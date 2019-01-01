漢
En
News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
達賴喇嘛手臂疼痛 入院檢查病因不明
英降18年來最大雪 交通癱瘓學校停課
大赦台商 台商：回台投資要看環境
議員質疑補製獎座偷料 北市教育局否認
國營事業人事 學者：仍需適才適所
第098023期今彩539三星彩四星彩開獎
第098010期威力彩開獎結果
利比亞領袖格達費獲選非洲聯盟新任主席
阿富汗自殺炸彈客混入警察部隊 炸死19人
登日本圍棋王座 張栩成四冠青年棋士
倫敦希斯羅機場客機滑出跑道 無人受傷
超級盃大賽轉播遭色情短片中斷 原因不明
溫家寶：中國將迅即組織採購團赴歐採購
溫家寶：採緊急協調行動避免全球經濟災難
利比亞領袖格達費當選非洲聯盟主席
楊天嘯4度駐防金門 創造軍民雙贏
中油董座人事案 經長：盼2月底前有結果
奪權上台容易 尼泊爾總理難改傳統社會惡習
北韓重申維持核彈 除非美國威脅消失
翁山蘇姬：緬甸釋放政治犯潘基文才應來訪
專家：台商應思考兩岸分工回台投資
西歐近20年來最大降雪 陸空交通混亂
美股下挫及更多利空出籠 亞股大多下跌
中油台電組織再造 經長強調品牌形象塑造
以色列揚言繼續攻擊加薩
林鎮夷勤跑基層 升任參謀總長眾望所歸
味全嬰幼兒奶粉傳污染 雲縣衛生局採樣化驗
第098023期今彩539頭獎 1注中獎
第098010期威力彩派彩結果 頭獎摃龜
視哈利波特為撒旦 奧神父受教宗擢升引爭議
央行：去年退票金額比率0.66% 6年來新高
茂德案 經長：願向聯貸銀行出具支持信函
全球經濟危機 菲今年可能有80萬人失去工作
高階將領異動 帥化民：名單顯示延續慣例
世界貿易組織：去年全球貿易成長降至4%
大赦台商 杭州台商會長：德政
河北3500萬畝土地乾旱
溫家寶：反對保護主義 將派團到歐洲採購
歐洲領袖二月集會 為四月G20高峰會做準備
中國科學家成功獲得人類體細胞複製胚胎
員工過勞自殺 日本法院判僱主賠1億日圓
溫家寶劍橋大學演說 抗議者擲鞋
溫家寶訪英遭擲鞋抗議 宣稱無礙中英邦誼
劍橋大學演說 溫家寶慘遭鞋襲
以總統重申 追求和平刻不容緩
錙銖必較 法:詳計政治人物發言時間
冰島新總理公開要求央行三理事立即辭職
民意不耐中東和平方案無進展 李夫尼仍力推
陳幸妤紐約應考 怒責媒體緊追不捨
加州前州長布朗捲土重來 將角逐下屆州長
朝鮮局勢突變 北韓準備試射洲際飛彈?
丟鞋成抗議模式 各國安檢頭痛
台灣協助薩爾瓦多地震災民重建家園
霍德司法部長任命案 美參議院過關
侵權產品在穗上架 真正瑞士糖是假貨
扁家洗錢案 蔡銘杰蔡銘哲兄弟認罪
上班族每天盯電腦 醫師：小心眼皮黏眼球
大赦台商 具吸引大型投資回流效果
使用消費券參加「多羅滿賞鯨」行程
2/3~2/16遠企購物中心 美國設計師品牌BCBG特賣會 全面2.5折
致靚認罪協商 扁珍律師紛打退堂鼓
2009新光關係機構新春團拜
2009高雄燈會藝術節-金典慶元宵
國立臺灣大學成為首個亞太區「CUDA卓越研究中心」
台中福華新春回饋 美樂琪百匯免費優惠
溫德珍鑽蛋糕–超越海枯石爛的璀璨
傳北韓正準備試射大浦洞2號導彈
馬總統參拜指南宮 祈求金融風暴早日平息
茂德提自救計劃 台銀願貸50億
蔡銘杰提認罪協商 盼留1人打理蔡家事務
新任陸軍司令楊天嘯：全力做好募兵制工作
聖露西亞獨立紀念 賴英照任特使
高階將領異動 馬首次拔擢四星上將
台灣小朋友上海參加學習營
美商務部長人選 歐巴馬明提名共和黨員葛瑞格
金融風暴籠罩全球 IMF欲加倍借貸資源
江丙坤：第三次江陳會將達成四項共識
兩岸關係改善 馬總統說台灣主權更穩固
海基會:台商轉進大陸內銷市場 應定位精確
IMF：中國今年經濟成長挑戰8%
確保金融體系穩定 日央行將大舉購買銀行股
八胞胎火紅 單親媽媽邀約不斷
味全奶粉傳污染 衛生局2度斗六廠採樣
疑共諜案 陳品仁羈押抗告駁回
超級盃大賽 近億美國人 觀看
IMF：亞洲經濟可見迅速復甦
伊朗國家電視台：伊朗發射第一枚自製衛星
新華社子報:中國開始注重國家公關戰略
群牛行情翻身 台北奔牛節郝龍斌參一角
男子鬼迷心竅 偽造連方瑀本票遭判2年
農委會釋4000工作機會 最快3月上路
聖嚴法師圓寂 享壽80歲
台大醫院：聖嚴 臨終前辦出院
部長級高官貪瀆數十億?中投抗議扁律師指控
王貞治訪台灣藝術界 贈簽名球紀念
幸福的魔法繪本 台北國際書展先睹為快
復華投信資助清寒學生 發起《雪球─巴菲特傳》義賣
申請電子帳單 台灣大請喝星巴克咖啡
易遊網年後旅遊全面下殺半價
中華電信與法鼓山共同舉辦【一手握滿了暖意】手機簡訊徵文
遠傳「賓賓有禮」吃喝玩樂迎新年 免費送優惠券A好康
浪漫情人節 台北福華飯店推燭光美宴
台北國賓迎元宵 應景推出酥軟香Q現炸元宵
聖嚴法師圓寂 佛門四大派齊追思
民進黨勸進湯火聖 競選南投縣長
2月4日世界癌症日 台灣癌症基金會與元大文教基金會籲胖兒「我愛健康童年」
迎接西洋情人節 「璀璨鑽石」、「甜蜜蜜」刮刮樂為愛情加溫
甜蜜雙人行好事成雙 Crocs2/2-2/15推出「甜蜜雙人套餐」
聖嚴法師病逝 民進黨：不捨
聖嚴法師病逝 劉揆：風範長存人世
情人節搞創意！統一、橙果攜手打造cupcake傳情密碼
鹿兒島銀行鹿兒島岩崎集團登台 2/3-2/15city’super鹿兒島物產展
佛法如暮鼓晨鐘 法鼓山弘法國際祈願和平
總統悼念聖嚴 感謝給予台灣社會正面影響
聖嚴法師圓寂 遺言不辦喪事只辦佛事
不捨聖嚴法師 心道法師發動信眾同心念佛
聖嚴法師病逝 蕭副總統難過到說不出話
提倡身心靈環保 聖嚴崇尚自然精神長存
聖嚴法師圓寂 4日凌晨移靈供信眾瞻仰
保護主義抬頭 各國政府訴諸「購買國貨」
抗議外國工人 英國持續出現罷工行動
大雪為患 英經濟每日損失12億英鎊
辛巴威將貨幣面額去掉12個零 1兆元僅值1元
美去年12月個人收入和消費支出均萎縮
中國和法國失業率大幅攀升
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄羅斯經濟成長趨緩 2008年成長5.6%
以色列空襲加薩 巴勒斯坦人1死4傷
難民事務官員在巴國遭綁架 聯合國震驚
法國總理宣布具體振興經濟計畫
投資人憂心企業獲利 歐股收黑
美參院開始審議歐巴馬所提經濟振興案
經濟數據好壞參半 美股漲跌互見
能源需求疲軟 紐約油價徘徊在40美元上下
德總理邀國際組織與歐洲領袖 對抗金融危機
德國會議長籲中國釋放劉曉波
德斯圖加特中文學校慶新春 場面盛大熱烈
去年英商業房地產慘跌27% 歷年最大年跌幅
金門馬祖清晨濃霧 能見度不及200公尺
法去年12月失業人口多出4萬5000人
過重罹癌風險高 專家籲從兒童飲食習慣預防
永春高中赴法與交流校共度農曆春節
祕魯6.0強震 尚未傳出災情
台股開盤上漲40.58點 為4300.56點
中國可能再度提高紡織品出口退稅率
中國財政部：兩岸直航航運公司享免稅優惠
巴西電玩遊戲市場發展潛力大
中國工業增速回升 經濟運行露回暖跡象
中國選定13城市試點新能源汽車
重開邊境僵局難解 加薩停火磋商無疾而終
台股漲 新台幣兌美元盤初走升
經濟差 中國春節車市旺季不旺
中國外交部：溫家寶演講受擾是卑劣行徑
冬麥乾渴 中國八省旱情嚴峻
英國警方控告向溫家寶扔鞋男子
印度學者：中國國防白皮書充滿威脅意味
環狀線南北環段 北市辦說明會聽取意見
霧鎖金門 台金航線班機和小三通停擺
春運炒票 中國車票黃牛進帳上百萬元
廣州港貨櫃吞吐量去年達1100萬標準箱
北京取消義務教育借讀費外地孩子同等待遇
台北國際書展 NGO擺攤宣揚理念
發教育券救高學歷失業？國民黨團肯定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣州部分牙膏仍未註明含氟量
類股齊揚 台股量增強彈
溫家寶：加強監督主要貨幣國經濟政策
新疆假藥致死事件再發現9名患者
搶救失業 南縣發展特色產業
日媒：傳北韓準備發射改良型長程飛彈
澎湖元宵乞龜民俗 源自婦女求子嗣
經濟不景氣 加餐飲業逆勢成長
初九天公生 彰化元清觀贈送福壽平安龜
美國會表決通過 霍德成為首位黑人司法部長
青少年愛看電視打電玩 小心成年後憂鬱上身
協助台商 山東開通161部全天候服務熱線
接納否定大屠殺主教 批評教宗聲浪升高
WBC 葉志仙：只要有一分機會 就不放棄
星風水課程受歡迎 招生人數增4成
印度市場貿易契機 貿協18日辦說明會
北京苦旱 一百天不下雨
溫家寶談金融危機：不要把麻煩推給別人
北市中小學運動會5日登場 聖火引燃
南韓在美留學生逾11萬 連續3年排名第1
安徽嚴重乾旱 直接經濟損失近人民幣16億
美通用和克萊斯勒汽車將採取更多優退措施
格達費當選非洲聯盟主席 誓成立非洲合眾國
陳明文：嘉義縣今年將著重提升精神層面
北美館98年度申請展 5位藝術創作人獲選
消基會籲立契約範本保障藝文票券消費權益
西歐暴風雪 威爾斯義大利至少5人喪生
中國正式生產藍光光碟 佔全球產量7成
中共軍事學者籲兩岸建立軍事互信
華揚案郭清江指控 尹啟銘:寫出來就提告
陳幸妤怒責媒體 民進黨立委：別再凌虐她
保發中心擬開辦國際保險研究班
中國1月CPI增幅或跌破1% 仍有降息空間
涉逃漏稅 美衛生部長提名人達希爾公開道歉
美衛生部長提名人為漏稅致歉 歐巴馬力挺
申請失業給付 桃竹苗就服中心人潮趨緩
中國確定不申辦2018及2022年世界盃足球賽
希拉蕊2月可能訪問亞洲 國務院不予證實
民進黨：陳幸妤未限制出境 不應過度臆測
阿根廷不滿英威廉王子派往福克蘭群島服役
歐盟加大施壓 呼籲美國勿採用國貨條款
經建會：教育券政策設計 保持最大彈性
外交部：台貝簽署石油合約 促進實質關係
3年5萬職訓方案不排除與教育券整合
牛轉乾坤台北縣燈會登場 發揮創意賽燈籠
經濟不景氣 星Y世代失業率增且起薪下滑
金門小三通客船恢復 台金空中交通仍停擺
NBA布萊恩攻下61分 創麥迪遜廣場花園紀錄
5成8企業估今年景氣好轉 逾半年後徵才
中國衛生部要各地嚴防麻疹流行
中共延後開庭審訊異議人士黃琦
農委會育成全雌性小黃瓜 今夏可望上市
專家：4大因素造成河南嚴重旱情
恆生銀行預估今年中國經濟成長可達8%
台北國際書展明起登場 消費券購書優惠
屏東議長周典論宣布角逐百里侯
最新景氣燈號恐再亮藍燈 分數下探低點
拜天公鑽轎腳 南投天公廟祈福慧熱鬧滾滾
帕克與李獲選NBA上週最佳球員
李慶安國籍案 民進黨促立院完成解職程序
澳洲公布新刺激經濟方案 總額達420億澳幣
政院擬發教育券 綠委：美化失業率
北市立委補選藍營初選 參選人全力衝刺
失業生活陷困境 申請馬上關懷可救急
台股漲 新台幣匯率中午升值9.9分
茂德證實向銀行團申請50億聯貸
放大經濟乘數 北市使用消費券額度破2億
褲內藏鴿闖海關 澳洲男子被逮
人力銀行結合里長 助求職者免費刊履歷
2001年以來 全球半導體銷售額去年首度下滑
春節後勞動合同 上海專家列台商注意事項
金融海嘯衝擊 毛治國勉航商把握直航轉機
平溪天燈節大型天燈晚會 周末及元宵節登場
印尼海軍發現近200名緬甸難民
法鼓山中華電信 手機簡訊徵文開跑
搶救失業 陳菊籲失業者先求有再求好
菲當局開發蘇比克灣做為地區轉運中心
日本和世界銀行將設立新興市場銀行基金
台股收盤漲112.83點 為4372.81點
經濟學家呼籲亞洲減少仰賴出口 擴大內需
台中縣快樂消費抽獎3%明信片不合格
彰化燈排遶境 舉辦160多年從不間斷
台股開高走高 收盤大漲112.83點
台東炮炸寒單爺 計13場第1場2月9日
節能減碳 美國成為全球最大風力發電國
2月台指期收漲116點 逆價差97.81點
貓熊商品熱賣引爭議 動物園:沒黑箱作業
高學歷失業 博士應徵小學代課老師未如願
台股電金傳產齊揚 量能增至近600億元
政院擬發教育券 民進黨：無法解決需求
世運7月高市登場 賽事結束場館移交體委會
印度亞洲安全會議 討論亞洲衝突與應對戰略
重慶兩歲兒童表演抽菸 網友批大人可恥
2月電子期收漲4.4點 金融期漲16.2點
NBA 湖人布萊恩飆61分 刷新尼克主場紀錄
不明持槍者攻擊雅典郊區警局 無人傷亡
日月潭慢遊祈福大摸彩 首波5日開獎
陳明文赴天公壇祈天 祈求降低失業率
助企業攤商紓困 高市推火金姑專案貸款
北京鳥巢將建環形奧運主題餐廳
東勢元宵新丁粄節 8日熱鬧登場
搶救失業 高縣擬提供502個短期工作
扁家企業匯款案 特偵組再傳辜仲諒到案
服用假冒糖脂寧膠囊 新疆2病人喪命
嵩達歇業 宜縣府:將為失業勞工爭取權益
殯葬管理現死角 高市府清查送辦
研究：促進腦內蛋白質生成可防範巴金森氏症
濃霧影響金門機場 延至下午1時33分開場
美國遞送文件申辦2018與2022世界杯足球賽
台股漲112點 三大法人買超6.06億
蘇俊賓:教育券針對應屆畢業生 採津貼方式
經濟下滑 中國2008年財政赤字1110億元
因應失業潮 中國提前啟動勞務市場
為3女主角量身打造 亂青春洋溢青春氣息
胡錦濤將出訪沙烏地阿拉伯等國家
天公生 金門太武山上千信眾登山禮佛
上海浦東前副區長千萬財產來源不明判無期
春節後機票降價 上海北京單程1千元有找
台鐵台中運務段浪漫專車 情人節開動
原中國證監會副主席王益據報涉賄被捕
國有地標售 北市杭南路每坪底價約119萬
苗栗(火旁)龍完成點睛儀式 龍隊蓄勢待發
唱歌畫畫 周美青與受資助兒童相見歡
豐原燈會7日登場
澳洲央行降息4碼 利率創45年來新低
經建會：12月景氣信號分數9分 維持藍燈
新台幣兌美元升2.9分 收33.720元
電位監控輔助手術 矯正脊柱側彎不怕傷神經
對抗不景氣 致理技術學院成立致理之愛基金
失業恐引卡債風暴 北市議員籲政院伸援手
經建會：12月景氣9分 創七年多來新低
4年17億 南科園區打造醫療器材聚落
美國醫學創舉 從陰道取出捐贈腎臟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
創意闖關 智慧鐵人競賽受理報名
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台企聯規畫取得國營事業代理權 進軍大陸
曾敏雄人物攝影展 101幅台灣名人像
NBA拜能膝傷傳來壞消息 本季可能報銷
張艾嘉重返非洲拍紀錄片 見證展望會成果
專家：逾4成癌症可由兒童健康習慣預防
疑一氧化碳中毒 竹市一家5口陳屍自宅
台鐵維修員上班飲酒 9人記過處分
消費券商機 嘉市搶得1億5000萬
久坐打麻將 小心下背痛上身
中國工程院一院士論文據報涉嫌學術造假
歐洲三大股市 開盤大多上揚
初二尋母記 南投警方助18歲少女圓夢
協助安心就學 中山大學募得基金約300萬
周美青南下高雄 與展望會兒童開新春派對
景氣低迷 經建會：較網路泡沫化更嚴峻
羅智先：統一今年獲利要比去年高
轉化銀合歡意象 屏縣輔導開發成文創產品
扁幕僚：吳淑珍新任律師為林志忠陳國華
搭消費券熱 高捷推無限次數搭120天漫遊卡
財部：大宗物資等關稅 續調降半年
台維斯盃開打在即 盧彥勳因傷退出
諱疾忌醫 男子痛風引起頸椎椎間盤突出
海梨柑盛產 竹縣鼓勵學校午餐選用在地柑橘
聖嚴法師病逝 蘇俊賓：聖嚴是台灣重要資產
中華跆拳代表隊征戰美公開賽 周錫瑋授旗
教育部：教育訓練券上限1萬元 擬4月實施
台股漲 新台幣兌美元匯率收升2.9分
中國大陸A股大漲 政策預期將派「紅包」
馬國跳槽議員議席無需補選 霹靂州變天在即
募愛心包子送貧戶 捐發票用餐打5折
協助弱勢勞工就業 中市府推補助措施
府：空軍1號福克50油料費 絕非差不多
竹縣春節遊憩區 較去年成長57萬多人次
尹啟銘：新中油董座人選 2月底公佈
市調機構：去年大尺寸面板出貨量 年增11%
中銀國際研判中國今年房價降10%至15%
立院：20日可線上收看閣揆報告施政方針
中縣警方查獲焊接工涉嫌改造3把長槍
新任珍律師林志忠：10日吳淑珍仍會出庭
王貞治：台灣職棒不能垮 大家一起守護
聖嚴圓寂 中台山：宗教界莫大的損失
南投市元宵燈會 融入鵟鷹及農特產意象
高縣泥火山景觀 楊秋興:依法定程序保護
澳網青少年男雙冠軍謝政鵬 期許包辦4大滿貫
環署籲投資電子廢棄物回收 打造綠色矽島
桃竹苗申請失業給付人潮趨緩 求職增多
江丙坤：彙整台商需求 請海協會協助
梁國源：第二季經濟成長由負轉正 機率小
蘇俊賓：國際書展帶入世界文化 國人應把握
對抗景氣惡化 澳洲和日本祭出新振興措施
失業再充電 教育券每年補助上限1萬元
這波藍燈亮多久？領先指標為止跌觀察重點
春節假期 高市家暴日均量18件
尹啟銘：台商回流 迄今創造逾1萬就業機會
內政部放寬未成年人領消費券規定
充電加值計畫 中小企協籲設單一平台統籌
菲第一先生又捲入貪污傳聞
艾草獲紐約電視獎 潘麗麗再獲國際肯定
相隔4年來台 王貞治想體驗台灣高鐵
台北書展洋溢泰國風情 重量級作家來台
尹啟銘：郭清江應回台灣說清楚華揚案
打折庫未發放完畢 高市府致歉
青創貸款利率降為2.425% 創歷史新低
聖嚴法師一生傳奇 倡心五四及心六倫
職訓局：在職者進修 可多運用3年5萬補助
江蘇徐州「1夫多妻區委書記」判刑13年
星去年旅客人次下滑1.6%但旅遊收入創紀錄
聖嚴法師遺言：寂滅為樂 身後為莊嚴佛事
農委會增釋5215個工作 1200個可立即釋出
永和元宵好采頭7日登場 號召萬人提燈踩街
復興空廚疑發現異物 桃縣衛生局開罰
高鐵春節疏運132萬旅客 台中站準點率100%
台北奔牛節 107頭藝術牛登場奔入市
台灣青少年上海學漢語拼音 全新體驗
吳英毅在東京籲團結合作落實大僑社理念
景氣寒冬 郝龍斌：更應照顧勞工權益
體委會新春團拜 戴遐齡盼運彩條例完成立法
北市4優質化高中今年不加入免試入學
昔日搶併外資 印度集團今虧損燙手不已
聖嚴一生弘揚佛法 建設人間淨土
最大跌幅 去年11月台對大陸出口年減38.8%
收取元大回扣？中投：未曾交易如何收佣金
聖嚴法師圓寂 星雲法師肯定對佛教奉獻
聖嚴法師病逝 馬總統深表震驚與悲痛
廈門1月份進口台灣水果量年增率超過5倍
復興爭取直飛花蓮-與那國島 飛時僅15分鐘
樂儀旗隊併入社團活動？郝龍斌指示續辦
歐盟執委：無法對奇夢達紓困
金管會籲投資人注意結構型商品投資風險
景氣影響 星國宅轉售交易量減價滑
玻璃假面作者來了 美內鈴惠明現身台北書展
新航與勝安航空調降燃油附加費 5%至21%
台商回流倍增 經部4月辦投資台灣高峰會
前中華奧會主席徐亨病逝 享年99歲
教育部推8措施促進就業 初估4萬人受惠
藍委指欠稅出境限制嚴苛 法務部:依法行事
虛空有盡我願無窮 聖嚴畢生掛念弘揚佛法
勞委會：外勞宿舍建築安檢 回歸建築法規
濃霧搞怪 金門小三通近6成客船停擺
中國1.41億畝小麥受旱 夏糧遭受嚴峻考驗
俄航機長露醉態 乘客群起抵制要求撤換
抗議煉油廠雇用外勞 英國勞工罷工擴大
金管會擬修法 明定保險業應正確理賠
金門機場午後才開場 所幸旅客都有機可乘
病毒突變 流感疫苗去年有效現不如預期
中台灣元宵燈會 鈴鈴主燈點燈
南韓將建構全國超級寬頻 下載電影只要兩秒
新木馬電腦病毒牛年突然爆發 破壞力大
台灣盛行流感病毒早於歐美 疫苗時效跟不上
企業匯款案 特偵組明起密集傳訊相關人員
中華台北奧會模式 當年徐亨奔走促成
搶救失業大作戰 經建會明赴國民黨報告
MIC:今年全球Netbook出貨倍增 達2300萬台
MIC估今年主機板出貨 年減10%
聖嚴法師圓寂 胡志強夫婦同表哀悼
助企業籌資 金管會:募資案得延長募集期間
立院爭調查權 監委籲請馬總統出面調解
第098024期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098010期大樂透49樂合彩開獎結果
太原飛廣州客機今出現假火警 虛驚一場
不只日本人活得老 歐洲人也有長壽基因
對日澳振興方案反應冷淡 亞股漲跌互見
大選變數多 斐人民議會黨傳推席洛瓦選總統
西班牙勞工部：失業人口創12年來新高
住院感染細菌 比利時每年死亡2600人
第098010期大樂透頭獎摃龜
伊朗利用國產火箭 發射自製衛星上太空
第098024期今彩539三星彩四星彩派彩結果
無懼新職挑戰 希拉蕊宣誓不忘自我調侃
接納反猶人士重返教會 德總理要求教宗澄清
西班牙律師：馬多夫案全球逾300萬人受害
北歐航空虧損嚴重 將大舉裁員
比利時法比奧拉王后住院治療 病情獲改善
「贏向曙光．逆勢創業」2月21日開講 免費入場還可抽現金大獎
美國官員：北韓可能預備試射飛彈
溫家寶訪英遭擲鞋抗議 中國央視完整播出
歐巴馬提名共和黨參議員葛瑞格出任商務部長
聖嚴法師法體凌晨移靈 儀式莊嚴圓滿
台灣蝴蝶瑞典展出 為北歐寒冬帶來暖意
歐巴馬接受達希爾撤回衛生部長提名
教宗允許爭議主教重回教會 德總理厲言抨擊
美中同意繼續舉行高階層經濟會談
提名衛生部長問題 歐巴馬坦承搞砸了
布蘭妮遭前經紀人控告誹謗
若有必要 以國防部長：不排除再出兵加薩
國共三次和談後遺症 98歲老翁冒充國民黨元老詐騙
申報募資、掛牌 可延長至9個月
經不起考驗？歐巴馬行政團隊組成一波三折
歐巴馬警告 振興方案不能釋放保護主義訊息
資金氾濫 爛頭寸暴增1.9兆
振興經濟新方案 工程會大小工程並進
揚州市民當狗仔 專拍遲到公務員
歐巴馬將宣布 限制受紓困CEO薪資
聖嚴法師圓寂 佛門四大派下齊追思
遠傳「賓賓有禮」吃喝玩樂迎新年 ~ 免費送優惠券A好康
墾丁見證 勇士與公主的相守日記
探究全球氣候變遷對東沙環礁國家公園海洋生態之影響
3度修改 中國編列8000億赤字預算
嘉惠弱勢 智慧局年減免專利費7800萬元
領導人頻出訪 中國展開新春外交
法鼓山弔唁 蕭萬長:聖嚴離開是佛教界損失
10分鐘爬上紐約帝國大廈 德選手男子組四連霸
NBA 詹姆斯生涯得分破1萬2000分
冬季特奧授旗 馬總統:台灣重視身心障礙者
聖嚴法師圓寂 王文洋：很難過
痛風年輕化 小心痛風石破裂引發感染
陳鎮慧未全盤認罪 法官盼仔細思考
不景氣 台銀嘉義湧入就學貸款人潮
金門縣臨時工甄選抽籤 幾家歡樂幾家愁
印度薩蒂揚前總裁奢華收藏媲美伊美黛
費爾普斯抽大麻照曝光 可能惹來官司纏身
法務部裁罰權貴 綠委指獨漏劉揆胞弟
王文洋預測 新台幣今年將貶到40:1
扁辦安排 王金河羅太太北所探扁
馬出訪非洲友邦 外交部評估中
退出北市立委補選初選 歐陽龍:支持蔣乃辛
砂石業者抗議 桃縣府：違法超挖繼續取締
原住民長老落髮反迫遷 桃縣府：持續協商
放棄爭正統 奉天宮朝天宮媽祖會香
呂秀蓮蔡英文弔唁 指聖嚴離開是台灣的損失
南投5歲童捐百元紅包 關懷獨居老人
扔向溫家寶的鞋 將拉高中國民族主義？
看誰高桿？老虎伍茲邀歐巴馬較量高爾夫
舉辦選美虧損累累 張如君為選美終不悔
宜蘭檢警以樹追人 偵破山老鼠盜林集團
學測國、英原則公佈 作文發揮空間大
98學測人工閱卷開始 19日寄成績單
房地產經紀人說明協助黃芳彥購屋經過
陳坤盛獲續任勤益科大校長 教部次長發聘書
全球經濟惡化 日本夏普首度面臨虧損
全球經濟危機衝擊 三菱車隊退出達卡拉力賽
痛風年齡下降 控制要及時
郵局7日起辦理第2階段消費券發放
聖嚴圓寂 林青霞投書感恩
聖嚴法師圓寂 大陸宗教局致電悼唁
救外銷 王文洋:新台幣應加速往40:1貶值
20億回扣案 中投公司告發馬維辰
嘉義家樂福 開出2張200萬元特獎發票
黃金選擇權暨股票選擇權有獎徵答活動1月份得獎人出爐
台達電集團達創科技有意回台上市
2009台北國際電玩展 《仙劍》《夢幻龍族傳說》開放搶先試玩
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
暴風雪襲擊英國 企業損失恐達數百億台幣
疑有稅務問題 奇勒夫請辭首席績效官提名
漏稅風波難平 達希爾宣布放棄出任衛生部長
歐洲三大股市 大漲作收
美股上揚 道瓊指數漲1.78%
OECD：2008年英能源費用漲幅 西方國家最高
希拉蕊與英外相會面 重申加強雙邊特殊關係
南京爭取主辦2014年青年奧運
法德旅框架下 德國部隊將進駐法國東部
獲北美票房第一 製片盧貝松卻未受法人恭賀
美國希望繼續使用吉爾吉斯空軍基地
涉稅務問題難過關 達希爾與奇勒夫放棄提名
法一品牌生蠔獲歐洲保護地理標誌品質保證
眾院通過購買美國貨條款 學者警告對美不利
台灣東北部東部短暫雨 西半部有霧
北京等20城市成為中國服務外包示範城市
中國1月新增信貸規模有望突破1.2兆
台股開盤上漲49.75點 為4422.56點
法學者高敬文：中國已意識到批判法國太過火
權力平衡 美商長提名人參院缺由共和黨人接任
中國3年將內建8核電廠 總量逾過去23年總和
學名藥過境荷蘭被扣 巴西印度在WTO表不滿
北市97年物價指數連5年上漲 漲幅12年新高
成都大學內養雞種菜 網友評為最強農家
以色列版全民大悶鍋 冷嘲熱諷受歡迎
加汽車銷售衰退 元月劇跌25%
台股漲 新台幣盤初走升
調查顯示加拿大繼續流失工作
提升機能 北市推動士林小西街都市更新
情人節的屏東 未婚單車聯誼海角樂團選秀
印度限制進口中國玩具 北京可能提告WTO
重慶女子求租男性肩膀 每小時50人民幣
元月份美汽車銷售劇減 創27年來最低紀錄
中國教育部叫停大學企業冠名
北藝大獎助傑出學生參訪紐約藝術機構
今年首季廣東將有260萬外來工待業
勸募消費券 南縣家扶80萬衝第一
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
基隆火車站都更站區遷移 102年底完成
中國外交部證實 與美磋商希拉蕊訪中事宜
智財局：去年專利年費減免7800萬元
國務機要費案 陳鎮慧被控貪污部分不認罪
景氣不佳 中國大陸銀行業房貸面臨考驗
中國大陸天然氣產量躍居世界第9
嘉義逾7萬人未領消費券 7日起至指定郵局領
廣東力爭經濟率先探底反彈
平安人壽擬建中國第一高樓 造價估近500億
中市消券摸彩發燒 投縣府：別忘了南投
電子續彈金融偏弱 平盤上整理
竹縣元宵晚會抽汽車 發放叮噹牛DIY燈籠
公平會:京采公司傳銷未依規報備 罰10萬元
三洋電:召回洗乾衣機型使用無虞
美車市慘澹 開年銷售創近30年新低
鍾南山領寫文章獲評柳葉刀年度論文
涉老鼠會詐騙手法 陽光大帝創辦人遭訴
MIC：今年大中華區NB出貨持平 價格下滑
辜仲諒赴日協助查案？特偵組：與事實不符
愛心企業宣言 中小企業處籲僱主響應
陳唐山：具有參選南縣長正當性 不需脫黨
協助黃芳彥爾灣購屋 謝姓經紀人露面
春節前後寒流 農漁業損失6783餘萬
MLB 全壘打王邦茲傳尿樣驗出禁藥陽性反應
雲南臨滄副市長駕車撞死3人被停職
228事件62週年 本土社團舉辦系列活動
外資搶進韓股 朝鮮日報：為賺取匯差
廣東爭取2020年農民人均收入1萬8千元
石化公會:乙烯計價公式年前談妥
避免干擾3G 中國小靈通電話3年內退出
大地回春 台北茶花展陽明山花季陸續登場
類雲端伺服器可望成主流 台灣廠商將受惠
壓力使人老 皺紋不只遺傳作祟
綠委質疑教育券政策 藍營盼勿揣測
消費券搭高鐵 滿500加贈半價兌換券
新加坡製造業連續第5個月萎縮
食用油擬調漲1成 通路商:1個月內不會漲
台聯：發教育券不如國教向下延伸1年
北市大安區立委補選藍營初選 歐陽龍退選
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午升值4.3分
郝龍斌:安全便利前提 儘快啟用台北轉運站
操控面板價格案 前華映董座等再3人在美起訴
美參院同意新車買主稅賦減免案
李非：台灣對大陸出口衰退 金融風暴所致
摩根富林明台灣投資人信心指數回升
15個月大男童觸動洗衣機 導致姐姐意外致死
倡政黨合作 歐巴馬提名葛瑞格出任商務部長
星報：台海兩岸未來將是制度競爭
高市府：臨港甲種工業區放寬為自貿港區
三溫暖星球 法觀測到迄今最小系外行星
屏東農會選舉查賄 查獲14件66人列被告
準備春訓 王建民今年首度站上投手丘練投
北市立委補選藍營初選 今晚政見說明
香港電盈傳裁減600人 工會擬罷工抗議
王郁琦：周美青沒有規劃訪問中國大陸
榮譽會長周美青將訪大陸？紅十字會否認
馬祖機場關場 台馬輪載運大批旅客返台
中區職訓力推充電加值計畫 嘉惠逾4萬勞工
保護海岸 嘉義林管處用漂流木築柵欄屏障
台股收盤漲17.16點 為4389.97點
台股開高震盪 收盤小漲17.16點
華航包機6月飛靜岡 日知事熱烈歡迎
美研究：海灘假期可能增加孩童皮膚癌風險
律師：陳鎮慧在國務費案角色只是提款機
亞銀：中國應平衡運輸成長與環境永續性
總統：不景氣時要看書 經濟起飛發揮力量
台北轉運站未來啟用 北市50年獲利逾210億
學測國文科初步閱卷 考生古文翻譯差
中國攻擊潛艦去年巡弋次數超越俄羅斯
血管瘤病患陽光公益繪本 贊助顏損家庭
電子傳產有撐 4400點上檔壓力大
中華職棒20年 趙守博:走得更穩更精彩
2月台指期收漲74點 逆價差38.97點
2月電子期收漲3.25點 金融期漲2.6點
MLB 王建民復健歸隊 春訓首次練投
江丙坤：依賴大陸非壞事 不被依賴須擔心
星對印尼同意就西部海域邊界簽協議表歡迎
中國大陸積極制定養老機構管理辦法
美國等加強對抗經濟危機
周小川：人民幣匯率不應該大起大落
新聞紙價回落 南京4報集體降價
台灣對大陸出口衰退 台商:兩岸應增加消費信心
不景氣衝擊 澳礦業集團BHP前半年獲利減56.5%
扁家洗錢案 特偵組第4度傳喚鄭深池說明
書展動漫館開幕 漫畫家美內玲惠人氣旺
澳洲北部做大水 鱷魚沖到大街上
馬總統逛書展買書 鼓勵民眾多閱讀
法務部：利益衝突迴避法過嚴 檢討修法中
成醫：口腔癌發生率 台東縣最高
擴大社會救助範圍 徐中雄提案修法增扶助戶
全面建設年 高港局長勉員工努力
印度軟體商會：資訊產業成長將進一步放緩
台股漲17點 三大法人買超18.15億
調查：35%民眾觸診不愉快 宜建立相關規範
難忍學生頂撞 中市國中教師打學生遭起訴
癌症成中國兒童死亡第2大殺手 肥胖影響大
胡溫等中共高層重視北方旱情要求全力抗旱
台北國際書展大獎出爐 劉克襄嚴長壽獲獎
歐巴馬明宣布 紓困企業主管年薪上限50萬美元
營建署青年安心成家方案 歡迎申請
NASA:發現號太空梭赴太空站任務延後
斯里蘭卡可望消滅叛軍 交戰區平民傷亡擴大
經濟不景氣 羊毛鞋銷售一枝獨秀
立即就業 高市分勞力及調查研究人力
北市趕印食物券 預計下月初發放
公平會:美芝城廣告不實 處5萬元罰鍰
日車禍傷者成人球 14家醫院拒收後死亡
澳航獲利大減 宣布股票集資計畫
中華職棒 黃仕豪加盟La new熊
53%受訪港人盼港府仿效台灣派消費券
新台幣兌美元升5分 收33.67元
保障本地勞工 馬國計畫遣返10萬名印尼外勞
Panasonic預估年度淨損高達3800億日圓
台灣IBM：于弘鼎接任總經理
土地出租率高 南科高雄園區待展翅高飛
去年第4季 中國2400億美元資金外流
駐韓美軍司令籲北韓 停止挑釁行動
登陸產業別鬆綁 將篩選優先開放項目
出訪遭嗆聲 胡溫反應僵硬 江澤民回嗆較勁
高市府正名打狗英國領事館 將編專款復舊
寒假期間 國中生用鏡頭記錄山谷崩塌畫面
美國報告指中國攻擊潛艇巡邏次數劇增
營建署：城鄉風貌第三期4年計畫今年啟動
陸客病危 移民署助親屬來台見最後一面
資深藝人作公益 徐風紀寶如探訪遲緩兒
陳致中：認罪協商是與黃睿靚共同決定
經濟部推動加工園區更新計畫 吸引高科技業
里昂：今年台灣GDP-11% 新加坡韓國也衰退
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
去年廣東珠三角人均GDP突破9千美元
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台北國際書展 以書展推動台泰文化交流
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
推動觸診規範 律師：回歸性騷擾防治法
屏東釋出國小課輔職缺 暑期發放學生食物券
加拿大國會通過相當逾兆台幣經濟振興案
日媒：美國務卿希拉蕊將於16日抵日訪問2天
使用數十年 中國央視台標CCTV被要求修改
推動健康促進 大林慈濟醫院獲創意獎
趁野草莓靜坐偷走筆電 檢方起訴一男子
金門村民縣府陳情 反對建電信基地台
陳致中：認罪協商的決定不會改變
移民署：春節陸客來台1萬2702人
拚觀光經濟 高雄市邀日本航商闢航線
河南與台灣本月8日空中直航
宜蘭冬山墓地數個骨罈遭破壞 警方處理中
老翁吃麻糬卡氣管昏迷 緊急送醫挽回一命
申請失業給付 桃竹苗就服:單日人數去年3倍
竹市慶元宵 走街看古蹟賞花燈
迎接桐花婚禮 苗栗桐花公園趕工中
阿匹婆教導勤儉忍讓 乾女兒恬娃難忘
後龍射炮城活動 將邀職籃明星參與
成醫斗六分院基因型選擇 憂鬱症因人施藥
交友網站MySpace將9萬名性罪犯註消會員資格
彰縣議員質疑卓伯源帶父母訪大陸 縣長提告
推助學計畫 展望會資助4265名花蓮貧童
九把刀選彰化縣長？ 可行性不高
農糧署:今年起提高獎勵 鼓勵休耕農田復耕
去年兩岸貿易總額逾1290億美元
供稱張哲琛收20億 中投告馬維辰涉偽證
元宵節 嘉市辦2009謎惑諸羅鬧元宵活動
台北港貨櫃儲運中心北3及北4碼頭 18日營運
誰選台南縣長？ 民進黨：3人先自行協調
生質柴油降低二氧化碳排放 高縣府鼓勵使用
金管處珠山文物館整修 7日起暫停開放參觀
技術學院大學生開簽注網站 桃警跨界捉人
立榮馬公班機引擎冒煙 旅客機組員平安
專家：2009年金屬石油價格持續走軟
匯市量縮觀望 新台幣收盤小升5分
贓車集團借屍還魂牟利 警方逮3人送辦
救經濟 高市火金姑專案1天逾200件
警方在清水鎮一民宅查獲大批改造槍械
中國人大、政協「兩會」接受中外記者採訪
警方收養流浪狗 搖身變為治安小幫手
閱讀列車 偏遠小朋友乘高鐵逛國際書展
摩托羅拉上季大虧35億7000萬美元
科技與醫學結盟 北科大北醫簽合作協議書
苗栗出現大腸息肉病例 醫師囑應定期檢查
香港勞工界要求集體談判權今遭否決
里昂估台衰退11% 經建會：有點太超過了
食在自然 陳惠雯新作提倡清靜飲食
台德電影曖昧 娘子軍3路出發齊聚柏林影展
四反對黨州議員退黨 馬國霹靂州變天
蔡英文8日邀中常委閉門會議 檢討黨路線
胡仲英：景氣今年第二季落底 逐季好轉
政院藍營共識 盼3月通過擴大公建首年預算
高縣評估訂頒小校永續發展法令
九族櫻花祭登場 桃紅色花海夾道盛開
國際記者聯盟：去年109名記者被殺害
屏縣府跨年募40萬多張發票 兌得47萬餘元
民進黨將成立中國事務小組 陳忠信任召集人
外資看壞 蘇俊賓：振興經濟政策會有助益
中國家電下鄉 台廠搶攻近3000億元商機
法核電公司與印度簽署草約 興建反應爐
台北燈節試燈 原住民勇士點燃光明之火
特偵組：已與黃芳彥聯繫 期盼返台說明案情
立榮航空馬公機場引擎起火冒煙 另派機接駁
登陸上限鬆綁迄今 62家台商擬回台上市櫃
Garmin-ASUS雙品牌結盟 估2010年見成效
飛安會民航局調查立榮班機故障原因
因應經濟衝擊 印尼降息0.5%
聖嚴驟逝 政商大老紛表不捨
經部：未規劃與台企聯合作成立貿易公司
聯邦盃女網 中華首戰出師不利不敵泰國
吉爾吉斯政府通過提案 將關閉境內美軍基地
消基會檢驗民眾送檢中藥 14.7%含西藥
玻璃假面作者美內鈴惠簽名會 粉絲擠爆
北市公布元宵湯圓查驗結果 2件不合格
內政部：努力化解疑慮 推動宗教團體法
施顏祥掌中油？尹啟銘：臆測 不予置評
1名香港男子在澳門使用人民幣偽鈔被捕
教部：中低收入戶幼童讀公幼應先請領證明
阿爾卡特-朗訊公司去年大虧逾52億歐元
台北賓館2月8日再開放 外交部將贈小燈籠
美股大漲 亞歐股市止跌回升
中國國家開發銀行副行長被「雙開」
調查消費券短缺？監察院5月決定是否派查
醫師：50歲以上婦女 半數有骨質流失現象
農委會持續回收疑含毒飼料 防狗暴斃擴大
聖嚴圓寂 國台辦主任王毅電唁
蔡英文出面 呂游蘇謝難得同桌喝春酒
台鐵5月改點 台北台東轉乘比直達快
外交部強調擁有南沙群島主權
中國通過紡織和裝備製造業振興規劃
監察院1月份受理196件人民陳情案
中國大旱 7省區1.43億畝小麥受災
荷銀提大中華投資概念 看好中國印度經濟
台北書展 國家書店辦文史整理出版座談
中國工商銀房貸利率大打折 百萬客戶受惠
中共要求嚴打境內外敵對勢力
西洋情人節將至 手機業者推優惠方案
北市推POWER教育券 助失業者取得一技之長
衛廣法修正 新聞兒童節目不得置入性行銷
因應高糧價 農委會提高獎勵金 活化休耕田
義大利國會熱情歡迎王金平來訪
金融風暴後 青壯年領失業給付比例增
第098025期今彩539三星彩四星彩開獎結果
世銀經濟學家林毅夫籲各國振興計畫相互協調
治肝病因貧而中斷 醫界盼健保放寬給付
財部：97年11及12月統一發票 32張中特獎
97年度劇情漫畫獎 七年級生沈穎杰奪冠
安排周美青訪中?紅十字會：壹週刊報導不實
傳印度潛艇遭中國軍艦圍困 印度海軍否認
時代華納集團去年第四季虧損逾160億美元
台北書展 全球中央及2009年鑑提供世界觀點
智庫：英經濟今年負成長2.7% 降息效果有限
星部長：星政府投資公司身價下跌幅度小
北市：聽奧將吸引上萬觀光客 讓世界走進來
台北燈節聽奧燈區試燈 哞哞照亮夜空
開放賭場引發貪污 印度果阿省府將檢討
校正公電（CAP0363號）
海英俊梁克勇拜訪證交所 討論達創回台上市
菲國2008年觀光客人次略增 台灣客排第5位
藉助新科技解決世界問題 Google創奇點大學
第098025期今彩539三星彩四星彩派彩結果
朱瑪：他放棄參選斐總統等於承認貪污
德國兩公用事業承認秘密調查員工以防貪
北市立委補選藍營2女將爭執 市黨部允查明
上海台辦:加強協助出口型台商融資貸款
選台北縣長蘇貞昌不鬆口 謝長廷表態支持
北市立委補選黨內政見會 藍營6將爭出線
港警拘捕1男子 疑涉多宗妓女劫殺案
廣招訿議 美富國銀行取消員工賭城豪華行
傳宴客拉票 KMT北市黨部：查無助選情事
俄羅斯發生殺人噬屍案 兩兇嫌已落網
飯島愛死因 日本警方查明是肺炎
茂德聯貸案 台銀將球丟回經濟部
李慶安案 律師: AIT函復說明對李有利
防偷渡 馬公航線將清查身分
吳英毅:政府大力支持韓華僑教
南韓媒體：北韓可能朝日本方向試射長程飛彈
上網寫情書換免費情人餐 Royal Host樂雅樂情人節好康多
晶華酒店「2009幸福年曆‧婚宴價日專案」 172個好日子婚宴起桌五折
聯邦盃女網賽 杜琪克率領澳洲大敗南韓
全新打造劇院級婚宴會場 台北國賓「歡喜嫁娶婚宴優惠」每桌僅13000
英國首相最新失言：全球已經陷入經濟蕭條
找不到小孩？ 試試Google Map新功能
香港死禽檢驗 呈H5N1型禽流感病毒陽性
史前巨蟒體長創紀錄 鱷魚當點心可生吞牛隻
巴西利用工業廢棄物生產替代能源
尼坦雅胡：重返執政組跨黨派猶太人政府
降價潮 中國大陸麥當勞降幅逾3成
釋聖嚴圓寂紐約經文處長到東初禪寺致哀
李慶安案 律師: AIT函復說明對李有利
20億回扣案 中投公司告馬維辰
總統：極小化大陸威脅 才能追求台灣利益
茂德聯貸案 台銀將球丟回經濟部
吳英毅:政府大力支持韓華僑教
法務部裁罰權貴 綠委指獨漏劉揆胞弟
台對大陸出口銳減4成 專家提3大戰略
索馬利亞海盜猖獗 中國也曾吃過虧
中國大旱 鄱陽湖創史上最低水位
吳伯雄：政治人物應深思聖嚴法語
清新溫泉 大度山很浪漫
「3,600元消費券振興經濟特區」於台北松山菸廠舉辦情人節消費券A好康！
宜蘭地區第2家國際觀光旅館「蘭城晶英酒店」(Silks Place Yilan)誕生
全家都是牛可免費入住鹿鳴溫泉酒店
就任兩周 歐巴馬坦承搞砸 美史罕見
文藻新春團拜 貓熊牛年紅包受歡迎
建金厦大橋? 總統府說只是要了解評估報告
2009台北國際書展「法國館」將以 «兒童文學與攝影藝術» 為題熱鬧豋場！
深圳市長預期 今年可能是最困難的一年
屏東衛生局檢驗湯圓 2件防腐劑過量
行銷世運兼招商 陳菊14日訪美
吸金462億台幣 日老鼠會主嫌落網
負11%太震撼 財經高層剉著等?
法官：郭銓慶行賄罪併案未果暫緩準備程序
又有老鼠會作怪 逮9人送辦
後龍射炮城找籃球明星競技 一炮未中
金嶝大橋案 行政院:經建會規劃中
建橋連結金厦？民進黨:冒進政策
象徵堅貞不移 情人節苗栗三灣力推茶花
重整廣播和電視業務 彭博社將裁減100人
澎湖米龜師傅名聲響 大陸泉州獻藝
北韓突轉強硬 專家：領導人罹病鷹派抬頭
中市鬧元宵 歌仔戲與交響樂團同台對話
中國主要農業地區遭嚴重旱災侵襲
種好米搶好水 國寶魚故鄉新武呂溪斷流
降失業措施／藍委肯定 綠批亂無章法
李元簇謝長廷悼念聖嚴法師
NCC澄清 無名嘴條款
愛戀情人節 甜蜜溫泉+餐1680元起
美國反傾銷措施 WTO再判敗訴
王貞治：獲總統授勳 人生最高榮譽
追繳不當利得 環保署開罰榮民公司
秦儷舫指疑涉賄選 林奕華強調不容被抹黑
7日第二波消費券發放 郵局搬點鈔機侍候
警報／抗藥性H1N1流感病毒橫行 克流感無效
搶救失業 北市3月推出POWER就業班
金門燈會主題燈牛勁沖天 首度委請大陸製作
永遠中華民國籍 王桑今拜訪吳伯雄
兼顧生態保育 維護生物水資源創造雙贏
財部：擬降米酒等蒸餾酒稅率 需符WTO規範
聖嚴骨灰將分5袋植存 不希望信眾執著
不景氣 永井豪籲學習無敵鐵金剛精神
馬總統揭示活路外交新重點 替經濟找活路
高縣燈會璀璨登場 創意花燈映照情人碼頭
李連杰：聖嚴離開他沒不捨 明參加入斂儀式
史雲遜廣告案 公平會:函請衛生署表示意見
我外匯存底2926億美元 世界第四
搶錢?遲繳罰金過高台電台水研擬調降
集保結算所順利完成款券T+2 DVP交割作業
富比世：股市暴跌 香港前40大富豪資產減半
教廷：否認大屠殺主教須撤銷聲明才能復職
上海世博會台灣館選址 顧及兩岸特殊情況
北縣員警晚間疑開槍自殺 急救仍不治
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲三大股市持續收紅
歐洲議會籲歐盟國家 接納關達那摩監獄囚犯
歐巴馬：接受紓困企業主管年薪上限50萬美元
斯里蘭卡內戰 國際紅十字會疏散遭砲擊醫院
IDC：2008年第4季手機銷售萎縮12.6%
歐巴馬女兒人偶娃娃停產 引發網路蒐購熱潮
國際油價漲跌互見 紐約輕原油收40.32美元
美特使郝爾布魯克出訪 自稱學習之旅
美股開高收低 道瓊工業指數失守8000點大關
台灣紀錄片獲邀參加紐約現代美術館紀錄片展
馬達加斯加政爭加劇 首都動亂恐難落幕
報告：中國經濟硬著陸衝擊南韓對中國出口
英勞工抗議煉油廠雇用外勞罷工 可望落幕
獲兩司令官職位 法將全面重返北約
微弱鋒面影響 北部東半部短暫雨
中國大陸44家券商去年發薪約200億元
台股開盤下跌9.17點 為4380.80點
部分數據指中國經濟低谷回升態勢漸形成
中國大陸全力推進第2次土地調查工作
孟代爾：中國可進一步推出措施刺激經濟
佳音電台商周等合作 提昇聽眾競爭力
國際金融風暴 北大設金融風險實驗室
詹姆斯法蘭科獲選快速布丁獎年度風雲男士
化石定年突破 動物出現年代大幅推前近億年
中國1月紡織業新訂單指數不足20%
李肇星趙啟正出任人大政協「兩會」發言人
廣東堅持產業「騰籠換鳥」政策做到底
台股震盪整理 新台幣盤初由貶轉升
加安大略省彩票業者中獎率偏高 警方調查
歐巴馬開砲 籲共和黨支持經濟刺激方案
充電加值計畫 勞委會南區中心11日說明會
報告：美私人企業大裁員 資遣人數近創紀錄
美股大跌 台股相對抗跌
扁家洗錢案 陳俊英郭銓慶認罪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
廣州手機爆炸殺人案 傳可能土槍走火奪命
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
街頭財神爺 紓困比爾紐約送錢 有排有錢拿
中國大陸貸款暴增 1月預料達人民幣1.2兆
遊美國上海旅行團車禍 據報肇因司機分神
研發中心計畫成果豐 30跨國企業7年投資370億
大陸民企老板隨溫家寶訪英覓奧運商機
醫師：鼻咽癌存活率相對高 勿放棄治療
歐巴馬簽署兒童健保計劃法案
開學在即 展望會助中部貧童就學
墨西哥擦鞋者當耳目 加入打擊犯罪行列
甜中帶酸好口感 竹縣峨眉桶柑節7日登場
標檢局:泡腳機電動按摩器 3月起強制納驗
廣東勞保廳：最缺技工最不缺行政業務員
中大數位化學習歷程檔案 學生青春不留白
中國2009年開建8大戰略石油儲備基地
Visa公司首季獲利成長35% 股價盤後大漲8%
桃園破獲地下錢莊 逮捕治平對象王姓主嫌
中國整治色情行動 目標轉向手機視訊
疑洗錢案 郭銓慶陳俊英均提認罪協商
鋒面影響 基隆北海岸北部山區大雨
經建會：教育券未夭折 近日再協商
經建會：金馬發展規劃 會加速報院流程
高市輕軌公車5/1上路 將委外經營
歐巴馬24日赴國會向參眾兩院聯席會演說
東莞被分配辦900場招聘會 高難度任務
潘石屹：今年大陸房市仍低迷
和暘預售屋未揭露持分總表 公平會罰20萬
中國預料將成為世界最大汽車市場
劉揆：台灣要迎風而上 再創經濟榮景
美電視數位化勢必延期 相關業界鬆一口氣
思科季度表現良好但前景堪慮 不排除裁員
高雄燈會熱鬧舉行 業者推元宵美食刺激買氣
接受紓困真歹勢 美國銀行決定出售企業專機
新竹交大與上海交大合作 進軍生醫工程
廣東副省長：金融海嘯對廣東打擊特別大
李新：調降房貸利率為1.5% 停法拍1年
成大物理治療所提供中風患者檢測運動計畫
經建會:今年經濟成長2.5% 仍為努力目標
政院：教育券名稱易混淆 訓練津貼未喊卡
綠營籲降油價 凍漲天然氣桶裝瓦斯
上海計劃3年引進100名海外頂尖人才
中國調高紡織出口退稅 業者:效益待觀察
匯市量縮觀望 新台幣中午升0.9分
失業無健保疝氣病患 有醫院免費開刀
高市環保局抽查全市飲用水 水質OK
美眾院也通過 類比改數位電視計劃延至6月
網路商機可期 2009網路書展開跑搶商機
涉嫌與女佣1家5口發生關係 旅菲台商挨告
外資1月淨匯出18.5億美元
新加坡房地產面臨風暴
波音：777客機Trent發動機燃料管低溫易結冰
外交部：辜濂松等3人9日出席ABAC
百人投資紀錄片尋情歷險記 陳志寬參一腳
胡志強：中央應協助地方改善財政
全台首艘明鄭台灣船 15日動工開放參觀
總統關切金嶝大橋評估進度 李炷烽喝采
北市府:撥1999檢舉擅挖道路 獎金最高5萬元
調查：多數亞太企業執行長對未來一年沒信心
台灣參與IHR 外交部：相關各方展現善意
美參院保留振興案國貨條款 唯需遵守國際協議
加大爾灣分校將舉辦台灣電影系列影展
農委會盼明年可向OIE申請口蹄疫非疫國
韓國近七旬嬤考照失敗771次 還要考下去
台股收盤跌26.72點 為4363.25點
聯合國:加薩戰爭留下60萬噸土石殘骸待清理
外交部：台灣成為WHA觀察員 需特別安排
聖嚴法師圓寂 洛杉磯信眾不捨
貝克漢想留在米蘭 增加明年參賽世界杯機會
台股開低收低 下跌26.72點
傳承百餘年 鹽水蜂炮愈放愈發
2月台指期收跌82點 逆價差93.25點
台股未站穩4400點 法人：可能持續盤整
2月電子期收跌4.55點 金融期跌8點
扁家洗錢案 檢方不排除將林文淵改列被告
時代華納第4季大幅虧損
校方要求請辭?北科大:Sammy非員工未解職
雌激素加黃體素治更年期婦女 罹乳癌機率增
傳日本政府將為航空業草擬紓困計畫
NBA 詹姆斯52分外加大三元 騎士勝尼克
北捷新埔站廁所傳自殺 一女送醫不治
紡織業：中國調高出口退稅率有實質助益
女學生仰臥起坐無法彎腰 6公斤囊腫作祟
澳門查獲一起TJ字頭人民幣偽鈔案
頭號通緝納粹「死亡醫生」1992年已死於開羅
米酒降價？台灣菸酒：相信朝野會支持修法
世界和平會募款助近貧兒童 金額仍不足
NBA 詹姆斯52分外加大三元 騎士險勝尼克
上海女孩為捐肝給癌症父親自殺 生命垂危
台股下跌26點 三大法人賣超8.75億
聯想集團2008年第3季財報巨虧9700萬美元
壓榨外勞 刑事局法辦仲介公司312人
中國海上注意力橫跨南中國海印度洋
前美副總統猛批 歐巴馬政策可能招來恐怖攻擊
北市中小運動會邀外僑學校 增進國際交流
草木戰役等3紀錄片 進軍紐約MOMA影展
江蘇GDP破人民幣3兆元 居中國第2
台維斯盃網賽 台哈6日新莊體育館開打
憂主要企業競相裁員 日官方籲慎重其事
受天宮元宵節 巨無霸米糕桃贈民眾吃平安
人行人事調整 台辦主任金琦接辦公廳主任
中國去年155.3萬對怨偶分手
違反初選公約 國民黨北市黨部：可撤銷提名
經長：劉揆已核定施顏祥接中油董座
武漢源祥大樓火災 已知10人受傷
北市聯醫引進機械手臂 完成攝護腺癌手術
熱水燙虐印傭 新加坡婦人進監牢
連動債善後 消保官：金管會處理不符民意
新台幣兌美元貶3.5分 收33.705元
傳斯里蘭卡政府拒絕叛軍談判投降
台維斯盃中哈戰 陳迪王宇佐單打擔綱
四方報苦撐 堅持為30萬名在台越泰人辦報
史雲遜遭指廣告不實 自救會：受害者可求償
利益與道德誰重 香港企業面臨壓力
主計處:1月CPI年增1.59% WPI年減10.43%
兩岸化冰 馬來西亞台商出席中國使館活動
高縣WiMax應用 3月測試盼年中商轉
98歲騙倒博士 北京老翁冒國民黨人詐騙遭訴
選舉辦餐會送禮涉賄選 7人一審獲判無罪
以國會議員：單獨出兵反制伊朗為可能選項
金融海嘯導致香港40大富豪身家縮水54%
老翁撞路邊停放機車致死 檢調查釐清刑責
日本首度在釣魚台海域常駐巡邏船
慶元宵 鹿港老街博狀元博好運氣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
NBA 布萊恩拿下36分再顯神威 湖人擊敗暴龍
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
台灣 1月外匯存底2926億美元 創新高
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
捍衛領土 高市府:南沙群島主權屬中華民國
主計處：1月CPI年增率1.59% 物價趨緩
國片陽陽進軍柏林影展 演員導演今晚啟程
內政部明天公布消費券短差金額
教育券爭議 民進黨：政府應棄以券治國迷思
迎接元宵節 客家電視播牛年揣令子
歐洲央行將維持利率不變 料下月再降息
台北國際電玩展12日登場 估30萬人參觀
工業區偷排廢棄物 環署重罰追繳不當得利
國泰世華新樹分行遇搶 警方鎖定對象追緝
2009金蝶獎 盧正王志弘書籍設計分獲金獎
節能減碳 中鋼公司落實綠色採購保護地球
聯邦盃女網賽 中華負南韓 分組墊底
哈瑪斯：以哈擬妥一年半停火協議
WHA案 歐鴻鍊：兩岸技術官員需有商談管道
主計處:1月WPI年減10.43% 近34年最大跌幅
屏東熱博入園數破20萬 女童獲澳門來回機票
印度國際塑膠工業展 台灣產品均成搶手貨
2009台灣小姐選拔報名開跑
資安業者：惡意軟體變種威脅 今年續增
嘉縣改善景觀設施 營造觀光大縣
週末賞燈 國父紀念館中正紀念堂好去處
失業率攀升 高市仍有萬餘名外勞
天使點燈成果展 李朝卿勉弱勢學童安心求學
全球貿易保護主義抬頭 中國產品遭圍堵
在子女面前將妻子斬首 雲南丈夫行徑嚇人
亞協新會長彭榮次：整合交流 促進台日關係
中縣警局執行淨牌專案 重申取締決心
劉揆：通過消費券考驗 政院是有戰力團隊
永井豪簽名會粉絲擠爆 阿嬤也迷無敵鐵金剛
美振興方案支出限購美國貨 國際交相指責
張智峰獲選SBL單月最有價值球員
斯里蘭卡：坦米爾之虎棄械投降成員可獲赦免
消基會：水電瓦斯遲繳 罰金計算過高
「遠華案」主嫌賴昌星終獲加拿大工作簽證
日犯罪史第三大 L&G詐財474億台幣22人被捕
4億元辦活動拚選舉?周錫瑋:經費由議會通過
考選部：4年內完成醫師考試等全面電腦化
駐匈代表高碩泰籲羅馬尼亞放寬簽證規定
港都助學方案受助生相見歡 場面溫馨
陸委會：盼兩岸建立共同打擊犯罪防制平台
攝影師王汶松出書 浮游國度一窺海底世界
中選會明討論李慶安雙重國籍案
專家：汶川地震或由新建大壩所「誘發」
假檢察官詐騙 退休女老師失金逾2000萬元
指雇員遭騷擾 德黑蘭英國文化協會暫停運作
及早治流感 把握1燒2痛3疲倦全家感染指標
廣州將深化與香港在金融物流等方面合作
全台血荒 成大醫院兩傷患急需A及O型血
依賴大陸非壞事？台聯：江丙坤失格應下台
南韓：北韓如試射飛彈將違反聯合國決議案
寒假營養午餐不放假 北市有學校嘆錢難找
父病無錢醫治 江蘇13歲少女自殺捐肝救父
日本政府紓困爾必達?經長:不影響台日合作
是否建金嶝大橋 陸委會：還需考量其他因素
經濟風暴 中國但求自保無力顧及他國?
烈嶼鄉清明辦博弈公投 金門縣長支持
科學家：水壩建在斷層帶 影響川震規模
歐洲三大股市開盤下挫
高市鹽埕區人口外移 基層促調降地價稅
經部中小型工程計畫 估創逾5000就業機會
去年全球快閃記憶體品牌廠營收下滑14.6%
金管會廢止金洋證券投顧營業許可
違規排放廢水獲不法利益？榮工公司澄清
法外長庫希內被指控公私不分和利益衝突
三峽客博會東勢新丁粄節 客家味元宵嘉年華
疑助扁家洗錢 特偵組將辜仲瑩列洗錢被告
民進黨8日開臨時中常會 擴大檢討黨路線
星財長：新加坡經濟日益惡化
發動正月外交 中國尋求政治經濟果實
中小企協等工商團體明天連署愛心企業宣言
央行阻升 新台幣匯率收盤貶3.5分
集保結算所:完成款券T+2 DVP交割作業建置
呂秀蓮募玉山午報經費 蔡英文8日出面支持
不景氣效應？高速公路去年交通量減4.58%
台北燈節明揭幕 泰國傳統木偶戲擔綱演出
日警方首次檢舉對部落格進行集體攻擊行為
港府促各國加大力度挽救金融體系
金管會:去年12月本國銀行放款月減1532億
施顏祥掌中油 國營事業再造值關注
進站未乘車欲出站 北捷：可洽詢服務台
蒸餾酒降稅？ 酒商：利多 降幅大才見效
日本松下集團可能在新加坡裁員
減緩裁員 星擬以近千億台幣補貼企業
調查：廣東5.2%青年曾嫖妓
信眾湧入法鼓山瞻仰聖嚴 達賴致函弔唁
中國支持南北韓透過對話改善關係
日本加強控制釣魚台 中國：侵犯領土主權
金管會：雷曼兄弟連動債案處理速度已加快
人事局：公部門約聘雇制鬆綁3年 增加就業
索馬利亞海盜釋放烏克蘭軍火貨輪
金融風暴波及 退撫基金截至去年虧損860億
銀行訂利率下限？金管會:應考量資金供需
第098026期今彩539及3星4星彩開獎結果
衛廣法修正 增訂廣告內容分級規定
第098011期威力彩38樂合彩開獎結果
英元月汽車銷售創35年新低 福特宣佈裁員
旅菲台商涉性侵女傭案 雙方和解落幕
中古車市1月衰退35% 逾10年車齡比重攀高
美參院稀釋振興方案排外條款
金管會:發卡銀行6日前 應公布利率資訊
降酒稅 國貿局:若有貿易替代效果 恐生爭議
契約工待補實 高市府估近百職缺
索國海盜頭子：贖金到手 放了烏克蘭貨輪
市場獲利回吐與美消息面欠佳 亞股多半收黑
國產局10宗土地標售 脫標率4成
中國首次啟動一級抗旱應急響應
金廈大橋研究起步早 方案至今未定
倫敦油價漲破45美元 紐約油價小挫
英央行降息2碼至1% 315年來最低
第098026期今彩539及3星4星彩派彩結果
第098011期威力彩頭獎摃龜
重慶副市長黃奇帆8日訪台 與郭台銘會面
自外勞手中搶回一半工作 英煉油廠罷工落幕
吳英毅：海外華人都是僑委會結交的對象
英國央行降息兩碼 主要放款利率成為1.0%
大陸經濟出現好轉跡象?
金管會擬優先法案 提供資金回流機制
創新高 美1月底首次申請失業救濟者破60萬人
法鼓山入夜瞻禮信眾不斷 明舉行入斂儀式
歐洲央行基準利率2% 維持不動
毒奶風波創商機 上海台商網上租賃擠奶器
希拉蕊上任後首訪日中印韓 凸顯亞洲重要性
向穆斯林示好 希拉蕊亞洲之旅將訪印尼
布魯塞爾觀光展揭幕 台灣參展引人注目
第二季大虧台幣2158億 新聞集團計畫裁員
「慾望城市」電影版敲定將拍續集
MLB 禁藥案涉嫌作偽證 全壘打王邦茲不認罪
巴拿馬總統感謝中華民國透明化的援助
能源危機受重視 瑞典淘汰核電廠喊停
創舉／台北燈會設媽祖壇 市長親迎鑾駕安座
丟鞋事件 英相布朗致函溫家寶道歉
美航署公布錄音 哈德遜奇蹟全美機師超冷靜
美勞工部長提名人爆稅務爭議 白宮力挺
境外資金蒐購台媒 黎智英計畫買年代
警報／抗藥性H1N1流感病毒橫行 克流感無效
中國與哈薩克油管西延裏海將完工
CIA被提名人懷疑拘留者被交付它國刑求
中油又調漲瓦斯價格 每桶漲62元
假新聞／中國軍艦逼出跟蹤潛艇被爆作假
世界氣象組織：中國大旱與反聖嬰現象有關
美國藝術界人士希望歐巴馬增設藝術部長
建金廈大橋 大陸比台灣更熱衷!
鬆綁約聘僱總量管制 朝野意見兩極
風行數十年 澎湖元宵肪片龜曾盛極一時
體驗蜂炮 成大發表人機互動遊戲
保障安全 高市改善柴山龍井登山路口
不喝咖啡茶飲就頭痛 原來是咖啡因戒斷症狀
搶救失業 北市6方案預算編列24億1431萬元
致靚委任紅衫軍當律師 綠委憂對扁不利
希拉蕊19日訪南韓 北韓核問題是焦點
氣象異常 黃河洪氾季節今年變乾旱警戒
馬總統掌舵啟動2009旅行台灣年
珊瑚礁生存受威脅 學者籲立法保護
署醫院：藥品有安全期限 宜按時服用完
法院文件：許多馬多夫騙案受害者為著名人物
活絡外交新解 外長:鼓勵台商赴無邦交國投資
蟾蜍騎頭上甩不掉 錦鯉4天3夜後死亡
聖嚴法師入斂封棺儀式 莊嚴圓滿
全球貨櫃港 高雄從8大掉出10大
李連杰參加聖嚴入斂 以弟子身分感謝信眾
大安區立委補選 綠營推舉周柏雅
中國規定 港澳記者赴大陸採訪需領證
陸媒：民進黨派系爭奪大陸事務主導權
臺銀挺企業 不縮銀根
全國首創WiMAX移動式高科技市調車【Lifelab】正式上路
史上最夯工作－哈密頓島主台灣已有15人報名參與角逐
寒假尾聲最後優惠 墾丁六福莊與The Westin Taipei時尚午茶交會
歐巴馬設白宮新單位 著眼宗教與社區公益
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
出席美祈禱早餐會 吳敦義：全球團結救經濟
IMF：美房市不景氣恐惡化 並波及其他國家
歐巴馬9日舉行就任後首次記者會
期待參院表決振興經濟方案 美股開低走高
全美祈禱早餐會 布萊爾搶先見到歐巴馬
聯合國下週審議中國人權 傳中國串連套招
原任政府拒辭職 馬國霹靂州政府或癱瘓
鋒面影響 東北部北部山區局部大雨
南非網賽第2輪宋嘉告捷 法國3球員挺進8強
不顧內閣反彈 以色列總理同意金援加薩
巴西12月逾65萬人失業 聖保羅州即佔44%
2012倫敦奧運籌備很燒錢 超支近2億英鎊
台股開盤上漲75點 為4438點
中國通緝犯賴昌星獲加國工作許可證
沙柯吉有權會晤達賴 費雍：中國反應不恰當
城鄉差距大 河南城市清潔工雇農村清潔工
歐巴馬訪加將純談公事不重虛禮
敏感時刻 中國藝術展20週年紀念遭禁
法國總統：繼續改革以應對金融危機
降低成本 英特爾上海工廠內遷成都
景氣寒冬 嘉義家扶籌助學金還缺244萬
戴耳機聽音樂15小時 山東男子耳聾
觀光局將在紐時旅展 介紹美中台直航行程
求子心切 加拿大婦女60歲順利得子
中國人大政協「兩會」今年縮短會期
杭州空港新城計劃 市委書記嫌小
台股大漲 新台幣早盤升值
大陸緊縮 澳門博彩業進賬月少10億澳門元
蔡英文：教育津貼決策急就章 美化失業率
60歲加婦體外受精產下雙胞胎 引發道德討論
柯爾號戰艦攻擊案嫌犯 美軍法官撤銷告訴
北京至瀋陽高鐵擬6月開工 2012年通車
北京拘留所實行「零時釋放」
大旱步步催逼 中國糧食安全恐受影響
景氣寒冬 高雄建商：逢低買進時機
廣東投資人民幣40億元發展林業
吳敦義：北縣長提名 國民黨會依初選決定
面板DRAM大漲 台股向上攻堅 帶動類股齊漲
韓媒：美CIA局長提名人指北韓曾試爆核武
中油明起調漲液化石油氣價格每公斤3.1元
奧斯卡入圍影片 本周陸續上映
民進黨北縣長提名 蔡英文：人選未定
環卡達自由車賽選手諾爾夫 睡夢中猝死
專業替代役男加入 高雄海污防治添生力軍
新加坡將成為亞洲首賣Google手機國家
江蘇將主辦「萬人遊台灣」活動
廣州也發現TJ38字頭百元偽鈔
中國大陸佛教協會電唁台灣聖嚴法師
希拉蕊15日出訪亞洲四國 首站日本
面板價格反彈 早盤走勢勁揚
是否開放美肉品進口 吳敦義：依檢驗標準
大旱 河南農村一碗水6人洗臉
新春拚觀光 元宵到馬祖看擺暝
中油明調漲液化石油氣價 每公斤3.1元
關鍵排水路將完工 雲縣箔子寮不淹水
中油：2月天然氣無降價空間
吳英毅訪韓強調持續支援韓華僑教
高縣就服站：2100多個工作機會待登記
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
從殺戮戰場到和平廣場 金門人盼建橋實現
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
鍾南山：禽類帶毒不帶病更容易傳染給人
海口公車配驗鈔機 假幣會自動吐出
尚未領消費券民眾 明天起至指定郵局領
美利達2款小摺單車通知召回更換安全鈕
台灣大學生參加上海寒假文化研習營
台鐵捷運化 台北至基隆尖峰8至10分1班車
幫助經濟弱勢同學 南開學生單車環島募款
玩膩魔術方塊？試試魔術球360
期交所調降保證金額度 大台小台降幅最大
性騷擾防治法3週年 高市受害者女學生居多
今年寒害累計農漁產業損失7762餘萬元
費爾普斯遭禁賽3個月 家樂氏終止合約
考監委兼課佔缺 朝野黨團：應利益迴避
吳敦義：今年WHA將是馬總統活路外交指標
天氣冷 王建民延後進牛棚
美商召回大陸玩具帳篷 標檢局全面市場清查
景氣不佳就業難 大陸女大學生徵婚找退路
失業潮 屏東縣市才藝班安親班難維生
扁家洗錢案 馬維辰馬維建列被告
珊瑚黑病蔓延綠島蘭嶼海域 影響海洋生態
時機歹歹 星旅館業者開放線上競標廉價客房
嘉縣婦聯分會頒贈清寒就學補助金
高雄美食人氣競賽 歡迎上網票選
1/13億的不自由 劉曉波北京被拘60天
台股大漲 新台幣午收33.656元升4.9分
春節影響 大摩估台灣1月出口衰退6成
愛在日月潭星光牛小提燈 消費就可擁有
秦儷舫要求退選 林奕華：不隨之起舞
NBA湖人再勝賽爾蒂克 重登聯盟首位
健康體位挑戰營 引導兒童不偏食
高雄漢神購物廣場開出統一發票特獎
高市益智數學營玩數學 寓教於樂大受歡迎
景氣差吸引民眾 高雄世運票價5折出售
「喜羊羊」卡通明星在大陸賽過「米老鼠」
馬維辰馬維建列洗錢案被告 元大金:尊重司法
台股收盤漲108點 為4471.25點
繳學雜費金融機構扣手續費 北市議員籲改善
經濟不景氣 泰國僧侶作家分享不生氣的生活
首次搭乘「拉風的」空軍一號 歐巴馬好樂
南縣農會高市行銷特產 不忘捐款濟貧
逾8成上班族想創業 平均準備金56萬元
台股開高走高 收盤上漲108點
價格因素是去年中國貿易增長主要動力
中美去年貿易額增速降至7年來最低點
電子發威站穩4400點 法人:台股可望驚驚漲
活路外交新重點 程建人：回復外交常軌
英國車市慘澹 政府考慮補助舊車換新車
馬總統：政府化解兩岸衝突 已有顯著成果
中國大陸經濟學家預測2009年GDP增8.0%
男女朋友爭吵 南投女子酒後墜樓身亡
八胞胎母親：小時孤獨 長大希望大家庭
傳美財政部下周公佈銀行業紓困新計畫
2月台指期收漲172點 逆價差28.25點
2月電子期收漲8.45點 金融期漲16.2點
報導：北韓可能對海上南北韓分界線發射飛彈
失業救急 蘇盈貴:政府各單位步伐不能凌亂
蔡英文：檢驗馬總統 519是最好時間點
雖據報中風 傳北韓領導人金正日仍豪飲烈酒
NBA 延長賽2罰皆中 湖人再斷綠衫軍連勝
環保船隻南冰洋與日本捕鯨船發生衝撞事件
歐鴻鍊：盼上半年增設札幌及伊斯坦堡外館
高市辦世運19億 陳菊爭取中央補助款
大陸國足隊花錢如流水 年開銷遠超過預算
民調：中國與俄羅斯國際評價 趨於惡化
警政署宣布17單位刑警隊長異動
台股漲108點 三大法人買超75.07億元
加州公務員強迫無薪假明日上路
中縣社會處：勿將幼兒送到未立案托兒所
央視春晚共舞 9歲男孩：周杰倫沒我厲害
蔡英文:邀總統參加民間國是會議 傾聽民意
署彰醫院設計養生元宵 加入五穀米當材料
輕型飛機迫降澳洲達爾文港 機員乘客均安
台東炮炸寒單爺 民間與官方尬台
新丁粄節 中縣發燈籠傳承東勢山城客家民俗
北市勞工失業6個月內 享子女就學補助
洛杉磯市警局添置醫療裝甲車新利器
中國乾旱嚴重 當局啟動一級抗旱機制
希拉蕊外訪首站 日本高度肯定
聯邦盃 中華明戰印度 爭取保住第一級
活化資產 台電首推土地招標設定地上權
救經濟 中國下月啟動汽車下鄉補貼政策
德國女作家尤麗策 台北國際書展發表新書
農糧署：今年續辦農業動力用電漲幅補貼
博弈人才跨海徵 台星合作簽約
10%中國農民工上網找工作
女子留遺書疑自殺 警民漏夜搜尋橋旁尋獲
馬祖蔬菜三寶熱銷 農友今冬過好年
吳伯雄：國民黨原則 人民最大
南加僑界將舉行僑宴歡迎吳敦義一行
消費券捐社福團體 雲林22團體獲100多萬元
今年兩岸經貿關係 高長：前半年不容樂觀
因應趨勢 桃職訓中心開能源技術服務班
總統府贈禮 禮輕情意重
澳洲天氣兩極 北澇南酷熱
金融卡也能全球定位？ 刑事局：都是詐欺
結合WIMAX 移動式市調車上路
新台幣兌美元貶4.5分 收33.750元
科威特官員：未來半年油價將繼續下挫
微軟進軍娛樂新聞 旗下新網站開幕
標普：金磚四國 僅中國今年經濟持續成長
標檢局：近6成元宵提燈品質不合格
失業給付1月請領逾7萬件 較上月增4000件
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
不景氣校園竊案頻傳 贓物3C賣場變現
金融海嘯影響 去年末季澳門142家公司解散
公視偶像劇演員 台北書展辦簽名會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北縣推接駁專車 歡迎民眾看完貓熊遊北縣
搶救失業 郝龍斌：已向中央爭取到20億元
情定花徑間 台北茶花展登場邀情人賞花
2009台灣燈會 9日起宜蘭登場
蒲公英寶寶想提燈 向社會募80盞燈籠
46年來首次虧損 豐田汽車淨損1300億台幣
高縣元宵湯圓抽驗結果出爐 4件不合格
四重溪溫泉美食嘉年華落幕 高市展成果
蒐證檢舉破壞環境行徑 桃縣府發放獎金
央行阻升 新台幣收33.750元貶4.5分
生財有方 東京迪士尼營業額及淨利將創新高
工業局:污水廠非大寮空污元兇 將申覆澄清
2009平溪國際天燈節 明天平溪國中登場
中油：明起汽油漲0.3元 柴油漲0.2元
賴聲川與王偉忠：寶島一村可成為百年大戲
永遠的達爾文活動開跑 紀念演化論之父
夏普預估年度虧損逾百億台幣 將裁員1500人
配天宮御賜燈花節 小學生當解說員
大陸兒童壓歲錢多多 有人拿到3萬人民幣
葉大慧：陳致中已要求海外銀行匯回資金
二次金改案 特偵組春節前密訊吳東亮
中華職棒20年主題 轉動20 WITH US
致力蓮霧有機栽培 黃進文獲十大神農獎
2010花博 郝龍斌爭取成建國百年重要活動
歡喜迎良人 東港婦女被丈夫漁船撞死
陳雲南：辜仲諒在洗錢案仍為證人
昆明1997人感染愛滋病毒 近半因吸毒
搶救失業大作戰 高縣辦高爾夫桿弟訓練班
98年度重大公共建設預算3800億 歷年最高
歐洲三大股市開盤小漲
鬧元宵 嘉義縣朴子配天宮賞御賜燈花踩街
中油大林廠欲提高產能 高市府環局嚴把關
中國能源供需由緊轉鬆
開學在即 教育部籲家境困頓家長勇敢求助
慶元宵 北港踩街聯歡8日登場
北縣部分地區8日凌晨 中華電信3G系統升級
前時代雜誌總編輯支持紐時網站新聞收費
鹽水蜂炮8日啟炮 神轎接受蜂炮洗禮
海角七號登陸 魏德聖：時代意義高於票房
雲林血庫不足 縣府籲民眾挽袖捐血
苗立委參選人陳鑾英總部成立 盼鄉親力挺
雲林檢肅治平對象 查獲18人暴力討債集團
滬杭高鐵投資方案初定 行車僅38分鐘
高市議會節能減碳有成 再設玻璃帷幕
眷村懷舊 王偉忠籌拍黑貓黑蝙蝠中隊電影
春節期間持槍在嘉義馬路試射 男子投案
宣揚人間佛教 佛光山贈書國際20所大學
台塑化明晨 1時起 汽油漲 3角柴油降 4角
北京5名律師5家律所上違紀黑榜
雄檢送暖 更生人溫馨過元宵
備戰經典賽 戴遐齡為中華培訓隊加油打氣
北縣警方公布 九份郵局搶案監視器照片
內政部：2次複核 消費券短差約1110萬元
中國工信部副部長會見奇美電董座廖錦祥
安坑1號道路動工 可望抒解新店交通
經部:大發污水廠非污染源 將向政院提報告
台南市醫委外經營簽約 仍由秀傳醫療接掌
中央允月底撥款高雄世運 補助7.3億元
實踐大學一圓老人上大學夢想
解決線上遊戲消費爭議 警方處理標本兼治
防不景氣引發失學潮 各大學紛推救助方案
郵局發放消費券 中縣警方全天候派員站崗
達爾文論點 黃碧端：胡適受影響改名
巴拿馬籍協和橋輪預報8日首航高雄港
高縣岡山春節至今 警方查獲23場賭場
日本三菱日聯金融集團本年度頭9月帳列虧損
中選會決議註銷李慶安議員及立委當選證書
夏子的酒作者尾瀨朗 首次來台簽書會
北市第六選區立委補選 新黨：不會缺席
民調：以聯合黨支持度流失 前進黨趨堅
首件郵輪直航申請獲准 麗星將開基隆-廈門
豐田汽車預期全年虧損49億美元
台灣流行音樂專輯新書發表 評海洋專輯第1
總統府：願評估適當參與民間國是會議方式
杜忠誥六十書法展 台北錦州藝文中心展出
環保署重罰工業局 陳昭義：將提訴願
家長被裁員 教部：學產基金供急困生應急
王貞治拜訪台肥
李慶安公職資格遭註銷 民進黨：做法正確
蟾蜍騎頭上甩不掉 錦鯉死亡 專家:發情錯抱
「孩」好有你助學行動 展望會籲各界捐款
上電視宣傳 日女星松雪泰子誇泡台灣茶之樂
電視嘉年華 請觀眾體驗製作節目當主角
燈籠品質不合格 賣場：配合下架處理
萬芳與郎祖筠指寶島一村讓人找到溫暖和熱情
台維斯盃男網 第1點單打庫庫希金逆轉勝
歐洲議會決議 擴大支持台灣參與國際組織
追討李慶安薪資？朝野黨團意見不同
客戶提貨縮手 台塑四寶 1月營收衰退
經部推動DRAM產業整併 華邦電:持開放態度
金融危機英企業倒閉暴增 去年第四季2千多
王金平：西西里宗教慶典宛如台灣媽祖聖誕
里昂:下半年房價下滑更顯著 房市明年觸底
全球提款機遭駭客同步盜領 損失數百萬美元
中選會：若李慶安不服處分 可提行政救濟
過度依賴大陸？ 江丙坤：是競爭力非依存
一波三折 直航模糊空間麗星郵輪找到生機
OECD多數國家經濟展望落到30年來最低水平
經長要求 國營會下週檢討降水電瓦斯滯納金
台北國際書展 政府單位踴躍參加不缺席
觀光局組織調整 擬監督與執行分立
春節後氣溫回升 花卉批發價年減14%
李顯龍妻子何晶將辭淡馬錫控股總裁
以國店主遵守猶太教規範 男女客消費須隔離
疑助洗錢 特偵組將林文淵列被告
七美島轎車衝餐會 30多人傷直升機送高雄醫
印度首次明指巴國情報局涉入孟買恐怖攻擊
聯合國秘書長潘基文突訪伊拉克
政院:今年投入3300億元 創造33萬就業機會
失業給付1月請領7.2萬餘件 單月第3高
劉兆玄：大專畢業生到企業實習 政府將補助
幸福作家黃願 為化解愛滋歧見書寫愛
日男星石田壹成爆劈腿醜聞 遭經紀公司解約
以色列：加薩好戰份子又對以境發射火箭
北市第6選區立委補選 民進黨擬徵召周柏雅
傳擬聲請重整？ 茂德：不是事實
第098027期今彩539四星彩三星彩開獎結果
上海副市長唐登杰首度訪台 9日拜會工總
高鐵融資重整 政府與台高立場不一
第098011期大樂透49樂合彩開獎結果
愛心企業約定宣言 中鋼等知名企業響應
中選會註銷公職資格 李慶安將提訴願
追討李慶安薪資？立院秘書長：規範不明確
鼓舞人心 陳文茜蔣勳等暢談蕭條時生活藝術
台北燈節靜默點燈 虛主燈天天變裝
NBA費城76人隊布蘭德肩傷將動手術治療
台維斯盃男網 首日1比1打平
南韓堅稱：北韓不可能成為擁核國
基期高加春節長假 國貿局：1月出口難樂觀
中美經濟振興題材發酵 亞股反彈
太極門新春茶敘 邀中外人士為世人祈福
迎元宵 苗栗（火旁）龍踩街晚間熱鬧登場
台灣街頭藝人澳洲表演 盼獲新印象好口碑
苗栗立委補選 中選會審定通過候選人資格
南非總統：犯罪猖獗仍是人心不安因素之一
上海洋山港工地突發爆炸 死傷嚴重
鍾蕭葉宗親會團拜 蕭副總統出席致意
做夢都夢到比賽 王宇佐重返球場開紅盤
傳統創作與光畫藝術 夜間彩裝北市府大樓
美1月份失業率升高為7.6% 經濟持續衰退
歐洲議會挺台參與國際組織 外交部感謝
李慶安國籍風波 法界：難構成不法
金融危機加英鎊貶值 英航虧1億8600萬美元
台北戲棚開春首演 連戰:增進台灣國際形象
台維斯盃老舊地板 中華隊主場另類優勢
歐巴馬將任命獨立經濟復甦顧問委員會
七美車禍 13傷患後送高雄急救
香港記協：北京新採訪規定影響新聞自由
不滿遭賄選指控 林奕華提告
單驥：人力加值計畫 非修飾失業率
第098011期大樂透 頭獎二連摃
劉揆:大專畢業生企業實習 每月補助逾2萬元
第098027期今彩539 頭獎 3注中獎
北市府抽驗嬰兒奶粉 確保產品無污染
澎湖重大車禍傷者 順利後送高雄就醫
土耳其轟炸伊拉克北部庫德族叛軍
市場憂心美國需求不振 國際油價下跌
歌手遭誤認奈及利亞人遇害 奈駐斐大使震驚
政院搶救失業方案 工作機會擴大為33萬個
美國勞工部：上月全國失業率高達7.6%
全球裁員 NEC年中退出歐洲個人電腦市場
聽障奧運世運會 劉揆:需展現台灣動人一面
福特汽車將與數家銀行商談出售旗下富豪汽車
上海台商龍鳳湯圓質疑北京檢測標準
經濟持續衰退 美一月份失業率升高為7.6%
澎湖七美島車禍 空勤隊後送15人就醫
德國慕尼黑市願收容關達那摩維吾爾囚犯
Quiksilver黃金海岸衝浪大賽團 雄獅3月2日首發
台灣啤酒開春報喜 商標如期登錄中國
補領消費券 今起指定郵局領取
警報／聯合國糧農組織：中國可能爆發禽流感
不配合三挺? 台銀喊冤
建金廈大橋 大陸比台灣更熱衷!
「依賴中國沒什麼不好」遭批 江丙坤:不要意識型態
消化爛頭寸? 財部標售250億元國庫券
大陸揭弊記者 已獲加拿大難民身份
鬧家變! 林奕華告秦儷舫加重誹謗
派艦護航 南韓擬跟進
阿匹婆告別式 政界與藝人前往弔唁
歐巴馬上台 白宮正評估自伊撤軍
國際書展 展現亞洲書籍之美
澎湖元宵肪片龜 老師傅開班授徒
佛光山琉璃佛像展 楊惠姍憶述創作歷程
力挺文化 胡志強：發展文化脫離金融海嘯
林志昇控美案開庭 城仲模作證聲援
鹽水蜂炮明啟炮 消防隊員安檢蜂炮城
毛治國視察消費券發放 感謝郵局員工辛勞
搶消費券 烏龍搶匪搶到通知單
昔日獄友聯手製安毒 一起被捕回籠
嚴長壽：台灣最大價值是文化
消費券發放 領券人潮擠爆金門郵局
第二階段領取消費券 高縣郵局人潮踴躍
台灣慶元宵各有特色 明後天進入最高峰
謝長廷：政府振興經濟新方案草率
不景氣又遇大旱 中國農民返鄉無活可幹
貫徹胡六點 中共召開對台工作會
防消費券短少事件重演 郵局成立「賠補基金」
SBL轉播權敲定 ESPN取得3年合約
需求劇減 德國BMW去年銷售額降5%
巴基斯坦核彈之父卡迪爾汗獲解除軟禁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全美航空英雄機長：遭遇鳥擊時一陣絕望
澎湖七美車禍 1人腦部重傷命危漏夜開刀搶救
巴基斯坦核彈之父獲釋 美：令人遺憾
巴基斯坦核彈之父獲釋 美國務卿：非常不安
歐巴馬批參院延後表決振興法案「不負責任」
歐巴馬特使將訪中東 伊朗國會議長:正面信號
以色列國會大選民調 右派聯合黨仍居領先
巴基斯坦核子之父獲釋 美盼保證不重蹈覆轍
美籍華裔複製牛之父楊向中因癌去世
巴基斯坦核子之父獲釋 美眾議員：影響美援
投資人樂觀看待政府救市 美國股市上漲
法總統批英首相振興經濟措施 唐寧街火大
沈呂巡籲歐盟瞭解台灣重要性 支持台灣進WTO
研究：巴西環境遭威脅地區物種多樣性大
7800億美元經濟方案 美參議院達暫時協議
「海角七號」將在英首映 門票搶購一空
美失業率再創新高 國際油價應聲下挫
NGO：人權理事會各國審議淪為互相吹捧
大雨特報 東北部北部山區局部性大雨
瑞銀:中國上半年成長仍低 股市可提早反應
景氣冷 中國1月創投新基金降至70億元
中國宏觀經濟先行指數近10個月來首度回升
巴拿馬台商父子家中槍戰 擊退行搶2歹徒
藥到命除 奈國牙齒止痛藥致84名幼兒喪命
巴拿馬副總統禮貌拜會中華民國大使館
電視台外景人員身體不適 空軍海鷗救下山
山西洪洞逾千頭病死豬恐已流入市場
新增民間投資目標1兆10億元 經部擴大招商
美經濟振興方案縮水為7800億 參院可望過關
消費券摸彩 嘉市10日第一次開獎
山東據報被揭發恐怖病死雞加工廠
加元月份流失近13萬份工作 失業率達7.2%
星外長：將推動亞太自貿區和經濟合作
牛年第1病毒「?牛」來襲 擴散力強大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
政治敏感月 傳遊客進西藏將受限
浙江1青年上網售槍支彈藥 判刑13年
費爾普斯吸麻禁賽3個月 澳名將說他夠幸運了
訂單不足 珠三角大批香港企業放長假
中國外交部盼加拿大儘快遣返賴昌星
7800億美元經濟方案 美參議院盼週末定案
澎湖七美車禍 重傷者尚未脫險
防貿易保護主義 WTO下週探討會員貿易政策
海角七號登陸 馬拉桑酒和項鍊搶佔市場
21歲台灣登山好手林政翰 獨攀南美第一高峰
寒單爺 從流氓神走入現代文化殿堂
中國大陸A股指數1月漲幅居全球之首
聯邦快遞廣州亞太中心正式營運
高市鴛鴦毒販落網
中國1月CPI或再創新低 降息添空間
李轂摩創作回顧展 蕭副總統到場加持
故宮元宵獻禮 雜耍特技嬉春
北市慶元宵送提燈 內湖區9日夜弄土地公
解決融資困難 廣州企業將試發債券
北方大旱 河南村民百天未能洗澡
NBA 詹姆斯大三元被取消
單月放款縮水？ 台銀：挺企業 不縮銀根
農會選舉賄選調查 嘉檢至梅山地區搜索
回味傳統印刷 國際書展體驗手搖圓盤機
佘契爾女兒失言 在英國引發軒然大波
希拉蕊訪南韓 將獲「超國務卿級」禮遇
PGA別克邀請賽 維列加斯第二輪保住領先
印度捷運服務員命大 掛車廂外拖行未死
廣州降雨量減8成 輕度乾旱
超高人氣 史亞平參加星僑胞新年團拜
公平會：銀行勿共同訂定放款利率下限
經濟衰退影響在美工作外籍專業人士處境
骨牌校際比賽廣徵好漢 228一較高下
義大利安樂死案爭議 總理與總統僵持不下
馬拉桑酒登陸 關稅及訂價考驗市場競爭力
公職資格遭註銷 律師：李慶安將提出訴願
李慶安事件 吳伯雄表達歉意
政院新方案 蘇俊賓：服務對象與效果不同
無障礙科協：救失業 也需協助盲胞
高市客委會新春祈福團拜 熱鬧滾滾
日皇太子妃雅子之父被選為國際法院院長
政院新方案 民進黨：應有細緻政策評估
高縣三合一選舉 民進黨有意參選黨員多
追討李慶安薪資?北市議會:依政院指示行政
梅山鄉農會選舉疑賄選 嘉檢帶回5人偵訊
消費券提振買氣效應 業者認須觀察 1季
大安區立委提名 吳伯雄：勿為選贏損人格
極端天氣繼續肆虐 澳洲北澇災東祝融
涉多起超商強盜案 男子在家人策動下被捕
百貨量販加碼促銷 盼延續春節買氣
追討李慶安薪資？朝野黨團態度不同
北韓透過官方媒體宣稱 正在進行太空計畫
振興經濟促進就業 經建會:將追蹤推動情況
105天沒下雨 北京旱象全中國大陸之最
振興經濟方案 綠質疑效果藍盼妥善運用
虧損大 日先鋒擬停產薄型電視裁數千員工
賴昌星獲加拿大工作許可 中國外交部嚴厲批評
惠譽撤銷台灣 5家銀行評等
研究顯示：服阿斯匹靈可防中下部位胃癌
心理研究：丈夫心胸寬廣妻子不容易衰老
分析師：黃金週線雖收黑 樂觀氣氛未變
書迷熱情 日本漫畫作者：死也值得
3位共和黨議員支持經濟振興案達成暫時協議
山西嚴禁黨政官員持普通護照出國執行公務
上海重現「走三橋」等元宵節老民俗
蘇貞昌：沒有再參選縣長的規劃
洛杉磯華人區大槍擊命案 警方全力追捕歹徒
糖脂寧膠囊假藥嫌犯李冬在遼寧被抓獲
景氣衰退 加州勞工被迫放無薪假
江蘇吳江手機出口5億美元 台資企業貢獻
揮灑台灣之美水墨行者獎美展 45人得獎
王貞治返日 希望下次有機會搭台灣高鐵
野柳神明淨港近百人跳水祈福 場面熱鬧
「蝙蝠俠」克里斯丁貝爾為粗話風波道歉
調查：上海對國際投資者最具吸引力
台教會：盼整合各本土社團 批判個人主義
聯邦盃中華勝印度 保住亞大區第一級資格
傳胡錦濤出訪沙國涉及台商海南投資項目
三度叩關葛萊美獎 蕭青陽：該我得獎了
日經新聞：Pioneer將完全放棄平面電視業務
郵局發消費券 毛治國要求零缺點
關懷弱勢學童 同濟會資助採買學用品
中國西氣東輸二線東段工程開工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
教育部：補習班6月底前應提個資安全計畫
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲南野象群橫穿國道阻斷交通兩小時
第二波消費券發放 桃園各郵局大排長龍
去年第4季北京企業家信心指數10年來最低
販售過期未稅菸牟利 2男送辦
NBA 溜馬扮強隊殺手 再宰魔術
墨爾本飆46.4℃高溫 打破150年紀錄
春節假期後 上海入境客流量仍呈高峰狀態
IMF：義大利經濟衰退可能持續到2010年
大米龜開光點睛 澎湖元宵萬龜祈福揭幕
液化石油氣價格漲快跌慢？中油：不符事實
2009豐原燈會 7日開展
今年元宵節月亮 52年來最圓最大
美參院通過法案 限制受紓困銀行僱用外國人
投資失利 哈佛大學校產管理公司裁員
大安區立委藍營黨內初選 明5投票所進行
I"s桂正和近距離簽書會 粉絲反應熱烈
美專家稱 北韓盼與美國直接談判核武問題
助建創世植物人安養院 慈善義演元宵節登場
四川人每天玩棋牌26分鐘 高於全國平均
國際書展 國防部出動射擊體驗吸引人氣
台北縣永和萬人踩街 為牛轉乾坤晚會揭序幕
飛輪海簽唱會滾元宵 吳尊撇清成家傳聞
慎選心靈成長課程 避免誘發精神情緒異常
美發現網路詐欺新手法 以退稅為餌騙取個資
滬杭高鐵3月底開工 上海到杭州只需38分鐘
林青霞與暗戀桃花源炒話題 香格里拉吸人氣
第二階段補領消費券 明天郵局加班服務
馬總統北縣走春 肯定坪林走向低碳旅遊業
解渴兼打鬧 團圓水池鴛鴦戲水
馬總統寫天燈 祈願牛轉乾坤景氣回春
呂秀蓮觀賞桃園燈會 籲大家內心充滿愛
南投仁愛貨車翻覆 七名採豆苗工人受傷
蔡英文：黨內共識 議會與運動路線並行
貓熊商品夯 小販入動物園售玩偶遭請出場
防關說 鄭州交通警察執勤交出手機
郵局明8:30至17:30加班發放消費券
中國衛生部黨組書記高強自曝將離任
總統：平溪天燈已成台灣重要標誌
（火旁）龍活動登場 苗栗市變為不夜城
冉冉升空天燈點綴平溪夜空 民眾幸福滿滿滿
中共施壓未果 賴昌星獲加拿大工作簽證
第二階段消費券發放首日 近56萬人領券
阿宅朱學恆新書 解開城市傳說疑惑之謎
輕鬆一下 歐巴馬帶家人觀賞舞蹈表演
美參院就振興案達成協議 歐巴馬盼儘速通過
SBL 裕隆中止達欣4連勝
澳洲南部野火肆虐 至少造成14人死亡
小將出頭 台維斯盃雙打中華勝哈薩克
柯森耀訪巴拿馬僑團強調服務僑胞不分地域
梅山農會疑賄選 檢方聲押涉買票代表
南投採豆苗車翻覆 受傷女工多為年長婦人
彰化男子駕車逆向撞死騎機車母子3人
拜登：如符成本效益 美將續推飛彈防禦計畫
拜登：美國將為對外關係定下新調
拜登：美將要求他國收容關達那摩灣囚犯
最佳健康烘焙王出爐 伊薇特抱走四項大獎
電玩展2/12登場百款新遊戲曝光 南部民眾高鐵票享一日遊入場
觀光局在紐時旅展介紹台灣風光及民俗
爭北市一席立委 民進黨徵召周柏雅
鹽水蜂炮啟炮 陣頭繞境2天2夜
聖嚴法師起龕荼毘 法鼓山信徒雨中跪送
臨常會主軸 蔡英文：強化制衡 結合社會力
巴拿馬台商以淨灘行動喚起民眾環保意識
藍立委補選初選今投票 吳伯雄憂分裂
消費券優惠廣告不實？ 公平會將調查
第二階段發放消費券次日 郵局無擁擠人潮
追討李慶安公職薪資 蔡英文:立院不能迴避
馬總統：推動觀光客進入原鄉部落消費旅遊
聖嚴法師獅頭山火化 信徒雨中跪送
台灣獼猴群聚柴山 撒潑機靈彷入花果山
找回消失的棋藝 重溫阿公時代休閒娛樂
高市府辦新移民團拜 發紅包賀歲過牛年
紫南宮還金多於借金 總統讚揚台灣人誠信
劉揆：宜蘭得子口溪應一口氣整治完成
為教育請命 南社籲綠營首長動用教育行政權
壽山動物園明封園整修 千人彩繪送舊園
北縣文化大進擊藝術下鄉 免費觀賞
小5生的寒假作業 陳有崴自己綁座小炮城
台灣燈會星光牛小提燈 明起會場免費發放
貧民百萬富翁獲美劇作家協會獎最佳改編劇本
台灣球員林家聖參加美國職業足球隊測試
外長歐鴻鍊證實 李慶安有美籍
參選花蓮縣長？ 游錫(方方土)：沒有聽說
台灣燈會周邊交管 賞燈可搭免費接駁車
外交部規劃 馬總統下半年出訪中美洲
史亞平探視在星演出兩個台灣藝文團體
慶元宵 高市親子彩繪燈籠
立委補選 蔣乃辛獲提名
王友俊水墨畫展 台中藝文中心展出
聖嚴法師荼毘大典 信眾不捨相送
澳洲炙熱造成火災 死亡逾76人史上最慘重
赴美為洗錢 陳幸妤：傳聞太離譜
相約明年再見 高縣偶藝節閉幕
馬總統體驗琉璃製作 親做一顆心送馬嫂
林佳龍辦團拜 游錫堃來相挺
參訪空軍航院 高中生生涯規劃新選擇
擴大開放陸客來台後 最大旅遊考察團抵台
弱勢兒童玩飛盤 體驗世運比賽項目樂趣
受刑人跑掉沒關係? 王清峰失言法務部澄清
元宵乞龜 澎湖230兩黃金龜王提前亮相
立委補選整合泛藍 蔣乃辛面臨嚴峻挑戰
中華郵政：103萬人尚未領消費券
澳洲水深火熱 南部林火奪96命 北部豪雨成災
民進黨臨常會共識 常委綠委批評不見驚奇
聚北海道昆布鍋慶元宵 昆布金元宵免費回饋客戶
2/6-2/8新光人壽發起全國捐血 送「年轉錢坤環保LED燈籠」
馬達加斯加部隊向抗議群眾開火 射殺25人
聯邦盃女網賽 俄羅斯二連勝領先中國
德國經濟部長葛洛斯辭職
拜登：美國準備與俄羅斯展開新關係
巴基斯坦蓋達外圍組織聲稱已將波蘭人質斬首
指將厄瓜多當美殖民地 厄驅逐美大使館官員
傳美大聯盟A-Rod 2003年類固醇檢驗呈陽性
北部東半部短暫雨 東北部北部山區有大雨
母親病逝父親失蹤 屏東兒童領不到消費券
未來兩週冷高壓不強 南部可能有30度高溫
美將宣布第二波紓困 再注資銀行但條件嚴格
香港2013年前建成西氣東輸二線供港管道
傳香港匯豐銀行將再解僱1千人
慕尼黑國際安全會議 聚焦伊朗核武問題
中國財政部建議人民幣微貶
廣東970萬外省農民工湧入 需求僅190萬
港媒：高強將任中國人大財經委副主任
巴西小飛機迫降亞馬遜河支流 16失蹤4獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上海私塾孟母堂 遭勒令停辦
菸害新制上路將滿月 8成申訴與職場有關
聯邦盃女網 潘妮塔比中指 引爆義法爭端
調查顯示長江源區多年凍土大面積消失
張茅將出任中國衛生部副部長
寶島一村打破國界藩籬 首演打動新加坡
廣州20%企業有意裁員
吳淑珍10日將出庭 北院做好萬全準備
大通盃台灣青棒菁英賽明開打 23勁旅角逐
澳洲野火災情嚴重 死亡攀升至35人
BBC民調：中國形象變差
不要就是不要 委人民遊行反總統提修憲連任
避免再口誤 陳雲南低調不接受電話訪問
消費券加持 節能標章家電補貼申請案驟增
去年新增民間投資達成率100% 今年再接再厲
總統選舉電視政見會 2輪政見發表改3輪
擴大公建預算案 政院19日前通過送立院
梅山農會代表選舉疑賄選 涉賄者5萬交保
2008年中國二手車交易增幅3%創新低
經濟危機影響 美女性就業人數即將超越男性
柴松林：吸菸傷害他人權利 不應受保障
提升就業 廣東官員籲大學畢業生當攤販
河南鄭州對台空中直航開通
內政部統計：1月底人口數2304萬餘人
北縣長提名 蔡英文：未排除蘇貞昌可能性
1月出口大衰退？ 財部：不會比去年12月差
香港全馬拉松賽男女冠軍由肯亞選手奪得
移民署查獲3大陸女子欲偷渡至美國
交大校友騎單車為台南校區募款500萬元
學者批連靠農救失業都不懂 農委會:不符事實
保發中心免費培訓班 強化有志青年專業能力
Happy Call講電話也能做公益
減輕農民負擔 今年持續補貼農業動力用電
救失業避免人力斷層 金管會推專業培訓計畫
海盜猖獗 美戰艦首度停靠莫三比克
日廢棄寶特瓶輸中數量銳減 回收價大跌
電腦模型推斷 伊朗不會造核彈 艾馬丹加將失勢
3員工外調退休金引爭議 台泥判賠672萬餘元
擴大公建預算 綠稱嚴監督 藍求創造成效
民進黨團：立院應解職李慶安 追討薪資
川震災區汶川縣今晨發生規模4.3地震
民航局飛安監理 去年華航遭罰160萬元最多
李昂新書七世姻緣系列 規劃拍成連續劇
首位女性泳渡大西洋 56歲菲格40年夢想得圓
台銀：截至5日 營業人兌領消費券逾242億元
禁菸新制滿月 董氏基金會籲嚴謹執法
無視威脅 印度全面杜絕中國玩具進口
外出表演逃跑沒關係？王清峰：信賴受刑人
保加利亞考慮重啟反應爐 觀察家：是賭注
NHK將結合手機小說推出新型推理劇
醫師：正確使用戒菸輔助藥品 成功率提高
大安區立委補選 民進黨定位是非對錯選戰
「溥儀日記」在天津出版
央視春晚爆紅 劉謙帶動大陸魔術熱
傳AC米蘭開1000萬美元挖貝克漢 銀河不接受
美國學校師生到高縣桃源鄉社區服務
英國下令調查銀行紅利發放與管理問題
吳敦義：振興經濟是政府全力以赴的目標
台東下午地震 初鹿震度4級
台北國際書展 動漫館人氣超旺
上週新台幣升值5.1分 本週仍有貶值壓力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
重慶副市長本週訪台 拜會工總與電電公會
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇麗文與偶像紀政相見歡
史亞平接受星媒專訪暢談推動台星交流
高雄燈會防竊奏效 警民合力擒扒手
澳洲維多利亞省森林大火 至少65人喪生
青島前灣港將建成東北亞國際貨櫃幹線港
工業局辦促產條例宣導會 北中南各1場
情人節將屆 資安業者籲提防電腦病毒肆虐
藍營北市立委補選初選 蔣乃辛出線
蔡英文：民進黨將推動全民保台運動
海力士研發出40奈米級記憶體晶片
呂秀蓮現身台北書展 新書半小時熱賣300本
台北書展濃濃泰國味 涼拌青木瓜免費嚐
蔣乃辛：彌補藍營初選裂痕 團結勝選
傳珍擬部分認罪 檢方：不排除讓珍指證扁
曾紓寧化障礙為助力 要奪聽奧仰泳金牌
中國教育部研議 高中取消文理分科
曖昧德國首映獲好評 陽陽張榕容受矚目
以色列政黨競選廣告 比創意爭效益
學者史景遷金安平對談 書展受歡迎
澳洲女子高球名人賽 曾雅妮並列第四
歐巴馬準備擴大國家安全會議規模及權力
北市立委補選 蔣乃辛:將拜會林奕華弭裂痕
警消執勤身亡不符殉職撫卹 家屬提行政訴訟
蔡淑臻慶生 盼練戀舞票房贏海角七號
澳洲野火煉獄 65人死 逾640棟民宅焚毀
胡克爾躍過6米06 進逼鳥人布卡撐竿跳紀錄
冰淇淋少女組簽唱會 日經紀公司來台打氣
日防衛大臣：最早3月初派遣船艦打擊海盜
呂秀蓮辦玉山午報 蔡英文加油打氣
聯邦盃女網賽 塞爾維亞雙姝連克日本對手
馬總統與教育獎得主茶敘 讚揚不服輸精神
台灣燈會明登場 大陸觀光業者組團賞燈
美準備重啟雙邊關係 俄副總理：非常正面
埃及希望數日內達成加薩持久停火協議
袋鼠車拉風 5名國中生相邀涉偷車
經典賽澳洲訓練 總教練葉志仙親自餵球
民進黨開臨時中常會 綠委：路線不是問題
爾必達執行長盼台日聯盟成為DRAM全球第一
兩場立委補選 國民黨全力輔選求勝
鹽水蜂炮首晚 鹽水國中18座炮城齊發
香港馬拉松賽5千人抽筋 近400人受傷
英報：中國與俄羅斯間諜積極在英蒐集情報
馬達加斯加反政府示威 警方擊斃至少28人
聯邦盃女網賽 俄國再傳捷篤定晉級
反海盜 印度派第二艘戰艦赴亞丁灣巡邏
菁英非人人平步青雲 新書成功的背後談甘苦
台維斯盃網賽中華勝哈薩克 晉級第2輪
網上裸體名畫被刪 中國網友為大衛像著衣
創造就業再出招 經部擬補助新設加盟店
調查：泰國人一月份快樂指數下滑
泰總理要求財部提出民營產業貸款擔保措施
泰國總理否認準備兩億泰銖終結紅衫軍
故宮交流 政院：中國保證免扣押 國寶才去
中國大旱 總理溫家寶親自下鄉勘災
台北書展湧10萬人潮 明天閉幕優惠登場
日本南極捕鯨船遭撞 旅澳漫畫家嚴厲譴責
經濟學人：經濟民族主義再起 美須率先杜絕
抗議北京取締網路 網友為著名裸體藝術著裝
德籍男子攜海洛因入境 桃園機場查獲
台德合作影片曖昧 柏林影展首映獲好評
人類感染禽流感病例 越南傳出今年第2起
巴西包機墜毀亞馬遜河支流 24人罹難4人生還
美釋出修好姿態 俄副總理表歡迎
瑞士公投通過對歐盟二新成員開放勞工市場
澳洲森林野火死亡人數增至108人
英國影藝電影獎 希斯萊傑奪最佳男配角獎
德經濟部長葛洛斯明正式請辭
英國影藝學院電影獎 凱特溫絲蕾封后
澳洲野火死亡增至108人 2人被控縱火
陳幸妤返台趕上班 邱毅仍質疑有接觸黃芳彥
惠譽信評現金流量衰退 中華電信：有信心
英影藝學院電影獎 「貧民百萬富翁」大贏家
去年雪災今年旱災 專家:災情恐逾去年
96年度第3批綜所稅退稅 10日入帳
NBA 詹姆斯失靈 騎士本季首嚐主場敗績
葛萊美頒獎隆重登場 小韋恩搶先贏3獎
歐巴馬振興經濟方案 馬侃批「世代竊盜」
外交部規劃 馬總統下半年出訪中美洲
野柳神明文化祭 淨港過火熱鬧登場
房市冷 高市1月建照申請剩四分之ㄧ
愛黛兒獲葛萊美年度最佳新人
珍妮佛哈德遜獲葛萊美最佳節奏藍調專輯獎
吃對，才會健康
宣示台灣是主權獨立國家 馬總統藉機表態不含糊 未來應續堅守立場 捍衛國家尊嚴 人民才會尊敬
貓纜問題 只辦事務官 各界譴責 郝龍斌市長以政治語言回應 人民失望 應予補救
英九馬VS.歐八馬
新華網爆秘史 鄧小平1979年訪美險遭台雇人暗殺
「玩酷人生」獲葛萊美年度最佳歌曲
今非昔比! 馬祖、馬尾同春鬧元宵
日本飛行船劇團【七隻小羊與大野狼】
台東3件消費券搶案 警方宣布偵破
鞋襲溫家寶德籍研究生 面臨徒刑或巨額罰款
扁家洗錢案 吳淑珍明天會出庭
郝龍斌：6月兩岸雙城論壇 邀上海市長訪台
第51屆葛萊美得獎名單
「聚沙成塔」葛萊美五項入圍全獲獎
歐巴馬經濟振興方案 尋求美民眾支持
與全球接軌 99年起公務人員加考英文
NBA湖人逆轉勝 中斷騎士主場連勝紀錄
瑞士前二名銀行 共虧損8千億台幣
疑遭男友暴力相向 蕾哈娜臨時取消葛萊美表演
元宵提燈 環署：別忘了回收廢乾電池
馬達加斯加衝突28死 反對派領袖誓持續抗爭
加盟展店補助5萬 業者:誘因太低
公務員也放無薪假？考試院長:不會走到這一步
酷玩「玩酷人生」 獲葛萊美年度最佳歌曲
26年前報導野火 澳退休主播今喪生火窟
南市長選舉提名 藍營謝龍介等2人角逐
野柳神明文化祭 壯丁扛神轎淨港過火祈福
上海世博會澳門推廣週玉兔展館方案亮相元宵
國貿局估Q1出口減3成 Q3可正成長
六大工商團體新春聯誼 馬、劉出席
羅伯普藍特和艾莉森克勞絲 葛萊美最大贏家
上海市副市長唐登杰拜會吳伯雄
鞋襲溫家寶劍橋學生 明出庭應訊
自殺炸彈客攻擊斯里蘭卡難民營 軍民28死
鐵路警察查獲柴油竊盜集團 3人落網
聯邦盃女網賽首輪 義大利擊敗法國進4強
金融紓困改弦更張 美財政部將支撐房屋市場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
救經濟 挪威砸114億歐元貸款公司個人
歐巴馬盼綜合版經濟振興案下週出爐
美經濟會議主席：經濟振興案亟需快速整合
台灣愛心醫療團自費深入印度大吉嶺濟助居民
景氣不佳 馬來西亞存款激增
英國電影獎揭曉 貧民百萬富翁獲頒最佳影片
調查：以色列遭虐兒有自殘傾向者攀升
一路落後到追平 李夫尼努力深獲肯定
哥哥考上律師 馬華裔技工鋼條穿臉謝神還願
元宵節全台天氣溫暖 東半部短暫雨
一對夫妻走屏東浸水營古道 失聯2天
空姐夢魘 印度航空旅客酒醉頻伸鹹豬手
勞工條約公投過關 分析指瑞士人更靠向歐盟
駐法代表處團拜 呂慶龍期許新年新局面
台股開盤上漲91.43點 為4562.68點
「他其實沒那麼喜歡妳」登上北美票房冠軍
英國影藝學院電影獎 主要得獎名單
聯邦盃女網賽首輪 克菲托娃建功助捷克進4強
報告指中國房地產庫存多 房價持續下滑
台股漲 新台幣盤初勁升
香港富商將捐盡40億家財行善
全球經濟衰退 黃金成趨吉避凶投資首選
去年被劫持中國漁船天裕8號安全獲釋
嘉義縣朴子配天宮晚間踩街鬧元宵
伊朗前總統哈塔米 宣布參選總統
無薪假 竹科76%員工受波及
陳雲南：吳淑珍遞狀陳述事實 非認罪協商
經濟低迷 南韓民眾基本消費急速萎縮
邱毅提二次金改善後案 經起訴者釋出股權
元宵吃飯擔 雲林鎮安宮民俗流傳百年
中央氣象局氣象報告
回敬火箭攻擊 傳以色列轟炸哈瑪斯
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大批民工返鄉 東莞企業招不到人
中選會告發扁偽造文書 北檢將分案處理
深圳市將48家欠薪企業列「黑榜」
美國2008焦點論文 中研院王惠鈞獲選
北市公車追撞遊覽車 4傷送醫
江丙坤：先經後政 台海兩岸不變的主張
涉廣告不實 震旦電信遭消保會移送公平會
達賴喇嘛抵羅馬 接受榮譽市民證書
黑琵長出金黃色繁殖羽 北返日期近了
美股大漲 面板報佳音 台股多頭氣盛
證交所與櫃買中心合辦公平價值會計論壇
江丙坤：兩岸談CECA沒時間表 內容不涉政治
詹啟賢獲國防醫學院名譽博士
江丙坤：感謝新加坡關心台灣重視兩岸發展
泥火山噴火？高縣府：人為點燃
躲過旱災躲不過惡劣天候 新疆半月死40多人
資安業:今年中小企業資料防護首重簡單化
褒忠吃飯擔活動登場 五年千歲繞境祈福
香港餐管協會料新春後逾300家小吃店倒閉
不走保護主義 官員：中國不實行Buy China
地制法藍營列優先法案 盼本會期盡速通過
廣州亞運會配套工程因釘子戶受阻
存款全額保障延長1年? 金管會：尚無定論
3度叩關葛萊美失利 蕭青陽明年再接再厲
劉承俊將以成龍新片重返南韓
勞工陳情遭違法裁員 要求政院訪查企業
患脂漏性皮膚炎嬰兒 醫師：需就醫避留疤
綠委：銀行縮銀根 政府應落實三挺政策
24萬公升污油泥流出 污染芝加哥河域
陝西一收費站人員外出吃飯 200多輛車塞爆
星公寓平均售價 亞洲第三貴全球第八貴
推動創新連鎖加盟展店計畫 經部提供補助
中縣市合併 胡志強：吳伯雄承諾全力以赴
北市立委補選 蔣乃辛籲新黨考量泛藍團結
綠委質疑救失學未編預算 教育部澄清
北縣徵求天燈與海洋音樂祭精彩照片
內政部:中縣市若99年合併 4月前宜修法
台股漲 新台幣中午勁升1.14角
保誠人壽逆勢徵才 預定3月辦說明會
台中市消費券摸彩券 已超過18萬張
蔡英文被阿扁們挾持？柯建銘：偏見說法
提升偏遠學校師資 教部擬推共聘巡迴教師
取締交通違規 北市添15套車上錄影器
王令麟提羈押抗告 高院最快下午裁定
外國人考中國駕照難 安心上路更難
劉三琦將掌高捷 董事會下週核定
兩岸故宮首次交流 周功鑫14日訪北京故宮
關中：公務員要有淘汰 否則像一灘死水
大陸安利上萬名員工來台 中市盼創上億商機
台股收盤漲23.34點 為4494.59點
PGA別克高球邀請賽 沃特尼捕鳥收尾封王
寶寶白天睡晚上哭？醫師：小心腸絞痛
立委補選泛藍2人參選? 北市黨部:中央協調
台股開高震盪 收盤小漲23.34點
報導：法國政府將貸款汽車業者60億歐元
違法無薪假及解僱 日東科技員工討公道
2月台指期收漲17點 逆價差38.59點
黃金龜競相比大 澎湖元宵掀高潮
台維斯盃網賽 印度將派強將赴台比賽
日田澤湖觀光摺頁海報佳 楊秋興指示學習
中國商務部：不會有「限購國貨」條款
2月電子期收漲2.75點 金融期跌6.4點
彰化卦山少林寺遭搶 1人中槍受傷
阿里山公路砂石車翻覆 司機已無生命跡象
台北燈會吸引小朋友 日卡通猴兔超人登場
中山高汐五高架小貨車車禍 1人受困搶救中
獲利回吐賣壓重 台股4500點關卡得而復失
豪宅摸彩出現小榮景 胡志強：續創商機
聯邦盃網賽 俄羅斯痛擊中國4強出戰義大利
行銷世運在高雄 台灣燈會擺攤宣傳
澳洲小鎮遭野火燒成平地 死亡增至131
明華園鴨母王戲碼 情人節嘉市開演
中國6年來首次出現宏觀經濟偏冷
龍潭農會選舉傳賄選案 檢方聲押多人獲准
嘉義監獄受刑人暴斃 死因待查
泰駐緬大使：緬甸同意會談解決難民問題
綠委質疑駐外人員轉賣免稅車圖利
駐外人員賣車牟利？外交部：若屬實將懲處
台股小漲23點 三大法人買超89.88億
就學安全等經費200億 教部盼地方配合執行
救失業 高市勞工局建議退休年齡回復60歲
聯邦盃網賽 歐丁助美國擊敗阿根廷晉級4強
鋼琴王子伴奏 立委與育幼院童歡唱度元宵
將軍愛看戲 陳府將軍廟從早到晚戲碼不斷
台灣棋院盼兩岸棋士多交流
運量低 高捷統計去年虧損22億元
港府為放寬囚犯投票權將展開民意諮詢
首爾元宵節 韓中各界歡聚交流討吉利
新年新希望 家扶基金會要造福更多人
扶助幼苗 北市補助公托弱勢幼童餐點費
行銷南台灣 兩岸旅行社3月到高高屏踩線
情人節 高雄花市：今年最夯色系紫色金色
宣導營造業工安 高市啟動安全列車
解決國內危機 菲國將擴大勞工輸出
不當富人逃稅天堂 蘇黎世公投不再給減稅優惠
川震重創 四川臥龍自然保護區今春重建
新台幣兌美元貶2.11角 收33.961元
財政部：1月出口年增率負成長44.1%
炮炸寒單爺陣頭繞境 炮海淹沒台東市
屏東浸水營古道失聯夫妻 平安尋獲
上海世博局:一定會興建台灣館
友達1月合併營收132億元 創近4年新低
張哲琛：景氣回春 退撫基金將加碼股市
獲生平首座葛萊美 珍妮佛哈德遜感謝家人
女子愛洗三溫暖 外耳搔癢疑感染菜花
北縣低收及重大傷病罕病兒 可獲醫療補助
故宮10月雍正大展 擬借展北京故宮雍正圖像
台滬雙城論壇 郝龍斌:合作提升城市競爭力
原能會開發快速輻射偵察儀 擬技轉量產
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
晝伏夜出涉持槍販毒 一男子送辦
明抽黃金30兩 嘉市消費券摸彩券兌換排長龍
聯邦盃女網賽首輪 雙姝助塞爾維亞大敗日本
日去年經常盈餘銳減34.3% 創最大降幅
國民黨南縣黨團連署 盼徵召李全教選縣長
元宵節 嘉市聖馬爾定醫院辦搓湯圓活動
福建爭取開通直達台灣郵輪客運航線
吳淑珍明出庭 台大醫院4醫護及救護車待命
衛星故障 中國150個頻道節目中斷近1小時
中國北方乾旱區降水 略遏制旱災發展
歐洲三大股市 開盤下挫
野柳漁民酬謝神明 形成獨特淨港過火祭典
阿里山公路死亡車禍 疑似砂石車超載肇事
專家：氣候變遷可能助長澳洲野火
蕭煌奇梁文音聯手 3月慈善開唱
國產稻米再銷日 農糧署：開拓台灣米名號
烏日鄉成功嶺後山傳火警 延燒逾10公頃
NBA 三劍客平均發揮 馬刺擒綠衫軍
總統：對外貿易下降劇烈 有信心安然度過
張銘清遭推擠案4月8日開庭 法院盼張來台
辦世運 高市編4000萬闢選手專車
愛滋病患年輕化 中山醫大提供匿名篩檢
3款味全奶粉未驗出病菌 洗清污染疑雲
貓纜T16新址不安全？北市府：纜車承商認可
逾21萬港人曾在中國大陸工作
總統府：馬蕭劉下鄉 為政府機關上緊發條
ATP薩格勒布錦標賽 西里奇奪冠
電影音樂家莫利柯奈 5月首度來台辦音樂會
不景氣 寒單爺的天地掃搶手
98年度輔導榮民就學宣導說明會 3/5舉行
劉揆：消費券發放 顯示台灣人民創意
自殺炸彈客攻擊斯里蘭卡難民營 17死45傷
彰化達摩卦山少林寺遭搶 廟公中彈受傷
王令麟羈押抗告成功 北院最快明天更裁
湖南男子與人打賭吞牙刷 2年後才取出
受天宮大米糕桃揭示 明分切供萬人吃平安
楚浮首末部電影主角同台演出 蔡明亮辦得到
公主玻璃鞋 導演陳懷恩嘗試歌舞劇
電電公會:接單難 無法要求會員廠商不裁員
中國金融國企主管年薪 上限訂1380萬台幣
乞龜祈福加摸彩 澎湖元宵節熱鬧滾滾
是否赴台南出庭 張銘清：未定
偷挽蔥嫁好尪偷撞鼓娶好某 豐醫牽紅線
涉嫌走私值40億台幣冰毒 3大陸人在日被捕
偷接電 高縣阿蓮鄉魚塭女負責人送辦
警察射殺抗議民眾 馬達加斯加國防部長請辭
開啟南台灣醫學研究紀元 中山高醫跨校整合
欠稅案增加 高縣稅務局：可申請分期繳納
文大撥700萬成立安心就學專案
中市兄弟鬩牆 弟弟涉持刀刺死哥哥
草酸鉑化療製劑擴大給付 病患省30萬
荷蘭駐台代表胡浩德帶隊屏東霧台認親
台北書展動漫商品拍賣 所得捐贈兒福聯盟
台南職訓中心充電加值計畫 嘉惠3萬名勞工
華碩 1月營收減 法人估首季季減逾26%
企業頻傳裁員 蘇俊賓：勞委會擬實地訪查
NCC加強宣導基地台電磁波 避免抗爭不斷
央行阻升救出口 新台幣收盤重貶2.11角
雙重國籍案北檢明傳喚 律師：李慶安會出庭
德國去年貿易順差下滑8.7%
后豐斷橋違失 監察院糾正行政院等單位
雲林吃飯擔盛大登場 呂秀蓮蔡英文齊祝賀
中國向聯合國遞交首份人權報告
台北國際書展創50萬人潮 消費券發揮作用
教部：偏校增聘專長教師 月薪3萬8起跳
救失業 國軍新增甄選對象招募逾2萬人
公務員獎優汰劣？朝野黨團意見不同
經典賽訓練賽 中華隊明迎戰西澳洲美國隊
SBL全武行 王人生：裁判第一時間膽識不夠
八寶公主傳說 荷駐台代表:真沈船公主是假
教育部：獲聘偏校師資 甄選正式教師可加分
未扣除季節因素 1月進出口創歷史最大跌幅
歐盟中心五月運作 提升台歐關係及交流
空前大火 澳官兵森林災區救災廢墟尋屍體
銓敘部:公保年金化 所得替代率0.65%較合理
黃碧端：透過閱讀認識台灣 發揮文學生命力
幕僚：吳淑珍明庭訊後 將向社會致歉
日產汽車估全年虧損近千億台幣 將裁員2萬人
網路電話躲追緝 擄鴿人仍栽在警方手裡
泰央行預估：泰今年經濟成長率0到2%
日產預估年度淨虧損29億美元 將裁員2萬人
副總統：兩岸交流有成果 台灣和平締造者
防群眾抗議 瀋陽信訪部門可叫停建設計畫
平溪鬧元宵 天燈冉冉升空洋溢幸福
失業人口增加 就診欠繳醫療費比例激增
南華早報澄清沒有計畫在台灣成立媒體
南非總統婚外情傳聞證實是媒體杜撰
不景氣話務下滑 中華電信1月營收年減3.3%
受限兩岸航線定位 航權延遠不樂觀
教部同意私校設全外語教學班 對象外籍生
果陀新戲回家鋪陳親情愛情 牽動人心
西螺廣福宮福興宮慶元宵 遊老街
中國廠商擬併購奇夢達 有意者不只一家
法國前總理率團訪中 修補中法關係
多少無薪假違法？勞委會：很難認定
故宮廣場增建手扶梯 南院重新定位和招標
后豐斷橋案政院遭糾正 蘇俊賓：尊重監院
金門燈會 兩岸花燈爭奇鬥豔
NCC成立將滿3年 推動部落有寬頻
台日等15國家和地區 連名反對貿易保護主義
搶救失業 北市擴大職訓333班訓練1萬人
考績法修法方向 擬淘汰連續2年丙等公務員
張平沼：台灣經濟景氣第三季可望漸復甦
上海世博會動工複製澳門德成按建築
致靚遷居南部明朗 最快月底將入住高市
樂活風單車事故增 破傷風疫苗需求成長1成
法國央行預測今年首季經濟萎縮0.6%
上元迎頭丁 屏東市三山國王廟慶元宵
不具保護主義色彩 歐盟代表肯定台灣消費券
星撥款145億台幣助企業拓商機
周功鑫：以國立故宮名稱與北京故宮往來
亞股漲跌互見 東京股市下挫
第098028期今彩539三星彩四星彩開獎結果
經濟衰退惡化 德國去年12月出口月減3.7%
俄央行調升回購利率 盼遏止盧布投機套利
大甲媽祖南下進香 農曆2月26日子時出城
慶元宵 中台灣元宵燈會晚會熱鬧登場
創更美好非洲 斐外長強調須更大政經整合
煙火耀人花燈璀璨 台灣燈會宜蘭登場
第098012期威力彩38樂合彩開獎結果
聖嚴舍利函暫奉法鼓山大殿 15日植存
不愁身價暴跌9成 澳門賭王稱賭場似印鈔機
審查中國人權狀況 西方關注西藏等問題
法蘭克福書展中國為主賓館 台灣館獨立參展
中興新村定位明朗化 朝高級研究園區發展
以駐台代表訪南投 推加利利湖日月潭結盟
高市府結合挽面計畫整治2號運河
禁民眾舞龍 貴州德江縣政府遭圍攻
北縣首例確定流感重症 縣府速發口罩因應
拯救銀行體系 美計畫仰賴民間金融機構
納吉斯風災3年復甦計畫 緬甸需6.91億美元
出口探底 電子業訂單開始回籠 期待春燕
資策會：今年近 5成企業縮減資通訊支出
美供阿富汗駐軍物資 哈薩克同意當轉運地
英國經濟下滑 新聞品質隨之降低
中國小麥產區大旱 糧價最高漲21%
菲國會通過法案將南沙部份島嶼劃為領土
官方預估 印度本會計年度經濟成長率為7.1%
康寧：全球LCD需求第2季將開始復甦
監委自動查案限10件 監察院擬修法放寬
有意併購奇夢達？ 華潤上華不願證實
中國受旱耕地2億7千萬畝
弟獲經濟部補助 監院：劉揆未違利益迴避
英相布朗：受紓困銀行經營不善 不得分紅
出口探底 學者估計景氣年底落底
腮腺瘤大如足球 印度婦女成功動手術切除
弱勢台幣救出口 新台幣趨貶壓力仍大
央行：台灣 1月出超34億美元 優於南韓
中國國新辦否認投450億擴張官媒到國際
第098012期威力彩頭獎摃龜
印度禁止玩具等產品進口 中國嚴重關切
客家（火旁）龍移北縣 燈光特效取代鞭炮
救紅十字會被綁員工 菲軍與匪交火5兵受傷
蕭副總統參加天燈節 盼經濟復甦兩岸和解
第098028期今彩539三星彩四星彩派彩結果
逆勢成長 瑞士巧克力銷售連續五年創新高
遭元宵炮竹殃及 中國央視新大樓北配樓著火
經濟衰退 專家擔心美國高自殺率再現
平溪天燈節讓兩岸亮起來 洋溢幸福氣氛
10萬遊客犁蜂炮 鹽水小鎮不夜城
英首相籲銀行業 中止鉅額紅利文化
英國受性虐待兒童人數大增 去年逾萬
克宮智庫：俄羅斯經濟危機是本身造成
央視新大樓配樓大火 北京領導指揮滅火
各國慘淡數據顯示全球經濟危機加深
經長請辭 德國首相面臨政治危機
中國央視新樓元宵夜火災 數十人受傷
台灣民眾3月3日起赴英觀光 可享半年免簽證
以色列國會大選 聯合黨憂功虧一簣
克里斯小子涉傷害罪 箭牌口香糖停廣告代言
台東清晨二震 芮氏規模4.5及5.2
伊朗議長：伊朗等候歐巴馬中東政策
美國明宣布紓困方案 傳將動用私人資金
澳洲野火未歇 死亡攀升至173人
台東2次地震 未出現重大災情
美大聯盟球星A-Rod承認曾用禁藥
「赤壁：決戰天下」南韓票房一路長紅
中國央視起火大樓 張曼玉男友設計
廣州手機爆炸為誤傳 原因是槍械走火
雙重國籍案出庭 李慶安：向黨及選民道歉
台灣旅客3/3起 赴英6個月內享免簽證待遇
MLB 洋基三壘手A-Rod 承認曾服禁藥
瑞典監察使梅林：監察使有助強化民主
A-Rod類固醇風波 歐巴馬：令人沮喪
不甩政策 台商出任廣東省政協委員
中國大旱 官員：15天不下雨 麥區情勢嚴峻
歐洲魔圍棋電腦程式團隊挑戰台灣職業棋士
嘉市消費券摸彩開獎 幸運兒誤以為詐騙
外交部：國人赴英享免簽 節省上億元申辦費
傳吳淑珍將道歉 綠委：有做比沒做好
NBA灰狼傑佛森右膝受傷 本季提前報銷
MLB A-Rod坦承曾用禁藥 洋基仍表支持
又來一隻烏鴉 ! 摩根士丹利:台灣今年GDP負6%
大寮空污案環保協定 10天後協調條文
歐巴馬檢討禁止報導美官兵伊拉克陣亡政策
邱毅提二次金改善後案 金管會:不會照單全收
協助原鄉孩童 培養台灣的歐巴馬
傳開價40億出售 全球人壽: 保戶權益不變
12位大陸來台人士疑受騙 不願離台
MLB 禁藥風波 洋基讚A-Rod誠實以對
南投紫南宮呷丁酒 大量饕客湧入享用
吳淑珍出庭 檢方將縮短論告讓其盡量陳述
聯電全年淨損223億 超乎市場預期
縣市長選舉 台聯不缺席
國務費等案開庭 吳淑珍到達台北地院
"大強子對撞機" 延至9月底重新啟動
中國央視大火 肇因擅自非法燃放煙火
唐秉貴1家3口當志工 分別獲銀質及銅質獎
國務費等案開庭 吳淑珍部分認罪
越南外勞摔成植物人 返家心願近日可完成
朝日新聞民調：日本首相支持率僅剩14%
三挺流於口號 企業到哪裡求助呢?
海基會副董:陸資應視為外資全面開放
施比受更幸福 兩好友同獲志工菁英獎
央視火災 警方追查肇事者
東西快速路深澳坑邊坡坍塌 立委籲速改善
微型部落格Twitter停用自稱達賴喇嘛帳號
日本財長：G7將討論Buy American條款
新店山區驚豔熊鷹蹤跡 鳥友走告賞鷹
小提琴戒毒 台中戒治所續辦無藥物痛苦療法
世界最長木刻版畫迎媽祖 在德展出8個月
旅行社代賠償 大陸旅客結束抗議搭機離境
阿匹婆追思會 雨夜花歌聲送最後一程
高學歷失業破40萬! 1111:勞委會隱瞞數據
出庭扁案 吳淑珍：為牽連親友部屬道歉
來台5年 馬月亮舉辦廢棄物雙胞胎展
單車環島結合公益 廚師撿發票送創世
國務費案 吳淑珍：僅收集發票 錢全交扁
馬總統：有台灣關係法 台美關係順利發展
情人節愛心傳千里 飲品店營業所得捐公益
103歲人瑞腎盂腫瘤開刀 恢復狀況良好
南投紫南宮體驗呷丁酒 陸客新體驗
龍潭案 吳淑珍：以為是政治獻金才收錢
瀕臨絕種熊鷹遨翔新店天際 北縣籲莫驚擾
高雄縣警方破獲兩岸詐騙集團 逮17嫌
激勵出口 李述德：檢討恢復外銷沖退稅措施
烈焰似岩漿 澳洲山林大火倖存者驚恐回憶
南展館案 吳淑珍：收了廠商錢不敢讓扁知道
國家度量衡標準實驗室巡禮
稼動日數減少 鴻海元月營收923.95億元
2年多前出庭昏倒 吳淑珍稱當時不敢提不適
韓航與韓亞航決定3月起免收機票燃油附加費
221全民單車"騎”福 挑戰金氏世界紀錄
鞋襲溫家寶劍橋學生 拒絕認罪
經濟衝擊 科威特主權基金損失上兆
五星級情人節 火車上情人特餐耍浪漫
中信銀證券輔導美商安瑞科技（Array Inc）來台申請上櫃
祕魯外海6.1強震 未傳出死傷
出口降 日本去年經常帳盈餘劇減34.3%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
援助車廠 法國政府將融資65億歐元
研究：英國炸薯條香味豐 像牛奶糖和燙衣板
校正公電（CAP004號）
銀行和能源股領軍上攻 歐股收在4週來最高點
失業惡化 美促工業化國家挽救全球經濟
央視新址火災基本控制 十幾層中庭坍塌
美參院多數黨領袖誓言 如期通過經濟振興案
歐巴馬下鄉為振興方案爭取民意支持
王金平率團抵比訪問 將在歐洲議會發表演說
值得一提 哥倫比亞1年來無記者因工作遇害
市場觀望國會審議振興案 美股幾乎收在平盤
擔心美振興案審議結果 國際油價開高收低
巴西包機墜毀亞馬遜 空軍疑機身超重
丹麥僑團舉行春節聯歡會
官位換組閣 以色列納稅人荷包恐大失血
葛萊美獎電視轉播收視表現較去年佳
美參院停止辯論 振興經濟方案明可望過關
摩根大通：中國或動用外匯儲備促增長
台股開盤上漲29.46點 為4524.05點
12日起偏南風 天氣溫暖西半部易有霧
中國工商總局：支援企業擴大經濟規模
胡錦濤出訪亞非5國 探討能源合乍
中國央視火災 1名消防人員殉職
中國嚴防借重組上市侵吞國有資產
山西洪洞千頭病死豬確診為藍耳病
菸害新制與不景氣 戒菸門診與藥物變熱門
公共場所菸灰缸絕跡 商家顧客各有吸菸對策
執法模糊空間待檢討 職場菸害難查禁
中國進出口或現10年來首次連3月下降
台股漲 新台幣盤初勁升
馬多夫案失職 美證管會執法部門主任辭職
中國調整能源結構 降低煤炭比重
人權團體批評中國未認真投入人權審議
中美洲銀行總裁11日訪台 尋求台灣增加投資
中國可能提高石油暴利稅門檻至每桶60美元
搶商機 3C消費券特展12日登場
鯉魚潭閘門檢修 水利署:中部民眾宜儲水備用
歐巴馬促國會通過經濟振興方案
助企業過冬 東莞將減免行政收費近50億元
濃霧籠罩上海10天 600餘艘船長江口拋錨
婦人被宣告死亡20年 警春安發現嚇一跳
中國研擬海島法 保護海島
擴大社會福利 楊秋興：中央應負擔經費
美參院通過停止辯論 振興方案清除關鍵障礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
礦務局輔導國內用戶分散煤源 成效顯著
戲劇性發展 義大利安樂死爭議主角去世
凌晨趕上山看日出 車禍撞山壁1死1重傷
星南大與美萊斯大學合作開發節能微型晶片
國稅局:補稅案件 符規定者可申請延繳
扁案吳淑珍下午出庭 北院全面動員戒備
沙柯吉民調支持率跌到新低點
與15歲少年發生性關係 星女教師法庭上認罪
面對全球衰退 亞洲新興經濟受創最深
宅經濟暨春節長假效益 遊戲股1月營收看俏
澳門大學將遷至橫琴島
陜西秦嶺將建貓熊繁育基地
中國春風行動 設法解決2000萬農民工就業
中國政府抗旱保苗 農民賠錢
中國元月CPI年增率降至1% 創兩年新低
廣州玩具業去年10月後基本無訂單
張鎮坤出任保誠人壽台灣區總經理
特偵組本週擬傳喚吳淑珍 釐清企業匯款目的
神話申彗星廣播專訪 粉絲激動落淚
勝華:依法支付 未少發被裁員工薪資
亞股穩健 台股盤中資金輪動 金融接棒
景氣冷 高市去年稅收缺口8億元
中縣快樂消費摸彩 增台中杭州免費機票
星估今年旅客人數較去年減少6-11%
聯邦法官要求加州釋放太過擁擠監獄的人犯
河南澆麥保夏糧 投入33億多元
輪狀病毒發威 醫籲公共場所兒童止步
亞幣走貶 新台幣獨強 早盤勁升
余淑美 邢禹依水稻研究 獲花喇子模科學獎
歐巴馬:美國經濟面臨全面危機 將力保就業
元月營收創6年新低 中鋼:2月營收可望回升
南韓元宵火燒紫芒活動發生意外 造成4死52傷
工商協進會明天舉辦印尼商機研討會
郝龍斌：願竭盡所能協助 失業者別失志
肯定消費券 香港自由黨議員將赴台考察
歐巴馬：紓困前 需協助銀行清理不良資產
國際田徑黃金聯賽北京站恐難實現
勞委會：全台通報休無薪假18萬人
廣東省高院將300家欠款企業名單上網
成立委員會調查前政府虐囚事件 歐巴馬表歡迎
為中國央視挑錯 大陸網友建「反CCTV網」
國軍漢光電腦兵推 6月登場
穆迪：美國房市今年底前落底
公務員淘汰制 綠委看法各異
摩根大通預估 台股上半年4200至5000點
北京消息人士：金正日看不出曾動腦手術跡象
中國央視總部配樓大火 樓頂尋獲爆竹殘遺物
綠營：教育部經費多 應建全面就學安全網
春耕肥料量足價穩 農委會:可購肥備用
翻譯產業走向團隊化 興大辦培訓班輔就業
情人節將至 泰花農預估玫瑰價將漲逾三倍
墾管處22日舉辦台灣最南點之旅
化解小朋友開學症候群 師長需多用心
央行阻升 新台幣匯率中午升值8.1分
7/1起夜間施工 中市環保局將開罰
高市擴大營養午餐補助 失業家庭學童受惠
拼經濟 量販業持續促銷 進軍網購商機
大摩估今年GDP-6% 經建會:盼達成2.5%目標
教部擬增3項教師退休條件 逾3000教師適用
中國1月份CPI年增1.0% PPI同比下降3.3%
加拿大西部冰風暴 電力交通中斷
台股量縮盤整 證券股1月盈虧表現不一
春耕肥料供應 農糧署：可滿足一期稻需求
台股收盤漲31.51點 為4526.10點
法國將提供近80億歐元融資 協助汽車業
不景氣 教部：學生吸食毒品年齡下降
梅山鄉農會選舉疑賄選 嘉檢傳喚多人偵訊
台股開高整理 收盤上漲31.51點
2月台指期收漲43點 逆價差29.1點
歐盟：台灣已實施有利免申根簽證優惠措施
2月電子期收漲1.45點 金融期漲9.6點
大專畢業失業人口增 台大生考慮賣雞排
保護個案疑遭家人疏忽照顧 警方適當處置
國際日東科技勞資爭議調解 無具體結論
英國取消南非免簽證措施
台股站回4500點 法人：持續觀察外資動向
保護政府資訊系統 歐巴馬命全面檢討網路安全
南縣創意生產合作社成立 鼓勵人才返鄉
企業擴大投資遭拒 高市府:不准山坡地開發
經濟部榮塑園區計畫完成審查 加速開發
歐巴馬紓困方案 傳將成立新不良債權機制
光電協進會估全球光電市場今年負成長3%
重慶一百年古樹遇漲水就變紅
春遊哪裡去 環署建議濕地生態環保之旅
中國央視北配樓大火 調查顯示應是爆竹引發
摩通估中國人行未來數月繼續減息遏抑通縮
中國央視新址失火 受損酒店延期開業
OPEC秘書長：會員國已暫緩35項開採計畫
1月業績 台積電月減9% 聯電月減31.6%
中縣籲家長學校留意學生開學後行蹤作息
中部職缺多 黃孟儒：不挑剔不怕沒工作
許勝雄：兩岸產業標準化有助台商發展
台股持續盤堅 三大法人買超6.90億
桃警偵破改造槍械工廠 起出一批槍械
強風襲法 巴黎34年首度關閉兩國際機場
李威代言日片送行者 體驗禮儀師工作
光世代躍為寬頻新主流 明年第2季達成
親善訪問 日歌手千尋12日南投獻唱
內蒙逾1/5明代長城因人為及自然因素消失
中國將統一換發新版記者證
馬多夫詐欺案民事部分達成一部份協議
杜導正不再擔任炎黃春秋法人代表
香港電盈500名外包員工罷工半天抗議減薪
馬總統：政府制定政策 應搭配宣導計畫
墨西哥毒梟張狂 美毒品暴力事件頻傳
百萬黃金得主：不敢相信 誤以為詐騙集團
嗆擊樂 朱宗慶打擊樂團2演奏酷炫作品
配合高鐵聯外觀光需求 國道增6處交流道
新台幣兌美元貶0.6分 收33.967元
法國工會呼籲再度採取全國性行動
新大樓失火 中國央視致歉
經濟困難家庭增22% 慈濟社區關懷網送溫馨
財部：1月稅收實徵747億元 年減40.1%
雲科大籌1000萬助學金 校長捐10萬響應
中市消費券摸彩 所附發票未來處理受關切
西班牙國家現代舞團來台舞動慾望之翼
為健康打氣 高市中醫院推活力元氣茶
韓內需出口衰退 韓財長：今年經濟2%負成長
中選會：註銷李慶安公職 選舉補貼無需追回
向星馬推廣慢遊台北 北市邀梁靜茹代言
扁家4弊案 吳淑珍部分認罪
GoogleSync支援智慧手機 聯絡人資訊同步更新
外交部：2/15起斯洛維尼亞國民入台免簽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
歐洲三大股市 開盤下挫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
高縣六龜大眾池溫泉水質抽驗 3家不合格
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬總統：財政單位執法 須徹底公平適當
聖嚴法師15日追思植存 舍利函長存生命園區
美國國務卿希拉蕊20日訪問中國
中市美術園道商圈 獲經濟部補助400萬元
單車管理防竊 北市擬訂自治條例登錄識別
伊朗慶革命30週年 總統稱願與美對話
小小樂團 親子同心學才藝與做公益
監察院放寬監委申請自動調查案件上限
中華電信今年招募428位資通訊人才
陳明文籲中央將布袋納入直航港建設計畫
大忙人？國中小學生24小時完成32小時事情
歐洲魔圍棋首度打敗紅面棋王 人腦受威脅
昆明機場買票紛爭演變殺人事件 1死3傷
勞退基金今年投資海外680億 台股500億
內政部：國保勞保目的不同 保費自不相同
中國1月傳染病死603人 愛滋病死亡數居首
文藻英辯工作坊聲名遠播 吸引各校高材生
大立光董座:此次不景氣 創業來感受最深刻
萬人騎福21日大甲登場 盼再創世界紀錄
視障學童運動夏令營 讓視障朋友走出去
釋出就業機會 中華電信今年招募428人
不景氣 屏市玉皇宮遶境擴大舉辦安民心
劉揆：將設文創產業推動小組 發展軟國力
澳洲野火肆虐增至181死 最終可能逾200人
中國春節後機票大降 北京到瀋陽70人民幣
高市府青創貸款 開辦20年僅87件申請案
胡錦濤訪問亞非5國將簽署合作文件
央行阻升 新台幣匯率收盤貶0.6分
高雄勞工博物館 預定年底開館
第1階段應急治水 雲縣府：執行率百分百
北縣推機車退出騎樓 板橋文化路首列試辦
救經濟沒起色 英工黨支持率跌到半年來最低
流感疫情高峰未過 中和市1診所護士重症亡
兩岸技術標準論壇 經部次長月底登陸
大陸兩馬同春鬧元宵聯歡團 今晚南竿演出
鹽水蜂炮激情後 清出150噸垃圾
男子主動脈剝離併破裂 奇蹟被救回一命
國科會投入百億元 5年電信業產值成長5成
1月稅收747億元 減幅為近兩年來單月最大
吳淑珍部分認罪 民進黨：比較好的開始
治水不力？雲林縣府：治水達成率百分百
賴明詔獲美洲華人生物科學學會終身成就獎
DRAM廠1月業績 南科成長最大 僅茂德滑落
遭冒名發陸客邀請函 北市府證實是偽造
課業需要 台東貧苦4姊弟集消費券買電腦
週末夜探中正紀念堂 藝文之旅省荷包
春安工作落幕 刑案發生率較去年低7.86%
中華職棒 洋將戈登加入La new熊打線
蔣渭水紀念特展 入獄判決書原件加入展出
勞委會啟動無薪假勞動檢查 首波200家企業
學者：救經濟 首重解決失業問題
陸委會：開放陸資來台 以促參法為參考
陳菊訪美 將演說漂流的台灣 民主的挑戰
有機農產品新制1/31上路 8成3仍無標章
公平會:有機農產若標示不實 送農委會處理
節能公車關稅調降？ 財部：可適度調降
綠委肯定吳淑珍公開道歉 盼公平審判
藍營:擴大公建重教育交通 首年預算1500億
日本鳥取縣副議長拜訪中縣 盼加強交流
考量業者需時間改善 違反有機標示8/1開罰
霧氣籠罩馬祖 南北竿機場關場
教部：216億改建老舊校舍 創8579工作機會
英國代表：對台灣打擊假護照有信心
台鐵加開燈會郵輪式列車 送旅客紀念車票
日相麻生口舌惹禍 內閣支持率續跌
扁案出庭 吳淑珍：被蔡美利出賣感到很傷心
金管會:去年12月信用卡簽帳金額月增200億
評國家財政 李述德：漸趨困窘 尚稱穩健
大立光董座:最壞時刻未到 2011年景氣回升
鼓勵國中小校外教學 教部補助2年4000萬元
以色列大選今投票 530萬選民將選出新總理
澳洲組成特調小組追捕縱火嫌犯
春節效應消費券加持 食品股元月業績帶勁
鴻海1月營收年減12% 電子5哥中最抗跌
砂石車斗扯下電線桿壓死人 2審仍判刑2年
以色列採議會內閣制 國會最大黨組閣
台灣有機農產栽種2382公頃 3年後倍增
天候惡劣 星飛巴黎班機紛取消或轉飛
金門縣議長謝宜璋警局踢館案 一審無罪
減廠商負擔 經部研議設備折舊攤提凍結1年
金控 1月僅日盛金呈現虧損
出口衰退 台聯：政府應提治本財經政策
紅十字會人士遭綁案 證實國際恐怖份子介入
同鄉會替金嶝大橋請願 盼薛香川轉達總統
業者：赴英觀光免簽證 有助吸引台灣旅客
北市大安區立委補選 吳伯雄：盼協調新黨
勞退基金去年虧損 勞委會：不需國庫撥補
香港廈門聯誼總會 考察金門投資環境
東協峰會月底泰召開 泰盼奠定共同體基礎
市售白木耳乾菊花 北市抽驗:不合格率75％
金融風暴影響 去年公開發行公司籌資案大減
SBL馬力豹揮肘 紀律委員會作出懲處
中職新人適應課程 謝長亨教如何保護自己
明年世博台北館活動暖身 北市辦創意競賽
中國央視新址工地大火 違法燃放煙花肇禍
林蔚山：面板春天應該快來了
第098029期四星彩三星彩今彩539開獎
97年度優良電影劇本得獎名單公布 5月頒獎
茂德公司債 工業局長：政府介入已來不及
第098012期大樂透49樂合彩開獎
金管會：全球人壽若出售 將注意保戶權益
國防部公布國軍98年重大演訓規劃
開發金併金鼎證案 金管會:雙方應坐下來談
希拉蕊：美菲關係將進一步強化
中聯辦：港澳記者2小時可申獲大陸採訪證
旅日棋士張栩獲頒天元頭銜
北市無薪假家庭子女就學 市府擬補助
外銀經濟學家：新台幣貶值救出口 非萬靈丹
星淡馬錫控股去年虧損1/3 總資產劇減31%
中國通膨降溫美將表決振興案 亞股漲跌互見
南非定4月22日舉行大選
經建會通過培育優質人力促進就業計畫案
美駐泰大使否認撤銷戴克辛美簽證
王令麟羈押更裁庭 蔡豪：明出庭捍衛清白
經建會通過公共建築太陽光電系統示範計畫
1月銷售旺 中國取代美國成世界最大汽車市場
市場需求下滑 新航去年第3季淨利跌43%
星淡馬錫資產大幅縮水 去年底跌幅31%
中國外交部：中國人權面臨挑戰與不足
珍部分認罪 檢方：保子護夫一如預期
大樂透摃龜 49樂合彩四合14注中獎
因應失業潮 菲國投3億多台幣創造就業
今彩539頭獎摃龜 4星正彩11注 3星26注中獎
前ebay執行長惠特曼擬參選加州州長
河南抗旱作戰浮現諸多問題
奇夢達今起減產 德勒斯登廠產能降至25%
王金平率立委訪問 比國會友台小組熱烈歡迎
企業重整 通用汽車將裁減1萬白領員工
義大利哀悼安樂死爭議主角去世 爭論未平息
落實公平價值會計 證交所與櫃買中心3月4日共同舉辦高峰論壇
宅經濟發夯 網龍元月營收發飆、智冠創新高
烏克蘭恐難獲IMF第二筆紓困貸款
杜拜外海油輪貨櫃輪碰撞起火 濃煙蔽天
伊拉克總理開砲 稱美國一手掌控時代已結束
美財長公布穩定金融計畫 將砸上兆美元
美參院61：37票 通過8380億振興經濟方案
出口民調 以色列國會大選前進黨暫領先
以聯合黨宣稱勝選 但前進黨維持些微領先
伊朗願與美對話 美重申反對伊發展核武
以色列國會選舉 前進黨聯合黨均宣稱勝選
英最大時尚秀展 台灣2女子參展 勇闖名號
國防部長蓋茨透露 歐巴馬近日將增兵阿富汗
張學友台北開工 先與歌迷重溫光年演唱會
海基會副董:陸資應視為外資全面開放
邱毅提二次金改善後案 金管會:不會照單全收
弟獲經濟部補助 監院說劉兆玄未違利益法
愛爾蘭國際婦女會慈善義賣 台灣共襄盛舉
牛轉乾坤 廖天照108件石雕牛中縣展出
台股跌 新台幣貶破34元
全球復甦計劃 林毅夫說2兆美元才有救
新疆再爆禽流感 撲殺逾萬家禽
拼觀光 台民眾赴英觀光半年免簽證
三挺流於口號 企業到哪裡求助呢?
高學歷失業破40萬! 1111:勞委會隱瞞數據
茂德公司債 工業局長：政府介入已來不及
稼動日數減少 鴻海元月營收923.95億元
情人節玩美之約 高雄國賓摩『燈』情人饗宴
麗尊酒店2/14~2/15『真i情人甜蜜專案』
高雄金典酒店-情人節活動
中華電信98年計畫招募人才約428人
愛戀福容 真情無限
8成南韓上班族 寧減薪不辭職
元旦春節長假效應 遊戲股1月營收亮麗
台北國賓 春漾戀人
bLender 「一起情人節」活動
墾丁凱撒 浪漫幸福西洋情人節
台北凱撒大飯店 ~ 愛戀999草莓情 “心”世代創意愛表現
日本南韓敦促北韓停止升高緊張情勢
以色列大選揭曉 前進黨領先聯合黨一席
郭台銘打包票 鴻海今年不會虧損
辛巴威反對黨領袖今宣誓就任總理
南韓外長：日本人質家屬將與前北韓間諜會面
跨足綠產業 農委會打造3座國際級生態園區
澳洲野火災情持續 警方調查蓄意縱火情事
大陸旱情暴露基礎水利設施落後等缺失
監察院糾正最高檢 要求調離二檢察官
私立技專校院 五分之一繳不出學費
壹傳媒買年代 黎智英延攬金溥聰
張銘清是否出庭? 范麗青：希望秉公處理
金溥聰掌傳媒 黨政重新介入媒体?
中國官員警告 西藏可能再次動亂
10歲老狗戰勝疾病 叼走美國名犬大賽冠軍
大安區立委補選 綠黨徵召溫炳原
放款利率三商銀要訂下限 央行否認
遭監察院糾正 陳聰明：無增加檢察官之必要
王令麟交保 蔡豪具結是關鍵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美宣布穩定金融體系計畫 歐洲股市重挫
美穩定金融體系方案出爐 美股早盤暴跌
美參院通過8380億美元經濟振興案
印度商會要求華盛頓取消購買美國貨條款
巴西大學一新生遭暴力捉弄決定棄學
即使以前進黨勝出 專家預測李夫尼也難組閣
對美財政部金融復甦計劃信心不足 美股大跌
李柏曼異軍突起 以專家：媒體效應不會長久
葛來儀：盼希拉蕊建議中國回應馬總統善意
歐巴馬讚許參院通過經濟振興方案
護士流感重症亡 北縣開學發8萬口罩因應
專家：中國有望2016年造出先進大飛機
水色嘉南男女主角 與粉絲共度情人節
台股開盤下跌77.86點 為4448.24點
聖露西亞舉辦台灣蘭花展 規模創露國紀錄
美財政部救市計畫 股市不領情引爆一波賣壓
揭開保險業真相 保險特別調查組首播
中國大陸年初以來近兩成A股反彈逾50%
全台晴朗 氣溫逐日升高
北市1999專線 去年業務大幅成長
賴昌星獲加拿大工作許可證 北京不悅
李清照是賭神、酒鬼、色女郎？
協助求職 高雄市增設就業服務據點
中國禁止從菲律賓輸入豬及其產品
晶片系統國家型計畫引進IMEC進駐新竹
大陸糧價看漲聲中深圳傳出有人囤米
歐巴馬接受ABC夜線訪問 詞鋒尖銳批評華爾街
下屆奧運主辦城市因經濟衰退財務艱困
MLB A-Rod坦承服禁藥 國會議員盼他再說明
嘉縣中埔鄉農會選舉疑賄選 檢調搜索
巴勒斯坦為以色列選舉結果偏向右翼感到沮喪
北市中小學創意開學 貓熊智慧牛迎學童
廣州南沙保稅港區下半年運作
線上遊戲前景可期 電玩展順勢舉辦CEO論壇
周小川：人民幣匯率由市場供需決定
各國幣值競貶救出口 許嘉棟:恐引國際紛爭
涉宗教性侵 南韓二審鄭明析改判10年
聲稱快遞給歐巴馬 持武器可疑男子遭逮捕
中國民主人士推廣國家改革建議書
利多加持不懼美股重挫 台股相對抗跌
預防流感 醫師：勤洗手做好個人衛生
廣州爭取亞運重點工程優先使用本地產品
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
開學日 高縣潮寮國中小學正常上課
足球友誼賽 羅比尼奧帶領巴西踢走義大利
去年廣州30%新生兒屬未婚先孕
與爾必達簽署整合協定? 力晶:不知情
暫停或縮短無薪假? 台積電聯電否認
星漢語拼音教學出問題 學生恐成漢字盲
墨西哥毒梟囂張 與軍警對峙24小時至少35死
大陸再爆毒奶粉？ 監督部門介入調查
自製炸彈爆炸 香港青年受傷危殆
90年代後期頭一遭 雪梨潛水夫遇鯊魚攻擊
和艦案給扁1億元？曹興誠去年底應訊否認
刷國民旅遊卡 嘉義一員警獲休旅車
大陸醫改方案最後版本近期可望公佈
行銷觀光兼救失業 南縣將廣設旅服中心
中國2008年12月消費者信心指數續回落
報告：全球新聞自由仍面臨系統暴力威脅
新台幣貶破34元 4年半來新低
金溥聰任媒體要職 綠指不妥 藍籲尊重
中區職訓：外配參加職訓 補助幼兒臨托
統一取得維力董監席次未申報 公平會開罰
阿諾發狠話 可能裁減加州公務員1萬人
台南學生愛情觀 女生最在意身高
安定就學 98學年度大專校院不漲學雜費
高鐵左營站大樓 明辦招商說明會
部分央企理財不善 中國國資委專項調查
陳武雄:4年後誕生3座國際級生態遊樂區
中國國台辦：樂見兩岸故宮展開交流
搶救失業北縣釋935職缺 登記日擠爆排長龍
日媒指爾必達與台3家半導體廠合併有譜
新加坡部長：新加坡不是避稅天堂
台商85度C擴大上海版圖 再開新分店
張銘清遭推倒案將開庭 國台辦盼秉公處理
國軍演訓實兵不實彈 藍綠立委同聲指責
金門警方偵破高粱酒竊案 移送2嫌
藍營指消費券可望增稅收 綠營促官員減薪
買檳榔送菸罰10萬 菸價漲將減少20萬菸槍
學生繳不起午餐費 中市：由老師認定補助
大專校院98學年度學雜費不調漲
外銀買匯 新台幣匯率中午收34.01元
Google測試電耗追蹤軟體 告訴你該換哪些家電
王令麟羈押抗告成功 北院下午開更裁庭
中國國台辦指兩岸雙向郵政匯兌近期開通
迎西洋情人節 雲林縣府贈花束送愛苗
中國傳出今年首例家禽感染禽流感疫情
葉金川：菸價最快3月調漲 每包上漲10元
一畝園加盟未依法揭露資訊 公平會罰5萬
血荒嚴重 馬偕醫院醫護挽袖捐血
設公務員淘汰機制 總統：有助提升競爭力
中國1月份出口衰退17.5% 仍維持高貿易順差
數位典藏數位學習整合展成果
最低稅負制取消與否 邱正雄:由財部研究
全球經濟衰退衝擊 Nike將裁員1,400人
台股收盤漲49.85點 為4575.95點
造林綠化 農委會:8年內植樹6萬公頃
森情滿台灣 造林讓每人增10.7平方公尺綠地
氣候異常 法國強風 英有洪水警報
台北股市開低走高 上漲49.85點
希望閱讀計劃號召大學志工 到校陪讀說故事
2月台指期收漲61點 逆價差17.95點
不景氣又怕工作不穩定 女工恍神趕工摔車
布袋直航湄洲 嘉市天后宮明發炮起駕
涉操控CRT價格 華映前董座林鎮源再遭起訴
野村預料中國人行上半年減息0.81厘
維修家具兼環保 景氣不佳中創佳績
展現台北之美 世博台北館創意競賽
2月電子期收漲3.05點 金融期跌1點
教育電台百萬就學扶助金開放申請
電子股利多加持 台股逆轉黑翻紅
台灣啤酒5月率先登陸廣東福建市場
科學園區去年營業額縮水 7年來首見
研究顯示 胖媽產下畸形兒風險些微高
強制實施無薪假後 阿諾打算裁減萬名公務員
提高退撫提撥上限 銓敘部：非立即大幅調整
研究顯示 2003年以來美國阿兵哥愈來愈胖
台灣首次向溫州捐骨髓 海峽兩岸傳遞愛心
大選後的以色列讓中東和平進程更難達成
情人節 北美館邀賞爵士情歌彩繪情人妝
柯有綸新專輯開工 請財神爺加持
金寅植：不能對台灣WBC隊掉以輕心
土地稅房屋稅減免限縮 待景氣回溫後實施
英國探險家前往北極測量冰帽融化實況
中國1月出口年減17.5% 近13年來最大跌幅
三大法人賣超13.73億 台股黑翻紅表現強勁
傳日劇一姐宮崎葵的丈夫與寫真女郎偷情
新車銷量減 修補輪胎市場競爭激烈
南韓：八月年度演習將與美軍測試新戰爭計畫
婆婆久病 媳婦涉嫌以枕頭悶死後自首
衛廣法反對政府贊助節目 彭芸提不同意見
環保志工黃炳煌巧手創作 廢棄物變美麗
比利時央行總裁：2009年將面對嚴重不景氣
金溥聰轉戰媒體 馬總統尊重祝福
關懷弱勢學生 嘉市推出各項補助措施
中國1月份進出口1418億美元 年減29%
南縣西港鄉農會疑賄選 檢方傳訊27人
中國農民工轉向新疆 烏市火車站摩肩接踵
未注射流感疫苗 高縣1老人疑似染流感重症
苗栗立委補選 吳伯雄盼團結提攜陳鑾英
政院：推動DRAM整併案 2月底前明朗
中國大陸石油對外依存度升至51.3%
迎西洋情人節 苗縣府推溫泉泡情人湯
經建會：台灣產學知識移轉評比 全球第7
新台幣兌美元貶3.4分 收34.001元
高市汽車旅館女袋屍案 警方過濾進住房客
成醫籲簽署DNR 不拖延無可避免的死亡
助弱勢 中市食物銀行兌換券2階段發放
清大發起滾動學習 邀失業休無薪假者充電
林肯誕辰200週年 美傳記學者搶商機忙出書
馬總統：盼520前通過兩項國際人權公約
傳陳同海因非法取得海南外商項目下馬
苦命丹丹 台灣丹頂鶴在韓撞傷不治
工業局節能減碳服務團 今年輔導330家廠商
台灣關係法30周年 駐洛城新聞官演說闡明
日片「禪」票房佳 男主角中村情場也得意
歷史學家史景遷：研究歷史要細心與用心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中華電：26日凌晨 北投地區市話停話1小時
增進高中職生國際視野 教部編4000萬推動
吳淑珍出庭認罪道歉 民進黨中常委肯定
歐洲三大股市 開盤下挫
鑽研色彩 林文昌:議事廳紅地毯易惹暴力
寒假實施安心餐券成效好 中市暑假續推動
代課教學18年 印度一男子遭法院判解雇
搶救失業 羅淑蕾籲建立失業資料庫配對工作
糾正最高檢 監委：朱朝亮吳文忠不宜辦扁案
馬國網站爆料劉德華緋聞女友疑遭偷拍
東海大學勵行專案 提供免費修課
林文伯:景氣上半年向下 下半年緩慢復甦
開學禮 宜縣國中小學教科書費全免
入夜山嵐 優人神鼓山中生活編成舞台詩篇
上海質監局調查多美滋奶粉污染事件
高市學生心理諮商中心入厝 擴大分區服務
學者：制訂產業標準化規範有助兩岸競爭力
嘉義縣中小學運動會聖火 慶城宮引燃
第一金:赴陸參訪 盼促一銀辦事處升格分行
羅淑蕾：失業率居高不下 宋楚瑜著急
甘藍結球白菜產量多 農糧署將耕鋤110公頃
孟代爾：美國大幅減稅可帶動中國經濟保8
鼓勵民眾消費 基市設21處兌獎券兌換點
韓報：北韓導彈如續瞄向美國 蓋茨揚言反擊
新台幣收34.001元貶3.4分 近4年半低點
同年同月同日生 林肯達爾文200年後待遇不同
龍捲風襲美奧克拉荷馬州 傳15人喪生
觀光局邀日本旅遊從業人員搭高鐵
日本鳥取縣議員參觀野柳公園 學習取經
亞塞拜然空軍司令遭射殺 行兇動機不明
卜美可禁賽處分 教育部要求深入調查
大學生打球心跳突停 CPR加葉克膜救回一命
南韓失業人口創2003年以來新高
自住優惠稅率範圍限縮 現值10萬免稅擬取消
媒體又指總統口誤 府澄清總統沒講錯
蘇治芬下鄉開講 佈局縣長選舉
陳菊認購戲票 支持台灣戲劇表演家劇團
景氣寒冬大舉徵才 富邦行銷預計召募250人
配合四季特色 阿里山打造不同賞遊意象
讀者投書指總統引用史實錯誤 總統府駁斥
轉換跑道 金溥聰與壹傳媒電視部門主管開會
少男少女飆車車禍 警方尾隨取締
同樣犯錯 費爾普斯與A-Rod下場不同引質疑
揭去神秘面紗 頭社水庫轉型開放休閒遊憩
全球最大鋼鐵公司第四季大虧 將擴大裁員
靠嘴吃飯 電話行銷業務年薪達200萬元
拯救經濟 瑞典央行大幅降息四碼
法國財長預測去年第四季GDP萎縮1.2%
大陸旅行業考察團月底來台 投縣期待創商機
菸害防制新制實施滿月 桃園開3罰單
228國家紀念公園接續工程款 中央同意補助
春遊烏來櫻花伴飛瀑 溫泉季浪漫泡湯訴衷曲
用火柴點燃希望 侯炳瑩新書道出人生點滴
金溥聰任職壹傳媒 蘇俊賓：對媒體一視同仁
八里排練場大火周年 雲門特展溫馨開展
環署統計顯示97年空氣品質為5年來最好
吳淑珍為扁案致歉 蔡英文：好事一件
大安區立委補選 國民黨通過提名蔣乃辛
金門頻傳電話詐騙 警方提醒民眾當心
如當選總統 朱瑪大家庭將是斐史上最難養
台灣LED廠1月營收共27.43億元 年減52.6%
經部：電費遲繳兩天內免繳遲付費用
憲兵人事官揚言殺害購屋同袍 依恐嚇罪起訴
達賴喇嘛：西藏情勢非常緊張 可能出事
京艷台北 梅蘭芳傳人胡文閣來台演出
不景氣 青輔會協助畢業與在學青年就業
全國加油站:與信用卡業者合作 嘉惠消費者
消費券第2波發放 諮詢中心來電再現熱潮
瑞士信貸銀行去年虧損70億7000萬美元
送韓丹頂鶴死亡 台北動物園：震驚難過
張學友與粉絲觀賞演唱會影片 開MIC同聲唱
陸委會：擴大小三通後 2992陸客中轉來台
胡錦濤親審方案 中國今年閱兵要4個一流
羈押更裁庭 王令麟哽咽盼法官勿押他
星際大戰 複製人與機器人決戰卡通頻道
要求兩檢調職 最高檢：接獲糾正案後處置
指管碧玲醜 邱毅二審改判無罪定讞
胡錦濤就發展中沙關係提6點建議
控告邱毅二審敗訴 管碧玲：判決不合理
老翁不滿被控家暴砍死媳婦 依殺人罪起訴
英去年第四季失業率6.3% 11年來最高
觀光局：日本來台旅客 今年預期成長4至5%
棒協新任理事長陳太正積極提振棒運
交部收購旗鼓私人客貨船 高市允助業者轉業
迎女兒節 日珠寶店打造千萬日圓純金娃
彰化達摩卦山少林寺遭搶 警逮1嫌
里昂:全球半導體營收年減35% 封測下滑45%
新台幣貶破34元 雙率雙低貨幣政策定調
財部：恢復3036項外銷沖退稅 盼月底實施
學者:景氣冷 貨幣貶值未必能顯著改善出口
貿易保護主義蠢動 救濟手段衝擊出口值關注
抵抗貿易保護主義 美國挺住 各國就收斂
併維力遭罰鍰 統一：將循法律途徑界定
廣東汕頭3名政協委員被退職
NCC修訂衛廣法 彭芸大動作提異見
綠營質疑貓纜新址地質 北市府：設計好即可
西藏去年反中暴動 76人遭判刑
崔凡吉萊宣誓接任辛巴威首任總理
金溥聰轉戰媒體 蔡英文：踰越政媒分際
吸引買氣 信義房屋調降逾萬件房價
海角七號獲香港金像獎最佳亞洲電影獎提名
符合美國免簽證旅客 登機前需取得授權
遭監察院糾正 朱朝亮：順其自然
網路詐騙 熱門網站Digg受害
泰視障青年體育中心將竣工 台灣捐15萬美元
廣州驚現8萬元情人節套餐
衛生署獲贈萬餘盒戒菸藥 3000菸槍受惠
獲紓困英國銀行前主管道歉 稱未能預見危機
上海發生A型口蹄疫疫情
經長:DRAM整併有架構 國發基金不一定出資
樹林農會改選傳期約賄選 檢方漏夜偵辦
陳菊：世運開幕式 邀馬總統出席
央視大火 香港文華集團連累受損
婦權會建議部分委員續任 劉揆裁示參考
德國詩人策蘭傳記中文版 16日發表
福建發展對台滾裝運輸 兩岸機動車直通
馬總統：容忍與和解建立國家認同主體性
228國家紀念公園後續工程 營建署允補助
第098030期今彩539三星彩四星彩開獎
達賴指西藏情勢緊張 可能發生暴動
中國將參與修建麥加至麥地那高速輕軌列車
美股大跌投資人獲利回吐 亞股大多下挫
動物園：丹丹能飛 野放目標正確
星將建亞洲首個夜間河畔樂園 耗資30億台幣
南非減免中低收入戶所得稅緩和經濟衝擊
金溥聰轉戰媒體 總統府:若不實報導也抗議
港醫院3名血癌病人腸道染毛黴菌 1人死亡
中國制訂船舶工業調整振興規劃
蔡英文夜遊高雄燈會 觀賞煙火水舞秀
南科茂德2陣營續推跨國DRAM產業整合計畫
促進就業 國民黨籲政院全力以赴
經典賽熱身第2戰 中華7比9輸澳洲熱火
央行:20年期建設公債 得標利率2.21%
7小時審理評議 王令麟3.5億元再獲交保
糾正最高檢惹爭議 李復甸：糾正案很緩和
金融危機影響大了 俄國人沒心情談戀愛
安潔莉娜裘莉為緬甸難民發言 泰政府不悅
標緻雪鐵龍去年虧損巨大 將裁員1萬1000人
英失業人數逼近200萬人 1997年來最高
第098030期今彩539頭獎2注中獎
王令麟：說我會逃亡是拿槍槍斃我
洗錢及企業匯款案 特偵組本週就訊吳淑珍
協助出口商貸款 泰國提高貸款擔保基金
英央行總裁：英今年經濟大衰退 暗示再降息
新研究：驗尿可望成為前列腺癌篩檢新方法
英1月申領失業救濟金123萬人 近10年新高
美12月貿易逆差399億美元 2003年來最低
北韓撤換國防部長 有何用意值得觀察
美去年12月貿易赤字縮小為399億美元
監察院糾正惹爭議 李復甸：糾正案很緩和
吳伯雄評胡錦濤 EQ、IQ過人 沒廢話
澳野火倖存無尾熊與救火員互動影片網路爆紅
因應金融危機 美財長將敦促G7採大膽措施
王金平晤歐洲議會議長波特林 籲更關切台灣
王金平頒贈歐洲議會領袖獎章 感謝支持台灣
以色列今將公布國會大選計票結果
陽光法案未過關 旅歐僑界感受到了!
富比世調查 威爾史密斯票房最吸金
兩顆衛星地球軌道對撞 太空垃圾問題浮現
亞馬遜雨林可令巴西每年獲利220億美元
比利時與歐洲議員熱情款待 王金平深為感動
金溥聰掌傳媒 黨政重新介入媒体?
郭台銘打包票 鴻海今年不會虧損
立委訪歐 對台外交表樂觀
北京瀋陽大連 將形成半日交通圈
王令麟交保 蔡豪具結是關鍵
報你知／非營業事業不得兌領消費券
皇翔建案廣告不實 處300萬罰鍰
貝克漢108次代表英格蘭出賽 追平穆爾紀錄
田秋堇：保護檜林 應速成立馬告國家公園
CNN：縱火者在澳洲引爆新山林大火
汽車旅館女袋屍案 兇嫌楊姓校車司機自首
葉金川下午將代表政院 向樂生院民致歉
動作要快! 就業中心本身提供100個短期工作
新航停飛新加坡高雄航線
政院通過擴大公建特別預算
MLB 禁藥問題欺瞞國會 特哈達認罪
美國出版界期盼為第一夫人出書
兆豐銀:有保密義務 不提供非本人帳戶資料
登記參選周柏雅強調誠信 蔣乃辛訴求信任
1/5學生繳不出學費 學費該調降?
央視火警拘留12嫌 資深員工在列
Facebook創意竟來自創辦人大學室友 判賠22億
美CIA局長人選 獲參院情報委員會同意
甜蜜滋味情人節 浪漫摯愛情饗宴
六福旅遊集團趁勢搶進情人節檔期推出不同定位情人優惠,2.5折起
不花錢過最浪漫的情人節 週末夜情歌王子現場演奏
仙度麗娜的奇幻異想世界 仙履奇緣記憶西洋情人節
寒假尾聲 抓緊最後優惠 省NT$360再送NT$1210
情定劍湖山
情人佳節 台中福華獻出套餐、蛋糕、住房專案
浪漫情人獻真心唯美回憶無可取代
胺奶粉元兇 三鹿集團正式宣佈破產
250億國庫券 銀行搶光光
帳戶被盜用 美研究：懶人密碼最常見
東莞台資廠裁員 大陸籍副總上吊自殺
虧損創新高 日先鋒裁員一萬人
台啤、海角7號 情人節北京登場
以色列大選有利右派 尼坦雅胡可望籌組政府
新壽保險之星成長營 帶領學子體驗保險理論與實務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西主管解聘官司 家樂福付3500萬美元補償
報導：英名廚藍塞可望再獲米其林頒星
王金平歐洲議會演說 籲協助深化歐盟台灣關係
規模7強震凌晨侵襲印尼外海 海嘯警報解除
塔利班襲擊阿富汗政府大樓 至少26死55傷
瑞士第二波振興方案 投入7億瑞郎
美股反彈收紅 道瓊工業指數上漲0.64%
以總理待遇優渥 月薪台幣34萬餘元
國際油價續跌 紐約輕原油收35.94美元
全台氣溫偏高 西半部金馬地區易有霧
加拿大去年12月遭遇32年來首次貿易赤字
台股開盤上漲5.35點 為4581.30點
立即充電等2計畫 桃竹苗說明會陸續登場
大陸官方質疑蒙牛特侖蘇牛奶添加致癌物
中國大陸未來出口難樂觀 警惕兩大風險
美7890億美元經濟振興方案 參眾兩院達協議
中國鋼材出口創35個月新低 寒冬來臨
上海A型口蹄疫涉嫌奶場與光明乳業相關
調查：美林公司營業虧損 仍大發紅利給主管
四川多名局長層級官員面對敲詐竟拿錢消災
大舒瑪赫在西班牙發生機車意外 送醫治療
洗衣機成米缸 中國家電下鄉政策面臨考驗
台股震盪整理 新台幣盤初升破34元
到中國大陸謀職 選對行業機會仍多
非戶籍居民遊港 珠三角可望開放
汶川地震引發地質災害影響將持續10年
中國大陸買家組團即將赴美國購房
檢驗規費繳納ｅ化作業服務 2月底上路
經濟振興計畫個人版 美科技富豪自掏腰包
駐美代表處設緊急專線 全年無休
南韓基準利率下調0.5% 利率創新低
查企業匯款目的 特偵組明就訊吳淑珍
廣東擬制訂10大重要產業振興規畫
美參眾兩院達共識 經濟方案總額7890億
商品色彩標準化 標檢局提供光散射量測服務
科技廠商對景氣保留 台股區間震盪
浙江最大淡水湖進行千年來首次大規模清淤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國央視大火 12人遭警方拘留
阿里山鄒族瑪雅斯比祭典 特富野舉行
台灣特奧團選手獲獎 駐美代表電賀
國際能源署估中國2009年石油需求僅增0.7%
中國拒絕接受19個國家人權建議
南韓分析北韓軍方高層大換血與繼承格局有關
創意行銷受重視 屏東廣告業不受景氣影響
梅山農會選舉疑賄選 檢調再次進行搜索
棉花糖新用途 可以協助製造替代器官
魏如萱閱讀有障礙 妹妹魏如昀充當翻譯機
調查：廣東省本科生就業簽約率僅2.2%
擔憂經濟衰退 南韓再次調降利率
成龍將捐古建築收藏品給新加坡
人小鬼大武打場面多 午馬許效舜忙吊鋼絲
八胞胎媽媽遭死亡威脅 攜子女避風頭
中國去年商業房地產投資額居全球第2
資策會推智財管理規範 助百家企業建立制度
搶救失業 北市明辦充電加值計畫說明會
消基會:保單借款利率應降2.125%
檢方延後起訴馬多夫 其妻也遭到控告
嘉市府釋出98名公部門短期就業人力職缺
環保業務尋創新 環署向基層徵創意
馬祖濃霧籠罩 道路駕駛應提高警覺
高市旗鼓舢舨船2月停駛 5月完成收購
烈焰無情 數百萬動物命喪澳洲野火
李慧芬再爆扁弊案 控訴兆豐金未核貸
廖本勝:房市Q1成交量擴大 估Q2價格落底
查緝走私禁用農藥 台中地檢大規模搜索
巴黎證:全球PC出貨年減8.1% NB比重首度過半
擴大公建預算案 綠營：若無細目將拒審
物價再漲? 消基會:穩定物價小組未發揮作用
2009總統教育獎接受推薦 新增技能領域
日巡邏釣魚台附近動作升級 中國抗議
歡度情人節 客博會推出浪漫客家下午茶
劉揆向漢生病人致歉 承諾提供醫療照護
北縣發百貨提貨券 500弱勢家庭受惠
台塑四寶股利發放 股票不逾50%
警方：澳洲山林大火案逮捕兩嫌犯
創造就業機會 南縣提出200個經濟型職缺
聽奧活動暖身 郝龍斌:選手經驗分享激勵人心
國保首期繳款率約5成 高於預期
交部擬大型車牌照違規裁罰提高為1萬800元
就業難 美國和平工作團申請人數大增
經濟寒冬捐物資 愛心助弱勢湧暖流
金門高職恢復收學費引反彈 審計部願協調
匯市量縮觀望 新台幣中午小貶2.1分
助病童銜接課業 高雄長庚院內學校開學
野村證券：新台幣和新元匯率今年走貶
流感持續發威 中醫藥膳可有效預防
貪小便宜吃官司 司機拾手機交友人用遭函送
投入新DRAM公司? 國發基金:不評論
泰國擬在酒瓶標示飲酒有害警示圖片
紐時：國際刑事法庭同意逮捕蘇丹總統巴席爾
中縣查獲製造販賣大陸黑心農藥集團
北港農會選舉傳涉賄 檢方帶回樁腳偵訊
政院：擴大公建 將創造22萬個就業機會
貓纜傾斜塔柱波動 北市：數字在誤差值內
漢生醫療園區規劃案 葉金川：3月底結案
長期照顧與老人問題 劉揆促提因應方案
蒙牛再涉牛奶添加物 股價連續2天暴跌
流感疫苗搶手 衛署評估今年擴大採購
為摸彩多開發票 中區國稅局：涉記載不實
醫師研究:成人躁鬱症治不好有可能是過動症
高市汽車旅館女袋屍案 校車司機殺害女學生
邀總統參加民間國是會議 綠營明送邀請函
蘇俊賓：兩岸故宮交流 前提是對等及尊嚴
陳添枝：匯率貶值競賽 非抗金融海嘯良策
61歲街友向歐巴馬陳情爆紅 援助紛至沓來
台股收盤跌109.53點 為4466.42點
大安區立委補選 新黨推姚立明參選
MSCI季度調整27日收盤生效 台股權重遭降
達爾文200年誕辰 英國皇家郵政推出紀念郵票
台股開高走低 收盤下跌109.53點
獲利了結賣壓出籠 4500點關卡失守
凌渝郎在美任教30餘年榮退 馬總統特函致賀
蔡衍明入股後 香港亞視再宣布裁減200人
2月台指期收跌108點 逆價差21.42點
義大利網路醫生看俏 上網求診病患激增
台灣現代名刀匠藝術刀劍特展 科工館展出
2月電子期收跌5.15點 金融期跌10點
劉揆：推動戒毒 治療優於刑罰
調查:56%民眾認房價將小跌 待機入市
北市:瓦斯費過期加收違約金 待中央研商
中國五一黃金周存廢因不景氣再起爭議
高市世貿中心案擬調高經費 暫緩發包
孕婦憂智障遺傳 檢查出母系帶準突變基因
NBA塞爾蒂克擊敗黃蜂 客場8連勝
爭取商機 外交部將協助台商赴19國參展
台灣科技援外 外交部：協助友邦災害防治
村民熟背標準答案 江蘇民調造假
賓州2名法官涉嫌收取私人看守所回扣
士林官邸玫瑰季明登場 香花品種傳情意
沒消息是好消息？幾內亞比索逾七週沒報紙看
協助調查詐騙案 FBI反恐探員職務可能異動
查扁家資金來源 特偵組傳喚王定乾
真會蓋 200公尺路面近百個水溝蓋
加州地方首長聯袂抵華府要求經費紓困
台股長黑作收 三大法人賣超52.89億
研究報告：伊朗可能已接近用罄鈾氧化物原料
加州議會急商預算案 避裁萬名公務員
景氣低迷 南市1月地方稅收負成長逾4成
減少溫室氣體排放 四大航空公司願盡力配合
2007台灣文學年鑑 26日發表
戒毒抗癌勇士 蘇楷儂獲周大觀希望獎章
北市立委補選登記明截止 3月28日投票
高市袋屍案女學生 在校無異常行為
竹筒傳愛心 國民黨南縣黨部捐百萬給家扶
蔡依林升格當設計師 百套服裝成品出爐
情人節將至 聯醫:淋病易治勿忌諱求醫
日本貴婦團來台觀光 珠光寶氣受矚目
救失業辦職訓 高市新增禮儀及網拍等班
馬總統：台灣盼參與東南亞國協勞工會議
新台幣兌美元貶2.4分 收34.025元
研究發現 牙周病菌助長愛滋病
嘉大雲嘉南動物疾病診斷中心奠基典禮
新墨西哥核武實驗室69台電腦遭竊 不涉機密
連鎖加盟血本無歸？經濟部：加盟審查嚴謹
情人節防宵小 大安森林公園加強巡邏
尹啟銘：DRAM整併方案 確立三原則
教宗向高雄爵士騎士及親友朝聖團致意
澎湖吉貝島舉辦博弈宣導說明會
印尼發生規模7.2地震 至少42人受傷
國新角逐北市立委補選 吳伯雄:勿兩敗俱傷
歐鴻鍊盼新任駐北歐代表 為台商開拓商機
愛心不能少 流浪動物慈善醫院提供免費救護
金門發生家犬傷人 3歲男童送醫無大礙
東莞市：台商拓展內銷最好轉為獨合資企業
防海盜襲擊 中國海軍為60艘船舶護航
彰化濁水米通過日本500多項檢驗進軍超市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
啟用學齡前兒童遊戲館 陳菊與小朋友同樂
林聰明將卸任雲科大校長 歡送會溫馨感人
汐止三姊妹歸還消費券 寫信感謝廖了以
教部擴大學生平安險殘障給付 300萬人適用
克魯曼：美經濟失控 須大力推動公共投資
澎縣府：師法新加坡 觀光為主博弈為輔
康橋違規招生 監察院糾正教育部
台馬航線減班 立榮：座位數未減反增
新營火車站前圓環改建 銅像換成馬雕塑
拼觀光 北市府擬獎勵台商返台辦活動
地方文物館閒置案 監察院糾正文建會
學者：房市低迷預估持續2至3年以上
嘉市天后宮湄洲謁祖 由布袋港海運直航
空軍航院招生 校長拜訪建國中學行銷
阿里山鐵路新進司機 15人通過檢定考試
歐洲三大股市 開盤下挫
冬季特奧奪牌 特奧會:中華選手展現意志力
柴山獼猴數量逾千 高市府加強取締餵猴
苗縣府：將邀多明哥苗栗開唱
匯市量縮觀望 新台幣收盤貶2.4分
長期抽菸糖尿病患 整合醫療扭轉截肢命運
霧鎖馬祖地區 海空交通幾全面中斷
台北燈節近尾聲 把握時間拍照留念拚獎金
摩托羅拉將在中國區裁員
林濁水與陳芳明對談：扁是台獨罪人
新鄭和首發團 國貿局率廠商南京武漢拓銷
東莞協助港企度過金融風暴
澎縣警消救護出勤增加 凸顯潛藏危機
頭屋蘿蔔節21日舉行 苗縣長邀拔好彩頭
南開科大助學措施 助學生度景氣寒冬
高速快速公路新罰則 車輛機件脫落罰1200元
研究指人類與類人猿演化分歧與基因複製有關
阿管處長鐘福松退休 嘉縣長聘為縣政顧問
大陸旱情不會導致糧價快速攀升
高雄百年歷史影像展 穿越時空古味盎然
不滿波斯菊竊案善後 民眾揚言包圍警分局
甘藍結球白菜價仍低 農糧署延長耕鋤期間
大專生就業力 王昱婷：就學時應培養
台中慈濟醫院戒菸門診成功率高
台北國際電玩展開展 估吸引30萬人潮
開源節流 投縣府16年來首度出現剩餘款
張通榮：反對興建深澳卸煤碼頭
駐星副代表何登煌出任駐吉里巴斯大使
成功阻止假檢察官詐騙 保住350萬元
2009亞洲舞龍公開賽 13日苗栗巨蛋登場
規範置入性行銷 藍委促NCC整合內部意見
高凌風電視劇處女作 詮釋過氣天王
北港查獲疑似農會選舉賄款 1人收押9人交保
中縣：企業開工不上工情況仍持續
北京中央商務區將向東擴展
4年16億 內政部補助興建修繕村里活動中心
印度出國觀光客眾多 台灣好山好水是賣點
希望閱讀計畫起跑 全國600大學志工投入
陸委會:故宮文物大陸展出 需有免扣押文件
拜耳投資1億歐元在中國設全球研發中心
永遠的小生曹復永 3月10日新舞台粉墨登場
中鋁再以195億美元投資力拓
陸委會：現不考慮開放台商任大陸政協委員
兩岸故宮高層週日碰頭 僅交流不簽協議
牌照起始裁罰提高 小車5400大車1萬800
經建會：業者應增列消費券購物退貨規定
行政法人涉酬庸案 監院糾正政院等3機關
奇美電創下面板業單季最大虧損金額
廣州開通對台直航班輪航線
國發基金救DRAM產業?學者:風險大 應訂通則
自行車失竊率 北市警：捷運站附近最高
豐原健身中心負責人失聯 會員向縣府申訴
港媒：釣魚台主權之爭 中國可能強硬以對
南縣反掩埋場反雷達自救會 向監委陳情
南投信義鄉民山區採草藥 曝屍野溪多日
香港7月1日起完全禁菸 違者罰款1500港元
文創法納入文化消費抵稅 擬每人每年1.2萬元
政院向漢生病友道歉 樂生院民：等很久了
植樹月快樂 林務局徵植樹月專屬祝賀卡
夢中耳聞大樂透 北縣年輕男子獨得4億元
監院糾正康橋案 教育部強調未違法
苗縣推消費券刮刮樂大獎存貨多 盼多消費
世展會發放助學金龐大 呼籲社會捐款
全國青棒賽 高苑工商平鎮高中晉級4強
搶救房市中市研討會 建商籲政府伸援手
高市議長爭取成立國家軟體研發中心
車市衰退 雷諾去年下半年淨損9.82億歐元
各搞各的 台北當代藝術館年度大展玩藝術
市場愛嚐鮮 台灣育成首個雜交柑橘品種
重視長期照顧問題 高市府籲別獨承擔壓力
飯店集團不畏不景氣 開拓餐飲新據點
據報環球影城計畫在北京興建主題樂園
華碩：去年EPS約3.8元 最壞應已過去
捷克製超輕載具連續事故 民航局令玩家停飛
金管會：利率降 保險業者應衡量預定利率
工程會：擴大公建計畫首年受GPA影響不大
英國外籍勞工持續增加 引發搶工作爭議
經建會：GPA對擴大公建計畫影響應不大
新加坡將參與國際打擊海盜行動
縣市長選舉 國民黨下週公布首波提名
歐元區12月工業生產年減12% 降幅歷來最大
金價漲台幣貶 台銀黃金存摺牌價創歷史新高
新加坡今年將派軍艦前往亞丁灣打擊海盜
監院指行政法人涉酬庸 政院：已提案改善
內湖線測試噪音大 北捷：3月初改善
地方文化館計畫遭糾正 黃碧端：10館已退場
華碩估Q1營收季減3成 獲利率要負轉正
經濟不景氣 泰婚姻介紹營業額料將萎縮6%
流感併肺炎再奪1命 1台南小學女童死亡
鼓勵青年組隊服務 青輔會提高補助金額
穆迪預測菲今年經濟成長率3.3% 好過鄰國
看在情人節份上 以色列特准加薩出口花卉
劉揆:文建會應培養文化公民 扶植文創產業
美俄衛星相撞 碎片可能影響中國衛星
穩菜價 甘藍及結球白菜耕鋤延至20日
刺激消費 高鐵雙色優惠228紀念日適用
不景氣的明燈 投信業搶搭中國基金班車
醫師聯手鑑定性福 建議夫妻齊心解疑難
成效不彰 星戒賭中心將減為一個
中孝介茂伯合奏野玫瑰 海角七號餘韻無窮
人稱「煙斗」做事不帥 周嫌持搶遭警逮捕
配合縣長選舉 民進黨北縣議員擬高額提名
六大工商團體籲請政府儘速與對岸簽CECA
情人節 台灣燈會徵求小提燈達人
第098031期今彩539三星彩四星彩開獎
香港TVB宣布裁員約50人
金管會：茂德ECB若違約 恐列全額交割股
威力彩38樂合彩開獎
非洲阿拉伯國家要求安理會延緩起訴蘇丹總統
蔡明興任安泰人壽董座 金管會:無違法
亞太區性生活滿意度排名韓人近底 台第三
北京華聯拒履行協議 新光天地之爭交付仲裁
蔡進耀籲政府儘快通過再生能源條例
美國紓困計畫疑慮仍在 亞股大多下挫
金管會廢止尚億證券投顧營業許可
照顧低收入戶 泰擬請零售商給10%購物折扣
江蘇本月啟動萬人遊台灣
政院:茂德公司債需與銀行協商 非紓困範圍
111天的乾燥後 北京終於下雨了
司機酒醉乘客也罰 印度法庭判首椿連坐案
經典賽熱身第3場 中華與伯斯熱火言和
台灣啤酒與海角七號情人節共同登陸北京
DRAM整併 經部：仍就各種整合模式分析中
英去年房貸申請獲准件數 1974年來最低
台贈大陸長鬃山羊及梅花鹿 長沙爭取中
美國參眾議員重提國家機密保護法
邱毅邪派律師說二審無罪 謝長廷：遺憾
星預估今年吸引352億台幣外國投資
新加坡將耗資9億餘台幣興建腳踏車專用道
拓展農村金融 匯豐銀設立北京密雲村鎮銀行
衛星對撞 美俄追蹤殘骸碎片
星防長：國防預算維持在GDP4.5%到5.5%
梅山鄉農會理事疑以舖道路涉賄選 偵訊中
豐原婦女竊波斯菊花案 中縣警局5主管受處分
廣東副省長：對抗金融海嘯應標本兼治
國際刑事法庭：未發佈蘇丹總統巴席爾逮捕令
威力彩頭獎38樂合彩五合 雙雙摃龜
星捷星航空取消燃油附加費 機票更便宜
匯率波動大 勞斯萊斯去年虧13.4億英鎊
首次發射衛星後 伊朗宣告再建造七枚衛星
尋找認同 鄭有傑柏林影展新片陽陽真誠感人
能源需求疲軟 紐約油價朝35美元滑落
第097031期今彩539三星彩四星彩派彩結果
新統一部長：南韓準備恢復援助北韓
需求驟減 法國雷諾汽車去年淨利跌78%
瑞士裁定前海地總統貪污2億台幣還海地
日本議員希望台日今年能簽署漁業協定
美國連續請領失業救濟人數481萬 創新高
失言風波 英哈利王子重上平等多元課程
德官員：投資者有意併購奇夢達
台巴自貿協定顯成果 雙邊貿易大成長
考慮代言費？ 費爾普斯向中國泳迷致意
可口可樂去年第四季獲利下滑18%
平息爭議 教宗批評否認納粹大屠殺言論
機場查獲男子自印尼走私禽鳥一批
哈瑪斯派團赴埃及 談判加薩停火問題
薛承泰出任政務委員 金門第一人
新壽澄清：保單借款成本高 絕無違法情事
國賓獨創現代日本料理新品牌 YU SUSHI ‧ YU寿司驚艷登場
MSN重寫入口網站新概念 2月19日舉辦十週年派對慶祝
國泰投信：牛年「牛轉乾坤」有望 分批佈局績優股正是時候
台鹽抗敏超效牙膏新品上市 好康1加1雙重優惠大放送
英國王室網站改版 新增內容和影音
遠傳電信「充電專案」 3.5G網卡、電腦課程或英語學習書通通免費
葛瑞格打退堂鼓 歐巴馬須再尋商務部長人選
聯合國人權高專籲辛巴威新政府重建法治
情人節應景電影搶映 奧斯卡入圍片對決
台灣首辦世運會 以色列不缺席
氣象局發布西半部金馬地區濃霧特報
破天荒 兩岸故宮文物要交流
與歐巴馬意見不合 葛瑞格退出商務部長提名
兩顆衛星地球軌道對撞 太空垃圾問題浮現
薛承泰出任政務委員 金門第一人
巴黎網賽 小威茉莉絲摩輕鬆打楊科維琪力拚
西洋情人節到 中國1000萬女同志問題浮現
經濟冷颼颼 英國人不敢結婚
銀行團同意增貸? 茂德尚未接獲通知
2010冬運接力火炬公布並倒數計時
美俄衛星碎片四散 中國衛星受影響
台幣貶值 彭淮南陳添枝意見相左
傳哈瑪斯同意與以色列停火 48小時內將宣佈
爭遠洋海權 中國計畫自製兩艘核動力航母
特奧運 台灣選手獲奪2金
MLB A-Rod坦承使用禁藥 恐面臨停賽處分
1/5學生繳不出學費 學費該調降?
寒冬送暖 中華郵政舉辦捐血月
賞櫻近在咫尺 就在中正紀念堂
屏市玉皇宮玉帝出巡 陣頭綿延11公里
男子自印尼走私猴子鸚鵡 遭移送法辦
中市摸彩券格式搞烏龍 郵寄回寄件人
尋到真愛 商場女強人方苓為第二春守身
邀總統參加會議 府:盼蔡英文先來談
布萊爾：北韓體制未受威脅不會對美用核武
美官員：北韓唯有生存受威脅才會動用核武
台灣線上娛樂消費不及日韓 未來成長可期
兩岸簽CECA 經部:慎重考慮風險
傳大馬總理3月底卸任
農委會：中國是黑心農藥主要來源
「海角七號」情人節大陸首映 上海人想看
圓石灘高球配對賽 蓋瑞古斯與強生並列領先
綠委當愛神 助伊拉克青年來台會情人
大聯盟擬恢復漢克阿倫全壘打王頭銜
奇美去年Q3虧損314億 排名史上第3名
美國大陸航空公司班機墜毀 49人罹難
西洋情人節在美麗華 情侶免費搭乘摩天輪
距離2010冬奧開幕剩1年 加拿大展開倒數
兩天兩起鯊魚攻擊事件 雪梨海灘人心惶惶
轉讓三中合法 中投：民進黨政府已調查過
萬事達卡:除了中國亞洲GDP預估值都是負數
與民爭車位? 陳清秀：爭取該有比例
美情報總監：中國軍方鎖定台灣 放眼全球
AIT前主席夏馨:解決金融風暴不能靠中國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美股早盤重挫 午後跌幅縮減
歐洲股市同步下挫
林肯誕辰200週年 演講稿上億台幣天價拍出
歐洲第五大 西班牙經濟陷衰退
美情報總監：全球經濟危機現為首要安全威脅
美情報總監：馬總統上任後 兩岸關係已改善
能源需求疲弱 紐約油價跌破34美元
美股走勢如雲霄飛車 兩度重挫後約平盤作收
情報總監：美須確保台海兩岸避免軍事行動
以國會大選 前進黨雖微勝 右派卻多10席
移民署電腦再度當機 未影響旅客登機
台菲經濟合作會議閉幕 雙方簽 4項備忘錄
經濟衰退寒風吹 外國人訪英人數減少
以色列右翼勢力高漲 阿裔憂不利和平
全台氣溫偏高 14日鋒面近局部降雨
美國振興經濟方案 參眾兩院週末前最後表決
時間匆促預算有限 暮光之城導演棄拍續集
情人節應景 加薩鮮花出口歐洲
台股開盤上漲38.29點 為4504.71點
加拿大71歲男子重婚 結婚次數調查中
鳳凰谷鳥園明為鳥慶生 藍腹鷴當壽星
霧鎖金門機場 台金航線上午停飛
爆大規模打砸事件 甘肅隴南書記易人
低價售贓衣 雲南貧困村幾乎人人穿名牌
習近平批評外國對中國「指手劃腳」
100元造橋奇蹟 何明德女兒傳承善行
台南農改場誘引昆蟲法 提高芒果授粉率
台股漲 新台幣盤初升轉貶
經濟不景氣 珠三角學校招生冷清
情報總監布萊爾：美需助台維持兩岸軍事平衡
史坦柏格：兩岸和平化解歧見 美深受鼓舞
另類職缺 南縣府擬聘專人策劃未婚聯誼
大陸乳業聳人標語：原奶摻假斷子絕孫
中國衛生部下令停用黑龍江雙黃連注射液
香港將邀請胡志強訪港
湖南衡陽地震謠言引起數十萬人露宿街頭
電池充電器性能檢測皆合格 8成標示不合格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國道2號西向3.6公里車禍 19人送醫
八大類股全面勁揚 指數重回4500點
不滿西洋情人節 印度教極端份子搞破壞
桃園機場再當機 移民署：無管制對象入出國
大陸多美滋奶粉結石娃娃家長擬越洋訴訟
黃芳彥仍未到案 特偵組不排除列被告通緝
匯豐：亞洲經濟今年下半年可能回彈
蔡英文：國民黨黨產應交國家 勿包裝掩飾
增貸茂德？ 銀行團三緘其口
北京房價自2004年以來首次同比下降
外交部：非洲手工藝品展售會 5月登場
當大球王遇上小球王 納達爾險些落難
馬國廉價航空創紀錄 單日售出28萬張機票
瑞信:避險基金贖回賣壓減 亞股不致再殺低
高市展延建照期限17件 投資總額10億元
機場聯絡道追撞車禍 19人送醫
星以租稅優惠吸引交通業者使用機場港口
宮澤理惠懷孕6個月 將與實業家結婚
對抗全球暖化 朱棣文：考慮課徵廢氣稅
蔡英文：邀總統參加民間國是會議 聽建言
福斯東芝攜手合作 開發電動車驅動系統
洗錢及企業匯款案 特偵組下午就訊吳淑珍
民調：美國人支持調查「反恐戰爭」暴行
中國女作家描述五代女性故事 羽蛇在美國出版
星部長：今年第一季裁員人數將達3500人
睡夢中獲通報中大獎 高級轎車從天而降
福建沙縣森林大火仍在延燒 面積恐逾萬畝
陸委會：台灣入IHR 若遭矮化將與WHO溝通
澳洲參議院通過刺激經濟計劃
廣東政協委員建議民眾留粵消費對港澳不利
尋情歷險記紀錄片 情人節共尋人生愛侶
先婚後友婚姻更甜 世紀媒婆陳海倫說分明
貴州畢節一煤礦發生事故 8人死亡
亂世愛情新主張 守著貞潔守著你
調查:景氣不佳 上班族情人節預算縮水
大陸問題奶粉事件不斷 律師：制度問題
農委會:80噸非法農藥案 近10年最大案
國安高層要求停止中國佈建？府：純屬虛構
鼓勵赴台旅遊 廈門提出獎勵措施
中國律師團可能對法國佳士得提起訴訟
調查:政策救失業 18萬名白領被忽略
瑞銀送暖 建議加碼亞洲科技股與台股
澳洲山林烈焰風暴 逾1800戶民宅焚毀
馬總統紐時專訪表達對美國三點期望
高捷車站賣店生意差 調降店租1至2成
中國大陸首家台商獨資旅行社在廈門設立
手工製蔗糖 阿里山豐山蔗糖節14日登場
催吐減重食道易出血 小心釀爛牙躁鬱
Vizio穩坐全美第 3大平面電視品牌
石化業者盼政府儘速洽簽兩岸經貿協議
法總統好友出書 沙柯吉向布魯妮「一見索吻」
電腦連線測試完成 18日起兩岸郵局直接通匯
大摩估台幣年底恐貶至40元 將推升企業獲利
7職業工會積欠勞保費 移送強制執行
拓墣：今年遊戲機銷量估年增25%
220萬人沒談過戀愛 專家建議如何招桃花
打零工撫養6子女 單親媽媽不放棄進修
2007台灣文學年鑑 16日發表
廣東省長：今年廣東GDP增長減緩至8.5%
英研究：氣候變遷將導致魚往南北兩極遷移
中國多家航空公司下調部分航線燃油附加費
台股漲 新台幣兌美元中午小升1.7分
保發中心：華山產險債權申報18日截止
Conficker破壞力強大 微軟懸賞850萬抓元兇
塑膠加工業:大陸亦盼與台灣簽CECA以振經濟
巴黎網賽李娜出局 但對再度上陣十分開心
立委補選 郁慕明：國民黨先道歉再談協調
南韓三星前總裁獨子李在鎔妻子提離婚訴訟
經濟不景氣 民間企業行動支持臺北聽奧
廣東省政府將安排22億元助中小企業轉型
IMF總裁警告各國 勿採走後門的保護主義
阿里山豐山手工製糖 為台灣製糖業作見證
關心失業輔導 總統彰化了解立即上工計畫
月表新圖像顯示月球從裡乾到外 沒什麼水份
廖修平、李錫奇及朱為白作品在紐約展出
電梯驚魂 馬來西亞總理受困30分鐘
農委會:80公噸非法農藥 不至影響外銷商機
台股收盤漲126.08點 為4592.50點
台綜院23日研討會 探討國內外經濟展望
英國警方捕獲4000萬英鎊洗錢案交易嫌犯
紐約州北部民航機墜毀住宅區 死傷情況不明
10年後哪國最強 6成5亞洲外交專家選擇中國
台股開高走高 收盤大漲126.08點
電子及中概領軍 台股收盤大漲逾百點
世行稱中國十一五經濟增長超預期
中國統計局官員建議發行房屋券活絡房市
受騷亂影響 西藏去年旅遊收入大減
2月台指期收漲128點 逆價差21.5點
2月電子期收漲5.7點 金融期漲14.4點
CNN：大陸航空班機紐約水牛城墜機撞入民宅
中國5大發電集團擬購百萬噸澳進口煤
教宗宣佈積極準備訪問以色列
媒體報導：倫敦市長粗話怒罵國會議員
政策理念不同 葛瑞格放棄美商務部長提名
深圳打造金融城 2000萬獎賞金融業落戶
斯里蘭卡和平工作者在菲律賓南部被綁
高球 亞巡證實 台灣名人賽將如期舉行
到清境過情人節 看奔羊活動種植情人花
景氣差 中國大陸銀行業黃金交易降溫
中國監管新聞採編人員新規定近期出爐
水牛城墜機事件 48人恐全部罹難
李慶安雙重國籍案 王金平：由院會決定
醫界：對自己性別角色不滿意 女多於男
研究顯示 企鵝因氣候變遷需長泳才能覓食
高二生從麵包蟲發現紅菌 保麗龍被分解
中國掀糧食偷渡出口潮 目標中東
南加州興建號稱全球最具規模太陽能電廠
調查：美國網路購物業績去年第四季首見衰退
紀念林肯200冥誕 南加大典藏開放參觀
查企業匯款案 特偵組赴寶徠就訊吳淑珍
擴大內需 陝西每月辦1次購物節
金門就服站：立即上工 150個工作機會
山櫻及玉山假沙梨交替開花 染紅大雪山頭
王金平：加強與歐盟關係 對台有很大挹注
台股拉長紅 三大法人買超23.03億
茂德增貸過關？經長：明天情人節是好時光
逼債跳水死亡 台南市警逮3嫌犯
國安局：國安工作絕不停止或稍懈
Twitter最精簡獎頒獎 NASA獲科學組第一
汽機車失竊率下降 產險公會向內政部致謝
美俄衛星相撞 美將領：被迫玩太空躲避球
中廣分割案 綠質疑政治操作藍籲尊重NCC
強制猥褻夜歸婦女 警方逮捕七堵河堤之狼
美國研究：孩童語言能力與家庭收入有關
NBA塞爾蒂克擊敗小牛 客場9連勝
2009世運 劉青雷建議改名為世運在高雄
大摩估新台幣今年最低貶到40元
亞馬遜網路書店 強制下架日本色情電玩遊戲
大馬去年12月份出口額下跌 跌幅7年來新高
新台幣兌美元貶2.5分 收34.050元
連江縣政府收購白菜蘿蔔 馬祖農友欣慰
陳其邁：民間國是會議 雙英會最好的場合
陜西西安發現唐大明宮「百官待漏院」遺跡
去年赴澳門旅遊台灣團客跌15.8%
總統府：馬蔡坐下深談 溝通效果會更好
澎湖雙心石滬 愛情最佳見證
上海情人節鮮花熱銷 高檔飯店相對不理想
中國大陸三鹿集團部分財產將公開拍賣
防流感 出入公共場所加強衛生保健
北市就業媒合 每月每季舉辦就業博覽會
百度仍稱霸中國網路搜索
台中漁人碼頭觀光魚市15日動工
認識自己 情緒密碼15日台灣首播
體驗種稻甘苦 花蓮壽豐國小學童下田插秧
澎湖縣將打造七美成紅龍果之鄉
苗栗國中小免費營養午餐 劉政鴻抽查菜色
高縣公路挖掘平台啟用 省縣鄉道皆可查詢
民調:79%自認戀愛EQ及格 僅8.5%找專家討論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
研究：常處二手菸環境 罹患癡呆風險提高
不安全進口產品資訊 連兩月無不安全食品
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
SBS高球公開賽 曾雅妮魏聖美暫居第二
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
僱短期人力宣導不餵猴 柴山會：應有培訓
高市女袋屍案情殺成分高 警借訊嫌犯釐清
機場捷運車廂開始打造 直達及普通車28列
捐款少2成貧童多1成 台東助學傳愛缺募款
情人節逢週末 飯店祭優惠衝業績
台南古都國際馬拉松賽 15日開跑
總統:農村發展應由下而上 利用現有優勢
北京情人節很「台」 故宮海角台啤齊登陸
中油：明起汽油每公升調漲0.4元
資策會領軍 率廠商開拓中東市場
向農夫學習 嘉市北園國小體驗種稻
政院：擴大公建 東部旅遊年增200萬人次
潘內達獲美參議院同意出任中情局長
春安工作執行成效 中縣較往年明顯進步
情人節是好時光談話 經長：與茂德案無關
中華職棒 主題曲WITH US填詞活動起跑
去年原住民人口增2.05% 為總人口增加率6倍
供非預期懷孕資訊 高市性好有妳專線開線
少年棋王吳柏毅 劉政鴻補助100萬留學費
國民黨團：樂見總統與蔡英文會面溝通
失業嚴峻 中國實施勞動力調查
歐洲三大股市 開盤勁揚
吐瓦魯總理葉雷米亞2/14訪台
中華郵政：尚有67萬人未領消費券
霧鎖金門 下午近4時旅客才有機可乘
藥用昆蟲與醫學應用 台北動物園辦特展
美濃龍肚國小學童體驗農耕 高市學童跟進
工業局估麵粉3月有降價空間
出訪在即 希拉蕊今將闡述亞洲政策
興趣加資優 曾依晴找到分解保麗龍菌種
提雷曼投資人保護法案？金管會：待整合
台灣電影節揭幕 澳洲民眾重溫李安佳作
不捨失智臥床老伴 2阿公玫瑰花獻深情
南開成立外語教學中心 期縮短城鄉差距
馬總統訪正新 關心人力徵求計畫成效
台塑化明晨 1時起 汽油漲 4角柴油漲 5角
情人節結婚吧 北京2千對新人預約牽手一世
貓熊明起戶外亮相 民眾想看須早起
屏東高中職救助機制啟動 沒有失學潮
河南省首航團南投參訪 感受台灣友好熱情
路竹會肯亞義診 人道關懷服務近5000人
港府邀訪 胡志強：將由先遣團協調時程
聯合國人口販運報告：性剝削最常見近八成
若茂德倒閉 經長：我們還是走我們的路
景氣差 高市國中小逾9成調降營養午餐費
台灣媽祖信眾首次客輪直航湄洲島進香
央行阻升 新台幣兌美元收盤貶2.5分
印度情人節不浪漫 反對和支持者將對壘廝殺
澎湖籍漁船豐進福31號擱淺 船上3人獲救
注意危險情人 防治親密關係暴力要事前預防
女性參與政治論壇 嘉市長女性出頭成焦點
地方公職選舉 民進黨高縣黨部確定提名原則
不景氣籠罩下 珠三角仍力求經濟成長
魔圍棋電腦程式挑戰台灣職業棋士 獲3勝
孫家勤畫展登場 轉贈張大千畫作史博館典藏
張學友授課 友友音樂教室開張
解決失業問題 港府擬增聘7700名公務員
金門遊學 6名外籍學生受歡迎
呂秀蓮：玉山午報7/1出電子報 10/25出刊
扁聲請停止羈押撤銷羈押 均遭北院駁回
地方產業發展基金編10億經費 助在地產業
天乾地旱 江西山火頻發 危及電網安全
情報總監：經濟危機為美國首要安全問題
1月墊償積欠工資2.8億 遠航占2.7億
巴紐案違失重大 監院再彈劾張強生楊德川
瀚海珍藏 史博館中華文物學會30週年特展
馬總統用消費券 送周美青情人節花禮
紐約州墜機事件共造成49人喪生
2010冬奧開始倒數 加拿大推廣卑詩省旅遊
星展銀行集團去年獲利下滑17% 三年來最大
增進學生國際職場體驗 文大與ECCT簽約
台中縣市合併案 中市議會憂財政問題
性侵害案逐年成長 高縣府籲勇於舉發
情人節民調 21%香港青少年難處理感情挫折
德去年第四季大幅衰退2.1% 年底前止跌有望
調查：去年第四季北美液晶電視出貨負成長
半世紀情書 台東窮老師富千金愛情見證
廣東去年逾2400家外資工廠關閉
澳洲指定台灣為通訊科技產業合作對象
逢低承接以及各國採取振興措施 亞股反彈
廣達否認資金匯扁家 追究不實指控
香港金管局收到2萬多宗涉雷曼債券投訴
切磋球技 寶島一村演員力挺聽奧選手
柯建銘指總統操控司法 府抗議並促道歉
巴西IT市場未來三年需增聘10萬名專業人士
政院：全國能源會議4月15日登場
團團與圓圓戶外踏青 就怕噪音閃光燈
被批失職 英金監署仍編16億台幣加薪分紅
美情報總監：巴爾幹是歐洲穩定最大威脅
汪海清：中投淨值200億 盼適時處分完畢
伊拉克女炸彈客炸死32名朝聖什葉派回教徒
特偵組：黃芳彥以辦理移民手續為由請假
中國擬改變外匯儲備管理 化被動為主動
法鼓山15日舉辦聖嚴追思暨植存骨灰
第098032期今彩539四星彩三星彩開獎
第098013期大樂透49樂合彩開獎
心理諮詢求助電話暴增 衛署允諾提方案
受資助一世情 科技新貴遭裁員仍認養貧童
巴西明天結束夏令時間
泰總理向CNN坦承 泰將緬難民拖至公海漂流
救DRAM不等於救茂德 業者盼尊重市場機制
政院：4年擴大公建計畫 每年創18萬個工作
經典賽熱身第4場 中華4比1擊敗澳洲
第4度就訊 特偵組：吳淑珍充分合作
北市電動機車電池汰換補助 16日起申請
展望會受助學子返會服務展成果
美濃農會選舉傳賄選 檢調約談28人
北市華中河濱公園露營場 4月底完工
美大陸航空客機墜毀水牛城郊區 共49人遇難
2月13日國內新聞摘要
北市立委補選 7人完成登記328投開票
尹啟銘：增貸案無訊息 茂德倒閉非我選項
中國一貨船廣東陽江海域失事 1獲救6失蹤
印度明年擬試射自製洲際彈道飛彈
美儲油量大增 紐約油價勉強站上34美元
暫不贖回茂德公司債？ 台銀：不表意見
閩湘黔相繼森林大火 中國緊急展開撲救
庫存多購買力又下降 泰國巧克力銷售困難
歐盟：歐元地區衰退加深 GDP跌破紀錄
第098032期今彩539三星彩四星彩派彩結果
彈劾張強生楊德川 外交部：尊重監院決定
自荷蘭攜帶大麻回台種植 盧姓男子被捕
美俄衛星互撞產生碎片 對太空設備構成威脅
油國組織：2009年全球石油需求將萎縮0.67%
2010世界大學舉重賽主辦權 台中市獲得
飛輪海歌友會 觀光局估吸引4000人來台追星
世界蘭花日本大賞 台灣11家業者參展
俄羅斯海軍逮捕10名索馬利亞海盜
第098013期大樂透頭獎 1注中獎
東協加三財長會議 清邁倡議可望成多邊合作
小情侶嘗禁果 英13歲男15歲女當爸媽
1月歐洲新車註冊數下滑 創20年來新低
澳洲野火 男子涉嫌縱火致死遭起訴
次貸危機入題 美攝影師獲世界新聞攝影大獎
哈瑪斯雖接受停火 火箭仍擊中以色列
水牛城空難死亡者增至50人
兩岸預防醫學論壇 14日在中研院舉行
彌補花農抱怨 馬情人節送花給夫人
美情報首長：中國軍方以收復台灣為目標
桌球卡拉OK外交 田中光與吐瓦魯總理搏感情
故宮院長訪北京 大陸轉趨低調
勞委會推出女性創業貸款 免保人免抵押
金門機場濃霧 一個上午旅客無機可乘
中國佛教會息災法會 蕭副總統參加祈福
聖嚴法師追思植存明舉行 骨灰分5袋植存
全國花燈競賽 宜蘭監獄作品豐收評為燈王
情人節 台中火車站開出牛情蜜意愛情列車
團團圓圓首次戶外亮相 被遊客熱情聲嚇到
日媒：台灣能否加入WHA檢驗胡六點實效
B肝帶原男子不菸酒爆肝炎 台大兒捐肝救父
接吻科學：親吻的關鍵就在化學反應
剪接加盜版 海角七號上映未如預期轟動
西北大學全球村活動 台灣同學會表現出色
萬人慈善義走 胡志強與展望會籲共襄盛舉
希拉蕊亞洲行 外交部將全程關注
金範：羨慕台灣F4接下南韓花樣男子角色
中投：轉讓三中合法民進黨政府已調查過
情人節遇上不景氣 業者送民眾免費魯肉飯
兩岸故宮交流 周功鑫:身份是院對院
蕭萬長指示 協助高科技軟體業界加速轉型
穿越愛情石 29對新人櫻花樹下定終身
夢蝶DVD開賣 吳興國盼有情人享受愛情
高縣整治鳳山舊縣城護城河 重現舊城廓
球員加入工會就解散球隊 劉志昇低調回應
余光中：馬總統及夫人是最好的第一家庭
蕭副總統讚世運場館是高雄人的驕傲
尹啟銘：以台灣為主積極研析兩岸CECA
遊客熱情噪音閃光燈 團團圓圓踏青好累
日本百年壽司老店初音鮨 海外第一家分店2月14日登台開業
遊戲橘子2009進軍歐美市場 「HERO 108」自製動畫及遊戲下半年上線
遊戲橘子上半年大作《Atlantica》公佈中文命名《王者世界》
頂級超市city’super年後大吸客 生活用品換季出清5折起
第十屆台北國際連鎖加盟大展 2/13-16世貿一館登場
港府證實邀請胡志強訪港
德國下議院通過500億歐元振興經濟案
911恐怖攻擊死者遺孀 水牛城空難喪命
英HBOS銀行去年稅前虧損 估達100億英鎊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
目擊者：紐約州失事班機擦過頭頂 墜毀眼前
歐洲主要股市漲跌互見 金融時報指數下跌0.5%
消息人士：德國準備立法將民營銀行國有化
法新社更正倫敦金融時報指數跌幅為0.3%
FBI：大陸航空墜機原因排除恐怖攻擊
美國務卿希拉蕊：與中國軍事會談月底恢復
246對183票 美國眾議院通過經濟振興方案
經濟學人：金融風暴 台灣嚴重受創
美國務卿誓言強化與亞洲歷史性夥伴關係
英國航空班機緊急降落倫敦 機上67乘客平安
如北韓滿足要求 希拉蕊：美願與平壤建交
美國務卿演說 盼藏人及中國人皆享宗教自由
巴西女子稱遭新納粹攻擊震驚瑞士 疑謊報
印度東部火車出軌 至少10人喪生
法將修法 承認繼父母法律角色
巴西50歲以上婦女近10年感染愛滋人數增兩倍
美眾議院通過7872億經濟振興方案新版本
經濟危機 法考慮縮短育嬰假
希拉蕊：美期望台海兩岸關係繼續改善
美眾院通過振興經濟方案 料將在參院過關
國際貨幣基金：先進國家深陷衰退
印度東部火車出軌 死亡增至15人
全台氣溫高北部短暫雨 西半部金馬局部霧
具避險特性 投資專家看好今年黃金市場
美汽車零件供應商要求紓困 申貸255億美元
紐約失事飛機加拿大製造 死者包括一名加人
世行批准7.1億美元貸款協助汶川震災重建
自然降水加人工增雨 中國旱情稍解
價格反彈工程開工 條鋼廠2月營收可望回升
南京夫子廟斥資台幣近200萬打造豪華公廁
長江發源區水環境日益惡化
費爾普斯向中國支持者表達悔意
NTSB：水牛城空難發生前 飛機出現積冰現象
中國在非洲最大投資項目據報出現風波
四川廣元火車站為員工頒發「春運委屈獎」
北韓以海岸砲和導彈威脅南韓和美國
中國國營公司最大海外投資案引各方關注
加在美主要媒體登全頁廣告 強調與美關係
NBA 暴龍熱火敲定 歐尼爾與馬里安互換球衣
瑪丹娜舊裸照 佳士得拍賣3萬餘美元成交
106歲女人瑞與37歲小老公天天歡渡情人節
中國大陸「怪春」 南如夏 北似冬
巴黎女網 茉莉絲摩與小威廉絲晉級四強
創新連鎖加盟補助 經部:4月8日後展開審查
全國能源會議網站下週開放 歡迎民眾提意見
被控重婚罪多倫多男子至少結婚14次
學者指大陸教育太功利 影響拿諾貝爾獎
中共中央台辦：兩岸開始步入和平發展軌道
工作不易找 粵政協呼籲大學生上山下鄉
台日打工度假 日華懇談會：暑假前可望實施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全國漆彈大戰 3月高雄開打
復興鄉卡普部落火警 空勤總隊直升機滅火
兩岸簽CECA？ 蔡英文：無社會共識不宜
雙英互邀 蔡英文：總統應先參加國是會議
俄若協助消弭威脅 美考慮調整飛彈防禦計畫
智利總統會晤古巴前強人卡斯楚
傳與AC米蘭談判破局 銀河預期貝克漢將返隊
鹿特丹網賽 納達爾馬拉松大戰擊敗宋嘉晉4強
台8線20日起 固定時段禁駛砂石車
日媒：羽田與松山機場可望明秋對飛
紐約紀錄片展策展人稱讚台灣紀錄片
景氣低迷 國際品牌逆勢進軍新加坡市場
美參院60對38票通過7870億美元經濟振興方案
大陸環保意識抬頭？ 德興建化工廠案受阻
消費券抽中貓熊館門票 民眾：情人節禮物
華裔女子被控非法出口無人飛機控制器至中國
外國關注廣東變化 駐穗官員出席兩會
動物園：圓圓發情 與團團將漸分居
工程會：建立價格資料庫 確保採購品質
浪漫情人節 北縣烏來三芝兩大櫻花季登場
示範商圈改善計畫 經建會選出33處
國民黨團：樂見政府召開全國能源會議
日本簽署協議提供國際貨幣基金千億美元資金
救景氣 蕭萬長：提升出口產品競爭力
埔里暗夜槍響1死1傷 警方全力緝凶
美參議院連夜通過7872億經濟振興案
宜蘭休閒農業區彩繪牛受歡迎 將擴大推廣
兩岸簽CECA?綠營:應先討論 藍營:有助產業
美花生廠赫見死老鼠和穢物 當局令回收產品
白宮：歐巴馬18日將揭櫫化解法拍屋危機計畫
股市漲 滬深流通市值1週增近1成
深圳考慮對戶籍居民發放消費券
高縣鄉鎮市農會代表選舉投票 過程平順
NBA新秀對抗賽 二年級生隊獲勝
中市摸彩券印刷有誤 胡志強：會設法補償
印度團體鼓吹出售牛尿牛糞刺激經濟成長
特冬奧中華再奪兩金 駐美代表袁健生電賀
受經濟衝擊 新航宣佈停飛往溫哥華航線
情侶購屋 低總價小坪數機能宅優先
情人購屋糾紛多 設定權利才有保障
茂德ECB案 金管會:後續須觀察債權人態度
立委盧秀燕成立中市北屯區服務處
保發中心開辦保險競爭力訓練班 23日開課
屏東農會選舉 1投開票所暫停投票
美國會通過經濟振興方案 歐巴馬一大勝利
行銷世運 高市編預算媒體強力放送
日人最愛看職棒 最愛運動員是鈴木一朗
向史帝夫汪達致敬 歐巴馬將辦白宮音樂會
兩岸情勢和緩 日本議員肯定之餘也有擔憂
籃球名人堂候選名單 大帝喬丹眾所矚目
律師指黃芳彥應已取得美國長期居留權
加州預算案明表決 通過與否仍在未定之天
中央社新聞小百科：仁王護國般若波羅蜜經
瑞莎親手上菜 與電玩玩家共享情人節大餐
國際金價上漲 分析師：留意追高風險
美無人駕駛機疑飛彈攻擊塔利班窠穴 5人喪生
涉助扁家洗錢6000萬 特偵組擬再傳喚黃芳彥
輔導宅男追尋愛情 戀愛顧問時薪高
農會會員代表等今改選 農委會籲乾淨選舉
森情滿台灣 2000民眾南投竹山攜手植樹
國研院院長出缺 3月5日前接受各界推薦
金融風暴波及 已有外國駐日媒體撤出東京
SBS高球賽第2輪魏聖美領先 曾雅妮落至第5
防失竊 中市1購物中心設自行車停車塔
弘道失能老人藝術創作 展現老人新生命
CEA警告：購買美國貨條款恐引發貿易戰爭
范良?蛂G未主張限制委託學者房市研究
記憶體模組為半導體產業景氣最早翻揚族群
圓石灘高球配對賽 古森二輪打完躍居領先
校正公電（CAP148號）
短小也能精幹 菲從軍身高要求降至152公分
大陸將重罰服禁藥選手並將「誅連」同門
兩岸簽CECA？陸委會：未納入第三次江陳會
中央氣象局氣象報告
馬總統：緊密與文化界結合 推動文創產業
濃霧特報 基隆能見度不足200公尺
帶頭買 日Panasonic要求主管認購自家產品
衛署擬推1.5代健保調整保費 遭批搞錯方向
不景氣時創業 政府政策貸款補貼多
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蕭副總統裁示 遊艇專章半年完成立法
部分學者：兩岸發展將造成台灣主權矮化
砂石車沿路掉廢土造成車禍 肇事司機被送辦
職棒球員工會復會 盼改善大環境
英國大藥廠GSK承諾為開發中國家降低藥價
霧季 金門對外海空交通受影響
送醫療到村里照護社區 嘉縣點燈感恩傳承
DRAM整併 官員：已到決策階段待政院啟動
屏東內埔農會選舉 三和村明天重新投票
議員被拒入境 荷蘭向英國表達不滿
情人節大眾電台辦活動 讓情侶表心意
台北燈節主燈秀搭配水舞登場 10年首見
基隆港濃霧 上午3個多小時暫停船舶進出
西洋情人節 北縣貢寮發現疑似女同志自殺
人民幣匯率爭議再起 中美不致貿易戰
中市大專院校座談 建議籌建國際交流會館
金融危機當頭 情人精簡過節
情人節紅玫瑰價格漲 巴格達似乎終現好景
尋情歷險記新竹首映 台下觀眾求婚成功
日政壇將變天？希拉蕊將與日民主黨魁會談
糾正案提出時機惹爭議 監院面臨檢驗
降落時鼻輪故障 英航班機4乘客輕傷
台日航約修約下週進行 松山機場擬增日本線
日本百年壽司老店 選擇台灣設海外首家分店
埔里槍擊案長槍殺人 警方鎖定3人追緝
金融海嘯後移民勞工問題成為東協燙手山芋
80部電腦不翼而飛 美核武實驗室安全遭質疑
全國青棒賽 高苑力克穀保晉級決賽
王金平：許福森下週宣布是否參選高縣長
泰國情侶熱中情人節到曼谷愛之村登記結婚
全台283家農會今選出1萬1694位會員代表
台北燈節明晚閉幕 辦小型燈區巡禮遊行
美經濟振興計畫內容摘要
駐斐代表傅迪：維持現狀是兩岸和解重要因素
落實陽光法案 監院16日起開放查閱政治獻金
歐巴馬：振興案通過是美經濟復甦重大里程碑
2009亞洲舞龍公開賽 夜光龍栩栩如生
上海台灣同胞投資企業協會副會長拜會黃仲生
大陸學者：金融危機暴露兩岸資源配置扭曲
情人節深情告白 馬總統：有她真好
戴遐齡走訪基層 為台灣體育紮根
出價期限已過 貝克漢轉隊AC米蘭無望
泰國展開打擊盜版宣導活動
索馬利亞海盜本週密集出擊 6次遭擊退
經典賽熱身第5場 中華8比9負澳洲
劉國深：大三通或促進兩岸經濟社會一體化
國民黨16日公告登記縣市長 首波9縣市
防範極端份子情人節滋事 印度警方逮近千人
適應獨居生活 團團率先外出獨處
美兩大銀行與二房暫停住宅止贖權
海角七號北京上映 魏德聖：我擔心票房
G7財長誓言避免採取保護主義措施
沙國內閣改組 首見女性出任副部級職務
美男子與同父異母妹妹生7子女 面臨70年徒刑
CoCo美食連鎖2008年逆勢成長40% 2010年全球展店800家
南霸天茶飲龍頭『茶專』正式揮軍北上
以色列向右轉以巴和平漸行漸遠？
沙國王改組政府 首次婦女擔任副部長
中國大陸央視配樓將修復外殼年內完工
省省的過 今年全球情人節也不例外
加盟吉得堡早餐 訂金捐兒福做公益
「海角七號」在法費索爾影展首映獲好評
打造全台首艘明鄭台灣船 安裝龍骨開工
展圓國際鎖定【茶丼趣】與【元定食】品牌擴大開店
拉亞漢堡拉亞漢堡推出「拉亞城市快客」「拉亞美式速食餐廳」新業態
是否出借文物給上海 周功鑫：尚無計畫
藍營盼3月通過擴大公建預算 綠營要嚴審
施明德：以訟止謗 將控告錢林慧君等5人
響應政府「創新連鎖加盟展店計畫」 麥味登千萬挺加盟主
風力台灣船 17世紀縱橫中國沿海利器
SBS高球賽 曾雅妮第5龔怡萍15史丹福封后
台中市展現大海雄心 內陸興建漁人碼頭
周功鑫北京行 媒體採訪波折連連
因應經營環境挑戰 高雄港推動擴建計畫
立委傅(山昆)萁爭取國民黨花蓮縣長提名
聖嚴追思法會暨植存 總統頒褒揚令
宅經濟怎麼玩？ 四大CEO開堂授課
總統推崇聖嚴 心六倫為社會向上提升動能
台開轉型土地開發商 力邀中國名建築師馬岩松來台合作
為玉山午報募款 呂秀蓮台中獲迴響
屏東縣議長周典論成立後援會選縣長
發展航空城 桃園機場將成經濟重心
上山送聖嚴信眾逾3萬 人龍綿延3公里
兩岸駐巴拿馬代表同時應邀出席僑社活動
蔡英文邀黨籍立委 討論黨定位選戰策略
王偉忠擬進軍大銀幕 規劃製作黑蝙蝠中隊
雙英會似近還遠 能否成局牽動政局發展
湖北放鞭炮頻頻引發火災 禁放議論再起
政府救DRAM受注目 學者指應由客觀者評估
部長又講錯話?尹啟銘還原談話內容
疑美國飛彈攻擊巴國塔利班營區 至少27死
G7籲緊急改革全球金融體系 義促建立新秩序
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以右派當家和平無望？回顧歷史恐言之過早
科學家警告：氣候變遷可能較原預期更嚴重
除非被俘士兵獲釋 以色列排除加薩停火
秘魯「傷心的奶水」贏得柏林電影節最佳影片
巴拿馬運河拓寬工程積極進行 2014年將完工
巴西豪雨成災 3000人撤離家園
鋒面影響 北部東半部短暫雨氣溫漸降
柏林影展 祕魯「傷心的奶水」獲金熊
白宮：歐巴馬將在丹佛簽署經濟振興方案
研究：長期服抗B肝病毒藥 可逆轉肝硬化
貿協搶單 美國與波蘭大型通路商本週來台
全球採購夥伴大會 逾500家外商確定參加
芭比娃娃50歲 紐約舉辦主題時裝秀
油料營收衰 加油站轉型增加服務提升價值
北京前門大街被批劣質裝修
中國國慶閱兵部隊展開訓練
共軍副總參謀長葛振峰16日訪日
廣州市長：將研究發放消費券
桃園機場招兵買馬 徵16中高階人員
中國家電下鄉擴大內需 3C通路業搶搭順風車
扁家相關案件 北院本週再傳陳鎮慧等人
鹿特丹網賽 英選手莫瑞輕取對手晉級決賽
鹿特丹公開賽 納達爾決戰英國希望莫瑞
網路安全業者:Web 2.0恐成駭客攻擊目標
奧斯卡最佳男配角 已故希斯萊傑被全面看好
努瑞貝其錫蘭自導自演 與妻戲中大談分手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
疑不願入監及欠卡債 男子注射農藥死亡
159萬外省農民工到廣州找工作職位近飽和
扁案偵訊光碟無聲音？特偵組：設備問題
新台幣上週貶0.88% 較韓元印尼盾貶幅小
航空城軍方土地未定 交通部力爭
今年中國政府人大報告著重因應金融海嘯
天津石油儲備基地開建
財部:尊重行庫授信 不干預茂德增貸案
傳美軍擴大招募範圍 持短期美簽有機會成公民
中市打造全台最大企鵝館 最快10月開館
守護愛情 上網點密宗愛染明王燈兼做公益
銘傳創辦人包德明21日公祭 總統府頒褒揚令
雲南公安酒後連開3槍殺人
廣州1月GDP增幅7.6% 創30年新低
曾住台中 新科美參議員吉力布蘭德是中國通
情人節深圳偵探所接老公調查老婆個案急增
別讓開學變失學 大學校園總動員
大學生註冊了沒 紓困專案獎助金紛出籠
消費券抵繳學費 世新大學嘉惠學子
台北捷運小南門線 明起例修換軌行駛
近4萬墨西哥市民熱情接吻 刷新世界紀錄
高市鴨子船6月上路 登船改在真愛碼頭
昆明航空今天揭幕營運
官員預測：馬來西亞4月前裁員達10萬人
立院20日開議 藍營首重擴大公建預算案
青年安心成家方案 明起受理申請
馬戲團高空表演意外 2人摔下送醫治療
雖遭示威 去年韓進口美牛肉居世界第四
陳致中認罪協商 施明德:出賣父母大逆不道
友人：吳淑珍關切 要致靚有空就探扁
華山產險債權申報18日止 逾期不列入清理
路口有聲號誌聲響錯誤？北市：會加強巡察
旗津海岸線退縮地基淘空 專家建議監測
台南古都國際馬拉松賽 肯亞俄羅斯選手奪冠
劉兆玄:治水不應分派系 經費中央全力支持
親子營抒壓 北縣家扶助弱勢家庭互動
韓擬2012年建立攔截北韓導彈體系
菸價最快3月調漲 公平會注意有無聯合囤積
伊拉克重建官員爆貪瀆 調查指向美資深軍官
北市燈會今晚結束 賞燈人次逾600萬
NBA明星技術挑戰賽 公牛羅斯奪冠
查閱政治獻金 須年滿20歲且攜身分證件
機場查獲2中國高中生 持偽台灣護照欲偷渡
NBA明星賽3分球大賽 熱火隊庫克奪冠
艾比希：泰追加年中預算料3月實施
疑電纜線掉落引發澳洲野火 星電力公司挨告
四川將建首座大貓熊野放中心
中美軍事交流 傳本月27日北京復談
拚立委補選 周柏雅電玩展體驗e世代文化
NBA灌籃大賽 羅賓森飛躍超人奪冠
醉心手工藝品 里長薛錦綢藝術市集展才華
票選新世界七大奇景 營建署為玉山催票
綠爭立院委員會1/4召委 朝野將協商
遲到旅客香港機場大吼 成為YouTube當紅影片
白宮文化大不同 歐巴馬帶進輕鬆風格
浪費公帑?包商:貓纜噴漿屬臨時補強須剷除
香港機場1月份貨運量大跌28.9%
孟買恐怖攻擊已過近3個月 仍2罹難者無人指認
對抗無薪假 台大近2000門課免費隨班研習
中國大火箭預計2014年底完成首飛
關懷熱線助經濟弱勢學生 嶺東估註冊率9成9
防北韓飛彈「恭候」希拉蕊 美日加強戒備
解決失業問題 北京聘大學生擔任社區助理
500多隻狗犧牲 催生寵物生命權保障法制化
日本大發汽車3度選定台灣旅遊 1310人抵台
廣州去年銀行櫃台繳假幣超過1億元
嘉市民受困電梯 消防員搶救有驚無險
經部公布尹啟銘受訪文字紀錄 籲莫斷章取義
資金行情 軋空帶動 台股短線可望續強
中國公安部將開展打擊非法出租車專項行動
消保會併入公平會?消保會憂心 消基會抗議
坎柏頓田徑經典賽 牙買加飛人波特開年首勝
吳榮義：台灣出口過度依賴中國 應分散
全國青棒賽 南英商工獲季軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
去年日客來台守住100萬人次 韓客成長逾1成
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竊用拾獲皮包內現金 男子被依侵占等罪送辦
228中樞紀念活動高雄舉行 總統將出席致詞
申請延繳綜所稅 可上網列印申請書
男子搶奪財物被逮 員警濟助搶嫌母親
這兒是香格里拉即將上映 林青霞致電力挺
台灣木棉花女子棒球隊在港參加國際比賽
茂德新增聯貸案 銀行團明天上午開會研商
挽救信心成本太高 經部傾向支持茂德過關
國發基金：救DRAM 先過兩大關卡再評估
食品業者赴華中推銷台灣優質食品
北一女校長遭逼退？教育局：督學瞭解中
SBL 裕隆77比55大勝台灣大雲豹
浙江在校女大學生登記結婚增多
取水解旱 河南嵩縣村民2個多小時挑一擔水
日本北部外海規模6.0地震 未傳災情
日本首相麻生四面楚歌 支持度跌破一成
9點檔再添談話性節目 醒報現場加入戰局
政院：茂德增貸案 政府不介入
華文地區首次輕小說比賽 台北女大生獲金賞
中央社新聞小百科：輕小說
香港60%大學生擬去大陸工作但薪水要求高
金融業聯合總會今赴中國 促簽兩岸MOU
發放1.2億英鎊紅利 英國駿懋銀行堅持有理
瑞銀:亞洲出口首季觸底 未來半年逐步改善
四川將建綿九高速公路
大通盃青棒賽 高苑工商力克台中高農奪冠
報導指辛巴威總統在香港購買豪宅
消保會併入公平會？ 研考會：未定案
罌籠葬充滿奇想 輕小說比賽奪冠
陳威仁將任交部次長 周錫瑋:有助中央溝通
中國城鎮人口超過6億
山西掃黑公佈公安局長手機號碼
英未成年小爸媽一夕爆紅 媒體高價爭訪問權
秘魯外海規模6.2地震 未傳災情
美研究：生質燃料可能加速而非減緩全球暖化
對抗氣候變遷 歐盟官員籲採更果敢行動
希拉蕊亞洲行 投石問路「固本和中」
雍正大展 北京故宮將出借29件文物
媒體：金正日妺婿張成澤 擁立金正雲接班
青海同仁出租車罷駛
鹿特丹網賽 納達爾負傷出賽 莫瑞趁隙奪冠
治療癌症新武器 DNA誘餌誘騙癌細胞自殺
美特使郝爾布魯克抵印度訪問
希拉蕊啟程出訪亞洲 矢言加強美亞關係
李夫尼：特務難覓真愛想愛又怕損及組織工作
奧斯卡女配角獎 人人有希望個個沒把握
王建民練投 隊友都說讚
杜拜網賽拒以色列皮爾參加 茉莉絲摩譴責
民怨沸騰 阿富汗與美重新檢討反恐政策
詹詠然出師不利 杜拜女網賽單打敗雙打勝
茂德救命錢50億聯貸案 銀行團今最後研商
部長又講錯話?尹啟銘還原談話內容
茂德聯貸案 尹啟銘今天說"一無所悉"
依政黨比例 綠營爭立院1/4召委席次
當藝術與 科技相遇……
是搶救失業 還是搶救失業率？ 令人眼花撩亂 公部門畫大餅缺企業密切合作 無助台灣競爭力
撒錢的政策 偷懶的政策 愧對台灣納稅人 政院救經濟救失業措施 應更細緻
全球救經濟 股市不愁沒資金
石頭會燃燒 彰縣民眾濁水溪撿到溫泉石
宜蘭五結波斯菊花海盛開 適合鐵馬賞花行
遭指責將發射飛彈 北韓傳聲筒大肆抨擊
中國多美滋奶粉 疑雲待澄清
高捷市議會站 玻璃疑似非人為爆裂
台灣文學館發表2007台灣文學年鑑
南投縣長提名 KMT：先協調
兩岸郵局18日通匯跳票
林文淵：受珍委託購一品苑 代墊購屋資金
中午加油較不利？ 標檢局以實證終結流言
蔡英文：立院新會期 黨將主導議題走向
環加州自由車賽 車王阿姆斯壯自行車遭竊
偵訊筆錄內容外洩 陳雲南：非特偵組外洩
崑濱伯任主考官 南縣無米樂合作社徵才
歐巴馬上任首度海外訪問 19日抵達加拿大
林文淵：對扁飲水思源 沒有抱怨後悔
ATP聖荷西網賽 捷克史提潘尼克奪冠
NBA明星賽 西區勝東區
G7記者會遭懷疑喝醉 日財長稱感冒藥惹禍
馬上任第一次228 丟鞋、嗆聲傳聞滿天飛
南投縣長提名 二陳挑戰李朝卿?
G7記者會財長醉茫茫 麻生內閣看日子?
「海角七號」大陸首映 佳評聲中不乏批評
NBA 歐布連線MVP 明星賽西區大勝
無視政府勸阻 南韓團體向北韓空飄傳單
焦點人物：委內瑞拉總統查維斯
盧彥勳排名再創新高 重登亞洲球王
爆3/19要公佈真相 呂秀蓮故弄玄虛?
金棗包裝不實 公平會：送衛生署處理
提名失敗內鬨 唐碧娥退黨證
果然是CEO 馬蕭總部支付金溥聰年薪240萬
天然氣違約金大幅下降 最高2%
勞委會推動就業措施 多管齊下
易遊網新設台鐵板橋站、高鐵新竹站 打通全國交通要塞
荷蘭銀行財富管理 澳、紐幣優利定存利率最高 4% 台幣 2%
品牌大使、超優惠開店專案加值 麥味登參展加盟近300家創新高
兆豐國際投信董事會 通過減資8.7億元
證券期貨年度盛事 第十屆金彝獎開鑼登場
電玩展落幕 廠商業績拉長紅整體成長25%
第一富蘭克林中華基金3月2日正式開募
感受韓劇美食無限魅力 city’super2/16-3/3舉辦韓國物產展
台北國賓川菜廳、明園西餐廳推出「春季快樂送」
“世界上最理想工作” 昆旅局入圍秘笈大公開
取消任期限制 巴西：不等於查維斯連任成功
茂德獲增貸 DRAM整併考驗政府危機處理
起死回生 茂德30億元聯貸過關
DRAM整併及債權協商 仍考驗茂德
兩國核子潛艦碰撞 英法尷尬
北韓第二號人物嗆聲 揚言對南韓採果斷行動
杜拜網賽 詹詠然首輪失利
以色列總理證實 教宗5月將到訪
阿聯拒發以國選手簽證 世界女網協會不滿
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊辛芭耶娃刷新女子室內撐竿跳世界紀錄
巴黎女網 茉莉絲摩擒狄曼提娃奪冠
「黑色星期五」 登上北美票房冠軍
全球航空安全性排名 以色列居第四
巴西首都巴西利亞中華會館成立
以色列擬強化對中國巴西印度出口貿易
以色列警方查獲非法賭場 負責人為役男
北部東北部轉涼 高溫降到20度
風強雨大 圓石灘高球賽第四輪延至明天舉行
英房市元月雖反彈 專家警告：房價還會再跌
台股開盤上漲13.27點 為4605.77點
迎春賞鳥 八仙山百花爭豔
歌壇再添男生團體 MODS憑歌聲拼勁獲掌聲
美韓稱挑釁 北韓辯稱試射飛彈是太空計畫
助貧病路倒患者治病 署嘉仁愛基金陷困境
南韓外長柳明桓將訪北京 商北韓去核等問題
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
胡錦濤：按時保質落實各項援非措施
廈門力推3小時抵達台灣行程
日本第四季經濟年率萎縮12.7% 1974年以來最差
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國大陸7000隻黑熊慘遭活體取膽汁
台股突破4600點 主流不明走勢狹幅震盪
研究首度發現 與高血壓有關常見基因變異
宅經濟發燒 中華電推HiNet KOD在家歡唱KTV
劉淇、王樂泉可能升任中國人大副委員長
春節期間西藏旅遊業短暫回暖
溫家寶：因應金融危機採取措施力道更大些
智利直昇機墜毀 13名消防員喪生
委內瑞拉公投初步結果 總統查維斯無限期連任
中國大陸首例複製人類胚胎成果被疑作假
工銀證:企業放款比重高 台企銀資產品質恐惡化
日本GDP年率減12.7% 創35年來最大跌幅
傳北京擬出招穩定股市以利經濟發展
廢鋼回跌 本週國內鋼筋價格調降壓力大
台盟提案加強廣東與台灣農業合作
成大呼籲校友回校充電或提供就業機會
傳228家屬將抗議 府：馬總統願承受
涉嫌打人 熱門歌手克里斯小子發表道歉聲明
陳菊：2009高雄世運會有助提昇國家形象
貿協獲國際展覽業協會亞洲大會明年主辦權
上海網民購物第一 人均年消費2200元
上海房市不景氣 中房上海指數連跌6個月
國民黨縣市長提名作業 嘉縣列為首波
假冒檢察官騙3000多萬元 屏東警方破案
醫師：幼兒感染呼吸道融合病毒正流行
高縣新增一起流感重症疑似病例
經建會：中小學數位教育計畫 4年75.2億元
第2屆世界佛教論壇3月台北、無錫舉行
醫師警告 經濟危機壓力恐降低睪丸素濃度
上班族愛心企業排行 鴻海統一中油居前3名
金融海嘯波及 蘇伊士運河運輸量創5年新低
中國大學生失業人數偏高 引發社會不穩
工總將辦政府採購協定對產業影響研討會
廣東去年10名廳級官員因貪污瀆職下台
大馬華裔州議員退黨 網友跨海設靈堂詛咒
環署：每人每天45%垃圾 資源回收再利用
便利求職 金門將辦2場臨時駐點就業服務
港珠澳大橋主體工程貸款月底確定
景氣寒冬 鋼鐵業自願減薪或員工排休假
北市男子身中2槍 送院前已無心跳
日本經財大臣：面臨二戰以來最嚴重經濟危機
交大研發奈米金球 1滴血測腫瘤細胞轉移
淡海新市鎮完成美化工程 可望加速人口進駐
星電力集團旗下澳洲子公司將配合大火調查
國軍新版體測標準 總統明年帶頭示範
DRAM整併首選爾必達與瑞晶？ 力晶:謠言
東莞去年逾800家企業倒閉 台港企業為主
廣州鞋廠突然關閉 數百員工今堵路示威
貿協擬增4大陸駐點 服務團助拓展中國內銷
黃玉振：客博會圓滿閉幕 年底移師台中
中市摸彩券遭退件者 3天內寄回可獲補償
傳英法核潛艇大西洋碰撞 核零件未傳受損
台水公司97年盈餘約1億元 連5年擺脫虧損
瑞信喊進亞洲科技股 首選台積宏?祫p發科
經營海盜灣檔案分享網站 瑞典開庭審理四被告
陸委會:中共對台採柔性策略 爭取和平發展
綠營：應特赦無力繳健保費失業勞工
失業壓力 聯醫:半年來精神科門診量增1成
美元走強 新台幣匯率中午貶破34.1元
擴大公建預算案送立院 經濟發展921億居首
總統選舉百萬元企業捐贈 馬146筆 謝96筆
鼓勵大眾運輸 高市建捷運端點停車場
充電加值計畫上路2週 310家企業有意願
竹市消費券抽筆電 林政則籲把握第一次抽獎
陸委會：民眾樂見兩岸關係趨於緩和
科學家猜測 距太陽30光年處有類地球行星
柯建銘：處理國家事務 吳淑珍沒有角色
台股收盤跌1.24點 為4591.26點
國會通過振興計劃 歐巴馬將宣布整頓房市
台灣金融總會訪北京 盼加速兩岸金融開放
評比不滿意佔6成 馮賢賢：績效是檢驗標準
台股平盤附近整理 收盤小跌1.24點
深圳市長許宗衡：從未考慮發放消費券
中鋼：總部大樓未停建也尚未發包
前台中市長張啟仲辭世 胡志強率主管弔唁
陸委會：兩岸簽署經合協議內涵仍待處理
少年志工風氣盛 嘉市7名學生獲志工菁英獎
2月台指期收漲7點 逆價差16.26點
政黨補助同志參選 補助款行情見高下
2月電子期收漲1.65點 金融期跌5.6點
高市全聯搶案偵破 業者贈偵防車致謝
個股表現 台股狹幅震盪收小黑
聽奧倒數計時器天數不一 議員要求改善
茂德聯貸案 台銀3時30分召開記者會
陳菊與紐約台僑談民進黨困境 感觸頗多
傳歐巴馬將成立小組取代沙皇 監督汽車業重整
中國部落客「錢烈憲」遇襲 術後已無大礙
家人相互指控 侯冠群：難以承受之痛
去年14艘在星註冊船隻 亞丁灣遇海盜
精神消沈比肢障更容易削弱工作生產力
郝龍斌：透過學校找出弱勢學童 提供協助
黃重彥：不知哥哥黃芳彥何時回台
ITIS:台灣IC產值去年減8.1% 今年恐跌破兆元
歷史學家評選美國最佳總統 林肯榮登榜首
北一女逼退風波 教師會：校長遴制不合理
台股小跌 三大法人賣超7.96億
中國商務部：1月份使用外資下降32.67%
南科園區營業額衰退 生技製藥業逆勢成長
中國商務部：抵制貿易保護主義抬頭
花蓮法拍屋暴增 價格雖低仍激不起買氣
選台南縣長 李全教：準備但不一定參選
制敵機先 南韓第一線指揮官獲作戰權限
鐵道追福－郵輪式列車逍遙遊活動歡迎報名
因應畢業求職潮 成大校長寫信請校友幫忙
山火縱火嫌犯姓名曝光 澳洲將舉行全國哀悼會
陳威仁到中央 李四川可望接任北縣副縣長
澎管處:將開辦浮潛指導員訓練班 強化專業
埃及聯結車司機罷工 民生物資上漲
貓熊首度健檢 動物園：建立基礎醫療資料
黃敏惠：學校應主動持續關懷弱勢學生
新台幣兌美元貶2.3角 收34.280元
北市捷運南港站公車接駁 尖峰時間28班次
南市四草保護區監測塔啟用 家中坐就能賞鳥
被禁從政政治人物 八成泰人不同意特赦
短期學習 銀髮族明新科大住校當大學生
茂德新增聯貸案 銀行團尚未達成共識
汶川震後山崖出現地震壁畫圖案千奇百怪
墾丁音樂季 今年少high一天
國產花卉盛產 農糧署3月為花農拓商機
崑山科大校友 可免費回校充電
擺脫失業恐慌症 專家指引明燈
福建湄洲島將建跨海公路隧道
搶救失業 高縣春節過後辦首場就業博覽會
美國務卿希拉蕊傍晚抵日 展開亞洲四國訪問
台灣影像部落閣動畫親子影展 瓦力壓軸
中國今年原油目標產量約2億噸
香港旅發局料今年台灣轉機旅客劇減33%
自動翻書機 肌肉萎縮症學生也可輕鬆閱讀
監獄大逃亡 法兩名囚犯用炸藥逃離牢房
失業男涉專搶加油站 嘉縣警方循線逮人
設定地上權招標 國產局今年擬釋出13公頃
印度又發生女童長牙異常被迫嫁狗消災事件
台灣燈會兒童燈區 營造生態童趣世界
延長失業給付？王如玄：須視失業週數變化
增加工作機會 胡志強要各局處找出職缺
增貸案銀行團仍未有共識 茂德：繼續溝通
歐洲三大股市 開盤下挫
兩廳院廣場藝術節 卡菲舞團來台飆街舞
慶祝建國百年 文建會將推動台灣文化論述
蔡勳雄：因應轉型 省府員工須培訓第2專長
排雲山莊緊急醫療救護 3/1由嘉縣接管
打造高雄航空城 黃昭順擬組推動委員會
基因療法對抗愛滋病毒獲重大進展 安全又有效
證交所：外資上週買超64.62億元
北市男子遭槍擊命危 疑與人結怨
上海博物館青銅器陶瓷器最具特色
經建會：東西向快速公路後續建設 延一年
台北故宮低調 上海博物館全力配合
希拉蕊即將首訪中國 北京學者密切關注
中信銀等行庫主辦旺能40億元聯貸案簽約
天然氣費滯納金調降 下期帳單開始實施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
雲科大校長交接 楊永斌期許打造國際品牌
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
迎世運 高市連10週無新增本土登革熱病例
水牛城墜機 自動駕駛惹禍？
交大奈米鑽石研究 抗癌新策略
王如玄：立即上工13106人就業 執行率達87%
媒體追問離婚傳言 庾澄慶不回應
人頭購屋退還價差 須課所得稅及贈與稅
聯貸市場急凍 資金用途多為借新還舊
在地關懷主動服務中小企業說明 彰縣登場
防恐 印度新國防預算290億美元增加34%
亞幣比價效應 新台幣兌美元收盤重貶2.3角
疑似美飛彈攻擊巴基斯坦部落區 12人喪生
高縣衛武營公園挖到未爆彈 軍方運回處理
嘉義1男子燒炭自殺 生前曾被質疑假結婚
扁促返還國務費卷證 高院再發回北院更裁
參選南投縣長 陳志彬辭政院中辦執行長
文化部預定民國100年掛牌 慶祝建國百年
標普證券估今年中國GDP成長減緩至6.5至7%
民主基礎叢書8400冊 民間團體贈全台圖書館
亞化執行長及董事請辭 董座暫代總經理
蔡英文：反對簽署CECA 質疑政府紓困茂德
香港人口增至700萬 升0.8%
亞錦男籃參賽資格改變 台日韓三搶二
武漢大學發現SARS冠狀病毒致命點
疑禍從口出 清水安養中心老人遭刺死
北一女校務風波 教長低調應對
台南縣長人選未定 蔡英文:一切都在處理中
聽障自行車環島 庾澄慶加油打氣
不景氣 新航4月起將削減飛加國共11%航班
北縣試辦縣中免試推薦入學
為師生省荷包 高大校車司機免費修鐵馬
孟買攻擊案後 美中情局協調印巴分享情報
電信技術中心取得無線寬頻法規驗證資格
甄子丹自認個性像葉問 兩人都怕老婆
男子懷疑被詐賭遭槍柄打傷 警方偵辦中
海大籌啟航助學金獲回響 募款近400萬元
古寧頭戰役60年 金門縣文化局製作紀錄片
上海博物館否認商借台北故宮清明上河圖
總統府月會 嚴長壽建議未來取消松山機場
大學開學日 中市大學搶救經濟困頓學生
經建會報告擴大公建案 藍委憂未符地方需求
乍暖還寒 類風濕性關節炎易發作
培訓觀光人才 勞委會南區中心擴大補助
大專運動觀光遊程賽 優勝作品築夢成真
投縣校長會議 李朝卿期勉校長發揮創意
APEC資深官員會議探討如何應付全球經濟危機
中國教師加薪 西安教師薪水漲一倍
全球第3大退休基金下週與勞退基金談合作
貨櫃裝卸與排名衰退 高港局強化競爭力
美國務卿希拉蕊抵日本 展開亞洲訪問
興大教授分離兔胚幹細胞 登上國際期刊
1.5代健保方案 增加保費保險人不到1成
蔣怡高以翔拍MV床戲 戴愛玲帶小米酒探班
流感期出現抽搐等症狀 高縣府籲儘速就醫
深圳航空客機引擎冒煙迫降鄭州
金縣府:烈嶼博弈公投有疑義 建採民調替代
連鎖牛排店涉漏稅 補稅罰鍰逾1300萬元
台東東河鄉大馬段行動通信共構建設啟用
女子流浪街頭 警員協助找到回家路
維護世運門面 高市宏南社區願改裝圍牆
陳雲南：深入查證林文淵陳述供辦案參考
經濟危機中 黑莓機製造商逆勢招募3000新人
美國國會台灣連線主席柏克麗訪台
信義房屋徵才 通過面試具碩士學位者達8成
港府捐20萬美元 推動APEC自由貿易
立院明開程委會 擴大公建案受矚目
台幣貶值 半導體業者：有利營收增加
督保盟：1.5代健保僅處理財務 欠缺改革決心
勞委會整合創業貸款 非自願失業享3年免息
週轉困難 弘捷向桃園地院聲請重整
綠委建議兩岸議題民生化 主導議題走向
年度證券期貨盛事 第10屆金彞獎開始報名
EMBA校際個案分析賽20日登場 獎金做公益
巴基斯坦官員：疑似美飛彈攻擊喪生增至22人
放寬現金股利彈性 經部金管會同意修法
銷售量下跌 BMW裁減英國廠850名員工
斐工業局指非洲今年成長率或低於3.4%
台日航約談判明登場 期盼松山羽田對飛
放寬現金股利限制 台積電盼早日修法
亞洲貨幣競貶 新台幣匯率中期走勢偏弱
台灣高麗菜遠征北京
吐瓦魯總理葉雷米亞 明造訪北市平等國小
台幣貶 華碩匯兌收益逾10億 鴻海仁寶受惠
輔選蔣乃辛 郝龍斌辭北市選委會主委
第098033期今彩539三星彩四星彩開獎結果
金融危機衝擊產業 俄國1月工業生產滑落16%
景氣差 星1月新私宅銷售量創新低
北韓慶祝領導人金正日生日 讚美與恫嚇並出
國際法學家委員會呼籲全球反恐須恢復人權
對抗不景氣 王昱婷下鄉了解創業青年需求
電玩展39萬民眾捧場 參展廠商業績長紅
第098014期威力彩38樂合彩開獎結果
太陽能產業淘汰戰 高效率是勝出關鍵
中華成棒隊 澳洲移訓再吞敗
個人捐贈全都露 元大馬家多人捐贈謝蘇陣營
北縣百里侯之戰 藍營立委有意參加黨內初選
茂德增貸案 銀行團同意增貸30億元
縣市長選舉 吳敦義:國民黨無現任優先機制
台幣貶值 短期有利面板業
日本經濟大幅萎縮 亞洲股市大多下挫
曾說不再參與政治 曼德拉現身為ANC助選
香港東亞運動會運動項目和獎牌為歷屆之冠
國際油價上揚 紐約油價維持每桶38美元以下
施振榮:救DRAM要助轉型 否則應有順序撤退
大陸113家旅行社獲准經營陸客赴台遊
茂德新增30億元聯貸案 8家銀行將報董事會
茂德獲增貸30億 經長：不影響整併進度
1萬8000菲裔美國二戰老兵 將獲現金補償
智庫：泰汽車業遇亞洲金融風暴後最大挑戰
銀行團增貸30億 茂德:有助解決可轉債問題
大陸宗教局長低調訪台 洽談籌辦佛教論壇
銷售量下滑 BMW英國Mini車廠裁850人
執政優勢？民進黨執政期間企業金主多
政院：學生實習方案 7000名額留給應屆生
政院力推長期照護 馬總統肯定
中國五礦集團願以17億美元併購澳洲礦業公司
中國銀監會：先簽金融MOU再談開放細節
宏?硍i軍手機市場
第7屆立委選舉過後 有人經費結餘有人負債
范光陵：大陸加強重視佛學 推動佛經重印
英工總：今年英經濟-3.3% 近300萬人失業
宏?痋G智慧型手機 3年內佔營收10%
第098033期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098014期威力彩38樂合彩派彩結果
1月份中國財政收入下滑1成7
希拉蕊抵日本 讚揚亞洲與美國關係
湖北興建中隧道瓦斯爆炸1死6傷
墨西哥女星莎瑪海雅下嫁法國富豪皮諾特
胡錦濤：經濟危機加深 開發中國家受創尤重
中國嚴禁演員和名人主持醫療健康節目
聯合國呼籲富國 振興經濟必須兼顧環保
同舟共濟 戴姆勒與BMW將合作研發與生產
少子化對策大臣以身作則 小淵優子懷第2胎
以色列利用加薩戰事精研火箭攔截系統
法國國防部證實英法兩核潛艦相撞
手持大麻菸管雖曝光 警方不會起訴費爾普斯
奧斯卡影帝之爭 米基洛克力拼西恩潘
英法潛艦互撞 修繕費將達5000萬英鎊
彌補預算赤字 紐約州長提案網路下載課稅
白宮：歐巴馬很快將決定是否增兵阿富汗
宅經濟發威 遊戲產業今年看俏
韓三星推出太陽能手機 搶中高階市場
中國將造世界最大水陸兩用飛機
茂德獲救 DRAM族群反而全面下挫
阿里山櫻花季3月中展開 小火車加開班次
前英相布萊爾榮獲丹大衛獎 獎金78萬歐元
北京之後 7-11將在天津落戶
縣府評選亞洲大學等四機構辦理保母職前訓練
勞保失業給付免納所得稅
中縣快樂消費第一個月抽獎、中市民眾曾麟雅抽中轎車
賣力行銷－台灣首次參加菲律賓旅展成效斐然
小孩呼吸道融合病毒 正在流行
台東沿海鯊魚出沒頻繁 漁民提醒釣友注意
帶動研發 經部高軟園區轉型創新科技園區
台北故宮團抵上海將立即會見台灣媒體
屏東里港擄人勒贖案 主嫌落網
失業健保「卡」! 綠委：政府應特赦
全台無薪假 通報數20.3萬人增1成
女學生腳傷肌肉萎縮 當志工學會珍惜生命
推觀光 彰縣觀光巴士規劃鹿港等3條路線
強化安全減輕負擔 中市10校獲贈導護裝備
1月份兩岸貿易額衰退55.5%
希拉蕊：美依據台灣關係法持續對台軍售
良心企業 鴻海中華電台灣郵上榜
施明德將赴凱道等候宣判 凸顯集遊惡法
G7酩酊醜態 日財長中川將辭職
總統：台灣兒童齲齒比例還有改善空間
日相麻生下週訪美 歐巴馬首晤外國領袖
陳菊：台灣民間憂慮主權 馬總統應加強溝通
疑酒後出洋相 日本財務大臣稱將提辭呈
發生擄人案 屏東里港鄉公所裝監視器
興大朱志成成功分離白兔胚幹細胞
「草木戰役」製片在紐約紀錄片展現身說法
聖嚴好榜樣 楊秋興指示推動生命生態園區
奧斯卡金像獎小金人名字起源
平等國小說故事 吐瓦魯總理傳達生態觀念
沒錢註冊 綠委:高職應修法免學費
周潤發拍七龍珠態度敬業 好萊塢演員說讚
鐵飯碗生鏽 加州政府瀕臨破產擬裁員2萬人
央行放手 新台幣貶3.4角收34.620元
羅浮宮典藏電影「臉」 台灣場景開拍
浙江赴台旅遊人數佔大陸遊客總數1/4
櫃買中心：茂德19日起變更為全額交割股
面對ECB危機 陳民良:不放棄就有希望
節能撿炭 環保署公佈環保車型
OTC：茂德將變更交易 每30分鐘撮合一次
2100萬年一次 鹿林慧星24日最接近地球
金門釋誘因 鼓勵兩岸學校金門校外教學
取消採訪推打記者 北京故宮：保障嘉賓安全
賺天幣不如賺台幣 群益群俠18日起online爭霸武林至尊
茂德公司債贖回跳票 櫃買中心19日起打入全額交割並分盤交易
新台幣重貶 台灣宏碁：產品有漲價壓力
宜特科技獲德國Continental第三方認證實驗室認可
圓剛實物攝影機AVerVision CP300榮獲2009年德國 iF Award產品設計大獎
百齡罈冠軍盃高球賽 獎金9100萬台幣創酒商贊助紀錄
引領全球美白保養新趨勢 SK-II「新膜法」推出獨創會溶化美白雙面膜
反撲! 扁將告特偵組與辜仲諒串證套供
村上春樹獲頒耶路撒冷文學獎
5年內 肯德基將在英國和愛爾蘭招募9000人
越有錢賠更多 俄10大富豪身價縮水2/3
美國防部：中美軍事對話將在2月底恢復
貿易不景氣 歐股陷入頹勢
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲央行：化解金融危機不排除任何方案
專家：英法核潛艦互撞罕見 但不令人意外
英著名慈善家蘭普失蹤 外界憂心其安危
國際法學家委員會籲反恐回歸法治
新種柑橘栽植遭剽竊 以西農民鬧上法院
提升學生素質 以色列擬調整家庭作業指派
大聯盟春訓 倪福德背號75號
超級齊人之福 以色列近六旬男子妻兒成群
台股開盤下跌18.29點 為4572.97點
中部以北山區雲層低 能見度易受影響
北京想方設法讓央企領導不貪污
OECD：各國應齊力抵抗「購買美國貨」條款
大陸財經官員：中國短期內沒有必要降息
巴拿馬大選加溫 台灣捐款運用爭議再起
日本北部外海規模5.0地震侵襲 未傳災情
中國民調顯示逾9成民眾關注大陸旱情
抗裁員 加拿大推工作分享度難關
美元強韓元貶 新台幣匯率盤初重貶
希拉蕊亞洲行第一站日本 參觀明治神宮
希拉蕊將訪中國 王丹籲重視人權
南縣267多元就業職缺 3月中可開工
前戰犯嫌疑人將競選馬其頓總統
多元就業方案先確認身分 許多民眾來不及
中國今年將圍海造陸150平方公里
Back to list