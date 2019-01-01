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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
男子把女嬰丟熱水鍋致死 檢求處無期徒刑
蔡英文：江陳會談判失敗 517凱道見
豬流感疫情影響 中國跳水隊退出美大獎賽
要求平價宿舍 臺大學生黑幕罩傅鐘
豬流感疫情擴散迅速 美墨恐慌 全球不安
菲傳豬流感病例？ 中央與地方說法不一
溪中龜流失？高縣六龜鄉找龜
積欠追加工程款？ 茂矽:承包商違約
研考會民調：近8成民眾支持政府推動觀光
青創貸款調降利率 貸100萬元以下2.025%
PGA蘇黎世高球賽凱利奪魁 中止7年冠軍乾旱
手術前發現胸腺囊腫 醫師籲養成健檢習慣
通用將宣布重整計畫細節 龐帝克恐走入歷史
防豬流感 新加坡機場今起檢測旅客體溫
澳股兩樣情 抗流感藥廠股價飆漲 澳航挫跌
台股收盤跌175.72點 為5705.05點
發奶茶等廣告涉違法 北市將開罰
不滿警方處理 草（弓剪）粉絲上網恐嚇
小五生墜樓意外 埔里國小:欄杆符安全標準
NBA 騎士4連勝橫掃活塞 挺進季後賽第2輪
台股開高走低 大跌175點
亞特曼集團高市投資 將建綠色旅館
紐時：美國考慮和古巴非正式會談
吊臂砸陸客 郝龍斌：遺憾但公務員沒疏失
5月台指期收跌193點 正價差4.95點
紀念中日合約 呂秀蓮籲總統宣示兩個中國
5月電子期收跌7.15點 金融期跌36.2點
警方強制作為 高縣台鹽舊宿舍釘子戶拆除
NBA 魔術險勝76人 季後賽首輪扳成2比2平手
賴秀穗:病毒重組 豬流感疫情恐較禽流感嚴重
立院初審 限期不改建眷村依都更條例辦理
微犯罪易服社會勞動 檢方:將設佐理員管理
WiMAX服務 大同電信澎湖開台搶頭香
2300年前周文王遺言及尚書首度曝光
生技獨紅難回天 台股長黑力守5700點
中國禁止進口墨西哥豬肉 波及美國三州
68小時搶救 陸客張世洸不治
抗豬流感 WHO：亞洲準備「較充份」
江丙坤離開紫金山莊 飯店贈送景泰藍畫作
下半年談兩岸經貿正常化 江丙坤:已做安排
日本預估本年度經濟負成長3.3% 二戰以來新低
台股大跌175點 三大法人買超40.11億
貪瀆案發現新事證 檢察官林聖霖收押禁見
新疆拜城庫爾阿肯煤田火區預計年內撲滅
中國副財長呼籲改革國際貨幣體系
菲抗豬流感總動員 警告公共場合避免擁抱親吻
燙嬰生父遭求處無期徒刑 家屬:尊重司法
曾蔭權：中港遊客可能把豬流感病毒帶進香港
全國首開台 大同電信澎湖啟動WiMAX
防豬流感傳染 星醫院推洗手運動
扁心臟等出問題？ 北所：扁身體無異狀
漁會連署支持 周錫瑋：北縣升格才會參選
全國就業e網：失業率高 3成6民眾想創業
拋開健康問題 金正日大幅增加視察行程
解決社工人力不足 內政部推6年計畫
防範豬流感 彰縣加強養豬場消毒工作
NBA 火箭力壓拓荒者 季後賽首輪聽牌
經建會：3月景氣燈號10分 維持藍燈
新台幣兌美元貶1.9分 收33.730元
千里遊始於台灣 青輔會推薦青年壯遊景點
推動有機農業 雲縣府與大學合作培育專才
立委質疑優質人力計畫 教部允嚴格把關
化解智財權爭訟 高通將支付博通近9億美元
墨西哥旅遊列黃色警示 視情勢調整
世運與聽奧雙城競爭 郝龍斌拚政績大考驗
受豬流感疫情影響 歐洲三大股市開盤重挫
防範豬流感 金門小三通加強旅客體溫偵測
監委質疑兩公約施行法 法務部：未損國格
朱宗慶擊樂人聲音樂會 首次京劇擊樂同台
豬流感 衛生署列第一類法定傳染病
船東：穩發161號在亞丁灣口 持續營救中
百年海水浴場陷糾紛 無奈鎮民成受害者
雪霸大小劍山登山路線坍方 暫停入園申請
聯邦盃女網賽美國死裡逃生 將與義大利爭冠
南縣辦合併升格說明會 爭取民間代表支持
世界設計大會10月在北京舉行
兩岸簽訂金融協議 中行望率先赴台發展
經建會：3月景氣燈號藍燈 連續第七顆
因豬流感香港多個旅行社取消美國墨西哥遊
裕隆凸顯裁判問題揚言罷賽 籃協持續溝通
張秀蓮：台銀將成立大陸事務籌劃小組
高市孝悌獎得主 巧如分擔母辛勞不覺苦
3次江陳會成果豐碩 ECFA等事項待推動
出口民調領先 厄瓜多總統逕行宣布勝選
稻江學院師生飛抵澎湖 將從事博弈民調
運將趁乘車藝人酒醉竊財 一審判刑6個月
畢業季熬夜趕論文 患牙周病機率增
嘉義縣布袋3港取得合法身分 預計10月營運
嚴防豬流感 日將對墨國航班實施登機檢疫
鼓勵向學 旺旺基金會捐獎學金助苗栗學童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
國防部點頭 雲林布袋戲傳習中心用地解套
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
夏普財報：公司年度淨虧損13億美元
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
爆發豬流感疫情 德航法航股價暴跌
日本對兩岸實務對話有助東亞安定表歡迎
預防媽媽手 醫師建議平時可作緩和運動
台科大學生秀創意 蔥型雨傘菜刀型皮包亮相
瑞薩及NEC宣布合併 成日半導體業新龍頭
水庫優養化 水利署與台水：供水品質合標準
接連發生炸彈攻擊 伊拉克安全再度令人擔心
墨西哥市橙色警示 外交部建議民眾暫緩前往
金融准入 陳雲林指大陸不提強人所難要求
上海要求各醫療衛生機構嚴控豬流感疫情
法國疑似豬流感病例證實是普通流感
重現明鄭船艦航路 南市擬定台灣船航訓計畫
防豬流感 泰國國際機場檢測旅客體溫
不向病魔投降 派屈克史威茲詮釋FBI探員
預防果實蠅危害 嘉義縣首度採區域防治
嘉縣門牌號碼與地籍資料e化系統 建置完成
防豬流感 高縣動物防疫所通知養豬戶警戒
金融海嘯衝擊 首季香港整體出口大跌20%
訂單暴減 瑞典Scania車廠首季獲利跌93%
太平公主號全員獲救 僑委會備豬腳麵線壓驚
王志剛:國台辦將對台商說明家電下鄉等政策
因應豬流感 歐盟籲召開緊急衛生部長會議
旅行公會：爭取陸客來台每天5000人
高市168環狀公車 誤點逾10分送免費搭乘券
印度男網F4未來賽雙打 台灣小將晉級8強
兩會商談 大陸搶先發佈協商內容惹爭議
葉門部隊外海突襲奪回油輪 海盜3死5傷
監委巡察金門 陳情案6成5與土地有關
竹市府:未來4年 竹市國中小無超額教師問題
外資上周賣超19.54億元 賣超中鋼近13萬張
慈濟推動清平致富 盼民眾落實理念
劉鳳學新作雲豹之鄉 舞出棒球選手故事
風災復建發包率墊底？雲縣府：4月底達9成
台灣船穿越時空隧道 重現鄭氏家族海上雄風
台股大跌 新台幣匯率收貶1.9分
總統夫人周美青偕女馬唯中 低調遊花蓮
父涉勾串和涉新案件 檢察官林聖霖遭收押
空軍士官執勤 遭爆裂輪胎擊中頭部不治
立法院明天表決集遊法 民進黨：全力杯葛
法國性犯罪教派領袖 搭直升機逃獄
貨幣清算機制建立後 銀行人民幣成本可降低
遏止豬流感入境 美洲班機抵澳前須通報
遊墨國民眾返台發燒送醫 疾管局19:30說明
南投傾聽民意 陳肇敏：埔里彈藥庫安全無虞
豬流感疫情 議員提醒北市府辦聽奧莫輕忽
菲重申豬流感病毒並未傳入菲律賓
馬紹爾國慶 歐鴻鍊任總統特使明啟程
國父紀念館遊覽車違停 市府：將研商對策
集遊法協商有進展 立院明繼續協商
歐洲首例 西班牙確認首起豬流感病例
豬流感對股市影響 投信：視疫情控制而定
防世運賽事結束場館閒置 戴遐齡:部分委外
馬國海軍司令：可能以軍艦驅逐中國漁政船
香港機管局推出協助航空公司紓困措施
旅行公會：墨西哥目前無台灣旅遊團
台灣流感病毒建檔完備 目前無發現豬流感
鴻鴻拍攝舞蹈紀錄長片 Dance film超新鮮
吊臂砸死陸客案 檢方傳喚工人現場模擬
豬流感若影響美 經建會:延緩全球景氣復甦
豬流感防疫 民進黨盼政府召開國安會議
放牛班的春天原唱 聖馬克兒童合唱團再訪台
墨美加爆豬流感 教部籲美加台生注意安全
防堵豬流感疫情 印尼禁止進口豬隻肉品
金管會:開放銀聯卡來台 有助陸客在台消費
世界動物衛生組織：墨美疫情應稱為北美流感
婦團發起愛讓安全０距離 協助受暴婦女
關中：公務員應以具體行動擦亮金字招牌
上海第3產業GDP首超6成 成經濟主力
金門模範老街火警 快速撲滅化解危機
嚴防豬流感疫情擴散 亞洲各國加強機場控管
備戰豬流感 立委擬變更29日議程談防疫
廣東遊客在台死亡 民眾遊台興緻不減
遊墨民眾返台發燒 初步排除新型豬流感
立院邀蘇起報告 總統:有憲政爭議不需前往
韓星金孝珍談戀愛 戲裡戲外都高調
工程會：先行完成設計橋樑 可先行發包
統一廠長蔡天賜魂斷大陸 家屬盼遺體回台
豬流感來勢洶洶 劉揆明視察桃園機場防疫
南韓將豬流感指定為法定傳染病
英國內恐將有豬流感病例 未達緊急狀態
泰示威暫平靜 僑委會委員長如願訪泰
邀扁重回民進黨案 北市黨部執委會明討論
奇異新突破 一張碟片存100張DVD
裕隆罷賽風波 教練：籃協要正視裁判問題
北縣議會通過改制直轄市計畫書
防檢局監測10年 全台未發現新型豬流感病毒
參展威尼斯雙年展 謝英俊明介紹參展作品
綠營建議國安會議因應豬流感 府：暫無規劃
豬流感？猶太人敬謝不敏
江丙坤：第三次江陳會初步實現大三通
新加坡推動環保計畫 節能建築以8成為目標
世銀與IMF：經濟危機已成人類災難
謝霆鋒新專輯最後 意味是非到此為止
防陸客團無車可搭 遊覽車旅行業建合作平台
廈門大學今年對台招生增至134個名額
民進黨批江陳會失敗 陸委會：昧於事實
專家：豬流感衝擊經濟復甦希望
景氣仍渾沌不清 邁入穩健擴張須待明年
蝴蝶效應 全球化使人類更易遭受災難傷害
第098083期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098034期威力彩38樂合彩開獎
遊墨男子確定排除豬流感 其他案例純屬謠傳
美西11團台灣旅行團 觀光局提醒注意豬流感
祈求田地豐收 印度祖父砍掉孫女腦袋獻祭
歐盟衛生官員：非必要勿前往豬流感高危險區
吉林做環保為樹上藥 200多學生集體中毒
巴西警察總署贈文史資料給台灣中央警大
台銀:兩岸貨幣清算 民眾買人民幣將更優惠
男子首次出國肛門塞毒爆裂 七孔流血慘死
豬流感防疫 南韓流感疫苗存量將倍增
通用汽車將重組債務 逐步淘汰Pontiac品牌
檢調偵辦軍購弊案約談陳品仁 聲押未獲准
消保會：取消墨西哥行程 最多扣5%團費
陳永綽盼韓國各界支持台灣參與WHA
裕隆罷賽風波 多數球迷質疑裁判亂吹
瑞士羅氏藥廠 ：300萬劑克流感庫存待命
香港3宗疑似病例確定並非豬流感
WHO與藥廠聯繫 開發抗豬流感疫苗
南非擬另設計畫委員會專責監督政府施政
男子職撞 柯秉逸獲D組冠軍晉級4強
澳洲專家：豬流感較禽流感更令人擔心
哈利波特主角身價 高過威廉和哈利王子
真人版螢火蟲之墓首映 媽媽藝人捧場
韓報：李明博應向兩岸關係發展模式學習
信評:獲利能力偏弱 晶圓代工信用風險升高
市場憂心豬流感 國際油價跌破每桶50美元
豬流感疫情全球拉警報 台灣防疫上緊發條
防範豬流感危機 東協啟動防疫網路機制
台灣首家Wimax開台 設備廠前景俏
豬流感引發憂慮 亞洲股市大多下滑
第098034期威力彩頭獎摃龜
第098083期今彩539頭獎1注中獎
德國旅遊業者取消墨西哥市觀光行程
李紀珠：考慮修法 讓陸銀得以擔任主聯貸行
世衛提前會議決定是否調升流感警戒等級
容安瀾：第三次江陳會三協議深化兩岸關係
陸委會：重大經濟犯兩岸不能拒絕遣返
駐墨西哥代表處照常上班 活動略受影響
港府採取多項措施預防豬流感
電熱一兼兩顧 以色列太陽能應用再創新猷
衛生官員：美國可能出現豬流感死亡病例
防範豬流感蔓延 美國展開邊界篩檢
世衛：美國豬流感確診病例增為40起
墨西哥疑似豬流感死亡病例 新增7人
接觸豬流感死者 白宮澄清歐巴馬健康無虞
歐巴馬座機紐約低空飛行 白宮道歉
香港旺旺TDR掛牌 首日強勢漲停
紀念「嘉南大圳之父」嘉南水利會辦追思會
六四20周年 白皮書出爐
禍不單行 墨西哥市遭規模5.6地震侵襲
疫情指揮中心成立 葉金川：做最壞打算
紅標米酒降到50元 高騰蛟:品質難保
不必搶買口罩 衛生署:庫存有5千萬個
桃航空城研討會 馬期許不要暴殄天物
扁重返民進黨 北市黨部提案通過
反失業 八大勞團五一上街
H1N1殺尾盤 台股跌108點
H1N1防疫院區 北市規劃和平院醫院擔綱
嗆馬去！ 民進黨公佈517四大訴求
專家：豬流感死亡率1%至4%
疑染H1N1 加4台生被隔離3人已康復
迎接母親節 台中福華推出大餐、蛋糕孝敬媽咪
2009華泰大飯店集團，推出母親節 馨 系列饗宴
端午臨仲夏，四季蘊粽香
美五人詐騙集團 老鼠會騙錢7千萬美元
「母親節感恩週」帶媽媽遊墾丁
The Westin Taipei 六福皇宮10週年慶好禮再獻
「國旅卡任意遊」住房優惠
遠傳邀用戶母親節傳情表心意 再送香江雙人遊
新光人壽舉辦群星會 犒賞績優業務同仁
4月25日高雄都會公園周年慶系列活動~
遠傳讓台中消費者金光閃閃
李臨秋百年紀念音樂會
世界巧克力大賽冠軍
艷夏戲水美人 多樣迷人風情 大直擊
深耕半世紀 國科會慶50周年
景氣衝擊 中鋼第一季稅前虧95.71億元
中華網龍第一季季報稅後EPS4.09元 再創巔峰
台日銀行代表共同簽署合作備忘錄 明年1月起提供跨國服務
大專畢業青年至NPO職場實習 青輔會補助非營利組織近千職缺
新光金董事會通過增資200億元 新壽證券營業讓與元富證券後解散清算
「台灣國際銀髪族暨健康照護產業展」5月1日登場 不景氣參展逆勢成長50%
明安國際第一季稅後淨利大幅成長182.4% EPS 2.42元
中國旺旺TDR掛牌無量飆漲
歐巴馬：豬流感疫情值得擔憂 沒必要驚慌
豬流感疫情未見緩和 WHO可能調高警戒層級
疫情升高 墨西哥149人可能死於豬流感
英調查17起豬流感疑似病例 3人住院隔離
世衛流感警戒層級料將調高一至二級
9/11再版？空軍1號紐約低飛拍照 嚇壞民眾
美軍方監視豬流感疫情 尚無釋出藥物計畫
紐約市再增20起豬流感案例 彭博：疫情控制中
豬流感橫行 以色列發現2疑似病例
墨西哥疫情正烈又逢地震 尚未傳出災情
美俄5月18─20日重啟核子裁軍談判
世衛修正流行病警戒等級劃分標準
克服豬流感利空壓力 歐股多半收高
江陳會再簽協議 美：以兩岸獲此成果為傲
歐巴馬：豬流感應警覺但不必驚慌
加州北部1學生感染豬流感 全校停課
世衛決定 將豬流感疫情警戒等級升高為4
流感疫情發威 美股收黑因應
世衛調升流感大流行警戒等級 由三到四
疫情恐衝擊能源需求 國際油價下跌
白宮表示 正密切注意疫情對美國經濟衝擊
法蘭克福機場加強戒備 防豬流感傳入歐洲
豬流感入侵 英首傳兩確定病例
豬流感肆虐 X戰警：金鋼狼墨西哥首映取消
豬流感疫情持續升高 墨西哥各級學校停課
今天的台灣英雄：吳宜蕙烈火紋身品嚐生命
世衛：豬流感已廣泛散布 將不採圍堵策略
巴西政府否認出現疑似豬流感病例
巴西：盡一切努力防止豬流感
全台早晚氣溫較低 山區局部短暫雨
南韓傳出現第一起疑似豬流感病例
世衛高層：決定疫情警戒層級 考量政經因素
台股開盤上漲39.72點 為5744.77點
防豬流感 西雅圖機場設有隔離區
證實3起病例 歐洲正視豬流感爆發事實
法國1疑似豬流感病例待驗證
南投野豬蘭蘭 基因與2000年史前豬幾相同
原生野豬基因恐消失 衝擊原民狩獵文化意涵
默默付出的老朋友 豬和人類緣定4000年
原生物種基因庫 台灣野豬打開動物考古大門
南韓發現一名疑似豬流感患者
中國衛生部加緊研製豬流感疫苗
星發現兩人體溫過高 經檢測非豬流感
米蘭家具展 台灣館初試啼聲 吸引人潮
加拿大加強墨西哥人入境檢疫
加財長：豬流感對經濟影響尚言之過早
外商買匯 新台幣早盤貶值
紐約遭豬流感侵襲學校 有33名法國交換學生
防豬流感 政院成立中央流行疫情指揮中心
蔡衍明:能暢旺台灣經濟產業都有興趣投資
北京專家：豬流感傳染性強可怕如SARS
龍永圖：國際金融危機最壞時刻可能已過去
豬流感死亡人數增加 衛生當局釋出儲備藥物
責任政治形同虛設 廣東礦難失職官員紛復出
立院通過 紅標米酒每瓶180降到50元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
加拿大呼籲勿對豬流感反應過度
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台經院：今年台灣實質GDP成長率0.11%
汶川地震108位出生寺院嬰兒將共慶週歲
豬流感疫情蔓延 加豬肉工業雪上加霜
西班牙豬流感流行升溫 26疑似病例待確認
民間社團反政院版集遊法 籲改自願報備制
台股跌破月線 防疫概念股獨紅
雪上加霜 美報發行量首季下滑7.09%
4月消費者信心指數49.79點 連2個月回升
黃姓女嬰追思會 母親自責疏忽肇禍
MLB老虎勝洋基 洋基4連敗
流感要人命 世衛：每年流感死亡數25-50萬
馬來西亞把關病毒侵入 機場設立檢疫站
高市支援517遊行 租不到遊覽車
上海官方：沒有國家或國際組織退出世博會
噴射機低空盤旋嚇壞紐約客 原來是空中攝影
豬流感並未影響紐約市民享受春暖花開
新華社公布全球豬流感疫情最新情況
餐廳油煙陳情案日增 環保局要求業者改善
遏止疫情擴大 墨國全國停課 考慮關閉地鐵
杭州副市長許邁永嚴重違紀丟烏紗帽
四川災後重建難度高 資金缺口影響進度
國務費案 陳水扁陳鎮慧對質
外交部：墨西哥列紅色警示 民眾不宜前往
王丹5月中旬訪台 盼馬總統支持紀念六四
涉嫌吸金詐財 美法庭凍結彭日成資產
650名汶川地震孤兒僅12例被收養
立院三讀 律師接見羈押被告不得錄影錄音
豬流感疫情 世衛公布6級警戒定義
前納粹奧斯威辛集中營發現65年前「瓶中信」
劉揆有信心防堵豬流感疫情
確認豬流感病毒 香港研發快速檢測方法
因應新型流感 日本列國家危機管理重要課題
農委會:北美新流感非豬之間流感 未影響豬價
紐時：蓋特納與華爾街金融機構高層交往密切
中國帶動 台積電估半導體產值將優於預期
台經院:製造服務業 3月營業氣候測驗點齊揚
聖保羅美術館展「尋找一個眼光」攝影展
立院三讀 放寬農技園區事業財報簽證資本額
韓媒：讓我們徹底捨棄盧武鉉
美國將與古巴展開新一輪對話
變種豬流感正名 改為H1N1新型流感
劉揆視察機場防疫 期勉做好跨部會合作
梅雨期將到 氣象局籲防豪雨災害
香港500間藥房藥劑師免費診斷豬流感病徵
清朝平西王府謎團 首次利用兩岸檔案破解
台灣留加學生遭隔離檢視 外交部派員了解
浙江溫州富婆租船豪賭
吊臂砸死陸客案 檢方下午勘驗塔吊桁架
茂德ECB公開收購完成交割付款
蘇起立院備詢有憲政爭議？王金平認同
NBA季後賽 老鷹滅熱火 系列戰扳成2平
墨台貿中心提醒赴墨台商多項防疫措施
英商戴森瑕疵吸塵器恐觸電 今起換新軟管
墨西哥列紅色旅遊警示 取消行程不必賠償
兩岸歌舞交流 四川歌舞劇院到屏東
美國豬流感病患增至44例 歐巴馬敦促冷靜
圓飛行夢想 成大飛行課程暑假開課
台經院估今年台灣實質GDP成長率0.11%
嚴密注意新型流感發展 北縣備齊防疫物資
美證管會控訴台裔美企業家彭日成詐騙
國貿局：墨北台商據點未受影響 台商均安
智利傳出8起豬流感疑似病例
出口商賣匯 新台幣中午暫收33.77元貶 4分
防豬流感 印度加強港口機場檢驗
立院三讀 金融訴訟逾3000萬部分免繳裁判費
藍促防堵H1N1流感 疾管局:各地設指揮中心
葉金川:口罩藥物存量足 戰備疫苗待命生產
江陳會對經濟影響 洪德生：待進一步評估
防H1N1新型流感 高市府將成立跨局處中心
陸戰隊指揮官徐尚文違軍風紀 記過兩次
豬流感恐大流行 澳洲發現17例疑似病例
王金平：國安應評估中興寓所附近所有建物
陳沖：兩岸簽金融MOU 無時間表
陳唐山堅持參選台南縣長 蔡英文:持續溝通
台股收盤跌108.32點 為5596.73點
洪德生:台灣有抗SARS經驗 有助應對豬流感
楊雙伍母親告別式 警方維安防範滋事
紐西蘭豬流感疑似病例再增56例
豬流感病例加州增至11例 阿諾籲做好防範
墨西哥政府不會關閉邊界及停止經濟活動
劉揆：緊急應變新型流感 證明加入WHO重要
台股開高走低 跌108.32點
清大保釣文獻展 呈現熱血青年歷史足跡
審查改制計畫 內政部辦公聽會彙整意見
曾蔭權籲香港全民參與抗疫運動
墨西哥豬流感疫情趨嚴重 國際社會升高防備
薛香川視察金門小三通 提醒防疫絕不能鬆懈
H1N1新型流感 高雄市府：世運加強防疫
5月台指期收跌126點 逆價差16.73點
王金平:修集遊法 多一兩次協商可達共識
國防新聞：美國今年將批准售台黑鷹直昇機
上海世博局與主題館展示工程建商簽約
總統:中日和約再確認台澎主權移轉中華民國
5月電子期收跌3.6點 金融期跌12點
月線攻防戰 空方略勝一籌
世衛：豬流感疫情 世界無一處安全
豬流感危機最新發展情勢
台經院與中國經濟交流 規劃合辦研討會
綠營籲啟動國安防疫機制 更名墨西哥流感
美墨有台灣團430人 78人繼續前進墨港
疾管局：29日起執行美洲班機登機檢疫
租稅不合作 社團發起緩繳1萬元運動
國務費流水帳 陳鎮慧：都會交給扁珍馬
NBA 安東尼單節26分 金塊121:63羞辱黃蜂
防範新型流感入侵 金門加強飼養場消毒
江丙坤：大陸台商情況有改善 宜合作拓市場
立院三讀 實質課稅原則明確入法
洛杉磯郡傳出兩起疑似豬流感病例
港府擬發行1000億港元上限債券
MLB紅襪擊敗印地安人 11連勝
奇異技術大突破 一張碟片能儲存100張DVD
環保人員疑上演腳尾飯情節 北市府:會懲處
扁重返民進黨案 鄭文燦：焦點應放在司法
經濟走疲 台經院：中國境內資金可能外逃
實習醫生女主角懷孕 非帥哥醫生的種
德意志銀行Q1獲利12億歐元 高於市場預期
國際機構報告：中國常規武器進口量減少
台股跌108點 三大法人買超39.99億☆
戰績太差 拜仁慕尼黑足隊開除教練克林斯曼
南方朔:總統民調低與民眾失望情緒蔓延有關
學習惜福感恩 北市小學生花東城鄉交流之旅
調查：以色列逾半中產階級對未來有信心
法務部：提供社會勞動將尊重執行機關意願
神轎遶境 台大學生諷刺校方迷信評鑑標準
疑因打牌詐胡 男子遭牌友刺死
搶救城市光廊 高市府降3成權利金
專家：新型流感人傳人 豬肉煮熟安心吃
促銷美食 中市將推出市場小吃導覽專車
因應H1N1新型流感疫情 嘉市辦教育訓練
高縣府設計包裝 行銷原住民農產手工藝品
疾管局：2調查病例排除感染新型流感
高市工殤紀念 陳菊籲強化工安降低職災
千名學童齊製母親節蛋糕 高喊媽媽我愛您
明年起 9家銀行金融卡 北海道可提領現金
年輕人心血管阻塞送醫 醫師:生活作息不佳
上海復旦博士班擬破格錄取38歲三輪車伕
電腦下棋不稀奇 IBM想挑戰益智節目
因應H1N1新型流感 29日起執行登機檢疫
提升保護力 北市育幼院獲贈百日咳疫苗
中美兩國商務部長在華盛頓會晤
寄養家庭不足 北市府籲民眾加入
綠委：蘇起不赴立院報告是藐視立法院
不景氣擋不住愛心 林宏裕連3年捐復康巴士
中美簽署總額106億美元貿易投資協議
軍中弊案 監院下午擬糾舉3名高階軍官
紐約豪門恩怨 女名流生前遺囑恐遭獨子竄改
馬祖高登及大坵島 國防部近期排雷
美專家：江陳會談有成果但漸入困難議題
防治自殺發揮功能 陳菊表揚11家院所
彰縣選拔葡萄公主 進複賽可獲1年工作合約
延續成長銜接區域 APEC運輸部長會議登場
防H1N1新型流感侵入 高雄港啟動應變機制
內湖線預定6月通車 北市議員視察行控中心
青輔會宣布991個NPO實習機會 月薪2萬2
行銷世運徵求伴手禮 限高市食品工藝業者
受豬流感疫情影響 歐洲三大股市開盤下挫
一韓女被列豬流感疑似患者 國家災難升一級
新台幣兌美元貶6.5分 收33.795元
工傷協會赴政院陳情 籲重視高失業率工殤潮
拔頭籌 裙子摘下金穗獎部落格達人推薦首獎
電影「貓熊團圓路」紀錄臥龍地震前生態
溫家寶：嚴防豬流感為當前重點工作
南韓最近5年進口武器總額排名世界第3位
紡織業盼政府減少限制 協助解決勞動問題
台駐以官員投書媒體 籲WHO重視台灣
因應H1N1新型流感 桃縣啟動防疫工作
夜釣牽罟嚐海鮮 北縣漁樂季體驗多元文化
NBA季後賽 湖人擊敗爵士 晉級第二輪
豬流感衝擊能源需求 國際油價跌破50美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
永遠的達爾文特展 科工館人員扮分身講故事
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
彰縣成立新型流感疫情指揮中心 籲勤洗手
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
搞軌案更一審開庭 李泰安否認檢控罪行
民進黨公布517保台遊行4項訴求
寄養家庭不足 家扶憂照顧品質
廣州未成年人犯罪外省民工子女占多數
鼎泰豐油行起家 十里桂花香重現昔日場景
消失30年 四紋蟻型天牛再現墾丁
因應H1N1新型流感 嘉市成立疫情指揮中心
報導：花旗集團求生存 出售部分日本資產
防疫需求 桃園醫用口罩公司接獲國外急單
南市打造台灣船 許添財邀劉寧生提建議
副總統：環境有利政策正確 對台灣有信心
日航年虧損6億5600萬美元 超乎預期
兒童喪葬費保險金案 列立院院會議程
日外相批中國不裁減核武 恐影響中日峰會
全國排灣族魯凱族運動會 3縣15原鄉競技
中國外交部：不排除豬流感傳入中國可能
銷售不振 本田汽車第四季淨虧損19億美元
改名參選涉詐術遭除名 賴勁淋：參選到底
雲林西瓜節一日遊 遊步道賞夕陽大啖西瓜
世動衛總幹事：防H1N1新流感只能從人入手
因應新型流感 北市災害應變中心二級開設
台股跌 新台幣收33.795元貶6.5分
帶頭節能減碳 中市環保局成立電動機車隊
媽祖文化季5月登場 大陸媽祖來台祈福
中市府：不接受抽豪宅規定 可尋行政救濟
邀扁重入黨 DPP北市黨部意在固盤備戰明年
中研院院長翁啟惠 獲國科會一等獎章
周錫瑋搭船出海 體驗瑞芳落日夜釣
瀟灑過情關 曹又方追思會發表遺作
俄羅斯專家：豬流感大流行風險極高
毒性植物銀膠菊蔓延 竹縣提醒勿碰觸勿種植
高縣曹公圳整治 獲歐盟專家肯定
因應H1N1新型流感 花蓮縣明成立疫情中心
日外相抨擊史蒂芬史匹柏電影拿核彈當兒戲
金門少棒隊將出征 縣府贈金為小將加油
定期航班客運機艙載貨 兩岸27：2
防範H1N1流感疫情 嘉縣成立指揮應變中心
台灣PGA巡迴賽5月揮桿 林文堂共襄盛舉
印度男網F4未來賽單打 張懷恩落敗遭淘汰
WHO：中國境內無確診豬流感病例
全國電子捐棒球與球具給花蓮縣政府
南韓水梨產區濫用中國進口成長催熟劑
軍中採購弊案 監察院糾舉2名將校
女大學生失戀找人訴苦 遭強行撫摸身體
芬蘭產品需求降低 失業率攀升至8.3%
南縣成立疫情指揮中心 建議調整通報機制
琉璃珠展光輝 謝秋美母女傳承魯凱族文化
藍營提案 要求陸委會等赴立院報告江陳會
防範新型流感 雲林成立流行疫情指揮中心
明代吳彬17公尺巨幅長卷將現身拍賣會
衛署中區官員：估新型流感夏季不會大流行
首季虧95.7億 中鋼：展望第二季應可改善
旭泓光電：7月擬生產更高效能太陽能電池
台灣農產品銷中金額 近6年成長5.6倍
讀者文摘信譽品牌 墾丁獲家庭旅遊景點金牌
日外相：對墨西哥民眾暫停免簽措施
英爆2豬流感確定病例 首相決防堵病毒擴散
專家：豬流感將嚴重傷害澳洲觀光業
明起登機檢疫 有流感症狀旅客最後下機
改名賴勁淋參加初選 北縣民進黨討論處分案
調查指職訓與市場有落差 高市府:調整參考
王文燮：希望大陸退休將領訪台 促進瞭解
周美青遊太魯閣國家公園 遊客要求合影
迎接WiMAX運轉 高縣辦數位城鄉國際研討會
上海世博會首批餐飲供應商 3家台商獲選
預防H1N1新型流感 勤洗手少進出公共場所
菲律賓東方低氣壓 氣象局:有機會形成颱風
人力加值 教部：6000班專業課程免費修
陝西是否有H1N1流感病例還在查證
罷賽風波 裕隆籃協明商談裁判考核問題
談六四 丁子霖：中共若不認錯 我不寬恕
消保會：墨西哥旅遊列紅色警示 不宜前往
劉揆：兩岸航班協議未達預期 恐與香港有關
紐西蘭証實至少有三起豬流感確定病例
文建會國色牡丹紀錄片 獲休士頓影展金牌獎
MIC：不景氣創造宅經濟 帶動資安商機
中東豬流感首例 以色列1確診1隔離
大埔美精密機械園區開發簽約 增就業機會
中國首批護航艦隊航行3萬浬今天返回三亞
麻生太郎訪中 瞄準大陸3G市場
劉揆：政府處理H1N1新型流感明快 盼勿驚慌
投資人保護法修正案三讀 金管會:保障權益
元富證決議4.3億元併購新壽證券
中國科學家發現普洱茶具降血糖功效
財部：視流感疫情變化 防疫物品可快速通關
縣市合併？高市議會藍綠視黨中央指令決定
新光金擬辦現金增資 新壽證讓與元富證券
總統肯定蔡得勝代理表現 真除國安局長
因應豬流感 歐盟將與藥廠舉行緊急會議
立院三讀 違法墳墓遷葬發放救濟金
日政府成立應變小組 全力阻豬流感入境
中華電擬發股利 1元 再減資退現金0.909元
豬流感如引發全球大流行 恐致700萬人喪命
防疫物資安啦 疾管局開倉展示抗流感藥物
H1N1疫情升高 航空公司加強防護措施
未來生涯發展 大學生壓力來源首位
防範豬流感 泰國成立緊急因應委員會
新型流感威脅 劉揆：國衛院疫苗待命生產
祈求考運亨通 高市包中米贈考生
馬祖孩子赴台展視野 全縣小五生跨海遊學
北海岸澎湖申請地質公園 觀光局備妥申請書
蹺班請辭 劉揆：原想讓朱雲鵬戴罪立功
改善噴嘴角度 洗街車裝備升級
王金平促成五院院長餐敘 劉揆允下次作東
世衛反對以旅遊禁令等對抗豬流感
流動世博展覽館 和諧之旅列車上海首發
西班牙通報第二起豬流感確診病例
集遊法協商未果 藍營盼最遲5/5前三讀
沈明高：新型流感有可能影響經濟復甦
中國衛生部否認出現疑似豬流感病例
南迴鐵路搞軌疑案 陳氏紅琛死因重新鑑定
拜會賴瑟珍 田北俊:擬推台遊客免簽證訪港
新型流感若大流行 國防部:比照SARS應變
老虎．伍茲將參加上海世界高爾夫錦標賽
英國加強把關 疑似疫區入境旅客也將受檢
香港有4宗疑似豬流感病例待測試
美證管會控彭日成涉詐騙案 金管會:清查中
H1N1新型流感升溫 教部行文學校加強監測
中國學者：人民幣貶值可能性很小
江丙坤夫婦鶼鰈情深 走路上樓總是手拉手
史亞平在星南大演說向大陸企業家推銷台灣
泰女自墨返國發燒 泰首起疑似豬流感病例
香港專家：豬流感全球大流行 非常有可能
第098084期今彩539四星彩三星彩開獎
媽祖也保釣？ 台保釣人士請大甲媽分靈出海
人民幣強勢 台經院看好新台幣升值
H1N1新型流感10餘年演變 傳染力來源仍是謎
第098034期大樂透49樂合彩開獎
胡錦濤：全力因應豬流感疫情保護民眾安全
新型流感風險難測 高市取消赴上海行銷世運
大陸學者：人民幣區域化條件日趨成熟
兩岸共同標準 擬談平面顯示器數位TV及LED
學者：人民幣國際化 資金可能流向中國
雖未發現豬流感病例 星學校已開始測量體溫
軍中弊案頻傳督導不週 監院糾舉2名將校
檢方撤銷告訴次日 澳紙箱大亨抱憾病逝
中國官員否認發現疑似人感染豬流感病例
陸委會：江陳會協議將報請行政院會
藥廠著手研製豬流感疫苗 5到6個月後上市
劉揆：陸客來台上限 每天應低於5000人
扁慧對質 扁律：李登輝也拿國務費付雜支
SBL罷賽風波 劉揆：裁判球員都應再加強
被控違反公平法 赫哲補習班負責人遭起訴
計程車司機疑燒炭自殺 遺體發臭死亡多時
全球居住品質最佳城市 新德里排名第145
斐未傳豬流感病例 豬肉協會保證肉品安全
疑似殺死女友後割腕 男子大量出血昏迷
吊臂砸死陸客案 肇事吊臂重量逾起重桿負荷
防範新型流感 高市成立疫情指揮中心
被控教唆縱火 阿羅哈董座前夫二審判6年
中國學者：台幣港幣國際化經驗可供借鑒
中國各地採取積極措施全面嚴控豬流感
保釣人:保釣理想性與熱情 當下社會最欠缺
豬流感持續引發憂慮 亞洲股市幾乎全面下滑
焚風吹襲 新德里氣溫攝氏42.2度
中國商務部制定大陸企業赴台投資管理辦法
航空與旅遊業嚴陣以待豬流感威脅
1至2月台灣占大陸進口比重7.6% 創歷年新低
中國首位超女銀幕處女作 李宇春演十月圍城
WHO：美國豬流感病患可能已將病毒傳開
劉揆難得輕鬆 與媒體玩起益智問答
香港證監會凍結對沖基金資產 涉騙台灣客戶
和平院區：1天應能接逾1000疑染新流感病患
中國豬隻數量高居世界之冠 當局嚴防豬流感
泰擬為外國旅客投保旅遊險 提振觀光業
香港又有4人疑染豬流感接受檢驗
印度男網F4未來賽雙打 張懷恩黃亮祺落敗
明年斐世足賽 FIFA預估觀眾達260億人次
美防疫計畫最壞打算 200萬美國人死於豬流感
第098034期大樂透 頭獎無人中獎
民航局長：今夏協商松山虹橋對飛與上海增班
中華職棒 La new勝兄弟 中止2連敗
上海世博會 城市生命館川震畫面撼動人心
第098084期今彩539 頭獎1人獨得
賴幸媛:ECFA無時間表 盼列第4次江陳會議題
豬流感疫情擴大 手套口罩等產業意外獲商機
徐尚文調職 夏復華代理陸戰隊指揮官
泰紅衫軍領袖號召下週和平示威
中國否認H1N1疑似病例 領導人下令嚴防
威尼斯雙年展 謝英俊投注川震重建受矚目
貧民才怕豬流感？廉價航空公司老闆又發狂言
談判深化牽動利益 兩岸會談要見功非易事
世衛：新流感疫苗研發一般需時4到6個月
世銀：估計豬流感經濟損失 言之過早
遠離疫區 英業者搶運數千名旅客自墨返國
豬流感蔓延全球 墨國152死 世衛稱無力防範
WHO：豬流感演變成大流行 並非無可避免
座機紐約低空盤旋引恐慌 歐巴馬道歉
市場憂慮豬流感疫情 美股收低
登機檢疫今啟動 道德勸說盼旅客主動通報
豬流感疫情恐拖累經濟復甦 國際油價再跌
今天的台灣英雄：呂清柚巧手修鞋縫補商機
美國抗議豬流感造成貿易設限 強調豬肉安全
涉金融詐欺 FBI逮捕保盛豐台裔創辦人彭日成
超離譜 英胖媽媽餵6月大三胞胎麥當勞速食
新流感非關吃豬肉 美國盼將「豬流感」易名
吳振偉出任監督中國人權委員會委員
高市法輪功學員另類迎陸客 也成觀光特色
因應H1N1新型流感 署嘉啟動發燒篩檢站
專家:防豬流感蔓延 保持3步距離
中國外交部證實 薩科齊邀胡錦濤訪法
違軍紀記過調職 指揮官徐尚文割腕輕生
鄭成功文化節今晚開幕 廖了以祭祀鄭成功
葉金川：台灣獲邀以觀察員身分參加WHA
MLB 休斯6局無失分 洋基中止4連敗
消費券發放30日截止 嘉義尚有3628人未領
美參議員史派克特跳黨 民主黨再添一席
吳伯雄請長假 ? KMT忙消音
H1N1疫情 民進黨：不影響蔡英文5/1出訪
豬流感疫情最新統計表
抗新型流感 馬總統：已有充分準備
海峽論壇擴大辦理 國台辦邀民進黨人士參加
洋基向現實低頭 球場頂級門票降價
台灣成WHA觀察員 葉金川:兩岸關係改善所致
長榮開航成都 推新系列貓熊商品
台灣參加WHA 國台辦：持樂觀態度
豬流感來源是大陸? 中國衛生部跳腳
署基為大基隆流感後送醫院 啟動應變措施
海基會代表團離開上海 返台直奔陸委會報告
為何只有墨西哥人死？WHO:還不清楚
聯電Q1淨損81.6億 EPS負0.64元
赴台投資 國臺辦：5月初中國鋼鐵先發
東北角首座地質公園 鼻頭龍洞公園將啟用
優人神鼓推出入夜山嵐 5月中旬中市登場
台股回穩 外資大買98億
將軍割腕求清白 海軍司令部派員輔導
扁再入黨案 楊秋興:應等一審判決再討論
最棒母親節禮物 子捐腎讓母重獲健康
中市成立H1N1疫情指揮中心 提高防疫警覺
國光生技:3至6月內可量產2400萬劑H1N1疫苗
柏楊辭世週年 蕭副總統:化解仇恨非避不談
苗栗西湖村里長 參訪"義美觀光工廠"
馬唯中離台 周美青送機
柏楊辭世週年 醜陋的中國人漫畫版問世
結束大陸行 江丙坤赴陸委會報告
蔡英文：全力阻止戒嚴式集遊法過關
三通後 中國學者盼兩岸貿易平衡
藍委:無法整頓軍風國防部長應換人
對抗新型流感 北縣防疫演練
防疫情 戴遐齡：世運及聽奧不排除延辦
中華台北參與WHA 蔡英文：若僅此一次不具意義
嚴防新型流感 金門縣成立疫情指揮中心
總統接見史瓦濟蘭總理 盼續增進兩國友誼
防範疫情 桃縣加強防疫物資與畜牧衛教宣導
府：能參與WHA 總統感謝朝野各界努力
屏東黑鮪魚觀光季將登場 美食料理待遊客
台灣成WHA觀察員 涂醒哲：可闢非官方管道
年輕編舞家黃翊 潛力舞窮林懷民器重
旅日華僑劉秀忍善舉 南投首推老人晚餐服務
景美園區更名再遭抗議 文建會明開公聽會
中國移動投資遠傳12%策略聯盟 雙方將合資進軍大陸
上海世博總規劃師:台灣館位於亞洲館區
官員：德國正追查兩疑似豬流感病例
法國密切觀察20起豬流感疑似病例
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股大跌 倫敦股市下挫1.69%
美國豬流感確定病例增加至64例
英國法庭審理中國留學生情侶遭殘酷殺害案
美國印第安納州出現一豬流感確定病例
WHO：紐約若干豬流感病例 未曾赴墨西哥
防堵豬流感 古巴48小時禁止班機往返墨西哥
中美洲豬流感首起確診病例 哥斯大黎加失守
嚴防豬流感疫情 加州宣布進入緊急狀態
紐約市又一所學校傳豬流感疫情 校方停課
世衛：新流感在墨國以外生根可能性未定
健康風險難以估計 瑞士籲民眾勿前往墨西哥
哥斯大黎加發現中美洲首起豬流感病例
全台晴朗好天氣 中部以北日夜溫差逾10度
確認罹患豬流感 以色列再添1人
豬流感有惡化趨勢 預期美國將出現死亡病例
新流感如何定名 政治上和經濟上有不同意涵
布蘭妮對前經紀人聲請限制令 效期延為三年
台股開盤上漲30.81點 為5627.54點
紐約豬流感疫情疑再擴及二校
豬流感警報 歐洲旅遊業及古巴停飛墨西哥航班
傳前中國首富黃光裕看守所內自殺未遂
浙江麗水中學19名女生遭傳銷式強姦
登機檢疫啟動 2旅客體溫偏高 診斷排除感染
抗疫大作戰 墨西哥市關閉餐飲業古蹟電影院
法國隨時可啟動國家級計劃應對豬流感
6隻貓熊四川空運北京慶祝中國大陸國慶
散佈全國 加拿大豬流感確定病例增至13例
屏東樂迎仲夏 音樂系列活動5月登場
上海世博會估計可增千億人民幣旅遊收入
貧民百萬富翁男女主角 戲裡戲外都是一對
桃縣4月就業博覽會 廠商提供職缺漸上升
馬總統：今年終於有機會參加WHA
抗豬流感刻不容緩 美國衛生福利部長宣誓就職
美股抗跌 台股震盪整理
江蘇一高中班40名學生38人保送大學
上海舖出「黃金大道」
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
使用乾洗手 醫師提醒塗抹徹底才能殺菌
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓3月份經常帳順差66.5億美元 創單月新高
大陸太空測量船遠望六號抵港
中國衛生部：陜西師生集體發燒為普通流感
紐時：美國防部委託業界研發網路攻防體系
外交部:葉金川獲WHO秘書長邀請出席WHA
南京1萬多路邊攤將成正規軍
衛署向美索H1N1病毒 請藥廠待命生產疫苗
豬流感疫情 紐西蘭及南韓疑似病例均增
打包請長假？吳伯雄：沒這回事
邱正雄:目前經濟正常運作 未考慮護盤股市
王建民投手丘練投 5/2模擬賽可能再登板
墨疑似豬流感死亡人數達159 病例增至2498
墨西哥防疫慢半拍？疫情年初就存在
出口商需求強 新台幣早盤勁升
火線話題豬流感疫情 網路討論火紅
昌宜建設涉廣告虛偽不實 公平會罰80萬元
聖露西亞感謝台灣協助興建偏遠地區民生用水
總統召開高層會議 宣布今年可參加WHA
北京奧運會興奮劑檢查樣本複檢7例不正常
南韓禁止從墨美加等北美地區進口活豬
台灣列WHA觀察員 鎖定防疫食品6大通聯機制
豬流感擴散 紐約僑領籲華人社區不必驚慌
疑涉弊案 前陸戰隊指揮官疑割腕自殺獲救
台灣留加學生就讀學校無豬流感新病例發生
美籍台商彭日成涉金融詐欺遭FBI逮捕
扁家4案續審 吳淑珍蔡銘哲下午對質
加拿大豬流感病例增至13例
開放陸客自由行？綠營：影響治安及勞工
黃慶林：邀扁再入黨 不會造成蔡英文困擾
對抗新流感 民進黨中市黨部贈美西黨部口罩
巴西專家：分析豬流感數據應謹慎
觀察員身分參加WHA 葉金川:台灣一大步
繳費期限遇假日仍計收違約金 消保官:違法
南韓又發現5名豬流感疑似患者
海軍陸戰隊操練正常 官兵避談徐尚文案
陳沖：大陸QDII來台投資辦法儘快出爐
H1N1疫情影響 高雄世運上海宣傳活動取消
邱正雄：將適度開放陸資投資台股
印尼法庭判新加坡籍恐怖份子18年監禁
扁重入黨 扁辦：黨中央應依黨章審慎處理
世衛日籍委員：豬流感警戒可能升至五
台版馬多夫案 陳沖:國內投資規模7億美元
蔡明亮「天橋不見了」將在巴黎放映
新生高架橋工程 郝龍斌:9月底前3階段通車
國防部：整飭軍風紀 將不定時不定點突檢
中美洲出現首例豬流感確定病例
坐飛機為扒竊 中國大陸現飛賊
7萬餘人未換新式身分證 內政部促換證
上海世博會徵集餐飲企業 明年1月進駐園區
林芳郁驗收克流感涉弊? 特偵:未查到不法
因應H1N1疫情 高縣成立應變指揮中心
歐冠盃四強 巴塞隆納主場遭切爾西踢和
經濟持續疲軟 美聯準會將維持寬鬆信貸流通
母親節出國旅遊 價格奢華平實任君挑選
因應H1N1疫情 民進黨建議總統開國安會議
總統出訪薩國受新流感威脅? 葉金川:安啦
外資匯入 新台幣中午勁升1.15角暫收
防堵H1N1 航空公司機上口罩加倍
余克禮：理性溝通兩岸能找到解決問題辦法
台灣出席世衛大會邀請函全文
支持吳伯雄請長假？王金平：100%沒有
立院財委會決議 促修正老人保險一定保廣告
美洲國家組織觀選團肯定巴拿馬大選準備工作
陳冠希與女藝人慾照被盜取案 電腦員罪名成立
星調高豬流感警戒等級 擴大防疫措施
H1N1新型流感屏東疫情指揮中心 上午成立
陳致中在美以豪宅洗錢? 葉大慧：純粹投資
北川將列出情緒不穩官員名單重點安撫
墨西哥新型流感確認死亡病例由20人大減至7人
國台辦：國慶未擬邀請台灣人士名單
因應H1N1不忘創意 長榮將開發貓熊口罩
美共和黨議員轉換政黨 歐巴馬勢力大增
天文學家捕捉宇宙形成初期奇景 伽瑪射線爆發
加州進入緊急狀態 動員人力物力防流感擴散
新型流感疫情若嚴重 世運考慮暫停或延後
中將徐尚文疑自殺獲救 國防部：原因待查
陸生來台議題 綠指密室協商 藍說公開討論
墨西哥衛生部長：豬流感疫情已減緩
成WHA觀察員 夏立言：兩岸國際因素重要
台灣獲邀參加WHA 綠委：應觀察實質幫助
吊臂砸死陸客案 檢方下午傳喚3廠商說明
竹市成立H1N1新型流感疫情指揮中心
預防H1N1 王任賢：生病的人最好戴口罩
立院初審特種勤務條例草案 刪抓耙子條款
台股收盤漲17.33點 為5614.06點
8成以色列猶太人對國家未來樂觀
徐尚文涉風紀案 軍事檢察署調查中
遷葬督工不實遭踢爆 北市:嚴懲失職人員
旅館上網逾40分鐘要價693元 消基會:離譜
NBA皮爾斯隻手挑大樑 塞爾蒂克2分險勝公牛
台股開高走低 漲17.33點
台灣參加WHA 中國衛生部：體現大陸善意
台灣參與WHA 學者：關鍵在兩岸關係和緩
5月台指期收漲41點 正價差8.94點
大陸研製出新流感疫苗報導為誤傳
網友:中國封鎖噗浪網站 憂H1N1疫情也被封
璩美鳳違經紀約敗訴 北院判賠100萬元
5月電子期收漲0.8點 金融期漲12.4點
Twitter使用者忠誠度不高 6成1月後就不想玩
陸資來台開放項目 朱雲鵬估1、2個月後公布
眼皮跳不停 醫師：用眼過多 臉部硬撐引起
李登輝宋楚瑜私下會面？李鴻鈞否認
吳經國胞弟在珠海因土地糾氛遭圍毆成傷
以色列首季對美出口大幅下滑
權值股力挺 台股收小紅
開發中都 高市水岸文化區再添一處
新添腸病毒重症 彰縣加強兒童遊樂設施消毒
中國衛生部強烈駁斥新流感疫情源自中國
麻生首度訪中 北韓和亞洲貨幣為會談重點
日本首相麻生太郎抵達北京
新流感又有3名調查病例 疾管局檢疫中
國台辦：將續就防控豬流感疫情與台灣協作
泰國疑似豬流感病例 檢測結果未感染
國台辦：台灣醫師可申請大陸醫師資格
市場預估美國第一季經濟衰退5% 較去年底好轉
國台辦：兩岸建立軍事互信機制適時展開
公路搶修演練 台7線87公里30日實施交管
聯電估第2季出貨季增逾110% 將轉虧為盈
愛爾蘭經濟恐嚴重衰退 1930年代來工業國之最
羅馬名人網賽 喬科維奇順利晉級第3輪
零關稅？國台辦：兩岸建經合機制後妥善解決
孫中山奉安80年 若國民黨辦活動大陸會協助
繼古巴之後 阿根廷暫停墨西哥直飛班機
囤積口罩處1到7年徒刑 罰款500萬元
兩性真情影展 台灣影像部落閣用影片感動人
NBA季後賽塞爾蒂克險勝公牛 再1勝晉級
警消協助拍戲不務正業？北市府:演出更專業
戴遐齡：籃協必須取得球團與球員信任
NBA季後賽魔術輕取七六人 首輪聽牌
專家：世界瀕臨爆發豬流感大流行邊緣
聯電擬以2.85億美元合併和艦科技
因應H1N1疫情 宜蘭縣成立應變指揮中心
參與草屯商工義賣 蘇麗文:腳傷復原良好
擺脫中國台灣 聯合國機構首度使用中華台北
嘉巿疫情指揮中心運作 黃敏惠勉視同作戰
教部：加拿大台生確定未染新型流感
青輔會和平志工團主題歌徵選 獎金10萬元
NBA季後賽諾威茨基獨得31分 小牛進第二輪
連江縣衛生局成立H1N1新型流感應變中心
中華郵政:14.7萬人未領消費券 明最後一天
中華郵政:14萬多人尚未領消費券
疾管局增購600萬個防疫口罩 郵局：近期進貨
地下錢莊暴力討債 刑事局破獲逮6嫌
NBA季後賽拓荒者力克火箭 首輪仍2：3落後
新台幣兌美元升1.37角 收33.658 元
新莊新光銀行遭搶21萬 歹徒搭計程車逃離
德國發現首起豬流感確診病例
成為WHA觀察員 劉揆：大陸善意也是主因
中市表揚優秀外籍勞工 鄉親組啦啦隊慶賀
3名H1N1新型流感調查病例 排除感染
台灣旅客在香港遇上交通意外 7人輕傷
中國華中師範大學等學者參訪嘉大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
歐洲三大股市 開盤小漲
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防範新型流感 南市流行疫情指揮中心成立
法國調查兩起豬流感可能病例 尚無嚴重症狀
不景氣過度使用人力 罹職業傷病機會增加
中古車行做掩護 台中警方破獲組織犯罪集團
外傳詹春柏吳敦義職務對調 府：無稽之談
蔡銘哲：獲珍同意才用總統夫人助理頭銜
歐巴馬就職百日前夕內憂外患 豬流感也湊一角
中央氣象局氣象報告(更新)
台灣列觀察員 超越世衛備忘錄框架
中國農業部駁斥豬流感可能來自福建的說法
農委會開辦視訊諮詢 助農民就地解決問題
立院法制局：政務人員應受旋轉門條款規範
因應H1N1新型流感 中縣成立應變中心
北縣創藝GO平台啟用 為設計者與產業界搭橋
世衛已收到台灣提出參與WHA人員名單
電台開放案 NCC：規劃155個小功率頻道
容安瀾：台灣出席WHA展現兩岸創意與彈性
外資買超百億元 新台幣兌美元大升1.37角
香港對台灣參加世衛大會反應正面
立院協商共識 能源用戶未達節能規定將罰鍰
歐洲又一國淪陷 德國3人確認感染豬流感
WHA觀察員 葉金川：有利爭取參與WHO活動
北韓：安理會如不道歉 將再次核子試爆
中國南派武林宗師後人論劍廣東南海
南縣爭取農委會接管蘭花生技園區
墨西哥蜜月慌 第二對蘇格蘭夫婦接受檢測
賴幸媛:第4次江陳會有勞江丙坤擔協商重責
醫學期刊：隔離是遏阻豬流感大流行最佳對策
陸委會：加強推動並落實江陳會3協議
央行：3月大戶退票金額 月增16.5億元
總統:台灣人力資源品質高 如何維持是挑戰
日本交流協會樂見台灣成為WHA觀察員
民眾若對豬流感無謂恐慌 必將重創經濟
中高齡再就業 老人托顧服務創商機
海基會代表團返台北 鄭立中、李炳才送行
吊臂砸車案 北市勞檢處：負荷過重釀禍
SBL 裕隆籃協言和 罷賽風波圓滿落幕
蔡英文質疑政府以WHA觀察員 偷渡主權議題
台灣獲邀參加WHA 馮寄台感謝日本各界支持
吊臂砸死陸客案 檢方：起重機操作不符程序
北京釋善意：香港民主派議員獲邀訪問廣東
遠傳電信與中國移動策略聯盟 擬私募增資
疑割腕自裁獲救 徐尚文靜待司法調查
德3起豬流感確定病例 社會平靜如往昔
防疫大作戰 金門加強查緝走私及漁民量體溫
墨西哥以外豬流感致命首例！
防範H1N1新流感 雲林疫情中心總動員
萬安32號防空演習 5月起陸續登場
台灣旅客在港遇上交通意外 1人留院
台商赴大陸投資偏重長三角
中國否認是豬流感發源地
扁申請重回民進黨 蔡英文:依程序法規處理
軍購弊案5/6日開庭 檢辯首度攻防
中國移動將入股遠傳12% 另擬成立合資公司
緩起訴金相助 中縣貧困學童暑假有午餐吃
中山大學墨西哥交換學生 隔海關心家人健康
身體緊緊抱著幼子 穿山甲母親令人動容
馬國將為20萬名機場工作人員注射流感疫苗
防範疫情 疾管局明篩檢安利第7團遊客體溫
屏東市萬年溪明通水 縣府發表紀錄片
林啟滄接省漁會總幹事 雲林各界熱情歡送
涉多起猥褻女學生案 男子移送法辦
國安局：H1N1疫情已列總統出訪考量因素
剩一天 高市尚有萬人未領消費券
育嬰津貼及延長中高齡失業給付 5/1上路
從精緻農業到精緻漁業 林啟滄描繪新未來
檢察官林聖霖涉貪瀆案 中間人吳東昇收押
聯電併和艦？經長：產業別鬆綁時併案考量
彰縣警方破獲持槍搶檳榔攤集團
葉金川：WHA會員國觀察員權利義務差別不大
APEC運輸部長呼籲共同因應全球性挑戰
養殖技術躍進 營造棲地抽屜也能養石斑
民進黨：推動千億傳統產業救助基金立法
台灣23個縣市將參展福州「海交會」
集邦:受惠中國需求 Q2全球NB成長可達15%
國科會補助 清大成功開發新一代超大硬碟
徐尚文:問心無愧 靜待司法調查
因新流感隔離 勞委會:擬比照SARS薪資補貼
調查：新世代最嚮往企業 中華電信居榜首
夏立言：WHO首次稱署長官銜 具重大意義
防範新型流感 南投縣專責醫院啟動
歐巴馬上任100天 經濟經濟還是經濟
參加APEC運輸部長會議 毛治國成果豐碩
安麗盃 烏茲別克13歲女將受矚目
台灣前進WHA 重返國際社會跨出一大步
教育部將擬新流感停課標準 暫不比照SARS
職訓局：外勞直接聘僱擴大至製造業
QDII辦法明上路 開放陸資來台財務性投資
劉揆：總結防SARS經驗 可安度H1N1衝擊
世運會搭配百萬摸彩 邀國內遊客到高雄玩
為2010花博會暖身 北市贏得韓國花展大獎
觀察員身分參加WHA 陳建仁：不滿意可接受
豬流感爆發 星政府：經濟前景有新風險
防治豬流感 英增購口罩 每戶發衛教傳單
立院初審 中央政府得補助新市鎮聯外交通
蔡煌瑯：顧及H1N1疫情 建議延辦517遊行
泰王盃田徑賽 中華台北隊獲7金3銀4銅
非不挺縣市合併 高市民進黨團籲訂落日條款
學者:投資型保單應課稅 但遺產稅率應較低
立院預算中心:TMC無成立必要 宣明智不解
星部長：對抗豬流感難度高於SARS 過程漫長
德州嬰兒死於豬流感 墨西哥以外死亡首例
經長:TMC會成立 國發基金投資可能不到百億
投入新流感防疫工作 連加恩：很有挑戰
中國移動：入股台灣遠傳拓展中港台業務
投資人逢低買進 亞股大多上揚
聯電擬併和艦 政府態度是關鍵 效益恐有限
新流感境外疫情增溫 美加入境航班登機檢疫
雲林4.4億元威力彩得主 百萬紅包給投注站
香港4名疑似病例證實非新型流感
台灣關切的國際衛生條例將成WHA重頭戲
觀賞送行者 郝龍斌勉殯葬處人員扮演好角色
第098085期今彩539開獎
今年網路報稅估52% 目標279萬戶 增11萬戶
韓劇情定泰勒瓦 遠赴法國葡萄園取景
歐巴馬上任百日 果然變化很大
義大利總理愛美女 老婆再度公開砲轟
統一集團獨資7-11宣告登陸中國上海
疫區抵日175名乘客檢測 豬流感呈陰性反應
英豬流感確診病例再增3起 共5人感染
陸委會:海峽論壇廣告於法不合 已告知業者
5月1日起香港機場入境旅客須申報健康
企業愛用國貨 包場觀賞星月無盡
溫家寶麻生太郎會談 強調交流合作
尹啟銘:陸資來台辦法及項目5月中下旬完成
遠傳著眼中國市場 中國移動獲軟硬體資源
美現首宗豬流感死亡病例 歐巴馬：全力防範
德國大幅削減經濟成長預測 萎縮6.0%
豬流感疫情各國最新統計數據
非洲也淪陷 南非出現兩宗豬流感疑似病例
中職 謝佳賢轟聯盟第9萬支安打 牛6：2勝獅
就是不要消費券 陳水扁成北所唯一拒領者
星設特別小組 確保國際賽事不受豬流感影響
麻生訪中與溫家寶會談 將加強雙方交流合作
中日總理會晤 誓言奠定更堅實合作基礎
NCC：陸資不能投資本國電信
徐旭東：中國移動入股遠傳 盼年底前過關
林蒼生：3年內在上海開設165家7-11超商
美出現豬流感死亡首例 病故幼兒來自墨西哥
為歐巴馬就職百日把脈 細數政見履行進度
海南樂東佛羅鎮發生重大群眾衝突事件
延遲公告 中華電前董座賀陳旦遭罰款
蔡銘哲：代匯款 感覺珍不欲留下可追蹤證據
官員：美國豬流感死亡者係墨西哥兒童
罵邱毅瘋狗 高志鵬一審被判罰6000元
學生疑似罹患豬流感 芝加哥一所小學停課
節能減碳 北市鼓勵基層中學創意融入環保
中央社新聞小百科：WHA及WHA觀察員
蔡英文:簽ECFA 衝擊台灣學生就學與就業權
立委指余連發涉貪污 王清峰:轉特偵組徹查
第098085期今彩539三星彩四星彩派彩結果
商務部：美國首季經濟衰退6.1%
豬流感威脅 泰智庫：泰食品出口因禍得福
陳永綽呼籲韓國把握契機與台灣提升實質關係
南韓檢方明傳訊涉貪前總統盧武鉉
防制疫情 法國要求歐盟禁止飛航墨西哥
防制豬流感？ 埃及下達全國殺豬令
新加坡對台灣參加WHA表示歡迎
安理會決制裁 北韓揚言將再核試和射導彈
防範豬流感 東協將檢討措施形成共同立場
就職100天 歐巴馬訪問美國心臟地帶
台灣參與WHA 楊力宇：能否加入WHO待觀察
豬流感持續蔓延 美國出現墨西哥外死亡首例
美國豬流感擴散 新英格蘭與陸戰隊淪陷
金管會陸資入台新辦法 大陸業者觀望
中國發改委：上海發展2中心不影響香港地位
市長：墨西哥首都豬流感疫情漸趨穩定
清代皇帝玉璽巴黎拍賣成交 逾160萬歐元
WHA接納台灣為觀察員 美國表讚揚
美學者：SARS經驗令亞洲餘悸猶存
微型創業 弱勢族群再起
花鉅資拚短期效益 職場實習案爆烏龍 何不直接補助企業 可立即轉換生產力
管控高風險家庭 避免家暴事件重演
民進黨應更關心 人民經濟利益
豬肉無辜 美將豬流感正名「2009 H1N1流感」
台北華國尚「港」心 政商界依戀的潮粵風味 風華再現
刷新光信用卡888‧團圓帶回家！
2009 華泰王子大飯店母親節餐飲優惠活動
台北國賓A CUT STEAKHOUSE引領市場率先引進美國蒙大拿州Meyer Natural Angus
台北凱撒大飯店 ~ 慶端午 粽飄香
『Yes, I do!』參加最「堅固」的浪漫婚禮
五月禮讚‧感恩馨情
高雄都會公園二期園區4月19日正式開放啟用
【8,999 賞味皇宮】The Westin Taipei 六福皇宮10週年慶 好禮再獻
宜蘭三星天送埤休閒農業區賞螢季夢幻開幕
春桐映雪花間遊 饗桐花優惠專案
全國第一榮獲ＩＳＯ、ＴＡＰ等雙證照「有身份證」的新鮮豬肉. 整組購買再享9折優惠！今年不漲價 ！
ITPM成立滿三年正式獲REP資格 將可核發PDUs更新PMP證照
統一超商7-ELEVEN上海店開業 禁售香菸
Google墨西哥流感趨勢地圖上路
海峽論壇擴大辦理 國台辦邀綠參加
死的大都是墨西哥人？ WHO:原因不清楚
郭台銘再添千金 妻子曾馨瑩馬偕剖腹產
陸資來台想像空間大 金融股幾全面漲停
豬流感疫情延燒 紐西蘭疑似感染病例暴增至104
遭恐嚇放炸彈 邱議瑩盼平常心看待問政
金門辦職校博覽會 供國中生升學參考
平埔族5/2正名遊行 飛番鐵騎隊環台號召
阿里山小火車撞車意外 109名遊客受驚嚇
兩岸官員見證 17世紀明鄭台灣船封板
扁再入黨案 呂秀蓮：應全心準備官司
拉芳舞團應邀7月在美國雅各枕藝術節演出
郭台銘曾馨瑩喜獲明珠 女嬰重2854公克
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517遊行不受疫情影響 民進黨公布LOGO
奔牛節台中巡展 近百頭藝術創作牛遊牧入市
紐約大都會博物館屋頂裝置藝術猶如異形入侵
台東熱帶水蜜桃上市 濃濃原民味
防範H1N1流行 雲林備妥防疫器材隔離病房
嘉義醫院辦浴佛 祈求新型流感疫情勿蔓延
屏科大首隻畢業導盲犬 讓視障雅惠衝破黑暗
開放陸資來台 券商:台股價值可重受檢視
景美園區公聽會 人權團體反對更名
比照WHO模式 馬：未來入聯不做無謂衝撞
四年「健康照護升值案」 醫療照護產值上看3500億
台股收盤漲378.51點 為5992.57點
盧武鉉抵檢察廳 聲援與嗆聲群眾立場分明
新流感來勢洶洶 劉兆玄籲提高疫苗儲存量
國道6號活絡房市 中區國產局標售埔里房屋
劉兆玄：囤積防疫物資 一定依法究辦
豬流感過去24小時新發展大事紀
5月電子期收漲16點 金融期漲43.4點
類股齊揚 台股暴漲6.74% 週線逆轉收紅
辜仲瑩等11人遭起訴 金鼎證"浴火重生"?
中油高雄總廠遷大林蒲?居民陳情 中油否認
開放陸資 台股狂飆量縮
巴黎拍賣乾隆玉璽 勾起中國「新仇舊恨」
MLB 郭泓志再登板 1局無失分
陳必先與國台交合作 5/3中市演出孟德爾頌
平埔族人擅跑步 北頭洋飛番墓傳佳話
國民黨：抗疫重於抗議 517遊行應暫緩
率團參加國際健走 紀政帶著46年前小國旗
假檢警利用假公文詐騙 老翁損失160萬元
美聯社稱中國「批准」參與WHA 府：遺憾
舒舒泳裝入浴有看頭 盼朝主持演戲發展
福建啟動「百萬遊客海峽行」
參加WHA 總統：有利因應新流感準備工作
「五一」中國大陸旅遊市場 少一半
劉揆籲廠商速量產疫苗 提升抗毒藥劑存量
台南精密機械大展開幕 展出上千種產品
露營看螢火蟲 春田窯因桐花祭重生
桐花意象抹草皂 工作室翻身大賺錢
漆器坊因桐花祭獲生機 滯銷變供不應求
7大傳藝科系學生 宜蘭聯合畢業公演
南投意麵節登場 大碗公爭取金氏紀錄
監委巡察馬祖 民眾排隊陳情土地案
世運聽奧如舉辦 葉金川:全力維護外賓安全
國觀會:反對現任立委參選縣市長
原民語認證考試 盧學叡從監考變傳承大使
高市府：高捷開源節流 今年可少虧9億元
印度一架蘇愷30戰機墜毀 飛行員1死1獲救
公督盟:盼本屆立委任內 議事直播全面開放
中國研製出新型流感快速診斷法
豬流感警戒升級 泰規定入境旅客填檢疫表
斐2起疑似豬流感病例 衛生部門高度警戒
新流感 中國官員：外國人有病中國人沒病
流感訊息高速傳播 部落格作用很大
新流感提升到第5級 葉金川盼全民通報防疫
雲林縣議會維新會 催生公民投票自治條例
撞球助老人更樂活 弘道基金會擬推廣
曾志朗正修科大演講 期許人人都是科學人
馬總統：公共藝術生根台灣 提升生活美學
18國外交使節團夫人 參觀義美觀光工廠
海大另類龍舟賽 師生雙人艇趣味橫生
7-ELEVEN上海店開業 強力主打熟食商品
劉揆：積極推動重大勞動政策 建立安全工作環境
一旦流感大流行 開發中國家可能受害最深
中國要求上海加快航運服務體系建設
美國衛生專家：豬流感疫苗最快9月上市
西班牙通報第一例境內感染豬流感病例
豬流感再攻陷美四州 確認病例增至91個
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世衛：新型豬流感是人傳人 跟禽流感不同
凱薩琳麗塔瓊斯有意扮演英國爆紅歐巴桑歌手
馬國疑似豬流感病例排除受到感染
歐洲三大股市收盤大漲 倫敦勁揚2.27%
消息人士：WHO數小時內 調升警戒層級至5級
美經濟持續探底 首季衰退6.1%
豬流感疫情持續擴散 紐約市再傳兩校停課
聯準會：美經濟持續萎縮 萎縮步調減緩
流感大流行警戒層級 WHO宣布調高至5級
WHO調高流感警戒至5級 大流行迫在眉睫
台灣獲邀出席WHA 駐美代表處感謝美方支持
大流行警戒調高到五 世衛促各國高度戒備
美股收紅 道瓊工業指數大漲2.11%
德專家：豬流感不比禽流感危險
奧斯卡影帝西恩潘訴請合法分居
今天的台灣英雄:王三華毀棄電玩情定阿里山
美軍陸戰隊證實首起豬流感確定病例
WHO升高大流行警戒等級 促各國啟動備戰計畫
以爆豬流感 丁干城提供台灣抗SARS經驗
英政府：歡迎台灣獲邀成為WHA觀察員
台灣藝術家作品首次在巴黎中國文化中心展出
加拿大豬流感病例增至19例
埃及大動作撲殺全國豬隻 養豬戶激憤抗爭
逾六成美民眾認為歐巴馬處理豬流感得宜
出現豬流感台留學生就讀加校已恢復正常
台股開盤上漲349.97點 為5964.03點
廣東請出防煞專家鍾南山專責處理新型流感
全台陽光普照 白天氣溫高早晚涼
WHO新流感5級警戒 中央疫情會議提前開
中國公佈外國機構在大陸提供金融信息規定
巴拿馬加入拉丁美洲統合協會
牙買加短跑巨星波特駕車翻覆 所幸只受輕傷
克麗絲汀娜雅柏蓋特榮登時人最漂亮人物封面
祕魯首傳豬流感病例 阿根廷婦女證實感染
歐巴馬就職百日記者會 誓言全力防堵豬流感
特內里費男網挑戰賽 盧彥勳晉8強
豬流感：巴西有2疑似病例 36人觀察中
瑞士也淪陷 男子遊墨後證實感染豬流感
溫州闊太太聚荒島豪賭 反映社會現實面
以媒：以色列乳製品擬摻維他命D
美CDC預期豬流感將持續擴大流行
中國商務部赴歐採購團不排除赴法國
外資匯入 新台幣匯率盤初勁升逾3角
世衛：警戒升級 個人仍以注重衛生為主
上任百日 美國會通過歐巴馬總統首次預算案
北縣成立新流感疫情應變中心 防口罩囤積
葛來儀：出席WHA 台灣一大成就
流感疫情擴散 美國100間學校停課
破產與否 通用汽車未來都由美國政府主掌
台灣成為WHA觀察員 旅美台僑盼續爭會員
安利中國第7團抵基隆 防疫人員嚴陣以待
馬里蘭大學與中華民國簽署台灣研究合作案
新型流感未傳國內 嘉市藥房已一罩難求
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩岸政策利多題材發酵 台股大演噴出行情
下一步會如何？分析豬流感疫情三大發展方向
財長：估今年稅收短徵1500億元
夏立言：總統出訪 會評估新型流感疫情變化
墨西哥商人發燒 廣交會一度爆發流感恐慌
郭董喜獲千金 鴻海集團股大漲慶賀
中國老百姓最愛看反腐「官場小說」
廣東北部發現具陰陽五行「東方村」古群落
上海公布多款品牌手機抽查不合格
廣東據報已製出獸用豬流感疫苗
響應愛台12建設 大華府僑界推動綠色造林
疫情熱 墨西哥非必要聯邦機關與企業暫時關閉
馬總統：參與WHA是為了人民
新加坡今年第一季本國人失業率達4.8%
阿里山小火車撞小客車 1人輕傷送醫
美大學800萬電郵遭垃圾郵件灌爆 四人遭訴
台灣參加法國司法官學院50週年慶祝活動
投信:開放陸資啟動資金行情 龍頭股可先受惠
托瑞：道奇穩操勝券時才安排郭泓志登板
張哲琛：府秘書長領院長待遇有其歷史背景
保障遷徙勞工權益有成 菲律賓獲國際讚譽
執政百日 歐巴馬獲全民普遍支持
北京學者戴晴再度呼籲公佈六四真相
開放陸資投資台股 證券股強漲同賀
MLB洋基險勝老虎 史威瑟雙響砲
巴西學者：歐巴馬對巴西態度友善
水牛管理水蜜桃園 獼猴不敢撒野一舉數得
豬流感警戒升級 日開會決定加強檢疫等對策
獲邀參加WHA 馬總統：沒有矮化國格
時人年度百位最漂亮人物 美第一夫人入榜
防新流感 中國禁輸入紐約州豬及其產品
四川省紀委所屬單位持有股票 網民一片罵聲
禁播虐宰動物影像 動保團體籲速審廣電法
經建會網站設擴大公共建設專區供查詢
Fed：持續救市政策 美國經濟稍微好轉
馬唯中返美獨自搭出租車離去 未見國安人員
中國手機青年報上線 鎖定年輕族群
抗豬流感 星各醫院限制探病人數
盧武鉉：無顏面對國民
趁人出庭強擄迫簽本票 警方逮暴力集團
南韓對豬流感採取全天候緊急防疫體制
中鼎工程30週年 蕭萬長：從台灣佈局全球
6成企業今年招募新鮮人 選才首重抗壓性
開放陸資買賣台股 23檔鋼鐵股攻漲停
夏立言：明年100%可接到WHO邀請函
歐冠盃四強首回合 曼聯1比0險勝兵工廠
美籍華裔商人彭日成獲准百萬美元交保候傳
葉以專業頭銜出席WHA？民進黨:政府應說明
豬流感疫情各國最新統計
豬流感疫情統計 墨西哥減半死亡病例數目
劉揆：旅遊旺季 無縫隙防疫確保安全環境
涉賭球員禁入校園教球？教部：會依法研議
上海五一出境遊清淡 台灣遊逆勢受追捧
匯市爆天量 新台幣中午勁升4.7角
財委會初審通過低底盤公車等貨物稅降至零
印度酷暑 東部奧里薩省熱死67人
5月觀光人次將增 消保會查核遊覽車安全
克萊斯勒再獲金援或破產？ 繫於債權人犧牲
國台辦：台灣參加WHA體現大陸誠意
綠營質疑參與WHA損主權 藍營:確保國人健康
6月電腦展 外貿協會:墨國買主如期來台採購
防範新流感 桃園加強校園自主健康管理
遏止豬流感蔓延 墨西哥政府停止上班5天
人力銀行調查：企業最愛成大畢業生
幫助弱勢兒 千顆愛心粽待認購
羅馬網賽莫瑞出局 納達爾費德瑞挺進第3輪
未來節水可享折扣 北市水費每度可能增5角
陸資來 4大外資：電子金融傳產皆受惠
立委提案通過 促擬中央民代離職儲金給與
NBA 老鷹澆滅熱火 季後賽首輪3比2領先
台鳳炒股案 黃宗宏更一審判5年徒刑
星媒：台灣參與WHA 但其它國際參與仍困難
辨識安全等級 大葉大學推租屋安全認證
勞團明遊行 綠委:劉揆應接見並撤換王如玄
葉金川：新型流感篩檢有1/8擋不住
馬總統：兩岸和諧與國際參與相輔相成
陳鎮慧：非扁家帳房 經手款項也沒公私不分
台股開高走高 大漲378點
台灣參加WHA 日表示歡迎並認為極得時宜
5月台指期收漲393點 正價差22.43點
核定江陳會3項協議 劉揆裁示送立院備查
就業保險 5/1起港澳大陸外籍配偶可投保
社團籲搶救原民高失業 還平埔族身分權
美學者：WHA案成功 顯示國際空間要不斷爭取
台鐵推出母親節北宜郵輪列車 5/2開放訂位
防新流感高市設指揮中心 籲勿囤積口罩物資
上海世博會北京天安門立倒數計時鐘
台積電首季EPS0.06元 優於預期
補足疫苗短缺 南韓可能啟動專利權強制許可
豬流感威脅 洛杉磯機場雇工抗議醫療保險差
98年青年政策論壇 雲嘉南區場開始報名
屏基中醫提供養生處方 預防流感增強免疫
歐洲豬流感疫情擴大 英國一女孩被隔離
新流感疫情拉警報 劉揆指示提高疫苗儲存量
克萊斯勒汽車工人支持公司與飛雅特新合約
2010年縣市擬改制 內政部籲5月底前須送件
花博綠美化成果 郝龍斌:讓北市變成大花園
立院初審通過低底盤公車關稅降至7.5%
面對新流感 證嚴籲虔誠祈禱災疫平息
救族語 原民會籲踴躍報考原民語言能力認證
政院通過 羈押案當事人得請求深夜不訊問
Facebook隱私保護長擬參選加州檢察長
陰險可怕的敵人 流行性感冒病毒發作過程
台股狂漲378點 三大法人大買354.36億
土污法修法底泥納管 擬與土壤及地下水區隔
橫濱世桌賽 日本14歲神童打進會內賽
開發金案 檢方求處辜仲瑩等4人重刑
看好Q2營運 蔡力行:Q3景氣持平或小幅成長
NCC鼓勵電信基地台美化 融入環境景觀
要求公務員國文能力 國考作文配分佔60%
DPP北市黨部邀入黨 北所:扁未提代轉申請書
報導指克萊斯勒債務談判破裂 將申請破產
歐巴馬誓拚美國繁榮安全 引述邱吉爾反對酷刑
亞塞拜然校園槍擊案 至少七人死亡
為200元債務 恆春3青少年搶超商
鼓勵使用自然人憑證報稅 內政部辦抽獎
新台幣兌美元升4.25角 為33.233元
美對油井管啟動調查 中國官員：堅決反對
嘉義縣梅山車禍 3死2重傷
澳洲檢查128人 未發現豬流感確診病例
歐洲三大股市 開盤上漲
感冒藥提煉麻黃素 基隆警方破獲安毒工廠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
呂秀蓮指行文最高檢干預司法 總統府澄清
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
NBA 相隔15年 金塊闖進季後賽第二輪
視察遠距照護 劉揆：盼加速全面執行
易利信首季財報公佈 淨益較去年同期下降30%
2010台北花博 綠化節能帶動城市花園新風貌
穆迪：豬流感可能衝擊印度投資人信心
鄭永金視察東元醫院 瞭解新流感防疫情形
南縣將設全國首個海洛因替代戒治輔導據點
中鋼調降6月內銷盤價 降幅略小於預期
漁船走私254箱大陸香菇 海巡署逮3人
因應新流感 聯醫提醒患者就醫勿搭捷運公車
全日空六年來首度虧損 損失42.6億日圓
德漢莎航空首季虧損2億9000萬美元
香港高度戒備新型流感
各國地質學者至澎湖考察 反賭聯盟插花
日本富士通電腦去年虧損11億5000萬美元
5月墾丁觀星 墾管處介紹南十字星
中橫九曲洞路段遇落石 2陸客遭砸傷
中機組破獲感冒藥提煉麻黃素集團 2嫌落網
1988年泛美班機被炸案何時定讞難預料
中國衛生官員：新型流感傳入中國風險巨大
台北歐洲總校長倪克森 辦教育當登山挑戰
小聯盟台灣對決 李振昌三振林哲瑄
巴斯夫：第一季獲利大跌 全年狀況堪慮
獨行盜涉專搶落單女 雲林落網
副總統:大陸金融業來台 實質對等原則協商
兩岸打擊犯罪協議甫簽 要犯黃上豐押解返台
專家：台灣房市仍低迷 反彈恐需2至3年
不滿被指涉濫墾案 羅福助告壹週刊加重誹謗
2陸客遊九曲洞遭落石砸傷 送醫急救
大眾銀以4.83億元買下高雄二信
古蹟變身英語村 美在台協會高雄分處讚許
H1N1疫情 郝龍斌:北市停課依既定標準
李紀珠:台灣保險業登陸雖晚 但有發展空間
救失業房貸族 內政部擬暫停法拍逾貸屋1年
國產局空地活用 中市千坪文教地擬委外經營
新台幣勁升4.25角收33.233元 史上第2大量
涉賭球員能否任教 中華職棒：由各校決定
外資今買超329.94億元 史上單日第5大
慶祝佛誕節 南韓明假釋1378名服刑人
要犯黃上豐遣返 當年遭槍擊檢座：無怨無悔
房仲：4月大台北房市 價平量微縮
中國上市銀行今年首季凈賺人民幣逾千億元
台北地院裁定 准予遠東航空公司重整
爭取支持合併案 高縣府會明拜會高市議會
體委會：提職棒涉賭名單 但聘任權在教部
改善人類福祉 全球曼德拉日7月18日啟動
新同泉86號船體拖回宜蘭 警方鑑定蒐證
防水患 政府15億補助民眾設防水閘門
防堵豬流感蔓延 歐盟將召開緊急會議
嘉縣採茶貨車爆胎失控撞路樹 2死3重傷
涉教唆槍傷檢察官黃上豐 押解刑事局偵訊
詐騙獨居老人 桃縣警鎖定黃姓男子集團
大學甄選入學 金門高中3成6應屆生上榜
陸委會：海峽論壇廣告不宜 擬開罰
對抗豬流感 東協衛生部長會議下週曼谷舉行
517嗆馬遊行加辦高雄場 不排除在凱道過夜
台灣漁畜業產品展銷會 香港受歡迎
學者：兩岸若簽金融MOU 助保險業技術分享
中日友好親善帆船賽 周六登場先進行繞島賽
開發金案 北檢：辜仲瑩從中掏空公司逾1億
陸生來台朝野意見不一 立院委員會擇期再審
防新型流感 高縣抽查地區級醫院防疫物資
開放陸客自由行 侯孝賢嚴長壽都說好
瑞士出現首個豬流感確診病例 疑似病例29人
飛番鐵騎挺平埔抵屏東 曹啟鴻表支持
5家DRAM廠Q1共虧359億 現金水位低於200億
學者：大陸壽險市場需求高 產險空間大
觀光局擬建立太魯閣落石通報機制
中央社新聞小百科：WHO疫情等級
主計處:全台攤販30.9萬位 去年營收逾5千億
涉恐嚇邱議瑩 領身心障礙手冊男子被逮
面臨H1N1威脅 郝龍斌：努力讓聽奧如期舉辦
內政部：訂中央民代離職儲金屬銓敘部權責
證券台商：中國移動入股遠傳 台股大漲主因
證交所:台商回台上市 新增3家海外企業申報
除草去害 金門將展開剷除豬草銀膠菊行動
金管會:3月底本國銀行逾放比微升至1.63%
亞塞拜然校園槍擊案死者增至13人
銀行公會:連動債銷售糾紛申訴延至6月30日
胡錦濤北京接見日相麻生太郎
被動元件廠Q2產能提升 供過於求風險恐升高
開發金案 金管會:比對起訴書內容中
新北市名稱遭反彈？北縣府：尊重議會決議
避免防疫物資遭囤積 高檢署令各地檢監控
模擬流感擴大 經濟部擬編預算並掌控物資
荷蘭豬流感首例確診病例 3歲娃染病
自行車竊案頻傳 烙碼有利查贓降低失竊率
日相麻生太郎首訪中國 展開漫畫外交
兩岸協議後押回首名要犯 刑事局:重要突破
抗豬流感 星提高警戒等級 採更嚴密措施
八色鳥繁殖期 台東野外驚豔八色鳥築巢
考試院試辦獎優汰劣 甲等60%丙等5%為原則
鴻海根植高雄 高雄軟體園區投資案獲通過
故宮啟動H1N1防疫機制 發燒遊客禁入
扁慧對質 陳水扁致歉陳鎮慧當庭拭淚
縣市合併案 高市議會藍綠黨團傾向支持
H1N1影響 台北電影節墨國導演行程待觀察
新型流感阻絕境外 馬公港加強防疫檢查
胡錦濤見麻生：確保中日戰略互惠穩定發展
牛津經濟研究院：台灣今年GDP恐負成長7%
考試院集訓 關中期勉公務員為民行善造福
華航班機因側風過大 轉降松山機場
成田機場登機檢疫 1旅客呈陽性反應
查縱放案竟發現警蒐證帶遭洗 板檢要查滅證
被迫嫁50歲男子 8歲沙烏地女孩重獲自由身
一對男女裸體夜遊街 星法官判罰4萬多台幣
南非降息1% 南非鍰兌主要貨幣挺升
消費券發放 金門縣領取率近9成94
江丙坤明赴立院 向王金平說明第三次江陳會
公共藝術獎 北市府大同新世界獲雙料獎項
豬流感爆發 星口罩及衛生用品銷售激增
做好防疫準備 潘瑋柏明隨展望會送愛中南美
第098086期四星彩三星彩今彩539開獎
中國學者：台灣問題日本有極大關注
新加坡交通業者加強豬流感防疫措施
勞動節 北市府：路平專案工程不打烊
經部：陸資來台 敏感產業第一階段不開放
廣州增城一家繡花廠倒塌 至少2死10傷
第098035期威力彩38樂合彩開獎
外交部：赴韓領贓款 190名台灣人在韓服刑
大陸保險市場商機大 台灣市場有利基
俄羅斯總理蒲亭5月訪日 將談島嶼主權問題
遣返回台 槍擊犯黃上豐曾令黑白兩道色變
儲存媒體主流 光碟仍具不可取代地位
孫燕姿世界巡迴演唱會 從台灣再出發
投資人寄望經濟開始復甦 亞股意外反彈
教師資格考通過率低 教育部:疑因教職難覓
星公司稱開發出檢測器 兩小時內確認豬流感
H1N1疫情提升為第5級 劉揆盼疫苗儘速量產
俄與喬治亞2分離區簽約 代為防守邊界
劉揆表揚模範勞工 啟動勞工權益基金
教部規劃不准以大陸學歷報考師資檢定
彰銀5000萬元以上呆帳金額近640億元
押黃上豐回高雄歸案 警方出動3車10餘人
7-ELEVEN上海店開業 全家鮮食特價迎戰
高市府：防疫物資充足
關之琳來台代言手錶 對拍電影興趣缺缺
小豬桃色風波 王力宏：注意網路交友安全
白宮：克萊斯勒汽車公司將宣布破產
景美園區公聽會決議 名稱恢復人權2字
台銀呆帳大戶 與去年相差不遠
防範豬流感 德往返墨西哥班機有醫師隨航
港廉署調查：經濟疲弱 港人憂貪汙增多
川震後遺症多 四川盼台灣協助心理輔導
台企銀5000萬元以上呆帳金額270億餘元
世界桌球橫濱大賽 黃怡樺在女單連兩勝晉級
全球中央五月號 印度納迪葉解讀術大揭密
多把火啟動資金行情 新台幣短期續看升
開發金：堅信清白 與檢察官見解有差異
金管會：簽MOU後 QDII才能投資台股
國光劇團鬼瘋系列 翻跌撲摔秀京劇功夫
緬甸風災一週年 災民仍需住所與工作等援助
安麗盃撞球賽開打 林沅君預賽連過3關
世界動物衛生組織：殺豬無助於遏止豬流感
前警政署長丁原進 傳在大陸過世
美勞工部：上週首次請領失業金人數下降
克萊斯勒曾風光一時 最終走向破產
第098035期威力彩38樂合彩派彩結果
專家：南京阿育王塔確實藏有頂級佛教聖物
大陸投資人取得上市櫃股權逾10%須核准
美國研究：鸚鵡會隨音樂跳舞是真的
金管會:呆帳大戶資訊揭露 市場制裁發揮
避免豬流感擴散 黎巴嫩建議免親吻
今彩539頭獎1人獨得
民航局訂直航班次分配3原則 遠航也受邀
防肥貓 銀行公會鼓勵金控設置薪酬委員會
傳美國汽車大廠克萊斯勒 將在紐約聲請破產
台灣在緊要時刻參加WHA 陳馮富珍歡迎
故宮擴建弊案 士林地院一審判決4被告貪污
豬流感疫情各國最新統計數據
兩職員遭重判 故宮堅信清白支援上訴到底
巴黎木十字兒童合唱團因酬勞問題不能再演唱
呆帳大戶出爐 泛公股行庫呆帳逾2492億元
德學者：豬流感症狀輕微 非殺手病毒
前警政署長丁原進心肌梗塞病逝山東青島
中華職棒 林智勝創最快10轟紀錄
高鐵以優待票損失等 要求交部啟動爭議協調
法網恢恢 要犯黃上豐被押回歸案
荷蘭皇家遊行活動 汽車衝入撞死4人
墨國民眾居家隔離5天 部份經濟活動暫停
台灣參加WHA有無下一次？ WHO預期會有
遊九曲洞遭落石砸傷 2陸客開刀後觀察中
拜登防豬流感過頭？ 發言人被迫澄清
荷蘭女王逃過一劫 驚睹汽車衝撞遊行民眾
受克萊斯勒聲請破產保護影響 美股尾盤走弱
WTO通過秘書長拉米連任
今天的台灣英雄：謝森山彩繪戲院看板40年
巴西豬流感疑似病例增至4個
歐巴馬訪墨先遣官員感染豬流感
加總理50歲生日 同事用粉紅色塑膠火鶴慶祝
立委離職儲金 王金平:討論後再看如何處理
7-ELEVEN登陸上海 台商喜士多:平常心看待
Time公布百大影響力人物 票選部分馬英九第67
克萊斯勒聲請破產保護 歐巴馬：浴火重生
加拿大外長對台灣獲邀出席WHA表歡迎
華郵報導台灣將參與世界衛生大會
立院國是論壇 台灣參加WHA成焦點
聽語障朋友褔音 傳簡訊也可報案
五一國際勞動節 勞團上街反軍購救勞工
98年大運會 聖火點燃
抗H1N1 郝龍斌：和平醫院做好準備
偷電纜線兼販毒 刑事局破集團逮7嫌
台日特別夥伴關係 彭榮次盼深化為推心置腹
北市家長抗議工程會營養午餐遴選廠商規定
開鍘 ! 金管會解除辜仲瑩等人職務
扁獄中發聲 「517」一個堅持、三大訴求
參與WHA 蔡英文：中國善意 、危險的一步
睽違6年 聯合國發證給台灣記者
官方版／疾病管制局「認識新流感」
豬流感大流行疫情為期不遠 各國準備應戰
停機7天改善政局 肯亞婦團推動性罷工
醫界對豬流感病毒所知有限 某些理論恐有錯
英國伊拉克駐軍任務 今正式劃下句點
歐巴馬宣布克萊斯勒汽車與飛雅特全球結盟
世衛組織改稱豬流感為H1N1 A型流感
日本一高中男生疑似感染豬流感 仍待詳檢
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬訪墨隨行官員 疑染豬流感並傳給家人
墨西哥大幅上修新型流感確診病例為260個
WHO：流感大流行警戒層級尚無理由升至最高
印度企業領袖讚揚台灣為發展中國家經濟楷模
隨同訪墨官員疑染豬流感 歐巴馬朱棣文無恙
跟蹤騷擾泰拉班克斯 男影迷被判有罪
豬流感蔓延 華府也淪陷
加拿大豬流感病例增至34個
不再是美提款機？美眾議員指中國買美債縮手
新流感爆發 惡靈碉堡等片貼近疫情氛圍
心疼影迷徹夜排隊 休傑克曼請800人吃早餐
房市回溫 業者Q1季報佳 新流感牽動Q2買氣
學童疑似染豬流感 西雅圖一所小學停課
美國特別301調查報告 台灣終於擺脫觀察名單
時代100揭曉 歐巴馬伉儷入榜 中國4人出線
南韓境內出現豬流感人傳人現象
勞動節3天假期全台好天氣 日夜溫差大
防止H1N1 王金平倡民眾拱手合掌代替握手
美眾院通過信用卡法 須先警告才能提高利率
華爾街日報評論 支持台灣加入聯合國組織
南韓檢方完成調查 將不再傳訊盧武鉉
未依規定留值 國防部懲處蕭治群陳治安
世界經濟何處去 全球中央雜誌見真章
民進黨團：集遊法若表決 將發生嚴重衝突
憂疫情多國封殺豬肉進口 墨西哥向WTO提異議
擔憂豬流感 星注射流感疫苗人數激增
大陸1觀光客埔里下榻飯店墜樓身亡
羅馬網賽 納達爾費德瑞喬科維奇輕鬆挺進8強
紐約領事婦女團 體驗台灣多元文化之美
新同泉86號扶正困難 上午再派吊車扶正
民進黨團：只要有疫情 517遊行當然停辦
中央氣象局氣象報告
中國國資法實施 國企全稱國家出資企業
全美300間學校停課 近17萬學童放「豬流感假」
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
王金平江丙坤:兩岸互動應顧主權國安與人民
綜合所得稅5/1至6/1申報 4項扣除額提高
有2名大專生雙薪家庭 今年扣除額增12.3萬
符合條件者可申請延繳所得稅 最長 3個月
賠售房屋 依實際買賣價報稅較為有利
保險列舉扣除額每人2.4萬 健保費全額扣除
夫妻合報所得稅 12/1前可變更納稅主體
網路報稅免出門免排隊 還可第一批退稅
2萬元以下稅款可到超商繳 但需付手續費
嘉義縣民眾失蹤5天 上午山區尋獲脫險
信用卡繳稅 貨比三家不吃虧
中華民國贈薩爾瓦多紅外線體溫檢測儀啟用
美副總統評論流感加深民眾恐慌 白宮道歉
因應H1N1疫情 嘉市社大推不握手運動
回娘家省議會 吳伯雄:不分黨派的民主聖地
MLB 洋基勝天使 3連勝
墨西哥H1N1新流感確定病例312 含12死亡病例
豬流感準確名稱 鍾南山：應是美洲或北美流感
豬流感全球疫情最新發展與統計
騎樓整平 北市府：落實友善步道無障礙
經建會：中長期資金運用利率今起調降
中美政要百人會 探討中美關係等議題
新店濫墾案 北檢傳喚羅福助說明
北京一家銀行被搶 據報嫌犯未滿17歲
蔡英文：難接受執政黨版集遊法修正案
經部:推動兩岸LED共同標準及交互認證機制
自由之家：去年全世界新聞自由度普遍倒退
因應豬流感 日相：徹底阻止病毒入境
中國盜版嚴重 再列美國版權黑名單
屏風莎姆雷特將再登舞台 展現喜劇魅力
教唆槍擊檢察官 黃上豐偵訊否認
美教育部估計11州300所學校因豬流感停課
景氣差 首季鋼鐵廠仍多虧損
防範H1N1 基隆成立疫情應變中心
綠營指立委離職儲金案自肥 藍營將建議撤案
消費券13萬人未領 總發放比率99.42%
6小時快驗新流感 疾管局研製檢驗試劑
職能訓練 台中醫院讓精障學員回復工作技能
測繪圖資查詢系統上線 可上網查地籍圖
五一勞動節 劉揆肯定全國勞工長期辛勞
總統盼和美簽引渡協定 把一些逃犯抓回來
民進黨：蔡英文出訪美加 說明517遊行訴求
遊學墨美加欲取消契約 應注意賠償規範
紐西蘭密切監視豬流感疫情演進
國台辦在台灣登廣告？官員：沒聽說
民調：76%日本人認為台日關係良好
新流感來勢洶洶 金管會成立緊急應變小組
銀髮商機看俏 健康照護產業展開幕
DNA露餡 洛城警方稱72歲嫌犯涉連續姦殺30婦女
營建署:30公頃以下非都更 由縣市政府審議
墨西哥感染豬流感病例增至312件
防單車失竊 花蓮警方推專用識別證
監院明辦敬親活動 副院長要幫媽媽洗腳
押解黃上豐返台 法部肯定對岸打擊犯罪誠意
中國異議作家劉曉波獲自由寫作獎
馬總統：兩岸直航 應該每週540班才夠
綠營：中資以外資名義入股市 政府應徹查
標準普爾：菲律賓經濟今年微幅成長
防落石再砸傷遊客 太管處緊急採購安全帽
加強應變 世運場館化學消防演練
今年西瓜品質佳 雲林縣明辦促銷活動
3度延長 公牛險勝塞爾蒂克 第7戰決勝負
香港私人直升機墜撞旅遊巴士 3人受輕傷
美國職棒 陳鏞基升上3A
4月底無薪假通報17.8萬人 持續減少
5/1勞工遊行 劉兆玄:盡速回應所聽到的聲音
美豬流感確定病例增至118例 分布遍及15州
轎車掉落大坑山谷 消防局吊掛救出
南縣設全國首座毒癮戒治輔導據點
保護智財獲美列正面發展 經部強化法制面
美公佈特別301條款 中國名列優先觀察名單
馬來西亞要求曾到疫區民眾返國自我隔離7天
必也正名乎？ 新流感基因「豬味十足」
工會領袖：豬流感恐讓星失業人數再攀高
半導體廠Q2可望全面成長 晶圓代工業最強
印度是全球受恐怖主義影響最嚴重國家之一
雲林破獲大型六合彩簽賭站 逮6嫌
提高克流感存量 衛署擬向藥廠提強制授權
蓋洛普民調：逾6成日本民眾想來台觀光
NBA公牛3度延長戰平塞爾蒂克 第7戰決生死
廢電池回收 全台增設2000個公廁回收點
堅辦517遊行遭批 民進黨：有心人操作
公稅盟:所得稅法案若通過 政府稅損逾千億
陸客墜樓命案待釐清 團員繼續未完行程
8大勞團遊行反失業 勞委會：持續促進就業
蘇俊賓指台灣參與WHA是活路外交成果
台灣7隻流浪犬抵洛杉磯待認養
總統:台灣勞工水準高 不需靠對抗解決問題
疏解遊覽車臨停需求 北市府增設臨停區
太陽能市場展望不明 仍處 L與 U灰色地帶
豬流感新點子：個人化口罩秀出創意
古巴仍列美國「資助恐怖主義國家」黑名單
金光黨專詐獅子會員 刑事局逮兩嫌
馬國男子涉非禮女兒 再被揭發曾殺女埋屍
豬流感恐懼蔓延 紐西蘭部長自我隔離
抗豬流感 以色列防疫警戒全面升級
NBA季後賽 火箭射倒拓荒者 12年來首闖第2輪
防範H1N1新型流感 大運會嚴陣以待
調查預估 以色列可望明年揮別不景氣
LED類股首季財報 東貝華興最閃亮
防H1N1蔓延 檢疫第一線人員提高防疫措施
遏止疫情蔓延 墨西哥開始5天停班停課
假冒檢察官詐財 詐騙集團40嫌送辦
國家實驗研究院院長佈達 陳文華上任
高縣市合併案 民進黨籲市議員勿當攔路虎
斯圖加特網賽 球后莎菲娜打進8強
NBA季後賽 魔術淘汰76人 晉級第2輪
太魯閣常有無預警落石 營建署籲注意安全
即將出版新書 指A-Rod早在中學即服用禁藥
勞動節 劉兆玄：勞工是國家建設無名英雄
Windows 7候選版5月5日登場
人老心不老 樂齡達人分享快樂學習之道
東海大學遭恐嚇在水源下毒 報警查辦
全國軟式少棒聯賽開幕 56隊展開72場競技
刷卡繳稅拼免手續費 銀行轉攻分期市場
三峽驚傳家庭悲劇 精障男子涉嫌掐死姪子
基隆輪船理貨員抗議交部擬開放發照
行政院賦改會通過噸位稅建議案
美國巴爾的摩太陽報大裁員近三分之一
傳中國整修完畢蘇聯航母將供訓練使用
大葉高島屋百貨火警 20輛消防車搶救中
抗流感大作戰 衛署公布防疫撇步
助企業度難關 綠委提案設艱困產業扶助基金
中國大陸肯德基降價 降幅逾3成
5重劃工程處官員涉貪污 台中地檢署起訴
失業爸爸怕失控搶超商 李應元勸慰伸援手
立院通過調降綜所稅率降 民國100年適用
克萊斯勒聲請破產 對中國車市影響不大
豬流感首次在德國境內傳播 染病護士已痊癒
吃裡扒外 紐約婦女竊取公司超過500磅重黃金
誤植民眾為收賄員警 法院判決民視賠償25萬
發展前瞻技術設備 國科會編10億補助廠商
國內18起新流感調查病例 12人排除感染
國軍醫院疑醫療糾紛 衛生署盼院方處理
景氣不佳 北市估今年歲入短收84億
黃上豐涉教唆槍擊檢察官 檢方聲請羈押
遭麥當勞控告侵權 馬國印度餐館二審勝訴
立院三讀修正醫療法 保障藥物受試者權益
上海世博會確認參展國家組織達236個
大葉高島屋火警 業者:人員疏散 無人受傷
豬流感 中國大陸改稱甲型H1N1流感
世紀大流感紀錄片 一窺流感病毒肆虐途徑
東海大學遭恐嚇下毒 警方採獲可疑指紋
湖北三角山發現三處文物
上海世博會香港專題網站正式啟動
中俄啟動2009年跨界水體水質聯合監測
世衛命名A型H1N1 衛署續用H1N1新型流感
學者：國內保險業進軍大陸躍馬國際
國民黨團:降綜所稅率 照顧弱勢與受薪階級
享受生命中不完美 黃俊諺腦麻畫出一片天
連接器廠首季獲利揮強棒 7家每股獲利逾1元
陳水扁：已申請再入黨 民進黨勿雙重標準
失業率攀升 以地方政府仍多訂購中國製國旗
東協對抗豬流感會議即將召開 泰將加強維安
日相撲季遇豬流感 力士將戴口罩上場
日本3月失業人口335萬 近3年半新高
南縣市合併升格 南縣民調61%認同
天母大葉高島屋百貨火警撲滅 無人傷亡
標檢局抽檢 6成按摩腰帶電磁干擾不合格
遭恐嚇下毒 東海大學逐一檢測水塔水質
德首度出現豬流感人傳人病例
法鼓山浴佛祈福 民眾攜眷共沐法喜
促縣市合併 高縣府會拜訪高市議長
歐盟：歐洲很有可能爆發豬流感大流行
中國製造業採購經理指數連續5個月回升
中華電信ICT技術 計劃搶進中國泰國市場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中日關係表面熱絡 背後存隱憂
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
東海遭恐嚇下毒 水公司派水車送水10噸
日厚勞省：橫濱高中男生未感染豬流感
中油：明天起汽柴油每公升各調降0.1元
台灣西瓜節研討會 專家促重品種品質品牌
劉揆：囤積哄抬防疫物資 嚴刑伺候
疑食物過敏 屏東振興國小41學童送醫
經濟拮据 華山基金會義賣肉粽籌款
反失業大遊行 政院承諾召開勞資政策會議
黃永田將掀邱毅假髮照印名片 南檢搜出15盒
面板業第1季虧損 但產業狀況轉佳
新店濫墾案 羅福助下午北檢報到
美國媒體：美國大法官蘇特打算退休
九曲洞重新開放 太管處備妥安全帽借遊客戴
經建會:已發消費券逾8成已兌付 近674億元
H1N1疫情擴散 外交部：仍朝總統出訪規劃
三井住友以55億美元承接日本花旗部分業務
以中華台北為WHA觀察員 葉金川:民調支持
新同泉86號扶正 找到輪機長許聰文屍體
夏立言:美聯社有關馬總統談話錯誤 應道歉
防H1N1新型流感 高雄海關防疫嚴陣以待
陸客飯店墜樓命案 檢警研判意外成分較大
基隆啟動防疫機制 衛生局籲勿囤積口罩
安麗盃撞球賽 張舒涵擊敗英國球后費雪
南市警破獲犯罪集團搜出槍毒 逮獲4人
香港立法會議員:台灣民主發展 香港可參考
台南海巡隊安平港區查獲逾百箱私菸
不受下毒案影響 東海表演藝術月活動照常
關懷失業勞工心理健康 葉金川代言公益廣告
教廷拉特朗大學校長費斯凱拉訪台
迎接18泰僑自墨返國 泰特設醫療團隊待命
綠博蘋果掛在梨樹上 宜縣府：屬意象設計
98學年度指定科目考試 5月4日截止報名
馬總統：兩岸協商放進文化議題是時候
南投愛心診所啟動 弱勢家庭免收掛號費
日前大陸內蒙河套沙塵 台灣尚無影響
廖了以:豐原2-1號路若提前半年完工記大功
尋找4年前命案遺骸 動用透地雷達
政大成立創造力講座 培養學生軟實力
北市光復國小明義賣 捐助台東家扶
防範新流感 金門小三通成立緊急應變小組
防流感衝擊消費 農委會業者合推爌肉飯優惠
青輔會青創貸款免付費諮詢專線上線
墨西哥豬流感疫情有減緩趨勢
中油明起汽柴油每公升各調降0.1元
東海大學遭恐嚇 胡志強誓言不讓歹徒得逞
20公斤裝桶裝瓦斯 明起每桶調降5元
台塑化：明1時起汽柴油每公升降0.1元
金管會命開發金解除辜仲瑩總經理職務
上海世博倒數1週年 特許商品店將開500家
新店濫墾案 檢方聲押羅福助
視察防疫準備 陳菊籲做好自我健康管理
因應金融危機 各國各彈己調 各有盤算
日一嬰孩A型流感呈陽性 豬流感與否待觀察
金融商品課稅 賦改會尚無結論
上海世博會進入倒數計時1年
因應新流感 世運聽奧提升防疫最高等級
玉山主峰線單日往返行程 6月起停止受理
台灣成功參與WHA 職業外交官百感交集
戴遐齡看SBL 為裁判打氣
教育部4年62億 改建國立高中職老舊校舍
府：重視勞工訴求 政院5月開勞資政策會議
因應新流感 教育部研擬考試停課相關規定
涉盜獵保育類動物 4原住民遭查獲法辦
金門清查幽靈人口 鎖定3種戶口為優先對象
金管會對開發金案開鍘 辜仲瑩遭解職
族別選項修正影響原住民登記？內政部澄清
橫濱現H1N1疑似病例 世桌賽加強防範
消費券替代率逾6成 經建會尚不考慮再發
以防疫為名下達殺豬令 埃及政府遭嘲諷
金管會:處理開發金與元大金案標準無不一
台商購物商場開張 上海五角場時尚新地標
SBL楊哲宜關鍵上籃 裕隆逆轉勝台銀
毛治國:陸客來台自由行 下週開始協商
豬流感疫情蔓延 墨西哥要求WHO追查責任
辜仲瑩：忍辱負重 主動請辭開發金相關職務
陸客來台增 毛治國:建置景點流量通報系統
外傳買山寨喊話器 國防部嚴正否認
第098087期今彩539三星彩四星彩開獎
星政府將採三措施保工作救失業
香港出現首宗H1N1流感
世桌賽江宏傑鄭怡靜淘汰日將 不敵大陸
世界最快飛腿波特車禍 左腳中刺屑無法出賽
第098035期大樂透49樂合彩開獎結果
香港出現豬流感確診病例
研究顯示 豬流感可能為真正的混種病毒
新流感攻陷香港 當局呼籲市民毋須恐慌
毛治國：直航機票有降價空間
新同泉86號漁船沉沒案 油輪二副遭收押
未曾赴墨護士遭感染 德豬流感病例增至5人
高市民宅被射爆裂物 警初鑑定為信號彈
湮滅刑事證據？北縣警復原刪除檔案送檢方
防制豬流感疫情 美增購1300萬個療程用藥
WHO命名A型H1N1流感 台灣驗病毒只要6小時
五一勞動節 巨大美利達辦騎向中國活動
勞動節逢經濟危機 全球勞工春鬥格外激烈
扁再入黨案 蔡英文：依規定與程序處理
國民黨縣市長選舉提名 北縣等5縣市延後
北所：陳水扁感冒 醫師已開藥供服用
安麗盃撞球賽 林沅君等獲分組第一
教部：近50校接獲恐嚇電話 警政署偵查
日本失業率攀新高 再度陷入通貨緊縮
涉教唆槍擊檢察官 黃上豐遭收押
川震周年前夕 台灣辦四川災後重建研討會
2009台灣ESI論文統計結果 台大排名全球65
特偵組就訊陳水扁 因扁身體不適改期
紐時：以墨西哥為鑑 有病趕快看醫生
世衛組織證實 台灣將出席今年世衛大會
嚮往赴台留學 印度學子競相爭取獎學金
第098087期今彩539三星四星彩派彩結果
香港首宗新型流感 高雄機場防疫嚴格把關
對疫情反應慢半拍？ WHO展開調查
日代表指台灣地位未定 外交部嚴正抗議
名古屋傳一疑似豬流感病例 尚待查明
第098035期大樂透 頭獎1人獨得4.97億元
香港新流感病患住宿飯店 台灣旅客不多
桃園機場維持既定安全檢疫層級
蘇俊賓：欣見台灣媒體能獲記者證 採訪WHA
旅美書法大師張隆延病逝紐約 享壽101歲
中華職棒楊松弦再見安打 統一力克兄弟
豬流感全球疫情最新發展與統計
香港證實首例新流感 病患下榻酒店被封鎖
同性戀女詩人杜菲獲選英國桂冠詩人
英女王家門口 英國男女忘情做愛被捕
避免不必要恐慌 世衛將新流感病毒改名
不敢輕忽 紐西蘭採取新措施防堵豬流感
美國：蓋達是最大威脅 伊朗最支持恐怖主義
食品倉儲不合衛生遭起訴 美國味全公司道歉
新流感／香港淪陷 24名同機旅客已入境台灣
疾管局急尋24台客 明天可能提高航機檢疫
新店濫墾案 羅福助遭限制出境
白宮:WHO可能升高新流感至最高等級
憲兵喊話器預算1592萬 立院4日排解凍案
上海疾控中心： 東航旅客正進行1週隔離
與墨西哥旅客下榻同一飯店 13名台灣旅客被留置
不配合檢疫 處6到30萬元罰款
花蓮6陸客 檢驗結果3日出爐
台灣新聞自由跌11名 蘇俊賓：要積極改善
屋漏偏逢連夜雨 墨西哥今年經濟恐萎縮5.2%
高齡社會需要什麼節目? 北歐經驗值得借鏡
政府對日強硬對中軟弱 綠:不知標準為何
墨西哥旅客染豬流感 港下榻酒店檢疫7天
英國證實首起人傳人豬流感病例
香港爆發新流感 台灣旅客被困酒店
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
名古屋傳疑似感染豬流感 經查明排除嫌疑
世衛：現有流感疫苗對抗新流感 效用不大
駕車衝撞王室遊行巴士 荷蘭男子傷重不治
垃圾郵件大發豬流感利市 勾引民眾上當中毒
HC快纖疑似會影響健康 美FDA籲立即停止使用
美CDC官員:豬流感毒性似不如1918年流感病毒
法國衛生部長證實2起豬流感確診病例
歐洲CDC:豬流感如爆大流行 感染率可能達50%
希威頓銀行倒閉 美國今年第30家
駐洛杉磯辦事處籲南加僑胞防範豬流感
法宣布確定有2豬流感病例
台灣將助瓜地馬拉偏遠地區小學整建教室
巴西豬流感疑似病例增至7個
H1N1新流感疫情擴大 南韓發現首起確定病例
加拿大豬流感病例增至51例
今天的台灣英雄:尼曼匹克症家族勇敢樂活
台灣女婿魯迅孫 周令飛盼在台辦魯迅特展
政治形象鮮明 模糊魯迅文學價值與地位
活出一個樣子來 魯迅四代風格特立獨行
美經濟樂觀預期加持 油價衝至近1月新高
全台多雲到晴 中南部白天高溫30度
南韓出現確診患者 世界第14豬流感發生國
紐約州感染豬流感人數緩慢增加 口罩大賣
海上3個低壓帶 氣象局密切觀察是否成颱
學生疑染豬流感 西俄勒岡州立大學停課
貝德：歡迎兩岸和解 美國沒必要限制
豬流感危機四伏 南韓爆首起確定感染病例
中國衛生部呼籲相關乘客儘快聯繫衛生部門
美一大法官退休 歐巴馬10月前提名遞補
中國對美國入境班機登機檢疫
H1N1新流感患者經上海 中國緊急防控
大葉高島屋火警無人傷亡 暫停營業數日
百人會長：現在是中國企業赴美收購好時機
草（弓剪）剛可能7月復出 木村說並未動怒
美大法官6月退休 歐巴馬傳有意提名女性接任
中國專家：H1N1病毒可能造成流感大流行
至少9名台灣旅客被困香港疫症酒店
關中:若H1N1疫情到要隔絕程度 國考擬延期
豬流感全球疫情最新發展與統計
實踐大學劇團在明尼蘇達州演出台灣民藝
中央氣象局氣象報告
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農試所改良白芷種苗 藥用成分高於市售數倍
詐騙集團新招 假驗血真詐財
墨西哥航空公司飛上海班機喊卡
防範新流感 百貨業者主動加強消毒工作
鍾南山：新型流感人傳人防控更困難
新加坡將從墨西哥入境者強制隔離7天
專家：豬流感病毒威力可能沒有「殺很大」
北院審理扁案 7日將召開陳水扁延押庭
全球半導體銷售3月份較去年同期減少30%
廣州53小學生染B型流感 虛驚一場
廣東急尋11名與H1N1流感病例同班機旅客
助失業民眾重返職場 花縣辦觀光培訓就業班
直航擴大認定 兩岸國輪從第三地可直航兩岸
墨西哥豬流感死亡病例增至16 全美20州淪陷
不滿政論節目發言 段宜康告民視一審敗訴
香港出現H1N1確定病例 外交部籲民眾注意
墨國新流感病患同機旅客被送院治療
推廣金鑽鳳梨 農糧署在彰化大力促銷
外交部:南韓出現H1N1病例 列黃色旅遊警示
瘦身產品Hydroxycut疑有害健康 FDA警告停用
陸委會：香港出現新流感 達黃燈旅遊警示
與香港患者同機台灣客 已有6人主動聯絡
丹佛牛仔酒醉騎馬 被警方開單罰25美元
美專家：不必對H1N1病毒過分恐慌
墨西哥H1N1流感患者據報在上海未出機場
上海緊密聯繫東航旅客 未有流感個案
189人與流感患者同機 上海嚴防疫情擴散
MU505班機台灣旅客25人 疾管局籲主動聯絡
香港議員要求隔離所有墨西哥旅客
東航MU505班機機組人員已被隔離觀察
抗豬流感 星推出環境清潔與個人衛生運動
NBA 韋德攻下41分 熱火老鷹第7戰決生死
美通用克萊斯勒4月銷售慘 福特市佔率勝豐田
香港傳新流感案例 桃園機場加強檢疫宣導
身心障礙人員特考 錄取率預估4.8%
台灣1家7口被困香港疫症酒店 外婆須協助
H1N1新型流感 13國黃色警示 墨國紅色警示
專家建議 網路安全總管應納入白宮組織架構
王建（火宣）：政府新型流感危機處理不錯
關鍵期 衛署籲與港患者同機19名旅客速聯絡
港出現新流感 綠指政府反應慢藍籲加強篩檢
別把病毒帶來！ 墨國豬流感假卻有民眾趴趴走
277香港客小三通遊金門 疾管局清查防疫
監院副院長陳進利為母洗腳 母子真情流露
NBA季後賽熱火再擒老鷹 兩隊第七戰定生死
針對中小企業戶 渣打推整合式薪資帳戶
H1N1新型流感防疫 劉揆：加強各部門協調
王建（火宣）：政務官怠忽職守 彈劾重點
澎湖無人島島主權利 讓渡予彰化獅友
疾管局：暫不對香港大陸旅客提高檢疫等級
親水體驗 北市社子水樂園活動開幕
印度以抗皺藥Botox治療痙攣 美國稱可致命
東協抗豬流感會議 中日韓將參與討論對策
3名上海旅墨遊客將返滬 旅遊局依規定辦理
加州豬流感病例增至17例 洛杉磯尚未波及
香港遭隔離酒店房客及員工情況穩定
洛杉磯西湖村發生芮氏4.4地震
印度新德里發現三起豬流感疑似病例
中縣客家桐花祭登場 黃仲生歡迎民眾賞花
香港H1N1病例同機旅客來台25人 已聯繫18人
華航長榮6航班24旅客 與港新流感病患同機
世界新聞自由評鑑：台灣評比後退
美銀行壓力測試7日出爐 花旗可能需增資百億
香港韓國黃色警示 旅客取消行程仍需賠償
亞洲物理奧林匹亞競賽 台灣獲7金1銀
駐美代表處籲僑胞注意防範豬流感
面對豬流感威脅 日人戴著口罩出國玩
墨西哥染豬流感病例與死亡人數持續增加
藍委提案拉K不免責 吸食擬處3年以下徒刑
內政部：消防人力4萬餘人 逐年增加
台灣獲邀出席WHA 美國會議員肯定
中日友好親善國際帆船賽 繞島賽登場
客社整理扁答辯內容 發表霧夜黑牢
香港將2處度假村做為H1N1新流感隔離中心
武術交流 廣東武術代表團參訪嘉市
工程會：從未禁止家長參與學校招標評選
動物專家：沒有必要對H1N1流感過度擔心
馬總統台灣關係法發言列入美國會紀錄
新型流感 外交部:法國丹麥列黃色旅遊警示
首爾佛光山寺舉辦佛誕浴佛法會
金融海嘯發威 日經：日本企業1-3月稅前虧損
進入國際紅十字會 馬總統盼大家繼續努力
民調：53%日人贊成修憲但64%堅持放棄戰爭
因應新流感 教育部要求通報出國學生名單
宜蘭1女學生明自墨返台 全家將自行隔離
衛署：港H1N1病例同機26人來台 7人未掌握
希拉蕊：與反美拉美領袖交往 阻擾對手強權
與H1N1患者同機 北京17人未發燒
主計處：97年第二預備金支出 社福占49%
發布香港旅遊警示慢半拍？陸委會澄清
環署：大陸沙塵消散 台灣空氣品質無影響
全國腦麻地板滾球賽登場 比體力比技巧
排雲山莊每日住宿承載量 6月起調升至102人
廖了以表揚模範母親 勉勵遇挫折勇敢堅持
花蓮甘藷品種改良 變身精緻農特產品
紅十字會志工表揚大會 總統伉儷同台頒獎
母親節作伙感恩 心智障礙兒載歌載舞
神祕總統辦公室 馬總統線上導覽全都露
信評：遠傳評等展望不受中國移動入股影響
王金平南縣表揚愛心媽媽與模範婆媳
兩岸企業家論壇台北高峰會4日登場
蕭副總統:台灣經略地位好 風暴中有契機
香港保釣船出發前往釣魚台宣示主權
與港病例同機 5陸客1導遊署花隔離問診
工商建研會組團參訪大陸
關心世運防疫 劉揆籲提高警覺
台灣西瓜節熱滾滾 台南梁瑞典榮登西瓜王
香港H1N1患者 北京17名同機者中5墨國人
屏東黑鮪魚文化季 總統拍賣頂級黑鮪魚
HC快纖疑影響健康 衛署：台灣未引進
葉金川:1至2週內 台灣出現新流感移入病例
大陸2外國人發燒 急查原因扁桃腺發炎
數千平埔原住民上街頭 要求正名
主計處調查：攤販業趨年輕及高學歷化
以一般衛生措施為名 埃及堅持殺豬令
撞球王子柯秉逸獲贊助 目標拿世界賽冠軍
防疫無國界 以巴約埃會商力抗H1N1新流感
和平島公園釣客落海 海空搜救無所獲
月眉育樂世界馬拉灣10週年慶開園活動登場
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
主計處調查：小吃及服務類攤販利潤率最高
5月2日中央社新聞圖片發稿目錄（1）
日本新流感疑似病例再添一起 患者為女嬰
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
蘇俊賓：台灣參與WHA是彈性外交實質成果
巴拿馬大選明投票 投票率可能創新高
教育部：滯墨台生目前狀況良好
台中慈濟關懷偏遠山區照顧戶
日專家：三手傳染擴大 流感警戒將升到六
東海大學遭恐嚇案 檢警全力偵辦釐清案情
北京衛生局：17名接觸者無發燒症狀
與港病例同機團員夜宿台東 衛生單位待命
喜獲重生 高雄長庚醫院器官受贈者感恩
台灣旅客被隔離 楊家駿提供充足防疫物資
東海大學遭恐嚇案 中市警局長：有信心破案
澳門一名25歲女子接受流感檢測
避免二次污染 巴拿馬籍擱淺貨輪現地拆解
鼻頭龍洞地質公園成立 地質學家齊慶賀
僑委會補助經費 助以色列中文學校電腦化
芒刺在背 澳洲因應中國擴軍威脅增建武力
浪漫沙灘婚禮 4對新人澎湖締結良緣
新型流感蔓延 機場入出境旅客戴口罩增多
香港追蹤2名可能感染新流感司機
MLB 郭泓志左肘受傷進入傷兵名單
斐執政黨：企業須保障就業避免勞工受剝削
北縣實施新流感防疫物資專案 防囤積牟利
新台幣本週升幅1.77% 亞洲貨幣全面翻揚
遭恐嚇下毒 東海大學供應瓶裝水並加強巡邏
全家出遊藤枝遊樂區 返途掉落溪谷1死4傷
H1N1新型流感 確定病例增至615人
林祥威不低潮 台師大衛冕團隊男子體操金牌
4月中古屋市場 價平量增
香港旅遊警示 葉金川：陸委會沒有反應慢
防範新型流感蔓延 美國更多學校停課
馬總統訪農情 應允高經濟作物投保
教部:香港台灣留學生掌握百餘人 健康良好
中國要求嚴防死守 力阻H1N1新流感傳入
泰國兩人接受檢疫 尚未傳出新型流感病例
香港最新有5人接受新流感化驗
香港保釣船未能順利出發
北縣表揚五心級公廁 鶯歌陶博館等獲獎
98全國大運會首金 落入地主台師大手中
雨季將屆 副總統指示高縣做好河川防颱應變
屢冒險赴金勞軍 周遊砲火情人非浪得虛名
慈濟：少吃肉 可減少H1N1威脅機率
楊金桂摘大運會游泳首日雙金 雙破大會
NHK殖民台灣史特別節目餘波蕩漾
安麗盃撞球賽 譚湘玲周婕妤晉級8強
高雄海科大校慶 王金平盼落實海洋特色
世衛：15國已通報615個新流感確定病例
大學同志團體籲取消宿舍門禁時間
大運會桌球賽採新規則 裁判嚴格檢測球拍
義出現首宗H1N1新型流感確診病例 患者已康復
工會要求月薪454美元 辛總理：政府破產沒錢
慈濟將辦浴佛大典 祈禱人類度過H1N1災難
與港病例同機旅客來台增至27人 1人失聯
連日高溫 印度1350隻豬羊與500隻雞暴斃
索馬利亞海盜宣稱再劫兩船
和平島公園釣客落海 黃金時間持續搜救
預防新型流感 菲倡用處女椰油
周遊訪金門 發願照顧退休老藝人
天文年 北市邀弱勢家庭學生夜宿天文館
馬國檳城首長歡迎美墨民眾到訪旅遊
新加坡兩國立大學限制師生海外行程
印度官員否認發現新型流感病例
總統府：補助裝置防水閘門 絕非浪費
98大運會開幕 規模創歷屆之最
內政部：治山防洪為本 設防水閘門為輔
15億裝水閘門浪費？營建署：應急保護措施
擋不住 以色列證實第3起H1N1新型流感病例
與港病例同機旅客 來台27人全部取得聯繫
澎湖花火節開幕 第3名無人島主誕生
中華職棒統一勝兄弟 曹錦輝吞首敗
國際健走登場 84歲夏長城挑戰48公里路程
索馬利亞海盜在印度洋劫持一艘貨輪
與港病例同機旅客來台27人 採檢結果明出爐
北約追捕索馬利亞海盜成功 海賊卻獲釋
6人留負壓病房 署花醫：民眾不須恐慌
加強防疫 泰機場邊界擬增設熱感應器
防疫滴水不漏 高雄機場嚴密篩檢發燒旅客
歐巴馬幕僚：中國應視達賴為西藏問題助力
紐約客熱愛洋基隊 市議員卻多挺大都會隊
流感觀察：山雨欲來 上海口罩大軍待湧現
H1N1新型流感向亞洲和義大利蔓延
護士和病人都感染 德新型流感確診增至6例
一批入境旅客未檢疫 日本政府道歉
中港澳全面動員 新流感疫情暫受控制
郭泓志牛棚練投失常 暫時放入傷兵陣容
與港病例同機 27旅客部分檢驗出爐均呈陰性
菲籍殺人嫌犯愛彌亞家屬盼台灣法外開恩
H1N1最新發展與統計
今天的台灣英雄:老榮民尹殿甲捐款助貧25年
羅氏藥廠應世衛要求 調派克流感抗H1N1
東海大學遭恐嚇下毒案偵破 逮獲1嫌
加墨美呼籲勿以新流感之名 阻礙國際貿易
王建民模擬賽 4局無安打
抗議隔離不當 墨建議國民避免到中國
大學遭恐嚇下毒案偵破 1人單獨作案
疫情指揮中心：一自墨返台學生發燒隔離中
辜仲瑩遭解職 金管會:不影響金鼎證股權行使
福建省政府:台生考大學可享加分
新型流感全球警戒 墨西哥:疫情進入穩定階段
兩岸事務綠營要求蘇起備詢 藍營：不可能
教育部:自墨返台被隔離留學生 體溫下降
自墨返台留學生 排除感染
達賴辦公室：達賴喇嘛可能獲頒巴黎榮譽市民
自墨返台學生排除染新流感 媽媽接回休養
口罩缺貨 政府將釋出200萬片
東海大學遭恐嚇案 警方再偵訊1男子
美國通報160起新型流感確定病例
南航明將包機載回滯留墨西哥的中國旅客
沈呂巡：爭取歐盟免簽證順利 還需相當時日
流感觀察：北京忙找人 上海找無人
墨西哥無新增流感死亡者 確定病例升為443
沈呂巡：參與世衛大會應不會有矮化台灣安排
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世衛組織：新型流感未在北美以外持續擴散
世衛組織仍不確定墨國新型流感病毒嚴重情形
柯利亞贏得厄瓜多第一輪選舉 當選連任
印度亞洲盃健力賽首日 中華隊三人奪金
以色列證實第3起H1N1新流感病例
世衛：大流行警戒未見調高到第六級必要
愛爾蘭證實第一起H1N1新型流感
加拿大新增30流感新病例 全部超過85例
駐日基地美籍嬰孩查明未感染H1N1新型流感
英國H1N1新型流感病例增至15例
出現輕微新型流感症狀 自墨返台女學生隔離
全台白天氣溫偏高 西半部東南部30度
保障勞工權益 阿聯建置追蹤勞工薪水系統
加拿大豬隻感染H1N1新流感病毒
山東慶雲鞭炮爆炸事故 13人死亡
與港病例同機6人 署花：未現新流感症狀
加拿大亞省豬隻感染H1N1新型流感病毒
五四運動90週年 國圖邀民眾親近五四人物
台灣文學民主生根 五四運動思潮功不可沒
胡適紀念館環境清幽 林語堂故居遊客多
台灣新文學之父 賴和提攜後進不遺餘力
許地山對台灣新文學影響深 落花生成教材
張我軍倡導五四精神 白話文學引入台灣
臺大自由學風 傅斯年五四精神立下基礎
房仲：北市第一季房屋交易量衰退13%
河南中學標語：徹底杜絕上課入廁
巴菲特看壞美國報業前景 不願加碼投資
共享千元大碗公冰 快樂時光瞬間停格
教室太吵 湖南初中班長帶同學集體下跪
防疫漏洞 兩名維景酒店房客躲隔離回四川
內蒙古呼和浩特取消特權車牌
美衛生官員: 新型流感病毒不排除源自加州
中國和北韓將首次開通鐵路列車旅遊
MLB天使勝洋基 中止2連敗
風暴吹垮NFL牛仔訓練中心屋頂 12傷
南韓又發現新型流感「推定患者」
自墨返台女學生隔離 署桃進行抽血檢體培養
墨國新型流感確定案例增至473 19死454感染
廣東尋獲11名與新流感病患同班機旅客
中國南航將開通鄭州至台北定期直航包機
海關查獲黑心蜜餞 提醒民眾注意
南韓通報H1N1流感新疑似病例
與港病例同機 7人排除感染6人醫院隔離
台北捷運意外 女子捲入軌道無生命跡象
日分得新流型感病毒株 著手研發疫苗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
共同對抗H1N1新型流感 美墨總統通電話
羅馬網賽 喬科維奇甘霖助威 將與納達爾爭冠
兩岸定班分配 民航局:各家利益最大公約數
國貿局成為ICCA會員 積極洽辦在台國際會議
CDC：三分之一流感感染者到過墨西哥
疾管局提高自墨來台旅客檢疫等級
今年第1號颱風柯吉拉形成 侵台機會不大
紐約市可能有1000多人感染過N1H1病毒
新光醫院火警 自行撲滅
銀髮族暨健康照護產業展 觀展創新高
東海遭恐嚇下毒案 警方:歹徒簽賭負債犯案
經濟危機影響 南韓將實施建築業職業認證制
H1N1新型流感全球疫情最新發展與統計
經部:會商答復低放核廢 再核定建議候選場址
香港新流感高危人物正接受隔離
西港刈香獲指定國家重要民俗 文建會頒證書
東大遭恐嚇案偵破 內政及法務部長慰勉
洛杉磯亞太電影展揭幕 九降風排定6日觀摩
北市公立幼稚園招生 教育局建議家長考慮
美國小聯盟 李振昌生涯首勝
世界台灣小姐與台灣妙齡小姐選美接受報名
保發中心:1至2月財產保險保費年減6.23%
藍營不排除5日表決集遊法案 綠營不接受
NBA季後賽 塞爾蒂克逼退公牛 晉級第2輪
勞資談判有進展 波士頓環球報暫緩停刊
香港遭隔離16名台籍旅客 陸委會：一切平安
上海隔離新流感酒店 阻擋媒體採訪
新型流感 外交部對16國發布黃色旅遊警示
全球10大部落格拑制最嚴重國家 緬甸居首
行動醫療團赴吉里巴斯 提供醫療服務
扁案第二波偵查近尾聲 特偵組下週追加起訴
保發中心:1至2月人身保險保費年減6.51%
推廣保險教育 保發中心辦生活與保險講座
總統：自行車王國美譽 發展單車運動願景
獲指定國家民俗活動 西港刈香更上層樓
道教文物展 王金平盼呂祖庇佑兩岸和平
NBA 塞爾蒂克擊敗公牛 4比3晉級
性問題難啟齒 美藉手機簡訊灌輸性教育
紐西蘭男子在大馬發燒求診 檢驗排除新型流感
擅用台灣人作品 浙江公司被判侵權
區域外匯儲備庫出資額 中日韓達成共識
國民黨廉能會建議 一審判逾1年不宜提名
金管會擬修法 定位銀行遵守法令單位隸屬
高市弱勢家庭彩繪幸福 母子走秀同樂
衛署:與港病例同機旅客 25排除2初步排除
內蒙古首條電氣化鐵路將開通
鵪鶉谷高球錦標賽第三輪 強生2桿領先伍茲
防新流感 金門縣消防局防疫處置演練
蕭副總統肯定蘭馨會長期關注婦女議題
澎湖大目船搖櫓賽 歌手詹雅雯搶先體驗
爭取性別友善 校園同志團體籲設無性別廁所
中國共青團團員達到7858萬名
防範新型流感過當？香港隔離整座酒店引質疑
防新流感 高雄旅展每天消毒審慎因應
特拉維夫國際紀錄片影展 聚焦台灣5片
楊家駿：被香港隔離16名台灣旅客情況穩定
東海大學遭恐嚇案偵破 教部提醒加強校安
安麗盃 周婕妤張舒涵晉級四強
台灣首架旅遊包機飛抵四川成都
北捷婦人跳軌輕生 檢警處理後正常營運
副總統表揚自強母親 政府會努力讓社會和諧
公共衛生關鍵時刻 葉金川總在關鍵位置
日月潭耶穌堂重新開放 周聯華主持感恩禮拜
工商協進會8日舉辦俄羅斯商機研討會
中國山西省出現大規模旱情
香港保釣人士遊行到美日領事館抗議
穩定金融 日將提供亞洲國家台幣3.3兆元
馬總統：口罩不致缺貨 民眾不用擔心
上海千金小姐結婚 貼身媬姆陪嫁
寧夏賀蘭山發現4尊巨大明朝石刻佛像
香港知名會計師涉嫌性侵及非禮百名女童
因應可能升格延選 國民黨北縣長初選延辦
防範新流感 民進黨籲政府上緊發條
署花醫6隔離旅客出院 繼續北上行程
高市議會明討論縣市合併案 社團全程監督
中市大墩愛心食物銀行首次發放 500戶受益
三峽大豹溪重新開放戲水 救生站啟動
移民署人力調派不及 出境等查驗逾半小時
邱正雄：政府5日釋出200萬片口罩到4大超商
全國自強母親表揚 23名媽媽獲獎
駐墨代表處欲聯絡台灣留學生 提供協助
台中縣市自行車隊 東海大學會師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣地位言論惹爭議 李友會明聲援日代表
署花醫6人解除隔離 衛生單位追蹤掌握狀況
巴喬兩回合擊倒英拳王奪冠 菲舉國歡騰
金門化妝創意比賽 周遊評審成大眾情人
衛署：新流感致死率不高 民眾勿過度恐慌
大運會 台師大包辦網球男女團體金牌
為償還地下錢莊債務 男子搶劫理髮店落網
探視陳水扁 陳幸妤：北所應照顧父親健康
天津組裝首架空中巴士5月試飛
總統南市上香贈匾 大學生抗議承認中國學歷
5月國中基測是否延考明宣布？教育部否認
日職 陳偉殷完封橫濱 第二勝入袋
6年醫衛整備 北市將成台灣防疫重要指標
自美返國日婦疑似感染H1N1新流感 日第三例
大運會標槍雙強爭霸破局 陳鈺文衛冕金牌
新流感山雨欲來 與其恐慌不如保持正確態度
北縣升格延選爭議 打亂藍綠選戰步調
新流感襲港 五月天：5月底香港演唱會照辦
中國促亞洲各國共同反對貿易保護主義
財部：報稅時應先移除P2P分享軟體
中華職棒 La New勝興農 曾兆豪奪首勝
癌症治療新曙光 吳漢忠找到提高療效途徑
馬總統：台語流失沒想像中嚴重
慈濟發函志工自愛愛人 防患H1N1疫情
南投意麵節 大碗公1200斤意麵3000人食用
周美青：每個孩子都有獨特性 別與他人比較
去年中國電子商務交易總額突破3兆元
東海大學遭恐嚇案偵破 檢警聯手痛擊不法
大運會跆拳道 楊淑君完成6連霸
台灣電影展雪梨16日舉行 首次售票2週賣光
東海大學恐嚇案 檢方複訊嫌疑人聲押獲准
嚴控流感 上海：被隔離者情緒穩定
大運會游泳 唐聖捷刷新高懸13年的舊紀錄
王秀毓等入圍者抵大堡礁 爭奪世界最棒工作
港府為被隔離台灣婦人提供糖尿病藥物
上海疾控部門：大陸尚無H1N1確診病例
連鎖超商：口罩庫存充裕 配合政策持續供貨
日男當街刀刺兩婦死亡後被補
百里侯之爭 國民黨明公告第3波提名作業
奧地利阿爾卑斯山區雪崩 6捷克登山客喪命
中國疾控專家：H1N1疫苗研製需3至4個月
提升愛心形象 藥師組織推動社區公益服務
新中橫落石砸中遊覽車 員工旅遊1死1傷
鄺麗貞退出初選民調 國民黨:初選已啟動
中國文藝獎章明頒獎 共18人獲獎
搭同班機感染 德新流感確診增至八例
陳水扁胸悶未改善 北所：專科醫師4日討論
學者從政 伊格納蒂夫正式接掌加拿大自由黨
台鐵母親節郵輪式觀光列車 套票千元有找
世衛：新型流感在加國很可能出現人傳豬
東協與中日韓同意設立1200億美元危機基金
安麗盃撞球賽 周婕妤勝張舒涵晉級決賽
中國研製出快速檢測法12小時確診H1N1
東協要求泰國 峰會五公里內不能有抗議者
日本職棒 阪神虎鄭凱文再登板吞敗投
斯圖加特網賽 莎菲娜逆轉克敵進入決賽
50名維景酒店住客員工失聯 港府擬禁出境
忍不下去了 傳義大利總理夫人打算離婚
14泰人今晚自墨返國 醫療團隊機場嚴陣以待
比利時國際健走 台灣榮膺主題國驚艷歐洲
台墨連線 旅墨僑民安好待尋18名遊學生
頒文英獎給吳靜吉 馬總統：台灣有你 真好
牙買加田徑賽 司徒華跑出女子百米今年佳績
泰黃衫軍領袖林明達指遇刺事件軍人所為
美同意提供H1N1病毒株給台灣研製戰備疫苗
中國3城市49墨西哥旅客遭隔離 墨大使不滿
墨客染H1N1 同機同酒店旅客紛紛被隔離
疾管局排除28人感染 200萬片口罩將釋出
香港保釣船出發擬往釣魚台 遭港府攔截
疑保母照顧不周 女嬰死亡裝箱送回父母
男童鐵軌旁散步 意外遭火車擦撞受傷
上海H1N1隔離酒店 安保人員未戴口罩
今年第2號颱風昌鴻形成 對台影響待觀察
比國健走協會：台灣為主題國盼增國際友誼
美衛生部長：冬天流感將構成真正威脅
H1N1全球疫情最新統計
安麗盃撞球賽 周婕妤擊敗高爾奪得冠軍
羅馬網賽 納達爾力挫喬科維奇 4度稱王
今天的台灣英雄：張家紘開垃圾車不讓鬚眉
NBA 西區季後賽第二輪 金塊旗開得勝
NBA 亞特蘭大鷹揚 91：78熄熱火 闖進第2輪
馬蒂內利當選巴拿馬下任總統
KKBOX上週專輯單曲排行 郭采潔表現亮眼
不堪丈夫拈花惹草 傳義總理妻子希望離婚
自美返台男子高燒39.6度 隔離送檢
成功企業家從政 馬蒂內利重視民間企業發展
機械動力藝術家徐瑞憲在紐約成立工作室
辜仲瑩遭解職 金管會:不影響金鼎證股權行使
美國防部長：無核武世界目標「長路漫漫」
X戰警：金鋼狼 北美票房冠軍
金融時報：飛雅特擬收購歐寶 冀成歐洲巨頭
福鹿茶春茶上市 產量少品質不減
五月感恩馨情天 寵愛媽咪來水都
蘇俊賓：4大超商口罩 應以市價販售
五四運動90周年 中國擴大紀念
溫馨五月天 「金嗓頌慈暉」
The Westin Taipei 六福皇宮10週年慶好禮再獻
立委建議比照消費券 發放口罩
全天下媽咪都想要的禮物！前進加拿大卑詩歡度母親節
【8,999 賞味皇宮】
日月潭耶穌堂重新開放後首度舉辦感恩禮拜
福華新粽主推浙江味
南韓感染新型流感修女將解除醫院隔離
中市尖峰時段免費公車將啟動 蔡依林代言
鵪鶉谷高球賽 歐海爾封王伍茲第四
新流感趨緩 陳馮富珍警告可能再度出現
烏鴉變喜鵲 瑞銀、高盛看好台股
干豬何事? 葉金川不考慮暫停豬肉進口
達德商工龍獅隊政院表演 劉揆稱許為國爭光
NBA年度最佳行政主管 頒給金塊籃球事務副總
美新流感病例躍升 上下午增5個州19例
日駐台代表言論 引發藍綠對壘
菲籍補教女師愛彌亞殺人案改判 庭長說明
斯圖加特網賽 庫茲妮佐娃擊敗莎菲娜稱后
2009台北市警消協拍工作坊 現場新聞稿
全球首款中文化介面Android平台手機
國家品質獎 5/5日頒獎
溫德母親節 5/1~5/9粉嫩媽咪周
嗆馬學生碰上黑道 民進黨：黑道護馬？
上海車展新星 浩漢為中國吉利設計最新概念車
深圳首家水主題設計酒店
「琴戀克拉拉」音樂會
「螢光閃耀」生態之旅一日遊
綠反鎖會場 陸生來台修法停擺
國民黨團建議 齋藤列「不受歡迎人物」
第2季燃料成本 台電：7月公布
纏訟三年 郭董質問股神為何投資比亞迪
羅福助赴監院陳情 控檢方小案大辦
銀行挺企業績優 玉山銀等獲獎
首張茶香刮刮樂「光泉奉茶 錢來也」上市 頭獎30萬元等你拿
櫃買中心深耕已見成效 首家外國企業Array Inc登錄興櫃
臺灣網路認證推出金融憑證網路報稅現金抽獎活動
寶來權證百萬獎金挑戰賽5月5日公開抽獎
新光人壽助學金公開抽籤 2,950位保戶子女受惠
王品集團100店只 8大品牌聯合9折促銷
證交所5月6日起舉辦五場次「上市公司業績發表會」
第一金全球高收益債券基金5月11日開始募集
受惠政府資金挹注 高收益債今年以來表現亮麗
戴口罩與洗手奏效 墨西哥新型流感疫情降溫
6.1強震侵襲瓜地馬拉
美30州出現226起確定新型流感病例
印度亞洲盃健力賽第二天 中華隊再傳捷報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以色列通報第4起新型流感確認病例
世衛提醒 注意養豬場新型流感疫情
新型流感蔓延 世衛籲人小心不要傳給豬
美證實出現226個H1N1新型流感確認病例
台灣藝術團隊5月中展開美東巡演
以色列出現第4例新型流感確認病例
挪威疑似新型流感病例 經檢驗排除感染
世衛：民眾可安心食用豬肉
台灣贈電腦設備助秘魯學校設置數位學習中心
男子自美返台高燒 後送醫院隔離觀察
法宣布：墨西哥飛法班機停靠指定區域
薩爾瓦多爆2起新型流感確定病例
台股開盤上漲293.03點 為6285.6點
阿聯媒體：中東複製人實驗室開始運作
海面上兩颱風 1號無影響2號待觀察
認識真正的古巴 中正大學舉辦影展
廣東哄抬口罩價格者最高罰人民幣50萬
外資匯入 新台幣盤初爆量升破33元關卡
專家：香港7天後沒新流感個案即過關
墨航班機乘客全找到未發燒 南航未赴墨接人
法人看俏後市 營建股漲幅逾6%
大陸民眾五一假期狂買人民幣120億元
防新型流感 陳菊：高市府有萬全準備
亞洲外儲庫年底前成立 各國歡迎香港加入
賴幸媛：聽從疫情中心指揮 未慢半拍
菲籍愛彌亞殺人案 二審改判無期徒刑
陝西華南虎照事件被撤職官員疑復職
新流感疫情 外交部：哥倫比亞列黃色警示
美前總統卡特受邀到玻利維亞種古柯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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國民黨團：口罩供應無虞 民眾不需搶購
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
馬蒂內利以6成得票率贏得總統選舉
太歲頭上動土 英國公主傳在柬埔寨被搶
大學生嗆聲 總統：執法單位態度可更寬容
經部:4大超商外 其他店家亦可洽商販售口罩
北京首都第2機場將選址南郊大興區
經部:口罩需求增5倍 確保民眾買得到買得起
中國大陸服裝企業預估今年出口降2成
中國禁止從加拿大疫區省輸入豬及產品
新加坡邊界關卡強制巴士乘客接受體溫檢測
再度跳空大漲 金融股惜售氣氛濃
武漢天興洲長江大橋開始試車
柯森耀：台灣與巴拿馬關係不會有大變化
新台幣狂升 食品股樂透
大學生嗆總統疑遭拉扯 警方追查有無暴力
陸資購併想像 金融股再度幾近全面漲停
學者籲救教育 蘇俊賓：教部會納入參考
墨H1N1新流感案例增至590 22死568感染
本土社團517高雄遊行 與民進黨分進合擊
聖保羅文化急轉彎 法國藝術家共襄盛舉
陳菊籲國民黨團多負歷史責任 支持縣市合併
陸資利多發酵 證券股全面噴出
商界巨擘馬蒂內利當選巴拿馬新總統
河南鄭州至台北實現定期直航
星外交部：有七新加坡人在港遭隔離
污水下水道六年計畫 總投資2047億史上最大
上海疾控預防中心：流感隔離者體溫正常
新流感衝擊廣交會 採購商大減
綠質疑集遊法案針對517 藍營：依既定程序
學者要求下台救教育 鄭瑞城：虛心檢討
經建會：近一年 財經法規鬆綁240項
立院:15歲以下 22時後禁入及滯留電子遊戲場
台灣78旅客墨國郵輪團 行程改向晚間返台
歐日專家：定利率上限 恐使地下金融猖獗
民進黨團杯葛 立院內政委員會上午停擺
愛彌亞殺人案改判 被害人家屬將提上訴
葉金川：先確認100%安全 才建議總統訪薩
湖北黃石男子站立也能睡著 被戲稱覺皇
因應新流感 國防部:全面配合政府防疫
處理經濟惹民怨 法總統讓2/3選民失望
517遊行 吳乃仁：民進黨全部往台北動員
央行阻升 新台幣升轉貶 中午重貶1.17角
毛治國：台中捷運原則上一定會興建
金管會:證期週邊單位查帳 非針對個人
遼寧發現可開採50年以上超大鐵礦區
泰北辦保育院 沈秋香義賣新書回饋二林
美國要求德國收容關達那摩維吾爾族犯人
彭蒙惠王芷蕾紐約演出 僑胞如癡如醉
馬總統賀馬蒂內利勝選 盼兩國繼續合作
女嬰疑照顧不週致死 保母落網
周俊吉:有信心應付新流感 不致影響房地產
北縣女嬰棄屍案 保母夫妻落網否認虐嬰
心戰喊話器採購預算 立院委員會解凍
星政府加碼22億元協助國人就業
保釣人士晚間出海 赴釣魚台表達護漁決心
元大涉背信案首開庭 馬志玲聲請解限制出境
14名泰人自墨返國 暫無人感染新型流感
民進黨:學生嗆聲被施暴 政府應揪出黑衣人
預期民眾搶打季節流感疫苗 衛署擴大採購
台股收盤漲337.83點 為6330.40點
肯定亞太美人貢獻 歐巴馬宣布亞太傳統月
吳乃仁：金管會查帳 應查藍綠16年來紀錄
噴出大漲337點 創8個月來新高
5日起 持裁決書可至郵局超商繳交通罰款
調查:過去2年 近5成大專畢業新鮮人待業中
日防H1N1新流感 五大機場加派檢疫人手
新型流感出現人傳豬 專家憂再度跨物種傳染
台北股市開高走高 漲337.83點
北京再部署 嚴防新流感從機場入境
5月台指期收漲421點 正價差105.6點
疾管局防疫醫師黃頌恩 曾到非洲行醫
5月電子期收漲17.15點 金融期漲46.4點
桃園警方破獲犯罪組織 學生和軍人都在列
星媒：台人社群展現成熟公民社會自發自覺
墨政府可能解除關閉墨西哥市公共場所措施
中國新生代民工外出打工出現移民化傾向
王志剛：貿協加強拓展中國大陸市場
滬圳14家銀行第1季利潤達人民幣1080億元
國寶級高身(魚固)魚 農委會改為非保育類
鳳山打鐵街度小月 盼建築業帶動恢復榮景
蔡依林香港返台 代言中市免費公車
墨擬派機接回滯中國民
政府推大畢生實習方案 6成6企業有意申請
曾被張惠妹退歌 柯有綸心碎
身心障礙特考結束 錄取率預估為6%
艾草舊金山影展獲獎 導演姜秀瓊與觀眾對談
自主管理 19家溫泉業者2階段評核獲OK認證
貢寮國際海洋音樂祭 受理樂團參賽報名
綠委質疑陸生來台將提前 教部：時程沒變
防疫中心下午5時釋出200萬個口罩
MLB 克勞福單場6盜平紀錄 光芒5：3勝紅襪
高美濕地景觀如畫 營建署長葉世文說讚
台股漲337點 三大法人買超236億元
罕見病例 老婦腹痛竟是糯米糕形成結石
創意走秀 台中創世將發表發票衣飾走秀
金管會:查核週邊單位費用 屬職權行使
協助開發 工研院成立7個中小企業群聚聯盟
WHO今晚疫苗電話會議 疾管局國衛院等獲邀
金士頓:Q2末DRAM 1Gb可望挑戰1.5美元
一審判逾1年不提名？吳敦義：黨高度重視
台灣九份旅遊海報在首爾公車上出現
市售口罩價差逾3倍 外科手術口罩屈臣氏最貴
被隔離台灣遊客：全家情緒都很平靜
歐巴馬指責違反新聞自由 中國不滿
東海大學遭恐嚇案偵破 校長赴議會感謝各界
立院教育文化委員會會議室被反鎖 議事停擺
國民黨團要求日本政府召回齋藤正樹
陸媒：勿藉川震週年活動消費災難受難者
五四90週年研討會 馬總統自稱胡適仰慕者
中國外交部：檢疫措施非歧視墨西哥公民
打破拉美左派當道 馬蒂內利當選巴拿馬總統
馮寄台投書日媒：兩岸簽ECFA有助東亞繁榮
發揮港埠機能 嘉縣府促布袋港列振興經濟案
湖北3000年古銅礦遺址遭濫採塌陷
談判截止期限已過 波士頓環球報命運未知
圓明園玉璽巴黎拍賣成交 買家可能來自中國
北區治安會報 郝龍斌:地方橫向聯繫更重要
印度小巴士墜河 27人喪生
NFL 暴風吹垮練習場屋頂 牛仔隊職員癱瘓
新台幣兌美元升4.1分 收33.192元
茶器新陶風 工藝所辦南投陶茶器創作展
南市議員：學生嗆聲受傷 應找出打人者
阻陸生來台法案 民進黨反鎖內政委員會議室
花蓮消保官稽查 藥局未哄抬口罩價格
阿里山新植1200株一葉蘭 可近距觀賞
慶啟人曹爾忠:兩岸司法協議 應送立院審查
柴松林：政府應免費供應口罩給全民
內政部推社區保母系統 提供家長托育選擇
旅遊生活頻道鬆餅快手鮑伯 挑戰包粽阿嬤
五四運動90週年 中共古為今用 令人興歎
自貝里斯返台男子 初步排除染新流感
首家外國企業安瑞科技申請登錄興櫃
中市公私立小學資源互享 兩校互蒙其利
口罩訂單滿檔 衛生棉廠重啟口罩產線
馬祖嚴防新流感 必要時暫停小三通
討論能源合作 南韓總統將訪問烏哈兩國
五四運動90週年影像展 珍貴史料大公開
電影「天使與魔鬼」引議 導演批梵蒂岡介入
林妙可7位數代言電視廣告 身價直逼章子怡
陳楚河對上周董 為刺陵血戰7天7夜
宏?硊~餘高爾夫資格賽 施佳昇復出即締佳績
斗南警民合作 草嶺原始林孟宗竹防竊有成
新流感疫情 外交部：薩爾瓦多列黃色警示
外資上周買超539.13億元 買超台積電最多
吸毒男子馬路當賽車場 衝撞路邊車輛遭逮
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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羅福助交保北檢抗告 遭高院駁回
又增2起新型流感確診病例 全法共4例
消基會指口罩最貴 屈臣氏:依廠商定價賣
金門端午節家戶配售高粱酒 明天開始
解決企業問題 研華推產學混搭合作論壇
綠營鎖門杯葛 王金平：惡例不足取
防嬰兒照顧不當死亡 高縣府籲找證照保母
921地震將屆滿10週年 中正大學明辦研討會
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正報)
學者：胡適最恨人寫文章用筆名
台北和瀋陽故宮博物院展開實質性合作
中國學者呼籲回歸實業
亞銀預測亞洲今年成長3.4% 明年溫和復甦
中縣消保官稽查市售口罩 未發現囤積
高餐旅學生明赴港廚藝賽 校方耳提面命防疫
自認是男生 澳洲17歲少女獲准切除乳房
工程會：全民督工2836件 3通報達人獲表揚
入聯爭議 立院財委會將相關首長送監院調查
大運會射箭 袁叔琪封后宋佳駿稱雄
學者：民眾應注意自來水管內生物膜增生
因應新型流感 竹市府加強防疫
男子想販毒綁架製毒師父 警救出人質逮4人
嘉義馬稠後工業區已有15家廠商願意進駐
集遊法修正案 王金平：從未有人說要表決
中國第2季經濟成長將達7%
小生命鬥士蔡定洲 與生命獎章得主分享人生
搶嫌阻止追捕沿途撒錢 民眾制伏報警法辦
台彩1至4月業績成長8.1% 再推茶香刮刮樂
建立就業信心 正修科大辦畢業生論壇
外資匯入 新台幣盤中震盪逾5角 創第十大量
歐巴馬邀訪能否促使以巴恢復和談有待觀察
童兆勤任開發金總經理 陳鑫暫代工銀總座
台股大漲 梁國源：為資金現象非春來了
證交所鬆綁自營商買賣委託價格限制
台灣首座創意科學實驗室 青葉國小啟用
新流感影響 墨航上海10航點改票期免手續費
金沙水庫魚群死亡 水廠研判季節變化引起
展現團結救難精神 消訓中心鳳凰家族揭牌
經部：口罩5片1包售30元 7日中午前上架
南非新總統妻妾情婦成群 第一夫人誰出線？
涉嫌挪用競選經費 前參議員愛德華茲遭調查
中市3處交流道易塞車 交通部允改善
六房媽過爐盛典8日登場 3大特色貢品出列
陳水扁重入民進黨完成手續 北市黨部明初審
東協加六峰會暫定6月中泰國普吉島召開
涉軍事採購弊案 鍾永祥王宗德遭軍法判刑
南韓軍方協助北韓船隻 逐退索馬利亞海盜
自美抵日一旅客疑似感染新型流感
雲林防疫中心：食用豬肉安全無虞
網路報稅人次破10萬 報稅軟體一度塞車
風浪太大 保釣人士原訂晚間出海被迫取消
馬總統:縣市爭取合併升格 中央將公正審查
9歲女童家貧急需換肝 板橋市長伸援
強化相關執法 北市議員主張成立動物警察隊
維景酒店被困旅客預訂8日晚重獲自由
晶華酒店與北市換約 市府：地租調幅待定
結束5小時反鎖抗爭 立院內政委員會散會
經長:口罩釋出機制若啟動 12小時完成舖貨
動支第二預備金預算遭刪除 中選會：遺憾
中山高直通中彰快 中市交流道塞車有解
張曉風戴綺霞鄭德淵 獲中國文藝獎章榮譽獎
紐時揮舞斧頭 波士頓環球報停刊可能性大增
為連敗負責 兄弟象總教練王光輝請辭獲准
吊臂砸死陸客 監委6日赴神洲公司履勘
中信金：無人民幣業務 台資銀行消金難做
廢鋼價格趨堅 鋼筋行情5月上旬有機會小漲
中華郵政台南物流中心配送超商200萬口罩
沙柯吉執政兩年 民調：65%法國人失望
防範疫情發生 苗衛生局成立發燒篩檢站
MIC：今年小筆電出貨倍數成長 估2400萬台
衛生署釋出口罩 一片6元
胡志強施政報告列閣揆民調 遭議員調侃
日15歲以下人口占13.4% 比率全球最低
MIC預估今年桌上型電腦產值衰退逾1成
總統阻撓撤換軍方首長 尼泊爾總理宣布辭職
楊秋興訪澳洲 推廣高縣宗教聯合國之旅
台東縣長選舉國民黨內初選 回歸初選機制
陳水扁戴口罩應訊 北所：以藥物減緩不適
日醫學家：有些惡性淋巴瘤起因於慢性炎症
大運會跆拳道 蘇麗文以教練身分到場指導
匯豐銀行在台申設子行 投審會審查通過
國內首創 中山大學海洋生技博士班招生
五四運動90週年 兩岸學者談五四精神
Q1出貨優於預期 MIC上調主機板全年出貨量
高雄市議會退回高雄縣市合併案
賴幸媛：陸生來台絕不損及台生權益
大流行來臨？ WHO暗示流感警戒可能再調高
盛治仁：行政繁瑣資源短缺 聽奧籌備辛苦
金門鄭成功石雕像設地宮 典藏80種文物
最新疫情資訊 今起徵用廣電頻道播放
五四運動90週年 中共紀念大會淡化兩先生
國稅局：列舉扣除房屋租金 須附證明文件
亞化:炎洲組股市禿鷹 炎洲:保留法律追訴權
確保糧源 中國印度爭購非洲土地種植作物
執委會：歐盟與歐元區經濟衰退將超乎預期
兩岸企業家看好房地產前景
鎖門杯葛 立院教委會擇日再審陸生來台法案
專家指南非對辛巴威問題將不會過於軟弱
議員籲禁止商店售捕獸夾 北市府:行文勸導
大運會柔道 體大桃園台北體院奪男女組金牌
吳作棟出水痘住院治療 康復情況良好
中縣市合併 胡志強:獲告知不會再有變化
高縣市合併案退回 高市府考慮提覆議
搶進新世界7大自然奇景 玉山宣傳大使集合
高縣市合併案國民黨團甲動跑票 黨部允檢討
大陸學歷採認 教部傾向不溯及既往
中國國務院支持福建加快建設海西經濟區
CNN：土耳其一名疑似感染新型流感者不治
櫃買中心：元隆經緯6日起改採預收款券交易
世桌賽中國包辦5面個人項目金銀牌
無關廉能條款？ 傅（山昆）萁密會吳敦義
經長:陸資買特定股票逾10% 視為直接投資
邱士楷：陸資入股台灣企業是市場經濟
阿富汗總統卡賽尋求連任 以軍閥為競選搭檔
阻擋集遊法 民進黨明動員群眾包圍立院
證交所形式審閱首季財報 南科打入全額交割
防新型流感 世衛：洗手可能比戴口罩重要
NCC：未要求政風單位調閱官員通聯紀錄
不景氣 俄羅斯娼妓削價 客戶只要精神慰藉
兩岸航線票價 民航局：業者承諾有檢討空間
廉能案馬下指導棋？黨高層：吳比馬先知道
SBL 陳靖寰二度當選單週最佳鬥士
經營地下錢莊暴力討債 板檢起訴殺人未遂罪
綠營鎖會議室杯葛議事 朝野對峙埋變數
第098088期今彩539及3星4星彩開獎結果
AM098班機中國大陸隔離觀察人員情況良好
高雄旗津碼頭火燒船 3人命危送醫
墨人須申請簽證 墨國抗議星國新措施
兩岸企業家論壇台北登場
斐克萊斯勒：不受美母公司影響 如常營運
第098036期威力彩38樂合彩開獎
扁案近期追加起訴 特偵組再赴北所就訊扁
因應新流感疫情 WHO討論疫苗策略共謀對策
兩岸議題517遊行 朝野互動再現緊繃
4月台灣新車逾1.9萬輛 年減率縮小至4.7%
馬總統明邀五院院長茶敘 府：非正式聯誼
寄望美中經濟復甦 亞股全面上揚
新流感疫情緩 教部：統測基測不延考
監院諮委:應讓被彈劾人到審查會陳述意見
林義傑決戰撒哈拉 馬總統：人類首次壯舉
陸委會寄藥給被香港隔離台灣旅客
周韞維三度爭取連任北一女校長 9日揭曉
兩岸導演陳國富高群書合導 諜報片風聲
世衛：全球新型流感確診病例985起 散佈20國
菲解除美墨豬肉進口禁令 加國仍遭管制
上海世博建台灣館 6月底前發函貿協
兆豐：今明年台商在港上市集資150億港元
軍購弊案 板檢發佈通緝主嫌周志綱
保釣人士：政府壓力 保釣漁船無法成行
巴菲特：衰退邁向結束 不知確切時機
葡萄牙出現新型流感確診病例
機場人員掩護男子走私黃金外幣案 移檢偵辦
保釣人士不滿保釣未成 明至總統府抗議
世維大會願接濟關達那摩維族囚犯到德國
央行力擋炒匯熱錢 盼新台幣緩升替代急升
外交人士：評估疫情 總統出訪首重安全
泰國要求阿聯與尼加拉瓜引渡戴克辛
第098036期威力彩頭獎貳獎摃龜
高雄旗津火燒船 釀3死2傷慘劇
世衛：全球新型流感確定病例超過1000
毛派總理辭職 尼泊爾陷嚴重政治危機
第098088期今彩539頭獎1注中獎
14名自墨返泰民眾 檢測未患新型流感
渥太華佛光會浴佛法會 李大維伉儷出席
女嬰猝死冰箱存屍 涉案保母落網明送檢方
73名遊墨旅行團成員抵台 檢疫全部正常
港府籲潛逃46名維景酒店住客向當局聯絡
紐時：美國關切巴基斯坦核武安全
男子職撞賽第一站 陳英傑獲總冠軍
焦點人物：尼泊爾總理普拉查達
尼泊爾政治危機 印度加強邊界安全措施
墨西哥抗議隔離措施不當 世衛為中國背書
菲籍教師愛彌亞殺人案改判 子女喜極而泣
疫苗株 世衛參考實驗室5月下旬寄送台灣
進軍中國成果不彰 美國影視公司轉向印度
新型流感漸獲控制 墨西哥餐廳6日重新開放
義大利總理反擊 要求老婆公開道歉
白宮對美報業困境表關切 但無意伸出援手
紐時公司威脅關閉波士頓環球報喊卡
南韓軍艦在非洲海域解救北韓商船
MSN中國網頁據報被木馬病毒入侵
隔離做得過火? 中墨各自接回公民
H1N1疫情受抑制 墨開放公共場所
立院通過 實際負責人負公司逃漏稅罰責
歐巴馬提方案 阻絕美企業與個人海外逃稅
行動護環保 以色列綠黨員賣台灣電動機車
酒店遭隔離旅客 港府感謝配合將送大禮
假扮染流感墨西哥球員吐口水嚇對手遭禁賽
中國總理溫家寶指示福建 加快建設"海峽西岸經濟區"
5/5日WHO最新H1N1流感疫情
NBA 騎士詹姆斯榮獲年度MVP殊榮
開放自由行 大陸旅遊業反認為操之過急
交通部觀光局舉辦2009台灣采風攝影比賽
双輪双優惠 秘湯 秘景 秘境遊
整合歐美車系 飛雅特要建立全球第二大汽車廠
菲女殺人棄屍案改判無期 二審法院:沒有外交因素
墨西哥衛生部:新型流感可能在冬天捲土重來
獨賣 海豚熱吻 + 浪漫百合花海 一起九九雙人套票 給您幸福海洋的承諾
2009高雄國際旅展 馬來西亞熱情下”馬”威 第二人同遊8,900元起
財產申報 馬增200萬元蕭減800萬
搶鮮試！全球開始測試微軟Windows7 RC版
民進黨主席蔡英文抵華府 闡述兩岸關係
感謝太平公主號船員獲救 劉寧生慶安宮謝神
只當觀察員不夠看 聯合國協進會盼成世衛會員
最新財產申報 賴英照存款逾5000萬元
新光人壽助學金公開抽籤 2,950位保戶子女受惠
2009台北市警消演員工作坊
與楊登魁會面泯恩仇 豬哥亮：感謝又感動
台灣地位未定論 中國不滿提出交涉
蓋達一嫌犯在馬來西亞匯款給恐怖組織
MLB 李斯特投出10次三振 紅襪險勝洋基
NBA 雷迪克罰進4球 魔術勝塞爾蒂克
不斷追求卓越 淡江大學獲「國家品質獎」
德意志銀行將在台募集發行第二檔美元計價國際債券
企業不景氣省錯錢因小失大 企業盜版檢舉量成長2倍
微軟傾聽客戶聲音創新設計 Windows 7 5/5日起開放下載RC版
全球首支王建民手機限量發行 全省7-11搶先首賣
股東會在即 金鼎證籲政府比兆豐金模式凍結開發股東權利
不景氣還是要美白 『雪肌精』6月將在台推「極淬系列」新品上市
台泥福州廠5名工人被廢渣掩埋
全球新型流感疫情趨緩 墨西哥開放公眾活動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲汽車業與美中經濟報佳音 歐股收紅
新型流感確診病例持續攀升 美36州達286起
墨西哥指控中國歧視其公民 北京否認
非浪得虛名 酷愛休閒美食法國人吃多睡多
希拉蕊微恙取消行程 美官員強調非患新流感
世衛籲各國加強監視疫情 全球確診病例逾千
新流感疫情似已獲控制 白宮籲仍須保持警覺
股市看多 國際油價同步上揚
美新流感確診病例續增 已達36州286病例
全球經濟復甦露曙光 美股強力反彈
墨西哥新流感確診病例增為776起
旅丹麥華僑籌設網站 記錄華人奮鬥史
世衛5日開專家會議 討論新型流感問題
墨西哥疫情趨緩 世衛指全球仍不可輕忽
日本疑似病例排除 台灣同機13人解除隔離
今天的台灣英雄：陳茂祥垃圾班長愛在柴山
美日籲中 取消資訊科技安全品政府採購規定
天氣穩定全台晴朗 氣溫逐日升高
加發現首宗嚴重新型流感病例 全國總數續增
墨西哥新流感疫情穩定 公私機關6日上班
自加拿大返台婦人發燒 送醫隔離
台股開盤上漲227.35點 為6557.75點
世衛組織：第二波病毒恐更危險
亞洲盃健力賽第三天 中華隊再奪3金2銀
巴西衛生部排除里約婦女死於新型流感
美俄勒岡州証實有17起新型流感確認病例
美病毒專家：新型流感疫苗研發約需28週
中國官媒：與日本比較反思中國國民素質
美眾院民主黨公布942億美元緊急支出法案
配合民法 立院修正專利師法等資格要件
婚禮變喪禮 土耳其屠殺攻擊傳至少45死
外資匯入 新台幣匯率盤初走升
大陸南航包機啟程赴墨國載回200中國公民
歐盟經濟今年恐萎縮4% 2次大戰來最嚴重衰退
丁原進家屬攜骨灰搭直航班機從青島返台
府：蕭副總統維安警勤 比前任減56%
恆春300年鐵色開花 遊客賞花雨需及時
調查：大陸「80後」婚姻成敗在房子
深港合作新定位 共建5大全球中心
台股連三漲 賴正鎰：資金回流 信心恢復
美股持續反彈 道瓊漲214點 標普收復失土
今年首波磅秤檢查 合格率99.6%
與港H1N1病例同機高縣台商 自主健康管理
以色列首季新公寓總體銷售下滑16%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬誓言打擊避稅天堂與企業外包漏稅
世界最便宜小汽車收到逾20萬輛訂單
自美加返台4人發燒 送醫隔離觀察
營建署：玉山宣傳大使部落格開張
獲利回吐 證券股紛爆大量打開漲停
陳馮富珍：開發中國家應提高新型流感警覺
多空激戰 台股開高震盪 換手積極
印度工業走廊環保營建商機 貿協率團搶單
合併後議員減 陳菊促議會訪立院增修席次
具登陸題材金控股 連3日點紅燈
惠普和RIM結盟 將提供黑莓機無線列印服務
營建署:五月起九曲洞遊憩 免費提供安全帽
駐美官員投書 籲WHO邀台對抗新型流感
世界動物衛生組織：新流感人傳豬「不意外」
最新財產申報 劉揆存款1673萬元
保育螢火蟲 屏東崇蘭舊圳禁漁2年
大量生產疫苗不急 H1N1病毒恐在南半球變種
軍中疑買官案 特偵組迄今未獲29名上將資料
第28屆新一代設計展今起世貿展出
議會退回高縣市合併案 陳菊：評估覆議
外交部：葡萄牙列黃色旅遊警示
美調查蘋果和Google是否違反反托拉斯法
BBC：國際特赦批評中國阻撓汶川災民維權
洪福源:東協加1成行 台灣塑化業難安
國安局：蕭副總統增加警察勤務非事實
吸引資金回流免三稅 李述德:不太可能全免
馬總統：中日和約確認台灣回歸中華民國
葉金川：未建議馬總統取消出訪薩爾瓦多
中國下半年將進行多兵種跨區基地實兵演習
福建金胞聯訪問團 小三通返金探親交流
腸病毒疫情未趨緩 山東每日逾千人發病
台北龍舟賽 郝龍斌下戰帖邀總統參賽
華府台灣傳統週 實踐大學劇團展演宋江陣
計程車索價過高 泰國機場誓言徹查
圈養大貓熊首次被發現在領地內咬死入侵者
尼泊爾政治危機 毛派群眾抗爭警方嚴陣以待
低迷民調令紐約州長難堪 政壇媒體順勢炒作
中國超越美國 成巴西產品主要購買國
扁案第二波偵查 特偵組最快今天追加起訴
工程保險易舞弊 交通部革新年省20億保費
人力銀行:5月工作機會增 金融光電需求高
新莊保母棄嬰屍案 板檢複訊聲押兩嫌
曾蔭權期望維景酒店被隔離旅客諒解
外交部：撤換日駐台代表 不在政府計畫中
川震災區重建 聯勸:兩岸NGO合作協助
民進黨團:院會若續排集遊法 不惜焦土流血
照顧弱勢 金門推航空交通券
茹素救地球 2009年素博展5月7日展開
嘉女獲台語辯論賽全國冠軍 講得比大人還溜
美國經濟衰退 2008年企業執行長薪酬縮水
外資匯入 新台幣匯率中午升值1.07角
因應H1N1疫情 北市提高防疫物資儲備量
北縣警方查獲毒品天使塵 用量大可能致死
防範院內感染 葉金川示範乾洗手
外交部增設札幌辦事處 王金平7月率團訪問
北市教育局推出技職教育的天空口袋書
改善役男當兵塞車 國防部:加大下半年訓量
更多單位要求量體溫 星體溫計缺貨
世桌賽中國霸業不墜 日本後起之秀崛起
馬總統：調解院際紛爭 聲請釋憲較佳
金門傳釣客落海 竟是陸漁民撈過界搞烏龍
成都出現問題麵粉 加水後有如泡泡糖
大學甄選選填志願序 專家建議多填勿放棄
教部：不歡迎仲介業者介入大專生職場實習
日自製愛三型防空飛彈 今秋首度在美試射
塑料公會改選理監事 洪福源續任理事長
外交部重申西沙群島主權屬於中華民國
扁案第二波偵結 特偵組下午開記者會說明
陸委會諮委:兩岸協議推動 應建立追蹤機制
台股收盤漲49.54點 為6379.94點
尋找合格保母 內政部建議洽社區保母系統
偷拍女友私密照上網 外籍生遭判拘役90天
香港維景酒店隔離第5天 有人不適但拒入院
大樂透頭彩得主捐千萬 台東弱勢族群受惠
澳洲央行宣布利率3.0%不變 全球經濟有起色
陸資投資台股 瑞信:第1年最多5億美元
台北股市開高走低 漲49.54點
河南腸病毒10多天來又增加萬餘例
外交部：規劃總統訪薩 已派先遣人員勘查
5月台指期收漲106點 正價差162.06點
男子持續吞嚥困難 罹食道癌
不顧攻擊案增加 伊堅持美軍撤出時間表不變
財報出爐 王清峰等人基金價額縮水
存款減少逾1300萬元 曾志朗：購買不動產
5月電子期收跌2點 金融期漲49.6點
盤中突破10年線 成交值衝上2000億元
新流感隔離爭議 中墨各自派機載回國民
中國大陸預估4月新增貸款逾人民幣6千億元
517遊行 民進黨公布首波電視廣告
越南進口成衣仿冒商標 遭基隆海關查獲
民進黨杯葛議事 林益世：不排除延會反制
南市明清古墓群 傾向移地保存
亞銀年會 彭淮南促建立區域匯率協調機制
新同泉86號沈沒案 航行紀錄器解密建功
照顧唐氏症女兒不停歇 陳春月展現堅韌毅力
竹警偵破5年前棄屍案 男童疑遭凌虐致死
比起其它致命病毒 H1N1新型流感相形見絀
NBA季後賽第2輪 魔術旗開得勝擒服塞爾蒂克
結合咖啡與香糖 嘉義縣瑞峰山區新產業
集遊法修正案爭議 立院程委會暫時停擺
29名加拿大師生據報在中國吉林省遭隔離
NBA季後賽第2輪 姚明率火箭100-92擊落湖人
台股漲49點 三大法人買超303.28億元
保釣人士指日方干涉 向日本交流協會抗議
稽查員要求停車費銷單 北市府：已記過調職
加州H1N1新型流感確認病例增至79例
通用汽車4月份中國銷量激增50% 締造新猷
防範H1N1新流感 黃仲生:加強監控
雪隧排煙機6成5故障？高公局：僅4台待修
立院三讀 持有施用第三或四級毒品須負刑責
洛杉磯加大中國研究中心探討台灣流行音樂
加州與洛杉磯獲聯邦鉅款助年輕人加入職場
集遊法爭議未決 立院程委會擇期再議
WSJ：美10家銀行可能需要籌集更多資本
手作蝴蝶娃娃義賣 蔡依林為失業媽媽打氣
老夫妻循古禮重辦婚禮 華山基金會見證
世界先進董座林全將卸任 章青駒接任
921地震研討會 專家籲規劃逃生路線及演練
科學與文明對話 楊振寧對朱經武
中國食品安全法6月實施 禁用中草藥秘方
因應H1N1 環保署備有充足消毒水與防護衣
扁案第2波偵結 追加起訴扁珍圖利收賄罪
疫情中心：疫情達橙紅燈 才考慮大考延考
產經：中國外洋型擴軍升高緊張 美日應遏止
力爭議會通過改制案 南縣府發起縣民連署
南韓又出現一名新型流感患者呈陽性反應
防新流感 蘇治芬:設疫情中心啟動防疫機制
2老人遭撞不治 女子疑酒駕肇事逃逸
新光人壽400人組團 6月遊覽四川
藍指鎖門杯葛立院恥辱 綠:憂人民工作權
民調：66%民眾認為江陳會協議有助台經濟
不放棄推高縣市合併 合併聯盟將續遊說
邱正雄：最困苦時候已經度過
嘉義大學明辦校園徵才博覽會
新台幣兌美元升5.9分 收33.133元
主計處:4月CPI年減0.45% WPI年減10.99%
議員促掃蕩違法網咖業者 北市府:盡速查核
新莊保母棄嬰屍案 板檢聲押兩嫌獲准
美13歲少年被控搶銀行 可能判刑21年
墨新型流感疫情降溫 防疫醫師黃頌恩返台
新社風箏祭9日登場 黃仲生歡迎來放風箏
4月底外匯存底3046.59億美元 創新高
墨西哥派機到上海 帶走隔離酒店墨國乘客
美軍高層：中國似乎針對美國擴張軍備
福建海峽論壇爭取台灣25個縣市代表與會
彰化羊肉爐業者遭搶 警逮3嫌
中國外交部增設邊界與海洋事務司
男子販毒 高縣警查獲送辦
監委財報公布 理財方式多元
花蓮國際鐵人三項 年紀最小12歲最長70歲
國家品質獎揭曉 8單位及個人獲獎
丁原進骨灰返台 丁渝洲等人機場迎靈
消保官抽查大型遊覽車 多數合格
英駐台辦事處發函表訴求 籲勿降雙卡利率
台中老師性侵男童案 二審駁回家長國賠請求
主計處：4月CPI年減0.45% 連三月負成長
IMF：南韓國民所得5年內難恢復2萬美元大關
CPI連三月負成長 主計處：通縮壓力仍在
買母親節禮物 環保署呼籲一多三少
美駐北京大使館：至少四名美國人遭中國隔離
魏德聖新片 周守訓促成國防部支援拍攝
齊白石書畫展9日登場 孫子齊由來將訪台
阿枝羊肉店前員工缺錢買毒 洗劫老東家
美報告：北韓如崩潰 中國極可能派兵進駐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南韓出現第二起新型流感確診病例
中央氣象局 明天白天天氣預報
北葉國小赴成都缺旅費 朱中和贊助10萬元
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
主計處：4月WPI創能源危機以來最大跌幅
連江消保官稽查防疫商品 未發現業者囤積
逃逸外勞竊車成旅館 車上連漁網都有
印度國防安全專家肯定台灣主權國家事實
校園性侵案家長提國賠 中市府：依法上訴
報業還有明天嗎？卓新獎基金會明發表新書
集遊法修正案爭議 王金平：明天續協商
治療皮膚慢性潰瘍 體外震波試驗效果佳
日黃金假期週 逾七千萬日人國內旅遊
台灣4月外匯存底3046.59億美元 世界第四
旗津漁船起火案 初判起火點靠近船艙艙門
喬治亞宣布破獲俄羅斯主導兵變計畫
政院：劉揆1800萬元連動債無需申報
馬志玲聲請解除限制出境 台北地院駁回
國民黨羅東鎮長參選人民調結果 林姿妙出線
中國大陸銀行業者準備前進台灣
技職學生勤讀書 賴靜仙考上台大博士班
阿里山遊客數超負荷 林管處籲錯開尖峰期
泰防範新型流感 兩泰人一德旅客接受檢疫
研究顯示美國媒體偏愛歐巴馬
嘉縣警查獲男子持有西班牙90手槍
議員籲取消水費基本費 北市：不利小口徑戶
打響台灣米 米穀聯合會辦台灣新米季
洪福源:同步與大陸和業界談ECFA 消除盲點
苗栗縣民專線1999啟用 使用者需付費
苗栗客家大院動土 展現人文精神帶動觀光
台北電影獎新銳導演輩出 李安吳念真當推手
4月口罩進口1736萬餘個 海關：不怕不夠
關注海洋事務 中國外交部新設邊海司
讀賣民調：小泉是日人心目中首相最佳人選
SBL季後賽8日開打 籃協盼周美青到場加油
雲縣消費券第3次抽獎 轎車獎落斗南
談集遊法 馬總統：權利不能濫用
蕭副總統訪大潭發電廠 勉做到電源多元化
Windows7開放下載 AIO電腦銷售受矚目
韓開放教育國際化 漢城僑中重生契機
母親節前夕 社福團體籲全家一起做家事
節能減碳 黃金博物園區設太陽能風力發電
疑似釀製私酒 中縣警方查獲米酒成品半成品
防範新流感 加工區台中分處成立應變中心
國民黨金門縣長黨內初選 全力支持反賄選
德意志銀行第2檔美元計價國際債券 6/4上櫃
英新型流感確診病例增至27人 5校停課
成龍失言風波 周華健：他是過動小孩
外資匯入 新台幣匯率收升5.9分
馬總統：不反對親台僑胞和大陸打交道
農委會：進口嚴檢疫 暫不禁加拿大豬隻進口
南韓通報亞洲首起人傳人新型流感確診病例
承攬高雄世運選手餐飲 高雄國賓戰戰兢兢
勞委會重點職訓 模板鋼筋工今年5000名
被倒會妻又病故 罹癌單親爸獲選模範母親
陸資來台帶動商辦短多 中長期需視基本面
瀋陽向台灣高科技產業招手
土耳其婚禮大屠殺可能因家族恩怨 8人被捕
資安業者:逾8成民眾擔心網路報稅資料外洩
男子涉持菜刀砍死妻子 警帶回偵訊
金管會：3月信用卡簽帳1001億元 月增2億
扁案追加起訴 恐影響5/7陳水扁延押庭
保母棄嬰案死因疑點多 兩嫌聲押獲准
巴拿馬大選結果 外交部：不影響台巴邦交
調查病例陸續排除 台灣仍維持零確定病例
防範新流感 署彰醫院辦演練活動
政府釋出口罩 四大超商今晚起陸續上架
中山先生親筆英文簽名軍鈔將亮相嘉德春拍
德國運動產品集團Adidas第一季淨利大跌97%
特偵組追加起訴扁珍 扁律：一定不會成罪
WitsView調查：5月上旬面板價上調
大運會游泳 聶品潔800公尺自由式摘金
持第3第4級毒品有罪 教部:降低校園毒品案
全球股市反彈 通貨緊縮壓力可望減緩
殺人無悔意 劉鑫鍾被求處無期徒刑
陸客自由行 陸委會：仍須團進團出
南韓出現新型流感首位人傳人確診患者
防範新流感 金門小三通增加乾洗手消毒
五院溝通平台 總統府：非正式性質
新一代設計展14日開跑 77所國內外學校參展
陳水扁再入黨案 民進黨北市黨部初審通過
議員質疑花博館少1座 北市：費用挪至植栽
陳鎮慧：奉指示匯國務費至福爾摩沙基金會
看好台灣景氣 Hyundai i10在台上市
南非今年首季失業率23.5% 1360萬工人失業
高市議會退回合併案 高縣與市府爭取覆議
非企業集團經營 淡大勇奪國家品質獎
紀錄片穿在中途島從全球化看台灣服飾業
女子腹脹如懷胎9月 5公斤子宮肌瘤作祟
立院明排江陳會報告案 綠營甲動輪番質詢
宜蘭轉運站動土 預計年底營運啟用
新流感搶購口罩 民眾網購反遭詐騙
港府仍禁止確診染新流感墨西哥患者離境
扁延押庭將至 特偵組：盼法院續押陳水扁
陳松勇參加節目錄影 笑稱中風後脾氣變好
NCC與新聞局徵用14頻道 播出防疫短片
協助失憶阿嬤返家 高市警員沿路訪查
中央社新聞小百科：不違背職務行賄
英駐台代表：關心雙卡利率案是一般性工作
袁健生資產逾億 國史館長擁百餘筆股票
賴士葆：立院7日將召開臨時程序委員會
防貪 交通部嚴禁員工與承商飲宴應酬
德國零售業龍頭麥德隆集團首季虧損1億歐元
吸引資金回流 特別專戶所得遺贈稅可免
中油7月招考16博士職員 起薪5.8萬元
澳洲政府預算赤字將持續至少6年
金鼎證：辜仲瑩等人遭起訴是遲來的正義
索羅門總理西庫瓦6日率團訪台
開發金:合法取得金鼎股票 可行使股東權利
油電水等國營事業10月18日招考逾600職缺
公視痞子英雄見面會 轟動校園
民進黨中常會擬聲明停止羈押扁
另類世界紀錄 奧地利工人30年造70萬副棺材
新流感警報未除 台資中醫推出抗病毒茶包
吳大猷書房揭幕 郝龍斌勉效法哲人精神
第098089期今彩539及3星4星彩開獎結果
樂觀情緒帶動 亞股大多上揚
中國移動入股遠傳案 立院將邀NCC報告
馬總統財產增200餘萬 府：薪資等收入
政院組織法修正案 民進黨團提復議
大陸台商：建立品牌是成功關鍵
第098036期大樂透49樂合彩開獎結果
陸委會:陸資第一波開放 包括第二類電信
辜仲瑩任開發金顧問 金管會將了解實質職務
特偵組追加起訴 北所：扁情緒似未受影響
保釣人士：今年一定會出海保釣
台商：放眼中國 賺人民幣
監察院4月通過3件彈劾案 彈劾3人
外資4月淨匯入28.7億美元 今年單月新高
學者：中國航母對兩岸軍力平衡無重大影響
吸引海外資金回流 金管會:減免稅目協商中
北縣永和家庭悲劇 男子砍殺妻子多刀致死
聽障者鄭易嘉 苦學成為糕餅師傅
規範週邊單位董總薪酬 金管會要求設委員會
南科威盛列全交股 台灣指數系列成分股調整
中日簽ICT合作備忘錄 聯合研發手機軟體
質檢總局：抽查市售乳品三聚氰胺均符標準
電信協會舉辦電磁波知識問答抽獎
周錫瑋運動破相當宅男 減少出門露臉
「非常短片」百強PK戰 多部台灣作品入圍
程翔：五四運動90週年 中國還看不到民主
互助會高利吸金8000萬 檢警分六路搜索
指涉西藏事件 西班牙法官想訊問中國高官
一審判1年以上不提名 吳敦義：不含緩刑
南航包機赴墨 帶200多名中國旅客明返滬
世界最棒工作爭奪戰 賭盤看好台灣王秀毓
大運會羽球 鄭韶婕在公開女子組個人賽奪金
兩岸打擊犯罪協議 法務部:不需修法與送審
喬治亞：已敉平俄羅斯主導軍隊叛變
盼快長大 英早產女嬰每日攝食逾三千卡路里
研究：腦部杏仁核肥大與自閉症似乎有關
佛光山將慶祝佛誕節 教廷祝賀
簽結陳敏薰 特偵組：行賄不當但無刑責
世衛組織開始運送抗流感藥物到72個國家
第098036期大樂透 頭獎無人中獎
第098089期今彩539頭獎 2注中獎
墨西哥專機抵達中國 接運受隔離國民返國
美國防部：黃海中國漁船逼近美國觀測船
港府：其他國家要接走隔離旅客會一視同仁
新型流感第二波？南半球疫情發展是關鍵
中華職棒 張誌家7局好投率La new勝統一
陳敏薰職務 特偵組：扁硬要林全安插
藍委:中資入股遠傳偷跑 集團市值增逾900億
第50屆世桌賽 王皓稱王 張怡寧封后
渣打銀行第一季獲利創紀錄
中墨互派包機 馬朝旭：雙方攜手抗疫
大陸「天下第一村」千位村民將赴台旅遊
昆明全球選縣官 博士帽換烏紗帽引爭議
亞銀總裁：中國經濟出現復甦跡象
華爾街日報：新型流感若擴散亞洲經濟易受創
Crocs卡駱馳推出「運動復元」概念sport鞋款上市
郭泓志左手肘接受治療 重返大聯盟日期未定
2009亞洲盃健力賽 中華隊再添4銀1銅
今天的台灣英雄：彭鏡興回流農村種出好米
復甦跡象顯現 柏南奇預期經濟年底反彈
疫情北移 ? 加H1N1病例增至165例
有此一說 梵谷左耳是好友高更割掉的
台灣應邀出席WHA 美議員發表祝賀聲明
歐盟禁止海豹產品進口 加將向提WTO抗議
桐花生活美學 打造客家新形象
桐花祭五月雪 親近客庄好理由
5/6日H1N1疫情統計
聯合國譴責以色列攻擊加薩設施 以回批偏頗
達賴與民運人士對話 支持平反六四
H1N1攪局 中、墨各自專機接回公民
亞銀：若新型流感攻陷亞洲 經濟復甦堪虞
江丙坤辭 賴幸媛盼他繼續留任
國產康乃馨質量佳 農糧署:產地每束約15元
林毅夫仍在通緝 國防部反對其回台
軍事採購弊案開庭 袁肖龍否認買官
江丙坤請辭 府：總統全力慰留
中資入主玉山午報？呂秀蓮否認
廖清秀完成《台灣歷史》全集
陸客團南進南出 亞洲之星明抵高雄港
江丙坤請辭 綠營：錯用於先權鬥於後
梁國源:提升國銀效率 金融整併為可行方向
高市部分校舍岌岌可危 陳菊允加速改建
1空服員發燒遭隔離 列新流感調查病例
印第安納州與台灣慶祝締結姐妹州30週年
日本中央大學校友送櫻花和鯉魚旗到金門
疑喝來路不明米酒 北縣1女子休克死亡
傳浙江女富豪在澳門玩老虎機輸5000萬
加州聖巴巴拉郡山林大火 千餘住戶疏散
助單親媽媽增加收入 家扶教授彩繪美甲技能
拜登籲以色列停建西岸屯墾區 展開以巴談判
台南農改場研發新品系落花生 花青素含量高
遠傳與中國移動合作案 陸委會：不在正面表列之內
世界最棒工作 王秀毓決選失利雖敗猶榮
紐時：美國銀行需增資339億美元
江丙坤請辭 馬總統強力慰留：一定不能走
李登輝新書：最高領導者的條件是信仰
NBA 詹姆斯獨得34分 騎士大勝老鷹
鄭瑞城：不採認非正式管道入學大陸學歷
紐時波士頓環球報BBC衛報 榮獲威比獎殊榮
台股連漲四天有中資因素？陳添枝：有點懷疑
陳添枝：目前沒有考慮第二次發放消費券
國共和談續集 吳伯雄6月謁陵7月國共論壇
槓上集遊法 蔡英文:517結束後要靜坐24小時
eBay整合北美營運 將關閉溫哥華客服部門
江丙坤：總統慰留 但健康亮紅燈是大問題
軍中買官疑案 袁肖龍:未期約承諾同意買官
中國雪花啤酒 銷售量全球第1
港澳台餐飲企業在中國大陸快速成長
拿下世界最棒工作 英國小伙子要攜女友上工
中國跳水隊重新出征參加美國大獎賽
辭海基會董事長 江丙坤事先曾告訴吳伯雄
內湖線明辦初勘 預定6月底通車
中華文教基金會:幼教禁教英語是違憲
沒得到世界最棒工作 王秀毓表達祝福感謝
開羈押庭前夕 民進黨:扁受司法不公待遇
紓困006688廠商 工業局:租金可展延
在港被隔離影響生意 南韓商人扔口罩抗議
建國科大學生 參訪立法院
周龍鴻首開台灣PMP成功推甄大陸職業資格證照先例
新壽推出50億元免息保貸
美國成年人服用治療精神異常藥物者大增
新型流感代價高 墨西哥經濟損失23億美元
復甦跡象顯現 柏南奇：美國經濟年內反彈
聯準會主席：美國經濟今年內復甦
哥斯大黎加確認8起新型流感確診病例
菲律賓三名疑似感染者隔離送驗
亞洲出現新流感人傳人首例 專家憂下波疫情
丹麥醫生新書：拿破崙死於長期腎臟疾病
世衛：歐洲新型流感傳染狀況 不如美墨嚴重
歐股漲跌互見 倫敦漲2.21%
瓜地馬拉淪陷 證實首起新型流感病例
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
首起美國人新型流感死亡病例 死者德州女性
壓力測試銀行資本恐不足 美股下挫
法專家：H1N1新型流感將類似1968年香港流感
庫存量大增疑慮 油價飆至5個月高點後回落
法大學生封鎖大學 無法進行期末考
搶救雨林 英王儲邀全球名流上MySpace發聲
全台好天氣 中南部高溫30度
台股開盤上漲9.61點 為6389.55點
外資匯入 新台幣匯率盤初走升
轉機菲律賓男孩發燒 送醫隔離
澳洲免費遊學加打工 台灣3個免費名額
中國副總理王岐山將出席中歐貿易對話
三鹿毒奶事件懲處官員據報回原單位任職
中國大陸大學排行榜名次可以用錢買
新型流感入侵美軍部隊 海軍一艦艇取消任務
北京工人宿舍爆炸34人受傷
新流感最新疫情 美首度出現本國人死亡病例
星報：兩岸關係良性循環 籲台續務實以對
墨國公民離港引起不滿
星8人居家隔離 尚未發現新型流感病例
達賴：渴望訪問台灣 從未改變
對抗全球保健危機 歐巴馬提630億美元計畫
張國政：兩岸直航對香港影響仍未浮現
新流感全球疫情最新發展與統計
陳添枝:景氣現生機 尹啟銘:Q4恢復可期
墨H1N1新流感確定案例增至942 29死913感染
美國防部：商船應僱武裝人員防衛海盜攻擊
防檢局:加強檢疫 未禁加國豬隻輸台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
辜仲瑩轉任顧問 陳沖:如有決策權須送審
促擬民代離職儲金惹議 立院委員會決撤案
金融續揚 台股站上10年線強攻6500點
台股震盪續攻 證券股爆量 漲跌互見
防脫北者盜資料 南韓加強使領館安全管理
葉金川：現在不需要買口罩 帶手帕就好
BDI大漲逾5% 航運股全面大漲
中國家庭教會基督徒聚會被拘留
變臉80% 美國臉部移植首例今天現身
專家籲中國2千萬氣喘患者定期治療
援外白皮書明公布 揭示台灣援外主軸
江丙坤請辭 胡志強盼不畏流言續為國家做事
陳添枝：通縮壓力風險很小 不用太擔心
陳沖:資管中心條例近日送政院 未提5兆資金
美首度出現H1N1新型流感本國人死亡病例
立院初審 設考選業務基金 賸餘不必繳庫
國際國民外交協會亞太年會 8日南市揭幕
邱毅：金管會利益迴避 政黨輪替後未改善
南航載送中國旅客 將送浦東一塵酒店隔離
工會反彈 飛雅特打造全球汽車巨擘計畫受挫
IMF：金融危機重創亞洲 復甦時間將拉長
阿里山鐵路BOT案 北門車站及旅館8日上樑
1空服員體溫過高 送署桃觀察
韓劇流星花園 響應募早餐費助弱勢貧童
北京學者肯定江丙坤 對江請辭感遺憾
法院批准出售計畫 克萊斯勒飛雅特合併有譜
丹麥邀中國藝術家複製美人魚銅像
民眾要求補發身分證 詐騙集團搞的鬼
2008全球貨櫃港排名 高雄港首次退出前10大
考選部：規劃減免身障者及原民考試報名費
北捷：防疫機制啟動後 員工執勤可戴口罩
琴戀克拉拉導演將來台 任台北電影節評審團
開發金案 邱毅質疑金管會處分標準不一
美俄州官員：H1N1新型流感疫情未如預期嚴重
老爺車換現金 美國將立法鼓勵改用省油車
廖了以捐11個月薪水 補消費券短差額
超商店長涉結夥搶超商80餘萬 1落網1在逃
陳添枝:Q2經濟成長優於首季 全年難轉正
執筆酷刑備忘錄律師 消息人士：美不會起訴
蔡英文下動員令 黨公職517凱道過夜靜坐
寵物飼料管理立法延宕 監院糾正農委會
安利中國第8團抵基隆 1000多旅客順利通關
桂林直航台灣包機5月20日首航
匯市盤整 新台幣匯率中午小貶0.2分
海峽兩岸旅美校友將捐建川震災區小學
政院:加速辦理促進就業 6月執行率估達65%
高雄縣市樂學計畫放榜 總錄取率約5成
葉金川：國外醫學生須經甄試實習立場不變
曾在杜鵑窩駐唱 王傑哈林惺惺相惜
出訪尚無變化 馬總統透露周美青可能陪同
劉揆:提振經濟 放寬中小企業信保基金3要件
IMF預測亞太整體經濟成長 今年1.3%明年4.3%
廣告減少 虧損連連 紐約時報6月1日起漲價
陳添枝:台股反應投資人信心 復甦言之過早
客家元素結合英倫學院風 奧林P客改新裝
大陸水庫下游地區仍以敲鑼等落後方式預警
總統強力慰留 江丙坤：辭意蠻堅定
鼓勵企業聘博士後研究員 日政府將撥款獎勵
台股收盤漲186.76點 為6566.7點
屏東九如鄉台灣蘭花節 明年將辦國際賽
看壞前景 IMF下修今明兩年亞洲經濟成長
齋戒防疫 大林慈醫響應茹素淨化身心
江丙坤請辭 監委：持續關心利益迴避機制
滬台辦肯定江丙坤對兩岸交流貢獻
台北股市開低走高 大漲186.76點
菲國出現疑似新型流感患者
NBA 果真是MVP 詹姆斯率騎士99-72痛擊老鷹
5月台指期收跌4點 逆價差30.7點
5月電子期收漲2.1點 金融期漲18點
照顧運將健康 北市公運處推免費健檢
高雄世運主場館落成活動 陳菊否認別苗頭
MLB 紅襪7比3勝洋基 取得對戰5連勝
台股爆1年多大量 強登10年線和6500點關卡
陳建州發起公益義賣 捐善款助癌童
台北國際食尚秀 3條美食路線吸引觀光客
江丙坤請辭 吳伯雄：中常會全力慰留
遊客遭藍鵲攻擊 農場設有趣告示牆
墨西哥新型流感死亡病例增至29人
新流感未進入台灣 經建會:也可能造成影響
陸資助漲台股？ 陳沖：未發現有陸資
葉金川:洗手較重要 靠口罩防新流感不實際
台股漲186點 三大法人買超190.79億元
死得冤枉！韓流浪漢無法提領 身後徒留巨款
亞太電信廣告不實 公平會罰65萬元
歐冠杯足球賽 曼聯擊潰兵工廠挺進決賽
台灣紅十字會援助甘肅震災工程今天開工
國中小兄妹父母雙亡 感謝各界愛心捐款
學者：陸資投資公共建設 應於契約中規範
腸病毒重症死亡再添1例 今年第2例
日經：日產再申請政府低利貸款1000億日圓
傳中國加強簽證限制以保國慶安全
2008年世界前10大貨櫃港 中國佔一半
日5疑似病例 排除感染新型流感
衛署擬再釋150萬片口罩到藥局 查囤積炒作
河北貧困縣出現最豪華稅務所奢侈讓人咋舌
亞洲13國本週將開會 研議攜手對抗新流感
進香團遊覽車三義九華山意外 20人輕重傷
新台幣兌美元貶4.7分 收33.180元
美國力促阿富汗與巴基斯坦建立互信共同反恐
黃色警示第4級旅遊退費 觀光局個案處理
憂心新戰事 巴基斯坦4萬多民眾逃離明古拉
中國教育部不贊成制定大學排行榜
美法庭裁示合法 飛雅特有望合併克萊斯勒
南投國小女童烤肉燒燙傷 直升機送醫救治
以3月失業人口再升2.3% 但情況趨緩
基隆暖暖民眾溺水失蹤 警消全力搶救
維景酒店新流感檢疫 1台灣人未返飯店隔離
酒精害人 北縣婦人酒醉躺警局門口醜態百出
歐鴻鍊:目前為止總統會訪薩 順訪友邦待定
中國海事部門加強監控來自疫區船舶
葉金川：WHO認台灣是衛生實體 無矮化問題
吳伯雄與基隆地方座談 籲黨團結
日本青年雙腳走世界到新疆
貓纜T16施工變成水泥山?市府：保護邊坡
買家具也遭詐騙 二手商失財2萬餘元
軍事採購弊案 林治崇否認提供軍官性招待
疑雙重國籍案 雄檢傳喚黃紹庭比對AIT資料
穿戴模擬教具 20歲大學生體驗80歲生活
網路香腸賣上百萬 中原校友回校徵才
中央氣象局氣象報告
調查局與美泰合作 破獲泰北金三角販毒集團
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
烤肉燒燙傷2學生無生命危險 1人恐需植皮
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
產經：中國境內發現一萬日圓偽鈔流通
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高鐵台中站 6月1日起試辦載客計程車上2樓
中國衛生部：AM098班機隔離觀察者良好
和艦案及中國移動入股遠傳 經長：沒偷跑
經濟不景氣 南市小攤販創業快速增加
中國外交部：美監測船進入中國專屬經濟區
房仲業者：購屋房貸最好不超過總收入1/3
H1N1新流感陰影下 中國外交受考驗
迎接母親節 志工媽媽為故宮創意禮品走秀
沒有管很大 NCC：瑤瑤舒舒廣告都不罰
總統規畫訪薩 葉金川：這趟行程風險小
北京台商：江丙坤表現很好 有目共睹
歐鴻鍊：考量兩岸 相信大陸不會挖台友邦
中部首季治安優於去年 廖了以:需繼續改善
調查：嗜泡咖啡館以色列家庭逐年增加
飛雅特否認購併歐寶後將裁員關廠
竹市就業博覽會 上千份資料半小時索取一空
歐鴻鍊：活路外交 讓大使可向友邦說不
政大旁生態河流遭污染 環保局追查開罰
連江縣防治新型流感演練 務求滴水不漏
業績上揚 台鹽端午節加發1萬元績效獎金
高市龍舟賽25日開賽 陳菊為龍舟開光點睛
竹市虐童棄屍案 市府召開緊急檢討會議
外資匯入 央行阻升 新台幣收貶4.7分
星巴克中國新賣點 喝咖啡配星冰粽
中選會告發競選經費申報不實 扁獲不起訴
延長517抗爭 柯建銘：蔡英文有被關準備
著眼大中華市場 首爾聘林心如為宣傳大使
因應陸客激增 故宮6月起管制進場人數
投資中國股市不動產 國泰金備妥1千億元
教團質疑小三前禁雙語教學違憲 教部澄清
黃金4天 台股漲近千點 法人買超逾千億
短期促進就業延半年 公部門再招7000人
明開扁案羈押庭 民進黨聲明：停押陳水扁
慕尼黑再保險公司第一季淨利下跌45.9%
出版多樣化 雲科大發表數位出版新技術
IDC：台灣投影機首季出貨 季減11.8%
對警辱罵畫面被貼上網 宜縣議員林錫明道歉
香港輿論：台股在大陸眷顧下前景看好
狄仁傑對一代宗師 徐克王家衛明年打對台
財部：符規定加班費免納稅 誤計可更正
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英3兵汶萊遭隔離 檢驗後確認非新型流感
防範H1N1流感 衛生專家教導正確洗手方法
消基會:百貨親子廁所及育嬰設備仍待改善
考選部:警察考試擬採雙軌 警大成績納評量
母親節搶商機 泡溫泉享美食香皂藏鑽戒
金門迎城隍 萬人空巷人神逗陣熱鬧
高市多元形象媽媽 大伯爸爸最聚焦
新聞記者要怎麼當？錢復：溫儉定慮
花蓮學童體罰國賠案 校方判賠25萬餘元
黃紹庭案 選委會:如雙重國籍就職前應放棄
基隆某高中學生基隆河戲水溺斃
大學生跑馬拉松猝死 教授判賠5000萬韓元
法國H1N1新型流感確診病例證實有5例
失業趨緩 4月失業給付請領人數下降
國泰金控今年擬現金增資 不動產重新鑑價
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大運會鉛球 林家瑩破全國與大會紀錄
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專家：美軍隱形戰機增駐關島似是針對中國
今年高普考報考人數破12萬 創10年新高
歐巴馬將主持與巴基斯坦阿富汗三方峰會
高雄旅展參展攤位創新高 業者拚價搶客
校園烤山豬兩女童燒傷 疑風勢掀火苗造成
度寒冬 工業區廠商可申請展延執照緩繳租金
愛滋病患強制性侵媳婦 地院判應執行15年
消費券短差 廖了以670萬支票 經建會暫收
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網路報稅迄今成長2成 財部盼突破300萬戶
證交所:4月底上市公司平均本益比41.81倍
呂秀蓮：出席517遊行 過夜靜坐視情況而定
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挑戰主流 加拿大性黨進軍議會鼓吹性改革
朱素徵升任中華信評執行副總暨首席評等長
歐巴馬提名眾議員陶士爾任武器管制國務次卿
適性教學有成 中華藝校繁星計畫大放異彩
許水德談台日關係 相信未來會更頻繁
來台代言臨時取消 張曼玉：只是普通感冒
崑劇名家匯演 活紅娘梁谷音來台獻藝
中國央行：大陸經濟回升基礎尚不牢固
台鐵站長冒用他人身分訂票 檢方緩起訴
房仲：房貸族採列舉扣除申報 較划算
南航包機從墨西哥載回上海乘客119人
300萬辛人滯留問題尾大不掉 南非宣布免簽證
北檢搜索3公司 查扣逾10萬粒偽藥
美國女記者結束伊朗監獄絕食
南縣土檨仔季開跑 搭配健行與鐵馬採果樂
機場電腦大當機 監察院糾正移民署
不如預期嚴重 新加坡將降低新流感警戒層級
大運會閉幕 呂木琳:兩項兩人破全國紀錄
泰國3疑似新型流感病例 檢驗未感染
蔡依林代言捷運街舞賽 北高捷運首度合作
考選部:高普考等考試 明年起考區增為7個
李嘉進：數十台商會明登報鼓勵江丙坤留任
旱象未解 石門水庫民生用水繼續減供 1成
台灣報業的明天 卓新論壇學者專家提建言
陳鎮慧:馬永成是頂頭上司 公務會向他報告
法國巴黎銀行今年第一季淨利大幅增加
大運會 台灣師範大學奪48金6連霸
提升鋼結構吊裝安全 中鋼集團辦示範觀摩
愛護動物3D動畫殺青 宣揚正確保育觀念
中國接回滯墨人員 AM098班機觀察者明解除
被控洩漏人頭戶名單 葉盛茂否認並盼調查
監院糾正 農委會:速完成寵物飼料管理法規
只任斐總統一任？朱瑪發言人：言之過早
被控詐領助理費 陳瑩獲不起訴處分
出口大幅減少 星官員：亞洲經濟前景仍不穩
輔大啤酒音樂嘉年華會 認識德國文化
集遊法修正案 立院傾向17日後處理
調查:全球大尺寸面板第2季出貨目標成長37%
投資人謹慎觀望 歐洲股市小漲
韓星李真旭入伍當兵去 粉絲夾道送行
現金流量轉弱 台塑集團長期企業評等遭調降
如未惡化 星下週將下調疫情警戒一級
4月中古車市年減4.4% 大台北區衰退最多
高縣美濃農會搶案 主嫌判刑10年
總統盼藝文團體根留台灣 橫跨兩岸發展
北京21人到過疫區發燒 17人已排除感染
旺旺入主三中 媒觀籲NCC否決股權變更案
力新舉辦台港澳學童母親節相片設計比賽
吊臂砸死陸客 監委：北市府並非無缺失
高縣六龜鄉贔屭地標 鎮邪祈福
江丙坤辭海基會董座 張漢文：不公平待遇
第098090期今彩539三星彩四星彩開獎
高市破詐欺集團 追回退休警官被騙老本
租屋族可善用12萬元房租扣除額
東協衛生部長會議前夕 泰紅衫軍示威
研究認定印尼「哈比人」遺骸應為新人種
蘇治芬：陳水扁對停止羈押不樂觀
汕頭首航台灣 亞洲之星郵輪7日抵高雄
總統：消費券是維他命 不能取代米飯
馬總統強力慰留江丙坤 將退回辭呈
金門城隍遷治慶典遵行古制 頗具觀光賣點
金門車禍1人死亡 警方調查
官員：中國出現H1N1流感輸入病例風險加大
景氣差壓力大 40歲媽媽更年期提早報到
劉揆:政策吸引資金 下半年經濟可望好轉
劉揆:內閣團隊強 有必要會調整但無時間表
投資人抱持樂觀希望 亞洲股市大多上漲
防旅行社低價接團 兩岸擬建資訊平台監督
今年中國對外投資可望達1500億美元
泰二階段刺激經濟方案 將創造200萬個工作
泰智庫：H1N1新型流感衝擊泰國航空業
中國撤銷上海南匯區 併入浦東新區
聯合國：「幽靈漁業」嚴重威脅海洋生態
世衛：新型流感正在歐洲傳播
最棒工作熱門 台灣6月推大獎100萬遊台1月
第098090期今彩539三星彩四星彩派彩結果
調查：英國房價上月下跌1.7%
台灣58家業者及11個農會參加香港食品展
香港所有口岸入境旅客明起須填健康表
經驗難得 青少女隨「股神」巴菲特學琴
高信疆癌症病逝 生前推動本土文學受肯定
動作太快？證交所三大法人已有陸資分類
蜜雪兒活動多 上芝麻街最興奮
中華職棒聯盟第一人 張泰山創下900分打點
友人追思高信疆 推崇影響藝文界深遠
費城博物館計畫化驗林肯血跡遺物
匈牙利媒體：台灣參與世衛大會是一項突破
瑞典證實出現首起新型流感確診病例
NBA季後賽 金塊痛宰小牛 安東尼立大功
羅馬網賽 小威大失水準 爆冷遭史妮德淘汰
老婆指控愛幼齒 義總理：只要成年都喜歡
世衛：尚無大流行病已發生跡象
江丙坤請辭 滬學者:他推動兩岸超越期待
羅馬網賽場地遇雨濕滑 莎菲娜擔心摔倒發飆
98名滯墨中國公民抵滬 體溫均正常
美增一本土死亡病例 新流感在歐洲持續傳播
墨旅客返國 對中國檢疫隔離抱怨連連
蔡英文：517攸關台灣民主根基 願付出代價
呂慶龍：台灣參與WHA會做專業貢獻
IMF：拉丁美洲經濟今年下半開始復甦
中國隔離墨旅客 世衛：疾管措施應重人權
嘉樂頓珠籲請中國與達賴恢復直接對話
加拿大率先解讀出H1N1流感病毒基因序列
巴西東北部豪雨 20人死亡 57萬人無家可歸
今天的台灣英雄：陳秀花捲起賽德克織藝風
世衛專家：不要吃感染H1N1病毒的豬肉
美防疫官員：H1N1沒爆發大流行是奇蹟
南韓通報第三起H1N1新型流感確定病例
中國官媒：兩岸對孫中山看法趨一致
赤字及債台高築 美政府擬小刪預算0.5%
金融風暴吹不倒 看雜誌更多元
2外籍旅客發燒 送醫隔離觀察
外交部：瑞典波蘭瓜國列黃色旅遊警示
健康甜蜜 時尚獻禮 德式古早味母親節蛋糕-溫德優雅上市
第九屆台中國際旅展 福華飯店住宿券超值特賣
台灣觀光推廣團登陸推銷台灣觀光資源
台北花園大酒店 謝師宴專案
麗尊酒店母親節蛋糕～首創『丹荔香蘭慕斯』
中央大學:光電研究所報考破紀錄
草山訪蝶踪
傳大陸民眾將獲發單一簽證赴台港旅遊
江丙坤：關懷台商是海基會重要工作
報導：北韓可能準備再度進行核子試爆
中國強大 德情報局：不利歐美
陸客搭直航郵輪抵高港 法輪功另類迎賓
沒有不可取代的 江丙坤辭意堅
延押庭 扁顯然身體不適
517大遊行 民進黨花蓮縣黨部動員參加
大學生維基百科捏造引述 多國報紙不察照登
蔡英文：台參與WHA不透明 恐付政治代價
蔡英文：台主權屬全體人民 無需回顧舊爭論
陳水扁還押台北看守所 無法自己步行
中華文教基金會:幼教禁教英語違憲
勞工未染新流感遭隔離 政府擬補助薪資
綠營: 517遊行後靜坐 檢驗總統態度
政院通過精緻農業方案 4年創3.1萬職缺
母親節送什麼好 不妨幫媽媽洗腳
全國首條輕軌捷運 高市11日公告招商
綠營：未定讞前 應還陳水扁公平司法人權
兩岸軍事互釋善意? 國防部:言之過早
一告就靈？揚言告賭場 隔天就贏500萬港幣
翁金珠：藝文消費抵稅 帶動收益可期
守護台灣 本土婦女社團籲參加517遊行
立院初審 志願士兵服役將有退場機制
慰留江丙坤 台商登大篇幅廣告
517綠營遊行 蘇俊賓：抗爭不是好方式
政院推農業深度遊 目標101年3000萬旅客
議員指道路人孔蓋太多 郝龍斌:了解後處理
國防部:軍官員額 配合兵力結構調整規劃中
綠營517靜坐 郝龍斌：柔性勸導
大麻是否合法看法兩極 阿諾支持公開辯論
中國官方：四川大地震造成68712人遇難
麥可傑克森又挨告 前發言人控違反聘僱合約
北所:清楚告知陳水扁身體狀況 未隱匿病情
感傷勞工失業 王如玄哽咽落淚
林淑芬：修國籍法 讓單親外配拿身分證
獨居阿嬤化身辣嬤 另類競豔的母親節走秀
玩真的! 民進黨:517靜坐打死不退
MLB 道奇刷新大聯盟開季連勝紀錄
王如玄:積極推動4人以下公司 強制納勞保
台灣賽峰總經理張新光獲頒經濟專業獎章
立院初審運彩條例 體委會盼本會期三讀
台灣工藝所女性工藝特展 表現剛柔並濟特質
高市陸客3月破5萬人
陳水扁被羈押近半年 呂秀蓮：關太久了
吃苦當吃補 花藝媽媽陳麗卿舞弄人生
K毒藏牛仔褲暗袋 郵寄台灣遭查獲
調查：近70%香港母親視家庭比事業重要
調查人員：阻止伊朗尋求核武已無太多時間
扁停押或就醫 民進黨籲北院二擇一
陸生來台監控校園？教部：兩岸正常交流
呂秀蓮賣玉山周報 台中市府會捧場
兩萬雙Crocs鞋帶著台灣愛心 援助印尼貧童
中信金：登陸準備好了 對競爭力有信心
嘉市第6屆提琴節 邀俄羅斯提琴名家演奏
呂秀蓮關切台中合併升格 胡志強：應無問題
不堪續押折磨? 陳水扁北所寫絕書
響應愛地球 慈濟人進陸軍司令部宣導環保
推廣「防癌宇宙操」50年 莊淑旂90高齡退休
扁辦：陳水扁將絕食到517
嘉縣大華公路復建緩慢 居民研議請求國賠
索羅門總理西庫瓦高醫健檢
醞釀併購 保時捷與福斯系出同源
鳳山大專院校就業博覽會 媒合率35%
扁能否戒護就醫 北所：安排檢查讓醫師決定
轉口貨櫃藏香菇走私 高雄海關查獲上千箱
邀517嗆馬 吳乃仁拜會黃昆輝
慰留江丙坤 府上午將辭呈退回海基會
病毒威力可能增強 世衛警告防疫不可輕忽
紐時集團與波士頓環球報工會達成協議
北約展開喬治亞演習 與俄羅斯關係緊繃
兵工廠隊歐冠盃出局 肯亞球迷用球衣上吊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿富汗警方：美國主導空襲100死 多為平民
歐洲三大股市收紅 倫敦勁揚1.37%
癮君子大多為文盲 印度菸盒加印恐怖圖片
華爾街股市經紀人 今年以來萬餘人離職
波蘭証實境內第一起新型流感確診病例
2009亞洲健力賽 中華女子男子組分獲冠亞軍
法國H1N1新型流感確診病例增為7例
紅十字會證實 聯軍炸死阿富汗數十人含平民
美股收紅 道瓊工業指數上漲1.21%
國際油價勁揚 紐約輕原油收56.34美元
台灣主要日報頭條新聞標題
英新型流感確認病例再添4例 總計32人
英傳出販賣華裔兒童 首相：調查嚴辦
加拿大H1N1新型流感病例增至201例
全台天氣佳 早晚偏涼
美眾院同意成立委員會 調查金融危機成因
影視製作 亞非寶萊塢瑙萊塢與美好萊塢匹敵
NBA最佳防守第一隊 魔術隊霍華德最高票
台法偶戲團合作 明屏東演出戲箱
經濟差觀戰球迷銳減 美運動聯盟門票漲不動
台股開盤上漲36.82點 為6603.52點
AM098班機北京接觸者今晨解除觀察
世衛雖警告 加官員強調豬肉仍可安全食用
歐巴馬胡錦濤通電話 重申密切聯繫解決問題
腸病毒疫情 嘉市部分教保育機構未通報
鍾南山：入秋可能爆發第2波新流感疫情
胡錦濤歐巴馬通電話同意加強防疫合作
台灣慈濟全力協助四川地震災民心理重建
大陸中石油今年計劃融資人民幣1500億
中國銀行前分行行長及配偶 在美遭判重刑
防疫作戰過頭？ WHO要求國家解釋設限措施
北市1999專線 平均每月13萬多通
六房媽過爐隊伍浩蕩 警方籲遵守交管
匯市區間盤整 新台幣早盤小升
歐巴馬致電胡錦濤討論北韓與巴基斯坦議題
大陸專家：中美黃海水域類似對峙難停息
北市消保官：未查獲廠商囤積口罩
中國銀行廣東支行兩前行長在美被判重刑
保時捷和福斯聯姻 全球汽車產業變化風起雲湧
日股早盤一度飆漲379點 重返9300點大關
兩岸司法界將在福州研討共同打擊犯罪
台股多空激戰 短線震盪加劇 作多風險增加
場館未驗收辦音樂會 高市:已取得使用執照
教宗禁衛軍 瑞士衛隊考慮未來招募女性
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
南韓通報1位新型流感患者將解除隔離
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
韓卓升：新型流感傳入中國的可能性很大
四川震災住房重建預計9月底完成
義父經驗分享 胡志強號召加入寄養家庭
和平非暴力全球走透透 10月起跑走遍90國
巴國決遣返9維吾爾人 自由之家嚴予譴責
王金平：程委會中午不處理集遊法 待協商
中國中鋼總裁率團參訪 鋼鐵股全面大漲
江丙坤堅辭 工商建研會會員聯署盼留任
秘魯抵台2女子發燒 送醫隔離觀察
浙江徵地暴力衝突致死1人
四川汶川地震遇難失蹤學生5335人
日立預估上年度淨虧損80億美元 超出初估
專家：通訊整合是下階段通訊工業成長動力
中國女排傳奇教頭陳忠和將踏上仕途
古巴老手捲出43.38公尺雪茄 翻新世界紀錄
許添財憂心民進黨提名 剖析兩黨人才斷層
羅馬女網賽 法網冠軍伊娃諾維琪爆冷出局
新「瑞穗證券」誕生 排名日本第4大
歐鴻鍊：優先讓台商參與援外建設商機
地下錢莊暴力討債 警逮2嫌
星電動車三年試用計畫明年展開
野火肆虐 阿諾宣布聖巴巴拉郡進入緊急狀態
慈母心遊子情 光輝的5月母親花綻放
全國躲避球錦標賽 8日嘉市登場
加州野火吞噬多棟住家 2000人逃離家園
宜縣辦考試祈福活動 包中文具組免費送
98學年第一次基測如期舉辦 准考證明寄發
匯市盤整 新台幣中午小升3.5分暫收
感冒藥提煉麻黃素 嘉縣破獲安非他命工廠
四大颶風太致命 挨世界氣象組織除名
公費助網站售國外農產? 立委怒言徹查
台灣發話詐騙大陸人 中部警方逮12人法辦
劉揆肯定新型流感防疫 促嚴防第二波疫情
補消費券短差 劉揆：有法可循 不宜私了
IT龍頭組WiGig聯盟 跨越無線傳輸最後瓶頸
陸委會：未邀請中國中鋼集團來台參訪
上海浦東併南匯 面積約2個新加坡
英特爾新形象廣告 幽默呈現科技人也有魅力
台北國際電腦展與柏林消費電子展締盟
消保會安檢4大景點遊覽車 不合格率3%
日8宗疑似新型流感病例全部排除感染
延押庭檢辯攻防 陳水扁還押北所待裁定
NBA季後賽朗多大三元 塞爾蒂克勝魔術追成1平
兩岸司法裁判認可 陸委會：不會全盤接受
香港35名被隔離人士今天完成檢疫重獲自由
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立院初審 緩刑者得服社會勞動取代服刑
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高市郵局疑遭恐嚇取財 警方追緝歹徒
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歐冠盃足賽 巴塞隆納險勝切爾西挺進冠軍賽
學者:簽署MOU 應考量兩岸經濟差異性
農委會將禁止聯合農產品網路商城售舶來品
台股收盤漲6.17點 為6572.87點
台北股市開高震盪收小紅 漲6.17點
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汕頭與高雄首度直航 300多陸客見證歷史
5月台指期收漲73點 正價差40.13點
不景氣宅經濟一枝獨秀 任天堂獲利創新高
下殺百點拉升收紅 台股資金行情未歇
IFA扣押事件 德經濟辦事處:平衡執法與商權
5月電子期收漲0.7點 金融期漲20點
穩發161號失聯 高市議員疑掮客與海盜掛勾
歐洲議會反對法國版嚴苛掃蕩網路盜版計畫
竹市青草湖攔砂壩工程 預計5月底完工
民進黨：517遊行後24小時靜坐 打死不退
飼主曾販賣含砷雞肉 以色列農業部知情未禁
倡導有孝社會 宜縣母親節千人為父母洗腳
珍夢海爵士演唱會 9日國家音樂廳獻聲
行政院組織法復議案 列立院8日議程
台旅會海旅會澳門會談 擬建立資訊平台
郝龍斌:待行政院通過 社子島防洪即可規畫
警方逮詐騙集團車手 民眾被騙1000多萬
學者:台灣金融業應打造華人國際級金融機構
蓋特納：美國經濟復甦將需要一段時間
艾斯托利爾網賽布雷克闖頭關 本季紅土首勝
薩國新型流感疫情輕 不影響新總統就職活動
台股小紅 三大法人買超75億元
大成長城等事業獲准延展合船採購玉米期限
防新流感自保？ 日本部分醫院拒收發燒病患
劉揆指消費券差不宜私了 廖了以:靜候處理
NBA湖人火箭血戰 布萊恩助湖人勝出
三總子宮頸癌檢驗新法 準確率高兼隱私
吳淑珍：扁心臟不好 法院應准戒護就醫
香頌歌星查爾阿茲納弗任亞美尼亞駐瑞士大使
日股飆漲408點 4個月來首度返9000點大關
以色列男網賽 盧彥勳晉級8強
屏東說故事媽媽 將愛延伸到弱勢團體
第105屆廣交會閉幕 出口成交降幅約17%
金價漲破910美元 專家：投資人可稍作觀望
故宮:明書畫家王寵書詩扇面真跡 庫房收藏
美恐怖份子觀察名單35%有誤 列名者甚至已死
朝日啤酒成為青島啤酒第2大股東
新台幣兌美元升4.8分 收33.132元
醫材日新月異 工研院展示最新研發醫材
崙背香瓜節斗六絲瓜節 9日熱鬧登場
財部：4月出口值148.5億美元 年減34.3%
教宗下週訪以 預計吸引上萬基督徒擁入朝聖
預防新流感 彰濱秀傅醫院設計中藥方
張哲琛:退撫基金第1季轉虧為盈 收益83億
湖南制定新優惠措施協助台商開拓內銷市場
政府再釋300萬口罩給藥房和基層醫師
9月聽奧邀KITONB踩街 四城相識活動暖場
鹿港城隍廟辦城隍廟大會師 呈現傳統特色
吸毒惡孫對祖父施暴偷錢 傷心爺爺曾想自盡
議員指國中生每週有空堂 北市允向中央反映
台北好好看計劃圖利財團？郝龍斌：無不法
汶川地震博物館5月11日開館
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
尹啟銘：ECFA個別研究階段還需要一個月
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
小三通水頭碼頭服務品質差 立委要求改善
救新聞還是救報業？美參院辯論精采但無共識
美職小聯盟 羅嘉仁中繼3局無失分
陳永綽：兩岸關係和諧 台韓溝通應更切實際
竹市府下週將進行3梯次新流感防治宣導
抗H1N1心理 屏東鳳梨銷售量增1/3
NCC：短期絕不開放陸資投資第一類電信
南市刑大破獲販毒集團 起出槍毒逮4嫌
以色列新增2新型流感病例 共7人遭感染
維護人權 英國修改犯罪嫌疑人DNA保存政策
韓擬追加儲備250萬份抗病毒疫苗
疑似感染新型流感 日第15名患者接受檢查
防洪計劃通過 郝龍斌：社子島開發指日可待
金曲獎傳統藝術類特別貢獻獎 吳兆南獲得
追查酷刑問題？ 多數美國人認為沒必要
不孕夫妻圓夢 歡喜迎接第1個母親節
闢謠澄清 國民黨：馬吳常到對方家談事情
預防腸病毒H1N1新流感 陳明文抽查校園防疫
中國外交部：堅決反對巴黎授達賴榮譽市民
高市警飛象過河 屏東破獲安毒工廠逮2嫌
竹市檢警查獲一粒眠工廠 毒品市值逾2億
匯市盤整 新台幣收33.132元升4.8分
防疫醫師黃頌恩自墨返台 對台防疫有信心
涉挾持民眾恐嚇郵局取財 警公布嫌犯特徵
六房媽過爐等了25年 斗南將軍崙萬事俱備
證交所：今年1至4月平均投報率為30.52%
反制綠營517遊行 國民黨：會節制謹慎以對
冰島主要利率調降2.5個百分點 成為13%
拜訪岔開主題 呂秀蓮胡志強爭辯台灣主權
東協尚無新型流感病例 世衛提醒繼續警戒
保護台灣藍鵲繁殖 木柵動物園設育幼專區
大量帶酒出境牟利 航空業者採限制措施
大陸貨進口台金一國兩制 立委協調政府解決
母親節表孝心 北縣各賣場應景拼業績
迎母親節 宜蘭視障人士為療養院老人按摩
5歲男童流感重症死亡 今年第5例
毛治國：陸客每天3000人 不要再追高數量
拉法葉案 法國可能賠償台灣10億歐元
海豚準媽媽懷孕囉 海洋公園準備迎接小寶寶
大阪女孩經證實未感染H1NI新型流感
民進黨邀請 台聯允諾參與517遊行
國家實驗室退場機制 國研院6月底完成評估
美商華美銀行獲准設立台北代表人辦事處
全民國防知性之旅 南投岳崗營區9日開放
西班牙新型流感再添8例 總數81人歐洲最高
中美船隻對峙 陸媒驚呼領海主權面臨挑戰
防新流感 民進黨送口罩到金門小三通碼頭
慶祝佛誕節 10日府前廣場浴佛祈福
中國支持東協會員國抗新型流感病毒藥物
財部：4月出口值年減34.3% 衰退幅度縮小
清晨盃羽球賽明開戰 12國近2000好手激戰
日盛銀未落實內控 金管會裁罰400萬元
遠距診斷視訊 劉兆玄:為農民農業創新契機
美夫婦領養台灣男童 母親節前夕圓滿達成
梧棲鎮倡導五七愛情日 盼減少虐兒問題
扁聲明解除律師委任 即日起絕食至517
內政部通過 滯台泰緬學生得合法居留定居
老人福利機構列丙丁等 先罰鍰再限期改善
六房媽過爐結合產業文化 宗教觀光新焦點
編製竹龜笠一甲子 南投阿嬤秀傳統工藝
台股狂飆 飯店餐廳股民再現
看好下半年房市 信義房屋急招1200位新人
為樹請命 民間團體籲北市客家公園停止開標
國民黨金門縣長初選 首日陳清寶領表
日盛銀行疑遭詐貸 檢調約談前副理說明
台塑四寶4月營收898億 較3月增長13.45%
呂慶龍: 台法應平常心看拉法葉艦案仲裁結果
友達4月合併營收近244億元 月增10.1%
亞洲之星載陸客首航高雄 旅客入境效率高
找教職難 有人1年國小教甄19次未錄取
研究：罹患初期新流感可能對突變後病毒免疫
經部調查：近期單日口罩需求逾旺季 2倍
菲恐怖份子擊斃蘇祿省警長等4名警察
10%優惠土增稅率一生一屋 明立院闖關
歐股開紅盤 倫敦上漲0.28%
檢視擴大公建成效 監委建議經建會設網站
農產品台灣下單大陸取貨 需先解決檢疫問題
大陸政治活動廣告新聞化 陸委會：開罰
國民黨縣市長第3波提名 今起3天領表
NBA布萊恩飆40分 湖人打下火箭追平戰局
氣候變遷 今年前4月柬埔寨50人雷擊死亡
富邦產險未確實督導業務行為 金管會開罰
低收入身障者住院3個月 仍可領生活補助
碧湖國小中央廚房缺失 北市府：正協調解決
索馬利亞海盜再度出手 荷蘭船隻遇劫
AM098班機1名觀察者出現發燒症狀
開放大陸投資移民？陸委會：目前沒計畫
王如玄捍衛勞工權益 工商團體視為工會頭子
王卓鈞：發現囤積或哄抬 打110報案就查辦
英央行維持新低利率 再挹注500億英鎊救經濟
高雄世運閉幕音樂秀 陳昇伍佰挑大樑
澳洲歌劇團7月來台演出卡門新版本
報導：拉法葉仲裁結案 法國面臨巨額罰款
瓦斯氣罐掉下爆炸 星中央商業區幸無傷亡
北所：陳水扁拒測心電圖 暫不會戒護送醫
無障礙空間 建築師：台灣至少落後日本5年
4月出口意外減少 官員樂觀 學者態度保留
上海南匯酒店83名隔離者 解除醫學觀察
青輔會助一臂之力 輟學少年從職場學自信
金管會修法 大陸配偶可參加保險業務員測驗
川震 台灣賑災款項物資達人民幣14億元
歐洲央行主要利率調降為1.0% 創歷史新低
吳敦義疏通排阻力 高縣市合併案擬復議
第098091期今彩539 3星4星彩開獎
振興經濟 英央行再挹注500億英鎊
市場判斷美銀行僅少數需增資 亞股續漲
蘇益仁：政府應及早因應入冬新流感
綁架前夫女兒 北檢求處婦人14年重刑
賴正鎰:陸資投資移民應以100萬美元為門檻
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吳淑珍蔡銘哲對質 互相駁斥對方說法
星政府：不需調整經濟成長預測和貨幣政策
美股激勵 星股市破2200點 今年最高
闖空門栽跟頭 竊盜露餡變強盜
中文版之後 華爾街日報年底前推出日文網站
股市好轉 國有地標售標脫率達6成
大專生畢業創業 教育部挹注1.5億元相挺
經濟有望復甦 國際油價漲破每桶58美元
千人防癌宇宙操大會師 莊淑旂邀大家保健
國貿局：出口已見反彈動能 將逐月復甦
警方破竊車恐嚇集團 逮捕5人籲被害人出面
美國通用第一季財報公佈 大虧60億美元
WHO：非洲5個疑似新型流感病例接受檢驗
高雄世運主場館焰火測試 絢爛奪目
民進黨：立刻釋放扁並予積極醫療照顧
WTO反傾銷調查去年下半增17% 中國商品居首
美國勞工部：首次申請失業救濟人數下降
指控特偵組包庇吃案 最高檢：邱毅憑空杜撰
專家指世足賽將推升南非GDP成長0.8%以上
陳水扁可能戒護就醫？媒體聚集縣醫守候
受港府隔離酒店住客影響 來港旅行團減半
扁稱解律師委任 檢方：依法會有公設辯護人
王寵書詩扇面複製品缺貨 故宮將趕印新品
追思廖風德 國民黨組發會明赴金寶山弔唁
東協對抗新型流感 擬增加克流感儲存量
陳水扁將再3度禁食 北所：持續勸說
有126歲人瑞？內政部：已死亡且重複設籍
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第098091期今彩539及3星彩4星彩派彩結果
景氣雖差 任天堂和東京迪士尼獲利創新高
碳粉油墨漏餡 文具行老闆涉猥褻女童遭起訴
中職 陳金鋒雙響砲 熊重登榜首
荷蘭新型流感再添1例 墨西哥返國婦女染病
AM098班機最後一例觀察人員解除隔離
馬國霹靂州議會衝突 議員叫罵動拳腳
中職 象演大逆轉 送給新總教頭首勝
大馬旅台學生 響應馬國黑衣行動哀悼民主
便利各國防疫 WHO考慮縮短世衛大會
無法無天 美海軍補給艦遭海盜追逐開火
裁員7成？ 茂德：傳言不實
胡潤慈善榜 33位中國企業家5年捐上億元
俄羅斯解除美五州豬肉進口禁令
墨西哥新流感確定死亡病例增加到44人
5/7日H1N1全球疫情最新統計
新流感若惡化為大流行病 全球1/3人口恐感染
美國新型流感確診病例增至896起
以色列男網賽 盧彥勳晉4強
裁員高峰已過？美首次申請失業救濟人數下降
英國新增2例新型流感 確認病例數達34起
MLB 道奇強棒拉米雷斯藥檢未過關 禁賽50場
美銀行"壓力測試" 9家過關10家須增資
加拿大總理旋風式訪問阿富汗為部隊打氣
今天的台灣英雄：林忠發默守燈塔暗夜發光
特拉維夫國際紀錄片影展 台灣主題受矚目
王建民延長春訓賽 5局無失分
「資本緩衝」美10家銀行需增資746億美元
台灣參加南特國際花卉展為台北花博發聲
川震週年 團團圓圓親友上演貓熊團圓路
台股開盤下跌62.65點 為6510.22點
體貼媽咪、別再猶豫 - Fun心媽媽平安夾
領取職業訓練生活津貼失業勞工 得享健保保費補助
高雄國際旅展開戰 燦星來勢洶洶
BCBG超值特賣會 2.5折起
淡水泡湯 墾丁衝浪 跟著福容暢遊全台灣
研究報告：一夜好眠能享「瘦」
新光銀行母親節活動
H1N1新型流感來襲！
2009來去洄瀾—國際鐡人三項精英賽
泰迪寵媽咪 熊抱母馨情
淡淡粽葉香．濃濃團圓味
香港旅遊發展局給訪港旅客的建議
王建民不排除5月17日重返洋基
馬蒂內利最大挑戰 改善治安與經濟成長
同進退 海基會副董事長也請辭
MLB 禁藥疑雲再起 洋基球星A-Rod明提前歸隊
山東泰山成為輕生者自殺最愛之地
蕭美琴：歡迎陸客見證517 民進黨將保護安全
兩岸觀光熱潮 中華電信新增機場服務據點
川震週年前夕 國外媒體頻遭干擾
NBA 費雪與艾斯頓遭禁賽 布萊恩逃過處分
還押看守所 陳水扁持續禁食拒量血壓
南韓肅貪案情擴大 李明博親信捲入
517遊行 蔡英文：美方理解並尊重
李遠哲：扁羈押不能無限期
高風險任務 太空人將前往為哈伯望遠鏡出診
性工作除罪化？內政部：18日前提政策方向
民進黨:政院版集遊法若通過 宛如二次戒嚴
歌劇太累人 傳西班牙男高音卡瑞拉斯萌退意
六房媽過爐發炮起駕 信眾陣頭浩蕩隨香
517遊行 李遠哲：尊重遊行集會結社的自由
緬懷烏山頭水庫日技師 八田與一紀念室開幕
LPGA麥格公開賽 盧曉晴表現優曾雅妮交71桿
綠營要求扁戒護就醫 王清峰:由醫師判斷
吳伯雄：已挺馬總統10幾年 會堅持到最後
慈濟人文精神是川震災區重建最大推動力
民進黨：517抗爭 不會變成挺扁或反扁大會
扁辦:扁解除律師委任 放棄辯護
金廈泳渡活動 李炷烽欲見陳肇敏尋求解套
NBA騎士射老鷹 季後賽第二輪2比0領先
楊宗緯音樂劇處女作 國父紀念館開唱
中國前500名大富豪 去年財產蒸發一兆元
北韓：美維持敵對 將強化核子嚇阻能力
羅文嘉探扁未果 遭扁迷嗆聲
民進黨與婦團 行動劇諷刺馬政府兩岸政策
中國逾千名貪官流亡 集中美加澳
劉揆:青年是寶貴資源 青創貸款新制助創業
中時集團轉讓 學者擔心言論集中化
賴清德：扁絕食籲參加517 給黨團很大啟示
兒少盟：兒少福利經費 每人每天僅2元
立院三讀 中央得補助新市鎮聯外交通建設
桐花祭新體驗 聽湯宇歆唱客家拉丁歌
綠營婦女團體：拒收馬政府的母親節大禮
旺旺中時媒體集團：百分百自有資金
中研院發表重大成果 釐清臭氧層破壞原因
內政部：研議放寬單親外配歸化條件
伍迪艾倫將在義大利導演歌劇 為音樂節開幕
防疫大作戰 東協10+3將增加流感藥品庫存量
反對黨重申 517靜坐如期進行
MLB紅襪單局灌12分 印地安人潰不成軍
綠營：陳水扁拒戒護就醫 似要以死明志
義美觀光工廠盛大揭牌 知名產業冠蓋雲集
火警停業 大葉高島屋今天下午恢復營業
外交部：巴西阿根廷列黃色旅遊警示
總統:將建八田與一紀念園區 增日觀光客源
本土社團籲停止羈押陳水扁
大葉大學 推跨國雙學位
新加坡證實在逃伊斯蘭激進份子已經回籠
扁拒醫師檢驗 法務部：無法戒護就醫
H1N1肆虐 阿拉伯國家暫停進口美豬肉
鄧麗君逝世14周年 歌迷獻花上香追念
國民黨雲林縣長提名 許舒博張麗善領表
裝備未隨增兵抵達阿富汗 美國防部長憂心
阿里山遊樂區大門整修遭質疑 林管處說明
外交部：邵玉銘接任北協主委
史上首次 豐田汽車上年度淨損 今年恐更糟
一定不能走! 馬親赴海基會慰留
葉金川抵馬祖 視察小三通檢疫設施
維護世運空氣品質 高市府籲大型工廠歲修
「畫我媽媽」 鄰里兒童畫展開始了!
對抗新型流感 東協加三將建出境篩檢機制
東勢林管警民聯手 2山老鼠竊牛樟人贓俱獲
上海世博會澳洲國家館吉祥物徵名
台商赴川震災區贈送百萬元物資
校名諧音被泛政治化 獅甲國中師生反彈
香港維景酒店解封 19名台灣旅客重獲自由
歐巴馬公布明年預算 總額3.4兆美元
歐股開高走高殺尾盤 僅倫敦收小紅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
銀行壓力測試結果將公布 美政府先信心喊話
諾貝爾獎得主史提格里茲：世界經濟不再直挫
公債滯銷 銀行壓力測試結果公布前美股收黑
美壓力測試結果公布 10銀行須增資746億美元
能源需求上升有望 世界油價一度漲破58美元
政治人物愛開會 白宮風雲主角謝絕從政
歐盟與前蘇聯6加盟國締結東部夥伴關係
巴西又一國際足球明星返國效力
全台晴到多雲 白天氣溫偏高
阿根廷證實第一起新流感病例
LPGA金斯米爾公開賽 盧曉晴暫居第16
巴西淪陷 證實4起新流感病例
駐紐約經文處大廳展出當代亞洲藝術家作品
羅馬女網賽 庫茲妮佐娃揮落楊科維琪晉4強
任志剛：美國壓力測試可增加香港客戶保障
新移民壓力大 家暴案激增 綠卡成元凶
綠營：陳水扁絕食與517遊行是兩回事
美金檢「留校察看」銀行 馬上提增資計畫
國家廣播文物館 6/1起開放戶外教學預約
匯市盤整 新台幣早盤小升
扁擬解除律師委任 北院：若屬實將強制辯護
山西旱災嚴重 近百萬人沒水喝
福建頒新政開放台生在國企就業
迎接夏天 台東杉原海水浴場開放
受金融風暴衝擊 廣交會出口跌16.9%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
嘉義榮民醫院研發黃金粽 增加身體抵抗力
老鼠會詐財 民主黨華裔募款大將徐元源認罪
遠航兩岸航線一絲希望 5/16最後期限
五一長假後 大陸國內及國際線機票同降
大盤拉回整理 開低平盤下震盪
女性擔心頻尿不願多喝水 小心泌尿道發炎
烏克蘭將出售中國登陸艦
金門歌頌母愛光輝 兩岸音樂團體聯演
新流感全球疫情最新發展與統計
住美國日男童感染H1NI新型流感 日人首例
美國防經費龐大 所砍預算微不足道
巴西衛生部證實4宗新型流感病例
美媒：72%依舊深信美國夢 1年20萬才算有錢
超大尺寸罩杯加價 瑪莎百貨犯眾怒 明起降價
中國首次利用整列動車組輸送成建制部隊
仿出師表 大陸網友撰最牛辭職信
美南僑界發起捐款支持台灣綠色造林建設
南韓將美國23個國家地區列旅行注意地區
新加坡在美接收首批4架F-15SG戰鬥機
陸配盼前婚子女來台定居 陸委會允協助
日本政府：旅居芝加哥日籍男童感染新型流感
高鐵局：機場捷運整體進度逾半 超前1.24%
江丙坤請辭之際 馬總統下午赴海基會慰勉
道奇重砲拉米雷斯禁賽 教練托瑞盼早日歸隊
郝龍斌視察溝渠清疏 慰勉施工人員辛勞
外銷水果檢疫展開 明年可望增銷紅龍果
東勢林管處加強巡查 給動物一個快樂天堂
新加坡頭號通緝犯馬士沙拉末在馬來西亞落網
台股量價續揚 證券股4月持續獲利
美研究人員：新型流感疫苗不久可能問世
科冠多晶矽廠動土 王金平:可獲低成本材料
連動債自救會今遊行 提陳沖下台四大訴求
國是論壇 綠委籲停止押扁 藍委籲扁快認罪
響應節能政策 農委會推農業節能減碳貸款
美國藝界人士共同推介拉芳舞團今夏在美演出
大陸公安駐台？刑事局：未定案將努力
阿里山迷糊步道 風景秀麗不迷糊
921台灣地震創作劇 紀念512川震1週年
匯市盤整 新台幣中午升值4.2分暫收
自救會新訴求 金管會:儘量協助投資人協商
南韓青少年幸福感在OECD國家中較低落
北京將建亞洲最大地鐵換乘站
原民團體：原民會怠忽職守 應撤換章仁香
加強新流感防疫 基隆將檢驗幼兒園所飲水
四川地殼運動監測網啟用
中國用電減但經濟成長 專家：重工業影響
葉銀華:應提供更多優惠 吸引資金投入市場
PGA球員錦標賽 推桿沒準頭伍茲首輪交出71桿
便利查詢 研考會：英語標章擬結合電子地圖
台裔生化博士白越珠獲美婦女醫療協會表彰
滬台藝術家上海首度合作兒童劇登場
成年女性血太油 更年期心血管疾病風險高
幼童感冒後走路歪一邊 中耳炎惹禍
加州魔鬼陣風沒來 老天助消防員對抗烈焰風暴
買股引發爭議 美紐約聯準銀行董事長辭職
吳鳳師生創作成果展 秀國際發明展得獎作
前線拍照前找不到吹風機動怒？澳洲總理否認
接見慈暉獎愛心媽媽 總統盛讚為母則強
台股收盤漲11點 為6583.87點
台電帳單夾寄廣告服務 每張0.5元
涉謊報車輛失竊詐領理賠金 高市警逮7嫌
加州聖巴巴拉郡山火續蔓延 萬餘人撤離家園
從雜交後裔中脫穎而出 最新育成母親花亮相
莫莉屠宰場逃生記 紐約皇后區上演追牛大戰
台股開低走高 收盤上漲11點
印度將接收首架以色列製早期預警機
呂秀蓮：陳水扁意志消沉 堅持絕食
成大擬將路跑三千 列員工考績甲等評比標準
美官員：故意感染H1N1病毒以求免疫非好點子
5月台指期收跌39點 逆價差11.87點
5月電子期收漲0.15點 金融期跌20.4點
MLB 李維拉遭轟 洋基5連敗
香港維景酒店隔離19名台灣人今晚重獲自由
黃昆輝探視洋蔥農 籲政府保障價格
查獲槍毒案 高市警逮4嫌移送法辦
NBA 騎士逐老鷹 季後賽6連勝
台股收小紅量縮 中小型電子股表現活躍
不輔導學生?北市府:學校有輔導但人力不足
前進首爾食品展 雲林縣府設館行銷農漁產
綠營復議案遭否決 政院組織法修正案付委
歐巴馬要求檢討接替太空梭的「星座計畫」
中國2010年進行第6次全國人口普查
彰縣葡萄公主選拔 縣府取消年齡限制
北京海澱區前副區長貪污罪判無期徒刑
總統出席國民外交亞太年會 男子陳情被勸離
台股小漲11點 三大法人買超65.57億元
保障國慶慶典進行 北京可能採人工消減雨
中國紅十字會共募得人民幣191億川震捐款
防新型流感 瓜地馬拉暫停大型公眾活動
中國已做好流感新疫苗研製生產準備工作
不辦張榮味？ 蘇治芬告朱朝亮涉瀆職
企業學生創雙贏 台灣微軟籲重視實習制度
台積電聯電世界先進 4月業績均大增46%
貴州對台資企業簡化手續放寬條件
加拿大一老婦疑死於新型流感
防口罩物價波動 中縣查獲業者涉哄抬
花旗：MSCI重估台股 台幣有升值風險
有沒有四次江陳會？江丙坤：目前不能答覆
會勘筏子溪 陳伸賢：4年投入30億元整治
立院三讀 性侵被害人可向政府申請補償
歐洲紛降小汽車賦稅 印度車廠看好前景
台北電影節力邀 Lily Franky將二度訪台
中國富豪財富蒸發近人民幣兆元
新台幣兌美元升9.2分 收33.040元
第7屆中國國際航海博覽會青島開幕
王毅：希望兩岸關係取得新的全面進展
總統:台灣作和平締造者 加強和大陸對話
非洲叢林姐妹 動物星球頻道9日起播出
中國中鋼初訪台泥 交換經營理念策略
渤海海洋環境污染嚴重令人擔憂
七旬婦女子宮脫垂 陰道閉合手術解決困擾
哺育母乳盛行 嘉基醫院提供增乳配方
支助汶川地震 大陸江油市政府感謝佛光山
TMC進度 宣明智：等待經濟部指示
王菲將參加陜西佛指舍利安奉大典演唱心經
財部：4月稅收實徵901億元 年減12.4%
醫師：久坐應起身活動 避免毛囊炎
營建署：修正新市鎮辦法 合法建築可改建
美魏斯里大學槍擊案 傳兇嫌已向警方自首
呂洞賓1211歲誕辰 鳳山鎮南宮舉行三獻禮
美聯準會：銀行測試結果應能使投資人欣慰
豐田上年度虧損4610億日圓 71年來首次
小聯盟 倪福德登板救援1局無失分
中國斥資重建地震災區鐵路
順應民意 彰縣府放寬葡萄公主報名資格
毒品控制少女賣淫 北市警逮13人到案
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
緩起訴金結合巡迴義診 關懷南投無醫村居民
國道端午假期0到7時不收費 台鐵加班
金門警方跨海台南緝毒 8人送辦
龍洞四季灣 主題休閒園區歡樂一整夏
高苑科大租屋安全認證 出租資訊6月上網
慶祝護士節 郝龍斌表揚績優護理人員
全國國中小學躲避球錦標賽 嘉市登場
中油：明起汽油每公升漲0.9元 柴油漲1元
宋允兒與薛景求月底結婚 韓演藝圈添佳偶
感恩母親節 移民署辦新移民家庭交流
新成裕號漁船遭撞受損 肇事貨輪遭攔截
學界發起爭取烏山頭水利系統登錄世界遺產
6嫌橫行高縣市 偷竊300多輛腳踏車
尹啟銘：ECFA不違背WTO精神 不涉統獨
政府將增購藥物 中研院加入防疫行列
東北角風管處另類母親節 沙灘熱舞法師祈福
第五屆全國大專校院日語辯論賽 9日舉行
重慶4名小學生集體服毒自殺
台股漲 4月證交稅收108億 創近1年來新高
本週上市公司市值16.57兆元 週漲幅9.78%
金管會：國內銀行尚無壓力測試急迫性
台中監獄管理員疑涉貪瀆 遭聲押獲准
駕車越機場管制區 監院彈劾憲兵營長江育群
元大金總座營運長請辭 馬家僅剩馬維欣
總統慰留 江丙坤:會顧全大局做最正確決定
青年社區參與行動計畫 工作坊明起跑
宣明智何薇玲訪竹市府 談WiMAX營運事宜
中檢起訴涉販賣監聽手機業者 擴大清查下游
看畢展A好康 文化大傳畢展送出國旅遊
陳水扁羈押案 北院：合議庭最快下週一裁定
標檢局抽檢 市售衛生紙面紙都不含游離甲醛
追蹤市場績效 證交所5/11推出指數型權證
追溯退款 中鋼4月營收121.13億 今年次低
升格案送達內政部 周錫瑋盼給北縣躍昇機會
精湛造佛工藝 史博館金銅佛像展有看頭
總統親訪 江丙坤：打消辭意繼續完成任務
東芝公告歷來最大虧損 逾3400億日圓
教宗本篤十六世啟程訪中東 首站抵約旦
母親節前康乃馨大漲？農糧署：僅回穩
北京市民免費景區門票 首日配額10分鐘搶光
越南返台1男子體溫過高 送署桃觀察
國民黨金門縣長黨內初選 4人領表
台塑化明 1時起汽油漲0.9元 柴油漲 1元
美阿富汗戰事支出 明年首度超越伊拉克戰費
廖了以:高雄世運治安重點 維護選手等安全
青輔會爭取4200萬元 青創貸款新制上路
毛蟲軍團蠶食新疆12萬畝草場
慶祝護士節 護理界守護防疫最前線
曾啟雄以口銜筆從零學繪畫 黑白人生變彩色
綠營：不對稱焦土策略 凸顯藍營多數暴力
杯弓蛇影 金門男童疑染新流感 檢查後排除
歐洲主要股市開盤上揚 倫敦上漲0.34%
媒體負責人變更聽證會 業者憂NCC無限上綱
36所大專院校畢業博覽會 華山創意園區登場
扁持續禁食 北所不排除強制測血壓
劉揆：6大新興計畫 開啟產業寧靜革命
馬總統簽名自行車 將從北京奔馳到上海
馬強力慰留 江丙坤：留下辦好四次江陳會
外資匯入 新台幣收33.040元升9.2分
手機成監聽工具 檢方：積極掃蕩不法業者
持續扣押兩美籍女記者 北韓遭批殘忍無道
金管會:2008年上市公司稅前純益年減64.4%
教宗展開中東之旅 接待國反應受關注
勞委會：最快6月發出第一件育嬰津貼
扁籲517遊行集中台北 南社：可想像和體諒
環署：近日紫外線強 民眾應留意防曬
星副總理：回祈團首腦以漂浮裝備逃往馬國
中小學校長協會：教師若組工會 校園無寧日
高溫拍刺陵 周杰倫林志玲穿皮衣喝熱湯
世少網亞大區賽 中華勝南韓晉4強
周韞維退出北一女中校長遴選
空運量持續成長 星菲同意增加兩國航班
訪視海基會 馬總統拋兩岸互設機構議題
BERI最新投資環境評比 台灣排名全球第五
營利事業廢證問題多? 經建會:2個月提報告
拉扯葉金川 潘孟安被依妨害自由罪起訴
重整獲進展 AIG首季虧損減至43.5億美元
正聲廣播回饋聽友 經典老歌音樂劇9日演出
花博宣傳費置入性行銷？北市:加強海外宣傳
兩岸互設機構?藍營盼平等互惠綠營指沒必要
金管會：連動債和解 每週約400件
黑潮最佳航線 現有航行安全海洋污染隱憂
斐總統就職前夕 反對黨向朱瑪提5忠告
港府：防疫工作過第一關
媒體踢爆浮報公帳 英首相：一切合法
豐丘明隧道罹難者子女 現場追念媽媽
搭橋專案辦公室今成立 推動兩岸產業合作
香港打工皇帝去年繳薪俸稅約3億台幣
江丙坤留任 藍營欣慰綠營指要承擔批判
調查：子女就讀大學 3成4媽媽沒到過學校
劉(田井)宏夫婦分享真愛 籲加入真愛立約
超噁！花椰菜有蛇頭 美星期五餐廳展開調查
昌鴻颱風菲國奪20命 小漁村9成屋頂被掀翻
賦改會：推動能源稅 後續配套須再研究
中國擬增產克流感等藥 儲量至少可治1%人口
高縣市合併案議會擬復議 陳菊樂觀其成
夾娃娃輕鬆到手 日本青年遊台驚奇多
兩岸互設機構 陸委會:規畫設綜合性辦事機構
歐巴馬公布失業勞工再教育訓練計畫
志願役專業預備軍官等班隊 5/11起報名
上海世博會澳門館動土 年底完成硬體建設
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在星脫逃 回祈團首腦因策畫行動遭馬國逮捕
二度合作 林熙蕾孫紅雷搞笑演出
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香港被隔離旅客重獲自由
聯合國：依國籍隔離疑似流感患者 明顯歧視
退回陳水扁禮遇經費解凍案 藍綠各有說詞
原民會:推動建設提升預算 未忽視原民權益
美銀行壓力測試結果受市場歡迎 亞股走高
北京台生：採認大陸學歷應溯及既往
由美飛日班機二疑似新型流感病例 有待追查
賞日全蝕惡石島最佳 日旅行社出團熱到不行
理財考量 張孝威申報轉讓台灣大股票1100張
越南提交南海大陸棚劃界案 中國反對
福斯汽車合資工廠成都奠基
Windows 7候選版本才亮相 駭客也推出中毒版
英科學家破解新型流感基因密碼 疫苗有望
美4月份近54萬人失業 失業率攀升至8.9%
中國直升機天津產業基地開工建設
香港維景酒店結束防疫隔離 旅客重獲自由
外交部重申中華民國擁有南沙等4群島主權
總統：開放陸資來台 不會完全不設限
盧宛瑜勇闖紐約 參演幽靈地帶即將上映
英女王御馬驗出禁藥 訓練師遭調查
為肯德基代言 歐普拉魅力驚人
第098092期今彩539三星彩四星彩派彩結果
就職將滿週年 馬總統：YES WE CAN
蔡琴歌聲妙語征服歌迷 掌聲笑聲不絕於耳
颱風橫掃菲國北部 至少25死數千人流離失所
通用汽車工作機會將外移 恐引發政治風暴
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中國去年勞動爭議案件上升近一倍
臺北聽奧大型街頭展演四城相識 新竹明首演
南方新絲路 歐盟擬建天然氣管直通中亞
提高出生率 日女大臣建議1%消費稅為財源
SBL季後賽 林志傑狂飆30分台啤首勝裕隆
蘇格蘭皇家銀行第一季淨損8億5700萬英鎊
美失業率攀升至8.9% 惟情勢已稍見緩和
中職 統一潘威倫吃定牛隊 對戰10連勝
果斷防疫 曾蔭權為香港贏得掌聲
豐田首見年度虧損 標準普爾調降債信評等
中職 許文雄新莊球場8連勝 熊勝象
摩根士丹利將擴大增資至75億美元
硬漢柔情 蒲亭唱歌為女學童解危
日成田機場3疑似新型流感新病例 有待追查
日相撲大賽在即 2蒙古籍橫綱打小白球遭批
涉恐嚇殺害日本性感歌姬倖田來未 男子落網
房利美今年首季虧損232億美元
擺脫911陰影 自由女神像桂冠7月4日重開放
今天的台灣英雄：黃武山演活布袋戲新橋段
紐約僑團赴經文處遞抗議書 要求釋放陳水扁
美總統專機紐約低空飛行 紐時：卡德拉請辭
雙腳萬能 楊恩典展現母親的韌性
中國對媒體報導新型流感疫情下「指導棋」
克萊斯勒絕處逢生 債權人撤回反重整案告訴
返鄉感恩列車出發 馬總統請大家多抱母親
NBA 路易斯得28分 魔術勝塞爾蒂克
「京騎滬動」啟程 台灣車手北京遠征上海
新型流感全球疫情最新發展與統計
內湖捷運將通車 業者提供購屋 3不原則
本土社團辦國是會議 發表建國宣言
加州聖巴巴拉山林大火難控制 災情擴大
馬總統與駐台使節遊花蓮 輕鬆溝通意見
謝長廷：台灣自救要靠人民團結與群眾運動
綠色工藝聯展 工藝螢火蟲創作揭序幕
世界主要報紙頭條新聞標題之一
MLB A-Rod歸隊轟3分砲 洋基勝金鶯
王金平：政府應保護高科技廠商關鍵技術
印度製鞋工業興起 有利台灣鞋料出口
教宗約旦朝聖之旅 強調加強對話和共存
醫師:扁輕微脫水無嚴重異常 住院檢查心臟
台股資金行情效應 飯店母親節業績拉尾盤
廖了以感謝家庭暴力防治官無私奉獻與辛勞
PGA球員錦標賽第2輪 塞卡領先 伍茲暫列22
口罩出現霉味或顏色褪色 需注意是否過期
免費贈餐引發大排長龍 肯德基炸雞臨時喊卡
人神共拼經濟 行業與神特展傳藝中心登場
週休 吳淑珍探扁遭拒
加州大火蔓延 可能再撤離2萬3000人
美經濟數據報佳音 衰退最糟時刻已過
加州大學聖地牙哥分校舉辦台灣電影展
漂流野柳石洞媽祖神像 恭奉金山每年回娘家
超馬媽媽邱淑容 復健順利預定6月上班
婦女新知：讓想當媽媽的女性 有當媽媽權利
母親節前夕 一碗麵5兄妹護理之家送溫情
法國軍艦智擒 11名索國「烏龍海盜」移交肯亞
日本新流感確定病例同機16人進入台灣
NBA季後賽魔術湖人獲勝 第二輪2比1佔上風
聯勤兵整中心開放 民眾體驗雲豹甲車戰力
上海台商太太歡慶母親節 簽名祝福世博會
北捷內湖線初勘 劍南路站須改善事項多
王清峰告知扁戒護送醫 民進黨團不領情
扁就醫 北院：法官裁定前會考慮各種狀況
詳述父女抗癌 紀錄片黑晝記感動以國觀眾
超馬媽媽邱淑容戰勝截肢磨難 迎向新人生
劉揆:雲縣公共工程進度落後 縣府:待釐清
中華民國資深記者協會召開會員大會
高師大走吧藝術行動 邀民眾一塊作藝術
賀父母節 韓華志工會炸醬麵款待韓國老人
女性創業出頭天 邱正雄加碼拼經濟
治水患 馬總統：防水閘門治標而非治本
美國財長警告 經濟復甦速度可能緩慢
呂秀蓮:旅遊業應放眼全世界
官方民調：三分之一民眾對陸客印象不好
李遠哲：扁應道歉、妻兒把錢送回
中小型風災復建工程完工率 8月目標達90%
謝長廷：反對急統的人517應站出來
兩岸互設機構 大陸學者呼應"有利交流"
北京台生高分貝抗議採認大陸學歷不溯既往
關愛之家愛滋媽媽不寂寞 提前歡度母親節
執政週年 劉揆：政治生態比想像中困難
臺企銀十二場融資列車全台開跑
新光銀行財富管理『香媽咪一下』母親節幸福獻禮
樂雅樂第十家店內湖亞太店5月8日正式開幕
新壽慶祝母親節 舉辦全國登山健行活動
聯邦銀行歡度母親節舉辦2009『愛分享‧I SHARE』園遊會
星巴克推出全新口味「摩卡可可咖啡」與「地瓜」星冰粽迎端陽
由加返日三人感染H1N1 同機16人入境台灣
富國銀行將發行新股籌資75億美元
墨西哥新型流感死亡病例 增至45起
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英再通報5起新型流感確定病例
香港確診首例H1N1新流感患者出院
美新型流感確診病例一夕倍增 達1639起
美失業率達8.9% 創25年新高
涉嫌攻擊罪名 好萊塢紅星基佛蘇德蘭被捕
首起死亡病例 加拿大證實老婦染新流感喪命
美總統:新流感困境未去 今秋疫情或許更嚴重
義大利通報首起新型流感境內傳染病例
H1N1引起併發症 加拿大30多歲女性病患身亡
巴拿馬首樁H1N1確診病例 病患搭機從美入境
歐盟向東擴大影響力 俄羅斯倍感威脅
共同社：3日本高中師生確定感染新型流感
美就業數據優於預期 國際油價破58美元大關
歐盟等39國共同聲明 歡迎台灣成為WHA觀察員
世衛：新型流感年輕病患死亡常因太遲就醫
返國3高中師生感染H1N1流感 日國內首次病例
巴拿馬發現首位感染新型流感病例
法國H1N1新型流感病例增到12例
因應新型流感 世衛大會日程減半
加拿大出現第1宗與H1N1流感有關死亡病例
多倫多地區2所學校傳H1N1新型流感病例
銀行金檢及就業數據報喜 道指本週大漲4.4%
全台晴到多雲好天氣 白天氣溫偏高
RBS執行長：不見英國景氣有任何回春跡象
巴西證實境內新型流感人傳人首例
巴西南部再確認1宗新型流感病例
柯森耀：台灣對巴拿馬援助已建立透明機制
韓星宋康昊將角逐坎城影展最佳男主角獎
歐巴馬座機嚇壞紐約客事件 白宮官員引咎辭職
日首傳新型流感病例 厚生大臣籲冷靜因應
4D超音波深入子宮 國家地頻探討同卵雙胞胎
當年炮擊金門的圍頭 今日成兩岸交流窗口
澳聯社：澳洲傳出新型流感首例確定病例
H1N1新型流感病毒株近日運抵北京
日本首見新型流感確定病例 自加返國3人感染
台聚集團 4月營收26.57億元 月增6.97%
巡廈門 溫家寶隔海望金門
河北34死礦災肇因於官員與礦主勾串瞞報
拉丁葛萊美獎得主故事 記得童年那首歌明播
提升陸客團品質 兩岸資訊互通嚴查旅行社
世界最神秘鳥類海南虎斑鳽南寧孵化成功
中央氣象局氣象報告
健康情形惡化 陳水扁戒護送醫
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
吸引外國公司掛牌 馬交易所取消多項限制
南北捷運街舞PK賽 冠軍獎10萬元
星媒專訪 馬總統強調台應對WHO展現建設性
歌手庭竹再出擊 要讓歌迷聽見滿滿的幸福
對六四緘默 多位中國海外華人自稱問心有愧
鎳價大漲 不鏽鋼廠 5月中有漲價可能
駭客猖獗 美空中交管商業軟體普遍恐成隱憂
H1N1入侵日本 外交部發布黃色旅遊警示
馬媒：回祈團首腦睡夢中遭馬國警方逮捕
大學生走出校園 協助NPO設計宣傳品
台鹽海洋水贊助「京騎滬動」 測市場水溫
媽媽理應好好享有母親節的5大科學理由
上海證券黃金現貨交易等指標成長驚人
中歐成立工作組研究對中國技術出口限制
中國桌球贏了冠軍卻輸了團隊素質
星媒專訪 馬總統：任期內兩岸交流先經後政
扁就醫 謝長廷:陳水扁人權與健康應被關心
綠委:設生育風險補償基金 避免孕婦當人球
LPGA麥格公開賽第2輪 曾雅妮與盧曉晴晉級
低利環境期望保值 6 成民眾想增不動產
禁食第3天健康惡化 陳水扁戒護送醫檢查
北捷內湖線初勘 列12項須改善事項
馬總統：台星關係回暖 高層往來逐漸恢復
澎湖縣表揚模範母親
美太空總署科技大賽 旅加華裔學生贏得頭獎
97年歸化取得國籍1萬餘人 逐年增加
扁絕食送醫 綠營：不以此為517動員訴求
馬總統：領袖以身作則是防貪關鍵因素
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東部自行車示範路網 年底首推5條經典路線
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和諧口號下的眼淚 大批中國幼童遭拐賣海外
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炎夏環境衛生堪憂 印度都會疾病叢生
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慶祝校慶 澎科大舉辦路跑
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扁戒護送醫 蔡英文越洋表達強烈關切
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外交部：日代表齋藤失言 非測政府底線
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劉兆玄盯風災復建進度 期勉對得起人民
與日本病例同機16人 防疫中心積極尋找中
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外資金童當志工 高盛以行動支持庇護職場
鏡報：解放軍認為必須有8艘戰略核潛艇
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
高高屏首長籲停止羈押陳水扁
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工程會：583億元擴大內需 完工率逾84%
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台南農改場育成新品種落花生 可穩定產量
新型流感蔓延 國稅局籲民眾採網路報稅
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國際調查：母親環境最佳國 日本排名34
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改造車廂串聯省道 鐵公路為自行車路網加分
東部自行車路網計畫 未來可甲地租乙地還
貿協與瀋陽市府簽署會展合作備忘錄
台南1號及2號本土品種洋桔梗誕生 拓商機
清晨盃羽球賽 獨臂王樹遠晉級八強
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營建署：東沙島4月候鳥調查 共77種
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待業母親沒錢買奶粉 帶3幼子求援獲警濟助
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