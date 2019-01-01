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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
減少民眾暴露環境荷爾蒙 環署擬增原料管制
肺結核死亡 連續8個月居上海傳染病首位
新荷珠新配 蘭陵三代演員5月重現經典
募集母親節蛋糕送偏遠小學 范瑋琪認捐千盒
紡織所:布料出口大宗 不易被大陸東協取代
廣州市調低4類行業應稅所得率
南非政黨競選也朝網路科技化邁進
徐旭東:推ECFA 兩岸和諧經濟因應東協加一
一尾先上鉤一尾先進港 屏東第一鮪有兩尾
挑戰50勝擦身而過 陽建福：機會還很多
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藍提修法兩岸仲裁互惠 綠營憂損主權
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計畫生育惹禍 湖南瀏陽少女和胎兒雙雙殞命
鳳凰畫會太采系列師生聯展 18日開幕
聯合國種族問題大會 美是否放棄杯葛受矚目
再生能源案審查慢 躉購費率計價公式待協商
海峽兩岸5月聚武漢 探討應對金融危機
吳乃仁：辦說明會化解南縣爭議 月底再處理
釘子戶阻都更 北縣府擬修法以公權力排除
蔡英文：紀念蔣經國應先清楚認識中國
龐畢度中心收藏展 米羅藍色二號首次來台
因應聽奧 北市府將提聽障報案專線整合計畫
男子國道撒錢 檢方訊後責付強制送醫
美船長成功獲救 升高未來營救行動風險
能源局:協助英華威不遺餘力 支持風電開發
伊拉克暴力降低 美重申2011年撤軍
投保中心：投資人宜儘速申報歌林債權
男子職撞 傅哲偉獲B組冠軍闖進4強
遠航財務惡化監院糾正 民航局低調
科普節目邁向國際 專家：需跨國資金人才
挪威男女高速公路飆車兼炒飯 重罰伺候
央行：2月全體OBU總資產998億美元 創新高
擴大公建對比十大建設 執行力是成敗關鍵
泰國呼籲外國旅客避免前往示威地點
印尼發現紅毛猩猩棲息地 為數達5000隻
戴克辛指泰政府掩飾事實 鎮壓造成多人死亡
泰政府稱控制曼谷亂局 紅衫軍退守總理府
房仲：政府續推優惠房貸 有助房市增溫
英財相：今年底經濟落底 明年初反彈
上海市委書記：大陸經濟回升可促進台灣經濟
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春電展業績較去年成長2成 小筆電最受歡迎
南韓今年大學畢業生首薪較去年降5%
中國公布人權計畫 嚴禁刑訊逼供非法拘禁
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聖保羅美術館展出法國畫家雷捷作品
索馬利亞叛軍矢言逐出非盟維和部隊
美眾議員訪索馬利亞 離境時遭迫擊砲攻擊
波蘭收容所半夜大火 40餘人死傷
奈及利亞輸油管線火災 殼牌關閉主要輸油管
暗夜神槍 美國海豹狙擊手彈無虛發
科威特內閣決議5月中旬提前國會大選
大陸台商潘思源想出資50億元買台灣媒體
風電收購價不提高 投資必虧？學者不認同
金門小客車撞圓環 駕駛送醫急救不治
台北漁市天花板坍塌 北市議員明現地會勘
重慶涪陵300餘名紡織廠工人堵路抗議
迷你裙有辱傳統 亞塞拜然移民雇槍手殺女
菲華僑界集會紀念蔣經國百歲誕辰
經濟慘 英民眾求助宗教團體人數大增
伊朗：若原油需求續降 OPEC可能再度減產
菲律賓夫婦遭日本驅逐出境 獨留女兒惹同情
泰國政府：曼谷暴力示威抗議 一人死亡
泰國政府和醫院：暴力示威造成兩人死亡
泰國總理艾比希：軍隊遏止抗議已將近完成
泰紅衫軍與曼谷居民衝突造成兩死
美將宣布 取消古巴裔往返和匯款至古巴限制
美國防部長：挾持美籍船長海盜均為青少年
能源總署調降需求預測 國際油價回軟
泰暴力抗爭不斷 英政府籲民眾勿前往
今天的台灣英雄：張正為新移民苦撐四方報
政府要求準備破產 通用股價大跌16%
王建民狀況不穩 表現生涯最差
女星之死翻案 音樂人史派克特被判二級謀殺
安理會聲明：北韓發射火箭違反第1718號決議
梅爾吉勃遜髮妻訴請離婚 近30年婚姻告吹
先發最短失分最多 王建民大聯盟最慘一役
美司法部：挾持美船長海盜可能引渡至美受審
南韓歡迎安理會就北韓火箭發表主席聲明
萬科王石與信義周俊吉明對談企業社會責任
高縣公廁評比第一 僅5座待改進
立院三讀 1元公司可設立
中央社新聞小百科：糖化血色素
MLB王建民表現不理想 球評:控球未改善
王金平:若總統兼黨主席利多於弊 樂觀其成
亞銀：泰國政情動盪恐讓經濟雪上加霜
跑去中樞紀念會 陳肇敏等人被立委罵翻
雙卡利率案 立院交付朝野協商
馬總統兼任黨主席？民進黨：先交代三中案
泰國局勢緊張 廣州深圳旅行社盡量停團
議員:北市機車失竊路段 信義區永吉路居首
洋基5比15不敵光芒 王建民吞下開季2連敗
台大甄選入學金門高中9人金榜題名
連院長的弟弟都到大陸去了 德風力發電廠將撤資
馬當主席 蔡英文：一黨一人獨大政策錯誤風險高
美知名音樂製作人史派克特謀殺罪名成立
外交部關注泰國動態 旅遊警示維持黃色
桃園西餐技藝登場 國中生烹調有模有樣
江丙坤:任職海基會後 禁家人與大陸做生意
江丙坤子中國經商? 綠憂圖私利藍籲勿抹黑
蔡英文：與中國談判人員應釐清利益迴避
學生明上街募發票 助建台東植物人安養院
擴大高中職生國際視野 教部推4年計畫
軍隊準備驅離 紅衫軍領袖宣布抗議結束
電宰業者立院抗議 農委會:會取締生禽屠宰
由總統宣布世運開始 陳菊：與IWGA溝通中
電子接棒再創新高 鴻海股東會前走揚
蔡英文:台中院轄市 將推戰將選市長
軍中買官案 監委：有監聽到違法事實
財產申報不實 連戰等68人已繳罰款
慶祝復活節 歐巴馬開放白宮與民同樂
六四協會 走入美國大學校園
北市府：貓纜新光路坍塌案 月底前施工
家人涉中國特許代理 江丙坤:辦事處已關閉
北縣醫獲評教學醫院 周錫瑋勉提供完善醫療
馬兼任黨主席漸明朗 吳伯雄將掌海基會
綠委:硬要發展核電趕走風力發電
兼黨主席言之鑿鑿 馬親往黨中央消毒
民進黨發布 國高層「未利益迴避」名單
中國牛肉高湯驗出瘦肉精 南韓全面禁止進口
2009中華老字號台北精品展4月24日登場 兩岸品牌老字號大會師
富邦科技ETF首度配息1.461元 收益分配基準日訂5月4日
露天拍賣交易單季成長35％今年估成長逾100％ 自行車周邊商品最夯
遊戲新幹線、大宇資訊首度攜手合作 《仙劍Online》未演先轟動
泰軍隊鎮壓反政府示威抗議 至少90人受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴拉圭總統承認未婚生子
法國小村槍擊案 三人恐死亡
索馬利亞海盜再挾持兩艘埃及漁船
聯合國通過聲明譴責北韓發射火箭
投資人獲利了結 美股走勢不振
法國1村民朝街道開槍 恐已造成3人喪生
梅爾吉勃遜妻子訴請離婚
希斯萊傑執導單曲音樂錄影帶即將亮相
殺熊悲劇周年 瑞士人仍贊成熊野外復育
義大利中部再傳規模五餘震
克魯曼看全球經濟 治療為先讓衰退不致惡化
王建民再先發 暫以0比4落後
鋒面加華南雲系 全台連續多日陣雨
美飛機駕駛飛行途中死亡 乘客接手安全降落
台股開盤下跌43.22點 為5814.42點
美海軍亞丁灣追擊海盜 將登上電視實境秀
加拿大曼尼托巴省紅河氾濫 數百房屋毀損
祕魯南部吊橋負荷過重斷裂 8死30餘傷
中國一半省份有地層下陷問題
醫師：糖尿病患不按時服藥 易產生併發症
國務機要費案 馬永成林德訓許璋瑤3人對質
未演先轟動 白宮第一犬即將公開亮相
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
聯合國譴責北韓發射火箭 中國反對
淨化官場 上海推官員購房申報
華國鋒骨灰安放工程奠基儀式日前舉行
立院三讀 國立高中職設校務基金募款投資
兩岸現代書畫名家邀請展 17日中縣登場
日本漁船翻覆 逾10人下落不明
大陸金融專家：中國拋售400億美國長期債券
廣東東莞今年首季生產總值負成長
電子反彈鋼鐵壓回 台股震盪加大
立院三讀 離婚經法院調和解成立即生效
超商代收稅款法制化 財政部擬補貼手續費
中國社科院：香港須發展經濟新增長點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
美解除對古巴部分限制
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
跨境人民幣結算商機 5城市銀行爭分羹
盛景不再 金門漁民捕獲罕見大黃花魚
立院三讀 欠稅等未達10萬元不得限制住居
響應國際 立院通過金融反恐條款
不堪需求暴跌 米其林輪胎關美分廠裁1000人
中俄聯手探火星 「螢火一號」年中出廠
傳北京已有條件同意台灣參與WHA
展現善意 歐巴馬取消古裔美人探親匯款禁令
彭博積極爭取亞裔 競選市長列車到法拉盛
泰抗議潮趨熱 消基會:遊客可依法解旅遊約
加碼2000億優惠房貸 房仲:拉抬首購族買氣
立院三讀 家暴被害人滿20歲可申請創貸補助
傳收錢不辦事 粵廉江市政協副主席被殺
廣東嚴查毒餐具 兩企業遭勒令停產
李俊毅立T霸 籲陳唐山牽成後輩
立院三讀 戰訓殞命遺族比照榮眷照顧
立院廢止原民敬老津貼暫行條例
兩岸事務官未利益迴避 綠營:不適任應撤換
美國防新聞：台灣將宣布自建柴電潛艦
兼任黨魁？府：馬總統還未做決定
美國解除匯款和探訪禁令 古巴人熱情歡迎
日肯定聯合國主席聲明對北韓發出強烈訊息
直接指揮公所？內政部：沒這回事
歐巴馬矢言對抗索馬利亞海盜
石化業空污 高市4定點高空氣球污染採樣
自行車肇事率增 嘉市警籲加裝反光燈具
北縣汐止民宅橫樑倒塌 警拉封鎖疏散住戶
政府約聘僱赴勞委會陳情 要求適用勞基法
吳敦義：馬總統吳伯雄不會同台參選黨主席
消基會:兩岸直航油省5成 機票價應降42%
大陸媒體倡議5．12靜默1分鐘紀念汶川地震
蘇愷27退役 中國將補充先進戰機
推廣公民新聞 華盛頓時報將每天一整版報導
報導指連戰與王毅就WHA議題獲具體結論
再生能源案 綠批立法怠惰 藍指積極處理
經部:新鄭和計畫輔導汽車零組件創商機
國務費案馬林許對質 檢質疑律師問題誘導
內政部：助弱勢兒少度困境 提供多項補助
外資匯入 新台幣匯率中午升值8.7分
泰軍集結總理府展開鎮壓前準備
抵制安理會譴責 北韓：退出去核六方會談
綠委籲通過再生能源條例 發展潔淨能源
開飛機打瞌睡 印度民航機師飛過頭不自知
台灣參與WHA案 外交部：過程絕非密室協商
救難碼頭淤積救生艇老舊 北市府:檢討改進
轄下單位董總薪資案 金管會研議處理方式
兩岸普通航空業交流 台灣盼商務專機直航
胸罩裡藏錢新妙用 防彈救命
眼球外突或視線疊影 當心眼窩腫瘤
景氣不佳引爆失業潮 男性家暴及兒虐飆升
韓華居善堂文化會賀子孫娘娘壽誕
遊客湧進杭州免費公園 半數綠地夷為泥地
台灣工具機產值年減20% 專家:致力技術升級
傑人盃馬拉松接力賽5/31登場 歡迎報名
成都男子爬上樹偷窺女鄰居被判強姦罪
義大醫院無疤痕胃繞道手術 國外醫師取經
台股收盤漲35.04點 為5892.68點
培養公益精神 中部6校響應飢餓人道救援
5歲小孩單獨搭紐約地鐵 過了34站沒人理會
泰國總理府周圍緊張 曼谷街頭平靜
防伊朗核武化 美以擬聯合飛彈防禦演習
醫師法及貨物稅條例 列立院17日議程
熱水器裝置不良易生中毒意外 劉兆玄關切
台股開低走高 漲35.04點
巴拿馬今年經濟成長將居拉丁美洲之冠
程建人華府談美台斷交設處過程
六房媽過爐盛典 首開特色貢品票選
金門中輟生搶超商 警方半小時逮捕歸案
麥可傑克森鑲珠寶手套及禮車 22日拍賣
北藝中心競圖首獎 影星張曼玉男友領軍
NBA 騎士馴服溜馬 鎖定季後賽主場優勢
梅子供過於求 高縣府促銷獲迴響
高盛首季獲利喜出望外 擬籌資50億美元償債
避免軍方鎮壓 泰國抗議民眾開始解散
4月台指期漲12點 逆價差34.68點
追討工資 400餘重慶工人抗爭堵路
軍機外洩 垃圾堆出現以色列空軍密件
不能參加國民年金保險 退休軍中僱員不滿
北京第2機場據報選定南部大興區
4月電子期漲2.05點 金融期漲4.2點
查買官案 陳肇敏盼與法部成立專案小組
北韓回嗆安理會雙重標準 威脅強化核武
未來中國人口分佈將形成3分天下格局
台股漲35點 三大法人買超41.04億
中國鞋都福建晉江將啟用對台保稅物流中心
中華民國代表與華僑公祭國軍駐印度將士
高市府與加工區徵才 求職者先求有再求好
IEAT：全球貿易競爭力排行榜 香港第一
好萊塢電影導演林詣彬 返台宣傳探親
南台科大綠能搜集器亮相 檢測太陽能及風力
中華職棒 兄弟象網羅洋將補強火力
大陸學者：北韓抵制6方會談朝鮮半島趨緊張
金融研訓院17日研討會 探討景氣何時回溫
中國將出動特種部隊保護海上閱兵安全
誤導消費者 專家籲撤銷中南海捲煙商標
北京：不贊成對北韓實施新的制裁
部分中藥含西藥成分 北市衛生局加強查緝
竹縣國小老師疑似性侵學生 解聘處分
北市進出口公會公布貿易評比 中國排名中等
復活節長假後 歐洲三大股市開盤平穩
行銷觀光 金門擬組團參加海交會
胡志強：加強台港粵閩4地合作
分析師：通用汽車破產程序可能不那麼容易
善用緩起訴處分金 洪光（火宣）落實柔性司法
新台幣兌美元升7.7分 收33.620元
鳳梨世家50年 陳來長父子都成鳳梨達人
雲縣府與慈醫聯手 推動社區健康篩檢
節省成本 煤船將直靠興達電廠碼頭卸載
中華職棒 張泰山挑戰生涯900分打點
中國用電量止跌趨升 經濟略有回暖跡象
北市中小企業融資 核准156件金額1.9億元
康乃爾大學交還罕見蕈類給中國
泰旅遊橙色警示 觀光局:解約最高扣5%團費
為ECFA釋疑 經濟部:不新增開放農產品
景氣復甦?許勝雄:風險仍大 但最壞已過
防治小黑蚊有新發現 中市環保局展開噴藥
美國警告床蝨爆發流行 都會窮人受害最深
索馬利亞海盜又劫持一艘商船
邱正雄:若MOU簽署完成 兩岸金融進入新時代
高中生研究鹿港小吃 蝦猴保育觀念待加強
中國將發射第2顆北斗導航衛星
北韓杯葛六方會談 歐巴馬頭痛
黃志鵬:4月出口優於3月 預期9月大幅調升
本土蒜頭正盛產 台大雲林分院宣導吃蒜好處
遺棄初生嬰兒 北縣1婦人遭起訴
立委疑演藝契約不公 智財局:將提參考範本
以色列境內阿裔婦女就業率低僅22.6%
節能減碳愛地球 業者鼓勵自帶杯子買咖啡
泰國潑水節延長2天 銀行股市照常營業
外交部:曼谷市等泰國部分區域發布橙色警示
無薪假人數減少 高市府預期投資增加
假茅台酒事件揭露大陸「駐京辦」腐敗現象
環署：1個寶特瓶換Happy Go卡點數1點
TMC月底提計畫書 國發基金投資估低於300億
小聯盟台灣好手齊打拚 表現都不差
桃園航空城棒球隊招兵 18名前職棒好手入選
環花東國際自行車大賽 近2000人共襄盛舉
投信：台股要續攻 看陸股能否續強
台中破獲製毒工廠 查獲少見紅磷還原手法
被控間諜罪 伊朗裔美國女記者受審
漁市場天花板塌陷 北市議員質疑補強有弊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國股市反彈出現新行情但高位震盪大
北韓揚言退出六方會談不受任何協議束縛
北韓宣布退出六方會談 俄羅斯表遺憾
阮綜合醫院捐贈4000萬元 北醫大感謝
漁船涉走私大麻k他命遭查獲 8嫌落網
馬永成：簽辦國務費非己業務 均依慣例
馬吳會 總統:現在不談黨主席問題 6月說明
換將影響談判結果？學者：海基會僅白手套
李俊毅設T霸盼牽成 陳唐山陣營也盼李成全
三次江陳會預備性磋商18日台北舉行
教師工會權擬鬆綁 校長家長團體要求配套
海洋之心鐵馬騎情 體委會推廣MIT優質形象
糯米蚵灰修瓷器不復見 補(石回)仔走入歷史
全中運聖火回苗縣境 繞行苗栗18鄉鎮
金廈特區研討會6月廈門登場
日本強烈敦促北韓重返六方會談
監委余騰芳赴板檢調卷 追查軍弊
中華奧會與南非奧會 簽署體育合作協定
租油罐車儲存柴油 桃園查獲地下油行
經濟雖高成長 世銀指印度營養不足兒童最多
中市議會程委會決議 20日臨會審查改制計畫
SBL 簡嘉宏拿下本季璞園首座最佳鬥士
不景氣婦幼受侵激增 113去年接案多9萬件
范瑋琪公益代言魔法蛋糕 送愛到偏遠小學
郝龍斌下月訪日 見證橫濱開港150週年
免費修繕供食 林慶田堪稱宜蘭家扶長期飯票
紅衫軍返家曼谷恢復平靜 泰潑水節延長兩天
張秀蓮：6月簽兩岸金融MOU 希望很大
節能減碳 游錫（方方土）:綠色3法應速立法
愛蘭國小弦樂團經費不足 周美青盼能解決
泰國警方：策畫示威者將被起訴
廣東業界創下台灣遊單日出團人數新高
台灣影像部落閣放映影片 帶領追尋幸福
海基會：兩岸金融合作應多元化 全面開放
祈求全中運順利 劉政鴻率主管上香參拜
台股漲 外資匯入 新台幣收升7.7分
老婦3次被詐騙共430萬元 警方逮捕車手
蕭家旗：升格案公投 不符地制法要件
益智方塊結合魯班鎖 圓規測器數位化展創意
準備駛進基隆港貨輪突失動力 正緊急搶修中
台中鐵路高架捷運化將開工 消除17處平交道
超商繳稅免 6元手續費 最快明年上路
痛心妹妹染毒 高縣男子協助警方逮販毒少年
袁肖龍案移審板院 吳冠霆承審
中華職棒19年勝投王強森 明與熊隊洽談加盟
邱毅：上海市長盼與台灣加強金融合作
台電勞董：英華威得了便宜還賣乖
廣東今年6月首辦外資企業內銷博覽會
民進黨：政府堅持擴張核電 綁架能源會議
華航：高市直飛曼谷 今明班機都近滿載
陳永綽歡送韓國女性書法學會赴台參展
深喉嚨A片女星瑪麗蓮錢伯斯 陳屍洛杉磯自宅
宜縣祈安宮信徒擲出立筊 過程全都錄
全教會：組工會是人權 贊成公投決定
北海道4小學將網拍標售 創下日本先例
金管會：台灣金融業者應了解大陸法令
加強優生保健 北縣試辦免費婚後孕前健檢
日本出外景 韓星李秉憲飯店內勤健身
改善裝設不良熱水器 政府補助弱勢戶
見證龍泉圳建造 南投水利會捐贈珍貴文獻
東京工地吊車倒塌 飛來橫禍6人輕重傷
早期發現慢性阻塞性肺病 6醫院免費篩檢
金融機構設分行 金管會審核將考量放款成長
黨主席議題發酵 馬總統訪吳伯雄澄清
墾丁珊瑚產卵奇觀登場 海域生態復育有成
涉主權爭議 中國封殺亞銀援助印度開發計畫
兩岸車載資通訊產業搭橋 簽合作意向書
低調看展覽 周美青仍被民眾爭相要求合照
索馬利亞海盜劫希臘貨輪 挾持22菲律賓船員
韓劇太王四神記配樂 國樂版一新耳目
黃達業：台灣金融業競爭力優於大陸
微軟今起停止XP主流支持 延伸支援至2014年
李嘉進：江丙坤感到心寒 但未倦勤
兩岸包機票價貴？民航局:需求大於供給現象
馬總統：ECFA將使台灣更進一步全球化
68歲按摩師退休 勞保年金月領4萬866元
美報：美國可能放棄要求伊朗停止提煉濃縮鈾
監院將全面清查蚊子館 警惕勿浮濫建設
後金融海嘯 石化業應轉型切入大陸供應鏈
福建汽車集團董事長廉小強盼與台灣合作
印度大車禍 巴士翻落山谷至少30死
專櫃彩妝第一季營收下滑 強勢百貨館仍成長
新住民返鄉帶回藥品販售 小心觸法受罰
視障生向殘盟投訴 開學迄今未拿到點字課本
大麻言論惹爭議 牙買加短跑王波特致歉
廣東東莞第1季GDP負成長
江陳會預備性磋商 海協會鄭立中4/17來台
強化廉政企業誠信 金管會訂定行動方案
江丙坤20日赴立院報告第3次江陳會事宜
勞委會擬修法 保障兼差者勞保權益
瑞軒：船井訴訟不影響液晶電視輸美
能源會議明登場 綠委籲訂定國家綠色新政
銀行登陸 富邦金建議劃特區試行超國民待遇
教育部：不反對教師組工會 但須同步修法
蘇俊賓：盼相關立法納入能源會議結論
6成南非人對未來有信心 悲觀白人近50%
未涉圖利他人 前高市財政局長等獲判無罪
兩岸腸病毒疫情增溫 疾管局下週擬發警訊
日男星中村雅俊長子藏大麻案 獲緩起訴處分
江丙坤子中國經商？監委將函請陸委會了解
標普：台灣評等展望由穩定調整為負向
副總統：經濟現曙光 但要注意失業問題
轉任海基會董事長？吳伯雄：想都沒想過
滅蚊迎世運 高市府緊盯場館旅館周邊環境
工程會:擴大公建 綠色內涵經費不低於10%
英華威:來台投資唯一錯誤評估是太信任政府
台商捐助100多萬 助陝西重度耳聾學生
勞保局：4月失業給付請領人數 持續減少
買盤信心增 3月台股基金規模回升至3053億
是否封殺亞銀援印度計畫 北京未承認或否認
教育部:國立高中職設校務基金 助開源節流
曾垂紀：票券登陸發展好時機 優於銀行業
示威結束 重創泰國拖延東亞經濟整合
扛下國務費案 珍：幾次都想乾脆死了算了
信評：若財政再惡化 台灣主權評等恐遭調降
今明兩天42班機從曼谷接載1萬乘客返港
北韓宣布退出六方會談 中國呼籲各方冷靜
3月定期定額買共同基金人數 月減約7千人
高盛獲利超出預期 亞股大多上揚
防檢局：取締家禽違法屠宰 同步輔導轉型
湖南72歲男性得子 自稱1週5次性生活
印尼大選執政黨領先 在野政黨指控舞弊
吸怕油煙二手菸 方文琳要帶家人篩檢肺功能
搶商機 中高價品辦特賣 行銷與研發拚創意
第098074今彩539三星彩四星彩開獎
第098030期大樂透49樂合彩開獎結果
調查：英城市失業人數大增 伯明罕最嚴重
節省成本 瑞銀亞太財富管理部門裁員
北韓拒絕六方會談 南韓：遺憾
第二季NB出貨 大摩巴黎證樂觀看好
周新懷：石化業應重視大陸市場 勿拚低價
回良玉：金融危機對中國三農影響不可低估
標普降評等展望 財部：債務比 較歐美日低
日盛金控現增案完成 高層改組 新董座陳棠
集邦:今年DRAM業資本支出54億美元 年減56%
三次江陳會 聚焦經濟與司法互助
UN種族問題會議 美局部肯定但尚未決定參加
馬永成：絕無要扁扛下國務費案責任
對再生能源不友善？環署：規定非最嚴格
馬永成：機密外交經費扁給的 不知來源
東非非關稅壁壘反使貪污橫行並阻礙商業成長
飛利浦首季淨損5700萬歐元 前景將更嚴峻
吳淑珍遠房親戚黃傑詐騙 二審9個月定讞
商務部官員:中國關稅將不致大幅調整
德再生能源法實施9年 成功帶動產業發展
馬總統：ECFA可分年完成 甚至5年
漏油疑慮 通用將召回150萬輛汽車
全國能源會議全體大會明登場 盼達具體結論
美國官員：北韓必須重返六方核子會談
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第098074期今彩539三星彩四星彩派彩結果
潛艦國造？國防部：仍在審慎評估
駐瑞典代表朱文祥致函慰問義大利地震災民
海盜猖狂 劫船事件一日兩起
馬德里體系商標國際註冊 浙江高居中國第一
彰化疑有口蹄疫情 防檢局：確認病毒中
北縣永和查獲職業賭場 逮獲19人
連兩場遭打爆 美媒關注王健民舊傷與信心
示威抗議結束 泰國新年長假延長2天
泰國3紅衫軍領袖 遭警方控告刑事罪名
泰國警方：法院對戴克辛與支持者發出逮捕令
美3月零售銷售意外下滑1.1%
設計缺陷導致爆炸 飛利浦回收700萬台咖啡機
WTO會員考慮暫停不利貿易措施
馬當主席 蔡英文：一黨一人獨大政策錯誤風險高
民進黨發布 國高層「未利益迴避」名單
白宮第一犬上台一鞠躬 歐巴馬讚有明星氣質
歐巴馬：距脫離險境還遠 但已看到希望曙光
涉經濟問題 廣東政協主席被調查
泰紅衫軍示威結束 外交部警示慢半拍
抗日英雄溫昇豪 網路喜劇為愛發電賣笑演出
英特爾執行長：PC銷售第一季已觸底
總統兼任黨魁？吳敦義：馬吳5月或6月確定
德風力發電撤資效應 總統：盼再生能源條例本會期立法
例行記者會 國台辦為江丙坤之子緩頰
廖了以：補助萬戶搬遷熱水器到安全地方
僑委會任命美南地區4位僑務委員
ETC有肥貓顧問 高公局6年付1億4千萬
環保署14日宣布舉辦「地球環境季」活動
馬主席身分訪問大陸? 國台辦：目前沒有確切資訊
授權範圍內 陸委會：江丙坤有利益迴避義務
央視「直播台灣」 18日正式開播
北區就業博覽會 18日桃園登場
促產升級 12/31前新增投資5年免營所稅
扁辦撇清 從未對外募集經費
三次江陳會 月底「國民政府首都」南京舉行
國家文官培訓所與國家圖書館簽定合作協議書
水淹核四 台電:安全品質為重
匈牙利經長獲選為新任總理
索馬利亞海盜又在非洲之角攻擊另一貨輪
歐巴馬：經濟曙光乍現 但前途仍艱險
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高 倫敦上漲0.13%
北韓要求原能總署人員離境 重啟核子設施
3月份零售銷售意外下滑 美股下挫
美3月零售銷售下滑影響 國際油價走跌
不滿抹黑惡質文化 英保守黨轟工黨下台
英駭人分屍案 無名男子遭砍死身首異處
今天的台灣英雄:王考廷溫潤小暗坑紅茶餘韻
加情報局：加拿大成外國間諜目標
鋒面提早離開天氣好轉 明新鋒面到再降雨
危機中見轉機 新聞集團設新部門整合內容資源
中國發射第2顆北斗導航衛星
研究：玩Facebook成績變差 美家長高度關切
父母綁架爭女兒糾紛 法俄各護其國民
台股開盤下跌12.82點 為5879.86點
挑戰歐巴馬總統 索國海盜再劫持兩艘船
YouTube交響樂團將在紐約卡內基音樂廳首演
福建小學校長岳母出殯 學生停課抬花圈
美軍前軍官遭謀殺 曾參與轟炸中國大使館
情勢升高 北韓要求原能總署人員離境
傳北京開始討論下屆香港特首人選
拾荒客變正規軍 重慶統一管理發工資
歐冠盃切爾西險翻船 淘汰利物浦進四強
救援高山症登山客 雲層厚直升機暫難執行
嘉義民雄僅存編草繩業 社區開發新產業
台股下跌 新台幣匯率盤初走貶
馬來西亞裁員狀況已獲控制
美譴責北韓退出六方會談是挑釁性威脅
台美研究船南海遭驅 是中方漁政船非軍艦
山圓新巨蛋建案廣告不實 公平會罰350萬元
中國天主教5教區自選主教待批覆
高市公車處將招考公車司機 月薪約4萬元
全國能源會議場外抗議 環團籲政策勿變調
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
歐冠盃巴塞隆納踢和拜仁慕尼黑 輕鬆進四強
迎世運 高市卡踏車向前行活動19日登場
中國將審武裝警察法 確保武警執法地位
美法院裁決 暫緩前納粹集中營警衛遞解出境
有史以來第1次 日月潭耶穌堂婚禮報名得快
日沖繩縣3町市長將訪花蓮 推動觀光生活圈
國安基金帳面獲利 財長:穩定股市暫不釋股
購地案對質 蔡銘哲:未向陳水扁報告龍潭案
囂張! 索馬利亞海盜再襲美國貨輪 幸未得逞
台指期結算及年線壓力 台股震盪劇烈
健保局副總陳孝平介紹台灣健保 美專家取經
疑發現允得財號 漁業署：確定才能援救
深圳逾千人圍困派出所
MLB 洋基柏奈特9次三振蓋光芒
立院經委會通過專利師法等資格要件
高盛去年12月淨損10億2000萬美元
研究：狂減溫室氣體70% 或可免暖化重創地球
口蹄疫拔針前發生第 4例 防檢局:已做處理
Displaybank:全球偏光片市場 韓廠主導
袁健生：兩岸若簽ECFA 有助台美洽簽FTA
BDI反彈江陳會題材 航運股漲勢勇冠台股
胡潤報告：中國每1萬人中有6人是千萬富豪
穆迪給予亞太區博彩業負面展望評級
緩起訴處分金補助貧童 嘉檢：盼改變現狀
彰縣傳出疑似口蹄疫 已撲殺18頭豬
民進黨：517嗆馬遊行 強化非暴力訴求
南韓決定參與防止武器擴散安全倡議
六大工商團體關切溫減法 下午拜會劉揆
綠委籲速協商再生能源案 藍營:已積極處理
立委:ETC省小錢花大錢 高公局:省時省能
台灣唯一 李天選膺選YouTube交響樂團
繳稅均免手續費？ 財長：儘快上路
立院經委會決議 經部須專案報告DRAM政策
中國在南海將展開最大規模巡航
立院經委會決議有機原料需被驗證與管理
美善意放寬對古巴限制 卡斯楚反應冷淡
全日空機組員罷工 國內線163班次受影響
安利中國第6團抵基隆港 豔陽迎接陸客
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
中央氣象局氣象報告(更正報)
遊泰警示列橙色 業者：旅行團減少很多
國臺交附設管樂團春季演出 春之百老匯登場
立委要求國道通行費降價 毛治國：會研究
美智庫研討台灣關係法 邀馬總統視訊演說
安利旅遊團抵基隆港 港邊浮屍引虛驚
傳雅虎將再裁員數百人 最快下週分曉
兩岸兩會若人事異動 國台辦：不影響協商
扁案更換合議庭違憲報導 司法院:純屬臆測
麥可傑克森珍藏物品拍賣會喊停
綠委：盼大法官對更換扁案法官秉公解釋
條鋼廠高股利 Q1可望虧轉盈 鋼鐵股續強
北縣住宅租金補貼名額大增5倍 近統統有獎
劉揆：綠能科技研發佈局考驗政府能力
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
2009客家桐花祭 賞桐旅遊擴及10縣市
淋巴血管瘤手術 注射醫療用膠減少出血
書寫旅行找依靠 陳芳明手稿贈政大典藏
江陳預備會 將敲定協議文本架構
NPL連2月上揚 瑞信看空銀行業
因應政治危機 斐濟央行宣布貨幣貶值20%
台股跌 新台幣匯率中午重貶1.39角
廣西母親誤將農藥當糖漿餵致小兒死亡
全國能源會議登場 太陽能股啟動補漲行情
北縣要兩度改名？廖了以：非內政部可決定
陸客申請上限放寬 業者憂核件速度趕不及
3次江陳會時間 國台辦：朝4月底5月初努力
塑化原料產能逐漸開出 塑化股重跌
小孩緊張咬牙笑過頭 當心顳顎關節炎難開口
日女星宮崎葵丈夫高岡蒼甫指上不見婚戒
傳為慶祝發射火箭成功 北韓太陽節連放3天假
喚回高市城市光廊春天 藝人進駐演出打氣
內政部建構家暴安全防護網 保障民眾安全
顏純左：南縣提名應重新登記 民調透明化
李遠哲：核能是選項 不能排除在外
聯合婚禮突改地點 市府：會賠償喜帖損失
中東石化廠傳失火 乙二醇價漲 中纖東聯受惠
部份機師罷工 全日空國內線149航班停飛
洋基教練具信心 王建民週六登板不變
曾蔭權會晤胡志強 彼此強調加強合作
衛署:存臍帶血乳牙需申請特許 半年內補辦
私立幼教被排除 廖了以：可主動申請近貧補助
梁啟源：能源價格應合理化 政府不應補貼
誓師查賄 金門全面清查幽靈人口
台股收盤跌17.49點 為5875.19點
客家桐花祭創意賞桐 18日苗栗西湖登場
貓熊參觀人數將破百萬 動物園送福袋
Flash現貨價高漲 模組廠股價創波段新高
兩岸軍方8月夏威夷接觸？ 國台辦：不準確
袁肖龍案5月初開庭 9被告將出庭應訊
台股開低收小黑 跌17.49點
全國能源會議今天召開 擁核反核成焦點
4月台指期收漲3點 逆價差14.19點
教育儲蓄專戶計畫 助弱勢急難學生完成學業
eBay打算明年分拆 讓Skype首次公開募股
諾貝爾：金融風暴降低替代能源動機
4月電子期收跌0.55點 金融期跌0.2點
博鰲論壇 溫家寶將會見錢復
議員質疑交通取締搶錢 警方回歸97年目標值
思科將與SK Telecom攜手開發四川震後商機
台灣評等展望降 財長：財政結構尚稱穩健
立委提案ETC車上機免費 交通部棘手
獲藥廠資助 美醫學研究指壯陽藥物無損視力
女友欲分手 工程師散發裸照遭逮
台電:今年用電成長率3% 到2025年估增60%
梅嶺賞螢季 上完教育課才准進賞螢區
袁健生：美方不希望中國干擾台灣參與WHA
民進黨台南縣長候選人 蘇煥智盼黨內整合
台股回檔壓力升高 法人:宜逢高調節
新書：貝克漢客居洛城從大明星到沒沒無聞
研究顯示 補充益生菌可改善便秘
黃紹庭疑雙重國籍 國民黨區考紀會明討論
軍購弊案續有發展 檢方指揮全台大搜索
袁健生：美方對台灣潛艦國造持保留態度
南韓3月失業率站上4% 3年來最慘
議員指國中校園霸凌嚴重 高市府允諾檢討
新港奉天宮循古禮媽祖祭典 製禮儀手冊
女婿涉軍火買賣報導 陳肇敏：保留追訴權
泰紅衫軍解散 曼谷仍維持緊急狀態
中國國台辦：兩岸媒體常駐愈快愈好
蔡銘哲:珍說扁對龍潭案有興趣 要人去報告
多元就業方案 中區6年搶救1萬多家庭
光碟片產業復甦 二線廠走勢突出
關達那摩囚犯向半島電視台爆料 宣稱遭虐待
嘉義新港奉天宮媽祖聖誕 循古禮科儀成示範
家扶認養人未繳費增 雲縣府發動助養解困
龍潭案 蔡銘哲：吳淑珍知道給她的是佣金
美家庭生活杯網賽 印選手蜜爾莎將迎戰大威
台股小跌 三大法人賣超31.38億
中國國台辦：台灣旅遊市場吸引力逆勢上揚
救難碼頭清淤 北市府20日會勘
送胡志強大禮？ 香港放寬台民入境措施
北京國家大劇院舉辦規模盛大歌劇節
男童從小莫名愛笑 癲癇作祟
兆豐金不併台企銀？ 財長：視是否合理
洛杉磯市長誓言打造全美最環保乾淨城市
定期航班爭議小 兩岸直航終能完全實現
共同打擊犯罪設立平台 解決經濟犯問題
金融合作簽協議 MOU稍晚加簽
陸資來台議題 江陳會將以共同聲明稿處理
台灣茶將在北京進行大規模推廣
台灣黑熊生子 屏東縣民李藤正送木柵動物園
睽違8年 楊乃文演唱會6月登場
歐洲三大股市 開盤下滑
黎巴嫩影后 靠搭救援組織專機完成拍片
印度國會大選在即 血腥攻擊事件激增
瑞士銀行首季虧損17.5億美元 將裁8700人
網路性侵青少年占6成 家暴中心籲多關心
美政府警告：右翼極端份子蠢蠢欲動招兵買馬
副總統：景氣好轉半年後 失業率才能下降
新台幣兌美元貶1.7角 收33.790元
算命算出劫數 詐騙集團在劫難逃仍落法網
蔡英文:片面神話蔣經國 凸顯缺乏民主思想
目睹超商搶案 金防部：士兵並未袖手旁觀
陸客來台觀光 首破單日3000人次
協助報紙線上獲利 新聞界老兵創立新公司
澳洲2月領先指標年減5.1% 1982年來最大降幅
成醫：台灣生育率下降 歸因晚婚有偶率下降
改善不孕治療 成醫推動3-3-3懷孕策略
台北好好看不利小地主 都發局：依法辦理
加強把關 雲林成立農藥殘留化學檢驗中心
沙鹿發現爆裂物 現場引爆虛驚一場
搶救城市光廊 高市擬調降景點咖啡座權利金
屏東萬丹國中學生疑食物中毒 16人送醫
副總統:兩岸建立合作結構 避免台灣邊緣化
只要伊朗繼續濃縮鈾 美國就不可能與它談判
吳德美將發監 雄檢近日傳喚執行
機場現星光 林青霞回台渡假
軍中買官疑雲 特偵組分特他案進行調查
李遠哲:能源爭奪致衝突 人類不覺醒將滅亡
中央氣象局氣象報告
立院初審 放寬國立大學校務基金處分方式
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竹市眷村博物館 100支紀念酒瓶各有故事
軍購弊案新發展 周志綱集團浮出檯面
北市地方稅收首季達成率 創6年新低
英特爾財報佳 大和總研:NB第二季出貨季增17%
絕命派對殘酷場景重現 演員惡整導演
拒送葬隊伍經過 福建2村百人群毆
萬科集團王石:台灣房市成熟 不會來台投資
學習與交流 貝里斯代辦納維羅拜會張宏年
中國家電下鄉 第1季銷售人民幣40億元
阿美族風箏石立碑 卑南族排灣族籲慎思
領失業給付者逐月下滑 南投就業市場復甦
風箏救弟故事 阿美族卑南族傳頌百年
卑南族風箏救弟傳說 佐證資料完整
卑南族風箏救弟傳說 彰顯不同時代的價值
海基會:海協人員來台 維安以安全舒適為主
能源會議：台灣應建立低碳低耗能經濟體系
推廣節能休閒 東北角風管處推單車逍遙遊
青年政策論壇4大議題 就業甘苦也在列
原住民衛生小天使 推廣保健觀念從小做起
百名學生街頭募發票 助建植物人安養院
查軍中買官疑雲 法務部國防部確立分工
彰縣傳疑似口蹄疫疫情 撲殺18頭疑發病豬
今年前3月中國吸收外資降20.6% 降幅縮小
珊瑚產卵一呼四應 性費洛蒙海中傳情
吳伯雄：地制法恐成縣市長選舉衝突點
外銀回補美元 新台幣匯率收盤重貶1.7角
北縣拼消費摸彩 北市民抱走黃金頭獎
法國抗議漁民以漁船封鎖英吉利海峽港埠
台灣美術史629件文獻 謝里法贈國美館
審理28年判決無罪 監院將函請司法院改進
發言人：泰國政府已撤銷戴克辛護照
政院報告江陳會 立院高層:似兩岸小組形式
花蓮縣府辦集團結婚 百對新人浪漫成婚
新生兒安靜嗜睡 恐黃疸引起
台股拉回整理 投信：仍有機會挑戰年線
夫妻當校長卻非好家長 法官判准離婚
因應對美關係改善 俄稱未售伊朗防空系統
國科會鼓勵產學合作 企業配合款降50%
雲林驗出2件菜脯不合格 產品下架
法國航空公司宣布裁減2500至3000人力
小三通首航廈門客滿 台華輪妝點整修迎客
陸客來台再度破表 旅客上飛機證件還在趕
媽祖蘇府四千歲聖誕聯合巡安 金門老街熱鬧
民進黨517遊行 動員30萬人促換內閣
景氣回溫 高雄港3月貨櫃裝卸量回升
允得財號在雅加達海域 被琉球籍漁船發現
尚缺千萬經費 宜蘭家扶兒童館動土
推動觀光 花蓮市長與沖繩3町市長簽宣言
日探險家獨木舟遠征 6月登陸恆春花蓮
IDC：去年第四季手機對代理商出貨量微增
台灣訪日旅客去年達139萬人次 排名第二
劉揆:工會法及勞資爭議法重要 政院明通過
追本溯源 彰縣肉品市場追復原豬找到養豬場
鄧亞萍將出任共青團北京市團委副書記
體委會：獨厚鐵人三項協會報導不實 擬提告
阿妹和張雨生父母共進晚餐 兩老悲喜交集
ETC101年底計程收費 都會區國道不再免費
高縣府最新民調：近8成縣民支持高縣市合併
遭點名涉軍中賣官疑案 陳哲男駁斥
百元穿搭時尚 高縣樹德科大省荷包新妙方
山東旅遊局長：推動山東居民小三通遊台
廖了以：直轄市改制 決定期程應早於8月底
無薪假要先申報？經建會：無此計畫
因應大三通 產官學界為基隆觀光產業把脈
世運主場館音樂會 1812序曲搭配煙火秀
教部:就學貸款擬增生活費 1學期最多3萬元
集邦：最低價人民幣900元 山寨NB打開市場
提供優質產品服務 期交所獲ISO 9001認證
學生挑戰禁忌話題 金穗獎入圍作品有看頭
自籌經費拚福利 15縣市疫苗補助超越中央
救援高山症登山客 直升機受制天候無功而返
專家：索馬利亞海盜劫船旺季至少再持續兩週
為10萬元綁票勒贖 南縣警方逮4嫌
5月海峽論壇 蔡英文：黨公職不得參加
木柵動物園再添一隻台灣黑熊小寶貝
MIC：台灣資通訊廠商對第2季景氣轉趨樂觀
民進黨：軍中買官疑案 監委放話不恰當
勞動節連假 台鐵增班高鐵維持雙色優惠
經建會：半年內完成整體土地規劃四大檢討
撲殺疑口蹄疫豬隻 送化製廠製成肉骨粉
工程會：逾億公建預算執行率 估年底達9成
處理經濟 美民眾對歐巴馬較對共和黨有信心
日歌手美元智衣出新專輯 描述惆悵春天
周錫瑋：北縣可望單獨升格 領先其他縣市
諾貝爾基金會:北市應以環保為題開全球會議
伊朗總統：將提出解決核能危機新方案
搶救街友窟流浪犬大作戰 獸醫挑燈夜戰
提振高市競爭力 黃昭順籲陳菊拚經濟
深海奇珍 珍貴深海生物標本來台展出
生命之渺 中國當代藝術家方力鈞台灣首展
男校畢業的女生 日模椿姬彩菜變性故事出書
船東:穩發161號仍失聯 僅透過管道找尋綁匪
繳稅最快明年免手續費 近600萬納稅案受惠
兩岸專家:中國一線城市房市率先觸底反彈
黃禍觀念過時 澳洲多數人視中國為經濟夥伴
疑女友另結新歡殺害 男子一審判刑14年
中華職棒二軍 統一投手群完封La new
總統接見博鰲代表團 盼傳達ECFA訊息
胡耀邦去世20週年 家屬赴江西家祭
2萬2000元月薪徵醫師？教部：醫院搞錯了
中國海軍司令員：加快研製新一代裝備
工商界籲溫減期程不入母法 政院允轉達立院
河南腸病毒逾3萬例 25人死亡
港府放寬台灣人訪港 胡志強：歡迎
法閣員放話搶位置 沙柯吉批可笑
金門超商搶案 金防部:在場士兵有協助破案
華爾街陰影籠罩 亞股漲跌互見
能源會議共識：提高能源效率 產業低碳化
經濟衰退 英7機場旅客人次銳減11.3%
第098075期今彩539三星彩四星彩開獎
4月上半月無薪假與請領失業給付 持續減少
蔡銘哲：盡心替珍辦事 不接受A錢指控
自殺防治中心揭牌 郝龍斌:轉念就有轉機
日媒：台日政府支持爾必達與TMC合作
2009客家桐花祭 桃園大溪桐花搶先盛開
扁：去年接受特偵組訊問前 不知有龍潭案
王石：萬科集團根基於簡單透明規範責任
麥維德夫罕見專訪：民主仍為俄國不可或缺
東洋董座：台灣藥廠10年不轉型 恐倒9成
買官弊案 監委余騰芳：一定約詢霍守業
玩命關頭4首映 導演林詣彬暢談拍片心得
降息近尾聲 星展銀推2年固定利率1.88%房貸
中共官方求是雜誌：不能搞西方多黨制
副總統：提升金融業競爭力 有賴第三次金改
總裁：亞洲開發銀行擬增資兩倍
兩岸條例避免雙重課稅條文 保留立院協商
馬來西亞裸照外洩女議員決定復職
德國會大選9月舉行 總理梅克爾聲望居高不下
紅衫軍抗議結束 泰國重新籠罩潑水節氣氛
腸病毒重症增2例 疫情預估6月中旬達高峰
修兩岸條例25條 陸委會:海運協議更明確
油國組織預期原油需求將嚴重萎縮
港持台胞證免簽入境 星提供1美金過境遊
香港主教陳日君退休 湯漢接任
亞洲最大遊艇展 明天上海登場
高考二級擬增設兩岸組 考試院明審查
NBA 湖人氣走爵士 季賽勝利收場
大選倒數計時 南非各政黨全力動員衝刺
韓漢華同心聯誼會新舊任會長交接 場面歡欣
研究：全球暖化使候鳥必須飛更遠 也更危險
中華職棒 戈登3分砲 熊中止對牛3連敗
第098075期今彩539三星四星彩派彩結果
勞工參加工會若被僱主整 政府開罰最高15萬
NBA 畢爾斯發威 綠衫軍擊敗七六人
美工業生產連續第5個月下滑 創10年來新低
周錫瑋：依法提案 盼中央儘速核定北縣升格
嚴重威脅海洋生態 全球海洋漁獲四成浪費
英研究：職場高升 不利心理健康
菲華各界紀念華僑烈士節 公祭抗日烈士
港府：擬在台灣設立半官方或官方機構
鼓勵創作 國家交響樂團推管絃作品首演計劃
美3月份消費者物價指數下滑 54年來首次
軍購弊案揪出新涉案集團 3人交保1人飭回
能源會議 決議推動建物節能減碳標示制度
研究：職場團隊合作不足可能導致憂鬱
紐時：美當局考慮公布銀行壓力測試結果
能源會議決議 推廣天然氣驅動車輛
泰紅衫軍領袖被捕 戴克辛動向受矚目
期交所取得ISO9001：2008年版驗證
肯德基「呼啦鮮蝦圈」鮮甜上市 7000個免費搶先嚐
為推動台商回台上市櫃 群益證券積極擴大業務服務平台
台新銀行推出太陽／玫瑰御璽卡 強調集中消費加碼優惠
星展銀行推出最新房貸優惠專案 前兩年固定年利率1.88%市場最低
劉玉峰辭鐵人三項協會秘書長 改任顧問
隨書Check In現賺NT$1150 墾丁六福莊推「新渡假閱讀態度」專案
歐巴馬提名克勞里為助理國務卿與媒體打交道
中國學生買文憑 法司法部展開調查
以色列總統將主持電視節目 與民眾交心
洋基借用光芒球場 王建民登板練投找感覺
今天的台灣英雄:葉秀燕喪子不喪志廣植福田
歐巴馬夫婦2008年賺265萬美元 善款17萬美元
招攬蜜月客 伊拉克出租海珊寢宮
主教期間生子 巴拉圭總統表態卸任後回教會
廣交會開鑼 進口展區一片蕭條
環保新觀念 巴西人用紙遵循碳足跡
提升殯葬禮儀 南投縣講習放映送行者
外交部：泰曼谷等區域 旅遊警示調回黃色
專家質疑美國誇大北京對平壤的影響力
凍結資產斷禍根 美提國際合作計畫對抗海盜
六佾舞祝壽 新港開台媽祖祭典求諸史料
東莞兒童失蹤頻繁 2年逾千人
蒙地卡羅名人賽 納達爾費德瑞挺進第3輪
關懷弱勢學童 歌手蔡依林送愛到校園
中國Q1季GDP增6.1% 增幅降4.5%
傳日本兩大晶片廠談合併 將成全球第三大
三次江陳會MOU題材 金融股指數再創新高
歐冠盃C.羅關鍵進球 曼聯客場勝波圖進四強
歐鴻鍊：總統初步決定訪薩 佛納斯歡迎
鴻海股東會 當場提高股利至2.6元
印度國會大選開始投票 1個月後結果揭曉
阿里山花季落幕 1個月湧進逾30萬名遊客
美國Meyer Natural Angus自然牛肉登台
《哈利波特與混血王子》全球衛星預告片首播
戰雲密佈 40艘戰艦齊集亞丁灣
幸福人壽售地 金管會：要查非常規交易
立院通過調降蒸餾酒稅額 米酒不到50元
台灣精品金質獎揭曉 馬總統親自頒獎
政院通過 教師應留校一定時間
台灣精品金質獎揭曉 馬總統親自頒獎
海協會代表團明午抵台 改榻君悅飯店
王雪峰拾荒係金ㄟ？蔡英文指示前往探視
中國1女子疑SARS猝死 衛生署密切注意
幸福人壽代標土地 似違反不得投資不動產禁令
中信金違規插旗兆豐金 11.168%股份信託台銀
第6屆證券投資智慧王知識競賽初賽 822隊2,466同學參加
中國信託與雄獅旅遊合推「環遊世界60天」 88萬8千元繞著地球跑
寶來捐贈350萬元 贊助台大成立「數量財務學程」
荷銀信用卡「馬上剪便宜」 全國加油最高7%折抵頂好超市指定品5折加購價
持台胞證免港簽 香港3天只要6,666元
台新銀行17周年慶 4月底前基金手續費3折起
觀光局與Visa攜手 邀請年輕學子共同推動台灣觀光產業
英國大姊選秀爆紅 網站點閱率超高
2009「U19全國創意競賽」開鑼 工研院百萬獎金換創意
櫃買中心首度遠赴華北及東北地區 推動台商回台掛牌
D3以28.18億元加價五成四成功標脫 豪宅市場展望轉趨樂觀
購屋信心回籠 六成民眾看好下半年可進場
花漾繽紛 HOLA春季獨家花款限量新品登場
哥倫比亞最大毒梟落網 旗下有1500名殺手
研究：基因改造技術對大豆玉米增產影響不大
全球海水水位本世紀很可能劇升 引發災難
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲三大股市收黑 倫敦下跌0.52%
美國務院：北韓下令美核子專家離境
美3月消費物價較一年前下跌 半世紀來首見
海盜頭目：火箭彈襲美貨輪 意在報復
規模6.6強震凌晨侵襲蘇門答臘島外海
國際油價小挫 紐約輕原油收49.25美元
美股震盪收紅 道瓊工業指數勁揚1.38%
美財政部：中國未操控匯率 但人民幣仍低估
經濟差 英國賴家王老五人數大增
杜拜新規定 公共場所不可跳舞接吻牽手
調查：積穀防饑 加拿大儲蓄率提高
研究：癮君子多吃蔬果反倒增加致癌可能性
科學家首次發現 兩種基因變異升高中風風險
台股開盤上漲134.48點 為6009.67點
開發農業 沙國公司投資非洲400萬美元
玉山清晨飄4月雪 中南部大雨特報
南韓預估今年出口較去年減少16%
中國可能組織企業赴法國投資
中國女子火車上因病去世 俄羅斯隔離53人
網友曝上海1公廁推出陪聊等套餐服務
台股漲 新台幣匯率盤初走升
多元協助 雲林成立失業者家庭服務中心
湖北天門市長助理及前官員竟是黑幫份子
重慶中學奪女足世界冠軍 槍手球員被揭發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金融領漲 盤中指數站上6000點
龍潭案對質 蔡銘哲李界木供詞成焦點
總統：台日經濟會議 盼提升至部長層級
查軍中買官疑雲 軍檢地檢與特偵組分工
能源會議報告:推動能源市場開放 價格合理化
消基會:嬰兒衣物繫繩藏危機 籲避免穿用
玉山清晨降下4月雪 上午積雪已融化
采風樂坊4度訪美 將在費城紐約演出
澳洲外海難民船爆炸 3死2失蹤數十人受傷
廣東農藝師揭秘 千年人形何首烏騙人
溫州經濟開發區主任被搜出房產證數十本
追憶張國榮 傅薇驚爆兩人曾「同床」
福建PX項目確定遷址漳州古雷半島
北所疑爆管理員貪瀆 板檢警調進北所搜索
中國第1季經濟成長率6.1%
信義D3土地 幸福人壽代金享以28.18億得標
霍守業未遭約談列起訴書 法部:3天內查明
郭台銘：股利將恢復水準 長抱鴻海不會虧
公平會第三度禁止好樂迪與錢櫃結合
歐冠盃 兵工廠擊敗維拉瓦爾晉級四強
現貨價強彈 DRAM族群連袂大漲
中國經濟成長今年首季6.1%
中壢套房火警 2男跳樓身亡2女重傷
簽FTA需經中國同意?綠營：堅決反對
台灣簽FTA須中國同意？歐鴻鍊：不符事實
花蓮警方破獲K他命販賣集團 9嫌送辦
錢復率博鰲代表團啟程赴會
歐鴻鍊：研議裁撤駐玻利維亞等2外館
追查軍購弊案 檢方釐清周志綱集團洩密管道
北市信義D3土地標售 幸福人壽28.18億得標
美考慮陸戰隊進駐AIT新址 歐鴻鍊:樂觀其成
陳孝平建議 美健保應以全民納保為首要目標
香港饕客團明來台 3天2夜3萬元嚐美食
毒舌秀過頭 傑米福克斯向麥莉塞洛斯賠不是
中國大陸海軍亞丁灣兩批護航編隊完成交接
幸福人壽：代標D3雙贏 金管會應會樂見
疑天候不定 台南沿海夏候鳥現身慢半個月
台股漲 新台幣匯率中午小升1.1分
報導指SONY攝影機電池爆炸深圳1男子受傷
不聽愛國歌曲趕出場外 球迷控告洋基與警方
台中春季電腦多媒體展登場 祭出超值促銷
旅美台灣人社團助薩國建職訓中心落成
幸福人壽:與金享建設無關係
中國GDP增速回落上海學者:下半年經濟回暖
蒙古教育大學校長訪家扶 盼學習社福經驗
太疲勞了 松（土反）大輔列傷兵名單
呂木琳：高中第2外語 可列推甄或指考選項
上市公司3月現增募資金額 近去年1/3
NBA 主力備戰季後賽 騎士無緣追平主場勝紀錄
政治動盪衝擊 泰經濟今年恐萎縮4.5%至5%
北所管理員疑貪瀆 收賄助收容人帶違禁品
手握1500名精兵 哥倫比亞大毒梟落網
議員:以免費公車衝運量 高市府:審慎評估
美財政部報告：中國非匯率操縱國
陳唐山：參選台南縣長 已進入下一階段
樂遊慢活兩岸騎 老人單車隊將長征2000公里
立委質疑子宮頸癌疫苗違法廣告 衛署允調查
政院通過產業創新條例 台灣將成發貨中心
因應軍中軍官需求 中正預校今年招生增加
今年公建預算近6000億 工程會衝刺執行率
白曉燕案被告陳進興遺物勞力士錶 板檢拍賣
傳瑞薩及NEC有意合併 將成日半導體業龍頭
台股收盤漲121.98點 為5997.17點
中正大學台灣女性作家主題書展 邀李昂演講
台股開高收長紅 漲121.98點
師法18世紀歐洲 美議員籲特許民船捕押海盜
縣市議會埋伏筆 中縣市合併升格添變數
高縣免費肺炎疫苗 50名幼童尚未注射
鳳梨王評鑑 高縣府將推10元鳳梨限量特賣
蔣渭水紀念特展 宜蘭縣文化局舉行
5月台指期收漲134點 逆價差3.17點
5月電子期收漲4.45點 金融期漲35.8點
行政院會通過勞動二法 簡化罷工程序
反對歐巴馬 全美各地進行「茶會」抗議活動
北所管理員疑貪瀆 王清峰：全面改革獄政
吳淑珍南下高雄探兒 陳致中夫婦接風
立院初審 高中職招生方式須中央地方會商
綠色公車運量灌水詐領補助 高市:毋枉毋縱
宜蘭五峰旗風景區風災將修復 5月底開放
香港澳洲簽備忘錄 促港為葡萄酒中心
資金不退人氣鼎沸 台股帶量突破年線
18日大型就博會 劉揆指示妥善規劃
能源會議共識:價格合理化 開放能源市場
政院：定型化契約違記載規定 最高罰20萬
政院通過 228基金會可調查真相
風化等引發大坍方 危及(土亞)口山莊安全
增加教育與經濟效益 台灣爭取印度留學生
滿堂彩 YouTube交響樂團卡內基音樂廳首演
歐巴馬全力支持美國申辦世界盃足球賽
延誤重大計畫推動 監院糾正體委會
上海F1汽車大賽 台灣美食小吃街首度登場
鈴木一朗擊出第3085支安打 平日本職棒紀錄
波蘭醫學生執業受關切 葉金川:須通過考試
李界木：龍潭案收的錢是酬謝 非貪污
桃縣國際英語村 助推動情境遊學教學
慈濟43週年慶志業靜態展 宣揚清平致富
FUSE紡織時尚週秀潮流 布袋戲毛巾展風華
力推米酒稅額調降 立委財長不惜再拚生子
台股大漲121點 三大法人買超90.60億
專家:提升再生能源占比 智慧電網最具關鍵
駐印度代表處加爾各答進行領務巡迴服務
幫了需幫助的人 蕭惠珠林彩鳳樂於當社工
血管內主動脈開窗術 助患者恢復長跑能力
陳元豐出任中國國台辦副主任
郭台銘：今年營收再成長 3成
錢復抵達海南 參加博鰲亞洲論壇
AIT：內湖新址設警衛室 全球安全標準一致
黃紹庭疑雙重國籍 國民黨區黨部決撤銷黨籍
小小料理達人 賴崇易義大利麵技高一籌
信義計畫區D3標脫 房仲業:豪宅市場趨樂觀
玻璃娃娃程健智拍賣愛心服飾 籲援助弱勢
曾德成：港台關係在良好發展勢頭上邁進
腸病毒肆虐 金門幼稚園2班級停課
疑SARS復發 中國女子俄國猝死 59人隔離
新台幣兌美元貶1分 收33.800元
馬總統：台灣精品沒法想像的好
日本對引進警戒衛星偵察飛彈動向表積極態度
施振榮：IT產業將繼續扮演關鍵角色
王雪峰：不是靠資源回收過活
俄羅斯官員：估計中國女子死因為SARS
南投客家桐花祭登場 邀民眾感受落英繽紛
101國際登高賽 濃濃聽奧味
ING：台灣投資人對經濟樂觀增幅 亞洲居冠
洛杉磯建摩天樓 南韓企業在美逆勢擴張
擁核反核論戰不斷 能源會議議程延宕
中國衛生部：密切注意大陸女子在俄死因
日政府不准 石垣市長取消登釣魚台計畫
黃紹庭疑雙重國籍案 雄檢向AIT調閱資料
遠銀擬現增100億 有機會與陸銀交叉持股
高中生收中獎簡訊 購3萬多元點數送騙徒
國道5號馬拉松賽19日舉行 部分路段交管
讀賣新聞：日本擬建造100顆迷你衛星
施振榮：大陸由世界工廠轉變為世界市場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑黑心養護中心凌虐老人 竹縣府查察
立院初審 被告會見律師不得錄音錄影
歐洲三大股市 開盤上揚
考試院會修正公保法 增列公務員育嬰津貼
紐時：美國國安局監聽電話逾越法律權限
查買官也查軍弊 檢軍調查不限範圍
政大北大商學院打算攜手邁向頂尖大學
9旬老翁騎古董腳踏車 為鹿草自行車道代言
培育大陸事務專才 高考二級9月增設兩岸組
佯裝租屋張貼應徵紅紙 房東遭詐騙4萬元
不怕護照撤銷 戴克辛有尼加拉瓜外交護照
遭過動兒童星拿麥克風敲頭 導演穆勒不在意
金門軍訓射擊使用新式T91步槍 學子興奮
中國持有美國國債達7442億美元
張栩拿下十段 日本棋院史上首位5冠王
調查顯示首季兩岸4地消費者信心指數提升
市面出現花蓮西瓜 縣府:花蓮西瓜尚未採收
總統：外交僑務交流 考訓用應逐漸一致化
NBA 公牛不敵暴龍 季後賽首輪迎戰塞爾蒂克
分析家對美國銀行開始歸還紓困金看法不一
全中運煙火秀引進新技術 河濱公園觀景佳
玻璃娃娃程健智 當運將養家的小巨人
蘇治芬聲請速審速決 雲地院：無不當停滯
美平面媒體廣告大減 部份報紙首季跌3成
迎全中運 劉政鴻率運動員誓奪15金
大陸女子列車中病故 中國稱正瞭解情況
調查：69%國際商學研究生有志於大中華市場
陳明文：興建故宮南院 雲嘉合併改變窘境
大陸方面宣布將舉行第3次江陳會
客委會2009桐花祭 18日開幕式苗栗舉行
新光人壽違反保險法 金管會罰720萬元
北市產總抗議改選遭撤 市府：有權撤銷
生命二重奏 旅法畫家侯錦郎紀念展明開幕
民航局：兩岸定期航班磋商 較以往順暢
立院初審通過蒸餾酒稅調降 烈酒調整較少
建構大阿里山風景區 翁重鈞提構想藍圖
武漢市政府辦公大樓發生火災
中國預計2020年建成全球衛星導航定位系統
商機成長 統一速達進駐百貨館內物流
濕地研究新據點 特生中心將設七股研究中心
美元轉強 韓元貶 新台幣收盤小貶1分
益智挑戰賽防失智 華山老人中心休閒娛樂多
通用汽車對外洽商 可能出售旗下釷星品牌
能源會議總結報告 環團將向劉揆抗議後退席
中國駐俄使館：死亡女子並未確診為SARS
桃園縣今年首例腸病毒重症 恢復狀況良好
國際商業研究生會議 探討進軍大中華布局
中國東航去年虧近700億元 約8架A380
冰原異象數位影像 國家地理頻道展出中
戰線擴大 開發金籲金鼎證停止RS交易
世界展望會飢餓30 雲林學子體驗飢餓
93歲彭宏年 盼101歲挑戰101登高賽
嘉縣6旬婦人釀造私酒牟利 遭查獲法辦
慈濟志工清平致富過日子 遠離不景氣
中國2高幹涉嫌嚴重違紀遭調查
日盛保全搶案 警政署懸賞百萬獎金
鴻海設計零售回收一條龍 郭董不輕言退休
41億開發銅鑼基地未見效 監察院糾正國科會
未規劃觀賞珊瑚產卵 潛水客勿下海打擾
物流商機大 統一速達深耕台灣也擬前進中國
屏東第一鮪拍賣 每公斤4200元成交
商業服務業ECFA意見 盼金融列入早期收穫
駐星官員：史亞平官邸為胡為真任代表時租用
專家：中國可望將再提經濟刺激方案
報導指AT&T盼與iPhone合作延長至2011年
投信:台股挑戰10年線 量能過熱震盪恐加大
國有住宅用地 潮州街每坪120餘萬元標脫
府重申：黨魁選舉 總統6月中前不做決定
疑爆貪瀆？北所：主動移送偵辦不包庇護短
傳中國高幹隱匿身分訪台 移民署：非事實
台灣西半部和金馬濃霧特報
客委會台灣客家特色商品門市 明開幕
青年成家2年零利率房貸 估1.6萬戶受惠
託運小蟒蛇不見 澳航班機被迫停飛
南韓3月貿易順差創新高 近43億美元
環團：能源會議喊減碳實增碳 政府人格分裂
胡志強：馬總統兼任國民黨主席有益於台灣
聯準會褐皮書：美國經濟仍然持續衰退
台灣自行車日 北市仁愛路部分車道將管制
金管會：同意中信金信託處分兆豐金股權
為植牙品質把關 牙醫植體醫學會推認證機制
基隆車禍 女騎士受困卡車下獲救送醫
談景氣 郭台銘:已看到太陽 不知雲何時再來
台東2學長性侵多名學弟案 校方心理輔導
拿下十段 張栩邁向巔峰棋史留名
劉揆:核能是邁向低碳家園過渡選項既成事實
中國政府部署下階段經濟工作
澳門再向全民發現金 永久居民每人6千元
捷克珍寶影像聚珍特展 18日台南登場
金管會盼期貨業擴充資本 迎接新業務
救失業 教部撥40億補助大學9000職缺
中國官員：美國經濟仍在衰退
瑪莎葛蘭姆舞團邀演 許芳宜巴黎獨挑大樑
信義區D3容積單價每坪153.3萬元 創新高
銷售下滑 諾基亞第一季淨利跌90%
破紀錄 陸客昨5379人來台 下週每天4100人
船東：穩發161號 人船應該平安
吳德美聲請延緩入監未獲准 發監執行
尹啟銘：核四一號機商轉可能延至2012年
醫療法修法初審通過 保障藥物受試者權益
英人購買環保車 官方補助最高5000英鎊
劉揆宣示 核能是邁向低碳家園過渡選項
傳銀行團同意增貸？茂德：未接獲通知
吳德美入監 獄方：會注意她身體狀況
聯合查軍弊 檢軍公布檢舉專線及獎金
櫃買中心赴華北東北 推動台商回台掛牌
吳德美發監執行家屬不滿 檢方:程序無不妥
調查：房價修正且低利 6成民眾想進場購屋
中國今年首季進出口總額下降達24.9%
國際婦女書法交流展 中正紀念堂明開展
年輕讀者減少 日本晚報逐漸由市場消失
立委轉述：蘇起盼加強台美民生議題合作
茂德30億聯貸簽約 張秀蓮：努力求取共識
中國銀監會：高度關注銀行放貸風險驟增
全球電腦銷量第一季大幅下跌 美國表現較佳
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泰智庫：台灣經濟衰退 料今年台泰貿易萎縮
國台辦官員拜會工商建研會 盼加強交流
第098031期威力彩38樂合彩開獎
澳洲外海疑似偷渡船爆炸 至少3死30多傷
中國經濟成長低於預期 亞股審慎回應
北所管理員疑涉貪瀆 檢調將擴大偵辦
澎湖花火音樂饗宴 5月璀璨登場
劉揆：再生能源條例啟動元年 邁向低碳家園
吉爾吉斯土石流 至少16人罹難
郭台銘：ECFA應納入台商智財權保障
運用於瞭解疾病成因 基因組研究面臨瓶頸
日職 蕭一傑二軍先發 5局失1分無關勝負
台鐵擬推會員制 悠遊卡搭火車範圍將擴大
世界華文傳媒論壇 聚焦上海世博與金融危機
江陳會預備磋商將登場 北市警準備維安部署
淨灘淨溪 環署將動員2萬人清理台灣海岸
歐洲新車三月份銷量下降9% 較預期為佳
用兵10年 俄羅斯結束對車臣反恐行動
調查：香港投資者悲觀情緒居亞洲之首
立院初審 業者在同一建物設天線不超過3組
因免稅菸酒起衝突 海關幹部與旅客互告
中國GDP增速減緩 經營內銷台商影響有限
陸客未獲入境許可搭機來台 內政部:再檢討
中國電動機車中轉遭扣 岸巡總隊:依法查扣
摩根大通公布財報 第一季獲淨利21億美元
全教會指教部修法欺上瞞下 教部：有溝通
外勞涉洗劫同鄉的雇主 警方半年跟監逮獲
泰國決心再辦東協對話夥伴國高峰會
教師可組工會 校長團體：粗糙的立法提案
郭台銘與來台山西首發團團員士林相見歡
泰紅衫軍領袖延押 戴克辛據報飛往非洲
漢諾威工業展下週揭幕 主打能源效率
陸小榮擅自發言 陸軍司令部予記過處分
10億美元紓困辛巴威 SADC除南非其餘跳票
NYSE執行長：3月股市多頭 經濟危機未結束
納入折衝意見 勞動二法終於走出政院
第098076期今彩539三星四星彩派彩結果
聯合國檢查人員離開北韓 美國小組也將跟進
台灣人反日？ NHK特別節目遭多方抗議
印尼食品餐飲展 台灣館規模最大備受矚目
龍潭案 李界木蔡銘哲對質證詞兜不攏
調查：西方國家報導南非新聞最負面
郭台銘為山西首發團送行 盼宣傳台灣觀光
出席博鰲論壇 錢復：不會商談ECFA事宜
第098031期威力彩38樂合彩派彩結果
經濟差 廉價航空捷星的乘客量不減反增
扁：已被關到軟腳 盼法官審酌停止羈押
低碳序幕或騙局?端視能源會議共識能否落實
台灣電競聯盟結合電視頻道 轉播09年賽事
砲火隆隆 統一10比8勝兄弟
eBay買下南韓購物網站Gmarket控股權
美上週新領失業救濟金人數意外減少8%
印度國會大選首日 游擊隊攻擊18死
博鰲論壇將揭幕 台灣代表團受高度禮遇
能源會議達249共識 核能等敏感議題待溝通
新書揭露美軍中性侵內情 女兵擔心同袍強暴
法國漁民取消英吉利海峽封鎖 渡輪恢復營運
市場期待美國經濟回春 國際油價小漲
港大學生公投通過 要求中國平反「六四」
逾半選民曾用網路 關心去年美國總統大選
博鰲論壇 溫家寶王毅將會晤錢復一行
有校無人 日本小鎮上網拍賣四所小學
李大維伉儷出席渥太華慈濟募款餐會
玻利維亞遏止行刺總統陰謀 擊斃三外國傭兵
今天的台灣英雄：吳文元養優酪豬鴻運當頭
國際原能總署人員 離開北韓
微型部落格Twitter爆紅 歐普拉也加入會員
歐巴馬訪墨 促美參議院批准條約遏止軍火走私
世界數位圖書館將啟用 臺灣不缺席
高燒死亡女子 俄羅斯：可能死於雙葉肺炎
即起~5/10 遠企購物中心 P&A Reopen 春夏新品8折
「Gmail 研究室」在全球以 49 種語言同步上線
Hotel Royal Taipei老爺大酒店 浪漫雅緻的歐式婚禮
單車同樂會 騎遇東北角
隨書Check In現賺NT$1150
端午臨仲夏，四季蘊粽香
博鰲論壇活動開始 名人高官陸續抵達
福特六和透過實際行動 全力支持汽車領域產學合作
全球最頂尖的基洛夫芭蕾舞團下榻漢來大飯店 閃耀南台灣
宅經濟外出最夯選擇 IKEA歡聚家年華
羅技G系列遊戲周邊榮獲CES遊戲設備大獎
泰國黃衫軍領導人林明達遭伏擊受傷脫險
泰政壇仍紛擾 黃衫軍領袖林明達遇刺受輕傷
台中福華莓香優格母親節蛋糕
老字號品牌企業炫麗登場‧百年老店展瑰寶
汽配展、車電展規模不減 突破景氣重圍
健康碳酸飲料C.C.Lemon，今夏變裝登場
從《功夫熊貓》到《怪獸大戰外星人》
*溫德公關凱薩琳*南非國慶日 歡樂在溫德 4月25日 溫德叢林花園見！
景氣差 屏東第一鮪喊價腰斬
玉山再度飄雪 持續3小時積雪達3.4公分
陳唐山：蔡英文只聽愛聽的話 盼改作風
不幸言中 中經院下修今年經濟負成長3.59%
毛澤東當保險套廣告主角 德國公司道歉
環署減碳雙熊 明在木柵動物園亮相
泰國示威領袖林明達遇刺 正接受腦部手術
看你招不招 中情局對恐怖嫌犯刑求怪招齊出
殺很大 台股中午重挫近300點
黃衫軍領袖林明達頭部中彈 泰政局持續動盪
美家庭生活杯網賽 大威意外落馬
貓熊參觀人數破100萬 周婕葶獲贈福袋
報導：YouTube將可望提供完整電影電視節目
南韓版組織改造 四年內裁3萬名公務員
中國最大老鼠會首 女富豪吳英面臨死刑
國立交響樂團 「高額作品權利金」等你拿
江陳三次會預備會議 我21名代表名單出爐
海協代表抵台 民進黨議員機場示威
博鰲亞洲論壇 來賓800記者450人與會
高人指點 記者提問加速柏林圍牆倒塌
中國和前蘇聯國家 多重抗藥性肺結核病猖獗
李天選：Google營造網路環境 演奏經驗新奇
銀行壓力測試結果 美國政府5月4日公佈
玻利維亞總統稱破獲行刺陰謀 三外國人喪命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐時：中國金援拉美 擴大政治勢力
歐巴馬抵達訪問前 墨西哥再傳槍戰致16死
摩根大通財報佳 歐洲股市展歡顏
摩根大通銀行報喜 紐約股市收紅
Google首季淨利增9.2% 單季營收首見下滑
加拿大包機飛越北極區 男子7000米高空跳機
玻利維亞破獲行刺總統陰謀 反對派被控策動
才藝比賽脫穎而出 英新平民歌后紅到美國
為自立門戶鋪路 歐寶從通用取回專利權
華府智庫視訊演說 馬總統將闡述台美未來
美國加州醫院驚傳槍擊事件 2死1傷
鋒面漸遠離 週休假日好天氣
中國大學生入學人數10年增加5倍
台美簽引渡協定 董國猷：駐美處積極爭取
台股開盤上漲71.38點 為6068.55點
本周新片重口味 動作驚悚挑戰觀影尺度
加男子高空跳機失蹤 飛機艙壓失控平安降落
專家：中國經濟缺乏新動力 慎防2次探底
對抗報業不景氣 紐時節流華郵重整
河南靈寶維權勝利 公安認錯賠償
MLB 印地安人砲轟洋基
加國貿部長：與中國交往人權與貿易是兩件事
倪福德再登板 中繼無失分
香港新主教：樂意做中梵橋樑
雲南省高院發「新聞護照」引發質疑
美國家地理頻道將播出綻放真台灣影片
嘉義就業站25日舉辦徵才活動
疑不滿丈夫外遇 妻持剁刀砍殺丈夫致死
廣東政協主席據報涉嫌充當走私洗錢保護傘
易中天：經濟危機下應生活簡單並多讀書
為下一場賽準備 美記者:建仔可向柯恩看齊
外商買匯 新台幣早盤小貶
美CIA酷刑審訊曝光 歐巴馬稱不會起訴官員
中央氣象局氣象報告
挾持美籍船長 傳落網海盜將在紐約面臨起訴
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台北看守所貪瀆疑案 5管理員移送板檢複訊
電子權值股領軍 台股飛越6000點大關
追查買官疑雲 板檢軍高檢將交換辦案情資
蒙地卡羅網賽 費德瑞遭奧運金牌搭檔淘汰
中國南北鐵鞋王將在東莞打擂台比高低
山西煤礦2011年將減至僅剩千座
北所貪瀆疑案 馬總統：嚴查重罰
私闖布蘭妮住所 一女子被捕
湖北連續殺人犯 野外山坡執行槍決
全國能源會議政策宣示 太陽能股強勢補漲
中國大陸企業裁員爭議激增
IMF：全球經濟衰退漫長且嚴峻 今年慘淡
FUSE紡織時尚週 虎尾布袋戲館登場
中國城鄉差距至少10年
台漁船釣魚台近海翻覆 11船員獲救2失蹤
立院國是論壇 聚焦民進黨遊行及景美園區
WitsView:3月大尺寸面板出貨 月增27.8%
日經新聞：中國歡迎美國與北韓直接會談
中國民眾赴台灣旅遊突破20萬人次
歐巴馬抵墨西哥訪問 矢言合作打擊毒梟
中央社新聞小百科：博鰲亞洲論壇
新貧族大增 高市清寒求助個案成長3倍
台聯籲政府重視大陸毒乾牆問題
被指利用老鼠會手法詐財 加州PEM集團否認
中經院:股市轉佳 後續信心帶動效果待觀察
蘇澳籍漁船遭撞翻覆 2人失蹤
全智賢陷華僑傳聞 經紀公司考慮法律解決
重整美債失敗 北美新聞用紙巨擘聲請破產保護
綠營:人權園區更名抹殺歷史 藍營:反應過度
馬來西亞2月製造業銷售額較去年同期減少26%
旗津舢舨船正式停駛 增建輪渡站候船室
成都出現「棺材賓館」聲稱可治療心理疾病
NBA塞爾蒂克賈奈特受傷 季後賽恐無法登場
助弱勢學生免費入館 科工館邀企業贊助
馬總統：毒犯再犯率降至3成 反毒就算成功
湖北中學校長跟女網友玩3P遭逮
特生中心明起接管全球最大黑琵保育中心
泰黃衫軍領袖林明達遇襲 醫院：腦部中彈
鈴木一朗擊出第3086支安打 破日本職棒紀錄
中國大陸物價仍下跌3月份CPI及PPI均下降
呂秀蓮反對人權園區改為文化園區
景氣低迷 星非法放貸討債騷擾案激增
上海5星級飯店3個月來出租率僅4成
日防衛大臣：5月派遣P3C反潛機前往非洲護船
紐約州長提出同性戀婚姻合法化法案
馬關條約114年 呂秀蓮盼全民關心台灣命運
花蓮農改場創立70年 東部農業發展推手
交投清淡 新台幣中午貶0.7分暫收
續漲？花旗看7000點 瑞信看好資產與科技股
史亞平遭黑函攻擊 可能與館務改革有關
勞團反對勞動派遣 要求政院改善
江陳會預備磋商登場 君悅飯店附近管制
客委會：將設11處門市 拓展客家特色商品
劉兆玄：婦聯會樹立婦女外交典範
紐約金融區空樓突增 影響世貿中心重建計劃
兩岸貨運包機 近1週平均裝載率逾8成
綠委提案修法 禁止販售兒童死亡保單
基隆防汛演練 人員架防洪閘門堆沙包
傳統市場新建改建案 5月下旬前核定
金鼎證：承作RS過程一切合法
桃牙醫診所雇密醫 衛局重懲並送檢方偵辦
法網恢恢 通緝犯躲公墓吸毒度日落網
美申請失業救濟下降 但失業人口破600萬
SEMI:3月半導體設備訂單金額月增8% 景氣回升
香港舉辦東亞運動會預估吸引20萬觀眾
莫名脊髓炎纏身 女病患及時查出逃過癱瘓
登山隊受困南投山區 空勤成功救援後送
飛利浦召回Senseo咖啡機 國內未引進
NBA塞爾蒂克狀況不斷 總經理出現輕微心臟病
國衛院開發降血糖準藥物 進入臨床試驗
利多出盡？ 金融急殺近6%
全國仙履蘭巡迴展 科博館展出
中國爭取蒙古煤礦開採權極具競爭優勢
台股收盤跌241.79點 為5755.38點
海協代表下午抵台 江陳會預備磋商明登場
街友侵入空屋點蠟燭引火警 被捕送辦
中縣市合併升格案 中縣議會一致通過
國內第12所醫學院 馬偕今年開始招生
美法拍屋今年首季較去年同期攀升約24%
台股開高走低 大跌241.79點
國籍法修正未列討論 綠促正視藍指符程序
市府前停車場安全堪憂？北市：待評估出爐
5月台指期收跌222點 正價差19.62點
來台拍旅遊專輯 中國中央電視台南投取景
醫學再度證實男性不育與空氣污染有關
配合世運促觀光 高市將推獎勵住房活動
5月電子期收跌7.4點 金融期跌37點
小行星撞地球 怎麼救？美專家：改變其重心
朱德庸狀告北京電視台等媒體侵權
台灣漁船遭撞沉 外交部：台日積極營救
近關情怯 台股爆量大跌 週線收黑
花苞參差 玉山杜鵑花盛開景象恐受影響
難民船澳洲外海爆炸 引發政壇風暴
台股巨量長黑 成交值逾2000億 1年來最大量
阿富汗深夜2次強震 造成至少22人喪生
專家批評印度再生能源計劃充滿幼稚錯誤
流感疫苗BOO案重起爐灶 外商藥廠提建言
民進黨：阻止人權園區改文化園區
涉行賄扁家 特偵組依被告身分傳訊陳敏薰
北美最大新聞紙廠聲請破產保護
台灣政府與民間合力助薩國興建老人安養院
歐巴馬宣佈興建10條高速鐵路計畫
港大學生公投通過 譴責中國鎮壓「六四」民運
嘉市府邀歷屆美猴王參展 秀石猴雕刻文化
北區南區就博會明登場 提供6萬個職缺
台股大跌241點 外資大買104億
美國科學家計劃在月球上建立溫室
空中巴士天津總裝線A320飛機訂單至2016年
雲林台西美髮職訓班國籍各異 心願相同
Rain應邀參加成龍北京鳥巢舉辦慈善公演
副總統：馬總統承諾 台中合併升格應沒問題
日經：中國外長期待美國和北韓直接對話
農委會接管 打造七股黑琵濕地保育世界重鎮
四川樂山禁止幹部過度娛樂
調查：近8成民眾願多花錢買節能產品
台灣全球GPA市場商機 經濟部評估逾6400億
屏市一男子闖進平交道遭撞身亡
歐洲三大股市 開盤上揚
泰國華僑團領袖 澎湖參訪考察
全中運18日揭幕 楊秋興授旗高縣代表隊
UN：全球經濟危機將產生1億名新飢民
南科改善財務結構 擬減資66.43%
幼童車違規載學童 交通部將加強取締
潛水45年 蘇焉歷經墾丁珊瑚礁的變遷
ICASSP 19日登場 台灣訊號處理能力獲肯定
20名重大病患 健保局1年支付9000餘萬元
台北看守所疑貪瀆案 板檢複訊聲押8人
研究：氣溫再上升 森林將變身CO2淨排放來源
配合12年國教方案 高雄縣市先推樂學計畫
景美園區名稱爭議 文建會不排除開公聽會
漁船遭撞沈 海巡派艦攔截疑肇事貨輪
台灣紅十字會捐巨款援助甘肅地震災區重建
中台灣工藝之旅 探訪工藝家創作園地
新台幣兌美元貶1.6分 收33.816元
違法投資 監察院彈劾前國科會官員
高市公車肇事 3人受傷
國泰港龍5月起減客貨航班 員工放無薪假期
疑貪污案 北所：遭聲押管理員勤務不正常
高雄第一科大開辦電路與產業研發碩士專班
盧武鉉總統任內生日 太太收3萬美元禮物
江陳會預備磋商 海協副會長鄭立中抵台
海協會副會長鄭立中再訪「難忘的」台灣
綠委:低價團費誘消費者 燃油機場稅灌很大
爭取支持 賴幸媛下週向立院報告江陳會事宜
超商39元便當廣告不實？公平會立案調查
禮遇辦證？移民署：趕辦證件 一切仍合法
泰國黃衫軍領袖遇襲 術後脫險
全國春季蘭花展 高縣茄萣鄉公所登場
易利信首季虧損 將再裁員2000人
潤弘被點名涉軍購弊案 潤泰集團:絕無不法
多元化戒毒 明德戒治分監成效佳
立案困難用地難尋 社福機構呼籲政府協助
雲林超商搶案 警方過濾500多輛車後偵破
陸客瘋台灣 4月來台日平均數突破3000人
賴幸媛：兩岸二會是唯一談判正軌
AIT民主短片競賽 3部台灣作品前進世界
學童在學校跌倒骨折 家長抗議校方處置失當
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
龐畢度中心收藏展 明在北美館登場
徐旭東:簽ECFA有利股市 內需回溫靠消費力
北所：檢調搜索舍房 並未取走陳水扁藥物
海協會代表團抵台 盼不斷取得新成果
中國貨機駛進仁川機場草坪 跑道關閉八小時
全美第二大購物中心業者聲請破產保護
中油：明起汽柴油每公升各調漲0.1元
副總統:台灣站穩腳步 可為美國大陸中繼站
活路外交促成台灣在維護尊嚴下加入GPA
匯市盤整 新台幣收33.816元貶1.6分
總統促查國軍弊案 但軍人尊嚴也不容踐踏
本週上市公司市值14.5兆元 跌幅0.53%
北一女校長職缺 周韞維等2名校長申請
俄消息人士：外長拉夫羅夫下週將訪北韓
網咖店員涉偷錢離職 留字條向老闆道歉
本週加權指數下跌26.58點 跌幅約0.46%
景美園區規劃 總統：應兼顧受刑人感受
雞蛋雞肉價漲 業者:飼料漲與天寒所致
屏東鮪魚文化季登場 高雄產官拓展國內通路
下達逐客令後 北韓驅逐美國核子專家
幸福人壽與金享是否涉假交易 金管會要查
高市抽查免洗餐具 5件含二氧化硫
市調：第二季面板產能利用率升至近80%
植物繁殖技術創意運用 菊花瓶創作飾品
寶媽公益代言 二手衣義賣捐助心路基金會
促進就業 教部再推兩計畫月薪保障2.6萬元
優勢警力維持秩序 海協會代表順利入境
嫻熟兩岸經貿 李炳才成兩會談判要角
中央社與世新大學合辦新聞營 25日展開
嘉義縣志纂修公開閱覽 民眾可一起修縣志
IMF總裁：美元未來仍將是世界參考貨幣
漁船遭撞翻覆 海巡派艦蒐證疑肇事油輪
中華職棒二軍 兄弟1比8輸興農 吞4連敗
調查：大學生上網1天5小時
台塑化：明 1時起汽柴油每公升漲 1角
紙箱王創意高 副總統:文化創意產業是潮流
陸客免證搭機來台?藍綠同聲:應檢討疏失
縣市合併8月才定案 胡志強：對議員不公平
曼谷維持緊急狀態 泰總理5月訪問杜拜
蓋達與索國回教戰士掛鉤 海盜問題更難解決
茂德30億元增貸案 今天確定無法撥款
台積電邀前德儀董事長延吉布斯任獨董
藝人大炳二次涉吸毒被捕 移送板檢複訊
玉山4月雪來去匆匆 近午積雪已融化
布拉格之春音樂節 台灣歌仔戲共襄盛舉
擔心破產引發金融風暴 德政府收購海波房產
金門遊覽車司機涉掌摑衛兵 遭提告
花旗集團公佈第一季淨利16億美元
工讀生指控延遲投保 監院:願彌補應有權益
消基會指超商39元便當廣告不實 業者否認
后里某紙廠傳工安意外 1人遭廢紙塊壓死
總統：中華民國參加世衛 兩者雙贏
海協會代表團抵台 藍營盼民眾以禮相待
桃園機場改善工程 劉揆:內外做好最佳規劃
登山隊員高山症滯留南投 台南空勤隊救援
里昂：外資等拉回 江陳會資產股受惠
網上較勁打敗CNN 艾希頓庫奇提供慈善捐助
反對設性侵犯矯治專區 中市議員20日擬抗議
協助開發 國際間將為巴基斯坦捐款50億美元
彰化疑似口蹄疫例 暫排除為口蹄疫病毒感染
諾富特桃園國際機場飯店 預計9月底完工
台股震盪大 券商:積極型投資人可考慮權證
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景氣衰退 日本的大學生宿舍重受青睞
熊獅交手 洪一中陳金鋒被驅逐出場
大巨蛋環評 北市環評會：補正資料再審
機場聯外捷運進度 劉揆:只許提前不許延後
DAIGO新單曲銷售佳 專心演藝事業無婚念
被指介入扁案 曾勁元遭檢審會移送公懲會
市調：今年中國平面電視出貨成長將逾30%
中國女子疑在俄染SARS 疾管局初步研判排除
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溫家寶晤越南總理 籲雙方妥善處理南海問題
名稱爭議 文建會考慮改為景美人權文化園區
鐵達尼號唯一在世生還者 籌錢拍賣紀念品
毛治國預言 串聯兩岸行程將成新旅遊產品
中華男籃總教練:東亞資格賽以日本為假想敵
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總統肯定台灣世界展望會 提升台灣能見度
沙柯吉亂放砲 連批美德西三國領袖
智庫報告：歐盟對華政策失敗
兩岸電信業6月會 中華電看好加值業務合作
奇異公司第一季獲利28.9億美元 優於預期
高孔廉：三次江陳會 對解決金融海嘯有助益
不滿被妻嘮叨不工作 失業男酒後涉殺妻
日本東芝將進一步裁員3900人
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溫家寶：希望博鰲論壇年會提振亞洲信心
涉行賄扁家 陳敏薰：僅給付政治獻金
亞洲安全會議5月底登場 澳總理開幕主講
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自殺跟時令有關 春季及不景氣年代較危險
成都首發團抵台 明赴動物園貓熊館省親
遇刺脫險 泰黃衫軍領袖林明達曾在台求學
蔣孝嚴：蔣經國清廉風範值得大家學習
高市公車連環撞車3人傷 警初判煞車失靈
監委:兩月前已調查監所 不排除約詢王清峰
為免遭鞋砸羞辱 印度政客要民眾脫鞋集會
白內障人數增 微小切口手術治療成趨勢
總統：政院組織改造後 將設婦女福利處
花蓮地震芮氏規模5.5 最大震度4級
ICASSP會議首度在台舉辦 19日起台北登場
政治動盪 泰今年旅遊業恐損失台幣1811億
英央行新委員：經濟衰退最壞情況已過
9月臺北聽奧開幕典禮門票 5月對外販售
SBL 許致強實現承諾 率台銀擊敗金酒
博鰲論壇 海南台商盼兩岸商討因應金融危機
花蓮外海芮氏規模5.5地震 未傳災情
美國銀行業傳出好消息 亞股小漲
全教會：抗議教育法案黑箱作業 將持續抗爭
兩岸協商 李亞飛駕輕就熟
「虎口的總統」作者上（土反）冬子病逝
最大鑽石生產國波札那 今年產量將減半
廣州9月舉辦中博會 助企業因應金融海嘯
蘇澳漁船失蹤船員不在船艙內 持續搜救中
智庫：歐盟對中國政策失敗 須軟硬兼施
天母啟明學校宿舍裂痕 22名學生疏散
標檢局:大陸進口石膏牆板9成符綠建材標章
蘇格蘭大姊竄紅 有人要簽名有人想獻吻
銀行團增貸案未過關 茂德:下周一公開說明
微軟：經濟危機會助長網路犯罪
聖保羅國際論壇5月將討論地球憲章
副總統：紓解壓力最好方式為欣賞藝術展覽
王毅會晤錢復 預期兩會可簽署多項協議
政府與日本合力搜救蘇澳籍漁船失蹤船員
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王錢會 錢復與王毅惺惺相惜
阿富汗部長遇自殺攻擊無恙 三名平民喪生
借貸紛爭扯入詹春柏 總統府澄清
陳元豐晉升國台辦副主任 首度亮相博鰲
藝人大炳2次吸毒被捕 3萬交保
日新安打王鈴木一朗 胃潰瘍賽前還輸血
北所貪污案 8人收押禁見羈押士林看守所
蘇澳漁船遭撞翻 海巡署認巴拿馬油輪涉案
花旗集團轉虧為盈 今年首季獲利16億美元
婦人怨老公外遇持剁刀殺夫支解 遭收押
惠譽：新加坡經濟今年將負成長12.6%
中華職棒 統一克里斯飆9K勝La new
德網路業者與警方簽約 封鎖兒童色情網站
藝術消弭衝突 景美園區向巴士底歌劇院看齊
F1賽車大獎賽上海站 旺旺推出展售區
專家指網路淪為恐怖份子武器 政府取締棘手
俄羅斯：中國女子死於細菌性肺炎
批評3國領袖 沙柯吉失言賈禍 招惹眾怒
英國情報機構登報徵求Q先生
花旗財報由黑翻紅 首季淨利 股價仍低
今天的台灣英雄：曹名生搶救一個家的圓滿
閱讀攸關國家競爭力 公共圖書館資源是關鍵
不讓人力成缺憾 熱情經營多面向圖書館
圖書資源走出去行動 圖書館與偏鄉孩童有約
拉近城鄉差距 劉邦詩的田園圖書館
撫慰人們心靈 鄉鎮圖書館拉近城鄉差距
江陳預備性磋商登場 可望觸及ECFA
江陳會前磋商 金管會：已準備好各種草案
金管會:江陳會前磋商 不排除提前形成共識
歐巴馬與查維斯在美洲峰會友善握手問候
參加單車成年禮 馬總統：運動只怕懶
赴上海行銷世運 陳菊：尚未定案
蘇澳籍漁船遭撞沈案 疑似巴拿馬籍油輪肇事
蘇貞昌：高中時曾撿餿水養豬
博鰲亞洲論壇開幕 貴賓席首排見錢復
台灣提供薩爾瓦多漁民養蝦小額貸款
歐普拉也瘋Twitter 24小時內吸引逾12萬粉絲
吳釗燮:無共識就協商ECFA 台灣全盤皆輸
開放陸資來台 經部:兩岸事務性磋商達共識
陸資來台配套 跨部會全面檢討鬆綁法規
美佛州民宅遭小飛機撞成兩半 駕駛員喪生
小聯盟奮戰 陳鏞基5打數2安打
陳菊出席慢性腎臟病研討會 不忘行銷世運
馬總統:政府積極創造19萬到22萬個工作機會
歐巴馬：美洲國家不分大小一律平等
軍中買官弊案 專案小組首次會議下週登場
何日再訪台 日相：等眾議院選舉後
劉揆：就博會1週已媒合4000工作機會
嘉義偏遠地區學童獲贊助 參觀貓熊
立委蔡正元首度看F1賽車大獎賽體驗震撼感
李俊毅：有信心陳唐山會顧全大局
迎刺桐花季 雲林莿桐促銷特產大蒜楊桃
響應畢業生實習計畫 郭台銘:以3年培育人才
大葉大學扶英計畫 大學生教弱勢學童英文
攔截撞船貨輪 海巡隊頂8級浪登船搜證
客家桐花祭登場 古坑五月雪提前飄
中市再釋短期就業460職缺 6月起公告
環署公布減碳雙熊命名 邀民眾一起節能減碳
提振生活美學 文化界籲政府推藝文消費抵稅
歐巴馬美洲峰會人氣旺 查維斯只能靠邊站
F1上海站最後練習賽 羅斯柏格後發先至
馬英九任命高啟正等8人為僑務委員
又破紀錄 漸凍人陳宏病後出版第6本書
南韓海軍非洲值勤 第一天建功拯救丹麥貨輪
澎湖再生家具拍賣 民眾競標揀便宜
蕭副總統勉扶輪社友 推動企業社會責任
打造花博綠建築 遠東建造寶特瓶方舟
5千名台灣信眾參加湄洲媽祖祖廟廟會
兩會確定 第三次江陳會談4/26南京舉行
中國海軍60週年 美俄21艘外國軍艦將參加活動
關心高雄世運 馬總統慰勉健力選手
新同泉86號沈沒案 疑似肇事油輪戒護抵花
港都盃國武術賽 馬總統勉選手大展身手
博鰲論壇 周小川:中國經濟仍在力抗金融危機
就業博覽會桃園登場 上萬民眾找工作
「抓住歷史機遇」 高孔廉鄭立中口徑一致
來台陸客多 旅行社接團沒機位沒房急到哭
食品安全合作 兩岸衛生官員有熱線
亞美尼亞總統下週訪俄 解決與亞塞拜然爭端
被指為間諜 美記者沙貝里據傳遭伊朗判刑8年
陳幸妤晚間搭機再度前往紐約
傳將任福建省長 鄭立中：聽台灣朋友說的
就業博覽會南北場 初步媒合1.1萬餘人
鄭立中歌興大發 高唱卑南族歌謠
龐畢度中心收藏展 4/18正式開展
四川團看團團圓圓內心激動 直言好像瘦了
成龍大嘴巴論政 兩岸3地都批
為取得資源 中國貸給哈薩克100億美元
古迦南地可能曾有女性統治者
美國環保署宣布溫室氣體有害人類健康
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國佛州小飛機墜毀民宅 情況不明
台通過人權公約受國際好評 張小月:意義重大
經濟學家：英國衰退最壞情況可能已經過去
侵犯著作權 海盜灣網站4創辦人遭瑞典判刑
美國務卿坦承古巴政策失敗 歡迎古巴會談提議
德國愛心司機停車救青蛙 誤點遭公司停職
通用汽車執行長:已準備好破產 但希望避免
美公佈新幹細胞研究方針 嚴格限制聯邦補助
法國總統府和議員否認沙柯吉批評三國領袖
傳美國汽車產業工作小組首席顧問涉入回扣案
美國企業財報傳佳音 國際油價微幅上漲
美股微漲 連漲態勢進入第6周
美新法不利中國禽肉 北京在WTO興訟
德官方：經濟衰退幅度持續擴大
UN反種族主義會議下週登場 宣言草案出爐
美環保署：溫室氣體確實危害人類與全球氣候
圓有個圖書館的夢 翁佩嫆的在地閱讀實踐
加政府查緝不按規定居留移民並註銷身份
專業市調：下半年大尺寸面板有機會供需平衡
美船長英雄返鄉 盛讚海豹突襲隊不可能的任務
專家：中國已可獨立探測火星
基隆外海彭佳嶼海域 漁船進水14人獲救
週休假期天氣好轉 北部東部偶有雨
醫療專家將在紐約會談美台健保制度優劣
IMF新方案啟用 墨西哥獲470億美元信用額度
「歐洲商業評論」肯定馬總統促進兩岸和平
博鰲論壇上午揭幕 錢復下午會見溫家寶
歐巴馬回應古巴善意 50年敵對狀態有望結束
中國最大沙漠2015年前將有1座新機場
「哈利波特６」訂7月15日首映
中國新聞出版業可望對民營資本開放
鋒面遠離 玉山太陽露臉
Twitter拼人氣 艾希頓庫奇勝過CNN
山西襄汾潰壩事故共51人遭移送追究刑責
通用執行長：很快需要政府再資助50億美元
美家庭生活杯網賽 對手受傷狄曼提娃晉4強
江陳會預備磋商 高孔廉盼協商投資保障協議
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北縣升格延選？蘇貞昌：拭目以待
黃金周線收黑 分析師：逢低可酌量佈局
廣州8條在建地鐵線路遇到地質陷阱
蒙地卡羅網賽連闖2關 納達爾莫瑞4強交鋒
湖南永興煤礦炸藥庫爆炸已致13死3傷
智庫：中國擴大參與聯合國國際維和行動
最大未必最好 沃爾瑪未獲美消費者青睞
王建民明先發 主場迎戰印地安人
經濟不景氣 廣州3月綁架案增加5成
湖南永興煤礦爆炸事故死亡人數增至18人
太空史首次 2太空梭同時整備 1艘後備救援
98全中運 苗栗吉祥物富麗牛展現創意
在菲被綁紅十字會人質第2人脫險
媽祖1050年聖誕 新港奉天宮六佾獻壽
立院23日初審 資政國策顧問均無給職
南縣黑琵管理中心 農委會特生中心接手
中國27省市打造網上交易會搶廣交會客商
中國網民新增1620萬人 總數達3.16億人
美承認CO2威脅健康 加強溫室氣體排放規範
星、馬將聯手改善柔佛海峽水質
廖了以帶領100位小朋友宣誓 長大不抽菸
馬英九勉求職者莫灰心 一定可渡過難關
雕門島海域海盜猖獗 星拖船遭海盜攻擊
蕭副總統：台灣經濟已走出最黑暗谷底
三次江陳會 海基會:朝4/25出發規劃
溫家寶：中國經濟多項指標表現較佳
腦袋遭槍擊貫穿 美婦女送醫前竟能自己泡茶
卡通小英的故事作曲人陳慶鋒 19日告別式
全中運看熱鬧 吉祥物展現主辦縣市特色
英素人歌后一夕爆紅 不介意外界品頭論足
家扶募集寄養家庭 籲打開家門讓愛住進來
竹市消費券促銷 營業額突破8億元大關
加州最新失業率升至11.2% 洛杉磯11.4%
東南亞圖書館會議近日河內召開 台灣受邀
綠營質疑撤銷黨產註記 藍營：回歸法治
王建民明登板求首勝 洋基驗收訓練效果
百日咳傳染 美疾管中心籲前往澳洲小心
美認已擺脫經濟衰退 李光耀：過度樂觀
國家地理頻道明播放台灣武術傳承紀錄片
「無聲無息」心臟病突發 比想像更常見致命
兩岸金融MOU勢在必行 後續協議才是關鍵
兩岸簽訂MOU 金融業力爭超國民待遇
特偵組即起24小時受理檢舉軍中買官賣官案
溫家寶：中國願與亞洲國家全面加強合作
山東省政府對台灣企業用地頒優待措施
歐巴馬向古巴及中南美洲再釋善意
江陳預備磋商登場 投信:兩岸題材後續可期
涉嫌撞船肇禍 TOSA油輪下午3時進港調查
以色列向美採購F-35戰機有變數
MLB郭泓志控球仍不佳 只投1/3局就退場
券商:若兩岸開放相互投資股市 可活絡市場
萊斯演講價碼15萬美元 比照小布希
瑞士紅十字會被綁架員工在菲律賓獲救
河南農家子弟趙亮比姚明還高20公分
白宮提名房利美執行長掌管金融救市基金
吳釗燮：簽ECFA台灣受影響 應推動與美FTA
畢業生實習計畫 郭台銘：至少2年培育人才
1年來首次 北韓呼籲南韓接觸談判工業區問題
兩岸若簽署金融MOU 台灣期貨業新契機
淡水獨居老人 死亡4天無人知
男子倒臥龍洞灣岩壁 空警直升機成功救出
內政部：酗酒且無業者易家暴
「手機小說」成為上海年輕人新寵
菲立普親王成為英國史上任事最久元首配偶
巴拿馬運河通行量減少 將調漲費率
同居男女爭吵 男子憤將10月女嬰丟熱水鍋裡
北韓建議官方對話 南韓暫緩參與PSI
鄧麗君經典金曲音樂會中國巡演拉開帷幕
紐約衛生局警告 無照美容注射油劑風險高
來不及走紅毯 以色列女子服避孕藥猝死
騎單車好處多 運動兼美化臀部
提升區域基礎設施 中國設百億美元合作基金
立院下週初審特勤條例草案 規範特勤職權
加速腎臟移植配對 沙國架設資訊網站
F1上海站排位賽 紅牛隊維特爾搶下桿位
中華職棒二軍 曹錦輝遭強襲球擊中右膝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
調查：阿布達比飯店住房率首季成長居冠
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
溫家寶肯定港澳政府因應金融海嘯措施
恐怖嫌犯遭酷刑伺候 傳命令來自CIA高層
中國清華教授胡左浩：中國經濟3步走戰略
產學合作創先例 義聯建主題樂園下半年落成
日職陳偉殷8局失3分 吞首敗
詐騙新招 歹徒誘騙民眾投資土地買賣
客家桐花祭苗栗登場 劉兆玄揭幕
校旁建樂園路況險 義守大學：5月底改善
鐵的紀律 溫智璇聽障桌球打出一片天
激勵創作現代音樂 國台交採高額作品權利金
三月迓媽祖達沸點 千顆壽桃Q版蛋糕祝壽
高孔廉：遣返經濟犯納入共同打擊犯罪協議
台科大殺很大漆彈大賽 師生同歡
鄭立中：兩會就金融等3議題達原則共識
讀賣：老鼠長新毛實驗成功 治療禿頭有明天
中國商務部官員關心台灣開放陸資問題
溫家寶博鰲晤錢復 提國父及兩岸16字方針
宣布高雄世運開始？馬總統：主辦單位決定
ECFA議題 鄭立中：條件成熟後可商談
研考會：公務員電子識別證無洩漏個資疑慮
新同泉86號漁船2人仍失蹤 搜救持續
文化界請命 澎湖北辰宮小王船獲保存
財部:刪除黨產註記 與國民黨資產處分無關
中部6縣市首長會議 劉揆重申搶救失業決心
為保護生態 相關國家同意對南極觀光設限
全國兒童創意書法賽 600學童齊聚揮毫
空中定期航班 兩岸將尋求更便捷航路
二度吸安被捕 大炳暫時或永久退出演藝圈
北所貪污案 檢調不排除下週擴大傳訊
校正公電（CAP222號）
全中運苗栗熱力登場 展現活力山城特色
學者：開放陸資 後續管制問題是重點
傅棟成:江陳會陸資來台聲明不明列開放項目
彰化梨春園200多本戲曲抄本 無價之寶
舉重健力獎勵 戴遐齡：按國際規則辦理
銀行局：兩岸簽 3項金融MOU 已有共識
恆春113公里鐵人三項 紐西蘭卡蘭瓊斯奪金
中國官員：陸資登台 台灣企業應早做準備
找尋北管人才 彰化梨春園200年歷史待傳承
打擊偷渡不力挨批 澳部長否認曾獲密報警告
疾管局：兩岸疫情通報聯防機制需加把勁
曾蔭權：北京允大陸旅行團在港乘郵輪赴台
大炳仍有後路 醫院治療除毒癮或可獲緩起訴
回味絕版台語老歌 原音原詞復刻CD書出版
台南市套房起火 母嗆傷智障兒灼傷死亡
同居男女爭吵 女嬰被丟入熱水鍋生命垂危
學者：開放陸資來台有利洽談台商投資保障
醫療糾紛每年逾400件 醫法雙修人數增加
宮澤理惠挺大肚完成婚禮和喜宴
兩岸若無引渡協議 大咖要犯難緝回
兩岸協議打擊犯罪 詐騙案可望獲有效遏制
SBL 楊玉明發威 台啤拿下季後賽門票
兩岸協議司法互助 檢：希望港澳也納入
學者預測南非大選 ANC篤定勝選但影響力衰退
券商：江陳會成台股多頭題材 焦點金融股
泰智庫預測泰國今年經濟成長恐萎縮6%
玻利維亞調查行刺總統陰謀 反對黨指作秀
新台幣上週貶幅0.06% 亞幣中僅次於泰銖
中部6縣市盼編財政重建基金 政院態度保留
歐巴馬任命邱普拉出任新設科技長一職
江陳會26日登場 投信:高點仍可期 短線震盪
香港旅遊界歡迎大陸允郵輪旅客經港赴台灣
身障病童病情好轉 馬總統興奮稱沒白來
周美青聽音樂會 阿妹見偶像興奮不已
旗袍娘子軍遊台灣 現身高雄機場受矚目
林智勝連5場開轟 La New10比3勝統一
民進黨北縣議員初選投票 總投票率6成7
看好兩岸交流 期貨商將培養50人考陸照
學者：台灣企業競爭力讓人驚艷
兩岸司法互助 模式擬比照台美協定
狀元林克謙威風八面 興農6比2勝兄弟
法導演菲利浦穆勒訪台 體驗剪紙藝術
國道6號延伸至霧社 劉揆指示交通部評估
兩岸貨幣清算 委由台銀與中國銀行呼聲高
費玉清連7年開唱 不景氣仍以富貴風為主題
比利時船隻東非外海發出求救訊號 恐遇海盜
全中運苗栗登場 副總統:運動要從基層做起
昨日台灣水電工 今天上海影視基地餐廳老板
香港饕客團遊台 港廚周中秀手藝
荷蘭巡防艦擊退亞丁灣海盜 救出20名人質
王金河與台灣烏腳病影像特展 台博館登場
打破禁忌 歐盟邀白俄羅斯總統參加峰會
全中運苗栗開幕 5天賽程角逐13項競技
錢復告訴溫家寶 台灣也可以為大陸做一些事
原住民題材閩劇七色石 馬祖演出獲佳評
NCC：中視中天高層人事審查 依規定辦理
兩岸定期航班擬先倍增到每週216班
印度塔塔公司期望大陸員工可赴台
改考中華民國史研究 試委盼勿意識型態之爭
歐巴馬將召開內閣全會 討論削減政府支出
台灣議題在博鰲日益受關注
歐巴馬就任首季滿意度63% 1977年以來最高
總統參觀世運主場館 綠議員抗議場館名稱
男子將女嬰丟入熱水鍋中 檢方聲押獲准
無入台證 瀋陽旅行團遭原機遣返
泰晤士報：以色列為攻擊伊朗核子設施作準備
中國社會一隅：不拼金錢拼公益的前媒體人
美洲峰會召開 歐巴馬稱願聆聽各國領袖意見
經紀人：建仔克服挑戰 有助職棒生涯
上海F1賽車今日排名賽 德國好手奪冠
脫險紅十字會人質 感謝菲國保安部隊
美國女記者遭伊朗判刑 希拉蕊深表失望
李登輝5月底赴日 卸任後第五次
今天的台灣英雄：杜篤之錄音發亮加持國片
MLB印地安人砲轟洋基 王建民苦吞第3敗
網壇好事不斷 美名將羅迪克和泳裝模特兒完婚
球路被識破 ? 王建民吞第3敗
國道五號全國馬拉松賽 馬總統開跑
裁員思考人生 Peter爸騎三輪車攜女慢遊台灣
連吞三敗 王建民被跳過一場機率高
拼航太 神舟8號進行海上漂浮測試
轉個彎快樂在眼前 羅志祥平常心看待不景氣
NBA季後賽 羅斯獨灌36分 公牛爆冷擒綠衫軍
全中運 高中男子1萬公尺周庭印破紀錄
勤益科大單車環島行 宣誓邁向綠色大學
吉拉迪：建仔下放3A及列傷兵名單皆不太可能
海協代表團與連戰早餐會 中午離台
說中國人需被管 福斯新聞網指成龍發言失控
吳伯雄探視許福森 祝早日康復為地方打拼
張秀蓮：銀行在金融風暴中要協助企業過冬
屏東警方查獲製毒工廠 嫌犯擁有多支槍械
陸委會民調：7成民眾認有必要簽訂ECFA
NBA季後賽 小牛客場不留情 攻破馬刺摘首勝
高雄都會公園兼環保 沼氣發電供7000戶用
首屆世界台灣小妙齡小姐選美 明起報名
人生路上永相隨 新人國道5號路跑見證愛情
吳伯雄:與馬總統有默契 2個月不談主席選舉
MLB 建仔被打爆 洋基單局丟14分隊史最慘
江陳會預備磋商結束 海協會鄭立中離台
女嬰被丟入熱水鍋生命垂危 母祈禱奇蹟出現
都市遊俠 公車駕駛黃森志一圓童年夢
狗仔隊嚇到馬兒 瑪丹娜騎馬摔傷
陳幸妤抵紐約準備牙醫考試 與媒體互動友善
醫師法擬修 波蘭學醫學生家長盼不溯既往
NBA季後賽 姚明百發百中 火箭輕取拓荒者
打破全中運21年障礙 周庭印:將繼續破紀錄
國道5號男女全程馬拉松 吳永發李筱瑜奪冠
南韓7月發射火箭 傳將飛越日本領海
98全中運 苗縣體育場周邊推出藝文活動
台灣創價學會澎湖舉辦社區友好文化節
為補選預作準備 劉建國成立好央甲團隊
農委會執行農村再生政策 說明會立法並進
國道5號馬拉松賽 路跑選手:被迫等紅綠燈
馬總統參加蘭女校慶 學生高呼歡迎
上海交大成立金融學院 6年將投資16億元
巨型蜘蛛出現橫濱港區 慶祝開港150周年
300名觀光客體驗經穴按摩 效益1200萬元
環保99短片競賽揭曉 導演評審驚豔
以考試鑑別國外學歷醫學生 教育部：合理
慈濟志業展 展出詹梅妹等清平致富典範
古風再現 北市市定古蹟撫臺街洋樓對外開放
鄭兆村擲72.6M 全中運國男標槍紀錄大躍進
江陳會預備會同一天 瀋陽團38人遭遣返
反傾中晚會籲民眾團結 參加517遊行
F1中國大獎賽 維特爾為紅牛隊奪首勝
比利時船隻龐貝號證實遭海盜劫持
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
女嬰被丟入熱水鍋中生命垂危 醫院搶救中
印度再傳婦女疑因嫁妝不足慘遭燒死悲劇
印度校園體罰屢禁不絕 再釀悲劇
王建民球路偏高 投1.1局被揮出8支安打
蒙地卡羅網賽 納達爾將與喬科維奇爭冠
西班牙電台：法逮捕巴斯克分離組織軍事領袖
歐巴馬將召開全體內閣會議 裁減政府支出
古巴想改善與美關係 白宮：行動重於一切
維護聲譽 德經濟研究所暫不預測明年景氣
為西藏而走 達賴姪兒步行抗議中國鎮壓西藏
美馬里蘭州滅門血案 男子殺妻及3子女後自盡
白天晴朗氣溫偏高 晚上鋒面接近漸有陣雨
馬來西亞人最愛看報 漫畫卻不受歡迎
感染鉤端螺旋體恐致腎衰竭 醫師籲防範
陸資來台開放項目 工總：贊成採負面表列
中國新聞出版業產值逾8500億元人民幣
工總將改選理事長 陳武雄尋求連任
影視圈吹復古風 公視推出10部懷舊國片
聯合國種族問題會議 美決定不出席
MLB 印地安人追殺王建民 單局敲進14分
美委關係也解凍 委國將再派大使駐節華府
MIC:今年全球PC恐負成長 NB出貨比重過半
廣東第1季GDP僅成長5.8%
達賴喇嘛復興之路 哈里遜福特獻聲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
2009台北電影節主視覺 蝴蝶與熊的相遇
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美洲峰會萬人迷 拉美領袖搶著和歐巴馬拍照
小兵變英雄 連接器廠首季獲利優於去年
又一場敗投 建仔期許：相信自己的球
樊綱：中國經濟2011年有望恢復正常
李界木認罪態度生變 北院23日再開準備程序
陳幸妤抵紐約 參加牙醫考試
原中共中央黨校副校長李君如任僑聯主席
中國外商撤資逃債蔓延 逾半數夜半出逃
工程會：政府工程決標金額成長近五成
大陸央企脫離惡劣時刻 3月利潤回升
國道五號馬拉松賽 清晨宜蘭開跑
查維斯送書 白宮：歐巴馬拜讀的機會不大
工程會:已簽約促參 釋出9.5萬個工作機會
洋大豆便宜 黑龍江大豆企業幾乎全部停產
營建署:基隆火車站都更 民間投資150億元
經濟危機效應 美學生赴加留學增加
保護地球 大陸中遠集團致力減排廢氣
80輛新車加入 北市低底盤公車路網形成
胡進雄研發滷梅桃機 協助果農加工紓解滯銷
民進黨：溫家寶曲解孫中山談話 歷史錯置
高雄縣市爭合併 吳伯雄:年底選舉仍要準備
工程會:下半年營造人需求旺 職缺估上萬名
陸客團遭遣返 移民署籲業者遵守相關作業
范良?蛂G7大措施 確保公建如期如質完成
蝴蝶幼蟲其貌不揚 生態環境重要指標
慈濟教清平致富 簡樸增加心靈體驗是絕招
民進黨：中國觀光客補件通關 應追究責任
國道五號馬拉松賽 54歲男選手猝死
對經濟悲觀心理改善最多國家 南韓居首
持3級毒品達某數量處徒刑草案 藍委籲支持
北市:廣慈開發案近期議約 收入將挹注社福
獎勵教學卓越校數減少 藍委憂損私校生權益
前中國副總理黃菊秘書王維工被判死緩
漁業署籲漁船莫觸法擅採珊瑚 以免受處分
提供全方位服務 北市稅捐處設稅務達人
NBA季後賽 公牛險勝塞爾蒂克
浙江寧波將發放5億元企業優惠券
新疆阿合奇縣發生規模5.5地震
侵犯隱私權？ 紐時：美政府擴大DNA留檔
福建泉州晉江機場獲准對外開放
消保會擬增訂罰鍰 促企業使用定型化契約
憂激進觀點 澳拒出席反種族主義會議
申請夫妻所得資料分開查調 明天最後期限
內政部:要地方主動提合併 是尊重地方民意
卓新獎與曾虛白新聞獎 明簽合作備忘錄
第三次江陳會將舉行 賴幸媛明赴立院說明
無船可造？ 台船：續爭取公務船及陸上工程
北大醫科招生限制身高體重遭批評
降低九孔病變死亡量 漁業署:減少放養密度
共同社：10年前印度扣押的北韓貨輪藏有日貨
921地震10週年 劉揆定調經驗傳承從心出發
美國務院：將朝重啟美委兩國大使館方向努力
國稅局：即日起可下載綜所稅電子申報程式
中市交響樂團春季音樂會登場 演奏中外名曲
刑事局破獲通訊公司疑詐欺案 逾百人受害
中央氣象局氣象報告
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印女童演貧民百萬富翁爆紅 親父想賣掉她
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馬總統22日和美智庫視訊對話 發表演說
基市環保局再生家具拍賣 民眾撿便宜
中國看守所今年在押非正常死亡報告15人
兒育中心明暫停營運 明年9月花博重新開放
兩岸聯手 武漢大學生重獲新生
衛署：醫師法修正研議中 非針對特定國家
本土社團高市遊行 訴求反傾中
馬總統：不管景氣如何 盼逐年調高教育預算
浙江8成古建築遭白蟻啃咬
北市聯合婚禮 郝龍斌籲新人早生多生貴子
路竹會肯亞義診 人道關懷故事多
高市府在星宣傳高雄世運會盼吸引觀光人潮
高中1萬公尺雙料冠軍 北縣三重商工表現優
大陸旅客來台觀光兌幣見端倪 上海客手筆大
經建會：明年底完成50處商圈環境示範改造
中華職棒牛勝象 陽建福奪生涯50勝
美洲峰會近尾聲 美與古巴可能終結半世紀敵對
改制計畫 中市議會綠指有異議藍說可過關
上海市長韓正:我們急需國際金融人才
兩岸金融圓桌會議在博鰲舉行
北京積極擴建海軍 美盼了解背後意圖
全中運喜訊不斷 田徑水上運動舉重破紀錄
傳四川甘孜軍警開槍鎮壓示威藏人
中醫學者：針刺小腦區穴位 可治偏頭痛
氣象局濃霧特報 金門能見度低於200公尺
千次挽袖捐血助人 王秋瓊等受表揚
休士頓父親開車接手機失控 五名兒童喪命
鄭瑞城期許教改措施 讓孩子適性學習
羊曉東上百萬小學堂闖關 敗在12碼
英財相：經濟衰退年底結束 明年反彈成長
澳門航空NX661班機 旅客10餘小時下不了機
班機轉降香港滯留 澳門航空：大霧影響
蔡明忠：盼中國給台灣金融機構台灣人待遇
夾帶女嬰屍體搭機 越南乘客遭查獲
熊焰：兩岸應進行能源技術合作
全中運締佳績 譚雅婷射箭破全國紀錄
陳錦華：金融合作滯後已成兩岸關係瓶頸
討論開城工業園區議題 南北韓將直接會談
上海高級金融學院延攬台灣師資
SBL 達欣險勝台啤 坐穩第一
同轉降香港 澳航晚起飛班機比早起飛幸運
博鰲亞洲論壇圓滿結束 兩岸互動氣氛佳
西藏拉薩發生禽流感疫情
大陸團小三通遊台灣 首度走海上之旅
喊價千萬 貧民百萬富翁女童星慘遭生父拍賣
女嬰燙傷案 社福團體籲多關懷家暴受害兒
徐斯勤：ECFA是台灣無可迴避的政策選擇
總統：台灣是教廷最佳的和平慈善夥伴
南京50層高樓火災 無人員傷亡
校正公電（CAP 199號）
環保創意短片 讓地球美麗久久獎10萬
暗槓竊嫌贓物 北縣警刑大幹員涉貪污遭起訴
陸客觀光人數上限 5月前暫增至每天7200人
京滬高鐵開工里程達99%
兩岸媒體互相落地 對等互惠最重要
涉嫌收賄 南韓前總統盧武鉉親信被捕
王建民表現失常 美媒：洋基陷先發危機？
俄羅斯總統希望創造百萬個短期就業機會
賈靜雯將赴上海拍戲 23日向劇組報到
德報：英飛凌正與政府協商龐大貸款擔保事宜
三門核電開工 中國副總理強調發展新能源
巴塞隆納網賽明開打 納達爾挑戰五連霸
家庭生活盃網賽 丹麥瓦芝妮雅琪力爭后冠
賴金城向漢城僑中講述僑委會優惠措施
卸下立委光環仍深耕基層 李文忠不忘情政治
墾丁珊瑚產卵異常少 專家：疑氣候造成
韓華志工會捐贈綠化台灣造林獻金
台企英華達上海廠房工地坍塌 4人死亡
歐巴馬經濟顧問：結束古巴禁運仍屬漫漫長路
盛產天然氣 2008卡達經濟逆勢大幅成長
葉景成：期貨為現貨疏洪道 一年期台股基金前十名逾六成避險績效優於整體
蒙地卡羅網賽 納達爾擊敗喬科維奇獲五連霸
歐巴馬：關係解凍 古巴委內瑞拉尚須起而行
檢驗報告：以色列前總理歐麥特前列腺癌惡化
今天的台灣英雄：陳惠珍以病為師守護地球
歐巴馬：古巴和委內瑞拉須拿出改善關係行動
以色列總統裴瑞斯否認以軍打算出兵伊朗
NBA 季後賽首輪首戰 湖人113比100輕取爵士
共和黨批與查維斯握手不負責任 歐巴馬駁斥
玻利維亞總統稱美企圖暗殺 歐巴馬否認
金融風暴 上海F1台灣小吃街業績受影響
MLB接連被扁 王建民百思不解
第3次江陳會 王金平：第5航權要爭取
4/22地球日齊來JOIN愛地球！
高雄金典酒店推出法式時尚甜點的象徵 - Macaron
黑醋栗輕乳酪 創意母親節蛋糕
成龍太傷台灣 綠營籲解除聽奧形象大使
PLAYBOY五十五週年紀念包款 大玩材質創新包款設計
內政部社福35.3億解凍 提報院會
疑隱藏一中陰影 民進黨團說明會退席
金融危機 日本人加入共產黨漸增
聯發科老董蔡明介 獲頒清大名譽博士學位
未來圖書館之旅
中華文化與台灣表徵圖全世界都看得到
老歌音樂劇 上海台北雙城之戀將巡演兩岸
民進黨517遊行 定調為嗆馬保台
體委會補助3仟萬 整修台中體育場
甲骨文斥資56億美元 收購昇陽電腦
反種族主義會議遭杯葛 聯合國秘書長失望
歐巴馬顧問：美經濟仍面臨重大風險
北約軍艦擒獲亞丁灣海盜 缺法源只能釋放
南非大選前 前總統曼德拉呼籲社會團結
原住民烤肉上海熱銷 屏東縣擬助商家開店
西方國家杯葛 聯合國反種族主義會議蒙陰影
馬里蘭州滅門自盡男子 生前疑有債務問題
歐巴馬：伊朗應釋放遭判刑美國女記者
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬：美對古巴政策未奏效 不會很快改變
美洲峰會落幕 最終宣言未獲全體共識
美洲峰會閉幕 歐巴馬飛返美國
推動台灣參與WHO 旅英僑胞辦造勢活動
帶動汽車革命 歐洲電動車插頭規格出爐
「回到17歲」登上北美票房冠軍
政治解凍金融交流啟動 美金融機構前進伊朗
中共海軍成立60週年多國海軍活動今揭幕
台股開盤上漲9.10點 為5764.48點
歐巴馬：經濟露穩定跡象 風險仍不容小覷
鋒面影響 氣象局發布大雨及濃霧特報
大陸職籃爆保安打記者球迷互毆事端
郵輪經港赴台 中國大陸4市試點
財星美國500大企業 2008年獲利大跌85%
觀光股逢低買盤強 鳳凰首季獲利估年增1成
2009年華府龍舟賽5月舉行 60支隊伍奪標
創作迷你山刀 楊明山傳承太魯閣族技藝
台股跌 新台幣盤初走貶
家庭生活盃網賽 里希琪過關斬將勇奪后冠
台塑四寶相對大盤抗跌
中央氣象局氣象報告
經部:商標搶註問題將納入第四次江陳會
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
四川公務員招考 千人缺考創紀錄
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中國正在建設24個核電機組
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸客小三通金門海運首發團 抵台中港
營建鋼鐵造紙領跌 一度重挫逾百點
古巴問題作梗 美洲峰會最終宣言未一致通過
北縣第3波開發就業職缺 錄取率低
MIC：液晶顯示器出現侵蝕液晶電視效應
獎勵生育 釜山市對第二胎發放扶助金
南縣長未提陳唐山 蔡英文：這生最痛苦決定
MLB 洋基後來居上 7比3棒打印地安人
「太陽帝國」作家巴拉德病逝 享年78歲
豪雨成災金門機場柏油路變泥巴道緊急除泥
一贈而紅 查維斯送歐巴馬書銷售一飛沖天
MIC：台灣行動通訊業5年內產值1.5兆
大陸全新貓熊基地2年後落成
總統：台灣關係法維繫台海和平及台美關係
PGA傳承高球賽蓋伊封王 創賽史最低桿紀錄
豔冠群芳 北卡佳麗榮獲2009美國小姐后冠
工程會:擴大公共建設綠色計畫 經費佔一成
苗栗大風雨 全中運田徑賽冒雨進行
中國統計局：大陸經濟短期內漸變好
櫃買中心：去年31家申請上櫃43家上興櫃
星報讀者：比起台灣 星政府管太多
高市議會義賣二手衣 盼募款20萬元
巴西原住民文化節 慶祝活動熱鬧展開
歐洲商辦租金排行 倫敦金融區被擠出前三貴
藍營籲重複用便利箱減郵資 郵局:7月實施
全國第1家 大同電信27日在澎湖啟動WiMAX
新竹市南寮休閒漁港 情侶約會好去處
防家暴 內政部:擴大高風險家庭資料庫建構
TOSA號油輪撞沉漁船案 花檢複訊3油輪船員
震災區四川省北川縣又一官員自殺身亡
維安擬排除元首非同住兒女 國安局:可協商
DHL台灣運務中心將啟用 有助航空城招商
歐巴馬：美國不會一夕之間改變古巴政策
楊清順：若條件好 吳珈慶應會在星待下來
KKBOX排行榜 BY2梁詠琪成績亮麗
小金門查獲專向大陸廣播賣藥地下電台
台股黑翻紅 新台幣匯率中午小升1.8分
經前不悅症影響人際關係 診斷治療能改善
台華輪小三通首航廈門包船 低調首航
幸福人壽罰不罰？金管會：本週來不及討論
稅捐法28條修正 北市稅捐處主動退稅248件
兆豐金董監改選 財長：董總一定官派
NBA季後賽首輪首戰 老鷹90比64滅熱火
經部常次：目標年底與大陸達成ECFA協議
吳鳳學院低氧實驗室 登山客行前訓練新基地
中斷 5年 台星經技合作會議在星重新啟動
綠委指警伴遊保護安利團 警政署:基於安全
憲令部:狙擊槍主體退回原產國 未流落民間
新聞局：研議成立國家電視電影文化中心
港金管局：中擴大在港發債助人民幣國際化
復育高市沿海漁業資源 放流點帶石斑寶寶
標檢局：GPS接收器 7月 1日起強制檢驗
瑞穗國中疑隱瞞校園霸凌 教部:將了解處理
星衛生部長籲醫生考慮分割連體嬰醫德問題
北賽普勒斯共和國大選 強硬右派政黨獲勝
鳥居信平86年前打造二峰圳 日籍作家寫故事
台股收盤漲26.28點 為5781.66點
中市議會審改制計畫 混亂中表決通過
吃飯匆促 婦人誤吞雞骨穿胃壁引發腹膜炎
紅衫軍重創旅遊業 泰準備150億銖救觀光
迴避馬總統行程？ 陳菊：未接獲通知
台股開平走高 漲26.28點
投票率低暴力事件干擾 海地參議員選舉蒙陰影
東京申奧 國際奧會勘查後予好評
職災認定研擬放寬 兼差族日校工讀生受惠
5月台指期跌11點 逆價差16.66點
牯嶺街小劇場藝術節 影像結合劇場演出
社區健康篩檢將起跑 雲林責任醫院區域聯防
縣長提名 南縣議會民進黨團籲黨中央再協調
國外醫學生免甄試擬取消 教部：尊重衛署
5月電子期漲1.45點 金融期跌0.2點
建仔信心堅強 不希望跳過先發
圍棋名家吳清源首訪故宮 觀賞翠玉白菜精品
菲籍補教女師愛彌亞殺人案 5月4日2審宣判
調查：大屠殺倖存猶太人將日漸凋零
崔銀姬：金正日雖可怕 藝術造詣卻很深
電子金融撐盤 台股漲26.28點
殯葬處擅挖墳墓？北市府：會改善告知程序
CNN：牙買加機場班機遭劫持
NBA季後賽 湖人擊敗爵士
農陣:農再條例草案公聽會草率 應多聽民意
浙江漁船在江蘇南通海域事故13人失蹤
中共官方媒體為上訪者權益抱屈
藍委提案修法解聘性侵教師 教部:樂觀其成
墨國打擊販毒新斬獲 地方首腦和43嫌犯落網
武漢市招聘公關小姐 酒量1斤方可入選
立院初審 費用總額不變議員得增助理數
財星美國500大企業 艾克森美孚登上榜首
4月23日中國部分地區可見船尾座流星雨
捐髓救子父親失業 嘉縣紅十字會伸援手
蓋達二頭目：歐巴馬沒有改善美國形象
NBA季後賽 七六人上演逆轉秀 爆冷擒魔術
以軍方曾對士兵進行含鎂飲料實驗引爭議
立院初審 教育人員性侵屬實應解聘或免職
醫師觸診被當成性騷擾 醫師：應加強教育
防治小黑蚊大作戰 南投提供漂白水噴灑
第三次江陳會將登場 民進黨：政府準備不足
王雪峰效應 藍綠立委紛嘆離職後生活無著
立委建議緝毒犬培訓開放觀光 財部同意
加強國際化 青輔會首度招募國際交流志工
台股收小紅 三大法人買超23.30億
澳洲難民船致命爆炸 傳肇因脅迫行動擦槍走火
燙傷女嬰狀況危急 母親盼醫院全力搶救
發言引爭議 青年火大聯盟串連抵制成龍
邱正雄：反避稅措施 將逐步法制化
2009年中國10大服裝專業市場名單出爐
中國首次審議國防動員法草案
北縣救國語文能力 古今詩詞吟詠韻文全都錄
手藝變生意 青輔會創業進階班受理報名
宣導稅務 李述德挑戰百萬小學堂
男子股票基金賠千萬 緊張性頭痛上身
男子恐嚇扁家等罪行 判1年10月定讞
高價出賣女兒？ 貧民百萬富翁童星生父否認
江陳會 王金平：應顧主權國安人民權益
交流各地風俗 中正大學推異國文化大三通
金門縣長李炷烽接見模範勞工
成龍批評台灣 北市:不會撤換聽奧形象大使
新店山區疑似濫墾 北檢大動作搜索
高縣台鹽宿舍拆除受阻 住戶承諾1週內搬遷
卡斯楚敦促歐巴馬結束經濟封鎖古巴
前檢察官陳正達涉包庇槍械走私 監院彈劾
硯遇 董坐硯雕5月中正紀念堂展風華
加拿大客機牙買加遇劫 機員成人質
ECFA致大陸農產進口?陳武雄:第三次狼來了
中國職業院校學生總數超過3000萬人
高市府提縣市合併 議會傾向高高屏澎合併
日本前財相促討論是否擁核 因應北韓威脅
曾虛白獎卓新獎合作 提升新聞獎影響力
新台幣兌美元貶1.4分 收33.830元
防治果實蠅 立委盼農委會提早實施
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歐巴馬似乎已使拉丁美洲與美國重建互信
抗癌鬥士曼提亞 勇奪巴塞隆納長青網賽冠軍
警方查獲盜挖350年七里香 嫌疑人送辦
查買官案將傳李傑？ 陳雲南：沒這回事
鋒面水氣快速通過 台中金門出現豪雨
林口西濱公路車禍 1人受困貨車無生命跡象
歐洲三大股市 開盤下滑
外資上週買超265.54億元 買超中鋼逾11萬張
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搶救台東聖母醫院 馬總統個人捐款10萬元
中國首次審議武警法草案 規定9項任務
扶植高市SBIR在地產業 陳菊為業者打氣
府院黨首長例會 盼立院繼續通過重大法案
看準大陸新醫改 台灣醫療器材業首度登陸
中高齡輔導就業 高縣辦就業促進活動
蔣孝嚴桂林祭母 行最孝禮
中市民反對設性侵矯治專區 法務部溝通無效
尚福林：穩步推進期貨市場創新和發展
全中運百米飛毛腿出爐 各組金牌都未破紀錄
85度C遭侵權案 二審判被告少賠10萬元
第2名澎湖無人島主 領取獲獎證明書
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成龍代言聽奧受影響?曾志朗:不干涉北市府
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報 (更正報)
父親剛病逝 嘉縣瑞里村長之子上吊身亡
中華職棒 兄弟象與洋投昂斯解約
監督兩岸協商 綠促設對策小組藍營反對
世銀指巴勒斯坦缺水嚴重 源自管理不善與受限
李玟籲自備環保購物袋 獻唱BYOB
彰基：燙傷女嬰存活至今是奇蹟 需防感染
成龍談話引爭議 白冰冰盼不要再擴大解讀
緊急狀態雖解除 車臣人民噩運並未結束
垃圾郵件來自台灣 比重下滑
議處黃紹庭 議會紀律委員會人數不足流會
反事業廢棄物掩埋場 東山鄉民遊行陳情
花博熱區廣告物美化 北市府：將公開招標
日太陽之子芒果1顆賣台幣3.4萬元
雲208線工程護欄 工程會確認無偷工減料
區間盤整 新台幣匯率收貶1.4分
眼見妹妹燙傷 女童二哥難過睡不著
流浪漢南北流竄百公里 台東鄉親傷透腦筋
南市出土明清古墓群 市府否認黑箱作業
經建會:中部第一條捷運經費上修至514億元
華僑醫師丘昭蓉奉獻部落 病故捐大體供研究
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甘比亞總統賈梅率團訪台
不向命運低頭 中山大學2學生獲周大觀獎
香港旅發局：正處理不滿成龍言論投訴
白宮：信用卡濫發 歐巴馬準備管制
陳春生告謝長廷等涉誹謗 雄檢不起訴
中國遠望六號即將訪港6天
全中運國女高女體操團體冠軍 普門中學豐收
全中運再創新紀錄 許玉雯最受注目
后豐鐵馬道鋼橋墩地基破損 縣府將灌漿防護
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楊振寧：20年內中國可拿諾貝爾
貴州歹徒持槍襲擊哨兵被當場擒獲
香港最新失業率升至5.2%
南市男子持槍為友抱不平 槍擊後自首
教部釋250短期教練職缺 月實領3萬3000元
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陜西寶雞巡警大隊長槍殺親弟弟
河南和尚砸壞寺內1尊佛像 判刑1年
英語提升計畫 經建會通過3年6億元經費
南縣出現疑似龍捲風 8戶民宅受損
計程車司機口角涉殺人致死 中縣警方偵破
縣市改制計畫 中市議會杯葛聲中鼓掌通過
紀錄片企業人格診斷書 金融海嘯預言成真
司機疏失 日無人駕駛火車走8.5公里未釀禍
群益證：目前為止 未進行任何併購計劃
劉政鴻美夢成真 苗縣奪國男桌球團體金牌
2屆日中經濟對話擬6月召開 日相將訪中協商
等1年多 愛爾蘭夫婦如願領養育幼院童小誠
爭取2010年合併 高雄縣市長同發聲
金門翟山坑道陳展小艇武器明起整修
百事公司首季淨利11.4億美元 優於預期
盧貝松之搶救地球 郝龍斌獻聲配音
載遺體救護車高速公路車禍 家屬3人輕傷
推動觀光交流 陝西旅遊局至高雄促銷
華懋集團申報來台掛牌上市 今年第6家
屏東至正國中食物中毒案 業者移送法辦
需求低迷 亞太區首季個人電腦銷售萎縮5%
3月僑外投資年增3.4% 投審會：較預期樂觀
客家公園工程有坍塌風險? 北市府：將再確認
中國最後一個未通公路縣 開工建設公路
馬戲團消費爭議 宜縣府協助提集體訴訟
陸委會：兩岸延遠權協商目前仍有困難
反種族歧視會議前 法國要伊朗總統小心發言
衛署:時間銀行志願服務 可讓長者在地安老
中國宣布多國海軍活動開幕
新竹生醫園區台聯大規劃 台大不放棄爭取
中市通過改制計畫 胡志強感謝
全國客家事務首長會議 明在苗栗西湖舉行
北京稱從未協助北韓發展核子計畫
日將開發新電子看板 傳輸特定廣告到手機
槍手在牙買加機場劫持客機 要求飛往古巴
演出音樂劇雙城戀曲前 楊宗緯不公開露面
美以等杯葛聯合國種族會議 潘基文深表失望
集邦：4月下旬1GB模組合約均價上漲5.9%
美國銀行首季淨利42億美元
返台 錢復：大陸對兩岸金融合作興趣高
杭州旅遊消費券第2期將增加國外版
新竹生醫園區 國科會：規劃不代表經營
中國擬立法明確經濟建設需貫徹國防要求
響應紅十字會做公益 中華電員工捐450萬
就業媒合平台遭濫用 教育部將事先審查
管理員涉貪污 北所：改革契機待脫胎換骨
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民進黨退席 陸委會：會持續與在野黨溝通
斐執政黨主席朱瑪：ANC從未破壞憲政制度
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上海人口老齡化嚴重 平均壽命81.28歲
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王建民陷低潮 球評：實力仍在待突破
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瑞士伊朗總統相見歡 以色列召回大使抗議
交通部:5月底起小三通出境旅客 行李免重驗
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泰總理擬政治改革 紅衫軍領袖卻策劃行動
成龍失言再添一樁 聽奧代言生波
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伊朗總統反猶 UN種族會議西方外交官退席
香港金管局總裁任志剛去年薪酬逾5千萬
第098078期今彩539及3星4星彩派彩結果
伊朗總統反種族主義會議演說 歐洲代表退席
第098032期威力彩38樂合彩派彩結果
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日本景氣衰退 黑道大哥也難逃裁員命運
車商：今年中國汽車市場謹慎樂觀
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調查：大陸200萬農民工成鄉村隱患
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廣州小男孩樓頂拋磚意外砸死樓下女嬰
東森房屋與僑馥建經簽約 全面推動不動產價金履約保證
櫃買市場業績發表會綠能產業4月22日登場
Visa與亞太旅遊協會調查顯示 澳洲、日本和香港亞太區最受歡迎旅遊勝地
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兩蓋達高階幹部 CIA水刑伺候266次
伊朗總統猛批以色列 歐盟代表退席抗議
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AM市場景氣樂觀 台灣開億第一季稅前EPS 0.66元大幅成長202%
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網路安全守則「三不二留」並落實「改、用、掃、灌、打」
魯戈韻事再爆一樁 又有女子稱為他產子
赤字激增 歐巴馬下令聯邦預算刪減1億美元
紐約時報囊括普立茲1/3獎項 網路媒體向隅
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NBA 騎士主帥布朗獲選為年度最佳教練
艾馬丹加反以言論 潘基文表痛心
最暢銷作家派特森 處女書曾被書商拒絕31次
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中法爭執落幕 沙柯吉將邀請胡錦濤訪法
歐巴馬要求中央部會刪減一億美元預算
瑪丹娜騎馬摔傷怪罪狗仔隊 引發質疑
330架戰機針對台灣 國防新聞: 美拒售F-16不利台
深化抗暖化知識 環團辦高中職生網路競賽
中共軍方證實核子潛艇將參加海軍閱兵
天王作家派特森：閱讀使人生增光彩
有一就有二？巴拉圭總統願做DNA親子鑑定
中國海軍慶祝60周年 核子潛艇將公開亮相
酷刑全都露 歐巴馬勉勵中情局莫洩氣
衛生署：腸病毒2周後達高峰 需落實洗手
南北韓在開城進行李明博上台後首度官方接觸
成龍大嘴巴惹禍 中國媒體也痛批
黃姓女嬰搶救4天 上午宣告不治
不景氣 5萬韓國人撤離上海
波士頓馬拉松賽 莫爾加科斯蓋男女組摘冠
4/22地球日 遠傳邀您一起send簡訊 倡環保
連3年包辦田徑金牌 三重商工吳敏想練馬拉松
單車同樂會 騎遇東北角 福隆逍遙遊，4/25騎樂無比！
民進黨徵召翁金珠回鍋參選彰化縣長
斯里蘭卡軍方下最後通牒 促叛軍24小時內投降
113婦幼保護專線 內政部籲勿好奇隨意撥打
郝龍斌:不認同成龍發言 但不要求代言賠償
王如玄鐵口直斷 3月失業率不會破6%
彰化縣長 綠提翁金珠回鍋參選
活逮索馬利亞海盜 抵美準備受審
宣揚中國人民觀點 環球時報英文版創刊
中小企業處續推動 在地關懷、主動服務
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市場憂心美銀行業與歐洲房市 歐股重挫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
銀行業再傳警訊 美股回檔
經濟疑慮加深 國際油價重挫
對流雲系旺盛 中南部大雨
以色列召回大使 瑞士對以方評論表遺憾
艾馬丹加反以言論犯眾怒 西方國家嚴詞譴責
台股開盤下跌115.72點 為5665.94點
白宮：與查維斯握手何錯之有？
立院三讀 債務人得向政府求助作更生方案
不滿微軟壟斷 法消費者可要求解除安裝
景氣差 第一期廣交會成交量驟降2成
擴充宇宙大爆炸理論 英物理大師霍金病重
處理劫機專業冷靜 加捷航空受高度讚揚
台股大跌美元走強 新台幣匯率盤初走貶
立院三讀 長期失業及單親爸爸納就業扶助
坦米爾伊蘭解放之虎恐在東南亞死灰復燃
中國社科院預估今年大陸GDP成長8.3%
立院解凍公視97年度4.5億元預算
立院三讀 藥袋應載明作用或適應症
展現巧實力 美國科技達人協助伊拉克重建
FIFA主席超車肇事 駕照遭吊銷加罰鍰
電鑽鑽太陽穴 女遊客被鐵布衫功夫嚇暈
追蹤灰面鵟鷹遷徒路線 解千里歸鄉路謎
2009年普立茲新聞獎 紐約時報最大贏家
野菜風味佳 花蓮農改場培育推廣
湖南益陽免租3年吸引港企落戶
星科研人員研發滋生腎臟上皮細胞薄膜技術
中國成為汽車產銷第一大國
經濟不景氣 廣州留學生回流創業增加3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
助中小企融資 中國政府砸百億人民幣擔保
立院三讀 網路3度侵權ISP可停權
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
偷窺更衣間青少女換裝 FBI工作人員吃上官司
溫家寶再赴廣東考察 呼籲信心比黃金重要
台灣農金論壇24日登場 探討強化農金體質
巴克萊:未來2年亞洲財管收入成長力轉弱
地球日倡氣候意識 NASA將播優質地球影像饗宴
台股開盤重挫 金融疲弱 觀光營建抗跌
中國擔心美國通脹 減少購買美國債
星一豪放少女愛把裸照和性愛短片上網
豐田年度產量將跌破300萬輛 31年來首見
孤挺花育種有成 台灣誕生4新品種
北京經濟學者預估中國經濟6至7月將見底
高普考明年起擬增設新竹考區
星投訴航空公司更改或取消航班案件激增
普立茲獎揭曉 紐約時報囊括5獎最大贏家
醉不上道 金門檢警晚上誓師擴大取締酒駕
經濟衰退 越來越多美國人憂退休金不夠用
洋基決定讓王建民跳過輪值先發一次
廣西村官不配合拆遷 被開除黨籍
經建會：加強公共建設計畫成本效益評估
全國客家事務首長會議 下午苗栗登場
兩岸共同保育青蛙 小朋友認養小蝌蚪
江蘇台辦官員：江陳會址確定南京紫金山莊
府:人權公約批准作業進行中 施行法明公布
發願為社會盡一點心 高縣木器廠捐書桌
研究新發現 藻類多醣成分能對抗腸病毒
普立茲揭曉 網路媒體無人獲獎 紐時大贏家
江南造船集團：建造中國首艘航艦已準備就緒
綠指政務人員三法養肥貓 藍稱以俸養廉
工商協進會5月11日邀財長專題演講賦改
推動經貿外交 外交部與經部共訓專業人才
贏得普立茲獎...得獎記者已經被資遣三個月
營建署：淡海新市鎮 辦理第二次通盤檢討
王如玄：失業趨緩 3月失業率不會破6%
府：馬總統去年晉升將領 多數520前已佔缺
可倫拜槍擊事件10週年 美槍枝管制爭議依舊
台聯民調：近6成民眾認為ECFA應公投
茂德30億元增貸案 台銀：持續溝通中
北縣升格計畫書出爐 5/1送議會審議
檢察官林聖霖疑涉詐財 台東地檢署約談偵訊
梁振英評成龍言論 指香港沒濫用自由
響應世界地球日 全台2大便利超商節能有成
避免企業亂登錄實習職缺 教部要先查核
NBA 艾倫關鍵三分球破網 塞爾蒂克擒公牛
藍營籲追蹤失業遏家暴 勞委會允跨部整合
陸客未獲入境許可抵台 廖了以:已檢討
著作權法三讀 智財局:可改善網路侵權問題
買官案 軍方提供扁升將官名單 綠:政治操作
巨大華航合推單車旅遊 巨大旅行社6月營運
遭父丟熱水鍋女嬰不治
飛機自行車結盟 華航巨大合推節能輕旅遊
黃正銘創「采風」結合傳統與現代
飛彈縮小化 美軍方在莫哈維沙漠試射
王建民跳過輪值先發 洋基愛才之心未變
中縣市改制計畫 胡志強:內政部承諾趕快審
美元走強 新台幣中午貶值6.3分
調查報導逼退政客 老式新聞獲普立茲獎青睞
美參院排除障礙 希爾可望獲同意為駐伊大使
女嬰被丟入熱水鍋不治 彰檢:朝殺人罪偵辦
IBM第一季淨利小跌1% 優於預期
甘比亞總統賈梅來訪 馬總統軍禮歡迎
陳孝平：台灣參與世衛 舞台愈大貢獻更多
高縣市合併監督聯盟 促議會完成合併程序
江陳會 民進黨：定期航班談判 應納延遠權
王清峰訪視北所 加油打氣提振士氣
國防部：馬總統上任後 人事調整均依規定
基隆關稅局首季緝私成果 緝獲267件走私案
照顧弱勢家庭 北縣提供希望廚房送餐服務
亞特機械欠薪 員工要求限制雇主出境
台股收盤漲99.75點 為5881.41點
綠委：陸委會ECFA民調 操作誘導式題目
外來種鳥兒威脅本土種？台南鳥會：待觀察
伽利略衛星創天空產業商機 台灣不缺席
總統遲不頒布國際人權公約？外交部:非事實
南北韓一年來首次正式會談 分析家悲觀看待
台股開低走高 漲99.75點
乘客人數銳減 日航考慮向政府貸款
中原校友捐市值3000多萬股票 幫母校蓋大樓
5月台指期收漲129點 正價差14.59點
林哲民：工作限官邸內 不知府方請款程序
南韓民眾愛吃五花肉 肉價貴過美國牛排
抗議北約在喬治亞軍演 俄羅斯退出軍事會議
勞委會立即關心計畫 提供失業者心理諮詢
開低翻紅收最高 震盪逾200點
顧雅明參選紐約市議員 20選區選情激烈
NBA球星皮朋24日抵台 任聽奧形象大使
調局DNA鑑識實驗室獲認證 與46國互認可
NBA 帕克縱橫全場 馬刺105比84擊退小牛
美國務院任命歐亞大陸能源特使
NBA 塞爾蒂克亞倫三分球擊敗公牛
5月電子期收漲3.65點 金融期漲8.4點
高縣議會支持縣市合併 盼楊秋興化解反對聲
首爾市外國人專用國際計程車5月1日上路
大陸海協會發布會徽
性工作除罪化案 列立院24日院會議程
美財政部：將切斷東突恐怖組織頭目資金來源
防兒童受虐 兒福團體籲家長反省民眾通報
墨西哥：已接受美國新大使人選
追查軍購弊案 板檢續傳周志綱集團5被告
北投溫泉公共浴室 獲北市首面溫泉標章
小三通遭糾正 監院質問政院並要求提書面
黃仲生希望中央能儘速通過改制計畫書
中國去年12起特別重大事故數百人受處分
中市議會鼓掌通過改制計畫 綠營議員反彈
團費降4成 天津赴台遊報名踴躍
衛生署發布腸病毒預警 有重症前兆應送急診
民進黨網站改版 推出有獎徵答活動
日本一般會計年度預算將首次破百兆日圓
浙江縉雲縣化工廠毒氣洩漏 至少38人中毒
大同大學啟動全台首座WiMAX校園網路
消費券讓人生轉彎 照服員體驗快樂滿足
太陽能熱水系統 高市府與能源局對等補助
研究：美國打電玩學童 近1/10可能成癮
檢察官林聖霖涉貪瀆 自家人拘提到案
房仲業：房市稍回溫 屋主悄悄抬價
海峽兩岸現代書畫名家展 中縣登場
傳豐田日本年產能恐跌破300萬輛 30年首見
水利專家：2050年海水可能侵入上海
油輪撞沉漁船案 2船員限制出境助釐清案情
台股漲99點 三大法人賣超74.07億
中國科學家發現水稻抗旱基因 戈壁可能種稻
彌補洛杉磯財務短缺 市長率先減薪
研究：誤判幼齒已成年？醉酒不是好理由
亞化控告金管會等官員 陳沖:依規定處理
台灣安裝太陽能熱水器密度全球第3
99尾龍盤據的「龍床」 800萬人民幣起拍
傳波士頓警方已逮捕分類廣告網站殺手
王建民跳過下一場先發 專家：這是好事
老闆娘急中生智 成功阻止員工被詐騙積蓄
恐嚇詐騙電話鎖定校園 宜蘭多位校長遭勒索
影印機下班關機 全台一年估可節電5.9億度
歐洲三大股市 開盤穩定
新台幣兌美元貶3分 收33.860元
海旅會：大陸遊客遭遣返初判為操作有誤
中俄簽署石油協議 實現能源合作
中國長江流域今年防汛抗旱形勢不容樂觀
南京台協將與江丙坤餐敘反映台商融資困境
媒合校友職場實習 教部要求校方落實查核
傾聽山裡孩子聲音 周美青張艾嘉訪南投部落
陳明文：故宮南院工程延宕 不應推給弊案
11年前日本砒霜殺人事件 女被告死刑定讞
民營製酒廠紅麴高粱涉摻工業酒精 成品遭扣
迎戰不景氣 張家祝：知識管理扮重要角色
西藏又有3人因縱火罪被判重刑
大陸遊客創新高 阿里山5奇8景將增設木棧道
二技入學測驗 桃園計1127人報考
敦化國中前行人空間窄 北市府:將整體評估
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣戰後建築文件展 敘述台灣建築史
芬蘭經驗：實體報轉型網路報 前景並不看好
嘉市消費券摸彩 黃金30兩得主只投2張彩券
竹市攤商虐貓致死 被罰10萬元
新店濫墾案 北檢近期傳喚羅福助父子說明
彰縣府:民眾發揮雞婆精神 可防範家暴死角
遭亞化控內線交易 薛琦：依法行政
漢和月刊：中國航母將在今年內動工
ECFA擴大台灣經貿空間？學者看法各異
梁文音6月不插電音樂會 唱歌給小樹聽
改善空氣品質 高市獲評鑑為全國特優縣市
南非世足賽電視轉播權 FIFA將進帳27億美元
成大明首映紀錄片 追思肌萎勇士留揚軒
美廣告網站劫妓殺手被捕 兇嫌為醫學院學生
婦人耳鳴6年 竟是鼻涕倒流作怪
環署：中科四期環評報告欠周詳 補件再審
聯合國：亞太區人口成長走緩 生育率下降
英報指以軍擬攻擊伊朗核設施顯非巧合
爭取原住民身分 南縣平埔族人明北上陳情
軍購弊案 周志綱集團3建築師板檢複訊
高市兒少保護案 今年初以來近300件
證人對扁有利 龍潭案能否扣住扁涉貪有變數
民進黨：原住民失業率破7% 政府應速檢討
本世紀最長日全蝕將於7月22日出現
台義航約修約 雙方新增高雄米蘭航點
宜縣府:總統國道5號路跑 非標準5公里路程
中經院5月提ECFA評估報告
成龍發言引爭議 中國外交部婉拒評論
蔡英文：尊敬卻無法提名陳唐山參選 痛苦
基市議長張芳麗：公教退休人員是國家資產
海盜挾持5個月 遭劫亞洲船隻付贖獲釋
全中運 陳廷100公尺女子仰式破全國紀錄
兩岸關係春暖花開 台電鬆綁大陸購煤
大眾銀積極拓增北部據點 中國布局伺機而動
戒嚴時期政治犯資料卡 檔案局展開鑑定
藍委籲訂定兩岸談判人員利益衝突迴避辦法
女嬰母親：感謝關心 要帶小孩走自己的路
全中運 成德高中鄭詠馨為竹市摘下1面金牌
大陸居民出境遊首站 台灣排名第6大
區間盤整 新台幣匯率收盤貶值3分
疑涉貪瀆遭偵辦 檢察官林聖霖風評兩極
中大鼓勵優秀新生 百名博士生可獲10萬元
2009澳洲獎學金 台灣獲獎率亞洲第二
漢翔虛擲3億餘元工程經費 監察院糾正
銀行融資心態改善 信保基金貸放額逐月增長
瘋台灣求收視長紅 Janet打屁股改運
民航局建議 新增山西6省為兩岸航線航點
美矽谷失業率高達11% 華人渴求中國機會
獨居老人獲健保卡生日禮物 晚年醫療有保障
靖國神社春季祭祀 日首相麻生掏腰包獻供品
打擊偷工減料 工程會擬修法訂得標最低門檻
研究建議香港定位為亞洲航運交易融資中心
反怠速各地作法不一 環署建議採南市模式
市調：監視器筆電面板價格上漲
不靠算命改運 猶太人逢變故時禱告敬拜神
推動節能 北市府：已省下1.62億公帑
靖國神社春祭 日相麻生未參拜但供奉祭物
就服法修法 勞委會盼能協助弱勢者就業
立委指財金洩客戶資料 籲停收繳稅手續費
立委籲停收手續費 財金：依財部指示辦理
高市去年企業投資增208億 倉儲業占過半
SBL 達欣田壘二度獲得最佳鬥士
拓墣:多點觸控應用看俏 製程良率勝出關鍵
山寨文化蔓延 官員：鼓勵創新不支持侵權
工程會:擴大公共建設網站上線 邀全民監工
學者：兩岸交流日益密切 需防波堤防萬一
燙傷女嬰不治 檢方:母親無犯意應無刑責
群益期:開拓大陸期貨業務 併購陸業者最快
燙傷女嬰不治 彰化看守所：生父不知死訊
排名賽破全國 譚雅婷全中運射箭風光封后
全中運 嘉市王詣翔空手道完成三連霸
與北縣鞋業公會座談 蔡英文籲保護傳統產業
與學生分享談心 周美青：很慚愧沒有偶像
母親節開跑第一波 3大連鎖百貨營收皆成長
溫家寶考察廣東鼓吹科技創新及文化創意
搭上新鄭和航向新契機活動 中市登場
江丙坤澄清外界指控 吳伯雄重申力挺
人事局：協調司法院納入總員額法草案
表坊新戲陪我看電視 從大陸紅回台灣
印尼國際食品展 中縣農特產品獲肯定
香港匯豐銀行再裁員100人
民航局:政治因素複雜 兩岸第五航權難度高
全國客家會議 黃玉振提語言文化產業3主軸
救高科技失業 教部釋1671高中職短期職缺
幸福人壽代標土地案 金管會：蒐集資料中
經濟情勢欠佳 杜邦首季淨利劇減59%
波蘭醫學院台生學歷爭議 波國官員來台關切
整飭軍紀 海軍士兵強盜殺人 主官管8人連坐
海軍汾陽艦兩士兵強盜殺人案 軍檢近期起訴
中科四期環評報告欠周詳 彰縣府：會把關
周美青關懷弱勢生 女兒婚事傳聞未回應
亞特機械欠薪案 員工意見待整合
性侵緩起訴當事人 北檢起訴並停職1法警
英3月零售物價指數負0.4% 49年首次破零
日本交流協會民調：38%台灣民眾最愛日本
第一屆海峽論壇 朱立倫代表國民黨參加
金門縣長李炷烽明率團出訪東南亞鄉僑
七年級藝術家余政達 前進威尼斯雙年展
亞化指涉嫌套利 炎洲：投資一切合法
升上將名單 國防部提供29人給特偵組
醫療糾紛判賠233萬 中國附醫將尋求上訴
王如玄：延長中高齡失業給付 擬5/1實施
眼睛乾澀惱人 針灸3合1療法助緩解
無畏紅衫軍再起 泰國規劃重辦東亞峰會
太極美地風景區 南投列國際觀光魅力據點
終止焚化廠契約欠周延 監院糾正雲林縣府
世界地球日 台北101承租戶明種綠色植物
全中運放異彩 游泳破全國舉重多人破大會
永豐餘造紙完成11家銀行聯貸60億元
看好台灣市場 安聯人壽擬招募業務人才
調查：中國男性更年期症狀嚴重
議員質疑貓纜T15塔柱恐崩塌 市府:安全無虞
央行降息近尾聲 5年期增額公債得標利率揚
施打藥物無效 黃姓女嬰器官衰竭死亡
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泰智庫：20萬泰勞今年或遭裁 外匯大減
達文西密碼續集 失落的符號9月15日上市
綠營批政務三法養肥貓 銓敘部：不會自肥
南非明天大選 ANC料將繼續執政
藥袋資訊標示不清 醫療院所將被罰
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景氣低迷 調查：星近1/4企業展開裁員
前立委蔡豪交付賄賂 屏地院判6年
馬唯中會勘展覽場地？北美館：仍未確定
國際旅客增多 日月潭環湖公車3語導覽服務
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響應聽奧精神 功文文教捐贈聽奧籌委會百萬
兩韓年餘來首度正式會談 僅22分鐘即結束
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軍購弊案 周志綱集團建築師2交保1聲押
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法大藥廠擴大亞洲登革熱疫苗研究
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藉建軍60週年艦艇閱兵 北京炫燿海軍實力
駐菲代表：兩岸先擱置主權爭議才能談合作
中國：盼各方對種族主義執行零容忍政策
國際交流論壇 探討公共藝術與大地共存關係
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檢察官林聖霖被控貪污遭聲押 法院漏夜審理
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高縣女童遭父親毆打昏迷 送醫不治死亡
軍購弊案 周志綱集團3建築師交保
美財政部：7000億美元紓困基金尚餘1346億
全球經濟風暴 菲國自認貧窮家庭卻減少
性侵女兒產下八子 哥倫比亞亂倫父罪證確鑿
美委關係改善有待實際行動考驗
馬總統國宴款待甘比亞總統賈梅
上海國際汽車展開幕 中外名車齊聚較勁
英國人才多 12歲男孩被譽為史提夫汪德第二
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德國車商戴姆勒有意引進中國主權基金投資
英國寶級科學家霍金入院治療 病情已好轉
美動物權人士搞爆炸 名列FBI恐怖通緝要犯
中華職棒 兄弟尋求隊史900勝 統一再擋關
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因應匯率波動 溫布頓網賽提高冠軍獎金
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世界數位圖書館巴黎正式啟用
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兩岸打擊犯罪 民進黨：先引渡85名經濟犯
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竹市長 民進黨徵召交大教授劉俊秀參選
南京解放60周年 江丙坤訪「國府總統府」喊卡
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中國第一艘航母 將取名「毛澤東」號
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到軍中徵才 房仲業要300位儲備幹部
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國桃縣長提名 曾忠義盼吳伯雄迴避
「印度洋海軍論壇」 拒絕中國加入
「文藝復興」還是「啟蒙運動」？
主義與問題：五四運動九十週年座談會
奇偶科技第一季稅後EPS 2.31元
土地銀行「留美畫家劉白油畫個展」4月22日起熱鬧登場
台灣關係法30周年 馬：兩岸關係改善經濟優先
全球金融危機損失 IMF上修至逾4兆美元
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
企業財報傳佳音 歐股大多反彈回升
被捕索國海盜 美法官裁定依成年人身分受審
受審索馬利亞海盜 美檢方將求處無期徒刑
部落格族成為美新興自由業者
經濟衰退重創 英百年歷史女子私校將關閉
美國庫存報告出爐前夕 油市漲跌互見
全台大雨特報 降雨持續至週末
台股開盤上漲6.07點 為5887.48點
中國前海軍副司令：造航空母艦將先小後大
北韓艦隊司令反對南韓參加防止武器擴散倡議
力行資源回收 張素梅環保阿嬤當之無愧
索國海盜以成年人身分在美受審 恐判無期徒刑
涉貪檢察官林聖霖50萬交保
台股漲 新台幣匯率盤初小升
雅虎首季淨利慘跌近80% 計畫裁員5%
中國家暴嚴重 專家催生反家庭暴力法
嘉市3月至今偵破8件假冒檢警詐騙案件
洋基要王建民到小聯盟接受延長春訓
談延遠權？賴幸媛：現階段談包機常態化
主計處下午公布3月失業率 惡化程度可趨緩
中國旺旺TDR申購熱烈 中籤率約5%
世界地球日 澎湖縣長帶頭騎單車上班
大陸城管暴力執法過程網上全都看得到
廈門政協組團 小三通中轉訪台
巴西華僑運動會熱鬧登場
IMF金融穩定報告 上修全球損失預估至4兆美元
台股狹幅震盪整理 食品營建股走勢俏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
世界地球日 郝龍斌搭捷運騎單車上班
上海首創公布大學生安全情況報告
兩岸人士在千年靈隱寺舉辦「禪茶樂」對話
牛奶滯銷 黑龍江發牛奶券
女童疑遭父親毆打致死 高雄檢方相驗
南韓在中國製保險套驗出滑石成份
伊朗暗示 美籍女記者刑期可能改判
僅雯首次擔綱女主角 緊張到一度想撞牆
調查：20%受訪廣州中學生有性經驗
東森得易購廣告不實 公平會罰130萬元
失業率居高不下 應強化失業者心理諮詢
工程會：促參案件累計675件 金額3994億元
美參院金融委員會通過衛生福利部長提名案
高縣府：被毆致死女童哥哥已緊急安置
景點入鏡 高市府行銷並規劃抽百萬現金
台中區農改場設園藝治療主題庭園復育心創
天文學家發現目前為止最像地球的系外行星
內政部：原民身分登記 應依相關規定辦理
開飲機和電熱水瓶加裝定時器 節電潛力驚人
日貿易收支28年來首度出現虧損
關中:基因改造公務員 勇於任事創新突破
台灣關係法30週年 美議員出席雙橡園座談
魯戈主教任內破戒有私生子 梵蒂岡早知道？
讓受虐致死2女童安息 業者願提供塔位
堅守祖靈遺訓 太魯閣族夫妻攜手保育清水溪
刺激孩子學華文 星教部推出華文線上遊戲
立委爆衝突 立院內政委員會匆匆散會
廣州市委書記朱小丹：廣州經濟仍未觸底
環團指責環署成衛生股長 環署：謝謝鞭策
「共產楷模」雷鋒政治宣傳照大多是假
台美健保制度經驗交流 全民納保概念受注意
清大輻射外洩 原能會:低於通報值暫無危險
社福團體籲修法 鄰里長納入兒虐通報人
美參議院同意希爾出任駐伊拉克大使
立委衝突藍要求送紀律 綠指兩岸協商避監督
草根參與促成改變 綠色世代成抗暖化關鍵
節能減碳 綠色行動從生活做起
金門高中高職一般生入學招收682名
調查：台灣孩童逾90%常上網 較2年前增31%
陳沖:陸資持股逾20% 外銀需補辦申請
中國商船亞丁灣遇海盜 奮力阻擊後脫險
青年創意活化閒置館舍 打敗蚊子館活動起跑
週刊報導蹺班出遊 朱雲鵬鞠躬道歉
匯市觀望 新台幣匯率中午小升1.5分
星採生物認證資料庫提高辨認身分速度
子女用功否？調查：台灣父母子女意見相左
檢：高雄死亡女童身上傷痕 較父母陳述嚴重
爭生存保障 青年學生社團勞動節上街頭
拓墣：中國今年NB出貨成長25%
廈門澎湖高雄海上客運航線首航
陳沖:簽MOU像買東西 細節不宜透露太多
女童疑遭父打致死 警依傷害致死罪嫌送辦
小小商品看盡景氣興衰 努力用心最重要
女童遭學校電梯夾住 骨折送醫
宣揚環保 日本青年宮田祐次腳步不停歇
台股收盤漲4.70點 為5886.11點
少林寺辦法會捐款項目公開標價
鄭貞茂:金融海嘯影響 經濟復甦時間恐拖長
印度大選不寧靜 毛派叛軍挾持300餘火車旅客
台股開平收小紅 漲4.70點
5月台指期收跌44點 逆價差39.11點
歐巴馬陸續邀訪中東領袖 潛心推動以阿和平
震盪收小紅 上攻有賴量能擴增
5月電子期收跌0.85點 金融期跌10.6點
日本上年度驚現貿易逆差 1980年以來首見
政務肥貓三法？銓敘部：不會造成高官自肥
楠梓污水廠啟用水費增百元？高市府研議中
黃姓女嬰不治 父聞訊流淚：不能原諒自己
台灣代表缺席世圖啟用典禮 外交部遺憾
施壓民調機構？吳伯雄：絕無關說或致電
歐巴馬簽署新法資助志工服務 呼籲年輕人投入
技藝教育競賽成果展 身障學生受表揚
紐約擬啟動燃煤電廠碳儲存計畫
國務費案對質 馬林律師問題頻重複遭制止
三次江陳會 海基會將探訪台商
不結盟國家部長會議下週在哈瓦那召開
台股小漲4.7點 三大法人賣超4.11億
周美青訪問屏東原鄉小學 致贈文具用品
南韓國會委員會通過美韓自由貿易協定
NBA季後賽 東西區雙霸騎士湖人2連勝
上海家電下鄉 補貼農民1成3
洛克希德馬丁 F-35戰機機密資料未洩露
「中國遙感衛星6號」順利升空
華爾街日報：美國軍方將成立網路指揮部
醫院火災 監院糾正台大醫院北市消防局
北韓：南韓挪移軍事分界線標識物是挑釁
印度警方：毛派叛軍釋放超過300名火車乘客
防範加薩火箭攻擊 以色列購美飛彈攔截系統
黃小妹母親北上選塔位 盼她成快樂小天使
嘉縣中埔熱帶水蜜桃上市 甜美多汁
台鐵母親節假期加開列車
避免罹患胰臟癌 少吃過度燒烤或烤焦肉類
大立光電徵才30人 中市府協助辦理
拇指族極限?月傳27萬封簡訊 帳單2.6萬美元
西國女登山家 蓄勢挑戰第12座逾8000公尺高峰
世界地球日 沈世宏籲改變生活型態做環保
駐韓美軍司令：持續遵守韓美相互防衛條約
陳重信:溫室氣體不節制 台製產品恐禁進口
愛護地球從我開始 地球日南投學生熱情參與
台7甲遊覽車翻車案 公路總局遭判賠92萬
加強防偽辨識功能 知名降血脂藥更換包裝
華爾街日報介紹慈濟大學大體模擬手術
台灣省地價稅11月開徵 8月31日為基準日
運動巨星外表風光 內心亦有脆弱一面
法國再傳工人綁架主管案 兩經理人已獲釋
明華園子團台東死傷車禍 總團派人協助
主計處:3月失業率5.81% 失業人數63萬人
新台幣兌美元收平盤 為33.860元
台灣全球人壽全部股權讓予中瑋一公司
大陸女孩發育平均年齡提前至9.2歲
甄選錄取台大 高縣鳳西國中7校友感恩
北市府：貓纜T15基礎懸挑設計 非偷工減料
台灣獼猴不能抓 雲林縣政府辦理驅趕示範
87名日本國會議員到東京靖國神社春祭
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吸毒把妹又販槍 柯姓毒販難逃法網
關懷受虐兒 嘉義家扶籲民眾加入寄養家庭
黃小妹母親：不在乎同居人是否被判死刑
NBA季後賽 湖人119─109再克爵士
越南配偶經營賭場 邀同胞聚賭兼放高利貸
美國研究：氣候變遷導致全球大河水量減少
福建將給台資企業多項信貸支持
直航3個月 高雄港裝卸貨量成長4.6倍
宜蘭客家桐花祭 邀民眾嘗美食看1895
主計處:3月失業率5.81% 再創歷史新高
未來新建捷運 毛治國:交部堅持先有量
廣達任天堂參與私募? 原相:不是事實
台灣零售及餐飲業季增率連兩季正成長
國家數位化政策的公共利益 卓新論壇明探討
彰化織襪業者盼政府說清楚ECFA內容
信義房價指數：首季房價跌幅趨緩
國務費案 馬永成：陳鎮慧自有一套簽核方式
日學者：喝咖啡或茶可預防阿茲海默症
民調：逾七成以巴人支持各自建國促中東和平
調查:53%白領上班族工時增 28%藍領工時減
中華職棒 熊隊林智勝挑戰最快10轟紀錄
江丙坤：不可能與民進黨談國民黨內部的事
南縣市推動合併升格 名稱初定台南府市
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周美青訪展望會受助童 一起上課幫忙打菜
北韓指責南韓移動界標 嚴重挑釁雙方關係
中華職棒 熊牛戰因雨延賽
總理：澳洲經濟已陷入衰退
竹縣桐花祭 邀遊客享受賞螢追桐樂趣
搶當上櫃股王 線上遊戲股成台股焦點
主計處：失業惡化程度已大幅趨緩
第二季房市前景 業者：視景氣復甦進展
輔導紡織業調整 2015年產值挑戰5800億元
達賴指中國鎮壓西藏和少數民族 行事如兒戲
不景氣影響 1至2月薪資減幅創歷史新高
全中運 桃園縣奪23金3項破大會記錄
燕子來了？ 以色列3月勞工需求成長15%
李臨秋百歲冥誕 郝龍斌譽作品豐富台灣文化
895名廈門觀光客 搭台華輪抵澎湖
清大推綠色環保 校園共乘二手書籍再利用
國光計畫反攻大陸文件 5/1後慈湖園區展出
蓋達頭目嗆歐巴馬：增兵阿富汗只會火上加油
海巡署破獲人口販運集團 14女疑受藥物控制
為地球減碳 副總統籲全民努力邁入低碳社會
中瑋一買全球人壽 估至少再增資100億元
台灣參與WHA 兩岸溝通與國際支持雙軌並行
廈門--台灣海上客運今天首航
馬總統暢談體育願景 打造健康國家
鄭成功節有走調之虞? 南市府籲勿打擊交流
匯市量縮觀望 新台幣匯率維持平盤
台灣爭取WHA觀察員 直接參與世衛體系
跳脫陽剛改走藝文風 復興羅浮派出所大變裝
朱雲鵬蹺班 劉揆嚴斥要求不得再犯
北縣兩綠營選區民調 廖筱清陳科名衝第1
美軍：北韓砲兵規模世界第一 首爾備受威脅
調查：中東奢華品市場銷售今年仍看好
高雄女童遭毆致死疑案 施暴父親遭聲押
世界地球日 企業展現節能減碳成效
日本87名國會議員參拜靖國神社 首相除外
人事局：政務三法草案非肥貓三法
營造自行車旅遊環境 東北角風管處推單車遊
英國最新一季失業率跳升至6.7%
吳伯雄：國民黨一定當江丙坤後盾
板檢再發傳票 周志綱傳真稱罹癌無法到案
5匹母馬人工繁殖受孕 屏科大成果發表
黃小妹長眠萬里福田妙國 園區將樹立雕像
研究指香港25%賭徒曾因賭博想自殺
政院要求金管會月底公布大陸QDII來台辦法
國際生物奧林匹亞競賽國手出爐 將赴日參賽
富豪集團再裁減1500多瑞典員工
造福癌症病患 義大醫院引進重粒子癌症治療
服務台中家扶 國際音樂志工跨國傳愛
國民黨：民進黨應制止女立委暴力行為
全中運閉幕 台中市全國第五名
調查：香港企業普遍對經營環境感到悲觀
節能減碳 宜蘭高中等5校獲國際認可
失業率攀高 醫師：長期焦慮恐造成記憶受損
調查:7成民眾擔心失業 失業者存款撐6.6月
伊朗：準備與各強國展開建設性核子對話
檢察官林聖霖坦承違法調資料 停止偵辦案件
減徵貨物稅奏效 經部:汽機車銷售大幅改善
合併改制直轄市 台中縣市明提出申請
翁金珠宣布參選彰化縣長 誓實踐百年基礎
拚觀光 高市要增設愛河等旅遊服務中心
交大與美國卡內基美隆大學簽雙聯博士計畫
故宮宋代緙絲花鳥展 千年工藝現風華
921集集大震檔案徵集資料 南投展出
蔡英文聲援邱議瑩 譴責李慶華語言暴力
炎洲：標購亞化股票 加強監督力道
共軍海上閱兵明登場 3大艦隊接受檢閱
緊盯颱風復建工程 劉揆將視察台南雲林
慶祝勞動節 金酒公司將辦金酒家庭日活動
財部:指數型認購權證 課徵千分之一證交稅
搶世運商機 北京全聚德烤鴨6月高港試賣
假教授搭訕謊稱通靈 女大學生遭詐3300元
全中運閉幕 苗縣摘11金12銀10銅 排名11
失業者最討厭的一句話 你有沒有積極找工作
網路流傳瘦身花招 醫師也難抵誘惑
攝影師不好當 伍佰拍警察反遭盤查
賈靜雯今未到上海 兩岸媒體機場守候撲空
上網比較各國醫療 美國男子到台灣換關節
違規醫療廣告 誇大瘦身美容功效最多
難得一見 俄電視台製播台灣軍事專題
雀巢今年第一季營業額下滑2.1%
轉化京劇元素 李志希李志奇投入文創產業
台灣參與WHA 兩岸溝通與國際支持雙軌並行
台灣爭取WHA觀察員 直接參與世衛體系
陸委會：陸客來台入境人數提高 僅至5月2日
再傳重大兒虐案 婦團擬提修法強化通報系統
王建(火宣):軍中買官案 查到一個彈劾一個
交易商等待企業財報 亞股大多下挫
科普閱讀推廣計畫啟動 推薦600本好書
澳門第一貪 歐文龍判刑28年半
全中運跆拳道 林聖涵王珮茹為苗栗奪2金
沙國人權團體籲廢除未成年者死刑
保發中心：6月1日標售華山產險資產
畢業潮將臨 失業最壞情況恐尚未發生
法國總理：法國經濟今年將萎縮2.5%
經濟收縮 浙江勞資糾紛增加
世界地球日 台北101及SOGO推出環保活動
張大千最愛槃阿巨石 巴西運回台灣展出
回台上市 台股周轉率較高 吸引在泰台商
補足勞保基金虧損 勞委會明討論修法
民進黨:劉俊秀選竹市 撤銷湯火聖南投提名
太陽能財報黯淡 希望寄予未來
馬其頓建交案解密 外交部承認打錯年限
電盈私有化被否決 李澤楷形象受損
苗栗全中運閉幕 明年台東縣見
有病應找醫師 衛署籲勿服來路不明藥物
偷渡船企圖搶灘澳洲遭攔截 過去2週第5艘
消費券創造兩波消費效果 民間消費跌幅趨緩
消費券兌付近八成 單日最高兌付81億元
量販超市肯定消費券有助消費 但刺激效應低
英210萬人失業 失業率6.7% 1997年來最高
消費券刺激消費效益 百貨通路看法不一
專用道同步啟用 高市幹線公車5/1上路
愛爾蘭廉價航空擬向過重乘客論斤收肥胖稅
星設立逾兆台幣基金推動環保項目
市場游資充斥 民間借貸利率持續走低
國宅人行道改善 都發局：鎖定13社區辦理
MOD節目被覆蓋 NCC：頻道節目需完整
知名不孕症醫師：複製嬰兒必將在數年內誕生
第098080期今彩539三星四星彩開獎結果
廟宇工程遭阻 金寧鄉揚言自國家公園出走
海尼根：經濟危機與禁菸影響啤酒銷售
查買官案 檢軍過濾扁任內高階軍官授勳
台資企業天福茗茶上海挨告侵權
綠營：蘇起應備詢 否則不排除關閉朝野協商
資策會開發全球首台Android平台小筆電
公視預算解凍 媒改媒觀：公視內部需改善
不景氣母親節也要過 台商推出超多新奇點子
前嘉市府公墓管理員疑收賄 遭聲押
因應世博 滬杭高速公路改建主線年內通車
機場人員疑護航 男子攜20億外幣黃金出境
報導：美國房貸巨人房地美高階主管自殺身亡
扁稱沒看過國務費流水帳 馬永成：扁曾過目
蔡英文:談判若捨延遠權 不應讓代表出國
英政府2009─2010年借款將激增為1750億英鎊
調查北所管理弊端 監委：下周約詢所長
泰央行預測今年經濟成長率-1.5%至-3.5%
監院調查陳聰明適任否 已約詢王清峰
解決社工不足 內政部明年起陸續納編1427人
廣州將舉辦海峽兩岸塑膠業合作與發展論壇
國務費開庭 扁律主張機密部分應不公開審理
陸資來台投資辦法 開放項目擬採正面表列
全球衰退福斯汽車受重挫 首季銷售獲利銳減
美國智庫：人口老年化威脅中國穩定
綠色大樓法鼓德貴學苑 節能減碳逾4成
英國預測今年經濟負3.5% 明年成長1.25%
美富國銀行首季獲利創新高 達30.5億美元
總統：海峽軍事失衡 盼美續提供防衛武器
張姓女童疑遭毆打致死案 施暴父親被收押
新加坡和義大利倫巴底簽署科技合作備忘錄
第098080期今彩539三星四星彩派彩結果
馬總統：台灣先參與WHA 再考慮其他國際組織
南非大選平和 政治領袖鼓勵選民踴躍投票
日加速太空開發及利用 權責單位將升級
財政大臣：英國經濟2009年底將恢復成長
六四事件20週年紀念 將首度公布白皮書
總統和美智庫視訊會議 推銷ECFA好處
宏?硉o表智慧型手機 看好亞太市場
查軍紀等弊案 監委明早逕赴國防部辦案
媒體守候採訪貪瀆案 盧武鉉抱怨自家成監獄
中國第一季稅收持續下降
中國屍體Our Body展 法國法院勒令停止
軍官疑接受廠商招待 高雄檢調搜索陸戰隊
IMF：亞洲經濟明年小幅成長 台灣成長0.8%
品木宣言地球日義賣小樹苗 用愛在台灣生根讓自然永續
證交所5月11日至7月10日舉辦「98年防制內線交易有獎徵答活動」
歷年最大規模軍中徵才 永慶徵儲備幹部三百位薪資業界最優
Crocs卡駱馳親子月 寵愛媽咪同心鞋力好馨情
Market Café 味‧集廚房 週週Luck三天3重好禮大Fun送
斯里蘭卡總統：叛軍領袖已失特赦機會
海霸王『五月黑潮美食 鮪鮪道來』 提款卡付費平日6.7折
復華全球短期收益基金 4/27開募 低利率危機中發現短期債券的投資機會
失業潮証照夯 「證照」已成為職場共通的語言
今天的台灣英雄:詹德川埋首動物標本三不怕
阿諾守諾「我一定再回來」 現身終結者第4集
IMF：今年英經濟負成長4.1% 明年難望復甦
21響禮炮 中國海軍官員說典故
非洲蓋達恐怖組織劫持加2外交官獲釋
巴黎INTERMAT 台建材一炮而紅
北川官員震災喪子悲痛自縊 骨灰與子同眠
第九季《瘋台灣》分集介紹
台北華國大飯店帝國牛排館 經典鐵板套餐優惠中
大華小米酒廠販賣毒酒，觀光局已令品保協會依規定撤銷其旅行購物保障商店資格
Market Café 味‧集廚房
又一次成功科技外交－與日本北九州產業學術推進機構簽署科技交流協定
4/24~5/10 遠企購物中心Happy Mother’s Day
獲邀參觀中國潛艇 外國將領肯定透明度高
三次江陳會26日南京登場 海基會先遣啟程
台北凱撒大飯店 ~ 水嫩俏媽咪 美麗窈窕新秘招
健康甜蜜 時尚獻禮 德式古早味母親節蛋糕-溫德優雅上市
育嬰留職可獲得六成薪津貼
退休年齡延後 銀髮就業興起
陀螺達人蔡伯期 玩陀螺於股掌之間
酒醉全裸喧鬧 日星草（弓剪）剛被捕
多項台灣作品參賽北京「非常短片」
海霸王2009『靚媽歡樂派』母親節活動
保時捷Panamera上海首演
建軍60周年慶 中國海軍定調「和諧海洋」
時尚美人推1,3,5網路創業輕鬆開店 600萬捐殘障弱勢團體創業基金
胡錦濤接見29國海軍將領
先禮後兵 希拉蕊：與伊朗對話不成就制裁
大眾銀行“利利高升”邀存戶回娘家 首創階梯式利率加碼高利活儲帳戶
6個月以下易服社會勞動 9/1實施 台南約2000人
失業幫你繳款 韓現代汽車逆勢成長7%
研究海豹演化 2000萬年古化石打開新視窗
雙卡利率搞不定 朝野還有得吵
中縣市合併改制 將增9000公務員
放寬陸配繼承上限 立院初審通過
陸資持股比例 陸委會：30%門檻是共識
再怎樣都要來! 瀋陽首發團經小三通抵台
大眾銀行信用卡繳稅免手續費 分享卡再享4期分期0利率
國家文官培訓所與國家圖書館合辦「2009世界閱讀日--閱讀推廣觀摩活動」
旅遊景氣回春 易遊網首季23％高成長
元富證券獲推薦申請上櫃及登錄興櫃績效卓越證券商
台鹽推廣新國民運動 喝海洋鹼性離子水BMW牽回家
驚爆$9元浪潮 僑蒂絲通化特賣
國圖及文官所合辦「2009年世界閱讀日」
D30世界數位圖書館 給文化交流更多空間
民調：亞裔忠誠度仍遭一般美國民眾懷疑
女部長網上宣佈有喜 法國政府孕事連連
台南市傳人倫悲劇 疑精神病男子砍傷母親
第7屆華語大學生影視獎 3台灣學生獲獎
疑涉採購弊案 高雄檢調傳喚軍官廠商後飭回
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
接二連三 又有女子說巴拉圭總統是孩子的爹
歐洲三大股市震盪收高 倫敦上漲1.08%
國際貨幣基金下修今年全球經濟成長至-1.3%
油價漲跌互見 紐約輕原油收48.85美元
美股漲跌互見 道瓊工業指數下跌1.04%
北市重慶北路清晨槍戰 警匪雙雙送醫
壓力過重？ 房地美代理財務長疑似上吊自殺
加強文化交流 法國在巴西年系列活動揭幕
地球日做環保也搞外交 委國捐島贈美新澤西
奧斯卡金像獎攝影師卡地夫去世 享年94歲
加州聖地牙哥豬流感未發現蔓延跡象
世界地球日 歐巴馬推動綠色革命
鋒面遠離天氣回穩 北部短暫雨其他地區多雲
台股開盤上漲14.34點 為5900.45點
中國成年人報紙閱讀率63.9%雜誌為50.1%
NBA 公牛狀元郎羅斯獲選年度最佳新人
傳賴索托總理逃過暗殺 兩槍手被捕其餘在逃
上海官方：暫不開放「生二胎」政策
巴拿馬下屆國會可能朝小野大
NBA 公牛隊後衛羅斯獲選年度最佳新人
蘋果創第二季財報新猷 執行長料將依期歸隊
甘肅嘉峪關發現暴龍祖先化石
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
雄中首屆科學班招生 25日家長說明會
MLB 卡布瑞拉再見全壘打 洋基延長14局獲勝
中國央行副行長：今年可接近「保八」目標
中國海上閱兵今天舉行各國受閱艦艇出港
歐巴馬上空裸照遭竄改？ 華府雜誌掀風波
調查顯示中國6省10村千萬留鄉農民工失業
台鐵上午電車線鬆脫 七堵到汐止單線通車
中國海上閱兵依計劃下午舉行
學研聯合研究 經部6月新聘2450研究人力
因應金融危機能力 大陸選拔幹部新指標
鹿茸採收季節 台東風景區又見鏢客兜售
天文學家發現宇宙形成初期奇異巨大斑點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
工總下午改選理監事 陳武雄可望連任理事長
湖南小偷盜得巨款後受驚嚇 25小時後被捕
巴拉圭總統私生子醜聞成笑柄 政治傷害不大
世銀：印度與中國是全球經濟成長動力
盧武鉉自稱喪失講述正義資格
傳產回軟 電子轉強接棒 台股持續震盪整理
朴淵次：曾贈送盧武鉉夫婦各一億韓元名錶
陳幸妤結束牙醫考試 但不見得在紐約深造
海陸指揮官遭約談 海軍：若涉不法定嚴懲
印尼金屬加工機展 貿協將組團助台廠搶市
綠營:依政務人員法草案標準 朱雲鵬應請辭
台科大設計學院 生活創意抱回國際設計大獎
塔利班擴大勢力 逼近巴基斯坦首都
台北世貿伴手禮店taiwanlook 今天開幕
馬總統視訊演說 華府政界盛事
營建署：國土計畫法草案 6月底前送立院
第3家廉價航空 亞航7月開台北到吉隆坡航線
群策會發表答客問 說明ECFA對台灣衝擊
蔡英文：處理軍中肅貪 假清廉作政治對抗
北院遺失貴重贓物 北檢分案偵辦
DRAM現貨價創今年新高 DRAM族群續揚
南韓丈夫望妻有工作 妻子盼夫莫沾花惹草
台鐵七堵到汐止電車線故障 35班列車誤點
台14甲線大禹嶺路段坍方 交通中斷搶修中
中國央視公信力下降 「新聞聯播」亟需改革
渣打下修台灣首季GDP-7.2% 今年GDP-3.5%
金融海嘯重建 經建會擬借鏡新加坡
NBA老牌中鋒穆湯波膝傷嚴重 生涯就此收場
再生家具腳踏車竄紅 去年販售增逾5000件
中國海軍艦艇有一套獨特命名原則
平和選舉被玷污 南非新政黨要員中彈身亡
3月中起 信義計畫區賣場陸客貢獻增加
全聚德烤鴨6月高雄試賣 將從屏東進鴨隻
房市景氣仍低迷 高市第一季土增稅少6成
陳沖：台股價量齊揚 全球股市表現最好
高雄警方破獲辣妹佯裝理財專員詐財
中國大陸曾舉辦過3次海上閱兵式
李慶華：民進黨與邱議瑩承諾不暴力 可撤告
掌摑事件 邱議瑩：絕不會向李慶華道歉
迎世運 陳菊邀企業及民眾任世運之友
廣深富豪將組團赴重慶相親 600女孩報名
巴塞隆納網賽納達爾火力披靡 率先晉級第三輪
政院修正公保法 增列公教人員育嬰津貼
NBA季後賽 韋德猛飆33分 熱火炙傷老鷹
金門風火輪車隊 小三通湄洲騎福之旅
共軍海上閱兵 學者：中國展現企圖心
星去年生物醫藥業產值比前年同期萎縮21%
馬總統：期待台日增進交流 兩岸以經濟優先
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午小升0.4分
促銷海洋離子水 台鹽推出高檔自行車抽獎
報導：通用汽車部分美國廠今夏恐停工9週
立委:台酒疑有內神通外鬼 台酒:已在調查
檢視數位化 產官學:缺政策配套 困難重重
朱雲鵬蹺班案 北市議員赴監院要求糾彈
兩岸多名學生獲華語大學生影視獎獎項
劉揆：推動綠能產業 盼成能源生產大國
接受美沙酮治療戒海洛因 婦人產健康寶寶
IMF：日今年經濟將負成長6.2% 先進國殿底
查司法黃牛案 檢調搜索士林看守所
陳沖:第3次江陳會將簽金融合作協議 非MOU
聯大通過4月22日為國際地球母親日
消基會:水電瓦斯及電信費應取消基本費
蕭家旗：台中捷運不會成為災難
報導：野村控股虧7000億日元創新高
遭遣返瀋陽旅行團辦證後 今晚2度來台
美參院調查報告 酷刑偵訊技巧源自國防部
台股收盤跌10.87點 為5875.24點
打造永續藍帶 雲林推動有才寮大排示範計畫
台股開高走低 跌10.87點
卡斯楚：歐巴馬誤會古巴當局人權立場談話
5月台指期收漲54點 正價差25.76點
透明政府行動聯盟:四大基金應公布投資明細
王志剛紐約演講兩岸新局華商新機
台大爭取新竹生醫園區規劃 政院積極協調
保險業投資工具 陳沖:建議財部發長期公債
中國工業下滑態勢扭轉但回升基礎不穩固
二技入學測驗 基隆考區370人報考創新低
媒體報導馬唯中將訂婚 詹春柏：沒聽說過
5月電子期收漲3.45點 金融期跌1.8點
劉揆贈書閣員 盼結合智慧走出金融海嘯
賈靜雯抵上海 兩岸媒體蜂擁採訪現場混亂
研究：空氣污染有助植物遏制氣候變遷
交通部推聰明公車 立委:準時服務好就聰明
德意志銀行預料中國經濟將呈W型復甦
江西廬山風景區在台成立服務處
薛琦：吸引台商回台上市 TDR最快
日相麻生獻祭靖國神社 中國不滿
龍潭案態度反覆 檢方籲法官別採李界木認罪
電子撐盤傳產拉回 台股今小跌作收
包錦蓉用繪畫創造彩色世界
2011年台灣交通號誌燈擬採LED 領先全球
傳上海將建航空母艦但待命未發
賴幸媛:簽署ECFA 會做好救濟防衛配套措施
賈靜雯爭女為新戲炒新聞？ 劇組：無法控制
盼虐童案遠離 高縣為兒童祈福
景美人權園區法制化 蔣友柏連署支持
主祕疑涉貪瀆 檢調搜索NCC
陸資來台辦法 尹啟銘：開放項目正面表列
涉宗教性侵 南韓鄭明析判處10年徒刑定讞
張良任：絕無授權或授意退役將領赴中交流
採購F16 國防部:與美有共識後再提要價書
國防部：全力徹查國軍買賣官案 全年無休
中市府:中縣市改制計畫已送中央 盼速核定
馬偕醫院創新研究成果 有待技術轉移
中市稅務局：學生社團辦活動收費 需繳稅
立法院初審通過 總統府可設委員會
出席WDL網路啟用被拒 顧敏：遺憾但不意外
農村再生條例 學者表達不同疑慮
泰陸軍總司令：暗殺林明達3子彈來自軍方
赴陸行銷花博 北市彩船蘇州旅遊節亮相
立法院初審 總統府資政國策顧問均無給職
桃園眼鏡行負責人命案 警逮8人
劉揆：近一年來台灣與G2關係最好
澳洲報社門口臺階 赫然驚見一隻活鯊魚
台股小跌10點 三大法人賣超3.32億
世運主場館520辦音樂會 體委會:應借場地
日眾院通過打擊海盜法案 放寬護船行動動武
歐洲平均最瘦的法國女人 認為自己很胖
低收入戶資格遭取消 北市府：盡力協助
兄妹情深 妹捐腎助兄脫離洗腎之苦
偵辦司法黃牛 士檢搜索士林看守所帶走5人
專家：電視數位化技術與政策困境待解決
大林慈濟發揮創意 圖示藥袋嘉惠老人
歐洲三大股市 開盤下滑
愛心及時雨 科技業員工集資300萬捐助家扶
3月失業率5.81% 馬總統：上升幅度已較減緩
日眾院通過海盜對策法案
日男星草（弓剪）剛公然猥褻 演藝事業重挫
美專家：中國建造航空母艦華而不實
中國海上閱兵青島登場 胡錦濤乘艦檢閱
蘋果iPhone下載搖晃嬰兒遊戲軟體被罵臭頭
紡拓會：紡織業支持簽ECFA 但配套應完善
馬總統：外交重點在協助廠商尋找新商機
李敏勇籲響應世界書香日 結合知識與浪漫
新台幣兌美元升4分 收33.820元
中央社世新大學合辦新聞營 開拓學生國際觀
3月外銷訂單年減24.29% 減幅較2月微增
涉上網販售驗孕紙 1嫌函送法辦
診斷血友病關節肌肉病變 超音波幫大忙
瑞士信貸轉虧為盈 首季獲利20億瑞士法郎
集邦：4月下旬16Gb MLC合約價 再漲8.57%
失業男常攜幼子行竊 單獨做案失風遭逮
僱槍手球員 重慶大坪中學校長被記過
油價大跌 伊朗陷入財務困境
閱讀高峰會 蕭副總統:閱讀力渡金融海嘯
臺大重光講堂啟用 馬總統揭牌演講
防虐兒 家扶宣導不閉打小孩5步驟
壓力或肥貓？ 警方稱房地美財務長無他殺之嫌
世界閱讀日 郝龍斌分享生命小鬥士故事
未成年連保背債 法務部研究修法
水試所自魷魚皮萃取PL-DHA 可減緩智力衰退
美職小聯盟 羅國輝轟出本季首發全壘打
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
WDL中文 數位與數字之爭 顧敏:台灣贏裡子
全球推推樂 Twitter前進伊拉克
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
NBA 韋德反彈 熱火扳回一城
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
栽培新興果樹 屏科大:巴西櫻桃適台灣種植
為藝人文英打氣 許傑輝擬辦母親節派對
客家桐花祭25日登場 三義舊山線賞油桐飛雪
罹癌婦人疑先生外遇 持刀相向兩人掛彩
振興投資 總統：政府應給企業行動空間
實行廢家具回收再利用 節能減碳一舉數得
疑因爭吵 南市精神障礙男子砍殺母親10多刀
劉兆玄：遺贈稅調降 資金開始回流
南非大選初步結果 執政黨得票率遙遙領先
3月訂單年減24.29% 經部:市場需求稍回溫
守護祖靈的手 胡秀蘭傳承太魯閣族編織工藝
青島海上閱兵 中國核潛艇亮相
整合圖書資源 高應大啟動代借代還服務
竹市喜憨兒餐廳母親節大餐 用餐一舉數得
NBA 金塊108：93再克黃蜂 對戰2比0領先
亞航低價促銷 台北-吉隆坡單程888元
調查局官員赴大陸談兩岸緝毒合作 猝死
竹市發現1女棄嬰 市府籲親友儘速出面
調查員任參議遭批酬庸 洪勝雄：生涯規劃
中共海上大閱兵 展示國力兼化解威脅論
自由車場整建緩慢 高市府允局部開放集訓
工總籲請政府 創造具競爭力賦稅環境
降血壓藥物加強防偽 辨別新舊包裝不混淆
香港保釣人士將前往釣魚台宣示主權
校正公電（PHO 031號）
阿里山遊客數創紀錄 陳明文行銷高山茶
鹿港四媽會拜媽祖祈求生意興隆
南縣受虐兒微增 加強通報系統
甘比亞總統參訪高餐旅 盼增進兩國廚藝交流
古坑破獲改造槍械地下工廠 逮捕1嫌
勞委會通過因工作罹SARS列勞保職業病
李安蔡明亮新作 雙雙入圍坎城競賽項目
校園＋－×廚 要改變學童偏食味蕾
二崙西瓜節來臨 體驗生態步道送西瓜
江西廬山盼台商前往協助發展觀光旅遊
陳菊表揚警察志工 盼協助世運
眼鏡蛇闖民宅 警員纏鬥半小時順利捕捉
疑過勞 北市社會局長吐血送醫 郝龍斌探視
eBay首季淨利下跌22% 優於華爾街預期
內政部：收到改制計畫書後 預計7月報院
北高雄大專青年就業博覽會 初步媒合率32%
98大運會將登場 袁叔琪鄭韶婕等代言
蔡英文：馬總統肯定胡六點 自我矮化
企業籲銀行落實三挺政策 劉揆:儘可能落實
歐巴馬將會見信用卡業巨頭 推動加強監管
提升收益 退撫基金委外經營新增兩業務
防鳥擊 日本將在羽田機場裝專用雷達
甘比亞總統參訪屏科大 促成立甘比亞專班
江西廬山爭取主辦兩岸論壇
呂秀蓮拜會北市議會 推廣玉山午報
5年500億 馬總統：將來年年要有100億
全國音樂賽奪冠 金門高中國樂團赴台領獎
製造業產量動向指數51.26 經部：訂單回溫
總統：打造台灣成貪污絕跡的地方
平埔族群爭取正名未果 5月2日總統府前抗議
經濟衰退衝擊 星3月份觀光客銳減13.2%
陸委會：共同打擊犯罪協議含引渡機制
匯市盤整 新台幣升值4分 收33.820元
中科與南韓2園區簽署合作備忘錄
楊乃文6月開唱 月之海吉他手預告到場加油
工商建研會調查:民眾對馬總統滿意度36.9%
金管會同意土銀申設紐約分行
工總選出陳武雄等45位理事 王文淵等15監事
北韓核子會談 俄國看不出立即突破可能
醫生陪癌妻環遊世界3年 愛之船泊靠基隆港
幼童接連受虐 藍綠高縣長參選人關切
文建會回應人權團體 30日開景美園區公聽會
受僱自由職業團體會務人員 7/1適用勞基法
兩岸和緩 李述德：將回流資金不只5000億元
友達:大陸今年電視面板出貨量估成長2至3倍
朝野明協商集遊法 若無共識可能表決
醫療觀光 日本失智症踩線團25日來台
南山人壽內控欠當 金管會罰300萬元
提江陳會底線 蔡英文:政府不理擬包圍機場
為愛航遍天涯 斐籍醫生浪漫行滿載溫馨
立委再追一品苑影響寓所維安 府方允了解
告別政治 中興新村轉型高等研究園區
台北轉運站業者提訴願 北市:不影響通車
陳武雄連任全國工業總會理事長
台電:分攤固定成本 電費基本度數規定合理
抵星旅客連10個月下滑 旅館業損失嚴重
日將調查6萬新生兒 釐清污染對人體影響
中國科學家成功研製幽門桿菌疫苗
坎城入圍名單出爐 李安和杜琪峰榜上有名
財部：至3月底 地方累計債務逾8338億元
教部經部將補助250校 建置太陽能光電系統
共軍海上閱兵展示國力 邀外艦參與增進了解
台鐵電車線故障 原因首見不鏽鋼索斷裂
中興新村現代版 中部行政中心102年啟用
首批經小三通海運抵高陸客團 獲熱情相迎
星3月消費者物價指數微漲 21個月最低
愛心湧入 聖母醫院10天募款逾8200萬元
中華信評將全球人壽置入信用觀察負向名單
金管會同意安泰人壽與富邦人壽合併案
縣市升格影響財政？李述德：一點都不擔心
觀光局：全台遊樂區第1季營業額 成長1成2
網路改變全世界？創辦人：網路才剛起步
內政部：發現兒虐 撥打113專線通報
母親節商機250億元 各通路搶推預購
美國人壽台灣分公司獲准營業讓與友邦人壽
NBA 魔術96-87技壓七六人 戰成平局
虐兒案頻傳 劉揆指示強化社會安全網絡
勞保費補助款修法 勞委會退回再議
參與印度捷運工程 台灣亞利預鑄有信心
內政部通過 大陸人民得申請來台就醫
馬總統年中兩度出訪中美洲 將搭乘專機
貿協領軍 多家台灣廠商參加上海國際車展
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阿拉伯聯合大公國擬助泰國引渡戴克辛
中興新村能否浴火重生 考驗行政團隊
藝術家蔡國強11月個展 今赴北美館洽談
印刻英雄音樂會24日登場 展現德奧音樂之美
第098033期威力彩38樂合彩開獎結果
投資人逢低買進 亞股大多上揚
中國極力「保8」 台商搶搭政策順風車
男子攜超額外幣出境 海關坦承疏失將追繳
免受牽連 南韓：遊中國東北11地須注意
規劃時地敏感 金廈泳渡活動仍待協商
管碧玲:罕病維生器材電費 全面補助
豐田持續領先福斯 今年首季汽車銷量冠世界
財產申報不實開罰挨批 法務部：依法行政
景氣冷 人力銀行：南部現返鄉創業潮
旅韓華人旅遊業聲援台灣成為WHA觀察員
中共未展示新型核潛艦 立委：怕外界疑慮
期交所:台股基金採期貨避險增益 績效較佳
調查弊案 監委今赴國防部查扣相關卷宗
李安、蔡明亮作品入圍坎城影展競賽片
大陸建航母將衝擊區域軍事安全與平衡
飛雅特擬併購歐寶 工會反彈
小室哲哉涉詐欺 檢方求刑5年
南非大選完成約18%計票 ANC暫時領先
全球試鏡 星環球影城覓表演者在賭城演出
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3度救雇主母親 越籍看護獲北市府表揚
府財經諮詢小組 建議延長立即上工計畫
越南發現世界第一大洞
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曼谷街頭遊蕩大象將植晶片
舒淇章子怡分別為坎城影展長短片評審
經長：對公司具實質影響力 即認定為陸資
專家：德經濟衰退負6% 明年中前不會好轉
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草（弓剪）全裸全忘 恐是記憶破損酒精症狀
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巴塞隆納網賽納達爾紅土23連勝 自動晉4強
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馬總統兼黨主席 澄社：是「跛腳的恐懼」
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苗栗縣第1家觀光旅館「竹南中信大飯店」誕生
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西班牙克莉絲汀娜公主將隨夫婿舉家遷居華府
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希爾即將出使伊拉克 行前獲歐巴馬接見
中華聯合電信未依規報備 公平會罰5萬
越修越嚴 在野黨將杯葛集遊法審查
台日關係促進年 青輔會作五路交流
江陳會追加ECFA議題 江丙坤:馬總統交代的
台中蓋捷運是災難 胡志強不苟同
當初斥資30多億美元買 雅虎關閉GeoCities
泰總理：泰國恢復常態 曼谷緊急狀態解除
台北大樓工地旋轉臂掉落 砸陸客2死
慶祝勞動節 北市盛大登場！
力挺聽奧 郝龍斌頒獎功文文教機構
觀光局:傷亡者家屬明陸續來台
五四90週年系列活動於國家圖書館開鑼
國際承諾援助索馬利亞金額 已達2.5億美元
士所司法黃牛案 檢方複訊後聲押6人
美開放17歲女性無處方購買事後避孕藥
伊拉克自殺炸彈攻擊 至少70死
新研究：止痛藥無法防止阿茲海默症
憂心全球汽車與金融業 歐洲股市收黑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
標誌就任百天 歐巴馬29日舉行記者會
歐巴馬會信用卡業高層 誓行改革保護消費者
蘋果利多穩定人心 美股尾盤拉高收紅
美國向印度海軍簡報艦載神盾飛彈防禦系統
加入北約或歐盟 逾半以色列人贊成
經濟持續探底 美失業人口再度升高
王建民春訓賽表現正常 教練：臂力仍待強化
星月無盡取景金門 盼帶動戰地觀光潮
衰退嚴重 加央行可能採非常措施救經濟
全台氣溫偏高 明天鋒面到天氣轉涼
台股開盤上漲37.89點 為5913.13點
蘭凌劇坊貓的天堂 全新手法重現魅力
巴拉圭總統陷私生子醜聞 副總統稱準備接任
中國貧戶將獲聯合國2.5億美元資助購屋
務求明年大選獲勝 英新預算報告政治味濃
立委廖正井不慎撞玻璃門 送醫治療後無礙
李明博姻親因關說收賄被判刑三年
台股上漲 新台幣匯率盤初走升
王毅：大力開展兩岸民間交流
南韓第一季經濟負成長4.3%
麥當勞據報將收縮在中國擴張計劃
允許電視劇在水庫拍外景 浙江地方官免職
中國地方政府超編嚴重 被諷刺要踢足球嗎？
中國海上大閱兵 日艦缺席惹疑猜
希拉蕊：美國外援慢半拍 影響力恐不敵中國
賴正鎰：房市谷底已過 盼穩定成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
江陳會前 台股漲勢再起 指數重登5900點
紅十字會義籍人質 傳被菲南恐怖份子易手
中國知名企業肉品被驗出含瘦肉精
廣東政協主席陳紹基下馬 正接受調查
吉林省政府瘦身 6名副秘書長免職
塔利班橫行西北地區 巴基斯坦派武警進駐
掌摑事件 邱議瑩遞狀告李慶華公然侮辱
中國企業信心調查：業者財務狀況大幅改善
集遊法修正案審查 立院國是論壇藍綠交鋒
高縣4月登革熱病媒蚊警戒村里倍增
集保結算所股東e票通 正式啟用
上海車展 驚現山寨版勞斯萊斯
需求不振衝擊價格 三星首季淨利暴跌72%
3歲前遲緩兒療育黃金期 家長勿輕忽
中國首季電子業利潤下滑
馬來西亞每年發現3萬宗癌症新病例
大陸緩解就業壓力 鼓勵大學生當兵
聖露西亞首都市長贈市鑰 感謝台灣協助
促進和解氛圍 泰國總理解除曼谷緊急狀態
被指違規升將官 蔡明憲告壹週刊誹謗
手機加值服務收費惹爭議 消基會籲NCC調查
微軟季營收首見衰退 獲利大跌32%
花蓮萬安32號演習 演練反恐救災救護
兩岸定期航班 賴幸媛:找出北線南線新航路
中國社科院：房地產下半年有望回暖
中國外交部：日相麻生下週訪中
新華社仍不放過重慶女足造假事件
士所司法黃牛案 法院裁定5人羈押禁見
劉揆:成立綠色產業服務團隊 協助解決問題
紐奧良高球賽 韋昌秀起步很順登上領先
駐波士頓新聞處將視訊研討台灣關係法
禮品暨文具展登場 創意設集商品雲集
推動農村再生 水保局釋816個短期職缺
王建民春訓賽飆11K 專家：不要太急
王建民延長春訓 7局飆11K
傳施壓美國銀行執行長封口 聯準會否認
兩岸金融機構開放數量 陳沖提加權概念
跡象顯示 星電子業裁員情況緩和
福山與台北植物園 已建置二維條碼導覽
第三次江陳會 台聯：應談延遠權
扁有意再入黨 民進黨：依程序進行審查
NBA 畢爾斯挺身而出 塞爾蒂克客場擊潰公牛
扁有意重入黨 高志鵬：現在不是那麼迫切
加速農村再生 水保局徵短期就業人員816名
弱勢勞工26日牽手遊行 訴求平等就業權
經濟衰退 艾爾頓強財富傳暴跌26%
517大遊行 蔡英文：不排除任何可能
總統:成立海洋委員會 跨出海洋興國第一步
國民黨：畢業生實習有漏洞 教部：嚴審追蹤
不滿被罰 廣州40輛殘疾三輪摩托堵路示威
法官有偏頗之嫌 海盜灣侵權官司恐需重審
總統：兩岸協商像答數學題 先做容易題目
5、6月兩波面板採購潮 貿協估創1億美元商機
慘絕人寰 澳洲中國移民頭骨遭射入27根釘子
美國會議員籲北京釋放人權律師高智晟
吳邦國：中國經濟持續下滑趨勢初步遏制
台股漲 新台幣中午勁升1.3角暫收
台教會：蔣經國迫害人權 應重新評價
立委掌摑事件 蔡英文：邱議瑩是被挑釁的
台鐵母親節感恩返鄉專車 4路段票價100元
到底是誰？美神秘客捐贈12大學6800萬美元
iPhone搖嬰兒遊戲太殘忍 蘋果下架道歉
縣市合併升格 胡志強：盼內政部先到先審
科羅納高球賽首輪歐雀雅領先 曾雅妮並列12
DHL桃園機場運務中心開幕
野象持續減少 泰國暫停輸出大象至少五年
中國大陸城鎮失業率 首季升至4.3%
NBA季後賽 小牛輕鬆拔馬刺 對戰2-1領先
立委籲關注原民失業 原民會:幫忙媒合工作
高溫變化大 3天內相差逾10度
江陳會談將登場 陳菊盼捍衛勞工權益
NBA季後賽 塞爾提克反彈 客場痛宰公牛
豬哥亮未現身先露臉 炒熱話題後仍在跑路
台股收盤漲5.53點 為5880.77點
躲過熊咬卻遭車撞 美孕婦輕傷
宣明智請辭? 經濟部官員否認
綠反集遊法癱瘓議事 藍批杯葛民生法案
人權團體：美國將公開布希時代44張虐囚照
尼坦雅胡籲歐盟 勿拿以巴關係做文章
印家長不切實際期望使校園霸凌事件增加
台股開高走低 小漲5.53點
馬唯中受關注 府：請體諒父親保護女兒心情
催收欠稅疑浮報績效獎金 板檢約談執行官
執行官遭檢約談 板橋執行處盼毋枉毋縱
宣明智傳請辭TMC召集人 重創DRAM族群
中研院士陳定信 獲頒EASL國際肯定獎
中國證實日相麻生下週訪問北京
劉揆盼兩岸LED產業標準發展成全球標準
5月台指期收漲5點 正價差23.23點
陳沖：G20後 台灣有機會發展資產管理中心
河北廊坊服裝廠屋頂坍塌 20多人被埋
南韓經濟成長率季增0.1% 驚險閃過衰退
以影壇常青樹獲榮譽學位 駐以代表處致賀
越籍博士生：越南仔權益台越政府都應重視
公股董監事須申報財產 劉揆促修法弭爭議
遭蔡明憲控誹謗 斐偉：法律自有公評
5月電子期收跌0.1點 金融期漲3.6點
中正大學舉辦倡廉反貪研討會 學者提建言
洛杉磯國際機場 旅客流量減少一至二成
新竹生醫園區延宕多年 劉揆：離譜
偵訊結束 北韓將控告兩名遭押美籍記者
2008年中國國際收支保持雙順差
聖母醫院募款恐違法 內政部要求補申請許可
六四20周年紀念手冊獲美大學印為宣傳海報
翟山坑道陳展武器整修 LCVP艇國內僅存
四次江陳會談ECFA？高孔廉：不會訂時間表
台中蓋捷運 胡志強：不是災難是幸福起端
北市發生起重機掉落砸遊覽車 已知1人死亡
一度逼近6000點 傳產金融支撐收小紅
達賴展開美國之旅 不到華府不見美國官員
中央社新聞小百科：公益勸募
立院初審放寬陸配工作權 總統肯定賴幸媛
雲林1對老夫婦疑喝農藥自殺 原因待查
蘇煥智：檢討土地使用規定 催生太陽能電廠
高縣通過合併改制計畫 籲高市也速通過
政大社區學習研究中心揭牌 推動終身學習
蔡英文訪陶瓷公會 業者盼勿開放進口劣質品
樂活單車迎世運 5/9兩路會師主場館
失業者易罹患憂鬱症 醫師建議看減壓門診
民進黨南市黨部通過 擇期探望陳水扁
台股小漲 5點 三大法人買超10.21億
日央行總裁：提振經濟 美須採痛苦步驟
日本校友回母校嘉市民族國小 尋童年回憶
中國首個對台郵件監管中心在福州馬尾啟用
婦腹部增大以為發福 求診發現卵巢癌作祟
起重機吊臂掉落砸中陸客遊覽車 2死3傷
發現疑似兒虐 內政部籲打113專線通報
以色列總理財長公布經濟振興方案
陸客團經港來台6日遊 遭起重機砸中
勞陣25週年 盼勞工政策白皮書獲完整落實
「最長的一日」導演加州辭世 享壽94歲
印度股市期待國大黨續執政 但擔心左派加盟
成功領航 鄭成功文化節明府城登場
歐洲三大股市 開盤反彈
台積心築藝術季揭幕 優惠票邀社區參與
尹啟銘：明天與宣明智見面 TMC不會破局
民眾到廣東徐聞縣府要先脫鞋 主管免職
新台幣兌美元升1.09角 收33.711元
吊臂砸中遊覽車事故 2陸客送北醫1垂危
南台灣勞工特展登場 陳菊強調照顧弱勢勞工
塔利班戰士今將從巴基斯坦西北布納地區撤離
景氣影響 中縣中低收入托教補助人數增52%
龍盤虎踞江陳會 巍巍鍾山展新頁
慣竊刺青圖騰露餡 警逮1人破3案
傳宣明智倦勤？ 業界並不意外
去年國人平均看門診15次 創歷年新高
安泰富邦6月合併 定名富邦人壽
NBA 爵士88─86險勝湖人 重振季後賽聲勢
一起來說笑 漢霖說唱藝術團宜蘭傳藝演出
陸客遊覽車遭起重機砸中 檢赴現場相驗
G8氣候變遷會議 美代表團釋共同目標訊息
澎湖單車成年禮 200學子參加
蕭萬長:企業需靠創新及品牌 方能立於不敗
玻利維亞總統籲國際社會調查三外人死因
不景氣 波灣產油國勞工薪資漲幅將減少
工銀WeWin創業大賽 矽振電子獲首獎
全國中小學科展將登場 嘉市邀學生玩科學
陸客團台北意外 廣東台辦：了解狀況中
中國迫家電外商公開軟體程式遭致反彈
中央氣象局氣象報告
減輕失智症老人家屬負擔 中縣試辦日間照顧
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸客團車禍 海基會：盡力協助家屬處理後續
起重機吊臂砸中遊覽車 陸客團2死1命危2傷
經部：確定宣明智不會請辭TMC召集人
高縣府影音平台 將在中華電信MOD播放
中油：明起汽柴油各調降0.3及0.5元
聖母醫院募款風波 凸顯台東醫療整合問題
創意魔法學院 青輔會輔導培訓弱勢青少年
一銀工會：疑資方涉違法收取委託書
涉舞弊案 盧武鉉陣營要求檢方速傳訊
經濟部辦ECFA座談 業者籲政策照顧全民
臺大跨校團隊研究推理和直覺 登科學期刊
帶中風阿婆返鄉圓夢 沈麗玲愛心獲肯定
女童疑遭毆打致死案 檢方認父親涉嫌重大
威達超舜10月開台 半年目標10萬用戶
清大校慶明登場 表揚校友邀民眾體驗盲棒
中市道路設施損壞網路查報系統 5/1啟用
中國將迫家電外商公開機密 日本要求檢討
涉接受納骨塔捐贈 前南縣仁德鄉長求刑7年
稻江師生將赴澎湖進行博弈民調 5月底公布
陸團發生意外 旅行業:不至於影響陸客來台
沙鹿老夫婦雙雙罹癌不離不棄 感動醫護人員
美政府力促克萊斯勒申請破產 願繼續紓困
神農獎得主徐志雄 捐宜蘭學校500本水草書
吊臂砸陸客遊覽車意外 死亡最高理賠300萬
工地吊臂砸遊覽車 勞檢處:正釐清責任歸屬
以舞會友 金門土風舞隊參加廈門老年藝術節
台中縣府喊窮 捷運用地徵收建請中市支應
起亞汽車首季獲淨利7300萬美元
陸客遊覽車行進中遭砸 導遊林褔孟嚇到腿軟
陸客團遊覽車意外 郝龍斌：追究責任
搶救高縣鋼管狗 過程拍成生命教育紀錄片
三星電子首季淨利銳減72%
股市動能指標 3月M1B年增率創17個月來新高
移民署成立聯繫窗口 協助罹難陸客家屬來台
分析家：歐巴馬盼世界無核化理想難實現
香港女歌手衛詩藏毒被日本判囚2年緩刑3年
台灣蝴蝶蘭揚名南韓國際花卉博覽會
台塑化：明1時起汽油降0.3元 柴油降0.5元
全球一動與Clearwire締約 目標百萬戶
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伊拉克自殺炸彈客引爆 28死50傷
玉管處：挑戰玉山 4月起每日申請人次破千
醫院不得勸募 聖母醫院近億募款恐須退回
最重要的東西 4成作文參賽學童認為是親情
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灌溉溝渠捕魚 高縣男子失足失蹤搜救中
百靈罈高球賽 林文鴻躍居第7
中國社會一隅：1989到2009 浦志強的維權路
國民黨桃園縣長提名 協調不成將黨員投票
立場親台 美前國防官員康貝爾任亞太助卿
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科學家已完成牛類基因定序工程
吊臂砸車意外 陸客張世洸生命垂危
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港府：香港各行業看淡第2季業務前景
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陸客團意外 接待旅行社安排看護陪傷者
高市議長莊啟旺擬赴海峽論壇 推銷高市觀光
為韓國結展剪綵 陳永綽促加強台韓藝術交流
行政執行處疑詐領績效獎金 板檢約談執行官
台灣民謠音樂會 傳藝中心明登場
國光客運購地案 竹檢搜索12處傳喚14人
吊臂砸車 警方研判荷載不足且未淨空肇禍
強化政府一體 總統5/5邀五院長聯誼
集遊法無共識議事停擺 立院27日再協商
午仔魚檢出孔雀綠 家樂福：已下架
深圳航空將引進25名台灣民航駕駛
墨西哥爆發類流感800人感染60死 世衛關切
部長：星首季人力市場疲弱將比前一季嚴重
自貿港區委託加工案過關 有助汽車物流商機
五四運動90周年 學者:人權法治啟蒙未完成
立院預算中心:TMC無法整合廠商 無成立必要
WTO：美國與墨西哥數百人感染豬流感 疑57死
石斑等7件水產品藥檢不合格 衛生署追源頭
經濟惡化 星去年整年裁員數增加近倍
新加坡房地產價格與租金在第一季全面下滑
陸客團遊覽車意外 北市府擬調查氣候等因素
吊臂砸死陸客 業者成立緊急應變小組善後
美國出現豬流感病例 衛生署注意暫不需示警
吊臂砸死陸客 統一主管赴現場未發表意見
銀行團今與茂德簽約 30億聯貸最快下週撥款
茂德30億元增貸過關 預定27日撥款交割
3次江陳會地點 紫金山莊山景湖景兼具
中興新村轉型高級研究園區 公聽會檢視
SBL 張羽霖最後10秒切入 璞園逆轉勝台銀
史瓦濟蘭總理德拉米尼26日訪台
星特許半導體首季虧損近億美元 連三季虧損
漁業署:將追查含孔雀綠魚貨養殖場及肇因
聯合國：全球營養不良人數62%位於亞太區
台股加權指數本週漲幅2.18% 橡膠類漲最大
大陸學者：兩岸農業合作不容易
認親結緣族譜文化研討 探索客家遷徙歷史
第098082期今彩539三星四星彩開獎結果
港府：香港擬與廣東「同城化」方便往來
爆發致命流感 墨西哥關閉首都等地各級學校
北市府轉運站大樓 具客運總站商場等機能
蘇丹達佛驅逐救援團體 米亞法羅絕食抗議
第098033期大樂透49樂合彩開獎結果
中國學者：大陸城鄉差距持續擴大
教部：20億特別預算 充實國立高職實習設備
司馬中原馬祖開講 民眾擠爆掌聲不斷
羅慧夫醫療團與駐菲代表處 菲國送愛心
大陸航空司主管促儘速增加兩岸航班
亞航吉隆坡飛台北機票逾2萬張半天售完
行政執行處績效獎金案 板檢傳訊6人後飭回
血液透析病患可以自體細胞培養出廔管供移植
活著就是恩典 癌童楊光走向陽光不放棄
印度野象發飆 踩死一家五口人
因應需求減產 通用汽車北美13廠將停工數週
減產帶動市況好轉 DRAM供過於求隱憂未除
吊臂砸車陸客團2死3傷 家屬明來台
美國助卿提名人康貝爾熟稔兩岸 立場親台
日男星草（弓剪）剛：酒醒後先想到粉絲
陸客團遊覽車意外 檢方訊問8相關人員
中央社新聞小百科：豬流感
長榮航空決議減資168億元 減資比42.6%
改名賴勁淋參選涉詐術 民進黨開除賴茂雄
專家：上海跨國企業高階主管收入 超越台北
曼谷緊急狀態解除 紅衫軍明天再上街頭
愛啃人的腳 美國第一犬玩得瘋
俄撤換軍情局長 凸顯總統與將領關係緊張
俄軍情局長據傳反對軍隊改革 遭總統革職
遊覽車意外 起重機駕駛：一陣怪風造成
第098033期大樂透 頭獎無人中獎
世衛：美國指致命豬流感病毒為A/H1N1
第098082期今彩539三星四星彩派彩結果
樂士電機疑假交易美化呆帳 板檢聲押4人
越南今年第4起 23歲女子死於禽流感
美國十幾個州放無薪假 實際效果仍待評估
NBA球星皮朋深夜抵台 擔任聽奧代言人
廣東團意外 國台辦：不影響陸客赴台遊
中華職棒 兄弟輸興農 吞下9連敗
世衛當局緊急處理美墨致命豬流感疫情
俄外長：北韓無意重返六方會談
NSA精心打造 歐巴馬將配專屬黑莓手機
NGO在反種族主義大會指藏人遭歧視
環球博彩研究中心正式在台成立 博杰國際未來三年將在台投資百億元
臺灣企銀2009「關懷在地中小企業融資服務列車」前進彰化全興工業區
集保結算所「股東e票通」正式啟用
韻事陸續曝光 巴拉圭總統魯戈仍堅拒辭職
美爆發新型豬流感疫情 白宮密切注意情況
今天的台灣英雄：湯士堂爬出幽谷抖擻再戰
被指控支援北韓發展火箭3家企業遭UN制裁
陸客團遊覽車意外 江丙坤追悼往生者
賴幸媛：江陳會本台灣為主 人民有利原則
科羅納高球賽歐雀雅續領先 曾雅妮升至第三
兩岸故宮合作 將出版米芾書法全集
三次江陳會 賴幸媛：續推兩岸經貿正常化
鹿滿國小100週年校慶 陳明文為永慶樓剪綵
參加母校校慶 蕭副總統：永遠以嘉中人為榮
NBA詹姆斯準大三元騎士3連勝 活塞退無可退
防毒專家：Conficker病毒開始攻擊電腦
免於受虐恐懼 世展會宣導113保護專線
高市徵才 立即上工需求者居多
百家媒體齊集南京 採訪三次江陳會
英達盃登高爬樓梯賽 身障賴金龍賣力爬
防山寨版 智財局:持續宣導 降低盜版率
慶祝勞動節 金酒員工家庭日活動熱鬧滾滾
LPGA可樂娜錦標賽 曾雅妮躍居第3
周美青引導視障學童欣賞雕塑之美
皮朋指導聽奧籃球隊 祭出三角戰術
MLB郭泓志挨2分砲 幸運拿下首勝
美感染豬流感8病例 其中6人在加州
日爾必達執行長：DRAM市場將成台日抗韓局勢
大陸基層政府超編 68萬人口縣竟設11副縣長
吊臂掉落意外 檢警勘查事故現場
吊臂砸車意外 廣東旅行社人員來台協助
江丙坤：兩岸關係輕舟已過萬重山
洋基因臀部傷勢將王建民列入傷兵名單
蔡英文：江陳會如令人失望會採取必要行動
KMT桃縣長提名紛爭 朱立倫:不希望傷害任何人
MLB 尤克里斯11局上全壘打 紅襪8連勝
海基會代表團抵南京 警力層層戒備
扁回民進黨？呂秀蓮：現在不適合不需要
豬流感令加州聖地牙哥居民憂心忡忡
江丙坤抵達南京 張銘清親迎
廣東旅遊團下午離境 毛治國機場致意
希拉蕊突訪伊拉克 勘查安全情勢
高雄市科展 學生展現關懷生活環境精神
高市檨仔林埤溼地公園啟用 周邊房價走俏
美墨豬流感疫情引發國際公衛機構神經緊繃
林百里:工作上癮不退休 未來致力培育精英
陸客來台爆量 台北101單週參觀人次增7倍
因應陸客爆量 台北101快速因應抓商機
罕見3連體南瓜 果農也開了眼界
梅嶺斷橋重建零進度 劉兆玄：不能接受
馬如龍夫婦開咖啡店 海角七號演員齊祝賀
不景氣 高雄縣養殖石斑魚價格下滑
全球中央&世新新聞營 資深駐外記者授採訪絕技
吊臂砸車意外 北市府：人為疏失
2009安麗盃 林沅君誓言將冠軍留在台灣
江陳會 呂秀蓮：國民黨會被共產黨吃夠夠
第3次江陳會深受矚目 267位記者採訪
皮朋代言臺北聽奧 盼NBA也有聽障球員
香港外展精神號進駐興達港 提供海上訓練
日人來台考察失智照護 醫界商機
蘇麗文台中體大簽書 獲聘專任教師
雲林布袋戲館展藝文 首推史豔文大展
原住民失業急速惡化 蔡英文憂心
簽ECFA 群策會籲人民發揮監督力量
MotoGP日本站 羅西取得桿位
加拿大提防豬流感北向蔓延
大輪帶小輪遊行 高縣市宣示協力迎世運
425事件10周年 法輪功學員還原真相
二度申請連任 北一女校長再失利
廣達：訂單能見度3個月 下半年優於上半年
金篆獎書法賽參賽熱烈 逾400人揮毫
登上南京明城牆 江丙坤遠眺民國建築考試院
佛洛伊德舊夢新解 心理大師曾孫女來台演講
廣東旅行團傷亡旅客家屬 16人來台
江丙坤：明天簽署3項協議 發表陸資聲明
內湖線木柵線模擬營運 狀況順利
流感萬一大流行 恐致7000萬人死亡
中華職棒 曹錦輝初登板拿勝投 象隊史900勝
塔利班戰士開始撤出巴基斯坦西北布納地區
6名起重工10到50萬元交保 2廠商飭回
美俄有意更新戰略武器裁減條約 今展開談判
英經濟首季萎縮1.9% 近30年來最大衰退幅度
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
三幼兒棄在義大利披薩店 德狠母與男友落網
美疾管中心：複合型新病毒造成人類互相感染
WHO將召開豬流感緊急會議 討論對國際影響
加拿大衛生官員：豬流感不如SARS嚴重
CDC：美國人類感染豬流感病例增至8人
CDC：時機已過 美國豬流感疫情難以遏止
WHO：墨西哥發現第3起疑似豬流感疫情
墨西哥衛生部長柯多瓦：證實20人死於豬流感
墨西哥豬流感死亡病患大多為25-45歲青年
豬流感肆虐墨西哥 首都暫停大型集會活動
房貸融資專家分析美房貸市場已有起色
世衛：墨西哥類流感病患多年輕人 不尋常
印度預期今年度引進直接外資可達400億美元
MLB 傳王建民再披戰袍 28日登場打老虎
鋒面到天氣轉涼 中部以北東半部有陣雨
墨西哥爆發豬流感 民眾搶購口罩疫苗
調查：中國企業海外投資熱潮可望年底出現
巴拿馬總統重申大選絕對透明公正
拯救青年失業 法將投資13億歐元
加實驗室證實墨西哥病株含豬流感病毒
G7財長：經濟危機緩和 不確定性風險尚存
3次江陳會登場 兩岸協商歷史回顧
海基會代表團啟程赴南京 下午預備性磋商
俄羅斯外長：制裁北韓並非建設性措施
NBA 小牛得分好手泰瑞榮獲年度最佳第六人
陳孝平赴紐約州議會介紹台灣健保制
金援有譜 克萊斯勒與加汽車工會達減薪協議
東莞稱在台出意外旅行社無赴台組團資格
日月潭單車逍遙遊明登場 環湖公路交管
東莞成立善後小組處理赴台遊客死傷事宜
小飛機闖華府飛航禁區 歐巴馬短暫轉往他處
南非大選 執政黨非洲民族議會贏得壓倒性勝利
巴西衛生部關注美墨兩國豬流感疫情
南韓擬限制補習班上課到晚間10點
大陸捐贈不兌現企業黑名單並未曝光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國黃金儲備1054噸居世界第5
南韓擬制定八大犯罪量刑標準
新台幣上週升0.31% 亞幣多數升值
通用汽車討救兵 美財政部再金援20億美元
吊臂砸車意外 陸客張世洸仍危急
江丙坤率團抵達南京
日失智症醫療踩線團來台 考察照護環境
北京超市1顆草莓中檢出13種農藥殘留
北大醫學部招生遭檢舉歧視
學者指大陸經濟可能出現「W」走勢
空勤直升機馳援 青山電廠失聯9人脫困
江陳會代表團啟程 江丙坤盼創造人民福祉
周守訓提案修法 新聞工作者得拒絕證言
澳政府擬進行大規模擴大軍備計劃
北韓宣稱展開核電廠燃料棒再加工作業
三次江陳會明登場 海基會代表團飛抵南京
曼谷肥胖交警面臨減肥壓力
廣東團吊臂砸車意外 旅行社人員中午抵台
美大學校長訪休士頓華僑文教服務中心
凱許曼初判舊傷影響王建民投球 續留坦帕
外交部提說帖 爭取國際支持台灣參與WHA
立院29日初審 贊助運動得減營業稅娛樂稅
吊臂砸車意外 陸客2傷患情況穩定
東加勒比海國家組織派員來台參加外交講習
響應世界智財權日 BSA籲盜版率3年再降3%
紐約75名高中生出現類流感症狀 接受檢測
王建民進入洋基傷兵名單 預計缺席1個月
口服抗癌藥推陳出新 延長乳癌患者生命
陸客團遊覽車意外 劉兆玄：單純個案
RRI乳癌支持國際會議 2011年在台舉行
劉揆視察南縣治水工程 盼汛期前完工
遊台出意外 廣東旅行團15人離台
2008年申請美國專利獲准 外國人比美國人多
獎勵卓越城市規劃 星將設李光耀世界城市獎
新加坡完成首宗心肝綜合移植手術
3月份訪日的台灣觀光客減少約2成
華郵：兩岸兩會第三輪會談 漸入困難議題
美國務卿傳突訪伊拉克
犯神職戒律生子醜聞 魯戈請求寬恕但不辭職
林賽將與凱許曼交換王建民腳傷診斷意見
IMF：受全球金融危機打擊 非洲經濟遽跌
陳雲林：將就陸資入台與江丙坤交換意見
金融機構申設分行 放款成長審核加分
農委會:雞肉產地價跌量穩 不可能漲價
農委會:雞蛋產量增加 母親節後價格可回穩
王建民列入15天傷兵 接受為期約兩週復健
美金檢19大銀行 壓力測試旨在評估資本緩衝
三華旅行社緊急調車 今明8陸客團如期來台
伊甸身心障礙體驗園遊會 學習協助身障者
陸客大增 故宮規劃疏散參觀改善品質
雲南楚雄發生18死亡22傷重大車禍
林百里:廣達續當業界翹楚 將跨足軟體產業
NBA 詹姆斯第4節狂飆 騎士3連勝活塞
中市英達盃登高爬樓梯賽 近500人參賽
故宮新韻 7月推出國寶文物相關傳統戲曲
黃金週線收紅 金市氣氛偏多
預防豬流感入侵 日政府啟動防疫作業
中國將公佈官員遭免職原因
配合國際漁業管理 漁業署編列5億獎勵金
廣東旅行團傷亡旅客家屬14人晚間抵台
購買雷曼兄弟連動債 高銀同意理賠15%
紓解端午節返鄉人潮 金門縣府開辦包船
中國大陸遊客在台北遇意外死傷者家屬赴台
施明德：民進黨無反對集遊法修正案正當性
高孔廉：兩岸應加強建立經濟合作架構
鄭立中：相信兩岸能就4項議題達文本和共識
副總統:經濟變動 創新與訓練化逆境為轉機
故宮推出故宮夜宴 歡迎企業團體夜宴故宮
斯里蘭卡內戰 印度指控中國混水摸魚
台聯：爭取曾燦燈代表綠營選南投縣長
空氣品質沙很大 環保署：明天沙塵籠罩全台
蔡英文：政府對偏遠醫院管理應用心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
林中斌：台灣以民主影響大陸
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陳菊籲市議員負歷史責任 促成縣市合併
上海五一小黃金週 台灣遊報名火爆
吊臂砸車意外 郝龍斌：廠商要負完全責任
新同泉86號漁船 最快明天拖回南方澳漁港
與大陸學界對話 學者促國內學界攜手
江陳會預備性磋商結束 議題文本大致完成
美職小聯盟 羅國輝又開轟
莫那魯道人選難產 魏德聖擬向軍警界求才
打造台灣綠色運輸之島 東北角推單車逍遙遊
高盛首席經濟學家：中國將快速脫困
民進黨:國民黨版集遊修法案倒退 抗爭有理
中國農業問題多 大陸學者籲移植台灣經驗
二技考試 嘉義考區報考人數不及去年一半
陝西旅遊局長：積極爭取台客
澳洲以安全為由 退出5月印度台維斯盃賽事
旅匈台商曠幼漫榮任僑務顧問 高碩泰頒聘書
竹縣桐花祭 內灣踩街熱鬧開幕
無怨無悔捐血人 用血人感謝延續生命
泰特調部告誡泰女 小心台韓結婚騙局
好山好水讀好書活動 紙教堂重讀福爾摩斯
指考60天衝刺 榜首建議整理問題理解關鍵
商業軟體聯盟力推3年內盜版率降3個百分點
調查:不景氣 6成4民眾較青睞短程實惠旅遊
彭明敏:新憲與台灣入聯未實現 台灣應努力
前凱旋醫院長貪瀆未入獄 高獄:符拒收要件
酒後吵鬧引隔鄰房客衝突 男子遭刺殺3刀
勸募風波 聖母醫院:向內政部補登勸募作業
青年團體5月1日遊行 要求無薪假改欠薪假
空軍一號恢復青天白日塗裝 明首度亮相
世衛秘書長返回日內瓦 監督處理豬流感危機
金門碼頭乙炔鋼瓶起火 消防人員化解危機
兩岸金融向前行 陳沖:業者獲大陸市場門票
兩岸金融合作協議 開啟台灣金融發展新頁
因應中國擴軍 澳洲啟動空前軍備強化計畫
勞工高空墜落致死 雇主未注意勞安遭罰款
冰島國會大選開始投票 左派聯盟料將勝出
輔大成漆彈戰場 學生大呼過癮
台灣金融業前進中國 文化與台商是競爭優勢
3次江陳會 明簽3協議發表1聲明
印度安全堪慮 澳洲退出台維斯盃網賽
南京看不到海基會官方網站
行政院政務委員朱雲鵬請辭獲准
斐大選ANC大勝 朱瑪5月9日接任總統
台北海洋宣言 籲走向生態安全繁榮海洋國家
陸資來台初期開放3成行業 配套辦法修訂中
南韓僑區海外回國升學甄試 62人報考
日職 陳偉殷7局失2分 惜與勝投無緣
NBA季後賽 火箭再克拓荒者 略居上風
青輔會號召青年 加入區域和平志工團行列
海外大專聯考 漢城僑中校長指考題超出範圍
陸客人數增團費漲 恐排擠國民旅遊市場
前兩局用球數太多 曹錦輝首役自評只有65分
墨西哥爆發豬流感 亞洲國家採取防範措施
蹺班事件朱雲鵬請辭 劉揆勉予同意
豬流感疫情可能影響美墨貿易和人員往來
台北海洋宣言 籲重申固有領土主權漁場權益
吊臂砸車施工單位無交管 市府：建議修法
朱雲鵬請辭 總統尊重劉揆決定
世衛秘書長馮陳富珍：豬流感疫情情況嚴重
香港高度防範墨西哥豬型流感
廣東旅行團傷亡旅客家屬 晚間抵台處理善後
美墨對豬流感為害日益憂心 現全力控制疫情
世衛已備妥抗病毒劑 可協助控制豬流感疫情
第3次江陳會 台商最關心金融業開放問題
擔心豬流感？經常洗手
F1巴林站排位賽 豐田車隊楚利搶下桿位
美墨傳豬流感 世衛秘書長籲各國加強監測
紅衫軍曼谷示威 戴克辛沒有越洋視訊
高孔廉：江陳協議定期航班確定會有新航路
遭伊朗判刑8年女記者 已絕食5天
世衛秘書長：豬流感有可能蔓延全球
墨西哥對抗豬流感大作戰 各國關注
紐約疑患流感學生 部分傳曾赴墨西哥旅遊
歐洲首見德國推出台灣史特展
美墨豬流感 世衛定位國際關注突發公衛事件
今天的台灣英雄：李宗熹硬撐劇團傳遞感動
WHO：豬流感疫情為公衛緊急狀況
江陳會今簽署三協議 台灣提洽談ECFA意願
NBA 派克大爆發無用 小牛第四戰再踩扁馬刺
黃金女郎桃樂絲成絕響 美國女星亞瑟病逝
NBA季後賽 熱火107:78痛宰老鷹 對戰2-1領先
馬總統訪視屏東 首次搭乘藍白空軍一號
高市首條大眾運輸專用道 5/1上路
多倫多長青學苑 台僑交誼好去處
新型豬流感疫情擴大 墨西哥恐81死
科羅納高球賽第3輪 曾雅妮落第7歐雀雅續領先
文殊菩薩誕辰 王金平虔誠禮佛
NBA季後賽 黃蜂95:93險勝金塊 對戰1-2落後
吸引深圳市居民 香港發放400萬元消費券
謝金仰無師自通 研發食物調理機賺外匯
太平公主號疑被撞翻 海巡署:追查肇事貨輪
航行10月功虧一簣 太平公主號沉沒
立院剪刀手 林滄敏妙手生華義剪弱勢25年
廣東團意外死亡家屬赴事故現場招魂
IMF世銀商討經濟對策 場外示威群眾與警衝突
江陳會放利多 大陸將推赴台採購
索馬利亞海盜想劫義大利遊輪 幸未得逞
及時雨沖刷 沙塵影響減弱
第三次江陳會談 高孔廉：氣氛非常良好
馮寄台參加祭孔典禮 強調促進台日夥伙關係
第3次江陳會 兩會各22人上桌
NBA 小飛俠功力恢復 湖人108:94彈走爵士
MLB 紅襪棒子火燙 16比11撂倒洋基
海基會：ECFA有對話 同意隨時啟動沒時間表
陳幸妤離美返台 未與黃芳彥連絡
IEK:全球不景氣對晶圓代工業是短空長多
盧武鉉將於30日接受檢方傳訊調查
美墨爆豬流感疫情 疾管局提高旅遊警示
媒體：金正日三子進入國防委員會 接班味濃
挑戰往返太平洋紀錄失利 劉寧生夢碎
避免兒虐悲劇 有賴政府與全民努力
文藻結合企業實習 媒合校友就業
美墨新流感疫情升溫 衛生署啟動因應策略
兩岸司法互助 學者：有沒有做比較重要
金門瓊林民防館 見證全民皆兵歷史
陸客團遭意外 廣東旅遊局官員來台助善後
江陳簽協議 海基會抗議文本提前流出
日相下令阻止豬流感入境 內閣明會商對策
流感恐慌下的墨西哥市 遊客有些疑惑有些快閃
起重機墜落吊臂意外 重傷張世洸無起色
日月潭逍遙遊因雨取消 鐵馬牽手洋溢幸福
弱勢勞工遊行躺凱道 籲反歧視反失業
上任百日 歐巴馬民調滿意度近20年總統最高
台灣敦煌舞藝團在首爾佛誕燃燈祝祭亮相
出福音專輯為復出？湯蘭花：永不可能
呂洞賓誕辰 高縣鎮南宮辦呂祖文化季
南韓前總統盧武鉉涉貪 檢方30日訊問
馬總統盼農村再生條例草案通過 讓農村新生
江陳協議 綠籲嚴格審查
因應美墨豬流感疫情 政院明開跨部會會報
沙塵襲台 高市凌晨沙塵含量最高下午趨緩
江陳簽署3項協議 陸資赴台投資達共識
大陸增加6城市 兩岸直航27航點週270班
不再沙很大 台灣空氣品質明後天轉普通等級
黃昆輝：政府施政失方向 民眾產生憂慮症
總統肯定江陳會成果 定期航班有改善空間
解放60周年 南京總統府見證中國近代史
豬流感登陸法國? 衛生當局發現兩可疑病例
清大98週年校慶 表揚傑出校友張昌華
兩會互贈禮物 年份標示天干地支
墨西哥爆發豬流感 葉金川視察機場檢疫
兒時家貧未曾上餐廳 簡秋菊請弱勢孩童用餐
王仁甫季芹做公益 簽書會所得捐兒福
經長:啟動ECFA有步驟 不會馬上談判或協商
台灣之友會座談 批評簽ECFA恐危及主權
太平公主號功虧一簣 船員惋惜夢想未成真
IMF：目前應討論金融危機退場策略
太平公主號船員堅定求生信念 奇蹟獲救
直航黃金航點班次有限 航空公司忙卡位
美累計11人染豬流感 紐約市有8疑似病例
江陳會簽署協議 主要國際媒體迅速報導
商業軟體聯盟 推出「正版333」計畫
美國飛航鳥擊事件不斷 箇中危險不容忽視
印度招徠外國觀光客 擬開放喜馬拉雅山禁
受傷大陸遊客家屬赴醫院探視 感謝市府協助
英國警方傳收買線民 滲透蒐集綠色團體情資
國際貨幣基金與世銀集會 商討經濟危機對策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度保證台維斯盃賽安保措施絕對萬無一失
非洲民族議會贏得南非大選 朱瑪將擔任總統
美國喬治亞州發生槍擊案 兇嫌竟是大學教授
美國堪薩斯州證實2例豬流感
馬來西亞一工業區煤氣廠爆炸造成1死5傷
中部以北東半部降雨 北部東北部偏涼
太挑剔？ 馬來西亞1萬3000就業空缺沒人要
染豬流感?英航組員飛墨西哥後出現類流感症狀
黎巴嫩破以色列間諜網已逮捕6人
以外長李柏曼：敘利亞不是真誠伙伴
香港籍帆船蘇澳外海求救 11人平安獲救
冰島國會大選展開計票 左派政府勝券在握
周小川稱中國經濟整體表現好於預期
陳雲林：兩岸頂住金融風暴 推赴台採購措施
18年執政因經濟崩盤垮台 冰島獨立黨承認敗選
鎳價彈需求回溫 不鏽鋼廠Q2營收可望回升
陸客搭郵輪經香港赴台 港府爭取暑假成行
直航包機載客率逾9成 定班盼紓解一位難求
陳雲林：協商建立兩岸經合機制 互利雙贏
廣東將發布學校公信度指數 造假要受罰
香港籍太平公主號沉沒 10人後送台北兩醫院
行醫2萬個日子 呂鴻基照顧5000顆幼小心臟
天公不作美 日月潭單車逍遙遊雨中叫停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台國際經貿參與 江丙坤:大陸應瞭解重要性
北院審理扁案 29日吳淑珍蔡銘哲將對質
吊臂砸車意外 東莞官員：赴台旅遊不變
購屋族申報自宅貸款利息扣除 最高30萬元
美國豬流感病例增至11人
美大學教授槍殺前妻等3人 警方全國緝兇
嚴防豬流感蔓延 加州上緊發條
深圳撤限外令 港澳台人士可買多套房
台水公司：第2季供水尚可穩定
華府媽媽教室2週年 僑社驗收成果
集遊法爭議 凸顯執政與在野的矛盾
微笑單車偷電？北市：正式營運時會申設
藍委：國營事業補辦預算須送立院審查
新聞小百科：太平公主號
山西未來兩年縮減6成以上煤礦
吸納外籍體育好手 立委提案修國籍法
環署：沙塵影響範圍 今集中高屏地區
246公分中國巨人趙亮 可望成全球第一長人
疑遭毆打致死張姓女童 舉行告別式
國民年金已納保427萬人 平均年齡近44歲
猶太人傳統聖地約瑟墓址遭破壞
大陸方面公佈陸資赴台投資共識全文
紐奧良高球賽第3輪 凱利擴大領先可望封王
勞權會等團體上街頭 高喊反歧視要平等
中國超市展開對台採購新計畫
一生一屋優惠土增稅？藍肯定綠憂財政負擔
朱瑪實踐政見的關鍵：提振經濟 慎選閣員
沙烏地阿拉伯上市公司首季淨利萎縮48%
「暮光之城：蝕」將由大衛史萊德導演
太平公主號帆船翻覆 5人送往三總救治
兩岸開定期航班 增開航路 班次1週270班
該不該與敘利亞對話 以色列閣員意見紛歧
二技考試第二天 上午缺考率近1成
馬總統勉原住民 用文化創意產業拚經濟
兩岸定期航班敲定 定班加包機每週270班
一探螢光祕境 日月潭賞螢正是時候
江陳簽署3項協議 打擊犯罪司法協議全文
兩岸直航新增南北兩航路 大陸增6航點
兩岸協議 可經海空直航遣返人犯及調查證據
韓媒：金正雲跨出北韓權力接班第一步
兩岸簽司法互助協議 重量級要犯遣返露曙光
分析家：日本有可能提前走出經濟衰退泥淖
江陳會後外資看台股 金融資產先受惠
江陳簽署3項協議 兩岸金融合作協議全文
釋出162個缺額 中市不會資遣國小教師
兩岸司法互助 刑事局:合作打擊犯罪制度化
海協提早洩露協議內容給陸媒 海基抗議
兩岸金融合作 達成貨幣管理互設機構等協議
體驗人生 北縣家扶中心邀清寒生溯溪
江陳簽署3項協議 兩岸空運補充協議全文
兩岸共同打擊犯罪 法務部：將成聯繫窗口
二技統測結束 5月14日寄發成績單
大陸首座台灣懷舊風情街 水鄉周莊開街
中國嚴防感染豬流感疫情傳入
調查：金融海嘯 80%港人情緒出狀況
高市喜宴外燴疑食物中毒 衛生局採樣調查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本職棒 鄭凱文一軍初登板 6局無失分
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲籍新娘打零工照顧癱瘓婆婆無怨無悔
墨西哥旅遊返國 10名紐西蘭學生疑染豬流感
兩岸定期航班 客運增1倍多 南北各增新航路
二技入學考試 嘉義到考率9成有1人違規
二技統一學測 高雄考區缺考率7.85%
兩會簽署3項協議 陸資赴台投資達共識
巴塞隆納網賽 納達爾與費瑞爾爭冠軍
國安專家：全球70%恐怖活動發生在亞洲
兩岸金融合作協議 陳沖：下一步簽各項MOU
陸資來台 商辦住屋租賃需求增 房市可回溫
仿傚杭州 上海發送旅遊消費券
辦法及產業待政院定案 估陸資最快半年來台
因應少子化 國小教師超額難題宜速謀對策
江丙坤：陳雲林未否定洽簽ECFA可能性
豬流感疫情 外交部要求美墨外館掌握資訊
3次江陳會在南京 南京市委書記：深感榮幸
江陳會3協議 藍營盼提升觀光旅遊品質
陸資來台 商總建議正面表列 工總主張負面
兩岸空運增班增航點 航空業者滿意
海基會抗議文本提前外流 海協會:沒這回事
香港加強口岸監測 疑染豬流感旅客會被隔離
陸資來台 企業築巢和平紅利 有助房市復甦
校正公電（CAP197號）
民進黨：江陳會簽署協議內容應受國會監督
來台陸客暴增 馬總統：評估適度管制人數
演藝圈人妻話題不斷 渴愛俏寡婦另類解讀
兩岸常態性制度化協商有利雙方各領域交流
俄主權基金有意入主奇夢達
韓天團神話主唱 申彗星7月來台獻藝
挑戰百萬小學堂 盧秀燕：代教育部長探路
印度男子一腎大如籃球 手術成功割除
太平公主號受傷船員陸續出院
朱雲鵬事件 總統：政務官應謹言慎行
兩岸司法互助 範圍較台美協定更廣
定期航班 台企聯會長：航班太少
兩岸直達航路1變3 為下波便捷航路開先機
重視亞洲 歐巴馬獲亞裔美國人認同
淡水河變乾淨 周錫瑋：可見30斤大魚
日學者：兩岸三次會談外界可掌握不再迷惑
SBL 裕隆不滿吹判整隊離場 遭沒收比賽
標準認驗證納4次江陳會 兩岸5月先在台交流
許朝富架行無礙網站 助身障者趴趴走
歐盟執委會：歐洲迄無豬流感通報病例
石化業盼速簽ECFA 提升產品附加價值為要務
巴基斯坦三搶犯被判截肢 16年後獲總統赦免
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中華職棒 兄弟4：3擒牛 拿下2連勝
二技統測考生創新低 教部：二技考試續辦
媒體：德銀行體系不良資產逾一兆美元
大陸鼓勵陸資來台 經部:有助達成開放效果
公視明推出公民新聞報 公民記者報導看得到
漁業勞務納4次江陳會 談人員認證管理機制
官員：英國與歐洲無民眾染豬流感確定病例
兩岸司法互助邁入新紀元 陳文琪功不可沒
ECFA未見於兩會第4次商談議題
兩岸金融協議 拓展大陸市場仍待後續協商
中東首例 以色列出現疑似感染豬流感患者
民航局：松山虹橋對飛 下回協議將列入
第三次江陳會 陸委會：成果豐碩
王毅：兩岸經濟往來正常化目標正在實現
倫敦馬拉松大賽 肯亞選手瓦吉魯封王
西班牙隔離三名流感民眾 進行豬流感檢測
巴拿馬啟動防豬流感傳染控制措施
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調查：經濟衰退掃掉英富豪1550億英鎊資產
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考試院重塑公務員形象 首重清廉與關懷
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豬流感疫情擴散 亞洲各國嚴陣以待
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金融海嘯發威 英富豪資產縮水1550億英鎊
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新生兒被棄置舊衣回收箱 12小時後獲救
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土增稅優惠稅率 放寬為一生一屋
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官方民調:3/4民眾支持政府觀光政策
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檢察長的愛心 緩起訴處分金嘉惠清寒學生
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江陳會協議 蔡英文:主權退讓節節敗退
3月領先指標止跌 景氣低迷但已緩和
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遊戲橘子第一季營收創單季新高 首季EPS 1.13元
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美學者分析遊說團體對美國外交政策影響力
是否調高警戒層級 世衛專家28日集會研商
WHO：豬流感很可能突變成更危險病毒株
法通報四起疑似豬流感病例 都曾赴墨西哥
澳洲二度發消費金振興經濟 政學界傳批評聲
美國確認20起豬流感病例
美政府針對豬流感宣佈公共衛生緊急狀況
因應豬流感疫情 美宣布公共衛生緊急事態
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
豬流感來襲 美政府啟動公共衛生緊急機制
世衛：世界應對流感能力近年大有進步
西班牙7疑似豬流感病患接受隔離治療
墨西哥過去24小時 又5人疑感染豬流感病死
法泳將波士奎 泳破男50米自由式世界紀錄
今天的台灣英雄:王高榮父子再造無患子生機
金融危機衝擊 土耳其菸酒抗憂鬱藥銷售攀升
WHO專家：豬流感期間吃豬肉 煮熟就安啦！
出口民調：厄瓜多總統柯利亞當選連任
哥倫比亞爆9起豬流感疑似病例
防疫大作戰 墨西哥公布豬流感預防治療方式
全台早晚氣溫較低 東北部短暫雨
陳幸妤返台：將再抽空探視父親
對抗豬流感 世銀提供墨西哥貸款2.05億美元
台股開盤上漲51.10點 為5931.87點
單曲排行榜 BY2擠退蔡依林
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受豬流感影響 航空公司宣布變更行程免罰款
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科羅納高球賽歐雀雅衛冕成功 曾雅妮第5
遊墨後出現輕微類流感症狀 兩蘇格蘭人入院
中研院：雷干城當選美國藝術與科學院院士
遊客震區廢墟興奮拍照 四川災民反感
雲南威信2起山崩14死12失蹤
星媒刊江陳會新聞 亦分析兩岸關係進展
爆豬流感 南韓將墨西哥列旅行限制地區
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台股漲 新台幣匯率盤初走升
田中千繪上誰來晚餐 深受男版千繪感動
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工作難找 廣東18萬人爭9600個公職
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校園意外 小五生打板擦自3樓掉落地面受傷
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中央氣象局氣象報告
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三重掃蕩色情 豆干厝私娼寮走入歷史
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胡志強：當初爭取建捷運 只能選擇高架化
集遊擬採強制報備 民間團體：民眾不信任
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台糖涉圖利 經委會決議移送檢調及監院
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陸客大增 觀光局:建立調度遊覽車平台
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金融研訓院28日研討會 探討人民幣發展
葉金川：國內無豬流感疫情 民眾不必恐慌
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振興經濟 調整產業競爭力為重要課題
金門瓊林民防館開館 參觀父老感覺回到從前
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梅嶺斷橋重建慢挨轟 蘇煥智要求解除併案
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