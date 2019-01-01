漢
En
News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
靜脈曲張不治療 嚴重會要人命
台銀監守自盜案 主嫌逃亡5年被捕收押
移民署證照達人競賽 比誰眼尖
SRS Labs與台灣3筆電品牌合作 強化音訊品質
中國盼哥本哈根會議取得可實現的成果
全國燃料電池車大賽 高應大奪冠
台東交通落後30年 馬總統再度道歉
南縣梅嶺斷橋復建 完工通車
鮑魚大王歐聖 TDR 12月31日掛牌上市
國軍猥褻醜聞案 監察院糾正國防部
IBM校園深耕計畫 明春進入大學院校
從耶誕到跨年 中市11商圈推慶祝活動
遠東銀今年估獲利10億 盼參股登陸
友達首次展出65吋偏光式3D面板
碳計算器相助 學者盼校園盤查溫室氣體
亞太貿易協近期定完成第四輪關稅減讓談判
董志成錄影燒傷出院 最想回家抱兒子
署屏100週年慶 放射腫瘤科開幕
江陳會 中市議員選舉舞台
學者：高中生英文學習 落後韓國1至2年
政院指示 經部組ECFA辯論大軍
羈押原因未滅 高院延押扁2個月
史明返台就醫 支持者接機
99年身障特考 1月15日起受理報名
莫成山海關 民進黨赴清泉崗舉布條抗議
綠委指溢領健保費 北市忠孝醫院澄清
以媒：美難持續遏止以色列攻擊伊朗
三挺政策奏效 中小企業融資餘額回揚
走出戰爭陰影 台兒莊重建水鄉古城
副總統：明年經濟成長動能 看民間投資
新加坡台貿中心成立 放眼東南亞與南亞市場
台日學生相見歡 伍佰史豔文拼場
豐原里長市代連署 促廖了以選中市長
情人看刀 法官助理命案被告求處無期徒刑
戴立忍疾呼復興影視產業 再遲沒機會
亞太影展 19日免費接駁專車
前桃園員警收賄 地院判11年2月
保戶集資當股東？南山人壽：南山無決定權
老榮民大陸中風 金門紅會小三通接回
古又文嶄露頭角 勉設計人堅持追夢
接管世運主場館 高市：活化利用
毒販走私不要命 肛門藏700克海洛因
白米詐騙集團假賑災真詐財 2人落網
不敢一夜情 楊貴媚靠電影圓夢
道奇1月來台場勘 桃園新球場列入選項
王建民現身愛心募款 馮勝賢很感動
王志剛：簽ECFA有助台灣分散市場
安毒偽裝鳳梨酥 日黑道等3人各求刑15年
新書守望：清潔劑可能使雄性滅絕
駐義代表處年終餐會 外賓出席踴躍
兩岸交換被俘情報員？ 高孔廉：可交換意見
聖馬丁TDR明掛牌 STB帶動明年獲利倍增
中鋼擬更新條線生產線 101年產能將提升
孩子幾歲學英語？學者：最早小三最理想
南投毒媳婦 涉殺夫及婆婆詐領保險金
路平方案成效 不合格率降至26.6%
電視收視質調查 智庫建議先做新聞台
吉里巴斯 布吉納法索在氣候大會聲援台灣
勞退新舊制轉換將屆 北縣清查保權益
歸葬婆娑之洋 北市受理99年海葬報名
火燙 日全蝕登上Yahoo!奇摩關鍵字年度榜首
機車酒駕更嚴重 連3年肇事高於小客車
新聞處預算審查頻流會 高市府盼解套
聯邦銀減資補虧損 合併聯邦票券
抗旱節水 工業部門廢水回收率將增至75%
以房養老 台灣需求量估20至35萬戶
香港700名幼童接受台灣雲門舞集訓練
劉至翰甩肉20公斤 重回型男
美牛協商仍未果 立法院處理食管法變數多
總統：接見54個日本訪團 台日關係密切
黃金博物園日式宿舍整修 重現金瓜石風華
2009創業楷模頒獎 副總統肯定青創會貢獻
入冬機車肇事增 交通部:季節變注意力降
總統：江陳會4協議 不傷台灣利益
中華電工研院結盟 搶進資通訊市場
史上最長寒假 3縣市不同調
34部電梯許可證逾期 京站廣場遭罰30萬
強制陸港澳居民出境 需交付處分書
入出國與居留證件規費調整 明年施行
導演陳宏一新片開拍 片名想取蜂蜜大便
校正公電（CAP113號）
河南訪台團捐款原住民國小
副總統：ICT產業籌資中心 財經月報討論
客家三腳採茶戲 傳藝中心道地演出
財政部反對藝文消費抵稅 文創法延期續審
藍委：油氣車推廣不彰 過半機關掛零
建仔新合約 倪福德：養好傷 順其自然
北市清潔隊疑違法圖利廠商 檢調搜索
總統賀年卡出爐 總統府矗立藍天為主題
資金流動引發疑慮 亞股下挫
國中生家長籲速擬12年一貫課程規劃
獲頒金bad獎 金管會：已盡最大努力
彰化高爾夫公開賽 首回合4人並列領先
英一家航空突倒閉 數萬民眾耶誕假期變色
闊別日本歌壇7年 徐若瑄捲土重來
德總理警告：哥本哈根氣候會議可能失敗
第098101期威力彩38樂合彩開獎
雙J戀破局 約翰梅爾新年願望暫停約會
港府取消入境旅客填寫健康申報表
小甜甜猛嗑燒酒螺 吃足甜頭吻兩男
扣押載武貨機 泰國將耗時1至2週調查
第098251期今彩539三星彩四星彩開獎
古又文貴人高樹勳 助人追夢不求回報
小鬼發豪語 專輯破3萬穿泳褲騎白馬逛街
氣候變化 溫家寶重申共同但有區別責任原則
牛隊談薪 李義偉許國隆加薪兩成
王志剛：星台貿中心盼拓展東協印度中東市場
郝龍斌願借辦公室 邀印度導演北市取景
慈濟大愛 菲心臟病童赴台治療
2009年北市房價漲幅25.9% 7大都會區之冠
早產兒義賣會 各方獻愛心
莎莎跨年晚會挑大樑 載歌載舞樣樣來
植物藏寶圖 林務局出版天然植群圖集
有線電視月費 北市調降15元
薛承泰：以房養老 中低收入戶先試辦
77歲老地主濫墾山坡地 判刑8月定讞
爭取開季25人名單 倪福德：拚啊
王志剛：貿協積極協助台灣產品在大陸紮根
ICT產業籌資中心 金管會：積極推動中
北縣府:揶揄周錫瑋看板 未申請屬違法
柬埔寨再放砲 泰國冷漠以對
程琬容泳出金牌 體委會將專案培訓
經部明討論再生能源費率 面臨拍板壓力
花博排學生表演 北市議員批強迫墊檔
吳宇森談電影創作 以人為本
第098101期威力彩頭獎摃龜
兩岸簽ECFA 專家：越南和大陸台商回台競爭
張誌家拿組頭錢？板檢：偵查不公布
第098251期今彩539三星彩四星彩派彩結果
氣候會議嚴格限制 台灣代表團無人進場
陸委會民調：6成民眾支持兩岸制度化協商
香港近百人組政制向前走大聯盟推動政改
傳與伍茲有愛情結晶 情婦要200萬英鎊封口費
飆車族砸鳳山KTV 10餘人落網
HBL女籃預賽 延長賽安樂74比67氣走金甌
氣候談判 德環境部長籲中國負起責任
NFL猛虎亨利 傳與未婚妻爭執摔車重傷
腦性麻痺天使包錦蓉送愛回台灣
蕭副總統接見國際領袖基金會要員
黃聯昇：台灣將續推動巴拉圭人力培訓計畫
海內外創業楷模名單揭曉
玉山積雪10公分 武嶺路段結冰
出版商的危機來了
中國電子閱讀器市場前景看好
巴拿馬台僑協會召開會員大會 選出新任理監事
全加傳統僑團回台 進行文化參訪
韓華興建節能大棚受南韓中小企業重視
第一屆雪梨台灣學校朗誦比賽
企業與文創品牌「牽手」 「幾米」花嫁囍餅誕生！
江陳會大遊行 蘇嘉全邀台聯參與
辯論ECFA 綠營轟馬無誠意
「珍藏王建民久久久」 支持國內棒球發展
內政部: 強制出境修正「查無犯罪事實」再放行
考量物價指數 移民署大幅調整規費
河南高官團 贈日月潭小學20萬(圖文)
柏南奇續任案 參院銀行委員會16:7通過
美參院銀行委員會通過柏南奇續任案
容安瀾：美可能未來數週宣佈對台軍售
美雖承諾參與氣候基金 具體方案尚未成型
文化創意產業研究院 立院初審通過
加總理抵達哥本哈根保持低調
元旦連假新玩法 住飯店測2010整體運勢
Google Wave 是「長得像Outlook的MSN」
元旦連假新玩法 住飯店測2010整體運勢
看字母就能認識德國文化？
「皇室風華 尊榮盛宴年夜團圓」圍爐年夜宴
南仁山元旦起開放 免費導覽解說
中共將領傳出年底大調整
海洋國家公園管理處辦理關懷台灣海洋系列專題演講
今年過聖誕&倒數計時賞煙火 最夯的選擇
國民年金滿週年 內政部盼提高繳費率
中醫三九貼 孕婦嬰兒心血管病患不宜
Kobo電子閱讀器: Kindle會害怕的理由
Forrester預估: 明年電子書收益可達五億美元
Adobe為了電子書格式發聲
史上最佳-Kindle再創佳績
Foyles電子閱讀器上市!
麥當勞首度推出「義式咖啡品味券」那堤咖啡買六送二！
Kindle電子閱讀器: 電子書界的iPod!
墾丁凱撒推跨年PARTY及元旦優惠住宿
全台首創-雲品酒店周年慶結合潘越雲演唱會超吸睛
北京發生 強行拆遷引發自焚事件
台北馥敦南京館美饌迎福虎 全套年菜預購九折
立委轉任縣市長 發表感言不忘推銷政見
53%民眾反對抵制江陳會 吳揆:一般民意
秋冬美食季 溫暖上心頭
保訓會及國家文官學院完成法制化 我國公務培訓即將邁入新紀元
保護記者委員會：記者遇害創記錄菲國是禍首
馬總統籲兩岸和解 由官方延伸非官方組織
總統盼兩岸關係穩下來 營造穩定環境
陳雲林：智權保護願列兩會第5次會談議題
綠營提新版美牛修法 藍營認協商邁進一步
江陳會期間 統聯中港轉運站暫停營運
馬文君宣誓就職立委 爭取建設南投
抗議江陳會遊行 蘇嘉全：會約束黨員
陳雲林：兩會如簽4項協議極具意義
三星銀柳超值體驗遊 好康玩不完！
陳雲林：兩岸輪流舉行商談 體現平等精神
良田做科學園區墓地當民宅 立委率眾抗議
王金平居中調解 卓伯源告綠委誹謗案和解
日月潭夜未眠 首見「貓頭鷹」煙火
PSP上看漫畫!
企鵝童書也要出版電子書了
小叔裸身性感入鏡 彭佳慧大喊凍未條
在黑莓機上看Kindle電子書
台北國賓「精選188．幸福126婚宴專案」
想要收藏陶博館的名家茶具組嗎 來茶藝博覽會就對了
新竹福泰商 尾牙春酒樂悠遊
【 時尚水都 歲末首選 】
【網路知識城 學習樂有成】
台綜院預估 2010年台經濟成長率4.45%?
反江陳會遊行 副市長：不會封閉中港路
扁延押珍探監 注定牢中過年
陳雲林沒空手來 數十位大陸企業家同行
疼惜南台灣系列活動 用心 用腳重振觀光
王金平調解 卓伯源、黃偉哲上演藍綠和解
尾牙春酒當成一場歡樂度假之旅！蘭城晶英酒店 推出『旺年久久久』尾牙、春酒專案
甄選赴港觀光大使 十八般武藝任你SHOW
用餐贈皮克斯展覽票 一同來高雄總動員
98年非政府組織國際參與研討會暨成果展
陳雲林：相信台方能保護代表團的安全和尊嚴
維多麗亞 年節伴手禮『阿基鮑魚禮盒』
借重卸任縣市長 吳揆：內閣將微調
2010年全新品震撼男包----玩美兔系列一月份正式登場
華碩新品EeeBot機器人
馬注意到NGO被打壓 盼兩岸關係穩定下來
髮量決定男人型不型
劍湖山世界2010跨年晚會
北區3大學數位推廣合作計畫 正式啟動
大億麗緻與您一起迎接2010
綠民調 七成民眾憂馬將帶領台灣走向統一
美團體控訴Facebook 變更隱私侵人權
「皇室風華 尊榮盛宴年夜團圓」圍爐年夜宴
驚！BB彈卡額頭半年 中年男渾然不知
史無前例！中小學明年寒假長達「32天」
錄外景遭火吻 小董：生死一瞬間
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股基準指數下跌1.3% 結束五天來漲勢
美元強彈下 紐約油價小跌3美分
金價下跌2.5% 美元強彈削弱需求
復甦無力 美上週申請失業救濟人數意外增加
央行總裁：明年巴西經濟將成長逾5%
美股跌逾1% 花旗折價售股 投資人失望
印度首善之區 逾半人口住貧民窟
報導深入揭黑幕 菲新聞調查中心獲獎無數
景氣差孩子仍要過耶誕 5美元低價玩具夯
哈利波特女星華森 10年來票房最高收入女星
發展再生能源有成 以變身綠色科技大國
寒流來了 嘉義以北低溫可能10度以下
台股開盤下跌51.73點 為7690.44點
台中妙管家倉庫火警 火勢猛烈
法律漏洞 亞洲幫派涉加國艾德蒙頓色情按摩
妙管家化工廠火警 燒毀倉庫
遠華案賴昌星出自傳 傳台灣人代執筆
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
日本伊豆連續芮氏規模5.3地震 損害輕微
紙幣開手銬鞋帶自縊？昆明嫌犯死因離奇
全美路況加州倒數第二 城市以洛杉磯最糟
重慶市長王鴻舉卸任
對抗高鐵 大陸南航推「公車式」密集航班
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
3家台資金融機構將赴福州設點
玉山積雪10公分 合歡山公路結冰難行
友邦氣候峰會挺台灣 中國插話反對
研究：網路女性玩家少 但更為沈迷
療癒系彎彎 「畫」解上班族壓力
哥本哈根氣候峰會前 溫家寶密集晤多國元首
屏檢查賄 再押1樁腳
山東政協主席孫淑義涉弊案遭免職
電金疲弱汽車大跌 量縮整理
北京街頭出現千元假鈔 人民銀行還未發行
聖馬丁展開蜜月行情 委買逾26萬張
噗浪：微軟沒有負起責任 正研擬因應
駭客攻擊 韓最高軍事機密作戰計畫外洩
陳雲林：兩會領導人22日就ECFA交換意見
江陳會抗爭 藍籲理性綠要言論自由
廣州副市長李榮燦辭職
小港農會遭搶 菜刀歹徒搶20萬掉10萬
大陸保險業今年保費收入首度破兆元
印度擬在尼泊爾建空軍跑道 共軍急交涉
核研所高聚光太陽能發電廠 22日落成
高雄水陸觀光車亮相 20日試行
蘇俊賓異動？吳敦義：不曉得這個事
凱基證併台証證 明天合併基準日
新台中市長人選 黃仲生推崇廖了以
美眾院領袖貝納：不讓關達那摩囚犯移美
台泥併水泥廠 擴大在華南市占率
宏國將退出 美洲玻利華聯盟擴張再度受挫
吳永箴搶攻美國中文市場 張忠謀親情客串
中縣市合併升格 黃仲生：未來發展會更好
寒流來了 梅嶺賞梅季26日登場
反江陳會熱身 中市綠營掛看板喊話
拚大高雄市長 陳菊密集拜會高縣社團
張輝元教唆頂替罪定讞 雲檢發監執行
陳雲林：將就ECFA兩會專家級協商交換意見
搶新興市場 日商改生產低價位產品
美元走強 新台幣匯率中午收貶0.3分
江陳會抗爭 蔡英文：相信民進黨民調
20日台中遊行 本土社團籲警察勿濫權
航班不足直航票價高 交部：爭取更多班次
道奇想補投 傳胡金龍可能被交易
陳水扁延押 蔡英文盼司法莫侵犯人權
五專免試入學頭一遭 中區6校908個名額
暴力壟斷伴唱機市場 嘉義地檢聲押遭駁回
星抑制登革熱有成 明後年可能有高峰
重視水庫清淤 蘇煥智發起跨年大露營
搶救棄兒 朱俶賢任愛心大使
專家會審 孕婦死胎等案均與疫苗無關
助公司逃漏稅 捐款回饋社會二審判緩刑
南韓向北韓提供新型流感抗病毒藥劑
台以簽租稅協定 李述德：讓賦稅透明化
台灣多益測驗輸韓日 朱立倫：奇恥大辱
長三角再現勞工荒
廣州亞運帳目混亂 審查委員痛批
追求不成變追打 77歲老翁誹謗傷害判刑
美報讀者投書：新型流感防疫可借鏡台灣作法
汽柴油再降 每公升調降0.7元與0.8元
昆明要求公務員拆家中鐵窗 違者開除
上市公司11月現增募資突破百億元
台經濟漸復甦 菲勞第3季回升至7萬多人
台股收盤漲11.46點 為7753.63點
藝文看板 客家三腳採茶戲趨寒流
美Simplicity嬰兒床再傳致死案例
醫師：摸公用滑鼠 小心染菜花
責任重資源少 單親爸心事誰人知
台股開低走高 收盤漲11.46點
全球僅存「功夫貓熊」武漢去世
1月台指期漲9點 逆價差52.63點
1月電子期跌0.1點 金融期漲3點
耶誕節前現罷工潮 澳洲陸空運郵務一起來
台股週線收黑 短期恐持續震盪整理
蔡英文稱許陳明文 讓縣民找回光榮感
挺疫苗政策 蘇益仁願執行解剖讓證據說話
國民年金制度 學者：恐淪為社會救助
美助理貿易代表來台 1月開TIFA有難度
台股漲11點 三大法人賣超52.78億元
女僑胞鑽戒遭飛車搶劫 警助失而復得
月經持續半個月 婦女罹患子宮內膜癌
重慶「最牛」售屋小姐 年業績人民幣3.2億
中法合製中型直升機首飛
東亞銀行：大陸或將收緊銀根抑制炒樓
成都獲選大陸最快樂城市
啃老族從中國城市向農村蔓延
代言公益廣告 姚明率領上海男籃拒吃魚翅
陳雲林盼探視南部災民 望海基會儘可能安排
澳門立法允許駐澳解放軍使用武器
湖南醫生值班看卡通 病患白白枉死
林建甫：台灣可能比美國還早升息
大陸中科院工程院 被轟是領導官員俱樂部
新疆首條電氣化鐵路通車 將連接哈薩克
70年前照片主角現身 落難抗日英雄李宗岱
多位大陸學者：對日抗戰國民黨才是主體
新台幣兌美元貶3.2分 收32.380元
前總理韓明淑涉嫌收賄 南韓檢方今拘捕
姚明返上海以「姚老板」身分為男籃加油
美籍華人觸犯商業秘密法遭中國拘留年餘
中國規劃京台高速公路天津段明年動工
溫家寶：哥本哈根會議「到了關鍵時刻」
蔡英文耶誕願望：女人出頭天
任內反愛滋治療 前南非衛生部長肝病過世
回首從前有夠俗 旺福樂團旺年展
因應陳雲林來台 清泉崗機場周邊21日交管
國貿局：不簽ECFA 台灣處境更困難
天津爆發民眾抗議廢除拆遷條例事件
馬總統：政院組織改造 要考慮社會觀感
出國更方便 高鐵桃園站可辦華航報到
羅比上網尋粉絲 酷玩樂團網拍做公益
台灣國成員赴江丙坤老家 抗議江陳會
金門十景酒 藝術陶瓷美酒三合一
學者：明年景氣溫和復甦 投機熱錢添變數
衝業績 台中房仲業祭出辣妹
環保節能屋可遷移 身價媲美豪宅
調撥灌溉水給民生? 高雄水利會:助益有限
台商遭陸妻軟禁？家屬盼江陳會協助
蘇俊賓異動？吳敦義：沒聽說
男子額頭腫塊半年未消 開刀赫見BB彈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
醫師：上腹不適 可能是橫膈膜裂孔疝氣
魏如昀當老闆 星光幫要團購捧場
刑事局破安毒集團 赫見高中生
捷運局：內捷列車改裝 明年2/14前完成
達梭談綠色供應鏈 碳排量將成新標準
台灣廠商賣伊朗核武零件 經部:3月舊案
賴幸媛：江陳會是凝聚國內共識新起點
12月21日起台中航空站週邊進行管制
寒流來襲 水利署趁機實施人造雨
B/B值連5個月逾1 半導體產業穩定復甦
中國調控政策密集出爐 房地產降溫序幕拉開
北縣府連夜發文 揶揄周錫瑋廣告撤光
習近平接受南韓駐中國大使贈書
高市民進黨團改選3長 洪平朗回鍋任總召
林肯中心室內樂協會21日詮釋不同世代風格
蔡英文：抗議江陳會 莫預設人民是暴民
陸小榮黃慶靈獲頒金門榮譽縣民
南化水庫淤積嚴重 明年初首次清淤
以媒：以關切台伊交易未防國際大廠與伊合作
機場捷運票價初估 直達車160元普通車80元
寒雨夜訪街友 社福團體送暖
吳敦義:增稅要掌握復甦時機 不是現在
雲縣議員當選人林聖爵 被訴妨害公務
苗栗醫院與中華電合作 碳排年減550公噸
中市：江陳會群眾活動 勿違環保法規
寒流來襲 動保團體籲送暖流浪犬
加碼投資 矽品再砸8.46億元彰化建廠
吳敦義：專利申請塞車 商業環境不夠優
泰王雖未完全痊癒 但已能工作
學者：第4次江陳會具兩岸起承轉合意義
Gartner：今年半導體營收創 8年來新低
追念一代報人葉明勳 馬總統明頒褒揚令
海協會鄭立中低調抵台 高規格維安
亞太影展明星參訪佛光山 體驗抄經
時事社：鳩山內閣施政滿意度首度破5成
第一屆達梭設計獎 雲科大生態路燈獲金獎
蘇俊賓：心無旁騖 做好新聞局工作
蔡明興:持續投資不動產 年終4至10個月
石牌站路樹被修成雞爪 議員批北捷
亞太頒獎節目揭露 台港韓印大會串
高市農會搶案 警方公布影帶緝兇
高縣特教學校校慶 師生家長同樂
資助貧童 世展會一日生活體驗
本周台股市值19.88兆元 減0.38%
另類耶誕 北縣明辦自行車活動
日百貨公司營業額跌破2.5兆元 24年來首見
日民調：7成受訪者認為鳩山內閣由小澤掌控
施顏祥：製造與服務業 經濟發展雙引擎
虎尾傳體罰? 教育處:瞭解狀況研議懲處
擬暗殺李柱銘黎智英10被告在深圳判刑
屏科大志工愛無懼 關懷愛滋病患
調查：更多新加坡人希望退休後移居國外
本周加權指數跌0.53% 紡織纖維股漲最大
開放陸資來台迄今 投資額581.6萬美元
寒流來襲 大鳥村災民盼中繼屋早日完工
國際美元走強 新台幣收貶3.2分
亞太影展洗禮 學生盼南部多辦大型活動
東亞運羽球大豐收 領紅包慶功
美國量化寬鬆政策將退場 投信:短空長多
印度千餘名教派信徒誓娶妓 防迫害與愛滋
謀害親夫詐領保險金 林姓婦人收押
總統讚許科學獎得主 不為外在引誘所動
北市5人疑因天冷送醫 3人不治
台塑化：明凌晨1時起汽油降7角 柴油降8角
東陽併開億 明年營收上看300億元
美牛修法遭恐嚇 國民黨團幹部備案
TDR搶不到？證交所建議調整公開申購比例
鋼琴家佛萊雪戰勝病魔 不忘保護動物
台灣綠色食品大舉進軍大陸中部市場
農糧署：柳橙銷大陸成長 有助穩定價格
節能減碳小處著手 駐台代表處改寄電子賀卡
美牛修法無共識 藍營歧見仍存
台學者：氣候峰會 歐巴馬有可能加碼
天寒防範中風心肺病 保暖與防疫不可少
胡錦濤明天到澳門出席回歸10周年大會
脆折症易生智障兒 台北慈濟列常規產檢
不能沒有你 陳文彬盼公務員發揮同理心
綠色養生學會 邀專家指導園藝療法
憂Facebook煽動暴力 義考慮立法管制
法官要開銷明細 珍動怒：幹嘛計較
兩岸互設旅遊辦事處 春節前掛牌
江陳會 陸委會跨部會小組沙盤推演
教育部擬推彈薪專案 盼人才留台灣
中國明年據報可能開徵環境稅
富邦台北馬拉松 肯亞好手瞄準金銀牌
彰化AB車案 車籍相同購買時間差3年
寒假行程熱賣 早鳥價清倉團搶便宜
國民黨產處理方案 最慢下週有方向
港府指Vegetal Vigra壯陽產品有嚴重副作用
11月北市買賣移轉棟數增 南港成交量夯
違約報導連家新聞 壹週刊賠200萬定讞
鄭立中遇民進黨市議員 抗議聲和掌聲成對比
香港廉政專員將率團訪台交流肅貪經驗
市售耶誕樹逾9成邊緣鋒利危險
陳聰明告邱毅李濤誹謗 法院判無罪
星政府投資公司：會續持有花旗銀行股權
鄭大為停權3年 曾志朗：這樣處分不好
經建會:公共建設綠能目標6% 商機300億元
禁菸新制奏效 吸菸人口減少30萬
監理站：避免問題車 向信譽良好車行買車
保戶集資買南山 AIG:全力完成與博智的交易
擴大偵辦打假球 前中信鯨3球員遭聲押
動漫軟實力 首次官辦國際展
第098252期今彩539三星彩四星彩開獎
國標難不倒 多重障礙者教養院尬舞
大陸陽光酒店進軍台灣 目標32家加盟
各縣市營養午餐費 教部補助7成
溫家寶：中國減排目標不與任何國家掛鉤
英今年初雪 雪高近8呎交通大亂
19到21日最冷 平地低溫9度
再生能源電價外加 每戶每月平均增3.5元
生火取暖酒醉昏睡 街友摔落火堆命危
工程會：未限制分標發包香梅三號橋工程
莫拉克風災究責 監院約詢劉兆玄
參加亞太影展 印度童星左耳不適送醫
第098101期大樂透49樂合彩開獎
杜章偉高俊強遭聲押 李居明：事前不知
抓私酒 羊肉爐薑母鴨用酒也要查
「江陳會」山雨欲來 大陸人士稱重點失焦
司徒文投書媒體 AIT：關心美牛議題
華爾街股市下挫 帶動亞股走跌
綁架童年玩伴 北市警逮3幫派分子
中國資源三號衛星預計後年升空
假酒與甲醛家具 逃不過電子鼻
泰展開新流感本土疫苗試驗
腹腔鏡摘子宮癌 92歲嬤創紀錄
海基會：將安排陳雲林到中部災區看一看
板檢聲請延押蔡政宜4人 續辦簽賭案
環保義工15歲 勤掃公園已10年
曾志朗抱不平 鄭大為:客觀有膽識
亞洲最大影像藝術博覽會 買氣不如預期
陳郁秀：原鄉可以時尚 不只鄉愁
溫家寶：中國堅守抑制溫室氣體行動自主性
氣候變遷大會 10國發言支持台灣成觀察員
回陽人 導演林泰州探觸生死議題
民進黨市議員抗議警方為保護鄭立中限制自由
亞太影展同意 大陸1年內可申請入會
東亞運400接力金牌健將 立志亞運再奪牌
耶誕節送愛心 台灣贈巴拉圭貧童玩具
標普調降希臘信評 投信：不影響歐股長多
特偵組再添3檢 拉案扁案檢座入列
第098252期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098101期大樂透頭獎一人獨得
疑打假球 前中信鯨3球員遭羈押
甘國不滿駐台大使未獲贈勳？外交部澄清
歐元新象徵 歐洲央行明年建雙塔新大樓
惠蓀林場點亮希望之樹 7台灣杉綻光明
不願扛美牛修法責任 藍營壓力鍋瀕失壓
季辛吉：北韓旨在脫延 美國該採明確行動
民進黨抗議 海基會指鄭立中以平常心看待
前中信鯨3球員遭羈押 棒協:予以除名
德報：中國拒絕減排約束 危及氣候談判
加拿大傳統僑團返台參訪不忘賑災
吳揆出席海外華人創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮
總統接見全加傳統僑團負責人回國參訪團
慶祝建國百年 日中華聯合總會成立籌備會
阿根廷愛育中文學校畢結業典禮
中國連鎖飯店 來台徵加盟店
歐巴馬：美俄達成新裁武條約已近
今天的台灣英雄：王雁盟譜出手風琴一片天
黃靖倫5大唱片華語第1 王心凌擠下五月天
兩岸共推檢驗標準 產業搶賺世界的錢
兩岸漁業勞務合作協議 有助確保行船安全
兩岸漁業協議 台灣船東肯定但關切實際運作
江陳會維安大陣仗 19名檢察官進駐指揮所
臺灣企銀主辦耿鼎公司新台幣10億元聯貸案
劍湖山世界摩天輪會說話 引爆2010跨年活動新風潮
東陽擬合併開億增強全球競爭力 換股比例1:1.55
燦星冬季旅展12月18-21日登場 韓國天團表演免費看 關島5+1日一元起標
豪景大酒店送愛 近四百位八八水災孩童提前過聖誕
凍齡不老青春養成術 雅芳新推出康采極緻青春精華飲
太魯閣峽谷「邁向全人類共享世界遺產行動」 太管處議定新願景建構行動計畫綱要
跑很大！富邦臺北馬拉松20日登場 最高獎金133萬元破紀錄
大陸學者擔心傷到陳雲林後果難料
新莊翰品推聖誕套餐 許您濃濃法式聖誕
「初識德國」臺北大展開幕
2009全國商業發展會議 擘劃2012年三項願景七項目標五項議題
台灣房屋、美亞產險跨業合作 買屋送六個月住宅地震險
買電子閱讀器?可以慢一點
新力Daily Edition電子閱讀器和News Corp進行合作
《燦星會員冬季旅展》關島5+1日一元起標！
微軟Office 2010電子書免費使用
友達對電子書前景持保留態度
職業級玩家看Nook電子閱讀器
夏姿‧陳服飾有限公司簡介
東森超級金賣客5強出爐 爭300萬工作約
海尼根冰封體驗車強冽登台
國民黨慶 高市老黨員反對黨產充公
住台北馥敦南京館響應環保
亞太影展頒獎 眾女星抗寒走星光
黃昆輝：ECFA是台灣麻醉劑
提振電影產業 立院：簽ECFA有助兩岸合作
與張卜今出遊 安以軒:只是好友
首度在國立台灣文學館前廣場舉辦
葉明勳一生 馬英九：台灣現代新聞發展史
桃園立委補選 蔡英文：還郭榮宗一個公道
電子書版權保護的兩難
亞馬遜Kindle的危機
有彈性的電子閱讀器螢幕?
【多益測驗30週年慶】暨【贊助HR人才出席國際活動計劃】發佈會
遇嗆聲 鄭立中：有利兩岸關係的都不要怕
林宥嘉中國走紅 影后周迅成粉絲
胡錦濤讚揚何厚鏵為澳門作開創性工作
葉明勳追思會 政界傳播界全到齊
底特律新聞加入Kindle線上訂閱的行列
新力重回日本電子書市場
哥本哈根協定仍未正式在大會通過
孫亞夫：希望中美關係和兩岸關係良性互動
馬總統：全民節水運動開始
花木蘭觀摩亞太影展 房祖名想吃牛肉麵
余文欽拼立委補選 廖了以金溥聰加油打氣
台中大遊行 蔡英文:對人民要有信心
球員化身宅配員 送愛癌童
南縣鄉鎮市民代表陳情 許添財支持再選一屆
火焰之舞台北不火大 萬餘觀眾睹風采
吳建豪小小彬全都露 下一站幸福共浴
香港又有人死於新流感
醫師：女孩長不高 染色體可能異常
朴子國小112年校慶 陳明文任內最後巡禮
聯合國氣候會議認知哥本哈根協定
台中遊行明登場 綠營強調理性和平非暴力
伍茲緋聞對象 據傳包括流行樂天后瑪丹娜
鄭立中參訪大甲鎮瀾宮
蔡英文台東站台 力挺賴坤成
中國官媒：全球氣候峰會談判破裂
環團：哥本哈根協定 乏善可陳
蘇嘉全會胡志強 建議陳雲林不要趴趴走
亞太影展最佳攝影 不能沒有你獲獎
不能沒有你傳捷報 獲亞太最佳攝影
中國嚴查單位小金庫 共發現百億元人民幣
花蓮外海規模6.8地震 花蓮震度7級
規模6.8地震 北市無災情
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲股市下跌 銀行股領跌
美元持續升值 週漲幅邁向4月來最大
金價上漲 跌深買盤進場
兩伊有狀況 國際油價走高
科技股反彈帶動 美國股市收高
駐美代表處24日下午起放耶誕假
韓媒：美可望開設駐平壤聯絡處
冷氣團罩全台 淡水清晨9.7度
豪雅錶取消老虎伍茲廣告代言身份
桃色風暴 伍茲代言商品再少一個
家長繳費時 青少年較不敢傳送情色簡訊
美中歧見氣候峰會協議難產 英相擬推B計畫
歐巴馬：面對氣候變化 空談不如行動
挾半導體面板優勢 竹科鎖定綠能生醫產業
老虎伍茲加籍醫師涉禁藥案 律師斥媒體渲染
上海第一財經日報記者被控受賄判刑3年
鎳價止跌反彈 不鏽鋼行情可望暫時穩定
台灣盼直航人貨中轉 大陸促增航路
高中會考缺失 令巴西教育部面臨挑戰
直航誘因 全球最大貨櫃航商擬在台註冊
業者調包竟過關 大陸三聚氰胺毒奶現陝西
全球不景氣 日大企業年終獎金減15%創新高
玉山積雪5公分 合歡山遊客追殘雪
加總理：在氣候變化政策上加美必須一致
水雉攝影作品徵選 盼社會重視復育
冷氣團雖發威 太平山樹枝結冰未下雪
女神卡卡3連霸 W-inds與韓版F4別苗頭
氣候峰會 歐巴馬：美中達成空前突破
觀光局與洛城電台合作 主播帶你遊台灣
加州11月失業率略降 就業機會流失仍多
參與國際新出路 總統倡發展軟實力
巴拿馬重申設反毒走私基地為自主決定
塵埃終落定 胡舒立任廣州中山大學傳播院長
氣候變遷受關注 財金首長談財金氣候變遷
大陸30年經濟發展犧牲數萬個歷史古蹟
建商廣告不實 公平會罰50萬元
中市國民黨慶 力挺辦好江陳會
電視置入行銷氾濫 立院:新聞兒童節目應禁
冬季過敏性鼻炎 三九天灸療調養解困擾
朱立倫：桃縣多功能展演中心 地方盛事
橫財就那麼巧 珠海彩民靠小偷中獎
曾紀恩盃樂樂棒球賽 北市80校開打
公平會通過元太科技與E-Ink結合案
植牙新選擇 台製人工牙根將上市
打假球風波 朱立倫籲檢調積極偵辦
抗議江陳會 民間團體集訓志工
工程延宕 星首座賭城最快明年4月開幕
總統：2002抗旱餘悸猶存 缺水為國安問題
學者：山坡地土石仍多 慎防大雨成災
鄭立中赴苗栗三義「參訪」
台中地檢署17名檢察官輪駐指揮所嚴正執法
胡錦濤抵達澳門出席官員就職典禮
中共中紀委檢舉網站45%針對中高級幹部
總統：司法國際化待加強 盼學者專家努力
台灣動漫產業 資策會扮推手
曾志朗：祈禱文創法儘早通過
上海世博會門票已賣出1200萬張
酒精膏易含甲醇 勸導廠商停用有害物質
台美同意加強國際漁業資源保育合作
牙醫：治療骨鬆藥物 增加顎骨壞死風險
加強產銷調節 柳橙產地價趨穩
假球疑雲捲兄弟 曾紀恩：痛心
華山園區動漫祭 Cosplay周邊商品盡秀
法學會碩博士論文獎 中正大學奪雙獎
胡志強：不會將遊行民眾視為暴民
抗旱大作戰 明年元月起省水水費最高享85折
接待陳雲林 胡志強：平常心
鄭貞茂:台經濟成長落後南韓 主因為內需
面板晶圓明年登陸? 施顏祥:由政院核定
寒流來襲 高市送暖助街友
監院歲末音樂會 身障團體才藝表演
哥本哈根協定暖化2度內 台灣也有減碳壓力
朱雲鵬:失落的10年 台灣現出口約南韓一半
大陸賀歲電影成堆上映 本土票房難敵洋片
寒冬送暖 單車車友為獨居老人送餐
台生大陸唸書 同窗高手雲集 可提升競爭力
中國動漫市場大 台灣業者籲兩岸搭橋
冷颼颼 熱呼呼放山雞湯搶手
望春風作詞人李臨秋神韻 北市逼真重現
中國東西主幹線滬渝高速公路全線貫通
攝影藝術市場拓展 專家：藏家須再教育
梓官烏魚文化節 烏魚米粉好口味
Rain怕軟體動物 偶像成怕怕小生
印度童星參訪鳳山國小 體驗歌仔戲騎單車
香港科大畢業生月薪高達港幣22萬元
血癌天使曾語加 用蔬果找回健康
對抗新流感34天 孕婦產子康復出院
中市豪宅藝術風 典藏名家真品
兩岸司法互助 數量超台美但質待提升
亞太影展觀摩片心魔 台灣觀眾搶先看
雲南大理同性戀酒吧低調開業
四川宜賓獲「中國白酒之都」稱號
中縣立委補選 蘇嘉全:全力輔選簡肇棟
抗旱 政院將編340億清淤曾文南化水庫
耶誕將至 高縣工兵學校營區災民迎佳節
宋楚瑜拜訪黃敏惠 盼嘉市成卓越城市
PeoPo公民新聞獎 環保議題受重視
陳雲林訪日月潭期間 涵碧半島人車止步
歡聚世博 徐乃麟尹乃菁雙「乃」出擊
早產兒施打呼吸道病毒抗體 健保局給付
江陳會集會防脫序 分寸拿捏考驗綠營
兩岸司法互助成效 王清峰：半年難斷好壞
管理專家：中國大陸市場最大商機在服務業
國際奧會來函 認可中華奧會改選
上海口岸進出口1年來首次同比增長
熱情戰勝寒流 600基督徒泳池集體受洗
北縣表揚傳統藝術藝師 茂伯恩師獲獎
林邊鐵橋30日通車 吳揆:鐵路局很爭氣
推廣文藝 中國文藝協會明年花蓮開年會
上海江蘇浙江安徽共建長三角大市場
免費打呼吸道病毒抗體 早產兒福音
被告有權拒法院夜審 明年1/1起實施
台版大堡礁島主選拔 6人出線
百台豎琴同演 亞洲音樂史新紀錄
研究：威士忌宿醉威力 高於伏特加
球員遭羈押 航空城恐丟冠軍
高市登革熱再添死亡病例 累積3例
牽手萬里 收錄外配甘苦故事
立委:自用儲油超標罰100萬起跳 執法過當
故宮南院 陳明文張花冠盼如期開館
亞太影展 寶萊塢歌舞表演蘇俊賓同樂
亞太影展最佳紀錄片 野球孩子獲獎
馬總統:推動第2期防癌計畫 降低死亡率
解決淤積 蘇煥智邀總統曾文水庫露營
張惠妹變身阿密特 勁歌熱舞融化北京
長老教會耶誕節活動 王金平盼台灣平安
合歡山霧淞景觀 吸引遊客欣賞
亞太影展 楊宗緯獻唱征服全場
日專家：鳩山政權處理外交手法讓美國不安
逾百噸污泥擬倒公墓 南縣警及時查扣
亞太影展 印尼維亞瓦蒂獲最佳女配角
JHMC數學競賽 居仁國中精誠高中奪冠
兩岸學者：應以更開闊視野破解政治難題
鄭立中：「江陳會」符合兩岸民眾要求
陳建平當選體總會長 史上最年輕
不畏低溫走紅毯 女星比美點亮亞太星光
亞太影展最佳短片 跳格子獲獎
西子灣耶誕晚會 寒冬送暖助伊甸
上海台灣人揪團辦桌 台式聖誕加尾牙
江陳會前訪胡志強 金溥聰:代表馬加油打氣
海角七號琉璃珠熱 曾志朗籲文創結合行銷
江蘇蘇州高新區興建台商子女學校
大陸山寨春晚正名為民間春晚
日媒：中國駐韓大使程永華 內定出使日本
跳格子再得獎 導演：劃下完美句點
江陳會強化經貿秩序 ECFA挑戰還在後頭
新加坡程旭輝 獲亞太最佳男配角
北縣威靈頓擬締姊妹市 共推低碳產業
亞太影展最佳劇本 「意外」獲獎
英媒：全球經濟充滿不確定性 復甦有變數
花蓮外海大地震 初估規模7左右
詩壇注新血 5青年詩人獲獎
金門地檢署查賄選 起訴2人
癌童提前過耶誕 萬份禮物全台宅配
公有停車場收費身心障礙者 北市：違規
中國將送澳門一對大貓熊
吳宇森獲傑出成就獎 巴不得在高雄拍戲
花蓮外海規模6.8地震 花蓮震度7級
鄭立中三義大甲「踩線」為陳雲林訪台鋪路
花蓮6.8地震 台灣今年最大
無喉者歌詠感恩的心 激勵癌友勇氣
高中棒球聯賽冠軍賽 穀保拿首勝
花蓮外海地震 搖晃劇烈
友達：廠區未受地震影響
亞太最佳電影音樂 SJ-M震撼頒獎
亞太典禮「震」撼 法師阿彌陀佛
亞太影展最佳女主角 張榕容尖叫封后
地牛翻身 竹科廠商營運不受影響
鄭立中：盼台灣加工農特產品銷往大陸
歐星列車海底隧道拋錨 旅客摸黑逃生
張家輝再度封王 勇奪亞太影帝
晚間強震 花蓮一度9000戶停電 已修復供電
SJ-M遲到粉絲失望 韓庚:幫歌迷拭淚
吳揆第一時間掌握地震災情 指示主動協助
氣候會議達成協定 丹麥總理深感自豪
鳳飛飛走過40年 淚灑演唱會謝歌迷
花蓮外海規模6.8地震 能量8顆原子彈
亞太影展最佳導演 戴立忍再奪獎
新科影后張榕容 金馬失意亞太得意
綠營台中市議員要求大陸撤飛彈再談判
亞太最佳影片獎 印尼天虹戰隊小學獲獎
規模6.8地震 全台尚無重大災情
花蓮外海規模6.8地震 學者：正常能量釋放
第53屆亞太影展頒獎 地主大贏家
亞太影帝張家輝 對台灣的祝福終於說出口
哥本哈根協定認知何意 爭辯不息
台灣1年3到5起規模6以上地震 今年已4起
強震過後電話量大增壅塞 電信設施均正常
林志傑CBA初登板 關鍵得分擁勝
不能沒有你真實主角遭不當報導 戴立忍遺憾
地震停駛 高鐵深夜11時南北各1加班車
哥本哈根氣候談判不符期望 德總理失望
清萊雲南會館第15屆會長選舉
總統接見創業楷模得獎者 期許共同振興台灣經濟
副總統出席創業楷模獎選拔表揚活動
阿根廷僑聯中文學校週年慶暨畢業典禮
許振榮：僑委會盼與華裔青年更多交流
活捉陳雲林? 魚夫壯志未酬先出車禍
江陳會／中國學者憂心 張銘清事件重演
謝長廷：遊行是抗議馬親中 陳雲林還不夠格
20日大遊行 蔡英文：有紀律不擔心人多
21:02 花蓮東南方地震 規模6.8
台中／裕元飯店周圍 拒馬架起、氣氛詭異
YouTube公佈 台灣2009年度熱門影片排行
規模6.8地震 蘇花、中橫有落石
日本伊豆半島4級地震 與台灣相隔一分鐘
黃敏惠：就職責任大 要讓嘉市脫胎換骨
宣誓就職 李沃士：建設金門福利鄉親
台灣強烈地震 鄭立中表示沒被嚇到
王乾發連任就職 宣示力推澎湖社福
蔡明忠：明年富邦金獲利創新高可期
蘇治芬就職縣長 水觀點施政雲林
綠營10萬人遊行 民眾集結台中
張通榮就職 議長：插班生變正期生
張花冠就職 嘉義首位女縣長
胡錦濤要求澳門新一屆官員清正廉潔
連江縣長楊綏生就職 誓言2次交通革命
Google網路圖書館侵權案 法國法院判Google敗訴
富邦台北馬拉松 女子破大會紀錄
台灣大地震 鄭立中表達關切
黃健庭上任 直奔災區視察
亞太慶功夜 張家輝感激 戴立忍痛心
台北馬拉松 1200名兒童參一腳
陳文茜拍環保片 郭台銘林百里同台力挺
簡肇棟競選總部成立 蔡英文站台
晚間強震突襲 海協會先遣團感受威力
海基會公佈陸資來台投資座談會企業名單
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
寒流籠罩全台 嘉義淡水清晨10度
今天的台灣英雄：陳鏘照耀身心障礙者生命
氣候會議未獲約束力共識 星回歸原減排目標
海基會公佈陸資來台投資座談會企業名單
寒流侵襲 大陸氣溫創入冬新低
向陸客招手 高市府：杭州寧波團明春踩線
巴紐案 吳思材星銀行存款近5千萬判交台灣
央行理監事會12/24召開 預期利率不變
黃金震盪打底 分析師：逢低可分批佈局
巴克萊:明年兩岸關係和緩 促更多外資來台
上海將果斷遏制房價過快上漲
搶救遭柬遣返維吾爾人 熱比婭取消洛杉磯行
台彩推黃金傳奇刮刮樂 中獎率逾3成
耶誕節前超級星期六 美零售業卯足勁拼業績
花蓮發生規模4.9地震
推動行動領務 紐約經文處法拉盛設據點
台灣強烈地震 國台辦表達關切
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
鍾南山：大陸H1N1死亡病例13.7%為孕婦
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
勞工已請領月退 立委提案可改一次給付
深圳女工榮登美國「時代」雜誌人物
中共將領：美國軍事上一直防範中國
重慶監控K房 點唱禁歌將自動報警
江宜樺：江陳會部署警力 必要時才會動用
胡錦濤促澳門理解貫徹一國兩制方針
經建會明討論國建計畫 明年GDP目標擬訂5%
追討巴紐建交款 外交部盼全案水落石出
2011年中國發射首顆民用立體測繪衛星
花蓮地震災情不大 狀況多解除
江陳會安全維護 警政署執行順成專案
中國民眾具健康素養僅6.48%
調查：明年景氣企業樂觀 1/3上班族沒信心
工程會：重大公共工程執行率 年底逾九成
新營市南外環道路工程明開工 101年完工
總統：與國際既競爭又合作 台灣長遠發展
強震餘威餘震129次 正常能量釋放
華碩擬生產幼教互動機器人 獲科專補助
民進黨遊行下午登場 警力部署維安
成功嶺疑丟槍 國防部：幹部未落實清點
原民學生族語認證 明年2月放榜
巴紐案 檢方續追金紀玖贓款流向
哥本哈根成就低 WWF與IUCN寄望未來
標檢局:兩岸簽標準協議 可建源頭管理機制
世紀暴風雪侵襲華府 積雪創數十年紀錄
日食品及日用品大廠 紛紛培育世界級品牌
強震影響 苗栗玉清橋封橋檢測
北京警方阻止公共知識分子聚會
兩岸政治定位研討 張亞中提一中三憲
面板業整併 驅動IC廠恐被迫選邊站
冷卻煞車皮智慧逃生窗 行車更安全
立委：勞動派遣增社會問題 應導入正職
蘇貞昌北縣登山 籲理性參加台中遊行
台北馬拉松 台灣男女冠軍蔣介文許玉芳
台北馬拉松 上演求婚記
新台幣上週貶值0.32% 亞洲貨幣多貶值
宅經濟正夯 台灣逾1千萬人曾上網購物
江陳會 蔡英文盼客人自我克制
嘉義舊監修復動土 籌設獄政博物館
表現亮麗 印度服務業4至10月成長快速
中縣立委補選 蔡英文盼簡肇棟高票當選
玉山合歡山氣溫低 假日遊客上山追雪
高市鴨子船試車 民眾爭睹
宣誓就職 林聰賢：創意理念經營縣政
外傭擬放寬 婦團憂排擠本土婦女就業
健康民眾自殺主因 情緒控制差
民進黨大遊行人數多 集結點排成長人龍
獅出有名 動物園歡辦幼獅幼童會
傅崑萁：妻子徐榛蔚為花縣副縣長
總統明主持擴大輿情會報 關切江陳會維安
民進黨中市遊行 兵分兩路出發
許明財就任竹市長 治安為施政重點
邱鏡淳任新竹縣長 招商籌財源
林聰賢帶陳定南公事包上班 學習認真精神
接待陳雲林 裕元酒店向圓山飯店取經
年產逾3千萬噸 陝西長慶油田躍居中國第二
李朝卿就職 百萬獎金徵求兩湖結婚點子
中國2011年將發射首顆民用立體測繪衛星
江陳二次會後 圓山飯店意外衝破不景氣
台股年底前盤整機率大 元月行情可期待
齋藤卸任 低調離台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南亞海嘯5週年 泰國倖存者餘悸猶存
東南亞客家良材 客委會出書分享
澳門特首崔世安上任 重點推經濟多元
胸襟廉潔受質疑 崔世安治澳前景蒙陰影
仰德大道轎車撞電線桿 5人送醫
日勝生提撥500萬元 改善京站廣場週遭交通
中國外長：哥本哈根會議「不是終點」
乘客要柳橙汁卻收到警告單 美國航空道歉
兩岸租稅協議 避免雙重課稅
兩岸租稅協議 台商稅負平均可減兩成
兩岸租稅協議 工商團體:讓企業財務透明化
兩岸農產品檢疫檢驗協議 建置查核機制
傅崑萁任妻子為副縣長 內政部說無效
中國農藥標準品項待增訂 農委會擬提呼籲
來台投資 陸企盼開放面板鋼鐵等產業
22日江陳對談 宣示ECFA進入談判階段
國貿局長親上火線 首場ECFA討論會明舉行
盲友扮耶誕老人報佳音 盼景氣回春
天冷中風氣喘增 注意保暖服藥控制
潘迎紫抵台 分享保養祕訣
王建民12月底返美復健
「2012」發行多語言版本 成印度票房之首
金溥聰:黨產問題年底前會有處理原則
團團圓圓遇地震 處變不驚
曹啟鴻連任就職 盼大家發現屏東之美
競奪全球話語權 復旦大學設當代中國中心
北縣與南京上海雙城論壇 推綠能產業
海基會公佈兩會副董事長層級預備性磋商名單
大學生評立委表現 像看全民大悶鍋
民進黨台中遊行 過程平順
馬總統：簽ECFA後 可減少和他國簽FTA阻力
河濱網球場遭佔用 北市府推認養新制
北市河濱運動設施 有待發揮更大效益
塵封眷村情愫 左營自強新村不改建
傅崑萁：與徐榛蔚離婚 任命副縣長
道奇訪台機會樂觀 郭泓志胡金龍可望隨行
中國研發全新未來資訊網路系統問世
馬總統：駐外人員應為產業爭取商機
反江陳會 本土社團:兩岸事務人民作主
聖誕元旦估計逾千萬人次進出香港
哥本哈根會議爭議中落幕 減碳產業仍看俏
ECFA專業問題 在台卻成信任問題
讓紙進入3D生活 紙的幸福設計影像徵件
躲酒測抹綠油精 警方：無效
中國拒絕減排約束 德官員指責
耶誕宅經濟 飯店速食業外帶夯
彰化2惡徒持槍傷人搶車 疑往中北部犯案
NHK紅白大賽 當紅團體「嵐」唱特別組曲
遊行賣柳丁 李應元：愛雲林 不愛陳雲林
基隆廟宇辦法會 帛琉總統扛神轎
潘迎紫駐顏有術 每天200下仰臥起坐
金鐘影帝夏靖庭 年後有結婚打算
江宜樺：遊行如民進黨承諾理性平和
就是挺棒球 酷酷嫂看高中聯賽
花蓮強震 中華電受損海纜基地台恢復通信
基隆母子3人一氧化碳中毒 急救撿回命
郭台銘籲減碳 土城綠色工廠首度曝光
減碳節能 林百里：低耗能電腦搭雲端運算
中華奧會第10屆主席 蔡辰威連任
陸委會：兩岸歷次協議均公開 絕無密室協商
兩岸直航導致香港轉機旅客大跌12%
天候嚴寒惡劣 歐星列車週日全面停駛
破黑箱顧飯碗 民進黨晚會平和落幕
徐榛蔚相夫教子 傅崑萁最佳後盾
港人遺棄寵物2年內倍增
全國啦啦隊錦標賽 高女組海星高中奪冠
海基會公佈21日兩會行程
教部：地震災損26校 花東學校較嚴重
陽明山車禍1死4傷 疑不熟路況肇禍
蔡明介：第4季手機有過年需求
高中棒球聯賽 穀保全勝封王
Monster-A啦啦隊 全國錦標賽社會組5連霸
景氣走向不明 日企業錄取大學畢業生趨保守
12月下半月監視器面板報價漲 筆電跌
河南參訪團 宣布在台籌建武術學院
高中棒球聯賽5天373球 左投陳勝男累了
德媒：強勢中國 氣候峰會見證世界新秩序
排碳貿易制裁 環署：高耗能產業需轉型
哥本哈根會議雷大雨小 氣候正義難伸
電影熱 英票房將首次突破10億英鎊大關
民進黨遊行平和結束 胡志強感謝綠營高層
印度2009年10大健康威脅 H1N1居首
前妻當副縣長 內政部:若共同生活任命無效
傅崑萁任前妻副縣長 牽動花蓮政情
日有線大獎 冰川奪大獎、 BIGBANG新人獎
民進黨遊行展行動力 兩岸論述更受期待
民進黨中市遊行晚會 平和落幕
重建新思維 學者：尊敬自然迴避災難
民進黨遊行 法輪功學員出現裕元酒店附近
江丙坤肯定民進黨遊行和平理性
黨產處分 國民黨：明年啟動準備作業
民進黨成立前進指揮所 避免衝突失控
吳志揚就任：重大建設一定要完成
微軟雲端平台 明年7月即將在台上市
傅崑萁任命妻為副縣長 內政部說無效
還願! 帛琉總統親自為關公扛轎
台中遊行晚會 綠營籲破黑箱顧飯碗
女星布蘭妮墨菲猝死 得年32歲
傅崑萁任命前妻合法性 內政部:依事實認定
紐約入冬最大風雪 交通打結 衝擊商家
執法過度! 中市一巡佐記過一次調離勤務
蕭萬長：青創楷模是台灣經建大功臣
NGO國際社團聯合年會在台召開
南加幫幫忙基金會投注台灣學童助養計劃
北美華人會計師協會響應寒冬送暖慈善活動
美國台灣人獅子會送愛心到聖蓋博兒童之家
泰北華校舉辦藝文競賽
推動行動領務 紐約經文處法拉盛設據點
女僑胞鑽戒遭飛車搶劫 警助失而復得
不再保密 海基會公佈陳雲林行程
耶誕住房買1送1 聖誕派對high翻天
馬一聲令下 江陳會行程全都露
守護唐寶寶天使 限量感恩福袋義賣中
台灣PGA霸主誕生 盧建順大逆轉封王
最快後年 將對垃圾食品徵稅
E-Ink創辦人 電子書需提供更好體驗
Youtube年度最火 sorry sorry千萬點閱率居冠(有連結)
財政部:第四次江陳會 暫不簽署兩岸租稅協議
《阿凡達》開出亮麗成績 上映首周7300萬美元票房
牛隊釋出葉君璋 與工會有關聯？
陳雲林逆風而來零星抗議聲中將簽3協議
柬遣返中籍維吾爾人 美國務院高度關切
遭暴力襲擊後 義總理民調支持度上升7%
馬國軍機引擎失竊 疑轉賣歐洲黑市
冷到高點 淡水凌晨7.1度
氣候議題重大 簡又新：台灣要有行動方案
台股開盤上漲44.02點 為7797.65點
陳雲林啟程 直飛台中 參加第4次江陳會
阿凡達聲勢驚人 7300萬美元票房居冠
王毅：第4次兩會商談議題不存在黑箱作業
經部：能源科研經費4年內倍增至100億元
日民調：鳩山內閣支持率急速滑落至48%
慶建國百年 美東廣邀僑社共襄盛舉
傳大陸前國學泰斗季羨林藏書失而復得
兩岸電子書研討會 盼建立營運模式
美元走強 新台幣匯率小幅盤整
寒流發威 玉山合歡山氣溫創入冬新低
面板前景利多 台股攻上7800點
中央氣象局氣象報告
北市抽驗冬至湯圓食品 2件不合格
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李述德：支持課豪宅稅
江陳會維安 馬總統:應保護人民集會自由
管制區外警民拉扯 員警用不當裝備遭記過
南韓評估北韓核彈頭小型化是遲早問題
前妻當副縣長 內政部：共同生活則違法
李述德支持課奢侈稅 但明年來不及實施
農委會：民間簽閩台水產品備忘錄不具效力
高雄恐缺水 水公司開源節水並行
大陸異議人士劉曉波23日受審
乳癌化療無效患者 標靶藥物現契機
專家預期香港將有數百人死於新流感
公路開放銜接營運？交部將辦公聽會
從議員變縣長 李沃士回娘家施政報告
江陳會管制區外 抗議歡迎兩樣情
刊廣告吸金逾5億 集團首腦遭求刑14年
交九百貨交通環境 業者提撥500萬元改善
民眾遭辣椒噴霧器噴灑 內政部:員警已處分
王毅：盼陳江會有寬鬆友善環境
陳雲林來台 綠營航空站久候抗議
台股平高 紡織高檔震盪 多檔漲停
陳雲林未到 中市綠營先抗議
農試所創新育成中心招商20家 3家將進駐
機關福利社食品抽驗 3件不合格
國民黨五問蔡英文 江陳會如何賣台
使用不當裝備員警 中市警：記過調職
陳雲林赴台 大陸重量級企業領導層隨行
立委籲江陳會增新議題 讓台星先簽FTA
高市跨年逾7小時 大眾運輸陪跑
韓媒：駐韓外交官犯重行可驅逐出境
郭阜林訪南縣府 蘇煥智扮記者提問
擁擠且海平面低 印尼總統再提議遷都
國防部承認有共諜在押 立委建議兩岸換俘
寒流持續發威 遊民中心：急需棉被
陳雲林傳將訪台玻 為太陽能合作探路
環團：氣候會議延長賽 盼速通過能源稅法
面板開放登陸？ 施顏祥：目前無時間表
新台幣午盤匯率貶0.2分 達32.382元
女星布蘭妮墨菲無外傷 洛城法醫將驗屍查死因
李述德：租稅協議稅務交換 不溯及既往
陳雲林抵台 清泉崗機場外爆衝突
蘇嘉全：警方擴大維安管制 過當且不必要
共軍高官異動 王建平升任武警司令
不健康食品課稅？ 李述德：支持基本立意
陸媒：溫家寶氣候峰會曾2度拒見歐巴馬
戒嚴不當審判補償 4000多件尚未申請
購電動車補助50萬元 施顏祥：細節未定
防東南亞客家文化流失 學者交換意見
穩住市場信心 星賭城老闆現身工地
兩岸互認商品檢驗 綠委憂黑心商品擋不住
旁岐曲徑 今年南韓社會代表性漢字成語
黨員反對黨產捐公益 金溥聰:會聽不同意見
女子減肥致死 楊氏診所醫師遭起訴
上海房奴 起床第1個呼吸開始算成本
財委會提案兩岸租稅資料交換明訂不溯既往
建仔行情看漲 美媒：15支球團有興趣
麥帥二橋小貨車翻覆 駕駛擦傷拒就醫
台商遭大陸非法羈押 前溫哥華市長聲援
北纜停工 郝龍斌：開發商未重新請照
專心演葉問不指導武術 甄子丹一度不悅
立院初審通過 海運業務收入可擇噸位稅
台股收盤漲33.64點 為7787.27點
市調：11月筆電及電視面板出貨創新高
視察動物救援隊 郝龍斌：救動物積功德
台股開高震盪 收盤上漲33.64點
陳雲林自清泉崗順利入境 抗議群眾離去
市調：玻璃缺貨影響明年Q1面板供需
NBA 湖人客場4連勝 東西雙雄皆闖關
景氣回溫 寒假計劃出國人數明顯成長
統促會歡迎陳雲林 與綠營民代口角拉扯
陳雲林來台 台股概念股勁揚
美軍入侵20週年 巴拿馬人解讀仍紛歧
文創法初審通過 企業購票捐助抵稅鬆綁
韓國4Minute和Beast 明年來台開唱
陳雲林抵會場 抗議歡迎兩樣情
教部嘉義辦公聽會 收集開放陸生意見
1月台指期漲52點 逆價差34.27點
假冒刑警向青少年詐財 法院判6年
1月電子期漲2.8點 金融期跌0.4點
為沙柯吉訪問鋪路 法國總理費雍抵中國
中國白領購屋壓力大 公務員一年比一年累
宋慧喬將參與王家衛「一代宗師」演出
愛情公寓擴大遊戲商合作 迎戰facebook
馬總統：江陳會盡量透明 無黑箱作業
中法合資廣東台山核電站開工
陳雲林抵台 強調兩岸往正確道路前進
中國今年刑事案件劇增近15%
台股漲33點 三大法人買超52.88億元
耶誕樹活裝飾品 青蛙跨州旅行卻不受歡迎
教部：大學培訓正骨師 不涉醫療行為
江陳會抗議不斷 金溥聰：民進黨不能切割
今年前11月兩岸貿易額同比下降22.9%
張國榮不耍大牌 黃百鳴最難忘
傅崑萁上任縣長第一天 勘查地震災情
姚明、成龍、郎朗發起「明星帶你看世博」
外交人員考試與訓練 楊進添：研究調整
基市衛生所錯打流感針 持續追蹤人無恙
本土社團升旗 嗆陳雲林
南山人壽500員工自救 抗議買主打壓
立院初審 三七五減租收回耕地協商補償
新台幣兌美元貶0.4分 收32.384元
衛署研發舌診儀 中醫診斷更精確
張通榮就職送傘 有人忌諱有人說實用
蕭邦誕生200週年 傅聰明年全場獨奏致敬
香港65%專業人士對明年經濟樂觀
環虎雲集揭序幕 煙火秀迎耶誕接新年
江丙坤：兩岸共同面對挑戰 達成和平雙贏
獲贈貓熊 澳門設專責小組負責
藍委：傳產非全反ECFA 總統盼部會多宣傳
蔡英文增聘鄭文燦劉櫂豪任特助
高孔廉：兩岸多點關懷就可換位思考
國民旅遊不必等 手機撥打1小時出發
減少暴力犯罪 以內閣會議通過禁酒令
拓展發卡量 高捷推高雄學園智慧卡
季羨林故居遭竊物品全部追回 兩人被捕
賣場改建閱覽室 張花冠向中央爭取經費
禁奢條款 立委要求限制內容應明確化
中國社科院：大陸人均GDP明年底近4000美元
報告：逾億阿拉伯人生活水準低於貧窮線
中國商務部憂心明年將面臨更嚴峻貿易摩擦
AIT 22日視訊會議 說明美國牛肉安全
避免雙重課稅協議 兩岸將延後簽署
巴紐案 查扣金紀玖資金 循民事追索
失業民眾回歸田園耕作 祖孫同樂
為耶誕大餐扮羊獵野豬 希臘男子遭誤認擊斃
李述德:兩岸租稅協議暫不簽署 繼續協商
台灣213名大學生赴東北參加冬令營活動
機場查獲女子攜2000萬台幣現鈔 不得出境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
薪酬大調整 台積電明年員工本薪調高15%
兩岸租稅協議技術性細節需更多時間解決
晚期肝細胞癌標靶治療 新藥物新生機
韓媒：北韓片面宣佈黃海射擊地區
江陳會 民眾升巨型綠色氣球抗議
TMZ：布蘭妮墨菲猝逝前病情嚴重
年終聖誕 上海百貨餐廳大吸金
竹縣財政改善 邱鏡淳擬多管齊下
港府免費提供H1N1疫苗 首日逾1500人接種
經建會：2010年失業率降至4.9%
台積電薪酬制度大調整 聯電:不跟進
中國數位出版商 盼與台業者合作
偷遍南北 金庫竊盜集團落網
兩岸將加緊討論ECFA
開放陸生 教長：20年後台歸派成主流
高市國小知能網路認證 扎根天文教育
張花冠：嘉縣用人 安定適才適所
陳雲林參訪中市 行程保密仍遭嗆聲
吳志揚施政報告 3捷運線102年起陸續完工
翻滾吧！阿信 林育賢要拍哥哥的故事
研究：受孕期女人易受放電男情挑
新雙園大橋發包 地方促蓋景觀橋
聆賞淡水河 林懷民聽河體悟生命
明天白天後逐日回暖 26日冷空氣南下
男童疑接種後死亡 疾管局：無關疫苗
香港城大搶台生 全額獎學金誘人
造型師忙艋舺 大嘴巴錯失連莊金曲獎
歌劇拉美默爾的露琪亞 元旦台灣首演
花蓮副縣長任命案 部分縣議員表不滿
「江陳會」最大亮點--推進ECFA正式商談
南市醫：台南地區 慢性C肝感染率高
延簽租稅協議 陸委會：不必等到江陳五次會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報(更正)
陳雲林參訪台中 民眾嗆一邊一國
林聰賢：宜縣府元旦不升旗
內衣外穿馬甲最夯 時尚辣妹趨之若鶩
北京學者：租稅協議延後 可能因台商反應
兩岸課稅協議延簽 張漢文：多溝通比較好
金士頓：明年DRAM上漲機率大於下跌
男子持槍行搶 彰化銀樓損失36萬
二次金改等弊案 特偵組本週偵結
陳雲林讚台中文明好客 要做台中代言人
遊客激增 壽山動物園爭取撥用國防部園區
江陳會確定觸及ECFA議題
國人夾毒闖關被捕大增 駐日官員籲勿犯法
棒球選手高俊強遭押 李居明作保禁賽1年
租稅協議暫不簽 財長:稅率所得分類待協商
市議員欲闖江陳會管制區遭拒 場面混亂
北縣府擬登陸辦論壇 促醫療人才交流
政府密集說明美牛議題 蘇起再上火線
有找有希望 協尋失蹤兒你就是幫手
周錫瑋將再訪南京 原贈北縣雪松梅花跳票
回應藍五問 綠：願辯兩岸政策有無賣台
陸企：若能賺錢就會來台投資
國建目標明年GDP4.8% 全力促成國光案
陳雲林參觀中市2景點 居高臨下覽市容
興農牛釋出葉君璋 張泰山減薪近10萬
泰國外交部明年擬組團探視在台泰國受刑人
經建會:明年失業率目標4.9% 非常有挑戰性
量縮盤整 新台幣匯率收貶0.4分
夢想落空 泰國變性大學生不得穿裙領學位
亞太影展讚 導演影評人看好高縣影視潛力
2010台北國際書展 主題國法國陣容浩大
世界創造力博覽會 洪大為鄭雅云奪金
北市府中華電信合作 花博添科技感
鄭立中：儘快就兩岸避免雙重課稅後續協商
北市藝術立碑遭破壞 市府承諾修復
不健康食品徵健康捐 學者建議納入速食
美牛修法仍待協商 明立院恐續空轉
兩岸課稅協議延簽 台商：不願讓資產曝光
經部政策說明會：ECFA是經濟強心針
延簽租稅協議 官員：有疑慮寧可這次不簽
兩岸租稅協議暫不簽 投信:對台股影響不大
聖保羅舉行迪士尼花車遊行大受歡迎
中國雲南大理男同志酒吧日前悄悄開業
傅崑萁核定前妻徐榛蔚接副縣長
教部：學校採購課桌椅 認明正字標記
立院不滿水庫清淤報告 要求週內重提
花東線不再難買票 台鐵以359億元增購新車
報佳音嗆陳雲林 與警推擠
亞齊當局禁止華人以舞獅悼念海嘯罹難者
簽ECFA拿FTA門票 官員:新加坡有機會
北縣推主題旅遊吸引陸客
鄭立中：兩岸協商議題「不是列入就要簽」
漫漫重建路 洪患頻仍復建成本高
智慧生活研究中心 發展雲端醫療
義總理遭攻擊作假？ YouTube找碴影片暴紅
定向越野錦標賽暨選拔賽 26日高雄登場
星首座賭場預定明年3月底開幕
併台証證生效 凱基證成國內第二大券商
研究：子宮頸癌可能與提早性行為有關
產創條例明天二三讀 明年1月1日施行
四次江陳會 陳雲林逆風而來
英國主管官員指責中國挾持哥本哈根氣候峰會
監院：傅崑萁若違法任用 至少罰百萬
兩岸租稅協議 直到上午仍未放棄努力
花縣兩ㄈㄨˋ縣長 牽手變左右手
第098253期今彩539三星彩四星彩開獎
牛釋出 葉君璋：感謝興農照顧10年
環署:碳交易國際趨勢 結盟小島國抗暖化
江丙坤：甲子恩怨豈有輸贏盼協商天下平
陳雲林看豪宅？ 蕭家旗：高樓俯視中市發展
諸羅山盃國際少棒賽 23日開打
第098102期威力彩38樂合彩開獎
職棒簽賭案 板院延押庭最遲24日裁定
產創條例共識 企業設總部免徵部分營所稅
長春戲院換手經營 消費者權益不受影響
2010台北國際書展將登場 數位閱讀強勢
童子賢：和聯與新華碩同步掛牌 可期待
江宜樺：全力協助社子島開發
江陳ECFA對話 台灣早收清單盼大陸多放手
調查：瑪丹娜是10年來英媒體曝光率最高藝人
大陸奇瑞在台建電動車中心計劃最快明年定案
盛治仁盼文創法帶動產業 發揮點火作用
藝文消費抵稅 藝文界盼納文創法
陳雲林感嘆兩岸60年許多事卻18個月完成
中市議員強入江陳會管制區 警方柔性圍堵
江陳會維安 江宜樺：警力不再增加
宜縣中道棒球隊缺經費 拚出佳績獲贊助
陳雲林中市行程捉迷藏 抗議者無功
信義計畫區百貨戰開打 重金打造搶買氣
夜市人生明上檔 藍心湄陳美鳳撇不和
香港明年推出「.香港」中文網域名
中國遠洋集團：瞭解法規後再投資高雄港
龜兔賽跑赴黃泉 展覽疏失網友怒
盼買氣延燒 百貨跨年特賣折扣多
新興市場夯 股票型基金連6週淨流入
處分中投 國民黨：明年6月前標售公告
上海浦東化工廠爆炸 1留美博士喪身2人受傷
海協會企業團 江陳會探尋金融合作商機
尋求共識 租稅協議緩簽 後續發展待觀察
第098253期今彩539三星彩四星彩派彩結果
今年新募基金 逾半為中國相關基金
第098102期威力彩頭獎摃龜
租稅協議緩簽 保障台幹與台商是協商關卡
花博NFC手機導覽 中華電擬與宏達電合作
中華電全民協尋系統 與兒盟攜手找失聯兒
小澤一郎：民眾若拱我當首相 義不容辭
走出金融海嘯 明年民間科研經費成長8%
江陳會企業團 盼來台投資手續更簡便
德國機場風雪侵襲 華航班機照常返台
江陳會登場 先易後難也要行穩致遠
哥本哈根協定 中國角色詭譎
聯想集團：依業務需求增加在台採購量
陳雲林率團抵台中 酒店前抗議聲不斷
向抗議民眾揮手 陳雲林：絕對尊重不同意見
龔中誠專訪聖地牙哥僑領余建強
南加州蓬萊長青會慶祝聖誕節晚會
洛杉磯縣警局華人顧問委員會耆老聖誕午茶會
愛爾蘭成立第一個僑團「愛爾蘭台灣協會」
澳洲維省華青體育會慶祝聖誕聯歡
墨爾本中華公會舉辦理監事會議
客委會舉辦東南亞傑出客家人士研討會
江陳會／四項協議只簽三項 第五次要談「智財及ECFA」
嗆陳雲林 台聯打游擊放煙火
防脫序 蘇嘉全坐鎮台中警方列席
河南省高官團返國 下單採購5.5億美元
「肯德基爆漿卡士達蛋撻」新上市 宅男新女神豆花妹代言
台灣第一個行動旅行社誕生 55678手機易遊通
迎接ＥＣＦＡ新挑戰 第一屆十大傑出專案經理選拔開跑
第4次江陳會 9點正式展開
寒冬雪勢不斷 英陸空交通嚴重受阻
海豚飛玩音弄樂 部落格當遊樂場
談ECFA 陳雲林：兩會原則性交換意見
江丙坤：兩岸建立經濟合作架構刻不容緩
吉基演：盼與台灣締結韓台火車旅遊合作
北市羅斯褔路店家火災 警消灌救中
明年球季 洋基幾確定再尋一名先發投手
南山人壽工會台南抗議 力保自身權益
行銷台灣觀光 觀光局在韓廣贈宣傳桌曆
北京將出現中國第1座巧克力主題公園
英國毒犯判死刑 中國29日執行
財政部金門合署辦公廳舍工程上樑
江陳會管制區外抗議多 住家叫苦
教師解職後回復教職 申訴期年資併計
南縣災害撤離演練 強化防災
楊志良：三管五卡奏效 贊成納入修法
江陳會維安 胡志強：23日午夜再考慮降低
塑化買盤增溫 紡織漲多拉回
江陳會 胡志強：忽略記者感覺 抱歉
朝野協商美牛修法達共識 29日總對決
自閉兒牙痛直撞牆 醫師動用束縛衣治牙
抗議陳雲林失據點 王定宇:遍地開花不停止
技職教育出頭天 吳清基鼓勵回流學習
陳偉殷返八卦國小 勉學弟妹堅持理想
植牙傷口遲未癒 引發口腔骨髓炎
黨政人士:捍衛台灣利益 租稅協議堅不讓步
江陳會6採訪證遺失 警：加強辨識防冒用
十月圍城首映 李宇春忘記攜入台證
NBA 騎士踢館成功 太陽中止主場19連勝
陳奕迅水中開唱 氣長1分鐘
跨年活動交管 郝龍斌:歡悅迎向2010
專家：新流感疫苗不致誘發體內免疫反應
杜絕狼師與家暴 防暴聯盟提3修法方向
炫音之樂 史都華麥克為蔡依林練中文
庚寅好年迎滿福 豐華安泰圓如意
打火慢半拍？北市消防局：已盡全力
冬至吃湯圓 營養師推廣紅麴湯圓DIY
貴婦級烘焙坊 金箔蛋糕吸睛也吸金
蘋果推TV？ 可望明年上路
布蘭妮墨菲立遺囑 丈夫並非受益人
三隊都無意網羅 葉君璋職棒生涯結束！
每天4杯綠茶 有效抗憂鬱！
林志玲馬國遺失名錶 若未申報僅獲賠20美元
以敘踢和平足球 汗水交融勝外交把酒言歡
艷客宴客 首屆客家商品展陪民眾跨年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
金融風暴衝擊海灣國家 逾26萬南亞外勞失業
歐洲股市上漲1.4% 原物料股領漲
美國商業不動產價格 7年來最低
紐約金價下跌1.4% 美元反彈使需求減低
反映美元升值 國際油價下跌1%
美參院或通過健改法案 右左派都不滿
美股主要指數收高 美鋁及保險類股大漲
大雪阻歐洲之星3天 22日恢復部分火車班次
決力挽狂瀾 梅克爾：全球減碳寄望明年
景氣升 專家料印度明年IT業2位數成長
WTO秘書長讚哥本哈根會議「向前一步」
波蘭斯基申請撤銷性侵案 加州法院否決
中國盛大慶耶誕 義媒：具特殊意意
氣溫回升 西半部陽光露臉
台股開盤上漲62.78點 為7850.05點
愛美卻想省錢 美國婦人自行注射矽膠險毀容
景氣差 美國人捐款行善熱忱未驟減
印度警官19年前猥褻少女致死 今判刑6個月
兩岸郵政網購合作 明年可望網站互開館
7北韓人乘船入領海遭截 南韓調查動機
研究：北約戰略重心為中東與網路等威脅
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
看好宅經濟 經濟部今召開電子商務論壇
攝氏104度 山西一溫泉比開水還燙
延簽租稅協議 王金平：樂見政府有所堅持
江丙坤提增加觀光客來台與兩岸航班等要求
技術問題待解 兩岸兩會續商避免雙重課稅
日民調：日內閣不支持率首度逾四成
租稅協議 朱立倫：技術問題不可傷害主權
經濟好轉 大陸大學生明年起薪點上漲
中研院估明年經濟成長率4.73% 國內最樂觀
非常旅遊DV大賽明年元月1日正式啟動
電影版少年魔法師 台灣25日重現
江陳會協議落實不足 陳雲林：協調解決問題
烏鴉護伴 星議員探視傷烏險被啄
巴拿馬明年1月調高最低工資
北京學者：2012年兩岸關係可能跌至谷底
7875高點近關情怯 台股開高量縮盤整
中研院：今年經濟衰退2.46% 上修1個百分點
17兒少優質節目 獲五星獎
推廣電子商務 詹宏志籲訂國家級計畫
合歡山出太陽 玉山氣溫再創新低
兩岸租稅協議延簽 立委肯定
台股平高 紙類回神 紡織高檔震盪
廣東佛山23名工人被檢出汞超標
上海前公安副局長朱影涉黃光裕案傳被刑拘
無地農民運動受巴西民眾唾棄
兩岸商簽ECFA 陳雲林：原則性交換意見
投審會通過 中租迪和成為馬商子公司
亞運會期間 廣東管制交通及染污工業
中研院：ECFA進程未明 復甦不確定因素
江陳會外統獨衝突 警方排除未擴大
江陳會議題 金溥聰：公開說明供檢驗
四次江陳會 ECFA純屬經濟且商談刻不容緩
北縣農會捐款助88風災農會重建
人力銀行：景氣復甦 5成5企業明年徵才
盜接有線電視 課刑責處罰鍰立論不一
新流感政策 疾管局：全民開打暫不調整
景氣差 高市交通違規少開罰多催繳
主計處今公布11月失業率 可望微幅下降
蔡孟臻明年1月發新專輯 素顏拍MV
調查：近37%企業明年將調薪 平均5.84%
世貿組織調查中國限制工業原材料出口
減稅最後期限 上海連展示車都被買光
林邊溪橋30日通車 台鐵4列車免費搭乘
台灣長鬃山羊梅花鹿將落腳山東威海
群創奇美統寶3合1 公平會過關
年終搶買氣 鑽石名牌寢具也推特賣
林義雄：兩岸問題交付人民公投
國民黨：民進黨漠視江陳會議題 5問蔡英文
量縮觀望 新台幣匯率中午小升0.8分
抗旱作戰 北市明年試辦節水優惠方案
兩岸租稅協議續談 最快2011年實施
美限令國內航班不得在跑道上等候超過3小時
學者：網路與文化創意 青年女性創業關鍵
8成上班族想轉職 近3年來最高
黏合信用卡盜現金 大樓保全判刑
騎車可打果汁 Eco Taiwan見證綠創意
人力銀行：逾8成企業明年有招募需求
租稅協議喊停涉主權？劉德勳：「啼笑皆非」
工研院雲端運算中心 協助推病歷電子化
歷史頻道 耶誕夜尋找失落約櫃
北縣深澳漁船起火 幸無人員傷亡
立院三讀 訴訟文書得以傳真科技設備遞送
板橋農會研發新米 品管嚴格吃出健康
台股收盤漲68.73點 為7856點
彰化傳燒炭自殺 1男2女急救中
上海地鐵跳電又撞車 狀況不斷
台股開高收高 上漲68.73點
1月台指期漲79點 逆價差25點
抗議民眾撤離 統聯台中恢復轉運
防H1N1疫苗不適 花蓮嚴格要求接種後休息
消媒體怨氣？ 賴幸媛現身新聞中心
權值股領軍 台股創今年收盤新高
賦改會：暫免徵證所稅 先研究企業證所稅
爭議多年 高市建民生供應園區有望
耶誕節前暴風雪襲美東 零售商愁雲慘霧
臺大醫院新成果 診斷神經母細胞瘤獲突破
1月電子期漲3.1點 金融期漲15.6點
八八災區農特產展售會 週末中市登場
路燈底座設計不良易傷人 北市：全面改進
嘉縣二選區立委補選 民進黨徵召陳明文
印度警察查案常識：AB血型=血型A＋血型B
世貿促開放美影音產品 中國商務部遺憾
培林「死亡委員會」說 登年度最大政治謊言
台股漲68點 三大法人買超94.56億元
台灣與糧農組織攜手協助聖露西亞農業
倒扁傷警 林正杰遭判拘役30日定讞
租稅協議緩簽 電電公會:會找出解決方案
兩岸農產品檢驗檢疫協議全文
兩岸標準檢測及認驗證合作協議全文
兩岸漁船船員勞務合作協議全文
仿冒名牌數千件 女子遭求刑10月
王毅宴請台灣少數民族代表人士訪問團
KKBOX明年攻佔星馬 將進軍中國
捐愛心拼愛國 高雄世運場館元旦升旗
廣東惠州台商：兩會會談將使兩岸行穩致遠
中鋼集團總部上樑 高市府會首長出席
中國銀監會：產業調整隱藏重大信貸風險
北縣街頭棉被起火誤為棄嬰被焚 虛驚烏龍
立院朝野初步共識 明年1月8日休會
歌手王力宏 代言上海世博台北館
北縣側環快延伸五重溪段 紓解安坑車流
烏山頭水庫淤積4成 水利會計畫增高溢洪道
歌聲傳愛 鳳飛飛任兒童志工大使
兩岸消費品安全合作 阻黑心貨民眾更安心
陳雲林25日離台 清泉崗機場周邊管制
女子髮量變少 子宮肌瘤引發貧血造成
假應徵 騙金融卡密碼做為詐騙帳戶
金門冬至放祭祖假 李沃士感謝祖宗庇佑
新台幣兌美元升2.9分 收32.355元
因應缺水 嘉南農田水利會提分區輪種
11月失業率5.86% 較上月降0.1個百分點
乳癌標靶用藥 健保局明年擴大給付
破解兩岸政治難題 海協會：預作準備
遭棒協取消冠軍資格 桃縣：申覆
節能減碳 高聚光太陽能發電示範場啟用
綠營假飛彈瞄準江陳會 要求對岸先撤武
淨化空氣 櫸木黃連木表現最佳
安和昇祥 海基會贈禮海協會寓意深長
江丙坤：未簽租稅協議不影響陸資來台
中央氣象局 明天白天天氣預報
抗議陳雲林 民進黨車隊遶行大里太平
天冷好發心血管疾病 醫師籲保暖護身
中國東風31甲洲際導彈射程覆蓋美歐
兩岸租稅協議延簽 吳揆：不涉主權
北縣跨年主打環保 飛輪海壓軸
兩岸兩會第五次會談明年上半年大陸舉行
江陳會簽農漁協議 雲嘉縣長要求保障權益
福爾摩斯 裘德洛顛覆原著華生變帥氣
鄭立中：兩岸不一定明年5月簽ECFA
北市議會內捷小組明約詢范良?? 查決策
港警懸賞30萬港元 抓投擲腐蝕液嫌犯
韓媒：金炳賢現身 明年有望回小聯盟
中國每3分鐘就有1人死於胃癌
維也納愛樂新年樂聲 台灣4地同步飄揚
澎湖縣長選舉餘波 蔡見興提選舉訴訟
南京保留民國時期南京大校場機場跑道
拉斯維加斯金沙：有很大興趣赴台投資
海基會：4次江陳會為兩岸交流進一步奠基
友達調薪幅度視市場狀況而定
耶誕禮物大募集 家扶及八八受災童圓夢
竹檢緩起訴處分金購喜憨餐盒 送愛到部落
陳雲林取消日月潭遊湖？綠營也抗議
會打果汁的單車 蘇俊賓新鮮試騎
星聖淘沙賭城工程順利 預料明年初可開幕
楊秋興：高縣努力成為亞洲坎城
4次江陳會簽協議 國民黨團要求會後報告
要不要會會「小英」 鄭立中：前提不搞台獨
林威助回台自主訓練 盼明年發揮
吳揆：綜合考量進行內閣微調
台灣消費者對股市信心 大中華區之冠
彰化2女1男相約燒炭自殺 1人未脫險
楊秋興質疑工業局不關心傳統產業
節能減碳抗暖化 嘉市府籲從生活做起
11月失業率5.86% 連3個月下降
爭取陸客觀光 劉政鴻盼陳雲林訪苗栗
蔣怡自家辦派對 可愛性感過耶誕
廈門春晚主持換人 張菲不介意胡瓜接手
不容青史成灰 高市放映老兵紀錄片
中美合作 東莞興建世界最大低碳發電廠
美日核武密約 讀賣：在前日相佐藤家找到了
北京台協會長：簽3協議推進ECFA非常重要
嘉縣立委補選 陳明文:義無反顧
全本長生殿明年來台 蔡正仁演活唐明皇
租稅協議 江丙坤：內容更細膩執行更正確
三合一選舉查賄 屏檢再押1樁腳
鄭立中:ECFA純經濟 會考量台灣市場容納量
防檢局：兩岸農產檢疫協議 消費者受惠
旺福樂團做瑜珈 拉筋哀鴻遍野
國光體育獎章 送出5445萬獎金
希臘再受衝擊 債信評等遭穆迪調降
伸狼爪猥褻女童 食客求刑3年8月
亞力山大案 唐雅君泣訴：對不起會員
深潛訓練有成 中山海生所發現新紀錄種
存準率上調揣測 投信：中國通膨風險有限
賴幸媛喻兩岸制度化協商為樹頭 要顧好
兩岸稅務協議延簽 鄭立中：實務操作需探討
機場查獲男子攜犀牛角闖關
統聯中港轉運站恢復營運 班次乘客減少
工商團體肯定江陳會3協議 籲速推ECFA
營養午餐多蔬果 胖學童BMI下降
出口商拋匯 新台幣收升2.9分
10月平均薪資年增1.4% 近9個月首度轉正
洪瑞河：兄弟不吸收葉君璋
兩岸聯手打造「華人Top Young偶像組合」
北縣捷運網 規劃興建淡五線蘆泰線
港都樂飆雪 陳菊真愛碼頭初體驗
空置期長租金跌 信評:台灣REIT獲利受損
地下道很藝術 台師大打造新景點
校園數位化 樹德科大啟用智慧卡
多次性侵女兒 板院判刑88年6月
傅崑萁拜會吳揆 爭取花蓮交通建設
期交所大規模辦理股票期貨上市宣導
明年第1季DRAM價格恐回檔 下半年可能缺貨
冬至吃湯圓 陳雲林：感覺非常好
失業率降至4.9% 需增11至15萬工作機會
廣東東莞台商：兩岸簽3協議有利經貿往來
葉樹姍被控毀債權 刑事無罪定讞
兩岸租稅延簽 馬英九：人民有利為原則
暫免徵證所稅共識 短期不影響台股
民進黨:租稅協議破局 公布原因追究兩會
房間緊鄰熱水器 國中生一氧化碳中毒亡
回應藍營五問 民進黨：誰是執政黨？
美牛修法 馬英九盼勿違反台美議定書
希斯萊傑遺作 黑暗騎士27日HBO首播
羅志祥溜冰把妹 開心搭訕心碎結尾
傅崑萁任前妻為副縣長 內政部：違法
內需轉熱 11月商業營收1.1兆元 年增15%
中纖前董座王朝慶重度失智 無限期停審
陳雲林24日參訪 日月潭交管警戒
哈林讚歌聲厚實 楊丞琳好害羞
江陳會簽協議 上海台商：兩岸氣氛好是好事
旺季到 失業率可望下降 需正視結構性失業
象熊不吸收 鐵捕葉君璋職棒路恐斷
東協加一將上路 陽明海運擴大東協佈局
最老天主堂慶耶誕 屏東兩村裝點馬槽
兩岸農產檢疫協議 開啟官方查證管道
勤勞所得補貼?賦改會:先調整工作所得補助
防檢局長:牛內臟不可能含神經 比牛肉安全
男童疑打疫苗死亡 國光：遺憾
標檢局:LED等4項 兩岸標準優先項目
特案處理 洪瑞河爭取郭勇志曾華偉
內政部：傅崑萁與前妻假離婚 任命無效
航警查獲男子腰纏2公斤k他命
迎接ECFA挑戰 MIT產業標章上路
兩岸檢驗合作首例 明秋大閘蟹可能叩關
以古又文為師 郝龍斌勉年輕人走自己路
湖南武岡副市長墜樓死亡 家屬申冤疑他殺
李宇春未攜入台證 航空業者罰6萬元
呂學樟：馬英九認為美牛管制有效
男童接種後死亡 專家建議解剖釐清死因
智慧鐵人創意賽 先報名先選時間場地
江陳會共識 兩岸加強自然災害預報合作
環境差工作超量 台灣護士僅3成想留任
聯發科明年恢復調薪 幅度比照業界水準
江陳會敲定 台北梅花鹿新家在山東
本土社團嗆聲江陳會 警方嚴陣以待
徐旭東樂觀看ECFA 化纖水泥找中國併購對象
陸生明年來？ 吳清基盼立院早日修法
民進黨：江陳會3協議後遺症多
十月圍城首映 陳可辛吳君如攜女亮相
新聞局誠心溝通 華納回心報金曲
救災官兵心輔 國防部：退伍後持續追蹤
前象5球員涉打假球 田顯明繳涉案所得
重慶查禁KTV低俗歌 網友質疑警方釣魚執法
兩岸漁船勞務協議 漁工僱用制度化
建世博台灣館募不足10億 貿協自有資金支應
四次協商簽12項協議 陳雲林：雙數為吉
鴻海送愛到災區 永齡杉林有機農業園開工
行政訴訟 電郵傳真皆可達
房仲:台中7期重劃區 購屋者1/3為台商
王金平：兩岸應合作開發新藥及生技產品
抗議江陳會暫告段落 本土社團改如影隨形
楊丞琳吃甜點療情傷 MV落淚惹人憐
中國郵政專屬機隊 吸引中華郵政合作物流
內政部指離婚無效 傅崑萁：何苦打壓至此
第098254期今彩539三星彩四星彩開獎
台灣加入人類蛋白體組織 成為正式會員
酒吧大火前車之鑑 泰禁止跨年室內點煙火
大選將屆 英三黨領袖將首度進行電視辯論
中國銀行：大量熱錢沉澱在香港銀行體系
券商保管客戶款項期間將放寬為10營業日
第098102期大樂透49樂合彩開獎
ECFA列第5次商談議題 兩岸經濟新局將來臨
航空城6人涉打假球 李居明：危機是轉機
賴幸媛會見陳雲林 盼兩岸之間同理心
江陳會第2天 抗爭零星無重大衝突
民進黨徵召陳明文選立委 林國慶考慮脫黨
改善經商環境 存貨增值部分將可抵押
探訪弱勢族群 菲台商總會與代表處獻愛心
LED電視夯 美國液晶TV霸主VIZIO搶進
陳雲林: 民眾體會協議效益 需一段時間
盲人引進導盲犬 柯明期盼鼓舞視障者
香港免費接種H1N1疫苗 2天有7504人接種
遠傳中市啟動WiMAX 首年目標2萬用戶
政府擬投入20億元推展棒球運動
AIT再為美牛掛保證 境內出口標準相同
周杰倫：和林志玲對手戲 真心自然非演戲
海基會：3協議皆有利人民 無涉一中市場
調查局破安毒廠 製毒師僅30歲
為明年成長做準備 鴻海發行10億美元ECB
賴幸媛告訴陳雲林 兩岸和解不能有飛彈
美國務卿急召日大使 不滿基地遷移問題延宕
ECFA協商難度高 產業面對挑戰開始
兩岸簽署3協議 共寫歷史新篇章
首次大銀幕武打演出 林志玲為自己打七分
威達明年WiMAX擴及彰雲投 力推免費漫遊
新竹縣警員疑涉強盜案 移送法辦
棒球振興小組擬定 球員納勞保有退休金
龍應台作品獲北京國家圖書館文津獎
第098102期大樂透頭獎摃龜
賴幸媛：陳雲林以名字稱呼她 符合國際慣例
賴幸媛:租稅協議沒簽成 與主權無關
中國CBA 林志傑陳信安球隊兩樣情
第098254期今彩539三星彩四星彩派彩結果
賴幸媛:明年初兩岸開始協商ECFA
加州喜瑞都松柏會為家暴受害者送上關心
華府凱仁社歡慶19周年
華裔萬斯祺當選亞城首位亞裔市議員
錢煦獲中華民國總統科學獎
南加州台灣人長輩會舉辦聖誕節活動
高雄家扶兒童願望上Facebook 感動澳洲華僑
江陳會／媒體大陣仗 國內外５５８名記者採訪
兩會簽3項協議 兩會長舉杯祝賀
下次兩會議題 敲定ECFA及智財權
簽署儀式相互敬酒 陳雲林走錯方向
傅崑萁任前妻副縣長違法 內政部報院撤銷
股票期貨即將上市 期交所與全國專、兼營期貨商舉辦宣導說明會
crocs卡駱馳「毛」起來耶誕搖滾 英倫格紋禦寒專屬暖暖毯回饋送
機場維安獨厚統派 ? 中縣警局有話要說
兩岸四度江陳會 美國國務院盼持續接觸
傅崑萁取消前妻副縣長任命 江宜樺肯定
西雅圖蟬連全美最有文化修養城市榜首
台灣常發生抗爭？ 陳雲林告訴陸企不要怕
VICTORINOX台北品牌專賣店 把瑞士刀變成時尚精品
美國再度下調 Ｑ３ＧＤＰ為2.2%
保誠人壽101個聖誕星願 8天點亮孩子的心願
98年全運會稱霸 北縣府頒發七千萬獎勵金
總統將看不能沒有你 盼公務員提升溝通力
傅崑萁：不做違法事 撤回副縣長任命
作家在衛報責中國故意毀壞哥本哈根氣候峰會
不滿江陳會 綠營放和平鴿籲撤飛彈
「零八憲章」起草人遭中國審判 人權組織強烈批評
逛書店 泡美術館《蔡國強台北回顧展》
垂直和水平格式都可以看的電子閱讀器
出版商的福音!
2010年是電子書關鍵的一年
美國人使用電子閱讀器的有趣統計
Indigo讓電子閱讀器市場愈燒愈旺
華泰王子楓丹廳聖誕節大餐最後衝刺
美國指出 中國未履行加入ＷＴＯ承諾
勞工大學結業典禮 縣長勉勵學員終身學習
中國審判劉曉波 綠營呼籲「江陳會」提出討論
2009年十大科技趨勢
中部縣市長宴請陳雲林 連吳宋分別受邀
宋楚瑜：未參與花蓮副縣長任命決策
陳雲林溫情喊話 陸企與南部企業攜手賺錢
陳沖：南山案博智一定要遞件 愈晚愈不利
抗議陳雲林到訪 西湖渡假村前抗議多
體委會：社會棒球若涉賭 立即停止補助
佳節JIA品 歡慶耶誕 喜迎新年
台灣與各國簽FTA 綠營要陳雲林先保證
口咽癌患者喜重生 扮耶誕老人傳愛
陳雲林訪西湖渡假村 法輪功如影隨形
林義雄：國民黨人爭當北京政府代理
兩岸租稅協議緩簽 李述德：非主權爭議
宜蘭基隆國道客運上路 單趟75分鐘
環境教育扎根 高市設柴山生態中心
鹿耳門聖母廟安座28週年 蕭副總統主祭
扁辦串連展實力 扁盼黨主席兼總統參選人
武廣高鐵26日通車營運 武漢廣州3小時抵達
悠遊三仙台 六福集團投資9.7億開發旅館
綠營3議員闖進管制區 揚言餐會再嗆聲
98年公務人員高等考試2級考試錄取人員分配結果今日公告
陳雲林訪苗栗西湖 三千警力「侍候」
北縣六大風景區餐飲業者衛生認證 好吃有保障
【SHOEX年終聯合特賣】
華人之光 ! 香港設計營商周(BODW2009)晚宴頒發“法國國家榮譽軍團士勳章”予巴黎路易威登創作基金會華裔建築師陳日榮
陳雲林苗栗午宴 場外警民衝突
洋基取得第四號先發投手 恐不利建仔回鍋
陳雲林訪苗栗 抗議如影隨形但也有歡迎聲
NBA 塞爾提克逆轉溜馬 穩坐東區龍頭
生態農村達魯瑪克與拉勞蘭深度旅遊
ChineseALL來台尋找電子書伙伴
Random House: 2010年出版業前途未卜
吳家錄保險文教基金會獎學金頒獎 嘉惠116位學子
大閘蟹開放進口 農委會、標準局：不會放寬檢驗標準
19秒性愛光碟外流 酒井法子：那絕不是我
金溥聰：輔選行程透明 未闢室密談
朱利安尼明年不參選紐約州長或參議員
處理傅崑萁案兩套標準 國民黨：不能混為一談
閒置空間變樂活站 進學國小森林熊獲獎
兩岸檢疫檢驗 農委會：絕不為中國開後門
電子壁紙的時代來了
正崴、高通瞄準彩色電子閱讀器市場
兩岸租稅協議喊卡 謠言滿天飛？
英研究：學生有性生活會影響課業
江陳會／三名市議員搭住戶車闖關 警方查車主
消基會再批寬頻費用過高 華信：這樣比 不公平
洪瑞河再爆料！林易增打假球 還帶黑道綁球員
兄弟採高道德標準 放棄曹錦輝
李昌鈺鑑定被翻盤 西德逆轉可再上訴
蔡依林新歡高以翔 姐弟戀格外低調
SBL洋將桑德斯加盟璞園 金酒：被擺一道
胡志強宴陳雲林 連戰趕來台中作陪
內政部指違法 傅崑萁取消前妻任命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲股市漲至五週來高點 希臘銀行股強彈
英航空公司因雪取消航班 歐洲之星營運順暢
美東暴風雪 網路銷售大增
金價跌至7週低點 美元本月升幅恐擴大
美元升幅縮減 油價趁機反彈
白宮警告伊朗：核子最後期限已經迫近
微軟Word軟體涉侵權 必須停售或修正
歐洲之星恢復部份班次 耶誕節後才正常
美股第三天上漲 房屋市場捎來復甦氣息
男童汽球升空失蹤假新聞 家長須賠搜救成本
巴西加強骨髓捐贈宣導 成為某人一生密友
天氣持續回暖 耶誕節轉陰雨
台股開盤上漲36.75點 為7892.75點
稱穀麥脆片抗新流感 家樂氏挨告認捐慈善
中小企業破產數暴增 舊金山調降稅費
東石海口味 漁人碼頭向遊客招手
中國異議學者張博樹遭社科院開除
美元續強 新台幣匯率盤初走貶
英首相致函溫家寶 盼免除英國毒販一死
南韓決送還漂流到近海水域的7名北韓居民
橡膠電子走強 台股高檔狹幅震盪
二次金改等案 檢方認定金控無刑責
教部：登陸台生 原則不超過2000人
中國異議人士劉曉波在北京受審
過年快到 民眾要小心來自大陸毒綠茶瓜子
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小三通運K毒 2男分別被金檢起訴
台股漲幅縮減 傳產股平盤震盪
馮滬祥性侵菲傭案 高院更二審改判刑6月
廣東簡化台灣人在該省登記個體工商戶程序
中鴻下月新盤價 每噸看漲逾600元
世衛組織呼籲各國繼續重視新流感疫苗接種
取消日月潭等行程？陳雲林僅答「謝謝」
新加坡與歐盟啟動自由貿易協定談判
長春市：轄區發現賣淫嫖娼派出所長免職
陳雲林訪苗栗 嗆聲支持群眾互別苗頭
寧夏一廳局級官員北京開會時割腕自殺
北縣風景區推動餐飲認證 以輔導代替稽查
中油99年加拿大油氣分配權益72億元凍結
大環境欠佳 新增家扶兒創新高
碩天掛牌上市 首日飆漲逾66%
日皇76歲生日 對經濟嚴峻民眾困境憂心
元旦迎曙光 墾丁各大飯店客滿
周刊報導官邸派坐大 府：當小說看
市調：第3季OLED面板出貨爆炸性增長
性侵案改輕判 馮滬祥：未還清白將上訴
關中：現行考績制度是失靈的制度
大陸學歷採認公聽會 台陸醫學生言詞交鋒
盜接有線電視 NCC半年內提解決方案
網購當紅 農產品行銷新管道
巴拿馬明年初與哥倫比亞談自貿協定
台灣贈送巴拿馬政府公務用客機一架
陸企探詢在台商機 工程承攬新能源受矚目
中龍新熱軋廠明年5月完工 年產能300萬噸
韓星李廷鎮吳承燕吻不停 尷尬變麻吉
劉曉波「煽動顛覆」案開審 當局禁妻子旁聽
紡織股擬活化資產 受市場青睞
國民黨團：陸生來台修法 盼本會期三讀
疾管局擬修法 疑疫苗死亡個案強制解剖
疾管局不良反應通報 陳建仁：應更透明
江陳會台股表現強 投信:明年ECFA效應可期
台商促進大陸經濟發展 江丙坤呼籲陸資快來
江陳會3協議 吳揆：對人民有利
量縮觀望 新台幣匯率中午小升0.2分
單驥：政策保守 台高等教育恐失良機
天然氣費用逾基本費 將不收基本費
香港興建大型郵輪碼頭
經委會通過國光石化預備興建85億預算
劉曉波案開審 民進黨籲政府促中方放人
單驥：台灣應發展遊艇服務業
耶誕節前夕 美參院將表決健保改革法案
美家禽蛋出口協會：美國雞肉安全無虞
台灣十鼓擊樂團 入圍美國獨立音樂大獎
蘇花高是否終止 視蘇花公路改善而定
陸企在台子公司可享產創條例優惠
統一賣信義區大樓？ 房仲：最佳時機
台股收盤漲45.50點 為7901.50點
正義國宅槍擊案 龍聯建設董座一審無罪
陳雲林下榻處視野佳 看得見抗議群眾
台股開高走高 收盤上漲45.50點
劉曉波案中午審結但未宣判
汽車電子領漲 台股站上7900點關卡
1月台指期漲38點 逆價差34.5點
助弱勢兒脫胎換骨 家扶點燃生命之火
1月電子期漲3.6點 金融期漲2.6點
控制逃逸外勞賣淫 桃檢起訴8人
北市成立失智症日間病房 減輕家屬負擔
經長：若禁止美牛進口 衝擊台美關係
南韓航空10年0死亡 安全躋身全球先進水準
重慶「打黑」內幕曝光 專案組成員精挑細選
跨年迎曙光 台東從南瘋到北
南港10歲女童教室昏倒 送醫命危
台股漲45點 三大法人買超105.43億元
南亞海嘯5週年 泰仍有388罹難者身份未明
中國上週91人死於H1N1 仍在疫情高峰期
颶風橫掃西澳 風速最高達285公里
節水優惠 每月省水1/3可省百元水費
音緣再續 小學同窗組樂團募款賑災
大陸異議人士劉曉波案25日宣判
抗議人士聚集大甲鎮瀾宮 欲嗆陳雲林
林宥嘉遊澳門 蛋塔燙口飆淚
基隆推郵輪母港見效 旅客量創新高
推動澎湖觀光 王乾發提新10大建設
污染物不易擴散 中南部空氣品質不良
女警誘捕 北市襲胸之狼落網
錯打一通電話 大學生險遭活埋
日中歷史共同研究報告將不提戰後史
南澳森林大火進逼 民眾被迫逃離家園
吸引大官注意 河南男子利斧劫持65名學童
「氣荒」後又來「電荒」 大陸多省電力告急
500元買票罰300萬 雲縣議員王春環求刑5年
鳳儀書院修復 楊秋興：逐步恢復原貌
NBA湖人布萊恩砍40分 笑迎5連勝
原民主題服裝 時尚環保兼創意
新台幣兌美元貶0.5分 收32.360元
入境手續簡化 投審會將邀陸企座談
東風21C中程導彈據報部署安徽對準關島美軍
疫苗協會：新流感下波更猛 民眾快接種
大陸成功分割罕見坐骨連體嬰
11月外銷訂單312.6億美元 年增37.11%
速審法有速無適 立委促改成妥適審判法
涉董事會紀錄造假 王金世英王令台遭訴
武漢完成罕見坐骨連體嬰分離手術
陸資來台 鋼鐵面板食品飲料業納第2波檢討
副總統：發展內需 從服務業做起
乘客險需和解才理賠 車禍死者家屬不平
陳雲林訪苗栗 抗議團體如影隨行
港府協助台灣鼎泰豐開第2家分店
綠營議員闖江陳會管制區 中市警:住戶載入
陳雲林：兩會3協議有利台灣農產品銷大陸
兩岸簽3項新協議後 主管單位澄清外界疑慮
藥劑師：藥瓶內乾燥劑 開罐後應丟掉
武廣高鐵湖南段涉假發票人民幣近3億元
金門跨年晚會 李沃士邀縣民迎新年
南京5死4傷酒駕男子一審無期徒刑
中央氣象局氣象報告
海協會代表團訪中科 盛讚資本密集程度
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
棄養加放生 鳥松濕地遭外來生物入侵
傅崑萁撤前妻副縣長任命 監察院仍要查
漢字文化節萬人揮毫 吃象棋看走秀
莫文蔚再出輯 進軍金曲獎
迎世博會 上海虹橋機場西航站樓完工
變裝迎耶誕 高市民營公車亮眼
台灣燈會 鰲躍江海25日點燈
北市女童昏倒不治 校方：未打新流感疫苗
關懷災區選手 高縣體育會送慰問金
大嘴巴宗華暗戀愛紗 3年沒行動
十月圍城 梁家輝等了10年白練胸肌
周美青贈鐵馬 國小學童高興學騎
景氣回溫 今年外銷訂單估3200億美元
陳雲林展開參訪處處遇嗆 有人向他丟旗子
量縮盤整 新台幣匯率收貶0.5分
上海地鐵頻故障 官方：會改進做好世博準備
山東威海劉公島 台灣梅花鹿和長鬃山羊的家
元太併購美電子紙廠 英特爾變股東
促銷台灣旅遊 觀光局在南韓推出宣傳海報
日月潭纜車最後履勘 近期可望開放
澎湖海巡取締大陸漁船 驅離8艘押返3艘
傅崑萁破鏡重圓？花蓮縣新話題
揭開庇護所面紗 勵馨分享成長甘苦
高市客家文化園區委外經營 29日起招商
歌手轉行賣巧克力蛋糕 黃湘怡創業不說難
歐洲接單年增率 去年11月以來首度轉正
歐盟再延長對中國皮鞋徵反傾銷稅
施振榮:服務業輸出效益高 管制發展應並重
外交部:贈巴拿馬公務客機 協助急難救助
宜蘭青少年發明展 小小發明家創意十足
寬頻太貴 消基會促ADSL月租費降至500元
上海補貼油價 讓計程車司機增加收入
美牛公投公聽會 擬邀蘇起列席
中市男童疑打疫苗死亡 檢方將相驗確認死因
獨居老人弱勢兒 五星飯店圍爐
台灣海峽東山陸橋入選中國地理百年大發現
2009台北美術獎 7年級生天下
陳雲林訪鎮瀾宮 警方化解抗議衝突
政院：大閘蟹進口 須符台灣衛生規定
帶骨美牛 官署緊盯至今無進口
台積電與北京清大產學合作
陳雲林鎮瀾宮上香: 兩岸和諧 媽祖高興
觀光局業者攜手 綠島變渡假島
熱血野球 國際城市青少棒賽明起較勁
3人燒炭自殺 2人意識恢復
台灣與大陸梅花鹿「結親」? 專家不主張雜交
11月工業生產 汽車業表現亮麗
公務員考績丙等淘汰？人事主管有異見
中職自由球員制度上路 最低薪保障7萬
王菲獻聲祝福 陳坤受寵若驚
陳雲林第1次台灣購物 用美金買了聚寶瓶
蔡英文：監督江陳會執行協議有無放水
不能沒有你 總統27日邀閣員觀影
抗結核輕小說 防疫宣導新點子
基隆男子求愛不成殺人毀屍 檢方起訴
租稅協議 台積電:張忠謀沒意見 未求見總統
夜市人生慶功 張晨光雷洪澄清沒心結
石門水庫分層取水工程完工 解決供水窘境
彰化跨年在溪湖 老中青藝人同樂
調查：港人每年棄置37萬份聖誕禮物
媒改團體籲公視新舊董事 建立制度為先
上海表態貫徹國務院抑制炒房政策
司機擺烏龍 學生高速公路被放鴿子
疫苗安全爭議 中市議員擬組自救會
阿密特台灣開唱 阿妹秀獨門密特甩
節能減碳 北市擬規範商家改善耗能器材
台灣國組織抗議陳雲林 員警制止受傷
何薇玲：明年WiMAX無線網卡用戶30至40萬
兄弟特案吸收郭勇志曾華偉 常務理事會否決
寒冬送暖 印度德里大學佛光會濟助遊民
力晶擬向爾必達買回瑞晶股份 細節待協商
推動陸生來台 教部加開北中南3場公聽會
職棒簽賭案 雨刷集團3主嫌延押
違反國際籃總規定 林志傑恐無緣SBL季後賽
破碎的擁抱 阿莫多瓦：劇本歷年最悲
疑打疫苗後死亡 台中男童學校緩打第2劑
免疫疾病急性發作期 醫師建議不打疫苗
教部：第2劑疫苗打不打 尊重家長意見
死亡男童學校緩打第2劑 疾管局將溝通
抗議陳雲林 江陳會談管制區爆流血衝突
連續8個月下滑 星11月CPI下跌0.2%
理財書籍降溫 大江大海1949今年最夯
擴大中國飲品市占 味全再投資6.5億元
陸資投資製造業 明年初再放寬
防賭 中職選手簽約金1/3強制信託
陳雲林搭船遊湖行程成謎 日月潭警戒
監委巡察 政院:高鐵利潤不回歸原始股東
胡志強尊連敬陳：請這頓飯等了好久
大陸過半演藝人員公益活動不及格
民進黨明年起推自繳黨費 杜絕人頭黨員
陸資來台座談 第二階段開放壓力倍增
陳菊隨扈肇事 公務車撞機車兩人送醫
YAMAHA裁員 義員工上屋頂抗議6天
假冒汶萊皇室違法吸金3億 男子遭聲押
第二架787客機塗裝全日空識別 今首度試飛
電視跑馬燈眼花撩亂 NCC:請業者自律
基隆河汙水再現? 北市府:應未含有害物質
來台第一上市搶頭香 美商IML明年首季掛牌
第098255期今彩539三星彩四星彩開獎
中華電信：台灣寬頻費率比日本便宜
義工維安 鎮瀾宮前政黨抗議果然止步
曹錦輝未來 經紀公司:先處理官司
不當報導電影當事人隱私 高市罰8媒體
星去年研發支出比前年增12.4% 佔GDP的2.77%
江陳會場外爆衝突 逮6人
連戰讚胡志強：牛津沒白唸 人情義理兼顧
台塑化：與中石化合作案協商中
明年1月面板庫存有壓力？市調：待觀察
陸企參觀中科 青睞友達綠建築
寬頻太貴 NCC:近日公布資費檢討結果
房市政策預防通膨 中國明年經濟成長可期
江陳會場外衝突 員警頭部重傷
香港健康人士死於H1N1者越來越多
香港3歲女童染H9N2禽流感
遭控偽造文書 黃宗宏無罪定讞
優碘藥水非萬靈丹 傷口拖久恐截肢
台灣首位大聯盟投手 曹錦輝恐黯然退場
青年志工熱血救災 自告奮勇搬屍
11月五大銀行新承作放款平均利率1.344%
江陳會場外員警受傷 胡志強遺憾
前北市議員蔡坤龍賄選 高院更審判3年半
森動台灣 從國家森林遊樂區玩起
群益證與社福團體募款 捐助偏遠地區學童
99年第1季發行公債1990億 新舉債1270億
泰新流感死亡人數續增 累計191人
嘉義縣立委補選 國民黨思考學者牌
蘇花高爭議 環團籲依法開聽證會
美智庫：華府應以行動支持台灣對中國政策
大陸最大通路商華潤將擴大對台採購農產品
馬英九：不訂減碳標準 會遭國際制裁
龜兔為藝術犧牲 藝術家：疏失但未虐待
陸企訪華邦：合作為節能保育作貢獻
宏?硉蚼^比洞賽 劉威侯挺進4強
兩岸和平紅利 投信期待台股未來3年漲幅
陳雲林自願當台中太陽餅義務代言人
明年第一季外銷動能 期待農曆新年買氣
江陳會場外衝突 中市警:員警被推下車受傷
蘇起明火線談美牛 府盼修法兩全其美
北纜建照遭撤銷？都發局：山下站仍有效
維安警察受傷 胡志強趕往醫院探視
尹啟銘：兩岸增進了解 陸資來台會增溫
陸資爭取落地簽 經部：維持一年多簽
結冰路滑傳事故 英數百萬人耶誕行程受阻
結束反貪交流 香港廉政公署訪問團返港
范良?蛂G文湖線測試時間一定不足
第098255期今彩539頭獎2注中獎
江陳會場外衝突 民進黨籲群眾平和
江陳會維安警察受傷 陳雲林未表示意見
陳雲林中部參訪 向南部民眾放送善意
江陳會場外衝突 金溥聰籲蔡英文勿迴避
胡志強高孔廉探視受傷員警 盼意外不再
聞員警受傷 海協海基派員赴醫院探視
江陳會外暴力 蘇嘉全：民進黨會面對
破解電視台衛星鎖碼 位原寬頻網路遭移送
警方公布影帶 陳諸想遭人推落宣傳車
陳雲林派人探視受傷員警
焦佑鈞:標準檢測協議 保障消費者權益
江陳會／取締民主戰車放煙火 小隊長摔傷
缺水! 水利署緊急發送節水墊片
立委補選 國民黨採徵召方式
高孔廉 深夜探視受傷員警
世界看台灣美 觀光局廣告將躍登時報廣場
探索心‧霞客情 Discovery副總裁訪台
警民衝突被捕6人非民進黨員 移檢方複訊
台灣精緻伴手禮在日月潭一手搞定
江陳會員警維安受傷 胡志強探視道歉
媒體民調僅贏蘇貞昌2% 郝龍斌：不畏戰
Kindle被駭客入侵
埃及的電子出版業
Cool-ER電子閱讀器
Nook電子閱讀器將會即時趕上聖誕節
更豐富的互動教學-電子閱讀器的運用
罪無可赦! 中國29日處決英國毒犯
貼身保護陳雲林 大陸派出女隨扈
新力旗艦版電子閱讀器Reader Daily Edition
江陳會警民衝突 民進黨：朝野都要負責
國民黨團組助選團 輔選陳麗玲
MIT標章掛牌上市 經濟部替商品把關
台中市／議長張宏年 主持聖誕點燈儀式
江陳會警民衝突 國民黨：民進黨應實質檢討
永齡杉林有機農業園區 辦公室開工
王品兩年內不考慮進口美國牛 今年營業額上看52.4億元
Sparkling Your Christmas! 義美聖誕限量禮盒大搶購
忽略小傷口 將可能潰瘍壞死
急轉彎！象隊急「捕」葉君璋
曹錦輝玩完了？ 中職不要 女友也不要？
布蘭妮墨菲遺作劇照 驚見屍體照
FIBA規範1球員1球團 明年SBL看不到林志傑
通膨情勢溫和 央行：放款利率維持不變
908台灣國闖涵碧樓 遭警攔阻
消防署:購買爆竹煙火注意認可標誌
《鼠來寶2》來囉！ 倪安東興奮配音
金溥聰：不簽ECFA 對台灣不利
特偵組：扁珍索賄元大馬家 2億現鈔搬官邸
自行車環台 TRAVELER旅行者為急難家庭募款
票選美食大使 台新信用卡全省600家餐廳享優惠
友華子公司友霖與南加州大學簽定新腫瘤用藥研發合約
首家抗體研發公司股票上市 亞諾法生技12/28每股68元掛牌
台新保代333徵才第二波 『台新之鷹』鎖定年底轉職潮
土地銀行「水墨凝香土地情-黃光男個展」12月24日起熱鬧登場
鮑魚大王歐聖集團TDR訂價 每單位新台幣9.5元
台酒、台塩攜手合作 『好酒 好水 好解 』打造狂歡三部曲
北縣府跨年接駁免費 環球購物中心加贈$100商品券
土地銀行統籌主辦泛喬公司28.2億元聯貸案
四次江陳會將落幕 再留遺憾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
基本資源股推升 Stoxx 600收14個月來最高
製造兒子搭汽球失蹤假新聞 父親判刑3個月
金價漲幅週來最大 美元面臨壓力
國際油價漲至兩週來高點 挑戰區間上檔
美6000萬人已接種新流感疫苗
經濟恢復成長 巴西11月稅收成長26%
美股收高 標準普爾幾乎收復熊市半數跌幅
德外長致電楊潔篪 促中國合作減碳
調查：紅酒投資報酬率 10年近900%
世展會耶誕送暖 慈濟歲末感恩
參院通過程序投票 明表決健保改革法案
中國央行：明年信貸「有保有控」
今天更溫暖 明晚鋒面到局部短暫雨
台股開盤上漲33.84點 為7935.34點
惱火八卦網站洩漏案情 洛杉磯警方誓言調查
美元轉弱 新台幣匯率盤初走升
擔憂手機致癌 舊金山考慮加註警語
趙本山預訂明年7月赴台演出
H1N1流感肆虐 大陸孕婦重症死亡病例增加
錢塘江潮逞凶 捲走8民工
江宜樺：對客人射煙火非待客之道
台股盤中再創新高 8000點近在咫尺
八八水災果樹認養 蜜棗蓮霧夯
楊志良:副作用個案少 不可能調整疫苗政策
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
紙漿價漲庫存天數減少 紙類股漲幅大
日本麒麟與三得利將就合併達成協議
超級警犬有口皆碑 韓科研小組複製中
陳雲林參訪中台禪寺
立委質疑節水折扣不痛不癢
不搞形象政績 上海今年不搞GDP排名
市長提名採協調或民調 陳菊:尊重黨中央
鼓勵玩遊艇 交通部：3個月內核定配套
中國第一次發射岸對艦導彈威攝美軍
星機場11月旅客逾336萬人次 連4個月成長
世界經濟黃皮書：明年全球經濟成長2%-3%
傅崑萁假離婚無效 江宜樺：不用再結婚
銀色聖誕 美中西部明暴風雪報到
世界首台新型「人工肝」在廣東誕生
廣州35公務員因上班在網路聊天被開除
民權席捲廣州 花都也反對興建垃圾廠
央行今開理監事會 預料利率維持不變
陳雲林中台禪寺為兩岸和平祈福
男子大陸搶劫坐牢7年 返台又被起訴
開放校園引狼人？專家：加強防護教育
鋼鐵股齊揚 鎳價反彈不鏽鋼股尤堅挺
陳雲林訪中台禪寺 民眾舉牌抗議
卓越領導 加總理哈珀蟬連年度新聞人物
孕婦施打疫苗 疾管局建議由婦科醫師評估
雷神確定承包美國去年售台的愛國者飛彈
高縣水災崩塌地復育 楊秋興建議災民參與
亞諾法生技28日掛牌 超額認購384倍
上海人口超過2000萬
江宜樺：合併升格依法已無退場機制
元旦跨年 台鐵全台加開19列車
駐美官員指對台軍售仍在跨部會協調
法人：紙漿庫存低價格漲 華紙等受惠
北縣抽驗休閒食品 4件蜜餞不合格
蘇起：美牛修法將有議定書 恐遭報復
北京學者：2009年是西方影響力下降的一年
藍光明年看俏 碟機碟片廠補漲
南市沿海冬候鳥群聚 防疫所監測無異狀
衛署擬發表格 掌握疫苗不良反應
原物料波動 製造業營業氣候測驗點下滑
台灣贈巴拿馬公務飛機是兩國合作計畫
國際形勢黃皮書：中國需進一步參與全球治理
經委會通過 水費超出基本費 不收基本費
蘇起：興利防弊並重 和中友日親美
扁案偵結 特偵組下午記者會說明
楊進添：強化台美經貿互動 美牛是關鍵
避免疫苗緩打潮擴散 吳揆：妥善溝通
疫苗安全疑慮 綠委籲公布胚胎蛋檢驗
外資匯入 新台幣兌美元中午升值9.7分
工研院南分院發表會 盼加強產業互動
耶誕週 片片強檔 福爾摩斯大銀幕新辦案
台灣製造物超所值 經濟部發表MIT標章
耶誕佳節送愛心 台灣贈玩具給巴拿馬貧童
8000點大關在望 證券股帶量上攻
新流感疫苗緩打潮 1200萬劑難消化
外籍人士年領萬顆安眠藥 健保局輔導減量
北市青少年高峰會 暢談出國深造陸生來台
總統勉新調查員 維護國安改善兩岸關係
富比世：亞洲居住成本東京最貴 台北第16
吳揆：抗爭發起人 有責任保障群眾安全
太陽能發電窗 環保建築新配備
不畏BDI連13黑 航運股乘風破浪上漲
南韓平均壽命79.4歲 首度超越OECD平均值
災後野溪淤積 楊秋興：釐清責任清理
江陳會管制區撤拒馬 激情後歸平靜
陳雲林探訪南投八八水災災區
鮑魚大王歐聖集團 TDR每單位新台幣9.5元
男子製毒交保重操舊業 再度落網
台股收盤漲62.04點 為7963.54點
惟覺從文化面指大陸廣設孔子學院非常正確
台股連4紅挑戰8000點 再創今年新高
隱瞞愛滋傳染給少年 男子判刑2年8月
台股開高走高 收盤上漲62.04點
教部研擬彈薪專案 留住優秀教師
1月台指期漲87點 逆價差10.54點
中國社科院：美日德綜合國力排前3 中國第7
蘇起：新台灣要與新日本重新做朋友
谷歌涉侵權願和解 交出掃瞄書單
台北縣市復康巴士整合 元旦上路
1月電子期漲3.85點 金融期漲7點
陳致中偕妻女 參加無障礙之家耶誕聯歡
陳雲林參訪南投 法輪功成員抗議
蘇起：台灣經濟好轉 美中同等重要
上海普陀區前區長蔡志強涉貪被逮捕
陳雲林償夙願見惟覺 並盼人間和平生活幸福
台經院：明年首季房市交易 量價恐下滑
小型復康巴士擴大服務 北市縣簽合作案
兒少法修正草案 新聞紙勿刊色情暴力細節
綠委：大陸飼料玉米沒管制 連2年進口
癌末大廚扮耶誕老人 病房送愛
義肢藏毒販運 7毒蟲落網
日鳩山首相前會計 偽造政治獻金資料遭起訴
疫苗蛋源遭質疑 國光：稽查檢測皆合格
施顏祥：微調油價公式 沒有太大變動
樂園業者捐門票 聯合勸募分送捐款人
經建計畫 彌補醫療器材審核人力
胡志強再探陳諸想 馬總統致電關切
印度入境簽證規定變幻莫測 外籍人士怨言多
開放陸資投資電信鋼鐵業？經長：未定案
扁案第3波起訴23人 扁1家4口全在列
扁案偵審大事記
台股漲62點 三大法人買超152.17億元
江陳會維安員警受傷 蘇嘉全探視
企業募萬本書 陪台東孩子過耶誕
經濟好轉港人快樂迎接聖誕
總統支持公平貿易咖啡 自掏腰包掛保證
粗心母忘記兒在高溫車上 路人破窗救出
關渡公園有黑龍江？北市府:1個月內清污
陳雲林進住涵碧樓 統獨人馬險衝突
逗狗遭傳染 女童染頭癬
88水災大陸海協會4.5億人民幣捐款到位
中法兩國元首明年將互訪
高醫大與中研院合作 幹細胞實驗室揭牌
江陳會場外衝突 吳揆：發動遊行者會不安
嘉市國際管樂節擬登場 舞蹈管樂暖身
國民黨高縣黨部：禁止黨員為他黨人士站台
日廠訂單轉向 台灣被動元件廠營運俏
未安排連戰宴陳雲林 府:顧及維安與觀感
搭設跨年晚會舞台 北市府週邊明起交管
玻璃娃娃遭遺棄 平安夜願望盼見父母
顛覆迪士尼 新版美女與野獸結局不完美
前河川局長接受喝花酒招待 判刑9年半
交部暫緩建蘇花高 建隧道改善路況
擺脫人工肛門夢魘 北醫推新術助腸癌患者
期交所:股票期貨初上市 日均量約4000口
中科二林園區 9廠商盼進駐
消基會：門號違約金過高 大眾電信為最
2008亞太航空客運排名 華航24長榮30
修正國民教育法 在家自學規範將制度化
二次金改案 檢：扁向金控收賄6億
新台幣兌美元升6分 收32.300元
兩岸兩會成員遊日月潭 陳雲林未登船
二次金改案 特偵組認定企業助扁洗錢
定存轉活存 11月M1B年增28.62% 續揚
丁噹尾牙場接到手軟 至少海撈200萬
中國官場連爆自殺案引起各界廣泛關注
江陳會場外衝突 傷警陳諸想漸好轉
關懷小林受災學童 三星耶誕送暖
亞洲城市居住成本台北第16名 房仲:符現況
考績丙等比率 公務員意見分歧
總統：台日特別夥伴關係已成形
信大水泥聯貸案 南京建210萬噸生產線
金門女議員李麗貌 檢方提當選無效之訴
蘇花高緩建 花蓮觀光業無奈
助災民重建 屏縣辦農產展售
黃光裕案涉上千名各級官員創中國官場新紀錄
葉君璋入象群 延續棒球生涯
政治獻金登記不實案 日相鳩山獲不起訴
宋楚瑜與陳雲林會面 相談1個多小時
江陳會維安員警受傷 吳敦義：很難過
中國對台灣丁二醇裁定將課徵反傾銷稅
吳揆：配合文化人口需求 硬體設施不閒置
林恩宇參加中職選秀 可望披黃衫
身障者跨年倒數非夢事 北市晚會設專區
高縣盼中央啟動救濟機制 助災民住永久屋
央行理監事會後記者會 17時40分召開
台水:北縣110年飲翡翠水 不再停水減壓
生肖陶藝展將登場 鶯歌陶博館福虎生風
興農牛：謝佳賢若與組頭接觸 開除
央行第4季理監事會 維持利率不變
地方特考26日登場 試卷運抵金門
資金動能旺 11月M1B年增率 創20年新高
民進黨防人頭 高市黨部：黨費自繳恐斷炊
擴大資深藝人演出空間 政府補助電視節目
氣候異常 桃源梅櫻花期亂
新流感疫苗延打潮？高市日少2000人
看好邊疆消費 琉璃工房擬進軍新疆內蒙
精品消費兩岸有別 大陸送禮大手筆
南市自殺男多於女 逾半死於自宅
校園瘋耶誕 異國風加宗教kuso
今年前11個月 新加坡有610名少女生產
日本歌舞伎演員市川與女主播小林訂婚
陳雲林取消遊湖 宋楚瑜澄清非密室會談
疫苗安全疑雲 受害審查邀媒體民代參與
營養午餐全免費 朝野立委齊反對
針灸結合科技 不怕漏針
房仲:2009年國產局標售旺全年脫標率逾5成
宋楚瑜:不要否定哪一邊對兩岸的貢獻
選舉補助捐弱勢 台東縣長當贈妻生日禮
大陸4漁船越界 基隆海巡驅離
香港平安夜預估20萬人在維港兩岸慶祝
桃園跨年晚會 王力宏天王卡司倒數
台鐵迎曙光加班車 3000張票免費送
保育生態 經部擬停止西部5類礦場申請
蘇嘉全桃園輔選 盼贏得關鍵一席
星今年11月製造業產值大跌8.2%
高普考明年增客家行政科 未限資格
台股創今年新高 新台幣收升6分
公督盟：一個私字 速寫立院這一年
高市公車詩文站牌 候車浪漫氛圍
換媽媽健康 蕭亞軒願折壽10年
桃園倉庫大火 證券交易資料燒毀
宋楚瑜有意見 海基會：不提供政黨表達平台
男子抗議江陳會推警下車 10萬交保
國寶茂伯抱月琴 再獻野玫瑰
圓武打星夢 劉（田井）宏反派演上癮
調查人員特考 巾幗遠勝鬚眉
江陳會維安 警方：昨容忍到不能再容忍
原民會：風災重建遷村 災民意願優先
高縣甄選青年搖滾出爐 跨年獻唱
美牛公投案12/30公聽會 明年1月審核決定
馬總統:海岸解嚴 帶動觀光 將建遊艇碼頭
吳揆:建國百年展現台灣特色中華文化
充氣娃娃裴斗娜吸睛 角逐日本奧斯卡影后
搭檔變冤家 朴贊浩告前隊友欠錢不還
首家台資產險進軍江蘇 國泰產險分公司開業
男子持槍擄人勒贖 屏東地院判11年
2010年台北市美國商會會長 余智敦連任
中檢解剖男童遺體 釐清是否與疫苗有關
彷彿歸鄉 耶誕麵包郵輪外籍客最愛
TDR退燒？投信：應回歸基本面投資價值
台灣申辦2017東亞運 蒙古是勁敵
環團：減碳外交助小島友邦
江陳會流血事件 胡志強折衝留遺憾
彭淮南：房價上漲是局部性 宜選擇性控管
信用卡繳費除外 明年繳國稅免手續費
新聘身障者 每人每月補助最多1.2萬
中國拒絕外國使節旁聽劉曉波案庭審
故宮太和茶會 品八八風災紀念茶助重建
中市議員籌組疫苗受害者自救會 獲迴響
泰國紅衫軍年底前將在曼谷多處抗議
游資多 未升息 法人估央行自市場收資金
因應國際化 國貿局出版WTO名詞釋義專書
前秘書遭起訴 日相鳩山道歉但未考慮下台
二次金改案 周占春有機會承審
檢方：雨刷集團原擬新球季打假球
中國今年外貿降幅約16%
周錫瑋住家大樓 獲選北縣優質公寓
效法孔子遊列國 兩岸四地學生偏鄉課輔
物價平穩 經濟復甦和緩 央行維持原利率
中國待業人口1200萬 大學畢占700萬
馬註銷國務費機密 扁不服敗訴定讞
蘇珊大嬸將現身NHK紅白歌唱大賽
台北居住成本排名亞洲16 與國際化程度有關
新流感疫苗第2劑 中市半數小三生接種
國華菁英比洞賽首日 呂文德輕鬆獲勝
沒有抗議鞭炮聲 江陳過了兩岸平安夜
M1B創新高 投信：資金過熱 台股高點可期
蘇花公路改善方案 預留道路升級空間
陸生透過仲介來台？ 教部：不接受
刑事局偵破仲介代理孕母 逮6人
央行：M2明年目標區2.5%至6.5%
退而不休 樂教都市人當農夫
公務員考績丙等比率 張哲琛：可以談
自身為戒 林桂添籲捐血
金融高層涉洗錢 金管會:若違背誠信可解職
股票期貨明年1月25日上市35檔標的
蘇澳到崇德 蘇花改比蘇花高多27分鐘
母子當選鄉長縣議員 涉賄同遭起訴
外國留日學生13萬創新高 台灣5332名排第三
興農:道德問題選手他隊吸收 考慮解散
第098256期今彩539三星彩四星彩開獎
劉德勳收容民進黨抗爭傷鴿
兄弟加入工會 恰恰將與葉君璋討論
世界大學排名遭指作弊？ 臺大：誹謗
陳雲林日月潭晚宴 管制區外平靜
第098103期威力彩38樂合彩開獎
擄人殺害國中生 張文蔚死刑定讞
大學教師彈性薪資 教部擬運用5年500億
2013東亞運 麻將可能入列
美牛修法 藍待整合綠靜觀
提升東部運能 交通部加強軌道運輸
美健保法案過關 旅美僑民不放棄台灣健保卡
台股夯 24檔台股基金規模創新高
陳雲林:因公事未遂日月潭遊湖願
北京耶誕夜 逛街吃喝不夠 平安快樂最要
結訓挑燈夜戰 北市搜救隊添新軍
馬總統：來台觀光客今年可望突破420萬人
陳雲林為裕元酒店題字表謝意
民進黨民調 逾7成反對主權換經濟
嘉縣立委補選 國民黨徵召學者林德瑞
重現南柯記 百老匯混搭京劇唱給你聽
信託業賠償準備金 擬需依業務量增提
M1B創新高利率持平 券商:台股長線資金無虞
經濟動能待提升 寬鬆貨幣政策估續至明年
數位無線電視釋照 業者:政策無明確目標
省成本好管理 南亞整併大陸昆山重慶資產
香港撤銷部分戰略物資進出口管制
蘇花高 交通部留給未來決定
裕元管家近距離接觸陳雲林 非常親切
連勝文住榮總 切除右腎腫塊
國光諾華不良反應率相近 民眾不愛國貨
美參院通過健保法案 全民健保時代到來
角逐北市？蘇系人士：蘇貞昌慎重考慮
高鐵融資重組 最遲明年1月8日簽約
王建（火宣）：公務員裡有一堆笨蛋
交叉接種不同廠牌疫苗 專家:有打比沒打好
第098103期威力彩 頭獎無人中獎
陳雲林住裕元酒店套房1晚7萬多
第098256期今彩539 頭獎無人中獎
江丙坤住福華飯店1晚近1萬5千元
紅火案 辜仲諒遭起訴
馬總統盼明年是平安歡喜的一年
檢：珍白租國泰保管室 寶徠洗錢妤知情
徵碳關稅制裁高污染國家？ 德國反對
檢：扁助國泰併世華 富邦敢怒不敢言
國務費龍潭案 檢：辜仲瑩鄭深池助洗錢
歐巴馬：健保法通過 美夢終將成真
二次金改案 檢批扁隳毀元首名器
媒體與江丙坤同遊日月潭 陳雲林悄會宋楚瑜
江陳會／綠民調：六成民眾認為不透明
寶來全球靈活配置債券組合基金 1月25日開募
亞洲消費者信心呈V型反彈 台灣消費者信心重現樂觀
泛喬公司28.2億元聯貸案 土地銀行統籌主辦
江陳會維安 胡志強遺憾「沒有拿滿分」
陳雲林訪南投災區 李朝卿感謝中國賑災捐款
嘉義縣立委補選 國民黨徵召林德瑞
王卓鈞：員警執勤順利 民眾理性自制
跨界玩創意《蔡國強台北回顧展》
杉林溪音樂晚會、賞花 26日登場
麗尊酒店 『歡樂摩天輪』跨年專案
詩人之心、生活台南
江陳會員警受傷 朝野立委互相譴責
賴英照：人民聲請釋憲比率 近10年大增
總統府：未阻連宋見陳雲林
美國官員要求中國立即釋放劉曉波
陳雲林：感謝台灣人民理解、支持、關愛
裴斗娜女僕裝吸睛 【空氣人形】爭日本奧斯卡后座
CNN 2009年科技十大趨勢
預約寒假省荷包！ 入住台北馥敦南京館2888元起
府：若修法限美牛 政府與立院共擔後果
亞馬遜的危機和轉機
Nook加緊趕工
Kindle退步了嗎?
紐約時報宣佈2010年將會是蘋果Tablet的一年
國家圖書館迎接漢學小天使到訪
宋楚瑜：政黨勿惡鬥 應學蔣經國包容
江丙坤遺憾兩岸未簽成租稅協議
陳諸想病榻主動握手 胡志強：放心許多
陳雲林率海協會代表團離開台灣返北京
張藝謀榮獲亞洲電影傑出貢獻大獎
劉松藩走天涯 妻出殯人未歸
1/9補選3立委 民進黨下週啟動輔選
藝文看板 耶誕舞台劇新年音樂會分享歡樂
陳雲林離開日月潭 抗議歡送聲夾雜
洪奇昌：兩岸經貿結合 但民眾生活未改善
陳雲林離台 清泉崗機場未見抗議
五星美食億網打盡 簡單加熱 美味加分
江陳會警民衝突 中市警：勸阻無效才制止
Fun Electronics推出新款Emerson電子閱讀器
高通光電內部人事改組
更多的Random House電子書
Kindle使用者的個人稅務指南
Kindle的超級對手
工會積極防賭獲肯定 恰恰也想加入
鄭貞茂：M1B未過熱 年增率高有利台股
NBA》耶誕大戰很有看頭 小飛俠對決小皇帝
江陳會落幕 胡志強感謝警政署協助維安
建仔扮起聖誕老公公 散播愛心不落人後
2010車展開跑 30大國際品牌齊聚一堂
蔡萬霖獎學金送千萬 助學子圓夢
聯合國人權專家籲中國勿處死英籍毒犯夏克
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全球股市普遍走高 銅價反映景氣也上漲
美國健改法案過關 但仍需歐巴馬介入微調
西班牙外交官涉嫌幫助印度人蛇偷渡集團
金價漲幅週來最大 美元貶值刺激貴金屬需求
紐約油價漲至三週來高點 反映經濟復甦
波克夏今年裁2.1萬人 製造零售部門嚴重衰退
美國股市第5天上漲 標普500漲至15個月高點
泰欲遣返寮國苗族難民 聯合國要求停止
氣溫回升大雪趨緩 耶誕節前英交通轉順暢
吸引台灣旅客 愛爾蘭推正體字觀光資訊
鋒面前緣抵台 全台有機會降雨
台股開盤上漲43.96點 為8007.50點
景氣雖差 洛杉磯治安卻大為好轉
新疆騷亂事件死刑再添5人
臉書人氣擂台 素還真大戰OPEN將
劉曉波案上午宣判 其妻劉霞到法院旁聽
ECFA衝擊 業者盼政府輔導自救圖生存
簽ECFA 鋼鐵業有威脅有機會
樂觀期待ECFA 工具機業提升競爭力保優勢
紡織塑化業談ECFA 不玩群體遊戲就得乾瞪眼
巴西新車銷售破300萬輛 創史上新高
量縮觀望 新台幣匯率盤初走升
電子領軍 台股一度登上8000點
金門梁祝音樂會 黃安源父子展藝
世代交替 廣州軍區將官大調動
遠雄7.47億買入內湖土地 將建廠辦大樓
美牛修法 呂學樟：將以黃義交版本為主
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
對三區域房產信用管制？ 央行：查無此事
中國異議人士劉曉波被判入獄11年
TDR熱 帶動星港股市台商股價比價效應
韓中台吸引大規模外資 日本難脫低迷
世界旅遊小姐在中國鬧雙胞互控對方冒牌貨
漁業署：法國與台灣將在公海相互登船檢查
台商要注意！ 港商屢遭「病霸」勒索
鍾南山：沒證據顯示中藥可預防新流感
台股與M1B同創新高 證券股全面帶量上漲
深圳數百名外鄉人唱國歌抗議警方執法不公
明代平民佳餚 美食家焦桐重現古早味
台企銀獲選為莫拉克受災企業貸款經理銀行
升格倒數 周錫瑋：新北市要超越新加坡
劉曉波判刑11年 美國國務院表高度關切
公務員一大堆笨蛋？吳敦義：人非十全十美
特偵組起訴 陳幸妤未回應
傳央行對房貸出重手 營建股重跌
陳雲林牽掛受傷警官 感謝2300萬人對大陸理解
上海世博中心完工 未來人大政協會場
香港支聯會抗議大陸異議人士劉曉波被判刑
傀儡木偶與豫劇小戲 傳藝中心26日登場
擴大國民年金納保對象 立院付委審查
嘉義立委補選 金溥聰陪林德瑞登記
上千海鴨暴斃海岸 南韓調查原因
新加坡新藥試驗成長快速 去年件數創紀錄
南部水庫淤積嚴重 水利署請國軍協助
湖南電視女主持穿情趣護士服 被批低俗
WTO雖裁定中國敗訴 但大陸文化市場難開放
明年1期稻作停灌 南縣府籲提高補助
日本就業市場惡化 331萬人失業
高鐵局：高鐵若獲利 無法排除5大股東共享
上海洋山港要複製一個「小香港」
紙漿漲 紙類股漲多拉回整理
鎳價續強 可望帶動不鏽鋼價上揚
量縮盤整 新台幣兌美元中午升值5.3分
陳菊就職3週年 自評團隊表現逾85分
星媒：ECFA和直轄市長選舉是台灣明年看點
立委提案 公職配偶離婚4年內應利益迴避
總統：台灣有好人好事代表真好
劉曉波遭判刑 王丹抗議中國暴行
美牛修法 衛生署：狂牛疫區待定義
中油明起汽油每公升漲0.1元 柴油漲0.2元
首座太陽能車站 台鐵南科站年減84噸CO2
周錫瑋叫陣 激蘇貞昌選新北市長
台股收盤漲9.05點 為7972.59點
台股8000點得而復失 週線長紅
程淑芬：台灣銀行業利差低 有隱憂
好市多台灣物流配銷中心 將座落桃園
1月台指期漲32點 正價差10.41點
台股開高震盪 收盤上漲9.05點
副市長疑自殺 湖南武岡市長書記雙雙下台
1月電子期漲2.25點 金融期漲1.8點
宣傳ECFA 北市將成立諮詢小組及宣導團
堅持改革遭重判11年 劉曉波始終無悔
數據拉警報 日本經濟復甦罩隱憂
為兒助選 嘉市新科市議員與父賄選遭起訴
上海環保局前副局長嚴舜鈞受賄判刑11年
預估明年日本新車售量 6年來首見成長
利率仍低 法人：房市中期多頭不變
中國官方：2008年大陸GDP修訂為9.6%
中國軍力世界第2？ 大陸網友及專家：高估了
台股漲9點 三大法人買超42.57億元
客委會好客日誌搶手 緊急調貨供應
提前適應新量尺 仿基測考試明年1月舉行
Discovery探索世界 效法徐霞客精神
中國經濟普查出爐 去年GDP上修為31兆多元
東莞公害 約百萬工人面臨職業病威脅
寬度3公尺 大陸出現首個女性停車場
行百里半九十 美參眾兩院協調健保法案難
防套利 李桐豪倡明年為壽險監理調整年
新台幣兌美元升5.5分 收32.245元
陳雲林返抵北京
拒付巨額賠償 深圳企業強迫中毒員工出院
內捷將增網路系統 盼明年穩定度增5倍
周董透露林志玲酒量差 半杯紅酒醉茫茫
家長檢舉導師不當管教 高縣：調科任老師
拓墣：台應開放8.5代面板登陸 趕上韓國
北京香港規劃3年後通高鐵 車程減至8小時
日本前11個月自殺者逾3萬人
旺宏金矽獎 逾170隊報名角逐
全家被起訴 陳致中：堅強承受
與郭富城共度耶誕夜?熊黛林乾笑
被控涉詐欺 竹縣尖石國中校長停職
北京冷到爆 又有沙塵暴 四川霧茫看不到
永和市跨年晚會 楊丞琳等歌手拚場
老百姓花不起 武廣高鐵民眾不領情
迪化街散裝年貨 須標品名產地
就職8年213政見 胡志強：明年完成99.5%
昔日丟女嬰進熱鍋 狠父受洗成基督徒
兩中國留學生烏克蘭被殺 凶嫌為大陸同學
菲國耶誕夜船難 至少4死24失蹤
力抗金融風暴 加工區招商超標
被判入獄11年 劉曉波決定上訴
王金平：美牛修法 府院將尊重立院決議
脫離金融風暴 加工區年投資逾400億元
挺陳菊拚大高市長 陳建仁將任菊友會長
許添財：爭取中石化污染第2階段補助
北市行人過馬路受傷路段 龍江路居冠
衛武營藝文中心明年動工 2013年啟用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
推動綠色環保 雲林Be Green車隊29日上路
金改弊端 特偵組春節後再另波偵辦
福建緊急向台灣採購1000噸高麗菜
台塑發行無擔公司債100億 還舊債
民進黨：陳雲林來訪 台灣付龐大社會成本
16公斤瓦斯瓶僅灌15公斤 消保官要求改善
跨年晚會懷舊風 中新生代歌手飆民歌
花縣府擬增砂石出口 紓解財政困窘
郝龍斌：台北車展顯示景氣春燕到
本周台股市值20.47兆元 增2.97%
耶誕快樂？ 白宮第一愛犬可沒份
考取14張證照 李健誠:持續進修驗證成果
賴幸媛：兩岸12協議以台灣為主對人民有利
耗資人民幣130多億 舟山跨海大橋通車
耶誕假期 量縮盤整 新台幣收升2.6分
明年10大熱門IPO名單 facebook居榜首
廉價禁藥治病 名醫判刑6月
陳雲林返抵北京 沒有發表談話
大同旗下投資公司 轉讓26萬張華映股
本周加權指數上漲2.82% 其他電子大漲5.33%
江陳會 總統：讓兩岸與國際關係良性循環
孫運璿基金會 27日頒傑出公務員獎
海外客家青年尋根 認識母語可貴
身心障礙兒耶誕報佳音 回報社會關懷
DRAM替代方案 經長:認真思考 不急就章
台塑化:明起汽油漲1角 柴油漲2角
三合一選舉 桃檢查賄起訴2人
涵碧樓擁湖光山色 陳雲林覽拉魯島慈恩塔
首部WTO工具書問世 經貿用語不再生澀
木捷列車改裝 北市:履勘完分批投入文湖線
穩定颱風天南化水庫供水 台水斥資3.5億
台灣觀賞魚 估2012年產值可達40億元
花縣府停辦跨年晚會 籌辦太平洋觀光節
急性心肌梗塞 黃金搶救時間保命符
吉林茶行槍擊案 北檢起訴天道盟3成員
劉曉波案 陸委會：檢驗大陸面對人權方式
明年繼續談經濟 兩岸台中會談落幕
高雄洲仔濕地新寵 董雞現身
台南縣抗旱 評估海水淡化
陶瓷業盼放寬外勞配比 經長:與勞委會討論
農委會：金門牛隻輸台 安全無慮
遣返苗族難民引爭議 泰盼第三國安置
大學學測准考證28日寄發
花綻迎客 梅嶺賞梅正對時
台東縣府總預算審查 議會連4天流會
陳泰銘文定？國巨：子虛烏有
國樂團長影響機關形象案 北市擬記小過
國史館百年民國紀錄片 中國大陸取景
新流感疫苗第2劑 中市小三生逾半接種
環保風吹進台北車展 油電複合動力車正夯
王建民出席小王子加油基金 獻上暖暖禮物
台師大:高中基測程度相當 不用計較志願
兩岸就新增航點及春節加開航班達成共識
台灣燈會副燈點燈 嘉市亮起來
高雄縣市合併 新議會會址明年2月底前決定
刷卡做公益 庇護工場認同悠遊卡推出
梁修身王琄分享戲劇人生 勉學生實現理想
王建民首表態 不排除加入其他球隊
蕭亞軒心繫母親病情 盼大家一起祈福
屏東校園H1N1施打率 只剩5成
衛生署：無關新流感疫苗 5個案不救濟
春節加班機票價 華航復興願優惠
全裸演出花心男 張作驥等溫昇豪點頭
貿協辦東莞台灣名品博覽會 助台商內銷
玩家改槍與要犯同刑 槍砲條例條文違憲
鳩山宣佈新年度預算案 逾92兆日圓創新高
老婦暴斃 家屬：與接種新流感疫苗有關
不符申辦規定 廣島長崎合辦奧運破局
印度電視台播映85高齡省長與3女性愛影片
耶誕子夜彌撒被襲 教宗照常發表文告
陳雲林日月潭行 留兩遺憾
劉曉波被判重刑 歐盟高度關切
第098257期今彩539三星彩四星彩開獎
中國對台灣丁二醇產品課反傾銷稅
外配隱匿非婚生女 警檢戶助認祖歸宗
第098103期大樂透49樂合彩開獎
中國家電下鄉產品已售出3430萬件
視線不良 女駕駛壓死路人無罪定讞
歷史經驗 台股元月續強機率過半
北市議會拼環保 明年公文全e化
前汐止市長涉貪 檢方求刑15年
外資連5日買超 投信:一反慣例後市可期
基隆河畔男浮屍 疑溺斃竊嫌
江丙坤：每半年兩岸檢討協議執行成果
前退輔會主委疑涉電廠弊案 北檢搜索
中國SARS患者後遺症 可能受荷爾蒙治療之害
緬甸也過耶誕節但充滿商業化氣氛
玩家改槍與要犯同刑違憲 警署：將修法
台灣國際兒童影展 台灣入圍2大國際獎項
陳瑩下週召開新流感疫苗安全專案會議
建仔拍全家福 笑談爸爸經
古又文：政府應把設計機會留給台灣設計師
業餘棒壇盟主爭霸 28日登場
SUGIZO耶誕台北開唱 感謝歌迷支持
未來10年中國的挑戰：貪腐貧富差距與高房價
樹林老婦疑打疫苗死亡 疾管局:死因待查
已婚校長謊稱未婚與人上床 休職2年
AIT重申立場 盼台灣遵守美牛議定書
第0980103期大樂透頭獎1人中獎
女童感冒噎死 無照保母遭起訴
第098257期今彩539三星彩四星彩派彩結果
福建今年實際利用台資超過25億美元
盧廣仲台北開唱 與歌迷共度搖滾耶誕
日出版業銷售額大減台幣300億元
興農牛：無權干涉其他球團與葉君璋簽約
中職選秀74人參加 林恩宇張耿豪入列
總統：台灣有好人好事代表真好
電玩大亨倒廢土 周人蔘判1年4月
美牛爭議 呂學樟：有人應負起政治責任
劉曉波：台灣民主是大陸的啟發
馬政府抬舉陳雲林 極盡巴結為哪樁？
天冷更要注意！耳中風病例暴增四成
倦勤？江丙坤：目前沒有這個念頭
春節兩岸加班機 上海等4航點增176班
蕭亞軒哽咽請求為母祈福
扁家私消報國務費 馬永成全推陳鎮慧
吳敦義: 江陳會後參訪行程多、造成困擾
陸委會籲大陸寬容面對異議人士
劉曉波重判11年 人權組織強烈譴責
Apple Tablet即將上市?
元太希望中國市場能支撐起買氣
台灣電子書產業開始整合
美反恐專家:班機炸彈事件涉及恐怖主義
美國牛肉進口爭議 恐難善了！
網壇一哥盧彥勳 指導南縣小球員
NBA耶誕大戰 騎士輕取湖人
曾志朗看電影學拼英文單字
中科二林基地動土 馬總統：支持中部發展
朱立倫桃園輔選 強調縣政建設延續
結合歷史與保育 台江國家公園28日揭牌
暌違十年北台灣最大的展覽
暌違十年北台灣最大的展覽
劍湖山世界2010跨年晚會
統一完成調薪 劉芙豪遭減薪
宋楚瑜不滿 海基會強調單純化
基隆小木屋火警 1焦黑男屍身分待查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
三一寰宇舞劇團訪印度 公演一步一心舞台劇
印度政府警告德里等三大都會 防範恐怖攻擊
幸運耶誕節 美乘客炸飛機行動失敗
毛派游擊隊：政府續圍剿 明年印度更血腥
北美航太部：耶誕老人完成全球送禮
鋒面冷氣團接連到 天氣轉溼冷
金管會通過合庫人壽設立案
建商涉廣告不實 公平會共罰鍰130萬元
今天的台灣英雄：連淑芬醫療援外專業掛帥
Yahoo!奇摩廣告不實 公平會罰10萬元
-14℃ 北京氣溫創10年新低
服務業搶手 婚紗攝影美容「缺」最大
350公里 全球時速最快高鐵在大陸通車
西北班機案 CNN：白宮認係恐怖攻擊未遂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日經：日預算債留子孫 人民無法安心
總統：EFCA不會開放大陸農產品進來
美參院通過任命 首位華裔聯邦女法官誕生
林俊傑黃鴻升 雙雙空降華語榜冠軍
陳諸想轉普通病房 已原諒加害者
武廣高鐵通車 民眾不滿票價太高
苗栗1男子闖越平交道 遭輾斃
王建平出任中國武警部隊司令員
免費疫苗不敢打 政策良善配套不周
人體試驗迷思 停打疫苗恐招疫情反撲
救濟審查增公信 疫苗受害仍難求償
疑涉造假 大陸70篇論文遭國際期刊撤銷
揮別傷痛八八 黃昭順發起小林村跨年活動
李明博訪阿聯 爭數十兆韓元核電站工程
女神卡卡4連莊 安室東洋榜封后
台灣學者談上海世博 美好生活靠法治
民航局：春節兩岸加班機票 降1成以上
公職考試大熱門 先認清公僕難為
2009房市新聞 高房價列民怨之首最吸睛
增進財政效能 財政部鎖定公股與國有地
蔡英文桃園輔選 籲珍惜寶貴一席
春節加班機較便宜 起早趕晚
汽機車補助年底屆滿 官員:景氣回穩車市看好
網購大麻種子 男子好奇換徒刑
關中：獎優懲劣 提升國家競爭力
房價高 輕移民風潮夯
澎湖野放鱟 親子體驗生態保育
南方澳遊客服務中心動土 節能綠建築
印度國際汽機車展 中國攤位最龐大
大陸今年消費品零售額將逾人民幣12兆
香港3萬多人確診新流感 實際人數更多
耶誕節不想一人過 星單身男女參加紅娘活動
兩岸春節加班機將核定 訂位稍後
偵訊內容PO上網 警政署：若洩密將法辦
數百星兒童寫信給耶誕老人 新郵政代墊郵資
奈國男子恐怖行動未遂 278名乘客平安降落
環署：大陸沙塵暴 影響空氣品質
看電影探索物理 得獎作品創意多
中國在索馬利亞海域護航將持續一年
怕早上睡過頭？ 上網morning call
立院:二次金改官員轉任享高薪 官官相護
氣候專家警告 泰面臨天災風險增加
公務員考績制度改革 基層疑慮待溝通
2009嘉市國際管樂節 創意熱鬧踩街
歲末年終 紐約時報廣場水晶報喜
愛與包容在金門 新移民歡樂嘉年華登場
印度鄉野傳奇：一少年輪迴轉世同一家庭5次
台北車展今登場 早上觀展人氣平平
企圖爆機嫌犯名列美聯邦反恐檔案
舊愛換新歡 北市4藝文場可換二手書
武廣高鐵通車 香港期望帶來經濟效益
卵巢癌3期末 聯合模式療法奏效
大法官釋憲 落實憲法人民權利保障書
市井小民聲請釋憲 譜出人權進步篇章
大樂必易展 認識真實黃友棣
林志玲周杰倫重現親密戲 尷尬收場
稅改聯盟：產創若過關 稅損逾600億
嘉縣查獲k他命53公斤 遏毒品危害
施顏祥：努力洽簽ECFA與FTA
凱薩琳丹妮芙之女 我的瘋狂書迷扮宅女
上海電視跨年晚會 不用台灣主持人
贊助曬書節 永豐餘:書香耶誕擴大舉辦
宋楚瑜不滿說 總統：兩岸發展需顧全大局
ECFA拉近兩岸工資？官員學者激辯
美牛修法 總統：尊重配合立院決定
中央社成立自律小組 落實媒體第四權
阿麗夫人重整家園 災民暖心也暖胃
簽ECFA將過度依賴中國？2智庫激辯
二次金改未利益迴避？ 陳沖：一切依法
周美青陪伴屏東災童 認識新家園
記者率原住民違法陳情 判拘役10天
兒童文學牧笛獎 影子猴三找仙丹奪冠
台對菲投資今年倍增 達1億1300萬美元
除夕上班上課？新竹縣府：沒有
缺席末代高雄資訊月展 陳菊：幕僚沒告知
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
周錫瑋抵南京展開「雙城論壇」
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南亞海嘯倖存者1/3出現創傷後壓力症候群
ELVA媽媽病危 好姊妹楊謹華分憂
台北遊行嘉年華 小朋友跳草裙舞喊冷
榮民輔導員侵占榮民遺產 無罪定讞
婦女車內昏厥 基隆海巡破窗難回天
環保署海域監測 東沙島水質優良
藥害救濟件數大增 立院：衛署應探究
一談ECFA 官員學者把演講變辯論
對投資客緊縮房貸？土銀：沒有考量
台蘊藏豐富可燃冰 地調所：使用逾50年
網路謠言以訛傳訛 醫界嘆曾參殺人
金融機構對企業及個人放款 連3月回升
男子肇事假好心 送傷患就醫溜走
飛美班機加強安檢 民航局：旅客提早報到
吳揆慰問陳諸想 劉慶澄探望但不道歉
朗朗齊誦論語聲 迴盪北京寒風中
解決原水濁度 石門水庫分層取水工程完工
人民作主運動結束49天苦行 蔡英文參與
二次金改官員仍享高薪？陳樹:會配合立院
古又文為弱勢兒妝扮色彩 勉勇於追夢
節目做實驗傳意外 翁滋蔓臉部受傷
拒發喪葬補助？勞保局：有支出證明才給付
中科二林基地動土 總統盼彰化成科技大縣
行賄扁家企業無貪污刑責 王清峰:不公平
總統視察節水標章商品 籲節約用水
男童疑打疫苗死亡 母:接種應提完整資訊
美機遭恐怖攻擊 飛美班機加強安檢
新流感新增5住院病例 4人未打疫苗
楊謹華更上層樓 躋身內衣設計團隊
對抗西方 中俄印埃媒體挑他們的十大新聞
參選北市？蘇貞昌：要量力也看民意
單親母攜幼女自殺獲救 判刑2年
彰化銀樓搶案 警逮2嫌
陳建仁任菊友會長 秋菊兩樣情
全國中學大隊接力 南縣南新國中包雙冠
陳菊走出花媽部落格 網聚相見歡
防犯罪再犯 王清峰：加強受刑人生命教育
訪暨大省水成效 總統宣示抗旱大作戰
重返主播台 林書煒東森購物台慶播新聞
八家將尬官將首 穿梭陰陽界引人潮
約黃少祺跨年遭拒 小甜甜好失望
力霸案追究責任？ 張秀蓮：當時已盡力
台北國際城市青少棒4強 地主全軍覆沒
吳揆：智慧電動車列國家重要發展產業
70年代鄉土論戰典範 評論家盼政壇學習
兩岸制度性協商 行程可能簡化
精神損害賠償 在中國有法可辦了
2把鑰匙露玄機 嘉義檢調循線破毒窟
翁滋蔓錄影臉部凍傷 視力初檢無大礙
新店溪整治有成 變身親水公園
不蹚渾水 象隊要葉君璋先搞定牛隊
曹公圳整治完工 打造迷人水岸風光
創意美食吸人氣 客家商品展熱鬧登場
跳脫藍綠 民間盼台灣第三部門崛起
陸生質疑競爭力 教部：頂尖大學吸引力大
交警遭撞傷 顱內出血未脫險
立委補選場場硬仗 國民黨不掉以輕心
英國文化協會邀家扶兒 登101歡度耶誕週末
一筆字書法展開幕 星雲法師揮毫
翁滋蔓出院 2週內不能上妝
影片海角七號登日 參議員蓮舫贈花主要演員
單日4.2萬人接種疫苗 創全民開打新低
維權網抗議中共置劉曉波於非人狀態
臺灣IT業幫重慶圓年產5000萬台筆電夢
沈國放：國際關係中國因素越來越重要
恐怖攻擊影響 赴美登機前90分再安檢
誰戰北市？綠基層點名蘇貞昌謝長廷陳師孟
政治獻金醜聞 鳩山內閣支持率降至47.2%
經費拮据 高市資訊月擬喊卡
北市電腦公會：資訊月經費自籌
遭揭發與3女玩4P 印度85高齡省長自請辭職
艱苦辛酸肚裡吞 重建工程路迢迢
動漫文化躍當代 電影空氣人形玩Cosplay
馬總統：推正體漢字列世界文化遺產
流浪動物TNR 4大學行動力獲肯定
日本傾向准許兩家外國廠新流感疫苗進口
江丙坤：陳雲林沒有不想遊湖
海基會: 陳雲林是中國全權代表 無關A咖與C咖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
欲炸美客機嫌犯為留英學生 英警展開調查
加拿大航空公司飛美班機加強安檢
落實哥本哈根結論 歐巴馬還有國會硬仗要打
美國土安全部提高戒備 機場安檢恐更費時
FBI：炸機嫌犯可能是獨立行動
西北航空炸彈客 美英情報單位漏網之魚
冷氣團來了 水氣足高山可能降雪
英報：炸機嫌犯留學英國時成激進回教徒
花博與世博 美麗與微笑力量行銷北市
炸機未遂案影響 英赴美旅客隨身行李僅一件
中國成全球第二大電力大國
力推定型化契約 多項消保新制明年上路
瑞士對劉曉波案表關切和遺憾
中國兩會如常3月召開 選舉法修改成焦點
高市鐵馬遊街 菊友會為陳菊造勢
招攬新血 群益證委託證基會開設特訓班
近百名巴西人在蘇利南遭到暴力攻擊
大陸強冷鋒 蔬果齊漲價 供電緊張
景氣差 美國零售業耶誕節後仍有折扣促銷戰
北京學者：中國減持美債不能過急
今年全球股價指數升逾26% 10年來最大漲幅
福建書記：積極部署2010年對台合作要務
中央氣象局氣象報告
營建署：31日墾丁首度舉辦跨年音樂晚會
合歡山玉山氣溫低 水氣不足未飄雪
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
租套房當盜版工廠 警查獲1萬多片光碟
投顧：經濟復甦 亞股明年上半年走揚
反恐升高 香港機場飛美國班機加強安檢
營建署：國家重要濕地 初選新增28處
跨年夜看新片 周杰倫林志玲陪你倒數
跨年不想人擠人 在家也能看煙火
元旦假期展演多 維也納音樂會國際同步
瑤瑤陪宅宅倒數 五月天台北獨家搖滾
不一樣的藝文新年 異國風情很另類
元旦健走 看HBL 過年也要運動
陳菊成立高縣菊友會 楊秋興：互相加油
災害防救 立院建議組區域救災聯盟
經建會：4年132.6億元 打造運動島
故宮奇美名琴音樂會 日提琴家演繹名曲
鳩山排除美軍普天間基地移至國外的可能性
強化反恐 新疆西藏軍隊武警高官大調整
經建會：新興市場躍居全球成長主動能
買賣雙方皆觀望 集邦:NAND市場短期盤整
跨年倒數 全台迎曙光
菲國兩樁海上意外 6人喪生 近50人失蹤
大陸學者：7成日本人承認侵略行為
不能沒有你 總統籲公務員為民謀福利
港媒：嚴打大陸國營企業貪官刻不容緩
疫苗不良反應影響 孩童施打明顯減少
花蓮推海上觀光 日籍觀光輪將入港
清出河床禍端 吳揆:管制疏濬進度
仰德大道通行證 舊證延用明年1月底
立院：財團法人稀釋捐助比 規避立院監督
年節返鄉潮 中國交通部保證不會一票難求
談經濟形勢 溫家寶接受新華社獨家專訪
吳揆：高縣600戶永久屋 春節前入住
新台幣上週升值0.33% 亞洲貨幣多數升值
日本對飛美班機加強安檢 旅客接受搜身
呂學樟：未來政院組織 擬設14部8會
吳揆：家戶省水抗旱
婦人順手牽羊 老是辯稱忘付錢
突發耳聾 聯醫：掌握黃金72時就診
元月行情可期 台股本週有機會再叩8000點
民進黨：搶攻3席立委 小鷹號再投入輔選
江丙坤：A咖C咖之說 並非事實
大陸15省部高官落馬 人數刷新31年紀錄
奢侈品消費驚人 中國超美趕日
廣東服裝出口下滑 復甦之路困難不樂觀
抗蟲台東30號新好米將授權 1年內可上市
走私仿冒商品猖獗 巴拿馬將加強查緝
北市跨年估百萬人潮 2階段交管
立委補選 國民黨主打組織戰
台法明年2月起於WCPFC公約公海相互登檢
台灣黑熊寶寶周歲 大啖黑糖蛋糕
陳菊騎鐵馬說政績 避談市長選舉
賴幸媛：兩岸交流 人民最大
員警執勤被撞昏迷 家屬跪求胡志強
花期提前 台灣春石斛蘭搶攻耶誕春節商機
元旦迎曙光 中南部山區可見日出
新華社財經雜誌「財經國家週刊」28日創刊
沙烏地印度清潔工潛入客機廁所偷渡回國
鄺麗貞後援會成立 王金平到場力挺
中國今年遭遇的貿易摩擦為歷年之最
大陸農村工作會議在北京召開
高雄資訊月停辦？ 經部:90年起即不再補助
A咖對C咖說法 馬總統：不尊重陳雲林
5都市長提名 民進黨：非執政縣市擬徵召
臺大生要求宿舍民主 相約總圖前搭帳過夜
NBA 湖人2度延長賽險勝國王
3G世代來臨 中國手機市場大戰重演
嘉南一期稻作休耕 每公頃改補助8萬
日默認美載核航艦停靠橫須賀密約曝光
金價震盪打底 專家建議逢低分批布局
扁案後續 特偵組盼引渡黃芳彥
A咖C咖說 江丙坤：盼勿以訛傳訛
日本首相訪印度 可能談判民用核能合作
台北縣與南京「雙城論壇」提倡環保減碳
吳揆：河川疏濬 優先考量民眾安全
中市警員執勤被撞昏迷 妻哭求還夫健康
大宗物資免收推廣貿易服務費 續延半年
耐熱新蔥桃園4號開放技轉
北縣雙和拚跨年 接駁車搶客別苗頭
職務分配不公出走? 台鐵:考上高普考離職
沙塵影響 環署：南部空氣不佳
計程車隊新服務 到超商可快速叫車
減碳救地球 全球慈濟青年志工分享經驗
吳揆視察月眉永久屋 盼災民入厝過年
少林寺上市惹爭議 寺方稱不知情
「A咖C咖說」 江丙坤：將向陳雲林澄清
吳揆：省水減碳 同列重要政策
毒奶粉丟官的中國官員李長江1年多又復出
嘉縣冬茶減產 盤商搶購
賀軍翔歡慶26歲 影星之路開麥拉
獅子會捐愛心 中市投縣首長都出席
面板中高階封測登陸 可望放行
金門EMT訓練 捍衛戰士成救護急先鋒
1700高中生街頭募款 助創世建安養院
香港民陣元旦遊行爭取2012年雙普選
簡肇棟前進國會 游謝站台輔選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
阿聯核電站400億美元工程南韓可望奪標
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
竹圍福海宮建醮 吳志揚祈福
側田擁抱釋前嫌 曹格：我會乖
中高階封測可望登陸 業者：助益有限
臺大學生評立委 趙麗雲蔣乃辛受肯定
陸資來台配套 月底跨部會檢討
中國離婚率排名依序為北京上海深圳廈門
高市大氣球迎新年 三太子車拚OPEN將
陳麗玲成立競選總部 朱立倫吳志揚力挺
看好明年景氣 工業電腦廠頻擴廠
中國考古學家認定曹操高陵在河南安陽
邱毅憶兒時挨打 責罵小孩心存愧疚
解鈴還須繫鈴人 葉君璋將訪興農解套
財經學者：MOU若是入場券 ECFA是VIP卡
合歡山傍晚下冰雹 高山入夜後有機會飄雪
驚艷客家文化套書 精彩客庄盡收眼底
山老鼠盜伐千年神木 4人落網
室內大型跨年活動 戴口罩防新流感
健保給付新制 論量計酬改論病計酬
給付1加1未必變2 健保新制需防醫療人球
健保新制元旦上路 DRGs宣導待加強
元旦何處去 日月潭搭纜車遊樂區看煙火
犯罪集團囂張 登廣告徵作案夥伴
國華菁英比洞賽 葉彰廷冠軍
國台交奏奇美名琴 故宮音樂會座無虛席
強投張耿豪年僅18 將成中職最年輕選手
嘉縣東石2車對撞 2死9傷送醫
母狗爬行哺育幼犬 網路募萬個祝福
機場設吸菸室？國健局不贊成
設計感情糾紛恐嚇取財 男女送辦
陳菊插旗高縣 盼與楊秋興和諧競爭
林志穎分享育兒經 就怕小小志不愛車
河南擬投資人民幣500億建中國功夫大學城
馬總統觀看不能沒有你 籲公務員苦民所苦
面板登陸 業者準備就緒就等正式鬆綁
未來10年中國的挑戰：腐敗貧富差距政治改革
郝龍斌：從政路 行公義好憐憫存謙卑
小王子基金贊助 建仔家鄉看紙風車演出
寒流吹襲 香港逾1300名老人求助
小鬼慶功 人在空中不忘打歌
溫家寶：人民幣不會因外界壓力升值
NHK紅白大賽 濱崎步開場北島三郎壓軸
嘉縣東石車禍2死9傷 肇因疑視線不佳
廣東向港澳台資和外資擴大開放醫療市場
客家商品國際展人氣旺 未來定期舉辦
林志傑2記三分球 CBA廣廈4連勝
中國第一個超級計算機下月啟用
中國嚴查地下錢莊與炒匯 涉案額逾35億美元
兩岸擬合辦旅遊專業學院 初選福建平潭島
江丙坤對造成宋楚瑜誤會表示歉意
九族、日月潭纜車啟動 空中鳥瞰新體驗
緩打新流感疫苗？教部：尊重家長決定
A咖、C咖 胡志強：我是D咖
營建署長: 北中南國家自然公園將陸續成立
判決書指劉曉波起草「零八憲章」觸顛覆罪
大學生談ECFA 要求公開辯論
參選直轄市長？ 蘇貞昌：不能太衝
宜蘭芮氏規模5地震 最大震度2級
馬視察暨南國際大學 共同宣示省水抗旱
台江國家公園 28日揭牌
歐巴馬下令重新檢討安全過濾措施
兩岸談ECFA 日經籲日推動多元化FTA戰略
立委補選參選人電視廣告 總統秀客語
溫家寶：支持鞏固香港金融中心地位
三個非買電子閱讀器不可的理由
施顏祥：ECFA最快一月協商 早收約納500項
衛生署關切過期疫苗事件 軍醫局應說明
立院審客家基本法 黃玉振:為集體權益立法
賴幸媛報告江陳會結果 王金平肯定
全國第8座台江國家公園揭牌
NBA 小牛團隊火力強 客場踢金塊
ECFA簽署時程若受阻 陳沖:既急且惜
配合客基法 明年辦客家人口調查
蔡得勝不排除登陸？ 國安局否認
日月潭纜車啟動 遊客空中嚐鮮
疫苗受害救濟金少 楊志良：修法檢討
AIT關心兩岸協商順序 政府:先經濟後政治
「零八憲章」簽署人 要陪劉曉波坐牢遭拒
曹操陵墓出土 墓內裝飾簡單
蘋果近日頻傳出 一月底將推平板電腦
張凱貞獲贈獎勵金 盼明年進職網前50名
USB 3.0明年聖誕節問世！ 傳輸速率快10倍
《阿凡達》持續發燒！上映兩週票房四億美金
車禍飛落大排 女童奇蹟只受輕傷
工程會：不考慮中國廠商包台灣公共工程
台股衝破8千點 成交量不足防回檔
葉君璋加盟羅生門 到底入誰家？
馬總統致函哈佛學生 促成大型會議在台舉辦
「台灣國際平面設計獎」 本土設計師多人獲獎設計能量躍升國際舞台
伊朗數抗議群眾遭槍殺 包括反對派領袖侄子
美國土安全部長指飛機炸彈客應為單一事件
蘇利南暴力攻擊 7巴西人死多於預期
不明貨輪拋入海 菲7天尋獲百餘塊古柯鹼磚
金融時報：沙柯吉與歐巴馬關係趨冷淡
10天2億多美元 阿凡達蟬聯北美票房冠軍
冷氣團發威 合歡山玉山再度飄雪
西北航空班機再發生可疑狀況 虛驚一場
中部以北溼又冷 北部山區有大雨機會
遭劫大陸25船員獲釋 正由中國海軍護送返回
合歡山飄雪像剉冰 玉山積雪0.7公分
台股開盤上漲34.95點 為8007.54點
25個月來首見 11月景氣將轉黃紅燈
白宮譴責伊朗政府鎮壓人民
中共解放軍高層調整 徐洪猛任海軍副司令
漲幅最高7成 大陸茅台調漲價格曝光
北市民宅火警 老婦急救後撿回命
台對巴拿馬援贈 柯森耀：以有益發展為原則
面板登陸衝擊經濟？ 施顏祥:有利才會開放
台股漲 新台幣匯率盤初走升
落實精進案 將官晉升人數減少
蘇花高如停建 傅崑萁：不排除辦公投
台股再登8000點 創一年半新高
台股站上8000點 紙類股續漲
廣東民企150億收購智利鐵礦
淡出8年後出輯 趙傳：好音樂永不沒落
南市飆車族砸車打人 警方逮11人送辦
中央氣象局氣象報告
阿聯核電廠工程 李明博助南韓企業奪標
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
1條魚賣10萬元 廣東漁民捕獲金錢鯇發財
09年中國最幸福城市 杭州成都上榜
高市貨櫃車道將啟用 紓解國道末端車流
進軍內地 巴西TAM航空收購Pantanal航空
嚇阻惡性交通違規 北市警新購監錄設備
12月消費者信心指數65.39點 20個月新高
布袋鎮民涉賄選 緩刑3年交付公庫10萬
天氣濕又冷 小心類風濕性關節炎
日發現大腦新皮質可新生神經細胞
中國修法推廣應用可再生能源
誣指他人性侵 女子被判3月
成都動物園認養貓熊 「乾爹」是2高中生
調查：超過六成星女性考慮60歲後繼續工作
台灣姐妹北京自助遊十三陵 上當受騙一場驚
台股重登8000點 證券股多檔漲停
第三季房產景氣10分轉黃藍燈 一年來首見
觀光股買盤進場 尾牙旺季行情展開
元月行情啟動 營建股盤中急攻
郭旭崧：檢討疫苗救濟制度 挽回民眾信心
經濟低迷 星豪華車銷售下滑10%
調查：僅2.8%中國農民工自認「新市民」
上超商找工作 南縣求職便利通啟動
上海買車沒牌照 1張牌要花上19萬元
面板登陸及擴大陸資來台 經長:跨部會協調
切除腎臟腫瘤 連勝文出院
調查：再生能源取代核能 7成民眾支持
葉匡時：產創條例如過 和平與麥寮港轉型
新聞局：公視增聘董事 行使職權具效力
官員：中國出口有望躍居世界第一
北縣消防猛男月曆將出爐 平均22歲
北市抽驗火鍋料 凍豆腐6成含防腐劑
愛與包容 助自閉兒闖出職場一片天
大陸2地煤礦災變釀17死 6人生死未卜
江陳會平順落幕 胡志強：不必去留相許
男子疑因健康因素 跳樓身亡
陳沖：MOU生效後 300億美元QDII可來台
台江國家公園揭牌 藍綠政治人物祝賀
疫苗受害自救會成立 提供申訴專線
學者:市場游資多與房價過度預期 房市隱憂
校長臉書3000好友 師生交流新管道
丁遠超開砲 府：幕僚不應逾分際
鼻塞眼癢擾生活 醫師：調理體質標本兼治
中國網路電視台開播
日郵政大臣建議日皇搬離東京
清涼女送芋圓 北縣推廣環保餐具
傳播虐待動物影像 立院初審處1年徒刑
台股漲 新台幣匯率中午升值1.6分
立院初審通過 學習障礙者可使用有聲書
支票外交未停？府：不排斥正當援助
LGD認購元太GDR 簽約合作提升電子紙利基
微投影機題材熱 揚明光鼎天偉詮電漲停
台股收盤漲84.90點 為8057.49點
大陸鄱陽湖大橋百餘車追撞 至少10死19傷
台股開高收高 上漲84.90點
1月台指期漲63點 逆價差12.49點
王建民年薪 美網站預測100至200萬美元間
嘉市中庄里長涉賄選 檢方起訴108人
客家基本法初審通過 黃玉振盼盡快三讀
謝票改新年茶會 馬英九將全國趴趴走
人文歷史生態 台江國家公園風華多樣
1月電子期漲2點 金融期漲17點
贈機巴拿馬案 楊進添：過程公開透明
烏龍 捐100萬宜縣感謝狀寫100元
台股帶量攻克8000點 創金融海嘯後新高
珠寶展鑽石遭調包案 警方追贓物
世界盃棒球賽 可望成經典賽資格賽
跨年看101煙火 貓空等3地交管
台韓面板廠搶進大陸 LGD:技術優勢很重要
5面板筆電業者包裝減量 年減870噸廢棄物
誤打過期疫苗 空令部：不影響身體健康
美白日霜驗出含汞 小心中毒
耶穌印度學佛？ 有人深信有人疑
結合觀光與文化 推動藝術團體定點表演
年關近宅經濟夯 小心個資外洩
憲兵外遇 憲令部：記大過勒令退伍
陸銀來台 聯徵:異常查詢 違規嚴重可除會籍
一年視察200地 金正日今年特別忙
氣球藝術家李承澔 環島募笑顏
台股漲84點 三大法人買超107.87億元
外交部：未來親辦護照 取消現場拍照
二次金改案 陳沖:併購無違法 難回復原狀
外交部：美牛問題未解 TIFA將受影響
中國審計署查出違規金額人民幣2300多億
避酷寒 萬餘鯨魚阿拉斯加南下吸引遊客
侯佩岑否認秘密訂婚 期許積極交友
威力彩頭獎上看8億元 史上第四高
彰縣跨年 相約吃葡萄食羊肉聽好歌
中鋼賣蒸汽給中油 能源整合啟新頁
許添財：警察執勤聊天 無紀律風範
中國嫦娥二號完成產品研製 預計明年底奔月
國台辦聲稱經中國交涉 緬甸釋放4名台灣船員
預防大腸直腸癌 40歲起做糞便潛血篩檢
花縣府推蘇花高公投法源 議會退回
誹謗對誣告 李進良醫療糾紛案開庭
11月景氣燈號黃紅燈 綜合信號37分
大陸被害人今後可要求精神損害賠償
元旦總統府升旗 小小彬邀大家來參加
新台幣兌美元貶2分 收32.294元
助阿里山部落重建 台灣大捐建聯外大橋
明年起新疆中小學生每天須升國旗唱國歌
北市跨年晚會 秘密武器泡泡雲朵機
百度2009年度搜索風雲榜開心網佔首位
中國今年核准建設3個核電站全部開工
拒英10度交涉 大陸明處決英籍毒犯
城市光廊重新招標 北部文創業者接手
南韓複製探癌犬將投入醫療現場
不顧國際壓力 泰國遣返苗族難民回寮國
亞洲跨校交流 學生合作拯救未來專題
4國小課桌椅含甲醛 北市:全改塑鋼材質
北縣增2例境外移入登革熱 出國宜防蚊
高雄海關查獲走私洋菸 市價500萬
無法宴請陳雲林 江丙坤：連宋能理解
中國最大民用飛機製造基地上海浦東奠基
醉婦大鬧派出所 警強制綁送醫
伊甸募集公務車 蕭家旗籲各界響應
沙國水災究責 40人遭拘禁
11月景氣黃紅燈37分 五年半來新高
提高陸客來台 擬列兩會副董事長層級對話
朱木炎蘇麗文邀約 元旦升旗健走
陳嘉君監院陳情 控景美園區美化汪希苓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
金曲歌王輩出 南王部落拍電影音樂劇
台聯：政府執意簽ECFA 將成民怨
富邦產險准設中國子公司 總部擬在廈門
兩岸直航加持 廈門機場赴台遊客爆增4倍
漁業署：兩岸船員勞務合作 無涉開放陸勞
空氣囊膨脹器不良 三陽召回01、02年ACCORD
美國新年慶典 姚明成龍將亮相世博會花車
台灣野生水鹿研究 裝設GPS項圈追蹤
11月貿易生產指標改善 景氣緩步回溫
中國知名經濟學者樊綱：需靈活因應資產泡沫
大企業邀大陸商務人士配額 將增至800人
靖天闔家歡元旦推出 李志希梁修身力挺
正修科大木橋設計賽 學生比載重飆創意
珠寶展鑽石掉包案 警方偵查陷膠著
工商團體聯合聲明 盼產創條例明三讀
民進黨：花海節變鄺後援會 假公濟私
賴坤成指公器私用 鄺麗貞:合法繳費
大學生攀喜馬拉雅山 挑戰體力兼公益
中正大學出書 榮耀之路發現校園之美
旅客粗心變愛心 高鐵義賣失物助就學
立院初審 禮廳靈堂得單獨設置
河北清河發生特大持槍殺人案 嫌犯跳樓自殺
迎新年 高市府推生育補助等優惠措施
以總理邀在野前進黨合組聯合政府恐破局
陸委會不反對江陳5次會前簽署兩岸租稅協議
南市跨年晚會 黑琵玩偶大放送
中縣立委補選私辦辯論 綠到場藍不出席
廣州地鐵5號線今開通試運營
北縣升格釋利多 5大博物館區免門票
窒息式自慰亡 意外險免賠定讞
99年勞工紓困貸款 元月4日起申請
降雪 合歡山近20公分玉山12公分
百大農漁會精品 搶攻大企業年節贈禮市場
大陸鼓勵台灣航運界到大陸設立經營性機構
上周外資買超431.77億元 買超聯電居冠
量縮觀望 新台幣收貶2分
明年下半年 薪資可望回升
人民幣30億村官？深圳一地方官掀起大風波
澎湖1女疑感情受挫跳海獲救
小彬彬許願 新年帶小小彬遊野生動物園
經建會:南部缺水及ECFA進度 恐影響復甦
工程會明年建立公共工程履歷 確保品質
楊志良：同病同酬新制 健保費調漲壓力減緩
嘉縣疫苗接種不良反應20例 原因待查
男子焚前妻再自殺雙亡 檢方結案
中港園區招商114億 成果豐碩
經部:對岸表示了解台灣需要對外簽署FTA
高市缺水大作戰 就教專家尋對策
調查：半數受訪港人反對泛民「五區總辭」
高市遊艇專用下水碼頭啟用 增產業競爭力
台銀標脫臨沂街土地 單價史上第七
網路標購老照片 文史工作者保存花蓮歷史
兩岸協議換文簽署? 陸委會不贊成
鼎元與中國神光集團合資 搶攻LED路燈市場
災後重建 台灣大捐款建新山美大橋
護照規費調漲 領務局：延至明年3月實施
歲末聯合工安檢查 盼零工安好過年
總統聘劉兆玄任無給職資政
救斷指印尼漁工 海巡冒險後送就醫
11月汽車貸款餘額 近4年首度正成長
兩岸及日本、新加坡將建平台處理網購糾紛
緬甸釋放船員 家屬喜人返悲船失
5都選舉 高市綠營議員：民調決定提名
陸生來台若違法 教育部：限期離境
遇攔檢逃逸撞車1死1傷 檢方：調查
免費打子宮頸癌疫苗 北縣2萬餘人受惠
蔡英文：衛署不應護航國光疫苗
台東警方破獲5少女被迫賣淫
立委籲公布疫苗救濟審議委員 楊志良贊成
一艘台輪在福建東山島海域遇險獲救
遭緬扣押4台籍船員獲釋返台
黃紅燈揭示景氣復甦 改善消費投資方踏實
豆瓣醬違規 八方雲集:已改用合格產品
黃志鵬:南韓中國簽FTA 台灣生活水準降
東証將啟用新交易系統 訂單處理時間縮短
火球夠嗆 羅嘉仁盼新球季入40人名單
罵人厚臉皮 台大教授遭訴
澳門政府為所有居民接種H1N1疫苗
博客來2009暢銷書 暮光之城奪冠
星11月旅客數創今年以來單月最大成長
景發離職員工疑竊取機密 聯發科提告
汪國華：世華銀加入國泰金 與金改無關
診所宣稱治癌涉詐財數千萬 3人起訴
液晶監視器需求 明年1月可望升溫
台灣大哥大買凱雷盼過關 布局中國待評估
民眾聞砷色變 餐飲業濾油粉限3類
停工逾3週 千興：損失將在財報中說明
臉賣座不佳 蔡明亮對電影熱情依舊
豬流感變人類新流感 長庚解謎
手機簡碼叫小黃 不一定划算
大陸汽車下鄉政策延至明年底
今年中國政府購車將近人民幣千億元
北市交通資訊中心開幕 體驗虛擬交通系統
周錫瑋：北縣政策前瞻 不容易被看到結果
女模罵運匠 法院開庭和解
國光劇團新戲孟小冬 魏海敏旦角唱老生
勞安缺失多 勞委會提醒安全無假期
追著魚兒跑 遠洋捕魚成本大風險高
炸機未遂後 美增加部署機上空警
第098258期今彩539三星彩四星彩開獎
元旦3天假 高速公路每日7時前不收費
葉君璋擇期訪興農高層 不排除轉校園
上海市長韓正：全年經濟成長率8.2%以上
外交部：明年3月 護照規費1600元
第098104期威力彩38樂合彩開獎
跨年北市府周邊交管 警方籲民眾配合
春節大陸返台加班機 約省新台幣2000元
棒球從根救 培養學生會打球也會念書
資金卡位 台股攻克8000點 投信明年看多
群醫會診昏迷員警 家屬感謝胡志強協助
1-10月中國市占率 台輸南韓1.7個百分點
食管法朝野達初步共識 但修法仍有變數
支援接種醫師猝死 疾管局：不捨
2009開卷好書獎 聚焦個人與家國糾纏
中日政府據報對中日戰爭定性為侵略戰爭
跨年大範圍交管 北市擬因應方案
漁政界：漁業有問題 政府應主動處理
全球經濟復甦 星明年經濟策略將轉守為攻
協助企業融資貸款計畫 星政府決延長一年
獨木舟壯遊遇莫拉克 船槳換圓鍬救災
中職選秀 林恩宇張耿豪預約狀元榜眼
民調：南韓上班族對國家滿意度低
香港青少年去年自殺身亡人數上升22%
賦改會明落幕 1年半來推動多項稅改
首屆海峽兩岸大學生攝影歌詠比賽台灣表現佳
炸機未遂案 探討安檢措施漏洞
外交部：持續接洽 遭緬甸扣押船員終獲釋
抗議鞋跟太高 名模集體罷工
模擬聯合國會議在台灣 文化體驗活動豐富
台灣50可望與滬深日本東證一部ETF互掛
南陽：HONDA ACCORD召回率逾 2成
劉曉波被判刑 聯合國一週關切中國4起人權案
跨年晚會輸運人潮 北市提供4線接駁公車
打球不念書等於爛？ 體委會：有失公允
博客來銷售年增23% 明年擬當天取貨
緬甸扣押4船長返國 控訴遭預謀搶劫
金門300年黃氏家廟重修奠安 濃濃宗親情
伊朗動亂局勢惡化 政府與改革派對立加深
第098104期威力彩頭獎摃龜
第098258期今彩539三星彩四星彩派彩結果
3種濾油粉可用 速食業者興趣不高
劉醇逸當選紐約市主計長 少數族裔選票居功
東森購物10週年晚會 超級金賣客出爐
官員：總統1月出訪宏國 過境美國
春節加班機 上海返台單程最多2萬400元
楊進添:美增兵阿富汗 盼台非軍事援助
福特2011年推5.0升野馬 訴求性能駕駛樂趣
台江國家公園結合漢人渡台歷史 黑面琵鷺生態保育區
立榮航空 、La new、達達光電、Lamigo聯手開創旅遊新視界
第二屆「白文正ETF金文獎」起跑 歡迎各界分享ETF投資策略
一年一兆元 德汽車業全力研發節能科技
台商海南珍珠基地 未到期遭中國徵收
翻滾吧男孩 血淚交織4人奪6金
三隻小豬搞笑狼 凹司釘時事引共鳴
曾蔭權：必須加快亞洲經濟與金融合作
王晨：中國網站320萬 網民3.6億全球最多
東北角迎曙光倒數計時 福隆來回車票加碼送
LG進軍電子閱讀器市場
亞馬遜Kindle電子閱讀器-史上最賣座
聯想投入電子閱讀器市場?
Apple Tablet真的會在2010年準時出現嗎?
最後努力! 英國搶救中國處決煙毒犯
八小時高校接力熱舞
中、日歷史學者：南京大屠殺定調為「反人道屠殺」
中國解放軍報 國慶閱兵居09年新聞之首
2010 台北新車大展
溫家寶與網民交流 列中國10大新聞
全能電子閱讀器enTourage eDGe
中國作者計畫對谷歌圖書提告
元太預計擴大LCD生產
Ford EcoBoost高效能汽油引擎概念熱力登場
緊追Uniqlo 瑞典H&M明年搶攻台灣市場
亞馬遜-美好的一年
Story Book兒童專用彩色電子閱讀器
2009台東跨年晚會 「東方初陽 魅力台東」
庚寅好年迎滿福 豐華安泰圓如意
裕元花園酒店 金虎耀裕元
中國棒球員 希望到台灣打中職
「青創貸款專案計畫」 提供創業服務
軒尼詩跨年音樂派對Hennessy artistry 12月30日台北登場
北縣躍升為全台置產首選地 理財客加碼進場
歐晉德：高鐵明年1月增班
泰國遣返寮國苗族難民 聯合國難民署震驚
英內政大臣：炸機犯恐有共犯 全力調查追緝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
炸機未遂嫌犯：蓋達擁有恐怖份子生產線
歐洲股市收15個月來最高 基本資源股領漲
擺脫40年來最大衰退 美國零售業將成長3.6%
紐約金價第3天走高 美元漲勢恐不濟
油價漲至5週高點 零售銷售預告衰退減緩
美股收高 標普500創兩個月來最長漲勢
歐巴馬呼籲美國民眾保持反恐警戒
氣候會議失敗 德官員：美無能和中阻撓造成
反對東耶路撒冷新建設 美籲以巴儘速復談
氣候會議雖失敗 德加碼研究氣候變遷
美國聯準會提定存計畫 吸收銀行超額準備
以朝野兩大黨協商組聯合政府破局
美使館回報炸機犯情報 但反恐中心未列管
對抗亞洲鯉魚入侵五大湖 密西根州上告法院
白天短暫穩定回暖 入夜變溼冷
宜蘭外海清晨地震 芮氏規模5
美小廠築世界夢 企盼「賣冰給愛斯基摩人」
台股開盤上漲30.52點 為8088.01點
前Fed主席伏克爾82歲傳喜訊 與助理訂婚
合歡山玉山出現溫煦陽光 賞雪能見度佳
躲警棄兒因小失大 以色列狠心父恐吃官司
世維大會：中國升高鎮壓維吾爾人
迎接LED照明革命 真明麗一條龍垂直整合
馬克思信徒到資本家 樊邦弘返鄉發行TDR
公視董事會通過1月11日改選董事長
明年大陸經濟坐8望10
茂迪453萬美元買下美太陽能模組廠
美炸機案 嫌犯母校震驚 英政府調查
朱立倫：擴大稅基與社會公平待努力
美元偏強 新台幣匯率盤初走貶
大陸學術界質疑曹操墓恐人為炒作
歐巴馬譴責伊朗鎮壓抗議民眾
大眾銀等5行庫主辦擎亞10億元聯貸案簽約
第3季亮黃藍燈 法人持續看好房市景氣
未罹癌病人遭切除器官 3醫師坦承犯案
金價多頭氣盛 明年還有得漲
雲南將投人民幣2600億建往東南亞立體通道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中國被劫「德新海」號損失由保險理賠
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
雲南官員封閉微網誌 網友批評湧現
DDR3成主流 封測及錫球供應商受惠
斥資億餘買美模組廠 茂迪：著眼經營彈性
內蒙古發現5000多年前祭祀遺址
陌生男女圍坐茶聊 上海興起6人晚餐派對
亞洲千億緊急基金成立 中日各出資32%
台股盤中翻黑 營建拉回但跌幅最小
女子多處刀傷陳屍工廠 警蒐證
狹幅震盪 台股8000點之上整理
大安分局偵查隊長公車私用 記過丟官
申辦冬奧運 韓政府特赦三星集團前會長
茂迪買GE模組廠 昇陽科頂晶科先漲停
景氣差 環保意識增強 美國人爭曬衣權
台灣百年來變熱 大都會上升1.4度最明顯
慶賀宏國總統就職 各國代表團尚未確定
大寮國中侵吞家長會費？校長否認
中國正與31國區建設14個自由貿易區
施顏祥：經濟不好 民調滿意度不可能好
中國將處決英毒犯 英政府：完全不恰當
11月止 南韓經常收支順差破400億美元
美牛衝擊台美關係？民進黨：恐嚇人民
上海地鐵日前碰撞 負責人昨遭撤換
多雲攪局 看2010年曙光靠運氣
中國學者炮轟樓市股市 批房價措施隔靴搔癢
中國最高法院核准英國毒販夏克死刑
新微創心臟瓣膜手術 降低傷口復原困擾
星財政部：東協加三明年啟動多邊清邁協議
2010年天象浪漫 6大流星雨將獻奇觀
王晨：還有一些領導幹部需提高新聞意識
醫師勾結病人 假癌症真開刀詐保險逾億元
新流感疫苗 高縣接種率下降
走過風災 南迴鐵路30日通車
新北市長提名 周錫瑋：國民黨要醒過來
優質平價品牌策略 2010年拓銷4新興國家
檢方啟用偵查庭螢幕 保障司法人權
日月光收購環電 已超過預定最低數量
若立院否決DRAM再造 經部擬訂產業再生法
外交部：海外商展成績佳 明年辦至少20場
台灣百年日照數減 氣象局推測空污造成
藍營：美牛修法下午表決 禁絞肉內臟進口
大陸今年十大法制人物出爐 NGO人士上榜
民進黨認可有條件答應非軍事援助阿富汗
上海世博會首日門票賣光
綠營提限30月齡進口 美牛協商又觸礁
江蘇俏護士街頭救人 感動網友示愛求婚
2009年10大網路民怨 拍賣糾紛居首
謝姓教師性侵女童案 二審判執行19年半
總統：兩岸和解 但不鬆懈建軍備戰
匯市盤整 新台幣兌美元中午升值0.2分
ECFA早收清單 納入批發零售及電腦服務業
平價住宅選中林口站？政院：政策未定
綠委：元旦春節連假 國道應全天免收費
台灣大社會責任報告書通過雙重國際查證
紐約治安改善 殺人案創47年來新低
寶來證獲The Asset最佳投資人關係獎
女童遭性侵不聞問？中市：校長大過懲處
朱雲鵬：部會訂產業計畫 有助發展
氣象局天氣小幫手 預報更好懂
美牛修法下午擬表決 藍綠各提版本對決
運動鞋夾帶大麻磚 外籍男子機場被逮
產業登陸鬆綁 經長：仍在跨部會討論
合併升格遭停選 鄉鎮市代表要求地方自治
沈世宏：休耕農地建光電溫室 一舉數得
海巡署最大巡防艦下水 提升巡弋能量
施顏祥：明年水電價格不調整
偵查隊長公器私用 北市府:從嚴議處
花蓮學童體罰案 二審判校方登道歉啟事
台股翻黑 紙類股午盤下挫較重
泰國旅遊業對明年成長樂觀 唯憂慮政治動盪
賦改會功成身退 1年半來達成83項決議
台股收盤跌3.66點 為8053.83點
外界憂稅收大減 財長：景氣好就加稅
台股開高走低 收盤下跌3.66點
小豬搭千萬跑車海上續約 好風光
整數關卡震盪 台股力守8000點之上
美牛談判 吳揆:議定書強制半年後諮商
日職 林昌勇大豐收 調薪220%
1月台指期漲13點 正價差5.17點
炒地皮 利很大 上海建商囤地330塊
醫師傷害病人詐保費 吳德朗斥敗類
加強打擊酒駕 俄勒岡州罰金最高1萬美元
1月電子期漲1.05點 金融期跌3.2點
菲律賓表態加入ECFA？經長：無法直接評論
中國重慶億萬富翁黎強涉黑被判20年
華碩條款？ 證交所擬鬆綁簡易上市規定
將官晉升 將軍女兒貌美搶風采
中石化進駐 中國最大爛尾樓起死回生
香港籍亞運金牌涉賄賂恐遭取消資格
美牛修法協商中 綠營先包圍立院主席台
平安輪樓梯陡又窄 高市府允改善
持續關心災區學校 北市贈電腦圖書
內蒙古瓦斯氣爆炸穿3層樓 波及214戶民宅
NBA 太陽火力全開 曬昏湖人
去年南韓青少年快餐消費大減菸酒增加
夏克被中國處決 英國表達最強烈譴責
猥褻漫畫認定 檢方:須衡量社會風俗變易
台股跌3點 三大法人買超34.53億元
賦改會功成身退 財部續推綠色稅制
台中縣市尚未合併 免費捷運公車先串聯
美國CES展進入倒數 蘋果炒熱平板電腦
新疆逐步恢復部分網站連線
嘉縣女屍案 外勞涉案警追緝
5小時馬拉松會議 確定公視董座重新選舉
首爾老人「性」趣高 16.2%花錢買春
衛署:疫苗受害救濟 擬公布審議委員名單
高華柱：不會為提高知名度增加曝光
經長新年新希望:風調雨順 經濟振興
高縣議會臨時動議 建議鄉鎮市代再選1屆
漢字文創市集元旦登場 特色商品拚人氣
中國海軍更換東海艦隊司令員
中國延長對歐盟碳鋼緊固件反傾銷調查
卑南族傳統年祭 熱鬧至元旦
房仲：消費者不滿房價飆升 但仍搶進
中國西部國際農產品交易會將在重慶舉行
高市府年終民調 施政滿意度下滑
美專欄作家：王建民回洋基之門還敞開
招行：明年人民幣兌美元最多升值2%
陳敏薰復出 獲聘義大皇家酒店董座
蔡英文：兩岸關係發展 不能沙子上插旗
北京學者：中國東協未來可嘗試亞元
文湖線跨年輸運 北捷：全力以赴
年輕人熱中社群網站 資安威脅增高
賞101煙火秀 北市：親山步道景點佳
台灣團隊背景晶藍光電公司在福建晉江開工
阿里山音樂會 迎新年曙光
新台幣兌美元升0.4分 收32.290元
百貨量販美食街免洗筷減量 1年少4400萬雙
吳揆:緩打潮造成瓶頸 請民眾相信疫苗安全
近7成企業有尾牙春酒 員工最期待抽獎
偷拍林熙蕾 判壹週刊2主管有罪
應邀出席NHK紅白歌唱賽 蘇珊大嬸抵日
新疆奎北鐵路今天通車
年關將屆 鳳山警方演練防搶
觀音鄉長當選人涉賄 遭起訴
吳敦義：3前提下 ECFA一定要簽
中國證實英國公民夏克被注射處死
2010客庄節慶19項活動 年頭玩到年尾
房仲：首購族增加 北縣成首選
南寮碩士命案 4少判刑10至12年
寶來溫泉泉源取得困難 縣府協助另找源頭
新流感疫苗接種率 高市不及2成
經建會：台灣會展蓄勢待發 亞洲第八
中信銀獲選委辦私校退撫儲金信託
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
網路減重班 宅男女輕鬆甩胖
美牛修法朝野初步共識 禁絞肉內臟
輔導受害學童 中市府:若做不夠願檢討
勞工紓困貸款 農曆年前入帳
99國中基測特殊考場 光碟語音報題
鴻海加薪幅度研議中 定案後回溯至12月
2010年的英文到底怎麼唸？ BBC來教你
公視近半董事指不適任 鄭同僚反駁
吳揆：明年1/9後考慮內閣國營事業人事微調
石門警所收賄案 前副所長更一審改判5年
疑涉嘉縣女子命案 泰勞喝農藥送醫
植牙疏於清潔 發炎變狼牙棒
紅面棋王與肌圍棋王對弈 鼓勵熱愛生命
鄭汝芬告誹謗 卓伯源獲不起訴
賴明詔籲成大師生 接種新流感疫苗
交易熱絡 房仲2010年展店數續增
農科園區：水族研發出口中心 明年5月動土
內蒙古呼和浩特瓦斯爆炸 200餘戶受損
納智捷擴大徵才 明年元月開跑
臺大校車擬收費 學生反彈
朝野美牛達共識 蔡英文：黨團已盡力
日媒籲鳩山政權正視北韓和中國的威脅
新科獅潭鄉長涉賄 苗檢提當選無效
夏克被處死 中國盼不影響中英關係
吳揆：機場捷運站區 推平價住宅
美牛修法朝野終達共識 絞肉內臟禁進口
3醫師詐領保險金 醫院:解聘或記過
台商在江蘇溧陽投資2億打造農民創業園
公視董座案 民進黨：遺憾
金融海嘯衝擊 人力過剩廠商占比降低
中國外交部：多次向緬方交涉釋放台灣船員
勞動市場供過於求 廠商用人門檻提高
景氣回溫 廠商僱用員工意願漸增強
跨年後迎曙光 東北角推情侶景點
海鮮哇沙米太鮮豔 業者:可能含防腐劑
金融業強 香港自信可幫中國「走出去」
2010台灣第一道曙光 6時35分灑下
匯市量縮盤整 新台幣收升0.4分
憂疫苗不良反應 北縣接種人數下降
海基會「發功」 台商經貿投訴案倍增
貿協郵局結盟 替企業省國際快遞費
迎接2010 高縣跨年晚會盛況可期
2009年十大影響力書籍 自傳當道
胡六點一週年 談經合等有進展
巡山員遇大雪受困 直升機安全救回
綠營提公投後才進帶骨牛肉 藍營有意見
生育津貼預算遭擱置 陳菊盼議會速通過
性工作者悲歌 女子遺棄親生男嬰遭判刑
大專足球聯賽 台體踢走北體預賽居首
東明控股申報輔導第一上市 最快明年掛牌
嘉縣女子命案 泰勞警訊坦承涉案
英明夏失業人數 可能達280萬人高峰
員警疑向電玩業者收賄 嘉義地檢搜索
金門縣府協調春運 爭取加班機疏運鄉親
中縣抽驗火鍋料及湯圓 3件違規
南市府:中石化安順廠區 2階段照護補助7億
日本前偶像團體一成員涉吸毒遭逮捕
東北季風增強 北縣籲釣客著救生衣防滑鞋
4大報兒少新聞 蘋果負面報導占8成
美牛修法恐違議定書 府：盡力與美方溝通
消基會美牛公投 公審會明年1/7開會認定
望安鄉長涉賄選 澎湖地檢署起訴
議員指交通建設無法感動市民 北市：改進
疫苗接種受害救濟金將提高 最多600萬元
英毒犯被中國處決 歐盟：堅決反對使用死刑
水晶蝦高貴又神秘 水族玩家愛不釋手
維護新年假期安全 泰實施嚴格檢查措施
帶骨牛肉 機場邊境查驗嚴把關
嘉市員警向電玩業者收賄 人贓俱獲
金管會人事異動 張明道轉任台銀總經理
中石化安順廠區照護經費 環署：需報院核定
東協加一自貿區形成 台灣面臨競爭壓力
日月潭纜車運轉順暢 兩天逾萬人體驗
上海大學聯招台生 明年提早1個月
纜車鳥瞰新體驗 日月潭前景看俏
立院將修法禁美牛絞肉內臟 AIT：失望
再生能源躉購採單一費率 最快元月實施
槓上飛安法規 Ryanair停飛義大利國內線
新聞局：列席公視董事會有前例可循
求見高層未成 葉君璋:不再與興農會談
黨產處理方案明出爐 金溥聰上火線說明
憂疫苗不良反應 花蓮學童第2劑接種減2成
工業區土地市價化 增1800家廠商進駐
診所涉A健保費 2醫師起訴
Rain明年1月來台開唱 再掀暴雨傳奇
海釣失聯 鑲牙師海上驚魂32小時
亞太區大露營在菲舉行 青天白日旗營地飄揚
暴力與衝突 香港家庭新聞大宗
遠傳門市網站 元旦起補繳ETC扣款免手續費
閱讀趨勢報告 金融風暴後出版業逆勢成長
江陳會逾6成民眾肯定 延租稅協議近6成OK
顧及股東權益 證交所研擬彈性簡易上市規範
第098259期今彩539三星彩四星彩開獎
第098104期大樂透49樂合彩開獎
巴西若成拉美最大油國 政經能見度將提升
美牛修法 消基會:風險未除 續推公投
e通機移他車使用 扣款不成依誤闖車道罰款
挾持同居人 男子遭警開槍擊中
商品價格上漲 亞股收高
長春警匪週旋17小時 歹徒一槍斃命
機場捷運站區蓋平價住宅 房仲籲三思而行
中華男足隊長陳柏良 赴巴西測試
星首座賭城濱海灣金沙興建標誌新里程
台師大推e卡 1卡在手校園通
賦改會落幕 賦稅改革有待努力
東京淺草寺迎虎年 新年吉祥物處處可見
中職明選秀 林恩宇可望當狀元
公開收購上市櫃股票 受委任機構一家為限
最便宜微型保單 30萬保額保費132元
江陳會後統獨趨勢穩定 現狀派最大
民眾心中理想品牌 11品牌蟬聯20年冠軍
李慶安雙重國籍案辯結 1審明年2/4宣判
台鐵花東線一票難求 旅行社又搞鬼
中國取消入學就業B型肝炎帶原檢測
二次金改逾懲處時效？陳沖：和法務部討論
優良學生頒獎 郝龍斌盼得獎者發揮影響力
機場捷運旁建平價住宅 房仲業態度保留
11月全台建物買賣移轉棟數 月減1.1%
參選公視董座 陳世敏低調表示不排除
香港南華早報裁員30人 大部分是記者
張艾嘉領小綜小美 明年赴印度訪貧童
年終慰問金縮水 退役將領傳反彈
再生能源躉購費率 業者：差強人意
機密外交款案 扁律：部分機密文件對扁有利
第098104期大樂透頭獎貳獎均摃龜
嘉市電玩索賄案 派出所長疑捲入
第098259期今彩539三星彩四星彩派彩結果
泰國遣返寮國苗族難民 聯合國難民署批違法
菲駐台代表：菲將爭取參與台海兩岸ECFA
太陽能電池製造商Q-Cells明年可望轉虧為盈
女子遭押走失蹤 主嫌潛逃警搜救被害人
迎虎年 駐韓代表部與僑界聯誼
修法阻美牛 官員憂台美關係再空轉
GSM手機加密演算法 德工程師聲稱破解
煙毒犯遭處決 英國作出「最強烈的譴責」
氣候會議失敗 德指美無能和中國阻撓
壓力大睡不好 小心得腦中風與癌症
笑談知名度低 陳沖：太太會很開心
美牛爭議／立法院獲共識 行政部門頭大
外貿協會‧中華郵政策略聯盟 提供台商國家級全功能電子商務貿易服務平台
雙喜臨門 群益證勇奪櫃買中心雙冠王
全家預購年菜開跑4周 雙寶飯、團圓飯爭第一
處死煙毒犯 英二度召見中國大使
網路10大民怨 「開心農場」上榜
外交事務雜誌：美國應「放棄」台灣讓它中立化
高縣市合併 地價消長受關注
南迴通車 環島鐵路全線復駛
南迴線復駛 到台東賞曙光更便利
美國線上交易蓬勃發展
慘淡的美加傳統書局
谷歌線上圖書再生風波
李明博：特赦三星總裁是為國家大事
Alex雙螢幕電子閱讀器明年上市
Kindle的對手來了-彩色電子閱讀器
力挽嘉醫展長才 借重李明杰救澎醫
中國大使 1月輪值安理會主席
2男子搶車欲劫銀樓 拜神求心安仍落網
消防局賣月曆 挑猛男展胸肌
租稅協議生變 李述德：大陸課稅權看法改變
廣告招牌工變蜘蛛人 宋德威樂在攀爬
美牛爭議 呂學樟：請美尊重台灣國會決定
柴山遊客停車難 居民促釋出廢營區
年關將屆 菲警封槍
醫界醜聞 衛署:醫院若隱匿 不排除停業
傅崑萁親民時間登場 陳情五花八門
台中醫院母乳庫衛星站 造福早產兒
吳育昇：提案修法 違停影響公安才拖吊
楊志良:疫苗受害審議獨立運作 不可能干涉
外交先鋒半世紀 非洲感念台灣技術團援助
明年6月前處理黨產 金溥聰：黨轉型為選舉機器
防燒炭輕生 北市結合賣場店家關懷
新華社選十大國際新聞 中美關係佔一半
解放軍頭張震上將 兒子也升上將
Apple的iBook?
來自印度的超級廉價筆電
在消費性電子產品大展可以看到什麼
國籍法鬆綁 逾期居留寬限期改30天
Insdream電子閱讀器
促進投資 工業區土地擬市價優惠
拒穿「壞男孩」的超「高」跟鞋 名模抵制罷工
違停堆高機貨叉傷女童 北市府致歉
台啤找洋將來台測試 4天花10幾萬
北韓全面禁止使用外幣
2009年十大好展覽 皮克斯、龐畢度、蔡國強占據前三
2009網路十大民怨 網拍糾紛、不開心農場前三
多倫多警察寒冬結冰池塘內救鴨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳馮富珍尚未施打新流感疫苗 但稱定會接種
諾基亞指控蘋果侵權
美12月消費者信心指數升至52.9 連兩月攀高
歐洲股市第6天上漲 原物料股推升
金價下跌 年底獲利了結 美元也轉強
智庫指美國安全防衛應更聰明 不能靠砸錢
原油價格震盪 熱燃油大漲
耶誕節這週 美國零售銷售成長2.3%
修法阻美牛 美指片面毀約將傷害台國際形象
美股小跌收盤 結束6天反彈
GPS報錯路 美國老夫妻深山雪困3天
世衛秘書長希望明年達成氣候協議
台灣參加達卡越野車拉力賽代表隊抵阿根廷
全台有雨 愈晚愈冷
英召見中國大使抗議處決毒犯 雙方各不相讓
宏都拉斯經濟因政治危機更加惡化
台股開盤上漲25.08點 為8078.91點
省水省荷包 元月起節水3成水費85折
保護消費權益 標檢局元月推9項新制
企業紓困貸款持續實施至明年 6月
元月起各式汽柴油調幅分開算 要比亞鄰低
明年工業區土地打折 大宗物資續免貿服費
移民署放寬第三類陸客赴台 盼促觀光產業
中國網民不滿 李光耀：星必須維持獨立觀點
匯市觀望 新台幣匯率盤整
嘉市電玩收賄案 員警業者10人聲押
不敵肥貓罵名 傳大摩擬延發高階主管年終
天津取締載客三輪車 和諧號撞死示威者
中國下月起擔任聯合國安理會主席
李光耀：中國政治體制讓各省有各自的皇帝
修法阻美牛 袁健生：直接關係對美工作推動
中國東協自貿區建成 跨11國19億人口
Tessera敗訴 業者:對台整體DRAM發展有利
胡舒立傳將接手「新世紀週刊」
亞運前廣州將關閉4家垃圾焚燒廠
大陸今年民主運動起硝煙 官民對峙更激烈
中國刑法學者：處決英籍毒犯合法合理
電子傳產撐盤 台股平盤上整理
阿里山跨年觀日出 林管處提醒注意保暖
另類跨年夜 客家電視台與觀眾有約
遊艇應設助手 立委盼排除內陸湖泊
客家台村民大會 進駐週五8點檔
武廣高鐵因乘客抽菸 設備故障導致誤點
台股平高盤 營建早盤急升
民進黨：國民黨黨產利益 須歸國家人民
兩岸定期航班奏效 上海人赴台暴增逾3倍
廣州3男子上網捏造散播漢維衝突訊息被捕
一勞永逸：青瓦台圈選明年代表性漢字成語
中國「裸官」現象 反映中美社會制度優劣
中鋼外銷盤價看漲 鋼鐵股全面上揚
教部：中小學停課剩30班 校園疫情獲控制
小澤一郎主張普天間遷下地或伊江兩島
禁美牛遭報復? 施顏祥:美方不滿將延宕TIFA
立院將修法阻美牛 總統開會因應
北京垃圾圍城 要埋或燒搞不定
牛肉爭議 民進黨籲美尊重台灣人民意願
寶來證：歐聖TDR明掛牌 超額認購逾10倍
春節北京上海廣州深圳每週增44赴台班機
閣員知名度低 蘇俊賓:施政支持度才是重點
明年雙率可望走揚 壽險股受惠大
聯合國會費問題解決 中國分攤計4億美元
美國運動員要求課業球技兩面兼顧
扁案第3波起訴 北院承審合議庭抽籤
上海建造亞洲最大天文望遠鏡
12月業績可望轉強 證券股全面上漲
憂美元貶值 各國大買黃金 中國買最多
大陸職業粉絲有定價 哭昏者可獲近千元
木柵路5段都更傳有火藥庫?北市：暫停徵收
心臟病發 台灣人經廈門緊急通道返台就醫
美牛公投公聽會今召開 消基會籲全民參與
A咖C咖說 國台辦：注意到台灣已澄清
楊志良：審議委員同意公開姓名才聘任
迎接新年 宜縣跨年晚會太平山看日出
資產活化 全國加油站開高走低 廣豐盤堅
2009 中國網民政治影響力正釋放
經委會通過耀華玻璃管委會建立退場機制
修法阻美牛 金溥聰：以黨輔政積極參與
新加坡銘興科技將發行TDR 統一證承銷
老年周全性門診 可避多重用藥副作用
勞保年金開辦周年 月領最多4萬800元
匯市盤整 新台幣兌美元中午升值1.5分
運動選手不念書？ 體委會：以偏概全
金融業裁員瘦身 曼哈坦中城區租金下滑33%
GMAC傳和美國政府討論金援加碼40億美元
雙盜搶劫桃竹10超商 一審判15年
國台辦：兩會第4次商談獲4項成果
原住民創作家具跨年義拍 助部落重建
中國交通部公佈促進兩岸海上直航三措施
北市跨年 微笑單車明午起暫停營運
日經濟這10年來縮水 難擺脫通貨緊縮
南韓民眾對明年經濟比今年較為樂觀
員警疑涉收賄案 嘉市警局：議處
99年勞保紓困貸款 利率降至1.38%
跨年活動 北市籲隨手垃圾分類
港股去年集資2400億元居全球第一
投資人情緒指數 短線操作獲利信心大增
日決定2020年成長目標 平均實質成長率逾2%
跨年倒數 北捷：全線尖峰時段班距營運
校安多退休軍人？教部：獎勵任用待業民眾
北市木柵路埋有炸藥 議員：市府瀆職
中國等快速崛起 對全球多邊峰會影響力日增
胸腔病院X光數位化 助判讀偏遠個案
台灣送愛到非洲 醫療團赴非洲行醫
國台辦：追徵台商稅款之說 純屬無中生有
拓墣：明年ICT遍地開花 3D電視最搶眼
東協加一自貿區上路 東南亞台商兩樣情
台股收盤漲58.45點 為8112.28點
金溥聰：立委補選選情艱困 桃園聲勢上漲
台股開高走高 收盤漲58.45點
檢視勞工政策 勞團：一個空字
1月台指期漲33點 逆價差21.28點
中韓阿聯同獲中亞天然氣百億美元合同
放量登高 台股站上8100點
糖尿病患應控制飲食 避免腳趾壞死
1月電子期漲1.85點 金融期漲4.6點
消費回溫 11月信用卡簽帳月增19億元
Hit Fm年度單曲奪冠 SJ向對手說SORRY
李宇春歲末出輯 進攻金曲
台灣官員投書芝加哥論壇報 闡釋江陳會意義
揮別2009年 全台南北瘋跨年迎曙光
文建會愛詩網 百萬獎金徵現代詩
原民部落行動聯盟成立 誓死捍衛家園
賴幸媛:江陳會有進步 朝野都有貢獻
高雄缺水大作戰 擬開發新井
山東濟寧兩車相撞 至少16人死亡
台股漲58點 三大法人買超96.42億元
中國學者疾呼中國推進第二次改革
節能減碳 台電續建太陽能電廠
立院限制大陸勞工農產進口及漁工勞務範圍
2009年中國10大職場流行名詞
再生能源躉購費率今預告 最快元月實施
美牛修法損害控管 總統指示組團赴美溝通
中國今年網購規模逾新台幣1兆元
加強防恐 美國內航班注意乘客艙內動向
捍衛智財 立錡在美控告AMD力智等侵權
跨年夜北捷疏運 板南線135秒1班車
勞工團體陳情丟牛糞 警方逮捕4人
涉買票遭起訴 花壇鄉長喊冤
基隆信義區公所秘書涉賄選洩密 求刑4年
送舊迎新 高市跨年狂歡7.5小時
受虐子女免遺棄罪 立院初審通過
元旦迎曙光 全台觀日聽濤泡溫泉
新台幣兌美元升5.2分 收32.238元
陳建仁：公開疫苗資訊 比提高救濟金重要
看報著西裝 大陸高官蹲秦城監獄享優渥待遇
高市抽查醃漬菜 逾3成不合格
總統險被潑白漆 涉案男子被訴
東京股市10546點封盤 創4年來最大漲幅
貓纜保全鬆散新聞 NCC：非造假但不完整
中縣市合併 胡志強：合作緊密無缺點
嘉義慈醫走入社區 帶阿公阿嬤跳健康操
不能沒有你 周占春承審扁家二次金改案
經濟學人：2010年北美幾乎人手一台電腦
台灣八八水災成為今年港台京滬中文新詞語
胡舒立獲聘為「新世紀週刊」總編輯
減碳基準超國際 專家指太嚴苛
府：美牛修法反映台灣民意 盼美方尊重
私酒查緝績效奪冠 高縣銷毀私菸酒
北京盼明年海外觀光客能達425萬人次
嘉市2名議員 檢提當選無效之訴
王文洋承認配偶地位 李寶珠撤繼承權訴訟
宣導接種新流感疫苗 NCC續徵用廣電頻道
中國海軍官員建議在境外設海軍基地
反洗錢 中國將追償海外犯罪資產
北京春節期間民眾將可享受台灣水果
3席立委補選 蔡英文下動員令
北縣府：新流感疫苗 日平均接種數降
林文淵向何麗玲借千萬？檢：一品苑頭期款
體委會4年16億 打造台灣運動島
取締地下電台 NCC重申無藍綠之分
高市越籍碩士生命案 同鄉兇嫌送辦
道具遭竊 張作驥：金門陳高沒丟就好
桃園立委補選 藍綠寒風中掃街
中職年度選秀 狀元林恩宇可望披黃衫
金門迎99 李沃士變身魔法師
台中火車站都更 地主要求更好條件
中市新年音樂會 維也納合唱團獻藝
國民黨部前陳情 工會團體丟牛糞
勞保年金上路周年 6.7萬人領取
飛安會:事故下降 盼2012近世界水準
楊志良：派員考察 消除美牛衛生疑慮
高市越籍生慘死刀下 校方協助家屬善後
水庫清淤新點子 蘇煥智建議纜車運砂
多不一定好 釋迦合理化施肥果粒更大
中央氣象局氣象報告(更正)
「胡六點」週年 中共座談會上賈慶林提四要
急性Q熱難確診 應告知醫師接觸史
高縣市合併支出增363億元？ 再詳估
半數受訪港人不滿意今年香港經濟政治環境
象選林恩宇 月薪20萬到30萬
陳昇16度跨年開唱 要歌迷搭早班捷運離開
廣電退場機制 NCC重申不回溯既往
總統任命鄭守夏中央健保局長
上海跨年活動多到爆 號稱史上最強
外資匯入 新台幣收升5.2分
運動發展基金運用規劃 立委要求加強
廈門集美大學參訪嘉大 交換學術意見
全民最愛運動 散步連3年奪冠
醫師：適當療法 延長肺癌存活期
橡皮圖章? 江丙坤:我的工作是就簽字
聖嚴網站 法鼓山元旦啟用
2009觀察報告：中國人權待改善
法務部民調 過半民眾不滿政府廉政成效
元亨寺台北講堂 展出佛陀舍利
無國界記者組織：選舉暴力危害記者不遜戰爭
臺大生搭帳過夜 要求性別友善宿舍
合歡玉山又飄雪 賞雪熱跨年
東協加一後天開跑 趙永全：衝擊中小企業
警員涉收賄包庇賭場 檢方求刑15年
兄弟獵人頭 狂選19人
豬哥亮新年新希望 盼搭檔侯怡君快嫁掉
美牛修法衝擊台美互動 政府多管齊下善後
4人行1人免費班次 台鐵延至3月
北市路平專案77條目標 確定跳票
升格商機 飯店業者紛進駐北縣
二技統測1/4起報名 低收入戶報考免費
年度10大環境新聞 你上網決定
金門縣府臨時工 1212人搶300缺
盯上修繕貸款?金管會:金檢時詳察申貸用途
高屏舊鐵橋桁架遭竊 高縣派警巡護
大眾電信WiMAX服務 明年新竹啟動
槍擊高捷車站玻璃 5涉案少年落網
中市跨年晚會 台鐵加開電車疏運
政府溝通美牛 吳釗燮：美方恐拒見
王毅：把對台工作做實、做深、做細、做穩
公車弊案 前基市副議長更一審判3年
上海跨年 不怕花錢就怕人擠人
挑羽絨衣被 專家籲信賴品牌搭配摸捏聞
續辦中信鯨假球案 板檢聲押曾漢州
展望新年 利菁盼遠離口舌是非
勞委會：短中程勞工政見多已落實
康盟精障者交誼中心 明吹熄燈號
合歡山雪季開始 元旦起實施交通疏導管制
比利時專家:2010全球氣候會議 可望有突破
美國職業高爾夫頻道 元旦開播
趙建民：兩岸政治協商時機尚未成熟
誰屬夢中情人 戴立忍說瑪索許芳宜
生資庫條例初審通過 檢體不能用於司法
水淹永和煤礦逾1/4世紀 炸藥深埋無安全顧慮
赴美談牛？綠營不參加
一銀香港分行 獲准開辦人民幣業務
低溫熱唱沒長褲 盧廣仲鞋裡塞暖暖包
藍委擬地制法修正案 新直轄市1市2制
台灣省縣市社福評比 高縣特優
台銀土銀:房屋修繕貸款授信條件未改變
香港5個大陸豬樣本含H1N1病毒
NCC：電信違約金將改採按月比例計收
廣州黃埔發現8千餘噸輪胎廢棄物
政府組團赴美說明美牛疑慮 經部次長隨行
VITAS演出花木蘭 中文對白吃苦頭
VITAS演出花木蘭 中文對白吃苦頭
機車計程車對撞 騎士騰空翻2圈落地
機車計程車對撞 騎士騰空翻2圈落地
第098260期今彩539三星彩四星彩開獎
第098260期今彩539三星彩四星彩開獎
開放選疫苗廠牌接種？疾管局不同意
開放選疫苗廠牌接種？疾管局不同意
貓纜保全鬆散新聞非造假 北市：遺憾
貓纜保全鬆散新聞非造假 北市：遺憾
受困車廂可退費 北捷元旦實施
受困車廂可退費 北捷元旦實施
北京拍賣季成交額首度突破百億人民幣
北京拍賣季成交額首度突破百億人民幣
女強盜逼債軟禁性侵 判刑3年2月定讞
女強盜逼債軟禁性侵 判刑3年2月定讞
公報支持神廟列入世遺 泰國法院判決撤銷
公報支持神廟列入世遺 泰國法院判決撤銷
葉君璋事件 兄弟象：不再談了
葉君璋事件 兄弟象：不再談了
防堵山寨羽絨品 光隆籲依循國家標準
防堵山寨羽絨品 光隆籲依循國家標準
屏東縣議長選舉傳賄選 偵訊4議員
屏東縣議長選舉傳賄選 偵訊4議員
台銀總座 張明道出任
台銀總座 張明道出任
元旦連續假期 國道明現車潮
元旦連續假期 國道明現車潮
飛安會擬改運安會 納鐵道海運調查
飛安會擬改運安會 納鐵道海運調查
中國商務部將積極推動兩岸商簽ECFA
中國商務部將積極推動兩岸商簽ECFA
賊星該敗 小偷跑到刑事局門口遭逮
賊星該敗 小偷跑到刑事局門口遭逮
重啟美牛輸台談判公投成案與否 1月7日定案
重啟美牛輸台談判公投成案與否 1月7日定案
美牛爭議 馬英九坦言溝通要更早更多
美牛爭議 馬英九坦言溝通要更早更多
總統：美牛絞肉內臟只佔2% 盼向美方說明
總統：美牛絞肉內臟只佔2% 盼向美方說明
網站販售色情光碟 刑事局逮5嫌
網站販售色情光碟 刑事局逮5嫌
日美少女團體AKB48 紅白大賽將出動72人
美牛公投案 公審會明年1/7決定准駁
達賴明年6月訪日長野善光寺
未婚女子拋棄死胎 判刑4月緩刑2年
黨產處理案出爐 馬英九:啟動國民黨再造
陳德銘：明年兩岸經貿爭取五方面進展
頭髮驗毒8小時搞定 港府擬推往校園
趙少華：為兩岸文教交流協議創造條件
美牛輸台公投案公聽會 正反雙方各持己見
日警將新成立DNA鑑定中心 引進最新儀器
獎勵科技創業 星資助7名經理人設新公司
第098260期今彩539三星彩四星彩派彩結果
明年10個大陸團來台 擬採購雜貨食品
閩台關係10大新聞 海西經濟區居首
拓商機 新興市場採購大會明年登場
嘉市電玩索賄案 員警業者聲押獲准
結構型商品投資收益 2010年起分離課稅10%
2009年十大金鑽烏魚子 雲林縣奪6居冠
超商老闆猥褻女童 判刑6年8月
星展出最大佛骨舍利及檀城 吸引人潮參觀
中信鯨打假球案 曾漢州黎紹君羈押禁見
國泰世華銀分行搶案 涉案男子返台投案
金溥聰：黨產案件若敗訴 放棄上訴
屏東議長選舉涉賄選 縣議員曾義雄遭聲押
調查：國際標準保險套 大多印度男性嫌太大
調查：凱特溫絲蕾身材 英女性最哈
設籍或在台居留逾183天 海外所得要課稅
董事長改選案 公視董監事不同調
華時：炸機犯與胡德堡兇嫌疑受同一人指使
印尼前總統瓦希德病逝 享年69歲
美牛議定出包 綠委：總統道歉蘇起下台
審扁家涉貪案 審判長周占春中籤
工會陳情丟牛糞 國民黨部前爆警民衝突
侯佩岑傳訂婚 新郎是外資金童黃伯俊
綠營：國民黨處理黨產 這回不能再跳票
土地銀行主辦友威科技新臺幣3.5億元聯貸案
土地銀行99年1月4日起開辦「99年度勞工保險被保險人紓困貸款」
OTC首檔TDR新加坡銘興科技控股 預計99年第一季掛牌
美牛風暴／蘇起捅簍子 綠營罵翻
阿富汗自殺攻擊 八美國人喪命
美牛案政府派特使 吳釗燮：無人下台美方恐拒見
看過來！ 內政部元月起有新措施
嘉市電玩索賄案 北鎮派出所長到案
蘇嘉全：5都市長提名人選 明年3月底定案
明年起 受困捷運20分賠你100元
台北馥敦南京館雙喜臨門
台北馥敦南京館雙喜臨門
媽媽說:『我們也要辦尾牙!』
Owen E1 電子閱讀器!
Boox 60電子閱讀器
Insdream新款電子閱讀器
行銷策略-新的電子書發行
2009年十個最好的電子產品
跨年夜來台北馥敦南京館
營造府會和諧 彭博盼與共和黨議員強化合作
幸福加油站1/4開播 喚醒對幸福渴望
台東縣原愛工坊【一車的祝福】義拍會
未過門先送愛瑪仕討好婆婆 侯佩岑喜餅選夏姿
2010臺北國際花卉博覽會 真相館合作記者會
NGC全民英檢 創意英語學習
巴紐案追回1/20贓款 金紀玖仍逍遙法外
行政區劃變革 政院通過公債法修正草案
蘋果下月推秘密武器？ iSlate像放大版iPhone
山月村99年愛老虎(I Love You)超值尾牙專案
「虎躍迎春」除夕圍爐晚會邀您一起享美味迎好年
「虎躍迎春」除夕圍爐晚會邀您一起享美味迎好年
「豪門氣度 極致動能」 Subaru台北車展秀出品牌新陣容
李嘉榮當費城人？ 經紀公司全否認
台股好兆頭! 8188點亮麗封關
身分證樣本美女 真有此人！
蘋果Tablet似乎不只是謠言了
用租的教科書
多點觸碰式螢幕
小筆電的風行
屏東議長傳賄選 綠營要國民黨落實改革
劉規吳隨！ 行政院續聘45位政務顧問
美牛風暴善後 吳揆親自召開記者會說明
酒後起衝突 汐止外甥將舅舅打成重傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收低0.4% 年度漲幅還是1999年來最大
立錡控告力智等侵權 美國貿委員會立案調查
更多俄勒岡州監獄 只准受刑人寄收明信片
ITC訴訟雖敗 Tessera仍稱將採取其他行動
美股悲觀氣氛降至1987年來最低
國際金價第2天下跌 美元因景氣復甦走高
冷鋒報到 國際油價持續走高
巴西軍機飛蘇利南 援救遭暴力攻擊巴西人
修法反美牛 美智庫：純政治操作
世衛：新流感疫情在東亞含台灣持續下降
美股指數小漲 但多數股票下跌
第3季全球外匯準備美元比重遽降 歐元攀升
醫學研究：服用銀杏 無助改善記憶
眾星雲集加煙火秀 迎接2010台北最HIGH
迎接2010 民生新措施報你知
跨年夜冷颼颼 看煙火觀日出注意保暖
台股開盤上漲42.89點 為8155.17點
葛來儀：台如盼與他國簽FTA 國際信譽很重要
GMAC獲美政府三度馳援注資38億美元
馬英九：兩岸簽署和平協議 條件還不成熟
145公斤海洛因 深圳破獲近年最大跨國走私
中國領導高層偕同賞劇迎新年
自殺炸彈攻擊 美CIA阿富汗基地傷亡慘重
屏縣議長賄選案 議員曾義雄聲押獲准
外資匯入 新台幣兌美元盤初升破32.2元
康衢煙月：南韓學術界新年漢字成語
波特蘭大雪 上千輛車被拋棄路邊
元旦起連3天 國道0到7時不收費
楊厚蘭可望接任中國駐南韓大使
美牛修法 政院：努力向美方說明
新華社主辦中國新華新聞電視網開播
2010國際奔牛節 牽牛到廈門
高市農會搶嫌落網 掉落急難救助資料露餡
電子鋼鐵航運當道 台股續揚
立委追星不缺席 化身粉絲迷很大
曾蔭權呼籲港人勇敢迎接2010年
加國批准中國石油天然氣收購油砂公司
美牛修法致免簽延後？王金平盼美勿推遲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
薛琦：台股漲跌幅可望放寬至10%
國安會：高層會議足以因應台美危機
槍枝換禮物 洛杉磯回收超過5000支槍枝
指揮家庫特馬殊率法國國交 明年元月登台
歐聖TDR掛牌 漲停買單高掛逾26萬張
立院：金管會周邊單位17人坐領高薪
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
美國商務部長駱家輝「海陸空」總動員求婚
明年 3月 賣衍生性金融商品要分客戶
大陸獄警瘁死 在押嫌犯哭成一團
系統過於靈敏 武廣高鐵又出錯
中國08年度中央預算人民幣28億難追回
巴拉圭新任駐華大使誓言推動兩國合作
中國將試飛第5代戰機 但面臨挑戰頗多
上海再通2條地鐵 出現中國首座4線車站
艦艇引擎險遭灌金剛砂 海巡署調查
中國東協FTA明天上路 近九成產品將享零關稅
北市跨年晚會 晚間7時起交管
中國銀行行長周小川：明年做好金融調控
飛美班機防恐 提升安檢措施延至1/4
企業併購法修正 專案核准可全額扣抵虧損
立院赴美溝通?呂學樟：國會不應自我矮化
讀賣：中日共同開發春曉油田中資可能過半
泰智庫調查：曼谷人新年禮物消費成長8-10%
朝野代表適當時機赴美 說明美牛爭議
證交所:明年海外企業IPO家數可能超過本土
電影星月無盡金門取景 緯來明播出
施顏祥：美牛爭議衝擊 TIFA磋商恐延宕
星今年前11個月新生兒人數比去年少
羽絨被標示不實? 寬庭:非自產 接受退換
洛杉磯玫瑰花車遊行 兩岸3車參展創紀錄
人行行長：「戰勝」金融危機 2010年是關鍵
外資匯入 新台幣兌美元中午升值9分
美牛爭議 胡志強：不希望玉石俱焚
警涉收賄羈押禁見 嘉市警局:停職處分
水利署：救水庫 標本兼治
有線收視戶數位加值可單點 不必買套餐
要工作先簽離職違約金 勞團：雇主剝削
NGO更名 外交部：不能誤解為隸屬中國
政府指定戶政事務所 明年5月可親辦護照
景氣好轉 北市關懷方案功成身退
-47.5℃ 內蒙呼倫貝爾凍到不行
擴大老人假牙補助對象等措施 明年上路
法人估：明年全球液晶電視需求1.71億台
金門翰墨香 中國書法名家精品展揭幕
101煙火秀 河濱公園貓空四獸山看得到
高市長人選 蘇嘉全：3月底前敲定
邱淑媞盼母乳條例立法 保障哺育權利
星中合資天津生態城 吸資人民幣300億元
台股今年市值暴增近8成 股民均賺308萬元
台股收盤漲75.83點 為8188.11點
日明春畢業大學生13萬人找不到頭路
溫蒂退出日本 民眾把握最後機會大啖懷舊味
台股持續攻堅 收盤上漲75.83點
跨年煙火外 今晚記得抬頭賞「藍月」
台股多頭氣強 封關收全年頂點
疫苗安全惹爭議 立委要求換國光官股代表
以身作則打疫苗 賴明詔：不要聽信流言
與農民溝通ECFA 學者建議顏清標
1月台指期漲114點 正價差16.89點
中研院副院長劉翠溶卸任 王汎森接任
爆破凸槌 廣西一高層公寓只被炸掉一半
1月電子期漲5.05點 金融期漲15.2點
高市長提名 楊秋興：3月前完成即可
公務員退休改八五制 立院初審通過
詐領租屋補助168萬 外交部駐外人員遭訴
學者：簽ECFA 失業問題雪上加霜
台鐵元旦增開台南至高雄加班車
赴美溝通美牛進口？ 梁國新：不排除
胡志強：張藝謀杜蘭朵公主 明春可望登台
99年國建計畫 經濟成長率設定4.8%
跨年夜 電信三雄嚴陣以待 逾300人加班
政院通過難民法草案 難民處理法制化
公務員笨蛋說 張哲琛：以偏概全
北市府亂花預備金? 主計處:局處業務需求
傳郭聲琨掌中國國資委 手握數兆人民幣
溝通美牛 吳揆：官員立委組團赴美說明
張善為冬夜拍落水戲 差點凍壞小弟弟
2009年長紅棒封關 投信：元月效應可期
iPhone熱賣導致AT&T網站當機 引發關切
奢華遊高官復出 「網民勝利」純屬空談
合歡山雪季醫療明展開 提供緊急服務
試委胡幼圃：任國光官股董事 依法依規
台股漲75點 三大法人買超104.43億元
政院修法 勞健保補助款改中央負擔
依山傍水古早味 居民入厝寶藏巖
卑南族除喪祭 揮別不如意的一年
12月房市封關行情 房仲：大台北量增6%
美國裁定迄今最大規模對中貿易制裁
老碩士結緣日文一世情 日籍教授爭相請益
參加元旦升旗 中原大學溜出新紀錄
2009台灣夯片 變形金剛2稱霸
政院修法 擴大中央統籌分配稅款規模
美下令一品牌嬰兒遊戲床回收
瑤瑤跨年趕場 愛的抱抱為粉絲加溫
排除軍火代理商 南韓擬直接自外國採購武器
乘船遊港啖海鮮 基隆推總統級冬遊
頂新魏應交：兩岸經貿熱絡 看好台灣房市
施顏祥:美牛溝通團 部長或次長都會配合
南投跨年煙火秀 高山湖畔任君選
台通資遣司機 高縣勞工局調解
博士畫家陳錦芳擬辦畫展 向梵谷致敬
中國維生素C產能2012年恐過剩
綠營刪集遊獎金未果 總預算協商中斷
上海金融矽谷積極吸引台灣金融機構進駐
挽袖送愛心 高市員警捐血26年
新台幣兌美元升2.08角 收32.030元
傳藝中心鬧新年 雜技花燈迎新春
曾蔭權帶領香港安然度過09 但來年形勢難料
麥可顫慄MV 美國列國家級典藏
黃義交:赴美溝通美牛 立委沒義務參加
基港迎今年末班郵輪 年旅客破36萬人次
強化旅外民眾救助 駐外館處設專線輪值
寒假小太陽 學生樂當偏鄉志工
中國破歷來最大電話詐騙案5名台灣人涉案
試委兼國光官股代表 關中:應以試院為重
總統：修法非廢止議定書 帶骨美牛可進口
高中生疑打疫苗不治 母親盼政府正視
101煙火秀 魏應交：讓全世界都看到台灣
義隆電觸控遙控器 獲CES創新設計與工程獎
調查：經濟好轉帶動港人樂觀情緒創5年最高
北韓9大新聞榜首 金正日續任國防委員長
司機中風前助人 遺孀獲捐款
NBA 易建聯砍22分 籃網中止10連敗
日本多處下雪 廣島市40多輛車連環撞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
消基會：抽驗市售泡腳機 近9成不合格
燒炭取暖釀災 老婦葬身火海
北縣府藝廊元旦開幕 展品價值逾6000萬
迎賓尾牙新選擇 原民舞蹈傳承希望
中國移動副總裁張春江涉貪丟官
繁星蒼穹特展 體驗宇宙之美
深夜不訊問將上路 候審室整修媲美民宿
房仲:年底成家需求浮現 房市北溫南熱
大陸漁船台中港外海沉沒 7獲救6失蹤
立委補選 蔡英文:賴坤成當選台東有曙光
高中生疑打疫苗不治 疾管局助提救濟
離職違約金爭議 勞委會修法防剝削
中國發改委聲稱：今年投資體制改革效果顯著
廈門官員：高速鐵路將打通兩岸交流動脈
台視拚收視 劉麗惠林益如任新職
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更新)
中央氣象局 １週天氣預報 (更新)
台北車站地下街經營權 北市府明收回
中市高中生疑疫苗奪命 申請救濟
換了路燈沒寬頻 北市府:請用戶包涵
玉山續積雪 深可達小腿
中國5項新法律法規1月1日正式施行
價格低不了 台灣農產品缺席上海農博會
恐嚇郭台銘 臧家宜判刑8月定讞
維也納國家劇院合唱團 首次在台跨年
陳武雄:支持美牛公投人多 看法都不正確
港警預估40萬人在維港賞煙火迎新年
高鐵每週增開16班 明起開放訂票
中國明年對個人轉讓公司股票繼續免徵所得稅
法鼓山行天宮春聯 免費索取
命理師強吻女弟子 判刑1年
台北2大購物中心跨年煙火秀 爭奇鬥艷
財部發函 OBU結構型商品課稅暫緩半年
健保局：補助款改中央負擔 有助財務
退而不休許春金：做志工 做不動為止
本周台股指數漲2.7% 鋼鐵股漲幅居冠
劉翠溶因立委質詢辭職？翁啟惠澄清
OBU結構型商品免稅?金管會:穩定金融為主
總統:台灣非配合北京求生存 不可能芬蘭化
本周上市公司市值21.03兆元 增2.75%
違法收獻金 高志鵬遭民進黨停權半年
回應南方朔批評 馬總統：我非獨斷獨行
今年台股漲近8成 外資大買4801.49億元
酒駕法辦年增200件 花蓮加強取締
台北港特定區都計生效 打造港灣副都心
警局踢館案 金門議長判無罪
肯定網路科技 義總統用Youtube賀年
9999條國旗圍巾 產線故障剩一半
新年新希望 蔡英文盼民進黨令人信任
南縣搶救水庫 千人跨年露營
振興棒運 總統請全民監督
難民法出爐 中國民運人士來台居留合法化
台中榮總首例 不相容血型腎臟移植
聯合國人權專家籲泰國停止遣返寮國苗民
文湖線加入 北捷跨年運量估創新高
中央擬負擔勞健保補助款 高市歡迎
跨年人潮湧出 上海馬路塞爆
香港經濟好轉 港府口袋滿滿
外資匯入 新台幣盤中破32 升值2.08角收市
抗憂醫生郭玉柱 首重醫病互信
公債法修正草案通過 地方舉債空間變大
專騙對岸 高市集團跨海詐欺
98年期貨市場交易量1.35億口 年減1.17%
花蓮光復鄉長涉賄選 檢方起訴
法官涉助偽立遺囑 定罪恐免職
新台幣升幅大 央行:台灣是有紀律的國家
台股漲跌幅放寬至10%？金管會：審慎評估
櫃買中心總座吳裕群：與台開案無任何關連
國發基金擬與企業合資 海外行銷台灣美食
陳菊邀鄉鎮市長議員拍賀歲照
朝野共識 政府部會數37減為27
東協中國自貿區上路 東南亞台商：衝擊不大
中環錸德與飛利浦簽授權合約 權利金降80%
球評楊清瓏：別讓桃園棒球場變蚊子館
東協中國自貿區開跑 產學界：利大於弊
10大性權事件 立委婚外情進榜
金門擎天廳明德公園 明年4月擬開放
低收入戶兒童 免費接種肺炎鏈球菌疫苗
財劃法修正 地方可支配財源增982億元
王毅期待兩岸增進政治互信 合作造福人民
光復鄉長被訴 縣選委會:不影響當選資格
台南醫生撕票案 判無期定讞
苗栗縣造橋新科鄉長涉賄選案 檢方起訴
星今年經濟萎縮2.1% 明年成長3%到5%
景氣回溫 本國銀行放款總餘額月增1415億元
第098261期今彩539三星彩四星彩開獎
同1人騙5次還不夠 第6次栽了
劉曉波入獄 陸委會:會向對岸堅持人權立場
傅達仁得新流感 疾管局：疫苗非100%有效
曼谷中央世界跨年倒數 1700警力戒備
陸委會:依兩岸海運協議 處理大陸3項措施
第098105期威力彩38樂合彩開獎
戶所辦護照 內政部：還須跨部會協調
嘉市電玩索賄案 北鎮派出所長到案聲押
美國嬰兒遊戲床遭回收 標檢局:台灣未進口
中國公安部長助理涉貪遭雙開
民進黨南市長提名 許添財蘇煥智盼尊重黨員
血拼族注意 英國VAT明起調高至17.5%
輪椅族瘋跨年 肯定北市劃專區
陳昇跨年夜開唱 濃濃台北味
英首相推遲訪中 北京表理解
美牛爭議 外交部籲台美理性溝通避免雙輸
澳門特首誓言將貪汙消除於萌芽之中
周美青酷迎99 夜宿災民中繼屋
翁啟惠：彈性薪資 激勵優秀學者
美國商會建議台美先簽訂透明化等協定
波蘭經濟暢旺 歐盟一枝獨秀
中央負擔勞健保補助款 北市:不滿意可接受
信用卡管理辦法修正 卡債風暴後最大修改
泰國新年假期第一天已91人車禍身亡
胡錦濤新年賀詞：加強兩岸交流合作
金管會多項新制 磁條金融卡停止跨行轉帳
美國家庭資產淨值回升 有利消費支出
新台幣封關日勁升 明年持續升值壓力大
球員工會：牛隊聯繫象隊 別簽葉君璋
第098105期威力彩頭獎2注中獎
第098261期今彩539三星彩四星彩派彩結果
HBL高中男籃複賽 明登場
別簽葉君璋？牛象不回應
蕭亞軒鑽石艇唱跨年 小巨蛋亮晶晶
黃志芳：願赴星出庭作證 助追巴紐案款項
成棒盟主爭霸賽 美孚巨人驚險奪冠
雪梨大橋煙火盛放 歡迎2010年
Back to list