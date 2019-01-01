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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
維吉尼亞州3首長改選 共和黨大獲全勝
台灣市場投影機Q3出貨逾3萬台 單季新高
網路遊戲放不放行 中國官方部門大角力
傳產領軍 台股重返7400點
中國新流感疫情拉警報
史提夫馬丁與亞歷鮑德溫聯袂主持明年奧斯卡
捷運文湖線電力跳脫 部分路段區段營運
新流感增9例住院病例
調整房屋稅基？ 財長：尊重地方政府
IMF：亞洲成長取決於經濟引擎多元化
國際施壓 尼泊爾毛共取消封鎖國際機場計劃
國安局內鬥？蔡得勝:無法認同內鬥指控
迪士尼：在上海建樂園 與歐巴馬訪中無關
香港將取代倫敦為全球第2大紅酒拍賣中心
10月採購經理人指數雖萎縮 星製造業成長
國中生消費常識不足 消基會籲強化教育
蔡勳雄：要提高房屋稅 需提賦改會討論
監督宏國政爭協議執行 國際見證團成立
中選會主委交接 賴浩敏籲切除賄選毒瘤
台灣動漫產業進軍廣州 搶占華人市場
美牛肉進口 國安局：提各國經驗做參考
印度搭便車 警方：小心誤上賊車
偷1根香菸 法院一審判賠2000元
警方破獲詐騙集團 13歲少女赫然在列
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午升值2分
經濟部與微軟簽MOU 年底步雲端
中國足壇全國掃賭 多人遭拘捕
捷運文湖線出狀況 隧道段旅客受困52分鐘
復育保育雙管旗下 水試所盼提高蝦猴數量
劉政鴻巧扮舞王 熱身火焰之舞
立院初審 買賣公司債證交稅停徵7年
金門技術學院12歲生日 盼明年升格為大學
蔡英文：應徹查黑道疑似介入南投選舉
市調：明年全球面板設備支出大增51%
台股收盤漲144.11點 為7467.04點
金門1票1萬元？ 地檢署上街反賄選
世銀：中國明年經濟仍強 但結構將會調整
蒙藏會:78名藏族人士 獲准在台居留
11月台指期漲164點 逆價差28.04點
台北股市開高走高 漲144.11點
蔡英文:重啟美牛肉談判連署 非民粹操作
南韓產牛肉內銷9年來首次過半
世銀報告：東亞各國應盡快升息
動保團體控訴 流浪犬貓遭不當對待
台股開高收最高 營建領軍飛越5日線
賴幸媛：兩岸新聞也要重視公民新聞角度
朱立倫等人 16日接種新流感本土疫苗
敦北自行車道抗壓度不足 北市:必要時重作
4港口運量衰退 編列獎金引質疑
11月電子期漲5.1點 金融期漲28.4點
避被扣船 王進旺:加強宣導暫定執法線範圍
南橫公路夜間管制 利稻入夜形同孤島
新聞業者主張以公民新聞催化大陸民主
進用身障者不足額 高市月收罰款170萬
輪狀病毒秋冬盛行 幼兒接種疫苗防護
中油生技年年衰退 綠委質疑成拖油瓶
亞成鳥計畫 助經濟弱勢青少年親近野地
高雄地檢署：監看比賽防打假球
7年級女生不讓鬚眉 巧手弄金屬獲獎
歐盟中心成立半年 運作漸上軌道
台灣贈醫療器材 助瓜國改善醫療設施
關切監聽 立院凍結部分國安局機密預算
旺福美西之旅最終站 萬聖節變裝開唱
大專生飆原民樂舞 競逐原舞之尊
廟宇住持放血致人於死 一審判1年6個月
豪宅依建材課稅？北市稅捐處:仍在研議
台股漲144點 三大法人賣超13.22億元
周錫瑋：中央應重啟美牛肉談判
大度堰進2階環評 環團籲重視民生用水
占國有地養豬拒遷 業者上訴遭駁回
中西醫雙重資格執業受限 衛生署遭糾正
怨偶 王子豪提離婚訴訟王加佳沒意願
濫殺候鳥成風 廣東湛江茂名惡名遠播
金價新高 分析師：年底前挑戰1100美元
台鐵南迴線 明年1/20全線通車
中正大學聘駐校藝術家 認識台灣藝術創作
迪士尼利多加持 浦東一住宅用地高價成交
高市提升環港遊輪運量 擬結合鴨子船行銷
男子擁槍上膛 警方驚險逮捕
開放大專教師兼職 綠委質疑為肥貓條款
經建會自行研究比例 將提高至6成以上
黃金博物館滿5歲 金蛋送入園遊客
尹啟銘：人民幣升值可抵銷ECFA負面衝擊
校正公電（CAP157號）
幫酒駕小叔頂罪 越南配偶拘役50天
美使館被劫30週年 歐巴馬籲伊朗往前看
九華山朝聖遇害周婦 遭砍9刀身亡
三班輪值販毒 高市警逮7嫌
紐約市選舉 三華裔出線 改寫華人參政史
福建漳浦台灣農民創業園已有70家企業進駐
韓斗山集團前會長朴容（日午）自縊身亡
世衛組織：梅毒在中國大陸蔓延
降低海上風險 中緬石油管道工程開工
新台幣兌美元升1.7分 收32.558元
大陸專家：兩岸應合作併購國際品牌
微軟CEO鮑默爾訪台 推廣雲端運算
宜蘭宣導反賄選 包公出巡助陣
連江檢察長發傳單 強力宣導反賄選
國產新流感疫苗 小四以上1劑小三以下2劑
如何分辨真皮？燃燒有焦蛋味
擅泳升學可加分? 教部:各校自行考量
假賑災真賄選 東檢監控賑災款流向
中國異議人士楊天水獄中傳病危
尼國駐華大使引薦 美濃與馬沙德貝交流
田麗告獨家報導誹謗 獲賠50萬
黃志鵬抵達北京 進行ECFA非正式磋商
攜子女燒炭自殺 夫妻被判刑
民進黨成立助選團 蔡英文下達動員令
楊志良：不參與反美牛公投連署
續簽5年協議 姚明續掌上海男籃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中華電信微軟攜手跨入雲端 宏?硊L星受惠
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
土地月租每坪4.4元 屏東加工區積極招商
工廠外移也可入公會？內政部：待研議
總統：盼台灣與微軟合作 建雲端運算基礎
金安獎志工李楊花子 罹癌心繫導護
腸病毒入秋仍發威 澎湖小學1班停課
裸照外流炒戲？ 林佑威：誤會一場
微軟CEO鮑默爾：未來是PC Plus時代
愛很大礙不怕 高市身障者日活動起跑
日商推出純金製白雪公主與七矮人
匯市量縮觀望 新台幣匯率收升1.7分
健保補助款欠費 監院糾正北市
金廈航線今年旅客運載量已超百萬人次
彰縣高麗菜1公斤跌至7元 提早耕鋤盼止血
彭佳慧睽違7年出輯 以滷肉飯邀齊秦合唱
雲林高麗菜1公斤6元 無上限耕鋤
談潘美辰被軟禁事件 齊秦：自己沒遇過
綠能產業發展方案 綠能產值可破兆元
北京至烏魯木齊搭火車可望夕發朝至
趨勢大師奈思比：兩岸維持現狀最有利
士兵遭未爆彈炸傷 國防部賠101萬定讞
歐盟中心成立半年成效良好 將擴大交流
平埔族爭正名 原民會擬成立推動小組
黑道支持？ 李朝卿：支持者都是南投縣民
擔心學生安全 家長團體反對放寬美牛
全台逾千戶國宅待售 北市剩10戶店鋪
炸山採石危及陝西唐陵遺址
美濃菸田萎縮 農地成功轉種白玉蘿蔔
柑橘毛蟹同下肚 小心軟腳
大甲溪疏浚 中縣可進帳近2億元
廣播釋頻155台 發照擬增拍賣方式
中國軍隊將於年底前施行新士官制度
提升教學品質 高師大出書為教師增能
豪宅課重稅？ 高市:房價低 再評估
黃煌雄：盼馬英九成為國民黨產終結者
雞呼吸道細胞複製突破 助流感防治
日本養鰻業者訪南縣 蘇煥智盼擴大市場
中縣8食品業 10日起標示牛肉原產地
取消10月南太行 總統：一定找時間去
柏林圍牆倒塌20年 公視明播讓圍牆倒下
SBL選秀 簡浩中狀元
林宥嘉效法男高音 增胖想變鐵肺男
國民黨地方助選團 青壯派擔綱輔選
高縣回歸田園專案收成 開心農民慶豐收
張睿家林逸欣浪漫下廚 否認譜新戀曲
港府不擔心上海迪士尼威脅香港
倉木麻衣抵台 粉絲大唱生日快樂歌
北市原民祭7日登場 美食特產助重建
中廣分割減資案 NCC否決
金門太武山最高點確認標高253公尺
蔡英文：若無人民信賴 ECFA是災難
豐田正式宣布退出F1賽事
與角頭同遊峇里島？吳揆：勿排斥更生人
預估今年1400萬外國旅客訪泰
勞委會蒲公英計畫奏效 職災率普降
立委憂空拍圖流出 高鐵：切結不外洩
美商會：擴大開放前 台灣曾赴美查核牛肉
聽奧奪牌選手 可望任職北市學校教練
貓纜問題多 監院糾正北市
高市府催生遊戲場條例 議會盼先面對敗訴
截至10月底 上市股票平均本益比73.82倍
以牛為鑑 美商會籲美國小心處理稻米豬肉
新車排擠效應 10月中古車過戶較去年減0.9%
宏達電推新款Windows Phone 市場看俏
修法限制美牛進口 吳揆：理解尊重
高市府尊重議會 新聞處併入觀光行銷局
網路偷菜合理化 檢察官憂扭曲價值觀
限制美國牛 府：不違反議定書下尊重修法
兩岸互免租稅協定 江陳會可望簽署
美佛州都瑞爾市 盼與金門締結姊妹市
九大紡織產業總動員 週末創意時尚展繽紛
歐洲教育展週末登場 祭出獎學金吸睛
三地門大社災民 遷村地先種農作
頭號波士尼亞塞裔戰犯：我的人權被侵犯
流浪犬貓遭不當對待 農委會籲地方政府改善
高屏無縫接軌 交通網絡民國103年成形
沈海蓉繡出第二春 難忘演戲熱情
世界盃健力賽中華隊獎牌累積7金10銀5銅
大陸提江陳會辦投資研討會海基會樂觀其成
因應H1N1 北京中小學3班停課即全校停課
打假球案持續提訊 涉案球員擔心人身安全
衛署：中西醫雙重資格 執業執照將附註
ELVA攻下12項排行冠軍 鑽石泳裝慶改版
重案前科者 不得任北市學童校車駕駛
放寬外傭申請 勞委會估增2000餘人
光電雙雄產業 估2015年產值上兆
黃志鵬高度保密抵北京 展開ECFA非正式磋商
吳揆接見薪傳獎得主 鼓勵欣賞傳統藝術
現代版睡美人 呈現都會的孤寂與茫然
楊瑞宗矢言推動兩岸健康有序觀光
誰搬走了我的乳酪 作者分享正向思考
民主黨州長選舉失利 歐巴馬光環褪色
第098220期今彩539三星彩四星彩開獎
監委盼馬英九終結黨產 國民黨：處理中
貓纜遭糾正 北市：疏失廠商送檢調
寒冬送暖 東吳大學辦慈善音樂會
文湖線電力跳脫1天2次 郝龍斌不悅
海碩女網賽 黃金女雙笑奪台灣首勝
雍正像造假？專家:畫家套用畫稿不足為奇
陸資慢 大陸專家：只有台灣市場吸引不夠
總統：建設使國家變大 文化使國家變偉大
墾丁國家公園教材 10萬冊贈國小103校受惠
北投焚化爐意外跳電 工人受困電梯
北市每輛車享0.76個停車格 創歷年新高
節日實施條例草案 增列兒童節放假1天
星警方為維安擴權 阻民在APEC會場附近逗留
林蒼生公開信 統一支持職棒決心不變
副總統：G2時代是台灣發展契機
Ｘ光機器 票選為史上最佳科學發明
多名經濟學家表示：中國明年加息可能性較大
日職棒總冠軍賽 兩隊戰績扯平
馬總統到新營 民眾抗爭拒絕美國牛
APEC相關會議下週在星舉行 出席人數破紀錄
簽賭案頻傳 棒球振興計畫遭凍結5000萬
德東經濟10年後可追上德西落後地區
景氣回溫 Visa亞太區消費金額年增13%
新加坡羅素:亞股本益比高 投資步步為營
花蓮光復鄉長選舉疑賄選 發千元現金
日職總冠軍戰 巨人與火腿戰績扯平
迪士尼落戶上海 餐飲台商盼進駐展現品牌
生技起飛鑽石行動方案 助生技產值破兆
修食管法 藍營擬概括修正並行政授權
反制母公司GM決定 歐寶工會明起罷工
日法混血姊妹花 海碩網賽女雙嬌點
記者遭激進議員辱罵 文匯報做出反擊
陸資大舉來台？ 陸委會有基本規範
歐盟主席選情告急 布萊爾致電法德領導人
翁山蘇姬所屬政黨要求讓她參與緬甸國家和解
紀念嘉南大圳之父 馬總統盛讚貢獻
業者：上海迪士尼樂園餐飲應符合時尚
無農藥作物平台開站 助小農災後復耕
第098220期今彩539三星彩四星彩派彩結果
限制美牛 府院定調不違議定書下尊重修法
中國確診H1N1新流感51490例死亡8例
汽車專家：通用留住歐寶 風險反而高
美媒：新維兩州長選舉顯示獨立選民轉向
北投焚化爐跳電 2民眾平安疏散
Loganlea州立高中至昆士蘭台灣中心參訪
洛杉磯再傳山林大火 華人社區一度危急
六僑領代表名列建國百年慶祝活動籌備委員
吳委員長：僑委會一體對待友我炎黃子孫
薪傳獎表揚海內外藝界傑出華人
德國世界口琴大賽 台灣選手大放異彩
英國地區首屆漢字文化節
僑委會首期茶花藝研習班 僑商反應熱烈
吳敦義與黑道同行？ 李朝卿「關懷更生人」一肩扛
買氣鼎盛 黃金期貨連兩天創新高
街頭壁畫展創意 台灣留德學生謝璨羽受肯定
卡斯楚妹：離古巴前 卡斯楚不知她為CIA工作
中國悄悄增加 加勒比海地區影響力
金價上看2000美元 羅比尼批"起肖"
三管五卡限制美牛遭美警告？蘇起：誤傳
美特使團要求緬甸 釋放翁山蘇姬
挽救娛樂業外流 洛杉磯廣設電影聯絡人
裁併新聞處兵役處 陳菊:為讓預算順利付委
加強與新政府關係 中國黨政要人將相繼訪日
高鐵董事席次 李述德:朝公股過半方向努力
大陸足壇賭博假球風暴 前國足主帥涉案
馬總統：兩岸經貿熱 ECFA可維持秩序
乾隆玉璽倫敦拍賣 360萬英鎊成交
台經院預期 明年台灣經濟成長率4.21%
立院經委會決議 智財權納第 5次江陳會
機場公司化年旅客量 上看5000萬人次
零關稅時代 菲律賓成台商進軍東協跳板
第二屆永達盃公益高爾夫客戶聯誼賽 報名費全數捐入公益專戶
2009台灣《安永創業家大獎》11月12日揭曉
烏干達希望吸引更多中國投資
副總統:病後關心醫療產業 政府民間齊努力
雄獅旅遊與鄭麗園簽約 推頂級紐約美食旅遊團
經濟部科技之夜 聯合表揚產業科技研發成果
衛生署：台東豬隻感染H1N1新流感
兩岸租稅協定 李述德：盼江陳會中簽署
首例豬隻感染新流感 防檢局已採移動管制
拆屋牆倒 台東1死4重傷
台東豬隻染新流感 人豬檢體送驗
吳揆：支持職棒沒有改變 法務部儘速結案
Twitter專用瀏覽器TwitterPeek全球首賣
MSN大改版 結合Facebook、Twitter
政院通過禁奢條款 禁止欠稅者奢侈浪費
立院初審 88風災救助金不得作為扣押標的
立法院經委會通過 二次播送免刑責
圖利高鐵？ 財長：聯貸爭取足額擔保
悠遊卡公司 首度推出偶像劇悠遊卡
殘盟：北高金門身障福利最優
李光耀談話遭批 星媒：難信中國要和平崛起
播前更換女主角 韓劇華語宣傳仍掛原主角名
加拿大牛肉出口協會 高市設攤展售
Google搜尋語音中文版 Nokia搶先用
Apple Store下載超過20億次 超前Android
林依晨選男友 男性特質要明顯
板檢查熊牛淪陷否 借提打假球主嫌蔡政宜
洋基封王欣喜若狂 建仔與有榮焉
許添財勤走南縣 市議員質疑爆爭執
因應經濟危機 工研院籲兩岸互補合作
江欽良書面聲明：悔過、經營事業、投入公益
麻省理工學院發表 車載機器人「阿伊達」
SBL登陸潮 陳信安加盟CBA年薪破千萬
2009中國十大富豪 「比亞迪」王傳福奪魁
連貓咪也會得H1N1！ 抱寵物前先洗手
地牛翻身 震央南投名間鄉高達六級
象隊若玩下去 陳瑞振將接任總教頭
強震／高鐵列車原地暫停、中縣一學生砸傷
98年度FUSE紡織時尚週 11月6日至8日信義新天地盛大舉辦
PIAZZA小義市美食廣場 內湖園區華麗開幕
「期貨大學堂競賽」網路初賽結果出爐
city’super復興店週年慶熱鬧開跑 首日來客率暴增較去年成長二倍
元大證券「權證年終慶」 現金回饋每月送500元禮券週週抽
微軟與七科技金融夥伴簽備忘錄 引進Microsoft MoneyS+S財富管理平台
高鐵網路訂位系統 全新改版
土地銀行楊梅分行開業 服務全新上路
TRAVELER & GORE-TEX®秋冬新品 吹水鑽、毛皮、潮人機能時尚風
潛力大 2010年電視面板出貨占比估逾6成
「2010臺鐵FUN寒假」自助環島遊 優惠報名延至11月底
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞不放人質 瑞士宣布暫停月前協議
紛爭加劇？ 美要求WTO調查中國原料出口限制
財報奏捷 歐股大漲
Fed利率不變 重申將長時間維持極低利率
駐美軍事代表團內訌 國防部官員抵華府調查
新流感橫行 義大利18人死亡
調查：曼谷為亞洲最吸引人的城市
泰國新型流感死亡人數累計達184人
美庫存意外縮減 油價漲破80美元
美首例 貓咪證實感染N1N1新流感
Fed維持利率不變 美股漲跌互見
虛擬歐巴馬報氣象 示範如何看天氣穿衣
桃園縣議員參選人住宅火警 1助理喪命
冷氣團減弱 10日鋒面逼近
台股開盤上漲4.57點 為7471.61點
美聯準會：將續維持超低利率一段長時間
歐巴馬光環褪色？ 白宮：總統無關州長敗選
IPCC籲氣候談判重視嚴峻科學現實
中國大陸青海省今晨發生規模5.1地震
美失業率高 行政院波士頓攬才會吃香
抗癌有成 惠普前總裁宣佈參選加州參議員
防金融危機 G20擬商討大銀行預立「遺囑」
中印囤積黃金 美元恐每況愈下
戴立忍：台灣電影拿什麼和大陸合作
美元走弱 新台幣匯率小升
加安大略新型流感死亡病例 增至37人
抱大蟒蛇上課 武漢美術老師網路竄紅
玉米片提高免疫力惹風波 家樂氏改產品包裝
中國成功跨足美國石油開採
台股狹幅整理 電子中概當道
馬祖產品運送台灣 植物放行動物受檢
腸胃燥熱進補效果差 中醫師籲診斷調理
經濟疲軟 韓小中學生出國潮趨緩
失業率續升 美參院通過延長失業救濟期限
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正)
太倉港將獲准成為台灣水果進口港
捷運淡水線列車故障 23分鐘排除狀況
合併未能極大化股東價值 波克夏與柏林頓挨告
台經院：振興政策退場 失業率恐再翻揚
WSJ：華爾街今年紅利可能攀升40%
中國體壇賭風盛 職業男籃也淪陷
趨勢大師奈斯比：中國將成創新國家
屏科大統籌 國際野生動物收容機構結盟
楊秋興：高雄縣市合併市長選舉 當仁不讓
諾貝爾獎得主下週聚北京 研商金融重建
花蓮選委會:鄉長參選人遭羈押 不影響選務
超過半數美國人視中國為對手
美牛議題綠營用力炒？民進黨：楊志良抹黑
內政部：若江欽良有不法照樣辦
全台陶笛吹奏快閃8日登場 郭金發獻唱
砍國企肥貓高薪 大陸國資委出手整頓
匯市盤整 新台幣匯率中午收升1.2分
吳揆與更生人同遊 藍籲社會接納綠嗆下台
駐外人員滯留不歸 國科會：一年內解決
國民黨考紀會擬提高恢復黨籍年限
英國電信告侵權 聯發科:已委託律師處理
寧波車主400萬高價買到山寨版賓士車
美牛進口修法內容 國民黨團：朝野協商
菸品健康捐納營業稅基 稅收可年增10億元
放寬美牛引恐慌 蘇起公開致歉
吳揆：嚴謹自持 平常心對更生人
清查美牛絞肉來源 北縣消保官稽查大賣場
景氣低迷積極卡位 星將建大型綜合式船廠
促進國家發展 朱經武：成立世界型大學
巫和懋：台灣應把握兩岸契機 思考制改
涉英女命案遭通緝 日男大整形變臉逃亡
遊峇里島引爭議 民進黨三問總統吳揆
美職 洋基封王 第27座總冠軍到手
美牛爭議 蘇起：議定書效力大於國內法
公務員染A型流感 不受年度病假數限制
板檢借提蔡政宜查假球 盼突破心防
苗縣演藝團隊7日匯演 體驗客家傳統音樂
蔡英文：馬英九應到嘉義縣公開反賄選
外國在台無營業場所分支機構 營業稅降至3%
北大醫院實習學生無證行醫 教授枉死
北縣升格周錫瑋建議修法 議員可兼任區長
署嘉:國中生緊張量不到脈搏 神經增生引起
交大研發降低不良率技術 封裝廠年省4億
紡拓會2009年台灣時尚日 週末北京登場
台股收盤跌49.58點 為7417.46點
防豬隻傳染H1N1 雲林加強人畜防疫
北縣溫泉季開跑 首推第2人1元優惠
日媒：橫濱隊相中左投王溢正
台股震盪收黑 下跌49.58點
海外所得課徵 僑委會建議同僑生服役規定
中俄朝韓日共推郵輪跨國遊
政院修法 遭家暴子女得不扶養施暴父母
洋基隊奪世界大賽冠軍 松井秀喜獲選MVP
世界磁磚論壇在台灣 發表綠色環保宣言
陳信安轉戰大陸CBA 裕隆同意放人
重啟台美牛肉談判 消基會週末中市辦連署
電子穩盤量縮小回 台股短期震盪
11月台指期跌29點 逆價差8.46點
噴灑路樹農藥含劇毒 北市:即日起不再使用
議員：鐵馬上架小客車 限制比公車多
楊秋興要選高市長 陳菊：各自努力
巫和懋：台灣急談ECFA 不見得是好事
11月電子期跌0.6點 金融期跌10.4點
天母溫妮風災6死案 章民強更三審無罪
金價飆高 台銀黃金存摺創1150元天價
政院修法 衛署設管制藥品製藥公司
認養球團 La New熊隊拜會雄檢
美職 洋基封王 松井秀喜MVP
政院：若有助美牛3管5卡 尊重立院修法
毒海浮沈40載 阿龍伯浪子回頭
明信片訴心聲 全國象迷遍地開花
張亞勤談企業對策 持續創新與全球化
那瑪夏鄉小學童 高市動物園初體驗
台股跌49點 三大法人賣超17.04億元
金鼎證結構債案開庭 前總座吳火生遭點名
許文龍盼富人掏錢健檢 挹注窮人醫療
議員疑高捷被掏空?陳菊允與高捷解決
馬會員工賭馬贏錢 彩金取消還被解僱
把關食品安全 楊志良：政府應提升層級
創業必勝秘笈 李開復：和自己對話
北大學者:中國通膨 快了
長江隧橋通車 上海人搶吃崇明島老毛蟹
北市稽查餐廳 沒標牛肉產地明年起開罰
市政白皮書灌水?北市研考會:查證是否執行
立院初審通過 外陸資30%企業禁捐政治獻金
上海女子謊稱玩遊戲 掐死男姘頭
盧秀燕響應重啟美牛談判 連署公投
H1N1人傳豬不意外 惟回傳人類恐升高致命性
扁羈押抗告案 最高法院駁回
星光大道改版 評審帶隊廝殺
高雄食品展開跑 推出超低溫鮪魚
美牛進口 蘇起：美方雙重保證30月齡以下
江欽良聲明 悔過感恩盼回饋南投
吳揆遊峇里島引爭議 呂秀蓮：檢調應調查
洋基奪冠 王建民直說爽 期待看到冠軍戒
台東豬隻感染H1N1 其它縣市迄未傳疫情
拆加油站業者反彈 北市：依法執行
新台幣兌美元升2.2分 收32.536元
綠委提凍結國安會預算 全案送院會協商
牛肉公投連署第四天 連署書4329份
動員學生參加花博記者會?延平國小:可自願
選直轄市長？楊秋興：當仁不讓
蘿蔔腿福音 內視鏡肌肉切除術優點多
10月CPI年減1.84% WPI年減6.23%
關中：提高約聘人員比例 有助人事活化
中市商圈出擊 寵物也有專屬婚宴料理
台灣10月外匯存底3412億美元 續創新高
輕型戰術輪車採購傳弊？國防部：絕無不法
南韓空軍參謀總長訪北京 將宣傳韓製教練機
台灣智庫：陳雲林來希望台中不要戒嚴
太倉港全年無休24小時處理台灣水果通關
台積電英飛凌合作開發65奈米eFlash技術
中國 他最有錢--王傳福連居兩排行榜首富
申辦東亞運 周錫瑋：台北縣最適合
中國政壇「北周南薄」被解讀為權力鬥爭
中央氣象局氣象報告
金馬影展將揭幕 導演演員先醉意登場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林正二違反選罷法 一審判當選無效
陳雲英：林毅夫與我每晚一秒鐘就睡著
持槍火併案 屏警偵破
癲癇病友家屬 籲社會勿歧視患者
迪士尼到上海 白雪公主米老鼠都要中國化
總統：台灣名義出席警消運動會 意義重大
工會法擬改自由入會 工會團體明立院抗議
高鐵網路訂票改版 省時一半以上
醉漢持刀嗆殺弟 警奪刃送辦
1999改免費爆量 北市府籲長話短說
地下金融合法化 產官學贊同立法
助土國微中小企業 國合會投資500萬美元
全台國中小 明年開學擬延後至2/20
法部：檢舉奢華欠稅戶 最高獎金100萬
韓星鄭宇成主演吳宇森新片「劍雨江湖」開拍
高市鴨子船12月試乘 先掛臨時牌照
林正二違反選罷法 桃園地院判當選無效
駁扁抗告 最高法院：高院羈押理由完備
何潤東林嘉綺密不透風拍廣告 私下像哥們
世界大賽MVP 松井秀喜未來動向成焦點
日外相岡田和美助理國務卿康貝爾會談融洽
南市豬禽場病毒抽樣檢測 未發現異狀
鶯歌火警 2幼女命喪火場
王金平：美牛問題 不衝擊執政黨選情
台中樂藝夏現金抽獎 胡志強抽出百萬得主
台灣人學乖不好騙 詐騙集團轉向大陸
南投規模6地震 名間震度7級
陸委會：保障智財權個案先協助平台先拉起
台灣芮氏規模6地震 震度名間7級古坑6級
關中：考績法修法 年底前定調
登陸？ 陳信安：仍是未知數
香港發現首宗豬隻帶有人類豬流感病毒
APEC企業與領袖會議 王雪紅與歐巴馬同桌
菲國駐澳外交官涉詐騙案被召回
身心障礙福利評比 城鄉差距嚴重
挖地基鄰居牆倒 2死3重傷
兩岸將簽4協議 陸委會盼速提修法說明
南投規模6大地震 名間震度7級
王金平嘉大演說 分享國會經驗
查打假球監聽譯文 行話解析重經驗
馬公港出貨至大陸 友泰1號搶到頭香
移民署換新制服 兼具體面及實用
美牛把關 郝龍斌:自主管理聯盟比公投有效
內衣賊男子被逮 身穿女豹紋內褲
美特使：緬甸民主若有進展 願改善美緬關係
名間地震基地台疑受損 中華電信手機不通
柯南作者故鄉發生離奇命案 酒店女郎涉嫌
地牛翻身 南投民宅龜裂
首例豬隻感染H1N1 農委會:不會豬傳人
台灣規模6地震 南投雲林921以來最大
匯市量縮觀望 新台幣收升2.2分
貴州省政協主席黃瑤嚴重違紀被免職
楊秋興表態角逐高雄市長 高縣議長樂見
南投地震 全台未傳重大災情
不滿網路留言指收回扣 李沃士提告
高縣禽畜施打疫苗喊卡 民眾優先
台東豬隻感染H1N1 最慢明天通報OIE
豬染新流感 人用藥物疫苗仍有效
洗刷賄選島污名 金門檢警調研商查賄
南投強震 國防部待命協助地方
不愛波麗士 吳建豪最想挑戰反派
中市稽查牛肉販售業 未查獲違規
國際環保組織訪高市 陳菊：歡迎設據點
國際原物料漲 10月WPI年減幅創近1年新低
地院判立委當選無效 林正二：將上訴
台灣10月外匯存底3412億美元 世界第四
台東H1N1確定人傳豬 追查感染源
淤積土石龐大 已疏濬213萬立方公尺
南投地震 零星民宅龜裂 無大災情
嬰兒施打新流感疫苗 北縣衛生局加開夜診
南投地震 釋放能量僅921地震1/100
文湖線隧道無監視器 北捷：車上有監控
經貿交流 大陸國有資產委員會組團訪台
豬哥亮選舉站台為報恩 自稱是六合黨
連戰出席APEC 總統盼擴展國際空間
10月食物為主甲類生活物價指數 月減0.5%
豬染新流感 學者建議讓豬農先打疫苗
81高齡長笛大師葛拉夫 太座下旨就收山
竹崎水果節 布袋戲同人誌推銷椪柑
10月小黃瓜價格跌幅最大 女性冬衣漲最多
南投地震 彰化溪湖500多戶停電
2010金門馬拉松 明年1月開跑
南投大地震 竹科廠商不受影響
光影如夢似幻 台北數位藝術節明虛實登場
吳揆：遠見創新整合 帶動科技發展
南投地震 名間7級震度搖晃0.02秒
南投地震 友達奇美未受影響
港府採購300萬劑人類豬流感疫苗
吳揆：推動六大新興產業 創造軟實力
地震 高捷37列車停駛2分鐘巡檢
台灣SCI論文排名世界16 被引用數居22
柬埔寨任戴克辛為顧問 泰國召回大使抗議
海碩女網賽 張凱貞闖進8強
華人企業領袖談願景 兩岸產業合作創雙贏
國銀香港分行 開放經營人民幣業務
東南亞保育人員 參觀921重建遇地震
北所供靠背桌椅 陳水扁等可輕鬆書寫
男子散播政治人物不雅圖畫 落網法辦
紡織時尚週明登場 國產優質品便宜又好
亞丁灣護航國際會議將在北京舉行
西安地震 秦兵馬俑等文物幸好無恙
南投餘震規模5.7 名間震度6級
豬隻染新流感 防檢局：煮熟安心吃
嘉義縣市長選情 蔡英文樂觀
中共高階官員梁保華訪台 將會藍營高層
金馬影展星光大道 小田切讓現身助陣
北市上學時間 不早於7：30
明年2月起 銀行保險業務須設專區
台灣漁業調查船在釣魚台海域遭日機警告
台灣豬隻首傳新流感疫情 OIE：免驚
兩岸經貿更緊密 加駐台代表:台為亞洲橋樑
王清峰：肅貪成敗 關鍵在領導人
印度世界盃健力賽 中華隊再傳捷報
甲仙鄉長救災 內政部表揚監察院彈劾
南投地震1學生輕傷 鐵公路影響不大
挑戰帕格尼尼作品 葛拉夫長笛藝術節壓軸
江蘇代表團訪台將有4千多人隨團赴台旅遊
海碩女網賽 黃金女雙晉4強
氣象局:未來1月 仍可能有規模5以上餘震
第098221期今彩539及3星4星彩開獎結果
日職棒總冠軍賽 巨人再見全壘打逆轉勝火腿
阿部慎之助再見轟 巨人日本一聽牌
第098089期威力彩38樂合彩開獎結果
搶雲嘉保宜蘭 國民黨勝負關鍵
南投地震一度使電話量大增 電信設備未受損
縣市長選舉 民進黨力拚6席以上
CPI漲幅逾3% 明年雙減稅底定
前中華投資董座胡錦標 涉收佣背信遭起訴
專家：中國經濟步入後危機時代應開放市場
板檢複訊蔡政宜 查接觸曹錦輝動機
賽拉亞要求美國表明支持他復職
苗縣葬儀社擺烏龍 巫家辦陳家喪事
北市輔導完成352家餐飲業 標示牛肉產地
展假畫？故宮：雍正立像畫確為清代作品
男子涉逼女學生舌吻猥褻 遭檢起訴
IDC:宏?痐什磪咻?搶三不易 AIO小筆電續熱
溫室氣體 中國：發達國家應率先大幅減排
豬感染H1N1民眾憂 專家解惑
英國央行利率不變 債券購買增至2000億英鎊
教部:新流感停課班級集中北部 停課不停學
走進光影交錯時空 台北數位藝術節明登場
換車補助奏效 英10月新車銷售大增31.6%
碳足跡標籤 奇美華碩等5大廠加入
強震後檢視安全無虞 高鐵恢復全線通車
體委會:運動產業獎助條例 明年可提報
期貨大學堂初賽 台大表現佳
黃志鵬在北京繼續保持神秘
明年寒假後開學日 擬延至2/22
牡丹鄉長參選議員疑涉賄? 屏檢交保
北市煙火彈擺人行道 消防局：馬上罰
拓墣：2010年ICT產值 估年增10%
馬英九為翁重鈞站台 喊出嘉義雙贏
上海副市長會見張昭雄 推廣滬台農業合作
地牛再翻身 撩起南投人921震殤
星科研人員參與基因組10號國際基因計畫
抗癌契機 奈米粒子能抗腫瘤並避開免疫系統
跳蚤市場網賽 盧彥勳單打晉8強
兩座賭場將開幕 星斥資宣傳賭博之害
歐央行維持歷史低利率1% 振興措施恐近尾聲
電車線3角架被震落 台鐵西幹線單線通車
台聯：ECFA談判資訊應公開
國光疫苗保護力 不含佐劑逾7成
金門軍官涉入侵民宅案 準強盜罪嫌起訴
外資10月淨匯入28.47億美元
地震造成停電 晚間9:30前全面恢復供電
扶養義務修法 勵馨：天下有不適任父母
駐印代表處舉辦台灣電影節 宣揚台灣文化
張昭雄率兩岸農漁水利參訪團抵上海參訪
監院彈劾 劉建芳：不公平不合理
氣象局：規模6以上地震平均每年3.6次
故障修復 台鐵晚10:30恢復正常行駛
名間強震 南投台東少數學校受影響
迎世博紀念品全球華人設計賽開放海外報名
日航宣布將停飛16航線 東京台北線減班
第098089期威力彩頭獎摃龜
美Q3生產力大增9.5% 升幅6年來最大
第098221期今彩539及3星4星彩派彩結果
救經濟 英央行再釋250億英鎊 利率維持0.5%
經濟衛生官員保證 美牛輸台與韓國一致
中國最大非法黃金期貨交易案開庭
IDC：明年第1季面板業回歸正常水準
中國正式宣佈美國總統歐巴馬將到訪
行搶碰上參選人拜票 執勤員警逮正著
龍潭案被控詐欺 特偵組傳辜成允說明
特瑞謝：ECB將逐步取消緊急措施
外交部：釣魚台水域調查是主權行為
加拿大華裔青年學習漢字之美
海外僑民課稅新規講座 橙縣洛城開講
紐約台灣同鄉會參與文化嘉年華會
溫哥華台灣客家會改選 鍾維和連任會長
宏都拉斯僑界籌款賑助莫拉克風災
昆士蘭教師踴躍參加華語數位教學研習會
澳洲世華工商婦女會舉辦度會員大會
漢城華僑小學出現新型流感停課一週
與更生人走太近 吳敦義陷政治危機？
進行未授權交易 瑞銀被英重罰800萬英鎊
洋基封王 數百萬紐約客明封街大遊行
世衛：H1N1流感疫苗供不應求
吳揆11:30將開記者會 回應媒體關心事宜
美德外長華府會面 重申對伊朗耐心有限
廣東深圳成為中國假鈔集散地
中國收購美油氣田股份 歐巴馬陷難題
美軍基地槍擊案12人死亡 槍手是少校軍官
經建會：綠建築標章案 8年來增加70倍
豬染新流感 高縣肉品市場毛豬量減少
美保證未介入歐寶案 德外長表示滿意
豬染新流感後減供 農委會：豬價平穩
不說英語的德國外長 成華府媒體焦點
吳揆與更生人出遊持續發酵 藍綠立委互槓
人傳豬？台東縣府：養豬場人員未染新流感
山寨版女王頭 下週野柳亮相
朱立倫：ICT基礎上 推動六大新興產業
共商打擊海盜 中國6日召集國際護航會議
與楊秋興競爭高市長 陳菊盼無損交情
德州國會議員：槍擊案兇手不滿奉調伊拉克
醫師：氣溫驟降 小心眼中風
逢甲校友會 曾永權符瓊音籲踴躍捐血
Your News開跑 校園新聞搶進Yahoo專區
七級地震「搖醒」？ 吳敦義今緊急危機處理
紐約吃學問大 鄭麗團推新書推廣美食
蕾哈娜羞愧坦承 曾與暴力前男友復合
綠委檢舉放寬美牛決策 監委考慮自動調查
湯唯將主演翻拍版韓片「晚秋」
金管處發表鸕鶿生態影片 遊客驚艷
2012移交指揮權 美第8軍司令部將續防南韓
包道格：台恢復美牛肉進口前應充分說明
國際生齊聚台中女中 蚵仔煎印象深
李文忠指不法 吳敦義：3天不提證據就告
監院慶生會 王建（火宣）幫母親洗腳
胡志強促銷大坑柑橘 明年初港澳辦展售
標示牛肉產地 北市月底完成稽查
台商進駐上海農產品交易中心享優惠
高雄旅展優惠盡出 民眾大撿便宜
資深導演徐天榮病逝 7日公祭
重視對日關係 馬總統塑造在日新形象
李紀珠：MOU拖這麼久 很意外
藝文看板 新編舞作紀念八八水災
紡織時尚週 信義新光三越廣場展出
劍湖山從台灣咖啡放眼世界
劉翔旋風 4500警力維持田徑亞錦賽秩序
首位省委書記訪台 將會晤國民黨高層
監察院彈劾 甲仙鄉長：承受不起
總統：全民勿棄職棒 建立免打假球環境
2009「花現幸福、暢遊南投」 引爆台灣冬季旅遊熱潮
硬體商機 /台灣具全球優勢˙內容市場/兩岸對決
兩岸合編工具書 市場整合有契機
國內首家專業轉檔公司成立
名間多處房屋龜裂 議長嘆: 政客玩弄＂悲情南投＂
江宜樺：指吳揆成為江欽良小弟 太苛刻
只要公開、公正賣砂石 南投學生可免學雜費
Windows7開紅盤 微軟執行長：棒透了
關心更生人 吳敦義、李朝卿南北相呼應
東莞新世紀：陳信安有試訓 尚未簽約
台灣了解兩岸企業經營 台日合作契機
HP前女總裁 將競選美參議員
2009太魯閣峽谷馬拉松11月7日起跑
營建署濕地保育計畫 榮獲國家永續發展獎
中國首富一天就易主 地產商許家印後來居上
開心農場再出包 農友消遣「詐騙農場」
為江欽良安排「特見」 綠營:與吳敦義交情非淺
立委質疑180天後美牛全開放 衛署否認
假球案 總統：錯的是傷害職棒的人 將全力協助職棒
創新工場擬設分公司 李開復求台灣人才
桃縣第2選區立委補選 明年1/9舉行
俄鋼琴家齊柏絲坦 為蕭邦音樂節暖身
盛治仁：人的缺點 做不同事時變優點
總統：自製疫苗 台灣躋身先進國家之林
胡婷婷、Kevin老師合作代言 SK-II 09聖誕水晶鑽嵌粉盒限量上市
豬染新流感 賴明詔：不需恐慌
張昭雄：爭取台灣農產品進大陸快速通關
雅芳新活完美輪廓精華上市 美容級精純玻尿酸打造完美緊緻肌膚
專家：台灣農民登陸遇仿冒問題相當嚴重
球員酒店消費？板檢約談公關小姐
海碩女網賽 詹詠然力拚三盤闖進4強
英銀及歐銀暗示退場時間近了 因為經濟改善
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟復甦 美初申失業救濟人數創今年新低
經濟數據企業財報紛傳喜訊 歐股連2紅
美失業率恐飆高 油價回挫
陽光小女童不畏貧病 勇敢尋夢
美基地槍擊案12死31傷 歐巴馬感震驚
美股大漲 道瓊指數攻克萬點關卡
美德州軍事基地發生槍擊案 12死31傷
節約能源 加州擬立法限制高耗電電視銷售
老人闖入示威 美海軍核武基地安全亮紅燈
桃園外勞打群架引發氣爆 3死7傷
天晴日夜溫差大 東部北部防紫外線過量
減肥近60公斤 美一婦人自拍瘦身照遭盜用
美國防部長：全力協助胡德堡基地走出傷痛
台股開盤上漲98.94點 為7516.40點
危機暫除 英郵局工會明年新年前不再罷工
花蓮凌晨5級地震 未傳災情
溫家寶出訪埃及
德州基地槍擊案 歐巴馬：必查到水落石出
客船番禺出事 2名外國人死亡
美軍槍擊案兇嫌為穆斯林 曾抱怨遭同袍騷擾
甘肅出現新流感死亡病例
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
網路特務J Jeremy噗出第366行
加官方：勿輕信網上販售抗新型流感偏方
名間餘震不斷 氣象局：不必恐慌
香港主要日報標題
跳空挑戰7500點 欲回補空方缺口
營建署：即起加強大型商場公共安全檢查
憂心金門邊緣化 李炷烽上陸考察
韓星張東健與高素榮熱戀中
日流感人數暴增 首度達警戒程度
哈燒新片 毒氣風暴人氣旺 人肉麵線上桌
八八水災 監委擬再彈劾楊秋興
美軍槍擊案兇嫌並未死亡 正接受調查
廣東旱情加劇 蔬菜欠收水變鹹
保護駐外人員 美國外館年底前配發H1N1疫苗
蒜價微揚 農糧署呼籲農民勿搶種
兩岸打擊犯罪 破獲詐騙集團逮24嫌
成都人吃太油 日本高科技公廁吃不消
新流感住院增6例 流感停課538班
立院三讀 地方產業發展基金有法源
台北大稻埕煙火節 三重明交管
蜂窩性組織炎勿輕忽 可能引發敗血症
李述德：調降稅率與級距 明年綜所稅降低
林務局今發表蜂鷹生態紀錄
胡錦濤：堅持防禦性國防政策
李開復:內容業者從廣告或加值內容獲利
吳揆更生人互動爭議 王金平：民代有無奈
傳北京期望歐巴馬承認中國對西藏主權
桃園外勞打群架引氣爆 3死7傷
吳揆:李文忠提峇里島行不法證據 否則提告
狼師止步 立院三讀涉性侵不得續任教師
南投地震 教部：81間學校輕微受損
錢學森遺體告別式在北京舉行
張昭雄參觀上海國際農產品交易中心
美強盜耍狠招 挾持珠寶商家人掃空鑽石
黃志鵬明天離開北京
李光耀：中國等新興經濟體應有更多發言權
國中女生遭襲胸 北縣府：狼師趕出校園
高雄關：健康捐漲 旅客攜超量菸大增
謀拆遷致富 上海迪士尼預建區大興土木
美元走弱 新台幣匯率中午升值5.4分
高中職招生教部主導 自辦基測恐將夭折
準國母彭麗媛將率團赴日 巡演中國歌劇
立院修正 無力還貸勞工可於請領給付扣減
中國海洋石油集團投資伊拉克最大油田
貧戶出身眼鏡行老闆 免費為弱勢學童配鏡
男童眼睛長菜花 手髒揉眼引發
李光耀：東亞單一貨幣市場不太可能實現
因應新流感 香港學校不排除調整農曆假期
大陸足壇掃賭風暴 國足教練前助手被查
兩岸互補 誰軟誰硬不同調
台股收盤漲45.59點 為7463.05點
河北一貨車衝進人群釀19死意外
人民作主運動 8日上街促兩岸議題公投
農委會：台東豬染流感 是人傳豬
台北股市開高震盪整理 漲45.59點
安徽投資疑難免煩惱 合肥聘彭思舟為仲裁人
挑戰7500點功敗垂成 回防10日線
印尼總統下令涉貪案檢警高層首長停職
台日合資企業結盟 進軍中國市場成功關鍵
在台日商龍頭：台灣對日傳遞資訊刻不容緩
11月台指期漲72點 正價差14.95點
營建署：第十年太魯閣馬拉松 萬人明開跑
11月電子期漲2.05點 金融期漲10.4點
吳揆：若證明與江欽良有不法往來 願辭職
日媒：爾必達與茂德合作 共同抗韓
美國對中國鋼管徵高額反傾銷稅
吳揆：服務處曾幫江欽良辦特會 事前不知
中國企業首獲外國港口特許經營權
減徵汽機車貨物稅 立委提案延長1年
泰柬關係緊張 柬埔寨駐泰使館提高警戒
蔡瑞月舞蹈節登場 舞擁鄉土愛
台大中沙醫療團30周年 回顧種菜趣事
台股漲45點 三大法人買超52.75億
蔬果若含氮 臭氧機清洗可能致癌
豬染新流感 疫情中心：恐另有傳染源
助台灣甲魚卵輸入大陸 福建設快速通道
吳揆：扁判有罪 民進黨人絡繹不絕會見
經部：奇美電否認人才遭中國挖角
台東豬流感已獲控制 7天內解除豬場管制
日素顏藝人排行榜 小雪奪冠
兩岸藝術家上海共商木偶戲保護發展
朱立倫:MOU這兩天會有消息 金管會:盼盡快
校正公電（CAP 170號）
大樹有機紅豆咖啡 獲國家品質保證金牌獎
台東豬染新流感 防檢局：應是人傳豬
日本工商會：台日合作投入中國市場
湖北持續乾旱 3萬6千人沒水渴
新台幣兌美元升2.7分 收32.509元
彎腰過猛 大小便全失禁
特見引爭議 民進黨：吳敦義不適任閣揆
參選高市長 陳菊楊秋興盼君子之爭
中油汽油漲0.6元 各式汽油站上30元高點
中國無人海島開發混亂 破壞生態
花博倒數1年 林志玲任宣傳大使
澎湖北極殿遶境 大學生任涼傘手
印度出口持續12個月負成長 失業率仍高
連胡新加坡會面 中國外交部：目前未掌握
男子內急闖空屋 驚見乾屍嚇破膽
楊愛華體記生涯26年 人格受信任接象領隊
國際美食商機大 泰韓推廣經驗可參考
本週加權指數漲1.68% 汽車漲幅6.22%居冠
陳瑞振接象教頭 清白打球為首要目標
中國中小企業工人職業病率持續上升
央行標售國庫券 得標利率0.18%
基市綠議員率眾赴市府 要求禁賣美牛肉
第5屆湘台經貿會 宋楚瑜鼓勵台商投資
今年前3季中國造船業訂單居世界之冠
兩岸攝影界首度在福州舉辦攝影展
遠航機票變廢紙 金縣府受理縣民申訴
本週上市公司市值19.06兆元 增1.78%
職棒簽賭案 仲介陳東興遭聲押禁見
福建舉辦第5屆海峽兩岸林博會
為美日峰會成功舖路 普天間問題延後解決
台東豬隻染新流感 南市啟動監控機制
台中餐館評鑑出爐 按圖索驥享美食
拒美國牛肉 陳明文扮廚師支持國貨
香港進口大閘蟹全部及格可安全食用
賽拉亞抵制 宏國全國團結政府仍宣佈成立
今年到10月底 台股平均報酬率達6成
吸引台商 浙江推出4個台灣農民創業園
馬國空殼公司網路行銷 台商受騙
匯市量縮盤整 新台幣收升2.7分
連胡新加坡會 中國外交部：目前不掌握
經部：美國並未抗議美牛三管五卡
高市原民聚會所 祈禱歌舞中動土
教部：高中職明年寒假 與國中小同步
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
卓文萱捐音樂會收益 為貧童募餐費
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
喝紹興別忘秋瑾 紹劇團來台詮釋女英傑
豬染新流感未影響 高市毛豬價格小漲
二次金改案 馬永成列貪污被告
香港大學來台招生 開出優渥獎學金
珍不滿資產被凍 出庭怒槓特偵組
新流感疫苗接種順序不變 豬農不必優先
蔡英文明天赴金門 參加解嚴遊行暨輔選
熊海靈年過半百 瘦身有道像30多
台塑7日中午起汽油漲0.6元 柴油漲1元
歐巴馬訪問中國前夕 中美貿易戰燃起
週末好天氣 來去碧潭玩創意
印度西北山區發生重大車禍 至少22死48傷
黃志鵬：兩岸ECFA共同研究階段結束
中國對美國汽車進口展開反傾銷調查
東京地鐵沙林事件 又有2被告死刑定讞
北縣府：企圖隱匿狼師 校長記過
會游泳可加分 馬總統：鼓勵游泳是好事
高雄縣市合併 明年選第一屆市長
孫亞夫：要繼續推動兩岸商簽ECFA
甲仙鄉長不滿遭彈劾 監委：可答辯
香港台灣月 胡德夫高歌太平洋的風
趙守博：體育比賽如涉不法 應從重量刑
罰娼不罰嫖 大法官：違憲
罰娼不罰嫖違憲 日日春：應全面除罪
不滿黃文君挺江欽良 民進黨擬開除
中油：物價低 為節能減碳漲油價
罰娼不罰嫖違憲 警方誘捕將收手
外勞衝突引爆大火 3死7傷
懷念文英 北縣草皮電影院7日開演
南台直轄市長提名棘手 綠營明年初協調
兩岸司法互助見效 滯台偷渡犯剩45人
補強人手 象隊指名選林恩宇
美國總統歐巴馬將先訪上海後再到北京
勞工無力還貸不強制執行 勞保局歡迎
陶子主持金馬獎服飾曝光 頭飾重壓力大
違紀助選開鍘 國民黨撤銷花蓮7人黨籍
國民黨：李文忠若說謊 應退選
兄弟想多選秀 熊隊：照職業規矩走
美國務院官員贊同達賴訪中印邊界爭議區
北北基100學年自辦基測 續辦需教部同意
溫嵐樂當傻愛教主 不怕愛情苦澀
蔡媽福控高市府賣官 遭反嗆關說
漏報代言臍帶血 趙建銘夫婦敗訴定讞
李四端惜才牽線 袁詠琳圓了音樂夢
交通補助買京奧淘汰車？北市：政風查
明年起 新買的投資型保單需課稅
血管支架選用有一套 孝心荷包兩全
台中和平鄉松鶴部落步道森林火災
工作壓力導致精神病 可申請職災給付
學華語正熱門 駐澳辦事處表揚優異學生
胡婷婷代言美妝品 與新婚者握手沾喜氣
跳蚤市場網賽 盧彥勳單打晉4強
續任APEC領袖代表 連戰9日行前記者會
精神病患強制社區治療 明年試辦
兩岸電視媒體成都交流尋求合作機會
海碩女網賽 張凱貞力退庫麗科娃晉4強
作證球員未到案 板檢下周擴大約談
連戰：兩岸進入嶄新階段 關係更緊密
台東染新流感豬隻 迅速恢復健康中
江宜樺：99年度社福預算 未減反增
成田機場16日起加徵保安費 赴日費用增
ETC欠費 18日起郵局也能繳
楊丞琳強吻 小豬粉絲激動落淚
義出觀光指南 教遊客避開黑手黨
歐聖申請發行TDR 新加坡商首例
第098222期今彩539三星彩四星彩開獎
北市：聯合基測若奏效 第2次甭擔心
印度未放棄年底完成全球氣候變化新協議
第098089期大樂透49樂合彩開獎結果
罰娼不罰嫖違憲 內政部:朝除罪除罰修法
金山醫院解散 北縣府：不影響病患權益
張昭雄訪崇明島農村盼兩岸共建幸福農村
99年民間投資目標1.02兆 年增2.62%
馬總統吳揆立場一致 應接納改過向善的人
兩岸20合唱團體 中市以歌會友
黃文君指受託尋求江欽良支持 李文忠駁斥
江丙坤坦言台灣股市漲跌與MOU有關
原創音樂饗宴 嘻哈與搖滾共襄盛舉
冷氣室外機破壞市容 市府將祭法條
中國盼APEC明確反對貿易保護主義
人本：性侵調查拖太久 狼師收押還領半薪
日新流感大流行 49人死亡 分佈各年齡層
蔡政宜坦承唆使打假球 板檢下週擴大約談
日住友信託及中央三井信託2011年合併
雖未明定 美業者自律逾齡牛肉不銷台灣
第098089期大樂透頭獎1人中獎
第0980222期今彩539頭獎1人中獎
珍稱凍資產沒法活 檢：未凍款足供生活
導演蔡明亮 獲頒曼谷電影節蓮花獎
日媒：希拉蕊和岡田將在新加坡會談
海碩女網賽雙打 詹謹瑋晏紫晉4強
美軍基地槍擊案 兇嫌濫射前喊：真主偉大
美國10月失業率10.2% 26年來最高
中國前國務院副總理谷牧逝世
美10月失業率突破10%
中國：兩岸經合協議研究獲初步共同結論
紐約金價1101美元 再創新高
祭祀公業登記案 士檢聲押汐止市長
紐約地區舉辦學生就業座談會
華語文數位學習行動列車開往維華中文學校
阿根廷漢字文化節推廣正體字學習風氣
海華文教基金會捐贈緬甸僑生獎學金 僑委會表示感謝
薪傳獎得獎人拜會僑委會
美南地區漢字文化節系列活動熱烈展開
台灣贈醫療器材 助瓜國改善醫療設施
台灣藝術舞團漢唐樂府再登國際舞台
洋基奪冠 百萬紐約客high翻天大遊行
倫敦金融城市長捐5000英鎊 賑濟台灣風災災民
歐巴馬：基地槍擊案調查出爐前勿遽下定論
今天的台灣英雄：李國榮客艙維安戰技掛帥
李文忠尋求江欽良支持？ 藍綠各說各話
鄭麗君:參與人民作主運動 須放棄政治符號
白宮：總統訪中不會觸及美中台關係架構
歐巴馬：就業機會通常跟在經濟成長後頭
美副國務卿：軍售台灣是必須要做的決定
回饋鄉親 金門民眾搭馬可波羅號8折
達賴喇嘛將訪中印爭議邊界區
與更生人接觸 立委:應清楚自己扮演角色
王建民前途未卜 洋基尚未給答案
Night Fever ！ All You Can Eat！
曾是家暴兒 道奇教頭興學助受虐兒
北京維權人士：歐巴馬來訪麻煩多多
台北旅展開跑 “雲朗觀光”出新招
海洋國家公園管理處辦理關懷台灣海洋系列專題演講
國家重要濕地 今年總數可望破百
總統：大學國際化 台灣才能與國際競爭
立院：國道電子收費不盡完善 欠費未改善
交大台南分部開學典禮 校區僅68名師生
台中金典酒店 勇奪五星評鑑第一
總統：支持楊志良健保改革
太魯閣馬拉松開跑 萬人擁抱峽谷
美牛風波後 馬總統楊志良互動佳
美派心理專家及隨軍牧師 趕赴德州胡德堡
拒絕腦中風 重運動和控制飲食體重
王清峰穿簑衣牽黃牛 屏東反賄選
中國禁止異議人士淩滄洲訪美 機場攔人
NBA 詹姆斯攻下33分 騎士擊潰尼克
黃文君挺江欽良 民進黨擬開除黨籍
黃文君爆料 民進黨疑"事件不單純"
IKEA宜家家居提供完整廚房規劃方案 年終打造夢想廚房好輕鬆
文資研討會 6國專家學者分享經驗
6腿雞鬧笑話 曾志朗:學校應加強生活教育
壽山動物園開園 遊客爭相餵養可愛動物
新聞局力推台灣電影 亞洲協會辦蔡明亮展
蔡英文金門輔選 盼贏得第1席縣議員
關懷街友 高市愛心站相約煮薑母鴨
冬日暖身美味大集合
蔡英文:黃文君若未經黨授權行事 將議處
郝龍斌：北市不適合成立性工作專區
新品評鑑展頒獎 木紋、石英、珍珠…攏是「磁」磚
禁令成空文 萬里長城遭人為嚴重破壞
降低單車失竊率 北市警局嘉年華宣導
虎年將到 王俠軍發表舞虎登峰新作
北市原民祭 郝龍斌盼為災區原民祈福
費城人行使執行權 想與克里夫李簽長約
王清峰：參選人買票 一定嚴辦
台中亞緻大飯店Hotel ONE
老骨頭堆骨牌 功夫依然了得
陳偉殷投球改固定式 強化控球兼省力
資產遭查扣 吳淑珍：陳家只剩120萬可用
引進香江白老虎 高市府向農委會提申請
李朝卿遭惡意中傷 馬總統力挺到底
大度堰年取水量約2.9億噸 對台灣具正面意義
游錫（方方土）：黨若指派參選 願意拚
宣導安全消費 朱立倫胡志強互動熱絡
海碩女網賽 詹詠然逆轉勝晉決賽
銅鑼杭菊芋頭節 花海引人入勝
畫家王傑帶路 悠遊基隆
出席APEC會議 希拉蕊將抽空訪菲
金門高粱酒史館啟用 見證創廠功臣貢獻
外勞打群架引氣爆 3死者身分確認
總統視察消訓中心 盼成防救災搖籃
台中谷關湯饗展開 泡溫泉賞美景
和平鄉森林火災 陸空直升機97架次撲滅
天野喜孝畫科學小飛俠 不愛鐵雄愛大明
竊鐵管扛上街 花蓮男子被逮送辦
歐巴馬：尚未完全瞭解德州基地槍擊案原因
高爾夫球桿運毒 台中1男子落網
分享赴蒙心得 詩人:台蒙同樣敬天地愛自由
海碩女網賽 張凱貞無緣決賽
賈慶林宋楚瑜會面 籲共同面對自然災害
南投的天空 今天充滿「肅殺」之氣
部落服務 耕莘青年人生蛻變
社區經營 鹿谷小半天青年開創商機
反人口販運演唱會 宇宙人主唱耍冷
英首相布朗：G20應考慮對金融投機課稅
蔡英文為曹啟鴻站台 籲勿讓黑金復辟
李登輝：以文化建設 建立台灣主體性
台北夜空花卉盛開 絢爛煙火迎花博
丁噹等了7年 夜店開唱償心願
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
費爾普斯：美國經濟復甦可能「後繼無力」
財報利多加持 歐洲三大股市本週重返漲勢
WHO：新流感成主流 東亞趕上其他區域
英雄出少年 18歲男孩當選愛阿華州道森市長
企業利多抵銷失業數據利空 華爾街股市收紅
增強人體免疫6食品 綠茶雞湯都上榜
美失業攀高 預期能源需求減少 世界油價重挫
李顯龍：推動自由貿易是APEC會議核心任務
倫敦金融城市長:英Q4可望復甦 仍有下跌風險
替房市降溫 星政府釋出最大規模私宅土地
全台高溫東部短暫陣雨 外出注意防曬
美網路零售支出第3季下跌2% 第4季可望回春
林宥嘉音樂榜奪冠 麥可魅力持續發燒
經濟復甦？ 加國10月份又流失4萬餘工作
珠三角出現學校假借名義推銷疫苗情事
旱情持續 廣東310座水庫見底
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
房市熱 挑選大型社區四項評估不可少
盜搶售一條龍 東莞拐賣兒童半小時成交
招待客戶出國觀光 報稅可列支交際費
北市公寓熱銷 大安區中正區分居冠亞軍
民眾買屋最怕凶宅 男性比女性還怕
立院:再生能源基金轉嫁全民買單 不合理
資產管理會賺大錢 麥可老爸要生活費
今年促參民間投資 總金額已逾500億
孩童愛玩「鼻涕蟲」 應防誤食窒息
後海嘯時代 台灣產業及人力調整面臨挑戰
大陸版民宿業在貴州悄悄興起
香港料有數十萬人曾感染新流感
強調主權 確保利益 日將在沖之鳥島建港灣
市售米標示易混淆 農委會籲消費者留意
6頂思考帽 將生命教育融入閱讀
內政部：1至9月查獲毒品 較去年減1成7
受德州槍擊事件影響 歐巴馬延至13日訪日
舞力全開 高市健康操動起來
華資華美銀行收購舊金山聯合銀行
飛機賣站票? 大陸廉價航空挖空心思想降價
潭子聚興遺址 出土遺物相當罕見
上海將施行台灣農產品一站式通關服務
加強關係 日與湄公河5國首腦發表東京宣言
若北韓遽變 南韓：逃亡難民潮將達200萬人
珠海進入供水1級緊急狀態
吳揆危機處理 胡志強肯定
大館帶小館 臺博館泰雅文物將回鄉交流
關懷弱勢 上班族自評愛心指數僅55分
農糧署籲大蒜少種1成 以確保收益
CAS農產創意料理決賽 週日西門町紅樓登場
駐韓美軍：第八軍司令部不會遷往夏威夷
朱宗慶樂團赴美巡演 曲目融合多文化
汐止市長涉收賄 遭羈押禁見
選書期間送教師文具 出版社遭罰250萬
董事長離婚訴狀引發關注 文大網站撤文
毒犯白天破車窗竊物 警追逐百米就逮
遊戲軟體戕害兒少 立委提案重罰
文化中心館慶 胡志強:文化帶來美好大台中
男子涉攜刀性侵婦女 稱犯近百案
國民黨中縣立委補選提名 10日民調揭曉
總統期許消訓中心 納核能傳染病救災
百貨週年慶買氣旺 2大百貨都成長 2成
ECFA何時正式協商 經部：12月有機會
數位相機廠10月營收同創新高 11月再攻頂
中國監控攝影機無處不在
政大包種茶節 中南部高中共襄盛舉
湖北咸寧正式命名為「中國溫泉之鄉」
日交流協會：未要求台灣漁調船駛離釣魚台
籌措選舉經費 民進黨辦音樂會
馬英九:政府把關 確保進口美牛30月齡以下
罵2句神經病 男子判拘役15日再賠8000元
貧富懸殊 中國富豪榜背後的真相
法德荷優渥獎學金 等你來申請
古坑國際咖啡節 結合華山夜景與走唱音樂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
同志相繼爭參選 謝長廷盼黨內機制減內耗
預防性抗病毒免疫球蛋白 助早產兒免威脅
溫泉法明年開罰 有標章業者不到1成
溫泉標章緩衝期不夠 業者盼延2年
申請溫泉標章 觀光局有輔助
千年鈞瓷 中國領導人出訪最夯伴手禮
酒後闖禍釀死傷 外勞黃湯下肚判若兩人
李鍾熙:蘋果對超薄音響喇叭有興趣
彩券得主共捐1700萬助弱勢 雲林受惠感恩
屏東警方查獲製毒工廠 逮3嫌
任達華沒當成警察 演警察也過癮
泰柬關係緊張 東協呼籲兩國展現最大克制
那瑪夏鄉民義賣獻愛心 善款重建家園
學者：文創帶動競爭力 右腦人才仍須努力
肯德基商標糾紛案 智財法院審理
毒梟走私五花八門 航警4天查42公斤
林彥峰王信民 還是想打職棒
女子疑碧潭跳水 消防局搶救無獲
王文淵：簽ECFA對台灣成衣業多少有影響
協會盃開幕 北市隊贏球 郭岱詠猛打賞
10萬名寶寶 9日開打新流感疫苗
戴遐齡：打假球修法加重刑責 未獲共識
專家：兩岸水產品應減免稅
江宜樺：性工作除罰化 需有管理措施
小鬼拍戲遇鬼？ 照樣嚇破膽
職棒簽賭案 板檢釐清對價關係
義大利總理出書駁斥緋聞
馬總統讚許南投觀光成果 勉提升品質
第16屆東元獎頒獎 黃茂雄邀得主一起耕田
湖北萬人同泡溫泉創金氏紀錄
黃志鵬：兩岸將就無法開放市場項目提出說明
4勝2敗 巨人隊贏得日本職棒總冠軍
衛教下鄉 長庚小醫師的原鄉之愛
南韓跳蚤市場盃網球賽 盧彥勳明爭單打冠軍
志願服務26年 謝玉貞獲金駝獎表揚
罰娼不罰嫖違憲 北縣：查獲暗娼不列績效
大陸14歲少女竟寫出7萬字愛情小說
海碩女網賽 黃金女雙晉級決賽
APEC相關會議明登場 台灣期盼有所貢獻
日本職棒全國總冠軍賽 巨人4勝2敗稱王
馬英九吳敦義同台造勢 力挺李朝卿
籌備建國百年 擬成立基金會鼓勵民間參與
跳蚤市場網賽 盧彥勳單打晉級決賽
APEC會議明登場 中美關係與兩岸互動成焦點
國民黨縣市長造勢場 中常委候選人拉票忙
巨人奪日職總冠軍
總統：加速推動中興新村轉型研究園區
世界盃健力賽 中華隊獲團體季軍女子組亞軍
中職 兄弟象明起秋訓
海碩女網賽 海峽組合無緣決賽
北市南洋創意料理大賽 延至15日登場
蒙古國贈蒙古包2座 坐落花蓮和南寺
劉醇逸當選紐約市主計長 亞裔第一人
吳委員長赴立院進行主管預算口頭報告及備詢
「98年僑務委員會學行優良僑生獎學金」獲獎名單出爐
北美台灣人醫協返台義診並召開年會
僑委會邀您看台灣系列短片 引發國內外觀眾共鳴
「花現幸福」 南投花卉嘉年華15日繽紛登場
歐洲大型強子對撞機遭鳥擊停擺三天
管管以詩對抗遺忘 感謝台灣哺育恩情
今天的台灣英雄：陳慶新受助家扶感恩回饋
外省段宜康父子挺綠 複雜情結一甲子
故宮國寶來台清冊 躺在國民黨黨史館
復育環境 環境信託基金讓夢想起飛
童young作伙飛 環保姊姊說故事
社區營造 大學生讓土溝村散發藝術味
臼井遺稿被發現 「蠟筆小新」可以多活3個月
兩岸簽署MOU 王毅：大陸已經準備好了
馬總統：穩定兩岸 與全世界分享台灣能量
建國百年基金會運作 不受預算法限制
台中身障體育會表現優 韓國慕名交流
知名畫廊女主人燒炭亡 畫家丈夫涉加工自殺
中台辦賑災款 高金素梅：每一毛都給災民
呂秀蓮：擁有戰略價值 台灣才能確保安全
房價太貴排擠人才回國 兩岸皆然
人民作主運動全國苦行開走 林義雄參與
民進黨：吳揆更生人互動頻 總統不該默許
盼大貓熊產仔 大陸專家：不用著急
兄弟象秋訓 全體球員向球迷鞠躬道歉
美眾院通過健保改革法案 歐巴馬表欣慰
世界青少年花式撞球賽 林庚醇獲女子冠軍
日媒報導減肥新招 泡醋昆布絲正夯
游錫堃: 不參選直轄市長只想當志工
性工作者除罪化 內政部加緊腳步研擬中
韓國跳蚤市場盃網球賽盧彥勳單打奪冠
周文重：希望美國謹慎妥善處理涉台問題
美牛進口三管五卡 貿易爭端風險仍在
全台臭氧污染 環保署: 烈日避免逗留樹蔭下
旺福樂團赴西雅圖巡迴演出
馬總統：慶祝建國百年要續為將來打基礎
台灣僑一瞧 帶您瞧瞧新台灣
帶骨美牛月中登台 牛雜絞肉進口可能低
專家：吃牛肉別啃骨頭 廚餘最好焚化
紙風車兒童藝術工程 即將雲林走透透
馬、吳高舉李朝卿手 綠營批馬「偽君子」
南投／搶救台灣行動聯盟 呼籲票投林耘生
基隆港／吳敦義去視察 林右昌來要錢
美3歲男童後院挖土 尋獲前屋主遺失33年鑽戒
全台高溫逾30度 日夜溫差大
記憶對抗遺忘 1949的那些人事物
訴說太平輪歷史 民進黨和外省族群對話
APEC年會今起登場 連胡再會受矚目
分離一甲子 擋不住兩岸戀人魂牽夢縈
創新升級 長三角規劃案即將公布
美國又5家銀行倒閉 聯邦存保失血15億美元
政府抑制豪宅風 不如強化區域均衡發展
遏制中國 日本擬在沖之鳥礁建軍事基地
政府取高鐵主導權 新聯貸案才生效
高鐵日運量新預測 7年後18萬人次
救高鐵 創造運量站區開發是根本
中國2010年財政赤字可能接近兆元大關
中寮擬跨境打造亞洲象遷徙走廊
芬蘭馬立娜樂做恆春人 GOOD TV記錄見證
郝龍斌：北市長連任 很有信心
美調查中國銅版紙 貿易保護潮衝擊中國
藍委：兩岸11月底前簽金融MOU
不出國也能嚐星 米其林餐廳登台受矚目
新台幣上週升0.08% 亞洲貨幣多走升
遭撤銷黨籍 鄭永金：繼續支持張碧琴
戰地記者風險高 大陸保險公司拒保
中國節能環保產業總產值2012年達2.8兆元
財部：兩岸簽ECFA 提升台灣出口競爭力
中央社小百科：加工自殺罪
抑制投機 中國銀行界促檢討房地產優惠政策
嬰幼兒新舊流感疫苗打4針 可合併接種
北市府：嬰兒新流感疫苗明開打 籲預約
天王再戰直轄市？民進黨：年底選後再規劃
黃文君：出席江欽良記者會未受脅迫
員警疑吸毒？高市前鎮警分局：依法處理
大陸捐款慶民國百年?廖了以:排除敏感作法
中國低價航空機上兜售商品 旅客抱怨
中市身障運動會 盼打造身障體育年度盛事
淡江教授：中美核武議題合作將增加
菸商賣菸贈圖卡被罰訴願 高市府駁回
黃耆粉光參藥膳茶飲 秋冬食補不求人
法蘭西弦樂四重奏 樂迷免費大飽耳福
女大學生暴飲濃茶圖瘦身 白斑症惡化
白色緞帶入圍歐洲電影獎 導演爭3大獎
嬰兒新流感疫苗明開打 高市提醒帶健保卡
中國衛生部將建立網路發言人制度
台南沿海黑面琵鷺普查 數量創新高
成大與美國國家實驗室 簽訂合作備忘錄
關心高縣水災 北美洲台灣人醫師協會捐款
爭取友達投資龍騰？梁保華訪台受矚目
南韓是今年美國的第9大武器出口對象國
金價再飆新高 短線追高宜留意風險
喜歡就買 中國奢侈品消費者多屬衝動型
林宥嘉澄清計程車事件 心情不受影響
若對美牛安全存疑 消費者拒吃才能自保
宋楚瑜：兩岸一中基礎上建構兩岸和平架構
貓熊繁殖 北市動物園盡完人事聽天命
自製遙控滑翔機 退休自然老師圓飛行夢
協助災區果農站起來 副總統認養蓮霧
網路問政新趨勢 廣東網友學者激辯
農業休閒正夯 台中太平登山健行賞美景
防客運疲勞駕駛 擬4.5時強制休息30分
陳綾蕙自殺身亡 畫廊界很意外
賈慶林：兩岸宜共同構建防災合作體系
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國民黨議員楊實秋表態 擬選北市長
高縣醫師節大會 陳菊楊秋興感謝醫師救災
謝長亨陳義信相見歡 相信職棒會再起
宣傳拼人氣 大陸網站招募星級飯店試床員
販毒男子遇警查緝 躲廁所插翅難飛
嘉義火車撞傷孩童 2人送醫
中國解放軍將領傳變動 「50後」上位
民進黨：黃文君傷害黨名譽 12日開鍘
北縣文學獎 文字展現地方風情
減少燒炭自殺 即可降低自殺率
陳潤茺小耳症救星 精雕細琢建外耳
金門老義消白就艷 砲火救災生死一瞬間
落馬的貴州政協主席據報長期包養女官員
吳揆：給李文忠3天期限 明午截止
剛傳出向奇美電挖角 TCL隨江蘇團來台
馬總統肯定馬祖 自爆是「馬酒」代言人
2012年中國將發射法國亞太7號衛星
象展開秋訓 純本土教練團出爐
受新流感影響大陸流行「你吃醋了嗎」問候
北縣三重男子墜樓 命危送醫急救
民進黨將開鍘 黃文君：已不在乎
台灣之美攝影展在澳秀出多元自然人文風貌
兩岸MOU何時簽？金管會三緘其口
查察電視台賣藥 高檢署建跨部會機制
小林村重建發展協會成立 推動重建工作
78高齡打橄欖球 臺大老OB重提當年勇
匯豐高球冠軍賽 林文堂並列33名
中國大陸空軍加快戰略轉型引起外界關注
死狗放水流 嶺腳瀑布飄屍袋引虛驚
歐巴馬將訪日 2萬多琉球人示威反美軍基地
臭氧污染惡化?環署：無明顯趨勢
教育部：12年國教 沒有時間表
泰警查獲金融詐騙中心 逮捕一台籍女嫌
台股能否向上突破 量能為關鍵
兄弟象秋訓 陳瑞振:恐需重金補強投手
職棒疑打假球 坦承涉案須繳不法所得
台北縣文學獎 手繪獎狀與眾不同
燒炭自殺後遺症 腦傷後患無窮
紐倫堡發明展 台灣奪團體總冠軍
救內捷 龐巴迪再提第2階段優化
內捷不斷優化 專家：不合常理
內捷可用度月中99% 議員：注定跳票
調查：香港網站拍賣貨品逾半冒牌貨
前進中國大西部 正新擬在重慶設廠
車市全球第1 台資輪胎廠中國銷售比逾5成
中國全年汽車銷售上看1400萬輛 搶全球第1
張睿家李嘉文為宣傳 夜店上演男男熱吻
經部：兩岸尚未提出具體ECFA早期清單
中國提供非洲百億美元貸款
疑遭精神病兒重擊 8旬婦命喪自宅
台鐵列車擦撞 嘉義溪口兄弟1死1傷
劉櫂豪競選總部成立 蔡英文等人造勢
苗縣房裡古城再造 重現百年風華
江蘇省委書記梁保華明率採購團抵台
曾雅妮拉尾盤 美津濃高球賽躍居第5
兩岸民間珍藏品將在北京聯展
凱特溫絲蕾為英創造6000萬英鎊經濟效益
降內捷安全係數提升營運？北市：非事實
為下一代健康 港人推嬰兒車抗議空氣污染
凌晨到晚上 3起芮氏規模4以上地震
朱立倫：MOU簽署時地 金管會決定
林恩宇返國 不排除加入任何球隊
泰柬關係緊張之際 戴克辛將至柬國演講
一日雙冠 詹詠然擺脫受傷陰霾
面臨開除黨籍 黃文君號召黨員退黨
APEC會期 台灣形象廣告在星強力放送
香港東亞運6000義工 展現軟實力
珠三角整治汙染 鎖定水泥陶瓷平板玻璃業
外交部：沖之鳥島不符經濟海域劃分基準
中國研發抑制新流感病毒口罩
紐倫堡發明展 雲科大摘3金師生同慶
王毅:兩岸農漁共同倡議 為江陳會做準備
英財政部：1英鎊假硬幣流通達3700萬英鎊
朱立倫:金僑獎發掘感動 僑胞重情重義
拉法葉艦軍售案 府定調堅守仲裁
蔡英文挺鄭文燦 力薦最佳人才
菲南被槍殺一華人 證實是大陸移民
馬英九為呂國華助選 宜蘭東門夜市拜票
詹詠然奪雙冠 同步摘后第 一人
黃志鵬：會找機會和美方觸及TIFA談判課題
職棒發展遇瓶頸 球員旅外成風潮
優秀好手赴大陸 籃壇危機亦轉機
環境待遇遠不如 選手離鄉非個案
蘇俊賓：百年國慶基金會 一切依法
吳揆收江欽良捐贈 蘇俊賓：依法申報
維多麗亞‧感恩禮讚
感恩佳節 嚐火雞
台北旅展台東觀光業者收穫豐
酒井法子吸毒案 判1年6個月緩刑3年
華府國建聯誼會 2009年學術研討會
優質的Town系列男仕托特包 V.S. CROSS 京站直營店開幕百年古董筆特展
11/3~11/9 遠企購物中心 伊都錦家族特賣會 全面3.5折
視品 - 克里斯托夫‧布雷希影像創作展
華府／中文學校聯誼會校長會議
蘇俊賓：百年國慶屬全體國人 助國際宣傳
西雅圖／台灣農產品採購團 訪問華盛頓州
巴拉圭／僑情座談會 黃聯昇大使參加
『秋韻倩影‧國賓饗宴』
企業獵才新管道 Facebook也可以找工作！
馬祖新玩法 藍天白雲海岸邊作美甲品咖啡 參加旅行團 也能小小奢華遊
燦星前3日展場業績破七千萬 預期創下1億紀錄
溫暖鍋物料理 九華樓熱騰騰上桌
太魯閣族新臺幣套幣 12日公開發售
嬰兒新流感疫苗開打 嘉市疫苗足 勿恐慌
金城國中見證9年國教 今慶45歲生日
台東立委補選 賴坤成登記
連戰：會在APEC場域單獨會見胡錦濤
紐倫堡發明展 我26金26銀15銅奪總冠軍
柏林圍牆倒塌20年 今晚推倒骨牌慶祝
屏東木瓜王子 李武川征服大陸
綠委指檢查美牛工廠無依據 政院:公布資料
連胡談國際參與?連戰:外交參與非一蹴可幾
副閣揆：金僑獎發掘華人感動事蹟
警察歌手畫家 陳建年首次個展
柏林圍牆倒塌20年 歷史頻道重現興衰史
出席APEC 連戰：未奉指示談美牛肉
10大傑出青年出爐 王正皓江秀真張栩入列
金僑獎頒獎典禮盛大舉行
總統盼參與聯合國專門機構 保障台灣利益
嬰兒新流感疫苗開打 高市盼踴躍接種
NBA杜蘭特拿28分 雷霆爆冷擊敗魔術
陳沖：兩岸不簽ECFA 對台灣金融環境不利
北市議員楊實秋 宣布角逐台北市長
蘇俊賓:李文忠今晚12時前不舉證 明早提告
凰凰城漢字文化節系列活動圓滿結束
HTC與Microsoft®攜手打造驚豔全球年度巨獻 - HTC HD2TM
圓山大飯店限時推出馬來西亞經典美食
漢來大飯店網路商店11月10日線上登場！
翁啟惠：台加聯手研發 抗肺炎疫苗
王金平：百年國慶值得慶祝 無涉藍綠
瑤瑤魅力殺很大 宅男工程師想要愛的抱抱
王金平：兩岸柏林圍牆已拆開 談統一還早
The Westin Taipei六福皇宮歡慶十週年
協助土耳其微中小型企業發展-
創意台灣、國際分享-國合會辦理「文化創意產業與社區發展研習班」
即日起接受預訂至2009年12月25日
「2009南投花卉嘉年華—花現幸福、暢遊南投」
2009金山萬里烏來溫泉季11/7正式開跑
勞退帳戶收益創新高 自願提繳加速累積退休金
即日起接受預訂至2009年12月25日
休士頓舉辦室內音樂會為八八水災義演
Good Day讓你每一口都很墨西哥
歡樂聖誕月 入住台北馥敦南京館2888元起
氣溫驟降 家長慎防流感、輪狀病毒等秋冬盛行傳染病
雲嘉南濱海年度大盛事--2009鯤鯓王平安鹽祭系列活動
2009再現烏來-「泰雅心生活‧烏來新體驗」系列活動
「2010臺鐵FUN寒假」引爆台北旅展最低自助環島優惠
花卉旅遊福券暢遊『2009南投花卉嘉年華』
花卉旅遊福券暢遊『2009南投花卉微笑大使』
柏林圍牆倒塌20周年 台灣獲贈一塊今揭幕
亞洲田徑錦標賽明天廣州登場
我外匯儲備三千四百多億 創歷史新高
漢來大飯店歡慶Hello Kitty35週年慶
明宮壽宴優惠專案 每桌NT$10,000 / 10位
微軟力抗iPhone 推「馬爾地夫」計畫
雅芳新活完美輪廓精華 美容級精純玻尿酸
台智庫稱有意願與大陸「政治對話」？
吳揆：江欽良非現金政治獻金 依法申報
溫心暖暖月 「揪」到理想大地享薄酒萊微醺之夜
國家地理頻道《超級城市─高雄》開拍
2009谷關湯饗-台灣溫泉美食嘉年華11月7日至99年2月12日止-
美國ETS台灣區代表與國立高雄應用科技大學舉行簽約典禮
台中亞緻大飯店Hotel ONE
風雨過後 經濟部水利署與馬修連恩 用音樂慰撫人心
千里苦行 林義雄：總統必須聽人民的話
當台灣的頂級食材遇上Jimmy的料理廚藝
浪漫之都愛情多桀 離婚博覽會巴黎正夯
ETS南台灣全方位測驗中心簽約 明年開測
嬰兒新流感疫苗開打 衛生局籲按時接種
花蓮瑞穗鮮奶節 YOYO與您點點名
未續參與台鐵 悠遊卡公司：純商業考量
誰是九月份網路霸主 comScore調查：微軟第一
郭台銘私人飛機 國內首例掛上中華民國籍
梁保華：合作之旅 盼擴大交流雙贏
蘋果傳與Verizon合作 要推全球模式iPhone
文大董事會 吳萬益獲選校長
富邦贊助雲門大陸巡演 上海站21日登場
柏林牆塌20年 東德官員口誤 改寫歷史
職棒簽賭更裁案 板院仍裁押張宗傑黃仁義
張誌家備妥澄清事證 板檢：歡迎
高雄鼓岩小球員揮汗逐夢 盼成台灣之光
官方欲蓋彌彰 印媒大幅報導達賴達旺之行
金宗壎：簽EPA 韓憂對日貿易赤字將擴大
耐吉新款N7運動鞋上市 充滿節能減碳特色
華爾街日報：下一個JK羅琳在澳洲？
中台辦：繼續支持採購台灣農產品
近消費熱季 沃爾瑪等展開DVD網購廝殺戰
南韓中頭彩的好兆頭 親人夢中顯靈
全台持續好天氣 11日鋒面報到
台股開盤上漲99.54點 為7562.59點
標檢局明辦LED照明檢測技術研討會
繁殖健康虎 韓決引進西伯利亞虎交配
兩岸MOU簽署 陳沖：沒有確定時程
不是法官穿法袍 網路照片遭關切
美元弱台股漲 新台幣兌美元盤初走升
苗縣木材廠火警 無人傷亡
中國大陸政法系統調整高層人事
香港巴士翻覆 乘客1死35傷
澳洲4所大學倒閉波及近千中國留學生
MOU要簽了？ 金融大漲3%
金融領漲 台股回補空方缺口
MOU簽署地點 高長：考量主權與尊嚴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李光耀：星明年經濟成長率將達3%
維權律師：大陸記者採訪環境堪虞
舉證期限將屆 李文忠：秘密證人法庭見
四川汶川地震後逾千名幹部升官
湖南邵東地下工廠逾百萬保險套行銷各地
江蘇團來訪 奇美:主管會面 友達:不評論
國際會計準則宣導會17日展開
中國民生銀行將在港上市 集資1320億元
男子違規停車 高市警方查獲槍毒
恆春機場辦賽車 交通部：有創意
霧氣籠罩馬祖地區 南北竿機場關場
大陸學者：兩岸簽MOU可為ECFA協商鋪路
北市男子4指遭砍斷 疑因KTV起口角
教師涉性侵續聘 高縣府：尊重校方決定
燃燒漂流木 最高罰100萬元
油價漲破30元大關 施顏祥：暫不凍漲
陳沖：兩岸金融市場開放 應秉持加權對等
展現研發成果 農業技術交易展11日登場
ECFA底線 施顏祥：絕不開放農產品及陸勞
施顏祥即赴APEC 與各國部長交換FTA意見
嬰兒新流感疫苗接種 衛署:流感疫苗亦可打
關貿：台灣獲IATA列為e-freight國家
違規為宗教宣傳? 公視:達賴演講無關宗教
台股漲美元弱 新台幣匯率中午升1.52角
近6成上班族憂鬱恐生心病 最愛旅行紓壓
今年第3季中國大陸飯店業利潤劇降
新流感豬隻恢復中 最快本週解除移動管制
失聯30年美國父女靠Google與Facebook團圓
發展遊艇產業 陳菊盼中央速修法鬆綁
看好觸控面板市場 金屬中心研發聯盟成立
政局亂購槍熱 泰官員議員獲政府優惠
東石鄉長1參選人資格認定 地方中央不同調
遭綁架近3週 菲南小學校長被斬首
中國官員：歐巴馬訪中不減貿易衝突
大陸廉價航空再出奇招 空中買車訂屋
總統：健保將讓楊志良頭痛好幾年
酒井有吸毒慣習性 被判1年6個月緩刑3年
民進黨推第二波形象廣告 將辦募款音樂會
防預付卡詐騙 限制一人一門號
人工生殖醫療有賣點 醫師:應爭取大陸商機
轉投資事業有高薪肥貓?退輔會:說法不公平
兄弟4球員聲請撤保 板檢：尊重
保護受虐兒成效佳 南縣家扶獲法務部表揚
台中警員張雲虎 1天查獲2通緝嫌疑人
花蓮乾屍案 警方不排除加工自殺可能性
打馬拉民調？ 郝龍斌：市政不切割
美牛談判公投 賴浩敏:不反對但難過關
馬尼拉凌晨發生連環爆炸幸無傷亡
簽署MOU 陸委會：時間地點還在談
政治協議破局 宏大選能否舉行受關注
中選會：不在籍投票 勢在必行
耳鳴嗡嗡作響 清除耳垢症狀解除
台股收盤漲73.65點 為7536.70點
小林村重建協會推動重建 永久屋興建優先
食品GMP推動20年 3500商品通過認證
高雄縣市合併 4焚化爐將調整使用
中國成立首家台協仲裁委聯絡處
11月台指期漲75點 正價差12.3點
台北股市開高震盪整理 漲73.65點
壽司「握很大」 美波特蘭饕客天天排長龍
金融傳產領漲 台股回補空方缺口
11月電子期漲 1點 金融期漲21.4點
中國駐菲律賓大使館火警 無人傷亡
台股漲73點 三大法人買超59.06億元
歐巴馬出訪擬爭中方合作 台灣問題仍關鍵
中國將領：第4代戰機可能很快進行首飛
直航誘因 郭台銘私人飛機回台註冊
高科技業廢水 明年起檢測生物急毒性
歐巴馬訪中前夕 中國加強管控維權人士
壓力大心慌慌 疑自律神經失調
議員指廢土清運造假 北市:若不法不付款
小心藥物變毒物 醫師：避免同時用藥過多
亞洲創舉 各國音樂節創辦人齊交流
立院解凍公視預算4.5億元
台建議設綠能產品標準與規範 獲APEC肯定
習近平胡錦濤溫家寶將分訪問南韓
養小孩好貴 中國家長難以承受之重
國防部：專案處理張靈甫勳獎章 馬上製發
王建(火宣):改善兩岸 中華民國會領和平獎
吳揆：李文忠道歉期限午夜12時
金馬閉幕片珍愛人生 美國票房告捷
國防部：未監聽申訴專線 錄音做佐證
竹市議員胞妹住家強盜案 1人落網
中縣國宅半年來交易熱絡 剩餘戶不多
藝才班分散教學 現有音樂班等不受影響
植物人安養院籌建募款 電音小太子祈福
陳奕迅一償宿願 日本音樂祭開唱
甲仙鄉長遭彈劾 監院:可至公懲會答辯
新台幣兌美元升1.44角 收32.365元
高縣：災區生活重建中心 未來督導難著力
國安基金待命護盤？李述德：毫無所悉
APEC年會 美似乎以經濟守勢換外交攻勢
環署:第2期空汙費率 不會立即漲
宏達電估Q4營收可望創今年新高
10月出口額198.2億美元 近1年來新高
兒盟勸募做公益 捐款送很大
棒球場整修引質疑 雲縣府：營造城市光廊
全球經濟轉強 德國9月出口月增3.8%
浙江舟山海域貨船相撞 2死2失蹤
便利旗鼓交通 渡輪擬提前上午5時開航
反美牛遊行 蘇煥智與社團號召14日上街
淡水古蹟博物館展和風 明日館慶免費入園
江蘇訪台團重文化交流 演出兩齣江蘇特色戲
柏林圍牆遺跡在台揭幕 人權鬥士籲惜民主
金門選戰 投資大陸砂石場與否成話題
南醫：病患未遵醫囑 藥效減半或無效果
八八水災旗山災情重 楊秋興：可提國賠
中印需求旺 拓墣估明年通訊設備產值增9%
南韓警方破獲詐騙網路購物商城跨國集團
南科完成180億元銀行聯貸簽約
黃志鵬：推動APEC自由貿易區還在建立共識
台東立委補選 鄺麗貞過國民黨民調門檻
高市府99年度總預算 闖關再度失敗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
訪台前夕 梁保華參觀南京明基醫院
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
瞄一眼遭砍斷掌？ 警方查被害人背景
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小筆電熱 帶動亞太行動滑鼠市場
收費站改名斗南大埤 爭取10多年終如願
廈門辦閩南婚慶節 隔海邀金門參加
芒花季 福隆到瑞芳假日免費接駁公車
沉迷網咖缺錢花用 無業男子兩度行搶被逮
傳染病疫苗送抵高縣 災區嬰兒免費注射
南韓新流感蔓延 紅內衣成搶手貨
造福長輩身障者 獅友獻愛贈車
穆迪調高中港兩地評級展望
帶骨美牛不來台？量販:未聽說 未決定販售
砸倒扁人士車 5被告無力繳賠償金求援
兩岸簽署MOU和ECFA 蔡宏圖樂觀其成
新流感疫苗施打 彰縣200多處可接種
研究：星期一症候群 員工請病假特多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更新)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更新)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更新)
中央氣象局 １週天氣預報 (更新)
中央氣象局 １週旅遊天氣預報 (更新)
訪中 歐巴馬人未到人權問題先引爆
中職回饋列車 盼加強品德教育
吳揆促舉證期限將屆 李文忠籲速提告
Makiyo媽澄清醉吻事件 籲爆料者出面說明
中國人工圈養大貓熊達290隻
南山標案 AIG：博智出價質與量都最高
新作紀念癌逝同學 大開戲團將入災區演出
袁健生：美對三卡五管無反應
Mouse 2.0何時上市？ 微軟不願鬆口
故宮國寶激發靈感 兒童繪畫展創意
美國肉類協會：帶骨牛肉不登台 非事實
NCC擬修衛廣法 新聞專題可置入性行銷
淡水鐵道觀光 日治時期風靡全台
吃在澳洲大不易 物價10年漲4成
馬總統：台灣享歐盟免簽 最慢明年6月
黨政軍退出衛星電視 NCC提甲乙兩案
嘉義長庚綜醫大樓落成 擁千餘病床
獲選傑出青年 張栩將再接再厲不負期待
吳揆限期李文忠道歉 藍相挺綠緊咬
涉侵占機密外交款 北院明提訊陳水扁
女畫廊負責人自殺 家屬同意檢方解剖
德國紅點設計獎 台灣林宏澤奪獎
宏達電Q4產品單價續滑 行銷費用大增
省諮議員研究費遭質疑自肥 立院初審刪除
傳統旺季 11月出口可望兩位數成長
體育大賽成為中國殘障福利提升契機
腸癌患者福音 原能會研發奈米治療新藥
王清峰：民眾珍惜選票 檢舉賄選
外資上周賣超179.37億元 台積電賣超居冠
傳承平埔文化 研議成立小林文化特區
帶骨美牛尚未進口 想吃丁骨牛排要再等
歐巴馬訪問中國 美中關係受重視
北縣製發外勞法令DVD 改善勞資關係
集邦:11月上旬DRAM合約均價大漲逾15%
鳳飛飛演唱會門票熱賣 確定加場演出
世衛：全球婦女醫療保健仍遭忽視
柏林牆倒 德總理歸功人權鬥士與教會
日派遣最後一批軍艦前往印度洋提供加油支援
假球案張宗傑黃仁義羈押更裁 板院開庭中
美肉類協會：從沒提無限延後帶骨美牛輸台
美肉商不賣牛肉給台灣？司徒文：沒聽說
柏林牆塌20年 CNN記者憶當夜
屏東縣長選戰 青年軍較勁
研考會民調 79%滿意政府人員服務態度
美元疲弱 新台幣收升1.44角
瑞士網賽 喬科維奇中止費德勒霸業
北市府：嬰兒接種H1N1疫苗踴躍 籲預約
一旦戴克辛抵達金邊 泰國將尋求引渡
中國科學家人造黑洞 可將電磁波轉熱能
李文忠：見過秘密證人1次 無法再接觸
后豐斷橋墜橋休旅車尋獲 失蹤者仍無所獲
部分充電器恐觸電 Nokia回收更換
日男性抽煙率36.8% 創新低
林毅夫：現在不是各國退市適當時機
陳致遠：曹錦輝若清白 盼歸隊
爭取訂單 數百台商返台迎接江蘇經貿團
診所濫用類固醇？北縣：用藥資訊應透明
大學生上課態度差 教部：各校加強改進
蔡英文：美牛不重啟協商 台美兩敗俱傷
是否告李文忠 政院：吳揆明上午說明
富邦銀行上海代表處可望明年成立
業者12月推美帶骨牛大餐 老饕蠢動
吳宗憲投資糾紛 控人詐欺不起訴
愛台12建設 民間投資比重提高至3成
協會盃成棒爆冷門 合庫台電都落馬
台灣應該參與亞太自由貿易區
出貨量揚 中鋼10月營收創1年來新高
當代劇場法藝術節演出 吳興國分飾10角
日新流感死亡55人 7月大男嬰最年幼
青年壯遊台灣 青輔會補助最高7萬元
指馬總統是政治白癡？ 李登輝否認
愛台12建設 逾七成施工中
梁保華率3000人代表團訪台 盼共創雙贏
身障搭機須人陪 殘盟：錢應由航空公司出
華信飛機復興拖車擦撞 旅客延誤4小時
第098223期今彩539三星彩四星彩開獎
福特召回Windstar等3款車 免費檢修
客台重拍連續劇源 張毅回首電影版歷程
王建（火宣）：若總統得和平獎 沒什麼不好
簽MOU後 OBU功能弱化？央行：再評估
2個月挖斷3次瓦斯管 基市民心驚驚
立委消保官突檢賣場美牛 未來不定期抽查
第098090期威力彩38樂合彩開獎
談判破裂 北京「財經」雜誌高層團隊辭職
只是等車而已 大陸結石寶寶家長遭拘押
藍營食衛法草案 納牛肉三管五卡訂罰則
仁寶10月營收連4月創新高 當定NB代工一哥
大陸二胡名家朱昌耀 台北台中演出
陸委會強調兩岸簽金融MOU時地不是問題
來賓鼓勵做菜花主題 李四端囧很大
美帶骨牛肉來台否 楊志良：進口商的事
柏林牆塌20年 首都統一國家仍未真正統一
國立大學退休領雙薪 教部修法杜絕
男子報案稱被綁 警搜獲疑上吊自殺
苗檢查賄 縣議員參選人交保總幹事聲押
台灣倡議建立亞太颱風監測機制
章文樑：兩岸在APEC互動已逐步改善
經部：美未簽發認證 帶骨美牛還不能來台
德國民眾不分西東 歡慶柏林牆倒20年
食得安心 國貿局每日公布美國牛進口資料
江蘇演藝集團來台演出 台中場可索票
香港東亞運12項比賽門票售罄
中共人民日報香港分社成立
杭州工棚狂風刮倒 7人被埋1人死亡
警車國道3號遭避震鐵片擊中 1警受傷
教部：藝術才能班設立標準 年底前修法
新社花季14日登場 災區學童溫馨巴士遊
立委突檢賣場美牛 藍營修法納三管五卡
李文忠若未提證或道歉 蘇俊賓:吳揆明提告
11月對陸及歐美出口 景氣復甦觀察指標
帛琉可疑鉅款疑與扁有關 檢：不評論
民調：日人多要求重新檢討普天間基地遷移案
黃志鵬：拒絕貿易保護措施是APEC共享看法
英98歲夫婦離異 創世界最老失婚紀錄
第098223期今彩539 頭獎2注中獎
第098090期威力彩頭獎摃龜
苗檢查賄 羈押縣議員競選總幹事
推倒柏林圍牆幕後功臣─東德基督教會
馬：外交休兵不是休息、休假或休克
昔日藍綠搶接近 江欽良現在成「票房毒藥」
押解通緝犯回警局 北市警員遭刺傷命危
押解通緝犯 北市警員遭刺死亡
聖誕夜怪譚登上北美週末票房冠軍
智凡迪科技與Blizzard Entertainment 再續《魔獸世界》三年合約
南亞科技與臺灣銀行等14家銀行完成新臺幣180億元聯貸案簽約
櫃買市場業績發表會 電子科技及上櫃新星本週壓軸登場
出國喬事情風暴 吳敦義告李文忠
柏林牆倒20年 布蘭登堡門前各國元首歡聚
僑委會14億預算通過 較上年度增1.2億
婦聯會韓國分會 重啟大會
國民黨中縣立委補選民調 余文欽勝出
比利時舉行僑情工作餐會 駐歐正副代表辭行
批判肥貓效應 多名高鐵外籍主管遞辭呈
梁保華：預計對台採購30億美元
吳敦義提告 李文忠中午將回應
歐晉德:高鐵損益平衡 日運量須14.5萬
藍營食衛法納牛肉三管五卡 13日逕付二讀
立院三讀千億莫拉克重建預算 助災區復建
首張微型保單開賣 目標族群100萬人
李文忠未舉證 吳敦義控誹謗
加拿大／溫哥華榮光會歡慶榮民節
福岡／津田隆士獲頒 外交之友貢獻獎
成龍訪泰傳遞和平 大家好奇龍式英文
野柳百萬遊客獎 大陸浙江團抱走
百貨週年慶上街送牛肉 民眾反應兩極
梁保華為江蘇週揭幕 陣仗大出手更大
帛琉14億鉅款疑雲 扁辦反指特偵組洩密
總統：33原民部落不安全 盼民眾體諒遷村
華南永昌證券上海代表處成立開幕
國軍楷模 賴美吟任義工獲十大傑出青年
嬰兒新流感疫苗接種 首日踴躍
Nokia充電器恐觸電 急召用戶回收
回應提告 李文忠：堅持揭發黑白掛勾
北市殺警案 嫌犯移送北檢
北市警員遭刺死 派出所長記2小過調職
iPhone首見中毒災情 蠕蟲在澳洲散播
江蘇書記訪台 企業龍頭籲給台商優惠待遇
江蘇書記訪台 連戰：誠意令人感動
江丙坤：文教交流比經濟更能縮短兩岸距離
遊戲機業者關說牟利案 張宏年一審無罪
江蘇盼學歷相互認證 歡迎台生就業
澳洲媒體大亨梅鐸 計畫封鎖Google搜尋自家新聞
加拿大／多倫多首度舉辦華語文能力測驗
江蘇省委書記：江蘇發展有4大優勢
高市環保局社會勞動役清溝掃地 反省懺悔
吳揆：李文忠道歉就撤告訴
華盛頓特區／美國會慶祝亞太裔躋身主流
巴西聖保羅中文教協 舉辦硬筆寫字比賽
台美牛肉議定書未送立院 台聯:違憲違法
宣導兩岸政策 賴幸媛花蓮主持座談
大陸導演田壯壯 相信命運不信神
吳揆開告 民進黨:事涉誠信 無關司法
員警被刺身亡 北市警局長自請處分
擺脫憂鬱 運動讓心情變好
林益世：不在籍投票須有完整配套
Facebook上游開發商Zynga涉及詐財 恐關門大吉
Google吃很大 7.5億美元收購AdMob
南北韓黃海衝突 雙方開火250多發艦炮
綠營: 國民黨毀約 為開放全牛進口鋪路?
中職選拔會 下一個阿鈣會是誰
通緝犯殺警 法院裁定羈押禁見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市員警受刀傷 送醫急救
歐股創3週最大漲幅 安聯領漲
酒井法子吸毒案今宣判 3000多人搶21旁聽席
手機傳災區影像 阿里山學童秀電腦天分
富邦將在福建成立150億元規模基金公司
上海專家籲開放兩岸金融業雙向投資
美元貶值與颶風侵襲墨灣 油價上漲
G20同意維持刺激措施 美股勁揚
露營遭大雪埋車 美父親與七子女幸運得救
研究：女性運動過量 生育能力大減
重溫見證歷史一刻 梅克爾重跨波荷木鐵橋
雖未限時間 美促伊朗速答覆核武問題
養貓超過三隻算違法 美麻州愛貓婦人遭罰
鋒面接近 雲多短暫雨 氣溫略降
台股開盤上漲76.64點 為7613.34點
中國新流感死亡病例短短1個月增至30例
美農業部更新QSA 帶骨牛肉即將外銷台灣
袁健生：台美可望年底前重啟TIFA談判
台股上漲 新台幣匯率盤初走升
遣返賴昌星有譜？ 加國：全力遣返中國貪官
幫漂流木找個家 全國漂流木創作受理報名
升官2個月捲入醜聞 中國副民航局長被查
預防輪狀病毒感染 嬰幼兒可接種疫苗
研究：美軍是否同性戀無關軍事準備
高縣賣場設美國牛肉專區 供民眾選擇
電子股擔綱 台股7600點上下拉鋸
楊潔篪：中非論壇開足馬力向前行
美更新評估制度 帶骨牛肉附證明即可輸台
嬰兒新型流感疫苗 高縣衛生所採集中接種
北京學者：中美貿易戰為歐巴馬爭談判籌碼
嫌犯未銬 員警遇刺身亡 郝龍斌:痛心
美對帶骨牛肉簽發QSA 最快一周後登台
美農業部：30月齡以下帶骨美牛肉可銷台
韓聯社：南北韓海軍黃海海域發生衝突
日媒：南北韓軍艦在黃海交戰
協助拓展貿易 長榮海運開闢中美洲新航線
北京大風雪 胡錦濤按時出訪星馬
美QSA完成修正 37家廠商帶骨美牛可輸台
中市議長被控關說圖利 地院判決無罪
帛琉可疑鉅款 扁律：律師團不知情
葉怡蘭的美味關係 三餐噗出美食力
運用彩券盈餘補助 街友重拾生機
黃海海域交火 南韓無死傷 北韓艦半破
大高雄人口密度少競爭差? 陳菊:發展特色
張宏年一審判無罪 胡志強電賀
藍委:直航便利 不在籍投票應排除大陸台商
企業思回饋社會 台積電台達電齊聚一堂
張汝京下台 台積電與中芯是否合作待觀察
食品GMP20周年 3500項商品獲認證
帛琉可疑鉅款 扁辦：不關扁事
美專家：歐胡會可能發表聯合聲明
東莞百餘垃圾場易致癌 涉暴利當局束手
林聖忠:希望盡快召開TIFA 台美有共識
高雄關：月內查獲77公斤大閘蟹
中縣立委補選 余文欽辦妥候選人登記
諾貝爾得獎主北京論壇揭幕
北市拒美牛內臟聯盟 COSTCO尚未加入
軍品釋商今年785億元 鼓勵參與國防建設
兒童版Facebook 取代紙本聯絡簿
郝龍斌：豪宅開放空間違規 已改善
台股漲 美元弱 新台幣中午升3.8分
高鐵董事官股9席民股6席 政府取得主導權
蔡英文會司徒文稱不反牛肉？民進黨指抹黑
音樂劇媽媽咪呀再登台 票房未受景氣影響
AIT：帶骨美牛輸台符合議定書協議
網路內容偷很大 梅鐸揚言告BBC封鎖Google
北市旅館資料 背包客網路搞定輕鬆遊
帛琉可疑鉅款 外交部：配合調查
互動式電子白板 讓白板成電腦寫字板
日擬提外國人參政權法案 永住台僑將列入
黃慶林率眾赴總統府 抗議放寬美牛進口
國防部：天頻車翻覆 無人員傷亡
兩韓海軍黃海交火 北韓警備艇遭擊退
施顏祥與星貿工部長將談FTA等課題
台股收盤漲56.79點 為7593.49點
桃園商人慘遭撕票 警逮2嫌
郝龍斌：停用滅大松 噴灑農藥前告知民眾
日媒專訪 歐巴馬將加強美日同盟關係
台北股市開高震盪 漲56.79點
導演鍾權京奧拍攝我們 被視為恐怖份子
菲南30名武裝份子襲工廠 綁走2華人
文湖線事故排除迅速 北市:乘客配合
電子股領軍 台股過月線
11月台指期漲42點 逆價差4.49點
華濟醫院詐領健保費案 6醫師被判刑
前麥寮鄉長涉貪 嘉義地檢署聲押獲准
甲狀腺風暴發作 女子心臟狂跳休克
11月電子期漲2.25點 金融期漲1.4點
李尚儒 台灣首位獲大陸認證的教師
民眾疏忽免稅權益 議員促高市府多宣傳
裸照拍過頭 日攝影名家涉公然猥褻
中國民間人士調查：大陸民眾支持民主化
田徑亞錦賽開幕 大陸隊視為亞運測試賽
竹市議員胞妹住家強盜案偵破 4嫌落網
北市中正區老公寓比新屋貴 每坪多4萬
台股漲56點 三大法人買超102.13億元
華南金控董座盼深圳辦事處早日升格分行
1億多美元退稅待領 美國稅局尋人領錢
吳清基：專案設馬祖高中身障特殊教師
日職棒火腿隊投手達比修證實右食指骨折
警員遭刺身亡 經驗不足
台中慈濟醫院自助繳費機 票選服務佳醫師
大陸蘇寧電器董事長：願意幫助台企內銷
東莞五星級飯店擅自加蓋 完工即成違建
廢液晶變紅磚 奇美電連3年獲企業環保獎
北市警員遭刺殺 5名同事救援無效
台積電10月合併營收重回300億元以上
香港籍巨輪險遭索馬利亞海盜劫持
台英將簽航空服務營運協定 每週赴英增4班
告李文忠誹謗 吳揆：勝訴錢捐南投弱勢
響應拒美牛內臟 北市進口商投保責任險
市話打2G和3G手機 價差可達1.2倍
安全考量台中轉乘 司機乘客均體諒
翁倩玉返台開唱 重現華麗蝴蝶裝
新台幣兌美元升1.6分 收32.349元
災區重建非成人專屬 家扶：重視兒童觀點
帛琉洗錢傳聞 扁喊冤：莫名其妙
嘉縣新港鄉代會主席涉賄選遭約談
上海證監局：MOU簽署後兩岸證券業將更緊密
金門交流生態保育 兩岸學者專家齊聚
李文忠：吳揆應向南投縣民道歉
台大醫院電腦當機 預計晚間修復
中國汽車銷售規模超越美國 居世界第1
查維斯下令委國軍方對哥倫比亞備戰
朴贊浩：世界棒球大賽期間染新流感
螢火蟲新劇天光 馬幼興跨刀演出
江宜樺：加強警察訓練 避免再損警力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
福州對台郵寄包裹附旅遊宣傳單
李明博指示官員審慎沈著對應南北韓衝突
吳揆：簽署金融MOU 會尋求國會最大支持
南韓總理：南北韓黃海交戰是偶發性衝突
男子要錢不成對空鳴槍 警方逮獲
秋冬易發急性青光眼 頭痛勿輕忽
疫情中心獲贈新流感疫苗 邀馬總統提前打
瑤瑤探班溫嵐 送上性感金縷衣
女子免稅店偷900元香水 出國行程泡湯
藏族節慶高雄特展 呈現文化之美
日決定支援阿富汗50億美元 取代海上加油
芭瑪盧碧未釀災 吳揆：防災政策正確
大摩專家：明年中國經濟增長低於8%
2010台灣燈會全國花燈競賽 即起網路報名
行動網路議題發燒 三星爭做領頭羊
小學生謊報血糖數 藥量不足身材瘦小
北縣抽驗餐廳生菜沙拉 半數菌量超標
無錫市長盼結合各類資本發展大陸影視產業
台大醫院電腦當機 下午5時修復
中職棒頒獎典禮 12/5舉行
北韓要求南韓就黃海衝突道歉
盧廣仲挑戰電影式MV 破天荒穿長褲
中縣稽查牛肉標示 未查獲違規
地理頻道行銷高雄 高市：無關政治
蔡英文：見司徒文 表達美牛應重啟談判
外逃泰國毒犯林漢忠 調查局押解返台
王志剛:年底前大陸團訂單 估160億美元
阿基師教省錢撇步 蜆精煮義大利麵
國光石化環評 納極端降雨
發展有機農業 花蓮農改場打造群聚區域
扁案二審 12/18再傳吳淑珍
殺警通緝犯 北檢聲押
參加台灣2大貿易展 菲商創益2500萬美元
養狗場虐狗 高縣動物防疫所全部沒入
周守訓：文創產業將創造第3次經濟奇蹟
6旅行業者帶進千萬產值 苗縣百萬獎勵
走路體驗城市之美 北市推7公共藝術路線
吳揆撤告說 李文忠陣營：沒有道歉問題
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蘇煥智：新市政中心留南市 南縣將邊緣化
江蘇藝術團來台首演 苦練台灣民謠
外資匯入 新台幣收升1.6分
觸控手機平價化 年輕族群受惠
王金平：16日邀金管會報告兩岸金融MOU
李文忠：希望江欽良離開南投縣
重啟美牛談判 胡志強：不可能也沒必要
苗栗西湖甘藷節 邀你來焢窯
高市小港區貨運頻繁 死亡車禍劇增
王建民復原狀況優 專家看好明年表現
魔術師Cyril放電 黃小柔既羞又喜
陳孝萱心中只有鐵弟 不甩金鐘魔咒
警遭通緝犯刺死 郝龍斌：加強教育
高鐵超商取票 不排除農曆年前上路
林庚醇世界撞球賽封后 陳菊表揚
中國成都發生令人心寒「血漿種花」事件
每天背10個單字 銘傳推線上學英文
洲際盃廣州亞運影響 中職辦亞職賽變數多
第4次江陳會 吳揆：沒規劃會見陳雲林
產業創新研發 高縣51廠商簽約推動
蘇台貿易洽談 60家陸商釋7億美元商機
醫師：大腸癌患者年輕化 應定期檢查
吸安被判刑的酒井 考上大學想學照護
于美人不蓋開心農場 穩當宜蘭地主
穆迪將亞洲科技業評級展望上調至穩定
台灣江蘇週開幕 30億美元採購陸續簽
警遭通緝犯襲殺 學者：執勤便宜行事
商品廣告不實 家樂福遭罰214萬定讞
男子涉運毒躲泰國多年 調查局押解歸案
金控前10月獲利 富邦金獨占鰲頭
聯合國氣候會議 吳揆：爭取署長層級參與
上海台資證券業：希望透過競爭把餅做大
RCA桃園廠公害案 明首傳證人
學者：98%台灣人特殊基因 狂牛症發病率高
台人基因狂牛症高發病?國衛院:過度解讀
健檢擬納量腰圍 預防代謝症候群
中美基金服務業貸款 期限放寬至15年
美帶骨牛肉反對聲浪大 飯店業趨保守
臍帶血商戰 法院判訊聯登道歉啟事
顧欣：江蘇藝文表演轉市場化曾向台灣學習
達賴訪中印邊界 中國外交部：強烈不滿
半數義大利青年不知建國150周年
打3G比2G貴？電信協會：應看整體資費
高鐵董監事改選 歐晉德續任董事長
17件乳酸飲料活菌不足 形同糖水
中國呼籲美國停止貿易保護主義做法
新規定 資遣本勞先問要不要做外勞工作
海產店鮑魚疑含禁藥 北市啟動查驗
中國公安部前高官被曝與頭號警花關係親密
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潘美辰快閃 拒談重慶驚魂
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日本老牌男演員森繁久彌去世 享年96歲
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談經濟 吳揆：嗅到春天的氣息
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李文忠指吳敦義不法 國民黨:選舉抹黑奧步
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2海軍士官涉職棒簽賭 函送偵辦
金管會：外資資金即日起不得投入定存
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卡通芝麻街40歲 歐巴馬夫人祝賀
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上海家居業台商大樓落成 將結合休閒生活
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職棒簽賭案 板檢增加限境人數
毛治國聽取星賭場管理局與業者簡報
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連戰12日抵星 14日和胡錦濤早餐會
上市櫃公司 第3季稅前純益季增達9成
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台積電入股中芯？關鍵在政府兩岸政策
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通用變卦不賣歐寶 德有條件金援
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台歐盟諮商會議 歐盟關切ECFA進度
教部盼聯賽穿西裝 籃球教練：不易落實
台灣將循世衛大會模式 爭取參與UNFCCC
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放下身段告人 吳敦義「院長」小題大作?
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渡輪歲月25載 老船長見證高雄港興衰
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中選會指資格不符無法抽籤 黃石吟擬提告
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京劇大師尚長榮、陳少雲 登台獻藝
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屏東縣長選舉抽籤 1號曹啟鴻 2號周典論
金門三合一選舉 參選人號次抽籤過程順利
嘉義市長選舉號次抽籤 支持者展聲勢
化解隔閡 兩岸民間合編中華大辭典
年報: 治理全球氣候變化 美、中責任最大
任賢齊上海跨年演唱 挑戰好友周華健紀錄
台東縣長選舉抽籤 劉櫂豪1號 黃健庭2號
雲林縣長選戰抽籤 蘇治芬1號 吳威志2號
好料軋好康-海霸王2009年「福滿門」尾牙春酒饗宴
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吳揆出席僑務委員會議閉幕典禮 期勉同為國家永續發展努力
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2012世界末日？ NASA嚴正駁斥
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立委李明星紐約主持僑胞健保權益座談
巴西台僑聯誼會舉辦全僑歌唱比賽
朱宗慶打擊樂團南加州盛大演出
南加州華人環保協會召開研討會
民進黨辦反毒牛遊行 邀郝龍斌參加
嘉義縣長選舉號次抽籤順利完成
火大聯盟籲市長選舉投廢票救基隆
監委約詢 郝龍斌:文湖線疑與網路設計有關
國台辦：「兩岸和平協議」 沒有時間表
專家：1957年前出生人群 對H1N1流感有免疫力
賞故宮雍正與翠玉白菜 梁保華:件件精彩
黃石吟控告妨害競選 選委會官員表尊重
僑委會推廣僑胞回國健檢僑務委員反應佳
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國台辦：陳、江會「四項決議」 執行情況良好
亞馬遜推Kindle for PC 可與閱讀器同步
如不保護 無尾熊將在30年內絕跡
廣告銷售下滑 Adobe一年內二度裁員
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原音、民歌、管絃樂 2009太魯閣峽谷音樂節11月28日登場
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新光人壽副董事長吳家錄獲頒亞洲保險論壇「終身貢獻成就獎」
璩美鳳恢復單身 與舊愛死灰復燃
青商會主辦 十大傑出青年名單出爐
兩岸簽MOU 吳揆：待報告國會與擬定配套
郭勇志想回職棒 感謝兄弟象招手
選舉抹黑對手 前省主席林光華判賠80萬
雙料冠軍詹詠然 盼打進世界50強
南投／選舉號次抽籤 陳振盛、馬文君抽中籤王
南投花卉嘉年華15日登場 花田6路幸福暢遊
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美第三季房屋銷售增11% 扣抵稅額發功
IEA調降2030年全球原油需求預估值
美9月職缺第二個月增加 企業等待景氣確認
歐股下跌 德國投資信心不振拖累
國際金價持續走揚 美元長期看貶 銅價下跌
英宣布興建10個核電廠 反核團體批
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新流感蔓延 非裔美人注射疫苗意願低
台股開盤上漲10.19點 為7603.68點
倫敦國際旅展 張小月與業者賣力促銷台灣
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華邦電與爾必達結盟 先進製程技術無虞
歐巴馬訪中擬會晤異議人士 北京嚴防
熱門電玩「決勝時刻：現代戰爭2」轟動上市
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國台辦：兩岸商簽MOU 時地方式皆非問題
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬中國行 袁健生：已獲美方簡報
雲林水利會長張輝元涉賄選 2審判5年2個月
兩韓黃海交火 青瓦台：未見北韓報復徵兆
後金融海嘯 今年APEC高喊為復甦而準備
台積電若入股中芯 3大外資肯定產業整合
世運主場館 高市爭取中央地方合作管理
中西醫合併治療 老翁擺脫慢性背痛
賄選犯罪事實稍減 張輝元2審減刑
中國外交部：人民幣匯率將保持穩定
環署尋求國際支持 有意義參與氣候會議
總統邀宴藍營幹部 將討論美牛肉及MOU
受虐事件不斷 中國擬保障被拘者權益
宜縣長選舉號次抽籤 林聰賢1號 呂國華2號
中國深圳規定多次非正常上訪將遭勞教
縣議員憂狼師未解聘 楊秋興請校方再評議
員警殉職懲處太輕?江宜樺:3天內做決定
政院組織調整暫行條例初審 部分條文保留
日政權輪替 美軍基地問題面臨考驗
沖繩美軍嘉手納基地 遠東最大空軍基地
北京學者：中美軍事合作料成歐胡會議題
日橫須賀基地 美第7艦隊實質母港
高市髮廊誤傳瓦斯氣爆 虛驚一場
林聖忠：半導體控股併購陸企將通盤檢討
生愈多獎金愈多 南韓槐山郡鼓勵生育
桃縣長選舉抽籤 鄭文燦2號 吳志揚3號
三週槍殺10無辜者 美冷血狙擊手伏法
國台辦：MOU時地無問題 金融准入ECFA談
派警力守ATM反詐欺 江宜樺: 不可影響勤務
日國家負債總額持續膨脹逾864兆日圓
立委籲凍漲天然氣價格 退輔會：沒決定權
中國：簽MOU時地方式不是問題 金控翻紅
油價連漲 立院經委會決議經濟部專案報告
連江縣長選舉 3參選人到場完成號次抽籤
國台辦：胡連新加坡會面是很自然的事
降低空污 高市府允打造大林蒲環保綠能村
立院初審 油電混合車減半徵收貨物稅
匯市盤整 新台幣兌美元中午貶值0.6分
中國大陸通縮收窄 跌0.5%
暮光之城捧紅偏僻小鎮 華盛頓州發觀光財
立院經委會決議 停止DRAM產業再造計畫
李文忠邀公開辯論 李朝卿暫不回應
黃石吟控告中選會主委妨害他人競選
機場捷運包商求償 交通部：商業談判手法
兩岸簽署MOU 王金平：立院報告有助降阻力
金門電子地圖上線 旅遊不怕找不到路
故宮茶葉農藥殘留?衛署:檢驗結果18日出爐
檢討肥貓薪水？ 台灣高鐵：尊重董事會
帛琉事件爭議不斷 特偵組將與媒體茶敘
汽機車減免貨物稅延1年？ 立院財委會保留
兩岸一甲子研討會 國台辦：有重要積極意義
Yahoo!奇摩：台灣網路廣告成長可期
台股收盤漲74.57點 為7668.06點
立院初審通過 逃漏貨物稅罰鍰降為1到3倍
稱讚陳菊施政 高縣議員盼楊秋興加油
二手家具搶手 高市為回收廠徵名
助薩爾瓦多緊急賑災 台灣捐20萬美元
台北股市開平走高 漲74.57點
中國供銷總社主任將訪台洽談農產品採購
停辦99年警特？ 考選部：應兼顧考生權益
中國稱簽MOU沒問題 台股補量過7600點
南投縣長選舉號次抽籤 李文忠2號李朝卿3號
11月台指期漲90點 正價差12.94點
帛琉洗錢？ 扁：不要什麼事都賴我頭上
呂秀蓮幕僚：呂明年3月沒有訪中計畫
基隆救護車追撞貨車 幸無人傷亡
11月電子期漲4點 金融期漲7.6點
故宮食品全下架 證明安全無虞再復售
美國職棒美聯 鈴木一朗金手套9連霸
彰縣長選舉號次抽籤 翁金珠1號卓伯源2號
醫師：治療類風濕性關節炎 新藥劑療效佳
法星文森培瑞茲抵台 強調超級喜愛台灣
苗縣長選舉號次抽籤 1號楊長鎮2號劉政鴻
東森得易購廣告不實 公平會開罰
台灣阿甘環台路跑抵高市 林仁益熱情相迎
江蘇徐州提優惠爭取台灣業者投資太陽能
綠批藍護航美牛議定書 蔡英文將上街抗議
新竹縣長選舉 號次抽籤出爐
李進良隆乳糾紛 罰10萬元停業3個月
連2周爆發確認案例 出現登革出血熱機率高
台蘇生醫產業 簽訂10個合作計畫
停止DRAM再造? 力晶表尊重 TIMC不置評
吳清基：課程不吸引大學生 教師也有責任
中國自製太空站雛型2010年升空
台股漲74點 三大法人買超134.04億元
暗戀高雄爵士音樂會 邀自行車族共聆賞
國父紀念館辦學術研討會 發揚中山思想
中國國內航線將復徵燃油附加費
高市鴨子船首亮相 車測中心明會勘
台鹽搶男性面膜市場 價格具競爭力
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強制媒體釋時段？立院初審保留
老爸想變更麥可遺囑 法院：No
扁家洗錢疑雲 特偵：必要時調帛琉資料
新竹教育大學 徵求新校長
褐根病入侵校園老樹 福田基金會伸援手
放寬美牛進口 總統：不是抱美國人大腿
星媒刊台灣國家廣告 感謝88水災國際情誼
投資TIMC生變？經部下周緊急報行政院裁奪
第二預備金增加 蕭家旗:用於市政無關選舉
經委會不支持TIMC案 林聖忠:報政院處理
中國空軍舉行建軍60週年慶
每日1萬步 希望基金會推薦健走路線
外交部：沈呂巡未浮報官舍租金
涉性騷擾女法官 前連江地院院長申誡調職
兩岸簽金融MOU 總統：務必先送立法院
矽品17.8億向力晶買廠 因應3至5年擴充
監委提三一九槍擊案疑點 盼特偵組調查
藍委指江欽良與綠營往來密切 綠營駁斥
兩岸簽MOU 大陸把球拋給台灣
台開邀村上隆在台首度舉行個人版畫展
鐵路地下化北延線核定 高市府:106年完工
板橋林園秀創意 山水漏窗拓商機
新台幣兌美元升3.9分 收32.310元
重慶整頓官員收禮歪風 上繳逾4千萬元
蘇州致力打造成為「世界辦公室」
e化教學抓住學生 提高學習效率
警員未落實執勤SOP 立委：警力不足所致
健保擴大安寧療護給付 增8類重症病患
兩岸金融業開放加權對等 國台辦：雙方來談
外資連4買 投信：外資仍有加碼空間
兩韓海軍交火 北韓警備艇據報為中國製
副總統：簽MOU無選舉考量 準備好就簽
專家：初步驗證中醫藥治療H1N1流感有療效
成大校慶 頒發校友傑出成就獎
反詐騙 高市警局明派員提款機站崗
容安瀾：歐巴馬首次訪中將闡明中國政策
兩岸簽ECFA 高長：有急迫性 沒時間表
年代遲延通報叩應案 NCC不開罰
參與反毒牛大遊行 民進黨全力動員
溪湖糖廠小火車 路線擬延伸到鹿港
北醫大明年開人文講座 醫學生必修
10月全國稅收實徵811億元 年減26.5%
全國創意混凝土競賽 嘉大奪金獎
盧超群：半導體業景氣 至少有2年穩定向上
美日元首會談可能發表環保合作共同文件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
開除黃文君 民進黨送中評會議處
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南縣新流感疫苗接種逾萬人 2人輕微不適
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
成醫新療法 子宮頸癌不需子宮全切除
立院經委會:95無鉛32.5元 柴油28元就凍漲
張玉嬿嘆沒男人敢共餐 想公開徵婚
Gartner:電子閱讀器明年暢銷 有降價空間
南山人上街頭：勞資還有爭議 AIG不准走
陳綺貞高雄演唱會 盧廣仲祝襪襪叫
拓墣：需求增 明年大尺寸面板成長18.7%
保育神話之鳥 國內外專家將齊聚馬祖研討
民間發放賑災物資 分配不均引抱怨
南山人壽：盼11月底前解決勞資糾紛
歐巴馬訪中 人權人士促關切計畫生育政策
早餐空腹飲精力湯 小心胃潰瘍
網路行銷 3C美妝觀光產業跑最快
RCA污染案 前員工指責公司罔顧人命
田徑亞錦賽 劉翔13秒82輕鬆跑進決賽
結合臨床與預防醫學 李仁智功在花東
電梯超重停擺 議員參選人支持者上下不得
業者：看好資安產業漫步在雲端
調查局中機站破3製毒工廠 6嫌落網
蕭副總統：建築業是經濟火車頭
摩根大通:房價上檔有限 MSCI對台股影響小
好山好水好養病 精神病患移居花東增多
球速愈投愈快 郭泓志盼健康一整季
張文彥明年跑遍大陸 宣揚阿甘精神
單國璽勤訪弱勢 生命告別之旅意義非凡
付出是一種喜悅 李伸一公益為職志
黃金門號使用費 NCC：7成繳國庫
南化水庫淤積重 蘇煥智建議蓋內庫助排沙
桃縣男子貪便宜 置換商品條碼遭起訴
響應救棒球？中鋼台船態度保留
蘇貞昌批邱毅抹黑 否認曾向江欽良請益
副總統：提升創新整合能力 台灣經濟轉型
警破工地電纜竊案 回收場掩護銷贓
被控假賑災真賄選 達仁鄉長:子虛烏有
大陸國產防流感口罩原是山寨版 官方查封
中國修訂新聞工作者職業準則嚴禁有償新聞
香港批准5182名投資移民 75%中國人
政策可望放寬? 聯電台積電外資買超居1、3名
美元轉弱 外資匯入 新台幣收升3.9分
簽公約遭拒 張俊宏李朝卿陣營互控
運達證券違期交法 法院罰12萬
郭泓志：4次手術後 配球以直球為主
學者：台灣人狂牛症風險 恐高於西方人
帛琉鉅款 特偵組：非正常外交援外款
國家體育場首場婚禮 阿甘志工定終身
嶺東3校與常州高教園區 簽協議加強交流
前10月稅收短徵2370億 史上同期最大
青輔會志工團主題歌 雙手的力量掄元
日本藝人小林幸子抵台 最想吃小籠包
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學者憂大學生學習散漫 缺國際競爭力
青年單車成年禮 百本書送偏遠部落
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枋山溪種西瓜 環保團體：影響生態
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歐巴馬將會達賴嘛喇 北京表態：堅決反對
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貓纜春節復駛？北市府：暫無時間表
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傳明年3月訪中 呂秀蓮否認
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助菲重建災區 台灣募捐139萬台幣
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全民反詐騙日 吳敦義：深廣度宣傳有必要
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讓渡制度受質疑 中職要修改
大陸6省暴雪肆虐 石家莊市區交通癱瘓
星國病態賭客禁賭 毛治國：台灣可參考
偵訊時增設電腦螢幕 總統：有助筆錄正確
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高市新聞處長請辭 為裁併案負責
台大推動兩岸雙學位
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博智明遞件 過三關才能併南山
關稅總局：每天公布進口美國牛肉統計資料
不滿財產遭扣押 吳淑珍向高院提抗告
10月準備貨幣年增10.22% 較9月下降
宏?眻壎?球首台3D筆電 王建民續代言
宣明智：若國發基金不投資 TIMC不繼續
藍綠齊檢內捷 北市議會成立調查小組
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60位諾貝爾獎得主籲通過氣候保護協定
追價動能下滑 10月新興市場股市熱度微降
歐巴馬訪中 楊進添：美對台不會有意外
歐巴馬上海與青年對話 將現場全球直播
陳郁秀獲頒法國騎士勳章
馬國總理幽胡錦濤一默：這次沒帶中國公主吧
音樂劇媽媽咪呀2度登台 星光熠熠
翁倩玉溫柔開唱 重現經典老歌
油價戰爭 菲政府與石油業大鬥法
鄭必堅明抵台 參觀故宮出席郝龍斌晚宴
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宜蘭醫療糾紛 家屬院方各執一詞待調查
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亞洲田徑錦標賽 張銘煌鉛球摘銀
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WitsView：10月液晶電視需求支撐面板出貨
協會盃棒賽 富邦美孚晉8強
經部:暫停TIMC所有申請投資流程
星媒專訪 馬總統：ECFA非常重要
港高院裁定國泰向解僱機師各賠345萬港元
F1老闆79歲 獲選最有價值單身貴族
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景氣指數連漲3季 歐元區穩健邁向復甦
任賢齊擔任世博綠色環保大使
日本自製新流感疫苗 健康成人接種1次
印度75歲女總統欲乘蘇凱戰機 盼刷新紀錄
DRAM再造 立院喊停 經濟部尊重主決議
DRAM再造暫停 整合良機已過 業者尊重政府
疑無力償債 男子舉槍自殺命危
金恩：未來兩年英經濟成長將高於預估
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南山總經理允諾 半年內全數返還公積金
泰國四個月來首週無人因新型流感死亡
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美國洛杉磯警官參訪團 抵台觀光
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名廚為APEC領袖代表烹製東西合璧佳肴
東莞時尚女包大王宏盛集團 凱基證券輔導回台第一上市
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文湖線每天報修30次 議員赴監院陳情
呂秀蓮：監院三一九案報告 應提更多證據
日本之外最美日式庭園 美波特蘭必遊景點
中美謀合作 雜音難盡消
政院修漁業法 杜絕海上船屋弊端
凰凰城漢字文化節系列活動圓滿結束
紐約市府華員會頒獎表揚傑出華裔女性
渥太華大統華超級市場隆重開幕
僑務諮詢委員林施紅霞八秩壽宴高朋滿座
新聞處裁併許立明請辭 陳菊:尚未批准
防救天災 國科會提災害防救應用科技方案
芝加哥／芝加哥僑胞紀念孫中山誕辰
保誠人壽與渣打推動「年終財富總體檢」
曼谷／中華會館紀念孫中山143週年誕辰
蔡英文：立委出示江欽良合照 模糊焦點
兩岸簽金融MOU 陳沖：雙方頭銜仍協商中
陳沖: MOU不是用EOL方式簽
華立與保利協鑫簽約 取得中國最大多晶矽材料製造商代理權
內政部審中科二林開發案 80位農漁民抗議
APEC部長重申支持建立亞太自由貿易區
國防部硬起來 軍購案美法低頭
2009秋季台中國際旅展11/13~16 雄獅旅遊長程線熱銷引燃春節預購商機
監委報告出爐 319槍擊第一槍目標是呂秀蓮
泡湯加SPA養生絕配 墾丁六福莊推「窈窕拜金女養生SPA」專案
2009富邦臺北馬拉松邀大家 12月20日「要比，就來林蔭大道比」
台聯：參與人民作主苦行 表達抗議
旅客走私保育類烏龜 入境遭查獲
蕭副總統：建國百年慶典 延續國父精神
全國反詐騙活動日 各地強力宣導
高雄戴奧辛污染養鴨場 業者協助採樣化驗
電腦篩選評委 國科會:有品質控管
拓展交流 台灣文化展在秘魯揭幕
大考分發簡章明發售 明年提前8/6放榜
經委會決議農委會設動保處 否則拒審預算
只要999元 入住五星級飯店 抱走42吋液晶電視
Song of Pensive Beholding 沉澱醞釀九年
319槍擊案 陳水扁:非開槍人不知目標
通緝犯也愛美 自拍照寄給報社
北縣與南京 城市低碳產業合作
胡錦濤下榻星飯店 佈滿便衣警 氣氛肅殺
配偶直系血親參選 公務員可站台不能助講
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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喚起對飢餓人口關注 糧農組織發起絕食一天
搖滾公雞洛史都華不服老 準備第8度當爸
訪日前夕 歐巴馬讚揚日本對阿富汗貢獻
明另波鋒面通過 中部以北轉陰雨
台股開盤上漲14.69點 為7682.75點
戴奧辛污染養鴨場 高縣府追地主飼主
美肉出口協會：美牛全程監控 消費者安啦
配合美節慶 Google提供機場航班免費上網
林毅夫：明年中國經濟最憂心產能過剩
台股開漲美元偏弱 新台幣盤初走升
署嘉：服威而鋼助性 年輕人差點休克
美元走貶推升避險需求 黃金現貨期貨雙創新高
中美相互瞭解 將從兩國新生代開始
瑞士金管當局公布新規定 遏止金融肥貓
溫家寶：繼續適度寬鬆貨幣 管好通脹預期
對台軍售 或能成為美中台三方皆贏籌碼
日皇即位20週年及歐巴馬到訪 日警大動員
AMD發表最新平台 主攻雲端運算市場
溫家寶：最壞時機已經過去
量能緩步增溫 台股一度登上7700點
北市民權大橋車禍 9人受傷
工業增速創19月新高 中國復甦超過預期
花博會獎補助費5.85億元解凍
情歌天后體外受精懷孕失敗 席琳狄翁將再試
中國大陸新流感已有36人死亡
台股MSCI亞洲權重連2季遭降 剔除6個股
男子騎贓車衝撞 高市警鳴槍制伏
比爾蓋茲批「限薪令」但認為華爾街薪酬偏高
即位20週年 日皇擔憂歷史教訓被遺忘
中國空軍提升戰力 因應立體作戰
吳揆：創新研發能力獲國際肯定 值得欣慰
福克專機意外多 國防部：做好保修
清乾隆瓷瓶拍下天價台幣3億5千萬元
期市春節前最後交易日為99年2月10日
扁嫂健保被停 改以陳致中眷屬投保
歐胡會17日登場
連戰今晚抵星 僑胞百餘人將赴飯店歡迎
免疫力差患者 接種HPV疫苗防菜花
援外法制化 政院通過國際合作發展法草案
郎朗狂想慈善音樂會 邀學生樂迷做公益
MSCI全球小型股指數 新增台股4檔
第5次江陳會有ECFA議程?吳揆:樂觀期待
陳沖: ECFA早收清單 銀行證券保險都有
學者:強化政府主導角色 科技創新帶動建設
DRAM整併 劉兆玄：應掌握關鍵技術
韓媒：俄黑手黨為金正日海外洗錢
吳揆：擴大美沙冬替代療法實施對象
環署追查大寮戴奧辛污染源 抽驗吳郭魚
婦人鐵軌旁種花 莒光號追撞死亡
星媒刊出國家廣告 台灣感謝國際社會支持
利用幹細胞重建 乳房UP UP不是夢
廉能反貪 郝龍斌:更加擦亮北市招牌
高市3年自殺870人 陳菊檢討設自殺防治局
訪亞前夕 歐巴馬思考增兵阿富汗問題
MSCI降新興市場台股比重 薛琦：影響有限
民進黨14日反美牛遊行 國民黨：選舉操作
歐巴馬明訪日 將發表亞洲政策演說
傳兩韓開城秘密接觸 討論懸案
匯市盤整 新台幣兌美元中午升值1分
台北民權大橋事故 警方：機車闖調撥車道
與中芯和解 張忠謀：很欣慰
泰式隱士瑜珈 泰政府以3D動畫網路重現
反毒牛遊行選舉操作？民進黨斥抹黑
學者：鳳山水庫在高雄重金屬污染範圍內
國防部研究兩岸情勢 擬成立智庫
希拉蕊到訪前 菲南遭綁架愛爾蘭神父獲釋
歐巴馬到訪 中國擬宣佈降低能源密集度措施
訪友達 梁保華:採購台面板已達3億美元
機能性紡品歐洲拓銷團 首站慕尼黑奏捷
環署：毒鴨應未上市 棄置爐渣歷史共業
綠委指美牛三管五卡公告被撤 衛署澄清
陸銀若來台設分行 陳沖：會謹慎審查
立院臨時提案 ECFA簽署前陸銀不得來台
菲獲釋外籍神父憶綁架 受蟲叮蚊咬 未受虐
台股收盤漲2.87點 為7670.93點
韓明年人均壽命79.4歲 成高齡化社會
平可夫：中國無能力在近期試飛第五代戰機
戀戀酒鄉 重返1976巴黎品酒會
MSCI降台股權重 估將流出2.3億美元資金
港府：2012雙選舉將注入新的民主成份
MSCI調降權重 台股挑戰7700點功敗垂成
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11月台指期漲8點 正價差15.07點
11月電子期收平 金融期漲0.6點
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湯臣一品每坪售台幣250萬 再創上海新高
苗縣苑裡1家4口昏迷 2死2送醫
警遇刺反映手銬不足 北市警：會添購
福建新政策 鼓勵台灣民眾在閩投資置產
立院初審 建築師法懲戒處分增列警告
舒曼的萊茵風景1850 國交明晚登場
立委質疑中華郵政踩地雷 投資損失逾10億
縣市長選舉 國民黨啟動選戰策略小組
金門集團結婚 廈門7對新人共襄盛舉
台股漲2點 三大法人買超65.73億元
職訓中心奉勸新鮮人 態度決定職場優勢
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東方匯理:人行轉向 料中國將放手人民幣升值
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北京密集飄雪 氣象史上罕見
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印度旅遊多死亡陷阱 英政府警告民眾小心
籌建故宮南院有疏失 政院及故宮遭糾正
國科會：中科開發會注意地方需求
中國成功發射實踐十一號01衛星
基警方破獲假徵才詐騙集團
中國近期可能爆發獅子座流星雨
新台幣兌美元貶2分 收32.330元
歐巴馬訪中 秦剛：有機會與中國青年交流
日本袋井市長訪屏東 捐款賑災
與歐巴馬對話上海學生已集中生活與管理
醫療外交成功 台灣聖露西亞合作再寫新頁
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超額準備年底跌破兆元？央行：不符事實
20國文創官員訪中市 體驗特色文化
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希拉蕊抵菲 展開閃電式訪問
立院初審通過科發基金預算 質疑研發效益
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中科四期案過關 3個月內可獲土地開發許可
遊覽車彭山隧道冒煙 乘客人行道避難
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護照申請 外交部規劃親辦現拍
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獨立中文筆會籲歐巴馬關注中國獄中作家
聯結車意外 濱海公路酒香四溢
查毒鴨戴奧辛源頭 學者建議飼料也要驗
大提琴找新娘音樂會 15日移師金門舉行
高雄縣市合併 美商看好商機
教授研究計畫涉抄襲 國科會遭糾正
江陳會時地已定？ 陸委會：兩會還在磋商
郭台銘陪同遊日月潭 梁保華：風光很美
刑事局破獲網路援交集團 女子求職遭性侵
中共黨校前副校長 談兩岸戰爭感觸萬千
亞太共同體籌備會 馬總統盼派代表出席
APEC部長會議 2010提報FTAAP進度
空姐化身海巡霹靂嬌娃 破毒窟不搶功
梁文音挑戰越野自行車 下次想學甩尾
醫師：糖尿病患 要注意足部護理
辦護照需現場拍照 照相業者反對
華北暴雪 6人喪生逾60萬人受災
印度公布航班準時抵達率 華航10月倒數第3
北市農安街 一男子遭槍殺
外交部組關島商機考察團 21日啟程
聯結車載啤酒沿路掉 濱海公路酒香四溢
海基會覓殼計畫生變 國有財產局介入
媒體引個資須先告知？立委憂新聞自由
宜蘭國小專車北宜高起火 33學生平安疏散
個資法限縮新聞自由? 謝國樑：將再協商
奇景光電申請第一上市 今年海外企業第3家
旅韓華僑可擁有雙重國籍
大寮遭污染養鴨場 地主統一集團
毒鴨場地主？統一：無辜受害者
財政部：消費券兌付比例逾99.6%
今年最大筆資本支出 群創聯貸案下週簽約
政院：MOU簽署單位稱謂 對等原則處理
未來警察人員考試 擬納情境測驗
國道客運載客數短程吃香 台北桃園線居冠
博智遞件買南山 審查前先過立院這關
苗縣2死2昏迷疑案 檢方：解剖母子查死因
體委會：支持SBL 窗口只有籃協
掌控意識形態 李長春入全球最高權力榜
北市男子頭部中彈身亡 疑自殺
吳揆：江陳會期間確保安全尊嚴便利
侯孝賢：盼金馬影展續與紫絲帶防治家暴
兩岸MOU 立院16日邀金管會專案報告
MSCI調降台股權重 金管會：平常心看待
中常委14日補選 國民黨：選風沒問題
包庇戴克辛 泰檢討對柬埔寨14億銖貸款
反詐騙日 警政署：165專線報案量下降
修食管法藍擬逕付二讀 綠不排除強力杯葛
金管會同意匯豐銀行在台設立子行
憂問題雞鴨 高縣農業處促加強肉品檢驗
標準普爾計劃在上海設立大中華區總部
文建會資深藝術家紀錄片 見証台灣美術史
國家公益獎頒獎 單國璽鼓勵大家多做公益
民進黨將設反賄選專線 並推修法重懲
MSCI降台股權重 投信：對大盤影響小
台商赴南京投資信息產業 可獲優先採購
學者王壽南:勿忘學術是文化火車頭
民國100年起 大學畢業才能報考高考三級
MSCI季度調整 投信:中國巴西股市可望續漲
李遠哲指教授薪資低 吳清基：有彈性
馬總統籲重視古籍智慧 馬悅然籲多學古文
飛印度準點率低？華航：印度航管因素
連戰抵星 百餘位僑胞熱烈歡迎
衛署：預算有餘 抽驗全台鴨產品戴奧辛
北京學者：美國也要對中國戰略再保證
高縣：土地遭污染 要求地主清除
文湖線偵測桿圓孔挖方 郝龍斌：安全考量
歐巴馬訪中國 人民幣匯率再成為攻防焦點
南化雙屍案 柯世銘死刑定讞
改善經商環境 經建會聽取工商團體建言
裕隆急踩煞車？ 超籃新協會面臨破局
律師考試及格平均27歲 7年級生最亮眼
美日峰會可望以環保與核武裁軍為主要議題
國內首見味覺劇場 王記食府用美食演戲
外媒詢問如何稱呼？毛治國：中華台北部長
影藝界學園風 金馬電影學院開學
呂國華控綠營利用媒體抹黑 林聰賢否認
農委會：吳郭魚鳳梨檢驗中 若有毒將銷毀
宗才怡出席南京推介活動 肯定兩岸交流
第二張微型保單 南山傷害險可個人投保
中華電信與 Vodafone合作 首推漫遊降價
北市警破獲簽賭站 不排除與雨刷集團有關
日皇即位20週年 「放浪兄弟」獻唱博掌聲
郭台銘宴請梁保華 攜妻女參加
夏天協奏曲制服派對 星光閃閃
馬總統：醫療支出 8年內增至GDP7.5%
獲准在台設子行 匯豐:有助發展大中華市場
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第098091期威力彩38樂合彩開獎
邱吉爾的文章 被電腦評為不合格
希拉蕊籲緬甸無條件釋放翁山蘇姬
板檢：簽賭案若要選秀前偵結 腳步要快
林宥嘉自彈自唱處女秀 向村上春樹致敬
國科會：蔡武雄一年內不得申請研究補助
國光疫苗取得藥證 有意推自費接種
外交部擬推民眾親辦護照 旅行社歡迎
電動車擬免稅兼購買優惠 三年10處示範點
外銀分行授信額度 改依分行淨值計算
亞洲霍普曼盃 盧彥勳謝淑薇挑戰三連霸
媽媽咪呀第2場 4對新人分享幸福滋味
連戰抵星 連胡何時會？ 連戰：有機會
幼兒迷海綿寶寶 家長留意虛擬真實不分
新點子劇展創意發想 呈現不一樣的湯顯祖
移民署調查：89.2%外配快樂住台灣
油價凍漲標準 施顏祥：通盤考量
希拉蕊宣佈美對菲救災金 加碼520萬美元
財經諮委：發展台灣為高科技產業籌資中心
為參選人錄製宣傳帶 馬英九國台客發聲
第4季台灣液晶電視代工量 估兩位數成長
宣導日不信邪 詐騙集團假證件開戶被逮
第098226期今彩539及3星4星彩派彩結果
連戰：出席APEC 藉雙邊多邊會議提建言
兩岸資訊服務搭橋 中創軟件來台設辦事處
傳立院將再提禁推DRAM再造 經部積極溝通
第098091期威力彩頭獎摃龜
柯世銘死刑定讞 執行待法務部長批准
世衛強調及早使用抗病毒藥治新流感
大陸學者：建立兩岸共同治理遊戲規則
希拉蕊：軍事互訪協定驗證菲美堅實關係
北市男子疑舉槍自盡 明驗遺體
美重申支持強勢美元 亞洲國家存疑
協會盃成棒賽 航空城台北縣晉4強
大陸學者：兩岸金融合作 特定區域先試行
胡錦濤：堅持走中國特色社會主義道路
網路八卦／中國3.5億彩券得主 北京買豪宅被拒
泰國中華會館舉辦國父143周年誕辰紀念活動
台大泰國校友會舉行健康講座暨2009年校慶
泰國台灣會館舉辦鄉親保齡球賽
參加APEC會議 胡錦濤送星一對大熊貓
兩廳院董事長陳郁秀榮獲法國國家榮譽軍團騎士勳章
昆士蘭慈暉婦女會舉辦聖誕感恩音樂會
達拉斯華人活動中心舉辦卡拉OK大賽
紐澤西州長青俱樂部成立17週年 舉辦慶祝大會
戴奧辛超標 環保署：鴨隻已全數撲殺
開心農場第二代 新人物登場
竊邱義仁消費資料 前台新銀職員判6個月
南投茶葉故宮售出問題 農業處抽驗名間茶廠
英泛亞電影節 將映演台灣電影「陽陽」
搶攻市場 玩具反斗城展開兩天瘋狂特賣
代言人找得好 CoverGirl新粉底銷售衝第一
歐巴馬啟程訪亞洲 中途視察阿拉斯加美軍
英名模赫利戒咖啡喝伏特加 保持魔鬼身材
參加APEC首次亞洲行 歐巴馬啟程
梁保華將訪六輕 王文淵午宴款待
「天安門母親」函歐巴馬籲北京釋放劉曉波
麗尊酒店『感恩火雞禮籃』溫馨上市
美駐華使館更正 奧巴馬改譯歐巴馬
4天3夜 歐巴馬亞洲行獨厚中國
溫莎咖啡廳 海洋盛宴精彩登場
歐特克踐行可持續性理念 榮登《新聞周刊》全美500大綠色環保企業
尊貴品牌VERTU 全新AYXTA手機
經濟部與PChome商店街合作 58家傳統老店打造「台灣特色產業聚落專區」
LPGA歐雀雅高球賽 曾雅妮並列20
港媒：歐巴馬訪中 twitter直播
日韓職棒冠軍盃爭霸 巨人起亞殺紅眼
布蘭妮新MV首播 火辣玩3貼性感破表
富邦證券輔導上市再添一樁 健策精密11/18正式掛牌
中華郵政積極防制金融詐騙 提醒民眾勿出賣帳戶誤觸刑法
中華郵政公司投資嚴謹 獲利穩定
跨行系統11月14日凌晨暫停服務 請民眾預作資金調度準備
台商回台上市再傳捷報 奇景光電(開曼)申請股票第一上市
兩廳院董事長陳郁秀女士獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章
CDC：美國已有2200萬人感染新流感
李明博：鍥而不捨推動南北韓對話
食品藥物管理機制的嶄新紀元
《安永創業家大獎》揭曉 成霖董事長歐陽明獲「年度大獎」
吳清基：學校培育人才與產業需求不同
與女子上旅館 吳育昇道歉並閉關自省5天
島嶼傳統建築再利用研討會 26日金門登場
毒鴨事件 綠委要沈世宏楊志良負責
學生通識課打瞌睡 黃榮村:學校有改進空間
人民的友善與美食 抓住外國人的心
「2009冬戀宜蘭溫泉季」11月14日登場 福袋999元入住五星級飯店
「愛．步道．阿里山」－2009阿里山步道遊蹤系列活動
Z-LASIK極致飛秒雷射10分鐘變身千里眼 大學眼科獨家引進
只要999元 入住五星級飯店 抱走42吋液晶電視
解讀500大企業ECFA調查
南韓婦女性最希望擁有宋慧喬的臉蛋
中常委補選鎖票？國民黨：杜撰居心叵測
身障社團罰款遭質疑 高市:合約有先公告
北市衛生局：列管精神患者 335人失聯
孫中山學術研討會 宏揚國父精神
美7千億救市 TARP監察長：納稅人注定得虧錢
陳沖：簽署金融MOU堅持對等 時機待成熟
交大團隊開發綠能材料 鋪上馬路可發電
南山自救會：獲60位立委連署 監督博智案
世銀總裁籲增強人民幣彈性 美元回跌是自然反應
孫震：兩岸分離而敗 消除疆界或雙贏
連戰將與APEC多個經濟體領袖會談
王文淵：兩岸簽ECFA 爭取與各國同等關稅
前拳王泰森為保護女兒 涉嫌毆打攝影師
理伯10月報告：MOU簽署在即 台股題材豐富
飯店業界唯一首創的互動式藝術
蕭副總統：捷運延伸到基隆是必然
兩岸胡志強相見歡 比頭髮比年齡
高孔廉赴台中 拜會胡志強並勘察場地
彰化警匪槍戰 警方宣布破案
推廣國產柳橙 榨汁用量大更助產銷
反美國牛地方公投 竹市綠營提案申請
台中旅展登場 民眾搶好康
旅行社低價攬陸客團 觀光局祭檢舉獎金
總統：百年國慶不閱兵 向世界展現軟實力
隋棠聞新流感色變 登台前緊戴口罩
胡錦濤籲勿對開發中國家採貿易投資限制
歐巴馬抵達東京 開始八天的亞洲之行
晶華內藏大型儲油槽 北市要求限期改善
歐胡會17日舉行 並共同會見記者
晶華：儲油槽儲量申報疏失 立即改進
歐巴馬訪中 台灣社盼勿處理台灣主權議題
南投／故宮賣的 是假名間茶
韓國京畿國際旅展台灣館推廣旅遊
盛治仁掌文建會 16日走馬上任
歌手陳建年開畫展 畫作和音樂一樣動人
美牛案監委約詢 楊志良稱負完全責任
金甘蔗影展開始報名 首獎獎金10萬元
王心凌甜蜜再升級 12月性感出輯
江陳會期間路權多被申請 中市綠營將抗爭
工研院研發安全鋰電池獲全球百大科技獎
法國影帝扮雍正 逗樂故宮院長
僑務委員長吳英毅 訪問菲律賓僑社4天
神話Andy為粉絲學中文 唱台灣流行歌
福華大飯店消費護照頭獎 幸運得主楊小姐獲頒80萬休旅車
Philips Hair Care大師的手 全方位健康時尚從頭做起
明天連胡共進早餐？連戰不鬆口
宅配特產展11月20日世貿一館登場 宅配名店現嚐美味不必等
日籍老兵守護戰友亡魂 盼長眠潮音寺
新光人壽舉辦98年保貸年終回饋
行動電視和院線同步首映電影 遠傳破天荒拔頭籌
證交所新上市TDR、ETF及受益憑證編碼將由4碼改為6碼
指Google街景侵犯隱私 瑞士政府告上法院
歐巴馬訪日 搭空運抵日的凱迪拉克防彈車
看正宗「哈林籃球隊」 中信高雄、竹南包套行程雙人價3,600元起
關島「歡樂耶誕響叮噹」 趣味跑走趴11月28日登場
薰衣草森林跨足婚禮市場 「心之芳庭」打造婚禮與遊憩的夢幻場地
盛治仁掌文建會 讓世界因文化認識台灣
歐巴馬宣佈12月舉行白宮就業與經濟成長論壇
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美住都部長：房市復甦「極可能」不會持續
經濟復甦 美初申失業救濟人數創今年新低
美元升值 美股回檔抑制對風險資產需求
印度新型流感死亡人數增至514人
財測及併購激勵 歐洲股市收高
美10月預算赤字1764億美元 當月史上最高
需求下滑 國際油價跌3% 每桶收76.89美元
白宮：歐巴馬令國安團隊研究增兵阿富汗選項
貴金屬及基本金屬價格走低 反映美元升值
德報：中美亞洲主導權之爭將浮上檯面
無國界記者組織要求歐巴馬十問胡錦濤
能源股重挫拖累 美股高檔回跌
英航伊利比亞航空宣布合併 成歐洲第3大航空
中部以北降雨機率高 愈晚愈涼
台股開盤下跌19.80點 為7651.13點
強力膠粘合傷口 開心手術病人復原快疼痛少
加拿大滿3歲健康兒不必第2劑新流感疫苖
中國民眾遊行抗議歐巴馬訪中遭捕
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
評估歐巴馬訪中利弊 8成大陸網友不看好
普天間機場遷移案 美日柔性處理
防堵形式審查博智案 南山自救會立院陳情
銀行跨行系統14日凌晨暫停服務8小時30分
TDR發行熱 12月15日後相關股票改6碼
五星廚藝多國料理 農委會推廣國產火雞
深圳規定非正常上訪將遭勞教 被批越權
觀光領軍 台股大單敲進黑翻紅
內政部研擬性工作除罰 日日春:勿閉門造車
「國進民退」威脅中國經濟
美牛加兩岸金融MOU 民進黨團杯葛立院議事
警站崗反詐騙 保住婦人50萬積蓄
泰柬緊張關係升高 邊界賭客減少
南韓手機用戶比例亞洲第8
總統：加強減少溫室氣體排放措施
日民調 7成7民眾贊成女性繼承日本皇位
日籍旅客桃園機場撞傷人 5年不敢來台
天母買氣不減 百貨週年慶首日業績逾億
污染鴨何處去? 楊秋興：調查真相
花東鐵路電氣化 4年後花蓮到台東省35分
美國受援企業自肥 股神巴菲特也看不下去
大陸稱奧巴馬 美駐中國使館：歐巴馬才對
水公司：鳳山水庫戴奧辛含量遠低於標準
兩岸金融MOU簽署 民進黨：應堅守5大原則
歐巴馬中國行 全球關注如何為中國定位
穩定柳橙價格 農糧署:促銷收購並進
前中共黨校副校長：台獨必然沒落衰敗
總統寓所特勤酒駕 憲令部：退伍法辦
山東威海客車墜海 13人罹難
歹徒以女兒不雅照勒索 德名模洛城法院提告
台星洽談海關合作協定 RFID跨境有望
台加APEC雙邊會談 討論開放天空
成醫:羊膜穿刺術加胎心音監測 保孕婦安全
港府明天起禁止所有偷渡客在港工作
南山人壽自救會 籲立院監督博智入主案
DisplaySearch：明年第2季面板供不應求
淹水高度參考標準 南縣擬設水災量尺
中油：汽柴油每公升調漲0.1元與0.2元
輔大猴逗趣解悶 洪士軒猴塞雷
北京學者估明年上半年中國不退市
外資匯入 新台幣匯率午盤升值3.3分
高孔廉拜會胡志強 江陳會確切時地未定
歐巴馬北京行 台美人社團籲堅定支持台灣
謝春梅懸壺濟世65載 正月初一不休診
衛署美牛稽查小組成軍 嚴管絞肉內臟進口
藝文看板 京崑劇聯演與黃梅戲東方味十足
美二戰嬰兒潮世代 行動不便比例偏高
死後四十種生活故事集 要讀者觀死知生
優人神鼓山上藝術節 公演新作童話故事
人倫悲劇 大里傳身障兒子砍死老父
歐巴馬今抵日 鳩山：將強調美日關係重要
MOU簽署在即 金管會今召集業者諮商
性侵害報導 多為負面不雅字詞
避免打亂接種計畫 國光暫緩釋出自費疫苗
打擊詐騙大行動 攔截27件防止匯款1571萬
印度醫師罷工第3天 病人枉死增至40人
政治談判 大陸學者：最終統一 不受外力
孩童每天飲480cc牛奶 補充鈣質高人一等
台股狹幅整理 收盤小跌5.30點
11月台指期跌13點 正價差6.37點
歐巴馬中國行 本土社團籲尊重台灣人民
金融拖累小跌 台股週線連2紅
11月電子期漲0.35點 金融期跌18點
網通業興起結盟潮 共同邁向雲端
全球暖化 馬總統籲全民加強防災
中國北方暴雪成災 38人死亡
一票難求 南非世界盃門票中國僅千張
力拓商業間諜案再延偵查羈押期
環署指爐碴建材安全 學者籲落實監控
研究新發現 腸道菌種平衡決定胖瘦
高孔廉赴台中勘察日月潭等江陳會可能地點
特勤酒駕肇事 王郁琦:相關單位會處分
訊聯生技廣告不實被罰 行政訴訟遭駁回
台股跌5點 三大法人買超60.9億元
學童新流感疫苗16日施打 少數家長有疑慮
周錫瑋：捷運不能被鐵路捷運化取代
三合一選舉 各政黨聯合反賄選
歐巴馬延後抵星 APEC領袖合影改穿西裝
美國商會拜會蔡勳雄 提白皮書不談美國牛
免費毒品趴 上癮難自拔
接種新流感疫苗 小學生9成同意
歐巴馬抵日 今晚將和日相鳩山會談
疾管局：國光應先滿足公費新流感疫苗
投票延長1小時 島縣澎湖困擾多
市調:大陸液晶電視 明年內需約3500萬台
胡志強：核准電子遊藝場執照 與關說無關
蓋達首領：白夏瓦連續炸彈案係黑水嫁禍所為
陳沖：兩岸金融MOU 外商銀行影響最大
亞洲霍普曼盃 盧彥勳謝淑薇旗開得勝
下雨 協會盃棒賽順延
前檢察官涉嫌栽贓 雄院判無罪
看好藝品收藏潛力 高市首辦大型拍賣會
日職 韓強打金泰均加盟千葉羅德
故宮問題茶來自名間？農會質疑是進口茶
新增1例新流感死亡 52歲男糖尿病史
新台幣兌美元貶0.9分 收32.339元
群創併奇美？雙方皆否認 市調認無急迫性
文建會社區計畫傳弊 檢調約談前主委
北市殉職警賴智彥 16日公祭火化
北縣整理縣有房舍 給藝文團體一個家
金檢查幽靈人口 發現有為特定參選人設籍
金門傳賄選 薛承泰訪檢警支持查賄
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
兩岸簽ECFA 高長：像蓋房子先決定架構
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網通業者看景氣 企業IT支出回升
南市3蒙面人疑持槍棒侵入民宅 搶40萬元
賣台証獲利大補 台新金今年獲利百億元
防戴奧辛 高縣衛生局抽驗市售魚鴨鳳梨
陳菊輔選蔡見興 承諾與澎湖合設服務中心
競相殺價沒賺頭 旅行業擬少接陸客
行政院內定尹啟銘任政務委員
中市首例新流感死亡 國內第28例
國內油價凍漲？王文潮：要看是否反映成本
杜絕幽靈人口影響選情 馬祖勸勿返鄉投票
冒稱檢察官詐騙 法院重判首腦5年
台新金把握登陸機會 不排除提升額定資本
苗縣獅潭鄉長兩參選人均涉賄 檢方起訴
男子加油站廁所疑燒炭 身分死因待查
員警辦案缺手銬 郝龍斌：月底購齊
香港經濟回暖 第3季GDP持續上升
AIT音樂會 美指揮家與高市交合作
王如玄：全力提升勞工綠能技能
天氣轉涼 陶博館邀品茗取暖
關懷南投學童 馬以南安排參觀台北
高雄縣毒鴨案 檢方蒐證查不法
台塑化：明1時起汽油漲1角 柴油漲2角
本週上市公司市值19.58兆元 週增2.72%
大寮問題鴨 高縣要求全面清查有害廢棄物
央行阻升 新台幣匯率收貶0.9分
普立茲獎得主訪台 暢談第3代記者再思考
毒鴨事件 監委申請自動調查
開啟ECFA正式協商？ 梁國新：待確定
梁保華參觀六輕 稱讚石化廠變觀光點
高縣毒鴨案 高市要求通報把關
兄弟急找選手 陳瑞振不期待靠他隊
台股本週加權指數漲2.71% 觀光類漲最多
柏林圍牆不小心倒的 11月號全球中央揭密
99學年度學測 11/23截止報名
工程會：民間參與公共建設識別標誌出爐
來台取經 布國學員盼建非洲指標職訓中心
民族音樂學堂開課 印尼巴基斯坦打頭陣
宣導反賄選 王清峰走入原住民部落
郝龍斌：北市拒絕紅燈區
ECFA原產地規則 作適度調整
新時代國會外交 王金平：發揮巧實力
江蘇常州經貿團訪南投 捐款賑災
哈林籃球老球迷 獲邀演出座上賓
毒鴨問題 高縣：中央應檢討爐石政策流向
財資中心獲CMMI-ACQ認證 全球公部門首例
全穎法律事務所證實 聘陳致中為顧問
擄前夫幼女還餵安眠藥 婦人重判10年
郭采潔大陸行拉肚子 麻辣鍋惹的禍
確保選票安全 國民黨選舉首見保全員
南韓軍方：初步研判北韓聲明僅屬口頭威脅
高市衛局查鴨魚鳳梨 未發現來自大寮鄉
毒鴨效應暫未擴散 鴨價今未受影響
施顏祥：ECFA最快明年1月進入正式諮商
非遺傳糖尿病 胖童罹患機率多18倍
政院內定接政委 尹啟銘：放不下台灣經濟
10月台股回檔 券商獲利月減54%
投資者增 10月國內投信基金規模月增0.12%
甘藍與結球白菜價跌 農糧署補助田間耕鋤
張忠謀：創新是台積電的核心價值
國合會行動醫療團 首度前進泰國
義經濟復甦 第三季GDP成長o.6%
近1年定期定額買境外基金 98%正報酬
挪錢蓋廟 前瑞芳鎮長更二審判7年
環署公布7處爐碴棄置場 5處無人使用
中國續對美台產進口乙醇胺徵收反傾銷稅1年
南方部落重建聯盟 明抗議重建牛步
亞洲16歲級男籃賽 中華首戰伊朗
朱樹豪獎 國際體壇首個以中國人命名獎項
柬埔寨以間諜為名逮捕泰國男子
男子打死人還叫計程車載屍 判刑8年
尹啟銘接政務委員 16日上任
台英航約重簽署 層級提高航班增加
長榮明年天天飛倫敦 華航評估開航時機
金馬影展茶敘有感 周錫瑋想當畫家
李顯龍：亞洲將出現高成長但復甦仍有風險
破獲跨國詐騙集團 劇本39套
溫嵐熱力開唱 向偶像致敬
美中兩國在戰略貿易等議題共識與歧異並存
3縣市中小學 禁玩開心農場
杜震華：ECFA有機會鋪陳兩岸政治統合基礎
接種新流感疫苗 教部:學童需家長同意書
第098227期今彩539三星彩四星彩開獎
歐巴馬將在上海科技館與青年學生對話
北市警員遭刺死 內政部公布懲處9人
江蘇常州破獲台灣詐騙集團
福建破獲台灣人經營六合彩非法賭博
連胡會明天上午10時登場
第098091期大樂透49樂合彩開獎結果
楊潔勉指一中才能擴大台灣外交 帥化民反駁
美國帶骨牛肉牛雜 目前仍無進口
BBC高層主管領高薪 超過首相布朗
胡錦濤：因應金融危機見效 中經濟持續發展
歐巴馬想訪問廣島長崎 但此行無緣
印度濃霧季節開始 台灣華航做好因應措施
學不致用也快樂 學者鼓勵跨領域學習
專家：MOU簽訂後市場准入難題亟待解決
盛治仁接掌文建會 東吳政治系師生歡送
中國衛生部證實2起接種H1N1疫苗死亡病例
江陳會將宣布 ECFA明年1月正式諮商
台英簽航空服務營運協定 每週飛英增4班
孕婦BMI值超過34 英一地方醫院拒接生
歐巴馬訪中 中國網民：怎麼老貿易摩擦？
香港高球公開賽第2輪 林文堂並列第7
歐巴馬訪滬前夕 中方禁聲封口斷聯
石門水庫廢土壞水質？ 環署：水質正常
高長：兩岸金融業不能對等開放
晶華重油槽如炸彈？消防局：太誇張
大陸學者提金融特區可當兩岸合作途徑
普天間基地遷移案 美日領袖盼儘速處理
美日峰會記者會 強調加強同盟關係
溫家寶：參事應獨立思考敢講真話有國際視野
上海世博會智利館推廣週啟動
美日峰會：加強兩國同盟關係
特偵組就訊查國泰給款 扁抱病應訊
香港超級盃羽球 方介民王沛蓉混雙晉4強
第098227期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098091期大樂透頭獎摃龜
總統16日帶頭接種 國產疫苗安啦
晶華暗藏重油槽 凸顯北市稽查漏洞
陳德銘：兩岸是在WTO架構下談ECFA
紐約文化沙龍四序茶會 宣揚中華茶藝文化
坦承「迷失」 吳育昇自我隔離五天「面壁」
芝城華商會年會暨華埠小姐選拔熱鬧登場
歐巴馬亞洲行 台灣關注「歐胡會」
香港馬英九之友會拜訪僑委會 吳委員長親切接待
連戰抵星參加APEC 百餘位僑胞熱烈歡迎
孫中山國際學術研討會在台圓滿閉幕
蕭副總統呼籲僑胞共同努力延續國父精神
台灣司法倒退？ 30名國際學者致函馬關注
中常委投票前夕 國民黨又見檢舉函
要求重啟談判 反毒牛14日大遊行
僑委會吳委員長 訪問菲律賓僑社
我國政府及僑胞救助薩國風災 發揮人溺己溺精神
景氣差 折價券成為美民眾最佳省錢工具
易榮宗訪義大利萊切 推銷歐盟免簽台客就來
今天的台灣英雄：顏春珠拚命工作脫貧重生
群創合併奇美電 公司名稱將延用奇美電
蕭亞軒重回冠軍 羅比威廉斯西洋榜稱王
梁保華：採購逾40億美元 2陸企將來台投資
連胡會 雙方強調掌握契機 共創兩岸雙贏
中常委補選 詹春柏:這次選風有很大進步
國民黨中常委補選換票?王金平:黨部已澄清
LPGA歐雀雅高球賽第2回合 曾雅妮並列10
呂秀蓮雲林輔選 籲1張票護台灣
連胡今第6次會面 國際場合第2次
胡志強：國民黨中常委不宜每年改選
香港報章仍沿用奧巴馬中文譯名
胡錦濤和曾蔭權共進早餐
美議員致函歐巴馬 籲關切台灣安全利益
警用手銬不足 胡志強：如勤務需要馬上買
訪滬 歐巴馬將與青年探討中美未來
貿協南京市簽MOU 南京擬建台灣名品一條街
中常委補選 胡志強：選風算乾淨
澎湖再生家具拍賣 不如以往熱烈
總統:區域整合是趨勢 台灣不能喝西北風
呂秀蓮：三合一選舉 1張選票5層意義
鯤鯓王平安鹽祭 民眾搶平安鹽袋
連胡會 胡錦濤承諾年內啟動協商ECFA
連胡會有進展 胡錦濤承諾年內啟動ECFA協商
歐巴馬訪問大陸刺激熱錢流入香港
總統講客家話 吳伯雄給90分客委會打80分
旅遊新商機 廈門老人健步慢遊金門啟動
兩岸學者談軍事有火花沒有火藥
科工館公益活動開跑 夜光天使一日遊
全國輕艇水球錦標賽 37隊競技
歐巴馬：美與亞洲脫節時代已過
余克禮：中華民國地位可談判協商
斯里蘭卡傳軍事政變隱憂 曾尋求印度協助
搶台灣面板龍頭 群創併奇美電
月球發現水 美國航天局公佈撞月球結果
鴻海要靠LED TV勝出 群創奇美1+1大於5
歐巴馬：北韓要繁榮或孤立 自行選擇
2012世界末日？瑪雅文化記載人類的歷史將終結在2012年
馬雅（Maya）末日神話 地球即將在2012年毀滅?!
芭比娃娃50歲 泰山鄉舉辦文化季慶生
關懷失親兒 單車勇士熱血環台
連胡會 胡錦濤盼雙方共同解決政治難題
台灣國際泰迪熊展 和服熊僧侶熊吸睛
吳冠中厚愛香港 再贈33幅畫作
奇美人好用 郭台銘如願釣到大魚
促銷台灣土雞肉 南縣席開130桌
蔡英文促政府重啟美牛談判 做不來就下台
梁保華離台 指採購達41.3億美元
科技公司關懷災區 前進六龜辦書畫展
APEC領袖會議 連戰與希拉蕊比鄰而坐
「兩岸一甲子」研討會 ／一坐上談判桌 台灣就矮一截？
連胡會談ECFA 胡錦濤：年內協商
馬英九：竹縣藍軍大本營 不團結無法執政
建國花市27年 郝龍斌盼攜手成功辦花博
消基會籲民眾持續連署重談美國牛肉輸台公投
蘇貞昌噗友會 籲支持反毒牛運動
郭台銘：簽ECFA 稅要講清楚 面板加速登陸
國民黨中常委補選 黃昭順1064票奪冠
市調：群創加奇美電 產能超越友達
40輛法拉利遊街 台中車迷爭睹
南投水里高唱 葡萄節成熟時
1114反毒牛 綠營批"無能馬政府"
警界：警銬非不足 是否使用為關鍵
併奇美電 群創模式破功
國民黨中常委補選 投票率94.28%
大學生創意發明 機器人打掃樓梯
客委會加強學術推廣 鼓勵研究客家學
中常委補選 立委12席減3席
鴻海雄霸電子製造 與南韓面板廠微妙競合
拼選舉 呂秀蓮陪同涂醒哲掃街拜票
李毓芬挑理想情人 自認不是外貌協會
吳英毅訪菲2華校 強調僑教以科技創新
甜點嘉年華 信義區上演幸福求婚記
連戰：胡錦濤一直提到 希望談政治議題
民間反美牛遊行 楊志良重申三管五卡
金門縣長選戰 李炷烽公開挺吳成典
台北牛肉麵節 大廚選拔賽搶搶滾
蔡英文竹縣單日4場造勢 輔選彭紹瑾
蘭陽博物館竣工 吳揆盼明年3月如期開館
台灣樂團節 15樂團寒風中接力熱唱
反毒牛遊行落幕 蘇煥智號召17日包圍立院
神話Andy台北開唱 中文歌秀誠意
吳英毅訪宿霧 重申兩岸僑務休兵
高市反人口販運演唱會 星光熠熠
『條通啤酒饕客節』11/14登場 烤山豬、啤酒免費吃通海
台北諾富特華航桃園機場飯店慶開幕 台中旅展2988買一送一
台灣大張孝威總經理 榮獲安永創業家大獎
胡錦濤：撥款千萬美元設中國APEC合作基金
歐巴馬：美將擴大參與亞洲事務並增加出口
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
可載神風機二戰日軍先進潛艦 沈海位置標定
恢復成長動力 歐洲三大股市連續第三天收紅
旅薩僑胞踴躍捐輸 賑濟薩國風災災民
兩岸政治談判 台灣學者：除非先互不否認
美國消費者信心下滑 世界油價創一個月新低
財報利多加持 美股連兩週週線收紅
維護海洋安全 印度積極增建航空母艦戰力
世衛提醒 群眾集會應注意防新流感
波特蘭重症病童出唱片 為更多癌童募款
李明博提名駐中國和駐俄羅斯大使
群創與奇美電9:30舉行簽約記者會
雨勢緩溫度降 沿海地區防9級強陣風
拯救Cool地球 哥本哈根會議角色吃重
前進哥本哈根會議 環團觀摩減碳策略
台灣參與氣候會議 爭面子也要爭裡子
個人減碳不夠力 學者籲產業轉型
全球思考在地行動 環保青年串連力量大
美牛惹爭議 行政立法互動再受考驗
歐巴馬：重視日本故以日本為訪亞首站
陳永綽投書韓報談莫拉克風災重建
竹縣長選戰白熱化 藍綠兩黨主席拉抬聲勢
大雪阻交通 中國宣布全國進入應急狀態
吳育昇婚外情 詹春柏：相信他會做好處理
暴雪中又傳「豆腐渣」工程？ 大陸全國搜查
江蘇團採購逾40億美元 2陸企擬來台投資
立院:法扶民間募款差 恐影響基金會發展
歐巴馬談中國崛起 強調不怕他國成功
金門選舉 藍綠市場拜票爭取菜籃族
加總理赴亞洲訪問國內期望高
歐巴馬：美中合作能帶給亞太地區更大利益
陸客來台打擺子 觀光業者盼江陳會重視
擺脫衰退 美房地產商預期明年房價上漲4%
阿諾宣布 下週前往中東訪問
工總：台灣江蘇周 蘇企採購41.3億美元
中國向巴基斯坦出售殲10戰機
印度亞洲桌球錦標賽 海峽兩岸三地受矚目
青光眼不易察覺 醫師建議定期檢查
兩邊腎全切除 老翁換腎得重生
職訓成果展 災區原民期許生活靠自己
桃園地檢署：近1個月毒品闖關異常增加
1至9月家暴通報6萬5359件 逐年增加
祖母洗潔聖品無患子 高附加價值樹種
2少尉暈船逃官 艦指部盼速返回單位
反毒牛遊行 蔡英文與民進黨要角出席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬：重視亞洲 美日同盟是亞洲安定基石
遊歐飲酒照貼Facebook 美高中女老師丟飯碗
全球客家文化會議 總統:4年內客家預算倍增
資優生改分散教學 學者：因噎廢食
消基會籲消保會 速查核全台飯店儲油現況
消保會：不排除對全台飯店展開公安查核
抹茶冰淇淋結緣 歐巴馬強調美日同盟重要
民進黨：馬英九應譴責藍營涉賄參選人
前AIT台北辦事處長李潔明去世
台銀：奇美電400億元聯貸 看新公司規劃
中國學者指台獨必衰敗 民進黨台聯不滿
提昇國家競爭力 學者籲重視技職教育
晶華：重油設備普遍 1天用量逾2000公升
請媽祖喝咖啡 古坑台灣咖啡節秀創意
環保署:公害陳情專線 檢舉非法棄置場所
殺友棄屍證據不足 男子更四審仍獲判無罪
哈燒新片 2012話題夯金馬魅力延燒
印度新德里群狼環伺 97%女性曾遭性騷擾
重油燃點高無安全問題？學者：硬拗
大陸學者：勿再提放棄一中原則
大陸專家章琦：重視中醫藥 有助防治流行病
揭發戴奧辛鴨 環團靠三項武器建功
菁英盃武術暨舞獅錦標賽 參賽人數創新高
台彩：公益彩券9月盈餘15.08億元
和平協議 包宗和：留各自表述空間
結石寶寶之父帶頭爭權益 遭公安帶走失聯
台北關稅局籲 攜帶香菸入境遵守限量規定
推動綠色經濟 經建會促企業導入綠化評鑑
房仲：雙捷運商圈店面 投資新主流
歐巴馬結束訪日 專機前往新加坡
終於盼到下雨 廣東解渴
歐巴馬提早抵星 APEC領袖將著特色服亮相
澳醫生將為頭部連體女嬰進行分割
兩岸關係暖洋洋 中國前大使感慨提「三好」
亞洲霍普曼盃網賽 盧彥勳謝淑薇闖進決賽
陸學者：台金融業登陸優惠 要靠ECFA
公共建築物無障礙 都會型北高市表現優良
兩岸文教交流夯 海協副會長王在希明訪台
家園不能重建農地降限使用 高縣災民抗議
在日演說 歐巴馬：亞洲不能再依賴對美出口
上海世博會志工報名人數突破50萬
吳清基：落實法治教育 減少矯正成本
美將參與泛太平洋戰略經濟夥伴關係協定
姚祖德升軍情局副局長 國防部：依法調遷
結石寶寶家長集體聲明 抗議中國公安打壓
日韓職棒冠軍盃 讀賣巨人9:4逆轉起亞虎
立院通過油價凍漲標準 學者籲回歸專業
中央氣象局氣象報告
新聞局：支持跨國交流 發展流行音樂
明年亞洲職棒賽確定由台接辦 日程將調整
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新社花海綻放 邀體驗山城之美
申請會員亂填身分證字號 男子遭判2月
中央氣象局氣象報告(更正報)
中央氣象局 １週天氣預報 (更正報)
前洋基隊經理將訪台 指導高中棒球隊
協會盃成棒賽爆冷門 立德首度晉4強
4歹徒闖工寮 木材商人腿中彈
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男子潛入市場被逮 疑怕送警跳樓身亡
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韓釜山射擊場火災10死7傷 含7名日觀光客
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職棒冠軍交鋒 日巨人9比4逆轉勝韓亞虎
做中學習 大學生教人導覽安平風采
原鄉傳承 部落數位廣播站文化扎根
傳統現代 激盪六家藝術火花
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景氣復甦 紡織業產值減幅逐季收斂
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僑委會大僑鄉落戶嘉義 兩層樓價不到1千萬
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前東德鬥士：圍牆倒塌20年 創傷仍待撫
外交與軍事難題 兩岸學者均稱求同存異
鹿港拚觀光 嚴長壽：在地人要熱愛家鄉
普立茲獎得主工作坊 15日政大登場
澳底浮潛採海膽 1人溺斃
抗議藍版食管法修正案 博士生絕食躺棺材
國民黨行動中常會 首站開拔屏東拚選戰
歐亞桌球對抗賽 莊智淵表現亮眼
香港高球公開賽第3輪 林文堂躍升並列第4
民眾遊行反毒牛 吳揆：嚴格把關美牛進口
連胡會加溫 經部官員：ECFA最快12月協商
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兩岸政治談判試水溫 大陸顯得一頭熱
朴子市長選舉傳賄 配天宮總務20萬交保
馬英九力挺邱鏡淳 對鄭永金失望
歐巴馬：美國將增強在太平洋地區主導地位
俄國總理蒲亭搞年輕 接受饒舌歌手歡呼
日學者：駐日美軍基地遷移案是美日同盟關鍵
APEC領袖之夜 連戰著特色服裝出席
大陸經濟危機來自投資環境惡化產能過剩
國民黨中常委補選 陳武雄上榜王昱婷落馬
李潔明去世 胡志強：台灣的損失
APEC商業顧委會︰固定匯率是一種保護主義
協會盃成棒賽廖文揚演K功 美孚晉4強
沈呂巡：李潔明助台灣保住亞銀會籍
中常委補選 藍委無暇拜票表現仍亮眼
群創將再併購奇美電上游供應鏈
中國指貿易調查與保護主義傷害全球復甦
男子網路貼假照片 詐財騙色多人受害
印度4歲小童陷深乾井6日 仍存活待救
奇美電合併前夕爆大量？主管機關要查
北市2高中生遭砍疑吃案 警方出面澄清
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國民黨新中常會 如何強化黨政溝通受矚目
李翊君羅時豐演唱會 秀舞點歌都來
李慶華座車遭潑不明液體 警方偵辦
巴菲特：收購柏林頓不便宜 著眼百年後價值
芝加哥僑領譚志曾90歲生日 僑界齊慶賀
多倫多僑界舉辦紀念國父144週年誕辰餐會
醫療外交成功 台灣聖露西亞合作再寫新頁
APEC大合照 連戰歐巴馬等10領袖都穿藍色
教廷讚台生命力旺盛 在台使館辦重要活動
谷歌工程師愛餃成痴 看模型飽眼福
普立茲工作坊登場 主辦單位盼台灣獲獎
景氣差 美耶誕老公公提前陪拍照搶生意
H1N1疫苗研發成功 台灣生技製藥揭新頁
南洋台灣姊妹會 姊妹的夢想
躋身世界百大 臺大喜迎校慶
歐巴馬效應 迪士尼首位黑人公主商機大
府：兩岸協商政治議題 無時間表
歐巴馬訪中 大陸青年關注中美經貿合作
金門10大伴手禮 行銷地方展特色
合併升格院轄市 同名街、校困擾多
普立茲獎得主:環境議題複雜 報導要說故事
APEC晚宴 連戰歐巴馬相見歡
普立茲獎得主卡特：記者言行需謹慎
德霖校慶 盼成教學卓越大學
高捷盃3對3籃球賽開打 田壘返母校開球
兩岸經長密會 確立ECFA諮商項目
台南菁寮嫁妝文化節 體驗農村嫁娶
當選國民黨中常委 蕭家旗:將反映基層心聲
為林耘生站台 謝長廷強調制衡
臺大生引爭議 李嗣涔：有則改之無則勉之
Youtube提供高畫質 Full HD時代來臨
普立茲獎得主：數據佐證 新聞更貼近真相
普立茲獎得主：媒體腥色羶 賺錢只一時
阿根廷國際旅展 台灣館推銷台北花博會
花蓮錐麓古道險峻 馬國旅遊達人體驗多
APEC閉幕 歐巴馬再呼籲亞洲開放市場
王在希：兩岸下一步加強文化教育交流
自備999朵玫瑰贈歌迷 蕭敬騰：像情人節
華僑張允中兄弟回饋家鄉 根在金門
歐巴馬訪中 大陸維權人士頻遭關切
中共建政以來 歐巴馬為第7位訪中美國總統
高縣有機農場地不足 總統:協調增加用地
APEC會議結束 歐巴馬匆匆趕行程
「第一金人壽」正式更名 全省千名保戶齊聚木柵動物園祝賀
AMD北縣低碳盃自行車大賽 香港周偉文奪冠、四季單車吳美靜封后
摩斯與『雲林快樂豬』合作 推生產履歷「黃金咖哩豬排堡」新上市
李顯龍：APEC自由貿易區願景面臨政治障礙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
樂觀看待人生 離婚婦女自立脫貧撫養小孩
明鋒面接近 西部飄小雨
健康樂活 北市封道鐵馬踩街
歐巴馬訪滬前 上海遊客爭相與蠟像合影
台灣建首座海底地震站 地震海嘯預警提前
今天的台灣英雄：何元富迷醉鐵道分享夢想
歐巴馬訪中 大陸旅美僑民看法不一
浙江大陳島海域船舶相撞7人失蹤
北市地價稅 熱線1999可查詢
國光疫苗品質掛保證 衛署信心喊話
上海蠟像館聖誕節推出歐巴馬公仔
學生打新流感疫苗 2多2要別忘記
終止濫殺 臺大校園社區TNR計畫奏效
能源村推手 博士生重現社區生命力
歐巴馬旋風 北京髮型屋推出歐巴馬頭
歐巴馬今抵上海 開始對中國訪問
日相在星放話 美軍基地問題前景更不明朗
台南文賢國中鬧雙胞 搶名大戰一觸即發
縣市合併改制 享有福利將一致
美牛修法若無共識 綠營：杯葛到底
藍委提案 寵物入籠可上捷運
大陸航班徵燃油附加費 春節機票爆搶購潮
壽險金融資產回升 金控明年可望配股利
賴智彥明公祭 追晉巡官入祀嘉市忠烈祠
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
修法限美牛 府：加強溝通盼不違國際義務
擴大台廠代工 為日數位相機廠逆境求生活路
美牛修法藍綠邏輯差異大 協商仍待努力
前8月廣東紀委網上貪腐舉報增近50%
新台幣上週升0.53% 亞洲貨幣多數升值
美學者：美國參與亞洲事務對中國有利
臺大校慶 曹永和彭汪嘉康獲頒名譽博士
APEC領袖夫人乘摩天輪 連方瑀鳩山幸互動多
監委李炳南 期許成為弱勢者護民官
美中關係提升 不能以犧牲台灣利益為代價
溫泉標章認證緩衝期近 花蓮業者加緊申請
白宮：歐巴馬週日在星行程滿檔
中山醫大校慶 北大院長俞光岩獲名譽博士
晶圓面板技術 何美玥憂中國無縫接軌
李普同回顧展 見證于門書法風華
香港警方半年內拘捕1300人吸毒
台灣技術援助 瓜國傢俱業者辦展覽
歐巴馬宣佈2011年APEC峰會在夏威夷舉行
歐巴馬將訪中 外交部因應小組密切觀察
嗅到商機 陸資銀行將搶占台商融資業務
全球暖化影響 柴達木盆地暖乾轉趨暖溼氣候
法務部：檢方偵辦三合一賄選案逾800件
APEC參訪活動 連方瑀秀愛孫相片
嘉縣中埔鄉民涉嫌賄選 聲押獲准
瀋陽警方虎口救人 擊斃2隻保育東北虎
高雄港大港倡議將啟動 杜絕輻射物質走私
三合一選舉 民進黨強打返鄉投票
台灣高僧參加江西虛雲和尚圓寂50週年法會
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幸福巴士GO明年續辦 加入電子商務衝高消費
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北京學者：兩岸關係美國將堅持雙軌政策
日韓偶像團體離台 粉絲送機場面混亂
廣東旅展吸引全球旅遊巨擘簽約逾10億
金價高檔震盪 追高宜留意風險
胡錦濤結束東南亞之行返北京
郝龍斌：一綱多本選一本 絕對貫徹
兩岸談政治議題 蔡英文：言之過早
抗癌鬥士蘇蔡彩秋 募款購車助救難
蘆洲傳疑虐童死亡案 電扇吹冰塊藏屍4天
藍委提案 經濟弱勢救命錢不得強制執行
兩岸中草藥合作 鎖定原料與行銷合作
協會盃成棒 桃園航空城狂打預約冠軍
房貸利率反彈？外銀推年終限時優惠房貸
職棒防賭 士檢闢球迷管道
南京兩少婦結盟偷情不料老公卻被閨密偷
丁噹K歌排行榜封后 師弟貴妃抱祝賀
兩岸金融MOU 金融檢查危機處置入列
舊作數位化 成龍想再拍警察故事
DRAM再造 經部爭取月底向立院報告TIMC
亞洲霍普曼盃網賽 盧彥勳謝淑薇3連霸夢碎
馬英九嘉縣輔選 允促民雄鐵路高架化
李文忠發表清廉政策 蔡英文背書
台商投資人民幣2億廣東汕頭潮南啟用農創園
國光盃3對3籃賽開打 贈災區國小籃球
台灣10餘家廠商 明出席亞銀商機博覽會
日主流媒體肯定歐巴馬亞洲政策演說
上海科技館因歐巴馬將訪暫停營業 遊客撲空
搶商機 兩岸電動車擬合作標準與整車檢測
媳婦條件 趙樹海：能搞定趙又廷就好
歐巴馬將抵中國 大陸網民踴躍提問
金城鎮長5參選人 國民黨撤銷黨籍
普立茲獎得主：好記者要追根究柢
安徽文化周門票索取一空
兩岸科學家完成蘭花基因組框架圖
永久屋動土 總統盼重建如期如質完成
書偉眼中只有鍾欣怡 拍戲期間正牌女友
皇后合唱團經典歌曲手稿 首度公開
男子駕車離家燒炭 警破窗救人
普立茲得主：記者核心價值是讓弱勢發聲
學者：總統更迭 美兩岸政策最終都回歸中道
美國售台武器 台灣網民擔心？
王金平：兩岸發展 拆除引信帶來互信
新加坡APEC閉幕 經濟領袖發表宣言
港人平均活82年 全球排第2
「剩男剩女」多 北京「愛情超市」火熱
星光6班陳以恩受好評 評審邀為江蕙寫歌
八八災民申請永久屋條件確定
改變永久屋捐建單位 馬總統指示研究
台灣研究員踏上南極 兩岸極地合作「破冰」
北市外勞創意料理大賽 越南奪冠
白宮：新加坡APEC峰會達成8項成就
調查：香港近40%老人為省錢有病不求醫
鴻海助高縣災民 有機農場供就業
氣候變遷集會非APEC活動 連戰:對方曾告知
大提琴家為大提琴找新娘 鋼琴中選
信赴美錄製新專輯 邀賴琳恩MV飆戲
山西發現清代媽祖廟見證媽祖文化流傳廣泛
癌症之母彭汪嘉康養生 每天睡足6小時
嘉義大埔美香草園區改造 馬英九願促成
北市成年禮 郝龍斌頒授水晶證書
籃球小飛人張宗憲 在美穩定好表現
歐巴馬見到連戰 直說 I know you
2度代表出席APEC 連戰：不打分數
黃志鵬：台盼加入P4第二階段諮商談判
胡錦濤：保持宏觀經濟政策連續性
連方瑀APEC展貴氣 連戰：感謝又激賞
吳敦義：選馬文君即支持草屯出身的閣揆
白內障手術升級 一次搞定多種眼疾
菲台商總會3合1大會 吳英毅出席表達關懷
中國媒體大幅報導歐巴馬 北京民眾不領情
中國北方嚴重雪災已造成32人死亡
台贈菲僑社消防車 充實打火資源
王在希：兩岸將啟動ECFA協商
蘆洲疑虐童死亡案 屍臭難掩才報警
小學生明開打H1N1疫苗 正副元首也接種
楊子葆出新書 分享葡萄酒文化想像
教宗將派特使來台 主持宣教150年活動閉幕式
蘆洲疑虐童死亡案 女童曾被推撞牆
兩岸直航使香港機場10月轉口貨量跌8%
艾比希：柬修正立場 泰柬爭議才能結束
泰黃衫軍集會 抗議戴克辛訪問柬埔寨
曾蔭權：各經濟體系共同制訂退市計劃
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日攝影家篠山坦承室外拍裸照 涉嫌公然猥褻
馬英九：屏東選情緊繃 努力衝刺可扳回
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陳維昭回憶錄 登陸學術破冰顧主權
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情侶熱戀 男人比女人更快說「我愛你」
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APEC連胡會後 兩岸政治問題協商路程還遠
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綠島等紀錄片 獲哥倫布國際影展大獎
協會盃爆冷奪勝 立德球員苦練有成
名鞋Jimmy Choo低價賣 英民眾瘋狂搶購
APEC落幕 亞太將走具本身特色成長路線
蔡英文為涂醒哲造勢 籲支持民進黨
歐巴馬指美國和東南亞具有深厚歷史關係
宜蘭外海規模5.6地震 最大震度3級
群創併奇美電 郭董:1+1等於5
為林耘生站台 謝長廷:不能讓國民黨「整碗捧去」
吳敦義夫婦 南投力挺馬文君
南投／張經魁競選總部成立 支持者眾
吳英毅訪馬尼拉 菲華各界聯合歡宴
美梅西百貨等開始徵人 迎接年底消費熱季
下午鋒面到 北部東北部明氣溫降
世界末日話題十足 「2012」登北美票房冠軍
僑委會大僑鄉落戶嘉義 兩層樓價不到1千萬
歐雀雅高球賽 曾雅妮第8 魏聖美稱后
吳委員長訪視華校 強調開創僑教新面貌
吳委員長出席菲台商總會3合1大會 表達關懷
吳委員長見證消防車捐贈菲僑社儀式
吳委員長訪馬尼拉 菲華各界聯合歡宴
訪視宿霧 吳委員長重申僑務休兵
歐巴馬抵上海 「貿易保護主義」問題受關注
朱立倫接種國光新流感疫苗 總統下午示範
維多麗亞酒店‧尾牙春酒平日驚爆價 NT$ 8,888
2010年安全首選車 –全新五代Subaru Legacy、Outback
旅行保養不只敷面膜！ 理想大地自然客送溫泉享SPA買一送一
走入宜蘭的大博物館，任一處皆能豐富您的旅程
重現法國經典時尚氣勢
上海官員：歐巴馬與中國青年對話非演講
中日工程技術交流 吳揆：永續減碳是基準
MOU頭銜中華台北？ 陳沖：會符合對等原則
青輔會99年青舵獎 即起報名
歐巴馬出訪 揭開「空軍一號」神秘面紗
暮光之城2美國首映 影迷排隊紮營
韓京畿國際旅展 台灣館獲最佳攝影獎
APEC「會外會」獨漏台灣 外交部表不滿
連戰下午返台 明舉行記者會
旅日職棒投手陳偉殷 今年自己打90分
陳信安登陸！ 簽約後12月再與東莞隊集訓
盛治仁接文建會 盼以文化讓國際看見台灣
北臺八縣市首長齊聚 展望建國百年新時代
香港東亞運開幕式在海港舉行 北京全力支持
盛治仁：文創產業面臨關鍵期 3個月提政策
台灣之光 世界電玩賽劉祐辰奪冠
價量俱揚 台股逼近7800點整數關卡
雲縣府門面改善 吳威志批花1億改風水
美國支持兩岸關係持續改善
防堵新流感 花蓮國小學童今起接種疫苗
歐巴馬：美中關係改善30年 雙方都受益
歐巴馬：訪中目的是加強對中國瞭解
李嗣涔：進臺大 6科都要好
啟動ECFA正式協商 林聖忠:4次江陳會是時機
升降機防災 高市辦觀摩會
善心農主捐柳丁 南縣家扶摘逾萬斤義賣
穆迪：亞太區博彩業展望從負面轉穩定
獅子座流星雨 17日有機會璀璨夜空
高金素梅：中台辦賑災款受贈名單可供查詢
花蓮自行車事故攀升 未遵路權佔5成
蘋果控告山寨版Mac製造商 獲得勝訴
上海／歐巴馬：經濟關係幫助緩和台海緊張
哈林籃球隊暌違30年 再度登台演出
普立茲得主:小報經驗珍貴 感謝紐時曾拒絕
盛治仁接掌文建會 強調文化要向下紮根
應召爆紅「白晝美女」 竟是英醫學博士
MOU完成簽署 避免敏感改用地區名
黃玉振訪花蓮 讚「好山好水好米」
微軟Office 2010測試版外流 現身P2P
櫃買中心海外法說會 11月23至25日香港、新加坡再度啟航
大成糖業集團公司計畫來台發行台灣存託憑證(TDR)
櫃買中心與ICAP及J.P. Morgan簽約外國公債交易平台 11月20日正式啟用
北京／中國國家第一副主席習近平接機
彰縣傳首起縣議員現金賄選案 檢警偵辦中
泰國黃衫軍示威活動發生炸彈攻擊
亞太經合會峰會落幕 同意全力維持經濟復甦
印度撞球世錦賽男子分組初賽 吳育綸獲勝
歐巴馬接受尤多約諾邀請 明年訪問印尼
歐巴馬：支持東協2015年建立共同體
歐巴馬上午在滬忙活動 下午赴北京會胡錦濤
台股開盤上漲36.34點 為7701.97點
車站用5年就成危樓 山東煙台當局徹查
日第3季GDP成長1.2% 連2季成長
中國官方：明年貨幣政策堅持適度寬鬆
台股上漲 新台幣匯率盤初走升
中油考成獲甲等 林中森：天公地道
歐巴馬與東協領袖聯合聲明 全面加強合作
馬總統：希望國際媒體多了解台灣
與群創合併利多 奇美電買單高掛147萬張
洛杉磯地鐵延長線開通 市區連接東區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
稻米鉻污染 環保署：協助整治土壤
沙發客遊歐洲 零元住宿費
美股上漲加面板合併利多 台股站上7700點
嘉市2學童打新流感疫苗不適 休息後無礙
黃海交戰後 北韓貨輪首度靠泊仁川港
中研院士李文雄獲孟德爾獎章 亞洲第一人
域名「.中國」最快明年初上線
環保署：爐碴再利用 將禁鋪地表與土壤
南京機場詐彈驚魂 導遊為拖延起飛謊報警
孕婦小學生疫苗施打 高市籲踴躍接種
透過世衛 台灣將捐贈50萬劑新流感疫苗
屏科大設置熱帶植物醫學中心
中油獲考成甲等 吳敦義：基於公平性考量
歷史共業說 環署官員:指非法棄置非指毒鴨
吊臂砸死陸客案 6機具公司人員判緩刑
南縣後壁稻田污染0.4公頃 明擴大檢測
中央社名家部落格 不同視野看世界
陳沖:兩岸簽MOU後 健康金融機構才能登陸
兩韓黃海交火 李明博：南韓不受威脅打勝仗
股東結構書不完整 博智併南山案遭退件
陳沖：MOU換文簽字 不應拖過縣市長選舉
昔日NBA今教練 王治郅升格了
加速實施ETC 交通部擬推車上機免費
亞洲國際地產會18日香港召開 胡志強出席
APEC氣候變遷會議未受邀 立委：嚴重抗議
桃園醫師遭綁案 警方再逮3共犯
環保署：1個月內全國普查爐碴污染狀況
高雄港務局接管澎湖尖山碼頭
李紀珠:大陸金融業來台不能比照WTO與內規
環保署：後壁鄉稻米遭鉻污染 20日銷毀
APEC氣候變遷會議未受邀 民進黨:中國作梗
減少廢電池 ETC車上機OBU將可車上充電
新流感疫苗接種單日20萬 1922熱線塞爆
臺大外文不採數乙 教部籲設門檻把關
台東染H1N1豬隻已無病毒 將解除移動管制
會見俞正聲 歐巴馬：對上海印象深刻
新流感死亡增至第29例 死者40歲洗腎男子
北縣1男腎友染新型流感 救治無效死亡
議員質疑中油遷廠 高市：依環評監督
外資匯入 新台幣勁升1.56角破32.2關卡
台北捷運環狀線先期工程 12月中旬施工
韓流再襲台 福斯推出韓娛樂頻道tvN
氣溫偏高 椪柑青皮 農糧署:風味不減
立委：連胡會外交部未陪同 功能邊緣化
躺棺遭開單 吃糞博士生再蓋草蓆反美牛
美中聯合聲明 外交部:有把握不會傷害台灣
經濟部:中油考績改列甲等 有數據證明
員警賴智彥因公殉職 告別式備極哀榮
綠博下游商控招標違法 宜縣府否認
林右昌公布競選MV 籲通勤族12/5返鄉投票
未撤南縣收費站 立委要求刪預算
台灣晶圓代工面板兩大產業雄霸全球
亞化要求檢調詳查並撤銷臨股會
總統備H1N1疫苗 下午赴北縣光復國小施打
新流感疫苗 北市14校開打
首訪中國 歐巴馬：很興奮
台股收盤漲127.05點 為7792.68點
環保署將協調工業局 擬推爐碴不落地
台北辦公室遭指無績效 陳菊：擴大功能
日內閣支持率62% 兩個月掉約10個百分點
綠營網路催票 張花冠推返鄉明信片
華中首降大雪 南京市要求自掃門前雪
台北股市開高走高 漲127.05點
宜蘭進口活鮑魚 部分含致癌抗生素
人窮志不窮 受助者參與志願服務
11月台指期漲133點 正價差13.32點
建築師法修法惹爭議 立委抗議內政部放話
學童新流感疫苗施打 嘉市5人不適
11月電子期漲6.15點 金融期漲22點
儲油槽事件 晶華：依法已提防護計畫
韓今年貿易順差將逾400億美元 創新高
兩岸車業最大交流規模 可望倍增產值
中市前進亞洲地產交易會 行銷水湳園區
逾9成上班族想兼差 收入平均月增1萬
王如玄：經濟漸回升 就業復甦仍需時間
文湖線機電物調圖利廠商？ 北市府:無不法
南縣後壁鄉稻田疑遭污染 農民低調
MOU簽署日台股利多出盡？投信：言之過早
長榮首航瓜國 孫大成：台瓜合作新里程
北市抽檢故宮茶葉 烏龍茶違法含2農藥
台股漲127點 三大法人買超158.4億元
鴻海集團擴展電視版圖 LED族群受惠大
歐巴馬藉論語「溫故知新」談中美關係
入京前 歐巴馬照提敏感問題
歐巴馬：讓女性發揮潛力好處多多
為抗台日韓 深圳投逾200億啟LCD生產線
撫慰災民 明華園大戲17日步校登場
馬總統：因應氣候變遷 台灣可多盡一份力量
螫2針就要命 巡山員冒險摘除地龍蜂
歐巴馬：獲諾貝爾和平獎感覺有點不配
分析：歐巴馬訪中 首重阿富汗問題
新台幣兌美元升1.41角 收32.198元
家扶：杜絕虐童案 需摒棄打罵管教
國小童新流感疫苗開打 少數家長觀望
金門縣長選舉人數 較立委選舉增逾9000人
富豪鐵馬車隊環島行 為偏遠國小募款
博智買南山 AIG須向投審會申請轉讓
王金平：依據議定書 半年後才可重啟協商
台灣企業在港設分公司數量居各國第4
民調贏馬英九 蔡英文：民進黨有長路要走
阿里山公路 20日開放中型巴士通行
王在希：兩岸現在談一中問題早了點
台灣鞋服業：金融危機顯示大陸市場重要
立委：爐碴應採土污管制標準 從嚴檢測
日經：TIMC推不動 爾必達促成台日5廠聯盟
普立茲獎得主:深入細節 照片能打動人心
陸客醫療觀光團首抵高雄 全程南進南出
農糧署：農地重金屬超量 即銷毀地上作物
李沃士爭取鄉親票 前進台北闢戰場
大馬企業家訪高縣 看好農業發展
2012吸睛 票房夯
鉻稻田 陳武雄：影響根部 米粒沒問題
尹啟銘出任政務委員
防重金屬污染農田 花蓮不定期監測
光害影響天文觀測 以民眾請願促政府重視
大樂透中獎人捐500萬 幫助嘉縣弱勢家庭
大陸男子持假槍搶劫香港金行重判10年
馬總統打國光疫苗 擬捐疫苗給WHO
歐巴馬抵達北京 胡錦濤晚宴
疑選舉與人結怨 男子被砍傷無大礙
臉紐約特映 蔡明亮李安海外相遇
小學生接種疫苗首日 中縣未傳身體不適
小學生打新流感疫苗 中市今完成6校
中央氣象局氣象報告
大成糖業擬發行TDR 宏遠證承銷
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李進良醫療糾紛 病患提告
破解政治難題 王在希：先經後政先易後難
逮開槍拒捕男子 南市2員警負傷
中國大陸全年旅遊收入逾人民幣1.2兆元
王清峰苗栗宣導反賄選 原住民小朋友助陣
吳鳳學院餐旅系循古制 3跪9叩拜師
群創與奇美合併 楊秋興:高科園區重新規劃
立院擬修法限美牛 馬總統盼兩全其美
下一家面板併購案？華映總座今請辭
縣府廣場改門面 蘇治芬：讓民眾輕鬆洽公
兩岸簽署金融MOU 今晚完成換文
微軟全台設100個Windows 7諮詢站
內捷可用度 郝龍斌：初估達99﹪
研究報告：人民幣明年小幅升值3%至5%
普立茲得主：照片永恆瞬間 影片難取代
亞洲黑熊瀕危 國際保育研討會明登場
大陸下單 12.5億元農產品明年底前登陸
義黑手黨排名第2老大落網
宜蘭進口活鮑魚含致癌物 存貨送銷燬
台聯：立法限制美牛進口 實踐WTO精神
北海道超冷工作面試 大桶冰塊測耐寒度
蘇煥智：爐石再利用 禍害國家子孫
台灣計劃 助APEC會員體縮小數位落差
經建會：國發基金明年將投資330億元
國務費案 監院二度彈劾陳唐山未過
蔡勳雄：國發基金朝專業管理基金轉型
吳三連文學獎 姚嘉文台灣七色記獲獎
美國哈林球星高市校園秀絕活 風靡師生
古名伸立定跳舞志向 獲吳三連藝術獎
鉻米事件 農委會：遭污染農地已剷除
歐巴馬答台灣問題 滬生:因中國學生關心
有機米創意包裝設計競賽 李函霓奪第1
蔡英文：放寬美牛進口 杯葛到底
高雄縣市合併 選第1屆市長
漂流木創作展 盛治仁:創意使垃圾變黃金
中央山脈原始林重創 千年神木變漂流木
原味棒球關懷盃 原民球員歌手齊聚
王在希：兩岸明年簽ECFA
美元疲弱 外資匯入 新台幣收升1.41角
李進良遭提告 小禎：交律師處理
毛蔣孫輩握手 毛澤東外孫女：巧合
下一站幸福許瑋甯討喜 觀眾兩難
女兒街上昏倒 糊塗媽媽冉肖玲看熱鬧
大學生開車輾死前女友 一審無期徒刑
美全國商會：美台談判TIFA是擴大經貿關係基礎
故宮農藥茶 解約退貨求償
網拍糾紛 賣家PO買家資料上網遭法辦
宣導新流感疫苗施打 高市府會總動員
李光耀：馬政府兩岸政策正確台灣潛力十足
朱立倫：農業科技化 吸引青年就業族群
女自稱竹聯幫公主 組詐騙集團遭破獲
王在希：兩岸教育合作前景看好
獅子會2010年會到高雄 陳菊：全力協助
普立茲得主:災難新聞搶時效 也應深入追蹤
王在希：不擔心政黨輪替影響兩岸關係
北京擔心歐巴馬口才與背景衝擊年輕人
新流感不治孕婦所產男嬰 本週可出院
祖國不要 上海維權人士滯留成田機場13天
活鮑魚種類多 消費者宜多問慎選
連戰返台 明天說明APEC成果
警索賄色情業 嘉義地院判7年6月
賴幸媛明訪胡志強 說明4次江陳會
桃縣立委補選 國民黨：採徵召提名
北縣首批低底盤公車上路 免費搭4天
民進黨第3波廣告 籲旅外青年返鄉投票
MOU終於簽啦 兩岸金融合作進入實質階段
學生接種新流感疫苗 325停課標準不變
性虐女友致死 板檢求處宋志宏死刑
管制美牛進口修法無共識 朝野明續協商
食管法協商破裂 綠營:做好被抬出議場準備
王心凌化身甜蜜空姐 波音747助陣拍MV
推ETC車上機免費 政府可能補助
機器人當看護 可偵測跌倒與火災
兩岸金融MOU 晚間6時簽署
MOU簽了 金融業摩拳擦掌向前衝
贊助冬奧 宏?祤x求學童畫作巡迴加拿大
簽MOU寫歷史 爭取超WTO待遇需評估代價
金馬影展瀰漫東洋風 多部日片導演將來台
新流感疫苗施打 北縣2幼童不適無大礙
職棒簽賭案 象隊楊宗範8萬交保
MOU簽了 金融股受惠大 台股邁向新里程
呂國華稱復辦童玩節 林聰賢：何必當初
校園新流感疫苗施打 高市近10學童不適
總統：UNFCCC會議 無法派政府代表出席
高市鴨未受污染 陳菊吃薑母鴨挺業者
流行音樂金榜成立 蕭亞軒北京熱舞
議員指202廠土地案圖利鴻海 北市否認
協會盃成棒 北縣熬10局奪季軍
新流感疫苗接種 雙園國小8學生不適
黃志鵬悄赴北京談ECFA 輕鬆返台
經濟領先指標BDI飆揚 長線走勢回歸景氣
元智學生短片北京獲獎 義賣捐助愛盲基金
法藍瓷文化創意大賽 台灣雲林學生奪冠
吸引台商 安徽巢湖台灣工業園推優惠政策
後MOU時代 兩岸金融業可望合縱連橫
MOU簽了 外資：有利台股 資金行情可期
文建會主委交接 盛治仁：歡迎隨時賜教
促進台日關係 亞東親善協會創立60年
新流感疫苗接種 學童踴躍孕婦觀望
國務費 監委盼重建對主計制度的信賴
倪福德禁女色 巧克力索抱遭拒
第098228期三星彩四星彩今彩539開獎結果
防黑道介入中職 體委會與檢警調達成9共識
MOU簽了 台股可望改寫波段新高
大陸女子機場尋親 移民署晚間強制遣返
吳英毅與媒體簽約 宏觀電視重回馬尼拉
泰國黃衫軍示威爆炸案肇因手榴彈攻擊
第098092期威力彩開獎結果
華郵：歐巴馬上海座談 凸顯中國緊密控制
北市：打新流感疫苗 應告知國產或進口
宋志宏遭求處死刑 性愛光碟成虐殺證據
歐巴馬上海會學子 談資訊自由和反恐
張栩明年1月在台北挑戰棋聖山下敬吾
MOU生效後 陸銀來台要看ECFA早收清單協商
外國公債交易平台 20日啟用
歐巴馬訪中 人民幣 新能源產業看漲
歐巴馬：全面支持一個中國政策
兩岸簽金融MOU 政院：有助台灣產業
每天1.7萬兒童餓死 UN農糧會議籲富國負責
埃及首創全阿拉伯文網域名啟用
財務問題 互信度低 DRAM業整併難
星俄支持北韓核武問題應續以六方會談解決
經濟學人：歐巴馬訪中 有助中美關係暖化
國工局：爐石粉是綠色優質材料
美國總統對中國學生上一堂民主課
北京台商：銀行在大陸設分行瞄準上海
歐巴馬對話大學生 上海電視台轉播少人看
歐巴馬與中國青年對話 熱度高影響小
兩岸MOU內容循國際慣例 新增危機處置
第098092期威力彩 頭獎貳獎槓龜
第098228期三星彩四星彩今彩539派彩結果
歐巴馬訪中 WTO美中爭端方興未艾
海外菲勞匯款增加 今年前9月達128億美元
協會盃成棒賽 航空城奪冠
歐巴馬美式民主對學生 不看現在看將來
歐巴馬訪上海 維權律師被警方傳喚
MOU生效後 最多300億元陸資可加碼台股
模特兒扣稅 財政部與經紀公會達成解套共識
上海／獲諾貝爾和平獎 歐巴馬:這個榮譽他有點不配
南投／李文忠台中一中校友後援會成立
鉻污染 農委會:環保署檢測不合格即剷除
輔導艱苦產業 經濟部額外加碼3億
一「鼠」難求 美國耶誕超夯玩具嚴重缺貨
鋒面通過 東北季風增強 北部大雨
紀念天鵝絨革命20週年 捷克將辦紀念晚會
助薩爾瓦多緊急賑災 台灣捐20萬美元
倫敦國際旅展 張小月與業者促銷台灣
星媒刊出國家廣告 台灣感謝國際社會支持
吳委員長與媒體簽約 宏觀電視重回馬尼拉
美議員呼籲 歐巴馬關注人權及台灣安全
歐、胡會行程滿檔 以分秒計算
馬總統捐血178次 台灣捐血方便又安全
洛杉磯MOCA慶30週年 開放免費觀賞
美牛修法 綠營立法院續杯葛
歐胡會 北京學者：重新定義中美關係
吳伯雄跨海金門為李沃士護盤
福華大飯店頒發消費護照頭獎休旅車
兩岸MOU頭銜 王金平：無法有更佳方式
歐胡共同會見記者 發表談話
花火綻放 照亮圓夢路徑
聰明消費EASY購 理性消費有保障
麥當勞首次推出20款百變櫻桃小丸子 11月18日起滿足大小粉絲珍藏
台北凱撒大飯店 ~ 悠遊凱撒 任你行
國防部表揚優良軍醫 獲獎人:繼續回饋國人
連戰歐巴馬相見歡 馬總統讚連情搜佳
淡水河魚群暴斃 北市環保局：原因待查
雲林立委補選遭恐嚇變誣告 2人起訴
軍方近日施打國產疫苗 救災官兵優先
雙重國籍案 李慶安：不認為自己犯罪
青梅竹馬 林韋君沒男人愛 GINO沒女人緣
金門迎城隍新書18日在國家書店發表
查幽靈人口 澎湖地檢署寄勸導信
女子職業高爾夫最新世界排名 曾雅妮第6
蘇貞昌:張志明是人才 相信民進黨員會支持
胡錦濤歡迎歐巴馬到訪 央視罕見全程直播
食衛法協商再破局 藍綠互批
拼運彩 台彩規劃明年延長營業時間
蘇煥智吃白米飯 強調後壁米未污染
賴幸媛訪胡志強 達成江陳會召開共識
江陳會在即 賴幸媛拜會中市遭抗議
綠營全面杯葛 美牛今完成修法機率低
珍娜傑克森：麥可死亡 私人醫師責無旁貸
美牛修法攻防 業者避風頭未進口帶骨牛肉
台灣醫療美容水準高 中國團誇讚
容安瀾：歐巴馬成功向大陸民眾傳遞訊息
Burberry 腕錶新訊 －Engraved Check
連戰：歐巴馬訪中 不推翻兩岸關係
客家藝術節 21日六堆大放異彩
被拍虐狗 高縣梓官鄉清潔隊：已改善
新聞不能宅 商周阿宅噗浪嗅議題
現代版青樓怨婦 白天博士生晚上接客
D&G 腕錶新訊 －New Gloria 愛狂野
ASUS證實 可能併購TOSHIBA筆電
汎德重機玩家 齊聚花蓮
動保團體催生動保處 政院允諾協助
行政院：選後召集縣市長解決流浪犬貓問題
馬胡會水到渠成？連戰：稍微樂觀了點
「不能沒有你」角逐印度影展金孔雀獎
李潔明去世 AIT表哀悼
獅子座流星雨 今晚有機會璀璨夜空
歐胡會 令計劃現場指揮
王清峰挽袖刷牆面 力推社會勞動制
胡錦濤：中美在許多方面達成重要共識
響應大僑鄉計畫 僑務委員提出「共享商住觀光飯店」案
Facebook詞彙「unfriend」 牛津年度風雲字
Windows7開放通路諮詢站及線上技術支援
中美聯合公報「建立和深化雙邊戰略互信」
前洋基總教練勉學生 誠實比賽公平競爭
職棒簽賭出現女組頭 楊宗範8萬交保
隱形近視片散光片重疊配戴 當心角膜破皮
藝術療法激發創意 喜憨兒演戲不遜常人
高爾夫天才少女魏聖美 年收千萬美元
台版最大街舞競賽 週六板橋開戰
醫師：學童太緊張暈針 非疫苗副作用
當幾米插畫與義美喜餅牽手
臺企銀北桃園分行11月18日起設立為外匯指定單位
city’super 11/18-12/4比利時美食節 秋冬最浪漫的異國饗宴
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群創向兆豐等14銀行聯貸480億元 創金融海嘯來最大聯貸記錄
臺灣銀行香港分行喬遷酒會 張秀蓮赴港親自主持
傳承木雕技藝 施鎮洋獲國家工藝成就獎
Visa payWave在台發卡量逾300萬張 商店接受點超過5,500家
亞洲盃烹飪大賽金牌肯定 王品秋冬新菜上市
美中聲明未納入「台灣關係法 」 綠：美國對台立場倒退
積極開拓陸客來台觀光 觀光局首度組團赴昆明參加中國國際旅遊交易會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
經濟利多激勵 歐股創13個月高點
油價漲幅6週來最大 美元貶值
測試指香港市面預先包裝食品含糖量偏高
美股收高 全球股市漲幅擴大
歐巴馬見日皇行大禮 美國務院：純表敬意
菲人瘋拳擊 看轉播釀9死
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美國務院：IAEA報告顯示伊朗並未信守承諾
不堪虧很大 美國郵局將提案週六不送信
快樂悲傷皆「有價」 經濟學家創出計算公式
歐巴馬未提台關法 美學者：不表示政策改變
新型流感入侵北韓開城工業園區
台股開盤上漲82.8點 為7875.48點
山西中陽縣山崩 23活埋者全數罹難
農委會：解除養豬場H1N1流感管控
英相：明年辦NATO峰會 討論阿富汗撤軍時程
歐巴馬今會胡錦濤 將發表聯合聲明
胡錦濤歡迎歐巴馬到訪
5歲男童遭棄山區 警漏夜尋回逮1嫌
瑞銀：MOU金融股短多 資產消費族群受惠
李明博重視兩韓峰會成果 不介意地點
藥用大麻銷售禁或不禁 洛城議會近日表決
兩岸簽署金融MOU 新台幣盤初走升
玉成國小地下停車場啟用 提供300車位
兩岸簽MOU 滬證券台商：盼ECFA有更優惠待遇
MOU簽署 高盛：大型金融股受惠
長城北京段考慮再開放數處遊覽景點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
兩岸簽MOU 台股創高後賣壓出籠紅翻黑
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高縣捷運接駁公車21日試運轉 免費搭乘
高市：續爭取軍方閒置地 擴大動物園
加人接種新流感疫苖比例世界第一
歐胡會開始舉行
MOU簽了 證券股爆量開高走低紅翻黑
孫子遭拐棄置山區 祖父嘆好心無好報
在高市有豪宅？楊秋興：只是普通大樓住宅
施顏祥：會檢討推動DRAM產業再造方式
分享秘密心願 台彩送104期威力彩
兩岸簽定MOU 駐港券商：為台資金融業加分
立委憂私菸損國稅 警政署：加強查緝
湖南提前入冬 30年來第一次
施顏祥：4次江陳會宣布啟動ECFA正式協商
嘉縣新港鄉代會主席涉賄選 起訴
加總理極力推動與印度的經濟聯繫
單側鼻塞不流鼻水 當心鼻齒槽囊腫
台灣IC產值Q3季增23.2% Q4估季減0.65%
「中國CNN」 新華社國際電視台18日開播
葛來儀：歐巴馬如故意不提台關法很不幸
民進黨：金融MOU應交國會實質審查
中市倡導有愛無礙 身障者最盼無障礙設施
胡錦濤兩次宴請歐巴馬 待遇超規格
歐胡會後將發表聲明 不接受媒體提問
星房市降溫奏效 10月私宅銷售連3月下滑
反賄選宣導被嗆 王清峰：不在意 持續宣傳
邱議瑩掌摑李慶華案 北院12月進審理程序
擔心新流感 星逾30萬人預約施打流感疫苗
外資匯入 新台幣中午升值8.6分
張碩文當選無效再陳情 監院交司委會討論
韓OECD大使：中國可能爆發全球性經濟危機
傳美國期望大陸收購中小型銀行
首屆台灣會展周 與星港滬別苗頭
副總統：金融海嘯後 台灣須調整產業結構
緬懷典範 日本高校生抵台追念八田與一
鄧小平前翻譯：鄧為開放 允美續售台武器
文湖線狀況多 北市擬求償9541萬元
嘉市瀝青業者員工涉賄 檢調查察
手機序號建檔？ 刑事局：無此計畫
歐巴馬：美中夥伴關係對兩國及全世界都重要
典獄長調動傳爭議 王清峰：依考績與績效
台股收盤跌59.47點 為7733.21點
北縣將建台車直上金瓜石 旅遊免塞車
北市學童H1N1疫苗施打率高 郝龍斌滿意
交大生物機器人細菌裁判 國外參賽獲銀牌
看決戰時裝伸展台 有機會品味紐約時尚
人力銀行：景氣回溫 明年高階人才搶手
老婦疑臥軌被撞死 台鐵列車延誤1小時
癌症快易通 醫院單一窗口服務病家
台北股市開高走低 跌59.47點
賣壓湧 台股撐盤力道弱收最低點
大學甄選簡章19日發售 69校參加招生
11月台指期跌70點 正價差1.79點
北市府:年底前外勤員警都有手銬
自來水協會:水價應適當調升
11月電子期跌1.95點 金融期跌23.8點
幽門螺旋桿菌作祟 男子胃潰瘍吐血休克
歐巴馬提台灣關係法 讚賞兩岸現狀
北市議員闖貓纜車站 北檢27日傳喚趙心屏
環署祭鐵腕 要求南縣爐碴廠超翔立即停工
連戰:未受邀氣候變遷討論 已事先得知
戀愛1年後 宋慧喬復出為貓熊紀錄片旁白
涉嫌偷竊名牌腳踏車改裝出售 3老翁送辦
台股跌59點 三大法人買超188.60億元
兩度擄贖被害人 一審6人全判刑
烏克蘭流感 恐將成為繼H1N1後第二波流行病
中國首批女太空人被要求已婚已育
美民主黨訪問團拜會 郝龍斌推銷台北
應用節水新科技 以色列水利展完整呈現
歐胡聯合聲明未提對台軍售及台灣關係法
克流感抗藥性增3起 累計5例均痊癒
文湖線缺失捷運局求償 工信:回歸合約討論
慈濟關懷滯留外勞 收容所內洋溢溫馨情
謝長廷：未經民意 政府不應簽MOU
高縣水災失依兒少 獲善心捐款
打火兄弟獲挹注 郭台銘將捐3000萬
中美聯合聲明對台部分 美方重申一中三公報
新台幣兌美元升7.8分 收32.120元
兩岸簽MOU 吳揆：稱謂符合對等原則
銀行主管到臨時工 林保忠放下身段討生活
中科獎助研發前瞻技術 可望增14專利
壽險業:交通事故逾千人身亡 加強意外保障
王偉忠挺愛將 任舞台劇監製
中美研究新能源 有利香港能源股炒作
南縣農田鉻污染 爐碴堆置場1個月內清除
談歐胡會 蔡英文:美應續供台防禦性武器
調查局破獲首起螺絲起子內裝毒案
歐胡會「中美聯合聲明」全文
北市動物救援隊受理報名 2階段應試
機車行偷天換日 贓車變裝抬身價
本土天王吳宗憲 演藝圈投資大亨
吳宗憲擬提告 周刊回應尊重
醫師：根除肺癌 合併標靶藥物及手術
奇美電全場成交逾53萬張 爆歷史天量
搭機民眾怕內捷？郝:半年內提升1倍穩定
美國關於一中政策中英文用語涵義有別
南台灣登革熱升溫 近1週增逾70例
前復興鄉長收賄 桃園地院判15年
中視與安徽電視明年共同製播端午節目
日月光每股21元公開收購環電
台中大都會歌劇院主體工程 簽約發包
南山工會:發函勞委會 檢舉南山未提退休金
油電績效獎金爭議 員工20日赴經部抗議
高縣辦多元文化系列活動 助災民走出陰霾
牛肉檢疫查驗辦法 輸台美牛限未滿30月齡
王偉忠以父親姿態相挺 梁文音淚水決堤
高雄國際貨櫃藝術節 作品趣味美感
颶風重創 薩國駐台大使館開賑災專戶
天下調查:超過6成青少年曾想自殺
88災民永久屋 首批600戶春節前完成
南韓青少年上網中毒率14.3% 是成年人2倍
稻田污染檢測 黃煥彰：採樣應設地表淺層
少年梅蘭芳余少群 將現身金馬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更正報)
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
稻米鉻污染 經部擬限制爐碴再利用
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告(更正報)
MOU後 台銀董事長張秀蓮盼盡快在上海設點
簽署MOU 蔡英文：密室協商應認真看管
北宜高側車道101年延伸 紓解假日車潮
北市警增購手銬 員警每人1副
嘉市水錶竊案 2公寓失竊39個
外資匯入 新台幣收升7.8分 創13個月新高
觀看目送1949 蕭副總統：要疼惜台灣
公開收購環電 日月光子公司持股同步活化
簽MOU 朱雲鵬：陸銀來台政治效應是疑慮
胡錦濤：與歐巴馬會談坦誠建設富有成果
阿里山神木下婚禮 開放2對大陸新人參加
提高民間投資 工程會:日融資機制可供借鏡
歐巴馬二度略提台灣關係法 顯非故意疏漏
鉻污染案外案 後壁鄉代主席告議員
運動行銷正紅 卡巴斯基贊助南極行
豪雨特報 北縣萬里鄉大豪雨
南縣後壁鄉農民 明北上立院陳情
板檢辦職棒簽賭案 續傳簽賭站成員
98年企業男女排球聯賽 21日點燃戰火
農委會：台灣伴手禮商機上看1.2億元
卡巴斯基看好亞太資安市場
凱基證併台証證 合併基準日12月19日
總統：經濟雖好轉 結構性問題短期難解
簽MOU不尊重國會? 陳沖：程序完備
高市鴨子船下水試車 圍觀民眾稱奇
足協與諾丁漢縣隊合作 擬建足球學院
蔡瑋：歐胡會後 「台北皮得繃緊一點」
北市開單多民眾常拒繳 郝龍斌：加強稽查
鳳山登革熱病例持續增加 縣府阻斷來源
下屆立委名額 依11/30人口數計算
金馬影展神秘場 爆裂警官和飆速青春
台電中油台糖漢翔 獲利逾300億元
貪腐印象指數 台灣廉潔度較去年略升
麥可布雷走出分手陰霾 新專輯在美國奪冠
歐胡聲明未提台灣關係法 綠營憂立場倒退
歐巴馬：不斷增長的經濟要和責任相結合
群創聯貸案簽約 480億元創今年最大金額
落實庶民經濟 經建會網站新增重要經濟統計
裕隆集團組織精簡 年底前完成
綠營：食管法修法空窗期 在碼頭阻擋美牛
台銀香港分行喬遷至中匯大廈
古巴宣布月底軍演 防範美國可能入侵
嘉縣籲孕婦打新流感疫苗 助寶寶產生抗體
香港經濟在復甦中又面臨新泡沫危機
陳水扁受風寒感冒 北所：已診治服藥
加強查緝逃漏稅 嚴查個人發票報公司帳
交流頻 兩岸交通次長在台互宴
共同防治果蠅 台東成功臍橙豐收
經濟不景氣 Valentino不再設計華服
北京學者：中美將增進戰略互信減少猜疑
彰濱工業區廢棄物污染 工業局遭糾正
國光劇團大陸巡演 首站北大
吳揆：第5次江陳會簽署ECFA 適當時機
歐巴馬提台灣關係法 馬英九:台美互信恢復
水利署：明年汛期前 疏濬1200萬立方公尺
大陸學歷採認 教部初列41校
食管法協商破局 林益世：不放棄修法
APEC行銷台灣 李明星力促國會交流
明基電通發表電子書 2010年上市
拓墣：智慧型手機閃亮 明年滲透率達18%
歐巴馬提台灣關係法 吳揆：很重要的宣示
有償新聞氾濫成災 印度成立研究委員會
康師傅TDR太貴？魏應州：好東西會貴一點
蔡國強泡美術館 不排斥與觀眾大混浴
雲林縣長選情 國民黨：吳威志已漸趕上
金門火燒車 車毀人未傷
官員探視遭禁工程師 泰柬緊張關係可望緩和
機場捷運通車後 台北車站辦登機託運行李
中國遭遇低溫雨雪天氣近千萬人受災
裕隆酷比汽車外銷越南 前進中菲
世界電玩賽奪冠 劉祐辰：爭台灣能見度
廉潔排名回升 法部：政府改革獲肯定
英大嬸歌手幼時常遭同學欺凌 師長鞭打
歐巴馬訪中 政院：充分掌握訊息
超籃新協會成立延期
機場捷運潛遁施工 滑行道監測密集防下陷
馬英九衝輔選 總統府：會注意黨政分際
金門縣議員選舉傳賄選 檢方偵辦
米其林美食指南東京最新版 三星店數創新高
中國食品展台灣館首設深層海水樂活館
核廢公投場址望安列保留區 經部:民意決定
拉K不再無罪 施用者罰款加講習
產區葡萄品質佳 薄酒萊新酒受期待
金融風暴影響 薄酒萊新酒進貨量少1成
與原民共進晚餐 王清峰南投部落反賄選
工業用鹽疑混充食用鹽 檢方查扣化驗
黃宗宏服刑特見多？ 法部：未違規定
國際市場利率低 央行：影響盈餘達成
MOU簽了 金融辦公商圈優先受惠
輔選全力衝刺 馬英九：不必考慮我的體力
張秀蓮：金融海嘯後台灣金融產品趨簡單化
民進黨阻修法 國民黨：假反美牛真搞選舉
歐巴馬穿著輕鬆參觀北京故宮
北市房仲密度高 直逼便利商店
監委憂食品標示不明 要求2個月提改善
江陳台中會 沒收國旗憾事不會發生
救援流浪動物 動保團體Youtube播放受虐短片
疫情中心：烏克蘭新流感病毒未突變
兩岸兩會名義簽ECFA？施顏祥：有可能
2月以來首次上升 英10月CPI升幅達1.5%
吳中天挑戰熱血教師 學客語從負5起步
陸委會評歐胡會 繼續推動兩岸制度化協商
歐巴馬提台灣關係法 外交部:有益台海安全
中職改革 自由球員成重點
簽MOU不尊重國會？蘇俊賓:沒有不敬意思
淡水河魚群暴斃 專家：溶氧量下降所致
中國外交部老調重談：反對台灣關係法
星今年10月非石油出口下滑6.1% 比預期糟
農田鉻含量超標報導 後壁鄉民控誹謗
吳清基：陸生來台 排除軍警國防背景
美牛修法大戰 關鍵在進口查驗與禁止進口
因應國際併購 金管會修公開收購管理辦法
中職實施自由球員制度 今年機會大
胡錦濤就發展中美關係提出5項主張
日週刊：宮崎葵兩度婉拒與木村拓哉同台演出
第三度向國際籌資 淡馬錫發行30年期債券
農委會:台南後壁土壤鉻超量 稻作銷毀地限耕
與中策簽MOU 中信金取得3成南山股權
胡錦濤以4菜1湯宴請歐巴馬
農委會要求地方關閉留置所 啟用動保專線
樂活台灣齊步走 29日嘉義開走
乳癌篩檢下修至45歲 衛署明起補助
拚縣市長選舉 馬英九爭取運匠支持
高力國際：第3季新加坡辦公室租金亞太第3貴
林務局出版茄苳老樹繪本 教孩子保育環境
保險業搶標 20年公債得標利率2.179%
泰國紅衫軍月底號召百萬人示威
第098229期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098092期大樂透49樂合彩開獎
MOU帶動房市資金動能 中長期看實質投資
中信金取得南山股權 金管會：審核時詳問
認購康師傅TDR？溢價10%內較具吸引力
歐巴馬提台灣關係法 府：美方信守承諾
拓展文化交流 台灣畫境攝影展在巴拉圭舉行
象領隊：曹錦輝仍是兄弟選手
MOU簽了 期貨公會:兩岸期貨業合作可互利
陸生來台 吳清基：學費不低於本地生
港人對台灣人民好感勝於台灣政府
復熱料理市場俏 便利超商年菜戰開打
兩岸現代農業博覽會 台灣縣市全到齊
家族企業員工疑賄選 嘉義地檢聲押
泰國熱氣球節將在大城省古城升空
台灣明年液晶TV出貨估年增52% 佔全球21.2%
前英格蘭總教練艾瑞克森 明年可望訪台
復旦與耶魯將合作研究中美關係
大學甄選名額創新高 醫學系門戶大開
第098092期大樂透頭獎摃龜
第098229期今彩539三星彩四星彩派彩結果
安東尼波頓：振興經濟方案不會太快退場
普天間機場遷移問題 美日看法仍分歧
歐巴馬：故宮雄偉壯麗 將帶著妻女再訪
吳揆：三管五卡入法 符合朝野共識
工總籲透過WTO機制 解決台加關稅問題
中國首座鞋業研發設計中心在莆田揭牌
華府同性戀報紙停刊 員工打算接手復刊
歐胡高峰會 善意之外缺少實質進展
參與中信金私募 中策陸資疑慮受關切
台灣文化展在秘魯揭幕
海外僑商台灣美食班開課
芝加哥胡塗畫會年展
薛盛華接見南加州僑團 雙方互動熱絡
中華函授學校2010學年「選課送好禮」活動開始
澳洲華僑捐款為北縣陽光運動園區植栽
僑聯總會第14次代表大會 圓滿閉幕
金山灣區僑領訪視南崁植樹區
「臺灣關係法」提不提有關係 外交部緊盯歐巴馬
政商名人指定精品 德國農莊B&G Tea Bar引領天然健康時尚茶文化
單價百萬頂級豪宅 98年市場成交率高達6成5
MOU簽定將吸引陸資企業來台設點 金融辦公商圈優先受惠
卜睿哲：歐巴馬適時適地提及台灣關係法
「漢方防掉髮」台灣中藥界研究有成 人參當歸女貞子等六味藥材食補可改善
四大台灣優質國際展11月20日聯合開幕
期交所提前送耶誕大禮 5選擇權服務費明年減收三分之一
2009幸福聖誕分享美好 HOLA強打童趣、優雅、華麗、經典四大風格
中資登美 中國最大太陽能企業在美國設廠
暮光之城女主角：拍電影為分享 不為成名
推動中小學國際教育 教育部率團訪英取經
住中信 看正宗「哈林籃球隊」
香格里拉台南遠東國際大飯店
陳武雄：沒有鉻米與砷米 稻米安全無虞
羅浮宮典藏【臉】紐約特映 蔡明亮、李安海外遇故友
中國國防部網站稱 第1個月遭230多萬次攻擊
桃園快捷假日飯店敬邀您 品嚐美味平價PASTA!
香格里拉台南遠東國際大飯店
美國職棒 葛蘭基奪下美聯賽揚獎
農委會：無鉻米或砷米 輔導收購後壁米
赴紐觀光3個月 月底起免簽證
朱立倫未列席 消保法修正草案另定期審理
Apple魔術滑鼠在台上市 多點觸控如iphone
暖冬最IN代表 時尚溫泉新紀元
五星飯店尾牙春酒 七千元起價
BenQ全台首款電子書 中英日都可讀
Dior 高雄漢神旗艦店優雅開幕
吳育昇「出關」：不會與太太分開
微軟Azure雲端服務 2010年上線
一葉知秋 呂秀蓮：中美聯合聲明是警訊
NBA》Kobe Bryant 個人生涯百場40分
否認華碩併購計畫 Toshiba：「沒有打算」
工業鹽疑混充食鹽 桃縣查驗廠商庫存
職棒簽賭案再約談 本周熊皮繃緊
避免誤食黑心鹽 台鹽籲認明「三晶」商標品質保障
土地銀行東湖分行開業 全新服務上路
銀行公會「健全消費支付環境」成果發表 台灣金融卡躍升新支付工具
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2009臺灣阿龍健康日 11月29日起全台走透透
Belle de Jour 應召女郎的秘密日記
電玩美少女瑤瑤過河拆橋？蔡豪否認
酒井法子到大學接受新生訓練
CRYSTALLIZED水晶靈感創作展 「非洲和北歐－火與冰的交會」11月27-28日登台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲財經首長下週訪中國 將要求人民幣升值
聯準會雷克：Fed不能因經濟疲弱而「癱瘓」
歐股高檔回跌 柏南奇：經濟還面臨重大挑戰
美聯準會貼現窗口融通天數將縮減
國際油價再度收高 美國庫存可能下降
美學者籲歐巴馬公開澄清美信守台灣關係法
連續11年 日本每年自殺人數逾3萬人
難過年 日年關前後生活待支援者逾23萬人
世衛：烏克蘭的流感病毒無顯著改變
國際透明組織：扁案影響台灣國際觀感
國際金價持續走高 替代性需求不墜
原物料股帶動 美股收高
美稱伊朗仍可能回應IAEA 但失望感加深
中梵對話露曙光？ 王豫元：重申教宗關懷
微軟創辦人之一艾倫證實罹癌
價格談不攏 好市多停賣可口可樂飲料
教廷：中梵建設性對話雖仍困難但漸露曙光
蜜雪兒與小孩有約 未克陪歐巴馬訪亞
美專家：歐巴馬返國後應即批准售台F16C/D
好冷 淡水今天清晨最低溫14度
搭熱氣球求婚掉鑽戒 牧師苦尋7天終復得
哥本哈根氣候會議在即 地主國表樂觀
台股開盤上漲33.47點 為7766.68點
原物料股帶動 美股第三天走高
加衛生署長稱新型流感疫苖不良反應很少
屏東參選人 選戰創意走環保風
王清峰南投反賄選 建議江欽良造福鄉里
美元反彈 新台幣匯率盤初走貶
拚經濟 美國財政部長稱振興政策不能停
美國薪酬沙皇點頭 花旗付3主管1170萬美元股票
保存平埔文化 高縣規劃小林特區
台灣農產品登陸通路 中小台商較難爭取
經濟犯罪日熾 美政府設立小組嚴打金融詐欺
交大竹湖 驚見男童疑似溺斃
人民日報副總編輯調任上海宣傳部長
鋼價可望止跌 鋼鐵股多頭點火全面大漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高市營養午餐每週1素 陳菊：可規劃
黃石吟參選資格案 嘉地院開庭
外交部：30日起 赴紐西蘭3個月免簽證
全球最貴豪宅 洛杉磯莊園市值1.5億美元
蔡明忠證詞不利扁？ 特偵組：不便說明
歐胡會淡化人民幣匯率問題
類股輪動 台股企圖挑戰前波高點7811
遭污染鴨場吳郭魚戴奧辛及汞低於標準
蔡英文：開放陸生來台 威脅本地就業機會
櫃買主辦國際債市研討會20日登場
國際透明組織腐敗指數排名 台韓分居37和39
台巡第5站 仰德TPC高球賽明開打
環保署:大寮養鴨場吳郭魚戴奧辛未超標
懷孕生子不符經濟效益 印度拒絕戰機女飛官
蘇俊賓:吳揆不認識孫仲瑜 勿應景隨便講
吞火啟發心智 南市府將輔導家長
北縣博物館周邊商品 創意吸睛品質吸金
台鹽董座：市售中國食鹽都是工業用鹽
醫師：哺乳應注意嬰兒情況 避免噎奶窒息
新流感疫苗接種近萬名 花蓮僅3學童不適
江陳會 江宜樺：陳雲林可能去周邊參訪
挹注打火兄弟 郭台銘捐5000萬
家電拉抬 Q3台灣電子產品銷售衰退趨緩
金門教育政見會 邀縣長參選人參加
澎湖選情超冷 返鄉機位空位多
採認大陸學歷溯及既往 初步規劃86年為界
蔡英文:台灣是否為中國一部分 應促美釐清
參與身障體驗 伊甸招兵買馬
農委會：後壁稻穀銷售受影響 依公糧收購
郭台銘：台灣實力好 應發展消防產業
外交部：紐西蘭免簽來台 延長停留至90天
中美峰會 讀賣：兩國關係中國主導趨明顯
登長城遊故宮 美國總統訪北京必遊之地
南縣鉻污染事件 20日驗周邊稻米
台中大甲老夫殺妻命案 警方調查
兒虐頻傳 江宜樺要求地方警察提高警覺
溫家寶會見歐巴馬
美中聯合聲明 北京學者：聲明不如公報
2004至07年 北韓在DMZ挖建800多備戰地堡
報告：人民幣國際化 有助南韓出口成長
與歐巴馬對話 傳美方事前約見提問學生
存保公司：兩家金融機構處於接管邊緣
環保署：大寮鴨場吳郭魚 戴奧辛未超標
廣東至今3人死於新流感
愛喝含糖飲料 小心肥腰上身
強力執法長達9年 5大流域水源大幅優質化
屈中恆與舊情人重逢 經驗慘痛
復辦童玩節 蔡英文:突顯國民黨投機心態
王清峰南投宣導反賄選
馬英九政治生涯 BIO人物傳記頻道呈現
馬英九指MOU是重大瑕疵？國民黨：報導不實
中國最後諾曼第戰役親歷者去世
台鐵管理不嚴謹 341億預算被凍1/5
台塑六輕傳氣體外洩 11人送醫
病歷中文化推動不力 監院糾正衛生署
考選部:承認學歷 陸生也不能考公職
人民對華文沒興趣 李光耀：星推行雙語錯了
採認大陸學歷 臺大：理論上應溯及既往
匯市盤整 新台幣匯率中午貶值1.9分
會展博覽會 北市推薦優質會展環境
民進黨民主查某人助選團 宜蘭首發
菁英會館廣告不實 公平會開罰380萬
雲縣長選戰 吳威志質疑收賄 蘇治芬不回應
反恐利器 高雄港啟用核能偵測系統
張哲琛:退撫基金年化收益近20% 歷年最好
網路詐騙個資外洩嚴重 消費者要懂自保
利用耶誕促銷 美基督教團體商家各說各話
合庫進軍中國主攻企金 與當地銀行策略聯盟
喜事頻傳 仲間由紀惠傳與大13歲男星戀愛
CEPA為香港創造43000個職位
擴大就業方案人員反詐騙 楊秋興：不可行
花錢選車牌恐成冤大頭 監理處:加註提醒
兩岸旅遊升溫 賴瑟珍率團參加中國旅交會
中信金入股南山 陳沖：增加審查複雜性
兩岸簽署MOU 土銀考慮天津海西設點
讀經孩子不變壞 總統強調經典教育重要
新流感重症男童 衛生署同意緊急用藥
台股收盤漲33.48點 為7766.69點
不滿災區重建 高縣災民明遊行陳情
資訊園區BOT招商 郝龍斌:超越日本秋葉原
未成年性侵增 家扶籲及早輔導
失根的百合花 葉梨秋捐贈原民學校畫冊
11月台指期漲50點 正價差20.31點
台北股市震盪整理 漲33.48點
陳菊：縣市合併成定局 續推市政
北市中午2起火災 無人傷亡
多空拉鋸 台股守住5日線
官司勝 李光耀父子可獲遠經評論近千萬賠償
台灣第3季面板產值 季增近 3成
11月電子期漲1.75點 金融期跌0.2點
北方風雪南下 粵北初降大雪
存保公司：適當時機調整存款保險費率
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安徽巢湖台灣工業園落成
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職棒案 高院駁回2被告羈押抗告
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