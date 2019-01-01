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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
垃圾食品健康捐案 民眾反應不一
7月初3天補課 教部盼活潑課程
反ECFA又爭商機 金溥聰批綠矛盾
iPad下半年有機會取代迷你筆電
蔡英文：ECFA要公投是台灣民意
兩岸共祭鄭成功 同祈台海寧靜
台螺絲廠3千萬美元在菲擴廠
性侵案發熱點 17到22時
黃敏惠：盼兩岸簽出最佳ECFA機制
馬尼拉機場故障 降落機長決定
性侵案攀升 矯治專區仍無著
NBA挑戰賽 林心翔想與魔獸共舞
中央社徵才說明 美女主播吸睛
綠拔樁攻北北中 南高猶待整合
中國人行：增強人民幣匯率彈性
南京夫子廟曾是中國最大紅燈區
嘉藥科大畢典 泰國畢業生受矚目
徵垃圾食物健康捐 業者不認同
獲頒名譽博士 侯孝賢：像金箍咒
南投千人茶會 吳揆行銷台灣茶
日本重兵防守 上半場0比0踢平荷蘭
球迷闖更衣室 世足賽加強維安
王毅：三通外還要心靈、感情通
山西汾酒炮轟茅台宣傳造假
垃圾食品健康捐案 挑戰口味
詩人杜十三 獲生命文學創作獎
南縣將在滬建立農特產品批發中心
昆明家樂福遭炸彈恐嚇
選情緊 郝龍斌：有危機感是好事
台達電台積電主管參觀世博台灣館
蘇煥智：水果運上海通關時間過長
邱淑媞:垃圾食品健康捐現階段不徵
韓自由車賽 中華隊3站暫居第3
澳洲手球失先機 迦納半場1比1扳平
吳英毅訪巴西宣達政府理念
韓媒又稱 日本武士「鼻祖」是韓國人
周美青呼籲 落實「生命教育」就從人權開始
台北觀光局 邀韓、港媒體參訪市區
中國南方洪水 造成90死百萬人撤離
日本難擋荷蘭 0比1吞世足賽首敗
中國不可能讓人民幣大幅升值
政府大掃黑 角頭紛出國暫避
荷蘭1比0擒日本 幾篤定踢進16強
世足風水輪流轉 南美摘金呼聲高
北韓盼復仇 葡傳奇球星：不可能
威廉王子忘關門 球迷闖英格蘭更衣室
喀麥隆教練拒辭職 艾托奧相挺
國台辦主任：ECFA商談進入最後階段
蔡英文：初選整合 全黨總動員
世足賽中途離賽 19屆走8人
郝總部成立 金溥聰：郝龍斌超越他的前任
世足預賽展望─葡萄牙VS.北韓
世足預賽展望─西班牙VS.宏都拉斯
世足預賽展望─智利VS.瑞士
郭添財賴清德 南縣基層拉票
大台中團結 蘇嘉全：禮讓有希望
王金平：輔選 動口也動手
世足賽助興 啤酒全球熱賣
日本和丹麥平手就可進世足16強
球迷闖更衣室 世足選手安全引疑慮
郝龍斌蘇煥智在滬獲不同待遇
前線衝刺後院著火 小英兩面作戰
紀念世界難民日 音樂晚會
危機會議 英格蘭欲破內鬨傳言
迦納錯失良機 1比1踢和澳洲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
進球不算 美隊教練指裁判誤判
人民幣匯率更彈性 歐巴馬：建設性的一步
澳洲少1人力抗迦納 1比1踢平
世足喀麥隆火拚丹麥 上半場1比1平手
世足羅梅達爾建功 丹麥2比1擊敗喀麥隆
世足丹麥上演逆轉勝 喀麥隆淘汰出局
南非世界盃射腳榜
南非世界盃20日戰績表
花蓮西林地震 規模3.4
全台高溫 紫外線達危險級
周美青藝文之旅 啟程訪義西
小貨車隧道撞牆起火 駕駛亡
前景看俏 封測廠大舉擴產迎商機
不滿治安惡化 巴黎華人示威
全額存保將退場 小銀行加碼搶錢
企業支出解凍 工業電腦蓄勢待發
全球每年300萬人死於不運動
電動車找夥伴 經部訪通用福特
扣繳憑單太早寄 立委提案延後
中國人未富先老 老齡化應對不足
美媒：工資調漲重塑中美經濟關係
生產設備吃香 台商前進緬甸柬埔寨
富士康事件 中國農民二代崛起
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
郭泓志戰紅襪 1.1局送3K
ShopRite菁英賽 曾雅妮暫居14
立委：取消水電基本費 撤案免談
金價續創高 短線恐拉回
催生也催婚 內政部要辦未婚聯誼
中國央行推進匯改 年內預料升值3%
暑假延後 指考考場不受影響
開放陸醫來台？醫師籲嚴守底線
初賽遭滑鐵盧 西班牙樂觀備戰
江啟臣：早收清單續溝通 盼更好
豆花妹出書 感謝星途貴人
湖泊交流 明潭天目湖號遊艇首航
送審過關 被出賣的台灣8月上映
金溥聰：郝龍斌超越馬市長
中油漲價 汽油0.5元 柴油0.6元
王毅：ECFA有利台灣經濟闢新空間
高市自行車道 臨港線最夯
98年死亡人數微減 平均70歲
莊啟旺激昂陳詞 鄭立中感動挺高雄
賈慶林盼兩岸增強政治互信
輪椅座遭抱怨 台鐵致歉檢討
台塑汽油漲5角 柴油漲6角
拼價格比服務 宜蘭飯店短兵相接
孫春蘭：福建堅持對台優先
世界盃足球讓誰賺了大錢
指考吹冷氣 最快明年實施
潛入台大醫學院偷竊 男子遭訴
大陸宣布兩岸航空票價降10%到15%
戲水落海 男子送醫急救
甘肅百幅水陸畫將赴台展示
國土發展策略計畫 23日發表
台東大武焚風 高溫36.2度
赴日竊重機 銷贓中國和台灣
金溥聰：搶新北市 藍綠比體力
熱愛藝術 陳博文畫出台灣風情
朱立倫：當選推動綠能學校
黃敏惠：海峽論壇讓台灣基層發聲
德州州長裴利首度訪台
馬尾藻襲基隆港 難清除
男童戲水墜深池 命危送醫
香港30%窮爸爸指貧窮損及形象
走向國際 台灣工藝設計放異彩
達賴喇嘛：後繼者須有民意支持
亞幣反彈 新台幣上週小升
協助弱勢兒少 高市關懷站破冰
福建北部暴雨 多處電力中斷
澳洲人風行外食 最愛中國菜
國民黨運動會 馬主席帶頭參與
專利審查慢 外商台商都抱怨
搶快 國外申請專利成主流
保護智財權需變革 方向仍無共識
發票丟櫃姐？呂學樟否認
馬總統訪MIT展售 盼暢銷世界
愛護地球台灣參加魁北克煙火節
問案刑求？竹北警否認
整合高縣市綠營 南社雙邊溝通
護公園生態 楊秋興與民眾除草
陸委會:ECFA協商未達最後階段
陸委會:兩岸交流已多元化
券商:人民幣升台幣必升 有利台股
走出課堂組團隊 學生推廣環保杯
星羽球超級賽 中華隊男雙奪冠
陳孔立回憶錄談民進黨大老
失智症重病患 早擬醫療計畫
微風市集駐高市 農家小舖明營運
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
拚治安 胡志強：文化打敗黑道
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
官媒論匯改 中國與世界利益與共
中國：人民幣不「一次性」調匯
南2都整合添變數 民進黨急滅火
人民幣看升5% 學者:無法打擊通膨
趙正平出書搞菜 獲贈視訊攝影機
人民幣看升 概念股受注目
南韓大學外國留學生中國人佔7成
台閩旅遊資訊 手機將可收到
料理米酒課酒捐？衛署未定
搶小黃稱毒癮發作 運將機智報警
環雲林鐵馬盛會 競速追風逍遙遊
日運動界名人參選 選民反應不一
金曲星光大道 棉花糖樂團緊張
人民網成立股份有限公司
金溥聰：未與民進黨人士接觸
北市徵眷村老照 入選每張賺500
蘇煥智上海許願 兩岸愛與和平
南韓主力出口產品將被中國超越
中國仍是外資轉移的重點區
中國南方9省水災災民逾1000萬
要體面勞動 大陸工會硬起來
星光評審助唱 袁惟仁吉他撩落去
中國匯改 恐掀亞幣升值潮
買鞋糾紛遭毆送醫 台中警逮4嫌
大陸向台灣南部伸出交流的手
攀23層樓行竊 北京蜘蛛人法辦
吳揆：ECFA早收 努力到最後1秒
1年15億個飲料杯 環署促源頭減量
旅菲台灣鄉親歡度端午節
北北基1日遊 3000元小黃走透透
法國豪門家變將政界高層扯入
陸航降價 旅遊業盼華航長榮跟進
溫網獎金再衝高 冠軍百萬英鎊
金門水廠意外 作業員溺斃
早收清單將明朗 6月底簽ECFA
牽動亞幣走勢 匯銀明緊盯人民幣
國光「金鎖記」上海世博會震撼演出
溫家寶：不讓災民再提心吊膽
侯彩鳳籲兩岸工會合作爭權益
兩岸航空合作 福建又搶先
空手道黑帶 五(山鳥)龍拉琴有架勢
劉政鴻爭取台灣館落腳苗栗
F.CUZ抱傷會歌迷 新舞步曝光
大陸唯一延平郡王祠廈門落成
巫巫茲拉 溫網禁止球迷使用
巴拉圭破門 半場1比0領先斯洛伐克
吳揆談ECFA 明知挨罵也要做
少子化衝擊 大考中心盼漲報名費
直航票價降不下 德政變民怨
港官：一國兩制既矛盾也有機遇
南航第400架飛機報到 全球第6
人民銀行：人民幣不會大幅波動
巴拉圭攻守俱佳 2比0踢垮斯洛伐克
表現差又爆醜聞 法國隊荒腔走板
佳冬治水有成 總統盼完全不淹
八八淤泥未清 中央請屏縣速處理
巴拉圭2比0勝斯洛伐克 16強希望濃
青年自由車公路賽中華暫排第3
葡萄牙戰北韓前 折損中場大將
北市槍擊案 2人死亡
北市槍擊案 2人死亡
富士康事件凸顯大陸職技教育缺陷
藍向許添財招手 蔡英文：國民黨先顧好自己
世界杯熱潮「萬人空巷」 金正日帶頭熬夜看比賽
「反暴力、要安全」 法國20日最大規模華人遊行
行政救濟形同虛設 民告官死路一條？
個資滿街飛 中信局搞烏龍
預期人民幣升值 亞股台股大漲
中國煤礦星期一爆炸 58人被困
聰明節能 ──中華電信幫你省電
加薪兼升值 預期大批港企將倒閉
毛澤東神壇 出現在井崗山和延安
紐約市香煙 每包可能漲到11美元
東引撤軍換撤彈？ 藍綠立委有歧見
南2都黨內整合 蔡英文本週出馬
世足預賽展望─墨西哥VS.烏拉圭
國稅局違反程序正當性 立委籲：撤銷不法稅單
世足預賽展望─奈及利亞VS.南韓
世足預賽展望─希臘VS.阿根廷
世足預賽展望─法國VS.南非
3M創意3P計畫 「再創環保新生活」
江西洪澇災情 已超過1998年大洪水
拚選戰 陳菊聽民意黃昭順解民瘼
反攻韓流SHOW才藝大作戰 你我一起勇闖世界趣！
淡江改造迪化街屋 成立「127號公店」
藍拚5都 聘趙少康任特別顧問
南縣擬提案 撤銷合併升格
朝葡戰0-7 朝鮮成為亞洲首支出局隊伍
北市槍擊案 1男1女中彈亡
紐西蘭力抗義大利 1比1和局收場
英女議員偷情 天花板掉下攝影機
反性侵 南非發明帶齒避孕套
球員抵制練球 法國隊深陷危機
義大利演出失常 1比1踢和紐西蘭
法比亞諾勁射 巴西上半場1球領先象牙海岸
法比亞諾梅開二度 巴西3比1痛擊象牙海岸
世足卡卡吃紅牌 巴西苦勝象牙海岸
周美青抵義 下機直奔探視雲門團員
南非世界盃射腳榜
南非世界盃21日戰績表
父親節禮物 老美出手比去年大方
巴黎數千華人遊行要求改善治安
性侵兒童罪犯 3/4南韓人贊成去勢
天氣悶熱 午後陣雨
北京擬說明出售巴核設施立場
台股開盤上漲102.82點 為7595.93點
巴西抗議紅牌 象牙海岸怨手球
新台幣不見了 外籍漁工被A嘆悲哀
1天只睡3小時 外籍漁工處境慘
喋血悲劇 外籍漁工殺人誰之過
外籍漁工維權 政府要有Guts
中國河南煤礦事故 50餘人被困
人民幣升值預期 新台幣升破32元
山寨版提款機出現北京街頭
台日半導體大廠將研發新技
人民幣兌美元中間價持平
學者：人民幣匯率不會大幅升值
陽光強 注意防紫外線與臭氧
一年期人民幣NDF 升3%
3號公寓登台 顛覆愛情定義
人民幣看升 中國零售族群齊揚
金門機場天氣不佳 延後開場
118專線虛設？立委：應加強訓練
京滬高鐵有望2011年提前通車
台中醫院保全遇刺
學者：人民幣短期升貶幅度小
羊痘疫情 高縣撲殺2300頭羊
人民幣與ECFA雙加持 營建看好
人民幣看升 汽車零組件產業受惠
星羽球賽 台灣球員受矚目
緯創庫藏股激勵 NB股漲勢優
中投招標 6月底開標
民進黨626遊行 邀李登輝出席
ECFA談判 副總統:台灣醫院可登陸
ECFA具實質效益 不至利多出盡
人民幣升破6.82 21個月來新高
法國隊輸球又內訌 同胞看不下去
龍門電廠變阻器燒損 靜電惹禍
阿根廷球迷取代英國成足球流氓？
廣東地方官員口角 局長被打破頭
預期人民幣升值 中國通路股大漲
副總統：後ECFA 台灣經濟轉骨
羊痘症打疫苗？明定案
外資估鴻海勞工成本比重先增再降
人民幣升破6.82 亞幣連袂勁揚
鎳價低迷 恐衝擊不鏽鋼廠6月營運
陳樹菊靜脈曲張 下午榮總手術
中國河南傳礦難 46人死亡
百萬挹注 後勁足球隊圓夢出國
公僕禁遲到早退 立委:考績法配套
人民幣走升 新台幣午盤勁揚3.72角
25歲捨教職 拍紀錄片分享愛
孫大成夫婦訪瓜國兒童技校
酒駕飆車 高市強化取締勤務
銀膠菊有害健康 農委會持續防除
鎖定白牌手機 聯陽觸控晶片量產
台積電導入太陽能發電 評估碳交易
假釋男搶超商襲警 檢求刑20年
豐興續降鋼筋盤價 報1.82萬元
首張立體郵票 水牛雕塑入選
華航又現詐彈客 男子稱開玩笑
港府接受民主黨政改改良方案
特別費核銷違法 呂秀蓮無法接受
柯隆尋求徹底重建瓜地馬拉
陳樹菊獲頒一等教育文化獎章
台東馬偕換機器 癌友奔波求醫
陳樹菊治療靜脈曲張 術後可返家
法人：雙率左右營建股後勢
台股收盤漲142.45點 為7635.56點
台積電爭大陸綠能商機 設廠待評估
大考擬漲報名費 吳清基：未定案
外資估第3季面板價反彈
捷運站無向下電扶梯 不利身障
蔡鎮宇否認助扁洗錢
興富發售桃園土地 每坪94.3萬元
呂秀蓮：626遊行 展現人民力量
台股開高走高 漲142.45點
李大維讚許台灣扶輪社友為國爭光
7月台指漲174點 逆價差112.56點
有公德心人多不多？民眾看法兩極
3個月除民怨 檢察體系大執法
新台幣勁升 台股放量站上7600點
黨政人士：9項石化工具機料早收
翁姓角頭出殯 警清查23青少年
人民幣匯改 台商忙匯兌
北回歸線立竿不見影 天公不作美
7月電子期漲5.9點 金融漲23.6點
遠東銀:集團據點多 登陸欠東風
WTO貿易便捷化談判小組主席訪台
人民幣走勢 看國際收支情況
阿爸來救我 警識破詐騙技倆
兩岸同步反詐騙 1011專案掃蕩
海大與韓國木浦大學締結姊妹校
李小鵬升任山西常務副省長
彰縣訂餐飲業油煙異味管制新規定
外資上周買超331億 買超台積電居冠
人民幣5年新高 新台幣勁揚4.6角
高鐵左營站停車場火警 無傷亡
三大法人買超台股222.3億元
全民英檢27日首度登陸
打118沒用？海巡署：誤會
朱立倫訪眷村 籲團結勝選
118常誤打 無效電話占75%
貿然撤家暴保護令 再受害偏高
福州澎湖直航開通
AIT：美簽費用與申請表 全球統一
中國南方10省水災增至175死
ECFA卡住 看大陸政治決定讓不讓
金曲彩排 小S露乳搶鏡
環署：國光案排碳需符減量目標
讀完100本書 九德國小頒百閱獎
兩韓協商韓戰停火？影像曝光
文博會搭橋 台灣創產進軍大陸
永齡有機農場開張 僱用80災民
小S誇女兒時尚 嗆小哈利冷門
台聯招手？許添財：不相信不接觸
掃黑工作 胡志強：應視為常態
對流旺盛 局部大雨
新台幣兌美元升1.91角 收31.999元
濫發急難救助款 前花壇鄉長被訴
漏水滴菜 餐廳告管委會
雙J復合？江美琪直言不可能
大陸記者世足賽記者會又出包
金酒竊案偵破 內神通外鬼
北二高隧道8車連環撞 1女送醫
5月外銷訂單337.3億美元 歷史第3高
香港政制發展令民主派分裂
生活美學講座 新竹暑假登場
50分鐘就1人 腸癌勿亂投醫
中國近10年梅毒疫情加劇
台北食品展 10料理烘托富饒嘉義
特派員筆記：葡萄牙大文豪之死
人民幣看升 資金湧亞洲
拼Google Office 2010開放體驗
夏至關燈1小時 迎綠色產業
少棒賽最小選手 小四生出國比賽
突檢天母1百貨 滅火器多過期
疑爭風吃醋 街友刺傷街友
6月國民經濟信心 景氣看法趨保守
金博園區 暑假重現古早雜貨店
中國重拾匯改 亞太區反應不一
陳致中成立競選辦公室
熱錢推升亞幣 新台幣升破32元
檜村建物棟札重現 見證林業史
麥莉求轉型 賭上10億美元
人民幣巨幅波動 中國出口商受不了
宜蘭露營季 弱勢孩童免費
兩岸金融合作研討會福州舉行
LED電視滲透率 今年預估15%
中國匯改恐衝擊經濟穩定
綠洲不再 連恩籌拍回憶錄
陳申青否認為國民黨串連綠要角
午後雨超大 三峽1小時逾80毫米
手指當奶嘴 女童染蜂窩組織炎
五窮六絕未現 5月接單歷史第3高
中國重拾匯改 經濟轉型添動能
總統府月會 大前研一談兩岸經貿
中央氣象局氣象報告（更正）
台美TIFA 總統盼速簽
人民幣升值 經部:不會衝擊出口
花蓮21號新品種水稻受好評
聽力變差 因肺癌併發耳中風
國家文藝獎 吳興國七等生獲獎
詐彈客玩笑開大 移送法辦
採IFRS 有利台灣參與國際資本市場
兩岸租稅協定對台商有利有弊
疑久病厭世 果農上吊身亡
大雨直直落 土城積水
聯電力成爾必達合作 開發3D IC
鐵人3項加帆船 畢業生大考驗
12模範漁民 漁民節頒獎表揚
推廣節能 101夏至關燈1小時
警察是菩薩 留美碩士鄉下當女警
405億治理水患 第3階段明年實施
政府力推 7月起不穿西裝不打領帶
逾期消費券可兌領？財部:研究中
南山案遲未過關 AIG博智延長合約
大蒜人參保健品 勿亂配藥併服
創新服務週明開跑 新技術亮相
中檢：未發現公務員到角頭招待所
恆生銀行證實北京有假提款機
猴硐貓街棄貓爆增 恐致疫病
再傳喜訊 黃鸝鳥夫妻哺雛
大陸垃圾污海岸 金門盼改善
周董沒送定情戒 只為浪花買戒
中國1億新生代農民工8成未婚
豆導新片談愛 點名周迅舒淇
由債生恨 恐嚇前男友妻小吃官司
國小校長詐經費餐敘 涉貪起訴
人民幣升值 台商登陸好時機
節能減碳 經建會創造綠領工作機會
劉金標揪團單車環荷 促國民外交
覃輝澄清非北京天上人間夜總會老板
廈門建立台灣海峽魚種貝類鑒定庫
舞台劇夏雪上演 李行完成願望
人民幣收6.7976元 創5年新高
熱錢推升台股 觀察新台幣走勢
翁大銘出庭 招牌長鬚不見
人民幣看漲 兩岸企業受衝擊
人民幣勁揚 金融股率先過季線
信義區名宅法拍價格普通 投資退燒
中國需求旺 德車廠加班生產
新竹破獲網路詐騙集團 9人收押
暑期活動大不同 昔缺錢今缺朋友
詐欺首腦 台商自練網路神通
涉賭力士多 日相撲賽恐受影響
雨勢猛又久 北縣傳積水災情
保育資源 （魚勿）仔魚管制總量
大潤發昆山店 產值比上海還高
廣東富豪選妻 5萬人爭搶
打房奏效 北市法拍退燒
黃昭順訪星雲 提宗教旅遊構想
中國銀行換匯 人民幣走揚
兩岸共破詐騙 打擊犯罪步正軌
葉問之子演技獲獎 月底訪台
人民幣升值促買氣 百貨業：待觀察
夏威夷水仙皇后稱讚世博台灣館人員
未雪綢繆 美維州阿郡罰積雪不除
賴老闆工具機 可望納ECFA早收
阿米巴痢疾 男同志2起群聚感染
任特別顧問 趙少康出選舉點子
人民幣漲聲響起 推升商品需求
詹詠然溫網旗開得勝 晉級第2輪
北韓戰葡萄牙 上半場0比1落後
印度擬向美陶氏求償並引渡老闆
ECFA石化業衝擊東協大於大陸業者
今彩539三星彩四星彩開獎
長榮立靖輪 印尼外海15分救7人
日本雪婆婆憶亡夫 小愛化大愛
威力彩38樂合彩開獎
動手抓色狼 婦人反挨告
人民幣看漲 德商：助外商競爭
對葡萄牙之戰 北韓電視實況轉播
中國逾6成居民認為目前通貨膨脹嚴重
談減碳 王金平：政策重於脫西裝
靖紀組進駐 徹查台中警紀
熱錢別炒匯 新台幣緩升代急升
中國匯改 劉憶如:部分退場機制
台股反彈 外資及量能影響後市
可能增稅 菅直人內閣支持率降
新疆庫爾勒市發生口蹄疫疫情
午後大豪雨 三峽6小時258毫米
劉謙施魔法 預言8/13頭條新聞
人民幣看升中國內需看俏 留心美元
台灣倡議綠能 APEC納入部長宣言
施工查核績效 退輔會北縣府奪冠
商務部:匯改促外貿商提升競爭力
管國霖接花旗集團台灣區總裁
候選港姐：士林夜市美食讚
法隊世界盃場外風波引爭議
盧彥勳溫網報佳音 挺進第2輪
幣值升 台商可轉攻大陸內需市場
大陸國航25日加入松山虹橋直航
灘頭登陸戰？ 美重新思考陸戰隊角色
5月失業率明公布 總統：應會下降
歷年最大團 菲參加台北食品展
威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎1注中獎
性侵兒童犯 韓擬化學去勢
大陸10歲以下小小網民420萬
法國背水一戰 席丹仍具信心
出入角頭招待所 再1員警記過
葡萄牙上演殺戮戰場 7比0狂勝北韓
中美歐幣鼎足而三 穩定全球
駐韓副代表黃健良與僑領歡聚
中國改革匯率 德國歡迎
特派員筆記：溫網開打 為台灣加油
溫網奪首勝 詹詠然：別具意義
中國匯改 與美妥協
午後雷陣雨 北縣三峽土城傳土石崩落
美韓黃海軍演 中國關注美航母逼近門戶
美國議員指責 英國石油隱瞞漏油量
626反ECFA公投 綠五都候選人領軍
兩岸破最大詐騙集團 逮捕122人
第10名員警 進出翁奇楠招待所
法國隊軍心渙散 成媒體箭靶
韓科學家發現 北韓邊境輻射量異常
智利以多打少 1比0險勝瑞士
南非巫巫茲拉 90%中國製
中國承諾浮動匯率 人民幣週一上漲0.4%
瑞士0比1不敵智利 雖敗猶榮
卡卡吃紅牌 巴西對葡之役誰替代
巴西教練與媒體不和 出口成「髒」
導彈換軍售？官員：美從未等同視之
美新騙法 癱瘓受害人電話詐騙
販售新鮮與熱情 ──樂活菜市仔
五次江陳會談 24日台北預備會議
綠營高市長選舉整合 陳菊：努力
遠東新研發綠能 強調聚酯品回收
量縮盤整 台股上攻格局未破
交響白沙灣、搖滾淺水灣 北海岸聽海音樂節開始囉 !
趙少康顧問拚5都 雙城選將肯定
北韓隊帶著近千萬美元提前退房
失業率再降0.25% 56萬7千人還是沒工作
人民幣採浮動匯率 美國朝野關注「虛實」
世足預賽展望─斯洛維尼亞VS.英格蘭
世足預賽展望─美國VS.阿爾及利亞
世足預賽展望─迦納VS.德國
世足預賽展望─澳洲VS.塞爾維亞
「99年全國孝行獎」 擴大全民參與
小英出手整合 將會許添財
人民幣中間價突破6.80 五年來新高
不旅行，以〝曠職〞論處
金溥聰：台北市是場硬仗
領導罷練 法國隊隊長坐冷板凳
模範生領紅牌 卡卡：記取教訓
世足賽短裙女郎涉行銷 南非不起訴
世足大輸葡軍 北韓媒體輕描淡寫
烏拉圭踢真的 1比0領先墨西哥
小英出馬 綠核心：許添財願輔選
金格30周年推全台唯一「寶寶同名彌月禮盒 達人手工焙製每日限量300盒獨創上市
台新金控積極贊助財金學術活動 取經產官學海納各方意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
詹詠然：費德瑞是值得倣法的偶像
世足維拉破門 西班牙1球領先宏都拉斯
世足維拉又建功 西班牙2比0輕取宏都拉斯
世足鬥牛士甦醒 西班牙壓倒宏都拉斯
南非世界盃射腳榜
南非世界盃22日戰績表
王建民八月初有機會回大聯盟投球
危機中打高球 白宮為歐巴馬辯護
國土空間規劃 五都離島先啟動
放眼2030 第3次國土空間計畫問世
天氣悶熱 午後防大雨
調查：近半數巴西人體重超標
巴爾的摩單月電費 全美最高
許厝港溼地 環團請命
許厝港溼地列保育？民航局說NO
台股開盤下跌4.92點 為7630.64點
提升服務 營建業參加國際認證
湖人封王遊行 華人瘋狂同歡
韓公路賽 中華自由車隊第3
33年來首次 英女王將到溫網觀賽
抗議G20峰會 多倫多交通亂
部分未撤駐京辦轉入地下
廣東海關抄出1公噸走私海洛因
新台幣匯率盤初一度升破31.8元
惡靈古堡4 中島美嘉殘暴客串
民主黨大會表決支持香港政改方案
拷秋勤二度進金曲 平常心看待
鞭刑罪？瑞士男星國塗鴉案開庭
花美男HIT-5 通告空檔追垃圾車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台灣捐助薩國消保署電腦設備
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
薩國恐怖攻擊公車10人喪生
國寶浮雕作品 水牛群像郵票發行
權證逐筆競價交易 28日上路
世博台灣館將歡慶20萬人參觀
劉克襄「吃」風景 舊時空找新場景
新世博護照更能滿足蓋章族
量縮狹幅盤整 台股力守7600
林益世：部分陸生法案 8月先處理
逾6成廠商 第3季徵才
甲仙大橋通車典禮記者會 明舉行
金門甄選國中教師30名
寶華：台灣今年經濟成長率6.82%
金正日被選為全球最腐敗獨裁者
國銀大陸辦事處升格 仍審查中
暑期打工 健保免轉出
助弱勢 超商號召認購食物
就博會飆高 求職者滿意度低
醫師開錯腳 長庚：檢討
遭解雇 日男懷恨開車撞死老同事
中國擬修法提高國防動員力
新鮮人愈快找到工作 薪水愈高
江陳5會預備性磋商23日起登場
墨灣漏油 BP接到第3張清油帳單
中國藥監局權鬥連場黑幕愈揭愈多
「妻」人太甚 星虐夫案增加
景氣回溫 5月失業率可望續降
鄭立中將來台進行兩會預備性磋商
遠東新擬斥千億 5年營收倍增
掌握國際運動趨勢 教練也要充電
勒索鄰居還襲胸 男判1年2月
跨境購物夯 淘寶設上海進口中心
ECFA早收敲定 兩岸24日台北交換
面板報價續跌
人民幣中間價一度升破6.8
2女大生染麻疹 疫調忙翻天
江西堤防決口擴大10萬人受威脅
房仲看多 2010年台灣不動產元年
警護鈔阻詐騙 老翁保住60萬
黃重球率團訪美汽車城
家衛所：應啟用疫苗促羊痘症降溫
星濱海灣金沙明正式開幕
大學評鑑 台大法醫所列待觀察
周董青蜂俠劇照曝光 黑眼罩放電
江宜樺：想賺大錢不要當警察
湖南統一毛澤東塑像標準
徐旭東：人民幣升值 遠東新早有準備
夫妻疑衝海尋短 車撈起人雙亡
為付麵錢搶83元 男被判2年8月
汰換868公里舊管 降漏水率
區間盤整 新台幣中午升1.99角
許厝港溼地保育 營建署：不致影響飛安
中國「80後」蝸婚族悄然興起
居家護理 到府為中風者看牙
生涯規畫 白宮預算局長將走人
如何審ECFA？藍營：應比照FTA
內湖垃圾山臭翻天 居民火大
魯戈訪台？需等巴拉圭政情穩定
大前研一：ECFA是台灣經濟維他命
史哲系所評鑑待觀察 東海意外
教室天花板崩落 師生冒險上課
台股收盤跌22.88點 為7612.68點
人民幣推升 寶華估新台幣年均31.6元
台股開平整理 跌22.88點
好便宜 北檢將拍賣贓物
7月台指期跌41點 逆價差132.68點
缺錢扮搶匪 2少年劫運匠
上海最高露天餐廳誕生高58層
府月會脫西裝 王金平沒脫
甲仙大橋提前完工 26日通車
人民幣回貶 亞洲貨幣普遍走弱
捷運公有住宅181戶 明年初出租
經貿區開發慢？高市：審查費時
7月電子期跌1.95點 金融跌4.4點
人民幣看升 梁國源：有秩序變動
文建會藝文部落格大改版
疾管局備抗蛇毒血清 供緊急使用
Fun暑假 彰縣輕鬆學研習班招生
旱情吃緊 天下第一泉可能停噴
傳產升級 嘉市辦創新研發論壇
屏縣社工訓用甄選 錄取7人
桃園城市探索 探索環境之美
葡萄盛產 彰縣系列活動促銷
三大法人買超台股30.85億元
被罵流口水 國民黨：民進黨低俗
鄭立中來台為「江陳會」準備
大前研一建議引中國公司來台掛牌
大武法鑑 屏東地檢首部署史
民進黨批馬以南案 府：依法辦理
嘉義縣志 記錄住民脈絡
陽光小學堂陪考生甄選 網路票選
廣東又一日資大廠罷工
人民幣匯改 梁國源：政治遊戲
胡錦濤下令軍隊趕赴撫州救災
義大纜車 環團籲環評把關
西安擬建國際都市 市民學說英語
朱立倫做紅龜粿 阿嬤給高分
防羊痘 壽山兒童牧場關閉3週
6成受訪中國居民認為通膨嚴重
新流感奪第43命 醫師死亡首例
圍棋忘年交 謝依旻兩勝小澤一郎
中國擴大跨境貿易人民幣結算試點
開錯腳烏龍 家屬盼醫院重視
捐血達人 30年捐732次
中國南方10省水災199人死亡
寶華：大陸打房 台灣經濟增風險
海峽兩岸業者探討合作影視產業
玩具塑化劑 抽檢全過關
前立委趙永清岳母 買菜遭撞死
花架變垃圾桶 北市議員斥浪費
早餐及茶飲店 連鎖加盟搶手
陜西警方介入調查釘子女孩謎團
新台幣兌美元貶9.5分 收32.094元
高縣市合併 新聞處變新聞局
繼續降 5月失業率5.14%
醫院彈琴慰病患 叛逆孩子回正途
台鐵臨港線車頭出軌 未釀災
北京故宮精粹藏品將集冊發布
人民幣匯率彈性明顯增強
紅籌股權證 下半年買得到
真情巴士遊重建區 100元有找
北京前門．台灣印象招商
國王歌手 懷念雞爪臭豆腐
追離站公車 女童腳被輾斷
麥可逝世週年 未來的未來重現
京滬房市罕見零成交 降價潮湧現
金馬獎頒獎 11/20桃園登場
響應環保 中市推廣大面額紙錢
窮困不減孝行 34楷模7/23表揚
阿姆戒毒甩肉 轉性挺同志
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
金廈泳渡 徵救生員
拍戲刁難？李李仁昨轟北市今改口
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
在港投資保險可取得居留權
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國光案明環評會 環團農漁民關切
總統：台宏FTA生效 貿易顯著成長
北市都更 8成獲核定
送愛到神木村 求學路不再難行
王文淵：7人小組不會被取代
推擠張銘清 王定宇罰金12萬
上海增4家銀行互換新台幣人民幣
阿里山百年紀念物 競圖拿百萬
警紀又蒙羞 中市1警涉賭遭訴
父母很忙 8成青少年宅在家
抗議和艦案 曹興誠到法院拒出庭
人民幣兌美元中間價跳升 再創新高
個資法上路 線上拍賣應加強資安
大巴25日復駛 阿里山觀光業促銷
央行阻升 新台幣收貶9.5分
李進良太俗仔 瓜哥當奶爸
Android平台市占可望超越iPhone
導航智慧手機夯 33秒高速定位
台灣成為陝西第2大境外合作夥伴
今年雲端服務營收估近700億美元
藝文之旅 周美青羅馬訪濟慈故居
駱姬亮相 延續駱馬香火
今年中國22個省5943萬人遇洪災
犬十字韌帶受傷 興大新療法奏效
中國空軍緊急派機支援撫州抗洪
選罷雙法規定歧異 中選會促修法
江陳重慶會？ 陸委會：待磋商確認
新莊副都心標地 建商搶地大戰
高雄桃源1國中小提前放暑假
蔡潔生墓園超標 北縣府限期改善
800萬挺樂團 11月展成果
陸委會：簽ECFA不代表馬上執行
戴立忍放長假 小鎂擱一邊
醫師開錯腳 健保只給付單腳
醫師開錯腳 停刀送議處
讓好人出頭 高市尋更多陳樹菊
誘捕保育鳥類販售 民眾觸法
搶救校樹 樹木醫生燻蒸滅菌
山豬遇海豬 國小畢業學保育
50萬勞工 勞退維持舊制
淤積砂石 楊秋興盼用復原岸邊地
江陳會預備磋商 同步到立院報告
兩岸智財協議只是解決問題之始
景氣復甦 5月失業率續降
股東近80萬 中鋼股東會明登場
物聯網技術 打造智慧消費生活
SPA廣告稱療效 失業婦人挨罰
人民幣匯率開高走低 回至6.80內
南亞董事 二房代表王貴雲連任
贈屋換同居 日商賠夫人又折屋
台企銀5月底逾放比 15年低點
颱風還沒到 千萬吊橋變掉橋
張忠謀：人民幣升值是好事
大前談中國市場 台灣須與世界競爭
消防救災 葉吉堂勉中央地方一心
大前研一建議 人民幣控制性升值
中華郵政：限時沒慢 是平信變快
共維智財權 兩岸將設執法機制
一日行情？人民幣回貶至6.8136元
被指當打手 李敖告雷倩敗訴
睽違35年 菲哥豬哥亮再同台
三省爭觀音故里 旅遊選美樣樣來
榮譽處決 德里3男女槍擊斃命
香港網民組快閃強姦黨 警方嚴查
阿美民族植物 國家出版品特優
法醫所列待觀察 台大：先天不足
國際龍獎IDA年會明年首爾舉行
進軍中國 台灣經驗吃香
台商最關切的智財權問題將解決
假檢體詐保險金 桃檢追加起訴
傍晚後投遞 限時速度同平信
悠遊聯名卡掛失費 不得逾200元
腹水變胸水 肝硬化患者險沒命
台灣芭樂芒果等銷中阻礙將更少
蔡英文：ECFA早收清單不及格
法瑕疵隆乳矽膠流入 檢搜索
與前妻官司 前冰館老闆拒和解
防假油 標檢局全面抽驗加油站
遭妻趕出門 加國男子變人球
若無短期措施 5月失業率恐逾5.55%
和艦案未出庭 曹興誠:拒違法審理
遏止羊痘疫情 全台羊隻打疫苗
政院南服中心輔導違規工廠登記
狂熱AMIS 國樂原民樂迸出新火花
股匯市震盪烈 股債組合基金夯
金管會：南山案尚缺三項證明文件
少子化衝擊 大學師資凍未條
後ECFA時代 台灣的大考驗
北所涉貪案重判 法官指大膽索賄
台品種權宜以商標申請保護
中研院生醫所長採購傳弊 檢約談
中國：反對美國對台軍售
阿里山大客車 限時通樂
政院：排除投資障礙 促進就業
大樓保全染麻疹 接觸500多人
瑞晶董事改選 黃崇仁退出董事會
LED台規陸隨 有助升等國際標準
G20 北京：討論世界經濟復甦
缺工 勞委會建議雇主思考原因
救失業 劉憶如:吸引外資培訓人才
分期未繳 2482元變3萬1963元
假檢體詐保險 黃姓醫師將廢照
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為推國際板 上海修改規則
歐債問題未明朗 台股不悲觀
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上海浦發銀行擬在台設代表處
高市課溫泉稅？楊秋興：不宜
港星葉童酒駕 停牌罰款
復興航空活力裝 椰炭紗環保風
總統力挺貓纜 明與郝龍斌共乘
神準 中科院試射飛彈命中3靶船
德景氣穩健復甦 歐債疑慮仍在
日黨魁會 菅直人關切中國軍力
周美青藝文之旅 未安排教廷行程
搭高鐵遊樂園 車票門票6折吸客
ECFA若談成 吳揆擬赴立院說明
真頭疼 中國100萬人身分證同號
勞保勞退基金進場 將各增320億
北所涉貪案 法院：安檢應落實
身障團體提要求 台鐵：加強服務
毒蟲拒臨檢 警開1槍逮3嫌
長江系多條河流水位流量創新高
女迷魂盜害死運將 檢求處極刑
北縣瓦斯桶驗瓶 7月起須換氣閥
首度學測免試 南開將收2台生
反對團體將包圍立法會 港警嚴控
兩岸智財協議 台灣獲專利優先權
大樂透頭獎摃龜
鄭潔小威廉絲 溫網順利晉級第2輪
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妙天詐財案 更四審判9月
中國首度野放全人工繁殖中華鱘
上海金融機構存款餘額近5兆
人才不來 上海金融中心夢難圓
山東貿促會長讚台灣館具人文風情
印度80後青年逾4億人 中國2億
罕病救星陳垣崇 涉弊惹風波
南非拚晉級 上半場領先法國2球
駐阿美軍司令失言 白宮召回解釋
馬姊利益迴避案罰鍰撤銷 引非議
「限時專送」比平信慢 郵局年A1.9億?
節能減碳穿便服 王金平有「異見」
美軍駐阿司令失言 被召回華盛頓
人民幣與美元脫鉤 中國成「眾矢之的」
文建會發行黃土水作品郵摺
早收敲定 周五首度向產業界說明
今年台北國際食品展 首見GMP食品形象館
為股票期貨流動性注入動能 期交所7月起續辦法人報價獎勵活動三個月
維護網路安全 人人有責！ Yahoo!奇摩打造「交易」、「社交」、「兒童」網安防護網
採購涉弊 中研院生醫所長60萬交保
真槍實彈作戰 烏墨雙雙挺進16強
烏墨雙雙挺進16強 法國灰頭土臉
世足希臘踢出半場好球 0比0平阿根廷
世足阿根廷睥睨群雄 3戰全勝挺進16強
雖不滿媒體提問 卡卡力求冷靜
歐媒：台製環保球衣世足賽得分
2010紗帽山酷夏節 暢游溫泉美食啤酒海 招牌菜全部一折大放送
第一家外國企業來台上櫃 「雲端概念股」Array安瑞科技6月24日掛牌
法國隊世足賽表現 民眾憤怒驚訝
化作春泥更護花 ──綠色殯葬時代來臨
為父關切海關？林益世：沒有
韓國晉級16強 獲40億韓元獎金
法世足遭淘汰 巴菲特獲利入袋
朱立倫：勤誠心 爭取市民支持
原住民走向國際爭人權 呼籲政府重視原住民權益
田秋堇: 最大的暴力就是國家暴力
大和解 小英令陳菊賴清德展誠意
輔選賴清德？許添財：言之過早
拚晉級 丹麥紅炸藥戰日本藍武士
黃昆輝：台聯挺民進黨5都人選
世足賽 運彩迷看好南美雙雄
世足預賽展望─斯洛伐克VS.義大利
世足預賽展望─巴拉圭VS.紐西蘭
郝龍斌：與馬總統關係一直很好
國民隊總裁：王建民最快8月初出賽
保頭香地位 荷蘭全力出擊
黃昭順造勢大會 王金平將參加
藍營拚5都 下達總動員令
迎戰紐西蘭 巴拉圭擺出三箭頭
陳菊：竭盡誠意弭平初選裂痕
世足分組預賽展望─丹麥VS.日本
世足分組預賽展望─喀麥隆VS.荷蘭
知識以外的世界，由好奇開始 ─ 好奇˙故我在 跟著盧廣仲 開啟探索好奇的世界
Hotel Royal Taipei 老爺大酒店 My Baby & Boss 暑期親子住房專案
世足夢碎 南非擊敗法國獲讚賞
英格蘭爭顏面 半場1比0領先
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足馬盧達破網 敲碎南非晉級夢
麻疹疫情 北市掌握4病例接觸史
紅人教練:郭泓志有資格進明星賽
世足南韓鬥奈及利亞 半場1比1平手
救財政 英政府增稅減支出
世足希臘0比2落敗 阿根廷3戰全勝
世足南韓逼和奈及利亞 搶進16強
南非世界盃23日戰績表
張凱貞溫網處女賽 表現亮麗挺進2輪
南非世界盃射腳榜
周美青母女出席雲門舞集羅馬首演
鋒面逼近 雨下下停停
胡錦濤今訪加拿大 出席G20峰會
台股開盤下跌36.39點 為7576.29點
記者採訪G20 加官方有「禮」
移居加拿大 老美也動心
新台幣盤初升破32元
麥當勞附玩具童餐 限期改善
旺季到供應減 房租可望回升
哈爾濱嫌犯暴斃 警方稱感冒致死
央行明理監事會 外資料利率不變
歐巴馬考慮麥克克里斯托去留
國際包裝展 原紙預印服務吸睛
巴拿馬副總統迎台灣青年大使
北京將建南北兩大產業聚集區
雲南普洱警方連破2起涉毒大案
戲如人生 柏寒經歷似劇中角色
冷藏青蔥 新技術可存40天
紡織股一枝獨秀 台股7600失守
掙錢的不幹活 中國炒錢族成風尚
中國設首家小偷博物館但爭議多
中鋼普通股股利1.34元
菲重大車禍 9死8傷
亞洲富豪資產首次超越歐洲
中國物聯網2020年估超過5兆
G-20峰會前 美再籲中匯率保彈性
10業者合作 推9項旗艦級雲端服務
胡錦濤訪加拿大 人權再成焦點
許添財：被追殺到不太寧靜
台股整理 觀光紡織當家
違紀案滾雪球？胡志強：拿出證據
金管會：貸款勿找代辦
研究：贏得客戶信賴 從推特做起
李承澔氣球創作 傳達生命本質
鮑樸：六四日記真實性沒問題
鼻內視鏡微創術 治過敏免吃藥
家暴法12年 高市受理6萬多人次
中國嚴防熱錢湧入房地產市場
巴拿馬接受宏都拉斯新使
高興昌土地開發 合資獨資都可能
7月起 深圳天天飛台灣
台北電影獎評審 張艾嘉小野領軍
美林：全球百萬富豪去年增17%
國銀西進 曾銘宗:宜子行分行並行
盯死梅西 馬拉度納氣炸
韓媒：馬總統讓台灣成和平締造者
6機關共構機房 年省電逾30萬度
曾勇夫：死囚器捐不能有代價
人民幣看升 統一:有利在中國營運
張子強犯罪集團餘犯因販毒被捕
東元與日商合作電動車用馬達
德商洗腎公司併購案 公平會不禁
簽ECFA 統一：食品業影響不大
學者：QDII開小門 不符期待
水利會賄選案 雄檢起訴2樁腳
金鼎證臨管人進駐？ 下午分曉
西藏推旅遊新路線 減輕高原反應
高清愿缺席股東會 統一：無需揣測
國防部遷址 居民反彈瓦斯減壓站
再登大聯盟 胡金龍：把握每一天
中部23駕訓班聯合行為 罰254萬
好奇寶寶盧廣仲 代言地理頻道
18農產銷陸零關稅 3年省200萬美元
買樓疑雲 高銀董座喊冤
鳳山民宅瓦斯氣爆 夫婦送醫
菸酒超量衝突 旅客與海關分判拘役
總統搭貓纜 郝龍斌行銷暑期優惠
東元投產車轂馬達 2013年產能10萬台
捐血檢出愛滋個案 學生居多
見到黃春明 癌末病患圓夢
區間盤整 新台幣午升8.9分
立院考察CEPA 綠營要看報告
江蘇考生文言文寫作文 專家驚呆
智慧手機出貨 年增逾3成
逾2億元公共工程勞檢 吳揆肯定
總統搭貓纜 讚郝龍斌成績超越
高鐵營運首獲利 每股仍虧1.03元
5項農品銷陸免稅 年可逾億美元
早收明確認 施顏祥滿意與否不敢說
台股收盤跌30.53點 為7582.15點
張家祝：樂觀期待中鋼今年營運
台股開低震盪 跌30.53點
日企新高 日產社長年薪3億
台股回測年線 ECFA概念股續強
7月台指期跌44點 逆價差145.15點
蔡英文反ECFA 府：應以理服人
7月電子期跌2.05點 金融跌5.2點
中鋼:ECFA助打入中國供應鏈
男女警官約會大稻埕 記過調職
父母癱瘓 林玫君孝行獲獎
溫泉屋沒溫泉 住戶求償勝訴
8成5大學生會打工 時數逼近上課
畜產銷中免關稅 加工品搶先
侵占喜憨兒公款 女子被訴
星濱海灣金沙開幕 盼日進7萬人
匯豐：第 2季央行不致升息
金正日去世10年內 北韓將獲外援
治安外包？民進黨：胡志強束手
高鐵明預購定期票 12月推早鳥票
求助總統 苗栗女童免遣返千里達
人民幣匯改 港人興起北上存款熱
司徒文下廚獻藝 力推美牛
畢業童收割 體驗無不勞而獲
狼來了 襲擾內蒙牧民
民宅氣爆 疑因瓦斯管漏氣
767機身現裂痕 波音籲擴大調查
楊志良白目新解 吳揆：決心信念
中國最舒服工作：酒店試睡員
電台談性愛 NCC送法辦
不滿苗縣強徵農地 民眾監院陳情
軍情局幹部涉性騷 國防部將懲處
中市安心午餐 學生暑期不挨餓
張家祝推辭續任中鋼董座
大陸男準備游泳1200公里看世博
藍盼審ECFA兼處理法案 綠保留
台股跌 三大法人賣超12.71億元
登新流感死亡醫師名 疾管局開罰
店員疏防備 越男摸走超商14萬
匯豐：中國下半年可能升息
中國國防部發言人悄然換人
慘！中國南方大水災200人死亡
北京故宮展出清明上河圖數位版
新版呼氣酒測器規範 7/1實施
新疆生產建設兵團高層改組
第12屆磺溪文學獎 得獎名單揭曉
老兵身分誤植 北市允協助
福隆沙雕季 參觀人數破紀錄
彰縣表揚績優戶政人員
簽ECFA 將促台商加速布局廣西
草屯鎮長周信利 1審判當選無效
人民幣匯改 大陸民眾轉趨旁觀
日本電子廠可望來台發行TDR
張家祝請辭 鄒若齊升任中鋼董座
新台幣兌美元貶9.5分 收32.189元
高鐵獨董薪資未減 交部要求補正
校名讓中縣 光正回復大坑國小
山之歌海之舞 胡德夫壓軸獻聲
悼沖繩戰 日相：減輕美基地負擔
J15艦載戰鬥機據傳開始試飛
彰化葡萄公主選拔 佳麗心戰喊話
藥廠：全效過敏疫苗即將問世
離開中鋼 張家祝:長考後決定
美職 陳俊秀入選未來之星賽
迎接旺季 連接器類股紅光滿面
香港立法會辯論政改方案
防火合作 台贈菲水箱消防車
江丙坤：ECFA早收清單應可滿意
工業生產指數 連3月創新高
中國去年國防支出人民幣4825億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
染侵襲性b型嗜血桿菌 男子不治
景氣回溫及升息預期 債市看俏
鄒若齊：中鋼產品應多元化
捐款湧入 中芸手球隊可以出國了
ECFA早收 鄭立中：很快有結果
中國3D電視標準可望年底出爐
暑假搭貓纜 北市國小生免費
拳打腳踢孕婦 天下父母心罰60萬
中研院挺陳垣崇 認技轉程序合法
ECFA簽署後應加速產業規劃與佈局
轉任華南金董座？ 王榮周不否認
兜售偽劣藥 2女送辦
江丙坤：ECFA是經濟脫胎換骨關鍵
合併效應 高縣市交界地價漲
高市男子涉家暴送辦
台灣證券業將參加陸家嘴論壇
S.H.E美國行 Ella生日試手氣
清潔員工作權 陳菊掛保證
北京學者：人民幣不會大幅升值
防局部陣雨 雲林10部落警戒
加州搶錢新招：電子車牌兼播收費廣告
扁全力護子 洗錢全推珍
憶韓戰 黃天才把戰俘當受訪者
周湯豪募人氣 蕭敬騰當救兵
SkypeKit上線 帶動硬體商機
iPad商機 工業生產連3月創新高
屏東學生獲總統教育獎 縣長頒獎
慶漁民節 漁會創意伴手禮促銷
鋼骨便橋 利稻部落不再成孤島
金曲導演比爾賈超時狂操HIT-5
蔡英文促公布ECFA談判過程
大陸權威學者：宜從整體性看ECFA
中醫調理降脂 遠離膽固醇
大陸房產零成交 蔓延30城市
央行阻升 新台幣收貶9.5分
提案撤合併升格？南縣府會無共識
大陸公安部將公佈破獲恐怖組織案
南市最大BOT 安南醫院8月動土
總統盼兩岸班機 每週至少500班
印尼開唱撞期 詹雅雯金曲缺席
蘇煥智:富士康事件引發台商回流
嚴凱泰：爭取汽車列第2波早收
封雪隧護心 江宜樺表揚
比照陳雲林來台 江丙坤包機赴陸
中國罷工 日經團聯關切
金門9國小校長出缺 縣府遴選
魚群暴斃 重劃公司：陣雨釀禍
40年前大頭照 宜蘭郵局找到收信人
豬哥亮表白 要小S離婚
張家祝請辭 中鋼上下錯愕
林麗珍觀舞作 高市文化中心演出
1家5口裝殘障坐輪椅遊世博
小熊維尼慶生 米奇米妮當嘉賓
高鐵獨董7月提案檢討薪資
屏東魚展祥號 漁工持刀威脅船長
午後雷擊 採茶婦女險送命
8月誕生 中科實中首屆招120人
北市明起移置違規自行車
SS501挺金曲 走星光也頒獎
李忠曆當選無效之訴 嘉地院駁回
中華電信雲端中心 2012年上線
蔡辰男書畫舊藏 故宮全收購
巡佐助毒犯調包尿液 桃檢偵辦
關係解凍 印高官訪伊斯蘭馬巴德
未標示劑量限制 茶?堣?要徵貨物稅
肩痛久治不癒 細菌感染肇禍
5大銀行房貸利率1.616% 創新低
疑問題棉棒 衛署籲醫院暫停使用
施文彬麻辣燙 年收5000萬
新象傳承雜技 駐435藝文特區
臨管人進駐 金鼎證股東常會延期
山坡地冒噴泉 興隆路疑路基掏空
簽ECFA 台灣成亞太中心機會大增
同事力挺 指陳垣崇淡泊錢財
第6次會談議題 江丙坤：還未定
不服二審判決 扁提上訴
退休工程師變身手工藝師闖出名號
高縣：建國中是紅毛港遷村條件
第一金登陸 由沿海進內陸
竹南園區徵收 苗縣府：合法優厚
竹南園區徵地爭議 竹科：未購地
暑假東南亞旅遊 務必做好防蚊
西歐旅遊 防假警察行竊
奠基黃金十年 經建會聘無給職諮委
綠營ECFA遊行 牽動年底選戰策略
早收落榜名單 ECFA簽後續談
5月零售開出春節檔佳績 歷年新高
資歷豐 鄒若齊要帶中鋼走出去
死囚賣器官？衛署：不得私相授受
和碩明掛牌 納入台灣50成分股
印勞傷寒檢查 降低境外移入個案
兼顧三生 國土空間發展計畫出爐
蔡友才掌兆豐金 蔡慶年掌第一金
為民興利 ECFA兩岸重要里程碑
元大捐款感恩？珍：也不知謝啥
市售捕蚊燈 4成不合格
死囚器官賣錢？法務部：查無此事
經濟重心轉移 亞洲富豪激增
嫌母嘮叨 6旬男殺母判19年
花旗擬在台發行國際債券
香港航空進軍台灣 年底飛台北
今彩539三星四星彩開獎
中研院生醫所案 士檢：依法偵辦
四技二專技優甄審 成績單24日寄
爭取速審 吳敦義赴立院說明ECFA
大陸今年礦難已有1012人遇難
後ECFA 要與貿易夥伴簽更多FTA
台銀經營人民幣業務 推動中
機車排氣定檢 每年700萬輛
教育部：雙學位4加1更名4加X
嘉檢破獲安毒工廠
外匯自由度不足?央行致函MSCI說明
雲南奇人12次準確預測地震
桃園縣社區影像培訓課程招生
研究：降膽固醇藥史他汀導致憂鬱
4次ECFA協商明登場 台股得看量能
7類21項精品 行銷屏東
台灣館第20萬名訪客 獲筆電
佳世達攜手五鼎 拓遠距醫療市場
廬山溫泉遷建春陽 尋求居民支持
ECFA早收明天底定 台灣拿多給少
台灣第1人 盧彥勳晉溫網第3輪
ECFA早收清單明公佈
駐阿美軍司令見歐巴馬 決定去留
綠營626遊行訴求 府駁假議題
美業者：台灣若開賭場具潛力
希臘財長：明年中告別衰退
上海國際板 輿論仍有有疑慮
今彩539 頭獎2注中獎
西財長：不需紓困就能克服危機
汐止工廠大火 1員工受傷
盧彥勳勇進溫網第3輪 歷史新頁
山寨ATM由誰管 大陸搞不清
駐阿美軍司令晤歐巴馬 僅半小時
世足賽美阿之戰 上半場平手
中國大方 零關稅優待窮國
購屋減稅完 美5月售屋暴跌33%
「尋美八景‧新意淡水」淡水新八景出爐
駐阿美軍司令失言 歐巴馬召回訓話
香港航空直飛莫斯科 6/30首航
金鼎、開發金兩派 同意臨管人進駐
伊朗聲稱 已成功濃縮17公斤鈾
五次江陳會前會 我方名單敲定
馬、郝同纜 當地人：政治人物「互相漏氣求進步 」
另類創意產業徵才 「2010 IDEAS Show」
法國世足打包 愛爾蘭竊喜不已
英格蘭勝場開胡 分組第2晉16強
場內外都丟臉 法國隊成全民公敵
越年輕罹患乳癌風險越高？ 40歲以下女性比例占多數
證交所今年度將舉辦10場次上市公司負責人座談會
臺灣集中保管結算所股東會 通過配發現金股息1.5元
英格蘭小勝斯洛維尼亞 躋身16強
歐巴馬宣佈 駐阿美軍司令易人
臺企銀9年來首次配股 股票股利0.4元
永慶房仲打造幸福企業開先例 斥資3千萬獎勵1500員工豪華郵輪之旅
德國坦克半場熄火 0比0踢平迦納
德國坦克殺出重圍 搶下D組第1晉級
迦納不敵德國坦克 靠澳洲撐腰晉級
葡隊有巴西球員 森巴軍團不在乎
台灣總統稱: 不需要擔心經濟傾中
永不言退的文壇老兵 ──張拓蕪
發言屢被扭曲 胡志強抱怨
北市選戰 趙少康：仍看好郝龍斌
象牙海岸渴望奇蹟 北韓爭面子
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中華郵政股份有限公司新聞稿
慶祝6月25日阿里山大巴全線通車
爭16強 瑞士力圖狂勝宏都拉斯
大高雄 藍綠深入旗山地區搶票
世足預賽展望─葡萄牙VS.巴西
世足預賽展望─北韓VS.象牙海岸
「2010 smart 機不可失」
民調打平算輸？郝龍斌：危機即轉機
美國晉16強 吸引柯林頓再觀戰
開創黃金十年 ECFA只是開始
英國球迷世足觀賽大都循規蹈矩
世足預賽展望─智利VS.西班牙
世足預賽展望─瑞士VS.宏都拉斯
郝蘇對決 郝：能力或空談的抉擇
斯洛伐克破網 義上半場0比1落後
掌握兩岸證券市場商機 寶來證與中國銀河證簽訂MOU
點燃風味•魔法咖哩新竹店隆重開幕
亞特蘭大說明會 成功行銷台灣
補時關鍵進球 美國晉級世足16強
天佑美國 勇闖世足賽16強
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不敵俄羅斯勁敵 詹詠然溫網2輪止步
世足澳塞之戰 上半場踢平
美駐阿富汗指揮官請辭獲准
世足澳洲2比1贏塞爾維亞 兩軍遭淘汰
莊佳容溫網女雙告捷 晉級第2輪
周美青帶無花果 慰勞雲門
世足贏球遭淘汰 澳洲贏的有尊嚴
張凱貞溫網挺進女雙2輪
美中爭端 USTR：無法對話就訴諸仲裁
尋人廣告連登30年 母子終團圓
分家正逢其時 大和證：看好華碩
疑欲爆破G20 多倫多男子被起訴
天氣不穩定 午後防雷雨
兩會預備磋商登場 圓山周邊如常
出席G20 胡錦濤抵渥太華
加中部地震 7建築受損暫無傷亡
台股開盤上漲19.57點 為7601.72點
盧彥勳：有信心打進溫網第4輪
陸克文認輸 澳首位女總理出爐
發展電動車 以電子產業鏈為基石
60年前韓戰 牽動台灣命運
走過死亡幽谷 韓戰殘酷震人心
兄弟相殘痛難忘 南韓青年盼止戰
三立MOMO夏令營 體驗古早風味
首次參加溫網賽 張凱貞好運連連
新台幣匯率盤初升破32元
高爾性騷舊案 受害者息事寧人
高孔廉：智財權協議助陸企提升形象
國稅局：買土地未過戶就轉售需課稅
薛琦：海西可望先行 金融受惠
鄭立中：ECFA商簽會確實履行承諾
山東官員公款吃天價餐曝光被查
黃重球：ECFA兩岸早收清單比2:1
打房釋平宅 法人:下半年房價有壓
南韓擬在中國增設8領事館
ECFA早收與文本 繁簡字體並陳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
駐阿司令丟官 成也記者敗也記者
推特：有興趣在俄國發展
中國宣佈破獲東伊運恐怖活動
G20峰會 中國匯率話題無可迴避
中國官媒：澳政壇強震牽動世界
瘋暑假 台東豐年祭7/2登場
406商品撤銷退稅 中國吹響退市信號
韓戰太遙遠？ 韓大學生「莫宰羊」
中鴻股東會通過減資18.06%
人民幣升值 香港人搶購
連家添孫 蔡依珊生第2胎
台積電今年資本支出可能逾48億美元
南韓研擬對強姦累犯化學去勢
早收今出爐 ECFA概念股發燒
和碩:搶進全球前10大品牌廠
總統：援外展愛心 人道發光熱
王金平：ECFA簽署半年 利台關鍵
暑假將屆 高市防飆風
北京學者倡建中日韓貨幣聯盟
張忠謀：ECFA對半導體業沒影響
高市洗窗工墜樓 警消救援
和碩:下半年營收較上半年增逾2成
中國奢侈風興但1.5億人掙扎求生
台經院：製造業看好景氣比率下滑
河北農民烙鐵畫出「清明上河圖」
駱家輝：中美關係不是零和遊戲
後ECFA 洪德生：繼續提升競爭力
拒絕低俗 香港書展禁性感少女宣傳
研考會民調 56%贊成節能減碳
夏季水果盛產 吳揆鼓勵部會團購
台灣好行 7月開通11路線
巴克萊估台灣央行延至9月升息
副總統：ECFA該爭取利益都有堅持
ECFA早收清單 吳揆下午立院報告
第5次江陳會28日起重慶舉行
新聞局挺流行樂 5年砸21億
台灣根節蘭新育種 全年開花
高鐵2獨董願做義工 減薪無意見
搶回主導權 陸方主動釋早收清單
消基會:電視購物廣告誇大不實
預售屋契約 北市1/4不合格
太多「沒想到」 駐阿美軍司令下台
巡佐尿液調包收賄 主管記過申誡
吳揆：國際醫療專區不限1處
量縮觀望 新台幣中午升1.82角
和碩訂單增加 有助華碩業外獲利
兩岸3G手機明年可漫遊消費
防疫情擴大 彰縣注射羊痘疫苗
男性女乳 荷爾蒙失調作祟
營所稅17%加ECFA 外資來台誘因增
南京民生工程涉圖利官員惹民怨
沒錢贖車 男子搶銀樓
學者：中國貿易順差決定人民幣升貶
央行升息？學者：機率不大
壽山自然公園7/1掛牌 跳票
招待助理出國？外交部：安排考察
第5次江陳會後江丙坤薄熙來將會面
建國百年活動 回顧歷史展望未來
洗窗工墜樓昏迷 醫院搶救
早收清單若符預期 有利台股
傳接佛光校長 楊朝祥：心情矛盾
星全球最高戶外泳池啟用 門票熱賣
防登革熱 大雨後清積水容器
羅柏：宏都拉斯政府沒有殺任何人
白搭車詐運匠 男子判8月
淡季高庫存 液晶監視器出貨疲軟
ECFA早收 朱立倫：總額4比1合理
廖峻兄弟首次同台 嚴選購物專家
立院臨會 最快7/5召開
ECFA早收 紡織造紙走強
飛車搶匪落網 竹北警好心情
台股收盤漲7.74點 為7589.89點
人民幣看升 和碩：影響不大
星國金沙風光開幕 買氣待提升
小羊之家 助目睹暴力兒走出陰霾
台股持續整理 小漲7.74點
兄弟檔暴力討債 立委助理也受害
7月台指期跌6點 逆價差162.89點
陳太太仲介跨國賣淫 檢求刑5年
台股小漲7.74點 ECFA利多支撐
7月電子期跌0.35點 金融漲2.2點
台大退休職員涉詐領 檢求刑20年
中國匯改 亞幣短期大升機率低
ECFA生效後 108項產品立即免稅
縣長獎座烏龍 1成7斷頭
民運人士在美國出版李鵬日記
鄭州年輕人搶立網路遺囑
墾丁快線旅遊 暑假好康多
護濁水溪口溼地 文學家哽咽請命
大高雄藍綠較勁 後援會拚人氣
台灣交響樂團招募新團員
提升資料中心效能 冷熱通道分離
涉違人權瓜國礦場停工
福建上半年破獲8起涉台毒品案
蘇煥智：支持黨提名人
台股漲7.74點 三大法人賣超32.88億元
金門議會鬧家變 議員告議長瀆職
上海日本學校明年開設高中部
2012年香港特首選舉辦法通過
企業未婚聯誼 北市補助3萬
中國首任駐美大使柴澤民去世
尊重國會 吳揆向立院報告ECFA
中國北斗衛星系統覆蓋周邊國家
ECFA將簽 總統重申盼與他國簽FTA
打造綠能城市 胡志強推電動車
兩岸青年單車團 7月騎向西藏
兩岸書畫名家北京聯袂展出作品
珍貴藏羚羊數量倍增逾12萬隻
基市千萬停車場 乏人問津
新台幣兌美元貶2.7分 收32.216元
彰縣府興大合作 推動物保育園區
免尷尬 抹片採檢自己來
忍受挫折 梁合証游毓婷參加特奧
傳藝中心答嘴鼓 鬥嘴也逗趣
兩岸新聞獎增大陸港澳公民報導獎
久咳不癒呼吸急促 小心肋膜積水
家暴安全網 築願貴人相助
塗改護照查驗章騙妻 男子被逮
ECFA台灣早收539項 108項立即免稅
醫師：抗焦慮 降低考試壓力
矽品資本支出上調至210億元
富士康捐款治療大陸唇裂兒童
旗艦唱片補助 華研喜歡獲800萬
韓戰爆發 台美官員曾談協防香港
胡志強黃仲生掛保證 行銷龍眼蜜
失蹤協尋有方法 指紋卡DIY
食藥局研討會 推動法規協和
黃敏惠：嘉創中心助嘉市蛻變
第2次基測報名 創新低
聽海音樂節 北海岸放鬆一夏
彰縣興大簽野生動物保育園區聯盟
小小提琴手 吳芯昀個人獨奏
溫州招掏糞工 上千大學生爭搶
資金匯出 5月M1B年增率1年新低
驚險髮夾彎 山尖產業道路很浪漫
台東抽驗冰品 合格率76%
央行貨幣政策 17時10分公布
旺宏3D Flash研究獲國際肯定
ECFA早收敲定 許勝雄:提升競爭力
中國：美國施壓人民幣損人利己
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
買非處方減肥藥 要報身高體重
黃茂雄：ECFA比維他命營養 要助弱勢
同命鳥 6旬夫婦同時罹胃癌
南縣10小學生送醫 疑維他命作祟
溫家寶今赴江西撫州勘災
央行阻升 新台幣收貶2.7分
大甲媽中轉返台 金門信眾膜拜
陸資來了 揚子江申請發行TDR
熱浪再襲北印度 近30人熱死
特派員筆記：巴西人不喜政治宣傳
屏餐廳販賣感動 推綠竹筍風味餐
屏縣舉辦透析ECFA研習
俄羅斯擬對中國鋼板課重稅
小黃排班區疑挪用 百貨遭點名
塑化列早收少 業者失望但不放棄
央行宣布升息半碼
江陳會預備性磋商 零星抗議
中鴻：國內鋼市 8月回穩
烏坵選舉傳幽靈人口 金檢偵辦
韓戰60週年 中國盼維持和平
蘇煥智：不參加ECFA公投遊行
蔡英文開藥方 提振製茶業
王金平開口 吳揆將報告ECFA並備詢
吳揆：ECFA早收 該守的都守住
新專輯大賣 鄭秀文驚呼
警破竊車解體工廠 逮5嫌
M1B年增率下滑 市場資金仍豐
中國將出重拳整頓「三亂」
根留台灣 陳生宏打造洋傘王國
崁頂鄉代會主席賄選案 羈押2人
新版器捐同意書 健保IC卡可註記
動物園夏令營 夜宿大貓熊館
堅持夢想 癌症患者考取英語導遊
桃縣舉辦說故事培訓研習講座
菲聖胡安市潑水節 人人濕身
18項農產列早收 石斑魚出口看俏
今後5年中國製造業競爭力冠全球
央行出手 北縣市房貸不逾鑑價7成
阿公扭腰擺臀 跳Sorry Sorry
4銀行大陸辦事處 獲准升格分行
金曲增台味 嚴詠能赤腳走星光
北市消防英雌 化身捕蛇達人
告錯對象 平埔正名官司被駁
吳揆：ECFA像條約 局部修改很麻煩
國光石化:環團護溼地 非反石化業
簡訊陷阱多 一通電話被坑1萬8
陸客來台破120萬人 跳機率低
催生標語7月初選 投稿要快
關懷外配就業 扶輪社熱心找機會
中國腸病毒今年已逾98萬例
用水不足 雲縣籲中央協助
機器人大賽 台獲3項冠軍
屏東萬巒大橋等4橋 26日通車
首爾簽協議 台韓青少年重啟交流
加工中心機未列早收 工具機業失望
國美館22歲 雙雙對對送好禮
「秘密」讀者 再中1億元大樂透
陸若惡意終止ECFA 須先協商
ECFA早收 勞委會估勞工衝擊減少
多重障礙生勤學 國小畢業獲獎
ECFA早收清單草案概要全文(一)
ECFA早收清單草案概要全文(二)
ECFA早收清單草案概要全文(三)
陸2年內對台539產品關稅降為0
ECFA紡織早收項目 公會樂見利多
自動採樣零時差 空污難遁形
孕婦刺死鄰居 判14年定讞
機場付費速通關 專區專人服務
滬學者:早收清單凸顯大陸讓利多
江蕙蠟燭3頭燒 金曲獨自頒獎
幫兒子作弊 湖南教育局長免職
央行升息 對台股影響恐不及ECFA
升息影響房市買氣 投資客衝擊大
掙鐵飯碗 考選部廣播授秘訣
鋼廠：鋼品列ECFA早收 有助登陸
列早收 巨大機械：搶攻大陸市場
陸籲台同理心 給弱勢產業緩衝
杜紫軍：兩岸早收將讓貿易餅更大
品味阿里山 留宿取代到此一遊
日韓音樂瘋 辰亦儒主持處女秀
ECFA效應 台2.3萬中小企業獲利
廣告遭指誇大 購物台紛自清
接佛光大學校長？楊朝祥未鬆口
ECFA利多 國銀承作人民幣放寬
陸學者憂台對ECFA期待過高
石斑列早收 業者：出口看俏
升息半碼 台股短空長多
獨資醫院列早收 醫界憂吃不到
後ECFA 企業強者恆強弱者恆弱
大台北都會區房貸管制 明實施
升息半碼 劉憶如:適時退場應該做
研究：即時確診阿茲海默症現曙光
文建會推歌仔戲 連江縣將展演
對大陸自行車降稅 吳揆：互惠
大陸早收 金屬與金屬製品為主
飛機維修列早收 業者樂觀其成
限縮大台北房貸 確實打擊投資客
金融早收 保險業532條款從寬認定
台灣簽FTA 鄭立中：會好好解決
ECFA早收產業 就業機會增
今彩539三星四星彩開獎
杭州破獲世足簽賭團 賭金逾2千萬
綠批ECFA早收 鑽石換彈珠
18農產品列早收 文心蘭農利多
簽ECFA 外資看好長期發展
臨管人進駐金鼎證 股東會延期
列ECFA早收 銀行業衝刺
威力彩38樂合彩開獎
早收明年1/1降稅 LCD玻璃零關稅
台產品免稅 有助拓展大陸市場
升息半碼 房貸族負擔微增
ECFA清單公布 高雄產業兩樣情
ECFA守住防線 紡織業為政府鼓掌
ECFA後推FTA 黃志鵬：自己努力
凱蒂貓老總遭毆 離職員工涉案
麵包大師吳寶春享譽東瀛
升息房貸變重 存款利息恐不增
金融早收 陳裕璋:很好的起步
假檢體詐保險 1醫師判2年
世博台北館第20萬名訪客出爐
大宗石化未列早收 業者盼下班車
小黃當公務車 交部年底試辦
健保拒台商醫院 早收防線守住
景氣復甦房價飆 央行升息半碼
陸2個允許 助台銀開展業務
王毅薄熙來將見海基會代表團
3原則 ECFA對陸降稅清單出爐
高鐵電子票預訂首日 賣出276張
瑞銀證：台灣經濟下半年軟成長
傳中共接納香港民主黨政改建議
湖南又暴雨 災民逾200萬
供過於求 亞洲半導體業隱憂
抑止炒房 央行升息具宣示意義
搶手 高鐵遊樂園票10萬套快賣光
美初申失業救濟下降 失業率仍高
電影登陸配額解禁 業者關注盜版
「中國北極」漠河縣出現歷史最高溫
農漁列ECFA早收 業界:肯定自由化
ECFA經貿里程碑 吸引外資壯大台灣
日7月參院選舉 關係日相前途
陸學者：台灣繁榮對大陸有好處
威力彩38樂合彩開獎
日片面決定ADIZ 外交部不接受
報導使美司令丟官 記者：未料到
民主原則是ECFA必須的考驗
中租迪和贊助世博台灣館1千萬元
今彩539三星四星彩開獎
印巴會談 巴：熱誠具建設性
台商獨資醫院和健保進滬需經審批
世足巴紐之戰 上半場踢平
日宣佈明實施重劃台日防空識別區
中共施壓 李鵬六四日記出版喊停
中國公安稱 破獲東突恐怖組織
陸克文下台 澳洲出現首位女總理
台灣ECFA早收539項 大陸267項
中媒率先發布 兩會6/29日在重慶簽署ECFA
指揮官「禍從口出」遭免職 阿富汗總統抱不平
ECFA早收 台灣獲減免關稅270億
ECFA早收出爐 吳敦義籲朝野團結
ECFA早收清單 工商團體肯定
農產入列早收 3年後銷中值增7倍
工具機早收欠這項 業者怕優勢不再
陸承諾農產品勞工不入台
總統肯定早收 將提後ECFA戰略
航空貨運早收意外出局 下次續爭
ECFA議題綠營矛盾 牽動5都選舉
626遊行 李登輝蔡英文將同台
ECFA談判 累垮一群人
資訊委外服務旗艦公司－緯創軟體25日掛牌興櫃
期交所去年EPS 5.4元 股東會通過配發現金股息1元股票股利0.67元
英德16強交手 德稱英格蘭會贏
「北海岸聽海音樂節」 6/26、7/3雙灣飛揚
法國隊返國如過街鼠 政府究責
義大利爆冷出局 斯洛伐克闖進16強
大門3度失守 義大利結束衛冕之旅
新「石」尚年代 新光A9花蓮美石巡迴展開跑
日本上演大驚奇 半場2比0領先丹麥
世足荷蘭輕鬆踢 2比1贏喀麥隆
世足羅本小試身手 荷蘭全勝晉級
自由球屢建奇功 日本踢倒丹麥晉級
日本3比1踢倒丹麥 光榮晉級
歐巴馬電賀美國隊晉級世足16強
南非世界盃25日戰績表
巴西：迎戰葡萄牙 不讓球迷失望
中國第五大、民營第一大造船廠揚子江船業 正式遞件申請發行TDR
都蘭女子的流浪圖譜
「Art Taipei 2010」111家頂尖畫廊爭相參展
世足賽全球經濟損失百億美元？
針對媒體報導公務員公出搭乘計程車補充說明
吉笙實業 計量包裝機準確度高
早收利多出盡 台股跌115.18點
世足踢平紐西蘭 巴拉圭晉級16強
世足逼平黑衫軍 巴拉圭勇闖複賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
張凱貞溫網拼戰 2輪止步雖敗猶榮
101冒煙 眼鏡行儀器過熱虛驚
世足范佩西破門 荷蘭半場1球領先喀麥隆
駐阿指揮官更替 美國防部長遺憾
蓋茨：不會因滾石報導責怪媒體
溫網女雙首次晉2輪 謝淑薇振奮
盧彥勳溫網再創紀錄 男雙挺進2輪
南非世界盃射腳榜
周美青說12生肖故事 義兒童興奮
G20前夕 加男子車載武器被逮
歐巴馬支持俄羅斯加入WTO
降雨機率高 午後有大雨
麥可逝世週年 歌迷熱情與蠟像合影
ECFA磋商 鄭立中：非常好
台股開盤下跌80.17點 為7509.72點
日本5月消費者物價年減1.2% 連15個月下滑
豪雨特報 慎防淹水
胡錦濤要求加拿大信守一中政策
炮訓？北韓在黃海劃區禁航
5歲兒墜樓 卡在遮陽棚
張凱貞盼下次打進溫網第2週
詹詠然鄭潔溫網女雙首輪出局
操控價格案和解 茂矽:影響有限
狐狸生殖器無所不能？ 南韓怪象
金管會通過聯邦銀併聯邦票券
恍神男子 持玩具槍搶劫
央行升息 銀行股上漲 金控股較弱
央行升息 新台幣盤初升逾1角
副總統：後ECFA 台商經營要轉變
中國大部分地區明可欣賞帶食月出
四川重啟貓熊野放計畫
央行升息 台股金融漲營建跌
吹冷氣注意保暖 避免誘發氣喘
中國大量空置房阻礙經濟發展
歐巴馬祝賀澳洲新總理就職
導演紀文章 影像記錄環保運動
傳鄭和墓在南京出土
全中國「蟻族」超過百萬人
總統三總健檢 體重微增
扁家4大案 檢方下午提上訴
專家：ECFA早收服務貿易恐遇抵制
台贈墨第3座數位學習中心啟用
日媒：ECFA有利中國市場的台商
胡錦濤訪加國 中國說有14項成果
藝文看板 老夫少妻答嘴鼓演出
金門祭典 追懷南明魯王
中國最佳最貴CEO 廣東最多
薩爾瓦多拉烏尼昂港啟用
大學生爭風吃醋押人 警開槍攔截
北一女1980年畢業生將辦30年重聚
這些城市 中國男人壓力大
產品需求增 「阿凡達」軟體商上修Q2財測
台灣父子華府遇害 代表處關切
上海市民：誠實守信會吃虧
蔡英文：對ECFA憂慮 黨態度清楚
星媒：ECFA優於東協條款
8月起公布進口異常商品商家
工研院三維立體IC實驗室6/30啟用
兒童餐不再送玩具 肯德基帶頭
阿里山復駛大巴 規劃興建纜車
氣象精緻預報 花博先示範
綠營反ECFA遊行 藍營質疑拚政治
林向愷：簽ECFA像騎中國獨輪車
天王辭世1年 粉絲：麥可無可取代
麥可已死 寵物遺屬健在
麥可身後年賺321億 電影最吸金
王嘉明導麥可傑克森 向偶像致敬
台美廠商合作生產電動車鋰電池
麥可逝世週年 未問世新歌受矚目
台北藝博會 當代作品大匯集
央行升息 新台幣中午升1.2角☆
笑領市長獎 腦麻兒挑戰人生
富邦金無意購買蔡鎮宇國泰金持股
台灣螢光魚升級中型版 領先全球
胡錦濤訪加刻意裝飾加中友誼
央行升息 新纖：盼匯率穩定
中國海關在廣東虎門銷毀毒品
宜蘭地震 芮氏規模4.7
蔡明忠：台灣的金融業很幸福
ECFA牌失靈 鋼鐵股齊跌
榮化：PP列ECFA早收 有利競爭
鶯歌手拉胚 英倫前後訪同廠商
遭金管會重罰 富邦金擬訴願
西藏環保人士遭判刑15年
命理師佯醫師詐欺 遭判1年6月
男溺斃魚池 法院判賠意外險
小黃公務化 北縣試辦省很大
老外在北京走私毒品4年增12倍
小型螢光魚遭繁殖？ 主管：待查
FTC控推特未保障隱私 和解收場
堪比三星堆 四川兩遠古遺址沉水底
暑期親子集郵研習營 受理報名
眨眼著作 漸凍人陳宏再出書
台股收盤跌115.18點 為7474.71點
復興招空勤 華航落榜高鐵人都來
央行重手打房 法人:營建受壓抑
台股開低走低 跌115.18點
央行升息 台銀最快下午跟進
滬寧高鐵7/1通車 上海到南京73分鐘
穩定蕉價 8月底前持續調節
營建帶頭跌 台股7500點失守
雲南將建「台商村」
7月台指跌104點 逆價差150.71點
就博會苗栗場 提供逾4000職缺
北大校長推薦制將在全大陸實行
漁船遭挾持 海巡救援逮漁工
7月電子期跌5.45點 金融漲2.8點
語言中心5月全民英檢成績揭曉
睪丸癌引腫痛 及早治療救生機
共軍禁止公開徵婚以防洩密
酒店打到馬路 2方鬥毆6傷
台鹽股東會 現金股利0.6元
台北打擊樂團 7/3桃縣演出
印媒：ECFA使兩岸年貿易千億美元
人民幣匯率再創匯改後新高
盜領客戶數千萬 前銀行員判10年
台灣紡品大陸市佔率將大幅提高
宏國電廠火警 大西洋岸大停電
世足16強展望─南韓VS.烏拉圭
世足賽日丹戰 日收視率30%新高
世足16強展望─美國VS.迦納
看世足酒駕驟增 大陸嚴查酒測
警界福利 陳菊黃昭順齊爭取
陸學者：兩岸經濟關係進入成熟期
兩岸清水祖師 10月會府城
志工捐白米 弱勢家庭樂開懷
2015年中國消費超越日本居世界第2
拉法葉艦案 雷學明6人無罪
新台幣兌美元升3.6分 收32.180元
學無止境 九旬翁書法寫人生
拉法葉艦案偵審大事記
斗六徵才324職缺 歡迎弱勢族群
中央社延攬人才 751強中手明筆試
中國東協自貿區加速台商進軍廣西
高中教師聯合甄選 缺額5年來最多
李立國出任中國民政部長
藍色小精靈 真人加3D躍銀幕
下半年液晶電視出貨飆 台廠受惠
富士康教訓 南方朔：為富方式要改
桃縣歷年好書主題館藏展 7/1登場
4歲童墜樓 疑防護不足釀禍
亞洲郵輪大會 北市拓展旅遊商機
香港2012年立法會選舉方案通過
推流浪動物非殺家園 台大生行善
世界盃 FIFA可望賺進80多億美元
金曲歌王 蕭敬騰看好對手陳奕迅
深圳山寨公車公然宰客
奇美電：竹南大埔里廠區取得合法
車斗誤觸高壓電 男不治
免費接駁巴士 暢遊鹿港
反ECFA遊行 近千警力因應
兒童餐送玩具 麥當勞不取消
金曲加持 阿密特巡演推DVD
英國外交部歡迎香港通過政改方案
人民幣放款 國銀資金來源是問題
國銀登陸承作人民幣 合作是良策
夏季出國旅遊 疾管局籲防傳染病
藝術電影季仲夏篇 風之門打頭陣
行動付款用戶 今年逾1.09億人
遼寧人鄙視北韓 邊境走私猖獗
旅美父子遇害 家屬不忍老母知
彰化葡萄公主接班人 26日揭曉
92歲曾祖母畢業 想繼續上課
印度總理：全球復甦脆弱又不均衡
副總統：早收是前菜 耐心等主菜
湖人奪冠悠遊卡 限量千套明預購
竹市開心農場 28日開放認養
蘭陽博物館免費參觀至10月中
登陸配額解禁 台片秀軟實力
行銷世運涉貪 高市前官員遭訴
胡志強：台中房市沒過熱
台商鮭魚返鄉 南方朔：民粹主義
新華社發行「金融世界」雜誌
金曲遺珠林宥嘉 挺陶(吉吉)封王
降雨逾300毫米 阿里山公路將交管
百大農漁會精品展售會 10/7登場
雄獅堡的最後衛兵 重現戰地情懷
原民會：與平埔族溝通不停止
鹿港環鎮接駁巴士開張
港府支持香港申辦2023年亞運會
久坐上班族 經濟艙症候群找上你
辦案虎頭蛇尾 中市員警記過
央行阻升 新台幣收升3.6分
亞瑟小子登台 預約蔬果拼盤
台股跌0.25% 貿易百貨股漲最大
蘇煥智：任內不提台南升格撤案
吳揆：早收亮眼 創造26萬就業
菲4月進口增45.3% 台第7大進口源
廣州「午漂族」熱捧午睡房
上市公司市值19.3兆 周減0.18%
台版巫巫茲拉 626遊行嗆聲
得標政府採購 美商居外商之冠
ECFA說明會爆滿 近700人搶著聽
莒光樓拚觀光 展演連三月
香港政改方案通過 背後意義重大
男子海外服刑假釋 桃檢建請免刑
宜蘭童玩節 水質提升
謊稱機上有炸彈 男被起訴
搶救奏效 香蕉價格小幅回升
檢方懸賞5萬 通緝縱火老翁
重拾髮剪 郭家銘樂在寵物美容
屏風盼表演團體能在大陸登記立案
外太空看地球 氣象局免費體驗
香蕉絲編織漸失傳 噶瑪蘭傳承
黑馬之戰 烏拉圭與南韓爭8強
印度油價脫離管制 通膨增壓
胡志強：委外經營改善清泉崗品質
台塑上半年獲利佳 加碼寧波廠
台股彭淮南缺口？央行:美股影響
ECFA早收 王文淵不滿意但可接受
中市警又出包 涉栽槍警局不護短
台灣逾9成民眾持有行動上網裝置
汪傳浦150億佣金 還是要不回
醫療觀光 日德島向陸客招手
葉公亮回鍋富邦證券董座
合庫調升存款利率 最高調半碼
富士康員工宿舍委託外包經營
假球案 聯盟獅牛求償逾3億
菲車件業者擬經台前進國際創商機
世足16強迎戰迦納 美國矢志復仇
集邦:6月下旬NAND合約價續跌
拚經濟 陳菊6/28赴日招商
出書洩密 前國安局副處長緩刑3年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報（更正）
遠傳擬斥資208億 收購新世紀資通
中國要求遣返賴昌星立場不變
綠營明遊行 總統吳揆看重建
央行升息 建商搶標北縣副都心土地
神之(雨下)作者訪台 白酒蝦餃結婚
921重建故事 都更案例總集全記錄
亞樹直父親台語問候 愛喝麥仔酒
日月潭與吉林凈月潭潭水互融
ECFA早收 朱立倫盼當招商市長
200噸白米援海地 裝船出發
成都成立首個台企人才培訓中心
台銀調升存款利率 土銀合庫跟進
上海台灣農產品交易中心26日開業
投信公會理事長 林弘立當選
國際燃料價續揚 台電連4年虧損
雷學明一審無罪 盼檢勿上訴
中芯案和解 張汝京願罰100萬
處理聲復 監院諮委建議2次審查
總統心肺功能強 操翻心電圖
部分石化沒早收 業者盼下波協商
ECFA後 兩會會談模式可能有變
康寧超薄玻璃基板 符需求又減碳
拉法葉案10年 法官嘆難審
懷孕被迫留職停薪 華信罰5萬
台塑股東會 環團小股東入場抗議
阿里巴巴首次展開海外併購
台北花博新氣象 小地區即時預報
台北花博 擴大接待大陸客
火車票價重計算 每張最多省3元
扁家4大案 特偵組全上訴
顏慶章：國家興衰關鍵在競爭力
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綠營明遊行 部署近千警力
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巴克萊：台灣央行9月再升息半碼
布達拉宮菩薩像 見證達賴親政
馬內到畢卡索 夏日台北藝遊
賴瑞隆：盼大陸增加飛高雄航班
中國南方10省洪災235人死亡
6700人待器官移植 換腎要等30年
秋菊之爭未歇？楊秋興再開砲
全球最貴西裝 鑲鑽500顆賣60萬英鎊
臉書人氣王 女神卡卡單挑歐巴馬
MIT或MIC？台灣將嚴格審核
徐旭東：ECFA帶來機會也有恐懼
中芯案和解 經部:尊重法院判決
世足賽日進16強 恐影響參院選情
大陸公佈ECFA及早收清單內容
國碼網域 「.台灣」行得通
名嘴開講拉艦案 康世淳嘆錯誤多
拉艦軍購 法官：疏誤非犯罪
美參眾兩院協商小組通過金改法案
9年前 黃世銘拒起訴拉案丟官
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許仁壽：銀行業助大陸金融發展
新聞局：公視違法推派華視董事人選
大樂透頭獎摃龜
新莊副都心搶手 住宅地標價新高
法政界濫花錢 民眾難共體時艱
世足3戰3和 紐西蘭光榮出局
巴拉克離開切爾西 跳槽德甲老東家
謝淑薇闖進溫網女雙第3輪
佛光山歐洲弘法 以茶說禪
央行升息 北縣：不影響潛力土地
巴西與葡萄牙踢練習賽 半場0比0
象牙海岸鬥北韓 半場贏2球
央行升息半碼 總裁：低利時代早已過去
韓戰60週年 八成韓國人不願統一
中國匯率創新高 較前一日升值0.3%
南北韓紀念韓戰爆發60年 李明博籲和平統一
韓戰60週年 朝鮮向美索賠65兆美元
還給孩子「玩」的權利 尊重孩子的選擇
綠營：早損清單「暗藏玄機」
拉案一審拖9年、扁案2年二審 不符比例
殖民地戰前宗主國 巴西踢和葡萄牙
不傷和氣 巴西與葡萄牙踢和攜手晉級
世足無敵艦隊開火 半場2比0領先智利
世足西班牙砲轟智利 航進16強
世足無敵艦隊航進16強 智利搭上末班車
巴葡兩隊踢平 教練互責隊員火爆
巴西台灣之友餐會聯誼
賭盤看好巴西世足封王
「智仁勇」美童子軍成立100週年
北韓輸球不會受罰反倒有房有車
2O1O翡翠灣夏日樂園 「幸福八景」打造台灣愛琴海
不管溫網或G20都離不開世界盃
我取得中文「.台灣」及「.台湾」頂級國碼網域名稱
世足16強展望─德國VS.英格蘭
世足16強展望─墨西哥VS.阿根廷
世足PK戰是心理戰
蔡英文：人民要用選票拿回政策主導權
烏拉圭16強賽上半場1比0領先南韓
16強迎戰阿根廷 墨西哥心情複雜
再創新歷史 盧彥勳闖進溫網男單第4輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足門將帶傷苦守 北韓又被宰
世足瑞宏之戰 半場0比0平手
世足瑞士0比0踢和宏都拉斯 同遭淘汰
盧彥勳：很驕傲打進溫網16強
世足宏都拉斯頑強抵抗 瑞士平局淘汰
涉嫌縱火 75歲男子自戕獲救
南非世界盃射腳榜
南非世界盃26日戰績表
試射飛彈？ 美籲北韓勿再啟事端
民調：歐巴馬個人形象下滑
發保險套給小學生？ 麻州惹爭議
台北縣將與德法進行文化交流
巴西律師公會擬與台灣結盟
立即上工 工程會辦營造職訓班
烤季 下週大考高溫35度
面對後ECFA 工總白皮書建言
李述德:景氣復甦 今年稅收樂觀
張凱貞溫網收穫豐 打美網有信心
謝淑薇溫網手氣順 女雙混雙皆晉級
美國商會盼重啟TIFA協商
勞團：後ECFA 產業升級勿空喊
中央社延攬人才 強中手筆試
韓部長談韓中FTA 以分段式進行
暑假旺季到 遊戲商收益可望攀高
大陸民航官員撞高鐵列車身亡
駐巴大使黃聯昇款宴加慈善機構主管
總統：慢活旅遊 台灣更可愛
富士康重慶廠址不建生活區
俞正聲：中國經濟回升動力不足
助9百人務農 漂鳥營續招生
無立足地 台灣石化業情勢嚴峻
感謝推動文化交流 巴國洲大宴黃聯昇
李光耀：星銀行最好整併成1家
總統尊重綠營遊行 盼平和
鐵路特考登場 近7萬人搶868缺
領先全球 鐘表預警災害
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中國14億美元買波音飛機
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
黃聯昇大使參加巴拉圭圖書節活動
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
瑞士籍塗鴉男 星國判鞭刑3下
綠營反ECFA 總統籲共同監督
台灣行動醫療團將赴巴拉圭義診
日參院將局部改選 執政黨拼過半
逐花而居 蜂農賴國賢克紹箕裘
高抗災通信平台啟用 總統籲防汛
美國職棒 陳鏞基加入匹茲堡海盜
綠營反ECFA遊行 藍營籲適可而止
月偏食 晚上見半掩
「一頁台北」愛丁堡首映獲好評
終身學習不畢業 授證學員近萬歲
融合芭蕾 功夫舞出力與美
日月潭幸福花嫁 20對許終身
綠營遊行 朱立倫：經濟歸經濟
華府遇害台商 鄰居懷念是大好人
追思沈野 沈嶸不悔代父入獄
國道拖板車撞工程車 1死4傷
研究：製造業競爭力 中國居首
網路創意展 24團隊秀新應用
捕魚撈到無人飛機 中科院拖回
巴國污染河水 印度村民金屬中毒
跨國偽卡盜刷集團4人組 高市栽了
印度發現豐富鑽石礦藏
加速產業化 網路應用創新媒合
筆述母辛勞 新移民子立志向學
人民幣緊盯單一貨幣將失彈性
河南平頂山礦難礦主被斥喪心病狂
ECFA說明會 業者籲開放陸茶
中國今年洪災已致379死141失蹤
大陸去年流動人口逾2億
AV女優街頭秀 籲學子防愛滋
新鮮人求職 把握6月徵才高峰
中國：洩漏舉報人信息可追究刑責
簽原能合作協定 日印擬展開協商
美6旬老翁性侵男童 重判25年
現代土地公 9旬鄰長：繼續服務
ECFA衝擊？郝：蘇不瞭解北市產業
傳北京訪民擬組上訪村黨支部
廣州流行「床吧」 引領時尚新寵
全球城市競爭力 台北38北京59
中國今年網路零售額將逾4500億元
乾隆玉璽 4.8億拍出
重現牧馬雄風 金門馬術會成立
北京財經雜誌編輯疑因文章遇襲
母雞吃牧草 生出綠色蛋
世界盃足賽病假單大陸網上賣
代言茭白筍 美人腿公主選拔
中國名畫家吳冠中逝世享年91歲
寒舍標下乾隆玉璽？王定乾不證實
小牛向林書豪招手 逐夢NBA
蘇建和案凶手僅1人？李昌鈺8月出庭
尚福林：中國積極推動國際板
前模里西斯小姐印度名模自殺
桃竹苗徵才 求職機會倍增
金門培訓送行者 86人投入
中國北方首個郵輪母港開港
台灣專家首度參與中國北極考察隊
多關懷 當自殺防治守門員
缺席遊行 蘇煥智拋應更務實
強中手搶進中央社 競爭激烈
油症病健保卡自願註記 7月上路
義大世界聯外道路斷 高縣府搶修
歐巴馬菅直人初相見 氣氛友好
夏日外出 注意小黑蚊作怪
陜西調查于右任書法失蹤案
馬總統：ECFA非一中市場
網路創新應用服務評審獎出爐
上海將籌建保險交易所
角頭命案關係人 楊定融到案
林口工廠火警
總統：7/1宣布後ECFA經濟戰略
國學院長：中國國學熱但缺乏常識
金曲星光大道 粉絲冒雨看偶像
巴氏量表到宅評估 收費1700元起
角頭案第3波 全力拘槍手
推廣台灣 言承旭粉絲南韓擔重任
南亞8國宣示打擊恐怖主義
金曲最佳演唱組合 大囍門獲獎
滬學者：兩岸金融合作空間越來越大
防中國人買山林 日政府要查
印尼羽賽 中華男女雙同晉決賽
「．中國」域名將登上全球互聯網
甲仙大橋通車 重振商機
遠端視訊啟用 總統盼有防災意識
興票案款爭議 藍橘再槓
星光紅毯 阿密特陳奕迅搞怪吸睛
墨灣清油 信榮航運海運怪咖
韓媒：兩岸ECFA 將重創南韓出口
626遊行 警估約3萬人參與
廣州超市可查台灣加工食品資訊
報案處置不當 懲處中山分局長
葡萄公主 彰化姑娘顧凌睿摘冠
台中角頭命案 檢警偵辦大事記
最佳音樂錄影帶獎：林暐哲陳映之
大囍門獲獎 讓父母知道在玩音樂
拉案內幕 盧仁發曾說起訴是共識
印度H1N1病毒隨雨季捲土重來
角頭楊定融到案 邱豐光回報胡志強
阿妹攻金曲 行頭破7500萬
查勞‧加麓 金曲最佳原住民歌手
日可愛歌姬大塚愛閃電結婚
澳歡迎兩岸對話 支持台參與國際
綠營上街嗆ECFA 反一中要公投
小英李登輝批ECFA 促選票制裁政府
最佳原住民語專輯 八部傳說布農
總統：擴大爭取漁業列ECFA早收
金曲最佳客語專輯 曾雅君獲獎
最佳客語歌手獎：官靈芝
綠反ECFA 府批蔡英文對不起勞工
蕭煌奇拿下金曲最佳台語男歌手
日相籲邀請中國加入8國集團
海地重建 總統：助蓋永久屋
溫家寶：把握經濟主動權
菲華消防研習營 學員明赴台
ECFA議題 郝蘇再交鋒
金曲台語女歌手獎：曾心梅
子墜樓 空軍安排駐南沙父親返台
金曲台語專輯獎：大員一家農出來
新疆生產出世界第一甜瓜
後ECFA 台商投資方向轉型
公路總局整建 后豐大橋將通車
佛光通過聘任校長 楊朝祥未鬆口
電音三太子舞動世博台灣館
男子跳大肚溪？搜尋未獲
最佳台語專輯 嚴詠能為農民加油
徐佳瑩如願 摘金曲最佳新人
吉祥物老公出席 曾心梅台語封后
反ECFA遊行 綠蓄積選戰能量
1976拿金曲最佳樂團獎
蕭煌奇台語歌王 媽媽最棒生日禮
陳武雄：簽ECFA 日韓緊張
LALA入圍6項 拿新人獎就夠了
金曲主持百變秀 小S調侃入圍者
金曲年度歌曲獎 阿妹好膽你就來
金曲封后 阿妹：愛唱歌是對的
綠營總動員 反ECFA遊行登場
雲南馬龍縣百年不遇暴雨 全城被淹沒
中市角頭命案 警拘提10人到案
楊定融遭拘提 角頭命案突破
金曲獎 阿妹噴淚拿6大獎
烏拉圭2比1踢走南韓 率先挺進8強
FIFA籲法國 政治勿干預足球
世足南韓1比2不敵烏拉圭 無緣8強
柳暗花明又一村 「湯村名流」會知己
高鐵當公車搭 立委南北瘋狂趕場
台灣央行打房 中小型銀行房貸恐受創
彰化縣葡萄公主決選 週日登場
任黃昭順競選總督導 王金平點頭
狙殺黑道 關係人楊定融回國投案
競選辦公室入厝 蘇嘉全要贏信任
世足賽 荷蘭穩紮穩打 決不輕敵
決戰中都 胡志強：打政策辯論戰
世足16強展望─荷蘭VS.斯洛伐克
世足16強展望─巴西VS.智利
世足賽 智利強碰巴西 盼大爆冷門
「洲際盃花藝競賽」初賽入圍20名亮相
世足止步 南韓為日本加油
英德16強大戰 德國上半場2比1領先
陶（吉吉）險勝 阿妹壓倒性勝利
楊定融到案 檢方漏夜偵訊
阿密特奪最佳國語專輯獎
最佳樂團盧超久 1976勝出
阿密特厲害 阿妹金曲大贏家
盧彥勳銳不可當 溫網男雙晉16強
阿妹封后爽 慶功不醉不歸
陶（吉吉）7度入圍 終於封王
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宜蘭地震 芮氏規模5.2
美學者：人民幣升值未必有利美國
世足16強賽 迦納半場領先美國1球
莊佳容溫網女雙2輪遭淘汰
台奧經濟合作會議圓滿落幕
謝淑薇溫網再奏捷 混雙晉16強
世足美國追平迦納 雙方進入延長賽
世足美國落難延長賽 迦納2比1勝出
世足迦納加班拚體力 宰美國晉8強
阿妹慶功喝翻 蘇打綠哈林陪酒
南非世界盃射腳榜
蘋果用戶被迫洩漏地點 德政府不滿
陳奕迅金曲摃龜 被評假音不完美
高壓增強 明起天氣轉晴
歐巴馬G20正式邀胡錦濤訪美
跑攤大作戰 國會議員車拚縣議員
日將首次參加Rimpac多邊演習
景氣復甦 台灣ERM需求成長
台灣資安市場恢復成長 估年增7.5%
暑期職缺多 新鮮人打工族樂
中國北極考察 台科學家首度同行
G20峰會 各國靜待「中國聲音」
恐串證 楊定融羈押禁見
廣州北京上海女大學生崇尚粉領族
降雨如達定量 全台全年供水無虞
強制險最多賠160萬 立委盼提高
候鳥計畫 268位台裔青年返台實習
盧彥勳：與羅迪克一戰 請拭目以待
G20峰會 胡錦濤歐巴馬會晤
國銀登陸 學者：子行發展空間較大
深化匯改對中國出口影響有限
告別葛伯伯 政要藝人齊追思
吳伯雄：愛台灣不是掛在嘴巴上
小心熱中暑 海邊戲水適度休息
涉嫌殺鄰居 警逮人送辦
結婚人數減 初婚年齡創新高
甜度佳口感脆 宜蘭上將梨上市
郭泓志三振洋基強打 托瑞盛讚
示威群眾以暴亂歡迎G20領袖
郭泓志戰洋基 基特A-Rod吞K
中油：汽油不變 柴油降0.1元
阿根廷媒體介紹台灣慶端午
秦兵馬俑一號坑新出土彩繪將軍俑
黃金高檔震盪 短線有拉回風險
七年級移民官 微笑化解旅人疲累
虎口拔牙 郝龍斌扮獸醫fun暑假
香港寬頻服務亞太區最廉宜
朱立倫：當選後打造雙溪山城特色
30名國軍將官晉升 7/1生效
上山下海當志工 退休師樂在其中
屏風表演班結束上海演出
台塑汽油不調 柴油降1角
兌承諾 湖北省委書記接見苗栗農民
抽象藝術百年 白明來台開展
貓空落雷 貓纜暫停服務
燒炭自殺不成 被控公共危險罪
單車成年禮 少年轉大人
學者：價值觀經濟壓力 晚婚普遍
大陸今夏流行 女裝花樣百出
亞幣抗跌 新台幣上週升0.03%
對流旺盛 中部以北防局部大雨
查警風紀案 刑警監委了解眉角
上海分羹國際飛機船舶融租市場
莫文蔚濕身 怕禮服滑落
渣打商銀評等展望由負向調為穩定
金門國小暨幼稚園 甄選78名教師
10歲聯考566分 山東大擬錄取
保護士兵命根子 英考慮防彈褲
無聲世界簡訊傳情 快打30字/分
偷懶不認真 同事怕怕
勇敢逐夢 視障按摩師成高中老師
土銀申設上海分行 擬增重慶瀋陽據點
吳揆體驗樂活 肯定低碳節能
暑期出國旅遊 慎防麻疹登革熱
高應大太陽能車隊在美比賽獲第7
南部縣市長未遊行 蔡英文：有請假
台北國際食品展 雲林訂單破3億
金融危機 中國仍在止痛療傷
男大肚橋跳溪 屍體尋獲
雲南暴雨溢水庫 4000人受困
高階文官培訓 部分名額開放
金小刀忙黨務 太座嘆老公不見了
更名嘛嘸效 圓環復出1年剩1家
ECFA北市交鋒 郝要蘇講產業發展
三太子遇電音 神明變明星
三太子練舞功 年輕人愛這味
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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病床透明化 健保局7月網站公布
桃園破職業賭場 學生賭客落網
名字像女性 失業男改名成功
歐巴馬：G20前消除美韓FTA歧見
台有6優勢運用ECFA轉型升級
未環評？義大世界聯外道崩塌
村上隆在台開畫廊 分享當代藝術
棄馬保台？吳揆：馬總統守住利益
阿美族氣球裝上身 不撞衫
按摩非唯一選擇 盲人就業勿自限
綠營遊行 藍：操弄反ECFA失效
免費課輔班 造福偏鄉弱勢童
每日郵報探索郭台銘鴻海帝國
韓去年貿易順差405億美元
品質好技術高 吳揆對台茶有信心
角頭命案 張姓嫌疑人交保引議論
神話夯 陸星胡歌虎年行大運
韓美作戰指揮權移交延至2015年
政院：ECFA早收清單 守住台灣利益
清境風車節開幕日 看不到綿羊秀
4億年的活化石 金門鱟旅遊亮點
槍手疑遭滅口？ 邱豐光：無此訊息
搶救阿里山大作戰 優遊吧斯開幕
農保黃牛詐騙 農民勿貪利觸法
3D虛擬實境 度假行程先體驗
北韓突提議辦兩韓高級軍事會談
中共將領：韓戰犧牲18萬中國人
投資保障協定 擬江陳6會簽署
ECFA簽署前 索菲特酒店大清場
公視代董座假冒？陳勝福明提告
江陳會明登場 大陸採訪限制多
後ECFA東亞大變化 台需戰略思考
江：ECFA後 FTA障礙會少很多
新莊副都心商業區 3周後開標
ECFA將簽 陸資來台找醫療合作
兩岸互認專利優先權 手機面板利多
印尼羽球賽 李勝木方介民再摘金
朱立倫：推動節能減碳 商機無限
中官員刺探法輪功 德檢調查
ECFA後 兩岸低碳業合作有搞頭
量能與ECFA 台股站穩年線指標
大貓熊將落腳多倫多 租來的
環團：石化列早收有限 轉型契機
廣慈開拆遭批 環保局：不需環評
香港今年七一遊行訴求「雙普選」
南投茶博會落幕 營業額逾千萬
港偵破非法世足賭博 賭注逾1億元
見證ECFA 經部次長出席江陳會
台灣藝人擬進世新上海碩士班
新疆發現石油鋇鐵等新礦藏
元首頻見面 俄總統9月訪中
中國最長國內航線 廣州到喀什
江陳會記者雲集 山城將爆新聞戰
府盼理性監督 勿一味反ECFA
部分媒體變宣傳工具 國民黨遺憾
解決西藏問題 達賴願和中國對話
許銘傑擒歐力士 第5勝入袋
桃園龜山火警 2外勞葬身火窟
國際戈壁長征賽新疆開步
脂肪肌肉變軟骨骨骼 加速傷勢痊癒
G20峰會抗議暴亂 480人被逮
午後雷擊 老農搶割鳳梨送命
北韓為何提議兩韓會談？
第四次G20峰會開幕 聚焦四大經濟議題
北韓突提議 與南韓談天安艦事件
世界杯剩14場比賽 每場都將送別球隊
馬政府封殺公投? 國民黨不以為然
簽署ECFA快馬加鞭 江丙坤28日啟程
德國坦克殺進8強 英格蘭夢碎南非
南非世界盃射腳榜
英德之戰誤判 FIFA拒採行動
捕獸夾暗藏玄機 檢察官預見不死稅單緊箍咒？
關懷偏遠地區新移民 移民署行動服務到家
致命的隱形殺手──中風年輕化
簽署ECFA 江丙坤：堅持立場、達成使命
澳卸任總理 或將出任駐華大使
王金平：保高縣優勢 黃昭順就贏
世足德國報40年之仇 英國球迷連鬧事力量都沒了
世足慘輸 英媒體猛批
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德英領袖G20翹班 齊欣賞世足賽
帝寶前車格塗銷 北市：車輛匯流權宜措施
裁判頻出包 世足採新科技呼聲高
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世足16強展望─西班牙VS.葡萄牙
藍帕德遭誤判喊冤 籲FIFA採用科技
炎炎夏日 漢來大飯店推出多款冰品讓您沁涼鎮夏！
門線球爭議 德報：為44年前雪恥
羅本建功 荷蘭1比0領先斯洛伐克
英足總兩周內決定卡佩羅去留
胡錦濤為全球經濟復甦提藥方
世足墨西哥放槍 阿根廷半場領先2球
佛光山大巴黎建寺 2012年如願
世足16強賽阿根廷強攻 3比1擊敗墨西哥
世足狄維茲攻進2球 率阿根廷挺進8強
G20達成共識：削減赤字穩定經濟
溫網寫新頁 盧彥勳：意義非凡
高溫炎熱 午後防瞬間大雷雨
公務接待壓垮大陸多個旅遊地
清晨基隆外海地震 規模5.1
台股開盤上漲32.44點 為7507.15點
大加薪 廣州日企罷工事件和解
5月景氣燈號 恐退回黃紅燈
童神三太子 造形愛嘗鮮
電音三太子夯 職訓班拜師
加州爆百日咳疫情 50年來最嚴重
中國以實彈訓練回應美韓軍演？
簽ECFA 建立兩岸互信協商新時代
中國「最有權力處長」涉貪被拘
台股漲 新台幣盤初升破32.1元
富士康員工免費深圳一日遊
第5次江陳會 江丙坤飛重慶
台灣捐贈瓜國救護車及醫療耗材
想漲稅沒說清楚 菅內閣支持率跌
疑暴力討債 前四海幫主被捕
金融傳產勁揚 台股收復7500點
ECFA將簽署 黃志鵬心情好
中央氣象局氣象報告
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CIA：北韓加速部署權力接班
鎖清秋奠基 安以軒下一站受矚目
為找工作 深圳學生掀整容熱
登陸題材領頭羊 金融股站上半年線
陜西三原教區主教同獲中梵認可
防走失 金門開辦愛的手鍊
豐興調漲鋼筋盤價 報1.85萬元
南韓國民所得可望回到2萬美元
央行續打房？ 法人：房價壓力大
土銀爭取年底前大陸成立分行
重慶簽ECFA 星媒：有歷史意涵
ibon酒後代駕明上路 千元起跳
ECFA圖利財團？賴幸媛：栽贓
人力吃緊 星向外醫招手
汕大懸賞10萬讓牛頓蘋果樹苗成長
ECFA早收 金融大漲 證券沾光
大巴士復駛 阿里山遊客回籠
農漁會代收 7月起繳稅費更便利
角頭案再聲押1人 未獲准
大陸教育新法讓多數老師不合格
石斑列早收 漁民改行搶商機
成都培訓企業二代接班
王金平：立院收藏畫作 無價之寶
三商電併購日立亞細亞金服部
胡錦濤：維護朝鮮半島和平
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外資賣 聯發科股價破今年新低
台聯再提ECFA公投案 民進黨尊重
華南水災 水泥業:數月後出現需求
總統府網頁改版 歡迎網友敲門
收買調解委員? 工程會:標準支酬
臨會何時開？王金平：等政院提案
江丙坤率海基會代表團抵重慶
雲林工程質優 獲國家卓越獎
出口商拋匯 新台幣中午升破32元
下課遭蜂螫 5童送醫無礙
6月消費者信心指數 6年來新高
徐若瑄想停微博 4000網友說不
后豐大橋明全通 防洪力更佳
蘭博館假乞丐 遊客樂給錢
子宮頸癌疫苗降價 補助弱勢少女
海基團免通關入渝 警車沿途護「江」
重慶天然氣田 儲量可能亞洲第一
大陸大學教授收入低忙賺外快？
李登輝喊棄馬保台 綠：可見憤怒
台股收盤漲26.08點 為7500.79點
印度總理籲G20避免二次衰退
關懷自閉兒 總統7/4台東看電影
營隊良莠不齊 家長籲教部把關
台股狹幅整理 漲26.08點
台股量縮整理 收復7500點
剩藥勿亂丟 高市廣設回收站
父親岳父暗助？朱立倫：力爭支持
江丙坤抵重慶：簽兩協議影響深遠
7月台指期漲40點 逆價差138.79點
採募兵制 總統：受MIT學者影響
爭取有效 江丙坤參訪增加台媒名額
尼加拉瓜抗議美國扣留尼大使
陳雲林：簽兩協議是重大戰略舉措
7月電子期漲0.5點 金融漲19.4點
桃縣午樂響宴 熱鬧登場
經部：輔導產業因應自由化挑戰
農漁會信用部逾放比降至4.03%
亞維儂外圍藝術節 台灣5團隊演出
後ECFA 朱雲鵬:吸引外資發展品牌
陳勝福告誹謗 黃世鑫擬控誣告
上海世博會參觀者破2000萬人次
中共中央組織部發言人首次亮相
天津發現張大千罕見書畫作品
永揚地下水污染水庫？環團促釐清
彰化萬人健檢 卓伯源籲踴躍參加
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尹恩惠演拜託小姐 宛如時裝秀
女壘世錦賽 中華8強有望
三大法人賣超台股64.01億元
河北航空公司明掛牌
第5次江陳會預備性磋商展開
疑讓中資綁標 綠營要告中油瀆職
中油：採購案依法進行 未涉國安
南航新增南寧飛台北直航班機
處理墨灣漏油 BP花費26.5億美元
開車手靠窗 當心神經肌肉損傷
日德島祖谷神秘佳境 盼招攬陸客
破案壓力大 邱豐光瘦了
G20峰會後 人民幣匯率再達新高
香港20%邊緣青年屬病態賭徒
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中央社黃彥瑜 再奪客家新聞獎
郝龍斌：台北要取代秋葉原
陳菊赴日招商 鎖定文創綠能
第5次江陳會預備性磋商登場
角頭案槍手返老家？警方：未發現
守護橋梁績優 南投縣得來不易
新台幣兌美元升0.5分 收32.175元
連4紅後 5月景氣亮黃紅燈
外資買超109億 買超中信金居冠
瑞銀預測中國房價第3季下跌
江陳會前磋商 ECFA簽署前最後確認
周美青率雲門義國演出 觀眾反應熱烈
指考新規定 答案卷禁用鉛筆
控管土建融?央行:風險由銀行承擔
農委會：1415項中國農產品不降稅
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遭台商控背信 日DHC委律師處理
國道3號和美交流道聯絡道通車
台NB代工廠下半年出貨 估逾億台
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簽ECFA 2020年台灣GDP增4.5%
謊報汽車失竊詐財 警逮8嫌
森鐵水山線整修 塔山線待評估
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找回中輟生 高市追輔隊尋愛有成
成長趨緩 5月景氣轉黃紅燈
金門迎城隍 傳統聚落強強滾
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莫拉克風災 學者：無關暖化
胡錦濤外訪 為何形單影隻？
中正大學連3年國際微波會議奪獎
經部12點說明 反駁ECFA不實言論
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摘蓮花愧疚20年 1朵賠400元
桃園機場空橋塌 無人傷亡
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央行阻升 新台幣收升0.5分
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技轉有弊？翁啟惠：應釐清界限
考試紓壓 嚼口香糖勝甜食
北市警涉包庇賭場 板檢求重刑
揪團熱 跨國團購網搶商機
台灣首座女子看守所 7/1掛牌
女子泰安車站自殺 獲救送法辦
台新金登陸策略 業務合作優先
總統：ECFA助台成石斑魚王國
ECFA助台企進入大陸服務業市場
暑期拚治安 高縣加強青少年輔導
反高學費 進戲院粉墨登場討論
台灣信鴿誤飛海南 急尋飼主
大巨蛋衝擊交通 環評未過
角頭槍擊案進度 邱豐光低調
爆料引非議 蘇煥智：噗文講清楚
涉賭相撲師傅力士恐遭除名
金曲獎收視率 阿妹封后最高
政府做好產業規劃 台商多想回流
星貨船被劫 19中國人遭挾持
基層選舉涉賄 金門1當選人交保
學生隊揮強棒 楊秋興：納縣史館
粒粒皆辛苦 學童割稻初體驗
ECFA文本未修改 可順利簽署
40%香港青年稱中國貪污嚴重
買寶徠非洗錢 扁拉李護身
簽ECFA 兩岸次長級官員重慶會面
新疆哈密44度高溫 熱死3人
銀行公會理事長 張秀蓮可望續任
7月考季 中醫師提供放鬆食療
監守自盜賤賣螺帽 司機送辦
後ECFA 商辦租賃後市俏
荷爾蒙作怪 女性經期前後差很大
新竹橋梁監測系統啟用
江丙坤重慶體驗現代與古老
高孔廉：立院修訂ECFA將沒完沒了
眠月支線未修復 地震風災惹禍
台德船緣 阿正師參加德龍舟賽
韓國女追星學中文 愛台參加壯遊
ECFA遊行後 民進黨回歸選戰思考
綠委：廈門市旅遊短片抄襲台灣
北市自殺 男是女2.2倍
防音樂祭變調 緝毒犬進駐
僅記7不 暑期工讀免受害
5都選戰 王金平籲黨員挺身而出
菲哥難忘林慧萍 期待燭光晚餐
榴彈襲泰軍油槽 緊急狀態恐延
高孔廉：ECFA讓兩岸吃下維他命
ECFA早收若有爭議 兩岸磋商解決
經建會：下半年成長 看民間投資
桃園機場空橋塌 全面檢修
涉貪起訴 北市5警停職
超商櫃臺「玩鳥」 拘役50天
國際郵輪直航兩岸 彈性將更大
中國經濟成長 關鍵是創新
後ECFA服務業 反應快是台灣強項
艾爾斯岩上裸舞 法女觸怒澳洲人
50人競逐機場老總 毛治國面試
重大傷病卡限縮 精神病首當其衝
澳門最新一季失業率降至2.9%
景氣轉黃紅燈 台股仍有機會攀高
北縣查冰品 知名連鎖店不合格
陸學者:人民幣兌美元匯率會緩升
ECFA磨出情誼 黃志鵬送唐煒公仔
重慶發現特大天然氣田
防青少年吸毒 民代籲重判藥頭
3車4人渡溪受困 警消救援
台積電參股中芯 經部准了
參股准了 台積電:待中芯發新股
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張琍敏憶當年 嬌嬌崔姬有心結
資金技術未外流 台積電得參股中芯
學者嘆研究經費少 防災難做好
台積電參股中芯過關 聯電沒時間表
反假唱 台灣歌手比大陸歌手積極
加強核遏制力 北韓將發展新方法
大巨蛋環評未過 遠雄:修正後送審
蘇貞昌說不反對ECFA 藍營質疑
同業施壓？華碩換簽證會計師
兩岸明簽ECFA 同服經濟維他命
鄭同僚任華視董座 工會質疑
金融股比重高基金 6月來漲勢亮眼
唾液驗癌技術 日開發成功
新聞局：華視董監事選任有重大瑕疵
台灣華語專家助海外教師提升教學
北市購屋預算遠遠趕不上成交價
開臨時會 國民黨團最快7/1提案
暑假的世博會很異國風情
19年孵不出巨蛋 郝蘇都要面對
中南部客運生力軍 新中巴跑偏鄉
長三角高速公路今年ETC全通
廣州中山大首度錄取8台生
教宗批比國搜索可鄙 受害團體反嗆
太熱了 北京汽車接連自燃
不熱鬧不行 世博青年週7月登場
韓美術展呈現法輪功修煉者處境
北市警涉包庇賭場 要錢又要酒
看光瑪麗蓮夢露 X光片值數萬美元
威力彩頭獎摃龜
姜增偉出席江陳會 投保協議要談了
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熱門館要排隊 世博客改看藝演
前後任經長聯袂受訪 ECFA說明白
尹啟銘：簽ECFA增6萬工作機會
疑暴力討債 前四海幫主遭聲押
疑暴力討債 前四海幫主遭聲押
從G8邊緣變成G20主角 北京意外大收穫
中共組織部：中國共產黨黨員總數為7799.5萬名
江丙坤抵重慶 兩岸今簽ECFA
吉爾吉斯斯坦舉行公投 九成贊成新憲法
台灣漁民捕魚 撈起價值千萬無人飛機
美韓軍演出動航母 中國藉機宣布實彈射擊
日月潭觀光渡假婚禮 20對佳偶有機會得11萬元鑽戒
公、華視工會聲明 抗拒非法治理
世界公民《全球論筆》八月底截止
司法纏訟折磨人 張振興律師談台灣司法現況
同性結婚生效 冰島女總理完成結婚登記
台積電間接投資中芯積電案 經濟部准了
桃園機場空橋塌 全面檢修
荷蘭2比1擊退斯洛伐克 搶進8強
羅本率先建功 荷蘭挫斯洛伐克晉8強
誤判畫面惹爭議 FIFA：審查重播內容
吉國在極端困難下公投 受到國際觀察員讚揚
蘋果第四代手機首賣 歐美日大排長龍
空橋斷 差點未登機就遇「空難」
世足16強巴西宰智利 大步晉8強
痛宰智利挺進8強 巴西迎戰荷蘭
搶救中風，黃金3小時
行政法院判決奇觀 同一事實不同判決
熬夜看世足 中國球迷拼房補眠
美政府定調 天安艦事件非恐怖活動
韓媒稱 金正日三子當選朝鮮代議員
「ECFA哪裡好」反對黨：一中市場少數人得利
國際足總為誤判致歉 考慮引進科技
防世足球迷鬧事 日警加強警戒
扁呼主席英明 看好小英選2012
台ECFA與港CEPA同日 巧合？
竊賊光顧FIFA 南非維安上緊發條
日本防守成功 半場與巴拉圭平手
國際足總籲沙柯吉 勿干涉足協事務
男性口服避孕藥 一次有效3個月
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足16強巴西華麗出擊 半場領先智利2球
盧彥勳電話報喜 母子哭一團
世足16強巴西開火 3比0痛宰智利
溫網闖進8強 盧彥勳台灣第1人
美參院展開新任大法官提名聽證
晴朗悶熱 午後防雷雨
掌握財務狀況 美國女不及男
美大法官提名人：延續美國夢
關係正常化 教廷將任命越南代表
貴州山崩百餘人被埋
台股開盤上漲53.99點 為7554.78點
第五次江陳會開始
被控暴力討債 蔡冠倫百萬交保
凌耀上櫃首日 開盤大漲27.14%
再辦全球峰會？ 加各大城怕怕
補習班女童遭性侵 人數恐增
盧彥勳：對溫網8強賽有信心
逾7成日大企業社長認為景氣好轉
溫網進8強 盧彥勳勉亞洲球員
台電9月招考養成班新血290名
台股漲 新台幣盤初升破32.1元
共軍實彈射擊 學者：非針對美韓
盧彥勳闖溫網8強 成就獻亡父
ECFA今簽 台股跳高重返年線
美對中國電熱毯徵反傾銷稅
打入8強 盧彥勳成溫網終身會員
報導：中國施壓 美暫緩對台軍售
美官員：台灣在APEC貢獻良多
投保協議 台灣主張先保護後促進
中國要求穩定煤價 外資看好水泥
中央氣象局氣象報告
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陸配涉訟拒發身分證 立委促修法
ECFA促台商回流 宜配合引進外勞
前駐阿美軍司令盼退役
兩岸共通疾病多 醫療合作擬入列
江丙坤盼及時展開ECFA後續協商
行銷建國百年 微笑老蕭下鄉中市
高縣災區吊橋 僅開放行人機車
愛狗成癡 黃邦羽畫出愛與關懷
陸專家：ECFA影響超過先前12協議
綠擬推ECFA終止條款 藍質疑
世界名廚江振誠：讓全球看見台灣
材料缺很大 光碟價格月月漲
中共中央11部門發言人明集體亮相
全國首創 北市節能條例7/1上路
兩岸爭端解決 台爭取提告WTO權利
暮光之城男主角蠟像明揭幕
簽ECFA 總統:兩岸和平摸得到
虱目魚列早收 漁民利多增養殖
虱目魚銷陸 漁民催生台灣品牌
分析指上海房地產開發商醞釀降價
薩爾瓦多用兵千人靖邊
中國農行將進行全球最大規模上市
總統談ECFA 盼避免盲目反對
終止目睹兒悲劇 勵馨籲男性革命
用水無虞 嘉南2期稻全面供灌
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金門復育海域 放流黑鯛文蛤
台灣盆景專家擔任菲國盆栽展評審
觀光新星 三太子想當台灣之光
深圳爆工人聚眾打砸警察警車
文創發功 電音三太子台味生猛
面板景氣 奇美電:盼8月緩緩上升
總統：ECFA助和平 仍應居安思危
蘇貞昌反ECFA 郝龍斌諷像月亮
罹癌摘眼球 唱歌抗病魔
兩岸經濟商務次長首上談判桌
出口商拋匯 新台幣午升9.5分
外交部：美牛爭議 美未尋求WTO
壽險期繳化 國壽降低利變年金銷售
江陳會簽ECFA 綠：憂慮電話多
TIMC聯盟 研發快閃記憶體新技術
誰解墨灣漏油 千萬美元有賞
迎世足 台達電600吋3D螢幕亮相
梁國新走上「兩會」談判桌
暑期宅童多 上網吃喝會胖一圈
台鐵7月起 3階段調班表
兩岸達共識 設經合會後續協商
肉毒桿菌當紅 美青少年注射成風
簽ECFA經濟成長8%?府:報導有落差
日擬官民合資推動醫療觀光
機件龜裂 北捷5列車檢修
奇美電登陸 待8.5代廠量產
港學者：ECFA把台灣產品推向世界
后豐大橋通車 41舊橋3年全改建
子高雄墜樓 專機接回南沙士官長
高雄建郵輪母港 旅客倍增
阿根廷電視節目出現中華民國國旗
因應早收清單 寶來ECFA指數刪4檔
雲門舞集7/24彰化戶外公演
暑假彰化行 藝遊省更大
盧彥勳寫歷史 62萬人熬夜力挺
台股收盤跌77.22點 為7423.57點
北韓國腳北京餐館大快朵頤
ECFA失靈 台股開高收中黑
月營收500億？奇美電：快了
7月台指跌111點 逆價差171.57點
龍膽石斑夯 門外漢變專家
簽ECFA 雲縣盼多消費採購柳丁
7月電子期跌3.2點 金融跌17.8點
台北股市開高走低 跌77.22點
華航預估獲利達標 明年可望配息
后豐斷橋罹難紀念碑 交通部允設
北京逾半數受訪家庭不買房
中國辦世界盃 至少再等16年
中國房地產市場將全面調整
陸委會：ECFA終止條款是安全閥
大陸投資多 奇美電:加薪有助穩定
兩岸簽署ECFA 衝擊南韓出口業
亞非青年台灣文化研習營30日展開
天安艦事件 巴拿馬支持南韓
道奇勝巨人 郭泓志奪救援點
ECFA簽署了
將官授階 高華柱標榜耍槍童
師生戀 女學生自殘師求刑
引進白老虎 高市申請輸入檢疫
調查：縣市教育力 苗縣異軍突起
韓媒：中台韓應儘早互簽FTA
兩岸次長相見歡 交換經貿意見
木瓜王楊乾德：優質才有競爭力
總統之最 最難忘long stay
彰縣藝文研習班招生
三大法人賣超台股57.09億元
印度可望批准吠檀多開採鋁礦
兩岸經濟協議全文
美暫緩軍售？吳揆：待查明
兩岸智慧財產權協議全文
克服身心障礙 奉獻一己
小小彬扮主廚 健康吃一夏
ECFA簽署了 兩岸經貿新紀元
貴州山崩被埋民眾恐均罹難
助王宣仁偷渡 梁柏薰判刑定讞
台灣農產品進駐東莞
TIMC開發Flash 旺宏:歡迎競爭
吳敦義盼立院7月初臨時會審ECFA
江陳會獨厚央視 台灣媒體氣壞了
黃敏惠表揚績優私立托兒所
代工切割予鴻海？奇美電：不準確
中華大學認養竹市風景區
大連大車禍 10人死亡
高鐵暑假優惠 1週6天九折票
戶籍文書送指定地址 7月申請
拉K男惹禍 駕車連環撞傷7人
台灣光電及綠色產業拓銷首爾
毒品控制傳播妹 2男3女法辦
ECFA早期收獲產品清單全文（1）
ECFA早期收穫產品清單全文（2）
大同運動中心擾鄰 議員要求改善
河北鐵礦山崩 10人活埋
新台幣兌美元貶1.04角 收32.279元
房地產景氣燈號 連兩季綠燈
海基贈海協「荷風蓮開」
移民署新設4站 受理陸客來台
審ECFA 立院本週協商程序
花博輸運 北市規劃免費公車
舞蹈行銷高縣 孫伊芬獲榮譽縣民
行動上網熱 WLAN晶片出貨俏
盧彥勳進8強 王金平熬夜加油
屏東竹坑海域 釣客落海不治
日本腦炎第2死 三斑家蚊惹禍
警教唆行竊 嘉檢求重刑
俄羅斯在遠東大規模軍事演習
鯨豚紀錄片 海豚的圈圈校園首映
福建雨災台商踴躍捐輸
EP議員：ECFA有助台與歐盟簽FTA
歐盟：與台談FTA應不限於關稅
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
三代聯手 打鐵轉型文化產業
國際陶藝節 紐西蘭首獎作品登台
國泰飛荷蘭客機引擎曾冒火花
颱風雨量新測法 試算莫拉克準
江宜樺視察公園濕地 肯定周錫瑋
多名中國人依親領錢 日警疑不法
陸媒：美決擱置今年對台軍售
瘋世足 深圳82人醉駕被抓
管制資本流動 央行3管齊下
嘉南水利會長選舉涉賄 4人起訴
雨衣女煞落網 嗑藥砍錯人
縮數位落差 北市送偏遠國小電腦
6次江陳會 談投保與醫藥衛生合作
央行升息投資客退場 房價看跌
施顏祥：ECFA可打開大陸市場
12把大提琴再來台 心繫世足德國隊
下半年資產配置 股六債四
央行阻升 新台幣收貶1.04角
世博便宜行 船不開旅客自負損失
東協積極參與中國泛北計畫
中國首隻優生優育貓熊將誕生
iPhone4熱賣 網拍可代買
後ECFA 兩岸參考歐盟經驗待評估
期貨與選擇權 期交所7月開課
兩岸智財權急需主管機關協處
盧彥勳溫網爭光 準丈母娘笑呵呵
背台詞比武戲累 葉準銀幕封拳
泰偉金門開發案 環評有條件過關
宣傳新戲 吳彥祖放棄陪妻看世足
ECFA早收 台灣少付261億元關稅
ECFA附件二臨時原產地規則全文
ECFA附件三貿易早收防衛措施全文
ECFA附件四服務貿易早收全文
ECFA附件五服務提供者定義全文
合約糾紛 楊宗緯告許安進敗訴
行銷建國百年 副總統訪霧峰林家
工業放流水檢測擬採平均值
王毅：ECFA助兩岸應對國際競爭
警剿竹聯幫南賢會 逮10嫌
高中歷史課綱 綠營：統派史觀
教部：高中歷史課綱 廣納意見
ECFA簽署 總統關切後續審查進度
後ECFA 互設經貿辦事處 民間先行
中國：東海實彈射擊是例行訓練
朱立倫冒雨金山拜票 品嘗鴨肉美食
顧員警福利 黃昭順奔走警政署
阿里巴巴推出「淘花網」
永安石斑魚文化節 總鋪師出爐
瓜瓜傳情義賣捐早療 雲縣傳溫馨
趕建永久屋 屏縣招千名志工
廖錦祥任奇美電董事長
高縣羊痘疫情 2456頭羊撲殺
80年老醫院要拆 地方不捨留磚瓦
全球昂貴城市排行 台北第78
旺旺保與浙商產險策略聯盟
5月國銀逾放比 史上最低
江：ECFA使兩岸貨暢其流物盡其利
地下電台非法認股 鄭新助判9月
為民著想 中縣警局獲服務品質獎
投保協議下次談 租稅協議推動中
精彩100生日派對 賴聲川統籌
6次江陳會談醫衛 協防腸病毒
輪陷稻田催油門 老農燒死車內
艾奎諾3世公布菲律賓新內閣
「7.5」前 中國宣傳新疆穩定
斷裂空橋鏽蝕 原因待查
高縣整治河道 促荖濃溪泛舟
華碩換會計師 金管會:事務所政策
無言Silent Dance 光環舞集桃園演出
S.H.E吹響巫巫茲拉 音樂榜女王
創新大師：ECFA簽訂對台灣很重要
陸：台簽FTA 前提九二共識
補助清寒生打工 教部核定196隊
台灣國中生公民認知 世界第4
吉普車溯溪脫困 入山未申請受罰
鄭立中感性分享商談感觸
ECFA簽署日期同CEPA?江丙坤:第1次聽到
政府：ECFA終止條款與國際一致
中國調薪 創新大師:從製程降成本
首家太陽能玻璃載板外商落腳中科
逼回教外勞吃豬肉 雇主落淚辯解
信心不足 陸股重挫拖累亞股
桂台可透過ECFA向東協發展
中投標售案 明天揭曉
德里機場3航廈7月中啟用
南非世界盃射腳榜
孝順重殘母親 陳啟民獲孝行獎
學者建議港台簽ECA平衡ECFA
3Q仍有看頭 勿視ECFA利多出盡
李海準相中 郭采潔鄭元暢送作堆
氣候變遷調適政策 座談會7月登場
85度C遞件 申請第一上市
同伴吸毒暴斃裝袋棄屍 2人起訴
後ECFA 工商團體評估辦事處登陸
宏國駐台大使曾是選美皇后
5月房屋移轉棟數 今年新高
總統：簽ECFA也是創新
簽ECFA 陳永綽：提升台灣經貿地位
駱錦明當選工商協進會理事長
鄭立中：兩協議之複雜前所未有
創新大師：中國會是台灣潛在威脅
今彩539及3星4星彩開獎
菲新政府 樂見台菲拓展民間關係
大樂透49樂合彩開獎
ECFA 台灣保留WTO防衛與爭端解決權
中山高楊梅段車禍 2人受傷送醫
勞退舊選新 期限剩1天
中共廣西書記7/1訪台
和泰宣布召回改正2萬多輛Altis
民宅火警 小兄妹躲茶几逃一劫
搶贏韓 日招攬到萬人陸客團
綠：政府應說明ECFA終止條款條件
補習班之狼收押 確認5女童受害
景氣復甦 5月退票率下降
空橋斷裂 韓國技師明來台協查
施崇棠：達文西實驗室實踐破壞創新
Google.cn不再自動連結到Google.hk
韓通過法案 化學去勢性侵兒童犯
吳揆：警紀壞非朝夕 平日嚴考核
兩岸經合會半年1例會 可開臨時會
PLA大量採用 立委質疑無評估
巴氏豆丁海馬 綠島現蹤
外勞風俗禁忌 雇主別踩紅線
印度總理：向美尋求引渡安德森
華視董事選任 新聞局譴責鄭同僚
美暫緩軍售？國防部：正常進行
順利簽ECFA 兩岸下一步？
菲總統就職 百餘外賓抵菲慶賀
毒奶陰影猶在 中國進口奶粉飆升
林郁方訪德 籲加強對歐關係
湖南拆遷戶持燃燒彈抬棺抗議
球迷闖更衣室事件 疑英記者設局
創新大師：解決消費需求就是行銷
港府：hkboc.net網站涉詐騙
大樂透頭獎摃龜
ECFA 台商:原物料配套廠可留台
今彩539及3星4星彩派彩
ECFA促香港思考定位及角色
華視董監事名單 立委籲新聞局介入
ECFA自由化比重 可在8成以下
兩岸台生話世博短文比賽啟動
讓ECFA具亙久的歷史價值
深圳主題樂園出意外 6死9傷
不封口人聲樂團 9月來台
華府台商命案 警逮1黑人兇嫌
貴州山體滑坡 107人被埋
洽簽FTA 台灣人民的期盼
世足賽淘汰賽今結束 ８強出線
兩岸ECFA正式簽署 江陳六次會台北舉行
廣西壯族自治區黨委書記 星期四訪台
外國人熱線建功 獲亞太最佳委外服務隊伍獎
縮短陸配設籍年限? 內政部維持6年
高鐵票務新制 7/1上路
簽署ECFA 外媒稱：可降低兩岸軍事衝突
吳揆致贈50萬獎金 表揚1011專案有功人員
日本拚和巴拉圭 進入延長賽
兩岸ECFA簽了 FTA 呢?
通靈章魚 預測德國踢垮阿根廷
日本延長賽踢和巴拉圭 PK戰定生死
日本PK戰飲恨 3比5負於巴拉圭
夏曼．藍波安：足球團結東西德
日世足隊雖敗猶榮 球迷力挺
世足雙牙對決 西班牙上半場踢平葡萄牙
世足西班牙拔葡萄牙 第6度晉8強
世足無敵艦隊擊退葡萄牙 晉8強4強在望
告別世界盃？ 巴西報紙擺烏龍
咀嚼口香糖有助改善焦慮 實驗獲77%考生認同
台灣綠金，破繭而出── 農民教授蔡東纂
邀5大老輔選？藍：尚未規劃
遭美國間諜指控 俄羅斯稱「毫無根據」
世足日巴之戰 關東收視率高
5都爭第1 胡志強成立競選辦公室
ECFA簽署 台灣反對黨五點聲明回應
體驗鄉村生活 台東農村夏令營開始報名
年度報告：許多外商認為在華處境越來越糟
西拉雅的夏日甜蜜邀請
呂祖成道1130周年 指南宮聯合祈福大會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
盧彥勳溫網男雙16強賽止步
美6月消費信心指數跌幅超過預期
抗議緊縮措施 希臘勞工再上街頭
對喬科維奇8強賽 盧彥勳：有機會贏
盧彥勳：人人都可以成為台灣之光
駐村柏林 台德文壇交流起跑
真愛相隨 盧彥勳溫網比賽更帶勁
簽ECFA 美國務院樂見兩岸交流對話
南非世界盃射腳榜
巴西男性美容產品市場全球第2大
哪ㄟ安奈 美國國旗有61顆星星？
帶烏龜搭飛機？可能不行哦
盧彥勳溫網爆紅 英美電視搶訪
指考3天炎熱 午後有陣雨
自殺？韓星朴龍河猝死
台股開盤下跌146.18點 為7277.39點
靠藥物減肥 小心副作用
江陳昨夜遊嘉陵江 今晤薄熙來
黃聯昇宴請巴拉圭檢察總長
北京大學新設儒學院 湯一介任院長
新台幣匯率盤初小升
美股挫 台股跌破7300點
自殺？韓星朴龍河猝死於自家
國際法院選出首位中國籍女法官
全球最大360度3D電影 金剛亮相
兩岸簽ECFA 星官方表歡迎
Tesla IPO爭氣 執行長投資回本
世博台灣館黃牛票猖獗
國際法院誕生首位中國女法官
星媒：ECFA是超越經濟的歷史協議
富士康擬建鄭州新廠
投信：台股第3季逢低找買點
李鵬六四日記香港悄然上市
ECFA簽成 星台商有意回台上市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
經長:不出10年 台灣品牌開花結果
美兩房退市 中國3400億美元套牢
通緝犯被圍捕 竟押同夥當人質
台股跌 傳產紡織跌幅不輕
中國擬設國有信用評級公司
大陸高考狀元出路不佳？
盧彥勳溫網8強 總統讚優秀
冬季戀歌翔赫 亞洲爆紅
江陳重慶共植「合作雙贏樹」
聖露西亞讚兩岸簽ECFA
侵台颱風估2到4 秋颱機率高
華府台商父子命案宣佈破案
港媒：ECFA令香港面臨挑戰
貴州關嶺山崩證實99人被埋
海上喋血 海巡攻堅救人船
玩具創作展 重返童年夢
需求仍強 太陽能業動土擴產
總統：改善兩岸關係 非傾中賣台
陸客商機夯 合庫開辦銀聯卡收單
無照又酒駕 名廚吃牢飯
遭指控不檢點 應曉薇提告
台北 星國背包客最愛
宗教可愛風 越Q越神氣
號召撲殺總統女 男子拘役50天
天價奇石開價逾億 小心被坑
阿里山茶夯 茶農：免靠零關稅
竹南徵地風波 農民要求縣府停工
農業技術交易展 促91項技轉
扁家海角7億 匯回近5億
中紀委：公款出國玩即開除黨籍
指考明登場 考場下午開放
韓日足球拷問中國體育之路
中信金與中策MOU到期 暫不展延
再提ECFA公投 黃昆輝籲政府協成
ECFA簽署 容安瀾：最重要一步
台達電直播3D世足賽 民眾同享
高美濕地遭倒油 保育浩劫
客家台7周年 關心水資源慶生
窄幅波動 新台幣中午升值9.6分
奶瓶化療納健保 病人居家抗癌
證交所:ECFA後 台灣資本市場現優勢
診所免費諮詢 議員爆詐領健保
買方出價低 中投第3度流標
副總統期許金融業兩岸開新局
暗夜哭聲誰理會 113扮守護人
庫存增 6月下旬DRAM合約價續跌
綠營：ECFA若包裹表決 不惜一戰
新華社英語新聞電視台7月開播
衝ETC使用率 無OBU也可上路
HPV疫苗效期待證 婦團籲緩打
ETC未過關 高公局給遠通1年改善
中美洲峰會籲美檢討移民法規
毛派伏擊 印度安全部隊26死
警涉賭博電玩交保 2大過免職
後ECFA 副總統:速商貨幣清算機制
美MIT學者：台灣品牌應放眼全球
藍營：ECFA逐條審 違國際慣例
日媒：兩岸簽ECFA 歷史性的共識
高收益債受挫 投信:擇機布局
守護未來 國家公園影片首映
江丙坤力邀薄熙來訪問台灣
拓墣估全球科技產業成長15.6%
家扶護兒好鄰居 5500通路響應
防治愛滋 綠委促增預算
火鶴有機認證 花農拼商機
佛州珊瑚閣市長 台灣外交之友
伴唱帶業者限制競爭 公平會開罰
酒後持刀刺死友人 男判無期
綠委籲國民黨捐黨產付營養午餐
成醫：看時辰剖腹產 勿未滿39週
高長：ECFA當然不是CEPA
匯豐:下半年增持債券澳幣 減持歐元
台股收盤跌94.20點 為7329.37點
廢油回收補助 立委促暫緩取消
朴龍河曾替台灣觀光打拼
7月台指跌101點 逆價差176.37點
台北股市下挫 跌94.20點
馬紹爾白內障多 馬總統捐眼鏡
朱立倫：ECFA利民 執政利多
高市查緝未稅菸酒 私釀米酒猖獗
尾盤跌幅縮小 台股站回7300點
7月電子期跌4.8點 金融跌11.4點
中歐人權對話 各抒己見
中美洲峰會同意宏都拉斯重返SICA
朴龍河自縊 疑因父親罹癌
監督ECFA後續 民間團體組聯盟
中國4成資源型城市礦竭城衰
指考 北市警提供考生緊急專送
造福偏鄉 高市欲納編旗山醫院
學生暑假打工 估平均賺逾2萬元
台灣協助聖露西亞培養高級人才
三大法人賣超台股191.69億元
安徽廬江台灣農民創業園開園
剩藥隨便丟 台灣河川驗出止痛藥
江丙坤陳雲林相約下次台灣見
多項醫藥便民措施 7/1上路
紅茶被指有致癌物 連鎖業者喊冤
弱勢生暑期餐費 北市增補助
消基會籲公平會稽查薦證式廣告
北京首都機場高層受賄成風
竹南徵地 縣府：依98%農民意願
疑涉工程回扣 岡山鎮長聲押
一點也不芭樂 水果變文具公仔
北京室內公共場所擬全面禁菸
警瓦解暴力討債 7嫌落網
新台幣兌美元升0.1分 收32.278元
中國農行H股在香港公開招股
新孕動 北市生育補助7/1開跑
暴力討債 檢警逮11人
美國商會盼早日恢復TIFA會談
中國基金進軍美國市場
香港老鼠又在街頭咬人
東莞色情業搭世足賽熱潮
法學者：ECFA對台國際空間溫效應
荷風蓮開 鹿港木雕現四季變化
嫌犯水遁 跳入圳溝溺斃
假購物專偷小販 市場大盜落網
抽檢單車用頭巾 中文標示不合格
14隻貓熊在世博會亮相
德官員：台歐簽FTA中國態度關鍵
貿協率領ECFA早收業者登陸
彰化文化局舉辦北管主題書展
胡志強:文化城面孔 台中現象發酵
大亞灣核電站未發生輻射事故
中央氣象局氣象報告
財產申報 王昱婷李紀珠單身貴族
北縣首座運動休閒中心 新莊動工
7月有彗星飛臨 肉眼可見
菲總統就任 矢言反貪拼建設
在大陸設點 廠商盼政府伸援手
公平會：查部落客 關切廣告不實
江丙坤：薄熙來「很綠」
薛琦續任證交所董事長
美商會:強化台美經貿 以免3邊失衡
台執行死刑 德官員：影響歐免簽
帝寶路邊停車位 北市恢復7格
台積電可編程記憶體IP獲美認證
工研院3D IC研發實驗室啟用
昆明農博會首設台灣館
彰縣文化局賣舊期刊
2次基測入闈 報考率首度低於5成
嘉縣新生兒 7/1起免費聽力篩檢
王毅釋善意 吳敦義：要落實
央行7/12再發千億元定存單
童玩節復辦 水上開心農場遊河
首爾促銷北市觀光 好康大放送
吃鹽酥雞邊聊天 雞骨卡喉嚨
陸客瘋日月潭 今年可破120萬人次
早收不滿意 塑料公會籲納後續談判
住院免等 北市輕中症轉院明實施
鐵道旁鋸樹 男子遭火車撞死
外籍新娘學做台灣料理 冰冰感動
黑道強押女子陪酒 警逮27人
活到老學到老 樂齡長輩樂開懷
司徒文：ECFA有利區域和平繁榮
銀聯卡可在台提領現鈔
油漆工器捐遺愛 7病患獲新生
香蕉滯銷壓力 蕉農忍痛賣出
薄熙來：歡迎台灣業者來重慶投資
涉恐嚇取財暴力討債 17人遭逮
央行干預 新台幣收升0.1分
首季住宅統計 北市缺最大
詐騙女留學生 男子遭日遣返
南橫分段管制 向陽至埡口封閉
分手暴瘦感情空白 李伯恩嘆淒涼
後ECFA 工總白皮書籲積極簽FTA
香港會考 47.1%考生跨過大學門檻
印媒：兩岸簽署歷史性貿易協議
上海世博參觀者逾2070萬人次
暑假綠一夏 教部號召50萬學生
打造旅遊潮 金門花蛤季海泳整合
騎樓變道路 高市土地徵收擺烏龍
徵氣質小姐為幌 強押少女賣淫
NCC：無權介入公視人事紛爭
吳揆賀盧彥勳 勉政府多播種耕耘
就是愛國片 新聞局送罐頭塔
南市破詐騙集團 大學生當車手
綠批一中下簽FTA 不可信不可行
購獵雷艦涉貪 中校改判3年8月
世界大學舉重錦標賽 台中市登場
打房快又有效 6月房屋成交少1成
路平做一半 興隆路3段差很大
早收減關稅 財部：台廠商獲利較大
謝長廷告洩密 李艷秋無罪
總統：ECFA應比照條約審議
江丙坤返台 深信2協議造福台灣
司徒文：美對台軍售政策未變
兩岸海空運稅互免 溯自簽署日生效
疑涉索回扣 岡山鎮長20萬元交保
集邦:明年DRAM恐跌3成 仍可獲利
拚南都 郭添財賴清德爭農民票
葉金川率團出席菲總統就職
總統：簽ECFA 台灣不會變一中市場
主持兒童節目 許傑輝不敢老太快
ECFA簽署 日政府歡迎
先苦後甘 宜蘭中小學率先放暑假
江丙坤返台 盼經濟脫胎換骨
憂二次探底 滬股市跌不停
平台公平競爭 NCC訂反杯葛條款
賺黑心錢 學子淪詐騙車手
中信金買南山股權 不排除純現金
亞洲生技商機高峰論壇 7/20舉行
勁永引進正崴入股 擬業務合作
郵局升息 優惠房貸利率跟著升
墾丁社頂生態遊 梅花鹿見客
外籍女頻遭狼吻 德里市長譴責
劉憶如：黃金10年 強化經商環境
曾闖造勢晚會 男子再攜槍被捕
笑讚雙J舞 彭于晏：都跳得很棒
呂紹嘉總監NSO 小品開場新樂季
簽ECFA 義媒：兩岸歷史性合作
涉擔任共諜 軍情局退役人員判刑
ECFA商機 飯店備戰搶商務客
安藤忠雄作品成違建?營建署說分明
英文影音新聞 中央社7/1出招
追蹤乳房病變 訂製抗癌處方
ETC車道變寬 年底提速20公里
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走出喪子痛 母捐爵士鼓
議員指A健保費 診所醫師澄清
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能源效率分級標示7/1開跑
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ETC用戶通行費95折 近期實施
總統明領軍 宣示後ECFA經濟戰略
上海世博2個月 盼逐一改善缺失
臺北賓館7/3開放參觀
紅眼症疫情升溫 注意個人衛生
歐盟樂見兩岸簽署ECFA
獅子會國際年會 雪梨熱鬧登場
北縣9鄉鎮市垃圾費 明隨袋徵收
泰雅少年遠征教廷 梵諦岡唱聖歌
網購夯 不受金融海嘯影響
薄熙來--又紅又綠的明日之星
賴：ECFA把兩岸關係轉為經貿助力
中投標售流標 國民黨：再接再厲
ETC通行347次 免費換車上機
盧彥勳溫網戰喬科維奇 連失兩盤
全球股市回檔 台股Q3有機會築底
ECFA智財權協議文本呈送陸委會
深圳機動遊戲6死 排除人為破壞
國道計程收費 ETC扮要角
民眾監督媒體 NCC辦3方對談
台商指ECFA促兩岸攜手走向世界
姚元浩：新兵日記收視破10娶隋棠
蘇貞昌：反ECFA 不隨郝起舞
世博過60萬人限流措施 研究中
台灣大併凱擘簽約到期 盼解套
校正公電（CAP377號）
上海世博海外團體遊客僅117萬
盧彥勳不敵喬科維奇 溫網止於8強
今彩539頭獎3注中獎
兩個「馬」總統 生辰同年月日
江丙坤向政院匯報江陳會成果
PS早收不如預期？經部:日後再爭取
吳揆：積極和反對ECFA人士溝通
帶流浪狗回美國 愛心青年譜佳話
印：克什米爾動亂與虔誠軍掛鉤
王毅談話 江丙坤：台洽FTA助力
第5次江陳會圓滿順利
盧彥勳加油 官員球迷聚一堂
郭瑤琪收賄案 最高法院發回更審
兒未歸 失明老婦餓4天爬出求救
賴幸媛建議立院依例表決ECFA
金門廢彈處理場火警 軍警警戒中
賴幸媛：兩岸進入互不否認階段
搶攻兩岸客貨直航市場大餅 「海洋拉拉輪」七月底前「台中-廈門888元」破盤超低價特惠
深圳遊樂區 「太空迷航」事故6死
全球物價最貴城市 東京、北京、上海亞洲前十
中國領先經濟指標下修 拖垮全球股市
中投股權出售流標 僅有一家參與
馬重申 簽ECFA台灣不會變一中市場
幫朱立倫站台 鐵路警局長記申誡
世足賽史 南美洲首次超越歐洲
「留學台灣」正夯！
民進黨團：ECFA非條約 應逐條審
中國上調最低工資漲幅逾20%
蘇嘉全競選主軸 大台中新政
遭通緝俄間諜 在塞浦路斯保釋後失踪
事業壓力父罹癌 韓星朴龍河自縊身亡
哈林代言 飛利浦3D電鬍刀
健康因素 吳瑛請辭調查局長
惡檢、酷吏羅織成台灣法、稅蜘蛛網
亞青女籃痛宰南韓 中華拿季軍
彰化民宅氣爆 2人送醫生命垂危
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫布頓網賽 費德瑞衛冕失利
林永樂：盼歐商藉ECFA佈局亞太
溫網8強止步 盧彥勳：拼搶每1分
溫網收穫 盧彥勳拼美網有信心
總統選3輪才上 重挫梅克爾聲望
周美青抵巴塞隆納 將出席雲門首演
歐洲議會友台小組讚兩岸簽ECFA
美國務院：美持續協助台灣自衛
歐巴馬：人民幣應升值
美國慶逢周日 聯邦政府5日補假
兩岸簽ECFA 比國媒體關注
參院通過裴卓斯任駐阿美軍司令
台製足球衣耀眼世足賽
高溫炎熱 考生及家長小心中暑
金門廢彈場火警 疑天熱引起
氣候變遷 巴西東北豪雨成災
台股開盤下跌2.48點 為7326.89點
指考登場 物理科打頭陣
輔選先提企劃 不分區藍委冷反應
駐巴拉圭大使款宴台灣醫療團
全球外匯準備 美元歐元比重齊降
新台幣盤初小升5.5分
上海南京城際高鐵通車
到南非看世足 蔡煌瑯受感動
ECFA怎麼審？吳揆：不能修內容
谷歌中國網路執照未獲續期
日本放寬簽證門檻迎陸客
吳揆：培植選手 提供幼苗成長
亂點鴛鴦譜 人事新聞烏龍多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
戰痘成功 韓蜂毒化?菻~獲專利
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
香港回歸13週年 民眾兩樣情
蝴蝶尚未追到手 陳漢典須努力
暑假到 家教案件激增 4成
韓駐阿工地遭火箭炮攻擊
台股開低 LED航運上揚
打高球先暖身 防頸部傷害
南韓6月貿易順差74.7億美元
傳中國東海實彈試射反艦導彈
ECFA後 廣西千人團來訪
歐盟對中國產無線網卡反傾銷調查
武漢法學碩士成為臭豆腐大王
夜間亂丟垃圾 北市：加強稽查
江丙坤豐沛大陸人脈後繼有誰？
指考物理 考生：計算題較麻煩
與台簽FTA 星媒：星馬最可能
義大利科技援助中美洲反毒
美對中鉀磷酸鹽徵「雙反」關稅
中國網店實名制 賣家憂徵稅
總統：ECFA有劃時代意義
兩岸簽ECFA 外交部：各國肯定
鯊魚保育 夏威夷7月起禁售魚翅
高爾性騷舊案 美警方重啟調查
全盲少女撥弄音符 摸黑舞動生命
谷歌中國網路地圖執照未卜
政院通過ECFA
中市牙醫診所被砸案 警逮3人
兆豐金放眼中國 找購併機會
海空皆得意 航運股大漲近4%
廢彈場火警 國防部：天熱自燃
輕鬆讀 暮光之城中文電子書問世
指考吹冷氣？教部年底給答案
中壢倉儲大火 消防員受傷
暑假到宅經濟夯 遊戲股抗跌
高捷岡山建站 路竹延伸線受關切
今夏全美最佳旅遊城市：波特蘭
長三角進入高鐵時代
T恤露餡 飛車盜栽了
指考 物理科缺考率創5年新高
搭檔搞笑 詹詠然開心打球締佳績
恆指上半年跌8%下半年看法不一
立委籲政府鼓勵企業贊助體育好手
盧彥勳明返國 備戰下半球季
副總統:用ECFA再造台灣經濟
政院通過ECFA 送立院審議
免費5大癌症篩檢 彰縣信函通知
指考物理 試考生：中間偏難
全球瘋世足 印度只愛板球
台製腸病毒疫苗 盼進軍亞洲
鄭州出現「替人分手」職業
中華電信LTE實測成功 步入4G時代
弱勢盤整 新台幣中午升0.2分
第一金盼參與陸銀經營
審ECFA 王金平：山雨欲來風滿樓
中國6月PMI52.1%製造業增長緩
投信:現金股利多 可望推升指數
有機肥7月上市 除蟲增產環保
中鋼外銷擬降價 內銷減價壓力增
高糖度釀酒葡萄誕生 革新釀酒業
王金平：ECFA非條約 盼早日通過
釣客落海 遍尋不著
攔截上下游 雲縣破偽禁藥
盼ECFA比照條約 藍營溝通國會
亞美國際影展推出台灣電影特展
林口長庚超收醫師保費 恐挨罰
兩性平權 女子看守所掛牌
網路錯標 2900元遊峇里島
ECFA非條約案 民進黨王金平同調
中共廣西書記來台 稱受益ECFA
台股收盤跌75.31點 為7254.06點
吳敦義：阿里山公路安全無虞
高雄輪 吃喝玩樂全包
指考化學 考生：背誦多計算少
台灣贈款援薩強化外交部機構
中國16部新法開始實施
台北股市開平低收黑 跌75.31點
開罰1億 楊志良：非衝著長庚
換完電瓶車起火 保養廠判賠
食尚樂Go 胡志強邀到中市採買
進軍生醫 交大竹醫合組團隊
荷巴交手 戰術大對決
北市調查氣喘學童 籲速做篩檢
總統上陣 強調ECFA是新契機
國際利空衝擊 台股低檔整理
指考開冷氣 大考中心盼漲報名費
警破人蛇集團 逮8嫌
旅館評鑑 10家業者爭5星級
5都造勢 藍營重開縣市首長會報
物理化學報考新低 缺考5年新高
紐約觀光巴士 宣傳台灣之美
7月台指期跌52點 逆價差153.06點
指考化學生活化 桶裝瓦斯入題
公視爭議 新聞局訴請撤鄭同僚職
公視董事控監事背信 監事：尊重
中華郵政發行99年版西遊記郵票
新竹美學館 3日展風箏藝術
2年排練 民間傳說舞上兩廳院
7月電子期跌2.85點 金融期跌5.2點
暑假多讀書 苗栗百萬元鼓勵借閱
中國高鐵長度躍居世界第一
觀音白沙岬燈塔 7/3開放參觀
認識韓國文學 台文館推講座
吉林長春近萬輛計程車罷駛
江丙坤：ECFA是里程碑也是挑戰
男子硬上前女友 判8年賠60萬
台灣廣西合作空間頗大
台股跌75點 三大法人賣超168.72億元
列易受損產業 石材加工業喘息
屏縣議長賄選案 起訴9議員
總統：簽訂ECFA 突破經濟孤立
北市節能條例 工商業室溫26℃
新華社英語電視台開播
台灣遊越來越物美價廉
花旗看好今年獲利 大舉徵才
尋稻米文化 日借展台灣史前農具
「世界屋脊的屋脊」首現民航班機
女子被逼賣淫 警逮3嫌
戴爾錯標訴願駁回 北市：業者為鑑
日店遭竊 疑中國爆竊團涉案
中國逐步擴大非洲產品免關稅
世足八強展望─荷蘭VS.巴西
李海準蔡明亮 北美館半日遊
指考化學 補教：高三出題少
新台幣兌美元貶1.9分 收32.297元
南韓將放寬中國遊客簽證門檻
華南金新董座就任 加速布局中國
總統：簽署ECFA 台灣跨三大步
富士康內遷的思維困境
個資保護 學生悠遊卡掛失靠學校
嘉義1考生突高燒 堅持考完
指考物理 補教讚有水準
台越合作掃蕩電信詐騙 逮46人
總統：建軍不懈才能改善兩岸關係
南韓國際機場裸體安檢器將啟用
稅單條碼化 年省2座101大樓紙張
6月權證標的 鴻海最夯
指考生物 考生：有讀就有分
大專教職籃賽 45隊爭冠
總統：成立全球招商及經濟戰略小組
台彩獲准實施通路優化專案
武廣高鐵像公車 尖峰10分鐘1班
詐欺所得挪抵欠款 銀行判賠
後ECFA經濟戰略 黃茂雄:洽簽FTA
童玩節高空橋梁 測試膽量
寶來證券推台幣交割港股複委託
指考生物難易適中 重基本觀念
廣西廣播影視週在台啟動
台灣水果品質好 廣西採購意願高
中國遙控攻擊機曝光
房屋被法拍 女縱火落網
3軍5校畢典 總統勉責任榮譽使命
泰專家：台應藉ECFA擴展東南亞關係
配合ECFA 財部修正海關進口稅則
高美濕地生態浩劫 工兵清油污
高市抽檢冰店 把關餡料衛生
香港7.1民主遊行變成內鬨
期交所總座王中愷暫代董事長
專技高普考建築師等 12/4考試
擴大攬客 日擬發醫療居留簽證
國中老師資助展望會 全班響應
特偵上訴：元首外交款非特別費
暑期青春專案 保護青少年安全
地方館登101 看台灣文化之美
捐募籌資 中國尤努斯金融扶貧
中國歡迎美國防部長適時來訪
南縣破暴力討債集團 逮11嫌
垃圾減量 雲林設生廚餘堆肥場
非洲僅存希望 迦納晉4強壓力大
非營業基金導入公建 政府加把勁
6月新車銷售佳 7月審慎樂觀
偷遍梅竹校園 大膽賊落網
蔣渭水10元紀念流通幣 8/5發行
台達電創台灣3D轉播世足首例
天道盟販毒 警攔截逮8人
指考生物 補教：中間偏易
洪成昌為圓夢 賣冰拍電影
公務員加參選人臉書粉絲 恐觸法
立院審議後兩岸經合會才運作
總統看大陸表態 台簽FTA有機會
總統允投資源 協助菜鳥職業選手
寒假太長 北市4日才放暑假
星級旅館評鑑 業者觀望多
台積電擴產 買海力士二手設備
艾奎諾3世就職蛋糕 陳平平好手藝
ECFA審議方式 總統反擊小英
烤驗 考生留筆熱斃了
馬叔禮倡詩中花博 寓文化於生活
ECFA配套修訂 立院處理
金門廢鋼瓶如炸彈 放氣安民心
順ECFA風向 宅配業搶進中國
涉賄選 屏縣議長500萬交保
超收健保費最高罰4億 長庚要翻案
西安--鐵路集裝箱中心暨國際陸港
外資匯出央行阻升 新台幣貶1.9分
指考首日 缺考率5年新高
淡海新市鎮5地 96.82億標脫
陝西新主教獲中梵承認 兩月第4人
選舉場合現身 警方：維安需求
金管會核准8家銀行增設10分行
縣市改制 內政部辦7場說明會
馬拉威陸官生畢業 難捨台灣女友
建高階人才庫 文官學院推培訓班
金門廢彈火警 疑黃磷管自燃
總統：續協商清單 搶占大陸市場
生日變忌日 男子酒駕墜谷亡
中國央行：5月貨幣市場利率上揚
高齡危機 義國會倡禁止老人開車
再傳肉毒桿菌中毒 豆干出包
收賄洩招標資料 前上校判4年2月
年底簽投保協議 時間壓力大
苗栗2警涉不法 檢調偵辦
世足八強展望─烏拉圭VS.迦納
陸演員喜歡台灣 盼多與台合作
涼亭遷自宅前 前北水局官員起訴
信用卡簽帳金額 月增44億元
海西要吸引台灣 何不平潭試民主
蔡英文：國會應實質審查ECFA
馬紹爾總統 獲頒台師大名譽博士
物理試題不穩定？大考中心澄清
體重控制 乾癬可改善
全球招商小組 經部：提高效率
「豆你玩」罰百萬 中國「蒜你狠」
88風災復育 規劃6年造林8千公頃
亞洲製造與出口成長放緩
大陸積極推動ECFA順利實施
郎姑化身阮玲玉 邀觀眾玩主題趴
歐元貶 Gartner下修IT支出預估
停車催繳單凸鎚 北市致歉
陸股不排除第3季再破底 創低好買點
中華電雲端中心 目標亞洲最大
谷歌續留問題 中國外交部不答
老婦染肉毒桿菌 桃縣查豆干工廠
票券商可經營外幣短期票券
府澄清 總統非仁社成員
天然氣不動 桶裝瓦斯每公斤降1元
「礦」騙4億 安磊前董座判10年
真空包豆干 衛署訂規防出包
144支有價證券可抵期貨保證金
陸：ECFA讓兩岸聯手賺世界的錢
奈米國家型計畫總主持人 明年換人
吳揆要求 阿里山公路安全才開放
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朱立倫：打造新北市成數位好萊塢
二仁溪14筆地 土壤污染超標
印度鑽石商遭搶 合夥人涉案
MIC：今年全球PC出貨兩位數成長
奈及利亞足隊禁賽 FIFA考慮處置
滬寧高鐵 長三角現代化引擎
烏元彥：ECFA有助與他國洽簽FTA
全球製造業成長趨緩 中國與歐元區帶頭
伍思凱獻愛 勉貧童堅持夢想
歐洲央行再借6天期1110億歐元資金
兩岸簽ECFA 星企業界公開肯定
齊秦陳秋霞 重新詮釋偶然
盧彥勳溫網成名 德教練讚不絕口
全球招商 總統促做好單一窗口
後ECFA全球招商 部會動起來
新莊副都心商業區 23日開標
聯準會對美復甦前景提警告
台北電影主題獎 水準不輸短片
安巴尼兄弟集團居全印第1第3
匯豐台灣製造業景氣 連升15個月
男接廢氣尋短 警救回1命
單親兒住廢墟 手機公廁充電
警察升官郵政人員升資考 11月舉行
IELTS排名 台輸港日越泰韓
美旅客遇劫 南非治安疑慮再起
穆迪警告信評降級 西國售公債自保
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竹科竹南基地 地主盼如期施工
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二仁溪沿岸污染超標 促限期改善
中國「未來國母」監製歌舞劇上演
世足8強賽 阿根廷德國冤家路窄
葛林斯潘：美經濟復甦面臨典型停頓
美6月ISM製造業指數降至56.2%
新聞集團線上閱報付費 明天開跑
ECFA是不是條約？ 朝野有得吵
11名俄間諜身份曝光 有人比美「內衣女模」
時速170公里颶風 登陸墨西哥
盧彥勳「孤軍奮鬥」 吳揆言論惹非議
台灣央行發行「蔣渭水紀念流通幣」
台灣火龍果 東京火熱賣
ECFA送立院 最快7/5日提案開臨會
省錢為尊 廉價航空擬推站票
美上週初申失業救濟金人數增1.3萬人
美5月成屋待完成銷售月減30%
平價美食掀華麗風 LILY café莉蓮餐飲進軍內科
台灣宅配通歡慶十周年「保證準時 遲送免費」
期交所開董事會 王中愷暫代董事長
世足賽白熱化 淘汰隊伍難逃究責
留學台灣，語文不是障礙！
港7.1大遊行 爭取更多的民主和自由
颶風延遲墨灣清油 台灣油船加入陣容
馬祖賞鷗生態季 探訪神話之鳥
賴幸媛：ECFA好處1年內顯現
首次星級旅館評鑑（98-100年）第一階段建築設備評鑑結果出爐了!
The Westin Taipei 六福皇宮 夏日食樂護照 萬元好康折扣輕鬆省
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涉助逃漏稅3億 賦稅署長遭訴
台灣鯨魚號抵墨灣 等候展開除油
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足賽觀賽人次可望飆破3百萬
涉不法利益 苗栗2警1公務員交保
想激怒馬拉度納 德國打心理戰
溫網混雙8強止步 詹詠然創佳績
歐巴馬：美國移民制度壞掉了
美國之音報導馬總統ECFA記者會
35年首見 美榮譽勳章可能頒活人
運用中醫觀念 預防新流感
巴西子彈列車競標價格出爐
前荷蘭國腳揶揄 巴西教練妙答
雲門巴塞隆納首演 周美青為舞者鼓掌
高溫炎熱 中部以北午後有陣雨
台醫療團拜會巴拉圭衛生官員
黃聯昇賀巴拉圭眾院主席團就職
台股開盤上漲30.95點 為7285.01點
大學指考第2天 國英數登場
日資在大陸工廠再爆工潮
兩岸簽ECFA 泰政府肯定
溫網創佳績 詹詠然明年更有信心
中國各地擬建天然氣儲備庫
藝文看板 桃園機場展風箏藝術
7.5將至 新疆街頭鷹眼緊盯你
台股漲 新台幣早盤升逾1角
竹科就業人數創高 10日再徵萬人
藏族特殊基因 高原適應關鍵
湄公河會議：中國大壩破壞生態
審ECFA 王金平：7/5朝野協商
高盛下修中國今年GDP至10.1% 明年維持10%
萬餘人上大興安嶺「打火」
亞運舉行前 廣州網吧須檢查身分
內蒙最大淡水湖縮水逾1/4
人民幣兌美元中間價大幅走高
馬總統ECFA記者會 星媒大幅報導
生活玩家徐天麟 美食當成日記
台股獨強 傳產回溫
公務員臉書按讚要罰？立委不解
數乙考棒球水果題 考生：超簡單
金融領軍 台股跌深反彈
反國光石化 環團到營建署陳情
衛署：符合滅菌真空豆干 僅3家
吳揆:立院可表決ECFA 但不能修改
志工倍增計畫 中市寄望年輕人
中西合璧 星原創舞台劇亮相
徐佳瑩李伯恩 淺水灣有機會碰頭
滬寧高鐵夯 台商買不到票
PK大戰 像玩俄羅斯輪盤
數學乙考題中間偏易 棒球入題
跨考生4年最少 缺考率5年新高
「90後」珠海中獎 盼捐款家鄉修路
消費信心復甦 金融股大漲逾4%
疑遭縱火 住戶驚慌逃生無傷亡
日新療法 以幹細胞治癒心臟病
ECFA 北市設亞太經貿服務中心
韓外匯存底2742億美元 世界第6
5都選舉 扁指綠坐3望4搶5
美國否決對中國鋼絲層板徵重稅
呂秀蓮：國會應嚴審ECFA
陳永綽首爾祭祀前清名將吳長慶
金融股發威 證券股沾光
瓜地馬拉推動觀光及生態保育
北韓在中國設小組逮捕「脫北者」
環保汰舊需求增 法人看好水泥
馬總統：ECFA應比照條約審議
高爾性騷有新證 美警再調查
市調：今年全球電視出貨大增15%
弟修機器遭電昏 兄搶救同遭殃
汪洋：目前存在很多不和諧狀況
中國薪資調查 金融保險業最高
醫療網站染色 綠委要求嚴管
保證保不實? 消基會籲公平會調查
巫巫茲拉太搶鏡 世足吉祥物沒人理
重建進度落後 原民會：已改善
被批酒品差 男子殺人判15年
台股漲 新台幣中午升值9.7分
獨立鐘5都巡迴 陳致中敲首響
溫室氣體減量 環署認證查驗機構
富士康加速向內陸大遷徙
蠔蜆錠查獲仿冒 台糖籲認明正品
明年指考冷氣教室有著落
蘋果第2家中國旗艦店進駐上海
防中 印度邊防升級
台灣芒果夯 農委會京王超市促銷
王如玄：弱勢業缺工 ECFA衝擊小
阿里山新八景 旅遊新契機
陸股續弱 投信:低點反彈可期
進口碳粉匣 內藏K他命
藍營：國會否定ECFA 損兩岸互信
陣亡將士歸鄉路 HBO播護送錢斯
觸控螢幕模組至2016年複合成長率18%
為看世足 大陸球迷餵幼兒安眠藥
立院審ECFA 藍綠提案7/7臨時會
塑膠包裝減量 紙器廠配合政策供應
水果銷日 新增紅龍果
男子鬧自殺 高縣府驚擾
台股開高走高 收盤漲76.68點
總統ECFA願景 小英:可能是新633
華府成立盧彥勳之友會
日鰻減產 台鰻在日漸吃香
7月台指漲65點 逆價差165.74點
營養午餐放暑假 貧童斷炊
府：柯建銘批評不入流 綠應約束
全球首部3D電視劇在山東首播
7月電子期漲1.55點 金融漲28.4點
災區貧困兒童首度遊世博
醫師網路登廣告 8月起先備查
文章解讀指考入題 作文考應變
大體老師無言身教 醫學生感恩
金融股領軍 台股重登7300點
郝龍斌存款減700萬 妻多了BMW
西班牙金童光環失色 教頭硬不換將
紀曉嵐文章成圖 考生：國文難
奈國遭禁「足」？大陸才應被禁
賽前喊話 馬拉度納誓言報仇
國文考題文白1:1 大陸作家入題
瓦斯鋼瓶送檢換開關 業者盼補貼
蘇建和案 劉秉郎囚友證詞矛盾
澳門賭場出千 4名台灣男子被捕
狂野燒酎 雙奪國際烈酒銀質獎
南市員警出包 賭場泡茶
赴台學習 22墨學員獲頒獎學金
警破偽藥 藝人代言蠔蜆錠遭仿冒
三大法人賣超台股60.87億元
美國被害者遺族：尊重生命反死刑
寧波台灣合辦梁祝愛情節
搶救高美濕地 清出14公噸油污
酒後狂吐 食道破裂送醫救命
首屆兩岸競爭力論壇8日福州舉行
公務員具銜具名挺政黨 鐵違法
改造槍上山測試 男子送辦
屏縣莫拉克臨工津貼 5日起面試
遊樂園意外凸顯廣州亞運安全
中國網友日上網2.7小時超越美國
正妹福袋宅男飛撲 台北多媒體開展
世足八強展望─阿根廷VS.德國
烏烏茲拉凸顯「中國製造」窘境
吉林暴雨泥石流數百民居受困
公視晚間新聞改版 蘇逸洪登大人
廈門進口台灣水果逾萬噸
學童看電視打電動 假日近5小時
政策滿意度 交通最高反貪墊底
總統：改善兩岸 更加強友邦合作
萬瑞快速路翻車 駕駛送醫
新台幣兌美元升1.9分 收32.278元
調合油標示新規 最快明年上路
賴幸媛：ECFA準用涉外思維
捷運松山線損鄰？鑑定8月底出爐
屏東水保服務團講習 7日登場
英文考題生活化 作文思考花時間
勞雇媒合難 王如玄促提升薪資技能
施顏祥：後ECFA 逐一洽簽FTA
新疆高空王子擬挑戰金廈海域
省水標章產品補助 民眾申請踴躍
寵物店男孩開唱 想嚐台灣香蕉
南洞庭漉湖水域嚴重污染
蕭亞軒前進肯亞 打預防針保命
英文作文氣味 考生各出奇招
文心蘭打頭陣 火鶴花盼ECFA
上海巴士翻車 至少4死30傷
死亡案例審查 皆無關新流感疫苗
台助露國農業轉型有成獲好評
一書一桃園 評選10本年度推薦書
黑葉荔枝套袋 降低生產成本
中國查稅 聯發科市值大幅縮水
王志剛：桂台文創合作具潛力
天梯墜谷3死 投縣府國賠294萬
孩童暑假禮物 紙風車幻想曲轉動
吸引大陸客 南韓放寬旅遊簽證
阿姆專輯奪冠 客串HBO影集慶功
「印象日月潭」已經簽約
苗栗武術團登陸訓練 氣勢如虹
長榮10億美元 向韓訂10艘貨櫃輪
FTA洽簽 專家盼防農業衝擊
龜殼花咬傷手 警開道救婦命
毆打副校長發黑函 副教授解僱
工業鹽混充食用鹽 起訴3人
蘇俊賓：大陸終止ECFA自身傷害大
韓版F4金汎抵台 粉絲密謀慶生
指考數乙 補教：無鑑別度
岡田武史引退 日足協物色新教頭
開心農場種植生命 收容人當農夫
桃檢破暴力討債集團 逮11人
未偵訊高爾即結案 美警承認瑕疵
台股本周跌1.93% 航運股漲最多
今年一體機PC 估出貨年增逾6成
金管處5展館 夏日延長服務時間
運動前暖身 氣喘兒可上體育課
沈呂巡：台灣不想成為第2個北韓
後ECFA 學者:文教成下一步重點
終於有頭路 郭嘉秘：多遠都OK
火龍果銷日解禁 果農種植意願增
繪祖靈之眼 部落圖騰再現
補教：作文應變 時事切入較佳
政府罰地下電台 不違憲
世足八強展望─西班牙VS.巴拉圭
火龍果列早收 大陸市場看俏
上海世博會台灣館魅力無窮
萬秀之王將登場 豬哥亮破例彩排
姜增偉：簽ECFA兩岸聯手賺世界錢
暑假僱用工讀生 應遵守勞基法
Janet配Nadia 一起瘋台灣
北市頂級豪宅 連2月下滑逾3成
伊斯蘭聖殿連環爆 拉合爾高度警戒
傳承舞藝 華裔舞團雲林登場
指考出車禍 坐輪椅應試
後ECFA 台灣成亞洲證券市場首選
傳統建築風貌 金縣府補助修復
兄弟電擊身亡 工廠停工改善
小英攻藍票倉 提整治中和瓦窯溝
廟內性侵人神憤 醉男判9年
新莊副都心商業地標案 底價70億
企業注入創意 廢鋼鐵成藝術品
保證誤導?金管會再了解老年保險廣告
1首歌練100遍 機房工程師唱冠軍
中國經濟去年增速上調為9.1%
催生標語 近3萬人投稿拚百萬
不動產透明化 民眾可查成交資訊
傳統結合科技 機關偶展歡樂一夏
專偷販賣機商品 店家全都錄逮獲
指考數甲 考生說難
涉包庇賭場 南市11警記過
局勢變 駐日美軍重整計畫擬調整
新加坡手機廠也要來台TDR
國中小營養午餐 全面免費喊卡
力挺盧彥勳 台師大積極募款
中國美元外債比例升至70%
攻雲端 中華電廣達5日簽MOU
央行阻升 新台幣收升1.9分
手機電子錶響不停 3考生扣分
總統擁抱 賴幸媛：肯定協商團隊
補教：指考英文 中間偏易
百貨換季拍賣開打 下殺5折
首屆江蘇台灣周即將舉行
政策詢問度高 1999換甜美女聲
王金平任總統特使 7/16訪甘比亞
溼地油汙染 營建署：加速保育立法
睡前使用手機 睡眠障礙風險升高
新瑞都案 前台肥董座判賠近5億
指考第2天 零星違規事件
助蕉農 王建（火宣）買百箱
吵雜鐵工廠 林鴻文形塑安靜鋼雕
肉毒桿菌中毒 老嫗病情好轉
高市亂貼廣告？金門民眾喊冤
節能合格 台北市長辦公室27.1℃
馬紹爾總統到訪 胡志強熱情款待
指考數甲取材平均 計算沒刁難
中國鼓勵民間持有外匯
對方不怕就沒事 法官判恐嚇無罪
暑假瘋樂園 考生比基尼搶好康
薩爾瓦多任命駐中美洲鄰國兩大使
宜縣蓬萊小力士讚 盼出國爭光
中國擬部署500架殲11戰機
北縣爭取世博台灣館搬至平溪
健康快樂Fun暑假 4日彰化展開
招商有譜 10廠商9月來台投資
經濟可望軟著陸 台股類股輪動
朱立倫：捷運3環3線 建構新北市
今彩539及3星4星彩開獎
補教：指考數甲 具鑑別度
大樂透49樂合彩開獎
遭起訴 賦稅署長：盼法院還清白
廣東將在台辦「台灣‧廣東周」
經長：FTA多元接洽 逐一協商
7月旅遊旺季 機票有錢買不到
焊接老闆私造槍 1套4萬送霰彈
泰晤士報線上收費 今天開跑
網路交易規範明年上路 錯標有解
董建華在台灣館許願世界和平
桃園航空站主任 魏勝之回鍋
周美青隨團加油打氣 雲門感動
金溥聰胡志強訪廖了以 整合中市
印度同志平權運動仍有長路要走
為中國當間諜俄人被烏克蘭判刑
生技創投 昕耀創投有條件過關
環教法子法 環署廣徵意見
奈國政府干預足球 FIFA揚言中止會籍
照顧腦麻室友 結緣成姊妹
搭世足熱 小學生踢樂樂足球
台灣畫境攝影展在新德里揭幕
ECFA審查 藍核心：高層有共識
上海世博會最大獎出爐
南非世界盃成功 非洲奧運不是夢
網評重傷家人 南韓教頭拒留任
美6月份失業率9.5% 今年新低
ECFA後 桂籲台攜手區域產業分工
世足吸引賭客 澳門賭場失血
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台形象設計家在滬建美學館
梅爾吉勃遜辱罵女友 涉種族歧視
大樂透頭獎摃龜
副總統接見美官員 強化雙邊貿易
美最佳總統 歐巴馬排名15
台北電影節 足球開戰獲大獎
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擄人勒贖恐嚇取財 警逮2人
盧彥勳返國 謙稱繼續努力
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ECFA不是條約 王金平「將馬總統一軍」
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召回27萬輛車 豐田損失200億日元
海洋拉拉輪「台中廈門888」48小時內搶購一空 華達海運再祭出6.5折2888元震撼價
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新加坡手機廠Z-Obee擬來台發行TDR 搶第一家星港台三地掛牌鋒頭
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吳敦義王金平輔選 黃昭順士氣振
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談選情 郝龍斌：倒吃甘蔗一定贏
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給財政部次長張盛和公開的一封信
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嘲盡大陸官場的順口溜
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駐韓美軍司令部改名計劃不變
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50美國議員聯署 封殺中國鞍鋼
成本與效率 企業今年最重要策略
僅6成上班族有運動習慣 最愛跑步
指考最後1天 考史地公
韓報指責中國過份偏袒北韓
府以身作則推節能 2年省1400萬
多媒體展搶暑假商機 首日3.6萬人次
官吞賠款 四川震區爆警民衝突
印度毛派共黨3號人物遭擊斃
促參法10年 省6200億公帑
中國軍方公開表態反對美韓軍演
江啟臣10日赴美 訪智庫媒體
港媒批陝西官員奪取于右任書法
吳作棟：簽ECFA對亞洲是好發展
洛時：台灣走向名聲外交
苗環保員涉貪 局長：相信清白
板橋2汽車3機車相撞 5傷送醫
進軍國際 台灣品牌伊洛星國設點
大陸牛肉麵大王在甘肅蘭州
大學指考歷史 台灣史比例提高
指考歷史見艋舺 地圖題久違了
炎夏海灘戲水 先查水質乾淨否
貴州關嶺山崩 18人遇難81人失蹤
府：蔡英文不當比喻 遺憾
胡志強登門 廖了以出任總督導
iPhone風波不斷 蘋果3週3道歉
防情色簡訊 父母可監督子女手機
總統：人權保障更上層樓
後ECFA拼招商 國際大廠有意來台
境外移入瘧疾 北縣今年首例
北京1男子欲跳樓 觀者高喊：跳
中巴反恐演習震懾疆獨
贊助花博 房仲總部形塑邀訪請帖
立院協商ECFA審查 朝野悲觀
府指小英比喻不當 民進黨：抹黑
泰水牛面臨絕種危機
張花冠：機械園區可促進就業
哈燒新片 暮光之城3登台
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香港直升機墜海 乘客機員全獲救
房仲：房市熱稍退 後市更健全
富士康案 學者籲重視員工心理
國民黨北市議員初選 汪志冰落馬
總統：台灣創新之路 ECFA是契機
盧彥勳下一步 搶美網種子
取締黃牛爆衝突 航警涉動粗
搶客家票 蘇貞昌訴求傳承客語
審ECFA 王金平：總統電話安慰
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指考地理多時事 國道走山入題
蝴蝶王國傳奇 北市動物園展出
馬王不同調？王金平否認
委國將油田收歸國有 中油鉅額求償
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高捷延伸路竹 吳揆：非做不可
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家扶愛心達人 1人認養104童
港媒天津採訪罷工遭警扣留
熱斃了 北市38.6度創入夏最高溫
民進黨金門縣黨部週年 獲大禮
周休飆高溫 供電安啦
貝魯斯柯尼訪巴西 邀舞孃飯店豔舞
朱銘美術館 週末夜間免費
別小看台灣的電子代工業！
指考歷史 補教：重分析程度立判
國中公益健走 為植物人校友加油
中國發展綠色經濟 尋環保新法
「7．5」騷動1週年 新疆仍緊張
珍惜生命 立委也管鳥事
日完成全球首宗冷卻肺切除手術
河南窮縣書記為私生子而貪污
浙江基隆海上定期航班開通
挑戰禁忌 魯凱青年棄醫做女紅
指考公民社會 考生：難易適中
湯琳南來台展畫 花鳥栩栩如生
肺功能檢測 慢性阻塞性肺病現形
香港直升機墜海 當局交代事件
明年指考 單選擬不倒扣
拿世博台灣館預約券秘笈
統派：讓中下階層分享ECFA紅利
指考地理 補教：出題靈活高分難
男子下腹痛 大香菇卡小腸
英文作文 試考生寫男校汗臭味
馬王急滅火 關係維穩撐大局
2男騎機車搶汽車 反被衝撞
金門文創研習 董智森率先開講
王金平：不會回路竹選立委
香港墜海直升機為何鴻燊公司經營
指考公民 難度適中時事題多
大陸ECFA戰略 兩岸共創全球經濟中心
匈媒重視ECFA簽署 專訪台灣立委
標哥北京倡導自行車文化
青年政策論壇 探討國土保育
國一生見義勇為 救起溺水2人
台灣漁船火燒船沈沒 10獲救1失蹤
陳菊為弱勢募款 盼共襄盛舉
兩岸雙城創意族譜聯展
美調查Mazda3瑕疵 台灣業者了解中
大陸順應ECFA調整產業結構
急診檢傷分類 改善照護品質
智慧小鎮示範點 漫遊埔里新體驗
總統：ECFA早收清單具庶民色彩
姊姊爭家產 鬧到弟弟女兒學校
國民黨整合 蘇嘉全為廖了以抱屈
金溥聰：初選失利者不徵召或報准
藍新北市議員初選 現任4人落馬
補教：指考公民與社會 法律題難
王貞治棒球博物館在日本福岡開幕
腸病毒再添重症 累計13例
開放陸客兩週年 台灣遊更成熟
西藏環保人士被控分裂罪判刑
Jolin出輯 向瑪丹娜致敬
防汛撤離民眾莫宰羊 總統關切
鄭守夏請辭 楊志良未准
梅爾吉勃遜爆粗口 再毀形象
藍高市議員初選 4現任出局
北縣英語活化課程 教部放行
廣西團採購水果 批發價應聲漲
世足輸荷蘭 巴西影人傷心離台
預估2015年中國總人口將近14億
疑玩火釀災 3童燒燙傷
指考圓滿落幕 7/19寄成績單
緩起訴處分金注入教育 弱勢得助
活化課程9月上路 北縣學童新體驗
王彩樺出書又出輯 翻唱女神卡卡
貴州關嶺山崩 26死73人失蹤
義大天旋地轉故障 遊客半空驚魂
5都選舉 蘇俊賓：民進黨見縫插針
藍南市議員4區初選 現任4人落榜
童玩節重生 丟丟銅群舞助陣
府開放參觀 吸引5938人
勞團：擴大社福化解ECFA疑慮
學校路口不停車 英導護媽媽使新招
南韓客運巴士墜毀 12死12傷
鄭秀文登小巨蛋 披白紗唱上弦月
印尼漁船沈沒 台籍陳育騰失蹤
特派員筆記：夜車上的1949
心結未解？秋菊互動冷漠
躋身射腳榜首 史耐德成荷蘭英雄
德國坦克銳不可當 1比0領先阿根廷
解放軍軍頭公開表態 反對美韓黃海軍演
台灣馳援 最大除油船抵墨灣
非洲剛果油罐車爆炸 至少200死
AIT國慶酒會 第七艦隊樂隊助興
美國防部長: 高級將領接受採訪須報備
五都選舉造勢 馬：簽ECFA可提升競爭力
綠色執政 宜蘭童玩節回來了！
拋棄華麗球風 鄧加扛起全責
超搶眼妝、系出名模 法國elite登台
世足8強西班牙1─0克巴拉圭
氣溫攀新高 世博遊客退燒
巴拉圭、阿根廷出局 名模裸奔看不到啦！
賭輸球迷裸奔 警抓人拘留
藍青年團玩創意 要顛覆5都造勢
蔡英文：5都是民進黨再起之役
看3D世足賽 英民眾得上戲院
開除卡佩羅代價高 英足總留人
德國坦克摧枯拉朽 4比0狂勝阿根廷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫網球王之爭 納達爾VS柏戴克
世足8強德攻勢犀利 阿根廷0比4潰敗出局
德國坦克4比0屠殺阿根廷 12度晉4強
世足8強西班牙苦戰 半場0比0踢平巴拉圭
新老國腳兼具是德國致勝本錢
希拉蕊東歐行 民主外衣戰略內涵
世足8強維拉破門 西班牙1比0力克巴拉圭
世足維拉致勝球 西班牙勇闖4強
參院老將勃德辭世 檢討聲音浮現
南非世界盃射腳榜
全台熱翻天 都會可能再飆高
尹恩惠心願 和老公牽手逛街
美沙冬療法擬入監 遏阻藥癮愛滋
台日聯手抗韓 生產小型DRAM
餐酒雪茄樣樣通 侍酒師不是蓋的
神之(雨下)炫技 別為難侍酒師
葡萄酒學問大 一步一腳印
台灣今年通訊產業產值估成長3成
德國擊敗阿根廷 神奇章魚猜中
愛滋更生人農場 種出希望尊嚴
阿姆稱霸西洋榜 SJ日韓榜封王
唐禹哲何潤東 華語雙榜奪冠
金融股除權息行情 國泰金打頭陣
陽明山夏季路跑 7/9截止報名
阿根廷砸10億 引中國鐵路技術
DRAM廠多元化經營 產業穩定發展
110名兩岸青年志工陜西交流
長春台北直航班機首航
創新價值 星媒譽周功鑫點子院長
黃金週線收黑 短線恐橫向整理
德珠活佛轉世靈童金瓶掣簽儀式
高鐵站區大招商 國際珠寶業探路
華府台商父子公祭 場面哀戚
風雨侵蝕 搶修岳陽樓
花蓮地震規模3.8 震度3級
大陸積極推進工資集體協商
巡守與警撞衫 立委擬提案合法化
香港3輛巴士相撞29人傷
大象跳蚤共舞 新舊媒體百花齊放
醒報訴求清流 不信真理喚不回
NewTalk 鍛鍊公民勇健頭殼
低調鳳凰網 藝文新聞建口碑
雙胞胎獅超人氣 壽山徵命名
十八彎古道 獨角仙復育野放
重視兩岸 匈媒刊3立委談ECFA
台商神話岩飾 胡錦濤欣賞
成都天地吉祥劇組赴台交流
兩岸規範落差 台農作品種權堪憂
北市蝴蝶王國特展 幻舞精靈亮相
國際少運會 北市摘7金9銀7銅
音樂大師黃友棣辭世
浙商探尋轉型升級創新模式
中國城市排行：福州最宜居
蚵寮學堂重建 口湖鄉親感恩
國防轉民生 車用夜視系統將上市
環保護農 學界連署反國光近300人
彰化偷完偷中縣 彩券大盜落網
台塑石化汽柴油 明起調降4角
總統訪陳樹菊 盛讚扭轉台灣形象
查高捷 監委擬約詢吳敦義謝長廷
中油5日起汽柴油每公升調降0.4元
金溥聰陪妻兒看展 只談藝術不談政治
不滿前男友結新歡 女子燒屋遭訴
挺本土派 陳菊願為陳致中站台
好心有好報 病患順利小三通
借鏡盧彥勳 副總統勉各級棒球隊
亞幣升貶互見 新台幣上週貶0.3%
外木山長泳 逾3000人挑戰
柯建銘批總統言論 府：塞話栽贓
菲擬放寬腎臟捐贈
資產證券化評等 中華信評將加識別符號
嘉義童玩博覽會 重溫兒時舊夢
府：蔡英文勿再標榜理性騙選民
國小免費午餐 高市擬續辦
談ECFA 日經：日應思考FTA戰略
兩岸貨幣清算 業界盼江陳會前定案
黃友棣遺囑 骨灰灑山上
神明前 王金平推介黃昭順
永遠的杜鵑花 黃友棣遺留傳唱
中國官方與工人利益分道揚鑣
今天用電最高峰 估晚上8時
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結紮放養取代撲殺 流浪動物新生
颱風前最佳禮物 富山部落遷村完工
金馬增新導演獎 王力宏將角逐
運氣不順求神 小心神棍詐財
封奶扮人妻 以國豔星獲法文化獎
「7.5」前夕 新華網再籲新疆和平
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女兒遭騷擾 女醫麻醉針殺情郎
立院臨時會 內政部盼修災防法
泉州明開通直航台灣貨櫃船
青春專案 中市尋獲13失蹤少年
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後ECFA兩岸WTO交鋒 陸資來台成焦點
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八八水災原住民廚師 下山謀生
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍營擬邀農漁業者 籲速過ECFA
朱立倫訪三峽 拋觀光願景
台北越界舞團在美展開聯合創作
聽損兒拜師 演戲助復健
三峽大豹溪 1男子溺斃
港記協要求港府捍衛言論自由
台北高溫37.1 台東大武熱最久
中首次對美稱南海是核心利益
台粵經貿關係ECFA可成助力
平均13年假釋 無期徒刑如虛設
無期徒刑虛級化 法官難棄死刑
炎夏烈日 曬傷熱痙攣中風掛急診
補助活動大小眼？吳揆：公正支持
3D街舞電影 撼動視聽感官
愛心「袋」著走 巧宛然災區巡演
日曬雨淋高危險 道班工揮汗護鐵道
改善家境 弱勢親子學理財
中國宅男哈日本AV「空姐」
佛光山岡山禪淨中心重建
癌友踢足球 活力十足
就博會熱絡 服務業最夯
世足夢碎 馬拉度納前途未卜
溫家寶：穩定政策 確保經濟達標
綠竹筍高纖低卡 嚐鮮正當時
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白歆惠預約結婚 穿婚紗過乾癮
王如玄切囊腫 拚命三娘照上班
新七小福快閃 為岳飛徵兵
看一閃一閃亮晶晶 馬總統想流淚
政府補助交流未獨厚陸人來台
台股下檔有撐 適度布局等反彈
心因性休克 老婦陳屍菜園
中研院晚宴接風 院士會議明登場
血鉛過濃 幼童健康輸給經濟成長
中國南北十餘省熱浪肆虐
陸採購一波波 今輪到吉林省
升降貨梯斷頭 女子身首異處
北市藥物安檢 三高送檢最多
府批小英羞辱 綠促府關心庶民
中國軍艦過琉球近海 日注意
痛宰阿根廷 德國陷入狂喜
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石油業享巨額補貼 反對繳交油污稅
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俄「辣妹間諜」 自拍裸照登上八卦媒體
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上限鬆綁，外籍生可望大幅增加：教育部政次林聰明專訪
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C羅自爆當老爸 生母身分保密
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美國歡度234年國慶 白宮燒烤款待1200名軍人
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算歐洲盃舊帳？ 西班牙：德國已向前看
新北市長選戰 藍綠網路拚人氣
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行政院重申 補助童玩節比扁政府多
4強迎戰西班牙 德國蓄勢待發
雲門巴塞隆納演出 無懼世界盃狂潮
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溫網再封王 納達爾：意義別具
今天還是熱 北市可能再上37度
無錫一工廠專車起火24死19傷
台股開盤漲20.44點 為7351.18點
廣西7天內1586次輕微地震
美元偏弱 新台幣盤初小升
新疆事件週年 維族人巴黎示威
WTO秘書長:ECFA助台灣融入全球經濟
中國2009年人均碳排放偏高
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WTO秘書處：ECFA保台灣競爭力
兩局飆6K 郭泓志拿第3勝
美釋600億元獎勵 太陽股紅了
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北韓人投奔南韓 今年第5起
新疆騷亂週年 大陸內外有別
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5年500億不縮水 大學校長展笑顏
天災襲 瓜國損失初估9.82億美元
乘涼防颱並重 中市跳株修剪路樹
櫃買舉辦國際會計準則宣導會
吸血鬼吸金 暮光3票房霸全台
前閣揆隨扈 被訴詐領旅遊補助
工研院慶 蔡清彥期勉關懷社會
中國總工會要求基層工會「硬起來」
北市上午高溫37.3度
兒盟：公立遊樂場 友善兒童少
天災排擠 愛心捐款縮水
遊樂園維修須退費 攜外食訂規範
學者：ECFA衝擊弱勢 很快顯現
營養午餐沒免費 經費作教育設施
外資喊買 宏達電創11個月新高
美國學者遭北京指竊密 判刑8年
上半年上櫃權證千檔 創同期新高
中壢平交道意外 男子被火車撞死
消保會已請複查義大世界設施
缺錢專搶南部加油站 2嫌被逮
股票上櫃556家 掛牌興櫃252家
台股強攻 鋼鐵股漲跌互見
朱立倫：新北市是經濟發展火車頭
量縮盤整 新台幣中午小升3.5分
4名日本人涉嫌販毒遭中國拘捕
盧彥勳貴人李遠哲 歎缺網球中心
高縣爭阿公店水位 力推觀光
上半年中國汽車產量全球第一
馬總統接見宏都拉斯大使
府：拉米肯定ECFA 小英勿再拗
香港PMI保持正數 營商環境穩定
看前衛服裝展 蘇貞昌問老婆咁敢穿
朝野互槓 ECFA審查協商未果
小銀行再飆 金融股蓄勢挑戰前高
王金平盼ECFA早日順利通過
中華電廣達雲端服務 Q4開第1朵雲
北市府精華地招商 商機數千億元
貼近校園生活 成大拆圍牆
綠營：ECFA應實質審查 藍怕什麼
基隆飆高溫 逼近38度
台股強彈 紡織盤中兩波大漲
吉林盼在汽車農產品加工與台合作
台股收盤漲109.22點 為7439.96點
挪威男子擬1年半徒步走完長城
盧彥勳最新排名 躍居42
7月台指期漲163點 逆價差115.96點
山老鼠盜伐牛樟 5人落網
英專家發現控制食慾自然成份
王志剛：台與吉林可在多方面合作
21世紀還唱「宜將勝勇追窮寇」？
郭聲琨離台 簽訂合作近20億美元
產學合作受限 院士會議將討論
台股登月線補缺口 大漲逾百點
台北股市開高走高 漲109.22點
義大利擬售國有資產還債
7月電子期漲7.45點 金融漲14.8點
截至6月底 上市股票本益比16.1倍
台商在陸面臨20年前在台困境
外資上週賣超574億 台積電居冠
俄國女間諜:媒體關注 讓人尷尬
中華電明年初推自家雲端作業系統
台灣消費力勁揚 零售今年估增10%
把關食品衛生 監院設網路論壇
簽ECFA 石斑魚業者加碼養殖
三大法人買超台股49.3億元
恰恰人氣王 張泰山連續先發中止
福建放寬台資企業首期出資期限
四合二 北京崇文宣武兩區成歷史
百年吉林參 來台尋合作商機
遊樂園：非全面禁外食
經部：福斯來台 最快9月決定
大陸足協高層世界盃取經
燃放非法煙火 美男子斷臂又被告
泉州貨櫃班輪首航台灣
宣傳首爾 韓星紛拍廣告片
大佛加持 彰化票選10大伴手禮
台開放陸資 駐華使節關注
山林有你 助原民兒童圓表演夢
廣州亞運 政協提議學生放假10天
朱敬一：台灣國際醫療業落後星泰
鄒族小勇士單車環島 勇敢築夢
房租漲 珠三角蟻族萌返鄉念
小金門托兒所擬廢 國小接辦
新台幣兌美元升5.8分 收32.220元
北市學齡前兒童近視率近1成
不輸在起跑點 家扶資助貧童課輔
福斯找中華車代工？ 雙方否認
LEXUS引擎汽門彈簧 和泰免費召修
總統談陸生來台 遺憾遭抗爭
波麗士愛心滿滿 救狗送醫助火化
聯想集團：蘋果不在乎中國市場
新疆騷亂滿週年 陸委會謹慎回應
紡拓會率紡織業 赴天津參展
罷工野火燎原 印度減支計畫受考驗
外匯存底3623億美元 續創新高
降成本 陳菊允為石斑業建冷凍庫
ECFA通報WTO 經部:會妥善處理
國際熱錢鎖定大陸股市樓市
好熱 今天用電量創新高
與垃圾共舞 清潔隊員逐臭清環境
丹麥華裔青少年夏令營圓滿閉幕
6月消費者物價 年增1.18%
中歐太空合作 改進氣候監測
李進良控女病患恐嚇 檢不起訴
雨季搗亂 卓蘭葡萄農損逾2億
雲門和周美青結束歐洲巡演返台
力晶營收亮眼 華亞科今年新低
郝龍斌：北市將建國際性網球場
照護全方位 醫療可信賴
飆高溫 高港22鋼瓶齊冒煙作響
搶嫌再犯落網 持票根謊稱不在場
陸委會：智財權保障台農權益
楊志良：安寧照護 大家都有機會
飆車族閃人留車 警循線告發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海邊戲水 防眼睛急性光損害
清泉崗建設慢 胡志強：有人應道歉
量縮盤整 新台幣收升5.8分
世足冠軍？大陸網友：德國「過了」
求職頻碰壁 口臭作梗
2漁船走私菸 海巡查獲500餘箱
南韓足協論功行賞 總教練獨得3億
議員秘書跑攤 離奇雙亡
國際事務營開放應屆畢業高中職生
女連長苦兼母職 小孩先會叫爸爸
中國獨二代 寵兒或孤兒？
顏面傷友洗車 香港志工取經
艋舺盼金馬獎 趙又廷小天爭影帝
搶內需 台商佈局華中太陽能產業
台積電國泰金明除息 指數少33點
基隆飆高溫 男子路倒不治
黃友棣辭世 輔大師生緬懷
世博出入口將全設計程車站
金靴獎大熱門：維拉與克洛斯
豐田中國召回部分LEXUS轎車
防熱中暑 多喝水冷氣別太強
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非遊樂園 義大世界：不排除申請
台中上海更便捷 復興每週增2班
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戴放大片效女神卡卡眼妝 小心傷眼
多次走私槍械 主嫌求處無期徒刑
朱敬一：新興產業應複製李國鼎經驗
三民拚首冠 請來林家祥
台灣外匯存底 連20個月創新高
殺警通緝犯 判無期徒刑
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5年500億不變 總統讓校長變笑長
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北京40℃破紀錄 明日持續高溫
新疆出現幽浮? 專家稱是美洲際導彈
歐盟提案台灣納入申根 邁向免簽證的第一步
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世足巴西落敗 收視率驟降
國合會首次組織變革 開創援外新局
機場迎賓禁揮國旗 航警局應說清楚
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2010年全國海洋保育論文競賽徵文起跑
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潘文炎遭彈劾 中油：尊重監院
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太平洋高壓稍減 南部清晨下雨
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大陸將推出房市新調控政策
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總統：ECFA為台日合作提供新動能
共軍警告美勿派航母黃海演習
西部大開發新十年規劃將制定
殷正洋飾蔣渭水 演繹熱血男兒
新台幣兌美元盤初平盤整理
北京墨西哥並列世界第一堵
營運超旺 LED多家營收續創新高
台灣添光 廖俊智獲美總統化學獎
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「中國影帝溫家寶」作者被警告
傳產電子接棒 台股站上10日線
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台股反彈 傳產溫和上漲
拉美司法會議在馬納瓜舉行
牙齦小腫瘤 1個月後變拳頭大
星ATM大當機 民眾企業跳腳
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川震「背妻男」閃電結婚閃電離
嘉義疑似落海浮屍 身分待查
桃園機場中控中心飲酒作樂
投保中心：亞銳士等案受理期間延長
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盧彥勳禮物 李遠哲：獨具意義
風浪大 台清油船墨灣測試展期
撞死送報生案 英商女友滅證起訴
國泰金盤中填息
F.I.R.為巡演甩油 飛不准沁偷吃
機場不准揮國旗？航警：安全考量
開心揚名 助越南首例心臟移植
ECFA早過關 不織布將在台設廠
翁啟惠：代轉陳垣崇信 未碰撞法律
赴歐免簽 外交部：還有一段路
早餐防腐劑？ 消基會籲加強把關
不滿被甩 恐怖男友施暴判刑6月
三峽大豹溪再傳1溺水 急救中
華南雨季結束 法人看好水泥股
消費信心反彈 瑞銀證看好消金銀行
岡田將生裝少女 笑翻工作人員
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粵人反對電視台改用普通話
面板LED利多 白為民來台加碼採購
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火車好多節 搭蒸氣火車看湯瑪士
中國多項指標降 調控政策待觀察
陸生起薪升至人民幣2694元
砸35億 網球中心要有1萬觀眾席
量縮觀望 新台幣中午小升
北京貓熊不慎壓死初生寶寶
藍營轉達行政部門 勿刺激在野黨
站著飛更省 虎航新賣點
揮旗風波 航警局：長桿影響旅客
面板7月上半月報價再跌
南韓否認受中國壓力取消韓美軍演
機場官員怠玩飲酒？民航局究責
中研院士會議 擬設工程院士
未依規售天然氣 潘文炎遭彈劾
警破搭高鐵販毒 再抄出大批槍械
「鯨魚號」繼續墨灣除油測試
馮紹峰鎖清秋吻4女 安以軒最不乖
台玻斥資百億 加速垂直整合
遭彈劾 潘文炎:當時那樣做沒錯
午盤反彈 紡織黑翻紅
台股收盤漲108.52點 為7548.48點
老鼠嵌晶片測癲癇 成大生奪獎
開低走高 台股連三紅
空軍入伍生疑食物中毒 70人送醫
彈薪加持 台大1/3教授擬加薪
北斗肉圓店攪拌機攪死人
7月台指漲134點 逆價差92.48點
後ECFA 台灣上班族憂喜互見
台北股市開低走高 漲108.52點
清泉崗不符需求 胡：決策者省思
北市要蓋網球中心 蘇貞昌指政治操作
中市殘障協進會征戰法桌球賽
7月電子期漲4.95點 金融漲13.4點
蔡英文：ECFA模式非WTO主流
歐盟對中國自行車徵稅或延長5年
中央不辦免費午餐 陳菊：高市辦
朱立倫：普設庇護工廠 造福學員
廣州年輕「麥兜族」靠雙手築夢
府城2010在地美食票選出爐
赴歐擬免簽證 航空雙雄叫好
購屋糾紛 高思博敗訴
預售屋履約保證 內政部提辦法
放改造煙火 美1男斷指
江蕙開唱再加場 挺進9萬人次
綠色發展指標擬考核中國地方官
木瓜便宜 外配異國料理促銷
三大法人買超台股79.14億元
SJ現身台北捷運 粉絲製導覽地圖
凱莉化身愛神 夢幻島嶼開趴
陳沖：業餘選手更值得關心
金改受珍支使？林全告邱毅敗訴
與人結怨 手榴彈防身
機場迎賓禁揮旗？政院：報導不實
逾 6成大陸上班族 願來台工作
永和驚傳割喉案 1女重傷
網路中國域名8月全球啟用
登革熱本土群聚感染 高市再傳
李羅權：國家工程院 促產學交流
最有價值國際零售品牌：沃爾瑪
大陸南北高溫狀況百出
立委補選 綠營政黨捐贈全掛零
越勞激憤殺同鄉 判14年
潮差大難卸貨 台中港花1億改善
宏達電營收刷新紀錄 股價大漲
與美合作緝毒 哥總統辯護
吉林成本低 台商轉移理想地
新流感重症增1例 夏季勿輕忽
iPhone今年銷量上看4600萬支
近7成3新鮮人欲西進 最想去上海
黃崇仁：力晶可望脫胎換骨
新台幣兌美元升2分 收32.200元
紅眼症疫情升溫 勤洗手防感染
南航申請台中長春包機
今夏印度風 印度舞蹈驚豔全場
蘇嘉全：地方不應與中央互相放話
身懷六甲 吸膠又偷車
中部6校e聯盟 購物交通1卡搞定
用電高峰3263萬瓩 未創新高
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新研究：青少年叛逆 大腦變化作祟
OPEN小將龍宮大冒險 歡慶父親節
谷歌中國牌照過關？據報仍有變數
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男子當街砍人 女路人遭割喉
被控中工炒股 沈慶京不起訴
八八水災魚苗減少 虱目魚價揚
廣州出現「捏捏族」但遭嚴批
波蘭手指靜脈掃描提款機 全歐首台
登革熱增3例 高市：群聚未擴散
守護白海豚環境信託 3萬人認股
殯儀館停車經營挨批 北市允改善
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陳垣崇效應？李羅權籲科研採購鬆綁
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復興少棒出征 陳菊勉為國爭光
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設白海豚廊道 環保署:下週審查
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蕭邦200歲 歐爾頌來台獻琴音
童玩節經費 吳揆：公平補助
為顯苗條 英國新娘寧選胖伴娘
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膀胱結石長期服止痛藥 恐危生命
寶鋼與中鋼積極合作
殺債主棄屍 更審改判死刑
消暑 壽山動物大啖冰凍椰子
赴印度交流北市學生：英語很重要
製作肉圓 婦人捲入攪拌機窒息死
吳揆:ECFA像條約 可否決不能修改
侯佩岑曾國城首次搭檔 性別錯置
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艷遇變乾洗 男裹浴巾報案
金門戰鬥營開訓 體驗蛙人戰技
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