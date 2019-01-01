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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
總統：6月簽ECFA 時間表未變
葉問2吸票 台灣票房破億
誆轉賣鄭板橋畫賺差價 男判4月
監院糾正 金管會:已努力補救
總統：台灣參與WHA 專業獲尊重
趙正永任陜西省代省長
SJ-M搶攻金曲 台灣獨立樂團不怕
對岸花美男HIT-5 台灣搶市場
全球科技百強 台灣8企業進榜
跨演舞台劇 林芯儀扮台妹
區間盤整 新台幣收升1.03角
胡志強要嫁妝 改善地方財政
政院：推動與他國簽FTA目標不變
公幼腸病毒比例高 北市加強稽查
黑松內鬥大逆轉 雙方和解
神達:南歐債信 下半年景氣變數
劉金標騎進荷蘭 交通官員取經
經長：台灣會與貿易夥伴簽FTA
男子雙槍防身 警查獲
京劇師卻教客家戲 魏海敏陳情
行銷南投 旅遊漫畫書出擊
香港立法會否決平反「八九」動議
日首相人選 小澤派受矚目
避免跳樓悲劇 大里職衛中心揭牌
NCC：主委2產生方式 各有利弊
下半年DRAM 金士頓:可能供不應求
公視爭議 江啟臣：鄭同僚失格
陸學者：台與外簽FTA 兩岸先協商
只要0.1秒 物聯網商機俏
處理器整合 播放流暢畫質更好
聯結車翻車 中山高回堵10公里
跟進漲薪？ 台商領袖：不見得
槍擊案說法 王卓鈞：有再調查必要
攜手中石化 南仁湖主打台灣精品
南韓地方選舉 投票率約55%
馬維辰：給珍2億為買心安
總統促大陸 對六四有新風貌
世博奶奶樂當台北花博奶奶
陽明:兩韓若開打 航運運價會漲
立院委員會決議 南山案從嚴審查
為虎爺慶生 金虎年路跑開始報名
國際鼓藝節登場 5國28團秀技
陪榜10多年 張秀卿靠男人再入圍
中文版媽媽咪呀 台灣人可參選
登陸賣芒果 蘇煥智15日啟程
非法化?菻~含汞 衛署籲勿買
周湯豪挑提神道具 激情勝雞精
獨步全球 液態鏡頭亮相
演活戲班女團長 陳昭婷向母借鏡
大陸法律畢業生就業最難
林正二遭控涉賄 高院改判無罪
機器人跳舞 師生現成果
苗栗白沙屯媽祖回鑾
工研院力推航太合金研發聯盟
台鐵購電車296輛 台灣車輛得標
泰央行1.25%政策利率不變
藍綠再爆拉扯 陸生法案過初審
防護眼鏡抽驗 1/4不合格
APEC談台菲貿易協定？經長低調
ECFA受歡迎 10個台商9個挺
原民生省吃儉用 開心助學弟妹
胡志強：不向黑道低頭 周旋到底
原油污染海灘 星擬重新開放
車俊任新疆生產建設兵團政委
歐盟與歐元區失業率走高
台中治安 江宜樺：全面肅清黑幫
佛山8成家長承認對子女施暴
馬英九談健保 憶留美看病苦
談胡木源去留？胡志強否認
泰政府不信任案過關 不和浮現
上海世博論壇將探討城市文化傳承
共謀殺害第三者 2男求重刑
首批華語生 史丹福教授難忘月餅
生技產值 5年兆元
問題學生重生 王鵬傑金牌麵包路
貪汙千餘萬 遼寧「功勛校長」被捕
BBC專訪 馬總統：關心富士康
世足賽開幕戰 恐因塞車失色
立院初審 報紙禁刊暴力色情
中央社徵強中手 即日起報名
台聯ECFA公投准不准 明天揭曉
水力發電廠開發 環署擬先環評
總統褒揚 靳曾珍麗醫護人員表率
麻生關切馬政府傾中？外交部澄清
廣西暴雨山崩 至少18死
救市退場？劉憶如：逐步規劃
沈呂巡報財產 沈葆楨奏摺引注目
台中槍案警察在場 警政署長道歉
侍酒師大賽初登場 盲飲對決
義大利出現嗆以反猶聲浪
不讓Google專美 微軟也秀電視
舊報紙新表情 阿信彎彎創作義賣
六四將屆 民進黨籲中國早日民主
偏遠地公車改中巴 中央補助3/4
加國伸援手 台灣流浪犬跨海重生
中國讚賞鳩山由紀夫
保母燙死女童 更三審判11年半
劉金標再出發 自行車體驗荷蘭
基層選舉傳賄選 雲林2樁腳收押
今彩539三星彩四星彩開獎
西半部東北部大雨特報
政策被說暴衝 NCC槓記者
慾女首映會 侯佩岑向莎曼珊看齊
房市熱 房仲挖空心思行銷
不問欠費理由逕鎖卡 健保局遭糾正
鳩山：無法取信於民只好下台
義大利國慶 總統籲加強內外合作
停車獎勵涉違法 內政部遭糾正
葛香亭辭世 吳敦義上香致祭
FTA風波 大陸：你們解讀過分了
鴻海調薪3成 NB代工廠不跟進
公共工程糾紛 營造業促修法仲裁
豆花妹首度獻聲 宅男守候
深圳二線關暫不撤關
寄子彈恐嚇民代 高市警逮1嫌
吃閉門羹 美國防部長取消訪中
金融鑽石證照CFA 亞太報考人最多
今彩539 頭獎摃龜
菲經濟高成長歸功業務流程外包
兩岸洽簽ECFA 歐盟持續關注
廣西暴雨累計30死15失蹤
停獎落日 營建署:各縣市時程不一
綠委醞釀提前改選黨團幹部
台北1999熱線獲亞太最佳服務獎
工會籲鄭同僚 讓公視正常運作
巴黎植物園溫室展示生物多樣性
鳩山下台 民主黨聲勢可望回升
角頭命案4警在現場 胡志強「狀況外」
蒙古佛教經象藝術大展 6/2日揭幕
王卓鈞會胡志強 力保台中市警局長？
羅淑蕾提醒政府 重罰稅制可以搞垮企業
不滿軍售台灣 中國拒絕美國防部長訪問
黑松內鬥和解 早盤大漲逾3%
英男子持槍濫射 12人喪生
第三個中國
蒙古佛教藝術精品於國家圖書館展出
慶祝水利節 水利署「九九水水」系列活動
攻雲端 微軟正式啟動軟體中心
北2都選戰 郝朱喊北北共榮
民進黨拚5都 小額募款籌糧草
ECFA公投案遭駁回 民進黨罵「馬媚共」
英國持槍濫殺事件增至12死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足賽用球 遭各國門將圍剿
泰國局勢趨穩 美國取消旅遊警示
煙毒嫌疑人兔脫 15樓墜落死亡
日相鳩山辭職 白宮表示尊重
歷史紀錄 美國國債破13兆美元
歐盟擬成立單位 監管信評機構
台灣聲動樂團樂音美聲感動英倫
世足熱身賽 巴西3-0勝辛巴威
全台大雨 北部早晚偏涼
台股開盤上漲126.8點 為7322.51點
WTO：全球首季商品貿易額成長25%
中國發射第四顆北斗導航衛星
世足熱身賽 巴拉圭踢倒希臘
大陸網路開店 7月登記真實身分
台股漲 新台幣盤初升值逾2角
韓美8日在黃海聯合軍演
類股齊揚 台股收復7300點
鳩山下台 美專家：優柔寡斷
于丹控告孔子75代孫孔健
湖南槍殺法官歹徒被奉為英雄
1場雨廣西死32人失蹤18人
垂掛式嬰兒背帶恐致死 美禁用
湖南法官血案動機為房產糾紛判決
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
員警處分案 胡志強不背書
廣東本田零件公司罷工案餘波盪漾
黑松新董事 張斌堂最高票微風2席
香港非法導遊氣死陸客畏罪潛逃
基測滿分 再現基隆
世博比利時館首度秀鑽石首飾
中鋼5月營收可望站上190億元
台商：深圳擴區不影響投資環境
基測66人滿分 PR99最低404分
陳武雄說明台灣對海地援助
台中槍擊案 江宜樺：絕不護短
巴西總統捍衛高賦稅政策
傳產應用ICT 產值增18億元
烏日特定區計畫 黃仲生喊卡
地方選舉 吳世勳蟬聯首爾市長
地方選舉失利 南韓執政黨魁辭職
學生消保創意戲劇賽報名
環保抬頭 加州禁用塑膠袋
強制仲裁？ 工程會:修法逐步放寬
中研院激勵年輕學者 15年170人
不好笑 賓拉登變成英航常客
大陸都市興起「悄婚族」
恐嚇民代案 警查無政治因素介入
父跳樓尋短重傷 險連累2子
參加申請入學 分數PR值須兼顧
金融股站上5日線 多檔金控免破底
馬總統3度喊話 籲中共勿阻簽FTA
ECFA公投 民進黨：勿行政干預
公視週末電影院 看見王家衛
防止礦害 經部加強礦地監測
台股上漲 新台幣中午升值2.1角
國人女比男長壽 差6.6歲
士林官邸旁豪宅群聚
高市飆仔傷人 議員批治安差
香蕉西瓜盛產 立委促銷
台中角頭槍殺案 警查獲作案車輛
菲經濟特區前5月投資額激增6成多
台股強彈 紡織午盤漲幅最大
馮寄台：馬政府走和中路線
佯稱高橋浩二 網路男蟲詐財起訴
新鮮人職缺 業務銷售最多
馮天薇被罵小山智麗第2
基測作文 4545人抱蛋
海峽兩岸文博會台灣展位佔3成
智權聯盟成立 保護大學研發成果
周錫瑋推綠屋頂 改善鐵皮屋亂象
中國維持世界第2大軍費國
翁奇楠案 警政署嚴查在場4警
上司要求買黃金 女業績薪水兩空
今年全球半導體營收成長27%
油價跌 國籍航空燃油附加費調降
「天安門母親」發聲明批中共
台股收盤漲164.57點 為7360.28點
預估錄取分數 建中405北一女404
英業達：投資員工不計成本
4年投入11億 推台灣美食國際化
監院抽查 近半蜜餞糖精甜精超標
規範人體研究 擬須先獲同意
台股開高走高 漲164.57點
女尋短卡遮雨棚 警消大陣仗搶救
6月台指期漲198點 逆價差22.28點
張銘清：兩岸只有政治對立問題
政治穩定跨國企業多 星失業率低
吳敦義：台港策進會強化溝通
總統：以兩岸司法互助加強反毒
類股齊揚 台股收復7300點關卡
6月電子期漲8.55點 金融漲22.2點
每13分10秒 1人死於癌症
台灣週報批李濤夫婦 發言人判刑
陳鏞基遭運動家釋出
作文滿分開紅盤 敦化有策略
影射教務長蛤蟆精 講師有罪
中市治安遭批 議長：鼓勵少責罵
維權人士呼籲中國停止1胎化
大陸學歷爭議延燒 立院議事停擺
三大法人買超台股109.38億元
思涵激吻修杰楷 一試上癮
外交部：與伊朗往來時機不宜
本田大陸回收3萬餘輛奧德賽
遊食人族部落？16%上班族願冒險
青海玉樹又發生芮氏5.3地震
角頭槍殺案 日月潭尋獲作案車輛
駐芝處官員南伊大談台灣
男子誘少女賣淫 檢求重刑
廣州男子持槍與警對峙副所長中槍
印西孟省左翼執政明年終結
罹病差點摘眼 罕病生拚建中
亞安會 李明博將籲制裁北韓
食品展現熊膽 星國沒收調查
擁絕對音感 鍾詠先要朝數理發展
雲南施甸地震 2萬屋舍受損
5月底上市股票本益比16.3倍
兒童單獨放爆竹 家長至少罰3000
划龍舟復健 乳癌患者組隊競渡
遠東將告太設加重誹謗罪
肝硬化納B肝藥物給付 年省5萬
傳蘭州化纖廠2千工人罷工
遊戲on-line 消費權益別虛擬
澄社：立委應避免與財團掛鉤
向建商討名畫 住戶敗訴
胡志強：不期待黑道選票
海大明記者會 海龜季揭序幕
統一發票盃路跑 6日高雄登場
鐵馬遊新竹 濱海美景覽無遺
新台幣兌美元升4分 收32.275元
上海人網購消費居大陸首位
綠批護航黑金 藍反駁製造衝突
臺北賓館5日開放參觀
FTA 中國外交部：沒必要過度解讀
台灣畫境攝影展南伊州揭幕
美國防長訪中 中方：尚無安排
江泰權兒子強棒出擊 基測410分
再傳肉毒桿菌中毒 未見可疑食物
溫州公安科長墜樓 其妻暴斃家中
誤飲鹼粽水 女童食道灼傷
南投登山客摔傷 待援
日治將軍宿舍 高市盼闢文化園區
出貨攀升 中鋼5月每股賺0.37元
網路調查：打老婆孩子是家庭暴力
嘉縣首座LPG車加氣站 明起營運
台灣帆船返航故障 暫留金門檢修
中國家電舊換新政策延至明年底
影人票選經典 楊德昌一一奪冠
蘭嶼公職等嘸人 報考資格放寬
蘆洲警員自戕 分局長調職
基測滿分生 北市占全國1/3
是否平反六四？中國：早有結論
中縣男子肉毒桿菌中毒 禍因待查
阿格西明年訪台 盧彥勳迎戰
涉帶街友違規遊行 男子遭訴
WTO會員關切ECFA 見面都會談
維也納交響樂團抵台 明彰化獻藝
學校種咖啡 培養社區咖啡種子
台中基測2滿分 都在衛道中學
金瓜石紀錄片首映 日籍導演親臨
中國將提收入倍增計劃
劉兆玄：文化是兩岸最大公約數
買書贈友報公帳 外交人員緩起訴
韓職球員怕當兵 帶傷拚國手資格
黑松內鬥私了 股東權益何在
黑松和解 證期局續查財報
南縣4人基測滿分 都是私校生
桃園污水下水道促參 最快7月招商
傑克強森來去海邊 向亡父致敬
申請國民年金給付 免身分證影本
中國去年天災損失逾台幣1兆
便道中斷農產難下山 高縣擬救助
張道宏退讓 黑松第 3代接班
開放平台夯 硬體商組軟體公司
搬運工之子 基測滿分
廣東本田工人可能再罷工
太設：聲請查封SOGO資產 還公道
對抗查封 SOGO：已提供反擔保
八成經理人認為 ECFA有助簽FTA
別讓財神飛了 42張200萬發票待領
暴力討債民代也受害 警逮4人
胡錦濤將出訪烏茲別克、哈薩克
冰飲生菌多 知名連鎖店上榜
佛保佑警幫忙 外籍僧侶未受騙
酸菜尾製鹽磚 明年量產
國巨董座炒股案 檢不起訴
李沃士籲兩岸建立海難救援機制
舊山線復駛 煤煙古早味
金九紀綠片 日導演寫歷史
談ECFA 薄瑞光：由台灣決定
近2年北北基PR值 年底公布
陳勝福：假處分撤 8董事可開會
黑松案 證交所：關鍵在監察人
200萬特獎發票 逾4成超商開出
女跳樓尋短 墜樓聲嚇壞鄰居
陸委會：ECFA公投審議結果必遵守
砸競選服務處 11黑衣人法辦
南市婦染日本腦炎 全台死亡首例
貨車國道爆胎 10萬顆完蛋
黃立行撇緋聞 稱單身多年
精障弒母無罪 長期監護費沉重
友達高效率太陽能模組 赴德參展
NGC深入虎穴 直擊非法交易
首家陸資擬藉台灣經驗拓國際市場
央行阻升 新台幣收升4分
平板裝置夯 固態硬碟後市俏
基測南市唯一滿分 方鏡齊喜讀書
淨利84% 7-11菲今年目標500店
新興市場採購 電子書雲端3D熱門
商機無限 銀行掀都更熱
陸委會：ECFA早收清單清倉盤整中
PEMG案 金管會處分金鼎證27人
英國電信控告聯發科 和解收場
F-16C/D軍售 美方審慎研議
F.CUZ帝國之子 韓流輪番襲台
登無雙山摔傷 空援看天候
衣服+鐵條 越籍收容男子逃獄
蕭副總統接見薄瑞光 談ECFA
暴力討債 潑漆棒嚇樣樣來
去骨美牛缺貨 帶骨牛肉銷量增
失業男想不開 險挾2子跳樓
未來教室 魔法書桌可觸控答題
ECFA公投審查 綠委闖關與警推擠
中國家電舊換新延長 金屬需求俏
自由之家人權名單藏緬等最糟
第4季救市退場?劉憶如:沒這麼說
媽媽成就高 徐愛心力拚成咖
台北文化週上海起跑
台美TIFA諮商 薄瑞光盼今年恢復
全國文藝營 雲門舞者教舞
林風英文名Phone 樂在手機研究
法鼓山四川援建工程落成
預防日本腦炎 防蚊和接種
總統重申盼大陸撤飛彈
兩岸爆天安艦危機？蘇起：非常低
除草歌新釋 弦樂琵琶奏阿美複音
北市治安穩 郝龍斌引數據佐證
和碩秀創意 右手設計左手生產
北美館典藏特展上海揭幕
劉憶如訪財長 談引資導入32計畫
房市降溫 台壽保賣地全流標
今彩539三星四星彩開獎
台船遭押 外交部盼密國降罰款
義救援人士返國 控以軍毆打
淡海新市鎮 1土地標脫每坪23.7萬
水果登陸 檢疫標準最快6月定案
咖啡店開分店 蔡明亮秀畫作
出道20年 詹雅雯要開唱
威力彩38樂合彩開獎
青海玉樹餘震多 2屋倒塌
松山飛虹橋 來回票1.5萬起跳
日今年擬援菲逾7億美元
蔡英文：人權條款應納兩岸協議
上市櫃投資中國 首季476億元
物聯網新生活 手機當門票
林聖忠:ECFA公投議題會有政治效應
工程圖利 中市議員游民哲判6年半
拒分手 男散布性愛照被訴
癌生基測優 立志行醫救人
149美元電子書搶市 台廠代工
八家將入畫 大學生揚威國際
億光瑞軒LGD合資 吳江設LED廠
原民特考 將增考試類科
中抗議美裁定大陸鋼材傾銷補貼
華南銀未落實內控 遭罰400萬元
台灣美食香港夯
新日相將出爐 菅直人熱門
欠稅逾千萬 單筆消費上限2000
藏佛法王來台 航警開道
社會已正常 泰緊急狀態仍有數月
童子賢:缺工缺料 1年內回歸正常
台中治安亮紅燈 總統高度關切
還原果蔬汁免貨物稅 降價待觀察
胡木源辭中市警局長 邱豐光接任
劉憶如拜會 財長:談財務引資建設
蘇起：美中台未來2年關係穩
「六四」傷痕不隨時間化烏有
火爆浪子阿格西 髮越少人越好
府：總統關心六四 明發表聲明
市府轉運站7月啟用 考驗周邊交通
傳達賴若中間路線失控考慮辭職
旅行台灣 首爾加溫
幫派內訌打死人 5人判重刑
今彩539 頭獎1注中獎
張泰山雙響砲 送獅7連敗
威力彩頭獎無人中獎
松山虹橋對飛 北市長將首航
金鼎證:銷售PEMG商品屬個人行為
王卓鈞胡志強共識 拔胡木源
核爆堵漏油？ 美政府敬謝不敏
公視紛擾 媒觀籲董監事總辭
日職 黃志龍升上巨人一軍
施顏祥率APEC代表團抵札幌
紀念六四 全球朗讀廖亦武詩文
台塑四寶5月營收淡 僅台塑化爭氣
台聯ECFA公投案 公審會駁回
美初次申請失業救濟續降
台中掃黑 邱霸子扛下重擔
上海公租房 台灣人難獲准
警長異動 胡志強：槍擊案說不清
世博慶祝江南造船廠145週年
牙齒照X光10次 罹癌風險增5倍
國民黨籲在野黨勿操弄ECFA公投
ECFA公投遭駁 台聯：公投廢公審會
政院：尊重公審會駁回ECFA公投
悼六四 中國「南方都市報」影射
警察在黑道公司泡茶 江宜樺：該下台的統統下台
日本新任首相 6月4日出爐
中國、馬政府表態反對 ECFA公投審議「籠罩陰影」
台北電腦展 3D、電子書最吸睛
交通部: 桃園國際機場公司 公開徵選總經理
治安與警紀出包 台中市警察局長換人
ECFA公投審查 綠委闖關與警推擠
ECFA公投駁回 牽動5都選舉
任期最短市警局長 胡木源改調保三總隊
台商將面臨大陸調高工資潮
Google副總裁來台 出席computex服務論壇
馬「總統」今年首次呼籲 中國政府面對六四事件
日本財相菅直人 當選黨魁
端午節勞軍包裹
古華薈泰式料理開幕，四人同行75折
在地台灣粽，包出聯合國的味道！
北京最低工資上調20% 至少10萬人受益
新竹喜來登飯店光吧與你暢飲狂歡在世足
曼德拉出席世足開幕式 難斷言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
孟加拉首都大火 61死上百傷
美台關係大進 參議員團來訪
旅德編舞家孫尚綺 登上日舞台
APEC夏威夷峰會 明年11月舉行
世足熱身 德國3-1逆轉勝波士尼亞
美路州建攔油障礙 要求BP買單
民調：菅直人最適任民主黨魁
借道北韓 中國東北物流南運
世界盃熱身賽 西班牙1-0小勝南韓
降雨趨緩 下週又有大雨
台股開盤上漲17.28點 為7377.56點
坍方路斷 海鷗救回5登山客
美印戰略對話 氣氛和緩議題實際
豐興：鋼筋行情掙扎後仍會翻揚
需求疲弱 BDI失守4000點
新台幣匯率盤初走升
次元艦隊結局 扭轉日本戰敗歷史
加G20峰會維安 音槍等裝備齊出
鳩山由紀夫內閣總辭
中國18省區將有大型雷暴雨
前易利信總裁賀斯壯獲經濟專業獎章
廣西來賓市地層持續下陷
陸生案議事爭議 王金平：小瑕疵
反骨廚師黃世展 挑剔堅持好料理
中國官方電台搶電視購物商機
傳福州出現「平反六四」標語
蔡吉春獲英最佳電信企業家獎
台股量縮整理 中小型股表現
巴西隊練球吸睛 湧進上萬人
ECFA公投駁回 綠續推藍籲接受
拓營收 谷歌收購Invite Media
反對後龍科技園區 民眾陳情
葉錦添個展 首現裝置藝術
中國嚴查各省經濟數據灌水
觸摸同性胸部 港女遭判非禮罪
爭取兩岸航班點 高高屏聯盟達陣
併購南山案 經部：要補件到滿意
胡木源代罪？胡志強：由社會公評
世足開賽在即 鄰國辛巴威不平靜
一塊餅召喚 蘇嘉全落籍豐原
兩岸大學合作培養航空維修人才
藝文看板 世界環境日行動愛地球
數位看板內容服務成長看好
薄瑞光見總統 美軍售承諾不變
黑白掛鉤?南縣警涉洩密擄人討債
工業局40週年慶 電動機車騎回家
高縣市國小 9到12月午餐免費
凌志美產女 命名不忘柯林頓
醫院開心農場 癌末患者忘憂
日執政黨黨魁選 菅直人勝出
臉書影片觀眾 成長速度勝YouTube
學承電腦廣告不實 罰10萬
提高銀行資本規定 G20看法分歧
立委環團推低碳競爭力對話平台
曾繁城:Q3市場需求強勁 Q4也不錯
愛沙尼亞館 世博遊客天天唱歌
ECFA公投晚會 高市明登場
總統與安藤忠雄相見歡 推崇風範
屏東又中發票特獎
成交清淡 新台幣中午升1.12角
青海玉樹發生芮氏4.8地震
未記教訓 美牛舌案衛署再遭糾正
台灣鐵路節 濃濃印度風
表現失常 義大利世足熱身落敗
警政人事權 立委籲下放地方
業務過失致死 3醫師遭訴
歐巴馬11月初訪印
北市冰品抽驗 6件不合格
清淤奏效 新疆天池變大了
奉獻水利1甲子 程禹獲終身成就獎
採認大陸學歷僵局 立院續停擺
高纖雜糧粽 少油低熱量
地方負債多 中國經濟風險高
胡志強：調影帶 查官警角頭互動
ECFA公投遭駁 民進黨擬10年抗戰
涉與黑道掛鉤 南縣警收押停職
台股收盤跌15.69點 為7344.59點
尋找心理醫生 康盟心靈影展開跑
吳揆：從小處節能 會看見成果
亞安會議揭幕 層層警戒安檢
碳足跡標籤 5廠商獲授證
觀望氣氛濃厚 台股狹幅震盪
台股狹幅整理 跌15.69點
老公寓改建 郝龍斌：1坪換1坪
6月台指期跌17點 逆價差23.59點
黃慶林：扁估民進黨至少贏3都
中國5月CPI估漲逾3% 通脹壓力大
菅直人獲選日本首相
6月電子期跌0.1點 金融跌9點
北京挖出金國中都遺址
中市維安警力 全面臨檢
業者：電子書仍有市場利基
網路世界影響大 專家促規範
弱勢學生吉他表演 自信揮灑青春
違法矽膠隆乳 整形名醫遭訴
哈燒新片 慾女來襲好人獻映
屏東農產展售會5日登場
國會同意菅直人任新日相
掛名工會投保 主動退不咎往
美防長訪中遭拒 學者：外交操作
屏縣甄選社工
穩定香蕉產銷 屏縣設8處收購點
胡木源下台 胡志強：硬漢表現
以門將偷渡前鋒 北韓夢碎
福州澎湖空中直航21日首航
陸學者：中日關係面臨較大挑戰
三大法人賣超台股0.83億元
友邦純樸知足 青年大使樂交流
假大鵰也不行 德片登台列限制級
蘇建和案死者家屬 憶慘劇如刀刺
防汛志工千人誓師 災情通報攏嘛通
新車引擎蓋進水 不找車商找議員
胡志強:新局長到任2週內治安會報
珠海台資廠欠巨款老闆避不見面
維也納樂團彰縣演出 會場交管
鮑彤：平反「六四」更加現實
輸銀理事主席 施燕出任
蔡增家：以再管制概念詮釋ECFA
南非國歌繞口令 全民學唱迎世足
六四21週年大陸傳出零星抗議
總統教育獎 53得主出爐
矽膠隆乳被訴 林靜芸喊冤
柴玲：六四事件是上帝旨意
新台幣兌美元貶7.5分 收32.350元
無人飛行載具 防救災利器
副總統:工程救國 再造美麗寶島
飆歌突頭痛 腦部動脈瘤破裂
沃爾夫任德國總統希望濃
本田汽車復產 勞資繼續協商
吉林暑假台灣遊 包機一票難求
港大發現癌幹細胞使癌細胞轉移
花蓮山豬肉賄選案 檢起訴12人
知名品牌涉剪標？標檢局不證實
外匯存底增為3601億美元 創新高
兩岸競合下一波主力文創產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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楊瑞宗：接待大陸遊客精益求精
青商會爭取台灣主辦2012大會
WONDER GIRLS禁愛令 再延2年
潮州鎮代參選人涉賄 聲押獲准
黃嘉千為女吸鼻涕 口感好鹹濕
端午近 公平會緊盯民生物價
郭添財走訪基層 尋求黨內整合
兩岸文創交流充滿契機
三國特展明登場 3D看孔明分天下
交響樂歌劇畫魂 演潘玉良一生
賴幸媛：積極推動與王毅互訪
傳藝說唱聯合國 看戲學身段
為登陸試溫 賴幸媛低調訪港
新日相菅直人領導力受矚目
未違教師法 成大：鄒文莉不解聘
本周台股市值18.98兆 增0.68%
樹癌入侵 樹醫搶救老校樹
周美青：及早給孩子正確生命教育
富士康等事加速中國調整收入分配
梅雨過境 餵飽金門湖庫
清寒少女戰勝病魔 畫筆揮灑人生
涉壓破心臟殺人 男無罪定讞
服飾涉剪標 奇威:全面回收
上海台北文創產業展規模創紀錄
MeeGo小筆電 擬 9月上市
感恩親人拉拔 李宜芳盼快長大賺錢
皮影戲8連霸 迷你小學立大功
復興招空服員 無身高限制
台灣遊覽車 你的名字叫做讚
談治安 朱立倫：警局長須速回報
印度產H1N1疫苗上市
書評人不好當 看多寫精簡
跨國撒網 刑事局自日遣返女毒梟
Computex首屆科技甜心 小百合摘冠
世界工廠蘇州邁開經濟轉型升級
凱莉米洛扮愛神 洛杉磯封街拍MV
法足隊世界盃前需凝聚信心
楊天嘯看部隊：全力投入愛民行動
央行阻升 新台幣收貶7.5分
男女退休年齡有別 義大利挨批
賽德克巴萊找錢 信保基金相助
魔術奧斯卡 李佳峰棄教職變把戲
本周台股漲0.68% 觀光類居冠
中國祝賀菅直人出任日本首相
上合組織將訂接收新成員條例
宏達電5月營收186.63億 創新高
第11世班禪抵拉薩訪問
銀行收數錢費 大陸官方叫停
前立委吳光訓涉買票 求刑3年半
涉貪私會法官 吳俊立判7年半
文建會缺錢 總統指示吳揆解決
世界氣候網路論壇 環團響應
台灣外匯存底 連19個月創新高
學者：台港高官互訪將成常態
中藥傻傻分不清 彩色圖鑑成救星
40死囚一次行刑？曾勇夫：依法行政
金鼎證經營權之爭 開發金勝訴
信保助企業融資金額 創新高
回饋關愛 劉佩菁感恩作公益
海外第一上市換承銷 輔導期重算
經營權案一審敗訴 金鼎證:續上訴
期交所公布20檔報價獎勵標的
間諜罪 南韓逮捕1現役少將
火車相撞5死17傷 司機判刑
美麥當勞有毒杯 台灣未進口
德商在英建世界最大海上風場
樂觀抗病好學不倦 獲總統教育獎
李庸三涉偽證 北檢分案偵辦
高鐵電子票 退票不限1年內
魯凱族國小運動會 展樂觀天性
中油回饋金被瓜分 小港議員反彈
國中生擁7證照 為改善家計做準備
立院停擺 僵局下週再解
打響南投茶名號 統一叫日月潭
高中職學費齊一 擴大補助清寒生
日逮捕吾爾開希 台官員進行了解
桃園機場更新推車 提升服務品質
劉政漢脊髓損傷 學習不停歇
證交所通過和碩上市案 6/24掛牌
公審會駁ECFA公投 台聯將提告
世足賽禁發保險套 FIFA挨批
汽機車違停 拖吊場將可收罰款
花博環生方舟點燈 小胖高歌
印媒專訪楊進添：台盼設處南印
邱豐光：刑事人員不能遊走灰色地帶
抗議英語活化課 教團陳情
胡木源：調整職務是應該的
中國發改委：CPI漲7%無根據
縣市長選舉政治獻金 吳志揚居冠
政府推小店家貸款 攤販可申請
泰缺水 農業告急
中國統一銀行貸款統計標準
仁大工業區防護牆 議員盼完成
日導演看九份 美但風情漸失
假藥猖獗 明星藥被迫防偽升級
六四週年紀念 北京氣氛平靜
復興招空服員 錄取率估2.5%
貪腐惡化 大陸設置反腐碩士學位
台東地震規模4.3 震度3級
花博流行館點燈 展現綠能綠智慧
報派蓮舫 有望入閣
La New熊想去桃園 黃昭順要慰留
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湖南遣返台灣通緝犯
果凍矽膠可用 僅限重建乳房
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首爾華僑慶馬總統就職2週年
中國第3波移民潮中產階級大流失
廚藝賽浪費食材 阿基師嘆不道德
用心學習 趙昌韋獲總統教育獎
海爾總裁張瑞敏參觀世博台灣館
美5月失業率9.7%
黃金存摺第1號 彭淮南不賣當紀念
外交部：菅直人對台友好
央行：遠匯交易須有實質需求
黑幫入侵校園 9人法辦
美5月失業率改善 靠臨時工
湖北孕婦感染禽流感死亡
世博愛沙尼亞館抽大獎
黃庭堅書法台幣20億賣出
大樂透頭獎摃龜
香港逾10萬人悼念六四
今彩539 頭獎2注中獎
曼谷趨穩 旅遊警示降為黃色
薄瑞光：WTO會員有權與其他會員簽FTA
英隊長費南迪摔傷 踢不踢世足堪憂
國產菲組裝X-Trail CVT發表
熱身賽受傷 德羅巴：世界盃夢碎
日新首相菅直人 坐上艱難的位置
蓋茨出席亞洲安全會議 拒與中國軍頭會談
中國留學生騙「零元手機」 在西班牙惡名昭彰
駁公投 綠營：馬政府重傷台灣核心價值
天安艦事件 扯出韓國軍官洩密案
吾爾開希 闖中國駐日使館被捕
太魯閣晶英酒店全新開幕 推出「房價抵現金」與「買一送一」兩大空前住房優惠
21年如一日 中國異議人士在被監控中悼念六四
人民挺警察、警察挺黑道? 台灣黑白二道合流
拿5都選將合照當文宣 國民黨放行
「世界環境日」訂為紀念節日 「環保救國」全民一起來
解司法民怨 先淘汰酷吏
酷似原住民長相 蘇嘉全和平鄉起跑
拿5都選將合照拚初選 國民黨不反對
國賓大飯店 「Nebraska牛肉美食節」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
綠色消費排行 印度第1巴西第2
圓夢 曼德拉將出席世足開幕
墮胎手術中想留孩子 患者告醫師
美促中公佈六四實情 釋放參與者
世界盃熱身賽 法0比1輸中
商機大 巴西擬國產電動車
加降減碳目標 反對黨痛批
安理會襲艦報告 美未表態制裁
德羅巴受傷 世足賽
世足熱身 法隊踢走樣 不敵中國
多雲短暫雨 天氣涼爽舒適
泰國瘋世足 地下賭盤超過11億美元
攻微軟 開放式平台來勢洶洶
寶鋼 7月降價 恐阻升台灣鋼價
美防長訪中遭拒 引發多種揣測
高公局：ETC使用率未過 遠通違約
廣東本田罷工正式結束
中方：因故無法安排蓋茨到訪
朱立倫：理性公正看待ECFA
施顏祥：APEC會員國關注ECFA
廣東污染全中國最嚴重
總統讚治水 淡水河30年來最乾淨
藐視人大 深圳官員遭抨擊
沈艦案 李明博交聯合國處理
ECFA公投遭駁回 FAPA批傷民主
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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傳文建會擬推動在大陸設據點
ETC遇阻力 國道減碳面臨挑戰
創新高 南韓經濟首季成長8.1%
鄭崇華克服數學 才有今日台達電
建國百年 海外慶祝活動近千
歐巴馬放鴿子 2度取消澳洲行
不只黃金5年 台大要爭黃金10年
府：國際現實 ECFA是FTA敲門磚
廣州增開往返桃園貨運包機
證券公會籲加速簽訂ECFA
中國957萬考生7日登場考大學
所羅門台大畢業生 難忘檳榔西施
NHK：蓮舫內定入日閣 台裔首位
要求提供早收清單 訴願駁回
香港行程低調 賴幸媛今午返台
廣州警方微網誌直播槍擊案
總統：忙而不運動 是藉口
縫紉大賽 響應愛地球飆創意
周董跨時代 華語榜雙連霸
安藤忠雄首座墓園作品 三芝破土
舊山線鳴笛 鐵道迷瘋狂
不畏批評 卡卡公然吻「普天同慶」
蓋茨：美不改軍售台灣政策
北京孔廟「狀元筆」考前暢銷
蕭副總統4品勉畢業學子
女神卡卡4連霸 西洋榜奪后冠
總統勉畢業生 誠以待人敬以致事
政院大力推減碳 離島示範低碳島
義中場皮爾洛受傷 錯失世界盃首役
賴幸媛訪港受最高禮遇
邁頂計畫將縮水 台大憂頂尖不再
李明博：朝鮮半島不會出現戰爭
綠色消費排行 印度再奪冠
台大正妹當展場女郎？校長嘆可惜
美股大跌 陳沖喊話：多看基本面
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安藤忠雄首座墓園設計 獻給台灣
廣西暴雨51死 一水庫危在旦夕
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賴幸媛訪港 入出境獲高度禮遇
盼留永恆 護士寄情壓花
証件辦不及 面板採購女王改7月來
ECFA公投晚會 小英將打民主保台
民主女神像強進 中大校方受考驗
私校退場 立院籲修法增緩衝期
蘇嘉全起跑 谷關溫泉區博支持
吳榮義質疑 美敢與台先簽FTA?
國中生霸凌討債2000元 判賠8萬
警強押取尿違人權 女吸毒無罪
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一小行星以哈爾濱工業大學為名
邱豐光：台中槍擊案 有結果即公布
鄭州學童唸男子漢宣言求陽剛氣
兩岸女騎士挑戰京滬1668公里
葉問長子葉準來台 教戰詠春拳法
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Computex落幕 創230億美元商機
陸委會諮委：在陸設文化產品中心
A健保案 高醫大勉畢生拒誘
TORO當老闆 砸2000萬捧樂團
碩士貶值 起薪連 3年降
蘇麗文北縣站台 力挺MIT產品
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神奇！ 中共戰機離地16米熄火沒事
立院空轉 綠委聊趣聞搏感情
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胡志強：警與黑道互動 全面檢討
民眾贈字打氣 胡志強感動
上海世博取消SMAP樂迷會
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廢五金不再 二仁溪生態復育有成
酒駕肇逃 遇鐵人認栽
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清泉崗戰力展示 雷虎秀特技
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警涉風紀案 南縣懲處7人
拚治安 中市向工商界招手
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履行鳩山承諾 新日相擬訪中
駐台大使瘋世足 懷胎6月照蹦跳
老外揪團 台版世足賽開踢
不只是國球 足球刻畫人生點滴
世足最後熱身 義大利踢和瑞士
美報告：治皮膚癌、肺癌有重大進展
賽前詛咒？奈國米克爾腳踝受傷退賽
中國連續出現大量「天坑」引發全球關注(含影片)
打5都 二代小鷹號戰車8月上路
王金平：會輔選黃昭順 未允任主委
採訪公審會 記者爬10層樓梯
規劃機場第3航廈 下半年啟動
北縣治水遭議 蘇貞昌：要講事實
蔡英文：當選市長 主導捷運
世界氣候教育論壇日 台灣不缺席！
大家來跳 waka waka 熱情迎接2010世足賽 (含影音)
美藉APEC與台灣溝通牛肉問題
雲門舞集俄羅斯公演 周美青隨行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
一球敗給中國 法教練嘆球運差
世足賽前 特赦組織籲南非勿濫權
伊瑪托夫將擔任世足賽首場裁判
北部降雨趨緩 南部太陽露臉
美日普天間協議再確認
比利時漢學院長 台師大高材生
技師考用合一 工程會1年內完成
學什麼都行 6成職缺不問畢業科系
亞洲首例 台法電影資源結盟
畢業潮 房仲求職人數破表
以色列再攔援助船 未遇抵抗
台浙論壇6/10登場 洽談在台投資
奉獻台灣35年 馬祖媽媽病逝
酒害難論斷 酒捐應配套
糖果汽水是罪惡？健康捐名目多
小酌怡情養性 烈酒捐太沉重
大陸工資集體協商易釀罷工
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H.E.R.O首次趕趴 男女通吃
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水庫旁建150墳 廣東村民不敢飲水
打破常規 日企業家出使北京
手機業盛事 iPhone 4G詠歎機7日對決
武漢釘子戶土炮車 對抗拆遷
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大陸人考大學 拜網路「考神」
央行是否升息 外資看法分歧
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百年來新高 去年34萬日人癌死
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周美青將隨雲門訪俄 13日返台
立院僵持 藍盼國營事業預算過關
簽ECFA、FTA 吳揆：MIT暢銷全球
石斑魚大陸需求增 價格揚
孟加拉停止封鎖臉書
奧林匹克路跑 馬總統小試3公里
重振台灣雕價 應主攻魚片市場
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中油：汽油漲0.7元 柴油漲0.8元
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便宜菜進北京 價格飆漲20倍
台塑化：汽油漲7角 柴油漲8角
中市：影帶內容是否公布 檢決定
動物基金會出手 10隻黑熊獲救
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新蘇南模式 無錫經濟轉型升級
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湖北隨州棉紡廠400工人堵路抗議
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2星姝鐵馬環台 逐夢分享感動
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世博效應 周莊5月遊客量創新高
七寶奇謀25週年 俄勒岡小鎮超熱鬧
總統：簽ECFA 台灣經貿大不同
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節前購粽高峰 業者推6.5元超低價款
採訪公審會 記者先練體力
人體模特兒 藝術思考身體
總統盼桃園機場 趕上全球前5大
上班耗時排名 北京52分最長
蘇嘉全：梧棲打造白鯧魚故鄉
亞幣走貶 新台幣上週貶0.54%
馬來西亞3歲鼓手網路爆紅
烤季到 大陸各地嚴防突發事件
金門海上長泳 限期報名
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環保新動力 電動車打造綠色運輸
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大陸高工資 台商轉型迎戰
中國將投資台幣3.3兆建高鐵
韓美聯合軍演延至6月底
網路欺凌處理 港中生不如小學生
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假消費真刷卡衝業績 21人遭訴
高鐵局：台北到機場20分 有困難
房貸多樣化 固定利率及指數型可混搭
認識大肚山 千人騎車遊
累犯襲胸女學生 警籲羈押
高市選戰 菊昭跑不停
世博熱 上海旅遊書暢銷
公投被駁 台聯卯上公審會中選會
雲林查賄 1里長參選人妻子收押
罕見疾病童 出繪本寫生命
金溥聰會廖了以 整合台中紅派
A地消失B地現 隱形傳輸告突破
台開心農場 體驗花蓮樂活
菲華社漢字演講 反應熱烈
傳蓮舫改任行政革新大臣
胡金會 胡志強：談掃黑不談選舉
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林淵源86大壽 盼藍天再現南台灣
笑福亭鶴瓶抵台 真假醫生相見歡
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胡志強尊重檢方 不能關切變干預
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朱立倫博感情 關心文創觀光產業
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為郭添財打氣 吳清基允公餘拉票
吾爾開希東京獲釋
吻出煙火 郭采潔盼歌迷別介意
龍舟友誼賽 五障俱全勝外籍兵團
世博熱 台灣上海直航機位難求
吸血鬼太迷人 暮光前傳有希望
高中儀隊大團結 成立協會爭資源
陽耀勳飆速151 K掉城島健司
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帶骨牛肉進口 衛生署將赴美查廠
中國擬從人口大國轉為人才強國
早點買 台港機票燃油費要漲了
富士康要員工每週至少休1天
海峽漁業博覽會9月福建舉行
新疆罕見6月暴雪 經濟受損
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玉山盃青棒賽 台中市奪冠
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魔術奧斯卡 劉謙李佳峰獲獎
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3歲天才小鼓手黃浩軒 Youtube點閱逼600萬人次 (含影片)
馬希望20分鐘到機場 高鐵局：有困難
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2010世足賽 大家一起來跳 waka waka 舞 (含影音)
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世足開幕雙表演 夏奇拉打頭陣
世足賽將開踢 駭客蠢蠢欲動
藍市議員初選 可用5都選將合照
這個塔「很斜」 較比薩塔斜4倍
祖魯巫醫：世足賽OK 南非隊很強
響應世界環境日 水資源教育館成立
電影世足熱 陳漢典自喻梅西
世足賽PK大戰 球員壓力大
韓國輸出入銀行來台發債 6月23日發行同步上櫃掛牌交易
高雄金典酒店推出「雲端歡樂暑假住房專案」
任5都助選員 楊秋興：需療傷
旅遊、摩鐵、醫美SPA大結合 神話診所首開先例打造回春古堡
「A-TEAM」醫療聯盟 搶攻香港國際旅展
國泰金融集團預測：99年前三季成長強勁 5月起成長趨緩
治安改善與民眾落差 胡志強：追究真相 誠實面對
蔡英文：仿觀音「聞聲救苦」 新莊等四鄉鎮要帶頭衝
華府佛利爾藝術館播映悲情城市
今明有陽光 9日又變臉
台股開盤下跌204.83點 為7139.76點
需求減 聯發科5月業績跌破百億
南韓羅老號運載火箭 9日發射
重慶畢業生跪拜行謝師禮遭議
水保局：濫墾山坡地 重者判刑
台股重挫 新台幣盤初走貶
台股重跌 水泥相對較輕
朝野爭議未解 藍占據立院議場
大陸未來2天考生最大
員警涉恐嚇女友遭訴
類股齊挫 台股一度跌破7100點
林郁方：不適任軍官提早離開
闖地鐵塗鴉 瑞士男子恐遭星鞭刑
歐債疑慮未除 金融股率先破底
豐興鋼筋盤價降300元 報1.92萬元
韓報：金正男否認亡命法國
高市再添鴨子船 9月營運
北韓：有金正日加持 世足會奪冠
1週4次泡妹？李進良：正常社交
中國唯一朱熹木刻像福建現蹤
中國安利萬人團訪洛杉磯受矚目
爭捷運主導？朱立倫：勿本位主義
年中慶衝刺 量販百貨加碼促銷
高市抽檢肉粽 露餡勿買
在大陸台商組織登廣告籲速簽ECFA
兵疑遭虐跳樓 楊天嘯：管教失當
組訓社區管委會 盼成防災急先鋒
港財政司：亞洲經濟復甦優於歐美
郭泓志連16場無失分 道奇險勝
角頭命案 邱豐光：縮小範圍緝兇
富士康調薪 徐旭東：應社會改變
連續違規廣告 TOP5皆食品
黃重球明訪北京 聚焦電子書合作
朴（火喜）太將出任南韓國會議長
台股重挫 新台幣中午貶值9.3分
阿嬤手尾錢 孫女班費捐公益
三輪哥、奔跑哥、火車哥 誰最牛
網路充斥色情 北市議員籲查緝
議員爆導師不當管教 校方允改進
上早班遇色狼 警英雄救美
台股挫 投資人大嘆上週獲利歸零
謝長廷確定角逐中常委
呂謝選中常委 綠委樂觀其成
近7成日人肯定蓮舫入閣
板橋抓惡狼 畫像緝兇
泡夜店？謝國樑：行事會更謹慎
新iPhone將現身蘋果WWDC
NBA朗多大三元 塞爾提克扳回一城
國營事業預算 立院擬挑燈表決
資訊不對稱 香港富士康暫停交易
胡志強：政治人物要保護家人私領域
威力彩頭獎得主 千萬捐中市
北市查獲壯陽食品摻西藥
台股收盤跌186.76點 為7157.83點
車用液化石油氣每公升省近12元
世博非洲館展出野生動物活體標本
六輕總體檢 5年裁罰770萬
退燒藥過量 當心肝衰竭
勞退新舊制 勞委會籲細盤算
施燕:輸銀兼顧商機風險 穩健服務
觀光獨紅 台股重挫
台北股市重挫 跌186.76點
駐紐約經文處辦理華語文測驗
桃園3航廈容量倍增 明年國際競圖
6月台指期跌221點 逆價差60.83點
修車廠有蛇 消防員搜捕
學者：記者沒文化 人民日報例外
6月電子期跌10.05點 金融跌19點
粽子抽驗 北市1成6不合格
漳州毒品案 4台灣人移送法辦
棉花糖闖金曲 笑談街頭藝人心酸
因應調薪 黃茂雄建議台商加強自動化
醫美結合觀光 醫師籲先考量專業
嘉義徵才 弱勢族群134職缺
松山飛虹橋 華航首週客滿
韓國銀行首度來台籌資
卓溪鄉代候選人涉賄 5萬交保
三大法人賣超台股143.47億元
中國科學院等2院院士大會開幕
野生動物標本進世博 耗時3個月
專家：中國不可能長期持續通膨
防剽竊 印度為瑜伽姿勢註冊專利
全球首個中國低碳指數出爐
連跳效應 東莞台商急聘心理師
石岡橘子酥獲伊斯蘭食品認證
簽FTA 經長:投資保障協定先行
里長選舉在即 基檢嚴抓賄
台灣民營金融業考察團訪福建
人生29年黑白 成功換腎變彩色
簽ECFA 施顏祥：不會等很久
街友餓昏溪邊 鬼門關前走一回
中國人愛蓋紀念章 老外不解
為植物人安養院募款 4樂團響應
妻持刀恐嚇辱罵 男訴離判准
男子噎成植物人 養護所被訴
交大生林柏佾 揚威亞太橋藝界
綠：不會避談ECFA 盼郝回歸市政議題
協商破局 立院上演表決大戰
齊一學費排富 政院：經濟弱勢優先
國泰金估今年經濟成長率逾7%
扭轉治安觀感 胡志強要邱提方案
上周外資賣超鴻海居冠
特派員筆記：要1塊給5毛的ATM
5月出口255.4億美元 歷史新高
蔬果檢驗農藥殘留 7件不合格
落選告當選 基市議員被起訴
新台幣兌美元貶1.78角 收32.528元
上海世博日本日 菅直人不出席
林志玲情敵 北川景子將來台
經長:台商低階產業 往低成本處走
5月CPI年增0.74% 溫和上漲
中市名店節進帳8億 老闆跳NOBODY
富士康停牌影響 鴻海稍晚說明
巧克力咖啡茶包 上班族抽屜必備
沙柯吉民調支持度 就任來最低
萬里姻緣一線牽 異國戀人步紅毯
史上最慘工業意外 8被告判罪
浪花Darren爆情史 把韓妹險送命
年終獎金縮水 台塑員工抗議
阿嬤導護志工 長期付出獲表揚
村長選舉傳賄選 雲檢16路搜索
富士康暫停買賣或與調薪有關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
警政署下令 強化路檢掃黑
台企聯成立馬上辦中心
豬肉漲 端節前增供豬隻穩住價格
高中職齊一學費 全教會批跳票
台北上海文創博覽會 拼世界訂單
尬蘋果 宏達電併法國手機軟體商
浙江省長9日訪台
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正)
媳婦的美好時代 床戲差點來真的
隨爾必達登陸？力晶華邦沒計畫
亞泥：大陸漲工資 影響中小企業
天安艦爆沉前 韓美反潛軍演
慾女無敵 慾望城市2票房冠全台
中山大學捐款 泰武國小建英語村
陸生案爭議 綠委質疑台大偷跑
不忘本 大馬拿督陳成龍返金祭祖
台積電擴增開放創新平台服務
郭山輝：台企加薪 10%為宜
香港外匯存底全球第7
嬰幼兒睡不安穩 當心腸病毒作祟
取信當鋪 男子攜幼兒銷贓
香蕉價跌 飯店新點子促銷
多數韓人看好韓隊入世界盃16強
新台幣貶破32.5元 7個月新低
專欺女店員 火車站雙盜判重刑
封測廠5月業績旺 今年新高
亞洲景氣復甦 5月出口歷史新高
兒選議員父買票 嘉市里長判6年
國台辦：尚無ECFA工作商談訊息
詐領救助金 桃園女社工被訴
苦讀向上 林宜萱逆境不低頭
霹靂布袋戲擴大大陸粉絲群
修補形象 泰觀光局力爭遊客
港府提交政改方案決議案
物價漲幅溫和 暫無通膨壓力
經濟學家預測世足 西班牙奪金熱門
iPhone發表日 台港勞團悼自殺工人
草鴞困樹上 雲梯車搶救
北縣路邊停車 下半年半小時計費
台北High世足 戶外辦派對
直航花博世足 郝龍斌打行銷戰
搭貓纜逛夜市 蘇貞昌基層搏感情
憂鬱症纏身息影 鄭秀文再出發
撙節開支 義部長籲足球員減薪
台灣提升競爭力 文創不怕對岸抄
建國百年 金門彰顯和平價值
第二季債券型基金募集144.5億元
5月躉售物價指數漲幅 22個月新高
立院表決大戰 人數不足多次停擺
善用定時器 每天省電36%
醫學地質學會台灣分會研究砷污染
全壘打太少 中職下半季換球
逢甲畢業典禮 陀螺天燈獻祝福
愈夜愈high 外國酒吧點燃世博園
高捷南岡山站101年完成
北京查緝世足賭博 賭資數億
低碳旅遊 騎電動機車遊雙溪
克萊斯勒召修車款 台灣僅3輛
熱身賽人踩人 世足安全成焦點
瑛太酒量勝笑福亭 帶著宿醉上戲
男子闖校園 文藻2班級遭竊
中市槍擊案錄影帶 檢方考慮公布
外匯管理局前司長貪污判刑12年
出口創新高 歐債風暴隱憂未除
狼師逼生助自慰 求刑10年
老外愛上泰武 傳唱排灣百年歌謠
高層變動 金正日之子接班鋪路
台南縣市長開炮 升格財政缺口大
總理詩 大陸聯考題
散發掀邱毅假髮照 黃永田敗訴
工程會：調解可有效解決工程爭議
獅10連敗 王鏡銘哽咽為飛總抱屈
日駐中大使可能起用企業人士
塗銷景福門黨徽 3北市議員被訴
浙江涉貪官員 看守所洗澡暴斃
工研院新技術 2D/3D同螢幕顯示
魯班巧藝 花蓮廢家具換新裝
高市64期重劃完工 地價倍漲
疑慮未消 國人赴泰旅遊沒起色
楊秋興支持者組興友會 重整旗鼓
杭州在台成立旅遊服務點
新莊副都心抵費地標售 房仲看好
人大籲香港立法會通過政改方案
校正公電（CAP218號）
高中職學費齊一 吳揆堅持排富
經長邀WTO秘書長明年訪台
民進黨團：政院版災防法難救災
發展數位內容 102年產值達7800億
江宜樺：做好廬山溫泉防洪預警
保育五色鳥 枯木也逢春
勞合保險：世界盃保額逾62億英鎊
台北國際光電週 參展破紀錄
男版灰姑娘 潤娥技壓李昌義
撫順戰犯所 重現溥儀獄中生活
高雄火車站擴建 捷運可加掛
淫棍裝神弄鬼 性侵求刑7年
高雄2萬坪美地 中石化：不急著賣
執政黨：不排除開臨會審公債法
屏東襲胸狼未羈押 監委調查
前阿肯色州長赫克比訪台
立院同意權 NCC人事明可望過關
東發條例卡住 賴坤成：損及花東
胡錦濤推動8大科技領域
警察節 周錫瑋：縣民不滿治安
工具機待敲定 經長:ECFA不久可簽
券商:美股若再長黑 台股恐測前低
機場捷運要快 研議分秒必爭
中市槍擊案 警公布現場錄影帶
中職21年用球 沒測試過
公共工程拆遷 北市增加補償
吃軟飯還叫女友A公款 判賠1800萬
宏達電EVO美開賣 銷售超越對手
中科院要求院士道德自律
雇主直聘外勞要切結
投票所外ECFA民調 選委會將蒐證
今彩539三星彩四星彩開獎
威力彩38樂合彩開獎
華映減資案 證期局要求補件
想選議員 欠稅千萬全繳清
增加長打 職棒熱度才高
富士康10月調薪66%
江宜樺：不會行政處分胡志強
與15歲少女性交 博士生吃官司
齊一學費排富 選私校可重申請
泰新內閣就職 迴避內鬨問題
新台幣短線受台股美元牽動
台灣館增進陸客了解台灣
大陸高考作文 有魚吃還捉老鼠
公共工程拆遷提高補償 地方觀望
富士康加薪 恐成鴻海股東會焦點
張銘清呼應張亞中兩岸統合論
香港4種減肥藥含致癌物
郭台銘:強化研發管理 迎精彩10年
撒尿小童在世博穿上貓熊服
中國汽車市場開高走低
經長促美速召開台美TIFA
廣東血統 吉國總統酷似國父
教科書議價出差錯 退溢收款
PPP導入公建 劉憶如推計畫性融資
吾爾開希東京責中國拒他返國
富士康效應 美律深圳廠也傳罷工
命案現場 中檢：有員警打麻將
威力彩頭獎摃龜
大陸12單位想買台灣館
今彩539 頭獎 1注中獎
世銀：南亞今年GDP增7%明年8%
最長的一夜 立院徹夜表決預算
吳育昇質疑自由時報杜撰新聞
角頭槍擊案 9警記過處分
角頭命案 警研判應為本土槍手
「巧克力奇幻世界」 七月甜蜜初體驗
襲擊救援船事件 以拒絕國際參與調查
簽FTA要寄望中國 馬政府將被對岸牽制
馬總統：不反對友邦與中國非官方關係
全球瘋世足 夏奇拉(Shakira)熱情大跳Waka Waka舞 (含影音)
美國又有三家銀行關門 今年已有81家倒閉
朝鮮政壇大變動 領導班子生變
世足開幕賽 中華電信MOD直播派對
富士康「連跳」變「連加」 美媒體關注
角頭命案新發現 4官警在場打麻將
南非大聲公加油喇叭 當心聽力受損
法國隊表現平平 世足住太好惹閒話
主跑白宮資深記者 失言宣布退休
看世足一樣可以足不出「滬」
金庸既出 誰與爭鋒 ──遠流的數位布局
香港富士康股票 恢復買賣
阿根廷知名電視節目 鼓勵赴台旅遊
中國工廠加薪 引發全球物價上漲？
江宜樺呼籲 休會前三讀「災害防救法修正案」
法網路賭博放行 趕搭世足熱
大陸無緣在電影院看3D世界盃
愛滋風險高 赴南非世足慎防
藍：王金平廖了以5都輔選要角
外銷轉內銷 鴻海啟動通路事業
外交款貪污 扁一審無罪
學者：富士康加薪刺激企業轉型
台日產業技術交流會 結合台日優勢共創雙贏
馬英九：5都輔選 量身打造
人住五星級 單車也住五星級
玉山金古典之夜 《柏林愛樂12把大提琴》7/9台北登場
遊戲橘子原創動畫《水火：108》席捲歐美 全球47國強力放送7月3日華視首播
日2主將負傷 首戰能否出賽受關注
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
克萊斯勒召回道奇和吉普品牌汽車
歐巴馬：漏油案傷害美國經濟
巴西同志大遊行 350萬人參加
公共支出大減 英相警告勒緊褲帶
台灣助加勒比海友邦發展資通技術
母親長期遭家暴 兒女較易肥胖
好天氣再1天 明降雨機率升高
iPhone 4更輕薄 6月24日5國上市
台股開盤下跌15.52點 為7142.31點
世足暖身賽 巴西5-1痛擊坦尚尼亞
獨島和東海 台灣教科書有新標記
主辦峰會 加斥巨資建人工湖挨批
中應冷靜面對美韓在自家門前軍演
新台幣匯率盤初走升
iPhone 4登場 智慧手機戰火蔓延
國營事業預算表決 休會前可三讀
18小時馬拉松 國營事業預算三讀
鴻海股東會 現增股數增逾倍
美參議員訪台 袁健生：正面發展
台股平盤整理 多空膠著
警示防滑 北捷扶手貼螢光橡膠
上海論壇探討中國轉型台商對策
環遊世界不是夢 943教你省著玩
工友電死 台大校長不起訴
班禪首度到西藏山南從事佛法
齊一學費補助 門檻調為90萬
南島民族會議登場 聚焦文化環境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
傅崑萁炒股案 高院判3年半
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日相菅直人組閣 新政府啟動
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸三鞭丸鉛過量 勿買勿吃
中國白皮書：堅持管理好網路
桃縣人口破200萬 進軍準直轄市
社運抗議鴻海 籲富士康有工會
紫砂產品有假冒 廣州建議下架
徐旭東：郭董加油
南韓羅老號火箭明天發射
洛杉磯關閉400家大麻專賣店
世足益處長遠 南非總統有信心
當家扶志工 送周董潮袋
國營事業預算三讀 總收入2.8兆
柏南奇：美經濟復甦 速度稍緩
植物健康風 燕麥肉酥技轉上市
菲5月外匯存底微幅成長
壓力緊繃 英格蘭交佳績
邊吃邊表決 謝國樑直呼胖了
台NGO代表團出席華府志協年會
總統：僑校教科書 正簡體首並列
NCC人事 立院行使同意權
蘋果光環淡化 概念股不同調
蘇貞昌：競選加強對話 凝聚共識
花旗：台灣今年經濟成長率7%
總統籲永續經營 勿竭澤而漁
星研發 一滴血可測病人藥物反應
台鐵超商取票 業者沒興趣
徐旭東：中國小水泥廠勢向大廠靠攏
首季大陸銀行代客結售匯順差
想成家沒對象 楊宗憲要找外勞
美元偏弱 新台幣中午升值1.7角
鄭貞茂：預估央行明年第1季升息
金溥聰介入府維安?國民黨:非事實
傳中國三網融合試點方案定案
世界海洋日 海大生基隆嶼淨島
炒股案二審判刑 傅崑萁將上訴
鴻海大陸廠擬全面調薪
香蕉價跌 一銀雪中送炭買35噸
涉侵占中影7億 莊婉均遭訴
角頭命案 江宜樺：檢討警察風紀
NCC4委員提名 立院全數同意
西濱公路槽車起火 無傷亡
檢察總長任命方式 監院聲請釋憲
學童遭電死 前校長緩起訴
專家：改聘台幹解決陸資上漲
吉國總統支持台灣加入UNFCCC
台股收盤跌5.84點 為7151.99點
鴻海股東會 台港連線監督富士康
後ECFA 經部輔導台商回台研發
台菲簽FTA？外交部：無優先次序
中國1%家庭掌握全大陸近半財富
菅直人組閣 蓮舫任大臣
星國不再乾淨 反垃圾運動上路
江宜樺：院版災防法提高責任歸屬
【台北股市】狹幅振盪 跌5.84點
鴻海動向受關注 台股橫盤整理
台灣大學學歷 印度全面採認
市售電鍋抽驗 1件不合格
好貴鹹豬手 襲臀1分鐘罰5萬
市府欺縣府？楊秋興：應平行對等
6月台指期漲32點 逆價差22.99點
6月電子期跌0.6點 金融漲6點
謝長廷拚中常委 蔡英文樂觀其成
小港污染回饋金3成 市府:會加碼
蓮舫42歲 日新內閣最年輕閣員
縣市併 高市建構短時間運輸系統
寵物店男孩登台 正妹總監操刀
國三生選填高中職 10日前可改
機場行李失竊頻頻 南非砸錢防毛賊
中國館夯 館長：機會讓給外地客
行銷花博 2款主視覺圖案亮相
美主流媒體紛報導富士康事件
國民挑狀元 強打哈波獲選
iPhone 4G 電信三雄爭取銷售
多案待議 吳揆盼月底開臨會
高中職學費補助放寬 家長仍不滿
蘇喊台北超越台北 郝諷不見牛肉
連夜表決 國營事業預算小刪過關
簡明仁:打房奏效 短期尚不會升息
男童燒死案 酒精反應無強灌痕跡
富士康調薪成本將轉嫁客戶
工會太少 勞團籲政府鼓勵籌組
吳文瑤繪童年 幻彩畫媽祖
過去怨父親 洪榮宏如今見證愛
仿千面人勒索味全 男判1年
三大法人賣超台股119.28億元
周董金援賽德克 利息只收1元
影像有保留？中市：已無更早錄影
綠委：柯清輝不可任南山董事
學費案排富 吳清基說抱歉
拚基層選舉破千席 小英下催票令
搶市大車拚 iPhone 4尬Google
高鐵新竹站 毛治國盼做好接駁
金門基層選舉 1候選人涉賄交保
法總統在意身高 禁用長人保鑣
後悔離陸妻 貢寮男子自殺身亡
為情婦殺妻女 男判死刑
外籍生包粽 手忙腳亂樂翻天
女遭家暴尋短 警跨縣市救回
世足嚴查禁藥 不容醜聞再演
高風險家庭增 雞婆精神阻悲劇
當選過關？7旬支持者行賄被逮
彰化6人中毒亡 疏失釀禍
聯電5月營收破百億 近30個月新高
朱立倫：若當選市長 助原民就業
吳揆：簽ECFA 早不如好
中國去年電子商務交易3.6兆
男隨機行搶 警以車追人逮獲
新台幣兌美元升1.8分 收32.510元
貿協在天津辦規模最大台灣商品展
蓮舫入日內閣 感謝台鄉親關心
大馬拿督金門子 陳成龍重視鄉情
海功號首航南極33年 危險又神秘
豐原高商張沅晟 統測商管群第1
鹿港日式宿舍 變身藝術村
機器人搶孤 台科大學生手腦並用
調查：80%香港青少年上網不受限
單國璽與星雲對話 籲尊重生命
整飭警紀 吳揆：不放鬆
社科院預估今年中國CPI漲逾3%
裕隆後衛李學林擬加盟北京首鋼
外交款案扁無罪 陳致中感安慰
桃縣男童腸病毒重症 第9例
郭台銘:中國200人進駐 調查10天
車禍腦傷失語 高壓氧治療奏效
流感群聚 4月迄今44起
金曲音樂週 粉絲免費聽飆歌
基市盼廢收費站 10天2度發函
高中職學費爭議 總統致電吳清基
水的大小事 1910專線全天候客服
台大藝人 楊千霈籲充實內在
英猥褻前科犯 在台教英文7年
山海關老龍頭確定為明長城入海處
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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郭采潔貪嘴怕胖 Jolin送電鍋
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
阿嬤智慧 破傘變身抗UV套
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豬隻授精新器材 加速改良品種
香港公務員加薪0.56%至1.6%
18年沉船災難已遠 珊瑚美魚優游
Yahoo推圈圈 盼網友回流
新移民子數學差 民族教材幫幫忙
心情鬱卒 思路更清晰
中華台北羽球賽 獎金大增
二戰遺跡大煙囪 竹市盼保存
老翁2度腦中風 鬼門關走一回
義伏特拉市應邀參加11月台北旅展
旱象紓解 全台至6月底不缺水
傅崑萁已達和解 改判3年半
區間盤整 新台幣收升1.8分
強迫症偷竹筍 判緩刑
海巡署規劃國際會議移師外島
熱愛中華文化 立陶宛女學生獲獎
曾與日后合奏 12把大提琴喜登台
高市門面改造 建物挽面再加碼
吉國總統來訪 立院過生日
蝗蟲侵襲新疆數十萬畝草原
派丁森躲狗仔 誤闖克莉絲汀豪宅
遠航重整遭抗告 復航路波折
毒災一馬當先 保全機器人超酷
F.I.R.魔鬼訓練 阿沁縮水1號
鴻海調薪 鴻準深圳廠跟進
高雄樂育高中 比照公立收費
勇猛果敢 菅直人組織奇兵隊內閣
研究OPEN小將行銷 蘇澳海事奪冠
郭台銘:與大潤發合作 3C賣場登陸
台中角頭林奕宏命案 疑法警在場
湖山水庫案 民生供水優先
中平國中舞團 世博秀台味車鼓陣
角頭槍擊案 監委調查
獄警現身槍擊命案 南監：調查中
驗票完成 艾奎諾3世當選菲總統
人聲管絃樂 韓國男紳哼白牡丹
城市好或壞 看居民幸福否
避免自殺 郭台銘:停發死亡撫卹
賴幸媛:江陳5會不談租稅協議
校園防肺結核 創意點子扎根
黃政聲升任央行國庫局長
陳致中戶籍遷前鎮區 傳將參選
馬英九：政府不會干預合法公投
暴力討債 女流氓判刑19年半
茶飲杯課環保捐？環境盃辯題出爐
扁外交款案情 法官轟檢任意拼湊
扁無罪 檢總長：判決無理就上訴
全球最大觸控電視面板 明亮相
ECFA第3次協商 6/10以後
台商：印度勞工成本未必低於中國
公開發行公司募資額 年增逾倍
北縣驗粽 近半菜脯餡防腐劑超量
陸客明年自由行？交部：沒時間表
賴幸媛：港府正評估在台設辦公室
歐陽龍3愛女 獻聲好萊塢3D片
變臉及少林絕技 苗栗11日演出
桃園爭升格 內政部報政院
軟體供下載影音 科技人遭訴
外交款案一審無罪 北所：扁平靜
世界中國菜廚技 高縣7月初賽
苗栗村長選舉涉賄 2人交保
中國南方11省區將遭暴雨侵襲
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
ECFA效應 台銀資金調度劣於陸銀
風災農地重劃 每公頃補助45.2萬
舌診儀助診 中醫好幫手
世博震旦館參觀人次破33萬
iPad可望成為出版商新命脈
江宜樺：警察上下班都不該打麻將
走出九二一 劉家汶傳愛不輟
調查紅衫軍死傷 人選被疑不公
陸委會：慎審南山案中資背景
漁民1000浬獲救遭譏 抱憾病逝
水火108席捲歐美 帶子英雄站台
富士康加薪 自貿港區搶台商回流
日本愛冠軍麵包 吳寶春行銷荔枝
視力模糊 小心鼻咽癌上身
6/1至6/7 外資淨匯出10億美元
民間新增投資額 達全年目標5成
扁家瑞士款 再匯回100萬美元
弟撤訟 印富豪兄弟進一步解凍
世界海洋日 環團籲拯救海洋
法官：外交款屬特別費 難認扁A錢
5/31起 世博美國館天天「舞動美國！」
中央氣象局氣象報告(更正)
台鐵7月推TR PASS
審扁案 法官感慨台灣外交艱困
視訊電話 iPhone 4G拓新戰場
扁案二審宣判 高院將提扁出庭
藍綠鬧僵 開臨時會也難解
修財劃法 新北市可多獲221億補助
秀朗國小歌仔戲團 金門受歡迎
甘肅破獲聯考高科技作弊
綠北市議員初選 扁系上4席
文湖線平面道路補丁 北市將刨齊
美培育低過敏花生 創造飲食革命
總統單腳跪抱 推崇澳洲生命鬥士
美食展8月登場 5星美食殺很大
曹錦輝在美反省 盼重回球場
菅伸子不願被稱日第1夫人
7成私立高中職生 學費同公立
中國前5月汽車產銷均逾750萬輛
新鮮人求職 王建(火宣)：別短視
松山飛虹橋 轉高鐵38分到杭州
媽祖保佑 投注站開頭獎
菲總統啟程訪中
調薪影響獲利? 郭董：別小看鴻海
郭董:經貿特區須吸引製造業回流
後ECFA 劉憶如:台灣優勢遠勝南韓
台業者組團赴港 推廣觀光醫療
反ECFA遊行日 蔡英文：評估中
今彩539三星四星彩開獎
吳寶春麵包夯 荔枝乾飆漲6成7
聯考狂人 81歲老翁連考10次
Google停止在港收集Wi-Fi資料
行竊又撞警 2賊難逃法網
大樂透49樂合彩開獎
NCC新委員：7頭馬車不會出現
馬桶水槽藏槍 毒蟲送辦
地方舉債破表？財長：不可能
出席世盟大會 曾永權率團抵韓
世界盃法隊住豪華飯店惹爭議
英業達5月營收 今年新高
再老也要開同學會 9旬翁率團來台
短期就業措施 劉憶如:危機過就退場
美報：美態度明確 中國不至誤判
貼文要傷害總統女兒 2男起訴
台股抗跌 券商:操作仍須謹慎
國共論壇7月在廣州 共商競爭力
紅衫軍2領袖保釋 泰仍續緊急令
廣西大壩塌陷 緊急撤離2700人
松山虹橋首航日 兩岸飛4班
9歲發明王 總統讚厲害
檢察一體流弊 監院明質問曾勇夫
牽動經貿 菲關注朝鮮半島
許勝雄：長遠思維看富士康事件
台法混血陳昌源 考慮幫台出賽
中市刑大隊長督察長調職
四川白河10年來又發現大熊貓
世盟年會仁川揭幕 饒穎奇主持
黃昭順：彌陀打造休閒觀光漁業
全球和平指數排行 台灣上升至35名
災區學生揮傷痛 遠征大陸攀高峰
央行勸說 房貸利率不低於1.5%
央行出手 1.5%房貸恐成絕響
邵逸夫捐香港紅十字會港幣1億
高工資時代說 滬官:還無法定論
法僑二代踴躍參加台灣參訪團
黃重球：6月簽ECFA樂觀
翻案說 中職工會：媒體過度解讀
大樂透頭獎摃龜
劉憶如:黃金10年不只看經濟成長
義護士偷嬰 騙男友懷胎生子
今彩539及3星4星彩派彩結果
韓艦沉UN制裁 韓媒：美中較勁
海鮮543 餐桌上也可護海洋
專家：兩岸宜有央行貨幣清算機制
北韓軍隊打死3名中國人
雲林查賄擴大偵辦 已收押6人
丁丁技壓三毛 兄弟驚奇5連勝
雲門赴俄公演 周美青任榮譽團長
饒穎奇力邀韓部長明年訪台
角頭命案 王卓鈞曾表明願下台
小英宴綠委 深耕北縣基層
工資集體協商 中國6000萬人受惠
江蘇台資廠罷工爆衝突 50人受傷
美、韓黃海軍演 意在向中國示威 ?
警察認真反詐騙 企業逗陣來挺165
花旗調升台灣2010年GDP 預測值從5%上調至7%
報告：中國財富高度集中 1%人口掌控四成財富
科技脈動／第四代iPhone即將驚艷登場！
扁特別費無罪 律師：特偵組濫訴、政治性迫害
二岸經貿論壇 吳伯雄再度披掛領軍
「台灣居家用品品牌大調查」 MIT出頭天
南非高鐵上路 紓解世足賽交通
桃園逕自宣布準直轄市 內政部：稍安勿躁
葡萄牙贏得世足熱身賽 折損猛將
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世足熱身 西班牙6-0收拾波蘭
台灣綠車起跑──裕隆納智捷
警紀敗壞主官連坐 督察長等調職
搭世界盃足球熱 教部培育師資
發揚我國傳統文化 薪傳獎選拔開始報名
MIT球衣 登上世足賽舞台
瘋世界盃 Sony谷歌播3D比賽場景
足下風雲 南非世足賽檔案
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世足賽商機蓬勃 亞洲勞工苦哈哈
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神奇一夏 小小魔術師們集合囉! 兒童魔術學院夏令營
義大利隊抵南非 中場皮爾洛帶傷
世足賽傷兵歸隊 美國盼榮耀再現
2010烏來馬告旅遊節開跑 6月19日起至9月30日優惠最低下殺五折
開創兩岸旅遊聯合行銷新模式 杭州旅遊在台成立服務中心
萬事達卡調查: 景氣回溫 近半數台灣消費者願意存錢出國旅遊
寶來投信成立國內首座基金教育中心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
通用召修153萬輛車
世足賽用球普天同慶球路確難預測
曼德拉有意出席世足開場賽
全球和平指數 台灣排名第35
歡迎林永樂 歐洲議員支持ECFA
荷蘭名將羅本未復原 世足首役恐缺席
First Solar德國廠擬擴充產能
巴西首季GDP較去年成長9%
人倫悲劇 2歲女童疑遭父燒死
黛妃黑色禮服拍賣近20萬英鎊
鋒面報到 雨下到6/12
台股開盤上漲14.20點 為7166.19點
周美青赴俄 藝文行程滿檔
峰會維安 加公司竟無營業執照
新台幣盤初升破32.3元
研發新太陽能電池 台愛簽備忘錄
涉誹謗張花冠 國民黨前主委判4月
都更下鄉 一銀助埔里重建商場
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
胡錦濤出訪中亞
北市夜間轉職課程 擬錄訓400人
廣州政協主席：辦事慢也是腐敗
國民隊小史成功處女秀 全場爆滿
譚作人上訴駁回 維持判刑5年
鴻海止血 台股平盤附近整理
SEC欲擴大實施斷路機制
學費補助政策 吳清基否認1日3變
中國軍事開支約美國6分之1
金門1中藥房涉賣禁藥 依法開罰
中國勞工運動蓄勢待發？
台外交經貿團訪巴西東北地區
新疆發生4.5地震 多縣市震感強烈
工程會：列管公設活化 達成78%
中國官員聲稱韓國抄襲四川泡菜
王卓鈞請辭 藍委籲慰留
胡志強：敵人是黑道 勿向警察宣戰
景氣回溫 新鮮人求職較去年容易
胡木源遭撤換 金溥聰：未介入
建商廣告不實 罰200萬元
接中市刑大 鄭榮崑：全力以赴
北京地鐵研究加價紓解人潮
爭救命時間 阿里山引進急救技術
中國左派公開挑戰溫家寶
中國產品威脅 巴西出口損失慘重
加州政黨初選 3華裔篤定出線
南韓3成求職者有意整容
胡金龍雙安 李振昌奪勝
觀光巴士遊原鄉 體驗泰雅風情
傳江西台資廠工人騷亂砸廠
食品真空包非無菌 商業殺菌可安心
南韓金價暴漲
縣市合併地價揚？高大開發區試溫
壹週刊爆收賄 蔡輝昇：提告求償
愛在日月潭 歡迎新人來見證
顯示器展 蕭副總統勉建立品牌
中國頻現「天坑」人心惶惶
綠營：高一學費齊一 應全面執行
公債法修法 藍委：從收入面考量
警局主管調整 中市：連帶責任處理
真空包豆製品 最好煮沸後食用
五月天大馬開唱 阿信丁噹手牽手
澳洲媒體批星人無禮沒愛心
區間盤整 新台幣中午升1.05角
腦動脈瘤爆裂 顱內出血險送命
工會少 勞委會擬輔導年增20工會
兩岸不同論壇 民進黨：未脫統戰
苗縣議員告別式 大批警維安
民進黨:學費政策反覆 吳揆應負責
友達估大尺寸面板Q2出貨季增10%
賣白糖麵粉要執照 馬國商家擬罷賣
黃重球：搭橋專案邁入實質階段
陳俊宏續任元富證董事長
匯豐中國新總部大樓啟用
台片靠岸 入圍首爾動漫影展
捕犬殘忍 立委籲設動物管制員
吳揆致電吳清基 要求協調學費案
躺在劇場聽故事 孩童捨不得睡
疑妻外遇殺情敵 男判13年
楊志良：臨時會盼審二代健保
動保團體：主管機關態度太消極
中鋼一號高爐第四爐代點火
國際網博 維多利亞蟬聯白金獎
台股收盤跌80.32點 為7071.67點
綠組小英之友會 朱立倫步調不變
大陸浙江省長抵台 參訪企業農村
上海促銷花博 北市首推紀錄片
大聯盟初勝 小史：過程忘了
郭泓志拿勝投 連17場無失分
6月台指期跌90點 逆價差33.67點
台北股市開平走低 跌80.32點
聘僱外勞到宅鑑定 需自費
竹竿性侵案 內政部法務部遭糾正
冒充軍官騙吃喝 判吃2年牢飯
帶量下殺 台股7100點失守
水果商持槍傷人 公園飲彈自盡
2次基測 專家建議熟讀社會自然
6月電子期跌3點 金融跌13.2點
國際光電週開跑 參展商破紀錄
技專校院評鑑 4科系列3等
友達：大陸廠薪已高 不跟進
汪希苓特展爭議 監委保留彈劾權
遊覽車撞山 馬籍4遊客輕傷
觀光局與業者在港大力促銷台灣
陸星黃海波海清 Motel初體驗
接軌國際 台銀開辦美元黃金存摺
e政府服務廣 民眾生活更便利
高港設計國際競圖 135團隊競逐
小英競選發言人群 蕭美琴領軍
礁溪二龍競渡 龍舟點睛下水
曹操高陵一號墓12日開挖
廣州查獲嬰兒服甲醛超標200%
好奶爸李李仁 為兒童劇獻聲
友達：LED電視全年平均滲透率20%
新型氣管鏡 病灶定位利器
牙醫被誘性交易 遭勒索2000萬
蝙蝠女說夜婆 祥獸非吸血鬼
三大法人賣超台股92.46億元
8成上班族 有意泛醫療產業
前進香港旅展 台灣推婚照行程
希拉蕊籲助宏都拉斯返回民主
鴻海調薪 大和看壞 匯豐喊買
繁榮台中 胡志強擬辦購物節
新豐海水變暗紅 垃圾成堆抓元凶
無米樂雙導拍新片 4年沒薪水
學者:房產再漲有限 短期不泡沫化
都更遇釘子戶 北市首代拆除
高市小港國小學童墜樓 命危
環團盼政府保護瀕危中華白海豚
人地不宜檢察官 4年輪調
新台幣兌美元貶1分 收32.520元
消基會抽驗 25%豆製品防腐劑過量
鴛鴦不專情 頻換情人不終老
花博增場館 行動巨蛋快速拆卸
水果攤商槍傷同業 飲彈自盡
遇見金光黨 百萬換6保久乳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
艾加沙風暴肆虐 瓜地馬拉174死
金價創新高 下半年上看1400美元
陸大學畢業戀人流行「見家長宴」
大陸城市拆遷舊建材非法下鄉
小客車失控撞樹 駕駛不治
大陸3網融合：人民幣6880億商機
台灣是港人熱門旅遊地之一
國會公告 艾奎諾3世當選菲總統
網路詐賭 3嫌包夾賭客圖利
國籍案開庭 李慶安仍稱無詐欺
杜絕詐騙 NCC加強2類電信業裁處
艾奎諾3世 菲律賓改革寄託
總統：打擊犯罪 1個月內提成效
司法通譯缺失 社團赴監院陳情
榮總心瓣膜保存庫 亞太第1
計畫不及變化 模範農民淪階下囚
徐爵民：兩岸共創ICT新紀元
南韓羅老號發射喊停
日內閣支持率61% 民主黨人氣升
吳揆：王卓鈞工作績效不錯
高收入者注意 中國要你稅
林靜芸遭起訴 林芳郁力挺老婆
北京長安街將延長6.4公里
桃縣第200萬幸運兒 2女嬰並列
豆導當影評 有一天帶村上春樹味
國王歌手來台 屏東教唱學童
阿婆大腹便便 小腸腫瘤作祟
槍擊傷警形象 首振士氣拚治安
嘉市少棒遠征日本 要拿回冠軍
助印尼農漁發展 海大中原聯手
旅服中心登台 杭州搶頭香
購省水產品 每件補助2000元
民進黨委託智庫規劃兩岸交流平台
災民歡喜入厝 政院包萬元紅包
登陸賣芒果 蘇煥智：勿政治聯想
霸占法拍屋 警破海蟑螂集團
大村1票官司 鄉長穩住寶座
浙江6企業來台投資1000多萬美元
央行阻升 新台幣匯率收貶1分
戴立忍管虎遊新疆 沙漠談電影
學費齊一案 吳揆肯定吳清基苦心
F.CUZ隊長受傷 來台行程照常
陳明璋：富士康調薪一本萬利
寶來證贊助 北京清大辦金融論壇
台商貧病淪遊民 金門紅會接回
吳揆：外勞待遇不與基本工資脫鉤
高市鐵路地下化 機車行民族陸橋
鳳荔傳情 學子表白
中市槍案 民進黨：胡志強應負責
調薪轉嫁成本？鴻海：過於簡化
王卓鈞兩度請辭 江宜樺慰留
晚期肝癌標靶藥 衛署核准
總統提議購電視 國軍健身長知識
北市國小教甄 錄取率不到1﹪
吳伯雄：ECFA助兩岸雙贏
太陽劇團魔幻森林 宛若阿凡達
狠父掐死幼女 放火自殺獲救
中檢：重新偵辦性侵女童案
大村選舉官司 游盛翻盤落空
台商會長：大陸勞資問題不會蔓延
鴻海回台設無人工廠 經部忙找地
黃昭順：定位鳳山為衛星副都心
大陸牛奶食品添加劑多達11種
翻盤失敗 大村鄉長落選人上訴
男伸狼爪 性侵兒子女同學
直排輪滑進仁川亞運 台韓共識
台商會長：許多台商有意返台投資
1至5月台股平均報酬率-9.94%
男甩布袋奶 狂瘦44公斤
里長候選人涉賄 桃檢起訴3人
核四主控室燒到全黑？台電否認
轉型文化園區 搶救樟腦出張所
台達電自有品牌 首戰區歐洲
深圳提高全市最低工資標準
民進黨反ECFA 26日大遊行
芥菜新品種 產量高不用農藥
扮修女吞聖物 女神卡卡玩很大
菲新副總統 大選逆轉勝寫傳奇
世博主題論壇20日無錫登場
西拉雅文朗讀賽 小學生秀母語
梅花鹿海面漂 來自何方成謎
4校科系評鑑3等 年減招50名
科系評鑑3等 4校：檢討改進
富士康加薪效應 加速電子業西移
兩岸產業資訊化合作促進會成立
OD籌錢做音樂 人體試藥搏性命
重拾高跟鞋 利菁：我站起來了
總統上高登島 遠眺對岸燈塔
監委：地震出軌 高鐵應變不及格
日本127萬貧戶 年度新高
今年首起境外登革熱群聚 3人感染
美航母入黃海軍演激怒大陸網友
北市首例本土麻疹 呼籲打疫苗
兆豐國際贊助世博台灣館
各縣市區域發展計畫 3年內完成
周杰倫花博代言 香草寶貝亮相
紡織品結合光電 拓新商機
中山高貨車翻覆 煤炭滿地
醫師不在場？臍帶繞頸嬰手癱
江蕙放紅色炸彈 驚動SNG車
總統：范士丹搭美專機上海飛台
升格效應 北縣地價指數小漲
金改案出庭 扁珍交談露笑容
全台寬頻管道已建置5780公里
行銷奏效 昆士蘭旅客增長
廣告不實遭罰 建商敗訴
ECFA早收清單 兩岸北京會商
學生校園夢想 學校出錢實現
黃志鵬在北京？ 眾官員：不知道
兩岸5所交大學生展開創業競賽
5月台股跌 富邦金獲利仍佳
日職初登板 黃志龍狠K亞力士
今彩539三星四星彩開獎
列管近千堂口 警方將大掃蕩
竹竿性侵案逾彈劾時效 監委遺憾
首日上班 蓮舫：我不兇
幻象飛彈架生鏽？空軍：防鏽油色
匯豐:歡迎台灣的銀行到大陸競爭
小吃店空污罰鍰大降 5000元起跳
若再有利空 台股恐探前低
德法促歐盟 禁無券放空
陸廠加薪 經長推薦傳產轉戰印尼
IMF：全球經濟風險大幅攀升
大台北中古豪宅夯 大安區最熱門
台商加薪潮 產生骨牌效應
514免試生擬放棄 教部盼私校留人
博帕爾悲劇考驗美印關係
新奇美5月營收497億 面板稱雄
王世偉作品入選安錫動畫節
匯豐擬在上海國際板上市
麥嘉華：黃金白銀是最佳保值資產
東京檢方緩起訴吾爾開希
世博泰國館 照亮持久幸福之道
竹竿性侵案 江宜樺促警察警惕
今彩539 頭獎摃龜
世盟通過成立國會議員聯誼會
半島電視台專訪 馬總統：台灣會更好
中國館收藏台畫家劉國松作品
苦戰11局吞熊 獅中止連敗
網上追思 港府推出電子追悼堂
松山警分局涉收賄案 再押1警
獨家報導闖名號 沈野風雷成絕響
亞巡賽 中華男400接力連3金
柏南奇稱將採必要措施助經濟復甦
iPhone 4G將再度改變全人類的生活！(含影音)
警紀敗壞 綠營促王卓鈞下台
追討雷曼兄弟債 邱彰遭台中律師公會杯葛
衛星工廠罷工 中國本田再度停產
臺銀開辦美元黃金存摺 不受台幣匯率影響
沉艦效應／中國船遭朝鮮槍擊 3死1受傷
報告：全球軍費持續高漲 中國排名第二
馬限期一個月內 提出整飭警紀具體成效
臺灣企銀落實公司治理 資訊揭露獲A+級且名列前十名
世足前夕記者遇搶 治安引關注
夏日出遊靚行頭 GARCIA當季新品買2送1
銀行公會與Visa攜手推廣理財教育 共同製作高中輔助教材
Crocs卡駱班國際版瘋世足 你加油贏球我8折慶祝
迎接世界盃足球賽開打 漢堡王十門市Happy Hour買一送一
瘋世足 FIFA中文曲張學友主唱《旗開得勝》（含影音）
「This Time for Africa！」夏奇拉Waka Waka舞動世足 (含影音)
老將黃昆輝「鍥而不捨」 三推反ECFA公投
打造台灣阿凡達──躍獅影像
專家：美不會犧牲台灣軍購 換中美合作
惡意偽造啟事？ 法輪功告聯合報
翁其楠案突顯黑白掛鉤 綠委籲速成立廉政公署
輕鬆包粽 朱立倫：媽媽有教
首家韓系專業醫美品牌Dr. Young登台 正式搶攻台灣市場
世足開踢 泰防賭與犯罪
ECFA第三次正式協商 13日在北京舉行
安理會通過對伊朗制裁決案 中國投贊成票
英國瘋賭世足 可惜不瘋英格蘭
6•9聖戰？ 中國10萬網民「灌爆」韓國網站
世足分組預賽展望─南非VS.墨西哥
世足分組預賽展望─烏拉圭VS.法國
有象音樂祭即將登場 英倫搖滾席捲今年夏天
寵物店男孩《五光十色》演唱會 30年的等待即將華麗登台
金溥聰輔選5都 赴台南整合黨內
蘇嘉全跑基層 讚小英美麗黨主席
展現選將身段 小英稱候選人最小
富貴金縷 海鮮全饗
中國人首度參與世足賽開幕表演
裁判學英語髒話 緊盯火爆魯尼
世足賽前 中國記者光天化日遭搶
裁判緊盯 魯尼切勿再爆粗口
朱立倫淡大演講 暢談逐夢未來
世足加油道具 太吵還會散播病菌
拼治安靠中國？ 綠營不以為然
小英競選總部主委 邀游出任
安理會通過對伊朗實施新制裁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
7歲男童學校離奇失蹤 全美關注
關渡釣魚意外 3落水1失蹤
救經濟 希臘大舉引進中資
巴西企業投資國外收入減16%
美支持安理會制裁伊朗案
6國外長：伊朗問題談判並未斷絕
巴西企業國際化 聚焦拉美市場
鋒面到 連3天全台有雨
古又文等參展 台藝術設計倫敦發光
台股開盤上漲62.49點 為7134.16點
世足前夕瑞士添傷兵 隊長腳傷
G20峰會圖不軌？ 加警追人
深圳最低工資增至1100元
台灣嘉惠2萬5000個秘魯微小企業
美國放寬護照性別欄修改門檻
平息工潮 官方迅速介入處理
新台幣盤初升破32.5元
走私陸鳥675隻 金門查獲銷毀
F-16近逼直升機 空軍檢討
北部東北部大雨特報
制裁伊朗 中國：外交大門未關
阿凡達秘密武器現身台灣
蓮舫出任大臣 7成日人肯定
上海世博會凸顯大陸不文明現象
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
創紀錄 紫砂壺拍人民幣1232萬
日民調：菅直人內閣獲高支持率
國營會：核廢潛在場址未決
南韓羅老號火箭發射時間中午公佈
開高震盪 台股重登7100點
大陸薪漲 零組件手機網通衝擊大
調查：去年畢業生3成8待業中
台積電與復旦大學合作
中國第一博客韓寒主編雜誌將面世
江澤民看「茶花女」顯示健康
營收創史上新高 華航長榮大漲逾3%
中國5月份出口增長近5成
杭州西湖充斥高檔會所引爭議
簽ECFA零關稅 有利尼龍粒族群
67歲醫生娘高工畢 還想唸大學
印度全面承認台灣學歷
新品星辰與水晶花育成 春節搶市
原能會：核四商轉沒時間表
公審會駁ECFA公投 台聯控告瀆職
中國加薪潮跟不上物價飛漲
天母商圈年中慶改裝特賣搶搶滾
北韓將嚴懲射殺中國居民邊防人員
世足開幕式 保證超大驚喜
划算房價 大安區近2000萬
金鼎證涉連動債案 檢調再搜
第3季看好 面板股全面漲
角頭案 邱豐光：鎖定特定對象
高捷出口鋪手打磚 高跟鞋難行
電影票買1送1 上班族翹班搶先機
在星塗鴉換鞭刑？ 瑞士籲守法
冰館改名永康15 12日開店
綠委促成立廉政局 黑白徹底分流
高市住宅強盜案 逮2嫌
詐領健保 診所負責人遭訴
基港與比利時締盟 攜手港口交流
台聯連署廢公審會 藍營：別鬧了
肌萎林宏禮畢業 伴讀阿媽樂領獎
選址條例納直轄市 無關貢寮
周美青抵俄 獲通關禮遇
胡志強：心中有黑白無藍綠
區間盤整 新台幣中午升值7.7分
兒科醫師喊虧錢 健保調高支付
洛城維安取締 街頭藝人走避
聯手持槍強劫 2男難逃法網
跨行系統12日凌晨間歇暫停服務
防口蹄疫 日鹿兒島擬封路
掃黑除暴 檢警憲調啟動霹靂專案
警瓦解天道盟正義會 13人落網
角頭案 王卓鈞：畫面暴力不公布
保陸客安康 日月潭增設救護站
肅警紀 吳敦義促訂基本行為原則
改高中職志願 下午5時截止
新日相特使 鳩山將訪上海
校友話當年 金溥聰楊明風相見歡
張哲琛理財曝光 存款減基金大增
匈學者撰文盛讚台灣政經現代化
吳揆：高中職學費齊一方針不變
縱火5死8傷 莽男更審再判死
推交流 浙江一次通包
遠航工會百人衝入 投保：暴力
重症急救評鑑 醫界龍頭需覆評
豐興調降廢鋼收購價 報1.1萬元
外交部:美議員來台減 屬結構原因
爭鮭魚回流 藍委：外勞薪資脫鉤
順向坡房屋 地調所：非全危險
綠委籲臨時會通過地質法
台股收盤漲110.10點 為7181.77點
金門截獲走私鳥 675隻銷毀
天候亂 哈爾濱高溫南京未入夏
中國世界工廠條件正惡化
扁案明二審宣判 小英籲速放人
6月台指期漲126點 逆價差18.77點
台北股市開高走高 漲110.10點
吳揆代言茶博會 啜1口2000元茶
星民眾認同領養小孩組成家庭
影集小淘氣童星臨終照片曝光
富士康事件催生大陸工會維權
6月電子期漲4.95點 金融漲14.6點
二代健保 楊志良盼臨時會通過
第3次ECFA正式協商13日在北京舉行
鴻海反彈 台股今大漲110點
小聯盟 陳鴻文8K奪第6勝
自導自演女兒遭綁架詐財 檢起訴
查扣偽劣藥 減肥壯陽藥居多
國民新黨揚言退出日聯合政府
浙江團經貿團文宣挺週到
台資回台 經部估今年400億
鴻海漲3.5% 外資：短線已超跌
不准擺國父銅像 香港中大受質疑
病床難求 衛署：致力改善
鄉長僱親人當清潔員 開罰百萬
台師大中國美院締約 推文創產業
部分高中職私校 願補學費差額
愛心雇主師徒制 助逆風少女就業
三大法人買超台股25.08億元
彰化優鮮葡萄 台北展售
資深藝人端午餐敘 為葛香亭默哀
勵馨：少年就業乏關注 易遭剝削
寄生蟲作怪 男罹腦膜炎
台灣醫療業者參加香港國際旅展
富士康調薪 蝴蝶效應將顯現
綠營質疑拉入籍 桃縣：鼓勵落籍
警友會贈針孔錄影筆 強化蒐證
欖仁溪生態豐 林管處推工作假期
反應慢半拍 北縣家暴中心遭詬病
9旬翁主動脈瘤破 微創手術救命
清大成績評量 百分制改等級制
台商回流投資 吳揆點淡海等地
原民特考10/16起舉行
五分埔名牌有假 查獲山寨T恤
第3次ECFA協商 不交換早收清單
簡任升官等考試 再辦3次後停辦
大陸電視紅娘節目氾濫挨批
南一中光榮不再？校長：仍很優秀
高考二級 增食品衛生行政科
建商第3季預估推案 4年同期次低
總理與罪犯握手 印度政府尷尬
海峽青年論壇19日廈門登場
新疆發生芮氏規模5.1地震
新台幣兌美元升3分 收32.490元
中國首度明定超生人口可入戶籍
高市打擊黑幫 破2暴力討債集團
口腔癌還抽菸 腫瘤3度上身
富士康加薪後對員工還需同情心
台港關係升溫 台官員來去自如
兩岸同時公佈13日磋商ECFA
貓空落雷 貓纜暫停營運
走私壯陽禁藥 大盤商夫妻栽了
5月全國稅收2699億 年增39.7%
總統慰勞官兵 重申建軍備戰
谷歌籲美歐迫中解除網審
看護工撿狗毛 徐薇挨罰3萬
中國明年可讓4000萬人同時上線
世行預測今年中國經濟增長9.5%
嘉市也爆羊痘 撲殺269頭羊
豪雨特報 山區注意防災
慈善團體募粽子 送弱勢家庭
香港警方首次發現毒品仿磚運送
紫絲帶反家暴 金博園區響應
新光金鍾情元富證 待機換股購併
外交部：美牛爭議影響TIFA進展
中小企業健全資安 從觀念做起
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
霧台大雨 伊拉便橋封閉
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
新壽標售寶慶路土地 領單踴躍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
業者估北京新房未來3月領跌
網路行銷 高雄農特產品推向國際
ECFA早收不好收 或有第4次協商
雲林反賄見成果 樁腳自首揪源頭
黃志龍好投 巨人急找翻譯
分隔兩岸26載 母子慶團圓
台股大箱型整理 選股不選市
6月上旬NAND Flash合約價走跌
匯市盤整 新台幣匯率升3分
兒女笑容支持 收容人戒菸
嚴凱泰：裕隆不加薪 不撤出大陸
高縣市合併 設31局處增1副市長
成都發生爆炸案 傷者攜爆裂物
賴幸媛：6月簽ECFA 需再努力
馬英九寫嘉勉短箋 藍委揪感心
馨生人考上醫學系 盼行醫助人
大陸漲工資 張忠謀：趨勢提早
卓新論壇籲堅守媒體自律機制
LUSH查扣品法拍 2折成交
江丙坤：ECFA進程很順利
身障特考放榜 61歲考生錄取
張忠謀:下半年景氣好 GDP可能逾6%
兒童閱讀陷阱 讀越多非越好
偽造筆錄砍自家人？警政署澄清
疏洪道變花園 水漾公園迎賓
未來遊太空 35萬台幣飛上天
智慧手機夯 中華電前5月獲利王
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翁姓角頭被扣膠囊 無毒品成分
5月金控業全賺 富邦金獲利王
台北首次任APEC中小企小組主席
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黃志鵬：ECFA協商拉鋸中近尾聲
湖南破獲2.1億最大假鈔案
巴黎銀台北分行獲准承受富通銀
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便橋沖毀 南投約30工人受困
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考制將改 律師報考創新高
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三間國小鐵皮教室 家長憂變烤箱
縣市合併熱 高雄新市鎮土地好賣
蘋果進補 鴻海5月營收19個月新高
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警署偽文疑雲 檢：錄音筆錄不符
曾勇夫：監所人員若違規 依法處理
2D變3D轉換器 微創手術好幫手
高縣端午食品抽驗 3件不合格
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蕭子豪不畏橫逆 獲總統教育獎
兩岸定期航班 上海熱門西安較冷
收容人揪團投稿 拚催生百萬獎金
攝護腺癌術後復健 重振雄風
霹靂掃黑 押10黑道角頭
大雨襲二航廈 停車場入口變水池
社區媽媽巧思 月桃身價三級跳
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憲法地獄說 義總理陷政治口水
聯合國通過對伊朗最嚴厲制裁
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難逃鬼門關 梅花鹿只活1天
遠雄:自貿港吸引台商 大有可為
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金溥聰拚南市翻盤 訪醫界龍頭
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花縣1員警疑助行賄 羈押停職
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楊志良：醫學中心不收重症不如倒閉
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橋毀困溪床 南投32人獲救
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香港中大延遲豎立孫中山銅像
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筆錄疑雲 法官為警署緩頰
大陸27省市調高最低工資
齊一學費3門檻 都符合才受惠
神探李昌鈺參觀世博台灣館
罷工結束 本田中國2車廠明復工
威力彩頭獎無人中獎
票房新低 348人看熊驅獅
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足壇球王比利 盼巴西與非洲爭冠
世足賽狂熱 英美大使隔洋對賭
今彩539 頭獎摃龜
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群益：台股指數第三季中低點反轉展開波段
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台商鮭魚返鄉 此其時矣！
販賣客戶夢想的卡爾吉特
不滿世博哈韓推擠 中國網軍攻擊韓國政府網站
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鴻海5月營收1,632億 財報亮麗反彈半支停版
美參議員：天安艦事件不可能善了
羈押五百多天 扁放不放看6/11
世足蒙恐怖陰影 丹麥隊堅持零距離
世足熱身 日本連5戰只進1球
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世足賽開球前夕 音樂派對先登場
小小世界公民愛地球 八斗國小響應「全球論筆」活動
廣達5月營收925.03億元 同比大幅成長
扁改判20年、珍20年 交保有機會
史上第一次 世界杯足球賽今在非洲開幕
2010FIFA正式開幕 今晚相約看世足 (含影音)
扁願匯回另外5.7億 今暫還押
中國高考數學太難 人肉搜索命題老師
淬煉黃金十年 盼望法官的正直心靈---林幸枝
扁案二審 判決書內容摘要
富士康加薪 張平沼: 恐掀骨牌效應
The Westin Taipei六福皇宮 「慾望之旅」電影住房 NT$5,500起 6/8~6/24 體驗奢華耀眼的城市渡假之旅!
迎夏 王品饗宴開味蕾
高市雙女屍案 屏警坦承犯案
FIFA聖盃之役─舞動非洲 夏奇拉演唱會影音
新光金控助蕉農 慰問全國警察辛勞
美證管會通過斷路機制規定
扁家匯回海外款 又進帳700萬美元
319案 特偵組以被害人身分訊扁
不滿民主黨食言 日郵政大臣堅辭
柏林設計展 台灣新秀大展創意
反擊制裁 伊朗揚言杯葛IAEA檢查
日郵政大臣求去 聯合政府仍維持
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榮剛碳基柏林參展 爭取航太訂單
巴西西班牙阿根廷 世足爭冠熱門
人民幣緊盯美元 美批妨亞幣升值
訪阿恐遭攻擊 英相直升機轉降
巴黎電影節7月登場 戴立忍將出席
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台股開盤上漲121.20點 為7302.97點
糖太多 美強生停產新口味嬰兒奶粉
州農高球賽開打 曾雅妮暫居16
誰來午餐？ 巴菲特募款破90萬美元
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瓜國幫派逞兇 砍人頭警告勿掃黑
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台鐵號誌故障 影響8000旅客
交通部次長直飛虹橋 將會王毅
中國今公佈5月官方經濟數據
利多激勵 台股重回7300點
遭美起訴 友達：正常營運
全球百萬富豪俱樂部去年增14%
藍委：扁若獲釋 衝擊5都選情
如何審ECFA？王金平：立院決定
那英台灣演唱會 赴台遊新商機
高縣山區夜雨 河床便道中斷
鄉代候選人娘家火警 3死1傷
中國拒匯率改革 妨礙全球經濟
營收亮麗 紙類股通紅
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阿凡達幕後 馬萬鈞參與打造外星人
二審減輕 扁珍20年
訂單滿 LED類股價量齊揚
扁案偵審大事記
2女追打 雙雙陳屍地下室
金融強彈 站回月線
深圳官員福利分房超豪華惹爭議
復育灘地活化石 金門放流鱟
山寨世足登場 駐台官員躍躍欲試
日資兄弟公司調薪平息罷工
關關待過 偵審中扁家案件多
扁案二審 陳致中1年2月無緩刑
藝文看板 在棉花田的孤寂登場
世足花絮 記者採訪遇飛天大盜
高市國宅破天荒 55萬元起跳
扁珍二審減輕 府黨：尊重司法
5月份中國CPI上漲3.1%
角頭案緝兇 中市：與時間競賽
瘋世足 郝龍斌今晚與球迷同歡
天安艦沈 南韓擬懲25將校
扁案二審 海外5.7億仍無著
周濟當選中國工程院院長
珊瑚礁地形錯落 龍坑如洪荒世紀
扁二審判20年 藍綠看法兩極
台股大漲 證券股強彈
多明尼加民族舞團來台巡演
星雲參加南京「佛頂真骨」法會
世足熱 藍光光碟廠樂
二審減輕 民進黨籲釋放扁
京台文化節6、7月舉辦
學生少難為繼 美百年小學閉校
松山虹橋對飛 台商豪宅熱
呼籲打擊盜搶 旅法華人擬遊行
Rain否認與全智賢熱戀
扁案宣判 藍綠支持者口角
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代言學保 多重障礙女童獲肯定
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美是什麼 西湖最美女子動人心
世足期間星酒吧爭取延長售酒
行銷中縣農產 胡志強要推向國際
台灣寶寶性別失衡 4000女嬰消失
預售屋一律強制履約保證有譜
通訊行勾結詐騙集團 逮13嫌
霹靂掃黑 特種場所冷清
邱正雄：大陸中小企業將蓬勃發展
水庫進帳 全台至11月底不缺水
中國5月CPI比4月降0.1%
品牌台灣 大師舒斯來台授秘訣
北京球迷倡議 觀世足不擾人
仲夏狂歡熱 葉錦添來台開party
台股漲 新台幣中午升1.48角
泰旅遊業：政治穩定旅客才會回流
文官列席中常會 綠批藍黨政不分
黨政不分？國民黨：民進黨亂指控
日相撲力士涉賭 協會擬輕罰
查獲假酒集團 成品流入市面
iPhone 4今年估銷1900萬台
國務費貪污認定大減 扁珍刑變輕
國光石化案 環團快閃籲尊重環評
台中化工廠火災 至少2死3傷
營收創高 PCB股堅挺
扁案被告 二審判刑均減輕
南韓擬祭資本管制 韓元恐貶4%
齊一學費 吳清基：無新增門檻
總統：北縣推語文教育 方向正確
刷卡將採餘額計息 起息日不變
郝龍斌來港宣傳2010台北花博會
中研院：基因突變造成骨鬆落髮
台股收盤漲117.72點 為7299.49點
吸收游資 央行發行1000億存單
世足賽開踢 手機觀戰小心被駭
成都人獻策堵漏油 歐巴馬函謝
候選人娘家火警 檢調查是否縱火
飛毛腿意外人生 學子腦傷癱瘓
台北股市開高走高 漲117.72點
蕭淑慎吸毒案 地院判1年6月
擴量大漲 台股站回月線
屏縣端午龍舟競賽15日登場
彰縣舉辦阿公阿嬤卡拉OK賽
6月台指期漲132點 逆價差6.49點
押放扁 未來仍看鄧振球合議庭
統計局：CPI超標但漲壓緩解
6月電子期漲5.2點 金融漲17.6點
紐約中央公園美國人說美猴王
彰縣社區深度文化之旅 15日報名
中國腸病毒疫情吃緊 5月份186死
扁珍二審宣判 家人未回應
北京蟻族蝸居地正式走入歷史
高市女雙屍案 疑遭他殺
扁珍二審減輕 人權法官成焦點
安寧醫療推手趙可式 籲尊嚴善終
南非世足賽 外交部籲國人注意安全
山東2天2起醫護人員被殺
男好心救人 枉成鐵道魂
大陸離婚率近5年平均約增8%
日相演說 強調重拾民眾信賴
三大法人買超台股73.26億元
黃紹庭涉雙重國籍 檢起訴
鸚鵡連罵人1個月主人被判道歉
嘉縣火警3死1傷 縱火可能性大
北市府：極限運動中心安全無虞
母伴讀腦麻兒 人生路續同行
溫家寶要求穩定糧食生產
日國民新黨幹事長繼任郵政大臣
兩岸期貨聯盟 元大攜手永安
新台幣兌美元升5.1分 收32.439元
近7成中國網民關注世足賽
巴拿馬代理檢察總長14日訪台
撞死送報生英商 另涉侵權被捕
龔天行:推動整併 金融業獲利關鍵
胡錦濤建議紀念上合組織10週年
女同志爭同居自由 印度高院受理
專利達人 研究生盼發明改善生活
迫吃豬肉案 台印勞工會議關注
靜心1分鐘 小學生思考愛地球
嘉縣火警3死1傷 警署支援偵辦
學者:陸銀來台 志在大陸台商
外銀經驗 台資銀行登陸別太樂觀
經部查獲剪標成衣 部分含致癌物
扁案上訴?特偵組:收到判決書再說
食品公司助弱勢 幸福包子暖人心
王達妹勤顧癱夫 補校功課也第1
電子商務創意賽 總獎金20萬
邱毅稱讚台灣館展現軟實力
17縣市基層選舉 明投票
兩岸勞資糾紛 瞭解法規可解決問題
台灣對歐豬5國出口占比低 衝擊小
黃紹庭涉詐領議員所得 檢方起訴
擬重回中國 Google改打貿易牌
金門13日肝病免費篩檢
台中鐵路高架化 變出花海綠地
關公託夢 私娼寮變圖書館
面板帶動 加工區中港園區營收紅
罰金與不法所得認定 扁家少5億
端午送月餅 立委笑吳清池累了
水庫進水近500萬噸 台南解旱象
台灣琉璃工房哈爾濱開新店
數位影音履歷 活潑生動完整
從從為戲入獄 編號與扁相同
中移動攜手資策會 開發OPhone平台
世足分組預賽展望─南韓VS.希臘
松山虹橋14日對飛 郝龍斌會韓正
松山虹橋對飛 商辦豪宅需求增溫
欣晃化工再出包 廠房大火奪2命
中華自由車選手 追風日本場地賽
施工毀小燕鷗巢卵 鳥會盼暫緩
詐騙集團拒捕 警開槍逮10人
大鵬灣景觀橋徵名 首獎3萬
二審 法官批扁牟利私囊
總統嘉勉資策會獲世界資訊首獎
大學生揪團網購 助弱勢拿學分
世足分組預賽展望─阿根廷VS.奈及利亞
富邦人壽違保險法 金管會罰90萬
高雄自動化展 陳菊盼年年辦
黃光裕否認自殺傳聞
鐵馬聚雲林 田野風光共巡禮
柏林航展 空巴獲153億美元訂單
世足分組預賽展望─英格蘭VS.美國
元富證董座:來提親 溢價至少5成
廣東校園凶嫌判處死刑
陳菊勉雄中雄女畢業生 勿忘高雄
二審全變輕 陳致中仍不滿
校園遇搶匪 清大加強巡邏
接種流感疫苗 學童流血沒人理
台股漲 新台幣收升5.1分
中國近三千萬人受水災之苦
撲殺落海梅花鹿 防檢局允改進
競標電信執照 印國庫進帳7337億
本周股市市值18.86兆元 減0.6%
嘉縣縱火案 鎖定嫌疑人
兩岸大學校長論壇 促合作交流
大賺黑心錢 陸製服飾改標裝高級
ECFA後 台商回台生產轉銷大陸
來台取經 浙江省長訪櫃買中心
馬林重判 法官：惑於權勢壞國體
吳揆：核四工程安全為最高原則
郝龍斌將向上海學生推台北花博會
霧台伊拉便橋搶通 選票運上山
台股本周跌0.61% 電子類跌最多
撞人英商另涉侵權 10萬交保
重男輕女改善 豪門拚添丁
4技2專推甄篩選 百生成績誤植
韓甜姐兒金宣兒 親和力夠嗆
世界盃足球多為台商大陸廠製造
陽明山蝴蝶季明起舞
La New熊別走 黃昭順陳菊顯神通
銀行問題若惡化 西班牙將獲紓困
白冰冰：幫助資深藝人比參選重要
國民黨：金溥聰台南行 融冰有成
救友稚子反溺斃 男子遺體尋獲
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民進黨權力改組 蘇謝埋重兵
農產品標示有方 台灣製標準變嚴
陳致中代父出征 宣布選高市議員
瘋世足 百貨零售業搶著參一腳
台灣車用節能設備 獲全球能源獎
水患整治 已改建43座道路橋梁
卜睿哲樂見兩岸經濟更開放
澳門海面發現大批不明原因死魚
基層選舉明投票 藍驗收輔選成果
楊進添邀約晚餐 陳樹菊提前打烊
中國經濟增長形勢不容太樂觀
世界盃期間 南非公務員罷工危機解除
踢不進世足 中國派足球寶貝亮相
曼德拉痛失曾孫女 南非哀傷迎世足
香港今年腸病毒破10年紀錄
小天誇演技 許瑋甯不排斥合作
腹腔鏡摘脾臟 一洞搞定
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鴻海:富士康暫停招工 內部檢討
世博南非館邀世足參賽國代表迎開幕
林陵三投資高鐵違失 公懲會究責
扁家海角7億 特偵組收到4.6億
周董超炫360度開唱 歌迷尖叫
今年中國汽車銷量達1500萬輛
台灣在香港推廣醫療器材
爭取強制仲裁 營造商要上街頭
機密外交官邸雜支 二審全認因公
親赴世足 拜登：美國必勝英格蘭
高市雙女屍案 員警涉案
人倫悲劇 父母與女童疑燒炭亡
適用舊法 扁20年是最重有期徒刑
國光開發案 學者憂生態只剩麻雀
臉書粉絲團 氣象局報天氣
今彩539頭獎摃龜
大樂透頭獎無人中獎
AIG博智修協議 強化南山資金比例
男子控警圍毆 警方否認
首次踏上紅場 周美青興奮
買官洗錢案 珍二審被判刑
警涉2女命案 同事錯愕
綠營再度呼籲 停止羈押陳水扁
扁改判20年 審判長：總統經手的錢不算侵佔
澳航搜救機 找到美16歲帆船女駕駛
浙江省長呂祖善赴櫃買中心取經 盼開啟二岸直接金融交流
南非世足賽熱鬧登場
世足賽開幕戰 南非踢平墨西哥
ECFA談判 國際連結為假議題
ECFA第三次正式協商 星期日在北京舉行
FIFA聖盃之役─舞動非洲 夏奇拉演唱會實況 (含影音)
已婚警佐虐殺2女 警紀蕩然！
南非世足杯悲劇開幕 首日只進2球
世界盃之夜：「粵」夜「粵」瘋狂
Waving Flag ！南非踢進世足第一球
世足預賽展望─阿爾及利亞VS.斯洛維尼亞
世足預賽展望─德國VS.澳洲
陳奕迅瘋世足 力挺英格蘭
扁對5都影響 綠營看法迥異
陳致中參選議員 聲明謙卑、反省、奉獻
世足賽 南韓旗開得勝擒希臘
世足賽 阿根廷暫保持最快進球紀錄
世足開幕戰 南非墨西哥1：1踢和
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足賽開踢 南非保持地主顏面
世界盃法烏之戰 上半場踢和
一團和氣 世足法國與烏拉圭言和
世足賽影響巴西企業員工作息
世界盃法國疲軟 踢和烏拉圭
2010南非世界盃戰績表
南非世界盃射腳榜
歐盟籲中國釋放維權作家譚作人
世足賽首日 兩場比賽都踢和
今明降雨涼爽 下週飆高溫
汽車零組件機動降稅 6月底告終
南北購屋大不同 高雄捷運牌不靈
新婚夫妻預算低 買保險牢記雙十
郭采潔飆華語榜后座 周董飲敗
最新音樂榜 女神卡卡5連霸
降鋼筋比重 條鋼廠5月營收佳
推動陸資來台 工總設服務網
台灣協建聖露西亞警察局啟用
聖露西亞感謝台灣協助小學電腦教育
旅加斐人擁入酒館 驕傲觀世足
大陸小雨人圓周率倒背如流
美英大戰 教頭下令緊盯魯尼
總統與安藤對話 談夢想堅持
爭取高階台商回流 勞力傳產南移
交通部官員登陸不涉兩岸直航
亞洲新興市場 中信深化在地服務
台商回流觀望 政府拚命找地
南部限水解除？經部下週討論
直航虹橋 松山機場周邊房價夯
富士康西部北部工廠大招工
田紀雲籲退休幹部不要戀棧權位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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打H1N1疫苗後腦炎 男童救濟25萬
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台省與美密州締盟30年 餐會慶祝
李登輝：我養狗羊 沒用國務機要費
伊朗總統遊世博不忘嗆美
澎湖生猛海鮮促銷 台北魚市嚐鮮
台商回流 王金平：畢業生機會
印商非禮星國女侍 判入獄罰款
建宜蘭附醫預算砍 陽大延後動工
前小泉金融廳顧問抗金檢被調查
夏令營開跑 北海岸熱
嘉縣村長選舉3人涉賄 收押
國台辦：ECFA商談取得顯著進展
災民不撤問題多 立院籲修法規範
星國百萬富翁比例全球第一
義賣巴菲特餐敘 263萬美元成交
高雄姊妹市訪團 拜會波特蘭市長
世足音樂派對 收視創新高
台灣地方志影展 前進北縣
公路3國賠案 近期談賠償
國台辦：很多員工抗爭是言過其實
大陸今年洪災損失暴增3.7倍
基層選舉 阿里山選民搭流籠投票
看白戲？ 洛杉磯市長遭非議
扁案二審減輕 吳敦義：尊重司法
桃園拚升格爭議 朱立倫:縣長善意
國台辦：國共領導會面視情況
先鋒董座陳勝標 獲北科大名譽博士
國台辦：歡迎民進黨人士來訪
國台辦：大陸採購台灣香蕉800噸
北韓威脅南韓勿心戰喊話
行星排成直線引發天災？泰小島擔憂
吳揆：ECFA部分卡住 早談妥早簽
警涉雙女命案 吳揆：法律制裁
中大畢業典禮 副總統以品贈言
美青阿姨說故事 俄羅斯展親和力
吳揆訪約納家園 感謝愛心奉獻
江蘇盼遊客赴台自由行早實現
冰館再開張 上午沒芒果
陳致中退出民進黨 選高市議員
總統：力推二代健保
誰踢球不乾淨？ 奈阿未戰先互嗆
鐵馬遊北市河濱公園 租借站開幕
印度富豪安巴尼兄弟之戰恐難免
網友小心有詐 報案就對
工潮愈演愈烈 中國政府禁報導
義大畢業7年 回娘家唱驪歌
邱議瑩瘦身秘訣 快走練瑜伽
夜合客家文化藝術季 陳菊展歌喉
陸媒：世界盃開幕日處處是悲劇
江宜樺：重獎重懲 端肅警紀
台北電影節 巴西影人將訪台
腦麻陳銘哲念碩士 博士姊伴讀
中國：廉價勞力非吸引外資要素
扁還押心平靜 談交保看上帝
中國對匯率問題態度強硬
金光閃閃 中國黃金儲備增454噸
選票接駁送 仁愛山區票照投
東京中華學校校慶 家長稱讚
LED股營運創高 表現待信心回復
90載龍都冰店 老闆難忘叫賣聲
龍都剉冰綿密 秘訣在冰刀
新片愛同床 挑戰電檢尺度
涉雙女命案 王裕隆聲押
電動機車補助範圍擬擴大
中國前5月利用外資逾389億美元
B肝健保給付放寬 治療機會增
中國盼華府重新思考對台政策
陳奕迅護嗓 金曲準歌王PK破局
高屏溪疏濬 汛期不停止
中市長選戰 蘇嘉全打治安牌
殲6戰機退出中國空軍
大陸南方航空載客量世界第3
大學國際化 總統盼外籍生倍增
宜興紫砂壺陷空前危機
世足預賽展望─塞爾維亞VS.迦納
別怪男人瞬間愛上美女 天性而已
富士康效應 台商加強危機處理
拿手冰品重現 冰館誓言人潮再現
捐血前少吃油 美意不打折
因應加薪潮 強化研發或轉進他處
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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曹操高陵一號墓開挖 墓主仍不詳
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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副總統勉畢業學子 創新競爭
端節飄香 石門肉粽夯
59歲大專畢業 總統頒終身學習獎
釋迦牟尼佛頂骨舍利重現人間
看準觀光 三鶯纜車案重啟
紀念往生同學 畢業戴錶心意
專家：網友火星文讓文字更生動
OD熱唱 黃美珍成粉絲追星
東方不敗 台東陳嬰8連霸里長
中市角頭命案 警鎖定對象追查
內蒙古警察槍殺3人 公安局長重傷
冰館復出 引爆周邊冰店大戰
微波老弟寵物鼠 英少年被判感化4月
日航擴大裁員 總數近2萬人
陳履安勉畢業生 不要單打獨鬥
斯洛維尼亞財政緊 總理：我也是苦哈哈
端午健康過 五穀粽素看看
伴讀腦麻兒 謝英娥獲名譽學士
浙江省長南投採鳳梨 允助銷農產
台灣首度參展加爾各答兒童影展
出戰希臘 南韓百萬球迷戶外觀戰
校長跳天鵝湖 李家同：媚俗
苗栗市代黃國宗 82高齡12連霸
嘉義3死縱火 研判無關選舉
百歲雄中老校長 再獲名譽博士
導盲犬勤奮 吳清基頒獎
日相：口蹄疫情為國家危機
貪污所得認定 國務費案埋伏筆
總統勉中原畢業生 誠懇認真
李登輝連署公投案 籲民眾反ECFA
大陸相親節目不得討論性、拜金
溫州高球賽 余佩琳奪首冠
黃昭順訪燕巢 盼成高雄大學城
文藻父女檔同畢業 搶盡風頭
女雙屍案警長下台 曹啟鴻不捨
嘉義縱火案苦主 鄉代選舉最高票
新力佳能在大陸挨告
女雙屍案 屏警局懲處10人
遠航復航計畫 民航局將審查
單國璽投身生命教育 獲名譽博士
中部山區雨最多 明防豪雨
二審採信扁機密外交 特偵傻眼
世足賽 南韓上半場1比0領先希臘
菲獨立112年 雅羅育秀政績
中職上半季 興農封王
多國聯軍划龍舟 溝通用中文
經部：6月簽ECFA並非不可能
世足賽 魯尼和梅西料將鋒芒畢露
世博觀光巴士撞傷6名行人
官邸雜支算因公 有利李登輝
世足賽 南韓上半場1比0領先希臘
投票併ECFA民調 警方蒐證
拒當足球寡婦 大陸太太也瘋世足
大陸放寬台商子弟學校升學標準
食藥交互作用 保健品也會傷肝
阿福好投 牛上半季奪冠
南韓2比0克希臘 搶下世足賽首勝
五專菁英班 PR99學生報到
南非世足賽萬事好 只是門票太貴
黃志鵬：ECFA16條 整體有利
150學者連署 籲終結血汗工廠
強投豪打 興農封王不意外
國際休閒度假村向中國招手
同名沒加分 張俊雄陳幸妤落選
涉雙女命案 王裕隆收押
世足賽 南韓2比0踢垮希臘
多位立委讚揚世博台灣館
冰館復出首日 排隊人龍現
世足賽藥檢 目前均呈陰性反應
周美青逛俄書攤 看到孔子的智慧
亞洲盃自由車賽首日中華隊1金2銀
阿根廷上半場1比0領先奈及利亞
南投北門里長 博士勝出
基層選舉 多起要驗票抽籤
村里長選舉 藍營拿下近半數
阿根廷牛刀小試 1比0勝奈及利亞
拿下世足首勝 南韓球迷歡喜若狂
世足象徵巫巫茲拉 令耳塞大暢銷
美英領袖通話 不忘打賭世界盃
世足賽 阿根廷靠頭錘勝奈及利亞
德國對澳洲 各靠自信和勇氣迎戰
英門將失誤球滑出手套 拖垮比賽
北京商場通宵開放球迷
世足D組 迦納和塞爾維亞對決不輕敵
馬執意簽ECFA 李登輝再籲台灣人民說不
世足出戰澳洲隊 德國教練搞神秘
世界杯英美大戰 英國失誤奉送和局
南非破獲搶劫記者案 兩人重判15年
好友對決 迦納隊塞籍教練處境棘手
基層有斬獲 小英籲再拼5都里長
安徽／局長打學生引騷動 警方催淚彈清場
世足C組 阿爾及利亞vs斯洛維尼亞
曹操墓7次被盜 遺體遭嚴重破壞
世足預賽展望─荷蘭VS.丹麥
世足預賽展望─義大利VS.巴拉圭
世足預賽展望─日本VS.喀麥隆
基層選舉 還是藍大於綠
荷蘭世足首戰 盼告別悲劇英雄
胡志強賣西瓜 蘇嘉全學包粽
瘋世足 運動餐廳業績開紅盤
世足首戰巴拉圭 義大利恐踢鐵板
阿爾及利亞對斯洛維尼亞 上半場0比0
港深警方破獲鉅額足賽賭金
斯洛維尼亞上半場踢平阿爾及利亞
首戰喀麥隆 日本隊以南韓為師
斯洛維尼亞1比0勝阿爾及利亞
世足失誤 英媒：葛林還太嫩
世足賽 斯洛維尼亞險勝阿爾及利亞
塞爾維亞戰迦納 上半場0比0
基層選舉 多起同票待抽籤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨灣漏油 引爆美英口水風波
世足英美之戰 上半場1比1踢平
世足英格蘭屢攻不下 遭美國逼和
門將擺烏龍 世足英格蘭首戰踢和
南非世界盃射腳榜
南非世界盃13日戰績表
樹德美女 波特蘭玫瑰節遊行驚豔
台籍詐騙嫌犯遭泰警逮捕
雨下不停 端午轉晴
國史館殺很大 把中原大戰變遊戲
中橫50週年 太管處辦健行活動
新台幣上週貶0.27% 亞幣多走貶
公益彩券4月盈餘16.83億元
躋身黃金航圈 松山機場變高貴
松山虹橋對飛 商務客大利多
對飛商機大餅 小黃憂吃不到
兩岸直航 內捷小車廂問題浮現
黃金週線收紅 專家：中長線看多
大陸考古專家詳解曹操墓三大謎
中南部大雨 瞬間雨量高
國台辦：轉述王毅ECFA數字不準確
美議員貝爾病逝 台灣政府表哀悼
銀行團對博智聯貸案意見分歧
中國百萬富豪 全球第三多
ECFA 3次協商 台股聚焦兩岸題材
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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ECFA第三次專家磋商北京舉行
曹操墓被疑遭毀墓辱屍
供應吃緊 磊晶MOSFET第3季看漲
駐聖國使館辦賞火龍果花活動
立委辦公室 民怨出氣桶
1張夾報傳單 查獲盜版工廠
治國週記邀來賓 遭誤認詐騙集團
雪梨電影節 一頁台北獲好評
大陸地下兵工廠猖獗 槍擊案倍升
國產木瓜優質安全 上網買得到
中市抽驗端午食品 93%合格
選戰重造型？朱立倫：自然就好
南縣家扶不改名 盼留住捐款人
月球水分享愛 邀自閉患者進劇院
第1次包粽 蔡英文獻給貢寮
富士康官方調查報告將公開
中油：汽柴油明起降0.1元
陸資直銷商來台成立分公司
蔡英文：ECFA只講清單 太過簡化
州農菁英賽雨攪局 曾雅妮居第8
中港警方破獲世界盃賭球集團
日本東北地方發生芮氏6.2強震
北市擬拖吊違規自行車
全球商務機製造商搶中國市場
台塑石化：明起汽柴油降1角
留住La New熊 陳菊釋善意
拖吊自行車 領車須拍照具結
王建(火宣)：掌權者點亮別人生命
中國服務業 海外創投眼中金雞母
北醫大親善大使 妝點畢業典禮
雨不停 屏東沿海低窪地淹水
騎機車摔死後座同居人 男緩起訴
挑戰公審會 澄社邀辯論
加薪50億 富士康吃不消
富士康事件 百餘學者籲勿袒護
內門食神大賽 16組拚廚藝
暮光之城：蝕 狼人與吸血鬼拼帥
山區大雨 高屏溪原水濁度飆高
大陸城市3A族 放變生活步調
內政部員工組樂團 助弱勢募學費
5月失業給付人數降到風暴前水準
免肝苦醫療服務 金門健康把關
捐發票送墨寶 內政部書法結緣
ECFA：一文本二清單三附件
泰學者：ECFA助台與東協簽FTA
永不放棄 謝安琪努力看見奇蹟
富士康事件 鴻海：檢討改善
北市國小教師搶破頭 錄取率0.97%
獅城娘惹粽世博大賣
李家同身教 暨大畢禮莊重溫馨
聯勸生日捐 梁靜茹許願獻愛心
鄭秀文新出輯 傳播潮福音
日自民黨魁：將阻民主黨參院過半
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
河南鈞瓷珍品赴台 投保2億多
反ECFA 綠擬動員10萬人上街
疑天雨路滑 機車騎士摔車落水亡
端午別猛吃粽 醫師籲健胃保身
林威助發威 單場4安3打點
教職難覓 22%儲備教師後悔
石門水庫大進補 蓄水率逾7成
富士康效應 中國經濟轉型契機
海鹽古音 永嘉崑劇端午唱白蛇
金門雨霧 台金線逾半班機停擺
台灣農業出路 藉助中國走向世界
兩岸洽談設立農業中關村
貓空落雷 貓纜暫停服務
台灣自行車之旅在港獲創新獎
救白海豚 環團跳海行動劇明諫
中國文化部長參觀世博台灣館
腦麻朱峰頡碩士畢 暨大師生致敬
越南漢文燕行文獻集發表
ECFA專家磋商完成
中國藥監高官嚴重違紀被免職
廢物利用 吳揆指示研究淤泥建材
菲巴士墜谷 19死30餘傷 多為外籍生
爭身後撫慰金 退休公僕陳情
原住民捕魚節 技藝傳承繫親情
為了10萬元 子持刀恐嚇老母
ECFA早收 陸開放500項台200多
台灣駐港機構龍舟賽獲銀盃賽第3名
屏雙女命案 警慰問潘女家屬
台灣作家首次加入中國作協
苗栗電信工墜大排 50人搜救無獲
雨下不停 卓蘭石岡達大豪雨標準
角頭槍擊案 檢警：有確定對象
ECFA簽定了！ 文本兩岸達共識
八八淤泥仍在 屏東沿海下雨必淹
高雄國際龍舟賽 雨中競渡
捍衛地球創意 台中女中奪冠
落雷停止 貓纜恢復營運
水庫進帳豐 今年不會再缺水
南投雨不斷 神木村便道淹
兩岸共識: 5次江陳會簽ECFA
中日總理熱線啟動
法政治人物公職收入可累積引不平
ECFA重大進展 專家商談完成
中國展開7個月嚴打犯罪行動
ECFA文本商定 藍：批評不攻自破
世足 斯洛維尼亞1比0勝阿爾及利亞
簽ECFA時程 陸委會:看早收清單
副總統：ECFA談判 兩岸關係續增溫
蕭萬長勉銘傳畢業生 終身學習
政院：兩岸對ECFA有進一步共識
世界工廠位移 印度掌握契機
航空貨運 獨資醫院列ECFA早收
大陸有信心ECFA經得起歷史檢驗
簡易版英語 網路時代「全球語」
浙江訪問團 採購高縣水果
楊紫瓊讚嘆世博台灣館4D影片
亞洲盃自由車賽 中華添2金1銀1銅
周美青體驗莫斯科 物價令人咋舌
總統純聽佈道 府：無關選舉藍綠
迦納對塞爾維亞 上半場0比0平手
南非觀光意外 美青少年墜谷身亡
工具機早收未談妥 江陳會前再談
挖曹操墓直播 未發現陪葬者令人疑惑
紀念「抗美援朝」60周年 兩國首次合拍電影
角頭命案 主謀出境兇手還在國內
兩岸ECFA第三次協商 進入條文討論
小賈斯汀魅力無法擋 Youtube點閱直逼二億人次 (含影音)
迦納踢罰12碼 1比0氣走塞爾維亞
巫巫茲拉太吵 當局考慮禁用
世足賽首度12碼極刑 塞爾維亞飲恨
虹橋松山直航 機位缺機票貴
世足吞紅牌 澳球星卡希爾哭了
西安野生動物園老虎咬死遊客
松山、虹橋 對飛首航
直飛虹橋 郝：黃金10年第1步
閃耀在上海世博的台灣明珠
世足德國證明實力 粉碎外界看衰
央視記者遭義教頭批不懂足球
黃金10年委外規劃 綠營：馬口號治國、突發奇想
省親祭舅 浙江省長：對高雄印象佳
台中治安會報 江宜樺：中央地方齊拚治安
中國公安機關 展開為期7個月大規模「掃黑」
世足賽期間 中國公安部發出「禁賭令」
專家：河南安陽大墓非曹操墓
日本山村不愛藍武士 力挺喀麥隆
黃昭順勤跑基層 陳菊高縣請益
新光金副董事長吳家錄獲頒國立中山大學名譽博士學位
ING投顧自6月1日起正式擔任駿利基金總代理
花博臺北饗宴「花漾好料理」搶鮮登場 王品集團首次七大品牌共同以花入菜
Samsung GALAXY S i9000登台 台灣大獨推0元超值資費搶市
金溥聰：對胡志強選情有信心
小英拍定裝照 大墨鏡新嘗試
南亞技術學院萬篇論文 「好心好文護地球」成果發表
神氣家族人生智慧寶庫講座－司法、稅務人權議題
今夏最盛大的「鶯陶派對」 將於休館後隆重登場
大鵬灣景觀橋徵名活動 高額獎金等你來拿
南非世足亞洲第二勝 日本1:0戰勝喀麥隆
迦納罰球致勝 1比0氣走塞爾維亞
德國轟炸 上半場2球領先澳洲
世足德國首戰兇猛 4比0痛宰澳洲
世足德國大屠殺 澳洲成祭品
BP漏油 歐巴馬15日提善後計畫
南非世界盃射腳榜
南非世界盃14日戰績表
小史奪8K 國民隊9:4勝印地安人
劉金標揪團 單騎環荷啟程
自行車天堂 劉金標：關鍵在路權
鋒面緩慢北移 西部仍有豪雨
台股開盤上漲73.44點 為7372.93點
大陸NGO面臨來自政府壓力
新台幣盤初升破32.4元
持續降雨 嘉南二期稻供灌無虞
世足球員抱怨混合草皮
松山虹橋線看旺 華航租機應急
等松山飛虹橋 旅客晚1天搭機
電金同步走強 台股挑戰前高7377
虹橋松山對飛 台北101:有助招商
世足德國坦克大勝 克洛斯證明身價
亂吐口香糖 首爾9月開罰
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
郝龍斌率團訪上海 台味濃
郭泓志三振松井 連18場未失分
北榮癌症篩檢中心 單一窗口服務
松山飛虹橋 業者盼航班加倍
端節禮物 上班族最不想收到粽子
吉爾吉斯騷亂 7000中國人被困
金大中遺孀拒赴平壤開會
邊坡坍方 日月潭4車遭壓損
金融股助攻 證券股沾光
消基會：松山虹橋機票應低於1萬
旅客擠爆金門機場 軍機疏運
菸價低於32元 國稅局：有問題
連2屆選鄉代平手 居首勝連益
總統：台灣透過實踐 民主生根
嘉義里長落選人 抗議司法介入
全球瘋足球 洛杉磯聚焦湖人隊
日媒專文 馮寄台盼台日中創三贏
豐興盤價全降 鋼筋報1.85萬元
急診待床轉院 不怕沒床位
花蓮美景美食 駐華使節印象深
文薈獎徵件 邀身心障礙者創作
農委會：改善捕犬 年底完成評估
神木村便道續封閉 東埔交管
除治安死角 高捷設機動派出所
星警方否認外籍男童遭綁謠言
畢業典禮 教長：要有教育意義
外資看衰 營建難漲
台股漲 新台幣中午升值1.6角
聚丙烯廠盼納入ECFA早收
日月光：下半年業績優於上半年
印度3胞胎 「老」娘年66
臨盆孕婦運毒 K他命藏身
服用過量雄黃 男子險喪命
藥品回收 北市2個月破噸
安心專線上路1年 救回143人
電信工墜大排 大安溪尋獲遺體
港產護士擔任世衛首席科學家
郝龍斌訪韓正 送金庸機
奧林匹亞競賽 教長：台灣是A咖
台大醫院新院歌 山的孩子創作
台北松山上海虹橋航線正式開通
吳敦義：6月底或7月初簽署ECFA
人事整肅？國民黨：自由報導不實
世界盃 廣東茂名男女看球看對眼
SOGO案 章民強：司法會還公道
TIFA模式的ECFA？綠營：不知所云
日月光資本支出調高至7億美元
台股收盤漲87.91點 為7387.40點
翁啟惠：生技園區不會搬到林口
鋼鐵股全漲 中鋼登月線
松山虹橋對飛 郝龍斌搭首航抵滬
80外派官員 大陣仗參訪中央社
朱立倫：勤跑基層不分藍綠
台股開高整理 上漲87.91點
台股走高 紡織多檔漲停
翁啟惠：生技獲利高 值得投入
薪資縮水 世足員工與警衝突
高捷周邊停車難 市府允改善
雨後放晴 菜農搶收
吳揆：研議降低公投門檻
類股輪動 台股創反彈新高
6月台指期漲90點 逆價差5.4點
工具機未列早收 業者：儘量爭取
吉爾吉斯衝突 中國派包機接人
只印1張海報 陳碧茹輕鬆勝選
ECFA早收目標136億美元 PP再商
虹橋對飛首日 松山機場概念股大漲
進府喬併購 馬維辰：憲兵都沒攔
為上訴做準備 特偵組完成分工
6月電子期漲3.15點 金融期漲16.6點
印度最大民營企業擴大版圖
吃藥阻提早排卵 婦女成功受孕
陸委會明赴立院報告ECFA進度
雙J再合體 周董想跳愛無赦回報
取消廢潤滑油回收費 業者盼勒馬
三大法人買超台股97.62億元
州農菁英賽大雨 曾雅妮暫居第8
江宜樺：打擊犯罪 不讓黑道容身
台東縣長赴香港宣傳旅遊
香港研究針灸治療兒童弱視有效
台北招商 上海企業人士出席踴躍
美在阿富汗發現價值上兆美元礦藏
中國擬3年內完成玉樹災後重建
中國農民銀行籌資 料創全球紀錄
星媒:台灣盼ECFA深化兩岸經貿關係
世足預賽展望：紐西蘭VS.斯洛伐克
速霸陸在中國召回2266輛汽車
世足預賽展望：象牙海岸VS.葡萄牙
世足預賽展望─巴西VS.北韓
調薪效應 上週外資賣超鴻海居冠
正崴取得蘋果代理 通路拚百家
新台幣兌美元升8.8分 收32.351元
阿嬌演前度 不再好傻好天真
長榮航：兩岸航線非獲利萬靈丹
阿牛當牛導 梁靜茹無聲相挺
高縣災戶申請永久屋 近千件合格
防腸病毒 高市警示貼紙提醒家長
2位數通膨率 印恐再升息
整飭警紀 議員籲納旋轉門條款
被尿意追著跑 膀胱過動症試新藥
上海嚴查房蟲哄抬世博房價
中國網路電視台控世界杯侵權網站
端午插青 農民趕收成
黃志鵬返國 ECFA協商有進展
倩彥祛斑霜 汞超標2900倍
三日戰罷 世界杯還是世界悲？
松山虹橋對飛 搭機不怕塞車
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
吳揆批小英 創造ECFA恐懼唬百姓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報（更正）
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
女跳河命危 送醫
藍議員初選廣告要拆 高市議長不滿
今年經濟成長 台綜院上修至5.88%
中國外交模式 善搞高深莫測
文史哲不受重視 許倬雲感慨
金溥聰：ECFA可檢驗 勿情緒批評
中央氣象局氣象報告（更正）
警守株待兔 竊車搶嫌自投羅網
汽車不加雨刷精 易染退伍軍人病
蔡英文：中國讓利 政府應說明
環保人士跳海 阻國光石化開發案
鈴聲下載奪冠 神木與瞳獲贈iPad
爭住持 女弟子提告判敗
瓣膜置換術 開心不必動大刀
網拍詐30餘萬 76罪判15年
廖正豪輸錯血？衛署：罕見併發症
查外來病人身分 北縣警察須受理
夏天喝冰茶 超商折扣戰開打
選舉同票比手氣 抽籤定勝負
天龍特攻隊 全台週末票房稱霸
中山縣本田車廠多數工人復工
毒草銀膠菊入侵 花蓮蔓延日廣
國防部：審慎規劃募兵制
假宣導真推銷 消防官籲查證
基隆夜訪鎖管 19日啟航
新壽寶慶路土地標出 每坪529萬
5成國中生 日陪家人不到半小時
應曉薇選議員 張晨光力挺
網購商機大 實體店面分杯羹
SJ玩床戲 不配合被潑水
為戲曲請命 吳興國上書總統
外資匯入央行阻升 新台幣升8.8分
看見蟑愛呷 張艾嘉樂不可支
伊拉便橋封閉 原民強涉水喪命
府院黨：會讓國人了解ECFA
及時雨水庫止渴 缺水壓力解除
受困吉爾吉斯 印生：隨時可能喪命
林耀英交棒 陳世卿接大立光董座
病危翁喊肚痛 死神嚇跑
解決淹水 總統促行政部門展魄力
端午節 昆明台商賣粽子助貧困學生
奇跡返地球 日收回太空容器
司機俱樂部開播 吳兆南相聲站台
基層選舉 42人涉賄被訴
浙江省簽協議 18萬觀光客訪高雄
中輟生：有人關心最幸福
台東白龍王 疑為新種鯙鰻
降房價 胡勝正：引游資實際投資
替大台南喊窮 市長參選人齊聲援
天氣攪局 金門機場疏運大亂
中華路新地王 寶慶路529萬標脫
台灣作家駱以軍入圍世界華文小說獎
傳產農產列ECFA早收 搶大陸市場
體育4評鑑 一等大學要達2項
戲曲學院選校長 教部：不干預
女嬰丟熱鍋 狠父判無期
為台商解難 台企聯成立智庫
台灣節能新技術 福建綠博會亮相
革命老艦淪舞場 布爾什維克黨誓言捍衛
洗碗換麵吃 詹雅雯憶往噴淚
學者：人民幣暫不可能大幅升值
菲中合作 探勘菲國銅鎳礦藏
顧病女 退休父考大學當同窗
尬iPhone4 三星銀河機搶市
尋人高手出馬 失蹤者死而復生
花漾料理迎花博 台北饗宴展特色
自由車賽 中華隊3金6銀3銅團體季軍
美對中軟硬兼施 是謂巧實力
旅客滯留金門 比照春節疏運
雨澆不息求職心 逾百身障者卡位
世足賽 小提琴家約夏貝爾也瘋狂
警用雨衣不防雨？北縣警未聽聞
浙江省長探視85歲姨媽 眼眶紅
GDP俏 胡勝正:注意歐債中國通膨
ECFA文本 不明定自由化時程
浙江省長：老人安養浙台可合作
單路徑報颱風 吳德榮說危險
英格蘭再添傷兵 金恩歸隊日難料
明年報稅政府幫你算 200萬戶受惠
手機鏡頭500萬畫素 下半年成主流
明年報稅更方便 醫療支出也可查
台股連彈3天 多空交戰震盪烈
世足賽荷蘭戰丹麥 上半場0比0
渣打：ECFA簽後1-2年 綜效漸現
談消暑陪考 蘇貞昌走平民路線
大陸各地續增花東台中航班
今彩539三星彩四星彩開獎
全包式渡假 飯店暑假搶客
貨幣匯率 中美再起爭執
印度少女拒父母婚配 報警保護
威力彩開獎
慈善網拍 玩具總動員3夯
檢察官林聖霖涉收賄 士檢起訴
生活費 上海北京貴過台北
廢死聯盟籲總統 學蒙古停止死刑
ECFA委員會檢視執行 談判仍在兩會
世足首勝舉國瘋狂 德奪冠之路仍長
組織改造 國產局將改制為署
渣打:歐債危機不致引發二次衰退
ECFA實施後 兩岸經合委員會發功
世足大嫂團語涉性別歧視 英禁用WAGs
新版巫巫茲拉 音量小20分貝
AMOLED面板 智慧手機新寵
印總理要求10天內交博帕爾報告
汽車自行車零組件 納ECFA早收
世足賽 丹麥擺烏龍 荷蘭2：0過關
韓正允諾派代表團參觀台北花博會
兩岸經合會 ECFA溝通平台
中國增兩處聯合國農業文化遺產
威力彩頭獎摃龜
今彩539派彩結果
蘇貞昌促ECFA交付公投
人口販運防制 台灣獲美肯定
日相撲界再爆醜聞 65人涉賭
民進黨：監督ECFA非恐嚇
松山機場用餐 牛肉麵驚見小強
世足賽首度上演烏龍球 丹麥負荷蘭
韓正提醒:世博排隊最長8小時
世足賽 日本1比0領先喀麥隆
藝人江霞遭竊 損失上千萬珠寶
松山虹橋首航 華航長榮客滿
民間企業力挺反詐騙 刑事局頒發感謝狀
每天漏油四萬桶 歐巴馬將再前往災區
世足賽太乏味 觀眾寄望今天出賽的德國隊
吉爾吉斯暴亂失控 臨時政府下「格殺令」
台大醫學院徵才 中、星醫院也來挖角
國民黨再批 媒體報導內容充滿挑撥
吳揆「台灣不簽ECFA就會變成北韓」 民進黨：恐嚇人民
創紀錄 部長、署長列席中市治安會報
索馬利亞球迷看世足 沒人敢出聲
美國務院：台灣人口販運處理升為1級
世界盃巫巫茲拉繼續嗡嗚 絕不禁止
中國軍火 首度亮相歐洲市場
聯電私募增資將貼近市價發行
萬里覓熊蹤 ──黃美秀的黑熊傳奇
審ECFA 藍估7月8月各開1臨時會
警督察醉到溜鳥、雨衣女上車砍人 台中治安「值得擔憂」
比利批馬拉度納 失業才當世足教練
德隊普天同慶 英隊心不平
吉10萬難民逃亡 俄傘兵抵達護僑
日本收心 備戰荷蘭
花蓮地牛翻3次 前震主震餘震
巫巫魔音穿腦 電視轉播擬消音
韓報：兩岸簽署ECFA衝擊南韓企業
經濟部:ECFA第三次正式協商完成 五次「江陳會」可簽署
不成功便成仁 北韓輸球就去當礦工
世足預賽展望─南非VS.烏拉圭
世足預賽展望─西班牙VS.瑞士
世足預賽展望─宏都拉斯VS.智利
世足賽日隊首勝 收視率高達45%
高鐵減振案 謝清志二審無罪
世界盃首勝 日總教練揚眉吐氣
政治、權謀? 金酒廈門老董無端遭解任
特派員筆記：世界盃是運動名牌的擂台
全球瘋世足 總統也想看總決賽
北韓語出驚人 可能擊敗巴西
亞洲唯一希臘情境主題樂園 義大遊樂世界6月19日正式試營運
輸人不輸陣 日本1比0力挫喀麥隆
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足賽開踢 電視觀眾創紀錄
東洋武士開紅盤 1比0力克喀麥隆
世足賽 日旗開得勝1比0克喀麥隆
頭球破門 世足巴拉圭上半場1比0領先
德羅西建功 世足義大利踢平巴拉圭
德羅西救駕 義大利踢和巴拉圭
南非世界盃射腳榜
南非世界盃15日戰績表
盧華友協肯定兩岸關係改善
英明年經濟成長下修為2.6%
結束俄藝文之旅 周美青返國
世足 巴西不敢輕視北韓
花蓮近海地震 規模5.6
全台陣雨 端午後愈來愈熱
台股開盤上漲1.17點 為7388.57點
中國首批撤僑包機返抵烏魯木齊
1分鐘注入活力 台灣映象60徵件
四川康定山崩致16死7傷
花蓮規模5.6地震 台南以北有感
花蓮規模5.6地震 未傳災情
泡麵藏毒 出口前被抄
端午節將屆 水果肉鬆帶入境罰3千
門將背傷 無礙義大利世足晉級
新台幣盤初走升
CNBLUE當紅 當過小粉絲
福建法院推出涉台案件相關措施
兩岸簽ECFA 比利時媒體關注
量縮觀望 台股平盤附近狹幅整理
結束俄國行 周美青可能再出訪
瑞士學者：ECFA無關台灣經濟榮枯
合併和艦案 聯電:仍無具體時間表
大亞灣核電廠輻射外洩 港人關注
NCC將討論熱線009促銷費率核定案
與麥可共舞 電玩耶誕上市
basil捕捉美食身影 分享拿手菜
非洲一盞燈 總統盼照亮布國學子
高鐵增班改點 17日起可訂票
金門送客 海路停擺空運受影響
馬總統：台灣減排目標可提早達成
林志玲成貴客 長榮驚喜又低調
葉國一：不會介入高興昌
聯電：Q3產能仍供不應求
浙江省長：經費支援台浙文化交流
籃球好手謝欣晏 錄取北一女
經長：工資太低 社會不可能接受
郝龍斌向上海企業家行銷台北
福建2客車墜河24人失蹤
5月大尺寸面板出貨 創新高
徐旭東：ECFA一簽 台灣怎會不好
能高古道6人受困 馳援中
手續費抽很大 立委籲卡債族小心
蔡明介：中國新興市場需求不錯
高市府：藍初選後 再拆廣告
憂鬱症勿任意停藥 易復發
端午菜漲6成 豬價持穩
半導體產值 張忠謀上修至年增3成
北韓否定天安沈艦調查
福特六和召回MAZDA3 1.6L檢修
中國工資漲 張忠謀:台積電不撤廠
兩岸房地業務 葉國一興趣濃
福斯來台?經長:未遞件前 不便說明
全球黑幫擁有千萬件輕武器
傳銷業者違規 公平會罰60萬
中國發射科技實驗衛星
角頭槍擊案多未破？胡志強：不揣測
防制人口販運 移民署最優
加薪潮 永豐餘:大陸廠早已調薪
朱立倫：勤跑基層 一切從簡
徐旭東:ECFA簽後 快開放電信合作
看好半導體 矽品擬調高資本支出
警察公車上猥褻 檢起訴
國道5號火燒車 油箱爆炸無傷亡
鮭魚返鄉 大台商回台可能性較高
台聯盼糾彈公審會 監委:依法處理
中鋼領軍 鋼鐵股上攻
加薪潮 英業達:代工砍價時代已過
台股漲 新台幣中午升7.4分
廉潔楷模 運將楊連合拾金不昧
李焜耀：友達未壟斷面板價格
日決定首次起用民間人出使北京
總統勉警察堅持清廉保障人權
家人下毒手 印度種姓戀難相守
不准胖妞登機 西南航空道歉
遠傳:iPhone4 第3季一定引進
大亞灣核電廠今早如常運作
紡織股翻上平盤
國小校長嘉市議會列席 昏倒送醫
緯創:代工毛利率見底 沒再降空間
防腸病毒 時鐘海報叮嚀
正新建大中國廠底薪高 不調薪
APEC技展會凸顯台北特色低碳主題
松山機場遷建?蘇貞昌:目前沒條件
一日行情 證券股漲跌互見
金泳三：金正日垮台 慰天安艦英靈
無畏歐債 緯創:第3季出貨季增10%
學者批郭台銘 吳揆：涼薄言論
廚師殺女友 二審仍判無期
台股收盤漲66.66點 為7454.06點
活絡經濟促就業 國防釋商逐年增
女嬰急報到 消防員忙接生
台股開低走高 上漲66.66點
Q版太魯閣號 便當車台鐵DIY
菲7旬婦為子緝兇 辛勞7年終成功
申請入學加分 拉高建中原始總分
科技大廠釋利多 台股邁向年線
蘇貞昌將參加626反ECFA遊行
基測申請入學 加分規則搞清楚
仁寶Q3出貨季增5至10% 不會大幅加薪
6月台指期漲73點 正價差4.94點
北美館新書 回顧威尼斯雙年展
廣西梧州暴雨成災14人失蹤
6月電子期漲1.7點 金融期漲12.8點
娜妲莉高首登台 後台指定要香蕉
韓戰60年 全彩實錄揭密
下波槍決 曾勇夫：不預設時間表
林德瑞將任國民黨副秘書長
立委：反人口販運 觀念未內化
台水公司1910免付費專線開通
郝高興蘇對松山直航感今是昨非
父女感情好 歐陽龍向女兒索吻
總統：不排除有第2次早收清單
敦化國中F4 同上建中科學班
三大法人買超台股109.77億元
嘉市火警 搶救婦人消防員骨折
總統：松山全力整建 勿輸羽田金浦
蘇案被害人兒子 吳東諺也迷臉書
亞洲電信展 台商爭訂單
不靠加分上北一 盼當工程師
北韓隊明日之星─鄭大世
銀監會：中國銀行業面臨風險挑戰
台股節前漲66.66點 市場聯想多
生活費排行 新加坡全球67
中國各地爭名人故里 搶旅遊商機
ECFA利多？吳揆：確有大廠願來台
產業黃金10年 經長宣示3方向
求是：絕不照抄他國政治民主模式
新台幣兌美元升1.3分 收32.338元
陸官校慶 明開放校園
國光石化案 學者質疑低估碳排放
印度財政部顧問估首季成長8.9%
端午立蛋賽 留台學生同樂
3兄弟腸病毒 8天嬰重症
晨星：目標年底第一上市
廣西：ECFA有利台商參與東盟市場
高風險工程防汛 工程會抽查緊盯
遠距照護潛力大 寶利通搶進
大陸4月經濟領先指數增幅擴大
扁4大案 陳致中：父親會上訴
義大吉祥物商品 盼像Kitty受歡迎
新片父後七日 台版送行者
貨梯鋼纜斷 1婦摔傷送醫
四川康定山崩增至23死
火金姑點點飛舞 金針山閃閃發光
反人口販運挨批 司法院勞委會檢討
搶救血栓腦中風 黃金6小時通血路
能高古道6人受困 警消解危
牛蒡茶拜票 法院認非賄選
菲版粽子 過年吃盼黏黏團圓
胡瓜扮神偷奶爸 孫女直呼瓜哥
義大世界才要開 大陸有意仿設
基測410分 選台中高工
補助款在地化 陳菊：71%給小港
申請入學放榜 雄中雄女分數飆高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
賴幸媛：兩岸經合會非中港聯指會
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
端午前夕 猴子吃粽
毒鴛鴦想逃 隨身藏警銬鑰匙
平衡差距 公視南製中心啟用
偷變搶 高市警逮1嫌
墓旁製毒擺關公 鎮煞未成先被逮
經貿自由化時程？ 黃志鵬迴避
綜合鯀禹 挖深水道護堤
薪傳文化 嘉縣大鄉國小掄雙元
甘肅傳鼠疫 旅客要注意
狹幅盤整 新台幣收升1.3分
腸病毒誤當小感冒 易引併發症
第3代接班 張斌堂任黑松董座
反賄宣導奏功 雲林羈押12人
網友批裝才女 伊能靜感謝吸人氣
免費來電答鈴 期滿沒取消就收費
社群網路夯 垃圾郵件來勢洶洶
北市5月買賣移轉棟數 萬華強強滾
金門天氣攪局 軍機疏運取消
小英挺 呂秀蓮可參選中執委
紙風車白蛇傳 花燈扮青白蛇
爭鮭魚回流 嘉縣推薦2工業區
洋華攜手光寶移動 進軍觸控模組
中電指大亞灣核電站未洩輻射
中市大掃黑 詐騙集團疑轉進鄉間
政府採購資訊 手機嘛ㄟ通
ECFA早收 陳沖：項目不可能多
迎端午 國際龍舟節汨羅江舉行
泡麵箱裝一粒眠 檢警攔截22萬顆
民進黨反ECFA遊行 吳揆:尊重
銀行跨國攔截 退休師保住養老金
失業率仍高 擴大促進就業措施
炭疽菌攻擊? 美聯邦大樓接獲白粉信函
北港運動公園積水 近日發包改善
基層選舉結果 馬英九：應警惕
河南民眾中6千萬巨彩
遊民醉殺遊民 判刑15年
菜鳥醫師誤診 醫院判賠
噗浪划龍舟 揪團A好康
存款全保擬年底退場 保額限300萬
嘉市議員與父涉賄選 判無罪
台製韓貨輪 交船擲瓶
反ECFA遊行 小英下動員令
合併財政缺口大 高市擬調地價
ECFA金融早收 金管會:不能亮底牌
畢業生職場體驗 前進台商企業
沒錢吃飯 失業男超市偷食品
中縣市合併 社福從優
造型午安枕抽檢 成分不實
尋獲西拉雅木雕 小林重建文物館
題目簡單 建中北一錄取分創新高
ECFA早收 台灣出口額為大陸4倍
韓5月貿易順差41.3億美元
擺脫憂鬱 張永智陪月亮散步
高鐵電子票證 24日起預購
NCC新主委 仍由委員互選產生
行銷魚池鄉 請王尚智操刀
淨債權國 台灣排名全球第6
大陸憂傳統民俗年輕人缺席
免費答鈴期滿收費？電信業:誤會
師禁學童吃午餐？校方否認
雨中競渡 龍舟卡愛河橋墩
證照達人王羿云 大學4年考13張
英華達內線交易案 判無罪
廢死路漫長 總統：先減死刑使用
愛呀我的媽徵件 得獎者出爐
義聯集團跨行客運 月底上路
棄選南市議員 林俊憲輔選賴清德
江蕙披婚紗 MV重現出道歷程
增開加班機 滯留金門旅客紓解
氣候變遷 7大農業對策出爐
內線交易未舉證 英華達案13人無罪
TDR改革 發行條件趨嚴
陳沖：房價問題 經濟手段解決
黃金10年規劃 經建會9月提出
世界盃：10億保險套可能猶嫌不足
安眠藥殺女 母宣判前燒炭亡
屏東縣警局長 朱正倫接任
內湖區蟬聯北市房屋成交王
尬iPhone4 宏達電詠歎機美國上市
遊賞甲仙山城 芋筍料理等你嚐
福州首度直飛花蓮
有看頭 兩岸四地電影交流
ECFA協商 江啟臣：爭取最大利益
敦煌紀錄片 67洞窟揭神秘
星國男子設局 翁婿被騙逾億
NCC：電信服務到期應通知消費者
外傭對雇主下毒 證據不足無罪
政大教授張台麟 獲法國學術勳章
產險業辦理強制汽車險 門檻趨嚴
中國從吉爾吉斯撤僑
ECFA投資看俏 多家日商尋合作
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作風惹爭議 鄭榮興未續任校長
江啟臣：卜睿哲支持兩岸簽ECFA
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紐西蘭戰斯洛伐克 上半場0比0平手
雨神擋財神 遊樂園盼麥擱落
周美青20日赴義大利 展開藝文之旅
羅智成邀台文化人赴港聊天說話
廣電違規 停播3天到3個月
賴幸媛：ECFA有安全閥把關
傳中國準備成立太空軍
江丙坤：商簽ECFA漸入尾聲
民航局：飛虹橋票價應有調降空間
台北文化週在上海歡欣開幕
港府：人民幣升值可能對港不利
華山大草原 19日開放
警察節展愛心 北縣警捐血送粽子
福建南平暴雨 6死18失蹤
港府：人民幣升值未影響通脹
機場總經理月薪15萬 才1人應徵
客運推電子票證 12月投現漲價
紐西蘭扭轉戰局 神奇逼和斯洛伐克
門不開搞飛機 男子敲打駕駛艙
松山虹橋直航 台北數產業受益
摟腰未判性騷擾 法官：非隱私處
郝龍斌上海外灘源取經
大陸對台航線密度 福建居冠
今彩539頭獎摃龜
大樂透頭獎摃龜
康孅伴廣告偷跑？北市調查
紐西蘭神奇進球 1比1逼平斯洛伐克
史上第1家 金鼎證遭接管
機密外交金額 判決書內容矛盾
中國服務外包業快速成長
死亡之組 象牙海岸半場踢平葡萄牙
扁家匯回海外款 又3檔證券入帳
寬頻無限、資源永續的台北館
國貿局：ECFA幾近完成、未必有第4次協商
存保退場？ 陳沖：第3季決定
首例 日本首相拒絕參拜靖國神社
世足／北朝鮮自豪「技術不輸巴西」
反ECFA要公投 綠營626總動員
ECFA早收 台灣同意大陸列250項
美工會擬呼籲調查中國勞工問題
世足／「死亡之組」巴西2:1險勝 北韓44年來進第一球
警利益迴避 藍委擬修旋轉門條款
熬夜看世足賽 健康將亮紅燈
蘇煥智北京賣芒果 一顆要價250元
世足預賽展望─希臘VS.奈及利亞
世足預賽展望─法國VS.墨西哥
贛南行 體驗 經國先生的新生活運動
縣政會議 縣長關心淡水捷運沿伸線發展
科學大師開講 輕鬆閱讀科普書
香堤大道果香瀰漫 20名準葡萄公主候選人 晉級決賽名單出爐！
新光金吳家錄副董事長獲頒 國立中山大學名譽博士學位
新光金吳家錄副董事長獲頒 國立中山大學名譽博士學位
夏季水果饗宴 盛夏果實 繽紛入菜
前進雙溪低碳旅遊 e-moving半價租借 購車再享補助
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墾丁凱撒懸賞親子「瘋」格照 獲選代言者免費住
高雄義大皇冠假日飯店邀您共饗美味香粽
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麥當勞搶佔運動餐廳市場！
以書會友─國家圖書館舉辦「2010台灣‧第三屆浙江圖書展」
書法名家陳克謙 嵌名聯功夫了得
亞洲首戰開紅盤 世足給人期待
死亡之組 象牙海岸0比0踢平葡萄牙
嚴禁插花行銷 FIFA驅逐荷蘭女郎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
違禁看世足賽 索馬利亞兩人送命
世足象牙海岸力抗葡萄牙 0比0不分高下
神秘軍現身 北韓上半場踢平巴西
世足麥肯絕妙好球 巴西險勝北韓
世足北韓初亮相搶眼 僅輸巴西1球
南非世界盃16日戰績表
南非世界盃射腳榜
唱北韓國歌 鄭大世激動落淚
歐巴馬重申向BP求償決心
BP評等降到BBB 接近垃圾級
賴瑞金談話節目將由英人摩根主持
今防瞬間大雨 明起午後雷陣雨
獎勵促參 金擘獎徵選開跑
逾5成上班族加班無津貼
中國蟬聯美國最大債權國
資訊透明度評等 中鋼拿A+
歐巴馬：BP須賠償民眾及生態損失
中國自吉爾吉斯撤僑569人
卡通魔蹤傳奇 公視全球首播
桌上液晶顯示器代工廠6月增產
軍教取消免稅 財長盼臨時會處理
中央社招考 751人報名
多識3類貴人 買房立於不敗
蘇州發現疑似春秋時期闔閭大城
水岸住宅景觀一級 留心濕氣重
三極片藝術 德國影像新風貌
第一金華南金董座即將明朗
北酷熱南暴雨 中國氣候異常
智慧電表 大台北與澎湖先行
台北護院等5校改名科大
希臘傳尋求中國協助重建經濟
救媽祖魚 顏清標：發展更重要
大陸端午節成「相親節」
吃1顆肉粽 得爬3遍101大樓
回首南亞海嘯 3000人因急電免難
衣襪袋箱列早收 MIT登陸良機
UCLA：節約消費時代來臨
IDB資助瓜地馬拉災後重建
警察黑道互動規範 3週內提出
河北工廠爆炸 4死2傷
庫存增 6月上旬DRAM合約價跌
監委查高捷 近期首波約詢
廣州百歲翁自創「百歲功」
金麗科與中國手機廠Z-OBEE結盟
夫遭指濫用公款 何耀珊在星受調查
自民黨雖提不信任案 日國會閉幕
華東引進力晶總座進董事會
廣東澄清核電廠沒有核洩漏
詐領特教鐘點費 2教師遭訴
台灣是星民眾出訪第3最愛
中國能源外交路線圖愈趨清晰
中山女市長被雙規傳家族財富20億
開車撞死人找友頂罪 遭警識破
台灣遊滿兩年 澎湖將成新熱點
防治愛滋 疾管局快付不出錢
迎G20 多倫多高度戒備
吳寶春師傅揉出麵包產業升級藍圖
故宮首度參加兩岸文化博覽會
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月收入沒8千 中國夫婦不敢生子
台6作家多倫多宣揚台灣文學
亞太消費者最想旅遊地 台灣第四
武俠小說伴成長 總統鼓勵學子看
愛滋高危險群 疾管局籲勿捐血
朱立倫：勤訪基層 總部8月再說
礁溪二龍競渡 維繫村民情感
老人公寓傳愛 包粽饗獨居長者
故宮南宋展 浙江借62件文物
足球小將出國比賽 家長擺攤籌錢
票價揩油？台鐵：報導不實
每小時吠800次 英國狗讓鄰居「活在地獄」
富春山居圖明年7月故宮合璧
世博台北日吸引大量人潮
陸官校慶 展現教育訓練成果
公衛高峰會楊志良介紹台灣健保
甲仙規模4.1地震 三地門震度3級
印度央行升息抗通膨政策確立
世足強碰法國 墨西哥：要像戰士
世足預賽展望─阿根廷VS.南韓
朱熹880歲生日到底要在哪裡過？
兩岸人士公祭屈原 余光中獻詩
端節送包粽 蘇貞昌祝議員都高中
科學大師到民間 講座扎根科普
台積電16億元 入股太陽能廠Stion
國民隊總座：王建民7月中復出
北市迎花博 舊門牌可換區花版
災後再出發 舊達來部落招觀光
宮本武藏動畫 台灣傳人北上朝聖
迷你太魯閣號 便當熱賣
香港機場5月貨運量創新高
台股大跌 券商5月虧損7.48億
陳映真朱秀娟等加入中國作協
劍井午時水 重振鐵砧山風光
央視主播解說世足不專業 球迷崩潰
陸官首名外籍標兵 喬溫尼樂透
改造蚊子館 青輔會推滅飛創意賽
考古證實 秦始皇陵確實存在北門
端午忙跑攤 立委假日不得閒
北韓人6小時後才知世足結果
日魔術賽拿第3 郭柏辰前景看好
友達力抗美國司法 投顧:勝算不大
獎勵容積蓋高樓 擋鄰居曬太陽
世界盃北韓啦啦隊多是中國人
陸官女外籍生 門蘿莎盼當將軍
IMF專家：人民幣升值符合中國利益
慶端午 中市犁頭店穿木屐踩街
百老匯音樂劇 變身怪醫來台巡演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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環保護農 學界擬連署反國光石化
學界反國光 經部籲尊重現行機制
國光案傷農?農糧署:未參與環評
嘉縣廢棄空屋發現男屍 死亡逾半年
新疆43度高溫炙烤大地
碧潭龍舟大車拼 消防猛男也敗陣
禹帝宮祭屈原 郭添財盼擴辦
郝龍斌邀俞正聲參觀台北花博會
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江蕙出輯辦喜宴 自嘲嫁不掉
鹽水老街慶端午 600公尺蛋龍
再艱難的步伐也要邁出
郝龍斌會俞正聲 借鏡世博經驗
韓艦暴沉 中贈詩韓外交官表立場
相隔25年 金曲重現明天會更好
郭晉愷鍾情槍械 研發可射擊紙槍
法擬延長退休年齡至62歲
端午賽龍舟 河海各競技
RBC擬鬆綁 壽險再提外匯準備金
弱勢團體聯誼 黃昭順：助爭福利
浙江省長離台 感受台灣真心
高度警戒 2北韓殺手南韓法庭受審
秀林15分鐘連2震 氣象局：餘震
ECFA還沒簽 立院朝野先吵怎麼審
木瓜3顆50元 太便宜沒人愛
紅肉李果醬 高縣桃源鄉民新希望
反ECFA 謝長廷講屈原投江
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世足瑞士大爆冷門 1比0踢垮無敵艦隊
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世足佛蘭連中兩元 烏拉圭痛宰南非
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世運基金會清算 議員批爛帳
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裝甲車缺電瓶？國防部：戰力無虞
台股高檔整理 漲61.72點
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反彈放量 台股守穩7500點
松山飛虹橋票價 交通部促降
印度首富家族明可能大和解
6月台指期漲62點 正價差3.22點
消基會：房仲履保只保業者
見鄭叔霆王芷蕾 總統讚台灣之光
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資策會28日推出產創法制實務課程
許勝雄：威寶拚第4季轉盈
6月電子期漲2.55點 金融期持平
專家：全球經濟因美國因素仍不穩定
代保管7.4億 馬維建：因可憐扁
中國農行A股招股 7月15日上市
長榮海運：歐美線看旺
北韓漁船頻侵犯南韓水域
蔡英文：應成立中央級捷運局
員警涉賭插股？中市府：詳查嚴辦
女警自殺 家屬指已婚警逼上絕路
三大法人買超台股123.94億元
玩具總動員3 今年開片票房新高
老翁疑高血壓昏迷 開車撞斷電桿
晉級不易 英格蘭考驗重重
世足預賽展望─斯洛維尼亞VS.美國
角頭命案 胡志強：爆料干擾偵辦
黑幫接班年輕化 22歲當堂主
專家：金融海嘯後中國影響力遽增
中鋼總座:Q4成本漲 獲利變化難估
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新台幣兌美元升2.8分 收32.310元
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曾永權：台港互設官方機構
中鋼總座:爭取福斯下單不容易
海峽論壇台灣出席者6成來自中南部
療癒花園 味道色彩助紓壓
拓墣：台廠應發展電視品牌
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東芝富士通同意合併手機業務
結屎礙健康 益菌促排便
併購全智？日月光否認
防災 屏東養殖業加高塭堤
和碩承銷價定36元 6/24掛牌
高縣肌萎童 輪椅奔馳人生
玩具槍走火傷人 男子送辦
戰爭貪污蹂躪 阿富汗採礦舉步維艱
曾永權建議台港互設官方辦事處
大陸社保基金擬投資台灣股市
小三通票價 民眾要求重新檢討
母攜子女燒炭 警消火速救4命
長榮：東南亞航線商機大
台塑化股東會 王文祥:多聽少說
參加新校長遴選？鄭榮興審慎評估
車禍細故殺人 莽漢判10年
小笠原山視野佳 觀日出賞晚霞
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女警自殺為哪椿？待釐清
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6月股指期貨結算 台指2萬口到期
高市流音中心廢標 8月重公告
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馬拉度納比利口水戰延燒
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聯強攜手宏達電 進軍澳洲通訊市場
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保險業帳款催收委外 須申請核准
郝龍斌：參考上海部分寶貴經驗
松山虹橋對飛 郝：黃金10年開始
環球31圈 最機車歐吉桑訪台
扁案上訴 特偵組討救兵
留校察看 豐富侯孝賢電影創作
江啟臣：台灣改採全球參與策略
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陳武雄逛愛買 促銷台灣農產品
威力彩開獎
張嘉郡做人成功 喜添虎寶寶
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公股事業暑期體育 向學子招手
施工事故1年17起 鐵工局：會檢討
上海機票降 搶位戰開打
72.5%大陸受訪居民：房價過高
基隆港意外 跨載機輾死人
轉院復健無配套 病人恐流浪
早收進不去 塑料理事長想組傷心俱樂部
中國追回唐代貞順皇后被盜石槨
南韓擺烏龍 1比2落後阿根廷
MeeGo再攻平板電腦作業系統市占
扁家元大7.4億 珍力阻曝光
吳揆：早收清單項目兩岸皆增
涉配地圖利 北縣府公務員被訴
味全董監改選 3年內EPS目標3元
北市議員與畫家高瀅台灣館巧遇
華航高雄飛上海 跟進降價
ECFA 6月底簽？看工具機塑膠進展
東北角嘗鮮賞晨曦 吳揆看好觀光
蘇貞昌：北市府螺絲掉滿地
蔡正元涉占中影資金 判1年10月
菲勞匯款增6.6%
吳揆：早收清單下回「還有車」
府財經小組會議 促高教國際化
研究：龐貝居民因火山高溫燒死
威力彩頭獎1注中獎 獨得4.9億元
外遇懷孕瞞夫 前妻判賠60萬
酒捐案 烈酒28元啤酒3.4元
江丙坤：台商回台投資機率提高
今彩539 頭獎1注中獎
漏報上億 劉松藩補帶罰7000萬
阿根廷上演帽子戲法 4比1大勝南韓
酒捐來了 隨酒稅課40%
酒品健康捐 台酒：不合理
專家：中國明年可能面臨嚴重失業
扁獄中參選立委？ 各界紛紛嚷嚷
美國會將通過立法 迫人民幣升值
未正名 台灣退出上海電影節
警與黑道泡茶、打牌、插股 市長都是最後一個知道？
譴責財稅機關違反人權 受害人怒摔13年血淚稅單
陸客觀光證件 效期放寬為3個月
金酒人事傾軋 內幕重重
ViewSonic 3D總動員 體驗劇院級娛樂
小英趴趴走 金山汐止搏感情
就是要看世足 南非男子遭家人毆斃
決戰碳世紀 ──台灣企業的綠色競爭力
高公局：國道3走山段明恢復正常
中影案遭判刑 蔡正元：上訴到底
中國反對美軍售台灣 不如「銷毀」飛彈
103歲高魁元詐領軍餉？府：尊重司法
遊行派對、夏夜煙火 華麗登場
涼夏相聚 兩人同行共饗美味
500多位稻草人，整個宜蘭趴趴走
簡訊免費發還送機票?
美副卿: 在對台軍售和西藏人權上 美不讓步
藝奇新日本料理 夏日創作饗宴
奈及利亞踢希臘 上半場1比1
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘以多打少 2比1逆轉奈及利亞
胡金龍升上大聯盟
希臘首演逆轉秀 2比1挫奈及利亞
世足進球荒 法國半場踢和墨西哥
世足下半場發威 墨西哥2球贏法國
世足法國戰墨西哥又抱蛋 2比0輸得難看
南非世界盃射腳榜
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聖保羅足球場 辦2014世盃資格取消
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官員：中國提後撤飛彈應為舊事
人死了還慶生 美玩具商惹爭議
平息疑慮 歐盟同意公佈銀行金檢
斷中美軍事交流 不利中國取信他國
台股開盤上漲22.77點 為7538.55點
席丹：法國隊抱蛋輸球 都怪教頭
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汽車品質排名 豐田由第6遽降至21
巴西和西班牙世足16強賽可能碰面
倫敦博物館「高貴」新館 超吸睛
南方淹大水 溫家寶令加強救災
全球電玩業 南韓隕落中國崛起
花蓮4.7地震 太魯閣4級
北京愛滋維權組織被迫搬遷
吉爾吉斯騷亂 中國憂邊界受威脅
7．5騷亂週年 烏魯木齊繃緊神經
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台股量縮壓回 年線反壓重
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中國加薪潮 亞洲航線可望受惠
指考數學科跨考 歷年最少
羊痘症改打疫苗？下週定案
曾愷玹：祝福雙J
林百里:NB上雲端 開發平板電腦
兒女未碰面 菲哥葉啟田自結親家
友達股東常會 李焜耀:設廠利地方
總統要求首長 親自主持治安會報
出口商拋匯 新台幣午盤升1.57角
脫黨選大台南？許添財不回答
重慶兩江新區今掛牌
智慧手機全球第4 宏達電下半年旺
朱立倫：建設新北市為科研中心
陸媒：北韓和蘇聯發動韓戰
違汽車強制險 罰鍰將可分期繳
網路交換耳溫槍 衛生局：違法
港大：流感病毒正進行基因洗牌
ECFA利多 台商廣東可獨資設醫院
北京常住人口2020年達2100萬
湖人封王 數萬人湧上街頭狂歡
華南金董事 公股8席過半
蔡同榮：感覺扁想選立委
中國10萬處地質隱患隨時成災
世足 迦納鎖定晉級
水患後 星民眾照瘋購物
NB代工費喊漲 林百里:暫無計畫
華航招募身高限制 北市開罰30萬
外勞薪資不脫鉤 核配彈性擴大
台工銀多元西進 補選獨董詹火生
校方掩蓋男師性侵 監院糾正中市
咸陽政協官員疑私分于右任字畫
仁寶3C產品出貨 上調至5700萬台
中國2011年前不准鋼鐵擴產
水煮馬鈴薯電池 成本低電力強
開發金董監改選 官股3加1席
宏?硌陵y證實 與和碩談訂單
中華電:資金充裕 現金減資
辜成允:盼石化盡速納入ECFA早收
上海直航降價 台商怨其他航線仍貴
涉圖利廠商 檢搜退輔會北勞中心
王振堂:衝中國市占 目標占營收8%
台股收盤跌22.67點 為7493.11點
世銀籲中國利用雙率管理經濟
世足賽荷日對戰 日將全力防守
復興航空董座 林明昇接任
國中小代辦費不合理 監院糾正
高魁元百歲領軍餉 府：依法循例
開發金登陸 年底上海營業
台股狹幅整理 跌22.67點
屏縣農特產展售 19日起展開
台泥:大陸廠每年調薪 符市場行情
台東飆焚風 36.7℃
不敵臉書MySpace AOL賤售Bebo
拓新航線 李沃士小三通
國泰金董監改選 蔡鎮宇退出
世界海洋日 海龜保育演講登場
李永萍：文博會在滬業績估逾3億
吳揆：嚴謹整頓警紀
擔心轉讓權益受損 重慶啤酒罷工
超商公益零錢捐 逆風少年大步走
寒暑假黏上網 小學生每週24小時
賴幸媛：仍盼6月底7月初簽ECFA
上檔壓力重 台股量縮小跌
7月台指期漲3點 逆價差141.11點
人身安全議題擬列江陳6會
酒後牽機車算酒駕？警民各執一詞
大陸醫院健保特約? 衛署：不能快
夢想之鄒 原民生環島找自信
北市警掃黑專案組 擒賊擒王
酒市熱 台酒董座擔綱廣告演出
7月電子期漲1.05點 金融期漲0.2點
茂德減資65% 再增資引進策略夥伴
文建會美國駐村計畫甄選結果出爐
兩岸簽智財權協議將有對等平台
拖吊車貨櫃車國道擦撞 司機輕傷
教長：違規拆旗撤照 列校長考績
首批台灣動漫作品獲中國版權保護
駐港機構合署辦公非新鮮事
北韓入世足16強 送房送車兼入黨
中巴核協議 印度警告中國
習近平訪紐西蘭 議員藏獨旗相迎
王振堂:PC均價上走 5年來首見
台股跌22點 三大法人買超34.39億元
上海航運受匯率影響形勢不佳
新竹生活美學館推出葉春新個展
李永萍：滬台將合資製作音樂劇
立委盼台旅會北京辦事處擴編
總統勉警大畢業生 內化品德教育
大陸網路莊家世足期間最高判10年
反ECFA 本土社團動員參加626
達賴喇嘛抵日本訪問
世足預賽展望─喀麥隆VS.丹麥
世足預賽展望─荷蘭VS.日本
後ECFA時代 府院研擬因應
邱淑媞：徵酒捐防酒害 兼顧財源
減輕眷戶自備款 吳揆:要合法合情
世足預賽展望─迦納VS.澳洲
蘇案開庭 囚友指劉秉郎自述犯案
兩岸故宮文物南遷路考察結束
中國政經崛起 美歐怕怕
廣東像黃土高原？ 1千萬人受威脅
玻璃娃娃上嘉中 盼從醫助人
阿里山鐵路支線復駛 免費搭2天
印度試射國造大地二型飛彈
屏科大國際學生 說客家話娶台妻
中國撤對台軍事部署兩岸才有穩定
印度首富承諾對弟弟供應天然氣
OK繃不OK 醫材交換恐觸法
雲南發現與「南帝」有關石碑
新台幣兌美元升1.2角 收32.190元
麻疹本土群聚病例 源頭疑醫院
宜蘭傀儡戲紀錄片 19日傳藝首映
專家：美不希望見台海發生衝突
索尼CEO年薪450萬美元 傲視日群雄
二度巧遇警察 嫌疑人落網
世銀：中國今年經濟成長仍為9.5%
G20峰會 中國表達5點希望
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
避險需求帶動 金價逼近歷史最高點
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
豪雨水庫無人守 廣西官員丟官
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香蕉料理變化多 糖尿病患止步
員警連出包 誠實是力挽形象上策
運動的胖子比不動的瘦子更健康
副總統見今井正 肯定台日關係
中油中海油攜手 油品研發合作
桃園航站加強取締流動攤販
林政則：重大政策宣導 因地制宜
禮券折扣太多 當心受騙
師侵男童案遭糾正 中市虛心檢討
和貓狗接觸 6日人感染細菌致死
中國行業收入差距高達16倍
台北國際食品展 6/23登場
愛上彰化魅力城市論壇19日登場
大台南選情 賴清德：整合有瓶頸
高市府義大結盟 學生實習有成
愛台灣就業指數 證交所研編中
廈門成立海峽航運服務中心
觀光局公布旅行業營運狀況
台達電純電動車 鎖定大陸市場
再查獲剪標寢具 7月公布違規商家
收容安置觀摩 汛期快速撤離災民
B/B值連11個月逾1 半導體景氣旺
暮光之城主角現身羅馬 影迷爭睹
揮別賭博陰影 申彗星7月登台
石化未列早收 王文淵鬱卒
文學彰化與大師有約 李偉文開講
桃園拚升格人口暴增 房價是優勢
醫師妙手回春 脊椎矯正治腰痛
嘉市外配生活適應輔導班受理報名
兩岸千餘名媽祖信眾會聚莆田
NB代工價漲不漲 大廠各吹各的調
高院裁定 續押扁2個月
龍舟賽缺創意 張花冠要求改進
縮短婦女數位落差 徵求民間提案
台玻福建光伏玻璃廠投產
中國30億游資爆炒緬甸翡翠原石
亞幣比價效應 新台幣收升1.2角
台灣瘋巫巫茲拉 拍賣代購一窩蜂
畢卡索真跡登台 新婚妻入畫
台股本周市值19.34兆 周增2.51%
政院：續查緝標示異常商品
蘇寧卸任中國央行副行長
國產陳哲雄 出馬經營港埠事業
台股本周漲2.65% 化學類漲最多
教練愛用新手 喀麥隆老將不滿
和碩納入台灣50指數成分股
女流大滿貫 謝依旻返台比賽
4成7上班族紓壓 找親朋好友聊天
十大專輯揭曉 金曲準歌后比拚
上傳自創影片 佳作古根漢展出
代收代辦費 教部協調刪不當項目
台南市藝術家協會辦會員聯展
疫情衝擊 鴨肉外銷暴跌逾7成
牙醫系畢業生開業 須特訓2年
吳揆推崇單國璽 意志展大愛胸襟
朴子別譯呆瓜 交通雙語請找碴
整頓野柳環境 先取締流動攤販
第2次基測 22日起報名
蕾莎瓦治肺癌無效 臨床試驗喊卡
回首大學畢業 蕭副總統曾茫然
戀愛禁令 F.CUZ只能過乾癮
嘉新大樓開精品店 嘉泥:整體考量
金曲嘉賓變卦 SS501隊長喊卡
聯電力成爾必達3方合作 21日簽約
續押2月 北所：扁心情平靜
蕭副總統：北縣已成宜居城市
中華電大陸轉投資公司 7/2掛牌
未來事件所預測 巴西世足奪冠
捷運施工無礙 中市瓦斯燈續發光
綠營台南整合 寄希望於許添財
嚴家淦子嚴雋泰大陸辦油畫展
南瓜刻字求到婚 熟了趕上拍婚紗
愛鄉宣言 大光國小海上畢業
首座綠能空氣測站 東沙環保風
無日期日曆 創意分手禮
外勞全面直聘 擬明年上路
伊能靜願接受新戀情 但不要牽制
江啟臣盼魏德聖新作 進軍奧斯卡
南韓1戰機墜毀 2飛行員喪生
台駐港機構正名 曾蔭權積極回應
外勞直聘 企業降低成本
中國未成年網民超過1.26億
文湖線調查 北市府懲處21人
中華電：下半年行動通訊成長可期
日取消台灣烏龍茶檢查 通關更快
台股量縮小跌 持續以盤代跌
高凌風為女兒 願鞠躬盡瘁
FIFA駁斥北韓球員失蹤傳聞
日加強反恐 全身透視安檢7月試辦
奈及利亞網路騙徒濫詐新台幣
台積電聯發科入股上海華芯創投
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初選耳語 意圖使人不當選將觸法
購樓涉弊 陽明海運前董座遭約談
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德國踢塞爾維亞 上半場0比1落後
金曲盛會 周董阿妹合體頒獎
南台整合問題 綠營選戰變數
周功鑫星演講介紹故宮
苗栗西瓜香瓜泡湯 農委會補助
好想出國玩 台灣人最愛去日本
仲介：外勞直聘 雇主仍需後續服務
殺母後出遊 逆子判無期定讞
蘇煥智上海促銷台灣芒果
直聘外勞 經部：對大企業有利
1場大雨 中國死69人失蹤44人
毒品走私偽幣 可能剔除死刑
上世博台灣館網站可獲大獎
西班牙輸球 門將女友成代罪羔羊
高院：海外款未全匯 扁仍虞逃
涉為夫賄選 桃縣議員被羈押
毒品交易黑吃黑 3嫌落網
溫網首戰 盧彥勳對阿根廷強手
海峽論壇邀1萬多台灣民眾參與
與五院茶敘 總統：現無修憲準備
觀音山隧道防災 學者籲加強
馬總統：ECFA接近收尾
加拿大打工度假 7/1受理申請
法部擬減少死刑罪 學者籲顧輿情
上海線發酵 陸航低價搶中轉客
法國漢學研究多元開放
今彩539頭獎1人獨得
滬航運業：簽ECFA擴大兩岸貿易額
大樂透頭獎1人獨得2.37億
國民黨批民進黨 反ECFA遊行矛盾
中國籲減少對國際評級機構依賴
吳揆視察永久屋 推崇志工貢獻
世博公共交通超過2300萬人次
扁延押子憤怒 扁辦請律師抗告
世足賽再爆冷 德國0比1敗給塞爾維亞
屏東教育大學辦理華語文暑期研習
盜售健保個資 6人遭訴
世足賽3度爆冷 德國敗給塞爾維亞
歐巴馬：G-20多倫多峰會強化復甦
文湖線案懲處 蘇貞昌批罰小放大
巫巫茲拉紅了 義大利中國暢銷
不敵墨西哥 法媒痛批球隊個個是騙子
韓國青年公路賽 中華隊暫列第2
斯洛維尼亞2度破網 2比0領先美國
陸、海、空、警都出包 台灣人最近「很不舒服」
智冠科技股東會通過配發 6.15 元現金股息 0.05 元股票股利
周筱玲：期貨商一昧追求經紀市占 易造成經營失衡
香港旅遊刷Visa卡 大獎港幣五十萬元購物金
萬事達卡創新商務支付解決方案 提升台灣中小型企業競爭優勢
摩根富林明新金磚五國基納入南非 五國平均配置長期表現勝傳統金磚四國
暑假團費直直漲 燦星推夏季旅展暑假檔最後卡位
2010首宗兩岸宗教大交流 〝開漳聖王〞千人首發團啟航
韓國一架F-5墜毀 兩飛行員喪生
紐西蘭議員 遭習近平隨扈推撞
綠民調：支持馬簽ECFA 綠21.1％、藍43.6％都未過半
力挫凱爾特人隊 湖人蟬連NBA總冠軍
第七屆證券暨期貨金椽獎頒獎
高院裁定 續押扁2個月
台新金股東會通過配股1.1元 董監改選吳東亮續任董事長
佈局全球 元太科技英文名稱將更名為E INK HOLDINGS INC.
國巨股東會通過配發現金股利0.15元
東元策略調整成功獲利成長7% 挺過金融風暴節能新事業起飛
蔡雄繼接任新光人壽總經理 潘柏錚新聘為駐會董事
中華電信股東會通過配發4.06元現金股利
台灣工銀股東會通過配發0.2元現金股利
扁辦： 錢未全匯回、把阿扁當肉票
台灣紡織超讚 世足賽MIT不缺席
推特流量暴增 改版等世足落幕
迷世足 星「病患」突增
瘋世足 德里地下賭金每場70億元
中國商務部：大陸未形成罷工潮
德國輸給塞爾維亞 大爆冷門
依地圖指示遭車撞 美女子告谷歌
民調告急？朱立倫：比賽剛開場
世足預賽展望─巴西VS.象牙海岸
世足預賽展望─義大利VS.紐西蘭
世足預賽展望─斯洛伐克VS.巴拉圭
香港影院直播3D世界盃票房大賣
吉爾吉斯騷亂 死亡人數比官方統計高10倍
暴力蔓延 墨西哥渡假地發現12具屍體
北北都選情 金溥聰：有信心
5都選戰 金溥聰促同志勿置身事外
終結稅奴悲歌 立委籲財政部勿再製造社會悲劇
新竹喜來登大飯店–采悅軒中餐廳推出限量港式商業午間套餐 每人NT$680+10%
北部選情告急 金溥聰澄清
世足非洲球隊戰績欠佳 球迷退潮
下一戰只能贏 英教練盼球員抗壓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
斯洛維尼亞空歡喜 美國2比2逼平
美國力挽狂瀾 2比2踢和斯洛維尼亞
世足英格蘭換門將 上半場與阿0比0
世足 英格蘭踢和阿爾及利亞
世足魯尼毫無建樹 英格蘭再踢成和局
南非世界盃射腳榜
南非世界盃19日戰績表
世足 巴西前鋒羅比尼奧傲慢不羈
開徵酒捐？ 楊志良：酒害會出人命
高溫炎熱 台東可能有焚風
店長貓威助 那霸觀光市場大人氣
住宅火險 首飾古董不承保
郭采潔穩居華語榜后座 周董緊追
英格蘭表現差 球迷狂噓 魯尼回罵
台外貿團訪巴西東北部交流
美加堅持G20峰會談人民幣匯率
兩岸律師在福建漳州交流
鋼鐵股股東會 下旬進入高峰期
韓戰揭密 美擬核武反攻北韓
克莉絲汀雙榜封后 女神卡卡落敗
日參院將選舉 民調顯示有利民主黨
不民主 泰緬邊界難民不想回緬甸
夏季汛期 避免溪河畔戲水
CCN點評：劉翔林丹郭晶晶好性感
流浪狗找到新家 癱犬變狗醫生
台灣愛心 緬甸難民兒童有午餐
核四安全答客問 原能會網站詳解
來台奉獻半世紀 修女獲善行獎
青年公園社區報 打造在地文化
大陸百萬足球迷推動延後上班活動
發展綠能 高港設太陽能產業專區
總統肯定李宛凌 緝毒不讓鬚眉
在這些城市別淋雨 穗深酸雨嚴重
老公海邊求婚 王芷蕾白目
5都選戰 吳揆：南北差距都縮小
蘇煥智訪上海超市 為芒果找通路
戶外燈光秀 雪梨歌劇院變身
周美青藝文之旅 再訪義西
軍事高手 挑戰二戰片段
ShopRite菁英賽 台灣3女並列第9
大台南選情 蔡英文：努力整合
翁山蘇姬65歲生日 歐巴馬祝賀
藍營5都備戰 中興寓所談輔選
阿妹蕭敬騰打歌服 華山免費看
國會助理評聯絡人 移民署最優
闢路運私菸 海巡攔截
阿根廷展出台灣攝影名家作品
在中國舉報官員違法 70%遭報復
第3屆兩岸文博會廈門登場
愛情騙子無國界 熟女小心
美人口普查 拉丁裔增加37%
台大擬減助理薪 學生提案暫緩
復健中心開幕 胡志強盼明年再出席
迎接海峽論壇 廈門像過嘉年華
柴山禁餵獼猴 違者罰6000
挺老爸 喬丹兒子：布萊恩沒得比
在滬台商不夠健康 過敏抑鬱最嚴重
中市補教師被毆 警逮4嫌
汽機車油耗分級標示 7月上路
手機收訊有問題 議員討公道
印度老翁腹痛 251顆結石作怪
兩岸文創大交流 廈門先行先試
遭潑油漆 莊連豪帶街友報案
詐客戶16萬 律師遭判刑
蘇嘉全：推動建築師公會發照
爭風吃醋 高中生遭砍傷
不滿倒垃圾遭阻 男子砸車報復
中國雜技慶瑞典公主大婚
童玩日報復刊 小記者追問林聰賢
中國因水災已90人死亡50人失蹤
悠遊卡小額消費 增2據點
金正日指導出賽世足？ 美媒嘲諷
中國年輕人大批逃離「北上廣」
長白山百年稀有野山參來台展示
八八罹難者籃梅瑞 勤學獲表揚
1口2000元 特等茶魅力無法擋
蔣介石毛澤東都愛吃山西沁縣小米
文心蘭生力軍 台中1號金幣爭豔
中國毒石膏牆 供應商判賠240萬美元
中國首度提出戰略性新興產業
星羽球賽 中華混雙止於4強
夜合美食賽 客家料理拚創意
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鐵馬迎風巡田野 自行車賽聚雲林
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大演捉迷藏 北韓世足隊取消記者會
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英格蘭表現差 砲轟之聲四起
許倬雲80壽 吳揆杜正勝同推崇
導航台故障 馬尼拉機場夜停飛
黃河沖澡凈身小浪底庫區全面封航
66歲許澤耀台師大畢業 推廣台語
中共大規模培訓紀委書記強調防腐
阿里山鐵路支線復駛 主線明年通
GOOD TV遇見愛 贈書公益團體
MIT展售登場 品質掛保證
義大世界試營運 福袋試手氣
中國能源發展面臨前所未有挑戰
行銷彰化 創意產業博物館當先鋒
健康捐捐不完 鎖定薯條汽水
桃縣校護夯 13職缺近900人搶
穩定供給能源 APEC看法一致
中國經濟面臨多項兩難問題
紫絲帶反家暴 北縣愛的串連
賈慶林：全力支持兩岸民間交流
5年500億縮水 台成交砍助教
馬總統吳揆 晚間會商ECFA
萬里1海豚擱淺 搶救無效死亡
胡志強蔡明亮 分享啤酒文學
美國櫻桃藥檢 半個月3次未過
藍中市議員提名 鳥來嬤出線
星羽球賽 中華隊女單男雙爭冠
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