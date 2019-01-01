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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
中國打造世界最大野生菌產地交易中心
加拿大製造業遭遇17年來最慘銷售業績
失業率攀升 南投提供兩項創業資源
中國央視調查：逾半民眾盼提高個稅起徵點
因應微型創業潮 世新推出頭家育成課程
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
茂德獲增貸30億元 邱正雄：銀行專業考量
擴大內需 長三角城市發送10億元旅遊券
中國赴歐採購團清單確定 預計月底成行
王丹支持希拉蕊關注中國人權問題
漲多拉回大跌逾百點 回測季線支撐
中國人大政協「兩會」國歌將改奏為唱
嘉縣釋出70個短期就業機會
法務部：未參與研議檢舉共諜獎金
草藥產品致死 黑龍江藥廠關閉
日本經濟深陷衰退 中印警告經濟危機惡化
阿拉伯聯合大公國菊蘭輪首航高雄港
南韓首位樞機主教金壽煥過世 潘基文電唁
中國8省冬麥區受旱面積減少近半
申報公職人員財產 國防部本部抽出193人
棄南走北 廣州湧現農民工「2次返鄉」熱潮
研究：全球金融危機將促進亞洲市場整合
阿里山一男子接水管 疑遭落石擊中死亡
北市榮服處榮民職業訓練 4月開班
16歲成年禮挑戰 金門辦100公里鐵馬環島
調查：新加坡小型企業對上半年經濟最悲觀
中國大陸1週內發生535起森林火災
珠三角每年238天灰霾日 肺變吸塵器
廣州短短45天歷經秋冬春夏四季罕見現象
多數星會計師對經濟前景悲觀
汪洋：廣東和新加坡迎來戰略合作機遇
金融風暴 馬來西亞富豪身家大縮水
後備司令訪澎湖 感謝縣府照顧後備軍人
美汽車業者重整計劃即將提交政府
迎戰進口葡萄 國產新品種「春峰」誕生
以美性侵犯交換王又曾？外交部：有困難度
趁網友小睡 網咖慣竊偷走皮包遭逮送辦
民航局:松山定位商務機場 創台北地區商機
監督檢武 IAEA估算未來2年需更大筆經費
駐孟加拉代表處裁撤？外交部：未定案
經建會:擴大公共建設計畫 以六大原則篩選
博弈說明會規則不清 正反意見鬧不愉快
綠委：1.5代健保不追欠費 卻增加人民負擔
228事件62週年 本土社團辦靜坐與音樂會
學測手機手錶試場發聲響 155考生扣一級分
四川樂山建故宮文物南遷紀念館
南韓國防白皮書：北韓是直接而嚴重威脅
政院將聽取國有地開發案 增5萬就業機會
中國旅遊局長2月底率400人考察團來台
宜蘭市推出購物季活動 競標A好康
中國汽車出口企業重新洗牌
丙等工程承攬商 工程會網站全都露
景氣不佳 參加聯合公祭喪家增多
搶救失業 基市府就服站提供千餘工作機會
高雄燈會垃圾不留地 清潔隊員巡撿奏功
四川民眾最快3月中旬實現赴台遊夢想
農委會:未開放中國金棗進口 將加強查緝
大馬女議員裸照風波受害
女子車上燒炭 警循GPS找到位置晚一步
澳洲山火案嫌犯 愛上交友網站覓真愛
亞幣比價效應 新台幣中午重貶1.09角
華山產險債權申報18日截止
搶救中小企業 北市提供信用保證融資20億元
大陸中石化集團週四參訪台塑集團
歐巴馬致電土耳其領袖 尋求加強邦誼
第16次漁業會談 台日漁業官員2月底上桌
偷香蕉買毒品還傷人 嫌犯被捕嘆受毒害
高市71家廠商放無薪假 逾2萬人受影響
台幣再貶逾1角 工商界:適度貶值有助經濟
高雄世運選手藥檢 將空運東京化驗
據報四川15藏人遊行被捕
茂德是否加入整併案 尹啟銘:持開放立場
不景氣 豐原醫院男性結紮手術創新高
發展航空城 機場園區藍圖邀各國獻策
茂德下午重大訊息說明 董座可能親自出席
兩邊押寶？鄭瑞城：捐款鼓勵政治人物承擔
優惠價買屋？林郁方：預售屋買進較便宜
NCC委員：衛廣法將更名為頻道管理法
亞協：台日打工度假最好是今年暑假實現
不景氣暴力討債案攀升 北市議員要警方清查
擴大公建預算案 立院邀劉揆24日報告
中華職棒 替代役投手許銘倢與La new熊簽約
柬埔寨法庭首次開庭審理赤棉監獄首長
銳步刀引進國內 癌症放射線治療升級
宜蘭員山發生死亡車禍 1死4傷
喘息服務美意佳 使用者付費讓人卻步
泰國單親父母達250萬 學術界籲政府協助
TWNIC:台灣上網率近7成 優於港星低於日韓
台股收盤跌99.48點 為4491.78點
亞洲匯市 歐元兌美元創2個月新低
國務費案 律師質疑陳鎮慧證據力
美國會助理參訪團晤路竹會 譽台灣志工精神
台北股市開低走低 下跌99.48點
98學測1考生遲到逾20分 英文科零分計算
失明重聽老翁迷路 警員查健保卡平安送回家
2月台指期收跌76點 正價差2.22點
2月電子期收跌5.35點 金融期跌10.2點
民間國是會議21日登場 曾巨威劉憶如與會
擴大就業 大陸配偶展專長校園教手帕舞
獲利回吐 台股量縮挫跌近百點
重慶銅梁發現1500年前男觀音佛像
高市三民前鎮區人口逾20萬 將增設副區長
財部:投資型保單課稅 標準與稅率未有共識
投書日媒 馮寄台：兩岸關係改善有利於日本
嘉縣吊車司機誤觸高壓電 1死1傷
因應北韓威脅 南韓國安會議商討對策
摩根大通：中國經濟見底尚言之尚早
台北國際奔牛節 劉蒨茹獲學生組設計師獎
中縣千元發票摸彩 縣府：創造上億元商機
嘉市發生槍擊案 雙方互開槍30多發洩恨
希拉蕊：美日高峰會24日白宮舉行
調查局破獲走私 進口中國沐浴乳藏毒原料
配合世運 高市公車站牌要改雙語標示
美康州發狂黑猩猩攻擊人 警方開槍擊斃
加州預算案迄未通過 阿諾：裁員勢在必行
中鋼Q2內銷盤價平均調降3400元 跌幅約14%
柯林頓提倡節能 啟動洛杉磯LED路燈工程
台股大跌百點 三大法人賣超76.49億
佛大參展台灣燈會 龜山島燈箱創意行銷
不景氣的商機 百元剪髮業績逆勢成長
應徵世界上最棒工作 逾18000人搶破頭
警查獲仿冒名牌包 最新系列款式赫見其中
慣竊遭逮 租屋處起出近百件女性內衣褲
炸獄門挾獄卒開溜 法國2逃犯落網
台銀撤回茂德ECB贖回請求權
品牌就是力量 衣索比亞以咖啡帶動非洲創新
日人組團進行器官移植遊？ 中國展開調查
南韓驗出法國進口嬰兒配方奶粉含腸桿菌
洪福源籲政府速與大陸商談零關稅
大陸企業走出去 艱難重重
失業與兒女起衝突 父親上吊身亡
水利署:上半年供水無虞 北部與馬祖較吃緊
健保修法獨厚北市？郝龍斌：解決制度問題
陸軍飛行官私賣主副食 涉業務侵占被起訴
投資保單如課稅 金管會將配合修正相關規範
學者:茂德應自救 避免政府過多干預
中鋼Q2內銷盤價平均降14.03% 6月盤價另開
總統：盼美國給予台灣民眾免簽證待遇
國境之南 墾丁英語村開村
投縣釋92個短期就業機會 近200人報名
洗錢案 特偵組：陳敏薰身分仍為證人
不景氣失業嚴重 花蓮生命線求助電話暴增
中鋼調降鋼品內銷價格 平均調幅約14%
成都女主管餘震往外衝 遭公司降職減薪
洪福源:東協塑料進大陸關稅降 對台衝擊大
希拉蕊：美國堅決推動北韓非核化
竹北人口成長迅速 盼台鐵增加停靠班次
星國1月出口年減34.8% 22年來最大降幅
歐洲三大股市 開盤下挫
宣導充電加值 台南職訓中心簡化申請難度
茂德：ECB金額3.26億美元 無力100%支付
甘地遺物拍賣 引發印度群情激憤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
醫師：改善鼻炎 適時適當用藥手術治療
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
楊謹華保養秘方 五行果菜汁當早餐
民進黨批政府介入茂德增貸案 促監院調查
台灣宜蘭以海嘯價吸引港人休閒旅遊
彰化1國小食物中毒 3批光泉全脂保久乳下架
總統：國強民富 一定要增進國民體能
中研院：快速環境變遷造成生物多形現象
台博館推出捷克珍寶影像聚珍特展
環署公布2009環保汽車名單 TOYOTA佔一半
汛期將屆 中市議員發現柳川問題多
香港失業率急速惡化至4.6%
「躲貓貓」成中國網路新流行語
經建會報告擴大公建案 藍委憂預算執行力
扁辦：紀政寄賀卡禮物 為陳水扁慶生
藍營立委提案降酒稅 盼米酒每瓶價降至35元
中鋼新盤價僅適用 2個月 預留漲價伏筆
大陸足球差廣東國資委取消每年3000萬贊助
暑假遊學台灣 青輔會歡迎提案申請
阿里山鄒族樂舞劇團28日澎湖演出
台德經濟合作會議雙方深化經貿合作
協助視障弱勢生 教育局：各界資源充分合作
台灣木棉花女子棒球隊奪香港錦標賽季軍
金瓜石台車案 北縣府：POMA傳有意競標
桃園頭寮停車場整建 封閉到4月初
海關緝毒犬 查獲毒品海洛因
地方永續發展白皮書觀摩 金門登場
王偉忠重現光陰故事 建國2村麵食街成追憶
新台幣重貶3.4角 收34.620元 逾5年半新低
不景氣異軍突起 義大產學合作廠商破150家
周功鑫抵上海 短暫會見台灣媒體
堅持網室栽培 張建忠牛奶蜜棗口碑佳
裸照風波 馬來西亞女議員含淚辭去公職
瓜地馬拉總統以最高勳章贈予卡斯楚
松山虹橋對飛 民航局列機場發展重要選項
經部幸福巴士路線徵選 北縣投稿量居冠
兩岸大三通後 閩台食品貿易額大幅成長
致靚律師：收到對帳單 海外5.7億近期匯回
一輩子就看這次 24日鹿林彗星最接近地球
兩岸竹藝大賽 李朝卿憂國內學生素養
中壢1間半導體公司失竊 竊賊為自家員工
板橋2萬多盞路燈全編號 民眾輕鬆報修
調查：7成5民眾肯定消費券振興經濟效果
黑寡婦配黑蜘蛛 黃小琥演唱會請蕭敬騰助陣
南縣府釋200職缺 20日起上網招募
胡志強訪育嬰院 籲中央地方合作助社福機構
植樹月 羅東林管處3月辦影片散文座談
香港恆生銀行以8億人民幣入股煙台商銀
中樂透購屋贈友人 女子反悔被判履約
緝毒犬建功 從闖關模具中找到海洛因
日本財相中川請辭獲准 將由與謝野馨接替
郭子乾拜訪表哥林政則 相約4月竹市看海
彰縣國小昨傳13人食物中毒 已到校上課
對抗不景氣 東吳推出安定就學專案
國有地開發案 業者：地段好有吸引力
不景氣 大學指考報名費凍漲
澎縣府辦國民年金說明會 幫縣民維護權益
全球經濟不景氣 羅世雄行銷政府因應對策
稱施明德政治牛郎 林一方2審被判賠100萬
松山機場發展大 捷運站卻無行李空間
胡志強接見青少年志工 勉傳承服務精神
經建會：離島建設業務移交內政部辦理
扁稱檢教唆辜仲諒作偽證 特偵組：絕不可能
李應元帶引種稻 鼓勵中輟生向學惜福
振興經濟特別預算 吳伯雄盼本會期通過
高市憨兒拚經濟 持消費券百貨公司購物
金管會放寬現增發行普通股價格折價成數
英元月CPI達3% 央行警告經濟負成長逾4%
陸委會：陸資來台協商傾向以概括方式處理
東海岸鯊魚出沒 漁民捕獲無牙大白鯊
陸委會:綜合協議需循序漸進 顧及整體利益
中國宗教局長訪台 學者:台灣啟發大陸佛教
疑變質保久乳流入市面 嘉縣衛生局將開罰
因應不景氣 建教班暫停實習協助完成註冊
台聯擬邀江丙坤參加國是會議 說明CECA
不景氣 醫院提醒病患莫省小錢弄壞身體
賴英照將任總統特使 出席聖露西亞獨立慶典
全國羽球排名賽 簡毓瑾程文欣首役勝出
長期照顧甜蜜負擔 老情人相約下輩子仍連理
兩岸旅業聯誼會首度在台舉行 邵琪偉率團
法官：陳鎮慧筆錄與隨身碟均具證據力
IMF總裁：全球金融體系距復元仍遠
北縣短期職缺明抽籤面試 薪水最高3萬7
膝傷影響戰績 球王納達爾稱不擔心
松山機場前景看好 民航局考慮以價制量
星元月非石油出口下滑35% 12年來最大跌幅
戴遐齡：集國家行政資源 全力辦世運與聽奧
戴遐齡推運彩專法 盈餘照顧選手倡全民運動
戴遐齡：善用體育舞台 兩岸交流更順暢
支持職棒永續經營 戴遐齡：給人給錢給策略
薛承泰：年輕人無競爭力 飛彈再多也無用
「韓流」降溫 韓電視節目出口停滯不前
陳水扁18日生日 心情平靜吃雞腿紅蛋便當
蔡明亮新作開拍 郝龍斌：文創產業行銷台北
MLB 紅襪強棒奧蒂茲倡議 使用禁藥禁賽一年
赴中國未接種疫苗 1女童回台發病傳染他人
安研所：逾6成貨運搬運員有腰背酸痛毛病
尋求阿根廷中止保護主義 巴西將提供信貸
登革熱疫苗等成果 生策會力推產學合作
阿里山BOT案 監察院糾正交通部等4機關
物價未隨原物料調降 消基會質疑政府失職
刑事局破獲違法販售境外基金案件
杜拜女網賽 莊佳容雙打再闖關
教部:技職教育較大陸進步20年 可吸引陸生
光泉全脂保久乳中毒事件 量販：配合下架
ETC享折扣據點大幅擴增 3月中起上萬點
斃死豬案 監院糾正農委會等5機關
光泉全脂保久乳致中毒 光泉：已完成回收
經合協議納第四次協商？江丙坤：政府決定
世維大會：不排除新疆維族人進行和平抗爭
泰內閣通過新財政預算 支出1.8兆台幣
松山機場重現生機 兩岸航線為主要推手
第98034期今彩539三星彩四星彩開獎結果
瑞銀:亞洲內需增長快 看好中印菲醫療市場
第98014期大樂透49樂合彩開獎結果
金管會：投資型保單若課稅 不溯及既往
HBL準決賽首日頻爆冷門 強隊紛落馬
日本政治動盪星出口空前萎縮 亞股重挫
劉揆：推動對吐瓦魯技術與醫療協助
新台幣三交易日貶值5.7角 短期急貶試水溫
經典賽熱身賽 中華隊擊敗澳洲獲第2勝
監院：列管大額欠稅案 保住135億稅收
宏?痋G今年小筆電元年 明年總產值估5千億
出售蓮霧檢出殘留農藥 家樂福：可退換
中國熱 首檔新台幣計價中國基金3/2開募
焚化灰渣資源化建廠案 監院糾正政院等機關
毒奶事件銷毀產品 財部研議退還關稅
聯合國人權特使與四名緬甸政治犯會面
分析師看中國 經濟提振案可奏效
省錢節能 手機大廠同意生產標準充電器
北京每天新增近1500輛新車 道路更形壅塞
李述德：公股銀行要主動併購
陳家友人：致靚本週遷居高雄 珍妤暫居台北
荷蘭陷入嚴重衰退 今年經濟可能萎縮3.5%
第098034期今彩539三星彩四星彩派彩結果
親人施毒手 台灣青少年佛州受虐獲救
第098014期大樂透頭獎 1注中獎
宏達電加持 Google手機添氣勢
日財長中川辭職 在野黨仍追究首相政治責任
報導：美伊斯蘭電視台創辦人被控將妻子斬首
第一檔台幣計價純中國基金 匯豐中國動力基金3月2日登場
施羅德：2009投資四步曲TIME 台股產業現”轉變”曙光
川普娛樂休閒公司聲請破產保護
杜拜公開賽 莎菲娜首戰爆冷慘敗
歐巴馬簽振興法案 宣告危機「結束的開始」
歐巴馬：將以外交方式解決阿富汗問題
奧斯卡影后之爭 老將新秀互別苗頭
歐巴馬簽署振興經濟方案 籲民眾要有耐心
潮品集 持消費券 享史上最低折扣
A-Rod春訓營報到 惹出禁藥風波請求寬宥
同舟共濟 美三大車廠與工會達成臨時性協議
繼水上飛機之後 中國將自製磁浮列車
海洋公園超多優惠 大朋友小朋友一起來！
經濟不景氣，逆勢升級的絕佳時刻，遠傳電信推出「充電專案」
IKEA宜家家居 絕版品出清全面4折起
又見珍陳報狀曝光？特偵組推不知
台灣今年GDP轉負?威京小沈看壞
台教會辦228靜坐活動 和平訴求尋找真相
向大師致敬 國交響樂團陸續登場
正反意見多 江丙坤:3次會不會簽訂CECA
網路安全年會 下月初高雄展開
身障朋友學螢幕維修 第二專長開創職涯春天
前男友不甘分手 出售馬國女議員裸照和短片
李述德：減稅為稅改 希望心甘情願繳稅
總統接見吐瓦魯總理 關切氣候變遷議題
日學者八田耕吉捐贈興大珍藏昆蟲標本
F1一級方程式賽車可望2011年在羅馬尬車
張平沼預期新台幣貶到35元
台幣續貶? 蕭萬長:市場自有調整
高縣就業媒合活動 2500份求職表一掃而空
淘汰不適公務員 關中:1年內修改考績法
英法潛艇相撞 原因大披露
乾旱嚴重 洛杉磯可能20年來首度限水
2009 EYEWEAR時尚饗宴
利卡夢梅之宴戶外音樂會22日溫馨登場歡迎鄉親及樂迷前往聆聽
吉爾吉斯執政黨 投票通過關閉美空軍基地
希拉蕊抵印尼 尋求改善美與穆斯林世界關係
商業研究院遷新址 今揭牌正式運作
央行再下猛藥 調降放款利率一碼
日月潭私房景點--頭社水庫及步道2月13日正式開放
不敵家境困難 建中學生首次轉學私校
首次出現負數 主計處預估今年GDP-2.97%
1.5代健保未獲支持 財務救急方案化整為零
日學者：美日應聯手讓中變成負責任大國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沃爾瑪第4季獲利下滑 營收仍微幅成長
圖謀大西洋上引爆7客機 8恐怖嫌犯英國受審
克服經濟難關 化妝品龍頭萊雅將推低價商品
歐洲三大股市 收盤重挫
7870億美元經濟振興案 歐巴馬簽署生效
經濟振興案簽署生效 美股收盤仍暴跌
媒體大幅報導 台灣蝴蝶展在匈牙利造成轟動
中外交官：中國經濟復甦跡象浮現 危機未解
民主剛果伊拉波疫情結束 共15人死亡
聯合國人權理事會將討論金融危機對人權影響
一月近2萬人被裁 以色列失業率再創新高
學者：美新政府致力改革華府政治遊說文化
救命錢 通用克萊斯勒要求政府再融資數十億
以色列今公告國會大選結果 李夫尼恐難組閣
希拉蕊訪中 北京指願與美國繼續人權對話
中國增143億美國債 持有量居各國首位
全球經濟惡化罩頂 紐約油價重挫
中國大陸旱情趨緩
台股開盤下跌36.03點 為4455.75點
保護主義興起 廣東新措施因應國際反補貼
擔憂衰退加劇 美股重挫 黃金再度受青睞
上任首項重要軍事部署 歐巴馬同意增兵阿富汗
全台白天氣溫回升 西半部金馬局部霧
中國加速建設13個大型煤炭基地
中國農業部警告受旱小麥可能爆發病蟲害
美國務卿希拉蕊離日 赴亞洲行第二站印尼
加總理有信心通用汽車公司仍會續留加拿大
不符安息日規定 猶太教徒反對路口裝監視器
台股跌 新台幣盤初小貶
中國250億美元貸款換取俄羅斯3億噸原油
中國兩會將召開 反腐醫療社會公平受關注
四川首次發現西漢古錢幣
求職求才 金門就服站走入菜市場受歡迎
英政府介入 蘇格蘭銀行紅利獎金大縮水
病死豬流用遭監院糾正 農委會已提改善計畫
嘉市街頭槍擊案偵破 起出4把制式手槍
媒體：以色列密謀調派殺手阻撓伊朗研發核武
廣州3年查處49名國企負責人
山西制定檢舉礦災有獎制度
美教授聯名致函以色列 勿延攬李柏曼入閣
廣東查獲300萬假港幣 多從香港流入
非法農藥破獲 農委會籲農友勿用三苯醋錫
中國嚴防境內外敵對勢力對農民工滲透破壞
推動有機農業 南縣設專區鼓勵農民進駐
福建推出海上客輪直航赴台旅遊線路
馬祖連日鋒面濃霧 嚴重影響機場航班
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
紐時：北京故宮同意出借文物台北展覽
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
ｅ筆數位書畫展 書畫家21日現身說法
憂經濟數據欠佳 台股平盤下振盪
美再爆疑似金融詐欺 金額高達92億美元
中華電信：社子19日凌晨 市話停話1小時
南縣佳里鎮公所傳工程弊案 1技士收押
第二任方丈9月屆滿 法鼓山研商改選事宜
產前親子鑒定現身蘇州南京
住展:329檔期推案量1045億 較去年減半
自恃年輕欠警覺 抽菸氣喘糖尿病加重肺炎
互蒙其利 中國250億融資換取俄20年石油供應
長期腰酸背痛 小心罹患多發性骨髓瘤
2009陽明山花季登場 增闢7線花季專車
節能減碳 台電大林廠擬認養高雄中央公園
福建1月進出口衰退15.9%
愛滋病成為中國2008年主要致死傳染病
央視大火T恤網上熱賣
加強復元 費德瑞退出杜拜與台維斯盃網賽
愛爾蘭緊急因應俄羅斯海軍艦艇漏油事件
傳聞虧損上兆 星政府投資公司不置評
新航宣佈減少飛往澳洲和中國航線班機
花旗：亞股每8年觸底 台港泰報酬最佳
景氣差申請救助增加 嘉義家扶營運負擔重
法人：中鋼首季恐虧損 營收下滑40億元
台電：年底前停收製造業用戶設備維持費
聘高薪助理？國科會：給薪始終單一標準
真恐怖！湖北小學建墳場上10天自燃20多次
醫師：小兒癲癇不可怕 就醫痊癒機會大
溫州電視台記者取景不慎墜下25層樓身亡
Westpac：景氣指標釋警訊 澳洲經濟衰退浮現
律師：陳鎮慧覺得委屈 下次開庭傾向認罪
南京快腿搶賊遇長跑店主認栽
總統見新同盟會 府：無關大安區立委補選
扁案還有第3波？特偵組否認
拉斯維加斯房市低迷 中國投資客趁機撿便宜
陽明山花季登場 今年櫻花特別茂盛
遊客休旅前哨站 南投仁愛原鄉驛站啟用
華爾街觀點 美景氣短期內難望強力復甦
嘉義天后宮湄洲進香團回程停靠馬公
網路取代馬路 標檢局台中推網路新服務
NBA黃蜂交易錢德勒 空中接力灌籃成絕響
苗栗立委補選號次抽籤 1號康世儒2號陳鑾英
ILO：亞洲失業人口可能飆增2330萬人
主計處最新經濟成長率展望 不排除負成長
火鍋店老闆捐助社福團體 期盼拋磚引玉
工商聯主席黃孟復:兩岸四地可加強互補合作
蔡英文宴請本土社團 黃崑虎等人不克出席
擴大公建預算浮編? 王金平:不足處待討論
河南今年起死刑以打針代替槍決
基本面與政策面雙支撐 中國經濟乍暖還寒
台灣天文教育播種者蔡章獻 25日公祭
女子遭毒蛇咬術後需復健 罹患憂鬱症
中鋼盤價降14% 鋼廠:有再降空間
愛滋病蔓延 成為中國頭號致死傳染病
ITIS:下游需求與油價 牽動今年石化業景氣
股市漲 中國新開股票帳戶數激增
珍貴漢籍數位典藏 中研院16資料庫免費使用
主計處經濟展望將出爐 評審委會期許無誤差
建中生轉讀私校 百萬獎助金分擔家計
通用汽車：紳寶本月可能聲請破產保護
長期染髮易得膀胱癌 醫師籲民眾小心
黃金狂漲 投信:中長期看好
亞幣競貶 新台幣中午貶2.1分
1.5代健保方案遭質疑 劉揆：時機應再評估
賴正鎰：新台幣適度貶值即可 勿貶破35元
綠委：振興經濟預算案 經費重複浮濫
改革銀行業 葛林斯潘出點子暫時國有化
泰智庫預估曼谷自建住宅較去年減少13.6%
傳北韓建地下工廠造核彈 南韓情報院不評論
葉金川：1.5代健保暫擱置
薛盛華訪哥斯大黎加僑社 轉達政府關懷
聯合國：阿富汗2008年平民死亡人數增4成
台股收盤漲6.59點 為4498.37點
茂德列全額交割 張秀蓮:增貸案不受影響
燈會提昇商機 宜蘭旅遊業者盼延長展期
台北股市開低走高 小漲6.59點
2月台指期收漲25點 正價差18.63點
綠營:學校募款自救 教部只給就學安全破網
2月電子期收漲1.5點 金融期跌0.2點
高盛預料明年香港失業率升至6.5%
MLB A-Rod禁藥風波 洋基展開資產保衛戰
人民幣貶至7？中國發改委：純屬捏造
新台幣36元兌1美元 業者估進口眼鏡將調漲
公平會准福懋油等延展合船採購玉米期限
嘉義市長黃敏惠率團參訪台北市政建設
成大醫：骨質疏鬆壓迫性骨折 年增6萬人
一批近人民幣億元北京奧運官方用車將拍賣
台股拉尾盤 IC設計觀光表現突出
奧斯卡投票截止 貧民百萬富翁得獎呼聲高
歐巴馬將訪加拿大 試圖紓緩保護主義疑慮
脊髓內注射藥物 腦麻少女復健之路更平坦
葉金川：1.5代健保方案 今年不會上路
經濟差處決太燒錢 美國部分州考慮廢死刑
關中：公務員薪俸不受景氣波動影響
彰化溪州國小食物中毒 卓伯源等人慰問師生
第13屆台交會4月廈門舉行
金門馬山雷區排雷 委商執行3月初展開
研製大中型飛機 大陸成立中航飛機公司
薩爾瓦多第一夫人感謝台灣協助薩國貧苦家庭
地上百步蛇化身 赫氏角鷹保育有成翱翔天際
NBA新官上任三把火 太陽大勝快艇
兼顧主權與經貿 賴正鎰促與大陸簽CECA
經典恐怖片黑色星期五 榮登週末票房冠軍
朝鮮半島緊張升高 南韓美國軍演將照常舉行
避免地區緊張 菲國會從寬認定南沙島嶼主權
竹市消費券小筆電摸彩 外縣市得主占3成
台股小漲6.59點 三大法人買超1.14億
關中:6年任內文官體系若未現代化 愧對工作
周潤發：演龜仙人是因太太急需買名包
高孔廉明訪港將會晤港府官員及專題演講
18%改革 關中：分級處理不再肥大官瘦小吏
台灣男子丟證件流浪大陸50天 瀋陽待援
葉金川:改善健保財務 勿全押在1.5代方案上
自由之家指民主受考驗 蘇俊賓：接受指教
1.5代健保急喊卡 民間團體譏諷吸菸救健保
蕭亞慶出任中國國務院副秘書長
尋找台灣珍稀動物 劉克襄21日南投開講
張秀蓮：金融海嘯帶來教訓 投資策略應調整
降低外貿依賴 副總統建議投資5大內需產業
瑪雅貝瑟明日世界音樂會 28日登台亞洲首演
加盟者條件符合即可申請青創貸款
經濟負成長疑慮 政府預算恐面臨追減難題
世界銀行警告 安地斯山冰河可能會消失
中國將加強與委內瑞拉能源合作
救失學 擴大公建預算編38億嘉惠百萬學子
葉金川:地方欠費有解 菸捐挹注日期未定
紡織業叫救命 紡織所:善用輔導計畫與節能
新台幣兌美元貶 3分 收34.650元
高市公共腳踏車上路 3月啟用自動租賃
政院：成立4大流域委員會 統一整治事權
扁律師陳報閱卷不及 合議庭：開庭計畫未變
旅美律師建議台美儘快簽訂引渡條約
HBL 松山全力衝 8連勝獨占鰲頭
希拉蕊將訪中 希望在穩固基礎上拓展關係
央行16時45分召開記者會 可能宣布再降息
鄺麗貞被指包庇親友坐領高薪 台東縣府澄清
印度將在全國地理中心建設首座太陽城
監委程仁宏吳豐山24日巡察嘉義縣
工商業者：新台幣貶到這裡 差不多了
以知名書局紙袋掩護販毒 難逃法眼2人落網
工研院攬才350名 4000多人應徵
雲林送消費券大獎 抽出數百位幸運兒
阿里山林班地又發生火警 不排除人為縱火
阿公阿嬤也迷遊戲機 增加手腳靈活度
英國前首相布萊爾將獲頒百萬美元領導獎
劉三錡履新 允為高捷拼業績
立委質疑就學安全網資金 教部：已編百億
研究顯示 抽菸影響壽命健康甚於貧富
專研海洋 成大海洋生物及鯨豚研究中心啟用
律師：陳鎮慧傾向認罪 可能獲免刑判決
兩岸簽CECA?學者:應先確保中國無政治意圖
解決就學困境 犯罪被害人子女得申請補助
男子收集斃死豬雞養蛆釣魚 環保署查獲法辦
歐洲三大股市 開盤上揚
央行記者會延至5時15分 主計處5時公布GDP
海洋拉拉號將航行基隆─廈門─馬公
傳金正雲繼承北韓大權 韓：無客觀情資
人生如戲 小人物演貧民百萬富翁變大明星
美國跆拳道公開賽 中華代表隊獲1金4銅
台鐵彰化機務段將遷移 仍會使用扇形車庫
中央銀行宣布緊急降息 1碼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
去年第4季GDP負8.36% 今年GDP估計負2.97%
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
樂音伴賞梅 法鋼琴家巴佛傑22日台東獨奏
台中市5月底推出尖峰時段免費搭公車
張忠謀發表聲明 否認送錢給吳淑珍
兩岸音樂家21日金門交流座談
仿效台灣 韓擬向貧困階層發放消費券
遊高雄龍虎塔 記得依傳說龍喉入虎口出
米基洛克 獲全美女性電影記者聯盟特別獎
陳添枝：政府要救出口 也要擴大內需
98學年度學科能力測驗成績通知單 明寄出
高雄內門火鶴花行銷歐美 陳良賓功不可沒
通用和克萊斯勒要求美政府再融資216億美元
農糧署:蓮霧含護汰芬屬個案 加強源頭管理
2009世界舞王爭霸賽 20國好手28日台北競技
主計處：重挫速度太快 去年GDP成長接近零
青創貸款創最低利息 創業青年把握良機
澎湖1警察酒駕撞死婦人 警察局長:不護短
越南癱瘓外勞將返鄉 同胞募款作治療費用
遠百：遠東集團與徐旭東捐款均誠實申報
愛泳生命詠不放棄徵文 金車頒獎表揚
團圓明年配對 大陸專家：成功率超過50%
嘉檢用緩起訴金辦文學寫作班 關懷弱勢學生
馬總統間接談扁案：非沒魄力 是不濫權
竹市中小學田徑賽閉幕 竹中老師演出求婚記
宣示反毒 王清峰首度進夜店
輔導就業入校園 中區就業獎勵大學生飆創意
高市深水山樹葬園區 10月啟用
失業者遭網路求職廣告詐騙 警籲小心查證
不景氣 北市：1月地方稅較去年同期衰退38%
印度自製航空母艦2011年下水
不敵利空 主計處估今年GDP負2.97%
桃竹苗1月份求職者 僅有0.35個工作機會
捐棒球 謝南強盼少棒隊重返威廉波特
舊山線復駛有望 苗縣府預計今年完成BOT
北縣府釋工作職缺抽籤面試 競爭激烈
台北港貨櫃儲運中心營運 3月9日啟用典禮
培養國際競爭力 逢甲大學IMBA招生
荷蘭ING集團申報第四季淨損37億歐元
基隆海關通信標售私貨 開放5天現場看貨
江丙坤：政府將組專案小組研究CECA
屏東林後農場 核定為平地森林遊樂區
央行降息1碼 優惠房貸族年省1萬餘元
探索中華文化 日生獲高雄第1科大雙聯碩士
民進黨公職募款責任 蔡英文柯建銘1000萬
企業捐獻扁家名單曝光 民進黨不評論
光泉保久乳後續處理 政院消保官南下關切
台灣蝴蝶蘭進入法國上流社會
德國即將立法 授權政府將艱困銀行收歸國營
屏縣僱短期人力 取締地下錢莊廣告物
周錫瑋：清查北縣閒置空間供表演團體利用
周功鑫：北京上海之行是「對等」交流
兩廳院廣場藝術節 阿公阿嬤宅男宅女皆宜
塞總統籲中國對非洲和全球更具社會責任
伯大尼縱火案 屏檢起訴執行長李韻珊等人
桃警破獲賭博性電玩店 起出百部機台
推動公務員淘汰機制 關中展現強烈企圖
西藏抗暴50週年將臨 四川傳出藏人示威消息
木瓜溪上游崩塌出現堰塞湖正研擬解決方案
經典賽熱身 中華3比9輸澳洲
通傳基本法修正 不服NCC處分可逕提訴訟
央行降息 利率創新低 彭淮南：不會零利率
廣西貧困女童失學 整村竟無人讀高中
李天賜冬季特奧穿金戴銀 金門縣長特電祝賀
GDP差再降息 投信:短有利台股 長恐憂通縮
台北故宮與上海博物館達成9點共識
華碩首度實施庫藏股 擬買回6萬張
亞幣競貶 新台幣匯率收盤貶值 3分
集邦：DDR2 1Gb eTT回檔 創今年最低價
經濟負成長 工商界:振興經濟預算應速通過
南展館案 3/25下午傳喚吳淑珍余政憲對質
順應世界主流 蕭副總統：積極發展文創產業
救出口 經部採三項措施
大陸近百位明星身分證照片在網上曝光
韓爆發禽流感 撲殺掩埋2萬多隻土雞
伯大尼縱火案起訴 李韻珊:院生不可能放火
中國大陸股市重挫 滬指破年內跌幅紀錄
若無振興經濟方案 今年GDP恐負成長5.74%
VGL電玩交響音樂會 20日兩廳院廣場登場
全國羽球排名賽 謝裕興鄭韶婕爆冷輸球
廣東增加赴台旅遊組團旅行社至13家
中國外交部：對南沙群島主權無可爭辯
澳門線機票大降價 來回票2500元
中國銀行將貸款巴西石油公司
台灣赴澳門旅次大跌3成 機票殺價搶客源
中國極力維持人民幣穩定 形塑大國形象
德經濟部副總署長參訪茂迪
訪視中小企業 郝龍斌：搶救失業刻不容緩
染整業：竭盡撙節榨出微利仍不敵油電漲價
瑞銀下修台灣GDP至-4.5% 花旗保守看下半年
伯大尼之家被縱火10次 調查過程備受關注
經濟負成長 券商：台股箱型整理 個股表現
HBL女籃 普門73:51大勝北一女
落實總統政見 行政院規劃成立海洋委員會
降息救台股？花旗：提供信心和資金誘因
中國從4方面發展與中南美洲國家關係
彭淮南:今年CPI年減0.82% 台灣有通縮危機
主計處：未達經濟蕭條 通貨緊縮壓力升高
吸引藝術大師常駐 星擬打造為國際藝術中心
世衛：亞洲男同志達千萬人 愛滋病恐惡化
蔡英文：經濟情勢逆轉 總統應道歉負全責
油電混合動力車貨物稅 明起減半
朱雲鵬：出口是台灣經濟命脈 不容輕易放棄
GDP大幅衰退 投顧：投資宜以防禦為主
朱雲鵬：政府振興經濟政策讓GDP降幅減半
泰銖持續走貶 泰總理：貨幣官員密切監控
北一女校長風波 郝龍斌要求恢復校園安定
俄天然氣工廠啟用 將大量供應日本所需
伯大尼案院生遭起訴 楊四海將擔任辯護律師
第098035期今彩539三星彩四星彩開獎
張榮恭：台灣爭取WHA觀察員應會有進展
阿里山林班地火警 搶救人員徹夜監控
豐田汽車計劃五月提高日本國內產量
臺北聽奧吉祥物網路命名 延至3月1日截止
副總統：盼文創產業成為明星產業
藍委:擴大公建預算納立委意見 經建會認同
中國大陸通過電子資訊業振興規劃
矽谷環保科技一枝獨秀 投資自2005成長94%
綠營指違法編預算 農委會：持續性經費
經濟蕭條飲食文化改變 英速食店生意興隆
斐ANC發言人因貪污濫權醜聞被迫辭職
日俄領袖對改善未來關係抱持樂觀態度
立院新會期 政院力推50項重要法案
救經濟 擴大內需與救失業效率均須提升
投資人對美振興方案存疑慮 亞股大多下挫
桃園阿美族人明赴政院抗議遭迫遷
胡仲英：今年經建目標2.5% 達到確有困難
澳洲鱷魚逛大街 遭計程車撞死
新振興方案？總統擬聽取部會經濟情勢報告
性侵58歲變性婦人 28歲南韓男子定罪判刑
伯大尼案 屏檢:李韻珊意圖誤導辦案方向
台灣127所大學在港聯合招生 報名可望熱烈
基泰營造遭退票1646萬餘元
金價攀至近7個月來高峰 向千美元大關挺進
交部次長人事異動 陳威仁到職日期未定
質疑檢方濫權追訴 扁律師團擬告特偵組
財相辭職風波衝擊 日首相支持率降至13.4%
再傳口蹄疫情 農委會:申請非疫國時程延後
因應經濟情勢 總統近日召集會議研商
空服員運毒又被抓 斐航加強機組人員安檢
聯合國人權特使訪緬 數政治犯獲減刑
彭淮南：新台幣較韓元更具競爭力
杜拜女網賽 詹詠然女雙不戰而勝
史上最嚴重出口衰退 衝擊德國經濟
第098035期今彩539三星彩四星彩派彩結果
全球危機造成需求劇減 日本鋼鐵產量創新低
再傳零星口蹄疫情 豬肉外銷商機恐受衝擊
北京專家：美振興案恐使中國美元資產縮水
劉揆與勞工座談 承諾工會法列優先法案
傳福斯汽車在斯洛伐克首都工廠停產
瑞典政府拒絕援助通用汽車子公司紳寶
日俄峰會敲定俄總理蒲亭5月訪日
香港南華早報抗議記者遭拒入澳門採訪
央行緊急降息1碼 寬鬆貨幣政策勢將持續
彰縣養豬場疑有口蹄疫 609頭豬遭撲殺
低價太陽能手機上市 鎖定全球窮人市場
投資人避凶首選 倫敦黃金現貨價7個月最高
擅改使用條款遭砲轟 Facebook恢復原先政策
專家：金融危機恐使中美緊張升高
扁家瑞士5.7億被查扣？特偵組：不清楚
希拉蕊稱許印尼將為美國「巧實力」關鍵角色
去年第四季虧損 固特異輪胎今年將裁5000人
美1月進口物價年減12.5% 17年來最大減幅
需求減緩 美國1月工業生產月減1.8%
力抗金融海嘯不墜 友華2008業績逆勢成長
經濟出現負成長景氣不如預期 央行再降息0.25個百分點
國泰投顧總代理四檔境外基金獲核准
新光中國成長基金3月25 日開募 新光投信今年主打海外商品
想買真正便宜的房子 銀行、房仲、法拍朋友不可少
杜拜網賽 大威擊敗柯爾妮晉級八強
房價修正與低利率帶動市場買氣 1月北市房屋交易量止跌回穩
英直升機蘇格蘭外海墜毀 機上18人悉數獲救
「貧民百萬富翁」導演 奧斯卡獎被看好
白目／叫黑人喝牛奶漂白 以公車司機丟飯碗
歐巴馬披露2750億美元拯救住宅市場計畫
狄法締造室內女子5000公尺世界新紀錄
巴西聖保羅商業文化觀光吸引力大
IMF：2009年全球經濟恐零成長
「海角七號」英倫將首映 魏德聖明抵倫敦
歐巴馬明訪加 全球矚目
北非蓋達組織綁架兩名加拿大外交官
郵輪擱淺南極 70多名乘客安全獲致
來回差8% 綠促追減總預算千億
經濟大衰退 政府不能再「吹口哨壯膽」
穿著彌勒佛金裝的牛 台灣燈會邀你笑開懷
台南公園百年燕潭氣氛佳 24日開放泛舟
扁案今開庭 陳鎮慧全數認罪成焦點
蕭副總統天后宮贈匾 肯定兩岸宗教交流
學測成績揭曉 滿級分建中22人北一女10人
阿里山森林火警再起 人為縱火傳言多
彰化家扶溫媽媽志工隊 發揮雞婆精神做好事
青年安心成家方案 開始受理申請
張通榮領表 盼基隆市民給機會繼續為民服務
已故演員希斯萊傑問鼎本屆奧斯卡希望濃
景氣差 索尼將關閉舊金山PlayStation旗艦店
國人發現的鹿林彗星 24日最接近地球
月薪20萬? 振興經濟專案養肥貓
日相麻生為財務大臣出洋相風波致歉
不知道錯在哪裡？ 蔡英文再提內閣改組
英國擬提議北約設置3000人專責安全部隊
大學學測 雄中滿級分11人師生樂透
大學學測中市滿級分23人 中一中佔18人
阿姆斯壯專用自行車失而復得 警方調查持續
澎湖博弈公投 提案人數跨門檻
身先士卒 美奇異公司執行長放棄紅利津貼
簽CECA就是一中市場 學者：兩岸等於實質統一
追減預算 李述德認為還不需要
挑戰世界紀錄 食品公司製作3800公斤蘿蔔糕
歲入短少1330億 綠營籲追減歲出預算
平穩無污染 台灣第一部電動公車亮相
經濟衰退代誌大條 劉內閣週末向總統報告
口蹄疫情 政院：絕不能掉以輕心
縣府迫遷 桃園阿美族原住民到行政院抗議
高市民代不滿台鐵地下化未延伸到鳳山
立院民進黨團 柯建銘蔡同榮分任總召
禎祥食品50年慶 蕭萬長：台灣企業好教材
NBA 麥格拉迪將動手術 本賽季提前結束
美法院拒絕釋放遭監禁維吾爾人進入美國
杜拜網賽同意以色列男選手參賽
《火山》上映 體驗來自地心的神秘力量
台灣海外聯招會在港澳兩地推介赴台升學
陳致中搬高雄 邱毅曝料：方便偷渡
資金氾濫 國庫券200億利率創新低
負2.97只是起跌點? 綠委替百姓叫苦
貪污黑道破產不得擔任政務官 600人受影響
松山羽田對飛 明年10月實現
國民黨黨政議事運作研討會 冠蓋雲集
吉爾吉斯國會通過關閉境內美軍基地
破天荒 ! 美邀兩岸軍方夏威夷會談
總統：CECA是政見 當選後當然要實現
《八德瘋街嘉年華》本週末最後一檔 店家殺盤出清搏買氣
GPS使命必達 選購首重五大秘訣
查二次金改 特偵組將傳彭淮南胡勝正
印度男娃長怪牙 父母安排娶母狗消災
中國貨輪傳遭俄軍艦擊沈 8人失蹤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬提房貸計畫 擬協助700萬到900萬家庭
歐洲三大股市續收黑 跌幅縮小
紐約變成水都？ 溫室效應變天後遺症
印度黃金價格飆漲 消費者買不下手
Fed下修經濟成長預測 今年將萎縮0.5至1.3%
搭載18人英民用直升機 蘇格蘭外海墜毀
WTO檢討日本貿易政策 台灣關注FTA
國際油價下跌 紐約輕原油收34.62美元
美股震盪持平 道瓊工業指數小漲0.04%
歐洲議會施壓歐衛 恢復傳送新唐人電視訊號
協助加薩重建 沙烏地營建商反應冷淡
國際經濟危機影響 箇郎自由區元月貿易萎縮
乍暖還寒鋒面一波波 明北部高溫驟降8度
企業匯款案 特偵組今明傳喚財經高層
埃及釋放著名政治異議人士諾爾
台股開盤下跌23.21點 為4475.16點
法將投入26億歐元 改善弱勢民眾生活
新鄭和南京首發團 估年創逾2億台幣商機
台語版偶像劇 千江有水千江月晚間推出
大陸心理專家：人越腐敗 死得越快
企業匯款案 特偵組傳喚吳榮義林全劉燈城
不景氣影響大學休學潮 嘉大中正不明顯
匯市盤整 新台幣早盤小貶
阿里山森林火警逾24小時 直升機加入滅火
深圳地下診所涉嫌販嬰 估計賣出近50人
深圳查獲海洛因充當巧克力闖關
去年上市公司現增募集172億 近12年新低
GDP估-2.97% 綠促追減總預算 藍營不認同
太平洋美軍司令願邀請兩岸軍方夏威夷會談
假冒南京領導弟弟能騙近億元曝露官場之惡
素人集體創作 50位媽咪演自己的人生
3艘外國商船加入亞丁灣中國海軍護航編隊
美國兩地理學者推論賓拉登可能藏匿處
世界最大水下生產遺址驚現廣東西樵山
美猴子政治漫畫挨批 被指暗諷歐巴馬
ITIS:今年石化業附加價值705.7億 年減54%
陳菊：感謝美國提供高雄世運維安協助
調查：平均5.5個學生搶1份打工機會
多空拉距 台股開低震盪黑翻紅
市調：供給趨緊 3月份面板可能漲價
協助待業者充電 高雄第一科大辦免費進修
南韓2至3月到期的外債104億美元
加州狠心療養院人員藥物強制老人安靜致死
河南1男子據報3年殺死67人
溫家寶安排癌童就醫 專家籲健全救助機制
央行再降息1碼 票券業受惠
大學學測 金門高中尚未出現滿級分
體委會調查 運動人口比例與時間都增加
新版地質查詢系統6月上線 具3D展繪功能
官方對GDP保守 外資競相下修預估值
中央氣象局氣象報告
大陸房市低迷 外資銀行推出房貸利率優惠
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
ITIS估2009紡織業產值4000億 年減8%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
讓大煙囪變藝術 馬祖電廠500萬徵創意
蓋洛普：65%美國人肯定宗教對生活的重要
瑞銀坦承協助美客戶逃稅 罰鍰近8億美元
律師：若有必要金紀玖會到新加坡出庭
劉揆24日立院報告擴大公共建設預算案
追減預算？立院預算中心：仍有舉債空間
基隆一處社區大樓火警傳1人受困 警消搶救
過去字典裡沒有愛情 如今湯蘭花渴望婚姻
政院通過罰金易服社會勞動制度 9/1施行
農委會監控口蹄疫情 強化防範斃死豬流用
經建會：當前全球經濟情勢更加惡化
日媒：假指紋矽膠片在南韓大量流通
黃牛猖獗 中國春運查獲非法售票案逾萬起
GDP帶衰台幣匯率 外資多看貶至36元
面臨罷工威脅 沙柯吉公布減稅和福利計畫
零星口蹄疫案 促星國暫停下週台豬肉進口
搶救失學 遠東科大新生比照公校收費1年
老人臥床也會骨折 自發性骨折易生醫療糾紛
劉揆關注失學潮 促教育部掌握主動協助
北縣永和提供50名短期工作 3月起上工
零星口蹄疫案 農委會:暫未影響豬肉批發價
民調：企業執行長不如政客受歡迎
98學測成績滿級分109人 數學1093人抱蛋
瑞典決定接受一位前關達那摩監獄囚犯
匯市盤整 新台幣午收34.680元小貶3分
陳菊：台海和緩不能犧牲台灣主權與人權
特偵組約談前財經官員 林全未到案未請假
財部：政府財務3大目標 省錢找錢賺錢
藍委籲微創貸款納青年男性 勞委會:再研議
兩岸旅行業首次台灣聯誼 預計千人互探市場
紡織所3月訪陸 盼為紡織業舖路增加交流
快樂遊北縣 拍照還有機會拿獎金
西部縣市驚傳口蹄疫情 花蓮加強衛生管理
金融研訓院20日座談會 探討陸銀來台影響
給希拉蕊下馬威 北韓揚言發動戰爭
確保擴大內需資金不濫用 中國加強監督
水土不服 台北珍貴野生動物魂斷台東
木柵動物園移居計畫中斷 何時啟動遙遙無期
98學測國英作文 無人滿分
嘉義高中大學學測2人滿級分 朝醫學發展
台股收盤漲30.50點 為4528.87點
立委籲健保支付乳癌初期標靶治療
印度德里地區 平均每天6名兒童失蹤
日片送行者～禮儀師的樂章 中市21日首映
開低走高 上漲30.50點
法國安全部隊在屬地瓜德羅普遭槍擊
3月台指期收漲44點 逆價差60.87點
工程會：97年度推動公建預算執行率逾9成
沙國增加對中國原油供應
交大交換學生感受多 學生找到興趣及目標
美國務卿希拉蕊亞洲之旅 會見印尼總統
墾丁馬拉松路線 結合海角七號場景
高市環局：去年檢舉獎金冠軍抱走5萬餘元
中國推廣新能源汽車 設准入門檻
3月電子期收漲2.95點 金融期跌0.6點
企業匯款案 林全下午將到特偵組說明
鄭立中：3次江陳會確定在中國大陸舉辦
利空鈍化 台股黑翻紅重回4500點
環署擬推排氣認證 確保改裝油氣車很環保
苗栗國際音樂節 世界3大男高音多明哥開唱
中國首次赴歐洲採購團24日出發
中國知識份子呼籲關注言論自由及工作權
中研院藥物基因研究 登上新英格蘭醫學期刊
嘉女學測滿級分1人 林育惠將赴美參加科展
風起帽飛 教宗紋風不動
新店兩公車對撞 13人受傷送醫
小蝦米對大鯨魚 TradeComet告Google反托辣斯法
扁案開庭 陳鎮慧全部認罪
嘉縣多元就業方案 釋出200短期就業名額
總統是否參加民間國是會議 府仍在評估
呂秀蓮：景氣不好 高官應不領18%優存利率
台東縣長選戰 吳敦義：協調不成辦初選
彰縣傳口蹄疫養豬場 持續消毒監控
吳伯雄盼黨團有戰力 迅速通過法案預算案
瑞信：下修今年GDP至-7.2% 明年回溫至3.5%
無薪假充電 嘉大活力專案免費隨班附讀
金門機場雨霧天 中午過後暫停航機起降
日央行支援企業 收購1兆日圓公司債券
大同高中首例滿級分 曾裕凱獲獎金10萬元
捷安特職業自行車隊 純本土選手出征
伊州賣官案再起波濤 接任參議員被要求下臺
政務人員將有退場機制 決策錯誤辭職負責
王金平籲行政部門重計畫 加強與立委溝通
三大法人買超1.41億 台股上漲30點
加州華裔州眾議員劉雲平角逐州檢察長
日本央行維持0.1%利率 將買1兆日圓公司債
98年青舵獎選拔報名 延至3月2日
新店發生客運對撞 13人輕傷送醫
Fed下修今年GDP 預估負成長0.5%至1.3%
以色列將難以土地與巴勒斯坦人換取和平
美國民眾儲蓄率升至5年高點 股市苦缺資金
財經智庫指美國與加州經濟明年逐漸好轉
美夫婦控Google街景圖侵犯隱私 遭法院駁回
成都缺鉀兒童 13歲年紀骨齡僅1歲
台灣民眾免簽證？港府：按情況作調整
中國建設銀行獲紐約經營執照
藍營書記長交接 楊瓊瓔:全力以赴聞聲救苦
新台幣兌美元貶2.5分 收34.675元
推廣藝文 一銀21日辦港都金曲迎新春音樂會
紅衫軍下週示威 泰政府內閣會議移至華欣
巴黎將開發地球綠色能源 獲取地熱
港媒：中國將要求美國談對台軍售問題
南韓海軍3月中 索馬利亞海域護航
為毒蓮霧澄清 屏縣府：只是個案
致靚南遷高市 家具先行
口蹄疫豬隻早已撲殺 雲林未再發現疫情
研究發現 非洲森林的二氧化碳捕捉量持續增加
二二八基金會：勸導家屬勿對馬總統丟鞋
台灣燈會22日閉幕 韓國樂舞團隊獻藝
日媒：台日松山羽田明年飛定期班機
上海副市長：兩岸儘快推進發展金融合作
台東縣農會總幹事賴文俊退休 放棄參選連任
查消費券中獎名單 竹市府網站千人同時上線
雷克斯報到 La New洋將陣容敲定
堅持和努力 花蓮成功培育出無特定病源豬
李四端鳳還巢 重回華視主持新聞節目
中市綠營籲縣市合併列立法院優先法案
8場就業博覽會月底前登場 估3000工作機會
交通事業升等資格考試 5月16日起舉行
415人捐善款 幫助165名清寒障友就學
雲縣爆發豬隻口蹄疫 毛豬價格未受影響
北縣府積極找工作 3月辦第3波抽籤面試
金門馬祖濃霧 機場關場
取007電影概念 以軍新武器精良重創哈瑪斯
作文如何拿高分？大考中心將選示例上網
成大與俄羅斯國科院合作 研究台灣沿海水文
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
扁國務費核銷 陳鎮慧：馬永成林德訓知情
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
聯準會：美經濟短期出現通膨風險不大
豬隻傳口蹄疫 台東每頭豬價掉了200元
景氣差 去年第 4季全球電視出貨量衰退
劉揆:施政核心振興經濟 進而改善就業問題
美軍太平洋司令：中美考慮簽署海上安全協定
集邦:台灣DRAM減產 全球市佔率下滑
興建世博會台灣館 上海等待台灣答覆
政治獻金 黃茂雄：應捐政黨不捐個人
結合建築及多媒體 董陽孜書法展跨界新體驗
印度西部猛爆性肝炎 兩週24人死58人就醫
哨兵豬監控高縣肉品市場 未傳口蹄疫
無薪假及失業陰影 精神科求診人數增加
對布希擲鞋記者今在巴格達出庭受審
國軍涉及暴力討債 監察院糾正國防部
陸委會：綜經協定需以經貿正常化為前提
清心福全連鎖茶飲遭檢舉逃漏稅 南檢搜索
不景氣 高市製造業外勞首次少於外籍看護工
歐洲三大股市 開盤小漲
解聘再回聘創造就業？新聞局澄清
竹市水壺復興運動 號召民眾自帶水壺
雲林警方查獲盜伐牛樟木732公斤 2人送辦
企業匯款案 特偵組：陳敏薰改列行賄被告
進住高市 陳致中盼重新開始
南韓副部級以上官員回繳一成年薪共體時艱
陸委會：大陸不動產廣告傾向不開放
中國軍方人士：中美軍事磋商非正式交流
經建會:離島基金補助36戶蘭嶼船屋整建
推動多元就業計畫 花蓮公部門釋320個機會
雲林縣大宗蔬菜育苗業者整合 將籌組合作社
防農漁牧機具遭竊 南縣警方推動刻碼作業
希拉蕊訪中國 北京強調一中原則
阿里山森林火警延燒7.2公頃 下午控制
澎湖海蛟中隊遷建經費 高港局:待研商籌措
鼾聲如雷擾人 口內止鼾器改善有效
手機將增加醫療功能 可望成為口袋醫生
副總統蕭萬長訪澎湖 允諾協助發展
吉亭：美國考慮與中國簽避免海上事故協定
陳致中夫婦南遷高雄 警方平常心看待
大學學測出爐 基隆女中2人拿到70級分
台電等企業認養19處公園 高市年省千萬元
周功鑫結束北京故宮之行 完成9項共識
竹縣:加強防治口蹄疫 嚴控感染區豬隻進場
經濟負成長 投信:半年後台股平均漲幅逾4成
霧鎖馬祖南北竿機場 全天無班機起降
基泰營造董座:跳票1494萬餘元已全數補足
北縣夫婦阻止外傭投案 遭移送偵辦
扁案開庭 陳鎮慧認罪並聲請與扁珍馬林對質
中華成棒澳洲移訓第9戰 6比7敗北
98年低收入戶最低生活費 調整為9829元
金管會：信合社去年底逾放比降至1.24%
匯市盤整 新台幣收34.675元貶2.5分
金門機場霧茫茫 逾500名旅客無機可乘
台中一中學測滿級分18人 成績大放異彩
律師：陳鎮慧認罪盼官司落幕 以利人生規劃
縮短不景氣時間 總統將召集財經團隊研商
98學測國社科不難 數學拿高分吃香
七旬旅菲台商身中數刀 陳屍家中
傳統市場更新改善 經部估創4666個工作機會
聯合勸募籲民眾零錢捐 助弱勢族群
台日明年新航線 松山羽田每天定期8班機
築夢首例 高縣視障按摩師徐士元迎向希望
丈夫入獄母子斷水電過日 屏東警方伸援手
蕭副總統摸石龜祈求國泰民安
大學學測成績 彰縣6學生滿級分
台灣歌仔戲演員福建公演突發心肌梗塞
日本學者：美尋求戰略共生 支持美日中對話
調查：金融海嘯沖走港6萬餘名百萬富翁
8導演聯手打造台北異想 蔡明亮下海演戲
蘭陵劇坊成員再聚首 重現舞台風華
東石婆婆毆打媳婦案 1審判合併執行6月徒刑
部分行庫降息 調降0.05至0.2個百分點
卡斯楚退出政壇週年 古巴情勢看好
方便上市公司售新股籌資 星國放寬限制
319限制軍警憲返鄉投票?監察院:未發現違法
中華職棒20年 多項紀錄可望突破
再發消費券？ 工商界：需用在對的時機
基泰營造董座：槍擊案與公司無關
推廣環保葬法 聖嚴骨灰植存做了示範
蔡昭倫:紡織業接單辛酸 擬建平台做大餅
府：不論如何參與 都會重視國是會議結論
中央社新聞小百科：哨兵豬
耗費社會成本 阿里山森林火警真相應速釐清
台聯邀參加國是會議 江丙坤:尚未看到邀函
助理月薪10萬？經濟部澄清與事實不符
蕭副總統訪澎縣座談 討論軍方營區遷建
降息沒賺頭 塔尖定存族轉投資商辦收租
泰1月出口跌26.5% 亞洲金融危機後最低
吸引日企業來台上市 證交所與野村總研合作
金管會修法 保險業董事長應具專業資格
全國羽球排名賽 簡毓瑾朝雙冠之路前進
校正公電（PHO86號）
殘奧國手父親撐家計 建中劉子瑜學測滿級分
希拉蕊結束印尼之行 啟程前往首爾
菲總統府：南沙主權爭議交聯合國仲裁
公共建設商機 飛利浦搶進節能路燈市場
央行降息 台銀土銀明起調降存款利率
奧斯卡將登場 小布裘莉是否稱王封后受矚目
不景氣 郝龍斌：北市就學就業政策多管齊下
口蹄疫 養豬協會呼籲消費者不必恐慌
寒假猛打電玩 青少年罹患扳機指
金門防疫 3月底前禁自台輸入偶蹄類動物
景氣差 國民年金第1期保費170多萬人未繳
超額儲蓄率恐創6年新高 投資急凍亮警訊
澳門稱依法拒南華早報記者入境採訪
劉揆明赴立院報告 綠營動員擬杯葛
美國機構指中國航母規模將僅次於美國
蔡英文:賴幸媛說我不懂CECA 是情緒性攻擊
水泥工之子 林柏廷學測滿級分想打工擔家計
珍辜供述曝光 特偵組疑內情不單純
星禁止台灣豬肉豬肉製品和乳製品進口
金管會:富邦人壽違保險法規定 罰鍰480萬
女童攀爬搖椅夾斷腿 托兒所2審判賠近18萬
傳口蹄疫疫情 肉品市場將調配毛豬供應頭數
英火車票價歐洲最貴設備落後 損害競爭力
泰總理明訪印尼 請教泰南回教區動亂問題
第098036期今彩539及3星4星彩開獎結果
澎湖縣建議中央儘速確定博弈專責管理部會
高孔廉訪港獲禮遇 對過去經驗稍有芥蒂
第098015期威力彩38樂合彩開獎結果
毛豬批發價跌 養豬協會同意減少出豬5%
和泰汽車調降油電複合動力車售價9-11%
2010上海世博 北市：在城市館展出無涉主權
廣東外省籍居民將獲准港澳自由行
兩岸簽CECA 黃孟復:不宜把經濟問題政治化
預防查封風暴 北縣籲銀行同意緩繳房貸
星第2賭城變更設計 投資將增至1452億台幣
高孔廉與北京香港官員討論兩岸三地關係
「海角七號」法影展未得獎 范逸臣無得失心
溫馨繪本阿嬤的大眠床 巡迴說故事起跑
救經濟 中國放寬家電下鄉購買限制
投資人謹慎應對 亞股多半小幅上揚
北縣府擬發關懷卡 協助失業勞工
港大發現遺傳性基因變異引致甲狀腺癌
搶賺半年300萬薪資 逾2萬人應徵澳洲保育員
松山羽田機場明年10月對飛 航約等待簽署
經長:DRAM整併美日陣營擇一 由召集人公布
遠百籲媒體更正報導 否則循法律保障權益
香港推動設立與台灣商貿合作委員會
環場多媒體影音 書法文字幻化視覺奇境
陳鎮慧全盤認罪 更不利珍馬林3人
傳瑞典紳寶汽車將聲請資產重整
中國央視網擬建設國家網路電視台
農委會:未來可透過會談 恢復豬肉外銷星國
獲友黨支持 尼坦雅胡有望出任以國總理
國產局：設定地上權使用年限擬延長至90年
掌握概念勤演練 張蒔曦基測學測都拿滿級分
紡拓會盼CECA列入江陳會 助進軍中國市場
紡拓會：今年底前改選 擬設3位副董事長
一定要好朋友 羅志祥赴國小公益宣導
第098015期威力彩頭獎摃龜
查二次金改疑雲 特偵組近日傳彭淮南胡勝正
第098036期今彩539及3星4星彩派彩結果
郵局20日降息 降幅0.05至0.15百分點間
國際油價止跌回昇
北約國防部長檢討阿富汗戰略
中國要求俄國調查貨輪遭攻擊事件
HBL 施晉堯1.5秒致勝上籃 松山保持不敗
日週刊爆料：日相麻生暴瘦古怪似患憂鬱症
瑞銀協助美客戶逃稅 打擊瑞士銀行界名聲
CECA簽不簽？ 馬說這是他的政見
瑞士金管：瑞銀恐因協助逃稅案陷入生存危機
奧運若恢復棒球 美大聯盟派頂尖球員參賽
敘利亞核影幢幢 原子能總署再發現鈾殘跡
美聯調局尋獲 大騙子史丹福
奧斯卡最佳影片 「貧民百萬富翁」呼聲高
安撫投資人 多國查封拍賣詐欺富豪史丹福資產
巴西嘉年華漸失傳統味 街頭遊行值得保存
查二次金改 特偵組將傳彭淮南胡勝正
新台幣開盤貶破34.7元 直逼35元
不只負2.97%? 綠委替百姓叫苦
誠實告訴人民 政府不能再「吹口哨壯膽」
簽CECA/學者：就是一中市場 兩岸等於實質統一
經濟衰退代誌大條 劉內閣週末向總統報告
職訓局徵失業勞工 嘉義考區競爭激烈
猴子漫畫風波擴大 數百人要求紐約郵報停業
座位有學問 中國兩會代表首度調整
鹿港推創新工藝品 盼各界贊助量產
助客戶逃稅案 瑞銀將力拒美民事訴訟
總統：台巴關係不變 持續推動合作計畫
綠營杯葛報告中斷 劉揆盼大家理性
花錢做醫院災變演練 胡志強:救一條命值得
世界母語日 高市府推動母語大聲講
態度轉變?李登輝婉拒出席民間國是會議
未先道歉 劉揆施政報告被轟下台
德州環污訟案 英國石油公司逾62億台幣和解
西北航機降落成田遇亂流 30人受傷
劉揆如期報告施政方針？王金平：還待溝通
綠營：道歉再報告是協商共識 政院不守信
藍營：不惜挑燈夜戰 務必讓劉揆完成報告
絕招 ! 浙江學生帶橘子到校抵學費
女星蕾哈娜被毆受傷照片網上曝光
政院: 擴大內需583億 標案完成率為67.21%
98年交通事業公路人員升資考試、98年交通事業港務人員升資考試定於98年5月16日起舉行
44歲懷孕不稀奇 台中47歲婦高齡產子
台灣首次參加印度旅展獲「最佳攤位設計」獎
臺東縣「第10屆利卡夢梅之宴音樂祭」
鍋宴『百元居酒屋＋50元串燒』 打造東區頂級用餐氣氛
劉揆報告前先道歉？政院民進黨團立場不同
25萬美國人 質疑歐巴馬出生地
研考會：滿意度馬43.7%、劉41.4％
刊登漫畫被指種族歧視 紐約郵報道歉
不景氣 致遠提供6,600萬搶救輟學專案
杯葛議事 國民黨要在野學習共和黨
拒「民間國是會議」 反對黨：馬寧閉門造車
港府處理涉台關係態度日益開放
加州議會通過預算案 財務危機出現轉機
史丹福詐欺案波及委國 政府查封標售銀行
經濟衰退稅收減 英政府負債金額創新高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美上週首次申領失業救濟金人數維持62萬7000
北京有意運用鉅額外匯存底採購自然資源
上任後首度出國 歐巴馬先訪鄰邦加拿大
歐股漲跌互見 幅度極微
受經濟危機衝擊 巴西飛機公司將裁員兩成
歐巴馬掛保證 買美國貨條款無損美加貿易
美原油庫存突減 紐約油價飆升近5美元
美股因就業利空收黑 道瓊指數跌至六年新低
英籍主教否認納粹大屠殺 阿根廷勒令離境
印度公佈22所野雞大學名單 德里即有6家
奧斯卡23日頒獎 多部入圍強片本周搶先看
機上打手機傳簡訊 英瑞恩航空宣布開放
伍茲將重返球場 參加世界高球比洞賽
中部以北東半部有雨 北部高溫降8度
景氣與高失業疑慮 道瓊跌到近6年新低
李敏勇在尼加拉瓜 以詩文傳達台灣之美
台股開盤下跌44.96點 為4483.91點
基隆漁船擱淺 消防局成功拖救船員平安
獲過半國會議員支持 尼坦雅胡組閣有譜
國際原子能總署：伊朗放緩濃縮鈾作業
客戶資料保密問題 美國當局和瑞銀捲入爭執
歐巴馬向加拿大保證開放貿易政策不變
瑞銀助客戶逃稅受罰 麥茲：不影響銀行保密
北京購買四合院須向政府申請
及時雨 阿里山森林火警可望熄滅
巴西里約再傳搶案 47名觀光客睡夢中被劫
希拉蕊：美國擔憂北韓權力接班而面臨危機
FBI緊追不捨 查獲重大詐欺案嫌犯史丹福
農委會：隨時監控口蹄疫情
廣西貓眼男孩 具神奇夜視能力
查二次金改疑雲 特偵組傳胡勝正陳永誠
綠營擬杯葛劉揆報告 政院籲理性團結
缺人手 以色列就業服務處鬧罷工
景氣差重金誘因大 學生擇校勿忽略志趣
台灣援款爭議延燒 巴前官員辯稱非捐給政府
圓明園鼠兔首銅像拍賣會下週舉行
杜拜網賽4強 威廉絲姐妹將再次交鋒
丁子霖促美國務卿希拉蕊幫助解救劉曉波
賴幸媛：CECA是協定 適用兩岸關係條例
海洛因等藥物在亞洲廣泛濫用
染整業盼降油電價 經長:目前無相關規劃
台北故宮大陸行顛簸辛苦 處處顯現政治力
海盜灣案後續效應 駭客傳對唱片業「宣戰」
我認證系統與泰認證機構簽合作同意議事錄
傳宋楚瑜將赴河南祭黃帝 親民黨：未定
大陸農民工爭當人體模特兒餬口廣受歡迎
南華大學碩士班招生 3/21台北嘉義設試場
爭取中央預算 南縣府台北辦公室3月啟用
UNESCO：台灣原住民族語言瀕臨滅絕之虞
蔡昭倫:紡織業者也應為促進CECA出力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
綠營：經濟崩盤 劉揆不道歉不准上台報告
專家：臍帶血用途多 可治療貧血等疾病
國會透明里程碑 民眾可線上收看立院議事
上海市人大代表建議消費抵扣個人所得稅
尼坦雅胡清除主障礙 有望成為以色列新總理
北京專家：中國對美國利益重要性格外凸顯
聯合國報告南亞是東亞和中東毒品轉運中心
逛加市場吃水獺尾 歐巴馬臨時起意引轟動
中國國寶海外拍賣 聯合國鼓勵斡旋解決
食品難撐大局 台股跌破4500點弱勢整理
負擔重 低收入戶向生命線救助 盼電費減半
NBA交易截止日 大牌靜悄悄
中國貨船遭開火攻擊 俄羅斯歸咎於船長
歐巴馬旋風式訪加 美加關係更進一步
今年度20家金融憑證可辦理綜所稅網路報稅
北韓：南北韓武力衝突是早晚問題
北京地鐵安檢曾搜出迫擊炮彈等20箱違禁品
中國學者：希拉蕊展現美國「亞洲新思維」
中國對外資企業增設土地利用及環保指標
睽違7年 南韓的人均觀光支出呈現逆轉
南科大創辦人劉應嶽追思告別會 21日舉行
中共建政60年 電視黃金時段不播偶像劇
球王納達爾膝傷 退出杜拜網賽
爭取使用吉爾吉斯基地 蓋茨：有議價空間
蔡英文黃昆輝共邀 李登輝可望出席國是會議
日防衛大臣擬3月訪中
疑圖利廠商 檢警至台電嘉義營業區搜索
調查:店面空置率 石牌商圈最低 天母最高
溫哥華警方救出被綁中國學生 逮5嫌
DisplaySearch:2015年OLED產值達60億美元
今年春運廣州鐵路客流量首破2千萬大關
HiNet光世代新里程碑 超越ADSL成首選
立院開議 經濟衰退議題成國是論壇焦點
馬賽網賽 喬科維奇擺脫澳網夢魘挺進8強
安理會改革談判今啟動 各方意見依舊分歧
學者:開放陸銀來台 應避免數量對等
北美半導體設備訂單跌至1991年來谷底
不景氣 上海星級飯店住房率快速下滑
經濟大海嘯掃到廣東 1月財政收入降近3成
共救經濟 藍營籲綠營勿杯葛擴大公建預算
大陸超山寨版電動汽車 一台不到1萬元
消基會籲公開漲價理由 重審客運票價調整案
安侯建業:發展財富管理 台灣金融業最大利基
綠營杯葛劉揆報告 立院院會兩度休息
南醫：肺炎可能發生在任何年齡層
摩根大通:面板受惠中國家電下鄉助益有限
黃色星星評等被控反猶 eBay法文網站暫改名
中國海軍將赴巴基斯坦參加海上聯合演習
首次出國訪問 歐巴馬加拿大之行小心翼翼
ITIS:今年紡織業前景不明 研發新品創利潤
桃縣抽驗市售壯陽減肥化妝品 不合格率34%
投顧:中國經濟難獨強 投資聚焦基礎建設
看水鳥最佳時刻 墾管處明天辦賞水鳥
官員效法南韓捐薪助弱勢？立委樂觀其成
茂德擬以 2折價格買回ECB
活的自然教室 都飛魯溫泉被遺忘的文明
希拉蕊訪問南韓 敦促北韓停止挑釁
學生繳不出學費休學 郝龍斌籲學校了解協助
美、歐可能聯手監管信用違約交換市場
國民黨美東支部將舉辦成立百週年慶祝活動
韓元續貶 新台幣中午重貶1.25角
全教會：義務教育收錢違憲 籲政府支應
高市警查獲暴力討債集團 主嫌列治平
廣州1幢新建高層大樓今突然大火
振經濟 中國施壓外銀隨國內銀行加緊貸款
報告：亞太三大金融中心辦公室租金將重挫
外交部函復立委雙國籍案 立院退回程委會
男子涉持槍毒暴力討債 警方擴大追查
全國工商聯會今與台灣光彩會簽農業備忘錄
ITIS:今年首季泛用塑料需求仍弱
DRAM產業整合擇1結盟 業者盼公平處理
爭取穆斯林商機 觀光局擬推回教認證餐廳
致命野火後 澳擬提前採用防火安全香菸
清心福全涉逃漏稅 南檢尚未發現國稅局涉入
高孔廉：台港應建立官方性質溝通管道
余天想念豬哥亮 盼能電話聯絡
廣州懷疑去年計程車罷駛有非法組織操縱
女兒產子 馬拉杜納升格當外祖父
UN經濟學家稱亞洲外匯儲備基金須方便動用
宜蘭頭城千龜來朝活動 明登場
訊聯劉天來:今年力推牙幹細胞儲存服務
老師發起結合都會資源 捐好書到偏遠國小
老藥新用新發現 糖尿病藥物有治中風潛力
防口蹄疫情入侵 南投加強消毒
台電配電管路工程弊案 檢方帶回13人偵訊
台股收盤跌91.93點 為4436.94點
台股開低走低 收盤下跌91.93點
溫哥華冬運安全預算 追加至新台幣約250億
3月台指期收跌108點 逆價差73.94點
曾蔭權：香港銳意打造成亞洲餐酒中心
日本央行：日本經濟大幅惡化
3月電子期收跌4.85點 金融期跌10.6點
台撞球好手吳珈慶日前與新加坡國家隊集訓
美股破底 台股週線翻黑
韓元貶破1500 挫至3個月低點
克服不景氣 美天主教團提10大經濟約會法
巴拿馬籍千百克琳斯輪 預報22日首航高雄港
立院議事轉播上路 公督盟頒獎推動有功立委
希拉蕊任命前駐南韓大使鮑斯渥斯為北韓特使
情緒密碼科普節目 21日解開憂鬱之謎
謊稱父親喪命山火 澳婦女騙政府救助金挨告
西北班機遭遇亂流降落東京 機上30人受傷
開高級轎車闖空門 男子被送辦
經濟衰退 美失業人口500萬創新高
內政部：按規定編列強化戶役政資訊系統
中國商務部採取貿易救濟措施促產業安全
以色列教育部擬培訓失業勞工當英文老師
中國今年個稅起徵點可能提高400人民幣以上
馬祖南竿供水吃緊 啟動北水南運機制救急
彰縣傳口蹄疫情 縣府辦活動促銷豬肉
克什米爾發生中度地震 暫未傳出人員死傷
中國6大措施扭轉機電產品出口下降趨勢
中國調整省部級官員 學者：為換屆作準備
俄羅斯女記者遭謀殺案 被告獲判無罪
台商病患小三通 大陸醫生拒收紅包受好評
希拉蕊：絕不容忍北韓試圖擁核
持續8年為老人送餐 龍眼林協會獲善款
吳伯雄:全力推中縣市合併升格 有改選準備
高院再度駁回陳水扁聲請法官迴避
高雄港轉口櫃電子封條押運系統啟用
馬紹爾比基尼島 爭取成為世界遺產
成都雙流機場發生劫持人質事件
中國央企海外併購案增 營運多虧損
三大法人賣超103.89億 台股下跌91點
大寮空污案 敦親睦鄰草案出爐後再協調
前高檢座被控猥褻案 監院彈劾吳傑人
史丹福詐欺案主嫌 招攬客戶功夫一流
政院：從未允諾施政報告前先道歉
新興快樂丸PMEA列入管制藥品防濫用
新台幣兌美元貶1.33角 收34.808元
歐商會：支持兩岸簽CECA 盼儘速協商
大陸職籃為打火機扔進球場開罰人民幣30萬
內政部：去年火災事故較前年減少14.87%
陳怡馨獲冬季特奧滑冰金牌 黃敏惠表揚
劉揆：為讓政策順利推動 願向人民道歉
加州新預算過關 民眾負擔加重 後果難料
希拉蕊訪北京 專家：不會太著墨台灣問題
央行：去年第4季國際收支順差129.6億美元
金正日任命鷹派吳克烈為國防委員會副委員長
張國欽：期許台銀人壽是景氣回春第1批春燕
央行：2008年國際收支順差262.7億美元
府：民進黨杯葛議事 總統不出席國是會議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
副總統：提升綠能競爭力 追求更高生活品質
扁2度絕食？北所：昨天三餐都有吃
帶頭天下圍攻活動 施明德等16人被判無罪
屏東里港堤防女乾屍案 凶嫌是死者男友
劉揆:施政重擴大公建 盼特別預算早日通過
竹北旅展竹縣府設攤 推廣5大遊憩系統
牡丹亭叫好叫座 白先勇再推玉簪記
阿里山森林火警撲滅 林管處提供高額破案金
外交部關注公益 今年認養10名海外貧童
啟智中心院生李天賜 特殊冬奧奪牌榮歸
1月僑外投資衰退73% 投審會:2月已有改善
鄧昌國的遺愛法國名琴返台 21日琴音再現
中國拯救世界經濟？ 專家觀點南轅北轍
澄清湖南洋櫻花黃金風鈴木盛開
麻生盟友醜聞下台 自民黨內首相下台論浮現
宜蘭市七張社區芹菜節 明舉行
NBA 爵士逆轉勝賽爾蒂克
中油調降油價 汽油0.2元 柴油0.3元
南韓稱若遭北韓飛彈攻擊 將還擊發射地點
劉揆：博弈條款配套立法 年底前送立院審議
行銷在地小吃 南縣府集結出書
台灣燈會蘭陽觀光燈區 宜蘭在地特色亮眼
中港男同性戀染愛滋病達4.9%及4%
研考會：馬總統上任滿9個月 滿意度43.7%
美太空總署將首次展開類地球行星探測任務
學童下田插秧體驗稻米文化 期盼6月慶豐收
胡志強：吳伯雄未開升格支票 是務實非悲觀
台灣烘焙師菲國巡迴教學 健康導向受好評
傳承母語文化價值 高市府不遺餘力
雲林破獲詐領健保藥價600多萬元 13藥商送辦
從頑皮到苦練 李天賜特殊冬奧穿金戴銀
府批綠杯葛施政報告 總統不出席國是會議
交通部e網通建置地圖功能 將增英日文版
搶救失業 職訓局增聘短期人力應試者踴躍
新台幣逼近35元 工商界：外銷內需應求平衡
3月流感高峰期 高縣衛生局籲提高警覺
美參議員訪加薩 收到哈瑪斯致歐巴馬信函
經濟衰退 失業潮 增稅 加州吸引力不再
中市洲際棒球場ROT案決標 投資額27億元
桃縣貫徹公權力 拆除河濱部落原住民違建
韓元比價效應 新台幣匯率收盤重貶1.33角
劉揆不出席民間國是會議 鼓勵部長參加
張艾嘉：台灣助衣索比亞有成 善心沒白費
重傷學生康復中 樹德科大歡迎回校就讀
中壽併保誠業務員通路 1元買50億元資產
總統不出席民間國是會議 民進黨質疑沒誠意
工程會:工程流廢標件數比率降為3.46%
劉揆：道歉不是問題 癱瘓議事無助競爭力
保誠認購中壽1.455億股私募股 成最大股東
瑞信：經濟不佳不利消費金融房市 科技股有撐
證交所:上市公司市值11.3兆 週減3.37%
宜蘭頭城家商疑似食物中毒 諾羅病毒引起
3失業男搶民宅 失風被捕
農委會今減少出豬5% 每公斤回升至62.53元
獲判無罪 施明德：感覺沈重 盼成判例
證交所:本週台股加權指數跌幅約3.39%
紡織業籲降燃料油價 中油：暫無調降空間
癌症血管抑制劑可延長病患壽命 小心血栓
高齡駕駛風險高 運研所提供評估檢視表
學佛無後顧之憂 法鼓佛教學院免費招生
IDC：NB去年Q4出貨 05年後首見季度負成長
泰警擬對包圍總理府21嫌犯發佈逮捕令
台塑化:明晨1時起 汽油降2角柴油降3角
歐洲股市開盤下跌
降落東京遇亂流 西北客機47人受傷
用做愛打敗不景氣 保險套降價促銷
警員邱志平傳授祖傳餡餅秘方給失業民眾
政院：5成3民眾對政府未來1年施政有信心
HBL女子複賽 海山大勝普門顯后望
國民黨譴責民進黨 支持總統不去國是會議
東港櫻花蝦價大跌疑遭壟斷 產銷班將自銷
菲前總統羅慕斯率40多人明訪台
國安局:特勤陳姓中校身亡 初認無他殺嫌疑
帛琉總統陶瑞賓22日抵台國是訪問
郝龍斌捐10%薪資 急難救助弱勢
彭淮南：若匯市失序時 央行會維持秩序
景氣不振 經建會:適時推出反景氣循環對策
雲林偵破工程公司搶案 原來是公司員工策劃
延期註冊分期付款 北市高職助學生就學
兩岸簽CECA？ 學者：北京意願高
施明德等人判無罪 法院：處分不符比例原則
台電超高壓電纜挖斷 土城板橋大停電
希拉蕊由南韓轉赴中國
重度乾癬用藥增加腦病危險 台灣未銷售
施明德質疑反貪腐法案沒動 府：陸續推動中
希拉蕊今起訪華 經貿將成重要議題
不景氣 卡友集點與回饋禮券成聚客王道
部落遭拆遷 原住民代表赴政院抗議
中華信評調降奇美電評等
台灣雅芳：全球雅芳組織重整 無裁員計畫
全國羽球排名賽 男單謝裕興女單簡毓瑾落敗
新世界7大奇景票選 玉管處籲助玉山入決選
夯科技 一個隨身碟在大陸看盡台灣電視
英元月新車製造跌58.7% 經濟衰退恐達10年
追緝商人命案嫌疑人爆槍戰 歹徒棄車逃逸
施工不慎 樹林附近傍晚7萬戶停電8分鐘
放棄國籍為新加坡出賽？吳珈慶感到頭痛
孕婦藉機搶奪老婦人金飾 兄弟檔警員偵破
金鼎證舉行春酒 表達反對開發金併購立場
山線蘇花公路 毛治國:若順利 年底可發包
陳菊爭取高雄增辦簽證業務 美方評估可行性
新疆地震 震感強烈暫無傷亡報告
星國明售智慧手機Google Phone 亞太第二
巴基斯坦西北小鎮自殺炸彈攻擊 30人死
劉兆玄：兩岸簽署CECA 政院規劃推動中
刺青館二樓賭場槍擊案 2嫌投案後被送辦
日媒：美將售台12架P-3C反潛巡邏機
出口衰退 劉揆：經濟部已計畫拓展新興市場
李子恆以音樂發抒對原鄉金門的愛
中國貨輪遭俄軍炮擊 北京震驚要求給交待
希拉蕊籲北韓停止挑釁 遵守非核承諾
曾忠義違反選罷法案 一審無罪
林文淵有中鋼弊端？經濟部：會去了解
出超暨資金匯回 去年第4季國際收支順差
愛滋病患增多 中國防治愛滋病列醫改案
理念不合 以國外長李夫尼拒加入聯合政府
以色列總統決定授命尼坦雅胡籌組新任政府
屏東女乾屍命案破案 死者提分手被殺
第098037期今彩539四星彩三星彩開獎
穆斯林食用清真食品 宰殺動物需誦真主名
第098015期大樂透49樂合彩開獎
原住民族語瀕滅絕危險 朝野立委籲重視
總統出席國是會議破局 雙英會路迢迢
出口放緩 泰央行貨幣政策或更寬鬆
江蘇鹽城自來水受汙染 被迫大規模停水
雲縣節能減碳特別稅徵收條例 議會通過
雲林縣府擬開徵碳稅 經部持反對立場
希拉蕊對南韓大學女生談愛情與兩性平權
雲林縣府擬課節能減碳稅 財部恐不同意
央行今起調降存款準備金乙戶利率
政務官捐薪？總統：工作做好最重要
曾雅妮回饋高壇 指導國內青少年球員
首季經常帳可望順差 外資動向影響金融帳
空中驚魂 西北班機東京遇亂流長達半小時
中國巴西達成百億美元貸款換石油協定
HBL男子 松山10連勝
韓華支持中華民國爭取成為WHA觀察員
劉揆:明白民眾不滿現況 行政團隊全力以赴
一審被判無罪 桃議長曾忠義將角逐縣長
景氣低迷 漢諾威電腦展規模縮水
美國經濟數據顯示衰退加深 亞股下挫
希拉蕊北京行 台灣可關心但不必擔心
立院開議藍綠爭執 未來議事互動埋變數
第098037期今彩539三星四星彩派彩結果
港立法會批准向亞洲開發基金捐2625萬美元
尼坦雅胡回鍋 受命籌組以色列新政府
希拉蕊抵達北京 北韓議題將是會談重點
第098015期大樂透頭獎 1注中獎
斐在野黨籲朱瑪為國家利益退出總統大選
希拉蕊抵北京 將聚焦經濟氣候與安全議題
APEC推動亞太自貿區進程仍在研究階段
總統不參加國是會議 蔡英文：聽不下建議
大安區立委補選 蔡英文下動員令：志在必得
全球股市一片慘綠 國際油價隨之下挫
鄭正煜：扁再絕食抗議司法 感嘆人情冷暖
屏東女乾屍案破案關鍵 死者身分查出
瑞士感受外界對銀行守密作法壓力
避免破產 瑞典紳寶汽車聲請重整
台灣提兩項衛生健康議案獲APEC採納
黃金漲破每盎司1000美元 2008年3月來首見
探望陳水扁？蔡英文低調呂秀蓮沒空
美國1月份CPI月增0.3% 6個月來首度上揚
行政院明向總統報告振興經濟措施
銘傳創辦人包德明公祭 總統親頒褒揚令
宜蘭蔥餅種類多元 物美價廉口感佳
台東池上幸福麵包受歡迎 訂單排到6月底
斯里蘭卡內戰 坦米爾人示威要求國際介入
馬總統召開財經會議 盼推出更有力道政策
民間國是會議 蔡英文：內閣立即全面改組
紐約曼哈坦大橋與中華公所僑校將同慶百年
海角七號大賣 魏德聖：可能再複製成功經驗
台日兩國產學合作培訓觀光人才 北台灣觀光系海外研修開先例
大陸政協人大 將討論全面發放消費券
簽訂雙邊投資條約 中國成大咖
媒體人培養第二專長 記協會長莊豐嘉考取PMP國際證照
聖露西亞獨立30周年紀念 賴英照率團慶賀
NCC成立3週年 篳路藍縷王金平最清楚
呂秀蓮：願意縮減禮遇金50萬元 協助濟貧
杏輝通過OHSAS 18001認證(國際職業安全衛生系統認證)
高縣社區關懷據點開學 95歲長者快樂上學去
立院轉播有影無聲 在野黨譏演"啞劇"
兩岸音樂家金門交流 盼交流化解隔閡
力抗開發金惡意併購 金鼎證發起『心手相連挺金鼎』手環運動
北縣就博會人擠人 奈何工作難找
全國少年桌球菁英賽決賽 高市開打
漢語拼音接軌中國?郝龍斌:國際認同 續執行
馬說第4季經濟成長轉正 蔡英文不看好
蒲敏道神父遺願實現 重殘養護中心落成
救經濟 總統指示3個月內提產業發展策略
王如玄李述德：民間可行建言 納決策參考
北市每月每季辦就博會 媒合成功率近4成
追索圓明園文物 中國律師向法方遞禁拍令
馬市長准隔夜抗爭？府否認施明德說法
4月倫敦金融峰會 胡錦濤將會歐巴馬
陳致中搬高雄 新居不得安寧
插播廣告猖獗 大陸網友吐苦水
陳振盛獨立選南投縣長 李朝卿：意外 尊重
貧民百萬富翁與希斯萊傑 賭盤看好拿小金人
媽祖萬人崇BIKE活動 中途彰化南瑤宮休息
國稅局：有營業登記攤商可兌領消費券
年輕藝術家創作聯展登場 吳炫三評原創前瞻
離譜／培養皿混淆 日醫師誤植受精卵
朝野拼場 府經濟會議VS民間國是會議
不景氣 高雄展望會發放助學金額暴增三倍
單車騎福日 2284人成功挑戰金氏世界紀錄
棒球經典賽名單出爐 曹錦輝未入選
兩岸和緩 大陸學者：希拉蕊訪中 經貿為主
大學博覽會高市揭幕 各校搶學生花招百出
菲前總統羅慕斯抵台 展開4天政商訪問
文明科技特展 運用數位科技跨越時空受好評
不景氣 鑽文昌亭中年人和幼童暴增
Top 100桐花照片展開幕 預告2009桐花祭
棒球經典賽名單出爐 葉志仙:守備要加強
希望獎章頒獎 王建（火宣）籲效法得獎人
扁二度絕食 陳致中：近日將赴北所探父
希拉蕊訪北京期間 異議人士稱遭公安騷擾
總統裁示救經濟 外資期待具體產業政策
女學生捐出器官遺愛人間 受捐贈者感佩在心
台中武陵宜蘭明池櫻花盛開 吹起花瓣雨
楠高有愛 高市高中生為植物人上街募發票
民間國是會議批政府減稅案 李述德反駁
藍軍南投縣長初選領表 僅李朝卿辦理
NCC成立3週年 偏鄉地區感謝提供寬頻服務
北市立委補選 羅文嘉要投票給綠黨
因家境為理想 軍校警大生自由受限不後悔
寧賣田莫忘祖宗言 北縣4客語教師獲貢獻獎
挽救瀕危本土語言 教長盼各界一起想辦法
希拉蕊見胡溫 強調中美積極合作時代開始
退出參選高縣長 許福森：恨未注意健康
包德明公祭 馬總統親頒褒揚令
劉民和擺脫毒品成牧師設戒毒中心挽救毒蟲
電玩老板痛改前非 董事長戒毒志工陳鄭彥
挖土機司機改過自新林金入自立助吸毒者重生
癌症病患 蘇楷儂戰勝毒品尋得婚姻與親情
朱銘科學園區新作發表 馬總統捧場
中國如提升人權 持有人稱將歸還鼠首與兔首
拉脫維亞總統批准總理辭職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股重挫 倫敦FTSE 100下跌3.22%
斯里蘭卡叛軍空襲首都可倫坡 至少27傷
中國人權先不管 人權組織批希拉蕊發言不當
斯里蘭卡叛軍神風式攻擊 至少造成2死44傷
破國有化謠言 白宮:民營銀行制度是正確道路
紐約黃金現貨上漲 每金衡制盎司1001.80美元
能源需求大減市場極度不安 國際油價下跌
受銀行國有化疑慮影響 美國股市下跌
瑞銀案 銀行家協會批美國勒索瑞士
柏奇:圓明園銅像可送中國 若中國承認人權
景氣差 奧斯卡電視轉播廣告受影響
國際經濟危機影響不大 巴拿馬續快速成長
以色列總統內定尼坦雅胡組閣
波克夏股價創5年多新低 巴菲特荷包大失血
杜拜網賽 大威擊敗妹妹打進決賽
拚投資 經濟部長將召集跨部會招商會報
招商目標85億美元 經部天網計畫擴大引資
有如紐約房價 彭博民意支持度直直落
「海角七號」風靡英倫 魏德聖魅力征服影迷
中國規範含蘆薈食品標識
美民調：歐巴馬上任首月 支持率小幅下滑
週休假期好天氣 全台白天氣溫逐漸回升
農委會:抽檢蓮霧無農藥殘留 可安心食用
農糧署：政府未禁止收受花禮
上海吸毒人數居高不下 青少年及女性受害
因應經濟情勢 馬總統召開財經會議
中國學生溫哥華被綁 家人初以為加警不重視
美商週：財經危機 紐約失血華盛頓得利
湖北武漢市紀委稱44%貪污幹部為「一把手」
中國「兩會」據報將討論是否發消費券
孔子後人散落新疆近4千
投顧:若預期下半年經濟好轉 美股應有反彈
2009媽祖萬人崇BIKE活動挑戰金氏世界紀錄
委內瑞拉史丹福銀行高階主管 遭限制出境
江蘇鹽城致癌化工物質污染水源全城斷水
回報歐巴馬來訪 加總理及外長將訪美
中國商務部估2月出口續負增長
詐欺案纏身 安地卡接管史丹福銀行業務
口蹄疫影響豬價 高縣提供辨識安全豬肉方法
掌握趨勢 BenQ泰國公司快速成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美伊州遞補聯邦參議員醜聞擴大 各界迫辭職
呂學樟:支持馬總統開財經會議 找經濟活路
污衊泰國王室挨判入獄澳洲作家 獲泰皇特赦
中國數百萬大學畢業生就業形勢十分嚴峻
下旬合約價 DRAM持平 Flash大漲
獨立參選南投縣長 陳振盛不參加國民黨初選
正牌北京全聚德烤鴨店狀告有冒牌貨
中國省部級高官調整 為3年後換屆作準備
新加坡註冊拖船在麻六甲海峽遭海盜攻擊
縣市合併升格 廖了以盼地制法修法4月前過
朝日民調 71%日民眾盼麻生下台
加州法案禁賣暴力電玩給未成年人 獲判違憲
工程會:道路平整觀摩會啟動 盼行車更舒適
呂秀蓮:玉山午報籌劃順利 10月推出實體報
歐巴馬擬在倫敦G20峰會 舉行歐胡會
北韓若攻擊韓艦 南韓必將摧毀射彈點
經建會：貨櫃電子封條監控系統啟用
都是牛隻惹的禍 馬國雪州大臣恐被控濫權
希拉蕊訪北京 呼籲美中加強合作關係
美國務院：美收到哈瑪斯致函歐巴馬
學者：行政區劃應妥善分配財源與自治權限
專挑外勞商店搶案 三嫌落網
遼寧老人臨終行善 千名村民每人領到4千元
中國與美國2月底舉行國防部年度工作會晤
希拉蕊：美國新政府盼加強美中關係
馬賽網賽 喬科維奇直落二挺進4強
不景氣 上海台資飯店受衝擊不大
彩繪心靈世界 國際兒童畫展樹林展出
中美建立戰略經濟對話機制達成原則協定
中山高五股路段發生車禍 2女1死1傷
傳聞被打 女星蕾哈娜感謝歌迷關心
寓教於樂 NCC展示行動通信基地臺運作模型
中國產電動轎車打進歐美市場 訂單4800輛
中國外長：願與美方就人權問題積極對話
新加坡10年內將耗資33億設立新研究中心
金融海嘯 專家指點台商結束投資最佳方式
瑞士法庭禁止金管單位將瑞銀客資提供美國
金管會籲勿購地下保單 以維護權益
不景氣 45%波灣國家勞工仍渴望加薪
民間國是會議 張景森:政府拼湊救失業方案
領務局研議調降或全免外國旅客來台簽證費
擴大公建預算待共識 考驗行政立法部門協調
北信高球公開賽第2輪 馬卡隆2桿領先
東協加三財長會議 商共同基金挹注比例
配合全運會 8月專技考試提前1天舉行
索羅斯：全球金融危機短期不見解決曙光
力行節約能源 台電年省17.02億元
中區就業招募短期工 男女老幼群起角逐
台彩推2款刮刮樂 最高獎金200萬元
經典賽中華成棒隊名單出爐
美國防部：關達那摩監獄符合日內瓦公約及法律
券商：政策明確 台股就有抗跌動力
搶救失業率 房仲業擴大召募業務員
棒球經典賽3月初開打 運彩開放冠軍投注
觀光拔尖計畫啟動 飯店旅館將掛星級
國際金價觸及1000美元 追高留意風險
慈濟送愛到南非 數萬磅圖書文具裝進貨櫃
洛杉磯市長赴華府爭取振興地方經濟撥款
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
崔智友承認對李鎮旭有好感 談婚嫁還早
中央社新聞小百科：旅館星級
二二八基金會：努力確保紀念儀式順利進行
馮寄台代馬總統贈照 感念八田與一對台貢獻
總統裁示 經部:拓銷引資產業升級既定目標
2009年多元入學博覽會 軍警院校詢問度高
為賺奶粉錢 導演鄭有傑導而優則演
遭黎巴嫩火箭攻擊 以色列發射火砲報復
呂秀蓮：台中縣市要有年底改選準備
上世紀下半武裝衝突 81%發生在環境熱點
吳伯雄23日出訪菲律賓等東南亞三國
詹氏防衛週刊：北韓可能在月底前試射飛彈
高市施工不慎挖破油管漏油 險象環生
總統指示救經濟 工總:愛台12建設應速動工
MODS首場簽唱會 李宣榕站台
民間國是會議 學者建議建立紓困標準
全國羽球排名賽 黃金女雙順利封后
超馬媽媽邱淑容現身 為同好加油受歡迎
擴大內需保持成長 「兩會」焦點所在
印度南部律師暴力抗爭 警方下達格殺令
桃園機場餐飲差 民航局：日後改評選招標
國民黨高縣長提名 許福森退鍾紹和領表
英中藥立法小組：台灣中醫學進步 可作典範
228將屆 總統明召開會議聽取相關簡報
Google Earth澄清 未拍攝到亞特蘭提斯遺跡
印度古省猛爆型肝炎 半月死亡32人
日前財長酒醉逛梵蒂岡博物館也曾鬧笑話
氣候變遷與經濟衰退 美中同意合作因應
總統召開財經會議 投信肯定政府快速因應
總統指示提產業發展策略 學者籲中長期規劃
總統指示救經濟 工商建研會:落實量化管考
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更新)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更新)
府：民間國是會議結論仍會做為施政參考
HBL女子組 海山23連勝
索求500萬律師費？李勝雄:完全沒有這回事
聖羅蘭與貝爾傑珍藏展觀眾大排長龍
扁只喝水6餐未進食 拒絕醫生測血壓脈搏
蔡英文：民間國是會議 明天仍為總統留位置
傳扁再度絕食 檢方：不影響24日庭期
HBL男子8強 松山宰南山笑納11連勝
歐巴馬誓言 控制上兆美元預算赤字
內湖線測試噪音大 北捷：3月初改善
外國出生美國居民 印度人學歷和薪水最高
扁家洗錢案 特偵組查扣扁親家黃百祿1億元
SBL冤家再相逢 台啤77比72勝台灣大
美參議員凱瑞會見敘利亞總統 談區域問題
中風發生率 較貧窮國家劇增 富有國家大減
希拉蕊：中美須建立正面合作關係
美政府出面澄清 平息銀行國有化傳言
紐時：司法調查扁案在台灣引發不安
布朗森首度鬆口 可能進軍F1賽車
杜拜網賽 大威擊敗哈莎諾奪冠
人權問題擺一邊 美中矢言經濟合作
駐多倫多處長王國然訪中文學校 受熱烈歡迎
天安門事件 民運人士：中國民族榮耀的一刻
資深經濟學家：台灣今年經濟負9%失業110萬
客串御廚 孫祥英總統牛肉麵聲名大噪
全數打銷CBO風險部位 群益證券97年稅後EPS -3.6元
杜拜網賽 大威打敗哈莎諾 生涯第40度封后
羅文嘉支持綠黨？民進黨消毒 力挺周柏雅
台社團首例 佛光會在紐約設駐聯合國辦事處
遏制經濟下滑 中國預算赤字9千億
羅文嘉挺綠黨 民進黨議員不以為然
牙齒不好影響老人健康 中市補助裝假牙
MLB 洋基類固醇風波又起 副總兒曾持毒被捕
千名國軍長眠於此 印度公墓得妥善照料
急公好義 華僑張其勇整建國軍公墓
姊妹志工揮別部落返校 鄒族人依依不捨
中國經濟學者:第2波金融海嘯到來
共軍飛彈驅逐艦 參加多國聯合軍演
山櫻與桃李爭春 嘉縣山區繁花似錦
圓明園獸首現身佳士得 中國遞禁賣請求
陳菊抵南加州招商 並推銷遊艇產業
從電影看再生醫學 幹細胞可讓人體回春
獨立製片精神獎 力挽狂瀾獲最佳影片
賴英照拜會聖國總督與總理 並視察合作成果
反對黨:簽署CECA將造成社會嚴重對立
綠營抗爭主義抬頭 內閣因應費思量
扁2度絕食 呂秀蓮：可能因偵訊筆錄有問題
七年級律師許峰源 走過貧苦創造不平凡人生
不放心劉內閣?馬英九親上第一線
呂秀連:政府應有大格局建設台灣為海洋國家
泛藍分裂？郝龍斌：挺蔣乃辛 選民有智慧
希拉蕊訪中 學者：象徵意義高於實質成效
總統承諾編足預算 228基金會盼落實執行
「綠的海平線」紐約紀錄片展上映獲高評價
八卦山防空坑道 抗日史蹟館述說先人血淚
山西煤礦災變 已造成73人遇難
票投綠黨風波 綠黨：民進黨何有民主進步
扁家成員南遷 高市民代反應不一
張榮恭：CECA雙贏 退縮代價不堪設想
民間國是共識 先撤換財經主計三首長
東協加三財長會議 同意擴大清邁倡議
吳育昇：228基金會完成階段性任務 應改組
紀念森林大火罹難者 澳每年2月7日降半旗
台灣高爾夫推廣協會做公益 唐寶寶揮桿樂
高市海上救生協會成立 海上救難添生力軍
支持綠黨? 羅文嘉：話講太快 虛心檢討
濃霧影響 金門小三通4成班船取消
羅文嘉指黨承諾禮讓綠黨 民進黨反駁
鋼琴詩人巴佛傑戶外演出 擠爆台東村落
總統：政府努力減少失業 減少自殺誘因
冷海情深 夏曼‧藍波安：記憶就是說故事
機場捷運線開工 新莊副都心發展遠景可期
民間國是會議閉幕 蔡英文:馬不願面對真相
總統：不是美化數字 是真正幫助失業者
從意識型態到法制 中正堂復名見證轉型陣痛
備戰精典賽 中華隊明起與中華職棒開打
軍事院校招生熱 逾8000人搶1693名額
柯林頓時期白宮第一貓辭世 享年18
華郵：兩岸協商CECA 邁向統一重要一步
徵司機被控種族歧視 沃爾瑪砸6億台幣和解
英國給台灣免簽證優惠 愛爾蘭可望跟進
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
丹麥媒體大幅報導台灣蝴蝶展
以色列猶太教徒不希望耶路撒冷有太多教堂
印度女童創紀錄 七歲通過大學入學考試
尼坦雅胡組閣頻向左翼招手 李夫尼仍不買帳
逞口舌之快 以色列脫口秀主持人惹惱基督徒
伊朗稱不可能停止核子計劃
美國官員：歐巴馬希望任內預算赤字減半
傳美國銀行排除國有化及進一步援助需求
土耳其嬰兒死亡率 高居OECD各國之冠
加強稽查 北市營建機具油品不合格率降
全台好天氣 中南部高溫30度以上
BBC：伊朗曾提停助伊拉克叛軍換取核發展
沙國反童婚風漸起 3起父母要嫁13歲女未獲准
超商擬推新品 積極搶攻鮮食商機
因應中國威脅 美專家籲印度調整太空計劃
美展開減稅退稅 歐巴馬讚史上最快最廣
兩岸教育界4月首辦聯展
山西屯蘭煤礦瓦斯爆炸11死96人被困
新華社：山西古交市煤礦場氣爆 11死96受困
機場捷運真方便 台北等3站規劃登機服務
蔡英文：府財經會議結論 沒有實質內容
北院審理4大案 24日起連3天提訊陳水扁
中央氣象局氣象報告
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總統：處理族群問題 應採共識決不採投票
兩岸簽署CECA？蘇貞昌籲政府懸崖勒馬
中國大陸全國人大新增7名代表
微利時代 金融業獲利壓縮 票券業相對穩健
中國大陸將推出房地產業振興規劃
香港75%失業青少年憂慮繼續失業
中南部清寒孩童台北科學遊 25日前報名
東協加強整合 台商以在地化對抗邊緣化
微利時代 保守理財追求報酬須多比較
馬國第2波經濟振興配套 金額逾台幣2800億
中國山西煤礦事故已造成44人遇難
徐博東：兩岸簽CECA是大勢所趨
今年中國政府人大報告著重促進就業
獨立精神獎 力挽狂瀾獲最佳影片等3項大獎
二戰國軍公墓 學者：未來應還會陸續發現
孫立人率部印度蘭伽整訓 奠定反攻緬北基礎
環保方案奏效 政府機關學校紙杯減量9成
劉揆24日報告特別預算 藍重效益綠促嚴審
扁禁食戒護就醫？北所：視醫師評估而定
救經濟 張忠謀等明與官員早餐會溝通
中國船隊在泰國遭槍擊
緩繳地方稅 北市還沒企業提出申辦
金酸莓獎揭曉 愛情大師獲選年度最爛影片
偽造捐贈收據 國稅局:查獲補稅移送刑罰
再現三國 國家圖書館展出古書年畫
中國研議開放民間放貸
無薪假充電去 大學免費課程熱情招手
微型創業熱門 大學推廣教育創業課程夯
不景氣培養競爭力 選系仍應看興趣
時隔一月再出庭 扁面臨情勢轉變大挑戰
中市洲際棒球場ROT案標出 投資額27億元
質疑醫療疏失 家屬到台東馬偕抬棺抗議
選戰慘敗方知網路珍貴 希拉蕊推國務院2.0
陳小工調任中共空軍副司令員
日去年自殺逾3萬2000 連續11年破3萬大關
杜新志估台經濟負成長9% 學者：太悲觀
洗腎也能活出精彩人生 20位腎友獲表揚
中國山西礦災 證實44人喪生數十人受困
越南又傳禽流感 23歲女子病死
中市啟動食物銀行 弱勢家庭排隊領食物包
加州欲蓋高速鐵路 刺激經濟兼環保
希拉蕊北京行 學者指中美對話層級可能提升
支持228基金會運作 總統承諾編足15億預算
NBA 熱火掌控禁區 擊敗七六人隊
眷村文化漸消逝 眷戶懷念昔日濃郁人情味
社福政策淪為綁樁？廖了以為政策辯護
中市年初二外勞喋血案 警方偵破
救失業 金融研訓院推免費專業培訓課程
訪中最後一天 希拉蕊將見民間領袖
蔡英文：3月體檢中國政策 推全民參與機制
ATP曼非斯網賽 羅迪克將與史提潘尼克爭冠
府：依法行政 7月前掛回中正紀念堂牌匾
北海道暴風雪肆虐 百多次航班停飛 未傳傷亡
失業破100萬人？ 學者：應不會如此悲觀
228基金會年度預算遭刪 府：逐年補足
中縣警局總機電話 遭詐騙集團冒名意圖詐財
藏區比丘尼被判刑 理塘武警入縣城
黃昆輝：兩岸若簽CECA 不惜發動罷免總統
中國最大信用卡發卡銀行取消全額罰息
少了強悍多了溫柔 希拉蕊出訪體現巧實力
加工出口區中港園區 去年營業額逾500億元
許振明：救經濟 應強化兩岸經貿往來
奧運奪牌 戴遐齡擬定8年運動人才培育計畫
選手出身感受深 戴遐齡巡迴基層解決問題
希拉蕊籲中國 持續購買美公債
郭伯雄強調開創軍事鬥爭準備新局面
山西屯蘭煤礦礦災已知73人死亡
成思危：中國第10大產業振興規劃是房地產
郵局新金融商品 上半年推扣款式VISA卡
73%受訪香港大專生願意去大陸實習工作
鳳山市長探扁媽 轉述扁媽將看孫
世棒經典賽亞洲選拔賽 日隊內定參賽選手
不受金融危機影響 中國奢侈品市場潛力不減
台商擔保公司只救急 金融准入才能真救窮
IT通路台商生意好 不畏金融海嘯
中央氣象局氣象報告
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潮間帶走兩回新書發表 籲維護海洋生態
搶救失業 基隆明徵才上千職缺供媒合
EMBA校際個案分析比賽 政大首度奪冠
台幣今年以來貶5.6% 韓元16.37%亞幣之冠
台幣貶值兩面刃 增出口競爭力 進口物價漲
新台幣重貶 大宗物資業者感嘆難為
新台幣重貶 法人估中鋼Q1成本攀升逾7億元
規避匯率風險 塑化造紙業進出貨美元計價
228 基金會：人事是否改組 由政府決定
海洋復育 澎縣府籲漁民不可捕捉幼魚
HBL 普門中學外線發威 輕取金甌女中
中國外匯存底豐厚 如何使用動見觀瞻
法國駐中國新大使館下月動工
北京私人汽車逾248萬輛
印度保護瑜伽知識產權 防止外國侵奪國粹
防旱 陝北榆林將建人造雨飛機基地
上海畢業生工資中檔2783人民幣
不景氣工作難找 日本逾2300人爭市府5工作
寄養家庭新春團拜 家扶籲愛心家庭響應
中山大學管院勉校友 學習子貢回饋社會
法鼓佛教學院免學費 詢問電話不斷
經部:若簽CECA 循WTO架構公平對等尊嚴協商
官員：優先處理產業及失業 未考慮降證交稅
調查：逾6%香港中學生接受以錢換性關係
北京4萬餘應屆畢業生趕考公務員
四川成蘭鐵路動工 橋樑隧道佔近8成
漁業署:(魚勿)鱙漁業總量管制 可合理利用資源
高市污水管線施工挖破油管搶修完成
寄養家庭呵護 發展遲緩毒寶寶快樂成長
三大量販：1月起 麵包食用油局部陸續降價
重建辛巴威至少需50億美元外援
魚線垂釣販毒掩人耳目 2男送辦
北信高球賽第三輪 米克森62桿佳績再居領先
貴州森林火災 燒了9000多畝
穆斯林消費力高 台灣首選馬來西亞
辛巴威獨裁者85歲大壽 慶典活動恐縮減
政院推動長照險 學者傾向全民納保費率1%
美股重挫及信心不足 台股短多走勢恐受阻
賴幸媛：綜經協定不涉及主權 不需公投
雲門舞集2創團10年 林懷民：從春鬥再出發
兩岸經濟合作協定 經長:石化機械品列優先
失業警訊 學者：善用人力提升競爭力
在台藏人將發起不過年活動 紀念死傷同胞
廣東肇慶端州區長率官員公款出國旅遊被撤職
調查:中國貪官平均50.8歲 朝年輕化趨勢
希拉蕊結束亞洲行 籲中國持續購買美公債
失業若續惡化 勞委會擬全面延長失業給付
政務官退場機制立意佳 如何落實待考驗
兩岸經濟合作協定 經長:WTO架構下台灣優先
DRAM整併 經長：向劉揆報告後 公布召集人
希拉蕊：美中經濟關係休戚與共
總統探視希望牧場主人陳全鴻 關心身障者
率先實施戶籍新政 居住累計7年入上海戶籍
政院推長照險 學者等籲勿為擴大就業急就章
台灣歌手新加坡演唱民歌 重溫往日美好樂章
亞洲國家同意 危機基金擴大至1200億美元
施振榮:薄利創新 金融海嘯是台灣品牌契機
南航海航下調台港航線燃油附加費 降幅44％
東協加三緊急儲備基金擴大至1200億美元
歐洲元首齊聚柏林 尋求G20金融峰會共識
黃韻玲透露將在5月推出全新個人專輯
民間國是會議提建言 能否化為政策待觀察
HBL松山高中擊敗基隆商工 12連勝
林志玲秘訪川震災區 承諾至少捐建2座小學
工作所得補助資格 政院：擬放寬
曼谷分屍案 一顆西方人士頭顱掛拉瑪橋下
約翰走路高球賽 紐西蘭業餘小將成奪冠黑馬
廣西高速公路特大車禍50人死傷
人權議題美國軟化 ? 中國異議人士籲美續施壓
一屍兩命 美11歲男童涉嫌槍殺父親未婚妻
南非刀鋒跑者乘船受輕傷 可望完全復原
開羅著名市集發生爆炸案 造成1死17傷
「瑪蒂入獄」 登上北美票房冠軍
「海角七號」前進劍橋 魏德聖再展超人氣
奧斯卡星光大道 麥莉希拉等新生代成焦點
奧斯卡即將登場 影評看好貧民百萬富翁
張忠謀預測 台灣第三季景氣可以復甦
開羅市集驚爆 一法國少女喪生 傷者增至22人
邱正雄、張平沼: CECA與政治無關
奧斯卡 潘妮洛普克魯茲獲最佳女配角
吳伯雄：不被矮化下簽CECA 可以討論
奧斯卡 自由大道最佳原著劇本
奧斯卡 貧民百萬富翁獲最佳改編劇本獎
CECA是為了兩岸統一? 國民黨：「嚇人嚇己」
宣示執政權 國民黨主席頻出訪
奧斯卡 瓦力獲最佳動畫片獎
潘妮洛普克魯茲圓兒時夢 獲奧斯卡女配角
奧斯卡 浮華一世情獲最佳服裝設計獎
奧斯卡 班傑明的奇幻旅程獲最佳化妝獎
奧斯卡 貧民百萬富翁奪最佳攝影獎
奧斯卡 Spielzeuglan獲最佳實景短片獎
巴基斯坦西北邊界省武裝民眾 對抗好戰分子
民間國是共識 點名撤換財經主計三首長
奧斯卡 希斯萊傑獲最佳男配角獎
奧斯卡 偷天鋼索人拿下最佳紀錄片獎
奧斯卡 班傑明的奇幻旅程獲最佳視覺效果獎
奧斯卡 黑暗騎士獲最佳音效剪輯獎
奧斯卡 貧民百萬富翁摘下最佳音效獎
希斯萊傑獲奧斯卡身後殊榮 家人代表領獎
奧斯卡 貧民百萬富翁贏得最佳剪輯獎
老菸槍胸悶痛 要 防心肌梗塞
民進黨：提名周柏雅 全黨共識無雜音
扁禁食第四天 吳淑珍辦特別接見
奧斯卡 日片送行者勇奪最佳外語片獎
李明博上任周年 54.6%受訪者批做得差
奧斯卡 凱特溫絲蕾喜獲最佳女主角殊榮
奧斯卡 西恩潘以自由大道榮登影帝寶座
北京故宮院長回訪 台故宮將開放密室
日皇太子49歲生日感言盼日皇別太操煩
丹尼鮑伊獲奧斯卡最佳導演 感謝孟買協助
228基金會預算 綠營籲1次編足獨立運作
農委會:蓮霧無殘留農藥護汰芬 可安心食用
傳印巴曾就克什米爾問題接近達成秘密協議
奧斯卡 貧民百萬富翁拿下最佳影片大獎
凱特溫絲蕾擠下梅莉史翠普 獲奧斯卡影后
第81屆奧斯卡得獎名單 貧民百萬富翁大贏家
綠營: 簽CECA 台灣加入東協才是上策
蔡英文: 執意簽CECA 才叫意識型態作祟
奧斯卡大贏家 貧民百萬富翁抱走八獎座
奧斯卡熱鬧登場 典禮創新盼刺激收視率
綠委質疑 馬為何不爭取台灣直接東協+4?
搞笑不忘慈善 傑瑞路易斯獲奧斯卡人道獎
歐巴馬送紅包 4月起退稅65美元
宅經濟悶燒
嚴長壽建議取消松山機場 方向正確 與桃園機場有效分工 台北、桃園及台灣均有利
玉山入選世界新七大奇景入圍名單 行政院應加強宣傳 凝聚國人認同
媒體與政治 不要葛葛纏
聽老婆的話 ! 珍探視、扁停止禁食
彗星近地球 網路可看直播
助財務難關 央大推出安定就學專案
批蔡英文「混蛋」 高孔廉簡訊致歉
中國持有6962億美國公債 陷入兩難
英癌未實境秀明星古蒂 與未婚夫結連理
歐盟領袖同意 IMF至少得擁有5000億美元銀彈
馬賽網賽 宋嘉力挫羅德拉奪冠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
規模5.8地震侵襲印尼與菲律賓之間區域
巴基斯坦邊界地區好戰民兵考慮永久停火
紐約佛光山寺將辦募款餐會 關注社區發展
金融危機衝擊不大 巴拿馬銀行體系穩健發展
歐洲領袖達共識 加強監管金融市場
白天氣溫偏高 西半部金馬澎湖易有霧
NBA中鋒巴格納尼發威 暴龍111：100咬尼克
陳水扁禁食第4天 24日能否出庭變數多
屯墾區燙手山芋 以巴奢談和平
濃霧影響 金門機場關場
加醫療開支日增 開徵健保稅漸趨流行
台股開盤下跌16.51點 為4420.43點
嘉市警方辦理農漁牧機具刻碼 遏止被竊
阿里山松鶴百合產銷班 創高山產業奇蹟
監委24日南投巡察 受理民眾陳情
流感疫苗新突破 科學家實驗室製出新抗體
希臘最惡名昭彰人犯再越獄成功 官員下台
我和我的小鬼們 能否奪三冠王將揭曉
開羅爆炸案 喪生少女來自巴黎市郊
中國大陸軍方高階將領兩會前大調動
韓元續貶 新台幣盤初小幅整理
中國官員：將允許中小保險公司投資股市
憂心扁禁食 吳淑珍上午11時赴北所特見
再傳軍紀案 國防部：深表痛心與歉意
南縣振興產業短期職缺 25日截止報名
奧斯卡 小方塊房子獲最佳動畫短片獎
中國人大記者會 將說明經濟政策
奧斯卡 班傑明的奇幻旅程獲最佳藝術指導獎
情侶發生口角跳魚池 女子送醫急救不治
醫師:隱形眼鏡保養不當 恐成視力隱形殺手
電子水泥走強 指數黑翻紅
號稱中國第1個赴美購房團明天上路
中小企業創新研究獎開始受理 獎金30萬
上海將建芭比全球首家旗艦店
扁明出庭 身體狀況若有變 北院將緊急評議
兩岸合辦世界佛教論壇 大陸開幕台灣閉幕
大和總研：亞幣貶值潮年中告終
人力外包市場夯 需求年增2倍
ATP曼非斯網賽 羅迪克直落二封王
拓西非潛力市場 瓦加杜古台貿中心上週開幕
上海交銀：中國經濟近期開始走向復甦
李顯龍：星今年經濟成長可能比-2%到-5%更糟
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
薪凍 大學畢業起薪僅2.8萬元
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
吳淑珍首次到台北看守所探視陳水扁
奧斯卡 Smile Pinki獲最佳短篇紀錄片獎
西西里島埃特納火山蠢蠢欲動
總統：現有基礎上擴大與帛琉合作
中壽併保誠 費差利差恐成包袱
時隔4年 張東健重返南韓影壇
台灣燈會閉幕 主燈將變身雕塑品留存宜蘭
機場捷運北縣段開工 劉揆籲包商多聘本勞
歷年埃及致命攻擊案一覽
扁律將公布筆錄光碟 陳雲南:應向法院報告
麻生支持率再跌 3成9日民眾要求立刻下台
蜂膠牙膏宣傳療效違法 高縣衛生局開罰
南韓財長矢言將阻跌韓元 支撐銀行業
隨身碟台灣電視看透透 上海台商有興趣
共軍南海艦隊司令員調升海軍參謀長
青海可可西里無人區正式對外開放
奧斯卡 貧民百萬富翁抱走最佳電影配樂獎
馬總統會晤陶瑞賓 肯定台帛關係密切
中國民間發起成立公民監政會 活動被封殺
經濟不佳 澳洲8年來將首次減少移民人數
愛美小心傷身 北市抽驗近7成染髮劑不合格
廣東高爾夫球童月薪3000元 眾人爭相應聘
國民黨團:主權確立原則 儘速與中國簽CECA
奧斯卡 貧民百萬富翁Jai Ho奪最佳電影歌曲
斷絕吉普車飆草 催生門馬羅山生態旅遊
經建會：投4.87億元 推公共建築太陽能計畫
大陸青少年家長關心網路低俗之風死灰復燃
議價空間有限 花蓮房屋交易趨緩成交萎縮
港府組團赴台中談港台城市交流論壇
政院推長期照護保險 民進黨：草率
台商腦溢血返台治療 金門紅十字會接回
赴日參加會議 李遠哲:在國際為台灣發聲
考察高爾夫行程 大陸旅遊業者25日來台
美政府和花旗協商 可能提高持股至40%
陳洋元鎳奈米創新研究 獲選國際熱點論文
監院攝影展 王建(火宣)盼台灣成藝術之島
奧斯卡 貧民百萬富翁丹尼鮑伊獲最佳導演獎
協助失業勞工重拾信心 中市設諮商專線
尹啟銘：CECA就是FTA 與政治不相關
全球第一本 台灣古典文學大事年表問世
看好亞洲 麥肯錫票選鮑達民為新任總裁
吳淑珍探視勸進食 陳水扁喝下一杯水
韓元升值 新台幣午收34.670元大升1.38角
助模具業轉型升級 金屬中心技術知識網上線
北市抽驗市售奶粉 未驗出阪崎氏腸桿菌
巴拿馬籍蘇伊士運河橋貨櫃輪 首航高雄港
另類招生 伊甸中市開班收治發展遲緩兒
蘇治芬：中央不徵碳稅 請讓雲林試辦
大陸山西礦災 海基會致函海協會慰問
朱立倫替李居明安排工作 協助桃縣棒球發展
星今年裁員數 預料將達1萬5000人
北市府徵收土地未過戶 民眾面臨違約責任
防範口蹄疫 嘉義縣建構畜牧安全網
幫助弱勢學童 延平國小募衣鞋書包文具
民調：南韓3成上班族有條件選擇申請退休
經典賽中華隊熱身 李振昌對戰兄弟買嘉瑞
溫炳原：感謝羅文嘉 籲民進黨改黨性
調查：精神病患最盼藥物助重返社會
馬國1歲女嬰遭性侵 施暴對象疑為褓姆兒子
憑贓物上指紋追追追 警方監獄中揪出竊嫌
奧斯卡影帝西恩潘 為同性戀平權大聲疾呼
台股逆勢黑翻紅 投信點名觀察電子4雄
舊制勞退基金擬修法 取消投資股市限制
政府公益預算主要來源 尚瑞強鼓勵買彩券
台股收盤漲40.84點 為4477.78點
青輔會政策研發競賽 強化青年公共參與能力
徐旭東：CECA應儘速推動 勿政治化
佛光會紐約設駐UN辦事處 共推全球慈善文教
反賭團體拜會澎縣府 籲縣民站出來拒賭場
兩岸簽經合協定 塑料公會:樂觀其成
西藏抗暴50週年 台灣圖博將辦晚會及遊行
不景氣 桃園機場1月貨運量僅7萬多公噸
台股開低走高 收盤上漲40.84點
不畏美股持續破底 台股電子領軍黑翻紅
日片獲奧斯卡最佳外語片獎、最佳短篇動畫獎
老薑價錢看俏 農田採薑難得榮景
蔡英文：民進黨團全力支持228基金會預算
3月台指期漲61點 逆價差51.78點
3月電子期漲4.05點 金融期跌6.6點
擺脫壓抑後蓬勃發展 台灣文學成專門領域
綠委籲支持就保法修正案 延長失業給付
鹿野早春枇杷上市 果大汁甜
旗津蔣公廟 大陳榮民感恩設置遊客常參訪
不景氣 大學生連署向商家爭取優惠
漳州PX項目用地部分農民仍未簽字
希拉蕊人權問題擺一邊 北京鬆一口氣
持上海居住証7年可申請長住戶口
新台幣匯率夠競爭力？李焜耀：還可以
中國大陸「家電下鄉」叫好不叫座
台股漲40點 三大法人買超7374萬元
南韓：北韓完成部署中程飛彈 威脅直接且嚴重
胡志強:中市府創造工作機會 不惜用預備金
國道6下月通車 李朝卿將建議總統延到花蓮
羅慕斯訪北市 郝龍斌邀參加聽奧開幕
紀念228 北市府辦展覽音樂會等活動
嘉市黃金風鈴木綻放花朵 極為壯觀
梁國源：全球經濟2010年後 較可能復甦
為聽奧暖身 拈花微笑聾劇團3/7中市演出
李明仁獲泰湄州大學頒農學名譽博士
聽障自行車環島 聽體協感謝民間團體贊助
台日漁業會談復談 務實處理漁業糾紛為主軸
香港貿發局：香港受惠大陸刺激經濟方案
新台幣兌美元升1.8角 收34.628元
台南市醫：打鼾可能是身體求救訊號
日放款銀行SFCG聲請破產 負債36.3億美元
教育部：國民中小學絕不會建置教官員額
擴大公建預算案 立院預算中心指有缺失
無障礙設施缺失 高市議員為身障者請命
旱災機率偏高 水利署：節約用水一舉兩得
查二次金改 特偵組上午第三地訊問彭淮南
精神病患困擾百貨公司 署屏建議日間留院
減輕椪柑滯銷壓力 中縣收購次級品作肥料
台中升格空喊近10年 藍綠應聯手兌現承諾
杭州送消費券優惠南投縣民 投縣府擬比照
業者促補助新購平面數位電視 政院將研究
屯蘭煤礦瓦斯爆炸 駱琳任調查組長
暗夜假車禍真搶劫 被害人冷靜警方速破
接掌壹傳媒電視 金溥聰自許為101忠狗
檢討會上還敢打瞌睡？ 河北7縣幹部遭免職
兩岸綜經協定 馬總統將親上火線說明
扁辦公布錄音光碟 律師質疑檢方脅迫問訊
海外實習 越南大學生樹德科大學術交流
台灣發現的鹿林彗星 日業餘天文家拍到蹤影
高港局馬公辦事處將加強漁船檢丈作業
北市化?菻~廣告宣傳違規 7成誇大不實
歐洲三大股市 開盤反彈
彭培業：今年房價仍有一成下探空間
關懷失智老人 北醫大推幸福的記憶舞台劇
新加坡強烈譴責發動開羅爆炸案恐怖份子
德商擬投資水上樂園 胡志強要全力爭取
陸委會：簽署兩岸CECA 沒有時間表
推動安定就學 中央大學增加學生工讀名額
中央氣象局氣象報告
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雲縣課徵碳稅 蘇治芬：凸顯稅額分配不公
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
年初網拍詐騙激增 手機排第1名
支持古巴民主化人士反對美國改變禁運政策
扁絕食影響明天開庭？律師：扁會如期出庭
推動老人照護 門諾醫院默默籌建照顧社區
遏止保護主義蔓延 WTO秘書長籲採集體紀律
嘉義下午出現32.1度高溫 炎熱如夏
防失學潮 南開科大發餐券生活零用金奏效
威尼斯雙年展 台灣館以外交為主題
高師大師生學習社群有成 師生聯展現成果
大地回春 南市2009府城賞花季明首度登場
政院組織改造共識 教育部體委會合併
「貧民百萬富翁」奪八獎 印度電影界榮耀
職業工會會員職災比例偏高 勞委會重點宣導
北信高球公開賽 美國好手米克森衛冕成功
走向建交？ 梵蒂岡和越南關係逐漸加溫
澎湖縣民免費公車實施順利 乘客數增3成
韓元升值 新台幣收34.628元升1.8角
未來是否堅持不入府閣 金溥聰不正面回答
台南市清晨發生槍擊 1人輕傷
危機加深 4個月來近4萬菲律賓人丟飯碗
啟動安定就學機制 高雄餐院籲各界支持
中國安利逾萬員工 3月搭海洋神話郵輪來台
大林慈醫：平時掃除膽固醇 常保健康
機場捷運都市直接登機 開啟台北縣市新門戶
印度音樂家拉曼不負重望 獲兩項奧斯卡獎
陳水扁接受英報訪問 稱受審與政治因素有關
開羅市集驚爆案 埃及警方逮捕三嫌犯
消費券發威 綜合零售3C家電受惠最多
苗栗籍日本棋后謝依旻 縣府補助100萬培訓
對抗不景氣 東華大學開課免費充電
扁律師若使拖字訣 法界認恐適得其反
北市公私立中小學蒸飯機踏車費 9月起免繳
腹腔鏡手術除瘜肉 台大雲林分院：優點多
日片奧斯卡得獎 主角本木雅弘演入殮逼真
台東地區農會總幹事李坤河退休 棄角逐連任
新加坡今年1月CPI漲幅創16個月來最低水準
櫻花蝦 海上發光如櫻花而得名
德意志銀行：德經濟今年至少衰退5％
居家照服員需求日增 吸引男性投入市場
資深共和黨參議員：重新評估美國對古巴政策
證交所專業培訓計畫 明與 3單位簽備忘錄
友達奇美電：無合併計畫
付學分費 高市兩社區大學收消費券還打折
外資上週在集中市場賣超177.12億元
美國務卿希拉蕊下週走訪以色列和約旦河西岸
俄軍擊沉中國船 打光500多發炮彈
陝西22名農民工討薪遭人暴打
鄭州規定公務員穿衣色彩
蔡衍明收購亞視股權獲港府批准
施振榮：台商應著眼綠色環保商機
李天賜冬季特奧穿金戴銀 李炷烽表揚
馬祖機場全天關場 改搭台馬輪較穩當
中國最牛火車站 群牛漫步
桃園機場第1航廈加速改頭換面 工期縮短1年
「貧民百萬富翁」獲獎 孟買貧民喜極而泣
政院：全國能源會議 確定192人參與
雙重國籍案 北檢再度傳訊李慶安
力拚立委補選 國民黨：戒慎恐懼全力以赴
陳致中探扁媽 媒體擠破花盆姑丈怒搶相機
澳洲致命野火復燃 居民逃離家園
水利署：省水查漏回收利用 可省3成用水量
長照制度 衛生署：12月底前提出立法草案
中華徵信所：近半經理人認為內閣需改組
IMF：非洲經濟明年或反彈 但高度不確定
合歡山高山纜車BOT案 預計民國100年完成
王宇佐26日動手術 將缺席台維斯盃
李顯龍：新加坡經濟今年可能萎縮逾5%
傳超過70名美軍事顧問在巴基斯坦秘密工作
鄭文燦：民進黨將強力監督4年5000億預算
央行：匯率尊重市場 過度波動將適度調節
上海博物館長26日訪台 故宮高規格接待
美轉口輻射物疑外洩 原能會檢測證實虛驚
北京學者：台灣經濟發展並非完全取決大陸
劉揆明報告擴大公建案 王金平盼議事順利
扁開始進食 台北地院明開庭照舊
彌陀設國際機場 楊秋興：製說帖供中央參考
犯罪資料庫建置 郝龍斌：台北不應不能
遭颱風重創谷關道路修復 28日雙向通車
資深共和黨參議員：美對古巴禁運政策已失敗
印度首都宣布觀賞「貧民百萬富翁」戲票免稅
溪州國小中毒案 衛署：保久乳變質腐敗
HBL 松山高中海山高中獲男女第1種子
兩岸協商簽CECA待遇可優於東協10加1
金融危機 中國去年大型鋼鐵企業利潤下降
DPP高市黨部：陳致中3月起任黨部法律顧問
政院組織改造3月確定 減少25位政務官
北市:業者可設流動廁所供長距公車駕駛如廁
唱出臺灣的原創與流行 30萬元獎金等你拿
禮聘李居明失之交臂 周錫瑋大發雷霆
旅遊淡季景氣冷 住五星級飯店不到2000元
經濟衰退零利率時代 公債穩健可調節投資
經濟學家：德國經濟今年可能萎縮逾5%
雲南採沙場發生早爆炸事故 1死4傷2失蹤
韓元升新台幣終貶 亞幣競貶暫告段落
海基會：兩岸綜經協定尚未成具體方案
大陸男子胡曉第4度偷渡金門又被逮
政院研擬長照制度 縣市政府意見不一
世紀當代舞團2009首演 婚禮主題搭配畫作
東協陸續簽自貿協定 台商擔憂競爭機會減少
兩次走私毒品被抓 斐航搜查全部機組員行李
瑞士銀行：美方調查行動漠視瑞士主權
奧斯卡最佳外語片送行者 台灣明首映
樂見兩岸經合協定 業者籲低調勿敲鑼打鼓
補助買平面數位電視 業者樂觀其成
新疆瑪納斯縣發現3千年前遊牧部落遺址
救歐寶？ 德政府開條件
第098016期威力彩38樂合彩開獎結果
第098038期今彩539三星彩四星彩開獎結果
傳美政府擬提高花旗集團持股 亞股大多上揚
「停車」南澳首映 展現台灣蓬勃電影文化
振興經濟 菲前總統羅慕斯倡成立東亞成長圈
中光電:上海廣電應收帳款依會計原則處理
奧斯卡大贏家貧民百萬富翁 台灣3月上映
裁員？廣達微星：例行淘汰 續徵新人
延遲8天 交通部：兩岸郵政通匯26日實施
偵訊光碟遭疑 特偵組：訊問筆錄合法有效
學者指兩岸簽CECA有利台灣加入東協整合機制
李非：CECA導致兩岸統一是華郵誤解
阿爾及利亞暗示油國組織可能減產 油價上揚
中國政協指考慮邀請台灣人士擔任特邀代表
美國務卿希拉蕊將訪以色列和約旦河西岸
蕭敬騰為植物人寫歌 助建創世台東安養院
11年來首度發生 泰國去年Q4經濟成長率下跌
產業界頻請命 加速兩岸綜經協定浮上檯面
查二次金改扁家介入程度 特偵組訊問彭淮南
江丙坤：利用大陸成長動力做經濟成長助力
法國法官延後裁定中國鼠首等古物能否拍賣
廣東成立台商企業律師服務團
法國財長宣布提供融資 協助銀行合併
瑞銀案瑞士各界不滿美國 但政府稱無礙關係
傳美政府擬提高花旗持股 亞歐股市大多上揚
馬總統國宴款待帛琉總統陶瑞賓
兩岸綜經協定 府：無時間表 在野可參與
泰紅衫軍明大型示威 總理府軍警全力部署
國民黨彰縣長初選 陳杰獲4彰縣立委支持
不堪中共長期同化 藏民掀文化保護行動
扁律質疑證據力 仿傚馬案能否奏功待觀察
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經典賽熱身 中華隊6比1擊敗兄弟象
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全世界最棒工作 澳洲島嶼徵管理員搶破頭
環加州自由車賽 萊法梅完成三連勝壯舉
前高市副議長張瑞德被控偽造文書 3萬交保
吳伯雄：主流意見盼不獨 目前無統一條件
因應經濟衰退 澳洲可能削減引進技術移民
日相麻生民調再創新低 赴美晤歐巴馬
法國法官今天凌晨裁定鼠首等古物是否可拍賣
本田汽車6月將更換社長
法官批准聖羅蘭收藏品拍賣會賣出圓明園獸首
美高層官員：駱家輝可能被任命為商務部長
進入破產重整 奇夢達：目標新產品今夏量產
駱家輝若任美商務部長 可促進美中貿易關係
以色列朝野黨魁談共組執政聯盟沒交集
經濟學人：今年中國經濟成長僅6%
南韓外長訪中 磋商北韓核與導彈問題
奧斯卡新影后凱特溫絲蕾：不再拍裸露戲了
CEPA到FTA 最大共識爭取經貿實質利益
逾甲子旅社修護再生計畫 為城市保留歷史
陳冠希為不雅照案出庭 欲保護受害女星隱私
轉換花旗集團持股 GIC不予置評
銅獸首禁拍遭法院駁回 鼠首銅像炒到2億
歐巴馬首位白宮接待外國政要 日相麻生抵華府
劉兆玄：兩岸經濟合作協定規劃中 未定案
巴西工藝家發揮生活巧思 棄絕浪費
批蔡英文「混蛋」 高孔廉簡訊致歉
質疑訊問瑕疵 檢方：扁企圖與龍潭案脫鉤
雅虎高級主管跳槽 傳管理階層將大幅改組
棲地僅剩水璉溪 花蓮水培所復育菊池氏細鯽
雲縣府辦安全豬肉品嚐會 展嚴格肉品檢疫
簽CECA 政府說不清楚
國營媒體：北韓準備發射一枚通信衛星
北韓準備發射銀河2號火箭 時機未透露
救經濟執行率低 綠營質疑錢用不完
台灣人權退步了? 蘇俊賓致函自由之家說明
2016兩岸統一？ 劉兆玄：一無所悉
北韓可能試射飛彈 日稱準備因應任何緊急狀況
陳水扁爆：朱朝亮告訴他李登輝有收共產黨錢
GDP超過-5%就辭職 劉兆玄避答
iPhone軟體下載率高 真正用的人少
扁 : 把我關到死才甘心、何必浪費司法資源
泰紅衫軍反政府遊行 包圍總理府抗議
李登輝收共產黨錢？台聯：無稽之言
奇／希臘黑幫直升機逃獄 英記者獄中訪扁
台糖澄清:沙拉油、砂糖都未漲價
北約組織：美增派阿富汗兵力將儘快部署
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖羅蘭珍藏藝品即將拍賣
金融利空使歐股收黑 法蘭克福指數破4000點
歐巴馬誓言將美國政府預算赤字減半
研究機構：油國組織極難再藉減產以拉抬油價
美國政府不排除可能成為艱困銀行最大股東
投資人對政府救銀行失望 美股收黑再破底
市場情緒悲觀 國際油價隨股價下挫
減輕生活負擔 印度夫妻聯手殺害老母
德法蘭克福股市跌破4000點關卡 創4年多新低
奧斯卡電視轉播 收視率較去年成長
調查：2%以色列家庭偏好線上購買食品
台灣主要日報頭條新聞標題
美股持續重挫 道瓊與標普跌到12年新低
中止佳士得拍賣兔首鼠首銅像遭巴黎法院駁回
阿聯斥資8億美元強化國防
清大1學生體育館打球 疑似觸電往生
聖羅蘭與貝爾傑珍藏拍賣成交額創世界紀錄
美政府將避免銀行國有化 可能增加持股
中國央行暗示未來降息空間不大
公開折價收購ECB 茂德大限延至3月21日
台股開盤下跌69.83點 為4407.95點
打擊組織犯罪 以色列毒販遭從重量刑
兩岸經合協定 學者：內容比名稱更關鍵
全台白天溫高 西半部和外島有霧
景氣差 中國未來3個月擬購房者創10年新低
減關稅為經合協定關鍵 6個東協加一尤須因應
聖羅蘭收藏拍賣會 三藝術家作品創拍賣紀錄
星巡迴大使：東亞共同體並非空談
中國商務部：積極推動14個自貿區協商
楊榮文：東協各國必須力抗國內保護主義
學生疑觸電死亡 清大：全面檢查校內設施
魏德聖勉旅英台灣同學 勇敢追求夢想
台股跌 新台幣匯率盤初貶破34.7元
團團圓圓牽線 雅安台北首推旅遊聯票制
中國應屆大學畢業生就業率僅35.6%
中國赴歐採購團啟程 機電業為重
史丹福涉詐欺案 墨西哥分行出現擠兌潮
夜光天使點燈專案 南縣600弱勢學童受惠
關心台灣文史 洪雅書房余國信全心投入
涉國務費等4大案 北院上午傳陳水扁出庭
首屆歐洲綠色首都獎 斯德哥爾摩和漢堡勝出
延攬留學生返國 國科會公告補助研究計畫
經部:目前無補助購買液晶電視規劃
發揚傳統武術 虎尾白宮戲院招待看葉問
惠氏等進口奶粉遭質疑 上海展開調查
哈爾濱當局嚴防世大冬運期間訪民滋事
劉揆報告擴大公建預算 首年1506億6大目標
加西巴士乘客斬首案後 生意直直落
日本NHK連2天遭恐怖威脅 歹徒自稱是赤報隊
兩岸經合協定 專家:塑化下游需強化創新研發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美眾議員連署決議案 重申台灣關係法承諾
逢低買盤介入 台股相對抗跌
綠委：長照保險不應躁進 先建立服務體系
摩根大通銀行大砍股利保有現金
府：兩岸綜合性經濟合作協定 不稱CECA
廣東香港擬達成金融法律醫療等資格互認
山東煙台軍隊轉業者請願 官方稱10天回應
中國推家電下鄉 民眾怨被層層套利
重慶民警周鑫因公殉職10餘萬民眾沿途相送
綜經協定爭議 公投聯盟要求與江丙坤辯論
斯里蘭卡百廢待舉 台商投資最佳時機
不雅言詞批評蔡英文 高孔廉出面道歉
高孔廉以簡訊道歉 民進黨：沒誠意應下台
上海今年上半年將立法推動國際金融中心
嘉縣朴子民宅火警 行動不便老人燒死
廣告收入銳減 又一波美國報紙聲請破產保護
騎士超車遭刺傷 警籲目擊者協尋嫌疑人
兩岸和解走向 印度智囊亟表關切
美國聯邦預算赤字飆高 歐巴馬致力管控
擴大徵才 資策會延攬60名研發人員
金門縣開辦西園鹽場文化志工班
全家推廢電池換鮮食 做環保吃美食一舉兩得
美政府增持花旗普通股 仍難解投資人疑慮
日股早盤跌191點 盤中曾創破泡沫經濟後新低
228活動 高市府：兼顧言論自由及來賓安全
天津業者預估赴台旅遊仍有降價空間
中國官員頻訪尼泊爾意在保持藏局穩定
民進黨:政府應在WTO架構下與中國簽訂FTA
AIG與政府談判再紓困 應付財務挑戰
廣東省擬今年內制定戶籍改革新辦法
保發中心國際保險研究班3月11日開課
陳水扁出庭 大陸官冷媒體熱
總統盼羅慕斯助台改善與東南亞國協關係
3月1日北市孔廟春祭 500張參禮證開放索取
不景氣 台南市自行車店業績受影響
醫院20億社會救助金閒置 醫改會籲苦民所苦
牛年有牛味 動物園2頭奔牛供彩繪
桃園27日徵才活動 軍方招募1萬5000人
韓媒民調：李明博上任周年支持率近35%
苗栗立委補選白熱化 兩陣營互控 煙硝味濃
離職員工意外多領資遣費 微軟改口稱不追討
春節湧進外地旅客 高捷1月運量創新高
嘉義家扶家庭認養服務 關懷弱勢家庭
老敵手馬侃建言 歐巴馬考慮刪減直升機開銷
經濟持續低迷 美媒體：歐巴馬民調仍高
投顧：今年董監改選行情 證券股為指標
扁案開庭 檢辯攻防程序問題扁略顯疲態
賴清德籲內閣改組與劉揆僵持 王金平斡旋
醫改會：醫療救助金閒置 衛署：檢討改進
紀念228 投縣籲民眾當天下午2:28就地默哀
巴紐國軍墳塚案 國防部本週派員勘察
台灣新產業方向 副總統:農業未來有希望
滾石合唱團主唱前妻遺失戒指案將開庭
中共老幹部上書促民主監管擴大內需資金
北縣消費券抽獎投件少 中獎機率高
大專校院甄試人數增加 選系不選校選擇多
虎牙異位未處理 吸收牙根門牙易不保
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶6.9分
北市3月1日發食物券 首波發放437案
宜蘭學生公寓火警 5人受傷
外交部：鎖定星馬泰 洽簽雙邊FTA
為宅男正名 學生5000元成本電影 交大轟動
憂美國保護主義興起 東協可望整合談判力
NBA 尼克123比119險勝溜馬
爭自然主權 原住民串聯同步再放狼煙
東協高峰會召開在即 泰國紅衫軍再集會示威
迎接722世紀日全食 天文館辦種子教師營
愛兒有希望 家扶籲捐助貧困兒童學費
美報業又傳壞消息 費城報業申請破產保護
美對古巴制裁 資深參議員籲重新檢討
重慶6領導接受採訪未說普通話被通報
環署卡拉OK限唱管制公聽會 業者反彈大
仲介公司剝削印尼女子薪資 警逮18人送辦
花蓮縣觀光紀念品創意賽 總獎金144萬元
中國商務部長率團赴歐 採購額可能逾760億台幣
台股收盤跌47.60點 為4430.18點
中國公民郭志永自美出口敏感科技品罪名成立
新款電玩遊戲 讓玩家掌摑執行長拯救美國經濟
高孔廉：第3次江陳會 盼交換綜經協定意見
清大：查明學生遭電擊原因 進行校園輔導
台股開低收低 跌47.60點
水保局培訓顧問師 協助農村再生
從船員到檢察官 許建榮多元經歷辦案更精準
移民第三代艱辛走來 駱家輝可望任商務部長
228活動 嘉市27日紀念碑前辦追思
警政署:機車烙碼奏效 推動農牧漁機具烙碼
3月電子期收跌2.3點 金融期跌4.8點
劉揆：兩岸綜經合作協定 沒有時間表
亞幣走軟 韓元貶至11年來低點
廢止民主紀念館查照案 列立院議程
金門近百年古廟雙峰巖火警 未損及神像
台股價跌量縮下跌47.6點 相較亞股強勢
3月台指期收跌46點 逆價差49.18點
港大研究指透過氣管鏡檢查能發現早期肺癌
通用汽車與克萊斯勒仍處於破產高風險
高市恐怖三角路段 交局研擬設左轉保時號誌
新聞局台灣書屋 貼近本土文化園地
成大醫學院院慶 與奇美醫學中心建教合作
英國3月起免簽證 業者:出團成長1至2成
職業賭場大戰正酣 誤警為賭徒開門迎客
歐巴馬將向國會發表聯席演說 闡述施政方針
劉揆：擴大公建計畫若失敗 會知所進退
印度培育雜交牛增產有效 日產奶59.5公斤
台股跌47點 三大法人賣超94.77億
日本考慮再推股市拉抬措施
陳水扁：收辜仲諒2.9億元是政治獻金
創辦人遭指控 加國限制史丹佛銀行活動
民間熱官方冷 中國阻鼠首兔首拍賣失利
交大健康樂活城互動體驗館落成
北市中小學免收蒸飯費 全教會肯定
馬拉桑大陸6天只賣10來瓶 擬轉向南方推廣
台中市二二八和平紀念音樂會 週末登場
陳水扁質疑特偵組3檢察官介入政治與政黨
甩杜拜網賽不悅 以色列阿聯允衛星合作
腦處理訊息方式不同 藝術鑑賞也是男女有別
體恤失業苦 高捷送愛心救業卡免費搭
民調：大多數美國人支持歐巴馬經濟方案
NHK多處駐點收到裝有疑似子彈的快遞包裹
救青年失業 藍委籲與全募兵計畫結合
畢馬威：雷曼在香港8家子公司資不抵債
台灣1月外銷訂單年減41.67% 單月最大跌幅
竹市十八尖山賞花月3/1登場
晒鹼菜與淨灘之樂 獲環署攝影比賽金像獎
人工飼養蟋蟀 詹曜威出頭天
洛時社論籲釋放遭美關押的維吾爾人
要求扁特赦余文？越方如：與事實不符
海峽兩岸基層交流互訪彼此取經送寶
美銀行紓困計畫疑慮未消 亞股慘綠
日本高島屋計畫3年後進軍中國市場
澎湖博弈說明會 後寮村民一面倒贊成
瑞銀風波影響 避稅天堂開始簽訂查稅協定
產業協會預估 以色列今年出口衰退10﹪
迎接挑戰 高雄圓山聯誼會改為休閒中心
竹山農會選舉爭議 在野派向監委下跪陳情
網路購書變分期付款？刑事局：詐騙不要信
失業金入帳遭強制執行? 勞委會:可領支票
大陸追討海外國寶佈滿荊棘漫漫長路
任DRAM整合召集人? 宣明智：能力不夠
斯里蘭卡25年紛擾 指揮官：結束內戰指日可待
新台幣兌美元貶1.69角 收34.797元
環境影響評估技術顧問機構評鑑結果出爐
媒體：拜登兒子兄長經營避險基金史丹福獨賣
巴基斯坦史瓦特好戰分子宣布無限期停火
竹北市人口增 5月起增停部分莒光號復興號
大陸南北氣候極端 北方下雪南方37度高溫
校園徵才 富邦金招募儲備幹部20至25人
遭扁指控介入政治 吳文忠：沒這種影響力
被控貪污及洗錢 扁：沒犯罪何認罪之有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上萬元公共單車遭竊 竊嫌典當500元遭逮
中市整潔美化助理員紫衫軍 績效全國第2
中選會規劃三合一選舉 預定12/5投票
日漢詩大師石川忠久：正體字是全人類的寶貝
振興經濟養肥貓?劉揆:考慮適當調整待遇
氣溫回升 太魯閣布洛灣台地杜鵑花盛開
台灣阿里山與杭州天目山締結姐妹山
對抗不景氣 台師大推家教認證制度
醫師:遺傳性大腸直腸癌 定期檢查及早發現
港務局積極推動高港第六貨櫃中心工程
滬港續簽公務員交流實習活動協定
SBL全明星賽 邱大宗張學雷賽前搞笑互嗆
美股跌至新低 歐洲三大股市開盤下挫
蕭副總統訪屏東農科園區 宣布租金等減半
2009府城賞花季登場 逾50萬株花朵盛開
博弈熱土地漲 澎湖後寮地價翻幾番
聽見生命之美 江俊明以女為榮守護聽障者
鞋擊不是每次都能躲過 以色列軍官被K個正著
經部:首季訂單大幅衰退 2月較1月微幅上揚
研究證實攝入三聚氰胺罹患結石率驟增
詐騙集團冒稱郵局 警及時阻被害人再匯款
雲林安全豬肉 肉品市場層層把關
投縣府合歡山等纜車案 監委提示安全問題
河南普降大雪大雨 旱情稍有疏解
檢方要蔡英文傳話？鄭文燦：蔡確實有幫忙
南縣西拉雅平埔族 爭取補登記為平地原住民
中研院26日公布228新史料 總統受邀座談
深圳將推10項措施便利港資企業進出口
協助減輕唸書負擔 東華大學提安定就學措施
台維斯盃 中華隊禮聘德籍教練霍爾多夫
台鐵地下化延伸至鳳山 游芳來允一次施工
5000萬優惠吸引新加坡人到台北觀光
桃縣出現2起麻疹病例 衛局:狀況逐漸改善
中國1女白領網戀 被國際騙子誆百萬人民幣
失業大潮下 瀋陽餐飲業反而缺人手
罹患下咽癌 徐瑞雍教病友使用人工發聲器
中越新界碑揭幕 邊界問題解決
希拉蕊指派外交老手羅斯出任波斯灣顧問
劉揆：特別預算未與年度預算重複編列
6分鐘護一生 子宮頸癌5年存活率超英趕美
開放肉品加工業到大陸投資 蕭副總統關切
台灣1月自中國接單年減54.71% 跌幅創新高
劉揆:將與地方溝通 發揮擴大公建預算極效
慘遭劫掠的伊拉克國家博物館重新開放
江丙坤：盼年底兩岸完成綜經協定初步架構
為中縣柑橘找出路 豐原營養午餐優先改柑橘
購買苗栗音樂節套票 可刮刮樂兌獎摸彩
美元轉強 韓元續貶 新台幣收盤重貶1.69角
日研究：限制外出是阻止流感擴散關鍵
彰銀:今年獲利估與去年相當 打呆準備60億
雲門舞集三月東京公演 日大報專訪林懷民
印度赤貧單親媽媽 賣嬰兒支付醫院生產費用
游芳來：高雄鳳山鐵路地下化同步通車
韓華李振江與楊國群贈書漢城僑中與僑小
高市府查封前副議長張瑞德財產抵欠款
警方執法粗暴？周錫瑋：不宜隨意上手銬
美國墨西哥籍非法移民已達700萬人
打造未來職場菁英 東吳大學職場研習展成果
228事件62週年 高市辦中樞紀念系列活動
劉揆承諾知所進退 府：總統肯定行政團隊
王金平：兩岸協定簽署前應讓國會表達意見
訓練券擴大至失業者 已領失業給付也適用
妻抓姦情敵車禍亡？警方調查純為超車糾紛
北京女子擁車近4千 出借身分證代人購車
台灣研發日本腦炎疫苗 進軍印度臨床試驗
機車小擦撞引發殺機 警方偵破騎士殺人案
總統：設置228國家紀念館應先確立法源
5名大陸婦女非法入境金門盜採蚵貝被逮
許勝雄：景氣最快明年初回溫 快搶救人才
陳沖：台灣中小企業韌性強 要有信心
群麗漢方生技公司被控販賣偽藥不起訴
金仁寶估營收年增20% 匯率理想區間32-35元
金管會：強制汽車責任險費率3月調降
又傳孩童赴中國染麻疹 監控接觸者防擴散
再傳口蹄疫情 帶引消費者更注重豬肉安全
廢電池換點心 全家：回收率將居世界之冠
雙溪柑林社區營造活力 老人跳森巴舞遊街
IDC:台灣投影機去年第四季出貨年減13.4%
失業單親媽媽自殺 高縣警方及時搶救
美太空總署發射衛星 偵測全球二氧化碳排放
證交所等4單位簽訂證券市場人才培訓MOU
保存張愛玲文學遺產 小團圓33年後終出版
南韓國防部長：北韓應證明發射人造衛星
信義房屋：降價10天內 成交件數成長46.3%
兩岸郵政26日通匯 匯入手續費8月底前免收
宋以朗力挺小團圓出版 造福張愛玲迷
高市載運毒化物車輛 設GPS方便查緝攔檢
劉揆：財劃法修正案 擬鼓勵地方政府招商
美發射偵測二氧化碳衛星任務失敗
減少油氣污染 當油槍跳停後勿再短促加油
馬國副總理證實國庫縮水近1700億台幣
新莊綠美化有成 周錫瑋：打造北縣花園城市
準備進軍國際 永奕科技電子封條赴港參展
青年安心成家方案 北縣受理逾千件
芬蘭元月失業率增至7%
中機組破獲詐騙集團 網站低價搶標者也受害
看不見的拳頭 教部提醒老師注意網路霸凌
新加坡拘禁恐怖份子2/3經改造後獲釋
經濟衰退風險升高 馬來西亞降息2碼至2%
日一市長公布市府職員薪資明細引發爭議
李復甸：DPP執政時不杯葛修法 扁早獲保障
歐洲12月工業訂單月減5.2% 連續5個月下滑
副乳也會罹乳癌 女性愛波別忘腋下要自摸
推轉投資企業上市 證交所拜會八大上市集團
中央社新聞小百科：網路霸凌
李顯龍：下屆大選星政府會積極使用新媒體
被控洗錢 陳水扁否認並反指蔡家A錢
第三次江陳會將簽3項協議 1溝通對話
金門向陸委會申請舉辦泳渡金廈海上長泳
天下企業公民 台積電蟬聯大型企業榜首
英媒看守所對扁專訪 蘇俊賓：依法處理
北市公共單車租賃系統 3月中免費試營運
七成港人受金融海嘯衝擊 負面影響日增
大陸農產品來台 蘇俊賓：不增加開放項目
歐洲央行：歐元區經常帳去年出現赤字
婦女團體聯合聲明 籲設性別平等專責機構
中國央行示警 經濟趨緩可能惡化
外匯不足 辛巴威外交官靠親友接濟過活
馬來西亞降息兩碼 央行警告衰退風險升高
去年第四季液晶監視器出貨量 季減7.4%
擴大公建特別預算案付委 在野監督受矚目
綜經協定 許勝雄:從經濟面解決 名稱非重點
1月大尺寸面板出貨2223萬片 月減16.9%
15億救濟金只撥不用？ 長庚醫院喊冤
第098039期今彩539三星四星彩開獎結果
中國旅遊局長邵琪偉明首搭直航班機訪台
RBS擬賣荷銀台灣？金管會：未接獲訊息
金管會：歐系保險公司無全面退出台灣情況
尹啟銘：DRAM整併架構延後一週公布
協助弱勢 台師大推安定就學措施
扁盼軟禁換羈押 未獲法官採納
不景氣 機票價格3月起降1至2成
第098016期大樂透與49樂合彩開獎結果
北市府研考會蔡姓員工 市政大樓上吊身亡
扁資助2000萬元？謝長廷：用在扁連任總統
FBI警告：孟買攻擊事件可能發生在美國本土
英國糖尿病患者人數 6年爆增74%
周阿定：新台幣實質有效匯率低於韓元
金管會：連動債案處理進度較 1月快
律師團：辜仲諒證詞出於真意 未作偽證
北京故宮院長來台出書 台北故宮不評論
駱家輝如出任商長 將創最多華裔入閣紀錄
亞股幾乎全面下挫 東京跌至近26年來新低
南非新興反對黨提名丹達拉為總統候選人
校正公電（CAP093號）
外銷接單創新低 上半年出口止跌恐無望
到泰國推廣台灣觀光 想請Jolin等助陣
劉揆知所進退說 蘇俊賓：具激勵內閣效果
冷氣鐵鋁窗易妨害公安 北市府允加強拆除
挺勞工 台銀放寬房貸戶展延還款標準
北市研考會一員工尋短 死因待釐清
陸客赴台遊 大陸30省旅行業者明來台考察
扁指控台聯拿中共獻金 特偵組另案偵辦中
南韓要求北韓証明將發射衛星而非飛彈
抗暴50周年前夕 中國禁止外國遊客進入西藏
告知李登輝疑洗錢情資 特偵組將辦扁洩密
1月五大銀行新承做放款利率1.94% 創新低
台灣首批優質蔬菜直航至北京銷售
出庭抗辯 陳水扁左批司法右扯政治仍不認罪
導水管破裂 聖保羅市立公園湖水流失
善待動物組織在台尋求創造仿製鵝肝主廚
因應不景氣 Lonmin將在南非裁員5500人
他是我學生 郭心怡沈中祺用愛找回中輟生
第098016期大樂透派彩結果 頭獎摃龜
池玉蘭卸國防部發言人 轉總政戰局文教處長
經典熱身賽 中華5比7輸給統一獅
北市首座人工遊憩水域 景美溪設橡皮攔河堰
特偵組：越方如從未要求陳水扁特赦余文
藏人擬抵制西藏新年慶祝活動
第098039期今彩539三星彩四星彩派彩結果
官員：紐約華埠公寓凌晨大火 1死21傷
穩定壓倒一切 中國「兩會」首要任務
標準普爾：東歐國家恐面臨重大區域危機
英國鋼鐵業遭逢近30年來最大產業衰退
美國股市重挫後 全球股市進一步下滑
伏德風通訊公司宣布 裁減500名英國員工
曼谷橋下人頭懸案 泰警懷疑義人自殺
報導：北韓試射飛彈尚未上架
德國衣佛企業信心指數跌至歷來最低
扁指控李登輝 朱朝亮證實另案偵辦中
全球34,684菁英角逐「島主」 台灣181人應徵5月6日揭曉
永達保經不畏金融海嘯 2008年EPS約10元
期貨、選擇權未平倉量同創新高 結算行情熱鬧可期
前俄國石油大亨移監莫斯科 面對新罪名審判
歐巴馬：美日關係是東亞安全基石
瞄準25-35歲上班族 台新銀行i-Rainbow 提供活存加碼及下單優惠
證交所大手筆補助開課 培訓證券金融尖兵
紐約郵報不當黑猩猩漫畫 總裁梅鐸道歉
紐約華埠大火 死傷名單無台灣移民
孟買襲擊案落網槍手 12項罪名包括無票進站
歐巴馬關鍵性國會演說前 紐約油價上漲
聖羅蘭收藏拍賣再添新紀錄 大師家具掀搶購
廣東搗毀假幣窩點 台灣洗刷惡名
查二次金改 特偵組再傳3官員
歐巴馬矢言十年節省兩兆美元
就在今夜 ! 鹿林慧星肉眼看得到
北京奧運「鳥巢」可能冠上「阿迪達斯」名
財部：課奢侈稅台灣國情不同
否認納粹大屠殺 阿根廷驅逐英籍主教離境
中國官媒嚴厲批判法國拍賣圓明園兩獸首
上海博物館館長明來台 會談落實9項共識
扁案開庭 律師逐字唸證據清單扁打瞌睡
元月外銷衰退41.67% 大陸接單竟比歐洲低
台鐵局釋445個職缺 鐵路特考3月24日報名
首篇國會演說 歐巴馬力推綠能承諾不棄汽車業
無懼抗議 泰國總理如常上班
臺灣貝殼郵票第3輯 26日發行
防檢局表揚73家優良農藥販賣業者
法國佳士得明凌晨拍賣圓明園獸首
民調低迷 日相麻生稱無意改組內閣
綠民調:125萬人失業、政府美化失業數字
呂秀蓮訪大陸 國台辦 :歡迎以適當身分來訪
綠委:今年有上萬學生休學
國民黨撤銷姚立明黨籍 下週中常會移師苗栗
羅德博士對台友好 經濟部頒贈獎章
「元大新中國基金」3/23展開募集
不動產一條龍策略奏效 土銀一月建融及房貸業務持續成長
投資高雄軟體園區 鴻海計畫不變
台灣工銀不懼金融海嘯 美國子行逆勢在美擴增分行
土航客機降落阿姆斯特丹失事 傷亡還不明
天文館創建者蔡章獻 今告別式
華南金控發起「一球圓一夢，百萬大聲援」義助國球
土地銀行「玩這一甲子-陳代銳畫展」2月25日起熱鬧登場
期交所培訓期貨專業人才近千人 今年再推三班別免費進修課程
新航獎勵計劃KrisFlyer歡慶十週年 搭新航遊歐洲即獲免費機票
土耳其航空客機阿姆斯特丹墜毀 9死逾50傷
安利中國12000貴客來台 將貢獻台灣會議觀光收入6.2億元
花旗下修台灣今年經濟成長率-3.2% 下半年溫和復甦2年後恢復正常
耐斯王子大飯店推阿里山櫻花美食節 3月1日起至4月30日
墾丁六福莊消費券第二波 住宿NT$2900起再送五百元消費券與七重好禮
一改沈重 歐巴馬國會演說選用樂觀字眼
聖羅蘭拍賣會近尾聲 圓明園獸首成注目焦點
Google電郵服務Gmail故障 停擺數小時
經典賽熱身 日本首戰8:2勝澳洲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柏南奇：衰退可能今年告終 復甦需時數年
義甲AC米蘭傳出售部分股權 球隊駁斥報導
美股擺脫12年新低紀錄 收盤上漲
經濟不景氣求職新招 網上拍賣自己
印度律師惡意拖延官司20年 高院判重罰
達賴喇嘛籲藏人忍辱負重 堅持非暴力原則
大學基金嚴重縮水 哈佛面臨經費困難問題
德雷沙灘網賽 盧彥勳拍下前球王休威特
學者主張逃漏稅犯罪化 瑞士銀行界有異見
英研究：女性每日飲酒 罹癌風險大幅提高
台東鹿野新溼地生態豐富 水雞追逐游蛇
台股開盤上漲68.73點 為4498.91點
全台晴朗高溫 西半部和外島濃霧特報
經濟不佳 美國消費者信心和房價雙創新低
中國閱兵 大陸旅行業參觀行程索價3.5萬
柏南奇：若振興計畫奏效美經濟明年復甦
北市97年失業率4% 較96年增5000人
景氣真差！ 全美房價下挫 20大都會全都跌
振興石化業 大陸未來3年建9大煉油基地
狄爾萊網賽盧彥勳發威 壽星修威特首輪打包
歐巴馬展現膽識與信心 戮力平息經濟疑懼
廣東3學生賭球輸百萬 近百人捲入均退學
歐巴馬將向國會發表演說 闡述經濟振興計畫
中國彩票最大棄獎誕生 人民幣922萬無人領
歐巴馬就任後首位外國貴賓 日相訪問白宮
遊北埔金廣福慈天宮 體驗閩客合作精神
全球華語熱 銘傳交換生赴韓任教學助理
中國大陸逾1億老人盼靠養兒防老
見證歷史傳承 北市教育資料典藏館開館
美股大漲 台股開高走高 買氣轉旺
四川地震遺址成為旅遊熱點引起兩極爭議
台股漲韓元升 新台幣盤初走升
中央氣象局氣象報告
課徵奢侈稅？財部：言之過早
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳歐巴馬傾向19個月內撤出美駐伊戰鬥部隊
北院續審理扁案 律師將聲請勘驗筆錄光碟
中國公民促國際關注因言論失去工作權
黃金熱 黃金期貨選擇權未平倉量創新高
出口暴跌 日本元月貿易逆差創新高
上海博物館長26日訪台 兩岸文化交流熱絡
2009台灣國際蘭展 29國買家報名
復旦大學開戀愛課 白領花大錢學習愛
送萬包白米徵萬袋血 雲林國民黨部籲響應
豔陽高照 台南沿海黑琵提前北返繁殖地
楠梓污水廠啟用 高市最快9月開徵處理費
英國首相布朗3月4日將在美國國會演講
南韓緊急停售含超量三聚氰胺餅乾
紀念228 台灣國家聯盟辦音樂會
調查：去年Q4房價綜合信心分數創新低
網龍強攻漲停 台股首檔突破520後新高
Gmail當機影響上億使用者 Google致歉
棲地消失和污染 蓋斑鬥魚野生族群幾絕跡
表彰羅德博士貢獻 經部頒經濟專業獎章
助犯罪被害人子女就學 嘉檢代繳學費
石門水庫風景區山櫻盛開 賞花正是時候
民進黨：盼年底選舉改為週日投票
中國安利萬人團遊台 國台辦：已專案批准
日星論壇共識 美應加入東亞高峰會
徵奢侈稅？國民黨團：景氣差不宜增稅
消保會:手機短期售出即受潮 業者仍應負責
北所：陳水扁羈押房通風良好 未反映潮濕
人民日報：冷靜看待韓資撤離現象
赫斯特：舊金山紀事報可能出售或關門歇業
李炷烽:開放自大陸接水 解決金門用水問題
博達案 高院二審判決葉素菲14年徒刑
因應金融海嘯衝擊 星籲日加入泛太經濟協定
雲林農產3月前進東京 拓展國際市場
光碟疑雲 柯建銘：選前曾與吳文忠討論過
港府預測今年香港GDP負成長2%至3%
淡江中學欠地方稅反彈 鎮長：依法行政
分享就業 南韓30大企業裁減大專畢業生薪資
總統指228事件蔣中正有責 藍委各有看法
兩岸簽經濟協定 國台辦：勿多做政治解讀
國民黨廉能委員 促速通過財產來源不明罪
大安區補選 綠營：對總統劉揆不信任投票
傳中國與歐盟敲定5月舉行高峰會
子宮內壁隆起造成不孕 經子宮鏡整形術懷孕
刺激經濟恢復信心 泰央行可望降息0.5%
亞幣比價效應 新台幣匯率中午升6.3分
日本1月貿易赤字新台幣3415億 創最高紀錄
日本8成高中生感到課業吃重
手握金元寶土地公 信眾祈安求財
健保支出逆勢成長挨罵 官員：人口老化所致
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劉揆：政府拯救失業 效果兩三個月後顯現
救失業聘博碩士薪水超標？教部：考慮調整
署基開辦旅遊醫學門診諮詢 為健康把關
調查:去年第 4季房價綜合信心分數創新低
民進黨團：擴大公建補助財團 資源錯置
設計軟體輔具 蔡啟海帶特殊學生探索美術
大陸旅行業代表團來台 3/1赴阿里山考察
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北高議員籲協尋陳雲林事件中毆人警察
全英羽球公開賽 黃金女雙程文欣簡毓瑾領軍
埔里槍擊案 3嫌落網坦承爭風吃醋惹禍
消基會籲監院積極調查健保財務黑洞
金融海嘯下體恤民情 港府向市民退稅
蔣乃辛競選總部成立 為勝選步步為營
人力銀行：6月畢業潮失業率將創新高
法國協助重返核能發電 義大利跨出第一步
邵琪偉率團來台 第三度考察台灣旅遊
徵奢侈稅？民進黨團：百業蕭條不宜增稅
費爾普斯將重返泳池 參加沙洛特泳賽
為視障者找工作 高市籲各界給予機會
馬總統:簡吉對台灣無私貢獻 歷史地位崇高
FDIC指美銀行業資本適當 政府傾向維持民營
電腦下鄉價格標準 筆記型電腦2萬2千多元
美前外交官兩岸問題專家費浩偉病逝
歐巴馬：經濟必復甦 美國將比以前更強盛
蓋茲基金會捐助1億美元供研究抗愛滋殺菌劑
關中：改革考績制度 不讓文官系統變黑洞
台股收盤漲63.56點 為4493.74點
減緩不適 中國附醫提供癌症病患中醫療法
上海博物館長陳燮君父親 南屏晚鐘創作人
台股開高收高 漲63.56點
北藝大學生服務學習 協助小朋友認識戲劇
民進黨民調：失業率9.47% 估125萬人失業
環保署：研究檢討PVC的使用政策
國軍不打靶捐助金沒了 枋山鄉長抗議
台股先堅後軟 4500點得而復失
總統指228事件蔣中正有責 綠委：兩面手法
北市雙子星聯開案 有外商參與投資
電桿保護熔絲燒掉 基隆市府停電員工無奈
整修老舊危險教室 馬總統指示加速進度
3月台指期收漲86點 逆價差27.74點
紐約大都會博物館展出法文藝復興時期銅雕
歐冠盃16強 三場比賽和局收場
投資熱黃金期權買賣價差小獲利更多
司法院與尼加拉瓜最高法院簽合作備忘錄
台64線八里五股段超速多 警方加強取締
糖尿病悄悄上身 青壯年易疏忽釀成惡視力
最親切的神明 宜蘭陳榮楷珍藏土地公像
英政府反對公開伊戰內閣會議紀錄挨批
爵士樂偶像艾靈頓 成為美硬幣首位黑人主角
激發創意潛能 TiC100創新創業競賽開始報名
澎監受刑人出書 義賣所得捐慈善機構
研究顯示：僅超重還不至於肥胖 也可能短命
港府動用3千億港元協助市民應對金融海嘯
歐冠盃足賽16強 兵工廠1比0氣走羅馬
疑罹精神疾病 男子自比隱形人騷擾女學生
高捷案高雄高分檢不上訴 陳哲男無罪定讞
高捷外勞仲介案 纏訟4年半無罪定讞
詐騙案層出不窮 警方佈局將計就計逮車手
歐巴馬：美國將擺脫危機再崛起且更加壯大
●三大法人買超13.41億 台股上漲63點☆
百萬名琴失竊 警方衣櫥中緝贓
人本基金會促修法解聘性侵老師
微軟啟動IT計畫 培訓兩百萬美國人求職技能
扁案開庭 扁律師全數推翻18人供詞
新華社：大批民工失業 中國政府頭等大事
民進黨北縣初選黑箱作業？吳秉叡駁斥
歐巴馬：對銀行紓困資金可能超出預期
沈富雄:不獨厚日韓 兩岸必簽綜經協定
梅竹祈福 清大為觸電往生學生默哀
滯銷椪柑收購製肥 東勢鎮長為農民感到痛心
環團：PVC毒塑膠無所不在 政府應重視
號召青年服務 校園志工大使團受理報名
上海博物館長陳燮君：來訪不觸及文物借展
命中注定？ 研究發現基因會影響樂觀與否
詐騙集團以花縣警局名義行騙 民眾別上當
美前外交官費浩偉病逝 外交部表遺憾
補習班違法招生 議員要求教育局解決
新台幣兌美元升 5分 收34.747元
歐巴馬演說大原則兩黨支持 細節看法分歧
加拿大4D藝術劇團 虛擬實境呈現奇幻魅力
監委至嘉市接受陳情 民眾撲空抱怨
洗錢與國務費案 扁律師仍主張證詞無證據力
央行：資金淨匯入 1月M1A M1B M2較上月高
金門金酒回饋券首次發放 4月5日實施
梅竹賽造勢 清大碎交字冰塊吃竹塹餅
傳中國介入圓明園銅首拍賣 要求撤拍
竹市賞花月3/1開幕 將發送500株桂花苗
移民署：港澳居民臨時入境放寬為30日
北市中山北路大樓火災 消防隊搶救中
葉盛茂被控洩密案 高院二審首度開庭
標普惠譽指港府財政赤字無礙香港主權評等
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
公股事業研討會 曾銘宗：不談金融整併
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
本土社團：綜經協定內容 應透明並交公投
徐克施南生將獲頒亞洲電影傑出貢獻獎
呂秀蓮有意訪大陸 國台辦：以適當身分
江丙坤：3/17後陸續辦理兩岸綜經協定論壇
分析家：呂秀蓮有意訪大陸 北京態度較寬鬆
竹市就業博覽會 大批人潮擠爆會場
公平會：興富發建案廣告不實 罰鍰250萬元
池玉蘭職務異動 陳肇敏：體恤調整任務
景氣差 日國立大學免學費對貧困學生伸援手
成醫：台灣每年6萬人死於褥瘡及併發症
鄭淮環台 為聽奧國手加油
台工銀子行華信銀加州拓點 增至6家分行
如通過將冠全美 加州眾議員提案大麻合法化
畢業馬上就業 嘉大農藝系公職錄取創新高
畫癌為愛 中市吳中云獲全球熱愛生命獎章
希拉蕊：美中關係「我更重視行動」
鼓吹民眾包圍張銘清 11家電台遭NCC罰款
正確配戴隱形眼鏡 醫師建議三不三要
懷疑男友另結新歡 嘉縣酒店女子燒炭自殺
MTV藏春色 北市警方逮捕負責人送辦
東京我來了！雲林農產品3月赴日參展
泰國央行降息2碼 政策利率降至1.5%
石萬金馬拉松 戴遐齡帶頭跑
歐洲三大股市 開盤反彈
首座車站站內植生牆 可有效減碳增氧
拚立委補選 國民黨將赴苗栗開行動中常會
營建署：青年安心成家方案 採評點排序制
天安門廣場附近三男子自焚
救失業 農委會將推農場見習及創辦農場貸款
中國家電下鄉需求 台灣品牌代工業可望得利
南部檢警追查竊車集團 逮捕7人到案
基隆關稅局查獲走私大陸花菇
寫信給土地公 宜蘭福德廟收信徒願望
澳底漁港印菲漁工春節械鬥 7人遭函送
美五大城觀光兼購屋 中國旅行團抵洛杉磯
中國社保基金股票資產8年來首度虧損
巴基斯坦擔心美國增兵阿富汗會破壞邊界穩定
不景氣 北縣通報休無薪假員工破4000人
擄車集團以公共電話逃避追緝 仍難逃法網
今年台灣GDP預估值 花旗下修至-3.2%
中國訂新規 明星代言食品廣告需謹慎
北市：度景氣寒冬 中小企業融資3/2起申辦
孟加拉首都兵變引發槍戰 官方否認為政變
氣溫回暖引蛇出洞 民眾外出小心
不倫戀24年後 石原真理子與玉置浩二結婚
友情演出 州長史瓦辛格在史特龍新片演自己
日本元月汽車產量大幅下滑
王金平：將加速再生能源條例立法
官方數據：去年第四季德國經濟萎縮2.1%
南縣長提名爭議 蔡英文：提名完成整合者
北市警局：黃勢清轉任捷運警察隊長
蝦白點症病毒 隱藏抗癌可能新藥
鼓勵青年入農村 農委會推110農場實習職缺
全球衰退 新加坡可能失去9萬9000個工作
中國麻疹群聚感染 疾管局監視到3月中旬
三合一選舉12/5舉行 投票時間增加2小時
中國安利萬人遊台 預估消費1.2億元
SBL公布明星賽替補 林志傑入替陳信安先發
澎湖消費券27日首波抽獎 無人島等著你
今天CALL了沒節目涉詐欺？NCC請檢方調查
經典熱身賽 中華隊4比9輸給興農牛
帛琉總統訪基隆 盼交流學習漁業管理
確保糧食安全 農委會活化休耕農地
韓元比價效應 新台幣匯率收升5分
縣府：景氣不好 勞動條件檢舉案變多
印度女子高球賽開賽 台灣葉可蓁暫居第14
台北看守所管理鬆散？監委擬主動調查
佳士得將拍賣鼠首兔首 中國官民反應強烈
大安區立委補選 中選會通過7位候選人資格
減少前列腺罹癌 美醫療團體籲男性服用柔沛
詐騙比丘尼近千萬 取款車手拘提到案
洪奇昌：CECA連內容都沒有 無從評論
太空彈科幻味 時間迴旋作者成伍佰歌迷
銀髮族福音 工藝所籌建首座老人工藝會館
走過921 劉揆盼藉10週年活動撫平傷痛
台日漁業會談 漁業署外交部將主打團體戰
駐星代表：公開場合不會迴避對岸官員
蔬菜供過於求 彰縣洋蔥高麗菜外銷日本
役政署：一般替代役服役申請 4/1起受理
國防部在中市舉辦傾聽民意列車座談會
公安督導會報 郝龍斌：速成立大地工程處
興大教授王升陽證實 芬多精具安眠鎮痛功效
聽取經濟部政見落實進度 總統肯定尹啟銘
南投消費抽獎 外縣市可郵寄兌換摸彩券
綠營7縣市公投CECA？民進黨：再評估
廈門台商：金門發展觀光不宜引進博弈業
睽違10年 義大利音樂家合奏團26日登台
華視與聯合線上攜手 華視影音知識庫啟動
因應不景氣 苗縣府擬推動美容觀光醫療
曙光專案無限安心 政大元智協助就學有方
監委視察力行產道 投縣府建議提升為省道
男子切除雙側腎臟癌細胞 功能依舊
1月訪日外籍觀光客銳減18.4% 台灣客減9%
泰國紅衫軍總理府示威 部分移師外交部抗議
北所：違規專訪 禁扁辦與相關媒體入所1年
八德介壽路龜山萬壽路 蟬聯桃園易肇事路段
立院委員會名單初步確定 經委會朝野大熱門
石萬金國際馬拉松賽 台2線部分路段交管
共和黨州長金達爾：歐巴馬經濟方案不負責任
捷運完工通車 高市府返還百億履約保證金
前總統府資政邱連輝中風住院 呂秀蓮探望
星展銀行：星明年中失業率可能上升到5%
男子向母親索錢未果縱火 警方送辦
北縣改善450道路降埋人孔蓋 保障安全
巴基斯坦法院撤銷前總理夏立夫參與選舉資格
228紀念日 政府通函下半旗
旅菲台商兇殺案 兇嫌為13歲女孩
呂秀蓮拜訪曹啟鴻 為辦報尋求支持
經部:去年Q4國內製造業銷售值2.36兆元
監委轉述：經建會有把握GDP控制在-5%以內
北歐最大銀行凸槌 多送11.3億美元給客戶
超強韓流 Rain私密Discovery大公開
澎湖縣農會會員代表大會 改選理監事
不滿麗緻集團再設飯店 台中永豐棧酒店自立
阻西方拍賣甘地遺物 印度民間施壓政府
東方匯理銀行估台灣今年經濟成長率為-6%
民眾欠債不還 巴西銀行收回10萬輛汽車
繼華爾街股市反彈 亞股幾乎全面上揚
調查：3成3中學生未參與服務學習課程
立委憂國營事業解散球隊 台電：未定案
救失業方案薪資過高？教部：低於一般水平
總統：兩岸一中見解不同 但都承認一中原則
南韓情報：北韓政權可望三代世襲
人格違常與共病憂鬱症患者重複自殺率高
藏人慶渡藏曆新年 中共當局嚴加戒備
兩岸郵政通匯 明天上路
北京發生轎車起火陳情事件 傷者身份不詳
劉揆：公股管理要實體合法 尊重市場機制
黃碧端：台灣文創產業具優勢 對岸羨慕
陸委會盼難民法通過 解決大陸難民問題
兩岸經濟協定議題熱炒 國台辦官員也感壓力
研究：多服用鈣有助降低消化系統罹癌率
第098040期今彩539三星四星彩開獎結果
期交所培訓期貨業務操盤財務工程商品人才
英去年Q4GDP跌1.5% 1980年來最大季跌幅
台星旅遊業者交流盼今年赴台旅遊人次達25萬
體委會：將設置公務機構管理國家體育場
台灣藏人不過年 自由廣場燭光悼念同胞
美國議員紀念台灣關係法30週年 中國不滿
放寬門檻卻擠破頭 購屋補貼美意恐打折
青輔會青年職場體驗 尚有1800名額
專家：日本經濟衰退可能驅使更多人自殺
兩岸郵政通匯 台商毋須再違法匯款
泰方股東更迭 中信金泰國信用卡公司關門
富邦金進軍中國電視購物 擬投資5.2億元
台灣1月訂單衰退 外資:首季低迷 谷底不遠
亞洲經濟衰退加深 日貿易逆差創新高
中國制定物流業和有色金屬業振興規劃
行銷樂團有一套 文大推廣部和樂評人當推手
獨臂范弘昊永不放棄 締造高中籃球新傳說
觀光局祭出獎勵金 鼓勵陸客包機來台
再創新低 南非去年Q4經濟成長率下跌1.8%
陸客赴台遊 邵琪偉:多推動創意性商品
北京3男子企圖自焚 公安指為進京陳情民眾
國務費等4案 北院裁定3月間加開4天庭期
需求驟降 俄最大汽車製造商閒置1萬5000員工
年底縣議員選舉 金門調整為2選區
中國非法提供公民個人信息者可處徒刑
上海涉台仲裁中心掛牌成立
交部釋456個職缺 最高薪6.8萬元
澳門立法會通過維護國家安全法
北藝大藉課程推廣劇場藝術 結合服務與學習
日本大勝澳洲 世棒經典賽熱身連勝澳兩場
第098040期今彩539三星四星彩派彩結果
開徵奢侈稅需凝聚社會共識 推動難度高
安全與穩定 2009中國領導人不可承受之重
專家：禽流感疫苗仍需4年時間才夠全球使用
香港社民連議員粗暴干預議事進行
建國際儲能場處理核廢料 吳伯雄將協助推動
外資匯出減緩 國人資金回流 M2創三年新高
寬鬆貨幣政策奏效 三大貨幣總計數回溫
吳伯雄拜會馬尼拉市長
陳水扁：朱朝亮應到日慧法師墳前發誓
歐巴馬稱美外包公司無免稅 印度資訊業恐慌
伊朗測試首座核電廠
民調：歐巴馬施政滿意度首次跌破60%
被控洩密圖利 葉盛茂二審沒有認罪
利率創新低 英民眾大量領出銀行存款
研究：青少年網路成癮 恐出現侵略行為
避免出現血栓 搭機宜選走道旁座位
吳伯雄：台海兩岸關係會越來越好
WEF報告呼籲物流業進行減碳改革
父親拋接男嬰致成植物人 遭桃檢起訴
經濟學者：未來一年瑞典建築業將裁員2萬人
陸客赴台遊可結合黃金週與帶薪休假
英保守黨魁卡麥隆痛失愛子 首相布朗致哀
土耳其客機墜毀 傷亡增為10死逾50傷
土耳其客機墜毀事故 調查人員找到黑盒子
歐巴馬提名駱家輝出任商務部長
世界高球比洞賽伍茲復出首輪勝 林文堂吞敗
揚州地下錢莊集資85億 溫家寶下令嚴懲
伊朗核電廠啟用 巴瑞克：決心制止伊朗核武
土耳其客機墜毀 1名台灣民眾受傷
鼠兔首各1400萬歐元拍定 中法關係雪上加霜
北京王府井自焚3人 疑似疆獨分子
新加坡下修去年GDP為1.1%
彰縣爌肉飯文化 早餐宵夜都吃得到
中國律師團：繼續對鼠兔首拍賣採法律行動
考量扁身體疲倦 北院休庭至14:30再開
228新史料座談會 馬總統：還原真相
風華再現 太平山古往今來新書出版
圓明園銅像被拍賣 中國文物局譴責佳士得
好康一籮筐 海洋公園優惠大放送
國立臺灣傳統藝術總處籌備處_臺灣國家國樂團
傳統文化藝術加值設計暨授權展
課徵奢侈稅"澆冷水"？政院：仍在研議階段
擴大公建執行力低 綠委 : 有浪費現象
東協峰會 國際特赦組織提人權議題
保育類江豚小金門擱淺 搶救不及死亡
扁案開庭 審檢辯為庭訊冗長交鋒
馬總統：發掘228真相工作不能停止
江蘇發動萬人遊台 首團160人明抵台
藤枝森林音樂會3/8登場 入場券供索取
台灣中社反CECA 要求交由人民公投
故宮院長在中國置產 前院長憂心!
戒毒成功專線3/1啟動 劉揆：有心一定成功
世界高球比洞賽 賈西亞哈林頓首輪打包
詐騙集團"反攻大陸" ! 40人落網
簽署CECA 黃昆輝11問馬總統
奇蹟！土航客機墜毀斷三截10死上百人生還
駐伊美軍撤退 歐巴馬傾向19個月內完成
水公司與正修科大締盟 打造澄清湖觀光區
素食迷思 ! 吃素當心營養不良
美日高峰會 台灣高鐵當廣告
運彩盈餘專用 體育界每年將有20億元挹注
美國第一犬定案 第一夫人要養葡萄牙水犬
邵琪偉:開發台港澳一程多站式旅遊
聖羅蘭珍藏拍賣落幕 三天成交3.7億多歐元
兩岸文物交流 上海博物館提供收藏品參展
中研院公布228新史料 馬總統籲療傷止痛
雅虎財務長：搜尋業務可賣也可合夥
大安區立委補選 周柏雅邀對手辯論
一月份失業率5.31% 再增2.9萬人
台中市前市長張啟仲今告別式
戒毒專線啟動 劉揆:犯1、2級毒品暫不起訴
土地銀行統籌主辦神達電腦新台幣35億元聯貸案
八陽光電第二季正式量產 估最快年底損益兩平
富邦鑽保卡上市 所有保費均可賺現金回饋最高2%
土地銀行統籌主辦神達電腦新台幣35億元聯貸案
伊斯蘭馬巴德萬豪酒店火災 無人傷亡
歐洲復興開發銀行將投資前蘇聯國家70億歐元
媒體：疑私售軍火予中國 俄海軍將領被調查
歐巴馬提名駱家輝出任商務部長
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖羅蘭拍賣會 圓明園獸首各1570萬歐元拍出
歐洲三大股市漲跌互見 倫敦上揚0.85%
圓明園兔首和鼠首銅像 各以1400萬歐元賣出
漢諾威電腦展在即 官員籲台商正視智財權
法國1月份失業人數又創新高
美股震盪收黑 道瓊工業指數下跌1.09%
傳紐約州議會將表決紐約市長延任案
盧森堡指失職 瑞銀稱對基金陷馬多夫案無責
國際油價勁揚 紐約輕原油收42.50美元
以色列新樂透 獎金調高中獎率調低
孟加拉電視台：叛變官兵開始繳械
駱家輝獲提名美商務部長 國會亞裔議員讚揚
鋒面一波波 北部東半部多雲短暫雨
希拉蕊甫結束訪問 美報告仍指中國人權惡化
MLB熱身賽倪福德完美初登板 6球拿勝投
非正統猶太教徒支持學校教授新約聖經
世衛擔憂泰柬邊境爆發新抗藥性瘧疾
蓋婭理論家：氣候變遷不可擋 世紀末剩10億人
加拿大北電網路公司再裁員3200人
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大手筆 中國赴德採購逾100億美元
不景氣 以色列壞帳破產增加
邀請台灣製片精英 綻放真台灣徵選企畫案
加法官裁定 前總理操守調查範圍應擴大
吸買氣 甜甜圈店限量免費早餐民眾排長龍
3/1蕭邦冥誕 陳冠宇鋼琴獨奏會追思
都鐸王朝影集 亨利八世聰明又性感
賴英照抵巴拿馬訪問
韓星文根英女扮男裝 被譽為男人中的男人
研究：愛滋病毒高速突變 疫苗研製難度增加
善用溝通設定議程 歐巴馬安度就任首月
底薪3000元 大專生爭聘揚州浴場搓背工
美國務院人權報告：台灣尊重新聞自由
歐巴馬提新預算 6340億美元改革健保
中國煙草之鄉雲南擬禁煙 支持率80%
中國國資委：某國企腐敗中高層幾乎全涉案
滬杭高鐵開工 上海到杭州將只需38分鐘
陳水扁：連3天開庭受不了 疲勞訊問
外銀買匯 新台幣早盤小貶
台日漁業會談 蘇澳漁會對無代表出席表遺憾
台日漁業會談 南部漁會盼優先考量漁民安全
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台海釣船遭日艦撞沈案 宜蘭檢方他案偵辦
中國民眾最關心反腐 痛恨貪官橫行
中央社新聞小百科：緊追權
中央社新聞小百科:專屬經濟海域及大陸礁層
孟加拉官員：叛變部隊可能殺害50名軍官
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
假結婚來台卻告人頭夫通姦 婦人反被起訴
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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史前魚類生育很先進 3億年前盾皮魚體內受精
江蘇鹽城污染斷水 民眾籲官員引咎辭職
華爾街日報：台灣設賭場搶澳門新加坡生意
中國最大最深海上氣田開發即將在南海啟動
世風日下 婦女市場買菜錢包易遭覬覦
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美年度人權報告 批判中國政府紀錄惡化
棄嬰增捐款減 胡志強憂心惡魔交叉
統計:全球每天流通垃圾郵件達1150億封
中國富豪組團赴杜拜藝術展淘寶
台經院:未來半年景氣 廠商看好比例大增
美國撙節軍事支出 昂貴武器可能首當其衝
拯救金融業總體檢 美大銀行接受壓力檢測
228紀念日 紐約台灣會館將辦多項活動
查二次金改 特偵組傳喚前金管會官員說明
經濟弱勢勞工子女技能助學金 受理申請
三月起東南亞國民持先進國簽證可免簽入台
加速公投作業 台電成立低放選址專案小組
中縣府明舉辦就業快餐車聯合徵才
事後審CECA？王金平：不如事前立院討論
中國修刑法 擬將受賄罪擴大至領導家人
中國駐荷大使探望空難受傷台灣人士陳詩尹
高市建民生供應運籌園區 以利打通十全路
火車來回票與計次式定期票逾期仍可退
廠商嚴控出貨 Flash價格可望穩步走揚
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廣東旱情擴大 12萬人飲水受影響
主管官員：中國將繼續保險業對外開放政策
曝險部位降低 兆豐金今年獲利可望回穩
大甲媽祖國際觀光文化節 28日開鑼
保發中心國際保險研究班 27日截止報名
消保會併入經部? 消基會:將銷毀消保機制
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馬國再爆性愛光碟 內政部長不再採取行動
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英國籍貨櫃輪現代忠誠輪首航高雄港
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日調查：十多歲學童有手機依賴症
南京女貪官 家中搜出26公斤重現金
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南韓首度破獲跨國博弈網站
周功鑫：上海房產合法購買 依法申報
外交部：土航空難 一名台灣乘客輕傷
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周功鑫對岸置產 國民黨團：不違法但不宜
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土航空難一名台灣旅客輕傷 近日返台
糖尿病患足潰瘍 高壓氧逆轉截肢命運
中東石化廠投產 塑化業:提昇競爭力佳機
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嬰兒腦部未發育完成 搖晃易造成傷害
228館彰顯罹難者主張 郝龍斌:包容面對歷史
綜經協定送立院程序 府：依兩岸條例辦理
王如玄：今年1月失業率估逾5.03%
機場公司擬徵5名主管 交通部長親自口試
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科技興國 菲律賓向台灣取經
景氣低迷 新加坡多所私立學校倒閉惹糾紛
提兩岸訂定協定處理條例？政院：尚待研議
北縣警消持續搜尋落海男子 至中午仍無所獲
中華電信iPhone熊貓彩繪對機 公益網拍
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北縣石萬金國際馬拉松3/1登場 6000人參加
美參院考慮成立委員會調查布希政府違法行為
中國發改委預測2009年油品消費回升
廣州1戶台灣人住宅煤氣爆炸 1家4口受傷
台股收盤漲24.82點 為4518.56點
上海世博會徵集文物 歡迎與台北談
箸籠圖案大有玄機 牡丹圖象徵富貴吉祥
政院通過兒教及照顧法 整合學前教育系統
傳北韓地下飛彈燃料站完工 美偵測難上加難
MLB首場熱身賽 A-Rod不顧掌聲噓聲專心擊球
台股開高震盪 收盤漲24.82點
3月台指期收漲9點 逆價差41.56點
印度科學家警告：放射性污染鋼製產品泛濫
3月電子期收漲1.1點 金融期跌4.4點
新史料意外購得 學者盼228研究能更完善
舌頭出現皺摺 頷下腺唾液腺癌作怪
政院通過 濫發商業電子郵件民眾可求償
中國大陸2008年GDP成長9%
攜手跨逆境 大專校院助學生就學面面俱到
電子有撐台塑四寶擺尾 台股量縮力守紅盤
迎世運 高市公車站牌雙語化 提供動態資訊
孟加拉叛變擴散 首都以外邊防部隊也傳兵變
業者殺價接陸客團 觀光局：加強查核團費
北京故宮館藏參加雍正大展 啟動借展交流
銓敘部：中央公務員未來以總員額法控管
華府智庫創新與競爭力評比 新加坡居首
兩岸綜經協定送立院程序 海基會：政府決定
香取慎吾主演日劇黑部的太陽耗資3.6億元
國際金融機構預測今年香港經濟大幅衰退
台日漁業會談 學者盼實質解決漁民權益
中國從嚴審核佳士得申報入出境文物
台股漲24.82點 三大法人買超5.27億
日法庭駁回二戰士兵自靖國神社除名要求
兩岸加強信息產業技術交流合作共創雙贏
銓敘部：公務員新式退休證3月起更新
春暖花開 花嘴鴨即將離台
廣達與微軟捐220部電腦 贈桃縣特教班
海基會調查：41%台商計畫2年後回台投資
鄭立中：商簽兩岸綜合性經濟合作協議
黨政高層告別張啟仲 子孫捐消防車留名人間
淡江中學被課工地稅 長老教會:搶教育資源
家電下鄉 大摩：友達奇美雙虎受惠
洛杉磯警方懸賞50萬美元捉拿連環殺手
狄爾萊網賽 盧彥勳次輪止步
以色列暴力犯罪率下降 毒品犯罪攀升
可以私人擁有 中國購屋團偏愛美國置產
跌傷滯留大陸7個月 北市老翁小三通返台
虐貓案 北市動檢所：關鍵證人已快出現
中視愛心基金會盼為孩子圓上學夢
二二八和平紀念日 搭高鐵享優惠
228活動鬧場？陳菊盼勿出現偏差行為
銀行公會放寬失業勞工房貸展延申請時點
中國文物界：出天價不代表能合法持有
石萬金馬拉松3/1開跑 楊宗緯也心動
馬祖興建媽祖巨像 期藉宗教觀光吸引遊客
中國跨欄明星劉翔：若再受重傷將考慮退休
台東民眾花蓮轉乘太魯閣號 5月可望開跑
新台幣兌美元貶1.03角 收34.850元
國立大學首設 成大財務處揭牌
主計處：1月失業率5.31% 失業人數57.8萬人
扁身體狀況不佳 法院改開停止羈押庭
行動中常會赴苗栗縣輔選？ 國民黨協調中
中華信評：中鋼評等展望轉為負向
UBA決賽 男子組一級3月1日爭霸
綠營首長特別費案開庭 李逸洋否認犯罪
上海世博會台灣館籌建工作推進中
后里收費站3/1恢復雙向收費 地方民代抗議
美國務院人權報告：正面評價台灣
專家：年底土耳其恐10萬人因吸菸致命
避免引發急性食道潰瘍 醫師提醒細嚼慢嚥
紀錄片好天天 盼為社會注入激勵心靈動力
主計處:1月失業率5.31% 創調查來同月新高
日棒球專家關注經典賽中華隊戰略
劍橋少年主流英語認證 台灣5月登場
賈慶林邀請北韓領導人金正日訪問中國
成大：研究水準提升 外籍博士生人數增加
阿里山3/1起 假日每戶限用1張車輛通行證
金門舉行祭典 感念恩主公陳淵開拓德澤
嘉縣出現首例腸病毒重症個案 回診良好
電話冒名行騙 基隆長庚籲就醫民眾小心
馬祖機場連日關場 觀光客卻步業者無奈
台灣掀印度電影熱 心中的小星星將登台
中市升格修法存變數？王金平：盡力幫忙
詐騙集團成員拜拜求發財 警方逮獲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
日相：釣魚台問題 協商納入日美安保體系
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
去年實質薪資負成長3.37% 史上最大跌幅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慈善團體捐贈四川災區座廁 讓病殘方便
高市男童關陽台營養不良獲救 疑虐童警追查
整頓金融秩序 歐巴馬將頒行明確新規定
亞洲女子高球印度公開賽 台灣李雯琳暫居第5
採集研究瀕臨絕種槲樹 博士研究員車禍身亡
東協峰會週末開幕 泰國出動大批警力維安
誰能調查加薩衝突期間犯下的戰爭罪行？
范曉萱張信哲關懷弱勢小朋友 捐贈個人物品
腸病毒增2重症病例 康復出院
北市動員局處首長里長 3/1發放食物券
雲科大發表3D動畫影集 窺探人體秘密助保健
恐有水荒危機 金門水廠盼可自大陸引水
日49歲婦女以己卵體外受精產女
是否買回圓明園鼠首兔首 中國不表態
扁案開庭 檢方指摘扁律師團缺乏專業素養
擅自開挖無主墳 南市重劃公司遭砸毀
韓國釜山高塔台灣觀光文化展開幕
洪奇昌:台灣與大陸簽CECA 也應與鄰國談FTA
大陸銀行業蘇州舉行台商企業座談會
雲林文蛤洗SPA品質優 外銷日本創佳績
加工區投審會通過3件新投資案
大學走出去 政大與富邦建教合作
上海博物館長訪故宮 世博借展文物非主題
從咬筆桿到包水餃 退休記者老驥伏櫪騁商場
辛巴威考慮將貨幣與南非鍰採取固定匯率
美國夢：一英里路駱家輝家庭走了一百年
失業率攀升 藍綠籲政府拿出政策
舊制勞退基金投資股市上限 不放寬
交通部次長陳威仁上任 緊盯道路橋梁建設
訂兩岸協定處理條例？陸委會:現行法律已足
歐洲三大股市開盤走揚 倫敦上揚0.41%
澎湖花火節 5月2日揭幕
美中情局長：每日向歐巴馬提報各國經濟情資
美元走強 新台幣收34.850元貶1.03角
民進黨失業率民調 主計處：統計上具爭議
提高撲殺豬隻補助 以利口蹄疫情全面拔針
消費券優惠折扣戰暗藏陷阱 業者恐觸法
美特使密契爾再赴中東 推動以巴和談進程
促進國際化 北縣府將建置外國人服務網
侯佩岑提供創作 北市候車亭添藝術氣息
中國官員：兩岸可協商鋪設直達光纜
行銷世運訪上海？陳菊：評估尊重議會決議
兩岸開通雙向郵政匯兌
上海博物館長遊故宮 自稱百看不厭
全球黑琵普查2041隻 15年來首度衰退
大中至正牌樓書法家楊家麟 作品展將登場
跨國婚姻比例下降 面談機制與經濟影響大
台中地檢署水利署聯手 打擊大甲溪盜濫採
扁案開庭 法院裁定陳水扁還押看守所
公審會政黨比例組成違憲 內政部修公投法
科學家：兩極冰冠融化速度與規模超乎預期
中國軍工企業首次向全球招聘高階主管
不景氣 高市清寒家庭救助專案求助量大增
主計處：1月受失業波及126萬人 創新高
瑞士銀行更換執行長 前瑞士信貸CEO出任
邱正雄：全年失業率目標維持4.5%
去年來台旅客港澳成長最多 日本衰退較大
下週起威力彩頭彩保證4億 3獎以下獎金固定
美國再批中國人權 北京嚴辭回擊
優盛董座等涉炒股 檢方偵查終結起訴
扁案開庭 檢方：所有證據禁得起檢驗
司法院擬放寬轉任法官資格 考試院有意見
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表演藝術結合影視創作 文創產業新模式
新聞局數位出版品補助徵選 3/2起報名
消費券影響 1月信用卡簽帳金額月減202億
羈押庭 陳水扁泣訴：想到妻子就會流淚
景氣低迷亞培在新加坡開設廠房和研發中心
突破自我障礙 薛筱燕獲特奧花式滑冰銅牌
泰國宣布免費簽證3個月 外交部歡迎
運彩條例 戴遐齡盼立院本會期可通過
土耳其客機事故 初步調查結果數週後公佈
金管會修法 公司內部稽核人員應利益迴避
消基會：台灣面積小 全台應採單一市話價
台北孔廟3月1日首度春祭 儀禮有別秋祭
協助台商渡難關 上海台辦舉辦講座
水淹華山藝文特區 電影臉殺青
內政部通過 行政區域調整有法源
中華電：市話資費合理才能實施單一話價
燁聯 3月盤價每噸調降3500元
陸委會認知兩岸條例屬特別法 協定已納規範
鼓勵歐商投資台灣 歐盟發行貿易實務指南
圓明園寶物拍賣 成龍怒罵可恥
省錢大作戰 咖啡甜甜圈連鎖店大降價
綜所稅延繳 5月1日起受理 僅可現金繳納
廣州市採取多項措施應對金融海嘯衝擊
中國股市今重挫 2月份銀行信貸可能下滑
製造業3班外勞凍結 勞委會:今年減3萬外勞
泰億祥號喋血案 5印尼船工一審各判刑7月
RBS去年虧損逾240億英鎊 英企業史上最嚴重
兩岸綜經協定議題 行政立法互動受矚目
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用行動愛地球短片 公視台灣大明聯合首映
小港農會總幹事盧大泓疑賄選 檢調搜索約談
基金變成連動債？警方逮投資公司負責人
1月失業率5.31% 民進黨促政府拿出方法
調查：67%基金經理擬增持大中華區股票
國發基金發動投資 陳添枝：準備好了
北京驚傳民眾抗議示威 揚言打倒極權
扁案開庭 檢方反駁律師主張 陳水扁還押
蔣經國百年誕辰 總統府將擴大紀念
勞委會：2月失業給付請領人數可能近10萬
空官教練機X光檢測弊案 起訴4業者
勞參率續下滑 2月失業率恐面臨嚴峻挑戰
AIG要賣亞洲壽險業務 前進中國找買主
勞資爭議打官司 勞工可獲律師費補助
西拉雅平埔族補登記為原住民 南縣逾4000人
日美安保適用釣魚台？ 中國：強烈不滿
親友10人組團遊印尼 4人染上登革熱
金門縣總預算過關 新增多項教育社福支出
亟盼資金 體育界視運彩條例為沙漠甘泉
上海世博會平日普通票價人民幣160元
吳伯雄：菲國行想見的人都見了 達成任務
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2男殺檳榔西施焚屍 1死刑1無期徒刑定讞
兩岸綜經協定 府：事前溝通 事後送審
迎戰不景氣 學者：創業勿一窩蜂
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對導師管教女兒有意見 婦女燒炭自殺獲救
台灣中國南韓高收入者儲蓄比例亞太最高
投信：陸股續航力 視振興方案成效
上海博物館長:借展名稱法律爭議無礙交流
金管會：外商保險業調整業務 非看壞台灣
媒體：歐巴馬將爭取逾2000億美元軍費
台生到金門讀大學利多 1年補助1萬4000元
賴幸媛：綜經協定考慮參與式民主廣納意見
孟加拉總理呼籲叛變士兵投降 否則採取行動
金融海嘯令香港進出口創50年最大跌幅
麻生：釣魚台是日本領土 納入美日安保範圍
印度警方證實兩印度人涉及孟買恐怖襲擊事件
涉嫌侵佔台灣等國捐款 馬拉威前總統被訴
首次勞保年金今起入帳 最高月領4萬元
中共正試採基層組織「公推直選」模式
憂心全球衰退日甚 亞股多半下挫
縣議員牽線 兄弟象將成北縣球隊
政府考慮以經濟協議統稱兩岸經濟合作協定
國寶級辯士講古 民眾享受獨特觀影經驗
上海博物館長:故宮展品名不虛傳 學了很多
展望會辦返鄉工讀有成 再推愛的麵包募款
英二月房價年跌近18% 歷來最大跌幅
失業率攀高 人力銀行籲加速民間職缺媒合
IATA：國際航空客貨運需求今年1月再惡化
世界級威士忌調酒師 來台演出調酒專業
孟加拉軍方出動坦克鎮壓兵變
巴勒斯坦敵對派系舉行會談以成立團結政府
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駐荷代表：土航空難受傷台灣乘客平安返台
瑞士與中國簽備忘錄加強環境科技合作
報導指歐巴馬將在預算中預留銀行紓困款
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華爾街日報：美2009年預算赤字為1.75兆美元
利差損惹禍 歐系保險公司面臨撤資壓力
就愛炒飯 英未成年青少女懷孕人數再增
東協十國簽署貨物貿易等六項經濟協定
孟加拉叛變士兵繳械投降 釋放所有人質
美2010年財政預算書出爐 金額3.606兆美元
歐巴馬提首項預算案 金額3兆5520億美元
配合併購行動 摩根大通預計裁員1萬2000人
希拉蕊3月初首次以國務卿身分走訪中東歐洲
歐巴馬預算案超樂觀 預期美國經濟快速復甦
中國威脅加強文物審查管制 佳士得表遺憾
世界高球比洞賽 伍茲2輪落敗出局
改善紐約擁塞交通 彭博再出奇招
百年櫻花古樹開花 雲霧縹緲中綻放
觀光局紐約介紹美台中金三角旅遊行程
「辛普森家庭」將成最長壽美國電視影集
不甩中國 北韓揚言將發射衛星
陳致中選立委？綠委：沒聽過也不可能
立法院長王金平堅持 CECA「先審後簽」
陳水扁羈押抗告有理 高院發回更裁
希拉蕊訪中後 中美國防部年度會晤恢復
中華棒球隊出征 葉志仙：擬好策略爭佳績
綠委：押扁等於把藍綠對抗鎖壓力鍋
中國旅遊局長邵琪偉考察澎湖旅遊環境
臺日交流 茶道文化開場
中美國防部會晤 黃介正：對台軍售只是過場
對岸也愛小白球 台灣球場向大陸客招手
歐巴馬明天將宣布伊拉克撤軍計畫
賴英照晤巴拿馬司法首長 拓展合作與交流
日日是好日 天天好價日
NBA也缺錢 傳將借款1.7億美元度過經濟危機
景氣越低迷 商品附加價值越顯重要 18eighteen PINK 推出專利商品”兩面穿內衣”
傳北韓在飛彈基地安裝雷達追蹤設備
聯合國調查：印度飢餓人口高居世界之首
故宮與上海博物館座談 達成具體執行方案
全國掃蕩槍毒 逮238名通緝犯
鼠兔首各1400萬歐元拍定 中法關係雪上加霜
蔡英文:陳水扁已無羈押必要
孟加拉叛變 近200人被捕
新華社發展視訊業務 網路手機可播放
亂世．慈悲．銳利的鷹眼
民調顯示行政團隊執行力不足 欠缺施政績效 馬總統應成立「救經濟緊急應變小組」凝聚朝野力量
施明德等無罪 被質疑有特殊待遇 法院應建立統一見解 公平對待弱勢抗爭者
推動東台灣產業創新 石資中心創新育成中心27日正式營運
台新銀行、台新保代與新壽合作推出「威利美緣」美元躉繳保單
2009墨爾本美酒美食節 3月7－23日挑釁全球挑剔味蕾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
金融股帶動漲勢 歐股上揚
連續三天走高 世價油價再漲逾2美元
華爾街股市開高走低 三大指數仍收黑
法松鼠銀行巨額虧損 創200年歷史紀錄
民調：法國人認為生小孩能使生活更美好
印度政府降低大寶法王噶瑪巴護衛等級
北部東半部陰短暫雨 中南部多雲到晴
歐巴馬巨額預算案 共和黨批「重返大政府」
美參院同意給予華盛頓特區國會投票權
MSCI季度調整 資金排擠影響有限
台股開盤上漲5.0點 為4523.56點
MLB 表兄弟接送引爭議 A-Rod找到新司機
嗜賭敗家業 浙江商人隕落多
希拉蕊盼兩岸有關台灣國際空間談判有進展
進修第二專長證照 喪禮服務比財經熱門
浙江酒店職前培訓需記清40張警察面孔
雅虎管理階層大換血 財務長離職
夫婦滑雪意外一死 加騎警承認搜救過慢
據報河南姊妹花擔任國慶閱兵女兵方陣領隊
中國政協會期9天 將聚焦金融危機
韓元續貶 新台幣盤初貶破34.9元
中華電信開通南北插天山通訊
查二次金改 特偵組傳前金管會主委龔照勝
上海見習醫生健檢弄破處女膜賠2.2萬人民幣
兩岸綜經協定事前審？政院：加強立院協調
印度國會下院15議員 5年任期未發一言
四方報3月辦越語演唱會 移民移工解鄉愁
兩岸綜經協定立院先審？賴幸媛：依法行政
海峽旅遊盃高爾夫球賽 首度移師台灣舉行
杜拜網賽喬科維奇晉級四強 莫瑞退賽
成龍把紫檀木古建築贈送給新加坡
全球中央雜誌：我七年級 我不是草莓族
大陸左派批溫家寶 分析：警惕左派亢奮症
北京學者：扶持中小企業解決就業問題
總統:兩岸經濟合作架構協議 全球布局之一
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南縣振興產業方案職缺 錄取率可逾10%
第3屆印度台灣工業展 9月清奈登場
柯索伏戰爭罪案 前塞爾維亞總統無罪釋放
2月消費者信心指數48.42點 再創新低
送行者k20聯手 本周上映新片很東洋
15家台商與中國工商銀行簽約貸款逾176億元
扁開庭後心情穩定 中午指明要吃乾飯
金融海嘯帶旺中國大陸保險套銷路
MLB熱身賽 胡金龍3分砲
台股利空不跌 震盪盤堅
美2010年度國防預算微增 粗估未來戰費銳減
搶救高學歷高失業率 臺大辦職場體驗營
房利美去年虧損近600億美元 要求再金援
經建會今公布景氣概況 1月恐再亮藍燈
立院國是論壇 綜經合作協定仍是焦點
3月降雨仍可能偏少 氣象局籲節約用水
爭取商機 台廠商參加日本太陽光電展
星貿工部：金融海嘯嚴重影響出口
外交部：釣魚台是中華民國固有領土
血庫存量不足 中市業者送餐券號召千人捐血
查寶徠豪宅資金 特偵組傳呂泰榮等人說明
雷區變林區 金門獲中央補助推動植樹造林
華映：未向政府申請紓困 僅盼貸款展延
全球領先太陽能項目落戶廣州
兩岸雙向通匯 網路購物錢景看好
百萬美元酬勞 美八胞胎母親獲邀演情色片
攔截北韓飛彈 日本研究啟動飛彈防衛系統
費浩偉喪禮 駐美官員傳達台灣朝野的哀悼
保障寵物及飼主權益 寵物業管理新法出爐
爾必達傳下週宣布結盟 茂德力晶連袂大漲
高市援中港濕地 冬候鳥現蹤跡
台南業者辦捐發票抽金元寶 3個月募20萬張
關心毛巾廠 黃昆輝：要簽CECA須先聽民意
總統定調兩岸經合架構協議 有共識的先簽
成大開辦850門免費課程 無業充電好時機
陽明山花季塞車 加強取締山區道路違停
日首度發現家禽感染高原性H7亞型禽流感病毒
江西男子標新立異取名「趙C」法院判決改名
歐巴馬預算案假設經濟迅速反彈 學者質疑
綠營兩岸協議綁預算？藍營：一碼歸一碼
鎖定愛爾蘭與泰國 外交部積極爭取免簽待遇
突發耳鳴聽力異常 類固醇高壓氧治療獲緩解
高院：羈押扁有諸多可議之處 發回更裁
藍營認同兩岸經合架構協議 綠籲國會參與
浙江杭州發放總值7.65億元旅遊消費券
辜濂松：Q3景氣可望好轉 贊成發二次消費券
亞幣比價效應 新台幣匯率中午貶9分
處處蕭條景象 美國最富裕城市也難倖免
劉揆:若立院不過 兩岸經合架構協議不生效
一人失業全家垮 罕病失業補助計畫來襄助
MLB春訓熱身賽 洋基5比1勝光芒
扯邱毅假髮 黃永田被依強制罪起訴
兩岸經合架構協議 劉揆:談判前赴立院報告
大甲媽3/24抵嘉義 奉天宮將全力接待香客
反開放博弈 人本等社團邀民眾315上街發聲
在北京吃得到台灣高麗菜
30萬人參加有禮走天下抽獎 幸運兒出爐
面對228 吳乃德：真相與和解同等重要
專家:輔導加工提升價值 化解農作盛產危機
總統：兩岸經合架構協議 著眼全球布局
黃奎博將接任外交部研設會主委
兩岸協議先簽後審？蔡英文：傲慢摧毀民主
全國單車挑戰賽明舉行 1300多人參賽
中信銀：銀行風險日增 最高利率難下調
讀賣：美迴避釣魚台爭議 日方要求確認
總統：經合協議非政治性 事前到立院報告
高雄港洲際貨櫃中心臨時拋石碼頭工程完成
全教會促教師增能 推出4大領域免費課程
中縣府徵才活動 1個多小時擠進4000多人
環團抗議北市府移除菸廠老樹 肉身搶救
拾金不昧無人領 2000元歸5學生
台股收盤漲38.59點 為4557.15點
涉妨礙調查 史丹福金融集團投資長被捕
澳洲東南部再遭野火威脅 數千人撤離家園
澳洲反移民主義者韓遜有意角逐地方議會席次
蔡英文：國民黨與馬總統未真心反省228
談及和228家屬互動 馬總統感動哽咽
宜蘭3月1日聯合徵才 500多個職缺等你來
台股開低走高 終場上漲38.59點
中國名酒五糧液捨不得分紅 被批鐵公雞
3月台指期收漲32點 逆價差47.15點
高市節能減碳有成 去年減碳近6萬公噸
中國統計局財政部稅收數據差3600億
大巨蛋移樹爆衝突 北市府：3月要依約交地
高雄民宅之狼落網 疑涉4起民宅性侵案
中市殯儀館新設法醫相驗解剖中心揭牌
南市庇護工場傳管教過當 資方道歉
利多激勵台股強勢 電子觀光撐大盤
肯亞古人類腳印化石顯示與現代人結構近似
3月電子期收漲2.35點 金融期跌0.2點
馬總統將出席228紀念會 高市維安警戒備
MSCI調降權重 台積電尾盤爆量由紅翻黑
台灣高鐵將首度減班 主管將一併減薪
不景氣影響治安 警方辦防搶民眾信以為真
陳重光：盼馬總統守承諾 讓基金會續運作
無獨有偶 跨國追討文物的案件越來越多
中美恢復軍事會談 中方籲美緩和緊張關係
宜縣府明天辦228和平紀念日追思會
總統肯定劉揆魄力 表達力挺立場
台股漲碎步前進 三大法人賣超5.79億
華爾街日報：財政部與花旗達成增加持股協議
交大熱血校友鐵馬長征募款 新竹騎到台南
用運動來復健 醫師教肺病患者愈動愈輕鬆
親密光碟？馬總統：子虛烏有
美國務卿希拉蕊下週訪問中東及歐洲
黃永田扯假髮遭起訴 邱毅：罪有應得
民調:招待旅遊流水席賄選 多數不認為違法
平抑物價 義大利政府打擊不肖廠商
內政部：募兵制啟動後 不會取消現有替代役
農民職訓學網拍 結訓一起上網賣農產
中國兩會期間外省車輛進北京要辦證
未婚小媽媽懷孕20週才產檢 醫生捏把冷汗
北市客家公園暨跨堤平台標案 環團籲暫停
江連福遭台中地院判決當選無效 可上訴
經建會：1月景氣燈號續呈藍燈
土航空難倖存台籍旅客返台 感覺自己很幸運
邵琪偉：澎湖觀光條件好 推廣力道待加強
高縣府稽查縣內光泉乳製品 全數合格
新台幣兌美元貶1角 收34.95元
重旱過後 蘭州暴雪近50年最大
劉揆：擴大公建預算盡量放入再生能源設計
金門排雷 馬山觀測所下月部分時段暫停開放
跨媒體經營 NCC委員擔心言論單一化
社團抗議刪台語認證經費 立委：重複編列
經建會：1月景氣燈號再亮藍燈 連續第5顆
日本1月份工業產值大跌 反映經濟危機加深
大學生響應飢餓30 阿里山體驗飢餓1日農夫
日本百貨業併購 崇光總店賣給大丸
延長緩繳卡債期限?陳沖:會與銀行公會商量
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
單車熱 墾丁悠活渡假村推單車主題旅館
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
狂犬病致死率高 醫師提醒民眾出國要小心
不景氣夫妻易生口角 晚晴籲理性面對問題
家庭扶助 3月起增列單親父親與隔代家庭
NBA 火箭守死詹姆斯 93比74克騎士
傳聞被打後 蕾哈娜墨西哥渡假照片曝光
呂學樟明登記竹市長黨內初選 盼創幸福城市
母女5人有4人得肺癌 病因指向家族遺傳
百大良醫林瑞祥 活到老學到老
1月景氣亮藍燈 經建會：民間信心亟待提振
交通部通過嘉縣溫泉區管理計畫 4/1實施
一中框架下簽兩岸經合協議？劉揆：不會
老師性侵9女學生 南檢求刑15年以上
充電加值條件放寬 每月無薪假2天就符資格
苗縣桐花婚禮 今起募集199對新人
朝日：中國軍方堅持建造航母往遠洋發展
中油：本週國內汽柴油價格不調整
專家指伊朗尚無製造核武器能力
一體成型電腦開創新市場 主機板業競爭加劇
扁家洗錢案 侯西峰下午到特偵組說明
桃縣議會議長曾忠義爭取國民黨內縣長提名
回教國家民眾對蓋達與賓拉登好惡分歧
中華職棒年度賽程出爐 邀馬總統3/28開球
受全球危機衝擊 印度經濟趨緩
索尼總裁4月異動 由董事長史特林格兼任
中油：汽柴油價不調整
我們該有什麼樣的公視？卓新論壇明登場
全國學生舞蹈賽全區決賽 明起基隆登場
達滅芬使用 蘇治芬:農委會通過藥量新規定
法院判決立委當選無效 江連福：將提上訴
大型鰻魚滯銷 漁業署協助促銷及加工收購
江連福當選無效之訴 台中地院判決成立
亞幣競貶 新台幣匯率創 6年多新低
低效藥物醫材退場？健保監委會未決議
拖半年沒付錢 以色列總理幕僚吃霸王餐
印度2009年女子高球決賽 李雯琳獲第4名
大陸台灣觀光考察團考察美人溫泉湯
大考中心同意考生以消費券繳指考報名費
電視廣告分級 將以普遍非普遍級分2時段
紀念228 陳菊盼成立和解委員會
陳致中移居高市 陳菊：計畫前往探視
經部3月研討會 邀反對黨討論經合架構協議
避免遊客再遭燙傷 宜蘭清水地熱池埋了
自強隧道事故高 將改善照明設監視測速器
樂活節能屋高市揭幕 展示節能減碳成果
NBA姚明大顯身手攻下28分 火箭擊潰騎士
工具機汽車零組件業者：不簽CECA沒競爭力
2月還未過完 嘉義地區有4天超過30度
馬總統：相信下半年經濟成長會有轉機
台中慈濟醫院中西醫團隊合力搶救中風患者
星國際旅展空前熱烈 台灣團力拼佳績
員警預付1個月便當錢助人 義行可風
台中育嬰院獲得捐款 蔡雪泥挹注百萬元
音樂系教師組合奏團 創團音樂會免費欣賞
不景氣 高縣無力繳交學雜費國小生增加
總統促談經合協議 塑料公會:樂於提供意見
高雄市疑遭禁錮男童 安置後展歡顏
高院發回更裁 扁辦：地院應重開羈押審理庭
推廣世運滾球運動 高市辦錦標賽暖身
美國防部解除禁令 媒體可拍攝陣亡官兵靈柩
泰國本田高球賽 曾雅妮盧曉晴並列第11
地院判江連福當選無效 簡肇棟：端正選風
中華職棒兄弟象熱身賽 1比4輸給合庫
胡志強4月赴阿布達比 順道尋求商機
景氣燈號破表 不代表景氣觸底不再惡化
連動債受害人抗議 金管會促銀行加速處理
雜誌喻為大提琴女神 瑪雅貝瑟來台獻藝
玉溪農會1代表疑遭軟禁 理監事改選缺席
狄爾萊海灘網賽 費希擊敗史巴迪亞晉八強
民視購物網改版 搶先推出王建民公仔
疑將遭裁員 基市工程師住家跳樓自殺
若能證實為境內族裔 緬甸願承認洛興雅船民
日眾院通過新預算案 眾院改選成政局焦點
大安區立委補選 羅文嘉籲票勿投國民黨
刑事局：中華盈富公司案 繼續偵辦
環保與稅賦是歐巴馬為政府開源兩大法寶
總統認同家屬看法 認為張七郎史料非全貌
劉家昌夫婦主動歸案 遭移民署留置偵訊
高鐵每週將減126班 董事長殷琪不支薪
英駿懋集團去年虧損逾100億英鎊
達爾文200年誕辰紀念 臺大舉辦系列活動
旅星台商：兩岸經合協議可避免台灣邊緣化
北市死亡車禍增加 同1駕駛人肇事7件最高
醫師:婦女腹痛 可能是慢性骨盆肌肉疼痛症
紡織業盼兩岸達共識 對中國東協出口零關稅
涉台專家：猜不透馬總統今天定調的用意
對抗不景氣 調查：6成上班族將少買精品
肺癌化療藥免費供中低收入戶病患使用
台新金增資第三季完成 引進策略投資人有譜
以組閣陷僵局 尼坦雅胡誓言兩週內解決
世運開幕式 陳菊將邀石原慎太郎出席
強化國際合作 工研院將與美商簽約合作
98學測1290考生申請成績複查 近3年最少
曾愷玹出旅遊書 將赴京都賞櫻泡湯
環團抗議大巨蛋預定地不當移樹 爬樹阻擋
對等互惠 泰國國民3/5起享入台免簽證費
228平安演唱會明登場 歌頌新時代和好樂章
赴英免簽證 旅遊業者：效果待時間醞釀
台灣高鐵減班減薪 票價優惠擴大實施
中鋼集團人事大搬風 16名主管調動
總統定調兩岸經合架構協議 北京暫避表態
作家帶路 25條文學之旅路線3月登場
劉家昌：司法已正常 回台說明案情
中美恢復軍事對話 台灣仍是敏感問題
DisplaySearch平面顯示器研討會 4月登場
歐洲三大股市開盤走跌 倫敦下滑0.61%
台東免費午餐排除私校 民代籲應列入
傑森瑪耶茲來台開唱 分享有機飲食心得
金門高職生騎機車撞軍人 1死2傷
大陸學者：兩岸經貿關係正常化比名稱重要
尹啟銘：經濟協議不涉統獨 離統合還很遠
席維斯史特龍預言 好友阿諾將入主白宮
經營不善 SONY換社長 提供新附加價值商品
中國發改委：石油消費對外依存度近50%
228金門是否下半旗？李炷烽：到時就知道
兩岸經合架構協議 王金平:從未說先審後簽
台北101獲頒防火標章認證 持續時尚經營風
照顧弱勢老人 高縣擴大免費裝假牙對象
陳燮君:不怪台灣媒體誤認他是陳蝶衣之子
漁業會談落幕 台日建立漁業爭端通聯機制
劉家昌疑涉背信案 北檢曾訊問劉泰英
約堡預計2012年完成全市無線寬頻網絡
三大銀行保証對東歐地區投資245億歐元
上海博物館長至善園作畫 捨參訪101大樓
第098042期今彩539三星四星彩開獎結果
國際產量減少 預期巴西蔗糖出口將成長
哥倫比亞美籍人質出書 貝丹考角色起爭議
以色列人嗜葡萄酒 卻不懂得品賞
棒球經典賽 公視實況轉播超過30場
尹啟銘：洽簽ECFA 不會開放中國勞工
新加坡今年1月到訪旅客下滑13%
高鐵減班減薪 下一步不排除精簡人力
第098017期大樂透49樂合彩開獎結果
2009世界大學網路排名 台大排名亞洲第二
經合架構協議 經部曾與對岸官員非正式溝通
網路詐騙竹科男 台馬警方合作女嫌到案
金融海嘯 星銀行借貸金額連3個月下滑
兩岸先談關稅協議 台商會長喝采支持
文創圓桌論壇 建議成立專屬國家電視頻道
易楚寰入選台維斯盃網球國手 高縣府表揚
尹啟銘：面板景氣最快第2季緩慢恢復
自救會抗議 金管會：連動債和解約16億元
資深藝人文英生病 蘇俊賓關切
亞幣競貶 新台幣下週面臨35元保衛戰
澳紐兩國與東協簽訂自由貿易協定
大陸旅遊考察團參訪台中市 蕭家旗接待
風獅爺在中國遭搶註商標 金門縣府擬追索
春雨少 石門水庫 3月啟動應變機制減供水
2月平均載客率 高鐵：降到4成以下
東協與澳紐簽訂自貿協定
歐巴馬將履行承諾 在2011年全面撤軍伊拉克
申根公約國評估給予台灣免簽證待遇
文化教授吳明富 用攝影陪慰安婦回憶生命
環保人士爬上老樹抗議 與警方僵持中
大陸萬人遊台灣 商機6億台幣
馬拉威涉貪前總統交保獲釋 非盟籲大選冷靜
板橋市長：施政獲肯定 決爭取參選連任
中華民國日本舞踊協會 明慈善公演
中國國防部要求美國停止對台軍售
今年2月特別熱 高於平均值3度多
228音樂會 馬總統唱阮若打開心內的門窗
經部：面板短期應不會像DRAM產業一樣
兩岸資訊產業技術標準論壇達成23項共識
稽徵機關課稅錯誤 退稅不受5年限制
澎湖消費券抽獎 4歲幸運兒成無人島島主
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高鐵減班 高鐵局：尊重但會了解合理性
亞股漲跌互見 台北東京逆勢上揚
學者：推動兩岸經合協議 應強化論述化疑慮
香港議員議會內激烈行徑惹不滿
第098042期今彩539三星彩四星彩派彩結果
大陸學者籲國務院一舉大幅調降房價
中國農業部：未來需增加產糧面積5千萬畝
美政府助花旗籌資 將轉換250億美元優先股
東協峰會舉行 人權機構預計年底前成立
劉家昌返台歸案 訊後300萬元交保
出口劇降 美國經濟第4季萎縮6.2%
李安獲邀擔任威尼斯影展評審團主席
國會演說奏效 歐巴馬滿意度驟升8%
中共通令 政府機關二年內停建大樓
佳士德拍賣會 兔鼠首買主是華人?
蔡英文:陳水扁已無羈押之必要
預算被刪 本土社團譴責國民黨
知名品牌贊助 籌募癌症基金經費
228中樞紀念移高雄 馬出席抗議聲不斷
AIT證實 釣魚台在美日安保條約範圍內
列陳杰競選總部副主委 謝章捷打退堂鼓
228紀念音樂會 本土歌謠撫慰人心
中國旅遊局長 走小三通回大陸
中市議長 招待低收入學童看長毛象
歐巴馬訪問加拿大前夕 俄軍機逼近遭驅離
麻生：日本經濟復甦需要3年
歐盟將對加薩走廊提供巨額援助
今年諾貝爾和平獎提名 歐巴馬沙柯吉上榜
經濟學人：今年中國沿岸經濟 廣東受創最重
尼坦雅胡：無法與李夫尼共組聯合政府
北縣傳靈車無故起火及女子跳水 狀況不斷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬定2010年8月 結束美在伊拉克戰鬥行動
歐巴馬：將有原則地與伊朗及敘利亞往來
歐巴馬：2011年底駐伊拉克美軍全數撤出
歐巴馬宣布撤軍前 致電布希與伊拉克總理
歐巴馬任命資深外交官希爾擔任駐伊拉克大使
美防長:撤軍伊拉克計畫 歐巴馬聽進軍方建議
新美國駐伊拉克大使希爾專精亞歐事務
美宣布撤軍 伊拉克自認能獨立維護國家安全
市場消息嚴峻衝擊美股 道指跌至12年新低
美國經濟急遽萎縮 2008第4季GDP下滑6.2%
李夫尼再婉拒加入尼坦雅胡政府
3/3起持台灣護照赴英免簽證 需注意相關規定
東北季風影響 北部東半部短暫雨
世界高球比洞賽 麥克羅伊揮走克拉克
攝影師落海未尋獲 北縣靈車起火女子疑跳水
北市清洗隧道車行地下道 駕駛注意安全
怪哉 拍賣網站eBay業績未如預期逆勢成長
孕育航空城 民航局邀歐美專家共擘藍圖
歐巴馬訪加前一天 俄轟炸機曾飛臨加國界
中央社新聞小百科：航空城
一年撥打1萬通911電話騷警 加婦被判刑
機場公司任重道遠 招商是最大挑戰
台民眾訪英免簽證上路 英旅遊局展臂歡迎
中共中央嚴禁機關使用公款宴客送禮出國
LED路燈商機誘人 市場百家爭鳴
民主黨人批評歐巴馬伊拉克撤軍計畫不夠徹底
搶救花旗 美政府持股上看36%
用雙腳體驗 國道6通車馬拉松賽歡迎報名
北市教育局：補習班安檢 年底前抽檢360家
中國衛生部報告顯示慢性疾病增多
吳伯雄：國民黨改善兩岸關係 全世界鬆口氣
2500萬農民就業困難 中共面臨第一大考驗
廢鋼下跌需求不振 下週鋼筋恐降價逾500元
對抗不景氣 蘇州麗致酒店結合曼都SPA
女佣狂襲 馬來西亞雇主死裡逃生縫百針
中國發改委估2009年水泥消費提升6.3%
兩岸標準論壇 明室對比度標準下屆可望完成
上海電梯數量躍居世界各城市首位
日本外相中曾根弘文今訪問中國
住屋節能展示館於高科工館開幕 節電70%
女性成消費主流 「成都女報」3月上市
精神異常衣索比亞男子沾愛滋血寄信給歐巴馬
NBA 紛擾畫下句點 馬布瑞加盟塞爾蒂克
企業匯款案 特偵組傳喚林明成蔡竹雄說明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
重慶未成年犯罪激增 嚴重暴力犯罪逾60%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
自由西藏活動人士：中國公安槍擊一西藏喇嘛
澎湖4歲男童成為無人島主 親朋好友道賀
陸媒：佳士得大股東操作園明園獸首拍賣
3C匯流NB手機廠交鋒 跨界非易事
美議員發表聲明紀念台灣228 列入國會紀錄
GIC換股 成花旗集團第二大股東
中國人大政協兩會下週開幕 北京加強安檢
摳到不行！愛爾蘭廉價航空考慮空中如廁收錢
228紀念日 總統南北將各發表10分鐘感言
出口不景氣 南韓現代汽車部份生產線暫停
228金門縣府改升縣旗 引發議論
誰選台南縣長 陳唐山葉宜津話有玄機
歐巴馬訪加拿大前夕戰機逼近 俄羅斯招認
中樞紀念228 馬總統：加速興建念館
美東科技社團將在紐約舉辦綠色產業研討會
天安門母親向兩會發公開信籲調查六四真相
阿拉斯加航空推出機上免費上網60天測試
杜拜網賽 喬科維奇拍下西蒙 晉級決賽
中國領導人養生之道吃粗糧及少食多餐
加州乾旱危機 州長阿諾宣佈進入緊急狀態
湖北連殺8人嫌犯竟檢舉獄友罪行請求減刑
口蹄疫情走回全打疫苗？ 養豬協會要求拔針
人事經費公共問責 公共電視獨立樑柱
紀念228 台教會號召千人排字勿忘228
第34屆法國凱薩獎 「花落花開」最大贏家
房仲：新成屋倍增 南港房市短線賣壓恐較大
墨西哥國際通訊展 台灣館獲選最佳展館
歐巴馬：美軍無長駐阿富汗計畫
花蓮延平王廟辦祈願科儀 學子參拜求學業
劉兆玄：藉由鼓勵與誘因 推動棒球發展
林義雄：國家資源紀念蔣介石 污辱台灣人民
購車減免稅 北市1月自小客車領牌數增加
不景氣 日申請停工補助員工兩個月增百倍
美匿蹤軍機兄弟檔首度同時部署太平洋地區
紀念228 台中市舉辦植樹活動
專家：零星疫情勿擔心 豬隻應全面拔針
環保人士爬樹抗議 進入第24小時
財政部 3月 3日標售200億元國庫券
農特產銷會高雄登場 邱正雄大採購
藏獨組織稱四川1名藏族僧人自焚抗議
林義雄：陳水扁社會評價已定 不值得談論
深圳高官享受公費按摩 被批是集體腐敗
中國旅遊局長邵琪偉 考察金門旅遊資源
外銀：簽訂兩岸經合協議有助台灣經濟發展
移民署招考分發 131名新血輪加入行列
228追思音樂會 雲林虎尾三姓公廟緬懷烈士
強制汽車責任險保費 3月調降
南韓可懷孕女性1350萬人 連續6年減少
離開白宮回歸平淡 布希夫婦努力開啟新生活
228家屬的遺憾 梅哲源想要認祖歸宗
影帝西恩潘盼「自由大道」能在白宮放映
港府承諾善用資源克服金融海嘯挑戰
劉兆玄：航空城是特別預算指標性計畫
邱正雄：高雄鳳山鐵路地下化106年完工
陳冠希新加坡站台 盼兩年內自己拍電影
馬總統促制訂228紀念館管理條例 解凍預算
推台灣形象 第2屆全民影音創作大賽3/1起跑
景氣差 紐約法拉盛商圈瀰漫度小月
國民黨立委陳杰宣佈 投入黨內彰縣長初選
北市推動廣慈BOT案 可創造2000工作機會
公平會：永林燃脂褲襪廣告不實
上海博物館長參觀孔廟 現場揮筆作畫
石門水庫集水區乾旱 水公司籲珍惜水資源
第34屆法國電影凱撒獎得獎名單
嘉義查獲盜版光碟 發現未上映奧斯卡強片
南縣228紀念會 受難者家屬百餘人參加
貧民百萬富翁未上映 國內盜版橫行
大陸安利員工來台旅遊 首梯3/16抵基隆港
陸客遊離島 邵琪偉：旅遊可以 賭博不行
聯合記者會在即 業界:英特爾可能釋單台積電
時機歹歹 美國報紙編輯人協會取消今年年會
亞洲柔道錦標賽 中華台北目標1銀5銅
ECFA 藍營：若總統與立委溝通可形成共識
228事件62週年 高縣集會紀念
國民黨高雄縣長初選 鍾紹和唯一領表
韓國新科影帝朱鎮模 片商力邀來台
癌末婦人與同居男友醫院完婚 場面感人
披索直直落 墨西哥石油去年大虧70億美元
3/2起新店垃圾週收5日 人力加強資源回收
收紓困贊助豪華舞會 北方信託允諾儘快還錢
立院3/2選舉委員會召委 朝野迄無共識
美國報業再吹熄燈號 150年洛磯山新聞停刊
日外務大臣訪中國 討論經濟危機及北韓問題
加州失業率10.1% 26年來最嚴重
學者：現有228研究偏頗 盼研究與政治脫鉤
阿諾宣佈加州進入乾旱緊急狀態
陸客來台不如預期 兩岸政府努力拼業績
標普調降美保險業信評 股價聞訊重挫
228事件62週年紀念 中縣府舉行追思會
祕魯發現史前有齒巨型海鳥頭骨蓋化石
媒體：俄羅斯成功在哈薩克發射軍用衛星
虎尾三姓公廟緬懷228烈士 廟堂遷建受關切
大陸官方駁斥劉翔退役說
高市228活動 零星抗議和平落幕
全球中央雜誌三月號 帶你一遊素食者天堂
紀念儀式遭干擾 228基金會表遺憾
花蓮市長明宣布參加國民黨花蓮縣長初選
叛亂結束 孟加拉部隊開始搜尋失蹤軍官
10族30餘部落同放狼煙 原住民爭自然主權
劉兆玄：夏天是否會缺水 3月是關鍵
狄爾萊海灘網賽 費希準決賽將出戰查迪
彰化139自行車道 牧場體驗擠牛奶樂趣
對抗不景氣 北市發放食物券救急為先
對抗不景氣 北市POWER教育班培養第二專長
助企業對抗不景氣 北市推動產業強心方案
中國官員據報去年平均受賄人民幣800多萬
有話放心說 高縣大東公園言論廣場啟用
馬公市長蘇崑雄：全力準備迎接博弈
楊家將故事中降龍木現身河南千年古鎮
盜版光碟跨海合作 兩岸犯罪新型態
本週加權指數漲2.71% 汽車類股漲幅最大
證交所：本週上市公司市值為11.63兆元
紀念228 黃金島籲族群團結克服金融風暴
竊車沒油棄路旁 警方比對指紋確認嫌疑人
中國兩會前川渝反右運動受害者上書索賠
NBA 總統球迷觀戰 公牛仍慘敗巫師手下
總統:228國家紀念館將設專案小組 續追真相
湖南今年大學考試考生不得戴手錶入場
林義雄：民進黨過去對228家屬慰問還不足
陳伸賢：希望工業民生用水不缺
紡織創新研發與醫療異業結合 創造倍數商機
美中於北京展開第二天國防部工作性會晤
馬總統追思228 贈受難者家屬台灣野百合
赫斯特集團將推出報章雜誌數位閱讀器
醫師：景氣寒冬 少生病就是賺錢
研究：結合兩種抗生素可以治抗藥性結核病
一改搞笑形象 小炳訴說成長辛酸
中聯辦：香港當務之急是解決經濟困難
企業匯款案 林明成訊後飭回
東協峰會關注人權 但成立機構將兼顧現實
對抗景氣衰退 愛沙尼亞要設虛擬「快樂銀行」
學者建議修法 讓公視獲充足預算
美國防部官員：美中同意恢復高階軍事交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大學生也要紓壓 文化大傳系辦放鬆玩活動
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經典賽首戰對南韓 中華隊全力求勝
加強守備打擊不熄火 中華隊經典賽求勝寶典
經典賽點將 美國多明尼加實力堅強
海巡高縣查緝隊查獲未稅洋菸過期重新包裝
中國通過食品安全法 嚴防三鹿事件重演
景氣差求神問卜增多 香油錢卻變少
跳脫悲情 雲林邀學童紀念228
基隆228追思儀式 張通榮率與會者悼念
陳綺貞騎樓開唱 與歌迷近距離接觸
廢物利用 高市辦創意造型圈圈樂製作教學
北縣走春賞櫻正逢時 粉嫩清雅枝頭點緋紅
北市老人健檢下週起現場預約
國片愛到底衝票房 導演群辦簽票會
中國當局證實藏族僧人自焚抗議
政府新組織若上路 公務員可選自願退離優惠
公視音樂萬萬歲首播 Janet首次展琴藝
經濟部召集 中央旱災應變中心下週一成立
奇異公司為保競爭力減股利 年省90億美元
研究所考生增？補教業者：趨勢不明顯
父母弟妹智能障礙 游心媚努力向學得第一
再遇扔鞋事件 溫家寶：仍先想到國家尊嚴
葛瑪蘭客運將推優惠便利卡 購票85折
大專棒球聯賽 文化大學擊敗北體獲季軍
紀念228 台中市舉辦和平音樂會撫慰人心
金防部14名軍人旅館狂歡吵人遭取締
高雄臨廣園區廢污水處理費調降 年省424萬
港府：馬術場地已交還無法借給廣州辦亞運
布農族揹工期末測驗 負重30公斤攀登南二段
緬甸柬埔寨阻活躍人士與會 東協峰會生風波
西線考察團訪南投 縣府推區域性深度旅遊
新加坡旅展 台灣套裝行程大受歡迎
台中水湳經貿園區 場館將進行國際競圖
通用汽車歐洲公司：歐寶需要33億歐元金援
直排輪場植栽遭抗議 高市府:平等共用公設
為經典賽兩場熱身賽準備 中華隊東京練球
桃竹苗一期作陸續插秧 農糧署:注意水情
大甲媽祖國際觀光文化節 鎮瀾宮熱鬧開鑼
蔡英文：國民黨應公開資料庫228史料
美中同意恢復軍事交流 美對台軍售計畫不變
行善團台東伸援手 老夫妻鐵皮屋換新
設計骨牌方城戰 淡大獲多米諾骨牌賽冠軍
顧客不適引發恐慌 英國知名肥鴨餐廳暫歇業
東協峰會開幕 泰總理：增強與對話夥伴關係
畫作在台參展 上博館長陳燮君低調參觀
金項鍊遭偷 銀樓老闆娘巧遇女賊扭送法辦
周柏雅競選總部明成立 呂游蘇蔡謝均出席
悲情城市20週年 侯孝賢盼228真相早日還原
泰國本田高球賽 盧曉晴213桿並列第8
NBA 詹姆士重振雄風 騎士強拔馬刺
廣州新法：租屋給危險分子最高重罰50萬元
阿里山公路山坡地火警 已獲控制
經典賽熱身賽 中國2比9輸給日巨人
溫家寶回應馬總統：兩岸應協商經合機制
海旅會成員訪東海岸 讚嘆太平洋美景
SBL三分球大賽 吳永仁21分奪冠
愛爾蘭最大宗銀行劫案 警方逮捕7嫌犯
劉家昌拜會胡志強夫婦 吃火鍋敘舊
228沒降半旗升縣旗 李炷烽:盼中央重視金門
百廢待舉 辛巴威仍花25萬美元為總統做壽
景氣差 兩岸三地赴菲遊客1月逆向激增
工作難找 中國大學生為求職整容者增多
逆勢操作 美國新聞日報擬向網站讀者收費
金門士兵吸毒？國防部：如涉不法絕不寬貸
辛官僚機構臃腫 壓力團體憂國際援助款用罄
溫家寶：隨時準備推出有力措施因應危機
反貪腐 溫家寶：準備公開官員財產收入
神舟飛船降落地發現新油田 儲量1億噸
預期國會阻撓 歐巴馬誓言為預算案奮鬥
經典賽前熱身 日隊首嚐敗績2比7敗給西武
北京重量級仲裁專家來台 講授台商權益保護
馬總統：面對228歷史 就事論事
SBL全明星賽 紅隊勝出 何守正獲MVP
木柵捷運高架軌1女子墜落 送醫治療觀察
大專棒球聯賽 體大桃園校區逆轉勝奪冠
東協同意 放寬宏觀經濟政策以對抗金融危機
石萬金馬拉松開跑 6000人寒風細雨競技
戒毒成功專線啟動 王清峰視察毒害防制中心
佳士德拍賣會 兔鼠首買主是華人?
中共通令 政府機關二年內停建大樓
送往迎來 北京故宮院長中午抵台
吳伯雄:政府將協助海外台灣人學校
澎湖沙港國小學生美展 強調藝術扎根
走出勞資爭議 高雄圓山聯誼會重新營業
總統：水患要防範 省水更要宣導
蔡英文:馬總統錯把責任當善意
新台幣上週貶0.41% 本週測試35元關卡
小西門模範廁為金門縣定古蹟
呂秀蓮：玉山電報7月1日出刊
嘉市籌建眷村博物館 總統：國防部妥為規劃
玉山園區近山祭 重啟入園登山活動
劉揆：努力拚經濟 有萬全政策因應挑戰
馬英九：台灣高齡化問題並不嚴重 免驚
劉兆玄：台灣經濟不易被打倒
北京故宮院長鄭欣淼抵台訪問
紐約紀念228 許添財是否選北市長反成話題
食物券3日前發636戶 郝龍斌：核發無上限
交大台南校區奇美樓上樑 師生9月進駐
高市租賃腳踏車啟用 會員信用卡可租用
街長宿舍成鹿港鎮史館 歷史建築利用新方向
周柏雅成立競選總部 蔡呂游蘇到場加油
蕭萬長苑裡為陳鑾英站台 場外民眾拉布條
兩岸旅行社聯誼會 遊賞阿里山之美
市府移植松菸最後老樟樹 環團：違法亂紀
兩岸故宮院長：兩院合作將不只加倍效益
總統府：總統持續努力促進族群和解
響應澳洲清潔日 台灣同鄉捲袖淨山
地球不只一顆？喀卜勒太空望遠鏡找答案
捷運新文化 高捷中央公園站設熱舞空間
東協峰會落幕 各國呼籲聯手打擊金融危機
許峰源靠努力創造不平凡人生
陸委會:江陳會第三回合4議題 無CECA
高市議員吳益政玩攝影 製成月曆搶手
台灣推動兩岸經濟合作協議 東協公開歡迎
何明德行善團助重建2吊橋 中寮廣福村感恩
談台灣NGO 褚士瑩：應不避諱商業化經營
石萬金馬拉松 日本公務員佐伯力稱霸
經典賽中華隊明對巨人熱身賽李振昌先發
公督盟公布立委評鑑 蔡錦隆排名大躍進
旅英僑界舉辦紀念228音樂會
假裝戒毒者 王清峰桃園視察戒毒專線
王清峰訪基市 視察毒品防制中心
東協新會歌曝光 唱出區域團結新夢想
亞太電腦網路安全事件年度會議 高雄召開
簽訂ECFA 蔡英文：需受國會監督及公投
研考會40周年慶 馬:研考會主委出路都很好
北市自行車租借 3/11免費試營運1個月
聯電榮譽副董宣明智女婿車禍 傷重不治
貧民百萬富翁童星拒絕受訪 父親怒摑耳光
波克夏淨利縮水62% 巴菲特坦承投資失誤
世界高球比洞賽 麥克羅伊晉8強 米克森出局
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際能源總署：4年後恐爆發更嚴重經濟危機
阿富汗總統下令在4月前前舉行總統大選
中日淡化領土爭執 警告北韓勿威脅地區和平
阿巴斯堅持領導加薩重建工作
角逐美聯邦眾議員補選 趙美心洛杉磯起跑
景氣慘 德國福斯汽車將裁減全部臨時員工
北東台灣週日有雨 中南部天氣好
白宮：堪薩斯州長將獲提名為衛生部長
推廣權證商品 證交所辦主題展
利差縮水放款業務停滯 銀行業面臨重大考驗
書法家楊家麟將重現書寫大中至正實況
杜拜網賽 喬科維奇今年首冠到手
邵琪偉：考慮開放更多遊客到台灣離島旅遊
狄爾萊海灘網賽 庫妮可娃表弟晉決賽
第4屆客家新聞獎 4月起徵件
提升台灣品牌價值 品牌學院學習中心明掛牌
溫家寶：政府需要問政於民
大陸銀行建議以互保金池模式為台商融資
兩岸需達某種相處方式 東協：才會與台交往
中國向英國購買20架勞斯萊斯飛機引擎
新聞局辦全民影音大賽 駐美單位鼓勵參加
第3屆台灣公益新聞金輪獎 20日起報名
金融海嘯下廣州教師徵婚激增3倍
MLB 胡金龍熱身賽再登場 跑回1分
中國法學專家籲特赦
中山高后里收費站恢復收費
綠營爭4席召委 藍營籲先釋議事和諧誠意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
江逸子國畫塑像作品展 2日中正紀念堂開展
不敵壓力 亞馬遜修改Kindle 2電子書朗讀功能
福建試行台籍消費者申訴綠色通道
高市民進黨黨員數遽減 國民黨持平
周功鑫：故宮與上海博物館已建立實質交流
傳中國將提高勞動密集產品出口退稅率
溫家寶搭網路熱 上網談遭丟鞋抗議與經濟
傳北京擬成立第2家中投公司
內政部：身障人數104萬人 男多於女
中市禮節月向下扎根 培養小學生禮貌
美雙子宮婦女產雙胞胎 母女均安
南韓駁斥北韓 指美軍未在軍事分界線挑釁
外交部：藉兩岸和緩 積極洽談與東協合作
公督盟下午公布立委評鑑 不列敬陪末座名單
癌症放射治療收費混亂 民眾傻眼
拓展國際視野 高雄第一科大學生赴德學習
飆車族橫行 高市警包抄逮24人
看歐巴馬國會演說 美多數民眾表示更有信心
台北孔廟春祭 學運籤出好籤
傳美政府放寬AIG紓困條款 雙方將敲定協議
美國：對釣魚台島立場未變 不會選邊站
要保人非被保險人死亡 保單價值應併入遺產
開辦經營課程 餐飲連鎖店與台師大產學合作
春到 百貨牽引國際品牌與藝術展塑新氣象
金融研訓院免費專業培訓課程 預定4月開課
兒照法草案將送審 藍營立委憂師資適任
遭扁批太軟弱？ 蔡英文：該堅持的都會堅持
蔡英文：馬總統應讓社會和諧 減少社會對立
肯定ECFA 蔡英文:不知溫家寶回應基礎為何
提名何人參選北縣長？ 蔡蘇都不鬆口
廖錦祥：政府應協助光電業培養人才
苗栗立委補選 蕭副總統為陳鑾英站台
民進黨誰選台南縣長 李俊毅：近日開協調會
墨西哥網球公開賽 大威廉絲女單封后
華裔導演徐展發電視作品 再奪美神盾獎
扁案續審 3至5日將陸續傳訊扁珍馬林
香港尋求與中台星馬合作擴大華語電影市場
癌症醫療利益高 醫師本位主義搶病人
李明博籲北韓放棄核武 召開兩韓會談
觀光飯店住房率驟降 餐飲降價搶客源
新增近萬人財產申報 監院明起接受查閱
港大研發天花疫苗可對抗H5N1禽流感病毒
花蓮殺姊命案 李姓嫌疑人澎湖落網
不讓字典定義興趣 風箏創作家玩出一片天
綠營爭召委 朝野關係埋變數
竹市十八尖山賞花月開幕 7大景區爭豔
美議員推大麻合法 抽稅紓緩龐大赤字
滿足竹科用水 寶山淨水場每天將增34萬噸
黃金週線收黑 金價仍維持高檔盤整
圓明園獸首拍賣買主很可能是亞洲人
形塑故宮瑰寶大道 自強隧道將現蟠龍翔鳳
臺大職場體驗營開跑 PayEasy打頭陣
嘉義地區校園企業徵才系列活動 2日開跑
高孔廉:處理台商經貿糾紛 仲裁較為理想
自強隧道東線3月中施工 夜間擬封隧道
島嶼陸續消失 印度呼籲重視氣候暖化問題
訴訟策略焦土化 法界認不利扁停押
巴勒斯坦建國 尼坦雅胡與希拉蕊不同調
雲南蘭坪縣不明疾病 10人發病1人死
新案成交量下滑 以色列1月房市疲弱
收費高 北京幼兒入托兒所比率低
嫦娥一號衛星成功撞擊月球
中油明起降價 桶裝瓦斯每桶約降20元
謝明鑫出任華泰商銀總經理
物美價廉 菲籍教師在美國受歡迎
UBA女一級爆冷 佛光首度闖進4強
NBA 公牛熱火同演逆轉秀
中央氣象局氣象報告
國民黨嘉義縣長初選登記 翁重鈞唯一領表
呂秀蓮籲對新核能能源有新選擇和新思維
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中山高后里收費站恢復收費
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新書搶先知 國圖每日預告書訊告訴你
丙等考績大增？ 銓敘部：這是不妥說法
高雄旗津海域傳溺水打撈送醫急救
葉雙瑜訪金門 首位踏進縣府的中國副省長
中縣快樂消費千元發票摸彩 13日第2次抽獎
江宜樺：組織精簡 公務員約減2000人
爭取樂生院為世界文化遺產 尋求國際支持
公督盟列待觀察名單 藍綠上榜立委皆不認同
去年第4季 以色列失業率三年來首度攀升
台北雍正大展 北京故宮出借37件文物
LPGA泰國本田高球賽 曾雅妮並列第7收場
協助搶救失業 中市文化基金會免費教電腦
霧峰桐林森林區4條步道 保留原始森林風貌
因應金融風暴 總統：思考略轉為內需導向
廣州3千多名老人搶辦免費遺囑公證
大陸善意回應經合協議 王郁琦：好的訊息
第3次江陳會 MOU兩岸版本差異牽涉經濟利益
人獸衝突與濫獵 印度八週死亡69隻野豹
中西藥併用 當心血壓血糖降過頭
亞化：明將向證交所陳情回復正常交易
選高雄市長？陳其邁：做好黨務工作為先
國民黨：去年修廉能條款 即確認不溯既往
放寬排黑立場 蔡英文：國民黨重回不堪年代
廣東韶關巴士墜崖 4死逾30傷
世界高球比洞賽 奧格維與凱西出線對決爭冠
經部擬妥兩岸經合協議說帖 強調洽簽必要性
經部：架構與早期收穫 兩岸經合協議主內容
機場加裝電腦斷層掃描儀 行李檢查更嚴格
類風濕性關節炎病友發聲 盼放寬健保給付
經部說帖：兩岸簽經合協議 台GDP增3.3%
降雨量不足 以色列也陷缺水危機
香港9萬6千人患青光眼
里程縮短降票價？台鐵局：重測後將調票價
日棒球專家期待中華隊球員具自信發揮實力
訪美在即 布朗盼與美達成全球經濟新協議
毒奶事件銷毀產品廠商 將可申請退關稅
印度消費者注重衣褲時尚 不講究鞋子
電子菸可助戒菸？ 董氏：癮君子別當冤大頭
中國明年發射天宮一號飛行器 測試太空連結
UBA 台師大狂勝高師大 晉4強
東協國家領袖反對保護主義 抑制新壁壘
兩身障者遊旗津溺水 心路基金會遺憾難過
海峽兩岸旅行業者聯誼會抵達嘉義市
東協領袖促緬甸邁向民主 但無人提翁山蘇姬
鄭欣淼：台北故宮保護文物作法值得學習
香港13車連環撞 至少18人傷
公督盟微調立委評鑑方式 盼化解猜疑
英調查：每日親吻常說我愛你 婚姻永保鮮
立委質疑扁詐領禮遇金 總統府明了解
立委補選 周柏雅成立總部蔣乃辛騎鐵馬拜票
雖敗猶榮 高球小將麥克羅伊前途看好
高捷鳳山國中站玻璃碎裂 警找到BB彈偵辦
馬總統訪嘉義 大陸遊客熱情包圍合影
兩岸仲裁單位視訊處理台商投資糾紛
松山菸廠抗議被逮捕 溫炳原遭限制住居
共同社：日皇明仁夫婦安排今夏走訪珍珠港
東協經濟朝向整合 台灣參與區域整合急迫
經典賽熱身 日本隊延長賽2-1險勝巨人
狄爾萊海灘網賽 庫妮可娃表弟與費希爭冠
養殖場爆禽流感疫情 日強調非H5N1病毒肇禍
緬柬等公民參與挫敗 東協人權機構形成艱辛
歐盟領袖舉行經濟危機高峰會 竭力克服歧見
新版米其林美食指南即將出刊 全球名廚難熬
MLB桑塔納左肘傷未癒 何時出賽尚未知
全球暖化 恐造成南亞降雨大減
希拉蕊抵埃及 參加援助加薩重建會議
北市旅社暗夜惡火 5人慘死
清理銀行不良資產架構 歐盟達成協議
「瑪蒂入獄」 蟬聯北美票房冠軍
東歐國家經濟重創 歐盟不會袖手不管
歐麥特力挺 以色列增編204億強化國防
甘地遺物拍賣掀波 拍賣商將照常舉行
狄爾萊海灘網賽 費希突破頭號種子魔咒稱霸
拍創意廣告關懷流浪犬 志工不惜關狗籠
2009台北國際專業展起跑 工具機展盛大揭幕
世界高球比洞賽 澳洲名將奧格維再度奪冠
北市旅社火災7死1重傷 近年最嚴重災情
「兩會」召開前夕 有人對溫家寶提出批評
紐約時報：美中將恢復高層軍事對話
首座腳踏車租賃系統 高雄市啟用
不畏景氣寒冬 屏東寵物店逆勢成長
台南運河開鑿近90年 首見鯨鯊闖進
報復獸首拍賣 傳中國取消空巴150架訂單
全球投資減3成 中國引進外資困難
滾石洪水沖刷 長枝竹奇蹟屹立河床3年
歐盟否決東歐紓困案 反對貿易保護主義
專家：大陸仲裁法部分規定不符合客觀形勢
司法程序是亂源? 王清峰:只是過客不便評論
麗景酒店推『1000元線上訂房優惠
高科技設備前瞻計畫說明會
北韓與聯合國司令部軍事會談 6年來首次
總統:拓展外銷擴大內需 台灣仍可昂首邁步
老舊旅社火警7死1傷 台北市長指示徹查
呂國華辦妥黨內提名登記 爭取宜縣長連任
MLB 澄清禁藥疑雲 A-Rod接受大聯盟調查
王清峰拜會胡志強 攜手宣傳戒毒專線
父親肝昏迷 孝子盧志軒捐肝救父
勞委會擴大勞工訴訟扶助 提供法律諮詢
體委會刪世運經費 高雄市府爭取恢復
綠營籲總統實現政見 失業給付延為1年
北市15年最嚴重火警 消防局說明搶救情形
排黑條款改四次 綠營譏無反省能力
國民黨嘉義市長初選登記 黃敏惠爭取連任
李朝卿登記南投縣長初選 陳志彬自行參選
總統：結合政府民間力量 共度經濟難關
完成初選登記 李朝卿：會與2陳協調溝通
馬雅柯巴高球賽 威爾森生涯PGA第二冠落袋
國防部長台東傾聽民意 縣議員發言後腦中風
鼠兔首買主 蔡銘超在北京露面
緋聞錄音帶事件 謝長廷：擬控告李濤夫婦
英對台免簽 歐洲國家可能跟進
立院召委 民進黨只"撿到"1席
《本週主題》天、地、人 既矛盾又和諧的永恆對話
兔鼠首拍賣是否成交 尚屬未知數
母改嫁所得計入 低收入遭取消無力繳學費
立院成立兩岸小組 總統府不同調
第十九屆「期貨研究論壇」(APFRS)3月2日於台北隆重舉行
中衛出差浮濫? 經濟部:大多數是企業委託
證交所聯合七家券商舉辦「權證主題展」 目標年底市值比重提高至2.5%
中國人「設局」 園明圓獸首拍賣等同流拍
美國懷疑伊朗已有足夠核燃料製造核彈
歐巴馬選定堪薩斯州長塞比留斯出任衛生部長
4月5日布拉格歐美峰會 歐巴馬會晤歐盟領袖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國務院：美撥款9億美元 援助巴勒斯坦
無畏不景氣 阿聯酋航空照常增班
小轎車走私大駱駝 以境貝杜因族人有本事
危機難平 以色列紡織商在約旦惡性倒閉
美國記者在伊朗遭拘留 2月初起失聯
和平金門 中正紀念堂展出百位畫家創作
鋒面接連影響 北部東部天氣不穩定
新一波紓困 傳AIG將獲美政府注資300億美元
金援東歐未獲共識 歐盟將個案協助艱困國家
台股開盤下跌28.88點 為4528.27點
不景氣救弱勢 北市社會局加碼釋出代賑工
歐盟領袖：可考慮加速加入歐元區流程
中國兩會本週北京登場 媒體聚焦「六五二一」
官司纏身 傳以總理將因非法收受獻金遭訴
嘉義2水庫民生供水可撐到5月
韓元重貶 新台幣盤初貶破35.1元
海釣未歸 兩NFL球員傳佛羅里達外海失聯
「錢」景暗淡 赴英淘金東歐勞工掀返鄉潮
中油生技文大合作 失業潮下開創就業機會
中國今年投資預算逾3兆 將提交人大審議
高雄中船郵局更名為高雄台船郵局
北韓和聯軍司令部在板門店會談
孟加拉將派遣部隊搜捕1000名叛變士兵
國稅局展開移轉訂價案件選案查核
劉翔再度缺席中國大陸「兩會」引起爭議
傳中國討論人民幣8兆元刺激經濟計畫
東京食品展明開幕 南縣農特產搶商機
金融股領跌 台股再破4500點
西班牙殘障運動員抵南極 傳為全球首度壯舉
廣東佛山將發放10萬張旅遊券刺激旅遊
澳洲南部再傳鯨魚擱淺 官員居民急搶救
特偵組查企業匯款案 傳喚2證人到案
金門縣政府短期工正取200名 3日上工
共軍人大代表提案涉國防和軍隊建設等議題
美經濟衰退嚴重 專家憂心復甦拖到明年後
中國大陸「精子荒」漸演變成社會問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
荔枝癭蚋現蹤 台中農改場籲果農防範
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
「阿拉」在馬國是伊斯蘭教徒專屬名詞
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美國研究：躁鬱症者渴求名利
國防部：彭孟緝未入祀忠烈祠
美學者：經濟危機凸顯亞洲地緣政治重要性
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證交所力推權證市場 今年市占目標2.5%
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台中縣民宅火警 警消救出受困老翁
工程會:公共工程經費估價系統供免費下載
雪中送炭 經部工業區6月底前調降1個百分點
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死狀恐怖 日本回收廠紙磚發現工人屍體
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經濟衝擊 星旅展銷售額與參觀人數下滑
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立院委員會選召委 國民黨15席民進黨1席
利差損陰霾籠罩 壽險股全面重挫
深圳設立衛星基地 每年造微小衛星4至5顆
中華郵政擬修法 承作10萬元以下小額放款
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科學家研製出不易癌化的人類萬能細胞
新台幣中午重貶2.34角 匯價返1987年初水準
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機場消防隊徵才 5日截止報名
華南金：董座林明成捐款無不法
UN婦女地位委員會年會明登場 台灣團與會
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2月失業給付11萬件 王如玄:在因應範圍內
吉林人大副主任米鳳君嫖娼受賄被查辦
壽險業陷入完美風暴 瑞信證降金融股評等
快閃記憶體大廠Spansion聲請破產保護
扁詐領禮遇金？扁辦:絕無支用於寶徠租賃
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淡大加值充電計畫 不景氣人生再出發
台股收盤跌131.32點 為4425.83點
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樹上抗議27小時 溫炳原：聽到老樹哭聲
傳總公司獲美政府注資 美國人壽:尚無訊息
台股開低走低 收盤下跌131.32點
世界高球比洞賽奪冠 奧格維竄升至世界第4
配合海軍環島航訓開放參觀 高港辦反貪宣導
UBA 體大台中擊敗體大桃園
專案管理師協會籲政府重用相關人才改善失業
綠營未獲4席召委 指國民黨犧牲朝野和諧
3月台指期收跌181點 逆價差94.83點
媒改團體:健全媒體環境 國家業者公民共管
青年國際參與行動計畫 青輔會擴大徵求
船舶出口大增 韓2月貿易順差近33億美元
3月電子期收跌5.5點 金融期跌34.2點
金融跌幅擴大加台幣重貶 台股跌破月線
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參訪佛光山 海峽兩岸旅行業成員拍照留念
澎湖博弈說明會 城鄉認知差異大
聽障奧運將屆 選手環島盼獲支持
就服中心：中高齡放下主觀意識 有助謀職
幼童口唇皰疹口腔潰爛無法進食 誤為腸病毒
奧斯卡加持 日片送行者在台票房佳
屏東萬丹泥火山噴發 苦瓜園遭殃
旅社火警 北市:丁文湧是列冊獨居榮民
宜蘭龜山島開放登島觀光 受理申請
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中華搶救流失海外文物基金專促文物返中國
中國投資人民幣千億元開發黃河三角洲
2009愛在林內看紫蝶 蝶蝶相扣現蝶道
梭狀桿菌運作方式破解 研製藥物開啟新途徑
台股大跌131點 三大法人賣超131億
北京一市民印製「08憲章」T恤遭警傳喚
印度每年10萬6000名女性被火活活燒死
台中關稅局查獲64噸疑似事業廢棄物
望遠鏡眺望遊客下車 竊嫌伺機偷車中財物
傳曾慶紅向軍方誣貶胡溫江 受到處分
鯨鯊誤闖台南運河 漁網捕獲引導出外海
環快新莊越堤道路動工 紓解大漢橋附近交通
圓明園獸首中國買家現身 聲稱「款不能付」
歐洲慰安婦 德國展出集中營性奴隸故事
南韓1月工業生產遽減25.6% 降幅創記錄
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駐韓表現好 王仁德和賴金城獲贈感謝牌
韓專欄作家盛讚中華民國外交官表現出色
加拿大總理：光靠駐軍不會打贏阿富汗戰爭
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景氣寒冬衝擊就學 中山大學憂心未完全浮現
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劉北憲、章新新擔任中新社社長、總編輯
赤棉要角受審 辯護律師尋求柬埔寨領袖證辭
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中衛中心浮報出國費？工業局：初查無弊端
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飛索破產 南茂：提列7300萬美元呆帳損失
府:扁辦申請事務費 看不出扁住所相關支出
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陳金鋒復原良好 可望趕上職棒開幕戰
外交部：英國民眾免簽證來台 可停留6個月
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