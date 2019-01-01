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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高師大藝術季 拋開傳統企圖掀起學習新風潮
第4季淨損13.8億歐元 維芳迪去年淨利萎縮
國會召委之爭埋心結 朝野互動現隱憂
天安門母親促兩會代表為平反六四仗義執言
失業未緩和 高市持續為待業者找尋工作機會
史上最大虛開發票金額382億 補罰229億
王金平提立院設兩岸小組 馬總統保留
斐ANC大選名單 朱瑪與莫特蘭德分列一二名
看國片兼作公益 只需100元或捐發票
卓伯源完成彰縣長初選登記 揭示3大目標
樂活風 便利商店餐飲業者紛推健康飲食
伊拉克很快就得自行面對不確定的未來
幾內亞比索參謀總長身亡 總統也遭殺害
劉家昌若購屋 胡志強：中市房價令人心動
聯合國報告：捕魚業應為氣候變遷做更大努力
疑似獵槍走火 排灣族1獵人下顎遭轟碎死亡
歐洲三大股市 開盤下挫
中國工商銀行與15家台商簽融資合同
消費券抽獎活動 採訪記者當場成轎車得主
高市訂圖博日 310遊行並升雪山獅子旗
台灣大哥大推小筆電 跨足3C消費電子市場
北北桃聯合辦海葬 周錫瑋籲北桃首長送行
3年5萬產業人才方案 非自願離職者明起適用
南韓外交部將西藏列為限制旅遊地區
氣候異常 宜蘭2月份平均溫創新高
台中市親子植樹嘉年華會7日登場
專家預期更多台資企業在港上市
俄國大亨再度受審 政治因素受關注
史豔文登台40年慶 將全國巡演促祥和
高市長青學苑開學 百歲人瑞當學員
1月份中縣降雨明顯偏低 黃仲生籲節約用水
新台幣貶2.24角收35.174元 創22年新低
大陸政協明開幕 委員最關心經濟問題
台北縣消費券摸彩 第一波4萬多投件
中共建政60年 官方將邀台灣人士參加慶典
日月潭孔雀園完成整修 200多隻孔雀鬥艷
榮總輔具裝配維修金門巡迴服務 3日展開
助身心障礙者求職 高市擴大職技訓練班
澎湖博弈湖西鄉宣導 反賭聯盟遭鄉代嗆聲
摩根富林明證券總座高桂卿轉任投信總座
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更正報)
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
星一大學生刺傷副教授後自殺身亡
毒奶粉陰影 5成多大陸民眾少吃乳製品
公平會3月下旬辦加盟資訊揭露規範宣導
助求職者找工作 高市府發放愛心救業卡
國際扶輪公益新聞獎 3/20至4/10報名
原油價格暴跌 亞洲生質燃料致富夢碎
泰國觀光簽證5日起免費 自由行萬元有找
引導迷航鯨鯊出海成功 南市鯨豚搶救待努力
公路客運業者提運價補貼 交通部審慎考慮
抗旱 屏東牡丹水庫可供應到雨季
前俄國首富身陷牢獄 因新指控再度出庭
上海涉台學者：兩岸框架協議事緩則圓
日本上月新車銷售量大幅下滑
2月氣候異常 專家：宜蘭農業不受影響
高階將領財產申報 林鎮夷彭勝竹存款逾千萬
新台幣破35元 工商界：可接受 但物價恐漲
兩岸擬合辦世界佛教論壇 佛教領袖祈和平
大陸政協明開幕 劉翔連續2年不出席
學產基金低收入戶助學金 受理申請至31日
衛廣法公聽會 倫理委員會受理項目討論熱烈
中國式國會非民選 何時民主難預期
王怡仁納豆代言線上遊戲 仙女姥姥大對決
李顯龍：新加坡今年經濟成長可能萎縮8%
保障聽奧選手安全 客房加裝震動器警示燈
新台幣貶值 房仲：投資不動產保值兼節稅
李居明上班第一天：恐慌 希望彈性打卡
湯火聖無意選投縣長 綠營可能徵召賴燕雪
經典賽前記者會 中華隊將全力以赴爭佳績
台幣貶 進出口商避險 盼政府協助穩定匯率
民進黨中市議會黨團幹部交接 藍綠齊聚一堂
台幣重貶 食品業：自行吸收 苦撐待變
證交所：集中市場外資上周賣超80.56億元
2員警藉端勒索未遂 更一審判刑5年1個月
歐洲空中巴士總部否認中國取消訂單傳說
營建署:老舊建築整建改善外觀 可申請補助
縣議員當場心肌梗塞 陳肇敏:國軍都要會CPR
喇嘛示威爭宗教自由 四川賽格寺遭公安包圍
扁羈押抗告成功遭批 高院籲尊重審判獨立
降息效應 2月主要都會住宅市場價平量增
王金平:ECFA事前與立院溝通 方式可再研究
高市登革熱境外移入病例較去年同期增加
角逐百里侯 國民黨彰縣竹市29日初選
印度解除中國玩具進口禁令
澎湖湖西鄉博弈說明會 學者分析利弊
匯豐銀行去年淨利大跌70%
提醒旅客北高有機可搭 華信降價促銷
馬總統盼任內進一步提升民主法治水準
新台幣重貶 鋼鐵業利弊互見
內政部：低收入戶審核條件未緊縮
印度選委會宣布國會下院選舉日期
不涉名稱載示 兩岸故宮推8項實質合作
高盛：回台資金動能減弱 拖累新台幣重貶
伊朗再度否認發展核彈
去年台灣對中國貿易順差 7年來首度負成長
擴大公建砂石需求增 政院：增加進口因應
倫敦股市早盤重挫至近6年新低
巴西家庭裝置數位設備成本提高
政協官員指網路對大陸社會有正面影響
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
北京故宮借展台北雍正大展 為君難璽等37件
奧斯卡加持 日片送行者票房衝破13.8億台幣
日民主黨魁只要第七艦隊 值得台灣關切
第098043期今彩539三星彩四星彩開獎
台幣短期恐續貶 不排除貶破彭總裁底線
緋聞錄音帶不起訴 吳敦義聲請再議遭駁回
今年1至2月車市3.7萬台 年減25.9%
僑委會文化訪問團抵菲 藝術交流找回老朋友
記者詢問六四問題 大陸官媒網站不刊登
匯豐銀行傳利空 FTSE 100跌到6年新低
第098018期威力彩38樂合彩開獎結果
米其林指南出刊 一家巴黎餐廳晉三星級
不一樣的趙啟正 顛覆中國政協發言人形象
女性漏尿困擾 人工網膜根治
圓明園文物拍賣 抵制法商行動尚不明顯
美軍首長：伊朗擁有製造核彈足夠物資
國立大學校長首度申報財產 存款多債務少
港拍賣行指投得獸首不付款人是佳士得熟客
投保中心：受理中探針投資人委任求償登記
律師：吳淑珍明出庭 3/7接受特偵組就訊
中國買主得標不付款 佳士得不做評論
星導演梁智強來台宣傳新片 兼做愛心公益
再紓困AIG集團 美政府將提供300億美元
科學家研發出新型禽流感疫苗
英2月製造業就業人數與生產 雙創歷史新低
佳士得拍賣圓明園文物 大陸網友不滿
新台幣貶破35元 未來走勢受韓元牽動
金融風暴下 北京擴展金融街
中國下半年將推出乳品品質安全國家標準
台東縣議員施向青心肌梗塞 晚間拔管往生
兩岸聯手追流落海外國寶？鄭欣淼：好建議
投資人對銀行疑慮加深 亞股幾乎全面重挫
經典賽熱身賽 中華隊6:7輸讀賣巨人
希拉蕊：援助加薩必須與和平攜手並進
AIG第4季虧617億美元 美企業史上最高
茂德：ECB公開收購尚無結果
第098018期威力彩頭獎1人獨得4億元
幾內亞比索總統遇刺 西非民主受到重創
第098043期今彩539一人獨得800萬元
幾內亞比索總統遇害 非洲聯盟嚴詞譴責
巴勒斯坦領袖：無和平 光援助仍不夠
佳士得拒絕評論中國骨董拍賣爭議
大陸旅行業代表團遊高市 搭船暢遊高雄港
中華隊6：7敗給巨人 總教練滿意選手表現
教育部明產學合作捐贈儀式取消
麻生：北韓發射衛星將引發聯合國制裁
中國官方發表西藏白皮書 籲達賴棄藏獨
三月暴風雪 華府宣佈進入下雪緊急狀態
獲利暴跌 匯豐銀行急籌180億美元資金
暴風雪襲擊美國東岸 紐約積雪逾呎
金融業巨擘HSBC與AIG 再遭鉅額虧損打擊
報復總長遇害 幾內亞比索部隊刺殺總統
金融股重創 歐股收長黑
米其林指南給予英國名廚師藍塞兩顆星佳評
幾內亞比索總統雖遇害 軍方否認發動政變
聖羅蘭合夥人：文物拍賣破局恐因中國作梗
大紐約地區雪封大地 公立學校停課
信心潰散 道瓊指數跌破7000點關卡
買主拒付款 鼠首兔首銅像藏家將自己保存
希拉蕊抵以色列 磋商中東和平進程
歐巴馬提名塞比留斯出任衛生部長
歐麥特卸任在即 以色列檢方擬起訴
AC米蘭想盡辦法延長貝克漢出借期限
幾內亞比索總統遇害 國際籲恪遵憲政秩序
幾內亞比索總統將領被殺 非洲人：受夠了
英相啟程訪美 盼加強合作解決經濟危機
美國最大金主 中國持有國債7274億美元
資深歌手王子 透過零售商Target出新唱片
上任半年 房地美執行長閃電請辭
台幣貶破35元 彭淮南信心喊話
查維斯叫歐巴馬勿多管閒事
中國兩會豋場 動員安保人員60萬
造船業1月全球訂單僅9艘 中國獲5艘
立院成立兩岸小組 總統府不同調
本土社團 14日凱道召開民眾大會
鄭瑞城:政府補助項目 學校不應向學生收費
排黑條款改四次 綠營譏無反省能力
台灣蘭花狂銷聖露西亞 將進軍加勒比海
簽ECFA走向統一? 劉揆：不可能的事
勞委會提供創業諮詢與貸款 盼打破不景氣
代表處舉辦台灣之夜 加國政要雲集
南縣府面試徵才152人 6日公布錄取名單
高院只會撤銷發回更裁 司法程序是亂源?
王建煊請吃牛肉麵 監委吐槽不好吃
調查詐欺案雅虎不合作 比利時罰244萬台幣
抑制二氧化碳排放量 高市通過碳稅條例草案
蔡守訓陳水扁無宿怨 扁聲請移審遭駁回
另類台灣之光 高職生巧手設計飾品行銷歐美
看見希望食物券 陳菊籲各界資助
失業族會打麻將 可報名麻將比賽裁判遴選
又一華人入閣 僑界酒會祝賀陳遠美
羅福星成仁95週年 馬總統主祭
政協開幕 賈慶林:抓住台灣政局重大變化及難得機遇
扁：總統任內捐10億 不接受污名化
網路危機四伏 小筆電或將成駭客最愛目標
屢傳不到 黃芳彥改列被告
辜仲諒赴大陸 境管通報未限制出境
加保700萬 劉家昌解除限制出境
12指腸也會結石 20年來首例
徵才／台水公司徵30名專案監設員
台幣貶值 海基會認有助於台商回流
微軟數位鳳凰2.0 培訓婦女創業家
巴基斯坦：印度是伏擊斯里蘭卡板球隊元兇
證交所3月下旬舉辦金控、金融、保險業、證券業「可延伸企業報告語言(XBRL)分類標準公聽會」
萬事達卡：台灣女性進步指數名列亞太倒數第四 僅高於日、韓、印
證交所再赴星港招商 再提ETF及權證合作計畫
台灣PMP人數2008年躍居世界第八 PMP協會提四大建言解決失業潮
簽證免、外幣貶出國旅遊大利多 易遊網加碼推「買香港、峇里島送免費簽證」
地院裁定延押陳水扁 扁辦：無法接受
劍湖山王子大飯店TEA LOUNGE 全新打造繽紛午茶派對
新光人壽彈性調整不動產 將出售信義A11大樓
打造女性健康防護網 國泰人壽推出「寵愛女人終身保險」
國際油價重挫 紐約輕原油跌破每桶41美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英特爾與台積電宣布策略合作 生產Atom晶片
全球半導體元月銷售額較去年同期萎縮28.6%
美股指數創12年新低 道瓊跌破7000點
金融利空頻傳 國際油價再挫
利空不斷 倫敦股價指數跌逾5%創6年最低
巴西美元再升值 匯率創去年12月以來新高
ITU報告：台灣固網電話費世界第2便宜
巴西匯豐銀行獲利創新高 排除裁員可能
MLB熱身賽王建民初亮相 2局無失分
85%加薩巴勒斯坦人每日可用開銷不及2美元
歐巴馬貿易代表提名人報稅錯誤 參院起波瀾
鋒面頻繁 未來一週北部東部天氣不穩
阿里山櫻花季將登場 嘉縣公車增開班次
台積電英特爾攜手擴展Atom系統單晶片市場
台股開盤下跌61.46點 為4364.37點
歐巴馬提名衛生部長 展開改革健保之路
中國大陸公民身份證資訊遭洩露情況嚴重
美歐股市拖累 日澳股市開盤重挫
袁健生：馬總統兩岸外交休兵策略已奏效
中國國企2008年政策性虧損1兆4000億
中縣環保局推出清明節紙錢收集袋
聯榮財3號漁船進水 7船員全數平安救回
以色列製造業：國內景氣2010年起漸反彈
不問不說政策過時 美議員促廢止同志服役禁令
ECFA一中市場？賴幸媛：務實措施無關一中
大陸大學出現愛餓族 餓得難受再海吃海喝
與作家共遊金門文學地景 21日舉行
加經濟陷嚴重衰退 去年第4季負成長3.4%
中國文物局：蔡銘超買下獸首是個人行為
獲利回吐 新台幣早盤小升
加西巴士斬首命案 中國移民凶嫌明受審
中國籌組企業團赴歐覓投資併購機會
麼正傑任倫敦奧運中國游泳隊總教練
美東暴風雪學校停課交通混亂 至少5死
強化防颱救災 各縣市將配置中小型移動抽水機
最快明年 上海開定期兩岸直航郵輪
四川地震城市災民年底前全數安置完畢
交大企業校園徵才 30場座談會輪番上陣
全國能源會議北中南東分區會議今天完成
防淹水 656部抽水機將加入防汛大軍
愛情與網路孰輕孰重？ 德國年輕人：網路
金門縣政府短期工上工 報到率9成4
基隆民宅火警 男子遭燒死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北京官員：下半年中國民間需求啟動
歐美股市重挫 台股一度跌破頸線
金融疑慮加深 日經指數跌至26年新低
劉家昌聲請解除限制出境 北檢傳喚出庭
北院審理扁家4大案 下午再度傳訊吳淑珍
音樂家格拉斯與柯恩合作 渴望之書將登台
不景氣要更爭氣 文大免費外語加強班搶手
布希政府涉濫權？美檢座指CIA銷毀92卷錄影帶
研究：電視兒童易患氣喘
逾150名上市公司老總將參加中國兩會
巴拿馬5月大選投票率可望超過7成
廣東仍有46萬外省農民工未找到工作
中國主權海域一半遭侵佔
青輔會提供基金 青年壯遊台灣計畫開跑
雲林愛滋新通報個案降低 減害計畫奏效
促進青年國際參與交流 青輔會專案補助
立委建議設窮人銀行 劉揆：思考推動
澳洲54隻擱淺鯨魚順利脫困
兩岸客家高峰論壇 將邀許嘉璐唐樹備
桃園農改場:龍柏染赤星病原菌 防梨樹感染
消基會抽檢41件免洗塑膠 6件含鉛過量
營建署：3月22日起5天 提供免費掃墓公車
布希政府法律備忘錄顯示反恐可凌駕人權
香港是南韓去年最大貿易順差對象 取代中國
工程會：跨部會研擬對策 解決砂石問題
美媒體：圓明園獸首拍賣事件震驚文物拍賣圈
助失業者耕作度難關 高縣將補助農地租金
國際自由車環台賽彰化站 嚴格考驗選手
竹山農會選舉傳暴力介入 檢拘提1涉案議員
赴英免簽證上路 駐英代表處成立急難小組
NBA韋德加索 獲選東西區單月最佳球員
原民學生族語考試 闈務人員入闈
石門水庫集水區 下午3時人造雨
持續乾旱 南化水庫還剩4個月供水量
豐田集團傳向國際協力銀行申貸2000億日元
美股大跌 日股早盤一度重挫幾失守七千大關
印尼籲設基金協助貧窮落後伊斯蘭教國家
北韓：南韓聯軍司令部應解散
中龍鋼鐵台中港投資案 交通部初審通過
中國報告文學界評選被質疑不公正
湖北南漳縣官員公款吃喝被曝光
節能減碳 北市推出百萬獎勵金抽獎
免洗餐具檢驗標準寬鬆 專家質疑官員失職
中國大陸無所不假 染色蘭騙買家
旅客搞烏龍先報到劃位 卻搭另一航班離台
學者：溫家寶工作報告涉台部分應以經濟為主
劉揆:不同意刪台語認證預算 想辦法補救
國際肥料原物料行情平穩 3月肥料價不調
基隆火警胡姓男子喪命 警方調查原因
洛杉磯長堤港進口貨櫃數量大幅滑落
金融危機衝擊曼哈坦房租 議價空間增大
失業諮商專線獲迴響 中市追加預算擴大辦理
不可思議 伊朗電腦內竟有白宮直升機資料
日將出借外匯存底50億美金協助業界對抗衰退
研究：A型流感H1N1亞型可抵抗克流感
童醫院派醫師協助重度昏迷越勞返國
北市助中小企業融資 首日審核48件7900萬
故宮文物 外交部：義大利爭取在義特展
失業給付延長?王如玄:總統政見一定實踐
剖腹產順便切除子宮肌瘤 婦女免2次動刀
傳日本可能派遣飛彈防禦戰艦前往日本海
旱災應變中心下午開會 決定是否擴大減供
特殊家庭照顧 北市納入男性與隔代教養家庭
巴菲特警告美國債券泡沫化 投資人依然搶進
古巴內閣變動 勞爾卡斯楚起用自己人馬
韓元升值 新台幣午收35.059元升1.15角
賽夏族要自治 耆老4日赴行政院陳情
搶救失業 高市將辦大型徵才
延長失業給付就保法草案 列立院6日議程
創業者小心 格子店售藥品省店租賠罰款
美國商業週刊：波特蘭為全美最不快樂城市
秘魯偏遠礦村山崩 至少13死逾30失蹤
營造美綠家園 林管處7日邀民眾南投植樹
失業人數攀升 花蓮就服站每日百餘人求職
綠營：救經濟 新台幣貶值非唯一手段
匯豐去年淨利重挫 盼現金增資178億美元
維護兩性平權 高市評選友善職場優良事業
台師大與台灣麥當勞攜手 創新產學合作
台股收盤漲9.51點 為4435.34點
腳扭傷民俗療法加劇 醫師:應找合格中醫
聯榮財3號漁船進水嚴重 海巡隊救出7船員
台股開低走高 收盤上漲9.51點
3月台指期收漲37點 逆價差68.34點
朱瑪：當選南非總統不會撤銷本身貪污起訴
巴基斯坦槍戰 8警衛死6板球球員傷
南迴線兩鐵共乘旅遊 最夯兩鐵休閒路線
英情報機構曾深度監視知名攝影師與女演員
經典賽前熱身賽 日棒壇推崇中華隊表現
3月電子期收漲2.95點 金融期跌3.8點
電子點火傳產助攻 台股開低走高收小紅
傳貝克漢將續留AC米蘭 出借至賽季結束
農糧署：3月國內化學肥料價格不調整
大陸評論家：中國隊倫敦奧運金牌數難超40
杭州青島女性幸福感最強
老舊旅社合法但不安全 郝龍斌:限2週清查
電影貧民百萬富翁加持 原著小說Q&A熱銷
毒奶事件影響 天津催乳師市場叫好
河北礦村挖煤下陷 外遷新居磚頭像餅乾
與世界接軌 台東福鹿米獲全球優良農業認證
北院審理扁家4大案 吳淑珍下午到庭候審
全球最棒工作評選最後50人 台灣女子在列
菲宿霧省長：兩岸和緩 鄰國不再為難
巴菲特旗下企業波克夏加入裁員潮
洛杉磯明改選市長 現任市長可望輕鬆過關
荷爾蒙貼片治女性性冷感效果不大且有副作用
北約擬要求中國在與阿富汗邊境開放補給線
三大法人賣超88.57億 台股小漲9.51點
竹縣住宅自有率95.18% 全國第一
屏東林邊鄉兇殺案 男子脖子腳筋被砍致死
圓明園獸首棄標案 專家指恐引起仿效
中國家電下鄉 補貼請款真麻煩
經典賽熱身賽 中華2比13輸西武隊
勞委會調查 今年第2季企業續減僱用人力
美股下探12年新低 亞股早盤持續探底
丁守中建議 12月25日訂為國定假日
義大利參與申辦2016年歐國杯足球賽
熱心市民撥1999反映市政 郝龍斌表揚
各國注視中國人大將提出何種刺激消費方案
以RICH投資自己 抗不景氣求逆轉勝
傳歐巴馬以東歐飛彈防禦換俄國介入伊朗核武
不景氣影響 中正大學就學貸款數略上升
肯定CECA變ECFA？謝長廷顏慶章不同調
廣州台商會長：台企瘦身以因應金融海嘯
中華輸西武 葉志仙表示須加強適應和默契
6年來垃圾焚化底渣 回收價值7.8億元
雲南3成愛滋病病毒感染者未被發現
交大藝文空間推出建築展
阿姆斯壯將參加米蘭至聖里模自由車賽
新台幣兌美元升7.9分 收35.095元
人力銀行：失業要學雞馬牛狗精神 勿放棄
921大樓全半倒判決不一 中市府請示內政部
陳伸賢:5月前石門供水區民生工業用水無虞
開發旗津 專家建議先解決交通
日本太子妃雅子3年來首度單獨公開露面
久旱不雨 高雄地區自來水吃緊
防北韓 日將出動配備SM3防空導彈神盾艦
武漢每天30萬噸生活污水直排長江
扁案 吳淑珍將與陳鎮慧馬永成辜仲諒對質
澎縣議員：博弈說明會 縣府陣容應加強
ECFA不排除陸農產品？府：可引用防衛機制
上海舉辦公益跳蚤市場贊助民工學校
水利署：石門與南竿外 其他地區供水正常
228公園男子舉槍輕生 警追查釐清動機
高市城市芭蕾舞團 7日衛武營藝文中心演出
旅美棒球小將郭勝安 等候機會上大聯盟
加保700萬元 檢方解除劉家昌限制出境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大學10大系所名單 電資商管最受歡迎
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
泰智庫：泰今年經濟成長率恐將逆轉為負1.5%
中華職棒6000轟 球迷盼嘟嘟恰恰投打組合
單孔微創腹腔鏡膽囊切除術 傷口僅1.5公分
世運經費暫凍結 體委會：編列不合理
張藝謀獲聘擔任南韓檀國大學客座教授
看貧民百萬富翁 有機會成平民百萬富翁
金門警方偵破多起廟宇民宅竊案 6嫌送法辦
東莞台灣館開館 協助台商開拓大陸市場
習近平：國際金融危機尚未見底
北縣單車成年禮 新店到八里挑戰100公里
北市旅社大火 罹難馬國女子家屬陸續抵台
經部應變小組:5月前民生工業用水正常供應
嘉義夫妻疑因病痛及失業尋短 及時獲救
歐洲三大股市 開盤小幅反彈
社福團體赴政院陳情 要求提供補助
日媒：中國設琉球總領事館計畫胎死腹中
梁國源：台幣貶值 刺激出口功效恐不大
攻擊案後 拉合爾警方卸除兩枚汽車炸彈引信
白雪旅社火災 馬國罹難者家屬陸續抵台善後
高鐵嘉義BRT接駁公車免費 4月起
體操教練吳松明公祭 體委會致贈慰問金
廖了以：購防彈衣與槍械 男女警有別
戴克辛若取得英國簽證 泰國當局將引渡他
4國際港貨量持續衰退 郵輪帶來一點希望
老二哲學專注品管 福鹿米獲認證與世界接軌
因案通緝 北縣男子藏匿7年投案
衛署:幼兒處方箋標體重 可納醫院作業指引
中縣政府：已開發超過3700個工作機會
法總理費雍：公共赤字今年將逾GDP5%
萬瑞暖暖至大埔間雙向 今起3天夜間封閉
亞洲貨幣集體貶值 人民幣面臨貶值壓力
高縣勞工局協助高捷公司愛心救業卡
黃芳彥改列被告 黃重彥：不便多說
金恩夫人盃女網賽 美國好手小威廉絲奪冠
國內創舉 南市7日開放攜自行車搭觀光公車
新光金將出售信義區大樓 下半年辦理REAT
印鈔票救經濟? 央行:已採寬鬆貨幣政策
特偵組：黃芳彥協助吳淑珍藏匿珠寶80餘件
造紙業：台幣不宜劇貶 以免資金撤離台灣
總統：赴英免簽 台英關係重要發展
韓元升值 新台幣收35.095元升7.9分
政院：1個月完成行政區域名稱中英對照表
再發消費券？王金平：該發就發 政府評估
成醫斗六分院：乳癌確診醫院可望年底加入
美國報業收入驟減 非營利運作理念因勢崛起
內政部：公益彩券回饋金專案協助社福團體
台灣印度台維斯盃網球賽 中華隊陣容堅強
王金平:總統指若ECFA有害 藍營立委可否決
康寧：顯示器供應鏈本季末停止緊縮
證交所海外法說啟動 本週港星開講
署屏辦中期照護 補家屬照護能力不足困擾
上海聘6位台籍仲裁員 保障台商權益
勞委會:586家企業休無薪假 23.8萬人受影響
北院：17日吳淑珍與陳鎮慧對質
四川副校長兒子結婚 全校延後半小時上課
職棒兄弟象練習賽 4比5輸合庫
計程車司機沒錢買毒 毆打被害人行搶遭送辦
經建會：女性上網率 落後男性4.5個百分點
中國手機需求旺 晶圓代工封測市況回溫
毒奶事件銷毀產品廠商 即起可申請退關稅
金管會:1月底本國銀行逾放比微升至1.57%
全歐製造最多二氧化碳領袖 英相布朗居首
杭菊驗出農藥殘留 台東農政單位籲訂標準
勞委會:第1季減僱用9.1萬人 遠大於預估值
石門水庫容量若降至45% 嚴控用水
落實青年公共參與 青輔會遴選青年諮詢團
豐原醫院出現罕見十二指腸結石病例
中纖公司配電室火警 一條生產線停工
日幣狂升 日本進口食品漲15%至30%
香港藝人協會對2名歌手涉藏毒被捕感沉痛
振興經濟特別預算月底過關 藍營估有困難
2009好客商品創意設計比賽徵件 23日截止
讓玉山成新世界奇景 嘉縣府籲踴躍投票
法官憂南遷恐影響出庭 珍：我死掉你問誰
地制法及集遊法 內政部列本會期優先法案
劉遵義：兩岸簽訂經貿協議對台灣有利
藍委提案學者可轉任律師 綠營堅決反對
匯差加大 量販：進口品調漲壓力增加
中縣大雅鄉工安意外 4名工人輕重傷
賈慶林：把握兩岸關係和平發展主題
癌末病人林淑鈴 不畏病痛 樂活人生
廣告分級 電視台主管：認定不易扼殺創意
廣東檢察院公布檢察人員10個嚴禁
劉揆：故宮國寶借出要求保障 不輕易而為
大湖羅福星烈士紀念館 客家建築懷舊風濃
政院：鬆綁約聘僱制度 上半年實施
陸委會：ECFA將先談負面產業關稅減讓
人事局：周功鑫若離職 官舍不得再續住
世運預算被刪除凍結 陳菊尋求議會支持復活
海運直航貨運進展順 客運觀望市場可行性
獸首拍賣 馮小剛支持中國政府給法國痛擊
茂德ECB公開收購提早參加期間 延至17日
第三次江陳會 金融MOU議題大致敲定
金鼎證股權爭奪 張平沼：雙方仍希望談
石門水庫人造雨 雲層不厚效果待評估
2觀光郵輪將來訪 高港方便通關迎賓
高市擬課碳稅 業者憂衝擊營運與投資
渣打銀行公佈2008年獲利增長20%
豐田：今年歐洲車市將滑落30%
鄭欣淼：未說故宮南遷文物全偽
台灣犯罪集團泰國詐財 台泰警方聯手逮4嫌犯
強制車險新給付標準實施 病房費差額提高
兩岸經合協議 尹啟銘籲立法院設溝通窗口
協助創業就業 微軟提昇婦女電腦能力
新光金擬標售A11館 新光三越：不影響營運
清水鎮農會改選平安落幕 黃春富當選理事長
推動保險保障績優獎勵 10家保險業者上榜
需求不振 中油三輕擬 3月中停爐
鴻海明與IBM結盟 投入綠色環保科技
綠營質疑議事轉播規則定義不清 一度復議
高中職生因經濟因素休學 97學年度增千餘人
山帝仕夫婦金門築夢 打造綠土地健康社區
台灣保育類動物 增加近10種淡水魚及昆蟲
板球隊拉合爾遭伏擊 斯里蘭卡舉國震驚憤怒
文建會指定傳統藝術及民俗保存名單出爐
中國經濟面臨三重夾擊 經濟形勢更加嚴峻
北院駁回扁撤押聲請 再延押扁2個月
日民主黨魁的機要秘書涉非法收受獻金遭逮捕
易利信看好電信投資帶動經濟成長
UBA男子組 台師大連續第2年闖進冠軍賽
投保中心受理合發善意投資人委任求償
消檢不合格無照營業旅社 北縣全面清查
塑膠餐具小心鉛過量 自備餐具健康又環保
星撥逾千萬基金 助被裁員家庭孩童學前教育
張平沼：台幣貶因不同 不致再有金融風暴
東協加三高峰會 4/10在泰國普吉島召開
年後2度跳票 基泰營:催討帳款並尋求合作
監察院財報 連勝文身價上億但無不動產
北岩銀行虧損14億英鎊 倫敦股市續跌
第098044期今彩539三星彩四星彩開獎結果
投保中心受理遠航善意投資人委任求償
紀念抗暴50年 高市首映2部圖博影片
2009台北藝穗節開跑 盼激盪更多藝術人才
第098018期大樂透49樂合彩開獎結果
台銀2月放款餘額1.99兆 較去年2月增540億
吳宗憲：錢跟幸福都是失去才懂珍惜
大陸海旅會458人訪問團明離台
幸福巴士反應熱烈 網頁3天逾50萬人次瀏覽
金管會擬建立連動債審查制 強化風險告知
紡拓會邀美商訪台 接單金額達200萬美元
許世銓：兩岸關係進入和平發展滾動軌道
鄭欣淼在台出書 首度統計兩岸故宮藏品
縱貫線7日開唱 盼給歌迷老歌新感受
暴力介入竹山農會選舉 南投副議長遭聲押
谷關國寶級老黑熊受妥善照顧 明移屏東安養
東京食品展台灣參展規模大 馮寄台感到光榮
美晶片大廠美光尋求加入台灣晶片業重整計畫
投資人對大銀行疑慮加深 亞股進一步下滑
不再愛呆非洲 連加恩羅一鈞當醫學神探
國片愛到底首映 黃子佼盼票房破億
武陵賞桃李正是時候 雪霸活動報名開始
中國商務部長：贊成兩岸經貿關係更緊密
經典賽日本隊教練團贊揚中華隊打擊力
今年兩次江陳會互換地點？ 陳雲林：不會
全球不景氣 中國力抗經濟衰退
珍明快面對審理 法界研判助子媳認罪協商
劉家昌晚間搭機赴港 明返台
第098018期大樂透 頭獎摃龜
第098044期今彩539三星彩四星彩派彩結果
巴士司機反應機智 斯里蘭卡球員逃過伏擊
經典賽熱身 南韓隊0：3輸日本巨人隊
金融時報：歐元國經濟若惡化 歐盟將援助
高縣雙園大橋女袋屍案 檢警偵訊6男女
巴基斯坦指斯里蘭卡板球隊遇襲案類似孟買案
斯里蘭卡板球隊巴國遇襲 恐佈份子訓練有素
揚州市委書記訪台 參訪園區轉型受啟發
美國務卿希拉蕊保証推動巴勒斯坦建國
新壽4月摩天大樓登高賽 主題「珍愛貓熊 關懷黑熊」
千顆原子彈威力小行星 差點撞地球
希拉蕊：美國將派兩名特使前往敘利亞
台灣第一檔CSR基金 「富邦台灣企業社會責任基金」3/5~3/13開募
美國最大數控機床廠哈斯 首次來台參展「台北國際工具機展」
總統與政要接獲恐嚇信 法警方展開調查
巴國遭襲 斯里蘭卡板球隊搭機返國
歐巴馬鼓勵美國人進場買股票
歐巴馬布朗討論全球經濟復甦策略
幾內亞比索政變總統遇害 安理會強烈譴責
伊朗核武 歐巴馬稱尋求俄國合作非條件交換
巴基斯坦攻擊案 世界盃板球賽安全受檢視
「貧民百萬富翁」本月底將發行DVD
恐怖攻擊效應 紐西蘭板球隊取消巴基斯坦行
通用汽車2月美銷售業績砍一半
日內瓦車展 綠色科技承載復甦產業期待
政協開幕 賈慶林:抓住台灣政局重大變化及難得機遇
G-20峰會前 英相布朗提出整頓金融新政
劉家昌快速出境有特權? 廖了以:移民署無權擋
吳英毅：鼓勵僑民投資愛台12建設
北檢迫不及待延押 扁辦將開國際記者會
郭台銘：進軍綠能產業是正確投資方向
兩岸故宮文物 有志一同大清點
緊追不捨？ 日本檢方搜索小澤一郎選區辦事處
李肇星指法國拍賣圓明園獸首是無道行為
詐騙大陸民眾 警方台中逮24人
法院是國民黨開的? 蔡啟芳要發動聖戰
李登輝：簽ECFA不如透過WTO談
台電舉行技能競賽 員工相互切蹉觀摩
瘋街血拼 景氣破冰 Let’s 購!
國民黨通過 排黑條款「不溯及既往」
台北縣中醫藥博覽會
2009苗栗客家桐花婚禮 3月6日開始接受報名
期交所率團參加12th AFM年會 並與南非證交所洽談雙邊合作事宜
寶來曼氏2月EPS 0.46元 營運穩健
美百事達面臨財務重整 台總代理樂到家國際娛樂不受影響
台茂拼經濟 3月23日冬出清搶便宜
全球34,684位大堡礁保育員申請者 台灣一名雀屏中選
精聯電子股票上櫃案獲證期局核准通過
不景氣中的貼心服務 摩斯漢堡推出『加油套餐』與『電話訂餐服務』
新光銀行贊助《貧民百萬富翁》電影「百萬創業圓夢基金」
「晨星暨SMART智富台灣基金獎」34檔基金獲獎 復華投信、富蘭克林集團最大贏家
台開轉型地產發展商 2008年EPS1.16元
破天荒! 國際刑庭下令逮捕蘇丹在任總統
蘇丹達佛地區衝突簡介
焦點人物：蘇丹總統巴席爾個性火爆桀傲不馴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高市大樓雙屍命案 疑男子殺女友後自殺
美將飛彈防禦網與伊朗問題掛鉤 俄反應冷淡
紐約時報將設立地方新聞網站系統
美股持續下挫 S&P500跌破700點關卡
美再挹注2000億資金 盼活絡消費性信貸
歐股收盤下挫 金融時報指數創6年新低
美國車市低迷 福特2月銷售下滑48%
投資人憂慮未退 美國股市續跌
國際油價回升 紐約輕原油收41.65美元
推中東和平 美國擬與敘利亞對話
加西巴士分屍案兇嫌受審 被控二級謀殺
美三大車廠銷售量跌到27年來新低
MLB熱身賽 陳鏞基敲出安打
AIG冒險投資嚐苦果 美聯準會主席痛批
農漁民子女獎助學金即日起受理申請
全球經濟萎縮 印度塔塔將推出豪華小車
加拿大央行降息兩碼 股市加幣仍未止跌
不景氣廉價搶市 量販競價風再起
人民銀行副行長蘇寧：中國從未操控匯率
拚經濟 上海醞釀成立產業發展基金
台股開盤上漲7.37點 為4442.71點
中國政協委員建議在上海創建清算銀行
加西巴士分屍案 受審兇嫌：上帝指使
經典賽熱身賽 基特助美國勝洋基
全球汽車大廠看好巴西 籲政府推出鼓勵措施
經濟衰退企業贊助藝文機構及活動嚴重縮水
中國工商聯建言兩會刺激房地產業復甦
台灣西半部轉晴朗易起霧 好天氣到明天
嘉義就業站校園徵才 11日首場逾千工作機會
中國人大代表炮轟國企高層主管離譜高薪
景氣差 中國股民向鐵公雞拔毛 盼公司分紅
悲歡中傳溫暖 寶島傳世歌謠8日板橋公演
尹啟銘：DRAM整併架構近日內公布
地方勸進選縣長 黃健庭:以民意黨意為依歸
美股再跌 幅度縮小 標普500跌破700點
扁家洗錢案 特偵組傳喚林信義說明
林毅夫請假 未能缺席中國人大會議
中國人大代表：高校債負債累累後果嚴重
中國人大代表建議煙盒印醒目爛肺爛牙圖片
法國從總統到部長都收到死亡威脅信
美元走強韓元續貶 新台幣盤初走貶
北院今提扁 進行偵訊筆錄光碟勘驗
恢復國內秩序 幾內亞比索新總統尋求外援
南投檢方聲押副議長何勝豐 地院當庭飭回
男子228公園自殺 王卓鈞:無政治意圖
免簽證首日實施 台灣旅客英國通關順暢
中國海軍中將趙國鈞：早晚要造航空母艦
澳洲第四季經濟意外萎縮0.5% 8年來首見
中國新聞出版總署：2009年重點打擊假記者
印度6少年少女結伴逃家 尋獲時4人結婚
川震餘波蕩漾 溫室氣體大量釋出影響長久
印度開出條件離譜 甘地遺物持有者要求談判
簽ECFA不矮化主權 尹啟銘:這是基本要求
星部長：星首季被裁員人數將超過1萬
山西高院院長：法官面臨感情美色金錢考驗
電子股領軍攻堅 台股震盪走高 多頭氣盛
阿里山櫻花季將登場 吉野櫻含苞待放
谷關台灣黑熊 移置屏東科大收容中心
中國否認四川阿壩州發生藏僧騷亂
金門地籍圖重測換發權狀 假日不打烊
大陸民眾希望兩會代表委員繼續「發炮」
因應不景氣 元智大學提前辦理校園徵才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
克萊斯勒2月美銷售下跌44% 但經銷商有起色
美2月汽車銷售減41% 創下1981年新低
緯來投資國片展成果 人小鬼大獲輔導金
大陸網友直言：「兩會」不要空喊口號
臺馬輪明起試載陸客經馬祖小三通赴台旅遊
日本民主黨黨揆：不會因為政治獻金風波下台
歐巴馬再推翻前朝政策 恢復瀕危物種法規範
韓元轉強 新台幣由貶轉升
歐商會建議中古車外銷可抵貨物稅
四川籌建建綜合避難場所
蘇花公路清水路段施工 交管至5月底
海外採購商：金融風暴中國製產品更有機會
台灣國際蘭展6日開幕 展場趕工布置
西安發現光照可透影隋代邢窯白瓷
天氣轉暖 高市衛生局籲家長注意防範腸病毒
台塑化:一廠控制盤爆炸 不影響產能
6強聯合聲明準備直接與伊朗談核議題
鄭凱文正式加盟日本職棒阪神虎隊
伊甸加油站開幕 郝龍斌:幫助弱勢肯定自我
男子公園自戕 府：總統安全無任何問題
黑色之年 藏人展開抗議中共極權統治活動
僑委會整併案 吳英毅:極少數僑民支持
綠營指特別預算重北輕南 陳添枝:全國考量
PMI顯示新加坡製造業連續6個月萎縮
台南市2月均溫22.4度 打破112年紀錄
廣東八旬老人突破200萬
伊朗證實拘留美國記者 家人憂心盼公平審判
中國2009年軍費4806億 年增14.9%
不景氣 沒錢繳營養午餐學生增加5萬餘人
總統：大三通讓兩岸緊張關係降到歷史新低
綠指特別預算舊資料 藍營:落實未完成建設
鴻海取得IBM節能減碳方案亞太區獨家代理
麻州同志夫妻挑戰婚姻法 要與異性夫妻平權
台股漲 韓元轉強 新台幣中午升8.6分
世棒經典賽 美國自信奪冠希望濃厚
避免金融海嘯滅頂 IMF還要250億美元助貧國
景氣不佳 王卓鈞：犯罪率降 但詐欺案增多
副總統:基金業者可扮演民間投資火車頭
天公不作美 石門水庫人造雨未收效
太陽能有料不美 比重適當才重要
秘書涉嫌非法收獻金 小澤一郎批檢方不公
攻擊板球隊事件後 巴基斯坦加緊追捕兇手
西俄簽觀光協定 西國總理口誤冒髒字
台中市環保局將招募資源回收特收員
中正大學紫荊影展11部佳片 16日起登場
扁案開庭驗光碟 進度冗長緩慢
中國女子7項全能冠軍據報竟是男性
北美台灣人醫師會組團到多明尼加義診
英國央行料將再降息至0.5% 創315年來最低
開庭驗光碟 辜仲諒證稱珍不滿辜家不給錢
北縣府：交部審核通過 烏來劃設溫泉專區
延押扁 民進黨批預設立場 促立即停止羈押
高市捷運局長李正彬請辭獲准 10日生效
查盜印原文書 嘉檢臨檢各大學周邊影印店
語言瀕滅絕 賽夏族要求政府正視及自治
搶救失業 中區服務中心加強就業媒合
人力需求減 勞團建議推動工作分享
賽夏族赴政院請願 盼落實自治
工研院與Telcordia合作開發智慧安控系統
調查兼課引反彈 監委:溝通後了解純報備
役男入伍 郝龍斌送行分享經驗
研究：描述飲酒廣告與電影會刺激青年找酒喝
央視新華社刪除外媒記者「六四」提問
郭台銘：景氣沒想像中壞 急募5%員工
航警查獲星女子和英男子聯手走私大麻膏
府：協商ECFA 防衛機制將納協商項目
世棒經典賽 多明尼加好手如雲志在奪冠
彩繪飛機行銷中台灣 中部4縣市將辦比賽
台股收盤上漲106.08點 為4541.42點
巴拿馬國際商展台灣團訪問箇郎自由區
韓教練：中華隊實力比想像中要強
綠色造林未委託代辦 林管處籲勿上當受騙
台北股市開平走高 大漲106.08點
青藏鐵路通車 台灣遊客入藏每年增到5000人
泰智庫：泰銖可能走貶至37銖兌1美元
鄭欣淼欣然受邀參加10月雍正大展開幕式
鄭欣淼離台：兩岸故宮收藏各有特色
刺激景氣 歐洲央行料將降息至10年新低
綠委：應徹查官股轉民間基金會現象
3月台指期收漲144點 逆價差30.42點
量價齊揚大漲106.08點 台股站回季線
紅面棋王周俊勳 8日南投指導棋藝
查洗錢及二次金改 林信義:未協助扁家收錢
鯨豚2段聲波定位 比人類最精密聲納更精準
疑因騎機車墜落河床 南投原住民夫婦雙亡
3月電子期收漲7.4點 金融期漲7點
鴻海IBM進軍節能產業 將打造智慧城
劉家昌掏空華夏案 國民黨:如需要願提資料
黃菊20年來首度滯銷 一斤250元仍乏人問津
不畏景氣寒冬 台灣蘭花生技園區一枝獨秀
國道5號平原線全國馬拉松開始報名
中國：2009年國防預算成長14.9%
住展:2月房市風向球分數彈升 房市漸回溫
耳鼻喉科對症下藥 基醫開辦中西醫治療
各國留學教育展3月陸續登場
李肇星：中國不存在隱性軍費問題
手機電池掉地冒煙 北縣17學童不適送醫
愛上白雪公主的小矮人 九歌劇團加演20場
嚴重溢淚影響視力 醫師：氣球擴張術改善
嘉檢臨檢大學周邊影印店 宣示守法意味大
國際油價下挫 英國石油公司擬今年凍結股息
2001年美政府實習生李威命案 檢方起訴一嫌
竹縣運動人口比例85.4% 全國第一
YouTube交響樂團完成遴選 4月中紐約公演
婦女節將至 彰縣外籍新娘盼增設識字課程
冬季特奧奪2金1銀 長安國中表揚林汶宏
澳門拒香港議員記者學者入境引起各界關注
陳水扁：辜仲諒與吳淑珍關係遠超過自己
全球最棒工作入圍者兩岸共有3人
醫師：頸部有腫塊可能是鼻咽癌
貿易順差大 韓財長：韓經濟危機露曙光
台股收長紅 三大法人買超30.98億
台中榮總完成兒童血型不合親體肝臟移植
景氣差 中國棄養動物增加
中國政協委員：全民發消費券 拉動內需
愛滋衛教美沙冬療法 讓毒品病患走出陰霾
智庫：馬來西亞經濟瀕臨衰退邊緣
助同學度難關 亞洲大學啟動竹筒愛心銀行
小六學童 創九歌文選年齡最小入選作家
找工作 勞委會南訓中心籲有證照更有保障
醫師：青少年椎間盤突出不少見 勿輕忽
高市同居情侶命案 警方發現疑點仍多
MLB 巨砲A-Rod臀部有傷 明接受名醫檢查
鼓勵節能汰換高齡車 歐商會建議租稅優惠
經濟不景氣 立委推動高職免費入學
高齡化社會來臨 晚年醫療風險宜儘早規劃
扁延押 綠縣市長籲馬總統以元首高度補救
洛杉磯市長選舉計票 現任市長勝券在握
騎單車了解自己城市 體委會推單車成年禮
專家稱中國不致開放中阿邊界助北約反恐
華盛頓州醫師協助病患尊嚴死亡法律5日生效
三鹿集團被三元奶業以人民幣6億多元拍得
華航轉運輻射源未申報 原能會擬開罰
除非以巴解決爭端 歐洲將不再協助加薩重建
沙灘當雪地 林汶宏冬季特殊奧運出類拔萃
行銷高雄世運 陳菊明出席東京國際記者會
宜蘭14日植樹活動 台鐵推出郵輪式列車
104創業網：8成女性上班族有意創業
新台幣兌美元升2.8分 收35.067元
黃昆輝：台聯將組織ECFA受害產業聯盟
詩人外長想像力 李肇星借女媧補天談台灣
縣市長選舉 黃昆輝：傾向和民進黨合作
手機電池短路冒煙驚魂 北縣18名學童送醫
黃金及股票選擇權有獎徵答 2月得獎人出爐
超載釀慘劇 貴州沈船事故至少10人失蹤
加州檢察長呼籲廢除同性戀者結婚新禁令
重拾信心 高雄姐妹花聯手再創事業第二春
遭延押 扁：被告司法人權在那？
駐瓜大使館捐木瓜給小學生 改善貧童營養
北市立委補選 10日起公告選舉人名冊
睽違五年 布蘭妮個人演唱會從故鄉起跑
分析家：西方一直質疑中國軍費實際支出
林內鄉推環保水壺運動 特約商店配合優惠
台灣基金獎 復華富蘭克林成國內外最大贏家
竹市屋主整修標購法拍屋 驚見軍方彈藥
以色列消費者信心指數創5年新低
日職棒阪神隊誠意邀請 鄭凱文決定加盟
玩牌輸錢心不甘 表哥酒後持刀奪表弟命
台南人劇團演莎劇 維洛納二紳士明首演
歐洲三大股市 開盤大幅反彈
友達陳炫彬：面板產業景氣逐月轉好
漁民感謝大海照顧 整建寺廟裝飾漁貨圖
不過度包裝 高市名片業者以紙盒代塑膠盒
評選核廢處置場浪費公帑 監院糾正台電
國科會：支持無線感測器研發 生活更便利
搶救猝死 慈濟醫院建議全民學心肺復甦術
力抗不景氣 北市府廣場6日辦瘋街血拼活動
李登輝：經濟困境不難解 重要是人心
沙崙竹圍部份市話 5日凌晨停話1小時
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
扁開庭再批檢套供 檢方：混淆視聽
中央氣象局 明天白天天氣預報
全民影音創作大賽 蘇俊賓邀大家發揮創意
北縣勞工局長扮蝙蝠俠 「蝠」持友善職場
檳榔廢園不如預期 農糧署：不再推動干預
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中國人大會期縮短 官方否認與314事件有關
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
WEF：台灣觀光旅遊競爭力全球第43名
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
孫燕姿5月世界巡唱 首站台北小巨蛋
推擠案將開庭 法院考慮再行文請張銘清來台
3月到5月 墾丁賞海鳥最佳時機
嘉市消費券抽獎黃金財神爺過爐 祈求好運
中市查獲機車竊盜集團 借屍還魂墾丁出租
蕭萬長：企業社會責任是資產 不是負擔
科學家：黑猩猩智力高 會修改工具釣白蟻
油炸酥脆食物誘人 當心反式脂肪損健康
蘇州台商已達8300家
高雄兩加工園區 即將建置寬頻管道
台股大漲 韓元止穩 新台幣收升2.8分
女子沉迷網路與人產下1子 盼找領養家庭
基洛夫芭蕾舞團登台 演出天鵝湖睡美人
瑞士前財長威利格將接任瑞銀董事長
蔡英文籲總統慎重處理扁案 勿引爆社會對立
北韓頒佈勞動細則 將嚴懲開城違規南韓企業
竹科用水量減少2成5 新竹可供水至月底
基隆港今年不定期郵輪航次較去年大幅成長
繳稅增多 法國電信去年淨利萎縮35.4%
鄺麗貞9件出國案 檢方展開約談
中正大學研究生設計交叉查榜系統 嘉惠考生
法國農業信貸銀行去年淨利銳減75%
德基水庫：進水量很少 春雨不來就糟糕
赫哲補習班廣告不實 公平會罰50萬元
人民幣結算具體方案近期出爐
中國將推出支持海西發展規劃政策
車輛貨物稅定額減徵 車市2月銷售成長5%
中華市話撥國際電話促銷方案 NCC通過
政院：放寬近貧補助資格 受益人增至36萬
徐博東：兩岸或將先談石化等關稅議題
德國歐普汽車可能裁員3500人
徐博東：兩岸和平發展框架3步走
為提煉酒精研發替代能源 以秘合作栽植甘蔗
證交所:2月底上市股票平均本益比9.69倍
永豐餘集團沈氏印刷獲企業社會責任獎
地下爆竹業10年死傷42人 監院糾正嘉縣府
本田日產及馬自達可能尋求日本政府金援
施顏祥：鴻海進軍綠能產業 盼築巢引鳳
雙園大橋女袋屍案偵破 許姓前男友送辦
金門溪邊出海口發現緬甸蟒 工人手到擒來
王如玄：分階段達成失業給付延長至1年
日本大谷大學師生訪問佛大 進行書畫對話
聽障自行車公益環島抵中市 全程拍成紀錄片
龍騰微笑競賽受理報名 最高獎金200萬
陳添枝：特別預算案 98年GDP可增0.68%
美國百視達財務危機 台灣百視達不受影響
SOHO中國被揭露裁員 高層迅速澄清
義大利醫生聲稱已複製出三名健康嬰兒多年
北縣工業住宅糾紛多 縣府擬發起團體訴訟
郝龍斌憂放寬排黑 國民黨：有但書可把關
檢憂陳鎮慧安危 扁：檢有想過我的安危嗎？
中國製造業採購經理指數回升
台灣期交所與南非交易所洽談具體合作
文化交流 中央社6日邀日本團體演奏三味線
防汛工程發包率偏低 政院：地方限期改善
衛生署高市辦保健展 行銷台灣製造
重整案明裁定 大眾電信有信心
高球小天后曾雅妮努力學英語面對國際媒體
賄選案改判無罪 陳滄江感謝司法還清白
港歌手關楚耀承認在日本藏毒但否認偷竊
維安考量 台維斯杯瑞典以色列網賽將沒觀眾
農委會力守白米每公斤40元 量販暫不再漲
離開30年 靈鷲山創辦人心道法師重返佛光山
新生高架橋施工 3/28起封閉南下全部車道
廣州1名身高80公分女子冒死生下男嬰
偵查板球隊遇襲案 巴基斯坦逮捕約24人
日國會通過定額補助金財源法案 明起發錢
央行訂26日召開理監事會 是否降息受矚目
鏡頭寫生流浪貓上山下海 愛貓女不改其樂
1.5代健保傳新版 每年外快逾30萬要多繳費
偷渡客說故事 張乾琦作品參加威尼斯雙年展
湖北副省長明首搭直航班機來台
財部：1人1稅籍整合建檔 預計101年完成
台灣觀光排名提升 觀光局:各單位共同努力
吳伯雄：與東南亞國家簽FTA還有困難
切磋本職專長 台電員工技能競賽
民進黨聲援圖博 執政縣市訂310為圖博日
貿協將與南京簽約 9月辦台灣名品交易會
強制進用身障範圍將擴大 勞委會推在家值機
王金平：再生能源法 盼各界早日建立共識
習近平籲港澳地區共體時艱要有遠見
總統：增加研發與教育經費 今年已達目標
施振榮：最壞的狀況就在近期 要慢慢爬起
世界棒球經典賽：亞洲兩強韓日將再次對決
尹啟銘：ECFA架構交由中經院WTO中心研究
台鐵板橋站商場ROT案 冠德建設得標
老翁指控誤診枉吃結核藥 榮總：絕無誤診
薛琦訪星推動ETF相互掛牌及權證合作
優人神鼓出新書 以影像記錄發展歷程
龍騰微笑競賽開跑 總獎金400萬元
辜仲諒：扁講道理珍談錢 市長時代即如此
陳添枝:特別預算3月過 經濟成長可維-2.97%
國際學者籲泰國改革冒犯君主罪法律
金融海嘯網路練功 鍾添崴虛擬炒匯賺百萬
Google高階主管2008年均獲發放紅利
每月10日捐10元 D-day捐款助失學失業少年
星濱海灣金沙娛樂城將可如期在年底開幕
金融危機引發失業潮 衝擊大陸社會穩定
財部擬成立投融資平台 引資投入公共建設
板新給水廠搶修管線 北縣5鄉鎮受影響
協助就業 劉慶仁：跨界職訓合作成趨勢
首鋼新廠今年4月投入生產
財部：消費券兌付近500億元 近六成已回籠
李光耀：星2009經濟成長率可能萎縮8%
UBA女子組 文大77:63贏台師大連霸
第098045期今彩539三星彩四星彩開獎結果
李光耀：新加坡沒必要在2011年前舉行大選
蔡英文：ECFA是政治決策 無關經濟
總裁遭指自肥 金鼎證對開發保留法律追訴權
排除小固網經營困境 NCC完成修法
台商金門外海遭放鴿子 上岸向警方自首
湖北百人觀光交流團明抵台
頻道評鑑審查 龍祥八大星際合格
桃園國宅滯銷虧損 監院糾正內政部等單位
校正公電（CAP054號）
台灣首度進軍德國萊比錫書展 設專館展出
朝日新聞欲採訪扁 扁辦向法務部與北所申請
立院審特別預算 朝野共識促政院補明細
刺激汽車銷售 巴西降低工業稅將延長3個月
編舞家納丘杜亞托來台演出 重詮慾望之翼
總統：國防部應清楚論述新時代國防策略
政院研擬文化消費抵稅 每人每年1.2萬
赴歐申請蘭花品種權時程縮短 商機擴大
寄望中國振興經濟新措施 亞股幾乎全面上揚
瑞士國家銀行去年虧47億瑞郎 無關救UBS
王秀毓入圍最讚工作 台灣上萬網友熱情拉票
農糧署：一期稻作若正常 米價就會回穩
協助青年海外實習 青輔會推補助計劃
中國走向制度化 人大委員長地位提升
調查：企業領袖指倫敦環境低劣 投資將外移
近貧補助作業疏失多 監院糾正內政部
北縣國中生烤乳豬遊戲轉250圈 氣定神閒
中國網民投票認應歸還獸首銅像
推擠案將開庭 張銘清未表態是否出庭
李光耀：星政府投資公司資產減少25%
寄望中國日本振興措施 亞歐股市止跌回升
英國大學開設全球第一個披頭四碩士學程
UBA男子 師大笑奪校史首座金盃
吳岱豪 目標SBL最有價值球員
銀行公會：未對首宗連動債客訴案完成評議
助失能家庭遲緩兒 伊甸明起愛心特賣
國際刑事法庭對蘇丹總統巴席爾發出逮捕令
雲門舞集東京演出白劇 靈感源自京都古寺
第098045期今彩539三星四星彩派彩結果
東中歐5國央行指風險評估恐已損害當地經濟
星方發表聲明證實李光耀吳作棟會見吳伯雄
泰國擬向外舉債20億美元
兩會焦點 中國近6成城市居民不滿食品安全
研究：淫穢歌詞會引發青少年提早性行為
歐盟研究：職業女性可能受經濟衰退衝擊較重
吳伯雄：台灣體質比南韓好 佔優勢
20多年來首次 歐洲隧道公司宣布配發股利
提振經濟 印度央行再降息至5% 續創新低
調查：紐約州長派特森支持度創27年來最低
法國今年公共赤字達1038億歐元 佔GDP5.6%
蘇丹態度強硬 首都民眾集會支持總統
蘇丹總統逮捕令 國際社會意見分歧
墨西哥北部監獄囚犯暴動 至少20死5傷
期交所黃金選擇權暨股票選擇權有獎徵答活動2月份得獎人出爐
菸酒公司將甄選招募139名新進職員
溫家寶：兩岸關係開始步入和平發展軌道
查企業錢進扁家 特偵組傳喚吳東亮說明
美公布750億美元房貸紓困方案 900萬屋主受惠
青年成家住宅補貼 結婚2年內都可申請
嘉市發現女棄嬰 身體狀況良好
央視大火 燒出工程腐敗問題
大陸民調：自信善良有氣質的女性最美麗
立院初審擴大公建案 朝野無共識再度休息
溫家寶：今年中國面臨困難和挑戰前所未有
法院是國民黨開的? 蔡啟芳要發動聖戰
北檢迫不及待延押 扁辦將開國際記者會
41歲法國第一夫人還要小孩...但不要自己生
陳武雄:米價維持每公斤40元 蛋價可漸回穩
財政困窘 政府投融資平台要借民間私房錢
星媒登吳伯雄與李光耀吳作棟會晤新聞
氣候暖化 阿里山櫻王提前綻放
參選北縣長 蘇貞昌再度否認
公投聯盟赴陸委會下戰帖 要求辯論ECFA
劉家昌護照事件 立院委員會促外交部檢討
擴大公建案舊案充數？蘇俊賓：有欠公允
男子拒攔檢 北縣警鳴槍查獲烏茲槍等軍火
軍費兩位數成長 中國動機受質疑
政院調降綜所稅 380萬戶受益
音樂家林容光音樂會 10日國家音樂廳登場
澎科大教授：澎湖無人島旅遊值得推廣
國務費案 馬永成林德訓聲請傳喚11名證人
台灣阿嬤風姿綽約 搖曳飄香
整併DRAM 尹啟銘宣布籌設台灣記憶體公司
朝日新聞申請專訪陳水扁
台中國際美食設備暨連鎖加盟創業展登場
台維斯盃網賽 中華隊明迎戰勁敵印度隊
2009國際自由車環台公路大賽 9日嘉市展開
經部成立TMC 宣明智擔任籌備召集人
99年起所得稅率調降1% 380萬戶受惠
竊取線上遊戲天幣賤賣 警破駭客盜寶集團
台灣國際蘭展明起會內展 業者全力搶訂單
委總統查維斯下令查封美公司支持稻米工廠
朝日新聞訪扁 法務部：需北所同意後送部審核
避免雙重課稅 兩岸稅負將相互承認
大甲53庄武藝獅藝大匯演 暖身演出精彩
陸客等瞴人! 周錫瑋:爭取日韓星及歐美客
地產蕭條? 專家：高市房地產供需控制得宜
台聯號召產業代表 組ECFA受害聯盟
洋蔥價格低迷 屏縣府：疑有人打壓
劉家昌掏空黨產 中投:配合調查不會提告
想知道珊瑚的奇幻世界? 「台灣珊瑚圖鑑」一目了然
違法拘提草率起訴 檢察官黃朝貴遭監院彈劾
馬總統：盼三次江陳會可討論經合協議
馬總統：盼台灣旅客至美國旅遊可免簽證
南非夫妻遊國家公園 劇毒眼鏡蛇搭長途便車
英相布朗向美國國會演說 疾呼勿採保護主義
美國政府採購浪費 歐巴馬要砍400億美元
數學太難？ 法國新網站推出付費解題服務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股強勁反彈 法蘭克福股市大漲5.42%
面臨反避稅天堂壓力 瑞奧盧財長將會商對策
伊朗擁射程逾2000公里飛彈 可襲以色列全境
國際刑事法庭發逮捕令 蘇丹驅逐援助機構
英首相籲美掌握時機 帶領世界對抗經濟危機
國際油價勁揚 紐約輕原油收45.38美元
美商週：中國刺激經濟方案未必有助於鄰邦
美股強勁反彈 道瓊工業指數大漲2.23%
桃園縣府獲「智慧社區論壇」創始人獎
康維斯再傳裁員 以色列分公司首當其衝
大馬地方議席補選 前後任副總理對決
希拉蕊會晤阿巴斯 美巴將繼續合作
美國奧林匹克委員會砍預算 裁員10-15%
全英羽球賽 黃金女雙驚險闖過第一輪
鋒面到 今明北部高溫差8度
反對黨國會爆料指馬國新聞部高官偷情被捕
改進政府合約制度 歐巴馬將大砍聯邦支出
美國宣布積極重新投入UN人權理事會
台股開盤上漲87.12點 為4628.54點
出口疲 中國以關稅槓桿促進外貿穩定增長
中國視經濟形勢變化推出刺激景氣方案
溫家寶：中國今年經濟成長率目標8%
加分屍案明宣判 控辯律師都指兇嫌患精神病
投融資平台遭質疑 李述德:目前只是研究案
ICC下令逮捕巴席爾 蘇丹：不具約束力
中國國旅局：地方可試點恢復五一黃金週
台灣加入WHA 王毅：兩岸有智慧妥善處理
國務費案續審 北院再傳馬永成林德訓
中國政協委員盼鼓勵上市公司實物分紅
大批訪民兩會期間赴北京鬧市撒傳單
調查人員：高度表失效造成土航客機失事
台股漲韓元升 新台幣盤初升破35元
伊朗外交部長：核電廠9月前發電
訪美拉抬國內政治聲望 英相恐難如願
MLB熱身賽 胡金龍陳鏞基表現佳
北京學者公開呼籲重新處理六四事件
外交部：核發劉家昌護照合乎規範
客庄節慶國姓搶成功活動 歡迎組隊顯身手
台股量價齊揚 牽動短線賣壓出籠
兩岸簽經濟協議 王毅：大陸採取積極態度
福建官員：供水金門相關工作完成
海霧影響 金門尚義機場一度暫停航機起降
東京股價中午前勁揚2.7%
心理醫師：精神病毀了加西巴士分屍案兇嫌
Fed褐皮書：2月美經濟續惡化 年底前不會好轉
蘇貞昌選北縣長？民進黨：尚無明確結論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
公益彩券去年銷售量成長 今年恐需加把勁
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
98學年度大學甄選入學個人申請 明起報名
謝偉森：兩岸關係改善 但共軍無放鬆跡象
被控公務員圖利背信 龔照勝二審仍判無罪
溫家寶：中國將保持人民幣匯率基本穩定
住宅補貼相關問題 營建署提供電話專線解答
貿協帶領台商開拓大陸二線城市內銷市場
美盼中減少軍力威脅 台參與國際社會
外交特權出境？劉家昌：胡說八道
南韓：為穩定外匯市場絕不死守外匯存底
Show創意拿2萬 青輔會徵選創意Logo
白雪旅社火災 馬國罹難者家屬攜骨灰返國
劉揆：及早因應缺水問題 做好危機準備
追思菩妙老和尚 總統推崇社會心靈導師
Kindle電子書庫開放供iPhone iPod相容使用
消基會今拜訪立法院 籲支持勿整併消保會
政委建議4.5天工作制救失業引起兩極爭議
行政院通過所得稅法修正案
特赦陳水扁？國民黨團：扁未悔改應認罪
林濁水：特赦陳水扁前提不存在
參選北縣長幾成定局？蘇貞昌：非事實
老布希總統夫人芭芭拉心臟手術成功
曾雅妮：盼奪下匯豐銀行女子高球賽冠軍
WEF報告：星旅遊業競爭力排名全球第10
2009中國施政任務 經濟最優先
不顧印度反對 甘地遺物將照常拍賣
福特提改善負債結構方案 期削減104億美元負債
綠委：擴大公建交通網建設 重北輕南
美大法官：FDA核准警語 不免除藥廠告知責任
開除檢察官案 前總統顧問羅夫將至國會作證
拓商機 台灣業者參加2009東京國際食品展
財政部擬設投融資平台 民進黨：不可行
紐約市遊民銳減三成 民間團體質疑統計數據
失業怎麼辦 勞委會提供資源地圖
報導：讀者文摘集團評估重整方案
泰證免費3個月起跑 預估旅客將增加
設財政投融資平台？民進黨團：反對到底
美私人企業2月裁員近70萬人
公務員職等加薪爭議 藍營支持綠籲高官減薪
中國今年財政赤字創下60年來新紀錄
低利效應定存族解約 2月看店面人潮暴增
調查：1月美破億網友上YouTube 創單月新高
鋼琴演奏家劉詩昆毆妻案獲港府撤銷控罪
NBA 騎士踩過公鹿 率先搶下季後賽門票
期交所月底續辦財務工程投資課程
電影首挑大樑 伍佰順流逆流電視首播
中國今年將實施適度寬鬆貨幣政策
澎湖無人島使用權 彰化獅子會：有意認購
高雄縣婦女問卷調查 33.12%有工作困擾
導演詩人聯手 電影亂青春增添詩意
潘基文敦促蘇丹恢復NGO運作 保證平民安全
台股大漲 新台幣中午勁升1.87角
國際法庭對蘇丹總統發出逮捕令 中國籲暫停
政院修正兩岸關係條例 租稅互免有法源
吳珈慶出走？戴遐齡:他曾答應不離開台灣
高屏民眾最不愛戴安全帽 機車事故死亡高
台股收盤漲95.78點 為4637.20點
原住民就業調查 原民會籲鄉親放心受訪
最會穿衣的男人 英查爾斯王子勝歐巴馬
財政部：規劃投融資平台 立院監督下運作
NASA：發現號太空梭提前於11日發射升空
台股開高走高 收盤上漲95.78點
3月台指期收漲83點 逆價差42.2點
低收入戶增 北市推4創新作為扶弱
市場出現樂觀氣氛 台股站穩4600點
台灣婦女權益發展居亞洲第2 劉揆肯定
國科會:光電及積體電路廠商 急爭研發補助
蘇貞昌回鍋選北縣長？周錫瑋：輕鬆看待
南華大學網路論文索引數 全球排名195
前共軍將領：中國大陸不久後將擁有航母
政院修法 擬設地方產業發展基金
軍官涉嫖少女 婦團籲從重求刑
3月電子期收漲2.9點 金融期漲12.8點
反毒兼挑戰世界紀錄 菲總統將帶領遊行
瑞銀：央行3月26日理監事會 可能暫緩降息
外資2月淨匯出10.77億美元 連2月淨匯出
瑞銀不顧美方要求 拒再提供秘密帳戶資料
獅子盃國際輪椅網球台灣公開賽開打
謝長廷感念菩妙法師 避談政治是非
惠譽確認中國主權評級A+ 展望穩定
聽奧補助多於世運？盛治仁：說法不實
全球不景氣 中國為1200萬中小學教師加薪
中市查緝列管畜牧場 防斃死豬流入市面
維雅萊構沙連任洛杉磯市長 投票率創新低
台灣精緻美感 中大大陸交換學生驚嘆
溫家寶：不讓孩子因家庭經濟困難而失學
NBA 塞爾蒂克扯下籃網 季後賽門票到手
台灣關係法30週年紀念活動 3月下旬起跑
李光耀：今年新加坡GDP可能會下跌10%
菸捐將漲為20元 開徵方式和查緝逃稅敲不定
政府救DRAM額度 陳添枝：看需求而定
特殊電腦輔具 重度身障者悠遊網路世界
不願私物被拍賣 麥可傑克森告拍賣商
台股持續大漲 三大法人買超74.21億
業界預測 2009年歐洲汽車產量將下跌25%
就學貸款餘額 高銀：截至去年底逾56億元
大龍峒中繼住宅將動工 響應綠能環保
巴拿馬國際商展台灣館盛大開幕 冠蓋雲集
配合地制法 考試院通過調整地方公務員職等
憲兵退役軍官建議 勿裁撤或整併憲令部
再行文張銘清來台? 台南地院開庭後決定
全國原住民大會聖火火苗 鑽木取火產生
葉志仙：中華隊明排出最佳陣容迎戰南韓
東華2000門免費充電課程 僅6人選課
今年中國赤字有史以來最高
斯里蘭卡板球隊遇襲效應 印度憂大選安全
林毅夫對中國經濟前景充滿信心
中國大陸成立首家涉台案件審判庭
海航客機機械故障 迫降海口
漢語源頭客家話 唐朝官話的研究新書發表
南投辦創業貸款入門班 可享利息優惠
涉侵占藝人張榕容手機 計程車司機遭函送
2010花博造勢 AIPH春季會議北市中旬舉行
新愛滋病滅菌凝膠 動物實驗效果令人驚艷
傳歐巴馬提議取消飛彈防禦計畫 共和黨憂心
郝龍斌：發現廢管導致路面破損 從嚴開罰
增列名額 初等考試錄取率提高至0.73%
十八尖山賞花月活動展開 卓伯源竹市觀摩
新台幣兌美元升1.22角 收34.945元
北所：陳水扁特見回歸1週1次
墨西哥總統反擊美國官員貪腐助長毒品交易
府：九二共識基礎下 繼續推動兩岸關係
朱敬一：生技品牌農業觀光等5產業具潛力
台北地院通過大眾電信聲請重整案
工作難找更要充電 中市勞工大學報名踴躍
主計處：2月CPI年減1.31% WPI年減9.04%
央行：2月外匯存底2941.87億美元 創新高
搶內需市場 大成集團進軍上海烘焙業
調查報告：華爾街遊說削減規範導致金融危機
為單車旅行退休 賴長信：錢是身外之物
竹縣桶柑產銷不平衡 竹科廠商愛心認購
黃芳彥爾灣現身 平日有多名親友相互照應
日月潭蔣宋專用耶穌堂 5月首度辦婚禮
台灣學者：溫家寶工作報告落實胡6點
詐騙手法再變 公務機關總機號碼成詐騙來電
以色列裁員潮蔓延 倒閉超市遭劫
歐洲三大股市 開盤下挫
2月CPI年減1.31% 近六年最大跌幅
98學年度大學繁星計畫招生截止 6508人報名
中國將首度舉行海上閱兵
抗菸癮 中醫師：針灸可減輕煩躁不安
日本觀光客多 花蓮縣府持續爭取包機市場
南韓政府誓言 採取果斷措施以全力振興經濟
前北榮院長李良雄出任北醫醫療總顧問
友達2月合併營收153.81億元 月增16.1%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
世界奇景票選玉山與長江綁票? 玉管處澄清
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
陳明文：農業產銷失衡 縣府責無旁貸
宣明智出任DRAM整併召集人 DRAM廠肯定
衰退惡化 日本公司以破紀錄速度削減投資
讀賣：美官員指釣魚台適用美日安保條約
鴻海與訊聯合資 跨足生技版圖
病患出院即獲照顧 義大醫院試辦成效佳
逢甲校園徵才博覽會 國軍攤位最受青睞
青輔會NPO校園植根計畫開放申請
台中榮總病理檢驗部通過美病理學會認證
非盟召開緊急會議 因應蘇丹總統遭通緝一事
智慧型後視鏡研發策略聯盟成立
主計處：通貨緊縮壓力仍增加中
新增2千億優惠購屋專案 額度剩689億餘元
香堤人‧偶劇場4月來台 連演4場代表作
東石婆婆毆媳婦案 聲援媳婦鄉親獲判緩刑
DRAM整併爾必達出線? 南科:很難講
權利金談不攏 南韓電視台不轉播世棒經典賽
愛用台灣鞋 南市鞋業8日發動5000人健走
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
第一本中文台灣珊瑚圖鑑 戴昌鳳研究出書
北縣府建影視資源資料庫 方便線上勘景
台協會長樂見溫家寶報告 咸認有利台商
特赦扁？府：未三審定讞 言之過早
余天：豬哥亮來電 有復出意願
許博允：藝術產業是經濟景氣回升指標之一
日本核電廠火災 無輻射外洩
美元避險需求降低 新台幣匯率收升1.22角
法國天然氣蘇伊士集團去年淨利成長13%
檢方:黃芳彥疑涉洗錢並幫扁家付寶徠頭期款
每逢選舉年 行動電話基地台拆台成長1倍
李肇星來台？陸委會：歡迎所有人來台交流
舊樂器吹出全國第1 小學生缺盤纏赴日交流
聯軍和北韓軍明在板門店召開將軍級會談
苗縣立委補選公辦政見會明舉行
陸委會：兩岸打擊犯罪盼納入司法互助
智慧化居住空間展示中心開幕 促產業發展
陸客來台增加 民航局爭取增加平日包機額度
宜蘭二結王公廟8日廟會 創意藝閣來逗陣
日本首相：日本經濟衰退仍見不到底
促產落日所得稅調整 稅收減少11億元
無懼不景氣 尼坦雅胡誓言減稅
中投：劉家昌與國民黨互投資 3億非回流
石門水庫集水區傍晚實施人造雨
台彩7日起可訂購苗栗縣草莓桶柑
高市違規照相王 年收1700萬元
英博啤酒集團2008年度淨利下滑41%
吉野櫻含苞待放 阿里山賞櫻列車提前啟動
台灣百視達推出新服務 目標成長10%
就學貸款 高雄銀行借貸大學生比例約5成
陸委會:大陸應給台國際空間 排除軍事威脅
陸客來台增 賴瑟珍：下週平均每天1500人
旅遊淡季度小月 業者旅展促銷搶客花招多
農糧署：估大蒜產銷平衡 乾燥出售較有利
潤泰水泥以21.24億元標得力霸冬山廠
高雄世運台北聽奧 戴遐齡:加強反恐維安
陳水扁聲請停止羈押抗告 遭高院駁回
訪友途中 高縣議長隨扈陳兆誠勇擒搶匪
minivan銷售下滑 克萊斯勒加拿大裝配廠裁員
副總統：觀光等產業是未來經濟成長主力
選戰暖身 民進黨北縣黨部擬辦口語傳播營
馬祖鐵板社區時空膠囊埋藏5年 將開啟
大陸小三通來台旅遊首發團抵基隆港
國際法庭下令逮捕蘇丹總統 街頭抗議持續
台灣 2月外匯存底2941.8億美元 世界第四
海軍敦睦艦隊下週訪澎湖 展現訓練成果
板球隊遇襲 巴基斯坦承認安全措施有漏洞
菸捐將漲10元 衛生署:開徵方式與日期未定
整併方案挑戰重重 DRAM廠財務難題仍待解
LPGA匯豐高球賽 曾雅妮盧曉晴並列第24
金管會:國華人壽違保險法令 罰鍰690萬元
台泰憑證機構互通測試 有助廠商擴大商機
戴遐齡：培養運動選手 盼代表國家出賽
福州至基隆首度海上直航旅遊
為劉家昌辯護？顧立雄：不會馬上拒絕
假冒司法人員連續對老翁詐財 2男子落網
福建將擴大試辦新台幣兌換業務
女人夢想行動培育計畫 7名女性展成果
蘇丹總統參與示威集會 抗議國際法庭逮捕令
國家考試e化報名 考選部擬結合自然人憑證
攸關雙卡利率 民法修正案明列立院院會議程
台聯：溫家寶談話看出總統一中各表不管用
推動保育 海洋珊瑚生態商機才能永續
電信協會：台灣資通產業價格 全球第7便宜
溫家寶鼓勵台商轉型 台商會長：困難多
尹啟銘創堆積木平台 創意協助DRAM再造
抗暖化 南投植樹活動將送2000株植栽
中共海軍上將：建造航母有潛在現實需要
機場發飆影片網上流傳 國泰航空向乘客道歉
辜仲諒返台 對扁案相關內容稱不清楚
中國PC下鄉開標 宏?痐J選 華碩明基落榜
立院共識 4/10前三讀擴大公建特別預算案
中國選拔新一批太空人
賴瑟珍:陸客團費下限擬調降 開放住民宿
民進黨：溫家寶提CECA圖兩岸邁向政治統合
銀行法金控法修正 金管會研訂2法案草案
英語教學國際研討會 探討研究教育新思維
健康食品涉摻禁藥 進口商移送偵辦
黃金現貨價差大變現不便 改買期貨可避險
上海華交會出口成交總額驟減近4成
2006年漏報珠寶 監察院：珍已繳30萬罰鍰
台灣泰國週邀劉秉二等台商返台演講
黃紹庭當選高市議會國民黨團書記長
看電影做公益 公益社團紛邀民眾響應
北縣影視資料庫啟用 盼追星族帶動景區觀光
楊甦棣:盼今年 台灣重新全面開放美國牛肉
挖角外籍運動員 新加坡行之多年
湖北副省長抵台 將推動湖北萬人遊台灣
自強隧道美化 東線隧道蟠龍西線隧道翔鳳
SBL轉播權再起風波 ESPN停止轉播
星賭場等行業招聘員工 工作機會超過2萬個
追捕板球隊遇襲案嫌犯 巴國公布畫像
濟弱扶貧 北市教大蘋果節集發票捐家扶
兩岸局勢改善 大陸台籍人士赴台更方便
全球觀光旅遊競爭力 巴西物價指標排名第91
港人被澳門拒絕入境 曾蔭權表關切
玩大怒神 男子精索靜脈曲張加重睪丸脹痛
藝人節目亮槍 北市警方前往搜索
陳菊在東京行銷高雄世運 呼籲日人共襄盛舉
金價美元走勢呈反向 投資須注意國際局勢
形塑故宮大道 自強東側隧道15日起夜間封閉
陳添枝：擴大公建案執行 失業率可下降
經典賽中華南韓明第一戰 李振昌VS柳賢振
中國工商聯副主席劉迎霞將率團訪台
金管會重審 開發工銀罰鍰減為400萬元
蘇丹總統：西方領導人才是真正罪犯
全球港口貨量成長率衰退 廣州第1高雄第7
第098046期今彩539三星彩四星彩開獎結果
中央補助聽奧6000萬？高市府：至少9億元
大陸第1個千人旅遊團月中由浙江來台
出席醫學年會 總統不忘提醒外賓在台多購物
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英降息2碼利率再創新低 啟動量化寬鬆政策
IDC：亞太區電信市場今年續成長8.9%
中國重申成長目標 亞股連續第二天上揚
遭檢舉任內圖利 檢調約談何煖軒說明
泰國今年經濟成長率預測將縮減1%
世棒經典賽 日本4：0力克中國
中國大陸探月工程：嫦娥3號2013年降落月球
萬事達卡籲若再發消費券 應發電子消費券
「星星大作戰」首映 弱勢兒童受邀免費欣賞
印度科學家：波斯灣豪華人造島嶼不堪一擊
匯豐女子高球賽首日 曾雅妮暫列第25名
中經院評估報告出爐 建議緩蓋金廈大橋
世棒經典賽東京巨蛋開打 日皇太子夫婦觀賽
金管會：34及40號公報預定100年適用
扁幕僚：吳淑珍9日將探視陳水扁
前中縣長陳庚金回憶錄 明發表
中國文物局：佳士得曾表示願與中國合作
蘇丹籲非洲聯盟會員國退出國際刑事法庭
蘇丹命令無疆界醫師組織停止在達佛工作
加國華人巴士上殺人斷頭 因精神病獲判無罪
麥可傑克森宣布復出 7月倫敦舉行演唱會
美對伊朗示好 邀請參加阿富汗問題會議
新海芬李昌鈺學院大樓 今夏動工明年啟用
涉嫌毆打女友 克里斯小子遭重罪起訴
MLB A-Rod臀傷暫不開刀 確定缺席經典賽
破產關門 美Circuit City將全面停業
蘇丹驅逐人道團體 無疆界醫師組織強烈抗議
美第一夫人表達關懷 意外現身為遊民送午餐
中國預計最快2012年登陸月球
ECFA列第三次江陳會？陸委會：不排除納入
呂秀蓮訪中 政院正面看待在野籲勿中計
美奧會執行長謝爾突然辭職 3月31日生效
美公共衛生局長提名 CNN記者打退堂鼓
劉家昌掏空黨產? 中投:配合調查不會提告
LV狀告上海名牌假貨店索賠百萬人民幣
PGA本田高球菁英賽首輪 艾倫比躍登領先
期交所3月25-26日開辦「財務工程金融投資決策課程」
大安區立委補選抽籤 郝龍斌出席引質疑
苗栗與北市立委補選 投票所提供印章封袋
ING中國機會基金4月7日開募 全面搶進中國投資機會
鴻海集團與訊聯生技合作 擴大生技市場版圖佈局
台幣黃金期貨及黃金選擇權多空皆宜 因應金價大幅波動不二投資工具
搶救失業 蕭副總統：中央做地方堅強後盾
搶救失業生力軍 中市設立里長救業讚
漢堡王三月強檔「$59薯泥牛肉吉士堡」上市
花旗卡推“天天花旗日” 頂好超市9折台亞加油每公升降1.5元
觀光兼搶商機 中市推免費城市導覽專車
康是美店數突破300店 首度公佈「康是美藥妝客報告」
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馬總統：台灣從事志工活動 提升國際形象
台灣百事達3月16日起推出「甲地租乙地還」服務
不景氣 高雄港1月貨櫃量下滑28%
消基會:菠蘿麵包成本3元 應降價
傳美財政部副部長和次長候選人退出提名
市府廣場 500元消費券免費拿！
日日是好日 天天好價日
考試院院會通過專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則第15條修正案
98年公務人員初等考試擬增列需用名額142名
98年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試增列需用名額8名、98年公務人員特種考試海岸巡防人員考試增列增額錄取5名。
第九屆「保德信青少年志工菁英獎」得主幫大家加油！
中市降甘霖 胡志強：年底前經濟可望脫困
葉偉立和陳界仁作品 Pulse藝術博覽會展出
公共場所母乳哺育 綠委籲速完成立法
重點部落經費無著 工作停擺失業隱憂浮現
賴幸媛：陸配權益相關修法列優先法案
經濟風暴 勵馨：受暴弱勢婦女增加待救援
冒犯君主法「泰」超過 總理同意考慮修法
供電頻率穩定 台電品質創歷年最佳紀錄
9億之謎 綠營:辜成允給張榮味什麼東西?
老師上課推廣財金生活教育 有機會獲獎金10000元
安利中國萬人團台灣旅遊 台灣特選食材及伴手禮風光出線
傳羅賓威廉斯心臟不適住院 暫緩巡迴表演
只有一日行情 歐洲股市重挫
美股重挫 道瓊指數跌280點 再創12年新低
中國未提新振興方案 世界油價止漲回挫
生態外交 台灣蝴蝶將在丹麥展翅飛翔
全球金融中心調查：倫敦排名第1 台北第41
佳士得決定延長蔡銘超的付款期限
不景氣 東歐婦女賣卵子給以色列案例攀升
法天然氣蘇伊士集團獲利 工會要求回饋
國際勞工組織：女性就業受經濟危機衝擊尤重
甘地遺物爭議中拍賣 印度富豪180萬美元購得
以色列廣播電台今晚首播台灣流行音樂
耶城再傳推土機攻擊 警方擊斃肇事者
全台降雨天氣轉冷 海上陸上有強陣風
巴西9歲女童墮胎 醫師家人被逐出天主教
太空之旅漲價1000萬美元 美科技大亨不在乎
日媒採訪陳水扁？北所：應由媒體提申請
柯森耀鼓勵企業善用台巴自貿協定拓展市場
以總理又涉弊案 警方建請起訴
華碩微星逆勢操作 利用CeBIT展打造品牌
台股開盤下跌32.36點 為4604.84點
邀參與阿富汗會議 美國對伊朗審慎外交出擊
民調：歐巴馬上台 美國人對國政滿意度上升
指患精神病 法官判加分屍案兇嫌不負刑責
歐巴馬新政 矢言今年建立新健保制度
酒後掐死兒子 父依殺人罪起訴
英央行量化寬鬆創舉 搶救經濟必要一步
新任中國駐菲大使：首要任務處理領土爭端
中國軍方將領：對西沙南沙受擾將先禮後兵
MLB熱身賽 胡金龍又出現安打
地方公務員職等調高 政院:應考量民眾觀感
賴幸媛：不排除三次江陳會討論推動ECFA
中國軍人4月將再加薪
球迷砲轟奏效 南韓無線台可實況轉播WBC
中國民航業出現30年來最嚴重虧損
美民調：多數民眾認為歐巴馬作為符合期待
北京奧組委：奧運盈餘超過1600萬美元
為進軍歐盟鋪路 老米廠脫胎換骨
台股跌 新台幣匯率盤初由貶轉升
美韓軍演期間 北韓不保證韓機飛航領空安全
本週上映新片充滿童話氣息 傳達幸福
嘉縣新女性達人頒獎典禮 邀黃睿靚演奏
多位解放軍將領：兩岸早日簽和平協議
通用汽車能否生存 美稽核單位高度質疑
中國大飛機項目將向全球採購零件
中國再添32座資源枯竭城市
程文欣簡毓瑾全英羽賽晉級前8強
屏東林邊堤防命案 凶嫌落網
國樂結合兒童劇 小熊歷險記帶你去探險
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
哥倫比亞派兵阿富汗協助反毒
本田F1車隊售出 前車隊領隊布朗接手
北韓警告 南韓民航機繞道避飛北韓領空
調查：新加坡每兩人有一人服食保健品
法駐中國大使：佳士得拍賣是私人行為
拒絕媒體採訪 黃芳彥在爾灣華廈足不出戶
中國機票低價戰 國際線大推99系列
台股表現勇冠亞股 電子股為交投重心
森情滿台灣 羅東林管處辦植樹活動
中國最牛乞丐到大學演講 評價褒貶不一
嘉縣7農村女性 獲選新女性達人
水利署:石門集水區降雨有限 旱象仍未解
查企業錢進扁家 特偵組傳喚2證人說明
BBC：英政府準備增加駿懋金融集團持股
日政府：美國確認釣魚台適用美日安保條約
經部次長帶團南美拓銷 估創26億台幣訂單
台電供電頻率品質創新高 逾98.7%
周小川：人民幣結算業務可順利在港推出
西藏抗暴50週年紀念活動 印度警方提高警覺
中國旅遊官員：台灣遊暫不考慮自由行
人力銀行:金融風暴影響 女性求職者增多
陳由豪有意返台歸案？特偵組：歡迎
內政部常次林中森調政次 曾中明升任常次
紐時：中國表示將促進對台政經關係
美中國通將任情報高官 國會籲查外國關係
中國邀訪呂秀蓮？柯建銘：對她有信心
防止盲目投資 北京嚴控4兆人民幣投資計畫
鋒面影響 石門水庫平均累積雨量略增
白宮：歐巴馬月底啟程訪問歐洲四國
維護生態多樣性 週六在台大舉辦座談會
釣魚台主權 外交部重申中華民國擁有
周小川指兩岸金融合作肯定會繼續發展
周小川：兩岸間金融往來可參考陸港模式
延長失業給付？劉兆玄：1週內提出版本
台21線隧道外新建橋梁 月底提前完工
綠營：總統應說明ECFA是否涉及一中問題
父觀念錯誤害死小孩 背上弒子罪名
陳庚金新書發表會 場面熱烈
參與聯國CSW年會受干擾 台灣團盼兩岸協商
美國警方：Craigslist是全美最大淫窟
匯市觀望 新台幣匯率中午升5.8分
北韓威脅民航安全言論 南韓要求撤回
中國大陸中小企融資難問題有緩解跡象
安全堪虞？ 廣州亞運聖火將放棄海外傳遞
嫂嫂認為黃芳彥會回台面對司法
降雨集中竹苗山區 水庫進水有限
南投國姓山區工程車墜谷 2工人1死1重傷
中國邀訪呂秀蓮？民進黨：黨內會充分討論
呂秀蓮訪中？陸委會:離職未滿3年需經許可
廖港民籲國際社會支持台灣成為WHA觀察員
高市登革熱防治民調 5成市民不知布氏指數
綠委：減稅案民眾受惠不多 應調整比例
台股收盤漲16.43點 為4653.63點
化解疑慮 中油三輕更新案3月底辦說明會
調查：30%香港婦女退休靠丈夫子女供養
ECFA列三次江陳會? 劉揆：交換意見範圍
國科會鼓勵產學合作 企業配合款降50%
台股開低走高 收盤上漲16.43點
湖北武漢台灣週新增文化主題
美學者：兩岸急速和解 美政策面臨諸多挑戰
3月台指期收漲31點 逆價差25.63點
北市去年交通罰鍰36億元 綠議員指搶錢
建議邀訪呂秀蓮 楊思澤：北京應會有反應
給蝴蝶安全歸鄉路 保育人士籲車速放慢
英國春季教育展7-11日巡迴台北台中高雄
東方航空首發3000萬人民幣機票抵用券
尋找類地球行星 NASA喀卜勒望遠鏡明升空
3月電子期收漲4.2點 金融期跌6點
英學者：7歲開始學文法較適當
電子股帶動 台股逆勢收紅
墨西哥發現史上最早海龜化石 距今7200萬年
Google Health 讓病患分享健康記錄
南社反對呂秀蓮赴中 揚言不挺玉山午報
重慶數千三峽移民抗議與警方衝突
中國統計局：第2季經濟數據將比第1季好
交通部將斥資238億 拓寬台2線建淡江大橋
聽奧世運補助爭議 北市邀高市攤開說明
推觀光 月眉育樂世界大甲鎮瀾宮聯手合作
春天活力爵士饗宴 台美打擊樂交會
企業利空經濟疑慮夾殺 亞洲股市一片慘綠
高市教師會籌組監督公僕聯盟 議員看法分歧
中國閱兵村在建 經費由專門機構管理
訪中國？呂秀蓮：尊重玉山媒體董事會意見
百萬人投票為台灣加油 送Clare進大堡礁
艾杜紗來台十周年 推『荳蔻系列保養』升級版
鴻海EPS為7.44元 股利2.3元現金0.8元
全民健保14年 葉金川勉永續經營
經典賽遭淘汰 球評：中華隊輸在速度攻擊
呂秀蓮：以女性主義 形塑新主流價值
首座客家文化圖書館開張 專收集客家書籍
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為花博暖身 台北花卉展11日小巨蛋登場
經典賽記取教訓 中華隊首要克服壓力
少年持刀搶超商 遭法辦
不景氣中掌握商機 物美價廉是王道
經典賽中國勝出 陸媒稱全面壓倒中華隊
日旅行社大降價 促銷台灣觀光比赴韓便宜
豐原聯合徵才求職者血壓高 不排除壓力大
內政部統計：2月底人口數約2305萬人
拯救富通銀行 法國巴黎銀行將入股75%
學者：華視定位與經費問題應儘早解決
裁員風暴倖存者 健康易變差工傷事故增多
桃縣低收家庭兒童 免費施打肺炎疫苗
張忠謀：經濟危機 也是改變治理的時機
經典賽中華隊1比4不敵中國隊 率先淘汰
張惠妹與原民兒童獻聲公益 合唱小小夢想
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
湖北副省長拜會 建研會籲提高觀光人數
茂林鄉長：人多車多 讓紫斑蝶往上棲息
兩會關注大陸台商融資等問題
中國成立檢查組嚴管4兆 避免權力腐敗
杜鵑花節登場 李嗣涔推銷臺大
訪中國？呂秀蓮：八字沒有一撇
經濟不景氣 內政部建構家暴安全防護網
2天連降甘霖 德基水庫水位增1公尺多
及時雨 台中家扶助269清寒學生就學
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玉山降3月雪 北峰積雪達26公分
習近平：中央指示深入研究支持香港政策
義大利研發出意念控制實驗用輪椅
NBA東區雙強對決 塞爾蒂克105比94擒騎士
台維斯盃首輪羅迪克勝出 美國瑞士打成平手
查洗錢等案 特偵組第5度就訊吳淑珍
敗給大陸隊 葉志仙：中華隊打擊力未發揮
總統：兩岸經合架構協議 以時間換空間
自強號載台中流浪狗赴高雄 將飛往美國新家
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涉販售盜版試題題庫大補帖 2人送辦
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巴紐陣亡國軍將士英靈迎回 入祀忠烈祠
邵琪偉：擬將推動郵輪直航「赴台遊」
關中:拉近中央地方公務人員職等 依法行政
3類家電誰最省？能源效率標示新制3/13上路
誰是省電一哥？能源效率標示一目瞭然
能源管理法列優先法案 強制標示效率列罰則
體育好手換國籍 曾雅妮盼一直為台灣打球
經典賽挫敗 球迷傳打油詩簡訊抒發情緒
大三通啟動 小三通依然忙碌
世界大銀行月底倫敦會談 討論金融監理問題
駐巴西代表徐光普參訪聖保羅國際福傳學院
天宙和平聯合會倡利他 盼促家庭健全發展
分析指楊潔篪談話凸顯中國區分與大國關係
歷史上的今天
宜蘭5星飯店推閱讀旅行 設24小時圖書區
民進黨主委雷震紀念會嗆馬 府：非常不妥
3月1日至3月7日一週大事
顧立雄：政府捐雷震基金 1000萬元未到位
微軟：新版Windows 7可選擇不安裝IE 8瀏覽器
縣市議員催合併升格 胡志強：將峰迴路轉
世界銀行：中美合作對全球經濟復甦極重要
高市兒福體能運動會 親子闖關歡度週末
NBA 韋德飆42分 熱火燒退暴龍
高捷光之穹頂音樂會 捷運站如藝術殿堂
王如玄：產假應給全薪 不得實施無薪假
中國婦聯：家暴投訴續增 影響社會穩定
高縣就業媒合活動 求職踴躍
台東種希望樹 大提琴家張正傑全家響應
稅務特考等6項國考登場 關中首度巡視考場
總統視察南市抽水站 綠營民代抗議
王如玄：1週內提出啟動延長失業給付指標
拚經濟 中國再組團赴歐尋商機
世展會當推手 台灣兒童合唱團唱出原鄉美聲
末日博士羅比尼：全球衰退恐持續到2010年底
台東城隍廟建廟60週年 各地城隍爺會師
雲林救國團擴大辦捐血 力拚目標1萬袋
星LPGA女高球賽 曾雅妮漸入佳境暫居11名
陳清秀：文官制度僵化 應擴大入選管道
西螺東市場改建動工 7個月後期再造風華
市售菠蘿麵包太貴？邱正雄：必要時調查
公立就服中心1月求職求才比 微升至0.66
地方特考榜單外洩 考選部：9日提懲處名單
市售奶瓶安全無虞 衛生署樂見不含雙酚A
王金平：政府組織改革 應以人民為導向
迎亞運 廣州將清理3萬5千塊戶外廣告招牌
中國首設台資企業轉型升級培訓基地
羅淑蕾促RBC不足者禁拉保單 保障保戶
北縣老歌音樂會 8旬鄭日清歌聲依然動人
中國指責達賴喇嘛企圖建立大藏區
安徽雨雪冰凍 320多萬人受災
大安區立委補選 蔡英文誇周柏雅料好實在
大雨特報解除 明起雨勢減氣溫升
富邦證董座：台幣合理價位為36至38元
台大EMBA愛心嘉年華 大老闆粉墨登場
英政府同意提供擔保 將掌駿懋集團過半股權
媒體:崔凡吉萊車禍肇事車為美英政府包商卡車
浪漫賞櫻遊阿里山 受雨影響遊客減
中國計劃2011年發射神8和神9太空船
高餐旅博弈課程開課 掀另類學習風潮
台灣出生 王震緒推理小說獲日大藪春彥獎
上海世博局長：一定讓台灣館精彩展示
邀訪呂秀蓮 林盛中：台灣同學會願出面
第5度就訊 吳淑珍供出10餘億元來源去向
任弘：共同推動海外僑教 兩岸可對談創三贏
墓園追思 蔡英文：雷震精神是民進黨精神
台北港貨櫃碼頭啟用 台灣發展南北海運中心
領務局：商務人士擁第2本護照 為期不遠
上海世博台灣館 北市府：與台北官方無關
女性獨立購屋 首要考量安全性
馬總統籲大家一起打拼 渡過難關
衣索比亞電影泰沙 獲非洲奧斯卡最佳影片
青少年志工菁英 葛良恩張倫平獲親善大使獎
校園徵才 李嗣涔:加強職場倫理求職沒問題
1111人力銀行:8成8畢業生憂畢業即失業
希拉蕊樂在工作 但懷念平凡生活
宗教團體照顧濟助貧弱 馬英九感動在心
經典賽中華隊出局 蘇俊賓：政府嚴肅看待
巴黎郊區火車撞死人 2死11傷
蘇煥智籲追蹤出獄毒犯 王清峰：研究修法
縣長選舉 蘇貞昌：提名好人才 黨主席責任
歐巴馬信心喊話 稱危機就是轉機
綠營要求成立兩岸小組 藍營態度保留
浙江失地農民呼籲中國政府查處貪官污吏
工具機展買主成長 後續採購估3千萬美元
畢業生求職 人力銀行建議穩住信心鎖定目標
棒球經典賽 多明尼加爆冷不敵荷蘭
罕見疾病胃口無底洞 小胖威利挑戰減重
歷史上的今天
中華隊兵敗經典賽 立委籲內閣重視
WBC預賽D組 荷蘭爆冷擊敗多明尼加奪首勝
強化台日關係 總統邀日本官員記者看電影
PGA本田高球賽第三輪 南韓梁容銀保持領先
飄降3月雪 玉山可見白頭 合歡山無雪可賞
北愛軍營遇襲 2士兵喪生
濁水溪畔228新書發表 口述歷史還原真相
世界主要報紙頭條新聞標題之一
長三角台資企業轉型 與陸企合作開拓內銷
日本新玩意 眨眼控制iPod
劉醇逸參選市主計長牽動華裔參政者布局
健保菸捐等受立院關切 衛署有方向沒定案
基隆港加緊改善設施 迎小三通中轉觀光客
萬人親子運動大會 戴遐齡：拉近親子距離
王清峰：6月以下刑期改服勞役 種花種菜不錯
戒毒替代療法見成效 北縣愛滋病患下降
石門水庫持續進水 旱象暫時解除
協助毒癮者回歸社會 周錫瑋籲廣設中途之家
中國財政部：不發全國性消費券
新台幣上週升0.49% 居亞洲貨幣之冠
北韓今選新國會 接班佈局露線索
姚立明籲退選保藍 蔣乃辛：參選到底贏選戰
手機低價電腦帶動IC設計業Q1業績優於預期
西藏及甘肅等藏區限制外國遊客入境
陸克文：失業率是澳洲目前最大挑戰
定存爆增3倍多 中華郵政明起禁收企業定存
福廈鐵路年內可望建成通車
台維斯盃首輪 布萊恩兄弟勝 美2-1領先瑞士
中區五專聯合甄選簡章發售 招生逾1800人
扁辦擬再公布光碟 陳雲南：將影響證人陳述
MLB 王建民漸入佳境 3局失1分
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甘肅將建成中國西部儲油基地
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上海申請人民幣結算試點
6成中國民眾認為物價上漲嚴重
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紅面棋王周俊勳 15日在韓國與曹熏鉉交手
陳永綽向僑界說明政府推動兩岸關係
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巴拿馬國際商展 台灣參展廠商對成果滿意
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氣妻訓斥 酒醉男持刀搶超商被送辦
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投信:量能若配合 台股可望震盪走高
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不受聽障影響 鹿之女陳蘭鳳田徑場上爭榮耀
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單親媽媽獨力扶養學障癲癇子女 馬總統探視
戴遐齡：打球有輸贏 輸了要虛心檢討
佛光山禪淨密三修法會 屏東場上萬人參加
曾雅妮表現不穩 匯豐高球名列11
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
關懷兒童萬人慈善義走 中市登場
長者組樂團搬上銀幕 永和耕莘醫院辦特映會
中縣市合併 胡志強：請不要讓馬總統跳票
花蓮再傳毒飼料奪狗命 農委會:檢驗確認中
鄭愁予：申請繁體字為世界遺產刻不容緩
通縮時代女性慢跑潮 運動用品店推新服務
泰國高球公開賽閉幕 呂偉智季軍
台南縣長提名人選 蔡英文：整合中
西藏流亡政府盼中共擱置歷史 正視將來
春郊踏青健行 欣賞古坑3月雪湖山水庫風光
陳菊與高市婦女歡度婦女節
西藏流亡政府與台灣改善關係無施壓中國意圖
農委會:花蓮毒寵物飼料 春節前已回收處理
西藏流亡兒童村懇切歡迎台灣志工協助
新女性產業達人 樹立奮鬥新標竿
韓美「關鍵決斷」聯合軍事演習9日展開
為聽奧募款 鄭淮單車環台抵高市受歡迎
爬長城抄近路 誤闖虎園1人被咬死
四川副省長：藏區穩定未提高維安
LPGA匯豐高球賽 後起之秀申智愛勇奪后冠
省運費 陝西6輛三輪車連成1串行駛
景氣不佳 澳洲民眾「作繭效應」浮現
非法獻金案 多數日本民眾：小澤一郎應辭職
搶攻大陸銀髮族客源 投縣府歡迎首發團
228關懷總會 基港碼頭舉行追思活動
7萬孟加拉外勞壓境 大馬就業市場雪上加霜
聽障奧運服務 國際扶輪親善團學校誓師
北市立委補選 藍綠參選人拼場暖身
台維斯盃 盧彥勳失常 中華不敵印度
傳唱客家山歌 南投虎山藝術館濃濃客家風
北市立委補選 羅文嘉：棄保已是舊思維
自由車環台賽首站 韓國選手朴善胡大贏家
中壢周家紡織廠傳大火 3000坪廠房付之一炬
北市試辦國小弱勢生早餐 每生每餐補助15元
救棒球？總統：大家加油
王清峰訪戒毒成功專線 美沙冬補助成焦點
促進投資 泰國總理府將設置投資服務中心
金管會：銀行不能拒收存款 否則依法處理
苗栗立委補選 吳伯雄王金平站台拉抬陳鑾英
利差恐創新低 銀行吃存款有苦說不出
德英法力挺 拉斯穆森出任北約秘書長希望濃
安徽母親用滾水燙死4歲女兒
馬尼拉僑務座談 任弘傾聽僑胞心聲
扁辦：吳淑珍明早二度探視扁籲保重身體
中國海軍副參：亞丁灣任務短期內難結束
展現頑強立場 蘇丹總統今訪視達佛區
WBC預賽D組 波多黎各7-0完封巴拿馬
DJ涉挾帶搖頭丸入境被逮 起出2273顆
西藏流亡國會議長盼與中國和平和諧相處
羅文嘉：蘇貞昌參選是台北縣民福氣
郵局拒收企業存款 信心低迷 民間投資不振
獨居失智老人警覺性低 易遭詐騙集團鎖定
替政務官加薪？人事局：無調薪規劃
陳丹青張大春 分享藝術文學創作歷程
中華隊輸球怪罪職棒不放人? 熊隊:可理解
為4.6兆儲金找出路 中華郵政爭取小額放款
國泰世華銀行搶案 尋獲疑似作案贓車
馬總統頒獎表揚江秀真等10大傑出女青年
泰國智庫預測泰銖兌美元本週持續走貶
人生以服務為目的「青少年志工菁英獎」頒獎
臺大校園徵才 職缺數比去年少3成
史亞平婦女節趕場演講 強調兩性平權
雷曼風暴至今 台銀存款暴增逾2700億元
高醫醫師發表抗癌新藥 婦女乳癌末期新希望
張平沼：企業存款應回歸銀行體系
英駐北愛軍營遭槍擊2死 布朗嚴厲譴責暴力
世界主要報紙頭條新聞標題之二
巴拉卡公路坍方交通受阻 北市明協助搶修
大陸參訪發病 歌仔戲演員洪坤美回台救治
外勞不願返鄉 大鬧機艙並意圖闖入駕駛艙
駐藏武警人數 政委：秘密
La new今年金廈辦健走 為鞋進大陸熱身
利菁代言保養品兼做公益 籲幫助貧童
三峽庫區失業逾9% 移民生活水平下降
落實保障婦女權益 總統:政院將設專責單位
王建民認為中華隊仍需加強棒球知識
黃河內蒙古段 動用轟炸機炮兵防淩
黃河內蒙古段 動用轟炸機炮兵防淩
世棒經典賽南韓大勝中國 晉級8強
經典賽中華隊返國 葉志仙自責向國人致歉
伊拉克警察學校遇襲 至少28死58傷
3月9日國內活動預告
西門熱音季 展現學生音樂多樣性
經典賽 南韓吐悶氣 14比0痛宰中國隊
成功的廣播節目背後 工程人員是無名英雄
義女將改寫女子200米自由式世界紀錄
「守護者」 登上北美票房冠軍
伊利諾州教會驚傳喋血 槍手射殺牧師再自殘
北韓警告：攔截衛星等同戰爭
德1000億歐元紓困企業 業界獲邀審核貸款
以色列軍情局：伊朗已跨越核武技術門檻
研究：鈽摻鋂可防核武擴散
前總統涉性侵 以色列檢方決定起訴
瑞奧盧斥避稅天堂指控 但願加強國際合作
今天的台灣英雄：陳文昭嘴控滑鼠寫書賣茶
國際婦女節 希拉蕊疾呼兩性平權
駐巴西代表徐光普拜會巴西樞機總主教
世銀：開發中國家資金短缺可能達7000億美元
韓美軍演今展開 北韓下令軍隊全面備戰
幸福巴士3月班次全客滿 網站突破百萬瀏覽
向婦女致敬 歐巴馬籲女性主動全面參與事務
台股開盤下跌10.01點 為4643.62點
PGA本田高球賽梁容銀奪冠 取得名人賽資格
美經濟何時觸底？數據顯示還早得很
歐鴻鍊：同意巴拉圭延緩償還貸款四億美元
NBA魔術霍華德發威 塞爾蒂克無力回天
劉翔赴美手術後返回中國
駐巴西代表率僑領拜會聖保羅保安大隊
中國官員：歐巴馬年內訪中可能性大
世棒經典賽 古巴破紀錄6支全壘打轟走南非
台股無基之彈 證券股2月多有獲利
長期投資首選 巴倫週刊推薦微軟與Google
台商的歐市敲門磚 漢諾威電腦展難取代
陳肇敏：設智庫與兩岸軍事互信沒絕對關係
匯市觀望 新台幣匯率盤初由升轉貶
活化資產 財部:以招租或地上權釋出國有地
台維斯盃 以色列後來居上3比2克瑞典晉八強
電子回檔 台股一度跌破4600點
日本13年來首見經常帳逆差且創新高
BBC：中國承認在西藏個別地方加強警戒
查洗錢案 特偵組傳訊馬維辰到案
勤益科大1173課程免費選修 嘉惠失業者
韓美軍演 北韓今起切斷南北軍事通訊
經濟不景氣 美墨邊界偷渡人潮銳減
世棒經典賽多明尼加回魂 9比0大勝巴拿馬
加強兩岸經貿合作 中國將擴大海西經濟區
加強兩岸經貿合作 中國將擴大海西經濟區
韓美聯合軍演啟動 專家指朝鮮半島危機高升
五角大廈：9月前美軍自伊撤兵1萬2000人
憂國際壓力 瑞士等國要求討論逃稅天堂黑名單
蔣乃辛訪國民黨團 林益世籲泛藍團結支持
飛魚季 蘭嶼海域實施漁船管制
北愛英軍遇襲身亡 傳真愛爾蘭共和軍所為
抱怨薪水低被罵翻 人事局長改變說辭
金賢姬將和遭北韓綁票日人家族在釜山見面
會議室更名？總統府：僅在研議階段
出馬選台北縣長？葉金川：報派
台維斯盃美淘汰瑞士 8強遭遇克羅埃西亞
查維斯：哥倫比亞勿犯界 否則兵戎相見
吳淑珍二度探視 盼陳水扁保重身體
加工會和通用汽車達暫時協議 凍結薪資津貼
菲緝毒人員赴台受訓 深化跨國掃毒合作
中國政協委員要求民主遴選大學校長
馬侃：美政府應停止金援AIG、GM及銀行
中市議會臨時會 縣市合併議題成討論重點
金融海嘯外國人被裁 影響星國際學校招生
國防部長:104年完成100%募兵
綠委促組棒球振興小組 藍委籲整合各單位
北韓切斷兩韓軍事通訊 七百多人受阻邊界
通車週年 高捷：累計虧損22億元
廣東節約行政經費 出國經費壓20%
古埃及聖鳥沿海大量繁殖 成台灣留鳥
台電：核四工程預算估須追加逾400億
台電:燃料均價較基準高13% 無降電價空間
藍委提案有權查個資？謝國樑：媒體曲解
嬰兒哺乳時間過長 易患奶瓶性蛀牙
控資本主義橫行 查維斯要收回可口可樂土地
ECFA納三次江陳會？海陸兩會：需政府授權
ADB：亞洲金融資產去年縮水9.6兆美元
武漢市副市長袁善臘擬16日訪台
監委擬彈劾陳聰明？李復甸：依法處理
調查:不景氣 近6成5店家業績下滑
世界主要報紙頭條新聞標題之一
NBA 火箭擒灰熊 主場12連勝
調漲菸捐 葉金川:傾向起漲日前菸商補繳
貫徹維穩戰略意圖 中國政法高官頻調動
國發基金注資TMC700億元 尹啟銘:沒這事
江丙坤:衛署研究大陸設點 助台商返台健診
紐約法拍屋人氣高 抗議聲也高
世銀：全球陷入二戰以來第一個經濟衰退
經長：至5月底用水無虞 民眾仍應節約
因應發展 金門縣府擬購回撥用縣有地
推動國際會計準則 17日起舉辦宣導會
挪威教堂失竊文藝復興畫作 據估達280萬美元
台維斯盃 法國第一輪遭捷克淘汰
王清峰：經驗傳承 特偵組近期部分改組
國小修辭學難度高 鄭瑞城允修改
柯建銘轉述 扁稱：中國寫信給他 他拒收
李俊毅:為黨貢獻 蘇貞昌選北縣長機率高
李述德：1月電腦選案查稅案件 較去年減少
金門景點超夯 浙江旅遊團走小三通非為省錢
經貿特區營所稅降至15%？ 尹啟銘不證實
飛魚文化 雅美人的生活智慧
長庚再贈老人肺炎疫苗 11萬老人免費施打
上萬流亡藏人為達賴喇嘛祈福求長壽
英國官員：IMF援助資金可能增至5000億美元
蘇貞昌再戰北縣？鄭文燦：還沒做最後決定
台股收盤跌25.39點 為4628.24點
加國強姦犯自認投錯胎 向政府要錢變性
王建民紐約加油團 4月起每月出團
不願遣返 寮國苗族難民尋求泰人權協助
台北港貨櫃碼頭啟用 馬總統盼發揮台灣優勢
2月台股基金表現佳9成5締造正報酬
人力銀行為店家請命 籲房東降店租共創雙贏
捷運龍山寺站老翁落軌輕傷 捷運恢復正常
G20峰會下月展開 美籲全球合作提振國際需求
鼎泰豐搬上螢幕 演員示範製作小籠包
3月台指期收跌6點 逆價差4.24點
大專學歷失業者進修 教部:培養長期競爭力
聯電尾盤急漲 指數力守4600點關卡
世棒經典賽美15比6宰委內瑞拉 晉級第二輪
景氣低迷 星離婚案增加 外籍新娘遭遺棄
台北股市開低收低 跌25.39點
打造台鐵本舖 縱貫鐵路通車牌樓再現風華
NBA 姚明24分 火箭射穿灰熊
國際自由車環台賽 嘉市出發全程繞行嘉縣市
3月電子期收跌2.15點 金融期跌5點
立院初審 擁外國居留權不得任公職
兩岸簽經合協議 徐博東：今年可望達共識
蘇丹反對黨領袖籲總統自首 遭押2個月獲釋
反對農地變工業區 苗縣居民北上環署陳情
鄭文燦：國民黨ECFA說帖倒果為因
共和黨參議員呼籲通用汽車聲請破產保護
中縣老婦骨質疏鬆 自家爬樓梯摔傷
港商：春節後廣東3千多家港資企業停工
日股跌破26年來新低
立委可查個人資料？鄭文燦：違立法精神
中油董事長交接 勞工董事發不平之鳴
雅典花旗銀行外炸彈爆炸 疑極左組織所為
周柏雅：力爭北市1席民進黨立委
人大代表建議廢除中國馳名商標等評選
北韓國營媒體：金正日當選最高人民會議議員
種苗環保太空盒 國際蘭展巧思綠能風
柯建銘轉述 扁不滿遭押將抗辯到底
避免破產 美官員將與汽車業協商重組計畫
中法元首會晤？ 中國官員：視法方實際行動
民代有權查個資？綠營：反對破壞人權
台股收小黑 三大法人賣超78.67億
奧斯卡加持 送行者全台票房逼近1700萬元
台北港起飛 帶動台灣經濟發展新樞紐
特別預算分配排末座 高市立委卯上中央
發現號太空梭11日飛往太空站 完成發電檢修
41公里路程要蓋20年 監院糾正交通部
立委擴權？ 蒐集個資不必事先告知
明新科大發惜福餐券 助經濟弱勢學生
苗栗後龍科技園區案 環評大會退回重審
特別預算比例墊後 陳菊籲尊嚴平等對待
兒童歌舞劇小花 引領孩子感受百老匯精神
世棒經典賽 澳洲17比7大勝地主墨西哥
孩子教育不能等 慈濟推動安心就學方案
日1月經常收支赤字 13年首次 金額創新高
日股市走低創近26年半新低紀錄
新光銀行大直簡易型分行喬遷開幕
傳奧運將刪女子800米自由式 英名將籲保留
陳肇敏：經濟復甦將衝擊募兵 已列風險管理
照顧弱勢學生 郝龍斌:藉教育改變孩子一生
擴大內需 李述德：不贊成動用外匯存底
高縣青少年輔導訓練班 失業青少年避風港
新台幣兌美元貶3.5分 收34.815元
中國國慶閱兵 自製新型武器裝備將亮相
今年2月北京赴台旅遊人數創新高
迎接花博 台北攜手共造城市花園
急單與春節效應 2月出口年減28.6% 減幅緩
景氣差 高雄人拿神像出氣
國際自由車環台賽第2站 哈薩克選手奪魁
伊拉克戰爭造成許多寡婦掙扎養家糊口
參選北縣長？胡志強：會做完台中市長
專家:中國進入人口問題全面凸顯期
中華郵政 發行花卉郵票
動用外匯存底？ 央行：一無所悉
海基會18週年慶 張俊雄缺席
中央與地方角力？增添台北港發展想像空間
耿鼎二月營收成長18.7% 創歷年單月新高
堤維西2月營收6.5億 市場需求已見回穩
為推動我國採用國際會計準則 櫃買中心與證交所共同舉辦宣導會
偶科技自結前二月稅前EPS2.03元
陞泰自結前二月EPS稅前1.45元
「櫃買市場業績發表會」4月9日起陸續登場
新光金控前進台大校園徵才
聯邦發行「大統高捷JCB聯名卡」 南台灣通行無阻
遊戲橘子2月首破5億大關 營收創單月歷史新高
統一星巴克3月9日起推出「優活早餐」
瑞典皇室睡眠Hastens Taipei在台上市 百萬床墊搶攻台灣頂級市場
歐巴馬宣布3助理財長人選
台維斯盃網賽 納達爾發威 西班牙晉八強
以色列前總統涉嫌性侵 檢察總長決定起訴
教廷報紙：解放女性 洗衣機扮演要角
洋基羅德里格斯將動手術 治療右臀傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
「守護者」 登上北美票房冠軍
NBA 威廉斯穿針引線 爵士109：101屠暴龍
德1000億歐元紓困企業 業界獲邀審核貸款
前總統涉性侵 以色列檢方決定起訴
瑞奧盧斥避稅天堂指控 但願加強國際合作
台灣中部以北東部降雨 下午後逐漸緩和
台商的歐市敲門磚 漢諾威電腦展難取代
陳肇敏：設智庫與兩岸軍事互信沒絕對關係
韓美軍演 北韓今起切斷南北軍事通訊
經濟不景氣 美墨邊界偷渡人潮銳減
韓美聯合軍演啟動 專家指朝鮮半島危機高升
中央氣象局氣象報告
蔣乃辛訪國民黨團 林益世籲泛藍團結支持
飛魚季 蘭嶼海域實施漁船管制
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
吳淑珍二度探視 盼陳水扁保重身體
金融海嘯外國人被裁 影響星國際學校招生
通車週年 高捷：累計虧損22億元
古埃及聖鳥沿海大量繁殖 成台灣留鳥
水利署：旱象仍未解除 視天候啟動人造雨
嬰兒哺乳時間過長 易患奶瓶性蛀牙
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶3.5分
貫徹維穩戰略意圖 中國政法高官頻調動
王清峰：經驗傳承 特偵組近期部分改組
國小修辭學難度高 鄭瑞城允修改
柯建銘轉述 扁稱：中國寫信給他 他拒收
飛魚文化 雅美人的生活智慧
台股收盤跌25.39點 為4628.24點
加國強姦犯自認投錯胎 向政府要錢變性
王建民紐約加油團 4月起每月出團
鼎泰豐搬上螢幕 演員示範製作小籠包
3月台指期收跌6點 逆價差4.24點
聯電尾盤急漲 指數力守4600點關卡
台北股市開低收低 跌25.39點
NBA 姚明24分 火箭射穿灰熊
立院初審 擁外國居留權不得任公職
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中縣老婦骨質疏鬆 自家爬樓梯摔傷
避免破產 美官員將與汽車業協商重組計畫
台股收小黑 三大法人賣超78.67億
奧斯卡加持 送行者全台票房逼近1700萬元
台北港起飛 帶動台灣經濟發展新樞紐
特別預算分配排末座 高市立委卯上中央
41公里路程要蓋20年 監院糾正交通部
明新科大發惜福餐券 助經濟弱勢學生
苗栗後龍科技園區案 環評大會退回重審
兒童歌舞劇小花 引領孩子感受百老匯精神
孩子教育不能等 慈濟推動安心就學方案
日1月經常收支赤字 13年首次 金額創新高
擴大內需 李述德：不贊成動用外匯存底
新台幣兌美元貶3.5分 收34.815元
國際自由車環台賽第2站 哈薩克選手奪魁
杭州受委託仿製台灣最早蒸汽機車騰雲號
稅務特考等6項考試 5月中旬放榜
出錢也捐血 獅會300C3區每年捐血逾4萬袋
福建老翁依親猝死 檢警研判心肌梗塞
連江縣政府鼓勵在地青年積極參與公職特考
不滿遭倒會遷怒無辜 北市1男連續殺人落網
IDC：去年第四季台灣液晶顯示器出貨季減9%
國民黨新竹市長初選6人角逐 3/29投票
青海省藏區警車消防車被炸
外資上週賣超114.69億元 賣國泰金逾19萬張
擴大觀光客退稅 李述德：退稅點也要增加
維護工安 加工區推動勞動保安卡
南韓指北韓恫嚇宣戰是外交辭令
南市醫:體重增加 阻礙戒菸的重要動機
北市議員：9月聽奧國際宣傳 僅紙上談兵
設親水休憩區 雲縣府盼離島工業區空間解嚴
警力戒護下 南投竹山農會改選理監事
辛巴威總理自波札那返國準備亡妻後事
成果科技進駐南科 生產皮膚雷射治療儀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
山區連日雨勢 高雄地區自來水警報解除
推動綠美化 高市圖書館植樹節借書送花苗
日媒：中國年數逢9常出狀況 今年受注意
台灣地方志影展得獎名單出爐 4月首映
登山奇女子江秀真 獲頒傑出女青金鳳獎
天災人禍 緬甸大象生態保護區門可羅雀
沿近海中國漁工安置 高市規劃岸置碼頭
立委可查個資？王金平：修法前應多聽民意
傳李長春將於3月29日抵日訪問1周
萬瑞快速道火燒車 駕駛及時逃離
魔毯上的秘密花園 新型態互動劇場台北感受
處理醫療爭議 北市提供申訴專線
嘉縣徵紀念品創意設計 首獎8萬元
內政部：同一任期補選當選 視同同一任
王金平：增加監督 盼立院能有兩岸小組
觀光局駐韓代表王仁德即將榮調返台獲表揚
國際婦女節 全球女性爭取平權抗議家暴貧窮
朝陽科大惜福餐券 近200低收學子受惠
歐洲三大股市開盤小漲
沙舜筠幫植物人洗澡 體驗志工人生
中縣市合併 藍綠中市議員籲總統兌現支票
因應陸客來台旅遊 邵族文化村急徵84個職缺
提升公建執行率 工程會：未達9成祭懲處
日本慶祝芭比娃娃50歲生日
廖正豪獲聘上海華東政法大學客座教授
重大周年前夕 中國增派部隊駐防西藏邊界
匯市觀望 新台幣匯率收貶3.5分
為擴大就業亂花錢?教部：項目與教學有關
評估海外發展 誠品最快2年後登陸
腦麻青年李文義擔任志工 找到生命價值
圖博婦協理事長:圖博人未喪失民族認同意念
兵敗經典賽 劉揆：月底提3項球類振興計畫
泰外交部證實與香港研議協定 擬引渡戴克辛
解放軍飛行員年均收入人民幣8萬元
法雅德請辭希望成就巴勒斯坦內部和解
蔡丁貴轉述 扁提組台灣獨立黨議題
抗暴50週年 流亡印度藏人籌畫大規模抗議
不景氣學英文 世新提供免費中外籍家教
痞子英雄公視將首播 女主角做巧克力宣傳
今年1至2月進出口減幅 創近40年最大跌幅
中油董座交接 施顏祥：今年力求不虧本
華航沖繩單車行獲好評 台灣應推安心車道
北市萬華分局2員警涉吃案遭起訴
澳門保安司長：拒個別港人入境是依法行為
產業創新走廊案 經建會選定15產業研究
力挺玉山列入世界奇景 投縣府總動員催票
世界奇景票選 台灣玉山衝至山岳型第1名
王金平：台灣國會外交仍遭大陸強力圍堵
施顏祥：油價若波動過劇 政府不排除介入
蒲隆地軍方：烏干達貨機墜毀 10人死亡
專家指中國具大規模開發南海油田能力
台灣貿協上海舉辦大陸內需市場說明會
10日起降雨減緩 14日中部以北有12度低溫
中國全國人代爆料 1顆蘋果製出5千cc果汁
星月無盡4月21日首映 盼再掀起國片熱潮
台電：去年10月以來 工業用電年減16.8%
綠委：台灣與南島文化一書內容翻譯錯誤
逃亡菲律賓13年 台灣通緝犯今歸案
產電能源 台大水裂解觸媒研究與世界同步
扁有意組新政黨？民進黨：沒有評論
國際競爭網絡結合研討會10日台北登場
經濟蕭條 泰智庫預測民眾吃泡麵多 喝酒少
不景氣走平價策略 超商搶攻母親節蛋糕市場
台北港開港 高港局：高雄港優勢仍在
誠品20年 啟動深度推廣閱讀工程
艾倫斯接任宏?痐什磞a區總經理
體委會擬找企業投資棒球 長榮台塑是目標
台中縣市合併未定案 藍綠選情陷膠著
苗栗立委補選 康世儒陳鑾英陣營互控誹謗
體貼溫柔善解人意 台商擇偶首選條件
歐巴馬將取消聯邦補助胚胎幹細胞研究禁令
袋鼠擅闖民宅攻擊 澳男子幾近赤身肉搏
觀光新促銷 今年泰國受孕 明年3人免費遊
OPEC可能減產 油價逼近6週來高峰
周錫瑋：推動台北港特定區計畫 縣港合一
記協邀訪台 達賴喇嘛盼不讓台灣政府為難
酒駕飆速失控撞毀超商逃逸 警方迅速偵破
彭淮南：外匯存底可以用 但不可無償撥用
97學年度工程及科技系所教育認證結果出爐
另立新案彈劾陳聰明？監院11日擬討論
台灣新社會智庫：反對草率全募兵制
高市明宣布310為高雄圖博日
新加坡一年來外匯存底減少近82億美元
連日春雨 德基水庫水位增加5公尺多
人間條件4叫好叫座 9月加演8場
學者:新台幣無回升條件 維持33.5至34.5元
多重抗藥性肺結核病患企圖搭機 機場遭攔
行政院：短期促進就業 進用已逾6萬人
空勤總隊直昇機 後送七美病患高雄就醫
律師團提抗告 要求儘速撤銷羈押扁
薩默斯：扭轉全球經濟重任不能僅由中國承擔
被雷擊中頭 星魚尾獅將於21日修復完工
環保署推綠色消費 1個多月總金額近2億元
2月出口跌幅趨緩 國貿局：壓力稍獲喘息
新加坡股市今天跌到近六年來最低點
查企業匯款扁家 特偵組傳訊馬維辰陳致遠
中華電信A配線月維費？NCC籲積極告知
達賴喇嘛仍盼北京對中間道路能有善意回應
誠品20年 吳清友：台灣社會集體創造的成果
邀訪呂秀蓮 中國全國台聯支持官方立場
adult錯譯adultery 英文教授指離譜
阿里山鐵路司機員集體請辭 公司疏通
屏風愛情舞台劇 要讓觀眾目睹北極之光
旅菲台商捐輪椅給馬卡蒂市政府
湖北省旅遊局踩線團 日月潭涵碧樓取經
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經典賽兵敗 李文彬:先定位國際賽徵召窗口
財報查閱不得抄錄 監院有意協調修正
北市騎樓整平 郝龍斌視察推動成效
限縮土地稅房屋稅減免 預定100年上路
研究指患代謝綜合症B肝病人易患肝硬化
中華電:配線維護支出高 收取月維費無不當
世界室內射箭錦標賽 青年男子團體台灣奪銀
外籍旅客退稅 財政部擬委由民營公司辦理
小麥等4大宗物資 續免徵營業稅1年
南韓1-0勝日本 奪經典賽分組預賽冠軍
證期局:若放寬公積 員工配股仍限法定公積
跳來橫禍 袋鼠清早闖入澳洲民宅
調查：明年英國失業率預估將衝破10%
籃協：與ESPN達成協議 13日復播SBL
聽奧吉祥物蛙兒命名起跑 投票22日截止
金管會:中華郵政若承作放款 須遵守銀行法
台生大陸就業條件不理想 中國人大代為請命
央行：不會拒收中華郵政轉存款
彭淮南：超額準備達1200億 早已數量寬鬆
中國國家信息中心：首季經濟成長率6.5%
吳伯雄宴請藍委 馬總統指外交休兵有成效
瑞士牛郎承認勒索寶馬女繼承人
泰國普吉潛水遊客翻船 6外籍人士失蹤
2月出口跌幅減 第四季前出口回穩挑戰仍高
第098020期威力彩頭獎摃龜
中國6成民眾認為看病難
歐巴馬將簽署命令取消幹細胞研究限制
第098048期今彩539 三星四星彩派彩結果
亞股下挫 東京股市創26年新低
救棒球 戴遐齡:將推動賽制分級制
美默克藥廠以411億美元 購併先靈葆雅
五角大廈：中國船艦騷擾美海軍觀測船
普吉島海域沉船事件 6外國觀光客仍失蹤
太超過 沙國75歲老婦接待男賓要受鞭刑
五角大廈：中國船隻騷擾美國海軍船艦
胡錦濤：推進西藏從穩定走向長治久安
妻子死亡車禍 辛巴威總理排除他殺可能性
五角大廈指中國船隻上週已數度挑釁
歐巴馬宣佈取消幹細胞研究限制
北韓新科國會議員 金正日么子不在榜上
步台北縣後塵 台中升格"卡住了"!
拒收法人存款 央行:一般銀行不得跟進
達瓦才仁：達賴喇嘛始終堅持和平非暴力
周錫瑋:解決縣民痛苦改善生活 比競選重要
布規歐不隨 歐巴馬逐一推翻布希政策
大陸教育官員指簡體字相關規定並未調整
G20續推經濟刺激方案？ 美國歐洲生齟齬
發動抗議ECFA 蔡英文:政府應多聽民眾意見
放無薪假避免裁員 台灣企業受美重視
氣候變暖 新疆3大山脈多座冰川加速融化
原住民文面翻譯錯誤 劉兆玄黃碧端道歉
呂秀蓮訪中? 福建老家已豎立招牌歡迎
大陸政協委員：西遊記主題樂園VS.迪士尼
荷籍青年走天下 愛上台灣
「電子紙」節能減碳 未來將蔚為風潮
透視319新書將問世 呂秀蓮：非扁自導自演
台哥大1-2月稅後 EPS 0.73元
遠傳電信自結1-2月稅後EPS 0.47元
李明山出任元大證券執行副總暨大中華區投資銀行及法金業務最高主管
國寶人壽贊助彰化縣日本旭川市學生文化交流活動保險
集保結算所與韓國集保公司完成雙邊開戶
中華網龍與盛大游戏合作《吞食天地2 Online》進軍中國 授權金再創新高
美就海軍船隻被騷擾向中國提出抗議
股神巴菲特：美經濟可在5年內復甦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬取消布希幹細胞研究補助禁令
日本2月份企業破產件數連續9個月上升
美議員：中國藉軍艦僵持對歐巴馬進行測試
紀念抗暴50週年 藏人在白宮外默哀
歐股走穩 三大指數收盤紅黑互見
預期油國組織減產 紐約油價漲至47.07美元
軍艦僵持事發後 美財長將晤中國外長
市場不安情緒再現 美股下殺到12年低點
美聯準會主席向歐巴馬簡報最新經濟狀況
受科技股拖累 美股3大指數俱跌
經典賽台灣出局 WSJ：中國棒運正興起
潘基文明訪華府 會見歐巴馬談金融危機
微軟：裁員後外籍員工比例不致變化太大
宏達電手握足夠現金 積極尋找併購目標
瑞士穩定金融措施 獲國際貨幣基金肯定
台法名廚巴黎攜手 精心打造台灣美食節
今天的台灣英雄:謝靜蓉紅豆餅達人元氣無限
英官員：政府與反對黨應為經濟危機道歉
阿里山鐵路司機集體請辭 森鐵民營化現危機
傳美國屬意加拿大國防部長出任北約祕書長
加調查：英語不好是移民求職最大障礙
瑞士下議院通過第2波經濟振興方案
共體時艱 福特與工會達撙節成本協議
英最年長模特兒 80歲阿嬤活躍伸展台
下跌22.32點 為4605.92點
人權團體：約1200西藏人下落不明
台中縣東勢河濱公園波斯菊 呈現美麗花海
台灣精品發表會聖保羅展出科技成果
海軍船公海遭中國船騷擾 美籲中尊重國際法
朱利安‧洛伊韋伯在中市中興堂舉行音樂會
全台轉晴回暖3天 週五天氣冷
中國央行：人民幣結算中心確定在香港試點
台灣美食節巴黎登場 法參議員讚不絕口
中國央行：貨幣政策調控空間充裕
中國估計今年經濟會復甦
紐約時報賣樓償債 籌到2.25億美元
第1架在中國組裝空中巴士預定6月交機
中國第1豪宅硬撐4年後降價約40%銷售
中國今年10多家報業集團擬上市
UITP亞太區會議在台召開 主題城市呼吸
林聖忠：台灣巴西經貿發展契機多
台灣外貿協會組團訪巴西洽談採購商機
賴幸媛：ECFA廣徵民意 公聽會13日舉行
部隊廚餘分貧民？陳肇敏為口誤致歉
歐巴馬召喚百萬支援大軍 協助推動經濟方案
韓元升值 新台幣早盤走升
韓巴籍二貨船日外海相撞 16人失蹤
劉兆玄：體委會3月底前提棒球振興計畫
艷照敲詐200校長 進帳3萬人民幣無人指認
大陸軍事專家提議兩岸軍事交流從學術開始
新華社：首架中國組裝A320客機預定6月交機
北韓重啟穿梭南北韓的2處關口
京港高鐵擬2012年通車 香港到北京10小時
廖世傑鼓勵薩爾瓦多企業拓展台灣市場
台灣貿易訪問團近日訪秘魯拓展市場
林內迎紫蝶 5大主題區尋覓幸福軌跡
中國大陸2月CPI同比下降1.6%
西安幼稚園收識字費 1字5角人民幣
北院審理扁案 設備出問題勘驗光碟暫停
電子賣壓重 金融傳產領漲 台股震盪整理
伊州教堂喋血 兇嫌有長期精神病史
星9成受訪者認為星房價未來半年將續跌
回應邀請呂秀蓮訪問 陳雲林重申北京立場
景氣差 高市交通裁罰達成率下滑
聲援西藏 楊秋興宣布10日高縣圖博日
北韓今重開部分邊界 商業人士可往返開城園區
走訪扇平森林生態園區 一覽多元自然美
紐約市經濟還會跌更深時間拖更長
藍立院黨團籲政府整頓棒運 保障選手權益
涉嫌殺12人 巴西警察「行刑團」9成員被捕
減稅獎助企業投入體育 劉揆：考慮溯往
宣明智:TMC是再造方案 反對DRAM整併
金門福利 身心障礙者低收入戶搭機有補助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日本外海兩艘商船相撞海事 16船員失蹤
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中華民國與多明尼加簽派遣志工協定
中美船艦僵持事件 中方：不接受無理指責
官媒嘆中國7萬茶廠不敵1家英國立頓
湯金全:公平法受肯定 可技術輸出回饋國際
官員：兩岸談經合協議不對農產品預設條件
西藏書記返北京開兩會 藏區穩定做足安排
中國兩媒體刊登護航編隊「假」新聞被查處
319槍擊案 特偵組去年間已就訊呂秀蓮
東莞市長：企業倒閉不算多 但裁員厲害
旅美名抽象畫家莊（吉吉）五月紐約展出近作
透視319將問世 呂秀蓮提7大疑點
韓媒：北韓權力接班時機尚未成熟
成立甲組棒球隊 國防部：會和體委會研議
歐鴻鍊出訪中南美洲 強化邦誼
宣明智:3月TMC確定技術合作夥伴
經濟部13日辦ECFA公聽會 台聯擬場外抗議
檢討體育發展 劉揆:可舉辦體育國是會議
提振棒運 郝龍斌:職棒退役選手助培育基層
拯救國球 中市府編1000萬元行銷在地職棒
阿里山小火車煞車管斷裂 延誤發車
離職違約金 勞團:勞委會應解釋違法
北大前校長：大學科系設置不合理影響就業
成大擬將3000公尺路跑 列畢業條件之一
貝里斯僑民遭殺害 外交部協助善後
Google文件服務爆軟體缺陷已修復
赴美交流招商 台北市長郝龍斌明晚啟程
外交部：稻作欠收 援海地食米數量將遽減
98年教師資格檢定考 首採准考證考生自印
星印將簽署星海峽西面海界條約
黑猩猩心機 未雨綢繆能力不下人類
約五分之一泰國人有心理衛生問題
不景氣和陸砂影響 8成花蓮砂石廠放無薪假
台北動物園長鬃山羊有喜 5隻小仔報到
師法海倫凱勒 謝昀倫譜出生命之歌
9月辦聽奧 郝龍斌:推行禮讓行人禮貌運動
網投玉山列新7大奇景 營建署徵求協設收票站
南投推情緒療傷主題書展 助民眾突破困境
韓元升 新台幣午收34.65元 勁升1.65角
中市議員籲不分朝野 全力搶救國球
IDC:印表機與多功能事務機去年Q4出貨衰減
北市失智老人 10年成長3倍 7成未受治療
海軍敦睦遠航支隊20日泊基隆港 開放參觀
綠委:中油虧損 520後是民進黨時期2倍以上
農村再生 水保局深入農村培訓社區營造人才
宣明智:成立TMC 國發基金動支不超過300億
洛杉磯時報：台灣企業放無薪假避免裁員
刑事局破獲竊油集團 逮4嫌
高考考中國憲法？綠委抗議 籲考試院解釋
高考加考中國憲法？考試院：沒有這回事
奢華風退燒 業者大打超值戰逆中求勝
國人無力繳健保費 劉揆：政院會謀求解決
世棒經典賽 波多黎各險勝荷蘭 晉級第2輪
消基會質疑不安全進口產品資訊有失客觀
癌症患者高燒不退 原來是罕見菌血症作祟
步道新森活展覽 邀民眾走進大自然
拚人潮 宜蘭綠色博覽會門票大降價
歐鴻鍊獲多明尼加政府贈勳表揚
二次金改善後特別條例 列13日立院議程
國際自由車環台大賽第3天賽程 中市登場
四川1家理髮店取名「獨裁者」引爭議
長時間翹腳固定坐姿 小心脊椎神經受壓迫
台股收盤漲42.78點 為4671.02點
美日將出動F22及F15在琉球附近聯合演習
扁案開庭續驗光碟 過程冗長
北愛爾蘭又有1名警察遭射殺
不滿拆遷補償 中市黎明重劃區地主陳情
3月台指期收漲33點 逆價差15.02點
摩通：中國將採取更多措施避免通縮期延長
扁案開庭 檢辯再為證據清單攻防
劉揆：ECFA無涉政治 不需經公投決定
回贈中國長鬃山羊 動物園:海基海峽會協商
3月電子期收漲0.25點 金融期漲9.6點
全球經濟疲軟 中國招聘服務市場需求下滑
台北股市開低走高 漲42.78點
金融傳產領軍NB助攻 台股穩步趨堅收小紅
經典賽義大利淘汰加拿大 與委爭晉級
尼曼匹克症C型病童試新藥 健保將給付
長沙7000荷槍民警夜巡 打擊盜匪
達賴籲堅持中間道路 努力實現民族自治
蘇貞昌選北縣長？蔡英文：黨會推好的人選
西藏抗暴50週年 達賴喇嘛發表演說
圖博抗暴50週年 高市遊行控訴中國暴行
立院共識 集遊採強制報備但10人以下可免
繼聯發科旺宏 台積電宣布調高首季業績
消防猛男公益處女秀 明出席首映會不露點
知名性工作維權妓女葬神學家旁 瑞士輿論兩極
授權談不攏 YouTube在英國凍結音樂錄影帶
中國推動汽車下鄉 每車最多補貼2萬元
TMC反對整併 DRAM廠:問題自己設法解決
女子剪下30年長髮 捐贈癌症病患作假髮
黑龍江生態示範村 垃圾成山居民罹癌
7大奇景票選 陳明文上網票選玉山籲響應
香港約40名泛民主派人士擬週日赴澳門闖關
抗暴50週年 達賴指中國將西藏變成人間煉獄
經部次長等人事 尹啟銘：政院核定後公布
中國斥資建天津大火箭基地
國道5馬拉松賽4月登場 跑完者送綠博門票
河南一大二女學生殺價過狠竟遭老闆焚屍
匯豐狂瀉24.1% 港監管機關要查尾盤大賣單
劉揆：不在一中政治框架下簽經濟議題
女子罹癌就醫 發現家族遺傳基因突變
亞洲盃花藝大賽參展2010台北花博 近期簽約
三大法人賣超50.42億 台股收紅挑戰前高
出口推廣貿易費 16日起納入網路繳納系統
謝長廷阿里山賞花 對阿扁組黨不評論
研究：為人父年紀愈大 孩子智力較遜
NBA 活塞拖延魔術進季後賽
加速推動公共建設 政院擬擴大趕工獎金
高市訂310為圖博日 加註西藏街為圖博街
新移民中心重視性向發展 日學者來台取經
邱連輝二度中風住院 蔡英文探視打氣
指控當間諜 玻利維亞又將驅逐一美外交官
立法行政部門棒球賽？戴遐齡：樂觀其成
王南雄水墨展 培養美育情操與生活美學
國際民俗體育會議邀中國體育局官員來台
道路警示標識被盜 新疆野馬臨死亡威脅
阿里山櫻花季15日登場 林管處今動員淨山
取消會員限制 猶他州酒吧將對一般大眾開放
聽奧好手CF廣告發聲 展現無聲的力量
河南農民工錢包被盜 花34天走回家鄉
振興棒運 周錫瑋：建構金字塔型發展體系
國球岌岌可危 蔡煌瑯建議組棒球振興小組
新台幣兌美元升2.15角 收34.600元
拆除養豬戶奏效 五大流域水源水質重生
有外國居留權不得任公職？劉揆：要有區分
環署陸空聯合稽查北縣污染源 告發12廠商
假檢警真詐騙 嘉市破獲集團3組12人
樹木增 森林性鳥類黑冠麻鷺移居屏東都市
財部：2月稅收實徵716億元 年增32.9%
不景氣 非勞動人口也到就服中心登記求職
環署：高屏溪符合飲用水標準
大陸學者評估台灣競爭力居「全國」第2
中國仍有1100萬返城農民工找不到工作
愛的鼓勵 北縣警察戒菸班向菸說不
日調查：女性吃過多大豆製品較易罹患肝癌
中央氣象局氣象報告
NBA韋德壓哨三分球 熱火2度延長賽力擒公牛
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
查洗錢疑案 特偵組要求黃芳彥18日到案
到國姓拚成功 客庄搶成功鹿神祭14日登場
杜絕洩密 空軍官校水銷逾期軍事資料
集保結算所與韓國集保公司完成雙邊開戶
日男星伊藤隆大燒炭自殺 哥哥含淚表演
政院就業博覽會4月登場 每場6000工作機會
工業局：DRAM整合非整併 資金以民間為主
人行副行長：存款準備率有很大下調空間
減少國道客運繞市區 中市闢接駁公車路線
視障生成音樂好手 吳鳳學院分享奮鬥歷程
失能失智老人長期照顧 北市提供多元服務
SBL楊敬敏當選2月MVP 閻家驊打75分
隨機殺人案法醫解剖 認被害人咽喉中刀致命
美政府似無意協助報業對抗經濟衰退
強化就業能力 中區職訓結合學校推產學訓班
KTV掩護槍械改造 警方查獲大批改造槍彈
民進黨高縣黨部抗議中央收回徵召決定權
部落遭強制拆除 原住民呼籲國民黨道歉
待業勞工資訊站 勞委會推就業服務9專線
萬泰銀購併時程延後 4月底敲定增資案
台籍人代建議兩岸聯手為中文繁體字申遺
高捷岡山站發包議約底定 最快100年通車
維護道路品質 北市建網路系統供市民監督
經建會：法規鬆綁5大依據 完成209項
不景氣影響 海大碩士在職專班報考增3成
馬祖發現紅隼蹤跡 愛鳥人士紛捕捉雄姿
刑事局南部打擊犯罪中心 偵破3起竊油案
王志剛出席南京台灣名品交易會說明會
2台灣民眾入英遭拒 外交部：少數個案
當前經濟危機提供機會檢視各國現金資助計畫
世界吸菸人口最多國家 中國和印度居首
浙江村子蓋辦公大樓 耗資1億2千多萬元
大學生開車輾死前女友 南檢求處無期徒刑
進軍國際食品展 雲林農特產行銷東京
研究自閉症 鄭雅薇獲第20屆十大傑出女青
歐洲股市開盤後走揚
韓元大升 新台幣收34.6元 勁升2.15角
學者指近期中國週邊領土爭端屬個別事件
日股再創26年新低 力守7000點關卡
菸害防制法新制上路2月 嘉縣共開12張罰單
中國去年近16萬人被判5年以上重刑到死刑
高考二級加考中國憲法？考選部：研議中
中縣市合併升格 黃仲生籲速修改地制法
查盜賣漁船油有成 高縣補貼稅收損失銳減
屏東男子涉搶案水遁不成 割腕獲救
匯豐銀行：匯控昨暴跌24%為對沖基金所為
國際賽分級徵召 部分職棒球員贊成良性循環
研究：亞洲女性外勞是感染HIV高危險族群
屏縣警局鐵騎隊 單車征服台灣三橫一豎
調查：中國逾8成受訪民眾認為房價過高
WBC中華隊受挫 王金平：大家應檢討原因
呂秀蓮：若要訪中 最適當身分「呂秀蓮」
與作家共遊文學地景 中部五縣市14日登場
刺激消費 苗縣摸彩活動送出5輛轎車
鎮瀾宮將西進 投資200億元在天津蓋媽祖廟
金門去年失業率2.6% 縣府預期今年再降
苗栗立委補選文宣熱戰 陳超明聲明未介入
搶救失業 中市將追加預算辦理擴大就業
隨機殺人案 凸顯社會對偏差者重視仍不足
研究：父親年齡越大所生小孩智商可能更低
國考榜單提前曝光 考選部懲處名單出爐
金穗獎入圍名單揭曉 創作題材豐富多元
名導設計師聯手行銷愛心商品 為聯勸募款
環署陸空聯合稽查污染 告發12家廠商
勞團:勞動契約訂高額違約金 變相賺錢奧步
42年未間斷 日本屏東會最後一次拜訪台灣
離職違約金 勞委會：不能違背合理比例
高市警局長開畫展 義賣畫作幫助弱勢
媒體進入北所訪扁？劉揆：會慎重考量
國父紀念館12日分送樹苗 歡迎民眾索取
世棒經典賽 墨西哥淘汰南非
日本經濟今年首季將再出現兩位數萎縮
王建（火宣）盼6年任期建立監院新形象
農村水圳文化再現 花蓮吉安重建農田水車
達賴喇嘛否認要求解放軍與非藏人離開西藏
入股網龍？中國盛大：不排除任何合作可能
陳致中:瑞士款項匯回進度 特偵組完全掌握
定額減徵見效 2月車輛貨物稅收回升
錯譯爭議 史前博物館道歉
營建署：竹圍3案 都市計畫內容修正通過
耿伯軒合約 熊領隊：會有一些變動
世衛警告：登革熱疫情蔓延 侵襲新國家
日電吉他之神寺內武來台獻藝 傳遞夢想希望
振興經濟預算分配不均？蔡英文籲重新檢視
景氣差 南區就博會工作機會少4/5創新低
達賴喇嘛願訪問台灣 促進漢藏瞭解
馬國提第二經濟振興配套 總額逾5600億台幣
金管會：銀行逾放高於5% 擬揭露董監酬金
清潔工摔死 高捷車站暫停高空清潔工程
分析指西方國家不會放棄打西藏牌
考選部：今年高考 不考中國憲法
縣市合併升格 內政部盼4月通過修正地制法
經營非法監聽軟體通訊器具 主嫌遭逮捕
為抗不景氣 聯大與度假會館締結產學合作
總統：政府全力救經濟 盼下半年情況好轉
經濟不景氣 北縣房市持續下探
叫我第一名 台灣第一特展高雄登場
中國海軍高層：船隻跟蹤案美方惡人先告狀
彭淮南：匯率由市場機制決定 沒有防線
地方政府成立棒球隊 北市體育處：可行
鴻海2月營收年減1成 外資:3月顯急單效應
方便民眾行善 超商助弱勢團體推愛心商品
刑事局南打中心破獲冒用馬總統名義詐欺案
政府救產業但不整併DRAM廠 業者質疑成效
讀者文摘聲明無破產危機 財務狀況較同業佳
女嬰到越南外婆家染麻疹 558人列管監測
勘驗光碟 扁：檢偵訊手法使台灣司法倒退
彭淮南：1至2月CPI年增率0.08% 物價趨穩
金融機構疑似洗錢交易申報辦法18日施行
創意書法比賽 廣邀學童體驗揮毫之樂
交響情人夢 捷克愛樂前指揮馬卡爾來台演出
個資法案侵隱私？謝國樑：違法利用有罰則
星GIC主管：未來三年全球料陷惡性衰退週期
港旅局：大三通對香港旅遊市場影響有限
陸配居留法令修定 陸委會列優先法案
境外移入麻疹疫情頻傳 防疫境管決聯防
達賴訪台？劉兆玄：整體考量後才能決定
經部致送ECFA研討會邀請函 盼台聯進場溝通
國際貨幣基金總裁：全球經濟今年可能負成長
第098020期大樂透49樂合彩開獎結果
台灣資深媒體人胡冠珍任香港亞視行政總裁
第098049期今彩539 三星四星彩開獎結果
糖尿病新藥納健保 外食族用藥更方便
北市自行車租賃系統 明天啟用
王金平：總統認同立院事前參與ECFA決策
中美船艦南中國海爭議 北京對美方提交涉
英財相：唯有全球一致行動才能擊退經濟衰退
律師發言多次離題 蔡守訓頻制止
紐約時報：關達那摩囚犯攬下策劃911案責任
財政部研議奢侈稅 歐商會：政策矛盾
傳藝中心甄選駐園表演團隊 報名24日截止
王金平：若高階官員自動減薪有象徵意義
爵士鼓搭朱宗慶打擊樂團 合奏新爵士樂曲風
匯兌收益豐 1至2月壽險金控獲利帶頭衝
許淑絮獲熱愛生命獎章 有如面向陽光向日葵
廣州警方破獲商場放置易爆物勒索案 拘2人
馬來西亞擬提供航空公司50%登陸費回扣
台灣首度參與北歐全球種子庫備份保存計畫
全日空優惠銀髮族 國內線單程一律9000日圓
內政部：不反對規範外國居留權不得任公職
企業投入體育減稅 李述德：會配合
花博參展國簽署備忘 郝龍斌：迎接盛會
遏止金融危機 柏南奇籲各國採強有力行動
馬國取消5萬5000名孟加拉外勞准證
社團聲援圖博 自由廣場晚上辦燭光晚會
防範藏人騷動 當局大舉部署武警廣設檢查站
教部代美國選聘華語教師 年薪3萬美元起跳
逮捕蘇丹總統凸顯國際刑事法庭正當性遭質疑
柏南奇：全球面臨大蕭條以來最嚴重金融危機
王昱婷:青輔會持續培育政策參與青年人才
英1月製造業跌12.8% 28年來最大年跌幅
明星咖啡廳60年 新書記述台灣文學搖籃故事
拆凱道反貪標示? 北市：具紀念性
政院祭高額獎金 下週宣布振興撞球計畫
救DRAM 陳添枝:國發基金收到提案再給意見
彭淮南:新台幣匯率反映經濟情勢 動態穩定
聲援西藏 德近千城鎮升雪山獅子旗
林務局：阿里山小火車完成路線檢查
美國聯合技術公司全球裁員1萬1600人
豎琴與管絃樂團合奏音樂會 週末熱情登場
菲國1月份出口下滑逾4成 台灣為第8大市場
羅淑蕾：中華電信超收政府電話費200億元
第098020期大樂透頭獎摃龜
通話優惠排政府機關？中華電信:未差別待遇
工研院掌握217項軟性電子專利 冠居全球
第098049期今彩539三星四星彩派彩結果
呂秀蓮新書 盼特偵組查明319團結台灣
仰慕老莊與正體字 25歲荷籍學生來台學中文
與塔利班溫和份子談判 拜登：值得探索
世棒經典賽 日本敗給南韓 鈴木一朗氣憤難平
吳伯雄：北縣長黨內初選無空降或現任優先
王金平：擔心激怒北京 美拒絕售台先進戰機
創16年來紀錄 德國1月出口額下滑20.7%
法國1月工業生產年減13.8% 降幅史上最大
中國2月份進出口預估仍呈負成長
瑞士藏人團體逾千人至中國大使館示威
巴拿馬發生搶劫槍擊案 文化局長受波及身亡
墾丁祕境黃金三路線 六福莊樂活「騎」步走
劍湖山世界特技三月登場 邀壽星免費同樂
嘉義耐斯王子大飯店與旅行業者隆重推出“NICE阿里山賞櫻假期”
蔡英文邀接黨秘書長？吳乃仁：並未答應
藏人抗暴50週年 美國會議員誓言聲援西藏
外國媒體促請中國停止騷擾記者
遏止危機 柏南奇籲各國政府採強有力行動
總統府：蔡朝明因健康因素 請辭獲准
以色列襲加薩 哈瑪斯支持度有增無減
巴黎股市今天上漲幅度為今年最高
台灣智庫:全募兵制裁軍裁過頭
呂秀蓮訪中? 福建老家已豎立招牌歡迎
意外! 鴻海2月營收下滑10.55%
星國宅試裝太陽能板 盼五年內減用電30%
韓元大升 新台幣早盤勁升逾3角
考選部:考中國憲法只是研議階段 已喊卡
台商上海洽購豪宅 殺價四成成交
美國敦促中國重新思考對西藏政策
西藏抗暴50週年 全球群起聲援
蔡朝明請辭獲准 府：個人健康因素
拒收大額存款後 小額存款要收管理費
曾雅妮聲明 盼政府重視高爾夫運動
A-7958當代藝術開幕 廖迎晰顛覆傳統
國道6號延伸至花蓮？國工局：技術待克服
費城寵物店進貨 熱帶魚換成男屍
台電董座請辭? 尹啟銘:陳貴明未作此表示
反對增加參議 張哲琛：同意府院增38顧問
藝人談生死關頭 個個心有餘悸
KAL緬甸爆炸案 金賢姬是北韓特工
人事局擬增110名參議 銓敘部只同意38名
美涉藏發言 中國外交部反彈
富邦金控97年EPS 1.4元 今年持續大中華併購
郵匯改銀行 中華郵政:沒有改制的打算
富邦證券申報貿聯集團回台上市輔導 證交所海外來台掛牌家數已達9家
達振能源與日本NEC-Tokin合作電動機車鋰電池開發完成 最快七月開始出貨
國際貨幣基金總裁：世界面臨經濟大衰退
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花旗執行長：2009年前兩個月開始獲利
美專家建議台灣自行建造潛艦
美情報總監：中國採取更具侵略性軍事態勢
愛爾蘭央行：今年經濟負成長至少6%
歐洲股市收盤飆漲 倫敦上漲4.88%
詐欺案11項指控 掮客馬多夫將認罪
美股大漲 道瓊創下3個多月來最大漲幅
以敘邊境走私毒品 以色列治安新隱憂
歐盟同意在勞力密集型行業降低商業附加稅
美國參議院通過金額龐大支出法案
民調續領先 加總理做經濟精神喊話
全加拿大藏人遊行紀念抗暴50周年
巴西崇正會舉辦客家文化系列活動
查爾斯王子明抵巴西訪問4天
今天的台灣英雄：郭興忠獨臂泰式料理王
台灣主要日報頭條新聞標題
13日鋒面冷氣團到 14日北部高溫驟降7度
花旗財測喊盤 美股大展歡顏
波多斯基雙響炮 拜仁慕尼黑創歐冠盃得分紀錄
北美洲台灣人醫師協會多明尼加義診獲肯定
MLB倪福德登板 1局失1分非自責分
預期OPEC減產難撐盤 國際油價下挫
美國阿拉巴馬州發生槍擊事件 8人喪生
美商週：大藥廠頻併購 新藥研發未必有利
法道達爾石油賺大錢卻裁員 官員痛批可恥
台股開盤上漲118.78點 為4789.80點
蔡朝明請辭獲准 感激總統支持與肯定
達賴特使：繼續向國際訴求促中共對話
金融風暴 外國人在美金融機構求職受限
中國央行：未來幾個月不會出現通縮
中國去年抓獲在逃貪官1200名
調查顯示：中國居民購房意願跌至新低
扁家洗錢案 特偵組傳陳國和說明
歐盟：德國野鴨發現致命禽流感病毒
紐約藏人遊行座談紀念西藏抗暴50週年
美英多家媒體主管公開呼籲伊朗釋放記者
婦人罹食道弛緩不能症 40年都吃流質食物
東京股市早盤大漲3.8% 美股強彈帶動唱
不景氣 溫州商人不敵寒冬 2%企業臨倒閉
利多帶動金融股 倫敦FTSE 100大漲近5%
寧夏14歲初中生為爭保送名額毒殺2同學
美國會批准支出法案並放寬對古巴限制
地方公務員升等爭議 銓敘部：依法行事
蘇俊賓:新聞局將善用多元創意提升台灣形象
出庭吃麵包難忍受 扁聲請家屬提供飲食
經濟蕭條加北韓作梗 南韓航空業陷困境
兒童交通安全繪畫比賽開跑
中央氣象局氣象報告
美股大漲 台股續攻近逼4800點
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國國台辦主任：李扁搞了近20年去中國化
美國輸血房市 中國趁機拋售二房債券
郭泓志：參加國家隊出賽壓力大
台積電遭資遣員工向科管局申請勞資調解
反分裂法4週年 府：捍衛主權尊嚴下回應
中國被疑借網路掃黃打擊異議言論
美官員：北韓準備試射的可能是太空載具
體育好手出走？蘇俊賓：以優質環境留人才
查扁案 陳國和坦承妻子給扁家2000萬獻金
姚嘉文：吳乃仁回鍋 盼加強辦理群眾運動
經典賽爆冷 多明尼加再見失誤遭淘汰
裴洛西：美可能需要第二波經濟振興方案
南市府員工涉監守自盜詐領補償金 1人交保
綠營：學生嗆總統竟被捕 警政署應道歉
劉翔抵北京 坦言缺席政協會議備感壓力
歐巴馬籲全球合作 免貧窮國家食物供應斷炊
撒烏瓦知部落將赴國民黨抗議 籲各界捐衣物
一個都不能少 屏東私校搶救清寒學生
世棒經典賽委內瑞拉砲轟義大利 挺進第2輪
歐冠杯 利物浦淘汰皇馬 晉級8強
陳沖:可學習歐洲 郵政儲金轉為郵政銀行
斯文老翁出現性騷擾行為 醫師：失智症狀
自由車環台賽13日移師北縣 沿線交管
總統:振興經濟須發揮效率效能 更要clean
美阿拉巴馬州瘋狂槍擊事件 10人喪生
歐巴馬會見潘基文 將加強美國與聯合國合作
傳無照駕駛 高鐵公司將被罰30到150萬元
操控LCD面板價格 日立顯示器同意付罰金
主導龐氏騙局 馬多夫恐面臨終生監禁
中國大陸房價高 超出老百姓可負擔範圍
活存太低收管理費？ 陳沖：法律上恐有瑕疵
電子利多 星電信業者紛推出netbook上網方案
昆明人自稱發明解決堵車專利
媒體詢問國安局長繼任人選 總統無回應
掰啦女孩 京劇導演與現代劇新秀創意合作
南勢社區媽媽作餅乾 社區產業最佳範例
特偵組：隨時歡迎陳致中認罪協商
組黨風波 蔡丁貴：陳水扁沒有說要自己組黨
年底投票時間變動？中選會下次委員會再議
業績暫脫谷底 鋼鐵股齊揚
王如玄:將提修法 分階段延長失業給付
嘉市警方查獲非法仲介及23名外勞
北縣就博會14日登場 職缺1500名
洽簽ECFA 王如玄:不會開放大陸勞工來台
垃圾食品易肥胖 消基會籲擬警告標示
博弈誘因 美國投顧公司派員考察金門
離職員工申請勞資調解 台積電:可協助處理
韓元大升 新台幣午收34.440元升1.6角
曼谷郵報頭版報導原住民小冊錯譯風波
花蓮河川淤積嚴重 砂石業者籲儘速疏濬
敏感時刻訪華府 中國外長明與美官員會談
蔡英文：吳乃仁任黨秘書長 定案後再宣布
撫慰人心 中市佛教團體免費心靈課程
金賢姬與遭北韓綁票日人家族相會
中華電信獨厚財團？毛治國要求一體適用
北市統計 去年地方稅收較預算增但比96年少
學產基金賸餘繳國庫？綠營：搶窮學生錢
林肯懷錶秘藏戰爭訊息 150年來首度曝光
薛香川：台灣女性參與公共決策明顯進步
回應扁組黨說 蔡英文：沒必要組黨
電費遲繳滯納金 14天內收1% 逾14天2%計收
劉寬平雙國籍爭議 中選會:有證據後處理
國會反對 傅立民放棄國家情報會議主席提名
國民年金排除部分退伍軍人 退輔會：將修法
老人重複用藥傷身又花錢 長期照護應把關
扁：國務費依前例辦理 特偵組選擇性辦案
民宅內製毒 三重警方逮3人送辦
促進藝人就業 蘇俊賓:試辦1年大陸合拍劇
歐冠盃 切爾西氣走祖文特斯挺進八強
喜從天降 中正大學就業博覽會紅包大放送
蔣宋美齡112歲冥誕 婦聯會舉行紀念禮拜
中選會：420未通過修正地制法 恐有爭議
證交所：薛琦沿用吳乃仁座車 未換購新車
布萊爾：近年來中國軍方越來越具侵略性
美情報總監：傅立民撤回情報主席候任程序
張哲琛：公務員退撫基金保證不會破產
台股收盤漲88.94點 為4759.96點
吳乃仁傳回鍋 綠委憂派系惡鬥再起
立委:愛滋受刑人病情全都露 侵害人權
馬總統授勳表揚辜濂松等ABAC代表
友達上海參展 展出多項新技術
扁案開庭 扁律再推翻扁珍筆錄證據能力
石宜琳指蔡守訓睜眼說瞎話 隨即道歉
經長:美日DRAM業者盼在台研發下世代技術
推廣子宮頸癌疫苗 北醫女學生員工將接種
北韓稱極力捍衛主權 控美韓軍演恐引發戰爭
乳房纖維囊腫可能轉腫瘤 醫師籲定期檢查
財政部擬成立投融資平台機制 張哲琛反對
創世植物人到宅服務 請大家告訴大家
台股開高走高 終場大漲88.94點
支持鴻海投資 高市已設首長單一窗口
3月台指期收漲103點 逆價差1.96點
扁抱怨吃麵包受不了 北院中午提供便當
台中縣市合併升格若不過 黃仲生願辭職
3月電子期收漲1.75點 金融期漲22.6點
不景氣產碩專班裁員收違約金 王如玄:反對
發展新世紀民主國際關係 中山大學辦研討會
高考加考中國憲法？楊朝祥：有欠周延
挑戰4800點功敗垂成 後勢待電子接棒突破
國道6號隧道防災演練 出現小意外
力抗不景氣 以央行推300餘億振興案
北京至重慶將建高鐵
UITP會議開幕 郝龍斌：攜手共創永續城市
詐騙集團心虛躲警察 撞車2人落網
計程車司機當檢舉達人 單月獎金高達5萬
人事局：是否設政務參議未定案
收管理費？陳沖：若我是銀行 我可能會收
女子爛醉騎車 撞路旁老婦雙雙不治
世棒經典賽荷蘭爆冷擒多明尼加 晉級第二輪
今年前2個月 中國外貿降幅達27.2%
14日自由車環台賽台北站 市政大樓週邊交管
正妹裸照陸續流出 警方籲私密照勿上網
美國限制中國禽肉產品進口 中國將興訟
花卉展開幕 馬總統:建設台灣成世界花卉島
扁高雄住宅敲詐而來？扁辦斥造謠
中國網購異軍突起 零售1220億人民幣
金賢姬：韓航客機緬甸爆炸是北韓唆使
美國平面媒體寒冬 員工想要取得經營權
大陸低價汽車廠董事長：不再造低價車
高市1月工商家數少42家 資本額少7億元
老舊照片愈老愈值錢
美國稱北韓持續進行太空發射計畫
中縣就業快餐車廠商徵才活動 12日大甲登場
台股漲88點 三大法人買超38.89億元
4年400億整建老舊校舍 教部：以補強為主
鐵路警察局：嗆總統學生未遭逮捕
雖批評聲浪不斷 中國仍嚴密控制西藏
台聯:政府ECFA座談會未邀傳統產業 不合理
國泰航空2008年度淨虧損11億美元
企業給款扁家案 特偵組傳郭台銘說明
奇美在大陸將推超能液晶彩色電視
洛杉磯學校預算嚴重短缺 預警要裁員9000人
中國人大代表建議修改台灣同胞投資保護法
妊娠偏頭痛可能是中風警訊
阿里山鐵路經營狀況多 交通部南下實勘
最優工作地點調查 新加坡居首 台北56名
港媒：美國無瑕號偵測中國新型核潛艇
老巷新生 北埔歷史巷道修復示範工程竣工
美國工廠為墨西哥客戶改裝防彈車生意興隆
世棒經典賽 古巴5比4險勝澳洲前進第2輪
嘉大學生捐肝救母 校方發2萬元救助金
新台幣兌美元升8.5分 收34.515元
學者擔心西藏問題被窄化為領土爭議
免費課輔弱勢生經費不足 教部籲各界響應
以代表團29人將赴台角逐聽障奧運五種賽事
振興棒運 高市府每年補助學校球隊1200萬
北縣民進黨部：預估議員初選參選爆炸
退輔會森保處4000株樹苗 明宜蘭免費送
省錢大作戰 餐飲業者紛紛推出降價優惠
協助困難學生 大葉大學推還願扶助就學方案
古巴首套棒球電玩 叛逃選手入列虛擬球員
勞委會：長期失業者將納入特別照顧
培養藝術鑑賞力 國美館推Museum美學筆記
楊振寧清大科普演講 逾1100名高中生參加
環團：每年為養菇 砍伐88座大安森林公園
廣東骨齡檢查 發現3000名運動員虛報年齡
國樂搭配歌仔戲 高雄戲迷感官新享受
小火車出錯比輸棒球還慘 毛治國：加強監理
金價跌破900美元 專家：短期先觀察
政協委員建議讓人民幣成為港澳法定貨幣
高市污染操作許可採高標 環局籲業者配合
嘉市消費券摸彩 黃敏惠親自頒獎幸運得主
中國從嚴把關高污染行業 石化鋼鐵在列
滬寧高鐵工程意外造成9人死亡多人受傷
周口店遺址新館可能建成石器造型
油價大跌將使伊朗面臨嚴重財務困難
台中大都會歌劇院主體工程 4度流標
感謝社工照顧 獨居阿嬤勤募發票回饋
13日ECFA研討會 經部擬延期舉行
機械訂單持續萎縮 日本經濟進一步看壞
北縣410學子轉大人 單車挑戰100公里
「中國可以說不」續集「中國不高興」上市
港府：正研究少林寺在港建分寺可行性
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
基地台位置上網 NCC：服務消費者
中國國家體育總局官員否認挖角曾雅妮
富邦金今年擬不發股利 增不動產投資部位
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
感冒引發猛爆性心肌炎 醫師呼籲勿輕忽
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
人民幣跨境結算中心將在香港試點
海外買主觀望 上海房市連續7月下挫
日媒籲美日歐盟支持台灣參與國際社會
假冒北市府騙陸童來台 第2名涉嫌人到案
台鐵高鐵可望同軌距？台鐵：評估可行性
新台幣匯率收34.515元 升值8.5分
出任民進黨秘書長？吳乃仁：有共識沒定案
升格不成黃仲生要辭職 胡志強：不打算跟進
紀錄片大台中紀事2 國際傳捷報
蔡宏圖苗豐強王雪紅 接新任ABAC代表
阿里山鐵路經營問題多 交通部實勘要求改善
尹啟銘：ECFA研討會情況恐不單純 擬延期
劉兆玄：優秀人才是振興經濟關鍵
世運快遞瘋全台起跑 首張邀請卡送抵金門
中國軍方將領指美觀測船在南海從事偵察任務
疏濬河川淤積砂石 花蓮今年估300萬立方米
墾丁音樂季將屆 刑事局南打中心等緝獲毒梟
選舉接近 警方加強周錫瑋維安
富邦金對利差不悲觀 有機會優先購併銀行
企業匯款扁家案 郭台銘否認給扁家政治獻金
虐貓案 北市先行政罰刑責交由檢警辦
中縣建議撥用6處土地 陳肇敏：會通盤考量
疑收受不當利益 田中鎮農會5人訊後飭回
德國傳校園槍擊案 至少2人喪生
成立13所推廣中心 周錫瑋：打造低碳城市
建商仲介合推專案 完工前退訂可原價退款
確保行車安全 阿里山鐵路主線明起停駛2天
擴大公共建設非常作法 劉兆玄:可先發包
北韓將發射火箭 南韓：尚難斷定實體為何
大學生影展揭幕 讓學生多元角度看電影
嘉市2起腸病毒重症個案 衛生局籲注意衛生
募資參與世界口琴大賽 壯圍國小努力圓夢
外籍偷拍客橫行桃園機場 至少3女受害
吳伯雄：兩岸先簽ECFA 東協才可能跟進
初選若相互攻擊 吳伯雄盼考紀會斷然處理
棒協檢討會 要求體委會收回替代役代訓制
湯臣老總徐彬：削價6折售豪宅空穴來風
網路創業夯 部落客與大學辦100場免費講座
扁案開庭 陳水扁要求與李連等34人對質
民眾申請護鈔 員警察覺有異及時阻被詐騙
民進黨：314蔡英文上街頭 聲援圖博反侵略
北京故宮院長：司法免扣押非故宮能解決
漲勢不止 歐股開低走高
成醫:Rho激(酉每)扮演代謝症候群重要角色
幸福屏東鐵馬129巡禮 挑戰上山下海
香港警方去年查獲3千多張港幣偽鈔
北市YouBike啟用 巨大再創台灣經驗
宣導友善校園和藥物防制漫畫 北縣彙印成冊
中國外交部：堅決反對美國關於西藏言論
堅持理念練舞蹈 基市成功國中女孩放光芒
市調:筆記型電腦面板漸回溫 需求較2月增
芒果幼果期 高雄區農改場籲農友防治薊馬
便利又省錢 中山大學師生開發線上訂餐平台
ITU誤用中國數據 台灣資通訊排名倒退
郵儲改銀行?交通部:先放寬業務培養人才
德國校園槍擊案 增為至少10人喪生
范良??:6000億元公建 年底執行率目標 9成
險遭詐騙 老榮民保住200多萬元
助病患脫離呼吸器 慈濟醫院設呼吸照護中心
美國流浪兒問題嚴重 每50人有1人無家可歸
下個世紀來臨前 海平面最少上升1公尺
高市多功能經貿園區開發 輕污染土地先放行
阿里山小火車停駛2天 慰留司機與查察鐵道
北市將組成棒隊 最快下月成軍
人頭詐貸銀行上億元 中縣警破詐欺集團
經濟部擬延後ECFA座談 民進黨：荒謬
日研究發現野生母猴會教小猴潔牙
教部討論高中免試入學 初期不納明星高中
響應組成棒隊救棒球 北市隊可望4月成軍
阿里山鐵路主線停駛2天 支線不受影響
新增海外企業來台掛牌 貿聯集團有意上市
經長:DRAM經營者若雙手一攤 社會責任何在?
體委會:替代役球員今年中職代訓 明年檢討
不滿配合款增高 高縣眷改戶盼改領補償款
反擊辜仲諒證詞 扁聲請詰問越方如
助聽損兒重拾聽力 樂團辦音樂會募款
大型重機暨自行車嘉年華 28日中市登場
看好西藏消費力 台商兩岸咖啡將設拉薩店
加拿大4D藝術劇團彩排 呈現虛擬實境藝術
國際自由車環台賽彰化站 鈴木真理奪冠
府：總統重視曾雅妮意見 已請政院研議
徐旭東：政府已在動 盼民眾多鼓勵少批評
打造投資中心 東協擬展開部長聯合說明會
立委批評桃園機場航廈餐飲貴得離譜
金門縣府擬與麗星郵輪簽意向書 發展觀光
被通緝男子遭圍捕 情急跳河床送醫不治
配合美防恐要求 赴美旅客須脫鞋二次安檢
舉辦G20倫敦高峰會 英將斥資5000萬英鎊
陸委會:以負責任態度推動兩岸經貿正常化
馬總統：台韓共同為區域和平努力
社會團體5/1起適用勞基法 勞團：仍有缺口
答辯國務費 扁拿李登輝馬英九為己辯護
調查:紫外線折射 4成6粉領族兩頰老化不均
外銀向低存戶收管理費 本國銀行態度保留
滬寧城鐵工人宿舍爆炸坍塌 11人死亡
徐旭東：政府應加碼公共支出 帶動經濟
北市公共自行車啟用 未來擬擴及6商圈景點
撒烏瓦知部落抗議房子遭拆 侯孝賢聲援
好萊塢等5頻道業者 節目廣告化遭重罰
德爆發校園槍擊案 至少11人身亡
留住體育人才 廖正井提案得獎選手任教師
16:9長寬比 大尺寸TFT LCD面板主要趨勢
經典賽與替代役代訓有關？中職槓上棒協
莎拉布萊曼4月來台演唱 後台練彼拉提斯
港發生罕見銀行保險庫被盜 4名南美人被捕
菲總統簽署海洋基線法案 視南沙為所屬島嶼
DRAM再造 尹啟銘：擬只買廠不併整家公司
教部：學產基金孳息減少 修法增運用彈性
關懷長者 張孝全與85歲獨居奶奶共舞
大堡礁世界最好工作 台灣入圍者遙遙領先
第098050期今彩539 三星四星彩開獎結果
明年戶口普查變革 改採戶籍資料加抽查
安利萬人赴台旅遊 14日上海啟航
挪威主權基金去年損失715億歐元
裕隆先開發新店商業區 最快下半年啟動
肯德基爺爺立像尋獲 日阪神隊或可解魔咒
豐田兩英國廠4月起減產與減薪10%
賴幸媛高孔廉明赴立院報告 綠營動員因應
配合金門推動觀光 擎天廳4/1起再度開放
經長：國營事業贊助體育須用心全力支持
財部：觀光客申請退稅金額 逐年增加
德國校園槍擊案凶手遭警擊斃 共16人喪生
台灣家具業赴星參展 盼五年內打造世界品牌
泰國反對黨將彈劾總理艾比希
關中:建立公務人員核心價值 提升人民信賴
天然除蟲劑 瓢蟲量產有成減低農藥使用
黃騰浩做公益 拍賣光陰的故事劇中摩托車
尹啟銘：ECFA研討會另擇適當時地舉行
最近五年全球各地校園濫殺案統計
公股銀行 2月底放款總餘額月減逾 1千億元
上網費多繳？羅淑蕾提案ADSL不得搭售市話
S.H.E首度親手設計T恤 義賣助學
楊思澤：4月來台將嘗試邀呂秀蓮訪大陸
反對DRAM整併成箭靶 宣明智已預見
四川藏區限制外人進入? 四川官員否認
律師：珍明天出庭 將聲請陳敏薰等人對質
香港有線電視接獲恐嚇陳冠希子彈信
扁稱450萬國務費慰問 施明德：今天才知
蘋果記者塗豐駿協助破案 北市警頒獎表揚
呂慶龍鼓勵駐法單位使用Free系統節省公帑
普吉潛水遊客翻船 4外籍遊客隨船沉入海
亞股勁揚 投資人信心仍受負面財經消息影響
總統：地制法修正攸關中市縣合併 不能跳票
葉克冬：繼續推動兩岸媒體互設常駐機構
就職滿50日 歐巴馬全力因應危機
第098050期今彩539三星四星彩派彩結果
加考中國憲法喊卡 學者指官員應勇於論述
讓民進黨站起來 陳菊：創造讓人民感動條件
今晚起飛美班機加強安檢 請旅客提早報到
新生高架橋施工3/28封車道 17線公車改道
陳朝容指卓伯源父欠繳貸款本息 卓父回應
聯合國禁藥會議 玻利維亞總統大嚼古柯葉
德校園血案增至17死 凶手家中查獲大批槍械
房地美任命柯斯基寧擔任過渡期執行長
蘋果推出新款迷你IPod Shuffle 售價79美元
校園槍擊案後亡羊補牢 芬蘭將加強槍枝管制
中國籲美尊重其安全 勿在南海經濟海域活動
SK-II五星級護膚會 一對一搶攻頂級市場
17歲德國少年返母校隨機濫殺16人 動機不明
英財相：G20財長會議 全球經濟復甦重要一步
觀光局將推廣來台單車旅遊 打造自行車王國
法國宣布重返北約 北約表態歡迎
今天的台灣英雄：王浩瘖啞售屋不搞悲情
歐巴馬將提名前紐約市衛生局長接掌FDA
法國重返北約軍事指揮體系 北約肯定
再次來台開唱 小野麗莎與歌迷渡白色情人節
總統將率五院院長植樹 響應綠化
阿里山小火車停駛 數百名乘客辦理退票
經濟部4月3日舉辦台商投資台灣高峰會
研究：青少年缺乏維他D將導致心臟疾病
A-7958當代藝術開幕 廖迎晰顛覆傳統
歐冠盃 巴塞隆納力挫里昂挺進8強
向溫家寶丟鞋德留學生 10日接受預審
南海起爭議 中國最大漁政船南巡護漁護航
日人萱原晉收藏國父墨寶 捐贈國父紀念館
北韓通告國際組織 計畫發射人造衛星
世棒經典賽 波多黎各完封荷蘭全勝晉級二輪
歐冠盃 曼聯第二輪扳倒國米前進8強
中國2月貿易順差 暴跌88%
睽違八年植樹節 馬總統許8年造林6萬公頃
范良銹：不歡迎中資承攬台灣公共工程
世棒經典賽 墨西哥雪恥大勝澳洲晉級第二輪
通用汽車加拿大員工接受新合約
中國政協閉幕 溫家寶13日中外記者會
女性參與決策金馨獎揭曉
美經濟學家認為歐巴馬振興經濟努力不及格
水費一國兩制? 同一條街每度差2.66元
國民黨:蔡英文以前也主張「先簽後審」
臺灣期貨交易所率團參加美34th FIA年會與 NASDAQ OMX簽資訊交換合作備忘錄
元大金控擴大獵才 全省徵才博覽會預計召募菁英四百人
晶華酒店三燔本家推580元「梅花牛肉壽喜燒」吃到飽
中國安利菁英來台贈禮 八方新氣「船」說神話脫穎而出
北京指美船非法在中國海域活動
聯合國：2050年世界人口將逾90億
1萬8000名戴姆勒卡車製造廠員工將放無薪假
台灣參與WHA 王毅：審慎樂觀
伊拉克前副總理阿濟茲被判刑
聯合國：人口激增和氣候變遷引發水資源危機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美新法不利中國禽肉 北京將在WTO興訟
歐洲主要股市漲跌互見 倫敦下跌0.58%
歐巴馬將會晤楊潔箎 討論經濟危機船艦對峙
國際油價重挫 紐約輕原油收42.33美元
美股震盪收紅 道瓊工業指數小漲0.06%
財富雖縮水 比爾蓋茲重登全球首富寶座
富比世富豪排行榜：蔡萬才家族躍居台灣首富
美眾院通過決議案 敦促中國停止鎮壓西藏
加薩戰事巴勒斯坦一家死29人 歐麥特挨告
金融危機衝擊 以色列銀行貸款鑽石業銳減
以色列預算赤字 2月翻3倍 逾台幣243億元
美積欠聯合國10億美元會費 潘基文催帳
台灣主要日報頭條新聞標題
明晚轉冷 週六日中部以北低溫11度
富比世：比爾蓋茲重登全球首富寶座
美阿拉巴馬州濫殺案 槍手有張「狙殺名單」
吸引外商 倫敦市長宣佈一年免租金等利多
中國商務部：出口退稅率有很大上調空間
台股開盤上漲22.25點 為4782.21點
美籍男子墜入加拿大尼加拉瀑布底獲救
中國貿易順差急凍顯示外需惡化
氫氣節流閥出狀況 發現號太空梭發射再延後
沙柯吉宣布法國重返北約軍事指揮體系
ECFA 賴幸媛：有共識急迫性議題先推
美元走弱 新台幣匯率盤初小升
高樓影響官邸維安?特勤中心:警衛措施克服
中國將就美國禽肉禁令向WTO提訴訟
鍾南山批評兩會代表歌功頌德
男子跳尼加拉大瀑布 僥倖撿回一命
美阿州血案動機漸明 警調否認有狙殺名單
廈門建發擬赴台灣投資酒店物流業
舊瓶裝新酒 MIT研發超級鋰電10秒快速充電
國喬亞化漲停量縮 氣勢超強居類股之冠
青春飛揚鐵馬行 單車成年禮歌頌生命轉大人
富比世2009年全球富豪排行榜 前20大出列
歐冠盃 兵工廠PK射倒AS羅馬揮兵八強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
景氣差靠檢舉拿獎金 國稅局:需事證明確
經典賽 波多黎各委內瑞拉拿下分組第一
政協決議：積極構建兩岸關係和平發展框架
大盤漲勢趨緩 觀光航空營建撐盤
台北地院下午再傳吳淑珍 將結束準備程序
越級參加世界室內射箭賽 國中生獲亞軍
白宮草坪變身有機菜園 八萬多人上網連署
中國中石油集團開始開採伊拉克油田
單車風加消費券 墾丁3月淡季不淡
中國鐵道部前政治部主任何洪達涉案被查
拓展大陸內銷市場 香港產品受歡迎
英國王儲訪巴西 搞笑主持人失禮亂搞
助科技業攬才 經部舉辦研討會
銀行收帳戶管理費 央行下午邀銀行溝通
利空出盡 永豐金估金融股有反彈空間
賴幸媛:參與國際組織最高民意 盼大陸正視
房地美去年淨損暴增16倍 高達501億美元
立委要求廢除海基會 兩岸官方直接談判
時人雜誌：培林長女與未婚夫分手
躲貓貓事件引公憤 中國決嚴打獄霸
單驥：失業率可能還會上升 希望和緩
發展棒運 楊忠和:棒協等單位應整合
中國全國政協11屆2次會議閉幕
美中努力化解軍事緊張 聚焦經濟危機
看世紀日全蝕 星天文迷7月將組團赴中國
兩岸航線漸增溫 業者迎合市場調度班機
日本去年第4季經濟持續萎縮 35年來最糟
中國「裸體貪官」危害問題成為兩會熱議
南韓：冷靜應對維護朝鮮半島和平與穩定
山西煤老闆4億買中石油股票 被套剩1億
藍營:不簽ECFA 石化業50萬勞工飯碗不保
校正公電（CAP 090號）
北市成棒隊4月成軍 最快9月參賽
關懷地球 王金平立院中南部服務中心植樹
彭淮南：外資停泊於公債 動機明顯
為降低兩位數失業率 加州舉辦就業博覽會
16日起搭高鐵多等一下 優惠多一些
李誠：今年台灣就業情況改善不易
世棒經典賽委內瑞拉反咬美國 C組第一晉級
中國銀行行長：希望在台灣設立分支機構
法國新反網路盜版法提案 贊成反對兩極
紐約泛綠大老建議蔡英文籌組台灣黨
希拉蕊晤楊潔篪 同意美中恢復人權對話
羽毛泛黑老鼠啃咬 南縣珍貴黑琵標本受損
阿里山花季將登場 醫師籲注意高山症狀
玻利維亞總統要求聯合國將古柯除罪化
陸客來台觀光亂象 旅行業代墊團費上千萬
工程會:今年公共工程預算5996億 落實管考
準備發射衛星 北韓通知國際海事航空組織
大學繁星計畫放榜 錄取率20.34%
調查：星人多「大小眼」 禮貌有待加強
大陸航母據報是自主研發 沒有外國支援
南韓將發放失業者和貧戶生活補貼6兆韓元
王如玄：短期就業措施擬由6個月延至1年
響應世界青光眼日 全民護眼啟動
政院通過私校退撫儲金制 提高教職員退休金
又有2家要合併 日產險業將邁入三雄競爭時代
總統官邸旁高樓影響維安 國安局:值得檢討
匯市觀望 新台幣匯率中午小升4.8分
新疆男子擬在毛澤東雕像掛疆獨旗被判刑8年
大學繁星計畫放榜 建中生75級分落榜
植樹節 馬總統:8年內平地造林6萬公頃
政策加持 觀光股演出補漲行情
法國巴黎銀行網賽 詹詠然闖頭關
律師：陳由豪要回台 但不會為爆料返台
台學者投書星報 簽ECFA無國會先審後談先例
年底選舉 李登輝決定下鄉為台聯輔選
民間團體質疑立委擴權 反對修個資法
工程師變蘭花農 湯顯明創事業第二春
植樹節 綠黨疑政府一手種小樹 一手砍老樹
扁指國務費循李登輝內規 李：沒有拿錢
中華電平台 愛爾達獨家轉播日職棒聯賽
政院通過 性侵被害人將可申請被害補償金
台股收盤跌5.31點 為4754.65點
涉偽報財產 艾德蒙頓油人隊前老闆遭逮捕
財委會通過銀行收帳管費 排除存款全額保障
總統府資政國策顧問 政院通過改為無給職
通過IEET認證 南開科大:有助畢業生就業
協助各國因應經濟危機 美提高金援IMF
周功鑫：籌設育成中心 以時尚故宮推動文創
成功挑戰轆轆溫泉 曾淑玉完成南橫拼圖
賴幸媛：ECFA尚無文本 先與各界溝通
王如玄：全面延長失業給付仍屬規劃中
環保減碳愛地球 九份學童植樹初體驗
曾雅妮批政府漠視高球 蘇俊賓：尊重發言
破獲非法販售監聽器材 警方逮4嫌續追主嫌
台股量縮價穩 短多蓄積上攻動能
楊潔箎會希拉蕊 支持兩岸關係和平發展
美限制禽肉進口 中國將向世貿組織申訴
國安局：蔡朝明健康因素請辭 絕非內鬥
台股狹幅震盪 終場小跌5.31點
3月台指期收跌10點 逆價差6.65點
桃樂絲遊十八尖山 竹市賞花月擁抱大自然
楊潔篪會蓋特納 反對貿易保護主義
3月電子期收漲0.55點 金融期跌10.8點
雷區變公園 金門軍民植樹種下希望願景
南韓央行意外維持2%利率不變
民眾有權擁槍 美國社會槍擊案層出不窮
立院經委會決議 台電成本低於對應價即降價
漢城僑中師生紀念國父逝世84週年
扁案續審 吳淑珍2時15分抵達台北地院
國際自由車環台公路大賽第5站 竹市展開
劉揆：落實青年安心成家方案 檢討成效
性費洛蒙防病蟲害 打造安全農業
中國學者：北京猿人生活距今77萬年前
貨輪溢出燃料化學物 澳洲海洋生態岌岌可危
孫子一句話及身體變差 促老年人戒菸成功
參與WHA案 外交部籲對岸展開技術層級磋商
嘉市社大入圍青輔會第1屆青舵獎3項
小朋友蛀牙多 嘉義醫院籲防蛀大作戰
刑事局與日本警方合作 偵破暴力討債集團
查寶徠購屋過程 特偵組傳呂和霖說明
經典賽期間會電台女DJ？詹智堯否認
經長：美光爾必達之一表態願助台DRAM扎根
抽水肥送除臭妙方 中市用液植肥對付化糞池
修個資法擴權?謝國樑:違法利用有罰則
傅棟成日前訪港會晤中聯辦對台官員
教育部繁星計畫放榜 金門高中首度掛零
反賭博合法化聯盟3/15走上街頭
青年旅遊志工 青輔會即日起招募
台股小跌5點 三大法人賣超1.74億元
立委質疑ECFA去年已定調 高孔廉否認
研考會：兩岸檔案聯展可以期待
爭取銀行增貸 經長：企業可提上進計畫
嘉縣義竹賽鴿笭 舉辦開籠儀式
四川7歲男孩被萬伏高壓電擊中奇跡生還
北市府:考量總統官邸維安 嚴審一品苑使照
3月以來上海赴台旅遊人數成長85%
民間團體要求北市府保護松菸老樹
高科技跑鞋實際效果 澳洲研究質疑
遭對手指控違反誠信 呂學樟:政治不是分贓
台灣收藏家聲稱圓明園龍首銅像在台灣
涉侵占近20億 朱安雄妻吳德美判8年半定讞
公共工程執行率未達 9成 工程會擬懲處
學習與就業接軌 正修科大與華泰電子締盟
蕭萬長企業菁英講座 14日起辦理6場演講
彰縣苗木景觀專區招商 前3年租金打折
調查：中資跨國企業影響力日益提升
咬人也贏！ 新疆角力選手「痛咬」對手晉級
慈濟捐裝備 提升花蓮消防局緊急救護能力
新台幣兌美元升2.1分 收34.494元
學習小三通經驗 澎湖府會組團參訪金門
北京舉行儀式紀念孫中山逝世84週年
國際經驗交換 交大外籍生Nina最愛炸豆乾
學者指經部錯用資料行銷ECFA？尹啟銘反駁
研考會：政院新組織架構 規劃2011年上路
專家：文藝復興畫家卡拉瓦喬以「照相」作畫
中縣快樂消費摸彩活動 13日第2次抽獎
學童辛苦插秧 盼今夏豐收做公益
不再是逃漏稅天堂 列支敦斯登將打擊違法
奇美博物館黑琵標本恆溫恆濕保存完好
廣州深圳台商會長：台商暫不考慮返台上市
東協加六高峰會改在巴達雅召開
教部:北縣國立學校改隸直轄市 權益獲保障
醫療資源不足 台東癌症死亡率居全國之冠
大甲媽祖國際文化節表演團 14日起巡演
南非傳出數起腦膜炎死亡病例
種菜樂 南投安養中心老人找到生活價值
西藏官員：達賴轉世必須遵循3原則
王美惠：扁選南縣長無意願 選立委興趣高
關心單親爸爸 雲林設服務站提供扶助
救DRAM 拓墣建議成立台灣科技租賃公司
苗縣立委14日補選 8鄉鎮公所點領選票
張鈞甯張雁名配音動畫 以聲音進軍好萊塢
中國關注貿易保護主義衝擊經濟發展
朱安雄吳德美創立安鋒集團 曾風光一時
中華路國有地26日標售 底價每坪近375萬元
銀行跨行系統 3月14日凌晨暫停服務
吳德美判刑確定 朱挺介：母親非實際負責人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
黃仲生：中縣市合併升格4月底沒過就辭職
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
黑琵標本受損 顯示地方搶資源不會保存資源
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
研究：北京猿人生存年代推前20萬年
傑出基金金鑽獎 台股基金僅23檔獲獎
資金匯回支撐 日圓對美元匯價升至兩週高點
98大學甄選入學個人申請 7萬多人報名
南投林管處贈苗受歡迎 送出2萬2500株
醫師：肺結核易傳染 不可任意停藥
指升高緊張 日稱不容忍北韓太空發射行為
陳冠希遭恐嚇不來台? 服飾代理商：不清楚
亞洲性生活滿意度調查 台灣男女屬前段班
全國能源會議 劉揆:盼開創台灣低碳里程碑
消保會：千件陸製日品牌服飾偽標產地銷台
台灣聲援西藏團體 14日在台北辦遊行
鄭凱文加盟阪神虎 期許開幕戰成為一軍
美眾院通過西藏決議案 中國表強烈不滿
內政部通過 台北警光會館住宿1天800元
吳德美判刑8年半 雄檢：待收公文入監執行
國父逝世紀念日 香港中山圖書館古書贈故宮
傅棟成：赴港純視察 未觸及江陳會談
財部：消費券兌付533.71億元 回籠逾6成
歐洲股市開盤走低 倫敦跌0.23%
國泰金：逢低承接台股 提高不動產部位
彰縣破獲販毒集團 大學生販毒給高職生
浙江首批小三通赴台遊千人旅遊團啟程
Obama參訪歐巴馬故鄉 華航促銷日本團訪美
扁案開庭 珍：海外匯款作為接受理專建議
美地質調查所：四川發生芮氏規模5.0地震
全國少年盃中區足球賽開幕 52隊參賽
光復後首件黑琵標本 死因是吃魚噎死
營利事業統一發證制度 4月13日起廢止
工作沒著落 職棒選手王信民回家當保母
朴善胡獲國際自由車環台公路大賽第5站冠軍
日食品安全委員會：複製豬牛安全無虞
安迪沃荷世界巡迴展 4/11移師高雄
新作永遠的信天翁 劉克襄分享創作心得
遊民年輕化 就服站赴收容中心提供協助
挪威警方尋獲價值280萬美元失竊畫作
曾雅妮:以身為台灣人驕傲 不確定未來發展
遠離網路性犯罪動畫競賽 三隻小豬獲獎
落葉歸根 音樂家盧炎文物捐贈東吳大學
不畏景氣低迷 金融業持續徵才
大學繁星放榜 基隆學測2榜首錄取台大清大
戴克辛演講：等恢復民主正義後才返泰
匯市觀望 新台幣匯率收升2.1分
廖了以表揚防火管理人 籲落實全民消防
因病一度失聲 吳靜嫻教唱有使命感
為留住選手請命 謝淑薇父母盼實質補助
中華職棒 姜建銘林益全加盟興農牛
張平沼：現在大學生高不成低不就 難用
膾炙人口 30年前舞劇貓的天堂重新登場
相約在雪山 雪霸國家公園生態之旅報名
呂秀蓮：本土派若不與中國對話 誤解更深
呂秀蓮:總統應開國是會議 討論參與WHA名稱
呂秀蓮：南縣長提名若未處理好 傷害黨主席
呂秀蓮:洩漏扁案金主名單 特偵組應受譴責
創報三部曲 呂秀蓮：7月先推出玉山周報
星撥款55億發展媒體產業創造2000就業機會
消基會抽檢 市售泳裝色料檢測合格
FM91.7以POP Radio全新出發 主打流行音樂
內門宋江陣活動21日登場 楊秋興代言
期交所擬第四季推出期貨盤後交易
金價飆台幣貶 北縣抽獎黃金重量縮水近1/4
要求速審 珍：我不會像扁講那麼多
北縣16歲成年禮 汗水鐵馬輪跡歌頌生命
春雨挹注 經部：第二階段限水暫不實施
中國官員：將透過必要途徑追索被掠文物
中國：其他國家對南沙群島主權要求無效
陸委會：軍事交流與退伍軍人交流不同
ETC服務擴大 超商加值同享優惠
關懷單親爸爸 現在做不晚 不做來不及
繁星計畫 屏榮創校51年首次學生上台大
單驥：工作分享可降低失業率 需社會共識
紅透台灣林內木瓜 錏管示範網室加倍呵護
虐貓事件 臺大：涉虐博士生接受心理輔導
基隆疑遊覽車撞機車 1送醫1人無生命跡象
印地安泉網賽 詹詠然單打首輪勝
遭判8年半定讞 吳德美將送台中監獄服刑
汐止發現男子疑車內自殺 車門貼內有硫化氫
投保中心與加拿大投保基金簽合作備忘錄
中國擬推文化消費券
判刑8年半定讞 吳德美：勇於面對無愧於心
義助弱勢學生 高縣拉麵店獲學生感恩
瞭解民意 陸委會將進行ECFA民調
逆境不是絆腳石 陳天塵愛問問題繁星摘星
泰棒了 泰食美饌嘉年華明起跑
服務更周到 Google推出新廣告系統試用版
社區高中摘繁星 校方：未來申請趨勢
促進高雄旅遊 旅遊業者促增闢直航航班
報業寒冬 邁阿密前鋒報減薪並裁員175人
新壽投資型保險商品消費爭議 金管會開罰
中港兩地多種貨幣跨境支付系統即將運行
中國銀行目前不考慮收購花旗銀行
吳珈慶轉籍風波 體委會說明溝通過程
溫家寶將出席博鰲亞洲論壇2009年會
扁擬參加立委補選? 民進黨:無立委補選問題
銀行收帳管費 金管會籲考量社會觀感
軍職退撫收支失衡 關中擬與劉兆玄協商
不滿被指涉運煤利益 謝國樑將告李慶華誹謗
中國人大會議明閉幕 溫家寶舉行記者會
央行溝通 渣打宣布暫緩實施最低存額帳管費
中東癌症專家：可蘭經暗示穆斯林應戒菸
保存古籍 故宮採簡便環保無毒冷凍法
公務員財報 未來不公開申報人年籍車牌
爭取大陸客 金澎建立旅遊連線有共識
台灣優質內衣聯盟誓言用好品質打敗黑心品
果陀新戲回家公益贈票 周美青響應
韓文版財星雜誌在首爾舉辦創刊酒會
新加坡釋放2名回祈團份子
藍營指蔡英文認同談判先簽後審 民進黨澄清
機場餐飲價高遭批評 民航局將加強稽核
指馬總統全家有美國護照 板院判余天無罪
綠營：ECFA沒內容 應於江陳會前說清楚
大眾銀：暫時免收帳管費
經濟基礎設施落後 增加印度企業成本
第098051期三星彩四星彩今彩539開獎
英國將解除搭機旅客攜帶液體行李管制
血癌標靶藥療效佳 進階版藥物造福抗藥病患
鐵路改建 台中高架增通勤站高雄地下加鳳山
教育廣播電台擴大愛心送暖 643學生受惠
第098021期威力彩38樂合彩開獎情形
廣東啟動萬人遊台灣計劃
內衣聯盟：台灣內衣市場 8成遭大陸貨侵佔
夢想金雞母 澎湖女議長盼金門禮讓博弈
史博館第2任館長王宇清辭世 享壽97歲
伊拉克法院：向布希丟鞋記者判3年徒刑
富比士全球富豪 中國28人上榜
推動高屏遊艇產業 羅世雄任推手
金管會通過修正保險安定基金組織管理辦法
IMF總裁：開發國家必須履行對非洲援助承諾
逾期居留躲閣樓 印尼妻獲協助可合法團聚
港交所取消收盤競價機制 免再被大戶操控
遏止媒體審判 謝長廷要告羅建勛李豔秋
擔心無後 越南流行婚前懷孕
在台舉辦LPGA 桃縣議長爭取企業支持
印度最高法院判決自衛殺人屬合法權利
戴遐齡：馬總統從未漠視高爾夫運動
投信：新興市場具領先性 亞洲將成領頭羊
精神科門診數上升 中年男性失眠病患變多
聯合國：2050年英國人口逾7200萬 歐洲第一
家庭單親假日打工 附中蘇瀚揚繁星上清大
巴西11歲女童產下女嬰 警方懷疑遭繼父性侵
銀行加收存款帳管費？監委籲金管會勿放任
府財經小組建議 啟動旗艦型服務業計畫
泰國反對黨對總理與5內閣官員提不信任案
經典賽獎勵提升為奧運層級?體委會：再研議
利空頻傳 亞股多半收黑
捉拿粉紅豹強盜集團 各國高階警探三度聚首
誠品20周年 用關懷與分享繼續深耕文化
安道爾將修法 不再為銀行帳戶資料保密
不受金融風暴影響 彭博躍登紐約最有錢人
魔毯上的秘密花園 新型互動劇場今晚登場
S.H.E.心繫同條線 強調單飛不解散
郝龍斌訪舊金山 將與矽谷創投座談
WSBL 台元復仇 2分險勝台電
第098021期威力彩頭獎摃龜
歐巴馬在白宮接見楊潔篪 期能化解中美緊張
第098051期今彩539三星四星彩派彩結果
香港財經專家:長遠看好中國內需市場
鼓勵事務官轉政務官 退休年資可合併計算
經濟危機衝擊回收業 最終受害者還是大自然
泰前總理戴克辛請求泰皇赦罪以重返國內政壇
濫殺15人後自殺 德17歲殺手患有憂鬱症
樂雅樂第一屆小小料理達人比賽開始徵選
第12屆金鑽獎得獎名單出爐 元大投信獲4項大獎最大贏家
馬多夫出庭應訊 俯首認罪並道歉
富比世富豪榜 菲國2華人上榜
美觀測船南海遭中國騷擾 將派驅逐艦護航
歐巴馬會楊潔篪 籲加強軍事接觸以避免事故
歐巴馬接見楊潔篪 強調強化美中軍事對話
馬多夫承認所有罪名 交保被拒當庭收押
歐巴馬考慮駐軍 防止墨國販毒火拚蔓延美國
今天的台灣英雄：曾冠華玻璃娃娃從不脆弱
楊潔篪：美應尊重中國的西藏立場
太空垃圾來襲 國際太空站太空人避難
薩爾瓦多總統選舉 左右對決勢均力敵
國民黨:蔡英文以前也主張「先簽後審」
扁家洗錢案 特偵組傳喚辜仲瑩說明
馬多夫出庭坦承罪行 遭上手銬收押
民眾不知ECFA 馬只邀找小英「講行話」?
頒傑出科技貢獻獎 劉揆:讓臺灣發光
高雄金典酒店1F朱力安小舖即日起至3/14(六)
福隆遊客中心特展室換新展─鳥類生態展
海軍敦睦艦隊訪澎湖 開放民眾參觀
傳真邀請達賴訪台信函？淨心法師否認
中縣快樂消費摸彩2次抽獎 莫碧娥中汽車獎
聯合國退休職員參加駐紐約經文處春宴
央行咖啡不好喝! 渣打、大眾帳管費喊卡
溫家寶盼實現朝鮮半島無核化
溫家寶中外記者會 保八成主題
國民黨團籲北市府 緩發一品苑使用執照
溫家寶訪台？劉兆玄：樂見其成慎重規劃
打擊海盜 日本派遣兩驅逐艦赴索馬利亞外海
馬總統邀蔡英文談ECFA 劉揆：樂見其成
Google新科技 將語音留言轉寫成文字
特偵組：查扣吳淑珍裸鑽價值約4700萬元
溫家寶:台灣參與WHO會作合情合理安排
溫家寶一席話 觀光股全面大漲
美智庫:台海和解變失衡 不符美國利益
馬總統無綠卡 余天判無罪
血鑚變普通鑚 特偵組：只值4700萬元
廖迎晰畫展 本週末驚艷化妝舞會
聽的心靈雞湯 小野麗莎自彈自唱紓壓
省能愛地球 能源效率標示上路
德國官員：少年瘋狂射殺前曾上聊天室預告
美領失業保險金人數 一週升至65.4萬人
孟加拉官員：伊斯蘭激進組織與達卡兵變有關
國際太空站險撞碎片 人員短暫避入太空艙
英國會主張持續鉅額金援中國 保守黨反對
藏人團體籲聯合國 調查西藏人權問題
中國維權律師高智晟妻兒逃抵美國尋求庇護
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北韓4月初發射衛星 聯合國憂危及區域和平
歐洲股市同步收高
利多激勵漲勢 美股連三紅
油國組織將會談產量 世界油價飆升
連續3天上衝 道瓊指數以7170點作收
兩共和黨議員接任美眾院台灣連線共同主席
年度億萬富豪 沙烏地阿拉伯親王排名22
查扣吳淑珍10億元鉅款？特偵組否認
吃健康食品反傷肝 以婦女索賠2000萬台幣
爭F-35合約 以色列3軍火商有意與美合作
台灣羽球女雙男單在瑞士公開賽進八強
多倫多道明銀行預測 50萬加拿大人將失業
載運採油工加直升機墜海 1死1獲救16人失蹤
以警方禁辦德州撲克錦標賽 撲克協會要上訴
台股開盤上漲90.32點 為4844.97點
傍晚變天 明天全台高溫驟降8到10度
英男子嫌老婆太嘮叨 登廣告售妻
民調：法人三成不讀書 女比男愛閱讀
劉曉波獲捷克組織頒發人權獎
陝西饅頭據報滴農藥以增加口感
314拉薩動亂週年前夕 大陸公安副部長坐鎮
蕭規曹隨 歐巴馬延長制裁伊朗
中國國務院據報將推出新政策推動閩台經貿
南海爭端 中國海軍將領：中方顧全大局
專家稱四川近期餘震頻繁屬正常現象
溫家寶：期待明年世界變得更好
台股漲美元弱 新台幣匯率盤初走升
歐巴馬呼籲G20 金融改革勿成超級管理者
經典賽熱身賽 胡金龍棒打南韓
馬總統邀蔡英文談ECFA 賴幸媛：樂觀其成
杭州今年以來無力支付房貸案2天1起
前男網球王費德瑞有喜 今夏要當爸
美退休海軍上將：中美南海事件並非偶然
簽08憲章 敢言北大教授賀衛方調派新疆
WGC-CA高球錦標賽首輪 伍茲推桿手氣差
盧彥勳揮別低潮 印地安泉網賽過頭關
蔡英文：願與馬總統就ECFA議題公開辯論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
溫家寶：希望美國保證中國資產安全
嘉縣警查獲火力強大制式步槍 數百發子彈
通用：降低成本奏效 不再需20億美元貸款
查扣扁家10億元資金？辦案人員：荒謬
中華職棒熱身賽 李文彬盼球迷熱情支持
嫌犯敲詐昆明火車站 謊稱有炸彈
國際海事組織通告北韓光明星2號發射座標
特偵組開記者會 澄清黃芳彥和扁家珠寶傳言
德警方：濫射嫌犯網路預告屠殺可能是誤傳
大腸癌成為國人新增人數最多癌症
南投明聯合徵才活動 提供530多個就業機會
廣西北海「戀愛學堂」 「剩男剩女」追捧
美股大漲 台股開高走高 多方攻勢再起
溫家寶：西藏整體形勢安定
大陸太空專家稱中國目前沒有載人登月計畫
總統邀談ECFA 綠委：蔡英文不會配合演出
溫家寶：中國隨時可提出新的刺激經濟政策
溫家寶：走不動爬也要到阿里山日月潭玩
韓警方逮捕與數十名女性發生性行為愛滋病患
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墨國通緝大毒梟登富比世排行榜 總統怒轟
溫網中央球場加蓋 首場比賽門票五分鐘售完
抗議中共不實指控 圖博青年會拒絕沈默
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打擊索馬利亞海域海盜 日兩艘護衛艦明出發
期交所與NASDAQ OMX簽備忘錄
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台灣參加世衛活動 溫家寶：願意協商
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南縣單車成年禮 青少年挑戰100公里
農科園區首家動物疫苗廠進駐 年產值15億
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收盤競價機制惹爭議 港交所喊停
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民進黨邀辯論 府：辯論不是最好溝通方式
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美首艘華裔將領命名「鍾雲艦」中國南海護航
中國安利萬人旅遊商機 花縣規劃迎賓
經費籌措不易 高市綠色免費公車考慮喊卡
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豐原警方偵破假釋犯為購毒連續搶劫案
阿拉巴馬州血案 兇手留信詳述弒母細節
縣市合併升格案 胡志強：對馬總統有信心
簽ECFA 民進黨民調：78.2%認同朝野先溝通
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澎湖威靈殿信眾明赴福建祖廟會香
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青壯年最易得癌症：男性口腔癌 女性乳癌
日皇夫婦預定七月訪問加拿大與夏威夷
研考會設願景2020網站 盼全民踴躍發聲
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內湖線測試瞬間噪音大 北捷:4月初改善完成
蚊蟲叮咬抓破皮 傷口感染成蜂窩性組織炎
巴黎銀行網賽 盧彥勳修威特晉級第二輪
美國在台協會主席薄瑞光16日訪台
民進黨中市議會黨團要馬總統兌現合併政見
美經濟惡化 推第二波經濟振興案看法分歧
自由車環台賽第6站 風馳電掣飆飛輪
內政部放寬馬上關懷申請條件 16日起實施
馬祖濃霧 機場關場
台股收盤漲142.74點 為4897.39點
民進黨：陳文成等案 國民黨須負最大責任
高市通訊行涉賣非法竊聽器材 老闆送辦
台股開高走高 收盤上漲142.74點
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75級分學生落榜？建中：根本沒參加繁星
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自學進修學力鑑定考試15日登場 683人報考
為慈善豁出去 澳洲光頭部長再現搖滾客熱情
壽山石雕及劉國松水墨畫展明開展
馬多夫認罪收押後 仍留下許多疑惑未解
亞洲股市持續翻紅 東京股市大漲逾5%
NBA 湖人擊敗馬刺 跨進季後賽
綠委建議創造2000個文藝工作 推文化扎根
公費癌症篩檢擬擴大辦理 小氣防癌好幾套
摩根大通：中國需第2輪刺激計劃拉動消費
3月台指期收漲152點 正價差2.61點
3月電子期收漲6.5點 金融期漲23點
誤解蔡英文？國民黨：民進黨勿強辯硬拗
國父逝世紀念 洛杉磯僑界獻花致敬
舊金山市長紐松熱情歡迎郝龍斌到訪
中國股市回暖近期雙率調整據報可能性不大
愛心族不減反增 花旗聯勸4萬人響應創新高
台灣貿易訪問團訪智利拓銷成果豐碩
觀光面板股領漲 指數創今年新高 週線連3紅
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動物園貓熊館調整措施 4月起每月休1天
高市推色彩計畫 植花木讓世運有看頭
分攤運輸壓力 中國將建蘭新鐵路客運專線
安心成家補貼申請3/27截止 南部反應熱烈
不滿遣散費 索尼法國公司工人通宵扣留總裁
車輛中心成立光設中心 發表2項研究成果
北市額滿國中 5月15日公布
華府學者：美政府應正視台海失衡新情勢
美國最高建築物希爾斯摩天大樓今夏更名
防範竊聽 警政署擬提高警察獎勵
升格案4月底未過辭職？劉揆電話勸黃仲生
打敗不景氣 看新片有機會成百萬富翁
安全城市成果展 周錫瑋：有在紮實做事
台灣廚師聯盟成立 爭取10/20為廚師節
潘石屹：不會在台灣投資房地產
台股帶量大漲 三大法人買超138億元
西安將成立山寨機服務中心
對抗衰退 日首相下令提出新刺激經濟計畫
元智大學：4年內 專業課程英語授課達50%
民眾有泡泡尿 醫師：當心是慢性腎臟病前兆
大陸異議人士楊子立服刑8年後出獄
成大與上海交大簽署協議 醫學院交換學生
關懷弱勢家庭 家扶中心將與公益團體合作
四川地震災區驚傳豆腐磚 復建工程拖延
夫妻所得資料分開查調 4月20日前申請
愛河畔單騎樂 6月底前沿線淋浴服務啟用
新疆發現儲量達130億噸世界級煤田
綠委憂肺炎鏈球菌疫情 籲政府重視疫苗排序
西安魚車被扣2天只剩車 官員：野貓吃了
經典賽 古巴提前7局16比4大勝墨西哥
立委質疑警方執法過當? 劉揆:若屬實會糾正
綠營促辦駐外人員言論辱台 蘇俊賓:查證中
雲南原始村子 沒水沒電沒法上學
麥寮港轉型綜合港 雲縣籲中央兌現承諾
新台幣兌美元貶0.1分 收34.495元
高市府辦希望就學幸福就業 國軍招手
福建新推出4條赴台遊路線
府：馬總統已證明無美國護照且綠卡早失效
錯把砒霜當石膏賣 湖南一鎮7萬人大追查
高縣腸病毒通報病例增 首例重症治療中
台北天文館推優惠地圖 持門票消費省荷包
核子問題仍是美與伊朗展開對話障礙
駐加官員惹爭議 劉揆：若有問題會嚴辦
台灣青年鋼琴家陳瑋英巴拿馬演出受好評
臨危授命 Google副總裁出任美國線上執行長
雲林提麥寮境外中心構想 盼列入愛台建設
推廣營養教育 高縣陸續聘校園營養師
禍從天降 合歡山區離奇車禍1死3傷
童話故事搬上歌劇舞台 鼠際大戰有看頭
韓華強烈反對僑委會裁併並展開連署
台企銀:西進期能設分行 評估福建天津
約堡市議員孫耀亨指南非政黨輪替還要等10年
北韓擬發射衛星 日政府成立情報聯絡室待命
瀕臨絕種黃鸝現身花蓮兆豐農場 遊客驚喜
NCAA男籃 雪城與康乃狄克大學演出6度延長
桃園警方破獲幫派組織 逮捕8名共犯
溫家寶：與達賴代表可繼續接觸談判
嚼檳榔原因一籮筐 紅唇族自認不會口腔癌
告別昔日豪宅 金融騙子馬多夫認罪入牢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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任天堂DS銷售逾億台 創最快破億台紀錄
劉揆：推動中縣市合併升格 態度未變
雲林林內鄉迎紫蝶 多元活動歡迎民眾參加
中風被指現世報 陳菊不評論
網投玉山列新7大奇景 劉揆籲民眾去投票
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美日大漲 帶動歐洲各股市開盤勁揚
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義盛國小獲挹注 整裝成行參加全國舞蹈賽
菲視南沙為所屬島嶼 外交部召菲代表抗議
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證交所：本週台股總市值較上週增5.05%
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KTV消費被毆 補教老師抗議檢察官袒護被告
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廣東肇慶200名村民上訪 引爆警民大衝突
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陳添枝：若再次發消費券 中秋節來不及
第098052期今彩539三星四星彩開獎結果
工藝所開拓旅館展示通路 行銷各地藝術品
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第098021期大樂透與49樂合彩開獎結果
日相麻生宣布將提出第三個經濟振興方案
看台股及出口衰退減緩 陳添枝:看到2隻燕子
受美股大漲和中日擬提新方案帶動 亞股勁揚
鴻海去年營收1.95兆 年增14.6%
肢體音符舞團觀自在 盼大眾找回純淨自我
HVL男排 華僑中學豐原高商明爭冠
每逢佳節倍思親 英威廉王子表達喪母空虛感
北韓發射火箭 俄將部署警報系統以防意外
南韓：聯合國可能對北韓發射火箭加以反制
海洋基線法惹抗議 菲國做好準備回應
世衛與中國討論台灣 但不證實是否有關WHA
孟加拉辦公高樓大火 1死11傷
特偵組：檢察官正當行為 扁辦故意歪曲
特偵組:濫用偵訊光碟 不排除建請懲戒律師
東協與歐盟自由貿易談判停頓
侯冠群李彥秀做人成功 傳懷孕喜訊
參與WHA 歐鴻鍊：有必要與大陸協商
美俄用油量大減 全球需求繼續疲軟
林務局：宏都宣布阿里山小火車3/14復駛
北韓發射火箭 目的在發展洲際彈道飛彈
油國組織可能減產 國際油價繼續上揚
兩岸四地保釣船5月初赴釣魚台宣示主權
靜岡機場6月啟用 盼有助與台灣交流
棒協建議：經典賽應提升至奧運等級組隊
索尼法國廠工人釋放總裁 談判遣散費
第098021期大樂透派彩結果 頭獎摃龜
談判無限期拖延 馬達加斯加瀕內戰邊緣
油國組織：今年全球用油需求估計萎縮逾1%
台灣菲勞減少 菲方盼放寬就業限制
奧地利放寬銀行保密規定
SBL 田壘0分 達欣折翼
第098052期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美財富縮水 去年底家庭財產淨值跌幅創紀錄
德校園血案兇嫌網路警訊證實為事後捏造
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西藏安多地區示威自焚僧人面臨截肢命運
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嘉義凌晨8級陣風 吹倒道路指示牌
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浙江千人赴台遊專列首發團經廈金航線赴台
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馬總統贊成建立公務員退場機制
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大陸浙江赴台旅遊團首發團 近千人抵金門
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雲林社社址啟用 李應元強調關懷弱勢
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青舵獎入圍者談挫折 自己跌倒更要微笑
人力銀行:企業招募儲備幹部 首重綜合能力
台鐵本舖台中火車站開張 鐵道迷好去處
彰化家扶中心帶貧困家庭用消費券購物
海軍敦睦艦隊訪澎湖 樂儀隊表演精彩
查企業給款扁家等案 特偵組傳徐旭東說明
日索馬利亞海域護衛艦出航
世界棒球經典賽 觀眾與收入同步增加
溫泉度假飯店 工藝作品免費參觀
台灣護士分身乏術 護理界向馬總統陳情
西藏抗暴50週年 圖博人喊獨立並盼達賴訪台
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花縣箭竹筍盛產 謝深山親自代言促銷
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金管處出版品獲推薦 參加萊比錫書展
國際自由車環台賽 卡利斯多夫奪個人第一
山林原味婚禮 台灣女婿馬修連恩分享愛
中山大學辦就業博覽會 人潮不斷
簡錦清膠彩畫創作展 國美館登場
香丁上市 登仙橋猴群搶當代言人
蔡英文：西藏與台灣最大威脅都是中國
台灣紅十字會捐贈印尼亞齊四座診所落成啟用
台灣精品獎入圍產品 中市商圈展示
王金平：多討論ECFA 可讓政府了解民意
菲米實驗室：發現「上帝粒子」機會增大
泰國台灣商會新會長：將助台商與銀行團溝通
邱正雄：創造逾34萬長短期就業機會
出席牛仔褲代言 阿嬌對不雅照事件不願多談
花縣警局長參加超渡法會 盼死亡車禍減少
鬥雞賭場再現 屏東警方逮捕賭客34人
一曲解鄉愁 全阮越南歌聲異鄉遊子落淚
NBA姚明飆三分彈 火箭91比86抓山貓
高縣新威國小老樹染病 樹醫到校救治
北縣就博會湧入8000人 510人找到工作
G20財長會議揭幕 英財政大臣確信將獲進展
圖博抗暴遊行 籲勿忘西藏遭中國壓迫苦難
NBA詹姆士飆51分展霸氣 騎士延長賽擒國王
本土社團辦民眾大會 訴求反ECFA
現代水墨畫家劉國松 從小立志當畫家
「代夫出征」牌破功 國民黨錯上加錯
解決信用崩盤 二十國集團財長無共識
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經濟學人：G20要務 振興經濟與對抗保護主義
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三名人道工作者在蘇丹達佛被綁兩天後獲釋
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OPEC與G20會議前 國際油價微跌做收
瑞士放寬銀行保密 不保護一切逃漏稅
印度小村響應「沒廁所別結婚」新生活運動
無人接手 德記憶體大廠奇夢達4月起停產
巴拿馬經濟成長放緩 消費者信心仍高
美控瑞銀助客戶逃漏稅案 瑞政府第三方參與
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民調：波斯灣區近七成勞工不滿上司領導能力
強烈大陸冷氣團來襲 淡水清晨攝氏9.3度
達佛3工作者獲釋 無疆界醫師組織稱未付贖金
金庸獲「2008影響世界華人終身成就獎」
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變速箱瑕疵 通用全美召回27.7萬輛新車
馬多夫資產驚人 但龐氏騙局4800人受害
中國啟動汽車摩托車下鄉補助
WGC-CA錦標賽第二輪 米克森領先2桿居首
今年前2月台閩海上直航貨運量年增率近7倍
VOA：中國300政協委員拒絕到會創紀錄
查企業給款扁家 特偵組傳喚林榮三說明
兩岸光電業月底搭橋 盼互補合作創雙贏
反中國侵略 蔡英文上街頭籲保護台灣民主
多倫多台商會長：郭冠英隨和詼諧
捐款少 北投低收入獨居老人送餐恐斷炊
馬多夫編號61727-054 展開囚禁新生活
張紫燕遺書曝光 難忍酒色要求而尋短
體育扎根 藍委獻策設區域型體育完全中學
2009台灣工藝競賽受理報名
對兩會失望？滬深股市市值1週減少2.78%
關達那摩灣囚犯 不再背負敵方戰鬥人員稱號
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廣東銷毀10萬瓶假高檔酒
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嘉義外海擱淺 巴拿馬籍貨輪17人獲救
超人漫畫第一集 10美分買進逾31萬美元賣出
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白宮經濟顧問：歐巴馬經濟振興案已顯效果
陝西發現86年前孫中山親筆密令
滬昆高鐵年內開工 上海10小時到昆明
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網友認為金泰熙最適合施展美人計
讓舊貨流通 中國將鼓勵成立跳蚤市場
香港籍貨輪大肚溪南岸擱淺 船員平安
陸委會籲中共廢止反分裂法 撤飛彈
郵儲改制銀行？毛治國：八字還沒一撇
港媒：溫家寶以債主身分向美國施壓
內政部：兒照法草案未限制保母混齡收托
美天主教會去年為性侵案賠償4億多美元
大陸軍事家：樂見台灣軍方到北京觀看閱兵
改善失業 周錫瑋：縣府全力動員
陳其邁辭黨副秘書長? 蔡英文未正面回應
甘肅再度發生礦難 氣體中毒致7人死亡
台中縣市合併升格法源 藍營盼4月通過
日經：中國為求社會安定恐會加強統制
降低大腸癌機率 醫院籲多吃十字花科蔬菜
北市教育局國民電腦研習營 親子共學新體驗
美黑人人權團體控告銀行放款種族歧視
巴黎銀行網賽女單 莎菲娜挺進第3輪
直航春燕未飛來 國內陸客醫療旅遊等沒人
黃金避險保值兼具 分析師:可逢低佈局
金融研訓院失業進修課程 15日截止報名
中國9500億赤字將逼迫存款準備率下調
中國3部長11次強調不要輕言經濟形勢好轉
NBA 塞爾蒂克擒獲灰熊 結束2連敗
中國失地農民激增 2020年估逾1億人
美歐振興經濟歧見 G20財長會議蒙上陰影
研究：速食店靠近學校 學生肥胖率增高
言論辱台？新聞局：郭冠英16日說明
中國大陸2008年消費者申訴排行 手機居冠
加州有遠見 幹細胞研究居於領先
因應全球化財會準則 證交所網站建專區宣導
證交所：2月份券商整體盈餘16.78億元
工程會：颱風復健工程 6月底前完工
兒童新聞票選 玩具醫師獲選1月最快樂新聞
星國控告華爾街日報藐視法庭案 越演越烈
研究：美國多種暢銷嬰兒沐浴產品含致癌物
營建署21日辦恆春三寶之旅 開放報名
澎湖重光威靈殿信眾 福建馬巷會香
日本2艘驅逐艦出發 前往索馬利亞海域護輪
反分裂法4週年 綠營：總統府反應太軟弱
訴求海洋保育 2009亞太潛水展3月20日登場
搭博彩熱潮 台科大博弈碩士學分班4月開課
英國23歲女子挑戰單人划槳橫渡印度洋
孫大成頒獎表揚世界兒童畫展瓜地馬拉得獎人
人權團體：中國釋放兩名異議人士
綠島蘭嶼琉球銷售貨物或勞務 免徵營業稅
2009亞太海洋攝影大賽起跑
政院組織改造案月底公布 37部會減至28個
研考會:外交部僑委會合併 僑務資源多一倍
高市洲仔濕地荷花銀膠菊漫生 待援助清除
南韓正式爭辦2018或2022年世足賽
大陸嚴禁假唱 但林妙可不在處罰之列
陳其邁：因健康請辭 解讀派系鬥爭沒意思
中國鼓勵信用銷售以擴大內需促消費
府籲處理反分裂法 學者:只有內部宣示效果
中央氣象局氣象報告
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中國決定藉司法整頓大陸足球打假球等情事
武術聯賽暨中華代表隊選拔 台中梧棲競技
黑龍江首批赴台遊4月10日出發
徐生明洪一中津貼差距大？棒協：絕無此事
頭份金印山莊坍塌 苗縣府邀相關單位會勘
留住好手 趙麗雲籲建立選手輔導照顧系統
美多款兒童洗髮精傳含甲醛 台灣情況不一
醫師：活力抗老法寶 走出家門接觸人群
廖了以：盼立院如期通過縣市合併法案
中國消費者協會：購物看清成分
雲南昆明籌建台灣農民創業園
北縣展開漁會改選作業
高市資優學生鑑定測驗試卷延誤 緊急處理
郝龍斌拜訪美國科技大廠 邀請來台投資
元智20週年校慶 規畫Vision 20發展主軸
319槍擊案 特偵組：調查不預設立場
生命線：失業率上升 求助人數約增2成
大學儲備軍官訓練團 明年重新開辦
苗栗立委補選 康世儒自行宣布當選
苗縣立委補選投票率42.11% 康世儒勝出
浙江赴台旅遊團 創小三通單日陸客數新高
吳宇森傳與中影集團達成協議 將開拍新片
特偵組檢察官部分更換 陳聰明:最快3月底
振興經濟擺第一 日首相排除在本月舉行大選
王度首度展出收藏壽山石
SBL 璞園力克金酒 拉近兩隊勝場差
日本福岡市櫻花綻放 創當地最早開花紀錄
高市小港漁會改選 順利選出會員代表等
飾演痞子警察 周渝民:新戲路讓自己更突破
當選苗栗立委 康世儒盼捐棄選舉恩怨
支持ECFA 劉金標:定位大陸為特殊市場
蔡英文:黨部人事以選戰為考量 無派系問題
新樓蘭計畫 復育原生植物搶救荒原再造輝煌
康世儒當選苗縣立委 蔡英文：選民的勝利
苗栗立委補選挫敗 國民黨：警惕檢討
愛心不打烊 家扶獎學金弱勢子弟免失學
馬達加斯加反對黨單方面宣佈解職總統職務
3名新興網路作家發表新作 與書迷分享經驗
陸軍八軍團機油貯存場火警 幸無人傷亡
歐巴馬創設跨部會食品安全工作小組
苗縣立委補選 康世儒勝在穩固竹南票倉
鄉鎮市農會改選底定 北縣農會白陳相爭
新黨反貪腐晚會 籲總統勿介入北市立委輔選
民進黨呼籲中國棄反分裂法與武力犯台
馬達加斯加反對陣營宣告推翻政府並奪權成功
劉國松宇宙心印畫展 劉揆到場打氣
泰國總理艾比希力邀英國企業擴大在泰投資
馬達加斯加政府指控反對陣營蓄意動搖軍心
公務員退場機制 張哲琛:10月提考績法修正
36個區漁會改選順利 投票率30.61%
補選挫敗衝擊縣市長選情?吳敦義:兩者不同
苗栗立委補選挫敗 國民黨一大警訊
科大網站留言援交 宅男遭誘惑被騙失財
HVL落幕 豐原高商華僑中學分奪男女冠軍
澳野火罹難者募款演唱會 凱莉米洛感人高歌
年底選戰靠李登輝加持 台聯努力穩陣腳
首批安利萬人遊台灣今晚上海啟航
阿根廷結束日光節約時間 與台灣時差11小時
政院力推組織改造 本會期過關挑戰高
國道1號北上五股汐止段 15日凌晨封閉
美國不景氣現象：逼出來的企業精神
日航客機疑因鳥擊故障迫降上海浦東機場
中華職棒熱身賽 興農牛La new熊獲首勝
俄轟炸機考慮使用古巴和委內瑞拉空軍基地
馬達加斯加反對陣營宣稱奪權 要求總統下台
馬達加斯加反對陣營宣稱推翻政府奪權
G20財長決擴大IMF資金 暫無刺激經濟案共識
馬達加斯加軍方領袖宣稱 不會介入權力鬥爭
日相麻生以提振經濟為要 暫不解散眾議院
馬達加斯加總統府稱 反對陣營無合法統治權
駐菲代表籲以國父人本精神解決兩岸問題
賓拉登：阿拉伯領袖加薩戰爭與以色列串通
G20財長誓言採取所有必要行動修補金融體系
G20財長會議矢言採取必要行動振興全球經濟
G20財長會議決議要點
信心喊話 歐巴馬：中國可以信賴美國經濟
G20財長會議落幕 全球經濟振興方案無共識
台灣羽球黃金女雙在瑞士敗給中國奧運冠軍
蔡英文：政府應妥善處理駐外人員不當言論
紐約大都會博物館商店業績滑落將大幅裁員
攝氏零下0.9度 阿里山櫻花季開鑼
世棒經典賽第2輪 委內瑞拉3：1擒荷蘭
言論辱台？郭冠英返台說明
溫家寶承認 保八有難度但有充足彈藥
鐵馬環島轉大人 金門200青少年上路
政府重視羽球 台灣羽球在國際漸有名聲
澎湖家扶中心舉辦跳蚤市場義賣
嘉邑行善團弘善樓落成 黃敏惠贈匾
安利中國觀光首發團1600人 明抵基隆港
3.14事件週年 拉薩大批武警現街頭
僧多粥少 南區就業博覽會擠爆
鼓勵向台灣採購 台灣與智利銀行簽轉融資約
中醫師執業前須經2年訓練 2011年實施
學者:ECFA將造成台灣產業第二次大規模遷移
苗縣立委補選失利 吳伯雄：帶給國民黨危機
有難言之隱 影后莎莉菲爾德委售房屋
經典賽第2輪 波多黎各11：1棒打美國
參訪無毒養殖魚塭 馬總統：值得推廣
傳將入籍他國 楊清順澄清接洽代言非出走
新聞局：郭冠英返台報到 明召開人評會調查
北縣30人31腳賽拼默契 鶯歌永吉國小奪冠
民國珍郵將現身世界郵展拍賣會
北京奧運開幕式主席台專用杯將拍賣
地球暖化 日學者：櫻花本世紀末或早開24天
飛毛腿波特乘風 本季首場百米賽成績9秒93
台灣重修中印邊境國軍公墓 將初步勘察
安利包下「海洋神話號」郵輪 萬人團來台遊
美嬰兒洗髮精疑含甲醛 屈臣氏先下架
面對即將對質 吳淑珍盼加速審理釐清事實
運動選手出走惹爭議 趙豐邦楊清順同嘆無奈
30人31腳重塑團隊精神 北縣列重點項目
南區就博會擠破頭 逾萬人搶工作
反賭場倒退嚕大遊行 籲全民公投公開辯論
大家有飯吃 『台灣人民賑災中心』成立
管碧玲:郭冠英應先停職接受調查
出售不良債權損失一次認損 台企銀98年度稅前淨利將完全顯現經營績效
台灣採購反潛機升級 美國與廠商簽約
台灣漁船捕獵鯊魚翅超量 遭南非查扣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬國前總理馬哈地質疑總理交棒將如期進行
醉酒特拉維夫脫衣女郎 醒來置身雷馬拉
油國組織維也納會議面臨減產抉擇
化解政治危機 巴國總統宣布對反對黨要求讓步
蘇丹達佛槍手釋放4名國際組織援助人員
以色左右共治有譜？聯合黨前進黨又接觸
限水不利園藝業 以色列數萬園藝匠恐失業
今天的台灣英雄：柏德琳是貧病老人的陽光
馬達加斯加政爭 反對黨領袖稱已指揮軍隊
靖娟基金會邀民眾捐物資 協辦愛的跳蚤市場
劉旭原油畫創作展 18日中正紀念堂開展
歐巴馬：將訪巴西 最想看看里約美麗海灘
冷氣團減弱 全台氣溫回升
耶穌顯像 信眾擠到留尼旺島教堂爭睹
DRAM產業再造 TMC任重道遠
金門浯島文學獎徵文 4月26日前受理參加
內政部通過下水道排水設備兩草案
工程會：583億元擴大內需預算執行近6成
廣東要求千噸以上外國籍船舶辦理油污保險
金磚四國：如有必要會續採措施刺激內需
扁案進入實質審理 17日吳淑珍與陳鎮慧對質
廣東5款染髮劑驗出致癌物
謝旭人：G20財長和央行行長會獲多項共識
東莞企石鎮村民不滿徵地賠償燒警車
WGC-CA高球賽第3輪 林文堂並列57米克森領先
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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加州警方發逮捕令抓琳賽蘿涵 律師：誤會一場
經濟不景氣 紐約公園及圖書館增人潮
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中國約21艦12潛艇具備因應現代戰爭能力
地價稅優惠面積將限縮 別墅自住者衝擊大
MLB 胡金龍1安打再添打點
網路發表不當言論？郭冠英返台解釋緣由
白蘭氏：美回收事件與品質無關 非台灣製
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培訓弱勢族群專業能力 中市開辦職訓班
抗煞英雄蔣彥永致函胡錦濤要求當局道歉
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歐鴻鍊：外交人員嚴禁發表政論文章
高市議會319開議 府會互動備受關注
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考試院修法 退休政務官未來禁領雙薪
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立院18日初審公務員行政中立法
立院明審中選會法 委員由閣揆提名立院同意
郝龍斌率團抵洛杉磯訪問
司機自稱揭發多起港府洩密案
大安區立委補選 吳伯雄：對選情負全責
印度校園霸凌激公憤 輿論籲立法保護學生
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金融研訓院27日研討會探討銀行挺企業政策
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日7成6民眾肯定美日安保 創新高紀錄
國防部：國軍編制以21.5萬員為基準規劃
攸關雙卡利率 立院19日初審民法修正案
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總統參訪烏腳病紀念館 讚王金河是仁慈者
加國女泳壇捷報 皮爾斯短水道200m蛙破世界
歐鴻鍊邀請 巴拉圭總統下半年可望訪台
印地安泉網賽 盧彥勳苦戰敗北
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360度評量法 部屬未來也可打主管考績
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馬總統下鄉南縣 與總統教育獎得主餐敘
戴勝益視員工如家人 不景氣中向樹學習
新台幣週升幅0.83% 次於韓元及俄羅斯盧布
傳北韓內部對領導人世襲有意見 黨加強宣導
衝營收 藥妝通路直銷業重點行銷健康食品
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反亞裔澳洲女政客 捲入淫照風波
運將吸膠上路 危險搖擺遭送辦
打開埋5年時空膠囊 馬祖村民驚喜不斷
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蘆洲警方開21槍 破獲一強盜集團
陸委會:ECFA不可能造成產業二次外移大陸
洗牌效應 大型連鎖超商競逐重整市場商機
防車禍 中國保護動物新疆普氏野馬搬新家
港35名泛民主派人士赴澳門 5人被拒入境
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苗栗立委補選效應 藍綠選戰線延至大安區
特偵組傳人事異動 李復甸盼立刻補足人力
駐斐官員：高雄建瑞號漁船魚翅超量但非走私
民間版QDR 對全募兵制持高度保留態度
活到老學到老 79歲老翁參加國小學力鑑定
體驗工廠工作 馬總統：賺錢不容易
南縣總工會就業計畫勞資雙贏 馬總統肯定
澎湖海巡隊驅離8艘大陸越界漁船油船
2月香港機場客運跌13.7% 貨運跌近20%
台韓加角逐申辦2015年世大夏季運動會
職棒熱身賽 統一11比1大勝兄弟
宜蘭綠博會21日開幕 當天免費入場
世運得獎有望 高市以撞球為發展重點
金門古蹟睿友學校見證華僑興學歷史
紐約州師生戀 女教師獲釋後又因違禁被捕
陸客通關遭批評 海關：已加強驗關疏導
急單重複下單疑慮起 業者評估可承受
印度國會將大選 候選人紛紛改裝防彈車
兄弟酒後口角 弟弟拿矮凳打死肢障哥哥
挑戰聖母峰 李小石明搭機赴尼泊爾
台商朱瑜明成功打造青島品牌英派斯
治療毒癮者現身說法 總統加油打氣
爭當點子秀王 500大專生飆就業開發創意
反賭場大遊行 民眾舉豬哥亮例子做警惕
學者研究 推翻羅賓漢俠盜說
以南台灣為創作題材 陳菊讚許畫家王信豐
巴基斯坦前總理夏立夫 不理會警方軟禁令
X光機少 陸客卡海關？海關：將增設X光機
松山菸廠場地明移轉 小學棒球隊感傷
馬拉桑酒出現大陸冒牌總經理
天池射日 高縣70青年彎弓射箭感受成年責任
花蓮太巴塱箭竹筍 團團圓圓加菜當代言人
美著名麻醉師研究造假 引爆震撼醫界醜聞
兩岸關係和緩 台銀規劃赴上海設據點
澎湖辦博弈宣導說明會 討論博弈利弊得失
印度專家：家教不好兒童易傾向暴力
關中：常任文官行政中立 不應表達政治偏好
安利中國郵輪首發團 明抵基隆港
民間基測出爐 國文作文口語化用語多
ECFA研討會 中經院工總接手 3月28日後辦
感念大體老師大愛 國防醫學院明慰靈公祭
歐巴馬肯定陸克文經濟施政 拉近美澳情誼
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台北文化學頒獎 日籍木下諄一寫台北入圍
英失業人數將破200萬大關 失業率近7%
生涯最後一役 安慶隆要重登巔峰
姚立明籲泛藍選民投他 讓國民黨虛心檢討
憲兵不擔任中央衛戍？國防部：不實報導
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反賭聯盟召集人：中央配套未定 如何公投
大體老師提升醫教水準 遺體捐贈學術待推廣
國防部明提QDR 宣示強化三軍武器裝備
因應少子化 國軍精簡兵力整併軍種
外交及僑務部遭質疑 政府提說帖與僑民溝通
福建火車臥舖當座位 只能坐不能躺
深圳100多商家今起降價打折促銷1個月
山東禁止黨政機關新建辦公樓
安麗：安利中國團消費商機估達6.2億元
英民調：卡麥隆支持率遙遙領先英相布朗
浙江大學副教授論文造假被開除
第11世班禪露面參加中國官方西藏宣傳
油國組織召開重要會議 可能同意大幅減產
景氣差 紐約商貿中心低價搶攻亞洲企業
郭冠英返台 管碧玲籲新聞局停職調查
歐巴馬上台後首次 台灣向美爭取購買F16戰機
決心重奪政權 蔡英文在日籲加強日台關係
薄瑞光晚間抵台訪問 將會見馬總統
中國附醫出現濃煙 緊急疏散無人傷亡
周錫瑋住家旁空屋深夜傳火警 虛驚一場
巴基斯坦拉合爾警民衝突 至少十餘人掛彩
WGC-CA高球賽 米克森克服身體不適封王
只為「高級外省人」道歉! 郭冠英:我不是范蘭欽
巴黎銀行網賽男單 球王納達爾挺進第三輪
今年最大沙塵暴出現 北京灰濛濛
2009台灣國際蘭展 外銷訂單可望成長20%
搶救新疆沙漠化 蘇煥智、林志玲認養種樹
台糖赴大陸養豬 尹啟銘：有機會
公投護台聯盟 百人赴中正紀念堂抗議
新聞局：郭冠英移送公懲會調查
安麗大陸觀光團 導遊林顯達心臟病亡
台灣再向美提購買F-16C/D型戰機清單
推動組織改造 研考會明北區座談
參觀中國大閱兵 陳肇敏:退役將領無法可管
遭指中風是現世報 陳菊：應關懷不幸與挫折
「全民監工」 邀全民舉發不當公共工程
美林證券「2009年台灣投資論壇」3月17日至19日台北登場
郵政壽險創新高 躍居國內排名第5
第098022期威力彩頭獎1人獨得4.3億元
500年來首次 牛津大學附屬頂尖男校招女生
伊拉克部長：油國組織決維持產量不變至5月
印度政策結構不良 開發商取消650億美元投資
前副總統錢尼開砲 批歐巴馬新政策影響國安
AIG大手筆發獎金 白宮首席經濟顧問痛批
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印地安泉網賽 費德瑞復出威力不減 挺進3輪
歐巴馬明宣布援助中小企業措施
查維斯：委內瑞拉願提供空軍基地給俄使用
「超異能冒險」 登上北美票房冠軍
OPEC凍結產量至5月 促會員國遵守油產配額
預定發射前夕 發現號燃料槽氫氣未再外洩
和談陷僵局 以巴相互指責
法國台灣人會新春聯歡促進台法交流
油國組織不進一步減產 美能源部長表欣慰
全台氣溫回升 未來一週好天氣
今天的台灣英雄:陳榮福呼吸吃力 網路吐氣
王貞治：世棒經典賽高潮迭起 未來更受注目
聯合國：網路蟑螂猖獗 2008年投訴案創新高
波多黎各高球賽 布萊德雷末洞抓鳥奪冠
中國漁政311船抵西沙 宣示南海諸島主權
台股開盤上漲43.46點 為4940.85點
疑家庭糾紛釀不幸 邁阿密男子槍殺4人後自盡
胡錦濤之子胡海峰掌清華控股黨務
宜蘭外海上午地震 芮氏規模4.9
安利中國首發團抵基隆 逛故宮嚐小吃
重視氣候變遷 倫敦全球首場太陽能電影首映會
葉門恐怖爆炸 韓遊客4死4傷
世棒經典賽松（土反）好投 日6比0大勝古巴
WBC日本大勝古巴 日隊總教練：比賽精彩
西藏流亡政府以自治回應溫家寶講話
浙大藥學院長李連達涉學術醜聞不予續聘
浙江農村土改 土地經營權可抵押貸款
法國巴黎銀行網賽 喬科維奇直落二晉第三輪
美國砸大錢救AIG 納稅人錢卻進外國銀行口袋
MLB 郭泓志控球不穩 失2分
經典賽 日本6:0完封古巴
台股漲 新台幣匯率盤初走升
解決照顧教育問題 內政部盼通過兒照法
薩爾瓦多總統選舉 在野黨候選人得票數領先
查企業匯款 特偵組傳喚陳哲芳到案說明
來比錫書展 台3作家與德文壇交流
貧富懸殊 中國大陸啟動內需有困難
桃園化工廠大火 幸無人傷亡
助部落青年奉獻原鄉 至善發起募款
多頭挾利多強攻 台股挑戰5000點大關
廣東兩少女被拐到緬甸賣淫
武漢科技大學風水課喊停
安利萬人旅遊團抵台 觀光股紅光滿面
葉門古城驚傳爆炸 4名南韓遊客喪命
陳瑞仁要進特偵組？陳聰明：他已婉拒
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全歐最大文學饗宴 德來比錫書展書香處處
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台灣醫生義診 發現亞齊以慢性疾病居多
中國愛滋病民間組織為基金管理起爭執
疑酒後駕車肇禍 簡姓一家人2死3傷
蔡朝明獲總統贈勳 期許國安團隊戮力以赴
郭冠英聲明：對社會表達歉意 不適任駐外
屏縣農產獲全球優良農業認證 全國之冠
郭冠英赴新聞局說明 民代放沖天炮抗議
南韓自營業體10家有6家虧損經營
巴基斯坦總理宣布 遭革職最高法院法官復職
遭人檢舉向扁買官 特偵組傳彭盛昌說明
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郭冠英辱台？關中：文官應嚴守行政中立
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青輔會將被併? 王昱婷:個人權位不重要
台灣投資論壇明舉辦 吸引400位投資人
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立院初審 中選會委員須經立院同意
安利中國遊台灣 1600人首發團抵基隆
江綏蒙席晉鐸50年慶 近千教友齊聚紐約
薩爾瓦多在野黨總統候選人佛納斯宣佈勝選
NBA公鹿防得好 爆冷撞倒塞爾蒂克
馮寄台：不認識郭冠英 未曾推薦外派
金門碼頭X光機故障 改採手工檢查應變
解決弱勢家庭溫飽 立委建議建立中央廚房
石材廠只剩半數 業者要求政府取締走私
中油今年招考198人 起薪近2.3萬元
路平專案 北市網路查詢系統啟用
匯市觀望 新台幣匯率中午小升3.8分
關中：公務員需主動積極幫人民解決問題
因應不景氣 南投開辦弱勢老人裝假牙補助
綠營指發言不當 盧嘉辰：問政風格待改進
發現號順利升空 日太空人若田任務重
消保會：購買預售屋 應先了解契約內容
挺進中央 朱立倫：想太多不太好
台東縣長選舉 饒慶鈴投入國民黨初選
Fed主席柏南奇：美國經濟回春已見徵兆
消費券申復多？內政部：76%案件已處理
台水公司善用文化資產 活化利用並創造收益
徐亨公祭覆蓋奧會五環旗 台灣第一人
不景氣壓力增 小心顳顎關節症候群
新聞局：郭冠英調職並送公懲會調查
世棒經典賽美國9比3擊敗荷蘭 爭冠還有希望
消費爭議 統一阪急:注意優惠券寄發問題
安利中國南投行 訂餐1桌1萬元商機可觀
醫改會監院陳情 盼健保費協會公開透明化
7成民眾對治安不滿？警政署：受個案影響
台股收盤漲73.93點 為4971.32點
經長：ECFA研究報告3個月內完成
醫師:小孩適時食補 可彌補先天上身材不足
安利中國客遊台 921災戶種秀珍菇成伴手禮
NCC：台澎金馬單一話價 須分區逐步實施
ATM盜錄猖獗 泰銀行業6月前全面加強反制
鷹揚八卦健行 欣賞灰面鵟鷹翱翔英姿
星報專訪 呂秀蓮：真的很想去中國大陸看
北市推出市民健康卡 擴大集點方式
台北股市開高走高 漲73.93點
3月台指期收漲62點 逆價差9.32點
澳州政客淫照風波女主角喊冤 控告刊登媒體
桃園成立航空城棒球隊教練團 李居明領軍
嘉義縣梅山往返高鐵太保站公車 20日停駛
3月電子期收漲1.45點 金融期漲4.6點
北縣拼消費抽獎 得主以為接到詐騙電話
降權利金救城市光廊？高市府：照合約規範
內需股帶動 台股今挑戰5000點新高
安利陸客首發團首站參觀故宮 採購不手軟
中國大陸擬斥資修復四川綿陽2千年漢闕
中油將增資550億元 今年稅後純益估51億元
大陸去年查獲偽劣食品案逾7萬件
發現號升空 將進行發電設施最後組裝任務
朱立倫：兩岸直航 桃園航空城有絕對優勢
教學遺體提升醫教水準 國防醫學院慰靈公祭
亞力山大補償 世界健身俱樂部兩業者接手
拳擊補助經費縮水一半 拳界呼籲體委會重視
中國大陸麵粉普遍添加致癌物增白劑
單車逆向行駛違規停車 高市將處罰
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郭冠英是范蘭欽？新聞局：送公懲會調查
中俄初定今年在中國東北舉行聯合反恐軍演
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挾奧斯卡餘威 貧民百萬富翁登台票房冠軍
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海軍98敦睦遠航訓練支隊 拜會中市府
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藍委指保釣將起 王進旺:研擬週延腹案因應
台股上漲73點 三大法人買超39.57億
王世傑鄭用錫等竹市先賢 將入祀鄉賢祠
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明年灰面鵟鷹是否提前過境 賞鳥界關切焦點
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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