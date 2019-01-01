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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
傳產不等於夕陽 南部業者創新有成
台電地方回饋金 高市議會:多做實質建設
12月電子期收平 金融期漲10點
傲人上圍負擔重 婦人縮胸解背痛
聯合國報告預測2010年中國經濟將成長8.8%
疏運投票人潮 金澎航班增50架次
馬英九催票 籲投藍為台灣進步
綠委：選風最差 盼檢調全力查賄
中國造船訂單量超過韓國 居世界第一
黃重球率能源團訪華府 盼打造台美合作契機
苗縣遭起訴2候選人 地檢署前抗議
匯豐銀牽線 陸企組團訪台尋商機
民調：中國青年認為美國為最大潛在威脅
盼起死回生 高市輪船聘專業經理人
台中港區1名釣客落海失蹤
台股漲7點 三大法人買超69.86億元
屏東4候選人樁腳涉賄 2羈押1交保
原住民任公務員 波麗士最多
上海號召有新流感抗體市民捐血抗疫
前董座遭起訴 亞化：屬個人行為
分析：美國增兵阿富汗對中國利弊並存
六合彩簽賭站兼營選舉賭盤 2人落網
波特蘭獲選全美最適合慢跑城市
動保團體藉縣市長選舉時機促進動物福利
落單的小精靈音樂會 神往孟德爾頌足跡
11/28車隊國道趕路 馬英九證實他不在車上
蕭淑慎又涉吸毒 士檢起訴
天冷吃麻辣鍋 胃潰瘍出血
賄選傳聞不斷 馬英九:勿枉勿縱追查到底
國營事業員工適用勞基法？需政策評估
職棒打假球 統一獅盼檢警調提供情資
雲檢查賄一日3起 收押3人偵辦
澎湖縣查賄選 再起訴4人
中國記者受賄瞞報礦難案件 國際團體關注
SBL轉播權敲定 各隊可望分得400萬
中國軟體業年增兩成 遠高同期GDP成長率
台東傳賄選1票1000元 離島贊助來回機票
中華職棒:黑衣人囂張 向員警嗆聲
政院修正專利法 開放動植物發明專利
世界數位圖書館網站 國圖遭改地點在中國
新台幣兌美元升2分 收32.150元
中國68家國企投資金融衍生品大虧逾百億
吳揆草屯掃街為藍催票 綠軍辦晚會衝刺
菲南屠殺案 驗屍報告：5受害人被性侵
全球中文熱 外國青年熱衷赴上海鍍金
林懷民：雲門舞集行草靈感源自西安碑林
台灣加入GPA後 外國廠商得標變化不大
威山開發難燃複材 獲中科獎助
教育部：班級停課標準 814取代325
卓文萱個唱前太緊張 夢中殺人
台灣首屆動漫雙年展 村上隆變身童顏巨乳
朱立倫:預估明年經濟成長逾4% 盼雨過天晴
拓墣：面板再不開放西進 恐坐失良機
北縣2工人墜落工作井 1重傷
海爾集團八度蟬聯「中國最有價值品牌」
加工區達年度招商目標 無薪假人數大減
東亞運女子9號球 林沅君晉4強
Made in North Korea牛仔褲 一條7000元
三合一選前藍綠總動員 立院唱空城
真囂張！廣西1公安副局長當街遭人砍殺
單親媽走出傷痛 鼓勵單親父母尋求協助
中職防打假球 盼分享檢警調情資
謝長廷為涂醒哲助選 抨國民黨賄選嚴重
加拿大總理訪北京 賴昌星遣返問題成焦點
駭客搶搭耶誕列車 攻擊Facebook網友
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台灣縣市長選舉 上海不見返鄉投票熱潮
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳敦義：江陳會事宜 尊重中市意見
紡織所邀歷任董座歡慶成立50週年
陳偉殷有意挑戰美職 得用入札制度
營建署:呼應全球暖化 下週開永續研討會
嘉市選前之夜 警力大動員防脫序
台資銀行首次在廣東東莞設點
東亞運中華台北男桌團隊被淘汰出局
推動交流 台灣東協中心16日開幕
都市美學力 台法公共藝術一覽無遺
婦人捨命救2童 楊秋興慰問家屬
居家照護有撇步 扶輪社贈北市照護滑墊
美國將增兵阿富汗 中國盼尊重主權
今年前10月 中國551名煤礦工遇難
雜誌調查：學生閱讀習慣 男不如女
消基會：選吸塵器注重吸力及安全性
證交所：11月底上市股票本益比97.95倍
防暴力脅迫選舉 警政署加強警力部署
研發弱勢學童教材 永齡進駐中正大學
雲林爭霸 蘇治芬勤掃街 吳威志提遠景
台經院：美元看貶不貶 韓元可望續升
德國電視台為辱中國人節目向中國道歉
Google在新加坡推出網路立體街景服務
光復鄉長候選人交保 檢抗告並再約談
美特使將在六方會談框架下與北韓對話
媒體指忘恩負義向錢看 胡瓜提告
嘉縣咖啡飄香 4咖啡農評鑑奪牌
老師無端成詐欺犯 原來帳號遭入侵
環保團體指污染 友達：不實指控
亞銀將動用7億美元投資基金對抗氣候變化
歸化外國人登記姓名 得申請中外文並列
大高雄里長選舉未同步 市議會擱置預算
14企業獲企業永續報告獎 副總統肯定
沈迷上網睡眠節律亂 年輕人失眠增加
器官移植運動會 牛隊總教頭徐生明代言
法律無假期 金門緝獲2陸漁民越界電魚
日本服裝設計師小篠弘子 讚賞原住民舞蹈
自殺性侵新聞標題 兒少團體籲審慎
營建署:明年度建築物拉皮補助 即日起跑
日駐台代表請辭 馮寄台：不影響台日關係
中央定調：穩字當先 基調不變 手法微調
北斗鎮長候選人父子涉賄 子遭收押
東亞運男籃 中華談笑用兵大勝澳門
新年度再借11億元 南縣負債破500億
亞太影展高縣舉行 楊秋興拍宣傳廣告
麥寮長庚醫院23日啟用 發展燒燙傷醫療
內政部：陸客有脫團之虞 不許可來台觀光
抗議專區急滅火 賴幸媛支持胡志強違憲說
三合一特別報導 台視推開心農場動畫
美元走弱 外資匯入 新台幣收升2分
富邦銀東莞辦事處成立 啟動分行策略
藍委質疑洗車機不合格 高鐵：誤解
SBL籃賽 體委會補助每隊100萬
南部缺水 明年嘉南一期稻作恐難逃休耕
台中市男子疑自焚 送醫不治
台中市府：無人申請示威怎可能設專區？
泰熱氣球節開跑 古蹟映襯熱氣球升空
台塑集團11月營收重返千億 今年次高
槍殺案安親班老師腦死 捐器官遺愛人間
老虎伍茲再爆外遇 女友公開火辣簡訊
換不到公仔？北縣消保官促超商改善
馬英九加持不夠力？呂國華：開個玩笑
設局偷拍性愛光碟恐嚇取財 警逮6人
夜店插隊上廁所？ 小S盼爆料者說清楚
台東輔選 馬英九：花東鐵路電氣化明動工
優惠補助近尾聲 車市明顯回溫
蕭敬騰將穿花襯衫開唱 挑戰安可紀錄
中華台北男桌團隊受挫香港被淘汰出局
包庇色情業者 高縣警局大幅調動基層員警
中華電信連2年獲台灣企業永續報告金獎
高考一級從缺 考選部推修法提高報考誘因
美節目批北市禁蘋果 郝：對方不知始末
台中大都會歌劇院動土 盼成亞洲新地標
桃園留置所幼犬啃犬屍 農委會:該所已關閉
中國：若發達國家食言 哥本哈根會議不樂觀
陶博館第50萬人 準新人喜上加喜
台灣南亞貿訪團抵新德里 洽談商機熱絡
黃嘉千剖腹產女 夏克立頭暈
99年GDP成長國建目標 經建會擬訂5%
杜拜風暴21家銀行曝險 單家最高63億元
中職月底選秀 積極接觸旅外選手
北市國中小教師甄選 明年7月復辦
東亞運女籃 中華大勝香港
奪牌危機 詹詠然因傷退出東亞運
江丙坤盼第5次江陳會 完成ECFA協商
江陳會農產品協議 不影響現有對大陸規範
菲律賓國際數學競賽 台灣學生大贏家
9月底國銀跨國債權1759億美元 季增15.07%
葛萊美入圍公布 碧昂絲10項居冠
抗議專區引爭議 胡志強：溝通增難度
天冷喝熱湯 台灣牛肉湯6元搶市
符合814原則 學生染新流感不再全班停課
自費醫療惹民怨 衛署：健保入不敷出
台金機位搶手涉賄選？金檢：蒐證中
吳揆家鄉固票 草屯掃街催票
盧廣仲家鄉開唱 阿母偶像李宗盛當嘉賓
巴西工業主力轉內銷 內需強勁助景氣復甦
謝深山提前返國 態度低調
陸委會：江陳會抗議專區僅中市有權規劃
克魯曼欲賣巴西資產 投信:巴西股市不貴
台指選擇權抽獎活動 11月得獎者出爐
賴幸媛：胡志強市長的說法是正確的
最後決戰拚了 蔡英文明領軍掃街攻宜竹
晶電擬斥資10億 取得南亞光電一半股權
彰銀昆山辦事處待升格 第2年就要獲利
哈林籃球高雄展絕技 球迷43年夙願以償
香港警方打擊犯罪 拘捕572名大陸人
中職招手 鄭錡鴻：兵役體檢出爐再議
王清峰：選風不敢說變好 保證沒壞
王清峰:查賄列政黨涉案人數 不分藍綠
王清峰：政黨選舉勝敗非檢責
金門縣長選戰 陳福海肖像引口水戰
抗憂好醫生 耐心最重要
選前決戰夜 馬英九宜蘭壓軸造勢
古又文 師長：活潑聰明帶三八
調查：中國明年信貸違約風險 亞太地區最高
和艦案 曹興誠違反商會法發回更審
第098097期威力彩38樂合彩開獎
保險業財報新準則 民國100年施行
第098241期今彩539三星彩四星彩開獎
美胸票選沒進榜 隋棠嗆美肌一定贏
星未來電子業出口將有綠色電子等四大領域
南管崑曲首度同台 霓裳羽衣貴妃夢仙子
東亞運曲棍球 力爭前三仍有望
4北市女議員化身舞伶 為芭蕾舞團代言
古又文揚威國際 文建會擬推服設發展計畫
朱立倫：劉政鴻得票衝高 中央支持多
聲色盒子 記錄音效師杜篤之電影路
原定出席公開場合 齋藤未現身
環團抗議縱容污染 宏??:友達符合環保法規
女乒乓團賽 中華台北不敵香港
贊助2010冬奧 宏?眲葧ㄓ伎~牌價值
高齡孕婦打完疫苗7天胎死腹中 原因待查
台灣駐泰辦事處明派員赴緬協助遭扣船員
姐妹吸安昏頭 拿刀脅運匠獲判無罪
副總統：黃敏惠連任 嘉市成國際都市
江陳會 民進黨20日中市晚會表達立場
香港又發現4宗H1N1變種病毒
高市民宅氣爆 女子重傷送醫
中國知名異議人士張林被抄家帶走
東亞運第2天結束 男女乒乓球前4強產生
蔡英文：12/5用選票警告馬政府
嘉義縣長選情緊繃 蕭副總統力挺翁重鈞
苗檢查3賄選案 1聲押4交保
幫候選人賄選 遭求刑3年6個月
壹週刊指創投總經理花名在外 判賠定讞
10年長照計畫 政府補助比率提高為7成
1111人力銀行被控竊取對手資料 判賠千萬
買票進入高峰期 查賄數據大幅增加
馬英九花蓮輔選 強打正藍牌
馬英九卯足全力輔選 狂掃花蓮夜市
第098241期今彩539三星彩四星彩派彩結果
UBA 醒吾力克輔大 晉8強
第098097期威力彩頭獎摃龜
嘉縣溪口鄉1樁腳涉賄選羈押
推動強制性氣候協定 巴西德國達共識
許振榮向夏威夷僑胞闡述僑務政策
墨爾本史賓威中華公學新理事就職
墨爾本台灣學校舉辦「漢字文化節」系列活動
滯台僑民健保人球問題 移民署將協調解決
王金平：札幌辦事處開館促進台日交流
巴西地區僑界舉行百年國慶活動計畫協調會
兩監察委員赴法 聆聽僑民心聲
任弘出席沙巴留台同學會暨文華之夜活動
前6軍團中將指揮官 貪污 判刑16年半定讞
南投/李文忠「分身」拜票
南投/吳敦義家鄉保衛戰 力 挺馬文君
戶籍遷到國外 仍具有國民身分
南投輔選 吳揆批綠色執政是貪腐保證
華郵：增兵阿富汗妥協方案 反映拜登想法
戴立忍：「不能沒有你」獲獎 終於出口氣
「不能沒有你」獲印度國際影展最佳影片獎（1）
美特使訪北韓 尋求恢復六方會談
亞洲16歲級女籃初賽第4回合 中華勝菲律賓
「不能沒有你」獲印度影展最佳影片暨導演獎
面對社民黨威脅 普天間基地問題將延後解決
郝龍斌被MSNBC選為全世界最糟糕的人
歐巴馬呼籲民間企業幫忙創造就業機會
棒球振興展開運作 朱立倫赴中職聽簡報
選戰壓軸日 宜蘭藍綠縣長候選人拜票衝刺
涉貪？整肅？ 扁侍衛長前憲兵司令何雍堅收押
傳習近平主動要求暫緩出任軍委副職
江陳會設「抗議專區」 是誰頭殼壞去？
血拼女王變身平價奢華保養達人 隋棠分享聰明消費觀念
MLB 勇士簽下齋藤隆 牛棚添戰力
羅馬尼亞反中 華商遭警方「暴力執法」
時機歹 前線有戰事美從軍仍踴躍
揭開序幕！ 歐巴馬點亮白宮耶誕樹
中職月底開常務理事會 不迴避任何議題
高華柱：募兵制後 後備兵力投入支援救災
台中世貿掛中國地圖 林柏榕: 呈現正確訊息
推廣台灣原鄉旅遊 大陸踩線團抵台
「台灣大劫難」 袁紅冰：共產中國不是你理解的中國
到台北過聖誕 雲南赴台遊降價促銷
翻書不用手 用「腦波」就好
微軟重大更新 下周將修補重大IE漏洞
《2009民俗與民族文化的蒐藏講座與工作坊》圓滿落幕
基隆／林右昌抨擊 張通榮絕色影城開發失敗
不能沒有你 蕭萬長盼公務員有同理心
哈燒新片 暮光續集夯 幻雨追緝巨星撐場
葛萊美入圍公布 碧昂絲十項風光入圍
Tiger Woods老虎伍茲再爆外遇 女友公開火辣簡訊
2009「環保印刷與電子書技術應用」國際研討會在崑山科大舉行
Google與微軟讓手機照相畫質變好
宏碁2010年推出全球第一台Chrome小筆電
選戰壓軸日 陳定南遺孀擬出面為林聰賢拜票
柏南奇：Fed銀行監督角色對化解危機事關重大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美NIH批准新幹細胞來源 研究料將重獲動力
歐洲股市小跌 但多數股票上漲
特瑞謝：ECB將縮減緊急放款
柏南奇：資產價格沒有「極度錯誤估價」
國際油價變動不大 美元弱勢 數據也不佳
颱風重創 菲獲逾50億美元國內外援助
傳鹿取克章接駐台代表呼聲高 日方不予置評
金價持續創新高 美元貶值刺激需求
數據引發關切 標普500指數結束三天漲勢
阻谷歌壟斷 德決啟動數位圖書館計畫
種姓作祟 印度賤民看表演惹殺身之禍
圓孩子耶誕夢 美夫妻上山砍樹雪困2天
保護氣候 德承諾2020年前減排40%
印度官員指中國應和平崛起且尊重國際架構
WTO部長會議 反自貿團體倡替代方案
冷氣團發威 嘉義創入冬最低溫10.4度
嘉義清晨10.4度 入冬最低溫
台股開盤上漲0.47點 為7685.14點
嬰幼兒手推車大廠隆成將返台發TDR
省昂貴維修費用 延長愛車壽命10大撇步
48張發票特獎逾期無人領 9600萬獎金累入
加總理哈珀遲遲到訪 遭中國抱怨
反貪倡廉郵票 中華郵政9日發行
印度盼氣候會議對開發中國家提供資金技術
美元走強 新台幣盤初小貶
星亞洲電視獎 客家電視台抱走2大獎
前中共高層拍賣名畫助貧困大學生
藝文看板 客家戲鋼鼓樂南管崑曲齊登場
沖繩美軍基地遷址 鳩山指示另行研究
投票日前夕觀望味濃 台股狹幅量縮震盪
17縣市選戰 明天投票
大陸官員：貪腐是中共致命傷
加州感染新型流感人數攀新高
北韓發佈貨幣改革決議 平壤禁用外幣
台股平盤整理 紙類股漲幅傲視群倫
天冷防瓦斯中毒 標檢局籲注意通風
北韓新義州出現新流感 情勢不樂觀
日本憂鬱躁鬱症患者首度突破100萬人
美籲宏都拉斯總統當選人推動國內和解
中國電動自行車改列摩托車 2千企業快倒閉
花東鐵路電氣化動工 總統:台東潮州跟進
亞洲選舉官署協會在台開會 並觀選
新疆再判13維族被告 5死刑
廣東擬再開4門通港澳
選舉前夕 屏縣長候選人搶攻屏市票源
選前最後衝刺 蔡英文:用選票終結買票
深耕年輕社群 誠品噗浪覓知音
阿富汗聽證 雀兒喜婚訊讓議員官員笑成一片
古又文大獎加持 國際大設計師建議自創品牌
運動舞蹈坐銅望銀 東亞運奪牌有信心
打新流感疫苗 專家提醒孕婦配套監測
中國軍隊爆發新流感群聚感染 至今51起
選戰倒數1天 藍綠立院相互攻訐
新興產業將成為明年中國經濟發展重點
金門縣長選戰 白冰冰跨海助選
三合一選舉前夕 立委忙輔選立院冷清
疫苗發揮保護力 停課即日改採814標準
蕭副總統：世界經濟復甦之路未穩定
匯市量縮觀望 新台幣中午小貶0.6分
東亞運桌球 中華隊男女混雙晉級8強
花東鐵路電氣化動工 綠委:割稻尾兼綁樁
馬英九引述民調爭議 許文彬另有見解
星警打擊大陸山寨機和盜版電器 捕15人
兩岸電信詐騙案 20名台灣人西安落網
澎湖縣長選舉 楊秋興跨海助選
國民黨估選情 11縣市平穩3縣勝負難料
登革熱疫情未趨緩 高市滅蚊大隊出擊
亞倫巴德雷高球賽 中正大學鄭宜宥奪冠
投開票所投保公共意外責任險 嘉市首例
景氣回升 明年春節國外旅遊難撿便宜
星醫生研發心電圖手機 避免心臟病猝死
國務費案 扁律聲請傳陳菊等19證人
北市進出口公會冬令捐贈533.1萬元
RFID用途廣 量體溫教拖地樣樣行
投票前夕 彰化藍綠陣營總動員
設江陳會抗議專區 胡志強：不可行
南縣公投自治條例 議會表決未過關
從自負到謙卑 蔡琴分享生命見證
中鋼貨輪復燃 火勢控制損失不大
投顧：油價盤整 長期看俏
嘉市KTV火警 2消防人員受傷
傳美財政部要先出脫持股 花旗才能償還紓困金
郭征之著作獲僑聯海外華文著述獎
選情激烈 鐵公路宜花線超熱門
朱立倫赴中職聽簡報 劉保佑感受府效率
齋藤正樹14日向馬總統辭行 20日離台
澎湖小島選民 盼加開船班返鄉投票
港媒：美希望中國在阿富汗扮演建設性角色
遭控竊取資料敗訴 1111：會再上訴
中國海西城市群規劃納入台灣
佈局台灣 安聯人壽目標3000名業務員
亞化新經營團隊進駐公司
軍方：青(左屯右邑)無獨佔 整修後適度開放
台股收盤跌33.76點 為7650.91點
蚊香申請許可證 須1年內戴奧辛報告
選舉前夕 綠委提馬總統19項執政無能
杜正勝分享早年80天自助旅行 笑稱鼻祖
台股震盪走低 收盤下跌33.76點
嘉義市中央噴水圓環 造就民主聖地
選前觀望震盪尾盤現賣壓 台股小跌作收
五月天世運主場館開唱 高捷加班輸運
東亞運女籃 中華勝日本 預賽可望搶第一
中油下午5時公布調漲各式汽柴油0.3元
春節離島班機 15日起開放訂位
12月台指期跌105點 逆價差58.91點
疫苗12日全民開打 教部籲教職員踴躍接種
高市獲補助社團評鑑議員 議會:應客觀公正
強化生物醫學 成大延攬吳成文任榮譽教授
12月電子期跌3.75點 金融期跌17點
馬英九輔選花蓮 南來北往不停蹄
另類內戰 俄勒岡兩大學美式足球對打成焦點
嘉市KTV火警損失千萬 2消防員受傷
學子助植物人 籲投下神聖的發票
村上隆來台辦藝術祭典 創作音樂人力挺
台股跌33點 三大法人買超4.09億元
中華電信賣Win 7筆電 明年底上看10萬台
韓團SJ–M抵台 粉絲熱情接機險爆衝突
歐盟採購官員拜會工程會 盼擴大開放範圍
歐委會建議對中國皮鞋反傾銷延長15個月
比麟水庫仍在規劃階段 未決定興建
體委會推廣運動 6日邀全民一起go
婚紗展卡位濺血 男子持刀砍人判刑5年
江陳會談警力布署 江宜樺：全力滿足
民進黨估選情 縣市長3-5席 政黨得票成長
文湖線再出包 系統異常全線停駛
何厚鏵：一國是主體 兩制是派生
台積電明年資本支出遠高於27億美元
爐碴疑污染環境 監委要求嚴格管理源頭
棄綠挺藍 陳錦煌稱遭恐嚇已報警
行銷Windows 7 微軟祭出多通路策略
雲林縣長之爭 藍綠搶攻斗六票倉
新台幣兌美元貶2分 收32.170元
公務員傑出貢獻 送信達人打火兄弟均獲獎
幽靈人口若投票 檢方將立即約談
綠控藍介入查賄辦案 國民黨：張冠李戴
來台旅客 明首破400萬人次
花博藍色公路棄標 北市：另找業者推動
扁律提特別庭 法官：質疑本庭資格？
挹注打火兄弟 頂新將捐3000萬
文湖線側撞原因 捷運局捷運公司互槓
醫師：婦女發現乳房腫塊 莫錯過治療時機
郭台銘:不要畫地自限 要爭全球市場
警署:縣市保安警力交叉支援 確保選舉順利
桃縣選委會：圈選吳寶鈺2人視為無效票
文湖線4時37分復駛 市府稍晚說明
11月外匯存底3471.9億美元 續創新高
Google Chrome來勢洶洶？微軟老神在在
毒蟲藏毒闖4關 基隆法警搜身查獲
給苦孩子溫暖 高市盼更多寄養家庭協助
高縣檢測夜市油炸油 2攤販不合格
老五老推除夕敬老 胡志強夫婦代言
拓墣：中國家電下鄉第4季面板出貨量衰退
台灣11月外匯存底3471.9億美元 世界第四
SJ-M登台開唱 林依晨送枇杷膏護嗓
新店機車搶案 2嫌落網
痛風男性倍增 飲食控制素比葷好
投票前夕 南投選將回防大本營
女台商在大陸遇害 家屬運骨灰回台
合法掩護非法 食品廠製造瘦身偽藥
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
鞭炮助陣 澎湖1民眾炸傷腳趾
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
電影取景？ 金獎導演李安遊高港
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
王如玄最擔心工安死亡率升高
吳舜文新聞獎 商周大贏家
經建會：5年內 病歷全面電子化
中國版航站情緣 馮正虎滯留東京機場滿月
花檢抗告成功 光復鄉長候選人交保撤銷
三合一選舉投票率 中選會預估6成至6成5
節能減碳方案 33項達初步成果
彰雲嘉大學校院聯盟：明年辦社團博覽會
包尿片比賽 王建民勝出
拓墣：台灣不開放高世代面板登陸將失商機
環署許可新規定 蚊香業者願配合
抗議專區引爭議 王卓鈞拜訪胡志強
選戰最後1日 桃縣候選人瘋狂掃街
拓墣：友達與華映合作機會 遠大於合併
金融海嘯影響 台灣報考CFA人數下滑
國營事業績效獎金出爐 中油台電申覆成功
匯市觀望 新台幣收貶2分
貓王餐廳加持 以色列小鎮穿搖滾勁裝
唐家璇：中國外交必須堅持韜光養晦戰略
中共解放軍發生集體爆發51例新流感
本週台股市值19.58兆元 增2.14%
民進黨團內鬨 高市議會預算審查會流會
28年前老戰友中風 蘇貞昌偷空探視
東亞運升旗 中華代表團排第七
HBO新影集明年登場 太平洋戰爭人氣旺
經濟部追加預算 高雄世貿2014年啟用
返鄉投票潮湧現 台金航線擠爆
台塑化：明凌晨1時起 汽柴油漲3角
苗檢查賄 已起訴5候選人
陸正案更審 法官准驗綁票錄音帶聲紋
中國大陸新流感已有200死亡病例
2學生新流感疫苗後現異狀 中縣：爭取救濟
狼師性侵猥褻9女學生 1審累計判73年
文湖線又掛 北市：網路交換器不穩
查賄追追追 雲林選前1天破3案
歡喜談復健 王建民開始輕微投球
拓墣：台面板廠具技術優勢 應盡早西進
本週台股漲2.14% 資訊服務漲幅居冠
看影帶破解日本打法 洪玲瑤自嘲快老花眼
獲獎連連 不能沒有你下週重映
朱宗慶鋼鼓百變 融合歌仔戲與爵士
東亞運男子司諾克團體賽 中華明爭金
銅線串起異鄉情 太極推出藝術心
施顏祥提簽FTA 歐盟:放進議題 機會不高
偶像劇演員溫昇豪跨行當作家 明年出書
福建平潭赴上海招台商 聲稱比特區更特別
林聖忠：兩岸簽ECFA 可促台美簽FTA
管制活魚出口？漁業署：2007年已開放
彰縣民宅火警 父死子傷
弱勢可享餐廳美食 北市愛心餐明年續辦
百貨週年慶防寒衣熱賣 單日業績估4億元
台灣上世紀增溫1.1度 全球平均值2倍
東亞運網球賽 中華包辦4個頭號種子
男子性侵年幼姪女 法院判賠百萬
北市購屋平均總價 僅文山南港不到千萬
王溢正加盟日職橫濱 最快明年上一軍
菲南屠殺案嫌犯宅第搜出大批軍火
雙管反賄 法部：選前嚴查 選後提訴
選前之夜 黃健庭大團結劉櫂豪全力催票
學者：政府應提減碳目標 引領產業轉型
上海通報首起新流感死亡病例
陜西發現兩千多年前戰國時代疑似酒類液體
投資衍生商品大賠 中國砲轟西方投資銀行
聚焦台灣 音樂人暢談華語音樂走向
台東選前查賄 1聲押1收押
春節大陸直航加班機大增 票價仍難降
產業交流納入ECFA 有利公權力介入制訂標準
劉瑞琪：獲金鐘影后是劇本角色寫得好
春節大陸遊 團費比平日漲6至9千元
中華隊男女桌球混雙擊敗南韓進入四強
資訊月 電信三雄小筆電優惠加碼
苗栗1縣議員候選人 涉賄遭起訴交保
援助大陸貧困生「撿珍珠」行動努力向前行
彰化查賄 5羈押4交保
專家：大陸3G進展緩慢 2012年用戶比重13%
屏檢查賄 起訴2件羈押23人
泰國曼谷機場快線最快明年4月前正式開通
選戰關鍵 陳定南遺孀為林聰賢助選
第098242期今彩539三星彩四星彩開獎
大姊頭動私刑凌虐 板檢求刑10年
專家：中國明年將公佈大規模刺激內需政策
研考會：最晚年底前提出10大民怨
輔導見成效 原住民第3季失業率較預期低
第098097期大樂透49樂合彩開獎
K-1拳王爭霸戰 楊東雄可望勝出
黃聯昇允助巴拉圭企業加強與台灣廠商合作
歐盟對中國鞋徵反傾銷稅 德奧鞋業跳腳
3名台灣人因電話詐騙案在無錫被判刑
新竹輔選總動員 馬英九籲泛藍團結
須戴電子手環居家軟禁 波蘭斯基獲保釋
調查顯示經濟人權退步 政院：持續改善
卵巢癌誤判直腸癌 慈濟醫師被訴
中華台北進入東亞運桌球男女混雙4強
新加坡胖役男基本軍訓期統一為19週
談民調爭議 宜縣選委會收到馬英九陳述書
東亞運首面獎牌 吳育綸司諾克摘銅牌
南部孕婦死胎 疫情中心研判無關疫苗
全泰民眾為國王慶生 歐巴馬賀電祝福
興中控股第一上市案撤件 今年海外台商首例
彰銀合庫香港分行獲准辦理人民幣業務
遇見瘋狂與奇蹟 公視大展10佳片登場
尼泊爾在聖母峰召開「世界最高」內閣會議
嘉市選前之夜 候選人拚人氣
古又文獲獎 紡拓會:去年多次推薦他參賽
東亞運進入第3天 強隊盡顯優勢
日媒：松山羽田明秋定期航班台日將換文
台開打造藝術空間 村上隆來台個展
港籍前情報員求償 軍情局：補償金已發
吳清基曾志朗抵港為中華台北隊打氣
解放軍導彈護衛艦即將訪港
屏東選前之夜 藍綠陣營遊行別苗頭
蔡英文：宜蘭若勝選 第3次政黨輪替開始
殺手出庭作證 指控義總理替黑手黨代言
專家：奇美合併群創引發大陸面板廠挖角風
王溢正踏上日職之旅 以陳偉殷為目標
第098097期大樂透頭獎一人獨得
廣州將建穗港澳台流通服務業實驗合作區
美國11月失業率 意外下降至10%
台東選前之夜 縣議員候選人遭收押
女童打完疫苗發燒肺炎 研判流感造成
陜西農民取土發現唐代武士俑
謝深山現身 力挺張志明
第098242期今彩539三星彩四星彩派彩結果
瑞信證:台灣經濟明年溫和成長 GDP估4.8%
張景雄奪下台灣區K-1格鬥拳王
菲南發生屠殺省份 傳明起戒嚴
宜蘭選前之夜 馬立強同台為呂國華催票
失業率意外下滑激勵 美股開盤勁揚
NHK:6月時金正銀與胡錦濤在北京見過面
決戰蘭陽城 藍綠大車拚
人頭店主搶正牌店主 警逮10嫌
古又文：台灣設計人才多 欠缺機會與環境
光復鄉長候選人疑涉賄案 花檢堅持再傳訊
華郵：租借期滿 4歲貓熊泰山將歸還中國
韓媒：修正雙重國籍法 旅韓僑社現曙光
芝加哥音樂比賽優勝者舉辦演奏會
泰國中華救助總會頒發獎助學金
紐約郭征之榮獲海外華文著述獎
法務部: 三合一選舉羈押150人 藍綠比數31:17
民進黨列19項實錄 諷「馬19」執政無能
六縣市告急 詹春柏登廣告催票
吳委員長勗勉外派人員全力做好服務
人權協會：台灣人權指標 呈退步狀態
美元升值 國際金價大跌4%
日本今年最暢銷書：村上春樹小說1Q84
提供搖頭丸害人致死 據傳日警將捕押尾學
古又文計劃月中返台舉辦成品發表會
古又文：政府可扮推手 讓設計走向國際
清邁僑團恭祝泰皇聖壽 舉行小魚放生儀式
總統：衝動飼養又棄養 寵物失寄託
三合一投票時間 延長一小時
三合一選舉大致平和 上午4起撕選票
盧廣仲短褲掀開 竟是緊身褲
美國暫不售台F16C/D 中國媒體看衰
媒體採訪張碧琴投票 遭警方阻隔
蘋果動新聞受外媒喜愛 開始雙聲調
宜蘭爭奪戰 馬英九期中考?
最後公報／羈押174人 藍綠比數38:14
東亞運桌球各組賽事進入決賽或4強
劉保佑宣示 熊隊明年繼續打
雲林投票過程順利 選民素質提高
俄夜總會爆炸 百人死傷
中華台北隊東亞運7人制橄欖球初賽大敗
「返鄉投票」發功 民進黨「光復宜蘭」
東亞運司諾克 中華摘1銀1銅
宜蘭變天 民進黨林聰賢打敗藍營呂國華
中選會公告: 2009縣巿長選舉結果
英國網球名將愛電玩 女友飛了
國民黨奪12席縣市長 維持面子輸了裡子
虎尾鎮長林文彬 才當選就遭鬧事
蔡英文:民進黨走出谷底 揮別陰霾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華府動物園計畫2010年初交還貓熊泰山
美11月失業率下降 專家擔心是暫時現象
亞洲16歲級女籃錦標賽 中華晉級四強準決賽
歐洲股市收高逾1% 反映美國就業數據
標準普爾500將重新調整權重 反映美銀增資
義七成家庭今年收入維持過去生活水準
反映美元升值 原油價格下跌1%
NBER：美衰退可能已結束 確切月份尚待判定
打擊假英雄 美國退伍軍人協會有法寶
華府國家動物園歸還貓熊泰山引發網友討論
美國股市震盪收高 就業數據亮麗
寵物也要過耶誕 低價逗趣禮物正夯
北縣沒選舉 2000自行車友挑戰環北賽
竹東拾獲疑似空白選票 清查票數無短少
全台晴天適合投票 外出加件衣
減碳政策 加拿大將與美國一致
嘉義清晨11.6度 阿里山1.4度下霜
加總理訪中不對人權噤聲作為經濟交換代價
澳洲媒體爆 梅鐸與中國妻子分居
今天的台灣英雄：許葉景忍病追夢愛上舞踴
三合一選舉 朱立倫籲民眾踴躍投票
蕭敬騰稱霸音樂榜 女神卡卡空降封后
財部預估11月出口將呈正成長
三九補一冬 來年無病痛
北京有意在非洲建特區引進中國模式
南韓舊車換新車稅制補貼 新車銷售大發
重視氣候峰會 歐巴馬決參加閉幕會議
史上最大耶誕樹將在墨西哥出現
古萃今承 展出近現代名家畫作
中國將從巴紐進口天然氣
陸資題材帶動 台商資金回流 豪宅交投升溫
投票日 北金線班機上午班班客滿
東莞台商大樓施工意外致3死5傷
選購電保暖器具 有安全標章才安心
拓墣：新奇美5及6代線 宜防產能過剩
香港東亞運開幕式 首度港口舉辦
美俄達成共識 裁武條約過期繼續有效
花蓮3光復鄉長候選人 全遭收押
港人每天用水量高居全球第4
中共中央經濟工作會議開幕 部署明年發展
謝深山挺張志明違紀？阮剛猛:縣黨部認定
吳伯雄低調 未與吳志揚聯袂投票
北韓新貨幣令人懷疑 原來早就印好的
限水見成效 洛杉磯家庭用水18年來最省
大陸小輪車女選手奪東亞運首面金牌
學者:處理哄抬物價 應制定經濟管制專法
調查：職場貴人 7成上班族最感謝同事
上海房市高漲 連房貸都貸不到
START條約失效 美俄承諾續守限武原則
日媒：小泉預言鳩山政府撐不到明夏
菲南馬吉丹奧省戒嚴 涉屠殺老安帕端被捕
電鬍刀廣告不實 公平會罰業者30萬元
敦親睦鄰 台水補助地方建設逾6000萬
吳揆返鄉投票 期許選舉平安
北台灣房市火熱 桃竹房價水漲船高
投票時手機響 花蓮1民眾恐挨罰3萬
沖繩基地遷案日方態度搖擺 美駐日大使動怒
青少年逃家 不見得與家庭暴力有關
搶救徐州路老樹 護樹團體盼建商轉念
立院：10縣市資源回收績效不彰 雲嘉為最
上海地鐵7號線通車
現身張志明晚會 謝深山：遵守黨紀
朱立倫參加建中校慶 吃胡志強豆腐
疑遭沙門氏菌感染 加州公司回收2萬磅牛肉
家人陪伴支持 憂鬱症患者走出陰霾
中選會：上午投票秩序大致良好
巴拿馬最低工資明年起可能調高18%
翁重鈞妻穿競選背心投票 選監人員未制止
張花冠帶一家老小投票 對選情有信心
民進黨：得票率若成長 代表選民肯定
CFA證照夯 亞太需求旺
東亞運已有初步獎牌榜 中華暫列第5
馬引述民調爭議 國民黨:未採許文彬意見
經部：今年底完成油價浮動機制檢討
東亞運露天開幕 酒店餐廳生意火紅
葉全真發豪語 戲劇收視破10全都露
黃榮國鼓勵國合之友會推展秘台關係
助聯合國打擊毒品 尼可拉斯凱吉獲頒人道獎
三合一選舉 午前14人疑投票違法
韓綜藝我們結婚了 觀眾盼藝人假戲真做
選舉日疑似發走路工 苗栗檢警逮4人
同志抱怨聚會場所頻遭臨檢 警方:無成見
80歲志工每週長途服務 中市府表揚
屏東1通緝犯投票被捕 2撕毀選票
臺大生擬辦開心農場 推廣公平貿易
感謝支持者 卓文萱西門町造勢
流行音樂金榜首週揭曉 林宥嘉封王
屏檢查賄 2樁腳羈押
泰王82誕辰 籲以國家利益為優先
選戰熱 宜花金部分車次航班客滿
大陸慢性病患逐年增加逾千萬
周錫瑋將赴哥本哈根 催生低碳城市聯盟
拉格斐光臨上海 稱奢侈品的存在天經地義
東亞運男籃 中華輕取蒙古晉4強
五月天演唱會 工作人員摔傷送醫
2男子槍擊致人癱瘓 高院判賠千萬
梵谷展倒數計時 多幅稀世名作來台
民調：逾七成泰國人認為經濟仍惡化
侏儒抹香鯨擱淺 海陸搶救大作戰
氣候變暖怎麼辦？專家：中國必須要適應
請投植物人一票 學子募發票助創世
前中國外長唐家璇出書談外交秘辛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
深圳惡霸城管遇賣藝武僧碎磚當場嚇壞
新德里推出宣傳活動 遏阻公開小便陋習
彰化查賄 中午前36人遭羈押
台彩耶誕節推高額獎金刮刮樂 頭獎500萬元
澳洲小學生拼字比賽 台裔女童勇奪冠軍
信用卡紅利積點功能擴張 升級高鐵商務車廂
來台旅客首破400萬人次 日婦幸運中獎
三合一選舉 嘉縣東石2人撕毀選票
台東一醉漢撕毀選票
高縣眷村文化節 文物照片勾起回憶
屏東2通緝犯投票被捕 2撕毀選票
五月天演唱會鷹架工人 摔傷命危
台灣三合一選舉 洛杉磯僑胞也關注
楊綏生自行宣布當選連江縣長
男子酒後砍殺同學 法辦
中港澳冬季旅遊活動登場
3合1選舉 花蓮光復鄉長候選人全押創紀錄
杜麗華自行宣布敗選花蓮縣長
張志明自行宣布敗選花蓮縣長
創新高 民調：近43%日人認結婚未必要生子
李沃士自行宣布當選金門縣長
上海瓦斯管破從下水道漏進民宅 2死23傷
吳揆慰勉選務人員 盼選後社會回歸平和
劉政鴻自行宣布當選苗栗縣長
傅崑萁篤定當選花蓮縣長 力爭高速公路
選舉假期 雲林傳戲水意外1死6傷
呂國華宣布敗選宜蘭縣長 尊重選民判斷
SJ-M開唱 與歌迷愛的抱抱
張通榮自行宣布當選基隆市長
亞洲16歲級女籃賽 中華輸日本 明爭第三名
中共中央發文 切實防止「帶病提拔」幹部
船長擄人劫船 從南非逃到澎湖遭逮
中職 恰恰再無緣年度MVP 笑當無冕王
黃敏惠自行宣布當選嘉義市長
張花冠自行宣布當選嘉義縣長
曹啟鴻自行宣布當選屏東縣長
金門宗親國民黨力挺 李沃士勝選關鍵
三合一選舉大致平和 19人涉違選罷法
卓伯源自行宣布當選彰化縣長
中職 新人拿年度MVP 林益全野手第1人
印度積極發展竹林產業 諮詢台灣專家意見
中國明年經濟成長目標據報訂為8%
張花冠：嘉義選民戰勝黑金派系
邱鏡淳陣營自行宣布當選新竹縣長
吳志揚自行宣布當選桃園縣長
宜蘭變天 呂國華：敗選責任1人承擔
翁重鈞陣營承認敗選 氣氛低迷
李朝卿自行宣布當選南投縣長
曹啟鴻：連任成功 努力服務鄉親
林聰賢自行宣布當選宜蘭縣長
李沃士：中央地方一條心 金門建設一定興
傅崑萁勤跑基層 豐沛人脈贏花蓮選戰
陳金鋒再獲最佳指定打擊 為兄叫屈
美11月失業減緩 歐巴馬將提就業計畫
五月天演唱會 高捷1小時疏運1.1萬人次
部分任滿縣市長 有望轉戰中央
許明財自行宣布當選新竹市長
糖麵包併購巴伊亞之家 成巴西第3大民營企業
澎湖王乾發宣布當選 蔡見興將申請驗票
國民黨藍寶石 黃敏惠紮根深保嘉市
吳志揚當選桃園縣長 團隊會效率人性施政
周典論坦然面對敗選 祝福曹啟鴻
童玩節陳定南發酵 林聰賢贏回宜蘭
楊綏生汲取失敗經驗 4年經營入主連江
林岳平拿下救援王 珍惜選手時光
大陸「80後」試婚潮暗湧 大肚新娘普遍
縣市長選舉 陳菊:民進黨重新站起來
明年直轄市長選舉 藍綠主戰場
黃健庭自行宣布當選台東縣長
蘇治芬:連任成功 肯定民進黨選戰成績
蘇治芬穩紮穩打 人親土親打動選民心
張花冠險招辭立委 入主嘉義縣長
惡作劇致人重傷 駐日美軍4名子女被逮捕
李文忠選舉失利 續留南投深耕服務
黃敏惠：嘉義市未來4年脫胎換骨
選戰落幕 券商:短暫震盪後 仍回歸基本面
張通榮連任基市長 感謝選民支持
南投立委補選 馬文君自行宣布當選
選戰操盤身影仍在 吳敦義角色受注目
宜蘭變天 呂國華競選總部提早熄燈
英議長妻謀競選議員 自爆年少酗酒一夜情
五星級劉政鴻施政點子多 蟬聯苗栗縣長
蔡見興：澎湖差距小爭議多 要求重驗票
卓伯源連任成功 感謝彰縣民關鍵選擇
醫師：劉翔腳傷痊癒 可參加高強度比賽
廣西貨車翻覆兩死 數十村民趕來打劫
劉政鴻：責任更重大 全力完成政見
縣市長選戰開紅盤 小英路線確立
角逐竹縣長失利 張碧琴：尊重縣民選擇
林聰賢：中央承諾宜蘭的建設 爭取兌現
選舉落幕 學者關切持續改革與ECFA衝擊產業
翁金珠:彰縣議員席次增 民進黨會更好
連任南投縣長 李朝卿：會做得更好
曹啟鴻顯魅力甩救災爭議 蟬連屏縣長
蘇治芬有信心迎連任 吳威志謝鄉親
邱鏡淳竹縣勝選 談艱辛激動落淚
吳志揚：以愛與祥和精神 推縣政服務縣民
五月天唱爆高雄 5萬粉絲創紀錄
國民黨選後檢討 直轄市長選舉擬提前布局
執政優勢中央支持 卓伯源蟬聯彰縣長
黃榮成雖涉賄選遭羈押 當選光復鄉長
蔡英文：縣市長高得票率 民進黨走出谷底
縣市長選舉結果出爐 投信：對台股影響短
選戰落幕 外資：不影響台股、ECFA
涂醒哲：回到立委身分 盼黃敏惠爭福利
南投馬文君：爭取慢遊樂活觀光產業
義網友發動大遊行 要求總理下台
黃敏惠當選嘉市長 議員藍8綠6無9台1席
黃健庭子承父志贏東縣 劉櫂豪雖敗猶榮
香港東亞運揭幕 維港滿天煙火
大陸學者：「國輸民勝」兩岸談政治難邁步伐
楊綏生當選連江縣長 縣議員藍4席無黨5席
張通榮當選基隆市長 市議員藍21席綠9席
吳志揚贏得不輕鬆 桃園藍綠板塊拉近
3縣長當選人 未來面臨官司考驗
張花冠當選嘉義縣長 縣議員藍10席綠16席
東縣長選後 藍要檢討綠平靜看結果
邱鏡淳勝選 國民黨保竹縣擦亮正藍招牌
縣市長選舉揭曉 工商團體：檢討施政效率
馬英九：面對選舉警訊 全面檢討
澎湖縣長選舉 蔡見興改提選舉無效之訴
南投縣立委補選 國民黨馬文君勝出
劉政鴻當選苗縣長 縣議員藍20席綠4席
彰化鄉長選舉2人差1票 落選者聲請保全證據
揮別扁案陰霾 民進黨止跌回升
新竹市藍軍順利整合 許明財接班
傅崑萁當選花蓮縣長 縣議員藍25席綠5席
縣市長選戰不如理想 馬英九改革挑戰多
張通榮經營基隆40載 基層布樁深
香港大陸媒體快速報導台灣選舉
李沃士當選金門縣長 議員國9席無黨10席
蘇治芬當選雲縣長 議員藍13綠14無黨16席
林聰賢當選宜蘭縣長 議員藍17席綠15席
王乾發當選澎湖縣長 縣議員藍10席綠2席
許明財當選新竹市長 市議員藍12席綠7席
虎尾鎮長當選人林文彬總部遭槍擊
曹啟鴻當選屏東縣長 議員藍26席綠12席
李朝卿當選南投縣長 縣議員藍15席綠5席
外電：三合一選舉檢驗馬政府施政支持度
蔡英文談參選：有時投入戰場是責任
邱鏡淳當選新竹縣長 縣議員藍23席綠2席
旅日醫師楊朝明攝影作品獲獎
台灣技術團深入瓜國舉辦訓練 協助脫貧
菲律賓國際數學競賽 台灣學生大贏家
清邁華人村舉辦華校校長座談會
台灣三合一選舉 洛杉磯僑胞也關注
澳洲小學生拼字比賽 台裔女童勇奪冠軍
立委轉戰縣長8人 5人當選
基隆／綠營議員9名全上 林右昌雖敗猶榮
蔡英文：人民對馬政府的「不信任投票」
選票大失血 馬主席廻避敗選字眼
微軟Windows 7上市 19個品牌迎接
五月天演唱會 鷹架工人嚴重摔傷
暮光之城2 新月
吳敦義「家鄉保衛戰」大功告成 南投一片「藍」
馬英九：選民寬厚、國民黨將堅持改革
經濟部:油價與能源稅問題多 減碳效果打折
全民運動 數千人響應滑輪溜冰嘉年華
獲國際服裝賽大獎 古又文擬月中返台辦個展
客家節目國際爭光 激勵客家語言與文創
大華府地區初雪 班機誤點 交通打結
今天的台灣英雄：釋真融無私行善收容孩童
選舉落幕候選人謝票 幾家歡樂幾家愁
婦聯會芝城分會文化饗宴 展示台灣文化風貌
南韓奪女10公尺氣手槍冠軍
涉嫌槍擊送法辦 陳振輝酒醒愧對選民
成年禮初體驗 阿兜仔秀中國功夫
蔣澎龍吳志祺進入東亞運桌球男雙決賽
馬英九說「景氣差歸咎執政黨」 學者附和
爺奶打擊樂團 沙鈴響板fun頌愛
國民黨檢討 馬氏提名法
閱讀的意義!
未來十年-電子書的世代!
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中央氣象局 １週天氣預報
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印度報紙也可以在電子閱讀器看到！
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延長戰線 黃健庭劉櫂豪立委輔選再碰頭
吳敦義：嘉市珍貴如南台灣珍珠
為八八水災義賽 棒球明星齊聚洲際球場
中國「海西特區」 將台灣地區納入規劃
蘇煥智：蘇蔡配拚2012 不要選直轄市長
曾永權訪韓將獲頒榮譽博士學位
東亞運網球 王宇佐克服腕傷躋身8強
王建民左手投球 球迷大飽眼福
黃健庭當選台東縣長 縣議員藍22席綠1席
雲林傳槍聲 虎尾鎮長落選人陳振輝疑行兇
差86票 東縣議員候選人控對手遷幽靈人口
桃園縣長選情 鄭文燦：創造58天奇蹟
澎湖縣長選舉 王乾發贏得驚險
選後慶功2起暴力事件警署：全力偵緝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加總理上海逛街為母親買中國茶
軍事強人遇刺受傷 幾內亞情勢緊張不安
角逐新北市長 周錫瑋：提名機制沒意見
冷氣團減弱 全台回溫天氣晴
宜蘭變天 周錫瑋盼持續北台8縣市合作
減碳要玩真的 學者籲政府祭具體措施
外資11月淨匯入20億美元
倫敦前副市長稱遭中國女諜色誘 英媒體質疑
高市學童逐夢 期待揚帆大海
前國美電器主席黃光裕兩項罪名確定
不景氣縮屋大流行 老美住屋捨大換小
廣州高官女染酒癮 數年喝掉人民幣百萬元
聊出大商機 Jeremy談噗浪耐心哲學
北市槍擊案 男子中彈送醫
變態男防妻出牆 針刺老婆使感染HIV
成思危：大陸應警惕明年通貨膨脹
微網誌非玩不可 隱私不可不慎
製造業節能減碳 資源運用效率大幅提升
經建會：審慎因應短期就業措施到期衝擊
大陸明年面臨外需不振及內需動力遞減挑戰
立院：臺糖處分土地 應兼顧企業經營效率
張花冠謝票 得票比預期還高
吳志揚謝票 自認當選是責任開始
多國語言介紹玉山 已製成7集上網
立院:台電員工電費優待 應由福利金支應
推廣金門文化 風獅爺網路貼紙活動起跑
傅崑萁謝票 盼中央傾聽花蓮人聲音
台選舉藍消綠長 日媒指馬總統聲望現陰影
選後虎尾傳槍響 民進黨要求國民黨道歉
新任縣市長擬延任 103年地方選舉七合一
深圳驚傳多名學童慘遭綁架撕票
國史館1949特展 揭開國璽來台秘辛
台選舉中挫敗 星媒指向國民黨發出警訊
中國城市刷卡族遽增 發行近億張
資訊月尾日 廠商加碼促銷 展場人聲鼎沸
林文彬譴責暴力 盼回歸正常努力鎮政
邱鏡淳謝票 對立委補選尊重縣民與黨意
用愛彌補兒童文學獎 推廣生命教育
選戰落幕 多項政務考驗內閣
蔣公銅像復修落成揭幕 韓大邱僑界踴躍參加
大學生赴非洲教電腦 散播數位種子
25歲以上高危險群 7日開打新流感疫苗
選後放輕鬆 中部六縣市籃賽登場
經濟雖疲弱 菲商界對IT產業前景樂觀
台中直轄市長選舉 藍綠都盼儘早定人選
上海金融企業再赴紐約招聘專才
原民壘球賽聚鄉情 八八災民共襄盛舉
北市上午超商槍擊案 警方佈線緝凶
選舉結果 陳菊：民進黨的責任更重大
7席立委待補選 綠委：黨內團結即樂觀
日本選手打破東亞運蛙游賽事紀錄
東亞運游泳賽事 多名香港選手晉身決賽
東亞運9號球 楊清順闖進決賽
做愛心兼尋寶 庇護工場二手商品館明開幕
聯合國環保志工 菲投入時數全球第5
台灣智庫：選戰結果 確立小英領導威信
山東兗州煤業收購澳礦 獲中國政府批准
百里侯之爭落幕 宜蘭呂國華林聰賢謝票
外媒：國民黨縣市長選舉失利 反應選民不滿
藍選舉失利 黃昭順：勿以台北觀點治國
中國大陸研製成功新一代鎂基特種電源
3席立委補選1月舉行 國民黨審慎樂觀
首屆金鑽烏魚子評比大賽明舉行
直轄市長選舉 投票時間恢復常態機率高
4次江陳會後 經部鎖定4產業訂兩岸共同標準
學者：北韓貨幣改革擬監控中產階級
直轄市長選舉 國民黨：提對人贏一半
資訊月觸控產品夯 AIO熱銷
百貨週年慶最後一波 買氣持續暢旺
五月天唱到凌晨 管理處:將收逾時使用費
保護內蒙古草原 中國耗資人民幣65億
與CNN並列風雲頻道 客家台朝獨立台努力
新北市長提名 周錫瑋：國民黨應儘早初選
馬國海空展簽446億元合約和備忘錄
中國仍以美元為主要外匯儲備
賄選案候選人當選 花檢將提當選無效之訴
經濟部：兩岸月底將達成LED檢測交互承認
立委轉戰縣市長 學者：人才徵補有問題
駕馭金色光輪 溜冰健身也學抗壓
肥貓再添27人 前總統府侍衛室主任在列
併購南山案 傳博智本周將再遞件申請
延續週年慶買氣 百貨特賣及物產展登場
洋基明年欲再奪冠 薪資確定低於本球季
陳致中被控貪污 特偵組擬併案高院
金價高檔拉回 分析師：逢低分批佈局
資訊月見景氣復甦 CULV筆電為銷售主流
姚景源：中國經濟實現V型反轉目前沒有通脹
角逐直轄市長？ 蔡英文蘇貞昌低調
第三波扁案 特偵組最快下周偵結
尼泊爾共黨發動全國罷工 首都加德滿都癱瘓
東亞運男子跆拳道 許家霖摘首金
日本Geisai藝術祭登台 新進藝術家覓機會
柴達木盆地將建中國西北最大天文科學園
登革熱未趨緩 高市出現今年死亡首例
世界志工日 北市志工鬥陣闖關
屏檢查賄 投票日羈押8人 至今共33人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
劉政鴻：政務官理所當然要輔選
蔡英文：三合一選舉打下基礎 挑戰仍多
迎接氣候變遷會議 中美承諾減碳
氣候變遷會議將登場 綠金產業看俏
中美積極參與氣候會議 太陽能產業受惠
搶進中美太陽能市場 台灣業者挑戰大
減碳加速電動車發展 台灣政策要加油
選後檢討大陸政策？ 陸委會：尊重民意方向
惡名昭彰 印度果阿省警察輪暴流鶯處分輕微
湯雅芬清寒向學 勇於尋求社會資源
調查：中國6成SARS後遺症患者離婚
國民黨選舉受挫 胡志強：堅定挺馬
日18歲高中生創最年輕高球獎金王紀錄
人民幣升值救世界經濟？ 自救要緊
傳蔡英文挑戰北市 郝:歡迎派出最強人選
金門1縣議員落選人 循司法還清白
新台幣上週升0.54% 亞幣多數升值
復活島到奇萊南峰 跨年曙光行程熱賣
101煙火商機無限 飯店跨年轟趴正夯
美國防部長蓋茨坦承 多年不知賓拉登下落
毒犯連闖三關？航警：配合辦案未強制搜索
投票不符政府立場 馬駐聯合國代表召回
大小姐坐飛機怕怕 下次要機長飛低一點
亞洲16歲級女籃賽 中華隊第三名
逆境活出生命色彩 家扶表揚12自強媽媽
東亞運獎牌榜大陸領先南韓居次
舉世矚目的氣候變化大會7日起舉行
日本新流感死亡增至100人 未滿10歲者最多
互比軟實力及規模 藥妝店角力戰
台灣文學暗夜領航者 葉石濤銅像揭幕
屏東候選人旗幟布條 民眾搶著要
遭控價格壟斷 以國布希鞋進口商補償消費者
UBA籃賽明道勝東華 致遠仍有望入8強
支持能源稅政策 抗暖化行動日環團快閃
消費回溫 筆電熱賣 資訊月創70億商機
廢鐵值錢 竊賊偷回收場賣給回收場
建大橋發大錢 金門楊榮祥發起公投
加拿大將遣返逾2000名中國人 不含賴昌星
Geisai藝術祭登台 72歲阿嬤勇奪金獎
哥本哈根救氣候 明天起兩週見分曉
中國31省委書記成長解析 平均需35年
孔東梅要讓外公毛澤東更年輕時尚
陽岱綱球場求婚 女友點頭笑說太卑鄙
跆拳許家霖 踢下東亞運中華首金
市調：12月上旬電視面板報價下滑
可憐中國白領 6成過勞過半睡不飽
東亞運撞球 楊清順遭逆轉失金
潘帥初登小巨蛋 等了8年紅眼眶
北市超商槍擊案 嫌犯父親籲投案
盛治仁：台南文創園區擬重點發展動漫產業
黨魁直轄市總統選舉 民進黨擬整體布局
中國對外承包工程逆勢成長
中國正研究網路內容分級管理
郭泓志義演賽敲2安 王建民猛誇
東亞運獎牌榜 中華暫居第6
立委補選新戰場 綠營陳明文鄭文燦熱門
南京市網路發言人 24小時內回覆問題
涉嫌槍擊案 虎尾鎮長陳振輝收押
香港擊敗大陸隊奪東亞桌球女團賽冠軍
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東亞運最新獎牌榜 大陸以16金領先
美版全民大悶鍋 大開伍茲外遇玩笑
首爾國際發明展 台灣囊括15金排名第3
縣市長選舉／民進黨得票率45.32% 國民黨降為47.88%
說明對阿富汗方針 歐巴馬政府展開媒體攻勢
領導力受質疑 鳩山內閣支持率跌破6成
替陳定南討回公道 綠營墳前獻花
雙英民調 馬33%蔡43%
菲律賓選舉殺人事件 台灣也有迷你版嗎?
台灣三合一選舉結果 西方媒體重視
「中朝友好年」 朝鮮拍攝「紅樓夢」
君不知故鄉事? 李文忠將留在南投服務
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曾永權訪韓獲頒榮譽博士學位
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大華證券主辦承銷 聖馬丁國際TDR 12月7日起詢價圈購
友華生技11月營收 年增逾一成
全球鮑魚業龍頭–新加坡歐聖集團TDR掛牌 獲證期局同意
奇偶科技自結1-11月每股稅前盈9.50元
台鹽生技免收加盟金 12月9日台北、台中、高雄同步加盟說明會
刷Visa卡消費 每週送2010 FIFA南非世界盃之旅
「臺指選擇權(TXO)天天送月月抽獎勵活動」及「電子暨金融期貨交易獎勵活動」11、12月加碼抽
半年展店一倍 聚北海道昆布鍋全力搶攻市佔率
千顆耀眼雪球裝飾 BELLAVITA首度點亮繽紛聖誕
北市超商槍擊案 嫌犯深夜家中落網
球迷惡整 冠軍大賽前野鴨遭綑腳噴漆
暮光之城魅力大 波特蘭中學變觀光景點
兩岸擬減碳合作 清潔發展機制是選項
抗暖化 綠色和平：金援窮國應透明化
氣溫回升 東北部零星降雨
台股開盤上漲53.78點 為7704.69點
大陸中央媒體集中砲火痛批時弊
攻其不備影評佳 擊敗暮光之城登票房冠軍
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
聯發科11月合併營收 年增63.24%
合歡山降初雪 積雪約1公分
減排抗暖化 北京學者：中國告別Mr.No形象
玉山也飄瑞雪 落地就融化
金門幽靈人口多 屋毀設籍還有天道盟
價量齊揚 台股站上7700點
中國發布經濟藍皮書 今年GDP增速可超8.3%
朱立倫不談選舉 做好拼經濟分內事
買票三合一 嘉縣溪口鄉1樁腳起訴
漢翔工會電話抗議立委掀波 施顏祥允嚴懲
香港官員：資產泡沫風險存在但不明顯
上海報告第二例新流感死亡病例
處理群體事件 重慶公安教戰手冊防堵記者
胡志強：全新思考是否選台中直轄市長
紐約佛光山寺新舊任住持交接
吳揆：內閣微調 績優縣市長優先
選後加速建設 大摩點名水泥股及台肥
選舉結果不佳 立院國民黨團道歉
北韓貨幣改革員工薪資不變 引發猜測
北韓更換貨幣 中國邊境貿易不致損失
宏達電11月營收遜預期 花旗目標價250元
豐興鋼筋盤價持平 報1.66萬元
議員當選人父親涉賄 檢評估提當選無效
蔡英文參選台北市長？郝龍斌：可敬對手
環署盼速通過溫減法 落實碳盤查
韓美協調美特使平壤行
北京學者：明年中國經濟求穩 缺乏創新
吳揆：兩岸政策不必微調 ECFA照時程走
積木玩出名堂 變身潛能開發幫手
ECFA公開電視辯論 經長：可規劃
下游觀望 中鋼11月營收157.36億月減3.8%
選北市長？蔡英文：黨未討論 個人沒規劃
港隊東亞運憑自行車花式賽再奪金
兩岸食品業搭橋 擬簽6項合作意向書
南縣府打廣告 議員質疑為蘇煥智選舉鋪路
北市公車票價 郝龍斌：任內絕不調漲
揮別選舉台股走高 營建急拉高檔震盪
高市公告地價現值 明年微幅調整
中國今年消費總額房地產佔一半
王金平:國民黨選舉結果不理想 大環境影響
頂新集團捐5000萬 挹注打火兄弟
素食摻葷 消保會驗出3件含魚及豬肉成分
台銀土銀合併？ 李述德：各自發展較好
文化創意有價入法 文創法立法突破
匯市量縮觀望 新台幣中午貶5分
選高雄市長？吳揆：從未考慮
榮陽團隊恐分家 退輔會爭取榮總權益
貢寮鮑魚含禁藥？北縣農業局：已禁售
隱匿公職報考華航機師 男子判賠66萬
變造指紋非法入境 中國女子日本被捕
台灣女子小三通不通 疑欲跳海輕生
研究：私有雲端運算投資將超越公共雲端
永豐金併寧波國銀有譜？ 何壽川否認
大陸交銀擬在台灣設分支
好萊塢巨片發威 韓國產影片票房遽跌
大陸專家警告 2050年上海可能被海水侵入
政務官輔選 江宜樺：內政與法務部不宜
北市審公車票價 交通局:不轉嫁消費者
亞太影展 胡瓜侯佩岑攜手主持
BDI重返4000點 長榮三雄獲買盤青睞
求子應合法 北市府公布15家合格醫院
環團反對碳交易 要求啟動能源稅
林芳郁：抱學童打疫苗 減少緊張免暈針
哥本哈根會議登場 太陽能類股同歡慶
王金平：與美日簽FTA 減輕依賴中國憂慮
東亞運女籃 中華宰南韓 預賽第一
行政訴訟擬改三級三審 地院增設行政庭
中信銀獲銀行家雜誌評為年度最佳銀行
手創玩酷生活創藝展 東區百貨明登場
伊拉克國會通過選舉法 白宮表歡迎
哥本哈根救氣候 會前大爆疑暖化電郵門案
憂醫療費昂貴 星民眾臉書與部長溝通
台股收盤漲124.73點 為7775.64點
單親子女真情告白 阿爸是溫暖依靠
民進黨直轄市長人選 蔡英文蘇貞昌呼聲高
法人:封測訂單急湧 明年首季淡季效應收斂
東莞新聞交流團訪台
台北股市開高走高 漲124.73點
批評政務官未輔選 劉政鴻:愛之深責之切
擴量大漲124點 台股逼近7800點
12月台指期漲160點 逆價差21.64點
振興棒球 學校教練擬須通過品德考核
跨年到元旦升旗 高捷擬24小時營運
中國官員：經濟復甦 要求穩定 政策不應緊
12月電子期漲6.9點 金融期漲15.6點
2009金鑽烏魚子競賽 盼建立品牌提升產值
文創法草案初審 立委明列15產業
朝陽科大社團至總統府表演 學生形容讚
吳揆：落實永續發展 兼顧均衡公義
中醫治更年期兼瘦身 非人人適用
棒球振興會議定調 基層棒球要扎根
謝深山違紀輔選 國民黨考紀會8日議處
東亞運網球賽因下雨關係暫停比賽
海爾攻佔世界白色家電第一品牌
中共中央經濟工作會議：保持宏觀政策穩定
中縣府：顧民意 檢討中科特定區計畫
世界恐龍大展 美日暴龍率先登場
大陸奪男子10公尺空氣步槍金牌
成大傅永貴 獲頒國際光學工程學會會士
5直轄市長布局 國民黨：提名會贏的人
台銀有意在上海蓋金融大樓
WHO冬季研習營首登台 聚焦健康照護
台灣金控資本額900億 財委會通過備查
幫萬豐生技申請產品批號 台糖:保護配方
台股漲124點 三大法人買超65.11億元
西方美學嘛也通 書道會通解書法之美
明年貴州茅台酒出廠價上漲13%
華航東航交換空服員 純觀察不執勤
氣候鋒會 大陸網友指已開發國未盡責任
東亞運跆拳道 曾珮華逆轉勝 中華添一金
香蕉嵌紋病疫情增 高縣籲防治
哪吒加李小龍 石大宇藝術創作搞叛逆
總合治水 北市長春抽水站不擴建
許添財:直轄市總統選戰 未必要天王級人選
台電估今年虧10億 明年虧267.38億元
名車排碳太超過 立委建議徵排氣稅
終結登革熱 高市機動隊授旗出擊
新台幣兌美元貶1.1角 收32.280元
新加坡兩大電信業者9日起販售iPhone
宜蘭選監小組決議 罰馬英九50萬
3C通路商：資訊月銷售佳 CULV筆電夯
全球變暖 中國面臨軍事安全等4大威脅
11月CPI年減1.59% WPI年增0.84%
氣候暖化 俄勒岡州積雪大量消失
東亞運跆拳道 南韓犯規擊倒 曾敬翔送醫
登陸產業別限制鬆綁 選後加速檢討
1342家台商企業落戶福建泉州
偽證案 北檢傳羅勝順夫婦說明
經濟回穩 香港人今年比去年快樂
議員指圓山新碼頭浪費公帑 市府:檢討
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
府院黨談選舉 總統：傾聽民眾聲音
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
看準台商 福州商銀更名福建海峽銀行
11月進出口年增回復正成長 增幅兩位數
環署：霄裡溪井水安全 10日起停止送水
飆山競水追風季 擬移師阿公店水庫
ROC史料仍留南京檔案館 國史館盼取回
花博藍色公路蓋新碼頭 北市:運量考慮
天災害死1000多人 中國撥30多億人民幣救災
逐鹿台中直轄市長 綠營盼強棒出擊
高醫學生發起快閃 表達非尸位素餐
博達案定讞 葉素菲︰明天服刑
中市：江陳會劃管制區 學校商家正常運作
不實醫療報導 蘋果道歉 受害人:於事無補
需求大 香港再增2臍帶血銀行
日更正去年度實質GDP 下調至負成長3.7%
馬英九選前說民調 恐挨罰50萬
中油前11月盈餘263億 居5家國營事業之冠
押尾學涉嫌提供搖頭丸 再遭逮捕
合歡山玉山乍見初雪 午後融化殆盡
男子刺死前妻藏屍後車廂 警查獲送辦
頎邦併飛信 成為全球驅動IC龍頭廠
候選人高票落選 抗議婦女保障名額
民進黨高市長人選 陳菊：尊重機制民意
台南街友疑遭活活打死 警逮2嫌
新任日本駐台代表 日交流協會內定今井正
很久沒有敬我了你 原民音樂劇首登兩廳院
庾澄慶新歌感嘆多 透露無盡思念
迎接耶誕 48所天主教學校點燈募款
陳菊鼓勵學童走路上學 健身又環保
蔡英文：ECFA公投 是最需要的監督型態
11月CPI年減1.59% 連10個月負成長
竹縣空白選票外流 疑替代役男攜出
名片印掀邱毅假髮照散發 黃永田被訴
醫師籲勿受死胎個案影響 孕婦應打疫苗
登革熱升溫 高縣府籲用洗衣水滅孑孓
宜縣選監小組罰馬英九50萬 國民黨：尊重
DRAM再造若遭封殺 經部明年提替代方案
中國低碳經濟之路難度高 關鍵在媒
11月物價 番石榴漲幅最大 芹菜跌最多
北京地產商：土地供應嚴重不足催生地王
香港亞視主席張永霖請辭
東亞運跆拳道 曾珮華暌違4年再奪金
第5屆溫世仁武俠小說獎 百萬首獎從缺
洗腎患者出遊 醫師:妥善規劃快樂成行
11月WPI年增0.84% 一年來首度正成長
11月底止 台股平均報酬率65.15%
林俊傑生吞雞蛋 飆出海豚音
張正傑19日高市獻藝 盼送走2009亂象
疫情中心：流產比例 打疫苗低於未打者
青梅竹馬上檔 孫鵬發願破千集
立院審文創法案 藝文消費券租稅優惠併審
俄國不幫中國設計第5代隱形戰機
選舉結束 金門機場湧現搭機人潮
央行尾盤摜壓 新台幣收貶1.1角
11月食物為主甲類生活物價 月減1.96%
違法介入農會選舉 南投縣副議長遭起訴
大成糖業來台發行TDR 今向證交所送件
前副局長胡陽智成肥貓？國安局：無此員工
辛龍庹宗康恐婚 不敢亂給承諾
美牛爭議手機遭公布 藍委接到辱罵簡訊
登革熱拉警報 中央將成立疫情指揮中心
水災後業績掉 南部飯店網路搶客
王毅：大陸宏觀政策穩定對台灣工商界正面
工人爬路燈觸電摔死 高市府賠188萬
11月進出口年增轉正 看好12月大幅成長
日駐台新任代表今井正 下月抵台履新
胡志強考慮明年角逐連任台中市長
曾志朗怒斥東亞運南韓委員 要摸良心判決
語文競賽登場 郝龍斌盼彰顯中文重要
五月天演唱逾時 國家體育場開罰45萬
中國經濟藍皮書：明年成長9% 不會通脹
國小新生過敏多 北市府：免掛號費檢查
世界宗教大會 心道法師再開回佛對談
敗犬遇上黃金獵犬 黃小琥變回小女人
北縣總預算刪減案爆增 議會統刪6億收場
民間消費動能未恢復 降價促銷仍將持續
影帝張涵予演孫中山 眼神天下為公
台以中華台北名義 參與南太平洋漁業組織
低收入戶突破10萬創新高 北市最多
中共中央經濟工作會議：保發展 促轉變
美牛爭議未息 綠營明擬續杯葛立法院會
國史館:遷台前 宋美齡要蔣中正搬到加國
前11月出超273.6億美元 史上同期新高
經建會核定萬大樹林捷運線 107年部分通車
閩台文化大辭典編纂 邀台灣專家參與
法務部查賄統計 羈押198人
許家霖摘金 總統副總統電賀
1-11月海關查獲走私電子產品3300萬元
教部3階採認大陸學歷 陸生畢業需速離台
UBA籃賽 台體擊敗東華 8強出爐
節能熱 陽光能源TDR超額認購17倍
王經意探討殺手之道 再獲文學獎肯定
亞洲金融重量級人物1月香江論劍
182天期國庫券得標利率0.178% 高於前期
酒後冒犯女老師 旅菲台生被捕遭訓斥
柬埔寨要泰國派回大使否則不接受泰援助
南部一期稻作是否休耕 經部14日決定
中國的城市發展 碳不碳有關係
新流感疫苗全民開打 細節8日公布
全球氣候峰會 中美G2關鍵角色
百貨週年慶持續發燒 最末波成長亦達2成
行政區劃法草案 重要條文遭保留
馬英九談民調罰50萬 藍綠反應不同
賴幸媛：針對民眾需求提對應的大陸政策
真明麗TDR上市案 證期局核備
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書件準備不及 大成糖業申請TDR案延後送件
1950年暴雨行動 查禁共匪武俠小說
陸委會明說明江陳會 綠營:先回應訴求再說
改善庶民生活方案 擬建構低碳城市
第098098期威力彩38樂合彩開獎
武漢積極籌備辛亥革命100周年紀念活動
虎尾鎮長落選人開槍 國民黨開除
籌資 淡馬錫完成發行逾百億元債券計畫
立委質疑文創評價機制 要求補資料
民進黨拍賣小摺 彌補財務缺口
極道鮮師7年 仲間由紀惠遺憾角色沒談戀愛
東亞運曲棍球循環賽中國擊敗香港及南韓
中國大陸有錢人財富增加居亞太區首位
前10月北市土地買賣公告現值 創4年新高
美國就業數據佳 亞洲股市漲跌互見
結束亞丁灣任務 中國導彈護衛艦訪新加坡
無畏杜拜事件 新興國家股債市吸金
中華台北不敵大陸 東亞運男桌雙打奪銀
公廁民怨 環團：缺公德心和設施不當
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期貨跌美元貶 巴西農牧業者延後投資計畫
進出口創佳績 明年中出口可望回復榮景
東亞運舉重 陳葦綾負傷摘銀
東亞運男籃 中華不敵中國
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馬來西亞總理訪泰 可望討論泰南問題
江陳會會前會 可能調高大陸漁工月薪
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IPCC主席：全球暖化證據不受電郵外洩動搖
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吳揆：12/20內閣小幅改組
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許振榮夏威夷僑台商座談 闡述僑務政策
許振榮訪視夏威夷各僑社交換僑情建議
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洛杉磯台美商會青商部選舉會長
華裔漫畫家王芷若 美術大賽奪冠
經部率團赴美 參加電動車輛座談會
內政部:今年前9個月 低收入戶突破10萬戶
罰馬英九50萬嫌太少 宜縣1選監委員請辭
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「聯合國氣候變化大會」開幕 討論2012年後減炭
觀光史上第一次 來台旅客數突破400萬人
再創台灣毛巾奇蹟 劍湖山王子大飯店堆白色毛巾聖誕樹
點亮綠色光園 特力打造內湖大賣場商圈首座大型戶外聖誕樹
FREER僑蒂絲永康門市 跨年倒數特賣羽絨冬被1.5 折起
槍殺安親班女老師 嫌犯投案
供電革命 德擬廣建10萬台家庭發電機
超馬林義傑代言 花東縱谷再創『台灣騎跡』
亞馬遜電子閱讀器的新功能
吳揆：避免台灣產業邊緣化 ECFA非談不可
轉噗快閃舞 盧廣仲領隊跳GOGO
Nook電子閱讀器大受好評
＜短評＞馬總統輸給馬主席
Foxit最新款電子閱讀器問世!
吳揆:大陸設廠 考量關鍵技術與卡位因素
剪紙藝術與人結緣 陳振福一剪走天下
男子搶高市議員 警過濾300輛機車逮獲
解放軍高層抬頭 1年出訪20國
新品上市!Ambiance的Digibook ADB-106電子閱讀器
東亞運跆拳道 中華隊3人闖進決賽
陳菊邀網友官邸用餐 「花媽部落格」徵名
韓選手攻喉竟得分 曾敬翔倒地送醫
世界恐龍大展 美日暴龍率先登場
張忠謀：景氣雖復甦 仍有3大挑戰
引述民調罰50萬 馬英九將自掏腰包
不還遊戲授權費用 亞太線上控中國海之童
吳乃仁請辭推世代交替 蔡英文：陷入長考
鮑爾官方肖像揭幕 新舊國務卿妙語博滿堂采
超音波導引注射 婦女五十肩宿疾好轉
博達案定讞 葉素菲入監執行
吳乃仁請辭 蔡英文陷入長考全力慰留
皮克斯高雄總動員展 高美館開箱
探討殺手心理 獲溫世仁小說首獎
傅崑萁訪謝深山 請益縣政推動經驗
上海計時廁所 文明的設計?
上班族最關心明年景氣是否好轉
澄清無毒 養殖業者大啖鮑魚
澎湖縣長選舉失利 蔡見興聲請保全證據
中國的電子書市場前途無量!
運將爭生存 向北市府抗議
台灣援助聖露西亞興建溫室蘭花園啟用
日防衛大臣將赴關島 訪問美軍基地
Story進軍韓國電子書市場!
耶魯研究發現 寂寞易致乳癌減壽
特使訪北韓 美堅持重啟會談不容討價還價
女童餵馬受傷 高市府：暫停迷你馬餵養
江陳會「山雨欲來」 警方: 善意勸導「暫停營業」
Google推強大搜尋功能 可搜facebook即時訊息
美國大型媒體集團進軍電子閱讀市場
美牛風波藍委手機遭公布 黨團將提告
數位匯流 學者：圖像領導網路閱讀動線
反對全球暖化 全球56家媒體刊「共同社論」
美機構選出10年來最重大新聞 中國崛起居榜首
學生的新利器-電子白板和電子閱讀器的結合
久違了大力水手! 卜派Popeye the Sailor Man出現在Google首頁
水災善款購救生艇 南縣41艘到位
救地球不缺席 郝龍斌簽氣候保護宣言
台電039塔柱遷移 議員：水保做半套
曾志朗怒斥東亞運委員 台灣尊嚴不能丟
景氣稍回溫 北縣開發職缺救失業
曾永權在韓說明兩岸關係發展趨勢
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ECFA和電子書的未來
海賊王魯夫 破天荒登上男裝雜誌封面
東亞運跆拳道 中華隊再添3銀
東亞運曾敬翔出院 不滿南韓做法
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悠揚樂聲伴佳餚 溫馨聖誕傳情億
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歡樂精靈 繽紛耶誕饗宴
中職今舉辦新人測試會 不畏簽賭影響
罰馬英九50萬 宜縣選委會將寄處分書
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2010新年倒數 東北角迎曙光
專欄作家的告白-電子書來的太快!
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徐自強擄人勒贖案 高院：有共犯事實
運將訴求獲回應 北市府前抗議提前結束
中國驚傳藏獒吃掉主子 被就地正法
副總統：台日合作進軍中國市場 創三贏
台銀主導 世平興業30億元聯貸案簽約
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大巨蛋難產 趙藤雄赴監察院陳情
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黃嘉祥榮獲IAF青年設計最佳布料運用大獎
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第二屆台灣優良品牌 85℃、La New等10家企業獲獎
耿鼎旺季加溫 11月營收創歷史新高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日圓及美元匯價走高 金價跌幅14個月來最大
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柏南奇：美國經濟面臨「可怕的逆風」
美消費信貸衰退減緩 家戶對經濟信心增強
紐約原油每桶73.93美元 第四天下跌
洗刷惡名 南印度「賊村」居民改邪歸正
貴金屬持續走低 銅價也下跌
增兵阿國 首批1.6萬美軍明春前完成部署
西門子：環保科技 21世紀德最重要產業
美股下跌 銀行股及能源股走低
不看身高 美吃到飽餐廳以兒童實歲計價
韓今年最夯新聞：經濟快速復甦
嬰幼兒好奇亂抓 紙鎮式耶誕襪掛勾恐生意外
歐盟施壓 美中提高減碳承諾
海平面上升 本世紀末前恐達1.9公尺
美職棒招兵買馬 王建民轉戰道奇隊漸濃
華南水氣東移 北部東北部短暫雨
低碳成習慣 Cool地球缺你不行
限境權交檢方 基層檢警調看法不一
警調權限縮減 限制出境擬全交檢方
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加韓近期可望簽自貿協定
下屆G20高峰會多倫多舉行
校園釀踩踏意外 湖南8死26傷
冷氣團減弱 合歡山玉山未再飄雪
校園釀踩踏意外 教育局長立即免職
柏南奇：美經濟已從崩潰邊緣拉回
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
匯豐：未來半年資金流向大中華區等市場
邁向低碳路 上海試行碳強度標準研究
孫中山「博愛」手跡首度在武昌公開展示
房市熱 上海地產商只展不賣
洛時：道奇將留住郭泓志 應重用胡金龍
陸媒：江陳會又成台灣藍綠陣營角力戰場
UCLA：人類幹細胞具有殺死愛滋病毒能力
美經濟仍處逆風 台股整理
蔡勳雄：ECFA正式談判 明年過年後進行
民調指日中關係好轉 但互不信任仍深
台股走低 紙類股受惠碳權走揚
深圳綁架傳聞延伸至廣州和東莞
吳敦義：縣市長選舉 國民黨提名無不當
浙江鞋廠拒捐款建佛堂 竟遭當地政府強拆
江蘇連雲6頂官帽1人戴 不出巨貪才奇怪
再見星國台商回流 銘興科技擬赴台上櫃
擄人勒贖 徐自強案更六審仍判死刑
高院：11日傳扁 先開秘密庭
中國官媒：明年大陸經濟步出金融危機陰霾
博達案定讞 葉素菲入監執行
大陸最大拍賣網站以套房供網友1.1元「秒殺」
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虎尾鎮長涉槍擊 國民黨部建請開除黨籍
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高檔震盪 太陽能獲利了結賣壓出籠
企業籲暫緩課能源稅 吳揆：審慎規劃
西安大雁塔逐漸改「斜」歸正
消基會遞反美牛公投連署13萬份至中選會
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深化美日同盟協商 讀賣：美方通知延期舉行
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議事空轉 立院人士：感覺藍營已忍無可忍
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中職防賭 賽前酒測沒過擬禁賽
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紅衫軍10日示威 泰國政府不實施內安法
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調查：星半數年輕人每天上社交網站網3小時
兩岸簽標準認證協議 毒食品求償有管道
重砲操演 金防部:堅強國防確保國家安全
唐喬望尼歌劇 19日高市上演
金管會：TDR未飆漲 研議供需調節措施
氣候變遷會議人數多 義媒：排放廢氣量龐大
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吳揆：看到經濟復甦曙光 聞到初春氣息
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謝深山停權半年 阮剛猛:最快明天生效
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督保盟：健保給付新制 應排除幼童老人
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台灣盼月底前確定ECFA談判層級與地點
1成國人曾有輕生念頭 精神健康亮紅燈
廣達11月合併營收 續創今年新高
美鈔案民事求償 高院改判李曾文惠勝訴
老外學生談台灣經驗 誤把出殯當辦節慶
國民黨明提選後報告 馬英九將自我檢討
繼父性侵少女懷孕 板檢求刑20年
淨值過低將不得私募 投信公會:影響不至太大
中國在東亞運奪76獎牌 31金
半導體產業復甦 聯電11月營收年增52%
第098098期大樂透頭獎摃龜
中國糧食儲藏和加工技術 歡迎台商投資
沒有超WTO待遇 銀行登陸獲利 最快需4年
第098244期今彩539三星彩四星彩派彩結果
政院：移緩濟急辦理工程 重建未遲緩
扁遭檢舉侵占民進黨產 特偵組將傳蕭美琴
東亞運中華男籃射日 將與南韓爭冠
高中棒球聯賽 強恕鄭佳彥完投勝南英
扁家洗錢案 侯西峰等人改列被告
希臘評級遭惠譽調降 股債市第二天下挫
許振榮夏威夷與僑務榮譽職座談
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波士頓成立新英格蘭中文教師專業協會
芝加哥華校舉辦中文體檢
加州柔似密成立基隆姊妹市委員會
<抗議>計程車司機自救聯盟
無緣參與氣候公約大會 馬求助馬紹爾
任弘肯定文化教師薪傳中華文化
日本埼玉台灣總會舉辦忘年會
聖保羅文化遺產廳長蒞僑教中心參觀畫展
後山無人輕輕放下 謝深山僅停權半年
臺銀登陸 上海辦事處打前站
租稅研討會: 台灣納稅人權利亟待加強
「變體真鈔」央行: 原來是人為加工的
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臺銀上海辦事處獲中國銀監會核准 兩岸金融合作開啟新里程碑
香港大成糖業向證交所送件 申請來台發行TDR
寶來曼氏期貨「百萬美金操盤競賽」 11月冠軍賺近億元獲利率118.92%
維多麗亞『聖誕跨年饗宴』四人同行一人免費
LED產業、IC封測設備正夯 凌華科技台灣市場11月業績激增
健鼎十一月合併營收31.7億元 較去年同期大幅成長約50%
明安國際11月合併營收9.65億元 創歷史新高
國際金價下挫 三交易日跌6.1%。
宣慰旅韓華僑 曾永權籲續支持中華民國
兩家出版商決定暫緩電子書的發行
宣佈阿富汗政策後 歐巴馬民意支持度上揚
整肅? 專訪歐巴馬南方週末總編輯降職
花東泡湯三日遊，東管處送您好康天天有
江陳會勸商家停業 內政部:僅說明要心理準備
跨越族群的電子閱讀器-Kindle!
楊潔篪：明年中國外交主推國際體系改革
曾志朗「金牌可丟 台灣尊嚴不能丟」
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遠東集團2009耶誕亮燈儀式
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反美牛公投連署遞中選會 訴求"重啟談判"
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文湖線發包不當？范良?蛂G策略沒問題
金溥聰任總統府秘書長救火？ 府發言人：無所悉
政府採購清廉度差？范良??:努力改善
文湖線試營運期太短？郝龍斌否認
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搞台獨是白癡 藍委:行政首長這樣說"不宜"
伍茲溜鳥照將公開 岳母氣到昏倒？
開心農場 歡喜推出中文繁體版
中國廣電總局嚴打無證BT網站 !!
朝日新聞: 台日關係急速冷卻
2010年亞馬遜仍是股市的超級資優生!
美牛案 民進黨促王金平譴責藍營藐視國會
立委視察 證交所:推外國企業來台上市
證交所：TDR溢價合理 擬增加供給面
與中國和好難免 楊秋興籲政府要有戒心
教部：承認中國學歷 促進大學良性競爭
白痴搞獨立引爭議 吳敦義收回並致歉
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台北凱撒大飯店 七彩聖誕跨年夜 喜迎魔力2010
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世界最小的媽媽身高71公分 順利產下男嬰
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「讓兩公約成為有牙齒的老虎」 民間成立監督聯盟
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百萬隻紫斑蝶翩翩飛舞 茂林風景區「雙年賞蝶」12/12開幕
華豐橡膠泰國子公司華豐泰國 申請回台發行TDR
憶聲集團營收淡季不淡 11月營收13.4億元年成長率2.7倍
企業籌資無國界 交易所面臨挑戰
威邁思電信率先通過台北市WiMAX系統審驗 2200名免費體驗招募即日開跑
防治代謝症候群首重熱量與腰圍控制
「全家」推自有品牌Sweets+巧克力聖誕節 預購主打「宅式慶祝」親友共享
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊朗核子科學家失蹤 指控沙烏地交給美國
歐洲股市第二天下跌 希臘債信引發關切
歐巴馬新就業方案 小型企業將獲減稅
2婦人登陽明山失蹤 消防隊員漏夜搜尋
新加坡放棄主辦2013年的東南亞運動會
歐巴馬宣佈 運用金融紓困餘款拯救失業
國際油價跌逾1.5% 美元升值且庫存增多
美國衛院：新流感傷害全部呼吸系統
美股下跌1% 希臘債信降等拖累
台灣印尼對話落幕 為後續民間交流奠基
緋聞續曝光 老虎伍茲電視廣告代言消失
白天晴朗溫暖 明晚北部有雨
零下低溫荒野棄養 俄勒岡州百餘狗兒獲救
加國央行維持基本貸款利率近零不動
印俄加強合作 印度學者：抗衡美中主導局面
選後檢討指向地下電台？ 文傳會澄清
漢城僑中注射新型流感疫苗 一人不適住院
台股開盤下跌21.11點 為7747.60點
北韓新流感蔓延 李明博：無條件支援治療
哥本哈根大拜拜 地球暖化說文解字
扣除週休 中國民眾明年休假29天
出口商拋匯 新台幣匯率盤初走升
雪上加霜 尼可拉斯凱吉遭前女友指控虐待
中國已3091萬人接種新流感疫苗
家庭工作兩頭燒 單爸李國昌一肩挑
韓強勁復甦 IMF：今年經濟成長0.25%
廣東禁止娛樂場所懸掛易燃耶誕飾物
傳中國不顧和日本協議 完成油井挖掘設施
中國東部居民患肺癌風險較高
美西暴雪 大洛杉磯降溫 交通事故增3倍
中國新流感死亡病例8成是孕婦
台股支撐買盤強 盤中指數黑翻紅
雅子妃46歲生日 適應障礙症仍未痊癒
經部：兩岸標準及認證協議是事務性內容
兩岸消費性電子交流會議 啟動合作平台
新流感疫苗接種 高縣學童發燒抽搐送醫
日債台高築 國債累積約220兆
聖保羅豪雨成災 6人喪生 交通癱瘓
台電董座不保？陳貴明: 政府決定
四川藏民爆發抗議活動 據報數十人被捕
南韓2011年起所有公共設施全面禁菸
美牛修法爭議藍營發酵 孔文吉決撤案
白癡搞獨立引爭議 吳揆:維護中華民國主權
蕭美琴被列貪污被告 憤指邱毅污衊擬提告
傳蔡衍明有意擴大收購亞視股權
韓片重返舞台四天王爆紅 樂團弄假成真
白癡才搞獨立？民進黨:吳揆自我否定主權
國民黨檢討三合一選舉 中常委磨刀霍霍
北韓製成溫家寶訪問紀錄片
楊志良：半年內解決健保財務問題
挖隧道盜鉅款 巴西6嫌犯數錢露餡落網
重慶涉黑司法局長文強免職
反貪腐保人權 總統：向世界宣示台灣決心
東亞運網球 張凱貞闖進決賽
洋基補強外野陣容 王建民前途依舊無解
2婦人登陽明山失蹤 上午獲救
職缺少 花蓮身障民眾就業困難
陸委會責綠媒汙衊兩岸共同標準為一中市場
仲介逃逸外勞 移民官員涉圖利交保
蘇煥智訪安平古堡 再提重建熱蘭遮城
明年廣州亞運會將設遊行示威區
星上市台資亞憶電子返台發行TDR 央行批准
金檢約談幽靈人口 現役軍人也在列
市民健康卡集點 免費換市長級健檢
黃長燁：平壤有數十公里地下避難密道
立委提案降12月電價 台電:沒有調降空間
重慶首建防核武地下避難所
人權公約施行法施行 總統：承擔國際義務
數位出版商：電子書突破限制 形式多
律師當酒保 日一群年輕人想開「律師吧」
電腦再生轉贈 偏鄉童新希望
八八水災重建慢 范良?蛂G預算通過僅1個月
訂房定金上限首日房價30% 年底公告施行
前女友控詐欺 尼可拉斯凱吉律師:荒謬
總統怪陳情志工？府：媒體未查證非常懶
江陳會維安 綠營促中市警取回指揮權
民進黨:中反對蔡英文訪日 與台灣民意為敵
供給短缺陰影逼近 稻米期貨炒得火熱
立委視察 期交所擬推股票期貨多項商品
壹電視新聞台綜合台 NCC不予通過
出口商拋匯 新台幣匯率中午升值6.2分
未送交維計畫書延遲開幕？京站:如期開幕
調查：五成美公司執行長稱半年內不加人
康貝爾：當前兩岸經濟合作是好預兆
星研發解毒劑 可解除滲入牆壁地板毒素
程建人:台美中新局 馬總統調整政策是關鍵
潘基文月中赴哥本哈根出席氣候變遷峰會
加速審預算 高市議會加開10天臨時會
收陸生 教部:聯招為原則 仍可獨招
原住民語演說競賽 漢人學生苦練奪冠
MOU商機 陳沖：台商需求上看4千億美元
台股收盤漲28.71點 為7797.42點
調查：代謝症候群僅半數控制飲食
漏報財產遭罰 高縣議員詹金福行政敗訴
台北股市開低走高 漲28.71點
傳中國規劃明年銀行新增放款總額上限8兆元
原民節酒有成 原民會盼擺脫酒的俘虜命運
12月台指期漲39點 逆價差4.42點
時隔72年 上海重建孫中山銅像
勾結員警盜賣個資 檢方起訴不法集團
近距離感受煙火 台北101首辦跨年趴
屏檢查賄選 再押2人
台股拉尾盤 直逼7800點 後市仍可期
霧台鄉危險區勘查 鄉民險與官員衝突
男子持偽造收據 詐騙議員當選人
基隆查選舉幽靈人口 了解對價關係
李欣翰誤K易楚寰 東亞運網球男雙仍晉決賽
12月電子期漲2點 金融期跌2.2點
環保兼助人 慈善機構捐舊手機給受暴婦女
老翁跳樓墜地遭小貨車輾過 傷重不治
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學童打新流感疫苗抽搐 送醫治療狀況穩定
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李嘉誠控股公司在南海發現巨型油氣田
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全民接種日 高市擴大施打據點
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老虎獲得2名左投 倪福德競爭更激烈
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內政部核定 葉吉堂任消防署長
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東大媒體教育營 學生出席踴躍興趣高
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台股漲28點 三大法人賣超13.68億元
抗議江陳會 中台灣本土社團提訴求
葉吉堂出任消防署長 基層做起作風穩健
世博文宣將台灣館列中國館區 貿協嚴正抗議
賊兒偷仔豬 小貨車陷泥淖人溜了
世博會台灣館區位爭議 貿協要求遵守合約
「江陳會」預備性磋商 高孔廉抵達福州
東吳等8所大學組圖書平台 宅急便跨館借書
大陸21萬份問題狂犬病疫苗已流入27省市
中國異議人士劉曉波被移送檢察機關偵辦
教師遭解職 申訴期擬納年資
新台幣兌美元升0.1分 收32.349元
兩岸非物質文化遺產特展 移師台中展出
80歲樂當志工 柳如芃:付出才會愉快
飼料玉米價漲 公平會要約談業者
中職新版讓渡制度 讓選手早日回球場
標檢局:兩岸檢測認證合作 絕無一中意涵
前立委林為洲當選竹縣議員 加入國民黨
日本動漫夯 寓環保於故事
綠委：馬政府開放多項中國農產製品
時速394公里 武廣高鐵刷新世界紀錄
馬英九:打造廉能政府 盼恢復縣市首長會報
專家：2010年上海經濟總量可望超過香港
大牌劉翔抵達香港 專車及飯店粉絲區侍候
大陸金錢豹前董座遭綁案 主嫌遣返回台
老虎伍茲變深夜脫口秀當紅笑話題材
12家連鎖業總部通過評鑑 經部今表揚
電鍍滾輪氣爆 大發工業區1工人灼傷
外交部：台日特別夥伴關係 已有8項成果
劉翔抵達香港 成為關注焦點
菲人權會：安帕端家族另涉200人命案
南投縣山林火警 陸空兩路灌救中
妳藥的知識 衛生署出婦女健康專書
基隆港史最大貨櫃輪 明抵台
聖誕紅新品種 火紅苞葉中央如白雪覆蓋
馬英九兩度道歉 願概括承受選舉結果
非裔樂手做外交 黑白照片述歷史
中國投資8820億元興建22城市地鐵
電子書要賺錢 存取形式要多元
北京百腦匯：2010是大陸3C通路整合年
太座升格導演 法星文森培瑞茲攜兒女撈錢
上腹痛併嘔吐 醫師：小心嗜伊性球腸胃炎
無障礙設施有障礙 視障者險撞壁
星央行預測明年經濟可望成長5.5%
紫玉山莊 台商開發 北京高級生態別墅
金溥聰將出任國民黨秘書長
汐止農會等逾放比低 獲頒農金獎
中央氣象局氣象報告
華納明年不玩金曲獎 方大同：還有機會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
黑幫控制未成年少女賣淫 坑騙嫖客勒索
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
馬英九：堅持改革 盼與民進黨對話
嘉市嘉北國小體罰事件 和解落幕
敦煌壁畫舞姿 兩岸舞者演出原始版本
同窗情誼 助清寒生董慧慧唸書工作
重慶新司法局長：要管好自己的手、嘴、腳
2頻道遭否決 壹電視：籌備工作續進行
新流感疫苗全民施打首日 苗縣增15施打處
方大同演出多收入暴增 盼在香港置產
全國語文競賽 北縣9連霸
北縣警掃黑 竹聯幫堂主落網
電子書夯 Google數位出版擬推付費機制
蔡英文不准辭 吳乃仁：曠職3日自動解僱
來台上市TDR引熱潮 明年將有30檔
NCC：壹電視新聞台踐踏人性 申請駁回
南部座談 盛治仁暢談藝文體驗券理念
南韓選手違規攻擊 曾敬翔失金抱憾返台
上海世博局：台灣館就是台灣館 位於A片區
菲南政治屠殺主嫌冷血槍殺不留活口
金溥聰接國民黨秘書長 王金平：很恰當
鼓舞癌症患者 王識賢醫院送暖
器捐人數破200 勸募志工居功厥偉
證交所：DR籌資普遍 可活絡資本市場
全國花燈競賽報名1103件 破紀錄
中國電子書龍頭漢王 明年產量估逾百萬台
中華棒協申辦 2010年洲際盃主辦權
土壤含鉻5樣本超標 南縣要求污染人改善
後悔喝酒誤事 林航清哽咽彈唱說經驗
哥本哈根會議 中國代表譴責歐盟不厚道
台灣守護地圖 記錄草根環保運動足跡
新光摩天樓蟬連北市地王 公告地價內湖大漲
民間團體組聯盟 監督2人權公約落實
網羅吳宗峻加盟 興農牛有信心
西安事變「號外」73年後上海現身
央行尾盤阻升 新台幣收盤小升0.1分
世博台灣館被列中國館區 陸委會：絕不適當
台積電認購茂迪私募7532萬股 成最大股東
美麗島30年重返雜誌社 陳菊：心情複雜
禁美牛修法 藍認已納禁輸入 綠駁扭曲事實
威邁思獲北市WiMAX網路審驗 免費體驗開跑
社會新鮮人4成仍無正職 起薪少1368元
監委查司法流弊 糾正法務部等5機關
發展再生能源 沈世宏：學德國就對了
陸委會播「脫掉」完整版 賴幸媛：酷極了
北市地王 新光摩天樓12度蟬聯
一派輕鬆抵福州 高孔廉與閩官員互動佳
中華台北男女團隊進入東亞運羽球4強
陳菊跨界沒踩線 分享30年前橋頭事件點滴
國際永續能源論壇 借鏡先進國綠能經驗
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北市：過濾動新聞 家長可下載免費軟體
證人病情惡化 RCA案受害人律師盼速傳
東亞運保齡球 女子3人賽5人賽均暫居第3
龐貝古城出現紅燈戶 7家旅館仲介性交易
中國新流感死亡已達326例 超過13%是孕婦
秘密草案曝光 窮國怒 哥本哈根峰會一團亂
教練體罰過當 學生棒聯提報紀律委員會
中市掃蕩毒品轟趴 到案者7成自承患愛滋
戴爾台灣研發 放眼中國市場
愛滋感染年輕化 郭采潔代言防治
調查：印度明年就業成長居世界之冠
美牛修法 藍營初步共識境外阻絕
中道棒球隊拚勁十足 盼獲企業贊助
董氏募集百名領導者 響應運動紓壓
南投山林火警 晚間獲得控制
老翁3萬千元大鈔藏床底 蟲蛀剩碎屑
監院：高鐵嚴重悖離BOT精神 莫步後塵
大學生賣柿募款 盼照顧心智障礙者
專家：台商返台上市營運難掌握 應修法解決
時代雜誌十大新聞事件 經濟危機居榜首
兩岸租稅協議有利台灣納稅人 稅收也增加
因應第4次江陳會 民進黨擬拉長抗爭戰線
全民接種日 持居留證外籍人士也可施打
ON檔戲壓力大 青梅竹馬劇組掀養生風
老人健保補助 北市明年廢除排新門檻
定金收退規定出爐 飯店業者願配合
大村鄉長當選人提全面驗票 彰化地院駁回
中國發射「遙感衛星七號」
紫斑蝶翩翩飛舞 如期抵高縣茂林越冬
台積電斥資62億元 每股82.7元入股茂迪
兩岸聯手淘綠金 台商角色成關鍵
格子店月銷售額未達8萬 免辦營業登記
泰馬總理聯袂訪泰南 當地暴力攻擊不歇手
金檢查幽靈人口案 首日4成嫌疑人未到案
扁家洗錢案 特偵組傳訊吳澧培
台21線省道搶通 那瑪夏鄉民回家免繞路
東方上海合併案後 大陸航空市場將三足鼎立
華納不報金曲獎 新聞局盼音樂界團結
金溥聰出任國民黨秘書長 民進黨：祝福
散戶資訊不對稱?證交所:每日檢視異常交易
義大利近10年平均氣溫升高近2度
馬英九：盼與金溥聰詹春柏形成鐵三角
杜麗萍想轉污點證人 特偵組傾向拒絕
大專生企業實習方案 新鮮人評價兩極
蔡辰威：中華台北可在東亞運奪5金牌
檢方指控招待選民賄選 廖本煙二審無罪
上海世博官網快速更正 台灣館爭議暫解
寶茱花落誰家 小豬吊胃口
跆拳道判決用聽的 中華教練：違背良心
金溥聰接黨秘書長 藍委兩樣情
筆電銷售回溫 華碩11月營收年增58%
經濟復甦爆發新疑慮 亞股下跌
百貨週年慶續開紅盤 漢神遠百營收俏
垃圾主唱尬機器人一角 有可能棄歌從演
提升氣象預報精準度 剖風儀可幫忙
NCC降固網接續費 中華電信年短收3000萬
內政部擬修法 有條件公開不動產交易資訊
人事甄審有違失 交通部遭監院糾正
鈴木與福斯宣布合作 成全球最大汽車集團
延長汽車下鄉 大陸調整多項促消費政策
維也納新年音樂會 盛治仁衛武營開舞
中國多個貧困縣市副首長人數竟超過10個
菲國會聯席討論南部戒嚴 政府首長均未出席
Makiyo媽小燕姊相見歡 被虧像胖曹蘭
陸委會：「RAP篇」宣導經費政院同意照辦
泰國新流感死亡人數續增 累計共189人
金溥聰接國民黨秘書長 多位中常委肯定
金融海嘯慘虧 農業金庫完成增資
第098245期今彩539三星彩四星彩開獎
香港東亞運閉幕禮邀請5名流行歌手獻唱
華豐泰國回台發行TDR 每股暫訂1.8元
中縣破販毒集團逮45嫌 起出罕見毒品
東亞運網球 中華隊有機會包4金
W型酒類認證標誌 國產好酒看得出來
53公斤海洛因 雲南破獲超級販毒案
年底前6檔TDR掛牌 台商忙籌備上市
德里機場：旅客可拒不肖份子索手推車服務費
推廣東部旅遊 台九線花海行13日登場
裁判爭議 跆協秘書長:任內不用鄭大為
港府指2H&2D壯陽產品有嚴重副作用
工研院：韓國品牌搶攻中國電視市場
梁啟源：台灣盼以實體方式 參與氣候公約
茶樓霸桌事件 檢警約談1嫌
中國在東亞運奪92面獎牌 37金
官員：2050年前 德國電力幾乎來自再生能源
蘇花公路改善方案5選1 先聽民意
慢性精神病患增加 首度占身障者1成
經部組兩岸考察團 多家陸企願來台投資
中草藥列入ECFA敏感產業 爭取10年不降稅
日職棒最年輕高薪球員 年薪破3億日圓
台積入股茂迪 太陽能業者:集團戰才要開始
日勝生:京站交維計畫疏失 採緊急措施疏導
簽兩岸租稅協議 台商台幹避免雙重課稅
馬英九：檢討選舉改進反省 爭取下次勝利
返台上市投資大陸即掏空台灣？ 邏輯不通
高中棒球聯賽 西苑8:0完封嘉中
黃衫軍佔領機場事件 泰航求償逾5億台幣
民進黨祕書長一職 蔡英文徵詢蘇嘉全
世界宗教大會閉幕 強調以對談化解衝突
第098245期今彩539三星彩四星彩派彩結果
中市警海巡署高雄查毒 驚見民代在場
ECFA勞工配套 失業津貼擬延長至9個月
新流感全民接種日 北市提供團體設站服務
福斯與鈴木結盟 朝全球最大汽車集團邁進
台積電入股茂迪 產業期待新契機
中華台北羽球隊擊敗南韓 與大陸爭金
小島國家疾呼溫室氣體排放減量目標要更高
北縣破期貨簽賭站 累計賭金逾3億
紅火案將偵結 特偵組再傳辜仲諒
友人：金溥聰未接受電視台越洋訪問
入股茂迪 台積電：三年內不出脫
吳英毅推崇馬來西亞華裔中文成就
內政部放寬大陸地區人民來台觀光相關規定
泰國華語中心舉辦周年慶暨結業典禮
巴拿馬台僑協會贈送原住民小學母親節禮物
休士頓舉行僑務委員會議成果說明會
僑委會2010年歐洲中餐巡迴講座開跑
南非及賴索托地區海外華裔青年台灣觀摩團返台
我以中華台北名義 參與南太平洋漁業組織
派兵總統歐巴馬領「和平獎」 美國人也覺得奇怪
新科埔里鎮長周義雄 讓南投一片藍
蔡英文訪日 綠批輪不到中國指指點點
金溥聰：現在是多做少說的時候
日勝生集團跨足百貨商場 「Qsquare 京站時尚廣場」12 月 11 日正式開幕
舔冰鐵柱舌頭黏死 出動消防隊脫困
國民黨敗選 詹春柏成「代罪羔羊」？
洋基與派提特續簽一年 年薪1175萬美元
二個香港大的冰山 漂向澳洲海域
「天下圍攻」宣判 施明德：即使拘役也要入監服刑
「江陳會」抗議活動 賴幸媛：宜合法表達
藍營盼金溥聰了解地方 聆聽各界聲音
氣候大會 中國代表三次被拒場外
HarperCollins也決定暫緩電子書的發行
電子書交流平台Blio問世!
蘋果電子閱讀器即將在明年春天問世
電子書火紅帶動台灣LCD廠商成長
馬英九: 德國統一模式不適合兩岸
郭阜林加盟洋基 實現挑戰大聯盟夢想
《全城熱戀熱辣辣》熱浪襲來 中、港、台巨星主角兵分兩路
東亞運網球女雙 莊佳容謝淑薇摘金
《閩戰之歌》裸女入鏡 董振良聲名大噪
EMPORIO ARMANI 腕錶新訊 － 紳仕典藏套組
許下.約定.阿里山 ~ 2009神木下婚禮
年終好友相聚東西燴 一定讓您享便宜!
The Westin Taipei 六福皇宮 頂級虎河豚冬御賞
今年冬天很「歐洲」，歐洲魅影精選十五部歐洲佳片一次登台
縣府為民服務1999專線自十二月一日起免付話費
韓砲秋信守 傳出交易至道奇隊
一代音樂大師李中和病逝
Nook電子閱讀器-雙螢幕真的有比較好嗎?
海尼根冰封體驗車冷冽登台
今年最後一場TOEIC多益測驗 追加報名
巴拿馬華語文教師將返台研習
休士頓主流學校華語文才藝秀圓滿成功
芝加哥傳統僑社捐款賑災
江陳第四回合會談敲定 陳雲林將參訪日月潭
國民黨考紀會開鍘 謝深山停權一年
義助災民 紅十字會接受美車商捐車
Organic Life Style健康有機風尚
可以看電子書的多功能媒體播放器
伍茲緋聞效應？ 代言飲料下架
電子閱讀器各有所長
土銀協辦「以房養老」逆向抵押貸款方案研討會 12月16、17日登場
蘋果的秘密武器！ 平板電腦傳明年3月上市
洛時民調: 你會在Kindle上看什麼?
曹錦輝歸隊？ 兄弟象球員反應兩極
289萬人罹代謝症候群 死亡率達三成
台新邀卡友周末免費看亞太影展電影「不能沒有你」及「陽陽」
「亞洲權證市場發展論壇」12月11日登場
Facebook強制隱私設定 再遭抨擊
臺銀等4家銀行統籌主辦 南非標銀美金一億三仟萬元國際聯貸案
12月18日「國際移民日」千人健走 用「心」迎接2010年
Visa推出精選優惠 迎接精彩冬季假期
友佳國際申請回台發行TDR
肯德基季節限定聖誕餐只要399元 隨餐附贈限量「聖誕環保袋」
廣運機械跨入太陽能 參展2009 國際建築建材暨產品展
雅詩蘭黛MICHAEL KORS星燦好萊塢春妝 1月1日起各大百貨專櫃限量發行
獨家抗皺專利科技逆轉眼周肌齡 雅詩蘭黛時光肌密青春眼霜1月1日起上市
鴻海11月營收1473.92億元 今年單月第3高
金溥聰接國民黨秘書長 避見華府媒體
標普調降西班牙展望至負向 公債上漲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國為杜絕投機 五年內轉售房屋將課稅
歐股第三天收低 降等持續衝擊股市
國際原油持續下挫 紐約油價創兩個月來最低
兩岸穩定 印尼智庫：對區域傳達正面訊息
黃金持續下跌 美元主導走勢
美股率先止跌 擺脫全球股市下挫
德媒專訪 馬總統：更透明推動兩岸關係
白天溫暖 傍晚微弱鋒面到
要減碳或GDP？ 世人對哥本哈根會議有期待
GAO：政府紓困汽車業 納稅人失血304億美元
空中攝影師齊柏林 用鏡頭守護台灣
台股開盤上漲25.24點 為7822.66點
校園節能減碳 2年省7億電費
BRIC股市連紅十年 已開發市場獨憔悴
加拿大派駐美大使參與哥本哈根氣候會議
加州失業率仍高 但綠能工作機會大增
美元走弱 新台幣兌美元匯率盤初走升
哥本哈根氣候大會 中國團長多次被拒入場
湖南湘鄉踩踏死亡學生補償人民幣34.9萬元
雜誌生存新招 互動實境廣告盼刺激銷量
傳英課紅利稅對象包括基金與證券業者
打造小巨星 明星藝能學園冬令營招生
專家：中國在氣候會議上主動出擊
台股7800來回 太陽能股壓回翻黑
馬總統：2人權公約國內法生效
折價太多茂迪慘跌 拖累族群表現
伊甸園是否存在 歷史頻道解碼
人行副行長朱民：人民幣有充分理由貶值
聯國氣候會議 日將要求中印等新興國減碳
網路黑市批發個資 名列六大資安事件
鍾南山：50歲以上廣州人肺多是黑的
南韓決定緊急提供北韓一萬多人份克流感
寶華上修2010年台灣經濟成長率至4.57%
軍售台灣將通知國會？美國務院暫無評論
周美青:孩子人格正常發展 比潛能開發重要
武廣高鐵試運轉 時速394公里創世界紀錄
大陸銀監會：明年新增貸款上限人民幣8兆
莫拉克霧台山區失聯5人 警方再搜尋
台工銀等5行庫主辦華豐聯貸案簽約
最高票也落選 原住民婦女保障名額待商榷
讓美國人看懂檳榔西施 洛杉磯展出西施畫
東海春曉油田開採再起爭議 中日矛盾未解
法人:參股茂迪 有利台積電進軍太陽能產業
中華隊未能晉身東亞運羽球男團決賽
南科園區12日徵才 釋近500職缺
奇美電：第4季一次認列2.2億美元罰金損失
房客擄走房東母親 一審判9年
四次「江陳會談」21日起台中市舉行
李秉憲被前女友控告騙婚 律師將反控
梁國源：新台幣有支撐 明年匯率31.8元
賽拉亞前往墨西哥接受庇護
金聖玟挑戰北韓政權 獲亞洲民主人權獎
民調：44%美國人指世界最大經濟強權是中國
屏東1鄉長候選人配偶遭羈押
梁國源:台灣明年經濟正成長 受實質面支撐
金溥聰任黨秘書長 詹馬選後曾深談
嘉市黨部主委請辭 馬英九慰留
賴清德宣布參選台南直轄市長 11綠委力挺
賴幸媛立院報告第4次江陳會不協商ECFA
陳雲林來台期間 本土社團將如影隨形
海生館法制化 政院通過組織法草案
水情嚴峻 經濟部擬全民抗旱大作戰計畫
福州預備性磋商會議 立委要求海陸下午說明
國影中心遲未定案 周錫瑋：自行籌辦
慶祝國際移民日 13日木柵千人健走
印尼多個城市出現萬人示威反貪活動
國民黨：馬英九視詹春柏為分身
教育部公布留學獎學金甄試簡章
盧廣仲為巡演戒奶茶 對鹽酥雞乾瞪眼
金溥聰任黨秘書長 胡志強：意外及祝福
拘押記者最多 中國連續11年拿第一
大船入港 基隆港史上最大貨輪首航
謝深山違紀輔選 黨中央開鍘停權1年
立院經委會減列台電99年預算僅約1.2%
農委會:兩岸農產檢驗協議 標準不退讓
UCLA：美經濟動能應從製造取代消費
私吞學費 前補習班主任一審判刑
台日交流 王金平明年2月率團訪日各政黨
台積電入股茂迪 外資中性偏多憂拖累ROE
出任黨副秘書長？葉金川：沒聽過
吳揆：落實4年5000億擴大公建 提高執行率
朱敬一：ECFA可吸引國外直接投資
亞洲貨幣升值 新台幣匯率中午升3.4分
財長：兩岸稅務資訊交換 鎖定重大逃漏稅
啟用專屬碼頭設施 打響台灣遊艇知名度
韓人消愁喝燒酒 待客喝威士忌
吳敦義批公文旅行 對不起國家人民
李述德：兩岸租稅協議 讓租稅透明化
上海世博會台灣館鋼結構建成 將如期完工
嗑K他命膀胱炎上身 戒毒為唯一方法
管中閔：製造業結合創意 產業發展利基
留學大陸學歷不採認 醫學生家長爭公平
小澤率團訪中陣容龐大 會晤胡錦濤
台電董座異動？ 陳貴明挑大樑守住預算
第四次江陳會設抗議專區？陸委會：沒有
勞動派遣禁不了 勞團堅持補充性原則
打新流感疫苗 蘆洲國中34人送醫
長大了真好 海洋性貧血患者分享抗病歷程
北縣警抓地下匯兌 跨10縣市一網打盡
紐時投書：台疫苗無虞 新流感死亡率偏低
台股收盤跌119.51點 為7677.91點
熱門遊戲光碟 基港警查獲大批山寨版
國防部：將領跑步測驗 總統不陪考
安全考量 江陳會記者有專屬背心
世界人權日 綠委：政府開放美牛傷害人權
高捷販賣店出租率低 市府促彈性降租
台北股市開高走低 跌119.51點
陳雲林「中進中出」 江陳會22日正式登場
久未降雨 嘉南明年1期稻作全面休耕
總統搭專機輔選 國民黨付98萬油料費
電腦技師開名車偷電腦 判刑1年6個月
88水災及公視董監事案 新聞局連遭糾正
北市健保補助政策轉彎 郝:基於尊重議會
台股空方能量大增挫逾百點 類股皆墨
高市新聞處長請假 預算審查再流會
街友獨居老人關懷募款 盼各界共襄盛舉
考試院：空中救難員可額外投保
中國是世界第一大經濟強權？美學者反駁
請辭嘉市黨部主委 陳政寬：人生規劃
中國氣候談判代表：發達國家應切實履行承諾
12月台指期跌150點 逆價差38.91點
新型流感疫苗 中縣接種率全國第2
波動率顯示明年金價恐回跌至1025美元
總統談分享哲學 迄今捐血4.5萬cc
傳薪酬沙皇將嚴訂主管薪酬上限50萬美元
小兒發燒莫急退燒 正確就醫拒當藥罐子
12月電子期跌5.20點 金融期跌21.6點
劉曉波遭起訴 公安意見書指涉零八憲章
藝文消費抵稅 文創法審查仍保留
2大陸妹組金光黨 詐取財物遭起訴
疫苗接種要里長造冊 北市民政局坦承失當
舒適公廁哪裡找？ 晶華及故宮等入榜
2男涉搶奪加霸王油 警逮獲法辦
上海女研究生無法與母親同住宿舍 憤而自殺
海基會：兩岸4項簽署協議文本整合順利
女廚長期穿雨鞋腿潰爛 治療6年痊癒
外交期刊指國安會副秘何思因訪美洽談軍售
湖南學生踩踏事故死亡人數遭質疑
大陸及中華台北在女子自由車公路賽獲獎
東亞運自由車 黃合旬女子公路賽奪銀
劉憶如：美元決定亞洲資產泡沫走向
旅美台灣學者：不用過度解讀三合一選舉結果
台股跌119點 三大法人賣超124.38億元
鄭立中18日到台中為「江陳會」最後磋商
社頭襪子故鄉 業者設觀光工廠
老虎伍茲大小事 網路賭盤強強滾
廣東茂名出生1名世界罕見雙頭一體女嬰
東亞運網球女單 張凱貞摘金
卡通節目菸影幢幢 人氣節目被點名
上海房價飛漲 租金回報率卻創歷史新低
劉憶如:經濟洗牌 台灣不能習慣做最後一名
宜蘭羅東聖母醫院 醫學美容中心開幕
金溥聰接國民黨秘書長 趙少康佩服勇氣
賴幸媛：福州預備性磋商後才敲定江陳會時程
半導體業復甦 台積電11月營收年增46.9%
中國決定對自美俄進口電工鋼收保證金
新台幣兌美元升4.1分 收32.308元
原鄉服務 北市資優生自我成長
甘比亞建國營加油站 留學生來台取經
國際榮名揚 北體慶41週年
氣候公約會議 高市設攤展現減碳成效
金好康又來了 金門明年再配售春節酒
江陳會採訪背心 中市警局：1週內交貨
吳揆批土方銀行公文旅行 施顏祥：將說明
討債集團逼畫廊女負責人自殺 警逮8嫌
堅持判決 鄭大為：調影帶證明
東京地鐵沙林事件 又1名被告死刑定讞
楊丞琳感情空窗3年 盼有緣人出現
黃孟復：兩岸企業共同努力瞄準東南亞市場
吳揆指示提抗旱計畫 施顏祥:架構已成形
面對不景氣 邰智源:以熱情突破逆境
南縣1鋼鐵廠意外 4人輕重傷
賴幸媛：已多次向大陸要求撤導彈
東亞運網球 中華合摘3金2銀
國際建材展 免費參觀且有折扣優惠
遭逼問與Linda緋聞 胡彥斌想灌威士忌
美國商會：中國仍為美企業首選投資目標
安毒工廠藏公寓 彰化警方逮2嫌
泰工程師遭柬國判刑 母向戴克辛陣營求助
中國對哥本哈根氣候會議提出3點期望
高市三民二分局起火 疑電線短路
東亞運中華女排表現不理想 低調返台
呂秀蓮:陳雲林如適度尊重台灣 歡迎來訪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
苗栗警破獲詐賭討債集團 逮13人
建商疏失澎湖農會求償 高院判賠979萬
有氧運動助血糖控制 減低糖尿病併發症
中區資訊月 資策會展出未來教室
亞太影展將揭幕 天王誰來再等等
企業送愛災校溫暖 教部頒獎感謝
鄭伊健鬆口談戀情 爆料彭順將結婚
曾敬翔挨黑拳 韓跆拳道人士持異見
喜憨兒基金會募善款 送餐盒到災區部落
瓦斯瓶押金拿不回 消基會籲留收據憑證
澎湖縣長選舉爭議 法院封存部分選票
特偵組傳訊元大馬家 給特權走後門
菲南70餘小學師生被綁 20肉票先行脫險
台積電入股茂迪 中華信評：評等不變
進用中國漁工作業將標準化 惟未定案
中信銀等4銀行主辦南非標準銀行聯貸簽約
梵谷展明登場 荷蘭國寶亮相
工安獎 吳揆頒給高中同學旺宏董座
美麗島紀念活動 陳菊：有電邀施明德
藍委反對廢死刑 法務部：未定案
攜毒入境中國 菲女被判死緩
東亞運田徑賽首日大陸隊金牌大豐收
出口商大賣美元 新台幣兌美元升4.1分
港府：香港45名H1N1死者沒有孕婦
警破超商搶案 意外查獲賭博機台
呂秀蓮：千里苦行激勵 民進黨選舉好成績
中國專家：兩岸關係突破需要積聚新動能
五月天出手 小鬼新歌搞砸了
行員監守自盜 1審判6年
賴幸媛考慮贈RAP文宣給陳雲林當伴手禮
今天你低碳了嗎？低碳理念在中國萌芽
平常心 張凱貞東亞運逆轉摘金
中山高麻豆段連環撞 1人命危
黃仲生：江陳會期間 合法保護國旗
ECFA讓10傳產業難熬 政府助打開通路
抗旱大作戰 節水水費打折 最快元月實施
台新金併東興證券 補足金控架構
司法官律師模擬預試 明截止報名
寶來證承銷 友佳國際TDR送件
美麗島30年 呂秀蓮憂台灣恐被中國統一
總統盼各縣市明年汛期前 辦軍民防災演習
陳瑞斌將在大陸首演黃河協奏曲
蛋糕商標爭議 黃湘怡不起訴
中國外交部：堅決反對美國對台售武
泰勞地下匯兌 匯款服務自成一格
實踐大學高雄校區火警 100多輛機車毀損
澳洲七旬老翁跳傘慶生 心臟病突發不幸死亡
台日成棒交流賽 台電2比1險勝
南海發現新氣田 中國將投資2千億元開發
馬總統見齋藤正樹 兩人禮貌握手致意
高雄查獲走私大陸蚵 價值約1900萬元
劉政鴻接種新流感疫苗 籲民眾施打
4協議送立院備查或審查？ 賴幸媛舌戰綠委
金溥聰接黨秘書長 吳敦義：深化改革
馬上關懷6萬家庭受惠 明年續辦
中市警方破獲詐騙集團 查扣600餘萬現金
高雄海關查獲私菸 市價億元
北縣警偵破開車搶奪路人案 2人落網
11月稅收實徵1464億元 年增率轉正成長
親子行動教室 臉書粉絲團 拉進親子關係
日月潭太陽能船試航 遊湖賞景更環保
日本感染新流感人數首見下降
遭監院糾正 新聞局尊重
德勤公布亞太高科技500強 台灣入榜最多
挾持小學師生 菲南犯罪集團遭軍警包圍
宇環科技董座違反證交法 檢方起訴
台北慈濟醫院完成首例心臟移植
推廣環保產品 星職總開設綠色環保超市
身障機構評鑑 9所成績不佳停補助
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卓文萱要脫了 預告開唱性感尺度破表
YOYO嬉遊記 陳漢典抱得蝴蝶姐姐歸
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重啟六方會談 美與北韓達共識
國道交管變聰明 民眾上路更精準
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12/14至年底 申辦護照收件時間延長
金控自結1至11月獲利 3家金控穩賺百億元
明年直轄市長布局 蘇嘉全盼協調取代初選
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服藥抗禿毛髮全白 藥商藥局判賠定讞
桃源勤和村民宅炸藥 越域引水工程所有
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中縣警查安毒 少婦將臨盆照吸
泰王慶生期間 紅衫軍仍示威要修憲
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呂秀蓮:景美人權園區遭美化 應全面抵制
台中／「江陳會」未豋場先轟動 獨派蛋砸吳敦義
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天天一杯高梁酒 腫瘤纏身險喪命
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老虎伍茲露鳥照呼之欲出 花花女郎可望刊登
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台國際航電GPS遭控侵權 美國貿會調查
畜牧業發達 巴西溫室效應罪魁禍首
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研究：巴西禁菸法嘉惠癮君子
G77要求美國加入京都議定書
對台軍售 美國務院：尚未定案
美財長：保險與汽車業者等紓困投資恐難回收
下週冷氣團到 北部低溫12度
台股開盤上漲32.05點 為7709.96點
氣候暖化影響 40年後加州海平面上升16吋
美對台軍售 軍事代表團：毫無所悉
高鐵台中站 元旦假期加開66班次
圓孩童夢 北極市民願接棒替耶誕老人回信
奶茶大小事 溫暖網友的心
參選新高雄市長？王金平：絕不可能
台股11月價漲量縮 券商獲利大眾證居冠
台股漲 新台幣匯率盤初走升
深圳學童綁架案雷同 過程仿港片「證人」
關心單爸 社福團體盼政府正視
五鐵共構京站時尚廣場開幕 估吸引10萬人潮
美中西部暴風雪 至少17人喪生
大陸官方媒體齊轟內地高房價
開高走高 台股站回7700點
寶鋼盤價大漲 鋼鐵股爐火通紅
中台灣企業家成立基金會 辦台灣美術獎
週休遊台東縱谷 花海加稻草人客家嘉年華
交通廢氣排放成為珠三角空汙禍首
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
柯林頓營救美國記者 由香港人居中牽線
耶誕銷售藍光旺 錸德11月營收逆勢成長
民調：鳩山執政下美日關係 美比日樂觀
全國掃黑專案 高市逮嫌疑人91名
環保筷綠廁所付費冷氣 各校拚節能
購買油氣車減徵2.5萬元貨物稅 立院付委
美麗島30週年 陳菊等將返新興分局圍爐
市售茶葉多進口又含農藥 北縣:要求改善
加拿大大學赴中國招博士生
協助提升越南醫療水準 蘇益仁獲殊榮
上班族瘋微網誌 人脈一手掌握
大陸民意首勝 廣州暫緩發電廠選址
情資：伊朗透過台灣企業購入可製核武零件
油元商機 中東貿易週採購估3000萬美元
再不下雨 高雄農田將輪流灌溉
消保會抽檢丸類食品 3件含防腐劑未標示
獲國際大獎 賈雯蘭打造Twinkle時尚世界
印度娼妓合法化 公民社團支持最高法院建議
河南高官徐光春將率團訪台 規模近3000人
金門最大古銀飾展 收藏者籲設文物館
大陸將首度舉辦台灣原住民歷史文化展
吳揆：公文流程效率加把勁 不需震怒章
溫昇豪與心路合唱 提前體驗當歌手
周錫瑋：參選與否民意決定 非黨意
推廣在地米 後壁農會用心辦活動
陳沖：兩岸銀行參股應逐步漸進 ECFA不談
不能沒有你 星電檢局放行
林中森：震怒章是形容 旨在加速效率
空軍：中士坦承吸食K他命 函送法辦
美牛爭議 民進黨同意協商食管法修法
無錢醫治釀慘劇 廣州新流感童屍棄水溝
永續河海城研討會 推河海保育與永續發展
台股漲 新台幣兌美元中午升值8.8分
河南參訪團將攜5億美元採購單赴台
民眾對ECFA有異見 吳揆:加強對話溝通
爭議40年 印度政府劃第29省：泰倫加納
綠允協商美牛修法 藍：勿再癱瘓議事
上海水鄉朱家角 因世博會水漲船高
習近平將訪日 中方要日方特例安排見日皇
中央氣象局長赴大陸考察 為實質合作鋪路
大學系所評鑑 中山陽明各2系所列待觀察
涉勾結養護中心剝削外勞 仲介負責人收押
陳沖評薪酬獎勵 貪婪要適可而止
高院提訊扁 機密外交部分開秘密庭
中亞連結中國天然氣管道本週末啟用
北韓傳新流感疫情 南韓提供50萬人份克流感
鍾榮吉出任中東經貿協會理事長
資訊月額外收穫 吳揆:火速辦水湳開發案
泰國懷鄉之旅興起 外國人最愛臥佛寺
不斷創造職業高峰 科技人也要突破
前進中國 永豐金擬募資300億元
年終聚餐多 韓訂飲酒八戒 籲莫貪杯惹禍
疫苗全民開打 上班族揪團接種免請假
台股收盤漲117.16點 為7795.07點
藉神壇掩護不法 警方逮20人送辦
吳敦義視察國道6號舊正交流道工程
梁啟源：台灣能源便宜 溫氣排放惡化
公文旅行？陳沖：金管會沒這問題
大陸明年禁止名人代言醫療產品廣告
派遣勞工工作不安穩 勞委會將修勞基法
太陽能族群領軍 台股挑戰7800點
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毒蟲缺錢搶路人 警百米速衝刺逮捕
基因分析顯示 東南亞是東亞北亞人種發源地
侵占校款3178萬 稻江護家前校長判2年
12月台指期漲153點 逆價差3.07點
油價降 汽柴油每公升可望降0.5元
12月電子期漲5.55點 金融期漲14.8點
反映日本今年世態 漢字「新」獲選
結束北韓訪問 美特使今抵中國
千里苦行 謝長廷籲政策要落實民意
金牌泳將程琬容返台 盼亞運再奪牌
通話費高 立委籲小心回撥0204等未接來電
台股漲117點 三大法人買超49.62億元
深圳數百男子打砸工廠
總統接見司改團體 允諾1個月內提對策
上海首例兒童新型流感死亡
劉曉波預料2至4週內受審
吳揆視察台中生活圈2號東段等工程
中共退休高官透露中國正在建多艘航母
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陸媒：潘基文肯定中國因應氣候變化作為
中國大陸擺脫通縮 食品加幅最大
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中國官員建議人口問題寫進哥本哈根文件
禁藥與涉偽證 全壘打王邦茲形同退休
第3屆海峽物流論壇將探討陸資赴台
印度新省成立 海得拉巴資訊重鎮地位恐動搖
薛琦：明年擬開放權證當沖
台鐵基隆到中壢 悠遊卡仍可通
道奇官網：春訓到台灣熱身賽
類流感嬰兒人數增 孕婦接種疫苗比率低
立院中止空轉 朝野共識17日續協商食管法
基隆水頭賞鳥公園重生 水利署允改善
扁二審羈押將屆 高院開延押庭
男子覬覦友人財物 涉設局洗劫被逮
成大和海南大學合作 研發南海能源科技
5都人選 呂秀蓮:委員會提名 協調代替初選
牽動婦女保障名額 台東選區劃分惹爭議
新台幣兌美元升3分 收32.278元
否認打胎盤素病危 利菁苦笑：流年不利
明年10月 松山羽田每天8包機
跆協討論懲處 鄭大為：接受任何結果
藍營中市議員喊話 盼理性看待江陳會
吳揆：高雄柴山定為國家公園
劉翔奪東亞運110公尺跨欄金牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
聖馬丁TDR預定18日掛牌 每股8元
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳政勳退國民黨 縣黨部:收到申請書後註銷
4歲得血癌小六成模範生 郝龍斌感佩
事業水污染防治費 最快明年開徵
11月中國城市房價漲5.7% 價格加速上升
高以翔獻猛男秀加磨蹭 王心凌嚇傻眼
中國旅遊「一流資源、二流開發、三流服務」
習近平將訪南韓 與李明博會談中韓關係
道奇隊計劃訪台 盼郭泓志胡金龍隨行
葡萄酒桶變音響 港貿發局與北科大合作研發
香港團體抗議日本侵佔中華民國領土釣魚台
交換生甄選 臺大生青睞大陸學校
Yahoo人氣獎 具惠善盼與羅志祥合作電影
招收國際學生 臺大中文農經系所開專班
吳揆：專利發明及ICT 列重要新興產業
李冰冰結婚？黃曉明：聽過沒見過
華碩分家第2步 減資85%發和聯股票
高市府擬賣地還債 議會反對主張養地
蘇治芬謝票 籲攜手打拚縣政
習近平訪日 將與鳩山會談並晉見日皇
高縣銀樓搶案偵破 2搶嫌落網
耶誕將至 北縣立耶誕樹點燈祈福
布鞋不再開口笑 弱勢兒童樂開懷
二月河將赴台見「上帝」 與台灣讀友交流
4缺額立委明年2/27補選
大村鄉長落選人差1票 提當選無效之訴
南韓國防部擬向阿富汗派兵300餘人
留住客戶分散股權 和聯明年下半年上市
中選會:重啟美牛談判公投案 跨提案門檻
中國異議人士劉曉波被正式起訴
大陸隊包辦東亞運羽球男女團賽金牌
大陸知名異議人士劉曉波被起訴
吳敦義：詹金配 對黨主席幫助大
新流感疫苗明全民開打 首日目標50萬人
捐款建廟涉賄 雲林1縣議員當選人被訴
假冒偵二隊刑警 遭正牌逮捕
優惠土增稅率10% 有條件放寬為一生1屋
台灣食品揮軍中國大陸最大百貨集團
馬總統：發展休閒漁業 20億建遊艇碼頭
中國大陸打手機至台灣下個月起降價
節能熱 陽光能源TDR掛牌買氣旺
台日新航線 明年10月松山直達東京
本周上市公司市值19.95兆元 週增1.92%
東亞運網賽莊佳容雙金 母女樂透
北市議會擬約訪范良?? 查內捷當初決策
央行尾盤阻升 新台幣收盤小升3分
越南擬引進日新幹線高鐵 總價達560億美元
台塑化明晨1時起 汽柴油各降5角
桃園第3起 縣議員當選人涉賄遭起訴
環保獲肯定 北市受邀國際市長氣候高峰會
江丙坤：ECFA非一步到位後續還沒有時間表
江丙坤：避免ECFA談判費時 先談優先減讓
香港豪宅放款上限6成 李紀珠:跨部會研究
立院三讀 契稅牌照稅增訂罰鍰上限
中國公布系列經濟數據 CPI由負轉正
中國隊包攬東亞運男子3公尺跳水金銀牌
俄擬斥1億美元購買以色列無人飛機
廖添丁逝世百年 重現傳奇民間故事
TDR熱 國泰人壽認購康師傅1.03萬張
立院三讀 貨物稅逃漏罰鍰倍數調降
榮民工程公司民營化 更名榮工工程
立院三讀建築師法懲戒處分 增列警告
「江陳會」近 政府對不實報導接連澄清
業者：全世界都參股陸銀 台灣為何不行
梁啟源：應課碳稅 稅率與時機再研究
義記者訪台：統一發票對獎是妙點子
比爾蓋茲基金贊助 藥廠臨床試驗愛滋新藥
玉山國家公園 首次發現阿里山山椒魚卵
美牛修法 藍營主張絞肉內臟未查驗禁進口
吳清基：推動祖父母節及孝親月活動
香港發現豬感染與人類相似H1N1病毒
投資銀行業務 元大證成果豐
和聯釋股拋舊包袱 華碩股東看長遠營運
嬰兒車大廠隆成回台發行TDR 每股暫訂7元
國中科學奧林匹亞 台灣4金2銀
屏風莎姆雷特明天上海首演 考驗觀眾接受度
周錫瑋明赴哥本哈根 盼與各國分享減碳經驗
腦麻兒專用餐盤 巧思獲頒百萬獎金
系所列待觀察大學 檢討師資課程
民進黨拉長戰線 江陳會期間也抗爭
立院三讀 菸捐回歸菸防法財政部仍代徵
出租套房內拉K 海巡署台南逮6嫌
立院三讀 公司債金融債免徵證交稅7年
福建將設立涉台檢驗檢疫標準法規研究中心
那瑪夏甲仙便道路況不佳 政院：速鋪柏油
延押庭 扁：我是國民黨敗選卸責對象
以色列數學實力計畫 招質疑不顧後段班生
性侵犯逃亡13年摧殘6幼女 判刑85年
黃金四角 松山飛羽田擬增金浦虹橋
教練眼中程琬容 沈默寡言專注游泳
五鐵共構京站設計新穎 再造西區榮景
簽ECFA 兩岸工資被拉平？經部：只是學理
江陳會台中登場 地方期待又怕受傷害
高屏業者行銷 陸客可望到高雄
東亞經濟會肯定兩岸ECFA 有助東亞繁榮
跆協議決言論不當停權3年 鄭大為道歉
東亞運女籃 中國手風順中華屈居銀
周杰倫電影刺陵 大陸首映大勝風雲2
60萬打造太陽能屋 足夠3人家庭用電
特偵組列被告 蕭美琴：邱毅搬弄是非所致
東貝私募 彩晶認購6成逾12億元
張凱貞奪東亞運金牌 馬總統電賀
中國官方警告H1N1新流感未來數月將達高峰
F.I.R.搭熱氣球造勢 主唱緊張差點崩潰
行賄走私保育類動物 雄檢偵辦
金門國家公園20棟古厝 招標經營民宿賣店
北縣府總預算案過關 短差110億將舉債
土增稅改一生一屋 房仲:鼓勵性質居多
洩露戴克辛航班資訊 泰工程師獲柬王特赦
巴黎銀:明年全球GDP估3.6% Fed後年升息
彩晶：參與東貝私募 確保LED貨源
李進良診所暫緩停業 小禎鬆口氣
公眾人物太辛苦 吳淡如盼女兒長大當獸醫
義大利高鐵票調漲 最大幅超過30%
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兩廳院蘭花牆揭幕 陳郁秀獲頒法政府勳章
人權特展創作遭損毀 藝術家快閃抗議
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花旗售博愛特區僑銀總部大樓 近日簽約
金門海巡隊查獲大陸船盜砂走私玉米
日新年福袋花招 訂製分身機器人
台商EMS廠昶虹 最快明年返台第一上市
樂興之時年終音樂會 傳唱歡樂祈福
扁要求傳蘇志誠等23證人 高院全准
高安全鋰電池應用 商機百億美元
昶虹集團決棄星返台 尋求在台上市或上櫃
北京文博會台北館 交易金額約2億元
績優員警出國引非議 北縣：明年取消
環匯亞太開通銀聯卡在台收單業務
客家美食創意大賽 客家小炒新風味
諾貝爾得主錢永健:學術無國界 不拘泥血統
情人餐沒情人上門 嚴長壽上菜話當年
習近平晉見日皇一事 日宮內廳長官有微詞
馬英九：金溥聰具創意魄力 與我互補
德證實將削減太陽能電價補助
逾3成偏鄉學童 課外讀物不到10本
我的瘋狂書迷明年上映 法國新星飆戲
泰央行預估明年泰經濟成長3.3%至5.3%
選民質疑不辦扁案 總統堅持不干涉司法
中國內需旺 11月大尺寸面板出貨年增逾7成
空軍401聯隊:6士兵藥物反應 疑感冒藥造成
哥本哈根演講 曲新生介紹台灣再生能源
梁文音發片週年 獲贈C罩杯壽桃
伊拉克油田開發 殼牌和馬來西亞公司首得標
中華台北曲棍球以8比9輸香港未能晉4強
馬英九：先拚立委補選 再談直轄市選舉
便宜項鍊戲稱2克拉 黃任中曾唬弄小潘潘
中國陝西查封5噸三聚氰胺超標奶粉
中國在東亞運奪獎牌160面 76金
首宗陸資投資製造業 在台研發與對岸互補
中國3631人接種H1N1疫苗有異常反應
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晚節不保 東亞運中華男籃1分失金
第098099期大樂透頭獎一人獨得
專家：東亞運男籃雖失金 追分能力進步
推廣深度旅遊 越南旅遊局首次組團訪台
繼承時間涉日據 大法官：即日依現行民法
金援開發中國家因應氣候變遷 歐盟達共識
專家：伍茲常偷吃 跟班難辭其咎
金志遠將出任邁阿密僑務祕書
曾永權在韓說明兩岸關係發展趨勢
昆士蘭台灣中心舉辦志工感謝茶會
澳洲台灣婦女聯誼會舉辦理財講座
吳委員長：逐步爭取海外僑民不在籍投票權利
台中市地理位置適中 江陳會維安頭痛
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販嬰夫婦今發監 仍喊冤抗議司法不公
重慶「女黑老大」謝才萍二審仍判刑18年
印度科學家：印度人是中國人和日本人祖先
販嬰案 王精明夫婦入獄
孔子電影惹爭議 後人擬狀告劇組
永除後患 蘇聯下令銷毀希特勒遺體
廣州警方破獲女台商陳巧樺命案抓到一嫌犯
總統願辯論ECFA 民進黨指等很久了
檢察官曾勁元洩特偵組行動 記過2次
一干人都認罪了 扁出庭仍還押
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呂秀蓮籲成立國家人權委員會
反美牛公投成案 執政黨讓步將採「阻絕境外」方向修正
電影孔子損形象 後人有意見
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Kindle、Nook誰比較好?
Google將提供Kindle使用者電子書的服務
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ECFA是什麼? 連李登輝也不清楚
馬追思戒嚴時期受難者 答應還他們公道
江陳會前夕 陸委會製播撤導彈短片「脫掉」
東吳超馬 工藤真實締40歲12小時世界紀錄
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
羅克哈特：美房屋市場恐「還會再拉回」
河內明年建城1000年 越南政府將擴大慶祝
好萊塢老鴇談伍茲：性好3P 持久力令人讚嘆
接受TARP異常金援企業 薪資上限再受規範
美南卡州長會情婦風波 妻子：正在辦離婚
歐洲股市第二天上漲 全週跌幅縮減
紐約油價跌破70美元 反映美元持續升值
小澤對中國增強軍備向梁光烈表憂慮
貴金屬價格走低 黃金本週跌幅2月來最大
洋基官網披露 王建民恐結束洋基生涯
數據優於預期 美股多數股票上漲
景氣回春 美11月零售銷售量成長1.3%
台贊助法殘童福利組織在越南建醫院
洋基與王建民恐不換約 惟仍可能重簽小約
斗六清晨地震 芮氏規模4.7
北部東北部局部大雨 中南部見陽光
哈燒新片 重案對決鬥智 跳出去搞笑溫馨
今天的台灣英雄：蔡百峻千里尋蝶飛躍國際
建商廣告不實 公平會開罰100萬元
阿富汗戰略明確 歐巴馬民調重新站上50%
加財長暫不採措施抑制房市過熱
調查：不受景氣影響 醫護生技研發人才夯
氣候變遷台灣增溫 台北台中最明顯
入冬最強冷氣團將到 北部低溫下探11度
投顧：美企業獲利回升將高於經濟成長
調查：巴西上網人數比例達34.8%
中壢市與美恩菲爾德市締盟將屆30週年
老虎伍茲宣佈無限期停打職業高球
東亞運男籃 大陸第4被批為恥辱
中國西沙群島海洋觀測研究站建成
南韓媒體：北韓戰機曾威脅南韓海域
胡錦濤展開中亞之行
韓性感天后李孝利 素顏主持節目
美國已有5000萬人罹患新流感1萬人死亡
疫苗開打大放送 衛生單位強力催針
全民接種日開跑 醫護：再累都要打完
疫苗安全疑慮未消 部分民眾裹足不前
傳章沁生調任解放軍副總參謀長
歐巴馬弟弟獲聘深圳義工大使
上海世博會搭乘地鐵限制嚴 折疊車禁入
陳菊盼新生代了解美麗島 避免重演悲劇
立院:警署錄影器效能不彰 災區資訊通報慢
誰選大高雄市長 王金平：黨內人才濟濟
雙英辯ECFA 吳揆：民眾會較注意討論
人權園區開幕 盛治仁:努力還原歷史真相
日自衛隊官員夜釣大浪翻船 5死1失蹤
五月天華語榜封王 王心凌緊追在後
世上最古老恐爪龍足跡「現身」中國
吳英毅：將大力整頓海外信保基金
美國駐中國大使會見大陸維權律師
南韓未婚男女約1/4不婚 僅1/4要生子
馬總統：明年南部恐缺水 啟動全國性抗旱
女神卡卡西洋榜封后 山下智久稱霸日韓榜
中國：應對氣候變化各國需合作而不是針對
全民接種疫苗 施文儀:醫院診所嚴控品質
陸生來台 臺大：培養兩岸3地領導人才
陳雲林將赴台：應該說準備好了
氣候變遷會議成果取決於美中共同意願
H1N1疫苗全民接種 衛生署至各地督軍
星經濟復甦趨明朗 耶誕禮品與餐飲銷售成長
高雄國民黨慶 王金平勉爭取民眾支持
東亞運武術 許凱貴摘南拳南棍全項銀牌
疫苗全面開打 北縣接種踴躍
哥本哈根救氣候 美中兩最大污染國互批不讓
彰化火車站新流感疫苗接種 民眾不積極
美牛修法爭議 吳揆：盼儘早獲共識
台灣之光古又文晚間返台 參與文創討論
南沙群島人工養殖試驗成功
東亞運中華累積6金29銀26銅 9金難度高
精誠高雄新竹訓練中心獲TTQS銀牌獎
北市捷運工地瓦斯外洩 消防隊警戒
監視系統災害通報慢？警署：須更新設備
立委提案 問政調資料政府機關不得拒絕
北市10大民怨 交通壅塞居冠
旺福親手做早餐 推廣國產鮮乳
H1N1疫苗全民接種 花蓮民眾反映平平
蕭副總統主持開幕 陳河東慢壘賽開打
新流感疫苗全民接種 高市贈品誘人潮
人權園區開幕 總統:向爭民主受害人士致歉
立院:陸客來台脫逃人數略增 恐衍治安問題
東亞運男女籃雙獲銀 專家:仍待更精進
蔡英文:政策辯論是政治領袖的責任
人權園區展品被砸 總統：家屬藝術家都受傷
招優秀陸生 大學向企業募獎學金
高孔廉：建議放寬大陸來台身分事由限制
中國保護國產品採購新制 歐美日抗議
勵馨耶誕義賣 600元限時搶購
畫家彩筆繪金門 李沃士要建美術館
江蘇昆山媽祖廟將上樑 台商未來精神寄託
高市新社團 提供更生人職訓心輔
總統:台灣不改善排碳量 全球暖化將受害
凱莉米洛紐約演唱實況 Youtube搶先公開
寫真卡性感 安心亞：一輩子不露點
無照登醫療廣告遭罰 男子行政敗訴
大陸中石油標伊拉克油田 初估41億桶儲量
深根東部 蔡英文聘劉櫂豪擔任特助
中華隊打進東亞運羽球各項準決賽
人權園區開幕 柏楊妻：朝野應彼此期勉
心衰竭搶救無效 廣東同體雙頭女嬰夭折
詐領健保給付 醫師判刑3月
台灣醫療團雪中送炭 聖露西亞總理感恩
抗暖化挺能源稅 環團發起百人快閃
體委會：鼓勵運動員注射新流感疫苗
新流感疫苗全面開打 施文儀:台灣有福報
吳英毅盼僑胞協助台灣提升國際能見度
兩岸首次舉辦綜合性醫藥衛生交流合作會議
大陸選手包辦東亞運田徑男女百公尺飛人
北京大學生就業報告：法學系失業率最高
新流感疫苗全面開打 高縣衛生所接種踴躍
人權園區多風波 盛治仁：尊重不同言論
鄭大為停權3年 跆拳史上最長罰期
彰女90週年校慶 102歲校友切蛋糕
情有可憫 男子勒斃智障兒判2年半
壽命逾百年抗8級地震 港珠澳大橋15日動工
東亞運田徑 中華再添1銀3銅
王金平：美牛修法 藍營會推新版本
德安飛蘭嶼班機 鼻輪失靈人機平安
全民開打首日 吳揆接種國光新流感疫苗
創意族譜 海報立體美勞顛覆傳統形象
盧明光陳飛龍 獲經理人卓越成就獎
法鼓山歲末關懷登場 果東法師贈春聯
震災塵封10年 鳳凰瀑布隱潭再現
國民黨：河南訪問團訪台 將採購5億美元
司法院力推速審法 法界雜音不小
速審法只速不妥？纏訟被告不領情
提升訴訟效率 速審法非萬靈丹
提升文創 盛治仁盼與相關產業多合作
相偕看內衣秀 李芳雯丁國琳好身材依舊
新流感疫苗全民開打 雲林接種踴躍
新流感疫苗全民開打 衛署盼首日破百萬人
全身都有蟲在爬？醫師:精神疾病應速就醫
阿霈揮別喪父之痛 頂粉紅髮為流浪狗開唱
南科園區景氣回升 就業機會增
李登輝促銷柳丁 建議李友會日本辦試飲
台日成棒交流賽 立正文化握手言和
南京新建大橋裂開 膠水掩飾豆腐渣工程
監委：台灣應掌握歷史詮釋權
「一夜情」成為廣東陽江最牛美食
美日同意簽航空自由化協定 明年10月前生效
原住民野菜火紅 花蓮推栽培特區
北縣防災宣導 有請骨董消防車出馬
聽損兒秀才藝 說學逗唱謝志工
北市大同運動中心啟用 泳池溜冰場齊備
H1N1疫苗接種 南投醫院贈手帕受歡迎
胡錦濤訪問中亞 俄羅斯據報警覺不安
江陳會未登場 非物質文化遺產先交流
道奇計畫來台熱身賽 興農牛樂觀其成
朱經武龍應台對談 科學文學激火花
高雄地標泡水？環團：停止擴張高耗能產業
人民作主千里苦行 屏東走3天
中國號稱社會主義國家 財富卻集中少數人
深圳擬發放住房券 補貼低收入戶買房
編劇學會會員大會 蔡國榮任理事長
陸生商機百億 技職盼開放專科畢業生
瑪家鄉長選舉 1名樁腳遭羈押
台北批發節 商品批發價帶回
人體彩繪巧克力 舊愛喜歡你把妹高招
美聯邦雇員待遇好 調薪幅度是私人企業2倍
國語不好 馮德倫導戲只能大嘆氣
新流感疫苗全民開打 首日破50萬人
陸生來台期程 海基會澆教育部冷水
吳清基：台生大陸就學會限量
卓文萱太空裝性感開唱 台上變裝險走光
東亞運田徑 中華隊再添1銀5銅
草蜢小巨蛋開唱 霍小胖坐輪椅挺偶像
楊志良：名嘴談疫苗安全性 不專業不恰當
溫家寶17、18日出席哥本哈根氣候會議
百億美元虛擬投資 臺大德明團隊獲首獎
男子疑偷香油錢失風 跳河失蹤
石頭滿漢全席 看得到吃不到
旺宏科學獎 技職生打敗明星高中生
印度朝野政黨代表團近日赴台考察
草蜢魔幻開唱 帶粉絲重返18歲
哥本哈根救氣候 中國官員駁斥美代表言論
兩岸同拜媽祖 專家聚寧波研討民俗文化
香港歷史性奪東亞運足球金牌
北縣耶誕點燈晚會 八八災童共祈福
焦桐客家文學宴 失傳400年蝦公卵粄重現
台日青少年交流 日高中生百人團明抵台
中國將成立國家能源委 據報副總理領軍
泰國當局扣押一架裝滿武器貨機
新流感疫苗全民開打 未傳嚴重不適
東亞運獎牌榜大陸遙遙領先
梅克爾：全球氣候談判 歐洲拒再讓步
家有慢飛天使 母親出書盼重視唐氏症早療
東亞運划船 中華隊再添2銀1銅
重回新興分局 呂秀蓮陳菊拓印見證美麗島
習近平出訪亞洲4國前談睦鄰
Pecha Kucha之夜 學學獎得主飆綠色時尚
見證台灣雕塑發展 蒲添生故居開幕
中國明天起提高鐵路貨運價格
大學生心中最具創意市長 胡志強No.1
北市萬大路市場火災 31輛消防車灌救
美麗島30週年 陳菊呂秀蓮出席紀念會
紐約國際服裝設計賽奪大獎 古又文返台
蔡英文:維持江陳會遊行理性 政府也要負責
談5都遊戲規則 蔡英文:優先協調高雄台南
北市富民路市場火災 2傷者送醫
東亞運羽球男雙 中華隊篤定包辦金銀
黃正杰將接任波士頓僑教中心主任
澳洲雪梨榮光聯誼會舉辦會員大會
金門春節酒 久居華僑可獲配售
僑委會感謝菲僑界強力愛台表現
馬來西亞獨中校長及老師參訪南台科大
河南省高幹團660人 週一浩浩蕩蕩抵台訪問
訪韓演講 小澤：日本須為殖民史實道歉
台灣青年環保大使 現身哥本哈根大遊行
今天的台灣英雄：劉啟群義診送愛遍天下
冷氣團超強 19日下探10度低溫
東亞運閉幕倒數 中華羽球男雙金牌在握
東亞運 中華代表團累計6金31銀39銅
洋基不再續約 王建民將暫時＂失業＂
金山溫泉迎賓魚 一身本事吸引遊客
台灣之光古又文返國 祭拜感恩父親庇祐
金門傳統童玩美食展 濃濃古早味
響應國際移民日 新住民攜家帶眷健走
雙英辯論ECFA 蔡英文盼總統有完整規劃
紐約台灣人社團鼓勵劉醇逸選市長
冷氣團入冬來最強 下探10度低溫
東吳超馬 日選手包辦男女冠軍
推廣本土水產 巨型鰻魚米糕台北東區亮相
朱立倫：振興經濟棒球 比談選舉重要
暫別洋基 王建民另覓新東家
余文欽角逐立委補選 吳敦義王金平站台
自信面對人生 玻璃娃娃舞國標說相聲
簡肇棟拚立委補選 蘇貞昌曹啟鴻站台
黃智賢封口賣蒟蒻 哥哥黃偉哲鬆口氣
大時代下相聚的緣分 活眷村無可取代
遷台老兵一生飄搖 認定家在高雄
蔡英文盼勿政治消費 府:總統展現辯論誠意
舊時歌家鄉味 故土回憶在高雄延續
和平志工團慶 馬總統吳揆肯定奉獻
桃園國際棒球場啟用 朱立倫盼成職棒主場
節能減碳 馬總統籲志工傳遞觀念
鐵馬騎遊風氣盛 單車旅館正夯
獲國際服裝大獎 古又文:世界為我打開大窗
東亞運划船成績歷屆最佳 選手載譽歸國
Yahoo!結合無名小站2.0 力拚Facebook
紐約洋基隊終於決定不與王建民換約 建仔正式成為自由球員
王建民成自由球員 道奇球迷敞雙手歡迎
雲縣H1N1疫苗全民開打踴躍 無不良事件
談判草案倡延續京都議定書 開發中國家歡迎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
工研院只能掛名中國與會 駐丹麥官員投書抗議
王建民若成為自由球員 多家球團展現興趣
公益彩券10月盈餘16.25億元
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碳排放密集度制定 綠色商機湧現
減碳若缺配套 製造業憂產業斷鏈
溫減法碳權抵換交易 落實減碳政策
大陸5年遭37次雙反調查 6成來自美國
氣候暖化 台灣海平面年年上升
抗議加大學費調漲 學生攻擊校長住家被捕
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冷到不行 貓咪躲車底避寒搭便車跨州
新台幣上週貶0.33% 亞洲貨幣多數貶值
湖南安化發生重大兇殺案 11人死亡
多明尼加來台採購 綠能潛在商機可觀
南韓媒體：北韓軍火在泰國機場被扣
立院：替代役違紀多 應加強篩選輔導
轉危為機 中國產品強力開拓海外營銷網路
學者：現在是亞裔美人黃金發展時期
拚大台南市長 賴清德南縣設競選總部
香港東亞運閉幕 紅磡體育館熱鬧滾滾
美媒體：中國核武數量少 不對美構成威脅
中國建設部：房地產業今後要轉向平民化
立院:漁權糾紛增 海巡設備及訓練不足
延年益壽 蘋果皮可抗癌薰衣草讓人變年輕
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南投家扶義賣愛心湯圓 寒冬中注暖流
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社區保育 墾丁社頂在地監測保育物種
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印度女生離奇昏倒 學校招巫醫驅邪
江陳會 年底作帳行情仍在 選股最重要
美特使：重啟六方會談無進展
多件賄選案情複雜 花檢加緊釐清疑點
北市豪宅課稅 將由不動產評委會審議
金價持續下跌 楊天立：逢低可分批佈局
公督盟小額募款 李遠哲殷允芃響應
不滿推拖 國際勞協赴勞委會丟拖鞋
中國核導彈深藏地下長城 命中率高於美俄
歐巴馬譴責金融業者阻撓金融改革立法
老人心室顫動 CPR存活率不比年輕人低
收購柳橙奏效 價格回升
球團不換約 王建民成為自由球員
酒駕車上附載孩童 立委提案加重處罰
日媒：習近平指推動共同體應加強和台韓溝通
署醫及北高市醫不打烊 加班施打疫苗
基因圖譜揭示中國人起源自東南亞地區
湖南省安化縣殺人縱火案嫌犯被抓獲
王建民成自由球員 到哪隊家人都支持
中國大城市逾8成信用卡是「睡眠卡」
歐洲電影獎揭曉 白色緞帶大贏家
胡錦濤推進能源外交 擴大中亞影響力
林佳龍：欲修補朝野關係 先延後江陳會
違背職務行賄罪修法減刑度 吳清池反對
消費券經濟貢獻度 0.28至0.43個百分點
美前駐中國大使司徒雷登故居 杭州列保護
與洋基再續前緣？ 仍待凱許曼與尼洛磋商
渣打：明年全球GDP 2.7% 亞洲GDP上揚至7%
5都選戰布局 蘇貞昌：不能只有政黨算計
印度：莫錯過今明兩夜雙子座流星雨奇觀
惠譽將友達評等展望由負向調升為穩定
檢修瓦斯太粗心 平溪民宅氣爆2傷
印度社團不滿好萊塢女星自居拯救童工功臣
胡錦濤將出席中國中亞天然氣管道通氣儀式
王建民成自由身 專家：可待價而沽
南京舉行大屠殺72周年哀悼遇難同胞儀式
婚禮樂隊噪音擾人 印度小鎮決禁止
毒蟲躲拘提著內褲落跑 被逮
卡通吸菸誤導孩童 國健局送NCC處理
特偵組：未來被告應訊 一律走大門
公督盟籲民眾日捐10元 協助監督國會
普天間基地遷移問題 美盼日相18日前決定
東亞運田徑 男子400M接力中華摘金
設柴山國家公園 環團盼管理事權統一
匈牙利媒體籲政府重視與台灣雙邊關係
說明ECFA 正副閣揆不排除上電視
王在希：推動兩岸關係發展需再增加互信
王建民成自由球員 道奇球迷敞雙手歡迎
陳雲林被告知 抗議江陳會表示台灣自由民主
經紀公司：洋基球團仍盼簽回王建民
耐心照顧長者 18位陪伴員獲天使獎
江陳會國旗問題 江丙坤:不用和對岸協商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
前中姐陳燕萍 安徽電視節目高手
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
泰扣押北韓滿載武器貨機 五機員將遭起訴
東亞運男子400米接力 中華摘金
港府：暫未發現有其他豬隻感染H1N1
杭州基層選舉採電子投票 中國城市首例
面板西進 個別廠商在台最頂尖技術禁登陸
花蓮地震規模4.7 最大震度4級
專案進口中國飼料玉米 調節短期需求
東亞運保齡球中華2銀1銅 載譽歸國
勞委會:經濟好轉 全面延長失業給付暫不急
五十肩疼痛 復健治療擺脫困擾
WHO指台疫情增溫 疾管局:疫苗開打後趨緩
北縣鼓吹電動車 公有停車場將免費充電
江陳會 賴幸媛:護台灣捍衛權益 盼勿衝突
日本澡堂初體驗 高中生教育旅行開眼界
百事特盃小鐵人賽 400國中小學生競逐
DRAM業今年上瘦下肥 明年上肥下瘦
為求巨大利益 澳洲歡迎伍茲明年再參賽
網友通報 動保團體籲北縣查不人道養狗
旅泰台商舉辦慢速壘球國際賽 發展國民外交
中國風迎新 臺大EMBA新生揮毫
中國跳水皇后郭晶晶東亞運奪金
東亞運羽球男雙 蔡佳欣胡崇賢摘金
國小教練：王建民念舊 應想續待洋基
總統：ECFA 以台灣為主對人民有利
南韓破獲國際販毒集團 一旅韓華僑被捕
吳敦義：4年內完成東部低碳旅遊發展計畫
超馬破世界紀錄 工藤真實感謝台北好天氣
神木見證 22對新人浪漫完婚
王建民成自由球員 球迷親屬均表關心
排灣婦走出口腔癌陰影 為病友編織希望
青年環保大使團 盼氣候會議小島國家串聯
江丙坤: ECFA和WTO談判相同 邊談邊溝通
東亞運閉幕 中國奪113金牌居冠
獲頒鄭豐喜獎助學金 李昱瑩樂觀迎逆境
名模王麗雅甜蜜婚宴 遠嫁上海
建仔投入自由市場 專家：各隊關心傷勢
曾志朗：紀錄公與義 讓ROC變良心共和國
五直轄市人選 蔡英文：明年3月底前將就緒
家事外勞要合法休假 勞委會:明年初提草案
專家：人類偏離正德厚生正道 導致生態危機
京站廣場開幕逢週日 人潮增車流順暢
正宗寶萊塢歌舞片登台 陪影迷華麗跨年
財支進度僅七成四 中國年底將消化預算兩兆
明年5月為目標 兩岸ECFA談判元月下旬展開
大貓熊基因組和狗最接近
洪蘭評鑑風波 曾志朗抱不平
中國將設國家能源委 副總理或掛帥
直轄市長選戰 蘇貞昌：藍綠都坐2搶3
世博台灣館天燈造型 本週發表
香港東亞運落幕 中華8金排第5
深圳警方澄清 近日多宗學童綁架案是謠言
洋基狠斬9年情 建仔肩傷也心傷
總統下鄉拍治國週記 向農民說明ECFA
機車相撞起火 學生1死2傷
李繼宗將出任澳洲布里斯本僑教中心主任
捏黏土遊戲 製作人「嗯嗯」想出來的！
減碳救地球很簡單 環保團體推動少吃肉
洋基不續約 台灣之光何去何從？
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中國／湖南省一男子開槍 射死12人
兩大龍頭「即時搜尋」見真章 Yahoo力拼google
「治警事件」與「世界人權宣言週年」15日紀念會
黑人公主魅力足 迪士尼動畫票房奪冠
軍售台灣 中共軍方提警告
吳委員長：將大力整頓海外信保基金
吳委員長盼僑胞協助台灣提升國際能見度
意大利總理遇襲 送醫無大礙
吳委員長訪視芝加哥 視察宏觀周報贈報點
緋聞形象大跌 老虎伍茲又丟掉贊助
發行蔣渭水套幣 總統府稱沒有跳票
前橫濱市長中田宏 盼馬總統參加APEC往訪
乘勝追擊 香港還想再辦亞運會
密集出訪／胡錦濤在中亞 習近平出訪亞洲四國
台糖反毒預算 立委：違反人權 全刪
習近平晉見日皇一事 前日相：最好取消
中資來台投資不動產 江宜樺：已核准10件
海基會開董事會 江丙坤：平常心看待「江陳會談」
要孩子不要核子 環團抗議核電減碳
金妍兒蟬聯滑冰冠軍 登韓十大體育新聞榜首
校園霸凌 專家：不當管教行為複製
長期抗旱 曾文水庫需編預算做排沙設施
小三通旅客成長 金門碼頭入境設施啟用
Random House再度為了電子書版權而戰
99年元旦起 80年次役男出境要核准
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美媒體：至少6球團想網羅王建民
台電珠山電廠啟用 馬祖供電新里程
齋藤20日卸任 總統肯定駐台任內貢獻
警政署：江陳會不封鎖管制區不搜身
民進黨20日遊行及晚會 中市警：將核准
中田宏與馬總統尬中日文 來日方長
習近平啟程訪亞洲4國 會晤日皇將是焦點
基隆推動農漁產認證標章 首批14項過關
全台唯一 越冬型紫斑蝶生態觀光
單國璽出新書 秋菊互動成焦點
綠委：管制大陸農漁產進口 台灣卻成長8倍
中研院基因發現 史前亞洲族群南往北遷徙
馬總統：加強聯繫民主黨 推動台日關係
中資來台投資不動產 江宜樺：採許可制
電子墨水技術需要繼續改進
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江丙坤: ECFA優先放在第5次江陳會
微網誌瘋潮 青年網路行為論壇明登場
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社交軟體引領2009年
江丙坤：連、吳和陳雲林會面方式尚未確定
吳清基:台灣高等教育領先大陸 可行銷台灣
不要光說不練 馬團隊成員拱金溥聰選台南
亞馬遜和出版商和好?
出版商的對電子書的反擊
金溥聰拚台南？蘇煥智：馬總統來也歡迎
美南旅館公會舉辦聖誕新年晚會
紐約台灣人社團鼓勵劉醇逸選市長
華府中文電腦打字識字比賽
聯合國親善大使優秀青少年頒獎典禮
彰前議長白鴻森鬧失蹤 縣警局說分明
墾丁違法賽車場 近日將強制拆除
經濟環保孰重？ 中東產油國陷兩難
冷氣團逼近 16日起高山可能降雪
明天過後到2012 氣候變遷災難影像示警
埃森哲宣布終止老虎伍茲廣告代言
台股開盤下跌1.93點 為7793.14點
溪頭青年活動中心火警 8間木造屋燒毀
中國專家預估明年CPI上漲3%-3.5%
美經濟學家：中國大城市房價已漲過頭
匯市量縮觀望 新台幣兌美元盤初走升
高市終止暴力承諾卡 廣獲男性支持
新3C 朱立倫：政府產學共研雲端運算政策
突破杯葛 美參院通過1.1兆美元經費案
逾6400億元熱錢流入香港 令資產價格上升
多頭開盤挾量上攻 台股創今年次高
低碳經濟因應氣候變化 相關產業明日之星
公路或成停車場 北京汽車本週突破400萬輛
北京學者：胡錦濤訪中亞為石油也為了安全
減資釋股引發疑慮 華碩開盤跳空跌停
珠海大學生扮紅娘 給同學牽線一次收費20元
中國房市熱 北京最大爛尾樓起死回生
海上烏魚不見蹤跡 進口養殖代打上市
白鴻森住院不假外出未歸 檢方將通緝
青海發現逾億噸石油儲量為30年之最
韓人均國民所得明年可望恢復到2萬美元
解放軍較先進護衛艦訪港
北市鐵皮屋火警 消防局搶救
北市抽驗市售拉麵 2成含防腐劑
年終元旦 台鐵高鐵增班
保視力 教育部：爭取維持學校用電優惠
8旬老翁左耳痛流膿 罹罕見外耳道癌
ECFA衝擊 王如玄：保護勞工預算450億
嘉南1 期稻休耕 農民盼提高補助
民進黨:ECFA不應納入兩會協商 生效前公投
傳產股表現亮麗 紡織造紙走揚
北市鐵皮屋火警撲滅 無人傷亡
經部表揚節水有功者 盼成全民運動
緩簽ECFA? 藍反對 綠指民眾感受騙
起訴劉曉波 零八憲章簽署人要求共擔刑罰
江陳會 1221行動聯盟成立人權律師團
看法樂觀 白宮經濟顧問：美經濟衰退結束
教育訓練 提升失業勞工競爭力
匯市量縮觀望 新台幣中午小貶0.4分
江丙坤：ECFA未列入第4次江陳會協商議題
擺脫蚊子館命運 阿美文物館活化現成果
呂學樟:美牛修法若違議定書 國安會應交涉
江陳會 民進黨號召10萬人中市遊行
公告現值出售鄉村建地？ 台糖：專案研究
國道拓寬多花錢？高公局：減碳創社會效益
終止興櫃買賣衝擊 聯笙股價暴跌71.96%
假銀行總經理詐欺行員 故技重施被逮
泡麵不可再差很大 沒牛肉塊不能稱牛肉麵
台股午盤翻紅 營造股漲勢大於營建
水保局：災區水保設施 年底完成緊急工作
中國經濟學家厲以寧:政策突變加劇通膨預期
台股收盤漲24.06點 為7819.13點
楊志良：漲健保前先民調
上海可能擠下倫敦 登上全球第二大金融中心
中藥重金屬標準將從嚴 草案半年內出爐
慣竊飢餓難耐 沿街偷車內財物
華碩條款？證交所明辦分割減資公聽會
龍山寺270年 馬總統盼續庇護平安繁榮
站上7800點 盤中創今年次高
資遣人數趨緩 北縣就服中心：景氣回溫
台北股市開低走高 收漲24.06點
華映：引進仁寶為面板出海口 屬深度合作
政院組織法修正通過初審 爭議條文待協商
國內需求增 印度國營鋼廠提升產能
健康過耶誕 北市首推2代全麥烘焙品
12月台指期漲41點 正價差11.87點
準受刑人前彰縣議長白鴻森 因病就醫失蹤
12月電子期漲1.25點 金融期跌1.2點
雲端商機 台灣應軟硬並進
兒盟：出養孩童案增 8成7因經濟困難
ECFA公投?立委:原民台應加強宣導
高市里長選舉併入三合一？ 市府：再議
習近平抵達東京 展開亞洲4國之行
大陸喝酒都能喝成烈士
學者：不簽ECFA 低階勞工衝擊最大
台股漲24點 三大法人買超52.52億元
貿易自由化 政府應更重視中高齡勞工權益
中國央視看台坍塌 8人重傷
男子協助銀樓搶匪銷贓 求刑3年
江陳會 警方協勤人力主要安排在外圍
北市優質商圈 永康與西門町獲選
華碩減資釋股 風險增 散戶先賣先贏
餐廳遭火噬 溪頭青年活動中心暫停營運
張銘清遭推擠案上訴 高分院24日開庭
國軍票決髮型？國防部：僅意見調查
洋基不續約 美媒：建仔值得各隊投資
知法犯法 遼寧7法官涉案被調查
資訊時代每日10萬字轟炸人腦 注意力受損
媒合平台啟用 高市校園藝文向下扎根
民調：過半受訪者擬參加世博遊
新台幣兌美元貶3.2分 收32.310元
二度就業成功經驗分享 善用政府資源
兒癌病童康復秀舞藝 作品展心聲
家族汗顏 清湘軍首領胡林翼古墓群被盜一空
香港銀行公會：人民幣2020年可自由兌換
南市國中生誤飲消毒漂白水 緊急送醫
華映中小尺寸面板出貨1.5億片 筆電明年倍增
嘉惠蒙古唇顎裂貧童 家扶資助種子醫師
白鴻森不假外出失蹤 2員警記大過調職
偽證案 北檢傳喚馬永成
海上買賣走私漁獲 澎湖海巡押回充公
迎曙光追幸福 郵輪列車22日起訂票
台商投資重鎮江蘇外貿今年首次同比成長
單國璽出書 籌措弱勢學童助學金
房仲異業聯盟 買屋順便裝潢或贈保險
海上烏魚量少 中國大陸烏魚子入台
體育推手默默付出 體委會明頒獎表揚
習近平抵日訪問 取消與小澤會談
仁寶主導裁員？華映：擴充產能 需要員工
世新盼放寬招收陸生 5成也不為過
寒冬送暖 中山大學為災區兒童募耶誕禮物
小客車撞拖板車 2駕駛受傷送醫
工研院雲端運用 盼3年7成診所用電子病歷
新研究：清潔工對社會貢獻遠大於銀行家
廈門中國戲劇節 台灣3劇目獲特別榮譽獎
吉林省信託投資公司前原董事長貪污判死緩
外資上周買超台股47.9億元 買超友達居冠
前大陸公安副部長抵台 參與警學研討
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
登山迷途頻傳 北市消防局籲裝備要齊全
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
將女友親熱影片上網 男子判4年賠200萬
江陳會綠營擬抗議 藍營中市議員籲理性
外交小尖兵選拔 雲林正心中學奪冠
東亞運為港府贏得掌聲
北韓願接受南韓提供抗新流感藥劑
台灣首例成人小腸移植成功 病友感恩
顧能：2010全球半導體資本支出 成長45%
中亞天然氣管道啟用 四國元首齊通氣
金溥聰16日接秘書長 國民黨規劃主席謝票
台北101跨年煙火秀 頂新集團得標
極限震撼明登台 挑戰觀眾感官
大陸人參加健保？ 衛生署:待研究
喬不攏 高市新聞處預算續遭杯葛
美牛爭議 國民黨團:檢疫人員赴美境外阻絕
上海墓穴狂漲 墓地堪比豪宅
東亞運羽球田徑奪金 選手載譽歸國
面板西進 華映6代廠盼登陸
匯豐經濟師：熱錢流出亞洲速度將較流入快
古又文揚威國際沒獎金 盛治仁籲強化獎勵
穿跳蚤市場夾克 古又文：自信比名牌重要
瑞芳高工女金手獎 砌磚練到手長繭
DNA建功 檢警揪出11年前性侵強盜主嫌
前橫濱市長中田宏：台灣主權已經確立
華映：股本膨脹 評估減資
南韓出現感染新流感的豬
台東1漁船遇瘋狗浪翻船 2獲救1失蹤
南迴鐵路30日全線通 當天首班自強號5折
抗旱 台水明年高市發放節水墊片
東港1漁船進港翻覆 船員全獲救
鎖定江陳會 中市民進黨:21日起推系列活動
貿易自由化 學者:應有勞工貿易調整協助
海基會新址搞定 近捷運的大直「明水營區」
餐廳祝融 溪頭青年活動中心:10天內營運
央行尾盤阻升 新台幣收貶3.2分
新社花海行活動 參觀人數118萬人次
昆山媽祖廟上樑 鹿港天后宮翻版
突發腹痛莫輕忽 醫師:把握黃金6小時就醫
阿布達比終於出手 借杜拜百億美元銀彈
蔡英文拜會日本政要 就台日關係交換意見
Janet中文不輪轉 募款險被誤認詐騙集團
華碩減資發和聯股票 股價跌停 外資買超
張宏年之友會女秘書燒炭自殺 原因待查
看好明年房市 房仲廣招新血
NCC：黨政軍退出媒體修法 不針對個案
徐光春率河南團抵台 預計採購5億美元
學者：ECFA為必走之路 應設警戒指標
烙胸案前保警 再涉媒介少女性交易被訴
颱風時伸援 菲駐台代表處感謝台灣關懷
胡志強籲平常心看待江陳會 勿立場導向
雲檢提當選無效 斗六市長當選人喊冤
疑自北韓載武貨機 泰國再扣押五機員12天
珠山電廠啟用 台電董座陳貴明赴馬祖揭牌
台灣學生在北京 食衣住行樣樣要適應
製麵不加防腐劑 北縣推優良認證
內政部：墾丁違法賽車場 近日拆除
南極巨大冰山略瓦解 仍朝澳洲方向漂移
彭佳慧情路坎坷 一度憂鬱症纏身
救地球 靠一胎化政策？還是哥本哈根？
新流感死亡增2人 生前未接種疫苗
田園交響曲新書 展現台灣農村美學
八八水災重建 楊秋興：中央核定經費太少
金防部釋出獅山砲陣地 交縣府開放觀光
昆山台商會長：昆山對台商投資優勢已形成
關心員警執勤安全 郝龍斌檢視警勤裝備
食補保養夯 美容飲品市場逆勢成長
環署代表團抵哥本哈根 盼交流綠能技術
21屆金曲獎擬擴大舉行 增設專輯包裝獎
中國20歲青年薛明凱顛覆國家政權案開庭
香帥添星光 鄭少秋將出席亞太影展
和聯：明年成長看俏 加快上市腳步
南北峰會雖有障礙 但韓官員指氣氛不錯
大陸男持偽造護照偷渡 移送偵辦
房價漲太快 中國研究遏制措施
2010台北雙年展 聚焦藝術的政治性
投信看好全球股市 台股明年萬點可期
新低底盤公車上路 北市:提前達目標
古又文回母校 盼設計產業健全台灣更耀眼
任潔玲前男友恐嚇新歡 判刑8個月
大學生辦ECFA論壇 邀吳揆說分明
中國自爆潛艇資料被西方情報機構竊取
南韓參謀總長：全天候追蹤監視北韓核設施
北京房市泡沫化指數超過上海
11月國內投信基金規模1.96兆元 月增1.09%
一軍7萬 中職領隊會議初定最低薪
陸資投資房地產成效不彰?經部:未開放投資
抗暖化 8成受訪德國人願改變生活習慣
大陸將首度辦台灣少數民族歷史文化展
獅山砲陣地有歷史 金門觀光新賣點
中原大軍壓境 河南發動10萬人台灣遊
火燄之舞來台 麥可佛萊利負傷演出
義總理遇襲 嫌犯：因抗議者喊叫聲而失控
機密文件：伊朗正測試核彈最後關鍵零件
餐飲及娛樂 台灣民眾消費支出首選
台東H1N1死亡病例有巧合 衛生局闢謠
陳芸執刀換腸 腸壞死患者現生機
經建會：中國石化業崛起 台灣處競爭劣勢
大學生邀吳揆談ECFA 政院:行程確認後說明
北京確診H1N1流感病例逾萬 死亡49人
自由球員明年實施 彭政閔等將具資格
新華碩明年掛牌 漲跌停價差估逾90元
NHK民調：鳩山不支持率升13個百分點
盼安塔拉社獨立公正 印尼政府願給更多補助
中山堂主任 北市文化局專委李麗珠兼代
徐光春率河南團來台 打整體印象戰
泰工程師獲柬特赦 泰柬關係仍陷危機
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台灣印尼媒體高層盼加強雙方交流合作
楊志良為H1N1疫苗背書 頻親上火線
監委查中藥含重金屬案 3個月內提報告
經部：全台明年3月底以前不會限水
第098100期威力彩38樂合彩開獎
油價跌破70美元 投信看好中長期多頭
健保財務民調 最快12月底完成
吳珮菁打擊樂 6支琴槌奏木琴
農糧署:嘉南一期稻作休耕 無傷總供應量
議員促檢討停車費 北市停管處:視需求計費
阿布達比授杜拜100億美元紓困 亞股受激勵
中職新人選秀 不針對象熊補強
經濟主軸定調 理柏看好中國股市長多
美牛修法限期協商 18日三讀變數多
陸委會：兩岸農產檢疫合作 未涉市場開放
曾志朗：台灣可丟金牌 不能丟尊嚴
金溥聰：從未說過是溥儀的堂弟
減資疑慮 華碩認售權證飆漲 認購權證慘跌
馬總統：台灣靠軟實力與大陸交往
陸委會：兩岸標準計量有利台灣開拓市場
吳伯雄：追求兩岸和平 正確方向
台灣首位建築師獲大陸開業資格
氣象局發布北部東北部大雨特報
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鄧姓台商全家遭綁架 台泰警方合作救出
東亞運表現優秀 體委會頒1635萬獎金
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鄭立中率先遣人員18日抵台中踩線
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白蘭氏鎖定「熟女」族群 跨足燕窩飲品市場
克寧奶粉 跨足牛奶麥片市場
陳雲林抵達前夕 民進黨將發動大遊行
威廉王子是影子國王？ 白金漢宮否認
金溥聰離美返台 參加16日國民黨中常會
歐盟要求中國無條件釋放劉曉波
罷工威脅 巴西機場年底或再現停擺噩夢
劉建順掛鹿頭賣羊肉爐 噗出新台幣
劉曉波堅持言論自由 否認煽動顛覆
美學者：兩岸簽ECFA不應預設立場
拓展精品形象 主管機關須設台灣產品館
扯翻天!南京大橋現裂縫 竟用膠水糊！
維多麗亞 除夕圍爐團圓宴 伴您一同送舊迎新慶團圓
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馬總統：兩岸統一否 得看未來數十年發展
1700年前東漢大型古墓江西出土
警學研討會台北舉行 兩岸四地警務交流
陸資買樓「吹」很大 投資僅1800萬
維多麗亞『五福臨門外帶年菜』
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專家：北韓貨幣改革是為權力世襲鋪路
專家：使用行動電話 不會增加罹患腦癌的風險
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日本平價時尚品牌UNIQLO 明年即將進軍台灣
兩岸文化交流 河南民俗藝術開展
親海享受生命 十大魅力漁港出爐
澎湖放流3萬尾青嘴龍占魚苗
噗浪遭中國微軟抄襲 創辦人：沒錢找律師
竹科慶成立29週年 顏宗明：產業已復甦
拒用牛內臟 3超商加入北市自主管理聯盟
李鎂：RFID應用廣 帶動眾多產業綜效
楊秋興巨幅廣告掛高市 陳菊平常心看待
感謝救援八八水災 國防部贈美軍紀念章
忠泰集團用「光」構築台北 從街道發現文化能量
大手拉小手．署長換我當
總統為曾敬翔抱屈 堅持正義是台灣精神
抗議江陳會 綠委：不排除包圍總統府
國小課桌椅甲醛超量57倍 北市擬規範
奇美醫院藝文空間 醫師樂團粉墨登場
頒美軍救災紀念章 林郁方:台美互信提升
民進黨：馬總統兩岸統一說 違背主流民意
中國微軟也會抄襲！ 噗浪山寨版聚酷
台灣碳標籤 最快明年3月上路
食管法修法 朝野異見多
中國農銀和銀聯 盼兩岸金融合作
美牛爭議 國民黨團：內臟絞肉應逐箱查驗
高雄國賓推出『川味養生美饌』
減碳足跡圖騰徵選 「台灣碳標籤」誕生
隱私權顧問協會 推動APEC個人資料保護
經建會：金馬中長計畫願扮好推動平台
青輔會校園推廣大使 中正大學多人獲獎
僑界歡送洛杉磯文教中心陳淑靜主任
海霸王 當日現煮“年菜外賣”限量預訂囉!
母校分享經驗 古又文：台灣服裝設計紮實
中國房價太高 副部級官員也買不起
弱勢國中生學習輔導方案 聯發科贊助
成棒球員發展第2專長 資訊月學推銷
支付卡商機 中國看信用卡台灣看儲值卡
台灣年回收900萬條廢輪胎 商機2.5億
嘉基：腹主動脈瘤破裂 支架手術搶生機
綠委:中藥品含重金屬情況嚴重 應重訂標準
微網誌概念 突破旅遊行銷手法
客家花布再現活力 港都夜合花新詮釋
鄭智仁慈善音樂會21日登場 票房做公益
金門海巡隊緝獲大陸盜砂船
蘇嘉全：有信心打贏台東立委補選
低碳當道 高縣推廣有機飲食
梵谷魅力無法擋 32國駐台使節爭睹
百老匯全男芭蕾舞 搞笑顛覆天鵝湖
中央社央廣與印尼安塔拉社簽合作備忘錄
江陳會 中市警局公告會場周邊管制範圍
社頭農會 立法院辦促銷
上海世博台灣館亮相 山水心燈傳意境
立委補選與5都市長選舉 下午4時投票截止
總統科學獎 李壬癸等3院士獲獎
多媒體及觸控應用 智慧型手機看俏
中都阿嬤林阿罕 做飯包助街友
中市低底盤公車上路 胡志強：更人性化
余天發表藝人工作契約 戲劇重播須付酬
屏東高樹災區蜜棗 上市囉
發現大高雄之美攝影展 鏡頭行銷港都
辜濂松：選擇體質佳陸銀合作
廖一久愛說蝦 感謝弟弟廖了以顧家
監委：國務費不具特別費性質
江陳會 陳雲林將與台商座談
教育部：陸生來台名額 離島專案辦理
蔡英文：台日重要 盼日在亞洲扮積極角色
台灣減碳排名倒退 施顏祥：認真檢討
IBM大型主機校園競賽 交大資工奪冠
金門活牛銷台解禁 縣府預期帶來第二春
立院耶誕晚會 王金平勁裝謝英雄
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
牛奶和肉類將帶動美國食品價格上揚
阿布達比伸援手 歐洲股市收高
國際貴金屬價格反彈 基本金屬漲跌互見
紐約油價第九天下跌 需求復甦恐疲弱
糖價逼近28年來高點 景氣復甦供給也有缺口
國際減碳評比 台灣退步排名大跌15名
美滑雪勝地胡德山峰登山客遇難 1死2失蹤
美股收高 杜拜危機趨緩且併購案再起
台灣減碳評比差 邱文彥：電力應加強減碳
景氣差 42%美國家長曾為已成年子女還債
冷氣團明報到 北部氣溫降6度
王文利咬牙挺過 單親爸展現生命韌性
阿根廷首都成全球同性戀者觀光勝地
台股開盤上漲19.40點 為7838.53點
與銀行CEO視訊 歐巴馬籲助政府重建經濟
人權園區作品遭毀 藝術家修復
麵粉貴了草莓遲到 氣候變遷搞鬼
加國官員指杯葛氣候會議是浪費寶貴時間
台菲勞工直接聘僱 前11月微幅成長
曲新生：須盡力減碳後才訴諸碳交易
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
中國正制訂戰略新興產業發展規劃
電影改編網路遊戲 玩家將能自創角色過戲癮
美政府通知國會 擬參加泛太平洋夥伴談判
金融撐盤 台股狹幅震盪
世界最長跨海大橋 港珠澳大橋今動工
擬徵豪宅稅？ 營建股一面倒
礦災不斷 山西煤礦集團化整併
立院三讀 移民署人員因公傷亡比照警消
鄭愁予福州參加海峽詩會遊名人故居
中國足壇明年元旦將再大規模掃賭
國務院：不敷成本 美非移民簽證費擬調高
花博強索志工個資？北市：報載錯誤
待價而沽 王建民不急著簽約
宜蘭南澳地震 規模4.1
蔡英文：兩岸統一問題由台灣人民決定
張秀蓮：銀聯卡累刷金額年底達20億
王建民前途未卜 美媒各種揣測紛出籠
華碩跌停打開 低接買盤成交量暴增
銀行登陸標準 李紀珠：MOU生效前完成
女士官自拍不雅照上網 聯勤司令部致歉
豐興鋼筋盤價調漲 業者：台灣行情看升
課徵豪宅稅？ 財部：先由北市稅捐處規劃
史明定17日出院 直接返台繼續治療
Displaybank：明年LED液晶電視滲透率16%
外電：松井秀喜將加盟天使隊
劉松藩妻過世 王金平：一定參加公祭
皮下埋臍帶抗老治病 旁門左道釀感染
混飯吃難 韓上班族選「口腹之累」年度成語
明年中國續降關稅 東協90%商品零關稅
屏東灌溉民生用水 明年5月前不缺
3外資:華碩短線賣壓仍在 大和:低點50元
沈世宏：二氧化碳排放量去年首度負成長
美元偏弱 新台幣匯率中午升值3.6分
春節班機位搶手 民航局盼大陸不設限
黃聯昇：台灣將續推動巴拉圭人力培訓計畫
防白鴻森偷渡 岸巡加強查緝
立院三讀 政府租稅優惠應明定年限
輕罪數罪併罰 得易科罰金服勞動
新法嚴峻 印度假酒致人於死得判死刑
鼓勵農村文化發展 創藝成果秀出自信
外島排雷 金門完成46.4% 馬祖33.3%
股票分割減資公聽會 建議和聯儘早掛牌
中國外長：胡錦濤訪中亞 意義特殊
工研院：健康管理市場是台灣雲端服務領頭羊
須文蔚：人際網路整合是未來趨勢
墜腸推不回 疝氣腫大如芒果 手術救命
李克強出席港珠澳大橋動工儀式
美國管制6種溫室氣體 潔淨能源科技看俏
上海虹橋明年飛台北松山 但班次受限
綠能產業夯 中區職訓將培訓技術人才
經濟富養狗者眾 印度首都擬恢復課徵狗稅
北京趕時尚也要新年倒數計時
台股收盤跌11.51點 為7807.62點
一箭雙星 中國兩顆衛星齊升空
內政部捐助財團法人 立院查有無肥貓
台股狹幅震盪 收跌11.51點
權值股尾盤急拉 台股力守7800點關卡
領先全球 台灣開發出16奈米SRAM
楊志良：疫苗效益不分藍綠
河南副省長孔玉芳：明年10萬人遊台灣
12月台指期跌30點 逆價差8.62點
江陳會期間 中市規劃接駁車接送民眾
中國規定信用卡惡意透支將負刑責
12月電子期跌1點 金融期漲0.8點
美研究：電腦斷層掃瞄可能提高致癌率
電信詐騙教父落網 刑事局破3大集團
立院將成立調閱委員會 防止違法監聽
聯電收購日本子公司完成 提高經營效率
亞太影展Rain不來 Super Junior-M捧場
情婦舉報 上海普陀原區長受賄案東窗事發
美京中華會館改選 新任主席：絕不允許換旗
美國歐盟促中國釋放劉曉波
立院三讀 災民救助金不得強制扣押
抗旱防缺水 高市府：開源節流
迪士尼副總裁：上海迪士尼不小且很中國化
歐盟免申根簽證 外交部：目標明上半年
白鴻森離院失蹤 檢方發布通緝
兩岸三通1周年 台閩客貨運量居大陸首位
幫派恐嚇電子公司 涉江蕙遭暴力討債案
台股跌11點 三大法人買超14.93億元
醫師：失智症非自然老化 可及早就醫
子承父志 台裔哈佛生林書豪馳名籃壇
駕駛輾過墜樓男 檢方明察秋毫還清白
人權園區作品遭毀 游文富:無意讚頌任何人
台灣明年GDP估4.66% 全球通膨債信隱憂起
解約紛爭 范植偉澄清沒自我毀滅
假交往真詐財 婚友社員工判刑5月
災區土石鬆動12億立方公尺 可用20年
中經院：人民幣升貶爭議 持續暗潮洶湧
中國25%城市和71%縣城沒有汙水處理廠
民調：66.7%南韓民眾要求保留死刑制度
全民開打日 56萬人接種創紀錄
官員投書 凸顯台灣遭排除哥本哈根峰會外
logo相似度9成 議員批北京花博抄台北
深圳交警醉死申報烈士 中隊長停職
迎花博 北市15觀光旅館節能成效佳
台農盃桌球賽高縣登場 300選手角逐錦標
亞行預計明年中國經濟增長將達8.9%
新台幣兌美元升2.9分 收32.281元
中國將公布4大環保產業新政策
名叫「耶誕快樂」 耶誕節前被捕 快樂不起來
2009年上半年中國網購消費金額逾千億元
百公斤男跌落草叢 7警消合力救援
花蓮立委補選明年初登記 2/27投票
11月全體券商獲利21.07億 月減13.65%
南韓擬於18日運送新流感治療藥劑至北韓
中國退休高官興起出書熱
法第一夫人：一任就夠 不勸沙柯吉連任
女子溺斃福隆外海 死因待查
前考試委員張正修賄選案 更一審無罪
漁業署：大陸漁工重大過失對岸連帶賠償
全方位社區關懷照護 精神醫療重要一環
大陸水電油肉菜齊漲引發通膨? 官方：安啦
高縣有機蔬菜發展有成 朝有機水果邁進
孕婦和大學生 最缺新流感疫苗保護
共軍少將稱中美軍事交流障礙 台灣問題居首
墾丁國家公園內賽車場違法 近日拆除
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
2009嘉市國際管樂節 規劃創新表演
導航業者挾低價和音控功能 迎戰智慧手機
二月河：讀者是上帝是情人
南市飆車族砸車打人 11人傳喚到案
美食論壇 大陸盛讚台灣客家料理
陸委會強調兩岸漁業勞務不涉及開放陸勞
阿凡達電影原聲帶 盼再創鐵達尼熱潮
南部水庫淤砂多 水利署：專案清淤排砂
提高綜效 友達旗下凱鼎與隆達合併
響應環保 螺絲螺帽扣件產業致力高值化
首次體育推手獎 表揚幕後功臣
中國科學家：大貓熊不吃肉是基因失活所致
陳武雄:830項大陸農產不開放 否則我下台
混身酒味 北縣男子陳屍廟前
爭議聲中日皇見習近平 中國外交部低調以對
王建民成自由球員 高英傑：尋求大聯盟約
大葉大學研發奈米銀淋膜技術作紙杯可保鮮
雲林柳丁盛產 縣府籲各界採購
上海世博會台灣館 邀陶晶瑩林志玲代言
梁啟源:減碳排名要回升 如實反映能源價格
台積電推出BCD製程 生產LED驅動IC產品
中經院：不簽ECFA 台灣面臨被排擠壓力
匯市量縮觀望 新台幣收升2.9分
中方要展延 六國與伊朗協商核問題延期
防白鴻森潛逃 移民署航警局加強檢查
北市內科南港信義區 新商辦金三角
產官學合作 成大邁向海洋能科技研究
雪山西稜線步道休養10年 明年開放登山
水利署：明年3月前 南部不限水
前彰議長落跑檢挨批 王清峰：檢程序無瑕
蔡英文：習近平晉見日皇 看得出有政治痕跡
台北慈濟醫院推環保永續影像展
亞太影展開舞 蔡淑臻化身瑪麗蓮夢露
大都會與道奇官網報導 有興趣爭取王建民
陳全國任中國河北省代省長
十大績優農業產銷班 營業額可比中小企業
王心凌林俊傑甜蜜換禮 相約過耶誕
國際籲釋放劉曉波 中國：反對外國干涉內政
新研究：藍或紅色背景光下 葡萄酒更好喝
健保牙周病照護計畫 6萬名患者明年受惠
安眠藥毒殺幼子 精障母判刑3年10月
法輪功控徐光春案 李勝雄:台灣有管轄權
澎管處公告招商 打造菜園休閒漁業
兩岸簽MOU後 業者：兩岸期貨業可參股合資
高檢署受理台灣法輪功控徐光春迫害人權
榮成:大陸環保問題將迫使產業大洗牌
保戶集資買南山？金管會:除非AIG重開標案
國小桌椅甲醛超量 標檢局：重新檢討標準
兩岸標準檢驗合作 鎖定LED四大新興產業
減碳？ 二氧化碳可洗米殺菌
板檢：2度傳訊張誌家 8萬交保
合併辦3合1選舉 高縣選委會:中選會未徵詢
湯茂松不當董事長 樂當元極舞推手
馬總統：化解兩岸緊張 有助台灣擴展國際
氣候會議 台灣代表團擬與先進國家雙邊會談
中國中央警告漲太快 上海房市依然看漲
貿委會對大陸過氧化苯甲醯展開反傾銷調查
馬總統論兩岸統一否 大陸媒體廣泛報導
和泰：明年車市跌回23萬台 進口車市看俏
高屏縣長表揚八八災區醫護人員
CoCo結婚戲碼賣關子 明年巡演見真章
華亞科擬辦6.4億股現增 籌措115.2億元
因應高房價 經建會提13條區域通勤路線
華爾街日報專訪內容 馬總統要求澄清
9檔人氣台股基金 今年報酬率逾8成
中時報導王拓涉弊不實 判賠60萬
河南漯河市前書記劉炳旺貪污罪判刑17年
北市消防局：萬華3起火災非縱火
前檢察官收賄圖利 更1審判應執行7年6月
板檢:再傳張誌家 案情進展會讓外界嚇一跳
國民黨：立委補選 嘉縣較艱困
二月河：康熙是潘朵拉 雍正是第2好皇帝
印尼產業盼延後撤關稅壁壘 中國：有困難
義總理遇襲在國會掀波 執政黨議員退席抗議
悍創：循大聯盟程序邀請道奇 無關富勒
江宜樺：縣市若放棄升格 中央會考慮撤案
王毅：依法保護台商合法權益
8萬元交保 La New開除張誌家
時速逾300公里油電混合車 杜拜車展亮相
魏應州：康師傅未來年成長率20%以上
兩岸航班未降價官員瀆職？交通部：勿抹黑
辦花博 北市擬結合Facebook加強行銷
2010年中國再調整進出口關稅稅目稅率
銀聯卡消費力強 中信銀一銀想發卡
建置臺灣音樂授權平台 擬建付費下載機制
美聯準會利率決議前夕 亞股漲跌互見
義總理遇襲 政府調查叫好網站
兩岸直航票價未降 消基會籲監院調查
第2例接種疫苗後死亡 死因疑中風
外資大賣 低接買盤 華碩19.7萬張創天量
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財團法人規避監督 監院糾正行政院
星展銀行明年在台招募首批儲備幹部
第098100期大樂透49樂合彩開獎
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北市今年透天店面成交逾2成 6年新高
家暴悲劇 狠父再虐兒致死判3年8月
萬事達卡：兩岸三地消費者「吃很大」
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日相：普天間基地遷移問題數月內決定
誠品網購疑個資外洩 議員要求警方調查
北京大掃黃 關閉色情網站600多家
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國樂團長影響市府形象案 北市:送考績會
天下民調：逾6成民眾盼公投決定兩岸未來
廣州研究中心輻射洩漏
中華職棒新人王MVP 林益全加薪100%
鄧姓台商全家五口獲救 台泰警方續追主嫌
巴克萊：台灣明年GDP估6% 央行Q2升息半碼
減碳評比下滑 政院:不能接受舊資料評比
抗生素管控鬆散 監院糾正農委會衛生署
國小課桌椅傳甲醛超標 教部要各校留意
女士官不雅自拍上網 記過處分
全民愛心募款 盼募7000萬助弱勢兒
邱毅告謝長廷公然侮辱 板檢不起訴
粉絲若符理想條件 李敏鎬絕不手軟追求
徵豪宅稅?建築公會:房屋稅已反應地段行情
改善庶民生活 政院列安心生活8架構
霸氣企業哲學 魏應州打造頂新王國
高中棒球聯賽 南英出局無緣8強
台商逃稅有具體個案才兩岸互助
台北車展26日開跑 Luxgen中國奇瑞首度亮相
棒球振興會議 球員工會出席
中華電投百億元進軍IDC 與工研院合作ICT
專家:健檢改用磁振造影 降低罹癌風險
中經院說簽ECFA只有利多 學者質疑
中華電進軍兩岸電話客服市場
微網誌帶動社會新變革 產官學重視
第098100期大樂透頭獎摃龜
台銀參股大陸地方銀行 鄉村包圍城市
第098249期今彩539三星彩四星彩派彩結果
棒球振興小組盼職棒建全二軍制度
泰柬關係欲恢復 泰促柬解除戴克辛顧問職
HBL女籃預賽 上季亞軍陽明不敵南湖
學生證也是悠遊卡 出缺席全紀錄
學生邀閣揆談ECFA 吳敦義：請施顏祥出席
台泰星警方合作 破獲假警跨國綁架案
丘昌生將出任洛杉磯僑教中心副主任
法輪功學員控告 訪台中共官員徐光春
習近平與日皇會面 留下爭議
馬：統一視未來「十年」發展 台聯：就是以ECFA促統
金溥聰離美返台 趕星期三中常會
周守訓：宏觀電視有服務僑胞的任務
decade與decades差很大 馬一天二次澄清
4僑務委員捐贈聖保羅僑教中心大螢幕電視
聯合國親善大使優秀青少年頒獎典禮
多倫多台灣僑民再度擔任奧運聖火火炬手
美京中華會館改選 新任主席：絕不允許換旗
吳委員長赴西雅圖訪視
台灣交換學生多倫多展風情
減碳績效評比 台灣44名落到「差勁」組
協助女性收容人 微軟將開設電腦網路課程
金溥聰返抵國門 指進廚房就不要怕熱
冷氣團報到 玉山下雪合歡山夾雜雨水
民調：78％希望維持現狀 6成1擔心經濟傾中
金溥聰返國 下午接任國民黨秘書長
習近平到訪 韓以元首級規格接待
江宜樺：以房養老政策99年底應有苗頭
康師傅TDR首日漲停 展開蜜月行情
病人難忌口 醫師開健康餐飲店
鈷60外洩 河南開封爆逃亡潮
博德和Kobo即將推出新款電子閱讀器
破解諾客電子閱讀器?
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Kobo電子閱讀服務進軍澳洲
張誌家交保 遭東家La new熊開除
中縣立委補選 余文欽1號簡肇棟2號
高市地價平均微漲 崇光毗鄰地蟬聯地王
寒冬送暖 高市新上國小送愛至八八災區
史明：最怕民進黨得意忘形
亞馬遜和名作家Steven Covey簽訂版權合約
三星新款電子閱讀器SNE-60K上市!
專欄作家的電子閱讀器建議
金溥聰接國民黨秘書長 戒慎恐懼貫徹改革
馬英九:黨是團隊 非靠個人魅力拚勝選
溫家寶赴哥本哈根 出席氣候變化會議
氣候會議二天決定成敗 世界聚焦「哥本哈根」
詹春柏：金溥聰回黨內 正是時候
年度科幻大片《阿凡達》 強勢問鼎奧斯卡
被指涉嫌抄襲噗浪 聚酷終止服務
新書上市!
Dummies的電子書要出現了
萬事達卡 推出2010尊榮禮遇
抗暖化吊車尾! 環保署有話要說
群益期貨推「台星雙城期摩」、『權部樂到家』 投資人樂透
越南賭場來台掛牌 楷捷國際投資公司登錄興櫃
首檔LED TDR真明麗中籤率不到6.3% 12月22日掛牌上市
癌症化療患者利多 太景生技「骨髓幹細胞驅動新藥」TG-0054進入FDA臨床二期試驗
市場景氣回溫 萬事達卡加碼推2010尊榮禮遇
新光三越跨年慶 千萬好禮三重刷
風災拒援遭糾正 外交部：虛心檢討
第25屆「點燃生命之火」點燈起跑 募款目標新臺幣7,000萬元
統一證券推出【統一農場】現金大回饋 股票交易也可種菜換現金
因應轉型與規模擴大 日勝生集團高階人事重新佈局
萬事達卡最新消費者購買傾向指數 「餐飲及娛樂」蟬連台灣受訪消費者首要支出項目
FRETTE打造Luxury Sissi絲光奢華大罩 重現19世紀奧地利皇后傳奇風華
雲品酒店全台首「周年慶」結合「演唱會」 潘越雲老歌吸金訂房率逼近百分百
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歐洲股市指數變動不大 銀行股持續下挫
美國營建商信心下降 經濟復甦步調恐不濟
紐約金價下跌 反映美元升值
連跌九天 油價反彈
印度計劃2012年增建500萬噸戰備儲油基地
美股五天來首見收低 金融股領跌
巴西草莓族見異思遷 多與上司價值觀衝突
80萬劑兒童新流感疫苗藥效不足 美將回收
支援巴拿馬邊界安全 台灣贈上萬套警服
NGO領證排八小時 哥本哈根另類氣候災難
多功能休旅車撞進溫哥華國際機場大廈
冷氣團加寒流 中部以北冷到10度以下
新台幣明年看漲3.2% 預估將升破32元
柏南奇指低通膨將持續一段時間
台股開盤下跌6.32點 為7801.30點
教宗世界和平日文告 籲人類改變發展模式
遭通緝加國婦人被逮時 在馬桶產下一子
無肉日碳足跡350遊行 全球減碳零時差
金球獎入圍揭曉 型男飛行日記最風光
為2010花博暖身 台北花卉展19日登場
早晚溫差大 心肌梗塞患者增多
美第一夫人表現 民調逾半民眾認為稱職
南韓去年進口美武器達8億美元 排名第5
中國首次暗示將減排金援讓予窮國
景氣差 電影逆勢成長 變形金剛年度最賣座
撤回上市申請衝擊 力旺盤中重挫23%
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
加自由黨網上徵照諷總理 出現合成烏龍照
中國商務部人事異動 智囊一把手全換
蕭萬長：人民盼政府迅速應變挑戰
打擊腐化 廣東今年因公出國人數大減
春節馬祖離島航線 明晚6時起受理訂位
微軟美國網路搜尋市佔率兩年多來首次破10%
蔡明亮經典作青少年哪吒 紐約明播映
上檔逢壓 台股早盤震盪走低
華盛頓特區議會通過同性戀結婚法案
綁架頻傳亂人心 深圳警方被批慢半拍
兩岸直航票價 交部：爭取更多班次降價
加強互動 中經院成立台灣東協研究中心
河北夫婦申冤 兒子停屍10年成木乃伊
刑事局破詐騙集團 赫見區運常勝軍
農委會：政府未新增中國農產品開放項目
億萬富翁海南慘死 警方偵破為好友買兇
各國央行大買黃金 金價反轉下跌訊號浮現
總統：台灣必須努力參與區域經濟整合
軍中音樂之父李中和辭世 親友舉行告別式
5直轄市長與總統提名 蔡英文傾向分開處理
議題持續發酵 觀光族群逆勢走揚
大三通週年 民航局登陸談判中轉
節省成本 馬國戴爾電腦擬優退700員工
河智苑迷上拳擊 男星難招架
豬H1N1新型流感2例 來源場周圍場無虞
藥物治療糖尿病患者 隨時可能低血糖
中國鋼價漲 中鋼中鴻新盤價可望跟進
紡織股個股表現 新纖和大宇走勢亮麗
盧超群：明年半導體不排除會供不應求
黑龍江鶴崗金融崩盤 報導指涉及百億資金
詐騙大陸民眾匯款 中縣警逮12人
業餘棒球主審被球K 賽後遭毆爆疑雲
國台辦：陳江會有望成為ECFA正式商談契機
王文洋邀王金平 任長子婚禮介紹人
國台辦：相信台灣會確保兩會協商順利進行
財政部官員否認國安基金將釋股
中國官方要求保持煤電價格穩定
馬祖南竿蓄水量降 啟動限水
真明麗TDR中籤率6.3% 超額認購16倍
桃園立委補選抽籤 陳麗玲1號郭榮宗3號
保一總隊小隊長涉煉毒 聲押獲准
搶救失業 金門縣府進用300臨時工
為天文年劃句點 國科會辦音樂會及舞台劇
推動參與UNFCCC 環署啟用資訊網站
鎮民當臨演 南縣防災演練逼真
看好大陸市場 上櫃電子血壓計廠積極布局
高市數位創意平台 人才交流媒合效果佳
美政府保證關達那摩監獄囚犯不會在美釋放
香港美少女幫劉翔穿上背心 一穿成名
黃慶林轉述 扁屬意蘇貞昌拚郝龍斌
王金平：兩岸4項協議立院可備查改審查
邱毅控卓榮泰誣告 檢方不起訴
改制新高雄市 高縣：縣市合併同時消滅
兩岸春節機票緊 國台辦：民航部門妥善安排
24歲印度胖男勤走路 半年甩肉27公斤
四川甘孜日前傳藏人示威 當局封鎖局勢緊張
胡錦濤將出席澳門回歸10週年典禮
楊志良不滿意毒奶求償 盼江陳會檢討
第4次江陳會 陳雲林搭國航來華航返
與中國通路商結盟 東貝LED前景佳
南部水荒 總統：全民節水
馬國前外長:兩岸正面發展 有利台加入東協
隨扈舞弊？吳揆：司法偵查勿枉勿縱
北市監視器傳輸費創天價？警局：誤解
台股跌 新台幣匯率中午貶值2.7分
陳致中：未購名車代步 抗議惡意報導
吳敦義：不過問國安基金進出
美企業家跨海來台 助災童圓夢
對馬總統談話 國台辦重申中方一貫立場
學生邀談ECFA 吳敦義：施顏祥最專業
貓纜明年2月復駛無望？ 郝龍斌：無時間表
獨立樂團新聞局開唱 蘇俊賓也瘋狂
瑞銀：科技股明年高點在第1季
1111人力銀行：4成上班族願捧金飯碗
在台外國人 88.8%覺得台灣人友善
為江陳會連夜翻新路面？胡志強：既定計畫
第4次江陳會 總統盼協議符合人民期待
立委促江陳會談國際參與 外交部:適時提出
南港防汛道路打通？ 地方意見兩極
耶誕倒數第二個週一 美郵局收件8.3億件
嘉縣布袋鎮里長涉賄選 起訴
涉圖利廠商 北藝大前總務長遭起訴
MLB 大都會持續關注王建民動向
台股收盤跌56.02點 為7751.60點
保6總隊警官隊長陳金源 涉貪調職
台灣學術桂冠頒獎 外籍教授文哲受矚目
瑞銀:ECFA放緩影響不大 台股明年看8800
上檔反壓買盤縮手 台股震盪走低下跌56點
台北股市開低走低 收跌56.02點
同為天涯淪落人 上海維權者聲援馮正虎回國
戴遐齡立院報告 游泳田徑奪金難能可貴
保一總隊小隊長涉製毒 免職
騎樓整平年底完成 郝龍斌:打造無障礙空間
防患未然 高市首辦海嘯應變中心演練
12月台指期跌46點 正價差1.4點
福州狗肉宴生意火爆 「套狗幫」猖獗
學生再邀吳揆 出席論壇談ECFA
辛亥路蟲蟲肆虐 北市府：可協助除蟲
台中廈門航線據報明年復航
噴射機合唱團首度來台 指定要喝米漿
陸配前夫子女納健保 衛署：整體大陸政策
ECFA說明會 盼政府多維護勞工權益
12月電子期跌1.35點 金融期跌13.6點
針孔腹腔鏡闌尾手術 傷口小復原快
研考會調查:台灣最e化城市 中市奪冠
騎贓車搶奪 累犯男子判刑3年6月
跨年晚會 趙樹海趙又廷同場難同台
王建民拍短片 宣導H1N1防疫
以房養老 學者提3方案維持老人生活品質
冰櫃無名屍 檢方：吸毒致死
機電測量系統取代人力 稽查公糧更安全
適應夥伴關係 大陸成立中日韓經濟發展協會
台股跌56點 三大法人賣超51.86億元
男子遭毆反手回擊 高院認正當防衛判無罪
2010少年桌球菁英賽 受理報名
營造更安全之都 紐約徵求保險套新式樣
開放大陸學歷引疑慮 教部：將視成效調整
台北馬拉松賽 捷運提前發車
重慶一派出所長變身黑老大 「掘金」逾2億
印度擁有核彈頭 但缺乏有效投送系統
郝龍斌：貓纜正進行復纜 安全無虞才復駛
永豐金:明年GDP估4.96% 台股上看9500點
孫燕姿獻唱花木蘭 VITAS飆海豚音
監院:六輕鄰近區空氣惡化 監管機制不彰
金球獎入圍影集 福斯國際頻道看得到
已婚約旦男子劈腿暴力 求刑3年
苗栗大湖草莓紅了 300家觀光果園開放採果
擬參選美參議員 菲奧莉娜請辭台積電獨董
推動「兩岸通車」 中國首選廈門平潭
農糧署推愛心果樹認養 助災區農民重建
漁船走私大陸菸 海上丟包藏密艙
宅經濟發燒 網購增但金額降
消費者愛台灣製造 經部將推標章辨識
11月中國外貿好轉 但外貿形勢仍不樂觀
愛護寵物人士指罐頭標示不實 盼司法調查
新台幣兌美元貶4.7分 收32.328元
遠從新竹到雲林偷電纜 竊嫌難逃法網
白鴻森潛逃大陸？警方：應還在台灣
文化產業重建論壇 助災區藜民尋黎明
台北愛樂玩蝙蝠 大跳sorry舞
日月潭纜車通車有望 最快明年元旦營運
溫家寶赴哥本哈根出席氣候會議
癱瘓中國六省網路 五年輕駭客遭判刑
他山之石 美國以房養老是結合社福政策
前駐瑞士代表號召全台保戶 出錢買南山
台灣進口美牛疑慮 美農業部官網解答
創作印度龍城大佛 詹文魁靜坐構思藍圖
小提琴家吉爾夏漢 曾猶豫音樂家之路
球員工會提案 以信託為退休所得課稅
節能減碳很簡單 印度小村人家從婚禮做示範
5年來最亮麗 高市土地標售進帳26億
哥本哈根峰會 中國代表高調抨擊已開發國家
現代詩入美食 味蕾添詩意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
立委補選抽籤 選務人員口誤恭喜當選
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
蔡英文：日政界樂見民進黨恢復元氣
高縣漁港運進大批烏魚 來源不明
Gartner：明年行動裝置銷量 年增9%
高縣內門男子疑引爆瓦斯身亡
李敏鎬低調離台 粉絲熱情送機
南台灣第1次 亞太影展明登場
兩岸標準化協議 黃昆輝質疑江丙坤角色
東方坎城夢 義大從亞太影展啟程
楊一展尋人成功 國小同學探班公開肥照
亞太影展53歲 台灣得獎紀錄風光
海基會：江丙坤從未參與兩岸標準談判
曹啟鴻：新任期 以災後重建優先
調查:製造業認兩岸直航對投資大陸有利
中市觀光休閒魚市場 哈魚碼頭試賣
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北縣破獲一粒眠工廠 日產逾100萬顆
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e世代數位原住民 4成學童有部落格
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無法抽離劇中角色 隋棠忘了如何擺POSE
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總統接見法國會議員 盼台法深化互動
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金溥聰定位當CEO 做不好就要負責
高縣展現多元文化 迎接亞太影展
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日月潭纜車明年初營運 試營運優惠在地人
少林功夫不必遠求 河南擬在台辦武術學院
被批打壓律師 北檢否認指與事實不符
莫拉克拒外援案 監院糾正外交部
新流感死亡人數再添1人 泰累計190人死亡
環署積極國際交流 盼建立碳權市場機制
記錄台灣向上力量 台灣憨孩子傳播真善美
香港出口面臨人民幣升值及保護主義威脅
鳩山堅持對美軍提供基地 擱置過去反對主張
Ella邀歌 伍思凱會錯意
台北轉運站周遭不另設小黃排班站
扣押載武貨機 泰國不擔心遭恐怖攻擊
亞太影展頒獎典禮 民眾漏夜排隊索票
TDR連動拉抬 香港台資企業看俏
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老派艾成變身潮男 符瓊音朝女神卡卡邁進
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菲前外次：深化東協交流可避台灣邊緣化
旗津第2例登革出血熱死亡 疑交叉感染
第098250期今彩539三星四星彩開獎結果
LUXGEN海外首發 前進杜拜國際車展
2010中國股市 投信看好有3成漲幅
兩岸標準合作TAF擔綱 無第二認證單位
新人投手林克謙加薪63% 陽建福減薪
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習近平已離日 晉見日皇風波仍未平
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聯準會利率決策會議 專家估利率不變
齋藤主持日天皇生日酒會 臨別道謝
綠委曖昧影射 金溥聰：不要太超過
佩甄又有喜 照出小香菇很開心
嘉縣立委補選 黨內人士：陳明文有意願
陸委會發布江陳會交管措施
台豫經貿洽談會 台商獲5.6億美元商機
扁點名蘇貞昌選台北市 蘇籲扁勿干預
腋下如何 女大生另類T恤顛覆審美觀
4機場無兩岸航班 民航局：市場決定
Fed利率會議 投顧估最快明年8月升息1碼
馬英九:ECFA早期收穫 明年上半年較清楚
因應南部缺水 總統將召開小型國安會議
「你點啊、你點啊」 北京強拆自焚事件引民憤
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藍提美牛修法文字 絞肉內臟須附檢疫證明
NGO團體抗議氣候會議僵持及限縮民間參與
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印度前倨後恭 再度放寬中國技術勞工入境
香港發現H1N1病毒人傳豬案例
香港區議員被澳門擋在門外 港府關注
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檢警協力合作 冰櫃藏屍案偵結
中美拒讓步 歐盟擬收回減碳承諾
棒球振興會議 討論落實轄區制防賭
第098250期今彩539三星彩四星彩派彩結果
河南初步對台經貿採購3.54億美元
星雲大師：尊重與包容 信佛仍可上教堂
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HBL女籃預賽 海山驚險贏安樂
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多倫多僑教中心主任拜會滑鐵盧地區僑學界
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交接印信 詹春柏：金溥聰「來的正是時候」
滙豐銀：台灣富人逾六成財富增加
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全方位電源管理領導者 碩天科技23日掛牌
2009年創業楷模揭曉 國內12人海外8人獲獎
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美大聯盟洛杉磯天使隊 宣布與松井秀喜簽約
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立院內政委員會咬文嚼字後 休息等江丙坤
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ECFA宣導 施顏祥：增加產品出口競爭力
出版商的反擊!
Kobo新品上市: 電子閱讀器戰場白熱化!
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北縣府回應民進黨KUSO看版 不滿但尊重
公開辯論ECFA 民進黨：未接獲馬英九邀請
秀獎狀 找創意《蔡國強台北回顧展》
曾雅妮參加廈門中國女子高爾夫公開賽
松井秀喜加盟天使隊 背號55傳年薪2億
ECFA霧煞煞 立委妙喻如穿釘鞋鐵鞋賽跑
外交部：美高層官員來台 明年初重啟TIFA
偷三份報紙罰18萬 慣竊吃大虧
1.5%房貸利率將絕跡? 央行澄清
金溥聰：雙英若以黨主席會面 努力促成
互換失事情報員 國防部：配合政府政策
考慮王建民 馬林魚：恐他太搶手
當幾米插畫與義美花嫁囍餅牽手
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ECFA受損產業勞工 王如玄：364億助就業
【空氣人形】裴斗娜 真人版充氣娃娃胸部拼演技
縣長親上火線，對抗全球暖化!
國合會捐贈100萬美元成立顧問服務基金
不具勞工身分違法投保 虧很大
2010臺北花博與市民共度耶誕佳節 精美好禮送不完
幸福．真愛小琉球 穿上婚紗去旅行
消費者權益報導獎 中央社楊淑閔獲獎
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國寶級大師李泰祥跨刀創作 義美這次「食在有藝師」
民進黨邀台聯1220遊行 估逾10萬人參與
陳雲林來台 馬英九無見面安排
微軟中國MSN承認抄襲Plurk噗浪
台灣車載資通訊TTIA成立大會
哥本哈根細雪紛飛 大會挑燈進行
MLB》松井秀喜加盟天使 傳年薪2億前進洛杉磯
智利知名舉重女選手 體育館內突產男嬰
教改總體檢 台大退休教授：問題出在老師
土地銀行統籌主辦新光鋼新臺幣15億元聯貸案
國壽11月新契約保費883.8億元續創新高
漢堡王推全新「火爆華堡」 舉辦爵士音樂會享受美式耶誕氣氛
火焰之舞苗栗入場混亂 觀眾抱怨
點碳成金 經濟部能源局輔導10廠商發現減碳新價值
威邁思電信正式取得WiMAX特許執照 北市免費體驗計畫報名已逾3800人
群益證輔導 啟動全台首家離島綠色能源廠IPO計畫
疼惜南台灣重振觀光 12/19、20客家農產下殺 2折溫泉飯店半價買美人柑送柳丁
福華四喜湯圓 道地寧波湯圓好味道
慶祝建國百年 日中華聯合總會成立籌備會
公司治理模範生再添生力軍 16家上櫃公司通過公司治理制度評量認證
環球購物中心年末商品大出清 即日起-12/31百雙鞋款特賣會
兆豐投信：產業獲利及兩岸簽署ECFA 2010上半年台股即見高點9,000點
近三成男性潛藏頂上危機 只因用錯洗髮精
「景行廳男孩」代言Visa金融卡 卡友參與網路互動可獲禮物優惠
「以房養老」逆向抵押貸款研討會獲迴響 土銀：未來將持續協助推動
日學者：中日兩國已經形成對等關係
沙國外長：美國支持令以色列無意追求和平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英特爾遭FTC指控非法獨佔晶片市場
帛琉在氣候大會聲援台灣參與UNFCCC
歐股持續上揚 銀行股帶漲
希臘債信評等遭標準普爾降至BBB+
美聯準會承諾 利率將「一段時間」不變
對台軍售時機 美官員指不是本週就是一月初
國際油價強彈 反映庫存下降
貴金屬及基本金屬上漲 金價漲幅兩週來最大
哥本哈根會議忽視全球人口膨脹問題
網路新聞不再免費 德報開始嘗試收費
失業率偏高 美續維持超低利率0至0.25%
歐巴馬致函金正日 促速返六方會談
美股回吐多數漲幅 利率動向引發疑慮
女子深夜外出遭強暴 印度議員竟說咎由自取
帛琉和聖露西亞在氣候大會聲援台灣
氣溫溜滑梯 明寒流到更冷
姓氏為耶誕節卻因觸法而耶誕不快樂
老虎伍茲加籍醫師被控販售禁藥
台股開盤上漲53.10點 為7804.70點
維也納新年音樂會 明年初來台獻藝
打擊兒童色情 微軟新軟體能辨識網路影像
讓城市小角落亮起來 台北光祭明登場
光電聚落發亮 中科挑戰年營收兆元
LED路燈節能卻不散熱 暴風雪增事故
除關達那摩污名 歐巴馬下令購伊州監獄
中國社保基金境外投資擬增至兩成
調查：逾6成台灣富人半年來財富成長
台股漲 新台幣匯率盤初走升
墾丁國家公園拆賽車場 爆衝突
中國手機掃黃將持續至明年5月
中國科學家確證太湖為隕石衝擊坑洞
玉山積雪成銀色世界 合歡山湧賞雪人潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
虱目魚養殖減少 鳥會憂影響黑琵覓食
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新北市選戰開打？綠營買廣告揶揄周錫瑋
重回7800點 來回震盪
兒童見面不相識 陳漢典自嘲是蒼蠅哥哥
美政府：移民速增 40年後白人將不過半
珠海橫琴新區掛牌 探索粵港澳合作
朱雲鵬：中國議題分歧大 ECFA談判恐20年
到深圳用餐按摩要小心！查出餐巾浴巾有毒
賭博能防？ 葉君璋：供需問題是關鍵
「中國工人」獲美國時代雜誌評選為亞軍
董至成錄影被燒傷 預計下午出院
水庫清淤 蘇煥智籲動員工兵投入
輕裂廠禁登陸 經部：整體評估循序開放
抗議江陳會 高市綠營動員千人
熱錢湧入 香港金管局：資產價格恐大幅修正
飯店房間成展場 影像藝術新體驗
浙江5名初中學歷駭客癱瘓6省網路全被判刑
議員當選人父親涉賄 落選者訴當選無效
中國論文買賣竟成產業 年銷售額人民幣數億
中華電信研究所與易利信合建LTE實驗網
衛生署：未獨厚大陸人士投保健保
16家上櫃公司獲公司治理評量認證
明基友達 協助重建88災區數位機會中心
假冒蔡依林開演唱 外籍人士遭北京警方逮捕
職場競爭 就業中心：高中開始就業準備
中國四川10年繁育成活大貓熊180隻
台北101跨年煙火 環署要求碳中和
副總統:中國市場 台灣企業國際化途徑
扁辦：陳水扁未支持特定人選總統
金價續強 美低利前景打壓美元
星媒：觀察三合一選舉 台灣民主已走向成熟
10大消費新聞 美國帶骨牛肉進口列榜首
江陳會 吳揆：要確保客人安全國人自由
大陸專家：中國實現減排45% 代價巨大
督促政府 消基會公布金good獎與金bad獎
內政部：對江陳會如履薄冰並強調嚴正執法
棒球振興重職棒 棒協：希望討論更廣泛
提升就業率 高市跨局處媒合
胡志強盼江陳會 平和台中民主台灣
習近平與李明博早餐會 盼促北韓無核化
江陳會將登場 吳揆籲維護國際形象
吳揆：鼓勵填海造地 減少良田變工業區
菸捐補助健保費 設排富條款
江陳會綠營遍地開花 胡志強盼颱風轉向
學生上課吃東西 高中就有
台灣兒童英文不菜 亞洲排名第2
保訓會：國家文官學院 設專任師資
綠營買廣告揶揄周錫瑋 北縣府：刻意曲解
南韓國內10大新聞 盧武鉉逝世登榜首
政院通過都更條例修正草案 簡化作業程序
抗新流感曾蔭權率先接種新流感疫苗
疾管局排除H1N1疫苗致死胎 綠委質疑草率
金溥聰上任第2天 赴桃園瞭解立委補選
中國10月未購美債 仍是美國最大債主
匯市觀望 新台幣匯率中午小升0.3分
議員指參加北京博覽會矮化 李永萍否認
康師傅TDR打開漲停 蜜月行情僅1天
梅山子弟回饋鄉里救災 陳明文張花冠感謝
王位落空 馬國涉嫌虐妻王子怒告長兄違憲
哥本哈根會議將落幕 太陽能股大跌
台股收盤跌9.43點 為7742.17點
反ECFA正當性弱? 民進黨:政府要釐清疑慮
科學園區無薪假人數大減 降為1032人
北星計畫 6成6教師不清楚內涵
台股開高走低 收盤下跌9.43點
出國旅遊玩太瘋 青壯年中風變多
兩岸關係條例修正 政院將撤回重提
台股早盤一度攻7800點 震盪收跌9點
綠營江陳會抗爭 遍地開花如影隨形
北京宣布研發出新流感中藥
民進黨民調：48.5%贊成抗議江陳會
防暴聯盟：落實防暴 全民一起來
1月台指期跌8點 逆價差51.17點
與美對立與中升溫 鳩山外交對比鮮明
男子開車逃逸撞傷員警 高院改判無罪
蘇貞昌戰北市？郝龍斌：歡迎君子之爭
老翁打死貓緩起訴 須繳3萬元
中國明年信貸規模達人民幣7.5兆
女性補過頭 當心膽結石引發膽囊炎
台灣高中以上多益成績 落後韓國
1月電子期跌0.1點 金融期漲1.4點
出版有聲書 海外華裔搶攻中文市場
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