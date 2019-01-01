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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
也是台灣之光 透明水泥閃耀世博
大豹溪再傳溺水 勸不聽開罰
補助大陸藝術家提升台灣價值
恐慌症上身 研發網路治療
高溫40度？台電：供電沒問題
審ECFA 王金平提逐條審議包裹表決
體驗百大感動旅遊 汽車開回家
中壢老翁命案 鄰居要錢不成行凶
副總統：地球暖化 太陽能是趨勢
藍決推ECFA全案表決 馬英九欣慰
台塑化等10檔除息 明開盤減15點
ECFA滿意度破6
不捨亡夫 美國老婦伴屍逾10年
郝龍斌東京推花博 翁倩玉力挺
老教授薪情低 國立大學盼鬆綁
馬英九：爭取數位內容納兩岸談判
台灣開發玉石涼爽衣 穿上就降溫
菲獲救中國人質 非法居留恐入監
父子同車卡溪底 警助脫困
姐妹市關懷弱勢 高縣招待水果
翹臀珍北賽演唱 南賽不滿勸退
專坑香客買偽藥酒 鏢客集團落網
基隆大武台北高溫 飆破37度
修剪路樹惹議 中市：豎牌說明
功課不佳 盧彥勳球拍曾被沒收
後龍園區開發 吳揆指示檢討
艦艇穿越宮古海峽 中國：正常
女童急病遇塞車 警車馳援救一命
南迴搞軌案開庭 李泰安不認罪
長榮深入日本便利商店招攬花博客
高溫火大 百餘人抗議醫療糾紛
土雞價跌 農委會籲養殖減量
台農業專家為大陸三農問題把脈
府批小英為選舉 不敢說ECFA有利
原地放養流浪狗 飼主挨罰
嬉遊內雙溪 挖掘森林寶藏
ECFA審議折衷案 綠營傾向不接受
做菲哥的腳尾飯 張琍敏哭笑不得
保雞價 養雞協會籲設小型屠宰場
北市A級商辦低迷 ECFA效應2年後見
部分暫停營運 義大世界配合
哈利波特最終篇 魔法學校陷火海
金控子公司減資 明定審核標準
機場控制中心飲酒 交部斥不像話
大陸民眾關切麥樂雞添加物
ECFA審議折衷 藍：待府院黨討論
專利產業化 吳揆促簡化申請流程
副總統：文化轉為產業 仍需努力
吳揆：惡意欠健保費 依法催繳
北市百大餐廳 全民當評審
高雄同區里 再添1本土登革熱
尹尚賢女演員恐懼症 尹恩惠治癒
昱晶新廠動土 今年躋身全球前7大
原民會：平埔族人申訴 聯合國否決
奴隸將軍重生 浴血戰士MAX登場
學者:逐年擴大免試 縮減基測比例
博智4董事遭撤銷 不影響審查
昱晶：太陽能後市 關鍵在7月
今彩539三星彩四星彩開獎
考察金門變旅遊？台東縣府駁斥
搞笑鬼才何念 不在乎後進模仿
老舊垃圾車 3年汰換逾千輛
為消蘿蔔腿 女老師疑被騙百萬
補助陸藝術家 民間團體：對等
大樂透49樂合彩開獎
助運動員紓壓 學者研發訓練法
擴展服務貿易 經建會推商情平台
中國品牌價值榜 前5皆國企
賄選獲緩刑 需繳款公庫
台師大助盧彥勳 多面向生涯規畫
中油天然氣案 監院送檢調
機場餐飲服務 旅客最不滿
穆迪：ECFA對台銀行業信評正面影響
專家：泰發展經濟需教育升級
ECFA待WTO檢驗？藍批小英裝外行
大陸西部大開發策略定案
鴻海完成索尼斯洛伐克廠交易
台日FTA 亞協：堆積木方式進行
張栩謝依旻 再登日圍棋界巔峰
賄選案 中壢市代高銀祝無罪
台聯質疑補助陸生 違平等交流
6大工商團體讚賞ECFA成果
名嘴疑補助陸生 陸委會鳴不平
打擊偽藥 檢警攔截200箱
僅6.7%上海人指現為購房良機
陳偉殷火熱 拿下第6勝
大樂透頭獎摃龜
2010台灣青年夏令營北京揭幕
連日高溫 中國發電量創紀錄
伍茲天價付不起 虎嫂離婚拿1億美元
工商團體將拜會立院 盼支持ECFA
陳垣崇質疑搜索行動 士檢澄清
小英評ECFA 綠：內行人做內行事
寶鋼不愁台灣鋼鐵藉ECFA登陸
今彩539頭獎 1注中獎
放高溫假？人事局：再說
韓國版英雄本色 宋承憲扮小馬哥
陳永綽呼籲韓華把握兩岸黃金10年
台灣供體造福廣東地貧症雙胞胎
上海消費者信心指數下降
台灣中研院院士稱 台國際醫療業落後星泰
漢光演習升級 三星、四星上將對打
沈呂巡：台灣享歐盟申根免簽 或將與執行死刑「犯沖」
圖利能源公司被倒帳 中油前總座遭彈劾
「1卡搞定」 台中六校e聯盟正式組成
民進黨5都選戰 林義雄身兼多職
運動基金上路 優秀選手將獲補助
保羅章魚再預言 西班牙擊敗德國
美韓軍演 中國關切
世足邊鋒頭球建功 荷蘭3比2力克烏拉圭
世足荷蘭鋒線全合體 昂首晉決賽
花的迷思──品種權保衛戰
「鶯陶派對-2010國際陶瓷藝術節」 集結鶯歌迸火花
台灣反對黨問馬政府「機場失控了嗎?」
指考英文作文 日文作答抱鴨蛋
福特「真實守護」「真實試駕」專案 持續熱烈加碼！
美呼籲中國釋放 被羈地質學家
首屆新聞界創作展 記者秀才藝
研究：咖啡可能有助於預防癌症
貢寮音樂祭 蘇打綠熱唱開場
李龍文請辭 尹承蓬接民航局長
蘇嘉全將辦300場座談 深入梨山
貢寮海洋音樂祭 陽光海浪搖滾樂
北縣免費海洋巴士 暢遊東北角
戶外看世足 30萬人湧入柏林
世界盃戰火「燒」到上海世博
民進黨拚5都 籌7000萬元糧草
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
傳中國農銀在港滬股市IPO將募集192億美元
研究：球迷鼓勵提高球員比賽效率
世足荷蘭烏拉圭火拚 半場1比1平手
南海納中國核心利益？ 美國務院暫不評論
美籍學者遭判刑 美向中表嚴正關切
南非世界盃射腳榜
移民新法 美聯邦政府告亞利桑那州
金融時報：投資銀行獲利將大減
達賴10月再訪加拿大
歐巴馬：美以關係牢不可破
午後降雨機率增 氣溫仍高
福州民宅倒塌 3死9傷
台股開盤上漲11.74點 為7560.22點
姨甥結夥搶劫 員警眼熟逮人
宏國總統接見台青年訪問團
廣東首長將需申報家人財產
紐西蘭青少年合唱團獻唱世博
日松山市長盼松山飛松山
不堪虧損 美擬調高郵資
竊密案 華府要求放人北京悍拒
國合會醫療團參訪東方市康寧醫院
台股漲 新台幣盤初走升
羅智強：任職中央社時未經手新聞
宣傳奏效 星背包客最愛台灣
解放軍少將：美航母可當活靶
政策利多 陸客概念股漲
大陸空房據報夠住2億人
盛治仁：文創法預計8月實施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
星展銀ATM當機 非遭蓄意破壞
公督盟號召網友 監督ECFA審查
解放軍報披露東海艦隊演習實況
台印科學家明年起共同研究地震
染愛滋 42萬中國人渾然不覺
傳家樂福可能退出新加坡
港媒指美對中製造軍事挑釁
南韓3大網路遊戲入全球10大
玉山登山客高山症 直升機救援
石斑業者立院陳情 籲速通過ECFA
謝救命恩 韓星欲拜劉德華乾爹
晶元入股廣鎵 公平會同意
上海2020年人口達2250萬
日印演習 挑動中國敏感神經
台捐建瓜國215戶竹屋落成贈交
大考開冷氣 電費教育部買單
李遠哲訪印度 出席AOGS年會
毒販吸收泰勞 以日租套房躲查緝
重慶大貪官文強今天處死
蔡英文堅持逐條實質審查ECFA
仁愛圓環換造景 北市：拭目以待
余杰：出書批溫家寶計畫不變
重量級動畫 陪小朋友過暑假
4MINUTE想愛了 自曝白馬王子
納美人訪台 阿凡達3D經驗交流
ECFA審查方式 藍籲綠勿杯葛
台巴簽備忘錄 發展跨國電子商務
首宗公益信託案 內政部允速審
減施化肥 推廣全台減施 1成
ECFA後 陸委會在美辦研討會
行為不檢 桃園機場督導記大過
德州向BP索漏油清理費2500萬美元
學者：熱錢助漲房價
瓦斯捅漏子 經濟部消防署被糾正
機場督導記大過 羅淑蕾：懲太輕
北所人犯頂包 囚友判刑定讞
指考作文寫電玩 看不懂難拿高分
假網拍真詐財 警逮6嫌
量縮觀望 新台幣中午小升2.1分
歐盟准中國吉利收購沃爾沃
歐鴻鍊：台美TIFA 無關中國
迎建國百年 萬步寶島台灣行
奪參院過半 日聯合政府情勢嚴峻
中國工資漸高 日商轉進東南亞
MOMO富邦百貨火警意外 無傷亡
指考單選題倒扣 明年擬取消
農糧署收購香蕉 蕉農盼全包
momo百貨冒煙 10分鐘撲滅
六輕傳火警
台股收盤跌14.02點 為7534.46點
2014年映像管電視可能在中國消失
周湯豪接廣告 代言費7位數
朱立倫採茶 籲競選重視減碳
泰央行新總裁 ：緩步升息至2%
劉兆玄：中華文化兩岸最大公約數
99年住宅補貼 北市6572戶
台北股市狹幅振盪 跌14.02點
中國為奈及利亞建煉油廠
7月台指期跌8點 逆價差87.46點
7月電子期跌0.05點 金融期跌7點
後ECFA 全球招商中心8月成立
尹承蓬接民航局長
廣西來台採購洽談會 中市登場
陳奕迅罰不怕 願開唱超時到永遠
台股震盪小跌 觀光飯店股夯
易生菌 波特蘭公園水池關閉
消基會籲免裝機 開放ETC車道
黃立行曾有家歸不得 懂災民感受
股王大立光 股價再創波段新高
中國藉媒體擴張打造新形象
白海豚環境信託 國光石化:製造議題
星肯定ECFA 代表處官員投書致意
撰文批寵物美容師 判2萬元換緩刑
肩部無力麻痛 小心神經損傷
審查ECFA 小英提醒立委做功課
中國華北高溫明天或將結束
台股跌14點 三大法人買超2.47億元
自閉兒水上活動 消暑兼體訓
香港去年涉警貪污舉報升13%
類固醇稱何首烏 行騙老人
狗嚇到人 飼主挨告
味全斥逾101億 取得新燕地
放高溫假？工商團體反對
富士康河南首批招工600多人
防水施工不慎 內湖大樓頂樓起火
登玉山突不適 空中救援吊掛送醫
標檢局疑放水 檢搜29處
屏縣租稅宣導 歡迎相招鬥熱鬧
屏東及潮州之聲談性愛 換照未過
即食真空包違規 最高罰30萬
林義雄：蘇貞昌會是好市長
台鐵水泥列車出軌 無人受傷
溺水意外頻傳 北市設警戒站
中美洲議長論壇 挺台入氣候公約
新台幣兌美元貶2分 收32.220元
陸客自由行 吳揆盼明年初試辦
公車私用 高市警局督察記申誡
竹南徵地爭議 苗栗藍綠互批
台塑麥寮火警 疑似流體外洩肇禍
雲端產業聯盟成立 4工作小組
詐騙集團越南設點 彰警帶回60人
新瑞都案 蘇惠珍二審判4年
檢測放水？標檢局配合調查
高溫陣雨蔬菜短收 高縣菜價揚
暑假到 北市消防安全不放假
熱到爆 用電量飆新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大陸頻傳意外 都是高溫惹的禍
員警坦承涉貪 一審緩刑3年
打工度假夯 赴加申請爆滿
加州通過「雞蛋法案」為母雞維權
高公局：開放ETC車道不可行
經紀約糾紛 周采詩免賠
北京熱死你 躲走喝防抗高溫
阿牛導新片 票房5000萬全體裸泳
遼寧團訪黑琵保育區 盼生態交流
打擊偽藥不力遭糾正 NCC:已努力
涉違選罷法 斗六市長刑事判無罪
調查： 5成上班族想離職
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
中國各族文字資料 藏文居次
飛行體驗營 學員喊過癮
國光石化案 吳揆提4指標評估
台中大掃毒 2醫生涉當藥頭
學子下廚孝親 反哺報恩情
台北兒藝節 連4晚免費演出
標下新燕地 味全：朝住宅開發
投保協議 台商被逮應即告家屬
量縮觀望 新台幣收貶2分
台船遭密國扣押 將進入司法程序
中國：不會以外匯當「武器」
新光華商場停車場擋桿 近期改善
本洲工業區職促中心 護勞工安全
黃立行訪八八災區 幫忙蓋永久屋
63K補助 官員指非政策傾斜
走私大陸鳥 檢疫犬攔下
陳菊：8/1高市公車開進高縣梓官
私梟猖獗 海巡查獲千萬私菸
幫豬哥亮還債 黃乙玲籲買票看秀
黃金不是中國外匯主投資管道
勞動派遣有違失 勞委會遭糾正
選舉資助寺廟 斗六市長無罪
魏勝之回鍋桃園航站 挑重擔
太熱 桃園1男子送醫
鯨豚擱淺 花東海邊半年6起
南縣袋屍案 凶嫌求處無期徒刑
兩岸遊戲業開放 業界:有共識再談
後ECFA 兩岸看好台灣房產發展
陸軍：我從沒想過換工作
偽劣禁藥氾濫 監院糾正政院
總統重申盼採二讀 全案表決ECFA
天熱用電大 電廠沒空維修
房仲：味全標地 開發風險不大
院士選舉明揭曉 錢永健受矚目
ITF跆拳道錦標賽 台灣林鼎岳奪金
繼父泯人性 性侵幼女判20年
政府擬全球招商 宣傳投資台灣
熱死人 梨山農婦休克不治
丟海棄屍 砂石車司機1審判無期
交部：李龍文因健康因素請辭
創作花燈 苗栗培訓千名種子
為了鍾無艷 楊謹華冒白髮
日本外籍居民48年來首見減少
總統:拉米肯定ECFA 駁蔡英文認知
繁星門檻放寬 全校排名前50%
衛署：17%醫院醫療業務外包
關中新書 批美介入國共談判
登革熱增1例 高市：疫情監控中
專家：中國男性生殖健康惡化
熱到爆？高師大校園鷹巢傳爆蛋
濕地倒廢油案 鎖定回收業者
藝文券延宕？盛治仁：仍在努力
國小念幾年？教育部蒐集意見
高市學生諮商案例出書 陳菊力薦
奇美電向SONY提出專利侵權訴訟
氣候異常 大陸蜂蜜產量減少
台銀盜領案 前雇員判7年8月
2次基測 7/9開放看考場
中國反對韓美在黃海聯合軍演
台北永樂市場 遊民盤據開趴
羊痘疫苗陸續施打 疫情可降溫
史上首次 交部次長進駐桃園航站
計劃出國旅遊頻率 中超港台
雲嘉首長請命 設國家級農業基地
中控中心案 桃園航站主任記過
六輕丙烯外洩火警 停工開罰
勞委會：勞動派遣 修法訂權責
義大利物價 拿坡里最實惠
規模最大台灣精品展明天津揭幕
不法藥物查緝不力？衛署喊冤
後ECFA陸資來台辦會展 招商看俏
台東8日舉辦深層海水產業說明
上海將飆高溫 不排除40℃
豆花妹送水果 科技型男也瘋狂
偵查資料分析組 瓦解販毒體系
不用當隱形人 印尼女子獲居留證
專家：房價衝太快 短期難再漲
基地台管理法規整合 美化市容
港醫局：天灸療法可紓緩哮喘病
ECFA民調 陸委會：禁得起檢驗
印度代表:台印避免雙重課稅協定可期
泰國老外戀童性侵案件屢見不鮮
ECFA審議爭論 朝野明攤牌
高溫補貼 吹冷氣比曬太陽拿錢多
再漲！北京企業年薪將漲11%
愛你一萬年 仔仔大跳嘿咻舞
為開唱取經 張韶涵看時尚頑童展
ECFA下波早收 業者盼魷魚列入
今彩539三星四星彩開獎
B肝人權鬥士陸軍曾獲多獎
味全標下新燕地 房仲估養地逾2年
缺水 英祭出用水禁令
酒糟案 金酒前總座求刑3年
小林村民盼設新永久屋 高縣婉拒
住宅補貼申請 8/13截止
員警包庇私娼寮 警政署遭糾正
上半年國內投信績效 債優於股
湖北棉紡廠失業工人封路抗議
ECFA加溫柬緬經貿 台商拓荒
冒領款為母同居人送終 男吃官司
經濟放緩 匯豐新興市場指數下滑
互動畫紅線 黑白規範12日施行
投信：下半年股市動盪 不能沒債券
屏東德文部落推咖啡餐 重建家園
建國百年活動 25縣市遍地開花
高溫排隊看世博 多人中暑
與章魚哥互尬 梅克爾挺德國贏球
4台灣人澳門賭場出千被收押
日本高知縣長：台灣將成立龍馬會
北京降10度 高溫預警解除
王毅：台商站在新出發點上
遊樂園部分設施停用 消費者留意
台灣金聯案 財政部遭糾正
金聯案遭糾正 財部:收文再說明
車禍15年後 中國女子畸型腿終矯正
標檢局疑放水案 2檢測員聲押
中國擬建中巴鐵路 印度將對抗
今彩539三星四星彩派彩
火燒船獲救 船長陳金來明返台
布加迪超跑發威 飆出430公里極速
新華社道瓊合拓海外指數市場
桃園航站狀況多 李龍文閃辭引關注
6次江陳會前 先邀陳雲林來台參訪
北二高小客車翻覆 5人輕傷
員工班表造假？民航局追包商責任
蔡英文：總統不尊重立法權
ECFA為台灣再次全球化提供良機
充氣海豚救命 美馴獸師逃過虎口
WTO處長：ECFA可補多邊貿易體系
凱莉米洛化身「愛神」 MV脫衣疊人肉塔
ECFA逕付二讀 藍委態度轉趨強硬
同志力挺女神「凱莉」 封街開趴衣服通通「脫掉」
日本少將放話威脅 日艦也可穿越台灣海峽
國際海事局警告 南中國海也有海盜
暑假打工10萬元？ 要先精通「鬼話」才行
台灣機場官員飲酒作樂 新聞上美國媒體
避免決賽3度崩盤 荷蘭強化意志
世足4強鬥牛士踢翻德國 西班牙勇闖決賽
美首度表態：台灣有權談判簽定FTA
世足阻礙巴西物價上漲
世足賽失意 傳馬拉度納有意轉任仕途
CROSS為您量身訂作父親節好禮~帶給老爸一份源源不絕的自信風采
體驗百大感動旅遊路線 參加活動 汽車等你開回家
聖雄的國度 一同領略「印度文化精緻展」之美
不信八爪神算 賭客虧大錢
高手，永不為自己設限 ──得獎達人陳彥廷
海管處志工召募 把握最後報名期限！
蜜桃成熟石 2010尖石水蜜桃季熱鬧登場
貓咪走失怎麼辦？ 千萬不要求助設計人員
第59屆北美印地安節歡樂登場
「章魚帝」神準 德球迷想吃掉牠
美俄將交換被俘間諜 1人換11人?
綠營：反對ECFA不代表要全案否決
台灣朝野協商破裂 臨時會延至14日
蘇打綠打頭陣 海洋音樂祭熱力搖滾
德國輸球倒楣的不只章魚哥 噗浪創辦人雲維彬要裸奔
民間參與經營新典範 台東文旅配合行銷史前館
從專用道吵到古蹟 郝蘇隔空交火
丟傷吳育昇 黃偉哲道歉
ITF跆拳道賽 中華隊奪金及榮譽獎
解民怨？結民怨？各界呼籲政府傾聽人民的心聲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市刑警涉貪 法院裁定交保
比國殯葬業主張 溶解屍體以利環保
WTO：台灣面臨新世界經濟挑戰
世足4強德西大戰 上半場0比0
世足4強普約爾頭球建功 西班牙1球淘汰德國
南非世界盃射腳榜
研究：80萬年前英國開始有人居
亞維農藝術節 台灣團隊吸晴
外企設公司 巴西手續繁瑣全球第4
巴西食品加工業擬進軍中國
亞馬遜網路商店 英國開始賣食品
台股開盤上漲78.25點 為7612.71點
標檢局疑放水案 3人羈押
高壓減弱 午後山區雷陣雨
台大青年大使訪薩進行文化交流
煞車異常 文湖線又出狀況
美參院休會 歐巴馬任命3官員
欽州港將開通台北貨櫃直航輪
怕捲入國際紛爭日未擴大安保
瘋世界盃 7成大陸人工作受影響
總統盼與加拿大發展更友好關係
台股漲 新台幣盤初升破32.1關卡
廣東歹徒殺兩交警
煞車系統故障 台鐵電車延遲28分
杭州蕭山機場發現不明飛行物
巴文化局長與黃聯昇談文化交流
中國第一胖 中醫甩肉30公斤
觀光最強 台股放量站上7600點
屏東凌晨車禍 1死4傷
加州長提訟 華裔主計長遭訴
販售免稅菸酒 至少罰5萬
簽ECFA 郝龍斌：台將陸續簽FTA
中國社科院：Facebook威脅安全
科技廠火警 疑鋰電因高溫悶燒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
法國慶在台灣 展現花都熱情
國共論壇 許榮淑范振宗將再與會
青瓦台新任秘書長出爐
服務業節能 9成門市防冷氣外洩
大陸假中藥氾濫 蘿蔔當野山參
富國銀行關閉消金部門 裁員3800人
2老翁為1水缸爭吵 衍生殺人未遂
健康因素下台？李龍文：個人隱私
中國官方否認谷歌已續牌
立院朝野協商破裂 談話會登場
南韓女性自殺率 居OECD首位
綠營：反對ECFA不代表要全案否決
國人吃重鹹 攝鈉過量逾1.5倍
瘋世足 平面電視銷售激增
小客車對撞 路人騎士遭殃雙亡
中國10大外逃富豪 賴昌星居首
飛魚卵超捕20幾公噸 已禁捕
立院8至14日召開臨時會
涉嫌殺人被留置 男子死在派出所
南檢破偽藥工廠 害人逾1年
中市社區走出健康 WHA分享經驗
朝野無共識 吳揆報告ECFA有變數
總統：提升中美洲友邦關係
大陸手機市場規模估今年逾3億支
立院臨時會8至14日 審ECFA
六輕工安 雲縣盼設國家災防中心
擄鴿勒贖近400起 警逮1嫌
金門教師甄選 7成5來自台灣
文強死前 觀看世界杯
IMF：台灣今年成長率再上修至7.7%
IMF上修全球今年經濟成長至4.6%
手機充電器藏毒 遭警識破
機場改制基層茫然 難免出事
有機農產標示不實 農委會遭糾正
新台幣中午勁升1.25角
次長進駐桃園機場 解決問題
邱創良參加國共論壇 民進黨要查
標檢局員工涉賄遭押 經長震怒
妊娠糖尿病孕婦所生子女易肥胖
高市氫能公車 年節能6%減碳12%
機場頻出包 吳揆：管理螺絲鬆動
休會任命：美國政治怪象
大陸西部成長將逾10個百分點
台灣人在東莞就業可參加社保
國外學歷？教育部未開放外位內修
新興經濟體催生新國際金融中心
北北基考1綱1本 全教會：開倒車
旗山香蕉盛產 外銷加工齊促銷
標檢局疑放水 施顏祥：加強操守
學生發明專利授權 賺第一桶金
ECFA審議 金溥聰：民進黨少數霸凌
芒雕看天下 朱立倫：大挑戰
馬以南未迴避 中化挨罰4000萬
國際金融中心紐約排第1
櫃買網站新增市場交易資訊
天津台灣名品展挑戰7億美元訂單
施顏祥：友達登陸 需確保台領先
農委會2個月內改正有機標示規範
台股收盤漲74.39點 為7608.85點
津台投資簽約142億人民幣
基本面題材湧現 太陽能豔陽高照
泰媒：台致力與泰簽FTA
大陸採購團下週來台 面板股反彈
台北股市開高走高 漲74.39點
撰文反擊同仁 大學系主任判拘役
電子走強 台股收復7600點
CDC：炎夏保健首重多喝水
遊藝場涉賭博 三重警逮28人
打赤腳領金曲 顏詠能唱歌當生活
7月台指期漲84點 逆價差76.85點
兩韓緊張 南韓怪罪北韓
審ECFA 蔡英文：執政黨勿鴨霸
羅東自然教育中心擬擴教學場域
單車越野場施工品質差 市府允改善
7月電子期漲5.4點 金融期漲1點
施顏祥：簽ECFA GDP約增550億
鄭州養狗老太太竟被小狗嚇死
中國西藏網提供多元涉藏資訊
低收裝機上盒 2012年起享補助
肝癌風險預測模式 準確率8成
幼兒學步車查出可塑劑超量469倍
青島市長夏耕被「雙規」？
羈押法翻修 在押被告管理鬆綁
三大法人買超台股99.12億元
河北開通對台直航班機
酷熱過後中國15省區將有暴雨
18分鐘獲新知 TEDx Taipei開講
台蔬果星國展銷 首日大賣
河南礦區爆炸 4死34傷
國際科展亮眼 聯誼會傳經驗
結夥搶超商 分贓700判7年半
臨時會立委掛彩 ECFA逕付二讀
不會寫字遭體罰 女童背部瘀血
蔡英文訪三芝 提老人照養政見
iPad在手 醫師巡房更方便
行銷有機農產 苗栗推假日市集
鴛鴦盜搶皮包 女就逮男逃逸
熱破表 飲料廠加班趕出貨
藏族教師被捕 家中6成員被抓
臨時會混戰 吳育昇郭玟成送醫
身體排熱不良 不曬太陽仍中暑
新台幣兌美元升3.5分 收32.185元
好熱 獅子吃冰消暑
夏日除毛 當心燙傷濕疹毛囊炎
6月出口227.3億美元 年增34.1%
足協：推國小扎根 2018成立職足
小客車四腳朝天 駕駛逃過一劫
熬夜瘋世足 29歲男腦中風
AIT新發言人裴士蓮亞洲經歷豐富
經濟成長上修 電電公會:ECFA效應
兩岸信徒泉州共慶溫陵媽祖會
槍殺廣東交警歹徒福建落網
北川景子何潤東 合頒台北電影獎
陸房市泡沫 邊際貸款者受害最大
香港機場蟬聯亞太最具效率機場
中國反對外國艦機到近海活動
網路賭球夯 中國查扣賭資8億
檢討和遠望 莫拉克特展揭幕
蔡依林韓國練舞 解禁啃炸雞
賣毒給親妹 兄妹都被逮
經長：今年經濟成長 坐6望7上看8
毒癮難耐 女子警局旁吸安
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中央氣象局氣象報告
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離職員警涉持警證詐騙 仲介賣淫
總統：靠ECFA 還要創新強國
審ECFA爆衝突 朝野明日再戰
80歲阿嬤 賣紅茶搏感情
印度中央派兵威懾克什米爾並宵禁
陳美鳳甩歐巴桑封號 趕搭宅文化
高市議員選舉 國民黨:違紀開除
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百萬修復 戀戀風塵數位現經典
腸病毒添重症 南投2歲男童
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窄頻影像辨識 揪出早期腸癌
嫌疑人死在派出所 警方：無違失
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金門商品博覽會 台商尋商機
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新院士何大安 視力受損研究不輟
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中央氣象局氣象報告
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湖北淹大水 6死2失蹤
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送對岸梅花鹿山羊 命名出爐
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世足季軍賽展望─烏拉圭VS.德國
旗艦國片補助 賽德克巴萊2500萬
騎車撞傷老婦 美籍男子法辦
山東茶博會開幕 台灣茶出風頭
6月全國稅收2353億 年減28.3%
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健保局：高齡產婦牽動剖腹產率
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涉家暴男襲警 遭開槍制伏
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審ECFA爆衝突 紳不紳士雙英交鋒
中央氣象局 １週天氣預報 (更正)
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查幽靈人口 北市：可罰9000元
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美關切牛肉進口 經部:循TIFA解決
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火車相撞5死17傷 判賠千萬
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谷歌據報已獲中國續牌
菲警逮捕5華人毒嫌 無台灣人
收藏兒童色情 美童書作家巴斯被判刑6年
墾丁海域傳鯊蹤 遊客未減
出口投資佳 內需可望擺脫低迷
賈慶林會吳伯雄 期望ECFA早生效
鴻海6月營收1974.14億元 再創新高
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司令親站哨 盼憲兵不畏酷熱
法亞維農藝術節 上千節目較勁
北韓建議先上校級討論天安艦事件
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中國專家反駁長白山近期將大爆發
總統：ECFA效益 有助與印尼經貿
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泰民主黨涉收違法獻金 面臨解散
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台糖台北倉庫火警 本體未受損
南非世足賽 西班牙球員遭竊
陳沖：救災撤離 落實掌握資訊
大樂透頭獎1人獨得
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國安基金下週開會 陳沖主持
國稅局加強查核家具業者短開發票
房仲：7成民眾看好後ECFA房市
經建會：中長期資金運用利率調升
中方：儘快翻過天安艦一頁
後壁湖保護區 嚴禁水上活動
總統談溺水經驗 籲注意下水安全
章魚哥大戰神鳥世界盃冠軍賽見分曉
等不到開獎 男子溺斃活水湖
廣東今年新生嬰兒預計逾百萬
獮猴水獺吃冰消暑 蔬果魚肉入味
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
易建聯NBA易主
後ECFA台商佈局講座上海登場
上海藝博會將展聖雄甘地雕塑
北韓：願以六方會談致力和平
宣傳後ECFA 尹啟銘將赴日美招商
國共論壇揭幕 胡馬問候與會者
剛曬完又被水泡 重慶快癱了
亞洲出版大獎 彭蒙惠終生成就獎
2次基測英文 考生：較第1次難
國共論壇 連戰盼兩岸經濟合作
卓蘭水果品質讚 馬國商機高
台北電影獎10日晚頒獎 星光閃耀
拒當宅童 進美術館玩線條
北縣安檢 KTV大賣場14家不合格
恩慈之家 給愛滋兒少家的感覺
預校體驗營 跨校熱交流
竹科徵才 吳揆盼廠商員工都賺錢
預測世足 荷蘭代表不輸章魚哥
別相信長白山天池火山會爆發
扭動肚皮 舞出健康快樂人生
中市警掃進角頭 再搗破詐騙集團
民進黨辦民主客廳 下鄉拆解ECFA
中暑後再出發 胡志強好多了
黃昭順陳菊婦幼政策別苗頭
綠營退出臨時會 吳敦義：快回來
樹德科大能源營 學童新奇體驗
吳伯雄盼兩岸新能源產業合作
基測英文生活化 古坑咖啡入題
8腳神算章魚哥 上臉書嗆聲
機場督導再爆醜聞 吳揆:不護短
臨時會藍擬審6法案 綠嗆後果自負
選民要江蕙門票 盧秀燕：麥擱卡
2次基測自然 考生：思考題較多
賈慶林籲速建兩岸經合機制
大陸上半年進出口額逾兆美元
世足冠軍賽展望─荷蘭VS.西班牙
日參院選舉 政局恐不明朗
天熱選戰忙 考驗朱立倫體力耐力
民進黨5虎將 5都選戰無臉孔部隊
胡志強蘇嘉全跑攤 多喝水避暑
基測英語缺考率4.7% 28人違規
郭添財賴清德防暑 喝水多擦汗
陳菊黃昭順跑攤 長袖衣褲防曬
藍營：抹紅總統 綠營應道歉
竹科徵才 每人有3.3個工作機會
吳胡12日北京見 會商後ECFA
不一樣開幕 狗用牙齒剪綵
柯建銘拍古蹟 最愛新竹火車站
中庄調整池污染 水利署：未隱瞞
基測自然中間偏易 題目靈活
江西政協副主席涉違紀遭查
文強生前奢華 死後淒涼
吳大猷科普獎 洪蘭獲翻譯獎
福建赴台遊已逾10萬人次
海巡登陸查緝 入南投破安毒工廠
糖尿病併發症 眼疾居首
大陸學者提第三極概念救文化
好萊塢特效進駐 4D鬼屋嚇破膽
禁大象流浪街頭 曼谷祭重罰
道路標線隨意噴 中市府：速改進
醫院拒打管制藥品 男威脅跳樓
大陸男足：踢球我不行開車你不行
瘋世足 吉林千人齊控球創紀錄
大陸首家大學台灣研究所成立30年
ABO型都缺 生命線號召捐血
基測國文考冷笑話 考生嘆難
托兒所空氣 小心二氧化碳超標
福營電塔掰掰 新莊居民叫好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日月潭集團婚禮 愛之船出航
政府當後盾 助中小企業登陸
海峽作家文庫工程啟動
促銷東勢高接梨 將銷新加坡60噸
調查局副局長張濟平升局長
台大籌劃北京設招生辦
朱立倫訪九份 盼新北市黃金10年
葉文心寫上海 華嚴讚女有學問
不當冰塊族 青年要有軟實力
燒電纜濃煙密布 竊賊暴行蹤
湖南瀏陽發現史前人類活動遺址
健康無礙 歐洲足總主席普拉提尼出院
長治永久屋趕工 志工鋪連鎖磚
丘成桐數學獎 竹中胡晉傑金牌獎
有嗜好能防痴呆？日展開3年調查
5200人大陸團14日來台 3億商機
飆高溫 北投1變電箱冒火
基測作文 考生：不難發揮
新疆博樂結束60年不曾通航歷史
2015年中國老人將破2億
香港多數老師認為青少年品格不好
印度禁書獲解禁 極右派組織反彈
陸學者：ECFA、CEPA提升競爭力
貢寮音樂祭 男樂手激情脫衣秀
藍5都競選 主打城市國際競爭力
後ECFA 台灣品牌登陸內需市場
抗暑 郝多喝水蘇吃剉冰酸梅湯
航站性騷案 民航局曾獲匿名陳情
大陸專家建議兩岸合作新能源
西荷陷足球熱 奪冠將刺激消費
晝悍將夜慈母 媽媽立委兩頭忙
梨價低迷 農民盼政府伸援
冷笑話白癡造句 基測國文搞笑
那次自己做決定 基測作文不難
寧遭拘留 英國母親硬是不還球
照顧愛滋兒少 北市成立恩慈之家
柯建銘：不退出也無空間審ECFA
王金平預告農村再生條例將通過
亞洲女子個人銳劍賽 徐若庭第6名
大陸男性勃起功能障礙率26.1%
水里玩水樂逍遙 小朋友忘我脫褲
基測首日96件違規 手機狀況多
疑同性戀情生變 印尼新娘殺情人
考到流鼻血 台中考生血染答案卡
兩岸房市降溫 趨向合理
台北電影節盛會 桂綸鎂露香肩
邱毅指涉貪 洪智坤將提告
津台名品展人潮多導致塞車
計劃生育30年 中國少生4億人
郝蘇互批 黃金雙子城對雙城奇謀
鄭立中：有信心台灣會通過ECFA
台美FTA 司徒文：也許晚一點
蔡英文：獨立樂團需更多表演場所
許添財：市長不只有姓賴姓郭能當
蘋果電腦中國最大店上海開幕
民進黨中常委選局 聚焦蔡蘇競合
許添財市長說 賴盼整合郭尊重
亞太盃巧固球賽 台灣奪牌希望濃
北市府15年首次天主教聯合婚禮
NBA挑戰賽魅力 坍方擋不住
台北電影獎 趙又廷小天失影帝
蘋果上海店難吸引台商購買
中國官媒：谷歌ICP牌照通過年檢
台北電影獎 艋舺不敵光影旅行
台北電影節新演員 郭采潔哭又叫
漢諾威市長訪世博台灣館
海祭 皇后皮箱海洋獨立音樂大賞
吳伯雄證實即將與胡錦濤會晤
艋舺失大獎 評審：不表示拍不好
乘著光影旅行 台北電影獎大贏家
ECFA衝突過後 台反對黨改走「群眾路線」
中國軍方背景公司 試圖滲透美、印無線市場
杭州機場不明飛行物 疑為私人飛機
綠委退出臨時會 國民黨唱獨角戲
日稱中國隱藏軍費公佈數字 北京駁斥
年度最潮玩具創作大展 倒數最後一天
德國3比2勝烏拉圭 獲世足賽季軍
港府拍賣「8964」車牌無人競投
台灣對中國貿易佔43% 依存度創新高
吳育昇陪行程 朱立倫表關切
藍營婦女菁英會報 拉抬黃昭順
陳菊：黨有發展 個人才有機會
蔡英文指徵地粗暴 劉政鴻反駁
微軟Office 2010 八大商圈正式開賣
《功夫詩．九卷》成員 探訪太極門
世足賽 荷蘭與西班牙教頭互別苗頭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
五股家具廠竄火舌近千坪廠房遭焚毀
1436聯合慶功 侯孝賢籲簽4星彩
美民調：共和黨選民越來越不滿最高法院
世界盃季軍戰 德烏上半場1比1平手
南非世界盃射腳榜
法殘障桌球賽 中華代表隊獲銀牌
高溫炎熱 午後局部大雨
選情艱 菅直人夫婦惱蓮舫太強
基測第2天 考生勿帶手機應試
台灣醫療團在巴拉圭受好評
阿根廷超市 中國店東遭槍殺
台中雙首長將到大馬推銷農產品
中國記者南非瘋狂血拼
首度WTO貿易爭端 台灣獲有利裁決
台灣告上WTO首勝 宏達電受惠
海外金融人才登陸 首選上海
官司勝訴 台面板廠競爭力提升
台捐建巴拉圭貧民住宅啟用
科技界聰明人 馬雲王傳福上榜
診斷機場 交通部擬邀羅淑蕾
面板採購女王來台 面板LED大利多
朱宗慶訪澳 推廣打擊樂
紅樹林釣彈塗魚 新豐保育待加強
上午熱 大武焚風37度
廣東5年內不開放第2胎
中央氣象局 今天白天天氣預報
黃金週線收紅 短線恐橫向整理
500強全球總部 北京第二多
2次基測數學 考生：比上次簡單
8月邀吳揆報告？藍沒譜綠無意
ECFA審議 府：總統未干預立法
鞍鋼投資美受阻 中國不爽
總統：台南1400企業受惠ECFA
王康：藉畫展促中華文化復興
同場不同台 英倫隔空較勁
馬總統：請吳伯雄傳胡錦濤16字
贊助運動選手 國營事業盡心力
羅淑蕾：樂於診斷桃園機場
臉部曬傷紅熱 冷毛巾降溫免反黑
吳胡將會 蔡英文：讓人憂慮
訂票座位不連續 台鐵允儘量協助
中油：汽油降0.4元 柴油降0.5元
八八風災善款230億 使用逾半
大陸專家建議兩岸進行氫能合作
兩岸海上風電市場4千億美元
木材加工廠大火 鄰居虛驚
遵守中國法律 谷歌牌照過關
保訓會辦培訓 人事局：樂觀其成
許添財動向不明 王金平讚政績
施顏祥：台灣綠能產值2015年逾兆
中國外匯同比增15.1%
守護海洋認識鯨豚 從小紮根
2次基測社會科 考生反應兩極
台塑石化：汽油降4角 柴油降5角
高縣民進黨代表大會 楊秋興缺席
101年基測考1次 研議百分制
總統籲綠營回臨時會 盡責問政
山豬王藝高膽大 第1000隻入袋
海鷗飛南湖大山 救援腳傷民眾
送愛心 女同志捐款動保團體
吹不吹冷氣 教長：考生可選擇
國研院動物中心 通過國際認證
Prada狂抬報價 阻中國人控股
提高鑑別度 基測擬增難題
車禍撞斷狗腿 不算毀損
文官培訓 保訓會：與人事局分工
全台剩481戶國宅及店鋪待售
台北花博機器人會世博海寶
綠營：不為專制背書 只能退席
外國野雞學位 每年廣東斂財上億
美跨欄名將強生 告別跑道
2次基測英文 閱讀多易緊張
ECFA創繁榮 台灣經濟須多元
2次基測結束 預估建中405分
擅入濕地拍短片 大學生將受罰
基測數學不難 1/3基本題
基測社會科 節能減碳韓劇入題
金曲失利 蕭敬騰DVD賣到斷貨
彭淮南函文 盼金融機構嚴防炒房
日本足球國手本田挺荷蘭奪冠
2次基測自然 理化歷年最簡單
國中基測第2天 55件違規
6月份中國信貸新增人民幣6034億
女神卡卡彈藍儂鋼琴 披頭四歌迷超火大
凱莉擊敗阿姆 西洋榜封后
2次基測數學 陷阱多鑑別度高
廣州亞運 台選手可享主場優勢
大慈育幼40載 楊秋興贈匾
中國網友選十大雷人城市口號
基測國文 補教：文言文多且深
馬總統視察台84線工程 盼速完工
籃球場時租2000 議員批太貴
陸訪台團龐大 雙方累慘了
亞幣領漲 新台幣上週升0.48%
江啟臣抵美 與智庫主流媒體交流
基測作文 理解題意是關鍵
葉金川完成百岳 相約明年爬玉山
隊友支援 陳偉殷本季首勝巨人
楊志良：二代健保不密室探討
國共22共識 上天入地全面合作
千頭斬 山豬王多次死裡逃生
日調查：中國網購 假貨橫行
國共論壇閉幕 伯公籲新能源合作
港300咖啡店籲少用免洗餐具
梅西葛蕾搭世足熱 名模踢鑲鑽球
馬英九為郭添財站台 期許挑重擔
海祭少原創 脫序演出蒙陰影
世界郵輪巨頭進軍中國市場
彎彎悠遊卡義賣 捐慈善作公益
航海日 廈門展開海峽聯合巡航
泰雅少年唱聖歌 義民眾直呼安可
落雷 貓纜暫停營運
防羊痘 高縣羊隻8成打疫苗
南非世足閉幕 全球等著瞧
2次基測社會 補教：拿滿分不難
華南連日暴雨 39死13失蹤
國史館新風貌 掀開總統文物面紗
國史館復古風 新址重現古蹟風華
探索頻道拍總統府 明年全球播放
台灣魟夯 陸客砸千萬不手軟
雲嘉攜手 爭取設農業特區
獨木舟環島 抵花蓮鹽寮漁港
蒸汽火車重返集集線 民眾爭睹
響應萬人清掃 志工淡水清垃圾
大武39.2度 創今年最高溫
阿根廷總統訪中將簽巨額協議
國一生掌廚 佛光山千人飯菜飄香
毒鴛鴦破車窗行竊 警逮正著
北北基聯測 教部：不會難倒考生
藍籲小英體制內監督 勿在外放話
兒天熱難入眠 貧婦偷電扇
台股由守轉攻 下週注意美財報週
監院捐畫 牽出張大千與摯友情誼
楊宗樺獨拿3點 台維斯盃中華勝菲
詹詠然福州勇奪女單冠軍
王毅：ECFA突出特色順應潮流
通緝犯遭刺傷 怕被逮謊稱自殺
楊秋興高市叫賣水果 拒談選戰
日參院選舉 蓮舫連任 民主黨失利
研考會民調 近7成肯定兩岸政策
陳瑞斌希望能無憂無慮彈蕭邦
羅大佑到台灣館 「童年」歡迎
海軍第2位女艦長 林美菁展自信
中國流動人口逾2億 普查難
收藏家質疑「砥柱銘」是贗品
亞太盃奪5金 台巧固球全球排第1
大陸要黨幹與官員申報財產
海祭世界搖滾之夜 音樂無國界
機場總座 高鐵林鵬良呼聲高
大肚溪出海口 魚群暴斃
機場陋規 葉匡時：應免送往迎來
世足落幕後 神算章魚哥動向受矚目
中國首份評級報告挑戰西方體系
男酒後砍傷子 被捕呼呼大睡
日參院選舉民主黨失利 菅直人不下台
參院選舉民主黨失利 菅直人面臨考驗
美國黃海挑釁 陸媒火大
曼德拉希望出席世足決賽
吳伯雄轉往北京內蒙 將會晤胡錦濤
猜中德國勝烏拉圭 章魚保羅大仙搶盡鋒頭
美韓黃海7月軍演 艦艇精銳盡出
送回性感女間諜 美副總統調侃「捨不得」
少深入基層 蔡英文：媒體炒作
指「銀行鑽漏洞、造反」 央行:無稽之談
無敵艦隊入港 西班牙奪世足金盃
世足／西班牙無敵艦隊 第116分鐘進球奪冠
西班牙延長賽破門 世界盃首度奪冠
台灣泰商也有愛心， 捐贈乳癌篩檢義診巡迴車
世界公民人權高峰會 呼籲消弭戰爭
西隊功臣不居功 荷蘭難掩失望
章魚哥神準 蔡英文打趣問選情
綠營指：ECFA逕付二讀 是為了向中國政府交差
巴結老爸 父親節「吃」定飯店
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給我一坨土 我便能生根 ──苦行詩人周夢蝶
玩具“反“斗城- 迎戰新北市
考試院與行政院有關高階文官培訓分工明確，保訓會正依計畫執行
鴻海6月營收暴衝近2千億 今年累計已達9293.08億元
加入志工行列請多利用臺中縣志工人力銀行
神旺大飯店帶你遨遊童話世界
今年度公務人員考試可用電子計算機及試後索取試題，北部考生要改道
發展科學特色 迷你學校也能闖出一片天
進修學院 讓老師終身學習、永續成長
肯德基搶千億早餐商機 早餐菜單大改版套餐49元起滿77元送好運福袋
菅直人召開記者會公開表明繼續執政
曼德拉現身世足閉幕式
郭泓志入選明星賽 台灣第1人
世界盃爭霸戰 西荷上半場踢成平手
世界盃爭霸戰 西荷90分鐘戰成平手
世界盃射腳榜 穆勒獲金靴獎
世界盃爭霸 西班牙伊涅斯塔一腳定江山
波赫種族屠殺15年 美重申緝兇
進球數並列冠軍 佛蘭獲金球獎
熱帶低壓形成 各地高溫炎熱
台股開盤上漲27.01點 為7674.26點
獲選MLB明星 郭泓志：非最後1人
賈靜雯離婚官司 夫妻兩人均出庭
日參院改選 聯合政府失過半
機構預測中國第2季GDP至10.5%
大陸來台採購面板上限 可望達成
吳伯雄下午會胡錦濤
穆勒包辦世足2大獎 身價三級跳
新台幣盤初升破32.1元
瓜國緝獲裝運5噸古柯鹼半潛艇
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宏達電擬買回庫藏股1萬張
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1人飾2角很錯亂 姜成妍自己喊卡
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戰指權移交推遲 韓自主選擇
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人民幣兌美元中間價創新高
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世足 香港餐飲業收入66億港元
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海陸60救災健兒 攀爬考照全過關
海陸60救災健兒 攀爬考照全過關
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2號颱風康森形成 是否侵台待觀察
2號颱風康森形成 是否侵台待觀察
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欠稅分期繳納 避免拘提與管收
欠稅分期繳納 避免拘提與管收
欠稅分期繳納 避免拘提與管收
欠稅分期繳納 避免拘提與管收
專家：投保協議應落實國民待遇
專家：投保協議應落實國民待遇
專家：投保協議應落實國民待遇
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獨木舟進水翻覆 2學生被救上岸
朱立倫體驗通勤 接駁公車擴百線
央行再出手 營建跌多漲少
豐興鋼筋盤價持平 報1.88萬元
2成6上班族 個性和工作不合
剖腹產率高遭糾正 婦產科叫屈
測錯世足冠軍 星神鳥身價大跌
節水墊片 高雄等缺水縣市先發
南韓預估年經濟成長率升至5.9%
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交部次長面邀 羅淑蕾允把脈機場
國道車禍 男子疑內急遭撞死
谷歌續留中國 助北京改善形象
北市抽驗熟食 Subway吃紅單
台股轉強 鋼鐵股由黑翻紅
愛情萬歲數位首映 蔡明亮將出席
面板傳利多 台股震盪走揚
漏油空中驚魂？華航：安全才放飛
淡水警匪槍戰 圍捕兔脫歹徒
中市議員爆料 員警遭免職仍上班
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低GI減重 小心燕麥熱量高
王金平：國民黨翻盤說 高雄首站
浮燈標案 起訴金港處前副處長
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投信：美財報週數據可望優於預期
上半年興櫃市場交投 3年來最火
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基測擬百分制 全教會:3年前公布
藍營明處理5法案 盼綠回臨時會
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屏東對撞車禍 再添1冤魂
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台股收盤跌7.70點 為7639.55點
綠質疑 國共抹煞ECFA實質審查空間
北市抽驗飲冰品 不合格率8.2%
蘇嘉全拜會林柏榕 請益市政
荷蘭搶冠軍不顧風度 裡外皆輸
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ECFA有盲點 綠營誓言揪出
台北股市開高走低 跌7.70點
剖腹產糾正案 監委：非否定醫界
台股一度站上7700點 尾盤翻黑
載新兵遊覽車2高翻覆 1死4重傷
美小狗失蹤數月 飼主千里團圓
7月台指期跌33點 逆價差106.55點
世博台灣館 朱立倫盼回平溪設館
廈門赴多倫多重金求才
票房差？ FIFA主席讚「特別」世界盃
爐碴污染石門水庫？鋼鐵公會澄清
台鐵南科太陽能車站 14日通車
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德國漢諾威總市長訪台
北市抽查口紅 6成5標示不合格
照顧弱勢兒童 彰縣補助不放假
節水墊片 中南部6縣市優先發送
彰縣地政e起來 電子報15日創刊
印發射火箭成功 5衛星進軌道
資訊融入教學競賽 20日截止報名
世足英雄讚章魚哥 美想開示超級盃
台股跌7點 三大法人買超73.18億元
郭泓志1局無失分 展明星賽身手
中國國企對外投資頻受阻
谷歌中國網路地圖牌照仍未過關
巴拿馬政府與工會協議停止罷工
粵台經貿交流會廣東江門開幕
換腎重生 婦人當志工回饋社會
酷暑三伏天 治療寒邪良機
美國公開賽 曾雅妮第10
午後大雨 土城1小時逾70毫米
菅直人：改選黨魁前 內閣不改組
推動世界城 北京規劃全民學英文
核安綠燈續亮 核電廠保安全
中國向南非出口逾1億個保險套
華裔青年教英文 金門生樂學習
一樣買票 坦承與否量刑大不同
胡志強：中市最早爭取世博台灣館
台電天價帳單 宜蘭用戶傻眼
范范瘋世足 錯過贏球直呼可惜
新台幣兌美元貶1.25角 收32.250元
預測︰第3季全球經濟持續復甦
世博台北館人次 議員憂不如預期
泰南動盪多年 泰修補穆斯林信任
中國9省逢暴雨 22條省道中斷
富基漁港魚貨鮮 優良磅秤份量足
新兵收假遊覽車翻覆 1死30餘傷
大手牽小手 弱勢生受助後助人
身心障礙者技能競賽 15日起報名
節能減碳 高市推企業認養公車
質子變小了 台灣研究登上Nature
作物趴地躲颱風 活動棚架搞定
唇顎裂專用奶瓶免費提供
唐伯虎點秋香2 台灣映期喊卡
派遣專章草案出爐 將與勞資座談
江啟臣：ECFA不是讓利是互利
許瑋甯避談小天 想當專業演員
內捷報導 法院駁回壹週刊求償
阿凡達特別版 潘朵拉出現新生物
促進就業 工程會辦營造培訓班
迎縣市合併 高市公車先行
朱立倫：多建捷運 平衡房屋供需
府籲小英放下成見 勿亂扣紅帽
世界杯章魚哥 大陸爆商機
新兵車禍 官田營區將心理輔導
上海第三套房貸鬆綁
外資上周買超221.6億 買元大金居冠
有機米帶動中國農業市場
百度員工涉網路賭博被逮
捐張大千畫 監院籲大家一起來
大陸面板女王來台 採購53億美元
世足冠軍賽投注破億 創運彩紀錄
苗栗卓蘭優質水果進入馬國市場
央行阻升 新台幣收貶1.25角
紀政宣導健走 楊秋興允友善環境
高普考將舉行 考場明開放
熱爆 台東汽車水管爆裂案增
中油裕民中航合資 成立環能海運
強迫學童養植栽？北市：非事實
陳致中選議員 將邀家人站台
藍營：8月中確定5都里長提名
環球學院改科大 期許深耕亞太
住家付之一炬 低收女屋主昏厥
金融併購不裁員？金管會籲齊一標準
吳胡會提馬英九16字箴言
央行出招 房仲:房價下半年小跌
機場督導涉性騷擾 停職送懲戒
粉碎ECFA謠言 陸委會推電視廣告
輕忽症狀 口腔篩檢發現鼻咽癌
臨時會明審法案 藍納綠意見
淡水警匪槍戰 擄車犯落網
脊髓腔積膿 罕見放線菌感染
壓力大內痔發作 缺鐵性貧血上身
唐駿假學歷踢爆一群造假老總
央行出招 房仲：有助健全市場
明年再生能源躉購電價 9月審定
管線太多？台17線拓寬工程延宕
方芳讓賢 林美秀挑戰金鐘影后
帕金森症治療曙光 豬胚幹細胞可用
胡志強離席解手 議會吵翻天
把ECFA比作CEPA是自我矮化
走過水災 新發國小獲創意教學獎
ECFA經合會 最快9月成立
金融併購不裁員？業者：次等公民
貝克漢網路直播見面會 14日登場
女鬼搭便車？姚元浩嚇破膽
「遠揚加州」建地扯校地 徐旭東說明
Google塗鴉 台灣高中生拿亞軍
不堪基測壓力 女學生考前逃家
新兵死亡車禍 軍方：疑超車不當
企業併購 勞工決定是否留用
機場大悶鍋 交部有請王偉忠
嚴防投資客 土銀：房貸審查趨嚴
世足盃 泰逮1700名賭客
吳胡會 胡錦濤盼ECFA盡快落實
尼泊爾2年3次面臨重選總理壓力
藍營審5法 綠營案案有意見
德調降太陽能補貼 需求依舊旺
大考加英聽？學者支持
女性也難敵色情網路誘惑
2010台灣文學獎 8/1截止收件
割椰子砸死老農 外勞送辦
SOGO附近國有地 擬建出租住宅
打房奏效 近半民眾看跌下季房價
PIMCO：歐債風暴未停 看好亞洲巴西
泰國預估今年經濟成長率7%
浙江巫巫茲拉 世界杯大贏家
PIMCO：2011年前 FED不升息
欠13年電話費？金門男嘆倒楣
台電99-4期公司債獲twAAA評等
臨會審5法 王金平：順順過
今彩539三星四星彩開獎
南投山區雨後泥濘 2車動彈不得
花博香草寶貝與海寶相見歡
補貼連年下調 德太陽能業憂心
中國或推新十大產業規劃
威力彩38樂合彩開獎
上海規劃市長組團訪台北花博
大考國文非選擇題 擬單列考科
倒扁募款違法否 監院無共識
巴西家暴猖獗 每日10女性喪命
紫鳳鳴樂女子樂團 15日員林演出
SOGO國有地出租宅 房仲：值得觀察
日民主黨敗選 稅改更難推動
ECFA後續 投資與爭端解決最急迫
日經團連會長籲跨黨派討論稅改
翻車斷魂 新兵母親哭倒
陸股落底訊號出現 氣氛趨樂觀
派遣上限3% 勞團批開後門
林鵬良首務 縮短桃園機場排隊
機場加強服務 歡迎民眾投訴
法勞工部長醜聞纏身 力挺退休新制
南韓總理關切旅韓華僑國籍問題
白為民：今年採購53億台面板 沒問題
預防阿茲海默症 茶咖啡核桃運動與陽光
國共皆盼ECFA快落實造福人民
台灣館成世博官網熱門推薦場館
大陸近7成居民年內不用3G
索馬利亞恐怖組織招募婦女
威力彩頭獎無人中獎
今彩539 頭獎摃龜
黑白交往規範 原則禁止因公許可
6座老橋改建落後 交部趕工
特派員筆記：各位瘋不瘋足球？
長江中下游宏澇 1830萬人受災
盟軍明與北韓軍討論天安艦事件
未來兩岸關係 經貿主軸
英教育首長：學校都該有差勁老師
何鳳山二戰義舉 何曼德盼列教材
國內民營太陽能發電新里程碑 廣運台南廠1,138KW示範系統正式發表
簽ECFA後 馬支持率、滿意度不升反降
中國規定 縣級副職以上官員都需財產申報
中國氣象局發佈 長江流域暴雨橙色預警
美航母是否參加演習 疑雲重重
馬託吳帶16字箴言給胡錦濤 蔡英文表示憂慮
整頓桃園航空站 前民航局長進駐
西班牙勝荷蘭 輸贏兩樣情
興櫃市場上半年日均值8.42億元 成長逾七成交投三年來最火
印度成功發射五枚衛星上軌道
役男車禍身亡 郝龍斌要求究責
中小企業的低碳難題
世紀美食競賽 2010臺北國際食尚秀
涉收賄 4法官1檢察官遭搜索約談
府「肇事逃逸」說 民進黨：發言失格
朱立倫訪潮和社 茂伯撇政治色彩
綠批ECFA沒英文版 藍：奇怪藉口
世界杯「靈異事件」多 章魚哥領銜
中央銀行秘書處長 徐木良昇任
回應小英 府：打人是肇事、不開會就是逃逸
SAP 2010 台灣高峰會 揭示推動業務成長解決方案
精選50家名店 中正堂世紀美食競賽
5都輔選 藍副主席想靈活督導
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
飛越美國應受檢？加拿大反彈最烈
西班牙奪冠 德總理：實至名歸
世足表現傑出 德青年軍身價漲
KFC舉辦巫巫茲拉換雞肉堡
新資本主義促進巴西經濟發展
2014巴西世足 FIFA：問題多多
加鹿闖商家受困 員工驚恐
引渡波蘭斯基被拒 美表遺憾
康森變中颱 外圍環流帶雨來
G8峰會地 加國度假村求售
台股開盤上漲25.16點 為7664.71點
波蘭斯基案受害者盼早結案
馬丁尼克回應台助聖國蘭花外銷
台灣青年大使訪尼加拉瓜
巴拉圭部長表彰國合會醫療團
中國主權評級報告可信度被質疑
台股漲 新台幣盤初升破32.1元
早晚聽幸福 新住民更幸福
女性較長壽 學者找到關鍵基因
兩岸廣播研討會 探索數位時代衝擊
兩岸和 李光耀：訪台已無阻礙
16家台商參加巴拉圭工商展
8歲女童游泳池溺水 搶救中
電子觀光橡膠上漲 台股狹幅整理
貿易順差增加人民幣升值壓力
北韓缺席 板門店軍事會談叫停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
馬國顧問籲亞洲國家金融一體化
司法官涉集體收賄 特偵組大搜索
江啟臣：兩岸和解對亞太有益
曹操墓DNA驗證2個月公布結果
暑假旺季 觀光股買盤追
立院三讀 消防署轉型災害防救署
A股市值縮水 跌掉3個中石油
李光耀：中美互無高度信任
雲門戶外公演 白蛇傳浴火重生
范志強接任期交所董事長
深圳政府機構臃腫 1正20副
中國學生愛台玩 騎鐵馬環島
樂器節將登場 李炳輝唱來去后里
韓美高官將討論對北韓政策
瘋章魚 世博章魚小丸子熱賣
內賊難防 中士偷小兵證件借貸
海峽風電商機大 東元帶量上漲
美報籲歐巴馬政府與台洽簽FTA
宏都拉斯豪雨造成4死
聊天室藏春色 網路不設防令人憂
天價電費 台電：百年序改版出錯
陳沖：讓市場交易正常化 非打房
國共論壇規模縮水？國民黨否認
荷蘭世足封王？ 美新聞網烏龍
消基會：戲院高價索賠3D眼鏡觸法
損3D眼鏡索賠過高 可申訴
國安基金釋股 獲利313億元
救災組織常設化 設災防辦公室
專家首次診斷機場 交通部恭聽
徐秀蘭任太陽光電產業協會新理事長
發展遲緩兒 把握早期療育黃金期
占地5公頃 北市網球中心蓋內湖
中國將建汽車庫存預警機制
3D電視還不成熟 近半消費者觀望
丁克華接任集保董事長
使用三伏貼 醫師：應依體質給藥
新台幣中午升1.27角
新兵車翻覆 高華柱慰問死者家屬
陳沖:目前未見國安基金進場需要
外交部：何鳳山平反 查無新事證
後ECFA宣導 經部政次明花蓮開講
南台科大志工 菲國服務獲好評
美食國際化 中式速食獲科專補助
吳揆：簽FTA 不用大陸同意
家扶生矽谷行 不放棄就有機會
世博台灣館 朱立倫支持落腳平溪
台青年大使團訪聖文森 總理親迎
國光石化案 吳揆：經濟環保兼顧
信評:中國投資過高 增台灣企業風險
黃友棣追思會 總統親送最後一程
機場把脈 羅淑蕾籲賞罰莫大風吹
股王爭霸 大立光盤中觸及600新高
台生最大團將赴上海世博
台股收盤跌42.13點 為7597.42點
台股開高走低 收盤下跌42.13點
4+x專案 收費比照大學部4年制
蔡英文倡林家花園活化舊商圈
四川山崩土石流 多人罹難
雲南昭通山洪 至少3死56失蹤
7600之上壓力重 台股量縮壓回
立院三讀 公務員退休改85制
北市明年主辦世界少棒賽
7月台指期漲29點 逆價差37.42點
締姊妹市30年 中壢市組團訪美
蔡英文:總統不能迴避國家主權大事
7月電子期漲0.6點 金融期漲7.6點
總統運作吳揆不到立院？政院駁斥
馬凱高雄把脈 鎖國鎖市阻礙發展
蘇嘉全分享小故事 岳母送燉雞
紅襪老爹 全壘打大賽摘冠
拉街友一把 拉麵主廚傳授手藝
中鋼9月盤價 平均調降1020元
落雷 貓纜暫停服務
綠營評災防法19分 藍營：無法認同
中國嚴禁各地炒作「名人故里」
青輔會青年志工培訓 免費招生
廣西台灣新增定期直航班機
追思黃友棣 陳菊：音樂界無上瑰寶
全民開竅 台博館人孔蓋設計徵件
午後對流旺 全台大雨特報
台灣應與胡錦濤高參對話
敏感詞漏網 新浪微博變測試版
三大法人賣超台股23.63億元
胡志強代言身障者產品 業者響應
全球生活貴排行 中國15城市上榜
大街罵公僕 業者登縣府道歉
廣州白雲機場可望躋身全球前20強
怪怪管敲大黃蜂 變身音符超人
彰化之書 吳晟詩選等4書獲選
蘇澳冷泉節 封街打水仗
警消海巡人員退休適用70制
金門書展明揭幕 兩岸好書陪一夏
李肇星32年前的一封信
中國老年人口超過1億
高市辦身障照顧津貼 月付3000
台灣兒童畫作 上海世博看得見
盤價跌 中鋼:中國打房波及
防百年蟲 經部年底成立應變小組
世足奪冠 酒商推西班牙酒系59折
中國最高法院首度發表年度報告
男攜妻小燒炭 8歲女機警救全家
新台幣兌美元貶5分 收32.300元
中國不排除長江出現98式大洪水
看仁川 桃園機場3年內全球前10
新兵遊覽車翻覆 傷兵無大礙
南投FUN暑假 上山看湖逍遙遊
玉山銀大台北自住型房貸降至7成
媽媽桑出走 老東家派人赴日砸店
權相宇肇事逃逸罰款500萬韓元
護白海豚 環團：國光石化應轉彎
沒天良 弱勢團體火龍果被偷
暑假勤查毒 高市連逮2毒販
落雷停止 貓纜恢復營運
上班族腦年齡 平均老化20歲
南市志工老人多 種子學校育新血
廢棄公舍成試槍場？胡志強允調查
性侵精障女 社政單位將介入
署金添利器 引進128切掃描儀
氣候暖化 中國天山凍土迅速退化
審弊案疑涉貪 5司法官遭查
加馬刀除腦瘤 老婦擺脫輪椅
膨風茶爭香 數百農家報名
北京：口水仗無助韓半島問題
3D眼鏡壞了賠很大？業者：視狀況
中鋼高爐跳電火警 調查檢修
擔心康森環流 高縣加強防颱
中央氣象局氣象報告
周文重接任博鰲論壇秘書長
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港中銀向台灣提供人民幣服務
日相擬連任黨魁後改組黨政高層
高雄農業公司上海設站 後市看好
連偷10車代步 沒油亂丟失主罵
女童習泳溺水 尚未脫險
郝政績 交通滿意度創新低
清泉崗腹地開發 中市擬區段徵收
亂彈阿翔復出 首場個唱將登場
全家紙風車1元捐 愛心送偏鄉
台灣開辦人民幣存款尚需協商
趙建民：兩岸經合會監督機制完善
韓國男紳用聲樂詮釋阿里郎
腹腔鏡疝氣手術 復原快少疼痛
綠色消費體驗券 環署試辦
臼井儀人電影遺作 小新轉大人
欲罷不能 爺爺的旅行加碼演出
兩岸現鈔拋補 央行點頭
數學奧林匹亞第19名 歷年最差
朴宰範粉絲會 9/12在台北
侵占美妝品 櫃姐判賠300萬
化學輪漏油 高港局開罰
因應酷暑 日月潭觀光業推清涼遊
馬國最佳花卉展攤 台灣第一名
韓日搶市 白為民盼台廠快動起來
ECFA拉大貧富差距否 應關注
嘉市兒童戲劇節 邀一起趣看戲
公務員過勞死撫卹 自殺不能領
災防法修正 學者：換湯不換藥
紅茶冰遭爆料 阿好嬸提告跪哭
紫鳳鳴樂再臨 12金釵獻聲
中國吊白塊 臨時被課反傾銷稅
大陸房產政策鬆綁傳聞為假
南縣永康眷村械鬥 鎖定特定車輛
居家長照全書 圖解真簡單
香港富戶比台星中富戶更有錢
松山直飛虹橋滿月 載客率超高
央行阻升 新台幣收貶5分
郭采潔欣賞方大同 沒空聊MSN
上海世博合唱節2010人將演唱
一名韓國人廣西桂林墜樓身亡
康森颱風壓境 菲5省發布3級警報
暑假醫院當志工 國中生踏實
上櫃公司融資融券標準放寬
戲裡求婚 戲外BLUE隋棠都不急
陳致中市場拜票 民眾反應大不同
大雨砸金曲 台視鍘副總
ETC用戶通行費95折 月底前實施
小客車撞電線桿 夫婦雙亡
松山飛虹橋滿月 機票貴氣依舊
留住好手 高市催生高大運動系
總統：今年來台旅客將破500萬
亨丁頓舞蹈症 藥物可緩解
電動車先導運行 3年砸22億元
2次基測 145人次違規
台灣愛文芒果 WTO使節最愛
綠批18趴修法 藍讚省公帑46億
近9成菲人對艾奎諾3世表示信任
機場停車 BMW後照鏡被偷
連環爆後 烏干達逮捕多名嫌犯
台灣今年將是半導體設備最大市場
華納砸51億 賭上全面啟動
林慧萍開唱 張菲打包票
高血壓壯男 玩線上遊戲猝死
松山飛虹橋 商務客省時不省錢
總統勉青少年 多游泳騎單車
老闆累了 卑南豬血湯老店暫歇
前案未平後案起 何智輝再陷風暴
兩岸現鈔拋補 兆豐金:成本可降
總統：活路外交有效 繼續走下去
採購面板53億 白為民有信心
卑南豬血湯飄香 接班就位
中彰投絕配 吳揆：前景佳
紛擾聲中 沙柯吉強推退休新制
99課綱指考學測AB卷？9月揭曉
新機車要驗排氣 北市搞烏龍
台聯ECFA公投案變身 再闖公審會
中鋼高爐起火 檢修復工需2天
雙元貨幣無存保 投資人注意風險
西寧大樓標脫 北市西區新地王
公共工程履歷公開 盼提升施工品質
路見車禍 6官兵救美
桃園1國中生溺水不治
李鐘培接匯豐銀行台灣區總裁
不怕霧鎖 金門機場著手改善
放行走私魚 海巡總局長遭彈劾
分析:目前無任何貨幣可取代美元
綠黨籲廢保證金 中選會說NO
跨黨聯合競選喊卡 衝擊扁連線
紐西蘭小狗「射傷」主人臀部
中銀香港：速推人民幣在台清算
外資30.5億 買西門町萬國大樓
機場加捷運 中部首長紛要錢
官員：ECFA沒黑洞也無黑手
韓星金素恩陳益漢 不打不相識
陸配坑同鄉 警破討債集團
辦理人民幣拋補 台銀要送件
印板球隊長東尼 3年經紀約14億元
高脂血症病患 腦中風死亡率低？
特首:香港矛盾來自貧富差距
今彩539三星四星彩開獎
國光石化案 經部:經濟環保並重
環保減碳 兩岸攜手LED
魔獸加姚明 台灣7月瘋NBA
大樂透49樂合彩開獎
學者：數學競賽失常 非教育問題
海南爆警民衝突 警槍傷1民
水里積水 時雨量82毫米
農委會:陸黑豬不一定是台灣豬
李春地陳榮和涉貪 法官錯愕
泰南緊急狀態再延3個月
政大新聞營 中央社主播傳密技
欣陸賣萬國大樓 獲利數千萬
卑南豬血湯 寫下攤販傳奇
長庚超收勞健保 衛署擬再開鍘
長庚醫院若被降級 財務差很大
與牛交易 象換得郭健瑜王建勛
拔罐5分鐘 老婦險送命
怕少領 恐引發公務員退休潮
兩岸少年交流營上海歡樂展開
綠花椰菜防癌 科學家揭祕
中國將制定新食品安全標準
網路調查 機場餐飲最應改善
中選會開罰 民視將提訴願
陽岱鋼棒打老大哥 許銘傑吞敗
日本腦炎增溫 7月第6例
司法官涉貪 邱茂榮蔡光治聲押
醫療自費全都露 民眾將可比價
燙睫毛藥水 衛署從未核准
今彩539頭獎2注中獎
農村再生立法卡住 明天再審
深圳研究團隊 26歲博士任院長
疾管局：出國旅遊 應先接種疫苗
小英批評 府：扣紅帽詰問法
ECFA讓兩岸經濟非戰化
批扁外遇 李慶元須道歉
大樂透頭獎摃龜
台北教大學生參訪首爾教大
司法官涉貪 判刑定讞少
雲南石林景區雷擊 遊客2死4傷
生子後 林智勝開轟痛打兄弟
擱置爭議 兩岸協商基礎
梵帝雅傷心臟 藥廠一手遮天
國際刑事法庭 向蘇丹總統發布新逮捕令
英文臺灣日報、中國新聞社 簽訂新聞照片雙邊互惠協議
古巴頭子卡斯楚 在電視上公開露面
百年蟲危機? 政府電腦未更新不到1成
考慮中國抗議 美航母將轉至日本海軍演
章魚哥接受西班牙「性招待」的真相
韓國學者建議 孔子應是「世界人」
中國外交部稱 美國應停止藉人權干涉中國內政
災防法三讀綠只給19分 江宜樺：留給社會公評
桃園機場1空橋龜裂停用
日雜誌：蓮舫有望成為首位女首相
陸資買私校？教部說NO
印度人口2026年超越中國
審案疑收賄 李春地陳榮和聲押
美軍必要時摧毀中國北斗衛星
岸巡總局長遭彈劾 調離現職
中國10省淹水 災民近3千萬
民視違反選罷法 罰250萬
辦司法官收賄 黃世銘發動
公投案再闖關 台聯喊話公審會
涉貪法官遭拘 高院庭期大亂
英無人隱形戰鬥機亮相
涉行賄法官 何智輝下落不明
4司法官涉收賄 聲押禁見
台灣馬總統60大壽 民調下滑「生日不快樂」
關鍵資料搜獲 顯示何智輝疑行賄
4司法官涉貪聲押 馬拉松開庭
產品碳足跡怎麼算？
「偵查大公開」 司法威信蕩然無存
中國唯一王妃墓陵園將出土
應多元的環境變遷 環境、司法、稅務專家提建言
美國大聯盟81屆明星賽七局上結束,國聯3:1領先,郭泓志敗投解套
降低美國家信用等級 遭疑是中國企業反擊
美國大聯盟81屆明星賽,國聯明星隊3:1擊敗美聯明星隊,結束13連不勝
政壇瑪丹娜蓮舫 有望成日本第一女首相
台東豐年祭 深入族群文化
紫禁城匾額遭塗「到此一遊」
因應多元的環境變遷 環境、司法、稅務專家提建言
撐桿跳美女變man貨 露點秀肌肉
深圳一部門領導1正20副 網民爆政府機構臃腫
2010年日月潭觀光渡假婚禮 涵碧樓星光大道下 20對新人奇裝異服搶攻鑽戒
2010台灣生技月登場
2010「宜蘭夏日夢土」活動正式開跑
拚大台南 國民黨出動旺來號
巴結老爸 父親節「吃」定飯店 8/1-8/8全館同慶
慶祝父親節 郵局供售賀卡及明信片
英副相妻譴責世足報導貶抑女性
MLB洋基隊大老闆病故
美5月貿易赤字意外擴大至423億美元
民調：不信任歐巴馬比例創新高
白宮提名副國務卿接掌管理預算局
台中殘桌隊法國贏牌 巴黎慶功
拉美女性工作多 收入較男性少
英撤銷護照 俄美女間諜返英夢碎
興建子彈列車 巴西公開招標
英調查：女人一生變髮104次
康森不來 午後雷陣雨上場
MLB明星賽走紅毯 郭泓志很興奮
安徽池州山洪爆發 災民35萬人
台股開盤上漲91.40點 為7688.82點
魔戒帥哥奧蘭多獲榮譽學位
中國禁大學老師在學生前吸菸
新台幣盤初升破32.1元
上海即將躍居全球最大貨櫃港
紐約演講 江啟臣：台有權談FTA
農再條例立法 藍營不排除表決
菅直人內閣支持率下滑 跌破4成
維修不當 星展ATM大當機
投2/3局 郭泓志失一分
大陸「90後」要錢不要愛
外資買樓 看好商用不動產
內蒙發現大型漢代古墓群
增進台美關係 索科洛紐約獲獎
帶量上攻 台股突破7700點
人民幣拋補商機大 兆豐金漲
嫦娥二號120小時「奔月」
風災重建 瓜地馬拉尋求外援
遠洋船員涉性侵 有逃亡之虞收押
教育召集趕不及 警察快遞解危
Q3變數大 投顧建議減股加債
廣東規定突發事件4小時內發布資訊
台北藝穗節 回顧向田邦子
南韓6月青年失業率高達8.3%
中鋼降價 鋼鐵股價仍揚
大陸「活寡婦」4700萬
白為民點名合作 億光填權添助力
隔熱紙廣告不實 罰30萬元
教部官員假公濟私？ 吳清基喊冤
巴拿馬堅決退出中美洲議會
加寄宿亞裔小留學生易嗑藥酗酒
世博台灣館調整發預約券時間
高長：ECFA終止條款 多保障
19家中國大企業涉美國行賄案
中醫治自閉與腦麻 衛署出專書
剩1/3子宮 喜獲麟兒
大陸洪災 CPI上漲將破3%紅線
高長：爭取直航班次無上限
法官涉收賄 立委籲設退場機制
民進黨：與他黨合作 禁聯合競選
中鋼新盤價 下游尚可接受
大學考試考英聽 教長傾向英檢方式
阿根廷中文學校舉行聯合畢業式
孩童罹腸胃炎 小心併發腸穿孔
夢幻龍涎香東京展出 吸引民眾
大陸瘋「保羅」 章魚產品夯
6月大尺寸面板出貨月減3.2%
高鐵工程車擠軌 未影響營運
新台幣中午勁升1.51角
雲嘉縣長：農再條例勿淪綁樁
竊取牛樟芝 警逮2嫌
藍擬表決農再條例 綠籲懸崖勒馬
7月上旬 大陸黃瓜漲價12%
健走迎元旦 竹市推金巷獎相挺
推特有好康 機票揀便宜
台股展雄風 證券股漲聲慶賀
勞保黃牛橫行 專詐全盲補助
都市地價 金門漲幅最大
袁崇煥粗話遭鑿掉學者抱不平
角頭命案膠著 警盼突破
高市挽面兼洗面 改造舊建物外觀
YOGA自嘲像公仔 只愛MS.RIGHT
藍營協調農再基金 仍採1500億
大陸出席花博開幕？郝：依國際慣例
LED TV今年全球出貨3720萬台
促銷有成 豐田在美銷售仍有佳績
反國光石化建廠540位教授連署
寧當正職小工 勞團反派遣合法化
人民幣拋補開通 金融漲逾2%
大陸直銷團遊高雄 想吃蚵仔煎
管線搶修 宜蘭1200戶明晚停水
寶鋼也降價 亞洲鋼價恐續跌
台灣將與巴拉圭加強體育交流
台股收盤漲117.09點 為7714.51點
「水上漂」絕技 武僧再創紀錄
器官捐贈 總統：心肝好人家才要
台股開高走高 大漲117.09點
呂秀蓮：黨一派獨大 非健康發展
經長：台商回台投資要務實
20年前評六輕 今日挺身反八輕
競標台灣館？周錫瑋盼合作分享
7月台指期漲145點
太歲頭上動土 警長妻也敢騙
7月電子漲6點 金融漲21點
便當盒丟垃圾桶挨罰 民眾鳴不平
體驗史懷哲 吳清基盼各校跟進
中天董監事變更案 NCC敗訴
台股登半年線 後市唯量是問
公車免費接駁 輕鬆遊嘉市
慢遊花東縱谷 鯉魚潭畔樂聲揚
康森颱風或從粵瓊登陸
助巴拉圭 黃聯昇簽贈電腦議事錄
黑幫滲透國中校園販毒 警逮2藥頭
王金平晚宴總統 府院黨捧場
暴投失誤 郭泓志：錯誤中學習
全球城市競爭力排行今揭曉
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農村再生基金 1500億加500億
高市泳池水質 44家全合格
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全民英檢初級初試成績揭曉
罹患下咽癌 不需再割喉
派出所長收賄 檢求刑10年
熱力童玩節 放送印尼扇子舞
三大法人買超台股163億元
4司法官涉收賄 收押禁見
卡斯楚批美製造天安艦事件
工程論文引用率 台灣全球第9
美國北韓明會談天安號事件
松山-虹橋直航滿月 一票難求
批總理 泰演藝圈掀政治風波
涉收賄遭羈押 3高院法官停職
大掃除 倫敦下水道清出千噸油垢
中嗆美網路攻擊說矛盾險惡
旅客來台最愛景點 夜市勝101
新台幣兌美元升1.08角 收32.192元
羅志祥星洲潮店 粉絲擠爆
第2季商用不動產成交 年增21%
新聞營參訪中央社 主播吸睛
涉行賄司法官 何智輝仍失聯
農再條例三讀 4000農漁村受惠
專偷後視鏡 鴛鴦賊落網
童玩露營海灘 夏日宜蘭玩透透
Jolin轉性 改走黑妞路線
調查：近半女性不愛脫光「炒飯」
全球城市經濟成長10強中國占9
康森襲菲 至少3死19失蹤
防癡呆 維生素E有效
洪瑞珍三明治 複檢不過就開罰
千里步道 環島路線串連
婦攜女行竊 警擬買糖安撫小孩
ECFA效應 高價石斑回台養殖
石斑養殖 台灣天時地利
18禁漫畫入侵市圖 1週內查辦
總統：積極查處進口仿冒商品
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
網拍保育龍貓 警方約出逮人
強化救災 地方將設災防辦公室
電扶梯夾腳 男童受傷送醫
廣西上千村民遊行抗議鋁廠污染
江啟臣拜會新聞週刊談ECFA
農村再生基金使用 專案嚴審
中天附款遭撤 NCC研議是否上訴
陳武雄：農再讓農民當家作主
二代健保協商不順 楊志良遺憾
擺攤貨囤眷村 台中查獲偽禁藥
論文國籍被改 博士求助小英
百齡罈高球賽 8月開打
錯估康森威力 菲氣象局挨罵
酷熱 高麗菜1公斤2元變40元
破布子嗆入呼吸道 老婦險喪命
米酒擬降價 立委號召增產報國
海基海協下半年來往頻繁
爭農再500億 藍險同志對決
香港網路犯罪案大增
10年濕疹苦 10天中藥癒
農再資源挹注 農村期待活化
何智輝跳窗逃 調查局要解釋
何智輝行賄 法官在法院收錢
方向舵警示燈亮 長榮班機返航
涉賄 屏縣2議員一審當選無效
國光石化：盼政府擬保育計畫
大連博物館擬塑化保存章魚哥
高職生滅頂 警消尋獲遺體
花博試營運 中山大同居民免費
孟買攻擊後 印巴外長明將會談
山寨保羅 市議員問章魚選情
未來8年數十台灣新品牌誕生
台股漲美元弱 新台幣升1.08角
德中將合資造重型卡車
地出租設看板 中縣搶選舉財
借還書宅急便 高屏22校超省事
台東收穫季 原民歌手接力熱唱
中縣傳意外 女子遭鐵捲門夾斃
違規競選廣告 中市：勸導為主
ADSL升級不加價 200萬戶受惠
國光石化：八輕不抽地下水
審ECFA 朝野2次臨會再戰
盜賣查扣品？基隆關：配合調查
司法官涉收賄 總統籲勿枉勿縱
假失明真詐財 勞保黃牛落網
院士王正中 陽明頒榮譽博士
辦法官涉賄 金溥聰：用力鼓掌
戴勝通再出發 教點菜挑民宿
衛署槓上長庚 懷疑有兩本帳
貨車樹枝劃破頸動脈 女子死亡
檢討小三通 放寬對陸民限制
ELVA訪肯亞 開啟生命新視野
法律生持大麻 指警大驚小怪
含致癌物？ 港府查霸王洗髮水
央行出手 北市房屋成交量縮
台糖公告收地 居民搶收農作物
微軟新資安公告 用戶快更新
國際學生研究 成大黃琮蔚摘冠
台灣處理陳情有方 粵訪團推崇
政府採購國內廠商較有競爭力
台灣人壽違規 金管會開罰
世博台灣館 黃昭順爭落腳高港
國小教師浮潛溺斃 魂斷大馬
司法官涉收賄案 監委有意調查
德總理將訪中 關注人民幣匯率
農村再生 郭添財賴清德看法異
AUTODESK首納大陸培訓機構
機場改善小組明實勘 鎖定飛安
防腐劑菜脯 飯糰便當下肚
專家:陸未改打房價調控方向
堂心子作品發行 先簡再正
忽略自家人 藍營險釀茶壺風暴
國際泳聯世錦賽明年上海舉行
乳癌新舊藥接替 可降抗藥性
綠禁跨黨連線 陳致中：尊重
經濟衰退 英兼職勞工創新高
控制通膨 泰央行升息至1.5%
鬼月前拼業績 車商狂推優惠
颱風康森襲菲 至少18死57失蹤
車商調高7月銷售預期
文湖線決策 郝龍斌反擊蘇貞昌
低收買筆電 北市補助
小S得逞 盧彥勳遭摸大腿
紀錄片雙年展 翻玩台中
中企500強與世界500強差距縮小
洽FTA 東協國家紐西蘭首波
法官貪瀆案外案 查出婚外情
陳鎮慧：曾搬億元入扁家保管室
老舍「四世同堂」10月台北首演
萬華泰山蘆洲賣房快又好
猴硐不只貓 吳念真代言煤礦鄉
勞委會：訂專章 保派遣工權益
培訓傳播菁英 世新中央社攜手
胡錦濤談教育 以人為本
首班載客航機降落德里新航廈
涉貪法官否認收賄 只收水果
學者:農再條例難脫綁樁之嫌
捐張大千畫 監委有異見
陳武雄:農村地目不變 不炒地皮
國際馬術年會 11月在台舉行
櫃買中心上調上櫃目標
涉貪3法官 停職送監院審查
全球招商 8月底辦3場國內說明
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抗瘧藥移他用 當心尿毒腎損傷
支持法國文化 王效蘭獲法贈勳
男子肛門塞K毒 闖關赴日失手
推廣美術書畫 首屆金赫獎徵件
蔡英文批農再 推農業基本法
香港中文大學將來台招生
新聞局：3D眼鏡求償高可申訴
監院：張俊雄不當抵制真調會
江澤民妹參觀世博台灣館
慶父親節 郵局售賀卡及明信片
出國登錄 海外旅遊有保障
6月北市房價跌 買賣方拉鋸
10歲女孩 隻身遠行當義工
跨業整合 塑膠中心成立創意實驗室
歐元區紓困機制就緒
調查：日客消費力高 陸客購物力強
樓頂違建魚池 髒到鄰居受不了
蔡依林泡水3小時 上岸唇慘白
國小老師大馬溺斃 家屬失支柱
拔河金牌無頭路 總統願協助
亞洲企業投資英國 續成長
台商助貧困陸生 聯考成績好
農再過關 總統：台灣最好禮物
原住民兒童訪台灣館憶起部落
涉殺女友棄屍 檢警明搜山
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瓊斯盃開戰 台灣痛宰澳洲48分
假失明真詐財 勞保黃牛聲押
工作沒保障 拔河金牌鳥獸散
3歲Ryan 國防部贈迷你木槍
中校涉逃官 遭法辦
嘟嘟好投克興農 獅止敗
朱立倫三重鐵馬行 聽基層聲音
中國政府將減少干預學校
參院敗選 菅直人欲向小澤致歉
中國機構首份信評 貶低美英國家信用等級
台灣5司法官涉貪 立委「人人喊打」
何智輝跳窗脫逃 黃世銘查洩密
何智輝行賄 法官在法院收錢
農村再生條例三讀 綠譏「農村往生條例」
2010台灣生技月 7/22日開鑼
「無作為的政府！」淘汰不適任司法官、全民還要等多久？
「台灣美食展－山珍 西拉雅館 V.S 海味 雲嘉南館」 創意菜發表會
2010「珍eye海洋」攝影比賽開跑
七年級布袋戲主演 傳藝上演電視木偶特技秀
黃金旅遊季「黃金戰士金厲害」趣味競賽
我在台東原味薪花樣，創意踩街嘉年華
引爆旅遊業震撼彈 MSN與Abacus聯手岀擊
台中科博館《福蝶‧Formosa特展》
漢來大飯店推出夏季處女蟳
全新智慧型手機Nokia C6 實現更輕鬆快速的社交生活
從高效率到潔淨能源──東元電機的低碳競賽
遠傳放暑價月租半價 省錢好康讓您輕鬆過一夏
法官爆貪 司改會轟司法院長下台
金溥聰：北北中都選情領先
98年來臺旅客消費及動向調查結果出爐
台中福華劍湖山專案 邀你歡樂一夏
14日府院黨餐敘 府：非總統壽宴
被押司法官 2543號至2546號情緒平穩
千里步道串連最美的環島路線
新疆起飛航班 因炸彈威脅緊急降落蘭州
中國洪澇災民9750萬人 594人死亡
Juniper Networks 用交換器打造“新網路”願景
全球第一台 iSMART智慧機上市
朱立倫鄉鎮市後援會 9月成立
台灣司法醜聞 躍上美國媒體
研究：女性記憶力優於男性
波音推出氫動力無人偵查機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市和平西路大火 毀屋數十間
2014巴西世足 旅館待投資
加拿大雁在美慘遭屠殺
美畫家薩金特罕見作品倫敦首展
美提訟沒收陳水扁在美房產
全台晴朗炎熱 有短暫陣雨
亞洲藥局高峰會 18日高市登場
台股開盤下跌15.02點
古寧頭萬聖祠落成 祀國共軍亡魂
北大確定錄取李敖兒子李戡
兩岸青年領袖世博團在滬登場
台大青年大使訪薩成果豐碩
國合會與瓜旅遊協會簽約合作
了解台灣生態 請看生物大學問
金門建大橋 造型辦票選
24跨國公司上海設地區總部
新台幣盤初走升
美：扁宅出售部份款還台灣
傳產接棒 台股創波段新高
北京超級蝸居85間房共用廁所
中國經濟成長放緩通膨回落
太陽能題材發酵 中環錸德強勢
美擬沒收房產 陳致中：不合邏輯
中共解放軍武警高層人事變動
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
美韓下周可能批准海上演習計劃
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上半年大陸GDP增11.1%
陳綺貞演唱會夯 台北開唱加場
中央氣象局氣象報告(更正)
徵用農地 陳武雄：須符標準
尹恩惠出拳 鄭日宇掛彩
台灣臨終照護品質 亞洲之冠
英特爾使LTE地位更加確立
藝文看板 黃樹春台東展山水畫
美朝大校級會談難有實質成果
捐復康巴士 北市盼企業共襄盛舉
美核航母將參加韓美軍演
大陸全年物價漲幅可控制在3%
調查杭州不明飛行物尚無結果
綠批臨時會傷憲政 藍駁斥
何智輝昔召委 綠抨未利益迴避
高市違停拖吊 中山路居冠
阻擋蟲蟲入侵中國建造防火牆
工紙價漲 類股表現優異
網路攻擊 中美互嗆
中鋼加薪3% 獲利影響小
駕駛失能事件 高鐵局遭糾正
上半年大陸CPI漲2.6%
美台司法合作 追討扁案房產
中區高中職音樂嘉年華 18日開唱
台美司法管道助美追查扁案
韓美貿易增加 順差卻減
經部：兩岸經合會定位官方單位
中國媒體面臨新一波整肅
美擬沒收扁產 特偵組：樂觀其成
LED第3季價格下跌料有限
台灣好行接駁 11路線暑假免費
美擬沒收扁產 府：不評論
新台幣中午升7.2分
美擬沒收房產 扁：應待台判決
美擬沒收扁產 外交部：尊重司法
美雀巢撤不實兒童飲料廣告
馮小剛籲北京恢復繁體字親愛
棒球隊征海外 胡志強授旗
印度選出盧比貨幣符號
講內線交易法規 OTC辦宣導會
福建15單位選聘台灣專才任職
鼓勵民眾節能 高市獎現金
走私K他命485公斤 海巡攔截
天氣熱豬成長慢 豬價高檔徘徊
扁籲組無黨一邊一國連線
不畏罷工 豐田續拓中國市場
請辭 李龍文：緣起緣滅
水泥封屍 鯉魚潭旁尋獲
掌摑李慶華 邱議瑩拘役30天
康森逼近華南掀狂風暴雨
醫院自費項目公告 網頁難找
美知名傢俱商精品嬰兒床回收
台股收盤跌9.99點
一石二鳥 日擬推動「體育婚」
捷運路網政見 朱立倫提3環3線
金融擺尾 台股守穩7700點
布裘要顧小孩 間諜合體破局
數位產業計畫 102年產值7800億
研究：梨型女人 記憶力差
7月台指期漲7點
台北股市狹幅振盪 跌9.99點
曾志偉將在韓劇逃亡者軋一角
大陸「古稀」徵婚勢頭增
7月電子金融期貨漲跌互見
北捷信義線 隧道貫通
推廣台灣遊 韓星演唱會促銷
張花冠代言蓮子 推道地農產品
全球招商會 馬蕭吳將到場助陣
挖坑修漏 自來水工人賣命供水
總統特使王金平 明赴甘比亞
清華學院 9月加料擴大招生
民間標地熱 營建收紅
烏鴉觸電燒果園 台電判賠23萬
推動智慧綠建築 6年逾26億元
海外習醫 衛署提醒回台執業難
強盜販毒 4男落網
江啟臣：來台拍片 此其時也
先後上梨山 蘇胡較勁
三大法人買超台股66億元
新竹舉行藝術與人文系列講座
查證親屬關係 將可向戶政申請
性與賄賂 台司法界腐敗登上韓媒
南航炸彈威脅迫降蘭州
重慶上空傳出現不明飛行物
腸病毒長水泡 千萬不要抓
中市黑道轉進？中縣警否認
泰勞涉殺女友 一審判14年
耍槍童了得 軍方贈迷你禮賓槍
5星縣長4連霸 楊秋興28日受獎
紫鳳鳴樂樂團 21日桃園演出
何智輝逃 檢總長：應無洩密
樂園未告知設施停用 應退費
世新傳播營 中央社經驗分享
四川推出23項優惠台商政策
新台幣兌美元升0.5分
台商點亮8000大陸清寒學子人生
低收入戶買電腦 北市補助600戶
國民黨：何智輝早被撤銷黨籍
景氣暖 聯想看好下半年換機潮
薩爾瓦多國會副議長16日訪台
長期服抗病毒藥 降肝硬化風險
監院糾正 高鐵局尊重將改進
大陸房市官商鬥法
洗心革面從口做起 台鹽捐牙膏
轎車失控 修車廠老闆遭撞傷
鬼月沒在怕 建商推案飆高
訪紐時 江啟臣：希台美簽FTA
中國洪澇為患 災民近億
布袋戲青年車拼 章魚哥助陣
疑求歡遭拒 刺傷妻後跳樓亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
港立會二讀通過最低工資草案
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
孕婦連續吸膠 警報社工協處
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小說大山角厝獲獎 評審讚感人
舊愛劈腿 徐佳瑩相信愛情
宜蘭破獲毒品走私 市價近5億
運送荖花葉沒繳稅 國稅局開罰
周湯豪重拾曲棍球 比莉落淚
琉璃工房北京首展石破天驚
華航與南方航空 簽合作協議
台灣漁船海外起火 船員獲救
上半年券商大賺83.49億元
暮光了沒？8月惡搞上映
新北市捷運政策 英倫交鋒
菲5月出口勁揚
金門文蛤鮮 運台被疑大陸貨
難禁社交網站 網路規範保安
劉德勳：對岸犯罪所得可追討
公懲會委員長 謝文定出任
賴聲川寫快樂 如同花開綻放
米酒降稅最快9月 稅損14億
總統：法官法立法 設退場機制
天熱傷豬 交易量減
華航南航合作交流空服員
擠下東芝 華碩列全球前5大
陸生法案 總統盼8月通過
兩岸經合會應是原班人馬
美容店變相 斗南破獲色情按摩
航廈停車場封閉 交部要求配套
疑壓力過大 老師服藥自殺被救
民航局旅遊護照 搭機抽大獎
大理石寶寶 骨髓移植新生
侵華日軍731部隊遺址申遺惹議
ECFA後續談判尚未啟動
仁武廠整治 擬明年2月核定
瑞芳火燒山 6小時未熄
世銀調升菲經濟成長預測
自費項目 多數醫院未上網公告
南管現代歌劇 王心心秀舞姿
第四張畫 入圍瑞士盧卡諾影展
印說NO 大寶法王無法赴美弘法
羅比尼：歐巴馬應說明美經濟挑戰
海星吃光澎湖珊瑚？漁業署查
I LOVE NEW 小英公布競選主軸
央行阻升 新台幣收升0.5分
提升中國產量 福斯擬建新廠
復興摘冠 重返威廉波特
七成港青自認一代不如一代
獒犬傷人咬死狗 遛狗者被訴
一般生考警察 擬加考體能
花博交流 南部4縣市缺席
大陸上半年經濟佳 升息壓力減
平權 遠洋漁船准聘女性
老師保險體罰有賠?金管會要查
高考鐵飯碗難捧 錄取率約1.5%
助拔河金牌軍 體委會擬修法
東海艦隊進行反艦導彈演習
菲總統重申和平解決南部叛亂
屏縣尾寮山 擋土牆龜裂民眾憂
復興少棒進軍威廉波特 陳菊開心
小澤案 檢審會：不起訴 不當
舞台劇陰道獨白 喚女性自覺
問題法官 司法院過去提報11人
空中交流 南航空服員登華航
中國網民增至4.2億人
總統：台灣軟實力 贏國際尊敬
安徽數百遭辭退教師上訪請願
搶雲端商機 微軟獲科專補助
鄉民集資 國姓消防廳舍落成
國營事業未跟著中鋼加薪
併金鼎證？群益董座：還在談
泰通緝犯被逮：曾到台灣受訓
票券業財報 強化資訊揭露
花博缺席 4縣市各有說明
中縣封屍案 尋獲散落白骨
員警疑過勞 昏迷不治
房祖名出輯 陸版章魚哥下注
糖尿病藥梵帝雅 有條件續用
動員垃圾車堵官署 前鄉長彈劾
台灣館第30萬客 機票2張等著
重大公共工程執行率挑戰93%
中國堅持掌控浮動匯率制度
貝克漢：不會擔任英格蘭隊教練
保育麻雀 移走外來黑頭織雀
聯電購12吋晶圓製程設備
排灣族琉璃珠特展 北投展風采
復興少棒 8月進軍威廉波特
3名大陸人在港打劫酒窖被判刑
馬國起火台漁船僅台籍大副腰傷
通霄海灘菌群多 不宜親水活動
中縣封屍案 主嫌伴屍3天
高鐵獨董薪減半 年薪仍逾百萬
澳媒訪馬總統 談外交兩岸政策
3千萬用2年 綠色隧道燈具將拆
中國6月外國直接投資增至歷來第二高
屏東再傳鯊蹤？業者否認
緊急電話不通？外交部：常測試
新北市房價潛力 6成2看好
西班牙發售30億歐元15年期債券
受難補償期限將屆 總統促解決
何智輝逃無影 檢方通緝
無定罪資產沒收 美國查贓利器
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美櫻桃藥檢違規 再犯擬停進口
大陸年輕人過分依賴手機
收回扣案 員林鎮長遭傳喚
高市議長讚世博台北館
台北電影節閉幕 酷馬名人齊聚
趙又廷露口風 黃渤當痞子
高市公車疏失 老嫗骨折
英治安好轉 犯罪案件29年最低
營造商涉行賄鄉代 中檢搜索
友達合資廠下半年產LED模組
嚴控房市無效 北京租金續漲
用對助聽器 不再焦慮孤僻
中華少棒及青少棒隊亞太封王
中國經濟放緩 下半年如何？
劉憶如：台所得分配不比星美差
易楚寰不孤單 向盧彥勳看齊
中國將成廣告龍頭WPP第三大市場
建國商圈禁菸 最高罰1萬
英情報機構叛徒竊密出售被捕
車禍露餡 撞出毒品
中經濟降溫 投信:升息遞延
颱風康森逼近 香港1號戒備
6月國內投信基金規模微減
排雲山莊整建 暫停住宿8個月
私渡菸酒 監所替代役男被訴
台灣神之(雨下) 曾孟翊出線
美上週初申失業救濟金人數低於預期
中國空調業技術領先全球
美6月生產者物價下滑超過預期
補助退休公務員團體規定 試院修正
全球招商 各部會設專案辦公室
王功漁火節 24日晚間熱鬧登場
保金沒A成 眼瞎又吃官司
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美國6月工業生產增0.1%
FUN暑假瘋台灣 搭台灣好行
OPEC：亞洲帶領明年石油需求
府財經小組建議設國家疫苗委員會
威力彩頭獎摃龜
世足賽觀眾多 電視台沒賺頭
扶貧將成推動經濟發展的動力
投資環境評估不利 中國不認同
扁家美國2宅 疑金控賄款購買
台盼代扣扁宅 美卻沒收
美司法部公布扁案訴狀內容
USTR：積極化解美台貿易爭執
USTR：積極化解美台貿易爭執
美政府提訟 沒收阿扁房產
五角大厦宣佈 美韓將在黃海日本海軍演
調查：全球每年一億人得不到「臨終關懷」
菸酒稅法將修 米酒降到25元
Jolin新造型被譏巴斯光年 力跳Voguing向瑪丹娜致敬
開車造成女生胸部縮水？西醫駁斥：沒根據
凱莉米洛學習女神卡卡 同志夜店熱力開唱
Jolin師法瑪丹娜 遭譏笑為巴斯光年
國庫空虛查稅嚴酷 中小企業難生存
跟著戴董來點菜，點出人生新滋味
賺食人的心聲：高雄市勞工博物館
台灣又一個大咖落跑 民眾「幹譙」
Nokia瘋學堂 暑期免費招生中
三星好梨大贈送
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遠傳e書城 全台走透透體驗會
國賓A CUT牛排館 超低溫慢烤紐約客每日限量五客
新光金融成長營 金鑰開啟學子金融理財大門
幽谷驛站‧泰源山城
「2010都市空間改造方案-都市彩妝徵選活動」7月15日開始收件!
新光人壽慈善基金會 閃亮的皺紋攝影比賽
浪漫一夜 情定一生 神旺七夕餐飲及住房專案 為您的愛情加溫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美訴狀：扁家購屋手法複雜
美參院通過歷史性金融改革法案
墨灣油井自4月來首度停止漏油
印巴外長正面評價雙邊會談
寒流襲 巴西南部氣溫零下7.8度
亞馬遜非法伐木 近10年減75%
文藝復興素描珍品倫敦展出
晴朗炎熱 全台有陣雨
抗金礦公司 魁北克釘子戶拒搬遷
扁家委託仲介售美房產
台股開盤漲12.72點
中國對美放寬娛樂產品市場
德國總理訪中尋求經貿合作
超男偶像HERO 代言進帳7位數
朝日啤酒委三商行產清涼飲料
日資車廠在廣東再傳罷工
熱浪來襲 加州野火頻傳
新台幣兌美元盤初走升
毛治國：桃園機場成後ECFA先鋒
世博餐飲「吃」掉7億人民幣
專家：梅克爾來訪加強中德互信
陸生案朝野異見 2次臨時會再戰
薩爾瓦多國會副議長訪華
巴拉圭台灣獎學金生活營開課
毛治國：機場服務 講究細節
康森颱風侵襲海南廣東
警破販毒集團 孕婦赫然在列
缺乏題材 台股7700點盤整
南韓進口美牛比去年劇增
修復南橫 後年8月完工
亞松森蔣介石大道啟用
XBRL財報 採用率96%
日醫界善用iPhone等輔助醫療
中央氣象局氣象報告(更正)
竹南徵地 崑濱伯：天公會怪罪
火龍果無法銷日 胡志強代解決
奧蒂嘉接見台灣國際青年大使
馬總統弔唁一貫道張培成
對流雨旺 公園樹倒壓壞車
朱立倫：受許信良影響啟蒙
全球暖化 祁連山27條冰川消失
石門水庫辦長泳 水利署：水質OK
韓核電站雷擊停電 無輻射外洩
陸生案恐衝突？王金平希望不會
新生高封街 簡訊提醒用路人
台灣之光 國際物理辯論賽獲銀牌
「告御狀」怕報復 陸農逃亡
福州直航台灣增至每週21班
屏東警匪對峙 11：30落幕
北市海砂屋都更 增值千萬
中經院：GDP成長6.94%
扁家紐約豪宅 約值160萬美元
腸病毒重症新例 男童肌抽躍
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朱立倫：團結合作 交通優先
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假節目真廣告 消基會促重罰
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法人：鬼月不影響豪宅商辦
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總統催陸生案 綠：把國會踩腳下
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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三峽洩洪有效 但難保天下太平
藝人蕭羽桐涉吸毒 檢方緩起訴
頂樓失火急 超人士官長解危
成交萎縮 台股開低後跌幅收斂
財劃法來不及修 藍委籲解套
上山下海 台電外線工吃苦耐操
中國汽車產能過剩 隱憂已現
補助報廢機車 朱立倫政見加碼
長江洪水瞬間毀民宅
大陸僅720人夠格踢奧運足球
ECFA促台海和平 總統盼擴及國際
藝術品買得起 投資未來陳澄波
看好景氣 中研院調高GDP
印西孟省火車追撞 死亡恐逾50
司法官貪瀆案 提訊2白手套
指考英文作文 7172人抱蛋
蘇州警民衝突 3萬人抗拆遷
清泉崗擴建 明年可飛大型機
科技大廠法說行情本週起跑
紅眼症攀升 衛局籲勤洗手
常委改選 蔡英文：不擔心失衡
冠軍球隊沒球場 教育部：將改善
指考成績 物理公民頂標滑落
高市抓飆仔不圍捕 蒐證追罰
醫師：早產兒插管 不宜太依賴
完美擬在台找代工或設廠生產
河南男墜崖 靠野草螞蟻撐12天
英特爾青睞 正崴走勢搶眼
兩岸增班假的？多數飛不了
指考分發 3科達10分可登記
花博1天花5300萬 議員批燒錢
ECFA投資效益今年即可實現
牽水狀慰亡魂 慎終追遠
時代雜誌：台灣醫療旅遊有潛力
新台幣中午貶2.2分
星台商8月返台 考察上市櫃
蔡英文：美對台軍售 愈早愈好
大連油污染海域近百平方公里
綠營：新司法院長不能濫竽充數
補教預估 台大醫512分電機405分
大連油管爆炸責任在陸上
指考頂標變動大 命題盼穩定
法官協會籲總統 化解法官法爭議
台股軟 鋼鐵股硬
宏達電股王寶座愈來愈穩
民進黨挺農民 促修土徵條例
成立廉政署 香港的啟示
兩岸航班供不應求 票價難降
台股收盤跌14.74點
止痛藥上癮 美10年爆增4倍
大學考試分發錄取率 估97%
中常會新局 綠營：跨派系合作
兩岸增班時間帶差 業者延開航
台股量縮 小跌14點
台韓教大續簽合作協議書
傳產抗跌 台股10日線有守
宜縣光復國小星國表演獲好評
7月台指期跌11點
清境綿羊秀 24日重返青青草原
指考雙料榜首趙人平 同學稱神
7月電子金融期貨雙雙下跌
台灣與河內證交所簽MOU
汛期預警 從雲開始
彰縣23日舉辦稻米文化體驗營
上市公司6月現增募資今年新低
法官另涉賄？傳應曉薇作證
韓美軍演 中示威黃海交通演習
駐台交遊廣闊 甘若飛好人緣
秀水鄉立圖書館20日嶄新開館
陸團凸顯台大型接待館不足
深圳警將賣淫女遊街惹爭議
三大法人買超台股2.81億元
押放扁 高院下午開庭
7年有成 中科拚4000億營業額
郭采潔拚宣傳 犧牲睡眠換機票
無痛流感疫苗貼布免挨針效果佳
長江上游洪峰形成 沿岸成災
吳釗燮子考大學 苦讀2年大躍進
台跆拳選手新疆比賽受傷送醫
備戰美網 盧彥勳排名創新高
台商腦中風 金門紅十字會接回
大連港火雖滅 傷腦筋的是除油
東印度鐵路意外已60死150傷
長江洪災 四川廣安老城恐淹沒
參加韓影展 台灣團擬吸國際資金
成都機場大霧 百餘航班受阻
取信於民 廉政署須獨立
新台幣兌美元貶1.2分 收32.155元
Rain謝絕史特龍息影巨作之邀
金門體驗營 學員呼過癮
網路罵國手 攀岩老將吃官司
澳洲政府民調領先增至10%
北京蟻族搬的越早領的越多
中共高官：化解矛盾 鞏固統治
遇攔心虛 毒蟲開車撞警
陜西安康暴雨8死57失蹤
悅讀一夏 屏縣客家館增書千冊
自製腦血流造影劑 年底上市
新書批評死刑 英作家遭星逮捕
台灣女聲合唱團亮相紹興
外資今年累計買超305億元
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台企領軍 廈門電視出口激增
彈夜曲念書信 陳毓襄蕭邦對話
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啟動小額募款 小英盼財源多元
指考 南一中逾百人上醫科
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電子遊藝場涉賭 雲林逮10人
連中三元 張子凡想當法官
名師欽點 卓文萱苦唱竇娥冤
聖露西亞商工部長20日訪台
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指考數乙 北一女平均逾85
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種子舞團公演 養豬老爸當後盾
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台聯新ECFA公投案 准駁受關注
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兩岸攜手破詐騙 逮12人
天災肆虐瓜地馬拉觀光業仍成長
中國十一帶動中小面板需求
童玩節戲水 遊客腦溢血亡
南管鋼琴合奏 舒曼邂逅林黛玉
廣東高溫 57縣市拉警報
雙胞胎一級棒 台大再續同窗緣
國際青年研習營 品味台灣文化
節能減碳 政府作表率
捕流浪貓狗 北市：不用麻醉槍
菲反罪組織：上半年56宗綁案
11歲小獅王 十字樁上展雄風
台股今年盤整 明年起飛
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台東百年瓊崖海棠 鄉民搶救
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國民黨：民進黨選風令人吃驚
玉山降冰雹 米粒綠豆大
菲海外證券投資淨流入增245%
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TLPGA邀請賽 22日林口開打
就業啟航 5萬名額助弱勢勞工
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封停車場引反彈 桃園機場頭痛
工研院董座月薪未超過總統
菲國際收支差額 上半年成長45%
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中國5月大減美國國債
應曉薇：赴北機站助查法官貪瀆
台股第3季震盪後可望走高
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彭于晏變洛基 郭采潔沒興趣
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司院風紀小組 沈守敬任召集人
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吳揆調解大埔案 雙方無共識
陸委會：ECFA參考東協加一協定
上千陸銀失業工人北京請願
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量縮觀望 新台幣難脫盤局
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擬設廉政署 總統明上火線說明
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紅眼航班不意外 可協商解決
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廉政署架構 將納檢察官
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輕颱璨樹形成 對台無威脅
今天的金門技術學院、明天的國立金門大學
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三審由二審裁定羈押 扁將提釋憲
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電子書閱讀器市場 中國居第2
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航班爭議陸批台 仍可溝通
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前北韓女特務 下榻前日相別墅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美將領：北京輕忽美中軍事互動
江啟臣結束說明ECFA美國行
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德總理與中共黨員討論民主
德立法試驗二氧化碳封存技術
高壓減弱 降雨機率提高
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長江最大洪峰過境重慶
台股開盤漲29.06點
巴農牧展台灣館開幕酒會熱絡
上海崇明島 中國長壽之鄉
司法官貪瀆案 提訊邱茂榮謝燕貞
外國記者揭密中共新書遭禁
800台生參觀上海世博
英特爾全力支持WiMAX
新台幣兌美元盤初走升
祁連山最大冰川年均縮6公尺
日官方邀訪 金賢姬抵日
電子食品撐盤 台股狹幅盤整
大埔協調未果 立委批縣府霸道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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削預算 加州考慮減少上課天數
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天安艦外交戰 南韓落敗
設立廉政署 胡志強支持
湖北官夫人遭圍毆 警：打錯了
豪雨成災薩爾瓦多疏散上千人
電源大廠獲利靚
高麗菜壓成餅 林達龍活用農產
大埔徵地 農委會未參與
尹恩惠尹尚賢傳緋聞 雙雙否認
胡志強黃仲生赴馬 行銷農特產
下半年大陸經濟不會二次探底
紅籌股TDR最快下月遞件
大陸糧倉暴雨成災 米價漲定了
冷氣定時3-4小時 一夜好眠
南投信義表兄弟溺斃
第2次基測18人滿分
北京打造世界級雲端計算基地
議員問生涯規劃 楊秋興不鬆口
捐血送豆漿禮券 民眾不畏暑氣
夜市PK賽 獎金100萬
調查：男比女多病 自覺健康讚
ETC扣款優惠 22日起95折
市況欠佳 不鏽鋼廠千興暫停工
戰機去國徽？軍方：低視度塗裝
ADB:台灣應升息 中國防通膨
證交所權證投資講座起跑
千興停工衝擊 鋼鐵股熄火
越界舞團在美文化外交亮麗出擊
大陸經濟先行指標第二季現拐點
總統：ECFA助台成亞太經貿樞紐
新台幣中午升3.7分
北市要蓋籃球館 預計花21億
拒菸害 星加強管制設限
下半年大陸經濟增速將放緩
技術人才代言 阿基師第一
立委助理當藥頭 檢警偵辦
基測寫作近3000滿級分 畫圖抱蛋
飛機站票 6成大陸網友贊成
摩根大通：看好ECFA效應
黃春明兒童劇 招180名娃娃兵
高市電動機車加碼補助 上路
業績佳外資喊燒 PCB股大漲
日擬多島部署部隊 近釣魚台
農民自救會不滿持續徵地
立委團抵華府訪問 將拜會國會
消費接棒 股市盤整難免
竹市玻璃藝術節 31日登場
民進黨：馬版廉政署 換湯不換藥
華航首辦機師體驗營 名額搶光
台股收盤漲62.20點
前進威廉波特 復興要拚冠軍
歐盟免簽效益大 總統盼有成果
明年基測 北北基題目不一樣
WiMAX未來十年沒問題
立志當法官 張子凡未考醫科電機
台股震盪走高 收盤漲62點
亞銀：今年東亞經濟成長8.1%
電子傳產揚 台股登7700點
周瑞奇 NBA首位亞裔總經理
法部設廉政署? 監委：大義滅親難
午後對流旺 防大雨
7月台指期漲52點
登記分發估 建中405北一女403
大埔徵地 吳揆：應兼顧國家利益
兩岸增班歧見 大陸：10月再說
朱立倫：北2都共推雙低公車
7月電子金融期貨雙漲
中國本土汽車駛向全球
亞銀估台灣今年經濟成長5.9%
綠營：藍曾擋廉政署百餘次
兒童熱死車內 美今年已24例
UN經社理事會 慈濟任特殊諮委
瓜國盼美予瓜移民臨保身分
助理涉販毒 孫大千：終止委託
錢櫃前董座涉背信 檢求重刑
中日27日首談東海油氣田簽條約
大陸色情業穿軍服接客
大埔事件 綠營：應修農再條例
下咽癌新療法 患者有話可說
重慶青少棒 拚世界冠軍
基測進步王 106分飆到269分
黃耆針劑治中風 產學合作試驗
陳水扁又延押 乾兒子擬探望
枋寮果農命案 凶嫌求刑無期
四川冕寧縣山崩 13人失蹤
假資料露餡 警開槍逮逃兵
油價變低 小金門好福利
大立光宏達電同登股王寶座
三大法人買超台股67億元
朱立倫：減碳是觀念 財務非重點
廉政署 呂秀蓮：不是只學招牌
小馬少棒 中華輕鬆打大勝越南
消基會：洗腎照護品質堪虞
立委提案病歷留7年 便於舉證
長者跆拳道世錦賽 柯麗卿出征
李小龍逝世37年 風采再躍銀幕
台5學生參加物理奧林匹亞賽
劉政鴻：募款從優補償已不可能
疑酒後戲水 堂兄弟葬身蓄水池
穿布希鞋 標檢局籲注意安全
曹公圳整治成果 歐盟官員讚賞
鼓勵科研創新 歐盟砸64億元
為ECFA佈局 陸將辦泛亞峰會
國巨27日法說 市場焦點
屏東弒父案 情侶主嫌求處無期
福建擬推廣種植台灣金萱茶
總統提設廉政署 王金平尊重
聲樂金童玉女 9月美聲獻唱
花博試營運 新北市有機會索票
新台幣兌美元平盤作收
上半年政府採購 廢流標減7成
濫墾山坡地 男子送辦
黃靖倫生日驚喜 客家歌處女秀
楊秋興：重劃區差額地價 再議
宗教定心丸 李聖揚如願滿分
對台印象佳 完美董座盼再來
楊志良自比周處 籲審二代健保
蜂蜜純不純 認標章不用靠運氣
台鐵北宜區間快 復駛至8月底
中國私人飛機租賃市場錢景佳
谷歌承諾遵守中國法律接受檢查
張清芳開唱 老公憂票房
立委：美允助台入國際民航組織
小額威力大 蕭美琴選舉募千萬
醜女翻身 李欣汝甩四眼鋼牙妹
6月外銷訂單 歷年單月次高
消費能源世界一？ 中國否認
吳揆：設廉政署 府院早有共識
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統宣示成立法務部廉政署
乳牛熱昏泌乳減 巴哈音樂舒壓
基測北縣亮眼 雙胞胎拚北一女
金穗獎徵件開跑 獎項變動
雲縣運飆創意 花鼓陣秀電音
陳益漢袒胸秀美肌 金素恩害羞
衛署：洗腎醫護人力屬高規格
貨車失控翻覆 零件散落國道
社區小學堂 線上闖關贏大獎
泰婦高利貸 專榨同鄉
嘉義都市縫合 首期10月完工
賴清德訪李登輝 獲拉票承諾
朱立倫：爭取台商總部設新北市
天熱冒痘亂擠 小心留疤
車禍昏迷打不倒 陳朝胤攻碩士
吳揆：5都選舉藍北部領先加大
蒙面女吳君如 kuso登月打高球
女弒父遭求無期 母求情
糕點業台商看好後ECFA商機
總統：設廉政署 建立乾淨政府
區間盤整 新台幣收平盤
雨後奇觀 集集攔河堰成陰陽海
長江半世紀最大洪峰通過三峽
江宜樺：中央地方統合強化救災
呂秀蓮開轟 民進黨：歡迎檢討
設廉政署 藍綠立委各說各話
眾聲喧嘩8.5時 挑戰觀眾能耐
淡季不淡 外銷接單看好
4台生參加國際化學奧林匹亞
看好7月訂單 全年可望創新高
中國外貿全年走勢前高後低
央行：未限縮自住戶房貸成數
印板球員自傳 高價預售一空
今年第3家 慧洋海運來台上市
環署：板新廠水源 安全無虞
大埔案 吳揆：全面喊停有困難
陜西暴雨 37死97失蹤
抓何智輝破壞漁具？檢調否認
離婚怪媒人 縱火判8年
小馬亞太青少棒 台日明爭冠
婦情變持刀尋短 警救稚女
陳武雄:灣寶案不修正 難過關
設廉政署 基層檢調籲重養廉
五穀米含澱粉 糖尿病患勿過量
總統：設廉政署 肅貪交叉火網
打房奏效？買房意願續降
疑引擎漏油 日1航機迫降成田
大埔徵地爭議 議員出面協調
吳揆：徵收土地需顧糧食安全
違停勸導 集集祭出大聲公
超商小幫手 基測滿分
綠批捷運跳票 朱陣營反駁
全額存保退場 保額變300萬
張家港推6000人次來台旅遊
網售美容微針滾輪 賣家罰3萬
增班爭議靠民航單位解決
WiMAX產業吼 台灣一定強
吳揆：綠島出租機車 改電動車
張菲謹記母訓 阿牛不能輸人
兩岸21樂團聯手 奏出海峽對比
兩岸公關協會擬建文創平台
衛生紙不丟馬桶？環署傷腦筋
大學生當組頭 拉同窗簽賭
遠傳缺席 但力挺WiAMX
北縣女大生 新流感死亡
公車摸臀狼 警攔截逮獲
私會被告 前法官林德盛撤職
金融機構適足率低於2% 接管
澳洲人報推崇馬總統政績
菊營批阻撓世運 黃昭順斥抹黑
10大經典獎 台塑統一入列
顧弱勢 副總統：大家一起來
蔡英文：市民主義 光榮新北市
裝置藝術缺照明 入夜變隱藏版
拚宗教觀光 高市藍綠有志一同
星經濟成長 基期低反彈大
19萬疫苗打400劑 疾管局遭糾正
亞洲滑輪溜冰 廖彥勝奪雙金
16省仍處緊急 泰每週評情勢
郵局磁條金融卡 10/1停止交易
鳳中師生架網 國際賽3響炮
滑輪賽戴耳機 聽指令更清楚
小麥大漲農金再現 慎選標的
國父穿七分褲 建國百年徵志工
中日韓自貿區 韓倡中韓先行
高溫38℃ 日兩8旬農婦熱死
黑松新董座認養千棵樹
小痛要醫 神經痛拖久難治
法部：非肅貪案 廉政署不碰
士林上吊男屍 彩券查出身分
鐵了心要廉政署 總統拚肅貪
台鐵愛心 輪椅旅客專人服務
帛琉副總統馬瑞爾伉儷來訪
監院博達案報告 要金管會檢討
俄羅斯熱慘 一晝夜71人溺斃
英1/3家庭 女性撐起一片天
早產外孫女出院 蘇貞昌謝天地
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亞銀調高菲經濟成長預測為5%
兩岸增班歧見 擬求助兩會
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開發中亞洲經濟成長預測上調
溼地殺手 互花米草入侵關渡
中國社會底層正在擴大
孔傑榮：民進黨不應退出臨時會
府：廉政署專辦貪 查賄再研究
陳沖視察高縣災區 促加強防汛
美俄明年受邀參加東亞峰會
台灣學生暢遊世博城市實踐區
重清廉 總統：改革責無旁貸
買下男孩印度盲丐搭上死亡列車
富士康旗下實習生傳墜樓死
收支平衡為人民幣穩定創條件
新增航班 大陸強硬批台灣
外道超車 駱威霖黃郁婷雙金
廉政署辦案 類似特偵模式
崇尚進攻球風 德教練勒夫續約
總統：大埔抗爭與農再條例無關
大陸火腿含汞 在港回收
馬英九：中山獎學金 為國舉才
薛瑞福：售F16C/D 中稱越紅線
滬台千名青年共遊世博台灣館
亞銀預測台灣今年經濟成長4.9%
大樂透頭獎摃龜
女人開車 1/3男人無安全感
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台灣書商期在港售200萬冊
自稱何智輝妻 爆料遭家暴
簽ECFA後 中國對台導彈不減反增
美國航母21日抵達釜山 準備參加美韓軍演
熱比婭女批馬 統派學者駁：台灣不做分裂據點
三峽首遇規模最大洪峰 大壩面臨考驗
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中國重慶二次爆破 城口堰塞湖
產業界發展WiMAX 經濟部表達全力支持
輸人不輸陣! 金門二岸三地樂團創作大賽月底開鑼
美海軍雷射炮首度擊落飛機
馬宣布成立廉政署 綠批「東併西湊」挽民調
國道10逆行 撞3車6傷
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美韓軍演 四架F-22將豋場
洪澇災害 造成中國27個省市701人死亡
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中國人正習慣電視節目台灣化
設廉政署不如設特搜部
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國道10號朋馳車狂飆肇禍 2死4傷
高盛第2季獲利下滑82%
凱根以坦率風格邁向美最高法院
華時：台舉行抗中入侵電腦軍演
猥褻罪成立 菲法官「吻」坐牢
延安新助理主教 中梵認可
英Flybe向巴西訂購35架客機
女兒房間整齊 歐巴馬：有撇步
胡志強籲馬國民眾支持台中產品
林永樂促歐盟支持台參與國際組織
經濟仍不穩 加升利率0.25%
沿海風浪大 戲水應小心
宜蘭清晨地震 規模3.6
再延失業救濟 美參院將表決
洗車有一套 英達人頂級收費
台股開盤漲30.45點
重慶暴雨洪水 7死8失蹤
陜西南部洪災 41死107失蹤
訪華府 立委：F-16A/B或提升
台巴簽署捐贈UHF電視臺計畫
閩台貿易額1至6月增長近8成
司法官貪瀆案 提訊蔡光治謝燕貞
台灣捐贈巴拉圭外交領務設備
新台幣盤初升3.8分☆
黃聯昇在旅巴台灣商會演講
許添財動向 月底做決定
黃聯昇夫婦邀慈濟人餐敘
颱風災損30天內報請勘查
台6現代舞團揚名全球舞蹈節
墾丁防鯊 啟動海陸巡護
中國基層工資5年內擬倍增
Q2獲利可期 太陽能又點火
加州8%醫師能以華語看診
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融買超 瑞信首選台新國泰
電視需求大 LED產值躍增
台股小漲 創波段新高
四川洪水32死38人失蹤
陸專家：UFO可能是外星飛行器
增班僵局 華航長榮臉綠
馬以南特權施壓？郝龍斌：沒有
警破詐騙集團 逮6嫌
打電玩不用手 吸奶嘴也行
福建紫金礦業汙水流入廣東
大陸27省洪災 1.13億人受災
農業生物科技館明天登場
星媒報導台灣設廉政署
台灣協助薩爾瓦多改善治安
美黑人女官員因種族歧視丟官
上海世博參觀者破3000萬
美發包售台預警雷達升級元件
單身不划算 一生多花25萬英鎊
台鐵超級自強號 再延3個月
立委：健保給付對女性不合理
尹世雅裝小6年 驚爆33歲
反映財報 被動元件熱身
介入明新校長遴選？吳清基否認
長江洪水 中國水庫老化難抗洪
性歧視 韓執政黨議員遭除籍
人民幣5年來兌美元升值22%
英人出死刑書 星以犯法逮捕
美情報總監：不應低估北韓軍力
無名指較食指長 易患攝護腺癌
地溝油猖獗 深圳等地大整頓
陳致中否認召妓 保留追訴權
陸客商機 可望增5萬個職缺
勇戰癲癇 圓白衣天使夢
環境信託首例 今審議
印巴邊界降旗 挑釁姿態不再
新台幣中午升1.6分
韓美外交國防首長走訪板門店
上班族嘆陸客錢難賺
美媒：林書豪可望落腳勇士
B/B值連12個月逾1
綠營：廉政署首案應辦馬以南
學者：人民幣升值對台商長多
武漢警察毆打官員夫人案未了
馬以南特權關說？北市府否認
朱立倫學藝 金牛角作成金螃蟹
黑龍江大舉對台招商
中國軍方組建網路戰基地
電鬍刀健康器材 父親節熱賣
墾丁家燕破萬 陸蟹產卵過馬路
特權關說人事？馬以南要告媒體
新陸客商機 晶華釋逾百職缺
騾為何不孕？ 中研院找到緣由
台企銀獲財政部頒績效優等獎
液晶監視器代工出貨連降3月
綠智庫：開放中資白領 先增本勞
酒後逆向飆國道 撞成2死4傷
嘉市軟式少棒征日 奪冠有望
台灣美術雙年展 18人作品獲選
3D布袋戲電影最快1年上市
台股收盤跌10.74點
中美洲元首同意宏都拉斯歸隊
五股疏洪道 女屍棄草叢
未來廉政官 從檢警調政風選才
加國升息 後續恐暫停
台北股市開高 收盤跌10.74點
7月台指期跌24點
警告北韓 韓美軍演將登場
7月電子金融期指雙跌
金溥聰：成立廉政署 值得鼓掌
高市國二女生墜樓 急救中
許紹洋被控教唆打人 檢不起訴
召妓疑雲 扁勉致靚堅強面對
高價股拉回 台股收黑
副總統：台日關係基本面好
郝龍斌：多本多花錢才推1綱1本
藍甄選青年總團長 栽培年輕人
高市墜樓學生 開刀急救
2011管樂年會 嘉市當主人
強烈衝擊登台 盼訪故宮看白菜
美專家：航母受中壓力退出軍演
食道狹窄卻剖腹 義大否認開錯刀
賀衛方：中國領導人不自信
逢甲夜市夯 募環保志工
三大法人買超台股37億元
不滿公部門年齡歧視 勞團陳情
貨車司機遭搶 死不放手
老婦猝死 議員促貓纜設急救站
溫商學股神拍賣時間 網友質疑
兩岸增班爭議 綠營要交長下台
慣竊落網 仿清明上河圖當寶
統籌款比例敲定 地方喊錢不夠
官方聲稱三峽壩發揮調蓄作用
綠委：六輕工安頻傳 五期應暫停
明年書展 作家朗讀帶動氣氛
大陸聯考狀元半數出自教師家庭
6成日人不期待自民黨奪回政權
中市原音嘹亮 北原山貓獻聲
大陸新興能源將增加投資5兆元
走過一甲子 竹東中央市場翻修
金融早收不如預期 業者批
台陽美展 移師桃園客家文化館
花博名人館 展出鄧麗君文物
翁文祺：分散對中投資到印度
中國全面打擊網路侵權盜版
南科華亞科調降產出目標
新台幣兌美元升0.5分
中國大學畢業生就業率72.2%
秦金生：ECFA給台商透明保障
嘉市徵才 外縣市企業供宿搶人
南科華亞科第 2季續虧損
鐵馬遊愛河 沖涼後再上路
郭泓志無失分 13中繼點進帳
山舞珊溜珊棲 小黑腳企鵝見客
長頸鹿修蹄 10人侍候
清淤 104年曾文水庫風華再現
確保河防 水利署疏濬不打烊
大腸癌居家化療 免等病床
湖山水庫進度近5成 103年完工
濁水溪陳有蘭溪9月完成疏濬
生技論壇 台馬廠商簽約合作
關穎登西門町看板 預告再爆卦
水利署長訪視曾文溪疏濬作業
韓國小提琴天后 也愛珍珠奶茶
今年港人買大陸樓因宏調減少
日相夫人出書 幫夫拉抬聲望
海基會8月組團探台流
銀行加持 助擴大信保基金
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
午後雷陣雨 新營雨量破百毫米
輕颱「燦樹」直撲華南
鮑魚餐搶客 600到6萬都賣
747之父獲飛行終生成就獎
常揉眼睛 小心角膜突出
中國生產大型客機2014首飛
代言技職 教部找古又文
發票別丟 中獎機會大增
新台幣收升0.5分
高縣八八災區 雨季防災到位
罹3癌不喪志 高美鳳樂當志工
幫副議長買票 前鄉長判刑5年
技術士技能檢定 5.5萬人報檢
增班協商 海基會：須政府授權
韓美發表聲明 嚇阻北韓挑釁
洪峰過 三峽水壩積聚垃圾帶
美韓聯合軍演 中國深感關切
持掃帚柄性侵 少年吃官司
民間團體建議公民審議ECFA
百里外搶商家 台北男台南落網
鮑魚大王進軍龍蝦養殖
網貼他人個資 女子吃官司
小馬少棒 台韓明爭冠
吳揆：後龍案不宜 大埔再溝通
自助會違法吸金 3000人入甕
馬以南告壹週刊加重誹謗
石斑市場大 帛琉盼台協助養殖
膽結石別輕忽 小心發炎壞死
小馬亞太青少棒 中華負日摘銀
龍台經貿文化促進會 籌設中
火辣簡訊露餡 情婦判刑3月
親民黨：廉政署應直屬行政院
衛生紙丟哪裡？環署實驗
室內孵化 石斑魚苗繁殖趨勢
秦金生：藍整合不如往昔
香港鏞記可清盤 經營照舊
國安局限齡 考選部盼研議放寬
專責機關肅貪 7成民眾認同
大陸人首獲台灣經研院榮譽銜
大台中農食品業前進穆斯林
飛車搶奪7女 毒蟲落網
南科華亞科資本支出約增2成
兩岸增班卡住 交部：談判失誤
一畫就成功 劉興欽嘲誤入歧途
酷暑發威 玉里鐵份瀑布斷流
新外交 國合會設人道援助處
國際會展菁英讚賞世博台灣館
阪急台北 要做同區最佳百貨
阪急10月開幕 信義商圈共榮
陳致中若提告 壹週刊：法院見
醫院拒同性戀捐血 鬧上義國會
桃檢搜索 扣私製減肥藥287盒
保護高美溼地 30支監視器蒐證
馬大姊提告 壹週刊：尊重
衛星頻道評鑑 12家須加強編審
立錡控力智侵權 獲勝
追討8欠稅大戶 1人近4億
美韓軍演 中國再表關切
機場一航廈施工 8月封停車場
新中執委就職 蔡英文打團結牌
十大神農選拔將受理報名
總統視導兵推 重申備戰不求戰
金門警涉酒駕肇逃 記大過法辦
首屆金漫獎 劉興欽終身成就獎
消費前上網查 搜尋經濟成形
大台中議員 中縣議會就職
王功漁火節 蚵仔吃喝玩樂
台大醫院新竹分院 署新在望
滑輪花式溜冰 王筱筑封后
狹路相逢 鄭進一再槓黃國倫
防洪 荖濃溪大樹段建永久堤防
潘瑋柏張榕容吻戲 有戀愛感覺
徐重仁：百貨集團化成趨勢
韓國情蒐 宋青陽不在意
5都改制 千億補助兵家必爭
特派員筆記：彥勳 祝福你
特派員筆記：印度鐵道政治學
國道10號逆行 肇事駕駛交保
2.5萬雞暴斃 雞農疑飼料肇禍
長沙機場巴士疑爆炸至少2死
減碳 總統盯能源效率升2%
渣打：中國下半年升息機率低
明新狀況多 獎補助招生遭扣減
蔡振南演戲拚命 曾寶儀心疼
投信：台股後市須看美股陸股
漏油醜聞盪漾 BP執行長將下台
專家:世博排隊3-4小時正常
總統：台灣全球布局 蒸蒸日上
泰邀國際選手較量正宗泰拳
考公部門限年齡 勞委會：不妥
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新暗戀桃花源 黃磊孫莉接棒
亞運自由車培訓選手抵新德里
前朴子市長涉弊案 一審無罪
港澳盯上含水銀長城牌火腿
環評再不過 國光石化民股退出
大埔5公頃不徵 政院列選項
預警設備啟動 監測國道順向坡
大陸太陽能集熱研究領先全球
台灣龍馬會 李登輝任名譽會長
痛心污衊 鴻海檢討在台投資
中南部大雨 嘉義下最多
向嫌疑人母親詐財 前員警判刑
鴻海屢受批評 經長聲援
最大太陽能示範區擬設屏東
癌思停若停用 羅氏恐大失血
西方間諜盯上中國地理數據
香港豪宅價格下半年可能漲10%
中常委選舉爭議 謝長廷促檢討
湖南團8月來台採購農產品等
中國今年可能升息 平抑物價
BMW碳纖維電動車 3年後上市
環境信託首例 內政部要求補件
巴西購買力強 買奢侈品不手軟
颱風燦樹逼近 香港嚴陣以待
富豪愛倫敦 印度精品業不振
史國總理強調與台灣邦誼穩固
駐以色列代表處舉辦ECFA座談會
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摩根士丹利Q2獲利優於預期
陸客愛插隊 台生心難平
環境信託案 環團不排除興訟
千億補助款 地方盼速釋出
風波不斷 鴻海畫出防火線
英23週早產雙胞胎 奇蹟存活
網購安眠藥 小心含毒假藥
五股棄屍案 疑運屍車尋獲
富士康宿舍「剝離」 9月完成
換膝關節照護新法 術後可走路
日本增兵沖繩 將中國定位為「假想敵」
台灣奇蹟! 人口僅五萬國立金門大學8/1成立
被貼上「世界頭號耗能國」 中國跳腳
波音787夢幻客機 歐洲航空展亮相
懷特生技、中醫大結盟 研發「黃耆」抗腦中風針劑
周刊踢爆馬姊特權關說？ 綠要馬先辦自己人
防擦槍走火 美韓軍演避開中國沿岸
第2屆國家磐石獎 王志剛等四位獲獎
黃郁婷防受傷 500米爭先賽摘銅
法德籲將赤字過多歐盟國停權
美參謀主席：美國仍將進行黃海軍演
中國維族資深媒體人 因「危害國家安全罪」受審
內政部審查 環團「濁水溪口海埔地公益信託」案
台灣WiMAX 創新科技走出一片天
朱宗慶打擊樂團何鴻棋副團長、三仙社區寶抱鼓隊、大提琴家張正傑用音樂豐富台東仲夏夜晚
保時捷榮膺北美最具魅力品牌
台灣特色夜市選拔活動起跑 百萬獎金大方送
2010 宜蘭國際兒童電影節 網路訂票超easy
從養兒防老到以房養老
兩岸航班生變
交通部表示，將於本（99）年8月2日起舉辦「全面啟動：強化服務意識與應變力研習會」
陳致中神明前發誓「召妓就退選 」
曾勇夫：廉政署將徵悍將精兵 對反貪肅貪展現新風
兩岸航班生變 交通部：默契不夠待克服
陳致中駁召妓 控告週刊及妮可
法務部一、二審檢察長25人連鎖異動
銀鑽飾x巧克力情人禮盒下殺45折
美國務卿、防長 破天荒同時訪問板門店
季節限定 溫德魅夏特別菜單
2010 SKYY花式調酒師全球挑戰賽 台灣資格選拔賽
首屆買得起藝術博覽會 全民一起飆藝術
旅遊我最大，預約今夏南方莊園逍遙遊
陸拋台灣法 陸委會：經濟為主
台灣立委：美可能先助台升級現有F-16A/B
北韓通知南韓 上游洩洪
違法稅單滿天飛 人民苦痛待人解
小英估選情 5都都可能贏
5月經常性薪資 近海嘯前水準
威力彩頭獎無人中獎
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加國台灣文化節 打造北美春吶
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美：扁案依調查 該告就告
新紀元 歐巴馬簽署金改法案
伍茲蟬連全美收入最高運動員
白宮及農長向去職黑人主管致歉
鄰家草過長？波特蘭市民可投訴
低污染 巴西蔗柴公車上路
巴西國際冬季音樂節登場
巴西選總統 1.35億人有權
劉漢威勇奪亞美影展新銳導演
小熊維尼翻版 加熊覓食受難
大馬開講 胡志強：不參選總統
美參院通過延長失業救濟法案
沿海風浪大 午後雷雨機會高
傳美鎖定擊沈韓艦北韓魚雷工廠
台股開盤跌1.93點
台巴簽水產養殖合作備忘錄
美猴王PK阿凡達 華語影壇瘋3D
阿凡達參一腳 陳勁中3D爭光
3D電影小丑魚 游出台灣味
廣州日資歐姆龍工廠傳罷工
文宣幕僚捐大體 黃昭順不捨
3成4上班族 工作打瞌睡
柏南奇：必要時將準備出手救市
重慶希爾頓酒店被撤五星資格
新台幣盤初走貶
台巴將加強文教學術交流
司法官貪瀆案 提訊陳榮和謝燕貞
富士康墜樓員工 罹患癲癇症
柏南奇：美經濟仍罕見地不確定
拉美移民會議在薩爾瓦多舉行
交大研發揪雲 呼朋引伴很easy
填志願了 認識政大導覽3天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
黑龍江招商 鎖定綠能產業合作
東風導彈可擊中2千英里外航母
大陸出讓金提高 房產調控深入
女代書命案 疑嫌浮屍淡水河
大埔徵地案今圓滿處理
大埔爭議 吳揆：劃地還農
湖山水庫103年完工
擬循例 祁文中將掌航政司
陳致中駁召妓 控告週刊及妮可
台股平盤整理 傳產較強
氣候變化影響中國農業
台灣票券業獲利展望趨保守
分析：外企被擠出中國市場？
結婚未宴客 32年婚姻無效
奧蒂嘉反對宏都拉斯重返SICA
青年自立釣竿 學習助人為樂
廉政署大麻變罌栗？藍府黨同批
召妓疑案 扁：勿牽連無辜
溪頭賞鳥 1遊客滑落溪谷受傷
器捐單曲發表 小胖樂簽捐贈卡
金溥聰：簽ECFA 賺錢最重要
憂河水有毒 汕頭民眾搶購礦泉水
林書豪與NBA勇士隊簽約
器材控管疏失 國防部遭糾正
黨選舉受批評 吳乃仁籲提證據
不務正業多年 林志儒重坐導演椅
通膨降升息趨緩 有利巴西股市
求救鈴假的？台鐵增巡視
4停車場未投保 北市籲勿消費
康寧決赴中國建玻璃熔爐廠
馬總統：生技業4年產值達兆元
淡水漁人碼頭 男子落水命危
新台幣中午貶5.4分
人權組織：鎮壓西藏違國際法
大埔農民堅持要原地原屋
美情資：北韓製魚雷襲天安艦
朱立倫提雙城奇謀 共享資源
陸擬台灣法 吳揆盼累積互信
鴻海挨批 吳揆盼各界多打氣
挺郭董 經長：鴻海不會離台
大埔還地於農 劉政鴻道歉
鴻海：內部改善因應工資上漲
綠島景美園區 擬併人權博物館
攤販偷斤減兩 法院輕罰3000元
台灣中小企業信心指數升至正向
台股收盤跌34.95點
陸專家：逐步分解美國亞洲佈局
台股震盪收黑 下跌34點
廉政署直屬總統？吳揆：不可行
關節軟骨修復 一次手術即可
中廣敗訴 藍：視判決書回應
綠：大埔案人民團結是最佳利器
韓相烈：李明博是天安艦案元凶
台股量縮盤整 短多不變
政院：高中以下辦性交易防制課
男陳屍水溝 疑遭雷擊
中國投資5兆拓展新能源
杭州美食到台中 品嚐道地美味
8月台指期跌36點
賈靜雯做公益 避談孫志浩
故宮兒藝中心 8月展動物主題
南寧桃園定期直航正式開通
聽鏈鋸聲辨位 逮7山老鼠
8月電子金融期貨雙跌
閩台貿易上半年增長8成
兩岸三地拜金女最愛LV
亂穿耳洞 小心B肝蟹足腫
拇指彎曲大 不易退化性關節炎
升息引資金 巴西幣看升
公立學校撫卹 擬納過勞自殺
揪團火車環島 為中途之家募款
台灣美食讚 吳揆盼超越法國
報告：拉薩騷亂軍警行為粗暴
日女遭北韓綁架 數年前仍健在
三大法人賣超台股37億元
北高捷運卡交易明細收費高
悠遊卡公司：收交易明細費合法
英特爾大連廠投資縮水
長城牌罐頭在港被發現含水銀
網路大富翁 宣導電磁波知識
高價差 一橋之隔區域購屋首選
大陸歹徒詐欺 假冒郝龍斌名義
音樂豐富仲夏夜 台東饗宴
韓滑輪選手待遇 不輸職棒球員
櫃買中心加強大專院校合作
陸專家：不明飛行物無關外星人
黃齡不怕當剩女 素顏上通告
消保會:儲值卡明細費可討論
中國發佈首個食品安全預警公告
國際廚藝賽 台灣撇步特有醬料
推微型保險 吳揆：照顧弱勢
李振昌中繼勝 連7場無責失
前保險員偽造死亡證明 詐千萬
吳揆：出口大增 景氣回溫
新台幣兌美元貶4分
官兵買春案 國防部遭糾正
發展電動車 開放申請補助
人用避孕藥 對瀘山猴子沒效?
教師自創英語教學法 對岸取經
畢業潮 6月失業率5.16%
愛的魔幻登台 捨小籠包要香蕉
老兵薛沅發 遷居金門伴袍澤
親職志工到宅 防兒虐重演
總統府晾內衣褲？藝術創作啦
住轉租 北縣租金成長2.2%
三小男人開唱 不耍噱頭只用心
大陸洪澇癥結在水利工程不足
胡志強：升格 中央應送嫁妝
風太大 貓纜暫停駛
台北花博西安世園 花卉接力
詐騙吃癟 5車手落網
寫真集太保守？李毓芬不以為然
幻象當紅娘 促成維修夫妻檔
重機展 百萬機車現身台中
康寧到北京 不會排擠對台投資
小馬少棒 中華摘冠
鳩山挺菅直人連任黨魁續任日相
中華電子公司登陸盼年底完成
奇美電：與富士康各自獨立
股息匯出 新台幣收貶4分
電信協會年底前赴大陸參訪
萬年變百年？ 三峽大壩爭議多
大台中美食點亮馬國食品展
陸漫畫家夏達 不當美女當宅女
搶南山 中信金宣示爭取決心
強風停止 貓纜恢復營運
迷你彬獻健康菜單 小彬彬感動
夜潛大學行竊 鴛鴦盜落網
月內2起落海 海軍遭糾正
調查局長：辦大案彰顯存在價值
景氣復甦 6月失業率僅微升
標普：大陸房價下半年跌10%
閩成立實驗區盼率先落實ECFA
美媒：MLB海外開幕戰可能來台
中信金登陸 銀行信用卡並進
四川貧困縣竟有14位副縣長
繪牛角星星 教母識字唱歌
拒當悶搔女 衣褲要透氣
囂張毒販 法院旁交易
小油坑火燒山 50坪草地毀
黑幫擁槍逞兇 警逮5人
以物易物 少年手機換保時捷
ITC調查侵權 台積電：配合
義大保養紀錄未落實 高縣開罰
為增班善後？ 陸委會：沒有啦
香港中大教授當選中研院院士
「最牛釘子戶」自備噴火槍防強拆
節能 台塑奇美超減碳
兩岸直航增班議題仍持續溝通
兒童蛀牙 遺害終身
新任健保局長 內定戴桂英
胃痛不能拖 宿疾也傷身
路政司長祁文中 改掌航政司
唐禹哲：帶女友看球賽最浪漫
蘇貞昌：蘇家人從不干預政治
大陸積極整合兩岸動漫業
鴻海痛心污衊 學者：勿轉焦點
明年國考期程定 7/14高普考
被控開錯刀 義大醫院否認
6月政府雇用人數 創新高
中國軍方：反對國際霸權威脅
潮寮國中又飄惡臭 提前放學
殷正洋詮釋蔣渭水 猛看布袋戲
球員召雛妓 法足協將開鍘
1.5個鄉長支薪 納稅人淌血
陳武雄：大埔解決方案兩全其美
花旗大幅下修中國GDP預測
張忠謀獲半導體產業先驅獎
ECFA吸引國際級動畫師返台
妙手回春 二手玩具獲新生
全球獨創 720度立體圓雕白瓷
演鍾無艷有fu 楊謹華迷古裝戲
綠聯合造勢 小英喊綠色執政
中元節商機 超商推整箱預購
景氣暖 經部：不鏽鋼產能可增
伍佰參加韓國仁川搖滾音樂節
李宗盛操刀 譜寫中國電影之歌
招商說明 馬總統願帶頭
韓寒：君子愛財取之有道
沒錢付房租 店員搶自家店被捕
申辦世大運輸韓 北市拚建場館
泰國受傷記者控告總理
馬總統盼台日簽經合協議
信用卡循環息 以未繳餘額算
涉A人事費 成大教授被訴
松山金浦對飛 最快明年10月
大寮空污 廠商年撥820萬睦鄰
大尺寸面板價格續跌
微型保險 逾1.3萬人承保
爵士樂伴星光 國際名家明獻技
6月民間借貸利率上揚
南投舊車失竊多 疑當廢鐵賣
噪音陳情案 住宅卡拉OK年年增
門打開 也要大家作伙顧厝
私校退場轉型 土增稅暫免繳
康寧致電經長 續在台擴廠
港府發現2冒名網站涉詐欺
僧多粥少 新鮮人求職把握機會
日女歌手真氣 唱鶴歌與台結緣
今彩539三星四星彩開獎
機場便民 超商麵包店將進駐
2度假釋又性侵 電子腳鐐無效
徐立功抵德里 為李安影展揭幕
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談老人照護 朱立倫提在地就養
農藥殘留超標 豆類又上榜
中共17屆5中全會10月召開
泰工業信心回溫 汽車出口大增
農再基金 翁重鈞擬組協會監督
希望就業 釋1.5萬公家臨時缺
李安影展將揭幕 印盼電影合作
經部：友達4千億投資不縮水
性交易除罪化 年底提配套
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朱立倫：若當選 每天打拚
聞香而來 美食招商有譜
航空業回溫 空巴訂單激增
小丑魚人工繁殖 年底技轉
中國以貿易平衡狀態調匯率
催生天使廣告 內政部徵童星
基金銷售收佣 須告知投資人
簽ECFA 嚴重打擊南韓石化業
英航空展 奇異接單逾160億美元
投信：歷史經驗 台股偏保守
中廣八里土地 中投：無權過問
康寧大陸設廠 面板登陸成趨勢
臉書股權爭議 執行長：沒簽約
總統：兩岸改善 助推正派外交
港中銀：台港可談類FTA安排
遼寧罕見暴雨 疏散10萬災民
美國會料通過延長失業津貼法案
防汛 花博生態劇場跨年亮相
勞團籲召開基本工資審議會
涉扮司法黃牛 退休書記官收押
陜西暴雨成災 167人死亡失蹤
美初申失業救濟金人數高於預期
最高法院：凍扁在台資產 違法
加州灰狗巴士車禍 6死34傷
甘若飛：以國近期可能對台免簽
滬台青年世博夏令營歡樂閉幕
發送太空短訊 外星人愛推特?
鄰長意外險 北市有譜
中共中央：緊握經濟工作主動權
中職屏東賽事 5場門票免費拿
中日將首次談判東海問題換文
全盲吳樹林 歌聲謝母恩
安撫民怨 桃園機場祭停車優惠
禮遇金賢姬 日現不滿聲浪
張泰山千分打點 台灣第1人
詐補助金 曾蔡美佐判刑2年半
暴力熊雙轟 狂牛迷失澄清湖
歐洲7月消費信心增長超過預期
水利部:三峽工程發揮防洪作用
前縣議員住處遭砸 直指選舉暴力
美6月成屋銷售再度下滑
年CO2減量=3.8座陽明山公園 30機構獲經濟部表揚
有意來台上櫃 星40家企業組團來台考察
壹週刊爆料馬大姐施壓 一般咸認「幾不可能！」
6月畢業潮 失業率上升0.02%
不當黨產應歸還 中投公司有異見
「罰娼不罰嫖」公聽會 台灣內政部邀全民提供意見
巨無霸星體 亮度高於太陽千萬倍
美6月領先經濟指標指數降0.2%
愛維養名人賽 曾雅妮暫居第6
孫中山檳城會議百週年 電影《夜.明》慈善觀摩公映
櫃買中心推動海外上市有成 星國企業百人團下周來台考察
歌音婉約似小鄧──中國娃娃蔡幸娟
綠營：主計處美化 失業率失真
海洋公園線首發專車 紀念好禮大Fun送
中科七周年慶 閃耀中科7續躍進
炫彩淨亮‧浪漫七夕
小英說贏5都 藍：吹口哨壯膽
維多麗亞中秋節月餅『天使花月禮盒』
第33屆 甜豌豆藝術節將在美國蒙大拿州舉辦
歐洲銀行壓力測試結果 CEBS星期五公佈
稅務法令脫離現實 半數家庭遭強制執行
高雄凶殺案 2重傷送醫
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馬國食品展 台灣館獲大獎
歐巴馬致電薛洛德 遺憾有誤會
少吃肉是維持健康體重關鍵
民調：柯林頓比歐巴馬受歡迎
巴西將斥資改善鐵路系統
美民眾最相信軍隊最不相信國會
美研究：白人飲酒增 少數族裔持平
美國台裔移民條件表現俱優
恐傷童 美下令回收2款窗簾
高溫炎熱 午後局部雷陣雨
英國防工業出口 世界第2大
日客圓山墜樓 送醫急救
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百位美議員反對與南韓簽FTA
盜用女模照片 「天上人間」道歉
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秘魯國際書展將映6台片
甘肅礦難13名被困者全罹難
原族語魔法學院 種子教師交流
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塑膠罐套頭 加熊終脫困
自己不爭氣 大陸想辦世足也難
教職員自殺納撫卹 立委有異見
南京酸雨 孫中山銅像生鏽
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新台幣盤初走升
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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