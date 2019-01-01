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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
未來時尚名模 日本展示美女機器人
第098053期今彩539三星四星彩派彩結果
純手工製 大陸軍樂團向台訂百支薩克斯風
大魯閣挺棒球活動延至19日舉行
大陸大旅遊團湧到 業者盼便利退稅方式
安利團信義商圈購物 最愛精品與台灣物產
國際紅十字會籲重視戰亂地區缺水問題
中國商務部：美國禁中國禽肉將影響政策走向
職棒熱身賽 興農牛再度演出逆轉秀贏象
奧地利亂倫獸父 承認性侵囚禁親生女等罪行
沙烏地石油部長：理想油價為每桶60至75美元
國家圖書館國際文化文流不受金融風暴影響
珍愛貓熊關懷黑熊 4月11日新壽登高大賽為保育動物而跑
經濟趨緩抑制油價 油國組織籲富國拿出行動
馬達加斯加總統府遭軍隊占領 總統不見蹤影
今天的台灣英雄：鳩谷阿嬤心繫林投樹復育
聯合國種族會議未登場先轟動 杯葛聲不斷
避免票源分散 哈塔米退出6月伊朗總統大選
08年諾貝爾經濟獎得主 5月來台
法國巴黎銀行網賽男單 莫瑞挺進16強
超越自我 阿爾莎瑪創女子50米蝶式世界紀錄
專案管理打造高鐵一日生活圈 工程幕後數十位PMP推手見證
外交部：正規劃馬總統出訪薩爾瓦多
歐鴻鍊:公務員有不同意見 應在體制內反映
法專家：用雨果雕像修補中法關係
NASA：安啦！此回太空垃圾不會威脅太空站
國防新聞：台灣新智庫研究推動兩岸軍事接觸
聯合國官員：690萬北韓人民未獲糧食援助
郭冠英爭議 國民黨團：僅調職不夠
郭冠英移送公懲會 監院：黃武次不再調查
北韓重開通往南北韓聯合工業園區邊界
政府千億紓困 AIG卻發鉅額獎金招眾怒
台灣9月或明年國中小午餐免費? 劉揆:一定承諾
郭冠英爭議 綠營：密切追蹤公懲會處理
ECFA研討會 綠反對經濟部躲工總背後
兒子選縣長 台灣桃園縣議長質問吳伯雄
移懲戒委員會 郭冠英離台
僑委會併外交部 江宜樺:是擴大不是裁撤
救DRAM產業 綠批變成「台灣失憶體公司」
穿兩件泳衣 瑞典女將破紀錄被取消
養蚊子? 棄置盆栽7月開罰
美2月份工業生產指數 跌至2002年新低
馬達加斯加部隊攻佔總統府
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本銀髮A片之王 74歲一尾活龍
德國測試純植物性陽痿藥 不遜威而鋼
美聯準會信心喊話 歐股走高
菲律賓與印尼海面出現規模6.3強震
廖世傑：台薩關係會繼續維持 合作也會加強
檢方令AIG提供紅利分配明細 否則法律伺候
OPEC暫停減產 國際油價漲跌互見
晚盤賣壓出籠 美股小跌作收
不願出示紅利分配明細 AIG吃傳票
雇員領取鉅額獎金 AIG被要求提供資訊
美股未能守住開盤漲勢 小跌作收
以色列財政部擬寬赦非法海外藏錢者
蔣士煌：南美洲新興市場值得台灣企業重視
經濟衰退嚴重 英近2兆英鎊資產化為烏有
傑人會爭取加入聯合國非政府組織
歐巴馬將上今夜脫口秀 美在任總統首次
坦米爾人在多倫多抗議斯里蘭卡殺戮
白天氣溫偏高 日夜溫差逾10度
G20財長信心喊話 美元兌日圓歐元升貶互見
修法需數年 瑞士放寬銀行保密不會立即施行
馬多夫夫婦逾1億美元財產 美檢方尋求查封
美中情局組成內部小組 檢討拘禁原則及作法
法駐台專員鼓勵台向法輸出圖書文化
四川甘孜藏區一地方政府傳恐怖襲擊
專家：北美經濟好轉但未必真正復甦
台股開盤上漲27.58 點 為4998.90點
中國1月增持122億美元美國債 速度放慢
馬國政府公司去年盈收台幣1378億元
巴勒斯坦各派系協議 明年1月底舉行大選
AIG堅持發紅利 歐巴馬表達憤怒矢言阻止
經濟疲軟 中國外匯儲備增長放緩
CRS：南北韓若統一 日本可能核武化
酒醉電郵恐嚇總統 法工人緩刑接受戒酒諮商
中國公布境外投資管理辦法
中國第2批赴美購房團下月出發
亞裔移民盛事 長島亞美文化節近日登場
英泳將傑克森勇破女子400米自由式世界紀錄
不受景氣影響 法去年閱報率成長2.3%
海外菲勞1月匯回13億美元
新疆開發旅遊 侵擾蒙古族最後圖瓦部落
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國務費案再傳馬永成林德訓 擬結束準備程序
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
MLB熱身賽 胡金龍1保送1得分
金融強漲突破5000點 引發賣壓拉回
呂秀蓮：年底縣市長選舉是民進黨關鍵戰
世棒經典賽日韓明三度交手 爭奪四強門票
涉台案件審判庭 福建漳州薌城區法院成立
韓元升 新台幣匯率盤初升破34.3元
加拿大科學家發現迷你版伶盜龍化石
防弊去腐 廣州規定官員配合輿論監督
疑買官案 特偵組傳喚邱垂貞說明
北市動物園:調整馬來貘作息 為繁殖做準備
廣州新電視塔頂將建世界最高摩天輪
警用車載錄影系統 屏縣警局蒐證防飆利器
花蓮原住民歌舞 歡迎安利中國首發團
葉由根神父辭世 大體捐贈輔仁大學
郭冠英事件 台聯到北檢告發外患罪
呂秀蓮邀評析透視319一書 王清峰婉謝
百年西雅圖快訊報明吹熄燈號 全面轉戰網路版
高縣緊急就業方案 申請踴躍審查後分發
星一大學2/5女生搭公共交通工具曾遭性擾
中國大陸白蘭氏聲明品質絕對安全
美林:台灣今年景氣不會好 明年好轉
郭冠英事件 劉兆玄：屬個人行為 非常遺憾
南海主權之爭 菲不排除尋求盟友協助
組千人軍樂隊 為中國國慶奏樂
吸取經驗 關中與嘉義地區退休公務員座談
消基會:信用卡循環利率上限應降至10%以下
中國遼陽工運領袖姚福信出獄仍強調不屈服
高縣回歸田園申請踴躍 非自願失業者優先
暴龍乖乖靠邊站 終極海怪一口咬出15噸力道
推展身障福利服務 中市府喊出Yes,We can
結束訪日 蔡英文籲日扮演亞洲領導角色
人力公司赴美吸引人才回流中國
台科大設計學院 德國iF大學排名全球第二
承作安利頂級外燴 六福估可進帳2200萬元
劉揆：總統會在適當時間回應胡六點
提振美國經濟 聯準會苦思新招
深圳100多輛巴士聚集 抗議富士康退租班車
大學甄選入學第一階段篩選 可上網查結果
台北自行車展開跑 馬總統籲國人瘋單車健身
蕭萬長：盼綠能產業成為台灣另一明星產業
薩總統當選人的挑戰：團結解經濟危機
網上取經涉自種大麻吸食兼販賣 男子送辦
香港星展銀行推銷累計期權 大陸投資人慘賠
美股連漲4天 消費情緒指數金融風暴後最高
年底投票時間變動？中選會20日討論
美委員會建議不支持喬治亞和烏克蘭加入北約
外交替代役招募116名 4/1起受理申請
對抗氣候變遷 中國籲新協議應排除外銷生產
IDC：今年首季台灣PC出貨年減逾8%
全募兵切割點 陳肇敏：還在與內政部研討
佛納斯贏得薩國總統大選 馬總統電賀
郵政壽險小而穩 保費收入連5年創新高
補漲行情帶動 鋼鐵股走強
大陸市長民意支持度 廣州市長居首
法國巴黎銀行網賽 費德瑞飛速晉級第4輪
北韓下月發射衛星 總理金英日今訪中
薩爾瓦多大選變天 歐鴻鍊:將加強台薩關係
蔡明介:小筆電山寨機是破壞性創新代表產品
體重暴增 小心引爆顱內不定時炸彈動脈瘤
蒸餾酒稅若調降 台菸酒研議配套退換貨措施
台北自行車展規模破紀錄 明年主辦UFI年會
結核菌試劑遭污染 疾管局：已重新開放檢驗
歐鴻鍊透露 外交部提供檢調6件弊案資料
外資匯入 新台幣匯率中午勁升1.12角
景氣低迷旅客流失 亞太區機票下滑
遞補雲縣議員 廖宜珍：1天當4天服務鄉親
汶萊放棄索取大馬沙撈越州林夢地區主權
北市立委補選白熱化 候選人掃街拜票
大學甄選1階段名單出爐 專家建議考生要取捨
振興體育 高市鼓勵大學成立成棒隊
國產大蒜減產 農糧署：分批出售較可獲利
摃上惠普IBM 思科跨入電腦伺服器市場
來台奉獻50餘年 匈牙利神父葉由根辭世
日相訪中延期 產經：或因釣魚台紛爭
法院判三立報導有誤 林益世：遲來正義
清明將至 北市推出便民掃墓公車
綠營市議員告發郭冠英違法 籲監察院調查
陳唐山：黨中央不會笨到不提名我
陳唐山欲拜訪 蘇煥智：已見過面
自然人憑證太貴？內政部：目前沒調整計畫
世棒經典賽 委內瑞拉安打經重播改判全壘打
自閉症照護人力不足? 衛生署:增補助經費
男子跨越鐵道遭火車輾斃
總統：檢討援外政策 與國際組織共同推動
台股收盤漲70.07點 為5041.39點
泰學生雜誌 靠澳洲廣告打敗不景氣
台灣自行車單價成長逾15% 進軍中高級市場
高鐵誤點險誤生命 腎臟移植者歡喜慶生
創作搏獎金 全國金屬工藝大賽最高獎10萬
組織改造雜音 研考會:僑胞愛的不應是組織
經典賽 委內瑞拉勝波多黎各率先晉4強
葉由根神父辭世 華光中心舉行殯葬彌撒
台北股市開高走高 漲70.07點
金融電子聯袂走揚 台股突破5000點關卡
談景氣 尹啟銘：講止跌 未提回春
3月台指期收漲95點 正價差15.61點
電玩死亡鬼屋 締造最多髒話金氏世界紀錄
3月電子期收漲2.55點 金融期漲19.4點
經濟差 議員促刪減歐巴馬新直升機計畫
聽障女模王曉書找出路 水杯聲紋中展自信
北縣設科技園區 薛香川：經費環評是重點
2009台灣國際蘭展 外銷訂單破36億元
李俊毅籲蔡英文儘快確認台南縣長候選人
宣示南海主權 中國漁政船抵達西沙永興島
香港迪士尼樂園中止擴建 裁減30人
美資深參議員籲AIG高層：辭職負責 不然自殺
國務費案 馬永成林德訓4/8與陳鎮慧對質
嘉義家扶自強兒童 樹立逆境奮發榜樣
扁案進入實質審理 吳淑珍陳鎮慧先後抵北院
世棒經典賽 委內瑞拉擒波多黎各率先進四強
天母再增1百貨公司 商圈年營收估逾120億元
南韓擬推動相關政策 提升國家品牌排名
懷孕穿衣不求人 葉欣樺兔子衣架獲iF概念獎
環署：7月起棄置盆栽開罰1200元
探討慰安婦 韓名演員車仁表將出版小說
台股攻克5000點 三大法人買超29.08億
四川懷胎8月孕婦每天冬泳 醫生：危險
環法之王阿姆斯壯 出征米蘭聖勒摩自由車賽
高市受理美國簽證？ AIT：暫無此計畫
北韓若發射火箭 歐巴馬將陷是否擊落之兩難
紀念酒作見證 國道6號通車埔里美酒不缺席
北韓總理金英日訪中國 今赴山東參訪
南加州網路虛擬高中成立 預期未來快速發展
郝龍斌參訪加州爾灣二資訊科技業者並招商
NFL 一錯再錯 美洲虎釋出外接員瓊斯
中國新醫改方案定稿可望本周公佈
陳雲林：努力構建兩岸關係和平發展框架
金融肥貓槓上當紅總統 歐巴馬政治操作高明
傳產擔心ECFA 官員：會做到利益大於衝擊
國務費案珍慧對質 珍：未細看慧給的帳目
以色列哈瑪斯協商換囚釋沙力特無結論
創世與華山基金會 提供獨居老人保健服務
中國逾六成證券交易員沒通過專業考試
婉拒成龍資料館 港府被批缺乏文化素養
阿里山鐵路司機員撤回辭呈 營運沒有問題
澳洲女孩疑遭鱷魚吞噬 警方持續搜尋
以參選人身分請益 蘇嘉全：陳唐山的權利
躲過太空垃圾 發現號太空梭運動設備故障
絕大多數伊拉克人贊成美軍如期或更早撤離
新台幣兌美元升1.38角 收34.278元
與世界接軌 雲縣設立東仁國際英語村
郝龍斌訪美西兩科技大廠 爭取加碼投資內科
北京學者：希望美國繼續實施反台獨政策
公視預算遭凍擬報告案 程委會暫緩列案
中國提高扶貧標準 對象增至4007萬人
薛琦：台股今年IPO企業 估至少48家
劉揆：ECFA主體研擬兩岸兩會 須提報WTO
陳明文推薦吳容輝選嘉縣長 翁重鈞:不回應
復旦大學校長：大學排行榜污染學術空氣
中華電手機打1999 北市:3月起每分鐘3.6元
擁抱黑色大陸 教宗展開首趟非洲訪問行程
勞委會發布釋函 產假給全薪不適用無薪假
江丙坤：海基海協交流將常態化 盼每月一團
劉揆：救DRAM產業 要技術及研發能力
中市河道樹花枝頭爭豔 都會型賞花景點
中國公安部嚴禁幹部出入娛樂場所
台塑擬配1.8元現金 0.7元股票
中職納入運彩標的 可望23日確定
不景氣 以色列南部廠商也爆裁員潮
深圳紀委副書記指貪官存在6大心理誤區
徵信公司不老實 涉偽裝幫派分子詐騙客戶
陳水扁考慮參選南縣長 民進黨：尊重
北韓總理金英日訪中 將會見胡錦濤溫家寶
劉揆：高級外省人的說法 不應該
歐洲三大股市 開盤下挫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
山東日照1年輕父母為孩子找來「羊奶媽」
四川甘孜傳炸彈事件 官方指將做出處理
一頁台北將開拍 展現城市浪漫風采
綠營市議員憂安利晚會公安 中市府：合法
單車違規開罰？ 北市：並未新增罰則內容
男子疑跨越鐵道遭火車輾斃 死因身分待查
美國政府數據：中國鞏固美國最大債權國地位
全國大掃黑 警方查獲不法分子176人
兄弟象與民間企業結盟 洪瑞河充滿感謝
柳丁超產 雲林果農忍痛鋸樹縮減種植面積
中國對朝鮮半島情勢表示關切
蘇俊賓：郭冠英事件 回歸制度解決
刺激買氣 運彩棒球籃球推不讓分玩法
江丙坤：ECFA是兩岸WTO關係正常化
試委與嘉義法學界座談 盼制定周全文官制度
愛不分國界 9歲平平將赴美展開新生活
ECFA 學者建議納入早期收穫與救濟機制
提高菸捐 印製或黏貼標記方示供辨識
機場捷運仲裁案 特偵組傳喚楊天生說明
台灣爭取購買F16 北京盼美國停止對台軍售
經營地下錢莊 10多人涉暴力討債遭逮捕
安利中國首發團購買力強 花蓮業者讚嘆不已
迎接世博會 蘇州河6月開通水上旅遊線路
鳥糞敷面求美白 男子臉部反暗沈發炎
國民黨：將來和康世儒有合作空間
南瀛盃網賽 22日新營開打
整治揚塵 雲縣府籲納入擴大公建特別預算
不景氣家長付不出午餐費 基市將朝全免努力
立委建議學貸零利率 劉揆：教部正在努力
鄭凱文上場表現優異 受阪神虎隊總教練肯定
安利中國團到訪 中市綠營議員質疑會場安全
辦ECFA研討會 尹啟銘：沒躲在工總背後
開拓國際市場 齒科醫療器材商進軍科隆展
香港失業率升至5% 逾17萬人失業
尚和歌仔戲團浴火重生 跨界合作進軍國際
中國外交部：漁政船抵西沙為執行例行任務
李述德：下半年稅收好轉 全年審慎樂觀
泰公布第二波刺激經濟方案將投入1.34兆台幣
金管會同意日商索尼人壽申設辦事處
陸客廟口消費強強滾 基市府樂見商家受惠
外資匯入 新台幣匯率收升1.38角
鐵路載鐵馬 自行車可上自強號莒光號
赴上海推銷高市世運會？陳菊：評估中
茶行掩飾賭場 屏東警方逮捕治平專案10人
大陸政要李建國擬訪琉球 日本政府反應複雜
新型百日咳疫苗上路 小一全面施打
資策會拓展中東商機 助智邦取得Wimax訂單
北市中繼國宅閒置 監委建議供弱勢安置
高雄縣市訴求與中縣市同步升格 明北上陳情
女神農成立茶道文化館 以茶養心分享經驗
張平沼次子接班 愛地雅要當自行車界廣達
台灣廚師聯盟成立 推動定10/20為廚師節
福建漳州將舉辦首屆海峽兩岸農產品交易會
百人減重成功 醫院深入社區助健康瘦身
竹市男子侵入民宅 開瓦斯與警方對峙
劉揆:未來1個多月 拿出振興新產業行動方案
當國樂遇上歌仔戲 高雄22日演出驗證
珍：國務費有部分被拿進官邸 但未私用
創意營運 太魯閣號出現首位女車長
教育部公布遊學契約查核結果 逾八成合格
3.5G上網夯 威寶估3年後ADSL用戶減半
國道6號21日通車 因應路跑局部封閉管制
呂秀蓮盼訪中國 林盛中：有沒有特別要求？
施並錫古寧頭戰畫閉門造車中還原戰史
清明疏運 台鐵加開列車高鐵暫停自由座
迎接兒童節台中市兒童藝術節將登場
疑操作攪拌機不慎 老翁頭被夾住傷重死亡
高縣寄養幼童趴睡猝死 保母判無罪
兒童歌舞劇鼠際大戰 亞洲首演在台北
大腸癌新增人數奪冠 北縣提供高危險群篩檢
台中慈濟醫院為癌末單親媽媽辦慶生會
瑞健筆形注射器 獲德國紅點設計概念大獎
警方直搗賭窟 11名青少聚賭一舉成擒
金管會：18日起50萬元以上現金交易須申報
襯衫用大頭針固定 男子拆封被刺投訴
香港警方開2槍打傷1名南亞裔可疑男子
鋼琴家辦國際鋼琴藝術節 陳冠宇圓夢
愛心護犬自強號高雄啟動 溫情滿車站
轉投資慘賠10億 監察院糾正台糖與經濟部
劉金標75歲高齡 挑戰京滬1688公里單車行
兩岸客家高峰論壇 大陸學者人數將創紀錄
星2月非石油出口萎縮23.7% 連續10個月下滑
總統寓所防護遭質疑 國安局：積極補強
監委主動調查郭冠英 本周向新聞局調卷
南非情報部長之妻涉販毒 在野黨籲徹查
報告：未來2年英國將有130萬人失業
刪減藥量影響醫療人權 監院糾正台南醫院
嬌生嬰兒洗髮精疑慮未除 賣場多未再上架
阿朗壹古道 一條景觀人文令人著迷的古道
回應扁批不搞台獨 蔡英文：信念堅定沒在怕
陸客來台前景可期 業者期待又怕受傷害
王文洋：台灣景氣最快明年中才會好轉
雲林破獲仿冒偽藥及抵癮毒品 1嫌到案
高中棒球研討會 廖敏雄：以棒球帶動體育
15項汽車零組件關稅減半 財部可望通過
珍慧對質 珍：幕僚曾要扁擔不實核帳之責
嬌生嬰兒用品疑致癌 越南展開檢測
網路連署 片商力邀貧民百萬富翁導演來台
勞團憂勞動派遣法上路 勞委會：還在研議
不景氣逆勢增班 復興日本包機大增7倍多
工商界:ECFA有簽署必要 應先尋求國人共識
王如玄：失業給付與無薪假人數 3月趨緩
日本官員：麻生首相本月不會走訪中國
交9轉運站規畫落差 北市：開會研商
俄羅斯總統下令2011年起大幅擴張軍備
不滿勞動派遣 勞工不排除五一上街頭
觀光局：3月陸客造訪日月潭 人數倍增
中華民國世界兒童畫展開始徵展
星副總理：各國及公私領域應加強合作反恐
陸委會：兩岸金融不可能參照陸港模式
珍慧對質 陳鎮慧證詞仍不利馬永成吳淑珍
港府指補腎產品中國神方有副作用要回收
陳士魁：總統夫人不愛曝光卻實質參與公益
紫外光能降低醫院結核病傳染率達70%
金門發放感恩回饋券 提供優惠購酒
苗栗迎多明哥等巨星演出 19日起實施交管
東莞20家台資中小企爭取返台上市
傳播愛心 王馬莉莉自編手語舞自娛娛人
郵局檢討預定利率較高保險 規劃健康險
被香港警方開槍打傷南亞裔男子死亡
重回台塑？王文洋：非個人意願問題
桃警掃蕩黑幫 嫌疑人之一為走紅舞蹈老師
第098054期今彩539三星四星彩開獎結果
中油今夏重啟高雄外海油氣田開發計畫
王如玄：四年內完成延長失業給付制度建構
第098022期大樂透及49樂合彩開獎結果
金門協議後兩岸紅十字會可望簽署第二份協議
高級外省人引發靈感 白冰冰為台灣寫歌
亞股連續三天上揚 料將後繼無力
安麗陸客團匆忙逛百貨 業者:消費額偏低
BNP：美國經濟現曙光 可佈局美小型股
減稅振興體育？財長：列舉扣除致租稅不公
瑞信：科技股潛在買盤大 尚有逾17%漲幅
信用卡利率 金管會:考量消費者經營者角度
調查顯示：中國老年人群是待發掘的金礦
汞戴奧辛污染疑案 民眾向中石化等提訴訟
莎妹劇團新劇 導演王嘉明展現舞台新創意
未利益迴避 監院裁罰前NCC委員100萬元
菲國一月份失業率7.7%
核廢場建議場址出爐 台東達仁與澎湖望安
設置核廢場？台東縣府：將完全取決於民意
體委會：7月亞錦賽仍會與中職球團協調徵召
核廢料建議場址之一 澎湖地方首長堅拒
北美洲曾棲息迷你肉食恐龍 大小如小雞
核廢料紛紛擾擾35年 核廢場建議場址出爐
雙響炮 高縣警逮改造槍械主嫌又破安毒案
瑪丹娜：考慮收養第二個馬拉威小孩
菲律賓失業率再升 約10%人口無業或打工維生
台股重返5千點 外資:續漲基本面兩岸是關鍵
台灣貿訪團在秘魯舉辦貿易洽談會成果豐碩
無薪假通報 受影響人數減少2580人
台灣社：準備不及 國際記者會往後延
立委指援助款匯私人帳戶 外交部將說明
南沙爭議升溫 菲總統府：菲中關係仍穩固
辣妹帥哥假網交吸金詐財 高市警逮10人
外交官：馬達加斯加總統辭職 政權移交軍方
重燃棒球熱情 北縣擬成立業餘成棒隊
中華職棒熱身賽 La new熊8:1勝統一獅
德景氣指標連續5個月上揚 今夏觸底有望
蓋洛普：連續7年美國民眾不滿意聯合國表現
中國安麗首發團血拼300萬元 百貨業績增2成
第098022期大樂透 頭獎無人中獎
英女星娜塔莎李察遜滑雪意外 造成頭部重傷
回春徵兆 美2月新屋開工及核發建照數勁揚
力挺棒球 中華職棒20年開幕戰馬總統將開球
第098054期今彩539 三星四星彩派彩結果
股票所得分離課稅？朝野立委各有看法
鼓勵商業銀行持續放款 日銀將釋出一兆日圓
漲幅驟減 美2月份生產者物價上揚0.1%
金門建基地台村民抗議 擬向蕭副總統陳情
西班牙電信集團減收失業客戶話費
節約成本 諾基亞宣布全球再裁員1700人
研究：美國報業亟需改造 不致在短期內消失
卡拉OK女老闆陳屍租屋處 高市警緝凶
核廢處置場址公投 經部傾向明年中舉辦
馬達加斯加總統証實請辭 權力已移交軍方
馬達加斯加反對黨領袖拒絕軍事接管
美重量級參議員尋求賦稅武器 追討AIG獎金
臺企銀「關懷在地中小企業融資服務列車」前進台南安平工業區
歐洲股市收低 倫敦跌0.18%
美房市數據佳音 華爾街股市大漲坐收
經濟不景氣 以色列勞工需求量銳減
法重返北約 獲國民議會票決通過
布希加拿大演講 民眾抗議至少4人被捕
美股大漲加持 紐約油價直逼每桶50美元
以色列拒絕哈瑪斯所提釋放以兵的條件
扁家洗錢案 特偵組再度傳喚黃芳彥說明
布希加拿大演講 抗議民眾鞋擊肖像3人被捕
G20說一套做一套 世銀稱保護主義壁壘高築
跨國石油巨擘埃克森上海設研發中心
台股開盤上漲33.24點 為5074.63點
傳G20峰會將遭暴力突襲 英警加強戒備
北京軍事專家：美方可能出動潛艇到南海
Google拓展新聞業務 8家歐洲通訊社助陣
美財長：AIG將把主管紅利還給政府
釋放29良心犯 聯合國代表指緬甸有合作跡象
安利中國首發團抵台中港 遊日月潭中台禪寺
中國1月份外儲估下降約300億美元
WSJ：台灣國防報告恐讓兩岸關係複雜化
印度性感天后邱普拉將獲頒亞洲電影票房大獎
追回AIG高層獎金 美議員建議徵特別稅
發現號抵達太空站 19日開始安裝太陽能板
歐巴馬力阻 AIG高層領1.65億獎金
7-11便利超商即將進軍上海市場
MLB熱身賽 倪福德投1局無失分2次三振
AIG掀起政治風暴 華府全力滅火
AIG獲政府紓困又涉自肥 遭媒體納稅人罵翻
葉志仙掛帥 台北縣將成立縣成棒隊
站穩5000點大關 台股陷入震盪整理
馬多夫詐騙案 檢方鎖定兩子追贓款
寶華下修今年GDP為負4.8%
門票半價 雙流國家森林遊樂區賞魚好季節
查扁家丹麥億元來源 特偵組傳宣明智
高縣長者身障者 持優惠記名卡交通享優惠
中國與俄羅斯據傳正談判航母艦載機協定
磐石會拜會胡志強 力挺台中縣市合併升格
公投聯盟：聲援吳淑珍卻遭毆 譴責暴力
大陸一名造假新聞記者 遭終身禁止新聞工作
環狀線機電標決標遭質疑 捷運局：依法辦理
捷運內湖線試車爆胎？捷運局:胎壓不足
全日空鬧罷工 150多班國內航班取消或延誤
為中縣市合併請命 胡志強下週拜會立院
立委：安利陸客囂張 毛治國：平常心看待
中國貿促會將與外貿協會簽合作協議
建築工短缺 印度建商改用驢代工 驢市旺
鑲藍邊？康世儒拜會立院：我是白的
花縣規劃封街 擴大安利中國菁英團商機效應
綠能產業投資少 環保署：堅持環境優先
紐約愛爾蘭裔鼓樂遊行紀念聖派屈克節
基隆港東岸聯外道路 預計101年底通車
王金平:康世儒勝選原因 區域平衡民眾信任
龍潭案外案 宣明智否認匯款扁家1億元
澳洲動物園逃逸母獅被園方射殺
薄瑞光晉見總統 轉達美方肯定台兩岸政策
美財長：AIG須吐回紅利 才有政府持續紓困
健全文官體制 立院初審通過行政中立法
飛彈僵局持續 北韓拒絕美國糧食援助
安利中國首發團遊日月潭 直呼太美了
僑委會整併成定局 增撥10億穩僑情
領50萬要登記 立委批擾民
「CHINA DAILY」搞統戰 綠委要求撤照
立委視察安康接待室 調查局坦承管理疏失
楊振寧：台灣進步很多 教育水準比較高
免費營養午餐 財政部長坦承「頭很大」
高縣市長:2010高雄、台中縣市應同步合併
方便人民幣兌台幣 碼頭將設據點
國民黨、政有共識 319案將重啟調查
金融肥貓 RBS前執行長離職領走300萬英鎊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英大學主管提議大幅調漲學費 學生聯盟撻伐
今天的台灣英雄：張大光蓋故事屋 童顏盡歡
加官方下令檢測全國自來水是否含致癌物
全台白天氣溫高 西半部易有霧
中國失業大學生無錢回家探病父搶4元被捕
川滷世家以豬堅強為名開店 半年就關門
馬男子登機謊稱行李有炸彈 遭警逮捕
益智節目客氣什麼呀 遊戲中學客語
廈門擬開通兩岸客輪 台灣車牌可能上大陸
法國巴黎銀行網賽 喬科維奇晉級第4輪
特偵組第3度傳喚黃芳彥未到 恐發布通緝
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
網路曝光成為中國最有效舉報途徑
公開偵訊光碟 合議庭：辯方自負責任
避遭追殺 男子警局咬斷警察耳朵監禁五年
大陸銀聯卡來台 陸委會：不需透過江陳會談
抽菸咳血 男子患自發性肺血鐵質沈著症
炮製假新聞 1名中國自由撰稿人遭重罰
金好康 金門學生喝鮮乳下月起縣府買單
大馬總理女婿涉賄選遭警告
李述德：財部研擬課資本利得稅 9月提方案
低放射性廢棄物場址 經部可逕行辦理公投
方便陸客退稅 海關：旅行社可先傳真申請表
綠營：贊成優先審地制法 高縣市同步合併
台灣第9度參加波士頓國際海產品展拓展交流
梁國源:全球經濟年底未回溫 台灣將受拖累
廣州規定醫院若見死不救罰款1萬元
iPhone3.0新系統添功能 影音支援美中不足
雷努：美軍可攔截北韓的任何導彈
不景氣 上海進出口持續走跌
民進黨：調查局亂棄白色恐怖史料 應究責
展現對體育重視 總統將接連路跑與看棒球
保育魚種資源 4月1日起漁船須回報船位
家樂福消費券促銷廣告不實 公平會開罰
星名錶竊案嫌犯向星駐泰大使館投案
外資匯入 新台幣匯率中午勁升1.1角
AIG發紅利 歐巴馬與財長早知道
涉收回扣助行賄 官田鄉機要秘書遭收押
全球鋼價重挫 中鴻4月盤價恐下挫逾2000元
郭冠英風波 張哲琛:公務員言行需受約束
泰將向G20提議讓發展中國家無條件貸款
經典賽複賽 美國逆轉勝波多黎各 晉級4強
布希：我愛國家甚於愛政治 不會批評歐巴馬
東南亞進入登革熱流行季 境外移入病例激增
少林功夫申遺 聯合國專家考察少林功夫
藥毒所4月起提供毒理試驗研究委託服務
吳英毅公開信 向僑民說明組織改造內涵
大陸男子匿藏直通列車頂偷渡來港被電死
桃園縣1大學 6名學生感染疥瘡
中資擬入股高鐵 大陸工程:對公司無影響
安康接待室如廢墟？調查局：每週巡視管理
工研院發表車輛安全技術成果 助廠商搶商機
台股收盤漲6.15點 為5047.54點
嘉市竹文街大火 8間木屋全毀 無人傷亡
重開郭冠英考績會? 蘇俊賓:尊重公懲會調查
世銀大砍中國今年經濟成長預估至6.5%
台助薩成立多功能園藝中心落成啟用
竹市消費券第2梯次抽獎 未來還有3次機會
公務員原住民特考 百餘上榜人分配職缺
NHL 魔鬼門將布羅德生涯552勝 史上第一
衛生署：6件彩色塑膠製品含鉛量過高
軍方拱上台 馬達加斯加反對黨領袖任臨時領袖
台北股市開高狹幅震盪 漲6.15點
俄羅斯總統麥維德夫推動大規模軍備更新
南韓植物防疫法新修上路 查獲罰款加倍
郝龍斌拜會洛杉磯市長維雅萊構沙
衛生署:未核准香港萬輝藥業藥品
3月台指期收漲10點 正價差19.46點
西雅圖快訊報停刊 轉型電子報
孫越獲頒二等衛生獎章 非政府組織第1人
景氣不佳 身障者庇護工場業績滑落
3月電子期收漲1.55點 金融期跌1.8點
教宗抵非訪問 譴責使用保險套使愛滋更惡化
世棒經典賽賴特再見安打 美國驚險進四強
港警去年檢獲5萬8千多枚偽造10港元硬幣
扁案開庭 扁堅持傳訊李馬 檢要傳吳王霞
台股震盪收小紅 5000點關卡支撐待考驗
國民黨:馬總統支持增人手調查319事件
推動公共工程建設 中科二林園區辦公室揭牌
西藏珠峰腳下首次發現雪豹蹤跡
乳牛逛大街 彰化警消捉牛被撞輕傷
販毒檳榔西施及學生 北市刑大逮4毒犯
郝龍斌參訪洛杉磯能源交通設施 馬不停蹄
資產累積21.6萬元 高市助清寒家庭圓夢
NBA 詹姆斯獨得43分 騎士逆轉勝魔術
北市大安區立委補選 藍營是否棄保成話題
越來越多美國人在網路上買音樂，CD乏人問津
綠委促問聯合報范蘭欽真名 新聞局:會答覆
陳致中320上工 民進黨高市黨部法律顧問
黑龍江18日受理赴台遊報名
台股過關後整理 三大法人買超49.38億元
后豐斷橋申誡官員升官 毛治國：將了解
文建會:文化消費抵稅 收據須列身分證號碼
調查：大陸大學生整容只為增強就業競爭力
提升網路安全教育 北市推動兒童網安計畫
世棒經典賽 南韓4比1克日本晉級四強
衛署居無定所 葉金川等籲勿讓部會流浪
為老樹找個家 署屏醫60年樟樹再啟第二春
吳伯雄盼立院本會期修正通過地制法
客委會：兩岸客家論壇是民間文化交流
第11屆世界國術錦標賽 21日起中縣競技
探索傳播控告亞馬遜電子閱讀器Kindle侵權
南韓葉門應變小組遭襲 無人傷亡
茂德:ECB公開收購提早參加期 再延至21日
南市普洱茶商 控訴遭中國海關官員坑騙
醫師救回一命 義籍技師肯定台灣醫療技術
北京地鐵擬將常年實施奧運期間管理措施
立院初審 金融商品99年分離課稅10%
工總明辦ECFA研討會 經長親與業者溝通
高市破獲地下錢莊 清查被害人
法院：李連馬蔡越5人不傳訊 吳王霞要傳
彭佳嶼海域漁船失火 船員平安獲救
日月潭2遊艇疑遭鋼珠彈射擊 警加強偵查
高鐵設站聲聲慢 雲林人發動抗議吐心聲
邱毅質疑洪智坤是扁人頭 洪：立即提告
台灣盃高中棒球錦標賽登場 競爭激烈
再獲蜜雪兒青睞 吳季剛風頭不減
校際交流互惠 高雄美國學校大義國中簽約
河南民眾遊台灣4月中下旬成行
西雅圖快訊報走入歷史 百年老報轉戰網路奮鬥
馬英九:推動洽簽ECFA 簡化大陸人來台手續
新台幣兌美元升1.22角 收34.156元
國賠案增多 高市不排除向失職公務員求償
中國放寬對外資旅行社限制
黃芳彥3度未到案 特偵組將發布通緝
黃玉振：客語電影一八九五 將在校園推廣
違反土地重劃精神 監察院糾正台南市政府
李應元：擴大公設預算 應增設高鐵雲林站
勞工金像獎徵件 吳碧珠演短劇宣傳
廈門漁船擱淺 金門岸巡總隊人道遣返漁民
買不如租 工業區789優惠出售乏人問津
雲南新增4家赴台旅遊組團旅行社
國中小免費營養午餐 彰縣籲勿設排富條款
美林論壇：下半年台股有機會晉身已開發市場
研究：篤信宗教癌末病患 更願採取激烈療法
安利晚宴席開152桌 工作人員逾500人
中國否決可口可樂併購匯源果汁集團
民進黨：發表辱台言論 郭冠英應免職
共度不景氣難關 以色列央行主管減薪5﹪
陳沖：RTC沒有要擴充規模至兆元
319五週年 陳義雄家屬願和呂秀蓮見面
體壇多事之秋 跆拳道挺身支持戴遐齡
許勝雄：急單品質轉佳 景氣能見度 1個月
在美日股市帶動下 歐洲三大股市開盤上揚
宜縣銷燬私菸酒 市價約4000萬元
偵辦洗錢案 特偵組正式對黃芳彥發布通緝
台灣菸酒將成立第2支甲組棒球隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
文建會：升級改版 台灣大百科9月再上線
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
八百壯士部分巴紐遺骸或7月大陸安葬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
長期捐助家扶 妻病逝夫接棒繼續行善
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正報)
避免政治自殺 非洲民代不公開愛滋病情
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正報)
發言歧視中下階層？ 郭素春：有心人曲解
不景氣衝擊 高市首季抵費地標售僅成交2筆
中國禁止可口可樂收購匯源果汁
安定就學 教育部盼各校擴大關懷學生層面
增進經貿 以色列商會建議台灣在以設分公司
前解放軍：為天安門鎮壓事件仍懷強烈罪惡感
工作過度勞累誤以為中風 原是筋膜炎
歐洲央行總裁指2010年經濟溫和復甦
POP Radio91.7新登場 S.H.E.創作台呼
推動國際交流 高市邀僑校辦嘉年華會
發放紅利激起公憤是美國經濟振興方案惹的禍
扁案開庭 326扁與蔡銘杰辜成允對質
安利團埔里大啖台灣佳餚 美人腿受歡迎
奧地利亂倫父改口 承認謀殺罪
日皇明仁透露年輕時曾罹患肺結核
毛治國：小三通行李擬改台北託運 對岸提領
印度一男子應徵工作 16年後如願以償
低收入戶申請謄本 雲縣議員建議政府補助
加工區管理費減半上路 廠商年省3億支出
四技申請入學聯合招生 明寄發成績單
南縣公教消費聯合社虧損大 教師會籲退場
縱放黃芳彥？特偵組再度駁斥不實報導
國民黨中常會 吳伯雄肯定黃敏惠深耕嘉義
基隆海關通信標售私貨 明起開放5天看貨
東元澄清 相關扁家報導絕非事實
桃園與曼徹斯特並列全球智慧城市創新獎
日本部署大型護衛艦 首度搭載女性自衛隊員
富比士公佈2009中國名人榜 姚明續居榜首
立院協商共識 邀蘇起賴幸媛等報告ECFA
中縣警方偵破圓鍬盜採砂石案
美糧食濟貧組織讚台灣援外計畫「非常有效」
澳門日報：南海成為中美角力新焦點
跆拳道亞運培訓 盼重現雅典榮光
城鄉風貌賽勝出 高縣將營造優質水岸濕地
陸客來台 台銀兆豐銀將在 3碼頭設換匯點
南縣七股潟湖區 可望納入台江國家公園
世棒經典賽 南韓力克日本晉級4強
安利晚宴每桌4萬元太貴？周邊服務成本在內
台師大與民間企業共創CARE電腦無障礙空間
SADC不支持馬達加斯加政權以非憲政手段轉移
扁爆料：陳瑞仁問案還接受李登輝請客
薄瑞光：美國對兩岸關係現況感到放心
金門表揚亞太菁英全國鋼琴賽得獎學生
華爾街日報：IBM正洽談收購昇陽電腦
扁選台南縣長？呂秀蓮：扁說尊重遊戲規則
重啟319案調查 國民黨盼行政立法配合
江蘇對台直航港口 3個月56艘次進出
苗栗國際音樂節售票只2成 開放學生參加
安利效應 客委會籲將客庄排入陸客行程
文創消費抵稅 財部：不傾向列舉扣除
男童疑感冒久咳不癒 原來是氣喘兒
美國糧食濟貧組織訪慈濟 期待合作
蘇澳漁船海上失火 10船員平安送回宜蘭
清明前夕 輔大舉行大體老師感恩追思禮
亞洲新興經濟體 新加坡和台灣今年受創最深
外資匯入 新台幣收盤勁升1.22角
機場捷運仲裁案 特偵組約談林陵三
青少年網球排名 黃亮祺第4創個人新高
特偵組：黃芳彥履傳不到顯已逃亡 依法通緝
呂秀蓮訪中？姚嘉文反對 許信良鼓勵
日師懲罰作弊學生「太過頭」遭家長抗議
課徵資本利得稅？ 財部：請學者研究
立委濫添設備？ 資訊處：會評估使用年限
官方數據：英國失業人口超過200萬人
高雄長庚:抗組蛋白H1抗體可抑制肝移植排斥
波隆那兒童書展 台灣24位插畫家展實力
公平會以廣告不實開罰 家樂福考慮申訴
大甲媽祖繞境起馬宴690桌 一桌3000元
小三通旅客肛門夾帶毒品 金門警攔截送辦
北韓火箭如構成威脅 日本可能部署攔截飛彈
陳明文促檢討中國路線 蔡英文:找時間討論
台灣獲邀成為第40屆國際健走大會主題國
內政部籲勿違法從事大陸不動產廣告及銷售
盼促成雙英會 府將正式致函邀請蔡英文
民進黨北縣議員初選 三天共29人登記
陳瑞仁：就訊李登輝後吃飯 聽長輩講故事
中共黨校媒體呼籲試行財產申報制
回饋母校 晶華副董潘思源捐款政大1億
彭麗媛到東莞宣傳 市委書記熱情接待
安利團遊日月潭 首見台銀設臨時換匯點
內政部：地制法修法通過 各縣市一體適用
美林論壇:急單是真正需求 看好下半年復甦
黃玉振：大力推客語認證 建議劉揆學客語
各縣市棒球隊在地化 催生城市對抗賽
理柏台灣基金獎 瑞銀環球獲最佳整體團隊獎
用心經營創意發想 小圖書館發揮大力量
新加坡地標魚尾獅雕像修復 重新開放
停車塔剛保養完就傳意外 北市議員究責
周莊水美 台商看好 紛紛前往投資
印度亞洲高球巡迴賽首輪 高柏松暫排名第9
台灣茶商被坑 大陸方面反控台商賣假茶
中國銀行50億元人民幣助河南台商
台聯27日辦研討會 討論ECFA對勞工影響
NCC要求履約保證 有線系統業者反彈
黃芳彥疑助扁家洗錢 特偵組查出新可疑款項
世界客屬總會會員代表大會改選理監事
國中小營養午餐全免費？教育部：了解中
泰國2月出口年增率跌11.3% 進口跌40.3%
大眾銀惡意資遣？ 債權管理部大裁百人
蘇比克灣性侵案受害菲女撤回對美軍控告
郝龍斌訪美 與洛城市長交流治安環保等議題
向洛城僑界拉票 郝龍斌：送蔣乃辛進立院
廣東今年前2個月經濟增幅回落
聚焦科技 中國加速在海外併購步伐
客委會聯合9家公營電台 播出帶狀客家節目
中日姻緣 高雄長庚肝臟移植中心傳佳話
福州副市長陳為民明率團訪台
青年團隊政策分享會 傳授政策研發競賽經驗
北市中小企業貸款反應熱烈 額度剩12.7億
馬總統：扶持六大產業 解除投資限制
憲法法院認可拉喬利納接任馬達加斯加總統
朴珵讚被提名為南韓聯合新聞通訊社社長
第098055期今彩539三星四星彩開獎
南非警方查扣565公斤走私毒品粉末
7大奇景票選 玉管處徵選玉山宣傳大使
南韓：北韓可能趁發射飛彈同時製造邊界衝突
泰巴達雅音樂節 台灣藝人唐禹哲21日獻唱
北市教局與雅虎共推兒童網路安全計畫
中國3艘漁政船相會西沙海域
英語史懷哲 加拿大志工服務台灣偏遠離島
電影送行者片中登場的櫻花在東京銀座怒放
馬總統重申活路外交 強調元首出訪重要性
紙風車劇團三國奇遇 從戰爭感受愛與關懷
北縣大賣場彩色塑膠吸管抽檢 鉛量超標32倍
台灣童書發行全球 米米願作公益免費代言
景氣低迷 新加坡辦公室租金仍排亞太第三高
到澳洲尋覓自我 體驗澳洲原住民文化
中國將推出農村集體建設用地轉讓辦法
台新金總經理林克孝兼任台新投信董事長
受美股大漲和日銀注資鼓舞 亞股連四天上揚
調查：巴西國防投資額 全球排名第12
安利中國晚宴 繽紛絢爛還有溫馨
官員：無任何福州台商因金融海嘯倒閉
推動老人長期照護 鄧世雄獲頒衛生獎章
俄媒體：歐巴馬7月可能訪問俄羅斯
葉由根神父在台辭世 高碩泰推崇無私奉獻
台灣小吃及親切 安利團員最肯定
指巴紐案調查報告涉機密 監院決議不公布
曼徹斯特運動會 短跑天王波特將街頭展身手
泰展開15年免費教育計畫
英失業率6.5% 失業203萬人 雙創12年來紀錄
南韓2月失業率3.9% 近四年新高
八百壯士後代：台灣再不重視 遺骸會回大陸
葉門發生第二次攻擊案 南韓警告國民當心
台股漲美元弱 有利新台幣匯率走強
警察特考朝多元甄試 最快3年內改革
第098055期今彩539頭獎摃龜
經濟預測：澳洲今年將出現衰退
心理醫生：佛里茲爾有強暴天性
日月潭遊艇遭射擊 警排除與安利參訪有關
執行長李迪承認 AIG犯下錯誤
職棒熱身賽 獅隊中止熊隊3連勝
中國肺結核患者450萬 8成在農村
AIG老闆向國會說明發紅利原委 誓記取教訓
溫家寶晤金英日 提積極推進六方會談建議
傳美眾議員陶士爾將出任武器管制國務次卿
加州巴黎銀行網賽 納達爾喬科維奇雙雙晉級
馬達加斯加政變？ UN不支持不合憲政權更替
AIG後遺症 美林高額分紅主管可能曝光
今天的台灣英雄：葉顯彬不死鳳凰打火先鋒
MLB王建民恢復正常 5局僅失1分
AIG引民怨 美眾院將表決徵收90%紅利稅法案
防AIG事件重演 歐巴馬擬設新金融監管機構
康世儒赴立院拜會 將加入無黨聯盟
滑雪意外 好萊塢女星娜塔莎李察遜身亡
拉薩火車站驚現炸藥包 當局查獲相關組織
可口可樂收購匯源遭禁 專家指符合立法精神
政府不再興建大樓 中國大陸鋼價暴跌
法國巴黎銀行網賽 芝芙娜瑞娃挺進女單4強
方便人民幣兌台幣 碼頭將設據點
百花齊放味蕾間 華美大器歡筵中
2009 Google Summer of Code夏日程式碼大賽 正式開跑
用蜜雪兒照片打珍珠品牌 呂明鑑談美國商機
北市大安區立委補選 客視提供最新開票統計
古寧頭戰役60週年 昔日戰場將辦消災祈福法會
英威廉王子受訪憶往 曾立志當警察
中國外匯存底 元月恐大縮水
北市立委補選 溫炳原請喝公平貿易咖啡
陸車來台上路? 游芳來:必然趨勢須有配套
無明顯外傷 娜塔莎李察遜延誤治療不幸喪生
力抗經濟衰退 Fed火力全開投1兆1500億美元
世棒經典賽 美傷兵累累 6：10不敵委內瑞拉
北韓如發射火箭 日本將進一步制裁
德國校園屠殺案青年兇手：殺人好玩
重查319案 綠營:政府轉移焦點伎倆
氣候變遷食物變少 迫使北極熊自相殘殺
美國新墨西哥州長廢止死刑
是否加入尼坦雅胡內閣 巴瑞克態度軟化
上任3個月 泰國總理艾比希面臨不信任投票
中國日報：中國將強化南海護漁護航
世棒經典賽 日本5比0擊敗古巴晉級四強
有郭冠英辱台文章 民進黨不倒也難
過世女星娜塔莎李察遜 出身影劇世家
世棒經典賽 日本5:0完封古巴 晉級四強
薩爾瓦多擬雙重承認？外交休兵面臨考驗
手工具盜採砂石 水利署查獲六部拼裝車
總統府不接受雙重承認 外交休兵破局?
NBA來台比賽 要體委會補助500萬美金
群益期貨百萬爭霸戰 後金融海嘯時期 搶金、搶油、搶糧食
新光中國成長基金 6月1日前定時定額終身『0』手續費
「2009理柏台灣基金獎」摩根富林明（JPMorgan）包辦最多獎項
奧地利亂倫父翻供 承認謀殺罪
英金監署要求銀行提高資本 避免高風險交易
太空梭與太空站太空人互相問候 開始辦正事
法國：教宗對保險套評論有礙愛滋病防治
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
傳IBM擬以70億美元高價 併購美商昇陽電腦
歐洲主要股市漲跌互見 倫敦下跌1.35%
Fed維持利率不變 決再釋出上兆美元救經濟
國際油價下挫 紐約輕原油收48.14美元
美股震盪收紅 道瓊工業指數上漲1.23%
馬多夫會計師被控詐欺 250萬美元保釋
美聯準會撒上兆銀彈救經濟 美元急貶
全台好天氣 西半部金馬澎易有霧
美林預測：加經濟今年第一季將下滑9.1%
拉中台幣13億大獎 賭場拒付 加男子提告
傳IBM擬65億美元收購 昇陽股價大漲
FED：續投1.25兆美元降低利率刺激景氣
糧食水電短缺 專家警告2030年全球面臨動盪
台股開盤上漲42.96點 為5090.50點
聯準會將大舉收購公債 美國股市受激勵
世界銀行：中國經濟增速超過大多數國家
綠營提延長失業給付 勞委會：應整體考量
杭州推出新台幣30億元升級版消費券
蓋茨：美不必派艦至南海護航海測船
貿協邀請8家美東廠商參加台北採購夥伴大會
美防長低調面對南海對峙 盼取消武裝護航
不景氣 中國壓縮中央單位出國等經費
川震倒塌 北川中學施工圖證實偷工減料
中國銀監會：併購貸款授信額度逾800億元
看準3餐回歸自備 量販超市拼價搶商機
廣東30萬大學生仍未就業 簽約率僅8.45%
聯準會買進公債 新台幣勁升破34元關卡
股市牛氣現 上海證監局嚴打非法證券機構
哥倫比亞叛軍手中最後一名外籍人質獲釋
AIG犯眾怒 國會發飆 歐巴馬被拖下水一起罵
藏獒跳樓傷人 創下中國賠償金額最高案例
中美專家找到肉食恐龍追逐植食恐龍證據
嘉市社大志工孝行 獲青輔會青舵獎青睞
河南省爆發手足口病 民權縣涉嫌瞞報疫情
新加坡第三型登革熱疫情有上升趨勢
中央調高地鐵分攤款 高市府省26.5億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
香港地鐵獲深圳地鐵興建及經營權
賞花看畫 金車宜蘭員山文藝中心21日成立
扁案續審 吳淑珍與陳鎮慧馬永成下午對質
重慶烈士陵園成麻將館養雞場
陸客團不愛 南縣觀光轉攻內需
國民黨團：319案真相未明 籲政府重啟調查
薩爾瓦多總統當選人稱將考慮與中國建交
專家：南韓經濟雖觸底 恢復景氣還早
大陸國寶級祖譜文物首度來台 投保8千萬元
陸資來台可望鬆綁 台股攻上5100點
濃霧影響 金門機場暫停航機進場
經建會：獎勵觀光貸款額度 擴大至300億
彰縣國中生遭綁架案 周姓主嫌南投落網
農委會協調廠農合作 青梅10年來首次價穩
重啟調查319? 民進黨質疑國民黨欲干涉司法
營建署:協助重點區域提升污水下水道接管率
宣傳世博 上海旗袍沙龍百人4月赴台
幫助學生就業 銘傳大學推學習地圖
香港金管局：美國增持債券對市場帶來波動
電子隱私權團體要求調查Google雲端服務
中國孔子天宇龍披細羽毛 顛覆鳥類始祖源起
駐洛杉磯辦事處：將註銷黃芳彥護照通知美方
雲南永善特大交通事故11人死亡1人失蹤
行政中立法草案納入教師 全教會指違憲
拆違規廣告不手軟 中市籲多用公用廣告欄
星將試驗採垃圾焚化爐灰燼鋪設綠色車道
兩岸定期航班將大增 游芳來:預估每週340班
面板上游競爭加劇 今年產值估年減8%
美國近期可望開放外交官與伊朗官員接觸
立院初審 司法院應指定法院設工程專業法庭
新台幣升幅0.97% 亞幣中走勢搶眼
研究奈米危險性 成大啟動生醫整合計畫
下廚潮 量販生鮮食品鍋廚具食譜暢銷
偏遠離島居民航空票價 將提高補助
苗栗首家國際級觀光飯店 週末試營運
美前總統小布希將出書 回顧在任8年決策
郭冠英事件 歐鴻鍊通電外館要求謹言慎行
政院修正菸酒稅法 米酒可望降價
能高越嶺步道東段崩塌 林管處籲暫勿進入
美元弱 外資匯入 新台幣中午勁升3.26角
國民黨提議重啟319調查 政院：將研處
日媒：在日台灣人居留證國籍欄可望正名
嘉市近20部汽車車窗被破壞 財物搜刮一空
幕僚：扁新書關不住的聲音 3月底出版
廣東斥資建鐵路 增7條出省通道
美成功測試以飛彈攔截短程彈道飛彈
政院通過 律師接見被告僅得監看不監聽
歐鴻鍊：重視台薩維持邦交 不反對薩中建交
巴黎銀行網賽 費德瑞莫瑞4強決戰愈來愈近
98學年四技申請入學成績寄發
AIG執行長：金融產品部門4年內結束營業
玩一趟日本可玩兩趟台灣 墾丁港客增加
蒸餾酒稅調降 米酒可望大幅降價
黃芳彥除非入美籍 否則將因通緝受影響
漢城華僑協會頒發獎學金給三所僑校
財部：已稅菸酒經銷毀 可申請退菸酒稅
公平會:芝麻村未書面揭露教材資訊 罰50萬
蘇俊賓：郭冠英發表文章 前政府任內最多
智庫預測泰國今年出口可能衰退13.5-20%
因應北海岸掃墓潮 北新路21日起假日交管
有線電視繳費方式 擬由收視戶自行決定
提供900個短期工作 水保局加速農村再生
蓋洛普：76%美民眾要政府追討AIG紅利
中信銀印尼聯貸案 獲亞太電信業年度融資案
319案5週年 蔣乃辛籲重啟調查防選舉花招
疑污染地下水 璟美掩埋場遭勒令停運
中國媒體團拜會立院 曾永權盼加強新聞交流
賞海景護海灣 八斗子居民21日春遊潮境
特偵組：欲驗陳義雄骨灰 家屬態度保留
內政部放寬托育費用補助對象
木柵段土地爭議案 監院糾正國防部
經貿特區提高外勞配額? 勞委會:回歸就服法
跟著太空梭上太空 無尾蝙蝠恐怕已上天堂
營養午餐免費？朝野黨團籲政院說到做到
德國男子殺害妻兒後自殺 動機不明
台股收盤跌11.61點 為5035.93點
經紀公司證實：藤原紀香近日將離婚
守護山地離島健康 健保局近年投入4億餘
向盜版說不 台中影印店及學生簽宣言響應
AIG紅利風波延燒 歐巴馬試圖損害管控
景氣回春？ 王如玄：燕子下個月才會展現
傳北韓軍方扣留美國女記者
第4季進出口雖下滑 馬國去年貿易成長6.8%
台北股市震盪走低 下跌11.61點
研究：暖化造孽 南極冰原崩解加速10萬年
遭指政治市長 高雄市政府反駁
4月台指期收跌48點 逆價差55.93點
台幣強勁升值 台股內需類股表現搶眼
4月電子期收跌2.5點 金融期漲9.2點
水彩畫家馬白水遺孀捐百件畫作 遺愛台灣
NBA 畢爾斯挑大樑 塞爾蒂克登上分組龍頭
韓媒：北韓扣押2美國記者
草山行館修復動工 99年完工開放
降低人事成本 豐田7年來首度減半招募新員工
中國民間人士聯合抵制官方媒體
空中分娩 警方調查：婦女下飛機 嬰兒留機上
沈呂巡：參與世衛案是兩岸和解的一大考驗
北市立委補選 國民黨議員籲泛藍領袖座談
桃城石猴雕刻賽 潘威志蟬聯冠軍
台股紅翻黑 三大法人賣超1.75億
王如玄:若政府支應公教育嬰津貼 勞工比照
立院協商 欠稅等未達10萬元不得限制住居
詐騙二手挖土機銷國外 貿易商遣返到案
法國巴黎銀行網賽 喬科維奇羅迪克8強交鋒
放寬外資旅行社限制 台商分享不到
維權惹禍？ 北京憶通律師事務所被罰停業半年
長江三峽工程總指揮陸佑楣訪台談大壩
滑雪危險度高 戴上安全帽者越來越多
南投消費券摸彩 加碼送好禮一牛車
紫色圓五曲迎紫蝶 林內紫斑蝶季登場
故宮：花卉文化博物館 南院新定位
中國每年因水土流失損失耕地100萬畝
真警察抓假警察 男子自購配備警車巡邏被逮
婦人誤吞牙刷 延宕3天才就醫
簽ECFA衝擊傳產業？ 經長:會傾聽業者心聲
中國民間人士提出六四社會大和解
福建官員：福州台灣快捷通道有望5月通航
台資明基醫院成為南京醫科大學附屬醫院
推動一生一樹 雲縣贈新生兒樹苗
立院初審 調降約定利率上限保障弱勢權益
新台幣兌美元升2.32角 收33.924元
藍營重提319 蔡英文：消費扁沒出息
雙英會談ECFA 蔡英文：政治消費沒意義
珍慧對質 陳鎮慧：府保險箱不可能裝不下錢
歐鴻鍊：若參與WHA不成 戰場移聯合國案
精密機械與模具研發聯盟 南縣召開推動會議
設立性侵害犯治療專區 中市地方強烈反對
在101販售未經核准金融商品 4嫌疑人到案
3月上海一手豪宅成交量倍增
瘦身籌錢 AIG考慮出售曼哈頓總部大樓
涉護航業者免徵滯納金 高縣稅務員12萬交保
經濟不景氣 以色列電影院生意興隆
綠委籲延長失業給付 藍營：一定會實現
中共政治局常委李長春將於4月4日訪問南韓
陳菊：拚政績義正詞嚴 沒必要低聲下氣
高雄世運造勢抵澎湖 王乾發鼓勵鄉親捧場
南院工程官司一審判需付款 故宮:上訴到底
台科大校園化裝競賽 環保節能很綠色
讓生命更亮麗 志工癌友徐麗珠樂此不疲
世銀下修中國經濟成長率 學者指過於悲觀
中央氣象局氣象報告
歐洲三大股市 開盤上揚
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
1895在竹縣 21日邀約新埔騎單車看電影
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
呂秀蓮：生命擔保 319非扁自導自演
美國政府可能因紅利醜聞加速採取應有變革
97年海洋污染防治考核 宜縣府獲全國第一
嘉縣農會改選 農會代表控陳明文違農會法
因應業務成長 基隆關稅局台北港辦公室成立
北縣模範生新禮物 多寶格珍藏美好記憶
大陸中石油規劃遍及全球的海外新投資
日百貨公司2月營業額滑落11.5% 創最大跌幅
設性侵犯治療區？胡志強：須獲地方支持
盼改善就業市場 日將提出1.5兆日圓支援對策
商務部：禁可口可樂收購匯源無關外資政策
陸車來台上路？陸委會：沒有規劃
重啟319調查 國民黨籲民進黨勿迴避民意
外交部：台薩邦誼不變 不反對薩中經貿關係
台商積極佈局中國3G通訊市場
大陸來台獎勵旅遊又一樁 保健食品業6000人
冷空氣夾擊 中國北方氣溫驟降16度
花蓮文化薪傳獎 楊英鏢葉芬菊獲殊榮
認識鳥禽世界 鳳凰谷鳥園推鳥類標本特展
紀錄片要改變社會 網路改變紀錄片產業
全中運4月苗栗登場 緊扣特色景點籌備
HBL決賽 明天開打
台北動物園大長臂猿報喜 高齡產子
拼經濟 侯佩岑任時尚大使帶頭血拼
南檢辦崑陵山墓園行賄案 起訴黃偉哲
救失業 劉揆：給努力的縣市較多資源
以色列元月分失業率近7% 創14個月新高
吳思科接任中國中東問題特使
美參院通過柯克貿易代表任命案
李鴻源上班打球？周錫瑋指示查處
美元走弱外資匯入 新台幣收盤勁升2.32角
星媒：蘇格蘭銀行有意出售部份亞洲市場業務
世棒經典賽 古巴連吞敗 卡斯楚表示不滿
搶救失業 政大校長：應啟動大型文創計畫
考試院：弱勢者國考報名費減半2年
蘇俊賓：國中小營養午餐免費 明年實施
農產品產銷履歷 已有1406家業者通過驗證
奧地利檢察官要求判亂倫父無期徒刑
日本大都市周邊醫院踢人球現象嚴重
澳洲林火災後重建 台灣僑團捐款賑災獲肯定
嬌生嬰兒洗髮精風波未平 大潤發:早已不售
體委會願補助LPGA 但金額待整體考量
離島航空票價補貼擴大 每年增2336萬元
工作態度服務熱忱 中高齡找工作不是問題
拉喬利納就任馬達加斯加代總統 誓減少貧窮
北市與北醫合作 準醫師投入社區健康服務
友達獲全球首座LEED金級認證TFT-LCD廠房
巴紐國軍烈士忠骨 中國擬安葬上海玫瑰園
香港影視展將登場 台灣影視團蓄勢待發
319案 府：仍持續調查 尊重特偵祖
兩岸經合架構協議 製鞋業籲需有配套
奧地利亂倫父：我打心底感到內疚
高捷岡山站將發包 楊秋興:可撥付配合款
陸資來台 陳武雄：兆元以上產業應可開放
珍慧對質 陳鎮慧泣訴曾絕望稱檢無不法取供
綠委指洩漏中國人士資料 移民署:絕無此事
活絡債市節省利息 公債買回制度23日起施行
經建會：都會區鐵路系統研究 8月出爐
金門航空站區擴建 風雨走廊順利整座遷移
失眠數羊？學者：逾20分無法入睡就應下床
沙塵長程傳輸 春季空氣有害物質濃度高
優人神鼓由剛轉柔 新作入夜山嵐明登場
涉嫌入境拍攝影片 兩美籍女記者遭北韓扣留
微刑易服社會勞動 陳菊：用健康心態對待
軍校正期班考試 台北考區更改至三民國中
陸客來台 本週創平均每天2303人次紀錄
蘇俊賓：故宮南院定位以花為主題
陸委會：陸資來台政策 採漸進式開放
經部研商開放陸資來台產業別 敏感科技設限
友達：產能利用率逾5成 匯率不利因素已過
教育部藍委座談 228基金案無共識
法國發生今年第2次大罷工
星法院判華爾街日報資深編輯藐視法庭有罪
復古養身烘焙 經濟不景氣也能吃出健康
立院初審調整約定利率上限 金管會：尊重
辦全國健美賽 林傑宏要逼出屏東健美先生
爭取高高屏合併 廖婉汝曹啟鴻交鋒
公務機關逃漏稅1090萬元 國稅局照罰不誤
多明哥來台獻唱21日登場 將演唱國語歌曲
英政府預算赤字近90億英鎊 16年來最高
加州巴黎銀行網球賽 納達爾逆轉晉級八強
政院修訂捷運法 跨黃線罰1500元
研究預測 越南湄公三角洲2030年水旱災增多
冰島調降主要利率4碼至17%
簡化外籍人士辦證作業 內政部擬四卡合一
劉翔年收入人民幣逾億? 家人：嚇一跳
印度亞洲高球巡迴賽第2輪 高柏松暫列45
調查指香港甲級寫字樓租價全球最貴
免費營養午餐拍板 教部加速蒐集各國資料
蕭副總統：台日確認雙方是特殊夥伴關係
音樂神童蛻變大師 俄鋼琴家紀辛訪台展琴藝
第098056期今彩539三星四星彩開獎結果
鐵馬風潮 飯店開放單車進房間 旅行更便利
北市立委補選 公辦電視政見會21日舉行
賓拉登發聲 號召索馬利亞回教徒推翻總統
北市民眾持瓦斯桶揚言自殺 警消待命中
第098023期威力彩38樂合彩開獎結果
周功鑫：故宮不會蒐購或借展圓明園獸首
藝人憂合拍計畫 新聞局：本土藝人有保障
立院初審調降利率上限 銀行：雪上加霜
浙江省旅遊團小三通返航 團員：難忘旅程
蔣經國紀念活動 4月開記者會公布
大陸民間組織迎國軍遺骸？國防部：無評論
旅遊遭恐怖攻擊 南韓警告國民速離葉門
蔡英文：雙英難會 因公眾對總統不信任
陳鎮慧：扁去年520後才要求做機密外交明細
行政中立法初審通過 關中:有高興也有擔心
基本工資脫鉤爭議高 政院退回經貿特區案
中國大陸中央媒體負責人訪問台灣
英女星頭部撞傷不治 醫師:頭撞擊應速就醫
陳鎮慧：珍匯款陳致中手續費由國務費支應
美撒上兆銀彈救經濟 亞股後繼無力漲跌互見
金門濃霧4成班機取消 航空站協調疏運
人力銀行調查：6成7上班族曾騎單車出遊
法部建議：涉貪列被告者才須交代財產來源
金管會：富邦產險違保險法令 罰鍰476萬元
尹啟銘：ECFA有急迫性 先處理有共識議題
故宮南院接收花博?北市：可討論
聯大主席指擴大安理會議題今年將有結果
賴幸媛：兩岸關係穩定 符合區域利益
故宮南院欲改為花博館 陳明文：遺憾
詐騙案快速增加 監委將調查行政有無疏失
藏品遭質疑 周功鑫撰文說明北平裝運點滴
高醫心臟病檢查新利器 范巽綠現身說法
來台灣獎勵旅遊 今年可望拿下好成績
緋聞案引爭議 李鴻源請辭北縣副縣長獲准
安利中國第2團 明由上海啟程來台
調查：經濟衰退 英民眾休閒活動走向極簡
美元強弱及資金行情 牽動新台幣走勢
扁控告特偵組4檢察官濫權追訴
中職熱身賽 興農9比7勝兄弟
座頭鯨出現香港海域 港府禁出海滋擾
日本政府將制訂150億美元協助就業計劃
匯豐:2008在台稅前獲利1.75億美元 創新高
第098023期威力彩 頭獎無人中獎
降約定利率上限 銀行：信用卡將無利可圖
美首次申領失業保險給付人數減幅超出預期
北市1男子持瓦斯揚言自殺 胞姊出面化解
第098056期今彩539三星彩四星彩派彩結果
泰總理年輕未服兵役成反對黨彈劾箭靶
吉亭指中國行為挑釁 肯定台海緊張降低
歐巴馬宣布 為AIG紅利風波承擔責任
曾英齊返母校頒獎 腦麻生自彈自唱全場動容
馬來西亞平均每天1人死於愛滋病
兒童遭荼毒 亞洲數萬人淪入色情觀光業
美宣布挹注計畫激勵 國際油價漲破50美元
北韓拘捕兩美籍女記者 美國向平壤表達關切
彰縣多位國中小學校長疑賣個資給補教業者
奧地利獸父罪名全數成立 判處無期徒刑
AIG獎金事件引公憤 美財長面臨下台呼聲
今天的台灣英雄：黃國揚杏壇硬漢嫁給花嶼
AIG紅利風波未息 美財長拒絕下台要求
台灣健康輸出 捐款協助布國砂眼等計劃
國立臺灣交響樂團 2場音樂會
解剖報告：女星娜塔莎李察遜死於腦傷
歐巴馬支持AIG紅利課重稅法案
雙卡利率降為12.5% 持卡人樂銀行哭
20世紀美國最凶殘殺人狂曼松獄中照片公布
胡錦濤將出席G20 國際社會期待中國作出貢獻
第二屆「2009台日觀光高峰論壇」在日舉辦
四月底前麗尊【主廚推薦熱炒】6折！
女星娜塔莎李察遜驟逝 演藝界同表哀悼
故宮南院變身花博館 綠營齊反彈
玉山競選世界7大奇景 營建署徵宣傳大使
許芳宜5月來紐約演出「克莉坦那斯塔」
地制法協商期滿 藍營籲加速通過
李鴻源辭職 周錫瑋：心痛但必須的結果
法國巴黎銀行網賽 莫瑞力克盧比西奇進四強
主席親自出馬協調 陳杰退出縣長提名
環團警告 美鯨豚保育團體擬抵制台灣漁業
世棒經典賽 日本6-2勝南韓
棒球經典賽 日本擊敗南韓 獲複賽分組第一
歐巴馬上脫口秀 談經濟也談第一狗
法國巴黎銀行網賽 費德瑞晉級4強
經典賽 日本擊敗世仇南韓 四強賽出戰美國
歐巴馬失言 「特殊奧運」損自己保齡球技遜
出人意表 歐巴馬對伊朗表達尋求兩國新開始
經典賽 四強戰日本 美國隊徵召隆戈利亞
投射衛星做幌子 北韓可能同時發射數枚飛彈
因應北韓發射飛彈 日本擬加強制裁北韓
陳添枝：又有景氣燕子飛來 ?!
OCED秘書長：世界經濟今年可能負成長
性侵及性騷擾女職員 以前總統卡札夫遭起訴
急單到! 台積電4月停止無薪假
南投縣長提名 綠徵召湯火聖
金融風暴銀行也瘦身 萬泰銀關閉12家分行
努力有成 國道紫斑蝶死亡減少10倍
3.5G網卡電腦借回家 偏遠照樣可上網
留人才 房利美打算發給四主管百萬美元紅利
馬達加斯加新總統下令 國會暫停運作
政院優惠房貸加碼 6月擬再推2000億元額度
偵測海洋污染新工具 英國研發機器魚將放生
以色列士兵坦承鑄鉛行動期間曾殺害平民
美政府再伸援汽車業 融資50億美元救零件商
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
富比世最適經商國家榜 丹麥再奪冠台灣第26
東加外海規模7.9大地震 海嘯警報發布
歐洲股市同步收紅
世界油價勁揚 今年首度站上50美元
市場轉趨謹慎 美股回檔收黑
逼金融肥貓吐出獎金 美眾院通過課90%重稅
丹麥友台人士投書 籲中國勿續打壓台灣
部份國有化 德地方政府考慮入股奇夢達
研究：教育程度高移民在加拿大難找工作
美眾院亞太小組通過決議案 支持台灣關係法
加地方政府向中國訂製旗幟遭議會痛批
有違國際法 瑞士籲以勿拆東耶路撒冷民宅
西半部外島易有霧 中南部高溫30度以上
防漏油浩劫重演 WWF：北極應限制開發
歐巴馬赴脫口秀通告 宣揚經濟振興大計
巴西最高法院判決稻農遷離原住民保留地
台股開盤上漲24.32點 為5060.25點
美國亞裔患結核病比例高於白人20倍以上
2000多年1遇日全蝕 7月「遮蔽」長江
黑龍江連環車禍已有19人死亡
嘉義就業站25日辦理徵才活動
福建莆田關閉類比信號強推數位電視
大陸首架隱形戰機殲10B網站曝光
查企業給款 特偵組傳喚蔡辰洋廖偉志說明
李鴻源辭副縣長 周錫瑋：接任人選有腹案
官方慢辦拍 大陸藝術家調查川震遇難學生
中國戍守南海官兵據報處於1級戰備
MLB熱身賽 胡金龍打擊率跌破3成
貢獻華人事務 僑務委員陳廣城獲獎
胡錦濤將出席20國集團高峰會
面對第2次大罷工 法總理費雍上電視安撫
廈門市長下周訪台 研商兩岸金融試驗區
駐加代表李大維訪溫哥華為台灣拚經濟
美元走弱 新台幣早盤升逾1角
南韓簽備忘錄 每年向尼日購買400噸鈾礦
吉亭：美須根本思考中國真正戰略意圖
為地球減碳 清境樂活植樹趣明登場
袁健生將參加喬治亞州梅崗國際櫻花節
重慶一共軍哨兵遭槍擊死亡 衝鋒槍被搶
百年歷史高空盪鞦韆賽 開放民眾報名
美參院商務委員會支持駱家輝擔任商務部長
HBL 強恕封鎖蔣淯安 率先晉4強
大陸衛生部派員赴雲南安徽查致死「怪病」
傳北京傾向以經濟手段解決南海爭端
中央氣象局氣象報告
本週上映新片笑淚交織 為觀眾打氣
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美眾院法案反映華爾街紅利制度成眾矢之的
國民黨整合彰化縣 陳杰承諾退出黨內初選
厄瓜多軍機首都墜機 罹難者增至6人
湖北擬建第2座核電站 選址陽新縣
中國大學生搶劫案敲響就業難警鐘
立院國是論壇 利率修正故宮南院熱門議題
總統:就任滿10個月 努力減輕經濟惡化情況
中國參加佛納斯就職代表是台中薩關係指標
立委：愛滋要人權 12縣市無匿名篩檢醫院
電金賣壓重 台股失守5000點關卡
韓美聯合司令：北韓部署可攻擊阿拉斯加導彈
補教業者勾結國中小校長 10萬筆個資外洩
上市公司連串財務問題 星籲加強風險管理
民進黨南縣主委：3月底縣長提名未定 辭職
四川災區重建面臨生態與保育平衡等難題
價格降 廣東赴台旅遊3月報名人數創新高
散播富足康樂 泰國富貴金佛遶境高縣
線上奧客轉售點數獲利千萬 高市警逮6人
中國與俄羅斯據報將於7月再度舉行軍演
總統：盼本會期通過地制法修正草案
薩爾瓦多總統當選人佛納斯記者生涯得獎無數
台商擬在東莞建立大賣場拓展內銷
大陸台研專家：洽簽CECA是台灣理性選擇
綠營：循環利率降到10%以下才合理
中市成立威達超舜成棒隊 趙士強負責組訓
鄱陽湖瘋狂盜獵 連青蛙都快絕種
法國逾百萬勞工街頭怒吼 要求加薪保障工作
Rain被美國法院判處800多萬美元違約金
美眾議院亞太小組決議重申對台安全承諾
上海航空獲中國銀行396億元授信額度
IMF：2010年全球經濟可望微弱復甦
竹聯幫成員南市開佛堂涉圍事 3人收押
中國專家：中美南海爭端已可告一段落
大樂透億元得主 捐款澎湖作公益
韓美軍演結束後南韓民航機仍禁飛北韓
補充包材質不可回收 近7成清潔用品錯誤標示
呂秀蓮訪蘇煥智 宣傳玉山媒體
郵差關懷獨居老人 送信順道噓寒問暖
公寓內烤貓 紐約兩少年面臨25年徒刑
號稱更快更安全 微軟推出IE8瀏覽器
性侵犯治療區設中市 盧秀燕:須獲地方同意
廣東規範企業裁員 停工30天內照發工資
民進黨：免費營養午餐方案 典型決策失靈
近4800名陸客22日入境 將創單日新高
蘇煥智被煙火炸傷右臉 幸未傷及眼部
高縣積欠高市26.1億元 陳菊:還錢天公地道
潘基文將訪6國 商抵制貿易保護等多項議題
外商買匯 新台幣午收33.795元升1.29角
營養午餐擬免費 全教會：不如做有用的事
婦人內分泌多鼠蹊部發炎 醫師：糖尿病引起
摺紙藝術家 一張紙摺出栩栩如生動物
郵愛起飛 高雄郵局響應展望會資助貧童
總統：全力支持蔣乃辛參選 但方式可斟酌
辯論ECFA？馬總統：將致函蔡英文 先對話
消基會:現金儲值卡應取消製卡費及押金
減少現金支出 茂德擬調整竹科12吋廠生產
以紙當筆 畫家王南雄創作水墨作品
全球第一本彩色電子書問世
泰今年經濟成長率恐下滑超過1%
鳳梨釋迦自動化削皮作業 衛生安全省人工
總統：盼4月修正地制法 絕不能拖到6月
校長涉收補習班金錢 10萬筆學生個資外洩
搶執全球再生能源牛耳 美國公布電動車計畫
高縣積欠工程分攤款 莊啟旺籲高市府追償
接受紓困 卻欠稅不繳 美銀行業者可能涉刑責
郝龍斌拜會西雅圖市長 參觀節能設施
總統：國軍精簡至21.5萬 占人口比例仍高
日女星藤原紀香母親隔空哭訴要女婿老實說
台股收盤下跌74.31點 為4961.62點
大陸司法及媒體將監督中國足球聯賽
陳杰：為黨內和諧 退出彰化縣長初選
黃碧端:美學扎根 小學生每學期2次欣賞藝文
台股開高走低 下跌74.31點
扁給450萬 施明德：沒領據不能視為國務費
4月台指期收跌30點 逆價差11.62點
歐巴馬參觀電動車 宣佈將斥巨資研發
總統：ECFA也許可在下半年談出具體結果
美國國家氣象局對中西部發布洪水警訊
4月電子期收跌2.75點 金融期跌12.8點
256座防空避難設施 見證馬祖戰地歷史
傳產股獨撐大局 台股連4週收紅
傳金正日四月可能訪問中國
總統：持續強化邦誼 雙重承認非追求目標
故宮南院變花卉館 陳明文揚言北上抗議
CECA？ECFA？ 劉揆：名稱還要協商
中國移動獲利豐 成全球電信龍頭
綴200萬顆珍珠百年地毯 以545.8萬美元賣出
總統：不會為參與WHA 犧牲主權和尊嚴
蔣介石陳潔如結婚家具重現上海灘
2月香港破產申請急增18% 創5年最高
美林調查：全球投資者看好中國經濟
經部常務次長黃重球宣誓 接下多項重任
中國6艘大型海巡船將陸續下水巡航南海
婦人腿酸頻失眠 不寧腿症候群作怪
重點發展撞球運動 高市順利向下扎根
北韓媒體：新國會將於飛彈發射後第二天召開
確保安全 高雄海關機動式貨櫃檢查儀上路
上海2020年擬實現國際金融中心目標
台股下跌74點 三大法人賣超36.06億
重慶部隊哨兵被槍殺 警方列入反恐打擊
為何公視法非修不可？卓新論壇明探討
台菲合作緝毒 逮3嫌查獲毒品價值14億台幣
中市消費券豪宅摸彩 最遲21日投箱
挑戰台東尺度 談她們的性故事
金門700餘年古剎 太武山海印寺重修落成
世棒經典賽遭淘汰 卡斯楚：老美耍陰謀
勞資爭議調解 台積電近百名離職員工出席
迎紫蝶發行紀念郵票 林內推出紫色圓五曲
衛生單位盼台商返台健診但台商意願不高
查企業給款扁家 特偵組飭回廖偉志蔡辰洋
大陸運動員年齡造假情況層出不窮
海軍敦睦訓練支隊 22日蘇澳開放登艦參觀
中國商務部：今年前2月兩岸貿易額降47.9%
馬總統：駐外人員若羞辱國家 非常不當
中紀委監察部懲三鹿事件官員
劉揆：故宮南院名稱不變 預算不縮水
廣州查獲2批野生動物準備賣上餐桌
總統倡雙英先對話 民進黨：問題定位錯誤
利用二類電信進行詐騙 檢警拘提謝姓業者
劉揆：目前沒有發放第2次消費券計畫
經典賽日隊內野手村田修一腿傷嚴重將換將
BBC：未來3年預算砍4億英鎊 還要裁1200人
中區就服與逾千村里長 搶救基層失業者
新台幣兌美元升1.24角 收33.8元
參加兩岸客家高峰論壇 許嘉璐未如期抵台
國小校長疑洩個資 彰縣府盼司法釐清案情
溫家寶想訪台 總統：有助促進兩岸旅遊
專挑特定房車 警方偵破竊車借屍還魂集團
劉揆:降約定利率方向正確 幅度應專業思考
櫻花季植樹 雲科大河津櫻綻放指日可待
杭州吸引台灣人消費 機場發300元旅遊券
戰爭6年後伊拉克仍面對暴力威脅
歐洲三大股市 開盤下挫
劉兆玄：未來1個月全面推動宣導ECFA
罷工權大鬆綁 工會會員過半同意即可罷工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
河北農村光棍收入低 娶妻要存錢55年
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
查報污染源績效佳 南縣河川巡守隊擴編
南韓官員：北韓將於明晨恢復兩韓軍事熱線
高縣茂林國小免費早餐 學生頭好壯壯
罷工鬆綁 葉金川：醫院不應罷工
國道6號21日白天馬拉松賽 晚間10時才通樂
新聞性週刊難經營 Time和Newsweek紛紛轉型
故宮南院變花博館 民進黨：周功鑫下台
被控詐領加班費 蕭裕正二審改判2年
憂政府干預 美聯準會融通機制首波需求疲弱
客家戲劇苗栗開鏡 敘述鼎泰豐小籠包傳奇
失業缺錢 南市2男子涉持刀搶劫及搶奪被逮
陳添枝：兩岸洽簽ECFA 台灣有談判籌碼
認識陶瓷藝術 史博館展出500年高麗青瓷
四川發起搶救保護羌文化行動
簽ECFA?游錫（方方土）:加入東協等較重要
竹市就業博覽會 竹科工程師應徵殯葬業
歐盟盼歐巴馬訊息意味與伊朗關係進入新一章
迎紫斑蝶遷徙高峰期 高公局設防護網讓路
大甲媽祖遶境明晚展開 中華電信服務相隨
大甲媽祖南下遶境 陳明文主持過火儀式
縣市合併升格議題 劉兆玄盼如期修地制法
陳致中上工了 高市黨部當法律諮詢
拿消費券創業賣香腸 原住民兄弟找到起點
中油：明起汽柴油每公升各漲0.3元
呂秀蓮：與陳義雄家屬見面無意義
抽中澎湖無人島 得獎家屬領取獲獎證明
台電台水：攸關國計民生 難同意罷工權
隱居山區30年 昆明老婦不知文革已遠
罷工權是否放寬 行政院下週討論
國道6號馬拉松賽 馬總統等3000餘人參與
中國新標準：礦泉水限制溴酸鹽致癌物
營養午餐排擠經費？ 劉揆：地方可彈性運用
周功鑫：南院政策不變 花卉規劃錦上添花
宜蘭綠博明開幕 呂國華下田宣傳
綠營:國民黨若真想過地制法 可排院會表決
勞燕分飛 伊能靜宣佈與庾澄慶離婚
歐巴馬釋善意 伊朗表歡迎並盼美採具體行動
澎管處清潔環境 西嶼內垵遊憩區煥然一新
澎湖海巡隊緊急救護受傷民眾
5度獲清淨河川特優 宜縣府：努力已現成果
印度亞洲高球賽第三輪 高柏松暫居第56
庾澄慶伊能靜離婚 希望回歸平靜
高公局有獎徵答 幫蝴蝶過馬路全民運動
經建會：台灣恐陷25年來最長景氣收縮期
勞委會修法鬆綁可組工會 全教會冷靜看待
師大路火警 1義消嗆昏送台大醫院
黃昭順:將面見馬總統 爭取高雄縣市速合併
被控詐領加班費2審判2年 蕭裕正：上訴
高縣就博會2000多人遞履歷 近3成媒合成功
墾丁音樂季有非法業者賣票 屏縣府將取締
修民法保護雙卡族 法務部:宜以特別法規範
HBL女子組 陽明爆冷擒淡商 校史首度晉4強
重慶319殺軍人搶槍案 148名高手奉命破案
苗縣府與台彩合作新模式 投注站可訂水果
美元續弱 新台幣收33.8元 升1.24角
慎終追遠薪傳 大陸國寶級客家族譜三峽展出
專家：美經濟恐陷入與日本1990年代類似困境
康世儒當選立委 中選會公告當選名單
年底投票時間變動?中選會:蒐集意見後再議
立委補選 周柏雅掃街 蔣乃辛邀立委助講
中正紀念堂服務時數最多志工 1天5小時
悲傷輔導 北護成立癒心鄉心理諮商中心
被控貪污案二審逆轉 蕭裕正等4人改判有罪
經濟不景氣 新航未來可能延後接收A380客機
證券期貨交易人員罷工權？金管會：反對
青輔會摩西計畫 世界遺產雜誌大幅報導
府：若特偵組人力不足 行政院應挹注
台大智慧生活中心推動睡眠科技
廈門市長將首度訪金門
蕭副總統:產業未能升級進步 經營會很辛苦
深田恭子演女賊甩12公斤肉 是否復胖受注目
星媒：北京應減少對台軍事部署
台塑化：明天中午12時起 汽柴油各漲0.3元
立委指公股銀行董監成肥貓 劉揆:適度控管
宣導城市保育 屏縣小學設貓頭鷹人工巢箱
星貿工部長：美國應抵禦保護主義誘惑
高市府紓困 業績減3成企業可延繳房地稅
找回家人 美沙冬替代療法助藥癮者更生
北醫癌症中心成立轉譯研究室
金管處開辦講座 培育傳統聚落維護人才
網路媒體：馬來西亞總理4月2日卸任
罷工鬆綁 交通部:應讓主管機關有應變時間
意見差距大 台積電勞資爭議調解不成
圖書館帶回家不是夢 資訊設備借用啟動
金門擎天廳明德公園 4/3起開放參訪
產能大降 日樂器大廠山葉關閉台、英廠
健保局：去年3高用藥持續增加 1年達323億
罷工權鬆綁 工商團體：時機不妥
故宮文創系列活動 茶室展演打頭陣
金管會核准萬泰銀行裁撤12家分行
涉性侵少女 彰化4名少年遭判刑3年8個月
桃園查獲845公斤未檢驗合格電線
饒穎奇：政治因素影響 許嘉璐暫無法來台
北市1男子陳屍知名連鎖餐廳廁所
急單效應擴散 聯電3月中旬起停止無薪假
新聞局：郭冠英若抗命不回台 最重處免職
台北市立高中校長遴選 4月6日報名
廣東恢復五一黃金週 全省放7天長假
劉揆承諾 故宮南院如期完成
愛心募捐零錢箱遭竊 伊甸譴責竊賊沒愛心
CPR人工呼吸器奏效 昏迷無心跳男子獲救
企業和球迷力挺中華隊 期待東山再起
HBL屏中落敗 12年南北對抗宣告落幕
歐盟將與東協會員國個別進行自由貿易談判
野生蘭台灣白及4月盛開 花美亦具保健價值
蕭裕正遭判刑 高市府批准其辭呈改調顧問
南縣長提名 蔡英文：1週內決定人選
工研院與資策會擴大合作 共創產業新契機
擴大內需經費額度偏低 高市民代齊控失衡
警調中部破獲2座安毒工廠 5人送辦
保險套公司徵試用者 菲數千人應徵
網站播影片衝人氣 男子違著作權法遭逮
蕭裕正案峰迴路轉 頗具戲劇性
第098057今彩539三星彩四星彩開獎結果
軍公教禁罷工 水電燃氣和醫院有條件罷工
中國國防部長及海軍艦艇年內均將訪日
OECD：2009年世界經濟將出現60年來首次萎縮
學者:蘇格蘭啟蒙影響 馬偕超越宣教師角色
安利萬人台灣遊首發團返回上海
第098023期大樂透49樂合彩開獎結果
勞委會:罷工權不等於罷工 罷工目的是談判
北縣公路客運可刷悠遊卡 偏鄉上路更方便
吳伯雄：兩岸客家論壇在台舉辦 推展交流
新台幣 5天升值近 7角 下週升幅將趨緩
李鴻源將回學界 為綠色環境寬廣建言
上市公司本週市值達12.6兆元 週增幅1.26%
全懋與欣興合併 1股全懋換0.6股欣興
雙卡利率問題 藍委主張修正消保法綠委質疑
泰國逮捕已故鴉片大王坤沙相關販毒成員
本週加權指數漲1.31% 建材營造類漲最多
萬泰銀總座請辭獲准 推動業務及組織重整
山西盂縣一辦公大樓爆炸 3人死亡
法部查李登輝邀宴事件 陳瑞仁:糟蹋檢察官
廣納不同政黨 以國新政府籌組期限獲准展延
蘇貞昌：先為周柏雅抬轎 再繼續衝衝衝
民進黨北縣議員初選登記截止 4/18黨員投票
國際音樂節贈票引爭議 買票民眾認不公
大安區立委補選催選票 藍綠週六日拚選票
蔡英文：政黨間辯論 正常且是應做的事
苗栗國際音樂節邁可森演出 觀眾如癡如醉
美國經濟引發新疑慮 亞洲股市漲跌互見
HBL 高一新生發威 松山高中力克基商晉4強
紐約春天第一天 細雪飄落
證交所22日赴東莞宣導台商回台上市
歐巴馬再釋善意 伊朗籲拿出實際行動
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北韓決定重新接通兩韓軍用電話線路
無害海豚標章 墨在WTO控美設貿易障礙
SBL 田壘揮別感冒困擾 達欣67比58勝台啤
泰外長支持黃衫軍 不信任辯論中遭抨擊
吳育昇：馬總統對地制法修法態度堅決
宋楚瑜：媽祖託夢 盼與立委發起助學賑餐
印度海軍艦隊參加中國國際艦隊檢閱活動
職棒熱身賽 獅象戰與熊牛戰平手收場
景美便橋預定5月通車 將禁行汽車
319槍擊彈孔疑似變造？ 李昌鈺：可檢驗
蘇俊賓:郭冠英23日再曠職 恐記過免職
蔡英文夜宴呂秀蓮游錫(方方土)
美兩艘海軍船艦相撞 15人輕傷 燃油外漏
南華早報裁員17人 中高層員工減薪
郭冠英指人身安全受到威脅
今天的台灣英雄:超馬媽媽邱淑容一步一腳印
學業界人士在紐約參加綠色科技研討會
拿特殊奧運自嘲球技差 歐巴馬火速道歉
任務圓滿 國際太空站太陽能翼板順利開展
嘉縣國中生單車成年禮 別於一般傳統
法國巴黎銀行網賽 羅迪克納達爾4強對決
北市大安區立委補選 今公辦政見發表會
蜜雪兒盼白宮菜園好年冬 以饗第一家庭和外賓
宜蘭綠博開幕 總統：農業是旭日產業
世界外匯存底第一 中國經濟面臨生死大考驗
吳伯雄：兩岸交流活化客家傳統文化
簽ECFA？蔡英文：總統應聽取在野黨魁意見
美撞船潛艦帆罩受損 過去曾有擱淺紀錄
反對深澳火力電廠擴建 居民聚集宣示護灣
張忠謀：他與台積電從未送錢給扁家
107呎遊艇下水 豪華配備引目光
張忠謀：半導體景氣較1月以前樂觀
台灣贈水產養殖設備 改善巴拿馬漁民生活
副總統：總統有決心推動台中縣市合併升格
副總統：產業生存需創新 6項新產業可發展
少雨 高縣西瓜豐收價格下滑
加強小三通緝毒 海關緝毒犬進駐金門
第三代環保生態傑作 國道6號通車
北台灣學院校慶 副總統肯定產學交流成果
前中國人大副委員長抵台 參加兩岸客家論壇
大專院校創意宋江陣頭賽登場 博得喝采
3.5G網卡電腦借回家 偏遠照樣可上網
打造樹海家園 北縣民眾提水桶植樹
專家學者：公視法修訂刻不容緩
林內紫斑蝶季揭幕 體驗生態賞蝶品美食
教媽媽識字幫家事 陳靜華逆境中奮發向上
周功鑫：故宮南院名稱建設從未改變
不景氣 學者專家建議兩岸客家合作開發市場
金門辦閱讀文學地景 追尋南明歷史遺跡
賽車不等於飆車 房車賽選手呼籲政府重視
拚環保飆創意 高雄科大箏蛋麵創意賽登場
單國璽活出愛 鼓舞對生命絕望者重拾勇氣
施政滿意度29% 馬人氣仍低迷
宜蘭綠博開幕 展館多與牛有關
嘉市兒童館重新開館 推出科博館巡迴展
彰化就服站：不擅包裝行銷自己 難找工作
陳唐山：以民進黨身分參選台南縣長到底
國道6開通 馬總統：南投站上絕佳觀光地位
空軍航院教學設施成果展懇親會 參與熱烈
蕭副總統：故宮南院在嘉義 政策不變
學者：客委會客家台傳承文化 值得大陸學習
馬總統為大甲媽祖舉行上轎典禮
扶輪盃自行車大賽 劉書銘奪冠張琬琳封后
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NBA籃網滅熱火 韋德難擋三連敗
蔡英文：大安區立委補選 須強化婦女票
復出尚無定論 林青霞今年先出書當作家
護航涉貪縣議員參選？蘇貞昌：沒這回事
國道6休閒組路跑 馬總統約25分跑完全程
許嘉璐「走後門」來台 現身兩岸客家論壇
林青霞演講處女作 風采迷倒老中青粉絲
智慧型手機與Netbook誰勝出？電信業是關鍵
錯發電郵？ Gmail新增取消按鍵
國際油價盤中些微跌 仍站上50美元
捷克總理：歐盟將提供IMF750億歐元放款資金
援助東歐和IMF 歐盟領袖提供上千億歐元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲三大股市小漲做收
找回優質好客人 法航4月推出新艙等
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Boon與Bomb發音太相近，馬國民眾枉進拘留所
以色列聯合黨魁盼延長組閣期限 總統點頭
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憂慮需求不振加上獲利回吐 國際油價下跌
Fed注資金融體系藥效漸退 美股下跌
調查：超過5成以色列民眾不介意同性戀者
歐巴馬向伊朗釋善意 盼相互尊重誠摯互動
西門子獲京滬高鐵訂單 北京上海只需4小時
加國家郵報報導范蘭欽事件
大甲媽祖晚間起駕 南下遶境進香
以色列北部城鎮反對裸體表演
大甲媽祖南下遶境 警方交通管制
馬多夫有潛逃之虞 美上訴法院駁回保釋聲請
多倫多台灣人社團聯誼會強烈譴責郭冠英
全球鋼價探底 中鴻中鋼降價壓力大
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百年樹人到為民喉舌 洪秀柱堅毅不讓鬚眉
媽祖起駕遶境 中縣提供免費接駁公車
歐巴馬展開YouTube外交 盼解凍美伊關係
台北自行車展圓滿落幕 國外參觀者成長2.1%
兩岸航線熱爆 不景氣中的異數
兩岸航線包機轉定期 票價有調降空間
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中央社新聞小百科：包機與定期航班
中越將建高層熱線解決海上爭端
防4兆投資滋生腐敗 大陸審計省部級高官
世界盃滑雪系列賽 史里倫佐爾13冠創新猷
美中智財權爭端 雙方都宣稱勝利
大陸逾半數受訪民眾對醫療改革看法悲觀
重慶調百餘破案高手及萬名民警一起抓逃犯
2名美國女記者中朝邊境被扣 中國稱調查中
北韓重啟南北韓軍事通信及陸路交通
查企業給款 特偵組傳喚張忠謀林堉璘說明
袁健生赴全美報業協會演說 宣揚台灣關係法
台積電取消無薪假 邱正雄：好事
周久耕被雙開 紀檢部門感謝大陸網友爆料
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美研究船協助 經部將進行可燃冰震測調查
北電網路破產仍發主管獎金 遭裁員工不滿
廣東婦女平均期望壽命升至78歲
桂林106歲老人順利完成膽囊結石手術
專宰日本客 上海4計程車司機入獄
大甲媽祖遶境 環保旗隊隨行勤回收
官員：美汽車業者度難關 恐再開口加碼金援
勞委會：長照保險 預計民國100年開辦
僑委會整併案 吳英毅溝通之旅明抵紐約
廣東出口保增長 深莞穗成關鍵
經合組織下調中國經濟成長預測
封殺妓女 廣州越秀區採取封屋行動
李光耀樂觀預估星經濟2到3年完全復甦
北韓扣留美國女記者 美方積極瞭解下落
邱正雄：約定利率上限12.5% 還有協商空間
雙重承認誤會 府：處理過程未和大陸聯繫
農村再生 藍委盼納產銷合作綠促廣徵民意
北韓拘留華裔美籍女記者 台灣母親擔心安危
邱正雄：底部起來 3月出口不會往下降
隱私考量 英國版Street View移除部分照片
學者:公視法應設族群專章 保障客視等自主
旅人著重價值感 亞太區旅遊產業新趨勢
保險業精算意見書 新增投資決策評估項目
中國國防部長在日表達建造航空母艦強烈意願
四川北川地震遺址遊喊停
李光耀：最壞狀況 星國經濟要6年才能復甦
公平會近日舉辦加盟業主資訊揭露宣導會
高市警查獲自行車竊盜集團 逮4人
中國電視用戶數達3.95億戶
江丙坤：簽署ECFA 為兩岸經貿創新局
萬事達卡高球賽首輪 歐秋雅領先曾雅妮第三
15歲以上教育程度 大專比重逐年增加
韓媒：消瘦一圈的金正日
醫師:外傷事故頭傷居多 騎車應戴好安全帽
傳美政府處理不良資產出招 下週一公布計畫
加州2月份失業率再衝高至10.5%
北韓恢復軍事通信線路和邊界通行
萬事達卡高球賽 曾雅妮：幸後9洞恢復水準
取消公司設立最低資本額？ 朝野黨團支持
台科大清寒生獲補助 溫馨感謝捐款人
日防衛相：北韓衛星若掉進日本將擊落破壞
健全統包作業 工程會將辦座談會
杜絕內線 中國建立基金經理註冊制度
漁業署：台灣劍旗魚漁獲皆符合國際規範
泰總理與5位閣員通過不信任案投票考驗
美暫停提供馬達加斯加人道救援以外物資
2008年中國企業總戶數增速大幅放緩
中國財政部公佈今年中央財政預算數據
解決高學歷失業問題 經建會辦理監控計畫
樊綱： 中國提前走出經濟危機可能性較大
法國巴黎銀行網賽 伊娃諾維琪闖進女單決賽
中國商務部：中資海外併購不受匯源案影響
朱俶賢帶隊 府員工偕弱勢兒童遊動物園
邱正雄：外銷及股市回溫 金融業整併良機
防乾坤大挪移 刑事局籲網購選擇可靠商家
北縣6鄉鎮垃圾費隨袋徵收 5月起陸續實施
中國央行持續推動金融衍生品市場發展
世棒經典賽美國奮力進四強 重燃球迷熱情
自行車全國俱樂部聯賽 北海岸競速
泰國總理和五位部長安度不信任投票
天津大學校長證實大學排名存在贊助費問題
台彩推出2款刮刮樂 最高獎金200萬元
會計準則與國際接軌 政府應加強宣導教育
市長名醫林元清 義診賑災跑第一
北韓證實 扣留兩名美國人
為天安門事件懷罪惡感的前解放軍傳被捕
專家：台灣不宜擴大中國大陸農產品進口
大學生憂畢業即失業 胡志強：先求有工作
大陸今年擬招研究生47.5萬 錄取率1/3
關懷貧困弱勢 高雄學生接力體驗飢餓30
杭州6萬份旅遊消費券發送台灣觀光客
中原大學徵求60歲夢想 邀中原人集思廣益
特偵組將注入新血 檢察總長下週決定人選
白宮：美策劃新措施以敦促伊朗談判
蔡英文:張忠謀合法捐款民進黨 用於民進黨
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
伊朗稱美若先改變態度 伊朗也願改變
HBL 男子組青年高中泰山高中明爭第5名
日本發明新技術可讓癌細胞發光便於切除
同志網路性活動研究 博士生籲落實同志教育
中國國務院發展研究中心建議恢復五一長假
調查局與中菲合作 偵破吳子泉販毒集團
北市公車結合微軟行車系統?郝龍斌:再研議
印度亞洲高球巡迴賽決賽 台灣高柏松排名44
中國知名杜康酒等4種白酒檢驗不合格
極限飆速大賽明星賽 女藝人不適成插曲
枋寮警分局破製毒廠 疑將在墾丁音樂季賣
學者：ECFA無內容 好比預售屋無藍圖
鼓勵藝術新秀 陳菊指示高雄獎獎金加碼
金融海嘯重擊 信評機構:加強相互係數評估
李光耀：新加坡不會出現兩黨制或替代政府
反對僑委會併入外交部 金門將發起連署
蔡英文:若簽ECFA 開放台灣市場衝擊工作權
HBL女子組陽明爆冷擊敗海山 明爭冠
李光耀：外來人才對新加坡經濟發展相當重要
蛋價創新高 農委會調節產銷盼回穩至28元
生產簡易攝錄影機 美國小公司創造藍海
北市立委補選公辦政見會 候選人凸顯特色
新聞局：郭冠英返加已報到 3月底須回國
竹縣張學良故居 泡腳區傳疑猝死意外
故宮南院計畫不變？ 陳明文：欺騙嘉義人
台北電影節邁入11年 百萬獎金獎勵好電影
馬來西亞戴爾提優退計畫 250名員工將離職
中縣溜鳥俠夜嚇女大生 住處附近落網
越南今年前兩個月外國遊客減少10.3%
黃大煒追求完美 直呼錄影比演唱會還累
新疆多地暴雪破歷史紀錄 防洪形勢嚴峻
走私毒品人數激增 每月30南非人在巴西被捕
婚變後首露面 庾澄慶晚間返台低頭不語
中國推出國家旅遊路線 絲路等12處入選
抽菸代價越來越高 美國20幾州考慮增稅
防肥貓 金管會研議銀行董監酬勞規範制度
防肥貓 銀行公會3/26討論董監酬勞新規範
觀摩交流 碧華國小管弦樂團巡迴演奏
無視制裁威脅 拉喬利納宣誓就任馬國總統
國道6通車 縮短台中至埔里風景區車程
量販店停車場發生強盜案 強押被害人提款
印尼樂音解鄉愁 碧潭音樂節感動新移民
斯洛伐克舉行總統大選 唯一女候選人受矚目
多明哥苗栗開唱 萬人捧場
台菲兩組織簽署綠色標章相互認證協定
支持棒球 周美青觀賞熱身賽熊象之戰
全國拔河賽 高女組景美女中6連霸
馬達加斯加反對陣營領袖宣誓就任過渡總統
許嘉璐：憂慮兩岸如何共同面對金融危機
苗栗國際音樂節退票 300萬現金現場發放
國道6號通車馬拉松賽 蔣介文稱王
菲60萬人反毒遊行 創金氏世界紀錄
澀水社區重建經驗 劉揆盼成社區營造典範
北縣雙溪鄉傳登山客失蹤 警義消搜尋
匈牙利總理願讓賢 建請所屬政黨物色新人
下月發射火箭管制空域 北韓傳將關閉二航線
HBL男子組 能仁松山晉級冠亞軍決賽
台商兩岸咖啡獲上海世博會開店資格
氣候暖化所致 東京宣布櫻花季提早登場
日本首相再度失言 稱股票交易員不可信任
郭冠英：基於安全考量 月底前未必回國
大甲媽祖出巡保平安 永信藥品設「HAC健康生活館」守護民眾健康
上iPhone手機看A片 即將3D立體化
印度共黨批歐巴馬與布希沒兩樣
今天的台灣英雄：郭道仁海洋普查不二抉擇
法國巴黎銀行網賽 莫瑞拍走費德瑞進決賽
郝龍斌：聽障奧運場館按照進度 不會延宕
旅美學者林士勛光學指紋辨識技術獲美專利
景氣差 高市80歲郭媽媽挽面拼經濟
加州巴黎銀行網賽 納達爾闖決賽與莫瑞爭冠
府：總統高度誠意盼與蔡英文溝通對話
中國國慶60週年加強維穩 北京武警換將
僑民響應造林 4/13辦慈湖植樹儀式
歐巴馬再開砲 要金融業主管下鄉傾聽民怨
台東警方破獲2假冒檢察官詐騙集團 逮捕39人
歐巴馬力挺財長 不會准他辭職
中市消費券抽豪宅 今晚抽出10名入圍者
發現號太空人完成2次漫步 裝設實驗艙GPS天線
響應世界結核病日 全民騎單車齊力抗結核
中國外匯流動性不足 可動用僅5000億美元
中國貿促會會長萬季飛 首度來台訪問
馬總統：只要發揮創意 還有很多創業機會
消費券中獎很嘔氣 原來獎品是靈骨塔
大甲媽祖南下遶境 周美青為信徒量血壓
芝加哥申辦2016奧運 亞裔社團共襄盛舉
阮德臣醉心書法 紐約辦個展提倡中華文化
東京馬拉松 肯亞日本選手分獲男女組冠軍
高市靈鷲山富貴金佛法會 王金平等出席
大安區立委補選 劉揆今晚替蔣乃辛站台
財產來源不明罪 立院終於送審
紐時：華府將加強監督企業高層薪酬
學界業界看安利團 有瑕疵但行銷成功
印度海軍警告：亞丁灣海盜擁有刺針飛彈
國民黨團：郭冠英抗命應明快處置
ECFA文宣動起來 海基會雜誌專文說明
經典賽 南韓重砲痛擊委內瑞拉 10：2搶進決賽
傳AIG實發紅利高於先前披露 AIG反駁
魚槍扳機換相機 郭勝得深海抓住瞬間永恆
窺探海底珍奇美景 郭勝得攝影展三峽展出
首屆台北傳統藝師 洪耀輝與鍾任壁獲獎
攝影藝術治療 慰安婦阿嬤心靈廚房上菜
大甲媽祖遶境 彰化警護衛慎防搶轎
北縣棒球文化展示室開幕 周美青簽名球列入
馬總統：老人年金未取消 故宮南院保證興建
雲門舞集2同學會 觀眾與舞者敘舊
吳英毅提平行合併概念 紐約僑領立場未變
金門縣長李炷烽反對僑委會併入外交部
慶祝主計節 中區健行活動大坑開走
台灣智庫：簽署ECFA中國將以經促統
戴遐齡北縣Long Stay 鼓勵大家玩運動
金門機場濃霧班機停擺 上千名旅客出不了門
邱毅參加益智節目錄影 不知ETC全稱遭淘汰
「溝通之旅」反彈聲浪大 吳英毅陷兩難
北市立委補選 藍綠分邀重量級人士助選
陳明文北上爭取馬總統重視故宮南院興建案
政府推動ECFA 蔡英文等人籲多聽民意
中華職棒 曹錦輝確定加盟兄弟象
安利2團逛百貨血拼力道減
賴清德後援會爆衝突 郭朝武:無關黨內恩怨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西藏僧人自盡 傳數千藏人與中共警察衝突
歐巴馬為預算辯護 仍承諾4年內赤字減半
日本宣布5億美元新援助計劃 非洲受惠最大
遭指為與國會合作障礙 匈牙利總理辭職
台灣北部東部短暫雨 西半部濃霧特報
國稅局 4月起全面清查公司行號營業登記
322世界水資源日 水利署倡SCD省 3成用水
珠海港計劃5年內擴建為億噸大港
經典賽四強戰 南韓一局上5：0領先委內瑞拉
MLB熱身賽 胡金龍2支1 終結連4場無安打
教宗訪安哥拉 發生人擠人2死慘劇
經部補助學研聯合研究 一年新聘2450人力
廣東提供2萬名青年見習職位 可獲生活補貼
萬事達卡高球賽二輪 崔蘿蓮曾雅妮並列領先
稱遭假豔照所害 澳一國黨前黨魁落選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
上海葬儀業高薪 大學生受吸引
安利2團抵基隆 帶來1600名陸客
程翔籲中共特赦政治犯
陜西丹鳳19歲高中生偵訊猝死 疑遭逼供
重慶殺哨奪槍案 外傳疆獨藏獨人士涉案
濃霧 金門機場暫停航機起降
98學年度二技統測准考證 3月25日寄發
力挺台灣棒球 總統伉儷將出席職棒開幕戰
罷工鬆綁 葉金川重申醫院不應罷工
扁案 陳水扁本週將與蔡銘杰辜成允對質
推廣旅遊 澎湖縣組團赴大陸招攬觀光客
郵輪旅遊正熱 基隆港3客輪同時靠泊
有利分擔費用 力晶與南科歡迎TMC技術合作
大學入學甄選 專家建議書面資料勿浮誇
郭冠英事件 謝長廷：馬總統應嚴正譴責
北縣雙溪7登山客迷途 清晨獲救下山
黃金週線收紅 分析師：追高宜留意風險
國策院3/28辦台灣關係法30週年論壇
97年農信保基金助 4萬多戶農漁民資金融通
郭冠英事件 監察院行文新聞局要求調卷
經典賽 南韓10：2痛宰委內瑞拉晉級決賽
朝日：兩岸以中華意識及抗日體驗做連結
大安區立委補選 謝長廷：給執政黨教訓
男子涉倡藏獨後失蹤 群眾圍攻青海政府機關
日媒：七成二民眾認為執政黨自民黨傲慢
銀行董監酬勞審核機制 盼落實公平正義
公務員18%優存改革 考試院擬採動態衡平
政院擬上半年提出國土計畫政策綱領
新光三越增台灣物產商品量 供安利團採買
金管會修正法規 強制車險理賠不得浮濫
王曉出任共青團中央書記處常務書記
HBL 黃梓芫逆轉三分球 青年摘第五
英夫妻救兒官司敗訴 男嬰不敵病魔辭世
日養老院火災10人喪命 凸顯老人孤獨境遇
湖南常寧煤礦透水 13人被困 礦主逃逸
青海果洛發生僧人衝擊派出所事件
東莞台灣水果集散中心歇業
座頭鯨迷路進入香港1週仍未返回遷徙路線
馬總統嘉義參訪座車疑爆胎 換車繼續行程
搶救癩皮狗 志工南北奔波
大陸殲十戰機故障 駕駛員靠滑翔飛回
墨西哥萬事達卡高球賽 曾雅妮暫居第一
教宗保險套防愛滋無效說 WHA主席：大錯特錯
北韓將發射長程導彈 美決派兩艘驅逐艦偵查
AIG惹民怨沸騰 50名不滿群眾今到總部抗議
中國副財長：因應金融危機彈藥充足
母女穿和服武漢大學拍照 遭群眾轟趕
印度德里大學台灣研討會獲致圓滿成果
北市立委補選 藍催投票率綠打制衡牌
投票率未過半 斯洛伐克總統選舉4月辦第2輪
汽車停購物中心遭置炸彈 以警拆解無人傷亡
廣東茂湛鐵路開工 廣州至湛江2小時30分
綠首長特別費 民進黨擬聲明譴責辦綠不辦藍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
HBL預算遭砍 高中體總大吐苦水
新台幣上週升值2.06% 韓元升5.01%亞幣之冠
廣藥球隊老闆：中藥振興中國足球
主僕對質依序登場 扁珍官司考驗險關重重
北約官員：美支持丹麥總理任下屆北約秘書長
台股4800點若守穩 可望續反彈
健身兼宣傳 國家交響樂團成立單車隊
亂青春簽名會 影迷爭睹3名女主角丰采
祝融肆虐 日前首相吉田茂故居失火全毀
鹿角溪濕地單車遊 飛輪體驗生態逍遙樂
外交及僑務部？ 江宜樺：審慎樂觀
豆子劇團全台巡演 互動式劇場全新體驗
河南火車不等病人下車 乘客病死車上
央行3/26首季理監事會 是否降息受矚目
英癌末實境秀明星潔古蒂 凌晨與世長辭
在台拍攝 溝端淳平全裸寫真集吸引粉絲搶購
台灣盃青棒賽 南英摘冠
馬總統視察嘉義縣座車爆胎 所幸無追撞
鼓勵合法使用音樂 線上音樂招待看電影
全國拔河賽 明道終結北體霸業
男子疑失足墜崖 陳屍龍洞岬
也拼觀光 杭州市對台灣旅客發放旅遊消費券
蔡淑臻盼轉型成功 向莎莉賽隆看齊
政府發放15碼寵物晶片及掃瞄器 3/24上路
15碼寵物晶片上路 業者需採買多頻掃瞄器
日男星中村獅童否認與舊愛篠原友惠復合
被捕兩名美記者 很可能已押往平壤接受偵訊
涉在港傷人 辛巴威第1夫人獲豁免起訴
馬總統欣慰小地主大佃農試辦成果顯著
熱門國片冏男孩在澳洲國家大學放映獲好評
內政部:縣市合併 地制法修法4/15前須三讀
刑警勤變裝埋伏 破獲販毒集團
陸客來台增溫 獎勵旅遊成長快
有機蔬果帶動鄉村經濟 黃禹靖被封地下鄉長
總統盼溝通對話 蔡英文:找在野黨背書政策
成軍6年 普門高中HBL首度封后
若能滿足換囚條件 哈瑪斯願釋放沙力特
台中市消費券抽豪宅 10名入圍者揭曉
擊倒古巴對手 烏克蘭拳王克里契科衛冕成功
南美經貿訪問團拓訪成果輝煌
第二批踩線團將來台 觀光局力推主題遊
呂秀蓮籲選民票投周柏雅 證明認同台灣
保齡球金牌變觀眾 黃淑敏聽奧超級啦啦隊
劉兆玄：有信心短期內帶領經濟走向繁榮
客家論壇閉幕 許嘉璐盼兩岸合抗金融危機
銀行董監酬勞審核新機制 學者多表贊成
法國葡萄酒遭遇兩大打擊--粉紅酒與致癌風險
金門濃霧無機可乘 70多名旅客夜宿機場
安利2團偏愛買3C 頻殺價要贈品
氣象專家：新興國家致命空氣污染遽增
雙卡利率設上限 兼顧成本風險避免緊縮效應
經濟若無起色 泰總理憂心失業人口增至百萬
HBL 松山摘下校史首座金盃 如願以償
福建省第2批駐點記者抵台
WWF批評水論壇部長宣言未正視水資源衝突
安利陸客二團逛故宮 禮品營業額貢獻5成
公開與癌博鬥過程 英實境秀主角潔古蒂病逝
青海省爆發攻擊警察局事件 近百人遭拘押
故宮重申規劃經營南院為具國際水準博物院
臺灣期貨交易所頒出30個「2008年期貨經紀業務績效優良獎」
澳洲總理陸克文：將與歐巴馬有話直說
支持西藏團體：南非拒發達賴喇嘛入境簽證
撒巨款清理銀行不良資產 白宮為決策辯護
日財相放話 可能再提2000億美元振興方案
馬其頓總統大選 阿裔「歐巴馬」聲勢不弱
享認股權挨批 法興業銀行高層全數吐回
歐巴馬團隊預期美經濟年內反彈回升
阿聯投資基金同意取得戴姆勒9.1%股權
「末日預言」 登上北美票房冠軍
歐巴馬經濟顧問：美經濟可望年底觸底反彈
馬總統昨赴東石濕地賞鳥
法塔與哈瑪斯擬重啟協商 籌組聯合政府
加州失業率飆升 帳篷城被視為經濟衰退象徵
F1大老闆證實 新得分賽制明年起實施
FedEx貨機墜毀東京成田 機長副機長生死未卜
「溝通之旅」反彈聲浪大 吳英毅陷兩難
FedEx貨機在成田機場起火全毀2死
不顧黨員意見 巴瑞克執意加入尼坦雅胡內閣
FedEx貨機成田機場降落墜毀 傳1機師救出送醫
萬事達卡高球賽 曾雅妮一桿之差無緣摘冠
茂德ECB公開收購案成功在望 股價跳空漲停
加州巴黎銀行網賽女單 芝芙娜瑞娃奪冠
萬事達卡高球賽 曾雅妮最後失手痛失后冠
聯邦快遞貨機東京成田墜機 兩名駕駛喪生
日本機場貨機事故 往返東京班機取消或延遲
廈門市長:願與金門加強經貿合作
查扁家疑洗錢等案 特偵組傳喚羅文嘉馬永成
高捷乘客違規 1年裁罰入帳110餘萬元
影星布魯斯威利迎娶內衣名模 黛咪摩爾觀禮
黨內頻放話 周錫瑋籲勿中敵人計
2月失業率飆5.75%新高 關廠歇業達32.9萬人
郭冠英遭免職 監委仍將繼續調查
研考會民調 簽ECFA還有三成五不知道
天下第一餃力賽 2009年臺北縣餃子節活動正式起跑！
政治人物若挑動族群衝突 社會將因此受傷
世界水資源論壇落幕 各國承諾解決水需求
連跑52場馬拉松 日65歲男子創世界紀錄
亞洲首家佛吧惹塵埃 印尼佛教徒群起攻訐
假釋遭通緝 加州男子槍殺三警遭格斃
大甲媽駐駕南瑤宮 民眾搶轎與警發生衝突
加州奧克蘭取締駕車違規案導致警員3死1重傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
FedEx貨機降落日成田機場失敗 起火燃燒
巴西羅納度誇豪語 本季射進30球
不倫師生戀 以色列教師判罰社區服務半年
今天的台灣英雄：邱錦雲照亮身障孩子生命
明鋒面通過東北季風增強 台灣北部有涼意
羅馬馬拉松 46歲男子賽後心臟病發猝死
田徑選手偷跑將成明日黃花
台股開盤上漲60.98點 為5022.60點
印度學子金頭腦可活絡台灣校園學習風氣
美蒙大拿州飛機墜機 已證實17死且多為孩童
新加坡肺結核病例10年來首度攀升
南韓民眾出國旅遊連續10個月減少
美國飛虎隊遺址公園在廣西桂林開工
河北省水源自身難保 向北京供水告急
匯市盤整 新台幣早盤小貶
深圳檢測：山寨手機有內置收費軟體問題
受金融海嘯衝擊 香港4千跨境貨車停運
食勤兵離營官兵挨餓？海軍：供餐正常
查維斯：委內瑞拉隊棒球經典賽雖敗猶榮
總統：台日打工度假協定 5月初可望完成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
購回文物 中國大型拍賣行相繼進駐日本
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
總統座車爆胎 蔡得勝：有缺失會懲處
日本觀測到大氣中含水銀 疑從中國飄來
新聞局召開考績會 決議郭冠英停職
高縣緊急扶助就業 第1梯次4月1日上班
查維斯反譏歐巴馬「可憐又無知」
公司設立取消最低資本額 經委會初審通過
國民黨團:若郭冠英31日前不返台 應免職
法門寺築牆 近百僧侶抗議
主計處將公布 2月失業率 恐創史上新高
湖南地方政府喬遷 強迫各村禮金至少1萬
一中架構參與WHA？藍營：不應捕風捉影
歐巴馬：美國經濟復甦隱約在望
世棒經典賽 日本9：4擊敗美國晉級決賽
長期照護 立委盼禁用外勞
Transitions高球賽 古森勇奪四年來PGA首冠
電子急單效應與兩岸題材 台股強攻5100點
郭冠英事件 蘇俊賓：不可用言論自由卸責
參與WHA國共有密約？府：完全不是事實
AIG紅利課徵重稅 美參議院擔心有違憲之虞
改裝排氣管增噪音廢氣 北市專案小組今攔檢
人力銀行調查：約3成1企業近半年曾裁員
活拔絨效應 歐洲抵制中國羽絨製品
不畏金融風暴 紐約佛光山募款餐會熱鬧滾滾
民進黨立院黨團:不接受用主權換WHA觀察員
浙江破獲首例網上販賣人民幣偽鈔案
面對逆境 蕭萬長籲發揮品格操守
總統座車爆胎 府：國安局已送鑑定
上航獲中國交銀247億餘元信貸支持
袁健生：研議僑委會併入外交部非裁撤
選戰學歐巴馬 加拿大反對黨將利用網路助選
金融海嘯新失業型態 高學歷失業將惡化
新聞週刊：美國政府將公開酷刑細節
立委：消費券或是消費卷 民眾搞不清楚
衛署：與法務部溝通 性侵治療區定位
疑王永慶四房子女：為還原歷史而認祖歸宗
郭冠英遭停職 府：新聞局處置非常恰當
網球女將夏拉波娃退出邁阿密名人賽
金門機場湧進搭機人潮 場面一度失控
北京總部基地金融港將於明年完工
防詐騙 雲林警方去年阻斷詐騙金額5000餘萬
FedEx貨機墜機 成田機場首樁致命飛安意外
加州員警取締駕車違規遇害 重傷警員腦死
台灣龍形花車風光贏得梅崗國際櫻花節首獎
北縣廣發武林帖 將辦全國性餃子大賽
孔子誕生地尼山將首次舉行春季祭孔儀式
大陸醫學學歷認證？葉金川：絕不開放
兩岸光電產業明搭橋 業界盼合作促商機
綠營:郭冠英立即召回免職 否則將激烈抗爭
郭冠英遭停職 蔡英文：敷衍過關
2月批發零售餐飲營業額年減8.23%
茂德30億元增貸案 台銀:在一定前提下同意
人力銀行調查：近6成上班族擔心被裁員
監院調查郭冠英 監委：將約詢郭冠英
法人估中鋼去年現金股利恐創5年新低
打通金融體系 美公布清理不良資產計畫
匯市盤整 新台幣午收平盤33.8元
改善公有掩埋場形象 環保署主動稽查取締
棒球經典賽日本9-4勝美國 明戰南韓衛冕
高思博：協助滯台藏人年中取得居留許可
世棒經典賽 日本擊退美國 將和南韓爭冠
高雄與濟州間華航定期包機首班抵濟州島
交通部：花東鐵路電氣化102年完成
潔古蒂過世 英國報紙有褒有貶
經典賽 日本勝美國 明與南韓爭冠軍
江宜樺指僑委會調整 主要加強對僑民服務
達賴喇嘛願訪台 高思博：目前時機不宜
周柏雅:不認為謝長廷外省權貴說會影響選情
北市立委補選 新黨姚立明邀名嘴助選
台股收盤漲162.56點 為5124.18點
原民運動會28日登場 傳統射箭鋸木大考驗
馬其頓總統大選首輪平和落幕 4月再決選
靜脈曲張困擾女性 醫師：腳尖上翹預防
公平會副主委吳秀明 委員陳榮傳上任
中國農行首度與上航簽約貸款247億餘元
756名比利時人同時排隊等廁所 創世界紀錄
陪伴關懷精神病友 引信拆除不爆炸
環保署提供小撇步 1人1天至少減碳1公斤
陳菊施政報告 高雄做好準備迎世運
4月台指期收漲181點 正價差6.82點
加州巴黎銀行網賽 納達爾輕取莫瑞冠軍到手
役男美護照入境無身分證健保 北市:協助申辦
未婚懷孕從未產檢 腹痛就醫已近臨盆
立院初審 廢止罰金罰鍰提高標準條例
台北股市開高走高 漲162.56點
環保署辦節能減碳抽獎 百萬油電車送幸運者
釔90體內放射治癌有潛力 待衛生署核准上市
中國住宅土地使用權70年到期後或有償續期
壽山行動動物園滿月 走入校園行銷受歡迎
中國將視第2季經濟指標決定新刺激經濟案
4月電子期收漲7.8點 金融期漲22點
曹錦輝加盟中華職棒兄弟象 目標20勝
82線快速公路25日部分路段施工封閉
尋找清平致富人物故事 慈濟辦活動提供獎金
討論庫德叛軍問題 土耳其總統將訪伊拉克
利多加持 類股齊昂 台股重登5100點
北榮：釔90微球體奏效 體內放射治療能滅癌
中國鋁材出口退稅率或提高至13%
消化性潰瘍常復發 中醫建議養生調理
遼寧獐子島極品海參創人民幣4萬天價賣出
雙卡循環信用利率 立委促公營銀行先調降
隨扈替扁家搬運現金 國安局官員：有疏失
雪梨機場幫派械鬥 澳警方誓言掃黑
香格里拉台南遠東飯店開幕 副總統剪綵
大甲媽祖遶境 民眾反高壓電下跪陳情
台中─杭州經貿旅遊座談 簽訂合作協議
大學檔案曝光 演化論之父達爾文生活優裕
台股大漲162點 三大法人買超43.30億
推動藝文城市 桃縣展示吳炫三作品
國道6號便捷 安利二團日月潭購物時間多了
對抗不景氣 傳澳航將大砍100個高階主管職務
公廁擺菸灰缸？胡志強：馬上改善
景氣差 7成5民眾贊成勞退金仍由政府統籌
立院紅樓缺無障礙設備 總務處:休會後改善
新聞局：郭冠英兩大過免職
陳明文：故宮南院變調 亞博館變花卉館
原辰德：經典賽日韓爭霸是世紀大對決
中國大陸中小企業停產歇業佔7.5%
高中以下學校教師檢定考入闈 29日考試
反肥貓 歐巴馬：不應用稅法懲罰人民
鄭瑞城：國中小午餐免費 含寒暑假要220億
郭冠英遭免職 國民黨團：大快人心
金門兩漁民出海作業翻船 海巡隊救上岸
太魯閣文山溫泉疑似枯竭 太管處進行調查
天津5嬰兒院內感染死亡
化學槽車翻覆 路阻一小時司機不治
康世儒4/1就職立委 范陽添代理竹南鎮長
查機密外交 特偵組指揮調查局赴北所就訊扁
違禁捕撈 青海湖珍稀湟魚瀕臨滅絕
新台幣兌美元升1.5分 收33.785元
季節交換恙蟲病活躍 醫師籲避免蚊蟲叮咬
中華電信整合3平台 開創數位音樂通路
主計處:2月失業率5.75% 失業人數62.4萬人
中國將繼續購買美國財政部債券
外資上週買超121.15億元 買超國泰金最多
入夜山嵐 優人神鼓高雄演出新作
南京赴台灣旅遊價格調降
郭冠英月底返台 將舉行記者會
中國大陸億霖非法傳銷案28被告獲刑
中等學校健美賽 台東獲3金2銀成績佳
水利署替代役男公暇作公益 助人利己
高縣1500個工作機會待應徵
貿協與中國貿促會簽合作協議
香港國際影視展開幕 台灣逾100人來港參加
萬季飛首度訪台 貿協貿促會簽署合作協議
國慶60年 北京將沿用奧運模式防控治安
失業了嗎？歡迎上網加入405俱樂部
歐巴馬希望與伊朗改善關係仍面臨重大障礙
歐洲三大股市 開盤上揚
FedEx貨機日機場爆炸墜毀 疑是風切作祟
立院初審 移民業務人員知疑有家暴須通報
經典賽決賽日韓先發投手 岩隈久志VS奉重根
安利中國團餐會氣勢大 胡志強認值得觀摩
林佳龍：台中縣市合併升格 無條件支持
郭冠英風波 蘇俊賓籲勿藉個案操弄族群
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
鐮刀男殺人事件 犯保協會慰問被害者家屬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正報)
陽明山海芋季27日開幕 假日交管單向行駛
主計處：2月失業率5.75% 創史上新高
花蓮2月求職人數大增 1人僅0.67工作機會
政府調查：日本企業信心創新低
綠營:郭冠英免職遲來正義 總統閣揆應道歉
入境章戳日期具法律效力 隨意塗改送法辦
劉揆:原住民需求列振興經濟擴大建設方案
郭冠英遭免職 府：認同新聞局處置恰當
結核病防治 北市20社區設免費X光篩檢站
出口商拋匯 新台幣收33.785元升1.5分
市場反映佳 每週百噸台灣水果進入上海
運彩納中華職棒 盼挹注每日千萬元業績
郭冠英免職 民進黨：斷尾求生 棄卒保帥
研考會民調 50.6%受訪者支持兩岸簽署ECFA
樹德科大平台 協助南部學子掌握就業資訊
扁辦3/25國際記者會 控訴司法濫權
回饋社會 生技公司贈兒福聯盟健康食品
勾結外勞掮客勒贖僱主 警查獲不肖自家人
蔡得勝：中國大陸2012年以前有航母不難
研究：藻華產生的毒素影響範圍遠高於預期
大陸貿促會允協助台灣貿協南京辦展
主計處：2月關廠歇業失業人數 創新高
李海同：後備體系持續維持 工作更艱鉅
北縣描繪藝術家地圖 從三芝淡水出發
安利二團現買氣 日月潭碼頭載歌載舞
指李慶安習慣獨裁 林淑芬一審獲判無罪
嘉義地檢署運用緩起訴金助弱勢被害人
高市勝利國小演音樂會 親師腦力激盪創作
中華電信跨入數位音樂通路 每季發行新專輯
香港律政司長：港府不起訴辛巴威第1夫人
擔心免費午餐生變 議員促高市府自籌經費
府院黨共識 盼地制法4月中旬前三讀修正
日最大銀行MUFG 決裁員1000人關閉50家分行
南醫：吞嚥困難 小心食道癌上身
偽造支票意圖向中縣長借錢 男子落網
陳唐山：台南縣長選舉 絕不缺席
歐巴馬：美對阿富汗計畫必須有退場策略
屏市開辦大主鋤農場 市民享受田園樂
澎湖與上海南京包機首航可望6月展開
馬修連恩5月當爸爸 笑稱兒子取名劉連
廈門市長率團飛抵台中 盼與中台灣密切合作
柯姓國中生綁架案 彰檢起訴黃崑祥求刑19年
財部:第2季公債發1100億 國庫券加發200億
高大傳設週登場 創意飾品造型卡哇伊
鮮蔬現烹 便利商店自助餐搶外食族市場
中華職棒加入運彩行列 28日起開放投注
貢寮海洋音樂祭慶10歲 兩岸樂團尬音樂
泰國調降今年經濟成長率預測為3%
竹市長國民黨初選激烈 耳語簡訊充斥
青瓦台：南韓透過對話努力解決北韓核問題
郭冠英事件 府黨立院高層肯定政院處置明快
毛治國：擬投入500餘億元 推台東交通建設
陸資投資台電信業？中華電信：應對等開放
高市警方查獲非法販售監聽器材業者
采風樂坊西遊記 傳統器樂與現代劇場結合
台灣大戶外音樂會 李泰祥狩獵交響版首演
保障頭目權益 原民會擬原民傳統領袖維護法
日女性人口59年首次減少 高齡化趨嚴重
范蘭欽到郭冠英 文官中立退場機制待考驗
彰化失業男用牙籤扎幼女手指 致發燒住院
節約國防預算 南韓將裁減24名駐外武官
北縣國小英語活化課程 擴大試辦班級數
北京奧運公園手扶梯被偷 全天派人看守
雲南化工廠爆炸 炸傷10名附近居民
光陰的故事山寨版 全民最大黨搞笑呈現
宋允兒爆料剛出道時曾接到「特殊邀請」
低價接陸客團遭罰首例 福安停接陸客1個月
新官上任 金門分局長查獲失蹤老人懸案
1-2月零售營業額年減4.65% 10年首見負成長
新加坡去年通貨膨脹率6.5% 創28年來新高
廈門市長劉賜貴訪中市 盼加強兩地交流
讀音霧煞煞 學者促按約定俗成的唸法
薛琦拜訪電扇大廠艾美特 願協助回台上市
郭冠英遭免職 保訓會:30日內可提行政救濟
綠營:贊成合併升格 綠執政縣市一視同仁
星宣佈4400億基礎建設計畫
失業率升 人力銀行:畢業季恐進入另一高峰
高醫大高師大通識教育交流 聯手展成果
雲南蘭坪縣發現亞洲最大鉛鋅礦
藤原紀香與陣內智則辦妥離婚手續
搶食大陸客源 澎湖在北京推觀光
調查：近年投資印度的日商公司已顯著增加
賽德克族長老建議 蓋原住民英雄紀念館
大甲媽祖遶境抵西螺 各界爭抬轎
禪聞法師化緣建圖書館 慈悲奉獻
流亡政府：青海省藏人抗議事件肇因旗幟齟齬
統一蜜豆奶含梔子黃 衛署：合法食用色素
經濟不景氣 越南房地產轉向低價公寓市場
阿拉斯加堡壘火山爆發 火山煙塵將北吹
特偵組換將 異動名單最快明天明朗
台証證：台灣資本市場條件優於中港
長照保險擬用外勞 社福界批評政府規畫欠周
去年未提醒 苗縣府：桐花婚禮禮品須報稅
拒發達賴簽證 南非：符合國家利益
急單效應恐難降低失業率 仍待經濟復甦
美公布清除問題資產計畫 亞股大漲
921東星大樓住戶與廠商簽約 8月底前接水電
金門航站協調增開班機 旅客有機可乘
免費營養午餐 原民長老建議從部落學校試辦
印度製造便宜小汽車可望今年7月上路
羅氏兄妹認祖歸宗？王貴雲：交由法院裁處
WHO：亞洲地區抗藥性結核病例攀升
楊玉明暢談中國打球甘苦 難忘球迷熱情
闊別2年 聯合公園8月再度來台開唱
第098024期威力彩38樂合彩開獎
第098058期今彩539三星彩四星彩開獎
訂單下滑 德經濟預測今年負成長6-7%
亞光結盟偉創力 收一石二鳥效益
泰國願助緬甸說服少數族裔叛軍參與和解計畫
FIA：2008年台灣期交所交易量 全球第17大
業者:生技創投應由專業主導 投資國內為主
星外匯存底投資報酬率將比過去20年少
歐洲央行總裁：歐洲無需更多振興經濟支出
兩岸佛教祈求世界和平大法會 盼和解共生
星去年消費者物價指數創28年最高紀錄
美財政部公布清理不良資產計畫
展望第2季 台股類股輪動 兩岸政策題材多
公懲會：郭冠英案已分案 不受免職處分影響
南非：拒發達賴簽證是不想轉移世足賽注意力
美擬1兆美元收購問題資產 學者:成效待觀察
貿協將負責推動興建上海世博台灣館
瑞信論壇明香港登場 看好半導體族群
星鬆綁政黨影片限制 但擬緊縮戶外集會自由
毀壞首富李嘉誠亡妻墳墓 歹徒被判囚
IHR台灣8港口列入中國 衛署：曾去函抗議
爭取縣市合併 胡志強明拜會立法院
一台2000美元 印度推出全球最便宜汽車
安利二團暢遊中台灣 庾澄慶帶動晚宴高潮
為了老虎皮 湖北男子毒殺動物園東北虎
黃根成：委任選區劃分委員會言之過早
G20高峰會 胡錦濤不打算會晤法國總統沙柯吉
國際油價攀升至年初以來新高
加快吸引外資 菲無限期居留簽證上路
不滿拒發達賴簽證 戴克拉克退出和平會議
人行副行長：中國將繼續投資美國國債
體委會預算說明會 盼各協會共體時艱
第098024期威力彩 頭獎摃龜
拒發達賴喇嘛入境簽證 南非否認中國施壓
第098058期今彩539三星彩四星彩派彩結果
政院將與立院協商 雙卡利率上限15.5%
重慶涪陵工廠垮塌 12名工人死亡
雙卡利率浮動勢不可免 銀行準備迎接衝擊
金管會:至1月底 信用卡循環餘額2523億元
雙卡利率上限 國民黨團堅持初審版本
雙卡利率上限 外商銀:應維持自由競爭機制
蘇俊賓：激化省籍對立的言論應適可而止
郭冠英遭免職未進辦公室 返台可能生變
晶電擬募資200億元 鎖定磊晶廠購併
土耳其元首訪伊拉克 33年來頭一遭
美再呼籲伊朗 改變行事方式以建立新關係
郭冠英體諒新聞局決定 3月底前返台
紐時：AIG部分主管將退還3000萬美元獎金
媒體寒冬 英每日郵報集團將裁員1000人
關切西藏人權 非政府組織籲中與達賴對話
G20峰會前 歐巴馬上週非正式會見戈巴契夫
歐巴馬提名美財政部副部長與次長人選
傳金正日將么子金正雲內定為接班人
溫家寶：美國對貨幣應有效監管
扁家洗錢案 特偵組傳杜麗萍馬維建說明
穆迪下調奇異AAA債信評級 展望穩定
台商回台上市櫃 證交所董事長薛琦：現在正是時候
薛琦走訪全球第二大風扇製造廠艾美特 允諾協助回台上市
台証證券：回台上櫃將成為大陸台資中小企業新籌資管道
美國喬治亞州通過支持台灣加入世衛決議案
救金融 周小川籲創建超主權國家儲備貨幣
併僑委會／應召開「僑務委員國是會議」
巴黎台灣當代藝展揭幕 介紹23位台灣藝術家
米克森虎視眈眈 伍茲球王寶座危險
中媒聲援郭冠英?蘇俊賓:不知立論基礎何在
追查馬多夫資產 全球各地尋獲十億美元
Taiwan Yes結合深海礦物質與維他命 綠茶、果汁也有健康新概念
2月失業率飆5.75%新高 關廠歇業達32.9萬人
「五穀」、「紅麴」也入茶 飲料市場颳起健康風
OLAY重金打造透視美白體驗館 引進百萬醫療級精密儀器檢測潛在黑色素
F1新加坡大獎賽4月開始售票 預購票更便宜
壓力大 AIG主管員工退還5000萬美元紅利
期交所2008全球衍生性商品交易所排名17 創成立以來最佳國際排名記錄
今年以來權證發行超過900檔 券商競相砸錢辦比賽
吳英毅華府溝通僑委會合併案 僑界態度不一
西班牙自由車賽首日阿姆斯壯摔斷鎖骨
特力延攬童至祥打造夢幻團隊 邁向全球整合型企業
雙卡利率上限12.5% 政院下週提覆議?
發光二極體(LED)新效用 特殊窄頻紅光藍光有助禿頭毛髮再生
力促合併升格 中縣市長北上拜訪
遭免職退休金照領 監院將全面清查
李述德:財政部印刷廠要能省錢會賺錢
迷糊 ! 20歲女子臨盆前不知懷孕
HiNet週年慶 馬修連恩音樂會免費入場
民進黨明將聲明 譴責特別費案辦綠不辦藍
新聞局將註銷郭冠英G類護照
特偵組走馬換將 6檢察官加入陣容
傳統藝術藝師表揚 鍾任壁等入列
燕子飛走了? 外資看壞年底失業率恐衝破10%
郭冠英案綠不善罷甘休 要蘇俊賓也下台
接見日本僑領 馬:僑委會將升格
2月外銷訂單 銳減22.27％
台灣超頻高手突破世界紀錄 AMD Dragon桌上型平台出盡風頭
經典賽衛冕成功 鈴木一朗：感覺有神助
看準「宅經濟」熱潮 台灣大30MB高頻寬上網4/1飆速啟動
成功輔導5家企業上市櫃 群益證券成為今年首季承銷市場霸主
美2月成屋銷售意外上揚5.1%
急性心臟衰竭 研究發現基因突變也有關
美公布清理不良資產計畫 華爾街股市大漲
西班牙自由車賽首日 阿姆斯壯摔車棄賽
香港電影節 魏德聖獲亞洲新秀大獎激動落淚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
暴亂頻傳 南亞記者面臨嚴重暴力威脅
美整頓銀行不良資產激勵 歐股急漲
世貿組織：2009年全球貿易量將萎縮9%
歐巴馬稱 對銀行不良資產清理行動有信心
國際油價創4個月來高點 站在53美元以上
政府清理銀行包袱 美股飆漲回應
IMF總裁：全球經濟情勢極端令人憂心而困難
美擬清除銀行不良資產 3大指數同步飆漲
鋒面到全台降雨 北部東北部轉涼
今天的台灣英雄：藍介洲第一位盲人社工師
墜機意外後 東京成田機場今重新開放跑道
台股開盤上漲113.60點 為5237.78點
4台籍化學師馬國煉毒遭捕 將面臨死刑
唐朝罕見花瓶蘇格蘭現身 價值至少12萬英鎊
WTO：台灣貿易負成長可能已見底
墜樓腦死 母親忍痛捐贈兒子器官
重慶哨兵被殺案 有人接應兇手
中國大陸近兩成A股股價創反彈以來新高
亞洲電影大獎揭曉 日本囊括影片導演等大獎
台股漲 新台幣匯率盤初小升
中國官員：珠三角到了調整結構最關鍵時刻
陸股漲 基金回暖 第1季新募基金近500億
台船建造展明輪團明輪 分別命名交船
金融危機 中國女性對跨國婚姻信心低
解決融資問題 東莞投資企業補辦房地產權
中國證監會批准稻穀期貨交易
券商:台股Q2震盪 中概觀光航運後市可期
美股大漲 台股開高爆量 續創波段新高
港金管局指美國收購不良資產方向正確
紐約州檢察長：AIG主管將退還5000萬美元獎金
特偵組查扁家洗錢案 5度傳喚鄭深池
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大寮空污案受害評估 楊秋興不滿工業局反悔
豪宅資金有爭議?高金素梅:家人集資購買
北市忠孝東路26日起施工 局部車道封閉
蒙大拿州小飛機空難 失事飛機疑似超載
中央氣象局氣象報告(更新)
迎世運拚觀光 高市將辦世運博覽會
WTO：今年全球貿易將萎縮9% 二戰後最大跌幅
國中小營養午餐免費？劉兆玄：確定要推動
避免野生水鹿感染寄生蟲 林務局籲勿餵食
市場最無情 劉翔代言身價縮水87%
廣東首次推出旅遊分期付款
安理會辯論柯索伏 塞爾維亞聲言永不承認
遭氣體供應商聲請假扣押 茂德:儘速協商
郭冠英爭議 劉兆玄：新聞局處理尚稱允當
台灣關係法30年 旅美台僑「為台灣而走」
MLB 紅襪右投席林宣布正式退休
廣州台灣遊不再暴利 5日收費創新低
體委會：職棒28日開打前 會有防賭措施
東莞台協：東莞台企集體回台上市暫緩
山東菏澤爆發腸病毒疫情 2男童死亡
西子灣養灘造地萬坪 陳菊允爭取免費開放
郭冠英案 綠：總統院長道歉 藍：無限上綱
日超市單月營業額18年來首度跌破1兆日圓
統包作業優點多 工程會研擬契約範本草案
劉揆：譴責種族歧視言論 會致力族群融合
自然人憑證開辦近6年 發出155萬張
愛情長跑23年 美電視名嘴大衛賴特曼結婚了
張國寶:兩岸技術資源優勢互補 共拓光電商機
兩岸合辦世界佛教論壇準備工作就緒
樊綱：人民幣升值趨勢難改變
工程會：苗栗縣卡玫基復建工程發包率100%
中國嚴禁中央級國企進行投機交易
印度警告歐巴馬勿批准全面禁止核子試爆條約
海關查獲仿名牌球鞋 市價逾1400萬元
訓練過程殘忍 保育人士籲拒買大象畫
環保署公布寧靜標識 沈世宏任寧靜大使
柯建銘：盼台南高雄縣市升格一併討論
香港主權移交後首次派高官訪台
瑞信:科技股營收續回溫 利多未完全反應
華爾街日報：中國在倫敦G20高峰會將採取攻勢
遠航重整？民航局:法院若准 人機需重檢
陣內智則坦承外遇傷害了藤原紀香
亞協：加快磋商讓台日打工度假暑假上路
農委會活用微生物 培植美麗樹型聖誕紅
17歲少年被控殺害北愛爾蘭警察
政院籲雙卡利率15.5% 藍委:勿損消費者權益
左元淮：政府應加速推動再生能源法
台股大漲 新台幣中午升值2.3分暫收
大學畢業待業中 教育部擬推付薪職場實習
鄧振中:兩岸光電產業應掌握契機 互補互利
桃園十大伴手禮 復興空廚林口酒廠均入選
教宗返抵梵蒂岡 示威群眾高舉保險套迎接
逾半企業願釋出不限經驗職缺予新鮮人
無薪假被裁員 台積電員工赴勞委會陳情
遭北韓拘留女記者 恐遭供認犯下間諜罪
糖尿病不自知 植牙後傷口不癒合引發感染
發現號太空人完成返航前最後太空漫步
雙卡利率 劉揆:是向銀行公會施壓而非傾斜
替老爹找工作 青少年影片上傳YouTube幫大忙
兩岸光電搭橋 李鍾熙:盼制定產業標準
劉揆：全力推動族群平等法 促進社會和諧
劉揆:密切注意急難救助成效 必要時加碼
雙卡利率新版本 金管會:加強與立院協商
台股收盤漲118.0點 為5242.18點
因應北韓射衛星 日將移地部署愛國者飛彈
郭冠英事件 蘇俊賓：新聞局處理依法行政
馬國破獲最大一粒眠案 逮捕4名台灣化工技師
阿拉斯加州保壘火山爆發 可能持續數週
經典賽 日鏖戰十局力退南韓5：3衛冕成功
中華民國與巴拿馬中小企業協會簽合作備忘錄
金門機場擴建 旅客容量將增1倍多
台北股市開高走高 漲118.0點
4月台指期收漲134點 正價差19.82點
失業率攀新高 綠委：政府要拿出真本事
郭冠英事件 總統：追求和諧勿挑動對立
內需營建金融強漲 台股續創波段新高
南投反毒尬舞大賽 歡迎國高中同學挑戰
國人B肝篩檢率偏低 不景氣病人斷藥
4月電子期收漲5.2點 金融期漲19點
台南市265家超商 可查就業資訊
周功鑫:故宮南院規劃時 院方主張文物不分割
被喻為活字典 周進升專書記錄台灣廣播史
救經濟 南韓宣布追加28.9兆韓元預算
安利團抵花蓮 觀光業者盼分享商機
法務部檢審會通過 特偵組6名檢察官加入
壓力大易頭痛 慎服止痛藥避免負擔
美消除銀行問題資產計劃效應 亞股全面上揚
北市棒球隊4月成軍 向北縣等隊挑戰
東莞發現4818個肺結核病例
高市國小前槍擊案 警方調閱監視畫面緝兇
文化搞創意 解FUN軍陪伴民眾陽明山賞花
研究：紅肉攝取較多者 死亡風險增高
大甲媽祖遶境抵新港奉天宮 信眾夾道歡迎
經典賽 日本5比3勝南韓 衛冕冠軍
消防演練考驗應變 北市辦旅館安全講習
台中女監與創世愛心結合 巧克力助植物人
人權組織：去年中國處決人數居全球之首
反對縮減千人直排輪場 高市府允先建後拆
刺激買氣 房仲銀行結盟爭取低利房貸
無污染電動車率先在加州聖地牙哥上路
緝拿毒梟 墨西哥政府祭重金懸賞
兩岸旅遊增溫 陸客小三通中轉來台
胡錦濤將在G20峰會期間會晤歐巴馬
FAA：加州飛往蒙大拿州小飛機因超載失事
圓夢之旅 浩然長者與陽明院生今遊動物園
輕縱怠職法官？公懲會否認
擴大公建預算案地制法案 列立院31日議程
國寶級藝術家王攀元 宜蘭縣文化局辦畫展
嘉市媽祖文化節聯誼遶境活動29日舉行
安利團未到高雄 陳菊：歡迎各國觀光客
台股大漲 三大法人買超52.31億
世棒經典賽日本5-3打敗南韓衛冕成功
立院通過 邀蘇起賴幸媛等報告ECFA備詢
以色列空軍襲擊加薩81%使用精靈炸彈
杭州訪問團參訪南投產博會 南投茶受青睞
台北醫大與瓜地馬拉馬洛奎大學醫學院締盟
F1車手抗議 FIA同意明年降低超級駕照費
北縣私人建築無償作捷運出口 可獲容積獎勵
爭取農村再生基金 楊秋興指示成立委員會
中國關閉六四學運領袖王丹部落格
被笑像歐巴馬 重慶女找整形醫院算帳
以色列去年犯罪率略降 累計犯案數仍偏高
中國推出信貸10條 積極推動兩岸金融合作
中國發佈信貸10條意見 經濟刺激升級
美環保署報告 可望影響白宮立法管制廢氣
美公布清理不良資產計畫 日本股市大漲3.32%
旅行業超收代收費 消基會質疑觀光局瀆職
旅行社違法收兵險費 觀光局要罰
世棒經典賽日本5：3力克南韓 二度奪冠
率全國風氣之先 北市府將成立兩個新局處
灌溉水疑遭污染 雲縣府1個月內找元凶
新研究打破分娩期間不可進食的禁忌
新台幣兌美元貶0.3分 收33.788元
毛治國：爭取國際航空公司來台
國家水產生物種原庫台東支庫 月底動工
以色列餐廳未禁菸 遭集體求償500萬美元
山西黑磚窯案遭撤職官員復出受爭議
重振棒球 陳明文：盼邁向每校都有棒球隊
2月外銷訂單負成長22.27% 跌幅縮小
中央氣象局氣象報告
飆車族涉性騷擾女學生 彰縣警方逮捕9人
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
首屆港台城市交流論壇 胡志強將率團出席
葉菊蘭：拿鄭南榕與郭冠英相比 褻瀆鄭南榕
葡萄牙的世界首座波浪發電機功虧一簣
Orion String Quartet四重奏 東吳登場
研究：重傷者進行全身電子斷層掃描 存活率大升
毒蛇咬傷未痊癒 北縣男子傷口感染猝死
避免玉山遭除名 玉管處籲請各界別幫倒忙
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
大堡礁最好工作 台灣女生可望晉級
訂造2船命名交船 台船感謝陽明海運支持
程邦治：兩岸可逐步建立軍事互信機制
新疆天山1號冰川退縮威脅伊犁鼠兔生存
美公布清理不良資產計畫 歐股開盤上揚
曾德成：訪台不排除與官員接觸
北縣調查站偵破跨國運毒 查獲海洛因3公斤
安利團未停靠高雄 馬總統表示關心
菲國今年首季挨餓家庭較上一季減少
給寄養嬰兒好空氣 30年菸槍成功戒菸
訂單跌幅縮小 經部:不知最壞情況何時結束
東莞火車站母親打瞌睡女嬰被盜
台港互動升級 朱立倫與曾德成互訪受關注
中國第二批赴索馬利亞護航艦隊4月初啟程
鳳梨園變校園 屏科大辦鳳梨節繫情感
景氣低迷 楊永斌:產學合作厚植競爭新動力
監委視察美麗灣 原住民放狼煙陳情
傳尼坦雅胡和巴瑞克達成共組聯合政府協議
搶搭觀光熱潮 麗星郵輪5月基隆港首航
建中98年科學實驗班 擬招收25至30名學生
台電電纜失竊案偵破 前包商假施工真竊盜
涉違反政治獻金法 日反對黨黨魁秘書遭起訴
喀布爾警告美國勿冀望快速解決阿富汗問題
黃淑英:將依移民法 申訴郭冠英涉種族歧視
故宮南院計畫 翁重鈞緊盯預算力求過關
反對建卸煤碼頭 民間團體29日聚集護海灣
立榮兩起飛安事件 煞車異常及輪胎漏氣
與台灣有約 大陸棋王呂欽、許銀川將訪台
海南村民打砸鎮政府燒警車
19家業者赴星推廣台灣優質畜禽產品
河南民眾赴台遊首航名額被提前搶訂一空
動植物防疫檢疫防範與管理演講28日登場
匯市量縮觀望 新台幣收貶0.3分
高雄內門宋江陣 27日首次夜間開幕
高雄縣市同步升格？劉揆：法律一體適用
海關:金門水頭入境處擴建 預計年底完成
台中市績優環保工地 14家建築業者獲獎
神奈川縣通過日本第一個禁菸條例
未定期限地上權等3類土地受理申請塗銷
藍營支持族群平等法立法 綠營也會提案
第一銀行贊助學校 培育桌球選手
重新進口台灣冷凍豬肉 星台無共識尚須協商
民航局：清明至端午 兩岸增班好時機
男子槍殺當鋪債主棄屍 檢方求處死刑
中國勞合法上路後 台商常挨告破財
台日文化交流獎學金得主赴台 將覲見馬總統
高雄高分院:周慶光領優遇法官俸 非退休金
企業校園徵才重學習力和抗壓性 最愛博才
陳聰明：特偵組新成員品操良好 經驗豐富
搞軌案更一審首度開庭 李泰安否認殺人
宣導結核病防治 單車國手48小時極限環台
MLB熱身賽王建民表現不佳 投5局失3分
貿易排名下滑 國貿局:無法洽簽FTA影響顯現
縣市合併升格 劉兆玄：一視同仁不大小眼
每日平均3000陸客?毛治國:下半年應做得到
大陸直銷團訪台 劉揆：觀光措施可改善
安利中國2團抵花 消費焦點集中玉石
女大學生疑因頸部復健半身癱瘓 診所否認
經建會:老舊工業區科學園區 將退場或轉型
北韓：發射火箭如遭制裁將破壞六方會談
六方會談南韓團長抵北京磋商朝核有關事宜
打造高市運輸村 專家主張政府須補貼
港府：適當時候還會派適當身分官員訪台
奇美電總座何昭陽將退休出任副董事長
林益世：加速審查貪污罪犯隱藏財產罪
日本世棒經典賽封王 全國球迷欣喜若狂
中華信評:降利率上限 持卡人與銀行恐雙輸
雲南怒江發現亞洲最大鉛鋅礦價值逾1兆
雙卡利率案 金管會盼修金融法規勿動民法
5名外籍配偶涉席地聚賭 警方移送法辦
IATA：全球航空業今年將虧損達47億美元
芬蘭：2009年GDP將萎縮5%
總統定調郭冠英事件 蔡英文：時間太晚
企業因應不景氣 黑幼龍上海傳授秘訣
安井顯太吹製玻璃創作 中市展出
故宮南院定位 陳明文25日拜會故宮院長
曼谷國際書展26日開跑 台灣2萬本圖書參展
左元淮：太陽能市場未來兩季更佳
跨國緝毒 破獲馬國最大一粒眠製毒廠
北市生命線eSOS啟用 馬總統籲勿尋短
總統：僑委會升格和外交部合併 非裁併
金門小三通通關措施 預定年底前完成改善
南非拒達賴入境 諾貝爾和平獎得主會議延期
裁員爭議 台積電同意發非自願離職證明
格子店賣標示不全化?菻~ 當心觸法挨罰
海基會明董監事會 改選部分董監事
子宮頸癌防治希望工程 籲補助弱勢免費接種
立榮班機疑煞車故障 旅客在跑道下機
歡度兒童節 新莊29日演出紙風車魔法書
專家籲政府帶頭推廣綠建材 提高使用率
星國會三讀通過器官移植法令修正案
世運專款遲未撥足？陳菊：必要時會有動作
安利：不停靠高雄考量商業成本和觀光需求
前後進行210次核試驗 法國將賠償受害者
陳菊指打壓 體委會:核撥預算完全依法處理
雜誌調查：1份工作130人搶 新鮮人謀職難
安利二團花蓮消費少？副總裁：應看長遠
北市停車塔墜車事故搶修 陸續出車
台灣2月工業生產年減27.14% 但比 1月微增
特偵組增加人力 李復甸：沒有意見
注射流感疫苗有好康 保健還抽中1萬元禮券
慶豐銀公開標售 3/25決標
三次江陳會預備性磋商將在台舉行
立榮班機輪胎漏氣 民航局:疑割傷爆胎造成
國土空間規劃 預留高鐵向南延伸彈性
頭前溪風情畫音樂會 4月台北及新竹登場
海軍拚體能 敦睦支隊官兵甲板練跑步
宜蘭綠博會場 18隻水泥牛競艷
老榮民小三通船上身體不適 金門緊急救援
金門縣府建造新船 改善烏坵離島交通
無薪假勞動檢查 首波回報近4成企業違規
外銷訂單最壞情況已過？需看第二季表現
惠蓀林場4工人受困沙洲 消防人員援救中
第098059期今彩539三星四星彩開獎結果
大安區立委補選 人事局籲公務員行政中立
英通膨率意外增至3.2% 央行總裁出面說明
泰國紅衫軍近日將再示威包圍總理府
第098024期大樂透及49樂合彩開獎結果
物流業與團購網站聯盟 超商祭平價中餐
廣西千人團5月訪台採購金額逾4千萬美元
管國霖：雙卡利率上限應由獨立第三人評估
杭州市訪問團拜會南投縣 盼設常設據點
提升特別預算執行率 藍委籲鄉鎮市公所執行
小說紫色大稻埕 謝里法紀錄台灣藝術家故事
美提清理不良資產計畫 亞股連續第二天上揚
檢方縱放黃芳彥？ 李復甸：尚未發現
桃園5校共創職涯展翅計畫 25日元智辦徵才
首屆港台城市交流論壇4月15日在港舉行
國民黨北市大安區立委補選 訴求團結不分裂
中國呼籲捨棄美元 另創超主權儲備貨幣
料源價崩 結晶系與薄膜太陽能競爭剛開始
IATA：航空業寒冬 但對消費者有利
財部擬修公債法 北縣債限增至2569億元
把醫療送上山 屏東80多名原住民重新納保
達賴爭議發酵 南非延後召開世足和平會議
英國第一大姓史密斯 姓張人數快速增加
照顧原住民政見 馬總統：一定執行到底
議長盃軟式網球賽開幕 各地議會以球會友
公股整併原則 財部提6步驟月底公布
提升競爭優勢 高雄軟體區強化研發能力
重機車及自行車嘉年華會 28日台中登場
世棒經典賽敗給宿敵日本 南韓球迷不勝欷噓
秘書遭起訴 小澤一郎表明續任民主黨黨魁
SBL第8週最佳鬥士 得主吳志偉不敢置信
聯合國：發展中國家2015年前難達成全民教育
劉揆將推族群平等法 責成內政部研擬草案
北縣擬開辦暑期安親班 讓雙薪家庭安心
第098024期大樂透 頭獎2注中獎
第098059期今彩539三星彩四星彩派彩結果
南韓與歐盟達成臨時貿易協定
調查：今年對沖基金贖回將逾2千億美元
高官質疑攔截飛彈能力 日本政府慌忙澄清
阿富汗塔利班威脅大 上海合作組織急謀對策
兩岸廣電媒體結盟 介紹地方文化與美食
國防部：汪能安疑心肌梗塞過世 非跑步
新宿事件台北首映 成龍吳彥祖出席
解決釀酒業者爭議 法國粉紅酒將獲特殊分類
全球記者工作危險14國 伊拉克居首
調查：三分之一日本女性有遭家暴經驗
臺灣企銀「關懷在地中小企業融資服務列車」前進新竹工業區
統一速達與團購網站ihergo合作 發動跨店組合小型團購免運費
歐巴馬呼籲G20領袖 協力終結全球經濟危機
接管非銀行金融機構 美財金首長籲修法授權
美眾院通過「重申台灣關係法承諾」決議文
歐巴馬白宮會見澳總理 強調未來攜手合作
以色列工黨同意加入尼坦雅胡聯合政府
傳史丹頓可能接任AIT台北辦事處長
美國參議院通過駱家輝出任商務部長
G20峰會召開在即 英相籲加碼救經濟
歐巴馬：經濟復甦有眉目 掙脫危機要有耐心
法總統捍衛經濟政策 抨擊企業肥貓
陳肇敏:國軍13座機場噪音補償提高有困難
HiNet週年慶 馬修連恩音樂會免費入場
併僑委會／應召開「僑務委員國是會議」
捷克眾議院通過倒閣不信任案
打擊AIG爆紅 古莫民調遙遙領先派特森
歐巴馬將晤金融機構負責人 商解決危機方案
蕭副總統：祈求媽祖保佑台灣走出經濟困境
美駐韓副館長 將接AIT台北處長
陳肇敏:施行全募兵制 教召時間會更長
美眾議院通過 重申對「台灣關係法」承諾
紓解金融危機 IMF大幅改革金援作法
辛巴威第一夫人打記者 香港政府免起訴
金門舉行紀念吳稚暉145歲冥誕祭典
美元老大哥地位 歐盟財經主管相挺
台灣舞者陳武康再度應邀在紐約舞展擔綱
美支持墨西哥打擊毒品犯罪 將增派執法人員
貪污犯隱藏財產罪 藍委：有信心會期內通過
消基會:雙卡利率應低於10% 籲改用台銀卡
主計長:擔心GDP比負2.97更糟
國際特赦組織發表 台灣已三年未執行死刑
扁辦國際記者會 控訴「台灣司法破產」
辦綠不辦藍 蔡英文：特別費偵辦淪為清算手段
墜機前只顧禱告 機長遭義大利法院判重刑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
瑞恩航空捍衛機上如廁收費政策 但仍難實施
美國稱獲得保證 北韓將善待遭拘押女記者
歐股收盤漲跌互見 倫敦下跌1.05%
國際油價再創4個月新高 穩站53美元以上
美股大跌作收 道瓊指數下挫1.49%
今天的台灣英雄:吳哲仲收拾浪蕩回頭做小吃
台股開盤上漲6.6點 為5248.78點
龍宮探秘水中攝影展 台灣博物館展出
全台降雨趨緩 早晚氣溫低
中國衛生部緊急叫停「香丹注射液」
警車不當超車 北市警局罰警察
北京查獲3人藏身機艙擬偷渡美國
中國商務部：商業遭遇第3次危機
北京富人超生將按收入罰款
查企業給款扁家 特偵組傳蔡明忠說明
美元轉強 新台幣盤初重貶逾1.5角
老師集體罷課1小時 以色列教育部長支持
持模型機關槍遊街 菲前總統惹禍上身
日本2月出口創紀錄銳減49.4%
南投4工人受困沙洲 警消漏夜協助脫困
金門小三通證照查驗電腦斷訊 原因待查
春天飄香三月雪 林家花園苦苓詠春雨
你關我發 紐約客以馬多夫入監號碼簽中樂透
客家建築蘊含文化傳承 擴大宗親維繫同心圓
籌建新埔宗祠博物館 活水強化客家宗族觀
湖口張六和家族 千人掃墓凝聚宗族向心力
陳添枝：從內需努力 期待第三隻燕子
巴拉圭農民遊行爭土地改革並抗議巴西佔地
大甲媽祖祝壽大典 新港奉天宮萬人空巷
中國消費者基金會驚傳被指索要封口費
巴西政府擬發放勞工文化消費券
北京獎勵獨生子女 補貼費可望大幅提高
甕安事件撤職書記復出 引發網民批評
南京天價煙銷量增 貪官周久耕發揮作用？
大陸成品油漲價理由遭質疑
經典賽明星隊出爐 南韓4人入選最多
經濟差 茅台酒仍熱賣 去年eps達4.03人民幣
溫家寶：嚴辦領導貪腐 嚴打商業賄賂
稅收不佳追加減預算？主計長：再觀察兩季
南港案 北院下午傳喚吳淑珍余政憲對質
中美晶:半導體好轉對太陽能具正面效應
清明掃墓防山林火災 消防局籲民眾4不2記得
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
拼運量 高捷光之穹頂變身結婚禮堂
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新興果樹 屏科大推廣種植星蘋果
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
呂慶龍邀法扶輪社會員赴台觀光旅遊
范蘭欽掀波 郭冠英：無悲無喜 將返國面對
因應不景氣 蕭副總統：共體時艱謀求解方
不畏美股走跌 台股再創波段新高
中國啟動新一輪鄉鎮機構改革 2012年完成
國土規劃會議 經建會提十大行動策略
首度喊停 中市98學年度不辦國小教師甄選
世界花式滑冰賽洛杉磯揭幕 中華隊出賽
總統：生技等6明星產業 政府會特別注意
管線爆裂 高縣燕巢田寮南縣關廟部分停水
日本7月起向中國富人解禁個人旅遊
中國人民解放軍總參謀長陳炳德訪問南韓
廣東公布今年5．1黃金週全省放假7天
農委會:3月值荔枝蟲害防治期 籲把握清園
歐巴馬期待解決與伊朗間紛爭能持續有所進展
擴大兩岸交流 首屆海峽論壇5月福建登場
追加扁珍貪污等罪？特偵組：視證據而定
搶救失業 台北縣府釋出224名職缺4/10登記
大安區立委補選28日投票當晚7時前開票完成
特偵組改組 王清峰：人生無處不是道場
原住民運動會 200名額供陸客等參觀
扁批還在學當黨員?鄭文燦:蔡英文柔性領導
國防部：少將死因疑心肌梗塞 與體訓無關
江昭儀成立競選彰縣長後援總會
廣東男子被捲入大海 漂流28小時抵海南
2009世界花式滑冰錦標賽 俄國選手領先
中國封鎖YouTube 稱公安毆打藏人致死片造假
台灣男偶像代言女性產品讓星女粉絲著迷
民進黨旗將增金馬澎地圖 金門縣黨部欣慰
法國瓦利歐總裁領巨額離職金引公憤
高雄海關緝獲貨櫃匿藏走私洋菸
首演限制級電影 成龍嘗試不同戲路
緩起訴金奧援 中市暑假發放清寒學生餐券
白雪大旅社7死火災 鑑定報告指向非人為
連勝文籲挺國民黨北縣長候選人 但不會是他
健行遊生態之美 龍過脈森林步道29日啟用
美元走強 新台幣中午重貶1.42角暫收
探索城鄉魅力 北縣文化節嬉遊在地風華
免費9.5個月 高市綠色公車3月底停辦
南韓軍方：北韓為扭轉劣勢而研發導彈
歐巴馬：振興政策漸收效 中東和平仍棘手
高盛下修台灣GDP至-7.5% 瑞銀:下半年漸復甦
郭冠英范蘭欽事件 引起加報注意
景氣低迷航班削減 新航要求員工放無薪假
高市警查獲有照電玩店涉經營賭博電玩
中國居民赴台遊人次已逾14萬
醫師:晨起摸菸反映菸癮程度 抽愈多愈難戒
預算執行率不到6成 主計長:各機關需積極
大陸官方否認劉翔身價暴跌
台英博物館實務研習營 邀英專家來台交流
美政府尋求國會授權 接管非銀行金融機構
府城美國學校夷平逾30年 市府將立碑紀念
經典賽日衛冕成功 經濟效益逾台幣175億元
陸軍砲校遷校案 國防部南縣府不同調
Word軟體之父席孟義將2度成為太空觀光客
春天過敏氣喘增加 濕潤鼻腔及除濕可防發作
美聯邦與加州執法人員聯手在南加州掃毒
印度對中國鋁製品與殺虫劑徵進口防衛稅
中國外長楊潔篪訪泰 泰擬向中貸款4億美元
台股收盤漲104.2點 為5346.38點
歐巴馬：美元強得很 回嗆中國提議創全球貨幣
專家：資訊科技 可為非營利組織公益加分
自由車名將阿姆斯壯摔斷鎖骨 明開刀治療
中山高彰化路段轎車貨車擦撞 1死1傷
IBAF排名 南韓棒球世界第二 台灣第五
雙卡利率 金管會盼由銀行業管理辦法規範
交通部:高速公路通行費 無調降空間
綠營指陳清秀違行政中立 人事局澄清
繼「不願面對的真相」 高爾11月再出新書
台北股市開高走高 漲104.2點
4月台指期收漲101點 正價差13.62點
紐約自由女神像頂端 美考慮7月前重新開放
MLB主席期待2013世棒經典賽規模更大更精采
台灣參加WHA 國台辦：兩岸需不斷共創條件
嘉義家扶愛心園遊券待認養 盼各界伸援手
律師團體：農村再生條例草案 有違憲爭議
4月電子期收漲6.2點 金融期漲3.8點
傳史丹頓接替楊甦棣 AIT：無職務異動聲明
中國國台辦：鼓勵支持香港與台灣多交流
草案初審過關 能源裝置無效率將開罰
17個與中國無邦交國確認參加上海世博會
台股價量齊揚站上5300點 再創波段新天量
DRAM價格持穩 DRAM與模組廠今連袂大漲
大堡礁工作 王秀毓晉級11強決選
中國官媒：藏青會擬定19人暗殺名單
NBA 公牛主場克活塞 離季後賽更近一步
日靜岡縣知事辭職 避免新機場因樹無法啟用
與世界接軌 世運開幕式將結合科技藝術
四川推優惠措施吸引台灣遊客遊貓熊故鄉
吳伯雄：任何選舉都盡力到最後1分鐘
中國央視大火案 12嫌犯被批捕
英發布新反恐報告 核生化恐怖攻擊威脅日增
扁批評新潮流質變 段宜康：虛心接受
逼宮說？謝長廷：確曾說下台非最壞結果
立委憂失業率衝高 主計長：3月會略緩和
海南東方市發生村民互鬥事件
接高市勞工局長 鍾孔炤自許創造就業機會
台股大漲逾百點 三大法人買超62.72億
時機歹歹 Google創辦人等繼續只拿年薪1美元
傳上海迪士尼獲准 港府：致力提高香港競爭
大陸媒體質疑廣東恢復5．1黃金週違法
以色列淨化廢水灌溉農地 污染地下水
郭冠英事件 蔡英文盼以新本土觀保護台灣
海水淡化BTO今簽約 馬祖南竿長年缺水有解
芝加哥論壇報與洛杉磯時報合併運作國際新聞
體測作調動參考？國防官員：標準未定案
響應反貪腐 俄羅斯總統與總理將公布財產
立院初審通過 戰訓殞命遺族照顧比照榮眷
南台科大創業培訓 14團隊開始做生意
福建男子用剪刀剔牙 一笑誤入食道
研究：黑人女性罹患三陰性乳癌機率高3倍
捐款辦學 東大頒贈王任生榮譽博士學位
雲林縣消費券2次抽獎 送出高級轎車
多數美國人希望歐巴馬等人退還AIG政治獻金
日童在台學習中國文化 通過驗收話道別
中鋼97年股利分配 每股配發1.73元
景氣差 美國精子銀行也推刺激消費方案
新台幣兌美元貶1角 收33.888元
藤原紀香：原想白頭偕老 無奈身心傷痕累累
台灣將廢除徵兵 台學者籲中國釋出善意
全球經濟衰退衝擊亞洲運動賽事贊助
整合資源 嘉大與高中職締結教育夥伴
一屍二命 美11歲男童謀殺準後母恐終身監禁
國際特赦組織：美拘留數十萬移民違反人權
高雄世運4月1日開始售票 最低票價75元
中壢傳手機店搶匪 專挑雨天下手
希拉蕊訪問墨西哥 強化美墨夥伴關係
吳淑珍：余政憲曾透過我爭取內政部長
推廣安全行車觀念 海大邀單車達人開講
取人之長 紐西蘭電信公司請駭客協助維安
台東爭取設特殊學校 鄭瑞城：全力支持
劉揆中小學營養午餐免費 周柏雅贊成
攜槍尋仇不成遇警盤查 3人被逮
全球熄燈一小時行動 高市環保局籲響應
激音改造音樂節 4/3恆春機場連唱48小時
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
袁金塔北京個展 呈現台灣特有民俗風情
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
鍾肇政青春顯影文化活動 29日桃園登場
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
婦團：性別平等專責機構 須法制化專業化
央行：2月M1B年增2.71% 2月M2年增6.19%
年輕不留白 中市將辦100公里自行車成年禮
朱木炎等國際得獎選手 獲頒國光體育獎章
網路真人賭博 北市警逮3名主嫌
經貿交流 第12屆台史經技合作會議落幕
宜蘭消費抽大獎 募得6萬多張發票作公益
國定遺址萬山岩雕群 高縣府勘查拍照紀錄
成醫：帶小朋友看牙醫 應採行為誘導
歐洲三大股市開盤下挫
高雄縣市合併 廖了以：訪意見領袖加民調
中市抽豪宅活動 200萬張發票送社福團體
廖了以：工作所得補助放寬 約35萬人受益
經濟部：2030年打造優質生活及經濟運籌島
首長捐薪水補消費券差額 廖了以感謝婉拒
感念昔日受扶助 劉瑞峰回饋義剪關懷弱勢
宜蘭寒華大橋開工 原住民祈福
變形金鋼機器人成真 台灣製造尚讚
昆明將建人民幣跨境結算中心
永和市長參選爆炸 國民黨最快6月協調初選
6隊變4隊 職棒20年是危機也是轉機
中華職棒 4隊實力補強 迎接120場挑戰
中鋼將發行公司債 上限300億元
存保：慶豐銀行Good Bank無人投標流標
慶豐銀不良債權 匯誠第二及良京得標
重現南市美國學校不易 但居民記憶鮮明
調查顯示：全球旅館房費下跌
中山大學運動會 創意嘉年華方式揭幕
菲大學國際教育展 台灣攤位人潮熱絡
北市1明眼人從事按摩挨罰 提訴願遭駁回
交通兼休憩 高雄都會公園翠屏吊橋完工
2月訪日外國人減少41.3% 台灣旅客少48%
羅馬尼亞與IMF等組織協議 貸款200億歐元
上海永和豆漿獎勵績優商免費赴台7日遊
日大學交流生參訪苗縣府 客家菜印象深
南縣道路工程土方遭轉賣 南檢聲押2人獲准
傳自由西藏學生運動女領袖將實施絕密計劃
2009新竹市看海月系列活動 4/1開跑
日本網球未來賽 易楚寰保持不敗
扁辦訴諸國際媒體 批評台灣司法濫權
春之祭 觀眾須配戴特殊3D眼鏡欣賞演出
日本船橋小學棒球隊 國際遊學體驗九份風情
吳伯雄：炒作族群議題 應受最嚴厲譴責
防範縣長被廟會煙火炸 南縣擬設安檢小組
談延遠權？陸委會：優先談其他空運項目
正修科大街頭音樂會 學生展現活力
談併購還早 奇夢達：正與中台投資者洽談
匯豐銀行將在英國裁員1200人
美元走強 新台幣匯率收貶 1角
原住民運動會聖火 鑽木取火點燃
蔡英文：特別費不能只辦綠不辦藍
澳洲初步同意中國鋁業投資力拓195億美元
廈門市長訪南投縣府 邀縣長參加海峽論壇
男子持美工刀搶民宅 反被砍成重傷
兩岸太陽光電會議閉幕 雙方簽合作意向書
搶內需 中華兩岸連鎖經營協會即將成立
兩部特色小學紀實片 電視聯播
以國總理指定人誓言與巴勒斯坦持續和平談判
高縣總工會改選 許福森出任理事長
馬總統：盼台菲經濟合作會議經常舉行
黃崇仁：看到燕子 第三季DRAM將缺貨
涉闖空門偷珠寶又盜刷屋主信用卡 男子送辦
耐吉將停止對中國及越南某些代工業者下單
美澳領袖對談 歐巴馬表達拜訪澳洲意願
日本明秋在橫濱主辦亞太經合會首腦會談
行動電話資費4/1調降 3年平均降幅近15%
台銀信用卡利率上限10.8% 銀行：客層不同
4名泰勞生吃福壽螺感染廣東住血線蟲
北市立委補選 國民黨推勿撕裂族群文宣
台灣新社會智庫：族群平等法恐有集權疑慮
報導：北韓本週末可望將待射火箭裝上發射架
官方首個台灣食品專區4月登陸上海
閩南語課綱草案出爐 小一要能輕鬆講
學界建議廢除20%利率上限 公布定價公式
又傳台灣人運毒在日被捕 今年已有10人
紡拓會將參加兩岸紡織服裝博覽會
匈牙利學者訪金門 將助蒐集早期金門史料
空氣車零污染 北縣府推動業者來台生產
愛心發票箱頻遭竊 社福團體無奈呼籲別再偷
黃崇仁:金士頓幫助台灣DRAM產業 比政府多
愛泡三溫暖 小心公用毛巾傳染病毒疣
與扁切割？蔡英文：情理法盡力維護扁
綠首長特別費案 呂秀蓮等4人明天將出庭
南港案三方對質 吳淑珍指蔡銘哲說謊
響應環保 台北101大樓28日晚間關燈1小時
黃崇仁:瑞晶不賣 不要猜測爾必達與TMC合作
綠營質疑特別費辦綠不辦藍 特偵組否認
中央社新聞小百科：地球 1小時
辦綠不辦藍？國民黨：民進黨不知面對司法
里長宣傳政績被批公器私用 蔣乃辛:不知情
求救電話不再黑心 19XY調降每分鐘1到3.6元
爭取特別預算 高雄府會立委聯手出擊
麗星郵輪5月來台 未放棄爭取兩岸航線
黃崇仁預估Q3缺貨 DRAM現貨價今漲逾4%
大陸農民工總數逾2.2億
貿協辦南京台灣名品交易會 攤位爆增
溫家寶訪台？ 國台辦未表態
陳明文訪周功鑫 故宮南院亞博館定位不變
國台辦：兩岸綜合性經濟協議未開始協商
國台辦：台商參與「家電下鄉」需投招標
中國將核准首批內陸核電廠
搶攻天母商機 百貨業開新店發新卡
晉級大堡礁 王秀毓小學5年級才學英文
大堡礁歐美遊客多 居留時間長輕鬆度假
創意行銷台灣 觀光局擬邀旅遊達人來台長住
中國決定加快上海多項產業發展
抽檢無薪假企業 1/4被查出違法
定存轉向活存 股市動能指標2月M1B升溫
日本籌謀北韓發射火箭因應方案
太陽能業者：兩岸應長期實質交流合作
第098060期今彩539三星四星彩開獎結果
星74億餘元地鐵工程由澳洲公司取得合約
投資人獲利回吐 亞股漲跌互見
現金股利發放大鬆綁 公司法修法方向定案
溝通政策不假他人 廖了以電話馬上辦
泰第2波刺激經濟套案 資金確定為1.57兆泰銖
作家曹又方抗癌10多年 心肌梗塞病逝
北市學童幸福調查 有父母陪伴較感幸福
陳志寬：台灣官方加強獎助拍攝國片
印度男網F2未來賽 台灣李欣翰晉8強
央行明理監事會 外資對是否降息看法分歧
無視國際刑事法庭通緝 蘇丹總統笑傲埃及行
諾貝爾大師柯恩唐努吉 台科大師生對談
被控販售減肥偽藥 北檢搜索百成生技公司
菲1月份進口值下滑 台灣為第6大進口源頭
涉貪污遭起訴 蘆洲市長李翁月娥：遭誣陷
高雄海洋科大與滋賀大學簽署學術合作協定
檢方有無縱放黃芳彥 監委：從SOGO案查起
曾德成：促進港台交流是港府的基本方向
2月M1B回溫 資金效應發酵有利推升台股
利率上限及董監酬勞審核制 銀行公會明討論
退休金豐厚引不平 英銀行前主管住宅遭破壞
資策會票選資訊精品 節能環保成主流
預防過敏氣喘 衛教學會首創過敏指數預報
菲恐怖份子揚言28日前斬1紅十字會人質
海南村民暴力事件造成1死13傷
記錄台法合作挖掘台澎水下文化新書問世
中國外長楊潔篪到訪 泰否認討論引渡戴克辛
政院推生技起飛方案 成立生技創投基金
上海市政府否認興建迪士尼樂園已定案
台灣國際鋼琴藝術節 演出貝多芬經典作品
印度神棍施碟仙術 稱殺犀獻祭可獲美滿姻緣
經典賽二連霸 日本隊凱旋受熱烈歡迎
日本選定橫濱舉辦明年亞太經合會高峰會
第098060期今彩539頭獎一人獨得
要求較豐厚遣散費 法國工人挾持老闆成風
G20峰會登場前 俄德領袖將先會談經濟問題
寬鬆貨幣政策 三大貨幣總計數年增率續揚
國際特赦組織關切維權人士馮正虎下落
北市大安區立委補選倒數 藍綠衝刺拚選票
中國兩大銀行去年獲利增加 今年前景較差
中華隊楊周宏兄妹在世界花式滑冰賽失利
棒球經典賽二連霸 日本隊凱旋
「張克齊工筆花鳥畫展」 3月25日起土地銀行熱鬧登場
海霸王全新推出2009『囍新宴舊』專案 首創喜宴無息分期付款
今天的台灣英雄:李臺軍看盡玉山風雲30年
南向發展 經部辦印度商機研討會
扁家洗錢案 特偵組傳喚林文淵說明
美國防部:台空中優勢不再失衡擴大
民間社團質疑 農村再生條例只是工程發包
中華電信 4月起調降行動電話費率
政經兵推？ 綠委憂損國軍士氣藍委肯定
施明德：馬總統若認集遊法是惡法 應修法
許嘉璐離台 盼台灣再登亞洲4小龍之首
猛禽戰機造價昂貴 先天易遭財務及政治亂流
悠遊卡搭火車逃票 台鐵:增購車上查驗設備
嘉義100公里環狀線自行車遊程 29日初體驗
國民黨：選票集中蔣乃辛 讓扁夢碎土城
20年後吃什麼? 農村再生條例反彈大
特別費案開庭 核銷程序認定不同引爭辯
附卡持卡人抗議負連帶責任 銀行允解決
奈米科技再應用 工研院發表透明勻光技術
涉掏空遭通緝 陳盛沺返國投案
創世中市南區天使站成立 許妙女談長照經驗
大安區立委補選 侯孝賢力挺溫炳原
永揚案環團指調查不實 成大:待司法調查
為身障者請命 殘盟籲增就業機會納近貧補助
選戰打得激烈 綠批里長行政不中立
扁逼宮說 施明德葉菊蘭說法不一
職場體驗搶先機 公部門見習計畫開跑
央行理監會決議 不再降息
泰國紅衫軍包圍總理府 揚言至少示威一個月
五角大廈：中國軍事發展改變軍力平衡
中國抗議美國會「台灣關係法」30週年決議
日本媒體：北韓已將飛彈裝上發射架
捷克政府垮台 東歐各國憂心
倫敦G20高峰會將無共識？ 英相鄭重否認
國際人權組織籲孟加拉 制止刑求叛兵致死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中東歐地區第5國 羅馬尼亞獲國際金援紓困
美國防部報告：北京持續發展武器威脅台灣
因應高齡化社會 日本定5年內啟用機器人看護
歐洲三大股市收盤漲跌互見 倫敦下跌0.29%
美財長：遏制金融危機 中國扮演極重要角色
美一架先進F-22隱形戰機墜毀加州
國際油價下挫 紐約輕原油收52.77美元
美報告：解放軍持續威脅台灣 台海失衡擴大
大紐約區地鐵及巴士票價 5月31日調漲
美股震盪收紅 道瓊工業指數上漲1.17%
IMF總裁：明年上半年全球經濟有望復甦
倫敦金融城市長：未來銀行管理規範將更嚴格
德報指台灣與俄羅斯廠商有意收購奇夢達
鋒面將報到 週休假日台灣中部以北東部有雨
英專家：提振信心為G20峰會重要工作
G20峰會前 潘基文向英相提四項建議
美國官員：北韓已將長程飛彈安裝發射台上
商務人員會議週末召開 經部召回駐外主管
台股開盤上漲28.39點 為5374.77點
美國防部報告：依台灣關係法持續提供台武器
廣東珠海司法鑒定以二奶子女為主「市場」
來自伊朗堅果要抽稅 以色列進口商反彈
研究：割包皮能顯著降低男性感染性病風險
服避孕藥誘發中風 以色列女子昏迷不醒
美最新報告：中國去年軍費達1500億美元
MLB 胡金龍小低潮 1打數遭三振
中國農民工就業安居陷兩難 積壓矛盾加重
扁案開庭 扁將與蔡銘杰辜成允對質
多重障礙生命小勇士 樂當小志工回饋社會
落實擴大內需投資 中國下半年全面清查
阿里山櫻花季 10天湧進15萬8008遊客
中國南韓同意互援打擊索馬利亞海盜
台股漲 美元弱 新台幣盤初走升
兵推戰略調整？國防部：國安會主導
爭取原住民身分 南縣平埔族發起萬人誓師
加聲稱移民申請案處理時間已加快
3M法國被炒員工挾持經理 協議達成後釋放
浙江緊急查扣及停產天瑞藥品香丹注射液
中國官員抽天價煙背後「越反越腐敗」現象
金融研訓院明辦研討會 探討銀行挺企業政策
「要撞了！」 科學家首度直擊小行星撞地球
中共中央黨校馬小軍明來台 進行能源研究
法國總統府否認又一美女入閣
法國將成立法蘭西學院推動文化外交
量販店停車場強盜案 高市警宣布偵破
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
獲邀參加春之藝術季 優劇場二度赴以登台
防肥貓 投資機構籲股東反對瑞銀新薪酬制
台經院：未來半年景氣 廠商轉趨樂觀
傳IBM再度裁員 美客服部門將砍5000人
扁家洗錢案 特偵組傳趙玉柱說明
電子續吹多頭號角 台股扣關5400點
嚇人！美棒球場推巨無霸漢堡熱量4800卡路里
順應網路潮流 歐巴馬將公開在線上回答問題
深化無毒農業 花蓮縣府將設專區
赴台遊低價競爭 北京旅行社憂零團費再現
捍衛海洋 我愛番仔澳灣連線活動29日登場
銀行公會中午討論反肥貓及雙卡利率
台灣投資論壇前進歐洲 證交所赴英法辦法說
台經院：市場信心仍不足 景氣混沌不清
福建漳州9縣級法院成立涉台案件審判庭
急單轉短單 面板股強勢演出
北縣推掃墓專車 方便民眾清明祭祖
顛覆電玩產業 OnLive將推線上遊戲服務
上海學者：大氣能見度降低令居民死亡率增
拒英反戰議員入境 加政府被指違反言論自由
巴拿馬經濟成長減緩 公共財政可能出現赤字
1台DV紀錄百態人生 1394打戲路客視播出
美30參議員致函歐巴馬 籲重申對台承諾
中國發地方債券 廣東獲得109億額度
潘基文向G20喊話 支持大規模全球振興方案
報告：北京劃七紅線 拒絕放棄對台使用武力
美報告：中國致力太空與網路等非對稱戰力
東勢林管處將設櫻花鉤吻鮭展示教育館
紐約客深愛洋基 皇后區居民力挺大都會隊
英金融肥貓遭襲 G20高峰會山雨欲來風滿樓
消基會主張ADSL電路費應降為60元
央行下午理監事會 外界預期降息近尾聲
美報告：面對中國擴軍 台灣採取備戰措施
南韓也派神盾艦監視北韓發射長程火箭
調查：星青少年多花時間在傳簡訊和上網
中俄簽20年供油協定 俄每年供油1500萬噸
官員互鬥偷拍光碟？海巡署：嚴格究辦
政院啟動生技起飛方案 打造下個兆元產業
金門就業服務站定期駐點金湖鎮公所服務
清明節假期2天 凌晨0至7時暫停收費
台股漲美元弱 新台幣中午小升3.9分
馬總統：僑委會升格合併 更可發揮功能
重視全球暖化議題 台北縣辦低碳博覽會
政院通過兵役法修法 替轉型募兵制提配套
公平會:不禁止日商三井收購中購股份結合案
標檢局抽檢市售寢具 游離甲醛均未檢出
美經濟數據優於預期 最糟時刻結束曙光乍現
劉揆：3月失業率可緩和
港府：香港與上海國際金融中心配合互補
孕婦就醫遭拒?綠委:應設生育風險補償基金
綠營指特別費辦綠不辦藍 藍籲勿汙衊檢方
政院通過 低底盤天然氣公車貨物稅減半
爾必達決辦增資度難關 力成等出資力挺
照顧老人在地化 雲林設50關懷據點
台股熱 瑞信證：市場有疑慮不易有賣壓
日媒：北韓已將飛彈上架 日將展開攔截部署
德銀:兩岸金融鬆綁 金融業龐大商機可期
星正研發兩款防禦素新藥治療眼部細菌感染
彭博支持同性戀婚姻 促紐約州議會立法
防範遭中國攻擊 印度舉行秘密軍演
傳國防部長遭監視 澳洲軍方著手調查
財務狀況不佳 苗栗等高鐵三站興建受影響
立委：楊渡應為郭冠英事件下台負責
綠委要求劉揆為郭冠英事件道歉
郭冠英大眾時代網投書 楊渡：作者自付責任
農團籲緩審農村再生條例 凝聚民意再立法
安德森預測指美國經濟前景到年底才開始好轉
台股收盤漲40.18點 為5386.56點
南韓國防部要求北韓立即中止發射長程火箭
劉揆：工作所得補助案 第2階段36萬人受惠
台股震盪再創波段新高 交投持續熱絡
失業危機意識 人力銀行:在職進修查詢大增
IMF總裁：新型國際儲備貨幣討論或將進行
台股持續收紅 漲40.18點
陳致中投書 綠委:體會政治人物子女難處
上海世博會台灣館建館時間相當緊迫
綠營：應清查安康接待室史料 完整保留
4月台指期收漲26點 逆價差1.56點
4月電子期收漲0.8點 金融期漲9.6點
穢物變「潔淨」能源 奧斯陸環保公車2010上路
大安立委補選 藍:破滅扁夢 綠:藍綠差距小
校正公電（CAP 151號）
爭取企業青睞 大仁科大學生走出校園秀才藝
紐時：巴基斯坦情報單位資助阿富汗好戰組織
五角大廈：北京對台動武將付出高昂代價
調查：12％港人因金融海嘯有自殺念頭
65歲以上桃園縣民 4/1起免費胸部X光檢查
陜西水泥公司遺失放射源 有害人體
美F-22匿蹤戰機墜毀加州 試飛員喪生
前聲寶集團總裁陳盛沺返國歸案
陳致中投書寧生平常家庭 扁：這是宿命
NBA 騎士扯籃網 拿下破隊史紀錄58勝
監視北韓發射火箭 傳駐日美軍已出動神盾艦
蕭副總統:台灣的烘焙產業不會受景氣影響
索尼易利信網賽 修威特逆轉勝進第2輪
龍潭案對質 蔡銘杰：珍所收的錢是佣金
投書抒心聲 陳致中：炒作婆媳關係沒意義
NBA 騎士寫下隊史最佳戰績
馬來西亞執政黨巫統正式宣布納吉為黨主席
扁：龍潭案沒收賄 吳文忠也說起訴有漏洞
台股上漲40點 三大法人買超24.08億
收益不如預期 印度時尚品牌連鎖店慘澹經營
廣東恢復5‧1黃金週？北京：不得擅自調休
馬總理女婿獲選出任執政黨要職 恐惹爭議
票選最美女政治人物 中國外交官姜瑜上榜
瑞智精密前董座陳盛沺今返國 自認無掏空
銀行公會籲政府協調立院不修民法利率上限
港府智囊：港府正研究在台灣設立辦事處
反肥貓 銀行宜設委員會訂董監經理人酬勞
宣導與拜票相遇 北市府指巧合綠營提質疑
98年青年獎章 陳彥廷蘇麗文等12人獲獎
解決融資困境 廣東核准首批小額貸款企業
陳盛沺返國歸案 晚間移送桃園地檢複訊
大陸濟公傳奇演員與少林功夫團來台交流
新台幣兌美元升6.8分 收33.820元
政院99年施政方針 振興經濟等5大面向
公文洩密案 柯承亨否認犯罪
郭冠英事件挑族群？蔡英文:國民黨選舉操作
國土空間規劃策略 陳添枝提三大新願景
中聯擬配發2.7元現金股利
吸引博士報考 考選部：高等將提高任用職等
羅東林管處28日免費送2000株樹苗
中國軍力報告：中國1/3軍力部署台海地區
海上書船忠僕號預報4月2日進泊高雄港
世界佛教論壇華航包機搶到396客源
歐洲三大股市 開盤上揚
外交部籲中方勿阻撓台灣與東南亞發展經貿
周美青為鄉親量血壓 提醒注意身體健康
藍委指器捐規定不近人情 登錄中心:已放寬
央行下午 5時開記者會 是否降息受矚目
台灣文獻館用布說歷史 早期布文物超懷舊
考試院擬設考選業務基金投入典試業務改革
弱勢待入籍外配 4/1起可申請健保費補助
光泉健走 4月25日出發
校正公電（CAP0156號）
反肥貓 銀行公會最快4月討論金控業部分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美國會審計局稱美軍撤離伊拉克將耗費不貲
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正報)
王清峰：財產來源不說明罪 不溯及既往
美國指中共武力持續威脅台灣 北京拒評論
央行理監事會宣布不降息
稅籍清查防詐騙 警方籲民眾提高警覺
南醫：睡覺打鼾 小心睡眠呼吸暫停
李嘉誠： 中國經濟將率先復甦
媒體：非洲國家任安理會常任理事？美無定案
芭樂鳳梨好滋味 高縣北上促銷當令農產
新莊劉厝圳整治工程動土
確保世運安全 議員促啟動維安反恐機制
技專校院創新藍海競賽 學生設計電池保溫瓶
內政部：集遊法取消刑事罰 草案已送立院
婦人拿糖水當牛奶餵小孩 員警贈送奶粉
大甲媽回鑾熱潮再現 台西漁民籲保護白海豚
利率上限 銀行公會：主管機關訂定後因應
高雄世運開閉幕舉牌手 高餐學生應徵踴躍
中職28日運彩開盤 公布正確比分統計資料
六堆兒童合唱團 29日初試啼聲
阿里山神蝶朝拜 大陸客嘖嘖稱奇
國民黨人士：綠營抬姚制蔣 泛藍不能中計
台灣參與WHA 中國外交部：兩岸有能力解決
違規出售股票獲利 日財務副大臣請辭
星2月製造業持續萎縮
為環署減碳雙熊命名 可望獲得小摺
馬總統：台日關係應更均衡正常化
日數位絲路構想 開闢印度通中東高速通訊網
疑涉公器私用 3海巡署幹部遭移送考績會
李昌鈺：319非冷案 若重查願全力配合國家
美元走弱 新台幣匯率收升6.8分
通霄白沙屯拱天宮媽祖進香 今晚起駕
劉揆：國土空間策略 半年內提行動方案
因應北韓發射火箭 美在日本外海部署軍艦
陳盛沺獲300萬交保 限制出境
台灣年齡最小愛滋寶寶 等待國外收養
光復橋將施工縮減車道 北縣府籲車輛改道
內政部通過警察獎懲標準 提升法令依據
總統：國土規劃要有執行力 避免流於空談
新竹縣偏遠學童獲新聞局捐贈再生電腦
國土空間發展策略規劃 交部提3綱領9政策
金管會：同意永豐銀合併永豐信用卡公司
中正大學碩士班考試 28日登場
世紀當代舞團09首演 姚淑芬舞出世紀婚禮
歐盟主席抨擊 美振興計畫為通往地獄之路
日月潭旅遊相關業績 逆勢成長1到3成
印度新德里一公車遭持械搶劫
神明保佑難敵不景氣衝擊 商家盼景氣回春
媽祖熱 金門將組團直航湄洲朝聖
優秀運動教練審查辦法 體委會願調整
運河施工影響交通 陳菊：加強替代道路宣導
中國軍力持續威脅 陸委會呼籲大陸撤飛彈
外燴經驗多 新天地餐廳為安利中國團辦桌
世運爭議 體委會:積極政治家對守法公務員
NBA魔術力克塞爾蒂克 東南組二連霸
港府研究在台設辦事處 陸委會願協助
賴幸媛江丙坤29日赴印尼參加台商大會
交部首次翻修船舶法 遊艇超載罰款變5倍
廣東恢復5‧1長假遭制止 汪洋膽大能多久？
台科大校園徵才博覽會 廠商設攤減少近半
彰化警方破獲專搶民宅賭場強盜集團 逮6人
財產來源不說明罪初審通過 馬總統欣慰
日本節能減碳綠建築明在雲科大舉行發表會
浙江老人單車團 暢遊冬山河親水公園
北縣送觀光護照 讓民眾好玩又能A好康
林清涼成立鵪鶉協會 要突破外銷市場
WEF：網路整備度 台灣居世界第13
涉違證交法遭判刑 訊利電業董座：將上訴
日已故教授贈書 嘉大成立石田浩紀念圖書室
蔡力行獲選台灣半導體產業協會新任理事長
改造槍械辯稱防山豬 父子2人被送辦
中華路商業國有地流標 建商對前景保守
聲寶：前董事長陳盛沺交保 不便評論
平面報停刊 基督教科學箴言報迎向網路時代
調查：大陸為香港娛樂產品最大潛力市場
芬蘭機器人博覽會 台灣隊作品3/28展出
總統鼓勵兒童讀經 奠定語文基礎
外銷接單改善 貨幣寬鬆 央行停止降息
故宮：從未編列10億元南院工程通膨物調費
台鐵舊宿舍標租 價雖低出租率卻不高
青籌會：調查顯示43%民眾有意赴大陸發展
調漲菸捐擬貼標籤 反菸擁菸團體都反對
教部付錢大專畢業生實習 勞團憂失業加劇
景氣差不敢婚？中市聯合婚禮報名不如預期
青輔會公部門見習計畫 讓學生見習政府機關
春花仔創作展 賦與傳統手工藝新生命
銀行公司治理守則修正 金管會:核定後實施
宣導投票變助選？郝龍斌：已要求檢討
中國財長：IMF增資要體現權利與義務平衡
中鴻調降4月盤價 內銷熱軋跌1300元
銀行票券金控績效不佳 須揭露董監酬金
大陸新增113家組團社下週來台踩線
印度男網F2未來賽 李欣翰張懷恩雙打進決賽
財部：至2月底 查獲私劣菸酒較去年成長
日月潭纜車預計7月營運 將可俯瞰潭景
信用卡市場M型化 頂級卡市場熱度不減
為台灣加油 台壽推公益廣告
中國和東協明年全面建成自由貿易區
雙卡利率含風險成本12%？藍委:銀行應負擔
另類療法躋身台大醫院 輔助整合試辦計畫
宋楚瑜明率團訪中國 會晤宗教界人士
中職預測 熊獅牛三強鼎立
周杰倫舒淇是香港電影最賣座台灣藝人
三菱日聯與摩根士丹利合併在日本証券業務
紀念蔣經國百年誕辰 後慈湖5月起開放參觀
HiNet推兒少專用信箱 杜絕暴力色情郵件
閱讀向下扎根 教部小冊教父母如何做
雖才離婚 陣內仍對著林志玲海報搞笑
農委會：農產品銷中國 仍可增加農民收益
大專畢業生實習方案 教部：將雙軌管理
培育棒球幼苗 九孔等藝人籲共襄盛舉
慶豐銀流標 金管會:RTC決定後續處理方式
星2月份入境旅客減15.2% 近6年最大單月跌幅
歐巴馬出席20國峰會將與多國領袖個別會談
18%改革 退休所得替代率上限77%至97%
第098061期今彩539三星四星彩開獎結果
新加坡樟宜機場發現一棄嬰 送醫後死亡
新加坡總理李顯龍宣佈內閣改組
北京逮捕6名台籍嫌犯 涉遠程詐騙案
期待經濟好轉 亞股持續上揚
第098025期威力彩38樂合彩開獎
保險業不動產投資 即時利用收益標準出爐
嬌生嬰兒洗髮精重上架？業者通路說法不一
加入不動產戰局 台壽：信義A11評估中
Hit Fm加入新DJ 全面改版升級
港府指大陸閃電強效瘦減肥產品可能致癌
全球採購夥伴大會下週登場 估創1200億商機
首長特別費案 法官諭光碟僅供審判之用
未接種卡介苗 8月大女嬰罹結核菌性腦膜炎
民進黨：台南縣長提名 3/28後才公布人選
台灣迪士尼第14年 以原創電影陪伴青少年
失業男子開賭場 用警頻無線電把風仍被逮
首爾紀錄片電影節將放映7部台灣紀錄片
中華電信：ADSL費用比日本便宜
無人飛行載具失事？ 國防部：不予回應
前監察院長錢復應邀參加今年博鰲論壇
ECFA研討會29日舉行 反對學者亦受邀
竹子湖海芋季登場 星座海芋園消費有折扣
少林功夫小子陸地自稱是三好學生
以聊天網站誘騙男同志 高縣警方逮2嫌
辜成允：龍潭案佣金本應均攤 辜仲諒爽約
基洛夫芭蕾舞團抵台 將演出天鵝湖睡美人
原料價格下跌 中國在非洲經營更加審慎
聯合國若討論火箭發射 北韓將中止核武會談
不畏景氣寒冬 電視購物逆勢操作擴大時尚秀
投資失利不影響衝勁 陳盛沺栽在瑞智案
央行停止降息 透露台灣離經濟復甦之路不遠
聯合國：亞太區依賴出口磨損金融危機恢復力
北韓：聯合國制裁火箭發射將被視為敵對行為
WSBL 文祺攻下32分 電信勝台電
新加坡內閣改組 總理李顯龍任命新副手
郭冠英事件 監委約詢新聞局相關官員
第098025期威力彩頭獎摃龜
慈濟新加坡分會50多人赴台了解慈濟精神
第098061期今彩539頭獎一人獨得
雙卡利率下修 花旗:利潤消失恐引行員失業
去年第四季美國經濟萎縮6.3%
真愛排 英國人每年排隊花逾67小時
國際油價技術性反彈
業餘成棒南北雙雄對抗 合庫2比1再勝台電
IAEA頭3輪投票未選出新任署長 擇日再選
三鹿案2主嫌2審維持原死刑判決
世界第一人 微軟開國元老席孟義二度遊太空
南非：拒絕達賴入境開會 以免惹惱中國
華時：中國力阻美公布年度中國軍力報告
巴格達汽車炸彈攻擊 至少20人死亡
飛狼露營旅遊用品20週年慶 3/20-4/20商品全面七折起
捷克總理正式率內閣總辭 總統接受
加強公開資訊揭露 櫃買中心推自結損益及財報更正、補正查詢作業
證交所赴歐洲招商 與里昂證券合辦「2009年台灣投資論壇－歐洲」
台新銀行推出亞洲無限卡 業界唯一「華航亞洲線 座艙無限升等」
Visa最新調查報告顯示 78%的台灣高收入人士最熱愛旅遊
HiNet歡慶14週年 號召大家與馬修連恩一起分享愛給家扶孩童
阿拉斯加堡壘火山再爆發 煙塵衝高2萬公尺
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美媒體指以機曾轟炸蘇丹 歐麥特未否認
硬碰硬 日本下令擊毀北韓過境火箭
台東美麗灣紛擾多年 行政爭訟迄未定案
中國：美國「中國軍力報告」 干涉內政
亂世投資心法
消費券乘數效應未發揮 可惜 若先使用於免開立發票的小型攤商 效果加倍
蒸餾酒稅雖降 反利外商 國內其他酒品實受不公平競爭
林中斌：不需戰爭中國即可掌控東亞
鬼道橫行鬼話連篇
台灣捐款助巴拿馬進行公共建設改善民生
吳茂昆渥太華演講台灣奈米研究最新發展
林中斌：軍事攻擊台灣是北京最後選項
挑戰行動通訊新戰場 三星搶攻八年級生市場
手機漫畫風行「遠傳小說館」接棒搶’鮮’上線
台北凱撒大飯店 ~ 感恩謝師宴 向天下老師致敬
體驗春天滋味 脆梅甕飯全新上市
高空盪鞦韆大賽 嘉市光路里傳襲數百年
主攻巨型豪華遊艇 台灣力保遊艇王國美名
阿諾帕瑪高球賽首輪 高爾暫居第1伍茲第10
日本下達攔截飛彈 北韓：視為戰爭行動
張政源：台灣發展國際郵輪觀光具優勢
台灣一葉蘭盛開 阿里山遊客大飽眼福
觀光工廠增10家 黑橋牌香腸入列
軍力失衡 藍委：對台飛彈應列兩岸協商議題
2月景氣燈號 恐連續亮六藍燈
金門舉行春祭革命先烈大典
紅單逾期未繳加倍罰 綠委:政府搶錢36億
慶歐巡賽出賽第500場 蒙哥馬利表現出色
法院沒有「監管科」 為何還有人受騙？
立委補選 台聯支持周柏雅
泰國紅衫軍抗議第二天 總理仍拒絕辭職
經濟崛起 全球10家最賺錢企業中國占3席
質疑併購案 金鼎證告辜仲瑩背信
挺蔣乃辛 總統親自出「馬」
立委補選 蔡英文對周柏雅選情樂觀
海生館組團隊 搭中國船前進南極
宣揚ECFA 江丙坤走訪印尼、日本
集遊法倒退嚕！人團將發起「不服從運動」
前仆後繼? 駐法新聞官又涉發言不當
美國上週失業人數增加65萬2千人
蒙特內哥羅週日大選 現任政府可望獲勝
退休兩年 前世界網球球后克莉絲特絲復出
美國擬對金融法規進行通盤改革
美情報總監：北韓圖證明能發射洲際彈道飛彈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
規模6.0淺層地震撼動秘魯北部
歐股漲跌互見 倫敦法蘭克福收小紅
對經濟前景趨樂觀 華爾街股市繼續大漲
美股勁揚激勵 紐約油價站上54美元
邁阿密網賽 盧彥勳旗開得勝 詹詠然出師不利
易利信網賽 盧彥勳輕取史旺克晉級第二輪
伊朗冷淡回應歐巴馬 希拉蕊：美將持續接觸
鋒面東北季風影響 29日台灣中部以北溼冷
扁家洗錢案 特偵組傳喚陳致中說明
MLB熱身賽 胡金龍先發 4打數1安打
擁抱基層 歐巴馬舉行首次白宮線上公眾會議
台股開盤上漲81.93點 為5468.49點
美麗灣環評無效行政訴訟案首開 環團關注
美麗灣環保產業零和之爭 平衡契機挑戰高
扁家洗錢案 特偵組今傳陳致中夫婦說明
為愛朗讀本周上映 無厘頭粉紅豹開懷紓壓
山西官員送葬警車開道 拒採訪圍毆記者
大甲媽祖29日回鑾 警方實施交通管制
自體軟骨鼻整形手術 醫師：避免感染風險
法頒新令 限制獲政府金援企業高層領紅利
法國防部將蓋「法國的五角大廈」
第2屆世界佛教論壇明天在無錫揭幕
中國將向聯合國糧農組織捐贈3千萬美元
南縣長傳交換說 葉宜津:扁幫我加油
MLB熱身賽 洋基砲轟費城人
以青年拒絕當兵 捐服役所得助加薩重建
全球最美女性政治人物票選 以色列4人上榜
央行停止升息 新台幣匯率盤初走升
中國首架組裝空中巴士A320今年6月交機
中國留學生回國率不到3成
取代美元 聯合國專家力推新全球儲備貨幣
WEF網路整備度指標 台灣小有進步排名第13
影響世界華人盛典 錢學森膺最高榮譽
2010年中國從東協進口產品93%零關稅
中華民國與多明尼加簽審計合作協定
中國外管局綜合司司長鄒林涉嫌受賄被查
聯合國人權理事會通過反對詆毀宗教決議
Google將裁撤200個國際行銷與業務職缺
校正公電（CAP 50號）
防北韓發射飛彈 日本首度下達摧毀令
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中國1/3地面部隊部署對台？朝野立委關注
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
農委會:農村再生旨在創商機 吸引青年回流
在美挨告 宏?痋G消費糾紛依法律程序處理
瀋陽黑診所鑲牙 瓷牙只要新台幣500元
3月消費者信心指數 10個月來首度回升
替未受扶養直系親屬支付保費 不得列舉扣除
金融研訓院辦研討會 探討銀行挺企業政策
阿里山公路拋錨 駕駛下車查看遭撞死
伊朗研究：喝熱茶甚至燙茶 增加喉癌風險
挑戰5500點 多空交戰激烈
CEDAW台灣國家報告出爐 介紹婦權現況
中央政府擬付費 安親班等人員學急救法
央行停止降息 金融股樂透
民眾捐發票減少 中市將捐出摸彩券發票
口味太重 全美平均七成人口吃太鹹
宜蘭台7線89公里災害路段即將完工
AIT處長異動？歐鴻鍊：美方還未徵詢台灣
報導：大陸假借維修封寺監控甘肅拉卜楞寺
工具機展後續訂單看俏 未來半年估25億美元
養老金負擔重 上海研究柔性延長退休年齡
全球儲備貨幣換人做？澳洲總理力挺美元
男子長期胃食道逆流 檢查竟罹食道癌
天津薊縣5嬰兒死亡 家屬各獲賠人民幣18萬
吳英毅：將爭取設立芝加哥華僑文教中心
立委補選前最後一天 蔣乃辛掃街拜票拚了
台北101紐約帝國大廈 將關燈1小時響應環保
立委補選席次換南縣長？葉宜津：扁提議
丹參量產栽培技術出爐 有助開發高價品
雙卡利率擬降 債務人協會籲卡債族詳評估
南韓國民所得再次跌破2萬美元
為招攬外籍人才 南韓將允許雙重國籍
美財長：美元將繼續成為世界主要儲備貨幣
剌胳針：教宗評論保險套扭曲科學證據引爭議
媒合商機 中小企業商機媒合列車 4月啟動
兩岸磋商WHA案 歐鴻鍊盼博鰲論壇前展開
中國軍事專家：中國軍力報告損害中美互信
印尼水壩潰決 至少20人死亡
求降價 中鋼:未與它國鋼廠聯手且擬毀約
立委補選席次換南縣長？李俊毅反對
陽明海運新造展明輪 29日首航高雄港
藍營版失業給付1年案 立院逕付二讀
廣州對聯800年無人對上 懸賞徵下聯迎亞運
LPGA鳳凰城高球賽 曾雅妮首日暫居21
美情報總監：可能讓獲釋恐怖嫌犯留在美國
南縣長提名條件說? 蔡英文：沒有立委出缺
清明掃墓 慎防恙蟲叮咬
中國衛生部警告5至7月為手足口病高峰期
CEDAW台灣國家報告：懷孕歧視問題仍在
屏縣擄人勒索案偵破 5嫌落網
中國1/3軍力部署台海 劉揆:國防不放鬆
重大公共工程強排外勞？ 勞委會工程會協商
美14歲少女社交網站貼裸照遭逮捕
張忠謀：出口市場比1個月前預估好一點
綠委：國防部收取洗衣業者權利金 不合理
出口商拋匯 新台幣匯率中午升6.2分
香港工盟代表：CEPA只利於大企業及少數人士
南投火警 疑水晶球聚光引燃地毯
北市立委補選 許信良:讓綠營有修憲提案權
男子涉連續縱火 三重警方動員逮捕到案
美國會舉辦酒會 紀念台灣關係法30週年
善用消費券 南縣家扶推愛心營養早餐
北京舉行西藏農奴解放座談會11世班禪露面
提昇國家競爭力 馬總統:北台區域整合可參考
大安立委補選 馬總統籲集中選票投蔣乃辛
角逐原住民運動會 花縣代表隊授旗出征
扁選立委？國民黨團：蔡英文應清楚說明
台股收盤漲4.14點 為5390.70點
歐巴馬：美國經濟將持續探底
聯大金融改革案 籲請建立全新國際儲備體系
大學生涉開網路運動投注站 遭警查獲
南縣長條件說扁葉不同調 蔡子盛低調
新生高架橋封閉半年 北市交通進入黑暗期
港東亞銀：購台灣友邦證券因看好台灣市場
綠委：監測標靶藥物 建立用藥檢驗機制
台股開高走低 小漲4.14點
台灣一葉蘭姿態優雅 阿里山綻放
星學者：張志賢升副總理成為新加坡總理人選
澎湖拆解36萬斤大米龜 明起發放平安米
中市表揚3026模範生 高齡78林蕊獲獎
東京機車展 田中千繪為光陽代言 備受矚目
加州議會通過延長失業者領取福利金時間
迷走神經刺激術治療癲癇 發作頻率減少
近七成日本民眾不認同小澤續任民主黨黨魁
私校準則公布 董事可專任並增設監察人
洋基主客場首戰均由沙巴西亞上陣
緊急總動員 中國尋回放射性核電子秤
洛杉磯名地產公司宣布申請破產保護
印度孿生兄弟共一公職28年未被察覺
調查顯示中國私營企業主熱中參政
高市擬徵碳稅 企業工會盼兼顧產業生計
接受華裔女商招待 澳國防部長面臨辭職壓力
為詐領退休金 美不孝兒將母親屍體放冷凍櫃
美麗灣渡假村開發爭議 高等行政法院開庭
教育電台基測百分百節目開講 考前衝刺
4月台指期下跌32點 逆價差37.7點
4月電子期跌1.9點 金融期漲8.8點
印尼官員：雅加達附近水壩崩潰 50人喪生
中縣各界春祭革命先烈暨陣亡將士殉難官民
高市資源回收廠 年發電進帳逾1億元
浙江橫店重建圓明園計畫流產
下週繼續挑戰5500點 反彈格局未變
無錫世界佛教論壇 兩岸聯手開記者會
月亮臉水牛肩 竟是腎上腺良性腫瘤
銘傳校慶 創辦人包德明旗袍首度展出
王岐山：中國願買入IMF發行債券
推動全球貿易復甦 英巴領袖建議成立大基金
中國發改委：政府核准企業投資項目可能減半
葛蘭契掌握機會 ATP大師賽迎戰小威廉絲
美學者：針對台海新情勢美國應有新政策
中選會：投票日不可從事競選或助選活動
上海世博會倒數計時400天 門票今天開售
酒店勾結幫派誘騙少女 警調救出25人
美司法部:亞裔被害人較少 加害者多為陌生人
吳宗憲宣布將「裸退」 投身環保燈具事業
央行年底再降息？外資看法分歧
世銀與國際貨幣基金不由歐美主導 英國支持
台股小漲4.14點 三大法人賣超30.50億
北市立委補選 民進黨估勝負一萬票內
防職棒假賭黑 王清峰：指定專責檢察官
研究：懷孕未滿15週戒煙 仍可降低生育風險
台南縣長提名人選 蔡英文：已有定見
吳善九命案 一審判處王躍凱20年徒刑
通霄白沙屯媽遶境台中港區 警方開道護駕
蘭陽海上長泳賽 擬辦接力泳渡龜山島
南港案開庭 余政憲否認向吳淑珍求官
2009阿貝爾數學獎 法籍葛羅莫夫獲殊榮
新任重慶公安局長：有人欲花500萬買我命
連戰清明將赴陜西黃帝陵祭祖
星媒：中國和平崛起前提 南沙群島主權
羊乳製品含牛奶成份 高縣衛局籲誠實標示
經建會：2月景氣燈號10分 維持藍燈
南市出現黃色不明物質 原來是蜜蜂排泄物
MLB 特哈達坦承禁藥問題作偽證 判緩刑一年
新台幣兌美元升4.1分 收33.779元
高雄世貿會展中心 市府調高經費送審
世界佛教論壇明登場 佛大31日辦分論壇
南非拒達賴入境 學者疑ANC收中國競選資金
劉憶如:台灣經濟年底反彈 第3季可能早了點
中華職棒防賭基金信託簽約 郝龍斌力挺
研究：大氣塵埃減少 助長氣候暖化
台北縣業餘成棒隊 招募好手
流失比想像嚴重 屏縣率先全台全客語教學
全客語教學 屏東成效斐然
經建會：2月景氣燈號藍燈 連續第六顆
客語返鄉萌芽 幼兒教育工作者認同
搶救客家母語 關鍵10年黃金期
魅影再現舞蹈劇場 舞者與光影互動共舞
長路漫漫 客語返鄉需政府政策支持
化解緊張情勢 俄羅斯呼籲北韓避免試射飛彈
學生參觀海軍敦睦訓練支隊 認真考慮從軍
兩岸佛教界樂扮兩岸關係和平發展推手
歐洲三大股市 平盤開出
署立投醫院長涉偽造文書 台中地檢署起訴
辜濂松：我是瘦貓 會配合政策也願降薪酬
暢銷名藥易被仿冒 藥界推出快速偵測利器
NIKE停止下單 江蘇太倉廠將關廠
江丙坤29日訪問印尼 發表兩岸經貿演講
景氣分數增 1分 經建會：景氣仍低迷
公仔大展登場 原子小金鋼原版鋼模現身
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
日本網球未來賽 易楚寰男單晉4強
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
林豐正經金門小三通 赴中參與開漳聖王節
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
韓劇風之畫師台藝大首映 黃光男讚寓教於樂
北韓外交官駁斥發射計劃危害地區安全說法
利用名畫詐財 紐約藝術品大亨落網
南市疑精神障礙男子持刀閒逛 員警制伏
中油：明天起汽油漲1.1元 柴油漲1.2元
巴基斯坦要求美國重新考慮飛彈攻擊巴國策略
劉揆：特別門診應納入醫院考核項目
高鐵4月起擴大接駁服務 初期免費
逾百企業挺政府 3/29簽促進就業聲明
老村公所拆建引爭議 南竿鄉公所廣徵民意
北韓發射飛彈將使棄核協議難以繼續執行
防黑心貨 散裝食品明年起需標示品名原產地
涉偽造文書被起訴 陳能瑾：將力爭清白
出口商拋匯 新台幣匯率收升4.1分
國父紀念館設備保養 3/30起休館3天
收養第二個非洲小孩有望 瑪丹娜將簽署文件
辜濂松：景氣第三季落底 第四季有機會好轉
郭冠英借同事名投書?劉揆:請新聞局速處理
細心治療照護病患 吳孟熹獲選優秀青年代表
宋楚瑜搭機赴北京 不回應參選議題
南區職訓開班 失業者重拾信心返回職場
涉貪污勒索 大林鎮代主席被判刑11年6月
首屆青年奧運聖火傳遞路線計畫出爐
單月燕子恐不足 景氣是否觸底尚須觀察
感謝居家服務員 中市府致贈護腕
嚴重水患來襲 美北達科他州將發布疏散令
簽ECFA 學者：不要期待太高 也不需太擔心
博弈配套未定 澎湖公投不知投什麼
台塑化：明1時起汽油漲1.1元 柴油漲1.2元
劉揆：希望綠能源成為將來兆元產業候選人
TMC：預計31日宣布技術合作對象
金融海嘯重創澳門博彩業 失業率升至3.6%
屏縣警局鐵馬129巡禮 莊永和夫婦搶頭香
星竊鉅額名錶嫌犯被檢方追訴11項罪名
高孔廉：兩岸金融MOU 最慢 6月完成簽訂
內政部：工作所得補助方案未排除身障者
劃分若得當 學者:縣市合併可減少資源浪費
曼谷書展台灣館開幕 擠滿讀者選購書籍
勤益科大2社團榮獲傑青獎 總統召見表揚
美國稅局追查富人海外密帳 限6個月自首
墾丁音樂會登場 客運業者籲搭大眾交通工具
擴大建設缺工 勞委會不計成本訓練本勞
台日學者關心中國軍事現代化
陸委會諮詢委員:多溝通ECFA 求取朝野共識
馬總統：開放大陸學生來台 堅定不移推動
青年盃廚師世界錦標賽 女廚師代表台灣參賽
澎湖消費券抽獎 產生第2名無人島島主
中國手足口病已造成18例死亡
涉盜接軍方油管至民宅 台東警方偵破
亞太區高中智慧鐵人賽 19隊48小時拚創意
原住民運動會28日登場 14族3500人競技
北市兒育中心75週年慶 12歲以下免費入園
非必需消費品 咖啡不分中高或平價拚促銷
特獎發票4張落北縣 消費金額多未超過百元
兩岸攜手重建開漳聖王文化古跡開元寺
確保安全 Jabra品牌召回GN9120無線耳機
放寬國營事業舉債?綠委憂全民買單藍委肯定
大陸精神醫院管理團訪高市 留下深刻印象
縮短貧童數位差距 有線電視業者捐電腦
江丙坤：東協加三值關注 洽簽ECFA因應
許嘉棟：兩岸金融MOU 預計 6月前簽訂
高縣第3座英語村開村 外籍老師活潑教學
醫界小針美容新療法 病患速獲聲機
除臭劑掩飾走私蒜頭 仍遭高雄海關緝獲
多媒體藝術家歐伯梅耶 舊藝術創新生命
木機公會建議豐洲工業區第2期闢為專用區
李炷烽：金門旅遊已見春燕 應提昇品質
僑民籲組織合併案暫緩 僑委會持續溝通
預校收女生跳票遭質疑 國防部:待設備完善
美元走弱？ 劉憶如：美元不致崩盤
交換學生訪金門 李炷烽打油詩宣傳高粱酒
職棒明開打總統開球 王光輝呂文生再對決
金融風暴後四大挑戰 應及早調整產業競爭力
劉揆：三要三不原則與中國協商ECFA
高市前鎮夫妻命案 警方封鎖現場調查
北縣業餘成棒隊 葉志仙邀謝長亨當總教練
防北韓飛彈意外 日自衛隊完成出動準備
亞巡賽泰國黑山名人賽 林文鴻暫居第16
文化大傳畢展暖身 學生分享創意鬼點子
張秀蓮：兩岸金融MOU若受阻 可在ECFA協商
台北地院裁准歌林公司聲請重整案
澳洲軍方否認下令密查國防部長
歡度兒童節 國台交推出音樂短劇默劇
陸委會同意泳渡金廈 金門召開協調會籌辦
炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 48死70餘人傷
溫泉魚具療效？宜縣府：衛生問題有爭議
刺激經濟 中國連續6次調高出口退稅率
Tank心臟手術後現身 化身心臟病童守護天使
印度男網F2未來賽 李欣翰陳奕達獲雙打冠軍
泰紅衫軍抗議第2天 戴克辛持續越洋連線
大陸中央媒體主管訪中央社 談兩岸新聞交流
立委補選選前一天 綠黨以步行與單車掃街
奧運金牌推手申任教練遭拒?藍委籲修法
體委會4月將調整優秀運動教練審查辦法
大安區立委投票 蔡英文：對結果有信心
男子假冒律師包攬訴訟詐財 警方送辦
交通部：交通裁罰 大法官解釋未違憲
大安區立委補選 國民黨謹慎因應全力催票
開發金：持金鼎證逾48%股權 完全合法
海峽兩岸合資銀行華一銀行在天津設分行
本週上市公司市值 建材營造類漲幅最大
本週指數上漲8.65% 建材營造類漲幅最大
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馬總統：盼與日本簽訂投資保障協定
教部：小學到大專 規劃建立體適能資料庫
投資人對經濟有信心獲利回吐 亞股漲跌互見
葛羅莫夫獲阿貝爾獎 法國鞏固數學強國地位
中華民國建國100年 政府將盛大慶祝
存款全保 金管會：觀察中銀行存放款改善
滬昆高速公路發生重大車禍 20死11傷
國際奧會決定 取消奧運聖火在國際間傳遞
歌林重整獲准 中華開發無意接手經營
WTO最新報告：貿易保護主義風險持續升高
中信金持股兆豐金 全數信託台銀
羅比威廉斯準備重新「接招」
巴基斯坦清真寺遭自殺攻擊 至少50人喪生
蔡英文：立院不需啦啦隊 籲泛藍挺綠
投資人獲利回吐 國際油價下滑
立委補選選前之夜 國民黨訴求在地集中投票
駐紐約經文處文化組將主辦留學生就業座談會
IAEA再次票選新任署長 天野之彌仍未過關
巴基斯坦總統籲美國改變打擊蓋達政策
菲國今年前3個月 49人被綁
第098025期大樂透頭獎摃龜
南非代表處否認南非議員張希嘉在台被拘禁
彭淮南澄清 沒有暗示買股
印尼水壩潰堤 至少58人死亡
第098062期今彩539三星彩四星彩派彩結果
投資人獲利了結 美股開低
美提出阿富汗作戰新計畫 給予蓋達致命打擊
「姦」禁女兒25年 義大利獸父遭逮捕
業餘成棒南北雙雄對抗 台電逆轉勝合庫
日本眾議院通過逾88兆日圓年度預算案
接受政府紓困企業照發紅利 法國也傳醜聞
新任署長難產 IAEA重開選舉程序
地下錢莊設拘留所 馬國男子欠債不還遭扣留
阿富汗歡迎歐巴馬增派部隊計畫
金鼎證狀告開發國際惡意併購 內線交易獲取不法價差1.4億
新光金控響應「地球一小時」 節能減碳關燈一小時
中華職棒球員展現自律決心 薪資10%信託國泰世華銀行
臺灣企銀「關懷在地中小企業融資服務列車」前進太平工業區
「後海嘯時代」理財 錢進中國謹記12字箴言
高校女生變身日職首位女選手 初登板三振1人
駐巴西代表訪天主教幼兒園 捐贈救濟衣物
今天的台灣英雄：蘇麗文跆拳道上探索極限
陸客來台觀光 可回去散播台民主種子
索尼易利信網賽 費德瑞喬科維奇輕鬆晉第3輪
大安區立委補選 劉揆籲踴躍投票
一國不能兩制 廣東取消五一黃金假
響應WWFEarth Hour 101熄燈一小時
安利中國第3團雨中抵基隆港 不減觀光興致
副總統蕭萬長夫婦聯袂參加國小母校校慶
企業贊助青年藝術家 創作無後顧之憂
大安區立委補選 綠黨溫炳原攜家帶眷投票
安利中國第3團抵基隆港 直說喜歡台灣
響應環保活動 星多個地標今晚熄燈1小時
霧鹿國小畢業班 登嘉明湖重返祖先遷徙路
立委辦就業博覽會 馬總統說讚
中共官方大肆宣揚西藏百萬農奴解放50週年
產學樂活嘉年華登場 台灣製尚讚
芬蘭機器人博覽會 台灣學生作品創意無限
國土規劃 學者籲適地適性開發以永續發展
集遊法倒退嚕！人團將發起「不服從運動」
高雄世運邀高縣民參與
馬總統：兩岸和平繁榮 文化交流不可缺
中國多座城市今晚響應全球關燈1小時活動
國際郵輪陸續抵達 觀光燕子飛至基隆港
歐巴馬會晤美金融機構領袖 討論金融危機
業者抗議收購價 舢舨阻高雄港航道
大安區立委補選 上午投票率不到2成
LPGA鳳凰城高球賽金寅璟續領先 曾雅妮第24
世運快遞瘋全台 滑輪3隊伍環台宣傳
AIG股東集體提告 要求高層吐回紅利和求償
世界花式滑冰賽女子組 南韓金妍兒暫居第1
世界棋王:台灣應學習大陸培養象棋職業選手
NBA 湖人103-95破籃網 確定登上西區龍頭
李明憲雕塑油畫展 胡志強戲稱迷途知返
馬總統伉儷觀賞安迪沃荷展 民眾轉成看總統
NBA 騎士踹倒灰狼 11連勝追平隊史紀錄
改善能源效率 美公佈2011出廠新車油耗標準
印尼水壩崩決死亡與失蹤人數繼續增加
客氣什麼呀 客視邀觀眾學客語來搶錢
生存遊戲玩家澎湖激戰 動作逼真
大專院校創意宋江陣頭大賽 陸官等8強爭冠
Google擬推新服務 結合電視YouTube影音廣告
經濟不景氣捐款縮水 家扶籲社會發揮善心
世界花式滑冰錦標賽 俄國搭檔冰舞奪金
白沙屯媽祖進北港 人潮盛大迎接
北韓射導彈 美日將訴諸安理會譴責
帆船飛上天 宜蘭傳藝風箏特展
美國醫生為妊娠晚期婦女墮胎 陪審團：無罪
慶祝青年節 金門青少年學生腳踏車逍遙遊
北縣美術家大展 展出420名美術家作品
中華台北劉兆芝世界花式滑冰錦標賽表現佳
澎湖餐飲科系廚藝大賽 推廣當地食材
北韓火箭相關物若墜落日外海 日擬回收調查
首次舉辦集團結婚 高捷同時段運量增4成
假冒檢察官詐騙 獨居老人配合警逮2男子
吳英毅抵洛杉磯 僑社遞狀抗議
單車極限挑戰花東縱谷 3600多名車友參加
樂觀抗癌 李仁宗四處散播愛的種子
無與輪比 大型重機暨自行車嘉年華中市登場
賴士葆辦就博會 50廠商釋800職缺
澎湖36萬斤米龜結束展示 平安米發送縣民
高雄捷運站 吸引南京地鐵辦集團旅遊婚禮
青舵獎頒獎 王昱婷:青年熱情 讓世界更美好
王金平：地制法修正案31日立院討論
中華職棒20年開幕 馬總統許下棒球3願望
抗暖化 台北101大樓今晚將關燈1小時
副總統：機械業是產業之母 具兆元產業潛力
500高僧將搭包機赴台參加世界佛教論壇
澳洲雪梨帶頭熄燈 展開地球1小時活動
F1澳洲站排位賽 布朗車隊巴頓拿下首發竿位
中華職棒第6000支全壘打 彭政閔揮出
周柏雅：綠得票率增 藍綠差距拉近到10%
蔣乃辛勝選 吳伯雄：執政黨要更謙卑
深藍地盤差距拉近到10% 蔡英文：民主是可以期待的
商務部：美國內消費支出連續兩個月上升
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
投資人獲利了結 歐洲主要股市下跌
國際紅十字會呼籲菲律賓恐怖組織速放3人質
阿富汗士兵擊斃2名聯軍士兵
如何協助美國汽車業 歐巴馬下週公佈計畫
獲利了結賣壓湧出 國際油價下跌逾1美元
美國股市因投資人獲利了結 大跌做收
全台轉陰雨 明北部高溫不到20度
IMF總裁：2010年需更多經濟刺激方案
呂慶龍：法以全球環保責任願助台灣核能發展
中國上調出口退稅率 專家稱恐引發貿易摩擦
薪水高遭忌 美3成民眾指薪水應設限百萬內
官員：中國大規模城鎮化建設將持續35年
歐巴馬增派兵員 阿富汗戰爭變成美國的戰爭
中國四川軍營傳再度遇襲 哨兵受刀傷
北極主權爭議 加外長表示不會被俄聲明嚇倒
知法犯法 馬國志願警衛團勒索搶劫外勞
南投消費抽獎近尾聲 摸彩券突破20萬張
金融風暴衝擊 銀行節流 信用卡權益大縮水
利率成箭靶 銀行雙卡業務大虧 一肚子苦水
銀行增收手續費成趨勢 網路交易最省成本
專家：按月檢視信用卡權益 保留2至3張卡
福建南平重大車禍奪18命
信用卡權益縮水 消費者貨比三家不吃虧
信用卡福利縮水 剪卡循市場機制保權益
信用卡優惠縮水引關切 主管機關應重視
民意伸張銀行卻步 小額存款帳管費喊停
美報業史上最慘 去年平面網路廣告收益雙降
索羅斯：意見多 G20高峰會可能失敗
中國貪官最牛藉口：不收錢會傷人家自尊
大安區立委補選投票 蔣乃辛對結果有信心
貿協9月在南京辦台灣名品交易會 報名爆滿
美北達科他州百年大水患 3萬人恐無家可歸
吸引台商回流 台商投資台灣高峰會下週登場
美參謀首長主席：北韓火箭射程可能達夏威夷
Rain啟蒙老師朴鎮英10年婚姻宣告破裂
地球1小時環保關燈活動 新光金玉山金響應
大安區立委補選 周柏雅籲選民勿棄權利
港珠澳大橋設計將向全球招標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大陸1水泥公司丟失致命放射源或已遭熔解
利用廢棄農舍製毒 埔里破獲地下毒品工廠
兩岸通郵百日 6萬多公斤大陸土產寄台灣
寵物闖禍 美每天240人因貓狗摔倒送急診
國際奧會將建議2項新運動納入2016夏季奧運
大安區立委補選 姚立明:美好的仗已打過
澳洲否決中國五礦集團對當地礦企收購案
放寬陸配定居和工作權 立院下周審查
賞螢季登場 歡螢光臨阿里山活動開幕
美參謀首長主席：巴國情報人員協助恐怖組織
百年餅藝婚嫁禮俗特展 宜蘭舉行
美40家商場禁止青少年週末單獨逛街
五一長假無望 廣東省出遊熱潮驟冷
英相布朗促IMF大幅改革 全球團結因應危機
逐年增長 全美已有17.5%家庭只用手機通話
邱正雄：3月景氣較2月好 失業率將趨緩
北市大安區立委補選 選民數24萬1498人
中國廣東珠江製造鋼琴逆市超賣
台籍美大學志工隊員在巴拿馬服務獲肯定
台南縣長提名人選 蔡英文：下週初公布
中國大陸可可西里藏羚羊增至6萬頭
伊斯蘭叛軍與菲律賓軍隊衝突 27人喪生
星新副總理張志賢：專注振興經濟方案執行
青少年象棋賽 世界棋王呂欽許銀川來台交流
蔡英文：救失業應以積極性產業政策為後盾
原住民運動會傍晚開幕 2700選手同場競技
法國完成28歲男變臉手術 全球第五例
民營渡輪業者抗議 高雄港務局盼市府速協商
預防感染結核性腦膜炎 嬰幼兒應接種卡介苗
日本警方查出日偽鈔 傳為台灣人所寄放
阿諾帕瑪高球賽伍茲力追 歐海爾暫居第一
海南千警壓民亂 分析指官民矛盾隨時點火
清理不良資產 美國大銀行同意與政府合作
防北韓發射火箭意外 日3艘神盾艦出港部署
王志剛：台灣經濟全面復甦 明年機會最大
養護照顧工作成熱門 18歲少女報名受訓
刑事局破獲芭樂票詐騙集團 逮15嫌
中央存保4月辦理275億元融資利率競標
毫無獲利可言 英航停飛倫敦達卡直飛航線
無錫世界佛教論壇開幕 星雲法師共同主持
中國工業利潤增速創10年來新低
南韓冰上精靈金妍兒創花式滑冰世界紀錄
持中國護照遊台灣 駐巴拿馬大使館辦說明會
中國房地產春暖但花未開
長照保險配套規劃 外籍看護須符照護資格
北京市民讀書時間不敵上網
北韓飛彈試射在即 日本佈署反飛彈系統
馬國總理阿布杜拉宣布4月2日辭職
讀書無用論瀰漫 重慶上萬畢業生放棄升學
台南縣長提名 謝長廷：尊重黨主席
涉10多起飛車搶奪竊盜案 男子遭法辦
青年成家租金補貼擬部分挪為購屋補貼
豐原醫院搬搬樂比賽 家長比小寶寶還緊張
中國外管局:金融短期外債指標再次放寬
四川香港簽署攜手重建臥龍自然保護區
政院:擴大公建預算盼4月上旬通過 創造就業
南台灣縣市合併 學者民代籲結合資源規劃
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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鬼影幢幢 英國票選全球鬼照片古堡照奪冠
迎接媽祖聖誕 雲林文化季熱烈登場
蘭新鐵路6月動工 新疆到北京僅11小時
福州海峽金融街動工 規劃面積近64公頃
開辦長照保險救失業率 理想大於現實
全國中正盃馬術錦標賽 后里馬場熱鬧登場
營造業缺3萬模板工 勞委會訓練本勞補缺額
華山創意工藝季 提升台灣美學品味
北市立委補選 蔣乃辛陣營自行宣布當選
克宮：美俄總統將在G20峰會發表核武宣言
傳播愛心 馬總統鼓勵青年志工國際救援服務
客庄節慶壓軸大戲 國姓搶成功登場
副總統：經濟稍走出困局 勿過度樂觀
大陸客留戀的台灣特質：自由民主熱情文明
澎湖3/29起禁捕章魚15天
立委補選蔣乃辛勝出 姚立明：尊重選民
修屋代替購屋 宅修業不景氣中逆勢成長
台北市通化夜市發生火警 消防員摔傷骨折
補選投票率低 國民黨北市黨部:大環境所致
大甲鎮瀾宮媽祖遶境 晚間駐駕彰市天后宮
亞洲第一 愛盲基金會低視能服務中心開幕
對抗頑固癲癇 飲食藥物手術晶片減少發作
蔡英文:立委補選結果 凸顯藍綠版圖可動搖
王金平:ECFA簽訂前 相關部會應赴立院報告
新板特區發展快速 百貨賣場紛進駐
敲打撿來的未爆彈 屏東一男子炸斷手腳
美宣示打擊極端主義新策略 阿富汗將力挺
廈門市長：訪台經貿文化交流成效明顯
刺激買氣 板橋百貨業者連辦4場服裝秀
懷孕期預防孩童過敏 益生菌和魚油有幫助
受害兒童家長豁出去 北京打壓有顧忌
見證愛情 高捷美麗島站辦市民集團婚禮
印度學者：中國將試圖軍事解決中印邊境問題
北市選委會：大安區立委補選投票率39.12%
王中義志工之家 扮學校社區橋梁14年有成
泛藍能否整合 國民黨縣市長選舉成敗關鍵
日本制服可愛大使曼谷出擊 宣傳流行文化
日本動畫打動泰國心 角色扮演風靡泰少年
吳伯雄：立委補選 執政黨應澈底反省檢討
大安補選低空掠過 執政成績牽動年底選情
國民黨大安險勝 政院：持續努力爭取民心
北市立委補選低投票率 執政團隊最大警訊
中華職棒 馬總統頒MVP給獅隊潘武雄
大安補選穩基本盤 年底選舉民進黨挑戰多
印度軍隊舉行秘密軍演 模擬中國入侵
印度醫界肯定台灣醫療器材品質與技術
張惠妹台北演唱會 熱情舞曲hight翻全場
中西部兩州洪水成災 歐巴馬誓言全力協助
補選勝出 國民黨蔣乃辛穩紮穩打有驚無險
中國發改委專家估房市調整期至少3至5年
日官方民調：民眾對景氣和就業悲觀論大增
戴克辛視訊指控2006政變真相 軍警升高戒備
瑞士政府憂慮稅務爭議引發仇德心理
天主教聖母環島巡行 今抵達台北教區祈福
原住民運動會揭幕 劉揆盼體育交流分享文化
12歲亞運象棋培訓國手 父親想送到大陸深造
葉宜津棄選南縣長？民進黨：沒聽說
客家子弟勇闖美國 開創中華料理新境界
北市立委補選藍綠消長有限 組織戰仍為重點
陳永綽籲台韓紀錄片業者永續發展交流
索羅斯：英國將需IMF紓困 G20峰會難獲成功
G20峰會召開在即 倫敦上萬人遊行抗議
韓華志工會慶祝創會5周年
美打擊好戰分子新策略 巴基斯坦表示歡迎
節能抗暖化 北京響應熄燈1小時
洛杉磯最大豪宅求售 開價1.5億美元
結束13天飛行任務 發現號太空梭安返地球
北韓射導彈 美日將訴諸安理會譴責
國際奧委會:明年起停止境外火炬傳遞
關切全球暖化 馬國地標雙峰塔熄燈一小時
關切全球暖化 全球展開熄燈一小時活動
今天的台灣英雄:陳永春運轉五分車重現江湖
部落格教學效益大 專家教你怎麼用
關注全球暖化 馬來西亞響應熄燈1小時
全台今有雨 北台灣降雨機率高偏涼
關注全球暖化 法國200多城市熄燈一小時
MLB 王建民小聯盟出賽 5局失4分
去年北京奧運前上合組織協查97件反恐案
索尼易利信網賽男單 盧彥勳2輪止步 莫瑞晉級
得票不如預期 蔣乃辛:政府沒有明確回應民意
索尼易利信網賽女單 威廉絲姊妹雙雙晉級
彭博啟動市長連任之路 成立競選總部
迎世運 高市路平專案人手孔減少逾5成
馬總統主持中樞春祭 莊嚴肅穆
英政府救存款人 蘇格蘭最大房貸機構將出售
尹啟銘預言 簽ECFA 台灣GDP將增1.374%
金廈泳渡擬清除軌條砦 廈門市長：好事
追思鄭南榕 葉菊蘭：衝突仇恨都應化解
響應地球一小時熄燈活動 紐西蘭用電量降3.5%
駐洛城經文處接獲通緝公文註銷黃芳彥護照
反對深澳建卸煤碼頭 護海灣救台灣活動登場
葉菊蘭：北市補選 人民給國民黨一大警惕
世界最強電腦病毒Conflicker愚人節再變種
英勇精神獲殊榮 中市義消傅家森入祀忠烈祠
台灣4月底可望揭開灰面鵟鷹遷移路線全貌
產經新聞：伊朗專家正在北韓協助火箭發射
劉揆：一定全力做好就學安全網
NCAA維大淘汰匹茲堡 康大刷下密蘇里分晉4強
傳間諜衛星拍到北韓火箭頭 無法辨識裝載物
上街募集擁抱 台中青年用創意關懷弱勢
海洋大學傘鞋守護神葉文雄 46年不畢業
80名台灣機師投效大陸 遠航最多
看球放輕鬆 研究：超級盃落敗提高球迷死亡率
阿諾帕瑪高球賽第3輪 歐海爾領先伍茲第2
香港多個團體祭拜國父及革命先烈
4月就博會 劉揆：提供4萬個職缺絕不縮水
中國紅十字總會會長彭珮雲今首度訪台
郭台銘建議畢業生早入職場 勇於面對危機
慈濟辦實業家靜思生活營 悟簡單務實生活
總分207.71新紀錄 南韓金妍兒榮登滑冰后座
交流單騎心得 陳其邁創辦倉庫自行車學校
馬總統：推動農村再生 鼓勵青年返鄉打拚
圖博之友：盼佛教高僧關懷藏傳佛教處境
迎世運 兒童版相撲健力表演殺底片
周美青看中職 送彭政閔簽名球
世界佛教論壇大陸開幕 明移師台灣
茂德明天公布ECB收購結果 盼儘速完成增貸
捍衛美麗海洋 八斗子民眾以行動保衛生機
支持劉文雄? 民進黨要結合反對力量
中國出口貨櫃運輸市場貨量成長乏力
大專院校創意宋江陣頭賽 實踐大學奪冠
痞子英雄將上檔 周渝民化身痞子警察
大甲媽回鑾 信徒夾道歡迎場面盛大熱鬧
挑戰自我全盲陳傑閔參加教師檢定考
蔡英文：517為失業上街頭 抗議政府無能
五月天創團10周年 號召9樂團馬拉松熱唱
年底縣市長選戰 整合問題考驗國民黨
省電30%領2千 環保署:尚在評估
載運觀光客俄國太空船 與國際太空站接合
教廷委員會下週開會 檢視與中國關係
歐盟外長信心喊話 支持巴爾幹半島國家加入
印尼巴布亞地區發生規模6地震
馬國前總理馬哈地稱將重返巫統
推廣自然農法 原民博士生瓦旦創農業奇蹟
80歲耆老學電腦 泰雅青年提升部落數位科技
畢業回鄉 尤瑪製作部落地圖傳承泰雅文化
教育新藍海 部落格輔助教學潛力大
部落格輔助教學待推廣 尋找典範當務之急
旅菲台僑婚宴 游錫（方方土）祝賀驚四座
立院31日處理就保法 藍營版失業給付1年
LPGA鳳凰城高球賽第三輪 曾雅妮躍第7
攸關中縣市升格 地制法排立院議程待表決
德政府將收購海波房地產控股8.7%股權
紐約時報：加拿大研究員發現大型電腦間諜網絡
開平餐飲學校聽障學生 蛋糕技藝競賽獲佳績
安利第3團抵台中港 遊日月潭訪中台禪寺
廣東5‧1長假叫停 旅行社爆退團潮
扁案 陳水扁本週將與辜仲諒林百里對質
原夢青年計畫募集認養人受挫 盼尋愛心民眾
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
人間蒸發10多年 豬哥亮意外現身又搞失蹤
深圳戶籍居民赴港遊4月起開放多次往返
港府預計清明及復活節890萬人進出香港
河南大學成立豫台關係研究中心
立院31日院會 擴大公建案地制法受矚目
開拓新市場 金融業第二季聚焦兩岸MOU
首季急單延燒 NB代工廠第二季不看淡
半導體業第2季業績將全面回升 季增逾2成
鋼鐵業第二季能否復甦 需求是關鍵
太陽能產業第二季盼從谷底見到希望
中國農村改造5月發酵 塑化業第二季看好
面板業第二季出貨展望樂觀
3月份中國信貸規模不減 利率有下調空間
LPGA鳳凰城高球賽 曾雅妮躍居第七
與李界木對質 將成扁是否有罪關鍵
解決經濟難題 中國推科學發展觀學習活動
陸委會：ECFA是台灣突破經貿封鎖必要手段
嬌生產品北京用戶患者家長將提起訴訟
從愛心筆聊到投資精油 軍人遭盜領近13萬元
中國人民銀行行長籲改革國際金融體系
易利信網賽 盧彥勳直落二不敵安德列夫
全方位服務 生產力中心設戀愛結婚幸福團隊
422地球日 環保團體邀民眾加入綠世代
經建會:與產業合作 研發次世代通訊技術
陸委會：簽訂證券MOU 不表示得以投資陸股
景氣嚴峻 國發基金放寬震災貸款期限利率
中國農民工總數逾2億2500萬人
房地產仲介商槍擊案 1男子羈押禁見
打擊暖化 華府4月底舉行主要經濟體氣候論壇
住宅地震險費率4月調降 降幅7.47%
中國大陸將公布新的醫改方案
表揚優秀自強兒童 家扶:寒徹骨必得撲鼻香
劉揆今初見貓熊 驚訝原來好大
南縣長提名 李葉尊重黨中央陳唐山參選到底
勸進劉文雄？民進黨：基市已徵召林右昌
周錫瑋主持春祭 張明華入祀台北縣忠烈祠
易楚寰不敵本村 日本職網未來賽居亞
美日計畫在綠能八大領域共同研發高科技
家扶表揚自強兒童 23人各有感人故事
美媒披露拜登女兒疑涉吸食古柯鹼
顏慶章:所提質疑若有解 願參加ECFA宣導團
廣東珠海擬投資興建台灣風情街
民眾請求公廁找失物 高市員警逐間搜尋完成
環境培養興趣 小學生不補習成英數達人
馬總統：簽ECFA 歡迎不同意見暢所欲言
火金姑飛舞 富源森林遊樂區螢火蟲季將登場
中國國航客機在北京撞上空橋
中央存保31日與慶豐銀不良債權得標人簽約
中國進出口銀行與美洲開發銀行簽備忘錄
中國大陸和諧號列車事故 車頭裂開
外交部：黃芳彥護照註銷 返國可發證明文件
西寧派出所傳遭攻擊 2公安受傷
陶博館甕藏春之梅 品嚐鬱金香脆梅甕飯
香港少年模仿恐怖份子製炸彈 差點炸爛整隻手
國稅局將進行春季訪查補教業者作業
以色列八旬老翁駕車狂飆遇警受罰
ECFA座討會 與會業界籲速洽簽
台銀信用卡循環息低 高風險客戶不一定核卡
蒐集社會對話 研考會願景2020網站擬開站
黃金週線收黑 分析師：短線震盪難免
台灣海峽發現巨大海底沙漠
ECFA洽簽 經長:已與對岸接觸 擬設退場機制
日擬減免贈與稅 鼓勵高齡人士協助兒孫購屋
三鐵共構 房仲業:南港經貿園區房價抗跌
歐巴馬先祖家鄉 愛爾蘭小鎮期待貴客造訪
捷運鐵道共構百貨營收亮麗 北縣百貨跟進
南京中山陵進行第2次大修
近80%受訪港人認為中國未來可取代美國地位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
部長職僧多粥少 以聯合黨自家人擺不平
激發數學原創力 中研院士丘成桐辦數學獎
4月就業博覽會 4.3萬職缺需大專以上學歷
旅遊市場低價充斥 專家籲消費者慎選產品
宋楚瑜訪河南參加黃帝祭典
中職 廖于誠負傷苦撐 象7比0完封獅
縮短數位落差 北縣產官學齊努力
國民黨第2波縣市長提名登記 台東縣受矚目
關懷弱勢 馬總統允通盤檢討身心障福利
保護安全 中市著手擬改建耐震不足校舍
歐普拉南非女校又傳性醜聞 校譽再度受損
天津遊客為省1元人民幣門票 破柵入內
中職La New熊首局拿8分寫紀錄 擊敗興農牛
亞巡賽泰國黑山名人賽 呂偉智第8名
羨慕弟弟哈利 英威廉王子盼派赴阿富汗作戰
蔡英文：台南縣長提名人選本周宣布
抗不景氣 超商紛推省錢折扣搶食早餐市場
勸進劉文雄？ 林右昌：媒體張冠李戴
預防腸病毒 call-in防疫小學堂闖關拿獎
天津新建國際郵輪碼頭
亞巡賽泰黑山名人賽落幕 呂偉智並列第8
求職難 愛滋感染者最怕員工體檢驗愛滋
世界花式滑冰錦標賽 南韓金妍兒風光封后
劉文雄：見過蘇嘉全 純聊天沒談選舉
優人神鼓扣人心弦 以觀眾掌聲難歇
防北韓飛彈 日愛國者三型防空飛彈部隊出動
籲取消民進黨黑名單 陳滄江見廈門市長被阻
產經新聞：北韓還打算試射彈道飛彈
馬總統造訪黃俊雄 期勉發揚光大布袋戲
停電頻繁 全球熄燈活動 印度人視為冷笑話
換跑道 議長莊啟旺宣布競逐高市長
經部：新鄭和拓銷 今年出口成長目標2.1%
中國官媒：青海西寧派出所襲警不涉藏民
不景氣衝擊社福邊緣人 獨居長者三餐堪慮
歐巴馬將出席倫敦G20峰會 逾500人隨行
ECFA首場官辦座談 國內溝通跨出第一步
廈門市長：小三通還有很多領域可先試
北縣千人管樂大合奏 風雨中完成超級任務
香港逾2千人遊行抗議警方擊斃尼泊爾裔港人
中市千萬豪宅得主出爐 幸運市民將入住
健康烘焙挑戰賽 麵包組及餅乾組冠軍出爐
簽訂茂德30億元聯貸合約 張秀蓮：會努力
媒體續爆料 劉海燕曾與澳洲卸現任總理吃飯
因應北韓試射火箭 日本飛彈發射架部署就緒
歐盟執委：中歐峰會可能5月召開
ECFA座談 兩岸互信與台灣邊緣化論據引質疑
F1賽車澳洲站 布朗車隊初試啼聲 巴頓奪冠
斐外長：拒絕達賴 是想與中國維持友好關係
兩岸經貿正常化 江陳會奠基 盼經ECFA落實
中國網路間諜滲透103國電腦 台灣也遭駭
麥維德夫堅稱 自己是俄國唯一領袖
考試院明年成立80週年 將擴大慶祝活動
蕭一傑日職初登板 1局完美3上3下
保育類魚鷹掛網 幸被金門岸巡隊員救起
秘魯東北2省首長盼加強與台經貿合作
外交部：電腦資料嚴謹防護 未遭滲透
突破邊緣化困境 兩岸ECFA將為其他FTA開路
傳G20峰會提2兆美元新資金 英政府否認
斗六傳銀樓搶案 損失黃金20兩市價50萬元
省電送綠色消費券？環保署：僅初步想法
旅菲華僑舉行大會 慶祝青年節
嘉義出現疑口蹄疫病例 農委會已處理未擴散
重慶客機在跑道準備起飛時故障
付費電視看成人片報公帳 英國內政大臣致歉
全球接力熄燈抗暖化 雪梨起跑檀香山落幕
澳洲政府指責在野黨 企圖煽動反華情緒
北達科他州水患又逢暴風雪 防災工作吃緊
西藏4月恢復入境旅遊
歐巴馬：美軍不會進入巴國境內追擊激進份子
索尼易利信網賽 納達爾過關 楊科維琪淘汰
G20領袖預測：全球經濟2010年底前回春
NBA 黃蜂隊波西球擲裁判 罰禁賽1場
經濟蕭條時期 開心商品暢銷
呂慶龍 : 台灣不可能接受世衛副會員安排
NBA 詹姆斯領軍 騎士102：74屠小牛
索尼易利信網賽費德瑞挺進16強莎菲娜出局
波蘭羽球賽男子雙打 林祐瑯陳宏麟奪冠
嘉義縣爆發疑似口蹄疫病例 撲殺241頭豬
美北卡州療養院喋血8死 45歲槍手被捕
印度推廣各式黃麻織袋 時尚精品市場新寵
索尼易利信網賽 羅迪克過關斬將 挺進4輪
王岐山：大力推進國際金融體系改革
高鐵台中站 4月起推出高鐵快捷公車
北京將出現「台灣街」 士林夜市10月亮相
LPGA鳳凰城高球賽韋珀封后 曾雅妮並列第4
尹啟銘預言 簽ECFA 台灣GDP將增1.374%
駐外人員言論不當 新聞局今處置
周錫瑋輸蘇貞昌36%？吳伯雄：沒那麼差
昔日殺戮戰場 古寧頭雷區祭拜亡魂
省電30%領2千 環保署:尚在評估
謝長廷：公務員若有省籍問題 不可原諒
ECFA已與大陸私通？陸委會:研討會交換意見
公股10%以上金融機構合併 需經立法院同意
319槍擊案 李昌鈺：扯到政治就解釋不完
台銀若與RTC談妥 將接手慶豐銀
獲利了結 台股大跌184.65點
中獎太多「凍未條」 台彩高層今拜神還願
回歸後 香港特區官員首度來台
Skype擴張版圖 iPhone與黑莓機也能用
遊戲新幹線及智凡迪副總經理林榮一升任總經理
台彩董事長尚瑞強赴中和烘爐地還願 祈求年度業績目標圓滿達成
牌照稅分期刷聯邦 愛車SPA、COACH包犒賞您
第一金投信獲得臺灣菸酒代操標案 基金資產規模逾千億元
Visa歡慶在台發卡20週年 推出首支全球性廣告宣傳計劃
木星資產：關注中國市場崛起、氣候變遷、人口老化 從趨勢中找尋投資商機
摸八圈拼就業 《麻將大悶鍋Online》徵麻將顧問月薪36,000元
英國名校划船賽 牛津力克劍橋
歐巴馬即將揭示拯救汽車業方案
美財長：金融紓困資金尚剩餘1350億美元
智利南部海灣 1500隻企鵝暴斃
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美北卡州驚傳療養院槍擊喋血 6死3傷
傳通用汽車執行長即將辭職
約旦皇室愛犬命危 以色列獸醫搶救罔效
降雨趨緩 台灣北部東北部天氣較涼
今天的台灣英雄：林建成工作讀書一身是勁
象牙海岸足賽釀人踩人事件 19死數百傷
台股開盤下跌27.80點 為5362.90點
中國學者指超主權儲備貨幣是理想目標
獸父哥倫比亞版 強暴親女20多年生下8子
中國擬調整核電發展規劃 建立鈾儲備體系
「怪獸大戰外星人」 登上北美票房冠軍
社區最後1哩服務 天母市民小巴11路明上路
中俄修訂界河航行規則
景氣衰退來襲 日本2月工業生產下滑9.4%
中國退休高官貪污判8年 發現漏罪再加7年
從黃帝到孔子 中國各地出現公祭熱潮
台股跌美元強 新台幣盤初重貶逾1角
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
獲利了結賣壓出籠 DRAM股爆量震盪
查維斯展開中東亞洲之行
推廣華教 休士頓成立華語文數位學習中心
因應經濟危機 標緻汽車撤換執行長
藝人吹復出風 粉絲既期待又怕空等待
中國中部6省會將建半日交通網
福建新規：不同級別醫生主刀不同手術
李明博反對以軍事行動應對北韓發射導彈
OECD：2010年底前失業率恐直逼10%
權值股賣壓重 台股震盪走軟
花大錢蓋北川地震遺址博物館惹爭議
馬總統：將與大陸美國簽引渡協議
推動微型保險 陳沖:預計6月底前提規劃
大陸中石化去年營收7兆2600多億元
今年前2月中國電子製造業出口繼續下滑
動物受虐比喻為二戰大屠殺 德法院下達禁令
南韓2月份經常收支呈36.8億美元順差
周錫瑋民調輸蘇貞昌？藍營：數字有問題
星學者：勿奢望新加坡經濟今年能回彈
上海學者提醒赴台遊勿取消最低團費限制
施政民調差？周錫瑋：有心人士刻意放話
山西事故頻傳 官員多不願就任
內政部協助未成年人辦理監護登記
北京學生偽造台灣身份讀名校被逮
慘絕人寰 美麻州男子手刃兩胞妹一刺死一砍頭
幾乎無選擇 分析師：中國將繼續購買美公債
阿諾帕瑪高球賽 伍茲再見博蒂贏得復出首冠
網聚遭盤查 議員指侵犯人權 警方釐清經過
美研究：抗膽固醇藥物降低40%血栓機率
美官員：白宮要求通用汽車執行長辭職
風力發電潔淨 金屬中心助業界開發相關設備
中國央視新址再生事故 工人墜樓身亡
NCAA 北卡與密西根州大勝出 4強完整到位
西藏總人口287萬 其中藏族270萬人
世界佛教論壇500多位高僧南京搭包機赴台
花卉展再摘冠 斗六天母蘭業技術獨到
王如玄:台灣失業給付發放尚稱嚴謹
24萬多人未領消費券 郵局籲返鄉掃墓順道領
查洗錢案 特偵組今傳喚林宗勇等到案
陳沖:擬指定會計師事務所查核發卡行利率
不滿家禽電宰政策 逾千業者抗議提三訴求
擔心密室政治 綠營要求公開討論ECFA
蒙特內哥羅大選 朱卡諾維奇壓倒性連任總理
墾丁音樂季 警方將動員上千警力抓毒
美元走強 新台幣中午重貶1.21角
公設土地疑遭盜賣 中市華夏二村住戶抗議
農委會:家禽屠宰產業升級政策 不走回頭路
南北韓將力爭南非世足盃亞洲區預賽權
瀕臨絕種褐林鴞落難 疑遭猛禽攻擊
台電可發行無擔保公司債？ 經委會保留協商
成醫:利用檸檬酸 降低結石的機會
傳歐巴馬給予通用汽車兩個月重整期
陳沖:G20開會對全球股市有重要影響
出現首例本土性登革熱 高縣府清除孳生源
宜蘭台7線89公里災害路段完工 31日通車
MySpace在日本推出網路卡拉OK
民間團體指集遊法越修越嚴 表達反對
吳珈慶移籍新加坡 戴遐齡：遺憾
引渡與駭客入侵議題 陸委會:江陳會會談到
澳洲反對黨批評總理陸克文是中國大使
高市公車捷運接駁 4月起免費變半價
原住民語認證放榜 合格率61.8%
不一樣讀書會 高市自然讀書會辦走讀城市
千葉縣知事選舉挫敗 民主黨小澤處境困難
台股收盤跌184.65點 為5206.05點
研究：多打動作派電玩遊戲可增進視力
羅東大地尋寶活動 體驗定向運動樂趣
瑪丹娜擬領養馬拉威孩童 再掀國際收養爭議
威力彩中太多 台彩備償獎金透支
南大聯合簽約 和4校1研究單位合作
台股開低走低 跌184.65點
李昌鈺：兩岸應加強合作打擊犯罪
4月台指期收跌181點 逆價差31.05點
人民幣反轉走升 中國再現熱錢蹤影
綠委指政府美化失業率 藍委：言過其實
星報：中共西藏策略清晰化 改對話為對抗
救失業 中科產學訓結合產業界5月大徵才
北京學者：判斷中國經濟是否觸底仍過早
4月電子期收跌6.1點 金融期跌37點
寶山淨水場擴建通水 總統倡導生活節水
世維大會：中國強迫近百萬維族人接受清查
中國因應經濟危機 需救市與改革並行
通用證實撤換瓦戈納 總裁韓德森接執行長
6年駐軍宣告結束 英軍將展開撤離伊拉克行動
高縣高中老師涉猥褻女學生 人本要求解職
轎車追撞車毀人傷 劉翔因代言也遭起訴
中國與阿根廷簽署貨幣互換框架協議
北韓發射火箭在即 美在南韓部署反飛彈船艦
立院初審 廢止原民敬老津貼暫行條例
恐怖攻擊再起 巴基斯坦警校遇襲至少20死
3月失業給付緩和 畢業季失業恐增7.3萬人
北市環保局：e化科技大結合 髒亂無死角
立委提案籲銀行提領登記門檻回復為100萬
通用克萊斯勒重整計畫遭駁回 恐走破產一途
5844位大學以上應屆畢業生想當啃老族
呂文生代言宅急便 直呼廣告演員真不簡單
愛心跨越信仰 蓮友會贈醫療車給聖母醫院
恆生銀行指大陸應推更多措施刺激私人消費
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台股大跌184點 三大法人賣超43.89億
調查:上班族投資基金 忍受虧損幅度約25%
美財長蓋特納：有條件支持美洲開發銀行增資
立委盼提高運彩獎金支出率 戴遐齡:再研究
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清明燒紙錢不夠看 紙假牙在馬來西亞大賣
電影配樂大師莫里斯‧賈爾逝世 享年84
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墾丁春吶 中央地方衛生單位聯手打擊毒品
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花蓮10童染泡疹性咽峽炎 衛生局監控疫情
大陸青年學者：兩岸和平發展尚處初級階段
中俄日韓4國陸海聯運航線試運行
西藏發展需克服3大問題
嘉市志願服務中心揭牌 打造健康城市
新台幣兌美元貶2.36角 收34.015元
保護地球從身邊做起 雲林表揚環保績優單位
領袖盤算各不同 G20高峰會可能淪為大拜拜
外資上週買超143.87億元 買超元大金居冠
反對低放射性廢棄物進駐台東 社團陳情
不景氣突圍 醫師為患者打造物美價廉整牙
家扶6百社工員 將用專業服務慶祝社工日
南縣副縣長顏純左：我選縣長爭議最小
特生中心保育教育館 每週二學生免費參觀
若無長期軍事經濟承諾 阿富汗將得不到安全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸踩線團225人來台 考察台灣旅遊資源
兩岸紅十字會長簽備忘錄 加強合作交流
建研所：房產景氣持續下修 宜審慎因應
世界佛教論壇移師來台閉幕 星雲接機
胡志強：與台中市民有約 不會參選北縣長
拒接生爭議 桃園衛生局處分醫院醫師
金門技術學院研究所招生 報名4月2日截止
去年第四季房產景氣7分 連續兩季藍燈
為處理海外事業 郭銓慶聲請解除限制出境
中正大學築夢園BBS站 推出1元優惠券
展示室蔣中正事蹟功過並陳？教部：待討論
TMC合作對象確定？ 經部擬延後公布
熱島現象 從東京郊外看到東京鐵塔天數增加
蕭副總統：經濟大環境還未完全底定
楊丞琳代言線上遊戲 自嘲殺很小
民進黨北縣議員初選參選人號次 抽籤敲定
統一夢時代響應大學生實習計畫 留用實習生
李成家：生技基金應革除過去弊病
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爭取縣市合併 高雄縣市政府提合併建議書
世運主場館驗收 5月移交體委會
國民黨台東縣長初選 饒慶鈴率先表態
清明掃墓 高縣府：避雜草防恙蟲病上身
防治登革熱 高市要求落實一里一日清
千萬豪宅得主不願曝光 胡志強籲尊重隱私
有線電視數位化機上盒免費？業者有異見
高雄園區接中山高聯絡道通車 交通更便捷
炸臭豆腐濺油傷客 攤販業務過失傷害遭起訴
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以官銜投書內容不當 新聞局秘書潘舜昀申誡
新生高架橋封橋 交通局籲提早出門免塞車
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房市景氣已觸底？張金鶚：還看不到
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杜紫軍接任工業局長 對日後挑戰作好準備
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食品含西藥成分 北市衛生局查獲3件
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國家發明創作獎甄選開跑 總獎額1360萬元
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高縣捷運分攤款欠30億 高市盼儘快償還
再減資？ 中華電董事會 4月底討論
人本指涉性騷擾老師將遭解聘 校方不證實
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黃國倫寇乃馨連袂上節目 抱抱認了戀情
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卵巢異常難懷孕 電灼術助孕成功
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MLB 郭泓志投1局 被擊出2支安打失1分
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房市動向調查 廠商對2009全年景氣仍不看好
周錫瑋大輸蘇貞昌？吳敦義：沒看過此民調
犯罪手法日新 兩岸共同打擊犯罪更形重要
中等學校自由車錦標賽公路賽 優勝名單出爐
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北美館世外桃源展 引入龐畢度館藏
黃子佼新戲為愛發電 隋棠女王飾演雙胞胎
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環署：媽祖遶境8天 資源回收52公噸
新聞局：盼郭冠英明天親辦離職手續
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車安中心明掛牌 車測中心不再球員兼裁判
經長:重大政策須與經部溝通 尚未獲TMC報告
經典賽落敗 棒協召開技術改革研討會
拈花微笑聾劇團演出 周美青到場打氣
英國風行無神論 逾10萬人揚棄基督教信仰
拿到新加坡藍卡 吳珈慶：未來動向仍未知
1月對大陸順差8年新低 出口比重衰退創新高
基洛夫芭蕾暨交響樂團 4/2高市登場
王令麟獲交保北檢抗告 高院今駁回
謝國樑：K他命應改列第2級毒品以遏止氾濫
缺乏合理醫療照護 大陸尿毒病患自力救濟
省錢又好玩 馬來西亞青年用青年旅遊卡遊台
企圖以信鴿傳遞手機到監獄 遭巴西警方攔截
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竹縣南市東縣 國民黨公告黨內初選登記
斯里蘭卡海戰 叛軍24死 海軍1死
財部：外銷品出口退稅 取消最低金額限制
棒球振興計畫報院 體委會4月1日向劉揆報告
白宮向克萊斯勒下最後通牒 飛雅特股價大跌
歐巴馬歐洲破冰之旅任務艱鉅
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與美中簽署引渡協議 法務部：積極努力中
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美密西根州長：通用汽車CEO是代罪羔羊
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第098026期威力彩開獎
友達：加強承包商管理 避免意外發生
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