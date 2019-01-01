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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
彌補失學遺憾 長者體驗校園青春
瑞銀:看淡第4季半導體產業 不建議買進
民進黨：總統應要求中國銷毀對台飛彈
偷東西還喝飲料 男子DNA露餡遭判刑
山豬最難纏 布農族耆老教狩獵
痞子英雄夯 趙又廷仔仔名字難不倒吳揆
鷹架工人涉改造槍枝圖利 警方送辦
98年國防報告書 學者:台灣建軍備戰未遲緩
朱立倫：能源稅整合現行稅制 未增加負擔
蘋果獲利俏 開學季iPhone麥金塔電腦熱賣
2007年日人貧困率15.7% 歷來最壞
浙江嘉興爆發腐敗大案 46官員被查
市調:今年全球平面顯示器銷貨額年減15%
江陳會年底中市登場 綠營議員憂心維安
徐志皓被控姦殺少女 板院判死刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台商投資海西前3季實際投資增加18%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東豬腳節登場 盼豬腳產業成當地特色
江秀真分享登山旅程 鼓勵青年思考未來
東協峰會即將揭幕 泰紅衫軍堅持遞交陳情信
苗栗清安客家美食節 豆腐料理任品嚐
男子遙控婦女運毒 重判無期徒刑
奇美醫學中心研究 雌激素腦創傷有療效
查王永慶財產 王文洋律師發43封傳票
賴幸媛：兩岸漸進式務實會談對台有利
節目代轉男友求婚信 阿嬌喜極而泣
碧潭陽光運動園區將啟用 歡迎玩運動
禁用免洗餐具 高市稽查396家次無違規
阿管處重振觀光 廂型車免費接駁
南橫甜柿首次收成 只吃不賣
2009金展獎 表揚110家進用身障者機構
NCC:網路費已連降3年 新資費明年公告
裕隆木雕創新獎揭曉 董明晉獲金質獎
時機已過 台塑集團不參與DRAM再造案
航警查獲男子夾帶毒品入境
國道6號國姓交流道 22日通車
高鐵聯貸 張秀蓮盼月底前談妥授信條件
車禍爭執防衛過當 小兒麻痺男子判刑8年
澎湖人瑞說秘訣 簡單生活飲食清淡
北市有線電視費 議員促調降
歐洲商會建議書 盼以台灣為據點前進大陸
挑戰恐怖極限 殘殺煉獄要觀眾見證痛苦
撿狗便兌禮券 中市明起開辦
知法犯法 書記官涉偽造文書判刑一年
金門林地火警 濃煙密佈險影響飛安
北市：H1N1各校彈性應變 莫死守325標準
郭台銘明赴上海世博台北館
Gartner：明年IT支出回穩 年增3.3%
吳揆：兩岸協議有監督規定 不需另定他法
中國籍貨輪印度洋遭劫 官方指全力營救
足膜送驗不合格 恐致皮膚潰瘍
協助八八水災重建 神取忍捐摔角義演善款
助盲人就業 菲啟用ADOC首座視障數位中心
江陳會 吳揆：不會要地方政府收國旗
副總統：辦好教育 讓社會充滿有品德的人
中國第3季GDP估增9% 外資與大陸學者不同調
DRAM再造 TIMC力晶送件 台塑缺席
大型研究：二手菸對吸菸者本身健康雪上加霜
匯市量縮盤整 新台幣收升5分
回台上市熱 聖馬丁控股擬發行TDR
汲取境管經驗 移民署邀美英官員交流
德贈台柏林圍牆遺跡 11/9揭幕
黃曉明脫光李冰冰 猶豫接演風聲
屏東市疑似虐童案 檢察官相驗
防毒氾濫 高市警專責緝毒單位11月運作
轉攻Flash 力晶送件規劃設立TFC
楊秋興：重災區下大雨就撤離
創見董座束崇萬：看好明年記憶體景氣
北縣申設病床衛署核准少 周錫瑋不滿
扁爆料總統密道 北檢分案偵辦
中市綠園道坑洞如陷阱 議員要求速填平
全運會馬術障礙超越個人賽 楊宏宇奪冠
保護北市徐州路樟樹 市府：近日審議
亞太會館標售 10月底完成議價
第二波新流感疫情升溫 預估11月出現
兩岸曾相連 水下考古為證
台海沉船逾500艘 水下考古值得發展
水下考古結合觀光 政府宜設專責單位
高中免試入學比例 桃縣立高中擬釋35%
回應遠見民調 吳揆：政府努力空間還很大
縣市長延任案朝野攻防 修法時間緊迫
國交萬聖派對音樂會 邀你扮裝搞怪
奧萬大登山客墜谷受傷 警消搜救
總質詢結束 吳揆盼立院支持預算案
粵港澳一程多站旅遊 台北旅展首度亮相
盧碧行進偏西南 降雨持續到25日
首例 核一廠延役申請 後年完成審查
2009年世盟暨亞盟大會 22日馬尼拉登場
台灣大賽第4戰熱賣 預售超過1.8萬張
高市破獲改造槍械 查扣FBI專用槍
獅象第四戰先發 各有兩套版本
開放大陸銀行來台 7成民眾主張應更嚴格
徐志皓姦殺棄屍案 承審法官：泯滅人性
疑拍金高粱紀錄片遭恐嚇 董振良譴責暴力
衛教偶劇義演 帶動兒童抗病菌
MIC估今年全球小筆電出貨量年增逾倍
亞銀商機博覽會 11/16馬尼拉登場
鋼鐵公會:開徵能源稅碳稅 民眾負擔最大
許榮淑：發動募款 成立黃信介基金會
國民黨開鍘 取消楊吉雄江達隆中常委資格
爭家產罔親情 法院判男子無權繼承遺產
苗栗祖孫3代自殺 1家屬尋短
美防長和日外相會談 確認加強同盟關係
少子化減少建校 北市擬改做公園停車場
溫嵐演酋長女兒 魏導要求多點野性
研究：網路瀏覽可防止大腦老化
印度疑慮中國在聖母峰山麓設地震偵測站
劉德勳：台灣開放陸客自由行恐怕難執行
黨內促檢討不分區 馬英九：建立問政公約
Win7將上市 瑞銀：企業換機潮沒那麼快
李述德：能源稅內容才重要 時程非關鍵
中國解放軍濟南軍區明天進行第2階段演習
先生遭罰 醫師妻子：正視代理孕母問題
海碩女網賽 黃金組合重出江湖
房仲網路調查:75%會員願購屋 看漲看跌各半
市調機構：10月下旬面板報價續跌
光華號原塗裝專列上路 套票23日開賣
美亞太助卿：歐巴馬訪中將重申維護台海和平
購毒黑吃黑 男子遭劫近300萬元
台聯：兩岸和平協議就是投降協議
台灣金控全民釋股？張秀蓮:尊重財部規劃
張凱貞異軍突起 教練：未達最佳狀態
第098209期今彩539四星彩三星彩開獎結果
缺乏新應用 2010年手機市場成長動能小
未充分告知併發症 醫師判賠200萬
第098084期大樂透49樂合彩開獎
3大超商近萬店特賣日用品 與量販搶商機
台十鼓擊樂團薩國演出 造成轟動
陳奕迅零距離會歌迷 一起快活
大陸民眾婚戀觀念開放 逾半數贊成同居
無國界記者：台灣新聞自由倒退23名
盧碧颱風影響 中南部空氣品質不良
國民黨：馬英九改革主張 全速推動
印度誓言絕不接受國際氣象變遷公約約束
改編話劇 原野與弄臣展現新京劇
75歲生日 日皇后關心經濟與廢核問題
日劇女王常盤貴子將與長塚圭史結婚
朴栽弘關鍵2分轟 SK逆襲2連勝
DRAM再造 杜紫軍:儘速審查 不可能鬧雙包
防盧碧帶來豪雨 陸戰隊進駐宜蘭
再生能源費率審議 經部邀業者參與
香港貿發局：中國經濟復甦領先全球
盧碧防災 國防部:屏東11鄉鎮預置兵力
櫃買中心外國公債電子交易系統 年底上路
職棒冠軍戰兄弟主場 統一吉祥物止步
錯失整合時機？ DRAM再造成效待觀察
正妹風波 雅虎：未來兼顧全球考量
東協人民論壇無官員出席 公民團體失望質疑
蘇俊賓：政府未干預媒體 會向國際說明
香港200名大學畢業生前往大陸實習
兄弟逆襲 5比4險勝統一
札幌辦事處揭牌延期 外交部：為加強訓練
吉美博物館典藏亞洲 館長訪台促交流
尤多約諾宣誓就職 承諾促進印尼經濟繁榮
第098084期大樂透頭獎摃龜
廣播金鐘獎揭曉 央廣大贏家
APEC領導人將討論保護主義和貿易失衡等課題
第098209期今彩539三星彩四星彩派彩結果
大小姐魅力大 爆紅不忘投入公益
嘉義竹崎鄉長涉圖利 10萬交保
勞團籲修法 放寬職災補助認定標準
中國自製第1000萬輛汽車出廠 躍居世界第三
職棒冠軍戰陳致遠再見安 交出好答案
中職冠軍戰 曹錦輝收起激情 5局好投
中職冠軍戰 怕氣勢扭轉 獅有7戰準備
加西僑界捐款響應愛台造林
洛杉磯高中採用中文簡正體字引爭議
聖保羅文教中心主任贈書予中文學校
許振榮出席海外僑商研習班始業式
國道6號國姓交流道 22日正式通車
臺灣銀行舉辦「關心您的財富與健康」講座
引爆閱讀革命 友達成功開發可撓式電子紙顯示技術
亞銀邀請我國廠商參加「亞洲開發銀行商機博覽會」
IN天母欒樹大道舉辦化妝PARTY 漫遊天母自行車免費租借
聖馬丁國際近期遞件申請來台發行TDR 配合政府推動優質台商回台上市
客戶刷卡消費 群益證買單
高收益債市夯穩健投資策略受青睞 復華高益策略組合基金募集逾86億元
廣播金鐘大贏家 黃介文連莊又獲新獎
盧碧傍晚影響台灣 北部東部降雨漸增
二代健保增列 回台4個月才可復保
加西中文僑校聯合會捐款賑濟八八水災
駐菲代表偕同僑務人員探視北線台商
爾灣中文學校漢字文化節
黨內促檢討不分區 羅淑蕾:堅持說對的話
李開復：曾與歐巴馬同班 法律課呼呼大睡
台灣國防白皮書出爐 「兩岸敵對狀態短期不會解除」
媒體自由排名 台灣59名大幅退步
2009台灣五金展暨居家生活時尚展即將開展
蕭萬長：中小企業是台灣經濟發展典範
印度允達賴訪藏南 中國叫囂反對
江宜樺：治安還有加強空間
台客舞夯 總和逾千歲長輩也瘋狂
1個月5起大客車禍 消基會催生安全履歷
李述德贊成立法限縮欠稅人奢華生活
社團指社福預算遭挪用 監委考慮立案調查
能源稅風波 李述德：心情沒受影響是假的
施顏祥：開徵能源稅傾向景氣穩定後再談
德天獨厚 林家德用歌聲聚集正面能量
王毅：大陸將繼續推動兩岸關係和平發展
杜麗華遭報導涉弊案 按鈴告壹週刊
水文資料交大陸？國安會告蔡同榮誹謗
MLB沙胖再發威 洋基先聽牌
足膜含藥違規 北縣衛生局查封抽驗
今年1至9月陸客來台 逾42萬人
不接受熱比婭入境 總統府：無關民主
簽ECFA 施顏祥：爭取不開放中國農產品
玉門街酒泉街封路 北市提疏解車流配套
水文機密交對岸？ 蘇起告蔡同榮誹謗
Apple發表新iMAC 搭備如iPhone般多點觸控魔術滑鼠
本土酒說歷史 2000種酒將跨世代大會演
15屆薪傳獎 橫跨老中青3代
曾雅妮回國小母校 捐12萬元球具
東埔哈比蘭明隧道不復建 改建高架橋
公車載小摺 首都客運小18路試辦托載單車
國民黨「警告」羅淑蕾 同志看不下去要聲援
台中太陽餅千里飄香 外國廠商有意生產
簽ECFA「台灣得不償失」 經濟部替政策辯護
被開除「中常委」 支持者中央黨部嗆聲
高捷停擺約29分鐘 繼電器搞怪
搭facebook熱潮 警方教你反詐騙
Win7上市推動AIO買氣 觸控產業同受惠
Android手機看俏 2013年估逾3000萬台
蕭敬騰植牙慘兮兮 臉腫嘴破又冒痘
「天作之米－三好高雄145號米」上市 連香港食神都食指大動
國際旅展馬來西亞八萬元大放送 旅遊達人莎莎、浩角翔起站台力推馬國風光
臺銀「刷臺銀信用卡 現金樂翻天」抽獎活動
2009新加坡熱帶聖誕節「熱」鬧登場 六旅遊業者聯合促銷優惠享不完
台灣卓越50F寶來台灣高股息2 ETF 10 月23日除息 分別配發股息1元、2元
易遊網百種秒殺商品 99元搶訂上海世博會，直航大陸萬元有找
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿富汗總統大選二輪投票 美國務院表示歡迎
歐巴馬傳將宣布計畫 增加對小型企業放款
美國消費者年底採購支出將減少3.2%
股市回檔且美元升值 紐約原油價格下跌
卡賽接受二輪投票 白宮認創下重要民主先例
不滿暴露於H1N1 加州上萬護士將罷工
中印將集會討論氣候變遷合作事項
ILO籲保障臨時派遣勞工權益
星馬協議擴大雙邊航點和航班服務
關閉潛艦採購辦公室？ 駐美軍事官員：未聽說
酸辣料理饗鄉親 華僑巧手饕客稱讚
Yahoo獲利優於預期 削減支出有成
美股收低 受房屋數據不佳拖累
加國安省一農場火雞感染新流感病毒
加國央行喊話 加幣應聲落 劇貶近2美分
預防金融風暴 英央行總裁：銀行分割經營
阿富汗二輪總統大選 聯合國建議增設投票所
研究：幼兒經常吸奶嘴 語言障礙機率大
台股開盤下跌1.77點 為7751.75點
拉米：杜哈談判再不加快難在明年完成
海盜劫中國貨輪 專家稱4至5天可能要求談判
大陸全國運動會場內場外頻出狀況
美元反彈 新台幣匯率盤初貶破32.3元
中國貨輪遭劫 網民認為共軍應組建航母編隊
追價意願不足 台股紅翻黑
英金融業紅利有望激增50% 但仍低於07年水準
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新流感死亡增1例 54歲男有肝炎洗腎病史
台商論壇26日上海登場 國台辦官員將出席
IMF：短期內經濟復甦面臨停滯風險
金管處：排雷後土地 爭取保障民眾權利
憂新型流感蔓延 洛杉磯醫院限制探病
開車打手機肇事率高 紐約市祭重罰
台灣新聞自由倒退? 藍營：太氾濫
高捷紅線故障停擺 暫改單線雙向行駛
台東選情冷 86選將僅1人插旗
視障作曲家林家德 30日感恩演唱
廣東在大學設廉政研究中心
中國外交白皮書：金融危機促大國合作
台水10/25起發放家庭節水墊片組41萬份
登山客奧萬大受傷 直升機救援送醫
桃園集團結婚 60對新人將走紅毯
生死瞬間全都錄 俄國男子狂奔逃過車禍
孫道存條款 司法院：修破產法防奢
杜麗華涉弊？國民黨：相信她的清白
韓媒：李明博胞兄密會北韓統戰部長金養建
MLB 美聯冠軍戰 洋基10-1大勝天使聽牌
香港高鐵年底動工 近半港人不知
酒井法子夫婿高相吸安毒案 檢方求刑2年
香港警方掃黃 拘捕30名大陸女子
油公司吝於投資 世界油價破140美元恐成常態
嘉市遇襲婦人不治 歹徒動機不明
新流感疫情升溫 停課班級創新高
男子撞狗後逃逸 檢方：未違法不起訴
下載製毒程式並中文化 毒販無師自通
國民黨開鍘涉賄中常委 民進黨:挑軟柿子吃
林志玲欠稅風波 財長:1個月內檢討解釋令
高市推海洋教育 首次製作魚苗放流DVD
中共高層頻下鄉 考察經濟民生民族問題
婦人遺棄女兒 緩起訴處分
國父公仔 陸客選購熱門紀念品
京滬高鐵施工事故5死1傷
王永慶遺產稅問題 李述德：儘快核課
南韓上半年商品貿易順差首次超越日本
3年自殺身亡870人 高市：加強防治
美元反彈台股下跌 新台幣中午貶9.5分
星外長：東協盼強化與中印交通等各項連結
國道6號國姓交流道 明午通車
國道3號廂型車爆胎翻覆 1死9傷
楊榮文：星若遭東協人權委會批評是好事
88水災橋斷人亡 立委不滿公路總局長記功
中國外交白皮書新增章節談軍控
中國擬在撫遠建跨境鐵路橋與遠東鐵路銜接
生寶涉廣告不實 罰鍰10萬元
洋基再贏一場即可晉級世界大賽
克拉美地建案廣告不實 罰鍰30萬元
NBA熱身賽 詹姆斯復出 騎士中止三連敗
美味一甲子 奮起湖便當60週年
徵能源稅? 綠營：先做好配套與財政紀律
考紀會開鍘 阮剛猛：還會第二波調查
台股收盤跌52.02點 為7701.50點
楊吉雄辭呂國華競選總部後援會長
胡錦濤年底可能赴澳門出席特首就職典禮
內蒙3越獄犯回籠 警方歸功於民眾檢舉
台北股市震盪整理 跌52.02點
10月台指期跌44點 正價差4.5點
江陳會維安 江宜樺：組專案小組
國際金價年內上看每盎斯1200美元
台股追價買盤觀望 電子個股表現
對台政策落後香港 澳台關係座談找尋對策
醫師：痔瘡發生率高 多數人未看診
10月電子期跌1.95點 金融期跌10.2點
本土新流感疫苗 楊志良：不比諾華差
研究：基因使未來女性更嬌小圓潤 健康更佳
百人兇殘砍殺 山西村民4死14傷
印度火車追撞 至少13人喪生
本土新流感疫苗 國光：試驗結果佳
醫師：睫毛倒插 手術可一勞永逸
高市救護車空跑率25% 消防局籲勿謊報
風災災情慘重 菲原住民屠狗驅邪
鳩山與蓋茨會談 遷移基地案達成共識
中共18大選官 不搞年齡層層遞減和一刀切
李寶珠配偶官司 律師:和解中法官亦認同
中鋼12月內銷盤價調降967元 跌幅4.45%
中國東協投資合作基金年底開始運作
油症患者求醫碰壁 衛署研議加註重大傷病
台股跌52點 三大法人賣超51.75億元
女子棄嬰公園及電聯車 彰化檢方起訴
中鋼12月內銷盤價 除棒線外均調降
王家爭產 律師：王文洋李寶珠有意和解
海基會：時機成熟時可考慮談新聞文化合作
馬英九定位黨優政強 宣示改革決心
中國大陸國航美女機師黃赫來台初體驗
大陸準媽媽擠爆香港私人醫院
飯後飆歌 小心血壓跟著飆
前精英董座涉詐欺 北檢600萬交保
倫敦非政府組織：中緬邊境木材走私嚴重
聖嬰再臨 廣東大旱 5萬人飲水成問題
泰山鄉長宋明宗涉貪瀆 檢調約談
新台幣兌美元貶8.4分 收32.359元
中國和東協海關通過貿易便利化倡議
湖北宜昌徵地衝突 1人燒傷 3人拘留
楊吉雄遭開鍘 支持者抗議處罰不公
北京率先對5類人群免費接種新流感疫苗
中國軟體業逆勢成長但與印度差距仍明顯
黃敏惠訪人瑞 103歲阿嬤：開心讓人年輕
北桃中發送節水墊片 41萬戶受惠
兩岸定期航班首次列入中國民航總局文件
南韓新聞自由倒退22名 排第69
百歲人瑞劉徐爽 子孫滿堂天天伴
呂秀蓮指倒扁期間 蘇貞昌不願朝野主席會
吞火啟發小孩心智？家長控訴南市麥得機構
桃市冷凍工廠火警 幸無人傷亡
台澳專家建議澳門在台設立辦事處
審預算 綠委認大法官也應訂速審法
國道3號廂型車翻覆 一貫道親1死9傷
協調台塑王家官司？ 王金平：絕無此事
江丙坤帶隊 台灣15家媒體高層28日登陸交流
高市校園料理賽 親子下廚寓教於樂
博智買南山 投審會:收件後詳查股東結構
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
Windows 7搶市倒數2天！ 微軟已沒再失敗餘地
民視娘家可樂畫面太多 NCC罰42萬
利用微波爐檢測農藥殘留 快又靈敏
豪宅柵欄霸占公共空間? 北市:必要時可拆
新盤價調降 中鋼:中國鋼價暴跌衝擊
民進黨小鷹號助選車 首站抵澎湖造勢
台灣經驗將助中美洲4友邦開展電子商務
違反和解書和情夫往來 女子判賠350萬
08年資產總額前10大集團 金融集團獨秀
胡錦濤歐巴馬通電話 期待哥本哈根會議成功
販毒害人難逃法網 斗南逮4毒蟲
海峽兩岸互設旅遊辦事機構工作正式啟動
水文資料交對岸？蔡同榮：告蘇起誣告
讓愛住進來 北縣府招募寄養家庭
馬英九堅持正派清廉形象面對選民
WTO高層官員樂見兩岸洽簽ECFA
黑川良一新作光速 聲影肢體表達子宮感覺
全國飆舞賽12月登場 高市今發舞林帖
沈呂巡反駁指控 沒A錢還追回被A的錢
北市：325停課標準有邏輯矛盾
盧碧颱風加東北季風 台東風飛沙破表
評鑑中心選校軟體上線 協助選擇理想大學
貪污外交款案 法院先驗卷證是否屬機密
陸妻涉毒殺丈夫婆婆案起訴 檢方求刑30年
中科4期廢水排放 將以放流管方式處理
吳揆：中科四期廢污水 擬排至外海
民進黨：人民作主運動 鼓勵黨公職參與
執著理念辦雜誌 王元辰澳洲逐夢成真
全教會：教部擬刪申訴制 教師權益恐受損
擬刪申訴制？教育部：教師權益不受影響
控吞火體罰遭恐嚇 南市府:警員保護家長
婦人燒炭拿刀威脅自殺 警奪刀解危機
喉嚨癢發聲音 學童被罰2000下體能訓練
美國與中國合作發展乾淨能源
富商愛現惹禍 遭設局色誘勒贖
清水檢出壬基酚 水公司：原水難管控
中華徵信所：金融海嘯下 台灣競爭力未減
雞精蜆精水果罐頭 26日起免貨物稅
新流感疫苗含添加劑 以孕婦幼童暫緩注射
中縣第三選區立委補選 明年1月9日投票
教部99年主管預算 立院初審凍26.2億
防衛過當利刃刺死姪子 姑姑判刑4年
羅比威廉斯睽違3年開唱 難掩緊張
被控吞火啟發小孩 麥得:不排除依法追究
觀音鄉長補選賄選案 黃茂實一審判4年
馬英九：政策未定案前 政院勿輕易發言
美元反彈 台股走跌 新台幣收貶8.4分
桃園地院女法警遭攻擊 右手骨折
馬英九啟動行動中常會 下鄉拉抬選情
跳蚤市場買鐵馬 小心買到贓車
單喝白酒牙齒壞光光 隨餐飲用降低腐蝕性
香港中信嘉銀料人民幣明年底前升值3%至5%
三芝茭白筍 創意料理行銷在地特色
市場預測明年中國消費電子市場成長逾12%
視察嘉義災區 羅世雄:要注意盧碧雨勢
南韓新型流感迅速蔓延 死亡病例已達20
名模欠稅風波 財部找模特兒經紀公會開會
馬總統將為古寧頭和平紀念廣場揭幕
台灣學生在揚州廚師爭霸賽獲最佳創意獎
男子暴力討債多年 反遭昔日下屬恐嚇
溫家寶出席東協領導人會議 不談南海問題
古寧頭戰役60週年 紀念晚會明登場
中常會談豬腳 馬英九盼後年辦世界豬腳節
以毒攻毒 提供上癮者海洛因能遏止毒癮
台灣官方版短率指標 正式上線
嘉縣村長涉濫發88水災補助金 傳喚到案
若可無償用國外IP 南科：對TIMC樂觀其成
蔣康祖古仁波切:修行不求利己 利他才快樂
兄弟傷兵多 兩投手準備代跑
期交所新頒股票期貨交易規則與契約規格
公安督導只報喜 郝龍斌不滿 盼發覺問題
勞委會評估 簽ECFA增逾10萬工作
鉛價居高不下 大貨車電瓶成行竊目標
太倉兩岸港口物流與製造業大會開幕
航空城加持 高鐵桃園站土地100%標脫
加工出口區中港園區投資額破百億
中國若申請尋訪古物 日本博物館將研討做法
數位出版金鼎獎 幾米Spa和雅虎公益獲獎
活動中心上課50天 隆華國小搬入簡易校舍
溫昇豪隋棠沙灘拍吻戲 險遭浪噬
檢測員冒險爬煙囪 監測空氣品質
行政院27日召開治安會報 吳揆主持
消防員救人落海失蹤 迄未發現蹤影
騎單車強制戴安全帽 立院要交部研究
石雕創作艱難 過程有趣最重要
AT&T控台韓面板壟斷 友達:未收到公文
9月北美半導體設備B/B值 5年多新高
忽視警告標誌 印度2列火車追撞已死21人
高市總預算案 藍營揚言退回
總統頒獎致敬 感謝防災專員疏散救命
口角衝突撞死乘客 計程車司機投案
三代同行單車遊 體驗沖繩風情
應用俏 2013年全球估逾7億寬頻用戶
教育部：將訂定陸生學費標準
改變生活習慣 減重計畫效果佳
高港局長赴江蘇 為兩岸港口合作鋪路
營運商力推 中國3G用戶2013年達2.8億
災民告發瀆職案 檢方勘查林邊鐵橋
大陸27歲女飛行員黃赫：開飛機不用大力士
盧碧颱風可能往北走 23日是關鍵
專騙大陸民眾 檢警憲破獲詐騙集團
監委：調查貓纜沒有短少塔柱
粼光乍現 舞蹈空間舞蹈團歐洲巡演
谷歌盜用你作品？中國文著協號召作者維權
平均利率取代雙卡上限 陳沖：難執行
無線射頻辨識 管理學生安全健康法寶
台灣大賽第5戰 潘威倫對決廖于誠
中國產品進口 經部：不會全面零關稅
ECFA就業數據大不同？經部：模式不同
仍是處男？盧廣仲笑而不答
議員批社福預算減列 北市：已整體分配
山普拉斯：費德勒仍能拿大滿貫
移民續增 2033年英人口數將達7160萬
泰國鐵路罷工趨緩 運輸服務明可望恢復
舊水管年漏3座翡翠水庫 監委：調水費汰換
字音形課程難消化 教部促教學回歸課綱
北市產發條例通過 投資獎勵無門檻
玻璃帷幕變瓷磚窗戶 檢搜保六新樓承商
假富豪坑律師千萬 法院判刑2年定讞
吳揆：做好水害防治 讓台灣真正「水」
北縣就業歧視申訴 懷孕歧視逾半
第098210期今彩539三星彩四星彩開獎
兩岸民間旅遊辦事機構 最快明年1月設立
災區校護兼職嚴重 教部擬修法
星一下水道工地爆炸 6外勞燒傷
課程在地化 三芝橫山國小茭白筍殼變藝品
能源稅爭議 吳敦義：委外研究案應保密
勒斃女友搭客運棄屍 男子遭起訴
立院經委會決議 經部須至立院報告南山案
待命國軍助民 高華柱:任務為重
王金平：大陸暫緩投資高雄港
中國東協投資合作基金首期籌措完成
貪污外交款案 律師：特偵組辦案違法
經部抽檢 市售手杖100%不合格
中國將繼續實施積極財政與寬鬆貨幣政策
大陸男星黃曉明張涵予 曾被同性追求
國民黨指定中常委 林政則入列
中華徵信所：簽MOU 金融業商機估5.5兆
內政部擬修法 鬆綁私人設置禮廳靈堂
中科4期廢水改排外海 環保署：更高規格
水下考古特展 揭開海底神祕面紗
馬友友11月亞洲巡演 台北獨奏壓軸
消息指中資企業對赴台投資有政治憂慮
經部：DRAM技術不扎根 問題會重現
馬元中返美 周美青低調送機
中華徵信所：簽署ECFA 利大於弊
日職央聯冠軍賽首戰 中日7:2勝巨人
監院擬糾正貓纜 北市：會依監委意見改善
橘子喊停 智冠趁勢推臉書遊戲付費平台
第6波掃黑首日 逮捕治平對象4人
避免東協峰會生變 泰國恐撤紅衫軍領袖保釋
調查：中國與印度明年可望帶領亞洲薪資成長
香港立法會否決捍衛新聞自由動議
愛爾達週年慶生禮 獻2010冬奧轉播
監委巡察經濟部 關切災後重建與ECFA
東京車展即將登場 多款環保車又酷又炫
倒扁期間反對政黨領袖會？蘇貞昌：非事實
僑委會：今年恢復招收緬甸僑生
減緩ECFA衝擊 勞委會建議談緊急防衛機制
勞委會ECFA報告出爐 民進黨：誇大效果
第098210期今彩539三星彩四星彩派彩結果
成龍訓練子弟兵 首堂課撿垃圾
英保守黨民調大幅領先工黨 大選獲勝機率高
擅長帕噶尼尼 小提琴家浦利葉台灣演奏
日本今後軍事重點轉為參與聯合國維和行動
全球先進經濟體貧富差距 港星分居前2名
日職火腿大逆轉 再見滿貫砲轟樂天
校園農夫紀事 用影像紀錄台灣環保教學
勞團：ECFA談判時 勞工要發言權
統一11比5勝兄弟 總冠軍賽聽牌
高雄港擬新闢太倉港航線 具近洋轉口功能
安民：盼兩岸經濟關係全面正常化
詐騙集團獲利 辦員工出國旅遊前遭逮
大陸奧運金牌劉子歌破蝶泳世界紀錄
統一爆打兄弟聽牌 明移師新莊再搏
教練要求用力打 潘武雄終於開轟
塗改資料詐88水災補助 嘉檢聲押1村長
觀安娜之死電影 呂秀蓮籲堅守台灣主權
總冠軍賽史 統一先聽牌下一戰就輸球
胡潤IT富豪榜 38歲馬化騰初登首富
大紐約公費留學生座談 分享留學心得
瓜地馬拉中華民國女子小學結業
聖保羅文教中心主任贈書予中文學校
中華婦女聯合會洛杉磯分會隆重復會
文化訪問團抵墨爾本 南非巡迴演出
菲律賓台商總會捐款協助八八水災重建工作
「全美電視台」將播送台灣宏觀電視節目
馬來西亞留台校友會聯合總會捐款賑助八八風災
爐碴整地造路 專家:小心造成土壤污染
能源稅紛擾 馬主席：決策決定前要"封口"
期交所舉辦「期貨大學堂競賽」 總獎金高達新台幣74萬元
刷國泰世華信用卡 天天都是Happy Day！
網友票選最佳美味餐廳 西堤牛排奪冠
週年慶刷兆豐 超值禮券等你賺
city’super週年慶買氣強強滾 10/20-11/1遠企店第二波購物熱潮即將引爆
台北國際旅展 香港自由行最低價NT$4,399起
漢堡王「BK非常堡」上路 速食業大規模折扣回饋行動開跑
西藏流亡組織：中國槍決三名藏人
劉國深：大陸從未排除兩岸領導人在台見面
核武擴散 希拉蕊左打北韓右批伊朗
IAEA伊朗方案 國務院指美國可望同意
美朝聖地牙哥會談 六方會談特使金成將出馬
希拉蕊：美俄限武談判有助重建反擴散體系
白宮：歐巴馬與胡錦濤承諾促成哥本哈根會議
國會出席率不佳 以國會議員遭扣薪資
吳英毅在華僑節大會推崇僑胞是珍貴資產
Win7觸控功能 鎖定老人小孩
摩根士丹利：中國經濟明年中期可能減速
熱比婭訪日 批評台灣政府不民主
國防部：F-16打斷靶繩 未險擊落僚機
單親爸求助無門? 內政部：加強扶助
南市府突擊稽查 麥得鐵門深鎖
Windows 7上市搶搶滾 台灣25日同步首賣
太倉和台灣產業電子學會簽署合作備忘錄
王文洋:王永慶堅持一夫一妻制 文件可佐證
失業族平均待業6個月 痛苦指數高
民進黨小鷹號前進澎湖 為蔡見興造勢
鼓勵瞭解台灣 加大爾灣分校獲贈書
12月江陳會 王卓鈞：允許合法抗議
LPGA龔怡萍洪沁慧 示範高爾夫捐母校球具
對著iPhone吹氣 就能掀起美女裙子
半世紀未謀面 警熱心助兄弟重逢
泉州南少林寺武僧聲稱練成水上漂
高市議會退回總預算 陳菊含淚說尊重
全國最高 南投國姓交流道慶通車
阮銘探視 扁：民進黨不需凸顯天王
南投／縣長李朝卿談「南投縣未來的施政願景和目標」
陳國富新作風聲受矚 麥可演唱會電影吸睛
統一今挑戰封王 派出潘威倫對決廖于誠
中正堂處長爆 國台辦不准陸客來
三得利研發夢幻玫瑰花 下月日本首賣
國民黨五立委呼籲 中常委重選！
清甜山泉水 清安豆腐飄香一甲子
國際花鼓藝術節 客家花鼓隊24日踩街
全球第一台！無邊框液晶電視在台發表
9 月失業率 6.04% 66萬1千人無頭路
都更招商 中山女中及鼎興營區最夯
20層樓全國最高架 國姓交流道通了!
陽帆傳倦勤 打擊出去再出發
台彩三年勸募10億元 60萬人次受惠
盧碧颱風路徑轉 台灣最先修正
盧碧颱風將北轉 北部東部仍有豪雨
會呼吸的椅子 台灣學生奪國際設計大獎
古寧頭戰役紀念晚會 小金門首登場
臺灣短期票券報價利率指標(TAIBIR) 10月21日正式上線
臺灣企銀推出「好險相貸」 申辦小額信用貸款回饋意外險
台鹽運動鹼性離子水 獲選全運會指定用水
莫拉克災後重建三部曲 「國泰樹造新台灣計劃」災區植林活動正式啟動
陳冠任再見安 兄弟5比4力克統一
涉選舉走路工案將發監 蔡能祥上吊自殺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
財報奏捷 歐股收高
Fed褐皮書:全美經濟小幅改善 無通膨壓力
美元續貶 紐約油價漲破81美元
社區安全指南 英政府首推全國犯罪地圖網站
公關：布蘭妮並無任何亞洲巡迴演唱計畫
中國尋圓明園古物 紐約大都會：未接獲申請
福建發展海峽航運中轉基地
李陳菊英百歲長壽之道 歡喜就好
美股尾盤急殺 富國銀投資評等遭降
研究報告：明年中東國家薪資漲幅可達7.9%
盧碧速度減慢 拉長台灣降雨時間
口角撞死乘客運將投案 檢方訊後聲押
台股開盤下跌8.75點 為7692.75點
生活小幫手 Win7盼贏回使用者的心
重慶官場前「四大金剛」充當黑社會保護傘
Win7帶動電腦出貨量 換機潮明年見真章
香港學者：中共監持控制槍桿子與筆桿子
保險業者：全球被綁架者中國人最多
加醫學教授建議用碰拳代替握手防病菌傳染
珠三角網賭瘋狂 港商半年輸百萬
捷運文湖線出狀況 全線停駛
黑腹燕鷗報到 愛鳥人籲遊客自制
大陸網路賭博形成產業鏈 黑錢難數計
歐盟海軍追蹤中國被劫貨輪並指談判將展開
美元走弱 新台幣匯率盤初小升
中國第3季經濟成長率8.9%
中國被綁架貨輪 保險公司買單
盧碧颱風菲律賓命名 原意殘暴
黃嘉千挺大肚 舞台劇搞笑
家電下鄉銷售下滑 中國商務部醞釀再出政策
摩根士丹利預測中國經濟明年中期可能減速
美元貶不停 油價站上每桶80美元仍「太便宜」
日本9月出口跌幅趨緩 全球振興方案有利復甦
網路故障修復 捷運文湖線全線復駛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新流感第26例死亡 北縣39歲女性
美要求歐巴馬訪日結束前解決駐琉基地遷移
民雄曾天天吃吐司 葉瑋庭一度討厭唱歌
國貿局:非零和遊戲 洽簽ECFA利益大於衝擊
中國湖南黑茶降脂減肥 海外銷路暢旺
雙園大橋便橋月底發包 明年中完工
河南妙齡女罹患罕見「狼人綜合症」
蘭嶼13級陣風 下午停止上班上課
晶宇開發人類乳突瘤病毒檢驗試劑獲補助
台灣編舞家陳詠俐勇闖紐約大舞台
主計處今公布9月失業率 恐仍維持高檔
經建會：中長期資金利率下調0.08個百分點
台股盤中跌逾百點
整修兒時集會所 嘉市大溪里重溫回憶
貓纜決策沒問題 府：尊重監院調查結果
走路工案被告入監前自殺 雄檢簽結
高市公車捷運營運績效差 審計處促改善
府：樂見兩岸良性互動 和平發展
新流感死亡第26例 未用克流感家屬質疑
河北石家莊村民不滿拆遷 300人圍堵國道
原民族語振興研習 邀認證合格者參與
中鋼降12月內銷盤價 鋼廠反應不一
盧碧速度緩 最快明天發布海上警報
吞火啟發心智？ 南檢分案偵辦
四件都更招商說明今登場 規模逾427億元
NBA熱身賽 塞爾蒂克96比82技壓騎士
謝國忠:中國甘冒助長房地產泡沫風險提振經濟
網路優化破功？ 文湖線又全線停駛
楊偉甫接掌水利署 陳伸賢：沉澱再出發
費城人全壘打狂轟道奇 國聯冠軍到手
星旅遊局：今年應可吸引旅客900萬人次到訪
判決書隱匿當事人姓名 立院指不當
開放合法擁槍？江宜樺：保全可列入考慮
嘉義上午地震 10年前同日地牛也翻身
立院要求經部11月初提ECFA專案報告
美元走弱 歐元兌美元匯價創14個月新高
中醫師：預防流感 不當進補適得其反
至2013年 ITO材料市場年複合成長率16%
中國前3季GDP增7.7%官方稱「保8」沒問題
歐冠盃 AC米蘭作客發威 3比2勝皇馬
新流感疫苗 疾管局：年底前打完1000萬劑
李寶珠律師:應考量時空及法令 勿失偏頗
台股大跌 新台幣匯率中午貶3.1分
前美國勞工部長趙小蘭25日訪台
民進黨：勞委會中經院ECFA報告 避重就輕
台南麥得機構資本額10萬 收費數十萬
防颱 吳揆要求各部會提早防災準備
情侶涉製大麻菸販賣 被查獲
違法加發年終慰問金 國防部退輔會遭糾正
年終慰問金爭議 國防部：非不當獲取利益
印度奈米小汽車起火 廠商未考慮回收檢查
李沃士被指收回扣 提告捍清白
國中女生家長控前體育班教練 性侵又劈腿
嘉義地震高鐵停駛 南下列車中午恢復行駛
網路優化方案破功？捷運公司暫保留
拖靶鋼纜惹禍 F-16戰機機翼蒙皮受損
吳揆：各部會提供決策資訊 應依行政程序
民進黨：國民黨中常委賄選 檢調應調查
放寬美牛肉進口 衛署：需官方品質保證
客家音樂MV賽入圍揭曉 網路票選起跑
簽契約同居？八旬翁告女詐欺不起訴
台股收盤跌93.57點 為7607.93點
本波金融危機 BoE表現不如ECB和Fed
政院通過客家基本法 客委會籌拍偶像劇
台股大跌回測月線 行情仍向上
台北股市開低走低 跌93.57點
外交部協助 擴大國內NGO國際參與
馬英九拋黨優政強 國民黨:強化中常會功能
嘉義地震 高鐵台中以南一度暫停
銀行不合理收費 消基會要求取消
小6學童直指麥得洗腦 慶幸終止課程
蒲利葉小提琴音樂會 30日苗栗登場
中研院31日開放 推200多項知性感性活動
11月台指期跌80點 逆價差34.93點
印尼新內閣名單出爐 多名專家學者入閣
促進青年就業 青輔會鼓勵實習單位留用
嘉義地震高鐵停駛 左營站旅客抱怨連連
盜用姚明招牌 上海「姚餐廳」突然停業
胡錦濤：中國軍隊應毫不放鬆軍事鬥爭準備
封存幻象戰機？高華柱：可列考量
邦諾推出nook電子書 可容納1500本書籍
11月電子期跌3點 金融期跌14.8點
高華柱坦承 軍方監察機制有問題
郭泓志挨轟 費城人闖進世界大賽
歐胡會將至 司徒文：台灣不需憂心
晶片廠搶進佈局 觸控商機2010年明朗
採購黑鷹直升機 高華柱盼感恩節前有喜訊
立委憂心醃魚族出現 盼青輔會及早因應
鴻海收購災區有機農產3年 吳敦義肯定
未投克流感女子不治 北縣醫師遭法辦
台股跌93點 三大法人賣超156.80億元
轉任公職考試 排除社工會計師海員
台北轉運站惹民怨 郝龍斌：半年內改善
上海百歲人瑞多 十大壽星前五名皆女性
只為遞補臨時工 女子燒毀同事機車
中區就業博覽會 逾3000職缺等候有心人
司徒文：與王清峰會面 未對扁案表達立場
運將撞死乘客 法院裁定羈押
北市：防疫比照325 重症住院不收費
送牛蒡茶 彰縣議員選舉傳首件賄選案
普天間機場遷移問題 駐琉美軍基地重編焦點
美智囊機構：人民幣短期內無法取代美元
新聞自由退步？新聞局將致函RSF澄清
南韓最高學府調查：1/3學生有飲酒問題
課堂作業變新書 交大學生分享生命體驗
駐台使節赴高縣 了解88水災重建
結合觀光產業 嘉縣布袋第三漁港啟用
勞保基金投資標的符CSR 5年內擬達50%
大陸學者：明年下半年中國物價上漲壓力大
中國第3季GDP增8.9% 滬學者關注通膨問題
「癡戀台灣」作者梁昭嬉將陪韓人遊台灣
熱錢湧入香港 金管局持續抑止港元升值
DRAM再造3家送件 11月審查
新台幣兌美元貶4.4分 收32.403元
詐取解剖費 刑事局破獲2不法葬儀社
中日韓將研商設立3國自由貿易區議題
美專家：谷歌實力強大 中國作家訴訟不利
9月失業率6.04% 下降0.09個百分點
打擊賄選 檢舉獎金最高500萬元
男子不滿被咬打狗 板院判刑4個月
銀髮族麻將賽 失智老人殺很大
中常委選舉傳賄聲 5藍委籲重選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外交部：台越聯手 防人口販運有成效
諾華新流感疫苗 首批37萬劑到貨
大學填志願門檻 降為後3%出局
藝術下鄉 雲門2團第3年進駐高雄縣
WiMAX新商機 小黃變行動網咖
退役將領違法溢領 監委：追繳
中國銀監會主席：信貸高增長 風險上升
暢遊坪林太好康 兩人同行千元有找
重罪羈押限縮 立委要司法院研修刑訴法
學童吞火 麥得：家長簽署同意
學者預測：第4季中國經濟增速9%以上
香港建商看好台北縣投資前景
直仔事件 家長驚覺麥得荒唐施教行徑
戴立忍拍紫絲帶片頭 獻給家暴受害者
中常委資格被取消 江達隆：絕無送禮
衛署：若缺克流感 醫師應釋處方箋轉診單
司機遷移老樹 遭樹幹刺中不治
中國遼寧、寧夏兩位高官因嚴重違紀遭免職
第3季數據符合預期 上海股市跌19點
台東就業博覽會 336人媒合成功
對北京上海民調：中國人親美俄超過親韓
中國外長：中美應尊重彼此核心利益
廣東佛山村民攻擊鎮政府 11人被刑事拘留
李四端主持性話題節目 拒談自己第一次
心智障礙家庭雙老化 第一家園提供照護
大台南行政中心選址 南縣藍綠聯手促公投
音樂中心競圖 郝龍斌盼北市成流行樂之都
景氣加速回溫 10月商業營收可望轉正成長
健走加單車秋遊大陸興起健身熱
總預算案被退 高市府：儘速檢討再送審
流感病患不治 醫師：家屬延誤病情
陸委會透露陳雲林來台會見最高層級賴幸媛
駐日代表處發表聲明澄清媒體報導內容
國台辦重申簽署ECFA 張榮恭:有利國共互信
睽違30年 正宗哈林籃球隊11月底登台
政策不開放擁槍 合法私槍有5000多把
研究指日本兩成男性上班族有睡眠呼吸中止症
衛署補助北高還健保費 藍綠立委皆反對
開放保全擁槍？業主學者持保留態度
430億元都更招商 業者興趣濃
司徒文:美信守台灣關係法 續提供防禦武器
外資匯出 新台幣收貶4.4分
看見什麼吃什麼 林宥嘉大啖蛇肉餐
私校公保轉勞保 銓敘部提三方案
嘉義地震 高鐵台中站13班次受影響
米穀公會代捐米15萬公斤 慈濟轉贈助弱勢
胡錦濤閱兵車將量產 市價約人民幣800萬
10月下旬DDR2合約均價漲15.73% 今年新高
汽機車貨物稅減徵 車輛公會建議再延1年
海協回絕蘋果日報往訪 陸委會：難以理解
台彩近3年募10億元善款 逾60萬人受惠
台灣第一人 陳乃嘉受邀參加澳門F3賽車
澳門若能來台設處 陸委會樂觀其成
情勢回穩 9月失業率下跌至6.04%
總預算案護航不力 高市民進黨團3長請辭
中國-東協自貿區加速人民幣區域化
服務精神病友 美容科學生快樂義剪
友達8.5代廠設計產能4萬片 年底全開
醫師公會全聯會：診治新流感應依治療指引
98年出生嬰兒數 內政部估創新低
健保小組組織重疊 預算初審遭砍百萬
景氣回溫 友達第3季轉虧為盈
鏈結愛心 失智老人基金會募720萬
銀行不合理收費 金管會:銀行公會調查
參加世盟年會 饒穎奇抵菲拜會馬尼拉市長
兩岸車輛產業11月在台交流 可望簽MOU
金融機構：中國會維持支持經濟增長政策
皮克斯動畫展剩10天 開放星光場
停車場收費標示不實 北市促改善否則開罰
1-8月平均薪資年減6.79% 跌幅歷年最大
颱風外環影響 綠島明天只出不進
明年可攜式消費性電子產品出貨 估3.6億台
大學填志願門檻降 教部籲強化畢業把關
吳揆：交通部規劃高雄海空聯運自貿港
中國第三季GDP成長8.9% 投信:符合預期
印度酷兒節將開鑼 男女同志歡樂展才華
容積獎勵特權 北市對3豪宅開單查報
申請第2本護照 外交部26日起有條件開放
高華柱：男生當自強 不要輸花木蘭
拼亞洲前100大 屏科大向前衝
Win 7換機潮 宏?皉籇?年商用PC成長4倍
斜紋夜蛾幼蟲秋末危害嚴重 農友應加強防治
檢舉烏賊車 將可領獎金加抽獎
公務人員傑出貢獻獎 曾中明等10人獲獎
馬國男子鞋底藏毒 逃不過眼尖航警
HBO鎮台大作 慾望城市重現
專家：中國第四季GDP增幅可能達10%
飯店領班偷財物 二審改判拘役50天
擴建WiMAX基地台 威邁思打造寬頻服務平台
放寬美國帶骨牛肉進口 最快明公告
美國駐中大使：歐巴馬訪中想參觀長城故宮
禍不單行 巴拿馬拖船再度擱淺興達港
9月失業率不再攀高 結構性失業仍須解決
高鐵因地震取消2班次 32班次延誤
中國官員：須處理好中美兩軍關係敏感問題
快篩陽性未給克流感 首例醫師送辦
台聯：兩岸簽ECFA 至少23萬人失業
楊秋興：災民獲永久屋 需放棄山區房屋
諾華新流感疫苗抵台 北市府:醫護先接種
世界青少年羽球賽 中華有望進團體四強
礦務局用PDA和GPS 防範盜採土石
世亞盟回顧展 馬尼拉展出爭民主自由照片
綠色觀光 交通部鼓勵離島機車電動化
文湖線狀況破百 市府：改善是漸進過程
豬哥亮當年約金佩姍 赴約是金媽媽
高雄六龜70戶組合屋 僅1戶災民申請
賴幸媛指兩岸協商最重要基礎是擱置爭議
鍥而不捨 警方拼湊車燈尋獲肇事車主
第098211期今彩539、4星彩、3星彩開獎
成大教授楊惠郎 獲TWAS農業科學獎
台銀青田街土地每坪372萬 創最高容積單價
第098085期威力彩38樂合彩開獎
經部：簽ECFA 國內產業產值增 有正面效益
迎2010花博 長榮推出概念機
小面積國有地標售 熱潮退燒
洪曉蕾蔡旻佑憶兒時 崇拜原子小金剛
日媒：有中國業者出高價邀酒井法子唱歌
97年度綜所稅第二批退稅 10/30入帳
友達電子紙已出貨 看好明年市場
本土新流感疫苗人體試驗 保護反應逾7成
低收入戶學生貸生活費 每學期上限3萬元
遠景基金會即將改組 鄭文華可望接任董座
萬能保險準備金提存 金管會要管
合作金庫內控不實 金管會罰200萬元
以色列生命科學學者訪台 促進台以科技合作
口交海報出現星學府 女學生尷尬不滿
金管會開罰 金鼎證1年內難申請新業務
調查：港人對海葬和花園葬接受程度增加
特力跨足室內設計 搶進千億元市場
呂秀蓮：民進黨縣市長選情 不敢太樂觀
99元可預訂上海世博遊
美國男子裸體在家煮咖啡 被控妨害風化
強化學生騎單車安全 內湖區公所辦考照
議員籲計程車總量管制 北市府：中央主導
東協共同體2015年形成 7成計畫已完成
韓愈文化祭 歡迎考生求上榜
傳媒體再爆料 杜麗華：不實報導必提告
北縣稽查瓦斯行分裝場 逾半桶裝重量不符
開放美國帶骨牛肉進口 消基會:強烈反對
麥得負責人遭傳喚 偵訊中
美國帶骨牛肉將解禁 比韓國模式嚴格
泰紅衫軍擬派代表 向東協領袖遞交陳情信
東協峰會明登場 四國領袖開幕典禮缺席
男子猥褻女童 板院判刑3年4月
上海世博會台灣館天燈圓主柱工程完成
賣場：如進口美國帶骨牛肉 將標明區隔
男兵不如花木蘭?國防部:因女兵為志願役
第098085期威力彩頭獎摃龜
日職太平洋聯盟冠軍戰 火腿3勝聽牌
邱毅辭中常委 盼堅定國民黨清廉改革
第098211期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日職央聯季後賽第2輪 陳偉殷先發吞敗
經濟復甦聲中 美僱主繼續裁員
青創申貸成功率低 青輔會部分預算遭凍
美國牛肉放寬進口 台美可望恢復TIFA討論
馬總統首開財經月報 定期掌握財經資訊
台美重啟TIFA協商 經濟部：一直是努力方向
美國牛肉進口穩定成長 單價也高
國民黨中常委重選?馬英九:若有提案可討論
檀香山華語文園遊會熱鬧登場
文化訪問團西澳愛心賑災晚會
巴黎華風協會舉辦風災重建募款音樂會
加西海華盃麗晶圍棋錦標賽圓滿落幕
法國舉行僑務座談
紐約僑界歡迎駐處代表高振群履新
雪梨僑界舉辦國慶感恩遊行活動
開普敦僑界舉辦國慶慶祝活動
電腦斷層升級版 " 640切"登場
"水龍頭"換人 陳伸賢下楊偉甫上
「2009南投魅力商品大展」23日開鑼
獅象雨戰10局 兄弟再見安保生機
王牌架勢全失 廖于誠懊惱
職棒冠軍賽鏖戰4小時多 教頭：球員辛苦
富邦證券總經理由執行副總程明乾升任
英語獨尊 印度瀕危語言數量全球第一
奧斯卡影后安德魯斯 可望重拾金嗓開唱
台東池上日暉國際渡假村旅展殺很大 買二送二加一再免費
期交所董座蔡慶年赴芝加哥FIA Expo2009 會晤「金融期貨之父」Leo Melamed
瞄準「簽萬名媛」尊榮、限量與健康 第一銀行發行女人專屬的媚儷鈦金卡
卓文萱周旋兩男之間 求感情來個真相大白
洋基奪冠漸濃 王建民盼明年5月重返投手板
溫家寶今赴泰國出席東亞領導人系列會議
盧碧影響 蘭嶼全天停班停課
傳伊將拒IAEA提案 美國務院指非最後答覆
美受援企業薪資規定 誘導高層重視長期經營
縣民服務熱線 WEB CALL網路E點通
美國媒體批評中國 未盡保護外商責任
開放美國帶骨牛肉 消基會：出賣民眾健康
重選中常委？詹春柏：須有選務瑕疵
中國2009年經濟成長 可達8%目標
台東交通輪停駛 蘭嶼停班停課
衛署開放美國帶骨牛肉進口
Win 7今上市 微軟下午開記者會
東北部大雨 汐止新店宜蘭多處淹水警訊
扁律：釋憲未釐清併案問題 高院應解決
天使扳回一城 洋基奪冠再等一等
盧碧漸北轉 宜蘭台北降大豪雨
美國帶骨牛肉進口 政院：尊重衛生署判斷
國民黨中常委重選 黨團：機率低
NBA熱身賽 老鷹92比87滅熱火
王毅參加兩岸關係研討會可能公佈重要政策
預計6萬名觀眾爭睹劉翔在大陸全運會出賽
感人鏡頭入鏡 全運會首播運動版國歌影片
宜蘭市區豪雨 道路及頭城家商淹水
中常委改選？藍委：遵從馬主席裁示
痞子英雄扛金鐘 回高雄謝陳菊
天使撂倒洋基 美聯冠軍拉長戰線
旺福樂團抵洛城 明天加大洛杉磯分校開唱
中國媒體引述學者談話 馬對兩岸關係基本上是「拖」
尼加拉瓜總統呼籲反對者避免暴力
美國帶骨牛肉進口 吳揆:不會政治凌駕專業
開放美國帶骨牛肉有變數 國民黨黨團反對
朱延平：台灣電影像悶鍋 待走出大格局
美國商會歡迎美國牛肉放寬進口
連戰續任APEC特使？楊進添：很好人選
江宜樺：持續推動污水下水道強化
慶祝台灣光復 蕭副總統：傳承台灣精神
中油明起汽油漲9角 柴油漲4角
iPhone涉侵犯專利權 Nokia起訴蘋果
南投縣政府警告 大客車勿行駛山區狹小路段
微軟Google比拼意味濃 同時與Twitter結盟
白色恐怖受害 賴崇文走出傷痛
中油明起調漲油價 95無鉛站上30元
Win 7 上市一年內 微軟估換機率達 2成
陶（吉吉）台北演唱會 帶歌迷上太空
雨傘 帳篷 玩家下雨也要排Win 7
馬吳嘉義市站台 推薦黃敏惠連任
國民黨22中常委辭職 最快兩週內補選
日內閣貧富懸殊 鳩山財產高達5億台幣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
預期油國組織增產 油價從1年高點滑落
美聯冠軍賽 殷鑑不遠 惟洋基贏面大
亞太旅遊市場發展前景 星部長樂觀
英新流感病例上週增近3萬人 累計128人死亡
宜蘭清晨地牛翻身 宜蘭花蓮震度5級
企業獲利報喜 美股3天來首度上揚
金喜善將重返演藝圈 演出電視劇「同伊」
被中國超越 南韓造船業今年接單量落後多
台灣放寬牛肉進口品項 美貿易代表署歡迎
盧碧緩步 宜蘭防超大豪雨
晶片護照優惠期將盡 駐美代表處籲儘早換照
南投山區採茶廂型車墜谷 8人輕重傷
台美重開TIFA談判 美貿易代表署樂觀其成
中國被劫貨輪德新海號抵達索馬利亞港口
朱民出任中國人民銀行副行長
北京上海等地翻版Windows7一片人民幣10元
台股開盤上漲43.71點 為7651.64點
朝鮮半島有事 美將調動全球可用兵力
入獄中國知名維權人士胡佳據報肝病惡化
台美新局 官員證實年底可望重啟TIFA諮商
南檢偵辦麥得案 負責人交保
日本三歲男童新流感致死 刷新最年幼死亡紀錄
布希蒙特婁演講談笑風聲 場外民眾抗議
中共中央據傳正醞釀新一波高層人事調整
中國高官勸幹部不許找三陪 被指比登天難
圓明園全球尋寶 西方博物館慌了
匯市量縮觀望 新台幣盤初維持平盤
中國人大代表考慮增加農民代表席次
中國軍方：中美必須處理好兩軍敏感問題
台灣近千種期刊將赴廈門參展
盧碧影響 宜蘭市道路與頭城家商淹水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
電子股中流砥柱 台股力守紅盤
暴力討債公司化 成員頭銜掛副理
傳江蘇一地方電廠遭上萬民眾圍廠抗議
林玉秋開發茶點心 為港口茶找生機
蕭副總統推薦黃敏惠 打造嘉義為希望城市
美食橘子轉戰噗浪 揪團互動噗不停
美國帶骨牛肉要來了 飯店業者樂觀期待
充當詐騙人頭戶 男子判刑3個月
普天間基地遷移問題 美國急日相並不急
立院國是論壇 綠委：國民黨中常委應改選
兒童聯想創意繪畫 開啟孩子自信心
廣州全面換裝瓦斯公車 竟成空汙元兇
美國帶骨牛肉進口 藍綠立委各有附帶條件
國民黨：若中常委提案重選 中常會將討論
開放民眾搭捷運可喝水 立院付委審查
中常委重選? 國民黨立委意見不一
盧雅玲：家長退費不成 才炒作吞火題材
星荷簽約 加強合作水務科研與創新領域
郵局房貸優惠 11/1起利率1.89%
藍委：改選中常委對沒賄選者不公平
採茶廂型車墜谷 13婦女輕重傷
抗海盜 中國主張各國分區護航
民進黨聲援高市府 籲速通過明年預算案
盧碧颱風影響 石門水庫上游降雨增加
房價飆升 香港考慮復建廉價居屋
盧碧帶來豪雨 券商:超商股短期業績可攀升
學者：一中兩憲 有助落實兩岸和平協議
胡志強：建議中常委提案重選
員山子分洪啟動 石門水庫擬隨時洩洪
中央氣象局氣象報告(更正報)
中常委爆請辭潮 國民黨:若需重選樂觀其成
南山人壽案 民進黨再籲清查是否有中資
金門查幽靈人口 民眾抱怨福利好惹困擾
麥得開記者會喊冤 南市府稽查小組開罰
花蓮南區水稻病蟲害嚴重 災情擴大
放寬美牛肉進口 農委會:對台肉牛影響有限
高市推校園回收廢電池 筆電抽獎大方送
匯市盤整 新台幣匯率中午小貶0.2分
大雨未影響產地 市場供應充足 菜價下跌
中研院3院士 當選發展中世界科學院士
兩岸分治60年 台旅會首位駐北京代表出爐
經濟已回神 中國恐縮減振興方案規模遏通膨
遠東科大專利核准破千件 擬申請金氏紀錄
美國牛肉擴大進口 幅度比照韓國
小細節大創意 陳玉崗獲專利220件
Pimco：不排除美元「失序貶值」可能性
工會法擬改不強制入會 工會團體抗議
高市明年228辦國際馬拉松 行銷城市觀光
翡翠水庫14時調節性放水 下游民眾應防範
食品通路股上揚 投信：颱風僅短暫影響
台股收盤漲41.35點 為7649.28點
地制法修正案復議未過關 維持逕付二讀
台北股市開高震盪 漲41.35點
11月台指期漲26點 逆價差53.28點
國光新流感疫苗 傾向成人只需打一針
中市撿狗便等嘸人 副市長蕭家旗先響應
空軍：提升現有戰機性能 不會戰力空隙
全國祖孫週開跑 推廣孝親尊長觀念
電子股帶動守紅盤 台股收漲41點
年終慰問金爭議 國防部：無圖利特定對象
古寧頭60周年特展 高華柱向先烈致敬
政策未定前勿發言 吳揆：總統指示正確
11月電子期漲0.1點 金融期漲7點
銀行壓力測試 金管會監理參考
邱毅辭中常委 蔡英文籲一次解決賄選問題
日成立緊急輔導就業小組 創10萬就業機會
扁律：企業送錢是攀附珍 扁均不知情
台灣行動醫療團在巴拉圭診療服務獲肯定
蘇州古典園林碑刻書畫將擁有新拓本
祖孫正向互動 有助消除刻板態度
捨身救人 消防員張棨硯遺體尋獲
美國牛肉輸台議定書簽署 AIT表歡迎
上海浦東「炒房處長」陶建國被判無期徒刑
憑弔古寧頭戰役 金門展出老照片
台股漲41點 三大法人賣超42.51億元
蔡英文：國民黨中常委賄選 是國家傷害
蔡英文質疑沒文化建設 劉政鴻陣營駁抹黑
江宜樺訪竹市 探視百歲人瑞
華碩：明年NB出貨成長逾3成 高過業界平均
吳揆視察員山子分洪 籲慎防盧碧豪雨成災
5年毒殺18名女性 印度辣手情魔落網
悠遊卡恐遭破解？北捷：安全無虞
8萬多名薪貴 明年將漲健保費
醫院新大樓開張 胡志強開心同學會
福建加快建設泉州台商投資區
常委請辭重建常會威信 馬英九樂觀其成
藝文看板 全台藝文卡司強強滾
大陸台盟紀念台灣光復64周年
國小新生養獨角仙 生態保育從小扎根
押尾學嗑藥案首度開庭 檢方求刑1年6個月
江文祥許金次捨己義行 馬總統褒揚
9月外銷訂單308.37億美元 11個月新高
新台幣兌美元升0.5分 收32.398元
迷昏超商前同事偷錢 男子判刑7年
人力銀行：工作機會續增 失業可望好轉
廣東紀家鎮每年捕殺上百萬隻過冬候鳥
助風災弱勢家庭 伊甸推餐廳VIP卡網路義賣
外傳廣東「南都案」掀起翻案風
連勝文等將提案重選中常委
台東孝親楷模 祖孫情濃更勤學
漳州市人民幣兌換新台幣生意火紅
東協峰會開幕近半數領袖缺席 團體照免了
出書批施明德 林樹枝判賠80萬
美國牛肉擴大進口 藍綠委指違立院決議
美國牛肉放寬進口 加拿大牛肉再等等
高屏日照充足 看好太陽光電及綠能發展
學童歡樂舞弄 高縣皮影戲傳承不息
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
豬哥亮嘆錢難賺 悔當初不懂珍惜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
愛與關懷就業博覽會登場 逾6000人求職
立院三讀 無照農林場2年內仍可營業
貓纜爭議 總統府：當時法令規定免環評
投標法拍屋問題多 消保官籲多了解
自製教材飆創意 古文變卡拉OK
盧碧減為輕颱 北部東北部持續豪雨特報
90人體驗坐牢 感嘆失去自由真可怕
遭保護管束 台東縣議員嚴亞美喪參選資格
竹縣國際花鼓藝術節 明起熱鬧登場
中國斥資70億美元鯨吞幾內亞礦藏資源
中國證監會主席尚福林宣佈創業板正式啟動
長期貧血頭暈 原來是腦膜瘤作祟
藝霞年代電影首映 重溫霞女風華
台灣大學生福建創業有成 種植台灣甜柿
學仔營市地重劃疑點多 雲縣議員建議撤銷
防範盧碧颱風 馬總統提示宜蘭模式
醫師:腳痛患者女性多 主因多半是鞋不合適
新台幣狹幅盤整 終場小升0.5分
立院三讀 大學生懷孕生產可延長修業
展場冷清 福建傢俱商不為銷售只為遊台灣
北縣三芝筊白筍節 免費拔筍嚐美食
Windows 7上市 預購量優於預期
張國恩獲遴選台師大校長 將送教部聘任
世衛控菸獎得主左偉國 學校分享經驗
台放寬美牛進口 加代表拜會衛生署純屬巧合
合併後選委會委員 中縣議員盼依人口比例
北縣黑膠唱片展 免費咖啡配懷舊金曲
蘇治芬成立東勢鄉總部 籲實現民主光榮
惡質討債集團 恐嚇小孩逼父母出面
台灣好茶擄獲大陸人心 面臨山寨版競爭
台灣微風海浪發電等新科技上海亮相
尋訪六堆消失的名字 撫平歷史傷口
英第3季GDP負0.4% 史上最長衰退 專家震驚
北縣：餐盒贈乳酸菌飲料 多數不符標準
各國領袖將齊聚柏林 紀念圍牆倒塌20週年
立院三讀 文官培訓所改制為文官學院
總統：兩岸關係改善 台日關係會更密切
本週台股市值19.49兆元 縮水0.85%
動用空照圖破獲地下油行 起出2萬公升柴油
中共逮捕南京學者 洛杉磯民運人士抗議
個資法擴大適用協商未成 藍委無奈
採茶翻車傷13女工 警方查是否超載
美國向瑞士正式要求引渡名導波蘭斯基
搬演原民傳說 紙風車籲愛惜山林
壓抑豪宅價格飆升 香港調降抵押成數
台塑化:明起汽油漲9角 柴油漲4角
施寄青新書神之所在 看悟善法師神通力
3度搶超商並猥褻女店員 男子被逮
邱正雄將任永豐銀行董事長
迎接重陽節 高縣鳥松鄉宴請3000位長輩
立院三讀 教師借調民營機構可併計年資
立院三讀 特教預算不得低於教育預算4.5%
台鐵車站照明更新 年省280萬元電費
9月外銷訂單11個月新高 10月可穩定成長
美國制裁中國輪胎 重創廣東輪胎出口
立院三讀 考試院設立國家文官學院
青年赴日打工度假 第二梯次11月申請
優惠房貸用罄 5銀行新承作房貸利率上揚
中國外交部反駁美國會中國網路間諜指控
早晚散步不挑食 高雄百歲嬤長壽祕訣
痞劇效應 屏風擬進駐高市推廣戲劇
涉嫌恐嚇外遇女 約旦男子羈押
立院三讀 狼師調查屬實即解聘或免職
世盟年會圓滿落幕 明年移師首爾
台灣自中國接單近高峰 歐美市場待突破
李敏鎬來台 想幫未來女友化妝煮泡麵
道路搶通 業者低價促銷阿里山旅遊
李威首拍騎馬戲 怕重演志玲墜馬事件
眾星雲集 台灣國際藝術節明年2月展開
利菁當眾呼店員巴掌 錄節目下跪道歉
農委會:進口美國牛肉不含風險物質 安全
全運會聖火返抵中市 胡志強相迎
古寧頭戰役日籍顧問團後代 追憶先人足跡
吳克群操刀 溫嵐再創傻瓜情歌
新華社與俄新社簽署圖片代理合作協議
9月工業生產 去年9月以來首次正成長
北市免費子宮頸檢查 低收入戶送提貨券
搶大陸文創大餅 廈門文博會台灣業者參展熱
駁一審 扁：又不是辦財產來源不明罪
國際漫畫家齊聚淡水 蘇俊賓成粉絲
名人跑趴大撈一筆 希爾頓姊妹賺進50萬
近半年查獲15起超載 警方籲採茶車守規定
內政部：公設用地多目標使用 放寬
邱正雄接永豐銀董座 金管會:未違旋轉門
香港自行研發首批環保電動汽車正式發售
財星全球年輕富翁 謝家華等三華人在列
梅克爾將與戈巴契夫攜手 重溫柏林牆倒塌史
中國Q3經濟成長8.9% 章家敦：造假
港府：畫面顏料套裝玩具可致兒童中毒
解決高捷財務危機 平準基金10月撥3億
國民黨中常委21人請辭 26日討論補選
釐清國務費 高院准扁傳蔡朝明蘇志誠
永豐金募資300億 準備進軍中國市場
專家：中國資產泡沫化隱憂日增
第098212期今彩539三星彩四星彩開獎
沈慶京證實中華工程投標亞太會館
世盟年會 饒穎奇指世盟開啟兩岸和平大門
中工若購得亞太會館 將蓋私家園林豪宅
第098085期大樂透49樂合彩開獎
星私宅和轉售組屋價第3季上漲 辦公室跌
Windows7是包含最多中國DNA的微軟作品
行銷2010花博 北市與長榮締夥伴
中常委請辭促補選 詹春柏：順勢而為
首屆全球巿長論壇明年在香港舉辦
WTO首起狂牛症風險爭端 台灣未表意見
台美協議比照韓國 銷台美牛不含腦眼脊髓
吳曉靈：人民幣升值不能解決貿易順差問題
美牛內臟絞肉開放進口 楊志良失望
風電有發展潛力 業者促提高收購價
公務出國帶親友？蒙藏委員會主秘受調查
王金平：盼日本重視台日FTA討論
客機飛過頭 飛安要查飛行員是否打瞌睡
日職棒太平洋聯盟季後賽2輪 樂天3-2勝火腿
國光新流感疫苗 18歲以上打1劑
珍二審換人辯護 義務律師：設法減刑
大陸鍋具貼台灣製標章 北縣消保官開罰
交部試辦水情預警系統 增加封橋預警時間
領先掌握盧碧路徑 氣象局:專業判斷
酒後嫌嘮叨 6旬男勒斃8旬老母
被指肥貓 饒穎奇稱對方了解不夠
MOU簽訂在即 金控競相增資強化實力
新加坡9月CPI比去年同期下滑0.4% 連6個月跌
7年級果農 成為微軟「頭號」粉絲
東協人權機構成立 公民代表指控5領袖拒見
第098212期今彩539三星彩四星彩派彩結果
新加坡與保加利亞完成開放天空協定談判
台美協商共識 牛腦眼脊髓原則不進口
第098085期大樂透頭獎無人中獎
日職棒中央聯盟季後賽第2輪 巨人5-4勝中日
樂天背水一戰克火腿 洋聯冠軍賽扳回一城
荷總理：對歐盟來說 亞洲比北美洲更重要
蘇州台商倒閉遭軟禁 台協說法和事實有出入
馬明年度財政預算案大砍行政開銷 獲好評
協助僑民瞭解追稅議題 洛城舉辦座談會
墨爾本舉辦僑團聯席會議暨僑情工作座談會
開普敦舉辦台灣電影節開幕酒會
薛盛華赴多倫多訪視僑社
紐海文大學捐贈八八水災賑災捐款
橫濱華僑關懷八八水災 舉辦多項募款活動
吳委員長央廣受訪 澄清僑胞絕非健保虧損原因
300位華僑在台北共度華僑節
重選與否都受傷 國民黨傾向「大規模補選」
財務困窘 英前王妃莎拉賣童書版權身價翻漲
歐股盤後 市場疑慮難消 本週下挫
能源盤後 股市下挫和美元升值 油價連二黑
聖殿山考古染政治 西牆隧道挖掘不平靜
今天的台灣英雄：李鍌編修辭典字斟句酌
攝影官生涯半甲子 記錄8任閣揆歷史時刻
銀髮族購屋3要素 退休生活品質不打折
立院：部分審計辦公室面積過大 浪費公帑
Johnnie WalkerÒ 藍牌威士忌推出THE JOHN WALKERÔ 紀念酒
2009 Buddy Bear可愛的夥伴
颱風威脅減弱 石門水庫上午未降雨
2009KPM「國色天香」特展
「世界最棒的旅遊」今年最好玩的網路活動
反ECFA 本土社團發起百萬人阻江陳會
中常委重選？王金平：國民黨會妥善處理
薪資下滑買房難 經建會邀專家擬對策
經建會：長照保費 受僱者分擔最高3成
阿里山公路全線通行小型巴士
國民黨：民進黨也該檢討人頭黨員爭議
請辭即將過半 國民黨週一開中常會會
內定駐北京 楊瑞宗：責任承擔全力以赴
吳揆：美國牛肉進口標準 和韓國一樣
南投／議會定期會 李縣長施政總報告（1）
南投／議會定期會 李縣長進行施政總報告（2）
南投／議會定期會 李縣長進行施政總報告 （3）
國民黨中常會重選 胡志強：做法很好
慶祝重陽節 阿公阿嬤化身名模走秀
玉山電報與公民網 雙網同步開站
9與酒結合 中市民俗館埋酒求國運長久
國民黨提光復論述 強化與台灣連結關係
蕭亞軒和新好男孩專輯 蟬聯音樂榜冠軍
吳揆：3大投資計畫提供長期工作機會
中市太陽餅文化節登場 買一送一大放送
鹿港柴絲草工藝沒落 黃錦昭盼傳承
李嗣涔:5年500億永續 臺大再衝前50
線上旅展 台北花園大酒店祭出3.1折優惠
專家警告：美正在走向新的金融危機
台灣五金展暨居家生活時尚展10/22盛大開展
經典傳奇動漫英雄重返大銀幕
南投助選 謝長廷：美國牛肉進口開放太大
古寧頭戰役紀念美展金門揭幕
全面開放美國牛肉進口 高層決定的？
台灣十鼓擊樂團在巴拿馬演出受歡迎
台北凱撒大飯店 ~ 年度狂歡忘年會 尾牙春酒豪享受
蘇貞昌全家出動，支持國片好電影
首創廚餘專區開幕 胡志強：讓廚餘變黃金
快帶新人來日月潭拍婚紗! 水社遊客中心 送好禮! 幫你作面子!!【限量】
2009台北國際旅展即將開跑
98年度績優老人福利機構、照顧服務員表揚
澎湖縣政府公共車船
處女蟳饗宴
藝術就要好玩 竹縣花鼓節融入社造精神
吳揆：促進就業當前最重要政策
木球踢毽ㄤ仔標 阿公阿嬤重溫年輕時光
立委重陽宴請人瑞 同桌超過千歲
大廚私房手路菜 義式佳餚瞬間滿足五感
加州美籍教授熱愛台灣教台灣
重陽祖孫週 長輩秀壓箱寶年輕人開眼界
一個人的東京 張芸京自曝向3歲男童求婚
陳維齡精力湯PK勝出 宋逸民能力很不錯
毛治國:阿里山鐵路將委台鐵 宏都:尊重
盧碧加速遠離 降雨趨緩
基督教反同志遊行 同志團體嗆聲
麥可迷快閃現身 奪魂鋸護士嚇壞人
民進黨：美牛肉危及民眾健康 不排除抗議
全國租稅舞蹈比賽 高市苓雅國中奪魁
國科會發表成果 提升電力實作經驗
宅男盧廣仲 獻唱新歌Oh Yeah
參選台中直轄市長？ 廖了以:成功不必在我
佛光山登高畫三好 迎接重陽節
紀念古寧頭戰役 老兵將領重返金門
國民黨：中常委是「補選」非「重選或改選」
防範子宮癌 男性衛生習慣也需重視
馬總統唱兒歌娛人瑞 豬腳節拚觀光
飛輪海台北開唱 帶來上億觀光收益
全運會開幕 總統盼台灣成運動大國
金門水陸大法會揭幕 為兩岸祈福
蘇麗文張泰山點聖火 98全運會正式展開
飛輪海台北小巨蛋開唱 大秀才藝
劉奇葆、王毅會見黃重球、單驥
巧遇野薑花男孩 茂伯拉二胡軋一角
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華爾街日報：中國印度21世紀較勁日趨白熱化
WWF警告：外交耳語企圖弱化氣候會議成就
調查：星第4季有更多企業有意增聘人手
世亞盟大會馬尼拉召開 馬總統電賀
能源和工業股領頭下挫 美股收黑
美國會報告指中國運用網路戰對美展開情搜
伊朗推遲回應IAEA 美國務院期待正面回應
美特使：阿富汗總統大選二輪投票將更單純
研究：夜晚長時間光線照射 易罹患憂鬱症
台灣捐款助巴拿馬外交部擴建辦公室
豪雨特報持續 颱風掉頭雨勢漸緩
首宗中國控歐盟案 WTO成立小組調查
從戰場走向觀光勝地 古寧頭走過烽火歲月
成都兩岸關係研討會兩岸高層官員學者出席
風雨飄搖轉危為安 希望台海砲聲不再響起
月黑夜風高登陸激戰 古寧頭戰役畫作重現
2年吞13支牙刷 大馬男子撿回一命
中國軍委副主席徐才厚訪美 對台軍售是重點
大陸每年查獲人民幣偽鈔約達10億
金門打造大學島 25日召開高峰論壇
增兵阿富汗猶豫不決？ 白宮：思考嚴肅責任
金融危機結束了？中外經濟專家看法迥異
低總價套房產品熱銷 成交量連3年成長
總統推銷高雄觀光 有閒相揪南部玩
中國前海軍副司令建議「先海後陸」解爭端
白宮：美正研擬策略防阿總統決選再生弊端
投資型保單課稅 財部:最快月底上路
北京新流感重症患者因基礎性疾病死亡
不畏新流感威脅 馬國斥資推廣旅遊業
總統唱點仔膠 推屏東豬腳拚災區觀光
被罵「無用」 四川1少年300元騎半個中國
中央氣象局氣象報告
長照險採全民納保 財源為營業稅能源稅
立院:審計室主任業務單純 不應配座車
溫家寶：有可能實現東亞共同體
新流感停課破700班 創新高
旱災肆虐中國南方 1百多萬人飲水困難
大陸招考公務員 科技部逾3000人爭1職
手機通訊不良 列高鐵首要改善事項
阿里山通小巴 毛治國：盼11月20日通中巴
東莞規畫建設台灣高科技園區
中國與美國簽署旅遊戰略合作議定書
蔡勳雄:構思設計二胎房貸 補足頭期款
剩5人未辭中常委 國民黨：歡迎聯繫
4.5萬人短期就業將到期 經建會要提新方案
中央氣象局 今天白天天氣預報
以屋養老 蔡勳雄加入彭准南投反對票
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蔡勳雄：長照保險 全民納保財源至少250億
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣東據報將合法拍賣贓物
工程會:降低豪雨災害 派員查核施工工程
中常委改選？ 吳揆：沒有立場
中國訪台層級新高 梁保華11月率團登台
放寬美牛 呂秀蓮:政府讓人予取予求
張忠謀：卓越大學要培養社會領導人才
廣交會玩具訂單湧入 專家：前景未樂觀
大陸「零八憲章」簽署人段春芳被判刑
馬英九快刀斬亂麻 避免影響年底選情
放寬美牛進口挨轟 楊志良：願負責
流漂子前進校園 小羅本尊分享流漂歲月
民代質疑小巴士乘客少 北市府：檢討改進
扁辦：若有好人選 珍仍會自聘律師
大陸漫畫版「西遊記」明年初出版
大陸有案吸毒人數121.8萬
成大研究證實 咳嗽用藥可保護心血管
Your News未來公民媒體 11/6上線
工人心肌梗塞跌死 法院判不須賠意外險
開放美牛內臟 消基會要求說明決策過程
肚子圓滾滾 小心腎病上身
男子盜帳號害人得憂鬱症 法院判賠15萬
基隆冰櫃藏屍案 身分比對26日出爐
扶輪社捐白米 花蓮36弱勢家庭獲濟助
教部拍板 來台陸生每學分費約2100元
贓車拒盤查爆發槍戰 警匪駁火10餘槍
遼寧省檔案館自美搜集大批張學良生前檔案
北縣瑞八公路轎車追撞機車 騎士慘死
內湖工地意外 人車墜落地下室
中印同意擱置爭議加強戰略伙伴關係
山西完成煤礦整併 礦坑由2598減至1053處
滑鼠種菜不夠看 抽中真實農地租約更開心
李光耀：不到半世紀 美將與中印分享主導權
黃國倫響應派樂地 義賣寇乃馨愛的禮物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高市文化中心誤傳火警 虛驚一場
英國教育展 手工鞋大師周仰杰談成功祕訣
饒穎奇：中華民族需要自己的民主制度
祖孫攜手健康行 雲林四番地步道傳溫馨
疑用鐵捲門自殺 台南女大學生昏迷
旺福加州柏克萊開唱 全程秀英文炒氣氛
利菁生日再被整 一度氣到走人
謝長廷:國民黨執政沒目標 碰不到順風
紡拓會組團參加上海intertextile展 成果豐
北京答讀者 龍應台：大江大海是和平之書
桃園700萬珠寶搶案 警方飛車逮捕2嫌
KIA再見轟 奪下第10座南韓職棒總冠軍
全運會今登場 眾星雲集競逐金
日職棒 火腿9-4勝樂天 進軍總冠軍賽
職棒冠軍賽獅象熱鬥 周美青台南觀戰
全運會開幕 偶像歌手開唱炒熱氣氛
日本在東協高峰會推動東亞共同體
阿里山鐵路何時修？林務局：依合約規定
立即上工留用率高 吳揆：企業令人尊敬
男子陳屍基隆港 死因待查
家扶8勇士尼泊爾傳愛 協助當地孩童
日軍戰俘血淚史 研究者：可原諒但不可忘
阿里山鐵路將委台鐵 林務局:只是可能選項
跑壘瑕疵？ 呂總：潘武雄在作功德
立院:統籌百年慶非文建會職掌 預算應節約
文湖線列車改裝 市府盼縮短工期
3外籍人士種大麻 檢方追究法律責任
電信奧斯卡人氣票選 11月2日起跑
男子耍帥腰際插槍走火 險傷命根子
台鐵經驗豐富 代管阿里山鐵路駕輕就熟
高齡化社會 老人問題成重要課題
台灣大賽熱 瞬間收視率破3
駐星代表處播映台灣電影宣傳文化
關中：修考績法 讓官僚體系符合期待
南市稽查小組突擊 證實麥得未再營業
漢城僑中發現新型流感疫情 停課一週
蕭萬長：兩岸中小企業應合作共覓商機
總統府：政府決策 開放美國牛肉進口
印度塑膠製品消耗量3年內將增加至少一倍
來義鄉不安全 總統:該遷還是要遷
總統車隊趕赴全運會 婦人衝出跪地陳情
新七小福街頭武術PK 秀成龍絕活
巨人8比2大勝中日將和火腿爭日職棒總冠軍
彰化警匪槍戰 歹徒轎車尋獲
江丙坤：台灣沒有和平就無繁榮
中國東協自由貿易區明年上路
仁青隊技高一籌 韓華國慶盃籃球賽奪魁
代言臍帶血漏報稅 陳幸妤敗訴定讞
東協積極研究範圍更大的自由貿易區
詹春柏：中常委辭職 仍可登記參加補選
詹春柏：推動中常委補選有其正當必要性
刺激就業克服危機 德新政府下週走馬上任
兩岸官員出席成都晚宴 皆避提官方職銜
東協加一明年上路 經部:洽簽ECFA 避劣勢
17局馬拉松賽 兄弟勝統一
東協加一 中經院:台灣GDP約降0.5個百分點
多倫多僑界慶讚中華民國98年雙十國慶
洛杉磯僑情座談會
紐約僑教中心展出北美粉彩畫家協會聯展
紐約勵馨基金會成立五週年
美國聖安東尼台灣同鄉會慶雙十
中加文協舉辨華裔青少年中文作文比賽
美中中文學校協會舉辦中文打字檢定
英國華商總會捐款1萬英鎊協助風災重建
「孫中山－海外華人與兩岸發展國際學術研討會」將在台北舉辦
獅象狂打17局 周美青趕高鐵看不完
王勝偉致勝轟 狗熊變英雄
海外完全單車旅遊 日本沖繩四日遊、澎湖、金門、京滬線陸續登場
體驗坪林之美免費 一家三口吃喝玩樂只要$990
加國獵海豹 影星潘蜜拉安德森深以為恥
亞洲水域海盜案連續第4年減少
調查：6成星人每天上網 網路依賴度漸增
律師：涉嫌馬國煉毒台籍嫌犯可能逃過死刑
4台籍煉毒嫌犯 在馬國獄中狀況良好
盧碧遠颺 北部東北部大雨特報解除
黨務主管搭總統專機輔選 付一半油料費
中國科學家印度取經 研習乳用水牛繁殖
總統：化解兩岸仇恨 讓殺戮走入歷史
馬總統古寧頭大捷60週年感言全文
溫家寶：中澳簽自貿協定有重要意義
專家：山東日照是中國太陽文化起源地
國防部撥直升機給內政部 立院：於法不合
紐約大雨 美聯冠軍賽第六場順延一天
互派旅遊官員 美媒：兩岸關係升溫的里程碑
ECFA 王毅:準備就緒 盡早協商 第4次會談可談
民進黨：放寬美牛進口 總統應負責
法俄協助解決伊朗核子問題 歐巴馬致電感謝
候鳥過境 東沙新增11新紀錄鳥種
新型流感疫情升高 美進入全國緊急狀態
全運會棒球 南市爭取連霸險勝北縣
綠營反對放寬美牛進口 不惜杯葛總預算
劉德華抵台 粉絲熱情力挺
新流感住院新增7例
李顯龍：東協應爭取派代表參加G20峰會
張志明成立競選總部 民進黨公開力挺
總統：兩岸處理問題 必須用和平方式
郎朗12月小巨蛋首奏 透露願與李安合拍電影
放寬美國牛 消基會：錯誤政策必須回頭
青年擴大視野 分享國際關懷經驗
陳順勝：美方資料若不實 應負賠償責任
三星日蔥價漲 大甲玉蔥便宜賣
何秋美寶刀未老 北縣女網隊晉級
ECFA 王毅：妥善兼顧對某些產業影響
男嬰未出生身分證字號遭盜用 江宜樺致歉
卡內基音樂廳推中國藝術節 郎朗將擔綱演出
放寬美牛 吳揆：不讓國內養牛戶吃虧
桃園集團婚禮 朱立倫勉增產報縣拚升格
總統：三民主義建設台灣 符合人性
毛治國：助馬祖成立宗教園區 帶動觀光
陳幸進：不主動辭中常委 家務事關門談
2009南投縣溫泉祭 埔里天泉溫泉會館帶頭暖身起跑
蘇煥智出書『戀戀南瀛』 為台南縣寫下1兆6260億元經濟奇蹟
向日本櫻花祭看齊 天母欒樹節睽違10年再現
黃豆蛋糕麵包免費吃到飽魅力無法擋 黃豆嘉年華人氣更勝百貨週年慶
獅5比2勝象 統一3連霸
海克曼壓倒兄弟象 統一獅3連霸
中指流血力撐 買嘉瑞中繼5局拿MVP
關鍵觸擊失敗 呂總最痛
美國國務院指已和北韓在紐約進行接觸
專家：伊朗擔憂濃縮鈾一去不復返
避免夜長夢多 洋基盼明天力擒天使
駐教廷大使館致贈非洲主教醫療器材
18國旅遊玩家 尋覓另類台灣觀光之美
今天的台灣英雄：張文傑賣鞋 體悟38主義
中國將調降部分機票價格
重慶「紅頂黑幫」老大明受審
立院：國安會諮詢委員 應改無給職
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
旅澳中國學者控告廣州海關扣書
新台幣上週貶值0.3% 亞洲貨幣多數貶值
昆明雙龍小學老師要學生脫光衣服罰站
聯合國舉辦多項活動 紀念成立64週年
立院：糧食自給率下降 不利國家糧食安全
廣東加強打擊偽鈔 少量持有也被拘留
簽署FTA 中日韓擬展開產官學共同研究
上海北翼 中國將建呂四深水大港
七大都更案明年招商 民間投資逾600億元
明年51件促參案將釋出 商機1600億元
香港消委會：前9月不良營銷手法投訴升50%
中國軍委副主席將參觀美軍戰略司令部
尹恩惠納悶沒人追 只能與工作談戀愛
中國大陸企業訂單回籠卻招不到工人
奧運國手陳葦綾 舉重破全運會紀錄
今年就靠這一檔 台北旅展飯店「殺很大」
台北長流美術館開幕 慈善拍賣捐助弱勢
調查：星青少年罹患性病有增加趨勢
中縣聯合祝福婚禮 37對新人結連理
舉重破全運會紀錄 陳葦綾：比預期成績好
NBA湖人捨加弗尼 新球季13人應戰
公車肇事率增但評鑑都有獎 北市:近期檢討
外籍配偶落地生根 盼速融入台灣社會
機車女騎士與計程車相撞 慘死車底
物價攀升 印度商工會預估通貨膨脹率10%
王毅：支持有條件大陸企業赴台灣投資
王毅：兩岸應推動新型產業合作
溫家寶：港珠澳大橋年底前動工
亞太會館標案 戴德梁行明公布重大訊息
國民黨中常委補選 擬11/14舉行
逾千志工撐傘排海豚圖案 籲護彰化海岸
為地主隊加油 胡志強:全運會應更在地化
中市聯合婚禮 123對新人湖畔結情緣
點心主廚黃麗芳 巧手呈現甜點之美
印尼文化節登場 大安公園有異國風
日商雜貨連鎖入台10年 開發商機逾百億
于美人開新節目 自嘲友人勸老公甩掉她
ECFA王毅政策宣示 學者：首次正面回應
ECFA 王毅首度確認第4次兩會會談可談
朴子醫院辦老人義剪活動 溫馨滿人間
風災殉職台東2員警公祭 總統頒褒揚令
調查：7成4學童上安親補習班 1成上夜班
安徽刻劃符號 初顯原始文字功能
胡志強談美國牛肉 總統吃就跟著吃
馬英九:不整頓中常委選舉 台灣政治沒前途
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
ECFA提前協商？府：按計畫循序漸進
全台河川明年汛期前清淤7000萬立方公尺
男子涉撞死人逃逸 家人規勸後投案
中職總冠賽最後1戰開打 南市警全力堵黃牛
雲林助選 謝長廷：台灣興亡人人有責
世界青少年羽球賽 中華團體隊明爭第三
大陸對ECFA釋善意 投信：資產傳產股受惠大
88風災2台東殉職員警家屬 心痛憶親人
農委會:禁美國牛骨製成肉骨粉
兩岸旅展遭檢舉 檢調查陸業者參展金去向
兩岸旅展帳目遭檢舉 台灣觀協：禁得起查
美牛放寬進口 楊志良：不滿意但可接受
中市大墩美展頒獎 大墩獎5得主揭曉
職棒關鍵第7戰 林蒼生探視統一選手
網路貼文買狗肉 動物緊急救援小組報警
基隆義消常訓驗收 張通榮:明年編服裝預算
家庭響應節水 省水量1年可抵1座石門水庫
ECFA時程 陸委會:視兩岸共同研究進度
高齡爺奶青春啦啦隊 大銀幕扮男女主角
全運會男子鈍劍 歐豐銘奪冠
科技業者義助抗癌勇兒 義買1000保溫瓶
全運會棒球賽 中市4比3力克桃園
新流感防疫 台灣嚴陣以待
余祥銓酒駕被扣車 余天下禁駕令
新流感疫情升溫 教部加強衛教宣導
馬英九花蓮輔選 力挺杜麗華
吳敦義王金平站台 籲支持李朝卿馬文君
東京影展閉幕 華語片無緣獲獎
陳建仁建議馬總統 視疫情宣布緊急命令
屋主不畏刀槍威脅 掙脫綑綁制伏竊嫌
北市信義松德路車禍 7人受傷送醫
美牛安全把關 進口食品責任險11月上路
陸資來台放寬？ 陸委會:待進一步了解
中職總冠軍賽票房史上次高 吸睛也吸金
木島英登新書版稅捐伊甸 推廣無障礙旅遊
趙小蘭訪台 將赴臺大輔大演講
許金仙女新作 舞出飛旋人生
陳奕圓小腦萎縮男夢 合唱世上只有媽媽好
獅象最終戰打完6局 統一3比2暫領先
北市聯合婚禮 郝龍斌送新人8字箴言
ECFA利多捎來 台股中長期表現可期
古寧頭大捷第一砲 熊鎮球盼兩岸和平
美牛絞肉進口 連鎖速食業者興趣缺缺
疾管局續購克流感 目標30%人口儲備量
張孝全為詮釋浪漫飛官 苦練手風琴
塗蜂蜜貼金箔 女大生街頭表達藝術觀
東亞高峰會擬與區域機制發展更大共同體
全運會女子百米仰式 楊金桂失金
全運會池畔破聲連連 刷新4項全國紀錄
林宥嘉演唱High過頭 自己喊安可
顱顏基金會20年 大象男孩唱歌感恩
菁耆獎表揚銀髮志工 獲獎者最高齡92歲
中國百餘萬人搶公家飯碗 最激烈4080人選1
減少災害 東亞高峰會擬成立災害回應網路
全運會女子跳高PK 15歲小將吳孟珈封后
女性影展閉幕 黑晝記勇奪台灣獎
北市連環車禍7人輕傷 女駕駛留置警局
台東縣立委補選 民進黨擬徵召賴坤成
國際漫畫家原畫展登場 千葉徹彌來台
國民黨主管搭行政專機 綠批黨國不分
謝長廷：台灣一蕊花 串連有力量
劉翔在中國全運會奪冠
兄弟連兩年失冠 胖總信心不滅
中日大談東亞共同體 東協想當核心角色
馬英九竹縣輔選 籲支持邱鏡淳
總冠軍賽獅屠象 球評：實力差距
蘇花替有譜 馬英九宣示明年底前動工
總冠軍賽被逐出場 陽東益喊冤
自責第5戰跑壘瑕疵 潘武雄撲壘很拚命
倫敦擬興建奧運紀念地標 與艾菲爾鐵塔抗衡
呂文生領獅3連霸 盼球團不砍人
3場投380球 海克曼：沒吃藥
台商:兩岸簽ECFA 電子高階成品回歸台灣
阿富汗總統候選人阿布杜拉：選輸也不會入閣
泰國舉辦僑情工作座談會 聆聽僑界心聲
日本建議邀請 美國加入東亞共同體
花蓮輔選站台 馬：堅持清廉原則不打折
南投／李朝卿總部成立 2院長來站台
南投國際同濟會 拜會縣府
「鬼影實錄」 登上北美票房冠軍
歐巴馬譴責巴格達連環汽車炸彈攻擊案
用肢體與建築對話 孫尚綺在歐洲舞出一片天
台灣選手參加殘障桌賽 駐約旦代表加油打氣
巴格達爆炸案威力猛烈 中國使館門窗全毀
吸引中國觀光客 以色列紮實培訓華語導遊
解放軍第二號人物訪美 將阻美對台軍售
美國華人辯論 該不該有「台灣光復節」
開放牛內臟 郝龍斌：中央應慎重評估
歐巴馬宣佈 H1N1流感為緊急狀況
巴格達自殺炸彈攻擊 美、中使館門窗毀
莊嚴欠6萬元罰款遭通緝 台東被捕
李慶安：公職期間有雙重國籍 否認犯罪
開放美國牛內臟進口 郝龍斌認不妥
陳武雄:依OIE標準放寬美國牛 但不鼓勵吃
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婦人暗巷遇襲不治 外勞嫌疑人聲押獲准
北市抽驗壯陽產品 4件含西藥不合格
綠委質疑紀鎮南不適任中選會委員
改善選風 詹春柏：中常委補選擬分區投票
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乾德門：薛志正病況穩定
MLB 洋基手刃天使 進軍世界大賽
太平媽繞境西螺大橋節 宗教文化新盛會
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重陽節 高縣幼稚園兒童扮老人募發票
馬總統：佈建北市無線寬頻是正確決定
美牛進口談判結果 楊志良:不滿意可接受
麥可台灣粉絲獻愛 扮分身捐款賑災
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陳武雄:用各種方法 不讓美國牛雜進關
男人也可以生孩子？ 英醫療技術上新突破
大華府中文學校校長會議
翻山越嶺顧老人 朱嘉惠高秋桂獲屏縣表揚
陳幸進辭中常委 盼黨中央補選贏回民心
用肢體與建築對話 孫尚綺歐洲舞出一片天
南韓漢城僑中發現新流感疫情 停課一週
北美洲華商經貿聯誼總會舉辦義診與綜合講座
聖地牙哥北郡中文學校舉辦漢字文化節活動
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美國牛入關 消基會議員籲北市府把關
重陽節 郝龍斌敬老訪人瑞
Mozilla計畫推出多合一收信匣Raindrop
年輕人看的新聞 Your News11月上線
酒井法子飆淚認罪 願與夫婿高相離婚
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中華藝術協會 國父紀念館聯展
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美三架直升機在阿墜毀 14名美軍死
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貴州政協主席 受賄包養情婦 停職查辦
司法外交突破 台灣加入國際檢察官協會
中央社新聞小百科：國際檢察官協會
台灣參與IAP 曾為名稱槓上大陸
東芝廣告現身中國閱兵 畫面被禁播
瓊州海峽將建首座公路鐵路兩用跨海大橋
近200名香港中產人士遊行抗議高樓價
黃重球：適當時機簽ECFA 無法預期時間表
70餘名台灣畫家入選參展上海世博
大陸重量級服務業27日來台搭橋
澳門貿易投資展結束 簽約10億台幣
來台搭橋大陸企業 仍避開南部
王毅對ECFA表態 單驥：會積極回應大陸
終日捕蛇終為蛇咬 印度毒蛇先生嗚乎哀哉
秋高氣爽 日夜溫差大
台股開盤上漲51.91點 為7701.19點
深圳百餘物流業者頻頻在高速公路遭劫
匯市觀望 新台幣匯率陷入盤整
重慶發現儲量豐富天然氣田
經濟差距擴大 南韓去年出口額是北韓的383倍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
ECFA加溫台股走高 塑化中概強漲
柳傳志：聯想去年巨虧2.67億美元
中國被劫貨輪保險近4000萬美元
中國自製新支線客機預定2010年首飛
櫃買中心特色產業發表會明起登場
中彰投就服中心：高中生應培養就業競爭力
研究閩南文化 金門歡迎學者挖寶
政院：設計機制 把關美國牛肉進口
山西農博會 台商組團搶市場
大陸節能減排成績單 不及格地方「剉咧等」
戴德梁行:亞太會館一組投標 買賣雙方議價
打造澎湖低碳島 虎井島扮先鋒
觀光局籲韓網友支持 爭取遊台百萬獎金
人事局：中央總員額規劃17萬3000人
賴浩敏：當選無效重選 提名政黨應付費
近7成南韓企業穩紮穩打 先償還貸款再投資
WiMAX論壇：台灣是WiMAX產業領先者
陳幸進宣布 請辭國民黨中常委
放寬美國牛肉進口 朱立倫：與TIFA無關
拒絕美牛內臟 北市議員促聯合外縣市
功能不彰 立委建議裁撤運研所
匯市量縮觀望 新台幣兌美元中午小升0.6分
北市羊乳製品 逾1/3未清楚標示牛乳含量
大陸貧困大學生每天生活費僅6元人民幣
兩岸經濟合作 中國學者：應解禁大陸產品
台鐵推台北－彰化299元 4人同行1人免費
黃碧端：馬總統文化預算政見未跳票
李述德:財劃法案 依地方支出調統籌分配款
中國十大百歲壽星平均118歲 維族人最多
警用第4代行動電腦 戳破毒品通緝犯謊言
總統左眼戴隱形眼鏡 府：當市長就戴了
搶救聽障兒 高市籲評估申裝電子耳
洋基擊退天使搶進世界大賽 全隊high翻天
宣明智:DRAM景氣沒有那麼樂觀
ECFA 陸委會:4次江陳會不排除交換意見
九九重陽 吳清基促訂祖父母節
台灣觀眾大啖人肉麵線 韓國影迷羨慕
改善雪隧壅塞 交部擬開放9人小巴
MLB美聯冠軍戰 洋基封王挺進世界大賽
台股收盤漲19.12點 為7668.40點
CNN：女性收入消費驚人 全世界經濟成長動力
劉義周：公投合併選舉 可節省成本
看好WiMAX商機 台商瞄準新興市場
11月台指期漲44點 逆價差25.4點
台北股市開高震盪整理 漲19.12點
調查：6成3台北律師 不贊成中國律師來台
皮蛇繞一圈會死？南市醫：說法不成立
涉行賄基隆關稅局 檢調搜索2報關行
11月電子期漲1.15點 金融期漲5.8點
人權組織譴責印度罔顧癌症與愛滋病患痛苦
陸資來台效益 陸委會:今年底前評估
新加坡9月製造業下滑7.7% 萎縮比預期大
台鐵高雄港站都更 融合觀光活化文資
陸委會：陸配入境面談可申請輔佐人陪伴
高檔調節 台股量縮收小紅
大陸全運會男籃出現故意擺烏龍等多樁鬧劇
寬頻通訊展 WiMAX成焦點
MLB美聯冠軍戰 洋基噴香檳慶封王
全運會女網 詹詠然：最難的是自己人對打
板檢偵辦職棒疑打假球 約談14人
軍眷水電補助遭凍結 國防部：整體檢討
台股漲19點 三大法人買超68.90億元
電玩也有國家認證任天堂電玩獲英國家認可
職棒疑打假球案 兄弟球員遭約談
重慶打黑除惡逮捕700人 多名官員被查
開放美牛 藍砲轟楊志良 綠擬拒審預算
立院初審國防部99年預算 刪5億餘元
高市標售開發區土地熱絡但土增稅明顯減少
吳佩慈心疼Makiyo 非外界所說愛玩愛喝酒
職棒20年涉嫌打假球 板檢傳喚14人
全運會游泳 再破2項全國紀錄
人口老化加劇 中國提前面對危機
藝術跨文化 竹縣花鼓節辦國際交流工作坊
桂綸鎂為戴立忍獻聲 替不能沒有你配音
南投1工廠疑油管爆裂 4工人灼傷送醫
新台幣兌美元升0.4分 收32.394元
職棒再傳打假球 歷年簽賭黑影揮之不去
蔡英文：台美重啟牛肉談判 點名蘇起下台
國防部創舉 漫畫版國防報告書27日問世
教部：中輟生人數逐年下降
ECFA非正式協商 11/2首度觸及早期收穫清單
香港學者研究環保充電器獲國際嘉許
衛署：美牛肉輸台議定書簽定 難重啟協商
奇美電：看好明年成長 啟動8.5代面板廠
酒井法子認罪淚如雨下 檢方求刑1年6個月
近2成民眾曾想自殺 只要求助就有希望
全運會棒球賽 中市驚險晉4強
定存轉活存 9月M1B年增23.51%
消保會:經濟部為一般溼紙巾主管機關
兩岸首屆花炮產業論壇 宋楚瑜題詞祝賀
需求增大 雲南大學首開MBA台灣班
板檢搜索曹錦輝等6人住處 28日約談
經部抽驗萬聖節裝扮玩具 13.4%不合格
鳩山施政演說定位維新 強調行政大掃除
醫師：胰島素幫浦 解糖尿病患挨針之苦
關島熱帶低壓西行 有機會成颱
拚治安 內政部每週開治安會報
嘉義特色小吃伴手禮評選 11月公布名單
樹形千變萬化 罕見七里香原始林
聯航取消經東京飛美班機 旅客急跳腳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
防新流感疫情 南縣發額溫檢測卡
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
單車UNI 金門體驗三日遊上路
紀錄片睜開左眼 呈現電視攝影記者樣貌
南檢：職棒若再打假球 只剩少棒能看
台北國際醫療展 金融海嘯下逆勢成長
廠商年底進駐 南部首座軟體中心成形
根除幽門螺旋桿菌 胃癌機率降3成
兩岸合拍電影 台灣片商：投資1億都不怕
聯電集團投資集邦科技10% 未來不排除掛牌
兩岸電影界今年合拍9部電影創新高
冒稱陳履安私生女詐財 女子判刑8月
永豐銀標售陽明山土地 未來豪宅上看億元
打造低碳島 澎湖規劃成立再生能源園區
網路新星「微博客」 竄紅中國網界
汽燃費違法催繳？監理站：法規不同造成
中研院參與國際研究 發現宇宙新現象
奇美電第3季轉虧為盈 毛利率高於友達
陳菊籲重新檢討美牛肉進口決策
放寬美牛肉進口 高市籲重評政策
Sandisk控侵權敗訴 群聯創見宇瞻未侵權
美國牛進口 府：開放標準比OIE歐盟嚴格
假羊奶事件 養羊協會：GGM標章有保證
反美牛內臟玩真的 北市：重罰加密集查
屏東林管處遊樂區重創 明年才能開園
佛光山第2批賑災品 空軍專機運抵馬尼拉
永豐銀陽明山722坪土地 6.28億元標脫
9月證券劃撥餘額1.2兆創新高 台股動能足
水利署長訪蘇煥智 河川治理重在解決水患
默默守護球場 管理員助球員發揮實力
全運會高市再添4金 泳將王紹安破大會
板檢偵查疑打假球 中華職棒聯盟表遺憾
匯市量縮觀望 新台幣收升0.4分
北市府拒美國牛內臟 胡志強考慮跟進
ECFA是台灣把握世界工廠轉為世界市場契機
民進黨成立中央助選團 納四天王輔選
中縣易淹水地區改善案 中央核定
吳威志：執政優勢 地方通中央爭取建設
王志剛：產業聚落是未來經濟發展重心
台灣福建攜手打造現代農業合作新平台
推動省水 經部發送41萬套節水墊片
北市反美牛內臟進口 高層:民眾拒吃沒意見
YourNews11/6開跑 校園新聞搶進Yahoo專區
期交所辦期貨大學堂競賽 總獎金74萬元
1260戶災民需永久屋 屋損證明只開173張
基隆冰櫃藏屍案 確認死者為房客
成功台商快樂分享大陸投資經驗
潘迎紫抵台 想念台灣牛肉麵
金門高峰論壇閉幕 達成邁向大學島5結論
北市反美牛內臟聯盟 楊志良：沒意見
清大校長遴選 30日辦候選人說明會
虎年虎遭殃 中國需求增印度憂虎遽減
馬祖一日縣長老外溫賈舒 籲旅遊馬祖
中信銀信用卡單月獲利逾億 明年續看好
職棒再傳簽賭 體委會盼不影響棒運振興
北京進入H1N1新流感高發期
地下簽賭風險大 組頭落跑彩金空
交通部：蘇花替路線年底前出爐
檢舉賄選判刑定讞 苗檢頒1000萬獎金
大陸旅遊大團本週到 再掀來台熱
員工上班熱中上網 英企業年損近14億英鎊
2011年全英人口大普查 當心枕邊人曝光
全運會標槍 高三生擲破全國紀錄
奇美電5代線供應元太電子書 第4季出貨
環署：中科四期廢水改海放 須先過環評
油管爆裂工安意外 南投5工人灼燙傷
學者：金門發展大學島較博弈有利
星金管局長：取消擴張措施應確保經濟穩定
防偽又便利 外交部籲速換晶片護照
挑戰人腦 台南大學催生台灣魔圍棋程式
公益推廣 百萬瓶國產鮮乳送弱勢兒童
太百案 章民強李恆隆二審改判有罪
拒美牛內臟自主管理聯盟 縣市反應不一
外帶飲料杯回收 將可換獎勵金
楊志良:美牛若危健康 可行政裁量暫停進口
富邦金贊助明華園廈門演出
期交所獲選為年度風雲衍生性商品交易所
法高等學院預備班甄選 5高中生錄取
赴日打工度假 11/2起受理第2波簽證申請
跆拳美女楊淑君 全運會拿金牌慶生
替代役王鵬驊愛心調教 過動中輟生不脫軌
世界盃電腦應用技能賽 蘇銘峰獲第四名
北美館第100萬名幸運兒 將獲全年貴賓證
放寬美國牛肉進口 高市飯店進貨多觀望
放寬美國牛 監委不排除自動調查
中國藥品市場逾人民幣8666億元
3合1選舉買票 屏檢起訴78歲婦女
國中教師林智晴找回中輟生 用心良苦
機車超難停 北市：檢討汽機車停車格比例
世界長壽鄉 海南百歲老人達4343人
奇美電：前進大陸著眼市場 不在節省成本
放寬美牛肉 蘇俊賓:行政手段保障民眾健康
反美牛內臟 郝團隊備戰提前栓螺絲
台美可望重啟TIFA 經部11月派員赴華府
李克強：中國官方堅持擴張性政策不變
環署：蘇花替興建否 環評決定
兩岸知識大賽總決賽 四校聯軍摘冠
亞太企業社會責任評比 澳洲居冠
ECFA協商 台灣擬定服務業早期收穫清單
中常委辭職自清 馬英九：帶動台灣改革
拯救全球珊瑚礁 冷凍樣本保存生物多樣性
板檢偵查簽賭案 洪瑞河要求拿出證據
華碩第3季獲利 超越宏??
經濟衰退 英企業執行長紅利縮水 薪資卻大漲
全運會泳池計時板感應不良 選手申訴
野雞車能刷悠遊卡？卡公司：查明求償
M1B及M2續升溫 資金退場考驗央行智慧
效法常春藤 北大清華9所大學將成立聯盟
開發全球最快超級電腦 華碩進軍雲端運算
太百案章民強等遭判刑 太設將繼續上訴
淡水漁人碼頭轎車墜海 車內2女子溺斃
日1天3人新流感死亡 總數增至35人
轉運站不良設計恐生問題 北市:不貿然啟用
ECFA非正式協商11月登場 黃志鵬盼有第5次
黃碧端發簡訊訴苦 文建會員額編制從未增
為奶粉錢努力 男百米劉元凱奪冠
疑打假球案 板檢：4離隊職棒球員扮仲介
太百案章民強遭判刑 遠百：單純投資人
疑打假球案 板檢：涉收賄為本土球員
第098213期今彩539三星彩四星彩派彩結果
一夜情結晶 英演員裘德洛之女照片曝光
孫亞夫：兩岸產業合作將採試點探索合作
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遠傳WiMAX電子書 英業達友達富士康搶進
兄弟遭搜索 中職前景蒙陰影
國民黨中常委補選 11/14投票11/18就任
馬英九承諾續查賄 考紀會：賄選開除黨籍
國民黨中常委促馬懲傷黨形象名嘴立委
史賓威中華公學響應墨爾本地區漢字文化節活動
北加州漢字文化節宣揚正體字之美
華府國建聯誼會舉辦學術研討會
休士頓僑界舉辦「心靈講座」
晶片護照優惠期將截止 僑胞可儘早換照
紐約及紐澤西台灣商會歡迎高振群代表履新
世界自由民主聯盟年會圓滿成功
美國慈濟總會20週年慶祝活動
法國僑胞歡慶重陽
紐約中華公所獲頒長島美華協會績優服務獎
台灣醫衛團隊提供菲國颱風災民醫療服務
職棒才落幕 兄弟象曹錦輝等人將被約談
牛肉風暴 馬英九再陷政治危機
未出生身分證就被盜用 內長向家長致歉
國民黨：中常委補選完成、辭職才生效
國民黨中常委補選 挑燈夜戰敲定
中職疑打假球 前兄弟球員莊侑霖聲押
展現專業 郝龍斌拒絕美國牛內臟
「不能沒有你」紐約哥倫比亞影展首映
麥可傑克森與變形金剛 萬聖節最夯裝扮
酒井法子吸毒案首審 6000多人搶20個旁聽席
李顯龍：亞太區新架構應以東協為中心
星媒：古寧頭戰役60年證明三民主義符合人性
中書外譯 台灣還得加把勁
處理鼠首兔首爭議 故宮贏得國際社會讚揚
美國務院：緬甸中國古巴嚴重違反宗教自由
波蘭斯基性侵案 受害人聲明放棄控訴
華爾街日報：兩岸經濟過熱增加台灣風險
馬總統：盼與歐洲議會提升友好關係
疑打假球案 板檢收押6人 28日約談曹錦輝
食品衛生檢驗缺機制 審計長：2個月內查核
中國放棄追討流失文物 才有助國寶重見天日
台灣期貨交易所二度獲AsiaRisk評選「2009年年度風雲衍生性商品交易所」
職棒疑打假球 朝野立委盼檢調查清楚
臺港圖書館論壇——關注圖書館科技時代新服務
燦星旅遊台北國際旅展火力全開
櫃買中心7場28家「特色產業業績發表會」10月27日起陸續登場
是否增兵阿富汗決定 歐巴馬：急不得
中國修改選舉法 農民將獲平等選舉權
全運會29日閉幕 美食饗宴犒賞選手
身心障礙者搭機遭拒 徐中雄促保障權益
教部：美國牛肉安全有疑慮 不進校園
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楊秋興：鼓勵安置災民返鄉 上山發救助金
明星球員打假球？板檢：依證據辦案
國防部首推漫畫版報告書 男女代言人現身
駐星代表處以觀光和電影宣傳台灣
辦公廳舍過大？ 審計長：存放大量資料
威邁思電信全球首創「樂樂小黃行動網咖服務」
災後拼觀光 墾丁飯店旅展俗俗賣
控美案應訊 林志昇：可釐清台灣地位
熱淚盈眶的「不能沒有你」 紐約獲好評
家庭節水墊片組獲迴響 水利署：郵寄到家
噗浪小籤籤 林建辰的機器人有求必應
獨缺二大報 海基會新聞交流團28日啟程
軍事馬祖變身海上觀光明珠 「一日縣長」溫賈舒允當馬祖觀光大使
高市抽檢牛肉標示 清查貨源禁用疑肉
文化團體行動劇 盼保留台鐵高雄港站
西螺太平媽繞境 推出13鄉鎮特色餐奉獻禮
銀行保代新突破 台新保代【台新之星】百名席位限量招募中
臺灣企銀號召客戶一起作公益
燦星旅遊國際旅展火力全開 祭出「買一送一」、「第二人只要1元」等優惠
新光新興星鑽基金 10月22日獲准成立 10月底進場佈局
復華高益策略組合基金募集103億元 2008年以來首檔募集逾百億基金
資產組合必備款 ING全球美元投資級公司債基金11月10開募
總統也收禮？ 詹春柏：馬總統不收禮物
消保會籲衛生署納管度數鏡片及驗光師
台灣參加首爾五金手工具展及機械大展
茶葉蛋所長：鐵馬族讓轄區治安變好了
日倡東亞共同體 外交部：盼盡心力
詹春柏：勸進政務官形象牌參選中常委
趙小蘭肯定兩岸正向互動 鼓勵青年逐夢
完成文化外交使命 十鼓擊樂團離巴拿馬返台
智慧藥盒溝通牆 無線傳輸便利銀髮族
民進黨：不擔心牛肉爭議傷害台美關係
北市拒美牛內臟 周錫瑋：自欺欺人
立委潘孟安辦連署 要求恢復社福預算
崎嶇豐實人生 陳文彬演活「不能沒有你」
中常委補選 詹春柏：維護清白乾淨選舉
美牛內臟進口 胡志強：地方應有作為
【行銷有術 格外有FU】
職棒打假球疑雲 高市教練：棒運蒙陰影
廖正井當選無效定讞 本屆國民黨五席中途離職
集集鎮長政績卓著 莊瑞麟展政治明星架勢
涉嫌做白手套 兄弟象：簽下莊宏亮是錯誤的決策
中華國際經貿文化協會籌備會公告
證交所資訊展示中心10月26日起舉辦「金融資訊應用展」
胡舜智諮議 捐贈台大動博館剝製標本
Facebook大改版 用戶不買帳
品田牧場沙朗豬排 獲2009部落客最愛前10大餐廳菜色
提升急難救援效率 萬事達卡與HealthLink攜手打造中國大陸醫療救援服務網
智冠集團前三季獲利大豐收 智冠EPS 6.33元網龍EPS9.99元
奇偶科技前三季稅後盈餘287,790元 EPS5.98元
健鼎科技自結前三季稅後EPS 4.2元
藝奇海鮮土瓶蒸 以湯代酒 玩味又暖心
遊戲橘子累計前三季EPS 2.00元
拍賣平台收費年代 HiNet拍賣堅持免費服務
中國最大基金華夏出面相挺 國泰中港台基金未演先轟動
台灣智傲科技推出《夢幻古龍Online》 11月9日台港澳同步封測
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兆豐商銀蘇州代表處10月28日正式成立
農委會推19套「休閒農業樂活遊」 災區養生紓壓一日遊只要168元
再見萬人團 寶健「學習之旅」10月30日抵台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股連三個交易日挫低 銀行股領跌
疫情擴大 新型流感攻陷南韓校園
免受美國牛肉拖累 澳洲牛肉將加強標示
香港H1N1疫情再奪2命死者增至36人
中美消費品安全峰會將每兩年舉辦一次
陸智庫：ECFA早期收穫名單將尊重台灣需求
賴幸媛:大陸飛彈未撤 台灣須強化國防
中國軍委副主席稱統一是目標 軍力不為侵略
美股收低 市場憂心購屋減稅優惠將取消
美元走堅 油價跌破80美元
阿富汗政策檢討 美國務院指文職專家仍重要
美宗教自由報告：新疆西藏信仰權仍遭打壓
希拉蕊：今年宗教自由進展是跨宗教交流
美宗教自由報告：台灣重視宗教自由
全台天氣晴朗 西部日夜溫差逾10度
南韓新流感擴散 李明博要防疫體系嚴格把關
中國再添新流感死亡病例
沒賺頭 麥當勞在冰島將吹熄燈號
台股開盤下跌33.31點 為7635.09點
美衛生部長：新流感疫苗將足敷所需
不相信新流感疫苗品質 大陸民眾不願接種
國際美元走強 新台幣匯率盤初走貶
行李夾藏海洛因 馬國女子送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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設陷阱執法 輿論譁然 上海官員道歉
拉薩啤酒風靡美國市場
中央大學：10月CCI達60.56點 17個月新高
楊秋興：學校午餐禁用美牛絞肉內臟
英研究：女方聰穎又年輕 婚姻幸福秘訣
高檔盤弱 法人：觀察月線支撐
經濟復甦 星信用卡消費額連2月增加
星設碳排放配額交易所 提供優惠吸引交易商
國民黨無愧聯盟盼改革 籲通過政黨法
WitsView：LED與CCFL監視器成本價差仍大
廣州成立網路文化協會抵制低俗風
吐痰被廣州人視為最不文明行為
抵制美牛內臟 郝龍斌：無政治考量
天師之爭？男子部落格誹謗他人遭判刑
國防部：99年底前軍隊不吃美國牛
綠營提案 美牛肉輸台應經立院同意
日盼展故宮國寶 外交部要求對方先修法
李金龍：台灣被列狂牛症可控制區 很冤枉
北縣第3季房市續漲 民眾購屋壓力大
健保放寬B肝C肝藥物給付 1萬5000人受惠
林務局南投林班地傳火警 空勤搶救中
辭中常委搞英雄？邱毅：願為高層擋子彈
外交部：駐札幌辦事處年內開館
總統府：收禮有登記 將查中常委有無送禮
放寬美牛肉進口 府：台比韓更嚴格
台灣9月景氣可望增2分 續呈黃藍燈
彰化鹿港公會堂整修竣工 老街添風情
Gartner:主要PC業者將搶進智慧手機市場
美元走強 新台幣中午收盤貶6.6分
車禍統計DIY 輕鬆比對縣市交通事故
高縣衛局：特約醫院克流感及快篩試紙無虞
B肝藥物給付延長 大幅降低復發率
中國湘繡藝術不敵市場惡性競爭
高縣民族村重創 改建災難生態園區
海基會盼兩岸資訊交流儘早排上議程
北市民宅火警 2歲男雙胞胎送醫急救
逢例假日 證交所:上市公司Q3財報期限順延
新流感住院增14例 國小以下佔9例
周功鑫建議臺灣史前館 經營社區建立口碑
美國牛肉放寬進口 監委申請自動調查
所長茶葉蛋爆紅 家扶單親媽拜師學藝
調查：全台27萬女性子宮頸癌高危險群
調查:9月大尺寸面板出貨5200萬片 創新高
北市拒用美牛內臟聯盟 200多家業者響應
東協加一商機大 貿協率團拓荒
明察秋毫 基隆海關查獲仿冒高爾夫球桿
台股收盤跌11.06點 為7657.34點
兩岸搭橋 打造現代化服務業
婉拒鼠兔首獲國際認同 周功鑫：專業該做
兩岸服務業交流 統一強調本土化
台北股市開低震盪整理 跌11.06點
11月台指期漲2點 逆價差13.34點
國際特赦組織控以色列侵占巴勒斯坦用水
重啟美牛肉談判？民進黨團提案遭封殺
多頭追價無力 台股幸仍守住月線
保護山林 高市爭取壽山自然公園升級
11月電子期漲0.85點 金融期漲5.8點
中研院：全球暖化 台灣水旱災將增加
大陸全國運動會第3例禁藥案疑雲重重
放行大陸磁磚？ 基隆關稅局：依規定辦理
申請赴日打工渡假 目的明確易過關
監視器助破刑案 高市要增設到1.2萬支
簽賭案遭羈押 赫見龜山國中教練張宗傑
沙國王特赦 女記者躲過鞭刑
水保設施復建經費少 蘇煥智盼中央修正
南市府99年度赤字預算 市議會退回重編
打假球案 胡志強：應向黑道宣戰取締到底
日考慮印度洋加油改對海盜對策船加油
台股跌11點 三大法人賣超61.38億元
日青年來台打工度假少 外交部：多宣傳
桃園市與寧波江北區展開旅遊合作
柬國偏袒戴克辛言論招致泰民眾抗議
ECFA減讓關稅項目可能排除農產品
廢棄物起火 澎湖富春造船廠虛驚一場
5公里1座 廣州高速路收費站密度世界之最
斗六民代涉暴力妨害公務 檢帶回偵辦
高等法院判決 立委廖正井當選無效定讞
吸收加油站員工抄卡盜刷 男子判刑10月
嬰兒嗆奶致死護士被告 檢方不起訴
印中外長會談 兩國疆界和貿易是主題
台東臨時工鋤草 赫見未爆彈
全運會男桌團體賽 南市21連霸
圓夢 罕病友邱俊瑋見到戰機翱翔
馬英九黨部開會 首見偵爆犬維安
兩岸直航 物流業攜手搶商機
從黑河到三亞 中國大陸南北最長航線開通
9月燈號黃藍燈 景氣信號19分
北市民宅火警 雙胞胎兄弟雙亡
新台幣兌美元貶8.6分 收32.480元
職棒簽賭案遭約談 高俊強列名全運未參賽
小兒感冒後瘀青 小心腎臟病上身
抵制美國牛內臟 業者聲援北市
當選無效定讞 廖正井：請監委還清白
紅香林班地火警 多枯木落葉延燒1.2公頃
環署公告柴油車第5期排放標準 改善空污
陳致中：民生寓所 無償供公益團體使用
9月景氣增1分 連4個月黃藍燈
慶豐銀標售 4銀行得標 重建基金賠付230億
擔憂生意受挫 高市5夜市拒賣美牛內臟
總統：國軍災害防救 就是作戰
印度央行基準利率不變 籲銀行增持公債
厲以寧：明年兩會再討論貨幣政策調整
高縣104歲人瑞 開朗唱歌同歡樂
運彩不受簽賭案影響 明年仍會納入中職
新流感疫情發燒 北部學生居多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新流感抗藥病毒株出現第2例 仍屬個案
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
放寬美牛進口 中市綠營促抵制
廖正井當選無效 郭榮宗表態爭取補選
歐盟執委會新職 各國爭相搶肥缺
北美館25年 出現首位年度第100萬幸運兒
人生選舉首戰 廖正井官司纏身
輕颱米瑞內形成 是否襲台待觀察
培養文創人才 北藝大設電影與新媒體學院
提升自助借還書機使用率 高市圖祭出抽獎
美國職棒世界大賽 首戰賽揚左投對決
高院：廖正井給款里長宗親 構成賄選
國防報告書漫畫版 介紹共軍主戰武器
陳德昇：ECFA是台灣參與區域整合新起點
謝佳賢將被約談 興農牛：相信球員清白
台積電改組 劉德音魏哲家領軍營運及業務
推廣美食露一手 胡志強：沒加美國牛內臟
四大進出口公會：暫不進口美牛內臟及絞肉
台東2期稻列專案救助 每公頃8000元
孩童扁平足穿矯正鞋？醫師建議先檢查
張五岳:2012年兩岸無法迴避政治談判
曾蔭權槓上香港個別媒體
開放軟體Ubuntu推新版本 要和微軟較勁
審計長：失業仍嚴重 應加速振興經濟
美牛肉比騎機車安全 楊志良：不恰當
台灣選手首次參加大陸全國性舞蹈比賽
署彰醫院毒物災害演練 強化救災能力
中國歌唱家陳思思抵台 跨海開音樂會
黃健庭辭立委傳交換說 東檢分案偵辦
漠視老師性侵女學生 國小校長遭彈劾
城島健司高薪加盟日職棒阪神隊 4年7億台幣
北藝大學生玩創意 匍匍匐會認標點符號
台中警方破獲詐騙集團 所得贓款逾千萬
涉網拍仿冒品 五分埔成衣商落網
職棒案外案 莊侑霖被搜出2萬多顆搖頭丸
高市教育局：營養午餐暫不用美國牛內臟
11月台美能源科技會議 不談TIFA
中國物流業轉正成長 反映實體經濟回升
9月景氣黃藍燈 10月有機會轉綠燈
高美溼地偵測到病菌 避免進入灘地遊憩
維也納少年合唱團 首位台灣團員回台獻唱
得標慶豐銀信用卡業務 台新銀排名躍升
專家：京滬未來十年房價已透支
台北港影響 高雄港前3季貨櫃裝卸量衰退
廖正井當選無效 民進黨籲速修選罷法
曹錦輝明約談 若需交保就禁賽
阿里巴巴對台加碼投資？梁春曉：不方便說
5大牛肉進口商 不進口美牛爭議部位
司徒文：美國支持台灣參與UN專門機構
泰國9月工業信心指數創三年新高
棲息地未受破壞 紫斑蝶茂林度冬
台東營養午餐不吃牛肉 避爭議
景氣回溫 加工區增近5千個就業機會
霧社事件79週年 電影賽德克巴萊宣示開拍
澳洲化工碩士王莉鈞 養蟹打響名氣
中國寶健集團將來台 中市飯店餐飲滿檔
教部重申美牛肉不進校園 將徵詢衛署意見
陸委會：即日起擴大陸媒採訪自由 取消報備
得標慶豐銀越南分行 富邦金布局趨完整
總統褒揚言百謙上將 推動國防建軍
職棒打假球爭議 吳揆：肅清幕後主導者
刊載補教名師劈雙胞主播 沈野判刑1月
疑打假球案 張誌家赴板檢說明被拒
全運會新蛙王 江信宏破高懸19年全國紀錄
阿里巴巴有野心在台灣做到最好最大
職棒疑簽賭案 趙守博期待辦到底
板檢澄清 檢察官未說中職玩完
趙樹海慶中視40大壽 避談金鐘獎
得標慶豐銀18家分行 元大銀:全遷至北縣市
要女藝人吹一下 議員批北市警性騷擾
美元走強 新台幣匯率收貶8.6分
衝1000萬遊客 日本歡迎年熱身送優惠
兩岸媒體互設處 陸委會強調非現階段重點
新流感一週增243例 泰防第二波疫情
計程車運匠疑心臟病發不治 乘客輕傷
陳怡娟成蛙公主 父喜極而泣
索賄知名女中醫 前稅務員獲緩刑
威尼斯雙年展台灣館 策展人改邀請比件
政大社團遊行 籲重視學生情慾自主
投資消費若回穩 景氣可望轉綠燈
國民黨：鄭永金夫婦違紀輔選 撤銷黨籍
國民黨考紀會再開鍘 李全教等12人停權
反美牛內臟 北市：加強稽查未加盟業者
淘寶網年交易2000億人民幣 上看1兆
打假球案重創職棒 舊案發酵雪上加霜
大陸物流基礎建設 台商有參與空間
出售典藏小眾議題 助博物館找活路
馬總統：願擴大與巴拉圭合作計畫
基因改造稻米木瓜 販售前應查驗登記
楊志良:不會同意再放寬美國牛肉進口條件
兆豐銀蘇州代表處明成立 首席代表蔡永義
挨巴掌後罵邱議瑩 李慶華無罪定讞
台灣網路產品合大陸口味 兩岸市場應結合
9月北市逾2千萬房屋交易佔23% 創今年新高
台酒贊助廣州亞運 綠委擬提案限制
消基會籲有線電視月費降6% 開放全區經營
大陸專家:平潭島試驗區 台胞可望免簽證
學生免費新流感疫苗 11月底開打
台酒：台啤行銷大陸 依法採購亞運權益
回收飲料空杯獎勵金 環署將與業者研商
藍營籲立院決議 備忘錄排除牛內臟進口
金融海嘯後遺症 勞工最怕被裁員
黨籍遭撤銷 鄭永金：不應溯及既往
英婦女延後生育 懷唐氏症胎兒機率暴增71%
兄弟象公開信 不滿板檢調侃
美軍普天間基地遷移 日政府內部歧見多
故宮南院興建 朝102年啟用全力以赴
日護衛艦與貨船在關門海峽相撞 貨船起火
美牛議題廣告遭質疑 衛署：都是真實數據
魏德聖新片開工 坦言資金缺很大
慶豐銀標售案全數標出 RTC最多賠付230億
優惠房貸將罄 9月購置住宅貸款月增趨緩
遠雄捐書大專院校 分享幸福力秘笈
化被動為主動 兩岸新聞交流台灣先出招
板檢比對監聽譯文 查總冠軍賽是否打假球
馬總統籲澳洲改變對台政策 強化雙邊關係
蔡旻佑等待從軍 戀上徐若瑄泳裝倩影
中華電Hami書城上線 智慧手機採購將成長3成
新流感急遽蔓延 韓政府將總動員保護國民
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市民籲撤敦化自行車道？北市：不考慮
推廣資源回收 新加坡引進三台空罐回收機
第098086期大樂透49樂合彩開獎
9月赴星旅客增加7.1% 是星今年首次成長
台商IT通路業 四川成都拓展不易
首張微型保單 國泰人壽搶頭香
全運會棒球 南市連闖2關明與高市爭冠
查緝涉槍案件進展顯著 吳揆肯定
印度貨幣政策轉緊縮 股市短線震盪長線佳
許玉芳甜蜜復仇 雙破長跑紀錄
確保公平 印度馬拉松賽跑者將攜計時晶片
台灣媒體團明訪北京 中國高層將接見
綠能產業當紅 台英合作開發離岸風力發電
9月赴澳門中國旅客回升 台港旅客續跌
台灣取消駐台陸媒報備制 國台辦樂見
蘇起宴請藍委 美國牛肉議題成焦點
魏導拍片缺錢 徐若瑄賣房子挺到底
消基會將循國際管道發聲 促美國牛肉莫進口
驫舞劇場赴美巡演 獲頒普維敦斯市民表揚
北市肇事路段 民權東中正路連3年前2名
虧很大 郵局罷工倫敦企業損失逾5億英鎊
多起當選無效 無損藍營立院實力但傷形象
聖文森副總理重申繼續在國際上支持台灣
全運會破紀錄多 游泳成績有爭議
港府上半年度批准3367名大陸人才來港工作
日艦撞韓貨船起火 火勢撲滅3人輕傷
農委會堅稱美國牛肉進口標準不會比韓國鬆
民進黨：牛肉管理 責任不能丟給地方
第098086期大樂透頭獎無人中獎
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國民黨再開鍘 有人揚言以死表清白
中職疑打假球案 前熊捕手陳昭穎飭回
網交多名男友死因離奇 日女詐婚涉案被捕
停車場收費標示不清 7業者複查未改善
協助扶貧 台灣技術團在巴拉圭繁殖吳郭魚
上海將在洋山港開辦離岸金融試點
伯恩豪華寬敞熊公園開張 4萬遊客湧入
菲新流感逾5200例30死 死亡率0.6%
國民黨中常委補選 勸進政務官年輕人
金門華僑拜會僑委會 討論華僑博物館等議題
加州台灣同鄉聯誼會舉辦慶祝台灣光復節活動
法國台灣客家會舉辦電影欣賞會
AIT處長: 不重啟協商 美牛肉比騎機車安全
中華職棒20年 假球風波五度重創
送禮有「漏網之魚」 李全教等12人遭停權3個月
中常委補選12人「提前出局」 後續恐難善了！
台酒好凱！ 人民幣一億元贊助廣州亞運
台新銀行標得慶豐銀行信用卡業務
黃豆異想世界烘焙人氣王出爐 阿默、岩島成、聖瑪莉分奪西點、蛋糕、麵包頭籌
中華電信Hami書城上線 買書、看書、藏書一機搞定
中華函授學校馬來西亞課程說明會
泰國華文教師研習會108位學員獲頒證書
德國「同在愛爾蘭根」文化節
多倫多地區舉辦漢字文化節系列活動
多倫多地區首次舉辦華語文能力測驗
放寬美牛決策3原則 蘇起：安全安全安全
兩岸新聞界大事／台媒體高層團訪中、開放中國記者自由行
徐才厚與蓋茨達成7項共識加強高層互訪
江丙坤率新聞交流團訪中 盼利新聞合作
陳思思來台辦演唱會 解放軍身分第一人
副總統：嘉創中心 將成台灣創新研發重鎮
聊天聊過頭 「過站不停」美2飛行員遭吊照
台灣放寬大陸媒體採訪 國台辦表示歡迎
美國防部呼籲 改善與中國軍事關係
宏?眱~牌開花結果 蘭奇獲頒經濟專業獎章
放寬美牛 馬英九:絕不拿國民健康交換
久病男子 開車落海亡
周錫瑋：不排除全面抵制美國牛肉
麥可傑克森遺作首映 會場眾星雲集
台美同查稅 會計師：台灣有戶籍就需申報
抵制陸客到高雄 國台辦: 不符合事實
Google新功能 社交搜尋週一登場
海峽兩岸台北旅展 中國最大團參與
馬拉桑結緣 酒莊助魏德聖募新片資金
農委會：不開放基改稻米進口
信義鄉哈比蘭明隧道 將另闢橋梁
雲縣府發起抵制美牛內臟 籲愛用台灣牛
從中國小姐到市長 陳淑華政績一樣亮眼
吳揆盼成為WHA正式成員 分享防疫資訊
薪傳獎揭曉 31日頒獎
職棒簽賭案 曹錦輝、張誌家等8人列被告
曾愷玹戴名錶走秀 性感禮服吸睛
特偵組搬家 空間老舊不足問題獲解決
Hami書城正式上線 中華電信搶攻電子書
40年大突破 可用中文命名網域名稱
節能減炭好處多 黃重球家今夏省8千電費
職棒簽賭案最新 吳保賢、王勁力聲押其餘6人飭回
補選登記截止 75人登記不減反增
兩岸合作電子書 寇曉偉規劃11月來台
總統：開放美牛安全為前提 沒交換條件
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高血糖加幽門螺旋桿菌 胃癌風險高4倍
歐洲股市基準指數收盤小漲 銀行股下跌
IBM再加碼50億美元買回庫藏股
國際油價收高 房市回穩 市場樂觀氣氛增強
國際貴金屬價格下跌 美元升值抑制需求
研究：結伴運動 甩肉效果更佳
加官方不滿格達費 加人不受利比亞歡迎
2010冬奧門票重售網站即將啟用
六四流亡詩集 11月全美發行
美進入新流感全國緊急狀態 有多緊急？
美股漲跌互見 多數股票下跌
美國會提打擊海外逃稅法案 歐巴馬肯定
失業率高居不下 美消費者信心指數遽降
美國外銀若拒不提供帳戶資料 恐將面臨課稅
中華職棒傳疑打假球 美MLB曾有黑襪醜聞
中國軍委副主席徐才厚訪美國防部國務院
美國從11月1日起結束日光節約時間
多倫多13歲少年染新流感一天即死亡
台股開盤下跌19.9點 為7637.44點
11/1轉冷 預測11/3低溫13度
中國與美國將宣布兩國貿易關係重大進展
中國協尋韓戰美軍遺骸 美國務院表歡迎
伊朗可望同意IAEA提案？ 美仍待最後回應
蓋倫集團不法內線交易案 超微前CEO驚傳洩密
美國與北韓可望在紐約繼續非正式溝通
重慶公安局長：部分警員比黑社會還黑
歐巴馬：斥資34億美元更新全美電力基礎建設
江丙坤率新聞交流團赴中 將見陳雲林
河南洛陽故城發現皇帝禦道銅駝大街
職棒簽賭案 曹錦輝台北市調處報到
牙籤加鹽巴治牙痛 婦人怕上醫院險掉牙
中共新一輪高層人士調整據報正式啟動
兄弟6球員被約談 曹錦輝會組頭受關注
美元持續走強 新台幣兌美元盤初小貶
職棒簽賭案 張誌家接受約談
中國國防官員指兩岸軍事互信可談
新車牌變薄 交部規劃100年起換新
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
偵辦中職疑打假球 板檢：未養案
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國假發票氾濫 廣東淪為重災區
上海女生公然打人旁觀者反應折射社會心態
北京副市長吉林將率領250人訪問團訪台
金門研議 婦女生育補助明年起加碼
傳政府基金捍衛月線 台股一度黑翻紅
中方指中美高階軍事會談達成多項協議
高縣就博會明登場 提供3476職缺
美國防部指美中將合作因應伊朗北韓等問題
中鋼Q3稅前大賺110.51億元 季增逾13倍
大陸立法禁外交人員配偶有外國籍
涉溢領房租補助 蔡仲禮調離主管職
比爾蓋茲傳奇故事 BIO人物傳記頻道呈現
陳武雄：絕對不會開放基改稻米進口
陳沖:兩岸簽金融MOU應不會拖到明年新曆年
金融MOU 陳沖：不贊成在江陳會中簽署
中朝邊境北韓駐軍盛傳販毒 金正雲秘訪管制
反對放寬美牛 綠執政7縣市共商聯合抵制
大學生實習支薪有譜 廣東擬立法保障
遭點名負責 楊志良：尊重總統談話
被質疑肥貓?張進福：未領取省主席兼職費
地方行政研習中心人才培訓 獲國際肯定
大陸1重刑犯供述13年來共殺死14人
宏?祣孺w登頂策略 明年NB出貨看4000萬台
武漢男子研發手汗控制酒後禁駕系統
銀行不合理收費 金管會將定上限
MOU何時簽？國台辦：希望爭取儘快
創新高 南韓前9月經常收支順差逾300億美元
象隊球員願測謊 板檢：視案情需要
國台辦：願年內在兩會架構下談經合協議
徐才厚對美重申 軍售台灣嚴重影響美中關係
港口排名掉 立委拒航港建設基金繳庫
補習班插旗宣傳 教育部：要求撤除
保育有成 灰面鵟鷹過境再創新高
憲兵喝花酒？高華柱：已處置
深圳舊村拆遷補償將造就多名億萬富翁
宏?烰B中國市佔明年攻第3 手機未來3年重點
因應美牛內臟進口 中市6措施把關
匯市盤整 新台幣匯率中午收貶1.8分
新流感增1死 不配合停課學校擬開罰
米瑞內增強為中颱 侵台機率低
助弱勢家庭 紅十字會運用緩起訴金
啟動輔選列車 馬英九：贏選舉也要贏民心
貿協與Google聯手 企業免費找商機
扁辦：陳致中民生寓所 無償公益使用
嘉創中心動土 施顏祥:打造嘉義為健康之都
NBA GAP連線火力佳 綠衫軍力克騎士
調查：星上市公司總裁年薪逾1.15億元者銳減
女子患憂鬱症 澎湖自殺獲救
保護智財權 駱家輝要求中國處罰侵權者
綠委杯葛 蘇起：被罵1小時 苦無回嘴機會
開放美牛 吳揆:國人健康安全無可取代
連動債受害人 擬告金管會銷售銀行失職
梁國新肯定中小企業貢獻
中央補助 金門料羅碼頭海水滅火站啟用
不讓鬚眉 女性進軍工業類技能賽
美國來查稅? 陳沖：未和美簽租稅協定
立院經委會決議政府派員長駐美國檢疫牛肉
北縣紅斑狼瘡女新流感不治 疑院內感染
男子肛門藏毒 警路檢露餡
台股收盤跌123.39點 為7533.95點
紐約油價逼近80美元 原油庫存下滑
手機電磁輻射 立委要求標示警語
國台辦：兩岸互設旅遊辦事處均為民間機構
黃昆輝：重啟美牛協商 否則發起拒吃
台北股市開低走低 跌123.39點
信心不足賣壓湧現 台股跌破月線
陸客萬人寶健旅遊團將來台消費逾台幣6億
全運會射箭 雷千瑩力克袁叔琪摘金
大陸寶健海外旅遊選台灣 觀光局：感恩啦
中研院11/13國際論壇 張忠謀鄭崇華演講
11月台指期跌136點 逆價差25.95點
紐約市長選舉進行第二次電視辯論會
國防部：引進政風 非取代監察體系
大陸萬人直銷團月底來台 估商機6億
美牛自主管理有漏洞？北市府：上下游控管
職棒疑打假球 陳金鋒：盼檢方調查清楚
11月電子期跌6點 金融期跌22點
給中職打氣 王清峰：職棒 我們還需要你
NBA開幕 洛城內戰 湖人勝快艇
國民黨中常委補選 王昱婷張壯熙登記
農糧署：不會開放基因改造稻米
存款遭凍結 男子假爆裂物恐嚇農會
聯電第3季每股純益0.48元 今年可望轉盈
反對美國牛 曹啟鴻要求重新談判
前基隆市府產發處長 涉貪遭起訴
美牛放寬 高市：加強稽查並公布結果
包庇盜採砂石 派出所長遭起訴
灰面鵟鷹遷徙路徑 衛星追蹤器解謎團
兩岸軍事互信機制 國防部：沒預設時程表
台股跌123點 三大法人賣超128.29億元
香港與紐西蘭簽葡萄酒合作安排
歐盟免簽證待遇 可望明上半年達成
馬拉松賽封后 許玉芳奪全運會第3金
南港鐵路地下化 吳揆:打造北市新東區
邵曉鈴憂心美國牛 胡志強要兒子少吃
台巴拉圭經濟會議登場 經部鼓勵台商投資
台灣光寶集團江西新建綠色環保發電產業
打假球案 9球員板檢複訊 8人列被告
喜宴油炸食物多 糖尿病患應忌口
麥可電影首映 蕭敬騰獻唱Heal The World
四川九頂山自然保護區計劃修復熊貓棲息地
漏報財產遭罰 高市議員李順進行政敗訴
營業據點委外疑圖利 木柵動物園:將檢討
搶註台灣商標 國台辦：依法裁定撤銷
球迷挺到底 中職頒獎禮門票索取一空
台灣企業協助福建德化打造陶瓷城
涉張銘清案一審有罪 王定宇將上訴
守護學童牙齒 教部培訓176牙醫進駐國小
新台幣兌美元貶1.6分 收32.496元
黃碧端：階段任務完成 盼新主委更有衝勁
醫師：眼藥水多含防腐劑 勿過度使用
黃碧端請辭 文建會預算一度遭拒審
聯電第4季加發半個月獎金 徵才因應擴產
強化全球佈局 聯電公開收購與合併UMCJ
高雄港不敷需求 貨櫃中心明年營運
2010花博吉祥物芽比 明赴上海宣傳
陳今珮大變身 大白鯊成美人魚
工研院：資通訊產業景氣轉好
賈慶林對台灣媒體團表示歡迎
美國學者ECFA或可成為美中台簽FTA跳板
澳門賭王之子：台灣投資環境好
連動債受害人欲提告 金管會盼理性和解
公平會：飛利浦濫用市場地位 罰350萬元
全運會女籃賽 中市3連霸
政院：黃碧端請辭 吳揆慰留
南台灣最大食品展 推高雄超低溫鮪魚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
文徵明畫作將現身中國嘉德秋拍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
澎湖生態遊 東嶼坪重現傳統建築
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳清基：爭議食材 不鼓勵進校園
兩岸城市交化交流 台北熱到供不應求
亞洲鋼鐵業展望 穆迪由負面上調至穩定
藍營籲國人 不進口不消費美牛內臟
台北轉運站噪音改善措施 居民質疑成效
公務員當導演 影片進軍比利時
中職疑打假球 蔡宗佑訊後請回
女童險遭擄走案 高市警逮1嫌
台北明年和上海合辦文化創意產業博覽會
花蓮二期水稻病蟲害災情 概估300公頃
倪福德看簽賭案 選手要潔身自愛
60多年前躲空襲 副總統舊地重遊
新聞影射球員涉賭 NCC接獲球迷申訴
美牛禁入校園 高縣訂物流業自主管理原則
李永萍明赴上海接收世博會台北館
王鍾渝：電子書包鍵盤電腦可推廣到巴拉圭
曹錦輝喊冤 檢方：歡迎被告轉污點證人
八大申請變更新聞台 NCC打回票
世界恐龍大展 恐龍腿骨零距離
那瑪夏鄉甜柿產季 高縣特賣會銷售一空
美元續強 新台幣匯率收貶1.6分
Sony水平整合 台廠代工機會增
罕見子宮發育不全懷孕 醫師：及早就醫
雲縣長選舉 張榮味允全力輔選吳威志
機場港口公司化 交通部：提升競爭力
彰縣府：學校暫不買不吃美國牛肉
副總統：阿里山區應總體檢 以期一勞永逸
中國火紅網域興訟 兩「開心網」當庭對質
看好半導體復甦 矽品明年資本支出百億元
議員質疑李鴻源干預縣政 北縣府：無此事
農委會衛生署釐清：基因改造稻米不能進口
百貨週年慶戰火延燒北縣 明起開打
大都會歌劇院追加預算 中市府盼議會支持
立委環團：手機電磁波有害 應限學童使用
板檢:8被告球員 自願打假球無暴力威脅
陳菊大跳台客舞 相招來高雄住一眠
謝絕毒品重新出發 酒井想當大學生
盧彥勳單雙打晉級8強 三星盃網賽奪魁聲高
台開案更二審開庭 趙玉柱趙建銘喊冤
Sony品牌訊息make.believe 鎖定年輕族群
李蒨蓉聲援同志 若兒子出櫃也OK
虐狗照PO網 台灣動物救援小組報警緝兇
全運會明落幕 胡志強：全力爭取2017東亞運
開放內臟絞肉 蘇起：這刀切的裡外兼顧
全運會男籃 北縣技壓北市奪3連霸
疑打假球 張誌家飭回王勁力聲押
蘇起：台灣將進入全面談判時代
爵劇影色舞團新舞劇 部分票房賑災
兩岸關係改善 林文伯看好台灣封測代工
全運會棒球 高雄市全勝奪金
到賣場換開三聯式發票逃稅 國稅局防堵
新流感併肺炎鏈球菌 易導致重症
反美牛內臟 郝龍斌：歡迎各縣市合作
疑打假球 吳保賢聲押謝佳賢等4人飭回
大陸將播映首度在台灣錄製的脫口秀節目
蕭亞軒跨年演唱 好姊妹楊謹華當佳賓
呂國華反對美牛內臟進口 籲中央重評估
農委會：台灣牛像自己小孩 當然會愛
大愛無國界 傑博手術順利返菲展新生
蔡英文：政府應面對民意 重啟美牛談判
日女流本因坊圍棋賽 謝依旻三連霸
國民黨中常委參選爆炸 王昱婷等75人登記
張誌家飭回 熊隊：明回隊練球
澳門賭王之子何猷龍：仍有興趣來台投資
謝長廷噗出心得 發表新書噗浪日記
疑打假球 曹錦輝訊後飭回
全運會桌球男雙 南市奪金
一籮筐薪資秘密 老板不希望你知道
李維一來台 最南到日月潭
陸委會：深化新聞交流須先瞭解台媒生態
蛀牙剋星畢元釗 讓偏鄉學童有好牙
立委補選 民進黨:台東賴坤成 中縣簡肇棟
矽品第3季獲利續揚 第4季業外收益17億元
梅克爾展開第二任期 直飛巴黎鞏固德法友誼
降低視覺衝擊 基地台共構比率逐年增加
回台上市增溫 星國台商益立擬明年掛牌
明清台灣檔案彙編 豐富研究資料
熱情是唯一的答案 交大新書12菁英經驗談
老公不能接受 小S婉拒拍楊凡戲
不服停權處分 賴調燦姚江臨提申覆
傳口頭請辭 楊志良不回應
房價高住不下去 北市大安區9月淨移出居冠
曹錦輝飭回 洪瑞河：象隊未來仍需討論
中、俄、印協調多項國際問題立場
曹錦輝明年合約 洪瑞河不願談
徐才厚訪美 中美恢復全面交流歧見仍存
游泳池畔獨攬8金 程琬容成女菲爾普斯
三星盃網球挑戰賽 盧彥勳晉級8強
台塑四寶前3季營收獲利 逐季成長
去年近萬人騎鐵馬受傷 安全帽不可少
看好旅遊潛力 澳門業者台北旅展促銷
世博台北館即將點交 歡迎到台北來看花
澳媒專訪 馬總統盼兩岸發展制度化正常關係
飲水機一台7萬元 立委質疑預算超編
兩岸旅遊代表相見歡 楊瑞宗盡地主之誼
期交所星國招商 吸納法人投資台灣期貨
綠光劇團幸福大飯店 盼解觀眾煩惱
河南安先生中巨獎 領走人民幣近3億
檢方:共犯未到庭 吳保賢王勁力聲押
招攬日人遊台懷舊 宣傳片明登日電視台
第098215期今彩539三星彩四星彩開獎
醫學研究：黃咖哩可殺食道癌細胞
最性感20名重金屬女藝人 閃靈Doris獲選
淚王子首映 關穎成嬌點
星兩家主權財富基金減持印度ICIC銀行持股
外國人所得扣繳率明年調降 稅收少10億
疑打假球擴大 檢方將有第2波約談
全運會女3000米障礙 廖佩苓破全國
陳雲林：想訪南台灣又怕有阻礙
巨鯊幾將大白鯊咬成兩半 澳洲海灘人心惶惶
台灣新聞交流團訪京 盼大陸對台媒落地開放
獲終身成就獎 李光耀籲美續主導亞洲事務
曹錦輝明年動態 備受關注
殉職義消女出閣 王金平履諾親證婚
賓利車引擎變藝術 葉兩傳帶頭思考環保
逾2萬大閘蟹偷渡 海巡署攔截
蘇起質疑當年美牛開放決策 民進黨反駁
全台瘋自行車 便利超商推貼心服務吸引騎士
昔日同僚：梅克爾具有務實科學家頭腦
大陸劇船來船往開拍 小三通為背景
出席APEC 各國領袖將穿著南洋土生華人服飾
日政權輪替 李鴻鈞訪東京拓展國會外交
第098215期今彩539三星彩四星彩派彩結果
賈慶林：兩岸和平發展離不開媒體導向作用
MIC：中國將成面板需求最大單一市場
台產28億標下中市土地 單筆成交總價新高
消費糾紛遭申訴 北市不定期公布黑名單
福建副省長：兩岸文化產業合作空間廣大
中職2球員遭聲押 檢方：不排除認罪協商
卡內基音樂殿堂薪水高福利好 羨煞音樂家
洋基與費城人世界大賽開打 美第一夫人觀戰
亞太銀行總裁收入前50名 台灣4人入榜
瑞士籍銀行遭義搜索 輿論震驚
挪威升息 資產價格飆恐影響利率政策
浙江赴台旅客突破10萬 大陸居冠
美國9月新屋銷售意外下滑3.6%
為爭合同 波音擬轉移印度F-18戰機製造技術
神戶華僑賑濟八八水災
紐約台灣同鄉聯誼會舉辦「寶島之戀」演唱會
馬來西亞南洋報業基金會賑濟八八水災
智利僑胞關懷八八水災
紐約華僑學校舉辦建校百年回顧展
世盟大會圓滿落幕 宣揚世界和平理念
馬政府財經政策與人事亮紅燈
Loganlea州立高中至昆士蘭台灣中心參訪
副總統接見世界華商組織聯盟執行長丁楷恩等人
綠推出簡肇棟、賴坤成 力爭二席次
希拉蕊到訪 巴基斯坦汽車爆炸80死
香港民主人士北京入關被拒 回鄉證被沒收
國台辦否認限制陸客遊高雄 台灣自己嚇自己?
中國媒體：日本造航母 目標指向解放軍
6被告律師:檢調不可能說出球員自願打假球
德研究：全民接種 新流感對經濟衝擊有限
吳保賢王勁力無保開釋 假球案被告全飭回
中職8被告球員遭請回 檢方將第2波約談
土地銀行主辦力鵬企業25億元聯貸案
以詩會友 德總統關切中國流亡作家處境
7-ELEVEN與美利達合作「環台元氣小站」 全台500個7-ELEVEN門市提供簡易維修工具
經濟部表揚26節約能源績優單位 年省16.6億元、減碳35.4萬公噸
亞洲NO1新加坡益立集團 群益輔導返台上市櫃
花蓮中信10/30-10/31推出萬聖驚奇餐 南瓜入菜萬聖驚奇料理吃到飽
11月賞花火、品酩薄酒萊 台北河景飯店『豪景大酒店』成熱門景點
後車站商圈特賣 萬聖節禮物、美妝用品1折起！
The Westin Taipei六福皇宮線上旅展首波預購百萬業績
第四屆海峽兩岸台北旅展 大陸展團人數再創歷史新高
WinZip® 14 充分利用 Windows® 7 的創新功能
打假球風波 江宜樺:不讓不法分子為所欲為
台北凱撒大飯店 ~ 活跳海鮮季 日日歡樂打牙祭
北市老婦溺斃金門小三通碼頭 死因待查
微網誌商業行銷術──噗浪也能玩出大商機！
時尚綠生活 樂活好旅遊
八星雲集台中饗宴 「飯 店 美 食 嘉 年 華」
「飯店美食嘉年華」-八星雲集 台中饗宴
蘇、司「無法重啟談判」說代價高 馬支持率暴跌14%
王朝大酒店首度參加ITF台北國際旅展
2009台北國際旅展 住宿遊園享優惠
暢玩加拿大卑詩省 超值優惠大方送！旅展現折$19,000 加碼再送簽證費！
高雄就博會登場 求職民眾擠爆
花博會吉祥物芽比 赴上海宣傳
Best Western ITF 美菁專案促銷 - 美國運通卡 八折
台中唯一設計型國際精品旅館誕生 NEW OPEN 50% OFF
奧步盡出拍裸照逼退選 內長下令密切偵辦
哆啦A夢首度現身台北國際旅展
歐特克宣布支援Windows 7作業系統
理想大地3890元送免費住宿 再抽市價39600元總理套房
李全教遭停權喊屈 盼黨持續改革
水利署：疏濬大甲溪 砂石車禁行台8線
楊志良：美國牛肉風險 趨近於零
徐才厚促停對台軍售 美依台灣關係法未同意
「八星雲集 台中饗宴」 飯店美食嘉年華
喜迎寶健(中國)近萬人團來台獎勵旅遊
零距離體驗魅力大馬 盡在台灣大學馬來西亞文化節
揮別八八迎接九九 洛神之鄉災後重新出發
台北國際旅展漢來大飯店推出開店以來超低價住房專案
營建股翻綠 央行緊急說明
市議員赴府抗議 要求重啟美國牛肉談判
謝長廷發表噗浪日記 現場發噗與噗友互動
美牛進口 總統：健康與國際參與平衡
吳揆：美國牛絞肉內臟不會出現在台灣市面
活著就有希望 高市生命線出版防自殺手冊
楊志良：若出現1例狂牛症 停止進口美牛
台北股市開低走低 跌178.26點
知己知彼 國民黨印製助講團教戰手冊
林邊鄉民赴監院陳情 指台鐵工程釀災
高市積極推廣台客舞 盼登愛丁堡藝穗節
訴求「市公車直達台北」 候選人基隆車站分送咖啡
立院砍監院預算 4千萬遭保留
學者：領導者意願攸關中國經濟發展與民主化
豬吃狂牛毒素不會消失 立委憂成毒物鏈
兩岸走太近 軍售台灣成歐巴馬難題
ROC退伍軍人協會向二戰亞裔英雄致敬
砂鍋魚頭美味難擋
Hami書城一上線 首日下載書籍近5萬本
議員質疑美牛認證草率 北市府:不定期稽查
Hinet拍賣攬客 推出搬家小助理
全運會網球女單 詹詠然3連霸
生命無價 陳菊盼與民間合力防自殺
製毒也殺很大 毒販購騎馬機當工具
200萬元票房 高市電影節吸睛2.5萬人次
蕭敬騰躲貨櫃待開唱 幽閉恐慌症險復發
被指職棒簽賭幕後黑手 吳健保：拿出證據
逃亡半年 軍購案首腦周志綱落網
金門鸕鶿生態紀實影片 11/6發表
美語老師販毒 加籍男子送辦
愛爾蘭國會友台小組訪高縣 盼擴大交流
數理奧林匹亞成績佳 總統接見得獎學生
花蓮水牛放牧質佳 不懼美國牛肉進口
資策會推估 2010年電子書行情看俏
中常委補選 國民黨設6名「監察委員」
國藝獎頒獎 總統：文化藝術讓國家偉大
台南縣促銷本土牛肉 核發專賣標章
全運會閉幕 民國百年彰化見
潘迎紫豬哥亮首同台 互虧看對方作品長大
合作新戲釋前嫌 楊丞琳誇羅志祥有帥到
挹注三億元 Google在台啟動「掌握先機計畫」
南投湯旅 FUN送幸福 11月7日起登場
高山峰首度演舞台劇 戒酒挑大樑
少林武當功夫將在上海世博會表演
疑打假球 兄弟象買嘉瑞等5人交保
大馬霹靂州兩黨相爭 議會亂成一團
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
尼泊爾毛派共黨揚言封鎖加德滿都國際機場
亞銀：經濟風暴對菲律賓衝擊較小
企業財報不佳 歐股重挫
印度商會：外館簽證態度不佳 外資踟躕不前
學者：歐巴馬訪中後 將面臨軍售台灣問題
庫存增加 國際油價創一個月最大跌幅
調查：英年輕男性偏愛曲線玲瓏女性
投資機構：氣候變化相關投資中日等國風險低
南韓證實一民間人穿越軍事分界線逃往北韓
分析：北韓可能出現「過渡性繼承」體制
間接策略失靈？ 美代表團將赴宏都拉斯斡旋
日外相考慮訪美協商普天間基地遷移問題
讀賣；日應善用離島 確保海洋權益
洛杉磯各界討論擴大禁菸區規範
聖文森總督與總理一致感謝台灣援助
新屋銷售意外下滑 美股重挫
馬侃促速決定增兵與否 白宮：再等幾週
新書爆料：安潔莉娜裘莉曾與母親男友上床
朴恩惠訪北京宣揚韓國傳統美食
金融危機中市占率不減反增 南韓成復甦典範
颱風水氣加東北風 下周北部溼冷
台股開盤下跌116.82點 為7417.13點
廣東市售手機充電器及電池有如定時炸彈
吳德榮獲2等交通專業獎章 創首例
湖南道縣書記被雙規 民眾舞醒獅慶祝
歐巴馬會見徐才厚 盼推動兩軍關係發展
北京H1N1流感肆虐 每天增加200病例
全球最睿智投資大師 巴菲特擊敗葛羅斯掄元
麥可遺作未來的未來 北美首映票房220萬美元
台股大跌 新台幣匯率盤初走貶
美國是否重新將北韓列為支恐國家 國際關注
嘉市辦台灣燈會 練手語服務聽語障朋友
薄熙來打黑除惡 全中國袖手旁觀？
送葬變陪葬 浙江送喪車墜崖10死18傷
台股全面重挫 盤中摜破7400點
拍裸照逼退選？江宜樺：痛心並密切偵辦
檢察官愛棒球 南檢深入統一獅防弊
三峽水壩被指令下游乾旱問題惡化
加拿大年輕民歌手被土狼咬死
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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怕當白老鼠 上海家長拒絕小孩接種疫苗
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陳武雄:訂基改稻米查驗辦法是為防堵
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江宜樺：黨內選舉 擬納入政黨法規範
南投竹山採茶車翻覆 2死4傷
聖文森總理：台聖邦誼穩固超牢不可破
重慶市委書記薄熙來：絕不放縱黑惡勢力
抗議惡性執法 上海200車主圍堵執法隊
中國交通部：海盜開價索取「德新海」贖金
台灣交通死亡世界第1？ 交通部：引用錯誤
中國H1N1死亡數據據報嚴重低估
以國譜曲紀念中國辛德勒何鳳山
蘇花公路遊覽車起火 40多名乘客疏散
惠普電腦裁減新加坡員工 拒絕透露人數
BOT輕軌捷運 高市釋土地當投資誘因
林瑞麟：港台經濟文化協進會為非官方組織
流感停課班級迭創新高 停課標準不變
旅展明登場 農委會推19套主題遊程
台經院：看好未來半年景氣比例升至3成
建台水泥標售高雄85大樓 7度流標
虐狗恐怖照片貼上網？網友惡作劇
反對美牛內臟等進口 李炷烽聲援郝龍斌
停車場容積獎勵 營建署擬取消
高孔廉:兩岸可加強合作3G產品與能源科技
陸資來台成效 中國前財長項懷誠:不要急
港資企業在北京近10000家
中鋼Q3稅後盈餘103.67億元 本業轉盈
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全運會中市成績欠佳 議員：缺乏培養
上海竊盜嫌犯為避追捕 出家藏匿寺廟
離婚婦產子 前夫追問揭姦情
美牛進口未赴立院報告 楊志良:沒被交代
台東武陵國小 獻上八部合音
多素食少燒金紙 大林慈醫以歌仔戲勸世
擔心高房價 彭淮南喊話 與事實不符
疑打假球2球員聲押未准 板檢：尊重地院
旅展搶便宜 注意禮券是否有擔保
MLB世界大賽 費城人搶下首勝
科技預算僅增4.9% 國科會：會力爭
台股大跌外資匯出 新台幣午盤貶8.8分
警察替政黨中常委拜票？江宜樺：不適合
拍裸照迫退選彰化議員 男子起訴求刑
開車南下拜拜出車禍 1家4口2死
MLB世界大賽首場 費城人6比1擊敗洋基
環署：明年3月 實施PLA回收
台股收盤跌178.26點 為7355.69點
星政府對下半年和明年經濟展望明顯更加樂觀
職棒風波 體委會11/3邀相關單位會商
總統：民眾赴歐盟享免簽證 活路外交成果
11月台指期跌183點 逆價差33.69點
台灣媒體高層主管拜訪新華社人民日報社
彌補醫護斷層 台中榮總推行中期照護
環署：重大建設開發案皆須環評
MLB世界大賽一票難求 洋基失利球迷失望
兩岸旅遊航空合作 參觀世博順遊台灣
海南島文昌航天發射場2013年運作
權值股拉抬收斂跌幅 季線失而復得
北京建設中國最大生物疫苗產業化基地
11月電子期跌6.35點 金融期跌35點
NBA詹姆斯大三元無用 騎士苦吞2連敗
獲歐盟免簽？外交部：氛圍與架構俱備
中美商貿聯委會杭州開幕
活動名稱拍馬屁？江宜樺：願意更改
職棒簽賭風波 中職：仍準備明年賽務
台股大跌178點 三大法人賣超251.28億元
美國太陽光電展 貿協率台灣光電廠商參展
黃碧端請辭 吳揆慰留盼回心轉意
誤已核發檢舉賄選獎金 苗檢道歉更正
預售屋契約 明年5月建物公設分別計價
IMF︰出口仍低迷 亞洲各國須持續刺激政策
福建漳州武廟關帝金身啟程 第3次出巡台灣
台積電Q3 EPS 1.18元 Q4業績微增
吳揆：加強把關美牛 不同意進口絞肉內臟
吳敦義：庶民經濟 就業導向
詐騙手法翻新 送手機騙證件
學者：絞肉易混危險物質 政府應釋疑
被拍裸照迫退選 受害人：選風敗壞
星賭場渡假村來台搶客 馬國行銷第2家園
全運會閉幕 中市府：創十全十美特色
兩岸30世代 夢想差很大
吳揆：楊志良表現很好 沒理由辭職
吳揆請內政部思考 訂阿公阿媽節
北縣坪林國小停課 1/10學童A型流感
男子持裸照恐嚇前女友 受害恐不只1人
新台幣兌美元貶8.4分 收32.580元
中國穆斯林搭乘包機赴麥加朝覲
大陸專家:中國綠建築市場可達5.6兆元
中國外交部：反對任何國家售台武器
北縣溪洲國小疑食物中毒 60人送醫
南投採茶車翻覆 2死4傷疑超載
全運會女足 北縣摘冠
美股挫外資連3賣 台股7200點支撐攸關後市
印尼上空小行星爆炸 威力相當3顆原子彈
政院新能源推動委員會 梁啟源任召集人
國台辦副主任：兩岸文化產業合作潛力大
中央氣象局氣象報告
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副總統：企業要創新 才能掌握商機
吳揆：盼房價溫和 不因炒作飆高
迎花博龐大旅次 北市交通局嚴陣以待
台積電調高半導體產值預估及今年資本支出
全運會閉幕 胡志強：將申辦東亞運
全運會桌球 南市全勝大贏家
立院經委會質疑水保預算本末倒置 凍結1/3
中國研製成功每秒運算逾千兆次超級電腦
中國衛生部：H1N1大陸累計確診4萬多例
張忠謀：對40/45奈米高階製程現況滿意
北星計畫升學壓力仍大 北市：檢討改進
台灣廠商研發 兼具預防治療子宮頸癌疫苗
男子協助檢察官收賄 貪污起訴
高市首波新流感接種 衛局籲依序施打
MOU像阿婆生子 陸委會否認和其它議題掛勾
蘇俊賓投書日雜誌 籲支持台參與UN專門機構
民進黨民調：72%認為開放美牛決策不當
美牛內臟絞肉若叩關 衛署技術性擋駕
政院修正電影法 明訂獎勵輔導措施
Google投3億 推廣網路行銷
打假球發現新事證 板檢緊急傳兄弟5球員
宋祖英來台獻唱？ 陸委會：不便評論
洪瑞河不願表態 戴遐齡盼兄弟走下去
2010臺北花博會 嘉市不缺席
印度婦女爭取隱私權 高呼沒廁所沒新娘
立法院法制局：美牛協議應送立法院
北縣坪林國小停課 1/5學童染A型流感
全運會成績不佳 胡志強：擬培育計畫
AIT：美牛輸台 一切依議定書規定
國光新流感疫苗500萬劑 疾管局明點收
南縣清燙牛肉啤酒節 31日登場
中共中紀委新設黨員違法亂紀檢舉網站
9縣市聯手稽查 台中港區近6成烏賊車
陸委會：兩岸頻道落地要有對等空間
趙小蘭輔大演講 學生成粉絲
立委質疑效率不佳 太空中心預算凍結2億
地主無緣全運會團體獎座 胡志強：改進
台股大跌 外資匯出 新台幣收貶8.4分
粵劇被列入聯合國文化遺產
華碩Q4展望佳 法人估明年營收成長3成
全運會不如國際賽事 胡志強感慨
陳聰明是否適任？總統：不宜表達意見
投審會通過台塑亞泥等3件對中國投資案
台北旅展明登場 搶好康要趁早
研究發現半胱胺酸與中風有密切關係
台灣8月對中國出口依存度32% 歷年次高
擴大公建案1922億元 立院初審小刪1億
坪林國小全校停課 教部籲注意群聚感染
林錫山：立院若有調查權 立法權更完善
左營萬年季好口碑 吸引日本官員觀摩
低收入戶少女打子宮頸疫苗 擬年底前招標
9月本國銀行逾放2528億元 逾放比微降
上海世博台北館明點交 李永萍出席
中國太陽能電池產能明年或超越世界需求
張金鶚:緊縮豪宅貸款 迫房價合理化
外國挖角台灣學生 總統促教育部正視
Google應用服務團隊擬在台成立 放眼大中華
王振堂：2010年是個好年
考選部：考取司法官年輕欠歷練 擬改革
新流感疫情發燒 高市35校46班停課
端正中常委選風 馬英九明與候選人座談
藝霞歌舞劇團傳奇 人間心燈重現
庭訊落淚 板檢：王勁力吳保賢坦承打假球
黨職選舉遏歪風 將納政黨法草案
宏?硉媞虓L軟英特爾 攜手協助風災重建
海峽兩岸旅展明開幕 大陸團規模空前
中職：職棒發展 視假球案情再決定
小林村平埔夜祭 以哀悼取代歡樂
太陽能電力回售創舉 台達電進軍美國
台灣今明年GDP預估 IMF大幅上修
台鐵林邊溪橋11月復工 明年春節前搶通
羽田機場新塔台完工 高逾115公尺 全球第3高
舞者與馬桶共舞 表達憂鬱者世界
全運會網球家人檔 雙打奪牌多
沈呂巡駁浮報指控 不捨老父受刺激中風
央行：美股重挫及摩台指結算 台股波動大
職棒涉賭 吳保賢王勁力禁賽停薪
2008年8成6廠商未調薪 12年最高比例
陳哲男貪污案 最高法院發回更審
王毅：兩岸協商重點仍在經濟議題
橫濱平面顯示器大展 友達奇美3D產品吸睛
誤判愛兒遭撞死 3天後死而復生
9月全台買賣移轉月減12.7% 房市強中透弱
台灣遊艇業前行美國 參加世界最大展
金融海嘯發酵 今年廠商加薪比例恐更低
警政署：查獲181支黑槍 擬專案留用
彭淮南：房價 房貸利率 我不表示意見
聯合國：亞太貿易減障礙 可助4300萬人脫貧
校正公電（PHO 108號）
第3季國泰全國房地產指數 價量俱穩
地價稅 11/1起開徵至11/30止
電影艋舺殺青 李烈剝皮寮藝條通兼導覽
徐才厚說明中國提出多樣化軍事任務概念
全運會射箭 南投女子5連霸夢碎 竹市攔胡
防檢局:依立院決議派員駐美 檢疫美國牛肉
預售屋主附建物分列計價 房價短期恐難降
第098216期三星彩四星彩今彩539開獎結果
北北基聯測101年續辦?教部:學生權益優先
房市過熱？金管會：會綜合考量
增額錄取生服兵役無法分發 考選部評估修法
上海世博副局長：希望台灣週凸顯台灣特色
府：總統肯定楊志良 盼續為國服務
華碩NB中國排名前3大 明年Q1推Smartbook
去年底部分工時者薪資 不及全職者一半
中國股市創業板30日登場
三星盃網球挑戰賽 盧彥勳雙打晉4強
郝龍斌化身代言人 推銷北市電影觀光
對抗高房價 學者獻策以日韓為師
與安華高侵權官司重開審訊 義隆感失望
媒體指拒為陳今珮抬轎 豬哥亮澄清
第098087期威力彩開獎結果
背包客負重物 按摩熱敷減輕神經痛
美股下跌外資賣超 台股短線恐陷盤整
續查打假球 兄弟球員移板檢複訊
大陸寶健團明抵台 萬名陸客分7批遊寶島
仁寶今年要當NB代工一哥 明年看4400萬台
華人創作詩歌明天決賽
業者：衛署把關 美牛進口品項剩3種
福建將投入一億人民幣支持閩台出版合作
圍牆倒20週年 CNN將播柏林宣傳短片
林宥嘉電影處女作首映 害羞露身材
中國寶健團訪中市 業者：商機可期
遠見評鑑：服務業品質有進步 但不及格
技術性擋美牛 經濟部：不違WTO規範
傳泰王健康不佳股價大跌 泰鎖定4造謠者
賴瑟珍：盼農曆年前兩岸互設旅遊辦事處
群創擴充竹南基地 聯貸350億元
歐盟代表：台歐雙方正努力達成免簽證優惠
第3季大台北豪宅交易量 季減3成
家樂福遭罰 行政訴訟敗訴定讞
星第四所公立大學定案 2011年開始招生
經濟低迷衝擊 星政府上半年赤字逾台幣500億
三星盃網球賽 盧彥勳雙打晉4強 奪魁聲高
釋永信:少林寺到台灣建分寺案探索中
軍購弊案主嫌周志綱落網 明移板檢複訊
首次訪韓 中國海軍鄭和訓練艦抵鎮海港
第098087期威力彩 頭獎無人中獎
第098216期今彩539三星彩四星彩派彩結果
經濟低迷 俄羅斯央行降息2碼
日職棒選秀 高中奇才菊池雄星落入西武隊
政府協助 虧損累累的日航將進行重整
美第3季經濟成長3.5% 經濟衰退結束
僑聯總會駐美西南辦事處慶祝華僑節
吳委員長：研究僑務委員國籍限定問題
舊金山市議會議長及華裔僑領訪台交流
阿根廷台灣僑民聯合會舉辦重陽節敬老活動
昆士蘭舉辦婦女團體聯誼茶會
第七屆普谷華協徵文獎學金得主出爐
英國地區首屆漢字文化節
喬州眾議員Nathan Deal與華人交換意見
美國牛肉進口民調 八成二要求「重啟談判」
中職簽賭案 兄弟不再與曹錦輝中入伸續約
老闆夫婦鬧離婚 道奇棒球隊恐將求售
英相力挺布萊爾出任歐洲理事會常任主席
「聖淘沙名勝世界」旅展隆重登場 體驗星國「熱帶聖誕」四天三夜只需8,988起
美代表團指宏都拉斯國內協商有機會達共識
歐盟新主席人選 布萊爾出線機會渺茫
「2009台灣藥草節—藥草的故鄉在台東」活動專題演講11月1日辦理 受理預約報名
全民做總統；泰雅皇宮挺您到底
高雄國賓大飯店推出美食團購宅配服務
2009台北國際旅展10/30~11/2登場
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美牛進口但書寬鬆 綠質疑楊志良專業
假球風波 藍委提案修法加重刑責
一天賣一物 瘋狂賣客噗浪賣雜碎袋
有心人士利用Facebook散布木馬程式
2009台北國際旅展開幕 馬總統:觀光列六大旗艦產業300億基金全力拼觀光
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桃園立委補選 蔡英文:推出深耕基層人選
曹錦輝疑涉簽賭打假球案 王建民盼他未涉案
亞洲划船賽在台舉行 汪明輝奪牌希望濃
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哆啦A夢首度現身台北國際旅展
新加坡全新景點「聖淘沙名勝世界」2009台北國際旅展隆重亮相
國家文官培訓所節省公帑經管中興新村高爾夫球場
嚇死人 市民大道陰森森 群魔入侵台北後車站
2009東浪樂極文化祭East taiwan surf&sk8衝浪/滑板比賽
吳揆訪艾迪森光電 肯定業者協助就業
上海世博會台北案例展區佈展工作啟動
印度立場似丕變 否認達賴將訪中印爭議地區
李居明：職棒涉賭傷害大 但絕不能倒
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楊進添：公開援助多明尼加 非私下塞錢
幼兒減少環境的刺激與學習會導致發展遲緩
背包客與電腦族的肩頸神經痛
沉默的的殺手－談骨質疏鬆症
美2軍機太平洋上空相撞 ９人失蹤
結束政治危機 宏國臨時政府讓步
2009薄酒萊新酒 高雄國賓11/19華麗上市
以皮膚造精子或者卵子 引倫理爭議
關切兄弟象前途 戴遐齡洪瑞河會面
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王毅想爬玉山 李維一想去阿里山
悠遊卡明年恐無法搭台鐵 估5萬人受影響
政府研擬 黨內賄選比照選罷法
世博台北館大熱門 預估將有幾千萬人參觀
Google推Onebox 線上音樂隨你點唱
Facebook出現假通知 換密碼小心中毒
薪傳獎魏麗玲 將回故鄉嘉義貢獻所學
蕭邦國際鋼琴賽 中華民國駐教廷大使頒獎
家暴無所不在 內政部鼓勵民眾舉報
南投觀光逆勢成長 年底將再創歷史新高
經長:金融業納入ECFA 須考量中方對等要求
律師:組頭現金轎車 張誌家未收檢調沒問
洪瑞河：曾報案質疑林易增 檢調以案養案
曾要求球員放水？林易增喊冤委曲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
架設有辣妹照片八卦網站 劍橋學生引發爭議
美經濟成長報告激勵 歐股收高
蘇俊賓投書冰島媒體 爭取參加UN氣候峰會
美經濟報告出爐 油價應聲上揚
洛杉磯猶太會堂遭攻擊 兩人受傷
瑞士政府擬修法加強規範協助自殺
台灣．畫境攝影展11月3日起華府展出
生殖細胞演化機制解密 有利不孕遺傳病研究
印尼國會擬通過政府為部長加薪引爭議
國際變性人選美31日登場 封后將奪一萬美元
印度德里扶輪社明年將組150人團訪台交流
經濟利多激勵美股收紅 漲幅7月以來最大
ITU: 全球氣候協議應提及資訊與通訊科技
印度油庫大火 至少12死逾百人受傷
社會惡習作祟 印度名譽謀殺事件有增無減
英新流感病例上週大增 累計137人死亡
傳伊朗正式回覆IAEA 美指初步回應仍待釐清
艾未未申請公佈四川地震遇難學生人數
入秋首波冷氣團下週到 最低溫13度
即時通牽線千里姻緣 身障男娶越南妻
台股開盤上漲73.03點 為7428.72點
歐盟指責中國處死拉薩騷亂2藏人
中國傳將海南建為國際旅遊島可能推博彩業
南韓：紅蔘梅子大蒜皆有防新流感功效
南韓偶像歌手趙權感染新型流感
搶救被劫貨輪 中方透過官方管道求助
紐約蟬聯金融中心寶座 新加坡超越倫敦居次
中共中紀委檢舉網站開通首日就被擠爆
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
鍾南山：H1N1第二波必然來襲 未知致死規律
港府官員：中國可以有2個迪士尼
大陸1客機機頭起火冒煙降落幸好人機平安
朱立倫：對職棒還是有信心
就業困難 專家調查中國「蟻族」超過百萬
營建股續弱 台股7400點上下整理
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
廣州副市長將率經貿團赴台參展採購
近百彰化漁民北上抗議 要求中科撤案
八仙山森林火警持續 空中地面撲救
末日博士羅比尼：歐美日經濟復甦「疲弱」
陳菊民調升 黨內參選人爭相邀約站台
兩岸民間藝術節首次合作歌仔戲蝴蝶之戀
鋼價下滑 燁聯唐榮11月內銷盤價持平
46條鱷魚集體外逃 海南政府鼓勵民眾撲殺
放牛吃草一舉數得 有機又除草
陜西公安廳設李昌鈺博士法庭科學研究中心
生態殺手當染料 張寶美悠遊植物染世界
凸顯環保城市 高市將躍上地理頻道
台股收盤跌15.61點 為7340.08點
王金平：杜絕打假球 中職未來還有希望
11月台指期跌35點 逆價差55.08點
權值股尾盤急殺 台股紅翻黑
第4屆兩岸旅展開幕 力推上海世博會
米契列地打開賽拉亞復職大門
職棒統一奪冠 總教練還願
中油汽油降0.2元 柴油降0.1元
拼裝車硬闖半毀吊橋 男子墜溪往生
美運輸機和直昇機相撞 9機員生死未卜
11月電子期漲0.1點 金融期跌5.8點
大陸關帝廟神祇抵高縣 遶境祈福
扁好友吳文清公祭 吳淑珍上香悼念
王雪峰住院 王作良:曾口角肢體碰撞
李進良被控手術疏失 北市府：介入處理
新加坡失業率創高峰 本國人失業率達5%
北京香山賞葉人潮氾濫 旅遊品質大打折扣
早療名目亂收費 遲緩兒家庭被剝皮
宏都拉斯政爭兩陣營恢復談判解決政治危機
重建太慢 佳冬鄉民400多人抗議
調查局破獲漁船走私K他命140公斤
台股跌15點 三大法人賣超67.44億元
兩岸和平協議 民間發起簽署備忘錄活動
陳思思來台 綠委:未據實填報軍職身分
台北樂旗藝術團在南昌獻藝
歐洲商會：盼速簽ECFA及台歐貿易振興協議
5樓舊公寓電線易起火 北市消防局籲注意
兩岸中小學校長共同推動基礎教育交流合作
金馬影展開跑 懷念文英電影打頭陣
寶健集團31日遊南投 縣府估商機2500萬元
廈門赴台遊回暖 遊客人數倍增
廣州出現中國「最牛官腔」 主管被停職
聯發科Q3賺逾1個股本 可望蟬聯每股獲利王
環署:有條件准中科4期二林園區開發案環評
高屏溪濁水溪疏濬目標2700萬立方公尺土石
微網誌熱 雅虎引進巴西meme
板檢：查證張誌家供詞 有必要時再傳訊
香港再傳潑腐蝕性液體事件
陶瓷博物館海上絲路特展 展現東南亞文化
台北旅展首日 5星飯店優惠券超搶手
高縣市合併小組 11月啟動委員月會
歐洲商會避談美國牛 籲檢討租稅制度
福建積極推動兩岸人才交流合作區域中心
聯發科明年新興市場手機晶片 比重可逾5成
忽視議員發言權? 高縣副議長：未看到舉手
面板驅動IC需求增溫 世界先進Q3稅後淨利揚
署嘉：乳癌不可怕 定期檢查保健康
公牛火力佳 92比85力拔馬刺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國創業板開市爆棚 專家呼籲股民冷靜
新台幣兌美元升4.5分 收32.535元
「台灣月」藝文交流活動11月香港啟動
美牛輸台換免簽？楊進添：兩碼子事
國際協助救災 新聞局製播感謝短片
洪德生：台灣應聚焦APEC亞太經濟整合議題
為縣民健康把關 李朝卿拒美牛內臟進口
中美日專家剖析美軍戰略新走向
勤美太子掏空案 涂錦樹7000萬交保
力晶Q3每股虧0.53元 國內虧最少DRAM廠
新流感疫苗11/1依序開打 宜先預約
軍購弊案 掮客周志綱30萬交保
99學年度學測11/2起報名
蔡仲禮涉溢領津貼 遭停職由監院調查
福建莆田規畫興建海峽中藥材商貿城
日演講 熱比婭：相信台灣人民歡迎她到訪
中縣警方抓人 車反被開走
家屬疏於照顧 老翁5個月暴瘦60多公斤
戴遐齡：兄弟象未來 最快下週決定
2009年APCE領袖峰會 亞太經貿議題受關注
接受歐洲商會白皮書 經建會:續鬆綁法規
東莞台商學校擬發行認同卡 助窮困生貸款
霓虹心男主角現身 北一女學生要愛的抱抱
台北花博 郝龍斌：讓台北更美商機無限
坦承涉賭 兄弟象開除王勁力等4名選手
活到老學到老 98歲趙慕鶴獲選榮民楷模
高縣:新流感疫苗若充裕 接種提前
美元走弱 新台幣匯率收升4.5分
漁船密艙藏k他命 幹員查2次才抄獲
台灣210家出版社參加海峽兩岸圖書交易會
推廣台灣牛肉 屏縣府推標章
華映Q3仍虧 第2條4.5代線明年1季投產
太魯閣馬拉松11/7登場 中橫將交管
挪太百資金付太設薪資 章民強父子遭起訴
日月光銅製程大幅領先對手 明年展望樂觀
針刺事件後 新疆官員：旅遊恢復八、九成
台美牛肉議定書月內送立院查照
高山發現疑似石板棺 老祖先活躍中央山脈
走私農產品 布袋海巡隊查獲24公噸
台塑化明起汽油降2角 柴油降1角
睽違14年 鳳飛飛再度錄製催淚新歌
盧彥勳失利 三星證券盃單打四強出局
新流感疫苗 風災收容中心災民優先
苗縣餐飲量販業者 拒美牛內臟絞肉
中選會人事延宕 藍營:11/3強力行使同意權
吳德榮最後預報 提醒冷氣團來襲
經建會第二天房價會議 學者籲補貼租屋者
ECFA致失業？ 經部：數據引用失當
搶救老樹 四湖飛沙國小防治褐根病害
日月光Q3淨利季增90% Q4營運續佳
交保將禁賽 兄弟球團為買嘉瑞黃正偉喊冤
三星網球賽 盧彥勳獲男雙冠軍決賽資格
重建基金最後一案 慶豐銀標案今簽約
購屋未住先付息 消基會:違反定型化契約
陳沖:兩岸MOU積極進行 與陸委會溝通無礙
藍綠立委提案修法 重懲操控打假球者
歐洲CPI連5個月下滑 失業率創逾十年來新高
上海迪士尼案獲准 下月中旬前公佈
黑霧事件重創日職棒 打假球銷聲匿跡
新流感疫情升溫 教部籲大型活動避開11月
高市黑心桶裝瓦斯短少逾4kg 業者允改善
台達電併乾坤 換股比例1比1.07
王勁力吳保賢朱鴻森認罪 吐打假球所得
中國衛生部長：H1N1將成為流感的主導病毒
中科環評有條件通過 卓伯源:經濟環保雙贏
馬英九以職棒簽賭為例 籲國民黨員清廉
副總統：兩岸經貿正常交流有助台灣經濟
廣達明年NB目標逾5千萬台 力保一哥地位
張誌家獲贈名車？張母：曾被催討車貸
歡送吳老大 吳德榮30年狂熱預報退而不休
1至9月查獲經濟犯罪8314件 金額162億元
泰王漸康復 近日可出院返宮
老當益壯 英最高齡爸爸71歲喜獲雙胞胎
兩廳院特殊典藏室開幕 蘇聯唱片聽得到
學者：大學生作弊理直氣壯 甚至組織化
打新流感疫苗免費 帶健保卡身分證
橄欖油以劣冒優 北市府：2週內徹查
背光源應用提升 台灣LED產業前景俏
清除新型流感病毒 漢城僑中展開全面消毒
期市前10月交易量1.157億口 年增1.07%
中國創業版開市 投機炒作嚴重
高縣災民11/1開打新流感疫苗 吳揆視察
救職棒檢當門神 法部：深化認養球團
解散與否 兄弟象：先等政府給交代
經部：兩岸洽簽ECFA 有利推動FTA
1週增逾百萬病患 日新流感全國大流行
王雪峰傳遭家暴 內政部：已啟動保護機制
星商人在印尼行賄 比當地企業家還嚴重
維持草地面積 台灣鐵杉遭水鹿大量啃食
2隻中國大貓熊被派駐澳洲10年
中國通膨預期加強 維持適度寬鬆貨幣政策
中視台慶 朱立倫邵曉鈴回娘家
慕鈺華助弱勢創業 不因三星蔥受損停歇
中科4期環評過關 海放管排廢水需申請變更
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徐旭東：若未投資大陸 遠東集團可能已消失
印度空軍直昇機墜毀 已尋獲一具屍體
馬英九：國民黨立委賄選 不可承受之重
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議員批廢藥處理不善 北市檢討回收程序
曾快篩陽性者 仍需接種新流感疫苗
北宜高元旦闢大客車專用道
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太設:關係企業間人力調度 太百股東同意
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余秋雨成準億萬富翁 遭質疑侵吞國有資產
指周美青偷報紙 金恆煒判賠60萬
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中科4期案通過環評 環團揚言提告
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大陸寶健旅行團抵台中 體驗夜市風情
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保德宮登記文化資產案 十信高中行政敗訴
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泰將大陣仗自加引渡金融嫌犯薩克塞納
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苗檢查賄 鄉長參選人涉賄20萬交保
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前3季台積電最會賺 聯發科每股獲利王
兄弟球團質疑養案 板檢：依程序辦案
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美第3季勞工成本升0.4% 薪資增長陷停滯
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日本工商會：加強台灣對日本傳遞資訊架構
日本工商會白皮書 籲台日部長直接對話
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美國華裔眾議員提案關切黃琦與譚作人案
總統：全力支持職棒 勸球員要誠實
車埕產業推展活動
慈湖整修完成 朱立倫：未來吸引更多陸客
阿富汗增兵與否 歐巴馬密集諮詢將領
大陸寶健旅遊團抵竹山 消費不如預期
葉世文：近期研究取消停獎 擬3年逐年退場
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民進黨：日韓旅客來台減少 非陸客可彌補
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聲援職棒兄弟隊 象迷守夜
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救國團慶57年 吳敦義回團頒終身奉獻獎
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開唱前訪鄧麗君墓 陳思思：終了夙願
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羅生門？ 拍裸照逼退選女主角露面否認
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達賴指責 北京在西藏問題誤導國際
學者：兩岸領導人見面 條件還不成熟
國際旅展 台北館推花卉料理
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中研院區開放 森林生態園區首亮相
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中研院芝麻開門 小朋友最愛白老鼠
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放寬美牛進口 謝長廷蘇貞昌同表憂慮
改善第一航廈 吳揆盼民國100年9月完工
南投森林火災獲控制 估受害3公頃
世新登陸開課 劉德凱報名
台北旅展假日衝人氣 業者加碼演出
馬英九：簽署ECFA 絕不犧牲農業傳統產業
中國航天之父與火箭之王錢學森逝世
中華職棒聯盟：政府須有效遏阻不法
訪日 達賴：中國不能靠錢槍建和諧社會
蔡英文輔選走透透 力拚南投求翻身
南投仁愛森林火災撲滅 燒燬林地3公頃
旅展開幕2天 10萬人搶便宜
台灣首個碩士學分班 世新碩士班上海開課
總統：透過海峽和平 達到區域穩定
黃碧端：小林村重建融入平埔族文化
南投／大陸寶健團 瘋電音三太子
街舞團體快閃秀舞藝 向梵谷致敬
世新學分班登陸 教部：符合規定即可
同志遊行盼法律平權
為陳思思站台 成龍唱得不過癮
馬總統逛羅東夜市 差點碰上謝長廷
南非愛滋孤兒達15萬 小孩變家長
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
企業財報和經濟數據欠佳 歐洲三大股市重挫
振興案就業數據挨批 白宮修正數據更驚人
駭客襲青瓦台和白宮網站 南韓直指北韓
9月份日本失業率5.3% 連續兩個月改善
開車技術欠佳？研究：都是基因惹的禍
出身聽障家庭 李信賢化遺憾為動力
解決林火問題 ASEAN將每年召開論壇
利空襲擊美股 標普指數結束7個月漲勢
經濟前景疑慮加深 世界油價重挫
美特使指宏國將有和平選舉與政權輪替
美官方代表團將訪緬甸 層級為10年新高
英郵局工會接連大罷工 卡住3500萬件郵件
WWF指歐盟峰會氣候議題結論模糊
北部明陣雨 冷氣團到後天氣溫降
新鮮人第一堂課 全球中央剖析迎新文化
重慶打黑審訊壓力大 透露有不尋常內情
哈燒新片 奪魂鋸6開殺戒 華語電影3連發
廣東東莞辦貪官 擬用測謊儀器偵查
珠江三角正形成一條完整「毒品鏈」
中國衛生部：新流感高峰將持續2至3個月
消費支出及信心下滑 美股三大指數重挫
柏林牆塌20年 原監自囚重現反對運動扮推手
山西陽泉重大交通意外致13死41傷
傳袁貴仁將接任大陸教育部長
全中文網址域名明年初登場 中國網民將大增
創業板創造大陸14名10億「紙上富豪」
11月可賞流星雨 獅子座流星雨可能大爆發
江丙坤透露江蘇河南省委書記將率團訪台
促銷有機農產 許添財蘇煥智同台
不能窮教育 總統：明年教育經費增159億
化?菻~廣告屢罰不怕 NCC：1週內停播
少年偷鋼筋被捕 員警志工助拾荒母
新流感 停課班級破千
廣東惠州有人衝擊工商局8人被捕
14天進賬逾百億 大陸全運讓山東旅遊笑瞇瞇
廣州機場查獲旅客攜帶6發子彈登機
蕭萬長：政府應重視弱勢族群法律困境
馮寄台投書 台灣改善兩岸關係有助亞太安定
大陸民眾批評港人不讓座
施工噪音擾憂鬱症夫婦 二審判建商不必賠
打假球案 板檢借提張宗傑盼突破心防
梨山馬拉松路跑賽 明日清晨開跑
偷車狂飆比耐撞 車主指認跳腳
洛杉磯電影節登場 超級狐狸先生打先鋒
新流感疫苗 9歲以上可望一律打1劑
蒙古大草原新書 分享台蒙交流詩選
溫嵐MV扮被家暴者 遭打巴掌又活埋
北市動物園98週年慶 分享保育成果
立院：中華電信網外話費 有5成調降空間
南北韓峰會 首爾謹慎 平壤急躁
文森培瑞茲11月三度訪台 影迷近距接觸
竹縣議員參選人槍擊案 警方重視積極偵辦
經建會：台灣企業成熟度競爭力 亞洲第二
中國最大網路原創文學集團 將進軍台灣
警員涉打假球？警政署:若有絕不護短
大陸泰國機票創新低 廣州飛泰國398元
北市住宅施工牆塌 女工送醫急救
傳中國逮捕新疆1名維族媒體人士
推廣華語 中國電視長城平台紐約用戶8萬
職棒疑打假球案 吳揆促揪出源頭
白浪裡的洋房 台灣遊艇發展方興未艾
袁貴仁接替周濟出任中國教育部部長
歐洲高教展11月7日登場76校參展 歷年最大
AIT調查報告 看好台灣遊艇業
南打中心清查 未發現員警涉入假球案
遠眺蘭陽平原 宜蘭跑馬古道登山好路線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
百年夢想實現 世界最大隧橋登陸崇明島
八田動畫登台 馬總統出席台南首映
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正報)
兩岸財金專家福州研討金融合作
自然口取瘤手術免多挨刀 減輕病患疼痛
亞洲程式設計賽 東京大學冠軍 臺大居次
和平書畫展 傳遞愛與和平
李鴻章的榜單 中研院歷史文物館看得到
上海台灣出版協會簽訂合作框架協議
新流感疫苗接種缺人手 揪團困難會浪費
融合在地特色 北市發展獨特華人咖啡文化
聯合文學25年慶 文建會勉拓展閱讀人口
竹縣議員參選人遭槍擊 警方:警告意味濃
房市過熱？ 購屋應停看聽及長遠思考
國民黨中縣立委補選提名 首日3人領表
發展服務業 施振榮籲各部會設專責小組
國家地理知識競賽 桃縣自強國中學生奪冠
總統視察緊急醫療網 盼救護車都有護士
富貴火獅點睛 左營萬年季開幕
小林村平埔夜祭 太祖滿意
金門市區開設免稅店 預定11月受理申請
陳昇穿蜜蜂裝又耍娘 搞怪唱情歌
兩岸四地產官學界關注「大中華經濟圈」
立法規範黨職選舉 待凝聚共識
副總統：融入區域經濟 避免台灣被邊緣化
陳若曦將導讀70自述 談歡喜做甘願受
卓文萱澄清誤會 讚王心凌才是甜心教主
大S小豬同台走秀 火熱登場
扁案換法官合憲 洪英花等人表達疑慮
李進良醫療糾紛 小禎：釐清前不便發言
健保到美牛風波 楊志良不憂署長變衛生紙
立院公聽會前 衛署不公告放寬美牛進口
許嘉棟建議大陸成立中小企業對口信貸機構
職棒再生宣示書 中職質疑政府未落實
曾雅妮領先柯隆錦標賽 追求今年第2個后座
總統盼設全英語學程 推動大學國際化
經濟發展後遺症 長三角污染嚴重
吉娃斯音樂劇 撫慰災民心靈
王雪峰疑家暴送醫 北縣府:持續關心與協助
中國立法 外交官配偶拿外國籍 提前調回
我愛棒球大遊行 明天體委會前靜坐
學者指台資投資海西區可能被認為內資
打假球滾雪球？檢方必要時將擴大約談
拚商機 胡志強與寶健集團首發團熱情互動
日職棒總冠軍賽開鑼 巨人4比3勝火腿
德新政府上路 停止外援中國
職棒球評楊清瓏 籲確實執行公權力
日職冠軍戰開打 巨人奪首勝
中國最具投資潛力城市名單出爐
婦聯會韓分會重啟會務 旅韓僑團振奮
國民黨要脫胎換骨 年底選舉接受檢驗
莎莉賽隆未獲曼德拉同意 義賣兩人會面機會
韓政府支援阿富汗重建 民眾街頭抗議
萬華舊社區火災 消防隊搶救
呂國華競選總部成立 馬英九站台助選
僑聯總會駐美西南辦事處慶祝華僑節
世界華僑協會芝加哥分會新任會員宣誓就職
亞特蘭大榮光會 慶祝榮民節
帕瓦洛第之夜 華人輪番獻唱
神秘失控人聲文化訪問團赴模里西斯
米蘭中文學校捐款賑濟八八水災
僑委會推動台灣國際醫療服務
馬表現「荒腔走板」 李登輝：年底選舉國民黨將盛極而衰
主導中國第一顆原子彈"火箭之父" 錢學森去世
理想大地3890元送雙人住宿 旅展首日1500組熱情入會
一週一帖養生湯輕鬆擺脫流感 黃耆、粉光參入菜提高免疫力
萬華雙和市場大火 200多攤位付之一炬
2009國際變性人選美 日本佳麗奪后冠
今天的台灣英雄：賈凡教球兼招商勇闖難關
14位台美藝術家聯展 呈現女性想像之美
美國全球查稅 華人棄籍棄卡者大增
環球購物中心周年慶免費機票風波 需搭指定住宿規定鬆綁
中華電信榮獲天下雜誌2009電信服務行業「最佳聲望標竿企業」
電子紙貢獻營收逾五成 元太科技第三季轉虧為盈
百貨周年慶北市休兵北縣搶開紅盤 環球購物中心首週業績成長4成
中國「航天之父」錢學森葬禮初定7日舉行
為2010 Visit Japan Year暖身 VJC日本館32張台北-日本來回機票旅展大放送
紐時：洋基本季後可能不再與松井續約
洋基與費城人隊第三場 因雨延至九時許開打
元大銀行與中央存保簽約 99年4月上旬前概括承受慶豐銀18家分行
全球最大LED燈飾商真明麗 富邦證券輔導送件申請發行TDR
友華生技前三季EPS2.68元
聖馬丁國際控股公司向台灣證交所遞件 申請回台發行TDR
新壽董事會通過晉升蔡雄繼、陳忠誼為雙總經理
期交所1-10月交易量逾1億1,567萬口
永慶與行無礙攜手 打造全台無障礙服務中心
胡錦濤溫家寶據報將參加錢學森追悼式
職棒球迷到體委會陳情 籲擁抱乾淨國球
南投／李朝卿一天成立四總部
H1N1疫苗開打 府：總統按接種順序施打
馬公高中新校舍啟用 公共藝術風為主軸
印度改變簽證條例 數萬中國勞工將被迫離境
當年 中國以11美國戰俘換回錢學森
馬總統盼明春訪問南太邦交國
劉德凱在世新上海學校進修找回台灣感覺
職棒球員涉簽賭案 工會將促球團處罰
政黨選舉不法有罪 朝野支持
山寨版國父蔣公 跨海金門為李沃士助陣
國華被接管 翁大銘：衝著他來
國民黨：選風改革 年輕黨員願參選中常委
馬英九盛讚吳志揚 五星級縣長人選
新流感疫苗接種 吳揆：準備工作順利
台北榮總50院慶 馬總統肯定醫療成就
反美國牛進口 消基會等發動公投連署
新流感疫苗開打 南投災民逾76%接種
洋基會打鬼 萬聖節之夜逆轉勝 沙胖明登板
職棒現役球員涉毒？板檢：現查無實證
曾簽賭美國職棒 林易增：純好玩
高市民間棒球隊力挺林易增
新流感疫苗開打 屏東災民接種踴躍
學者: 大屯山是活火山 若爆發危及大台北區
疑打假球案 板檢：警察情治人員未涉入
台美重啟談判公投連署 民進黨：支持
莊宏亮涉藏毒 檢調提訊追查來源
成龍率子弟兵慰問災區老人
醫師：2種流感疫苗 可同時施打
蕭副總統盼安麗大陸經銷商再度來台
救職棒 郝龍斌連署並籲公權力介入
草屯拜票 小英媚力無法擋
南投／祖祠橋興建工程快馬加鞭
HINI新流感疫苗開打 88災民優先
兩岸簽署ECFA 林向愷提條件說
耶誕節恐高峰 醫師籲速打新流感疫苗
西螺太平媽祖出巡 遶境雲彰13鄉鎮
LPGA柯隆錦標賽 曾雅妮第2
蔡英文南投輔選 盼增立委席次制衡
國民黨中常會 14日前停開
南投／選戰拉開序幕 競選總部紛成立
你準備好吃美國牛內臟了嗎？
睡太多不僅會更累 也會短命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
長相酷似華人 印度東北民族飽受種族歧視
防止濫用 印度將嚴格核發中國人簽證
旅韓華僑經營環保節能有機農場獲重視
鹿港風俗 自殺送肉粽火災送火神
美1日起實施冬令時間 時鐘倒撥1小時
學生打新流感疫苗 家長團體盼越快越好
鋒面冷氣團先後報到 越晚越冷
吸引海外人才 行政院攬才團波士頓辦洽談會
波特蘭華盛頓購物中心萬聖節歡樂氣氛濃
萬聖節不花大錢 殭屍家族三人40美元搞定
小林村平埔夜祭過後 邁開重建腳步
調查：廣東未婚流動人口3分之2嚐禁果
道路未搶通 高縣甲仙鄉商家生意清淡
買氣回溫及集中消費 百貨週年慶業績俏
百貨週年慶折扣大 上班族買開懷
大陸再傳城管打死民眾引發大規模抗議事件
宅經濟及女人血拚發威 民間消費回溫
信心揚升消費回溫 失業問題隱憂大
中國內需回揚 復甦力道領先美國
兩岸空運將上談判桌 台灣力爭開放轉口貨
松山虹橋對飛 兩岸航約是否修正待協商
首批H1N1疫苗 北市:分配4萬劑 醫護明施打
金正日可能訪問中國 是否帶同三子受矚目
空運直航有瓶頸 大陸轉機客貨台灣賺不到
新流感今新增12例住院病例
因應北韓可能巨變 韓美完成作戰計劃
苗縣單車活動 4000人體驗山城風光
朱熹聖誕 金門感念教化德澤
水患減災 政院本週討論新疏濬方案
陸資來台年底前再檢討 持續鬆綁
經長：寬列預算 輔導受ECFA衝擊產業
施顏祥：明年台灣景氣樂觀 GDP上看4%
布希將訪日 或與小泉來場喜相逢
東莞百名公車司機罷工 不滿新工資方案
新流感疫苗 阿里山樂野災民接種逾9成
全球H1N1新流感疫情日益嚴峻
偵辦疑打假球案 板檢借提關鍵人莊宏亮
北京飄下第1場大雪 比往年提前1個月
新流感疫苗開打 吳揆:續自主健康管理
公民監督國會聯盟 中部辦公室成立
鯨肚裡能游泳 北市松山運動中心啟用
行銷過頭 遊戲股Q3旺季不旺 獲利走樣
機場捷運施工鷹架倒塌 5傷者送醫
花蓮新流感疫情 國中小10班停課
H1N1疫苗開打 阿公阿嬤帶孫子排隊接種
立院:國安局逾400警衛變相加薪
印度德里半程馬拉松賽 非洲隊囊括男女前三
好萊塢萬聖節化妝遊行 一個比一個誇張
衛生署：非重建手術用果凍矽膠隆乳 違法
黃金週線收黑 分析師:逢回可酌量低接
東協加一明年啟動 貿協拓銷計畫出爐
新台幣上週貶幅0.42% 亞洲貨幣多數貶值
半導體廠擴產轉積極 設備業明年露曙光
胰臟移植治糖尿病 榮總成功44例
H1N1疫苗施打前 高縣1男子抽搐送醫
四川採購團來台 商機湧現
中國空軍：全方位拓展國際交流合作
楊志良：國產新流感疫苗早供應早接種
2009年匯豐銀行董事會 首度在台北舉行
台瑞扁案司法互助 APEC反貪會議焦點
88水災後 逾5成上班族降低旅遊意願
總統文化獎頒獎 單國璽獲和平獎
信評：京城商銀長期信用評等展望穩定
黃志鵬明飛北京 ECFA首度交換早收清單
男子酒後涉打死人 移送法辦
嬰幼兒H1N1疫苗劑量不同 北市籲民眾注意
打破微軟壟斷 中國版office文件格式開放
吳敦義：髮質不好又硬 只好留短髮
職棒從元年開始打假球？ 聯盟：拿出證據
機場捷運梁柱鋼筋倒塌 5工人輕重傷
我愛棒球大遊行 球迷高呼職棒不能倒
中央氣象局氣象報告
婉曲佩服資深藝人復出 未來交給上帝
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
于美人新節目 趙樹海祝賀兼說教
ECFA代表團臨時延後出發
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
台北惜物網二手公物交易 北縣府明加入
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機場捷運重大職災 勞委會:事故地點停工
上海世博門票在台灣預售反應平平
中國搶註台灣商標 農委會盼兩岸協商解決
活到老學到老 苗縣阿公阿嬤識字賽較勁
中央氣象局氣象報告(更新)
蘇治芬拚連任 完成20鄉鎮總部成立
大屯山活火山？ 氣象局:未見岩漿入侵活動
吳揆期許媒體 報導真善美的呈現
新纖2年60億元擴產計畫 8成留台灣
新纖力行環保5年省3.3億 打造廢水生態公園
新流感疫苗開打 南縣80災民完成接種
北京今天降下近10年來最早1場大雪
日外相與美國務卿希拉蕊會談行程生變
陳菊萬年季開舞 盼台客舞成庶民文化
中油調漲氣價 瓦斯每桶漲40元
機場捷運梁柱鋼筋倒塌 1死4傷
梁文音當梁老師 知音專線聽歌迷心事
颱風摧殘 蘭嶼珊瑚礁復原需百年
林華韋澄清 職棒元年打假球是指日職
台灣智庫：政府應公布江陳會成效檢討
中市婦人疑食用餐盒不慎噎死
全國竹種最多 金門竹類標本園開園
騙證件申辦門號再詐騙 高市警破連環騙
機場捷運意外1死4傷 北縣：發慰助金
南投立委補選 藍綠參選人同日成立總部
停課補不完 教部：體育人文藝術可併減
馬總統頒總統文化獎 表彰單國璽等成就
外資大賣美股大跌 台股盤整期恐拉長
大陸海西區基礎建設不足 台商投資裹足
爭客源有成 1至9月來台旅客增逾1成1
兩岸宗教交流 大陸關公神祇安座高雄
職棒起風波 立委擬凍體委會部分預算
新流感疫苗開打 楊志良籲災民安心接種
新流感疫苗接種 高縣災民244人完成
客語版無間道 幸福派出所將開播
林懷民北京論行草
400餘中小企業下週聚會談ECFA
台北國際旅展 人潮湧現曾暫停入場
翁大銘控訴 金管會：依法接管國華人壽
馬英九：鐵路電氣化 不缺台東
韓三星證券盃網賽 盧彥勳雙打奪冠
新流感疫苗開打首日 災民884人接種
揭發俄出兵車臣 安娜成為新聞自由殉道者
大陸港澳經貿團明起接力訪台
腳趾較長腿較短 讓你跑得比人快
討論善後 中職將開緊急常務理事會
日新流感再添3死亡病例 累計已達43人
教部：新流感疫苗 爭取學生提前施打
職棒簽賭 趙守博盼嚴懲幕後集團組頭
簽賭案關鍵莊宏亮還押 板檢明續傳被告
潘美辰重慶演唱驚魂 遭軟禁4小時
台東縣立委補選 國民黨鄺麗貞同額初選
兒子參選議員 游月霞泣盼支持
孫子兵法研討會明揭幕
溫昇豪車被砸 損失近10萬
達比修挺身而出 日本火腿扳回一城
北市赴上海宣傳花博 兩岸吉祥物相見歡
日職棒總冠軍賽 火腿勝巨人 1勝1敗平手
軍警同酬 國安局：編勤務獎金加成
海西經濟區作為ECFA試驗區 仍在摸索
英提高機場稅 頭等商務艙調幅最大
新流感死亡達40人 南韓擬提高警報級別
芽比到上海宣傳花博 告訴海寶台北好好玩
曹錦輝張誌家遭境管？檢方不證實
趙守博：政府應讓打球免於恐懼
泰變性人選美落幕 參賽者想美麗也要人權
放寬美牛 AIT高雄分處長：消費者選擇更多
湖北崇陽73例愛滋病 72人是農民
八成多瑞士人不想注射新流感疫苗
職棒簽賭案 板檢：無其他集團操控
出手闊綽 碧昂絲夫婦用餐 小費500美元
趙守博返台 第一時間與洪瑞河會商
北京推出防治兒童新流感中醫藥方
網將阿格西再爆料 賽前曾服用興奮劑
ECFA非正式協商延後 時間地點另議
謝長廷:若贏縣市長選舉 美牛可能重啟談判
海外僑商愛國愛鄉 返台研習不忘捐款
接管國華人壽 金管會：財務狀況已顯著惡化
昆士蘭地區華語文能力測驗
紐約選前週末強強滾 華裔候選人全力衝刺
總統專機機輪冒煙 國防部：全面檢修
東北季風發威 台東風飛沙吹整夜
F1阿布達比站 維泰爾封王 奪本季第4勝
歐巴馬上台後首度重要選舉 民主黨欲振乏力
印度偽鈔猖獗 年估1.3億張走私流入
柏林牆塌20年 洛杉磯重建圍牆片段
總統專機輪胎起火 國防部：來令片超溫
海外僑商文化創意研習 在實踐大學舉行
海外教師研習會結業 烏元彥：華語將成世界潮流
金僑獎11月8日舉行頒獎典禮
鄺麗貞企圖以縣長換立委 不出綠營所料！
專機輪胎起火 總統要空軍做好裝備檢查
擴大美牛進口 楊志良避談公告時間
蘇俊賓:高風險進口牛內臟及月齡 嚴格把關
無狂牛症案例 OIE仍列台灣第二級風險區
總統府宣布連戰擔任APEC特使
財長：調降稅率與級距 減低納稅負擔
花蓮新流感疫苗施打 醫師今起首波接種
苗栗強風吹倒T霸 幸無人傷亡
打擊毒品 高市成立緝毒專責隊
吸引海外人才 行政院攬才團波士頓辦洽談會
民進黨支持牛肉公投 籲政府補正公投法
為視障者加油 胡志強：協助就業
風飛沙遮掩中央山脈 議員建議停班停課
海外僑民課稅新規講座橙僑中心開講
世盟年會馬尼拉開幕 菲總統派國防部長參加
花博拚觀光 北市與20縣市簽合作意向書
助弱勢新娘 獨臂舞手與大陸新娘義賣畫作
IBM發表雲端運算中國經驗 將引進台灣
長江一貨輪沉沒 載有百噸工業用鹽酸
大華府天后宮舉辦禮佛活動
四川副書記：1年1計畫 加強來台旅遊
議員控詐領健保 宏恩醫院澄清衛生局調查
北榮總新藥臨床研發中心 聚焦心血管用藥
車床女奪冠花藝男掄元 技能賽顛覆迷思
自身難保! 美國小企業信貸公司申請破產
2009伽利略創新大賽 台灣獲全球亞軍
Firefox 3.6測試版 整合Windows 7發表
新流感疫苗開打 規模國內史上最大
中職面臨關門？ 趙守博：等檢調辦完再決定
愛河去污新利器 環保75號啟航
海碩兩岸配對戰 詹謹瑋晏紫勝出
「全球中華文化藝術薪傳獎」頒獎
收簽賭集團車貸？律師：張誌家自己付的
中入伸遭境管試圖出境 移民署攔截
免費流氓安全軟體 營造假象
綠營截獲資料 半年後30月齡以上牛肉也將開放？
中入伸遭約談 洪瑞河：該辦就辦
美牛進口鬆變緊 楊志良避談轉折
歐巴馬上台後首度重要選舉 民主黨欲振乏力
阿布杜拉退選 希拉蕊稱許完成光榮選戰
冷氣團來臨 全台晴朗北部乾冷
台股開盤下跌101.78點 為7238.30點
中國官員自承農業技術落後
沉寂80年 大陸清華大學重開國學研究院
台股下跌 新台幣匯率盤初走貶
韓媒：日本認為金正日涉指揮綁架日本人
韓正預告上海迪士尼案有新進展
日鳩山內閣支持率61% 跌10個百分點
美股大跌ECFA協商延後 台股開低後跌幅縮小
高市獲國家地理頻道青睞 超級城市入鏡
雲南賓川發生規模5地震 大批房屋受損
大陸航空票價大促銷 鄭州到南陽單程239元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
借貸談判不成 現役軍人行兇殺人
粵劇列世界文化遺產 港府官員感念仍須努力
張誌家收現金車貸？球團律師否認
專機竄火苗 馬總統：處變不驚
押尾學服搖頭丸案 判1年6個月緩刑5年
地調所:大屯火山邁向死亡 大爆發可能性低
H1N1升溫課補不完 教部擬彈性調整
標檢局：映像管電視機多老舊 應注意保養
讓職棒球員自新 立委籲檢調訂自首條款
醫師：秋冬憂鬱症好發期 多關懷少憾事
日政府確認金正日指揮綁票日人的情報機構
中國商務部：黃志鵬到訪時間未定
滅鼠週起跑 金門軍民向鼠輩宣戰
央廣擬訪陸領導 蘇俊賓:陸媒也曾申請訪馬
新流感住院病例 新增11例
詹啟賢：國光H1N1疫苗比國外疫苗更安心
菸害嚴重 北市建國花市玉市明年5月前禁菸
康師傅TDR擬下午送件 募資逾百億史上最大
數位電視廠聖馬丁 遞件申請發行TDR
雲南昭通回族姓虎卻讀貓 起源眾說紛紜
香港興建孔廟儒釋道並立
櫃買將辦債券市場宣導說明會
長三角發展經濟引發生態失衡
旅展最後一天 業者：買氣超好
MLB 洋基7比4再挫費城人 世界大賽聽牌
台股跌 新台幣匯率中午小貶2.8分
民進黨：放寬美牛黑幕重重 政府應說明
朝鮮半島無核化 北韓要求與美雙邊會談
性侵強制採證遭拒？邱毅要求法務部徹查
檢察官不理性侵案？士檢：未拒絕受理
放寬陸媒來台損國安？蘇俊賓:跨部會檢討
檢調查打假球 傳訊汪竣泰 借提黃俊中
清大引進IBM雲端平台 發展台灣服務設計業
全球金融危機 回饋社會成轉機
醫護新流感疫苗今開打 疾管局分配22萬劑
八仙山林班火災獲控制 儘速復育植林
上海全國特色產品展明登場 首設台灣精品館
趙守博：檢調告一段落 中職開會善後
蓋特納：美經濟復甦之路仍面臨挑戰
蔡勳雄:同意全面檢討非自用住宅不動產稅率
國安基金進場？李述德：還不到那個程度
學測今起報名 作文黑筆作答
國防部：總統專機出勤前皆經檢查
張誌家收現金車貸？板檢：不便說明
工程會：借鏡促參經驗 17日邀日專家演講
台股收盤跌4.90點 為7335.18點
立院委員會決議 國軍優先考量台灣牛
台北股市開低走平 跌4.90點
買盤拉抬化解重挫 台股量縮收小黑
避免疫苗浪費 南投醫療人員採預約施打
11月台指期跌5點 逆價差57.18點
H1N1疫苗中縣開打 衛局依序施打
蘇俊賓：提升國片質量 開拓市場
趙守博:常務理事會 決定中職未來命運
金門東門市場店家火警 10分鐘內控制
NCC：通訊費率檢討 年底公告
11月電子期跌0.35點 金融期漲5點
費城終結者放火 洋基封王差一勝
壞事做不得 A-Rod出場遭觀眾嘲笑禁藥風波
交通部金安獎 將表揚206團體及個人
賣和牛肉？郝龍斌：經查是紐澳進口牛肉
黃玉振籲立院支持客家基本法
高捷董事會月底擬提增資案
連續劇娘家涉行銷參選人 NCC將調查
國家二二八紀念館 詹啟賢盼民國百年開館
百萬廣告行銷客基法 立委盼評估效益
投信調查：過去半年台灣投資人賺錢的多
福建平潭設立兩岸最近距離石碑
北縣飲品抽驗 連鎖店菌數超標
台股跌4點 三大法人賣超88.82億元
抑制炒樓 李述德：會採行一些措施
以智取勝 洋基再克費城人隊
南大傑出校友名單出爐 11人上榜
因應縣市合併 高雄美國商會擬白皮書
上海交大世界大學排名 台灣7大學前500
駐美軍事代表團內訌？當事人靜待調查
陸委會：兩岸食品安全通報逾400件
大陸再放寬赴香港探視規定
金融危機教訓 曾蔭權：不能單靠金融業
新台幣兌美元貶1.8分 收32.553元
中國白領都市病 「鬼旋族」閒晃逃避壓力
大陸工程臨股會通過1:1換股成欣陸投控
胡錦濤將出席第17次亞太經合會議
胡潤低碳財富榜 玖龍紙業張茵居首
中職頒獎典禮 延至12月舉行
民進黨：國民黨若提名鄺麗貞 將提告
海碩盃女網開打 第6種子布莉托爆冷出局
香港願與台灣共同商討解決各種課題
彰化五金工廠大火 千坪廠房付之一炬
林聖忠：ECFA溝通延一兩天 不影響重點
高市為醫護人員打疫苗 籲民眾依序接種
北京流浪貓20萬 慈善組織盼以寬容待之
好心沒好報 男子助換錢反被騙
腮腺炎反覆發作 醫師：免疫系統出問題
天氣轉冷 社福團體發物資助遊民過冬
綠委指官網攻訐政黨 研考會今晚前移除
鋒面南下強風揚塵 雲林沙很大
中央氣象局氣象報告
中職藥檢 海克曼過關
獨臂舞手王蜀蕎 5指當10指用
強風吹垮中縣體育場鷹架 無人受傷
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
孔子79代孫任國策顧問 35歲最年輕
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
駐美軍事代表團內訌？高華柱要求調查
綠委質疑訪陸領導 央廣：擴大兩岸對話
東海54週年校慶 與12所高中締結聯盟
王清峰：檢方中職合作 擬設防護機制
下載流氓安全軟體 電腦恐中毒
拒風險美牛 北縣發動不賣不買不吃
嘉義颳7級陣風 掀翻國小鐵皮屋頂
高市便當店疑氣爆 無人傷亡
陸委會:陸客來台外匯收入310億元
高雄鐵路地下化工程 工程會促排除障礙
團團圓圓四川娘家8日探親 促生台灣寶寶
高雄與安徽安慶市中小企業協會簽協議
校園防疫 教部擬放學前也量體溫
中國專家來台 助團團圓圓生子
反對ECFA 嘉縣多名農會總幹事簽署聲明
海碩盃女網 頭號種子森田步美晉級
經部：產業轉型突破創新 維繫競爭力
貓熊奶爸：圓圓性成熟 團團懂事晚
中入伸遭境管 桃園機場出境前被逮
愛河全線河堤綠帶 明年打通
學者建議大陸赴港個人遊延伸至台灣
冷氣團南下 花蓮強陣風氣溫降
東北季風引風飛沙 民眾避免戶外活動
天竺寺遶境祈福 九龍在天獻藝
聯外道路搶通 玉山主峰線登山提前開放
全村熱水器幾偷光 宵小趁火打劫高縣災區
孫春蘭促兩岸經濟關係儘速正常化
苗栗客家粄仔節 教學兼嚐美食
台北旅展 餐券搶手住宿慘澹
槍殺債權人 男子1審判無期徒刑
海派甜心壓力大 楊丞琳好朋友姍姍來遲
中入伸機場被捕 汪竣泰移板檢複訊
北市優良公寓大廈評選 44處獲獎
台灣觀賞魚博覽會6日登場 拚產值倍增
偷跑賣美牛絞肉？賣場:美國無骨牛肉製成
東北季風強 中市轎車及機車被風吹倒
調結構防通膨 中共12月召開經濟工作會議
南京人造雨 火箭彈墜落民房險釀禍
政院將舉行記者會 說明美國牛肉進口事宜
軍人借戶頭被凍結 憤勒斃少女
台股跌 新台幣收盤小貶1.8分
漢城華僑小學出現新型流感停課一週
音樂繪畫解恐懼 災民心靈紓壓
季風沙塵多 南縣加強取締露天燒稻草
參選人客串娘家置入性行銷？民視否認
監委調查美國牛肉爭議 下週約詢官員
高市反美牛 議員推連署社團將上街頭
國台交赴大陸演出 征服北京樂迷
黃敏惠加入公投提案人 盼美牛肉重啟談判
台中澎湖颳12級陣風 強風特報明繼續
冷氣團到 沿海空曠地區下探13度
中小學提前打新流感疫苗?疫情中心明討論
中入伸：未涉簽賭 驚訝遭境管
國民黨中縣立委補選提名 余文欽江荳登記
新流感疫苗 嘉市醫護首日169人接種
不符國際購併慣例 中信金不排除告AIG
政院祭進口後需解凍 美牛絞肉內臟難來台
中信金不排除提告 AIG：需進一步瞭解
上海世博會聯合館、租賃館開始佈展
賈慶林：學者共研孫子兵法有助兩岸關係
殺害東莞台商兇手劉漢黃一審被判死緩
柴智屏有女初長成 高雋雅戲裡磨演技
衛署公告 放寬美國牛肉進口
日外相岡田臨時取消訪美行程
陸委會:直航機票平均降幅14%
檢調支援人手 協助馬祖查賄
台籍毒犯被柬國判刑37年 刑事局傑作
最賣座演唱會電影 麥可未來的未來告捷
國民黨台東立委補選初選 鄺麗貞單挑
MIC：2013年全球電子書規模 估約2千萬台
塑膠椅不翼而飛 男子互毆法辦
那瑪夏果農運售甜柿 翻山越嶺6小時
房仲：房地產改市價課稅 傷買氣
外資上周賣超362.93億 賣超友達逾10萬張
中入伸被捕 移板檢偵訊
印度世界盃健力賽首日中華男子獲4金3銀
康師傅送件申請TDR 總發行金額逾140億
康師傅送件申請TDR 今年第10家
日職 東北樂天釋出林恩宇
美國牛內臟絞肉爭議大 知名量販不賣
檢方球團共組防護機制 趙守博:早就該做
食品藥品不實廣告 北市衛生局要查
第2屆海峽兩岸合唱節相約台中
湖南1名H1N1新流感重症病患死亡
兄弟象汪竣泰交保 將繳犯罪所得
韓流四大天王 12月東京巨蛋聯合公演
北海道超冷工作 徵台灣耐寒青年
10月車市回到2007年水準 全年估27.5萬台
赴日打工度假 哈日族不惜辭職
衛署公告美牛放寬進口 封殺絞肉
民眾買社區大樓 首重生活機能
兩岸簽MOU 匯豐銀：可將市場餅做大
中職簽賭看問題 職業球員待遇不職業
台北旅展21萬人捧場 雄獅燦星業績破億
北市衛局：台灣無能力驗出狂牛症蛋白
富邦香港銀行與中壽海外公司結盟
鐵笛聲長曲未終 大陸2名家將登台展笛藝
旅日投手林恩宇未列入樂天球隊先發陣容
不知派出所不打烊 老農緊盯未爆彈過夜
我的24小時 奪芝加哥兒童影展紀錄片獎
英研究：大量攝取加工食品罹憂鬱症機率增
環球唱片打造新一姐 陳奕迅獻超級靚聲
台鹽擬赴廈門設子公司 行銷產品
台鹽登陸廈門 經部：民營公司有何不可
總統:偵訊即時對話紀錄 嫌疑人放心簽筆錄
教部：大學教師薪資 可用校務基金補強
中國發揮孫子兵法 台灣宜慎戰求雙贏
訪台前夕 江蘇書記梁保華聽取台商建言
10月住宅成交量月增1成 房價多下滑
演藝團隊分級獎助計畫 申請資格放寬
四川採購團 後續商機達1.73億美元
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第098088期威力彩38樂合彩開獎
台北101申請綠建築認證 跨年煙火秀不停辦
216種台灣農產品將集體亮相南京
安徽和縣台灣農民創業園 註冊投資當場搞定
綠營擬持續杯葛美國牛 王金平：沒道理
10月期貨商市占前三名 永豐群益元大
台北101申辦世界最高綠建築 郝龍斌敬佩
楊志良：3管5卡齊下 擋美牛絞肉內臟
中國針對美歐韓徵反傾銷稅
政府4年投資242億 讓精緻農業產值倍增
牛糞漢堡博士生 邀民眾蓋手印反美牛
施顏祥：不會簽發美牛絞肉輸入許可
政院海洋事務小組決議 保護中華白海豚
10月匯豐台灣製造業PMI 連7個月上升
漏報賣股所得2600萬台幣 鳩山羞愧
假球案情升高？中入伸上銬移市調處偵訊
WEF：新加坡女性生活條件比男性差很大
印度世界盃健力賽首日 中華男女獲6金7銀
調查指基金經理看好明年亞太股市
綠營全力連署 推動美牛重啟談判公投
新聞局收購華視股份 立院初審減列400萬
睽違9年 張曼玉今年將現身金馬獎
好友透露：法總統沙柯吉伉儷正努力「做人」
清泉崗憲兵劉志斌忠於職守 高華柱表揚
解禁 中國國旅局副局長訪南台灣
美帶骨牛肉 最快11月中上桌
環署：中科4期環評專業公開 廣納民意
股市造謠兩人被逮 泰警擬再逮捕兩人
中共不滿美國移交中國籍維吾爾族恐怖分子
星國建屋局上年度虧損逾483億台幣
加拿大郵政公司轉型成功 業務年年成長
經部：ECFA非正式協商 短期內可恢復
衛署封殺美國牛絞肉 北縣：支持
10月房市交易統計 房仲各有分析
泰國預估將有600萬人感染新型流感
第098218期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098088期威力彩頭獎摃龜
突顯氣候暖化 尼泊爾內閣聖母山麓開會
板檢偵辦職棒假球 明約談未曝光球員
「零八憲章」簽署人 獲「中國傑出民主人士獎」
14位台美藝術家聯展 呈現女性想像之美
加東僑界紀念先總統蔣公冥誕
橙縣舉辦漢字文化節正體字比賽
駐紐約辦事處處長拜會賓州費城僑界
瓦斯漲聲再起 綠營譴責政府火上加油
職棒疑打假球 中入伸移送板檢複訊
象隊日籍總教練 出境被帶回
工傷糾紛殺三台商 兇手判死刑緩二年
歐巴馬獲諾貝爾和平獎 馬總統：欣慰
綠立委王雪峰遭家暴 打上中國媒體版面
2009年台北國際旅展 澳門旅遊局館區銷售超過2,200套
全台觀光遊樂業營運逆勢成長
要求重啟美牛談判 綠營續杯葛立院議事
MARKET CAFÉ 味‧集廚房
力拼亞馬遜 Creative推Kindle剋星
加油有撇步 晚上加油比較好
凱西噗浪現蹤 喚起七年級生回憶
兩岸ECFA磋商 楊毅：會舉行的
美國與COACH的愛戀情事
議員忙選舉 台東總預算沒人審
看好上海迪士尼商機 德國最大嬰童超市進駐
反對放寬美牛進口 高市消保團體抗議
國道6號中寮聯絡道 議員關心
縣長李朝卿說明竹山交流道設置理念與效益
南投／「聞聲救苦」民進黨資深議員許阿甘
周錫瑋籲停止對美軍購 重啟美牛談判
中入伸移送板檢 借提莊宏亮對質
北市拒絕美牛內臟聯盟 今9業者響應
要求重啟美牛談判 蘇煥智發動遊行
Yahoo!奇摩換新衣 由紅轉紫
南山人壽保戶權益 金管會:保險須可移轉
「住漢來送凱撒」冬季住房專案讓您享受加乘的幸福方程式
副總統:核能級設備產業俏 兩岸可合作搶進
藍綠提案禁部分美牛產品 排入立院6日議程
華泰王子大飯店“九華樓“的人氣料理
麗尊港式飲茶『招牌菜點1送1』配對樂！
曹錦輝坦承交友不慎 盼社會相信他的清白
環臺中100K自行車拉力挑戰賽報名已額滿
2009台北國際旅展-青年壯遊台灣主題館
曹錦輝再發聲明 強調清白 但向球迷致歉
公投重啟台美牛肉談判 吳揆：不太適宜
中入伸交保限制出境 律師：被告亂咬
芒花物語－2009草嶺古道芒花季「粉墨登場」！
新壽董事會通過晉升蔡雄繼、陳忠誼為雙總經理
南韓/台灣參加首爾五金機械展
「八星雲集 台中饗宴」 飯店美食嘉年華
台灣爭取各國來台觀光 表現亮眼
上圖書館借閱電子書 在家就可以辦到
駐日代表處 獲二筆捐款助88水災
職棒防賭設責任區 體委會樂觀其成
體委會：職棒暫無解散可能
眷村麵食選拔 屏縣保存文化
台灣機器公會 巴西聖保羅舉行貿易洽談會
2009年《遠見雜誌》14大服務業評鑑
公投重啟美牛談判 南投選將響應連署
盲人安全拐杖獲發明金牌 黃敏惠表揚
王品：1年後市調決定是否用美國帶骨牛肉
慕光盲人重建中心50年 造福盲胞千人
美國休士頓 中華老人協會慶生會
Yahoo!奇摩新首頁 明年中推出
鄭立中行程保密 海基會稱不談ECFA議題
華碩電腦出包 緊急召回3600個筆電電池
與鄭立中談什麼? 海基會：程序性商談
象隊緊咬林易增 雪球越滾越大
王勁力黑吃黑 劉耿欣被冤當人頭
Yahoo!明年推個人化 「It’s You」以你為主
富邦證券挑戰證券史上最大手筆促銷
「2009韓國蜜水梨嘉年華」 11/7~11/8 內湖家樂福水梨免費吃
圓山大飯店11月3日至10日推出「馬來西亞美食節」
人小鬼大童趣時尚新主張 crocs™卡駱馳小孩最有「型」
《中華英雄Online》與「搜狐畅游」簽約策略結盟 新高授權金進軍大陸遊戲市場
大眾銀行首創線上「房貸額度立即試算」
迎接MOU佈局大中華 中信金控高層人事異動吳一揆接中信金總經理
中國信託首創卡友專屬音樂平台 「中信超音播」歡樂上市
櫃買中心將舉辦98年度『債揭債利』宣導說明會
群益證券連續二個月榮獲「固定收益證券報價競賽」第一名
期交所舉辦電子暨金融期貨交易獎勵活動 擴大台指選擇權獎勵活動規模
永豐、群益及元大期貨 10月前三大專營期貨經紀商
去不了埃及 呂秀蓮:「外交休兵」假的
第4次江陳會觸及ECFA？海基會改口「不排除」
北市連6起空屋疑遭縱火 是否有關聯待調查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高 礦業股大漲
需求增加 國際油價自兩週低點上揚
台美將放映追思一代大師張隆延紀錄片
「未來的未來」登上北美週末票房冠軍
南韓東北部氣溫遽降 雪嶽山降雪35公分
星總理：準備下屆大選 新領導班子成形
邊開車邊打手機 俄勒岡州將罰90美元
打通連外 四川2年要建鐵路逾3000公里
陸委會:兩岸協商利益 全民共享
美股收高 福特財報和經濟數據報喜
CDC：2人死 美農場回收54萬磅問題牛絞肉
利比亞不放人質 瑞士國會委員會提案報復
難敵景氣寒冬 全美百視達分店紛紛關門
苗栗森林大火 延燒百甲林地
德國世界口琴大賽 台灣選手大放異彩
倣效東京澀谷 倫敦市中心啟用大型人行道
北台灣較冷 沿海陸上有強風
台股開盤上漲4.18點 為7339.36點
公告美牛肉擴大進口 綠營立院持續抗爭
美政府檢視台灣查驗牛肉進口措施
柏林圍牆倒塌20年 東歐人有肯定有抱怨
兩岸ECFA磋商 楊毅：會舉行
標檢局抽檢市售印表機 兩台標示不合格
中國衛生部否認新流感接種者爆發疫情
美元偏弱 新台幣匯率盤初走升
保育聯盟：滇池污染 7種蝸牛瀕臨絕種
中國央視批評香港富商李澤楷明目張膽囤地
廣東31萬人飲水困難 214萬畝農田受旱
美賀卡賽連任阿國總統 將持續協助革新
量能不出 台股狹幅整理
中國大陸平均每年消失20個內陸湖泊
中央氣象局氣象報告
美新艦紐約號駛進曼哈坦 勾起911無限記憶
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
研擬檢討不動產稅制 營建股續疲軟
ECFA協商延期 兩岸僑領洛杉磯對談流會
康師傅TDR回台熱炒 食品中概股爆香
促進台日關係 徐金錫獲日政府贈勳
綠癱瘓國會促修食管法 藍籲勿杯葛議事
關切美牛肉 高縣府:依進口管理系統監管
政府招牌保衛戰 重慶龍河鎮官民鬥法6年
楊潔篪將訪日 協商習近平年內訪日問題
南韓修法 外國人入境須拍照登記指紋
歐巴馬：美經濟脫離險境但還有長路要走
關門聲過大引殺機 行兇男被判5年6月
貿局:美牛雜絞肉進口手續繁雜 廠商意願低
雲南賓川地震28人傷 33.6萬人受災
整合客運站 高市建轉運中心採BOT
藍指綠假美牛之名擋中選會人事 綠斥無稽
疑打假球 兄弟象楊宗範被約談
李光耀籲美制衡中國論 引發中國網友不滿
韓將新流感列為嚴重級 啟動中央應對機制
9歲以上學童接種1劑疫苗 今可望定案
職棒防賭會議 戴遐齡：不會讓中職倒
錢多環境好 大陸報考公職人數7年爆增16倍
蔡啟芳籲衝破台北看守所 起訴
星財長：未來10年星難維持5%至8%經濟成長
華航長榮將復飛廣州貨運航班
5E消費趨勢 多元台灣掌握市場拓商機
外交部：基於誠信 遵守美牛輸台議定書
從生活需求出發 工研院創意中心年度成果展
廣州6萬人連署反對興建垃圾焚化電廠
民進黨：中國打壓 呂秀蓮埃及行取消
MLB世界大賽第5戰 費城人8-6勝洋基
景氣差 廣東4成國企減薪 近半私企裁員
女性官兵增加 募兵制小組研究適任職務
兩岸航班旅客成長 近兩週增幅102%
美元走弱 新台幣匯率中午升值3分
美牛進口 機場嚴格把關逐項查驗
牛肉議定書是否送立院備查 吳揆：再斟酌
職棒防賭會議5結論 加強聯繫防打假球
美牛肉認證標章 北市民調:7成5贊成
印度空軍46年墜毀400多架各型米格戰機
謝佳賢涉案 興農牛球團列觀察名單
職棒假球 吳揆重申：線頭不死 人頭不止
國務費案 監院彈劾卓榮泰馬永成等5人
遭克里夫李終結 洋基4日戰費城人圓世冠夢
台股收盤跌12.25點 為7322.93點
南市列管牛肉業者 先鎖定大賣場連鎖餐飲
高房價增稅？ 吳揆：目前不是時機
台北股市震盪整理 跌12.25點
新流感中小學生感染增 快篩陽性9成準
觀望氣氛濃厚 台股量能急縮小跌
反人口販運 MTV公益演唱會登場
嘉市議員遭勒索320萬 男子落網
11月台指期跌4點 逆價差48.93點
重慶「黑一姐」謝才萍一審判18年罰金百萬
高市鴨子船下月試乘 明年元月營運
11月電子期跌0.45點 金融期漲1.4點
大馬尼拉就業增長率 第2季達9.74%
360名二次大戰遭強擄中國勞工獲日方賠償
文建會:投入262億元 估2013年文創產值破兆
談判分手殺女友 秦籍勞工1審判刑15年
澳門特區第三任行政長官12月20日就職
行政專機輪胎起火 吳揆：儘速汰舊換新
美麗島30週年 高市人權月邀當事人回顧
因應新流感 中國將適時制訂學校停課標準
南瀛雞肉節 百桌佳餚名廚上菜
中大獎無人領 廣東茂名2930萬獎金充公益
距世冠差一步 美媒提洋基高價買投手往事
台股跌12點 三大法人賣超104.45億元
蔡瑞月舞蹈節 紀念八八水災新舞碼
吳揆：103年底前 不實施區自治
美牛進口防線薄弱 待修法補強
絞肉易遭污染 食用最好全熟
澎湖風力發電 海底電纜關鍵角色
體委會：前2次防賭會議結論 持續落實
新聞局：重拍國歌影片 讓世界看到台灣
嘉大發表芙蓉古龍水 簽產學合作
體委會防賭會議 考慮邀請職棒工會
兩岸兩會仍在進行程序性磋商為江陳會鋪路
印度2童星成家人搖錢樹 英導演不滿離去
中彰投就業服務站 媒合工作全方位
去年中國新詞359個 山寨使用率最高
腦膿瘍引發癱瘓 針灸併西醫治療獲新生
黃俊雄布袋戲偶遭祝融 損失難以估計
新台幣兌美元貶2.2分 收32.575元
台北大稻埕煙火節7日登場 迎花博
南韓10月份外匯存底增至2642億美元
6人坦承涉打假球 4人繳不法所得
彰縣農產品電子商務網 納入盆栽苗木
中國封鎖柏林牆網站 柏林市長不滿
周錫瑋：參選新北市長 從政唯一路
人造雨和冷鋒相遇 北京提早降雪
王品盃托盤賽 首見大陸組隊參加
中國經濟是否會走向日本式的泡沫化？
仔仔不拍電影痞子英雄？趙又廷也不想拍
假借按摩誘女店員 男子涉性侵送辦
中國空軍司令：軍力競爭將向太空拓展
北京學者：保護主義將重創大陸鋼鐵等行業
北市中小學畢業生游泳檢測 通過率75.9%
食管法逕付二讀 朝野:修法前不得進牛內臟
因應高房價 蔡勳雄：未提出課重稅
先通知球團處理問題球員 法部：不可能
國際貨幣基金調高香港經濟增長預測
中央氣象局氣象報告
妻吵架出走 夫燒房東屋被判2年6月
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
增列單親家庭11萬扣除額 立院付委審查
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中入伸籌不出錢 檢方同意以8萬交保
濁水溪揚塵四起 吳威志批蘇治芬改善不力
菲律賓招商 爭取台商布局進軍東協市場
賣場意外 停車失速衝破牆墜落
高市護樹 陳菊：每棵老樹都是寶貝
醫師：治療蕁麻疹 自體全血注射有效
范怡文出輯 胡瓜李進良放鴿子
光看也不行 北市：讓人不適就是性騷擾
100元綠島大象溜滑梯 滿載兒時回憶
ECFA不排除列入第5次江陳會議題
國中小設淋浴間 最快98學年下學期試辦
創紀錄 中華英雄遊戲1300萬美元授權搜狐
王品布局東南亞 最快2012年上市
疫情發燒 學生提前11/16接種新流感疫苗
屏東子弟陳秉阼 彩筆紀錄澎湖玄武岩
兩會宜蘭磋商 江陳會合辦陸資投資研討會
美牛放寬進口 張俊宏：朝野都怯懦
台灣企業界：MOU和ECFA越快簽署越好
鍾情餐飲 郭桂妏勇奪全國技能賽冠軍
經紀公司代聲明 曹錦輝強調未涉不法
女子夥同男友騙父房狀貸款 法院判賠
立體紅包袋智慧藥盒 台灣揚威紅點設計獎
走過半世紀 徐金錫守護嘉南水路命脈
企業認養職棒 吳揆：可檢討租稅減免
失業給付10月請領7.5萬件 連續4個月減緩
豬腳食神張智泉 廚藝貢獻社會
校友回母校行竊 學弟妹證件不放過
塑膠袋保麗龍玻璃瓶 中市將除環境小三害
協助旅中菲人 菲中簽署領事協定
美元空單回補 新台幣收貶2.2分
中縣立委補選 國民黨提名協調破局
立院同意 賴浩敏劉義周任中選會正副主委
義記者出書批義大利國鐵罪狀
鄺麗貞選立委 國民黨：沒有搓圓仔湯
台北牛肉麵節 議員邀郝參與反美牛連署
亞太影展12月開跑 楊謹華任親善大使
髮型相似 張菲笑指盧廣仲是豬哥亮兒子
安全當道 兩岸同意保障消費者健康
走出金融危機 賈慶林：大陸願力助台灣
國台交錢南章樂展 貼近台灣土地聲音
H1N1肆虐 一俄羅斯患者病逝北京
張老師災區心靈重建募款 周美青捐衣義賣
胡錦濤將訪馬來西亞 雙方將簽署合作文件
鋼琴家陳瑞斌經驗傳承 吸引愛樂者報名
台開與金門縣府簽約休閒園區BOT案
1夜縱火6次 身心障礙男自首
1分鐘破解無名 警籲網友撤私密照
為君難?兩岸故宮首度學術研討 聚焦雍正
學童打新流感疫苗 一定要家長同意
謊稱抓鬼詐友330萬 女子判刑2年半
推廣台灣旅遊 林彥丞單車分段環島
二代悠遊聯名卡 一代發卡銀行興趣缺
兄弟象楊宗範供新事證 板檢續查
ECFA非正式協商 APEC年會前舉行機率高
病父怨子 梁實秋文學獎首獎最夯話題
看好兩岸交流 阿里巴巴明年推三大平台
氣象預報解禁？學者專家意見兩極
婦人九華山朝聖 陳屍坡地
小S樂當辣媽 明年挑戰第3胎
楊秋興：逐步改善南橫 重振寶來溫泉
男子疑指揮走私毒品 返台落網
特偵組辦扁案 查扣民生寓所等扁家資產
低價非決勝關鍵 與客層有效溝通才能致勝
改善揚塵 雲縣府：明年建低水土堤蓄水池
高層異動 吳一揆接中信金控總經理
瑤瑤殺到北京 跨海愛的抱抱
新流感恐現第二波 泰備妥防疫藥物器材
高長強調：ECFA非正式溝通延後並非取消
林易增曾收買球員？法院：當初檢未起訴
女子陳屍苗栗九華山 警方清查
網路電玩上癮人日增 英第1家專門診所開張
海基會：ECFA列江陳4次會交換意見議題
寶健團來去匆匆 日月潭商家嘆等嘸人
殘盟：定額進用身障者 公部門應帶頭落實
學生提前打疫苗 325停課標準不變
食管法逕付二讀 政院：尊重朝野協商
陳菊：依議會要求檢討裁併新聞處兵役處
再升息1碼 澳洲利率年底估升至3.75%
男子偷車環島找頭路 警攔查逮捕
范逸臣感情狀況 人人有機會
夏天協奏曲 金門縣府補助近百萬元
李顯龍：期待美國續在亞太區扮演關鍵角色
氣候轉冷 德國出現新流感潮
國民年金保費開放預繳 最長期限1年
消基會憂心美牛絞肉品質衛生控管
象迷不離不棄 洪瑞河發表感謝信
遭阿根廷軍政府綁架嬰兒已尋回98個
江陳4次會 加辦兩岸招商研討會
李紀珠:MOU低於法律 陸銀設分行需先修法
大鵬灣輕航機場啟用 陸海空任遨遊
祖父母節 教部盼在8月最後1個週日
男子醫院戒毒還賣毒 獲利1900判刑18年
觸控手機熱 內建臉書鎖定年輕人
反美牛公投 北市衛生局長連署
海碩女網 莊佳容單打拿勝 嫌球場太大
黃敏惠支持重啟美牛談判 馬英九：尊重
專家：中國今年外貿總額下降15%
電影劍雨江湖將開拍 台灣幫卡司強
立委：外傭申請若鬆綁 中高齡女性將失業
ECFA納入第5次江陳會議程?吳揆:無法確定
寂寞星球指南：泰國是第二最佳旅遊地
連戰任APEC特使 國民黨：總統18全前邀請
金管會：南山保戶解約 依保險契約辦理
工作課業兩頭燒 賴雅妍甘之如飴
華航飛羅馬班機12月改停德里 飛行少2小時
新任中選會主委 賴浩敏思慮周行事謹
從訂單看景氣 阿里巴巴看好印度及北美
小曹想當面道歉 洪瑞河：會好好考慮
被虧新大嫂 楊蒨時刻意與哈林保持距離
吉爾夏漢再登台 演奏跨3世紀小提琴經典
武漢「暴走媽媽」成功進行肝臟移植救子
大鵬灣開發BOT案 5年投入20億
近5年聯合勸募金額 不到社福需求一半
追不法所得 特偵組查扣扁家寶徠等資產
亞洲划船賽揭幕 總統:打造台灣為健康國家
監院彈劾馬永成等人 民進黨：辦綠不辦藍
國務費案彈劾 王建(火宣)：警惕社會
怕亂花錢 國保保費有人想1次預繳10年
第098219期今彩539三星彩四星彩開獎
中入伸曾是阪神主投 被台限制出境受關注
中國工博會上海開幕 新增世博航太科技
日職棒冠軍第3戰 巨人7比4勝火腿
金門工商休閒園區BOT案 爭取陸客觀光收益
管制美牛內臟絞肉 王金平：不至於引制裁
第098088期大樂透49樂合彩開獎
海碩女網賽 張凱貞擊落飛燕
李顯龍：APEC將著重討論區域長期經濟發展
北京金融局官員：兩岸金融有合作空間
觀光領航拚5500億產值 吸引國際旅館進駐
須限制紅利發放 英兩大銀行獲400億英鎊挹注
環保小學堂典範 高原社區打造環保經濟
李進良醫療糾紛 北市：若違法可停業吊照
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星研發出隱形眼鏡可隨光線強度變色
國光疫苗試驗有效 小四以上1劑即可
宣導不周 議員批北市病房助理淪打雜
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中入伸交保 日媒與交流協會關切
再創風華 全國商圈年會11/9登場
兩岸航線降價 民航局：平均降幅14%
曹錦輝聲明清白 板檢：尊重發言
虧很大 美一婦人萬聖節發糖連鑽戒都發了
板檢拘提交保中入伸 被告指證是關鍵
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巨人勝火腿 日本一系列2勝1負領先
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球團檢調認知差距大 跨部會議淪形式
李顯龍：金融問題未解過多刺激經濟將泡沫化
氣候異常 農金概念股後市俏
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印度世界盃健力賽 中華隊再獲1金1銀3銅
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股市漲 勞保基金收益率創新高
上海12月起實施台灣水果進口補助
追查職棒簽賭案 檢方與媒體累翻
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9月信用卡逾期帳款占比1.09% 連6月下降
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政大與教廷聖十字大學簽署交流協定
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瑞銀連續四季虧損 不如分析師預期
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