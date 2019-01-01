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News Archive | 2010
漢文新聞列表 Chinese News List
跨年煙火 來這裡看個夠!
Onyx International發表新款電子閱讀器
大螢幕電子閱讀器的時代來臨
中國電子書市場的隱憂
投資者對亞馬遜的疑慮
投資者對亞馬遜的疑慮
Owen E1電子閱讀器
電子書帶來傳統閱讀的新一頁
Paradigm Shift彩色電子閱讀器
蘋果對iSlate的前景非常看好
圖書館電子書租借服務
電子書２０１０年繼續火紅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬今天將聽取炸機案情報疏失檢討報告
東京鐵塔與增上寺人潮迎新年 環保氣球飛揚
美國2009創新紀元 黑人總統帶領國家突圍
看好航空明年景氣復甦 華航考慮開設環球線
101煙火秀 波蘭電視看得到
參加美玫瑰花車遊行 華航三太子花車亮相
上海首度參加美花車遊行 成龍姚明聯袂登場
99年元旦升旗 馬總統大聲唱國歌
99年元旦升旗 馬總統大聲唱國歌
復甦跡象 美初申失業救濟降至18月新低
楊進添：總統若出訪 美牛爭議不影響過境
代言再失一家 AT&T停止贊助老虎伍茲
迎接2010 北市府前3000民眾升旗慢跑
元旦回暖 下週又有強烈大陸冷氣團
醫生變理財達人 綠角教人輕鬆懂財經
廣東廉江官員設宴逾10桌一律免職
李明博新年賀詞 竭力奠定發達國家基石
南京市與台北縣進行醫療服務合作
台北捷運跨年疏運近217萬人次 創新高
阿里山迎日出若隱若現 遊客喜嘆參半
馬總統：今年是投資台灣最好時機
總統：台灣未來 掌握在2300萬人手中
擺脫海嘯陰霾 國內外經濟可望溫和復甦
冬去春來 台灣外貿可望溫和成長
景氣回溫 央行可望步入升息循環
金價短期震盪難免 中長線仍看多
罵歸罵 大陸人還是喜歡美澳法
雲層遮掩第1道曙光 墾丁遊客喜迎朝陽
元旦升旗 胡志強對大台中充滿信心
中國解放軍4總部高層人事調整
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
福隆迎曙光 泳將跳水拉開序幕
東協加一自貿區上路 馬官員：物價不受影響
不滿文化霸權 中國作協擬控告谷歌侵權
維也納新年音樂會 中市今晚同步戶外轉播
總統元旦祝詞 工商界認為穩健務實
女人我最大 大陸紀檢體系女性漸當家
國旗圍巾發送爆衝突 青創會二度鞠躬道歉
環評否決 立院鼓勵另覓替代方案
廣東近3000萬流動人口今獲發居住證
高鐵單月載客逾297萬人次 創最高
廣東今推居住證新制 官熱民冷
上海跨年印象：沒地鐵 回家難
元旦天氣好轉 國道局部短途塞車
求職者喜訊 中部餐飲保全業需才孔急
中國與東協自由貿易區正式上路
南方朔批時政 金溥聰：有權表達意見
環保署導入雲端運算 省電節碳
高捷跨年夜 31萬疏運人次勝去年
中國國防部：海外設補給基地是客觀需要
施顏祥：行政院將成立節能減碳推動會
陸上曙光不露臉 台東空中追日成功
中國四川藏區活佛普布次仁被判重刑
竹市一氧化碳中毒 2人死亡
高山低溫 南投登山客失溫死亡
看好景氣復甦 工商界對今年充滿信心
中國汽車業明年全球市場一枝獨秀
美牛爭議 學者：勿修法推翻台美議定書
大嘴巴首度海外跨年 晉升國際A咖
陸外銀：今年中美股市反彈 年中央行或加息
末代鄉鎮市衝擊5都選舉? 藍委：改革代價
北市跨年 76萬人同歡留下13噸垃圾
時報廣場水晶球跨年璀璨登場 看到台灣之美
1個不稀奇 女子生2胎元旦寶寶
吳揆：美牛無礙軍購 組團是考察非說明
立委提案 定型化契約違規增罰則
東協加一開跑 馬國台商不受影響
NBA鄧肯領軍 馬刺4連勝迎新年
國旗圍巾搶手 總統府將販售
日相鳩山新年感言 矢言拼經濟
ELVA哽咽唱跨年 為媽媽祈福
貝魯斯柯尼寫情歌療傷 即將出新CD
專家指人民幣面臨升值壓力但政策仍求穩
瓦希德國葬禮 美星各國領袖表哀悼
經濟專家：人民幣如浮動 每年可升值3%至5%
宜蘭悟園另類 元旦升五色旗
廣東清遠驚傳多名兒童重度鉛中毒
總統強調拼經濟 法人樂觀台股今年攻萬點
麥當勞中國餐廳全面升級 推免費上網
元旦團拜 旅韓華僑祈願中華民國國運昌隆
長春八旬拾荒老人捐資助學傳美談
中油各式汽柴油明起每公升漲0.8元
香港成長力正被大陸其他城市趕上
北韓聯合社論呼籲 建立和平體制實現無核化
金管會：陸銀來台加入聯徵 無資料外洩疑慮
嘉羲1死疑與疫苗有關 檢將解剖釐清
搶攻3席補選立委 民進黨盼激起熱情
食品藥物管理局掛牌 將增邊境把關人力
簡化分割 和聯新華碩提前6/24同步掛牌
PMI數據攀升 中國經濟持續回穩
總預算協商 藍營原則凍多刪少
中共設「七、五」辦公室統合全球反恐訊息
清廉形象 司法官低於一般公務員
中國外長：大陸外交處於歷史新起點
楊秋興高雄市辦公室 跨年夜遭塗鴉
國旗圍巾搶手爆衝突 業者致歉趕工交貨
台中男童疑注射疫苗致死 檢待病理報告
為美牛修法派團？ 綠營：勿丟國家的臉
胡志強探視2傷警 獻上元旦祝福
久懸案件給減刑 司法院：各界有共識
2009年大陸居民赴台旅遊突破60萬人次
花錢買地保護生態 美國政府與民間攜手做
上海地鐵破紀錄1天527萬人次
「錢」字作祟 少林方丈釋永信最「難」話題
私校退撫儲金上路 總統：有助提升士氣
周俊吉:首季房市適合自住需求買家
南鄒拉阿魯哇族貝神祭 祈福迎新年
中國壓片台灣賣 警破獲遊戲盜版集團
北星計畫免試升學 減壓效果待觀察
幽默一定強 胡志強贈書慶校舍落成
新移民子女近13萬 教部推教育輔導計畫
北京地圖網正式開通 市民可查7類服務資訊
中國與東協10＋1的經濟效應
男同志走紅毯 雙方家長齊祝福
中國鐵路總里程3.2萬公里 居世界第2
辦公室遭塗鴉 楊秋興：平常心看待
未受大三通影響 金門小三通年客量創新高
時報廣場看到台灣之美 2010年觀光開步走
前北京財經主編胡舒立入選2009百大思想者
奈及利亞醫生經營嬰兒農場 自己下種自己賣
預測指中國2010年經濟可增9.5%
元旦千人揮毫 胡志強：最想寫盼起
台中男童非疫苗致死？ 家屬：勿亂放話
台塑石化調漲汽柴油每公升0.8元
男童疑接種疫苗死因出爐？法醫所否認
茅台酒漲價 貴陽市場零售價近人民幣800元
中油調漲氣價 20公斤桶裝瓦斯漲50元
部分頻道取代得易購 NCC：未獲許可
詹詠然新年開紅盤 布里斯本拿首勝
世界第一高樓杜拜塔4日落成啟用
看著女兒完成心願 ELVA媽媽新年病逝
印度拖延逾4年 南韓鋼鐵廠土地案終過關
2010年衝擊開始 台灣準備好簽署FTA嗎？
東協加一上路 ECFA空窗期可能長達1年
教授兼街頭藝人 不計收入推廣南管
首件H1N1疫苗受害救濟 男子獲5萬元
駐菲代表處元旦茶會 李傳通強調人本價值
中國海軍防索馬利亞海盜護航編隊延伸護航區
男子不滿援交加價起殺機 判12年
楊秋興高市據點遭塗鴉 菊營：非針對性
維也納新年音樂會 高縣與世界同步聆賞
東協加一上路 台商憂自台進口機器設備課稅
泰國人2010年新希望：團結和平
宏觀電視重回馬尼拉有線電視網
國父銅像歸位 總統盼故宮發揚文化民生
得易購：王令麟策動非法蓋台 擬求償7億
印佛教徒要求將菩提迦耶升格為聖城
伊朗動亂加劇 墨沙維稱誓死捍衛人民權利
趕搭纜車及賞雪熱潮 日月潭合歡山塞爆
日本人口去年自然減7.5萬人 減幅創新高
伍思凱上海跨年連趕3場 10度低溫下開唱
王建民明赴美 積極準備新球季
台北書展開幕片 蘇菲瑪索新作獲選
胡錦濤：領導幹部要少應酬 多學習
安心亞親手洗頭 百名宅宅擠爆現場
兄弟網羅林恩宇 月薪可望25萬起跳
挑戰4連霸 統一最早春訓
中國政協茶話會 胡錦濤：鞏固發展兩岸關係
加強防恐 英首相：機場將裝設全身掃瞄器
日民眾賞新年第一道曙光花樣多
車墜高市前鎮漁港 4人送醫急救
中國東協自由貿易區完成後進入零關稅時代
HBL死亡之組 能仁泰山穩坐不敗
第09901期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第09901期大樂透頭獎無人中獎
小刪4億 北市99年預算5年來最多
英酗酒問題嚴重 醫療體系快被拖垮
2男2女連車帶人 墜高市前鎮漁港
馬總統：改革、奮鬥、台灣再起
搶國旗圍巾場面失控 青創總會道歉
2010跨年夜 美麗華浪漫迎新年
對台軍售 美台商會籲歐巴馬不必看中國臉色
華人參政新頁 劉醇逸就任紐約市主計長
國防部：美對台軍售 持續爭取
村上春樹1Q84第3部 決定4月發行
盪鞦韆砸傷頭 黃健庭：還好是打到我
蘋果Tablet真的要上市了嗎
福虎生風 開運年菜外賣
海洋國家公園管理處出版羽戀東沙解說叢書
吳敦義：美牛案 美方待立院正式決議
反詐騙宣導 員警假日挨戶發傳單
非常新加坡 歡慶獅城迎新春
IS COFFEE忠孝總店 全新推出《義式漢堡》
拒絕101根掉髮恐懼 101位真男人2010年第一件大事洗頭宣誓
新加坡貨輪亞丁灣被劫 船上有5名中國船員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
駐美代表:牛肉問題不影響軍售與總統過境美國
台灣反美牛 卜睿哲：感困惑不解
巴西里約遭暴雨侵襲 至少40人喪生
美台商會：以凍結TIFA談判迫台讓步失策
三太子發威 華航再奪玫瑰花車國際大獎
花蓮近海凌晨地震 規模5.1
鋒面接近 全台午後有雨
新稅制99年上路 100年報稅適用
99年綜所稅雙減稅 520萬戶受惠
女人撐起半邊天 美勞動市場將首度女多於男
陝西蒲城縣炮竹工廠爆炸致9死8傷
綜所稅雙減稅紅利 4口之家少繳逾萬元
個人海外所得課稅 100年報稅適用
投資型保單課稅 既有500萬保戶不受影響
11分鐘超長日環食現中國 下次3043年見
台股夯 2009證交稅逾千億 可望創9年次高
建案廣告不實 公平會開罰
2010年大台北房價 房市專家：緩步上升
新年團拜 駐巴拿馬大使勉努力拓展邦誼
提升財報透明度 金管會推動新申報格式
川震捐款逾人民幣40億
高縣大發工業區工安意外 2人墜樓
跆拳立委黃志雄提案 9月9日國民體育日
景氣回暖 媒體和精品業徵才動作大
研究：台灣汽車再生零件 品質不穩難普及
遏止戰略性高科技貨品出口 刑責提高至5年
銀行家預測今年香港經濟增長超過3%
人民幣兌美元 2009年升幅近零
告別免費時代 人民日報電子版開始收費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
古老犯罪行業「海盜」現蹤大陸第2大港寧波
吳益政布落格 理想城市觀景窗
中國政府提高企業退休金 人均月增120元
從50倍變50% 立委擬降捷運逃票罰金
經濟復甦 09年香港消費市場暢旺
經部:碳足跡可能造成非關稅與關稅貿易障礙
低碳產品時代來臨 政府規劃碳標籤制度
立委將率重機車友 爭取高速公路路權
重機上高速公路？交通部：現階段不適合
南韓：北韓元旦聯合社論對南韓充滿懷柔
巴西代表處舉行元旦升旗典禮
物極必反 上海元旦假期旅遊降溫
廣東逾百萬精神病患散居各地
內政部:改制直轄市103年底前不實施區自治
民進黨：尾牙謝黨工 年終獎金半個月
李光耀為高薪養廉辯護 指星可穩健發展10年
太雷人 上海世博會雙語指南嚇倒網民
跨年血拼夜 上海1家百貨公司銷售逾10億元
武廣高鐵效果顯現 元旦乘客火爆
李光耀指新加坡人不進取 引發網友批評
優質平價產品搶攻新興市場 3年250億元產值
花東及藍領勞工愛嚼檳榔 口腔癌風險高
網路指里長福利好 北市府：多不符事實
產業復甦 半導體廠營收可望挑戰新高
登陸帶動面板業擴產 2010年淡季不淡
需求帶動成長 2010年鋼鐵產業看好
ECFA兩岸和平紅利 金融業前景值期待
採認大陸學歷 教部重申醫事學歷不開放
傳金正日最快本月初訪問中國
士官長1家4人落海身亡 親人長官不捨
修繕屋頂 2工人墜樓骨折
火鍋店涉刷卡換現金 2負責人送辦
上海熊貓乳品含過量三聚氰胺？衛署查流向
劉曉波部落格被封 「翻牆」網友持續聲援
偷到梯子立刻到網上拍賣 笨賊遭活逮
2010 拉丁美洲左傾潮流消長關鍵年
高鐵：新增3站計畫啟動 完工日難掌握
少運動身材差嗎？英醫療機構：多「嘿咻」
中國官媒唱旺廣東省委書記汪洋仕途
男子仲介雛妓賣淫 判刑4年6月
旅運成長 高鐵嘉義站8日起增班
苗族節慶服飾文化展 傳藝中心登場
青少年熬夜 小心憂鬱症上身
北市5有線電視業者擅更頻道 市府調查
新年伊始 北京喜迎瑞雪很「凍」人
嘉縣住宅火警 1男童葬身火窟
大陸台辦系統應改革 落實保障台灣人權益
三聚氰胺風險值出爐 檢測標準可望更嚴
美京中華會館支持中華民國 袁健生表示肯定
國民黨比照去年 發半個月年終
國美館福虎報喜 醒獅團偶劇迎新年
2010年中國出現30歲「80後」族群憂心忡忡
試院80週年 園遊會千人同樂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
5都提名規則 民進黨中執會13日討論
中市撿狗便兌禮券活動 延至月底
決戰台東 鄺麗貞賴坤成各有中央加持
NHK紅白歌唱大賽 後半部收視率逾40%
15日日環食 台灣可見一半太陽被遮掩
馬總統邀餐敘 藍委將建言強化溝通
U life取代得易購 NCC：28家業者違法
誘人喝摻鎮靜劑飲料 男子判刑9月
中科院採購弊案 何勵夫更審無罪
特殊境遇家庭扶助 單親爸莫忘權益
笨賊偷洋酒 摔斷手骨又遭擒
南投風櫃斗賞梅 新中橫塞車賞人
科學月刊慶40歲 學界同賀
日皇對拜年民眾表示 祈祝人人幸福世界平安
無牙醫村傳愛 塭子國小獲贈健康中心
寶島歌王洪一峰昏迷 洪榮宏哽咽
新書台灣鹽 紀錄鹽田文化
接種救濟審議小組 擴增非醫界人士
6男女偷舊衣回收櫃 賣衣吸毒落網
高市長初選民調 楊秋興：應防止不公平
王建民赴美 對復健報告樂觀
環團連署搶救七星潭 抗議財團開發
專家：簽ECFA宜和台灣對外簽FTA同步進行
梅園竹村聯外道路坍方 2人獲救下山
胡錦濤元旦考察農村 凸顯重視「三農」
20餘法案待審 北市議會月中加開臨時會
鳳中彩繪老舊垃圾桶 德國在台協會驚豔
趙正平得過新流感 又患蜂窩性組織炎
中國河南18名廳級幹部因受賄落馬
手術剪刀遺留腹中 印度老農忍痛兩年
產後染新流感易重症 醫界建議打疫苗
立院處理美牛修法 總統與藍委餐敘順延
竹縣小客車撞分隔島 5人送醫
6.5萬噸液化天然氣今運抵 中國氣荒暫解
統一獅開訓 就是要4連霸
中國累計報告648例H1N1新流感死亡病例
新加坡軍人跨年夜被撞 屏警逮獲肇事者
海外扮小丑 青年志工把服務變好玩
跨年對嘴？吳尊清唱破疑雲
北京新年初雪 首都機場航班大亂
卜睿哲指藍委美牛案搞平衡 呂學樟:恐誤解
印度北部大霧 三人與四象被汽車火車撞死
統一獅新洋將 都上過大聯盟
中國H1N1疫苗接種異常發生率百萬分之一
國軍新式體能訓測 今年起施行
海基會：上海「熊貓毒奶」未發現流入台灣
竹縣小客車撞分隔島 3男不治2女重傷
HBL男籃複賽 松山跨季24連勝
傳巴拿馬政府已預先購買台灣將捐贈公務飛機
總統：兩岸和平發展 延續台灣傳奇
府：美牛風暴 首在損害控管非究責
中國都市化成長重心漸西移
台灣非政府組織 續遭中國打壓
美公司在中國行賄 繳納罰款換不起訴
中縣立委補選 國民兩黨全力輔選
新年第一場雪 北京機場百架航班延誤
星籍貨輪遭劫持 一週來第四起
國道明午後北返車潮 上路趁早
日月潭纜車：調整車廂間距 無乘客受困
吳揆：行政院將辦尾牙 鼓舞士氣拼經濟
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
健改案恐讓民主黨在期中選舉面臨嚴苛挑戰
歐巴馬：耶誕節企圖炸機嫌犯曾接受蓋達訓練
鋒面漸遠 午後及明天雨緩溫升
新住民親聲說 心情故事叩應登場
鳥巢版杜蘭朵 3月重現台中洲際棒球場
亞丁灣海盜再劫持5名中國船員
代客種菜田園夢 張碩文人生不休耕
廈門成為對台體育交流與合作基地
藍委提案病歷分級 保障隱私
玉山飄雪 積雪26公分
關切被綁日民眾 日政府與北韓秘密接觸
中國外交部人事大調整
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
6成大陸人認為：官員貪腐最損國家形象
下大雪交通亂 波特蘭市長用「推特」發警訊
中山北路晚間部分車道封閉 開車減速
車子房子樣樣貴 山東新人無奈辦「裸婚」
廣東稅收逾9000億 連續16年居中國首位
缺乏社會尊重 印度寡婦難為
房地產景氣建商看多 學者憂資產泡沫化
陸系低價車不夠看 今年車市展望保守
2010年雲端運算元年 行動上網商機俏
價格崩跌帶動需求 太陽能產業上半年強勁
與時間賽跑 LED啟動規模經濟戰
PC重啟動能 品牌代工競爭升溫 毛利為隱憂
WiMAX開台 電信業競爭烈 瞄準加值服務
智慧型手機出貨看俏 零組件廠樂透
需求復甦及應用題材加持 網通業夯
虛實結合成效佳 3C通路重展店及電子商務
大雪侵襲 北京國際機場航班無法正常起降
調查：9成大企業看好日本今年經濟好轉
疑接種疫苗昏迷 家屬盼最好醫療團隊搶救
華文教育熱 馬來西亞民辦華文中學爆滿
飛兒樂團華語榜奪冠 林俊傑緊追在後
泰年輕人自殺率越來越高
國道上午車行順暢 午後車潮湧現
兩岸三地指數1月18日正式發佈
中國製產品海外砸錢買廣告 效果有限
醫師:腎細胞癌標靶藥物 可延長存活期
陳小春演宋世傑 周星馳上身
女神卡卡西洋榜5連霸 近畿小子東洋榜稱王
網路流傳里長好處多 北市府:勿以訛傳訛
吳揆桃園輔選 不能沒有你
立委補選拚3席 蔡英文輔選4天沒回家
大陸人新年希望：買新房 看得起病 有工作
美牛修法 朝野黨團宣示5日按協商版通過
小巨蛋變身滑冰場 世青競速滑冰8日開跑
關心缺水 總統視察加工區再生水計畫
北京大雪 多條高速公路封閉
2010年英文怎麼說？ 6成主張TWENTY TEN
賞雪遊客看過來 營建署提供秘笈
府院黨秘書長將定期開會 即時化民怨
立委補選 國民黨：彈性運用主席牌
台灣創新能力指標 全球排第13名
2009年上海吸金創新高 吸引外資105億美元
伍茲偷腥代價不斐 傳與虎嫂對分財產
營建署：全台869戶國宅及店鋪待售
菲國人口 今年料將逾9400萬
北市3月辦自學學力鑑定考試 費用全免
捷運暢通 跨年夜大直商圈百貨商機成長3成
南投男子疑打疫苗昏迷 疾管局:應無關疫苗
農委會:養殖漁業復養 明年提早完成
美下架嬰兒遊戲床 台灣 2大百貨未銷售
協助中國留學生 南韓建國大學首創華語授課
中國區域創新能力榜江蘇居首上海跌出前三
中研院盼放寬行政中立法 試院:不妥
蔡英文：應加速八八水災重建
抗日戰鷹陳瑞鈿 戰功不遜高志航
兼具兩種優良米特色 台中194號誕生
進行重建 日航社長較中意和天際聯盟結盟
調閱委員會名單出爐 朝野立委盼速開會
假冒警察騙吃騙喝 殯葬業者遭訴
台3線內門路段車禍 2人死亡
金價持續打底 楊天立:可逢低分批佈局
經建會:2010年整備體質 景氣前景審慎樂觀
陝西油管漏油 威脅黃河水質
烏魚子變身公仔 大學生創業拼創意
總統餐會延期 侯彩鳳當面抱怨
美女與美食 林宥嘉寧選食物
新台幣上週升值0.84% 升幅僅次於韓元
梵蒂岡中文官網元旦開通
金小刀CEO管理 輔選要嗅覺掌脈動
北京遭逢大雪 全城披上白雪外套
元旦假期結束 中山高高雄段車潮湧現
陳麗玲掃街催票 吳敦義王金平聯手拉抬
華郵：年初將售台武器 美中關係面臨緊繃
黨工感受金溥聰身手 盼士氣振拼勝選
勞工紓困貸款 明開放申請
內門台3線廂型車撞砂石車 8死1昏迷
總統：災民申請永久屋從寬 但要有原則
台3線內門車禍 警方偵訊砂石車司機
公審會：美牛公投案7日表決 不受修法影響
美牛修法 楊志良：立法通過就照做
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中縣立委補選 藍徒步掃街 綠爭農民票
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全球最高杜拜塔落成儀式 預估20億人收視
教部：陸生法令鬆綁後 雙聯學位可先上路
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更新)
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更新)
中國派10隻大貓熊為世博會宣傳助陣
廣東簡化台灣人登記個體工商戶程序
要做中國新女性？ 鬥得過二奶再說
以發展觀光砸鉅資 2億美元建16座高球場
中石化產品導致熄火 香港計程車業火大
內門車禍 2傷者生命跡象穩定
防一氧化碳中毒 補助中低收入戶換熱水器
菲天主教禁教堂內唱世俗情歌和跳舞
鼓勵民眾抗旱節約 最多省1成5水費
防缺水危機 馬總統：清淤保育省水並重
教部：棒球教練在職進修 每年18小時
桃園單車輔選 蔡英文：立委補選陷膠著
遊樂區去年營收 南北兩樣情
內門車禍 寶光聖堂馳援遇難信眾
鄉音寄情 央廣泰語節目是台灣泰勞精神寄託
新年新希望 琳賽蘿涵盼揮別醜聞
民眾分散上路 國道未見壅塞
吳揆視察淡海新市鎮 盼行銷吸引產業
協助檢調辦假球 曾華偉說yes
大陸2009前3季外資 台資排第2
NCC明討論購物台蓋台案 U life反控得易購
30香港北京班機因大雪取消或延誤
陜西婦腹腔懷胎生子 機率百萬分之一
貓纜復駛 農曆年前機率低
英國女人腳丫子變大 9號鞋銷售嚇嚇叫
內門車禍 傷者洪明選樂當寶光聖堂義工
暗戀對象沒行動 楊丞琳跨年夜好失望
合歡山降雪線下移 玉山積雪31公分
三陽全球機車銷量上看80萬台 新車款亮相
專注軍旅 英威廉王子：不當影子國王
大陸富豪支撐港豪宅？ 經建會觀察
中國非製造業商務指數上揚 消費需求擴大
不忍熟識藝人遭淘汰 藍心湄閉關化妝間
總統與藍委新春餐敘 延至11日
牛擋葉君璋出路？ 工會：體委會將介入
空軍士官長全家墜海亡 楊秋興弔唁
冷死人 印度北部東部逾27人死亡
防假球誰之責 體委會法務部互槓
內門車禍 砂石車司機業務過失致死送辦
提振市場信心 日政府融資日航倍增
高山上的老頑童 記錄達賴足跡
胡鞍鋼：中國不宜高成長 7.5%較合適
英國海軍潛艦女兵禁令可望解除
昆明新機場未完工橋樑倒塌 41死傷
香港全面禁菸見效 尋求戒菸者大增
吳揆視察淡海 允辦淡江大橋環差分析
中國北方暴雪 8省15條高速公路關閉
內門車禍 罹難者家屬傷心欲絕
加強反恐 英相下令機場裝全身掃瞄器
蔡英文桃園輔選 籲為郭榮宗催票
吳揆視察捷運新莊線 樂見提前通車
摧毀敵方低軌道衛星 印度擬發展太空武器
HBL 松山技壓青年 跨季25連勝晉8強
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看電視也能抓犯人 美槍殺親人男子落網
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熊貓毒奶粉流向 海基會不了解情況
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司法院擬修法 限制出境訂期限
挖牆偷名錶 銀座珠寶老店新春慘失1億台幣
內門車禍 7親友同車赴黃泉
北京大雪 770班機受影響
立委補選浪費民脂民膏 亟需修法改「遞補」！
佛光山地藏殿火警 無人員傷亡
中國人近1/3近視
義大利國營電視播出旅遊節目 介紹台灣之美
不勝恐怖威脅 美關閉駐葉門大使館
全球吸金10億美元 阿凡達北美票房三連霸
世界最高摩天樓 杜拜塔星期一啟用
周縣長陪同吳院長視察北縣重要交通工程狀況
開發淡海新市鎮 啟動北臺新視野
日本焦慮 第二經濟大國將不保
得易購頻道遭蓋台 NCC:下午討論裁罰
北京大雪 專家：氣候暖化誘發極端天氣
李明博國政演說：為南北韓關係創造新契機
台中直轄市長選舉 胡志強仍不表態
中國媒體:：2010年中美恐因 「對台軍售和達賴問題」翻臉
上海維權人士馮正虎 微笑地流落東京機場
專家：曹操墓中兩具女屍可能係中毒而亡
登峰造極 新第一高樓杜拜塔今啟用
U Life向公平會檢舉 反控得易購混淆視聽
立委提議請藝人說明ECFA 施顏祥：願安排
世界新種螃蟹 墾丁海域現蹤
近千名菲籍人球滯台 內政部: 2週內提方案
北回歸線音樂饗宴 嘉縣府邀約
施顏祥:不簽ECFA 與東協同級產業受衝擊
大陸蒜轉運來台 雲縣府籲中央嚴管
吳清基上任表現 全教會給60分
台東漁船遭撞傾斜 海巡署馳援6人獲救
U-life蓋台事件 北市發文要業者說明
北市議會拼環保 公文全面無紙化
歷經10年6部長 教育研究院組織法初審通過
首爾降雪25.7公分創新紀錄
立委補選／綠呼籲 支持者返鄉投票
「五都」市議員名額出爐 內政部: 採同一標準
新聞公害基金會：5家報紙置入行銷有增無減
約詢蘇起 監委: 要負責但未達彈劾程度
天寒地凍讓北京市民多賺了1天連休假
宣導ECFA 顏清標願配合
不能沒有你 台東8旬阿公阿嬤相依度寒冬
馬總統籲對岸 撤除對台飛彈
群益證擴大招募新血 強化財富管理券商體質
期交所即日起調降五選擇權商品手續費三分之一
台新財務指標創近年來最優 恢復原薪及正常調薪機制
看電視也能感受立體環繞 製造商推出3D電視
天氣晴朗 冷氣團明報到恢復溼冷
歐洲企業領袖：2010年成長緩慢 前景難卜
台股開盤上漲34.31點 為8222.42點
柏南奇：金融危機元兇是監管機制不足
寒流襲全中國 中南海擬召專家研議對策
陜西華縣油管漏油 黃河已遭汙染
偷竊廢鐵轉賣現金 俄勒岡州祭出新法遏止
台股開漲 新台幣兌美元盤初走升
中國去年648人死於新流感
美不滿普天間問題 美日同盟協商可能停擺
三重女棄屍案 死者兒子:荒地葬母
基市：先補課後放寒假 是最好方案
面臨師資短缺 泰國研擬六年培育計畫
食用野菇中毒 廣州1家8口有生命危險
多空交戰成交已逾千億元 台股5日線有守
閃乞丐 廣西重大車禍釀7死21傷
專家：消極「安樂死」將在大陸成為可能
小筆電與智慧筆電決戰今年PC市場
2010年3D電視出貨量估達120萬台
新華社北美招聘人才 學者：擴大軟實力
彰化大村鄉長選舉1票輸贏 法院驗票
上海提高世博安保 43座地鐵站全封閉安檢
姊弟戀悲歌 女子疑刺男致死
民進黨：9日立委補選攻下1席 即算突破
酷寒下 金正日視察北韓熙川發電站興建工地
全球黑琵普查 8日同步展開
金門擬設平台 建立緊急事故搭機機制
豐興本週盤價全面調漲 鋼筋報1.75萬元
內門車禍 警方：廂型車駕駛是吳麗華
中市元宵燈會 迪士尼跳跳虎為主燈
內門車禍 洪明選傷勢惡化陷昏迷
建美濃水庫？ 施顏祥：經部政院皆未討論
預防接種受害救濟審議小組 非醫界增至7人
立委指OBU1機1車不合理 高公局:促改善
大雪紛飛 北京天津中小學今停課
嘉縣男子還人情涉賄選 起訴
男子散布前女友性愛光碟 判賠35萬
協助求職 北市提供訓練
推銷南縣景點 縣府砸百萬辦抽獎
文湖線疑煞車異常 系統未停駛
加強防恐 美對飛美班機乘客進行特別安檢
匯市放量 新台幣兌美元中午勁升1.65角
崔天凱等3人出任中國副外長
國防部：台美軍售作業無任何改變
醫務所免藥費 總統府：願檢討
立委提案簽ECFA代表應利益迴避 未通過
男子腦膿瘍 醫師：放射線菌侵襲
陶賽溪堰塞湖潰流 花蓮林管處:無立即危險
買20送1 武廣高鐵好意仍被大陸網友批
胡志強匿名測試 1999專線執行不實被抓包
2009年店頭市場豐收 市值增147.92%
馬英九行程留空 主席牌適時輔選
北市西園路鐵路局舊宿舍火警 搶救中
八八風災捐款未撥付? 高市府：已支付
中國將向WTO抗議台灣？ 施顏祥：未聞
橋頭鄉民宅前棄嬰 高縣府代尋父母
奧迪起火燒成廢鐵 警疑車速快肇禍
高市元旦免費公車運量增27% 春節再推
國光登廣告 強調疫苗安全及防疫成效
大雪山神木命危？專家近日入山勘查
東協加一 紡織業競爭力短期難超過台灣
勞委會就業啟航計畫 提供4.7萬個工作機會
換腎提升存活率 醫師倡導器捐觀念
中市理容業8大行業除名 網咖入列
航班因大雪延誤 曾俊華取消訪問北京
星去年第4季經濟衰退大於預期
台股收盤漲19.74點 為8207.85點
國防部：精粹案兵力部署 基於綜合考量
台股走揚 營建資金行情加溫強漲5.3%
總統5都切割處理 呂秀蓮籲黨內嚴肅思考
外勞健檢漏洞？ 印尼幫傭來台4月就生子
台股開高走低 小漲19.74點
1月台指期跌35點 逆價差41.85點
范逸臣感動創作 寫下忠犬小八中文主題曲
第5次江陳會談ECFA 研考會民調：5成支持
賣虎鬚 長沙動物園聲明是撿掉落的賣
戲外傳緋聞 洪小鈴楊一展戲裡愛情長跑
2009年車市銷量29.4萬台 年增28.3%
新年新氣象 特偵三班報到
失業率4.5%目標未達 王如玄抱歉
多方勝出 台股開紅盤站上8200點
2010年中國液晶電視估3500萬台 年增40%
散裝食品標示小 消保官要求業者改善
期交所1月底舉辦期貨交易分享課程
勞委會擬由勞資學組委員會審工資
1月電子期跌1.60點 金融期跌8.8點
中國「80後」父母為子女花錢不手軟
洪一峰仍昏迷 家人祈禱盼奇蹟
2009年外資買超台股4801億元 持股31.87%
醉漢撕毀三合一選票 罰5000元
前法院工友涉侵占證人旅費 起訴
台股漲19點 三大法人買超71.59億元
男子遺愛捐腎 兩患者同獲新生
出了長三角 上海世博會的票就賣不好
朱雲鵬結婚 皈依三寶
賀歲片導演馮小剛 現身蘇乞兒拜年
防路樹傾倒傷人 中市行道樹健檢
成渝高鐵建成後 成都重慶車程56分鐘
彩券回饋社福1億解凍 7成用於弱勢
行政院打疫苗 蘇俊賓：支持國光
彰縣永靖鄉長涉賄 求刑7年
澎湖增加心導管手術醫師設備 縣府:有困難
解決缺水危機 水利署：多管尋找新水源
黑龍江鶴崗礦難賠償 1億多新台幣擺平
成都機場大霧兩度關閉逾9000旅客受困
得易購遭蓋台 28家系統業者各罰70萬
美國CES將揭幕 平板電腦受關注
冰雪封凍內蒙 1400人受困17小時
韓聯社4月將舉辦亞太區通訊社領導人會議
模擬因應西方攻擊 伊朗2月將大規模軍演
新台幣兌美元升1.32角 收31.898元
4校前道路交通事故高 北縣1月內改善
百萬名車失竊 警20分鐘尋回
時隔30年 中國任命第2位女性副外長
保障鮪魚產業 立院初審通過安地瓜公約
蕭亞軒喪母慟 袁詠琳感同身受
民進黨高市黨部籌錢 擬經營超商
金門自由車委會組隊 8日遠征廈門
駐日處新年餐會 馮寄台：將續增進台日交流
人造血管隨心臟搏動 英將進行人體實驗
王清峰屏東視察 邀慰安婦共餐
異樂團結合電腦音效 謎琴聲勢壯
世展會發起捐款 助急難家庭過好年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中國裁定印尼泰國核甘酸類食品添加劑傾銷
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
家扶走過一甲子 幫助逾20萬名兒童
鼓勵節約用水 金門實施水費優惠措施
新聞局補助唱片行銷 音樂界熱烈響應
交台幣116萬元 學開私用飛機
周錫瑋：北縣國小明年全面實施3語教育
日發表今井正任駐台代表 20日上任
中日態度軟化 陳偉殷後年可挑戰大聯盟
新光三越去年營收逾650億 年增5%
內門車禍 廂型車主逃過一劫
衛署：新流感疫苗 民眾可選國光或諾華
高市長選舉文宣被控誹謗 蕭裕正無罪定讞
劉憶如：台幣升值可改善台灣出口結構
北市老人照顧培訓 就業率提高4成
去年底集中市場本益比110.54倍
擅自變更頻道 NCC大規模裁罰系統業者
藍心湄林志玲熱舞 跨年收視一路長紅
全教會評吳清基60分 教部：虛心受教
專家：曹操墓中女屍可能服毒死亡
貓神結合西洋風 明華園年底荷蘭演出
中國建立衛星導航應用產業基地
疑誇大療效誤病情 醫療器材老闆判無罪
開心農場效應 開啟草莓太空包商機
加國男子被撞身亡 中市警查獲肇事者
招不到人 長三角又進入春節缺工期
避免再生悲劇 台三線彎路加裝分隔交通桿
知恩圖報 旅日棒球選手返校傳授學弟球技
促銷災區柳丁 嘉縣分送國中小學生
美參院財委會主席致函總統 盼停修食管法
101明年將成綠建築 帶動節能建築風潮
瑤瑤加入我猜 阿雅擠溝比美
走出喪夫之慟 肯妮貝兒出新輯
農改場：避免冷害受災 一期稻勿早插秧
新流感疫苗可自選廠牌 打完為止
首屆國考英雌鎩羽 百人榜單非男莫屬
為航行改設計 台灣船已非100%復原船
長榮增武漢重慶南京航點 頭3班有優惠
鄭貞茂：亞洲若升息過早 升值壓力大
女畫家自殺案 夫被訴加工自殺
國際扶輪再捐130萬 助台東災區重建
賽德克巴萊停拍? 官方部落格否認
世界新7大奇景決選 攝影展行銷玉山
公款私用綁樁 前林口鄉長判刑6年
楊秋興辦公室塗鴉 3人坦承一時興起
外資持續匯入 新台幣收升1.32角
寒假延後3天 宜縣府：多數學校支持
日股新年開市漲1.03% 指數創1年3月新高
政府撥3千萬元 補助2萬名婦女數位學習
學童第2劑改打諾華 專家：可行但有風險
桃縣議員連任失利涉賄選 檢方起訴
竹縣立委補選 藍綠未鬆口
看好景氣復甦 壽險業徵才動作積極
孔子魅力大 王菲復出演唱主題曲
愛爾蘭無神論組織 挑戰反褻瀆宗教新法
飛美旅客安檢放寬 民航局籲簡化隨身行李
西有林火東患大水 澳洲開年以來不平靜
經部ECFA代言人 顏清標一口答應
美參議員憂心修法阻美牛 府：盡力溝通
ATP清奈男網賽 楊宗樺生涯首闖會內賽
新流感疫苗接種 苗栗縣單日創新低
MOU生效後 吳東亮:評估各種登陸可行方式
台灣第9例孕婦染新流感 胎死腹中
駐美詐領租屋補助 蔡仲禮被訴
梁啟源：景氣復甦 油價有機會破100美元
兩岸直航不同點進出 購票前問清楚
綠能電池 中山大學與業界攜手共環保
英30年最冷冬天 交通混亂上班族大受影響
美撤消禁令 允許愛滋病患和帶原者入境
佛光山佛陀紀念館 徵求當代歷史性文物
氣候變化像隻無形的手左右中國歷史棋局
蘇益仁:國光資訊應公開 疫苗疑案強制解剖
國光疫苗屢受質疑 詹啟賢5日上電台說明
吳敦義：增設土方銀行 方便疏濬
中國遭強寒潮襲擊 多省交通受阻電煤告急
低收入婦亡夫留債 北縣消保官伸援手
中縣男童送醫不治 母質疑新流感疫苗
中研院副院長交接 劉翠溶低調快閃
北市跨年晚會 排碳430噸
藥品庫存久 議員批評北市聯醫
霸凌欺弱當提款機 惡少累犯送少年法庭
男子性侵2歲女童 判賠159萬定讞
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招商好成績 高雄軟體園區去年引進36億
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德電子零售巨擘與鴻海攜手進軍中國
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外資停泊活存設限？金管會:需與央行討論
越蒜陸蒜分不清 農糧署建議禁止進口
台股站上8200點 投信:資金不歇 展望偏多
探尋女性高潮敏感帶？ 科學家說不用再找了
立院初審通過 報廢汽機車須有回收證明
大陸團陸續來台 廣西湖北擬率團招商
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HBL 松山勝新榮 提前晉8強
德舊車換新車補貼中止 西歐汽車銷量將慘跌
312億元外資未入台股 證期局:應說明用途
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八五退休制 銓敘部：危險職不受影響
5千車輛加油出現問題 香港政府成立調查小組
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立院初步共識 藝文消費政府補價差
北市1天2空屋火警 警消調查
立院初審通過 環署重掌爐碴再利用管制權
星軍人在台車禍昏迷 家屬對肇事者說法不滿
疫苗廠牌開放 醫界盼勿再釀信心危機
瑞士伯恩雪崩4死3失蹤 包括一救災醫師
姊弟戀為1萬元釀悲劇 女友疑刺男友亡
水利署多元抗旱 建水庫評估報告近期出爐
羅馬今年很搖滾 流行演唱會滿檔
年輕人塗鴉辦公室 楊秋興：接受道歉
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北市1天2空屋火警 不排除遊民生火取暖
拜會楊志良 綠委：要求開放自選疫苗廠牌
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水利署覓水源 連再生水也不放過
朝野高度共識 美牛修法５日拍板
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高行健倫敦慶70歲生日 盼世界不再有危機
挑戰NBA 林書豪繼續籃球夢想
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現撈海鮮 東石拍賣魚市搶搶滾
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民進黨：立委補選 蔡呂游蘇謝密集催票
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美牛修法 藍籲速落幕綠要究責
重慶市委書記薄熙來：為官者不能嫌貧愛富
回歸自然 台東比魯溫泉已成土石
美牛修法三讀 立法行政共同面對國際壓力
蘇煥智宣布爭取民進黨大台南市長提名
抗議明眼可按摩 視障者上街求生存
四川10隻貓熊啟運 赴上海參展世博會
5歲童疑打疫苗致死 家長泣訴
政策補償視障按摩師? 勞委會:恐於法無據
監委提案彈劾陳聰明未過關
八八安置營區7新生兒 家族喜悅迎重建
彈劾陳聰明 未過關
美牛修法 國民黨團:過程理性象徵民主成熟
美牛修法 AIT：遺憾、難與台擴展經貿關係
談辦桌不談交通 毛治國與小朋友相見歡
客家莊選舉常見義民黑令旗 源自抗暴臂章
黨內有人炒作五都選舉 蔡英文發飆!
再唱舊情綿綿 ! 吳敦義探望洪一峰
統一星巴克融合台灣在地創新精神 推出「黑芝麻抹茶系列」獨步全球
華郵：美中兩國經貿紛爭越趨激烈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
克魯曼：美國二度衰退機率30-40%
歐股開紅盤勁揚1.5% 數據亮麗激勵買盤
宜蘭規模5.5地震 全台無災情
紐約金價上漲2% 漲幅兩個月來最大
氣溫轉冷 景氣趨熱 油價漲至14個月來高點
宜花交界外海清晨地牛翻動 規模5.5
王建民復診報告大利多 6到8週可登板投球
巴西市場成長迅速 吸引跨國企業投資
美股收高 製造業數據激勵買盤
美法院對911攻擊犯維持無期徒刑判決
華盛頓雷根機場停電 無關恐怖事件
強烈冷氣團來襲 氣溫驟降 低溫探10度
希望伊朗把握機會 白宮：核子談判大門敞開
機車與公車相撞 男騎士當場死亡
王建民復原樂觀 15支球團有興趣
台股開盤上漲69.86點 為8277.71點
哈佛籃球救星 台裔林書豪備受矚目
外行父親啟蒙 林書豪打出哈佛奇蹟
種族膚色歧視相隨 林書豪以球技征服
穿上中華隊球衣？林書豪父親語帶保留
美賭城聯邦法院爆槍戰 造成2死1傷
打不打新流感疫苗 引爆美家長與保母對抗
自貿區生效 中越邊境城市變活絡
外資匯入 新台幣兌美元盤初勁升破31.8元
老虎伍茲裸上半身 登上浮華世界月刊封面
北京據報將放寬粵非戶籍居民訪香港
傳前中國司法高官涉貪案「兩會」前開審
劉曉波上訴 不滿未扣關押時間
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中澳天然氣最大訂單據報取消
台股上沖下洗 須防量能急增
深圳機場公安副局長嫁女兒席開逾百桌
廣東產節能燈近8成不及格
大陸鋼鐵廠1天內2意外釀15死
產學無落差 教育部推聯合技術發展中心
希拉蕊：美駐葉門大使館視安全條件重開
單車熱 醫師：正確姿勢免傷害
元月上半月監視器面板漲 電視面板持平
每月1250元 高捷公車無限搭乘
台北果菜市場 22種蔬菜批發價不到10元
南韓媒體：傳聞北韓金正日訪中
基隆一女子 二度跳田寮河獲救
新興發展中國家 南韓被評價政治最穩定
年代新聞控兩員工妨害名譽 檢方不起訴
2縣議員當選人涉賄 屏檢提當選無效訴訟
人事局：軍公教年終獎金1.5個月 2/4發
棄守加州？航太工業諾斯洛普明年移至華府
詹啟賢：政府也應公布諾華H1N1疫苗資訊
美牛修法三讀 總統下午上火線因應
中國「三公」支出 年耗人民幣近兆元
新住民考駕照不吃力 8國文字試題可選
台股震盪鋼鐵股開高走低 中鋼千興抗跌
永久屋申請問題多 楊秋興：檢討解決
同志炒作5都話題 蔡英文憤怒促克制
美參議員憂心美牛修法 外交部：慎重處理
調查：中國中年白領生理年齡超齡10歲
睽違16年 台灣器官移植運動會9日揭幕
金門第2劑新流感疫苗 接種率略降
瑞晶電子將引進尖端設備 增加DRAM產量
不當借貸涉背信 前太電董座仝清筠判6年
複診報告大利多 王建民試投一點都不痛
文湖線煞車卡鉗 北市府:單純機械問題
調查：年終獎金平均1.07個月 金融業最多
農委會:持續推動農產品產銷履歷制度
外資匯入 新台幣中午升值9.3分
救足壇 中國10部委監控職業聯賽
調查：今年6成企業將加薪 平均增3.38%
北市公車2起車禍 2名機車騎士死亡
姚明要升格當爸爸了
音樂使人專心? 勤益科大從腦波找答案
菲南政治屠殺案開審 主嫌不認罪
日本新任駐台代表今井正20日到任
小紅傘繁體中文版 今起開放下載
每日省水50公升 年省1座翡翠水庫
學者:打造金門國際自由市 財稅建設自主
健保住院部分負擔上限調降 2萬多人受惠
馬印泰等國擬要求展延與中國零關稅措施
印度一農車翻覆 至少16死28傷
農委會：防大陸蒜自第三地進口 嚴查產地
男子罹下咽癌 險被腫瘤悶死
不滿納骨塔開發案 民眾南縣府前抗議
代簽威力彩兌領7億彩金 高市夫婦背信起訴
中國論文買賣市場規模人民幣10億
美學術期刊：無證據顯示自閉兒飲食控制有效
北市擴大建照協審範圍 大幅提高效率
台股收盤漲3.55點 為8211.40點
陪伴母親抗乳癌 小二生文章露真情
紐約躍居2009年全美最受歡迎觀光城市
開高走低 價量再創波段新高
證交所：去年日均量1182億元 年增2.67%
台股開高收小紅 漲3.55點
1月台指期終場上漲11點 逆價差33.4點
泰勞受仲介欺騙頻傳 泰學界盼政府積極協助
房仲:2010年利率為房市信心關鍵
箇朗自由區去年貿易小幅成長 今年前景更佳
1月電子期終場跌1.85點 金融期漲6.6點
文生范恩新年傳婚訊 家人密友見證
數位公共圖書館啟用 1張借書證中市通用
大陸30日正式展開為期40天春運
竹北花田囍市9日登場 邱鏡淳代言
美牛案影響 施顏祥:2月TIFA會議確定不開
WitsView：LED背光源降低成本為今年首務
調查：台灣名列全球網站安全風險較低國家
彰化母子檔涉賄 檢方提當選無效
兆豐預料今年4家台資企業在香港上市
女嬰急性陣發性腹痛 誤吃胡蘿蔔塊惹禍
遲來的幸福 高市河堤兒童就學免跨區
梅竹激辯ECFA 清華交大學生7日過招
開播僅週餘 中國網路電視台CNTV半癱瘓
台股漲3點 三大法人買超123.09億元
吳淑珍涉偽證案 北檢併高院審理
老舊瓦斯鋼瓶易洩氣 消保會：應定年限
瓦斯鋼瓶重量不實 消保會：5年多付384元
假期變胖了嗎？小心聯誼社交網站不要你
安徽1小學分貧富班 交錢享受空調彩電
「封口費」讓大陸一記者繫獄16年
民主查某人挺簡肇棟 江丙坤輔選余文欽
關心環保議題 北市培訓百名綠能青年
講師影射教務長蛤蟆精 判刑4月
中國氣溫跌至入冬最低 南方8省區拉警報
高市備妥國光諾華疫苗供施打
美牛修法三讀 吳敦義：經貿摩擦無損軍售
黃敏惠：打造最具吸引力的台灣燈會
立院三讀 學習障礙者可合法重製著作
昆明機場引橋坍塌致7死 工人透露偷工減料
網民期望小姚明成為中國籃球「未來中鋒」
為世博 上海連3年交通基建逾1400億人民幣
佯稱候選人助理詐財 違反選罷法起訴
8名台灣人東莞涉詐騙被判刑
香港消費者短期信心轉強
新台幣兌美元升3.8分 收31.860元
中華職棒 兄弟象開訓從心開始
江宜樺：區長官派 政策方向不變
安養院女董座 教唆犯罪求刑30年
大專文化設計賽 學子飆創意
隆冬暴雪中 大陸又有燃「煤」之急
吳敦義探視洪一峰 盼康復見證百年國慶
2009年12月CPI年減0.21% WPI年增5.55%
接種率低 中縣籲踴躍打新流感疫苗
台灣外匯存底達3481.98億美元 續創新高
爾必達在瑞晶設研發中心 開發40奈米製程
華倫比提年少風流 傳與12775名女子有染
日財相是否因健康辭職 尊重醫生判斷
災害失蹤 檢察機關1年內應核發死亡證明
楊秋興:疏濬興達港 歡迎國家海洋研究中心
HBL 路易士砍32分無用 屏中黯然出局
防核生化攻擊 以擬全民發防毒面具
立院三讀 增列二技五專就學貸款項目
中國考察隊即將登上南極最高點冰穹
疫苗受害疑案 衛署將主動提鑑定
北縣府確定改制時程表 3月起巡迴說明
下個大聯盟台灣選手 羅國輝押寶陳偉殷
AIT遺憾美牛修法壞誠信 外交部：持續溝通
香港海洋公園看上海迪士尼衝擊 無負面影響
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
立院三讀 未繳汽燃費仍可驗車
農委會:荖花荖葉納入天然災害補助
台灣富邦財險可望上半年在廈門開業
美牛修法三讀 衛署：三管五卡擋得住
憂鬱症者服藥 1/3仍失眠胸悶
NCC和衛生署聯手 打擊違規醫藥廣告
成大啟用晶片系統驗證實驗室
英國毒販遭處死 中國不滿歐盟說三道四
陸配喪子 嘉縣府助外公外婆來台探視
86歲阿嬤陶板畫 回憶精彩人生
中國派程永華任駐日大使 最快3月上任
義民黑令旗 客家精神信仰象徵
聽不見未來?聽障生彩妝畫出一片天
2009年12月底外匯存底3482億美元 世界第4
南橫需待地質穩定後施工 修復時間難料
婦女身懷鉅款遭覬覦 警逮4搶嫌
社子島700億變身 目標台北曼哈頓
衛武營新春擊樂 朱宗慶打擊樂10日登場
許添財明宣布參選大台南市長
U life頻道取代得易購爭議 公平會調查
帶傷不改其樂 貝魯斯柯尼再為美女慶生
哈佛大學控衛林書豪 獲伍登獎季中提名
機場加強查驗美國帶骨牛肉 防夾帶
客家基本法三讀 黃玉振:讓台灣成客家中心
羅志祥楊丞琳好親密 互塗奶油咬手指
熊牛採最高道德標準 黃宏任李義偉解約
不甘情婦與前夫勾搭 猶太富商討回贈禮
水公司向水利會買水 台南南科供水無虞
立院三讀 禮廳與靈堂得單獨設置
中縣婦人疑接種疫苗 右半身癱軟
內捷又出包 市府秘書長：年底沒穩願下台
美牛修法爭議 總統定位貿易糾紛
查未通報者？疫苗自救會：政府要有雅量
送石斑魚賄選 檢方起訴澎縣議員夏晨榮
南科管理局：出資補償休耕 標準未定
新世紀週刊：胡舒立出任總編輯應無問題
富源社區阿嬤陶板畫 為子孫留下農村回憶
新流感疫苗受害通報暴增 接種量新低
遊學手冊在手 學童輕鬆走讀日月潭
2009品牌調查出爐 LV奪冠
98年物價與躉售物價 雙創史上最大跌幅
彈劾陳聰明未過關 監委將再提案
三代世襲？ 傳金正銀生日為北韓國家紀念日
購物頻道變更案 NCC將邀業者說明
拼迪士尼 香港海洋公園擴建盼營收倍增
疑疫苗受害家屬泣遭法醫嗆 中檢：誤會
YouBike新年優惠 申辦會員半價
日銀座新春珠寶竊案 顯為中國竊盜手法
兄弟開訓 陳瑞振最擔心投捕
汪洋要廣東高官每年專心讀書5天
機場查獲陸客持入台證影本 遣送出境
證交所：第2家QDII送件申請投資台股
學子織作創意圍巾 義賣送暖
港台遊樂園互訪促銷 台北動物園可望加入
外資匯入央行阻升 新台幣收升3.8分
金縣弱勢族群航空券 研議新方案
年關近 海關查獲大陸黑心香菇走私案
重返史懷哲之路 中國醫大典範學習
不景氣 98年家外食物價格微漲0.7%
年底改制縣市 門牌身分證2階段換發
百萬新車冒煙瑕疵 車主要求解決
44家海外企業券商輔導 今年可望密集掛牌
客家基本法三讀 學者：落實才是重點
板檢：防職棒簽賭 球團自律重於他律
泰媒：減少剝削 台灣勞委會助泰勞直接受聘
兄弟13戒防賭 嗑瓜子也罰錢
陽明山閻錫山墓 北市列市定古蹟
台科大新技術 植牙假牙手術1小時完成
HBL 泰山周儀翔單場43分 本季新高
女婿性侵岳母 1審顧及男子養家判緩刑
農保身障給付放寬 治療不及1年可申請
國民戲院影展 探索電影的明天
大陸認定楊寬生自殺 專家質疑
中國醫大研究 瓜莖蛋白質可降血糖
外資炒匯？ 金管會：可註銷登記
床頭吵床尾不和？ 法國欲明令禁止精神家暴
泰國預期今年外國遊客1600萬人次
立院三讀 買屋不買地權益更受保障
中信銀:台股呈微笑曲線 年初年尾行情可期
閻錫山墓成市定古蹟 山西陸客拜訪
不顧台利益？蔡英文:WTO無中國農產品因素
客家基本法通過 語言存續刻不容緩
總統府擬設人權委員會 監委憂職權衝突
律師黑吃黑 判刑1年8月定讞
月薪不到4萬 羅國輝自嘲像上班族
諾華藥廠：官網公布新流感疫苗資訊
修法阻美牛 民進黨：人民的勝利
美帶骨牛解禁 飯店推套餐意願高
工具比手機重要？駕照考題引質疑
第099003期今彩539三星彩四星彩開獎
海綿寶寶最有品？專家：父母可機會教育
示警匯銀 央行:外資匯入1周不買股 應匯出
雜誌搶進精品市場 網路商店銷售過季品
第099002期大樂透49樂合彩開獎
檢總長退場難 當初著眼放手辦大案
倒閉還需繳分期?金管會擬草案保護消費者
總統：美牛議題應檢討 ECFA及早溝通
林口長庚交接病患慢 北縣：協商補救
損失率改善 強制汽車責任險保額調高
投信:台股第2季可能拉回 下半年萬點有望
沙國擬建王國塔 高1公里將勝杜拜塔
美牛爭議僅限經貿 政治意涵待觀察
總統：速執行帶骨美牛進口 修補台美關係
學者：美牛修法 比國際嚴格
搭台灣2藝人便車 菲促銷海灘婚禮觀光配套
談判籌碼多 中國不甩美國牛
陸資來台投資採購服務協會6月成立
星賭城聖淘沙名勝世界 20日分段開幕
2009年滬深股民逾1.2億戶
中油聲明強烈支持ECFA 對工會多宣導溝通
央行示警炒匯熱錢 新台幣升幅縮減
郵局里長力擋 保住老翁畢生積蓄免遭騙
香港首家電影學院成立 培養華語區人才
HBL 板凳出奇兵 新榮拚外卡
台股持續推升 店頭科技中小基金看好
促產9條之2落日 新增民間投資達成率106%
英百年最冷冬天 交通續混亂 瓦斯或短缺
北半球急凍南半球泡水 氣候災難肆虐全球
第099002期大樂透頭獎摃龜
印度北部持續酷寒 凍死122人
第099003期今彩539三星彩四星彩派彩結果
巴拿馬媒體質疑台灣贈巴國公務飛機
美牛修法過關／藍: 站在民意這邊 綠: 馬的不信任投票
房地產今年推7千億？ 賴正鎰吹很大
中警告美勿因對台軍售影響合作大局
總統：美牛修法後果 行政立法朝野共擔
消基會:美牛公投重啟談判才能根本解決問題
就是要你下台? 監院10天內再彈劾陳聰明
綠營抹黑 國民黨：先把自己鬍子剃乾淨
進口商：美要求暫停對台輸出帶骨牛肉
監院提彈劾 陳聰明：問心無愧
美牛議題 總統:未有影響台美其他關係跡象
外資98年淨匯入262億美元 近10年次高
搶攻台東立委 民進黨精銳盡出輔選
調查：2010年上半年購屋 民眾心態矛盾
北市高房價逼民眾出走 北縣不跌反升
關島Facebook粉絲頁開張 首波強打來回機票免費
限制美牛進口 美政府指責台灣違反雙邊協定
前AIT處長：台北派團來美不應是尋求諒解
美遺憾美牛修法 外交部:不影響實質關係
5溫泉不再 栗松溫泉依然絢麗
辣椒達人戴輝榮e農作心得 點閱率破5萬
日財相被慰留但辭意堅 繼任人選受矚目
專利獲准1078件遠東科大申請金氏紀錄
調查局添偵蒐設備 精確定位手機
金門縣府徵短期臨工 1212人搶300缺
許添財選在安平古堡 宣布參選大台南市長
平溪線易肇事 台鐵應強化安全
疾管局：400人混打疫苗 未有不良反應
助偏鄉孩子圓夢 嘉縣籲贊助紙風車巡演
總統:ECFA談判 資訊透明減少疑慮
美批修法禁美牛 官員：衝擊限經貿
宜蘭車禍 男子撞樹衝民宅身亡
王建民繼續複診測試 約完成七成復健過程
Google與宏達電合作 推Google品牌手機
失業不失志 朱水和：街友想找工作不難
少將歌手宋祖英「露很大」 大陸網友反彈
離島機位內線交易? 業者應禁員工走後門
美、中貿易磨擦 美對中國鋼鐵產品徵收新關稅
新流感美牛案 內憂外患楊志良流淚
衛生署：未阻止國光說明疫苗細節
衛留成發豪語 10年內海南令人刮目相看
陸生來台法案未過 吳清基：急不得
低價進口茶充國產茶 衛署農委會遭糾正
性侵被害人一站式服務 讓傷害到此為止
美聯社選出 2009年美國十大新聞
高雄市長選舉 秋菊2人簽約君子之爭
珊卓布拉克攻其不備 票房破女星記錄
分享回歸田園收成 楊秋興邀捐血送蔬果
科大研發新技術 把冷卻水塔變不見
北京40年來最冷 今天零下16.7度
臺灣企銀98年稅前EPS 0.41元
土銀勞工紓困貸款 網路申請高達三成反應熱烈
Google蘋果對壘 掀起智慧手機大戰
土地銀行主辦三陽工業新臺幣15億元聯貸案
天天都是加油日 中信卡加油優惠範圍擴大至全台140站
華宏新技98年合併營收66.93億元創新高 年成長26.17％
臺銀網路銀行客戶數突破130萬戶 每月跨行轉帳免手續費2次優惠
元太科技季營收創歷史新高 較去年同期成長156%
放眼美國車市 印度車廠研發廉價汽車銷美
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
卜睿哲：台灣反美牛修法影響不會太小
歐洲股市收小跌 金融股大漲 食品醫療下挫
金價上漲 基本金屬走勢分歧
國際油價持續走高 低溫還將持續
葉門反恐行動成功 美重開駐葉門大使館
美股指數漲跌互見 金融能源走高
聯合國歡迎韓美解除愛滋入境禁令
低利與房市泡沫無關？ 泰勒摃上柏南奇
2009巴西出口跌幅創1952年以來新高
聖文森旅英僑胞贈款台灣 協助賑濟風災災民
冷氣團報到 全台溼冷低溫探10度
台股開盤上漲25.70點 為8237.10點
WSJ：中國取代德國躍居全球首大出口國
禁美牛？美參院財委會主席籲台灣懸崖勒馬
加國即將在機場安裝11台人體掃瞄機
美肉品協會:美牛修法為不科學之貿易障礙
核四廠火警 發電機組無虞
央行示警 新台幣走勢趨穩
男子被捷運輾過 列車高底盤救他一命
購屋難 中國都市「80後」興起「裸婚」潮
量穩價揚 台股續攻
國防新聞週刊：美很快將宣佈對台軍售
嘉義七旬老翁涉賄 勇於認錯緩刑5年
NCC降電信資費 ADSL擬降4.816%
中國開發南海旅遊掀起外交風波
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩天4封白色粉末死亡信 加大爾灣分校陷恐慌
巴拿馬將展開免費注射新型流感疫苗
美牛修法損台美關係? 王金平:影響很小
廣東黨政領導將要公開家庭財產
中國重懲企業家犯罪 去年7人判死刑
美國軟體公司指控綠壩剽竊 宏?硉巨疆C被告
美牛議定書 吳敦義：即刻與美磋商
台商樂活新模式：種茶南山下 十年隱粵東
「跛鴨」市長彭博 劉醇逸更上層樓？
韓駐中大使能否啟動南北韓熱線引發關切
中國本月擔任聯合國安理會輪值主席
新加坡大量訂購流感疫苗已供過於求
NCC：4/1降行動電話5% 2682萬戶受惠
學歷造假? 林永瑞:陳年往事 報導不實
高希均：陸生進課堂 台生不敢睡
借鑒香港經驗 廣州嚴打吐痰陋習
台股創新高 新台幣中午升值3.2分
曾志朗英文抗議影響 體育系學生紛學英文
陳沖：近期外匯市場不穩 配合央行處理
彰化大村鄉長驗票出爐 法院14日判定
不景氣 花蓮吉安農作共同運銷營收減少
總統：公務員莫因過時法律 與民對立
加國大學研究：多人同住病房增染病機會
美智庫：美應從派系政治角度 思考伊朗問題
洗衣粉用量大 調查指香港海洋受污染
立榮員工內線訂春節離島機票 遭取消
印尼國會發函要求副總統和財長停職
經部加碼補助 去年企業研發逾24億元
農委會:已取消266項小三通優惠進口項目
深圳公安高層因舉辦豪華婚宴被檢討
北市4成學童慢性便秘 逾半數不自覺
群創 6代線 年底產能提升至10.5萬片
牛奶蜜棗番石榴飄香 大社觀光季9日登場
男子投訴工作沒勞健保 北縣勞工局介入
酒商全日廣告 郝龍斌要求北捷下檔
寮國副總理抵南寧出席東協自貿區論壇
前動物園技正涉收賄 更一審判7年2月
公平會：鮮乳漲價若壟斷 最高罰2500萬
名模動動機品質不實 公平會：罰40萬元
勞團挺葉君璋 勞委會:只能道德勸說球團
台股收盤漲116.22點 為8327.62點
取消軍教免稅 本會期闖關失敗
立院初審 審計部每3月公布政府績效
台股持續走高 漲116.22點
看好高雄前景 富豪考察團走訪高市豪宅
雙D族群、塑化助攻 台股站上8300點
搶900萬金飾逃大陸 嫌疑人返台投案
中國各地廣電跨省整合 集團化趨勢浮現
1月台指期終場漲142點 逆價差7.62點
共軍少將放話：制裁支持美國對台軍售者
1月電子期終場漲4.65點 金融期漲17.2點
父母失聯 嘉義幼童恐成人球
成大許長謨獲聘加大柏克萊分校講座教授
美國：金正日如訪中 是值得歡迎的事
醫師：注意力常不集中 小心是癲癇
油價推升後市看俏 塑化類股大漲
台美關係補考 帶骨牛肉上架安美國心
班機訂位有內線? 立榮:消保官誤會了
彰縣查散裝食品標示 防進口茶充台灣茶
國中生打疫苗後3度住院 家屬憂心
西沙開放觀光？ 中國官員：研究後再公布
江蘇鹽城已有51名兒童被驗出血鉛中毒
上海美術館破功 台灣藝術家電鋸伺候
台股大漲116點 三大法人買超109.54億元
美政府促宏都拉斯代總統米契列地去職
衛武營都會公園 擬春節局部開放
春節兩岸加班機 陸業者擬降價1到2成
疾管局：9日起自選新流感疫苗廠牌
擁抱梵谷校園巡迴展 金門起跑
保障能源安全 中國天然氣來源多元化
湖南勝煤礦火災 據報已有25人罹難
陸航春節加班機有降價空間
研究：許多具有乳癌風險婦女不願接受MRI
江丙坤：兩岸同意ECFA列下次會談議題
大陸華北連日酷寒 民眾生活深受困擾
多位中國財經高官警告中國經濟面臨風險
醫師：運動後無力動彈 甲狀腺亢進作祟
B肝病患 男性罹肝癌機率是女性4至8倍
傳中國擬邀鳩山6月訪南京 胡錦濤11月訪廣島
男子涉綁架印刷廠老闆撕票 桃檢起訴
中國外交白皮書首提安全外交
細故縱火燒死房客 老翁投案判15年
新台幣兌美元貶1.5分 收31.875元
摻進口茶稱台灣產 監委：民眾成冤大頭
奇美電:去年營運如預期 面板前景看好
北京駐港代表呼籲港人理性討論問題
收到習近平手機簡訊 中共黨員驚喜
兩岸直航航班不夠用 廈航盼增加班次
台灣營養學會：4成學童有慢性便秘問題
風聲鶴唳 進口商不敢進口美國帶骨牛
屏東3鄉長當選人 檢提當選無效訴訟
花旗預料今年中國經濟成長9.8%
前台鐵基隆站長預備賄選 更二審判6月
知情不報不溯既往 兄弟相信廖于誠
中國外交白皮書：後危機時代各國激烈博弈
美牛衝擊台美關係 胡志強：彌補傷害
十指緊扣 傳安室奈美惠與田村淳熱戀
韓豬肉11日起銷港 開啟出口新市場
疫苗致命疑案 中檢：全交法醫研究所檢驗
小S老公摟辣妹？大S：是扶不是摟
宏達電去年每股盈餘28.77元 淨利減 2成
茶葉把關不嚴遭監委糾正 衛署研議標示
被問新戀情 侯佩岑:不要把新朋友嚇跑
中國海南省工商局認錯 統一蒙冤終於洗清
行動固網電話費率調降 4091萬戶受惠
黑心藥品猖獗 高檢署：全國掃蕩
北市偵查隊長喝花酒 記過降職
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
橡皮圈切狗臉毀容 獸醫縫百針救命
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
低溫特報 嘉義以北金馬寒冷
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
行銷Android手機 Google成立網路商店
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市擴大假牙補助 最高領4萬5
黃小琥傳授壯陽秘方 黃靖倫倒退嚕
雲林行春踏青去 吃喝玩樂好風情
北市調整里行政區域 擬增7個里
市調：估今年LED電視3200萬台 年增8倍
行政院籲美國續推雙邊經貿合作
林進興挺楊秋興 9日辦感恩會嗆菊
失業者鐵雕創作 苗栗百年火車站加分
侯佩岑傳喜訊 大S也想婚
韓國三星坐大 拓墣：台廠需把握切入機會
許添財：未達共識 中執會不討論初選辦法
屏東養殖業者 成功量產寶石魚
油價改週日公布 春節兩週不調價
莫拉克亂花期 梅嶺梅花遲未盛開
HBL8強 三重外卡晉級
蒐集緝毒公務車號避險 男子仍落網
台積電65奈米低功耗製程獲LSI採用
油氣混合計程車起火 駕駛乘客跳車逃命
彭清華：港台交往可發揮先試先行作用
牛樟神木被盜 警追查流向
不滿放映藏獨電影中國導演退出棕櫚泉電影節
展望會救貧童健康行動 高市藥師公會響應
程秀瑛踹人 判拘役10天
花木蘭真人版 趙薇化身薇哥耍Man
從路邊攤到連鎖店 鬍鬚張傳香50年
99年青年安心成家方案 營建署：2月受理
世界經濟論壇年會27日開幕 沙柯吉將致詞
中國專家建議成人每天吃50克粗糧
中策博智收購南山 王世榕提三大疑點
搶800萬金飾逃大陸 1嫌返台投案
調查：60%受訪港商料香港競爭力5年內停滯
央行喊話奏效及美元走強 新台幣收貶1.5分
頭一遭 日本一家醫院新流感疫苗遭竊
華航3月底台北直飛倫敦
頭頂10公斤拍戲 高賢廷脖子受不了
明道國際大學籃賽開打 6強爭冠
HBL柯旻豪戴罪立功 高苑重返8強
結盟 星大華銀行出售保險部門給英保誠
消基會:泡麵圖片與內容差很大 籲強化規範
韓星熱 SJ演唱會加場 Rain狂銷3萬張
李沃士：金門工商休閒園區案加速推動
社會勞動人回饋 製千份福袋送暖
不景氣失業高 街友尾牙宴桌數創新高
馬英九：以兩岸經濟協議名稱 宣導ECFA
桃園縣立委補選 藍綠各自造勢
新莊公寓氣爆 1人死亡
貨輪夾藏未稅洋煙 高雄海關查扣500箱
婦人暴斃疑疫苗作祟 法醫解剖認定無關
新流感疫苗配送不一 民眾選廠牌請早
日財務大臣藤井辭職獲准 菅直人接任
彰化輔選違法提民調 呂秀蓮被罰50萬元
男子疑打疫苗死亡 法醫解剖難認定
NCC再降資費 電信業：不服 3年損失370億
基隆碧砂魚市防漏工程遇雨 漏更大
金管會:待中策博智送件 審慎審核適格性
海基會「交流」雜誌擬3月邀學者辯論ECFA
98年12月中古車過戶數 創2年來單月新高
流浪動物安樂死判定 北市擬託動保團體
星拖船白礁附近海域翻覆 11船員失蹤
中策博智：南山案1週內送件 會長期經營
高市府解民怨 開放容積率交易
葉門逮捕1蓋達首腦 美英法使館重新開放
葫洲里吸引新興人口 戶數成長冠北市
學者：英語村效果有限 不如扮家家酒
小S老公擁辣妹？佼佼：清官難斷家務事
電信協會盼NCC開溝通大門 不排除提訴願
統聯客運大車禍 檢方起訴肇事司機
員警違規停車釀車禍 拘役50日緩刑2年
總統盼加速帶骨美牛進口 農委會:市場決定
台銀網銀客戶逾130萬 可線上買賣黃金
巴西南部洪水沖斷路橋 至少5人失蹤
北京百年歷史台灣會館整修後即將重新開張
獲區間飛機訂單 漢翔今年營收估186億
品牌新元素 年輕人為穿潮T到鬍鬚張工作
總統盼加速帶骨美牛進口 消基會:說法不宜
中共西藏自治區黨委副書記易人
中國「落馬」總經理人均貪賄人民幣3000多萬
華航3月新闢直飛倫敦航線 每週往返3班次
旅外國人健保繳少用多 立院促衛署修法
中國人行：2010繼續實施適度寬鬆貨幣政策
陸生最快9月來台 教部：沒跳票
國民黨：輔選鄺麗貞 馬英九視情況站台
遠雄標得新莊工業地 擬申請變更為住宅地
遠雄標地 房仲看好下新莊發展
老公遭爆摟妹 小S：信任老公
定調美牛貿易糾紛 馬英九：美應可理解
台灣演員王柏傑為電影十月圍城到曼谷宣傳
八八水災 監院糾正屏縣府
複寫紙包海洛因運毒 男子難闖關
吳揆輔選動用龐大警力？蘇俊賓：不符事實
郵筒上塗鴉 星創意行銷未成向警方致歉
遭糾正 農委會擬提高茶葉農藥殘留抽驗數
偶像演員不敢演父母 倪亞達選角遇瓶頸
98年第4季商辦交易增溫 北市空置率降
內政部工地遭竊26次 監院糾正
古又文得獎作品 黑眼豆豆讚不可思議
產業建教生比例 不再死守1/4規定
急流勇退 巨怪K功藏歷史
La new初步談薪 許銘倢加薪至少100%
馬英九：對國產新流感疫苗非常有信心
消基會美牛公投案 公審會明認定准駁
第099004期今彩539三星彩四星彩開獎
設計師：江陳會贈禮創作過程緊湊
把關不嚴遭糾正 農糧署：擴大抽驗茶葉
楊志良：請非疫苗專業人士饒了百姓
八八水災被糾正 屏縣府:檢討改進
遠東科大研發 液晶螢幕變塑木地板
道奇台灣行機率高 最快8日簽約
北市將選10學生任世博大使 宣傳環保成效
9日立委補選 蔡英文：選情艱困
景氣復甦 泰國去年底失業率明顯降低
廖于誠坦承收錢 兄弟象開除
通姦被逮承諾不往來 女子違約判賠300萬
板院比照民宿 打造人性化被告休息室
小澤一郎政治資金流向複雜 日檢要求說明
花蓮立委補選 國民黨徵召王廷升
棄將變球星再被開除 阿鈣傳奇畫句點
法蘭瓷7歲生日 展現自然樂活逍遙遊風格
廖于誠涉簽賭 兄弟象開鍘
一品苑案糾正北市 監委:無中生有5億利益
認損及反托辣斯罰款 奇美電98年恐虧損
王菲為孔子獻聲 VCR曝光
張榮恭：上海市長韓正世博會前訪台
廖于誠收黑錢 洪瑞河：很痛心
車資口角小黃司機斷魂 警方偵破
30年最大雪 英交通近癱瘓 全國成冷凍庫
台企產值占漳州半壁江山
漢城華僑協會歡送駐韓副代表方仲強榮退
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全男天鵝湖芭蕾舞 觀眾笑到飆淚
大陸2009年旅遊收入成長9%
雜誌調查：男性最想和英女星瑞秋懷茲結婚
修法禁美牛 美國務院: 遺憾但不影響軍購
芭比娃娃有兄弟 都是摔角選手
馬接見日本訪客 希望中國撤飛彈
美智庫：2010年中美關係將大幅惡化
諾貝爾獎得主克魯格曼 宣佈對中「貿易戰」
柴山國家公園 下半年可望成立
疾管局：2劑疫苗不能混打 學校只打一種
美牛／綠營: 沒人下台、難化解美怒吼
上海採購中寮鄉柳橙20頓 11日出貨
花蓮立委補選 國民黨徵召王廷升
國泰世華信用卡天天都是Lucky Day 50%中獎機率
台灣微軟：DIY組裝電腦 開機就有Windows 7
美蒙大拿州冰河國家公園100歲慶生 狂送100隻比利山羊玩偶空運來台
台灣工銀主辦大成國際鋼鐵公司新台幣12億元聯貸案
元大新興亞洲基金1/25即將開募
膳食纖維攝取不足四成小童慢性便秘 每天一罐玉米14天後排便順暢
中華英雄Online首部資料片『龍虎門』1月7日威震開戰 三伺服器港台同步開放
台灣微軟：DIY組裝電腦 開機就有Windows 7
莎莎獨家代理Suisse Programme 「活氧光采新肌昇華露」新上市大S任亞洲區代言人
綠能發展里程碑 歐洲9國擬跨海興建電網
疑藏匿基地份子 巴基斯坦遭無人機擊斃13人
2010第三天 美股繼續漲跌互見
97年台北縣十大伴手禮
高雄金典酒店推出「福虎臨門~除夕團圓宴住房餐飲專案」
百萬大作戰 博客來2010網路國際書展 邀您一同挖寶趣!
日月潭纜車暫停公告
慶祝美國蒙大拿州冰何國家公園100歲生日
Le Bouquet繽紛蛋糕房歡慶五週年
海霸王 “燒ㄟ”年菜外賣 整套NT$5888
國民黨團支持NCC 籲電信業者降價
遠企購物中心 Winter Sale 全館名品5折起!
IKEA新春限時滿額送 輕鬆為家添新意迎新年
喜氣年味居家佈置 快速上手3大重點
士官長全家墜海溺斃頭七 陳菊弔唁
Sony Ericsson 16款Facebook手機
維護品質防仿冒 阿里山茶嚴選上市
消基會:美牛公投成案 盼連署100萬份
新聞局介入公視? 蘇俊賓:不符事實
涂醒哲：打國光 承擔風險完成大我
媒體盛傳 胡志強掌「國安會」?
監院糾正 郝龍斌：一品苑使照停發
文創法三讀 力拚台流
新接種救濟審議小組開會 鑑定申請案
諾華疫苗未經人體實驗？疾管局否認
百年華人繪畫大觀 舉行台灣作品選件會議
紙風車劇團募經費 災區義演
美宣布售台愛國者飛彈 中國叫囂一如往昔
監察院通過彈劾 前交通部秘書宋乃午
期交所公告35檔股票期貨標的 1月25日正式上市
刷聯邦信用卡扣繳保費 新戶享雙重現金回饋
耿鼎十二月營收再創歷史新高
開發金控全年獲利逾73億EPS0.70元 大華證券獲利創10年新高
寶來曼氏與美亞產險簽約 提供同仁佈局大陸堅實後盾
COLD STONE春節限定 在台首推芝麻口味冰淇淋、春節禮盒及禮券
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲股市上漲0.1% 收在15個月來高點
氣候變遷衝擊 基金經理人多未正視
鞏固亞太外交 希拉蕊將首度訪問紐澳
景氣復甦 ECB資產負債減9.5%
德出口大幅衰退 4年後才能恢復危機前水準
國際油價持續上漲 美元貶值 資金轉進
紐約金價漲至三週高點 擔心美元回貶
會議記錄顯示 FED曾討論擴大資產購買規模
美股高檔震盪 商品股反彈
華航台北直飛倫敦班機 情定希斯羅機場
天然手工製香皂在巴西暢銷
印度學者籲效法台海兩岸 改善印巴關係
低溫大雨特報 中部以北溼冷
研究：抗憂鬱症藥物對輕度憂鬱症患者無效
台股開盤上漲16.94點 為8344.56點
研究：搭乘經濟艙 容易感染新流感
外資匯入 新台幣盤初走升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電子金融走軟 台股盤中跌破8300點
中國鐵路營業里程世界第2
涂醒哲宣導打新流感疫苗 藍委肯定
首屆兩岸四地大學生高爾夫球邀請賽廈門開桿
康貝爾：擬開始協商深化美日同盟關係
廣東金融業規模首度超越香港
中國歐盟同意保持關係穩定
合歡山玉山再飄雪 跨年冰天雪地籠罩
三星將推2款電子書閱讀器 售價399、699美元
嘉義縣2樁腳涉賄選 1判刑1緩刑
帶骨牛利益最大 經部向美強調未禁進口
逆勢成長 台灣金聯淨利年成長5成
監察院約詢傅崑萁 牽手相隨
公審會通過 美牛公投案進入第2階連署
重啟台美牛肉磋商 USTR質疑基礎何在
日本首相鳩山6月訪南京 據報將公開謝罪
狂轟濫炸 上海電視購物投訴糾紛1年1萬件
中南海智囊「協商民主論」引來質疑
曾文南化水庫淤積嚴重 立委提整治條例
美學者：中國盼朝鮮半島穩定但非統一
高市加裝監視器 陳菊：限辦案用
台美洽簽3協議為FTA舖路 牛肉爭議打亂規劃
水利會長延任案闖關 立委質疑破壞體制
哈維爾到中國駐捷克使館抗議監禁劉曉波
廣州農民年均收入破人民幣1萬元
新加坡交易所計畫提高主板上市門檻
呂秀蓮輔選談民調遭罰 將提訴願
得易購重現期限到期 NCC全台檢查監看
警48小時破強盜案 郝龍斌肯定
ECFA總動員 經濟部展開內部員工集訓
中國去年處分縣處級以上幹部3700多人
金溥聰：改革賄選是兩黨共同課題
四技二專統測明報名 低收入戶考生免費
公審會：美牛公投屬重大政策複決
立院三讀 持文創產業股票2年可抵稅5年
北縣老人疑因注射疫苗致死 家屬盼真相
高市1999專線 諮詢新流感疫苗最多
北市府被糾正 郝龍斌：一品苑使照擬停發
從嚴規範 外陸資30%企業禁捐政治獻金
外資匯入 新台幣中午升值4分
防運動傷害 超音波評估關節穩定度
立委補選 民進黨:花蓮蕭美琴 竹縣彭紹瑾
寒流吹襲負荷猛增 中國多省限電
廢鋼報價竄升 下週國內鋼筋行情持續看漲
生策會審查消毒產品 1件獲推薦
拒美逼退 宏國臨時總統不提前去職
投信：金融海嘯後多頭平均走42個月
泰國發現3500萬年前最古老靈長類化石
美牛公投合規定 政院充分尊重
黨政軍退出媒體 部分產官學者建議放寬
楊志良表現 總統吳揆高度肯定
管理進口爆竹缺失 內政部消防署遭糾正
中國成為世界最大出口國 但操控匯率遭指責
消基會:美牛公投需百萬份 促政府嚴格把關
高市1國中女生墜樓 送醫
阿凡達上海熱映 網友說比春節火車票還難買
韓星全智賢將參演華語影片「雪花與密扇」
屏東創意春聯 寅虎狩福旺阿猴奪冠
總統：規劃總統府設人權諮詢委員會
公審會通過美牛公投案 藍疑必要性 綠振奮
傅崑萁違利益衝突開罰? 監院11日決定
林文中舞團紐約首演 舞動台灣情歌
私校盼陸生來台 吳清基：可補少子化缺額
美牛公投 國民黨憂遭操弄綁大選
瞄準中國 日電通將取得廣州閃創4成股份
高市鼓勵優質表演 文創產業擬減稅
台股收盤跌90.20點 為8237.42點
一品苑案 范良?蛂G特區核准停獎有前例
台股開平走低 跌90.20點
全面下挫帶量收黑 8300點失守
1月台指期終場跌62點 正價差21.58點
節能減碳有成 北市11旅館業獲獎
大陸網友點評最憤怒感城市 昆明杭州上榜
春天好精彩 嘉市規劃初春嬉遊
1月電子期終場跌3.55點 金融期跌6.4點
故宮南院解約遭求償 二審判免賠
房仲：平價住宅首重交通因素
浮動油價新制是否跟進 台塑明決定
中國批准上海北京成都3家消費金融公司
菲南發生屠殺省份 省府大樓遭竊賊闖入
專騙大陸民眾 警破跨海詐騙集團逮9嫌
中國官員：嚴控第二套房貸抑投機
國際人權團體批評中國戒毒中心虐待毒犯
景氣漸復甦 3班製造業停用外勞擬解禁
鐵穹防禦系統通過測試 以擬部署加薩邊界
台中捷運公司籌備處成立 機電系統5月招標
港人接種H1N1疫苗後下肢乏力
兩岸1月下旬談判ECFA？中國方面聲稱不知情
台股跌90點 三大法人買超110億元
葛羅斯：振興案退場恐重創英美市場
高市1國中生墜樓手腳骨折 原因待查
低溫特報 農作物防寒刻不容緩
深化同盟關係 美日外長可能在夏威夷會談
中共紀委：查辦貪腐不影響經濟發展
專家：中國東協自貿區將催生東亞經濟共同體
從怕貓到愛貓 孫翠鳳揣摩演貓神
不能沒有你諷官僚 試委各有意見
中縣發票摸彩 累計消費金額逾7億
美2參議員宣佈退休 為期中選舉添變數
腸子也會中風 延誤就醫當心缺血壞死
花蓮庫存血不足 醫療用血只夠撐2天
中國河北今天一口氣處死7名黑道份子
降低兒童投保風險 取消死亡給付喪葬費
日本中國 台灣人海外旅遊最愛
新台幣兌美元貶0.2分 收31.877元
西藏紀錄片製片人 被中共判處6年徒刑
美國PAC-3發包 台灣將取得指管發射等系統
蘇格蘭銀行料今年中國GDP增長9.5%
陸生來台依親免試升學辦法 立院退回修正
黃甘霖變粉絲 靠A-Lin歌聲征戰棒球場
大林慈醫居家治療 助精神病患回歸社區
低溫天便服日 學生保暖就感心
去年12月出口200.3億美元 14個月來新高
施顏祥:美牛肉進口不可能重啟協商
高縣鄉鎮市代 爭取延選1屆
運動發展基金收支辦法 立院退回修正
SBL全面開放洋將 連兩年苗栗開幕
中國去年天災死亡1200餘人 20年來最少
戰地政務約聘僱人員 金門縣府盼給遣離費
混打疫苗 前國光研發長：小朋友變白老鼠
立院三讀 偏遠地區專科可附設高職
強冷空氣再襲 中國迎雨雪氣溫又下探
原民特考明放榜 錄取率5.17%
性侵後欲滅口 駕駛路過按喇叭救女命
經濟緩步回春 長榮將調升船櫃運價
中央氣象局氣象報告
中市第2劑接種率低 劉小弟學校僅16%
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
假冒檢察官詐財 車手落網
美售台防空飛彈 中國外交部回答如錄音帶
人體生物資料庫管理 有法可管
北市擴大推動教育儲蓄戶 助學子安心就學
麟洛蓮霧拼了 紅寶石尬黑珍珠
雨中扛30公斤鐵門 警逮瘦小竊嫌
立院三讀 受虐子女免扶養施虐父母
美中東特使：中東和談2年內可望有成
清交科管所激辯ECFA 正反並陳深入探討
立院三讀 節約用水可享水費折扣
漢和防務：金正日健康恢復 但腎功能退化
重溫人間四月天 林徽因北京故居終受保護
大台南市長民進黨初選 陳唐山:選到底
首爾遽降至攝氏零下14度 地球暖化作祟
專家：今年中國經濟前景看好 挑戰不少
黃健庭頭被砸傷 卑南族巫師祈福
仁愛敦化圓環 交通事故居北市之冠
造橋鄉長陳鳳英 苗檢提當選無效
台灣3大「難高音」 上海4月開演唱會
傳鳩山將訪南京 日發言人否認
中學者：美對台軍售讓中美處於尷尬時期
冒充刑警擄女子性侵 2男各判20年14年
解決南部水荒 經長：高屏大湖是優先選項
吃甜食又不發胖 中國專家獲國際專利
蘇煥智：升格後一市兩制 社會難接受
防機密外洩 考選部電郵測試公務員
民進黨雲縣議員席次增 將角逐正副議長
中縣立委補選 國民兩黨候選人互提告
法學教授被控設人頭公司 1審緩刑
友達去年第4季大尺寸面板出貨 再創新高
湖南礦難多名官員被免職
北縣家扶徵家庭夥伴 關懷弱勢家庭
台股跌 美元轉強 新台幣收貶0.2分
韓專家籲儘快與中談FTA 因應兩岸ECFA協商
子女不扶養施虐父母 老盟盼政府接手
蔡豪郭美玉涉賄 屏檢提當選無效之訴
將軍漁港拖網漁船爭議 監委調查
男子竊苦茶樹根盼治病 遭移送
台東立委補選 賴坤成告洪銘堅誹謗
成大香港中大兩學院 簽學術交流備忘錄
美國宣佈對台軍售？駐美官員：舊案新發展
98年出超290.4億美元 創新高
升格爭業務搶預算 北縣進退兩難
香港男子接種H1N1疫苗後疑染吉巴氏症
綠樂見美牛公投闖關 質疑ECFA案被擋
金門招商建旅館 不排除金酒公司參與投資
八八水災影響 高縣主要水果減產
電信業若拒降資費 消基會籲不續發執照
天氣濕冷影響捐血 北中南鬧血荒
吳清基肯定技職院校表現 鼓勵發展特色
台灣頂尖大學魅力難擋 陸生詢問踴躍
老翁性侵智障幼女 判3年6月
別再叫我ECFA 叫我「兩岸經濟協議」
1期稻作減產 農糧署：供應無虞
公投案闖關 美牛爭議戰線延長
金溥聰蘇嘉全桃園輔選 交鋒反賄選
義地震宿舍倒塌奪8命 原因：少1根柱
寒流來襲 中國不談凍死人數強調救助
立院三讀 惡意散播虐待動物影像要坐牢
楊志良淚的呼喚 民眾接種疫苗數回溫
在家自學法令分歧 立院三讀將統一規範
國定古蹟新莊廣福宮傾頹 北縣會勘整修
TTC綠能實驗室 提供全台唯一美UL驗證
98年12月進出口 金融海嘯以來最高值
于右任寓所梅庭開放 串連新北投觀光帶
退休警開古董店 一圓兒時夢
6死亡案非疫苗造成 劉小弟案仍無結果
菲大選5月舉行 14省列選舉暴力熱點
產業整併潮 還款緩衝期擬為5年
空軍士官長全家墜海 頭七法會老父淚縱橫
台灣50指數納入晶電 刪除長榮
ETC弊案 監院彈劾宋乃午
取劉小弟檢體自驗？中檢憂遭污染
全球經濟溫和復甦 金融體系尚待考驗
野草莓違集遊法開庭 5證人自首聲援
吳興街強盜殺人案 檢方聲押黃嫌
蘇花公路改善 宜花3場公聽會
珍聲請撤銷財產扣押 最高法院駁回
蔣公主題10元硬幣將改版?央行不回應
早知侯佩岑喜訊 吳宗憲憋得很辛苦
工程會:二代電子採購系統不順 已改善
高鐵新聯貸明簽約 資金缺口可望解決
立院三讀 考試院得設立考選業務基金
伴兒完成環島夢想 單親媽騎機車相隨
李炳輝難度日 蘇俊賓致電允協助
NCC降資費 電信3雄臉綠 高盛負面看待
健保投保金額 不得低於勞退月提繳工資
工程會：申請促參 公股出資不得逾2成
文創法三讀 藝文界盼開拓藝文消費人口
高市星光閃不完 爭取巴布狄倫開唱
印度國際汽機車展 台商電子產品受歡迎
5養護機構要求外籍看護超時工作 北市開罰
江宜樺：直轄市不應一市兩制 區長官派
男子搶劫槍殺名車主人 檢起訴無期徒刑
綠委：減列產銷履歷預算 損農民權益
財產險電銷 年保費擬設5萬元上限
遼寧750萬頭彩無人兌領 中國史上第3大
綠委質疑 農委會:農發基金會董座推選產生
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富家子沉溺毒品 租屋販毒送辦
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腸癌等4大癌症 公費擴大篩檢
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元大強調一品苑建案合法申辦 理應核予執照
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公車撞安全島 4乘客輕傷送醫
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新生南路國有地標脫 每坪280萬元
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金管會核准 富邦銀接收慶豐越南分支機構
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高科大研發太陽能背包 為3C充電
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期交所公布35檔股票期貨標的
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優質戲劇床戲成焦點 演員自嘲男女優
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許信良：ECFA非簽不可 建議召開國是會議
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日捕鯨船撞沉保育船 澳洲政府調查
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2月立委補選 蕭美琴等4綠選將出爐
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旅客成長 高鐵增班
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廖于誠涉簽賭？ 板檢：擇日約談釐清
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2009年第4季匯豐新興市場指數續揚
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調降資費 信評：不影響電信業評等
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國貿局:2010年出口成長以15%至20%為目標
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陸客偽造入境證 影響國家安全
農委會推產銷履歷 1個月內訂重點項目
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陸委會盼「小兩會」解決陸客來台觀光問題
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彩繪陶瓷紀念酒 兩岸畫家行銷金門
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第099005期今彩539三星彩四星彩開獎
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學童溜滑梯受傷 北市：要求校方改善
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單週5戰 兄弟投手捉襟見肘
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政府補助國片降票價 新聞局電影處樂見
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蕭副總統：台日應合作開拓中國市場
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助理中毒不治 前核能所組長遭起訴
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第099002期威力彩38樂合彩開獎
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政治因素 美牛公投最大變數
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助視障者就業 北市規劃資源中心
鳳飛飛明起開唱 靠粉絲熱情抗寒
泰200萬高危險族群將打新流感疫苗
漏稅案敗訴定讞 蔡康永須繳1100萬
兄弟13戒太嚴? 洪瑞河:被人笑也要作
平溪天燈節如期舉行 大年初三升空
印度部隊突擊 結束克什米爾飯店包圍行動
狠父燒死子 檢求處無期徒刑
政府組織再造案 呂學樟：總統盼完成修法
府財經小組建議 研究發行長期都更債券
大雪肆虐 英交通續亂 數人死傷
星拖船翻覆 4船員遇難7人下落不明
3名南亞人在港非法打工被判入獄
春節前清潔月 北市排定垃圾清運時間
「姚二代」將誕生 姚明首次回應外界祝福
廖于誠承認收錢 板檢：擴大查打假場次
離職閣員財產申報 存款多比就任時縮水
高雄燈會2/20登場 鄧麗君館迎陸客
中移動副董張春江涉經濟問題被撤職
經濟回溫 星人消費信心大幅回升
黃平洋有意參選市議員 為棒球發聲
台注意WTO加韓牛肉爭端 預計短期沒結果
陸客來台觀光 去年貢獻360億元
藝人像風箏 張靜初不與圈內人談感情
中國擬為3歲以下幼童免費接種H1N1疫苗
矯正機關人事異動 2典獄長易人
佛州樂透獎得主離奇失蹤 警方懷疑遇害
職棒簽賭 板檢：象20人涉案
2男子盜墓竊殮物 三審判刑定讞
星發明避震膠囊 承受重壓助人逃地震
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出口增溫 歐美復甦 台灣可再創榮景
阿富汗再傳炸彈攻擊 一代理省長受傷
第099002期威力彩頭獎無人中獎
降X值須切中要害 方有助產業發展
蔡英文中縣輔選 拉抬簡肇棟
日製Bonsoy豆漿碘含量過高 多國回收
給付民航局租金案 華航敗訴定讞
新聞局：尊重公視營運自主 協助但不干涉
租機案敗訴 華航：承受歷史包袱
巴拿馬外長：巴繼續維持與台外交關係
國民黨徵召鄭永堂 角逐竹縣立委補選
專家：阿爾茨海默症 將成為全球性疾病
立委補選 綠營派蕭美琴遠征花蓮
許信良建議馬 召開ECFA國是會議
C咖說觸怒中共高層? 中時總編輯換人
文創法通過 盛治仁：最快6月施行
羽絨製品抽驗 65%不合格
生活品質全球調查 194國台灣名列57
台灣消費者未來六個月想出國散心 日本與中國為旅遊首選
陸客偽造入境證 影響國家安全
縣市改制後 台灣幾乎年年有選舉
府月會向傅利曼取經 掌握節能趨勢
洗澡一氧化碳中毒 去年16死75傷
主席牌出手 馬英九明下鄉輔選
歐洲之星又故障 200多乘客困隧道
掌握債市輪動 寶來全球靈活配置基金開募
定期定額投資台股資金回流 台股基金兩年獲利近3成
《魔物獵人Frontier Online》開戰首日告捷 同時在線人數破四萬
誤炸聯合國設施 以色列賠償1千萬美元
日本船撞沉反捕鯨組織船隻 辯稱像海盜
軍購無F16 中國媒體稱美國膽子變小
麗尊酒店「新春鴻運年菜」外賣
北縣表揚85位優良義勇消防人員
華泰王子大飯店榮獲 [2009台北市觀光旅館節能減碳評奬活動]入圍獎
河南省委書記求職初體驗 「太老」被拒絕
網路監督奏效 中國去年17位高官落馬
「文創法」三讀 文創產業股票可抵稅
Ford品牌2009年銷售大放異彩、成長率居同業之冠！
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遠雄海洋公園 元旦捷報
蔡英文：總統用行政資源輔選 失當過度
蔡英文批維安過當 國民黨盼勿打口水戰
參選大台中市長？廖了以：人生無此規劃
馬英九力挺鄺麗貞 賴坤成喊集中選票
台北國賓多款春節伴手禮 讓您選擇多更多
中國高官「應聘」遭拒 網民熱議
海洋國家公園管理處辦理關懷台灣海洋系列專題演講
活力新光 開創新局 新光金控2010全國經理會議
金溥聰：杜絕賄選 朝野應共同努力
市政會議通過指定「閻錫山墓」為古蹟
和可愛女僕同看【空氣人形】 林宥嘉體驗一日宅男
中國傳媒選出2009年兩岸關係10大新聞
「南投一大盛事」 日月潭、九族纜車開幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲股市高檔震盪 小漲0.03%
金價跌幅週來最大 基本金屬全面回檔
紐約油價11天來首見回檔 反映美元升值
美股漲跌互見 道瓊上漲 Nasdaq小跌
拓展台以關係 張良任：文化經貿交流為先
12月以來暴雨已在巴西奪走140條人命
美國對銀行示警 要防範升息風險
美牛爭議 美亞太助卿盼台美雙方合作化解
黨內同志擬倒戈 英相輕鬆化解危機
H&M紐約分店全新過剩服飾當垃圾 網友罵翻天
美領失業救濟人數降至接近就業市場復甦水平
強烈大陸冷氣團籠罩 今晚到明晨最冷
合歡山大雪紛飛 積雪最厚達60公分
台股開盤上漲29.45點 為8266.87點
聯發科去年合併營收逾千億 創歷史新高
匯市觀望 新台幣兌美元盤初走升
美航炸機嫌犯友人稱其個性十分內向
美中西部大雪 氣溫降到攝氏零下45度
傳日韓考慮制訂安保共同宣言
2起規模4.3地震 震央宜蘭外海及南投
林毅夫：中美兩國應「同舟共濟」走出危機
輪轉兩岸 金門自由車隊前進廈門交流
台裔青年暑假返台研習 15日起網路報名
資金轉進傳產吃補 紡織個股表現活潑
美壓力 加政府秘密安裝航空旅客評估系統
日疑似含碘過量豆乳產品未出口至台灣
降低成本 洛杉磯時報2月起改小開張
城市通分享活動 噗文觸動人心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南韓乳牛牧場發現口蹄疫疫情
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新任銀行局長桂先農：繼續三挺政策
謊報死亡人數 河北鋼廠災變實際21人罹難
多空交戰 台股由黑翻紅
科技經理賣法國菜 陳介宇研發創意餐點
研究：吸菸將導致失明 戒菸永不嫌晚
中國批對台軍售 美國務院稱遵守台灣關係法
金門死亡車禍酒駕過半 警方大執法
珠三角將建千里綠道 民眾可騎自行車遊玩
杜絕貪腐 粵追查3千億建設資金去向
投保中心受理勤美投資人委任求償
金管會核准美林證券併美林亞洲期貨
中國鼓勵私人投資新聞出版產業
深化同盟 美日外長12日夏威夷會談
台中國際觀光旅展登場 業者促銷拚業績
花蓮立委補選 王廷升蕭美琴完成登記
中國暴雪低溫 物價漲 通膨恐提前
南韓LG電子新技術 1分鐘下載700MB影片
美國台灣人社團資助薩國建老人院落成
雨傘節教室冬眠取暖 校警手到擒來
日前財務官員：亞洲應成立亞洲貨幣基金
基市2議員涉賄被起訴 檢提當選無效之訴
印度「跟風」 對中國輪胎徵高額反傾銷稅
投保中心受理太子投資人委任求償
台股上漲 新台幣兌美元中午升值1.2分
美媒體：王建民做好離開洋基準備
中國首見民用水上飛機 深圳飛香港15分鐘
需求弱 1月上旬NAND Flash合約價持平
聯合號撞沉事件 蕭副總統肯定池田維處理
NCC擬放寬媒體黨政軍條款 部分產學支持
警用視訊中心啟用 高市盼治安無死角
日財相盼日圓貶 首相：政府不該提匯率
陳致遠收黑錢？ 兄弟象領隊：他否認
鳳山商工女生企圖跳樓 校長安撫解危機
口蹄疫 台灣逾10年未進口南韓牛豬羊肉
噗浪力量大 網友寒冬送暖達25萬元
美報告指中國戒毒所「存在侵犯人權現象」
韓前領導人金九孫子金揚反對日皇訪韓
蜘蛛人4劇本喬不攏 導演要延拍
稅改聯盟：產創草案圖利財團 表決應記名
巴喬─梅偉瑟世紀拳王戰 因藥檢爭議取消
台股收盤漲43.48點 為8280.90點
星海港去年處理貨運量下滑仍居世界第一
禁放天燈惹爭議 北市消防局：安全至上
台北股市開高震盪走高 收漲43.48點
重視原民人權 王建(火宣):利用糾正彈劾權
1月台指期終場漲18點 逆價差2.9點
日據府城最高建築林百貨 動工修復見風采
點火傳產金融 台股仍由多方控盤
珠寶搶案受害人贖回 警方被蒙在鼓裡
提昇行政效率 學者籲改革制度
疑似接種不良事件 影響民眾施打疫苗意願
7旬老伯腹痛就醫 竟是腸子中風壞死
1月電子期終場跌0.15點 金融期漲5點
禁菸新制有成效 網咖仍待加把勁
醫療等高危險業 擬負面表列禁止派遣
蔗裡見家園 雲林獲金獎
兩岸談智財權保護 專家建言新議題
高市狼師涉性侵停聘案 人本：應解聘
專家：中共反腐實驗黨內分權考慮黨外分權
陳致遠打假球？板檢：尚無約談計畫
MIC:中國農曆年電視銷貨影響面板淡季回補
青年國際志工訓練 首度開放高中生
東協加1發酵 東協石化品市占將飆高
明起自選新流感疫苗 小劑型包裝隨到隨打
高鐵聯貸三方合約下午簽約 最快3月撥款
ECFA效益 未來7年外人投資增89億美元
世青短道競速滑冰 台北小巨蛋熱戰
台積電去年Q4營收920.95億元 優於預期
德里機場濃霧 影響逾50架次客機起降
扁患腸胃炎出庭 力駁貪國務費
台股漲43點 三大法人買超68.28億元
黃嘉千產後亮相 戲稱改走豔星路線
花40萬進修沒文憑 消保官建議團體訴訟
南縣1男猝死 衛署查是否與疫苗有關
白鴻森潛逃大陸？ 警方查證情資中
音樂家蕭泰然 台東大學頒名譽博士
六龜寶來尋溫泉頭 盼風華再現
台灣171家廠商將在香港參加玩具展
遭劫貨輪「德新海」 25船員安抵青島老家
上海世博會期間 汽車可能按尾號限行
蘭州石化廠爆炸案 天然氣外漏導致
虎年紀念紅包 宜蘭免費送
北京力爭建成全球綠色經濟中心
主力球員淪陷 洪瑞河：新球季還是打
寒潮來襲煤電吃緊 中國電廠存煤僅剩8天
張明道:秉持台銀經營理念 加速區域佈局
愛到災區 佳冬鄉塭豐村設醫療站
晶圓代工廠去年業績 聯電下滑最小 世界最大
推廣證券投資觀念 證交所出系列漫畫
日月潭纜車開幕 空中鳥瞰新體驗
府城小吃變年菜 伴手禮商家策略聯盟
內衣特賣 網友揪團搶購
新台幣兌美元貶0.3分 收31.880 元
不能沒有你溫馨版 監理人員主動為民服務
去年台灣民眾往來大陸逾445萬人次
當選無效訴訟 屏縣議員選舉再添1人
參選嘉縣立委 林德瑞：為弱勢爭權利
小籠關大猿 張大千紀念館：願移置
中國湖南「最牛礦難新聞稿」 被網友痛批
重慶涉黑案辯護律師李莊涉偽證罪被判刑
蕭副總統：強身強國 打造台灣成運動島
美國2少女行搶銀行得逞 躲過警方大搜索
中國首度成為世界汽車產銷第一大國
葉步樑退出 陳學聖參選桃園3選區立委
中國東協自貿區論壇主席聲明反對貿易保護
部分新流感疫苗接種點 11日才開放自選
大陸去年17副部級高官落馬創改革以來之最
農糧署：荖花荖葉 列天災救助項目
浮動油價新制 台塑決定跟進
竊賊偷檜木陷泥地 竟找吊車道路救援
洽簽ECFA 吳揆：兩岸主管部門近日初談
小狗會唱歌？ 台北寵物嘉年華聽得到
南縣勞資爭議案 去年創新高
全球同步 英特爾發表新款處理器
更生人以閩南語創作 新詩奪文學首獎
中共中央政治局會議推動西藏「長治久安」
鄭永堂選竹縣立委 邱鏡淳支持
經濟因素與國力消長 美媒紛捨日本就中國
彰濱工業區化學工廠大火 無人傷亡
破壞生態取景 大陸新版「水滸」道歉
天冷獼猴索食多 高縣府籲勿餵食
曹凡鉉接韓國國家棒球隊 目標亞運奪金
去年訪韓外國人激增 台灣旅客排第4
為愛滋病患牽紅線 印度推出專屬網頁
接種後發暈癱軟 5例鑑定無關新流感疫苗
高縣中藥養生諮詢站 助民眾正確食補
內捷煞車卡鉗 德零件商將來台檢查
與病魔奮鬥的女孩 顏嘉琪跨年拼陽光
生質塑膠容器 3月起納入資源回收
太和風災紀念茶 純正台灣味
台中國際新車展登場 車市試金石
中國央視大火案近日移送檢方
美牛案處理 吳揆：有理性少感性
陳世敏：近日決定是否參選公視董事長
揚州花燈過海峽 台灣燈會顯神通
原子筆沒水先別丟 即日起可回收
高雄自來水煮沸有垢 水公司速修復改善
重慶紅衛兵墓園列文物保護 死者最小8歲
立院卡美牛 美國會幕僚團：可理解
本周台股市值21.27兆元 增1.12%
吳揆：感謝內閣團隊 無挑剔餘地
以財政部砸鉅資 力挽出口下滑頹勢
本周台股漲1.13% 建材營造類漲幅最大
專家：中韓FTA若早於ECFA將衝擊台灣電子業
動物園元旦寶寶 長鬃山羊搶頭香
鴨子船水陸走透透 陳菊體驗允增購
油電車當紅 豐田Prius去年日銷量拔頭籌
馬英九中縣徒步掃街 拉抬余文欽
職棒簽賭案 檢聲押前象隊球員蔡豐安
台中縣市合併升格 國立高中職現退休潮
匯市量縮盤整 新台幣收貶0.3分
主席牌啟動 馬英九楊梅掃街拜票
新竹立委補選 金溥聰陪鄭永堂登記
連接大陸高鐵惹爭端 香港議會泛民主派反對
NCC降固網行動資費 4091萬戶受惠
全台首創 中央社手機英文新聞上線
花蓮立委補選 施勝郎登記參選
打完疫苗癱軟 專家懷疑是轉化症
助人最樂 4替代役男樂當急診室志工
鋼市轉熱 中鋼12月營收創14個月新高
墾丁百年毛柿 遭盜採斷根
金門首例 縣議員落選人提當選無效之訴
義隆電在美控告蘇州瀚瑞微侵權
馬國高庭允許天主教徒使用阿拉 穆斯林抗議
菸害法修正1年 菸業協會籲統一稽查標準
羅志祥：過去太大男人 錯過好女生
屏東3山地議員涉貪污 1聲押2交保
新流感第36死 生前未打疫苗
不顧危險奪下硫酸 警救自殺民眾一命
高通惠普共推智慧筆電
世衛：無證據顯示新流感疫苗引發吉巴氏症
2020年中國將有2400萬男光棍
中國商務部：積極商簽ECFA 前期準備已就緒
NB代工封王 仁寶98年出貨3785萬台
廣達98年NB出貨3590萬台 屈居第2
兩岸經濟協議 大陸企業看法正面
疫苗救濟上限擬改600萬 檢驗病因也補助
AIT26日視訊會議 談兩岸關係發展近況
勞動派遣法制化 擬禁醫事等6類人員
美牛爭議 公投案發展牽動美方神經
總預算刪200億達共識 比率略高去年
日政府將透過法律程序 協助日航重建
中國新流死亡病例已超過SARS一倍半
中國國務院已原則同意推出股指期貨
蔡英文蘇貞昌中縣輔選 籲反賄選反抹黑
首次ECFA正式協商在北京舉行 下周定案
青年短道競速滑冰 呂明龍闖進準決賽
北市用國際清潔標準 打造全新公廁
嚴長壽：高高屏景點應整合 發展深度旅遊
NHK紅白大賽 （土反）本冬美人氣旺
中國國務院原則同意開設融資融券業務試點
鴻海Q4營收創98年單季最高 全年1.42兆元
勞團：派遣人力 勞委會用很多
檢聲押蔡豐安 查出他當白手套
長三角將成為世界第11大經濟體 超越韓印
南寶化學大火持續 警消警戒
綜所稅補退稅 1/20起實施
扁患腸胃炎 北所：服藥後症狀改善
經建會:國發基金績效佳 無直接投資中國
天雨路滑 北市機車騎士遭壓車底獲救
李顯龍：星關稅局應阻大規模殺傷武器入境
東協自貿區生效後 泰出口值預估成長30%
蔡豐安疑當白手套 象：當年釋出原因
ECFA貨品自由化分批生效?經部:須對岸同意
衛署：醫事人員專法規範 無派遣問題
主席牌壓軸輔選 藍估立委補選坐二望三
立委補選最後衝刺 綠拚跨過立院1/4
派遣公司不給薪 勞工將可向要派公司討
立院三讀 土地污染地主須負連帶清償責任
世維大會籲中國嚴懲刺死深圳維族肇事者
聯貸簽約 毛治國:若高鐵虧轉盈 規劃上市
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國道計次收費不公？藍營提計程收費
教部：縣市合併福利 老師別擔心
江丙坤：兩岸有和平繁榮 才有國力
星拖船翻覆再撈3屍 共7死4失蹤
第099003期大樂透49樂合彩開獎
邁阿密垃圾箱焦屍 證實為「花花公子」女郎
日本推動台日文化觀光計畫
國泰金買台聯電訊大樓 租金報酬率3.65%
湖南武岡副市長自殺案 維權人士遭刑拘
莫拉克風災罹難者遺產稅申報 2月初到期
冷氣團來襲 中市庇護所街友暴增
南寶化學大火 濃煙隨風吹向伸港鹿港
派遣工臨時工怎分辨 差別在雇主
拓展中國彩電訂單 友達投資合肥景智電子
日理財專家：日通縮如罹癌需治療
何大一、馬雲等被評選為中國10年影響力人物
華碩NB出貨Q4季增逾3成 全年1200萬台
首屆兩岸大學生高爾夫球賽 台灣包攬4冠軍
戴遐齡肯定葉君璋 盼兄弟象吸收
攝氏零下22.3度 英新低溫逼近南極
景氣回溫 航空雙雄12月營收俏
勞動派遣 企業愛勞工憂
業者：海空運輸專業人員 不用派遣人力
蕭副總統參觀柯錫杰攝影展 譽藝術珍寶
吳敦義中縣輔選 拉抬余文欽
高鐵暑假大增班 擬推回數票早鳥票
中國警告瑞士 勿接受關達那摩釋出維吾爾人
美國炸機調查報告：事件原可預防
竹籤戳眼保險拒賠 男子打官司勝訴
太電案欲提高交保金 孫道存激動
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中部國際機場擴建 旅客容量增2倍
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蔡豐安涉假球案 法院20萬交保
香港立法會審議興建高鐵撥款延後表決
英大嬸歌后鮑以爾專輯暢銷 網路開店當老板
中國國防部要求美國撤銷對台軍售
蘇志誠：李登輝從沒將國務費搬官邸
美12月失業率10% 連3月維持2位數
中國再爆毒奶粉事件 檢查部門隱瞞一年
2/27立委補選 國民黨徵召陳學聖等4人
老婆不打疫苗 吳敦義: 我不是非常不怕老婆的人
合歡山積雪60公分 近5年最大
遊戲橘子15週年展現二代自製遊戲爆發力 全球化佈局全面開戰
遊戲橘子98年合併營收為51.7億元 較97年度成長35.05%
智慧型手機加值內容服務成新藍海 電信、網路、媒體爭相搶食
臺指選擇權(TXO)天天送月月抽獎勵活動第一季持續舉辦
證交所推「金山股道」系列投資宣導漫畫
98年金控獲利 富邦金奪冠 台新金衝至第2
桃園立委補選決戰夜 雙英造勢拚場
鴻海去年營收1.42兆 連續第三年站上「兆元俱樂部」
菲總統簽法案 宣佈魔杖為國術
治國週記 總統藉周杰倫創作宣揚漢字
OPEN小將家族 陪你一起泡美術館
立委補選 吳揆：競爭激烈
蕭萬長：文官須拋棄鐵飯碗心態 主動用心
釋迦牟尼骨灰舍利 自印度來台
關中：文官價值未與時俱進 值得警惕
政府再造等案若未三讀 藍營擬開臨時會
美專家警告 中國經濟在滑向崩潰
吳揆訪視仁愛之家 送加菜金提前賀節
吳揆：政院記者會 背景布幕字句合情合理
ATP清奈公開賽 盧彥勳雙打晉四強
民調定提名 楊秋興高雄市設看板爭取支持
中國國防部 強硬要求美撤銷對台軍售
民進黨6:00、國民黨6:30 分別召開記者會
蔡啟塔接國民黨花蓮縣黨部主委
美國中文電視台慶 蔡國強獲風雲人物獎
綠營票倉殊死戰 桃園郭榮宗大贏奪立委
郭榮宗：感謝鄉親支持 台灣人民勝利
郭榮宗簡肇棟賴坤成出線 中選會15日公告
王偉忠合作製作「華人大綜藝」進軍上海
桃園區域立委 郭榮宗為綠營奪下1席
世青短道競速滑冰 林瑋創台灣最佳成績
大環境不利 國民黨立委補選敗因
協助考取國際證照 銘傳「ACA證照」課程免費
麥肯龍鳳史上第一次『揪人吃火鍋』爭霸賽 冠軍獨得獎金3萬元
$3999體驗義大利高級寢飾 FREER僑蒂絲展售會5萬超豪華福袋千元帶回家
職棒簽賭案 蔡豐安：配合檢調釐清案情
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股高檔盤堅 連續第四週上漲
貴金屬上漲 基本金屬走低 美元貶值兩樣情
紐約原油小漲 受制就業數據及美元
美國11月消費信貸減少 歷來最高
財經專家指保護主義措施在2009年大幅增加
獲利展望樂觀 利率可望持低 美股收高
巴西石油公司晉升全球第9大企業
屏東地震 規模4.9最大震度3級
美國基金收購巴西最大旅行社股份
冷氣團減弱 全台氣溫回升
人小鬼大 美12歲男童帶槍上學自衛被捕
訂單踴躍 鋼筋價格春節前仍看漲
令瑞銀交資料給美方 瑞士金管當局被判違法
飼料玉米價格漸回穩 公平會：持續關注
會計師盼設酬金下限 公平會：不支持
拜登母親去世 享年92歲
金管會修法 不動產證券化商品資訊更透明
東京銀座名錶竊案 兩中國籍嫌犯在港落網
兩岸金融交流頻繁 旅遊平安險新商機
遊客賞雪 合歡山塞車
延燒近17小時 南寶化學大火撲滅
新書永和的第一 盼喚起在地認同
歐巴馬：經濟復甦非坦途 加強創造工作機會
江西新餘煤礦大火 至少12人生死未卜
大陸去年平均每天185人死於交通意外
梁文音新春三願 首要舉辦生命演唱會
中泰海軍將首次聯合演習
加州財政未改善 新年度赤字199億美元
防2次加害 立委提案修家庭暴力防治法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
智庫報告：中國社會結構落後經濟結構15年
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融風暴未影響大陸旅客訪港興趣
陳世敏正式表態 有條件參選公視董事長
江西新餘煤礦大火 12人確定罹難
北縣11日起 擴大接種季節性流感疫苗
研究：菜單標卡路里 有助用餐者低熱量消費
ECFA空窗期 經部將發產業問卷了解衝擊
全智賢新片的裸露尺度受南韓粉絲關注
冒酷寒 顧飯碗 中國140萬學子今天考碩士
黃春敏病情好轉 胡志強：應可脫離危險
為在就職求活 日大學畢業生再讀專校者增加
開放自選疫苗首日 民眾持續觀望
香港偵破涉日本和大陸盜竊名錶案
經濟回暖 上海藝術園區仍在寒冬
面板晶圓開放併購登陸 技術差距審查重點
大陸魯班文化交流團首訪台灣
中國博斯騰湖生態改善 天鵝增多了
上海「90後」：上網時最快樂
經部：老舊工業區更新 4年投入136.6億元
中國軍方首次規範軍人戰時失蹤處理工作
北韓黨政軍高幹歌頌擁護金正日接班人
毒品泛濫 巴拿馬政府去年查獲55公噸毒品
屏東規模4.9地震 無災情傳出
3縣立委補選投票 迄下午4時止
不只有豆漿 陳東華灌溉永和第一
經部：調降新式樣專利年費 提升競爭力
經濟復甦 新加坡銀行增聘人手
玉山圓峰山難 登山隊1墜谷6獲救
疾管局：23日前打疫苗 春節前具保護力
古董家具再造新生命 義賣所得作公益
泰國托兒所有九成品質不良 亟需新規範
南縣男子遭槍殺 警方屏東逮人
台灣器官移植運動會 展現重生生命力
錯誤資訊恐害人觸電 回收百萬本維修工具書
通緝犯強闖警攔檢 連撞3車被逮
專家：中國央行發票據 為抑通膨打預防針
南寶化學大火 起火點疑廠內氧化區
中遠之星促銷 搶兩岸商務客市場
合歡山松雪樓 積雪盈尺迎遊人
林文中舞團紐約首演 盼政府民間多重視
陸女佯稱介紹名醫詐騙老人 判刑7月
江西新餘煤礦大火主因 指向人謀不臧
日捕鯨船粗魯衝撞 保育團體控「海盜行徑」
成本昂貴 印度太陽能發電計劃縮水八成
救護車救人途中車禍 2人受傷
阿凡達在南韓創下最高外國影片票房紀錄
鄭同僚聲請假處分 公視董事憂改選破局
江西新餘礦災 警方逮捕股東 礦主逃逸
結婚對數嬰兒出生數 雙創歷史新低
政府祭鼓勵生育措施 成效有限
金門樂樂棒球賽 學童快樂安全打球
玉山1登山客墜崖 持續搜救
菲國黑耶穌出巡 信徒激動失控傳傷亡
美國軍售台灣 中國外交部三次表態
中國國防部否認將設立海外基地
劉小弟案 檢:死因瀰漫性血管內凝血不全症
冬葉轉黃 無患子樹太魯閣柔情萬千
人本：1校3狼師 隱匿與加害一樣過份
懷念故鄉滷肉飯 通緝犯回台被逮
日相鳩山夫人破例獲隨扈保護
大陸去年旅遊總收入人民幣1.26兆元
竹筒助學認養人回娘家 捐款助貧困學童
陳菊反對興建美濃水庫
北縣新店車禍 小客車撞護欄1死
揪人吃火鍋大賽 1小時湊48人奪冠
劉小弟致死原因 中檢：3週內鑑定完成
檢說明鑑定進度 劉父：速公布死因勿放話
3選區立委補選 投票過程平順
走路兼電療 追風鞋抱30萬大獎
北京圖書會 中央社出版品力爭後上架
黑拿撒勒人像「菲」常靈驗 民眾篤信
北捷萬大線過關 總統：助西區軸線翻轉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
北縣成立自行車網站 與車友即時通
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
爭演艋舺 阮經天耍騙 趙又廷許願
台玻集團在江蘇鹽城投資汽車玻璃
新加坡創生物多樣性指數 其他城市有興趣
桃園立委補選 郭榮宗自行宣布當選
台資企業投資雲南 累計超過500家
調查：日本20歲受訪者8成對國家未來悲觀
美國新人聯盟最佳總教練 訪台指導打擊
假釋犯裝股市大師 侵民宅搶劫
迎世博會 上海加強取締盜版
台東立委補選 鄺麗貞宣布敗選
桃園立委補選 陳麗玲宣布敗選
吳揆宣布擬建國道7號 高雄海空聯運有譜
中縣立委補選 簡肇棟自行宣布當選
新加坡交易所掛牌基金去年交易額成長56%
北京白領房貸過重 無力償還糾紛增多
外國學生台灣社區當志工 英文推廣客家菜
中縣立委補選 余文欽宣布敗選
廣東汕頭「80後」年輕人 遭遇養老難題
250公升日用水標準 楊秋興：有下降空間
古坑柳丁嘉年華 週末假期迎客
男子校園闖空門 遺留吸毒器露餡遭判刑
疫苗緩打潮 議員籲改變宣導策略
大陸醫事學歷爭議大 排除採認
上課沒啃雞腿 台生怨不認大陸醫事學歷
杜絕假學歷 陸生來台擬辦學歷甄試
楊愛華：兄弟象將與林恩宇談合約
簡肇棟：將邀馬總統報告 爭取中部建設
不用電池也能跑 學生研發環保玩具車
立委補選全都輸 呂學樟：國民黨須檢討
綠蔭遮藍天 台東民心思變
北星計畫簡章出爐 56校提供1648個名額
男子酒後救護車當計程車 消防隊嘆無奈
兩岸直航春節包機暴漲 1票喊賣台幣3萬多
上海時尚族歲末頒證 讚美老爸老公情人
台東綠蔭遮藍天 立委補選賴坤成勝出
劉小弟死因 疾管局：疫苗引發可能性低
吳揆盼交部展現效率 別收到打X公文
劉小弟死因 專家：難判斷與疫苗相關性
馬國阿拉事件風波不斷 又有兩間教堂受攻擊
余文欽：自己努力不夠 尊重選民抉擇
壽山盃高爾夫賽 為聽障兒募輔具經費
陳世敏：鄭同僚領導團隊 不受員工信任
綠跨立院1/4 蘇嘉全：不會提案罷免總統
廖于誠收黑錢 好友潘武雄：他好傻
簡肇棟奪中台灣首席綠委
女護士捐長髮 助化療掉髮癌友
旅遊市場春燕來 星級飯店一家家開
法醫學會：解剖非萬靈丹 疫苗救濟從寬
北星計畫簡章出爐 家長疑慮多
SBL首戰 裕隆力克璞園
退休教師張貼黑函 二審誹謗罪定讞
男子遭公車撞成殘 高院判賠1858萬
合歡山白了頭 埔里街頭看得到
寬寬撲滿回娘家 心路募款打造身障家園
上海汽油降價 不必再跨省加油
SBL新一季戰火 苗栗體育館點燃
陸委會：兩岸經濟協議協商時間地點尚未確定
基本盤流失 國民黨警訊
觀念改變 晚婚單身族越來越多
新流感疫情趨緩 歐洲各國紛紛退訂疫苗
中共外逃貪官30年攜走500多億美元
談出版交流 台灣業者：銀彈威力比子彈大
捲入假球風波 陳致遠向象隊無限期告假
李亞飛：兩岸經濟之後 推動文化交流
少子化衝擊 學生人數愈來愈少
公視董座風波 新聞局盼董事會正常運作
林志穎首度公開表示已賣掉上海房子
港警逮捕6男女 日警：與銀座名錶竊案有關
立委補選全勝士氣高 5都選舉綠營整合隱憂
綠雖跨1/4席次 立院朝大野小結構未變
戴相龍：當前是推進人民幣國際化有利時機
田壘找回球感 SBL達欣首戰開紅盤
立委補選3席全勝 蔡英文：鬆了一口氣
「三角貿易」售伊朗核廢料 台灣公司遭中國利用
綠：不會提罷免、但要馬到國會作「國情報告」
揮出全壘打 蘇嘉全低調感謝選民
破天荒 公視原董事長聲請假處分
中選會公佈補選結果 15日正式公告
敗選／國民黨: 坦然面對、記取教訓
氣候變遷 海獅從舊金山北遷500哩
華府母貓熊美香發情 園方掌握關鍵48小時
沒有中國飛彈的威脅 台灣何需「愛國者」防空？
國民黨敗選 新華社隻字未提
借貸無門 男子幫錢莊追債觸法
國民黨立委補選敗 蔡英文:不應苛責金溥聰
板橋傳地層下陷 一建物傾斜警戒
北市疑發生一氧化碳中毒案 3人送醫急救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
威尼斯淹水 哈利酒吧老闆提告
華郵：中國對美國國會影響力顯著增加
強烈冷氣團12日到 北部低溫下探10度
千億資金搶進海南 賣房就像賣大白菜
溫州商人收購皮爾‧卡登成定局
賣地賺錢 去年中國政府收1兆5000億元
豪門婚禮再現 王泉仁今迎娶李晶晶
2020年 中國剩男2400萬
專家：黃金上升趨勢不變 逢低分批佈局
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
個人購買新能源汽車 中國將給予補貼
批美對台軍售 中國網友意見大不同
福建莆田撞船事故 11名人員落水失蹤
補選挫敗 藍委明建議總統強化輔選止血
北市自強隧道西側美化工程 明晚起施工
後山小巨人賴坤成 綠蔭遮藍天
疑女兒不受教 母親引火自焚
中國媒體：美國或將台灣納入反飛彈體系
藍營黨鞭12日選舉 林滄敏周守訓角逐
激戰結束 桃園藍綠候選人掃街謝票
立委補選失利 國民黨要對症下藥
泰華在桂河大橋畔立碑紀念二戰陣亡國軍
NBA魔術大勝老鷹 中止4連敗
春節9天假期 0至7時國道擬不收費
回教領袖警告極端分子勿攻擊美加
中國將領：清算中美八‧一七公報執行情況
楊丞琳挾海派甜心氣勢 空降華語榜后座
金門找頭路 就服站提供120職缺
女神卡卡超人氣 西洋榜6連霸
日航重建 傾向不接受美航空公司出資
曾蔭權促港人協助警方偵破投擲腐液案
6.5地震襲擊北加州 無傷亡傳出
KKBOX數位音樂風雲榜 24日揭曉
少校擁毒送辦 國防部：嚴懲汰除
社會轉型壓力 中國學生頻傳自殺
立委補選失利 吳敦義：檢討外加行動改進
山東煙台直航台灣班機2月開航
黑琵普查 台南1185隻刷新紀錄
調查：工作穩定 8成4上班族想捧鐵飯碗
227立委補選 民進黨坐一望二搶三
中油11日零時起 調漲汽柴油每公升0.1元
營建署2月舉辦龍鑾潭雁鴨生態活動
玉山墜谷嚮導罹難 遺體送下山
立委補選失利 胡志強：洗心革面爭取支持
美軍售台灣 華爾街日報：做了對的事
蔡英文：執政者應反省 政策是否符民意
立院會期倒數 重要法案擬表決
今年中國安排公共投資人民幣9927億元
眼前發黑 腦中風及心血管疾病警訊
中縣立委補選 公督盟高評價
聲名狼藉慣竊 銷贓不成又落網
母乳含抗體 增新生兒免疫力
AMC8數學測驗成績出爐 台灣20人滿分
景氣可望回溫 量販大打折扣戰衝買氣
台塑化:明凌晨1時起 汽柴油每公升漲1角
深化同盟 美日領袖可望19日發表聲明
南澳高溫45度 維州森林大火一觸即發
春節計程車費 大都會車隊不加價
大腸癌標靶藥新用途 治療頭頸癌
抑制炒房 大陸第2套房貸首付不得低於40%
去年中國外貿2兆2072美元 降幅13.9%
10大環境新聞 首選八八風災
中市哈魚碼頭觀光魚市開幕 觀光新景點
方文山推崇林志玲為刺陵譜詞寫得很好
天氣好轉 王永在現身參加王泉仁證婚
ATP清奈網賽 盧彥勳雙打闖決賽
新台幣上週升值0.47% 亞洲貨幣普遍升值
高市水肥廠走入歷史 居民不必再忍臭
中沙邦誼危機總動員 遠謀專案小組透秘辛
王文洋鼓勵王泉仁努力生孩子 越多越好
土銀99年度勞工紓困貸款 1/22截止申貸
營建署99年度污水下水道承裝訓練起跑
關切租稅人權 人權協會盼勿再不當減稅
玉山山難 500公尺深山谷發現嚮導遺體
楊秋興:立委補選鼓舞 5都選戰仍須努力
酒後刀砍父親 男子送辦
台灣受虐犬跨海重生 美國飼主傳回佳音
玉山墜崖嚮導遺體 海鷗救護隊運下山
板橋地陷屋斜 北縣：先補強再究責
高縣社福績效6連霸 楊秋興感謝慈善團體
高以翔:與Jolin只是朋友不是情人
金門縣府協調業者 盼小三通刷卡買船票
祖孫幸福合照賽 首獎小女孩在何方
信評：去年受評經濟體 信用狀況已趨穩定
經建會:台灣具潔淨能源技術利基 加速發展
玩趣森林展 邊玩邊認識台灣森林
敗選 金溥聰：不需民進黨替我緩頰
瀋陽蝸牛慢遞公司 郵寄「寫給未來的信」
愛滋病患主持廣播節目 中國官媒開播
民進黨團：邀總統國情報告可能性高
環署宣導節能減碳 自創cooler舞
中國國企高薪致舞弊? 國資委:平均60萬不高
雲林男子持刀逞凶 大姨子斃命
飛輪海丟原味毛巾 80歲老奶奶也瘋狂
公益彩券去年11月盈餘14.62億元
兩岸可找到新機制處理台灣邊緣化問題
開春迎新 台彩推新年快樂保證中獎
降溫特報！中國南方6省區將下雪急凍
林義雄:黨內相爭風度差 不是好政治領袖
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
捐血送蔬果 楊秋興代言
廖瓊枝封箱大戲 16日演出陶侃賢母
近1/4香港中學生不知胡錦濤是國家主席
超級星光大道上演女女吻 陶子看傻
須彌山南投舍利展 婦女長髮鋪地迎佛
民主開放多元 台灣發展人權外交利基
蔡英文：人民有期待 做好再執政準備
呂安妮不坐主桌 金溥聰臨時缺席
談考績法 關中：不改革得不到人民支持
春節禮盒酒居冠 精緻特產及好米受青睞
發展桃園航空城 擬BOT建機場第3航廈
北京精英體驗生命修行蔚然成風
癌友慈善募款 藝人獻唱傳愛
台灣文創北京發光 鳥巢打造巧克力公園
台灣巧克力文創 北京重點扶持
陸魯班研究會來台 讚台灣文物保存佳
溝通不夠 谷歌向中國作家道歉
腫瘤不過小玩意 議員千金出書勵病友
底片相機風韻猶存 體驗瑕疵手作感
香港南亞裔男性失業率達24%
周錫瑋部落格發聲 嘆媒體只愛八卦
花蓮男醉茫茫 沿路敲門回不了家
SBL 台灣大洋將未上場 仍勝台銀
頂新二董魏應交嫁女 溫馨低調宴客
偷窺加激情 國片獵豔中文版海報出爐
竹市鐵路地下化 吳揆:待交通部研究
立委補選失利 總統：深刻檢討堅持改革
絕跡20年 江南第一名魚松江鱸重回上海
宏達電去年獲利褪色 今年端視中國3G市場
中區就業機會估逾萬 南投觀光業缺很大
漢字文化節閉幕 方文山籲重視正體字
買盤近尾聲與政治變數 台股恐震盪加劇
調查局破安毒工廠 幹員指骨斷裂
宋新妮峇里島被矇眼 幻想男友求婚落空
男子愛松阪牛 帶肉闖關吃官司
中國年度30本好書 朱天文龍應台作品入選
王泉仁婚宴 政壇藍綠同坐主桌
王泉仁婚宴 王文洋獨自迎賓 李寶珠躲媒體
香港H1N1新型流感死亡增至56人
阿拉斯加破冰捕魚 台灣青年打工歷險
王泉仁李晶晶感情甜蜜 羨煞許慧欣
英媒：中國外銷世界第一 保護主義壓力增
令人咋舌 倫敦最昂貴船屋喊價100萬英鎊
中國2009財政收入增加近12%
SBL金酒洋將不貪功 3分氣走裕隆
暴雪低溫菜價大漲 中國下令穩定物價
談中日經濟 弘兼憲史指日不應高高在上
王文洋娶媳 李登輝馬英九齊祝福
印度第1艘國產航母2010年底前下水
民進黨13日談5都提名 執政縣市擬民調
中國財政重點：擴內需促民生
王家三大房同桌 王文祥：本來就是一家人
中國義務教育重點：均衡發展
金溥聰重申記取教訓 不必綠營替他說話
香港又發生潑酸事件 警方抓到一名嫌犯
兩岸評選2009台灣大事 劉內閣總辭居首
公視改選董事長 假處分有變數
邀馬國情報告？民進黨賣關子
台塑集團長孫婚宴 商界名流董座齊聚
中國取代德國 成為世界最大出口國
台灣12月外匯儲備 再創新高
美國媒體: 民進黨大勝中間選民回流
中國媒體: 美國參與對台軍售公司 遭中國嚴厲制裁
大年初一 情人共享法式美饌
日本右翼團體 在中國商店舉行抗議活動
涂醒哲拍疫苗廣告憂政治化 要求下片
傅利曼：台灣善用腦力 創造無限可能
上海地鐵人多故障多 延誤不斷
馬總統：落實司法改革 化解民怨
副總統：台灣經濟全球佈局 須有ECFA
保護中華白海豚 環團盼停審大肚攔河堰案
陳致遠哽咽：不識雨刷 沒打假球
漂鳥返鄉種蜜棗 潘志民勇於突破
飛行3000公里 俄羅斯黑臉(巫鳥)抵太魯閣
總統：挽救地球 台灣要努力
傳承長者智慧 徵求阿公阿嬤經典私房話
協助陳致遠 蔡瑞麟：象隊算工會成員
休耕損失大 南縣農民連署籲建美濃水庫
5都提名爭議 民進黨:先打好4立委補選
胡志強下午搭機赴美 參訪姊妹市
胡志強：提升總統民調 政府好做事
高應大風能輪軸馬達機車 能源效率高
優先法案通過少 藍審酌社會意見 綠促慎思
1/12~1/28 遠企購物中心
不滿重北輕南 莊連豪率街友陳情觸法被逮
大人物的平凡 張榮發樂在百元商店尋寶
湯爺爺贈書 盼建立下一代正確人生觀
法官私會吳俊立 檢調專案調查
邀總統立院報告？蔡英文：視民意決定
新竹縣立委補選 金溥聰籲真心團結
蘇比克灣去年招商投資890萬美元 台資佔7家
「全球華文網 × 台灣書院」 12日上線發表會
台北凱撒大飯店 ~ 新春”藝”想世界 打造都會藝術殿堂
防非法入境 以擬於以埃邊境興建安全圍籬
一胎化加重男輕女 中國十年後將有2400萬男光棍
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處新聞稿
HTC SMART為大眾市場開創智慧型手機新領域
書中自有黃金屋 博客來黃金週登場 俯拾皆’’省金’’ 樣樣都超值
嘉縣立委補選 金溥聰陪林德瑞誓師
D&G 最愛你”活動訊息
2月立委補選 王金平:努力讓藍支持者投票
中壢立委補選 國民黨恐分裂、將祭黨紀
報復美對台軍售 中國網友建議對波音、IBM開刀
憶聲集團轉型成功 十二月營收7.5億元大幅成長181%
中信金98年稅後盈餘33.41億元EPS0.25元
玉山信用卡 精采生活天天刷卡趣
中華電信自結98年稅後EPS 4.51元
凌海(Hai-Ling)新任萬事達卡國際組織大中華區總經理
林香美吳餘東稱遭朦騙 國民黨文傳會嚴正澄清
英報：伍茲與情婦共度耶誕節 已決心離婚
馬國「阿拉」風波 內政部長：掌握狀況
勢不可擋 阿凡達笑傲四週票房冠軍
美報投書：馬總統上任後 終止金錢外交
強烈冷氣團變寒流 愈晚愈溼冷
台股開盤上漲10.62點 為8291.52點
男子罹白斑症 另類白手套
產經：日停止印度洋供油 中國有意接手
美元走弱 新台幣匯率盤初升破31.8元
城市飽和農村閒 大陸土地使用嚴重失衡
中國上月進出口雙雙大增
低溫特報 明起3天台南以北10度以下
文湖線列車聞焦味 北市府:速查明原因
30.8萬噸 中國自製超級油輪下旬首航
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
台股開平走高 營建續強盤中11檔漲停
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
報復軍售台灣 中國嚴厲制裁美軍火商
玉山積雪 主峰線禁止入園
司法院：私會吳俊立 法官林德盛停職
陸客急性心肌梗塞 署嘉:緊急手術救回一命
類股齊揚 台股重回8300點
武廣高鐵成為港人旅遊新景點
虧本也在所不惜 大陸首部環保片首映
考績法修法 考試院近期與行政院溝通
綠擬邀總統報告ECFA 藍：確定程序再說
中華電信第四季優於財測 去年EPS 4.51元
台灣豪華郵輪下月首航海南
假警帶真警逛警署？保6總隊：無此事
調查：轉職潮到 四成企業年前徵人
星白礁翻船事故 仍有4名船員失蹤
拓展東協加1商機 貿協從廣西南寧切入
人民幣6千萬 廣東貪官自定受賄目標
在台遇車禍 星光部隊士官長返星治療
奇美醫院:台灣成年人 4人有1人脂肪肝
板檢：若有必要 仍會約談陳致遠
找工作更容易 中部農曆年職缺增3成
傳香港決定申辦2019亞運
抽檢觀光飯店生菜 2件石蓮花不合格
南韓將在仁川興建難民支援中心
江西成立娃娃魚生態園 保育兼賺觀光財
接種無起色 衛署考慮疫苗退貨
美參與韓戰 尼克森：避免日本被赤化
文湖線7度卡鉗 北捷:有預警不會火燒車
健保DRGs列舉不當出院 避免醫療人球
金門榮湖淨水場 擬增設高級處理設備
美元走弱外資匯入 新台幣中午勁升1.45角
琳賽蘿涵又出包？ 捲入車禍疑雲
「無褲日」 波特蘭數百人只穿內褲搭捷運
董事接獲假處分 公視董事會破局
杜絕打假球從根做起 教部籲運動愛品德
力拓間諜案或起訴 若延期涉案者可能判10年
農委會著手增訂未登記販售農藥殘留標準
再生能源業者政院陳情 質疑收購電價低
麥鳳娟就任婦聯會美東分會總幹事
廣東研究出帶熒光基因複製豬
經部：再生能源費率已考量業者合理利潤
改選爭議 蘇俊賓盼公視董事會理性討論
打假球疑雲 馮勝賢：相信陳致遠
台股收盤漲42.92點 為8323.82點
擇偶寧缺勿濫 大陸4成女性擔心「嫁嘸尪」
愛犬獲百萬美元獎金 飼主捐做慈善
楓涇古鎮 上海最後人民公社
東協自貿區啟動 蘇比克灣投資前景看好
貿協：98年Q4台灣出口成長力道 超越韓國
年輕人流行戴假睫毛 泰公衛部警告小心失明
台股震盪整理 漲42.92點
南韓擬以三新戰略攻掠中國市場
高縣市將合併 路名重複以行政區為區隔
傳產領軍 台股重回8300點
500萬獎金 谷超豪孫家棟獲中國最高科技獎
趙薇相伴 甄子丹演武打戲再苦也值得
1月台指期漲48點 正價差1.18點
獎勵獨厚特定企業？北市府：擬法改善
1月電子期漲1.95點 金融期漲1點
忠犬小八真實版 黃金獵犬車站苦等主人
成思危：薪資應配合民眾消費價格調整
北市保障婦女公共場所哺乳權 4月施行
興農牛春訓 張泰山誓言讓球迷回球場
台股漲42點 三大法人買超83.88億元
全國首見迷你垃圾車 南市啟用
國防部：替換濟陽級艦 無特定選項
成人吸菸率 北市躍居全國最低
大陸對台面板採購 再下單50億美元
景氣好轉 中縣府辦15場徵才活動
健保DRGs訂7項出院原則 督保盟：沒意義
鎮長選舉涉幫人買票 里長遭求刑3年半
印度警官街頭遭殘殺截腿 高官民眾袖手旁觀
中國人捐800萬美金給耶魯 大陸輿論正反兩極
阿聯親王動私刑 法院判無罪
中共智囊鼓吹一國兩制 稱不涉制度之爭
蔡英文坐鎮立院 堅決反對產創條例
防漁船用油賣貨車 高市推業者自主管理
花蓮醫療用血吃緊 盼捐血月解血荒
大陸作家吳曉波將來台談中國飆富時代
新台幣兌美元升1角 收31.78元
春節兩岸增加班機 長春-台灣2月6日啟航
去年賦稅收入1.5189兆 短徵2652億
超商員工監守自盜謊稱被搶 警識破
網購當心被釣！大陸網路釣魚每天23萬條
凌海出任萬事達卡大中華區總經理
菲政府網站遇襲 5月大選電腦計票蒙陰影
出口下跌 浙江致力擺脫金融風暴衝擊
避免水荒 中縣府籲節約用水
市府網站郝龍斌個人秀?北市府:勿過度聯想
外資上周買超494.57億元 買超聯電居冠
房市交易清淡 高市土增稅去年少4.6億元
Facebook創辦人：網路隱私權已非潮流
陳致遠歸隊練球 洪瑞河相信清白
中國對「台胞投資保護法」進行執法大檢查
男子全身著火嚇壞路人 送醫命危
桃園平鎮大貨車衝撞民宅 警消搶救中
大陸將放行融資券 今日滬深股市開高走低
高層：農田水利會長延選議題宜注意觀感
香港成立籌備小組研究申辦亞運
承審法官私會被告吳俊立 監委調查
日媒：日航將下市 排除美國航空公司出資
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防健保新制人球 病患可要求醫院助轉診
江丙坤：不宜把FTA當成ECFA簽署條件
公視：暫停8位董事職權 1/18開例會
金融業合併不能裁員？金管會：正在瞭解
鄭同僚聲請假處分 公視董事：搞戒嚴
捐血站在哪 電子地圖指引
郝龍斌：5都選舉可觸底反彈
婦人涉竊 自稱失憶忘付錢
喙鯨擱淺屏東 海生館搶救不及
中國出口冠全球 但尚難言「貿易強國」
產創條例闖關 經建會：國發基金績效佳
農業經濟專家︰稻米出口價格不太可能回跌
搭霸王車未遂 乘客怒砍客運司機
南投中寮柳丁銷大陸 農會嘆採購行動太晚
吳俊立:政治太黑 有人要趕盡殺絕
新台幣收31.78元 升1角 創16個月新高
捕鯨船撞沉快艇案 日本與澳洲尖銳互批
台船98年獲利十餘年新高 年終6個月創新高
馬國阿拉風波暴行 溫情穆斯林團體護教堂
馬總統出訪宏國 去回過境美西
貓纜復駛未定 13日試辦遊覽車通行貓空
施明德被控加重誹謗 法院判無罪
雲林濁水溪行春 體驗米豆新風情
BERI投資評比 台灣全球第5 今年可升至第4
金管會主秘盧廷劼退休 蕭長瑞接任
傅利曼：未來競賽 看誰先找到便宜電力
張榮發私房菜廚藝佳 前專機機長讚不絕口
年關到資金需求增 銀行推專案貸款
爭普選 香港部分民主派議員將請職
死因鑑定昭公信 疫苗信心才喚得回
ELVA媽媽公祭 姐弟送母最後一程
2010年第1週 大陸驚見6000億信貸成長
NASA安排 台灣學生首次與太空人對話
勞委會擬修法 競業禁止條款設條件
國產湖南設水泥廠 搶攻大陸內需市場
寒流來乾眼症患者增 醫師：要對症下藥
高雄港查獲貨櫃走私洋菸891箱
日媒：美對台軍售 中美關係恐再現緊張
雇主請注意 勞基法罰鍰擬增為3到5倍
興農牛將簽下日職前救援王高津臣吾
中國壓制過熱房市 台商：只是一種表態
公視董事：假處分封口 10年來最大戕害
中國西北嚴寒 1人死亡 261萬人受災
河南人口將過億 超越全球大部分國家
爭取台資銀行 河南祭出千萬補助
兩岸學界將舉辦辛亥革命百年論壇
台糖:避免囤積牟利 糖價愈快漲愈好
中國是世界第1汽車產銷國 但非汽車強國
韓戰60週年 北韓籲召開締結和平協定會談
無尾熊珍珠頭胎 小無尾熊死亡
母子連心 ELVA和弟弟一同夢見媽媽
金融海嘯衝擊 稅收年減超過1900億元
經建會:打造高雄海空經貿城 變身巴爾的摩
一條根品牌認證 金門4廠商獲頒證書
英女杜拜遭性侵報案 反被控與男友炒飯有罪
工總推動花橋商品城 助台灣商品銷華東
看準春節台商返鄉潮 醫院推健檢優惠案
大台中民生用水 春節期間尚無虞
家扶進駐桃源鄉 陪災民重建家園
中國電力供應吃緊 電廠存煤拉警報
電信4巨頭會商 重申願降價 不按NCC降幅
送行者夯 殯葬業開美髮課
道路搶通 楊秋興同意桃源鄉民返鄉
改選董事長爭議 公視董事赴監院陳情
國有地招標設定地上權 年限放寬為70年
美富豪早13小時過世 繼承人得繳高額遺產稅
疫苗自選 高市首次施打者多要諾華
北京推行融資融券 港方看法較正面
U life求償60億 得易購：司法處理
農藥亞滅培 專家:刺激神經 嚴重會致命
吳敦義:可預見的未來 兩岸難有政治突破
第2回合吻戲多 陳怡蓉宥勝都賺到了
ELVA歌聲送走媽媽 祝釩剛擁抱打氣
博智明送件？經部：AIG申請讓售 才會審查
樹林傳工安意外 工人修電梯遭夾斃
上海中芯學校 學生中文英文都能說
東亞中國銀行在大陸成立大型資料中心
國科會設歐盟科研聯絡據點 提升研究能量
99年中央稅收1.1263兆 減編1409億元
胡志強：批評總統若成全民運動 國家更糟
星貿工部長：星未來幾個月失業率仍會偏高
趙樹海王夢麟同台代言 互爭熟男教主
消基會：朝野擬矮化消保會 出賣消費者
熱浪襲南澳 火車停駛 墨爾本交通大亂
2010來台旅客數 大陸有機會挑戰日本
貨櫃車撞民宅 裝潢工人逃過一劫
澳洲小麥驗出農藥 105萬公斤被擋關
胡舒立團隊進駐新世紀週刊 堅持新聞專業
藍營黨政共識 縣市升格後鄉鎮長轉任區長
勞委會修法 企業合併勞工可獲留用
台灣參加香港玩具展 料接單增10%-15%
反美牛 郝龍斌：被美當頭號公敵也甘願
鄉有地標售被註銷 公所要求縣府出錢買
江蘇花橋商品城 台灣企業擬合組公司經營
第099007期今彩539三星彩四星彩開獎
裕隆聯合吉利 向東南亞推銷熊貓汽車
第099003期威力彩38樂合彩開獎
泰國200萬劑新流感疫苗今天開打
總統：ECFA是台灣擴大FTA敲門磚
去年來台旅客 439萬人次創新高
中國放出利多 上海和香港股市引領亞股上揚
外資1月首週加碼新興亞股 4個月單週新高
總統藍委新春餐敘純聯誼 擇期再談政治
寒假學生經濟 超商及遊樂園搶進
醫療糾紛增 星國會修法要求更嚴格醫生操守
傅利曼：提高能源價格 節能才有誘因
高孔廉：ECFA首場協商時地未定
中國進行陸基反飛彈技術試驗
群創三合一3/1生效 奇美電最後交易日2/9
勞團：勞動派遣負面表列 難遏濫用
香港終審法院：港澳不應將制度強加另一方
陳致遠：未打假球 板檢擬約談
租稅優惠空窗 經部:產創回溯1月1日銜接
第099003期威力彩頭獎摃龜
第099007期今彩539三星彩四星彩派彩結果
台豐女子高爾夫公開賽 曾雅妮返國參與
寮政府稱善待苗族 有人不想被安置第三國
顧健康 紐約市將要求業者減少食品鹽份
港府：議員請辭難以聚焦討論政改
立院挑燈達共識 總預算明三讀不開臨時會
教宗新年接見各國外交團 問候台灣
政風+總督察長 國防部：雙軌防弊
肅貪績效 國防部：查無買賣官案件
被動降價根本問題未解 電信業反彈共謀對策
美對中徵輪胎高關稅 WTO將調查
公視董事會破局 鄭同僚發公開信
迷你冰河期？學者見解不一
防泡沫化 中國實施「樓市調控」
新聞局：鄭同僚違反公視法定代表人職權
廈門首次對台灣民眾發售旅遊年卡
闖禁區「浪漫」中國留學生 面臨30天監禁
產創條例未過關 經部:要怎麼招商？
春節資金需求旺 北富銀推「一貸雙享」優惠
元大銀行【基金最錢線-圓夢擂台】網路銀行基金競賽
兆豐商銀開辦定時不定額基金投資方案
日本新政府無意紓困 JAL航空19日申請破產
星巴克在美推出低卡路里新飲品與餐點
美國會可望終止「寡婦遣返條款」
在國境之南 留下夢幻般的甜蜜回憶
中共專家稱 反導攔截技術比「愛國者-3」更好
主播台拚收視 張雅琴噗浪現真情
總統：樂見美台軍售新發展 有助台海穩定
到煙波圍爐 看魔術、 吃年宴
關心河川整治 縣長視察華江截流站及湳仔溝
連鎖歲末送愛心 耶誕銀鈴聲中送暖
幼侏儒抹香鯨擱淺永安海邊 研究中心療癒
休會再即 綠營為地制法再佔立院主席台
總統：共享民主價值 台加關係增溫
台灣狐蝠龜山島現蹤 將設生態區繁殖
台北花園大酒店外帶年菜
墾丁凱撒向堅守崗位的六大行業致敬
世界上最巨大的桂圓麵包 出現在2010年第一場慈善派對
傅利曼:台灣應致力綠色能源 蓄勢待發
鄉長變官派區長「綁樁」? 內政部：過渡時期到103年
政治就是妥協？ 金溥聰說「被扭曲」
亞洲唯一生態渡假旅館~與動物零距離的全新渡假體驗
漢字文化節參與人數創新高 踩街閉幕
林香美宣布退黨 陳學聖：我不是Ｃ咖
無奇不有／山東榮成成山頭 有「奸臣紀念館」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全球公司債違約率 兩年首見下降
財報發布在即 歐股下跌0.1%
美國傳將對金融公司開徵費用
氣溫預期將回升 國際油價下跌
貴金屬走高 反映美元貶值 銅價也上漲
美股漲跌互見 道瓊及標普上漲 科技股下跌
希拉蕊效應浮現 華府女性大使越來越多
北縣樹林2休旅車對撞 2死2傷
明鏡：中國提供伊朗防暴車鎮壓示威
中國測試反飛彈技術 美國務院稱正探詢意圖
英調查：下雪酷寒 民眾消費大減
歐巴馬：美無意派軍到葉門與索馬利亞
美警告亞洲製造商 兒童用品勿用有毒材料
氣候變遷 佛羅里達州創下80餘年低溫紀錄
每天看電視逾4小時 心血管死亡率增80%
寒流報到 合歡山玉山又下雪
寒流到 今晚明晨威力最強
加國男子養虎被咬死 動物保護組織關切
台股開盤上漲19.91點 為8343.73點
英國執政的工黨支持率跌破3成
台股開漲 新台幣匯率盤初走升
向巴平措請辭西藏自治區主席職務
安親班涉餵藥管教學童 移送板檢追查
今年冬奧滑雪賽場地大雨 展開積雪保存
楠梓污水廠啟動 高市後勁溪水質改善
共和黨要求瑞德辭職 歐巴馬：向前看
大陸鑽飾原料7成是走私進口
中央氣象局氣象報告
負債累累恐下市 日航股票跌停
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國測反飛彈技術 專家：針對美對台軍售
中國軍方否認2年後成立2支航母編隊報導
安親班老師涉餵食管制藥 移送板檢
力拓間諜案偵查終結 移交上海檢方起訴
加州同性婚姻合法化攻防 法院取消網路轉播
保護七星潭 花蓮民眾北上表心聲
北韓無核化有進展 美韓才討論兩韓和平協定
大陸行賄無奇不有 中紀委下令官員禁收儲值卡
洛時年度最佳食譜 炒河粉與生煎包在列
台股一度失守8300點 電子次族群撐盤
日一漁船長崎外海失聯 載有4日人6中國人
國銀直接參股陸銀？ 金管會：還在協商中
拖車受困平交道 火車擦撞無傷亡
專家：中國反導試驗對美售台武器「亮劍」
詐欺集團行騙兩岸 22人落網
賽門考威爾告別美國偶像 另闢毒舌新戰場
鄉鎮市民代轉任區諮委 江宜樺:非綁樁
金門國中小儲備候用校長甄選 20日報名
福建法院：保護台商台企正當權益
帶骨美牛登台? 業者：最快下週訂購
環保團體陳情 拖網漁撈破壞生物多樣性
調查：新加坡青年有3/4不常運動
大陸專業人士來台 健保費將全額自付
校園暴力 3名打人學生判賠22萬
中科進出口總值小降 積電業出口逆勢上揚
禁奢條款三讀 違反最重可管收
參股陸銀 業者：先觀察ECFA市場准入條件
郝龍斌:支持總統改革 五都選舉谷底翻身
台灣經貿網整合PayPal 開辦線上販售
南韓大學醫院加護病房設備在亞洲屬墊底水準
梁靜茹大年初六出閣 3月在台灣宴客
匯市盤整 新台幣匯率中午貶值0.5分
趙紫陽禁書作者宗鳳鳴在北京去世
芝加哥婦聯會新增受虐婦女協助服務
立院三讀 小吃店大賣場放音樂免刑責
罹癌堵食道 胃造口灌食續抗病魔
總統專機起火肇因 軍方：減速操作不當
開放疫苗自選 花蓮民眾接種意願尚未提高
蔡啟芳煽惑他人遭判刑 嘉地院:不服可上訴
群創奇美電合併提前 去年財報近日出爐
總統：台灣缺乏天然資源 開發腦力彌補
冷氣團發威 流感疫情關鍵期
天津汽修童工月薪400元幹活12小時
專偷八八水災捐款 男子判拘役70天
泰同一海岸三次產卵 罕見革龜生下321個蛋
只要6千萬人民幣就可打造「阿凡達」？
3席立委補選全輸 金溥聰:勿失鬥志
台股收盤跌14.45點 為8309.37點
台股開平走低 跌14.45點
服務考生 多益設證書快速服務窗口
南韓造船業訂單和接單剩餘量落後中國
1月台指期跌14點 逆價差1.37點
平可夫：大陸進行大氣層外彈道導彈攔截試驗
軍人涉網路援交 國防部：嚴懲汰除
百度遭駭客攻擊網站癱瘓
高市議員指營養午餐補助不足
電子金融拉尾盤 台股勉力守住8300點
1月電子期漲0.85點 金融期跌5點
安親老師涉餵藥20萬交保 檢方查藥來源
德意志估台灣今年GDP6.1% 央行9月才升息
寒流來襲 桃園拉拉山降雪
佯稱中獎讓店家分神 男子搶多家彩券店
星政府投資公司在紐約房地產投資出現虧損
中高齡失業 高市推年關短期工領八千
「阿凡達」電影下載在線觀看布滿駭客陷阱
民進黨南市黨員陳情 籲維持原提名辦法
楊秋興造勢借場地 高市府先拒後准
笑看暖化與寒冬 吳德榮:氣象學說爭霸賽
綠占主席台 王金平籲尊重朝野協商
台股跌14點 三大法人賣超12.6億元
藍修地制法綁樁？金溥聰：小代價換大改革
芎林海梨柑評鑑 林萬水鑽研10年終奪冠
胃水球手術減重 女子半年瘦27公斤
八八災後拚觀光 竹崎水果節16日登場
黨團3長交接 蔡英文:王幸男表現超預期
高市冷凍工廠氨氣外洩 1人嗆傷命危
亂改韓愈詩作 「孔子」主題曲被批「奇蹟」
香港議員請辭拼公投 被指耗費社會資源
恢復議事 立院下午表決總預算案
金門縣府新人事 民政社會兩局換主管
吸菸未帶菸蒂盒 最高擬罰6000元
微創型膝關節置換術 造福患者
桃縣立委補選藍整合失利 林香美宣布退黨
南星等6建設 陳菊明赴政院爭取支持
吳思材進口私菸 二審改判有罪定讞
經營大高屏 La new熊暫不搬離澄清湖球場
探視洪一峰被說作秀 陳今珮：沒這意思
雲門2進駐嘉市 市民相約再來
上海產權市場年交易規模 保持中國第一
日防衛相考慮修改全面禁止武器出口問題
2009科技金獎 宏?祣穧~度獎項
La new開訓 熊有GUTS
賴坤成會黃健庭 超越藍綠拚縣政
新台幣兌美元貶1分 收31.790元
兒子沉迷網咖 中國天津一母親跳樓死諫
莫文蔚撇外籍男友 不跟馮德倫比緋聞
台灣謀職不易 部分福建台生盼望在地就業
美智庫：避免捲入兩岸衝突 美應售台武器
上海副市長胡延照低調抵台為韓正來訪做準備
不滿飆車遭制止 2中輟生砍人送辦
高縣寒天捐熱血 挹注春節血液庫存
金溥聰：陳學聖民調雖非第1 但爆發力強
新流感疫苗不適? 婦人初診蜂窩性組織炎
民雄跨站式車站啟用 帶動地方發展
錢莊吸收失業者 脫離要賠錢
民調防疫滿意度跌 衛署：疫苗疑慮未除
牙齒美白產品多 慎選免傷身
廈門大嶝市場將引進更多台灣商品
專家籲澳門政府積極設立在台辦事處
百度癱瘓因域名遭篡改
前果陀劇場總監呂麗玲 詐欺判刑半年
中市獨居老人好福氣 400志工歲末大掃除
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中部用水1月底夜間減壓 6月前供水無虞
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中國將舉辦有史以來首次同性戀選美
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台九線大富段車禍 3官兵輕重傷
高雄擴辦樂學計畫 鼓勵就近免試入學
糖尿病篩檢免抽血 一條皮帶養生正流行
紅斑性狼瘡規則服藥 婦女成功生子
男子郵局偷偽幣 銀行兌換被捕
熊貓毒奶粉 上海市府聲稱沒有暪報
節水護膚 醫師：天冷不必天天洗澡
總統：台日關係突飛猛進 盼再推夥伴關係
兩岸博士生聯手話劇「日租房」搬上舞台
資策會：迷你筆電今年產值成長逾15%
中部降雨未解渴 水利署：上半年供水無虞
防治肝病 高縣4000人獲免費篩檢
苗市2婦女夜歸被襲胸 警方緝狼
1月上旬合約價 DDR2持平 DDR3漲5.78%
西藏耗人民幣18億元建世界海拔最高機場
台灣首匹冷凍精液人工授精小馬 滿月命名
議員批博愛特區國有地遭賤賣 北市要查
東森購物不當資遣員工? 勞委會將調查
腿粗臀肥別懊惱 這裡有肉較健康
民進黨明討論5都提名規則 人選敲定恐延後
春節金門馬公加班機 1/20開放訂位
假救溺真逼債 3男子被判刑
澳門發生2宗外國人被殺身亡事件
SBL首周最佳鬥士 洋將桑德斯
郭彥甫演癡情男 短片入圍金穗獎
狗版一碗麵故事 癱犬母子赴美迎新生
ECFA議題發酵 北京物業管理公司進軍台灣
花蓮立委補選 3參選人資格過關
羅志祥謝絕洋妞 怕媽媽無法接受
中山高聯結車道將建隔音牆 解決噪音
改造人性工程師協助更生人 王清峰感謝
中職球星贈球具 南縣學童樂翻天
寒冬送暖 高市安置街友
微軟瀏覽器IE8 擴大與網路業者合作
台中港超越基隆港 躍升台灣第2大商港
元大金擴大銀行規模 有意持續購併策略
北縣醫引進針刀 助復健鬆解組織沾粘
伐木工拼裝車闖禍 無力賠償盼通融
奢華小旅店 日月潭1業者獲授證
苗縣招商逆勢成長 去年逾1700億創新高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報 (更正報)
中國官方承認家具產品近3成不合格
閒置10年 花蓮忠孝停車場委外經營
春節出國別掃興 繳清欠稅再啟程
利他能遭醜化 家長醫師皆憂心
快樂打球重品德 大社國小棒球隊獲尊敬
上海早婚晚婚兩極化 娶外地女子增多
名嘴爆陳聰明彈劾未過有內幕 監院澄清
大陸反對美國與台灣任何形式官方接觸
中國出口世界第一 貿易保護主義伺候
電梯扯斷左腿 婦人失血過多不治
中國：反導攔截試驗不威脅軌道衛星
匯市量縮盤整 新台幣收貶1分
立院三讀99年度總預算 歲出1兆7149億
追緝白鴻森 陸委會請大陸查明遣返
瞄準年節香菸商機 漁船走私遭查獲
博智AIG傍晚同時送件 南山案進入審查
北市社福預算 創20年新高
協助更生人 王清峰：彈性調整報到時間
零錢捐款逆勢成長 高屏最踴躍
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
墾丁春天音樂季 主辦權評選出爐
政府組織再造 消基會：消保會應維持
科技加乘教育 華語學習無遠弗屆
台灣工銀不忘金控夢 續推合併華票案
U life指行賄立委 東森得易購將提告
高鐵之狼 二審重判20年2月
IT節能趨勢 惠普推雲端產品
電子卡流行 星國虎年傳統賀卡訂單減10%
外資反手賣超 投信仍看多台股
霧鎖日月潭 遊艇難出航
消基會:電信不能暴利 不配合就換人做
日航可能破產重整 台灣分公司獎金縮水
國民黨檢討敗選 組發會：藍選民熱情不再
NCC初步通過 U life取代東森得易購
去年758萬外國人入境日本 創次高跌幅
法國新浪潮導演侯麥遺作 台北4月放映
小林幸子來台開唱 江蕙也捧場
收入偏低家庭 北市補助育兒每人每月2500
工研院組LED路燈產業聯盟 搶進國際商機
證嚴歲末祝福 盼人人有愛社會祥和
抗旱 吳揆16日邀南部首長立委研商
延續歌仔戲藝術 廖瓊枝籲成立公立劇團
台灣玩具公會：有毒中國玩具非台商製造
事前申報 上市櫃股東會1天限200家
金管會：今年度公司開股東會 一天限200家
國際書展年度之書 破格並列3本
七星潭風景區開發 環團籲保育鯨豚海域
企業盈餘成長動能強 新興亞洲展望樂觀
觀察新流感疫苗效力 星過半醫療人員未注射
男子裝日本客搶101珠寶店 劫走千萬鑽石
陸委會：兩岸經濟協議1月中下旬正式協商
穆迪：今年全球經濟緩慢復甦
環署管制菸蒂擬開罰 菸葉協會盼多溝通
台北書展法片大放送 分子料理嚐鮮
毒梟教唆槍傷檢察官 處無期徒刑
沙國商人命案 泰國起訴五名警察
吸菸未帶菸蒂盒擬開罰 董氏態度保留
公部門釋短期工作 助高齡失業者度年關
洪一峰早期作品 家人盼歌迷提供
檢察官漏報財產罰6萬
台開贊助花蓮太平洋國際觀光節1500萬元
卸下聖裝後 周潤發說一生摯愛是發嫂
電信業者擬自訂資費降幅 NCC籲守法
101年起 餐廳播放音樂 單一窗口付權利金
書記官罵人米蟲 被訴公然侮辱
防國際熱錢 央行再示警 加強管理資本帳
日女孩時興穿和服配鳥巢髮型過成年節
第099008期今彩539三星彩四星彩開獎
車道恐致翻車 議員批交9忽視身障者
第099004期大樂透49樂合彩開獎
勞委會協商修企併法 保障更多勞工
傅利曼:綠能革命 可透過市場機制達成
疑接種諾華疫苗死亡首例 原因待鑑定
李四端抽菸摟美眉 強調心存正念
顏炳立：兩岸政策漸開放 台北房市看好
QDII來台投資限額 金管會：儘快公布
副總統：氣候急劇變遷 應積極救地球
中國人行調高存準率 學者:收銀根防泡沫化
專機輪胎起火案 國防部：時間壓力非主因
MIC：LED晶粒與導光板不足 影響電視銷量
胡錦濤堅定反腐 貪污共幹皮繃緊些
港府：以務實態度考慮申辦亞運
政風機構遭譏 法務部盼軍方不分你我
高齡者人力資源中心 盼再造職場第二春
毒販開車拒捕 警開20餘槍逮人
星國停止搜尋翻覆拖船4失蹤船員
警員盜賣怪手返台投案 苗檢聲押
樹大招風 中國經濟惹人談
同受地震威脅 副總統盼台灣向加州取經
冷斃了 淡水6度
駐韓劃下外交生涯美好句點 方仲強感恩
北市店面去年均價每坪95萬 歷史新高
低所得家庭負儲蓄 應建構完善社會安全網
禁奢條款通過 法部先拿欠稅大戶開刀
中國調升存準率2碼 投信:短空長多
男子不滿嘮叨勒斃母 殺人罪起訴
中國逾百名退伍軍人到北京請願
立法院最牛會期 1/2院會陷空轉
期末考美牛圈紅字 藍營策略費思量
席次進補掌握議題 民進黨團戰力增
消基會: ADSL電路費應降為60元 2G應降4成4
第099008期今彩539三星四星彩派彩結果
第099004期大樂透頭獎摃龜
蜜月結束？ Google手機用戶抱怨連連
中國人行上調人民幣存準率0.5個百分點
台北101珠寶店 遭劫千萬鑽石
新疆內蒙暴雪嚴寒侵襲 近百萬人受災
大陸貨幣政策轉向？學者:待觀察
被指誇大新流感疫情 世衛：願受檢驗
行政院組織法三讀 政府再造101年啟動
藍營：地制法若未處理 要求開臨時會
華立企業98年營運逐季攀升 12月營收13.1億元
驊訊集團與第一視頻合作 共同拓展大中華地區手機購彩及娛樂市場
寒假商機「學生經濟」熱鬧滾滾 遊戲點卡業績可望倍數成長
亞洲唯一生態渡假旅館 台灣關西六福莊 開放探險
《MyCard》開春再出擊 加入儲值「Zynga」旗下遊戲金流平台行列
LANEIGE蘭芝新一代「捲翹纖長睫毛膏」2月1日上市 推出他牌空殼體驗活動
中國躍升最大出口國 產品安全受關注
超冷＋疫苗緩打潮 疫情中心緊張
日月潭唯一「世界小型豪華酒店聯盟」 晶澤會館榮獲SLH授證
自由之家年度報告 中國名列不自由國家
2010新春流行風潮 灰紫色指甲油搶手
海地7.0強震災情慘重 加勒比海地區立即發布海嘯警報
海地7.0強震 駐美大使向外求救
宇辰光電搶攻手機、電子書觸控市場 1/14登錄興櫃交易
電子書夯 取代紙張儲存量大
電子書連接行動寬頻 滿足人們的閱讀需求
宇辰光電1月14日興櫃掛牌 技術市場雙軸心全速啟動
中國美容保養龍頭丁家宜(TJOY)將來台上市
中國唯一女省長宋秀岩請辭
101大樓 首次發生鑽石騙案
「台灣觀光巴士鐵路旅遊護照」好康加碼送
Acer Aspire Revo R3600奪得「最佳年度產品」金獎
服務高中大學甄選 多益提供快速證書申請服務
總統：不反對薩中發展非官方經貿關係
COCO李玟East to West世界巡迴演唱會台北首站 2010年3月27日 天后再臨誰與爭鋒
民進黨為何不提罷免案？ 媒體：在「累積能量」
周縣長榮獲遠見雜誌「環境英雄獎」
迎接數位閱讀新紀元
大年初一 情人共享法式美饌
河南省委書記「微服應徵」 遭打回票
三星引領3D創新系列產品時代
駭客侵犯人權 Google揚言退出中國
我駐海地大使館倒塌 大使徐勉生受傷骨折
海地大地震／台灣搜救隊 晚間緊急出發
「自由之家」評定：中國不自由、台灣因扁案降一級
爸媽囧很大第2季首錄 慶祝延長播出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
地制法闖關未及 國民黨提案開臨時會
行政組織大變動 人事局:公務員有優退方案
歐股再度收低 19類股全回檔 資源股跌幅最大
金屬價格全面回檔 金價跌幅兩週來最大
中國收縮資金 油價跌逾2%
美股結束6天反彈 開年來首見下跌
大雪又將至 英政府應變確保交通順暢
玉米黃豆小麥大跌 美國收成創新高
巴拿馬副總統將赴日本參加東亞拉美合作會議
經濟衰退 英慈善機構捐贈物資減 銷售量增
海地強震 歐巴馬：隨時準備支援救災
中止連13月跌勢 菲國出口去年11月回升
寒流襲台 淡水清晨4.8度
種族暴動後 聯合國專家籲義對抗種族主義
台股開盤下跌80.12點 為8229.25點
涉砸海產店 主嫌遭移送
報導稱恐怖分子欲借道加拿大入境美國
岡田希拉蕊會談 美日將開始深化同盟的協商
高山急凍創入冬新低 玉山零下12.5度
希拉蕊：美國將全力協助海地災後工作
幕僚爆料：伊戰前 布萊爾秘函布希力挺美軍
海地大地震 台北搜救隊：隨時可出動
貴州發生鷹架倒塌事故 8死2傷
清脆香甜 竹崎金龍蜜棗量減價俏
加州公布全美第一個綠能建築標準
台股下跌美元轉強 新台幣盤初小貶
市調：今年全球IT支出估成長8.1%
美國專家：中國可能於2020年建反飛彈系統
有機菜一定被蟲咬？食材達人解迷思
北韓退出東亞盃足賽 中華女足隊遞補
國民黨團擬開臨時會 王金平:未收到文件
西藏人事異動 學者：部署跨越式發展
不再是獨立機關？ 金管會：沒有影響
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
關稅總局副總局長吳愛國將升任總局長
中國緊縮貨幣亞股挫 台股僅個股表現
安徽、貴州鷹架倒塌 16死9傷
麥奎爾坦承用類固醇 漢克阿倫選擇寬恕
反其道而行 美國對中國貿易逆差下降
重慶規定：法院幹部配偶子女不能出任律師
台商藥妝廠「丁家宜」最快年底在台上市
陸客去年逾60萬人次遊日月潭
又一名「零八憲章」簽署人被抓
中國發展反彈道飛彈歷經3個階段
自由之家:台灣公民自由降級 因扁案處理瑕疵
海冰迅速蔓延 中國近海再發警報
中國需有預警衛星 反飛彈才能形成戰力
洗腎病人 應均衡飲食多運動
兄弟山區採山藥 遭落石擊中1死1傷
人事局:中央員額依業務需要調整
破產烏雲罩頂 日航連兩天跌停變水餃股
美經濟好轉 Fed官員暗示需升息抑制通膨
中國調升存準率台股挫 投信：無礙長多
粵取締東莞地下賭場 地方公安高層被免職
醫師:正子造影 子宮頸癌分期評估利器
高振群拜會紐約市警局長 加強警政交流合作
馬英九頭寮謁靈 神情肅穆未發一語
教師罵新移民子女野蠻人 移民署：依法處罰
政府組織再造 教育部2案送政院
徐耀明種菜愛搞怪 黃花椰菜上市
生活模式變遷 南韓重男輕女思想逐漸消失
北京學者：中國測試反飛彈與軍售時間巧合
大學生求職注意事項：定位清晰忌過分包裝
海地強震 外交部成立緊急應變小組
百度為被癱瘓道歉 不鼓勵網友再駭人
5都市長提名 蔡英文：會納入黨員聲音
國民黨中常會邀江宜樺報告地制法
專家：中國調升利率將視通脹預期而定
立委補選敗選 金溥聰：中常會深刻檢討
兩岸何時展開經濟協議磋商 國台辦：快了
勞委會盼勞動部功能貼近人民
補習班師生戀 男子涉妨害性自主遭起訴
生命鬥士莊馥華 傳愛不絕
瑞信：9成企業展望樂觀 台股看9000點
金曲超級星圓歌唱夢 藝人哭成一團
海地大地震 台外交單位尚未取得聯繫
台股下跌美元轉強 新台幣中午貶值1.3分
國台辦：條件成熟後可望實現陸客自由行
中國依賴俄羅斯 持續向俄採購軍火
大陸中小企業台商：融資難
信用卡界首創 美國運通刷卡點數可用來繳稅
民進黨討論5都提名機制 蘇貞昌籲團結
國民黨版地制法修正案 民進黨：堅決反對
海地大地震 巴拿馬將提供人道救援
首批美帶骨牛肉 明晨叩關
小摩：半導體業台優於韓 台積電等入列
石門水庫微囊藻毒超標是表水 飲用水無虞
政府組織變革 銓敘部：公務員權益受保障
地制法修正 蔡英文：立場未變
韓報：中國試驗攔截洲際飛彈成功
二行程機車換電動鐵馬 高市加碼3000
展望會兒童健康立刻行動 關心全球貧困兒
兩岸防治新流感研討會18日在台灣舉行
體委會:納入教育部 體育可獲更多預算
葛來儀：美不會因中國威脅而停止對台軍售
花蓮成人愛抽菸 衛生局增戒菸管道
陳水扁長髮及肩 致中要老爸剪短髮
101珠寶店搶案 女大學生限制出境
范瑞君沒時間擠母乳 被稱行動奶瓶
Google：可能完全退出中國市場
北市收容黑面琵鷺Happy 交日本動物園復育
陳菊拜會吳揆 將開發205兵工廠
台股收盤跌112.81點 為8196.56點
谷歌退出中國？希拉蕊：嚴重關切與質疑
石門水庫微囊藻毒超標2次 但自來水皆合格
NBA西區強權對決 馬刺擺平湖人
高市濕地再添1處 總面積逾50公頃
美去年11月貿易逆差364億美元創新高
台股開低走低 跌112.81點
新辦公大樓工程廢土 國防部承諾改善
男子酒駕上國道肇禍1死1傷 法辦
婦產科醫學會:3個月內孕婦別打新流感疫苗
衛署抽驗消脂茶健康食品 最快一週出爐
中國緊縮貨幣 台股隨亞股下跌百餘點
荒木直樹接任台灣索尼董座
自學生無學籍困擾多 郝龍斌允諾成立專班
海地強震 大使徐勉生骨折送醫
石頭擲火車 男子判刑6月定讞
大陸調高存款準備金 港股受壓
農曆年血荒 署嘉響應捐血
海地大地震 大使徐勉生骨折就醫
1月台指期跌94點 正價差18.44點
南投松柏嶺傳槍響 機車行遭開15槍
中共將開發新疆南部 平衡南北差距求穩定
中國今天派地震救援隊赴海地救災
1月電子期跌3.9點 金融期跌16.6點
婦人疑打諾華疫苗死亡 南縣府盼從寬認定
政府組織再造 文建會：因應趨勢調整組織
美學者：美對台軍售不足 應出售更先進武器
雷學明控陳水扁誹謗 民事求償地院駁回
立院開臨時會？ 晚間明朗
除夕至初八 北市社工不打烊
柴松林：併消保會 迫消基會重返運動路線
冷颼颼 嘉義養殖業者搶收防寒害
新疆暴雪50餘萬人受災
福特：大幅增加在中國的投資
菲屠殺案2度開庭 證人指省長為幕後主使
調查：中國大專生今年起薪約人民幣1468元
海地大地震 台灣首波搜救隊23人馳援
歷史經驗 大中華股市下半年優於上半年
實現3螢1雲 微軟Office 2010年中上市
台股跌112點 三大法人賣超54億元
日月潭陸客最愛 2009年60萬人造訪
谷歌道完歉就退市 中國文著協：與我無關
李炳才：與台灣共拓俄羅斯與東北亞市場
宋秀岩擔任中國婦聯第一書記、副主席
校正公電（CAP176號）
中共中央紀委公報：領導幹部5個「嚴禁」
「阿凡達」中國票房8天逾人民幣3億元
甘肅白銀14人疑因洗腎感染C肝
金門馬拉松賽 16日開跑
新台幣兌美元貶1.9分 收31.809元
谷歌重原則棄商業利益 維權者：值得尊重
台韓面板廠決戰 關鍵在大陸市場
防災減災 北市大地工程處28日掛牌
谷歌若退出中國 大陸業界：將是最蠢決定
弄虛作假? 蓋茲愛滋計畫基金在中國遭非議
中國社科院確認曹魏高陵墓主為曹操
新高雄愛之船 曬太陽就能駛
蔡英文：佔領議事台 為保國家利益
歡慶新春 金門縣府邀旅台鄉親回家過年
溪口外環道改善工程 年底完成
復健1年 165公斤男體重減半
電信業者不降價 NCC：最重可撤照
組頭滅跡警拼圖 諜對諜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
科博館新年展 破解動物溝通密碼
海地大地震救災 高市出動搜救犬
高縣漁產種類多 圍爐嚐鮮味
何美鄉:新流感疫苗屬死病毒 對國光有信心
韓2030年前擬出口80座核電站
全球5大乾散貨海上貿易量 估年增6.77%
中信銀與超商合作 個人信貸新通路
中國交銀：大陸今年仍會上調存準率3至4次
海地強震 中國維和部隊8人被埋10餘人失蹤
虎氣安康 高縣歌仔戲春節演出
屏美館16日開館 探索南國美術源流
期交所:公債及利率期貨交易獎勵金350萬元
馬英九下令 臨時會完成地制法修法
大學學測 明公布試場分配表
管制藥品污名化 恐影響過動兒治療
海地強震 中縣消防局特搜隊出動
屏東銀樓搶案 男子持榔頭行搶
改設環資部 環署：自然保育一條鞭
海地大地震 駐多使館急送物資救援災區同事
孕婦新流感住院病例 累計10例
產創條例未三讀 馬英九盼不影響企業投資
2012台灣太陽能電池廠 1/3可能被併或退出
氣候變化 苗栗梅花花期延長
94歲也中標 中國越來越多老人感染愛滋
漁船運毒 警查獲K他命847公斤
敗選開槍 虎尾鎮長起訴續押
石門毒水致癌?環保署:報導不實
醫師籲孕婦緩打疫苗 疾管局：檢討政策
政院組織法三讀 馬英九:有助政府效率
公視內訌 董事告代董事長侵占背信
吳尊愛美食 荒漠拍片找義大利麵
博智送件 南山保戶籲面試大股東適格性
駁地制法綁樁說 馬英九:鄉鎮市非無事可幹
香港立法會否決釋放劉曉波動議案
大陸網民看谷歌退出 無奈 撒嬌 悲哀
台股大跌 新台幣匯率收盤貶值1.9分
中國民航業去年盈利122億元人民幣
南橫梅花盛開 賞花先看路況
吳敦義遊峇里島喬選舉？ 查無實據簽結
兒童飾品傳鎘超標 中國著手調查
政院組織再造 人事局:簡化流程精簡用人
地下匯兌神通廣大 台灣騙錢同日大陸即提
北市警爭用一般車位 民眾怨聲載道
網友變官員 湖南岳陽縣增兩政委
榔頭搶匪劫銀樓 10秒快閃
美智庫：兩岸應營造環境 建立軍事信心機制
青年安心成家期前輔導課程 開放報名
退撫基金98年轉虧為盈 賺750億
小客車衝入漁港港池 1男子被救送醫
林全：錢花在刀口 政府應控制支出
衛生福利部以人為本 結合衛生社政
黃芳彥家喝春酒？施茂林陳聰明兜不攏
美肉類協會首批帶骨牛肉 飯店主廚試菜
服務業專案貸款 仍有額度可申貸
協同工作效率高 帶動企業軟體需求
衛署推中醫藥典籍 提升母乳哺育率
立院18日開談話會 決定臨時會事宜
中國網友向Google精神致敬
台灣茶國際飄香 茶農合力推特色茶
推動列世界遺產 金門擬設專責單位
志工阿姨照料員警三餐 有媽媽的味道
李述德：熱錢稅還不是政策
拍賽德克巴萊 魏德聖嘆資金吃緊
帶骨美牛1/15來台 美肉類協會辦推廣會
查日政壇要角小澤購地資金 檢方大搜索
房仲:離北市中心愈遠 5年屋房價差愈大
陳菊爭取大高雄建設 獲吳揆支持
101竊鑽賊 警疑曾在日本犯同案
北縣抽驗小吃店調味醬 10%不合格
澄清湖鳳山水庫水質 水公司：合格
吸台客 昆明旅遊局辦抽獎活動
林恩宇加盟兄弟 月薪29萬
國安基金15日開會 財長：安定股市操作
戴遐齡拜會洪瑞河 葉君璋去向仍無解
海地強震 台灣慈善團體動員救災
金屬中心技轉民間廠商 量產人工關節
歐陽菲菲前進小巨蛋 辛普森媽媽上身
農委會去年抽檢453件寵物飼料 均合格
蘇俊賓：組織再造 影視旗艦計畫照舊
中市曉明女中服務學習 全國特優
江丙坤訪平沼赳夫 說明兩岸兩會協商
首批帶骨牛肉進口 關稅總局:全部查驗
棋聖戰台北開賽 張栩挑戰大滿貫
夢時代避難出口上鎖 高市要求立即改善
台中州廳再利用 港集團擬投資改造
竊賊開車到處偷 竹縣落網
得易購提假處分 東森國際擬提抗告
民進黨：執政直轄市長 5月底前民調定人選
永豐金今年3大目標 子公司全數獲利
民調敬陪末座 李述德：虛心受教
泰央行維持政策利率1.25%不變
內政部調貧窮線 擴大社會救助對象
梁靜茹結婚手續 全靠曹格老婆指點
得易購祭假處分 U life仍無法播
男子駕車衝入花蓮漁港 送醫不治
陸委會:軍購使台灣在兩岸和解中更具信心
家扶1甲子 兒福史10項第1
南投機車行槍擊案 不排除歹徒找錯對象
瀕危上海松江鱸魚有機會重游故地
埃及抗議義大利種族歧視 升高為外交事件
松江鱸魚上市探索產業支持科研新模式
又有6名南亞裔人在港非法打工被判刑
修公視法怠惰延宕？新聞局澄清
星樟宜機場班機總趟次 去年成長5%
美河市聯合開發案 監院糾正3機關
今年第1架天津組裝空中巴士客機抵深圳
第099009期今彩539三星彩四星彩開獎
綠營：反對鄉鎮市長全任區長 不惜流血
中國調高存準率 投信:防信貸過熱 穩定經濟
國台辦大談對台採購 陸委會籲加快落實
公視工會籲開員工大會 三問董事長
是否撤出大陸 谷歌中國盼找到解決方案
配合政府再造 明年退撫預算約增12億
星今年建築業展望樂觀
泰染新流感逾3萬人 196人死
陳瑞振驚爆黑名單 3隊撇清
維生設備用電補助 1000身障家庭受惠
南市7700萬搶案 檢警拘提嫌疑人
海地強震 台大使瓦礫堆6小時脫困
群創2009年每股虧0.84元 奇美電虧4.78元
辜濂松獲斯洛伐克商工總會頒金質獎章
兩岸商簽ECFA 海基會取得陸委會授權
積極反菸 星36萬菸民有年輕化趨勢
馬總統指示全力協助海地救災
民調決定提名 許添財：尊重黨決定
貴金屬回檔 梁國源：今年長期仍看漲
副總統：台灣應凸顯優勢 加強台美經貿
瑞銀:若熱錢續湧入 中國還會上調存準率
不再等嘸人 台北車站設會面點
馬總統：與對岸簽署ECFA 具極高戰略涵義
縱容國道休息站違建 高公局遭糾正
遭假處分公視董事 要求確認資格
海地大地震 中國官民動起來
劉耿欣列假球被告 兄弟象計23人捲入
振總想納許竹見 爆去年確有黑名單
士林看守所遷建延宕20年 法務部遭糾正
直轄市長提名延後 陳菊陣營槓黨中央
愛犬紅娘 日女星釋由美子將嫁獸醫
獻身大銀幕 Kid不用替身海邊裸奔
推動法案不力？王金平：國會運作不簡單
3立委補選失利 馬英九：我自己先要檢討
北市議會加班3天審法案 只過8項
張栩戰亞運？王銘琬：恐機會不大
天下民調：近9成CEO贊成簽ECFA
參加國際唱片展 盧廣仲堅持短褲造型
谷歌尋不著 未來中國也迷茫
大安信義區人口流失 議員疑高房價所致
面對中國市場 谷歌與雅虎的不同選擇
防熱錢 台灣遠匯交易趨嚴 未曾課熱錢稅
陳麗玲批黨工 馬英九：遺憾
第099009期今彩539三星彩四星彩派彩結果
台資企業是蘇州出口大戶 前10強占7席
林志傑恢復先發 廣廈勝首鋼
海地強震 特搜隊出發救災
液晶面板廠 新奇美2010年Q3搶全球第2大
海地強震災情難估計 建物偷工減料民眾枉死
參加恐怖組織 1回祈團成員遭星國拘留
吳淑珍463萬存款解凍 致靚遭扣財產續凍
陳敏薰：給珍千萬巴結 是為爭口氣
挺林義雄選總統？李登輝：嘸影啦
扁家成員涉偽證案 高院2月3日宣判
自由評等降 法部:國內輿論影響國際觀感
周景揚接國科會副主委
代言官司 中油判賠賽車手500萬定讞
助海地因應震災 世衛部署專家處理傷亡
數位出版邁入整合時代 高志明：出版業要「轉型」才能繼續生存
美國媒體：強震摧毀 海地首都幾成廢墟
7- UP 蔡英文：讓台灣民主進入制衡的時代
臺企銀晶片金融卡 即日起至6/30止舉辦「1.5%晶喜年年來」活動
刷臺灣企銀白金卡 享免費道路救援、機場停車權益
10年期公債及30天期利率期貨 獎勵活動開跑
Google遭受網絡襲擊 威脅退出中國
減輕經濟負擔 內政部: 居家身障維生用電有補助
KMT檢討 歸納五項敗因、提六點改進
地制法未過關 馬指示立院召開臨時會
劍湖山學生族寒假Fun心玩 「好禮嘉在」雙王子買一送一
SK-II獨步全球「環采鑽白複方」 推出「葵醯胺™」新成分引領美白未來式
海地震災 歐巴馬指示全力搶救
綠營：地制法「綁樁」太明顯、浪費公帑
海地總理：地震喪生人數可能遠超過十萬人
美派航空母艦赴海地支援救災
海地強震 CNN網站設立尋人專區
協調救助海地震災 希拉蕊取消國外訪問
劉兆玄下月參加祈禱早餐會並出席華府論壇
海地總理: 地震恐造成十萬人死亡
友佳國際TDR獲證期局核准上市 農曆春節後詢價發行
古又文再出酷招 英國冰天雪地拍泳裝照
災民恐有400萬人 聯合國加緊救援海地
加州宣布派搜救隊前往海地協助救災
駐海地維和部隊8人被埋 中國派出60人救難隊
櫃買中心提醒上(興)櫃公司上線測試股東會開會日期事前申報系統
Lover’s Talk 戀人限定 絮語承諾
Lover’s Talk 戀人限定 絮語承諾
燦星購物節開打 小家電、五星飯店下午茶券大方送
台北喜來登2/13【甜蜜兒時】廚戲夜
國光生技提告 控陳俊旭涉破壞名譽
台南春季觀光旅展2010-1-15至2010-1-18入口處即為鹿鳴攤位
同時成立競選總部 許添財蘇煥智拚場
虎嘯風生 千祥雲集
寒假春節旅遊何處去 就來燦星會員購物節
鄉鎮市長就地延任 大開民主倒車
江丙坤轉交馬總統親筆函給鳩山
立院同事贈匾 張花冠盼支持嘉縣建設
蒲雷華：地震傷者在街上躺24小時無處可送
民進黨推信用卡捐款計畫 常態小額募款
虎生風來團圓 華漾美饌擺滿桌
台灣生技產業力拼國際大廠 聯合骨科增產拼市佔！
「好禮嘉在」有劍湖山 雙王子買一送一超紓壓
國家圖書館打造世界級數位服務基地
推動人權／太極門掌門人等4人 捐出冤獄賠償金
新婚才3天 北縣一家3口疑燒炭自殺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股上漲0.2% 科技股上揚 金融股下挫
Fed褐皮書：12轄區經濟 10個改善
美元看貶 金價反彈 基本金屬也上漲
國際油價跌破80美元 需求下降 庫存增多
樂觀看待企業獲利 美股收高
經濟好轉 鑽石市場復甦
Google爭議 美國務院：中國須面對國際標準
白天陽光露臉回暖 日夜溫差逾10度
台股開盤上漲49.30點 為8245.86點
高山氣溫未再降 玉山零下8度
竊嫌開車衝撞避攔查 警開5槍
Google撤離大陸 馬雲：最大的失敗是放棄
中市金錢豹酒店傳槍響 4人中彈
北半球氣候酷寒 專家：只是暫時現象
Google考慮退出中國 無商業考量？
台股漲美元弱 新台幣盤初走升
砂石船龜山島海域擱淺 14人撤離
廣西警民對抗 警方開槍至少打傷5人
美報：谷歌遭駭客攻擊 傳中國下指導棋
竊賊駕車欲衝撞員警 遭開5槍制伏
北京專家：反飛彈試驗是列裝前例行試驗
微軟惠普合作雲端 3年投2.5億美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
Google在中國收入 屢創倍數成長
美官員：兩岸和緩卻強化武力 中國居心可議
美股收紅 激勵台股反彈
寶來證：友佳TDR申請案獲證交所核准
兩岸若簽經濟協議 有助海外台商返台投資
千年最長日環食 15日中國露臉
女子網路論醫師糾紛多 獲不起訴
PIMCO執行長:退場機制不會太順 後市偏空
東莞地下賭場餘波未了 省紀委介入調查
客運超時駕駛 勞委會交通部遭糾正
中市金錢豹酒店槍擊 1男子不治
貸款流入房地產 中國政府緊縮房貸
海地強震 台灣1女罹難1台商失聯
寶鋼線材漲價激勵 鋼鐵股多檔漲停
一首PUNK歌救地球 電影主題曲網路首播
去年南韓人平均年所得約1萬7000美元
福建將在初中開設台生班
台灣搜救隊抵洛杉磯 美海關禮遇通關
重慶一中學老師 開色情網站被捕
疑酒駕肇事火燒車 夫妻同喪命
地制法延宕 王金平盼藍營版符社會期待
國光生技控告陳俊旭 求償300萬元
賀鳴珩：期貨業登陸有急迫性
台駐海地大使被埋6小時 轉送多明尼加
中國推動電信、廣電、網路「三網融合」
春節防堵 北宜高擬設大客車優先通行道
台灣老翁廈門訪友遭竊 心臟病發接回金門
南韓口蹄疫蔓延 撲殺近2000隻有蹄家畜
傳懷孕喜訊王泉仁夫婦過年前不國
衛生署：新流感疫苗含硫柳汞 符合規範
地制法修法 吳揆盼儘早通過
瑞光路人孔蓋惹事故 北市府：限期改善
北縣淡水1女警舉槍自殺 命危
連續投擲腐蝕液體傷人案 調查有進展
中國谷歌事件 王丹：早晚會發生
吳敦義建議 返鄉過年台商機場打疫苗
海地強震 外交部擬籌組醫療團援助
量縮觀望 新台幣中午升值4.9分
消基會:金管會失職 縱容銀行違法擅調利率
肉價走俏菜價跌 農民兩樣情
WitsView：去年12月面板出貨再創新高
星以興建國宅技術預製墓室 省時省地
海地強震 台灣搜救隊15日可望進入災區
吳敦義：組織再造 注意施政無縫接軌
因應縣市合併 高雄社團辦論壇提建言
高市長黨提名延後 陳菊：尊重盼慎重
校正公電（CAP 113號）
施顏祥：第5次江陳會簽ECFA仍是努力目標
非法製造爆竹煙火致人死傷 擬加重刑責
消基會:金管會撤案 損持卡人權益
原住民族文化基金會揭牌 識別標章亮相
太極門捐冤賠金 盼保障人權冤案不再
資訊揭露不對稱？歐聖收購訊息台灣不知
美帶骨牛明叩關 標檢局:目標3天完成檢驗
馬國教堂縱火嫌犯面貌拼圖完成
馬主席新春茶會 黨內：下週或2月開始
中國貨幣政策基調不變 但或將頻繁微調
標檢局提醒民眾注意熱水器使用安全
海地震災 歐巴馬與國際領袖聯絡合作救災
台股收盤漲93.42點 為8289.98點
提上海地鐵收高峰費建議 政協委員被罵翻
總預算遲未通過 陳菊訪議長尋求支持
台塑集團在雲南捐建200多所明德小學
台股開高走高 漲93.42點
嘉基：膽固醇偏低 甲狀腺亢進引起
紐約經文處歡送副處長季韻聲 孫習忍接任
美股激勵 台股收復5日及10日線
新加坡性病患者增加 不滿20歲者愈來愈多
北縣男子猝死家屬質疑 醫院：無疏失
1月台指期漲86點 正價差11.02點
臺大成立亞洲首座動物癌症中心
彰化少年疑打疫苗致死 父母擬告
政府8億元續推馬上關懷弱勢 4萬人受益
亞洲新興藝術家紐約聯展 台灣黃心健受矚目
內蒙吐爾基山墓文物 中國首次出借來台
中國雪災460多萬人受災 6人死亡
稅改聯盟：企業續享優惠 喝奶變吸血
9大証據 曹魏高陵就是曹操墓
中國省部級高官傳將大變動 胡錦濤一手主導
1月電子期漲6.25點 金融期收平
打破文總慣例 馬總統不兼任會長
苗縣拼裝車撞護欄 駕駛送醫不治
第一金做好準備 第一時間申請大陸分行
醫師偽造紀錄詐領獎金 判刑5月定讞
電子書包試辦 左營國小寒假後啟用
非休耕田所有人沒補助 代耕農日子難過
因應擴產 台積電擬招募逾3千名工程師
印度教徒搶搭渡輪赴廟會 至少7人遭踐踏喪生
台股漲93點 三大法人買超110.95億元
山寨版英文叫CHEAP COPY 裝嫩翻成ACT YOUNG
基隆老人營養午餐 團圓滋味
5都選舉布局 金溥聰：一定比民進黨快
廣東向華人招手 生物醫藥4類人才受青睞
又傳中國貪官畏罪自殺 兩個月來第6起
付加盟金卻做白工 民眾質疑清潔公司吸金
北市校園換節能燈具 年省3900萬
彰化高中生助弱勢生課輔 獲傑出志工獎
去年12月 中國房價上漲7.8%
達文西特展解密碼 蒙娜麗莎有眉毛
小林村E化行銷 台灣微軟協助
出貨旺季艙位不足 貨櫃運價明起調漲
苗縣嘉市締結姊妹縣市 共推建設
高市長人選 藍營盼早日確定
中國首位涉貪大法官今天開庭受審
朴子電音三太子尬藝陣 嘉縣議長領軍
浙江近海發生船舶碰撞 4人失蹤
昆明設東協台商總部基地 投資人民幣60億元
桃縣立委補選 金溥聰力挺陳學聖
北濱連環車禍 4車追撞2傷
寒冬送愛心 中市寢具業者贈弱勢暖被
研究：大陸大量財政赤字將成為醫改隱憂
喝酒不開車 指定駕駛安全回家
新台幣兌美元升5.4分 收31.755元
谷歌電郵據報全面啟用數據加密
建銀：調高準備金率 人民幣不一定升值
7700萬搶案重大突破 被害人胞妹疑涉案
監委：景美綠島人權園區應維原貌
高縣歌仔戲鄉鎮巡演 明華園總團17日登場
推林義雄李遠哲參選2012 民進黨：不評論
金管會:研擬信用卡定型化契約 自選起息日
總統府建築定期監測 防震安全沒問題
離島建設業務移回經建會辦理
高縣太陽能電廠址阻排水? 台電協調說明
海地地震負傷 徐勉生與齊王德轉多國就醫
調查：金融海嘯後中港企業關注舞弊風險
台船承造德貨櫃輪交船 品質受肯定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政府組織再造 經建會將成國家發展委員會
嘉義海巡查獲鯨豚肉 追查貨源
Google創辦人：是否退出中國視商談結果定
中國外交部：歡迎網路企業依法開展業務
都市地價 北市漲最兇台東跌最多
林威助:爭取先發機會 目標15支全壘打
湖南力薦訂毛澤東生日為「中國旅遊日」
兩岸面板產業合作峰會 下週北京舉行
香港為海地地震災民募捐
農委會200公噸食米 1月下旬運抵海地
吳兆南85歲大壽 百丑圖獻亡妻
北市小1男童手腳抖不停 疑與打疫苗有關
涉恐嚇特偵組檢察官 前桃縣議員遭訴
銅梁龍鬧春 重慶組團赴澳共辦春節慶典
民進黨：新北市議員提名 仍應辦民調初選
亞太資安需求俏 防毒軟體業搶進
海地強震 中國願對台灣同胞提供保護
藍營2次地制法版本 取消區政諮委研究費
林威助忙打球 7年沒戀愛
大嘴巴喇舌經驗談 宗華吻到見血
南極大陸辦畫展 中國首創
8年抗癌2次 林虹汝出書贈北市學校
因應文創發展 台灣工藝所改制為工藝中心
南山案再送件 南山保戶申請資料閱卷權
避免公忙影響會務 總統卸下文總會長
郝龍斌：台北在改變 愈來愈美麗
接掌文總 劉兆玄：台灣優勢在文化
海地強震交通癱 運送物資挑戰大
老奶奶遺愛人間 購贈救護車白米濟弱勢
房產泡沫導致中國經濟崩潰？ 中外專家激辯
Gartner：去年Q4 PC出貨年增率 7年新高
校園影印付費授權 智慧局:台灣暫難跟進
想隨時看海 詹雅雯在澎湖蓋別墅
美帶骨牛叩關 消基會籲持續參與公投連署
徐立功籌拍新片 回基隆找資源
海地強震 重創中國維和部隊基地
學業打球並重 林威助沒被當過
黃小虎週歲慶生 大啖生肉蛋糕
南市7700萬元搶案 南檢聲押2人
校方處置不當少年中暑死亡 法院判國賠
援助海地 農糧署：無償提供200噸食米
扎根校園 雲警赴國小宣導酒駕反詐騙
天祥梅花盛開 賞花趁現在
量縮觀望 新台幣收升5.4分
被控侮辱公署 洪英花不起訴
劉德勳：ECFA複雜 但仍盼在第5次江陳會簽署
機場設接種站 為返鄉台商打H1N1疫苗
中國：救援隊抵達 尚未發現可能被埋中國人
蘇澳河川惡臭污泥 宜縣：追查監控
魔鬼訓練3個月 北市添消防生力軍
3菲總統候選人論壇以中國為國際關係重心
嘉市推生育津貼福利 盼提昇生育率
張慶忠：開臨時會審地制法有急迫性
曾蔭權：港府每天監控6千億熱錢流向
獅子會友住豪宅開名車 竟是毒販
學測將屆 精神科醫師籲家長考生勿緊張
販毒集團橫行高縣市 11人送辦
扁不服延押提抗告 最高法院駁回
胡彥斌揮毫寫春聯 張芸京磨墨獻殷勤
即將赴台履新 今井正：努力增進台日關係
計程車司機性侵3女 判重刑17年6月
基隆男子持槍殺人 檢求刑12年
全球最大拉鏈廠上海開業 年產量繞地球10圈
不能沒有你高縣特映 戴立忍分享心得
泰寮越擬建連接3國公路和使用單一簽證
春節車票 高鐵24日台鐵27日預訂
美帶骨牛明抵台 飯店主廚試吃再定菜單
曾蔭權：香港社會不認同五區公投
工研院資通所所長 吳誠文接任
海地大地震 台商宇鮮公司失聯
總統盼王金平扮關鍵角色 助地制法過關
日本獸拳戰隊現蹤 7月台北公演
逆勢購屋前三名 天蠍天秤射手座
美帶骨牛叩關 主力量販與超市暫不引進
101鑽戒大竊案 台日警方密切合作辦案
海地震災伸援手 台灣社福團體動起來
春節國道63小時免收費 客運29日預售車票
國科會官員兼研究計畫 監委：球員兼裁判
張耀中:疫苗受害者陳情名單 疾管局退回
巧克力長城兵馬俑準備亮相北京
兩岸春節航線夯 台灣申請加班機100班
逾15年未兌國庫支票 近期擬繳庫
黨政協調地制法修法 取消區政委員研究費
金管會通過富邦人壽成立越南子公司
Google擬撤 陸委會:大陸資訊傳播有待努力
海地強震 失聯台商平安尋獲
泰預期2010年經濟成長率達3.5%
QDII限額規範若未出爐 投入台股還要等
大學校長兼多項研究計畫 監委憂過勞
高市文化中心觀賞藝文 身障者半價
歐巴馬擬對大銀行徵收費用 盼收回紓困資金
電信業者揚言裁員抗降 NCC:不解心態
市調：消化產能 新奇美首要課題
大村鄉長1票之差 爭議票認定仍無共識
出口還不穩 中國仍偏向做多內需
竹縣台元紡織廠火警 無人傷亡
指施明德買春 林國慶黃昭輝須登報道歉
菲總統候選人增至10人 近半與台有淵源
新興市場夯 投信籲留意政策轉向風險
海地強震 國合會調米糧以工代賑援助
南市7736萬元搶案 被害人胞妹遭聲押
商總籲成立跨部會機制 發展服務業
投信：政策面等脫胎換骨 台股受外資青睞
最長寒假如何補課 教育部明定調
吳揆盼速達共識 開臨時會處理地制法
甘願當小狗 老公吹口哨歐陽菲菲就來
上海警方破獲大型網路色情業者
上海世博防空污 請江蘇浙江幫忙減排
酒店糾紛到醫院砍人 逃亡2主嫌到案
88災前最後梅子 牽成小林村生計重建
谷歌揚言退出中國 瑞典外長讚揚
李沃士:兩岸公衛防疫 金門願做交流平台
幫葉君璋解套 戴遐齡下週拜訪興農牛
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陳怡蓉跳脫玉女形象 螢幕大解放
ECFA非單方掌控 充分準備對應大陸慢郎中
遊走美日韓職棒 高津臣吾加盟興農
銀行違法擅調利率？金管會：公平原則導正
劉德勳：兩岸和解過程中 台灣需軍購以增信心
中國回應谷歌事件指企業需依大陸法規營運
電信業放話凍薪裁員?消基會:勞委會應介入
北韓建議重啟金剛山觀光 南韓擬正面回應
公視紛爭 鄭同僚18日與工會幹部溝通
淡水1女警舉槍自殺 搶救無效不治
金山設核災應變中心 有助縮短救災時間
第099004期威力彩38樂合彩開獎
飛車6小時 美CBS前記者瓦礫堆搶救愛妻
香港擬發展成為亞洲3D立體電影製作中心
傳擬脫售澳洲子公司 新電信拒評論
試委建議設文官節 只紀念不放假
台日警方合作 力揪101珠寶大盜
拒自救會轉交案例 疾管局:受理主動申訴
不畏寒冬 台製紡織展售會週末台北台中登場
星紅十字會將捐款協助海地地震災民
台灣研究機構與成果 美雜誌大篇幅報導
資金行情推升北市房價 博弈牽動澎湖地價
中國官員：經濟回升基礎尚未牢固
防疲勞駕駛 擬連開4.5小時休30分
電影「孔子」今全球首映 拷貝數創中國紀錄
藍營地制法版本 王金平：尚未確定
珠寶大盜是何人？下榻旅館成關鍵
陸委會:ECFA受國會監督 不因對岸說法改變
綜所稅補稅 1/20-1/29繳納
地制法修法 內政部:不影響北市議員權益
香港警方起訴涉銅鑼灣投擲腐蝕液體男子
鄉鎮長有條件轉任區長 藍可接受綠反對
前法官收賄 更七審判刑11年
調查：北市去年商辦價漲16% 4Q交易量縮3成
傳雅虎也成中國駭客攻擊目標 情況類似谷歌
光子治療加標靶藥 晚期肝癌患者福音
網路家庭商店街獨立為子公司 Q4上櫃
勞委會擬訂專法 保障外傭看護勞動權益
海地強震 政府再捐30萬美元援助
匈資深議員：台匈關係2010年將有突破性發展
海地大使徐勉生多國治腿傷 無法坐與站
總統致函教宗 響應世界和平日文告
市調：2018年3D顯示器估1億960萬台
印度北部酷寒 凍死354人
電信業裁員抗降？勞委會：理由不正當
仁寶今年NB出貨目標5000萬台 盼蟬聯一哥
在中國經商 德公司憂智慧財產權遭竊
外國企業IPO 台灣要求較日韓嚴格
第099004期威力彩頭獎摃龜
金溥聰：區諮委補助爭議 蔡英文兩套標準
中國受理223家創業板上市申請 36家掛牌
假球案指向兄弟隊職員 前司機遭約談
海地機場塔台斷電 運送救援物資面臨大挑戰
否認誇大新流感疫情 世衛續建議接種疫苗
第099010期今彩539三星四星彩派彩結果
環署:吸菸未帶菸盒立法開罰 再評估
海地地震 台籍工程員女兒陷瓦礫搶救中
南市7736萬元搶案 3人收押1人交保
公視董事會內部爭議 新聞局去函限期改正
駐海地公使齊王德臉傷嚴重 手術矯正
海地大地震 僑委會動員僑界全力救災
總統咨請立院召開臨時會 朝野再戰地制法
海基會: ECFA複雜性高 第五次江陳會不一定要談
地制法國民黨版大轉彎 剔除任滿、判刑者
海地地震 為何傷亡如此慘重？
MOU簽訂後第一檔台股新基金 摩根富林明JF台灣金磚基金1月25日開募
英傑華2010全球投資展望:新興市場為首主題式投資為佈局重點
美國媒體:美眾多公司遭來自中國境內網絡攻擊
美眾院議長 支持google對抗北京
2010首日偏食 台灣本島下午3：40可見
反對美國軍售 「統派」到陸委會抗議
首批帶骨美牛163.7公斤今抵台
市長人選未定案 中市綠營＂急＂
評估賑災 馬出訪中美洲說明會延後
中共將發射第三顆北鬥導航衛星
黃金72小時已過 台灣救援隊還在趕路？
一波三折 台灣救難隊前進海地受阻
海地強震全球聯手救災 後勤作業面臨大難題
徐勉生：拄拐杖也要回海地
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紅十字會：海地死亡人數恐達4.5至5萬人
國際紅十字會援助專機抵達海地
歐股第二天收高 振興措施不急於收回
台灣有31人留在海地 研判尚無必要撤僑
台灣搜救隊抵多明尼加 將飛往海地協助救災
金價連二天走高 美元還是看空
油價第四天下跌 經濟復甦將緩慢
海地機場限制起降 台灣特搜隊延至明日前往
特瑞謝：希臘債務不會有特別待遇
美政府民間總動員 向海地伸出援手
科技股帶動 美股收高 英特爾財報加持
針對肥貓 歐巴馬主張課徵金融風險責任金
研究：5%俄勒岡州8年級學生玩過窒息遊戲
台灣選手抵義大利參加國際馬拉松比賽
傳8名中國駐海地維和武警生死未卜
清晨最低溫新竹6.9度 白天全台回溫
台股開盤上漲50.62點 為8340.60點
美宅風當道 「長腳附帽」毯子袍正夯
首批美帶骨牛肉抵台 最快3天可通關
馬國前鋒報律師事務所遭竊
海地數百中國偷渡客震後生死未卜
台股漲 新台幣匯率盤初走升
竹縣台元紡織廠徹夜燃燒未滅 無人傷亡
助海地賑災 美民間踴躍捐輸
阿凡達榮登2009年北美最賣座電影
疑一氧化碳中毒 中市兩男童送醫1不治
台股輪動出量 蓄勢挑戰前高
7年前攜巨款潛逃加拿大 7年後遣返中國
桃園民宅火警 3男6女獲救
黑龍江東北虎林園年底將成「千虎園」
美帶骨牛肉 第2批可望22日抵台
印尼女傭患傷寒 署嘉醫籲列入移工體檢
資產概念股再發動 士紙新紡等股走揚
加人踴躍捐輸海地 網站被擠爆
消防署：海地空管 搜救隊考慮陸路挺進
集保股票無實體 裕隆等率先響應
龐氏騙局嫌犯唐煒臻在多倫多被捕
電音三太子舞全新版 保證吸晴
港媒：維權人士Gmail紛遭入侵
台北好好看營建受惠 下波再看長虹興富發
日本撤軍艦 結束印度洋海上加油支援
日環食最佳觀測點在中國雲南
武警深圳被車撞死引起連串質疑
華航典藏文物 公務員189付撲克牌奪魁
總統出訪擬增多明尼加 彰顯對海地關懷
海地強震 民進黨主管捐1日所得賑災
貓「繪」說話 與台灣牽手散步
海地歌手懷克里夫金 推特串連救家鄉
李明博：G20成員國決齊力協助海地賑災重建
上海10大中學校長籲停止大學假自主招生
民進黨民調：鄉鎮市長逕轉區長 逾6成反對
勳風1款電磁爐電磁相容性不合格 勒令回收
寒假補課 吳揆：全國應統一
中國最擁擠城市深圳 人口密度全球第5
中橫白楊坍方路段 建明隧道防落石
紅十字會派救難團 馳援海地
春節將近 吳揆指示開穩定物價會議
春節高鐵票 1旅行社網路開賣
匯市觀望 新台幣中午升值2.6分
高市秋菊之爭 陳菊：尊重民意決定
悍創：道奇3月來台 票價最低500元
金錢豹槍擊案 4嫌疑人出面說明案情
蔡英文：區長人事任用權應留給直轄市長
許添財參選大台南 阿扁故鄉相挺
海地震災 美國職棒捐助百萬美元
成立微軟認證中心 正修增進師生資訊能力
冬季老人骨折盛行 骨鬆是元凶
廉價航空首航台北沙巴 搶客源
台灣燈會主燈 福臨寶島飛虎跨長虹
美海地僑民無法與親友聯絡心急如焚
大墓公管理人交接 北縣府盼帳目透明化
大陸富豪去年平均消費170萬人民幣
投顧：大中華市場加速吸引國際熱錢
MOU將生效 投信：ETF可望獲陸資青睞
中山高聯結車撞小貨車 1死4傷
哈燒新片 寒流發威中外笑片強強滾
總統：民眾超額儲蓄 鼓勵投資消費
立委籲金門港回歸商港法管理 強化防救災
星賭城將開幕 保全人員短缺薪資漲
全美逾4500名護士 自願前往海地救災
中證500上路 業者：效應較QDII明顯
台股收盤漲66.91點 為8356.89點
泰國旅遊業要等2015年才加入東協自貿協定
首波台灣搜救隊今晚抵海地 第2波整裝待發
西藏人事變動：向巴平措當選人大主任
林毅夫：兩岸應儘快簽ECFA
資金回流電子 台股再創盤中新高
保護百年伙房 屏縣搶修鍾理和故居
慶祝建國百年 小朋友創意無限
台股開高收紅 漲66.91點
北醫大發起賑災捐款 協助海地重建
成大團隊18日訪美學術單位 尋求合作
1月台指期漲70點 正價差12.11點
帶骨牛肉抵台 美農業部長不評論
中國將發射北斗衛星
藍從嚴規範鄉鎮市長轉區長 賄選者止步
陳菊會馬達加斯加前議長 盼引進狐猴
1月電子期漲4點 金融期漲7.4點
美將台列免簽證國家 國土部官員樂觀
政府棄兩岸關係話語權？府：與事實不符
電信業者拜會 吳揆：聽聽不同聲音
中市雙胞胎男童 疑一氧化碳中毒1死1傷
區諮詢委員領錢? 蘇煥智許添財兩樣情
落戶泰籍男子暴斃 解剖釐清與疫苗關聯
海地大地震 中縣府發動捐款賑災
馳援海地 外長：擬空運快遞送物資
余天獻唱尪婿 李亞萍落淚
中國商務部：未接到谷歌撤資報告
緩起訴處分金作公益 運動器材贈學子
國安基金下午召開例行會議 討論釋股時機
官方調查印度大多數街童遭受性侵與虐待
地制法修法 金溥聰：下午宣布黨版及黨紀
唱作俱佳 演歌藝人小林幸子抵台獻聲
台股漲66點 三大法人買超116.39億元
海地在台32留學生 醫護背景者願回國救災
藍折衷版綠仍反對 地制法修法變數多
兩岸養老金投資論壇 中國社保官員將來台
學童疑打疫苗血小板驟降 嘉基：病情穩定
貴州茅台酒公司總經理受賄 判死刑緩刑
陳沖：QDII限額已報政院 慎重不匆忙
台元紡織廠大火 燒毀8000噸原料
想捧觀光業飯碗 品德操守很重要
香港貨輪船艙進水 高雄港下錨船員均安
警界大法師 陳仁吉護法四十載
首批美帶骨牛肉文件審查合格 下週一放行
王金平：多溝通達共識 才是一個黨
凶宅購屋糾紛 高思博敗訴
南投觀光業看俏 年前大舉徵才
中國駐海地8名被埋維和警察仍無消息
中國網民人數去年底達3.84億人
電影「孔子」被評敘事平淡 情節沉悶
南縣道路疑偷工減料 檢搜索傳訊26人
新台幣兌美元貶7.3分 收31.828元
福州擴大投資 建構東出台灣海峽交通網
慈濟援助海地 香積飯送地震災區
史博館長黃永川榮退 張譽騰接棒
上海虹橋機場台北松山機場 3月可望對飛
王永慶前女婿疑A公款 檢調搜索
虐待犬隻繁殖場續養狗 高縣府勘查
華裔青年團訪問樹德科大 感受寶島親切
海地救災 第2波搜救隊不派搜救犬
候鳥計畫啟動 國科會歡迎華僑子女報名
蕭副總統：台塑如去瓜國投資 效益可期
中國實際使用外資連續5個月成長
不只是過客 交大僑生鐵馬探索客家庄
本周上市公司市值21.47兆元 增0.95%
港籍雜貨輪進水 拖進高港防漏油
樂團互相PK求進步 旺福狂電宇宙人
男子冒北市名坑陸人 判刑1年2月
石斑魚需求旺季 高縣產地價格上揚
慈濟送愛到海地 美國街頭募心募款
去年香港申請個人破產1萬5千宗 創6年新高
迎新春 越南紅星首次來台演唱
敗選歸咎陳聰明？吳揆：見仁見智
停車場擬建商業大樓 中市住戶不滿
撿未爆彈 恆春1婦人被炸
駭客利用海地強震取財 網友需當心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
2009年山東吸引台商投資11.35億美元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北縣頻傳意外 4傷2垂危
中國核工業集團前總經理康日新被「雙開」
東莞基層公安局長掃黃掃賭不力 就地免職
工業港放寬使用 商港總工會反對
臺大孕前胚胎篩檢 遺傳病家族產健康寶寶
中市樂成宮慶元宵 彩繪花燈拿獎金
兩岸海上直航 2009年運送旅客140萬人次
PC走環保風 宏?眻擎韘漰鷜韏完q
行銷農特產 雲縣推網購
寒假補課全台統一 7/1至7/3
綠營中市長人選 地方乾著急
王儷容:ECFA金融協商 應放寬台灣QFII額度
職棒假球案 聲押前中信鯨許人介陳永哲
南山新光人壽違反法令 金管會開罰
徐旭東：3G在投資階段 不贊成降價
公督盟：政黨協商紀錄須透明
中興穀堡開幕 玩米食米一次滿足
日交流協會理事長訪高縣 促台日城市交流
央行阻升 新台幣匯率收貶7.3分
吳揆：犯罪被害人補償應讓加害人支出
奧萬大最佳賞櫻期 1月下旬到2月下旬
謝劍平另有任用 葉疏接中華電信財務長
星去年11月零售業銷售額比前年同期下滑1.4%
7家台資企業進入蘇州出口企業前10強
屏東冬季玫瑰產量減半 價格看俏
天文學家：連續日食是自然天象非不祥之兆
全國首座陽光社區 公共用電省很大
中國外匯儲備餘額達2兆3992億美元
女童臂紅腫 首例確認與疫苗有關
一頁台北入選柏林影展 名導溫德斯道賀
八旬老夫婦返台 急尋50年前出養女兒
強震慘劇 中央大學輔導海地留學生
第2波海地救災隊 郝龍斌授旗打氣
公車撞安全島 5人先送醫
中國開發使用北韓羅津港 確保日本海出海口
張哲琛：國安基金若退出 對股市影響不大
黨政協調地制法修法 內政部：更周延
新產處分內湖土地 獲利12億元
日超級變變變主持人將率棒球隊訪台比賽
柳橙外銷激勵 農糧署：產地每公斤漲2元
警藉訪視拍人頭照存檔 議員批侵人權
中國為避免金融房地產泡沫 人民幣升值有限
小吃精緻化 躍上年菜團圓桌
國安基金即日起啟動適時買賣機制
中台灣首長會報 要求中捷延伸彰投
國民黨版地制法定案 56鄉鎮市長可任區長
蘇州台商工廠員工大規模抗爭 出動警察處理
許勝雄：今年金仁寶集團營收成長25%
海地強震 社福與宗教團體募款救助
寒假補課同步 宜蘭縣獨唱反調
蘇州台商聯建工人抗爭 海基會：已落幕
藍版地制法 金溥聰籲蔡英文理性看待
南韓擬因應北韓遽變 北韓：將展開報復
竊賊不識貨金飾丟水溝 警汙泥淘金吃苦頭
楷捷：越南彩券志在必得 現增至少150元
小林幸子抵台先拜拜 祈求開唱順利
中市雙胞胎悲劇 學校師生哀傷
市場觀望 星去年12月私宅銷售連5月下滑
北市聯醫便民 慢性病患住家就近領藥
李顯龍：混血兒註明雙種族不影響族群融合
周加權指數漲0.92% 資訊服務類漲幅最大
全台觀日食 太陽像月亮
蘇州台商大廠騷動 部分員工批公司黑心
金溥聰轉達民怨 反彈走路抽菸開罰
殘婦疑被詐保 北市不排除列消費警訊
中國商務部重炮批評美國退步保守
中國提供海地人民幣3000萬元緊急物資援助
警界大法師 陳仁吉抓鬼擒賊40載
IDC估台灣IT支出61.35億美元 年增4.3%
桃縣議會正副議長涉詐取財物 遭起訴
失親老災民尋短 楊秋興：加強關懷
中廣轉讓案挨罰 飛碟告贏公平會
原民文學競賽 77歲阿嬤2度獲選
進水香港貨輪移泊旗津海域 暫解危
通路為上 便利商店成銀行信貸兵家必爭之地
兄弟戰力空窗期 馮勝賢教練兼球員
國安基金釋股？投信：台股氣盛 影響不大
無國界醫生安排7架專機陸續前往海地救援
金曲角逐件數創新高 入圍名單5月揭曉
蘇州廠抗爭 勝華：生產線正常運作
新人纖製造公會成立 力麗郭紹儀任理事長
公視內訌 遭假處分董事籲鄭同僚速打官司
98年台灣菸酒公司稅前純益104億元 成長4%
第8屆立委 高市少1席南市增1席
電信3巨頭見吳揆 吐苦水沒結論
紅十字會海地救援 女隊員不讓鬚眉
中國重慶巫山「巨貪」晏大彬被執行死刑
WTO貿易政策檢討 台限制陸貨進口受關注
歐巴馬銀行稅訴諸民意 國會過關未定之天
帶骨美牛抵台 飯店摩拳擦掌
林香美吳餘東違紀參選 國民黨開除黨籍
民進黨：5都提名有彈性 非一律5月底
搶先看日沒帶食 金門追日族直呼過癮
太電案 審判長批胡洪九形同賣台
唱片銷售直逼天王 羅志祥：敵人只有自己
一對男女旗津溺水 男獲救女溺斃
台北西站A棟20日啟用 12線巴士遷入
總統關懷海地震災 評估增訪多明尼加
電信業者拜會 吳揆：費率調整應綜合考量
QDII總額上限5億美元 禁投資航空營建廣電
海地強震 英美巨星紛伸援手
進水港輪移泊旗津抽油 高市嚴密監控
公車撞安全島 車毀13人送醫
Google繪海地震災圖像 供救難團體使用
金溥聰：妻兒傷勢恢復中 盼家庭和樂
第099011期今彩539及3星4星彩開獎結果
第099005期大樂透49樂合彩開獎
學者：發消費券方向正確 效益未達預期
訴願成功 黃紹庭雙重國籍案將再調查
蘇州成兩岸文化藝術交流大舞台
台灣搜救隊前進海地 隨即投入救難
立院談話會前後 總統分批邀藍委茶敘
人事局：總員額法施行 有效限縮人力規模
日本棋聖戰 張栩拿下首勝
李沃士接見廈門宣傳部長 盼金廈加強交流
海地治安蕩然無存 幫派份子持刀街頭橫行
年後轉職 4成8企業年前釋出訊息
東協FTA上路 泰估稅收損失30至40億銖
半公斤米50美元 海地災民泥餅充饑
海地駐美大使：海地部長級官員全部失去聯絡
月亮代表我的心 作曲者拿回智財權
中國電話費國家說了算 省錢自己想辦法
心繫失聯女兒 台商趕赴海地
嘉市員警索賄案 9電玩業者交保
藍要綠理性看待修地制法 綠：勿模糊焦點
港府：公投會對政制發展設置新障礙
政府組織改造 中央銀行仍為獨立機關
誰來主談ECFA協商? 經濟部:看功能與議題
菲華僑聯之友社女理事長陳紫霞就職
可疑車輛拒攔檢 北市警開4槍仍逃逸
去年結婚對數下降 異國姻緣不降反升
台豐高球公開賽首輪 曾雅妮領先
反賄 綠金門縣黨部主委辦徵文
五里埔融入平埔族文化 重建會擬討論
中國銀行設立台灣分支機構籌備工作順利
假球案 前中信鯨陳永哲許人介聲押獲釋
果然很中國 北京同性戀選美臨時被迫取消
援助海地 台灣捐款500萬美元
英氣溫將短暫回升 寒冬將拖到4月
證期局核備僑威集團發行台灣存託憑證
港警再懸賞通緝油麻地投擲腐液疑兇
總統：ECFA及產創條例 立院下會期重點
海地強震 專家指建築簡陋問題重重
紐時：中國取道台灣 駭入谷歌等數十家網站
胡錦濤要求上海世博會確保安全 加強宣傳
閱讀充電抗不景氣 北縣圖利用人次破千萬
防熱錢炒匯 QDII來台初期額度限縮
第2波救援隊赴海地 擬設野戰醫院
第099005期大樂透頭獎摃龜
第099011期今彩539及3星4星彩派彩結果
郭泓志vs.陳金鋒 道奇確定3月訪台
台菲足球友誼賽 捐發票免費看
西班牙台僑家庭3人死亡 家人伴屍數週
日眾議員違法被捕 對民主黨造成打擊
荷巴特女網賽雙打決賽 莊佳容詹詠然廝殺
經驗傳承 八八災民南投習縫紉技術
傳谷歌中國將解散 員工獲半年帶薪年假
情侶旗津落海 男獲救女溺斃
西班牙台僑伴屍案 外交部已聯繫在台家屬
商總理監事會通過 促政府儘速簽署ECFA
內政部: 五都區長直接轉任、諮詢委員不支薪
地制法／綠營反對區長直接轉任 僅支持行政院版
央行: 組織改造後 央行仍為獨立機關
昔日巨人少棒隊國手 吳誠文接掌工研院資通所長
海地情況惡化 駐多大使建議"搜救隊不必去了"
鄉鎮市長轉區長 蘇貞昌：違憲惡例
關懷震災 總統:人到門口 不去說不過去
協助受ECFA衝擊產業 經部提拓銷國際措施
不滿地制法修法 地方民代18日立院抗議
美去年5500萬人染新流感 1.1萬人病亡
合庫籌設蘇州分行為先 1年內可損益兩平
國務費案開庭15小時 扁開到頭昏
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王永慶前女婿疑A公款 交保限境
數據及獲利不如預期 歐股收低0.9%
微軟通知歐盟 要求併購Yahoo!搜索業務
嘉義布袋重大車禍 3死3送醫
國際金價下跌1.1% 美元反彈抑制需求
國際油價跌破78美元 全週累跌5.8%
道瓊大跌100點 標準普爾500跌幅 月來最大
賑濟海地災民 英民眾捐款逾200萬英鎊
海地救災優先 古巴允許美救難航班借道領空
歐巴馬向海地總統重申 將全力協助救災
歐巴馬：航母已駛抵海地 直昇機開始救災
美擬徵金融風險責任金 瑞士配合意願低
安全漏洞 德政府警告民眾不要用IE
白天不熱晚上不冷 今明日夜溫差小
龐氏騙局疑犯唐煒臻聲稱破產 要求公家律師
義國市長座談會 教廷大使王豫元致詞
加拿大仍有1415人在海地失蹤
憂機密遭竊 德高科技業揚言退出中國
燈會行銷 高市府將赴上海宣傳
警開4槍毒犯逃離 漏夜圍捕人贓俱獲
駐多國外交官談海地：無政府狀態
QDII 1/18起可買台股 總額產業別設限
MOU上路 2家QDII等著進場買股
QDII來台投資 龍頭產業看俏
QDII將來台 央行加強防堵炒匯熱錢
兩岸金融機構互設點和參股 還得再等
美日將發表安保共同聲明 深化同盟關係
邊騎機車邊抽菸 立委提案罰1000元
谷歌撤出中國 美眾院外交委員會關切
租屋網站廣告變調 露生殖器招同志
投顧:金磚四國股市3-4年有機會成長30-40%
中國警察：維權律師高智晟「失蹤」
保險業職缺多 一人可分到近30個機會
公益團體聯手募款 零錢捐助海地
護眼用濾光板3月1日納入應施檢驗項目
壽險違保險法 金管會開罰
2009中國消費飆升 占GDP逾5成
嘉縣車禍3死3傷 疑濃霧酒駕肇事
北韓雙管齊下 對南韓恐嚇對話兼施
涉獻金醜聞 小澤又1秘書被捕 兩天共3人
傳雅虎亦遭中國駭客攻擊 曾與谷歌會商
桃縣慶祝消防節 古董消防車亮相
治國週記 總統關心客家文化保存
貝聿銘封刀之作：南京六朝博物館
推廣觀光台灣 南韓旅客將獲贈台北悠遊卡
赴港產子再開放 大陸料掀新一波熱潮
3秘書被捕 傳鳩山考慮讓小澤暫停黨職
中國國務院怒喝：香港公投非法
抗議區域排水變住宅區 中市住戶拉白布條
讀賣：日航與達美達成結盟協議
磁磚工上吊身亡 警釐清尋短原因
中國改革雜誌聘胡舒立任執行總編輯
兩岸會展商機 大陸拜耳會議在南港展館舉辦
不退休 高津臣吾中職護牛
貸款過年關 勞工申請把握期限
海地地震 中國加碼外也派遺體化妝師馳援
馬拉松金留金門 何盡平奪冠
田秋堇：核電廠耐震係數不足 應重新評估
盜版遊戲光碟專賣大學生 4嫌落網
葉門基地組織首腦遭空襲喪命
以補助獎勵企業研發？ 經部:行政成本更大
竊嫌無所不偷 旗后砲台古蹟難倖免
金溥聰致電環保署 吳揆：民意表達途徑
高振群訪長島外貿園區 樂見台商拓展商機
智障者深耕庇護農場 總統探訪分享田園樂
外交部：海地救難隊受阻 擬參加國際救援
賑濟海地災民 紐約僑界發起愛心捐款
福建安溪重大車禍 7死3傷
星科學家發現基因Pin1 能使花速綻放
金廈航線春運期間往來兩岸旅客料突破5萬
台日棒球友誼賽 經典賽教練陣容應戰
新光區段徵收配餘地標售 黃仲生力荐
新聞局：公視增聘8董事 過程合法
星軍方高層人事異動 梁建鴻任三軍總長
大里工業區1工廠火警 3消防員嗆傷送醫
今年到上海郵輪數將創新高
國安基金釋股 以不影響盤勢優先
陳明文成立競選總部 蔡英文站台
美國將就谷歌問題照會中國
總統視察文蛤養殖 盼農漁民落實防災
立委蔡錦隆母親告別式 馬總統弔唁
美國美食頻道坦承 使用白宮蔬菜錄影造假
搬貨砸傷人 大賣場員工判拘役4個月
珠海擬推行黨政領導財產申報
陸委會：陳雲林提ECFA簽署延後主因為過年
大里塑膠工廠大火 10搶救人員受傷
ECFA首次協商即將展開 次長級方案還在喬
侯佩岑忙挑婚紗 不排除自己設計
中共對台定調：多看積極面 堅持經濟合作
2009福建對台灣出口逆勢成長
讀賣：日航與達美同意結盟
孕婦新流感疫苗政策 下周討論是否調整
新流感疫苗接種 再創單日新低
省漁會首家超市 新鮮魚貨一網打盡
小澤向檢察當局宣戰 續任黨幹事長
智障兒庇護農場 總統：彰顯台灣核心價值
陸委會：早期收穫清單差距影響ECFA簽署
馳援海地地震災區 台灣搜救隊以陸路出發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
多元面貌法蘭西風吹進台北書展
蘇州台資聯建公司為勞資糾紛致歉
張燦鍙出新書 展現對台灣的愛
金溥聰花蓮縣輔選 力薦王廷升
楊志良：疫苗不良反應爭議 交專家判定
北市就博會 5萬人搶3萬餘職缺
英德藥癮者炭疽病亡 疾管局籲注意
羅嘉仁參加大聯盟春訓 搶進40人名單
海地震災發現首具中方維和官兵遺體
直轄市議員選區劃分 中選會：由下而上
員工遭捲傷 公司與廠長判賠147萬元
金門國際馬拉松賽 何盡平摘冠光耀故里
大里工廠火警 10名警義消灼傷
美國將向中國發外交照會要求解釋谷歌遭駭
黃紹庭雙重國籍處分分歧 吳揆：不干預
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報 (更正報)
走路抽菸開罰？ 吳揆：政策未形成
總統向二二八家屬致歉 促續研究真相
食品老闆當學生 逢甲EMBA有吃有喝
電信資費降價案 吳揆：無權干預
府評估總統增訪多明尼加 盡國際社會責任
小林幸子火鳥重裝 歌迷嘆為觀止
關心海地受難動物 台灣動保團體不缺席
笑看檢方壘球友誼賽 統一獅頻打放水球
小豬新專輯視訊造勢 棒棒堂虧穿太多
八八災民以工代賑工資 施顏祥：協調解決
黃煌雄期許馬英九成為黨產終結者
林義雄：想做對台灣文化有幫助的事
小三通中轉 台商突發心肌梗塞幸運獲救
郭泓志首度薪資仲裁 策略保密
廈門市政協推動建立兩岸金融合作區
台灣水果在陸陷高貴困境 走高級禮盒打市場
金溥聰：黨政平台本就要協調民怨
大里塑膠工廠火警 10警義消灼傷送醫
馳援海地 外交部：台灣搜救隊改走陸路
防震不足？核電廠擬重啟海陸域地質調查
膠筏翻覆 兄妹落海溺斃
吳揆視察高縣永久屋 盼月底前完成
漫長爭議結束 香港高鐵撥款獲通過
北市就博會職缺加碼 4企業破千人應徵
要當LCD電視NB雙料一哥 仁寶年終3個月
歐巴馬：一定要課徵金融危機責任費
菲台商總會幹部交接 新會長歷任最年輕
高屏溪疏濬 吳揆：續委由高縣發包
「我們台灣這些年」成為大陸暢銷書
陳全國當選河北省長
南部抗旱 3月人造雨
新流感再添1死 累計37例
設性工作專區？內政部：尚未形成政策
亞洲台商盼台灣正常看待ECFA 儘早簽署
佛光山獻愛心 募物資送海地
丁寧懷孕誤認發胖 熊家婕還用跑步機
溫家寶冒寒視察北京民生供應
外交部：海地賑災 首批物資18日啟運
綠營擬強力杯葛地制法 藍營預留協商空間
台豐高球賽第2天 曾雅妮持續領先
成功瘦身6公斤 A-Lin最想吃炸雞
金仁寶擬前進美國巴西 康舒歐洲設廠
逾萬中小學生學習障礙 學者籲耐性代打罵
香港議會通過高鐵撥款觸發示威
新加坡開會討論保護動物方案
未打第2劑疫苗 累計14人染新流感
降電信資費 許勝雄：政府應管制中間價格
香港將進入鐵路高速時代
蘇州台商聯建員工抗議 起因並非正己烷中毒
南市7736萬元搶案 南檢再聲押2人
世銀2010年全球物流排名 台灣第20名
中國央行官員：調高存準率並非緊縮政策
男童接種疫苗後抽搐 竹縣衛生局協助就醫
蘇貞昌頻回北縣 音樂晚會不談參選
金溥聰：對的話該說就說 對的事該做就做
海地首都有如地獄 震後災民爭相逃離
金溥聰：蔡英文應先了解事實再批評
台灣搜救隊進入海地 首批眷屬八人撤離
台灣英文新聞民調:92%網民支持Google退出中國的動作
介入抽菸處罰案 蔡英文批金溥聰過度了
北市大型徵才博覽會 238家企業參加
美國務卿抵達海地 視察救援並撤僑
北京嚴厲警告 香港「公投」運動
撈過界? 金溥聰：說該說的話、做該做的事
中國成功發射 第三顆導航衛星
蘇州台商工廠 工人暴動
中國警方阻止 同性戀盛會
中國失蹤8人遺體尋獲 維和部隊指揮官殉職
新流感威脅仍在 新增一名死亡病例
虎你旺‧埔里金都國宴餐廳 創意年菜發表會
遊戲股王風光嫁女 遊戲界罕見團結齊到場賀喜
反映民怨過度？金溥聰：蔡英文批評應受公評
美國允許海地非法移民可暫留美國18個月
BBC國際調查：赤貧是全球最嚴重問題
德將大幅刪減太陽能補貼 中國可能得利
希拉蕊訪問海地 會見總統浦雷華
紅十字會：海地震災現場醫療資源奇缺
歐巴馬委請小布希和柯林頓協助募款救海地
義兒童馬拉松比賽 王豫元頒獎吸引合照
天氣漸暖 桃園以南可見陽光
中國發射第3顆北斗導航衛星
希拉蕊：美國可能協助海地實施宵禁
台灣搜救隊抵達海地展開搜救工作
為善最樂 美失業男子捐2萬美元賑濟海地災民
中國將於今年底發射「嫦娥二號」探月衛星
中國將於2020年建成全球北斗衛星導航系統
抗議：美控制海地機場 優先撤離美僑
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台灣法促會協助台灣在泰受刑人申請假釋
中國提出衛星導航國際合作4原則
海地大地震 8名中國失蹤人員遺體全找到
大陸7成網民：Google被政治操縱
中國官員訪德 被批浪費食物
新台幣上週升0.16% 亞幣普遍升值
大陸貨船金門觸礁 6人獲救
國道東西站 合併更名台北西站
中國糖尿病患全球第二 多為有錢人
楊丞琳蟬聯華語榜冠軍 王心凌窮追不捨
立院臨會明處理地制法 藍綠不惜一戰
女神卡卡人氣狂飆 連7週稱霸西洋榜
我不是草莓族 高中生許珈瑜菲律賓助貧童
病歷中文化 衛署3月公告範本
東京兩大機場將增班次 大多分配給亞洲國家
尾牙活動若售票 中市府：須繳娛樂稅
中石化在天津建設百萬噸乙烯項目
雪山西稜登山路線大量積雪 暫緩開放
美週刊披露中國今年出售殲-10戰機
駐海地公使齊王德術後良好
港警強烈譴責反高鐵示威者擾亂秩序
釣客遭遇瘋狗浪 1死1獲救
服務體驗 流氓學校蛻變成愛心學校
梁振英指港府應總結高鐵經驗 改進溝通
貢寮鮑魚 周錫瑋掛保證
欠稅台幣4億多 尼可拉斯凱吉決定繳清
江蘇浙江上海退房潮蔓延擴大
經建會：委外研究活化公務人力跨業交流
馬總統過境禮遇 台美關係不受美牛爭議影響
上海公布中國國企500強競爭力排名
吳揆:察納雅言 公民有權表達
防火宣導 員警負重救生競賽寓教於樂
救人優先 台灣婉拒中國提議在海地聯合搜救
原住民歌聲 台灣旅遊新感動
海地義診 路竹會醫療團19日出發
12小時密集溝通 立委見總統暢所欲言
遠東籲卡友公益集點 募千萬元助海地重建
象熊交易 黃志祥入熊群黃仕豪披黃衫
海地強震 國內搜救隊抵太子港
飯店上空秀 旅遊業:台灣應有更多特色表演
頒獎叫陣 姚明調侃劉翔：你真的很老了
法人：台股震盪 留意美台重量級企業財報
金溥聰反映民怨 馬總統認同
救災為先 AIT週日處理援海地簽證
蘇州醫院招募假病人 供醫學生臨床實習
河南警方追查曹操墓文物 盜墓村惶惶度日
酒店尋歡一身腥 男子遭擄車勒贖
佛光山總動員 打包物資海地賑災
改善南港汐止交通工程 年底可望通車
電影「被出賣的台灣」2月底美國上映
台塑化：本週油價不調整
台商投資吉林金額 佔外資前5名
地制法藍綠對決 蘇貞昌籲尊重地方自治
總統府：建立府院黨綿密溝通網
中油：本週汽柴油價格不調整
谷歌擴大業務 擬每月併購1至2間房產搜尋公司
黃金週線收黑 分析師：逢低分批佈局
北市國王企鵝寶寶 最快春節前亮相
埔霧公路機車墜谷 2騎士輕重傷
學者：阿拉事件暴行 馬國政府難脫干係
北市街友酒後衝突1死 男子法辦
農委會籲乳品業者 成本增加勿全轉嫁消費者
阿里巴巴批評雅虎與Google立場一致
幫你實現夢想 青年壯遊家大募集
東石回收場火警撲滅 警消持續警戒
記錄教室奇蹟 遇見人師謝錦
大學校院學雜費減免 受理申請
屏東鄉親勸進參選 蘇貞昌尊重不同意見
QDII來台首日 新台幣匯率測試31.8元關卡
夜鷹鳥擊事件頻 空軍多管齊下防範
經建會：參考泰韓經驗 台灣美食行銷國際
秋菊各顯神通 跨界宣傳造勢
王丹等聲援谷歌 籲釋放劉曉波
新疆阿勒泰再下大雪 氣溫將降至零下40度
研考會蒐民怨報政院 經建會擬方案解決
農委會:外銷大陸特級柳橙順暢 產地價上揚
東海油氣田開發問題 楊潔篪與日外相互槓
新學期將至 繳學費可善用學貸及信用卡平台
江蘇昆山連接上海地鐵即將開工
巴金森基因治療試驗中 輔具不可偏廢
東莞搶匪猖獗 嚇跑參展商
竹縣學童疑打疫苗不適 邱鏡淳探視
中國白領淪為「眾奴」 中產階級「下流化」
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
求生活安定 有創業意願日年輕人減少
阻走路抽菸開罰 金溥聰：反映民意
葉金川:2月H1N1恐再流行 速接種疫苗
小兵前進北歐 下課花路米探索芬蘭教育
金門發現保育類海豚擱淺死亡
紐約中華公所改選主席 伍權碩高票當選
新疆恢復手機簡訊通訊
紅白藝能大賞 小燕姐籲創台灣之光
歐陽菲菲勤練床功 演唱會秀絕技
女性是弱者？ 芬蘭嚴重家暴受害者男多於女
企業愛心尾牙 關心88水災受災農戶
LED路燈聯盟深入驗證機制為產業搶大陸灘頭
公股銀行登陸備戰 搶設立分行頭香
解決遊民問題 曼谷市政府擬建安置中心
台中慈醫掃街 為海地祈福
好爽 金正日看三軍演習置敵陣於一片火海
秋菊之爭 謝長廷：同門比武 點到為止
香港40%青年不滿政府表現及社會現況
孩奴加房奴 中國年輕人擔心終生為奴
阿公店水庫自行車道啟用 10景登場
福隆首座鋼管牽引道竣工 單車族樂
海地強震 氣象局:台北不怕強震怕久搖
新流感疫苗緩打 住院病例續增
阪神大地震15週年 皇太子夫婦出席追悼儀式
中縣黃峭公宗親祭祖 牲禮辨身分
智冠金流系統 支援「黑幫戰爭」等臉書遊戲
大陸船金門觸礁 油污塑料外洩緊急清除
酒後騎車還嗆警 電廠保全被送辦
么女風光出閣 智冠老董王俊博滿是不捨
趙紫陽忌日 天安門母親祭拜受阻
馬英九:5都提名人選 春節後2個月內決定
當年重相逢 馬如龍沛小嵐感謝小燕姐
林復生視障多才藝 素人躍身大銀幕
葉金川上百萬小學堂 不忘宣導打疫苗
運用雲端技術 公仔會說話 具互動功能
南投老婦廈門昏迷 金門紅十字會緊急接回
機場拒停靠 無國界醫生帳幕醫院未抵海地
總統府：茶敘談黨政議題 虛心接受意見
陳楚河喜歡矮女孩 小燕姐心花怒放
海地慈濟志工 提供住家設賑災基地
台豐女子高球賽 曾雅妮奪冠
長三角如何追趕世界腳步 官學腦力激盪
光寶科三巨頭領軍尾牙世貿二館熱鬧登場
醫援海地 60醫護志工19日啟程
智冠董座王俊博嫁么女 心繫小倆口走到老
母攜子行竊被逮 犯行推給9歲兒
廖了以朱立倫證婚 智冠王俊博風光嫁女兒
谷歌事件證明網路在中國是有國界的
法前總理：沙柯吉最快5月訪中
小澤與檢方大對決 鳩山力挺挨批
台企深圳上市 姊妹身價暴增台幣79億
渣打執行長：政策失當 倫敦金融地位恐動搖
神腦去年營收185億 EPS可望達4元
光寶科今年營收挑戰千億 EPS估3.6元
看孔子沒落淚 發哥：還是人嗎？
江宜樺探中縣受傷警消 家屬怨裝備不足
中國南廣高鐵隧道坍方8死傷2失蹤
香港又有2人死於H1N1新型流感 總數58
傳遞希望 歐巴馬音樂劇搬上德國舞台
飲很大 蘇格蘭人一年喝掉46瓶伏特加
胡錦濤：加快轉變經濟發展方式
台灣搜救隊尋獲強震生還者 馬總統振奮
林志傑砍18分 廣廈勝陝西
辛亥革命紀念館若成立 充滿中華民國味
海地內政部長: 地震遇難者在10至20萬之間
阿里巴巴批評 雅虎與google站同一陣線
海地大地震 失蹤台商女兒證實已死亡
志在大台南市 許添財成立總部展實力
希拉蕊抵太子港機場 帳篷內會見海地總統
朝野再戰地制法 藍綠甲級動員
內政部：鄉鎮市長轉任區長有前例可循
【一頁台北】入選柏林影展「青年導演論壇」為台爭光
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邱鏡淳績極推動新竹原鄉產業
台灣搜救隊救出法籍聯合國職員
菲南1名台商 遭歹徒入屋劫殺
海地震災 搜救隊創首度成功人命救援紀錄
義大利國際馬拉松 台灣新秀選手獲佳績
橫掃千軍五連霸 阿凡達再奪票房冠軍
珍愛台灣 法外交官夫人再出新書促銷寶島
加人死於海地震災人數可能超過一千
天氣回暖 西半部易濃霧
台股開盤下跌66.51點 為8290.38點
QDII來台首日 新台幣盤初走升
竹崎美人柑討喜 供品最愛價格俏
無懼打壓 逾200人祭趙紫陽
美首批輸台帶骨牛肉查驗 合格可放行
中國公安部網站黑白首頁 悼8遇難同僚
華西村蓋高樓 200村民每人出資1000萬
多空交戰 台股力守8300點
金溥聰：透過黨政平台反映民怨 非干政
總統提全球創新走廊 結合歐美科技亞洲市場
金溥聰：藍版地制法兼顧情理法
夫婦登南投無雙山 妻墜谷生死不明
火箭殘骸從天而降 貴州疏散10萬民眾
江蘇邳州徵地衝突 護地村民1死1傷
谷歌事件網路激辯 大陸網友意見分歧
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
王金平盼朝野勿衝突 順利通過地制法
台灣搜救隊傳佳音 海地1名生還者獲救
美術老師用廢棄物創作 盼學生重視環保
估計需求增加 豐田油電車明年將生產100萬輛
挖煤採空地下 威脅中國最古老大佛
南北韓去年交易16.6億美元 比前年減少8.5%
金融MOU生效交易首日 證券股疲軟
提升保戶權益 保發中心推出服務認證
中國從海地撤員 或包括台灣民眾
內政部：鄉鎮市長轉任區長有前例
日民調：內閣支持率急落 7成要求小澤下台
台商首次列席廈門市人大會議
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行憲以來第12次臨時會 下午登場
高雄世貿一波三折 擬3月重新公告招標
首爾若發生7.0地震 將造成近68萬人傷亡
基隆殯葬所疑集體貪瀆 檢調搜索
豐興盤價大漲 型鋼逾2萬元
大學生畢業紀錄片 單車環島轉動青春
陳慶炎：未來10年是亞洲輝煌年代
經濟學人主編：2010年經濟 LUV型綜合體
台股2月10日封關 22日開市
吳愛國就任關稅總局長
學測考生逾14萬 作答用黑色墨水筆
學測因應H1N1 大考中心備妥6萬5000口罩
抽檢學童交通車 近3成安全亮紅燈
年貨漲?消保會:賣場調漲 迪化街非全面漲
地鐵站擺攤衝突 上海小販刺死市容協管員
柳丁早採晚抵大陸 中部農民獲益
維護身障學生安全 教部汰換百餘交通車
地方年關需求 政院2月4日撥款
洋涇濱英文見笑 上海官員：自我發展較好
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響應外國號召 廣州有人穿內褲搭地鐵
海地震災 消防署搜救隊救出海地男子
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總統：有信心今年是台灣經濟復甦年
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