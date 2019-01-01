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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
基隆雙生土地公 各司其職香火鼎盛
孫燕姿紅磡開唱 預購票4小時賣光
兩球員遭約談 La New：待司法調查
外國旅客在羅馬車站被痛毆搶劫無人聞問
角落公民大遊行 身障者變挑戰者
去年北市住宅短缺數逾7萬 全台最高
赴紐免簽最多省3000元 成行率估增2成
金縣府釋3公頃土地 招商建旅館
民進黨組江陳會專案小組 研擬抗爭行動
王文洋再提遺產官司 三房:會提異議
蘭嶼鯨魚擱淺 台東黃牛落井 平安脫困
深層海水利用 鮪魚培育列優先計畫
勇敢原住民阿嬤 獨力養育11孫
監院糾正 衛署：病歷中文化明年試辦
美中關係更上層樓 歐巴馬揮別北京
高市稽查賣場鹽品 未發現違法
男子越南返台發病 北縣再添1例登革熱
商務人士理想品牌 華碩捷安特等奪冠
大陸學歷溯及至86年 台生會:不到千人受惠
蘇俊賓:吳揆未南下輔選 下午關切重建進度
飯店鍋爐儲油 北市下週大清查
晶華暗藏油槽 專家促健全通報系統
全球超級電腦中國「天河1號」名列第5
輕裂廠盼登陸 施顏祥:待國光案明朗再談
環署：台塑廠光氣外洩 至少罰100萬
歐巴馬連登長城三個烽火台展現好體力
中縣偵破詐騙大陸民眾集團 警逮6嫌送辦
武藤敬司抵台 日本職業摔角20日台大上演
伍佰為專輯操刀 小鬼興奮失眠
防複製盜領 警籲使用晶片式提款卡
香港泛民主派遊行抗議港府政改方案
不受併購爭議影響 南山26億買台中商辦
金門前坑道醫院病歷外洩 金酒緊急移走
淡水河魚群暴斃 環保局與專家不同調
台南後壁疑受污染稻米 農委會研議收購價
溫家寶：世界的事不能一兩個國家說了算
美一中政策退讓？ 賴幸媛：沒變
賴幸媛上火線明赴立院無黨聯盟說明江陳會
男子劈腿誤青春 女子怒告獲賠40萬
佛光山濟助印度貧兒 兩岸三地共襄盛舉
佛教團體募捐 認養高縣災童助學金
慶應網賽 易楚寰楊宗樺雙打進4強
賣前問仔細 超商拒賣香菸給未滿18歲者
財部常次許志堅上任 致力活化公有地
逾5成上班族自認今年福利縮水 約6千元
紫斑蝶黑米祭 六龜寶來風災後迎客
北縣房屋供給過剩壓力擴大？營建署關切
2009創新能力調查 台灣全球第13名
願與日航合作 達美與美航競送秋波
注射新流感疫苗後死亡增至8人 日調查緣因
外交部：盼以WHA觀察員身分參加UNFCCC
陸委會：ECFA不見得由海基海協會簽署
第2期空污費 明年不調漲分3年漲足
台西諮商會議 經部提與歐盟洽簽FTA議題
拉抬周典論選情 馬英九屏東強力造勢
黃靖倫忘情練唱我的媽 鄰居投訴險搬家
監委關切赴美免簽證 外交部:積極溝通
3及4級毒品逾20公克才法辦 檢警傷腦筋
威尼斯雙年展台灣館 策展人受邀名單出爐
歐巴馬到北京第1天就與弟弟相見歡
教練樂團北京行 遇10年大雪
紡拓會:加拿大關稅對台不公平 應訴諸WTO
節能減碳大聲說 環署徵選創意答鈴
民調：多數美國人認為阿富汗戰爭不值得打
手續煩死人 消基會籲簡化往生者退租門號
催正藍選票 國民黨新竹縣辦選前之夜
星樟宜機場10月班機起降數量創新高
聯合國人口基金：氣候變遷衝擊女性甚於男性
沈呂巡:不只看美國人說什麼 還要看作什麼
台灣食品銷大陸靠ECFA加持
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老翁疑久病厭世 與同居人陳屍空屋
吳育昇獲牽手原諒 政治路考驗仍在
金融時報：歐巴馬中國行 具體成果有限
澳門特首何厚鏵：卸任後不從商不論政
毒物專家：稻米會吸收鉻砷 不能說無鉻砷米
民進黨：中美聯合聲明 台美關係大倒退
Android手機俏 中華電發表自有品牌
吳揆指示 經建會明報告庶民生活行動方案
印度撞球世錦賽 吳育綸暫居分組第一
入股南山 中信金:中策完成審查後 才執行
金融股走勢疲軟 中長線仍看好
馬英九潮州站台 1男攜BB槍被逮
搭救柬埔寨拘禁泰男子 戴克辛與泰政府搶功
第3季原油漲勢趨緩 低利政策有助長多
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王毅：支持陜西與台灣加強交流與合作
綠營查賄選 擬請徵信社
貿協計劃明年在大陸辦4場台灣名品交易會
藍玫瑰成總統級最佳贈禮 日本熱賣
馬英九屏東掃街 為周典論造勢
台灣國光劇團在北京首演京劇「金鎖記」
謝長廷竹縣輔選 籲支持彭紹瑾
嘉縣住宅火警 獨居老人葬身火窟
馬總統：兩岸尚未達政治協商階段
星賭城附設環球影城以低票價吸引遊客
越南網友擔憂Facebook遭政府封鎖
手接嘔吐物 志工阿嬤：助人就是快樂
職棒簽賭案 蔡宗佑蔡英峰交保
洛僑青少年義演為台灣募款
世華工商婦女會南加分會舉辦第二屆金冠獎晚會
任弘將出席2009年全美外語教學學會研討會
助菲重建災區 台灣募捐139萬台幣
墨西哥市台商會舉辦盛大登山健行活動
爾灣橋校推廣僑委會數位教材
夏威夷中華總商會拜會僑委會
華府青少年「清明上河圖青春導覽員」競賽
歐、胡聯合聲明 6500字歷來最長
「台灣大劫難」出版上架 揭發中國滅台陰謀
周刊: 孫仲瑜不只一個男朋友
愛買大潤發防腐劑含量超兩倍多 黑心商品下架
歐巴馬與同父異母兄弟 北京相見歡
乾旱造成濁水溪風飛砂 水利署投入4千萬改善
南部用水亮紅燈 水利署調撥水源因應
倩碧Deep Comfort溫潤身體系列上市 2009冬季長效保濕人氣新品
2009年第4屆國際債券市場研討會11/20盛大登場
聯合國：婦女容易受氣候變化影響
電子書年度盛會 告訴你電子書授權關鍵
暮光之城男主角開玩笑 女粉絲脫光
台編舞家周書毅在英獲全球舞蹈影片賽首獎
外交部：薄瑞光將來台簡報歐胡會
彩繪日本之美．勾勒時間藝術
最新研究：碳排放增加90%來自中國
美國職棒 崔西與索西亞獲最佳總教練
新聞幕後：掌握歐巴馬動態 代表處挑燈夜戰
許下 約定 阿里山2009神木婚禮 12月登上甜蜜高峰
阿一鮑魚中餐廳強力推薦「頂級XO醬」
台北凱撒大飯店 ~ 悠遊凱撒 任你行
電車男美女伊東美咲閃電結婚
北市普檢市售鹽 結果最快3週出爐
吳揆：協助災區產業再造 永續經營
政院修災防法 強化災防體系救援效能
養生絕配 泡湯加SPA
高雄國賓『美味關係套餐』新菜登場
感恩節與聖誕節歐式火雞外帶禮盒
美韓領袖峰會達共識 重申促北韓棄核
南方周末專訪 歐巴馬：美中將有戰略關係
峻驊ＰＬＡＹＢＯＹ 聖誕節新品
歐巴馬訪中 美學者：有助雙方增加互信
王毅：積極推動兩岸經濟關係制度化
季節限定的美味~香烤火雞禮籃上市
台灣出版業力拼轉型 數位出版-電子書產值上看千億
漢來大飯店駿業鴻圖尾牙春酒美饌宴
假球案La New週 檢調不排除熊全體淪陷
Facebook 心理遊戲 點同意竟收到破千帳單
6A級總裁彭淮南 能活下去就好！
10年網路十大重要事件 Facebook、iPhone上榜
Office 2010 beta版 微軟開放測試
開心農民瘋搶儲! 智冠科技《MyCard》11/18起5萬農民幣大方送
萬事達卡與生活工場做公益 刷PayPass享9折萬事達卡再捐10元送愛心
2012~2020氣候變遷投資2指標：哥本哈根會議、美國國會
關貿網路代表台灣勇奪「2009年亞太電子化成就獎」
權民最大網 群益證再推權證交易新利器
旺旺跨足生技 推抗H1N1剋星『水神』上市
香港中策：收購南山人壽不涉陸資及炒股
中國炒股高手神通廣大 肖建華瑣定台灣獵物
馬英九魅力吸人氣 雲林輔選熱鬧滾滾
是否增兵阿富汗？歐巴馬：很快會作決定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美房市數據傳利空 歐股漲跌互見
華時：歐巴馬訪中期間 中國仍管控新聞
旅英鋼琴家希德邁爾 六度登台獻精湛琴藝
亂世佳人問世70年 華納發行藍光DVD
產經：美中峰會 兩強時代來臨的預兆
馬總統：ECFA以台灣利益為優先
金價創盤中新高 每盎斯1153.40美元
美庫存意外減少 紐約油價收79.58美元
2010年新車安全排行榜 福特車款評鑑佳
財測利空衝擊科技股 美股小跌
景氣差又供過於求 美耶誕樹農苦哈哈
頭路難找 研究指2010年美畢業生求職不易
瑞士接任歐洲理事會主席 強調保障人權
雨勢趨緩 氣溫漸回升
金門女縣議員疑安眠藥過量送醫
台股開盤上漲1.29點 為7767.98點
「大到不能倒」將成歷史 美眾院授權拆大銀行
香港交易所董座指亞洲面臨潛在資產泡沫
聖嬰氣候恐助漲糧食價格 亞洲貨幣看升
經濟未復甦 加國續推刺激經濟方案
新流感險奪命 美一病患籲其他病友勿慌
美元走強 新台幣兌美元盤初小貶
新華社國際電視台 港澳地區先播放
職棒案 檢調再傳熊隊3球員
市府官員涉貪污 陳菊向市民道歉
景氣差 畢業前找到工作日大學生比例大跌
特殊鋼釘固定大腳趾外翻 解決穿鞋困擾
歐巴馬訪中 中美關係有望開高走高
IC設計太陽能領軍 台股再度挑戰7800點
中國專家質疑新流感死亡數字
中國外長楊潔篪今訪日 為習近平鋪路
面板登陸 友達維持一貫樂觀其成態度
馬英九站台男子攜玩具槍進場 罰款釋放
明天零時起 持K他命等毒品逾20克判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
星第三季經濟成長0.6% 略遜於市場預期
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬訪中 滬上訪民眾40多人遭拘留
桌球亞錦賽 男桌團體中華爭銅
刑事局：過量FM2或一粒眠自殺未遂 法辦
中國倡議分區護航索馬利亞海域
新疆番茄面積突破百萬畝 產量世界第3
府:峰會後 美元首6年來首度提台灣關係法
南韓預估明年經濟成長率逾4%
歐巴馬一走 中共即下令網禁南方週末專訪稿
不用金融手段打壓房價 法人：房市利多
總統府：活路外交 實蹟證明正確
輔選馬不停蹄 府：加強元首維安保護
日媒：台海等地若有狀況駐日美軍將增強部署
吳揆談話激勵營建股上揚
中國放緩增持美債 專家呼籲買長棄短
星調高明年通膨預測 反映房屋稅上調
高鐵內燃機合作 中美簽備忘錄
兩岸簽金融MOU 香港券商：對台較有利
歷時10年 中越完成陸地勘界
考選部：國考多元化 將增情境技術考試
告別蛀牙 乳酸桿菌漱口水建奇功
楊秋興民調不如陳菊？ 高市府：未發布
特定地區房價過高 彭淮南:不宜普遍性抑制
焦國標：討伐李光耀侮辱中國人
小朋友最大 馬總統將出席潭子校慶
2011年LED背光大尺寸面板出貨比重達56%
中國大型飛機總裝製造中心落戶上海浦東
開放陸生研究？中研院：尖端科技會審慎
三合一選舉 苗檢偵辦82件涉賄案起訴5人
生活工作壓力大 上海白領紛紛移居外地
歐巴馬到訪 韓採取最高層級安全措施
彭淮南：3200億資金不該停在台灣
高鐵衝擊 台鐵短程旅客比例增
三合一選舉 台鐵加開107列次加班車
地下錢莊暴力討債 6嫌落網
美元走強 新台幣中午貶6.7分
上海夫妻結髮10年第6次離婚 法院：不准
運動少無處去 城鄉小孩宅童化
添設備監控同仁上網?中研院:記錄非監控
存保：兩家瀕接管金融機構 一家增資中
吳揆：新流感疫苗 國產進口一樣好
撫慰88水災受災戶 保發中心溫馨徵文
機場菸品廣告銷售皆違法 董氏檢舉
文宣開打 國民黨21日黨慶推首支電視廣告
南方周末專訪歐巴馬 至今未能出刊
黃石吟參選資格假處分 嘉義地院駁回
人民幣清算銀行 彭淮南歸納四條件
吳揆：農委會助北市府 辦好花博會
馬總統：生意要做 簽ECFA不是親大陸
果農家?堭衩v多 文旦園取名老師
軍官涉性騷擾火速准退 海軍司令部遭糾正
吳揆：兩岸簽MOU 有助金融監理與穩定
旗魚釋迦當季 台東28日辦促銷活動
吳敦義：督導協助南縣高縣 改善農地污染
台聯反對陸生來台與採認中國學歷
疑打假球如滾雪球 板檢續傳熊隊3球員
明年6月底前升息？ 彭淮南：無法承諾
罹患罕見川崎病 4歲男童中風側癱
台股收盤跌6.71點 為7759.98點
兒童渴望健康生存權及遊戲權 變刺蝟護己
狹幅盤整個股表現 台股7800點壓力大
南市議員質疑遭監控 市警局否認
賣場素雞防腐劑過量 業者疑與加工製程有關
中國羽球公開賽 男單謝裕興晉16強
台北股市震盪整理 跌6.71點
彭淮南：退休後絕不會到民間機構任職
流感1222班停課 入冬新高
臉書會變臉 小心個資曝光遇詐騙
朱銘義賣助災區 郭台銘偕妻認購
12月台指期跌39點 逆價差59.98點
捷運站旁建青年住宅？政院：評估中
日星伊東美崎嫁給柏青哥大亨 夏威夷完婚
大寮養鴨場吳郭魚銷毀 化解消費者疑慮
12月電子期跌0.2點 金融期跌3.8點
沈呂巡：美從未承認台是中國一部分
科技新發想 相機記錄氣味美食留香
地球暖化「藻」知道 墾丁紅藻銳減
經濟看好 央視明年廣告招標破百億人民幣
涉簽賭案 La New熊開除蔡英峰蔡宗佑
文化非零和 專家提兩岸合辦孔子學院
台股跌6點 三大法人賣超17.13億元
英特爾看好明年PC市況 IC設計股連袂大漲
與中國券商聯盟 康和證一度跳空漲停
華航長榮航10月轉虧為盈 力守紅盤
八八災民陳情 楊秋興允解決重建問題
後壁米送驗 重金屬含量未超標
吳揆談話 營建股開高走低
陸委會網站換裝 以兩岸關係門神自居
氣候暖化 黃河上游水量近20年少見
15年前逃漏稅 保力達遭罰定讞
政院通過草案 海運業得採噸位稅制
台中關稅局查獲仿冒凱蒂貓行李箱
狀告立委逕自通過決議文 李敖敗訴定讞
日梨園花花公子市川海老藏戀上清純女主播
高世運爆官員索賄 國民黨質疑綠色執政
中國國防部長梁光烈將出訪北韓日本泰國
宜蘭綠能家園發表會 副總統試乘電動車
印度6億人無廁可用 專家：廁所商機無限
金融MOU模式 兩岸談判新活路
讓漂流木重生 邀名家雕刻
新台幣兌美元貶1.62角 收32.290元
公視團隊進駐2年 拍攝彰化古蹟
蔡明亮：「臉」是我的自畫像
賀一航欠稅 法院扣押財產及薪資
加國男子白天授課夜間販毒 種大麻落網
菸品廣告遭檢舉違法 業者指若不當會改進
高市推環保餐廳 籲正確處理廚房油煙
南縣發起後壁米認購 農民盼一掃陰霾
中永和四號公園蓋廣場 居民盼留樹
衛署10月稽查 將軍鮮乳不純
屏東檢方查賄選 1樁腳羈押
雲端資安隱憂 虛擬防護減少風險
副總統：台灣未來經濟出路在生技業
印度撞球世錦賽分組賽 吳育綸4連勝暫居第2
鍾南山與世衛對大陸地方流感疫情看法不同
彰縣與大陸簽署菇類銷售合約
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣療團為巴國病患置換人工膝關節效果佳
微軟跨足手機通路 力推Windows Phone
民代指警界疑不倫 北縣中和二分局長否認
吳育昇結束閉關 做選民服務
美元首談台灣關係法 國安人士:總統未講錯
高中棒球聯賽 24日嘉義開打
周功鑫：故宮未來只賣文創商品
考試院不同意健保局人員全轉任公務員
屏東原住民工作室 成立群聚網站
王建民明返國 小王子首度回台
冬季腦中風好發 3小時黃金治療期
馬英九雲林輔選 車隊遊街拉選票
高市人權學堂開幕 陳菊與恩人溫馨相見
大陸漁船越界買漁獲 澎湖海巡隊攔截
泰國出現新二波新型流感疫情
賴幸媛：兩岸司法互助 更佳效果需時間
中國成為台灣第2大旅遊客源
周美青關懷災區兒童 籲購災童義賣品
洗屍水排下水道 郝龍斌允改進
歐陽菲菲閃亮現身 明年台北熱唱
勞工權益基金納ECFA考量 規模將擴大
2010台灣燈會在嘉市 伴手禮扮行銷要角
鍾愛一生不離不棄 高市表揚老夫妻
阿里山公路明起恢復中型巴士通行
新流感住院病例 嘉縣再增1名
前六四領袖周勇軍案四川遂寧1審未宣判
東亞運網球 楊宗樺傷退 王宇佐遞補
最新研究：碳排放增加主要來自中國
祝山觀日出接駁車 21日起弱勢者免費
不受世俗影響 楊世彭堅持戲劇路40年
央行尾盤摜壓 新台幣重貶1.62角收市
少年人小鬼大 持偽造證件詐騙被逮
中西醫整合療法 癌症化療患者保肝
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台灣學者：兩岸軍事互信要先有政治互信
將軍乳品不純？ 業者坦承夏天加還原乳
MOU後效 台灣金融機構有請大陸人才
吳育昇緋聞出關 跑地方博感情
陸軍：準則測驗不佳 絕無不准放假
博達案 葉素菲判14年定讞
買北市國宅 家庭年收入須低於141萬
賴明詔：大學太多 教育品質越來越差
上個月剛出獄 火車慣竊又連犯8案
國際人權人士：台灣人權仍有改善空間
外籍船員臨時停留 放寬為30天
歷史恩怨宗教情結 以色列罕見耶誕節慶
給災民希望與勇氣 88水災志工傳經驗
高縣捷運接駁車 21日上路
政府採納噸位稅制 帶動國輪國掛
體委會:東亞運目標9到11金
房東機警 助警方破6件竊盜案
日職 軟體銀行網羅韓國打者李杋浩
北京衛生部：隱瞞新流感疫情屬違法行為
通勤換生活 桃園房市熱人口增
吳揆關心看護工休假 勞委會研擬專法
拆裝車牌躲取締 北市:依法開罰
澳科學家創出超級蘋果 能抗病蟲害長期保鮮
多國議員聚義挺西藏 達賴應邀發表演說
拖吊業者挑軟柿吃？ 吳揆提反映民怨點子
台學者：一中問題是兩岸最大爭議
反毒新法上路 北檢之花代言
中藥睡眠飲食3方著手 頭髮不再出油異味
銓敘部規劃公保年金化 延緩財務危機
MOU簽訂利多實現 金融股短線走軟
吳揆：失業率不會降太多 努力創就業機會
大學產學合作效率評比 成大拔得頭籌
周錫瑋：台北縣爭取申辦2017年東亞運
運送毒性化學物質 須提緊急應變計畫
賣菸給青少年 7成8檳榔攤違法
打造小琉球無碳島 免費騎電動機車
中國聲稱新潛艇完成系列試驗形成作戰能力
乳量不足 將軍乳品願接受退貨
面板登陸 經部：12月底跨部會商議
歐胡會 外交部：事前充分掌握情況
金門縣議員賄選案 3人收押
王建民將走時尚秀 為基層棒運募款
改善庶民生活 擬擴大開發風景區
魔術師vs.金臂勾 日本職業摔角賽明登場
喜馬拉雅極限馬拉松 陳彥博跑出感動
衛生署：工業鹽事件是烏龍
桃縣議員選舉1樁腳涉賄選 檢方聲押
桃園二選區立委補選 國民黨徵召陳麗玲
大陸首家台資背景銀行獲准更名跨區經營
桃園立委補選 民進黨徵召郭榮宗
台南市稽查環海食鹽 家樂福大潤發下架
亞洲16歲級男籃賽 中華不敵伊朗吞首敗
國光新編京劇金鎖記 風靡北京大學生
博達案 葉素菲確定入獄服刑
軍官涉性騷擾火速准退 海軍:虛心接受糾正
梅克爾：盼明年上半年達成減碳協議
熊隊蔣智聰涉案重 板檢當庭逮捕
阿里山明通中巴 觀光局不鼓勵團客上山
梅瑞爾台東指導棒球 話題圍繞王建民
星媒社論：歐巴馬訪中後 中美關係再次提升
博達案偵審大事記
阿里山公路開放中型巴士 觀光局不鼓勵
星媒社論：歐巴馬訪中讓美中關係可正常化
王清峰：賄選和暴力案共1156件 5件起訴
年輕人性知識不足 染愛滋增加最快
日梨園花花公子市川海老藏將與清純主播訂婚
董座情婦冒領股權 1審判執行4月徒刑
第098231期今彩539三星彩四星彩開獎
入股南山 信評:中信金列信用觀察負向名單
抽檢合格 經部憂進口工業鹽以食用鹽販售
金檢查幽靈人口 首見黑道份子介入選舉
台日青少棒對抗賽 中華隊搶首勝
仰德TPC高球賽首回合 林文堂領先
金鼎結構債案 張平沼夫婦董事職務遭解職
教廷國際聽障會議 王豫元致贈台北聽奧DVD
第098093期威力彩38樂合彩開獎
明年3月起 機車排氣管改裝翹高要罰
經濟合作發展組織加倍上修明年經濟成長預測
東亞運男女籃名單出爐 中華男籃尋求衛冕
暴力討債惡形惡狀 8男子提報治平對象
慶應網球挑戰賽 楊宗樺單打晉8強
大陸學者建議：兩岸共建海峽國際航運中心
賴明詔建議台灣比照美國加州 將大學分類
泰王生日前夕 紅衫軍誓言示威推翻政府
末代客最後一場戲 獲客家音樂MV賽首獎
熊隊蔡宗佑坦承涉案 板檢調查國際賽事
Android手機軟體設計競賽 盼產學雙贏
台灣藝術新世代12月登陸 上海北京展出
ifo調查 台灣未來6個月經濟可改善
政府員額數 吳泰成:為簡而簡矯枉過正
大選後1個月 台股上漲機率逾7成
香港金管局：5000億熱錢流入香港炒作
國際賽遭質疑 棒協：沒有機會打假球
農委會:後壁米可安心食用 毒物專家:亂講話
經長：若凍漲致中油虧損 不應由員工承擔
貿協：中國進口商組團明年4月赴台採購食品
市調：群創併奇美電 零組件供應單純化
劉憶如：商品價格飆漲 恐造成傷害
第098093期威力彩頭獎摃龜
北京維權律師江天勇今晚獲釋
第098231期今彩539三星彩四星彩派彩結果
樁腳涉發放走路工 嘉義地檢複訊
星辦100小時看電影馬拉松活動 盼打破紀錄
研究：省電燈泡 用久亮度會變暗
蓋平價住宅 房仲看好林口新莊
盛治仁頒獎工藝競賽 每件作品都想帶回家
蔣孝嚴與西安捐20元給台灣風災小朋友會面
氣候變遷峰會12月登場 減碳經濟受關注
蔡英文：可守住3執政縣市 宜蘭小幅領先
人民幣匯率低估 歐盟首長將赴北京商討
食在難安心 把關傷腦筋
王毅：兩岸將公布ECFA共同研究結果
星今年貿易額官方上調至萎縮-21%到-22%
沖繩縣普天間機場遷移案 美日仍有歧見
休士頓僑界舉辦國父誕辰獻花儀式
多倫多僑界舉辦國父孫中山誕辰餐會
紐約榮光會參加退伍軍人節大遊行
「一千字說華語」電視節目與網路教學登場
天啊 ! 這就是我們吃的鹽嗎?
大馬東海校友會慶周年
11/30起 赴紐西蘭3個月免簽證
洛杉磯僑界慶祝國父孫中山誕辰143周年
吳委員長：宏觀電視應製播僑教及僑商節目
北部東北部降雨 晚上更溼涼
華郵：歐巴馬東亞行主打在地經驗 成果不大
蔡國強年少偷聽央廣 敵方冒險新世界
泡台灣16年 蔡國強泡到美術館個展
蔡國強膽小玩火藥 愛它的刺激與矛盾
IKEA年度耶誕新品 限定上市
LPGA休士頓錦標賽首日 曾雅妮並列第4
美國：朝鮮半島非核化 不容北韓轉移焦點
台灣贊助國際鳥盟5萬美元 張小月轉贈
聖誕佳節 伴手禮時尚首選
開創性整合社交媒體 通訊與娛樂的新世界
職棒打假球 王建民惋惜
伊朗核問題 6國將會商對策
佛光山心定和尚在印度開示因果關係
中共將提出新疆發展新政策
Samsung OMNIALite B7300開創「輕」智慧手機新市場
聖誕＆跨年餐 加贈歐洲旅遊折價券NT$2000
台北國賓Thanksgiving感恩節火雞饗宴
小人國百人企業日專案 送免費場地使用
南方周末專訪歐巴馬內容延遲1天後出刊
評價歐巴馬訪中 逾43%大陸網友滿意
綠營擬續杯葛 國民黨團喊話盼理性
Conexus Mobile Alliance 加入新成員Vinaphone
新壽舉辦98年保貸年終回饋
郭泓志：王建民自己會照顧自己
南韓決定明年啟動採購總統專機計劃
BenQ nReader起動台灣電子書新紀元
專家：中國地產正在形成巨大泡沫
花蓮瑞穗鮮奶節 湧入五萬多人潮
政府清廉度排名 台灣37中國79
麥當勞平價咖啡經典質感再掀新戰局!
2009「戀戀湖口 真情永芋」湖口鄉農會水芋產業文化
台北晶華酒店再掀業界創舉 「耶誕樹線上點燈活動」即日起開跑
加州大學學費漲32% 學生搭帳棚長期抗戰
華爾街醜陋的一天 挪威藝術家瓷版畫吸睛
衛生署：食管法過不過 都會做好美牛把關
關中親筆信鼓勵 吳育昇：非常感謝
國民黨首支CF 籲選民支持藍軍地方公僕
Facebook臉書玩家 開心農場開心玩?
2012不戰而勝台灣 瑪雅：世界末日將到來
王建民返台 大談復健經
外交部：札幌辦事處12/1開館 王金平揭牌
蔡勳雄：災後重建尊重原民文化習俗
台中夜市充斥不雅公仔 胡志強請警方勸導
趙麗雲：擠牙膏式辦假球 中職恐被消滅
中日外長就東海油氣田問題交換意見
工業局鼓勵數位內容產業申請補助經費 1.98 億元
數位內容產業推動辦公室揭牌，正式啟動電子書產學研策略聯盟
預測2009年縣市長選舉
北檢正妹法警人氣高 任反毒大使
吳敦義爆 2度接詐騙電話
吳敦義：三合一選舉 非總統期中考
中市商家關門多 市長、議員各說各話
微軟與神腦合作 設置Windows體驗專區
職棒黑熊事件 今日再約談許志華等三人
郭泓志、胡金龍回母校 學弟妹熱烈歡迎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蓋特納：美經濟第4季將成長並持續至2010年
美優質房貸違約創新高 失業拖累房貸繳款
歐洲股市第3天下跌 礦業股及半導體股重挫
國際原油價格4天來首見下跌 隨股市回檔
美眾議員提案要求政府儘速處理對台軍售
走訪32國 韓國法師落腳南華大學研究生死
黃金白銀續漲 基本金屬全面回檔
裴洛西：對股市交易課稅必須是「國際規則」
裁員減緩 美首次申請失業救濟人數創新低
美股持續回檔 英特爾及德儀股價重挫
歐洲文化首都年 台灣藝術家劃下美麗句點
研究：美三大連鎖影院販賣零食熱量過高
王建民返國 努力重回大聯盟那一隊都可以
世衛：全球未發現新流感疫苗致死案例
聯發科取得高通3G專利授權
台股開盤下跌18.26點 為7741.72點
太陽黑子稀少引發大陸罕見冰雪天？
美國國會指北京積極竊美機密 中國否認
美元強 新台幣兌美元盤初走貶
Fed官員：美國救經濟緊急措施帶來空前風險
中國工信部：明年推動資訊、寬頻下鄉
安養院董座組縱火集團 2年犯案13起
熱錢縮手？ 台股跌破5日線
共和黨眾議員批評政府放任非法移民搶工作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日成功自血液驗出消化器官癌症 全球首創
聯發科3G晶片將出貨 京元電矽格可望受惠
嘉市議員司機涉協助賄選 到案坦承
台股開低走低 紙類股盤面獨紅漲勢大
操作不當慘賠 凱萬資產賠俄勒岡州巨款
獎金縮水 國營事業近千員工到經濟部抗議
立委提案 騎單車未戴安全帽罰500元
北京學者：歐巴馬訪中國卓富成果
外國公債交易系統上線 台債走向國際化
經營權遭壟斷 大陸南方天然氣供應告急
美牛修法持續焦土 綠營杯葛議事
麥格里預估油價下季恐跌至每桶約60美元
以價制量 中國大陸非民用電價今調漲
利多支撐 營建股相對抗跌
星推動智慧能源系統 提升電力網路功能
金門野鳥暴斃 防疫所:初步排除禽流感
小孩下顎偏斜致臉歪嘴斜 掌握黃金治療期
中縣6小學生疑接種新流感疫苗後身體不適
北京學者：中國足球非法賭資逾4.7兆元
民進黨:秋菊勿傷和氣 先贏縣市長選戰再說
周小川：美元強弱中國被動
人人是演員 陸片牛皮II傳遞平凡感動
評庶民經濟 民進黨：先凍漲油價天然氣
周小川警告中國產能過剩
職棒簽賭案 再約談3球員
後壁加強辦理公糧收購 1公斤18.6至23元
菸捐補助健保 12月1日起簡化申辦
新流感擴散 廣東預期死亡人數將上升
上海世博期間 南韓擬推與中國免簽證措施
遊覽車撞分隔島 馬來西亞旅遊團7人受傷
星設太陽能實驗室推動太陽能研發和產業
APEC秘書處：有APEC官員收到惡意電子郵件
重啟美牛進口談判公投連署逾13萬份
加州企業領導層女性只佔1成 性別歧視仍在
大陸新秀導演劉伽茵 南方影展闡述牛皮
央行嚇阻炒匯熱錢 新台幣中午貶值6分
學者:生命教育不只是品格教育 籲從心做起
百萬美元富翁家庭 中國居全球第三
日銀維持利率0.1%不變 通縮陰影徘徊不去
奇美醫學美容中心開幕 搶敗犬商機
石門富基漁港膠筏翻覆 2人失蹤搜救中
國小學童暈針 疾管局:休息後無大礙
台股權值股下挫 塑化台塑領跌
專家：中國未成年人權利遭嚴重侵害
日和服小姐秀小提琴才藝 總統鼓掌稱讚
免3G授權金 聯發科大漲創2年新高
美林上調台灣GDP 今年「-3.4%」明年5.5%
阿富汗工礦部長否認接受中國賄賂
夢幻偷情最佳地點 網友點名台灣汽車旅館
疑打假球往前追 許志華等3人遭傳訊
議員指聽奧主場館女廁狹窄 北市府：檢討
車撞分隔島 6名馬國觀光客受傷 導遊骨折
法人:日歐丙烯(月青)廠停爐 不影響台廠
哈燒新片 戀夏500日受好評 鬼亂5嚇破膽
台股收盤跌77.01點 為7682.97點
ITIS估：今年電子材料產值衰退近35%
健保助弱勢 菸捐補助近貧戶2.1億元
做人就是要好笑 「沒格」式的開心人生
包船載陸客來台 觀光局有賞每次10萬元
台北股市開低走低 跌77.01點
精障男子不滿父母偏心縱火 弟媳侄子昏迷
藝文看板 兩岸話劇拚場 寶島一村尬原野
台股7700點失守 短多恐轉弱
中研院2院士獲香港科技大學頒榮譽博士
12月台指期跌30點 逆價差10.97點
歐巴馬正名 中國堅持奧巴馬不改名
獨台會創始人史明腎功能惡化住院 情況不佳
12月電子期跌0.45點 金融期跌11點
DisplaySearch:面板價續跌 較10月緩和
電玩技職達人 劉祐辰代言南開新科系
紅葉少棒奇蹟 梅瑞爾盼再找到幾個王建民
台股跌77點 三大法人賣超131.12億元
誰解學童內心？調查：爸爸不如阿公阿嬤
福音船停靠基隆港 來台宣教
劉政鴻拒美牛內臟 競選對手批表態太慢
Rain喊寂寞 需要女友
10月北美半導體設備B/B值1.1 連4月高於1
美津濃馬拉松接力賽 11/29開跑
無法為學生取暖 河北蔚縣教育局長自殺身亡
福建三明市全面推動台商投資區規劃建設
中國教育部：陸生赴台就讀有益兩岸交流
Google：明年底推出Chrome系統小筆電
失意男攜子尋短 機警員警勸導打消念頭
扁案二審 馬永成林德訓怨檢偵辦有瑕
李述德：現階段加稅 不太可行
十三行博物館特展 增知識學潛水暗語
台北詩歌節登場 詩意滿城
傳中國或已掌握美F-22戰機若干先進技術
吳揆讚吳育昇公部門表現 盼早走出陰影
陳冠希來台 情事未回應
中縣學童打H1N1疫苗不適 衛生局:太緊張
張睿家林逸欣金門會影迷 未演先轟動
建仔談小王子接棒 謝絕美式足球
新台幣兌美元貶6分 收32.350元
賈慶林：推動兩岸交流 促進和平統一
鋒砲有後 陳金鋒喜獲麟兒
米釀荔香麵包 吳寶春進軍世界賽
歐巴馬訪中歸來 美台暫懸議題可望陸續上路
高雄紙燈在首爾清溪川國際燈節亮相
中石油與蘇丹加強油氣合作
王建民攜妻小返台南 民眾爭睹英姿
大陸白領走私台灣躲貓貓軟體 馬甲族正熱
汶川地震1年半後仍挖出遇難者遺體
廣東佛山出現首例H1N1新流感死亡病例
Google今天發表Chrome作業系統
屏東汞污泥處理 楊秋興：反對運回仁武廠
日本團體V6來台 粉絲尖叫接機
身障者齊聚北市 預告身心障礙者日到來
兩岸信用管理論壇在北京召開
蔡英文台東輔選 評估選情大有可為
ITIS估今年電子零組件產值衰退14%
南方影展開幕 聚焦新移民
台灣第三季國際收支 順差117.6億美元
印度人善用微網誌 約會行銷造勢一把罩
賴賬不還 大陸欠債者將被限制搭機買房
不怕豬流感 豬哥亮11/24打國光疫苗
高雄空污嚴重 陳菊：中央應協助及補償
黃志龍與日本職棒讀賣巨人隊簽約
歐巴馬離開大陸前留下一個「自由炸彈」
文藻大道養生商務平台 農漁民銷售新通路
國營事業抗議獎金縮水 經部允優予考量
撞球世錦賽 黃志華吳育綸晉級複賽
大陸沙塵監測 環署一網打盡
建國科大研發水冷模組 提高電腦散熱效率
台灣駐日本札幌辦事處12月1日揭牌開館
排名世界第3 消防署訓練中心明年啟用
快樂銀行趣味多 培養小朋友責任感
台灣名蘭防遭侵權 DNA品種鑑定接軌國際
胡乃元戶外演奏 撫慰八八水災災民心靈
街頭喋血斷掌 警逮1嫌追查主使者
政府決策經濟民粹？吳敦義：過慮了
第10屆世界華商大會在馬尼拉召開
連鎖店暨加盟創業展開幕 一圓創業夢
新台幣升值 汽柴油各調降0.1元
日月潭交通船啟動 遊湖可分段搭乘
台灣紅辦琉璃珠設計賽 助災民重建
包公後人說包公 要將人民當成衣食父母
孝子捐肝救父 大學生圓心願
本週台股漲0.23% 造紙股大漲近7%
南展館案 余政憲判刑2年
中縣鐵馬道環島車隊展開9天8夜繞行
曾志朗：國內大學畢業門檻太低
假民調來自民政體系？高市否認
調查：香港兒童生活習慣浪費資源
挺台灣牛肉 嘉市端牛肉美味
就業購屋困難 吳揆：會用政策幫助年輕人
中國大學生創意影片「宅聞聯播」惡搞央視
簡化健保補助 12月起可至各地健保局申辦
苗栗地檢署查賄 2人羈押查獲522萬元
傳上海市長韓正明年春節前後可能異動
阿里山公路開放中巴 禁止大客車通行
記取八八教訓 總統：防災要料敵從寬
電腦定位 人工膝關節置換與脊椎手術準確
K他命混沐浴鹽 大陸進口來台逮2嫌
本週上市公司市值19.66兆元 增0.43%
11年前炸省美館 蔡國強明泡北美館
北部大雨特報 沿海強風特報
重度身障生在家教育 胡志強允協助
任滿績優縣市長 三合一選後有望進軍中央
廢電池燈泡舊換新 作環保又省荷包
柳丁價軟 農糧署允提高收購價與量
台股跌外資匯出 新台幣收貶6分
遙控機器人涉險地防爆 也能滅火
屏東汞污泥 環署：全台僅仁武廠可處理
縣議員參選人涉賄選 澎湖地檢起訴
黃重球：產業應從市場導向轉為服務導向
卓新獎和曾虛白新聞獎 得獎名單出爐
獅寶寶長大了 北市動物園徵名
奇美群創統寶 明年4月30日三合一
「言者無罪」又出籠 不是又引蛇出洞吧
全國故事媽媽高市團聚 戲說紅毛港
食管法修正無共識 立院又空轉
李慧芬重新出發 致力行銷台灣
外資加碼台股 第3季金融帳順差4年半新高
歐盟新主席和最高外交代表為何出線？
泰國預估今年出口衰退幅度縮小為13%至15%
地方文化館巡演 撫慰高縣災民
台塑化：明凌晨1時起 汽柴油各降1角
吳清基：八八災區學生學測或基測擬加分
畫出生命色彩 愛心教師帶自殘兒走出陰霾
重慶博物館長來台購回逾噸重抗戰文獻資料
國1五楊段拓寬明動工 振興經濟指標工程
事隔一甲子 二戰英軍戰俘回憶在台血淚史
警辦前少校猥褻少女便宜行事 申誡2次
後壁土壤重金屬調查 環署30日公布
菲總統雅羅育：以身為華人媳婦為榮
台灣野生梅花鹿復育 另項台灣之光
戴遐齡訪劉保佑 盼La New挺過風暴
卓新獎和曾虛白新聞獎 新聞真情無價
兩岸和平協議 吳敦義：還不是時機
南展案判刑 余政憲：後悔當時欠思慮行為
故宮敦親睦鄰 邀社區里民看奇美名琴展
港府：香港並非轉移敏感技術到大陸轉運點
北市議會內捷小組：招標到營運都要查
札幌辦事處延至12月揭牌 外交部:技術問題
化學元素週期表 萌少女當小老師
義銀行推世襲制 鼓勵員工提早退休
市售瓦斯爐25%不合格 網購不合格尤高
化解DRAM再造阻力 經長下周一親赴立院報告
旅日華僑將組團返國慶祝建國百週年
總統接見教宗特使 表達盼與大陸宗教交流
警破獲兩岸人口販運集團 民宅當應召站
法官：余政憲自白並供珍犯行 獲輕判
蔡明忠：盼大陸給台灣金融機構優於外資待遇
中國國家副主席習近平12月中旬訪日
泰紅衫軍示威期間 艾比希將至戴克辛故鄉
全盲生多益考試800分 蔡宗豪勇往直前
金門查賄 1議員參選人交保
星推電動車計畫 盼2020年成大眾交通工具
環署：板新飲用水水質 未受爐碴污染
吳敦義勉閣員 私領域做好模範
綠委批沈呂巡高傲 楊進添緩頰
查維斯堅持鼓動波多黎各獨立
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中國文著協與谷歌侵權談判無進展
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吳敦義：卓伯源溝通協調能力5顆星
職棒球員工會義賽 郭泓志將上場打擊
舢舨翻覆2人落海 搜尋未獲家屬憂
義城市推「白色耶誕抓非法移民」引爭議
台灣流行音樂登陸 業界盼政府當後盾
再生能源收購價確定 太陽能用戶將增
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郎咸平：中國製造業面臨五大內憂三大戰爭
老美搞G2拖中國下水 北京不隨之起舞
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涉打假球 La New開除許文雄等5選手
趙又廷香汗襯衫 周守訓3萬標下
星空軍F-15在美國基地成軍
日相鳩山表示有意明年訪問中國
夏立言派駐印尼 張良任出任以色列代表
博達案 投保中心有望再追討8000萬
香港實施新法律 2名外籍偷渡客打工被判刑
蔡英文獻唱募款 籲12/5返鄉投票
醫療改善 中國父母不再為小孩取賤名
台灣高中生網路詐購 坑遍中港日
吳敦義推庶民經濟 目標興利除弊
日官方承認面臨通貨緊縮
前民進黨立委邱創進改行賣酒在滬首度參展
僑外投資衰退止血 今年可達60億美元
幼教雜誌停刊 影響2000多訂戶權益
中國軍方：不參加聯合國以外維和行動
備戰東亞運 林志傑投入中華男籃
第098093期大樂透頭獎摃龜
第098232期今彩539及3星4星彩派彩結果
林語堂魯迅對罵日記北京亮相
央行：近兩年新台幣對韓元升值24.18%
災難太多 大陸3年建立全國應急救援網絡
蔡英文控藍營企圖影響檢調 搜綠競選幹部
文創產業發展法 副總統盼早日通過
中壢民宅火警 5人輕重傷送醫急救
11-12月發票6獎增1組 多68萬中獎機會
交通糾紛行兇逃亡 亞銀官員之子涉案
默默無聞 歐媒挖苦歐盟新領袖
全日本職業摔角台灣區爭奪戰 諏訪魔勝出
馬英九宜蘭輔選 支持呂國華復辦童玩節
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歐巴馬民意支持度首度跌破50%
今天的台灣英雄：莊健星都市遊牧平安就好
維也納聖心中學教正體中文 駐奧代表親訪
蕭敬騰邦喬飛出新輯 音樂榜奪冠
金馬獎最佳劇情片 不能沒有你呼聲高
金馬影后落誰家 張榕容和袁泉可望出線
角逐金馬影帝 張家輝和黃渤機會大
金馬最佳導演戴立忍管虎之爭 蔡明亮待命
七堵舊火車前站 鐵道公園內重生
加報：中國今後將與美國並列為超級強國
中國羽球公開賽 陳宏麟林祐瑯男雙晉4強
李朝卿挺李朝卿 台灣旅外總會長表支持
立院:漢翔虧損嚴重還發獎金 不利社會觀感
竹縣選情緊繃 馬英九連兩週末密集輔選
美學者羅曼：歐巴馬訪中失敗
相互體諒 宜添貴力秀娘鶼鰈情深50年
替鮑斯渥斯平壤行鋪路 美專家今訪北韓
慶應網賽 易楚寰楊宗樺雙打晉決賽
回顧台灣水利建設 馬總統籲養成節水習慣
金門健走 500多人冒冷鋒快樂行
隨機搶奪項鍊 北縣警逮捕機車雙盜
南投輔選 呂秀蓮：用選票展示台灣新民意
斗六道路坑很大傷很多 張聰明盼還路於民
三合一選舉 立院朝野傾向不停會
醫師:流感症狀明顯 建議服用克流感
縣市長選舉是期中考?吳揆:與參選人較關聯
澎湖1參選人涉賄起訴 澎檢：證據充分
民進黨：國民黨企圖利用司法介入選舉
美學者指美中G2存在先天障礙
陳菊歡迎各界投資 共促高雄發展
閃耀金馬 李安等4導演將來台
中文字體爭議 教師：先正後簡
光田醫院超級數位乳房攝影車啟用
呂秀蓮籲票投民進黨 向美中展現新民意
彰監與優人神鼓合作 收容人鼓舞青春
綠色和平：台灣漁船過度捕撈 非法轉運
34志工搜救結訓 紅十字會救災注新血
彩繪漁村風華 青年志工營造台西國際村
慢遊新美濃 青年找出獨特生活節奏
總統：兩岸關係改善 呼應教宗和平遠景
暗批鄭永金？馬英九籲黨員效法義民爺
中風復健後如活龍 黃自算鼓勵珍惜生命
黑龍江新興煤礦重大災變死亡人數不斷上升
孕婦類流感 不需快篩立即投藥
96公分天使和抗癌達人 微笑面對生命逆境
後壁良質米認購 重振無米樂名聲
新流感停課再創新高 國中生23日開打疫苗
天主教傳愛感恩大會 逾1萬5000教友參加
受刑人作品義賣所得 王清峰贈六龜育幼院
先生女兒貼心陪伴 楊恩典沉浸幸福
風災殉職英雄張順發 追頒特殊服務獎
歐巴馬談亞洲行 強調全力拓展亞太市場
李朝卿批李文忠"君從台北來、不知南投教育事"
南投／吳敦義批李文忠冷血
中興新村／國科會高等研究園區 籌備處揭牌
蔡英文輔選小火慢燉 顛覆傳統激昂
防堵毒品 海關緝毒犬績效俏
培訓海關緝毒犬 徵求寄養家庭
歐巴馬訪中 滬學者：無太多實質成果
外籍留學生在台趣事 冰淇淋音樂變垃圾車
人頭馬路易13 限量12瓶抵台 售價1萬歐元
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緊急刺激措施恐退場 歐洲三大股市四連黑
美零售業感恩節超低價促銷戰愈形白熱
2010冬奧滑雪場地降大雪逾4公尺
美元升值股市跌 世界油價連兩黑
歐洲足總：支持協助檢方偵辦踢假球案
企業財報欠佳 美元升值 美股收低
美國務院：伊朗問題六國將擇期再會
P5+1擇期再會似施壓伊朗 但更嚴制裁無共識
大型強子對撞機 質子束成功繞行
亞洲賭站下注 歐洲踢假球醜聞案情擴大
聯合國要求伊朗重視人權 美國務院表歡迎
北部東北部溼冷 清晨淡水15.1度
香港研究人員10年內增加近兩倍
中國慎重考慮應聯合國之邀派維和作戰部隊
韓媒：美國稱北韓曾暗示將重返六方會談
縣市長選舉近 立委勤輔選不缺席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
列車採購解除對韓禁令 台鐵不是滋味
立院：81村里看不到有線電視 應加強建置
吳清基：重視生命教育 減少校園霸凌
中國逐步參與全球最大天文望遠鏡工程
上海學者:美元若貶值 人民幣將被低估
政策角色模擬 青年學習制訂精準政策
星再撥巨資研發醫療科技
德學者:加強國際觀 老師應學2種以上外語
黑龍江重大礦難 139人受困
砂石供過於求 價格下跌兩成
走出燒傷截肢陰霾 14歲少女永不放棄
經建會將辦公共建設計畫效益評估講習會
吸引國際投資人 營建署下週辦都更國際招商
工程會：明後年2千億元促參商機 23日招商
解放軍參加香港遠足比賽 展現驚人耐力
十大幸福家庭楷模 婚齡最長65年
多喝水不憋尿 遠離尿路結石
深圳預計有百萬民眾患上新流感
中山高五楊段動土 總統盼如期完工無弊端
全國油畫特展 畫作風貌多樣
台生會：僅約2000台生會辦理大陸學歷認證
台科大團隊:逃生門加綠光 有利火災逃生
企業景氣指標回升 經濟成長審慎樂觀
燃料稅改隨油徵收? 吳揆:要顧及弱勢負擔
企業資本支出轉強 聯貸市場增溫
景氣復甦先兆 企業聯貸轉熱
因應擴產 半導體業調高資本支出
擴充產能 面板業聯貸逾千億元
歐美經濟復甦溫吞 影響台灣出口
中華茶藝獎泡茶賽 以茶會友品茗人生
中國昔日一胎化 如今導致資本流動不易
吳揆盼高等研究園區 重現中興新村風華
ifo調查全球經濟明顯改善 台灣好轉
民進黨：人民對總統信任度滑落是國家危機
經貿營運特區喊卡 鎖定彰濱設經貿營運園區
北捷參選人廣告 金門縣府否認出資
台灣通訊產業搶攻中南美 商機可期
僑委會：兩岸中文教學應攜手合作
北捷競選廣告 捷運公司：非金門縣府託播
男子假冒牙醫看診 遭判10月
媒觀十年 積極反對開放置入性行銷
走進偏鄉青年築夢 青輔會25日發表新書
金門縣長參選人主張打造地方特色教育環境
港媒：中梵漸達教會發展共識
后里花卉產業文化活動 熱鬧登場
加州失業率升至12.5% 二戰後最高
非法洗魚？農委會:若調查屬實 最重可撤照
大陸首位「新流感媽媽」搶救無效去世
傳唱旗山 台青蕉樂團推廣家鄉的好
民主查某人助選團 號召婦女挺蘇治芬
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印度撞球世錦賽複賽 吳育綸黃志華遭淘汰
法鼓山提變革 水陸法會儀式環保化
藝人彭于晏守護愛滋 為病患祈福
車城鄉長參選人疑賄選 收押
貿易保護主義再起 經部研討因應
林國棟遭酒駕撞傷 與警長同名引騷動
2009台北旅展農場住宿券 無使用期限
台北牛肉麵嘉年華登場 10縣市美味PK
日失業人口連續12個月增加幾成定局
北縣落海3人仍無蹤 持續搜救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市聯合行銷 助庇護團體持續經營
官員：從事公職是恩典 勿有鐵飯碗心態
巧婦難為無米炊 飯店苦等美帶骨牛肉
美帶骨牛肉進口 傳業者空運搶頭香
首批美帶骨牛肉將進口 4大量販尚未引進
難擋美牛滋味 美食達人拚死也要吃
饕客啖美帶骨牛排 少啃骨頭較安心
高市徵才活動 求職者踴躍拚機會
日頂級名模（虫老）原友里傳結婚喜訊
石碇推廣東方美人茶 甘甜不膨風
烏山頭水庫定為遺產 日本土木學會認證
星宗教慈善團體前負責人挪用善款被判刑
買止痛藥露餡 脫逃外勞鴛鴦遭逮
愛很大礙不怕 澎湖表揚身心障礙者
假賣屋真詐財 欠債夫妻難逃法網
八里焚化廠溫水泳池開幕 北縣民免費試游
英王亨利八世再婚愛巢 完成整修上市銷售
嘉縣傳賄選 中埔鄉2村民坦承收賄
關懷盃棒球賽開幕 參賽球隊數創新高
內湖41歲男子陳屍住家 頭部遭重擊
無懼炸彈威脅 泰總理視察北部三省
角色扮演 青年學子討論政院組織再造
獨台會創始人史明東京住院 談政治精神煥發
印度醫師持續罷工12天 急症病人枉死逾百人
繳費換居留？傳巴拿馬年底解決移民問題
謝長廷雲林助選 籲用選票讓國民黨反省
日成田機場破獲安非他命走私案件創新高
五楊段拓寬重視生態 營造棲地復育樹蛙
小兒麻痺病友黃志勝 資深張老師激勵人心
力拚選戰開紅盤 勇腳馬輔選撩落去
企業排球聯賽 美津濃首日奪勝
泰勞工部預估11月失業率將降至1.1%
中國國旅萬人團赴台 預估直接消費6億台幣
李沃士台灣後援會總部成立 周錫瑋站台
中山高五楊段拓寬 首創高乘載專用道
氣象局發布北部豪雨特報
熱線結緣35載 7旬老婦與張老師相見歡
少子化教室閒置 北市轉用他途多方受益
黑龍江煤礦爆炸 41人罹難67人仍被困
台啤開M!NE啦 蘇打綠領軍熱唱
王文華：科技人性化 人卻越來越像機器
中美實力消長 時代雜誌評歐巴馬訪中心得
王在希：文教交流可縮短兩岸距離
行動科學車深入災區 縮短科學教育差距
為張花冠站台 蔡英文:讓國民黨在嘉縣終結
兩岸簽ECFA 學者建議先與先進國家簽FTA
中國衛生部：動變性手術須單身且年滿20歲
V6睽違7年熱唱 同祝岡田生日快樂
嘉縣中埔2樁腳涉賄選 檢方聲押
少年科技競賽機器人 拚創意也顧環保
悟善法師祈福法會 嘻笑怒罵欲點醒眾生
慶應網賽 易楚寰楊宗樺雙打冠軍
企業排球聯賽 台電苦戰勝出
江丙坤：大陸團陸續訪台真正實踐兩岸互補
黑龍江礦難最新統計42死66生死不明
戴佩妮開唱 人體打擊秀高空彩帶舞超炫
馬英九：改革號角響起 認錯改錯才能勝選
陳菊為李文忠造勢 電音三太子助陣
金門遊覽車相撞 17人受傷送醫
世界舉重錦標賽 楊勝雄摘1銀
溫家寶將參加29日南京中歐領導人峰會
王在希盼增加承認大陸學歷範圍
鳳凰城榮光會改選理監事
東京崇正公會返台參加全球客家文化會議
全美外語教學學會邀請任弘演講台灣數位華語教學
海外客語教師研習班 傳承客家文化
吳敦義挺張通榮 盼基隆為台灣門面
任弘：兩岸中文教學應攜手合作
駐奧代表訪問維也納聖心中學
南方周末專訪 歐巴馬要求臨時安排
巴總統出席華人歡宴 允協助解決移民問題
臉書成霸凌新工具 LA校園散播攻擊訊息
八八水災劉兆玄下台負責 監院仍將約詢
訪中國提起西藏議題 達賴感謝歐巴馬
1人1信拍馬屁？ 馬總統：勿政治化
公門好修行 洪秀柱勉青年從政要自持
簡報歐巴馬中國行 美在台協會主席今晚抵台
開漳聖王廟法會 郝龍斌祈市政推動順利
反對聲浪中 首批帶骨美牛近日抵台
謝長廷：縣市長選舉 民進黨應可拿7席
黑龍江煤礦災難 最高檢調查官員疏失
陳定南紀念館上梁儀式 近千人參加
南投縣長選舉 胡志強力挺李朝卿
聽障者福音 Youtube推自動字幕
研考會將彙整 向吳揆提報10大民怨
大廚火拼 韓滇風格牛肉麵脫穎而出
年終到 金融業荷包滿滿
美職棒潛力新秀 林哲瑄最佳中外野第6名
仰德TPC高球賽 林文科技壓胞兄奪冠
因球賽與阿爾及利亞起爭端 埃及總統放狠話
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
防範以國攻擊 伊朗將舉行保護核子設施演習
尼泊爾長期政治紛亂 民心不安卻無奈
波特蘭捷運車門故障 3歲男童與父親失散
ICBL：過去10年印度因地雷死傷5000多人
天主教大學聯盟關切台灣教會學校角色
巴總統出席華人歡宴 允協助解決移民問題
建黨115週年 旅菲國民黨僑胞舉行餐會慶祝
美參院即將表決健保改革案是否進入辯論
23公尺巨樹待妝點 波特蘭耶誕氣氛漸濃
「熱心雨傘男」 波特蘭曝光率最高人物
南北兩樣情 北部恐降豪雨 南部出太陽
今天的台灣英雄：莊進才吹彈拉打傳承北管
黑龍江新興煤礦遇難人數升至87人
中國官員警告明年中國經濟面臨7大挑戰
感恩節將近 美國南瓜派卻傳缺貨
一人一信造神？ 馬總統：不要太政治化
維也納新年音樂會 明年初登台
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歐洲伊拉斯莫斯世界計畫 開始申請
台灣優良食品華東團參訪杭州蘇州
蔡琴江西晚會獻唱 現學客語推銷臍橙
發獎金 台積聯電員工心情大洗三溫暖
房價漲 建設公司年終及績效獎金豐
科技業擺脫不景氣 鴻海仁寶調薪
回復獲利 金融業年終獎金行情轉佳
台土銀年終獎金最高4.6個月 外銀估評中
國營事業年終獎金 景氣起伏吵不休
鋼市雖回暖 中鋼總獎金估再縮水
新流感帶動業績 晟德微調薪 百略看績效
房市熱 房仲業年終獎金看俏
兩岸車輛產業交流 24日在台舉辦合作會議
廣東遽降溫 H1N1新流感高峰提前到來
金門選情緊繃 機位超搶手
星期日心騎日 高雄人騎出健康
美參院以60：39通過健保改革法案進入辯論
美參院通過健保法案進入辯論 白宮表感謝
扁帳房被控滅證 北檢本週傳訊
悲情城市20週年 侯導演員重逢感慨多
小學生5人6腳賽 女生跑得比較快
南台科大40週年校慶 邀夫妻校友返校
奶油傳漲價 量販業者：沒有訊息
從小紮根 企業顧問機構資助國小購圖書
88風災創台 紐約僑界捐億元獲頒感謝狀
網路遊戲受害玩家不孤單 成立團體爭權益
囍事茶婚禮文化 創意吉祥味
香港醫管局已為第2波HINI疫情作好準備
中國足壇掀反賭風暴 上海足壇挫著等
花縣秀林鄉1男子涉賄選 羈押禁見
北市街頭藝人瘋考照 盼圓星夢
噴射機合唱團明年來台 臺大體育館開唱
美國中學數學測驗 台灣近萬報考創新高
提升服務 北市稅處縮短退稅時程
福建推新政策 吸引台灣建築業投資
德州撲克賭場 北市警布線掃蕩
日貨櫃港國際競爭力低 擬重點投資整建
10大民怨？藍指治安綠批物價
泡麵包裝內容差太多 標檢局：恐使不上力
瑞士司法互助文件 特偵組：清查內容相符
無雙樂團吸睛 劉學軒用音樂為母拚選舉
美經濟專家：要求人民幣升值是錯誤主張
政府振興經濟 北市稅收超徵26億
宋慶齡基金會訪台 邀高縣議長回訪
譚作人法庭陳辭首度披露 否認官方指控
總統：容許另類教育 幫孩子因應挑戰
高市街友享燒酒雞 寒風添暖意
亞洲跨度最大的開啟橋天津順利合龍
印度阿薩姆發生連環爆炸 至少5死50傷
月世界無菸味 健康環保土雞城
澎湖虎井推電動機車 打造低碳示範島
亞洲16歲級男籃賽 中華8強首戰硬碰中國
八八水災百日 高縣六龜遊客稀少
首批美帶骨牛肉將抵台 官方檢驗待命
學電腦送電腦 中區強化中高齡職場技能
中國維權人士郭飛雄妻兒獲美政治庇護
金價高檔震盪 追高宜留意風險
渡部篤郎初當導演 想一嘗失憶滋味
檢疫待解決 金門暫停自澳洲進口種牛
吳敦義力挺杜麗華 籲國民黨員團結
黑蝙蝠中隊忠靈永存 文物館落成啟用
專家：已開發國家模式生活百年後需4個地球
縣市長選情 吳敦義：國民黨不可能全壘打
盧廣仲倡新生活運動 粉絲穿短褲力挺
高市黏土小夜燈製作 親子發揮創意
身障人士奮鬥不懈 12模範家庭受表揚
電腦導航 脊椎手術準確度高後遺症低
馬總統讚賞潭子國小網頁 鼓勵參加國際賽
英國抗藥性新流感人傳人 衛署：傳染力不強
讓消費者尋寶 中市選出十大伴手禮名店
邱毅站台諷綠營 蘇治芬總部:母雞帶小雞
勞保局明年績效獎金1.91月 立院：待商榷
美元反彈 亞幣多數貶值
小心新「蠕蟲」中國電腦病毒中心發現新變種
企業排球聯賽 美津濃2連勝
曾淑娥起腳建功 助澳洲坎培拉聯隊奪勝
馬英九拉抬杜麗華 標榜身家清白
今年前10月福建居民赴台遊逾13萬人次
首屆馬祖文學獎 彩筆濃墨行銷海上明珠
嘉市百歲人瑞齊過生日 溫馨感人
2012馬蘇對決? 蔡英文：現在講太遠了
美國經濟展望：10月消費支出可能反彈
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林義傑朱木炎香港超馬體驗行 台灣開賣
梁文音簽唱會 揮竹劍打擊負面情緒
菲南海盜洗劫拖船 挾持船長等三人
廣東肇慶意外養出裹蒸鯉魚大受歡迎
雲林咖啡節 超量虹吸壺1次煮百杯
受刑人私釀酒 柳丁饅頭化身杯中物
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馬英九花蓮輔選 民眾爭相合照簽名
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港府籲泛民主派勿讓政制再原地踏步
政策角色模擬 青年擴大參與公共事務
以色列創新技術 1滴水可當10滴用
吳敦義：國民黨守住彰投以北就算贏
黑蝙蝠對共情搜 飛將軍英勇建功
林麗珍舞作觀 引領貼近大地
選前不易大漲大跌 台股長多趨勢不變
中國學者籲搶救瀕臨消失的「無字天書」
中國知識分子平均壽命僅58歲
流動電腦教室 台商造福數萬菲國貧民
中國網「今日中華」頻道開播
馬英九花蓮掃街 民眾拉布條嗆聲
調查：香港繁華背後貧窮問題仍嚴重
德承建卡達捷運和鐵路 規模阿拉伯世界首見
黑龍江礦災 省長栗戰書：「我有責任」
3C達人Jeremy 噗出微網誌行銷術
澳門大賽車結束 5萬8000人入場
2屏東漁船 疑遭緬甸軍艦扣押
大陸學者：台北政治水溫很冷
蔡明亮作品「臉」成為東京FILMex影展開幕片
南投輔選 蔡英文：用選票重整政治結構
「暮光之城2：新月」首映7270萬美元 破記錄
蘇治芬拼連任 游蘇葉聯合造勢
日本新流感引發腦炎病例以7歲兒童最多
企業排球聯賽 台電直落三勝conti
德財長：金融危機衝擊世界如同柏林圍牆倒塌
薄瑞光抵台 將拜會馬總統談歐巴馬中國行
休士頓舉辦國際節活動 台灣為主題國之一
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金門華僑兄弟事業有成 回饋家鄉
任弘勉勵僑生社團幹部要有「三識」
立委：公視應尊重僑委會對宏觀電視節目的要求
旅韓華僑可望擁有雙重國籍
薛盛華接見澳洲昆士蘭客家會
扁在牢中坐 總統府要墨寶
暴露中國謀台陰謀 「台灣大劫難」新書發表
南投／黃秀女成立總部 呂秀蓮、陳菊加持
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景氣差闢財源？ 波特蘭調高交通罰款金額
暮光之城來勢洶洶 榮登北美週末票房冠軍
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黑龍江煤礦爆炸 死亡增至104人
麥可月球漫步手套 澳門酒店標下展示
研究：南極冰層瓦解速度超乎想像
金馬海基線不見了! 吳揆: 扁執政時就是這個樣
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10月失業率降？王如玄：原則上低於6%
馬總統：選舉操弄族群 選民不會支持
10月失業率 可望降至6%以下
美媒體評論：歐巴馬訪華「空手而歸」?
「台灣大劫難」揭露難以想像的謀台陰謀
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高縣八八水災公祭 馬總統：防災重於救災
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執導妻子與李秉憲床戲 陳英雄老神在在
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薄瑞光：美國不會改變對台政策
陶子：女人若外遇 應學偷情男
大馬賑災募款300萬 光良代贈紅十字會
容安瀾：歐巴馬亞洲行成果豐碩
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失業率止血 10月份5.96%降0.08%
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愛不間斷 企業捐災區交通車與油錢
「台灣大劫難」 中國建國以來性質最嚴重的洩密事件
繪畫致壽百齡 黃歌川國父紀念舘舉辦展覽
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袁紅冰驚世之作 中國內部第一手秘密
再傳五名La New球員 下一波約談張誌家？
陳敏薰認了!! 望吳淑珍多保重
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陳敏薰傳出新戀情 翻供剪髮還哭泣
燦星會員特典4天業績突破2億 寒假延長效應春節旅遊產品熱銷
「友邦產險」更名「美亞產險」 與鳯凰旅遊首度異業聯盟銷售旅平險
胡志強、白冰冰力挺李朝卿、馬文君
台籍漁船疑遭緬扣押 台駐泰代表處前往協助
如何處理核武密約問題 考驗美日同盟關係
熱浪襲擊 雪梨氣溫飆破攝氏40度
阻止車輛墜崖 印度在山區道路種植竹籬
北部降雨漸緩 後日晚天氣回穩
論微網誌Twitter最紅 美國成年人較熱中
台股開盤上漲11.93點 為7694.90點
DRAM再造TIMC扮領頭羊 政府投資81億元
馬祖嚴查選舉幽靈 檢方列管近300人
遭扣4艘屏東漁船 漁業署：應已進入仰光
美元反彈力道減緩 新台幣開盤小升
吳揆:正確合法共享三原則 繼續推動BOT
河北青年報副總編遇襲 報社曾遭恐嚇
電金止穩 台股狹幅震盪整理
洛時：中國崛起 西方有必要正確理解
帶著血的GDP 黑龍江礦災成為國際話題
廣東預警：流感高峰期1800萬人將染病
工程會招商 推1600億元促參商機
國壽29.9億元買下錢櫃SOGO店大樓
紐約電影界很台灣 播蔡明亮回顧展和5影片
嘉義新港瓦斯氣爆 1男性灼傷
散裝豆素製品 北市抽驗4成不合格
陳菊：反對核廢料置放澎湖
韓媒：美特使訪北韓行程延長1日
北縣送二手愛心家具 可堆滿11棟縣府大樓
台灣老街 江蘇重現
上班族掛網 MSN贏過Facebook
江陳會 綠營要求抗議權 胡志強以去留相許
改制直轄市聘民代任區諮委？ 立院籲刪除
傳英製藥大廠部分新流感疫苗引發嚴重副作用
拒煮下酒菜 莽夫殺害妻子遭訴
逾7成科技業復甦中 6成計畫徵才
容安瀾：美對台軍售不會拖到胡錦濤訪美之後
土銀上海代表：大陸分行最快明年底開業
政院：研訂領海基線 從未放棄金馬
傳索馬利亞海盜本週釋放中國船員
通過客語認證 中小學生有獎學金
中鋼新盤價本週開出 除鋼板可望持平或小漲
市售咖啡因飲料 北市:含量應明確標示
韓元貶 外國遊客來韓今年大增逾700萬人次
星鼓勵老人上網 3年內將設100個免費上網點
朱立倫：用文化優勢 目標20億華人市場
工程會：四大秋季促參案 今簽約
民進黨公布賄選檢舉專線 籲全民偵防
高縣市登革熱病例增 縣府：速清除積水
綠營質疑不甘當市長 胡志強：樂開柑仔店
日本親善團來訪 南縣府盼幫忙拉觀光客
經部：助漢翔申復考成改列甲等
環署：高雄佛濟寺旁污染場址 鎘鉛均超標
江宜樺：領海基線精準微調 金馬1年內納入
美元弱 新台幣中午收升5.7分
汶川地震維權人士黃琦判刑3年
金馬未納領海基線 國防部：駐軍從未退縮
休耕未防治害蟲 農糧署：嚴重者取消補助
購回台銀上海外灘舊址 張秀蓮：探詢中
未常住澎湖不要投票 民進黨：恐嚇選民
未常住澎湖不要投票 澎檢：善意提醒
菸害防制室內禁菸 職場菸害大幅改善
國樂團長與女團員出遊？北市：政風調查
南市沿海5隻野鳥死亡 確認感染梭狀菌
派遣勞工積民怨 勞委會擬優先修法
國民黨看縣市長選舉 6縣市選情艱困
內政部：1年內公告金馬附近領海基線
四川廣元破獲電信詐騙案 主嫌台灣人
慶生宴後釀悲劇 日籍男子疑撿鞋溺斃
觀光醫療強項 業者12月赴北京促銷
東亞運籃球 中華男籃力拚衛冕
屏東萬巒國中新流感疫苗接種 27學生送醫
南航在台網路辦登機 免費行李托運加碼
日本團體V6離台 歌迷送機祝福
海巡署：2漁船遭緬甸扣押 正了解下落
中國工信部副部長抵台 明參加論壇
退休教授朱裕厚齊沛林 獲體育終身成就獎
幼童易吞異物 家長不可輕忽
中國與歐盟領袖月底南京會晤
東亞運女排 目標進前三
必翔：與中國車廠合作電動車 好事近
東亞運田徑 男子鉛球可望奪金
國防部：博勝案 可支援完成作戰任務
陸團捎來暖意 高雄飯店業者營運增溫
中國空軍：第四代戰機屬殲-10改良型
外交部：已知2艘屏東籍漁船遭緬甸扣押
台股收盤漲4.18點 為7687.15點
湖南傳煤礦意外 11人遇難
摩根大通：5大題材利多 台股明年上8800點
大度堰開發 評估溪口揚塵和農田用水衝擊
驅離中國技術勞工 印度基礎工程停擺
台北股市震盪整理 漲4.18點
12月台指期漲21點 正價差3.85點
電子撐盤 台股量縮狹幅震盪收紅
12月電子期漲1.6點 金融期漲4.8點
中國網路寬頻用戶首破1億戶
黑龍江礦難家屬抗議爆衝突
立院財委會凍結台酒贊助亞運廣告費2.6億
職棒案 台北市調處再傳熊隊5球員
大陸兇手塞班逞凶 中方震驚盼正確處理
施顏祥：政府投資TIMC 上限81億元
台股漲4點 三大法人賣超7.78億元
錯當植物人23年 比利時癱瘓者重回世界
英數達人競賽明年登場 上海首次多校參賽
核安演習未涵蓋應變區 原能會:可考慮擴大
中歐領導人會晤將在南京舉行
嘉義民宅瓦斯氣爆 1男子未脫離險境
苗縣海洋園區停業 珍貴魚隻捐屏東海生館
打新流感疫苗 中市6國中生不適送醫
正新簽投資備忘錄 進駐彰南科技園區
台商涉及法律糾紛日增 福建律師協助處理
黑龍江礦難調查結果 確定人為疏失所致
逾1/10中國人有心理疾病 逾千萬人需治療
北市自行車事故路段 萬大路居首
消基會:美牛公投連署19萬份 將送中選會
萬巒國中打新流感疫苗不適 增至40人
廣州市府外數百人聚集 傳不滿建垃圾焚化爐
新台幣兌美元升8.3分 收32.267元
台南女子領7700萬現金 當街被搶
南韓杏壇永遠禁止性犯罪教師重登講台
促進金融合作 香港銀行公會代表訪問大陸
10月外銷訂單317.5億美元 創1年來新高
鉛鎘污染超標地點 高市管制清理
業務員再上街頭 要求南山提撥退休金
勞保局：南山人壽雇傭關係有待確認
2012超吸金 台灣上映2週破3億
檢舉賄選 檢方建議提供證據以利偵辦
教宗特使訪文藻 單國璽熱情相迎
疑施工不慎 旗津2造船工人灼傷
星空傳媒製播公益廣告 覓台灣環境英雄
中央氣象局氣象報告
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中風患者密集復健 2週後以助行器走路
斗六鐵路地下化無著 參選人為民請命
再辯三一九 蓬萊島雜誌指監委胡扯
彰化檢警查賄 樁腳情急賄款丟垃圾桶
鄧振中出任國安會副秘書長
王建民等15球員時尚秀 為災區球隊募款
台灣文創業熱情捧場北京文博會
新應用看俏 LED類股人氣熱
穆迪機構：兩岸簽訂金融MOU對台較有利
中部200多中小企業受惠 首辦員工訓練
南縣漁民反拖網漁船入近海 擬北上陳情
鄧振中接國安會副秘 全力以赴貢獻國家
南韓：北韓必須棄核才能改善兩韓關係
朱民任人民銀行副行長 瞄準IMF
期貨教父訪台 談政府風險失控釀金融風暴
新聞耆宿葉明勳辭世 擇日辦追思會
王若琳明年開唱 林宥嘉送零食打氣
府：第2波會公告金馬附近領海基線
NHK紅白歌唱大賽出場藝人名單公布
北市府：交9機車停車費 協調廠商降價
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府：總統松指部談選舉議題 非黨務發言
失業男生日搶超商 得手2000元遭逮
曾振農忌日 張花冠：祈求阿農保佑當選
UBA戰鼓擂 師大首度尋求衛冕
內湖工寮命案 死者哥哥行兇
回台投資 正新進駐彰南科技園區
詆毀張花冠 民進黨嘉縣黨部開除前主委
神通電腦苗華斌夫妻檔 錄取政大EMBA
10月失業率5.96% 連續2個月下降
北大研討會探討兩岸關係新思路
屏東國中生接種疫苗後46人不適 多已出院
資訊月28日登場 觸控 3D最吸睛
札幌辦事處12月開館 台日關係重要里程碑
美麗島事件30週年 高市尋找歷史見證者
漂流木製手工藝品出售 桃源災民找回自信
麥當勞婆婆吳琇瑩 培育300多位特奧選手
高危職業 中國近3年近1700名礦工遇難
防新流感 高市宣導特展登場
外銷訂單正成長 台灣走出金融風暴陰霾
超薄省電高畫質 LED電視看俏
薄瑞光會蔡英文 討論激烈氣氛嚴肅
馮正虎以機場為家 上演真人版航站情緣
2010年PC出貨估3.37億台 年增12.6%
高市造船廠氣爆 勞檢處促改善工作環境
南市鐘錶行老闆領7700萬現款 當街被搶
軟性顯示器 友達義隆工研院合作搶進
旺福改走偶像路線 千萬禮車搞排場
義總理推司法改革 作家、部長筆仗
洪曉蕾酒駕 檢方聲請簡判
廣州近千民眾抗議蓋垃圾焚燒發電廠
縣市長選舉 國民黨力拚14席
縣市長選情 民進黨估坐4望5搶6
朱熹等名家書法天價拍賣 約新台幣5億元
南韓救難直昇機演習失事 三死
銀行和警方：提領鉅款可申請護送
精神障礙男子歐兄致死 判刑7年
王正皓獲選10傑 辦案犀利沉默是金
台股科技股群聚度高 對星港形成磁吸效應
夏立言：1年半至2年達成赴美免簽
羅嘉仁期待挑戰3A 展望大聯盟
中國煤炭產量快速增加 價格持續走高
起飛前打開飛機安全門 米蘭乘客最多判五年
美元疲弱 新台幣收升8.3分
吳威志:雲林評比多項墊底 換縣長找幸福
2.7億中國人飲用水未達標準
黃靖倫肖想梁詠琪 希望35歲成家立業
警助尋兄 大陸老夫婦致函感謝
中國指責美國會年度涉中報告充滿偏見
企業節能有成 1年減碳68萬公斤
台灣第4季出口 可望轉正成長
10吋小筆電 明年仍為市場主流
疫情中心：萬巒國中生集體暈針 無關疫苗
梅拉梅德訪台 估中國1年內推金融期貨
經建會：各部會一週內提促進就業備案計畫
原能會：兩岸研擬核安事故通報機制
1至9月實質平均薪資減幅 歷年同期最大
旅行社跨業賣旅平險 另闢財源
前主播泣訴代言險毀容 衛生局要查
國際木球巡迴賽 蔡孟宏蟬聯年度總冠軍
SONY布局3D電視 擬在台推出電子書
胡志強賭很大 以去留保證江陳會平和
江陳會時地 胡志強:12月上旬兩岸同時宣布
勞委會立即充電計畫 助中小企業營運發展
失業率擺脫6% 歐美復甦力道影響下降速度
方大同為黃小琥站台 相約吃遍香港茶餐廳
民間消費回溫 漸擺脫金融風暴衝擊
星今年10月消費者物價指數連續第7個月下滑
疑遭戴奧辛污染 農委會明銷毀鳳梨田
體育老師的老師 朱裕厚只給自己60分
葉明勳辭世 學者嘆新聞界失瑰寶
鐘文宏醉心研究獲十傑 皮膚病患現曙光
菲南重大選舉暴力 近40人被綁架斬首
外交部：4艘台籍漁船遭緬扣押 人船均安
房仲:國壽買錢櫃SOGO館 土地單價刷新紀錄
金門擬建金湖鎮商務旅館 縣府招商
KKBOX面子大 五月天專程赴港站台
分辨真假米酒 新瓶蓋標籤12月上路
網站設計軟體 微軟免費提供小公司
大雨不斷 LPGA巡迴錦標賽第2回合喊停
競選宣傳車擦撞機車 騎士有生命危險
7700萬元重77台斤 至少2人才能劫走
上海世博會丹麥館主題--夢想城市
永續成長與環保科技 歐盟打造新發展策略
旅平險商機大 產險旅遊業結盟搶攻
星衛生部長為公立醫院疏失在部落格道歉
台灣頭攝影展 百餘幅肖像捕捉人性瞬間
美牛引爭議 立委：薄瑞光表遺憾
淡季將至 DRAM現貨價回跌14.9%
工研院：扶植小型產業 政府可借助雲端
日智庫預測日明年度GDP首見成長
板檢2傳熊球員 蔣智聰許文雄允繳不法所得
課稅抑制熱錢 巴西股市短空長多
2009台灣咖啡大師張仲侖 目標世界前6
葉明勳精彩人生 宛如台灣新聞史
兩岸政治對話 薄瑞光:美無推促意涵
竹檢偵辦賄選 1樁腳遭羈押禁見
與義總理一夜春宵 應召女：我遭人恐嚇攻擊
原民暨離島區籃賽 北市原民隊進決賽
夏立言將赴印尼履新 力促雙邊交流
國外大學來台挖角 吳清基：不擔心
上汽今年有望成為世界第8大汽車集團
多國漁船遭緬甸扣押 台籍船長平安
黃根成：新加坡永久居民近年穩定增加
大陸簡體書3萬冊 台北台中高雄巡迴展出
賴幸媛:兩岸談政治議題 目前不成熟
成嘉玲：葉明勳對中央社有特別感情
海內外名導齊聚 向攝影師李屏賓致敬
新聞第一 香港東亞運媒體中心正式啟用
太平輪沉沒1甲子 遺族明春舟山群島弔祭
英藥廠新流感疫苗傳嚴重過敏 台未引進
全球首部電子繪本童書問世 要價不斐
故宮文創精品 將赴北京文博展出
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亞洲16歲級男籃賽 中華氣走日本
台灣金控釋90億股 最快後年執行
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馬元中搭機離台 周美青送機
吳建豪酒醉戲搞笑 網友建議改名花酒轟
前進大聯盟 陳鴻文：我準備好了
南部市售魚鴨米鳳梨 重金屬檢測過關
板檢解剖蘆洲疑受虐女童 頸部有外傷
全球煤炭需求增 領先指標BDI冬季偏多
申請移民新加坡者可能要先考試
香港發現H1N1新流感變種病毒
綠能智慧車輛產業展 為兩岸論壇暖身
哥本哈根氣候峰會 3大排放國尚未允諾出席
旅日女棋士謝依旻打敗日政壇高手小澤一郎
礦災頻仍 中國國營煤礦愈大死傷愈慘重
首波領海基線公告 金門選將民代關切
福州副市長將訪滬 吸引台商赴平潭投資
金融海嘯 資訊外商IPO採購額估減12%
東莞發保護採訪證 遭批妨礙採訪
警員藉搜民宅竊盜 一審判6月緩刑2年
提振投資 泰國成立一站式投資中心
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永慶房屋大陸商標權獲平反
新流感疫苗引發嚴重過敏 藥廠回收17萬劑
外交部長楊進添率團訪問史瓦濟蘭
漢堡地區讀經秋令營成效斐然
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男子闖入伯恩熊園 警方救人開槍重傷一熊
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謝深山違紀輔選？國民黨：盡速了解
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近18年全球762名記者死亡 戰地居首
產銷平衡 嘉縣柳丁27日首航大陸
王清峰金門反賄選 候選人插花響應
美資深議員 促歐巴馬售台F16C/D
南縣鬧區傳槍響 男子身中11槍亡
捕蜂衣破膠帶補 高市：有需求會添購
亞化股東會疑慮 經部：屬法院認定範圍
大陸富豪來台 嚴彬:台灣研發領先大陸10年
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諾邦 – 全面開戰
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華泰王子楓丹廳 聖誕大餐來囉
世新之寶葉明勳辭世 享壽97歲
立院再停擺 美牛修法恐選後才處理
金馬創投登場 痞子英雄電影版來勢洶洶
福州人大常委會訪問團 讚台灣生活環境好
大華證新金網上線 「權民動起來」活動同步展開
永慶明年總銷3000億成長二成 展店達670店三年內培養20位總經理
永慶搶大陸商標權 上海「台慶房產」正式更名「永慶房屋」
富邦證券祭出近千萬元 「獎很大 抽很大」最大獎BMW回饋客戶
3G電子書即將上市 10年內取代紙本
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梵谷熱席捲全台 新光金五場梵谷講座饗客戶
上海永慶房屋完成更名 明年擴大到60家
聖露西亞醫院祝融 台灣急派醫師支援
教團籲解決性侵舊案 教部:隱匿者處分
健保人球待援 移民署：與相關單位協調
台新銀VISA金融卡 刷卡不限金額享0.55%現金回饋
冬季除皺抗老全攻略 Good skin labs抗皺特效護理三管齊下
陶板屋金廚爭霸 創意餐點秀、刀工大挑戰
代理孕母爭議多 仍待立法修法
竹縣一級戰區 馬英九今晚到新豐湖口掃街
中國維權人士黃琦被判刑 美議員譴責
寬庭生活館旗艦店週年慶 精選家具家飾５折起
天瀚科技全球首部彩色電子童書Story Book inColor上巿
阿公阿嬤上大學 最高齡91歲
與肝癌搏鬥年餘 泰國前總理薩瑪辭世
Glaetzer AMON-Ra 07未上市先缺貨！？
大陸富豪嚴彬：外資講品牌 台灣缺品牌
募集發票數下滑 創世基金會籲共襄盛舉
兩岸產業合作 郭台銘：需政府政策引導
宜蘭三星蔥新吃法 “醬”就對了
山腳斷層變長 地調所：在核電廠耐震範圍內
兩岸產業合作 婁勤儉：應更開放
兩岸合作新領域 黃重球點名電子書
Smashwords準備提供電子書給Kindle
元太準備在聖誕節中大展身手
電子書真能風行全世界?
黑色星期五的詛咒
Scrollmotion準備進軍兒童電子書市場
台東東海岸旗魚季28號開跑 將邀張秀卿及李嘉等歌手前來助陣 並推出免費接駁專車
設置楊逵紀念公園 胡志強：可研議
看亞太茶藝觀摩賽---訪蔡玉釵談茶藝文化
周錫瑋：3年10萬人免費學電腦
酒糟案 李沃士向王清峰陳情盼速偵結
台聯：薄瑞光錯了 美消費者也擔心美牛
小皇帝與小飛俠 當選NBA上周東西區最佳球員
維基百科有危機！ 爆志工出走潮
電子閱讀器下一年可能不會有大幅度的降價
盲人讀者的福音!
McClatchy發表Kindle版本的報紙
ACP要求Kindle打折
Kindle版本的報紙 無遠弗界
福音! 電子書科技普及盲人
券商公會11月24日與香港證券業協會簽署MOU
全台灣平均每分鐘刮開275張 每天刮開約40萬張刮刮樂
櫃買中心海外法說會24日順利於香港揭開序幕
日超級腦事電業新年度預算遭凍 蓮舫挨批
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟數據亮麗 歐股創5週來最大漲幅
寵物魚變「魚斯拉」 威脅北美河流生態
油價變動不大 美國需求下滑 美元貶
美股收高 標普500中止3天頹勢
態度轉強？ 美國指伊朗的機會「稍縱即逝」
以色列新任駐台代表 內定前駐韓官員
出現不良反應 加停用一批新流感疫苖
颱風及熱帶低壓 影響台灣機率低
名人愛用媒體參與 推特日本用戶大增
翻譯軟體凸槌多 IBM匯集經驗研發聰明語譯
北部東北部陰雨 中南部見陽光
台股開盤上漲35.98點 為7723.13點
自駕保時捷紅線停車 阿諾違規照媒體曝光
薪水較差高學歷低就 移民在加就業受委曲
美調查: 華碩及東芝筆電故障率最低
上海迪士尼樂園可以動工了
亞信上櫃首日開盤大漲48.38%
嚴防貓熊染新流感 陜西謝絕遊客參觀
天安門廣場將撤掉56根民族團結柱
秋菊決戰高雄之巔 陳菊：各自努力
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
台股狹幅震盪 太陽能生醫股堅挺
明年中國貨幣政策 智囊建議仍適度寬鬆
警分局長醉闖查賄會議 遭記2大過處分
兩岸信息產業交流 擬推信息寬頻下鄉
蕭登標控告超貸 張花冠陣營:靜待司法處理
南韓少女組合染新流感 暫停演藝活動
馮侖:來台多次 正考察觀光相關房地產事宜
中鴻調漲12月盤價 熱冷軋各300元
傳川震維權人士譚作人案即將宣判
綠指輔選幹部涉賄 翁重鈞:歡迎檢調調查
陳沖：中策入股中信金 審查不止兩關卡
集邦：11月下旬DRAM合約均價持平
廣東各級學校爆發新流感疫情
美研究：兩種端粒酵素調控基因是長壽關鍵
台中市長延任 胡志強表態接受
LPGA巡迴錦標賽 曾雅妮第8
農糧署啟動柳丁收購與擴大外銷
大陸放寬限制 香港葡萄酒業向前邁進
高市警查獲男子攜槍彈和毒品
開放空間違規使用 北市3階段查報
緊鄰斷層 台電：核一核二廠結構安全無虞
MIC：台灣中小企業35%用雲端運算
中國將擴大監聽技術查辦官員貪腐
大陸富豪看ECFA 嚴彬:誰慢了誰掉隊
緬寮柬年底可望設辦事處 台入東協奠利基
美牛爭議假議題？王金平：很難評論
企業社會責任論壇 勞委會推廣勞動人權
星房地產降溫措施奏效 投機減少
匯市量縮觀望 新台幣中午貶值1.1分
力退洋基雙雄 莫爾奪下美聯MVP
中市議員揭發假殘障真逃稅 胡志強允清查
豬哥亮施打新流感疫苗 衝刺接種量
巴拉圭政府與工商界積極推動與台灣合作
北市南昌傢俱商圈 將首度封街特賣
1.16平方公里 上海迪士尼全球最小
吳敦義：美牛是真議題 攸關民眾健康
洋基續留王建民? MLB記者：換約可能性不大
吳揆：短期就業方案不會結束
2009 LED評壇今登場 討論LED新應用
蘇澳港納自由貿易港區 電動車業者將進駐
蕭副總統談養生 早晚靜坐加甩手
工業精銳獎第10年 張明正獲卓越成就獎
房產趨勢 馮侖：兩岸業者需更多交流
印度業者要求對中國電廠設備課保護稅
醫學院考生不知為何當醫生 洪蘭感嘆
日本小學館進軍中文市場 從高市出發
台股收盤漲27.41點 為7714.56點
海地義診12天 台灣醫療團助貧困病患重生
教研院研議 師資生數學科學測指考要均標
台北股市震盪整理 漲27.41點
大陸富豪嚴彬擬贊助台灣高球女選手
台灣SBL登陸再添一樁 顏行書加盟上海男籃
朱宗慶鋼鼓音樂 薛平貴化身台客唱搖滾
太陽能生醫鋼鐵擔綱 台股高檔狹幅震盪
12月台指期漲9點 逆價差14.56點
12月電子期跌0.85點 金融期漲5.6點
新流感疫苗 中縣接種速度全國最快
兩岸汽車業搭橋會 明簽合作意向書
吳揆:國人健康非假議題 與薄瑞光互相尊重
廣東汕尾農地違法私賣 村民賣血上訪申冤
商品行情捲土重來 食品股跟著High
偽證案 吳淑珍與子女均認罪
蔡英文：美對台立場若沒倒退 應公開說明
台大環工教授微波萃取重金屬 減環境傷害
盛傳可防新流感 北京大蒜價暴漲10倍
青年及住院高危病人 12/1起打新流感疫苗
吳敦義:黃健庭與傅崑萁不同 沒開天窗問題
吳敦義：國光疫苗品質佳 台灣生技有潛力
台股漲27點 三大法人買超5.77億元
國台辦：網路媒體為改善兩岸關係貢獻良多
客視首齣大埔腔單元劇 東勢開拍
南市7700萬元搶案 南檢分案指揮偵辦
工作壓力太大？ 快對老闆怒吼
青年築夢天涯承諾 青輔會25日新書發表
當心冒牌牙醫 就診時先看執照
上海大學生對台捐贈造血幹細胞
農糧署促銷柳橙 雲林產地直送台北
三合一選戰開跑 54人競逐百里侯
589人 中國東亞運動會代表團陣容龐大
NASA影片模擬氣象 網友目睹雨林呼吸
豬哥亮半裸接種疫苗 差點挨兩針
前主播控訴醫療疏失 診所否認
桃園校車撞變電箱 上千戶停電
總統：若能參加UNFCCC 國際可見台灣貢獻
2012年行動應用排名預測 轉帳最夯
職訓強化能力 待業者求職更容易
北市大地工程處 明年1/28掛牌
成大和台灣神隆合作 強化生技競爭
今年1至10月兩岸貿易額同比下降27.1%
美鈔案李曾文惠求償 高院12/8宣判
新台幣兌美元貶2.1分 收32.288元
漢和：中國陸地航母模型複製俄製航母
櫃買中心海外法說 遊戲股最熱門
清大新校長遴選 國科會副主委陳力俊出線
南韓離婚案暴增 9月比去年同期增加近6成
資訊月防塞車 北市微笑單車半價優惠
講究土壤和水 張茂盛種出經典好米
AIT處長司徒文：台美TIFA 明年重啟
紅樓夢英譯本作者楊憲益去世
台俄合作衛星 2010年進入科學實驗
威尼斯建築雙年展 台灣館將展現軟與慢
台彩：刮刮樂日銷量較去年多 7萬張
冰凍肩好發中年人 伸展運動能預防
兩岸教育論壇 台商籲注意大陸人才崛起
登革熱疫情延燒 楊秋興指示跨區防疫
屏東縣第2起 候選人涉賄遭收押
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金門議會撐保護傘? 議長：純屬不當聯想
工業永續精銳獎 南科獲頒企業獎
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
偽證案 珍與子女認罪求減刑
法國導演欣賞楊德昌 堅持恐怖分子獲獎
洗腎病友防新流感 醫師提醒做好防護
男子狂喝汽水 隔天無法下床
中國國務院任命澳門新一屆政府首長
信義房屋:耕耘大陸1手房和2手房價值
台北故宮邀名模 北京秀創意
情侶親熱過火傷耳膜 醫師籲自制
南縣槍擊案 警方帶回1男子偵訊
中國累計報告愛滋病感染者和病人約32萬例
傷口藏肚臍 腹腔手術不留疤
中國副外長：人民幣匯率視市場供求為基礎
高中棒球聯賽登場 吳清基開球
江陳會綠營要抗議 胡志強籲勿失控
金價飆 黃金博物園區推出銀黏土DIY
李金銓：大陸「CNN」成功與否端賴公正報導
中國：希望美國北韓對話取得積極進展
照顧銀髮族 花蓮農改場開發粥品餐包
施打H1N1疫苗 屏東萬新國中18人暈針
蘇珊大嬸魅力驚人 新專輯1天狂銷15萬張
基隆河整治完工 有利汐止房價
黃志龍加盟巨人 明年目標上一軍
LPGA年終排行 曾雅妮穩坐博蒂女王
中山里中山路相同 中縣市合併前暫不變更
美女假照上網騙財 警逮百公斤胖妹
吳佩慈穿胖胖裝 成吳小胖放得開
馬祖30日成立免稅商店 免稅額3萬
加入溫室氣體盤查 101盼成最高綠建築
高縣徵公益故事 愛心印咖啡杯廣為宣傳
南縣男子當街被槍殺 檢驗屍身上21個洞
台鐵新竹內灣線改建工程橋墩崩塌
全台1到9月消防安檢 合格率99%
吉利奇瑞:納台灣為生產基地 汽車回銷中國
業者：上海市預售屋價明年將超過台北市區
宜縣輔選 蔡英文：呂國華應參加辯論
高雄鳳梨園遭污染？農糧署:重金屬未超標
匯市觀望 新台幣收貶2.1分
中國首家外資銀行公益基金今天成立
楊志良：不勇敢調保費 健保10年內完蛋
義大利部長：午休浪費時間
吳揆指示加快清土石淤積 經部：1年內完成
高縣推6大旅行摺頁 一套在手驚喜跟著走
國會支持漸流失 美財長蓋特納官位不保？
威尼斯建築雙年展 台灣星空照耀水都
人民作主運動苦行抵南投 明繞行日月潭
黃志龍加盟巨人軍 成敗都在世界盃
週末酷熱之後 雪梨氣溫驟降20度
胡彥斌推失業情歌 反映社會現狀
產經：松山羽田定期航班12月將正式換文
上調Q4出貨 仁寶全年NB破3700萬台
讓停聘狼師無薪可領 教部傾向修法
北縣圖書館色狼 偷拍裙底風光
性虐殺女友致死 宋志宏出庭母掉淚
港澳居民12月可互用電子通道自助過關
又傳假冒司法人員詐騙 警埋伏逮1男子
調查：金融業已不若以往吸引星大學畢業生
涉偽證案 李界木魏哲和否認犯罪
如何在北京找像樣工作 要找「照料人」行業
爭取提名 楊秋興招募志工為大高雄服務
台銀香港分行搶頭香 准辦人民幣業務
切除腎上腺 台北慈醫推單孔套筒式手術
黃志龍經紀人：韓職曾想挖角潘威倫
美召回二款嬰兒床 標檢局:台灣未販售
成大教授許育典 獲頒10傑
南縣槍擊案 死者生前曾經營洗車場
發行細節待確認 中信金私募案遭退件
選舉近 多場造勢晚會等馬英九站台
機場免稅店加強宣導 杜絕超賣香菸
屏東農科園區 69家企業進駐投資37億元
動新聞太超過？NCC：壹電視核照參考
水族中心100年完工 盼出口值超越星國
美牛爭議 監委下月中約詢國安會高層
中國富豪 嚴彬做生意不忘文化體育
日本超市營業額連續13年下降
屏東農科園區條件佳 日商擴大投資
北市元旦健走 百歲人瑞報名搶頭香
房仲：房價漲房租跌 大安區租金報酬率2%
降低暖化 鋰電池看俏 兩岸研議安全標準
陳雲林徐立德將訪台資登雲科技職業學院
星10月旅客量回增 但仍比去年同期減少0.5%
兩岸信息產業技術論壇 共商面板節能標準
學生寫對老師改錯 國小教師檢定要考數學
金門追查賄選 1樁腳收押
台港券商公會簽MOU 雙邊資訊可交流
兩岸將指定對口單位處理漁業勞務合作
北京處理民眾上訪場所類似「黑監獄」
淡馬錫再發行20年和30年債券籌資逾百億元
馮侖談兩岸經貿 未來台北設萬通中心
遭指學歷造假 林聰賢陣營：字句錯植
小鬼發新輯宣傳 帶歌迷開房間
大陸漁工比照國民待遇 農委會：可再談
紅衫軍示威 泰國政府將實施內安法
民間籲重啟美牛談判 吳揆：美應慎重考量
減肥品詐欺 法官問成分被告語塞
涉嫌捐款造假 日相前秘書可能被起訴
台美TIFA談開放農產品? 施顏祥：未必有結論
金門縣府審議博弈公投案流會
動新聞引爭議 學者：描述犯罪細節侵人權
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威寶TD試驗網啟用 華寶明年推雙模手機
推拿師被控襲胸 過程違常理1審無罪
菲南選舉屠殺省份 進入無限期緊急狀態
感恩節後1個月 台股電子類股上漲機率大
亞化小股東抗議 大股東:均依相關規定辦理
LHC質子對撞 台灣科學家期待美麗新世界
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江陳會確切時地 陸委會不說就是不說
掐死女友割腕殉情 男子一審判刑14年
元大案開庭 馬志玲仍否認犯罪
香港老牌演員陳鴻烈病逝 得年66歲
陳鴻烈生前演出吝嗇老闆形象深入民間
嘉市議員選舉傳賄 候選人父親遭約談
中歐將合作讓全球氣候會議成功
泰國10月工業信心指數上揚創三年半新高
打造環保形象 德國麥當勞紅變綠
中國北韓國防部長在平壤會談
賴幸媛：漁業勞務合作不涉海域重疊問題
上市櫃公司 第3季對外投資回穩
三鹿毒奶粉案兩主嫌伏法
台鐵新竹站施工意外 搶修恢復正常通車
10大傑青許育典 睹母挑磚滲血發憤唸書
薄瑞光：某些政治人物視美牛為政治議題
孩子不服管教 母攜兒燒炭自殺
中信金入股南山 辜濂松赴金管會說明
檢起訴利菁教唆誹謗 法院判無罪
南縣槍擊案 遺留現場疑似非兇槍
港府：減肥藥Slimming Beauty可能致癌
明鏡：疑刺探維族人 德警方搜索中國人公寓
兩岸MOU 穆迪：台資銀行好處多於中資銀行
高鐵新聯貸案利率1.8% 最快12月中簽約
馬英九新竹掃街 藍綠隊伍相遇爆衝突
台美TIFA 薄瑞光：美貿易代表署12月訪台
徐立德將首度說明併購瑞東醫院資金來源
4歲女童死於新流感 台灣最年幼案例
職棒球員工會義賽 王建民當總教練
停車場大盜落網 新店夜歸婦女免驚魂
苗檢查賄 縣議員候選人陳富興遭收押
花東深層海水園區 取水擬由政府負擔
第098094期大樂透頭獎摃龜
銀監會規範資本適足率 中國B股重挫
與LGD簽約 彩晶：專利授權 無投資計畫
第098234期今彩539三星彩四星彩派彩結果
業者：上海房價超越台北 台商資金回流台灣
董揚:未來10年 中國車市每年成長百萬台
薄瑞光：尊重中國領土完整指西藏新疆
救健保 官員：未提修法以外成熟方案
聞一多110冥誕 兩岸學者追思
八八風災 紐約僑界捐億元獲頒感謝狀
旅日華僑將組團返國慶祝建國百週年
7國僑教界要員肯定台灣僑生政策
中文字體爭議 教師：先正後簡
任弘訪視聖地牙哥僑社 表達關心支持
多倫多台灣商會拜訪蒙特婁
許振榮出席達拉斯台商總會理事會
歐洲文化首都年 台灣藝術家美麗露臉
蝴蝶效應?電子書的應用
歐巴馬訪中簡報 薄瑞光: 美牛進口不希望「重啟談判」
男老師外遇不斷 竟與學生的母親妹妹有染
員山子分洪立大功 基隆河變「河藹水清」
扁家四人認罪 偽證案盼二審緩刑
臺銀香港分行首家獲金管會核准開辦人民幣業務
南投／吳敦義「家鄉保衛戰」 雙李PK老人福利牛肉
新竹／馬、謝掃街短兵相接爆衝突 民進黨批警方偏袒
訪北義時尚之都 易榮宗推介台灣貿易角色
全台天氣舒適 早晚有寒意
通勤巴士國道火燒車 幸無人傷亡
AIT主席來台簡報 談「牛肉換F16C/D」？
金門縣長選戰 公辦電視政見會登場
總統：國軍應推動全新建軍備戰思維
締結「綠色夥伴」關係 美印簽能源備忘錄
袁紅冰新作《台灣大劫難》揭密中共底牌
袁红冰：台灣面臨失去自由的大劫難
「傑出青年」吳敦義 接見「十大傑出青年」當選人
馬不停蹄拚經濟 國貿局長今赴日
豪宅稅增加買賣成本 財長：可接受
中市綠營邀陳雲林餐敘 胡志強將代轉請柬
馬胡會 國台辦：水到渠成 順其自然
亞洲科學園區聯合大會明登場 擬與越簽MOU
青年行動化為精彩故事 青輔會出書分享
壹電視動畫新聞 NCC：通過可能性低
工研院健康管理平台 開創產業加值服務
中縣2男子拒捕 警方開槍後落網
薄瑞光使命必達 台美關係吃定心丸
Condé Nast的下一步
Kindle又更新了
邦諾和博德 – 未來何去何從?
新力 – 向大師致敬!
機場地勤監守自盜 託運行李財物失竊
力拼iTunes store Sony推網路商店
江南新景點 天下第1村來台攬客
印度高齡女總統坐戰機飛行 全球首位
誰會害怕電子書?
Kindle的使用者可以使用免費的電子書嗎?
BenQ nReader發表!
Google又增加新的服務了
電子書的盜版問題
高市紫絲帶運動 籲男性響應終止暴力
漢城僑小學童注射新型流感疫苗
京都智慧博覽會 充滿古典味與環保風
南山工會:持續爭取路權抗爭 至爭議落幕
欠當鋪2萬元 男子下海詐騙
林義雄陪蘇治芬拜票 吳威志發表國際政策
去年農產品外銷38.5億美元 年增12.1%
平溪火車撞廂型車 路人波及受傷
憲兵穿候選人背心維安 特勤中心道歉
大陸文化部副部長訪台 進行文化交流
不滿只聚焦名家 原住民雕刻家退出創作
減少污染 加氣站協會推廣油氣雙燃料車
搶搭五月天熱潮 高捷發行紀念卡
火雞創意料理賽 東吳高職奪冠
呂秀蓮跨黨為台聯議員候選人助選
老人重複用藥 高雄長庚每月回收20公斤
金門排雷後土地 王金平支持物歸原主
81歲志工張鏬妹 全家服務成傳家精神
花博生活館 訴求品牌台灣
台中縣市合併 學校問題1籮筐
國際糧價飆 台灣米去年外銷成長100倍
桃園機場地勤搬運工 涉集體行竊行李財物
環署推油氣雙燃料車 小黃運將省很大
兩岸汽車業搭橋 簽署多項合作意向書
3D筆電夯 宏碁之後華碩跟進
馬總統：重大貪腐案影響台灣貪腐印象
動新聞違兒少法 郝龍斌開罰50萬
為源剃光頭 張善為：比露兩點還害羞
全力守宜蘭 馬英九冒雨衝票
陳雲林：兩岸感情剪不斷理還亂
UBA開幕戰 輔大84比78擊敗衛冕軍師大
北市公車站名翻譯霧煞煞 外籍人士頻抱怨
櫃買中心11月25日與新加坡證交所簽MOU
土地銀行「彩墨天地自在遊-梁秀中個展」11月25日熱鬧登場
超商也可繳稅 填問券送機車與千元禮券
薄瑞光：美國對台軍售只是時間問題
美國第三季問題銀行 16年來最多
歐洲股市下跌 反映美國經濟數據不如預期
2嫌台中搶計程車 北市當街擄女取款
摩根大通：美元匯價明年還會再創新低
Fed會議記錄：低利率恐引發過度投機
黃金價格續揚 其他金屬全面回檔
紐約油價下跌2% 反映經濟數據及庫存
經濟數據好壞參半 美股小跌收盤
博識多學風雅成熟 紅顏戀白髮致命吸引力
對12歲少女動用豆彈槍 波特蘭員警惹爭議
台股開盤上漲4.22點 為7718.78點
伊朗要100%保證 美國駁IAEA方案已夠好
世衛證實加國一批新流感疫苖導致不良反應
嘉義市中庄里長涉賄選 遭羈押
放緩招兵買馬 洋基鎖定3大自由球員
加強美印關係 歐巴馬受邀明年訪問印度
黑龍江新興煤礦災變 至少106人罹難
簽兒童權利與禁止地雷2公約 美國態度保留
日媒：習近平預定12月14日抵日訪問4天
嘉義縣中埔鄉傳賄選 樁腳遭羈押
台股漲 新台幣匯率盤初走升
國會議員太吵 加議長妙招：杯酒增感情
谷歌涉侵權 中國官方支持作家索賠
中國大陸力邀設廠 面板股早盤走揚
國民黨:擴大輔選成效 中常委加入掃街拜票
世衛：中國大陸有新流感病毒變種
掃街衝突 國民黨籲蔡英文約束
美印領袖誓言建立堅強夥伴關係
港媒：北京多家醫院新流感篩檢欠規範
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
讀賣民調：6成受訪日人贊成提高消費稅
南韓DRAM全球市佔率1年間上升7.9個百分點
兩岸產業利多 台股走揚
上海國際黃金珠寶玉石展明天登場
台股早盤拉抬 紙類股漲勢亮麗
竹縣拜票衝突 民進黨：國民黨應道歉
涂醒哲邀黃敏惠辯論 爆發推擠
光田醫院大甲分院宿舍騎樓 疑機車縱火
動新聞戕害兒少？內政部:將蒐證處理
全美首個 加州政府提碳排放限額交易計畫
多名省委書記傳異動 「60後」官員出頭天
中國「珠峰計劃」培養人才 教育學者反對
毒奶粉案逾1年 受害家長控訴：未獲賠償
MOU後續效應 營建股盤中急竄
10大民怨 內政部:先處理反詐騙反暴力討債
南縣高階警官兒子販毒 專售舞廳女子
王如玄：勞工紓困貸款200億 20萬人受惠
健保費調漲？衛生署：沒有時間表
動新聞爭議 江宜樺：跨部會平台因應
動新聞有法可管 NCC:可要求中華電信下架
違多層次傳銷規定 台灣安旗遭罰30萬元
民進黨仿效行動中常會 馬英九：良性競爭
寵物飼料標示問題多 廣告誇大涉醫療功效
警分局長醉闖查賄會議 2小過調職
網站刊飼料標寫防癌抗老 雀巢:已要求更正
中國力爭2015年成第3大LED照明國
賄選涉案者皆國民黨籍？林益世：報導偏頗
高市：追加預算 國一生納入免費健檢
匯市量縮觀望 新台幣中午升值3.5分
東亞運自由車 中華隊瞄準2獎牌
東亞運羽球 團體賽目標奪牌
攜十多億美元大單 中國採購團將訪法
1到9月來台旅客日本居冠 陸客成長207%
新竹輔選衝突 藍綠陣營各說各話
南縣槍擊案 警方證實兩把槍涉案
美對台軍售 國防部：時間的問題
寵物飼料納動保法規範 修法期程難估
兒童局：動新聞若危兒少身心 最重停業1年
偵辦扁家洗錢案 特偵組傳林文淵
王昱婷：青年志工勇敢築夢 絕非草莓族
美國職棒 普侯斯再奪國聯年度MVP
北市士林官邸菊展 28日登場
年過50歲女性4成骨鬆 衛署籲咖啡勿過量
巴紐案星明年2月開庭 台提出黃志芳等3證人
歐巴馬首位國宴貴賓 曼莫漢：印度人的光榮
藝人名媛獻愛心 115萬元送六龜國小
國台辦：兩岸金融合作會考慮台灣合理訴求
中信銀獲財資雜誌台灣最佳本國投資銀行
調漲健保費？藍綠立委一致反對
北京發布大霧預警 部分高速公路封閉
樂迷有福了 iTunes新增演唱會下載服務
板檢傳熊隊5球員 比對黃俊中證詞
中市破獲橫跨兩岸詐欺集團 16人落網
促進交流 外交部辦亞西國家青年研習營
北市藥局疑售偽藥 衛生局：移檢調查
台股收盤漲41.75點 為7756.31點
世界啦啦隊錦標賽 中華隊亮麗出征
惠譽:負利差亞洲之冠 壽險業需增資9千億
國科會整合水情平台 3小時前預報洪水
立院初審 政府租稅優惠應定年限
台北股市震盪整理 漲41.75點
12月台指期漲78點 正價差19.69點
台股選前盤整 兩岸利多看選後
中國經濟強 印度總理：人權法治等更重要
勞保局:北高兩市明年起 償還積欠勞保費
菲南大屠殺 警方指馬吉丹奧一市長涉重嫌
聯合國、歐盟強烈譴責菲南政治屠殺
原住民赴行政院抗議 批評重建漠視需求
蘇貞昌南投衝票 陪候選人掃街造勢
反對性產業合法 婦團盼縣市長候選人支持
12月電子期漲2.65點 金融期漲12.2點
運動發展基金 擇期再審
經濟雖走緩 巴拿馬消費者信心指數續增
蘇打綠演出糾紛 林暐哲音樂社判賠
放下身段 中年轉業男喜迎金黃台北天空
不耐久坐 大陸公務員四分之一得痔瘡
法部：賄選案較往年少 查賄不分黨派
新疆起用上百名參與維穩退伍軍人
立院委員會決議 大面積眷改土地可續處分
日日春：性產業合法 不一定得設專區
中國部署反艦彈道飛彈? 國防部:研究階段
暮光之城2熱映 編劇分享得意改編
中醫師：冬季進補 先瞭解體質
哥本哈根會議 中國官員：可能毫無成果
台股漲41點 三大法人買超52.05億元
四川羌族藏族文化藝術團今晚日月潭演出
掃街爆衝突 蔡英文:總統助選分際應拿捏
年底討論開放登陸 面板股勁揚
東亞運桌球 先晉8強再一場一場拚
少子化加高齡化 大陸一胎化政策快撐不住了
9篇論文入圍IEEE固態電路學會 名揚國際
台大研發微晶片 為背痛患者捎福音
絕望中看見奇蹟 巴掌仙子擁抱人生
南山員工保戶落髮 拒絕掏空禿鷹入主
如花擔任選美評審 嫌劉子瑄不夠美
青輔會政策論壇 邀網友PK
美日今年內可望簽航空自由化協議
法務部發查賄新聞 監委憂心影響選舉公正
公布查賄影響選情？ 法部：未違保密原則
墾丁眺石珊瑚復育佳 將發展潛水觀光
全台首創書籍販賣機24小時營業 苗栗亮相
外傷支氣管破裂少見 未及時診斷會致命
警官子涉販毒 曾是資優生
新台幣兌美元升5.2分 收32.236元
彌陀虱目魚文化節 推女兒紅伴手禮
詐騙集團詐騙大陸人 警逮17嫌
IBM與交大合作 開發JoinMe網路平台
微網誌深受加拿大教育界與政界喜愛
競選旗幟懸掛管制 花蓮遍地插旗不復見
SUGIZO將來台開唱 與粉絲歡度耶誕
新流感停課再創新高 疾管局估12月中趨緩
定存轉活存 10月M1B年增率續升
大專生租屋問題多 教部建置賃居服務網
寶寶哭鬧不停 當心泌尿道感染
泰王生日在即 紅衫軍宣布無限期延後示威
防欠稅豪奢戶 司委會提修法付政黨協商
台中縣市椪柑評鑑 東勢果農奪冠
機車搶匪2個月犯6起 警民合捕落網
印度叢林野獸出沒頻繁 三年逾千人遇害
蔡英文：竹縣藍營同室操戈 若當選恐無寧日
武漢將建高百公尺辛亥革命紀念碑
大陸新一屆國際新聞比賽嚴禁作假
金馬頒獎組合 戴立忍桂綸鎂不同台
被控貪污 特偵組傳陳致中說明
南山：股權變更 對每張保單有法律責任
苗縣9國中生腹痛送醫 疑喝過量鮮乳
香港泛民主派因港府政改方案鬧分裂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
外交部助NGO接軌國際 展現台灣軟實力
中信若增南山持股 中策將同步加碼中信
機械業：愈早簽ECFA 競爭力愈好
災後重生 屏東高樹蓮霧收成
查緝逃漏稅 到9月止共264億元
高孔廉：大陸理解4次江陳會將碰到抗議
澎湖首場政見會 3縣長候選人針鋒相對
壹傳媒動新聞 北市府認定違法將開罰
工程圍籬當畫布 藝術家妝點北市街頭
劇情漫畫獎明年升格金漫獎 力推漫畫3通
動新聞爭議 政院：嚴查網路違法內容
國中生急性腹痛 雙子宮左側經血淤積
台美關係再出大太陽 軍售議題是實質指標
歐巴馬在中國與印度間玩巧妙平衡
澎湖擬成立能源公司 開放縣民入股
調查局破製毒工廠 查扣80公斤安毒
綠委：特勤假冒藍助選員 違法介入選舉
十月圍城卡司強 張學友參一角
民進黨衝得票率 推十萬火急救台灣
張花冠籲選民 誰買票就投給對手
日立慈善盃高球賽 國內外好手共襄盛舉
破壞不殺女教規 菲南兩家族恐爆血腥戰爭
高縣：創新金屬園區產業 供1萬就業機會
馬公廈門客輪 29日首次冬季小三通
台灣首座遊艇下水設施 12月底啟用
竹縣藍綠拜票衝突 國民黨：綠營蓄意挑釁
耳下出現腫塊 動脈畸型造成
壹電視：動新聞非試播帶 盼NCC客觀審照
10月M1B年增率25.66% 20年來新高
調查：6成家長擔心孩子語言競爭能力
南韓新型流感累計104人死亡
南縣槍擊案驗屍 檢方聲押犯罪嫌疑人
金大班民視重現 范冰冰獨愛仔仔
立委擬修保證制度 法務部建議照舊
世界創造力博覽會 高縣2國中生奪金爭光
內政部：動新聞若違網路分級 最重停業
注射新流感疫苗產生副作用 南韓允補償
男子疑店家多要小費開槍 1審判服刑15年
好老師才有好教育 教部擬設師資培育司
吳威志批柳丁節 雲縣府：帶動產業勿扭曲
高縣府：追蹤進口牛肉流向 待系統上線
苗縣9國中生腹痛送醫 暫停訂購將軍鮮奶
食鹽抽驗均合格 重金屬檢驗27日出爐
江陳會近了 海基會高層開始出來吹風了
義1/3女性是暴力受害者
台股漲美元弱 新台幣收升5.2分
哥本哈根氣候大會 中國瞄準已開發國家
劇情漫畫獎頒獎 東華春理髮廳拔頭籌
火影忍者新片明年初上映 Puffy演唱主題曲
北市國高中職生 吸毒人數逐年攀升
股市名嘴張世傑涉炒股價 判賠千餘萬
媒觀譴責動新聞 籲嚴審壹傳媒電視執照
海基會：ECFA早期清單兩岸第5次會談才定
中策：愛心耐心平常心 處理南山勞資爭議
詐騙氾濫？物價過高？10大民怨上網票選
瞄準台商 第一金上海分行選定浦西古北區
葉國一買地效應 大台北華城2萬坪地標脫
憲兵穿競選背心維安 特勤中心：一定懲處
原住民暨離島籃賽 屏東縣摘冠
顧能：明年亞太區簡訊量估逾2.1兆通
朝日：改良油門踏板 豐田召回銷美400萬輛車
撞球10人大軍 女子9號球搶金
建物公設分開計價 監委籲注意聯合漲價
低價搶商機 廉價航空密集開台灣航線
七星潭開發案 環署:若區位敏感仍需環評
訪日台灣旅客減少3成 次於南韓中國
金門政見會搞笑 候選人講台當舞台
富山嘉蘭等部落 劃定莫拉克災後特定區域
新加坡又出現一男童死於H1N1新型流感
蘇建和案 高院將傳李昌鈺交互詰問
憲兵穿競選背心維安 總統要求懲處主管
中策：與中信金合作 考量南山利益
國防部主計局財務官墜樓亡 原因不明
薄瑞光指對台政策未變 民進黨：疑慮未除
新流感豬隻第2例 監控中不必擔心
M1B年增率創20年新高 資產泡沫值得關注
動新聞違兒少法 北市府不排除連續罰
曾文水庫蓄水率低 南部不排除限水
泰紅衫軍暫不示威 曼谷仍將實施內安法
突破身心障礙 金鷹獎得主創造無限可能
興達漁港挖地道運私菸 海巡眼尖破案
張榕容贈扇伊莎貝雨蓓 向女人出走致敬
竹縣掃街衝突 藍營憂激出綠營基本盤
炎洲質疑亞化董事會抵押買地 亞化澄清
歐巴馬剛離開中國 山寨版國宴就熱銷
OTC星港法說會落幕 外資反應不俗
第098235期今彩539三星彩四星彩開獎
研究機構：2010-1013年LED營收將大幅成長
陸委會期盼中國大陸儘速遣返重大經濟犯
中華電信澄清 未與壹傳媒簽約
兩岸電動車平台 鴻海有意加入
金馬電影學院 短片首映1位難求
工研院:太陽光電發展 與中國合作才有機會
大陸公安首度披露：藉賄賂操縱足球
陳正倉：壹傳媒新聞台通過機率低
民間社團批林務局 假造林真伐木
假造林?林務局:復育樹種有利山坡保育
日今年最夯話題與商品：油電混合動力車
逢低介入 亞股上漲
探討簽賭案 楊清瓏:看不到球員人權
南投草屯傳賄選 收錢民眾稱顧票箱工資
台港機票12月調漲燃油附加費
死亡人數再添2名 泰國新流感死亡187人
和泰車：日本豐田未召回大批美販售車輛
德總理警告：低利息恐引發資產泡沫化
綠批馬英九發布民調 國民黨:無適法性爭議
釐清監聽問題 立委明考察軍警調
大陸救撈系統在台灣設立辦事處
檢調辦簽賭案 潘忠韋：罪太輕了
UBA開打 明道處女秀首勝國體
男子遺失手機 婚事竟告吹
專挑計程車行搶 強盜2人組落網
新流感疫苗暈針 北縣光榮國中24人送醫
大陸近9成流感病例是新流感
東協募集8800萬美元協助緬甸災民
深圳首度制定新法規加強對「一把手」監督
第098235期今彩539三星彩四星彩派彩結果
WTO部長會議在即 日內瓦警方防示威暴力
UBA 文化逆轉勝醒吾
球員工會建議 賽前公開賭盤
工業鹽檢驗出爐 檢方:不影響混充食鹽偵辦
臺大教授看職棒 資方需要改革
中國湖南省辰溪縣郭家灣礦難已15人遇難
台灣導演與南加大學生座談
芝加哥慈濟分會手語劇感人演出
大華府僑團舉辦感恩節慶祝會
南非台灣觀犘團行前茶會
訪視馬來西亞僑社 吳委員長肯定台商成就
吳委員長嘉許馬來西亞畢業僑生表現傑出
吳委員長出席新書推介禮 推崇華僑文學
台籍漁船遭緬甸扣押 人員平安
袁红冰「台灣大劫難」 26日再版上架
維安過當？ 國民黨：謝前院長忘了「風水輪流轉」
國泰中港台基金募集55億元成立
臺銀「黃金存摺促銷及抽獎活動」中獎名單出爐
國際專業學術英語編修/校稿服務Editage宣佈將以全新的中文名稱"意得輯"在華文市場提供服務
金馬獎貴賓 李安搞神秘
急難專線1919 內政部：無關英九
葉國一買地效應加持 鴻禧集團大台北華城二萬坪土地債權人13.17億承受
花蓮中信飯店12月動工換裝 明年6月更名『花蓮翰品酒店』
舊東家壓力？陳沖：沒有誰是誰的老闆
臺北捷運2009出口音樂節 首場11月28日大湖公園早安音樂會登場
大龍峒商圈請客 500份古早味美食呷免錢純金金牌整點抽
歡慶《魔獸世界》五週年 一日免費遊戲時間及限量週年慶紀念寵物大方送
坐看峽谷聽音樂 11月28日太魯閣峽谷音樂節登場
憲兵穿藍營競選背心 馬下令懲處
太管處籲民眾搭專車聽音樂會 紀念卡蓋章可享住宿購物優惠
刊登「台灣大劫難」新聞 e taiwannews網站遭駭客攻擊
扁案 前元大證董座杜麗莊列被告
陳沖：中信金簽MOU入股南山 未充分考量
郝龍斌：動新聞違兒少法未改正 連續罰
墾丁六福莊推FB人氣大募集 免費總統級戶外花園套房回饋粉絲團
中華電信深耕校園提供創意平台 2009電信奧斯卡助電信加值服務找到新方向
龍華科大Party Magic 多人同樂iPhone
電子閱讀器 – 請貨比三家!
電子產品的宿命
民進黨將設宴款待 陳雲林：聽從海基會安排
警偷拍上Google街景 網友諷「搶很大」
下手之前，先做功課!
NBA》艾佛森宣布退出球壇 AI旋風熄燈？
網路報攤!
轉機也是危機!
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書市 – 如何在Google成功!
聖誕禮物送甚麼？ 電子書正夯
下手之前，先做功課!
健康之前藍綠休兵 鄭弘儀、吳國棟、董智森「直腸癌」開講
菲殘忍選舉屠殺 主嫌自首投案說明
總統：職棒沒錯 未來3年投入15億振興棒球
上海湯臣一品導入頂級“私人管家服務” 與晶華酒店集團長期戰略合作打造世界級豪宅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英美經濟數據報喜 歐股收高
經濟復甦 美初次申請失業救濟人數持續下降
收入增加 美10月消費者支出成長0.7%
黃金續創天價 印度可能再度買金
狀況百出 印度將對機師進行起飛前酒測
小澤一郎12月中旬將率逾600人訪問中國
研究：氣候變遷 非洲內戰機會增加50%
友邦挺台參與聯合國機構 張業遂致函反駁
紅毛港歷史搬上舞台 故事媽媽傳承文化
歐巴馬下月9日赴哥本哈根 出席氣候變遷峰會
美元續貶燃料需求增 油價上揚
經濟數據亮麗 美股登上13個月高點
北部天氣不穩 宜蘭豪雨
感恩節登場 歐巴馬在白宮赦免兩隻火雞
中國北韓聯合開發羅津港為國際物流基地
台股開盤上漲38.95點 為7795.26點
余永定警告：中國經濟成長模式恐無以為繼
南韓鐵道工會大罷工 貨車運輸幾近癱瘓
對亞洲出口優於預期 日本可望避免二度衰退
以凍結屯墾區拓殖 美盼以巴重開和平談判
NBA 國王隊球探買利嘉涉賭遭除名
大陸「氣荒」遍地 改革聲浪四起
以巴和談路迢遙 一場「美」夢恐成空？
橫行中縣市專搶夜歸女 菜刀大盜落網
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
中國民間防愛滋第一人高耀潔秘密抵美國
交通意外死亡率高 感恩節成美最致命假期
掃蕩黃色簡訊 中國移動查封403色情網站
新年郵票 虎虎生風
台股平高盤 造紙續強高檔震盪
200網民聊自殺 港警封網查人
海生館特展 掀開深海面紗
注射新型流感疫苗 加24人有嚴重過敏反應
南韓超市美牛銷量續下滑 不敵韓澳牛
南縣槍擊案 2嫌到案主嫌在逃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
王清峰：澎檢提醒未常住勿投票 沒錯
德不排除制裁伊朗 美等IAEA會後再回應
馬英九選前談民調 蘇俊賓：依法處理
打擊貪腐 深圳大官家屬不能居海外
美政府全面檢討地雷政策
廣東不忌諱公投 擬藉此決定垃圾廠命運
政院通過草案 油氣雙燃料車貨物稅減徵5年
兩岸環保交流 研討海峽油污
東莞小學生疑H1N1流感死亡 家屬怒砸醫院
台股走平高盤 電子股獨紅
感恩節感恩誰 旅美華裔不同世代領悟各異
民間團體聯合抗議 抵制動新聞
主計處修正經濟展望 明年GDP破4%有望
吳揆兒子介入南山案?蘇俊賓:指控應有證據
陳沖：適格性與資金來源 南山案審查重點
江宜樺：急難專線1919未定 也未拍馬屁
蔡勳雄:明年經建目標4%上下
買利嘉遊走兩岸籃壇 長袖善舞關係佳
美國商業制裁中國油井管 北京：堅決反對
勞陣指國際公約漏列罷工權 籲政府補救
簡太郎：動新聞是否構成刑事案 還有疑問
感恩節火雞 美華裔媳婦廚藝大考驗
政府大刪科技預算 日諾貝爾獎得主集體反對
中國擬在4G通訊搶佔市場主動權
日圓兌美元升抵86.77 創14年高點
高階微創手術 治療早期胃癌少疼痛
ASPA主席：竹科是區域性科學園區模範
民進黨力推返鄉投票 廣播動畫感性訴求
馬英九談民調惹爭議 深感不安並致歉
台灣明年將參加巴拿馬國際商展
動新聞爭議 吳揆肯定北市處理
北市虎年日曆開賣 虎福伴花博
東莞掃黃 網民卻把矛頭指向貪官
拓墣:中國IT產業五大亮點 台商應儘早卡位
政院通過3.99兆愛台12建設總體計畫
大陸中石油33億美元購哈薩克油田
吳揆：參考領袖宣言 規劃APEC目標
子宮頸癌婦女殺手 立委促全面補助打疫苗
中國商務部長撰文 重申反對保護主義
國民黨：謝陣營奧步爆衝突 蔡英文應制止
蘇煥智：甫出獄煙毒犯應強制治療
美元兌日圓貶至14年低點 日官員暗示無意干預
總統：二二八國家紀念館定案 無比欣慰
動新聞爭議 北檢監看偵辦
港媒：美國企圖遏阻「中國製造」產品升級
專欄作家：紅襪可能對王建民有興趣
蔡英文：違法談民調 國民黨方寸已亂
靠電腦病毒賺錢 湖北破獲木馬程式產業鏈
洄瀾之音 太魯閣峽谷音樂節28日登場
日圓飆漲 1美元兌86.69日圓 14年來首見
不得動支國發基金 DRAM再造在立院又碰壁
工研院：群創奇美電合併 應防研發人才流失
高雄世運 藍營批官員索賄
買氣回溫 百貨業週年慶豐收
無國界牙醫劉啟群 獲頒菲律賓Gusi和平獎
推廣電腦繪圖 星南大設互動數位媒體研究所
大西洋鮪魚組織下修獵額 對台影響不大
政院通過愛台12建設案 營造股盤中黑翻紅
談民調惹爭議 藍營簡訊重申馬英九歉意
國家公園外來入侵種管理演講 28日舉行
匯市量縮觀望 新台幣中午升值4.6分
協和電廠鐵屑污染民宅 台電:協助清理
選舉賭盤多？法務部：嚴辦
前NBA國王隊球探買利嘉涉賭 田壘:不可能
水蛭溜進男童鼻腔 冷水誘出免麻醉
歡慶感恩節 紐約客搶先欣賞遊行卡通玩偶
電聯車內湖機廠碰撞 北市府追究責任
社團抗議動新聞 蘋果日報：虛心接受指教
道路警示不良疑致命 北市府允改善
防疫所：花蓮豬隻只驗出H1N1病毒 未感染
打擊詐騙 中市議員籲建立集體訴訟制度
感恩節家人團聚 最具美國特色
台股收盤跌17.15點 為7739.16點
台經院：廠商看好未來半年景氣比例微降
國內史上最大NGO成果展 下月北縣登場
孕婦接種新流感疫苗被拒 投訴1922
集邦：備貨高峰將過 12月NAND價格看跌
國華產險不服遭停業 最高行政法院駁回
台經院：估央行最快明年初調升利率
台北股市開高走低 跌17.15點
男子臀部動靜脈畸形常噴血 手術後痊癒
阻擋陳雲林座車行進 男子判拘役40天
台股7800點得而復失 電子股維持紅盤
東亞運保齡球 突破上屆再創佳績
水塔法蘭閥爆裂 中油三輕停止運轉
12月台指期跌30點 正價差3.84點
三合一選舉雲林第一樁 起訴賄選9人
台鐵經營變靈活 便當滿千元可外送
台鐵便當走樂活風 養生素食燉飯將上市
馬英九談民調願道歉 林聰賢籲查辦到底
雲林縣長選戰 吳威志盼院檢速結弊案
北市將成立動物救援隊 50人爭12名額
老外爭相留大陸 「中國綠卡」暴紅
12月電子期漲0.2點 金融期跌8.8點
中鋼調降明年1至2月內銷盤價 降幅1.33%
文建會擬對岸設點 盛治仁不排除明春登陸
盛治仁：規劃藝文體驗券 中小學生適用
中縣破獲改造槍械工廠及販毒集團
喜憨兒贈學童餐盒 送愛到災區部落
金馬饗宴及伴手禮 在地食材特產行銷北縣
嘉南漁民監院陳情 反拖網漁船入近海
健保局高額年終將終結 台北門診跟著熄燈
邱義源獲台灣食品科技學會特殊貢獻獎
發展開城工業園 兩韓將聯合考察中越
台股跌17.15點 三大法人買超29.52億
水公司改善供水 確保楠梓加工區用水
動新聞不改善 北市府：蘋果日報禁入校園
北京故宮官員：台北雍正大展效果超乎預期
文湖線內湖機廠列車側撞 未影響營運
扁家洗錢案 陳致中黃睿靚請假未到
陳沖:中信金私募狀況改變 應新重思考
上海第1家獲特批台資瑞東醫院今天啟用
壹電視登半版廣告 切割動新聞
北縣爭辦東亞運 SBL球星任親善大使
國泰金隱含價值大增 估每股EV增6元
新台幣兌美元貶0.8分 收32.244元
立委審故宮基金預算 凍結文物蒐購費用
引述民調涉嫌違法 宜選委會要馬英九說明
國泰金先設上海分行 儘速爭取承作人民幣
工研院：考量關稅 面板廠須赴大陸設廠
動新聞效應 教師家長團體籲媒體自律
就業難 中國大學生村官前途茫茫
中鋼明年1至2月內銷盤價 平均降幅1.33%
彰化查賄 1鄉長候選人樁腳收押
司法官律師考試新制 模擬預試下週報名
主計處估今年GDP衰退2.53% 明年成長4.39%
掃街衝突誰該負責? 竹縣藍綠相互指責
棒球時尚秀 王建民等球星走星光大道
米其林港澳食店指南 新上榜中餐廳居多
新盤價平低開出 中鋼:協助業者對抗傾銷
主計處上修GDP1.51個百分點 仍為最大衰退
兩岸搭橋 必翔與中國第一大車廠上汽結親
盛治仁擬推文化觀光 試辦固定文化演出
走進青少年世界 以色列大人從臉書出發
打造菜園休閒漁業區 澎管處招商
抗戴奧辛鴨 屏東家禽業促銷搶冬令旺季
中央氣象局氣象報告
血友病友福音 新凝血因子避感染紓緩出血
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
心路籲認養寬寬撲滿 儲蓄愛心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
視障黃火運跑出一片天 想挑戰超級馬拉松
高縣學童細菌感染死亡 非感染H1N1病毒
序號共用 賓拉登用山寨機躲過一劫？
大陸異議人士劉曉波傳被延長羈押兩個月
警署降低99年女警錄取數 考選部有異見
南市鉅款搶案未突破 被害人露面懸賞
老農種出經典好米 獲五星級飯店青睞
星10月製造業比去年同期成長3.6%
週年慶噱頭 比基尼女郎上鷹架作活廣告
接種H1N1疫苗 中市36名國中生暈針送醫
老翁遺言助清寒學生 家人捐平生積蓄
文湖線列車機廠側撞 疑月台長度不足
台北文創精品 風華再現北京
3D擬真齒模系統 牙齒治療有一套
四技申請入學名額逾萬 簡章開賣
憲兵維安著競選背心 蔡得勝:不會逃避責任
楊秋興:赤山巖廢棄物 反對運台塑仁武廠
台中港客輪繫纜意外 實習生落海失蹤
中央氣象局 １週天氣預報 (更新)
廢棄家具回收廠徵名 大陸網友參一腳
藍營指謝長廷奧步 民進黨：造謠抹黑
吳揆：金門大橋 最快明年底動工
減碳 中國首度公布2020年目標
苗縣破獲詐騙集團 詐騙大陸民眾千萬元
98年地方特考10萬人報名 歷年新高
工研院：大陸行動電話用戶今年破7億戶
美濃蘿蔔季開鑼 品嚐白玉蘿蔔好滋味
南縣永康槍擊案 南檢再聲押2嫌疑人
立院擋DRAM再造 拓墣：台灣恐全盤皆輸
企業認購災區柳丁 分贈嘉縣國中小學
浮動油價機制 維持每周調整一次
動新聞違反兒少法 北市再罰50萬
徐立德：投資上海瑞東醫院經扁政府批准
匯市盤整 新台幣收貶0.8分
高捷股東同意增資 財務配套為前提
假試驗真圖利？漁民籲農委會禁止拖網漁業
科技加公益 研考會獎優質非營利組織網站
明年經濟成長率上修至4.39% 中度成長
憂參選資格遭撤銷 吳寶鈺跳樓遭攔阻
中選會：12/5投票 有感冒症狀請戴口罩
潘石屹：等台灣經濟保8再赴台投資房地產
基隆地檢署查賄 1男子遭起訴
疑虎頭蜂叮咬釀禍 遊覽車失控3人受傷
泰國拳王誇口秒殺中國高手 但少林寺不接招
選前最後週末 國民黨重兵搶攻嘉縣
專搶外籍人士商店 3男子判刑
院所若拒為孕婦接種疫苗 中縣：停止合約
華南金西進準備好了 先設深圳分行
國小英語情境中心啟用 學童助郝龍斌登機
戲獅甲藝術節決賽 首度電視實況轉播
嘉縣民雄鄉傳賄選 1村長交保
徐立德盼在大陸的台灣民眾能享健保
藍綠名嘴自爆怕痛 不知腸癌可無痛篩檢
第四張畫開拍 戴立忍好兇童星怕怕
張宏年關說案一審無罪 檢方上訴
La new熊許文雄6球員 繳打假球涉案所得
彙集588顆心 三鶯馬賽克拼貼明年挑戰紀錄
為公務拉扯葉金川 潘孟安獲判無罪
吳威志向院檢陳情 蘇治芬盼君子之爭
高縣第二波花海開園 大寮橋頭繽紛迎賓
文湖線列車機廠側撞 議員：不可思議
竹檢查賄1樁腳羈押 累計羈押8人
農委會：拖網漁業試驗 還是要做
疑打假球案 板橋院檢：戒護被告必要程序
學者：速審法草案太抽象 沒罰責效用有限
菲南政治屠殺案主嫌投案 被控多重謀殺
星第三季服務業收益比去年同期下滑4.4%
張栩衛冕王座 保有日圍棋四冠頭銜
10月本國銀行逾放2454億元 逾放比微降
藍委：菸捐補健保費未排富 真弱勢申請難
王建民添丁 馬總統也關心
假車禍殺女友 蕭揚龍無期徒刑定讞
地勤偷竊 桃勤公司與工會道歉
內政部：1919急難專線考慮改號碼
溫家寶將出席哥本哈根氣候變化大會
鳩山政治獻金疑點多 日媒冷嘲熱諷籲說明
金馬影后頒獎人 吳彥祖舒淇湊對
劉德勳：江陳談ECFA只是開始尚未談到簽署
中國稱台灣是其領土 向台通報緬押漁民名單
中市12期重劃區抵費地標售 北部客搶標
歐巴馬剛走 美即對中貿易制裁
TDR發行熱 亞憶電子送件
立委視察 刑事局監聽運作首曝光
企業認養公園綠地 高市府年省千萬
4000人抗議專區聲勢驚人 陸委會複述6字訣
英專家：改良無線通訊技術 有助減碳
恆春2鎮長候選人 涉案遭撤銷資格
國中生散布同學裸照 法院判賠6萬元
擴大偵查職棒簽賭案 板檢再聲押1人
男童接種7天後死亡 專家：和疫苗無關
魏應州：康師傅TDR 不會有第2次釋股
中國中西部食品市場看俏 台商可切入
動新聞爭議 北檢向北市府調閱資料
投10億美元 康師傅盼3年超越可口可樂
中一中資優班家長 抗議更改推甄標準
網站會員要填個資 近半數帳號不能刪
聯合國：東亞與東南亞的安毒供需攀升
動新聞風波 吳揆：政府有權有責處理
凍宜蘭建設預算？洪秀柱：審預算立委職責
東亞運女網 中華隊目標包金包銀
泰警方查獲清邁紅衫軍藏有6000顆土製炸彈
汐止瑞松街供水爭議 民事訴訟結束配合供水
馬總統搬出周美青 重申力挺職棒
澎縣長候選人政策賄選案 罪嫌不足簽結
環署修正飲用水標準 管制項目增鉬銦
推動文創產業 盛治仁：善用國發基金
明年經濟中度成長 復甦力道仍有限
新聞小百科--合併報表
99年度綜所稅雙減稅公告 100年申報適用
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15旅外球星義賣 王建民熱募129萬
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中共掀起新學習運動 要求黨員淡泊名利
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北縣5博物館園明年免收費 議會二讀
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調查非法影印 公立大學生比私校嚴重
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Dubai World盼延後償債 恐影響短期股債市
隨機強盜夜歸人 北縣警逮3機車搶匪
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台商：盼在大陸醫院設申辦健保窗口
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金檢查賄第1件 起訴縣議員候選人李麗貌
中國公安部：當前黑社會犯罪仍相當活躍
北市義務律師熱心 房屋漏水也幫忙
印度總理曼莫漢向歐巴馬抱怨中國固執己見
國泰客機廁所連續淤塞 十分不便
華僑敬老聯歡餐會 陳永綽祝耆老長命百歲
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UBA 國體大3分險勝高師大
扁指319案不排除有共犯 陳聰明不回應
世衛：抗藥性新流感病毒可能無重大變化
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人權公約漏列勞工罷工權 外交部：已補正
蔡英文：民主倒退 執政黨沒感覺
行政院：目前無調整健保費率計畫
WWF讚溫家寶哥本哈根行及中國抑碳目標
嘉市議員候選人母親承認賄選 20餘人涉案
南加州中國大專院校聯合校友會年會
行政院攬才團首度於芝加哥徵才
橙縣卡拉OK紅白對抗賽 熱鬧滾滾
泰國華商經貿會知性之旅
吳委員長感謝馬來西亞僑界捐款賑濟八八水災
海外台灣學校聯席會議 吳委員長強調僑校重要性
威尼斯建築雙年展 台灣星空照耀水都
訪北義時尚之都 易榮宗推介台灣貿易角色
聖誕新竉兒 電子書好商機
台北諾富特華航桃園機場飯店 盛大派對慶開幕
與「英九」同音 1919急難通信平台專線要改號
選前10天提民調 國民黨為馬失言道歉
內政部:「動新聞」如未分級 依法重罰不手軟
土地銀行統籌主辦青標海運美金9,500萬元聯貸案
第五屆新光理財新人王 參賽人數破萬創新高
新加坡上市公司亞憶電子 申請回台發行TDR
全世界最”High”的「101跨年轟趴」 限量「轟趴護照」11/27起正式開賣
台鹽生技五家加盟店開幕同慶 彩妝品1折起限時購
菲律賓選舉屠殺案 57人死27名是記者
台灣電影文化城加入懷舊美食應景號召
縣府說明因應合併戶政處理原則
秋冬秋刀魚肥美 品嚐好時機
杜拜要求延後償債 台股7600失守
2009台東鐵道藝術節＜藝術．生活最好玩＞系列活動
台灣難能首見，市值總價逾千萬的葡萄酒展售盛會，葡萄酒蒐藏行家千萬不能錯過!
動新聞惹爭議 立委:政府應拒發壹傳媒執照
中國將把減排目標納入「十二.五」規劃
花旗︰日本關注人民幣兌日圓走勢 非美元
日媒：APEC期間 美促日參加TPP以抗中
選戰在即 民間團體籲乾淨選舉
禁入校園 蘋果槓上北市府
民進黨：12/5用選票改變命運
政治獻金流向惹爭議 吳育昇指合法捐贈
救總送冬衣給災民 原民會：很及時
許振榮：僑委會將加強與華商第二代聯繫
TAIPEI 101齊聚八大國際精品 打造時尚聖誕森林
購買節能汽機車減徵貨物稅 立院付委
博士生反美牛公布手機號碼 藍委擬提告
夫妻吵架路燈壞都找他 10連霸里長伯獲獎
黑色星期五 – 令人又愛又恨!
創新中的懷舊
電子書的兒童市場
博德的生存之道!
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江丙坤：最快第5次江陳會談ECFA
共譜繽紛熱鬧的冬日戀曲
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記錄瞬間的永恆－臺灣鄉土攝影家何慧光特展
吳敦義讚澎湖內海景觀 建議規劃半日遊
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城市觀點 – 書局的未來
歡慶感恩節 歐巴馬打電話給中東10名駐軍
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臺北贏商機包裝創佳績 「臺北市產品包裝改善輔導計畫」成果發表
苗檢查賄 鄉長候選人丈夫涉賄聲押
杜拜衝擊 歐洲避險指數VStoxx飆漲28%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
杜拜世界Nakheel 恐還有資金大缺口
歐洲股市重挫 杜拜概念股全面倒地
國際金價再創新高 唯賣壓湧現
神木與大師時空對話 日月星辰生命無限
國際油價跌2% 庫存足敷冬季需求
美國務院關切西撒哈拉運動領袖身體狀況
印度高階手機需求旺 未來3年將成長5倍
梅西感恩節大遊行 百萬紐約客超High
印度選送5部影片 參加2009亞太影展
搶商機 美零售業用社群網站打廣告
藝文看板 小提琴家胡乃元鋼琴家郎朗登場
加102歲老婦被選為蒙特婁總醫院年度志工
白天全台好天氣 晚起北部東北部可能大雨
新店瓦斯氣爆 3男童灼傷
連續3個月下跌 日失業率降至5.1%
景氣差 美國慈善機構訴求小額捐款
日圓飆漲 一度漲至1美元兌84.82日圓
台股開盤下跌124.75點 為7614.41點
排灣族女婿巧思 釀酒原料變部落重生希望
韓憲法法院：婚姻誘姦婦女罪法條屬違憲
調查：加消費者對工作及個人財務信心低落
辛辣圖文畫職場 馬克幽默爆紅
日消費物價連跌8個月 通縮加劇
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
嘉義縣中埔1樁腳涉賄選 遭羈押
釐清打假球關鍵暗號 板檢續提訊在押被告
日圓兌美元抵14年高點 一度升破85日圓
南韓經濟自由度亞洲第8 北韓倒數第一
熬了一年多 10月景氣燈號可望轉綠燈
調查黃光裕經濟犯罪 中國查稅官員也收賄
危樓也獲優質獎 南京當局撤獎項
王清峰飛抵馬祖 宣導反賄選斷黑金
中加關係解凍？ 加總理執政三年首訪中國
黃聯昇應邀參加巴拉圭警官學校畢業典禮
中國廣電總局下令 暫時禁用台港主持人
菲第3季GDP為0.8% 步向復甦
11月消費者信心指數62.47點 創19個月新高
杜拜風暴拖累 台股大跌傳產股疲軟
公平會年度研討會 石油電信金融成重點
西進中國 保發中心舉辦高階主管認證班
大陸將開中央經濟工作會議 政策走向受矚目
藍委指曹啟鴻高市蓋違建 綠斥抹黑
諾貝爾醫學獎得主籲9到17歲應打HPV疫苗
蘋果指禁動新聞如戒嚴 北市：媒體應自律
杜拜風暴 南韓金融機構曝險3200萬美元
中國證券界最危險女人：胡舒立離職惹塵埃
99年起國營事業票價分3類 兒童價標準化
標檢局查驗市售電煮水壺 合格率高
中國出生人口男女比例嚴重失衡
男子吸膠搶奪機車逃逸 警開槍逮獲
香港東亞運將登場 總統為代表團授旗
美牛修法爭議持續 立院議事又空轉
金馬明奔騰北縣 周邊道路交通管制
灰霾侵襲珠三角 汙染物逾正常值10倍
固盤 蔡英文蘇貞昌屏東掃街助選
發不出留學獎學金？教部：已撥付
藍第2波電視廣告主攻 馬英九下週現聲催票
洗錢資料無中譯 扁律：無證據能力
台灣捐款助巴拉圭攝製已故音樂家紀錄片
「零八憲章」連署人提倡議書籲推動民主化
高捷如跳票 高市府收購至少250億元
氣象局：台灣今年冬天可能偏暖
郝龍斌:動新聞若分級 恢復訂閱蘋果日報
禁蘋果日報入校園 內政部：尊重北市做法
金門議會開議 議長否認撐保護傘
受經濟危機衝擊 星公務員年終紅利縮水
基隆市議員參選爆炸 盲胞輔助器不夠用
國外買條碼 台灣偽卡集團合成後盜刷
提升鐘錶業競爭力 金屬中心研商優勢
美元走強 新台幣匯率中午收盤貶9.9分
民調風波 國民黨：向選委會忠實陳述意見
大陸千人連署要求廢深圳上訪14條遭警告
政府補助立即充電 製造業最熱中教育訓練
中油下午公布油價 各式汽柴油約降0.1元
屏東檢方再查獲疑賄選案 2樁腳交保
中鋼新盤價開平低 業者:增加提貨意願
黃昆輝批兩岸政策 促ECFA需經公投
枕邊人成凶手 學者：應加強安全性措施
速度比海巡快 毒販租遊艇運毒擱淺遭逮
台中警方查獲大陸走私牡蠣 4人落網
社團籲縣市長候選人簽署動物保護承諾書
杜拜世界延期償債波及 證券股全面下挫
杜拜風暴拖累 亞股重挫 銀行股慘綠
動新聞被罰 星媒社論讚揚台灣是健康社會
新流感疫苗開打近1個月 160萬人施打
搶搭電動車商機 台達電跨足電動車市場
景氣差 毛巾尿布都成美黑色星期五發燒貨
迷魂雙盜計程車基隆尋獲 拖回台北鑑識
菲南大屠殺案主嫌 歸罪伊斯蘭教叛亂組織
社團：兒少法仍停在受虐兒保護層級
生技中心：國際藥廠積極購買臨床3期藥品
大考中心：學測逾14萬人報名
憂江陳會失控 中市議員盼胡志強審慎因應
涉賄選未複訊先放行？嘉檢：要突破心防
婁勤儉訪台達電 參觀電動車電力系統
台股收盤跌248.25點 為7490.91點
中國貴州驚傳煤礦災變 9死1失蹤
環保專家批評中國地方政府靠建水壩致富
台北股市開低走低 跌248.25點
12月台指期跌305點 逆價差50.91點
深圳新流感病童併發嚴重腦炎
北市敦化南北路預計增設10單車租借站
創醫療旅遊商機 台醫院和美保險通路合作
總統治國週記關懷流浪動物 小黑狗入鏡
北縣速食餐廳空氣品質 6成總菌數過量
金融爆量下跌 台股重挫失守7500點
12月電子期跌10.95點 金融期跌52.2點
中華健兒蓄勢待發 備戰香港東亞運
經歷風霜走過烽火 金門古蹟睿友學校修建
大陸圖書展開幕 規模歷年最大
愛滋勿延誤 1成感染者通報時已發病
百萬人應考破紀錄 大陸公務員考試週日登場
吳揆：澎湖仙人掌公園結合掌故 效益大
胡三太爺壽誕 韓華僑界首爾集體祭拜
專家：美元貶值凸顯美財政惡化慘狀
白冰冰：播放社會動新聞 應註明刑責
台股重挫248點 三大法人賣超273億元
小八阿達全新組合 冰冰姐叮嚀尺度
大陸歌手臧天朔聚眾鬥毆遭判刑6年
生技中心：台灣是大陸藥材出口第5大市場
台醫療服務拓展美市場 一般醫療是重點
不滿被形容肥貓 高捷董座和議員互槓
藝術走進部落 原民藝術家駐村開跑
重慶任命新司法局長接替掃黑被捕的文強
顛覆傳統男子定義 大陸出現草食男
安插樁腳子女當機要？陳菊：依法任用
曾雅妮回顧今年 猶如地獄到天堂
廣州亞運最高票價勝過北京奧運
扁：馬案國務費案差不多 為何我有事
中國明年發射第2個月球探測器
推廣電動車 鄭崇華批政府沒做事
中國鋼鐵需求旺 行業矛盾未解決
杜拜風暴 台新金新光金有曝險部位
胞弟代繳遺產欠稅 法院判陳由豪還錢
白冰冰新戀情 每天熱線訴衷曲
新台幣兌美元貶1.01角 收32.345元
台灣愛心聲名遠播 韓國團體取經
10月景氣亮綠燈 去年5月以來首度轉綠
成大應用無線射頻技術 掌握兒童行蹤
韓人氣團FT Island台首航 門票28日開賣
北市對動新聞開罰 胡志強：下週決定
台豐高球賽 曾雅妮回國獻技
南市議員涉推人成傷 一審判拘役30天
陸官與災區原民辦運動會 琉璃珠獎牌亮眼
大陸發現台灣多家銀行網路ATM有安全疑慮
泰紅衫軍暫休兵 戴克辛邀艾比希吃駱駝肉
農糧署加碼補助 穩定國產柳橙產銷
凌峰之女挑戰8點檔 王天予自認不及格
蘇治芬北港拜票 吳威志提西海岸公園
中國流行音樂勃興 超女不若老歌手
無私奉獻台灣40多年 匈籍神父趙德恕病逝
杜拜風暴 金管會:台灣曝險不會比南韓高
合法居留陸配 可考保母證照
今年「很台灣」 大陸職籃公布賽程
警方偵破偽卡集團 盜刷金額近億元
3年來首例登革出血熱死亡 屏東52歲女性
杜拜風暴 外資賣超232億元 史上第15大
全球最烈啤酒蘇格蘭上市 引發爭議
長尾巴 台東放山雞生下畸形蛋
壞小子求婚 羅比威廉斯來真的
柳丁銷大陸 綠委批農委會獨厚嘉義
10月景氣亮綠燈 18個月來首度轉穩定
今年首波柳丁銷大陸 嘉縣打頭陣
大學進修生販毒 強姦藥丸銷青少年
工研院：鋰電池技術 可藉搭橋進入中國
總統請教諾貝爾獎得主 盼降低國人罹癌
南航調整台港澳航線燃油附加費
第一屆台印傳染病研討會 研究雙方合作領域
本週台股市值19.17兆元 減2.51%
杜拜風暴股市重挫 信心衝擊大於實質影響
文建會登陸 官方與半官方差別不大
中共明年經濟要務 保增長保民生保穩定
今年首例登革出血熱死亡 病例有心臟病史
涉炒股獲利13億 王靜瑩公公被訴
男子涉網拍詐財 身背45次詐欺前科
MOD契約不合理 消基會籲NCC查處
吳佩慈巧手貼功 自認亞洲只輸濱崎步
日職 橫濱網羅台灣投手王溢正鄭文豪
土石流災民自立脫貧 捐款助弱勢
日本最大家具上市公司 中市開闢據點
吳淑珍回聘律師 高院終止義務辯護
國泰金杜拜世界相關投資2855萬美元
綠營雲林造勢 提精打細算創光榮政見
沒碳就賺 兩岸打造亞太專屬離岸風力機
網路發展靠硬體 李家同勉資訊學生學電機
士林雙溪橋男浮屍 警方報檢相驗
林中斌：歐胡會凸顯美國有求於中國
兩廳院明晚耶誕點燈 藝文團體熱鬧演出
山區通訊改善 那瑪夏民權村全國示範點
三輕氣爆 中油：冷凝水跑進高溫爐膛
杜拜債信危機 經建會:影響應在可控制範圍
南縣鉻污染事件 縣府擬助農民求償
違規廣告 減肥助性增高產品最多
要健保費不漲 楊志良:請上帝當署長
杜拜風暴 金管會：台灣曝險新台幣63億
京站12/11開幕 估年營收50億與千人就業
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
台股大跌 美元走強 新台幣收貶1.01角
婁勤儉參訪晶圓雙雄 與張忠謀孫世偉會面
根與魂展 中華非物質文化遺產一次看個夠
南縣安養院監控15名外勞 照顧近200老人
打疫苗後染新流感 專家：2至4周才有抗體
北市推失智症照護 患者家人獲喘息機會
上海國泰產險福建設點 中國首家外資產險
高雄爐碴污染區 魚鴨檢驗合格
台塑化：明凌晨1時起 汽柴油各降1角
中市：動新聞若違法 向北市舉發
學生回家照看蘋果 郝龍斌：柔性勸導
美國會助理訪華團：美牛把關嚴格勿擔心
吳清基：中小學網路禁看動新聞
少女罕見腰椎骨折滑脫 微創手術解病苦
食用美國牛肉 楊志良：比過馬路安全
檢察總長抵金門 督導查賄
中國的低碳之路挑戰巨大
ECFA簽訂後 兩岸成立貿易救濟諮商機制
南縣違規安養中心 百坪擠62患者
中國餐飲業引進日本電子採購管理系統
義大利將禁止邊開車邊抽菸
對杜拜持債比不高 歐洲債權銀衝擊不大
紐倫堡發明展得金牌 吳清基表揚3高中生
澎湖嘉義99年有線收視費 NCC調降10元
美多發性硬化研究新曙光 血管阻塞倒果為因
違規廣告次數多 徐乃麟不表意見
星政府率數位媒體業者在中國取得交易
資料調啥缺啥 北市議會內捷小組批市府
接種疫苗不適 中市2國中生仍住院
聖嬰現象 台灣東北季風偏弱
炫耀太空成就 中國出版導彈與航天叢書
氣候變遷影響品質 印度大吉嶺茶香不再
景氣綠燈了 繁榮尚未成功 經濟仍須努力
斥資57億 國訓中心將翻新
陳菊反對開放陸勞 盼勞工投票表心聲
貓纜事件議員控誹謗 趙心屏：絕不道歉
善用產業聚落優勢 紡織業可搶進中國市場
偵辦打假球遭質疑 板檢：未違人權
雲林縣議員選舉疑賄選 檢方搜索
房仲：黃金店面不合算 K金店面穩穩賺
杜拜風暴 金融股市值蒸發遠超過損失金額
登山客攀南湖大山摔傷骨折 警救援送醫
參展北京文博 台北故宮出版品完全上架
哪些政治獻金不能收 監院網站查得到
NCC訪查證實 壹傳媒租用中華電信機櫃
苗栗夜間減壓供水 高雄桃園12月可能跟進
草率起訴 檢察官黃朝貴遭記過
關稅局查獲仿冒變形金剛玩具 市價約50萬
東亞運跆拳道 中華好手人人有信心
菲南屠殺案 主嫌家族9人列嫌犯
沙國皇室失竊藍寶石可能還在泰國境內
客語認證與原住民特考明舉行 考場量體溫
第0980237期今彩539三星彩四星彩開獎結果
新流感死亡增1例 45歲男有肝硬化病史
湖南武岡市副市長楊寬生被殺傷亡
第098095期大樂透、49樂合彩開獎結果
輔選呂國華 馬英九深入宜蘭大同原鄉
日新流感病例累計破1000萬大關 72人死亡
杜拜風暴 金管會:台灣曝險近2億美元
菲南屠殺案 穆斯林自治區官員全停職
兒童票調整 觀光局：主題樂園應會跟進
10月全國房市交易回穩 月增3%
金門縣長選戰 李沃士告陳水在抹黑
道地星洲美食 饒河街夜市吃得到
台紡織業可在生產配置和接單與大陸合作
不能沒有你 勇奪金馬觀眾票選最佳影片
比利時國會議員28日訪台
嘉縣首例H1N1新流感死亡病例
歐元與人民幣匯率之爭背後的自利考量
募集耶誕禮物公益活動 梁文音代言
杜拜風暴 台灣金控曝險3000萬美元
大陸股市今天重挫 明年宏觀調控政策不變
美中聯合聲明將成中共向美方施壓依據
投信：基金投資杜拜相關比重低 影響輕微
鐵公路兒童票價 身高放寬至150公分
檢傳致靚比對瑞士資料 2人強調屬投資
日圓飆漲加通貨緊縮 日經濟恐再陷負成長
兩岸ETC大不同 台灣讓北京耳目一新
金馬獎入圍8項 戴立忍有信心全拿
杜拜風暴 台股短線震盪 不致重演大空頭
男子刷卡遇金光黨 法院判免還卡債
工會：北市勞工局認定南山迴避僱傭關係
歐股翻紅 杜拜若獲援手可望儘速止血
嘉縣民雄1鄰長涉賄選 遭羈押
杜拜風暴 泰國財政部：泰經濟不受影響
大漢橋下尋獲左斷掌 疑街頭喋血殘肢
菲明年大選 台商出入需小心
第098095期大樂透頭獎摃龜
動新聞爭議 蘋果日報將提訴願並告郝龍斌
彰化查獲疑賄選名單 賄款恐近百萬
全民電通借貸違程序 張俊宏被起訴
馬英九助選王乾發 支持澎湖低碳島
第0980237期今彩539頭獎1人中獎
被杜拜打敗 台股大跌 銀行票券曝險64億
MOD契約不合理？中華電信：進行內部研究
執毛筆畫龜牛 亞西青年書法初體驗
台灣推動參與UNFCCC 和丹麥視訊會議
杜拜事件衝擊 里昂證:亞洲是安全避風港
美中減碳目標 環保團體與智庫歡迎但要更多
中日將首次舉行海上聯合訓練
UBA預賽 輔大勝文化
第4次江陳會 民進黨決發動群眾運動
日中國防部長會談 海軍聯合搜救訓練達協議
謝長廷:衝突事件未釐清 馬英九應停止助選
苗檢查賄 聲押1候選人及1樁腳
任弘訪休士頓 瞭解華語文推廣情形
多倫多華語文能力測驗成績揭曉
瑞典台商會舉辦第一屆年會
中華民國僑民參加全民健康保險須知
台灣攬才團赴達拉斯招募人才
加東中文學校聯合會選出首任理事長
多倫多僑界送書至泰北
安省多所大學聯合舉辦職場研討會
台灣智庫: 簽ECFA後與東協簽FTA 要聽中國的
交通部:「觀光工廠」納入國民旅遊卡新玩點
擺脫「安」公子 酒井法子成大學代言人
向搖滾致敬 ABSOLUT VODKA「重裝搖滾」限量瓶酷炫問世
CReate YOUR STYLE with CRYSTALLIZEDTM – 施華洛世奇元素“非洲和北歐 - 火與冰的交會”靈感手冊問世
新加坡經典美食PK台灣國民小吃 「第二屆非常好呷新加坡美食大道」為新加坡美食月揭幕
踩到杜拜地雷 台灣曝險至少63億
杜拜延債疑慮舒緩 歐洲三大股市跌深反彈
老虎伍茲車禍 無酒駕情況未如外傳嚴重
IAEA決議譴責伊朗 美官員籲伊朗正視配合
景氣差大搶便宜 襪子成美黑色星期五發燒貨
肌肉病變兒童展天分 出繪本盼回饋社會
IAEA譴責伊朗 白宮：國際社會耐性有限
郝龍斌：動新聞分級正確 仍將監看
馬英九打體力牌 輔選拚出小腹肌
網路購物大戰開始!
總統關懷流浪動物 盼能像馬小九一樣幸福
台灣珠寶商入選中國百大女傑出企業家
TAIPEI 101齊聚八大國際精品 打造時尚聖誕森林
梁文音音樂榜封后 邦喬飛持續發燒
華泰王子楓丹廳聖誕大餐上市囉
景氣轉綠燈 總統籲多消費復甦更快
日媒：鳩山面臨3大難題 傳出12月危機說法
避嚴寒迎艷陽 哈薩克組團參加普吉島旅展
報導財富分配不均 中國四家媒體遭整肅
創新求快 7年級女生網拍紅海變藍海
趙少康自爆: 住北京飯店 撞斷兩根肋骨
中、日將舉行 海上聯合搜救訓練
杜拜世界（Dubai World）違約事件 又一次世界金融風爆？
私大研究所搶學生 推120萬獎學金
Youtube創舉！自動字幕造福聽障
2010年台灣雲端運算服務（cloud computing） 將達到新台幣62.1億元的規模
副總統鼓勵身障者 學習小羅斯福不畏逆境
2009資訊月 邁向智慧生活
台北資訊月 電子書引爆新品採購的狂潮
馬不簽ECFA她就退選 張花冠賭很大
臺北(大佳臘)風雲三百年 義美食品共襄盛舉
搶攻台灣旅遊巿場 「武夷山」推廣團來啦！
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
星研究：漢族基因南北有別 東西無差
飽嚐歲月刻痕 漂流木迎接新生命
杜拜現危機 美股隨全球股市下挫
杜拜危機促升美元 紐約油價下挫
台灣影像藝術 將巡迴巴黎柏林馬德里展出
今天的台灣英雄：張雅期征服癌魔非洲送暖
WTO秘書長：明年談成杜哈回合目標恐需重估
科學家：北極海冰形成晚 迫使北極熊吃幼熊
東北季風到 今明兩天北部氣溫降 局部大雨
洋基下週高層會議 明年招兵買馬籌碼有限
評論家：媒體刊聳動暴力新聞是濫用新聞自由
立委提案 涉性侵遭停聘教師不得領半薪
資訊月登場 3D及觸控熱門
資訊月撿便宜 觸控及Win7優惠多
資訊月主打觸控3D超輕薄 新品吸睛 贈品多
3C通路業資訊月搶客 1元小筆電搶標
資訊月邁入第30年 見證台灣科技產業史
辛巴威籍貨機墜落上海浦東機場 3人受傷
大陸連傳兇殺案 專家：社會轉型所致
營建署：12月舉辦墾丁阿朗壹古道探訪活動
南投中寮傳聯手買票 2樁腳交保
港媒指杜拜世界不會釀成金融海嘯
高縣鳳山民宅火警 3人喪生
環保署:先隔絕重金屬污染 再逐步整治
學者：大學應採學程制 培育跨領域人才
停課班數1925班 疾管局促速打疫苗
大陸海南省成為新的國際販毒通道和轉運站
台灣非典型就業人口68.7萬人 創新高
現役軍人酒後搶劫 殺害檳榔婦破案
浦東機場貨機墜落 香港13班機受影響
年齡與技術限制 長期失業者尋職最大困難
消費不振 全球景氣2012年回復海嘯前水準
立院：水費基本費有重複收費之嫌
吉林煤礦滲水意外 17礦工被困
老虎伍茲車禍 妻子以球桿擊破車窗救夫
馬總統：台灣資源少表現優 宗教角色關鍵
台漢香港行騙被捕 冒充旅遊局職員
資訊月開幕 參觀人數預計200萬人
高縣鳳山民宅火警3死 起火點2樓
台灣旅客驟減 普吉旅遊會長將赴台宣傳
吳揆：打造台灣為無障礙島
蕭副總統：資訊月推動科技與人文結合
客語認證小朋友捧場 凸顯向下扎根成效
金門高粱文化節 品味酒香文化
地價稅繳納11/30止 財部籲儘速繳納
憑藉3S 泰普吉島年吸引百萬人次外國旅客
國家祈禱早餐會 基督教會關心動新聞爭議
白頭偕老 60對金童銀女憶年華
蔡英文：瓦解國民黨地方派系 從雲林開始
吳揆：國家體育館3年後移交高市府經營
不動產抗跌保值性強 第二屋需求浮現
林聰賢推返鄉廣告 籲鄉親12/5返鄉投票
子女婚嫁 父母各贈百萬免稅
蒐集北韓情報 日成功發射光學3號衛星
審慎評估需求 大台北仍可找到500萬住宅
感恩節才過 環球影城耶誕樹點燈迎佳節
原民特考到考率升 部分類科恐錄取不足額
洋基播報員謝波德 99歲才退休
斷掌案偵破 男子圖詐領保險金送辦
女童水泥封屍案 高院更審判20年6月徒刑
新社花展新增茶花展區 展出150品種
學者籲培養技職生職場英語能力
跨行系統29日凌晨暫停服務1小時
上海浦東機場貨機墜機意外 3死1重傷
金門縣長選戰7搶1 國民黨喊出大團結
漢翔爭取參與中國919型民航機計畫
平溪騎乘活動 200車友挑戰山路
南韓打造中國城 北京大使允諾提供協助
貨機墜毀浦東機場 部分上海飛台航班受影響
印度珠寶商遭搶 北市警通報海關嚴防
穩定柳橙產銷 廢園補助每公頃增為20萬元
東部鐵路電氣化 馬英九：下週動工
中法簽署40餘經貿合作項目
超越樓高之爭 台北101將成全球第一高綠建築
廚房冒煙人不在 北市消防局請鎖匠開門
韓星Rain擔綱 「忍者殺手」美首映創佳績
蔡英文斗六輔選 籲瓦解派系為民主努力
三合一選戰最後週末 雙英嘉義市輔選對壘
大陸沿海快速開發帶來嚴重污染問題
北京文博會 兩岸文創業共拓商機
拉抬黨籍候選人聲勢 馬英九花蓮奔波趕場
資訊月Sony3D體驗區 吸引排隊人潮
馬立強同台輔選？胡志強：黨安排就配合
台美產業合作契機 黃重球將拜會美能源部
漁業署:日本與台灣將在公海相互登檢
動新聞分級 內政部：再觀察一段時間
經部率團 爭取克萊斯勒與通用合作電動車
陸官與88原鄉災民競技 凝聚軍民情誼
老虎伍茲半夜家門車禍傳因外遇與妻口角所致
舊書攤與創意市集 北市牯嶺街一次飽覽
中國2貓熊抵澳洲 兩億多新家迎嬌客
愛很大礙不怕 高縣障友大跳活力健康操
日本將首次招待中國國防部長參觀神盾艦
微軟Win 7形象館 發表MSN小綠人筆電
青輔會助一臂之力 失學少年成鋼琴老師
中國試圖以中小企業發展模式解決失業
張花冠：馬總統若停止推動ECFA 願退選
星女性罹患愛滋病比例首次突破10%
辱沒天職 10名中國記者受賄瞞報礦難受罰
微網誌發功 網友串連力量大
噗浪臉書魅力無法擋 文創產業也瘋狂
生活資訊噗來推去 政府與人民更靠近
李家同：微網誌純聊天 毫無意義
健康飲食沒概念 半數男性肥胖
湖南武岡市副市長憂鬱跳樓自殺
彰化織襪業者辦美腿大賽 盼設織襪博物館
伊甸體驗者：身障生活難 需社會協助
冒名揚言刺馬 前國小教師偽造文書判刑7月
吳敦義：屏東嘉縣若贏 馬總統36K金
北縣推低碳校園 圍牆改建綠籬
川震紀錄片1428 威尼斯影展獲獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
澎湖七美海域 查獲8名大陸偷渡客
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
NCC支持動新聞分級 未成年勿看限制級
杜拜危機損及波灣僑匯 印度評估經濟衝擊
身心障礙過時 胡志強促改稱身心挑戰者
打敗時差 科學家發現調節生理時鐘關鍵細胞
李顯龍籲大英國協成員國積極因應氣候變遷
雇用身心障礙員工 可申請職務設計協助
日女星木村佳乃與男星東山紀之坦承相戀
美銀：杜拜危機恐切斷新興市場資金潮
自行車極限環台募款 卓羅均送愛到創世
創業嘉年華 王昱婷:落實輔導青創目標
新加坡再當選國際海事組織理事會理事
南台車展 綠能概念當道
畫中有心聲 身障者繪出美麗人生
鳳山火警罹難姊弟 校方允協助善後
別為美白缺維生素D 學者建議日曬10分鐘
彰檢再查獲3起賄選案 2人收押
傳承木雕工藝 施鎮洋永不停歇
大陸廣電總局否認「封殺」港台主持人
環保天團飆創意 推廣資源回收
馬英九竹東輔選 籲票投邱鏡淳
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小朋友說夢想 男當王建民女當名模
北京奢華新模式 珍稀獨特實用高品味
黑色星期五 平板電視和手提電腦品最夯
疑遭恐怖攻擊 俄火車出軌造成39人喪生
北市專用道公車 降低排煙污染度
柏南奇︰限制聯準會獨立性將損害經濟
陳瑞斌在港表演黃河協奏曲
楊青矗新書美麗島進行曲 陳菊表敬意
馬英九拉抬翁重鈞 高喊嘉義縣換人換黨
國家體育場移交高市 體委會有微詞
金馬星光大道 舒淇吸睛張榕容受矚
陳菊駁斥傳聞 對健康有信心
蔡明亮作品臉 奪金馬獎美術設計
金馬最佳女配角 惠英紅獲獎
張花冠提不推ECFA願退選 翁重鈞質疑
金馬最佳創作短片 片刻暖活溫知儀
戴立忍桂綸鎂 曖昧各走金馬星光
呂秀蓮竹縣輔選 籲監督台灣對外談判
金馬獎最佳紀錄片 音樂人生
李米的猜想 抱走金馬原創電影音樂獎
金馬最佳原創歌曲 電影米香獲獎
陳水在控選舉暴力 李沃士喊冤
奮勇救夫？老婆拿球桿 據說是要對付伍茲
胡乃元戶外演出 撫慰八八受災人心
金馬最佳造型設計 蔡明亮作品臉
張經緯音樂人生 奪金馬音效和剪輯獎
金馬獎男配角 電影梅蘭芳王學圻獲得
惠英紅奪金馬女配角 從影30年最好禮物
馬英九：黃敏惠連任 嘉市會更進步
金馬星光四射 女星豔麗貴氣拚場
陳賴章墾號特展 展出台北300年發展史
電影梅蘭芳余少群 抱走金馬最佳新演員獎
紀錄片音樂人生獲3獎 創金馬紀錄
瘋狂的賽車 拿下金馬最佳視覺效果
功夫電影葉問 摘金馬最佳動作設計
蔡英文輔選涂醒哲 籲讓嘉市再變綠地
上海珠寶展設台灣館 業者：市場門檻不高
新人獎常勝軍 余少群再奪金馬新演員
管虎作品鬥牛 摘金馬獎最佳改編劇本
金馬原著劇本獎 桂綸鎂頒給戴立忍
泰華關注兩岸走向 江丙坤：先經濟後政治
排灣兒童以音樂感恩 周美青出席打氣
棒球迷明走上街頭 王建民表達支持
蔡英文拉抬蘇治芬 籲用選票拒黑金
戴立忍金馬獲獎 桂綸鎂愛的抱抱
中歐領導人峰會明在南京舉行 溫家寶參加
台灣電影拓荒者明驥 榮膺金馬終身成就獎
永遠電影人王玨 獲金馬特別貢獻獎
馬英九：保障台灣主權 人民利益優先
越南11月外國旅客40萬人 較10月增加
金馬獎最佳攝影 南京！南京！奪獎
助選提民調？ 呂秀蓮：未公開引用
金馬年度台灣傑出電影 不能沒有你
蘇貞昌連兩日 車隊掃街輔選曹啟鴻
燈光師李龍禹 獲年度台灣傑出電影工作者
李冰冰金馬封后 上台領獎數度哽咽
研究：發現精神病相關基因 新療法有望
呂秀蓮：支持民進黨候選人 監督兩岸政策
不能沒有你獲台灣傑出電影 戴立忍謝眾人
金馬獎首度雙影帝 張家輝黃渤封王
金溥聰進駐總部操盤？呂國華總部否認
戴立忍奪金馬最佳導演 激動落淚
大陸女星李冰冰 金馬封后數度哽咽
苗縣檢方查賄 1樁腳遭聲押
張曼玉頒金馬劇情片 不能沒有你獲獎
不能沒有你勇奪4獎 金馬獎大贏家
世界台商會力行年輕化 吳委員長樂觀其成
昆士蘭台商會舉辦人力講座
許振榮出席北美台商總會之「台商之夜」
加拿大台灣移民踏青兼行善
慈濟多倫多支會冬季送暖流
聖露西亞醫院祝融 台灣急派醫師支援
駐加代表處為華青音樂選手募款
99學年僑生返台升學開始申請
搶攻宜竹投東 蔡英文選前全台大掃街
影帝戴立忍：含情抱小鎂 淚擁5金馬
影后李冰冰：封后像作夢 忘記謝好友
真的像書 電子書夯
全球電子紙龍頭 元太看好華文電子書
電子閱讀器市場明年將進入戰國時代
呂秀蓮雲林輔選 盼團結守護台灣前途
不能沒有你奪獎 高市影劇行銷再下一城
人潮擠爆資訊月 電子書成新寵兒
中國上海墜毀貨機 浦東空難專家正解譯黑盒子
「不能沒有你」橫掃金馬獎 新科影帝戴立忍淚擁5金馬
悍妻揮桿 老虎伍茲撞樹
數位出版中的閃亮明星—電子書
瑞士似已公投通過禁止興建清真寺尖塔
不能沒有你橫掃金馬 戴立忍：非常爽
吳彥祖金馬影帝落馬 張曼玉惋惜
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中東歐第一國 波蘭開辦華語文能力測驗
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守宜竹攻南台 馬英九領軍最後衝刺
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鍾南山：H1N1流感與禽流感重組變異將致災難
第5屆國際徽商精英年會12月初安徽蕪湖舉行
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
澳富豪醫生迎娶小40歲嫩妻
全球漢語熱 88國設立孔子學院
台灣區同鄉會催票 綠憂矮化藍指無不妥
馬英九金門輔選 支持建金烈大橋
假樹較不環保 美國耶誕樹農盼銷售創佳績
姚明發起反歧視愛滋病宣導活動
空勤直升機夜航 搶救澎湖離島心臟病患
規格到價格均無共識 電子閱讀器戰火方興
配合花博 機車退出騎樓新增5路段
廣東江門孫中山紀念堂重新維修開放
總統車隊要民眾讓路 府：若不便願致歉
呂秀蓮籲選民支持民進黨 5都市長至少3席
今年廣州新增愛滋病感染者1449人
蘋果日報道歉不提告 郝龍斌肯定
低收入戶創新高 突破10萬戶
千年神木控訴 牛樟遭開腸破肚
立院明審文創法案 立委憂資金不足
金馬贏家戴立忍：含情抱小鎂 淚擁各大獎
兩岸電子書搭橋 明年共定標準
打火弟兄每2天救1人 獲公務員傑出貢獻獎
數位內容增 明年起電子書成長力道強
高鐵成立站區開發公司 交通部：多此一舉
澳底死亡車禍 1死1重傷
鳩山造假政治獻金疑達台幣1億多
線上稅務解答 北市稅捐稽徵處新增MSN
10大民怨票選 都會區房價過高暫居首位
中市林氏宗廟90週年慶 子孫齊聚一堂
NBA 引退才3天 七六人考慮簽下艾佛森
掃街催票 蔡英文：南投選民會還公道
朱立倫：縣市長選舉結果不能涵蓋施政成績
上海世博會台灣館 12月中旬完成鋼結構封頂
中國對外服務協會為台港澳提供高端人力服務
香港專家：貓狗染H1N1增加疫情傳染風險
竹縣選情緊繃 謝長廷:國民黨沒有基本價值
口腔癌侵襲青壯年 罹癌人數將有增無減
振興內需 觀光工廠擬納入國旅卡適用範圍
臺大勉學生 有核心價值才能成功
扁家洗錢案 特偵組將傳辜仲瑩說明
VGL電玩交響音樂會 將刮起暴雪
不安陰影籠罩 宏國大選明天如期舉行
景氣好轉？ 社運團體憂無薪假成常態
佛教徒抱怨印度摩訶菩提寺受印度教徒把持
中國發現首例狗感染H1N1新流感
菸捐補助謠傳 健保局:非以家庭年收入評估
特教生揮棒打球 難掩興奮
全球中文熱 老外與華裔子弟搶學華語
不畏金融衝擊 台商在江蘇投資新增755家
南部缺水1期稻休耕？水利署:12月底前決定
扁家洗錢案 特偵組偵查近尾聲
馬英九：支持金門建大橋 不會是選舉浮橋
嘉市選委會監察小組委員 涉賄選請辭
8校組EMBA教育聯盟 打造國際級學術殿堂
政策大PK 歡迎青年上網比創意
豆花妹代班主持 用抱抱換NG
監委：高鐵報告將出爐 背離BOT精神
亞洲最大圖像產業中心落戶北京
教室連結 8國學生台灣交流相見歡
500公斤電梯從天而降 壓死維修工人
鉤端螺旋體恐致命 野外玩水小心
蔡英文輔選變胖 選後擬辦美食展
台灣協助瓜地馬拉栽植木瓜外銷美國
中市千年文化遺址 小來公園12/1開放
僅雯整很大 囧媽媽很心痛
賄選案破百 藍盼加強查賄 綠憂成效不彰
台鹽搶進大陸 首家加盟店明年春開張
新台幣上週升0.02% 亞洲貨幣多數貶值
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廣東順德傳撤銷中共三大法寶之一統戰部
前重慶高院副廳級委員在押期間畏罪自殺
美津濃馬拉松接力賽 國體摘冠
7登山客失聯 警員依口述地形尋獲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
警查獲盜版視窗7軟體 幾可亂真
台港海洋公園 相互提供門票優惠
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愛河鐵人三項 瓊斯封王汪旖文蟬聯后冠
景氣增溫 飯店業攜手合作拼紅包
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平宅習藝 微型創業助低收入賺錢
中國公務員考試登場 百萬大軍搶飯碗
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杜拜陷倒債危機 巴勒斯坦人受波及
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南縣百歲人瑞過壽 子孫53人歡聚一堂
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香港廉署揭發多宗騙徒假冒廉署人士詐騙案
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棒球國是會議 體委會早有規劃
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作者們對電子書的真實感受
學有專精之優秀僑生可望留台工作
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電子閱讀器真的是個好的聖誕禮物嗎？
商品新訊
遠傳電信和中國移動再度合作！
漢來大飯店海鮮火鍋餐廳推出創新沾醬
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杜拜股市開盤 暴跌5.94%
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台北開發三百年 陳賴章墾號古契首度展示
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藍營指學者民調操弄選舉 賴浩敏：會處理
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再槓豐田 洛時：問題不在腳墊 在油門
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東北部短暫陣雨 中南部溫差大
伊朗決興建10座新煉鈾廠 白宮：自尋孤立
台股開盤上漲91.78點 為7582.69點
宏都拉斯大選投票結束 大致平順
與婁勤儉早餐 王志剛:希望加強對台採購
買票三合一 嘉縣溪口鄉樁腳涉賄選
美國專家赴上海調查飛機失事原因
大陸圓明園尋寶小組低調赴美
杜拜危機暫除 新台幣匯率盤初勁升逾1角
台股反彈 紙類營建漲勢整齊
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余永定：中國經濟增長模式難以為繼
中國民航局下令MD-11貨機全數停飛
江宜樺：查賄選動作 今年絕對會比往年大
杜拜獲援 台股無量反彈
瑞絲薇斯朋戀情告吹 原來是烏龍一場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
縣長候選人駕車撞對手總部 金門警方偵辦
蔡明亮對水果有興趣 想把鳳梨入鏡
總統車隊爭議 江宜樺：法令沒藍綠之分
高縣市合併 陳菊：社福不能有差別
中國歐盟峰會開幕 溫家寶盼增強中歐關係
廣東推出全球首個客家人文電子雜誌
扁家洗錢案 吳澧培列被告
庶民經濟 立委提牌照稅遞減汽燃費隨油徵
香港東亞運選手下榻酒店設粉絲區
台北大學葉士銘獲福州中華經典詩文賽冠軍
澎湖西嶼唱褒歌 道盡昔日女人命
高市鴨子船啟動時程 延至12月下旬
杜拜風暴 財政部：台股開盤漲 正面反應
國民黨催票電視廣告 籲嚴防對手奧步
地方選情激烈 藍綠相互叫陣
鋼價反彈各擁題材 鋼鐵股全面大漲
廣東河源客車墜坡意外致10人死亡
AIESEC亞太會議 明年高雄登場
韓媒：美特使到訪 北韓將表明六方會談時間
少林寺風波不斷 為食品商標再狀告官方
教育部花6億 改善高中無障礙設施
東亞運7人制橄欖球 中華目標搶進冠亞軍戰
八田與一熱潮不退 水色嘉南換新曲重現
雲林選舉 吳威志：革命志士對抗慈禧太后
12/1起高鐵票預售提前 網路訂位截止延後
公園巡查員加班卻無效率 胡志強不滿
兩岸侵權問題多 業界盼為台商設諮詢窗口
公股銀行:杜拜世界債權無擔保 有信心收回
管制揚塵逸散污染 高市:刻不容緩
足膜太酸傷皮膚 北縣禁賣要求回收
從廚房走入藝術殿堂 漂流木延續千年生命
中歐峰會 溫家寶重申維持人民幣匯率穩定
政治性主委？盛治仁：不回應政治化質疑
與經長觸及面板開放登陸 婁勤儉:有共識
總統：機場航廈改善工程 愛台建設好開端
立即上工補助提高 中區近千弱勢可望就業
立院初審 數罪併罰得易科罰金或服勞動
保護不力 中國2萬3600多件文物不翼不飛
勞委會：續推立即上工 紓解失業民怨
花蓮不提名 民進黨挺張志明
鳳山透天民宅火警 楊秋興:縣府協助善後
文建會擬登陸 盛治仁：對等推動
高屏溪流量減 再不降雨 明年高雄供水吃緊
財政部：持續推動公股銀行整併
運將涉撞死乘客案 檢方求處無期徒刑
杜拜風暴暫除 新台幣匯率中午勁升1.5角
高市府鼓勵城市影像拍攝 加碼1600萬
接軌國際 高中生學第二外語人數成長
設計百萬中學堂 高中教師獲教部優等獎
電影艋舺污名萬華 北市:尊重創作
嘉市議員司機涉賄選 起訴
吳彥祖斷腿 與幻雨追緝失之交臂
力拼3合1 民進黨團右批馬左拉抬黨候選人
婁勤儉：兩岸在雲端運算等五產業合作
亞化臨時股東會選出廖正井任新董事長
南山案 雙中重申法律允許 MOU才進行
花蓮光復鄉長選舉再傳賄選 候選人遭羈押
MSCI加持 連接器家族閃亮
12歲以下性犯罪改採公訴？立院要法部配套
北市衛生局:市售去光水 3成3含禁用物甲醇
花旗銀行今年稅前盈餘可望破百億元
一銀都更在手案逾百件 大台北地區最熱
蔡康永談身後事 天葬讓禿鷹啃也行
杜拜風暴 財政部：國安基金未授權不能動
中策中信金合作 港台法令不同難監管
河川公地合法承租人 有農保資格
男子向妻要錢不成涉放火燒屋 法辦
星電腦展銷售額約11億多 比去年成長8%
亞化與炎洲互補 明年合併營收看200億元
台撞球好手吳珈慶向星申請公民
開心農場收菜累 大陸也興「偷菜代理人」
民進黨最後3天大作戰 呂游蘇謝精銳盡出
宏都拉斯總統選舉 羅柏得票數暫時領先
台鐵電車線彰化斷落 3860旅客受影響
匯高股跌 日本計畫輸血310億美元救經濟
台股收盤漲91.30點 為7582.21點
台股開高走高 收盤漲91.30點
亞股勁彈選前無量 台股收復7500點關卡
綠委:河川地承租人失農保資格 擬上街抗議
三鹿毒奶求償 陸委會：司法途徑或商業仲裁
新流感疫苗全民開打 12月12日起登場
12月台指期漲116點 逆價差25.21點
喜迎歲末佳節 好萊塢耶誕遊行熱鬧登場
12月電子期漲5.4點 金融期漲15.6點
資訊月首2日 參觀人數近19萬人
創新服務 北北桃地政啟用資訊3D平台
外勞涉行搶打死人被起訴 求處無期徒刑
台南警方查可疑車輛遭衝撞 開槍逮3人
創會350年 英皇家學會線上回顧科學史
世界健康論壇 連戰受聘擔任名譽主席
東亞運游泳 瞄準4項奪牌
中信中策互增持股 只是選項
林耘生控告發黑函 馬文君總部否認
走過抗癌歷程 陳月秋獲周大觀基金會獎章
外資：杜拜衝擊金融股 低接國泰金等
幼童感冒併發症 小心防範
韓徐銀美獲國際小姐決賽亞軍和最上鏡頭獎
有聲號誌故障率高 北市府:1週內清查改善
總統車隊爭議 江宜樺：檢討擴音器部分
台股漲91點 三大法人賣超68.15億元
溫家寶：中歐應推動國際政治經濟新秩序
中歐聯合聲明：歐盟支持一中政策
陳水在質疑伸手金酒 國民黨：不實指控
英小村回收電話亭 賦予新生命成迷你圖書館
南市推上網訓練 新住民銀髮族受益多
接班現端倪 金正銀4月曾陪金正日訪元山
江陳會設置抗議專區 陸委會：有需要才設計
智慧家電需求升 業者搶進
扁秘書被控滅證 北檢傳喚
4200：1 中國公務員考試比中彩券還難
立委質疑賄選有新招 法務部：深入調查
華航飛羅馬 明起中停印度
降低缺水風險 高雄加工出口區研擬方案
聽好歌做公益 心路籲寒冬送暖
消基會抽檢 3成燈具標示不合格
成龍等影星為Rain的香港演唱會亮相加油
拯救地球大任務 北市15班級獲獎
台灣藝術家再登國際舞台 參加邁阿密博覽會
新台幣兌美元升1.6角 收32.185元
北大PK台大 6成5企業選台大
採認中國學歷？逾6成上班族不支持
涂醒哲抗議選監委員賄選 提供百萬抓賄
台美能源科技會議紐約舉行 台40餘人參加
都會房價高民怨首 吳揆提案助購租屋
劉櫂豪自許當全民縣長 蔡英文背書
警民守望相助 救回自殺男子
經部向歐商說明 江陳會後啟動ECFA協商
小張柏芝談緋聞 為劉謙落淚
嘉市選察委員涉賄 賴浩敏致歉
炒作吃大蒜防流感 上海蒜價逼近肉價
嘉縣查賄選 民雄鄉1樁腳交保
馬總統聽見球迷吶喊 明開棒球國是會議
越南畫家義賣畫作 濟助水災清寒學生
屏檢查賄選 累計收押10人
趙麗雲受母影響 客家山歌如數家珍
轎車倒立大排水溝 車內驚見男屍
坦伯頓：杜拜債務促使資金流入亞洲市場
桃園機場一航廈改善工程動土 100年完工
張曼玉誇演技 陳妍希開心遺珠無憾
胡曉煉:兩岸簽MOU後金融發展機會多
中科4公司獲研發補助 可望申請20專利
不能沒有你 體委會表揚世運聽奧教練
老人照護 香港學者：留在家園社區照護
哥本哈根會議 歐盟促中國負起領導責任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
廈門商銀更名廈門銀行 走向跨區經營
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國影中心落址案 北縣府：全力爭取
單親媽媽拿繩套脖 學童作文吐心酸
車隊疏導引爭議 府:未來員警會更柔軟
戴立忍籌劃新作 再獲高市補助
反駁嘉縣無進步說 吳容輝細數8年成果
台大醫院雲林分院服務佳 獲品質推行獎
港府批准柏兆開辦台灣市場收費電視
推特在泰國流行應歸功於戴克辛
外資上周賣超132.16億元 賣超富邦金居冠
總統：兩岸關係改善 不影響台日增進關係
雲南大理設同性戀酒吧預防愛滋 明起營運
電視上網不是夢 2013年產值可達7635億元
電玩也有限制級 遊戲軟體分級明上路
府：歷任元首 馬總統最重視黨政分際
黃錦龍:培育優秀選手 讓競速溜冰續發光
房仲:11月北縣桃竹高買氣旺 成交增1成
中港加工區規劃經貿加值區 明年6月招商
黃騰浩尋找仙度瑞拉 最欣賞酷酷嫂
唐山台商申冤 工廠無端被封
達虹與台灣美罩 獲准進駐中科
飼主做好個人衛生 寵物不染新流感
菲律賓首見 雅羅育總統明年卸任競選眾議員
臨水流殤摺子戲 勾畫府城藝妲婆姐因緣
泰王生日演說無限期延後
消基會反美牛公投 向第2階段連署挺進
選戰倒數 雙英助選明晚彰化拚場
PEM糾紛 立委質疑佣金流入私人口袋
大陸書展中市登場 3萬冊簡體書參展
南投東埔溫泉聯外道修復 大型遊覽車可達
日圓今升勢趨緩 今年來日圓升值4.72%
日幣狂升 台灣數位相機代工廠接單樂
日圓升值 對台面板廠影響不大
日幣強勢 台面板驅動IC供應鏈可望受惠
愛滋寶寶滿週歲 周美青探訪送暖
文創法草案排除既有法令 立委憂易生弊端
諾貝爾和平獎典禮 郎朗琴聲賀歐巴馬
日圓飆升 日系商品先觀望未喊漲
北縣明年有線電視費率不變 低收入免費
知名餐飲集團將進軍東南亞 規劃股票上市
6平安符加持 毒品嫌疑人仍遭逮
杜拜風暴暫除 新台幣收升1.6角
調查發現印度地方官警涉入買賣女子勾當
屏東縣長選戰 曹啟鴻周典論互告
公務員兼勞工身分未明 國營工會將陳情
計程車撞死清潔員 業務過失致死送辦
出現山寨面膜 格子趣全面清查
都會區房價過高？高市國宅俗俗賣
天籟有賴錄音室 恩雅向演唱會說不
專家：莫拉克重創墾丁珊瑚生態
東亞運射擊 中華3女將力拚后座
高齡久病易想不開 親友關心可避憾事
老農無償供地 外配耕田也耕心靈
英地方報業集團嘗試網路新聞收費
藍綠竹縣關西拚場 警方維安戒備
中歐同意促使哥本哈根氣候變化會議成功
日圓升值 但廠商進口替代性低
蕭家旗：合併改制後 盼捷運等補助不變
新壽29.99億元搶下內湖第14棟大樓
電腦遊戲分級對象擴大 業者:支持 照辦
新壽標得台壽保瑞光大樓 總價近30億
開發雄心不敵金融困境現實 杜拜幻影成泡影
聯合國預估台灣明年經濟成長率3.5%
環團：縣市長候選人政見不夠環保
規範動新聞 NCC:不排除明訂罰則
轉手增值82% 瑞光550大樓創近5年最大增幅
星25到64歲本地居民總就業率6年來首次下滑
央行:台灣經濟緩和復甦 惠譽評等不變
金防部走過一甲子 隊史館開放參觀
中歐經貿 溫家寶：互不採取貿易保護主義
誤指竹縣無民進黨候選人 聯合報明更正
北市景觀大獎 首獎從缺
疑慮未消 業者暫緩進口美帶骨牛肉
前11月期市交易1.25億口 年減0.25%
截至9月 歐盟投資中國665億美元
印度亞洲16歲級女籃賽初賽 中華大勝新加坡
北市自學生憂無緣北星 教局:合格即可
冰到受不了 業者宣傳出奇招冰封公車亭
劉延東將訪港主持東亞運開幕式
日圓升值 日系車廠苦撐 LEXUS明年先喊漲
政大教授李仁芳 接文建會副主委
同樣當人頭供詐欺 1人判6月1人緩刑2年
謝文福克服重重障礙 率聽奧選手拚出佳績
台大醫院與藥廠合作 設臨床研發中心
9月對大陸出口依存度飆至32.2% 創新高
新竹以南缺水 吳揆責成跨部會因應
盛治仁：設文創基金會 資源更有效利用
中國歐盟商會：中國與外國貿易糾紛恐擴大
溫家寶：推動中歐能源環保市場運作機制
日圓走強 台灣飯店業盼日客再升溫
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投顧：高評等債作核心 不怕杜拜來亂
陶（吉吉）對狗仔跟拍很困擾 想換居住環境
金馬獲獎影片 梅蘭芳証人葉問衛視再現
國民黨:副總統電謝深山 盼勿為張志明站台
帶骨美牛緩進 業者建議菲力加紐約客解饞
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中共調整5省區領導人
中共5省區一把手異動 5年級生出頭
澳門GDP結束衰退 第3季成長8.2%
金門縣長選戰 改革金酒成話題
投信：中國新一波起漲點 2010年展開
救禿偏方一籮筐 醫師：不如用對藥
亞太影展重溫經典電影 再掀懷舊風
北縣房市回溫 北市周邊5市最顯著
蘇俊賓：化解民怨 納施政規劃依據
挺中職 周美青：明年會繼續看棒球
中國消費 政策力做後盾 成長空間仍大
投信：收復季線 台股本周仍有表現空間
體委會召開SBL委員會 未達共識12/3再議
王金平訪北海道札幌 台灣選情受關注
杜拜危機暫除 新台幣短線難脫盤局
王金平：札幌辦事處開館促進台日道交流
屏縣日托智障青年搭電梯獨闖 墜樓亡
中國強制拆遷徵地 小農民力抗大政府
台參與氣候會議遭矮化 環署：爭合理對待
力挽洪蘭座談會 臺大生大啖雞腿
2010南非世足賽交通工具將成主要環境污染源
深圳非廣東籍居民12月中起可赴港個人遊
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第098096期威力彩頭獎摃龜
美中提減碳目標 聯合國官員歡迎
嘉市議員候選人母親涉賄選 檢方拘提
歐盟提醒中國氣候變化事實不能談判
IMF：持續關注「杜拜世界」債務問題
橙縣華裔兄弟四手聯彈 令人驚嘆
太陽能代表團訪問鳳凰城
中華民國空軍官校校友會洛杉磯舉行年會
台灣之愛 淨化尼泊爾居民飲水資源
駐美代表處探訪百歲人瑞 表達關懷
華府台聯會熱心參與青年人才培訓
全球中文熱 老外與華裔子弟搶學華語
許振榮訪視休士頓僑社 匯集僑情
「電視上網聯盟」成立 無線台、大同等率先加入
花蓮決戰關頭 謝深山出國快閃
馬、謝關西隔街「尬場」」 幸未發生衝突
第五屆新光理財新人王 蔡佳芸體驗新光一日總經理
打造國際化籌資平台 薛琦親赴日本推動日資企業來臺上市
廈門市商銀正式更名為廈門銀行 宣示跨區域經營服務台商深耕在地市場
富邦信用卡650家餐廳、中油加油站、松青超市、momo藥妝店 天天刷卡天天省
肯德基早餐卡貼上市 憑卡套餐45元起最高六折再享三重優惠
深耕台灣市場45年 花旗(台灣)銀行營業部喬遷開幕
離奇車禍後 伍茲宣布退出加州大賽
美國讚揚 宏都拉斯總統選舉
中國兵馬俑展 在華盛頓揭幕
蛙大單車輪轉 用心eye Taiwan
扁爆319內幕 揭發「大嘴巴」
南投／馬文君創意行銷埔里的觀光
日交流協會代表請辭 外交部：尚無所悉
世界愛滋日 學習與愛滋病患的親密接觸
福建新女省委書記 強調實施「海西戰略」
齋藤正樹請辭 理事會通過才生效
瑜亮情結？汪洋與薄熙來攜手打破傳言
錯放通緝犯高健智 北檢承認有瑕疵
國統遭自來水公司拒往來1年 股價今跌停
工研院掛名中國參與丹麥會議 綠營：遺憾
出國未請假 萬那杜總理被國會開除
陸撇黑心商品 在美CNN大肆廣告
世界數位圖書館WDL舉行續攤會議
電子書的風行－環保意識的抬頭！
十大民怨 房價高顧人怨
菲律賓首見 雅羅育總統明年卸任競選眾議員
象隊秋訓冷颼颼 振總：「什麼都卡住」
Twitter人氣高 獲選為2009年度代表字
電子書在紐澤西發酵!
電子書的盜版問題!
Smashwords進軍全世界電子書市場!
戴立忍桂綸鎂 新片再譜戀曲
郭阜林加盟洋基 明年初赴美春訓
禿頭早治療 369黃金期有撇步
伊能靜傳新戀情 北京偷會賓士男
NBA》艾佛森回76人？ 有譜。
移民署: 中國人民行方不明3,901人
屏東高樹鄉長涉賄選 遭檢方聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美假期銷售恐減少 消費者看來「克制」
歐洲股市下跌 杜拜隱憂仍在 金融股走低
反映美元貶值 金屬價格收高 月漲幅擴大
網路帳號也有「身後事」 代管行業漸熱門
WTO部長會議 秘書長將秀中文籲團結
國際油價勁揚1.6% 利多匯聚
杜拜問題見緩和 美股尾盤拉高
俄貿易行政不辨兩岸 WTO會外台要求更正
WTO部長會議 各國籲明年完成杜哈回合談判
歐巴馬明宣佈新阿富汗政策 國際領袖獲告知
教宗特使訪台印象：經濟文化進步快速
宏總統當選人新挑戰 團結與國際承認
美接受宏國選舉結果 仍盼賽拉亞復職
禍從天降 飛機掉落冰塊砸毀丹佛民宅
東北季風與輻射效應 嘉義清晨13.8度
台股開盤上漲33.74點 為7615.95點
北韓閃電貨幣改革 舊幣100元兌換1元
加總理訪中4天 修補關係促進貿易
加國專業移民資格鑑定將可在一年內完成
美俄年底前或可完成戰略武器裁減新約起草
台灣等G-10成員重申農產貿易應重糧食安全
日媒：日本交流協會駐台代表齋藤請辭
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
俄代表P5+1向伊朗遞橄欖枝？ 美未正面回應
傳索馬利亞海盜揚言殺害中國船員
山東將成立黃河三角洲生態經濟區
台股開平走低 水泥股漲幅最大
扁家洗錢案 特偵組傳辜仲瑩到案
開刀左右不分 湖北再現離奇醫療事故
胡錦濤等高層參加大陸防治愛滋活動
吞火啟發兒童心智？麥得控南市議員誹謗
世界愛滋病日 中國發起防治宣傳
中國省部官員換班 韓長賦傳出掌農業部
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
主流不明 台股7600點壓力大
屏東高樹鄉長賄選案 聲押駁回
台灣兩位部長級官員將出席東亞運開幕禮
李顯龍：星大選投票日前24小時為冷靜期
重慶市長換人 黃奇帆接替王鴻舉
駐日經文處札幌分處開館 台日關係大突破
大陸砸人民幣九百多億 但治污成效仍不彰
民進黨催票廣告 溫情訴求支持者站出來
阿湯嫂很堅持 3歲女兒愛穿高跟鞋
張藝謀執導大型山水實景「印象普陀」開工
戰鼓催 蔡英文再赴南投替李文忠拉票
美專家：美俄戰略武器裁減新約明年中完成
中共人事調整 出身共青團吃香
李紀珠：誠意為前提 ECFA金融協商可期
遭員工求償近6億元敗訴 台船：將提上訴
捷運文湖線 北市公布可用度達99%以上
陳德銘：WTO應加強反對貿易保護主義
星總理宣佈投票冷靜期 反對黨和學者質疑
防國家機密外洩 韓網路司令部明年1月成立
香港運動員李靜擔任東亞運宣誓代表
桃園首波 3縣議員候選人涉賄選遭起訴
消基會：抽檢火鍋酒精膏全含高量毒性甲醇
胡曉煉：盼ECFA前 簽兩岸貨幣清算機制
被掛名中國 工研院：已去函抗議
桃源鄉:水源接水管 復興梅山搶修電力
北韓皇家四人幫主導權力接班
府：自由時報合成照 陳水扁車隊
馮正虎滯留東京機場 洛杉磯民運人士聲援
台泥併購昌興水泥廠 深耕華南主導市場
花蓮青年電話串連 籲響應返鄉投票
防範貓狗染H1N1新流感 應加強衛生控管
專搶金項鍊集團 高市警布線偵破
延續世運風光 高市將爭辦東亞運動會
海拔逾4000公尺西藏阿里機場明年7月通航
劉瑞琪溫昇豪助陣 客家台參加亞洲電視獎
江丙坤:明年江陳會盼完成兩岸金融准入協議
使用生長激素長肉可能危害身體
齋藤傳請辭 立委：相信台日將引為借鏡
高縣大寮民宅火警 1死1急救
東亞運划船 中華隊目標1銀3銅
流傳金正日死亡 南韓股市一度下挫
民進黨零賄選說 國民黨：吹牛
原民師範及教育大學保送甄試 簡章公布
假購車真強盜 高市警逮1嫌
PMI數據今公布 中國經濟回升態勢趨穩
台美能源會議紐約登場 尋求綠能合作契機
文湖線可用度達99% 北市未來逐月公布
蔡英文陪杜文卿掃街 藍委質疑以身作賊
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶值1.7分
金帥飯店水災倒塌 少東抗議未國賠
發現金門 續修金門縣志出版
中國機械聯合會訪台 提放寬陸資來台建議
蔡英文姊夫發表研究 國民黨：影響選舉
總統召開棒球國是會議 成立振興小組
南投查賄 草屯1女縣議員候選人收押
性接觸成為廣東愛滋病主要傳播途徑
併飛信？ 頎邦否認
廣東原鹽務局長受賄並與行賄者共用一情婦
染新流感反而救命 患者切除罕見腫瘤
明年接管世運主場館 陳菊：自負盈虧
台灣音樂劇將首登上海大劇院演出
網路援交一夜情 苗栗縣2青少年染愛滋
捷運文湖線 明年上半年推新優惠措施
開放面板登陸 黃重球：會適度處理
大陸明年展開第6次全國人口普查
婦團批縣市婦女政見跳票 婦權會如虛設
興建金廈大橋 吳揆指目前不合時宜
馬總統召集棒球國是會議 政府帶頭救國球
調查：加州低收入婦女健康不佳比例高
台股收盤漲67.02點 為7649.23點
愛滋兒母︰國家為什麼我交個材料都不讓？
洋基展開衛冕之路 公布2010年春訓計劃
高齡產婦應注意個人健康管理
杜拜風暴 星銀行曝險低於1%
我這樣愛你 男女主角李李仁桂綸鎂出線
移民署：大陸旅外滿1年者 可來台觀光
多方發威 台股站回5日線
台北股市震盪走高 漲67.02點
陳寬享出任駐美投資貿易服務處主任
微網誌在馬國不普遍 政治人物偏愛推特
12月台指期漲82點 逆價差10.23點
振興醫院上億元開刀房 高難度手術更順手
新流感疫苗12日全民開打 學童可校外接種
泰國政客愛推特 商人也趨之若鶩
雪霸公園蝙蝠屋復育有成 台灣長耳蝠入住
12月電子期漲1.9點 金融期漲19點
調降強制汽車責任險費率 明年3月實施
民進黨：藍營若有綠營賄選證據 歡迎檢舉
防控愛滋病 中國擬放寬民間社團合法化
公安進駐 誰涉賭就從大陸籃壇徹底消失
又一蘇愷戰機墜毀 印度機隊可能停飛
體委會有信心 職棒明年照常開打
馬總統宣示 明年為振興棒運元年
四川大獎沒人領 新台幣兩千多萬彩金充公
校園二氧化碳排放量 2015年目標減7%
天使樹點燈 童心盼魔法讓父親站起來
亞洲16歲級女籃賽預賽 中華贏香港
H1N1抗藥第6病例 女嬰隔離治療
雙拖網船禁入將軍港 漁民赴安檢所抗議
南市府：麥得違建 考慮優先拆除
回應杜文卿案 蔡英文：他有參選權利
恢復河川承租人農保 綠委要求正式發文
國防有獎徵答10年有成 110萬餘人參與
氣候會議 工研院副院長任台灣NGO團長
台股漲67點 三大法人買超23億元
機車定檢 高市推進大學校園
金門縣福利好 選舉人數大增
中國外匯官員：大陸外匯淨流入壓力仍持續
打造企業私有雲 微軟組雲端聯盟
內湖發生槍擊案 40歲女送醫急救
贍養父母 中國第1代獨生子女沈重負擔
宣稱商品電磁波最低 廣南國際遭罰50萬
歐巴馬新阿富汗戰略 妥協產物
桃園3縣議員候選人涉賄選 檢方起訴
曝光率太高 雲南大理同志酒吧延遲開業
科技突破 武漢大學由稻米提煉人血清白蛋白
成思危：通貨膨脹將成中國明年經濟隱憂
醫材市場看俏 金屬中心助產業升級
台灣微軟：雲端有如水龍頭 隨取即用
新奇美電之後 里昂點名廣達佳世達合併
學者：新台幣適度升值 可吸引投資
皮克斯高雄總動員展 高美館開箱
瑪家農場永久屋示範屋 立柱興建
北市捷運可用度計算 依機電工程契約認定
立委提案 禮廳可在殯儀館外單獨設立
兼顧美觀 奇美醫院研發機械定位透明牙托
全國語文競賽 北縣拼9連霸
人力需求回溫 明年1月增4.8萬工作機會
港警預計30萬人觀賞東亞運開幕煙花匯演
新台幣兌美元貶1.4分 收32.199元
大寮民宅火警1死2傷 母拚死護小孩
兒子當歌手 劉家昌：不紅就快回家
拖網漁船封港抗爭 南縣府蒐證送辦
中國工信部和4大商銀解決中小企業融資
涉擄人勒贖暴力集團 高市警逮5嫌
高市同志公民活動5日登場
中國鋼價止跌反彈 台灣鋼市買氣可望回溫
日交流協會台北事務所代表新人選呼之欲出
林園裝扮大賽 女媧素還真同台走秀
阿公阿媽食在好幸福 合照分享大賽登場
江蘇太倉 德國企業投資最愛
依山傍海 台東最美麗中繼屋9日交屋
大陸男同性戀者愛滋病明顯增加
中國人行：人民幣國際化 沒有時間表
日本職棒 林威助遭減薪700萬日幣
涂醒哲刊登質疑廣告 黃敏惠提告
日實施新制 限制國內航線隨身行李尺寸
陳振盛總部接獲恐嚇信 內藏子彈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
炒大蒜團轉戰 成都辣椒價暴漲5成
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市國小英語專業師資 比例達99.1%
國家體育場：元旦升旗如期舉行
水利署：南部供水總量管制 民生用水為主
台灣在港機場發證樻檯更改服務時間
學者：現行浮動油價機制 對消費者不公平
北市托育中心槍擊案 女老師中彈命危
男子持有改造槍械 法辦
苦民所苦 高市議會刪交通罰款歲入2億
疏運返鄉投票 高鐵嘉義站加開20班次
超商集點換無公仔 消保官要查
台灣金聯售600億債物資產 推不動產證券化
醫院大盜專竊病人財物 一審判11個月
疏運投票人潮 高鐵加開26班次
交通利多 明年商辦交易量上看千億元
蔡英文雲林輔選 陪蘇治芬車隊拜票
職棒球員義賽 陣容凌駕京奧國家隊
台中教大 叫我省電第一名
邰智源大學演講：不聽老人言 人生路崎嶇
傳產代表籲政府簽ECFA要配套
美牛爭議未解 立院議事再癱瘓
環署：台灣成UNFCCC觀察員 最快明年達成
哥本哈根救氣候 單車族踏亮耶誕樹
兒盟促修法 媒體網路羶色腥增罰則
超商推迷你便當 衝刺鮮食營收
紫外線與空氣品質變化 上網看分明
88風災 南縣1/3復建案未獲核定
國是會議效應 熊隊願出席中職頒獎
馬總統：聖文森推新憲公投 加勒比海典範
法拍王又曾房屋 庾澄慶5589萬買下
花蓮選偵字賄選案21件 檢方全力偵辦
匯市盤整 新台幣收貶1.4分
庾澄慶以5589.9萬 標下力霸東區法拍屋
不能沒有你 戴立忍盼馬總統撥空觀賞
星聖淘沙附近海域船隻相撞沈沒 無人傷亡
連續死亡火警 高縣加強防火宣導
經部速審發明專利 鴻海大量送件
大陸已貸345億人民幣給台商 將加大力度
期交所:整戶風險保證金制度已逾3千戶
重感冒後換新流感 范文芳婚後掛病號
颱風天助船脫困 高雄港務局表揚引水人
北縣男子疑吸毒猝死 陳屍租屋處
明年大尺寸NB成主流 宏?皏咱e緊追惠普
鎳價疲軟 燁聯12月盤價平盤 唐榮降千元
賴聲川「陪我看電視」 兩岸文化深層交流
五月天國家體育場演唱會 保護跑道費周章
富邦momo搶頭香 首家購物台資安認證
經建會：2010年目標 促進10萬個就業機會
戴立忍談影視產業 憂台灣不夠紮實
中國遭遇罕見霧霾天氣 陸空交通受阻
盛治仁:冬奧藝術節 台灣藝團獲高度肯定
中油:12月液化石油氣及天然氣價格不調整
3萬元補貼 11月車市衝破3萬台
影視行銷高雄 高市提升中小學生拍片技能
怪癖男竊女內褲 監視器露形跡被逮
陳進堂懸壺濟世 病患23年後感謝救命恩
穩定柳橙產銷 提高廢園補助及加碼收購
馬祖檢警調查賄選 陳聰明肯定
選風差？ 王清峰：反賄獲基層正面迴響
陳昇唱跨年不怕Elva 張懸陳綺貞才是勁敵
愛滋人口年輕化 世展會籲各界正視
高山上的老頑童1月放映 達賴願再訪台
強暴戲戴君竹防備齊全 林佑威不好意思
台灣影音產品進軍中國 可望改採直接認證
上班族盼明年財富增 彭淮南可帶來好生活
內規要求約詢態度和藹 監委：不合時宜
選戰倒數 馬英九下達固票催票動員令
前進大陸二級城市 渣打推人才培訓活動
國籍未明男子 工傷請領給付待釐清
金融海嘯讓中國人更信任本土金融機構
內捷可用度99% 議員：民眾感受非如此
澳洲3度升息 新興亞洲可能跟進
東亞運明開賽 港隊瞄準獎牌第4
宅經濟熱 85度C搶進網路消費群
二次金改等案將偵結 扁全推給珍
11月期市交易量 永豐期貨奪冠
中華電信基金會偏鄉網路課輔 開課
明年抗愛滋活動 泰將發送大量保險套
機密外交款案 扁自我辯護2小時
研究：中年人過度運動 關節炎風險高
登革熱疫情 高縣投入人力清除孳生源
丁懋時談外交休兵 兩岸體認和諧為要務
清心福全涉逃漏稅 獲緩起訴捐800萬
中選會：705萬人5日選百里侯
女性頭髮灰白禍首 是基因而非壓力
庾澄慶大手筆購屋 明年搬遷做工作室
攝影師拉夏培爾訪台 直呼找到烏托邦
議員候選人周子傑賄選案 金門地檢起訴
不再迴避愛滋病 大陸領導人站到第一線
郭阜林旅美 羅國輝：先把基礎練好
搶救七星潭 花蓮青年組聯盟發起連署
顯影劑擴大給付 電腦斷層檢查省1500元
東亞運女籃明戰中國 首要掌控節奏
李成輝：看好大陸證券市場 暫不到台設點
爭鄉親票聲聲急 鴨子划水遊行掃街紛出籠
雅羅育完成參選登記 正式競選菲眾議員
北京著眼長遠共贏大局 發展中歐關係
救職棒 朱立倫近日邀財經部會研商誘因
投信估Fed明年升息 台股挑戰萬點
泰國紅衫軍不示威 曼谷解除內安法
嚴格執法 香港外籍偷渡客減少66%
客運司機涉偷拍裙底 女子報警
國際金價站上1200美元 黃金存摺創新天價
陸委會：三鹿毒奶求償 我積極大陸慢
梁文音送上烏魚子 譚詠麟懷念台灣味
公務員作證搧風2下 遭檢察官罰站
央行理監事會12/24召開 利率可望不變
評鑑風波 洪蘭請辭醫評會訪視委員
決戰72小時 雙英明宜蘭拚場
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10大主持淘金榜 張菲自嘲吊車尾
消費回溫 10月信用卡簽帳月增20億元
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南山案審查 金管會：5大原則有具體標準
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李炷烽：金門大橋不建 遑論金廈大橋
澳門第3屆政府行政會委員出爐
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羅柏當選宏國總統 外交部致賀
庶民經濟 朱立倫：創造高所得就業機會
兩廳院樂典計畫 珍藏台灣音樂創作
齋藤請辭影響不大 台日關係持續前進
嘉義2樁腳涉賄選 否認者聲押 坦承者交保
前進中國 券商盼開放全資全照
學者：自由合成照報新聞 等於捏造事實
洪蘭請辭醫學評鑑 學者為她叫屈
雙英對決 彰化縣長選舉藍綠打主席牌
300坪露臺享悠閒 義式餐廳進駐貴婦百貨
UBA輔大勝明道 2隊表現失常
人權團體指愛滋篩檢侵犯權益 衛署:改進
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韓媒：修正雙重國籍法 旅韓僑社現曙光
陸客累計2萬餘人失蹤？移民署：報導有誤
南投造勢晚會 蔡英文強打宜蘭經驗
深航幕後老闆李澤源涉經濟犯罪 接受調查
宜蘭嘉縣竹縣主戰場 藍綠勝負關鍵
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鄭永金被控違反採購法 二審無罪
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台灣協助瓜地馬拉栽植木瓜外銷美國
經部率團赴美 爭取克萊斯勒與通用合作電動車
泰華關注兩岸走向 江丙坤：先經濟後政治
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菲明年大選 台商出入需小心
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簍子捅大了! 杜拜授信公股曝險增至200億
南投北港溪沙八假期 全國首創「無接縫六感」旅遊行程
歐巴馬總統下令 阿富汗增兵三萬
洋基不提供薪資仲裁 暫除戴蒙等賓主關係
100元換一元 北韓人瘋狂搶購外幣
民進黨說「零賄選」 國民黨譏「龜笑鱉無尾」
2010農曆新春假期連九休 愈早安排優惠殺很大
12/4選前之夜 蔡英文固守嘉竹宜3縣
台灣產業行銷國際的舞台—天使美術館正式加入2010臺北國際花卉博覽會參與夥伴行列
319呂秀蓮擋子彈 扁駁斥有人是大嘴巴
國民黨：民進黨雙重標準 無反省能力
台北喜來登 「愛&希望靠近 攜手慶聖誕」
大陸首間官方gay bar 遭輿論壓力關門
「台灣大劫難」一書熱賣 中國媒體批台獨利用該書惡炒「2012年統一」
府親綠司機遭撤 王郁琦說無政治考量？
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文湖線調度對撞 范良銹：應是人為因素
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冬天就是要配暖呼呼的火鍋！12/1-1/31花蓮中信大飯店火鍋季
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2009十大熱門關鍵字 Michael Jackson榮登榜首
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膨很大！ 商研院：陸客觀光商機僅有一半
誠品限定版公仔，12/04(五)溫馨上市！
Story電子閱讀器進軍德意志！
蔡英文：選情加溫 不放棄任一縣市
加國總理哈珀抵中國展開「融冰之旅」
副局長王麗珠不法領房租補助？新聞局澄清
蘇謝游助選 國民黨酸「天王助選是卡位」
優惠卷的魅力－亞馬遜後勢看漲
被google判定為「有害網站」 中央社遭駭
南投／立委補選 馬文君、林耘生捉對廝殺
中央社也受「駭」 google判定被植惡意程式
推動光纖寬頻 資策會:厚植產業實力
2009人權週活動開跑 李永然律師開講
電子書DRM軟體公開說明會 現場Live直播
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
彰化母子檔參選鄉長縣議員涉賄 母遭聲押
菲律賓明年大選 近80人登記角逐總統大位
德財長：杜拜事件顯示全球金融危機尚未結束
美元續貶 杜拜事件緩和 套利交易再起
孟買與新德里躋身辦公室租金前10大昂貴城市
杜拜信用風險下降 初期債務僅260億美元
華盛頓州重大襲警案 嫌犯遭擊斃
歐洲股市大漲2.7% 金融股及原料股走高
貴金屬全面走揚 黃金站上1200美元
國際油價上漲 反映中國強勁製造業數據
美國股市收高 道瓊指數漲至14個月高點
華時：美俄限武條約終止 監督機制現漏洞
調查：巴西愛滋病患心理比生理更受煎熬
華航飛義新航線首航 羅馬剪綵慶賀
歐巴馬即將宣佈增兵阿富汗但3年內撤軍
美官員指伊拉克民主發展不能忽略難民問題
白天回暖 明冷氣團南下氣溫降
美元續疲弱 加幣對美元急升0.81美分
台股開盤上漲66.41點 為7715.64點
馬來西亞湧現移民海外潮 官員：非關政治
黃金現貨登上1202美元天價 連二天締新猷
歐巴馬宣佈增兵3萬阿富汗 後年7月開始撤軍
康師傅TDR今起詢價圈購 每單位43至45元
景氣差 低價彩妝保養組合成熱門耶誕禮
白宮官員：增兵阿富汗為防堵蓋達與塔利班
韓外匯存底逾2708億美元 世界第6
台股漲 美元弱 新台幣匯率盤初走升
溫哥華國際機場行李工威脅耶誕期間罷工
歐巴馬：增兵有助早日自阿富汗撤軍
加總理訪中 人權團體籲施壓改善人權
高耀潔：中國隱瞞愛滋疫情 防治不力
世界愛滋日 洛杉磯宣布將提供百萬人檢測
偽證案 北檢首次傳喚林德訓
受扶助10年 貧童長大立志傳愛
統一飲料被指含砷疑案獲澄清 複檢全合格
電金合擊 台股回補杜拜缺口
高耀潔揭中國愛滋真相 毋懼埋骨異鄉
救地球 高市工業會推動3年內溫氣減排
貢糖店倉庫火警 隔壁加油站緊張
台東選票熱選情冷 離島選票送達
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國外交部：維護遭緬甸扣押台灣漁船權益
東亞運柔道 目標3銅
逆孫鐵鍊毆死祖母 高市警逮捕偵辦
野溪淤積潛伏危機 疏濬單位不明
中國飲料市場競爭激烈 龍頭台商沒被打趴
對抗新流感 胡志強:早接種不染病防蔓延
台灣技術團深入瓜國舉辦訓練協助脫貧
瑪麗蓮夢露吸大麻 私生活曝光
輔選林聰賢 林義雄宜蘭羅東掃街拜票
傳中國明年經濟刺激政策無「退出機制」
瑞銀：明年台股陸資引爆 高點降至8800點
中國官方否認有民眾因接種H1N1疫苗死亡
元大證：台灣納大中華概念 為市場打通路
美軍：中國核潛艇噪音太大 降低報復能力
茂伯首演鐵道員 希望明年抱金鐘
四川破歷年來最大毒品案總值逾人民幣20億
失言請辭駐台代表 日媒：齋藤正樹月底返國
久未降雨 嘉南明年1期稻及雜作面臨休耕
歐巴馬：阿富汗不會成為另一個越南
江宜樺缺席未事先請假 立院委員會譴責
新加坡辦公室租金跌幅排名全球第二
黃金現貨再創1209.13美元天價 漲勢似無止盡
江宜樺：詐騙手法變 網路行騙增
張花冠宣布辭立委 全心投入選戰
決戰72小時 馬英九宜屏竹嘉花東輔選
翔昇改選董事長 吳宗憲在任167天未續任
馬國前總理：東協應禁會員國軍備競賽
中國成功產製首支藏文輸入手機
農委會：持河川公地種植許可書 具農保資格
戴假牙又吃太快 雞骨卡食道
塑化需求增 二線股強漲
澎檢扣反賭文宣 陳菊抨司法介入選舉
上海地鐵即將再多1條 世博會11條地鐵上路
雲檢查賄 1樁腳收押
馬總統:捐贈疫苗 證明台灣是和平締造者
分析：「胡溫」正在選拔第6代領導人
府開除綠員工？呂學樟：立院要求精簡人事
歐巴馬：美國不會佔領阿富汗
王金平：日擬派資深外交官任駐台新代表
蕭副總統：台灣建構成高科技籌資中心
歲末送暖 天使樹家扶童心希望
中國擬進一步淘汰落後產能
首家越南TDR VMEPH明每股13.5元上市
環署：爐碴再利用廠 12家違規
洪蘭批評大學生惹爭議請辭 吳清基：尊重
新流感不治孕婦生下早產嬰 新生慶出院
北縣10路口 定點取締亂丟菸蒂
台灣服裝新秀古又文角逐全美前衛時裝獎
沈呂巡：台日關係 不受齋藤辭職影響
員警涉勾結色情業 1免職3偵查中
莫拉克重創 曾文南化兩水庫淤積逾億噸
蕭副總統：公司治理需強化董事會功能
台股漲美元弱 新台幣匯率中午升6.3分
齋藤正樹請辭 府:尊重大使與協會決定
陳沖：杜拜曝險 承受範圍內
陳沖：TDR供需失調 將調整供給面
花東鐵路電氣化 台鐵柴聯車流標案解套
辦案遭質疑? 金檢：只論證據不分政黨
陳沖：兩岸銀行互設家數 MOU生效就可談
捷運圍籬佔人行道 北市：安全已考量
議員:捷運績效歷年最差 高官年終領6個月
中國熟女假冒大使閨女 向大學生騙婚騙財
張花冠辭立委 民進黨盼翁重鈞比照
上海手機廣告：妻子可監控丈夫
東亞運舉重階段目標 放眼明年亞運爭金
臭豆腐攤太臭 罰10萬
東亞運女籃 中華恨天高 8分不敵中國
綠營控賄選漲停板 藍營駁龜笑鱉無尾
台灣首創全球害蟲監測系統 提升防治效率
抨擊前政府發動伊戰 歐巴馬：代價高昂
嘉市議員候選人的母親涉賄選 檢方通緝
農委會濕地水鳥保育研討會 與國際交流
瑞銀：台灣明年GDP 4.4% 低於亞洲平均
工程會：未延宕審議災後復建工程經費
台股收盤漲28.39點 為7677.62點
砂石便道浪費公帑 水利署遭糾正
陳德銘：明年完成杜哈回合談判非常困難
風光上任風波卸任 吳宗憲再成話題人物
歐巴馬處理阿富汗情勢 蓋洛普：不滿者日增
修補關係？高市產官聯袂赴中國
廈門引進台式汽車旅館大受歡迎
國際學生影展 學者讚不輸院線片
台北股市震盪整理 漲28.39點
金融股翻黑 7700點關卡得而復失
陳水扁：8年總統 前導車從無箱型車
12月台指期漲48點 正價差11.38點
金管會擬將連動債納入有價證券
黃金現貨飆抵1213.88天價 鈀金勁漲2%
東亞運男桌 中華1比3不敵南韓
台灣大合併凱擘案 公平會：不禁止
呂秀蓮屏東助選 籲保安台灣
12月電子期漲2.6點 金融期漲1.6點
文創法定名 文化創意產業發展法
學者：行政法人應速立法 留住文化優勢
花旗：2010年台灣GDP為4.3% 央行Q3升息
民進黨：選前3天買票高峰 查賄加把勁
曾中明:政院版兒少法修正案 月底前送立院
道路變平了？立委：官員勿自我感覺良好
96%公園綠地維護不力 中市開罰200多萬
中壢國小防災演練 38學童不適
陸客來台自由活動 移民署正表列20項
金門縣議員選舉賄選案 檢方起訴6人
海南省允許引用媒體爆料監督高官
張先正再度名列華府頂尖律師
文創法排除9法限制 盛治仁:需配套規範
台股漲28點 三大法人買超23.91億元
中共官員：選拔年輕幹部不能照年齡一刀切
陸客商機有潛力 商研院籲多元加值
捐贈物品中發現大麻 慈善機構傻眼
壹電視申請案未過關 NCC續審
新任福建省委書記：落實加快海西建設政策
改變美國經濟的10人 溫家寶參一腳
新流感死亡增1例 累計32例
詐騙不法所得上億 首謀1審判13年徒刑
追思高甘霖 家扶：台灣兒童福利先行者
澎縣離島選票啟運 員警戒護
嘉市選委會巡視選票印製 過程順利
吉林省長韓長賦辭職 共青團出身王儒林代理
兩岸加溫及科技優勢 2010台股新元年
男子指護髮產品無效遭控 檢：不起訴
雲林科大校長楊永斌獲選中國工程院院士
男子嫌祖母嘮叨 逆倫毆打致死
與黑人搭檔主持 艾莉絲怕范范吃醋
雲南大理否認出資設同性戀酒吧防愛滋
卸翔昇董座 吳宗憲：一切在計畫中
香港東亞運 中國女籃雖勝默契仍欠佳
新台幣兌美元升2.9分 收32.170元
中華職棒頒獎典禮 興農牛：謝佳賢不參加
假冒法官詐騙 通緝犯簽賭落網
申請參與氣候公約延宕？外交部：決策慎重
霓虹心導演想藏私 郝龍斌:可保留秘密場景
做愛做的事 3成6男性不戴套
日本今年流行語排行冠軍：政權輪替
穆迪：杜拜事件暫不影響亞洲政府企業評級
南縣批等無復建經費 水利署：已核定
嘉檢提訊 樁腳坦承收百萬賄款
邂逅美國女詩人 稻草人舞團為美殉身
台中男子疑與友人爭吵受傷 送醫不治
郵夠毒 進口郵包藏8尾毒蛇
貿協官員呼籲加強台韓醫療觀光交流
南市新流感死亡首例 27歲女有慢性病史
水產動物衛生標準 甲殼頭足類列管
提升環保意識 台灣水銀行計算水足跡
冬季癢難耐 中醫師：多吃膠質食物
彰化母子檔參選涉賄 母100萬交保
富邦金參與標購中金？龔天行：暫無評論
林鎮來回任翔昇董座 吳宗憲人馬退出董事會
桂綸鎂化身紙精靈 籲回收做環保
環保團體:彰縣長候選人政見不合格 投廢票
NCC：壹電視3頻道 待補件後再審
金門選舉有阿飄 檢方要當魔鬼剋星辦人
雲林柳丁外銷啟動 前進中國北京廈門
網購熱 Yahoo!奇摩今年業績破百億
韓國古典翻譯院 贈書中山大學
中共中央經濟工作會議可能提通脹預期問題
檢警調與中職球團結盟 全面監賽防打假球
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
必死決心 湖南副市長割腕觸電再跳樓自殺
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
北韓開始交換貨幣 市場功能幾乎癱瘓
靜物樂團新專輯 王力宏獨奏力挺
不用枯等公車 北市動態系統全線上路
在百貨公司打疫苗？業者：未接獲通知
張花冠辭立委 蔡英文:展現抗賄決心
赴美免簽有望 外交部：美將來台考察
張鈞甯演比畫好 大作被貼公司門口
香港再發生大陸充電池爆炸事件
不景氣 阿里山神木下婚禮萬元搞定
調薪214% 陳偉殷晉升億元男
保險業獲利大幅改善 仍有發展機會
同拜關帝爺做契子 王建民父子同輩
北市府官員集體索賄 檢方起訴18官商
減排難敵經濟發展 哥本哈根會議陰霾蔽日
日本發射間諜衛星監控中俄軍事發展
縣市合併廳舍整修 高市藍綠有歧見
雙拖網船封港抗議 南縣府破例同意卸貨
東亞運中華隊女子桌球團體賽擊敗南韓
長期飲酒過量 當心股骨頭缺血性壞死
馬英九再赴蘭陽城 拉抬呂國華
吳伯雄陪黃敏惠掃街 涂醒哲獲醫界相挺
感冒濫用成藥 小心藥物成癮
清潔員遭撞死 郝龍斌慰問家屬
江陳會預備性磋商時地 兩會明同步公布
泰國巴達雅快艇相撞 2名中國遊客死亡
國民黨大員齊聚屏東 重點催票
江陳會抗議專區近3萬坪群眾可自由出入
胡曉煉:兩岸金融合作大勢所趨 務實推動
椎名林檎新歌MV跳月球漫步 向麥可致敬
總統車隊合成照 總統府:自由時報應說明
中縣破獲暴力討債集團 逮獲8嫌
三合一選前強力查賄 雲檢積極偵辦
衛生署抽驗食鹽 全符合規定
美元走弱 新台幣收升2.9分
印度德里機場舉行華航台北羅馬航線開航儀式
中國建設銀行:想搶登台頭香 詢問登台限制
楊一展愛打籃球 林韋君投籃機高手
工商銀行入股2成？國泰金不評論
含少量苯與硫黃 以色列回收部分可口可樂
兩岸精密機械產業論壇 簽署合作意向書
動新聞尺度模糊 立委提案限制
台灣格鬥拳王賽 4日大對決
男子勒斃女子後性侵 板檢求處無期徒刑
澎湖選戰聞煙硝 王乾發批蔡見興抹黑
田寮泥岩惡地形 獲日本旅遊書讚賞
京奧爆紅濟南雜技團來台 門票被索一空
全球燈飾龍頭真明麗回台發行TDR 22日掛牌
北市官員涉收賄案 前職棒投手黃裕登遭訴
翁重鈞:張花冠稱辭立委卻沒動作 選舉花招
台資銀進大陸 富邦：可從二線繁榮城市切入
日嚼2000元檳榔 口腔癌友阿興籲愛惜身體
東亞運旗開得勝 中華台北女子桌球擊敗南韓
歌手阿霈當志工 籌募身障職能重建經費
明年1期稻作正常供灌與否 12月中確定
糾眾砸車傷人 4嫌移送法辦
本土社團台北車站前發傳單 籲返鄉投票
101斥資3000萬 打造2.2萬發跨年煙火秀
高鐵聯外公車明年仍免費 路線增為12條
捷運新莊線分段通車？捷運局：有困難
疑遭蓄意破壞 敦化自行車道破損30餘處
林俊傑咳血失聲 新專輯100天再戰歌壇
高市世運主場館 明年元旦首次升旗
菲南屠殺案 逾千警員遭解職
其人之道還治其身 鞋襲布希記者也遭鞋襲
陳菊輔選不顧市政？ 高市府：依法請休假
鄭怡靜在東亞運桌賽一鳴驚人
推出新品牌 紐西蘭台商種植烏龍茶有成
花蓮卓溪鄉長選舉傳賄選 1樁腳收押
北市活化校園空間 提供身障者使用
香港馬會協助廣州興建亞運馬術比賽場地
紡織業擬聯合大陸化纖業 制定產製標準
瑞士經濟部長洛伊塔德成為第三位女總統
屏東1縣議員候選人樁腳 行賄羈押
戰後最大跌幅 日去年度實質GDP負成長3.5%
八八水災究責 監院糾正政院高縣府
爵對交響 樊德生黃瑞豐攜手跨界作品
檢調搜索競選服務處 張碧琴：遭打壓
替代役利百代？ 想當中職一軍不容易
百貨通路大戰 Yahoo!奇摩躋身前五大
核廢料選戰焦點 台東2縣長候選人同反對
觀光局：陸客來台收益300億 未誇大推算
陸銀參股國泰金？金管會：現階段不行
中華隊參加巴西殘障桌球賽 獲四面獎牌
監委質疑總統侵越救災 府：未逾越體制
基隆選情冷 蔡英文盼年輕人返鄉投票
高市議員曾麗燕遭飛車盜搶奪
代訓球員上一軍 棒協態度保留
花蓮光復鄉長3人參選 2羈押1約談
香港再有1人感染H1N1死亡
學者:台灣肥貓較美國少 太過要求平等不好
奧斯卡前哨戰 美獨立精神獎入圍揭曉
名導蔡明亮帶作品臉 金門會影迷
世銀：2010年泰經濟成長率3.5%
四川採購團下單是演戲？經部：將查證
Google搜尋關鍵字 台灣facebook竄紅
環評新規嚴 不得分割開發
港官員:除非台灣改稅制 香港不會被取代
渣打上調明年台灣GDP預估值4% 後年4.1%
東亞運首日比賽順利舉行 大陸表現不錯
苗檢查賄 起訴3候選人
友達併華映？ 林蔚山：傳聞不正確
油症患者特別門診 免部分負擔
港官員:兩岸三地可截長補短創造三贏
政院：災後復建工程 絕無延宕
中國將成電影大國 台灣去或不去費思量
VMEPH擁東協腹地 外銷比重瞄準10%
挺農民到底 農委會與愛買合作農產大促銷
亞洲最具投資魅力國家 南韓排名第2
政策帶動內需 中國股市長多可期
亞股續強 連三日上漲
桃園機場地勤竊案 航警續偵辦
第098240期今彩539三星彩四星彩開獎
東亞運女排中華直落三 不敵日本
梁國新：人才培育是發展服務業關鍵
菲南屠殺事件 一政治家族12人涉案
洋基奪冠分紅 王建民推估千萬
調查:亞洲生活費 東京最貴 台北第10
中職建議替代役打一軍 球團有異見
1216.75美元新天價 投資黃金宜謹慎
賴幸媛和同仁約會看電影「不能沒有你」
哈林球技秀花式 台北歡樂籃球夜
大陸為藝人形象排名 台灣3人都因吸毒案墊底
齋藤明出席公開活動 請辭後首度露面
報復延續 利比亞將2瑞士人質判刑16月
嘉縣布袋1對兄妹涉賄選 檢方聲押
廣電媒體若罰鍰過多 最重停播90天
星每家每月平均開支比5年前增加2.8%
舞台劇雙面芭比 找回人性良善面
監察院糾正 高縣府：已盡心盡力救災
法令大檢討 219條恐違人權公約
投資移民近6年替香港帶來366億港元
40呎聖誕樹點綴 北市街頭璀璨華麗
東亞運中華代表團掌旗官 洪焜毅擔綱
東亞運中華男籃無翻譯 聽嘸韓教練
波蘭將增兵阿富汗600餘人
哈林花式籃球 棒球員也瘋狂
峨眉街女子欲跳樓 和北市消防隊員僵持
查賄押98人 法部：賄選比照重大刑案
第098240期今彩539三星彩四星彩派彩結果
疑打假球案 板檢約談1名前中信鯨球員未到
陳沖：證券無實體化 3年內完成
集保：未集保股票市值1.38兆元
政院專案小組啟動 清理活化國有地
綠營王牌盡出 力拚宜蘭變綠地
政院設公股小組 兩週內清查轉投資事業
UBA輔大爆冷輸台體 球員罰俯地挺身
鴻海買波蘭廠 供應戴爾歐非中東需求
四川商會:700萬美元台灣毛巾訂單未改變
美元疲軟 駐亞洲城市外籍人士開銷增大
北縣13歲女生明年免費打子宮頸癌疫苗
友達投資2.8億美元 斯洛伐克建廠
基隆查賄 1樁腳收押
馬英九屏東輔選 批民進黨治水不力
拉抬林聰賢 5位民進黨主席到宜蘭
駐阿美軍遭伏擊喪生 今年陣亡人數達300
上海空氣品質呈區域性污染
金門修復華僑建造之睿友學校
台灣中文教育學者南加觀摩
台灣將參與2010年巴拿馬國際商展
加拿大愛城台灣大專校友會合唱團公演
多倫多台灣青商會舉辦台北盃籃球賽
吳委員長出席亞台商總會理監事會 表達關懷
許振榮訪洛 推動僑商返國投資刺激經濟
2009年海外僑商台灣美食研習班圓滿結業
兩岸合作查緝詐欺犯罪 半年逮捕210人
證交所董座薛琦帶團赴東京招商 促進臺日市場交流獲熱烈回應
集保結算所捐台北縣消防局救護車 20週年低調慶生
「諾貝爾和平獎得主」歐巴馬 下令增兵阿富汗三萬
我國有價證券民國101年底將進入全面無紙化時代
花旗銀行：全球經濟持續復甦亞洲表現優於全球 台灣2010年GDP估4.3%最快3Q季升息
遠東集團2009耶誕亮燈儀式 遠東60新世紀花博綻放耀國際
美智庫批阿富汗增兵計畫具三大致命傷
蓋茨指2011年7月是阿富汗維安權移交期限
美高階官員指24個月內可明顯改善阿富汗情勢
南投／賄選嚴重 候選人請地檢署加油
中南部供水吃緊 水利署考慮打折供水
扁辦: 王郁琦公然洩密、公開撒謊
加總理稱訪中仍不放棄人權議題
電子書DRM軟體公開說明會 今天現場Live直播
56根民族團結柱撤出天安門廣場
「諾貝爾和平獎總統」派兵阿富汗 英媒稱「終極豪賭」
建金廈大橋 吳揆：目前不合時宜
禁動新聞太瞎了 MSNBC選郝龍斌為最糟之人
江陳會抗議專區 藍肯定綠指民主倒車
菲律賓蟬聯國際海事組織理事國
江陳會預備性磋商9日在福州舉行
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分析：「主政兩省」非入中共政治局鐵律
幸福繽紛白色聖誕樹 再創台灣毛巾奇蹟
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台中「江陳會」 今天起開放媒體報名
泰國巴達雅撞艇事故 2名中國遊客死亡
綠營遞張花冠辭職書 王金平：不負責收文
東亞運女子9號球 張舒涵提前出局
趙靜芝：國民黨要細讀《臺灣大劫難》一書
《中國自由文化運動》袁紅冰與達賴喇嘛的對話
101斥資3千萬 璀璨跨年煙火秀
美國爸爸突發奇想 用遙控車幫小孩拔牙
漁船起火緊臨加油站 虛驚一場
八八水災影響 全台柳丁減產14%
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麗尊酒店『聖誕Buffet晚餐』幸福饗宴
NBA》艾佛森不退休了！ 將重回76人先發
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陶博館參觀人次衝破50萬 新人喜獲大獎
犬隻排泄物承接裝置 獲紐倫堡發明展金牌
台電上萬員工上街抗議 不提年終獎金
高縣眷村文化節5日登場 聽老歌嚐小吃
保育類鱘龍魚卵闖關 送辦
別輕忽偏頭痛 可能潛伏致命危機
電聯車門夾手臂 失業陷入困境
施顏祥：支持WTO遏阻保護主義作為
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伍茲承認有越軌行為 對家人表示歉意
歐洲股市再度收高 礦業股走高
美眾院小組通過系統風險法案 金改再下一城
國際油價跌逾2% 反映庫存激增且需求下降
網路刊產前性別檢定廣告 印議員要求法辦
星：願在2020年減少碳排放量1200萬噸
亞洲16歲級女籃初賽第三回合 中華勝印度
不買就沒機會？ 金價1218美元 再創新高
華盛頓州襲警案 嫌犯六親友列共犯遭法辦
美股小漲小跌 多數股票上漲
比銅板小 瀕臨絕種加州澤龜寶寶暫住波特蘭
新興市場瘋狂吸金 熱錢東流還將持續20年
巴西資產恐高估 諾貝爾得主擬出脫部份投資
冷氣團來囉 低溫持續到6日
冷 嘉義清晨最低溫13.5度
WTO部長會議閉幕 各國願續致力杜哈談判
台股開盤上漲55.89點 為7733.51點
陳德銘：中國經濟明年保持穩定成長
專家：加國新型流感高峰似已過去
選情緊繃返鄉者眾 離島班機一位難求
古又文在美大放異彩 拿下服裝設計大獎
嘉市中庄里賄選案 5樁腳交保
匯市觀望 新台幣匯率盤初走升
綠色和平：中國種植轉基因水稻有害無益
東亞運開支港幣3億 較預算多6千萬
金門查賄選 1樁腳起訴
捍衛中國功夫 河南散打冠軍迎戰泰拳王
金融股勁揚 台股7700點附近震盪
香菸包裝印刷廠僑威 送件申請發行TDR
高市行動圖書館 宅配精神食糧撫慰災民
減少碳排放 洛杉磯推電動車優惠措施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
清代「浮生六記」新證據釣魚台屬中國領土
買車送手榴彈？ 擁槍彈男子扯謊
阿諾：加州2.5兆美元資產受氣候變遷威脅
中國民眾消費率低 僅美國一半低於印度
月光照亮回家路 蔡瑞月舞蹈社溫馨耶誕
新防會：羶色腥非獨見蘋果 媒體應檢討
花蓮光復鄉長候選人涉賄選 10萬交保
投顧：保值需求強 金價挑戰1300美元
大陸愛滋病陰影 就在離你我最近角落
韓星金南吉拍戲狀況多 墜馬又染新流感
屏縣募選舉盆栽 跨年晚會義賣
古又文在美大放異彩 樹德科大與有榮焉
挑戰自我 中市視障者鐵馬長征70公里
鴻海買戴爾波蘭廠 筆電代工廠恐受威脅
東亞運帆船 張浩奪牌具厚望
雲端帶動網路設備需求 IBM重返市場
香港發行東亞運郵票
人事管理不易 郝龍斌表揚績優員工
星製造業連續7個月擴張 電子業重新復甦
32面金牌是南韓在香港東亞運目標
因應ECFA等衝擊 工業局明年投3億元輔導
南部氣候暖 夏季蔬菜害蟲仍猖獗
政院成立登革熱指揮中心 避免疫情擴大
浮生六記淒艷媲美紅樓夢 台港風靡勝大陸
胡志強：抗議專區不成熟 有違憲之虞
逾萬台電員工上凱道爭權益
日銀打擊通縮不力 日圓兌美元2011年上看74
決戰36小時 馬英九拉抬東台灣固守竹宜
瑞銀：金價明年恐觸頂達每盎司1300美元
高盛上調亞洲三小龍GDP 估台灣明年5.5%
香港業界：滬人均GDP要25年才能趕上香港
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政院：民生工業用水 至少可用到明年2月
吳清基：疫苗開打 新流感疫情獲控制
打造綠能城市 高市力推太陽能綠建築
廣東各市領導自評分數高於毛澤東三七開
大陸男桌球團3:0勝日本晉級四強
1成3愛滋患者用藥效果差 籲政府進新藥
中市警局：若設抗議專區 申請才能進入
新台幣匯率狹幅盤整 中午小升1.3分
東亞運武術 周廷原帶傷拚金
基金經理人調查：看好新興市場
報關行不知情受理仿冒品 檢方不起訴
總統府：精簡駕駛人力 無政治考量
南韓軍方靶場發生爆炸事故 1死5傷
重啟美牛進口談判公投連署 選後送中選會
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中國分配不均加劇 普通人幹得多掙得少
吳揆肯定法務部 查賄不分黨派
台股走低 營建午盤跌幅加重
宏都拉斯國會拒絕被罷黜總統賽拉亞復職
洪秀柱：新聞不能分級 應修法管制羶色腥
外交部：規劃總統明年初訪南太
國際身心障礙者日 吳揆盼台灣成無障礙島
先施錶行解決財務問題 引進三大新股東
新加坡期貨衍生商品交易所明年首季開幕
警察灌水敘獎上百次 北檢緩起訴
台股收盤漲7.05點 為7684.67點
歐巴馬新阿富汗政策 國會議員看法兩極
量縮盤整 台股再攻7700點未果
每2小時27分 北市1人死於心血管疾病
印度民航客機擅自飛行訓練 機師遭降級
台北股市震盪整理 漲7.05點
愛滋人數壽命節節高 長照出問題
吳敦義：明年促進就業 總目標9.9萬人
12月台指期漲8點 正價差12.33點
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