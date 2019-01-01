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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
18%新制遭質疑 考試院4/2提說帖完整論述
潘舜昀：接受新聞局的申誡處分
內政部：已增編100億給北縣 可作社福之用
全球汽車業再陷困境 亞歐股市重挫
馬約特島公投成為法國第101個省份
陸客來台 觀光局：4月上看每天3000人
詩人艾略特看走眼 曾拒出版歐威爾動物農莊
瑪丹娜欲再領養馬拉威孤兒 法院週五裁定
接手慶豐銀？張秀蓮:若政策需要 全力配合
世界佛教論壇移師台灣 郝龍斌出席歡迎宴
支援阿富汗部隊 北約尋求國際提供20億美元
梁振英：曾德成訪台是港台關係發展好的開始
中國宗教局長：兩岸應推動重修大藏經
勞力士：今年瑞士名錶出口可能減少3分之1
廣東將立法廢除暫住證推行居住證
菲南人質危在旦夕 國際紅十字會緊急喊話
卡達能源部長：當前國際油價合理
蔡英文：台南縣長人選4/1宣布
歐盟下任輪值主席：G20勿通過景氣振興方案
中國宗教局長引佛教故事喻兩岸分不開
為獲美政府資金融通 通用汽車CEO辭職
北市林森北路晚間傳槍響 2男子中彈送醫
第098026期威力彩頭獎摃龜
山西2家醫院患者洗腎感染C肝
清大與印度德里大學簽署學術合作備忘錄
第098063期今彩539及四星彩派彩結果
波蘭國會議員酒測未過 辯稱蘋果吃太多
彭榮次：預計今夏前開設北海道札幌辦事處
台彩開獎凸槌 派彩統計延誤
利比亞領袖公開羞辱沙烏地阿拉伯國王
瑞典特使曾探視被北韓扣押美籍記者
北韓據報將起訴兩名遭扣押美國女記者
美日南韓討論如何保持協調 回應北韓射彈
阿盟峰會閉幕 強烈支持蘇丹總統巴席爾
G20高峰會前夕 英警方破獲恐怖攻擊陰謀
國會領袖讚歐巴馬整頓汽車業 需更多痛苦犧牲
郭冠英返台 為潘舜昀遭處分感到抱歉
重振汽車業 歐巴馬：車廠高層辭職是第一步
郭冠英激烈言論 蘇俊賓：不多做評論
北韓將起訴越境的兩名美籍女記者
中國人網路間諜橫行 加研究籲加強網路安全
官方證實四川哨兵遇刺 不排除藏獨涉案
MLB熱身賽 大都會2比1力克金鶯
中國大肥貓 房企大亨邊呼救市年薪卻倍增
索尼易利信網賽 納達爾莫瑞大威廉絲獲晉級
匯市盤整 新台幣早盤貶轉升
四川赴台遊首發團辦證 4月飛寶島
接駁車利用率高 高鐵台南站新增2路線
張榮發：長榮不可能放棄高雄港
長榮建新船 13艘貨櫃輪轉移星加坡
今天的台灣英雄 4/1中央社大集合
清明節吃潤餅 宜選擇天然健康食材
遭放話民調低 周錫瑋：個人忍耐為大局
放話風波後找周錫瑋溝通？吳敦義：沒必要
研究：新超級藥丸結合5藥 心臟病風險減半
災害復建工程發包慢 楊秋興：追究責任
台灣驫舞劇場新作「骨」搬上紐約舞台
WSJ：YouTube播放迪士尼影片有譜
南縣長提名 李俊毅葉宜津盼民進黨團結
歐巴馬強硬重整車廠 美國會憂選區效應
台電：營運績效佳 電價排名全球第3低
扁案外案 特偵組傳羅勝順黃維生
郭冠英返台衝突 民進黨籲警方勿失控
野菜少污染含高纖 健康飲食新選擇
「全球採購夥伴大會」 安排一對一商談
蕭萬長籲 防貿易保護主義抬頭
數百高僧來台獨缺達賴 民進黨感遺憾
郭冠英返台 綠營籲政府公布族群融合政策
NBA 霍華德籃板破5000 魔術101：95滅熱火
宋楚瑜選北縣長?藍委:不符國民黨初選機制
就保法納育嬰津貼 立院下午可望三讀
百貨搶進交通站 環球台鐵板橋店明年開幕
協助求職 中區就服強化大學生履歷撰寫
世界佛教論壇 主張多媒體科技弘法
英巴克萊銀行營運尚可 不參與政府資產保護案
北韓起訴美記者 CPJ籲國際拯救
蜜桃梅子成熟高縣邀請上山品嚐好滋味
爭睹世運 4/1開始售票75元起跳
巴拿馬人樂觀看待經濟前景的比率逆勢成長
取代實體廣告 去年網路廣告營收234億美元
鐘錶業開始回春？ Swatch:3月開始定單上升
美國展示下一代獵戶座載人太空船全尺寸模型
地制法與擴大公建案 列立院議程
不參與TMC？金士頓：目前保持中立
騎單車成風潮福隆單車季推廣優質路線
台股小紅 三大法人賣超24.65億
朝鮮風雲緊急 南韓空軍KF-16戰機墜毀
金融海嘯 兩岸佛教人士倡議心靈環保
國小生隨大甲媽回鑾迷途 遇員警平安回家
陸客百對新人團 518高雄辦婚禮
不滿襲擊加薩 抵制以色列貨聲浪漲
菲軍擬武力救紅十字會人質 蘇祿省緊急狀態
雪上加霜 中市計程車生意差又憂心免費公車
永和辦捐血贈速食餐券 民眾熱情挽袖
預防幼兒感染肺炎鏈球菌 花縣提供接種疫苗
產後復出 陶晶瑩首錄大學生了沒
郭冠英返台衝突事件 政院：紛擾應適可而止
地制法修正案 台中副市長：4/2先政黨協商
未繳勞保費加罰規定 立院三讀取消
國道服務區評鑑 南投古坑東山獲前3名
低利時代來臨 S.R.R.T.四大標準檢視保單
新壽慈善基金會贊助台北市立動物園金剛保育活動及關懷社會弱勢團體
第四屆北富銀身心障礙才藝獎活動起跑
62%女性每周花不到30分鐘理財 台灣女性財務健康指數亮紅燈
俄羅斯與中國聯手倡議新全球貨幣
第098063期三星彩派彩結果
美麻州幼兒三樓窗邊墜落 兩男子及時接住
歐巴馬：汽車業復甦需要空前努力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美法汽車業傳利空消息 全球股市重挫
汽車業再陷困境 歐股急挫
政府對汽車業紓困態度強硬 美股收低
加州一家6口命喪槍下 死者之一為兇手
經濟困境衝擊 國際油價跌破50美元
英警：G20峰會維安 史上最複雜最艱難
汽車與金融類股拖累美股 道瓊重挫250餘點
汽車產業問題拖累 美國股市又陷恐慌
今天的台灣英雄：鍾智勇樂在巡山搏命護林
美國政府對通用和克萊斯勒援助條件轉趨嚴格
中國證監會發布創業板IPO辦法 5月起實施
大陸冷氣團明南下 北部低溫 13度
美媒：中國暢銷書就民族主義煽風點火
TMC暫緩宣布合作對象 宣明智明天說明進度
台股開盤上漲8.91點 為5214.96點
摩根大通：加碼中國成全球基金共識
中國企業團預計4月下旬赴美採購
鬼魂附身尋妻兒？馬國五青年求政黨協助
基民巨虧7.5兆 中國基金公司坐收管理費
美國會議員批歐巴馬對銀行和汽車業雙重標準
BBC調查：化解危機 國際經濟體系須大改革
中港加工出口區設台中關稅局駐區辦公室
為憨兒找出路 阿專的店滿載父母的愛
中國千萬富翁約30萬人 資產人民幣8.8兆元
日本2月失業率竄升至4.4% 家庭支出縮水3.5%
虛晃一招 中國赴美購房團零成交回家
不畏美股重挫 台股逆勢翻紅
北韓扣留開城園區的一名南韓職工
北韓警告：南韓參與PSI即是對北韓宣戰
台股漲Q1業績翻揚 證券股全面大漲
加州發展清潔能源車卓然有成
台中關稅局進駐中港加工出口區
加拿大通用及克萊斯勒車廠重整計畫受阻
谷歌在中國推出免費音樂下載服務
國務費案 吳淑珍下午與總統府會計人員對質
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
老兵畢生積蓄捐學校 總統推崇愛台灣
瀋陽驢車賣水果 城市商販假扮農民
美大學財務吃緊 富家子弟入名校機率高
微軟今年內將關閉所有Encarta百科全書網站
李顯龍：星卸職副總理未必都轉任資政
北市路平專案 郝龍斌:今年度更新36條
慶豐銀不良債權標出 存保與得標人今簽約
亞銀下修亞洲開發中經濟體今年成長率至3.4%
日本北海道考慮贈送丹頂鶴給台灣
興農牛明主場開打 議員籲球迷進場加油
北韓揚言發射飛彈 美國低調回應
媒體：非法移民船隻利比亞外海沉沒21人死亡
內政部：4/3前辦妥出生登記 才能領消費券
經長:TMC夥伴不會那麼快決定 近期與宣見面
軟質塑材含雌性化可塑劑 買前注意標示
監控壓制軍事挑釁行動 神盾系統十年如一日
處理海外事業 郭銓慶聲請解除限制出境
98學年第1次基測受理報名 凍漲報名費
李顯龍：健康狀況良好 消瘦是減重
東莞企業派發現金消費券
李顯龍：星下任總理由新核心領導層決定
廣西桂林及湖南赴台遊4月首發
為經濟找活路 外交部檢討特定國家簽證限制
出口商拋匯 新台幣中午升4.3分暫收
國中小學午餐費免費？ 楊秋興：決策粗糙
北京學者：超主權國際儲備貨幣議題該討論
赴台遊通行證 廣州放寬至戶口所在地辦理
標檢局:6種可塑劑危害人體 歐盟禁用
美北達科他州洪患未解除 暴風雪又來攪局
創商機 經長與十指標外商簽採購意願書
南韓一架F-16戰鬥機墜毀黃海
大陸踩線團遊台 火車站美食街體驗晚餐
僱逾百名菲勞 海外僱主可獲菲多重入境簽證
央廣跨國突破 台灣之音在俄成功落地
延續純台灣野豬 北市動物園台大合作有成
台股收盤漲4.79點 為5210.84點
高市世運預算恢復 主媒體轉播刪4700萬元
台股開平高震盪 收盤漲4.79點
楊秋興：高縣市合併升格 應與中縣市同步
高市長選舉走路工案 更一審仍判有罪
刪軍事敏感礦區 中國五礦再提案收購澳洲OZ
全球中央報導應曉薇監所輔導感人故事
4月台指期收漲22點 逆價差9.84點
邁向頂尖成亞洲MIT 交大推鑽石計畫
反彈無力 收盤小漲4.79點
4月電子期收跌0.45點 金融期漲10.2點
分析家：南韓情報機構相信北韓擁有核彈頭
涉偽造文憑證照 1失業男落網
曾文水庫大壩強化 蓄水量將增5000多萬噸
香港將於4月舉辦第2屆台灣夜市節
偷竊2元波斯菊遭法辦 犯行輕微檢方不起訴
印度大車禍 朝聖團卡車翻覆 逾20死65傷
新生高架道路封橋壅塞 北市建議大範圍改道
高市續爭取擴大公建 18項44億專款補助
歐銀：台灣的銀行可提供歐洲必要支援
衛署研擬國民營養法草案 為國人健康把關
中市大墩愛心食物銀行開張 5月初發放物資
尼坦雅胡增以內閣職位 仍擺不平黨內爭議
農糧署：4月起調降4種肥料出廠售價
蔣經國百年誕辰 桃園文化局展館藏著作
上海廣電集團資不抵債 上海官方接管
賦改會討論特種營業稅調降 學者反對
歐洲三大股市 開盤反彈
人工關節疼痛 當心與人工血管相互感染
完成祖先遷徙拼圖 68歲胡金娘圓登嘉明湖夢
科博館捐潘氏澎湖鱷複製標本給澎湖縣
媒體：澳洲華裔商人劉海燕否認自己是間諜
鼓勵中小企業創新研發 嘉縣府將補助經費
美歐振興經濟不同調 G20高峰結果難料
強化治安交通 北縣警局成立中和2分局
敘利亞態度轉硬 可能阻礙與以色列談判
中華電信首推3G行動上網計時型服務
匯銀專家：美元不致喪失強勢地位
新台幣兌美元升9.8分 收33.917元
紐約州補選 被視為歐巴馬就職後滿意度公投
送報生掰掰 給你電子閱報器 美報社節流求生
亞銀：預估2009年中國GDP將增長7.0%
中彰投就服中心安排心理諮商師進駐服務
中國發展出20個城市集聚區
紅葉少棒向外徵球員 期待楓紅再現
中投董事長：去年出現少量賬面虧損
中國稀土過度開發數十年後將面臨危機
清明祭祖 環保署籲以功代金網路祭拜
打破年輕人草莓族迷思 雲科大展現卓越成果
證期局：持續宣導上市櫃公司分散股東會
前駐巴拿馬台灣技術團團長劉豐彥獲表揚
中國擬成立成品油價穩定基金 避免頻調價
工程標案完成率低 高市府允加強監督
東京巨蛋棒球博物館展示經典賽冠軍獎盃
中市回收廚餘養出狀元雞 5月上網試賣
永豐金：東歐天然資源豐富具發展潛力
抗不景氣 嘉縣訂定稅徵延緩或分期繳納原則
國際礦業公司逃稅讓非洲國家損失900億美元
中國清查全國糧倉 確保糧食安全
調查：73%大陸消費者偏向選擇購買包裝食品
亞銀亞洲展望報告 台灣明年成長2.4%
立院三讀 金融商品民國99年分離課稅10%
環球購物中心進駐板橋火車站 搶攻消費人潮
共軍將官：中國尚無針對北韓發射衛星行動
啟動食品加工升級輔導 關懷產業發展創榮景
南非商會：國際金融體系非洲應有更好代表權
金沙水庫水患 金門爭取納入中央治水計畫
不景氣加孤鸞年 高雄婚紗業者聯合促銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院三讀 司法院應指定法院設工程專業法庭
日參眾兩院通過決議 要求北韓勿發射飛彈
立院三讀 工作10年以上滿60歲可自請退休
水利工程寫歷史 盼淡水河河清之日
山林涵養水源 為大自然共生譜曲
愛鄉護魚惜水樂活 水資源教育坪林見希望
濕地生物多樣性 永續環境教育從觀念扎根
基隆河整治見成效 基隆汐止不淹水房價漲
環境變遷影響生態 善待海洋永續之鑰
立院三讀 勞委會可延長失業給付最長至1年
立院三讀 就保法納育嬰留職停薪津貼
經建會核定台中捷運綠線 年底前動工
宜蘭頭城大溪漁工岸置中心6月完工
高市警方偵破火車站前機車縱火案逮1嫌
萬泰銀總座人選 4月可望出爐
不景氣仍要做公益 蘋果劇團贈票弱勢兒童
身心障礙才藝獎起跑 鼓勵障友勇敢秀自己
與螢共舞 阿里山螢火蟲季開鑼
F1中國大獎賽廠商與旺旺集團簽約合作
結合聲光影像科學 科工館奇幻國登場
總統：與印度貿易發展空間大 盼加強往來
台南氣溫下降 冬夏候鳥交替出現空窗期
中國網路間諜入侵說法 中國外交部：謠言
中國進入太空87種蔬菜種子部分已變異
郭冠英風波 蔡英文：發言者應尊重自己身分
王心凌加盟新東家 當張惠妹的師妹
響應世界地球日 環保團體推合菜共餐
吳伯雄：參與初選要有民主風度 保持團結
研考會啟動願景2020網站 名人當版主
研究：多服用Omega-3對心臟病患無額外好處
威力彩頭獎得主捐1000萬 嘉惠雲縣弱勢族群
環保實用兼顧 澎湖下月再辦再生家具拍賣
國道3號中和路段箱型車翻覆 9人輕重傷
日股今與去年同日相較跌幅達35.3%
台灣畫家袁金塔北京開展部分作品遭擋駕
人生新希望 勞心母親盼子女知識脫貧
國際移民組織：在台失蹤泰勞5年內成長兩倍
不服輸 外籍配偶拼識字脫貧
渡海學中文創生機 印尼留學生開拓知識窗
突破學習困境 志工隊啟弱勢學童多元智慧
強化英語學習競爭力 嘉大播愛的教育種子
永不放棄 玻璃娃娃透過教育讓絕望變希望
中科特定區細部說明會 地主多反對一般徵收
推廣深度旅遊 南投縣長赴杭州行銷觀光
政治干預藝術 巴勒斯坦解散交響樂團
新聞局：郭冠英下午已完成離職手續
飄落紅葉凋零 昔日少棒小英雄典範在夙昔
立院通過國際人權公約 具國內法律效力
德國官員：G20高峰會不討論新振興方案
育嬰津貼 婦團:男性可考慮分攤育兒責任
眷戀美濃客家 文創產業活水龍頭
情繫美濃養豬 難捨儉樸客家緣
昔日紅塵滾滾 訴盡美濃菸葉鉛華
鎖定7大行卡友 萬泰銀瞄準循環信用市場
台胞返鄉祭祖 廈航清明兩岸班機銷售火爆
消費券發放 金門郵局籲未領者別讓權益睡著
減輕負擔 4月調降4種農民購肥價格
印度南部圖達部落盛行先上車後補票婚姻習俗
府投書報紙 王郁琦：盼讓同一群讀者看到
學者：提振出口靠競爭力 台幣貶值非良方
綠營籲成立兩岸小組 立院決議暫不處理
國民黨基市黨部指將提名 張通榮:會更努力
提振棒球找回榮耀 基隆將籌組球隊
世博台灣館在亞洲區 上海等台灣答覆
兩廳院新點子舞展 讓藝術貼近大眾生活
牌照稅明起開徵 台北等7縣市可申請延繳
學者：歐洲央行可能續降息
中正紀念堂空間改革 教部定調真實呈現
馬嫂郭美珒走出喪夫之痛 陽光形象主持節目
台積電推0.18微米嵌入式Flash製程技術
中興銀放貸6大集團案 王宣仁一審獲判無罪
出口商拋匯 新台幣收盤升值9.8分
印媒稱印軍以中國為假想敵軍演 北京驚訝
宜蘭住宅區旅館精緻化 取消房間數限制
挑戰聖母峰 台灣攀登隊明開拔尼泊爾
移民組織：300名非法移民利比亞外海失蹤
全國中等學校自由車賽 高縣選手成績亮眼
王如玄:育嬰津貼中高齡失業給付 擬5月施行
二次金改善後特別條例等案 民進黨團提復議
規劃兩岸旅遊健檢 大陸旅遊業踩線團訪慈濟
防治登革熱環保妙招 高市施放10隻孔雀魚
塑膠餐具複檢 6件鉛超標且多為黃橘綠色
大陸福建青少年科技大賽 金門獲滿堂彩
郭冠英返國 監委：將約詢郭冠英親自說明
獨居老人體弱倒地 警員家戶訪查送醫獲救
學者:人民幣長期看升 成國際貨幣仍待努力
世界佛教論壇 慈善關懷議題受矚目
因應不景氣 日政府將盡速提追加預算案
延長失業給付 王如玄：最遲9月完成子法
世銀展望報告：全球經濟今年萎縮1.7%
接連發生境外移入麻疹 幼童提前接種疫苗
吳珈慶出走 體委會:早已答應贊助出國經費
日防衛大臣盼大家對北韓飛彈提高警覺
泰國境內200萬緬寮柬移民 多數非法且無保障
單國璽：天主教真福山園區籌設最大聖家像
調降雙卡利率上限 張秀蓮：不動比較好
資深藝人健康亮紅燈 梅芳曾喝綠油精提神
全球經濟4Q可望落底 陳添枝:盼台灣先復甦
一卡在手關懷無窮 北縣幸福銀行關心失業族
被指進行電腦間諜活動 中國：無中生有
工商建研會建議與大陸沿海城市建立經濟圈
立院通過2國際公約 府：總統表示欣慰
政府採購國際化？藍營肯定綠營憂衝擊大
日本今解除台灣家禽及禽肉產品輸入禁令
防失業 林聰明宣導大專生職場實習方案
扁案開庭 合議庭提前至4月2日傳訊陳敏薰
金管會:至2月底本國銀行逾放比微升至1.61%
就保基金財務 王如玄：今年完全沒問題
關中：改革消除文官鐵飯碗的消極保守心態
官邸與吳淑珍對談？林全發表聲明否認
住宅地震險費率明起調降7.47% 200萬戶受惠
世銀計畫成立500億美元新貿易基金
畢業生求職路難行 慎防掉入詐騙陷阱
投資人逢低買進 亞股大多上揚
第098064期今彩539及3星4星彩開獎結果
高速公路南投服務區 獲97年評鑑冠軍
張國榮辭世6年 衛視電影推出特輯追憶
日本恢復進口台灣家禽及禽肉製品
G20峰會有進展 避稅天堂國同意分享客戶資訊
賦改會：特種營業稅不調降 納奢侈稅研究
澎恰恰再執導演筒 楊貴媚為戲反串怕怕
第098026期大樂透49樂合彩開獎結果
恢復大專集訓？國防部：正研擬最後方案
金管會:建置期市盤後交易制度 預計Q4上路
推測紅會人質尚在人世 菲軍方準備武力救人
巴黎腳踏車自由行今延伸到近郊城市
臨櫃提款收手續費 銀行：鼓勵使用提款機
涉外洩軍機遭起訴 退役中校滯留中國大陸
產險費率自由化上路 消費者可省保費
陸委會：絕無表達會見曾德成遭拒一事
泰人去年看電視時間比閱讀多
馬來西亞新任總理納吉將在4/3宣誓就任
指揮家林望傑 4月馳騁66號公路與以利亞
推動城市再生 北市推出台北好好看計畫
中市威達超舜成棒隊 4月10日首辦球員選秀
接手慶豐銀？台銀董座張秀蓮：要先經評估
前赤棉典獄長認罪 懇求受害者饒恕
歐央行總裁：政府擴大支出子孫償債代價高
前府方會計：扁任內機密費審核從未附證明
歐巴馬啟程訪歐 上任後首次登上世界舞台
民眾網購國外數位軟體3000元以下 擬免稅
泰政府要求民事法庭禁止紅衫軍包圍活動
G20高峰會 美總統歐巴馬首次海外嚴厲考驗
網路通訊軟體應用 大學生創意無窮
G20峰會前夕 英相籲金融市場重整道德
保險業董監酬金揭露 97年度財報適用
因應換手 特偵組擬於下週再偵結一波扁案
IMF籲G20致力經濟復甦 以保住2000萬個工作
金管會籲上市櫃公司股東會日期勿過度集中
立院通過國際人權公約 修法立法仍有長路
調查：62%女性每周花不到30分鐘理財
社會甲組棒球隊 體委會:首年以10隊為目標
重大歷史懸案 監委檢方今就教李昌鈺
復興航空宣布減資13.45億元 減資比21.866%
英首相：G20將同意銀行家薪酬全球規則
第098026期大樂透頭獎摃龜
世銀2009全球經濟展望 投資下滑衝擊台灣
亞銀預測：台灣經濟今年萎縮4.0%
第098064期今彩539及 3星 4星彩派彩結果
投保中心受理旺宏志合等投資人委任求償
扁：特別費除罪換特赦余文 馬總統不同意
聯合國難民署憂地中海偷渡船難事件還會更多
內部人員涉竄改多益成績 國安局移送偵辦
陳水扁致函王金平 總統任內曾邀王組閣
體委會：今年預算大半補助高雄世運會
中國力推國際貨幣 金融產學界:難取代美元
中國海軍第2批護航編隊將赴亞丁灣
中華職棒 熊8比5勝象 開幕2連勝
民進黨明中執會 蔡英文將宣布南縣長人選
期貨市場3月總交易量創單月第二大
海霸王旗艦店『台灣美梅』元氣料理魅力登場 憑金融卡消費平日午晚餐一律399元
蘋果發表全球最小音樂隨身聽第三代iPod shuffle登台
全台700萬台電腦遭「駭」 逾五成網友「主動被駭」
危機入市族群支撐2009 Q1房市 房地產躍升保值工具第三名
與中國交涉半世紀毫無進展 達賴：無悔
尋找快樂窩 中信房屋賞屋車正式開跑
胡錦濤出席G20峰會 宣示中國地位益趨重要
TMC合作對象 爾必達確定出線
數位學堂、長宏攜手義務培育108位校園領袖成CAPM
星雲指台灣沒有台灣人？台教會：種族岐視
宣明智:建立台灣DRAM自主能力 2年內達成
仿品翠玉白菜大陸製造 立委批故宮採購草率
港在台設辦事處 郝龍斌：樂見城市交流
G20峰會前夕 歐巴馬與中俄領導人會前會
北京學者預估 房價明年才真正下降
網路銀行立大功 台銀舉辦「黃金快手爭奪戰」
華信航空 五月闢台中深圳航線
NASA外太空放送唯一東方樂曲 古琴重現
塵埃落定? 民進黨南縣提名李俊毅
富邦金控網羅胡德興 4月1日起轉戰富邦投顧任董事長
德國Jade亞德四重奏 拜會王金平
兒童節前夕愛心送大禮 建研會23期聯誼會1200萬筆電拋磚引玉
臺灣銀行「黃金快手爭奪戰」正式開打
2009聯邦藝術巡迴展桃園場4月1日登場 2009聯邦藝術比賽徵圖同時開跑
玉山黃金種子計畫 在屏東縣捐建第2、3座玉山圖書館
「王牌高手」、「春天吶喊」刮刮樂新登場 創新玩法獎金加倍送
HP 2009 PC、NB全面改版 行動影音、黑色美學當道
98年牌照稅4月1日起開徵 7縣市政府有條件開放企業延繳或分期
花旗推「通通有禮，命中驚喜」三倍回饋優惠 最高可獲1.5%回饋
戮力提升外國企業來台上市品質 證交所邀承銷商、會計師開百人研討會
謎團揭曉 基因主導北美帝王蝶不遠千里南遷
芝加哥太陽時報母公司聲請破產保護
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法國態度強硬：如不滿結果將退出G20高峰會
法國撐竿跳好手街頭裸奔 爭取贊助
疑遭沙門氏菌污染 美廠商回收開心果製品
王建民今天長尾巴 積極準備新球場首投
歐巴馬啟程 展開8天五國歐洲行
歐股止跌回升 倫敦勁揚4.34%
國際油價回升 未站上50美元大關
美股反彈上漲 道瓊指數揚升1.16%
5黨共組聯合政府 尼坦雅胡宣誓就職
禁絕種族偏見 德查禁新納粹團體
呂慶龍勉國際青年學好中文從台灣認識大中華
流星墜落 加亞伯達省天空出現紅火球
展開首次歐洲訪問 歐巴馬抵英出席G20峰會
今天的台灣英雄：夏學理家逢變故迎戰命運
巴洛索：不期待G20峰會出現救經濟奇蹟方案
舊車換新車 德補貼政策奏效
金融風暴衝擊 阿拉伯國家損失3兆餘美元
涉嫌操控LCD價格 美起訴日立顯示器主管
失業率上升 愈來愈多加人無法按時付帳單
中國大陸3月經濟數據預測逐步趨穩
廣東強制全省旅館網吧等場所安裝攝影機
4月冷氣團傍晚到氣溫降 清明節有雨
台股開盤上漲60.99點 為5271.83點
胡錦濤赴英出席G20峰會 將會歐巴馬
違反號誌管制 中縣4月起加強取締
嘉市消費券摸彩 第2次抽獎6日舉行
協和號重返藍天？ 巴黎航博館：愚人節笑話
胡錦濤出席G20峰會 西藏團體等將抗議
重慶愛的故事 公車上為女友煮粥
清明將近 大陸新潮祭品走俏 利潤驚人
北縣成棒隊球員59人報名 2日公告錄取名單
台股漲 新台幣匯率盤初勁升逾1角
慢遊祈福假期結束 愛在日月潭活動接棒
專家：G20實質上為G2中美博弈「貨幣戰爭」
四川南充暴力執法引發數千民眾抗議
尹啟銘:TMC技術合作夥伴先確認爾必達
加電台搞笑2人組作弄布希 竟獲白宮機密電話
雄檢查涉雙重國籍 議員黃紹庭：已處理
北京市票選「當代十大建築」
醫界籲白帽隊巨型漢堡標示「膳食災難」警語
中國教育部否認延長義務教育為12年
中國俄羅斯計劃今夏在中國境內聯合軍演
傳歐巴馬有定見 破產是通用汽車最佳選項
解放軍休假不正常 婚姻家庭受影響
達爾文誕生200週年 紀念活動陸續展開
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
四川樂山哨兵遇襲一事據報是假新聞
新世紀空軍特展 邀李天羽等退役將領參加
雙D領漲 台股強勢收復5300點
營建漲幅逾5% 傲視群倫
塔利班首腦揚言攻擊華府 要讓世人嚇一跳
邱隆藤接任新聞局駐多倫多新聞組組長
星雇主今年為員工加薪預算比預估少一半
雲南一家人屋下為彈藥庫竟平安住20年
龍潭案 辜仲諒：協助處理達裕財務沒任職
檢驗食品包裝紙品 消基會:2例含螢光增白劑
陳沖:兩岸金融往來 應採加權對等原則
河北正定地下主教賈治國被警方帶走
12位亞洲藝術家將參加紐約亞洲當代藝術展
紙餐具直接加熱 消基會:小心吃下有毒物質
華爾街日報：中國尋求更多參與和影響力
避免扁因素衝擊選戰 蔡英文勸陳唐山退選
景氣低迷 星第一季私宅租金急遽下滑
胡錦濤：4大當務之急因應國際經濟危機
美民調：相信經濟正在好轉民眾大幅增加
立委康世儒宣誓就職 加入無盟黨團
北市高齡社會心理門診 社工師提供專業諮詢
宣明智: 盼TMC同時與爾必達美光談成合作
國際危機集團：北韓已成功研製小型核彈頭
大陸企業高階主管薪資呈現下降趨勢
桃園航空城棒球隊 前職棒選手雲集
被指宦犬 陳師孟金恆煒控告郭冠英誹謗
不景氣新機會 國合會招募90名海外志工
北韓將試射飛彈？美官員：北韓只是發射衛星
以色列總理尼坦雅胡 刁鑽但受歡迎的右派人物
王幸男：再做民調決定陳唐山或李俊毅出線
藍營：郭冠英爭議應到此為止 別再鬧了
IDC：亞太區去年伺服器支出下滑4.9%
期市3月未平倉日均78.7萬口 去年7月來新高
加入WHA名稱 外交部：中華台北是底線
大眾電信廣告不實 公平會處100萬元罰鍰
TMC同時與爾必達美光合作 DRAM族群齊揚
尹啟銘:TMC與美光技術合作可能性很高
專家：警惕美國低利率高通脹對外輸出泡沫
台灣精銳科技中科廠落成 蕭萬長主持剪綵
吳宇森電影「1949」拍片計畫擱淺
經委會決議暫緩取締傳統市場屠宰活禽
DisplaySearch：上廣電市佔小於2% 影響不大
工程會研擬7大對策 提升原住民地區工程水準
藍營：陳水扁出書引爭議 法務部應給交代
金門中山林花開蝶舞 賞景踏青好時機
避免過度集中召開股東會 金管會將疏通
台灣觀光局以遊樂園優惠票回饋南韓觀光客
無國界記者組織：美記者恐在北韓勞改10年
龍潭案扁諒對質 辜仲諒：佣金自始即4億
監委：最快下週約詢郭冠英 建議重懲
陸客野柳岩石刻字 觀光局轉告海旅會處理
以色列航商抽單 台船:可沒入至少10%保證金
成衣廠菲勞疑遭欠薪 外勞權益團體陳情
落實國際人權公約 法務部：將統籌辦理
世界佛教論壇發表中國大陸佛教紀錄片
台股上漲 新台幣匯率中午勁升1.17角
美參議員提案解除美民眾到古巴觀光禁令
經建會：持續鬆綁法規 與國際接軌
日銀：日大製造業3月景氣展望史上最差
索尼易利信網賽 費德瑞與莫瑞挺進八強
宣明智否認與奇夢達接觸
扁律質疑辜仲諒有條件回台 檢辯言詞交鋒
中研院擬鬆綁研究員任職產業 立委認不妥
景氣衝擊 星2月商業貸款持續下滑
陳沖:兩岸若簽訂金融MOU 將送立法院備查
第一季店頭基金績效佳 後市仍有支撐
與凌波相見歡 冰冰姐也想詮釋梁山伯
經濟衰退 泰女性仍愛購物但態度謹慎
黃慶林：若未提名陳唐山 促開臨全會翻案
涉性侵案 男子拘提前疑畏罪服農藥自殺
第三季DRAM缺貨? 宣明智:景氣不會快速恢復
日銀短觀：商業信心指數降到史上新低
營建署：利用國家公園品牌 有助走向國際
民眾要求郭冠英道歉遭毆 綠委要警政署處理
黃紹庭雙重國籍？黃父：已委託辦放棄美籍
民進黨：蔡英文將提名李俊毅選台南縣長
虧半個股本 中視將辦理減資再增資
台股收盤漲103.61點 為5314.45點
桃縣死亡車禍 父親送兒上學後遭貨車輾斃
錢復博鰲談WHA？外交部：錯誤訊息
「世上最夯工作」最後11強名單3日揭曉
爾必達對TMC表明合作一事表示很歡迎
藍委:陸客來台 買到大陸製翠玉白菜紀念品
台股開高走高 上漲103.61點
性騷擾非告訴乃論? 立院請法務部慎重考慮
4月台指期收漲115點 逆價差0.45點
大腸癌成國人新殺手 署基籲早檢查早治療
NBA 騎士79：73勝活塞 創隊史最佳13連勝
廠商紛進駐高軟 加工區強化經營投資環境
與TMC合作？ 南科：待深入瞭解評估
各國佛教僧侶參觀故宮 買龍藏經佛教書畫
4月電子期收漲3.65點 金融期漲21.8點
愚人節大陸官員記者會不忘提醒是在說真的
立院初審 離婚經調和解成立婚姻關係即消滅
專家：駭客竊取達賴資料可能危害藏人
李奇茂珍藏古壺特展 展後贈星雲法師
都市活化更新 北市府推台北好好看計畫
辜仲諒：早想回台 洪貴參勸我不要回台
立院初審通過台灣加入世貿政府採購協定
頑固性癲癇新療法 迷走神經刺激術減少發作
G20倫敦峰會即將召開 觀念存差異成敗未定
高市婦女遭菲籍女友殺害案 家屬盼維持死刑
愚人節Conficker病毒將啟動？專家嚴陣以待
任TMC召集人 宣明智:有操心事 沒有煩惱
千島湖產「葛仙米」每公斤約新台幣1萬
加州州眾議員劉雲平提案保障強暴受害人權益
洛杉磯房價跌幅超過美國20個都會區平均值
電子傳產齊漲 台股今收復5300點
浙江義烏豪華轎車密度高
嘉縣鹿滿國小慶百年 百歲人瑞返校巡禮
衛星照片顯示可疑飛彈外形 北韓似不再掩飾
立委提案通過 與WHO接觸時應抗議諒解MOU
台股漲103點 三大法人賣超51.07億元
中市運將身中31刀倒臥路邊 送醫不治
探訪南投茶農 黃昆輝質疑簽署ECFA
加國殺手27起謀殺案認罪 交換50美元監獄花用
許昌三國文物景區蓋泳池？大陸網友罵翻
蕭副總統參觀喬山 肯定企業走向國際
以國航商解約 台船：訂單仍排到2012年
遏阻車輛排氣污染 北部4縣市聯合稽查
羅明才拱陳沖選台北縣長 陳沖：委員更適合
別再管了！ 美民眾多半不同意再紓困銀行
黃紹庭疑涉雙重國籍 高市議員反應不一
美最高法院判菸草公司巨額賠償定讞
反映輿情 北水處調降水費違約金費率
中國海上閱兵倒數計時 多國艦艇雲集
中國官媒否認「兩岸8月軍事接觸」說
立委申訴郭冠英涉歧視 內政部：儘快處理
王金平吳伯雄籲企業發揮愛心助下一代
清明掃墓 內壢大溪交流道部分時段封閉
營建署：桃園航空城聯外道路 明年完工
新台幣兌美元升8.2分 收33.835元
沒有蜜月期 以民調：54%不滿尼坦雅胡內閣
新聞小百科：WHO諒解備忘錄
四川流浪狼狗咬死20多頭黃牛 終遭擊斃
全國原住民運動會 北市棒壘球奪雙銀
立院財委會通過洗錢防制及金融反恐條款
清明掃墓四不二記得 防火防災大家一起來
立院初審 債務人得向政府求助作更生方案
傳台灣參與世衛案朝對兩岸關係有利方向進行
獲國民黨提名連任 黃敏惠:嘉市改變看得見
廣受歡迎 巴黎鐵馬自由行Velib前進郊區
國民黨副主席朱立倫邀請曾蔭權訪台
中國每年約13萬人死於肺結核病
談胡錦濤遭質疑 趙建民:改談兩岸政策
政府籌設TMC 掌DRAM關鍵技術 待春燕展翅
舞工廠踢踏效應 全國巡演雲林10日登場
推論長頸蜥腳目恐龍吃樹冠葉子可能並非事實
民調風波 吳敦義：絕無放話 盼媒體澄清
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日將宣布金援新興國及開發中國家220億美元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
參選嘉義縣長 翁重鈞提陽光環保拼經濟
配合法令修正 高縣申請入山許可證免收費
觀光局:今年來台第100萬名觀光客 本週抵達
歐洲三大股市 開盤下挫
馳騁劇場30年 蘭陵劇坊編導卓明寶刀未老
高市查獲2處安毒製造工廠 逮捕3人
不景氣勞工問題多 嘉市提供免費法律諮詢
獲提名參選高縣長 鍾紹和以和為主軸
龍眼傳愛天使勸募活動起跑 助弱勢度難關
編出綁架謊言勒索同學母親 19歲女子被捕
竹市看海月 歡迎民眾到新竹騎單車放風箏
洗腎病友也可自由旅行 搭郵輪遊地中海
專偷高檔自行車 南市警逮捕情侶檔
玉山宣傳大使14人入圍 網路票選起跑
國產大蒜採收 雲縣府：產量減價格可回穩
印尼發生6.1規模強震
改善國小專科教室 北市計畫4年投入5.7億
中油桶裝瓦斯明起調降 20公斤裝降價35元
泰皇警總署副總監 訪基市警察局經驗交流
公平會開罰中部4縣市中醫師公會 各5萬元
線上遊戲廣告涉嫌違反公序良俗 NCC關切
富邦金挖角胡德興 擔任投顧董事長
北韓揚言將擊落任何犯境美國偵察機
9成大陸求職者憂心網路隱私被偷賣外洩
吳宇森二度赴日宣傳赤壁 盼下集再創佳績
捷運大富翁 台北捷運首推兒童益智遊戲
故宮：禮品開發與台灣廠商合作 一切依法
美國研究：熱帶地區容易生女娃娃
中國極地科研船「雪龍」號首度停靠高雄
馬總統出席中央社社慶 肯定台灣英雄報導
高層要辜仲諒不要返台?洪偉勝:第一次聽說
電玩輸錢不爽 男子開槍打娃娃機洩憤
協助廠商減輕成本 加工區擬調降土地租金
體委會棒球振興計畫 目標經典賽進前4強
台中兒童藝術節 格列佛巨人2日起開放參觀
獲提名競選連任基市長 張通榮感謝民眾支持
台南縣長選舉 陳唐山：堅持參選到底
朱立倫：不選台北縣長 未來全力幫馬總統
觀光工廠景氣逆勢成長 福祿壽酒廠蓄勢待發
偵辦黃紹庭涉雙重國籍 雄檢將向北檢取經
三家美國銀行退還政府紓困金以免受到約束
新防會：2月報紙烏龍新聞減少
醫學研究：口腔細菌多易罹患心臟病
台股上漲 新台幣匯率收盤升值8.2分
中市首份商圈社區報創刊
全球中央雜誌 台灣英雄專題激勵人心
國民黨首波提名9縣市長人選 中常會通過
李應元：號召萬人5日為高鐵雲林站發聲
熱狗盒含螢光增白劑？全家：使用並送檢
高雄高分檢:追查軍機外洩不鬆懈
小三通陸客增 金門航線將換大飛機或增班
竹市去年人口成長全台第1 創7年新高
歐盟：歐元區失業率上升至8.5%
中市1957關懷專線重新開通 提供轉介諮詢
南投縣長 國民黨提李朝卿 陳振盛退黨角逐
金門金酒回饋券5日首發 近8萬5000人受惠
陳唐山參選到底 蘇煥智:民進黨南縣恐淪陷
烏克蘭將於今年10月25日選舉總統
3月成屋買氣比2月增4成 北市中心成交增8%
說完漢字改談古琴 林西莉來台發表新書
計程車司機命案 警逮3男1女嫌疑人
藍綠縣長人選出爐 高縣政權爭奪戰浮檯面
謝依旻成功衛冕日女流名人圍棋賽 保住二冠
影視業者中市取景 中市府擬提供補助
戴爾今年分四大客戶群 更貼近客戶需求
琴中有道 林西莉新書讓讀者悠遊古琴世界
整理市容 北市推動外牆清理補助方案
專家：北韓發射衛星可能花費5億美元
中央社社慶嘉賓雲集 台灣英雄故事令人動容
南縣選戰 吳敦義：勝利不能寄託於對手分裂
未提名陳唐山 蔡英文：無關扁或世代交替
洪貴參：辜仲諒是擔心兒女問題才不回台
婦團支持 調和解離婚成立婚姻關係即消滅
TMC建構垂直整合 有利DRAM但成效待觀察
李俊毅出線 成功整合始可固守綠色版圖
北韓：美機若侵犯領空將予以擊落
被提名南縣長參選人 李俊毅：責任重大
新加坡今年首季組屋和私宅價格皆下滑
聶雲婚姻幸福 建議銀色夫妻多體諒彼此
基隆市長選舉 老將實力掛帥新兵主打清新
中法同意修睦關係 雙方領導人將在倫敦會談
採購大會洽談逾萬場 估創1800億元商機
海巡署台中破獲販毒集團 查獲海洛因K他命
油價下滑 泰國連3月通膨負成長
政府：瑞典經濟今年將萎縮4.2%
陳月卿北京打書 強調此行純屬民間交流
打造新風貌 北市將推出垂直村落實驗建築
台電未申請開挖路面 楊秋興指示開單告發
國際貨幣基金總裁：通貨緊縮可能使衰退惡化
郵局停售3種儲蓄險 下半年推健康險
陸委會:江陳預備性磋商4月中舉行 溝通ECFA
台灣關係法30年 總統將和美智庫視訊對話
日新車銷售跌破290萬輛 創38年來新低
馬總統見證 台灣英雄林建成求婚成功
經建會：醫療費增 研擬財務平衡健保措施
烏魯木齊發生暴力襲警事件
G20峰會前夕 中法關係出現轉圜
與台北合作安利晚宴 中市飯店:餐飲新發展
沙柯吉：G20聲明草案 法德尚不滿意
八里五股段快速公路觀音山交流道 3日通車
英相：沙柯吉不會輕言退出G20高峰會
南非專家指貿易保護主義抬頭也是一大威脅
經長：盼3個月完成ECFA雙方個別研究
G20峰會前夕 亞股大多上揚
海南東方黎族村民和湖北民工群毆
中國極地科學考察船雪龍號 靠泊高雄港
廣告遭NCC關切 鈊象:未物化女性 暫不下檔
星聘雇活動去年第三季開始放緩
陳月卿赴大陸 國安會官員：私人文化交流
劉揆：處理縣市升格 一視同仁
東京迪士尼入園2722萬人次 創新高
曾志朗：以良善出發 打造台灣社會的力量
日本國內汽車銷售量創38年來新低
免費營養午餐 教部：原則不排擠教育預算
第098065期今彩539三星四星彩開獎結果
政府化危機為轉機 力助台灣DRAM技術扎根
宏?痐?振堂林顯郎辭全國電子董事
愚人節一到 南非媒體胡亂爆料一籮筐
G20高峰會在即 倫敦幾如圍城
18%改革爭議 考試院明提說帖釐清
扁諒對質 辜仲諒：給扁家的錢是不樂之捐
佛教論壇閉幕 吳伯雄:兩岸要擱置爭議
三次江陳會簽金融合作協議 MOU稍後再簽
中國修訂保密法 強化法律責任
歐巴馬：G20須專注於共同利益而非彼此歧見
G20峰會登場前 國際油價跌破48美元
台裔美籍記者北韓遭押 綠委要求外交部協助
駕贓車撞警車逃逸 警方開2槍男子送辦
黃紹庭：放棄美籍已辦畢 絕無雙重國籍
台南縣長提名爭議延燒 高市民進黨內訌
吳經國胞弟珠海土地疑遭官商勾結侵吞
貴州首個台灣旅遊團啟程
世界佛教論壇落幕 星雲：盼佛法照人心
人力公司：3月份美國民間企業裁員逾74萬人
梅克爾：G20峰會應達成具體可行的共識
夫妻需分開提供所得資料 4月20日前申請
歐巴馬：G20領袖須摒棄歧見團結合作
歐巴馬會胡錦濤 接受邀請下半年訪中國
滑冰小將呂明龍 破加國短道競速500米紀錄
蓋茲捐3300萬美元 幫助中國防治結核病
蔡英文藉南縣提名與扁切割 挑戰才要開始
歐美市場需求不振 印度出口連續5個月下滑
歐洲央行出售35.5公噸黃金
爆發口蹄疫 台灣家畜產品遭菲國禁輸入
中國宗教官員：台灣宗教團體不能登陸傳教
葉國興：即日起退出民進黨選戰策略小組
第098065期今彩539三星四星彩派彩結果
「魅力蜜雪兒」 倫敦G20會議驚豔登場
美副助理貿易代表訪台 經部促速開TIFA
禁宰活禽輔導 農委會：4月底提具體計畫
世足賽資格賽 澳洲勝烏茲別克 有望率先晉級
台股第1季表現全球第3 台股基金95%正報酬
餐墊紙非食品容器 衛署籲改變食用習慣
愛爾蘭失業率升至11% 37萬餘人領救助金
G20峰會前夕 法國與中國重啟雙邊關係
東京迪士尼：2008年度遊園人數創新高
如何解決經濟危機 G20各國領袖角力
朱立倫：台北縣長人選提名制度要公開透明
胡錦濤邀請 歐巴馬接受下半年訪中
首訪英倫 歐巴馬伉儷期待見女王
5歲女童染腸病毒重症併發腦炎 衛署提警告
世界杯足球賽資格賽 南韓1比0險勝北韓
證詞攸關扁珍是否索賄 辜仲諒角色關鍵
G20峰會前夕 示威者與警方爆發衝突
中華職棒 牛隊李義偉再見安打氣走獅隊
歐巴馬將應胡錦濤之邀往訪中國
歐胡倫敦首次會晤 觸及台灣及西藏議題
北韓如發射火箭 歐巴馬警告將提安理會制裁
今天的台灣英雄：徐堉峰戀戀蝴蝶人生轉向
中國官媒：胡歐會 雙方表達一個中國立場
中法關係解凍 G20胡錦濤會見沙柯吉
全球約7600萬自閉症者需要社會正視關懷
民雄鳳梨盛產期 農民為鳳梨戴帽子防曬
華信航空 五月闢台中深圳航線
縣市福利 金門學生免費喝鮮乳上路
龍潭案 北院傳喚林百里與扁對質
歐巴馬真誠敬愛英女王 但決不談論歐洲足球
美麗信花園酒店
Visa歡慶在台發卡20週年
日月潭跨年樂透大摸彩 4月3日第二階段開獎
義式舒活‧美式熱情‧法式優雅 Market Café味‧集廚房 多款風格的下午茶組合設計
愛情，在北海岸譜出戀曲；幸福，從北海岸開始…
2009華泰大飯店集團，推出母親節 馨 系列饗宴
麗尊酒店展現誠意！「謝師宴」免服務費
馥敦飯店南京館感恩謝師禮讚 西式自助餐NT$580起
荷蘭前衛建築明星團隊MVRDV訪台
新片X戰警：金剛狼遭盜拷 部分內容網路流竄
故宮賣大陸禮品 改貼「台灣設計大陸製造」
台南縣長提名 游錫堃說決策不當
索尼易利信網賽 小威力克李娜驚險晉級四強
北韓警告將向敵對勢力採取報復攻擊
超強電腦病毒愚人節沒搞怪 專家：仍須注意
返鄉謁祖 大陸老台胞團明天返國
馬總統中美固邦誼？外交部：規劃中
G20六大議題 加強金融監管去保護主義
維基放棄搜尋系統計畫 Google穩居龍頭寶座
月薪39萬 李鍾熙:敘薪依規定不是肥貓
林百里：沒為龍潭案找過扁珍或給錢
阿拉法特死因 約旦醫生找真相
衛星若遭擊落 北韓揚言攻擊日本
日本成立危機中心 因應北韓火箭穿越領空
北韓嗆聲 日本如攔截衛星將摧毀其基地
專養肥貓？ 綠委抨擊經濟部法人機構
去年6月入監 余文假釋本週出獄
執行三保專案 輸出入銀行有用心
「ABSOLUT POP UP 限量吧」驚奇登場 超凡設計顛覆包裝新概念
台灣省銀行公會聯合會補選 台企銀董事長蔡慶年榮膺新任理事長
陳敏薰：始終相信給珍的錢有捐給民進黨
中國當局逮捕主教 教廷指對話面臨障礙
Crocs卡駱馳展現「a shoe for every you」精神 買二送一再捐一愛心大放送
發卡機構成本查核 4月下旬完成
逢扁必駁? 朝日新聞訪扁法務部駁回
愚人節 各國媒體猛報假新聞
聯邦盃女網賽4強賽 俄羅斯公佈出賽名單
利空利多交錯 美股三大指數反彈回升
G20峰會明登場 領袖開會時間不到4小時
非法滯留美國 歐巴馬姑媽赴移民法庭應訊
紐時：美政府擬對通用採行可控制破產程序
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
胡金龍是道奇教練托瑞眼裡春訓之星
英直升機墜毀北海 8死8失蹤
歐巴馬胡錦濤會談 同意恢復軍事交流
前所未見 德機械業訂單較去年同期掉五成
法德堅持金融嚴格監管 G20峰會公報恐難產
歐洲三大股市震盪收紅 倫敦上漲0.75%
美國務卿及財長矢言 全力推動美中關係
國際油價下挫 紐約輕原油收48.39美元
美股開低收高 道瓊工業指數大漲2.01%
歐巴馬胡錦濤達共識 將共同對抗金融危機
史坦柏格：兩岸軍方接觸將是了不起發展
全台早晚氣溫偏低 清晨蘇澳攝氏13度
示威群眾攻擊倫敦銀行 G20領袖努力消弭歧見
嘉義縣住宅火警 祖孫葬身火窟
中美戰略經濟首輪對話 今年夏天華府舉行
美光公司：目前持續與TMC討論未來合作
MLB 郭泓志1局無失分
台股開盤上漲114.47點 為5428.92點
G20峰會前夕示威者闖入銀行 32人落網
胡錦濤晤麥維德夫 中俄加強合作共克時艱
查二次金改 特偵組傳喚游錫(方方土)說明
英國警方：G20抗議活動 一男子倒地身亡
調查川震遇難學生 四川維權人士被捕
加3月分汽車銷量跌15% 但已現曙光
中國大陸流行歌曲不流行 聽眾歎好歌難尋
發射最後階段 CNN：北韓開始裝填火箭燃料
調查：全球暖化將令聖保羅淹水問題惡化
印度稱恐怖份子準備進行劫機恐怖攻擊活動
台股漲 新台幣匯率盤初勁升逾1角
總統：盼地制法完成修法 樂見中縣市合併
追加減預算？財長：6、7月後再考量
大陸最牛公務員與最牛處罰引起熱烈討論
不景氣？ 台灣千萬超級跑車市場逆勢上揚
以外長李柏曼：讓步無助和平 反導致戰爭
加拿大殺人魔承認25年殺害27人
金融傳產內需族群領軍 台股跳空大漲
白宮發布歐巴馬胡錦濤倫敦會晤正式聲明稿
iPod正夯 歐巴馬拿來當英國女王見面禮
總統：推動3都發展 不會讓15縣喝西北風
北京學者：中美關係大框架不變小麻煩會有
國民黨南縣長提名未定 2人積極爭取
美爭取人權理事會席次 聯合國樂觀其成
國際舉聯秘書長首次由中國人出任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬初登世界舞台 首度在海外行使權力
消基會:確認收訊品質 電信業應提供30天試用
南韓將全面回收市面石棉嬰兒爽身粉
歐胡會未談新國際儲備貨幣取代美元問題
北韓駐上海官員之妻攜子女投誠南韓
無薪假綜所稅延繳？ 財長：可納入考量
墾丁音樂季 交通疏導及毒品查緝列重點
不景氣 銘傳借筆電給學生寫報告
胡錦濤文膽：民主民生為振興中華兩翅膀
世足會外賽阿根廷1比6慘敗 60餘年來最難堪
歐巴馬與英女王相見歡 伴手禮有巧思
MOU加持 金融指數蓄勢挑戰前高
南縣長提名傳分裂 李俊毅盼拜訪陳唐山
索尼易利信網賽 喬科維奇刷下宋嘉挺進四強
陳月卿赴中發表新書 國民黨團：依法可行
中美基金提供16億元 供非中小企業信保
感念恩主公 金門籌建胡璉將軍紀念園區
驫舞劇場作品「骨」紐約首演獲滿堂彩
廣東清明祭品與時俱進流行二奶及傭人紙人
周錫瑋：全力做好現在工作
大林慈醫研究新發現 肥胖會造成聽力退化
外交部:未來發展非洲關係 以扶植民生為主
統領工業違公平法 公平會命停止違法行為
歐科學家可能尋獲宇宙暗物質謎團一小塊拼圖
周錫瑋：縣市合併 應全台同時處理
連戰赴大陸祭祖 參加黃帝陵清明公祭
中國大陸濫用抗生素 超級細菌肆虐
馬祖爭取直飛武夷山 交通部：條件未完備
法人:股市強彈 房市買氣回溫
署立嘉醫免費為弱勢婦女檢查乳房
清明掃墓 桃園縣提供4線免費掃墓專車
馬總統觀展 董陽孜:盼重視書法
寶鋼降價牽動中鋼？業者:日韓才是關鍵
美爭取人權理事會席次 人權團體各有期待
白宮傾向通用汽車重整 而非破產
中國大陸擬調整第3次住房制度
日本連續11年每年自殺人數逾3萬人
景氣不佳聖淘沙調漲收費引起業者不滿
台大警大研究 兒童黑眼圈和鼻子過敏有關
中國輕工業振興規劃細則可能4月推出
20國集團峰會 印度只想談恐怖主義問題
農業金庫增資年底完成 日後投資將更保守
不景氣 中國寶鋼續下調5月份產品出廠價
立院初審 長期失業及單親父親納就業扶助
財團法人稀釋政府捐助避監督 綠委轟經部
星雲：凡事多包容 計較不能解決問題
中國10部委徹查糧倉違規空庫和謊報庫存
黨紀處分？ 陳唐山：要開除就開除吧
美國聯邦菸草稅大漲 哈上一管成本飆高
政院提政務3法 政務官言行重大瑕疵應辭職
聯國秘書長警告經濟危機可能導致國家崩潰
股匯雙漲 新台幣匯率中午勁升2.45角
協助新興國家 加提供IMF100億美元緊急資金
兩岸簽ECFA 台聯：談判過程要透明化
線上遊戲廣告物化女性 彭芸表反對
航運股走勢堅挺 長榮集團及華航漲勢凌厲
台灣成垃圾郵件大國 彭芸盼通過管理條例
李昌鈺以自身經歷 盼學生展特質重視團隊
直昇機北海墜機 16人恐全部罹難
G20集團峰會登場 全球經濟成敗關鍵
首度出訪 既正式又混搭 蜜雪兒穿出自信風格
基隆祥豐街傳出汽油味 警消警戒持續觀察
中國海軍第2批護航編隊從湛江啟航
總統推荐縣市合作 北縣市長:先合作再合併
食品所轉投資再生緣 綠委批違反利益迴避
立院明處理地制法 若協商未成將表決
扁案應訊 游錫(方方土)：二次金改立意良善
暫緩取締市場屠宰活禽 電宰業者籲取締非法
急單效應未眷顧 勝華科技前員工要工作權
外交部呼籲漁船赴南非一帶作業 應守規
李俊毅是派系提名？民進黨：抹黑
美中強化對話 專家：象徵意義大於實質價值
行政院會通過 軍職退撫基金費率逐增至18%
巴拿馬可望4月底加入拉丁美洲整合協會
祖孫命喪火窟 檢懷疑婦人兒子燒金紙引起
不景氣 新加坡保險業仍持續聘新員工
立院初審 家暴被害人滿20歲可申請創貸補助
法人成肥貓安養所 經委會要求規範報酬上限
春寒感冒病人多 其中不乏過敏發作易誤判
台股收盤漲159.33點 為5473.78點
移民署破獲應召站 救出3名遭脅迫陸女
聯合國：2012年世界人口將逾70億
曾蔭權：香港無懼與上海競爭
文化技藝學生憂出路 文建會：可申請獎助
棒球要爭金奪銀 政院：不做不切實際規劃
少吃蔬果 調查：63%兒童認與家庭因素有關
4/2社工日 廖了以表揚資深績優社工
台東縣長選舉 黃健庭:將參加國民黨內初選
台股開高走高 大漲159點
高市同意建台水泥舊廠開發 業者:1個月送件
4月台指期收漲197點 正價差37.22點
媒體報導故宮南院疑涉弊案？藍營籲檢調追查
高市立體停車場營運虧損 監委促公辦民營
馬多夫遊艇遭沒收 合夥人被控詐欺
索尼易利信網賽 費德瑞拍走羅迪克晉級四強
扁案審理庭期安排 16日進入國務費案
4月電子期收漲5.9點 金融期漲39.8點
中國產生首批戰鬥機女飛行員
訪台情蒐？中國極地科學考察船雪龍號否認
首季經福建口岸赴台旅遊人數突破1萬人次
強勢大漲 價量齊揚創波段新高
立院初審通過所得稅3級距稅率調整
從歐胡會談看歐巴馬的中國政策
美眾議院通過法案 遏止企業不當犒賞員工
立院通過華南金董監改選 公股指派董座提案
罕病畫家鄭美珠畫展開幕 獲熱愛生命獎章
72年明燈不再指路 全球最長壽肥皂劇將落幕
台股大漲159點 三大法人買超143億
江丙坤籲日本與台灣增進特殊夥伴關係
中國國民閱讀狀況堪憂圖書閱讀率持續走低
以色列婦女團體要求取消球賽前清涼啦啦隊秀
陸客野柳刻字遭批 趙根大後悔自責
雲縣府監護16個孩子 蘇治芬找尋收養家庭
NBA 太陽力克火箭 晉級仍有一線生機
財委會決議 休無薪假符條件者可延繳所得稅
中國雪龍號訪高雄港 盼兩岸合作極地研究
皮下埋入雙心室節律器 心衰竭女童免換心
調查顯示中國將流行9大消費趨勢
易利信網賽 莊佳容搭配蜜爾莎女雙晉4強
BBC：查爾斯王子將在倫敦會晤胡錦濤
NBA 艾倫致勝三分破網 綠衫軍氣走山貓
G20峰會登場 歐洲三大股市開盤上揚
中國最大旅遊交易會將在大連舉行
新台幣兌美元升2.55角 收33.580元
以出口協會：台灣值得加強經貿投資合作
公務員退休變革 試院：政府每年將省43億元
不滿情婦有染 香港鞋王怒告索回千萬房地產
慎終追遠 宜縣重現臆墓粿場景
藍營籲查南院案 故宮:若檢調查問全力配合
雙卡利率明闖關 藍委籲國民黨團勿阻擋
王金平：三次江陳會 有機會討論ECFA
未參與金控券商轉投資金控 規定應明確
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
士林檳榔攤槍擊案 警方逮捕1嫌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
受家暴外配遭境管 移民署協助取得居留權
國民黨台東縣長初選 三強鼎立爭出線
世維大會：中國武裝監控新疆喀什逮捕90人
金門小三通增設船席 廈門贈躉船派上用場
大甲媽祖南下遶境進香 信眾送1292面金牌
嘉市孝行模範 何旭能將獲全國表揚
高雄市受暴婦女寫作療傷 凝聚重生力量
LEDinside：2012年LED電視滲透率達11%
北韓獲伊朗協助 火箭發射可能成功
以色列新政府對如何解決以巴衝突仍有歧見
景氣差 日本送錢給失業外國人回老家
應商務客需求 4/30起華信北高天天有班機
所得稅法修正案初審通過 100年報稅適用
工程會：愛台12建設 台商有意投資
北韓如發射火箭 日本將加強制裁
地制法修正案協商不順 胡志強:不放棄希望
南韓證實北韓米格23部署於導彈基地附近
培訓高階文官 考試院擬成立國家文官學院
18%優存 銓敘部：名稱不變但平均利息降低
青輔會創業課程 協助青年創業對抗不景氣
觀眾太少？亞洲籃總收回台灣亞女籃主辦權
惠譽：今年台韓銀行業資產報酬率負成長
科展教育舵手 林榮耀獲教育文化獎章
郝龍斌轉述：吳清基沒意願參選台南縣長
蘇煥智：若需要 全力以赴協調陳唐山
周美青與孩童歡度童樂會 鼓勵多閱讀
家長都知何時該洗手 餐前洗手卻不到2成
G20峰會登場 領袖們共商對付經濟危機大計
20國集團峰會領袖討論對銀行家薪水設限
PATA預測 未來三年到訪亞太區旅客穩定增加
高縣新威大橋5月通車 大津與六龜大橋重建
NCC：手機試用有困難 建議比例原則解約
清明機票價格翻倍 大陸航空公司狠賺兩岸客
被控詐領公款 彰縣議長白鴻森被判4年定讞
保障漁民權益 海巡澎湖艦進駐澎湖
劉政鴻角逐連任苗栗縣長 營造豐沛人脈
中國外交部：中美戰略與經濟對話層級升高
馬來西亞總理辭職 副總理納吉將接任遺缺
嘉義區基測報名 214考生免繳報名費
南韓大邱觀光博覽會 台灣官員忙促銷
溫家寶出席東協領導人會議將提系列主張
基市假車禍詐財未果砍人案 2嫌落網
上海世博會門票開始在香港發售
中縣市若升格 胡志強：發展經濟最重要
兩岸教育界人士將出席廈門職教展
外資匯入 新台幣收33.580元 勁升2.55角
國民黨第二波縣市長領表 黨部主委籲團結
台科大與法鼓山合作 首開人文關懷學程
泰后盃高球 中華隊暫居第二
中和潑水節12日登場 體驗泰緬新年風情
紀佳松發片滿月 小蜜桃姊姊做鬆餅慰勞
香港飛東京航機機艙小火緊急折返降落
鈊象預言廣告明停播一天 後天播修正版
防破壞路面 高縣荖濃溪河床砂石車便道啟用
北韓如發射飛彈 日擬進一步制裁
香港歌手關楚耀為藏毒道歉 暫別娛樂圈
失業率升消費弱 2月刷卡金額月減26億元
NBA 太陽重現光芒 114：109射下火箭
青年政策論壇 青輔會徵集議題
李昌鈺勉學子堅持理想 養成多做不錯態度
北縣業餘成棒隊錄取名單出爐 明公佈總教練
稅收減 學者：擴大建設需提成本效益分析
G20峰會舉行前示威衝突 86人被捕
第12屆全球熱愛生命獎章得主出爐
破天荒好親密 美第一夫人和英女王互攬
陳安祥出任星空傳媒台灣分公司節目總經理
葉宜津：蔡英文李俊毅要我去找阿扁
美國務卿與以色列外長通話 同意儘速會面
蔡英文要求葉宜津見扁?民進黨:體諒葉壓力
屏東萬丹農會選舉涉賄選 8人起訴
內政部：工作所得補助申請書15日送達公所
菲總統生日 官員送大禮挑戰世界紀錄
以國外長李柏曼排除撤出戈蘭高地可能性
新保值型買家成房市主力 鎖定3千萬元房產
總統:府過去一度成炒股中心 我傷心很多天
基市議長張芳麗訪澎湖 遊艇上骨折送醫
地制法案明立院闖關 藍有信心 綠待協商
台東縣長藍營初選 饒慶鈴籲尊重遊戲規則
涉雙重國籍 國民黨暫停黃紹庭黨職
陳月卿赴中 陸委會:配偶不在管制之列
台灣首艘渡輪直航 交通部同意大陸尚未核准
北市陸配被誣陷詐賭遭勒索 2嫌落網
7年未出片 傅薇賣屋出輯
地制法明若通過 內政部建議5月送改制計畫
默許不實犒賞清冊？府前科長:沒人這麼邪惡
雙卡利率 消基會盼民法205條修正草案過關
海關金門碼頭將增設X光機 加速小三通通關
國合會農技團轉型 協助當地農民產銷
樂興之時邀憂鬱症病友 開心走入音樂世界
雙重國籍爭議 黃紹庭籲查44高市議員國籍
惠譽：亞洲明年GDP4% 率先自金融風暴復甦
格列佛人體探索館 中市文心森林公園展出
歐洲央行去年10月以來第6度降息
協助國際貨幣基金 20國集團擬大筆注資
建商:新保值型買家購屋 搶先進場擇優布局
吸引中國投資人 泰國在北京成立第二辦事處
中樞紀念蔣經國大會 邀李登輝宋楚瑜參加
採購夥伴大會 10大外商對台訂單約118億元
稅收估短徵千億 追加減預算待觀察數個月
克里姆林宮：巴勒斯坦領袖阿巴斯將訪俄
李朝卿訪杭州 簽訂旅遊備忘錄
基洛夫芭蕾舞團高市演出 戶外同步轉播
日媒：爾必達考慮接受TMC出資10%
美汽車業觸底？ 福特3月銷售大幅回升
民進黨北縣議會黨團掛民調廣告 縣府明會勘
首爾車展明揭幕 17家大車廠展出23款新車
財長：營所稅率降至20% 中小企業傳產受益
金管會擬修法 證券期貨業全面揭露董監酬金
清明時節到 婦團擬推性別平等祭祀文化
金管會：星展聯邦慶豐銀行停發現金卡
時機歹歹 行動電話省錢超級比一比
銀行增貸遲未定案 茂德ECB公開收購添變數
試院擬設國家文官學院 人事局訓練業務不變
勝華遭遣員工盼回任 勞委會:願協助無把握
北韓試射飛彈問題 中國：各方應冷靜克制
對抗全球金融危機 20國集團經濟高峰會登場
HOLA特力屋中國大陸開店17家凸顯新概念
增購肉牛計畫使農戶無法賣牛？農委會否認
利多題材呈現 國際油價反彈站上50美元
銀行亂收費用？金管會：需經通知程序
北市成棒隊甄選球員 郝龍斌：品行要好
特別費案出庭 杜正勝：特別費均因公支用
北市幸運兒 花 3元中200萬元發票特獎
第098066期今彩539三星彩四星彩開獎結果
東海裝設亞洲首部海上風力發電機
新光A11館明標售 牽動金融營建類股走勢
朱立倫：協助馬總統和國民黨找好的年輕人才
第098027期威力彩38樂合彩開獎
涉貪污判4年 彰縣議長:未接到判決書不回應
法50多家博物館將免費開放給歐洲年輕人
金管會：花旗銀未經核准參與現增 罰100萬
烏魯木齊發生爆炸案 1死2傷
輸銀：若兩岸簽金融MOU 將與大陸業者合作
中共黨刊：不能搞三權分立
北韓試射飛彈問題 外交部籲保持自制理性
寄望G20峰會和美國經濟改善 亞股大漲
曾德成：感受到台灣朝野對香港釋出善意
20國集團峰會開幕 英相對達成協議具有信心
出席漁船下水典禮 吐瓦魯總理訪台
北韓若射火箭 美與南韓將號召國際嚴厲回應
因應金融海嘯 府財經小組將提長期性意見
朱立倫為桃園航空城招商 星方投標興趣濃
英相布朗：G20峰會領袖對公報有高度共識
塔吉克聯合軍演 俄羅斯及中國將參加
犯案多到數不清 1慣竊主動向北市警方投案
創新高 美上週失業金新領人數達66萬9000人
中華兩岸連鎖經營協會成立 300家品牌參與
投信:G20成員投入減碳 綠色產業中長線看好
基北區分發入學 7月28日起受理集體報名
政府獎勵金奏效 德國3月汽車銷售量增40%
日本前海將：台灣有必要提升現代化作戰能力
潘石屹：台灣GDP負成長 陸商投資意願低
聽奧游泳 竹縣允全力配合
全球房租最貴城市排行 孟買第4 新德里第8
迷上蜜雪兒 英女王不顧禮儀示好
吳珈慶轉籍案 吳父和撞協各說各話
歐洲央行降息1碼 投信：歐洲經濟沒預期差
中職 蔡英峰把關 La New熊開季3連勝
中職 統一要命失誤 興農6：4獲勝
朱立倫：新加坡可扮演兩岸合作關鍵角色
朱立倫：法令修正通過 陸資可投資航空城
台灣法蘭瓷北京開設全球首家旗艦店
張朝國獲選國際舉重總會副會長
第098066期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098027期威力彩頭獎1人獨得
與會者：G20峰會將為IMF和世銀挹注1兆美元
不景氣影響 美國暴力案件暴增
G20峰會登場 東協要求西方國家勿設貿易壁壘
創新高 瑞士去年洗錢金額增一倍以上
誤導裁判員 F1撤銷韓密爾頓澳洲站季軍榮銜
盼化解黨內危機 蔡英文明晤游錫(方方土)
G20峰會國際儲備貨幣議題 美元地位難取代
新洋基球場將重寫新歷史
20國峰會充裕貸放機構資金以拯救受困國家
20國峰會提對策 縮短衰退期並保存就業機會
國際紅十字會菲南被綁架3人之1獲釋
馬來西亞總理請辭獲准
蔣經國百年冥誕 總統府邀李、宋送參加
遠傳推出「遠傳哈啦精省」費率方案 網內互打全面升級再抽百萬黃金
涉政治議題? 朝日新聞訪扁法務部駁回
法國愛德蒙得洛希爾基金登台 宏遠投顧跨足資產管理處女作
美國防官員：北韓最快明天發射衛星
G20決定振奮人心 激勵美股大漲
今天的台灣英雄：連加恩遠離功利擁抱世界
傳日相麻生太郎稱北韓可能4日發射火箭
加拿大抗議阿富汗歧視婦女法律
G20峰會團體照 連領袖人頭都找不齊
G20峰會 胡錦濤發言促國際貨幣多元化
歐巴馬：光靠杯觥交錯無法救經濟
全球稅負痛苦指數 法國第1 中國第2
防止畢業失業潮 培育校園學子專案管理專長
YU SUSHI ‧ YU寿司
113家大陸組團社體驗台灣區域創新遊程
清潔牙齒，就從餵食寵物飼料開始!
2009富士數位科技‧春漾耍新機
精算旅遊大作戰 春遊澳門最超值
國立傳統藝術中心98年4月『南腔北調樂與舞』
昨天台幣狂漲 一度飆升6角
中華郵政發行 高捷郵票
聯合號遭撞獲日方賠償 漁民辦感謝會
洋基今年被看好 坦言部分票價偏高
馬英九宣布世運會開幕 陳菊:盼協商
陳景峻:「玉山午報」確定4/10日發刊
去年6月入監 余文假釋本週出獄
火箭發射在即 北朝鮮米格-23往東部署
中國封殺YouTube 自由之家譴責
北市爭取2015年世大運 馬總統強力推銷
歐巴馬扮和事佬 化解法中避稅天堂爭議僵局
祖先牌位無姑婆 婦女新知爭祭祀性別平等
爭取世界最棒工作 台灣王秀毓將和15人對決
初等考試放榜 考選部：40歲以上錄取40人
阿里山花季進入尾聲 酒紅朱雀現蹤
中信金等三金控 響應調整股東會日期
返鄉謁祖 大陸老台胞團返國
性感廣告引爭議 舒舒：沒有物化女性
高官配偶到中國 民進黨:將形成國安漏洞
故宮：翠玉白菜重貼標籤上架 呈現事實
陸客不守規 英領事館蠟像斷指
梵蒂岡批評 中國打擊地下教會活動
為進大學門 男子冒充台胞被開除
查爾斯與胡錦濤 倫敦首次會晤
地制法三讀過關 台中院轄市升格在望
央行:我3月外匯存底為3,001.22億美元
境外接觸? 海基會:出國行程皆公開
國家圖書館獲教育部97年度政府服務品質優等獎
期交所黃金暨股票選擇權有獎徵答吸引逾12萬人次參加
競當遠傳週末簡訊天王/天后 半年可享簡訊最高3000元抵扣優惠
土地銀行主辦中南紡織新台幣15.4億元聯合授信案
台開「快樂洄瀾灣」塗鴉鳴槍 全國最大規模文創活動花蓮啟動
歡度兒童節 國賓飯店A CUT STEAKHOUSE首推「A+寶貝兒童餐」
最低4折歷年最低價 中信飯店台中旅展雙人住宿1999元起
9,900元起暢遊大馬 感受南洋風情
車城洋蔥慶豐收 六福莊推樂活農家樂行程
新壽A11標出116億元 安泰人壽得標
以色列強硬派新外長涉貪瀆 遭警方偵訊
中國統計局長：PMI指數連升4月 經濟回暖
G20峰會結論 德法領袖同表滿意
G20峰會結束 市場樂觀 歐股收盤大漲逾4%
G20各國領袖9月紐約再會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英相：超主權國際貨幣 G20下次峰會討論
高層恢復往來 法總統否認與中國有「密約」
不顧G20高峰會公報 瑞士將繼續承做秘密帳戶
OECD將菲律賓等4國列入避稅天堂黑名單
歐巴馬：G20高峰會後 全球經濟站上轉捩點
G20激起經濟復甦之望 國際油價飆漲逾4美元
新洋基球場首場表演賽 王建民既期待又興奮
歐巴馬：G20峰會成果豐碩 全球復甦轉捩點
美商週：國際貨幣基金是G20峰會大贏家
沙柯吉否認中國禁止他會見達賴喇嘛
天氣回暖雲量較多 5日又有鋒面
台灣主要日報頭條新聞標題
瑞士歡迎G20結果 但也將捍衛銀行保密
里約政府築高牆隔離貧民窟 引起各界議論
吳明機升任經濟部技術處長 上午交接
近2年半台商回流448億 大陸案源逾9成
誰將代表歐盟在歐美峰會發言？ 捷克陷苦思
降低工業稅奏效 巴西3月汽車銷售強強滾
台股開盤上漲67.56點 為5541.34點
索尼易利信網賽 波特羅爆冷擊敗納達爾
企圖賣官 美伊利諾州前州長貪污罪起訴
胡錦濤會見麻生太郎 建議妥善處理敏感問題
BBC：中國整頓獄風 盼杜絕虐囚問題
G20峰會結論 救經濟多箭齊發
美連續申請失業救濟人數創新高
中國大陸清明祭祀花樣百出引起爭議
美元走弱 新台幣早盤勁升逾2角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美眾議院通過菸害防制法 史無前例授權FDA
北京赴台灣旅客3月比2月增加超過5成
北大教授「上訪者有精神病」說引軒然大波
本周上映新片 家庭親情片有媽媽的味道
利多匯集 營建股氣勢如虹
打擊盜墓 中國文物局增設督察司
澳洲總理去年訪中 傳中國進行網路間諜活動
立院國是論壇 地制法修正案成焦點
腸病毒重症嘉市佔3例 加強洗手宣導
美癌症研究中心介紹中西醫治療癌症
利多匯集金融營建強勢 台股高檔震盪
A11下午標售 金融指數創近半年新高
業績翻揚 證券股漲勢凌厲
美眾議院通過2010年度3.5兆美元預算案
金門發現女屍 警方初步研判溺水死亡
美新年度預算 獲眾議院通過
不動產業者使用定型化契約 複查不合格偏高
世界最棒工作 王秀毓入選16強決選名單
瑞銀：低利資金行情 台股上看6000點
納比斯科高球賽 曾雅妮暫居第6
新加坡採購經理指數連續第7個月萎縮
中國商界領袖榜出爐 民企佔2/3
鈊象:遺憾廣告遭誤解 明天以修正版播出
經合組織抨擊避稅天堂 公布黑名單
吳伯雄:不管誰選北縣長 支持周錫瑋縣政建設
北縣僅胡志強能贏蘇貞昌?藍委:未必如此
鋒面到 墾丁音樂季有涼意 記得帶外套
中國前副總理曾培炎出掌新智庫卡司強
大雪山遊樂區山胡椒開花 花海美不勝收
法務部裁准假釋 余文最快下午出獄
日圓一度跌落1美元兌100日圓 創近半年新低
河北保定數千名國企工人集體罷工
邱正雄：雙卡利率上限 應先檢視成本結構
韓媒：北韓火箭搭載衛星可能性較高
總統宣布世運開幕 體委會：合乎世運儀程
公務人員初等考試放榜 8日起填選志願
納比斯科高球賽首輪 琳希康領先曾雅妮第六
黃金暨股票選擇權有獎徵答 3月得獎人出爐
胡志強：參選台北縣長的可能性很低
G20有助穩經濟振信心 後續看能否落實
泰國兒童鋼管秀 引發民眾震怒
胡志強：目前沒參選台中直轄市長的打算
金管會:揭露金融業董監酬金 盼建立市場紀律
綠島等6離島航空票價補貼 提高1至2成
星企業削減人力成本在亞洲4市場居冠
超商現煮咖啡興起 消保會鼓勵標示咖啡因
中國專家：大陸今年經濟成長將由低轉高
吳釗燮：不會競選彰化縣長
教部補助暑期工讀及志願服務申請 4/30截止
價量齊揚 新台幣中午升2角暫收33.380元
美參院通過新年度預算
地制法下午闖關 綠營:高雄台南同步升格
又是面子工程 重慶擬建世界第一航標塔
專家：G20峰會非全球經濟特效藥
葉宜津：民進黨用傷害同志方式做整合
陳義雄遺孀拜會陳聰明 促速辦319案
陳菊盼由馬總統宣布世運開幕
綠委：勞退基金有保證收益率 應改善帳管
法務部赴中市說明治療專區案 市府:勿強設
杜英宗建議台北上海證交所 3年內結合
周錫瑋：民調是政治上的炒作 不會回應
G20鉅資救市 投顧:金融股最先受惠
貪污被告不說明財產來源罪 立院下午處理
腎醫腎友爭權益 要求健保資源合理分配
國圖資訊檢索 每日逾48萬人次使用
鼓勵節約用電 北市府舉辦百萬抽獎金
醫院不通報自殺 南市擬自殺防治自治條例
歐巴馬北約峰會處女秀 將提新阿富汗策略
日產官學將展開新型萬能細胞實用化研究
台股收盤漲55.85點 為5529.63點
地制法修法 朝野黨團上午協商有共識
葉宜津指遭黨設計 民進黨：不可能
G20誓言拚經濟 亞股早盤紅光滿面
台股開高收紅 漲55.85點
港府：香港非避稅天堂 稅制簡單清晰
美學者籲美政府貫徹台灣關係法售台武器
台灣59所大學報名兩岸高等職業教育展覽會
4月台指期收跌3點 逆價差20.63點
杜英宗：最壞時候已過 全球經濟不會更糟
維護治安考量 印度禁止使用中國製手機
黃介正：台灣不必迷信高科技武器
泰柬部隊邊境短暫交火 兩國緊張關係升高
中國專家估3月消費者物價降幅縮小
4月電子期收跌1.65點 金融期漲14.2點
短線急漲近3成 金融股多檔爆1年來大量
樊綱：中國經濟沒有大泡沫不會硬著陸
小威擊敗姊姊大威 晉級索尼易利信網賽決賽
總統主持黃帝陵遙祭 政府遷台後第一次
索尼易利信網賽 艾薩蘭卡晉級決賽
中國醫改方案可能在清明節後出爐
周錫瑋：若統籌款603億沒爭取到不參選連任
澳洲打工度假簽證 台灣獲核發成長率最高
拉丁美洲今年整體經濟將負成長0.3%
中國仍打壓「零八憲章」並羅織劉曉波罪名
軋空行情發威 台股站上5500點
中國8部委聯手促進汽車消費
入圍大堡礁最好工作 王秀毓明提前赴澳洲
四川南充市三壩鄉將建首座核電站
烏魯木齊爆炸案 1死2傷
納吉出任馬來西亞第六任總理
世紀風暴 G20大幅強化金融監督管理
廣州起飛客機延誤 乘客衝上停機坪抗議
G20挹注IMF 瑞銀：新興市場可受惠
南加大學生死亡車禍引發洛杉磯群情激憤
陸委會第三次江陳會文宣動起來 一週排5場
協助扁家找工作偷渡？慶富造船陳慶男否認
IWGA致函KOC：將邀馬總統為世運開幕貴賓
AIG前執行長：美政府紓困計畫終將失敗
歐巴馬伉儷前往法德 出席北約峰會
元大涉背信案 馬志玲夫婦遭求刑10年徒刑
節能減碳送汽車？環團批方向不對
台股漲55點 三大法人買超50.45億元
響應世界自閉症日 南加僑社關懷自閉症兒童
步歐麥特後塵？ 警方調查李柏曼涉貪案
吐瓦魯新漁船下水 蕭萬長祝賀兩國邦誼長存
憶兒時成長地 歐巴馬計劃年內訪印尼
從警30年 張永昌苦讀17載警大金榜題名
中國官員：適當時機恢復水泥出口退稅
立院三讀 增訂貪污被告不說明財產來源罪
查爾斯王子在倫敦首次會晤胡錦濤
台日換函 打工度假簽證制度6月實施
外交部：6月開放赴日打工度假 1年2000名額
王振堂:做好營運總部配套 台灣可最快復甦
王貴雲證實接任長庚董事席次
多家金控擬調整股東會日期 金管會:樂見
歐洲三大股市 開盤下挫
赴台遊1週年慶 浙江媒體再組赴台團
檢方：馬志玲夫婦造成元京證6.7億元損失
影集「急診室的春天」 播出15季後風光下檔
推動海洋事務 政院擬設海洋委員會
新台幣兌美元升2角 收33.380元
東莞台商籲提高營運總部優惠 吸引台商回流
標檢局檢測市售玩具 1成5可塑劑逾量
美調查稅務詐欺案 起訴首名瑞銀客戶
健康不佳 吳德美聲請延緩入監 檢方審酌中
擴大交際圈 台商舉辦泛太平洋商會聯誼
金門蔡姓族人太武山禁區祭祖 流露淳樸族風
關心遊艇產業 蕭副總統登船參觀
茂德聯貸案 台銀：細節待釐清尚未簽約
地制法修法 蕭家旗:速擬改制計畫申請合併
日中商定麻生29日訪中國2天
支持歐巴馬施政 美參眾兩院通過預算計畫
央行：3月外匯存底突破3000億美元 續創新高
泰柬部隊邊界猛烈交火 兩名柬埔寨士兵喪生
三聚氰胺影響降低 中國乳業市場回暖
中選會公告蔣乃辛當選立委
緊張升溫 南韓情報：北韓火箭最快4日發射
台水公司首例 在中市興建公園地下維生水池
基市議長張芳麗澎湖考察受傷 狀況穩定
地制法修正過關 藍委慶賀綠委籲莫差別待遇
駐以代表處辦攝影展 引國際友人認識台灣
林麗韞率團回台灣祭祖
河北保定國企工人罷工 數千人徒步赴北京
第11屆高交會 主辦方指有信心辦出人氣
聯合國人權事務主管指責G20排斥窮國
富邦拍攝防自殺廣告 總統呼籲珍愛生命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
和呂秀蓮會面與否 林麗韞：不知道
地制法過關 折衝台南高雄考驗執政團隊
北韓發射火箭在即 南韓進入最高警戒狀態
盛治仁:國際賽事經驗 有利北市爭辦世大運
新光信義A11由安泰人壽116億元得標
樂透得主贊助 宜蘭文化國中直笛團赴日得獎
增訂貪污被告不說明財產來源罪 總統肯定
98學年度指定科目考試 6日起受理報名
本週加權指數上漲2.58% 橡膠股漲幅最大
證交所：本週市值13.96兆元 增幅2.38%
阿里山鐵路奮起湖車庫古蹟 撤除攤販
證交所：截至3月底上市股票本益比13.89倍
參訪高雄餐旅學院 蕭副總統植樹與師生合影
婚姻亮紅燈 賈靜雯哭訴盼見女兒
嘉義縣衛生局抽驗51件熟食 6件不合格
校正公電（CAP 215號）
預防夏日兒童疾病 醫師：保持通風勤洗手
陳肇敏訪高市府 允不本位主義
張銘清案8日首度開庭 台南地院戒備
宣導拒菸拒檳榔 高市公民教學上街頭
地制法修正通過 林右昌籲基市應加入台北都
副總統期許工研院為台灣產業創新火車頭
地制法修正通過 總統府：有利台灣發展
兩岸官員密商陸資議題？陸委會：非事實
過動兒學習交友狀況多 在校在家都令父母愁
中油：明起汽油降0.2元 柴油降0.3元
送愛到蘭嶼 王貴雲：永遠以公益為第一
高風險企業明年應有安全衛生系統 違者罰款
G20峰會同意挹注 IMF資金來源目前不清楚
金士傑演失智退休老兵 挑戰1秒鐘掉淚
台灣3月外匯存底3001.22億美元 世界第四
雲林縣大同醬油 獲回教食品Halal認證
海基會澄清 絕未在第三地與大陸協商
男子獵殺4隻山羌 警方攔截查獲
台塑化:明1時起汽油降2角 柴油降3角
金融風暴 波斯灣埃及勞工爆回鄉潮
提高幼兒疫苗接種完成率 中和市訂獎勵措施
歐巴馬抵達法國 準備出席北約高峰會
吸毒男子遭刺傷 包紮傷口繃帶也藏毒
聯合號漁船遭撞沉案 日方賠償金陸續匯入
地制法修正三讀 黃仲生：全民皆贏
G20共識 金管會：若對台有助 願主動配合
泰國拚觀光妙招 鼓勵台灣夫妻赴泰做人
海協副會長安民6日首次來台會務交流
交通部路平專案 省道整修人孔蓋移入地下
校正公電（CAP035號）
蘇格蘭皇家銀行將在全球進一步裁員
胡志強：改制作業儘速展開 擬5月初申請
李明博：南韓預料北韓明天發射火箭
大陸老台胞回台祭祖 許文彬：春燕飛來
日防衛相：已作好準備因應北韓發射飛彈
菲國暫禁台豬肉輸入 農委會：影響不大
中國經濟崛起 人民幣動見觀瞻
台北監獄未獲保護管束令 余文未假釋出獄
出口商外銀拋匯 新台幣收33.380元 升2角
四川警方公布哨兵槍擊案兇嫌影像
地制法修正案通過 南縣市力爭合併升格
白宮搞烏龍 採訪電話號碼誤列色情專線
社福團體關懷兒童做公益 有請周美青
清明菊花價變動不大 劍蘭秀線向日葵回穩
州議會揚言刪預算 馬里蘭大學放棄播放A片
北市商辦空置率增租金降 市場打底回溫
經建會:地方建設擴大內需案 標案完成率78%
4男子持槍販毒 高縣警查獲送辦
調查：新加坡人最擔心死前成家人負擔
亞丁灣護船 日本將首度派遣P3C赴非
馬來西亞新任總理納吉宣誓就職
中縣鄉鎮市代聯誼會要求實施區域自制法
勞委會擬提供勞退帳戶試算服務
高快速公路禁用再生胎擴大 國道稽查重點
癌症病童為生命奮戰 馬總統感動哽咽
輪狀病毒高峰期 高市醫院推新型疫苗
銅像達人陳蘭萍:經國先生多活10年台灣改觀
NATO高峰今明舉行 會前已有300示威者被捕
中華郵政將發行故總統蔣經國紀念郵票
高市府推合併改制計畫書 市議長支持
微創比基尼開心手術 傷口比基尼遮得住
港府批准1058名外地優秀人才來港定居
梁國源:G20擬監管影子銀行 可穩定國際金融
楊秋興盼高縣市合併案與中縣市同步進行
廖了以：確定改制縣市名單 不能晚於9月初
東南非8國合力降低運輸成本
林佳龍重申參選台中市長決心
林麗韞今返台 曾擔心被打
兒童節前夕 北市小學生提建言與願望
縣市統籌分配稅款不減少 胡志強支持
2009世青射箭賽 中華隊以新竹高商為班底
呂秀蓮告新新聞案 大法官釋憲認未違憲
李進勇特別費案 特偵組傳喚1名證人說明
美國擬放寬銀行認損標準 證期局：不跟進
莎拉布萊曼明晚小巨蛋開唱 沙費納當嘉賓
國際油價微跌 每桶仍在52美元以上
告知扁要提陳唐山選南縣長？蘇嘉全否認
勞委會：高中以下外籍語文教師 有限額
高市議會函AIT 協請查察黃紹庭有無美國籍
墾丁春吶 阿美族祈福靈祭中開幕
泰后盃高球賽 中華隊團體賽摘銀
日月潭區漁會選舉涉暴 劉淑梓夫婦收押禁見
國人自製H5N1禽流感疫苗 下半年臨床試驗
大陸旅遊業者來台踩線 高市觀光局熱情接待
常州在台塗鴉遊客盼交罰金表悔意
新光A11逾百億元標脫 下半年商辦注強心劑
G20決議監管信評機構 學者籲鬆綁成立條件
歐巴馬要求北韓 停止火箭發射挑釁計畫
第098067期今彩539三星四星彩開獎結果
香港警方調查中信泰富外匯交易虧損案
第098027期大樂透與49樂合彩開獎結果
郵電共管土地糾紛 中華電信被判賠近1700萬
免費治眼疾 印度32人幾乎全盲
體委會修改身障獎助辦法 聽奧金牌獎金90萬
美國3月失業率達8.5% 創25年新高
遭解僱機師控華航維修不實 民航局:無問題
美眾議員迪林肯將訪台
增訂財產來源不明罪 法務部：有利打擊貪腐
陳肇敏:實施募兵後 延長教召厚植後備戰力
行政區域重劃將啟動 中央地方挑戰多
潤餅加纖減糖 春天吃出美味健康加分
地制法修正 縣市合併工程考驗中央與地方
G20實質共識多 穩定全球金融已見開端
劉揆：組專案小組重新檢視反毒政策
北所搬遷案影響生態 環保署要北縣重提計畫
曾蔭權宣布香港未來發展6項優勢產業
SBL 何守正本季得分新高 台啤克台銀
安泰人壽116億元標得新光A11 房仲業:划算
電影音樂家莫利柯奈音樂會 5月底登場
周錫瑋：北縣沒道理比中縣市慢升格
北所搬遷案 北縣府：不會衝擊環保生態
游錫（方方土）:臨全會案不宜繼續推動
陳肇敏：協調退輔會 盼補貼榮民眷掛號費
成棒甲組春季聯賽 合庫8:4勝維輪實業
美國女子連三天每日一顆葡萄柚 差點截肢
美俄關係改善有望 麥維德夫稱歐巴馬同志
宣傳赤壁下集 林志玲東京發表日文寫真集
泰逮捕2台籍毒犯 查獲近29公斤海洛因
G20協議提振市場信心 亞股持續漲勢
愧疚引發爭議 F1車王韓密爾頓深感抱歉
台北監獄：余文4/6上午將假釋出獄
爭議餘波 F1邁凱輪車隊賽事總監停職
溫州3天奢侈品展吸金1億人民幣
教部草案:101學年高中入學免試名額至少4成
大專畢業生實習方案 企業前3個月不能裁員
書店成藝術展場 上架書籍著新裝化身展品
綠洲台北開唱 1萬5千歌迷擠爆南港展覽館
美疾管局：嬰兒奶粉含火箭燃料化學成分
北約峰會 美國為阿富汗新政策尋求支援
國泰世華星國分行開幕 逆境開拓市場
馬來西亞葉秀珠 今年來台第100萬名旅客
體委會擬提高領獎門檻 身障運動團體反彈
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美修正會計規定 放鬆銀行所承受壓力
東京櫻花盛開 光雕夜櫻高雅迷人
是否後悔選總統？歐巴馬：有時候
台籍4毒犯在大馬被控非法交易 不准交保
美3月失業率升至8.5% 1983年以來新高
美參議員馬侃：中國必須在北韓問題上多盡力
第098067期今彩539三星彩四星彩派彩結果
呂慶龍指大陸處理台薩外交關係是重要指標
美國仍有一成多民眾以為歐巴馬信奉回教
WHO任命李連杰為親善大使
中華職棒 兄弟象勝統一獅 中止2連敗
對抗經濟危機 G20未來1年餘將支出5兆美元
大開資訊：陳月卿著作內容絕無矮化國格
胡錦濤G20倫敦行程 中外交部獨厚新華社
研究：大麻有助抗癌
泰柬邊界2度交火 雙方各有2兵死亡
高捷ATM交易明細對中88、888 最高送一卡通加值金1000元
“世界最理想的工作”入圍候選人從11名擴大至16名
中華郵政發行 蔣經國紀念郵票
境外接觸? 海基會:出國行程皆公開
報導指Google正談判爭取購併Twitter
民調：蜜雪兒人氣旺 更勝歐巴馬
日內瓦發明展 台灣團滿意獲獎成績
今天的台灣英雄:朱學恆不當富翁快樂做自己
阿里山花季近尾聲 垂絲海棠盛開
超人氣歐巴馬首度造訪 德民眾熱情歡迎
洋基新球場首戰 王建民勝投候選
G20峰會成果豐碩 歐美獨大局面不再
清明掃墓 高速公路南下壅塞
金門古蹟蔡攀龍墓 見證清代前期台灣歷史
MLB熱身賽 王建民拿下洋基新球場第一勝
美法第一夫人時尚「嬌」點 聯手抗愛滋
日媒訪扁"涉政治議題" 法務部說法矛盾?
快報／北朝鮮已發射火箭? 日本政府5分後更正
兒童節周美青聽學童心聲 提醒家長多陪小孩
因應北韓發射火箭 李明博召開緊急會議
政院：縣市升格無須選舉聯想 歡迎監督
鐵桶藏毒走私 警方起出海洛因4705公克
新洋基首戰 王建民專注 投出第一顆好球
基隆警方查獲走私k他命 市價逾上億元
南韓軍方：北韓未啟動基地雷達 尚無發射跡象
林麗韞首訪故宮 讚嘆中華文物世界之最
彰縣消費券抽土地 外縣市民眾中獎機率高
掃墓公車獲好評 郝龍斌籲民眾多利用
鄭南榕自焚20週年 紀念館辦追思活動
廢營利事業登記證 立委憂逃漏稅犯罪
納比斯科高球2輪 金楚籠領先 曾雅妮第15
攸關雙卡利率 林益世:民法修正案先協商
春吶邁入第15年 原創樂團舞台
漢城僑中師生獻花 紀念蔣公逝世34週年
NBA 韋德光芒四射 熱火拿下季後賽門票
影星艾希頓庫奇：老婆黛咪摩爾救自殺女一命
英美研究： 南極冰棚快速消失超乎預期
MLB熱身賽 郭泓志1局飆2K
副總統：生物多樣科技 重要經濟資源
推展海上觀光 花蓮港務局爭取郵輪旅遊
台中縣市合併升格成敗 地方民代關鍵變數
景氣不佳 洋基新球場火紅 吃喝玩樂好去處
玳瑁誤闖漁網 漁民和海巡員協助野放
天氣因素? 北韓今未發射火箭
鈴木一朗胃潰瘍 王貞治：早發現可早治癒
雷達訊號判讀錯誤 日本誤報北韓發射火箭
日本沖繩副縣長訪花蓮 推動藍海公路計畫
吳政彥手指作畫 作品展現旺盛生命力
日本職棒 許銘傑登板 1.1局無責失
親北韓報紙：北韓火箭技術可用以研發飛彈
歡度兒童節 高市多項活動多元熱鬧
聽奧選手更安全 北市下週起宣導禮讓行人
日政府發言人：北韓今天可能不會發射飛彈
金門擎天廳開放參訪 遊客肯定不虛此行
打遍非洲無敵手 跆拳3兄弟盼為台灣出戰
伊能靜現身西門町 隻字不提婚變
馬就職周年 反對黨磨刀霍霍
北韓今未發射火箭 日本鬆口氣
響應公益 徐若瑄與媽媽送愛到偏遠山區
搶救僑委會 金門明辦萬人連署
莎拉布萊曼開唱 中文大家晚安向觀眾問好
白金漢宮：女王並未被義大利總理觸怒
歐巴馬惋惜美國與歐洲關係隨波逐流
無論是否發射火箭 美國均願與北韓談判廢核
紐約州驚傳槍手濫殺事件 恐有多達13人喪生
瑪丹娜申請領養孤兒 馬拉威法院拒絕
歐巴馬：美慘淡就業數據凸顯全球行動必要性
紐約州驚傳濫殺事件 疑為亞裔槍手犯案
紐約州濫殺事件 傳警方帶出兩戴手銬男子
紐約濫殺事件13人遇害 傳警方請來越語翻譯
電視台：紐約州濫殺事件落幕 犯案槍手殞命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國經濟數據欠佳 歐洲股市轉弱
美股利空不跌 道瓊指數站上8000點大關
紐約州上州爆發重大槍擊殺人案 13人死亡
中國倡超主權儲備貨幣 德財長：不會成功
索尼易利信網賽 喬科維奇擊退費德瑞晉決賽
紐約州賓安頓重大槍擊案 42歲亞裔男性犯案
紐約州賓安頓鎮濫殺事件 包括凶手14人喪生
金融危機不影響巴西投資購物中心計畫
英財相：G20峰會結論無法預防失業人數增加
疑似越裔槍手紐約州開殺戒 暑殺13人後自盡
G20峰會再唱雙簧 德法軸心成形
紐約州移民中心屠殺慘案 歐巴馬表震驚難過
釋善意 傳歐巴馬將取消赴古巴探親匯款限制
南韓媒體：北韓發射火箭進入倒數計時
清明掃墓雲多溫暖 西半部有霧
加總理憂心經濟 表示自己也可能失業
中國大規模調研 準備因應下波金融海嘯
MLB 鈴木一朗出血性潰瘍 首度列入傷兵名單
中國社會一隅：當公款消費已成理所當然
廣東派兩艘漁政船5月赴西沙巡航執法
中國東方航空客機遭鳥撞擊平安返航
北約祕書長誰接棒？ 各國領袖還在「喬」
韓電視快訊：北韓可能即將發射長程火箭
官方承諾給予河北保定請願工人滿意答覆
北韓宣稱已完成準備 「很快」將發射火箭
紐約州發生重大槍擊案 歐巴馬表震驚
台北國際汽車零配件展4月中登場 規模不減
今年前2月 廣東271家外資企業關停搬遷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓國會外委會決議 促北韓停止發射火箭
連戰獲西安交通大榮譽教授銜
美失業率達8.5% 創1983年以來新高
第11屆海交會將舉辦台灣特產品大陸訂貨會
塔利班捲土重來 已非吳下阿蒙
納比斯科高球賽 曾雅妮暫居第15名
廣東13家旅行社承諾台灣遊每天不低於900元
愛阿華州允許同性婚姻 創美中西部先例
歐鴻鍊訪薩爾瓦多 商未來合作關係
美澳辦公用品大型連鎖店 下週來台採購
財部:消費券兌付金額613億元 回籠達7成
綠營吊車瑋廣告 北縣府:未經申請須先取下
基測第1次測驗 31萬5391人報名較去年少
上海人肯花錢貸款買房子車子
陸媒：中國籃協可能接手舉辦女籃亞錦賽
燒錢留才 「二房」擬發放2.1億美元
大陸簽署衛星協議 飛機上可打電話上網
路透引述日本媒體：北韓已發射火箭
吸引中台灣旅客 馬來西亞推低價優惠團
綠營：吊車瑋廣告不申請 6日取下
聖多美普林西比外交官員明訪台
進軍洛城 大韓航空將斥巨資建摩天大樓
調查:台灣兒童快樂分數77分 家庭生活殿後
神經超級緊繃 日政府撤回北韓發射火箭聲明
中國大陸海軍將首次舉行「觀艦式」閱兵
索尼易利信網賽男單 莫瑞將與喬科維奇爭冠
NHK指北韓發射火箭 韓駐日記者：報導有誤
老翁準備掃墓祭品 不慎引發氣爆2度灼傷
上海世博會官員啟程出發赴台促銷門票
8千多人公祭軒轅黃帝 連戰等人參與盛會
北市首季西門商辦空置率高 敦南租金降幅大
日擺烏龍 誤指北韓已發射飛彈
清明掃墓常見酒後駕車 警方加強取締
傳日本三大銀行集團出現年度淨損 6年來首見
不景氣 7成家庭收入減 子女開支逾半不減
金管會:揭露金融董監酬金 期與國際一致
金融改革刻不容緩 台灣與國際齊步走
洋基新球場 王建民與賈霸老派成了新室友
全美第三州 美愛阿華法院裁定同性婚姻合法
保發中心:1月財產保險保費收入年減15.03%
北韓日本關係緊張 朝野立委籲政府注意
麻疹疫情蠢動 南投衛生局籲幼童接種疫苗
韓國11種爽身粉含致癌物 衛署籲消費者注意
歐巴馬經濟顧問基金公司兼差 520萬美元落袋
中國嚴打不法 多家公司高管違規炒股被查
中國官員指房市暫時回暖 專家估將跌50%
印尼北蘇拉威西省發生6.5強震
泰南動盪 華人清明掃墓今年更顯冷清
馬國總理就職演說 強調將檢討國內安全法
線上遊戲童顏巨乳迷思 迎合視覺感官
歐鴻鍊：薩總統當選人肯定台薩合作成果
截至去年年底 安置身心障礙民眾1.7萬人
印尼再傳強震 規模6.5
南縣爭議縣市升格效應 民進黨下週開會
聚焦海巡攝影比賽 最高獎金3萬元
內政部：人口數非改制直轄市唯一要件
紐約州槍擊案受傷中國學生狀況穩定
特偵組下週再結部分扁案 追加扁珍罪名
北市棒球隊名單出爐 溫志翔郭岱詠等入選
巴基斯坦官員：疑似美國飛彈攻擊釀13死
國合會116名外交替代役 4/14前可申請
華郵：美政府考慮迴避國會限制的紓困措施
情侶聯手詐騙 嘉義市警方循線偵破
世界書香日 北縣圖書館送嬰幼兒閱讀禮袋
外國商會：雙卡利率若降 影響民間消費
天氣晴朗 基隆南榮公墓現掃墓人潮
黃紹庭雙重國籍疑雲 本土社團綠營要求徹查
調查：中國女性「性」福指數低
廢水回收再利用 中港加工區年省近3成用水
水稻徒長病趨嚴重 台東農改場提供防治方法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
穿著印有印度教圖案T恤 女觀光客遭強迫脫下
北市清明掃墓 1處起火另1人送醫
晶圓梨晶翠梨不需每年嫁接 石岡農會售梨苗
印度警方教導女性防身術 高跟鞋踢歹徒下襠
香港設立首個自殺者親友網上紀念館
清明時節公墓火警多 衣物著火別亂跑動
北市開出11張發票特獎 商家周一齊歡慶
房仲業：3月中古屋成交量 近9個月新高
美學者：生小孩解決人口老化 不是好主意
擴大內需 經部調整砂石規劃 估全年不缺料
淨化空氣 中市擬淘汰3000輛二行程機車
清明掃墓 高縣墓園發生30多件火警
首屆國民黨全國青工總會長 5日選出
清明掃墓 南投傳出13起公墓火警
高中職五專免試入學案 6日起辦19場公聽會
江蘇無錫網路遊戲虛擬裝備辦拍賣會
烏魯木齊火車站前公開處理搶劫竊盜犯
四川廣元工商所長剛上任就亂收費
大專院校英語演講決賽 政大陳仲聞奪冠
兩岸紅十字會建熱線機制 共同應對災害
中國寬鬆資金610億 專家指具降息條件
越南外資出口營業額今年恐減少10%至15%
返台祭祖老台胞 曾任大陸高官一生傳奇
長三角交通規劃：2011年南京至杭州1小時
波音737客機緊急迫降莫斯科機場 無人受傷
SBL 鄭人維致命三分球 金酒再勝達欣
塔利班首領自稱犯下美槍擊案 巴國嗤之以鼻
新屋葉家祖祠數千人祭祖 已成地方盛事
青年參與社區行動計畫 促青年關懷在地議題
掃墓焚燒金紙不慎 金門傳25起火警
清明節 馬總統富德公墓祭亡父
廣播主持人朱衛茵出書 鼓舞受挫者愛自己
金門3600元金酒回饋券 明首次發放
大陸海旅會:赴台旅遊滿意度86.4% 零投訴
香港明舉辦紀念蔣中正逝世34週年圖片展
為博鰲論壇蓋機場 離會場15公里
日媒轉載：中國北海艦隊部署俄製基洛級潛艦
采風樂坊美夢成真 國家劇院演出西遊記
斯洛伐克總統大選今第二輪投票
墾丁音樂季 查獲61名搖頭族
正田樹復仇 率興農4:0完封La New
統一勝兄弟 呂文生成最快百勝本土總教練
玩具夢想基地油畫展 帶小朋友進入玩具世界
大陸旅行社：直航機位和3至4星房間不足
中國政府將研討是否提新的經濟刺激計畫
調查：57%香港兒童擔心受金融海嘯衝擊
保生文化祭 總統籲祭拜結合文化歷史意識
全中運聖火苗栗點燃 明起傳遞25縣市
河北保定徒步赴北京請願人員陸續返鄉
墾丁音樂季未逢連續假期 人潮驟減
傳言戴克辛捲入泰柬邊界衝突事件
北約領袖步行跨過萊因河 見證法國重返北約
陸客野柳刻字事件 觀光局:處罰不是目的
研商阿富汗對策 北約秘書長人選又起爭議
預定期間首日未發射 北韓讓世界繼續猜謎
山東菏澤腸病毒死亡病例上升到11例
北約任命丹麥總理出任下屆秘書長
失業兼英語能力欠佳 美槍擊案兇手沮喪憤懣
馬兼國民黨主席？府：當務之急推動經濟
北韓發射衛星 聯合國不太可能通過新制裁
美國軍方：北韓發射衛星失敗
馬就職周年 反對黨磨刀霍霍
國民黨：吳伯雄是否續任主席 言之過早
江玲君當選KMT青工總會長 將任指定中常委
數十萬人羅馬集會 抗議政府金融危機對策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
索尼易利信網賽 艾薩蘭卡奪冠
不景氣 以色列鑽石進出口衰退
以色列台僑社辦兒童節繪畫比賽 兩岸同歡
美匹茲堡發生槍擊案3名警察喪生
巴基斯坦卡車貨櫃發現46具屍體
今天的台灣英雄：辛麗莉台灣媽珍愛身障囝
德報：港澳從避稅天堂除名 凸顯中國影響力
NBA 米勒大三元 七六人搶進季後賽
鋒面下午到 台灣中部以北東半部轉有雨
芝加哥申辦2016奧運 歐巴馬大力為家鄉拉票
好客商品創意設計 網路票選最佳買氣作品
中縣為愛而跑活動 軍警較勁成矚目焦點
紀念痲瘋病守護者 白寶珠紀錄片澎湖首映
投顧：成長動能相對優 分批佈局新興股市
北韓啟動雷達 據信隨時發射火箭
史詩電影1895完整版 客家電視看得到
MLB表演賽 洋基砲轟小熊
北京學者：刺激經濟要有新思維
墾丁音樂季 查獲賣假票走後門
美國會代表訪古巴 期望改善雙邊關係
馬總統訪高縣 林仙保建議培養基層幹部
台交會、海交會將陸續登場
阿里山花季15日落幕 遊客賞花要及時
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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北韓火箭發射在即 李明博召開緊急會議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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林毅夫：非常想回台灣祭拜父母和祖先
報告稱中國經濟已觸底 上半年有降息空間
日韓報導：北韓已發射火箭
日本政府：北韓顯然已經發射火箭
國務費案 馬永成林德訓陳鎮慧8日對質
納比斯科高球賽第3輪 曾雅妮龔怡萍並列20
北韓火箭飛越日本上空 日未攔截
高捷駕駛娘子軍 危機處理冷靜沈著
擴大公建案7日闖關 藍有信心綠說已盡力
日政府宣佈北韓發射1枚飛行物飛過日上空
中國公安部學者：建立社會敵意消解機制
工程會:南投縣颱風復建工程發包率逾九成
龍潭案 扁將首度與前官員對質
東沙島逾200隻灰面鷲過境 大幅超過去年
韓聯社：北韓火箭確實攜帶人造衛星
大陸未放行 海洋拉拉號台中-廈門首航延宕
兩岸客船商機 同時瞄準客與貨
高速船潛力大 兩岸客船直航首選
青瓦台：北韓上午已發射長程火箭
首發金酒回饋券 金門民眾笑領福利
韓媒：北韓受制俄中 寧得罪日向東海發射火箭
台中國際旅展將登場 港旅局推特惠行程
美國槍擊案 4名中國公民喪生
聖枝主日 高縣天主教徒持鐵樹樹枝遊行祈福
內政部加強宣傳 建置重大政策網頁
審計部:ETC建置漠視用路人權益 損政府形象
日政府強烈譴責北韓發射飛行物
府：不說明財產來源罪 總統立場前後一致
北韓發射火箭 日本強烈譴責
政策刺激 STB需求可望率先走出谷底
加油優惠擴及銀行卡 部分加油卡好康縮減
藥袋標示警語副作用 醫師醫療法擬修正
雨水足 嘉義縣高山春茶採收品質數量均佳
DRAM與模組廠 Q1獲利表現將不同調
北韓發射火箭 外交部：密切關注
迎八百壯士遺骸 中國民間組織將赴巴紐
青瓦台證實北韓發射火箭 將採取斷然措施
鑽石公主號抵基隆港 歐美觀光客逛故宮孔廟
金價跌 專家建議投資人觀望
避險與保值 台銀：黃金存摺Q1成長3萬戶
朱立倫：桃園縣將申請 盼年底前單獨升格
金門展開反對裁併僑委會連署簽名活動
保障悠遊記名卡權益 掛失後風險時間縮短
北韓發射火箭 美日韓譴責 安理會擬緊急會議
台幣升幅居亞幣之冠 本週台股行情成關鍵
北市power教育班 熱門烘焙課程額滿
蘇俊賓：兩蔣文化園區 為台灣做行銷
農委會支持澎湖縣成離島森林公園及休閒區
韓媒：北韓發射人造衛星 並非導彈
馬總統:政府將逐步開放國際醫療相關法規
農委會:國產與進口茶農藥檢驗 無一國兩制
僑委會併入外交部？江宜樺：高層近日決定
神經緊繃 日防衛省修正北韓發射飛行物資料
國慶煙火攝影得獎作品造假？嘉市:將重檢視
北韓發射火箭 日未攔截是因無碎片掉落境內
北捷地下書街童書城 10萬童書義賣助弱勢
日本政府分析北韓發射飛行物相關資料
兒少法修法座談 學生盼教導解決問題能力
學者:G2成形 台灣應考慮雙主軸或三元發展
新疆冰川加速融化 伊犁鼠兔生存受威脅
無薪假所得稅延繳 財部：最快週三提方案
北韓發射火箭 歐巴馬指是挑釁
北市補助淘汰老舊二行程機車 明起受理申請
研議簽訂ECFA 學者：台灣分散市場捷徑
美重大槍擊案 楊愛倫籲新移民重視心理健康
中和潑水節 周錫瑋濕透盼掃除不好事
北京計劃發放旅遊消費券
營建物價下跌措施 工程會:助業者因應困境
南韓譴責北韓發射火箭 違反聯合國決議
寧要核子不要褲子 人民吃不飽 北韓執意射飛彈
北韓發射火箭 中國籲各方冷靜克制
總統:台灣鎖國太久 稍有開放即遭誤會親中
專家稱中國房價有40%-50%下降空間
波蘭總統：歐巴馬對歐洲飛彈防禦提出保證
北韓確認發射試驗通信衛星
北韓射火箭 讀賣：火箭和飛彈基本技術通用
紐時：搶在南韓之前發射衛星 北韓一魚多吃
墾丁音樂季3天 10起車禍3死12傷
農委會:竹炭當飼料添加劑 有助魚養殖效益
打造雙語環境拼觀光 中市美髮業者獲認證
故宮紀念品有中國製 學生團體抗議
8維權組織抗議中國政府侵犯人權
關鍵6分鐘 北韓火箭飛越日本 未造成傷害
中國央行：完善人民幣跨境貿易結算機制
中國航空燃油費大幅下調
紐約州槍擊案後 洛杉磯槍枝換禮物現人潮
經建會：國內經濟衰退 下半年逐漸緩和
就像真的 日本娃娃機器人能模仿嬰兒學習
稻熱病蠢動 防檢局籲農友防治
南韓媒體：北韓宣稱人造衛星成功進入軌道
未見大量遷徙 雲林紫斑蝶季落幕
美伊關係展開新頁 日外交官居間斡旋
四川地震災區推出感恩旅遊計畫
嘉市城隍廟擲筊比賽 冠軍7筊獲機車
大陸老台胞返鄉謁祖團 參訪霧峰林家花園
中市勞工代言人命名票選 初選4/17截止
宗教團體法爭議多年 立院明天將審查
不顧國際反對 北韓執意發射火箭震撼國際社會
花蓮大專學歷求職人數 1至3月較去年增8成8
以色列船隻索馬利亞海域遭襲 無人傷亡
中市成棒隊招兵 4/10第一梯次選秀
華府又到一年最美麗的季節
男子酒駕撞車後回家睡覺 民眾記車號逮人
中央氣象局氣象報告
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北韓發射火箭 日將延長制裁措施1年
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北縣七旬老翁失蹤 竹林內被發現已身亡
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連戰出席中國東西部投資貿易洽談會
高市賓士車槍擊案偵破 1國中生帶槍投案
暖化造成冰橋斷裂 南極威金斯冰棚恐再崩解
歐巴馬：美國將帶頭實現無核武世界
瀋陽對機動三輪車設限 殘障人士抗議
黑龍江雞西礦難死者增至6人 6人被困
北韓發射火箭 兼具政治動機與軍事圖謀
偶像劇你是我的唯一 劇迷競標戲中制服
創意料理薯王大賽 開平薯一薯二奪冠
雪隧兩起車輛故障 北返車潮回堵9公里
拓文創商機 數位產學媒合會議7日澎湖舉行
北韓遭國際制裁措施小檔案
抱病涉案落網 母親責打兒子被警勸阻
墾丁音樂季 邁向國際化腳步已近
北韓宣稱外國支持衛星發射計畫
直航機票1票難求 湖南台灣遊繞道香港
南韓外長：北韓火箭攜載一枚衛星
中華職棒兄弟勝統一 阿鈣獲第2場勝投
澎湖七美島潛水捕魚 1人失蹤
上海未來10年再建13條軌道交通路線
真正融入南非 黃士豪可望蟬聯ANC議員
航警局：盼機場衝突事件受傷民眾出面報案
罕見疾病學童贈畫 祝總統政務蒸蒸日上
賴幸媛：推動簽ECFA有4保 陸委會將提說帖
歐巴馬聽取安全首長意見 宣稱北韓應受懲罰
紐時公司揚言 關掉旗下知名波士頓環球報
美軍方：北韓發射飛彈 前端部未上軌道
南韓國防部長：北韓衛星未進入軌道
中華職棒 兄弟象彭政閔:享受打球的快樂
吉林省首批赴台旅遊旅行團成行
監委下月擬出國考察 監院盼勿攜家眷
巴黎馬拉松 肯亞吉普魯托奪冠刷新紀錄
青瓦台：北韓發射人造衛星未進入軌道
曾德成：港台文化交流有更廣闊空間
提升國際醫療競爭力 總統允鬆綁醫療法規
歐巴馬打算明年召開全球核子安全高峰會
隨叩隨到醫療行為 衛生署：觸法不可行
南韓：北韓火箭發射載體全部落海
民間版兒少保障法草案 盼增司法學校社工
英財相：低估衰退 明年底經濟才會復甦
菲總統慶生 超大工作照挑戰世界紀錄
高粱酒金雞母 金門首創發放金酒回饋券
北韓發射衛星 楊潔篪：堅持協商解決問題
馬總統：文學也可成裝置藝術
總統:盼各界提建議 讓農村再生條例更周延
歐巴馬承諾 帶頭實現非核武世界
馬總統探視高縣議長許福森 關心病情
冠軍推手紀錄豐 李孔文可望騎上品牌之路
英國會議員浮濫報公帳 政治肥貓惹民怨
馬總統製作香蕉蛋糕 代言旗山香蕉
首季中國汽車銷量超越美國 全球第一
金門烈嶼鄉民投票 近7成同意開辦博弈產業
歐巴馬布拉格公開演說 3萬民眾爭睹丰采
北韓發射火箭 國際社會譴責聲浪高漲
黃明和：法總統夫人讚許台灣推廣微創手術
北京市繼續推行每週少開1天車限行措施
北韓宣稱衛星現正播送革命歌曲
扁籲蔡英文選桃園縣長 民進黨：謝謝關心
華盛頓州5孩童遭槍殺 疑係自殺父親下毒手
北韓衛星真正下落 進入軌道或墜入海洋？
凱基證券同意以原價回購雷曼債券
歐巴馬支持土耳其加入歐盟 沙柯吉反對
美國軍方：北韓衛星未進入軌道
F1馬國大獎賽因天候惡劣叫停 巴頓再奪冠
北朝鮮研發飛彈大事紀
北韓發射火箭 歐巴馬批挑釁且違聯合國決議
歐巴馬：北韓發射火箭違反安理會1718決議案
美國第一夫人蜜雪兒戀上布拉格
西班牙泳將泳破男子50米蝶泳世界紀錄
規模5.4淺層地震凌晨侵襲東帝汶
彌補預算赤字紐約州也考慮課征「富豪稅」
索尼易利信網賽 莫瑞挫喬科維奇奪冠
營運困難 紐約時報集團擬結束波士頓環球報
安理會因應北韓射火箭未達共識 暫時休會
加拿大將在中國新增6貿易辦事處
台灣教育部官員考察加公共圖書館
今天的台灣英雄：外配陶玥菱肯學獨撐家計
傳IBM併購昇陽價格太低 協商瀕臨破局
埃及男童感染禽流感 2006年以來第63例
納比斯科高球賽 曾雅妮17名收場
休士頓高球賽 英國凱西奪美巡賽個人首冠
西雅圖夜未眠 遭妻遺棄 莽父殺5子女後自殺
北韓發射火箭 李明博矢言採取堅定嚴厲措施
治安亮紅燈 美1月內連環槍擊案奪53命
波頓：歐巴馬無核論太烏托邦 北韓成贏家
恐怖份子軟硬不吃 挑戰歐巴馬反恐新策略
2700名「高級歐洲人」來台 購物不殺價
KKBOX單曲排行 蔡依林搶下梁靜茹冠軍榜
納比斯科高球賽琳希康封后 曾雅妮第17
北韓發射火箭 外交部：嚴重關切
馬總統兼國民黨主席？府重申言之過早
不畏北韓發射火箭 南韓股市盤初大漲
元首外交 外交部建議馬總統訪薩巴兩國
清明悼念趙紫陽 山東退休教授遭暴徒毆打
霹靂嬌娃女星法拉佛西 傳再因癌症折磨住院
海關首季緝毒成效佳 緝毒犬屢建功
中國釋出3G商機 網通類股吃大補丸
睽違七年 前披頭麥卡尼與林哥史達同台義唱
MLB新球季開打 勇士4比1勝費城人
北韓發射火箭 潘基文表遺憾籲重啟會談
NBA主場止連敗 騎士101：81大勝馬刺
馬總統：艱困日子雖未結束 信心沒減少
北韓發射火箭 學者：平壤不安全感所致
王定宇8日出庭 陳師孟等人聲援
外館面談外籍配偶 25%打回票
特別費案 民進黨:司法採雙重標準
砂石淤積嚴重 立委籲成立專責疏濬單位
雙卡利率最高12.5% 金管會認了！
中科廠商營業額回升 2月成長21%
追思鄭南榕 昔日戰友黃華將絕食一週
義大利大地震 台灣旅行團回報平安
台灣船隻遭索馬利亞海盜劫持
捍衛權益 開發金今告金鼎證
歐巴馬譴責北韓發射火箭 要求聯合國制裁
不顧俄國反對 歐巴馬繼續推動飛彈防禦計劃
因應氣候變遷 歐巴馬宣示美國準備主導
美專家：北韓發射火箭 部分成功
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬結束歐美峰會 轉往土耳其訪問
北約秘書長譴責北韓發射火箭
安理會就北韓發射火箭 召開閉門會議
鋒面持續影響 中部以北東半部天氣不穩定
北韓官方媒體：金正日出席衛星發射
台股開盤上漲61.07點 為5590.70點
景氣差環保檢舉倍增 北市檢舉獎金超支
西藏對外國遊客重新開放
中國山寨手機暗藏收費陷阱
金門學生免費喝鮮乳 李炷烽：要天天供應
台股漲美元弱 新台幣盤初勁升
紐約州槍擊案 中國外交部向美方表關切
美銀行業若要政府特別紓困 執行長恐被炒魷魚
嘉明湖缺水瘦了一圈 登山客要備足飲水
漲多獲利回吐 營建股上下震幅逾4%
中央氣象局氣象報告
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電金合擊 台股突破5600點續創波段新高
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美國：義大利中部遭規模6.3強震侵襲
需求攀升營收翻揚 PCB股帶量大漲
廖健行用鏡頭記錄紐約與紐約客
藍營：生技產業前景看好 盼政府全力推動
信義商辦基地標脫 法人:營建金融前景俏
馬其頓總統大選第二輪 伊凡諾夫勝選
強震侵襲義大利中部 阿奎拉鎮可能有人傷亡
法總統認台灣是中國一部分？外交部將查證
營建署:台中生活圈 2號線高架化工程啟動
NBA 季德助攻 小牛踩熄太陽
糯米專案進口退稅不公 立委要求撤換陳武雄
林語堂與台北創意短片徵選 15日開跑
假釋出獄 余文：自己做錯事應受法律制裁
格列佛人體藝術探索館受歡迎 延展至12日
中國將成立數家大型出版傳媒企業
美媒：IBM併購昇陽電腦案生變
陳永綽促南韓政府支持台灣參與WHO活動
陳唐山遷戶籍回南縣 表明參選決心
余文假釋回任北市府？郝龍斌：依法辦理
因應北韓發射火箭 日本10日決定新制裁內容
NBA 拓荒者不敵火箭 仍取得季後賽資格
縣市合併時程緊迫 中市研擬改制計畫書
出口商拋匯 新台幣中午勁升2.61角暫收
改善城市景觀 北市拆除窳陋公有建物
假釋出獄 余文：自己做錯事 本應受制裁
66%日民眾無法認同小澤續任民主黨黨魁
嘉市消費券摸彩第2次開獎 未聯繫到幸運兒
黃紹庭涉雙重國籍 南社籲解職停權
推動生態旅遊 太管處辦步道與部落巡禮之旅
吃大餐不如濟貧 盧德雄20年助7貧童自立
台大雲林分院周產期醫網 提供早產兒照顧
存款全保是否延長 存保:盼上半年決定
綠委:政治介入協會選舉 台灣體育萬劫不復
北韓發射衛星失敗 火箭射程卻倍增
北韓發射飛彈射程增加 對日本造成衝擊
夕陽美景下 名模吉賽兒與布雷迪二度婚禮
義大利中部強震 至少13人死亡
上海世博會倒數390天 台灣今起預售門票
爭掌體育協會？藍委澄清沒規劃非搶位
北韓火箭發射15秒後南韓神盾艦偵測到航跡
安理會緊急會議 如何制裁北韓尚無共識
台股收盤漲26.59點 為5556.22點
傳停付貨款? 力晶:營運細節不對外透露
審農村再生條例 農陣要求加開公聽會
監院3月通過1件彈劾案 彈劾人數1人
葡萄牙高球公開賽 北愛好手霍伊奪魁
疑雙重國籍 高市民進黨團提案停職黃紹庭
立委：管理垃圾郵件 行政罰不能缺
MLB 勇士投打俱佳 粉碎費城人開幕勝美夢
驫舞劇場風格與創新 再獲紐時舞評肯定
指數一度突破5600點 尾盤電子走弱拉回
台北股市平盤上震盪 終場小漲26.59點
不同存款不同保額？ 中央存保:未定案
因應縣市改制 中市新市政中心重新規劃
大邱慶北觀光博覽會 台灣獲最佳經營獎
美學饗宴 台灣客家美術百人展開幕
4月台指期收漲14點 逆價差31.22點
4月電子期收跌0.45點 金融期漲12.2點
行銷觀光 宜縣府明赴上海參展
「玩命關頭4」登上北美票房冠軍
全產總51反失業大遊行 要求長期就業機會
大陸禁公款旅遊 出國邀請函一時洛陽紙貴
立院初審 寺廟已設納骨塔視為宗教建築物
中國紀念半世紀前第一個世界冠軍誕生
NBA 爵士擒黃蜂 搶進季後賽
台灣現代版畫開路先鋒江漢東逝世 享壽84歲
上海世博會台北雙館方案11月前審批完成
第19次！阿巴‧雪巴為聖母峰環境再度攻頂
避免激烈運動撞斷牙 可裝運動牙套防護
水患治理疑生弊端 經委會調閱小組查疏失
印尼國際食品展 中縣優質農特產將參展
台股漲26點 三大法人買超60.88億元
通用汽車破產？美財長和新執行長稱有可能
標檢局檢查北縣市瓦斯磅秤 不合格率5%
女子公車遺留百萬鉅款 公務員拾金不昧
連戰赴山西襄垣祭祖
假釋出獄 余文向板橋地檢署完成報到
霧社事件為主題 賽德克之歌8日起巡演
發射火箭後 北韓下一步怎麼走？
調查顯示逾8成往來北京天津旅客利用高鐵
墾丁珊瑚礁劣化 林幸助：人為污水所致
潛艦國造案可望起死回生 台船樂觀其成
山東煙台將建新機場 選址蓬萊潮水鎮
老婦腰椎狹窄酸痛達4年 手術後狀況改善
日相麻生指示追加預算 創最大規模
香港藝人淫照案正式開審
陳菊遊說投資高市 金士頓：願評估
加國愛滋病毒男惡意傳病毒 謀殺罪成立
以色列3月新增失業勞工超過2萬人
偵查中側錄談話 女子涉妨害秘密遭起訴
鼓勵企業晉用本勞 沙國補貼薪資與培訓經費
新台幣兌美元升1.3角 收33.250元
未滿14歲者壽險喪葬給付 金管會：檢討處理
南市交通安全宣導團成軍 將號召千名志工
財劃法修正案 財長李述德下午記者會說明
江蘇預估今年赴台旅遊人數達2萬人
主計處:3月CPI年減0.15% WPI年減9.2%
紐約州喋血案 警方反應慢半拍？ 檢方緩頰
台灣共產黨中華民國共產黨 完成政黨備案
找工作交出提款卡 失業男子疑成詐騙人頭
民進黨：縣市升格應同標準 勿淪政治算計
競選資格爭議 近百永安鄉民赴農委會陳情
彰市小吃店客人打群架 2人遭菜刀砍傷
中市觀光漁市及企鵝館 預定10月底開幕
外資上週買超73.79億元 買超國泰金最多
中石化獲科威特石油鑽機服務合同
白色恐怖受難者赴監院 陳情大法官失職
中鋼：扁鋼胚庫存量合理 沒有外銷中國
撬開觀景台望遠鏡投幣箱偷錢 5少年被逮
悉心學習認真領導 歐洲歡迎歐巴馬新風範
有中國在 聯合國將難以嚴懲北韓發射火箭
主計處：3月消費者物價指數 連兩月負成長
名人賽本周展開 林文堂參加3桿挑戰賽
中台灣4/11就博會 將提供逾2萬職缺與訓練
游資充斥 國庫券得標利率0.086% 歷年新低
3月美元計價進出口物價 雙創史上最大跌幅
落選北市棒球隊 許竹見:不知為何遭封殺
歐股開盤上揚 倫敦上漲0.58%
普門女籃勇奪HBL冠軍 楊秋興補助30萬經費
不滿傳統領域收歸國有 豐濱原住民抗議
華視媒體園區揭牌 14家影音產業進駐
澳洲狗狗落海4個月現蹤 平安與飼主團聚
希望台灣 教育部表揚7位技職達人
海協會副會長安民首度抵台訪問
扁不認同選戰策略 民進黨：尊重
每天買9元飲料 幸運兒中發票特獎200萬
配合花博施工 兒育中心20日起暫停開放
立委宣誓就職 蔣乃辛：致力反映民眾心聲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
主計處：通縮壓力減緩但仍存在 持續觀察
院長高薪遭批 國衛院：重金才能延攬人才
國際油價上漲 每桶逾53美元
黨政協調共識 雙卡利率12.5%明可望過關
1名台商及大陸女友在港洗黑錢被判刑
中國新醫療改革方案公布
王金平:總統兼黨魁利多於弊 須與主席溝通
日本將於10日決定對北韓的追加制裁措施
以巴立場分歧 仍願續推和談
WTO模擬法庭辯論賽亞洲區域賽 臺大奪冠
徐乃麟搭檔林奇葳 新節目首錄
立法院初審通過 藥袋須加註作用或適應症
許添財:台南縣市合併 利於爭取升格直轄市
就博會將登場 劉揆指示扮演好媒合角色
中國新醫改擯棄市場化路線回歸公益
鐵人兩項錦標賽11日登場 繞著飛機跑
印度阿薩姆省發生爆炸事件 6死30傷
日媒憂心聯合國立場分歧 北韓得利
公民營合作徵才4/11起跑 將釋近8萬工作
總統:經典賽失利不全怪球員 政府痛定思痛
竹山工業區轉型為觀光型 業者意願高
外資匯入 央行阻升 新台幣收升1.3角
拾獲現金占為己有 台東警追查2人送辦
國中基測 高市低收入戶失業勞工子女增多
4/12到桃園 泰駐台辦事處辦潑水節
男網世界排名 盧彥勳再創新高
全中運聖火傳抵澎湖 繞行3鄉1市
中華民國譴責北韓發射長程火箭
外交官：一台灣漁船遭索馬利亞海盜劫持
高縣市合併時間點 高縣基層認2014年較適當
僱辣妹假交友吸金詐財 19名被告遭判刑
烈嶼鄉民投票擬出走 金管處：會積極溝通
遭疑雙重國籍 黃紹庭盼AIT速公布資料
高縣市合併有疑慮？高縣議會：少數人意見
余文假釋出獄 人事局：未來仍可應徵公職
杭州市贈南投消費券 民眾杭州旅遊可享折扣
聲援許竹見 球員工會盼與聯盟設溝通管道
如果兒童劇團醫療巡演 為病童散播歡樂
台東設核廢料最終處置場?縣議會8日公聽會
雲門流浪者成果發表 分享旅程的感動
故宮南院弊案 嘉縣議員籲法務部速調查
范瑞君導演處女作 日頭下月光光8日播出
高雄鮪釣船穩發161號 遭索馬利亞海盜扣捕
金門引陸水及金廈大橋 政院通盤評估中
索馬利亞海盜在印度洋劫持法國遊艇
香港理大研發新抗癌藥 能抑制癌細胞生長
響應世界地球日 環團推綠色影展與講座
上海世博會將規劃台灣特色小吃專區
改良式人工血管路徑手術 安全性大增
未經合法申請 北縣綠營取下吊車瑋廣告
總統：不說明財產來源罪 肅貪史上里程碑
職棒回春 前13場觀眾人數較去年成長145%
金酒回饋券 縣府：已近82%領取
北市府:北一女等9高中職校長 尋求連任轉任
義大利強震 無台灣人傷亡消息傳出
義大利罕見強震 至少50人喪生
因應地方改制 財長:修財劃法 財源只增不減
薛琦明訪泰 推銷台商及外資來台上市
雲門流浪者校園講座擴辦 施振榮響應贊助
南非檢署棄訴 ANC主席朱瑪選前大復活
高中入學 鄭瑞城：希望做到免試免學費
廖修平與江明賢東京辦畫展 翁倩玉前往致賀
余文父親：相信兒子絕對清白
歐巴馬訪土耳其 促進與關鍵盟友關係
和春技術學院就業媒合 協助畢業生就業
追討債務 遠航將控告前董座崔湧之妻夏怡
北京房地產商花錢僱人充當搶購人潮
搶春電展商機 電信3雄祭優惠零元手機專案
泰國將動員外交資源阻止各國庇護戴克辛
再拼經濟 日本首相再提10兆日圓振興方案
漁船傳遭海盜扣捕 多重管道營救難度高
SBL 達欣虎艾倫獲選3月最有價值球員
貴州公職人員嫖幼女 省領導批示才查辦
山東14歲少年殺2名小學生搶6元
照顧弱勢學生 北縣府提供營養早午餐
高雄漁船遭索國海盜劫持 漁業署全力營救
東莞港資廠17歲工人被捲成肉醬
名人名醫切身經驗 籲年過50要大腸鏡檢查
美林：NB代工廠3月出貨月增2成 Q2季增12%
第098068期今彩539四星彩三星彩開獎
第098028期威力彩38樂合彩開獎
中央社新聞小百科：海盜行為
高市鮪魚漁獲量年近20萬噸 產值約200億元
泰柬邊界爭端暫息 柬國仍增加邊界兵力
北市府：北市棒球隊球員甄選 無黑名單
雙卡利率上限獲共識 黨政協調平台奏效
景氣未觸底 英3月份汽車銷售量大跌30.5%
港足壇爆踢假球 廉政公署將調查
金管會：民法修正案 利率上限分兩項規範
索馬利亞海盜兩日來連劫5船
穩發161號 索馬利亞海域遭海盜扣捕失聯
修民法降利率?綠營:藍營應將此案交付協商
印度阿薩姆發生三起爆炸 已知7死36傷
政治觀點不同 南非ANC主席朱瑪拒見屠圖
海協會副會長安民訪台 江丙坤設宴歡迎
基北區高中職申請入學簡章報名資料8日發售
台積電擬對離職員工發放資遣費及離職金
雙卡利率上限12.5%？銀行業者靜觀其變
成大公布福衛二號拍攝北韓運載火箭相片
印尼軍機墜毀 24人罹難
WSBL 電信對國泰首勝
財經：PMI指數「打架」中國經濟走勢成謎
蔡英文：阻止重返保守社會 需要更多鄭南榕
日搞笑女藝人箕輪遙罹肺結核
台漁船遭索國海盜挾持 外交部努力營救
第098028期威力彩派彩結果 頭獎槓龜
市場瀰漫樂觀氣氛 亞股全面上揚
男子職撞A組 古田和男獲勝挺進4強
雲南公司訓練要求員工跳脫衣舞
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批訪民有精神問題 北大教授孫東東道歉
德國官員和輿論稱讚歐巴馬新風格
綠花椰菜苗剋幽門桿菌 可能有助防治胃癌
東京指南不夠看 米其林指南進軍京都大阪
福建推出25項措施吸引台商投資
強震至少1500受傷 義總理誓言全力搶救
破世界紀錄 德國DJ連續主持節目169小時
日本總務省：未偵測到任何北韓衛星訊號
第一金投信贊助公益團體貧童閱讀計畫
雄獅旅遊歡慶安和、新店門市開幕 宜蘭一日遊三百元有找
櫃買市場「宅經濟產業」業績發表會 4月9日晶華酒店舉行
統一星巴克十一週年 以「心靈花園」打造主題門市
歐巴馬土耳其國會演說 稱絕不與伊斯蘭為敵
厲行肅貪以身作則 俄總統公布所得與財產
美國防部長提預算建議 籲刪除大筆武器計畫
義大利大地震 聯合國做好支援準備
潘基文慰問義地震災民 聯合國準備馳援
亞特蘭提斯號太空人訓練花絮 Twitter看得到
聖保羅黑人博物館展出巴西雕塑藝術
上海銀行業今年重點防範票據詐騙等案件
對北韓採軍事行動？ 美國民眾意見分歧
金融肥貓惹人厭 中國擬規範金融高管年薪
喬丹獲提名入圍籃球名人堂
台灣三校學生參與模擬聯合國會議
MLB金鶯啄洋基 沙巴西亞吞敗投
義大利強震至少150人死 當局拒絕外國救援隊
立院三讀 移民業務人員有家暴通報責任
北韓射飛彈 希拉蕊：尋求聯合國強烈譴責案
大陸奶粉庫存量達30萬噸
華爾街日報：北韓問題考驗美中關係
世界最老人瑞慶祝115歲生日 歐巴馬致賀
霍守業涉買官案？國防部：目前查無不法
雙卡利率案 王金平說有變數?
懷孕誤以為經前症候群 差點喜事變憾事
民調：歐巴馬執政 美民眾樂觀看待經濟
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MLB 郭泓志開幕賽登板 無失分
福建龍巖將辦海峽客家旅遊歡樂節
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台籍漁船遭海盜挾持 立委籲全力營救
就任後首次 古巴領導人勞爾會見美國會議員
MLB外籍球員占28% 台灣王建民郭泓志上榜
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美國防部建議大幅削減武器採購預算
下營鄉農會送蠶寶寶 體驗養蠶取絲DIY
人力銀行:4.5萬名去年新鮮人仍在求職
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文藻視障生朱禹豪 音樂才藝展現生命美麗
美國希望聯合國譴責北韓 形式不拘
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消基會市調:近6成業者對單人消費設限加價
漁船遭挾持 國防部:有能力護航但仍評估中
近期與TMC商討合作 華邦電漲停
疑涉雙重國籍 雄檢傳喚黃紹庭到案說明
消保官:單人消費加價消費後才告知 可拒付
台船遭海盜挾持 外交部掌握船隻路線
義大利強震 外交部：劉揆致函慰問
高縣大寮國中女排囊括4大賽冠軍 縣長獎勵
扁家洗錢案 特偵組傳喚林德訓說明
雅虎體育網：王建民今年可望大放異彩
綠委公布民眾檢舉黃紹庭綠卡號碼
陸委會：盼立院本會期通過陸生來台修法
金門學院學生未領金酒券 縣府：研議解決
鄭崇華：台灣應轉化IT實力 發展ET產業
公路總局：處理廢棄車 記得索取流向證明
雙卡利率案 立院尚無共識下午再議
義大利6.3強震 死亡人數上升至150人
化解南縣提名爭議 蔡英文徵詢整合意見
顏炳立：住宅買氣回溫 仍需考慮房價合理性
桃園機場安檢嚴密 誤運手槍照樣查獲
疑涉雙重國籍 雄檢傳喚黃紹庭訊後飭回
王建民9日登板首戰 金鶯球場沒輸過
傳IMF支持東歐以「準成員國」加入歐元區
首季商用不動產交易額創兩年新低
促進就業 政院鬆綁約聘僱員額管制
紐約屠殺案兇嫌行兇前寄信函 充滿怨懟不滿
台中國際旅展10日登場 國內外行程搶便宜
南檢查獲左鎮鄉農會疑賄選案 1人交保
NCAA男籃 北卡打敗密西根州大 第5度奪冠
日內瓦發明展 虎尾科大2金2銀大放異彩
應用PDA主動出擊 農糧署精確掌握敏感作物
5月底前非假日到科教館 立體電影免費看
蔣乃辛拜會 郝龍斌盼協助解決與中央爭議
穩發161號遭海盜扣捕 公會籲漁船注意安全
世界最高齡人瑞在洛杉磯歡度115歲生日
14歲美國小將首場WTA網賽 直落二氣走對手
指台灣是中國的一部分 外交部致函法方
南縣長提名 李俊毅：蔡英文願付政治代價
泰國政策支持條件佳 吸引電影製片廠投資
美國10年一次人口調查作業今天開跑
南韓媒體 北韓試射火箭暴露其軍事缺陷
治療邊緣人格自殺常客 新療程引進台灣
美研究機構公布第一批北韓發射火箭照片
日眾院決議強烈譴責北韓 要求加強制裁
巴拿馬治安惡化 殺人案件激增
暖化造成南北極冰層消失 今年更嚴重
青海湖西湖千島湖被評為中國最美湖泊
聯準會理事：美國經濟衰退自1945年來最糟
環署無人飛機首亮相 巡察海洋水庫抓污染
「辛德勒的名單」找到了 收藏在雪梨圖書館
策劃暗殺歐巴馬 敘利亞裔男子土耳其落網
工程會：路平專案 北市發出6萬元檢舉獎金
經建會：擴大公共建設計畫 10日可望過關
歐巴馬6月訪法 擬順道走訪以色列與西岸
葉由根神父辭世 馬總統頒贈褒揚令
世銀：中國經濟今年起復甦並有助地區穩定
雅虎結合YouTube和iTunes 搶攻數位音樂市場
北市微笑單車 免基本費試乘延至4月底
待修裝配貨物出口 應報明損毀缺失
上海機場太遠 長三角台商爭取直航無錫
東協加三加六峰會前夕 泰紅衫軍擴大示威
修訂雙邊所得稅條約 美瑞月底談判
抗議簽ECFA 前總統府國策顧問黃華絕食
宋楚瑜結束河南文化遊 希望兩岸雙贏
迎世博 上海將推出上海旅遊卡
指金管會忽視在野黨存在 雙卡利率案停擺
郝龍斌：貓纜補強工程已招標 工期12個月
美高球名人賽9日展開 林文堂下場練習
大蒜成本不低 農糧署:低價品可能來路不明
美聯社宣布大幅降價 並將控告網路剽竊者
加強宣傳 陸委會公布ECFA說帖
搭建合作的橋樑：學術公開 資訊自由
我Q1出口跌幅止血 已見U底
桃園機場美食街又凸槌 重創台灣形象
荷銀信用卡6月底前申請公共事業費代繳 可獲 2 瓶 400 ml 瑞穗鮮乳福利
奇偶科技自結第一季稅前EPS 2.79元
易遊網9週年慶 999元住五星飯店買到賺到
友華3月業績年成長逾80% 首季營收穩定成長
訊聯三月營收、新客戶預約總金額、婦幼展績效三項指標同創歷史新高
美國頂級「梅花牛肉壽喜燒」20天吸引10,000人上門 晶華三燔本家決延長促銷期
摩根士丹利環球房地產、印度股票基金 即日起於國泰世華銀行上架銷售
耿鼎三月營收突破三億 較二月成長1%
玉山銀行與萬事達卡攜手推出 全球獨家限量玉山「王建民禮物卡」
宇峻奧汀宣布百萬高薪逆勢徵才 療傷小天使線上陪玩宅男瘋狂
義大利強震 罹難人數增加至100人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法國病人同時完成臉部與雙手移植
索馬利亞海盜避開軍艦 不到兩天劫持三船
歐元區2月零售大幅滑落 歐股開高收低
義大利地震喪生人數增至百名 一古鎮全毀
國際油價隨股價下跌 來到52美元上下
中止4週反彈走勢 美股回軟
德情報高層：中國網路駭客攻擊不斷
旅義僑胞辦音樂會紀念發現SARS醫生烏爾巴尼
英民調：G20峰會後 民眾對經濟前景信心仍低
今天的台灣英雄：吳寶春麵包為寶享譽國際
媒體寒冬 美聯社決針對網路新聞採取行動
義大利裔加人設法幫助家鄉受難親人
「震」驚義大利 世界領袖同表慰問伸援手
專家預測加拿大明年失業率將升至9.5%
中部以北東半部陣雨 北部東北部偏涼
馬來西亞一男子如廁後手臂卡馬桶洞4小時
台股開盤下跌58.34點 為5497.88點
曾蔭權：香港經濟面臨二戰以來最嚴重考驗
中國大陸失業率各彈各的調 失業率失真
中國連續第2年最具投資吸引力新興市場
國防新聞：美邀兩岸軍方今夏對話應屬渲染
義國強震釀災 美國捐5萬美元緊急賑災金
美元走強台股下跌 新台幣盤初重貶
油桐花季來臨 彰縣約10%開花
開低一度翻紅 力守5日均線
龍潭案 吳淑珍辜仲諒下午對質
高縣市合併改制計畫書 高縣府審議通過
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
扁指吳乃仁金錢有問題？民進黨駁斥
為天空請願 南投縣府籲參與地球日活動
綠要求定4/7言論自由日 藍：勿炒作悲情
土狗徘徊嘉醫外 醫院尋主人領回
強震過後 拉奎拉古城變鬼城 民眾心慌慌
上班赴宴不怕曝光 重慶最牛公務員被免職
中共軍報警告3G手機可能威脅安全保密工作
總統：台海和平與美執行台灣關係法有關
台股平盤下震盪 營建漲勢難擋
入聯路跑經費疑浮報 檢調搜索路跑協會
中國貧困母親900多萬 狀況超乎想像糟
拉奎拉地震罹難人數超過150
台漁船遭海盜挾持仍失聯 船東盼政府協助
王維正：台灣關係法不致大幅改變卻面臨挑戰
澳洲宣布300億美元打造寬頻網路
韓星車仁表和金喜善相繼出書
機場部分餐飲空窗期 桃園航站:新舊交接
雙卡利率案 綠營：應依初審決議通過
加國男子偷小飛機潛入美國 F-16緊急攔截
日臨床實驗證實防禽流感的儲備疫苗有效
中壢牛肉麵節登場 店家巧思爭取出線
收賄洩軍機 前後備副司令袁肖龍遭求刑22年
維護犯罪被害人權益 犯保協會提供法律諮詢
美元轉強央行干預 新台幣中午重貶2.5角
外交部：歐盟中心5/22在台成立
國內醫院首創 署立胸腔病院設負壓宗教室
入聯路跑浮報經費? 體委會:配合調查
經長:台灣應朝產業與市場多元化方向發展
調查：兩岸三地高收入者 台灣投資人最謹慎
北市通過反貪查察 可指定公務員申報財產
鄭崇華:可規劃漸漲油價策略 鼓勵公共運輸
黃肇瑞獲頒美國陶瓷學會士 台灣百年第3人
殉道20年 葉菊蘭：鄭南榕精神是大愛
造紙股漲勢猛 多檔創波段新高
台股收盤漲20.63點 為5576.85點
台股開低走高 漲20.63點
電子傳產力挺 尾盤黑翻紅
4 月台指期漲57點 正價差6.15點
大陸個體戶取名新規 不得用「中國」等字
4 月電子期漲3.15點 金融期跌2.40點
塊肉餘生錄誕生處 狄更斯海濱故居高價求售
瑞典圖書館收藏兒童情色圖檔 引發軒然大波
拚縣市合併改制 高市府通過計畫建議書
北市交9轉運站 議員會勘乘客上下車模式
金泳三痛批前政權巨額金援致北韓發射火箭
高盛預料中國今年首季GDP成長5.9%
大法官領取專業加給案 立院列10日議程
雲林男童染腸病毒病逝 今年首宗死亡病例
世銀下修今年東亞經濟成長至5.3% 中國6.5%
逾6成南韓民眾認為北韓發射火箭造成威脅
港珠澳大橋海底隧道工程定案
調查：83.4%學童感覺幸福 溫暖的家居榜首
台股黑翻紅 三大法人賣超81.05億
義大利拉奎拉地震罹難人數達179
全球新超級英雄 歐巴馬漫畫即將問世
新台幣兌美元貶3.19角 收33.569元
帶動區域發展 海大基女簽署策略聯盟
穩發號漁船遭海盜劫持 中國：將設法營救
急單與庫存回補 3月出口年減35.7%跌勢趨緩
千島群島規模7強震 可能發生局部性海嘯
南非民調：獲不起訴後 朱瑪民調攀高
調查顯示57%導師贊成評鑑 教育部盼速推動
舞動年輕的心 國際音樂團體來台社區服務
亞洲人為何易患B肝？ 基因變異所致
查維斯傍晚抵中國大陸訪問
以色列領失業救濟人數創新高
中國產肉湯濃縮汁驗出瘦肉精 南韓禁售
自殺防治經費加碼 各界共同承擔責任
衛生局發表專書 見證北市公衛史
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
保護投資人指標差 經建會:6月底前提建議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
逆勢大徵才 宇峻今明年將招攬200名人力
與時間賽跑 義大利救難隊搜尋強震生還者
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
黑龍江金利礦難至少10人死亡
中央氣象局氣象報告(更正報)
為民興利 楊秋興：加速輔導溫泉業合法化
基隆水資源回收中心通水 下水道建設邁大步
馬祖傳統民樂研習 傳承文化遺產
男子邀眾追討毒品錢 反遭殺死
自衛槍枝對抗海盜？ 鮪魚公會:應從長計議
杜絕貪瀆 法務部擬設企業倫理評鑑
台彩：公益彩券2月盈餘15.29億元
荖濃溪攔河堰影響防洪 楊秋興籲水利署防治
再遭假扣押 茂德:近日協調 不影響增貸
羽球亞錦賽 中華隊女單男雙闖進會內賽
賴幸媛：第3次江陳會 不排除提前登場
8年寒冬已過 九孔養殖依然看不到春天
台灣最大九孔養殖場 苦稱8年宣告棄養
挽救九孔產業 暫時關廠或轉型才能現生機
雙重國籍懲戒？高市議會紀律委員會將討論
日擬對大陸富人開放個人觀光 陸媒批設限嚴
索馬利亞若無有效政府 海盜活動將更猖獗
給扁珍錢 辜仲諒:無法想像與綠營交惡後果
土城行道樹修剪如電桿 周錫瑋籲公所重美感
槍手闖進德國法院掃射 至少槍殺兩人
澳洲降息1碼至3.0% 創49年來新低
洋基官網：洋基對王建民復活感到歡欣
中國計劃3年內將醫療參保率提高至逾9成
第3次江陳會 陸委會:將簽3協議 1共同聲明
張銘清案 台南地院明首度開庭
腸病毒今年首例死亡 男童設籍嘉市住雲縣
中國專家聲稱地震後10秒內可確定震央震級
睽違16年 香堤人偶劇場再度來台演出
北市勞工免費法律諮詢 15日起服務量加倍
泰億祥號喋血 1印尼漁工判死刑2人無期徒刑
內政部：地制法規定 區非地方自治團體
義大利強震 1女子命大受困23小時獲救
爭取合併升格 雲嘉兩縣達成共識
今年腸病毒尚未高峰 死亡及重症已11人
高鐵：運量下滑未好轉 檢討組織人力結構
台塑四寶3月營收回溫 比去年同期減 4成
美元轉強 央行阻升 新台幣收盤重貶3.19角
香港台中港廈門郵輪航線 黃仲生樂觀其成
原能會公告核四緊急應變區 涵蓋雙溪貢寮
中國經濟已觸底嗎？專家看法不一
獲利可期 法財團擬建耶城橄欖山高級墓園
塞席爾打擊索國海盜並邀台灣協助
李俊毅：黨中央整合成功 南縣選情就樂觀
3月進口年減率史上最大 原油進口減近 7成
爭觀光商機 基隆將設伴手禮商區特色美食街
花縣府招短期促進就業100人 約900人報名
台德學生交流 德生體驗包水餃寫書法
全國高中職英語演講賽 述說對世運會看法
年底選舉 民進黨仁武鄉長提名人選出爐
全教會：教評要逐步摸索 一次到位成災難
金門小三通查獲身障男子運送海洛因毒品
公司法結構調整 公司登記擬改由縣市受理
SBL 曾文鼎第二度獲單周最佳鬥士
東部就博會將登場 60廠商提供多樣職缺
防範腸病毒 攜幼童赴東南亞旅遊宜注意
立院未處理雙卡利率案 10日院會再闖關
假購物真詐財店家難防 兄弟檔老千送辦
賴幸媛：盼ECFA能在第四次江陳會談討論
母親節蛋糕大賽 名模穿巧克力服亮相
世界模擬聯合國會議 台大爭取明年主辦權
狗啃主屍案 檢警:男子疑酗酒猝死遭狗啃食
搶進外食商機 超商業者推低價組合早餐
信義房屋：3到4月房市活絡 下半年需觀察
余文重返北市府任職？郝龍斌：公平競爭
斯德哥爾摩市長暢遊高市 驚豔光之穹頂
印度記者向內政部長扔鞋 未命中
台灣貪污評比差 政院：前政府貪瀆案影響
春電展9日登場 攤位數逆勢成長至700個
北縣春季蘭花展 玉兔蝴蝶蘭象耳蘭爭豔
星雲贈范曾畫作？佛光山：絕無此事
宋楚瑜：沒有任何選舉計畫
美將停造F-22A 日被迫重選下一代主力戰機
雙卡利率案停擺 金管會:續與朝野黨團溝通
中部打擊犯罪中心破詐騙車手集團 9人落網
雲林樟湖華南草嶺特色小學 校長暫緩調動
歐洲三大股市開高走低
挑戰不景氣 遠百母親節檔期目標營收25億
貴州公務員嫖宿幼女案起訴罪名遭質疑
台南地院明天審理張銘清案 張銘清不出庭
監院組研修小組 研議對被彈劾人財產處分
痛心發射火箭費用無法移作民用 金正日落淚
藝人婚變頻傳 王仁甫季芹珍惜彼此
陳添枝：出口止跌明顯 第三隻燕子應出現
金管會:委託會計師查核發卡機構持續進行
周傳雄睽違2年出輯 星光幫李千娜合唱
信義房屋分享創業故事 信任帶來新幸福
日本職棒 林威助阪神二軍擊出首支全壘打
杜絕職棒染黑 法務部籲設行動派出所監測
世銀預測烏克蘭今年經濟萎縮9%
景氣第一季落底？官員保留 學者樂觀看待
台灣小飛俠 青輔會號召區域和平志工團
子宮頸癌存活率超越英美 歸功於抹片篩檢
劉揆：處理金融弊案 金管會應有積極作為
內政部：紀念日節日條例 預計9月送政院
迎大陸萬噸級客貨船 基隆港擬建L型碼頭
中國服裝、玩具和鞋類出口繼續顯著下滑
河南手足口病18例患兒死亡
國貿局：出口惡化收斂 貿易打底但未反彈
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港美容業：金融海嘯下營業額降15%至20%
蒙代爾：中國今年經濟成長可達7%至8%
檢警農委會聯手 查獲龐大黑心偽禁農藥
陸客小三通攜帶違禁食品 難逃檢疫犬把關
第098028期大樂透49樂合彩開獎結果
省油車比一比 TOYOTA小客車連 3年奪冠
北韓發射火箭後續 中國籲各方妥善處理
日媒報導鹹蛋超人動畫被中國網友嫌棄
珍諒對質 辜仲諒：紅火案時曾遭呂東英勒索
消基會:不安全進口食品資訊公信力須加強
美股走弱 亞股多數小跌作收
台灣取得密碼 完成納入世衛IHR體系要件
腸病毒肆虐 廣東深圳本季逾五百病例
穩發161號下落 船東等研判航線在東非外海
公開發行公司股票簽證規則擬修正 維持獨立
吳乃仁任黨秘書長案 蔡英文明向中常會報告
港府坦承香港確有入境監察名單
摩爾多瓦群眾暴力示威 硬闖總統府與國會
立院爭調查權 監院說帖質疑部分條文違憲
北市首度進行古蹟實地防火防災演練
義大利拉奎拉地震後30小時 98歲老婦獲救
蘇格蘭皇家銀行兩年內將裁員9000人
雲林查獲鴛鴦大毒蟲 每月牟利200萬元
世界數位圖書館網站將啟用 可以7國語言查詢
中午與陳唐山會面 李俊毅:好的開始
青輔會:補助離島及弱勢青年認識鄉土台灣
第098028期大樂透頭獎摃龜
中華職棒 La New熊勝統一獅 中止3連敗
失業男子心生自殺念頭 警方動員尋獲
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終結連五升 新台幣短線上恐難脫盤整格局
穩發161號船員家屬 祈求家人平安
劉揆指示積極處理金融弊案 金管會:加強時效
入聯路跑經費疑涉浮報 李高祥50萬元交保
家庭主婦林秋梅 印度傳揚中華文化樂此不疲
世銀預測泰國今年經濟成長率萎縮2.7%
辜仲諒：從未因龍潭案拜會吳淑珍
南縣提名爭議 蔡英文晤獨派：先整合1組人
台灣首次成功繁殖長鼻浣熊 北市動物園亮相
辜仲諒：捐款扁家是為中信金著想及買心安
偵訊時錄音遭起訴 女子稱遭不當訊問
暴風雨襲擊大馬沙巴 1000餘人流離失所
擁抱伊斯蘭世界 歐巴馬呼籲讓高牆倒下
勒索中信金？呂東英:辜仲諒心有怨氣能理解
北韓公布火箭升空影片
自歐返美途中添行程 歐巴馬意外訪伊拉克
俄關切摩爾多瓦局勢 歐盟籲抗議避免暴力
紅衫軍大示威前夕 泰國政壇激情演出
英商會：明年恐有320萬人失業 今年經濟-3%
OECD避稅天堂黑名單 最後4國獲除名
南韓前總統盧武鉉為貪瀆案道歉
世銀：2009年中國出口將萎縮
被控謀殺綁架 秘魯前總統藤森遭判刑25年
歐巴馬：未來18個月是伊拉克關鍵期
佛蒙特州成為全美第四州 承認同性戀婚姻
美國伊朗6年來在日內瓦等地多次密談
法學者拜會呂慶龍 盛讚台灣人權與民主
摩爾多瓦警方奪回國會大廈 逮捕抗議人士
中國房地產業蕭條今年難改觀
我Q1出口跌幅止血 已見U底
中國商務部：經貿政策以外需促進內需
若聯合國譴責「搗彈」 北韓將強硬回應
幫助伊朗發展導彈 一中國商人被美盯上
關心祖國震災 法第一夫人捐款拉奎拉醫院
委內瑞拉總統訪中國 強化兩國石油合作
秘魯前總統藤森 被判25年監禁
南京發4萬張購房券振興房市
前祕魯總統藤森違反人道 被判25年有期徒刑
國民黨團：未聽聞馬總統要選黨主席
伊拉克扔鞋記者 減刑為一年
盜採猖獗管理人員清廉度差？ 水利署喊冤
強化婦權會職能 政院擬設性別平等處
盧武鉉坦承任內妻子收過朴淵次鉅款
官媒：中國對航母關鍵配套預研獲進展
美古關係解凍有譜 卡斯楚兄弟晤美國會議員
扁悔恨提拔？蔡英文：難以理解接受
邱正雄:消保會併入政院 功能與人力不減
宣示肅貪 總統指示限期提重大弊案報告
府：總統肅貪聲明 不指涉任何特定個案
行政專機空中失聯？ 空軍：無通信問題
第13屆台交會廈門開幕規模創新高
張銘清案開庭 被告7人辯「打共匪」
被指扁家洗錢關鍵人 陳博志：絕非事實
容安瀾：改善兩岸關係逐漸走到困難部份
北市斥資16億 建置1.3萬部新監視器
遭起訴 金管會:有權解任元大負責人
江陳三會 擬討論陸資投資公共工程
郵輪來台大開眼界 基隆港四月很熱鬧
全中運在苗栗 縣長：目標15金
使用電子帳單 6次可減省100元電費
助扁家在美洗錢？ 陳博志要告周刊
民進黨:517群眾運動勢在必行
五星級酒店早午餐大戰持續延燒 晶華上庭酒廊NT$240起殺出重圍
菲漁民不顧保育勸告 稀有巨口鯊成盤中飧
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義大利巨震老婦奇蹟獲救 死亡人數突破200
歐股下挫 倫敦跌1.58%
市場仍憂慮金融機構體質 美股重挫
市場擔憂需求下滑 國際油價續跌
調查：薩爾瓦多是巴西最嗜巧克力城市
今天的台灣英雄：泰北遺孤李紹文逆境突圍
韓德爾逝世250年特展登場 珍貴手稿首曝光
奇蹟！義國強震後42小時 一女孩劫後餘生
北部東北部今明早晚涼
義大利拉奎拉地震 罹難者增至235人
台股開盤下跌42.27點 為5534.58點
美再傳槍殺案 家庭慘劇夫殺妻女親戚後自殺
武漢殯葬工應聘火爆200名大學生角逐6職位
阻貪污 中國清查國企領導人交際費
偷飛機闖美空域加男子 師長鄰居眼中好孩子
交警回饋報恩 認養家扶兒20年
安徽農大副校長涉學術抄襲據報被撤職
重慶客人自帶獼猴叫餐廳做「猴腦」
性別平等專責機制 婦團呼籲政府具體說明
湖南漢壽發現疑與屈原有關東周祭祀坑
股市一路漲 中國再現開戶熱潮
廣東省英德市以爆破拆除老化水壩
真實感受翠玉白菜 盲友遊故宮將觸複製品
美元強 外商回補 新台幣盤初重貶
重慶女大學生做苦力扛水 一趟人民幣5角
江蘇省將建亞洲最大幹細胞基地
民調：美民眾對歐巴馬施政滿意度維持高檔
華爾街日報：北京不贊成對北韓採取行動
南縣市推動合併升格 盼月底彙整完成計畫
電金休兵 觀光塑化強漲 台股開低走高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
3月營收亮眼 塑化股漲勢強勁
眾多日本企業考慮退出中國 撤資研討會盛
歐冠盃8強 終場前神來一腳 波圖逼和曼聯
北市國稅局：持自然人憑證 可兌領讀卡機
中國3月外貿降幅縮小 出口頹勢可望趨緩
廣東汕頭村支書圈地建豪華墓地被開除黨籍
嘉義縣仁義潭水庫有效蓄水量僅剩35.69%
朝陽科大學生證照平均持有率為108%
台股大漲 證券股首季多轉虧為盈
中國醫療改革 未來3年將投入4兆元
Google執行長建議報業共同創造網路新聞模式
汶川地震震央映秀鎮將聳立抗震建築示範區
陸客增溫及江陳會利多加持 觀光股氣勢如虹
中國大陸國產戰爭片首次進軍歐洲市場
四川西華大學向全球招聘16名院長
看好ECFA 大摩:台股今年上看6500點
失業還要繳稅 高市府允研議給失業者融通
花蓮民宅火警 2幼童葬身火窟
全球景氣衰退 日本2月經常帳順差銳減55.6%
美高球名人賽即將登場 多位年輕小將受矚目
Google執行長建議報業與之合作 振衰起敝
日2月份經常收支由虧轉盈 但連續12個月減少
世銀降中國GDP 梁國源：台灣要靠全球復甦
杜絕貪瀆 法部草擬國家廉政建設行動方案
美軍將領警告 網路攻擊越來越嚴重
網路3度侵權 ISP可停權初審通過
湖南「剩男」11年後預計突破2百萬
公平會:不禁止合庫與法國巴黎保險結合
巴拿馬譴責北韓發射火箭
紐約州長民調持續下滑 返老家取暖救聲望
前秘魯總統藤森的崛起與垮台之路
受刑人發表新書 王清峰鼓勵早日改過
若聯合國制裁發射火箭 北韓將強硬對應
施明德：解決兩岸問題應先經後政
澳門大學遷珠海橫琴島 但管轄惹爭議
涉嫌助伊朗發展導彈 中國商人列美黑名單
建輕軌 高捷最遲4月底公告招商
馬志玲是否解職? 邱正雄:已有前例可循
以色列成功測試飛箭反飛彈系統
歐巴馬前線勞軍 美國與伊拉克開啟新局
高鐵再減班？綠委籲政府介入監督
重障朋友乘高鐵體驗台灣旅遊 美夢成真
金門小三通入境安檢門撤除 通關更順暢
泰紅衫軍大示威 潑水節遊客恐掉4成
銀行增名目收卡貸費用 消保會受理申訴
花蓮3幼童疑似感染腸病毒 全班今起停課
日參院通過決議譴責北韓 要求政府加強制裁
日本政府：北韓發射飛彈技術進步
貨櫃車失控致連環車禍 中山高末端大亂
通用汽車可能聲請破產 何處提出學問大
台船遭挾持 美重申:海軍視情況協助遇難船
提高素質 江西招高校生入伍當士官
水利署：荖濃堰高出河床不多 不影響排洪
低收入戶慢性B肝患者 可申請免費藥物治療
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中國展開年輕官員選拔 專家憂歷練不足
陸委會ECFA說帖 民進黨：空口說白話
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立院初審 過動兒適用特殊教育
影劇圈模範夫妻 丁強李璇牽手近40載
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吳敦義陪農民陳情監院調查農林民營化過程
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張銘清來台詰問? 合議庭:勘驗筆錄再裁定
語出驚人 格達費：擔心歐巴馬遇刺
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台股開低走低 跌133.29點
張銘清案首度開庭 場外平和未爆衝突
4月台指期收跌128點 正價差12.44點
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NBA 黃蜂延長賽澆熄熱火 晉級季後賽
金融重挫 震盪走低失守5500點
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27歲男子劫車偷竊又強盜殺人 判重刑400多年
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國務費案對質 庭訊冗長下午繼續審理
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非法出售武器原料給伊朗 中國商人遭美起訴
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MLB 教士後來居上 4比2擊敗道奇
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拆除新生高架圓山引道 中山北路11日封閉
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加州南韓基督徒避靜處所發生槍擊 1死4傷
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善心人代償卡債 單親媽媽祖厝免遭法拍
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新疆艾丁湖區發現儲量30億噸煤田
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重返河內希爾頓 馬侃參觀越戰戰俘囚房
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旅客抵台後兌換新台幣額度 不限6萬元
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北市消防局：白雪火災鑑定報告 送交檢警
食品安全把關欠佳 監院糾正行政院及衛生署
面對問題 謝坤山勉學子不逃避去解決
中華電信ADSL調降費率 整體降幅5.35%
中國鄉鎮幹部自曝截訪內幕
多名歹徒襲擊廣州「世界大觀」遊樂場
北縣：估淡海新增4萬人 台2線有拓寬必要
亞洲各經濟體貪污程度比分表
中國第1台太空望遠鏡可望2年內升空
白寶珠紀錄片澎湖首映 馬總統致賀電
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
北韓新任國會明開議 將強化金正日統治權
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
產婦子宮外翻 送醫急救保住一命
查獲可待因提煉工廠 醫院技師指導製毒
立院委員會決議 雙卡利率三讀前不得調高
撞球新天后培訓計劃 蔡佩真獲頒年度第一
中國民航局長：中國航空市場開始回暖
處理垃圾掩埋場租約不當 監院糾正嘉縣政府
監院糾正食品安全把關欠佳 衛署:虛心改進
石垣市長欲登釣魚台 日本政府斟酌是否許可
河南腸病毒病例近2萬 可能再增加
召開反核料公聽會 警方蒐證帶走環保人士
印度媒體與資訊產業人員 半數健康有問題
無薪假符條件者 綜所稅可延繳 3個月
台電獎勵用電子帳單 滿期減收100元
范良??:公共工程預算5996億 GDP貢獻度4.78%
歐巴馬返扺華盛頓
花蓮卡債族申請法律扶助 多屬中壯年人口
美元續強央行阻升 新台幣收盤重貶3.31角
急單效應 加工區無薪假較2個月前減逾半
南韓歌手賀北韓成功發射火箭引發爭議
今年中國大陸旅遊市場繼續下滑
因應大船入港 台北港引進5000匹馬力拖船
職棒二軍開打 趙守博：提升整體棒球實力
總統宣示肅貪 國防部:陳肇敏重視也有決心
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
職棒二軍開幕戰 曹錦輝速球飆出151公里
吳乃仁下週接民進黨秘書長 副秘陳其邁准辭
調查：以國青年有性經驗者攀升 女性明顯
蔡英文517領軍上街頭 要求換內閣救失業
台中國際旅展 中縣府邀觀光旅遊業者參展
全球股市賣壓重 歐股開盤後走低
高市身障失業率27% 勞工局：7月會降低
日研發出新機器 1毫米乳癌細胞也可驗出
視障協盲友遊故宮 觸摸翠玉白菜等複製品
體驗視觸覺之美 史博館雕塑複製展可觸摸
金門海關出境X光機維修 改採人工安檢
聯合國：冰架崩裂將使全球暖化影響南極加劇
議員質疑建商施工危公安 郝龍斌:依法嚴辦
雲林樂活農場 首創手工絲瓜香皂上市
中銀與台塑等12家台企授信合作近465億元
全球競爭 專家憂台灣人才國際化不足
華航宣布減資149億元 減資比30.66%
國民黨主席人選媒體民調最高 胡志強:意外
白雪旅社火災是人為或意外 攸關責任歸屬
桃園警方偵破販賣性侵電玩 逮捕女嫌
遭起訴 元大金涉案 3人辭職 2人調職
台東核廢料場公聽會 民眾表達拒公投綁大選
腸病毒肆虐 浙江1病例死亡
呼應總統宣示 監院：肅貪列核心工作
液晶監視器出貨 估第二季成長
大陸醫改商機大? 台資醫院審慎樂觀
疑涉雙重國籍 黃紹庭同意檢調向AIT查資料
MLB 王建民明登板 身負洋基本季首勝重任
紅衫軍約6萬人示威 泰總理拒辭職
馬總統推崇蔣經國對台貢獻 充滿緬懷
千斤青梅舖成台灣圖形 南投梅子節起跑
公路總局:大型重型機車肇事偏高 加強取締
亞洲青少年網球賽 台灣黃亮祺晉級16強
宜蘭副縣長林義剛上海促銷觀光產業
水試所檢測套組誕生 民眾可自行把關水質
胡志強出席阿聯全球城市論壇 行銷台中市
經長:陸資開放分階段 禁止類項目暫不開放
支持經濟復甦 泰國央行降息一碼
北縣議員民進黨初選 參選人改名惹爭議
呂秀蓮要求新新聞道歉 周天瑞不想多談
白寶珠去世週年 大愛永留人間
美太空遊客席孟義乘聯合號太空船安返地面
第一季稅收減幅歷年最大 達成率創新低
北縣成棒隊成軍 簽約明訂涉賭就開除
登革熱病例多 高縣加強清理肉豆公市場環境
陸委會：共同打擊犯罪平台 原則設法務部
籌畢旅基金 平溪國中學生獻藝募款
鹿港龍山寺 爭取聯合國文資保存獎
吳伯雄：政府舉債痛苦選擇 但只能如此
娘家等節目違反分級規定 NCC開鍘
挑戰美高球名人賽 林文堂微笑面對各國名將
國際志工團體Up With People 歌舞分享愛
國務費案 詰問陳鎮慧未結束 22日續審
南縣提名陳唐山建議再民調 李俊毅：黨決定
蔣經國百年誕辰 紀念活動週末陸續登場
疑遭索國海盜脅持 穩發161號仍無音訊
北縣河濱公園缺監視器 歹徒鎖定成竊車天堂
中國社科院：亞洲若干新興經濟體或負成長
性別平等教育季刊徵文比賽 北一女學生獲獎
重新民調解南縣長爭議？民進黨：提名不變
北京腸病毒患者快速增加 已達1千餘例
高孔廉低調赴中國大陸上海
金門縣長選戰 蔣孝嚴：協商產生人選最好
曼谷警方：反政府示威群眾超過10萬人
陸委會：ECFA文宣絕無抄襲
廬山溫泉違建林立 監察院糾正行政院
不敵經濟頹勢 日本夏普年度淨虧損擴大
中縣警方統計 交通事故機車比例最高
金管會：兩岸銀行證券保險MOU越快簽越好
民進黨：執政縣市530前向內政部提升格案
中華職棒二軍對戰 La New12:7勝興農
中國與東協本週可能簽署投資貿易協定
高雄縣市爭取合併升格 劉揆：一視同仁
小心蔡福明 假社工真詐騙
涉外匯虧損案 香港中信泰富主席榮智健辭職
林明成：總統大選絕無捐款扁家1億元
世界華人保險大會8月舉行 北市:全力協辦
MIC:大尺寸面板第2季回溫 第3季競爭激烈
勞委會取消大量解僱勞工訴訟補助上限
考選部：牙醫師等專技高考 明起報名
第098070期今彩539三星四星彩開獎結果
中國推進醫改 成效仰賴地方執行情況
東協加六高峰會 泰國保證各國領袖安全
觀看玩美舞孃 溫昇豪臨陣磨槍學肚皮舞
印度將發射間諜衛星 協助監視邊界安全
五星級飯店出招 董事長級美式早午餐殺很低
24單車好手挑戰台灣之巔 向國際推介玉山
中國在上海5城市試行跨境貿易人民幣結算
周功鑫恢復視障者遊故宮服務並續改進
港美亞電影台越VTV4頻道 申請落地播放通過
高鐵公司：目前無第二波減班計畫
陸客來台觀光 4/6首度達4311件上限
元大 3人請辭 金管會：明委員會仍討論
菲總統府直升機墜毀 已知3人死亡5人失蹤
爭取高雄縣市合併 陳菊楊秋興拜會劉揆
智庫：英國經濟2012年才會復甦
邀蔡英文會談 總統府明遞出馬總統信函
香港賽馬會：港人去年在澳門輸2百億港元
總統親上火線 傳達政府肅貪防弊玩真的
法外商主管頻遭綁架 民調：45%法人接受
花旗：未強力促銷信用卡分期預借現金
青輔會壯遊家活動 背包客讚台灣魅力大
亞股獲利了結賣壓湧現 投信:避開財報變數
國片亂青春首映 3女主角大方接受評分
抗不景氣 13家連鎖通路業者聯手推好康
責任義務不明 巴西憂慮委國加入南方共市
索國海盜劫持丹麥貨輪 船上有20名美國船員
美國聯準會官員：年底失業率可能突破10%
台灣漁船非洲遭劫 中國將提供必要協助
義大利總理：巨震260人罹難 包括16名兒童
第098070期今彩539 頭獎無人中獎
響應馬總統肅貪決心 法務部提17項具體作為
中華職棒 興農勝兄弟 平隊史6連勝紀錄
冰島降息1.5個百分點 達到15.5%
報導指網路間諜穿透美電力網 留下破壞軟體
德日經濟表現不佳 投資人擔憂
WSBL 國泰力克電信 明爭奪第17座冠軍
新板特區誤註新市鎮 上百住戶面臨補繳稅金
日皇夫婦將迎接金婚 日媒體出特輯辦特展
國防部廉政建設行動專案編組 3個月肅貪
英鎊跌 外國觀光客湧入倫敦血拼
瑞士官方盼第1個新稅務條約交付公投
亞洲貪污評比公布 印尼最嚴重 星國最清廉
中國軍艦為13艘商船護航 含1艘台船
受美股大跌衝擊 亞股全面下挫
東方生技與Cactus Communications 攜手在台推出「Editage專業英文編修/校稿服務」
花旗環保月啟動 首創「花旗人公益集點計劃」目標15,000小時
台灣工業香港分行4月9日開業 駱怡君出任首任總經理
北韓舉行群眾集會慶祝火箭發射
全台30家烘焙店獲Lindt瑞士蓮巧克力公司頒發證書
10萬紅衫軍曼谷集會 施壓泰國總理
義大利警方：強震罹難人數增至267人
瑪丹娜捐款賑濟義大利強震災民
勤儉表率 英相夫人租借華服參加G20
今天的台灣英雄:余育銘紅牌看護償債見藍天
歡樂童年 溫泉快樂遊
HTC Snap™讓溝通多一點，麻煩少一點
拉薩騷亂縱火燒死人 兩名男子判死刑
電視廣告收入劇減 加政府考慮援助
戴爾全新第11代POWEREDGE伺服器火熱登場
The Westin Taipei六福皇宮粽動員 端陽大賞．宮廷香粽
麥當勞超值午餐與歡樂送
王建民2度對決上原浩治 上原表現略勝一籌
2010年上海世界博覽會倒數390天
資遣續保確保勞保資格 老年給付有保障
Hotel Royal Taipei台北老爺 緋紅禮讚母親節蛋糕
組織改造／反彈激烈 外交暨僑務部喊卡
高雄麗尊&麗景酒店『遊高雄.飲啖茶』4人行五千有找，平日再享升等至一晚要價17,600元頂級套房.賺很大！
2009春季電腦展 限時優惠就在遠傳
台中福華謝師宴教師用餐享優惠五月十日前預訂、預付訂金並可享有九五折
「麥當勞叔叔兒童之家」免費住宿服務 減輕經濟負擔 陪伴度過景氣難關！
利機榮獲日立電線集團頒發「最佳事業合作夥伴」殊榮
美專家：歐巴馬應就後金正日問題與中韓對話
楊力宇等獲頒僑務委員任命令
印尼舉行國會大選 執政民主黨民調大幅領先
王建民吞首敗 球評：伸卡球投得太甜
義國震災 建物施工低劣犯眾怒凸顯黑幫介入
曼谷大規模示威 泰國總理堅拒辭職
藤森真的罪有應得嗎？
MLB 洋基不敵金鶯 教頭：王建民伸卡球失靈
首戰失利 王建民：姿勢走樣 投不好伸卡球
蔣經國冥誕雙英會？ 小英拒絕
呂秀蓮肯定馬肅貪 但籲勿選擇性辦案
文創法草案通過 排除藝文消費抵稅
義美將進駐桃園機場第二航廈提供服務
觀光拔尖領航方案 4年編列300億
立院共識 1506億擴大公建案小刪15億元
肅貪話題 立院藍綠互槓
組織改造29部會拍板 公務員將減少7千人
機場公司設立有譜 首家資本額280億
綠營:不只周錫瑋 郝龍斌民調也難看
紀念蔣經國百歲冥誕 12日中正堂音樂晚會
大型重機車 肇事少違規增加
黃華絕食 堅不離開自由廣場
葉兩傳、陳永基操刀 湄洲媽祖聖水普普風上市
Visa無限卡友獨享 全球超過20座機場享快速通關服務
羅素集團與寶來投信攜手 打造大中華市場指數標竿
土地銀行主辦楊振宗、捷揚建設及隆大營造43.5億元聯貸案簽約
第24屆「點燃生命之火」參與人次創新高、募款金額破億元
證交所董事長薛琦赴泰國曼谷主持「泰國優良臺資企業負責人座談會」
券商公會與馬來西亞證券經紀商協會(ASCM）簽署瞭解合作備忘錄
SK-II母親節業績破億較去年成長超過三成 勇奪保養品牌業績之冠
筌寶電子去年EPS1.98元 桃園營運總部4月10日正式啟用
中華網龍去年營運創新高EPS7.79元 董事會通過配發現金股利6.4元
智冠08年營收獲利雙創新高EPS8.05元 董事會配發股利6.2元
頂級超市city’super母親節滿千送百
十三通路聯手對抗不景氣 史上最大規模跨業促銷「粉樂購 FUN Go！」登場
台鹽綠迷雅晶鑽靚白全出擊 全效眼部修護打造女人完美耀眼雙眸
報導：美國船員由海盜手中奪回貨輪控制權
為入白宮工作 印度裔演員凱爾潘暫別演藝圈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
菲總統府直升機墜毀 8乘客全數罹難
歐洲主要股市漲跌互見 倫敦小跌0.13%
美貨輪船員奪回控制權 船長仍遭海盜挾持
國際油價小揚 紐約輕原油收49.38美元
美國及其他強國邀請伊朗 直接協商核子問題
美股震盪收紅 道瓊工業指數上漲0.61%
民調：以色列民眾期許新政府能經濟優先
美地質學家新解 猶太人出埃及非因神蹟
不景氣 房地產商估以色列公寓租售價均跌
阿爾及利亞能源部長：油價上看每桶80美元
尋求海外支持 蔡英文下月初訪華府
反恐機密不慎外洩 英提前逮捕恐怖嫌犯
王建民新球季首先發 首局失2分
安達盧西亞網賽 小威首輪打包
新血注入 特偵組6位新檢察官上午報到
天氣轉晴氣溫回升 早晚較涼
台東上午地震 芮氏規模4.9
黑龍江金利煤礦事故救援結束12人遇難
義大利埋葬地震罹難者 死亡人數增至272
簡體字問題多 中國專家聲稱將有新規範
台股開盤上漲89.43點 為5532.99點
保險事業股價重挫 巴菲特公司信評遭砍
中國富裕家庭預估將於2015年居全球第4
中國3月CPI料可承受 貨幣政策或按兵不動
法國人買環保車名列歐洲第二
王建民新球季首先發 不到4局狂失7分退場
大陸專家：中國經濟有望在第2季好轉
特偵組注新血 有助打擊公務員及企業貪瀆
巴西聖保羅州議會通過禁菸法惹爭議
王建民登大聯盟 歷年開季首戰今天最慘烈
經濟學家警告加拿大工作仍在大量流失
福斯電視將推出真人實境秀 員工決定誰走路
中國央行1週回籠資金2550億 創1年新高
台股漲 新台幣匯率盤初走升
澳門遇日媒 金正男：我不是北韓接班人
美國通用汽車在中國銷售量創新高
腦畸形娃娃拔掉維生器還能呼吸 爸媽嚇一跳
塔塔加繁星點點 每月舉辦觀星活動
溫家寶：嚴打操縱股市 提振市場信心
中國躍居為俄國第1大貿易夥伴
清華大學校長自曝3起學術不端事件
深圳大學爆發工程腐敗案
王建民MLB新球季首戰登板 5比7吞敗
備戰對岸龍舟賽 連江體育會廣徵好手
潘基文將訪寮泰兩國
龍潭購地案 魏哲和：未參與找地談價格
安利第5團抵基港 多數陸客首度遊台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
安達盧西亞網賽 小威落敗 莎菲娜將成新球后
南韓外交通商部接受反靖會為民間團體
美國情治單位跨入Web2.0資訊分享時代
電子傳產輪動 台股帶量重登5600點
難敵不景氣 美國惠而浦關閉上海洗衣機廠
DisplaySearch:面板廠產能利用率大幅提升
假地院公文及假檢座 婦人被騙40萬元
中華電信限縮台固頻寬 客戶權益不受影響
港府對人民幣結算業務充滿期待
逆境中的甜果 台東黑皮桶柑口味更甜
慶媽祖聖誕 北港民俗藝陣大賞11日登場
台灣藝術家李燕華個展 14日美國紐約登場
花蓮縣府招募短期人力 871人報名面試
疑引發腦病變 治乾癬藥瑞體膚撤出美國市場
高銀養肥貓？高市府：獨立董事具專業
勞資爭議落幕 台積電譴責特定人士介入協調
「我愛豆腐」殺很大？美監理處不准用為車牌
日本執政黨通過1540億美元經濟振興方案
中國第1季企業景氣指數降幅收小
穩發161號仍失聯 船東未接獲海盜勒贖
配合泳渡金廈 金防部將暫移除軌條砦
立委質疑地質法草案配套不足 再延審
北韓媒體：金正日連任國家國防委員會委員長
陳正然：華視媒體園區預算還在爭取中
螢火蟲季 八仙山自然教育中心辦賞螢活動
三鹿事件兩名官員被處分前異地任職
穩發161號船員平安？外交部：還在確定中
向神明哭訴被迫賣淫 大陸女子香港獲救
華裔無線和光通信專家將參加新澤西研討會
百年老校脫胎換骨 板橋國小新校舍動土
中科無薪假人數降至3成
樹頭信箱10多戶共用 老屋主樂當業餘郵差
泰紅衫軍限時通牒 總理艾比希重申不下台
2名陸客高雄入境侵佔遺失物 桃園出境被捕
南科華亞科美光下午召開聯合記者會
符合釋憲意旨 政院修正公投法第35條
美海軍驅逐艦已趕抵貨輪遭劫持事發海域
中市府釋出113名職缺 5/1起上工
蔡英文5月訪美加 政黨外交兼募款
青輔會職場體驗計畫 見習月薪最高7萬元
南檢偵辦詐領健保費 3個月查獲逾7000萬
調查: 近半年投資上班族7成3資產縮水
券商公會與大馬券商組織簽署MOU
外資匯入 新台幣中午勁升1.2角暫收
防打假球 南檢明起公開監看職棒比賽
未告知即送聯徵? 消基會籲金管會督促改善
台交會顯示機電產業成為兩岸經貿主體
美國共和黨政策專家 13日訪台
外來生物傳播病毒影響生態 緝私防疫兼治本
強化肅貪 王清峰:設立廉政署報告將送政院
看診業績壓力 南醫9名醫師疑涉詐領健保費
侵權判賠3.88億美元 微軟將力爭改判機會
日提振景氣擬追加預算15兆日圓 創新高
雙英會？詹春柏柯建銘過招 互遞邀請函
矽谷一華裔商人被控向中國出口敏感技術
晶華勁揚 宏達電股王寶座恐不保
湖南迎送省領導禁止舖地毯掛橫幅
楊力宇：台灣參與WHA 兩岸最終有妥協方案
前衡指所指揮官涉案？空軍：配合檢方查辦
胡立陽:景氣已落底 選股首重轉機題材
立院初審 違法墳墓遷葬發放救濟金
卓新論壇:台灣需要公共媒體 首重財務自主
清大微量輻射外洩 原能會:暫無安全疑慮
格列佛草地音樂會 國台交演出銅管五重奏
防肺炎 高市低收入戶幼童疫苗免費施打
巴拿馬大選最後衝刺 候選人聖週不打烊
寶來羅素合推羅素大中華大型股價值指數
台股收盤漲224.24點 為5667.80點
微創手術開胃癌免剖腹 失血少恢復快
NBA騎士強壓巫師 主場38勝僅1敗
日大學生求職對象人氣排行鐵路公司奪前兩名
拉奎拉地震 義大利訂10日為國殤日
台股開高走高 大漲224點
政院通過自貿港條例修正 調降原民雇用比
考試院：公務員退撫基金繳納時間將提前
4月台指期收漲253點 正價差44.2點
考試院通過 高考一級改簡任10職等任用
男子拒警攔檢遭逮 車上搜出突擊步槍
大漲224點 創半年來新高
NBA 小牛擊敗爵士 奪下西區季後賽最後一席
證交所董事長薛琦訪泰 鼓勵台商回台上市
國際保險業者梅第：相信未來情勢愈來愈好
政院啟動觀光拔尖計畫 4年商機5500億元
電信互連費爭議 NCC:不可影響消費者權益
互連頻寬費惹爭議 台固:客戶權益不受影響
4月電子期收漲10.45點 金融期漲38.6點
DisplaySearch：不景氣反而帶動液晶電視市場
瑞體膚疑致腦病變 台灣無案例不再輸入
要求張忠謀聆聽心聲 台積電自救會與警方僵持
性侵被害人可獲補償 立院初審最高140萬元
推動桃園航空城 政院通過國營機場公司條例
東協巴達雅高峰會將至 紅衫軍威脅前往示威
南縣警破獲竊豬集團 逮5嫌找回98隻仔豬
復活節前夕 基督徒為墮胎邊緣胎兒喊救命
政府組改目標 台灣競爭力擠入世界前10
MLB 郭泓志再登板 拿下第二個中繼成功
貪污評比改善 馬拉坎南宮：反貪努力奏效
權力鞏固 金正日連任北韓國防委員會委員長
連動債受害戶抗議 高銀：依認定態樣理賠
第3次江陳會 江丙坤：包機將談增航點
2000美元買得到 全球最便宜汽車接受預訂
郝龍斌民調低迷 議員籲拿魄力交出成績
日重申支持台灣參與WHA 期待今年能實現
國美館中興大學簽合作協議 整合資源
美光今宣佈不與TMC合作
台股大漲224點 三大法人買超122.95億
政院：維持金融秩序 不會對個案施壓
燃燒卡路里減重 美研究指成人也有棕色脂肪
巴拉圭總統傳未婚生子又不盡父職
服務再升級 中科推4線免費巡迴巴士
男子偷車搶銀樓 機車發不動被逮
南韓可望參與防止武器擴散安全倡議
體委會：堅持馬總統上台宣布世運賽會開始
斐濟法院裁定2006政變違法 應改選恢復民主
洛杉磯地區租屋市場明年以前難有起色
工程會辦促參說明會 助地方開拓案源
統一發證將廢 營建署:都計查詢窗口仍運作
高球名人賽暖身 林文堂3桿洞表現佳
跨境貿易人民幣結算助推上海國際金融中心
美光宣布不與TMC合作 盼獲政府支持
山東提供台灣遊客團費優惠 並贈景區門票
香港腳不癢就停藥 醫師:治標不治本易復發
限遷彈藥庫未回應 嘉市不配合國防部座談
南縣家扶籌建扶幼館 發起百元入股募款
多種醫療用品內含有毒石綿 南韓禁止銷售
北護成立聽語中心 讓學生活用理論知識
台港商人探討兩岸三地基建及房產商機
中選會：網拍公投票違法 民眾勿觸法
機上廁所分娩 少婦坦承把女嬰丟進垃圾桶
考選部：中南部擬增設身障特考固定試區
高市失業率破6% 勞工局允降低外勞人數
美貨輪船長仍遭索國海盜挾持 待軍方救援
嚴長壽率團參家上海世界旅遊資源博覽會
成醫完成交叉試驗陽性活體腎臟移植
西藏今年底前全面禁用塑膠袋
楊秋興:高縣市互補 合併不會拖垮高市財政
中國處決新疆喀什襲警案兩主嫌
全中運聖火 傳抵金門繞行
新專輯登告示牌銷售冠軍 齊斯艾本勝過王子
美國官員：納粹嫌犯可暫留置美國
魏哲和：龍潭案 陳水扁無特別指示
外交部調查：以色列產品受國際肯定
新台幣兌美元升1.23角 收33.777元
江蘇推動萬人遊台 舉辦兩岸網路攝影大賽
大專生職場實習方案資源錯置？教育部澄清
市調：2008年全球半導體營收衰退5.4%
學者可審查轉任法官? 綠憂實務不足藍肯定
吳嘉昭：台塑集團將持續在DRAM領域發展
捲入詐領健保費案 南醫否認對醫師業績施壓
語言治療師高特考規則通過 年底辦特考
廈門商銀將成立台商企業部
信評:台灣類貨幣基金規模 近4個月大幅成長
高孔廉結束上海行程返台
營救穩發161號 北京：願提供台灣積極協助
王雙寬畫知名百廟 台灣文獻館展出
北市成棒隊成軍 郝龍斌:棒球振興今天開始
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
印尼貨機空難 6人死亡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
銀膠菊危害嚴重 屏科大籲積極研究防治
學生參加快食王噎死案 檢察官緩起訴處分
不景氣A好康 13家通路聯手推3萬元優惠
邱進益獲南京大學博士學位
藝術造鄉 嘉縣大埔鄉要呈現另類美感
卓新論壇：定位體制財務 公營媒體發展關鍵
市議員提議出售高銀 高市府：非好時機
羅東博愛醫院：春天時節 桃花癲好發高峰
福州擬與新竹簽旅遊協議
單車LED軟燈條 黏貼車身提高夜騎安全性
民進黨：盡速回信馬總統 雙英應公開辯論
換物環島圓夢第一棒 方文山演說換單車
中市威達超舜成棒隊選秀 許竹見等人報名
龍潭案扁魏對質 合議庭法官訊問占一半時間
世運快遞總統府 滑輪溜冰挑戰1天367公里
爭議性穆罕默德漫畫 單行本在丹麥發行
研究：多細胞生物演化 鎳金屬角色關鍵
奇美電總座：公司組織改造 勢在必行
勞委會抽檢美髮業 建教生工作超時
失業男子搶劫檳榔攤 持刀砍人被逮
花蓮嚴重血荒 亟需各型血液
農糧署：兩岸若簽ECFA 大陸大蒜續禁進口
不滿被指扁家洗錢關鍵人 陳博志控告壹週刊
深腦部刺激術療效佳 病患盼納健保給付
防衛大臣：日本須要預警衛星以偵測飛彈發射
瞄準大中華市場 工銀香港分行開幕
嘉縣協同中學1006名師生 體驗飢餓30小時
美光陣營不加入合作平台 宣明智表尊重
嘉縣登革熱病媒蚊孳生指數攀升
中國大陸將公布最新漢字表 改正簡化字
冰島經驗 經建會：小型經濟體無自滿本錢
低收入戶車禍成植物人 家屬捐理賠金助弱勢
金管會命令元大證解除杜麗莊職務
中國官方指東協10加3金融合作生機勃勃
不老讀書會 長輩憶起兒時拿書躲空襲日子
外資匯入 央行阻升 新台幣收升1.23角
美光不加入TMC 尹啟銘：尊重
母親失手掐死女兒遺體裝箱 兩年成木乃伊
台固：頻寬遭限縮 客戶權益不受影響
陸委會：三次江陳會預定南京舉行
會晤美國三眾議員 卡斯楚：很棒
日本職棒 蕭一傑二軍先發首勝
中國證監會人事異動 劉新華任副主席
宣傳兩岸政策拍廣告 賴幸媛親自上陣
農村再生爭議 經建會:不會有水泥化等問題
海南交通意外 身家億萬夫婦雙雙身亡
穩定金融市場 德國政府接管海波房產銀行
防職棒染黑 檢警在場監控短期應可收效
伊朗總統為美伊直接核談不成埋下伏筆
大陸80人汽車業者將訪台尋合作商機
遠傳籲正視不合理網際網路互連費用
民進黨國是會議 賴幸媛將出席
市議員指媒體民調偏低 郝龍斌：自我檢討
加強經貿交流 日本交流協會拜會黃仲生
南華文學獎決審 6作品獲獎
吸血鬼大盜兩度行搶銀行落網 判刑20年
高薪肥貓？陳菊：勿因政黨輪替否定專業
擴大偵辦軍事採購弊案 檢調約談軍事將領
讓玉山列新世界7大奇景 7宣傳大使出爐
疑受石棉污染 1122種藥品遭南韓禁售
追憶蔣經國 楊宗緯等歌手推崇十大建設
去年虧損897億？中華郵政：稅後純益100億
歐盟各國銀行紓困總額達3兆歐元
不滿教授言論 上百人赴北京大學抗議
大三通效應 美大型汽配商將在台設運籌中心
文建會遴選古典詩教案 優選最高可獲15萬元
內政部通過 領有證書才能任保全人員
遠東:ADSL電路全民資產 特定業者不應壟斷
軍中買官案卓榮泰告誹謗 邱毅:質疑有所本
霍守業赴總統府 藉信函向總統強調絕未涉案
郭銓慶：付珍9000多萬元是南港案謝款
美光不與TMC合作 兩大主流技術在台札根
北縣媽祖廟11日大會香 遶境鑽轎腳求平安
雲嘉成立廉政會報 結合民間力量打擊貪腐
避免兒虐 內政部籲打113專線舉報
市面 3成陸蒜？農糧署：未開放大陸蒜進口
國防部廉政行動區分6大組 明確肅貪任務
疑爆輻射外洩？清大：沒有輻射安全問題
紀念蔣經國 總統明赴國民黨口述歷史座談
調查：日本大學生對學習興趣缺缺
張大千110紀念特展 慈湖圖首展
奇美電新總座王志超:務實追求獲利穩健成長
中法關係解凍 法國政要訪中絡繹於途
匯價跌 英外交部今年預算短缺1.5億英鎊
觀光拔尖 交部：5月評選5處國際魅力景點
元大案 金管會對杜麗莊等3人開鍘
全面肅貪 監察院：建制貪瀆案件舉發平台
文宣鼓吹不當消費？北市：均為正面意象
涉非法引進外勞人頭公司 中部再破11家
澳洲3月失業率5.7% 創5年新高
民航局:國營機場公司預定99年底成立
公路總局工務士接受招待 法院裁定10萬交保
反映急單需求 紙業營收成長逾10%
教師課稅 中小學校長協會：應專款用於教育
美可以多元呈現 教部籲去除性別刻板印象
文創法補助學生藝文活動 藝文界盼擴大適用
瑪丹娜捐款義大利災區獲發言人證實
ISP不對等競爭 消費者成人質 產業發展堪憂
13家零售商聯合促銷 發行1百萬本優惠券
兩岸中鋼探討共同投資 達成廣泛共識
數據背書 愛滋病及早治療說法有依據
日相麻生指提振景氣才是燃眉之急 避談選舉
兩蔣移靈 蔣孝嚴：一動不如一靜
校正公電（CAP287號）
三井住友集團預估去年度淨虧損39億美元
房市悲觀氣氛轉淡 民眾購屋態度轉主動
觀光築底 交部：4年引進10個國際品牌飯店
數萬群眾首都集會 要求喬治亞總統下台
第098071期今彩539三星彩四星彩開獎
果陀梁祝星光場 凌波胡錦魅力大
呼應肅貪 關中要求考試院同仁以身作則
預言Online等廣告內容申訴 NCC:尚未處理
韓前3個政權 盧武鉉政府收賄金額最多
金門幼稚園國小低年級學生 天天免費喝鮮乳
第098029期威力彩38樂合彩開獎結果
尹啟銘：南科陣營如需協助 可提具體計畫
馬總統接見美利堅大學校長 肯定學術交流
金管會:杜麗莊3年內不得從事證券事業業務
消基會籲改善提報聯徵爭議 金管會:將了解
紀念蔣經國 馬總統發表新詩燈塔
日相麻生太郎矢言在3年內創造200萬個新工作
日本經濟振興計畫激勵 亞股止跌收高
是否調查霍守業 總統府：尊重特偵組權責
期刊指某甲亢藥恐傷病童肝 衛署:謹慎用藥
國安局：持續加強現有防弊措施
義大利餘震攪局 罹難者攀升至278人
海盜挾持美船長 FBI談判專家協助營救
富邦併北銀案 財長李述德等人獲不起訴處分
英國央行將利率維持在0.5%不變
蔡英文明回信總統 雙英會以公開辯論為優先
地下借貸問題多 立委推動地下金融法制化
孫燕姿5月開唱 超現實舞台幻化光影
羽球亞錦賽 程文欣/簡毓瑾晉級前8強
愛無國界 國際志工團體UWP探訪三總病友
桃縣地下油行涉油品添加甲苯 遭檢警破獲
海飛茲傳人 小提琴家雪莉克魯斯訪台
紅衫軍示威下 東亞峰會巴達雅展開
查槍械採購案 士林地檢署搜索警政署
八百壯士後代陳情信 總統府回覆處理
新台幣勁升1.23角 央行阻升 擋炒匯熱錢
第098029期威力彩頭獎摃龜
疑與宮崎葵老公有染 寫真女郎退出藝壇
新7大奇景基金會：未接到正名要求
基本利率0.5%不變 英央行續推量化寬鬆政策
WSBL 文祺第四節狂砍 電信60比55擊退國泰
邱進益：兩岸關係 避免誤解 莫機關算盡
第098071期今彩539三星彩四星彩派彩結果
政院保留僑委會 紐約中華公所讚許與慶慰
中華職棒 兄弟陳致遠再見全壘打氣走興農
2警官涉貪污 警政署：全力配合辦案
希拉蕊：索國海盜救生艇顯已耗盡油料
加強標示不含反式脂肪恐挨罰？北市：誤解
泰紅衫軍示威蔓延 危及東協高峰會
富國銀行首季獲利將創新高 達30億美元
北韓國會開議 金正日露面獲推舉連任
傷後首戰失利 王建民表現讓美媒失望
土庫曼天然氣管線爆炸 對俄輸出中斷
聯準會修正預測 指美國經濟復甦要等明年
證交所積極鼓吹大陸台企返台上市
歐洲百萬樂透法籍得主 大方捐款回饋鄉里
王志剛將在紐約演講兩岸新局與華商新機
兒子入閣 大馬前總理馬哈地身影再現政壇
18名武裝警衛登船護衛 脫險貨輪航向蒙巴薩
海盜挾持美船長 美軍增派軍力赴非洲之角
歐巴馬伸援汽車業 政府將購1萬7600輛新車
法總統又收到死亡威脅信
索馬利亞海盜仍挾持人質 美增派援軍營救
玻利維亞總統絕食 抗議反對黨封殺選舉法
人民幣最快15年 挑戰美元
北韓11年來首次修憲 為後金正日時代鋪路
龜山島百合花盛開 綻放迎賓客
景氣不好 波音宣布明年減產
赴陸不等同出國? 綠:終極統一前奏
三星電子於巴基斯坦發表太陽能手機
墾丁凱撒住宿券3.8折、晚餐雙人券$999超值優惠！
4/10~4/23 遠企購物中心 April 春賞
香港迪士尼樂園度假區和華特迪士尼亞太區有限公司與Visa再結聯盟
桃園縣第14屆文藝創作獎揭幕活動-座談會
九十八年保母專業人員訓練課程陸續開課
馬總統參觀國民黨史展覽廳 暢談歷史
大樹小學堂 原汁原味的自然手作DIY來了
住五星級飯店送養生蔬菜‧長榮桂冠酒店(基隆)為您的健康加分
4/12~6/30遠企購物中心勝華名品特賣 1.8折起
考試院通過公務人員任用法第28條、第40條修正草案
考試院同意會銜行政院函送之行政法人法草案
考試院通過公務人員退休撫卹基金管理條例施行細則第13條修正草案
考試院訂定專門職業及技術人員高等考試語言治療師考試規則、專門職業及技術人員
考試院通過公務人員考試法第15條修正案
考試院通過公務人員任用法第13條及公務人員俸給法第6條修正草案
台中國際旅展 燦星旅遊〝殺〞很大
迎戰0利率時代‧置產保值知識+
時尚台北 後山花蓮
省錢當道！春夏創新設計 內衣+小可愛=『一抹胸罩』
母親節真摯的祝福獻禮
全國首推藍光隨選視訊創世代跨業合作 莎多堡奇幻旅程x D-Link藍光世代
日政府斷定 北韓發射的是彈道飛彈
Q1經濟數據陸續發布 中國：最壞的時候已經過去
觀光拔尖領航方案 4年編列300億
警政署：涉採購弊案2警官停職
文創法草案通過 排除藝文消費抵稅
玉山周報推出典藏版 呂秀蓮：紀念台灣關係法30年
公務員赴中不算出國？研考會否認
推動LED產業 業界盼政府多關注
MODS新歌外勞也會唱 代言中和潑水節
涉洩密給扁 葉盛茂柯承亨遭起訴
徐華鳳樂觀面對癌症 結婚生子都在計畫內
呂秀蓮：對等尊嚴下 不反對訪中國
配合施工 北市24線公車11日起改駛承德橋
國民黨座談會 錢復等人緬懷蔣經國行誼
3次江陳會 高孔廉：沒有兩會互設辦事處議題
讓玉山成新世界七大奇景 宣傳大使信心十足
保留僑委會 洛杉磯中華會館表感謝
上海台灣食品專區開幕將引進文創觀光商品
擴大公建案提振景氣 預算執行效率受關注
5年5千億特別預算過關 馬總統罕見親自召開記者會
「到大陸不算出國」挨轟 研考會：測試兩岸、國際交流分類
本周指數漲幅4.56% 市值增14.58兆
臺灣企銀2009「關懷在地中小企業融資服務列車」前進民雄工業區
輕裝出遊耍浪漫 Crocs春季新品渡假玩美有型不遜色
威寶電信「暢打十年免費優惠」最後10名機會5月10日抽獎
黨政四巨頭記者會 吳伯雄:黨政平台運作平順
晶華酒店晶華軒闢早茶與午茶 5月底前一律5折優惠
玩遊戲救經濟 《三軍麻將 online》全國首創搶牌法
日本歷史教科書漂白過去罪行 南韓抗議
中國社會一隅：媒體發聲為弱勢者維權
美國長期失業人數再創新高
復活節長假前 歐股收高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟衰退進口下降 美2月貿易赤字創9年新低
印尼國會大選 民調機構推估執政黨獲勝
彭博：為免紐約破產 市府須大舉裁員
金融業現復甦希望 激勵美股大漲
美股大漲激勵 世界油價勁揚
歐巴馬要求增撥834億美元軍費支應兩場戰爭
台灣今年申請WHA觀察員 沈呂巡表示樂觀
德船遭劫持 索馬利亞海盜要求鉅額贖金
今天的台灣英雄：身障家族奮力工作擊不倒
加拿大3月份流失6萬份工作 失業率增至8%
高球名人賽林文堂首日77桿 暫居87名
巴西將建高鐵 日韓等財團有意投標
加高等法院法官判決垃圾不受隱私權保護
台股開盤上漲117.10點 為5784.90點
中國廣東「芝麻村官」屢爆「驚天大案」
伊朗宣稱核計畫研究有突破進展
經濟學者：美就業市場明年底前難望好轉
台灣中部以北早晚涼午轉晴 南部好天氣
調查：中國10大冷漠城市廣州排名第1
台灣關係法30年 夏立言：台美關係基石
台灣失業率創新高 本周新片聚焦失業男
金門媽祖朝聖團 直航湄洲交流
日支持台灣參與WHA 外交部感謝
美國高球名人賽 克拉克盼打破魔咒一舉封王
時人：法拉佛西入院治療內出血 已出院返家
嘉中校慶義賣校友作品 籌募清寒獎助學金
大陸衛生當局警告手足口病6月份將達高峰
溫州官員傳低價購房 當局聲稱正徹查
連江縣媽祖文化節 遶境祈福活動明登場
美商週：中國投資人組團到美國採購房地產
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
日本NHK錄音師在珠海酒店猝死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
交投熱量價齊揚 台股續強直逼5800點
貴州公務員嫖幼女案震驚全中國
立院國是論壇 朝野各有關注點
聯合國：北韓未依規定提報發射火箭訊息
馬總統將出席家扶基金會全國扶幼大會
地名翻譯混亂 廣東擬規範
盛產卻遇不景氣 台東香丁和桶柑滯銷
中國國家大劇院首年度收支平衡
美職棒洛杉磯天使新秀亞登哈特車禍身亡
復活節長假展開 台灣為港人出遊熱點
美國高球名人賽首輪 康貝爾狀況超好暫領先
華時：無瑕號因應失當 不利美未來南海航權
連戰：蔣經國貢獻不需造神 而是再次省思
赴大陸不等同出國?藍營盼研考會嚴謹處理
台電:南田村為核廢料建議場址 未違原民法
總統：經國先生在兩岸關係解凍踏出第一步
中美矽晶產學合作 竹科管理局補助350萬
吃出健康 歐巴馬夫人與學童白宮花園種菜
花蓮兒少施虐者父母居多 家扶籲家長理智
尹啟銘:公共建設加速推動 第三季可見效應
美中情局宣布不再使用秘密黑牢監禁恐佈份子
日對北韓追加制裁 期限延長為1年
DisplaySearch看好低價電腦一體機前景
安利中國第5團前往南投參觀
西螺社口媽回祖廟配天宮進香 陳明文接駕
富國銀行首季獲利創紀錄 華爾街掌聲響起
尹啟銘:台塑亦可提DRAM計畫 政府一視同仁
陳肇敏：買官及能力不足者 將來很難升遷
江陳會5月上旬舉行？海基會：不排除提前
基隆家扶照顧貧困家庭 號召志工投入服務
匯市量縮觀望 新台幣中午貶值3.2分
美職棒天使隊投手亞登哈特車禍身亡
懲罰北韓發射火箭 日本決定加強制裁
斐濟總統廢除憲法 設定民主選舉期限
綠:江陳協議應送立院審查 藍：備查監督
全國NGOs環境會議明登場 籲發展再生能源
接辦軍事工程弊案？特偵組：將請示陳聰明
禁菸新制3個月 網咖等12類場所被申訴最多
保護鯨豚 保育團體盼撤銷TAIGER研究許可
泰國潑水節活動12日桃園登場 金佛供膜拜
中縣快樂消費摸彩第3次抽獎 轎車得主出爐
蕭萬長:經濟長期發展 端賴創新及產業升級
腳踏車竊盜與網路詐欺案增 劉揆:專案處理
中華郵政澄清非肥貓 轉任人員薪資依法處理
第三季景氣回春? 黃茂雄:需審慎觀察
討論北韓發射長程火箭 六強無結論
立院三讀 擴大公建預算1491億餘元
湖北凶猛女大學生踹孕婦引起各界聲討
黨政巨頭將開記者會 說明立院通過重大法案
立院公共建設案過關營建股飆升
東亞峰會維安嚴密 亞洲領袖陸續抵達
擴大公建三讀 王金平盼朝野共促經濟復甦
台股收盤漲114.16點 為5781.96點
開闢新戰場 泰國紅衫軍集結亞洲峰會主辦地
禽流感若爆發擬借營區 軍方:嘉縣府先規劃
玉山宣傳大使 中正大學研究生最高票當選
台股開高收長紅 上漲114點
左營阿兵哥涉行竊失風行凶 越南女1死1傷
4月台指期收漲115點 正價差45.04點
士兵涉殺人 艦指部：痛心並向大眾致歉
觸摸藝術之美 羅浮宮觸覺藝廊台北開展
擴大公建預算通過 綠要求效率藍籲拼經濟
救不救車廠？75%以上美國民眾：讓它倒
4月電子期收漲3.05點 金融期漲16.4點
台積電Q1合併營收395億 優於預期
企業實習缺額千奇百怪 教部重申校方要把關
義大利總統：盡最大努力協助災民重建家園
蔡英文：憂台「香港化」 籲加強台美日關係
大武山成年禮 46名青年學子挑戰大武山
再寫今年新高 多空交戰創今年第2大量
卡債族更生成功少 立委促設債清專責法庭
中國財政部對「金融肥貓」發出限薪令
趙舜賣便當有套生意經 開拓事業第二春
泰國反政府示威者達到東亞峰會會場
跨境貿易人民幣結算可能在中國各地試行
觀光拔尖領航方案 基隆港務局:助觀光發展
海軍士兵強盜殺人案 軍檢帶兇嫌模擬現場
台中國際旅展開幕 首日吸引大批人潮
無私加勇氣 快桅阿拉巴馬號船長自願當人質
記者登山採訪迷路 基市警消漏夜搜尋救人
反制示威活動 泰國政府要逮捕抗議領袖
減輕低收入戶壓力 永和將發放白米麵條
倪福德3A登板 投2局拿勝投
台股大漲114點 三大法人買超127.82億
早期偵測乳癌 成大研發手機型裝置
中國未來5年將發射7顆通訊衛星
高雄大學養魚達人李賢駿 分享養魚經賺外快
菸品健康捐6月1日起調漲
北縣升格直轄市有望？周錫瑋：樂觀看待
高市警破販毒案 逮3嫌
中國職籃開出歷來最大罰單人民幣33萬
全中運將在苗栗登場 聖火傳抵高縣
心臟基金會免費驗血脂 假日北中南登場
美國貿易赤字陡降 有助緩和經濟衰退
富比士2千大企業 工行居中國企業首位
賴幸媛：ECFA談公平貿易 非向中方求恩惠
綠委要求儘速開徵菸捐 以價制量
涉盜領千餘萬元 一銀前鎮分行女職員被起訴
富比世：經濟低迷 頂尖足球球會財產仍增8%
重現蔣經國手稿 立委推崇勤政親民保台決心
伊拉克戰費遠超出發動戰爭時的估計
大武山成年禮12年 創辦人蘇嘉全熱情不減
安迪沃荷世界巡迴展 明移師高雄展出
華爾街日報：通用汽車考量宣布破產的可能
新台幣兌美元貶1.8分 收33.795元
中國海關總署：3月中國對外貿易好轉
產後首次代言 陶晶瑩：保養好不怕被偷拍
鹿港龍王祭 龍王尊神頭接鹿角造型特殊
投資公司涉促銷未上市股票 12人落網
雲林兩男子搶婦人皮包 竟未發現其中鑽戒
南橫公路14處潛藏危機 大型車行駛應注意
張大千110冥誕 史博館舉辦紀念展
詩魔洛夫創作65年 詩歌全集典藏版問世
玉山之最 夫婦祖孫同登玉山滿懷感動
勝利之家推母親節養生蛋糕 籌募療育基金
高縣腸病毒門診監測病例增加 縣府加強防疫
國防部下週赴立院專案報告軍中風紀問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
聰明大猩猩從澳洲動物園逃脫 貪吃又被捉回
海巡署雲縣查獲毒品639公克及槍枝7把
非法改裝行動電話 男子違反電信法送辦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更新)
嘉縣養蜂人家遭蜜蜂螫傷 送醫急救脫險
勞委會:就業博覽會11日登場 提供8.4萬職缺
挾持美船長索國海盜放話 將反制攻擊
嘉義舊監2011年修復 配合世界管樂年會展出
美推動振興方案 投23億美元加強兒童福利
明道大學古典音樂賞析 樂器大變身
菸捐6月1日起調漲 衛署:新菸將有辨別標記
掃墓紙錢集中焚燒 高市環局減少空污有成
台中市威達超舜成棒隊 首波選秀登場
羅文嘉：黨內若分裂 恐讓出南縣政權
匯市量縮觀望 新台幣匯率收貶1.8分
加工區管理處:榮塑園區開發案 政院審查中
陳聰明指示特偵組 隨時注意軍備弊案發展
白宮顧問：美經濟無止境下跌數月內結束
2009春鬥首演 林懷民現代版望春風登場
立院通過擴大公建預算 經建會:立即啟動
菸捐調漲為20元 防偽標記可供辨別
涉擅入民宅拿鑰匙偷車遊蕩 1少女落網
高高屏首長籲完成高雄縣市合併歷史任務
振興棒球計畫急就章？ 體委會:已全盤考量
中油明起汽油每公升漲0.6元 柴油漲0.7元
一銀主辦潤泰創新聯貸 超額認貸達92%
又到桐花季 客委會尋覓桐花寶寶
峰會場外抗議不斷 泰必要時將採強制措施
台中男子跳月台 遭火車撞斃
振興棒球計畫 基層教練盼多獲關照增加補助
台塑化:明1時起汽油漲6角 柴油漲7角
高市BOT觀光據點度小月 議員為業者請命
總統若回應國是會議 蔡英文願公開辯論
陸客遊日月潭3月創新高 帶進9000萬元效益
青輔會：2月青創貸款件數 月減45.28﹪
以色列不反對西方國家與伊朗接觸
傳新疆維吾爾人因觀看敏感政治影帶被捕
泰國紅衫軍示威 外交部籲赴泰民眾注意安全
國際能源總署：油價回升 世界石油卻過剩
台灣關係法30年 遠景基金會4/12座談探討
戎雪海：後慈湖風景優美 對陸客具吸引力
屏縣出現2例境外移入登革熱 今年首見
台中市成棒隊錄取17人 許竹見在列
穆迪信評：預計 6月底關閉台北分公司
中油明起調漲油價 98無鉛汽油回升到27元
高市國中生自然學科競賽 五福國中大贏家
疑久病厭世 老翁從慈大職員宿舍頂樓跳樓
壯遊台灣 4名女青年體現熱情親情與友情
菸捐漲 48萬經濟弱勢民眾可獲健保費補助
東京連兩年獲選全球最佳美食城市
高高屏首長會報 籲中央儘速核定重要建設
自製品性能欠佳 俄向以色列首次採購無人機
葉望輝：美歡迎兩岸關係改善但有隱憂
經建會:擴大公共建設 助提升GDP創造就業
林麗韞：歡迎民進黨朋友以個人身份訪大陸
看貧民百萬富翁抽100萬 幸運得主出爐
成立龐大自由貿易區 東亞國家加緊行動
媳婦捐肝救婆婆 公所將報請中縣府表揚
涉插股應召站收受賄賂 中市1前所長遭起訴
游錫（方方土）：反對兩岸簽署ECFA
華山園區本土文創專賣店 自創品牌禮品開賣
穆迪信評擬關閉台北分公司 金管會密切注意
監委：調查軍中買官案 不排除約詢霍守業
財神爺生日祈財運亨通 財神廟湧現信眾
大寮林園道路拓寬爭議 軍方同意速件辦撥用
選擇性墮胎使中國性別失衡 男性多出3200萬
疑牽涉軍方弊案 交大：絕不縱容考試舞弊
資安專家：Conficker蠕蟲開始活動 目的不明
總統說明執政重大成果 肯定黨政合作良好
連戰13日和俞正聲今年首度會面
莊啟旺籲撤換林文淵何美玥 高市府力挺兩人
海盜與美國海軍各自召喚增援 海上對峙
粉絲婆婆捐1億日圓 日本大阪市長樂透
王金平：立法應符時代需求 不能民粹
無框架深腦刺激術 助巴金森病患減輕症狀
英國首相：警方收網 逮捕12名恐怖嫌犯
精進科普節目與影片 世新邀國外專家來台
媒體：被海盜挾持美國船長跳海逃亡失敗
泰紅衫軍東亞峰會場外抗議 揚言明天再來
內需預算直撥鄉鎮 多位縣長指違法欠監督
陸委會：第三次江陳會協議 依法送立法院
台塑美光走自己的路 宣明智:有膽有識有錢
劉揆：推動生技產業 盼成為兆元產業
景美溪築攔水堰安全堪憂？北市府：應無虞
鄉鎮市公所執行特別預算 綠指違法藍有但書
蔣經國紀念網站今天上線
亞洲青少年網賽 台灣黃亮祺晉級4強
中視中天變更負責人 NCC召開聽證會後再議
刺激景氣 日本加碼15兆日圓
南韓名醫誇讚漢城僑小學生眼力好
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辱罵施明德 林國慶黃昭輝各賠50萬元確定
山東旅遊局長：預計今年有2萬多人來台旅遊
預算過關 教育部:首波優質人力最快416上工
家庭怕被烙上污名 助長印度亂倫事件
紡織業對ECFA意見待整合 工業局將逐一溝通
SBL 璞園大勝金酒 得分創新高
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擴大公建案三讀 王金平折衝協調關鍵角色
張栩和林至涵代表台灣參加富士通盃圍棋賽
索馬利亞海盜索求贖金 才釋放美籍船長
加速媒合就業 教育部啟動諮詢專線及平台
總統行政專機 出廠後最快4月下旬執勤
美股大漲 亞股受到激勵上揚
免犯禁忌 猶太教擬採雷射槍滅果菜蟲
振興經濟 日首相擬開拓海外漫畫動畫商機
伊拉克總理首訪俄羅斯 雙方各有盤算
證期局:穆迪關閉台北公司 先解決客戶契約
台鐵加裝錄影設備 重罰闖越平交道
急單發酵 鴻海3月營收重返千億 月增24.35%
固網互連費爭議 NCC:中華電合約不公平
環球集團與YouTube將推出音樂影像網站
遭綠營議員點名下台 李漢卿:市長不讓我辭
中國超市首度聯合對台採購 休閑食品最夯
債市及企業國際化程度不足 穆迪退出台灣
日皇夫婦金婚感言 明仁泛淚感激美智子
勞工組織擔憂阿拉伯國家失業率持續惡化
蘇俊賓:政府與民間共同努力下 國片漸復甦
英警及時阻止蓋達計劃復活節炸彈攻擊
投信:亞股短線恐過熱 中長期仍可分批佈局
連結東西方文學潮流 洛夫詩歌全集出版
不堪同學霸凌 希臘學生開槍行兇後自戕
南縣長提名爆陳唐山民調讓9% 民進黨駁斥
林麗韞：回鄉的感覺真好
WSBL 國泰完成甲組女籃17連霸
364天期國庫券得標利率0.195% 再創新低
台電核廢料場址 台灣優先海外次之
響應愛台12建設 旅韓華僑設專戶募款
台灣義隆電子控告美國蘋果侵犯專利權
亞洲青少年網球賽 台灣黃亮祺痛失決賽機會
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證交所：上市公司市值增至14.58兆元
輸氣管爆炸顯示 俄土恐重演俄烏天然氣戰
中職兩地同演逆轉秀 獅象拿勝
蘇俊賓：行政院對升格案依專業公平審查
第098072期今彩539三星彩四星彩派彩結果
馬總統發表萬字專文 感念蔣經國
首批台灣人明在廈門獲授中國律師執業資格
胡錦濤電賀金正日連任國防委員會委員長
中國新醫改 全民保障非全民健保
景氣低迷 紐約車展登場 油電環保車當道
日本振興經濟 追加1500億美元預算
中國將在澳洲設南極內陸站支援中心
軍事採購弊案 板檢引孫子兵法批武德不彰
上海外貿出現成長 新增15個跨國公司總部
國防部一日數會 展現積極肅貪企圖
醫學期刊：英研發去疤痕新藥效果佳
東協加三外匯儲備金 印度澳洲有意加入
溫家寶抵達泰國 出席東亞領導人系列會議
斐寬頻網路速率2011年前每秒提高120倍
面對大規模示威 喬治亞總統宣稱不會辭職
口喊救經濟卻圖利中國 南非ANC挨批
中信飯店台中旅展首日創佳績 當日營收年增1倍
玩香港2000元有找 易遊網9週年慶『1人省、第2人賺、第4人免費』
《仙劍Online》傳捷報 上市首日同時在線人數破表
專為毛囊清潔及頭部按摩紓壓設計 TWINBIRD頭皮SPA清淨器NEO在台上市
挪威油輪付240萬美元 海盜勒索又得逞
義大利為地震罹難者舉行葬禮 舉國哀悼
今天的台灣英雄:魏德聖辛酸藏在海角幕後
紐約中華公所組團返台拼經濟
景氣不佳 全球奢侈品銷售預期減少1成
台灣藝術家蔡筱淇創造倫敦新地標
黨政四巨頭記者會 吳伯雄:黨政平台運作平順
網路甄選成軍 YouTube交響樂團將在紐約公演
泰紅衫軍包圍亞洲峰會 中日韓取消會談
科技網站：微軟和雅虎洽談搜尋廣告結盟
中鋼3號爐停3個半月 減產100萬噸
台美人社團聯合聲明 籲美重視對台承諾
繼續守護龜山島 騎龍觀音神像重建
小港國小100週年校慶 總統籲強化國文教育
泰國紅衫軍抗議影響 東協暨中國峰會延期
今年博鰲亞洲論壇 規模歷年之最
反對黨喊話 擴大公建不能當作選舉綁樁
接力溜冰 世運邀請卡快遞總統府
民間國是會議 反對學者提洽簽ECFA底線
蔡英文：政府若強推ECFA 517將「吼很大!」
NBA 騎士擒服七六人 登上東區龍頭寶座
NBA 活塞堵籃網 連續八年挺進季後賽
民間國是會議 陳博志提ECFA十二問
泰紅衫軍大鬧東協峰會 2會議延後傳3人受傷
龐特韋德拉灘女網 莊佳容女雙晉4強
紅衫軍領袖指控軍警參與藍衣軍反制行動
泰紅衫軍示威引發安全顧慮 東亞峰會延期
民間國是會議 陳博志尹啟銘就ECFA針鋒相對
電影送行者效應 東區就博會禮儀師職缺搶手
總統參觀經國先生特展 為小朋友介紹歷史
傳病而不休 蘋果執行長左伯斯牢牢掌大權
總統：紀念經國先生不是要恢復戒嚴
3次江陳會 高孔廉：沒有兩會互設辦事處議題
外交部：遭挾持船上人員平安
鴻海精密3月營收 重登千億
第28屆新光登高賽「為保育動物而跑」 陳福財稱王劉悅如封后
37台灣人獲中國律師資格
亞丁灣海盜猖狂 美國拖船也遭劫
伊拉克再傳自殺攻擊 5名美軍喪生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義大利富豪總理宣稱可在自宅收容部分災民
索馬利亞海盜挾持遊艇 法國攻堅救回4人1喪命
釋放美籍船長?索馬利亞海盜要200萬美元贖金
索馬利亞海盜釋放挪威化學品液貨船波亞瑟號
打擊索馬利亞海盜搶救人質 美派兩棲攻擊艦
美艦海利柏頓號駛抵索馬利亞 伺機搶救人質
無懼海盜捨身救人 美籍船長獲各界一致讚揚
索國海盜挾持美籍船長 美聯社：FBI有權調查
加大聖巴巴拉分校獲贈台灣圖書
歐巴馬：看見美國經濟希望曙光
車配展和車電展下週登場 規模不減
全台晴朗溫暖 西半部金馬濃霧特報
調查：中國高中生參與社會政治事務最積極
車配展 專區展示四大主題節能創新科技
高球名人賽第2輪 裴利追上康貝爾並列領先
中國科協首次發佈武器報告 促發展電磁炮
珠海擬建亞洲最大海洋樂園引網友爭議
中國大陸英語熱 據報3億人學英語
金融研訓院24日舉辦台灣農業金融論壇
處理問題金融 存保13日275億元融資競標
高球名人賽第2輪 金河珍抓11鳥改寫紀錄
歐巴馬：美國經濟出現希望曙光
索馬利亞海盜揚言 若遭攻擊就殺死美國船長
駐韓代表部在仁川僑區舉辦領務服務說明會
加強對台工作 傳鄭立中可能轉任福建省長
湖南富商妻組反第三者聯盟討伐「狐狸精」
合作開班起磨擦 台籍教授狀告北京大學
台北賓館4/12開放民眾參觀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
貿協將在上海蘇州舉辦台灣美食節
美國高球名人賽 林文堂未晉級
韓警方逮捕持棍搗毀佛像女基督徒
美國海軍最高將領4月中旬將訪問中國
蔡英文：總統若強推ECFA 517上街怒吼
不再容忍不公 珠海民眾控告銀行勝訴
美政府救市 上半年度預算赤字直逼1兆美元
世界銀行總裁左里克將出席東亞峰會
中國外貿出現好轉跡象 但形勢依舊嚴峻
泰紅衫軍干擾 東協與中國高峰會被迫延遲
斐濟總統重新任命政變首領為臨時總理
復旦教授丟失電腦 傳內有國家課題研究資料
調查：近一年北市房租跌13.5% 北縣跌7.8%
全國少棒聯賽桃園開打 41隊拼戰8天
中國外匯儲備2月一度下跌 尋求分散投資
3月中國信貸激增1.89兆 再創歷史天量
巴拿馬總統選舉民調 馬蒂內利穩定領先
首度參賽無緣晉級 林文堂盼重返高球名人賽
歐鴻鍊：政院核定新增2外館 盼暑假前開館
日本九成無尾熊感染易罹癌的反轉錄病毒
天津航空展預定吸引全球300餘家企業參展
香港智囊提醒北京注意台港區域角色
就博會登場 劉揆：短期就業計畫延到年底
陶涵蔣經國傳加印出版 趕搭百年冥誕熱潮
天使隊亞登哈特殞落 酒駕兇嫌依謀殺罪起訴
傅棟成:ECFA求立足點平等 促台經濟國際化
歐鴻鍊：薩國總統當選人歡迎馬總統訪薩
化解縣長提名爭議 蔡英文擬到南縣釋疑
溫家寶：香港金融中心地位不進則退
昔日網球皇后走過低潮 何秋美要再創高峰
熱愛生命獎章得主 鄭美珠澎湖展畫
國軍多起負面事件 陳肇敏痛心致歉
深化參與公共政策 青輔會推動青年首長對話
營建署:2000億優惠房貸擬續辦 核定後上路
經建會:優惠房貸案若續辦 有助房市及內需
NGOs環境會議 環團：核能復辟不能救台灣
藍營盼中選會案早日三讀 綠營：繼續協商
慰問殉職義消傅家森遺屬 王金平頒贈撫恤金
北縣媽祖文化節陣頭齊出 熱鬧遶境
就博會登場 王如玄：職缺貨真價實不灌水
短期就業計畫延到年底 藍綠同表樂觀其成
府：朝野若對話 可為台灣民主開創未來
陳鏞基2A出賽 4打數3安打
資金行情推升 大宗物資第 2季喊漲
瑞銀：美元未來有貶值風險
大里市空手道館加蓋鐵皮屋倒塌 10多人輕傷
美德州等州龍捲風山火肆虐 至少8死數10傷
溫家寶：中方希望東亞領導人會議能夠召開
北市單車10大失竊地點 台大周邊居首
寧波截獲2萬支假槍 可裝備一個集團軍
研究：升官會危害健康 更沒空就醫
中國駐泰國使館：東亞領導人系列峰會取消
柴山春之饗宴 魔芋將綻放
民俗由來 宜蘭傳藝解說員亮哥逗趣說給您聽
泰反政府紅衫軍太超過 亞洲峰會取消
泰紅衫軍衝進東亞峰會 高峰會宣布取消
溫家寶晤李明博 強調兩國合作共克時艱
燕子來了？ 以色列廣告業徵才增加
醫學專家警告混血型霍亂病毒侵襲印度
大陸袁隆平雜交水稻試驗基地可望獲得保護
台中市健行大會 上萬人開步走
府公布邀蔡英文函件 總統盼對話經合協議
投顧：市場仍不安 增持高評等債券部位
1/3中國企業家指今年GDP在7%以下
機密外交案 安亞專案偵查已告尾聲
泰國抗議民眾闖入會場 東亞峰會無限期延後
美經濟9月後可能復甦 邱正雄：台灣會更早
紀念蔣經國音樂會 明邀流行歌手獻唱金曲
蔣經國百年誕辰特展 明桃園大溪登場
大樹頭上水龍頭水源不絕 民眾稱奇
日職 陳偉殷先發7局無失分無關勝負
金門石蚵文化節古寧頭登場 逾2000人參加
中央氣象局氣象報告
雇主亟需外勞 以擬同意引進1000名泰勞
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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紅衫軍鬧場 東協巴達雅峰會混亂中喊卡
海盜挾持人質當盾牌?船東安撫家屬設法營救
林芳郁新作風 率榮總與台大競逐生醫前景
泰國以直昇機接運外國領導人離開峰會地點
賴幸媛：ECFA不涉主權 不需公投
劉揆：彰市污水道若民間不投標 政府自辦
府：民間國是會議屬研討會 不適合雙英會
新台幣急升苦了壽險業 新光金首季轉虧
北京領導人又再向香港重點喊話
索國海盜擬轉移美籍船長 警告勿冒進救人
舉債救經濟 德財長憂心全球通貨膨脹
上校拚酒 空軍司令部：記過並調離現職
總統：傳統藝術要保存 更要推陳出新
世界地球日 澎湖將推動騎單車上班吃素食
中縣道館鐵皮屋餐廳倒塌 20多人受傷
年底三合一選舉政治獻金 可列舉扣除
東亞領導人系列高峰會將擇期恢復舉行
歐巴馬暗示 白宮第一犬可能13日亮相
反設核廢料儲存場 東吉生態保育協會成立
北市高中校長遴選審議 否決北一女校長連任
廢棄壽卡檢查哨 變成鐵馬驛站
原鄉學童秀才藝 感恩家扶認養人照顧付出
為使外國領袖安全離境 泰國實施緊急狀態
ECFA不涉主權？蔡英文：賴幸媛沒清楚交代
高雄世運獎牌 波浪蝴蝶圖騰飾琉璃珠
代牽紅線 藥師全聯會安排單身男女聯誼
東部就業博覽會吸引5000人 1095人媒合成功
真主黨承認協助由埃及走私軍火至加薩
醫學研究發現 普洱茶最具健康與減肥功效
如何營救海盜手中人質 美國面臨困難選擇
台中縣調站辦壁報漫畫競賽 從學生宣導反貪
今年首例日本腦炎現蹤 疫情提前1個月
外食多油膩 青壯年男性血脂異常比例增
陸客來台申請爆滿 51假期首度啟動增額機制
溫家寶：發展經濟 中國要堅定信心 不可輕心
屏東第一鮪200多公斤重 今晨上鉤
周錫瑋：北縣不升格 退出政壇
台灣西半部金馬濃霧特報 馬祖能見度低
計程車司機遭搶 遇警求救逮獲一男子
調查：第一季大台北地區店面成交量升溫
捐樹愛台灣 世界台商會300肉桂樹苗捐大溪
疑似手煞車未拉起 砂石車滑落花蓮港
桃源梅子盛產 楊秋興邀民眾採果遊南橫
照顧貧孤協助脫貧 北縣家扶成立新店服務處
中區就博會逾萬人求職 媒合3000多人
胡立揚:牛市已起 可慎選轉機股績優股
蔡英文提對話7要求 廢國共平台換國安團隊
日學者：中國怕的不是台灣軍力而是台灣意識
老婆忍痛捐出先生器官 嘉惠5人重生
輔大大傳系進修部畢展 兼顧工作學習成果
連任北一女校長失利 周韞維:將再準備攻頂
校正公電（CAP 211號）
文大進學部學習市集 學生講師臥虎藏龍
畢業作辦內衣自拍惹爭議 學生:活動很健康
高市SUPER教師獎 表揚默默耕耘教師
大陸老年團2萬人5月分批訪台
台灣旅行業者盼兩岸旅遊提升服務品質
東亞峰會取消 澳洲總理座機中途折返
台灣廣西經貿洽談會5月登場
聯合國秘書長潘基文對東亞峰會取消表示遺憾
學者研究紅麴萃取物具抑制肺癌潛力
用體味在約會網站配對 預計今年內就會上線
陸客來台增 3至4星飯店供不應求
周韞維擬再申請北一女校長 教師會：敬佩
謝深山參加上海旅博會 爭取花蓮直航上海
二手玩具回收做公益 捐助弱勢兒童
挾持多國人質 海盜企圖海上會合 美軍防堵
溫家寶會見日本首相麻生太郎
錢復談蔣經國處世小故事 親民愛民精神感人
中部東部就業博覽會 1天媒合逾6000人
中國外匯儲備創新高 總額1兆9537億美元
SBL 金酒拉尾盤 92比87首勝台啤
為聽奧暖場 雲南映象八月首度登台
台灣伴手禮暨創新工藝展 華山園區熱鬧登場
喬治亞示威進入第三天 料將有上萬人參與
授粉用西洋蜂不足 日本果農苦不堪言
蔡英文提7要求 府：不會被多數人民接受
外國領導人離去後 泰國解除巴達雅緊急狀態
林智勝陳金鋒開轟 La New10比4勝兄弟
泰國總理艾比希宣布解除巴達雅緊急狀態
鏖戰12局 統一興農4比4言和
泰紅衫軍大鬧高峰會 艾比希執政難求穩定
總統憶蔣經國厲行節約 蔣方良在家不開冷氣
歡渡泰國潑水節 北市辦舞蹈大賽並出動水車
迷昏乘客盜取財物 印度火車迷藥集團落網
紅衫軍東亞高峰會鬧場 外國記者成採訪對象
未尋獲與美海軍對峙同夥 索馬利亞海盜返港
32名台灣人獲頒中國法律職業資格證書
兩岸關係迅速和解 成台灣關係法新挑戰
索馬利亞海盜攻擊貨輪 遭水柱驅離
調查：中國農民工失業問題未如預期惡化
東亞高峰會晚宴 領袖沒吃記者吃
連江縣赴上海 推廣馬祖1日遊結合陸客赴台
六強已就聯合國對北韓發射火箭聲明達成協議
遇劫一美國貨船 抵達肯亞港口
義大利強震 台灣願協助重建
今天的台灣英雄：張振華視障做公益心不盲
老店難過景氣寒冬 Joe's倒店拍賣民眾搶購
美國高球名人賽 裴利並列領先 伍茲有得追
民間友人憶蔣經國 沒架子像隔壁的歐吉桑
民間友人談蔣經國 伊是正港的領導人
民間友人談蔣經國 命運的偶遇接繫下一代
連戰訪杭州 觀賞張藝謀「印象西湖」
紅衫軍攻入會場 東盟峰會取消
亞丁灣海盜猖狂 美國拖船又遭劫
棄醫與昆蟲為伍 張佐嘉繁殖昆蟲樂在其中
李登輝:兩岸推動ECFA是為了統一
台灣關係法30年 馬總統：帶來美中台三贏
泰國政爭示威未解除 旅遊列黃色警戒
浴佛大典 蕭副總統：宗教成社會穩定力量
東協峰會 潘基文籲儘速恢復召開
邀馬總統到高雄看世運 李永得送邀請卡
慈濟骨髓中心e化 未來配對成功機率大增
羅德:中國應讓台灣有尊嚴地位相符的空間
搭機離台 安民：看很多事 會回去思考
震災後生活嚴峻 義大利災民無心迎接復活節
擴大公建案等過關 王金平：成效將浮現
體驗泰緬新年風情 周錫瑋遭潑水喜獲祝福
12位盲人遊故宮 觸摸複製文物收穫多
義國地震威力大 拉奎拉市位移15公分
不懼殘障 視障聽障特教生未畢業就有證照
MLB 沙巴西亞調整姿勢 帶領洋基輕取皇家
青年領袖政策研習 郝龍斌朱立倫與學子對話
澎湖縣輔導斑節蝦養殖 成果斐然
金門石蚵文化節 千人體驗剝蚵樂開懷
台灣之友會：簽署ECFA 需經公投同意
馬總統：家扶基金會頒獎 勿以善小而不為
日經新聞：豐田汽車新年度仍將虧損
中共退休幹部集體出書 呼籲平反胡耀邦
泰政府宣布曼谷與附近五省進入緊急狀態
王金平：國共平台能作緩衝 有其存在價值
台灣藍染新時尚服裝走秀 中縣展開
性工作除罪化 王金平：有共識才能修法
泰內政部傳槍響 總理倉皇逃離
台北自由行 101觀景台最受星馬觀光客青睞
內有大肥貓？金管會：人事制度行之有年
泰警方偵訊示威領袖 將有進一步逮捕行動
聲援黃華 反獨裁音樂會尬上總統府音樂會
金價跌至881美元 分析師:短線震盪難免
肯定小秀才學堂 王金平盼政府效法並補助
泰武裝部隊部署曼谷各地 執行緊急狀態命令
單車成年禮 10歲呂玟諺完成100公里挑戰
曼谷緊急狀態 坦克上街 紅衫軍繼續示威
全國城市盃桌球邀請賽 南投開打
伊朗宣稱已能完全控制核子燃料循環
歐巴馬籲國際合作克服全球最急迫挑戰
西班牙暢銷女作家柯琳．帖雅朵過世
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不滿選舉結果 摩爾多瓦反對黨矢言將再抗議
聯合國安理會開始討論北韓發射火箭問題
卡薩布蘭加網賽 費瑞羅晉級決賽
要求總統下台 喬治亞反對派連續3天示威
處理不良資產 德政府擬為壞帳銀行提供擔保
龐特韋德拉灘女網 佛尼亞克和瓦芝妮雅琪爭冠
全台晴朗 明鋒面接近 中部以北東半部降雨
譴責北韓 日美等6強取得初步共識
浙江發現罕見翼龍類恐龍腳印化石
廣東企業或再掀倒閉潮
全球貿易減縮情況2月份已有好轉跡象
藍提案放寬公務員赴陸 綠質疑損國家利益
台灣觀光創匯潛力大 可望成世界觀光大國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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首季中國信貸激增 嚴防壞賬升高
龍潭案扁有無涉入 與李界木對質成關鍵
東協峰會取消 陸克文返國表失望
陸正案纏訟22年 明更十審宣判
中國民眾今後取名只限8000多個用字
海盜難道只綁美國人?國際聚焦美貨輪被批偽善
1名港婦在廣東惠陽被劫殺遺體今早火化
美國紅土網球錦標賽 澳老將修威特打進決賽
飛安會:兩岸事故調查 傾以航管交接點分界
紐時：協商釋放美國船長的談判已破局
北京向入境旅客發放旅遊消費券
福建警方破獲台籍人士詐騙案
工程會：推動公共建設 下半年勞工需求大增
美鋼鐵業指控中國逾200家鋼企傾銷
中國鋼材出口劇降3成
李俊毅：不傷害同志前提下 用盡方法整合
鎖定電腦展人潮 中區就業中心提供上千職缺
拚就業 內政部釋1552個職缺
營建署：台灣櫻花鉤吻鮭放流 選定羅葉尾溪
北京學者：中國保八需加碼人民幣2兆元
97年地方辦理調解業務 結案11萬餘件
穩定產銷 農糧署啟動竿採青梅停採補助措施
東亞峰會延期 中國--東協投資協議未簽
讀賣：日近9成無尾熊感染易罹白血病的病毒
立院擬修法 保障人體試驗受試者權益
抗議打斷東協峰會 泰總理誓言採取法律行動
中南部藍委週一會明登場 首談窮人銀行
台灣學生參加AMC測驗 表現優異
對判決不滿 河南男子砸廣州法院
泰國警方：已逮捕反政府紅衫軍領袖阿瑞山姆
南韓前總統盧武鉉涉貪 兒子返國接受偵訊
唐雅君：六機構提供亞力山大會員轉換服務
校園國際化 興大歡樂潑水泰籍學生慶過年
學者：美中台非零和 美中關係改善有助台灣
不景氣 以色列高學歷年輕勞工遭裁員增多
華郵：第一犬已送抵白宮
珠三角中學生同性戀人數增加
兩岸客輪直航4月20日首航
政院：擴大內需方案 6部會預算執行率偏低
宜蘭和東南旅行社簽約 列陸客赴台遊行程
新台幣上週貶幅1.23% 居亞幣之冠
中西太平洋漁捕監控 台灣已提報漁船名單
國軍清廉受質疑 學者：應加強軍監制度
南韓政府將立法管理犯罪人基因
對抗不景氣 高縣6社福團體聯合發券籌款
真愛爾蘭共和軍：時機來臨將對英發動攻擊
中國大陸科考船「雪龍號」直升機失事
人力銀行：景氣差 上班族轉公職意願大增
廢棄自行車佔道路 北市：依法查報拖吊
經建會：擴大公共建設 選定20大重點
中國科協建議發展武裝機器人
日崇正大會 馮寄台強調今年台日關係促進年
泰國營電視台：曼谷進入緊急狀態
投信:本週台股高檔恐遇壓 續漲機會也不小
墾丁餵魚區潛力大 學者：觀光業的金雞母
陳景容創作50年回顧展 國父紀念館展出
週邊單位高年薪?立委籲金管會抓肥貓先自清
故宮南院定位陷政治漩渦 考驗文化人周功鑫
國民黨北縣黨部:爭取升格 縣長初選擬延後
玉管處：3月即函新7大奇景基金會要求正名
失業嚴重 以今年決遣送10萬非法勞工出境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李宋明天同台 王金平：重新互動很好
北縣提供雲門排練場地 明簽約徵求民間興建
深圳200居民以41元團費暢遊香港迪士尼
包道格：試圖重修台灣關係法 非常不智
索馬利亞海域不平靜 台灣漁船進塞席爾避險
新條例將實施 中國旅行社醞釀集體漲價
泰緊急狀態 軍方部署武力並籲大眾勿驚慌
千人動手做梅子 南投縣梅子節熱鬧登場
慶賀新年 斯里蘭卡政府軍宣布停火48小時
港人法拉利車隊 高速狂飆青島遭攔
政院施工傳火警 及時撲滅無人傷亡
央視名嘴：商紂王是個好皇帝
區自治實施與否 仍待凝聚共識與修法
埃及強硬打擊西奈半島武器走私
規律生活勤思考 劉又中數學能力一級棒
中國央行：力保貨幣政策連續性和穩定性
北韓發射火箭 美在譴責與復談間求取平衡
藤枝森林音樂會 聆聽樹海之聲
減少開會 大陸吉林明訂1年2個無會月
曼谷警方：抗議民眾奪取軍方戰車
泰國部分地區緊急 觀光局:可出團但籲注意
中華職棒 興農勝統一 謝佳賢揮出全壘打
泰國緊急狀態 外交部駐泰應變小組全天運作
上海白領網上發文挺鄉親 官方跨省抓捕
總統憶保釣 當年受邀訪美回台即對美抗議
斐執政黨主席：若當選總統 副手不會寂寞
戲劇行銷觀光 客家台南投取景
交部:擴大公建 交通建設可創20萬工作機會
河南貨車超載達10多倍 壓垮橋面掉入河中
學者：台灣關係法雖有缺陷 但不需翻修
北縣社區友好文化節 人性變革展訴求和平
追訴期雖過 方正自認罪人面對債主
湖南岳陽上千輛計程車罷駛
母親節加碼促銷 連鎖百貨估營收成長1至3成
泰總理警告動用武力 對付示威群眾
中華職棒 熊隊林智勝再見轟氣走象隊
做好準備再上路 血友病友也能單車環島
振興經濟加譴責北韓 麻生民調連兩個月攀升
紀念蔣經國百年誕辰 金門明舉行追思典禮
香港明舉行電子科技燈飾3項國際展覽
琉球籍漁船允得財號失聯 家屬報案協尋
總統：蔣經國讓台灣更早進入嶄新時代
北縣黨內初選延後？吳敦義：要再了解
引進外籍專業人士 研考會：需整合社會意見
民航局：恐將收回遠航運輸許可證
歐巴馬同父異母兄弟持假文件申請英簽證遭拒
銀行限縮信用卡客戶權益 消費者宜多比較
鎮壓示威群眾 泰副總理要求軍警採強硬手段
演唱會前簽票會 孫燕姿祝歌迷期中考順利
台商克緹上億人民幣上海松江新廠將啟用
疑似高速公路撒錢男子 彰化警方偵訊中
廣東省規劃2020年珠三角GDP趕上韓國
演藝大哥變政治菜鳥 余天嘆誤入叢林
打狗文藝季 黃睿靚獻琴藝陳致中聆賞打氣
溫室氣體減量法過嚴 工商團體15日面見閣揆
上海也有金融大肥貓 浦發銀行秘書也入列
抹黑政敵陰謀曝光 英相資深幕僚下台
廣東首季外貿出現反彈 但仍有待觀察
華爾街日報：振興奏效 中國經濟出現轉機
斐怪校長懲罰女學生 鞭打並令公開脫內褲
蔣經國紀念音樂會 馬總統高歌感恩的心
牙買加短跑健將波特 坦承幼年曾吸大麻
群眾若遭武力鎮壓 前總理戴克辛稱將返國
氣象局發布濃霧特報
日知事選舉民主黨連敗 黨魁小澤處境不利
上海旅遊博覽會 交易總額近2500萬元
男子中市撒錢被逮 警訊坦承曾在國道撒錢
戴克辛抗爭到底 泰國艾比西政權陷危機
SBL 璞園勝裕隆 拉開與金酒勝差
懷柔遭反噬 泰總理艾比希轉趨強硬
陳奕辦慈善演唱會 門票收入捐社福團體
上海美少女選拔賽 民眾評審簡訊投票
示威難平息 泰總理面臨執政最大挑戰
南韓前總統盧武鉉涉貪污 妻兒接受檢方訊問
楊潔箎：峰會雖受阻 中方仍與東盟加強合作
教宗發表復活節文告 撫慰義大利地震災民
分析家：泰國政治動盪將持續數年
美國高球名人賽 伍茲想奪冠須演神奇逆轉秀
安達盧西亞網賽 楊科維琪今年首度奪冠
美貨輪船長獲救 歐巴馬感欣慰
歐巴馬：美決心終止索馬利亞外海海盜橫行
孟漢娜電影版登上北美票房冠軍
印度共游襲擊國家鋁業廠 逾百員工受困
泰國軍方開始驅散曼谷示威群眾 68人傷
泰國軍方發射催淚瓦斯 驅散曼谷示威群眾
卡薩布蘭加網賽 費瑞羅挫席爾拉奪冠
泰國軍隊清晨展開鎮壓紅衫軍行動
MLB 皇家6比4逆轉洋基
美國狙擊手建功 槍殺3海盜救船長
飛官耍帥？空軍司令部：爆胎因機械故障
MLB道奇克響尾蛇 郭泓志投1局演出1次三振
將軍堡 見證蔣經國金門軍民烽火患難歷史
美國名人賽 卡布瑞拉延長賽勝出 首穿綠夾克
泰國軍方鎮壓 至少68人受傷
盧武鉉即將接受傳訊 妻兒遭檢方調查
旅法僑界紀念蔣經國百歲誕辰
傳中國將設食品安全委員會
墾丁珊瑚週展開 墾管處辦風吹砂接力淨灘
美船長獲救 歐巴馬欣慰並宣示掃蕩海盜決心
阿里山高山茶品質好壞 首重外觀色澤喉韻
維繫婚姻之道 李志希認為唯有犧牲忍讓
馬總統下午主持萬豐隧道通車 咫尺不再天涯
國防部：運用內外情蒐力量 蒐集涉貪事證
政府擴大公共建設 營建股繼續發燒
成都警方強行制止復活節宗教活動
思子心切 扁媽拖老命探子
台灣設計新走向 FUSE紡織時尚週虎尾登場
美軍救援船長成功 台灣船東靜候情勢發展
ECFA專案報告 首長謁靈綠委一度癱瘓議事
馬多夫大都會開幕票 eBay7500美元賣出
搭遊艇出遊遇海盜 4法國人質獲救後返國
美國紅土網球錦標賽 修威特摘下睽違兩年首冠
民主歸功蔣經國？民進黨：歷史諷刺與荒謬
獲邀WHA觀察員 台灣是得還是失？
經長:ECFA若共識高 共同研究1~2月可完成
看2009世運 購票者熱中開幕式
撒錢男落網 銀行清點男子攜帶200多萬
農委會:動植物檢疫 農產品智財保護納ECFA
國家圖書館三書一計歡慶76週年生日
日商丸紅與中儲糧將合作收購穀物
陸正案邱和順仍死刑 執行遙遙無期
今年以來索馬利亞海盜劫船事件表
中國海軍派出第2批護航艦隊
旅美畫家徐孝游 台北逍遙遊個展
肥貓？ OTC：沒有肥貓 也沒超額福利
吳乃仁正式上班 低調到不行
獲邀WHA觀察員 民進黨疑國共黑箱談判
董監改選在即 金鼎證赴政院陳情
窮兵黷武 ? 中國武器研究取得重大進展
發表挺霍言論 金防部司令：不再回應
王金平院長扮孔明談三國賀國圖館慶
陶板屋春夏宴新菜上市 5月1日慶生主廚端出獨「饗」優惠
品田牧場南京東店兩週年慶 北縣市三店聯慶
ikki懷石創作料理推出「嬉遊日本饗春宴」 5月5日前東京來回機票加碼送
兆豐『滿萬送千 再加一倍』第二波４月１日開跑
台新銀行17周年慶 第二波酬賓活動逢7有禮
粽葉飄香 晶華酒店推出「粽香禮盒」與「府城晶華三元及第粽禮盒」
新光銀行刷卡888 團團圓圓帶回家
櫃買市場業績發表會人氣紅不讓 4月15日生技醫療產業接棒
金鼎證董監改選在即 員工陳情籲政府對開發金併購弊案給交代
國內首宗台商回台上市案 中國旺旺台灣存託憑證正式啟動
日官網遭竄改 出現五星旗與警語
中國黑心建材惡臭危害健康 美議員要求追查
遭挾持美貨輪船長獲救 海盜3斃命1被捕
美國務院：快桅阿拉巴馬號船長獲救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美攻堅與海盜交火 安全救出遭挾持船長
美海軍見海盜槍瞄準船長 採取行動救人
今天的台灣英雄:麥正治吹動奮起湖一池活水
鋒面接近 台灣中部以北東半部雷陣雨
台股開盤上漲32.21點 為5814.17點
深圳野雞車橫行 半路洗劫乘客
廣西企業5月來台採購 金額將逾1億美元
立院邀專案報告 陳肇敏不假缺席引質疑
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
中國建亞洲最大石化廠地點可能改變
珠三角規劃2020年人均GDP超過台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸中海油董事長去年薪資逾人民幣千萬
中國銀行業去年多項指標居全球首位
營建鋼鐵領軍 台股盤中攻上5800點
綁架不成反被捕 索馬利亞海盜落入美國手中
國軍近3年貪瀆案起訴115件 有罪率66.96%
經部：盼兩岸成全世界車載主要供應國
KKBOX上週單曲排行榜 蔡依林包辦前3名
高市築巢圓夢計劃 175低收入戶順利成家
允得財號失聯 兄弟船馳赴失聯海域協尋
中樞紀念蔣經國典禮 馬李宋互動受矚目
醫師：間質性膀胱炎 以保守治療為主
陸正案更十審宣判 邱和順仍判死刑
日本地方知事選舉 民主黨二連敗
LED拚兆元產業 晶電領軍 類股展翅
陳沖:證期單位績效不錯 不符肥貓定義
綠指官員忙謁陵缺席備詢 藍：應尊重立院
蕭萬長：擴大公建計畫 具備十大建設內涵
綠委:拖延菸捐調漲圖利廠商 衛署:防囤積
專家：中國不需要新的經濟刺激計畫
設八田與一廳？府：幕僚建議 非總統主張
700多瓶假茅台暴露中國「駐京辦」問題
洛杉磯僑界紀念故總統蔣經國百年誕辰
華爾街已大洗牌 觀光客走馬看花感覺不出
醫師：腹腔鏡切除胃癌 術後兩週就可上工
香港學生報介紹租房性交 屬言論自由？
NBA 詹姆士發威 騎士107-76痛宰塞爾蒂克
中國大陸仿瓷餐具可能致癌
廣交會降低展位費 減輕出口企業參展負擔
泰紅衫軍無畏鎮壓持續示威 政治社會陷僵局
中市農會年度特色盛事 大南瓜賽首獎1萬元
鋼鐵大軍今再發威 多檔漲停
廣東3月份一般貿易出口今年首次成長
強化醫院消防安全 北市:動態演練納入評核
金門追思蔣經國冥誕 浙江陸客以同鄉為榮
立院初審空品法草案 朝野有歧見擇期再審
國民黨台東縣長初選 黃饒鄺各擁一片天
環保署:全國環保龍舟創意賽最高獎金10萬元
國道匝道照明瓦數降低 節省耗電30%
匯市量縮觀望 新台幣中午升值7.2分
合併改制計畫趕時程 明送香港給胡志強核定
就任民進黨秘書長 吳乃仁為517遊行操兵
車配展和車電展明登場 相關族群先登高
印度共黨游擊隊襲擊國家鋁業廠 11人喪生
焦佑鈞：兩岸汽車電子業前景無限
釋出職缺8成是抄戶籍？內政部澄清
雲門舞集落腳北縣 成立淡水文藝教育中心
陸小榮發表挺霍言論 陳肇敏：不認同作法
英工黨爆發抹黑政敵電郵醜聞 布朗處境難堪
兒童保單喪葬費用案 陳沖:待委員會討論
媒體：美政府要求通用汽車為申請破產做準備
袁肖龍案審判權有疑義 起訴書仍未出板檢
議員批救助金使用不當 北聯醫：依法辦理
日本3月躉售物價創7年最大跌幅 通縮陰影籠罩
綠委批ECFA非WTO架構洽簽 經長:符合WTO精神
推廣乾淨能源 洛杉磯加大興建加氫站
台大甄選入學放榜 北一女錄取數超過建中
台股收盤漲75.68點 為5857.64點
陸正案更十審判決 王清峰：不便表示意見
日人最想婚的對象： 福山雅治、綾瀨遙
趨勢:今年首季台灣電腦中毒達3443萬餘次
龐特韋德拉灘網賽 瓦茲妮雅琪封后
舊衣回收車涉違法 市府：依道路條例裁罰
台股續收紅 漲75.68點
中國想在東協峰會宣布利多 無奈會議取消
世展原民兒童音樂會 阿妹將獻聲合唱
溫家寶：3月工業生產加速 振興方案奏效
4月台指期收漲20點 逆價差11.64點
扁媽搭高鐵北上探扁 母子淚眼相對
菲華校師資講習會始業 台教師團主持培訓
馬總統率政黨要員至頭寮陵寢謁靈
中國經濟力量日益強大 南韓感到不安
陸正案大事紀
政策利多加資金行情 台股站上5800點
立委:金管會轄下單位董總薪資不得超過主委
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保險業單一投資不動產鬆綁案 陳沖:討論中
屏東萬丹鄉農會賄選案 檢察官再起訴10人
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陸正案邱和順仍判死刑 律師：令人失望
經建會:觀光旅遊結合新興產業 商機可期
經委會通過提案 ECFA內容不涉兩岸政治地位
北市嘉義同鄉會拜會嘉縣府 力挺故宮南院
以色列總理矢言與巴勒斯坦和平對話
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登陸溝通ECFA？ 尹啟銘：若有必要 可研究
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新台幣兌美元升9.8分 收33.697元
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立院初審通過投資人保護法修正草案
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
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南韓總統子女遭檢方傳訊 似乎成慣例
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不畏金融危機 中國文化產業邁入高速成長
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遭汽油彈攻擊 泰國教育部大樓起火
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竹科女作業員懷胎9個多月 宿舍猝死
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若英華威不再新增投資 尹啟銘：尊重
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失而復得 方正重獲中華民國身分證
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