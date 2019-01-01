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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
宜蘭三星和冬山部分淹水 居民撤離
韋伯又一力作 歌劇魅影續集明春倫敦登場
台東5鄉鎮停課 達仁鄉停班停課
屏東恆春半島鄉鎮 明停班停課
大多數縣市 明上班上課
民調：日鳩山內閣支持率71% 維持高水準
張戡平接軍情局長 遺缺吳應平出任
台東海端鄉達仁鄉明停班停課
中國籲IMF改革總裁遴選
縣市長選舉明登記 民進黨搶攻藍營縣市
呂秀蓮月底訪埃及 出席國際自由聯盟年會
宜蘭外海地震規模5 蘇澳3級
歐巴馬提議設G4不含英國 首相糗大了
宜蘭三星5土石流潛勢溪流 列紅色警戒
北韓總理：無核化是金日成遺訓
馬總統：防災不嫌早 撤離是走為上策
北京商業網點恢復正常營業
宜蘭聖母護專淹水 住宿學生安全
台東縣海端達仁延平 明停班停課
僑委會文化訪問團 北美及大洋洲演出
孔子世家譜續修告成
田中千繪赴駐日代表處捐款賑災
紐約主計長選舉民主黨內初選 台裔市議員出線
紐約舉辦台灣同學會會長聯席會議
南非豪登省警友會製作安全防護光碟
阿根廷僑民捐款賑濟風災
縣市長選舉5日登記 國民黨五縣擺不平
喝過頭? 前日本財務大臣中川陳屍家中
日月潭花火音樂會 上萬人潮湧入
芭瑪變輕颱 牛步打轉
北縣徹夜雨勢不斷 汐止工廠雨中起火
蘇門答臘強震 台商僑民無傷亡
台爭取參與氣象組織與免簽證 歐盟正面回應
中研院拜會多倫多大學
Hotel Royal Taipei老爺大酒店
台中公園快捷假日飯店
邁向國際、成就豐盈的人生旅程
中颱芭瑪即將來襲、海上颱風警報正式發布！
高市議會：趙天麟遞補 等黃紹庭解職
The Westin Taipei 六福皇宮 尾牙春酒專案
防颱大作戰 6688人撤離家園
氣象局: 米勒牽引芭瑪偏南移動
整頓肥貓 吳揆：領雙薪者立刻除掉
台北福華線上雙食優惠券 好康線上送
台北馥敦南京館雙喜臨門
賴幸媛：盼兩岸明年簽署ECFA
憶起那時的美好時光---阿里山心情故事徵稿
停班停課 吳揆:中央提供地方參考資料
精密陶瓷工業的結晶 陶瓷刀正熱門
新光人壽標得北市重慶南路土地
8成9女性罹癌前未做過乳癌檢測！
BUFFALO 3.5吋外接式硬碟HD-CXU2
全球富裕指數 中國倒退11名位列第92
Aqua Lounge超異國輕食饗宴
「我們曾經如此自由…圍牆倒塌二十年」系列活動
BILLY書櫃 KLIPPAN沙發 暢銷30年
台中金典酒店愛心捐款贈予「家扶基金會」
誰是鬍子哥？ PTT網友烏龍一夜情邀約
「想我，響我！」 一字「萬」金
蘭陽豪大雨破千 水利署調撥抽水機救援
電子書5千萬台宏碁參與 廣達:彩色B5最佳
經部砍肥貓顧問 月薪上限8萬元
永續生態旅遊協會 頒顏仁德榮譽證書(圖文)
巨騰TDR將二次發行 富邦證券輔導
臺企銀自結1-9月每股稅前盈餘0.32元
土地銀行不動產一條龍服務 結合中國建經公司為都更重建創佳績
華宏新技9月合併營收創歷史新高
櫃買市場特色產業業績發表會10月27日起陸續登場
泰國美鋼公司正式申請來台TDR上市
群益期貨online爭霸百萬金頒獎 雙城期摩高峰會暖身
芭瑪颱風首例 44歲男強渡太麻里溪溺斃身亡
ING全球美元投資級公司債基金預計11月10日開募
98年蔡萬霖先生紀念獎學金開跑 尋找100名得主每人獎學金10萬元
元大證券獲Asiamoney評為過去20年最佳台灣本地券商
台新銀行八德分行開幕 免費送信義鄉災區新鮮蔬菜
台新銀行響應「送愛到部落」 加碼採購喜憨兒月餅送財管客戶
台灣第一個高山單車租賃站 10月2日溪頭明山會館正式啟用
iPhone又推新玩意兒 金剛爪拍照一把抓
豪大雨沖刷 蘇花公路和仁路段坍方中斷
宜蘭縣5日正常上班上課 三星鄉停課
美崙溪水位暴漲 花蓮市復興新村撤離12人
颱風環流影響 花蓮凌晨雨勢增強
農訪團結束美國採購行 孫明賢：收穫豐碩
加州麵條必須冷藏？ 亞洲商家：斷送生意
駐以代表投書 籲國際支持台灣參與UNFCCC
調查：香港26%外傭月入少於法定最低工資
台商:投資大陸下階段機會在服務業
江丙坤預告兩岸第4次會談即將登場
港府預計今天近20萬港人由深圳返港
北部東部降雨持續 山區防山洪土石流
「屍樂園」 登上北美票房冠軍
宜蘭雨超大 三星累積近700毫米
宜蘭縣三星冬山7村15條土石流紅色警戒
落後日星港 人類發展指數南韓排名第26
台股開盤上漲12.36點 為7424.24點
線上音樂 張韶涵攻佔專輯單曲雙冠軍
中國企業海外上市 集資近1140億美元
宜蘭縣下午全面停課 冬山鄉停班
颱風來襲 南橫桃源到勤和便道封閉
屏東風雨不大 無災情傳出
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
吳揆：須強制撤離時 不可簽切結書了事
重建預算1200億 經濟發展支出逾6成
西安地鐵施工4年 挖出130座古墓
僑委會新聘大紐約僑務委員三人
芭瑪仍打轉 宜蘭花蓮台北山區雨量快增
石門翡翠水庫進帳少 無洩洪計畫
南縣首長反越域引水 主張高高屏自主水源
阿里山公路路基下陷 上午修復通車
祈兩岸和平 法師金門行腳拜願
江宜樺：立院報告備詢 不影響防災
溫州主教去世 繼任人選受關注
新流感住院 累計320病例
江宜樺:規劃設災害防救署 整合防救災
中國旅遊城市全面進行公廁革命
大雨沖刷 中橫白楊路段坍方交通中斷
雲林立委劉建國就職 專注環保議題
營建資產撐盤 台股力守7380點
無症狀也可能得大腸癌 最好定期篩檢
民進黨：宜蘭停課混亂 中央應統一標準
慶祝雙十國慶 華府僑胞升旗氣氛熱烈
瓜地馬拉副總統明訪台5天
北縣部分地區雨勢大 防災中心一級開設
芭瑪減弱 陸上警報今有機會解除
MLB老虎雙城都贏球 加賽搶季後賽門票
大陸國內機票預料秋節過後大跌至4折以下
吳揆：將推治水防洪專案計畫
天災易毀電訊 NCC建議降微波使用費
芭瑪帶來大雨 台電：全國無停電
保險卓越獎34家公司入圍 角逐6大獎項
吳揆：雙園大橋重建 可能用大陸賑災金
望高寮工程落後 胡志強要求如期完工
莫拉克災後重建 1個月內興建永久屋
宜蘭縣下午停班停課
金門縣長選戰 吳成典搶先登記
生活物價指數今公布 更貼近人民感受
低收入戶老人 北市提供植牙服務
上海學者：閱兵展現因應內外挑戰能力
捷運信義線工地 1外勞墜落死亡
宜蘭臨時停課 教育部籲學校先安置學生
老闆現身說法 身心障礙者不輸常人
元大結構債案 律師：將傳金管會說明
高縣市合併後府會設址 高市府：審慎評估
宜蘭雨大 28條土石流紅色警戒
美元走弱 新台幣匯率中午升值9分
宜縣大同鄉台7甲線坍方 道路中斷
颱風來襲 壽產險公會提供免付費電話
夫妻以忍相處 苗縣鑽石婚千餘對
巴拿馬貨輪澎湖求救 海巡艦艇搜尋
LPGA納維斯塔菁英賽 曾雅妮並列第4
胡金龍貢獻打點 道奇力克洛磯
劉政鴻為長者奉茶 籲多關懷老人
日前財相驟逝 可能與循環系統異常有關
NBA台北賽 悠遊卡公司發卡辦義賣
民進黨：年底選戰主軸 全代會18日定案
重建預算綁樁？吳揆：依縣市提報編列
雲林縣長人選難產 詹春柏：不缺席
停班停課 吳揆:中央提供地方參考資料
流感併肺炎易奪命 老人接種2疫苗更安心
宜蘭多處超大豪雨 冬山1小時114毫米
大雨不停 葉菜1把45元三星蔥1斤破150元
談東亞共同體 李顯龍：框架應維持開放包容
周錫瑋：高鐵綠色交通 不應污名化
中國未來最大衝擊 星媒：台灣民主的催化
台股收盤漲26.1點 為7437.98點
宏都拉斯政爭雙方立場軟化 僵局有解？
嚴防芭瑪豪雨 北縣進駐兵力待命
廈門金融發展規劃 打造兩岸金融服務中心
亞行：今年第4季中國出口可能小幅正成長
OTC辦7場特色產業發表會 10/27日展開
大雨不停 宜蘭冬山鄉多處淹水
第三季匯市波動大 面板廠：已避險因應
台北股市震盪整理 漲26.1點
神農大帝慶典 祈求芭瑪颱風不要來
宜蘭雨量再修正 山區上看1500毫米
張碧琴違紀參選 竹縣國民黨部予開除
10月台指期漲34點 逆價差45.98點
台東太麻里溪水位上漲 嘉蘭村民先撤離
偏鄉就醫不便 肝病患者奔波苦
楊進添：台沙經貿與文化交流密切
不滿海軍強徵漁船 漁民左營軍區抗議
10月電子期漲0.85點 金融期漲6.8點
蕭副總統：歐盟經驗值得兩岸效法
違法取得資格 2中醫師遭訴
貓羅溪溪尾村段堤防施作 水利署允補助
月線有撐 台股守住7400點
台推動綠色交通 借鏡日本新加坡經驗
兩岸政治對話 賴幸媛：有研究沒時間表
頭汴坑溪疏濬有方 解除水患又增加收入
印度2000-2009直接外資逾1000億美元
立院指補助健保欠費不公 高市:折衷做法
開放晶圓面板登陸？經部：須對人民有利
蘭陽溪花蓮溪卑南溪水位上漲 三級警戒
諾貝爾文學獎得主 大江健三郎抵台
南投無明顯風雨 廬山警戒 神木視雨量撤
台股漲26點 三大法人賣超116.10億元
宜蘭三星冬山及羅東列淹水警戒區
山區大雨 蘇花公路多處坍方中斷
疑怪風惹禍 聯結車轉彎撞上小轎車
傳印尼震災區華裔居民遭歧視無法得到奧援
北韓是否重回六方會談受關切
9月份香港經濟仍溫和擴張
中正大學學生自製電影 前進澳門獲好評
大江健三郎特展 四國森林是創作泉源
吳揆造訪氣象局 關心宜蘭雨量
土石流覆蓋鐵路 北迴線中斷
張碧琴違紀參選 國民黨:開除或撤銷黨籍
齊偉能堅守目標 一手打造TID雄霸菲律賓
巴拿馬籍貨輪沉沒 船長獲救
優惠房貸不續撥 8成6民眾：影響房市
外籍貨輪沉台海 兩岸三地全力搜救
OH!Zone在台開播 美國流行訊息零時差
嘉縣布袋遊艇港 水上活動訓練基地
400農漁民冒雨北上 反對高污染業進中科
調查：5成3民眾看好未來1年房價續揚
犬夜叉完結篇 王心凌甜蜜代言
5年期建設公債得標利率0.8% 歷年新低
想吃平價甜玉米 農糧署:中旬後價格回穩
綠營團結對抗分裂 勝利方程式成形
阿里山下雨神木村遭殃 愛玉子溪便道沖毀
醫師：樂觀積極 抗大腸直腸癌好療效
新台幣兌美元升9.5分 收32.255元
宜蘭停班停課數變 吳揆：願檢討
強風肆虐 金門商船鋼索脫落外籍船員受傷
大雨沖刷 北迴線崇德至和仁中斷
9月CPI年減0.86% WPI年減9.59%
卓伯源翁金珠選國慶日成立縣長競選總部
台灣9月外匯存底3322億美元 續創新高
中縣補助 約1.5萬學生午餐費有著落
9月生活物價指數 食物水電類月跌1.23%
總統府：今年國慶只紀念不慶祝
屏東山區土石鬆軟 封橋2座2路中斷
芭瑪颱風影響小 台股小漲作收
明年台灣燈會 嘉有囍市
倖田來未離台 粉絲熱情送行
直升機老舊 吳揆：編預算汰換引擎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
色戒太沉重 李安拍胡士托風波補身體
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
省思教改 民間團體籲成立檢討委員會
工研院鋰電池技術 獲R&D百大科技研發獎
韓職季後賽 金廣鉉缺陣SK飛龍戰力打折
高市推里長獨選 議員支持三合一
愛心不嫌晚 金典酒店捐款助家扶賑災
陳奕迅衝動期已過 暫時不想再生孩子
台灣之光何冠緯 隨維也納少年合唱團巡演
雲林山區全面戒備 國軍待命支援
菜價漲 農委會信心喊話 蔬菜貨源無虞
宜蘭農損50公頃 西螺蔬菜批價持平
土石流危險聚落 學者籲全面調查
國土計畫列優先法案 海域一併納入
綠委指鴻海參與重建變地主 吳揆:天大冤枉
HBL 能仁與強恕4連勝 預賽分組第一
台灣 9月外匯存底3322億美元 世界第四
李明博：孌童癖罪犯應儘量與社會隔離
截至9月底上市股票本益比100.17倍
芭瑪颱風 宜蘭農損222萬元
宋楚瑜11月率團參加兩岸民間菁英論壇
悅榕總裁何光平有意來台投資
巴拿馬貨輪澎湖船難 3人獲救
中華男排傷病多 亞錦賽第8名作收
吳揆：努力衝高重建特別預算執行率
獎助金送很大 北縣購電動機車補助1萬
獲贈四輪驅動貨車 桃源鄉國中小稱便
北台豪雨 北市：暫未達紅色警戒
飯店備8尺大床 迎NBA球員
經濟部：所屬事業無雙薪肥貓
東港東隆宮王船祭 明天上樑
大陸東山縣參訪團與澎縣府交流
吳揆：颱風停班停課 考量中央發布
陳昭義接任國營會副主委
每日1碟深綠蔬菜 乳癌風險少2到4成
占用公地請求補償？吳揆：重建會不贊成
豪雨不斷搶救難 北迴蘇澳新站到花蓮停駛
大雨引發土石流疑慮 花蓮見晴村撤離81人
過敏體質 施打流感疫苗前先評估
群創併統寶 中小面板躍居全球前 3大
打擊王之爭 彭政閔潘武雄炒熱話題
雲林完成救災整備 未傳災情
台東大雨 男子疑渡溪溺斃
促銷農特產品 高縣推F4宣傳冊
新聞台播大陸國慶 新聞局：合法
NCC官員：災難新聞 媒體應扮守望角色
王振堂：Q4營收季增1成 CULV過半等明年
持槍擄人變綁架 家屬付錢男子獲釋
全球每年約有百萬餘嬰兒死於早產
芭瑪龜步向南 明有機會解除陸上警報
9月生活物價指數 甲類食物類月跌1.23%
總統褒揚莊亨岱 開啟台灣警史新頁
雍正展兩岸首合作 北京故宮院長抵台
出口商拋匯 新台幣匯率收升9.5分
水利署對東澳富里新城等發布淹水警訊
搶救饑餓肯定是你 義賣捐款起跑
橋墩基礎遭沖刷 宜蘭台7丙線牛鬥橋封橋
豐原工安意外 鐵捲門壓死工人
宜蘭縣35條溪流 土石流紅色警戒
金門10大特色伴手禮 高粱酒獨占鰲頭
陸捐款重建雙園大橋 吳揆：已婉謝
教部：芭瑪颱風停課 原則不補
生活快樂男性 較不易得腦中風和狹心症
野獸林志傑挑戰CBA 盼能不受傷
防災 兩棲裝甲車宜蘭冬山鄉待命
防範未然 北縣瑞芳萬里撤離弱勢族群
全球漲升行情持續 高股息投資成趨勢
吳建豪大學是胖子 沒人打賭親女孩
高縣1便橋沖毀 未傳災情
外資上周買超258.71億元 買超台積電居冠
明年小巨蛋開唱 CoCo為歌單所苦
吳揆：景氣若復甦 節制寬鬆財政政策
蒙藏委員會:滯台藏人居留與工作權受保障
14元發票 幸運中200萬特獎
宜蘭花蓮縣累計43條土石流紅色警戒
病患因火警致死 台大院長等人不起訴
台灣設計博覽會開幕 國內外作品驚豔
關穎想要大男人 要夠Man 夠野
9月物價 火龍果漲最大 空心菜跌最多
以海軍將用無人駕駛艦艇 執行巡邏任務
9月CPI年減0.86% 主計處：無通縮疑慮
參選縣長 金門首日2人登記
全台最大王船祭 東隆宮祭典莊嚴
監委巡察農委會 建議辦農保分攤風險
巴拿馬貨輪沉沒 3獲救11船員未尋獲
三合一選舉登記首日 7人登記參選縣市長
宜蘭寒溪累積雨量 逾1000毫米
愛爾蘭雖通過里斯本條約 歐盟前景仍有變數
一袋女皇 侯昌明夫婦談新婚窮
HBL黃哲峰扮伏兵 泰山首度勝南山
宜縣6日停班停課
搜救沉船若遇對岸艦艇 海軍：平常心
聯合國：印度生活品質不佳 全球排名134
首家非台商背景 泰商美鋼申請TDR掛牌
雨不大 高縣部份撤離民眾偷回家
財部公股代表未領雙薪 月退等依規定繳回
台灣學生建築作品 鹿特丹雙年展獲獎
中市消費贏獎金活動 彰化民眾得50萬
竊賊不識貨 珍貴民答那峨虎皮丟垃圾車
9月WPI年減9.59% 年減幅度縮小
颱風天連搶3超商 男子落網
生活物價指數宜列補充資訊 無法取代CPI
湮滅證據 打破珍貴明朝花瓶
藍委質疑兩特別預算案重複編列38餘億
外資9月淨匯入70.66億美元 去年3月來新高
莫拉克風災八大孤島 明年2月底前搶通
有備無患 北縣撤離土石流警戒區住戶
第098198期今彩539三星彩四星彩開獎
台東市區多處積水 對外交通受影響
車市復甦 中古車9月過戶數年增5.7%
大江健三郎首度來台 聚焦兩岸無打壓
第098080期威力彩38樂合彩開獎
免費課程只有試聽免費 小心受騙
彰化媽祖遶境祈福 攻炮城揭開序幕
6隻鳥直航闖關 米格魯擋駕建功
大江健三郎遺憾未能更早來台
蘇花公路宜蘭南澳段坍方 雙向中斷
考紀會建請開除張碧琴 詹春柏：應慎重
日拒絕漁群166號靠港 海巡署隨時可護送
下游需求減 台塑四寶9月營收跌破千億
政府推6大新興產業 鼓勵台商投資
HBL 12強複賽分組名單出爐
英9月服務業大幅成長 創近2年最高
交9中秋塞爆 北市：檢討讓疏運更精緻
北迴線6日清晨可通 國道5號明不收費
悅榕集團有意來台投資 鎖定花東
高縣雨勢不大 未傳災情
移民卻要報效中國 一華文教師遭星網友砲轟
全球一動明年商轉 擬再增資15億元
日相夫婦愛金色 週刊指與奇門遁甲術有關
宜蘭花蓮74條土石流紅色警戒
溪水暴漲 蘭陽大橋封橋
投保中心受理歌林案委任求償
男子職撞第三站 古田和男獲B組冠軍
里斯本條約明年生效 EU期待更民主透明有效
住戶撤離避難 南投神木國小明再停課
議員質疑網路新都成效差 北市：檢討
申奧前後1年 主辦國股市均上揚 巴西看俏
印尼震災 紅十字會捐20萬美元
匯豐行政總裁：全球經濟將出現Ｗ型成長
核電廠管路銲接 首度委由國內廠商執行
台銀調整存款利率 房貸戶負擔恐加重
黃金72小時已過 印尼巴東停止搜尋生還者
民宿核發弊案 南投9官員被訴
雲林縣長人選 詹春柏：徵詢順利
098080期威力彩頭獎摃龜
芭瑪總雨量再上修 宜蘭山區1800毫米
馬總統：莫輕忽芭瑪颱風
第098198期今彩539三星彩四星彩派彩結果
北宜花東 總統：警報解除仍維一級開設
廬山溫泉便橋封閉 台16線警戒
辛亥隧道樹木砸車 幸未釀傷
芭瑪陸上警報 預計23時30分解除
日拒絕漁群166號靠港 台駐日官員還在交涉
宜蘭花蓮109條土石流紅色警戒
人道考量 我未阻陸機越線搜救銀海輪
台灣采風樂坊在杜塞多夫成功演出
巴西僑界賑助莫拉克風災
高振群密集拜會大紐約僑團 重視僑社和諧
巴拉圭華夏漢字文化節 展示中文教學成果
德國杜城召開萊茵地區僑務工作座談會
阿根廷僑校歡慶教師節
南非約堡華心中文學校慶祝教師節
萊茵台北中文學校慶祝中秋節
紐約舉辦祭孔大典(圖文)
貝里斯僑界賑災
出席10.1中國國慶 華航董座魏幸雄遭痛批
櫃買市場特色產業業績發表會10月27日起陸續登場
泰國美鋼公司正式申請來台TDR上市
群益期貨online爭霸百萬金頒獎 雙城期摩高峰會暖身
兩岸第四次江陳會 即將舉行
打破高股息迷思 保德信全球優質股息成長基金10月13日開募
溫家寶與金正日會談
停班標準下放地方 徒增混亂
韓星裴勇俊再度住院全心接受治療
達賴抵華府訪問 無會晤歐巴馬行程
吳敦義：停班停課仍由地方政府宣布
南投立委補選 民進黨提名林耘生
微軟證實Hotmail個人資料遭駭
回馬槍！ 17號颱風芭瑪蹂躪菲律賓二次
電子書未來將打敗實體書市佔率
電子書未來將打敗實體書市佔率
民進黨：防颱執行有落差 江宜樺：將評估
故宮雍正大展 推出免費研習活動
雍正大展明開展 兩岸故宮還有重大合作
王建民周杰倫 入選北縣學童補充教材
Facebook也可以「抬槓」 以後邊聊天邊種菜
郭芳美擬參選宜蘭縣長？詹春柏：相信不會
NBA8日開打 北市紅館辦派對饗球迷
華碩IBM專利交叉授權 專利權爭議落幕
宏都拉斯臨時政府取消對人民憲法權利限制
日本首相接見職棒選手李承燁
南投縣長選戰 陳振盛李文忠登記角逐
吳揆: 預算執行率低或消化預算 一個月定獎懲辦法
吳志揚登記參選桃園縣長
Vookr即將改變我們閱讀的習慣嗎？
李安的胡士托風波不用大麻也很HIGH
與Google較勁 IBM推雲端服務LotusLive iNotes
台中金典酒店愛心捐款贈予「家扶基金會」
麗尊「65長青重陽優惠」.老人樂活
新流感疫苗免費施打 預定11月開始實行
北港老街新風華 蘇治芬盼帶動觀光
Adobe讓iPhone跑Flash程式
走古道搭流籠 南橫公路多處坍方
NBA溜馬抵台 球星笑臉迎人
土地銀行證券部10月6日正式成立營運
新光金控董事會：現金增資50億元每股訂價10.6元
台灣成海外科技業掛牌首選 凱基證券輔導泰國第二大PCB廠Apex Circuit來台上櫃
榮剛材料科技與臺銀等多家銀行簽約16億元聯貸案
『全家』搶推金門高粱酒預購 免費提供窖藏戰地坑道三年
統一星巴克Shared Planet共愛地球活動 鼓勵攜帶隨行杯、折價集點再優惠
雲品酒店全台首創 Web Server婚宴網上直播
訊聯三度獲邀特色法說 半年報稅後淨利成長75.8%
吃漢堡聽音樂 漢堡王速食店引進「個性音樂專區」
防曬保養不是女人的專利 LAB SERIES雅男士推出日間防護乳SPF15
芭瑪環流侵襲宜蘭 約850人撤離
芭瑪災情統計 1人死亡30處淹水
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
豪雨作怪 花蓮豐坪溪水位暴漲凌晨封橋
前進北歐 紡拓會瑞典展出功能性布料
北京天安門廣場可望永久矗立民族團結柱
溫家寶今弔共軍墓 內有毛澤東兒子毛岸英
歷來中國總理假日訪北韓都有重大決定
刻畫華人辛酸史 新書上海姊妹在美熱賣
紐約僑務座談 僑領籲藍綠休兵 求同存異
不符人民期望 李顯龍：政權理應敗選
日實驗：施打禽流感疫苗 約6成孩童發燒
掃黑累死 重慶民警獲百萬撫恤
馬英九頒「溯源薪傳」賀漢城僑小百年
中國社科院：港澳台遊將再度熱絡
中秋不回台 台客留在大陸旅遊
主體性仍在 親民黨重啟兩岸論壇
金融海嘯下外資駐港公司減少3.3%
新聞小百科：六方會談
澳門第4屆立法會全體議員產生
中國將派500名選手來港參賽東亞運
芭瑪雨依舊 花蓮山區上修至1200亳米
芭瑪餘威 北部東半部陰陣雨 海面風力強
微軟執行長：全球經濟成長緩慢將延續數年
英情報單位軍情五處成立百年 秘辛首次曝光
網友為商品見證推銷 美國將有新規定
台鐵北迴搶修遇跳電 上午先恢復單線通車
宜蘭花蓮109條土石流紅色警戒
台股開盤上漲41.53點 為7479.51點
颱風外圍環流影響 北部東半部大雨持續
台鐵北迴線恢復雙線通車
藤井省三未來台 李昂不出席圓桌論壇
台股漲 新台幣兌美元匯率盤初走升
總預算歲出1兆7350億 首重治山防洪
高縣災害應變中心撤除 桃源南橫便道沖毀
擴大公建預算1922億 經濟發展支出居首
今天錢塘江觀潮本世紀以來最佳
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
西部農地未受創 北市蔬菜批價跌2成
電子再吹多頭號角 台股重登7550點
大陸黃金週旅遊收入預期逾千億人民幣
新生高接著劑 北市:試驗證實符設計需求
民進黨：搓圓仔湯高峰期 檢調注意
加執政黨支持度高 有望組成多數黨政府
新流感增1住院 疫苗接種加速作業
中國長假民眾猛傳簡訊 電信業者荷包滿滿
芭瑪漸南移 海上警報下午可望解除
加國男子夜闖動物園虎欄被咬成重傷
中國試驗最新動車組 最高時速383公里
屏東雨漸小 部分山區撤離居民先返家
蔬菜量增價跌 三星蔥價仍高
石門水庫濁度未升 桃園供水正常
日調查：女性酒喝愈多罹乳癌機率愈大
嘉縣長選戰 蕭登標張花冠上午登記
水利署發布恆春5個里淹水警訊
人事局：單日降雨350毫米 達停班課標準
楊秋興批重建砂石索費 河川局：依法辦理
台灣貿訪團訪阿根廷 雙邊貿易洽談熱絡
國慶鳥灰面鷲即將過境墾丁 過境期20天
軍情局內鬥？國防部：最快2週內查明
景氣好轉 中科營業額持續成長
漁群166號返台 海巡將護航
庶民指標不符現狀？吳揆：會改進
防網路成癮 精神科醫師提CPR原則
北縣瑞甘新村橋水位近2級警戒
立委質疑社福支出減少 吳揆：只增不減
慶祝雙十國慶 巴西僑界舉辦親子放風箏活動
尋求連任 彰化縣長卓伯源登記參選
料羅港整建動工 盼成兩岸貨物中轉港
腦麻兒苦練樂器 明晚高市獻藝賑災
南京江寧發現2萬平方公尺商周遺址
安徽公安瘋狂逼供 90支香菸插鼻
調整健保投保級距 吳敦義:可得社會共鳴
瑤瑤：大家都會唱 比專輯大賣開心
鼓勵進用身障者 下半身癱瘓者一圓老師夢
MLB 卡本特獲東山再起獎
馳援漁群166號 海巡艦估4天後會合
台灣氮化鋁產業首例 10年利潤逾億
蘇花公路嚴重坍方 擬明天下午搶通
啃肥蟹 醫師提醒避免用力啃斷牙
調查：監視器面板供過於求 價跌
台東縣長選舉 黃健庭劉櫂豪完成登記
日本客遽減3成 高市暖冬計畫拼觀光
中國足球聯賽 成都重慶球迷再度鬥毆
南投立委補選 民進黨決徵召林耘生
LED業首例 晶電參與泰谷私募策略結盟
高市監視器不足 研議重點區域增設
溪水暴漲 宜蘭寒溪橋路面地基流失
浙江恍神銀行員 提款1百給1萬
藍營籲救漁民 海巡署：派武裝特勤搭救
為老人用藥守護 醫改會設專網
中央決定停班停課？人事局明邀縣市府研商
花蓮縣長選舉 張志明率先完成登記
戰機險降岡山？空軍：未發生此事
台股大漲 新台幣中午勁升1.17角
民間團體結盟：台中捷運緩建
台灣首例氮化鋁投資 產製後成本降3成
錫安山道路可通 楊秋興:汽柴油不再空投
曾文水庫未進帳 民眾應節約用水
中市推無菸領航員計畫 胡志強表揚志工
人力銀行調查：業務成為就業市場重點
外交部：漁群166號返航 日本未拒絕靠港
星9月PMI顯示製造業連續第5個月擴張
化學實驗出狀況 樹林高中11學生送醫
苗縣警飛車追逐6公里 圍捕竊車賊
泳客溺斃 救生員業務過失致死遭訴
蘇花公路多處坍方 7日前陸續搶通
立委提案 金管會與NCC委員增退場機制
退撫基金操作積極 淨值增至4229億
匯豐：股市GDP雙升 台股明年看萬點
星嘉德置地擬成為亞洲最大上市購物商場集團
台股收盤漲98.07點 為7536.05點
山東趣談：為一台電視 新郎改娶
電金合擊登上7500點 台股蓄勢再攻
台北股市開高走高 漲98.07點
防洪及海岸保護 高市盼中央12億挹注
台鐵撞損8飛彈 空軍：已獲理賠
10月台指期漲114點 逆價差30.05點
投保中心受理聯豪投資人委任求償登記
腦中風脊椎損傷 臍帶血移植實驗具成效
10月電子期漲5.3點 金融期漲15.4點
電腦技術 古籍再現重構歷史
聯合國保護兒童報告：南亞兒童境遇最悽慘
國防部網路徵答 大獎52吋液晶電視
對抗網路誘惑 大學生要有自制力
張碧琴黨紀處分？詹春柏：須綜觀全局
天津一夫婦結婚81年155天 破金氏紀錄
澳洲升息 亞洲恐掀貨幣緊縮風
台股漲98點 三大法人買超92.63億元
中國經濟復蘇 今年成長可望保8
外交部：加強對歐洲議會聯繫
台助菲創盲人電訪中心 縮短數位落差
外交部：赴歐旅遊應攜醫療保險證明
警察包庇通緝犯湮滅毒品 法院裁押
85度C回台上市 經部肯定服務業發展模式
黃國書為弱勢挑戰全程馬拉松 胡志強支持
證交所招商有成 爭取近30家企業來台掛牌
印度男子高球賽 台灣6人參賽
房子過戶爭吵 男子持刀殺傷妻兒
金塊溜馬旋風 小巨蛋化身NBA場館
芭瑪農損增至2953萬元 青蔥受損最慘
嘉市國樂節國慶登場 無雙樂團開幕演奏
9處堰塞湖1處有危險 24小時監控
不學歌德 大江健三郎對老少戀沒興趣
神木村聯道坍方 愛玉子溪便道傍晚可搶通
中市員警態度差 警局查處息民怨
新流感死亡出現第22例
擅將Subway換Subber 男子判賠248萬
流感疫苗接種踴躍 衛生所收費最省
新竹市長選戰 藍營許明財綠營劉俊秀登記
涉農會選舉行賄 中埔鄉長判刑6月
吳院長吳委員差很多？ 吳揆：我沒變
18世紀航海日誌 變身今日氣候科學寶典
新台幣兌美元升7.5分 收32.180元
停班停課標準 人事局：單日降雨供參考
國土法急就章？經建會：已納國土復育精神
駐日代表處札幌分處24日揭牌
南韓政府遭駭客攻擊每日807次 中國最駭
金塊溜馬抵台 NBA熱身賽首度在台登場
吳揆：官員若非法監聽 主官下台
聯合軍演後 美愛3飛彈可能留給以色列
陸資來台少？吳揆：不能把中國當提款機
連江縣長選舉 劉增應完成參選登記
芭瑪颱風南移 阿里山來吉村民8日返家
海基會：海協會捐款不包括重建雙園大橋
沒建物所有權狀 災民難申請永久屋
不實廣告 藍委提案代言人須賠償
中國房地產市場出現價量齊跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
傳緋聞？楊一展：洪小鈴根本是男生
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
拾金不昧行善事 身懷鉅款怕被搶
南科男工程師憋尿 近4成血尿或結石
芭瑪受災戶重建 修繕貸款最高200萬元
7村列土石流紅色警戒 秀林鄉提高警覺
擴大公共建設 高市仍有23項未發包
吳揆：若無困難 可每天公布生活物價指數
高灘地化身綠地 避免竊佔又利民
颱風遠離 土石流紅色警戒降至6條
張碧琴違紀參選案 國民黨考紀會晚間開會
縣市長選舉 陳水扁：民進黨要有主軸
醫師：思覺功能障礙 宜及早治療
南投立委補選 綠營林耘生登記 藍提馬文君
污水處理爭議多 環署公布定型化契約範本
嘉義市語文競賽今明舉行
高縣H1N1死亡首例 有糖尿病高血壓病史
二殯焚化爐熱能轉冷氣 議員指不敬
全運會24日登場 中市緊鑼密鼓籌備
血癌病友陳小弟 臍帶血移植獲新生
三星蔥受損嚴重 恢復至少1個月
無張力疝氣修補術 解決男子宿疾
聖殿山緊張情勢升高 以色列住棚節不平靜
罵部屬不要臉 上司恐挨罰4萬
取代美元 多國密謀石油交易以其他貨幣結算
腦缺血中風 開顱接耳朵血管救命
企業捐文具圖書 充實災校閱讀資源
匯豐：第三季新興市場製造服務業強勁成長
芭瑪海上警報解除 局部大雨特報
卸下經濟部長職位 尹啟銘暫時休息
鋼琴家陳瑞斌 接任南瀛藝術大使
法蘭克福書展 台灣出版人館參展
南大學生上課途中車禍身亡
林昭亮高雄授琴藝 台北學生慕名南下
芭瑪淹沒蔥田 慕鈺華成受災戶
國民黨聲援呂國華救災 反批林聰賢
年底三合一選舉 國民黨力求席次極大化
NBA金塊來台 安東尼最閃耀
NBA溜馬來台 大鳥受矚目
阿班貝爾格四重奏大提琴首席來台演出
AIT副處長馬怡瑞到任
歐洲商會將訪朱立倫 反對投資型保單課稅
史上最豪華 NBA台北熱身賽上億打造
中市10大死因 惡性腫瘤居首
政府斥資60億 新流感疫苗零付費
馬總統請假參與黨務 落實黨政分際
中華電寬頻設備升級 7日凌晨上網受影響
太陽光電展明登場 規模歷年最大
高縣國際旅展8日登場 展售災區產品
教部：120校停課 校園災損513萬
「流漂子」演員歡唱 小禎變成媽媽桑
闢謠 方季惟：沒結過婚
NBA溜馬隊球員興奮抵台
雍正大展明登場 全方位解讀雍正皇朝
臍帶間質幹細胞用途廣 醫師提倡公捐
北縣銀樓遭搶 4嫌開槍搶走鑽石
詐騙10餘億潛美 胡振豪將押解返台
黑金剛陳高缺貨 金酒向民眾致歉
吳揆致公務員公開信 盼貼近民意
導護志工表揚 陳菊再倡世運經驗
北京想借展 台北故宮：非現階段交流範圍
雲林縣長人選 國民黨擬徵召吳威志
勞委會補助7000萬 協助視障按摩院更新
三星民宅遭土石掩埋 早撤離無傷亡
全球跟進澳洲升息？ 專家：不盡然
外資匯入 美元走弱 新台幣收升7.5分
洗腎中心隱匿換腎資訊？腎醫會澄清
颱風遠離 高縣撤離民眾返家
裁併新聞處兵役處 高市：追加減預算因應
縣市長選舉 目前22人登記參選
未依規輪值應變中心 江宜樺點名教育部
涉收私娼賄賂 板檢起訴北縣3警察
天黑輔導金資格遭取消 澤東提訴願
高錕獲諾貝爾獎 港人引以為傲
曾蔭權恭賀高錕獲諾貝爾物理學獎
楊謹華想拍電影 最哈陳可辛
2009全民資安健檢 自我檢測網Q 可抽大獎
稽核奏效 假勞工加勞保人數減
藍委：淹水縣市降雨警戒值 應下修
放颱風假多變 宜縣府：應需求發布
台銀降機動利率 政策性房貸戶可受惠
EMBA教育聯盟 擬辦兩岸企業領袖論壇
總統：任何颱風都當莫拉克看待
廖正井當選無效案 高院27日宣判
港大：馬英九是聲望最高的台灣政壇人士
銓敘部昐立院儘速立法 杜絕退休公務員領雙薪
台銀調利率 房貸戶不必急著搬家
鈴木忠志劇團來台 日式大鼻子情聖
第098199期今彩539三星彩四星彩開獎
中國十一長假銷售成果 牽動10月面板價格
第098080期大樂透49樂合彩開獎結果
新元兌美元匯率升值 創13個月新高
太陽眼鏡前夾式鏡片 11月起強制檢驗
向時尚大帝借行頭 蕭敬騰香奈兒上身
土石流紅色警戒解除 農損近6000萬元
國民黨考紀會決議 開除張碧琴黨籍
國中女生不滿同學 下瀉藥報復
中研院士高錕獲諾貝爾獎 台灣學界祝賀
分析：六方會談重啟前需先解決各方歧異
四次江陳會 兩岸將制定共同檢驗標準
澳洲升息 景氣初露曙光 各國跟進機率低
雍正大展 邀民眾賞文物評歷史
武昌艦搜救船難起火 1士官受傷
拒成造勢工具 監委審慎因應選舉陳情案
銀海輪船難持續搜救 11船員下落不明
丹佛金塊球員抵台 安東尼一派輕鬆
高錕獲諾貝爾獎 翁啟惠：與有榮焉
包裝違法 菸酒公司判罰10萬定讞
尹啟銘：達賴訪台 影響ECFA進度
NBA金塊抵台 安東尼耍酷 卡爾親切
蔡明亮：成功的電影不能以票房評估
雍正大展 南京瀋陽博物院長來台捧場
參選雲縣長？吳威志：待國民黨中央決定
江蘇15對新人 台北101辦婚禮
航空城議題 9月桃縣房市交易量創新高
芭瑪災情統計 1人死亡32處淹水
漁群166號人船平安 巡護二號前往馳援
購車收回扣 前三芝鄉長判10年6月
香港東亞運 中華女籃培訓隊成軍
NBA台北賽 還有近百張門票
不滿NHK報導 排灣族人東京提告
大巨蛋案 遠雄再質疑監委黃煌雄糾正失當
台灣婚禮夯 年底江蘇百對新人來台結婚
查大巨蛋案再遭質疑 黃煌雄澄清
第098199期今彩539三星彩四星彩派彩結果
參選遭開除黨籍 竹縣張碧琴含淚接受
宏達電4款Windows Phone 獲歐洲電信訂單
港交所歡迎台灣投資者買賣H股指數產品
颱風襲菲豪雨成災 棺材四處漂嚇壞人
迎接2016奧運 里約學童將從6歲開始學英文
水公司疏失致人摔死 法院判國賠45萬
中華職棒 威納斯5打點 興農宰兄弟
高錕興趣多元 60歲學潛水經常打網球
金價創新高 楊天立：年底上看1100美元
外交部和日方交涉 盼日艦護衛漁群166號
榮剛16億元聯貸 台銀簽約完成
歐巴馬等將在APEC企業領袖論壇發表演說
第098080期大樂透頭獎摃龜
教部:依親陸生就學同台商子女 2週提方案
林英傑優質投 兄弟被牛電
管他卡路里 紐約客看標示照吃不誤
消費意願仍低 8月雙卡簽帳放款餘額續減
維護環委審查空間 環署籲遵守旁聽規則
台灣大賽公佈賽程 獅排3場台南
高錕對獲諾貝爾獎深感榮幸
馬總統坐鎮 防颱總動員
倒霉菲律賓 同一颱風來二次
紐約舉辦台灣同學會會長聯席會議
菲律賓新聘榮譽職佈達及僑情座談
聖地牙哥雙十升旗 隆重莊嚴
新澤西州僑界舉行國慶升旗典禮
南非豪登省警友會製作安全防護光碟
休士頓僑情工作座談會
台灣同鄉聯誼會新任會長交接
大華府僑學界舉辦雙十國慶升旗典禮
袁健生蒞臨大華府地區祭孔大典
本世紀最大錢塘潮 出現在6日
美最高法院駁回 陳水扁「控美案」
PAUL麵包 進駐新光A9
台灣中研院院士高錕 獲諾貝爾物理獎
國民黨: 呂國華救災第一 、林聰賢選舉第一
受惠新流感耳溫槍夯 百略九月營收大幅成長逾50%
榮獲諾貝爾物理獎 鮑以爾搞不定手機功能
江宜樺：固定各部會進駐災變中心人力
Chrome內建Native Client 執行應用程式的速度奇快無比
中國通報 H1N1死亡首例
楊進添：日方同意漁群166號船長上岸
江宜樺：沒點名部會防災不及格
電子閱讀器將成為今年耶誕節受歡迎禮品
高錕獲諾貝爾獎 兩岸都說「與有榮焉」
談芭瑪救災 吳揆：仍有改進空間
國防部：紀念古寧頭戰役 創造和平環境
10/9~11/1 遠企購物中心 週年慶
中國不滿 歐盟對無縫鋼管徵反傾銷稅
三合一選舉 7人登記參選縣市長
當筆化身為時尚配飾
呂國華：若貪污 願下台被車撞死
大巨蛋案 遠雄登報澄清要求監委釐清
李顯龍和鳩山同意 東亞共同體關鍵是開放
監院糾正衛生署 未落實涼麵管理
西洋鬼節腳步近 邀您萬聖來搞鬼
畢拉普斯唯1見面會 球迷先睹為快
桃園縣長選戰 鄭文燦：庶民對權貴
Facebook開心農場暴紅 台客也被偷菜
貓迷們不能錯過的漢來「第四代Hello Kitty娃娃」限量上市、可愛登場！
亞洲設計界每年重要盛事「設計營商周」
海霸王旗艦店 鱻宴百匯(Fresh Buffet)
香港各界慶祝高錕獲諾貝爾獎
大廚私房手路菜 義式佳餚瞬間滿足五感
大廚私房手路菜 義式佳餚瞬間滿足五感
2009水都參加北投健康綠活節
春秋烏來渡假酒店歡度七週年 七彩繽紛樂
『蘭城晶英酒店』與『新月廣場』
2009金僑獎 短片漂浪基因奪首獎
Amazon新版Kindle即日預售 台灣也買得到
卸任真心告白 吳伯雄：「有黨真好」
學生經濟壓力大 9成欲工讀
五年五百億 台大終躋身百大名校
變形金剛3劇本完成 明年暑假上映
蜀中無大將? 國民黨雲林縣吳威志披掛上陣
NBA台北行 指導愛心籃球營
OTOP設計大賞 頒獎台灣最In產品
南投/李文忠帶頭 民進黨聯合造勢登記
趙藤雄:不做大巨蛋不影響遠雄 憂台灣前途
微軟Windows Mobile 6.5首度公開
伍婉華預報氣象 一身紫衣悼妹妹
全家達成全球15000店 與可口可樂獨家合作Happy Family Day
華立企業9月營收13.3億元 近一年來新高
英傑華新興市場全系列基金到齊 顛覆傳統新興市場投資策略
美國務院：歐巴馬未見達賴 西藏政策不變
國防新聞：美台國防會議留下疑問比答案多
加強安全監控 洛杉磯為地鐵安裝監視器
溫金會談 金正日：願視情況進行六方會談
山東日照等11城市獲頒聯合國人居獎
洛杉磯人大多不願孩童打新流感疫苗
營收虧損 老牌雜誌「美食」宣布停刊
推動朝鮮半島無核化 中國北韓達共識
金正日：視朝美會談情況 進行六方會談
香港成為葡萄酒重要拍賣中心
紐時網站報導龍應台新書大江大海一九四九
大陸專家：中國預警機給美國當頭一棒
聯合國經費分攤比增加 中國叫窮
華郵透露歐巴馬不見達賴秘辛
節目引抗議 NHK曾要求受訪台人取消抗議
穆迪指亞太區融資市場到2010年才改善
賴幸媛：台政治體制對大陸具民主催化作用
廣東擬全面實施144小時便利簽證
兩岸新聞報導獎首納公民新聞類定下月頒獎
美國願在六方會談架構下與北韓對話
巴西履行承諾 挹注百億美元給IMF
雙颱夾擊 菲國災難狀態可能長達1年
女神卡卡成名前影片曝光 引發熱烈討論
5月核試前 北韓企業求日商送驗輻射試劑
提高兵員素質 中國調整徵兵主要對象
人民幣區域化漸成形 國際化正加速
六方會談有譜 學者指凸顯中共安全槓桿
台灣漁船漁群166號啟程返台
上海文化週在台北 多位大陸官員來捧場
匯豐調高今明兩年中港經濟預測
江蘇省委書記訪台團已向陸委會申請
晶電專利加持 泰谷鍍金
調查：2到3成新加坡人受失眠問題困擾
英航裁減1700名員工 機組員薪資凍結2年
研究：地中海飲食 有助預防罹患憂鬱症
伊莉莎白泰勒用推特宣布將動心臟手術
西部太陽有機會露臉 東北及東部局部陣雨
台股開盤上漲81.74點 為7617.79點
中國首現H1N1死亡病例 急運疫苗往拉薩
中國衛生部優先調運西部偏遠省份流感病苗
達賴喇嘛獲美國會頒贈人權獎章
台股漲 新台幣兌美元匯率盤初走升
中國整頓關閉小煤礦 地方執行打折扣
中國石化業有回升 但仍不穩定
政府肥貓問題 吳揆：查清楚後整頓
鼠兔首贈台？故宮：爭議物品不能珍藏
張哲生化身噗浪小叮噹 解答卡通之謎
蘇花公路全線傍晚恢復通車
加州研究：禁開速食店無助民眾減肥
凡賽斯調整經營策略 傳將關閉日本店面
吳揆：有必要擴大慶祝建國百年
IMF及世銀新任總裁有望由非歐美人士出任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
紀錄片「綠島」獲芝加哥國際影展銀修果獎
金價創新高 分析師：短線挑戰1050美元
尋求連任 澎湖縣長王乾發登記參選
飯後噁心嘔吐 原來是心血管阻塞
浙江台辦：歡迎宋楚瑜訪杭州
查一品苑 監委否認要糾彈馬總統
ECFA正式協商延後？ 經部：無延遲跡象
韓片「像煙花像蝴蝶」明青瓦台獻映
北京傳出新流感高危險重症病例
新流感住院新增11例 台北區最多
北市第三季不動產 商場成為投資新主力
武漢副校長涉嫌貪污被捕
為88水災而唱 華府愛之頌音樂會展現愛心
中市大都會地標廣場 擬簡易綠美化
消基會：H1N1住院現況亂糟糟 應專區隔離
年底選戰 民進黨打綠色執政績效牌
金融領漲 台股指數創今年新高
Fed官員指應儘早升息 認為不致扼殺景氣復甦
同意一品苑建案 府：當時決策未至市長
MLB 雙城再見安 挺進季後賽
金價飆 飾金買氣弱 未見回流金熱潮
解決雙薪肥貓 吳揆：修法後會更明確
鼠兔首贈故宮？藍營：可轉送其他單位
國科會：科學園區營業額 9月可黃金交叉
中國巨人趙亮網路徵婚
科學園區無薪假 9月較1月降幅達98%
涉虐貓致死 北檢起訴臺大博士生
徵召鄭文燦 蔡英文：盼胖周瑜打贏赤壁戰
廣州復建千年大佛寺
破除邊緣化 單驥:兩岸經貿未來採開放策略
中國10.1長假 遊台旅客逾萬人
林志穎傳未婚生子 林爸不證實不否認
追究退黨參選者 詹春柏：黨員不能取巧
鼠兔首贈台？吳揆：請故宮查證檢討
替代役當小弟用 吳揆：糟蹋人才
徵召吳威志選雲林縣長 詹春柏：好事一件
蔡進耀：內需市場才能激盪出創意
吳揆：將增加促進兩岸和平發展預算
美元空單回補 新台幣匯率中午貶0.4分
小林平埔夜祭31日舉行
龜山島賞鯨船業涉聯合行為 罰105萬元
男子搶中市彩券行 苗栗簽注被逮
重建砂石使用費 水利署財政部達免繳共識
苗栗周末蚊子電影院 放映48場國片
多背一公斤 旅行順手做公益正夯
紡織業吹環保風 走出夕陽工業陰霾
梅莉史翠普增肥 挑戰美國廚神
當街頭藝人 職訓考照新選擇
砍雙薪肥貓 藍營：不排除刪公股機構預算
米勒恐登陸日本 奄美大島近萬戶停電
消保會：亞力山大會員可要求退手續費
社福預算若不足 吳揆：動用預備金
補助北高還健保費 吳揆：解決債務糾葛
今年科學園區營收預測上修至1.59兆元
新流感強制隔離 住院費用疾管局支付
防流感大作戰 首批新流感疫苗送抵紐約
台灣20強國際品牌 旺旺訊連新入榜
台股收盤漲72.61點 為7608.66點
法國菜可以很家常 豬頰雞肉捲慢工取勝
福建將建設兩岸現代物流中心
颱風接近日本 國泰取消下午飛大阪班機
台北股市開高走高 漲72.61點
10月台指期漲82點 逆價差19.66點
大飛機怕小麻雀 韓航客機延飛兩小時
10月電子期漲0.45點 金融期漲20點
成醫南醫深度結盟 成醫院長:正進行合併
大陸每天萬餘遊客參加金廈海上遊
扁盼政黨再輪替 籲四大天王共推人選
2009金僑獎揭曉 短片漂浪基因奪首獎
高市街頭警匪槍戰 嫌犯送醫
陸資來台 第四季台北地區房價估漲15%
吳伯雄：黨沒有紀律就崩了
金融傳產領漲 登7600點創今年新高
大巨蛋案遠雄提質疑 北市：未預設立場
台股漲72點 三大法人買超98.16億元
PGD提高胚胎著床率 不孕15年成功懷孕
歲末冬暖活動缺錢 嘉義家扶捐款僅10%
摩根大通：明年台灣GDP 5.5% 有上調空間
NBA台北賽 溜馬後衛小鄧里維無法出賽
部落格將形成中國政治互動新模式
NBA台北賽 安東尼盼看台灣球迷瘋狂
世新調查：愛推文股民 善設停損點
大陸長假 陸客平均每天來台1800人
涉圍標案 檢調約談皇昌負責人到案
藍與黑舞台劇 北縣免費索票觀賞
因應新流感未緩和 NCC延長徵用頻道
綠島金雞母招標 朝日溫泉委外經營16年
WitsView：估第四季面板廠可能損益兩平
災區業者要求國賠 重建會：須訴訟裁定
苗縣議員參選登記 現場湊錢繳保證金
創意秀點子 提高老人照護品質
新台幣兌美元32.180元 平盤收市
NCC：電視台應明確告知叩應處理方式
內政部：民眾可依情況選擇國保或勞保
9月出口額190.7億美元 近11個月新高
阿里山蒸汽火車回娘家 將整修展示
土耳其過去4年400餘孩童因人為因素致命
茂林聯外道路受損 高縣府研議修復方式
議員質疑基金會規避監督 北市府:會送審
桶裝瓦斯疑添加二甲醚 施顏祥:2週內報告
響應世界視覺日 自行車隊環島募款
災民永久屋計畫加快 台東公告用地變更
高市警匪駁火 彷彿槍戰電影
公車乘客下車遭撞 法院判司機等賠21萬
?琤肏?流動資金充裕增樓市泡沫爆破風險
撿狗便換禮券 動物團體質疑不切實際
台灣科研人員首次參加中國南極科考活動
教部：頂尖計畫有成效 臺大進世界百大
丹參養生保健 花蓮栽培12公頃
許濠繹開趴吸毒加性侵 判刑4年
中國經濟發展 A股全球影響日益增加
港大料香港明年經濟增長3-4%
伊朗明年3月擬再發射研究衛星
米勒颱風影響 往返日本航班異動多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國民黨徵召選雲縣長 吳威志：全力以赴
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
客家園區變更設計 降低環境衝擊
來台遇地震 國際度假集團家族：酷
假借競選總部成立 男子詐騙商家菸酒
高市議會:收到公告 就安排趙天麟宣誓就職
法院執行受阻 浙江：可對當事人限制出境
不能沒有你8項入圍金馬 次於如夢
孔廟再生計畫 北市：促進地方發展
日預防自殺宣導活動 3天電話諮詢即逾千件
衛署：涼麵稽查列重點 每年件數未減
苗栗縣長選戰 劉政鴻楊長鎮登記
災民對永久屋疑慮多 慈濟：持續溝通
離島首家保稅工廠 茂鑫能源獲授證
莫拉克永久屋分配資格 即日起可申請
冬山積水消退 國軍協助清理
NBA台北賽 門票15分鐘賣光 最貴20萬
被打昏頭 男子開車衝撞妹妹和3友人
吳揆：即使建纜車 也不廢阿里山小火車
自行車大賽邀各路英雄 決戰鐵砧山
大陸或可承認台灣駕照 但官員不敢打包票
自我評量表 助病患找出適合洗腎法
工會不解ECFA 經濟部：辦分區說明會
國防部：軍職退休轉任 無雙薪肥貓
友達9月大尺寸面板出貨 再創新高
中橫沿線邊坡岩盤不穩 交通管制
高市警匪槍戰 嫌犯急救未脫險境
家庭變故 7歲女童樂觀進取
兩岸交流恢復正常 海基會司法團將訪陸
員林林仔街商圈成立 國旅卡適用
闖蕩美國電視界40年 童全民獲艾美獎
出口回溫 11月年增率可望正成長
外銀買匯 出口商拋匯 新台幣收平盤
吳瑋倫涉恐嚇房東遭起訴
楊榮祥登記參選金門縣長
無力還債變造匯票 100元變100萬
蘇逸洪主持踩爛泥 老農借鞋揪感心
總統府移撥外交部禮車 省810萬公帑
高縣市合併改制 26日開跑
中市捷綠線明動工 民間團體籲緩建
桃園員警遭投訴涉猥褻 全案待調查
中國每年婚慶消費人民幣4千億 佔GDP2.5%
找大巨蛋原協力廠 趙藤雄:除非把我斃了
劉培森：趙藤雄指控不實 保留法律追訴權
高雄海科大籌備水下搜救小組
寧敗勿濫？李建榮：總統從未講過
開龍骨不恐怖 微創脊椎手術風險低
金馬獎入圍名單 不能沒有你獲8項提名
高中職免試入學 北市明年約1200名額
光陽機車在以色列打響MIT名號
世界500大將出爐 臺大排名95歷年最佳
廈門海事局：兩岸攜手共保台海通航安全
萬芳醫院:收治H1N1病患 未收隔離病房費
國民黨18全政策綱領 捍衛主權掃除貪腐
大江承諾繼續寫作 盼莫言得諾貝爾獎
雲門英國首演風影 成功爆破倫敦劇場
縣市長選舉 迄今26人登記參選
林毅夫：投資基礎建設 中國改善經濟失衡
縣市合併 高市議員憂財政惡夢
南投立委補選 馬文君：全力衝刺
劉世芳不滿懲戒 公懲會：一切依程序審議
男子騎車肇事竟跳河逃逸 令員警傻眼
專案協助APEC 台灣仍有城鄉數位落差
聯外吊橋受損 秀林梅園竹村10戶受困
武大偉：中國對六方會談前景有信心
總統：遠朋班建立雙邊特殊友誼
高市年輕角頭販毒 對象包括越南女子
退輔會：任轉投資事業公股代表 未領雙薪
古寧頭戰役60年 縣府贈紀念銀章
未揭露鉅額避險操作虧損 中油遭糾正
韓媒：溫家寶訪北韓 凸顯中國東進意圖
搶打流感疫苗 北縣近1/3鄉鎮市缺貨
5年500億計畫 臺大盼經費勿刪
捷運松山線共構住宅 全數標脫
在中國居住韓國人達1百萬
皇昌涉圍標案 江程金300萬交保
停班停課標準 土石流淹水警戒納入參考
遠雄質疑大巨蛋糾正案 監院力挺黃煌雄
北市將成立大地工程處及動物保護處
軍方占地爭議？高市：儘速釐清
國產H1N1疫苗 製程使用家畜所SPF雞胚胎蛋
英貿易署執行長來台 為倫敦奧運招商
落實海洋教育 教部補助登船體驗
宜蘭大同牛鬥橋 明解除封閉
金價飆新高 台銀黃金存摺數度更改牌價
金馬獎入圍名單公布 今年大陸強片多
酒井吸毒案月底開庭 逾萬人將搶旁聽席票
9月出口衰退縮減 告別貿易最壞情勢
第098200期今彩539三星彩四星彩開獎
不能沒有你金馬入圍8項 戴立忍:台片發光
民進黨幹部進駐地方輔選 下周小額募款
9月出口衰退減緩 歐美景氣牽動復甦力道
金光閃閃 溜馬金塊總身價高達46億
千人告大法官援扁？蔡英文未裁示
預報30年吳德榮退休 氣象局嘆國家損失
金馬獎 聞天祥:大陸片今年應該不會退賽
黃金週第7天 上海旅遊景點人潮依舊
聽說入圍金馬 陳妍希驚聲尖叫
葉菜名列全美感染疾病10大危險食品之首
環保署長率團赴布國 參與永續發展論壇
金馬賞臉 蔡明亮：台灣電影已經成熟
國安基金釋股？財長：尊重委員會意見
星法共同研發商用奈米科技國防應用
文藝協會邀捷克前總統哈維爾訪台
微軟發表手機軟體新品牌 6品牌力挺
一品苑建案 監委：決策未及市長層級
台灣平面電視供應鏈研討會 11/13登場
吳德榮提早退休 監委：不影響調查
梅花旗 謝榮豪出馬 台體痛宰對手
NBA台北賽 悍創不排除下次再辦
統一4:3險勝興農 陽建福又10敗
海空交通帶動 東協東部經貿將恢復熱絡
外交部：日本同意漁群166號可進沖繩港
5位傑出科學家在港獲頒邵逸夫獎
潘武雄雙安 站穩打擊王
NCC擬修法 有線電視可能看不到無線台
總長勉海軍 落實航安固海疆
韓正明年5月來台？ 上海台辦：實在很難說
第098200期今彩539三星彩四星彩派彩結果
兄弟疲軟 1比4不敵La new
米勒颱風逼近本州 日氣象廳籲嚴防災害
葉丁仁飆9K 仍吞跨季8連敗
楊振寧：20年內有中國人獲諾貝爾科學獎
NBA台北賽 場上場下眾星雲集
再現胡士托 李安找回純真年代
颱風侵襲 台菲展現互助相扶精神
休士頓僑教中心『華語文數位教材專班』
中南美洲台灣商會聯合總會赴僑委會提出建言
美南僑界贊助台灣彰化縣東螺溪行道樹植裁計畫
台灣協助印尼賑災 捐助15萬美元
雙薪肥貓全出自國防部? 高華柱否認
泰辦事處答謝清邁僑團賑濟台灣水災
阿根廷僑團賑濟莫拉克風災
阿根廷阿京中華基督教會賑濟莫拉克風災
巴西僑界賑助莫拉克風災
阿根廷僑民捐款賑濟風災
休士頓舉辦八八水災感恩茶會
文化訪問團雪梨訪演成功
逃亡美國中國第三大富豪 籌建汽車廠
綠批「中資來少去多」 吳敦義：不能把中國當提款機
愛爾蘭僑胞參加國慶升旗典禮
IEA：二氧化碳排放量 中國世界第一
日月潭環湖馬拉松賽 11日盛大開跑
2009世界大學排名 台大進入百大名列95
芭瑪又轉彎 10日起北部東部有雨
中國異議人士 今年諾貝爾獎熱門人物
亞馬遜推出國際版Kindle，進軍全世界
高錕獲知得獎後第1句話是「我？」
星巴克推即溶咖啡 看的多喝的少
遠企購物中心 進口童裝特賣會
SKETCH UP! 台灣當代建築師手繪稿聯展
馬公市長選舉 蘇崑雄許麗音兩強相爭
嘉義市長選舉 涂醒哲完成登記
HTC發表第一款搭載HTC SENSE的WINDOWS PHONE HTC HD2
杜麗華登記參選花蓮縣長 詹春柏力挺
高雄麗尊&麗景酒店「2009台北國際旅展」下殺四折起
最惹人厭口頭禪「Whatever」
飛躍日月潭-創意變裝搶先體驗纜車活動
台中捷運動土 綠營議員憂「北捷拖垮中捷」
江丙坤貪瀆? 綠：事證明確應即偵辦
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台東縣長提名 綠營指詹春柏搓圓子湯？
以後第四台看不到有線頻道？ NCC：還在討論
新世代的竉物 迷你豬micro-pigs
有沒有搞錯？ NASA要炸月球找水分
最高法院發回更裁 律師團: 扁應比照平民待遇
蘋果全新iPod系列音樂隨身聽與iTunes 9軟體上市
iPhone使用者有福 將可打Skype網路電話
天文新發現 NASA發現巨型土星環
忍痛錄影 許效舜盼過年前找到伴
各方強力慰留 吳德榮不回應
美麗華五週年慶 頭獎差點"等無人"
吳伯雄：部分縣市選舉整合 朝樂觀進展
黨內整合 詹春柏:相信南投朝好的方向發展
球迷熱情引爆小巨蛋 NBA台北賽溜馬摘勝
交情逾40年 吳文清與扁交情深挺到底
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
專家：家庭自殺是中產階級普遍現象
江丙坤率團參加英保守黨大會 強化台英關係
宏國政局僵持未解 聯合國高官參與斡旋
互補性強 匈牙利歡迎台商投資
超窮 愛爾蘭學生被要求自備衛生紙
重如棒球 渥太華市郊母雞產巨蛋
袁健生頒任命狀給新任三僑務委員
中國建造新驅逐艦 排水量或逾萬噸
北京首都機場啟用面相識別系統
黃聯昇代表台灣參加拉美審計機關組織年會
中日韓3國領導人會議10日北京舉行
2009世界大學排名 台大躍升名列95
德金融機構向雷曼兄弟求償500億美金
包子進入美家庭 報紙專文介紹做麵團
只為購物吸毒 巴西少女出賣肉體
提高世界排名 台大需加強國際化與研究
達賴特使投書 重申歐達會延後符合西藏利益
東北季風有涼意 早出晚歸多加衣
獨步全球 加科學家破解乳癌腫瘤DNA密碼
台股開盤上漲6.95點 為7615.61點
NBA來台 限量商品熱賣
廣東陸豐小鎮年銷億件垃圾衫威脅民眾健康
高錕將捐贈部份諾貝爾獎金研究老人病
陳志彬暫緩登記參選南投縣長
世界媒體峰會 中國打造強勢國家媒體
羅傑斯唱好金價 高喊未來十年上看2000美元
袁健生拜訪維州州長 促進雙邊交流
美鋁第三季財報優於預期 成本撙節有道
澳央行升息 紐元升抵14個月高點 紐財長不安
吳泰成：2週內提出土石流停班停課標準
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
署嘉:中老年氣喘多不自覺 就醫慢不得
中國武廣高鐵年底通車 武漢3小時到廣州
氣象局擬與中華電信合作 MOD闢氣象頻道
中國廣電總局全力發展高畫質電視
擔心副作用 38%美家長拒子女打新流感疫苗
北京25%成年人患高血壓居中國首位
電子弱 汽車營建觀光強 狹幅震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
原料全賴進口 新台幣升值鋼鐵業多受惠
中國全面清查網路遊戲行業
南非要台旅客財力證明 楊進添：據理力爭
進百大？ 學生會盼臺大以學生為本
歐巴馬將於11月18日訪問南韓
蘇治芬率隊聯合登記 揭三拚五佈政見
馬總統出席台中捷運動土 綠營民代抗議
鄭文燦登記參選 定位庶民對權貴
煞車致乘客骨折 公車司機遭訴
中國新聞總署關閉45款低俗暴力網路遊戲
新流感疫苗 9歲以下打兩劑
首度進入百大 臺大：繼續努力
沈呂巡浮報公款爭議 楊進添：檢調已調查
市場人士：澳洲利率年底前升抵3.75%
彭芸：取消必載頻道 未定案
台灣農業專家將赴上海 傳授經營秘訣
縣市長選戰 蔡英文：盼選民給機會
新流感增6住院 累計338人
太平山森林遊樂區今天重新開園
江宜樺：維護國家安全 拒熱比婭入境
專家預估聖誕商機可期 年底中國出口反彈
安徽公安刑逼人犯致死 6涉案刑警被判刑
王見王 NBA台北賽 聚焦安東尼與葛蘭吉
百貨週年慶 北市建管處無預警安檢
基地組織1頭目據報威脅向中國發動聖戰
財政部:債務強制還本 105年起舉債減少
藍委質疑李大嵩肥貓 NCC澄清
吳揆：重建是否受肯定 列人事考評依據
監院查網拍性侵遊戲 糾正內政部等3機關
陳志彬暫緩登記 李朝卿籲團結為重
台幣升值 電子五哥；匯損影響不大
擔心台幣走升 半導體面板廠積極避險
中市超商補鈔搶案破案 4人落網
業務人才需求孔急 求職者興趣缺
MLB 克里夫李完投 費城人搶首勝
世界媒體峰會（WMS) 北京登場
金價續創新高 楊天立：短線挑戰1080美元
一品苑停車獎勵放水？范良?蛂G依法行事
季節交替 顏面神經麻痺易好發
胡瓜價差大？農委會：等級不同 啟動收購
美國參議員麥凱恩贊成售F16CD戰機給台灣
南縣十二婆姐演藝展 30藝術家秀創意
米勒颱風襲日 造成2死逾40傷
預報中心主任提早退休 氣象局：損失
楊進添：海巡艦9日會合漁群166號
金門宗親之戰 陳水在李沃士參選縣長
MLB 沙胖帶路 洋基7比2輕取雙城
張俊宏參選南投縣長 倡議大丈夫選舉
空小校友遍地開花 11日辦甲子校友會
米勒颱風影響 往返日本班機異動
美元走弱 新台幣匯率中午升4.2分
宏都拉斯政爭雙方展開談判
桶裝瓦斯添加二甲醚 罰李長榮200萬元
妨害風化網路犯罪5年增5倍 監委憂心
防制污染 高市推動營建工地認養裸露地
芭瑪遠颺 太平山遊樂區重新開園
吳威志參選雲林縣長 提大建設願景
台灣捐款助巴拿馬漁民合作社企業化經營
廈門金融中心接軌ECFA？陳沖：2者不同
台股收盤跌105.35點 為7503.31點
毛治國：複合式警報 氣象預報紓壓
經濟復甦 印度鋼鐵產量呈大幅成長
中國國慶長假8天旅遊收入逾人民幣1千億
楊志良：漲健保前 先解決北高欠費
台北股市開平走低 跌105.35點
中央總員額不減反增 吳泰成:保留調整彈性
亞洲16歲級男籃賽 中華培訓隊出爐
郭泓志發威 道奇贏得季後賽第一場勝利
風災過後 台灣拼觀光 紐約旅展開拓市場
吳德榮辦退休 吳敦義傾向慰留
高捷盼紓困未果 高市府：已釋善意
參與UNFCCC 楊進添：會比WHA快的多
李光耀父子控誹謗案遠東經濟評論上訴遭駁回
10月台指期跌109點 逆價差22.31點
以價制量 衛署擬開徵檳榔健康捐
中國第4次換發記者證人數超過20萬人
台幣升值疑慮電子股領跌 台股回測7500點
10月電子期跌6.55點 金融期跌9.2點
超商提款機安全應強化 免成歹徒目標
前國代楊綏生 登記參選連江縣長
竹縣長選戰4人參選 政黨內訌氣氛火熱
不當收新流感患者病房費 衛署要醫院退費
匯豐：第四季投資 金磚四國扮要角
內政部：重建預算升級直升機 今年1架服勤
朝日新聞指相關國家對東亞共同體看法分歧
政院通過國土計畫法 盼設千億永續基金
響應世界安寧日 生命教材送全台小學
台中捷運動土 總統：邁向大台中
北市拍賣再生家具 萬華場10日開幕
從昭和愛到民國 馮再傳楊繡蘭牽手1甲子
吳伯雄將卸黨主席 夜宴連戰黨內高層
MLB季後賽郭泓志賞2K 道奇捕紅雀
台股跌105.35點 三大法人賣超15.39億元
恐怖神明燈 20%有漏電危機
青瓦台：韓中日合撰歷史教科書令人鼓舞
扁抗告成功 最高法院撤銷高院羈押
88水災捐款 內政部促各團體公開明細
國防部：軍購政策始終如一
颱風過後果實變臉 柑橘潰瘍病加劇
總統：軟實力外交 讓世界認識台灣
全度妍將獲頒法國文化藝術騎士獎章
兩岸大學合作 福建大學生將赴台學習1年
歐盟計劃延長對中國鞋類徵反傾銷稅
全運會服裝發表會 人體彩繪展示材質
瑞信：台灣出口11月可重現正成長
打造神轎半世紀 王永川薪傳老技藝
總統：發展兩岸關係 經濟優先
政院修法 死廢畜禽外流供食用最高罰30萬
社會勞動人清掃 坪林環境煥然一新
昨晚沒睡好？睡眠檢測給答案
70歲垂死金龜樹復生 成高科大鎮校之寶
瓜國副總統訪重建會 盼國際設防災基金
新台幣兌美元升3.7分 收32.143元
總統：台日關係友好 比過去更好
翁金珠參選彰化縣長 期許未來好生活
認同在地文化 汐止嘉年華10日展開
周功鑫：專業和形象考量 不收鼠兔首
美濃分洪工程遭抗爭 縣府將續溝通
撤扁羈押 最高法院：高院理由不備
勸黃健庭辭立委？詹春柏：不可能
勵馨義賣巧克力 協助弱勢婦女返職場
江丙坤赴英全民埋單？海基會：與事實出入大
黃絲帶請命 徐州路居民盼老樹不要走
邀寫真女星宣傳花博遭批 市府允做好審核
廣州超市熟肉食品合格率不足3成
台彩：8月公益彩券盈餘13.45億元
有針就打 民眾分不清流感疫苗
中華工程擬進軍房地產 準備賣地籌資
報導廣告化 周刊挨罰3萬元定讞
學者：康熙遺詔 無法解釋雍正得位謎團
強化溝通 吳敦義致電在野黨立委
先天全盲 小蓉學習獨立上學
北市爭取辦正式賽 NBA未鬆口
總座領軍 奇美組災區志工團
回收家具帶回家 清潔員吃貪污官司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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長笛藝術節 81歲大師葛拉夫壓軸
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
加工區投資額較去年衰退 但已穩定成長
新流感效應 南市季節流感疫苗接種率高
綠指江丙坤涉貪 海基會：與事實出入大
重開移審庭 北所：扁心情平靜
苗栗老人安養中心 磨擂茶提前歡度重陽
扁羈押與否 高院6時10分開庭
績效差遭質疑 高銀否認養肥貓
調查：六成民眾未檢視產險保障
前民進黨員陳財能登記參選連江縣長
金門縣長選戰 國民黨：違紀參選定處分
投縣長立委選戰 李朝卿馬文君完成登記
民進黨：儘速制訂國土復育條例
全國中正盃桌球賽 合庫笑納21連霸
美元走弱 新台幣收升3.7分
保護主義熾 中國產品被控傾銷逾百億美元
監委勘永久屋 災民要求調查越域引水
學者：檳榔健康捐 立意好執行難
日皇即位20週年活動 「放浪兄弟」將獻唱
教部第二期5年500億 拔尖研究就補助
旺福樂團美西巡迴 伴手禮烏魚子紅包
新生高架 郝龍斌：10日中午通車
中壢出現美工刀之狼 國中生遭性侵
乾隆寶座破中國傢具世拍紀錄 約3.5億台幣
遞補市議員明宣誓 趙天麟拜訪高市議會
舊鐵橋濕地公園毀損 高縣府分期復育
吳志揚：制訂後京都協定書 避發展失序
毒癮難耐 女子勒戒後再吸毒被逮
幼童視覺障礙 把握3歲早療黃金期
綠營：NCC主委替電磁波背書 應道歉下台
風聲2女主角同台爭金馬 大陸長假票房告捷
雲林三合一選舉 吳威志蘇治芬登記
集邦:10月上旬 DRAM與NAND合約價連袂大漲
貝多芬病毒 韓劇風吹進音樂廳
留學生鑽偏門 醫師考試傳教士條款決取消
金門縣長選戰 陳水在李沃士登記角逐
嘉市議員林聖芬 登記參選市長
蕭敬騰膽小 許願常盼世界和平
印度男子亞洲高球賽 呂文德腹痛退賽
傅崑萁表態 明登記參選花蓮縣長
苗栗士子開中門祭典 11日依古禮登場
患者現身說法 紀錄片鼓勵B肝病友
陸委會：海基會本身就有模糊空間
花博遊客數超估？北市：合理推估
台中捷運動土 業者看好房市遠景
合庫明起調降活儲及定存機動利率
縣市長選舉 迄今43人登記參選
兒童聯想創作畫賽 甲仙國小公布比賽圖案
ECFA磋商不盡然照兩會會談模式：劉德勳
簡化行政 進修學校改名進修部
民進黨苗縣主委杜文卿 無黨身分選鎮長
福建和台灣進行出版與教育合作
兩岸擬交換清單 ECFA開放項目可望明朗化
胡志強：若中捷搭乘率達一半 年虧4至5億
美女與文化 香港科大試圖找尋其真諦
林修二選新竹市長 前立委選竹縣議員
米勒颱風橫掃本州北上 造成東京交通癱瘓
吳德榮退休 銓敘部:設定日生效前可撤回
政院通過國土法 10%國土恐需降低使用強度
家扶兒童圓夢 NBA球星同場尬球
穩定存戶信心 存款全額保障延至明年底
國際觀光旅遊博覽會 提振南部觀光產業
中國股市9日重開 漲跌費猜想
乾隆寶座拍賣破世界紀錄 買家來自上海
遠雄與北市府均願儘快興建大巨蛋
判決逆轉 文件共享軟體Winny開發者二審無罪
NBA直播派對 郝龍斌與球迷同樂
6歲陳萱偕父母 絲路單車壯遊
遭指涉貪 呂國華告壹週刊誹謗
東隆宮迎王祭請王 充滿神秘色彩
NBA台北賽 球迷熱情引爆小巨蛋
行銷高雄 市府強打電影節與五月天
大巨蛋 北市與遠雄破冰但仍無共識
雙颱襲擊 聯合國讚揚菲國救災效率
舊公寓土地標脫 每坪352萬中正區第八高價
登記參選台東縣長？鄺麗貞：謝謝關心
台南地院書記官染新流感
湖南錫礦山罐籠墜落 26死5傷
故宮不收爭議文物 北京故宮院長讚許
呂國華控壹週刊涉誹謗 陳志峻：沒意見
客家女太陽 照亮鼎泰豐
新作討論熱烈 大江健三郎狠刪最後6頁
忠孝東路老公寓每坪逾百萬標脫 未如預期
NBA灌籃大隊金塊舞者 炒熱賽前氣氛
美第一夫人幕僚陣容空前 遭網友砲轟
重開羈押庭 扁省話律師猛攻
漸凍兒愛NBA 鳥人安德森獻關懷
關島熱帶性低氣壓形成 密切觀察
吳德榮退休 中央大氣不排除邀任教
17歲詐騙車手重施故技落網
大小姐聊生死 童言童語無忌諱
批判警察國家 德女作家慕勒摘諾貝爾桂冠
新加坡政府售地收入減少41%
日女星南明奈宣傳花博？北市：非代言人
賴幸媛：不排斥兩岸政治協商但未設時程表
土銀10/9起調降存款機動利率
若課檳榔健康捐 年稅收多14億元
印度亞洲高球賽首輪 宋孟璋葉彰廷並列22
5歲男童罹新流感死亡 創日年紀最小紀錄
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課檳榔健康捐？財部：必須先確定課徵對象
購偽卡欲趁週年慶盜刷 男子遭逮
郝龍斌：盼客家義民祭國際化 吸引觀光
金控前3季獲利 富邦金遙遙領先
雍正得位紛紜 增添觀展趣味
十.一長假陸客來台 觀光收益7.6億
137萬人嚼檳榔 先篩口腔癌再議健康捐
黃金週 上海旅遊收入逾台幣216億元
創新水墨藝術展 北美館10日開展
北京天安門「10.1」長假清出垃圾220噸
季節流感疫苗太搶手 接種速度破紀錄
雙颱襲菲災情慘重 國際金援已逾千萬美元
扁友人吳文清猝逝 扁辦盼勿擾吳家人
資金流入 港幣升值 香港金管局出手
歐洲及英國維持利率不變 符合預期
歐洲央行維持基準利率不變
芭瑪重創宜蘭蔥田 農委會允補助
郵政儲金機動利率調降 房貸戶受惠
瑞士金融業未因鬆動保護機密政策令資產流失
今年前9個月港警拘捕1019名外籍偷渡客
林益全18轟 興農13:2電統一
樹立形象靠自己 中國藉大外宣向世界發聲
韓職季後賽 斗山熊差1勝殺入冠軍賽
富邦長春高球賽 謝敏男等暫時領先
資源回收R GO GO 邀民眾飆創意
金門沙灘發現疑似衝鋒槍 軍警清查
黃金週 都市度假休閒型旅遊盛行
郵局降息 2000億優惠房貸利率降至1.235%
工作20分鐘可買大麥克 台北消費能力全球24
印度共黨游擊隊襲警 至少18名員警喪生
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林智勝猛打賞 熊9比3輕取兄弟
經濟復甦 美申請失業救濟人數持續減少
中職牛吞獅 潘威倫暫居防禦王
美國房貸利率降至4.87% 接近歷史低點
換發晶片護照 年底前行動省400元
NBA台北賽 李安等名人現身球場
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國安基金釋股？委員會考量最佳時機再決策
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中華職棒 郭建宏生涯首勝 兄弟3連敗
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兩岸故宮文物 美辛辛那提博物館共展
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寧讓國寶流落在外 台故宮拒絕鼠兔首
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低碳生活真簡單 專家建議"三少一多"
風災永久屋供水問題 水利署全包了
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辛在勤：吳德榮退休心意已決
B&N即將販售自己的電子書閱讀器
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蔡見興選澎湖縣長 蔡英文陪同登記
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登記參選花蓮縣長 傅崑萁強調正藍
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海外圖書館員來臺灣
釋憲案拖9個月 民進黨到司法院抗議
江連福當選無效 善用道具質詢成絕響
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吳敦義透露 曾當胡錦濤面連乾五杯茅台
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台中福華地中海美食節 兩人同行一人餐價半價
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2009大腸直腸癌病友「愛相挺趣味競賽」開始接受報名！
台北花園大酒店 花園日本料理推出「蠔」門宴
道奇神奇逆轉 離國聯冠軍賽只剩一步
保時捷 台北 全新落成
金鐘獎16日開鑼 將頒文英「終身成就獎」
10月17、18日 『感受澳門旅遊節』於台北101熱鬧舉行
MLB》王建民渴望續待洋基 最快明年七月上場
課徵檳榔稅 檳榔西施嗆: 要逼我穿更清涼嗎?
[快訊]歐巴馬獲得2009諾貝爾和平獎
NBA例行賽來台北 史騰：再看看
天有不測風雨 是誰逼走吳德榮？
「好宅」首選捷運 最不想要變電所
最高法院罕見撤押 高院仍押扁
陳朝威心肌梗塞過世 中油：非常震驚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
至交過世又遭羈押 北所：會注意扁情緒
歐巴馬迴避會見達賴喇嘛 李察基爾表失望
高院：扁刑重又熟海外 逃匿可能高
扁還押 北所：就寢情緒平穩
罕見 星法官判決反對黨遊行罪名不成立
重視雙邊關係 盧森堡在台成立辦事處
墨西哥廠商赴台北參觀國際電子展及光電展
中國成澳洲海外留學生最大來源國
閩台E化服務團將加速福建傳統產業改造
被卡拉布魯妮網站畫醜了 英相夫人有意見
出訪說明兩岸關係進展 江丙坤：經費無不妥
拓展商機 台灣貿訪團巴西辦貿易洽談會
英郵局員工支持大罷工 郵件寄送恐癱瘓
馬來西亞暫禁售台灣等國18種乾梅子
桃園火警 妻女命喪火窟丈夫嚴重灼傷
關島熱帶低壓可能成颱 動向待觀察
與歐巴馬延後會面 達賴不感失望
未獲協議 美洲國家組織代表團離宏國
台股開盤上漲69.48點 為7572.79點
中國知識界在網上發表網路人權宣言
東北季風南方水氣 北部東部陰雨天
中國傳將調整少數民族政策顯示當局憂慮
澳洲升息澳元定存大增 小心賠上匯差
新台幣勁升 出國旅遊增溫
澳洲升息 金融股後市俏
大陸開出史上最高彩金 1河南人獨拿3.5億
亞洲媒體高層：改進營運方式因應新的挑戰
吳德榮退休 吳敦義：繼續努力慰留
網路界小S 宅女小紅坦率從身體開始
歐巴馬首度訪問中國 大陸網友淡然視之
10月長假中國各城市房地產據報交易慘淡
古寧頭戰役60年 學者專家14日研討
央行將管制熱錢 新台幣匯率盤初走貶
俄鋁中鋁合作 蒲亭訪中可能簽合作協議
高雄軟體園區投資達122件 群聚效應明顯
馬總統盼與美速簽引渡協定
觸摸壁畫被阻 新疆黨幹打人惹公憤
扁案庭連開 法官也吃不消
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台股開高走低 傳產類股較受矚目
傳四川騰中收購美國悍馬交易今天定案
歐巴馬將訪問上海1天 以商業考察為目的
北韓疑似沙林外洩邊境 中國加強監視
搶運鈔車還債 電器行老闆鋌而走險
經費無著 陳志彬退出南投縣長選舉
抬轎者不放 是否參選鄺麗貞下午決定
藍營:反對調漲水電費 支應國土發展基金
中國土改運動受害人要求當局平反
擬邀法輪功李洪志訪台？民進黨：沒聽說
高市路名歷史興味 背包客首選
中央氣象局氣象報告(更正報)
美敦力投資18億餘元在星設廠生產醫療器材
國安局：犯罪監聽減6成5 無違法
扁再押 許添財:鬼才相信無政治介入
央行將管制熱錢 新台幣兌美元貶破32.2元
國民黨整合有成 陳志彬不參選南投縣長
台北電子展首日訂單逾1.5億美元
培訓原鄉人才 高縣原民部落大學成立
營建署：雪霸開放 宜蘭支線仍有坍方
朱胡參觀設計博覽會 化解心結傳言
歐巴馬經濟顧問重申美國堅持強勢美元政策
專家：中國短期內無法降低對美元依賴
江連福當選無效 選委會3個月內完成補選
扁提總統兩密道 吳揆：我不知道
開徵檳榔健康捐？ 藍營：現階段不宜
壽險業：新鮮人善用保險 降低不景氣風險
紐約法拉盛市議員選舉華裔鬩牆 難分軒輊
翁重鈞登記 嘉縣長參選人三強鼎立
重慶掃黑日內開庭 料破多項法院紀錄
佳暮英雄擬成立搜救協會 吳揆：將予協助
央行示警 新台幣兌美元中午貶8.2分
好友吳文清過世 扁：晴天霹靂
遭中國拘禁的部分維權人士仍下落不明
吳揆：重新檢討 盡早安置三鶯等部落
新增3例新流感住院病例 台北區佔2例
藝文看板 日柬緬3國無形文化資產登台
總統：技職體系學生應加強英文
教部放寬身障生學費減免 保障就學權益
江連福當選無效 將另舉行補選
高捷平準基金之爭 議員促回歸法制面
黃敏惠尋求連任嘉義市長 完成登記
調查：全球第2季小筆電營收年增264%
性工作除罪化 吳敦義：不贊成男性嫖妓
螳螂捕蟬黃雀在後 喜宴大盜難逃法網
江連福當選無效 國民黨團憂立委席次漸減
烏日國小2學童用餐 腳部燙傷送醫
吳揆：執行長照計畫若需增預算 會支持
婦聯會簡約國慶經費 移救災
區域創新活力 ICT打造樂活經濟圈
扁再押 陳幸妤怒斥媒體跟拍
台股收盤漲68.65點 為7571.96點
連江縣1日縣長 台北市民溫賈舒獲選
馬國最大軍艦起火焚毀 將買新軍艦取代
續推長城計畫 小澤一郎預定12月率團訪中
韓日共識 北韓必須從根本上轉變態度
醫師:秋冬變冷 易誘發急性心肌梗塞
金門海灘發現燃燒雷 軍方緊急移除
台北股市開高震盪整理 漲68.65點
高速鐵路比高速 京滬高鐵未來時速380公里
10月台指期漲69點 逆價差19.96點
10月電子期漲2.25點 金融期漲17.4點
賄選違反選罷法 立委江連福當選無效
總統府：馬總統非吳小弟認養人
媒體人：傳統媒體應堅守原則確保權威性
政府積極作為 台股收紅68點
貴州威寧縣1煤礦發生瓦斯事故10人死亡
涉賄當選無效 綠營:修法讓政黨付補選費
台積電Q3業績亮麗 季成長達 2成以上
中國十一長假結束 10月至今台股漲62點
台股漲68點 三大法人買超6.54億元
烏日2學童午餐燙傷 醫院：無大礙
勸退陳志彬？吳揆：我不能居功
校長研發恆溫奶瓶 孫子喝奶不嫌冷
香港致力發展為國際仲裁中心
鳩山訪韓 加強兩國關係增進高層互信
節能省電 台電推廣智慧電表
青海發現大型金礦 預估資源量逾300噸
中國首座菜系文化博物館在江蘇淮安開館
蓋達高層籲維吾爾族 準備向中國發動聖戰
北市欠富邦銀10億 郝龍斌:已定償還計畫
扁再押 蘇煥智：裁定昧於事實
契作飼料玉米有保障 收購價每公斤8元
溶蝕處理廢棄光碟片 可變乾淨塑膠片
新台幣兌美元貶9.7分 收32.240元
伊拉克與中石油和英BP簽油田開發協議
趙天麟：將提告追討黃紹庭薪資
維護行的安全 內政部修法加大人孔間隔
好宅調查 大眾捷運受青睞 變電所最討厭
全國治水會議11日登場
官田菱角冰淇淋 濃濃奶香口感特殊
發展遲緩肇因父母智障 一起早療才有效
爭風吃醋 表弟槍擊表哥
吳揆：行政院未介入縣市長選舉整合
洩漏扁國慶文告給對岸 1台商遭約談
臨近管制區建案不利維安 議員批北市
大摩：中國未來政策重點降低資產槓桿率
朱樹勳：季節交換易心肌梗塞 小心保暖
陳志彬不選 李文忠：未必對李朝卿有利
基層選戰 林長興登記參選澎湖縣議員
當選無效 江連福遺憾與不服
吳揆：高市擴大5500公頃案 可望圓夢
經部：今年重大投資逾8000億元
因應芭瑪防災 馬總統肯定宜蘭作為
大陸20年內還有4次國慶假期逢中秋節
國健局：幼兒事故傷害 家裡最易發生
通識護照 技專生接觸藝文場館享優惠
南寮漁港漁船火警 1男子重傷送醫
台灣國民黨主席甘乃迪選桃縣議員
錦上添花？歐巴馬奪諾貝爾和平獎
3莫拉克女寶寶慶滿月 父母期許平安喜樂
美猶太裔媒體大亨擬買半島電視台
鄺麗貞退出台東縣長選舉
沙國王結束訪敘 兩國關係啟新局
康師傅是中國改革開放獲益最大台商之一
政院宣布 林聖忠任經濟部政次梁國新常次
中央氣象局氣象報告
北縣1男子不治 新流感死亡增至23例
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲縣榮堂水門揭牌 紀念繆榮堂義行
乳癌免費篩檢降至40歲？吳揆：下週宣布
重返恆春 芬蘭宣教士籲社會照顧老人
秋冬樂遊南台灣 持觀光護照1元住5星飯店
9月全國稅收實徵2041億元 年減5.9%
電視金鐘下週頒獎 終身成就獎頒給文英
避孕器移位 小心膀胱結石血尿
南華大學雅樂團 參與北京傳統音樂節
金門海灘槍枝 警方鑑定為玩具槍
第23起新流感死亡病例 有慢性病史
再現古蹟 蘇煥智籲重建熱蘭遮城
本週上市公司市值19.28兆元 增2.21%
非法製造爆竹煙火致人於死 最高判10年
高院：23日提訊扁開準備庭
豐醫健康大使班 92歲阿嬤人氣最夯
中油汽柴油明起漲5角 重災區續減價
高市百歲人瑞90人 最長者117歲
歐巴馬外交努力卓越 獲諾貝爾和平獎
吳揆：現在不是加稅時機
前瞻科技委員會成立 目標掌握關鍵技術
台股本週漲2.16% 汽車股漲最大
中鋼9月營收138.43億元 略低於預期
鄭立中：四次江陳會年底肯定舉行
證交所：至9月底 市場報酬率63.56%
王瑞慧退出台塑董事會 台塑:長庚決定
黃金週長假後 上海深圳股市首日大漲
以色列作家艾瑪戈 用寫作重新面對人生
新竹縣長選戰4搶1 鄭永金角色關鍵
元智大學：新軟體 乳癌辨識率可達9成
央行示警 新台幣終場收貶9.7分
吳揆3度留人 盼吳德榮不要退休
日本歌舞伎男變女 舞台上一窺究竟
花10元購二手提袋 內藏舊版千元大鈔
梅花旗棒球賽 北台擊敗大漢奪首勝
吳揆：總統密道應屬國家機密
動手做更有FU 富邦DISCOVERY推魔法廚房
輕颱尼伯特形成 靠近台灣機率不大
偶像劇演員陳信宏涉販毒落網
扁密道說 國防部：事涉機密不便詳述
香港警方再截獲13名外籍偷渡客
上海文化週即將登場 上海官員來台未受影響
傳陳致中美2帳戶曝光 特偵組：不實
美18歲赤腳大盜自學駕機 遍偷住宅遊艇飛機
NBA行銷全球 著重球迷忠誠度
賴正鎰登廣告邀韓正 上海台辦:宣傳手法
鄺麗貞棄選 台東縣長藍綠對決
國土管制規定時程 16年擬縮短至6年
國軍推禮貌運動? 國防部:落實平時規範
新光三越將進駐高鐵左營站 99年初開幕
災民申請永久屋 高縣府調查資格
冒標互助會欠款千萬 教師遭解聘
兩岸政策賣台？吳揆：說法違反現實
北市學校資訊新教材 強化線上互動
上海世博會美國館14日舉行封頂儀式
推廣綠能產業 南部產官學聯盟
蘭嶼文物高市展出 飛魚乾拼板舟映眼簾
難忘政治舞台 前立委或家屬投身選戰
美能源專家：台灣應發展碳儲存產業
台股漲 金控前3季獲利轉佳 富邦金獲利王
法拍疑有黑道干預 北檢要辦
流光之隙點燈 照亮竹縣古蹟六家問禮堂
臺北聽奧推手周國棟 心肌梗塞逝世
台塑:明起汽柴油漲5角 重災區維持優惠
芭瑪滯菲引發土石流 逾80人死亡損失慘重
莫拉克需撤離危險區 經建會近期協調劃定
國防部查弊3中將起訴 李天羽等遭申誡
雲門舞集進駐台科大 與學生共舞
宅男懶得動 小心脊椎提早老化
輸銀擴大授信和輸出保險營運範圍
12/18前換發晶片護照 有機會獲禮券
侯格連任奧會主席
老婆辛苦 蔡岳勳盼于小惠上台領獎
海巡人員登船 漁群166號船長輪機長安全
揮別詐胡諧音陰影 柵湖線將改名
服飾品牌山本耀司聲請破產重整繼續營業
搶占商機 中國推出首張台灣遊主題信用卡
數學不必背公式 撥打算盤了解運算
塔利班再度攻擊印度駐阿富汗使館 所為何來
王如玄籲企業重視人才創新 避免斷層
廚王爭霸 鯖魚鴕鳥肉腓力化身美食
另類賀國慶 張俐敏籲僑胞種樹愛台灣
十.一期間銀聯卡在台灣刷卡3000萬人民幣
芬蘭馬阿姨 三姐妹難忘思想起
兩岸司法互助協議 賴幸媛：台灣堅持的成果
台北牛肉麵節走向世界 澳門辦嘉年華
陳志彬不選 藍營:有利李朝卿馬文君選情
8人違紀參選縣市長 國民黨祭出黨紀
肖像權遭仿冒商盜用 白冰冰求償千萬
馬總統褒揚林惠官 致力爭取勞工權益
星國際奧會執委黃思綿當選奧會副主席
賴幸媛：智財權將是兩岸協商重點
雙颱侵襲 菲國逾5成稻田泡湯
福建調整8大重點產業 加強兩岸合作
財務紓困爭議 高市與高捷無交集
蔡明亮李安相見歡 台灣之光惺惺相惜
梁修身金門憶舊 以飾演戰神李將軍為榮
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歐巴馬摘諾貝爾和平獎桂冠 梅克爾祝賀
北市府：寵物業有營業登記 會加強管控
歐巴馬獲諾貝爾獎 白宮：總統感到謙卑
1至9月稅收短徵1937億 史上同期最大額度
中華電9月營收年增轉正 Q3淨利達財測121%
選舉場子供小吃 法務部：不算賄選
白冰冰包場 邀小朋友義工看聽說
美國貿易赤字意外縮減 出口增加且進口下降
漁群166船長驚魂200小時 海巡成功救援
勞團指政府用人避責 勞委會：持續溝通
存款全額保障延長1年 信評:有助金融穩定
德和平革命20年 鹽水蜂炮裝置藝術將同歡
中國新媒體崛起 深刻影響思想與生活
英泰晤士報前400大學 台灣有6所
阿瘦盃高球公開賽 林文堂感恩相挺
江金山 大陸工程高鐵董事新代表
阿Ken反串美國名廚 重現經典法式佳餚
台提議設中小企業危機管理中心 獲APEC通過
APEC經濟體重申抵制保護主義
「十.一」長假59萬中國遊客來香港
歐巴馬獲和平獎 批評人士：尚無建樹
世界一家非口號 人類有共同祖先
中外高層頻繁往訪 中國掀起秋季外交高潮
美股開低 柏南奇利率談話衝擊市場
交部：高鐵開股東會 官股會多過民股
加拿大就業人口新增3.06萬 失業率降至8.4%
第098081期大樂透頭獎1人獨得
民進黨搶攻百里侯席次 揮別扁案陰霾
54人登記參選縣市長 金門縣7人最多
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國民黨拚年底選戰 馬式打法搶攻南台灣
歐巴馬獲和平獎 學者：和解政策影響廣
國民黨:將推適當人選 參與中縣立委補選
美商捐款 助聽損兒學習聽與說
歐巴馬獲獎原因 與希拉蕊言和？終結布希？
婦女新知諮詢熱線 離婚問題連續15年居首
歐巴馬獲諾貝爾獎 德國媒體：太早是負擔
黃金週後中國股市漲 上海專家:不可麻木樂觀
東亞中國銀行申請在廣東開設異地支行
詹詠然樂天賽女單打入4強 台灣一姐
求合作促雙贏 中國媒體探討發展新思路
俄籍漁船高雄港區起火 火勢小無人傷亡
歐洲語言日駐法代表處開設華語課程
印度台僑中秋聯歡 翁文祺籲成立台商會
巴西華僑慈善基金會舉辦莫拉克颱風賑災說明會
泰辦事處答謝清邁僑團賑濟台灣水災
馬國華裔學生來台考察傳媒現況
歐巴馬：諾貝爾獎給他動力 推動世界和平
總統國慶談話 溝通凝聚兩岸政策共識
歐巴馬榮獲諾貝爾獎 日相鳩山道賀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬是美近代第5位諾貝爾和平獎得主
歐巴馬獲諾貝爾獎 聯國秘書長：明智決定
貝里斯僑界賑災
鳳凰城中文學校舉行賑災義賣
感恩僑界賑災 訪問團獻藝卡加利
阿根廷台灣六堆同鄉會歡度中秋
日本山梨台灣總會八八風災募款活動
台灣國際醫療團 赴菲義診
賓州費城全僑熱烈慶祝雙十國慶
孫中山銅像籌建委員會 為台灣八八水災募款
矽谷公司赴台投資 漸受重視
城市農夫實土種菜 名副其實開心農場
銀髮佳偶 陳菊籲年輕人視為榜樣
宣傳根除小兒麻痺 企業家響應路跑
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美濃淹水工程遭抗爭 水利署無奈
豪雨 宜蘭冬山淹水台7線道路中斷
表達支持 旅巴拿馬僑胞舉辦聯歡慶雙十
林右昌成立競選總部 蔡英文站台
好膽來洗頭 南投豬樂園體驗古早秘方
溫馨蘋果情 李大濱夫婦守護50年真愛
苗栗士子開中門祭聖 傳承80年耕讀勵學
百事特盃小鐵人賽 近750人參賽創紀錄
虎父無犬子 張嘉家小鐵人賽勇奪第一
恆春2萬隻灰面鵟鷹出境 36隻成槍下魂
幸福時光受歡迎 隋棠楊一展辦簽書會
李安離台依依不捨 盼金馬獎頒獎時回台
2009阿瘦盃職業高爾夫公開賽10月13日登場
楊謹華金鐘Bra上身 創紀錄三度續約曼黛瑪璉大中華區代言人
旅菲台商辦義診慶雙十 受惠菲人逾5000
家務事紛擾 張韶涵一見歌迷就掉淚
日本樂敦4秒奇蹟『肌研Hada-Labo』正式登台
遊戲橘子集團多元分眾策略奏效 1-9月合併營收年成長近4成
元太電子紙佔營收逾五成 九月營收14.7億元創歷史新高
為孩子儲備未來 臺企銀推出「小天使親子理財計劃」
『臺灣企銀』10月7~14日舉辦全省巡迴投資理財講座
遊戲橘子「GASH」提供Facebook《開心農場》農民幣購點服務
中華網龍九月營收201,006仟元創歷史新高
榮成紙業與臺銀等5家銀行簽約11.5億元聯貸案
中信卡搶刷百貨週年慶 分期0利率刷滿30萬元送澳門來回機票
和林若亞共咬蘋果 蔡旻佑好害羞
「第一英傑華人壽」更名「第一金人壽」推出系列慶祝活動
中和環球購物中心10/9-10/16舉辦會員特招搶市
打造企業『會議假期』 劍湖山王子飯店11月企劃者旅行月免費招待
蔡英文籲選民 讓苗栗有綠色執政機會
百事特盃小鐵人賽 鄧百潔姐妹搶眼
桃園九月房市搶搶滾 量較上月成長增近３成創新高
坪林台灣名茶展10/11-12/31 品茗賞木觀石好愜意
肯德基「2010愛‧分享」桌曆開賣 投入八八水災重建及搶救世界飢餓
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
車內吸菸 加國卡車司機被罰近萬元台幣
女台商被綁1天 菲警攻堅救出斃6匪
東京中華學校慶雙十暨校慶 龍獅大會串
沈世宏出席永續發展世界論壇非洲會議
匯款回台灣？瑞士司法部：從未接獲扁家請求
對中國貿易逆差200億美元 印度苦無對策
慶祝國慶 介壽號漆上國徽洛杉磯上空飛翔
對流雲系旺盛 東北部山區防豪雨
資金行情推升房價 年底前量價持平
MOU簽訂在即 外資仍有加碼空間
金門鐵馬樂活遊 千人環島
中國將放寬民營資本市場准入
江丙坤自英返國 遺憾此行焦點被轉移
國際金價自高點回檔 分析師：逢回可低接
南部觀光業促銷救業績 有請噗友
中常委選風差 吳伯雄：有證據絕不包庇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新台幣上週升0.34% 亞洲貨幣多數升值
總統：人不與天鬥 防災重於救災
國民黨將開鍘 7人違紀參選案
立委提案 威脅利誘打假球最重判15年
旅美高球好手曾雅妮 返台為特奧加油
中國銀行卡消費信心指數走揚
道奇橫掃紅雀 3戰全勝晉級
胡志強未選中常委 退出政壇打算未變
吳揆：全球暖化 保育國土以避災
吳揆：顧而不問 不能領不合公義待遇
選不選直轄市長？胡志強：不第1個表態
新流感新增2住院病例
王金平盼支持黨縣市長提名人 順暢政務
是否出任黨副主席？王金平：自然就是美
日月潭馬拉松 1選手昏厥送醫不治
廣東今年前8個月查處89名縣處級以上貪官
立院：國營事業變賣資產 政院應強化管理
中國打擊酒駕 擬罰同車乘客
林威助打擊不振 被阪神列交易名單
疏濬預算不足 蘇煥智：明年災情恐再現
女子夜陪酒日販毒 澎湖海巡查緝法辦
特偵組搬家 將遷國防部文化營區
違紀參選 國民黨開除傅崑萁等7人
縣市長選舉 綠營：不能寄望藍軍分裂
港府：香港H1N1新流感疫情已達高峰
兩岸科研人員展開首次南極考察合作
瑞士資產未請求匯回？陳致中：不符事實
超大豪雨特報 宜蘭花蓮警戒
文貞熙戲裡惹憐愛 戲外婚姻幸福甜蜜
治理水患 明年預算774億元
打假球重挫職棒 治亂世用重典
疼痛影響睡眠 不到2成5求醫
朱立倫：盼支持延續桃園航空城等政見
「男孩特區」成員史蒂芬西班牙度假猝死
今天的台灣英雄：查馬克傳唱排灣VuVu古調
甜心作品展 精障者藝術創作揮灑自信
貓纜塔柱遷移體檢 法原廠技師10月來台
澎湖表揚金鑽婚 29對婚齡均逾半世紀
男孩特區主唱傳猝死 去年來台開唱成絕響
恆春近海規模5.3地震 最大震度4級
廈門雙十中學90週年慶 台中雙十中學雙柿賀
仙儷遊覽車車禍 住院13人傷勢穩定
總統杯老虎逆轉秀 美國隊咬下3分領先
樂活中縣 2單車活動齊聚后里馬場
仙儷遊覽車車禍 監警加強國道攔車稽查
中國將設置反假幣機構 打擊偽鈔
北京CBD東擴年底開工 可提供10萬就業機會
莫拉克風災水庫淤積 損失近百億元
蘇花公路宜蘭南澳段搶通 單線雙向通車
宜蘭縣67條溪流 列土石流黃色警戒
七千萬骨質疏鬆患者威脅中國公衛體系
男子持槍尋仇 見警鳴槍示警棄械投降
申辦2020奧運 廣島長崎宣佈成立委會研究
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精油安寧照護 末期病患最後芳香
防災 總統視察北市危險聚落遷建成果
中國把訴願民眾當精神病患 維權組織關注
開嘜拉 高雄電影節看好片A好康
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國道車禍 遭追撞貨車司機指當時天色亮
募款不易 綠選將自譜競選歌曲
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內捷貓纜專案報告 北市議會磨刀霍霍
二氧化硫檢驗試劑 中縣提供民眾索取
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感染土壤白黴菌 老翁敗血症死亡
國民黨中常委選舉 洪玉欽1099票排第一
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運鈔掉755萬元未察覺 保全出面認領
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季後賽前哨戰 陳偉殷3局飆7K
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MOU可能在第三地簽？賴幸媛指傳言不可信
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774億高縣僅分得27億 綠批明年照樣淹水
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中山堂國父銅像設立60周年紀念活動暨史料影像展
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周錫瑋15日訪上海 將和市長韓正會面
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中職 沈鈺傑拿勝投敲安打 獲選單場MVP
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星發現與癌細胞生長擴散有關的基因
傳統媒體需結合新媒體 以新形態面對挑戰
芝加哥僑界升旗慶雙十 氣氛熱烈
分散外匯儲備風險 中國或增黃金比例
珠江水患多 中國將展開整治工程
中國「山鷹」教練機通過評審 未來將出口
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鳩山重視亞洲 推動中韓實質關係面臨考驗
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日本新政權第一人 外相突訪喀布爾
3成港人不告訴配偶自己賺多少
國民黨新中常委廖萬隆 主張企業精神改造黨
「伴侶渡假村」 登上北美票房冠軍
豪雨特報持續 宜蘭防大豪雨
貨櫃車卡平交道 頭城礁溪間列車不通
台股開盤上漲48.21點 為7620.17點
蒲亭今訪中 據指將簽訂彈道導彈協議
中國專家：中俄簽導彈通報機制是重大突破
貨櫃車卡平交道 台鐵頭城礁溪中斷1小時
北京水立方大改造 明年變身水上樂園
二次金改案下月偵結？特偵組否認
國際美元走強 新台幣匯率盤初走貶
農委會發布19條土石流紅色警戒
學者：中國開放發展 階級天花板現象嚴重
參加紐約旅展 台灣力拓觀光客源
吳揆：提供更好創業發展環境 助中小企業
遊覽車車禍司機清創手術 為意外自責
大陸學術論文排名世界第5遭教育界質疑
新流感增1住院 累計350人
北京奧運館風光依舊 盈利創紀錄
參選直轄市長？ 胡志強：現在沒有規劃
營收題材已反映 台股7600點停滯不前
爭取農曆年前復飛 遠航機師赴美訓練
上海消費者信心指數 第3季小幅回落
農委會支持撥檳榔健康捐作國土永續發展
宜蘭雨量驚人 冬山鄉10日至今逾800毫米
薛琦：明年主力推動ETF及權證產品
賦改會預定19日開會 能源稅最可能定案
山區連日大雨 蘇花和仁明隧道段嚴重坍方
中國貿促會明訪台 促進金融治理交流
廣東珠海特區精神日漸消散 官員養尊處優
北捷花博彩繪列車上線
宜縣南澳鄉 下午停止上班上課
港媒：弱美元政策為全球經濟添煩亂
MLB 天使逆轉秀 紅襪遭淘汰
立院委會提案要求工程會協調檢討停獎要點
大陸彩票17億得主據報漏夜舉家搬走
工程會：1億元以上公共工程 甲等品質過半
外交部：穩發161號仍在索馬利亞港
中國社科院：今年大陸GDP成長8.3%
立委質疑監聽數 蔡得勝：如違法願下台
江宜樺：工作所得補助方案 明年不續辦
救觀光優惠多 遊台灣正對時
中市狗便換禮券惹爭議 從善如流再修正
疑水庫洩洪釀災 南縣提20份國賠申請
美元走強 新台幣兌美元中午貶3.5分
美國州檢察長：台灣人民應相信司法
不畏88惡水捨身救災 楊秋興悼念陳進添
洋基雙轟 雙城落難
大林慈院：針灸為解決痛經好方法
同事強塞異物入珠 老翁手術去勢保命
生技起飛 TFDA明年掛牌 擬成立三生技園區
稻米市場拚創意 邱垂昌務農出頭天
肇禍遊覽車司機：當時未打瞌睡
男性雄激素下降 恐加速骨鬆症
就學貸款利率高於企業貸款 立委促降
宜蘭豪雨 水利署調撥9部抽水機進駐
高市88水災捐款 助失依學生重建為主
江宜樺：國保基金財務健全
教育部：110年大學招生缺額7.1萬名
賴幸媛：MOU很快簽但不代表國會先審後簽
星金管局維持新元匯率零成長貨幣政策
中科四期廢水 雲縣府籲撤銷排入濁水溪
立委檢舉扁涉外患罪 調查局允啟動調查
議員指不適任教師多 高市：速調查停聘
國道客運2家喊漲 阿羅哈和欣不跟進
農委會：台肥捐17億予沙國 合作案得以續約
台股收盤漲27.92點 為7599.88點
未來10年軍購上兆元？國防部：無此規劃
體驗陸上行舟 高市鴨子船下月啟用
陸委會中華發展基金1435萬預算暫予解凍
水災農地流失將回填 立委疑耕作土無著落
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遊覽車車禍4名傷患轉院 律師提供諮詢
中科：第3季出口大增 光電業搶眼
中校涉嫌偷拍 海軍：記大小過退伍
台北股市開高整理 漲27.92點
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金鼎證結構債案 張平沼夫婦遭訴
吳清基:第2期5年500億 拔尖各校頂尖領域
男子偷香油錢未果 怪媽祖沒同情心
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北投纜車環評？郝龍斌：權責在中央
組織基準法初審通過 部分需政黨協商
吳清基:明年高中98課綱如期上路
大陸寶鋼收購澳洲礦業公司案受阻
10月電子期漲1.3點 金融期收平
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大陸第4次嬰兒潮 帶動百萬寶貝商機
防範芭瑪颱風侵襲 粵海鐵路全線停運
長照計畫 江宜樺：民眾自負額將降為3成
文湖線狀況多 郝龍斌坦承通車前過樂觀
台版朝倉啟太? 苗縣長參選人:理念像
台股漲27點 三大法人賣超4.22億元
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兩大生技聚落 打造全球前十大醫材重鎮
香港遣返民運人士回大陸據稱是回歸首例
電子公文用自然人憑證 政院:須當事人同意
誤吞硬幣卡在食道 內視鏡夾出解危
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認識台灣 大陸學生來台實習收穫滿滿
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朱立倫：胡志強會繼續貢獻台中與國家
中常委選風傳聞 國民黨:若查證屬實 嚴辦
砂石車翻覆 司機跳車遭壓死
百老匯劇極限震撼 衝擊觀眾感官
翁啟惠：製造業優勢 台灣可發展醫材產業
新台幣兌美元貶5分 收32.290元
推廣休閒農場 彰化旅遊展中市登場
一男子意圖以玻璃自殘且疑開瓦斯自殺獲救
甄選教師醜聞 高中校長洩題判刑5月
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任國民黨副主席？王金平：順其自然
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假借宗教詐財 女神棍判賠508萬元
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歷劫歸來 漁群166號明返抵高雄港
高市府：觀光客減少 非單一事件影響
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中正大學奈米技術 降低膝關節炎醫療成本
烏山頭水庫列文化景觀 向世界遺產邁進
王金平：立院將重啟調查非法監聽
辦完聽奧辦特奧高球 郝：北市關懷弱勢
2016年高爾夫重返奧運 曾雅妮想摘金
增百億預算 胡志強：不舉債為前提
違建戶強制搬遷 住戶抗爭遭架離
總員額法草案初審通過 關鍵條文待協商
改善打鼾症狀 無線電波手術奏效
香港機管局參與上海虹橋機場管理
外帶飲料店 擬強制設空杯回收桶
東航每週將新增3班南京--台灣直航班機
蔡英文：總統應保證年底選舉不買票不綁樁
苗縣祖孫3代燒炭身亡 警方調查
失能老人申請到宅沐浴嘉縣有補助
寶來溫泉風災受創 水利署:天災所致
雲林查獲土造獵槍 起出斷魂野生動物
新疆7．5事件一審宣判 6人死刑
郎靜山作品義賣 捐助88災區兒童
蘇花公路受創 最快14日後才能單線通車
農委會發布宜蘭縣31條土石流紅色警戒
2010年上海機場將成為國際超大空港之一
男子捐款想要回 道院被控詐欺不起訴
搶銀髮陸客商機 觀光局11月邀夕陽紅踩線團
李吉險救援 費城人先聽牌
女兒主演電影台中首映 邵曉鈴到場相挺
兒童沒來由腹痛 運用想像力可產生神奇效果
廈門泉州往金門船票15日起調降
宜蘭雨大 氣象局頭大
金鐘星光大道 藝人多將獨自走紅毯
楊秋興：期許小林村重建成為典範
傳送愛與勇氣 周大觀文教基金會大陸送暖
完成救難英雄遺願 陳進添長子終不悔
北韓在黃海軍演 發出航海警報
LPGA台灣5女將齊聚 力挺特奧高爾夫
世運效應 高市府:房市長期仍樂觀
仙儷車禍檢討 交通部3個月內提報告
房祖名交女友 成龍全都嫌
佛光山8噸賑災品 空軍專機運抵馬尼拉
傳統市場經營困難 北市：未來不興建
張平沼遭起訴 金鼎證：遺憾 絕無不法
居民合力打造 高市4社區獲內政部獎項
生技藥品市場成長快 量產需政府協助
大學錄取名額不降 民國110年缺額破10萬
民進黨推修法 取消匿名小額捐款限制
死後160年 美驚悚作家愛倫坡終獲適當喪禮
許美惠春風化雨 重殘者輪椅舞動人生
韓幹細胞權威被起訴 朝野國會議員齊聲援
立院：特偵組應設網路專區公布辦案結果
印度國防部聲明 成功試射兩枚短程飛彈
美元走強 新台幣收貶5分
政大麥克阿瑟安全研究中心 15日成立
諾貝爾經濟學獎出爐 美學者創女性得獎首例
阿里山去不了 觀光局邀陸客逛鹿港小鎮
公費季節流感疫苗補貨 恢復施打
超偶3開紅盤 段旭明大方捐10萬獎金
孕婦染H1N1死前產子 男嬰滿月父感恩
代工設計不良 Acer召回5款筆電
蒙古馬頭琴 恆春國際民謠節演出
農委會花博補助預算 立院經委會15日再審
重啟南星計畫 高市：有助產經發展
重男輕女 印度2稚齡女遭父親拋棄
98課綱明年上路 文言文比例最高65%
研究經濟治理 美國二學者獲諾貝爾經濟學獎
高捷車站展出腦麻兒藝品 盼助公益
不向命運低頭 邱立夫在高球找到另一片天
蘇花公路中斷 台鐵提供火車載貨車
法第一夫人自爆 過去8年接受精神醫師治療
多話遭縫嘴 被害人心有餘悸
高市電影節 議長促撤熱比婭影片
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學校電視台搶著要 吳德榮沒興趣
逾6成韓人相信10年內人均年收入3萬美元
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買假大陸身份8位台灣人在上海被罰
智庫：英央行低利率政策將直到2014年
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秋冬遊馬祖 2天1夜4000元有找
聯合軍演因加薩停擺 土以關係陷低潮
德以擬研究教科書 增進兩國瞭解
央行降存款準備金乙戶利率 銀行:影響不大
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10.1黃金週42萬大陸旅客到澳門 成長2.12%
大雨大雨一直下 宜蘭鄉鎮又淹水
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男子職撞第三站 張榮麟獲C組冠軍
吳宗峻澄清 未拒入中職
貓纜新聞爭議 錄影顯示門板遭外力撞掉
第098082期威力彩38樂合彩開獎結果
堅持排以 阿爾及利亞取消法武器訂單
秦兵馬俑中有兒童兵
南投觀光客成長數 綠藍陣營針鋒相對
福建擴大新台幣現鈔兌換業務至全省
中國電子商務交易額明年將達人民幣15兆元
賺錢要緊啦 中俄總理會談經貿擺第一
北韓沙林毒氣外洩？ 中國指媒體報導不實
日媒：北韓對日本海發射5枚短程飛彈
植牙脈衝光逃漏稅 北區國稅局要駐查
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貨櫃車上午卡平交道 火車下午撞死道班工
第二批綜所稅退稅92.8萬件 約201億元
貓纜新聞爭議 議員：絕無自導自演
宜蘭縣各鄉鎮市明天照常上班上課
國民黨：改革團結勤政清廉 戮力以赴
香港將派3部電影參賽高雄亞太影展
中國遊戲商完美時空 來台投資
民視：查證議員貓纜保全畫面 新聞沒造假
北市中心4樓公寓土地持分多 都更最吃香
學者:新經濟理論切入制度與生態 益受重視
中華職棒 沈鈺傑敲安打 興農8:3輕取統一
檢討肥貓 監委槓立院預算中心
袁偉民爆內幕 指中國運動員曾涉嫌用興奮劑
刺激內需奏效 中國黃金週零售佳 出口仍弱
近百名代表將參加世界中文報業協會年會
運鈔車掉錢 保全：電子鎖故障造成
俄羅斯總理蒲亭抵北京訪問
美商反對投資型保單課稅 財部:賦改會決議
第098082期威力彩頭獎摃龜
李顯龍：各國警方緊密合作才能有效打擊犯罪
溫家寶致函新華社更正演講內容並致歉
第098203期今彩539三星彩四星彩派彩結果
保全公司:發現運鈔袋民眾 未達報酬請求權
報扁案致金融股下跌? 北檢考慮查禿鷹
氣氛剛見和緩 北韓又發射5短程飛彈
外交部:務實參與聯合國氣候公約 各國支持
陳偉殷確定獲日職防禦率王
旗津左營 分傳疑似爆裂物
查植牙逃漏稅 牙醫：小題大作
公路銜接營運合法化 交通部反對
貓纜爭議 民進黨：北市應正視保全問題
銓敘部:公保準備金操作佳 弭平去年虧損
蕭敬騰微笑上海迎世博
釜山國際影展台灣電影酒會 350人熱情參加
馬國華裔學生來台考察傳媒現況
英國華僑首次組團回台 僑委會表示歡迎
紐約僑界慶雙十 舉辦辛亥革命人物肖像畫展
越南台僑舉辦國慶運動大會
台灣環保署組代表團 赴加接受培訓
破壞兩岸關係 法輪功創辦人列名
駐印代表翁文祺訪孟加拉 宣慰僑胞
全球華商經貿學員聯誼總會年會圓滿成功
蹓狗真方便 狗狗專用馬桶
2010橙縣華裔人口統計委員會成立
韓僑情座談 敦促政府考量華僑困境
JCI認證醫院提供僑胞返台醫療服務
多倫多台商會 舉辦進出口博覽會
辛普森人妻輕解羅衫 一躍成花花公子封面女郎
「貓纜隨你闖」 北市府要告民視新聞造假
戰績考量 熊隊教頭換蔡榮宗
衝刺中國市場 Google與百度互別苗頭
人口老化 日本「包大人」銷售將超過嬰兒尿布
台灣之光 周龍鴻獲頒2009美國專案管理學會( PMI)傑出貢獻獎
『全家』即日起~11/16止二手書大募集 幫助屏東原住民孩童重建部落圖書館
陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴大師班10月31日起北中南巡迴舉行
嘉義中信升級更名「兆品酒店」10/16開幕 8元套餐限時搶購
印度成功試射核導彈 射程220公里
2009台北國際旅展 義賣「痞子英雄」主要演員簽名限量海報
宏都拉斯兩派談判 週二繼續進行
律師: 香港非法將異議分子移交中國
「馬祖破罈」優惠多多等你來慢遊
七五暴亂 新疆法院判處六人死刑
北韓發射導彈 動機令人不解
北韓試射飛彈 希拉蕊：仍盼重回六方會談
港商博智金控 21.5億美元買下南山人壽
控美案 扁辦聲明與林志昇劃清界線
吳揆：政府沒有要課檳榔稅
國防部表揚救災官兵 佳暮英雄添佳話
看電子書不怕電池沒電 LG出太陽能電子書
知本老爺聞風喪膽魔鬼坡公開賽 挑戰你的運動極限細胞
10/16(五)2點 艋舺服飾商圈09秋冬新裝秀 49元逛街福袋藏金飾
扁：支持控美案 為釐清美對台地位認定
溫家寶更正函獲部分大陸網民正面回應
陳振盛稱遭恐嚇 吳揆：不回應政治語言
DRAM產業 臺灣救不回韓地位更鞏固
蘋果終於承認 Snow Leopard 確有資料遺失
趙天麟促高市活化世運場館 運動風不失溫
Facebook出包 15萬用戶斷訊不開心
華銀標售南港工業用地 中悦集團一元之差搶標成功
南投／議長吳棋祥政績 令人刮目相看
《神諭之戰》封測首日伺服器大爆滿 同上人數衝破萬人成績告捷
國賓飯店歡慶德國啤酒節 「脆皮德國豬腳晚間套餐」買一送一限量優惠
沈文成請辭 台新投信總經理藍新仁升任
終見台商鮭魚返鄉 興中控股正式遞件申請來台第一上市
第18屆國家磐石獎暨第11屆海外台商磐石獎10月14日頒獎
crocs™卡駱馳秋冬摩登新品上市 鵝絨簡約風潮大行其道
HOLA週年慶 全館商品超強折扣5折起
台灣、香港兩位幸運Visa卡持卡人 各自贏得百萬元Mini Cooper名車
北市不動產仲介經紀公會引進『CRS國際住宅專家認證』
台北諾富特華航桃園機場飯店11月開幕 送你免費遊亞洲
持續看好內科不動產 新壽加碼115億元買進亞太經貿廣場3棟大樓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法蘭克福書展前夕 德促中國開放言論自由
新增2死 南韓新型流感死亡數14人
連續5季萎縮 星Q3經濟成長0.8%
韓僑投書 盼紓解在韓身分認證制度窘境
秦始皇兵馬俑出土35年
首屆桂台書畫藝術交流會在南寧舉行
南韓建議北韓集會 共擬水患防災對策
氣候暖化 遼寧海平面30年上升100公釐
中國軍演登場 檢驗陸空聯合作戰能力
爭華僑法律地位 中醫師向韓國會陳情
福建興建核電廠 1期工程進入關鍵期
買氣如虹 倫敦FTSE 100收盤創1年多最高
景氣差 洛杉磯人捨汽車 改搭大眾捷運系統
報公帳不當 英相被要求退還1.2萬英鎊
天氣仍不穩 宜蘭花蓮防豪雨
台股開盤下跌115.42點 為7484.46點
中俄成立首家合資石油天然氣公司
中國解放軍少將：港人從軍為期不遠
農委會土石流紅色警戒降至22條
博智奪得南山人壽？ 南山下午開記者會
英議員：中國與達賴間應藉共通點解決問題
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
漁群166號返抵旗津 船員家屬相見歡
吳揆：非法監聽 人權與誠信失責且違法
「大番薯」王子昂 揮出唐氏兒一片天
秋交會催熱廣州酒店業 價格飆漲6成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
最低稅賦制僑胞反彈 僑委會將與財部商討
留俄鋼琴家古曉梅 說話輕柔琴音氣蓋山河
漁群166號抵旗津 船長既喜且憂
博智宣布以21.5億美元收購南山人壽
大陸裁判爆料全運會跳水名次全部內定
六月從小寄人籬下 渴望有個家
花蓮新流感死亡第3例 確切死因待研判
過半學童亂吃零食 最愛雞排珍奶
大陸網友評「最差10書」 鹿鼎記居首
新流感死亡病例增1例 花蓮縣52歲女性
高市旗津氣爆 8傷者送醫
戽斗男為圓導演夢 變臉成功將赴美進修
博智接手 AIG：將維持南山品牌制度
立委：退輔會轉投資虧損 官派經理領高薪
東隆宮迎王祭典 百年傳承地親血緣
取消必載 終極目標帶動文創產業
企業復徵證所稅？ 財政部：尚未定案
台股盤中跌幅縮小 5日線找支撐
醫學報告: 年輕健康女性易遭受新流感侵襲
吳揆：1年內公布公地放領土地
醫師:嚼檳榔罹口腔癌 機率為一般人28倍
擴大行銷 台灣技術團在薩國辦台灣蔬果品嚐
中國第一大風電商華銳將來台分享經驗
遠紡改名遠東新世紀 紡纖資產投資多角經營
費城人大逆轉 勇闖國聯冠軍戰
中國貿促會訪問團抵台 進行兩岸金融交流
復徵證所稅？券商:衝擊可想而知 不可不慎
高鐵選獨立董事 交通部只規劃3人選
貓纜新聞爭議 洪健益：勿模糊焦點
企業復徵證所稅？ 吳揆：尚在研議階段
外匯存底買人民幣？吳揆:適量買重要貨幣
博智中資疑慮？陳沖：外資先送投審會審查
藍營籲維他命列食品 衛署：完備法規
旗津氣爆8人燒燙傷 送醫急救
王乾發競選總部成立 反賭人士插花
金門發現女浮屍 通報協尋
惡劣討債集團 逼債潑漆夾傳單
農業區設違規殯葬業 高市施鐵腕
馬總統：台灣競爭力已提升 盼能更好
華僑返金門探親 欣慰僑委會獲保留
遠東新土地資產47.5萬坪 開發價值上千億
上海世博採購7600萬元 洗衣業台商獲利
吳揆：政務官輔選嚴守分際 不用國家資源
市場分析：美元走軟 新元匯率將續強
中國強烈不滿印度領導人造訪邊界爭議區
天下沒白吃的午餐 小心免費商品行銷
土石流紅色警戒維持22條 黃色下修為27條
外資匯出 新台幣兌美元中午貶1.8分
中研院盼研發廣效疫苗對抗流感
曾蔭權施政報告 台港關係重點在經貿旅遊
ECFA收穫清單下修？經長：從未提清單
南投縣長選戰 陳振盛稱遭退選恐嚇
防大陸黑心中藥材 業者呼籲控管原物料
貓纜新聞惹爭議 郝龍斌：負面教材
紐約市長選戰冷清 彭博與湯普森將電視辯論
旗津氣爆案 高雄勞檢處未獲通報
非自願失業者福音 公費職訓能抵學分
萬華銀樓搶案 兇嫌遭求處無期徒刑
抗議中科環評不公 環團呼籲行政中立
雲林音樂嘉年華 創意踩街揭序幕
河南4歲女童怪病纏身 皮膚似樹皮
中國貿促會訪台 尋求兩岸投資互動
高錕夫婦希望重返平靜生活
北韓發射導彈 南韓：不影響南北韓會談
酷似滿天星 外來種銀膠菊影響健康
假新聞？議員助理:貓空站9日確門戶洞開
台股收盤跌3.28點 為7596.6點
運鈔車掉錢拾獲者權益 警：不介入
女子採萬元偏方治乳癌 反刺激腫瘤長大
遠東新：兩岸投資佈局 穩健增長
海巡艦完成昇進財號蒐證 未見血跡
吳揆：BOT案失敗率高 政府吞苦果
中研院找出醣分子角色 有助研發C肝等疫苗
10月台指期跌15點 逆價差35.60點
台北股市開低震盪走揚至平盤 跌3.28點
兩岸推廣中草藥交流 海西先行
大陸判英毒販死刑 英媒促外交施壓
10月電子期漲1點 金融期跌11.60點
依賴中國市場 德國福斯汽車前9月上升37%
貓纜新聞爭議 北市:公布議員助理闖入畫面
知本溪2次潰堤 溫姓郵務士陰陽目睹
河流是天神走的路 原民古訓不容侵犯
莫拉克災害 專家：向土地借高利貸後果
面板強漲台股小跌 5日線有撐
印度拒絕歸還德雷莎修女遺骨給阿爾巴尼亞
投信：復徵證所稅屬消息面衝擊 不礙長多
中市重陽敬老 邀老寶貝走星光大道
蘇孟宗期許IEK做政府第一智庫
乳癌防治 北縣下修乳房X光免費篩檢年齡
上海法院副院長：台灣人打官司不會吃虧
販毒黑吃黑 開槍誤殺同夥
官兵颱風休假標準 國防部將清楚律定
特奧選手拼勁 旅美4女將感動
生活疑難雜問 史丹利靠噗友解答
高市：世貿造價增6.8億 如核准明年招商
台中爵士音樂節 逾40樂團演出
中國要求世貿調查歐盟對中國鋼鐵反傾銷案
台股跌3點 三大法人賣超27.83億元
醫院季節流感疫苗接種告罄 急補貨
氣爆受傷8人三緘其口 警方追查原因
植牙醫師：查逃漏稅 不能只找牙科診所
調查局南機組破安毒工廠 起出槍毒
外交部：巴拉圭總統年底或明年初訪台
屏東九如國小21學生 疑食物中毒
9歲女孩創意設計 獲選成為倫敦奧運紀念幣
郝龍斌盼北市超越北歐 成為文創之都
研發替代役就博會 徵才682創新低
台灣好米將齊聚台北展售 農糧署:品質保證
醫師：口齒長肉應及早檢查 不必恐慌
為何博智出線？AIG:博智符合買家要件
陸資來台不理想 大陸律師：投資障礙多
金融海嘯 香港百萬美元富翁減少61%
就業中心：謀職從業務出發 最有發展
經長：莫拉克風災紓困 擴大適用小商家
新台幣兌美元貶1.2分 收32.302元
數量世界第一 端午節等25項目入選世遺名錄
印度電信業者分享資源 推動市場快速成長
限制中國農工業品進口 吳揆：不輕易開放
疫情中心：第二波新流感疫情 蠢蠢欲動
網拍日本曼秀雷敦AD含藥乳霜 賣家受罰
北縣多元文化教材 7國語言助融合
全運會聖火抵高市 鐵馬搭載遊行吸睛
久坐翹腳 小心足疾上身不利行走
體重減輕 罕見胃腸道基質瘤作祟
志工輪番接力80天 搶救巴掌大幼貓
北市小六生學力檢測 首次抽測英語
單車環島 宣傳關懷家庭照顧者理念
開放陸資標工程？ 吳揆：依規定開國際標
特奧高爾夫 拉格一桿進洞 洪沁慧扮桿弟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
深層海水降溫 洋桔梗種苗培育成本降低
韓流襲永和 民眾購物還可抽機票
中職總冠軍賽 球評看好統一獅
高雄港擬蓋旅運大樓 預計後年動工
捍衛漁民權益 嘉縣核發504張漁業權執照
妙手回春除心患 內視鏡摘縱隔腔腫瘤
翁啟惠：中華藥典編撰應現代化
反駁中資背景 博智:絕無中國資金
台視百萬主播出列 3年內成超級主播
受金融海嘯衝擊台灣富裕人數下跌
TFDA局長康照洲：政府應留住專業人才
議員批溫泉廢水變飲水 北市：正改善
高鐵獨立董事 國票董事長劉維琪入列
調查：香港商務智能應徵者可獲較高薪酬
TMC違反公平貿易？吳揆：經濟部審慎檢討
中市遛狗未清狗便 最高罰6000元
優質台灣米博覽會16日起開展
瓜地馬拉糧荒 台灣捐50萬美元賑災
上海文化週台北開鑼 少年雜技伯獲滿堂采
參與UNFCCC 外交部：續推動友邦連署支持
保訓會：陳振盛退休申覆案審理中
釐清誤解 博智發公開信向南山員工喊話
板檢駁回社會勞動聲請 大炳留置拘留室
兄弟象廖于誠：我們不想被瞧不起
DDR2 1Gb eTT均價22月新高 10月來漲24.2%
老闆換人當 南山工會:公積金訴訟照打
成大生研發旋轉投影相機 獲日企業賞識
外銀回補美元空單 新台幣匯率收貶1.2分
中華藝校赴日演出 電音三太子紅透東洋
浴室洗臉盆疑爆裂 女童3手指裂傷縫50針
吳揆：中科4期廢污水 不會排入濁水溪
填補三星蔥缺口 農糧署:青蔥可充分供應
林宥嘉出專輯 阿基師美味站台
北京學者：北韓射導彈藉此讓華府多做讓步
教育部推電子書包 5所國小試辦
助災民申請永久屋 高縣府將專案處理
台灣學術研討會 教廷指台灣民主傳統堅實
中科四期廢水排放案 雲彰農民北上抗議
搶攻兩岸旅遊商機 東森購物旅遊台開台
貓纜新聞爭議 北檢主動分他案偵辦
英9月通膨率1.1% 5年來最低
不向命運低頭 重殘生野宿挑戰自我
花蓮林管處：立霧溪堰塞湖已不存在
洛桑管理學院院長：台灣應培植觀光業
屏東演藝廳國際競圖 姚仁喜獲設計監造權
陳菊金門勞軍 向將士致敬
放寬美牛肉進口？總統：台美共識非常接近
經濟部:TMC案未違反自由貿易相關規定
台水：41萬片省水墊片 25日起發送
學校體適能 高市開辦台客舞
王文洋是否重回台塑 王文淵:看個人決定
北韓試射導彈 中國：不影響朝鮮半島局勢
印尼漁工否認持刀威脅船長 地檢署偵辦
老手煉藥製安毒 調查局佈線破獲
沈世宏國際發聲 台灣環保經驗獲肯定
議員助理擅闖貓纜車站 北市: 不會告助理
10位國畫大師87件水墨畫作品首爾展出
王文淵:總裁不好做 台塑最大挑戰是努力
馬總統17日接國民黨主席 訴求改革團結
史達林影響蕭斯塔交響曲 呂紹嘉將說分明
屏東九如國小疑食物中毒 29人送醫
鄧麗君全球官網發佈 發起經典鄧歌創作徵集
中國9大學合作打造中國版「長春藤聯盟」
港府：ShowParty瘦身派產品有嚴重副作用
上海印刷廠案 蔡茂松遭裁定羈押禁見
吳淑珍探扁 扁珍感傷吳文清過世
宏?皏l回筆電 免費換麥克風線延長保固
中國雖抗議 印度重申阿魯納查省主權
三芝土地弊案 檢調搜索台電營運處
看好景氣復甦 奇美恢復投資安平港
勞研所：旅館房務清潔工 肌骨痠痛多
鄧麗君官網成立 暫時不放當年勞軍影片
胡潤百富榜：中國巨富前十名有七張新面孔
博智買南山需穩定軍心 對壽險市場衝擊小
法蘭克福書展 政府出版品擴大參展
楊慶煌梅開三度 拍戲太座跟前跟後
台灣經濟從金融風暴復甦 國際媒體關注
編舞家金森穰無設限舞團 妮娜物語登台
華銀南港土地近30億元標脫 1元定勝負
土石流紅色警戒22條 黃色警戒降為21條
北縣婚後孕前健檢 3成男性精蟲品質欠佳
英商會：企業信心回升 但經濟仍未走出衰退
抑留薪水不發？ 水里鄉長喊冤
愛將未入圍金鐘獎 王小棣笑說不會鬧場
惠譽信評將訪財經部會 溝通台灣主權評等
教育部：明年起抽查校園販售食品
防詐騙首步驟 接公務電話小心求證
便利貼動畫爆紅 劉邦耀勉學生揮灑創意
永康藝族街頭快閃 邀民眾玩表演
河南38位美女老板上街「找擁抱」
宜蘭豪雨 三星蔥批發價每公斤漲破90元
用影像定義民主 AIT:民主短片競賽開跑
羽田機場國際化 日地方首長槓上交通大臣
台北監獄疑貪瀆案 前管理員5萬交保
後車追撞摔傷致死案 前車女騎士改判無罪
金價飆新高 黃金存摺每公克1115元創天價
駐韓外國使節交通罰款 約9成未繳
方季惟感情世界成謎 要一個人終老
交通部:劉維琪高鐵獨立董事 借重財務經驗
聯發科成立兩大事業群 謝清江徐至強領軍
國民黨：洪健益涉造假 民進黨不應迴避
溫家寶的道歉大陸各界反應兩極化
質疑政策 84名以色列青年拒絕入伍服役
第098204期今彩539三星彩四星彩開獎
法部：犯罪調查無違法監聽 未來按月查
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博智有陸資？ 投審會：待了解
劉維琪每週搭高鐵 全力助高鐵財務改造
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偽造大陸身分證 滬法院懲處8名台灣籍人士
阿瘦盃高球賽首日 盧建順領先群雄
淹水災民提國賠 水利署:尊重 配合調查
農委會今晚解除土石流紅色警戒
音樂劇媽媽咪呀 11月再度來台
房仲：第三季店面交易量 北中南同步衰退
周錫瑋將訪問上海並會晤市長韓正
台灣寬頻全球23 NCC：未反映發展全貌
蒲亭訪中 雙方簽署相互通報彈道導彈協定
陳水扁指施明德求官 施：扁一派胡言
信心強 前8月台股基金申購總額逾1400億
國寶不見了？立委：中研院短報珍貴文物
企業送愛 小樹苗之家撫慰育幼院童心靈
旗津爆炸案 勞工局:事主疑地下油行爆竹廠
叫車優惠運匠吸收？百餘運匠陳情
鍾榮吉：台肥全球布局多元 不限肥料業
金融海嘯 台灣富豪去年減少18%至5萬多人
中常委選風差 考紀會：已展開蒐證
台北紡織展明登場 展出專業紡研成果
遭北市府指造假 民視擬告官員
街友變身攝影師 藉拍照回歸社會
國保基金健全 不輕易調漲營業稅支應
李顯龍：新加坡高失業率還會持續一段時間
女兒「曖昧」半裸 胡志強:會跟新聞局反映
美元弱勢 金價創新高 有機會挑戰1100美元
中國最牛天價煙降價但每條仍達人民幣千元
台灣學生陳運成創意鞋底 Nike說讚
第二屆亞洲藝術雙年展 24日開展
日本1月將停止印度洋海上加油支援行動
頂著哈佛高學歷 男子侵占遭判刑
曹禺話劇原野京劇版 臺北新劇團11月演出
梅花旗 賴鴻誠好投 國體大奪冠
面對競爭 蘋果授權星第2家公司售iPhone
中科四期有條件通過 將送環評大會
世界唯一 中美洲發現素食蜘蛛
借鏡台北交通 俄電視台採訪捷運
星展銀行調高今年中國經濟增長預測至8%
房仲:豪宅獎停車位多售罄 罕有公共使用
東亞運女籃 首戰碰中國
AIG出售南山人壽 股價上漲
博智保證無中資 金管會要求提供書面資料
中國9月客車銷售首破百萬輛 政府可能降溫
美牛肉放寬進口 楊志良:不低於韓國模式
英國9月通膨率創5年來最低
日一流學府學生集體裸奔 10人遭移送
亞洲16歲級籃球錦標賽 籤表出爐
第098204期今彩539及3星4星彩派彩結果
漁群166涉威脅船長漁工 屏檢諭知遣返
第098082期大樂透頭獎摃龜
社團：縣市勞健保欠費 排擠社福預算
IMD院長：台灣可將香港視為競爭對手
米其林京都大阪指南出爐 獲星總數189顆
上半年保險申訴案增加 投資型保險占比高
南投觀光客4年成長5倍 綠指造假
最低稅賦制僑胞反彈 僑委會將與財部商討
熱烈歡慶雙十 紐約僑界不忘祝福台灣
科州大丹佛地區募款賑濟八八水災
BOT案政府吞苦果 全民買單
台灣博愛基金會 歐晉仁執行長訪巴西
吳揆接見海外台商磐石獎得獎企業
響應「鮭魚返鄉」 旅美僑領率團返台旅遊
新州北部聯誼會捐款響應八八賑災
南非國會反對黨領袖籲提升與台關係
黃宏達獲推參選2011美退伍軍人總會主席
韓僑情座談 敦促政府考量華僑困境
中資買南山人壽 綠營：等於掌握台灣400萬戶個資
推廣東部養生醫療休閒及新移民部落 營建署打造移居者樂活新天堂
沈文成請辭 台新投信總經理藍新仁升任
終見台商鮭魚返鄉 興中控股正式遞件申請來台第一上市
第18屆國家磐石獎暨第11屆海外台商磐石獎10月14日頒獎
內政部緊急澄清 國民年金財務健全
讀者來函－讓落選頭遞補立委
新壽斥資115億元 買下內科3棟大樓
印尼漁工威脅船長案 兩人將遣送回國
研討時機和規模 南韓考慮恢復糧援北韓
廣島長崎合辦奧運 國際奧會表否定看法
大哥文化 撐起綠島觀光半邊天
星總理：經濟已復甦 雇用補貼計畫延半年
為中華民國慶生 旅薩國僑胞向國父銅像獻花
前日相小泉當聲優 為鹹蛋超人王配音
念多數菲人善良 被綁女台商不願離菲
促進經貿 尼泊爾要求中國延伸青藏鐵路
美亞太助卿：尚未決定是否與北韓雙邊會談
諾貝爾和平獎加持 歐巴馬民望看漲
南韓新型流感出現第15個死亡病例
加州乾旱數月終下雨 有助熄滅森林大火
美參院財委會通過健改法案 歐巴馬表欣慰
彭博社將併購商週 競逐財經資訊龍頭地位
阿諾這下頭大了 太座開車講手機照片曝光
早晚天氣涼 北部山區東半部大雨特報
英郵局擬22日起大罷工 政府恐損失1億英鎊
印度西岸觀光勝地果阿 婦女遇害案件頻傳
台股開盤上漲52.47點 為7649.07點
歐巴馬：未來數週決定是否增兵阿富汗
上海國際樂器展 台灣廠商參展踴躍
加幣對美元頻升值 加總理憂慮影響經濟
中國最後一位開國上將呂正操去世
闖貓纜車站案 北市府不告助理及媒體
中華藝校赴日演出 電音三太子紅透東洋
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力拓洩密案調查時間延長1個月
中國嫦娥二號明年升空 精確度提升
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
華僑返金門探親 欣慰僑委會獲保留
日經：爾必達將提高對瑞晶持股比率
第4次江陳會談初定12月在台中舉行
裁併新聞及兵役處 高市府：再與議會溝通
蔡英文擬推黨職財產透明 黨內有雜音
修約延長高鐵特許期？交通部：遲早面對
爭取特許期延長 高鐵搬出英法海底隧道案
電子股帶動 台股創16個月新高
南山交易案 民進黨：應落實零中資
山東諸城發現世界最大恐龍化石群
控美案延燒 國民黨團告扁「外患罪」
熱比婭譴責 中國判處6名維吾爾人死刑
四次江陳會 輪到台中市舉行
HTC Tattoo™由內到外完全個人化的超值手機
兩岸金融MOU 中國國台辦：爭取早日簽署
高鐵聯貸案 台銀：原始股東不願擔保
中共江蘇省委書記梁保華近期率團訪問台灣
冬山淹水主因 芭瑪殘留雲塊外加排水難
莫子儀現身芝加哥影展 一席之地獲好評
『南台灣秋冬觀光護照住房專案』.1元玩通海
WitsView:9月大尺寸面板出貨再創新高
胡浩德駐台7年 寫專書連結荷蘭在台痕跡
苗縣唯一百歲伉儷 白頭到老見證愛情
徐州路居民籲保樹 建商承諾暫不斷根
買開心農場物件受騙？北市：有疑慮可調查
取消必載帶動文創產業 學者不樂觀
大陸貿促會副會長：台灣有投資價值
扁內亂外患？王清峰：高檢已分案調查
阿眉快餐廳歡慶德國啤酒節
重溫50年代回憶 懷舊生活場景重現陶博館
馬來西亞推薦景點 暢遊原野海島 南國暖暖漫遊
蟳蟹季 台中福華套餐、單點上桌
小人國邀請您一起加入網路愛心號召王的行列
天涼了！來趟老爺名湯 雙享之旅
員警執勤死亡 家屬求償殉職金遭拒
台塑文物館王永慶專區 呈現勤勞樸實
立院：緩起訴處分金 應全數繳庫管理
涂醒哲質疑敬老禮金 黃敏惠：合乎程序
營建署：東台灣養生醫療園區虛擬平台上路
恆春國際民謠節 17日起中外尬歌
中市安和國中疑食物中毒 7生嘔心腹瀉
火車上冷血殺人 板檢起訴求處無期徒刑
新台幣兌美元升 6分 收32.242元
募集賑災款 鳳山郵局製售賑災附捐郵摺
金門台電員工燒炭自殺
台灣紡織業 應朝全球創新資源整合轉型
褐根病入侵竹縣校園 樹醫進駐搶救
優於預期 英特爾第3季淨利18.6億美元
蘇花公路頻中斷 花蓮觀光界促建蘇花高
大雨特報解除 關島又有熱帶低壓
北市99年度財政穩健 教育占歲出首位
殺嬰51刀 狠心母判刑15年
江陳會中市召開 藍綠兩樣情
智慧型注射凝膠 病患不怕忘記打針
軍事坑道變酒窖 金門觀光新賣點
高市議員質疑需索無度 高捷允加強溝通
稀少資源公平使用 黃金門號拍賣將繳庫
賦予石頭生命力 德籍石雕家活力無限
調查：銀行服務品質佳 從事網路商店最夯
槍傷竹聯堂主 天道盟份子判刑7年6月
台中直轄市首年預算 當年2月前完成審查
總統：災前預置機具 縮短復原時間
09秋冬新品發表會 SHOEX彈出時尚鞋奏曲
首檔外銀新台幣金融債券明天上櫃掛牌
陸客繞道 高市府：觀光產業傾中排擠日客
面對台港關係新機遇 香港積極回應
五股女童疑噎死 托兒所恐無立案
AIT辦攝影展 17日起台中登場
經濟部新次長 梁國新下週上任
北市償勞健保欠款 議員批壓縮社福
統一發票獎金不足 擬增加獎項補強
「FarmVille」打敗「開心農場」成為Facebook第一
華人參王許忠政 明年返台深耕
反詐騙沒成效 監院糾正行政院等10機關
中職 10月投打MVP 牛隊包辦
海基會新聞交流團28日赴北京山西訪問
不任副主席?吳敦義:有事再列席中常會較好
國際基金設立 確保麻六甲海峽安全
立法院：有品運動經費重複編列
戀念眷村菜 喚醒舌尖記憶
衛星追蹤 台灣揭示灰面鵟鷹遷移路徑
第098205期今彩539三星彩四星彩開獎
賴幸媛：改善兩岸關係是條正確的路線
思念家鄉 林毅夫造訪法蘭克福書展台灣館
人民作主運動11/8苦行 林義雄將參與
上海長江隧橋月底通車 將帶動長三角發展
援扁司法人權行動 民進黨仍未決定
衛生署：維他命改列食品 不保證降價
日近海酸化速度加快 海洋生態將受影響
國家型科技計畫研發 金線連萃取保肝食品
宏?淲ndroid手機倫敦亮相 宣示3大佈局
豐丘明隧道埋7人 公路總局等遭糾正
中華民國女子小學結業 駐瓜大使致詞勉勵
王永慶逝世週年 集團出專刊紀念
社福預算刪減？內政部：需檢視實質內容
連勝文夫婦邀罕見疾病病友看皮克斯
吳揆：兒子與博智完全沒有關係
台片新高潮 阿Ken妙答與影后對戲心法
觀護盃籃賽首日 山西中宇擊敗裕隆
博智：非中資 張松橋不具中國籍
吳揆:公務員奉公服務 不應沉迷開心農場
苗栗獅潭鄉長參選人涉賄 檢方訊後交保
第098205期今彩539三星彩四星彩派彩結果
江澤民兩本「學術著作」英文版全球首發
滬官員：長江隧橋工程啟發台灣海峽間聯繫
阿瘦盃高球賽第二回合 詹益信暫時領先
貓纜新聞爭議 綠議員槓郝龍斌
設局騙男友錢財 女子判刑8月
馬英九接黨主席 兩岸事務借重吳伯雄
特奧一桿進洞 南非選手捐出5000元
崇明縣長：長江隧橋通車不會破壞生態環境
大阪女網賽 莊佳容和張凱貞雙打同進八強
研究：樂觀思維對自視低者可能帶來反效果
機密預算逐年遞減? 楊進添：移至公開預算
新流感增1住院 累計355人
參與聯合國預算減少 楊進添：策略調整
朱立倫：公家機關上班不適合玩Facebook
夏立言任駐印尼代表？楊進添：未確定
國際郵輪明年初拓展台灣等區內市場
戶外孳生源逾9成 高縣登革熱疫情恐升溫
上合組織總理會議將討論經貿及反恐合作
郎祖筠試戰袍 盼中西合璧新裝抱獎歸
美國占領台灣? 楊進添：中華民國主權獨立
兩岸同步宣布江陳會12月中下旬台中市舉行
出席IMF？彭淮南：有些進行的東西不宜公開
詐騙理由何其多 力霸掏空案也遭冒用
趙建民：第4次江陳會 12月在中市舉行
週刊報導貓纜弊端 北市：冷飯熱炒
吳敦義贊同當選無效者由同政黨負擔補選費
向老兵致敬 古寧頭戰役研討會還原歷史
陳唐山設永康辦事處 表態選大台南市長
日星合作研究改善WINDS高速衛星通訊系統
第4次江陳會12月中下旬台中市舉行
李述德：短期內不太可能復徵證所稅
遊樂區看身高算門票 觀光局將邀業者改善
民進黨:總統直轄市選局 年底選戰後商議
2010花博 郝龍斌滿意場館工程進度
吳敦義：ECFA何時簽須兩岸有共識
放寬美牛肉進口？朱立倫:會為消費者把關
國小校長爆婚外情 北縣教育局：調查中
旗津氣爆8傷者 警方待醫院許可偵訊
88水災音樂關懷 巡迴嘉縣30所學校
吳敦義：政院未禁止公務員玩開心農場
善存是藥品還是食品？ 朱立倫:年底前確認
銅價漲水表失竊率升高 水公司損失不貲
水利署長陳伸賢請辭獲准 楊偉甫接任
國際刑警組織發特別電子護照給高階調查員
陸客旅遊繞過高雄 國台辦：解鈴需繫鈴人
人事局：公務員上班不宜玩開心農場
總統：降低兩岸緊張 未忘改善台日關係
檢察總長：拉法葉佣金 瑞士仍同意扣押
議員指校刊無異黃色期刊 雄中澄清
翁啟惠:分子疫苗研發技轉 盼10年內上市
香港考慮在台設立綜合性辦事機構
立委質疑預算執行不力 原民會允諾改善
扁致吳文清信 託扁辦送靈前悼念
亞洲團體首度榮耀 閃靈獲西藏音樂大獎
台灣試射導彈？中國國台辦：不了解
扁家瑞士藏上億美金？ 特偵組：初估金額
曾蔭權：明年有3萬人搭乘郵輪經港赴台
江陳會中市召開 胡志強：全力支持配合
法籍男子挾帶大麻磚入境 警查獲送辦
彭博與湯普森電視辯論 紐約市長選戰激火花
博智是否具陸資色彩 施顏祥:無法表示意見
美元走弱 新台幣匯率中午升5.8分
99年統一發票獎金短編 朱立倫同意補足
黃禮富機警通報 保住北迴2列車安全
左營萬年季將開跑 融入台客舞新元素
吳敦義：兩岸交流各縣市重要性日增
府城10月很荷蘭 17日單車行率先登場
經濟部表揚莫拉克颱風救災人員
日本女網賽 詹詠然未能打進女單八強
南山未得標? 辜濂松：已經是過去的事
強化經濟 香港將著重發展6大產業
異鄉見父母 泰勞子女來台省親
毛治國：高鐵獨立董事任命 審查沒問題
統一發票獎金不足 李述德：增加獎項因應
大陸貿促會副會長預估中國今年進出口負20%
台股收盤漲99.15點 為7695.75點
扁家海外不法款 檢察總長：估1億美金
夜光天使送愛心 提供災區學童夜間照護
大陸貿促會副會長：明年將對台做更多採購
10月台指期漲136點 正價差3.25點
台北股市開高走高 漲99.15點
10月電子期漲6.7點 金融期漲13點
山寨農產品侵權 陸委會:5次江陳會討論
上海世博會台灣館募款仍未開始
電子股領軍 台股收今年新高
流感若不攪局 大陸今年國內遊將首破兆元
陸資收購台旅行社？ 觀光局不准
日航虧損大 專家建議銀行團放棄鉅額債權
東京4歲男童死於新流感 創日本最年幼紀錄
台股漲99點 三大法人買超123.78億元
曾蔭權：香港與上海競爭非零和遊戲
地方設大陸事務辦? 陸委會:兩岸體制不同
科法斯：2010年全球經濟預估成長2.3%
金融海嘯 7成台灣企業遭客戶嚴重欠款
尖山埤水庫發現男浮屍 身分待指認
旗津氣爆案 警方偵辦指向疑盜賣油
高鐵董事會確定3名獨立董事候選人
立委指稱短報國寶 中研院：按規定申報
點歌起糾紛 越勞殺害同鄉
廣西桂林熱氣球爆炸4荷蘭人死亡
紙片人當道 1/4國中女生太瘦
校刊被指如黃色期刊 雄中學生反應不一
這裡有我的族人 荷蘭代表考慮長留台灣
反詐騙成效不彰 監院糾正NCC新聞局
桃園男子追殺書記官 判5年4個月
新光三越進駐高鐵左營站 10年租金5億
貓纜事件 NCC去函民視要求說明
農機資材展 雲林17日登場飆創意
嘉市府禁公務員上班玩開心農場
觀光局:陸客不到高雄 經貿考察團居多
成醫：近視度數愈深 眼球老化愈快
出國旅費浮編？中研院：誤解
明知智障還強銷門號 電信業者得不償失
桃園醫師護士感情紛擾 13年仍未解
北市府發言人室引爭議 藍綠議員同質疑
校刊爭議 雄中：勿以有色眼光視之
101跨年煙火成絕響？交部盼民間積極參與
中山高T壩誹謗證嚴 楊秋興：3天內拆除
請辭獲准 陳伸賢感謝長官多年指導
市售塑膠免洗餐具 環境荷爾蒙多符標準
大陸承諾10月底前啟動兩會4議題業務磋商
莫拉克永久住宅基地 初步篩選19處
佛訥：台政權和平轉移 民主最佳例證
前立委陳朝龍賄選案 二審判3年2月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南山買主 陳沖:不敢說完全沒有中資背景
麥寮傳阻撓工程勒索 檢方偵訊鄉代村長
疏遠以色列 土耳其擬與敘利亞聯合軍演
流感季節看病 衛生署建議問醫護洗手了嗎
蘇格蘭議會團來訪 楊秋興盼增交流
摩根：香港投資者信心指數連升兩季
首航成功 卡達航空2012改用天然氣合成燃料
中國外匯儲備餘額達2兆2726億美元
乳酸飲料含防腐劑 苗縣業者：已改善
低視能紀錄片微光 周華健創作主題曲
打擊走私 水試所建置牡蠣生命條碼辨識
議員批貓纜水保圖利廠商 北市府否認
高市府：陸客刻意繞過高雄 以商逼政
彭淮南：4000億元熱錢 沒有投資股市
假書記官之名詐騙 雲林地院籲勿受騙
山區雨未歇 蘇花公路和仁段明搶通
支持控美案 扁：雖千萬人吾往矣
外遇露餡贈屋撫妻反悔 男子監聽吃官司
中央氣象局氣象報告(更正)
桃園廢宅出現未爆彈 鄰居嚇一跳
泰國員工怠工 正新評估影響程度
乳酸飲料紛雜 冷藏產品較安心
貓纜新聞爭議 蔡英文力挺洪健益
二次住宅補貼申請起跑 購屋修繕尚有額度
道路坑人 騎士摔成植物人獲判賠384萬
宜蘭蔥農青蔥受損逾2成 可獲現金救助
撰寫訴訟狀為由 假律師詐騙90餘萬元
民族舞可以很man 舞語台灣三男擔綱
加工區轉型 LCD高雄園區主力產業
工程會：縮短災後復建工期 訂定獎勵策略
高孔廉：大陸捐款如何運用兩岸尚未有共識
立委捲入台電購地案？檢方：無相關訊息
1歐元兌1.4913美元 再創14個月新高
母憂婚外情曝光51刀殺嬰 判刑15年
嘉義傳賄選 蔡英文指示拜會法務部查賄
陳沖：未來可能會有歐洲保險集團來台
Windows 7將上市 可望帶動換機潮
台灣發展生技業 籲引進國際思維
小林村民永久屋 吳揆促明年春節前完工
博智有中資背景？彭淮南：切結處理
流感警惕 高縣腸病毒病例降低
中科四期廢水爭議 雲林醞釀抗爭
88水災究責 監院糾正氣象局
吳敦義：治水工作 陳伸賢仍扮積極角色
Cyril變魔術兼助人 村民接納愛滋病童
美元走弱 新台幣收升6分
香港豪宅以18億新台幣成交可能是全球最貴
念吉成邀凡夫 為恆春的故事寫歌
台北國際柔道公開賽 12/19登場
陳伸賢身心俱疲求去 尹啟銘:國家重大損失
苗栗地檢署查賄 傳訊鄉長參選人
強化TDR資訊揭露 證交所設置網站專區
客委會籌拍大成本偶像劇 慶祝百年國慶
16家通路再聯合促銷 首開網路下載優惠券
陳沖:政府穩定措施漸退場 金融業自主方向
併購台証證瀕破局？ 凱基證否認
上海合作組織成員國將加強經濟科技等合作
319案 檢察總長：確有新發現
吳敦義：ECFA早收清單 不能列太多
台股夯 9月底台股基金回升近去年8月規模
綜藝節目錄影 曾雅妮化濃妝戴假睫毛揮桿
高中進修學校 成績和請假規定放寬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局氣象報告(更正)
將卸黨主席 吳伯雄籲黨員當馬主席後盾
紀念王永慶 台塑舉辦各式紀念活動
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正)
醫療進步 以癌症患者存活率高居世界首位
高市觀光退房潮 產學界盼政治因素莫介入
李復甸:詐騙百百款 還有佯稱政黨發走路工
美國務卿希拉蕊：美俄一些官員仍活在過去
回撥高資費簡訊 民眾虧很大
拍賣黃金門號繳庫 業者:執照費應包含門號
立院經委會考察高縣災區 要求疏濬河川
高中課綱文言文比率 教部強調未拍板
國民黨：IDU明年台北開會 馬主席將主持
太陽能發電472年回本 郝龍斌:具環保示範
台片新高潮 7部精采新片月中輪映
88水災監院糾正 氣象局：虛心檢討
匯市量縮 匯銀：央行不歡迎炒匯熱錢流入
潛水衣大國 台灣研發加熱防寒潛水衣
國民黨嚴禁跨黨輔選 情節重大撤銷黨籍
北縣公布冰品不合格名單 不乏知名業者
馬英九接黨主席後 檢討黨職選舉風紀
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中研院99年度預算 立院初審減列1億餘元
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開發學習遊戲 星未來3年撥款逾億元
合併破局？台証凱基證聯合聲明：進行中
學者：實施能源稅 10年調高油價19元
陸客繞過高雄? 市府：月底赴杭州行銷
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兩岸分治1甲子 大陸駐台辦事處辦法出爐
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世華工商婦女捐款造林 僑委會頒獎表揚
非洲台商年會與非華年會明年合併舉行
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法國僑胞慶祝雙十國慶
許振榮出席全球華商經貿學員聯誼總會「2009全球年會」
韓僑投書 盼紓解在韓身分認證制度窘境
芝加哥僑情座談 籲僑教紙本數位化
「核實編列」 內政部: 社福預算並未減少
富邦投顧總代理GAM Star系列基金 台北富邦銀行與富邦證券獨賣
玉山信用卡刷卡加油 天天汽油每公升降1.7元
王永慶逝世週年 「台塑企業文物館」設「創辦人紀念專區」開放參觀
外銀看好台灣債市 首檔外銀新台幣金融債券暨第四檔國際債券相繼上櫃掛牌
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易遊網「線上旅展」破天荒秒殺 歐洲第2人0 元日本第4人免費
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『2009府城荷蘭日』10月17、18日一起『踩』訪府城
看鷹姿、享名湯 秋遊墾丁別有風情
秋日醉古調聽民謠 恆春音樂節交會彈唱
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Burberry第2季財報亮麗 股價大漲5.31%
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母愛光輝 菲國重殘兒童3度來台就醫
國際人權組織促印度改善人權 扮領導角色
保麗龍箱救嬰 旅菲台商受災不忘助人獲感念
車市刺激方案結束 美9月份零售下跌
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美國防部長蓋茨下週訪問日本南韓
美股重挫一年後 道瓊重新站上萬點大關
桃園以北東半部雲多 新竹以南可見陽光
紐時公司：波士頓環球報不賣了
殼牌雀巢等企業被指不遵守中國環保法規
傳南北韓曾在北京接觸 重啟兩韓對話契機
台股開盤上漲82.6點 為7778.35點
騷亂3月後 新疆維漢衝突據報仍一觸即發
賴幸媛：未來半年加強對陸資招商工作
南投／鳳凰谷騎鐵馬 本週日縣長有約
北京申奧恩怨 中國前體育高官互批
超級狐狸先生倫敦首映 喬治克隆尼出席宣傳
重慶「賭后」庭上爆粗口承認養「面首」
海基會喊窮 盼政府挹注經費補助
東京將上映 日本版南京大屠殺
議員闖貓纜風波 洪健益告郝龍斌誹謗
電視創意人才培訓 名製作人教你SHOW創意
拉法葉佣金案 法國總統薩科齊赫然在列？
金門辦集團結婚 邀廈門新人參加
中國大陸白領族減壓新法 網上「曬」秘辛
化學槽車被撞 中山高彰化段大塞車
印度據報將興建南亞鐵路抗衡中國
四川攀鋼1枚可製成髒彈放射源一度丟失
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
德國當代繪本插畫展
黃健庭辭立委 盼12/5一併補選
人事局：公務員上班時間不得玩開心農場
台灣十鼓擊樂團在巴拉圭演出受歡迎
王永慶逝世週年 集團低調
主持入圍金鐘 夏克立要製作客家節目
肉粿鮪魚粉腸 到東港必嚐
吳揆擬不接副主席 王金平：有助思考政務
貴州遵義法院發生兇殺案1法警死亡
必載爭議 觀眾收視權益最高考量
江陳會中市召開 胡志強盼理性和平進行
開高出量 台股本月有機會挑戰8000點
Adobe搶攻 iPhone 市場 推出應用設計工具
國內最小新流感住院病例 出生24天女嬰
陸客抵制？ 府：高雄值得旅遊
中國正面臨空前的國際貿易保護主義重壓
寧夏副主席李堂堂據報二度違紀被調查
黃健庭辭立委拚選戰 王金平：展現決心
中國在南極最高點建天文台探測地球外生命
貓纜爭議議員提告 北市：真相只一個
曾蔭權盼任內訪台 政院：歡迎台港交流
立院質疑行政機要費擴編 政院：撙節開支
廣東將逐步實現公共場所全面禁菸
中山高彰化段發生連環車禍
施顏祥：將專案審查博智有無具控制力中資
公路總局有小肥貓？局長：沿用舊制
嘉縣賄選傳聞 檢方：補助旅遊情資最多
施顏祥：目標明年簽ECFA 但越快越好
台東縣長立委一起選？中選會：待研究
施顏祥：政府投資TIMC 百億元以內
閒置工業區價差 擬由政府廠商各擔一半
張泰山喜獲麟兒 胡志強夫婦探視
新光三越與高鐵簽約 進駐左營站
上市公司9月現增 較去年多百億
賴幸媛：國台辦發言也傷害台灣人民感情
印尼總統下令宣告軍營企業時代結束
王如玄：ECFA影響勞工人數 最多8萬
自拍正妹有福了 iPhone也可用Photoshop修圖
亞力山大商標拍賣 805萬元售出
蠟油場爆炸堂弟燒死 負責人一審判6個月
瑞士有逾1億美元？ 吳淑珍：與事實不符
蕭副總統：中技社與台灣經濟發展並進
蔡春鴻：核能電廠增設機組 有預留空間
要齋藤走人？楊進添：日方會適當處理
法官控院長性騷擾案 司法院下午說明
說在地床邊故事 高市推紅毛港有聲書
馬祖媽祖昇天祭 人聲國樂傳唱媽祖香讚
新竹生醫園區生技標準廠房動土 明年底完工
周錫瑋下午赴上海 將會韓正
美元走弱 新台幣匯率中午升3.1分
香港特首要來 陸委會歡迎順提港簽便捷化
失業勞工子女助學金 教部籲把握機會
台東立委補選 吳俊立暫不考慮
本土社團反對江陳會在台中
政院修法 限縮稅捐罰鍰免強制執行範圍
北縣未立案托兒所女童猝死 縣府開罰
阿里山組合屋 樂野88新舍18日入住
總統：88救災比921難度高 並非國軍變笨
星開賭日子近了 業者已申請經營執照
高市議員促檢調查辦高捷財務
政府住宅租售 公設與室內將分開計價
認可找工作先驗孕？勞委會：可再訴願
支援駐阿美軍8年 日補給任務將劃休止符
林政則率團出席上海迎世博滬台商機研討會
統一鬥兄弟 打擊面面觀
獅象相鬥 洋投爭天下
統一3連霸夢 吳俊良離隊成隱憂
晶片護照漲價挨批 外交部堅持調漲
趙雅芝開心抵台 美麗依舊
爭取興建蘇花高 花蓮副縣長將北上抗爭
傳星華僑銀行15億美元收購ING亞洲私人銀行
彰化中山高統聯客運連環撞 4人無生命跡象
研究機構︰新興市場股票可能出現重大回檔
推動都市更新整建 北市明確補助方向
台股收盤漲14.65點 為7710.4點
高市議員：高捷4肥貓 年領逾千萬
黃健庭辭立委傳交換說 詹春柏：空穴來風
董氏調查市售調味奶粉 成分不純含醣多
台北股市開高震盪整理 漲14.65點
施振榮：服務業無所不在 提倡整案輸出
乳品含防腐劑退貨 苗縣府將監督處理
勞委會也用派遣工 王如玄：將立法規範
台股擴量站上7700點 多頭仍可為
因行賄者鬧離婚妻子告密武大貪腐案才曝光
統聯國道肇事車 上路不到1年
選縣長辭立委 邱鏡淳翁重鈞不跟進
紙卡居留證明年停用 50萬人換成IC卡
10月台指期漲12點 逆價差0.4點
遊覽車司機超時駕駛釀災? 交部:加強監理
陳聰明指扁瑞士藏1億美金 扁辦促舉證
呂秀蓮北所探扁 未談319槍擊案新進展
星華僑銀行同意14.6億收購ING亞洲私人銀行
10月電子期漲0.4點 金融期漲2點
庫存優安蜜 廠商主動銷毀
三井住友：美元恐貶至50日圓 終喪失準備地位
秋季易中風 醫師：有徵兆即送醫恢復佳
扁辦製作手工書 噗浪網友賀扁生日
公路總局：改建50座危橋 明年完成
市售奶粉標示乳含量 衛署:會鼓勵業者
溫昇豪的兩個女人 相約金鐘走紅毯
政府吸收罰單手續費？交部：1個月給答案
宣導運彩 體委會盼加強民眾認知
相隔兩千年後 孔子也要出書了？
黃健庭辭立委選縣長 國民黨：能夠理解
上網賣農特產 失業媽媽找回生活重心
「黑鳥」台灣首演 樊光耀突破尺度演出
魔星石假冒真鑽 當舖銀樓業者不察
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高市兩里長古道熱腸 尋求10連霸
龔怡萍 誤打誤撞高球路
崑劇雜技二胡 北市今起很上海
人民作主運動 訴求兩岸政策交付公投
中研院院士錢煦 獲陽明頒榮譽工學博士
台股漲14點 三大法人買超217.74億元
村上春樹小說1Q84 音樂專輯16日發行
陸委會希望大陸海旅會辦事處儘快成立
遠距醫療聯盟：應儘快制定技術標準
竹市眷村藝術季登場 推多項懷舊展覽
領導人頻訪邊界爭議區 印媒抨擊中國反彈
30親人罹難 上士潘國清忍悲救災令人動容
旗津氣爆案 疑因油蟲鑿地道盜賣油品
馮寄台：盼早日促成故宮文物在日展出
情書寄給仇人怎麼辦？ Gmail幫你召回
大阪女網賽 張凱貞女單第二輪失利
亞太區飯店業收益下滑 北京首當其衝
擦亮招牌 民進黨推出首支形象廣告
黃健庭辭立委 劉櫂豪質疑搓圓仔湯
卡拉不OK 老闆娘遭酒客砍成重傷
新台幣兌美元升2.4分 收32.218元
國台辦批評高市 民進黨台聯籲馬總統表態
報導金改案涉禿鷹？北檢分案偵辦
遊戲中學習 打開自閉兒心世界
登革熱境外移入 北縣1週內增2病例
韓國團體SS501抵台 台港泰粉絲瘋狂追星
服務國人 軍聞社轉播車首抵金門
及時救人 北市4公共場所設電擊器
新疆7．5事件1審再判6人死刑
iPhone把妹記戰績 網友怒批「低俗」
優安蜜回收銷毀 勒令業者停業1個月
旅韓忠清道華僑捐款 賑濟莫拉克受災民眾
山寨多多罰太輕？吳揆：嚴重行為依法嚴懲
又多2筆捐款 88水災日賑災金逾5400萬台幣
統聯客運連環撞 疑煞車不及肇禍
大學生海外當志工 不同角度體驗世界
曾蔭權有意訪台 吳敦義：基本上歡迎
客運連環撞 公路總局：統聯若有疏失罰9萬
勤益科大圖資館揭牌 王金平主持
走得再高再遠 布拉瑞揚總是心繫嘉蘭村
第3季台港中投資者樂觀情緒上升 台灣尤然
開心農場偷不夠 大陸真有人去菜園偷菜
道瓊雖破萬點 流入債市資金卻是股市18倍
蔡瑞月舞蹈節 舞出88水災的痛苦與感動
監委澎湖巡察 建議活化菊島之星閒置空間
政院核定 王麗珠任新聞局副局長
消基會：健保不節流 永遠要調漲
馬總統治國週記挺「同志」 國事論壇引舌戰
「出版業者如何度過嚴冬」研討會
大塊設美分公司 首打全球書展靈魂人物自傳
超偶3冠軍朱俐靜 秉傳統捐獎金
中縣／就業博覽會 五百名額等你來
吳伯雄：國民黨要充分發揮黨政同步優點
屏東東隆宮造王船 技藝恐失傳
AIT辦音樂會 紀念殉職記者丹尼波爾
鳩山將出CD 日媒打趣想上NHK紅白大賽
中國女富豪榜首張茵身價330億人民幣
周錫瑋首度會晤韓正 攜手推動低碳產業
音樂劇媽媽咪呀主角 台北夜店演唱宣傳
林志穎主演電視劇「放羊的星星」在南韓播出
遠距照護 有效減緩病患焦慮
振興觀光 高市旅遊業者赴浙江行銷
以召見土大使 抗議土電視播以兵殘忍節目
苗栗銷毀優安蜜 廠商另產3問題飲料
外交部99年公開預算 立院初審凍13億餘元
北韓揚言絕不坐視南韓侵犯海疆
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北縣3C商品展售會 好康多多
台中爵士音樂節 邀美藍調冠軍歌手演出
宏國政局現曙光 美國務院盼雙方持續磋商
日本女網賽 張凱貞單打吞敗
女法官控性騷擾案 連江地院院長請辭
貓纜冷飯 趙心屏徐佳青府會熱炒
嘉市清查市售乳酸飲料 1產品標示不符
蕭敬騰專輯殺青騎木馬 被虧殺很大
林志穎承認 當爸爸了
山寨多多校園有沒有？教育部要查
配合18全主軸 國民黨新聞走廊呈現政績
性騷擾女法官案 司法院：已展開調查
再參加花蓮石雕營 卡倫要傳達真實自我
蘇南成質疑台塑資產移轉 遞狀要求還公道
戰爭4年 伊拉克政府：逾8萬死14萬傷
蘇南成提告 台塑:未投資華陽
彰化連環車禍 運鈔車駕駛聞巨響瞬間被撞
旗津氣爆 警指整修地下油槽肇禍
國道3號7死車禍 警方完成蒐證
國光盃三對三 鬥牛不忘救災
優安蜜含防腐劑 苗栗檢方調查
亞太電子化成就獎 台灣 3廠商入圍
法紀不彰 尼泊爾成各國通緝犯藏身處
美元走弱 新台幣匯率升2.4分收市
立委補選併3合1?中選會:先徵詢意見再討論
扯邱毅假髮 黃永田判5個月
華郵：歐巴馬11月訪中 旨在改善軍事關係
強化經建會 吳敦義將親自督導委員出席
桃園1員警涉猥褻繼女 法院裁定羈押
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札幌設處揭牌延期 馮寄台：籌備尚未完善
中市稽查乳酸菌飲品 抽檢18件送驗
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4.6兆爛頭寸 朱立倫促經建會創造投資誘因
波蘭醫學生國考爭議 衛署教部遭糾正
蘇花公路和仁段搶通 勉強開放通行
道瓊指數重回萬點 美股似已安渡金融危機
美國牛肉進口條件 吳敦義:嚴格把關
山寨多多惹爭議 衛署：修法加重罰則
價量俱揚 樂金顯示器Q3淨利大增85%
消基會：乳含量定義不明 產品應詳列成分
遠距醫療產品 藍芽居主流技術
關島熱帶低壓恐成颱 下週有雨
中國9月實際利用外資增長近二成
跨行系統服務 17日凌晨暫停5小時
台中孔廟外語導覽 台中技術學院擔綱
永久屋安置資格 高縣府完成首批審查
中非合作論壇第4屆部長會議11月埃及召開
TDR熱 港股陽光能源及越南製造提申請
被控性騷擾女法官 趙文淵請辭獲准
教部：98國文歷史科課綱 仍在研議
北韓重返六方會談前 美國稱不與之單獨會談
海外菲勞人數穩定 前8月匯款113億美元
統聯客運國道車禍 4女子死亡
郎朗12月台北音樂會 門票收入賑災
Gartner：Windows 7影響PC出貨極微
歐議會歡送沈呂巡 重申支持台參與國際組織
北市抽驗發酵乳 3件不合格
詐騙集團車手黑吃黑 怕被追殺居無定所
福建加強鼓勵台灣金融業前往投資
金管會:博智買南山 依外國人投資條例處理
98年地方特考逾10萬人報考 創新高
太魯閣峽谷瓷板畫 范振金創作帶來震撼
統聯車禍 檢方查是否與國道封路有關
大學招生恐不足 總統：吸引外籍生來台
波蘭生爭議遭糾正 教育部：收文後回應
中職年度MVP 林智勝呼聲高
年底三合一選舉 僅2成開立政治獻金專戶
高市取締地下油行 3件疑漁船用油
總統褒揚趙諒公 強化織品競爭優勢
漁民盜賣補貼油？漁會：絕對是少數
筋膜炎誤診為內痔 名中醫師遭訴
中華武道盃 18日點燃戰火
九九峰藝術村花4億無進展 文建會遭糾正
氣候變化大會 蕭副總統：台灣不能被排拒
福建制定鼓勵台商投資產業目錄
新編京劇狐仙故事 奇幻絕美登場
總統17日任國民黨主席 就職演說明定稿
中職總冠軍賽名單 兄弟未列小林亮寬
華時：美敏感科技監管部門改變 中國受惠
今年上半年 中國國際收支順差下降
併台証證 金管會要凱基證補件說明
併台証證資金來源 凱基證：補件中
被控強占毒犯財物 3員警一審遭判刑
果陀間諜偵探喜劇 步步驚笑12月登場
盜賣漁船用油有利可圖 斬草難除根
業者推諉塞責 民眾健康保障蕩然無存
教部提供助學金 盼非自願輟學生繼續就學
麥克阿瑟安全研究中心揭幕 盼促進對話
防疲勞駕駛 交通部決訂定工時
新壽標售台中市土地進帳10億元
商務旅客訂房率回升 印度經濟擺脫低迷
陸配前婚生子女來台念高中職 要考試
金門國家公園傳統建築民宿賣店標租
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國道客運接連肇事 勞委會要抽檢
強化安全觀念 大客車駕駛回訓將結合換照
防重複建設 中國將停止審批煤化工等產業
金管會：勿誇大MOU功效 也別污名化
第098083期威力彩38樂合彩開獎
併購台証證資金 凱基證：來源無虞
東隆宮迎王祭將入高潮 17日燒王船
宜蘭縣災農可申請低利貸款
菲前9月吸引海外證券投資激增
樓價飆升 曾蔭權：港府不能控制樓市交易
交部:輕違規交通罰款 逾期最多加重30%
世界創舉 芬蘭法律規定人人應享寬頻上網
未欠稅遭扣光老人年金存款 烏龍一場
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諾基亞Q3意外虧8.3億美元 股價大跌8%
腦對腦直接溝通 英科學家跨出重要一步
高盛第三季獲利激增 優於市場預期
賦改會明開會 證所稅是否復徵受關注
媒體：紅襪若捨松（土反）可吸收王建民
財務健全銀行 金管會修法提高盈餘分配彈性
放寬美國牛肉進口 消基會：應做境外檢查
推重點服務產業 施振榮籲成立專責辦公室
蔡英文：若縣市長選得糟 影響主席去留
統聯車禍 司機：煞車不及撞車
台灣行動醫療團巴拉圭展開診療服務
陽光能源為首家申請發行TDR太陽能廠
凱基證併台証證 近年最大券商併購案
中國消費品市場今年增速超過15%
波蘭生爭議遭糾正 衛署：尚未收到函文
偶像變老爸 Energy阿弟出書談育兒經
宏?皉~底前再推 4款新手機
外資買超今年第四大 投信：不需預設高點
元大商銀內控不佳 金管會開罰400萬元
董氏：奶粉調查公信力站得住腳
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星8月零售額連11個月下滑 滑速減緩
北市編預算監視媒體？市府：掌握輿情
林瑩慧任花旗固定收益指數董事總經理
星投資情緒第3季上揚24% 升幅居亞太之冠
調查：多數父母不敢讓孩子練習理財
星註冊貨櫃輪 印度洋遭人強行登船
線上遊戲業者查外掛 北縣消保官介入調查
第098206期今彩539頭獎一人獨得
司法院通過速審法草案 送立院審議
敬老禮金引爭議 黃敏惠涂醒哲互槓
9月份中國70個大中型城市房價上漲2.8%
道奇對戰費城人 台日韓強投交鋒
國中籃球聯賽 男女預賽籤表出爐
阿瘦盃高球賽第三回合 葉偉志居首
第098083期威力彩頭獎摃龜
李小龍系列電影數位版 衛視19日登場
立委質疑辦案不力 凍結最高檢預算1/4
瓊州海峽建跨海通道 總投資1420億人民幣
北市：校園簡訊系統 個資不會外洩
觀護盃 韓國慶熙飆3分力克金酒
倫敦交通費明年全漲 巴士費漲12.7%
特奧高爾夫邀請賽落幕 球員誠實無欺
馬紹爾僑胞舉辦雙十國慶升旗典禮
馬來西亞台商總會慶祝雙十節
旅菲台商辦義診慶雙十 受惠逾5千人
巴西里約中華會館 慶祝雙十國慶暨建館90週年
夏威夷僑界熱烈慶祝98年雙十國慶
美國麗都市舉辦98年雙十升旗典禮
表達支持 旅巴拿馬僑胞舉辦聯歡慶雙十
美康州賀雙十 訂10月10日為中華民國日
中華婦女聯合會洛杉磯分會捐5萬賑災
台2線濱海公路坍方 搶修恢復通車
朱立倫：賦改將考量公平正義與民意需求
融入在地元素 玩大富翁認識下營
颱風加蟲害 台東縱谷二期稻減收3成
高縣拆除詆毀證嚴法師T霸
飛躍日月潭-創意變裝搶先體驗纜車活動 99隊創意變裝隊伍及高額獎項，誰來挑戰?!
台南升格 南縣鄉鎮市代會盼劃設自治區
葛林斯潘不擔心美元貶值 憂心赤字與國債
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聽政府建議 美銀執行長今年不支薪不要紅利
王雪峰傳家暴 蔡英文關心
專騙大陸民眾 警破網路電話詐騙集團
馬兼黨主席 綠民調: 54.1%認為不洽當
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大學跨領域合作 開發文史行動導覽系統
噗浪導讀篤姬 工頭堅50集全包
看鷹姿、享名湯 秋遊墾丁別有一番風情
蔡國強《晝夜》草圖公開製作
日華協會 盼搭起台日橋樑
美聯準銀行總裁：通膨風險仍低 無須太快升息
蔡同榮拜會嘉檢促查賄 嘉檢：已調查
吳揆：彰顯風度氣度 迎接4次江陳會
吳揆：受ECFA傷害者 政府提供補救措施
楊進添：盼深化台美經貿關係 加強合作
馬總統：霧峰林家三代民族英雄
吳揆：健全財政 維持收入大於支出
賦改會開會 拋棄免稅引起討論
扁案二審 李界木蔡銘哲盼減刑
支持台灣 鳳凰城僑胞返台遊覽
中職總冠軍賽17日台南首戰 門票售完
做良醫不做名醫 高醫大紀念魏火曜
無國界記者組織 評中國60年變新聞檢查
319槍擊案有新的發現？ 綠：檢察總長為「保官位」
廣島長崎申奧 美、中網友激烈反對
釋憲出爐 綠：人民不信「所有法官皆能公正無私的審理」
台灣政府 對基層官員進行大陸工作培訓
今年前9個月 兩岸貿易額下降三成
電池外型就像口香糖 可愛但憂易誤食
觀光業反彈熱比婭紀錄片 陳菊坦言有壓力
中油舉辦三對三籃球賽 響應愛心再送獎金
肉桂飄香 中寮鄉24日向您招手!
台灣10大品牌宏?砦靮a 傳統產業綻光芒
道奇冠軍賽開賽前夕 老闆宣布分居
英國下週開始注射新流感疫苗 孕婦等優先
李明博將訪越南、柬埔寨及泰國
法蘭克福書展多管齊下 推動中國言論自由
南韓研究：紅參為天然壯陽藥
Wi-Fi Direct新規格明年上路
加拿大暢銷女歌手艾薇兒在美訴請離婚
加官方斥資協助企業收集CO2儲存地底
美國會議員：美投資者在中國血本無歸
新加坡今年上半年職場意外死亡率略升
美國會通過制裁伊朗法案
茶文化歐美當道 天仁盼成東方星巴克
蕭丁訓在巴拿馬推銷台灣自由貿易港區
去年和蓋瑞奇離婚時 天后瑪丹娜曾想跳樓
南韓聲明艦艇從未越界 斥北韓無理取鬧
黎巴嫩等5國新當選安理會非常任理事國
民調：加拿大保守黨有可能組多數黨政府
輕颱盧碧形成 20日起北部東部降雨
調查：美79都會進入復甦階段
台股開盤上漲1.63點 為7712.03點
哈燒新片 影星不約而同增肥上戲
IBM Q3獲利攀升 惟新合約衰退 盤後股價挫
谷歌Q3獲利優於預期 景氣回溫 網路廣告復甦
中共官員：達賴若想改善關係應改弦易轍
西進大陸遭倒帳 假提單騙銀行近2億
大陸再傳校園醜聞 武漢技院正副院長被調查
中國銀監會：工行建行參股台資銀行係謠言
大陸官媒動員學者批評西方干涉中國司法
吳敦義：ECFA不會有一中架構文字或內涵
吳敦義：經建會很重要 閣員應重視
陸客繞過高雄？ 吳敦義：對岸說法不恰當
台股指數一度翻黑 資產金融續強
職棒總冠軍賽明開打 南檢持續監賽
2員警被控收賄 重判10年6月及11年
央行有意管制炒匯 新台幣匯率盤初走貶
縣市長選舉 朝野立委盼積極查賄
新流感快速蔓延 加州5%人口感染
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
勿把人民當提款機！ 消基會反水電費附徵
瞄準新興國家 豐田及大發開發低價位車
新疆騷亂案一漢人死刑 學者：平衡做法
中國放棄申辦2018年冬奧
廣東省明年停辦一般性展覽慶典
綠營民調:54%民眾認馬總統兼黨主席不恰當
中澳軍事高層達成新合作協議
新流感增9病例 累計367人住院
醫師：惱人五十肩 運動治療不可少
綠肥作物受雨傷 吉安花海難現
吳揆：簽ECFA 淨增26萬就業機會
星私宅炒風退 9月銷售量第2個月下滑
工研院獲全球百大科技獎 11月在佛州頒獎
農委會查證台東縱谷二期稻作減產情形
港府希望明年在台灣成立辦事處
鄺麗貞吳俊立若選立委 民進黨將告發違法
高市南區回收廠歲修 嚴防沼氣釀災
參選紐約市長 彭博獲朱利安尼力挺
施顏祥：明晨汽油漲0.7元 柴油漲0.8元
狠心母毆幼童致死 檢方起訴
7名俄羅斯人赴新疆崑崙山區探險失聯
鄭貞茂：中經院太樂觀 明年為溫和復甦
藝文看板 狐仙黑鳥熱鬧登場
台灣孕婦缺鐵缺葉酸 半數吸到二手菸
明年換護照1600元 提早申辦省錢A好康
匯市量縮盤整 新台幣中午收盤貶4.6分
網路郵購英國大麻 難逃法眼起訴
高鐵雲林設站 雲縣公告特定區檢討案
南韓央行總裁暗示未來升息腳步可能加速
鼓勵勇敢抗貧 家扶籲陷困家庭尋求協助
扁案換法官釋憲 大法官：合憲
台資百腦匯建重慶第2大台商IT商場
中經院估今年台灣GDP衰退3.72% 明年4.65%
成恩危：大陸今年經濟成長可保8
郭泓志中繼飆2K 道奇6比8輸球
台股收盤漲4.7點 為7715.1點
浮編預備金預算疑綁樁 北市府：程序合法
台股量能急縮狹幅盤整 力守7700點
脈搏發電 印度少女構想獲美大學採用
苗栗地檢搜索優安蜜廠房 約談負責人
台北股市震盪整理 漲4.7點
10月台指期跌11點 逆價差21.1點
10月電子期跌1.35點 金融期漲10點
各國聯軍阿富汗陣亡將士達1384名
中國全運會聖火點燃方式「絕對想像不到」
美學者：美國不擔心台灣與大陸關係緊密
德國帕奧桌球金牌施密特 揮出乒乓人生
新光海航人壽中國總部開幕
王雪峰傳遭家暴 夫婿王作良：曾掌摑
婦人倒車不慎衝撞嫁妝店 幸無人傷亡
蘇花和仁段邊坡鬆軟 用路人須警覺
台股漲4點 三大法人買超21.24億元
澎湖海軍疑食物中毒 12士兵送醫
朱俶賢讚美特奧高球選手 提升台灣能見度
頂新：今年101跨年煙火 更五彩繽紛
2年期建設公債得標利率0.349% 創新低
台灣百歲以上人瑞1223人 最高齡116歲
狀似感冒竟是小腦長瘤 及時手術挽回健康
世足資格賽迭爆冷 強國紛出局
瑕疪除溼機起火 北市消防局籲注意
新竹屏東2特教學校 100學年招生
王雪峰傳家暴 北縣：將主動協助
中國軍事學者：藉軍事交流消除兩岸誤會
清大暑期國際志工團 克服困難擁抱世界
華信加開台中香港班次 11月起每週增4班
NBA熱身賽 湖人98比92力擒國王
遮雨棚緩衝 男童墜樓無明顯外傷
LPGA官網：台灣女將為特奧站台 肯定表現
溫家寶強力推銷中國大西部開發
新台幣兌美元貶8.2分 收32.300元
10大台灣國際品牌 宏?砦靮a
外交部：安排駐外人員下鄉 體察民意
中國再展興建航空母艦企圖
九五聯盟：離職違約金條款成剝削工具
爭設大台南行政中心 新營民代發起連署
扶植文創產業 行政院擬年編10億補助
房價高漲 上海人購房意願轉趨觀望
1876箱優安蜜等產品 全部銷毀
扁案換法官合憲 黃昭堂：對司法難有信心
中國官員：民間資本為中國經濟增長動力
高市播熱比婭遭中抵制 觀光業無奈靠自己
美國堪薩斯州長18日訪台 促進雙邊經貿
日宮內廳專屬鴨場發現疑似禽流感病毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中職總冠軍賽首戰 海克曼VS廖于誠
東隆宮遷王船 收煞驅瘟
小時玩伴車禍亡 檢察官相驗嘆無常
4年後加徵營業稅1％？吳揆：不會
台南職訓班47災民結訓 將返災區上工
舒壓達人出書義賣 助阿里山重建
中油明起汽油漲0.7元 柴油漲0.8元
統聯追撞大車禍 檢方：應是疲勞駕駛
SS501專輯熱賣 唱片公司年終獎金不愁
IEEE國際會議 18日南市登場
一馬當先 全運馬術賽明高縣起跑
男人也會得乳癌 吻樂團創團鼓手重生見證
男子種大麻上百株 桃檢起訴
8旬老婦罹患肺氣腫 咳嗽昏厥
人工生殖合格醫療院所 中市僅12家
金門小三通 行李超重要收費了
農業金庫虧損列農會呆帳 台東農民不滿
農業金庫增資案 台東多家農會說怕了
監委助理立院談預算 監院：不恰當
扁案換法官合憲 北所：扁情緒平穩
認養企業請吃牛肉麵 災區學童感受溫暖
本週台股市值19.65兆元 較上週增1.96%
爭取參與聯合國專門機構 友邦連署支持
台塑化明起汽油漲0.7元 柴油漲0.8元
盜拷老外護照辦手機牟利 母子檔被捕
吳揆談二次金改 公營銀行應穩在政府手中
學者：亞洲金融風暴後 台韓發展大不同
扁案換法官合憲 民進黨與扁辦均表失望
懲罰性違約金不合理 勞委會擬修法禁止
東隆宮迎王祭 燒王船後3天不得捕魚
安徽將成立首座台灣農民創業園
二期稻作風災蟲害 農糧署：全年產量不減
沒錢加油 29歲女子搶80歲老婦
調查校長游泳技能？ 教部：資料保密
以色列大學迎新 冷熱不一兩樣情
北所提供小圓椅 扁嫌無靠背退回
學子海外當志工 發揮善念為世界盡心
1至9月兩岸貿易額較去年降29.7％
北縣府員工罹肺結核 衛生局動員防治
扁案併審 大法官：無違憲法保障訴訟權
新流感重複停課 29校36班
央行有意管制炒匯 新台幣收貶8.2分
馬總統明逛六合夜市 為高雄拚觀光
廣州媒體已脫離金融海嘯困境
蕭副總統：台灣品牌有成果 經濟成功轉型
盧碧颱風增強 東半部下週防豪雨
飛輪海走金鐘星光大道 粉絲尖叫連連
拼觀光 高市加強行銷燈節
調查：兩岸四地唯台灣買樓買股信心最強
王雪峰傳家暴 江宜樺：請家防中心關切
金鐘獎 丁也恬摘下迷你劇集女配角獎
政院核定 高長任陸委會副主委
苗栗檢方搜索昌乳食品 負責人10萬元交保
不滿援交女加價 嫖客殺人遭起訴
營建署:網路流傳飆車影片 非台中都會公園
衛生署研擬代孕生殖法 不預設立場
手工書退回 扁生日書改列印版
總統：發展政府部門災害防救社群
總統：ECFA未列江陳會 但已展開業務溝通
救助挑戰營明登場 為急難家庭募款
大法官：僅因重罪羈押被告 違比例原則
大阪女網賽 莊佳容打敗張凱貞晉級女雙四強
女性遭家暴 呂秀蓮：男性需反省兩性議題
趙小蘭：經濟繁榮的中國有利國際社會
農業金庫要求增資 高縣農漁會評估中
金鐘星光大道 痞子英雄現身氣氛high
金鐘獎 張國棟獲迷你劇集男配角獎
蔡英文：扁案釋憲結果 令人失望
扁案換法官釋憲大事記
睽違半世紀 資深報人重回馬祖戰地
金鐘頻道廣告獎 敗犬女王印象版
澳智庫專家：諾貝爾和平獎應屬馬英九
金鐘獎 痞子英雄抱走節目行銷獎
突破國民所得困境 林全促政府提升效能
飛彈試射失敗？國防部：涉機密不評論
施崇棠看好Win 7換機潮 樂觀看景氣
高港局長將訪太倉 簽合作意向突生變
「玩具總動員」獲選史上最佳動畫電影
麥當勞砷油風波 均未驗出無機砷
吳揆：保障獲獎選手生計 政府有責任
40呎貨櫃打造 雲林行動物產館啟動
半島酒店即將亮相上海外灘黃金地段
擦亮台灣品牌 領導者do differently
文英獲金鐘終身成就獎 完美休止符
星9月非石油出口額連17個月下滑
富士康將在成都投資10億美元興建產業基地
第098207期今彩539三星彩四星彩開獎
第098083期大樂透49樂合彩開獎
林全：人口老化 全球經濟成長力趨緩
戲劇節目女配角 黃嘉千含淚敲金鐘
巴拉圭副總統慰勉台灣行動醫療團
重罪羈押合憲 4大法官不同意見
專家：星年底或明年初或遭第二波流感侵襲
金鐘戲劇節目男配角 陳博正獲獎
富邦人壽投資TIMC 持股7.27%
文英獲金鐘終身成就獎 全場起立致敬
復旦大學再爆學術抄襲醜聞
新版食品標示 揭露纖維量和過敏原
女性影展開幕 刻劃家國無界主題
鄭立中：台商電子產業投資轉往中西部
北市推薦學童讀言情書？市府：誤會
新科諾貝爾文學獎得主與中國作家相見歡
監委盼北市慎始慎終 歡迎民間參與建設
葉偉志走出低潮 阿瘦盃高球賽奪冠
阿釗師外燴闖出一片天 得力妻子協助
4次江陳會 確定不安排陳雲林見馬總統
趙自強獲金鐘兒少節目主持人獎
釋憲限縮重罪羈押 法界：司法進步
參與UN專門組織 司徒文：美將協助台灣
Quantum Pendant項鍊吊墜含過量放射物質
周錫瑋：北縣可與上海交流河川整治等經驗
金鐘兒少節目獎 原來數學好好玩
日財務省顧問：成立亞洲共同貨幣目標正確
金鐘獎綜合節目主持人 廖慶學獲獎
青島1男子攜帶爆炸物 當場被炸死
王雪峰證實被家暴 頭部遭撞擊
金鐘獎 冒險王勇奪綜合節目獎
金鐘教育文化節目獎 一步一腳印獲青睞
節省用電 巴西夏令時間18日起實施
簽署檢驗檢疫協議 有助台灣農產品出口大陸
馬英九就任黨魁演說 訴求改革團結勝選
氣象屢報不準 印度將改長期預報為短期預報
我的阿嬤是太空人 抱走金鐘迷你劇集獎
江丙坤：兩會第5次會談擬列ECFA等議題
第098207期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日職季後賽 陳偉殷可望首戰先發
第098083期大樂透頭獎兩人中獎
系統不穩 橘子GASH卡臉書遊戲兌幣喊停
迷你劇集女主角 陳孝萱敲響金鐘
夏靖庭敲鐘 獲金鐘獎迷你劇集男主角獎
全民最大黨 勇奪金鐘綜藝節目獎
關指部違紀案 指揮官等遭懲處
第16度入圍 胡瓜終敲金鐘
夏靖庭勉吸毒藝人 努力重回演藝圈
駐瓜大使應邀出席中華民國女子小學結業典禮
開普敦中華學校舉辦慶雙十郊遊活動
巴西里約中華會館 慶祝雙十國慶
台加文化協會舉辦雙十國慶盃桌球賽
澳洲昆士蘭台僑慶祝中華民國98年國慶
賑濟八八水災 巴西僑胞愛心捐輸
阿根廷僑民捐款賑濟八八水災
旅菲台商受災不忘助人獲感念
西雅圖經文處與傳統僑社相見歡
鄺麗貞夫婦若參選 民進黨: 將告發期約賄選
台北福華全新線上旅展 網路下訂超值優惠郵寄到府
「2009太魯閣峽谷音樂節」11月28日蕩氣迴腸登場
不再做過客 胡瓜終於抱得金鐘歸
痞子英雄大贏家 獲金鐘戲劇節目獎
女仨的婚事 劉瑞琪金鐘封后
趙又廷奪金鐘 趙樹海：兒子你比我強
陽光能源集團、三陽子公司VMEPH向證交所申請回台發行TDR
茶裏王濃韻系列獲國家雙認證 天然回甘茶品不添加時代來臨
證交所提升TDR申報流程
新光海航人壽16日假北京飯店舉辦開業典裡
艋舺服飾商圈封街特賣秋冬新裝秀 服飾買一送一49元逛街福袋藏金飾
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痞子英雄勇奪5大項 金鐘大贏家
上映20年後 電影悲情城市重現紐約
費城人攻勢凌厲 拿下國聯冠軍賽第一勝
前球王貝克自曝 10年前在餐廳階梯出軌
美議員提案：台灣未來應由台灣人民共識決定
郭泓志3球漂亮雙殺 道奇拿下冠軍賽首勝
柯林頓接受加國馬吉爾大學榮譽博士學位
今天的台灣英雄：焦鈞複製產銷經驗到友邦
不能沒有你一片獲邀參展紐約哥倫比亞影展
郭泓志3球奪勝 道奇扳回一城
「阿妹」獻唱 大陸全運會熱鬧登場
立院：美加等國免簽未互惠 應提升待遇
馬英九邀連戰吳伯雄任榮譽黨主席
卡通「辛普森家庭」開放投稿 徵選新角色
自導自演終結情人 伊曼紐拉挑戰男性中心
袁健生：歐巴馬訪中不致影響台灣軍購
馬英九：違紀參選 黨紀處分
雙邊會談有譜 美發簽證給北韓代表
台北客家義民祭 逾千人挑擔奉飯
【2009年最後一波超值優惠】台北、新竹、高雄國賓大飯店
馬英九接任國民黨主席 營造團結氣勢
中市首辦金龍盃 16強爭青棒霸主
協助重建 王金平：優先審議特別預算
吳敦義：加速重建防疫振興經濟為施政重點
全運會帆船賽 110選手澎湖競技
馬英九任黨魁 承諾年底提黨產處理方案
張忠謀證實台積電評估調整薪資結構
秋日醉古調聽民謠
酷寒低溫幫了洋基大忙 拿下美聯冠軍賽首勝
MLB 天使守備崩盤 洋基輕鬆取勝
民進黨：今昔馬主席宣示一樣 搞黑色幽默
吳敦義：國民黨中常會不會弱化
連戰續任總統特使 出席APEC領袖會議
蔡英文：國民黨產清算 要獨立委員會執行
控美案 林志昇:遭高檢以外患罪傳喚
扁案釋憲 謝長廷:不滿結論但要尊重
輪椅當舞鞋 任文倩戰勝自我
內科不動產持續看好 新壽大舉買進
吳敦義：馬英九接黨魁 黨政合作更緊密
總統兼黨魁 蔡英文：不信黨務政務能兼顧
10人11腳競速 高縣災區學童晉決賽
吳伯雄連戰任榮譽黨主席 中共電賀
全國農機資材展 雲林熱力登場
專案調查曾文越域引水 報告明年1月出爐
龍永圖聲稱：一兩年內中國GDP超過日本
惠蓀木文化節 體驗自然生態
馬英九任黨魁 江丙坤等6副主席留任
金馬影展套票開賣 1小時狂銷2000套
國民黨黨代表籲政府編預算 因應ECFA衝擊
全國高中室外拔河賽 南投高中連霸
千人齊聚嘉年華會 飆創意不忘環保
宏都拉斯政爭危機仍然無解
心賞藝術 台南盲人領略故宮珍品
台灣大賽 周思齊:若打全壘打就後空翻
人工水晶體換老狗光明 飼主花錢不手軟
扮兵馬俑跳踢踏 北市街頭藝人吸睛
88災區學童與旅美球星 輕鬆玩棒球
海大歡度56週年校慶 熱鬧一整天
台灣大賽第2戰 潘威倫槓上麥克
夢想中年 王如玄有勇氣 謝景貴拋名利
香港2000人繪畫 打破金氏世界紀錄
勇敢追求幸福 同志伴侶攜手一生
SS501開唱 灑巧克力歌迷瘋狂
國民黨「馬主席」十八全記者會全文
總統六合夜市拼經濟 男子丟漆被捕
東京影展開幕 陳柏霖現身宣傳「台北飄雪」
金門和平祈福音樂會 上千軍民紀念古戰役
馬總統逛六合夜市 拚高雄觀光
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
助老人 巴西聖保羅醫院成立預防跌倒醫務室
失業率不墜 美法拍屋激增
FDA研究雷射視力矯正的不良副作用
美盼日持續印度洋加油服務 支持反恐盟軍
星研發半複製魚 盼為不孕症治療開一扇窗
日新流感人數大增 1個月內可能大流行
慈父儒醫 魏火曜典型在夙昔
美國學者：拖延對台軍售可能使中國誤會
扁指控受美指示 包道格：涉訴訟不談
紙本魅力難取代 電子書歐洲人不愛
再圓50年前勞軍夢 民生康樂隊重回金門
全球專家討論新流感臨床症狀 關注嚴重肺炎
德作家葛拉斯朗誦加音樂 為自己和名作慶生
入不敷出 美預算赤字創天量達1.4兆美元
游擊紐約? 台灣藝術家推出MuMo亞洲錄像
不是人為破壞 你的車被隕石砸中了
盧碧增強為中颱 下周小心豪雨
趙小蘭獲聘為武漢市政府顧問
新流感向中國大陸中西部與中小城市蔓延
北京傳兩岸共慶辛亥百年並推動領導人會談
東港燒王船 上萬民眾徹夜未眠
美呼籲阿富汗總統候選人遵守選控會決定
中國地方債超過人民幣5兆 可能釀成風暴
美最大對沖基金內線交易案 6人落網
馬主席時代來臨 國民黨邁向以黨輔政新局
大紐約公費留學生座談 探討感情及文化衝擊
大陸網選10大最討厭詞句最牛、隨便等獲選
提高傳播力中國將召開對外傳播理論研討會
福建據報驚現「明教」遺蹟
府城荷蘭日登場 單車巡迴荷人據台痕跡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
超商取票 高鐵趕農曆年 台鐵明年上半年
熱錢鎖定標的 北市高總價大宅發燒
全代會登場 國民黨縣長參選人對選情樂觀
上海最高酒店營業滿週年 受金融風暴打擊
桃園縣再度入圍ICF全球21大智慧城市
金門候鳥季 歡迎鳥友較眼力
巴西開始採用濾紙乾血法檢驗愛滋病毒
傳北京研究對中文網展開更嚴格監管
中國研製高純二氧化碲晶體參與暗物質研究
土地標售大熱門 台銀青田街土地22日開標
新流感增5住院病例 停課班級創新高
廣東雷州規定官員辦紅白喜事須提前7天報告
假贈與真財產轉移 國稅局緊盯
曾蔭權：香港需要發展知識與創新型經濟
大陸體育官員反駁金牌內定說爆粗口遭批
台積電運動會 張忠謀:11月將發半個月獎金
烤不烤肉差很大 節能減碳要動手做
高縣感恩音樂會 向655個救災團體致謝
圓缺之間影展開幕 展現身障者生命力
專偷小貨車解體銷贓 兩男送辦
GF併特許 張忠謀:沒有新奇 對自己有信心
米糠油受害者成立協會 盼重視公害
張忠謀讚賞馬政府推動兩岸關係正常化成就
台灣貿訪團在墨西哥拓銷獲熱烈反應
醉漢開車撞壞麻六甲300年受保護紅屋古蹟
中共電賀國民黨18全 盼落實兩岸和平
新莊工廠火警 消防人員搶救
利用E政府 醫院掛號與買火車票最多
限縮偵查羈押時限 法務部反對
工程會:助災區選顧問 再創原住民就業機會
汶川地震受損的李白故居明年修復
米糠毒油禍無窮 受害者痛不欲生
台灣人赴福建旅遊月平均7萬人次
360行之外 台灣人在北京從事藝術心理分析
2009太魯閣峽谷音樂節11月28日登場
婆婆媽媽聊天室 英國首相拒答餅乾問題
台灣隊伍參加福建舉辦世界客屬龍舟競賽
不要再受騙 刑事局公布防詐9部曲
觀察金門逾300種鳥種 11月辦鳥類調查
撿到放飛汽球 英女王致函5歲小主人
蔡國強公開創作 馬元中教寫國字
26歲程淑霖獲十大米狀元 陳武雄讚譽國產米
台灣作家王璞捐影像資料給大陸現代文學館
陸委會：政治對話仍以制度化協商機制為主
三星環保產品屋 民眾可體驗綠色科技
美屬薩摩亞海嘯 台灣捐款1萬美元賑災
延長型刮刮樂受青睞 台彩推海底尋寶
另類家暴 印度妻子不滿美國丈夫逼吃葷食
上合組織將協力確保上海世博會安全
塔利班向上合組織求援引起大陸網友警惕
廣東江門小山村驚現「見血封喉」毒樹群
災後鼠尿病肆虐 菲國近100人染病亡
吳敦義：ECFA簽署 大勢所趨
中縣尋找明珠就業博覽會 媒合1325人
愛美穿舌環 小心致命腦病變上身
獅子會為兩岸四地1萬名兒童免費改善弱視
張忠謀樂觀看半導體景氣 明年比今年好
菲國輕型飛機墜毀 4人燒成焦屍
全運會馬場馬術團體賽 台北縣奪冠
薄熙來談重慶掃黑 黑惡勢力逼他出手
分享傳統文化行銷 藝師齊聚北港
高市徵才 304職缺1189人次應徵
現代24孝 孝親楷模陪母出遊
兩岸舞林高手相聚金門 以舞會友
學校是自己的好 桃源鄉兩國小原址上課
中國大陸創業板10月23日正式開板
ECFA國會監督 馬英九：簽前報告簽後送審
運鈔車遭劫也能保？現金產險轉嫁風險
救人反被偷警車 台南警方逮捕通緝犯
無菜單餐廳 預約美味私房菜
睽違歌壇一年 卓文萱11月出精選輯
躋身國際城市 台中捷運路網勢在必行
韓職棒冠軍賽 KIA二連勝
花嫁森林 28對新人溪頭共締良緣
民進黨全代會明登場 聚焦14縣市長參選人
對抗腸癌36年 積極治療逆轉勝
灰面鵟鷹過境創新高 警方破獵鷹案
遷台一甲子 藝文界重溫台灣軌跡
嘉義石棹組合屋落成 莫拉克災民明入住
9月壽險業新契約保費728.9億元 月減13%
講義年度最佳旅遊作家 吳祥輝意外
大阪女網賽 莊佳容組合打進女雙決賽
馬英九：ECFA必走之路 和平協議時機未到
中國第3季經濟成長或恢復金融危機前水準
國際扶輪健康講座 協助大眾防癌抗癌
日本女網賽雙打 莊佳容挺進決賽
台東立委補選 馬英九：按機制提名
日本櫪木縣舉辦台灣照片展吸引民眾參觀
中颱盧碧續增強 氣象局嚴陣以待
10年後中國太陽能發電相當1.5個三峽電站
大陸專家從南極冰芯還原120萬年前氣候
印度經濟發展快 被奈及利亞騙子盯上
劉芙豪關鍵2分砲 5:4統一克兄弟
馬英九:留黨務必要經費 其他黨產捐公益
台灣ICT產業暨展覽說明會 21日在上海登場
以黨輔政新局 馬主席與立院互動受矚目
為藝術播種 紙風車將完成第200個鄉鎮演出
大陸學者：中國東盟自由貿易區為時尚早
竹科工程師疑接錯氣管 吸入氮氣致死
兩岸司法互助件數 半年追上台美7年
是她要找伴侶 星男子無端接千通示愛電話
日職季後賽 陳偉殷先發8K惜敗
劉芙豪兩分砲 總冠軍賽統一搶下首勝
球棒被擠到 劉芙豪還是轟
年底選戰 馬主席的第一道關卡
陸委會：制度化協商目前以經濟為主 非政治
4棒變斷層 高國慶可能調棒次
總統高市購物 攤商熱情相迎
控球不佳吞敗 廖于誠面露自責
兼顧民意黨意 考驗以黨輔政
日大臣海上視察北方領土 批俄羅斯非法佔據
上海市長韓正訪台 縣市長選後或年底前
駐美代表處開放雙橡園作為Bike DC休息站
昆士蘭客家會舉辦12週年慶祝大會
介壽號漆上國徽 洛城上空飛翔
于金山：雙十百年慶應宣揚台灣傲人民主成就
溫哥華僑界舉辦升旗慶雙十
弔念八八水災 菲僑社以升旗方式過雙十
多倫多台灣商會與韓國商會交流
新任僑務委員張宏基促締結姐妹市
加拿大滿地可僑界歡慶雙十
日本賑濟八八水災逾5,400萬台幣
旅韓華僑捐款賑濟莫拉克受災民眾
黨政軍實權在握 馬英九時代正式來臨！
卸下駐以代表 丁干城轉任汶萊
熱比婭突訪法蘭克福書展中國館 過程平和
台灣小說成為諾貝爾獎得主葛拉斯床頭書
洋基強強滾 王建民能否續留年底揭曉
馬主席的第一天 南下高雄「SHOPING」
劉曉波會晤律師 情緒穩定
馬總統兼黨主席首夜 高雄市度過
愛心便當饗遊民 高市議員王齡嬌扮廚娘
伊拉克批准中英開發巨型油田
陸客抵制高雄？ 海基會「勸」海協會
不分區立委言論分際 吳揆：難一概而論
馬英九：發展兩岸關係 國民黨適當配合
法蘭克福書展 邀異議份子中國退席
單國璽：化疾病痛苦為力量 照亮社會
金門坑道變舞台 音樂家為兩岸和平祈福
耕莘醫院安康分院 朱俶賢動土
參加中國國慶？蔡雪泥:僅演講與教育交流
馬英九：黨內選舉賄選買票 考紀會嚴辦
TMC何去何從 20日後趨明朗
馬以南名列中評委 詹春柏：依黨內慣例
洋基戰到13局再贏天使 美聯冠軍賽二連勝
郵局學做生意 代售倉儲網購探商機
單車送信23載 嚴淑媛嘆賀卡大減溫暖變少
MLB 天使再見失誤 洋基延長賽獲勝
兩岸協議人民公投 林義雄：政黨不能迴避
農委會成功開發愛玉子平地繁殖法
扁案起訴書送瑞士 檢方請求匯回7億
韓軍電子認證書被駭客盜取 機密外洩
林義雄：清廉招牌 不是擦就亮
台北義民祭挑擔奉飯 族群融合共歡樂
吳清基：不鼓勵孩子太早接受補習教育
韓偶像團體SS501離台 粉絲送機爆推擠
Google將推Google Editions 搶電子書大餅
萬能Facebook 幫忙抓賊找爸爸
統一6比3力克兄弟 總冠軍賽2連勝
微軟Windows 7將上市 盼穩霸主地位
熱比婭現身法蘭克福書展 親訪台灣館
馬英九首場輔選挑彰化 推薦卓伯源
蔡國強爆破女體畫作 下手不敢太重
兩岸青少年網球友誼賽 上海圓滿落幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
學者：兩岸關係將持續進展 美應給台灣支持
加州失業率居高不下 每10人1.2人沒頭路
今天的台灣英雄：盧冠良視聽雙障負負得正
全台白天多雲到晴 早晚溫差大
機場捷運線引進DOT 潛盾工法新紀元
第18屆中國金雞獎 集結號最大贏家
中國官員：經濟向好 可見清晰V型曲線
賦改會明討論能源與環境稅 稅額受關注
新流感住院新增7例
德國頂尖插畫師作品 台北台南陸續展出
黃金自高點拉回 分析師：逢回酌量低接
中國資金到香港買房 瞄準中高價物業
中國各地經濟成長數據有灌水之嫌
無畏聽障 范惠君盼伸展台上發光熱
大愛長情劇場 見證88水災台灣生命力
中央氣象局氣象報告(更新)
倡多黨制 南京學者被判刑10年
H1N1新流感疫情 中國開始第2波
IMF理事：中國投票權或超越日本列第2
南水北調中線工程將進行大規模移民搬遷
全運會24日開幕 電視及廣播同步轉播
寒冬送暖 民代贈低收入戶白米
研議修公務員服務誓言 人事局辦徵選活動
勞工荒再現 珠三角企業有單不敢接
高雄電影節新單元 推理劇場搶影迷
客家小學堂有駭客？客委會緊急掃毒
南市機車寄放倉庫火警 百輛機車燒毀
河南女運動員涉禁藥可能禁賽4年
查緝山老鼠盜伐集團 林務局籲莫以身試法
女子疑喝硫酸自殺 及時發現救回一命
男童新流感死亡 韓第18個病例
921攜手 楊朝祥黃榮村勉記取教訓迎未來
農糧署:台東2期稻減收210公噸 不影響供應
3國中生結伴戲水 1人溺斃
秋風起 板橋林園桂花譜秋日樂章
手寫信減少列印函變多 郵局見證社會變遷
高市拚觀光 大打痞子英雄牌
大阪女網賽 莊佳容組合奪雙打冠軍
蔡英文：擦亮清廉招牌 重點在實踐
金融海嘯衝擊經濟 立院提4項改善建議
新華社稱國共互動釋放積極信號
DRAM再造期限屆 台塑集團送不送件都可能
立委：骨鬆檢測準確率低 政府應訂標準
新台幣上週貶值0.19% 亞幣升貶互見
蔡英文：團結無私 民進黨勝利保證
全運會馬場馬術個人賽 陳逸聰掄元
畫家捐畫義賣 助88水災重建
阿里山首批組合屋落成 原住民祈福入住
中國央視主持人方宏進 涉經濟詐騙被拘留
中國城市總部經濟能力 京滬穗深分列前4
產經：日政府應積極處理台日漁業問題
台灣金控新人招考 11月2日起網路報名
連院長都聽話 立院阿輝姨髮力無邊30載
女生從小存骨本 骨鬆性骨折風險減半
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
楊偉甫掌水利署 陳伸賢22日改調技監
陸生成日韓外籍生主流 最快明年9月來台
強化競爭力 公私立大學殷盼陸生來台
招收優秀陸生 臺大成大要募獎學金
台灣友善熱情 大陸交換生受寵若驚
山珍海味擺一邊 貴美姐烹調家常饗立委
飆車族少囂張 上海警方夜伏擊
副教授遺產2000萬贈校 中原師生感念
聖地牙哥亞洲電影節開幕 台灣5部電影參展
錯失藉戲劇行銷?北市:考量捷運負載才婉拒
楊謹華金鐘未封后 阮經天愛的抱抱
全球天災不斷 恐推升米價
王世均不再迷信 洪曉蕾天天感覺像戀愛
黃正偉手傷 總冠軍賽只能代跑
泰股上週大跌 泰持續追查致跌謠言
總統：防災 從嚴做好事前防範
大專劍道賽 台灣體院與台北體院大贏家
集集蛇窯燒出使命 引領柴燒陶發展
學者:非美中峰會優先議題 台灣利益不致受損
盧碧可能轉強颱 21日與東北季風共伴
看準兩岸美容商機 藝人投資醫療美容
人體試驗下週出爐 新流感疫苗劑量可拍板
總決賽桃園登場 盼提升機車賽事水準
新政策 沙國允人民可公開購買槍枝
檢警破獲山老鼠集團 起出20多塊珍貴樹瘤
檢討不分區等提案 馬英九：不會草草了事
癌末榮民積蓄贈教堂 遺愛人間
景氣復甦 印度銷歐美紡品成衣8月首度成長
金門活化觀光資源 坑道音樂會新賣點
總冠軍賽第2戰 統一若輸球休假1天
金鐘名單風波 小禎：無損胡瓜光環
3C技術及市場腹地兼具 台灣電動車蓄勢待發
開創電動車兆元商機 政策配套是關鍵
蘇治芬呼籲青年返鄉打拼
花博施工酒泉街封路塞爆 北市允速會勘
蔡國強爆破作品成功 為馬元中打100分
帕奧桌球名將萊納 開講生命教育
立院助理邀官員談預算 角色分際待釐清
創新設計發光 台灣在英國際發明展勇奪9金
骨鬆檢驗標準 衛署請專家研究
北市擬推寵物強制險 陳沖:應先有精確統計
重建會南投勘查風災復建 地方求援
國民黨啟動年底輔選機制 補強救弱
兒童運動會 寶寶爬行賽吸睛
金門感念 胡璉將軍紀念館動工
民進黨：直轄市長提名方案 明年1月討論
獅象總冠軍賽第2戰 第6局6:1獅領先
周渝民無緣敲金鐘 吳建豪勉入圍即肯定
英金融時報EMBA百大評比 臺大中山進榜
副總統引日劇 期勉公務員敬業肯拼
蕭亞軒鑽石糖 音樂榜奪冠
莊佳容個性好 女雙捧冠主因
范逸臣趕搭直航班機 奔波為廣播金鐘獎
中市林姓商人遭槍擊案 警追緝3嫌
中職總冠軍賽第3戰 曹錦輝對決雷鵬
張涵予李冰冰抵台 宣傳電影風聲
Win7換機潮威力 明年見真章
高國慶未調棒次 適時安打回報教練信任
看好2010年PC觸控元年 晶片廠佈局搶進
嘟嘟好投擒象 總冠軍賽統一2連勝
高志綱生子氣勢旺 總冠軍賽帶頭衝
上海網球大師賽 戴維登柯擊敗納達爾奪冠
洗錢防制缺失國家觀察名單 台灣除名
台股量能未失控 8000點衝關仍有望
縣市長選舉 蔡英文輸不得
戰火延燒 白宮幕僚上政論節目再批福斯新聞
全國大專設計競賽 明新正修各奪5獎
郝龍斌：2025年 北市自來水漏水降至10%
觀護盃籃賽火爆 韓國裕隆球員打群架
東北角1釣客落海 警消搜救
美汽車專家：腳踏墊之外 豐田恐有更大麻煩
香港僑團舉行雙十升旗禮
熱烈歡慶雙十 紐約僑界祝福台灣
100年國慶籌委會成立
南非約堡地區舉行國慶升旗典禮及運動大會
紐約地區舉辦雙十節書畫展覽
旅泰僑胞歡度國慶
渥太華僑界舉行雙十晚宴
10位國畫大師水墨畫作品首爾展出
德國華僑歡慶雙十
小孩困熱氣球烏龍 美警方將提誣告
林義雄：「一中原則」應交由人民公投決定
盧碧颱風接近菲島 周三影響台灣
南投／搶攻草莓族 「卿年軍」成立
肯德基台北101餐廳 10/19 12:30-13:30買「巴黎卡菲豬排堡套餐」現抽法國精品
國泰人壽再締佳績 9月新契約保費市佔率再創新高
10/25「黃豆的異想世界」糕餅麵包免費吃到飽 徵求400位烘培王評審
燦星線上旅展大回饋 公主郵輪鑽石號兩人同行省13萬
萬名網友力挺 人氣部落客獲『台灣玩學堂』10萬獎金
臺銀嘉義分行財富管理旗艦店10月19日開幕
臺灣金控暨臺灣銀行98年新進人員12月5日甄試
FREER僑蒂絲門市週慶倒數加碼 10/20~10/3消費滿5千再送5百
打擊仿冒跟毒害說NO！ 正牌crocsTM卡駱馳百元折價感謝祭
幽默時尚家居 K’space寬庭週年慶25折起
對著iPhone說中文 Google搜尋推語音中文版
台紀錄片綠島獲芝城國際影展銀雨果獎
林中森否認 台灣海域資料給中國
僑委會赴財政部溝通「個人海外所得課徵基本稅額」
薄熙來稱「重慶打黑是被逼出來的」
中埔吳鳳公園－阿里山農特產品展售
溫室氣體稅如何徵收 朱立倫：採漸進方式
僑委會提請通過信保基金 幫助菲國受災台商
在誠品閱讀、消費，有被款待的感覺
「2009臺北健康城市國際研討會」10月中旬，隆重揭幕
醇酒美食 義遊未盡 福容義大利美食節
維多麗亞酒店‧換季新美食歐式鮮滋味
茶裏王濃韻系列獲國家雙認證
五星飯店推「敬老尊賢」優惠專案
施顏祥:今年已編1億輔導受ECFA影響產業
紐約市公職人員選舉倒數兩週選情激烈
盧碧轉強颱 宜蘭22日起防超大豪雨
遠雄海洋公園 海洋生態永續經營
背誦可蘭經得獎 就送你步槍和炸彈!
遺落在人間的天堂角落 – 美國蒙大拿州
黑皮盃路跑賽 12月6日台南登場
蕭副總統：治水會議是開始 不是結束
颱風警報前視察氣象局 吳揆第一人
李述德：開徵能源稅目的為節能減碳
陳水扁生日 扁媽北所探愛子
明年教育總預算4794億 較今年增105億
建輕軌拚運量 高市議員盼向吳揆求助
江宜樺：盼家暴受害者能挺身而出
工作遭剝削 外勞泣訴養護中心壓榨
連江縣一日縣長 與正牌縣長相見歡
吳揆再慰留 吳德榮笑笑回應
江陳會中市舉行 胡志強：不會收國旗
蔡國強新作《晝夜》送給台灣的美好禮物
星媒：馬英九任國民黨主席更能掌控兩岸交流
香港佛教界捐贈台灣600萬港幣風災善款
吳威志總部開張 競選團隊亮相
榮眷基金會養肥貓？退輔會:不能再領雙薪
徵能源稅 財政部版電價10年後漲4成
開心農場惹失和 妻半夜偷菜被夫逐出家門
蔡國強與女舞者《晝夜》對話
考選部：牙醫等5項考試21日受理網路報名
照顧弱勢 江宜樺以去留明志
福泰尾牙、春酒樂悠遊
另類行銷－空姐帶路，日本女性”哈”台灣
編預算補助北高還勞健保費 江宜樺：贊成
高市3票卡不便 市府：將整合為一
鄭寶珠抗癌2次成功 病友精神領袖
俊思家族品牌特賣會
非裔女導茱莉黛許 詩意書寫女性力量
立院初審政院本部預算 減列222萬餘元
水文資料私通中國 府、院否認國安會要告
吳清基：國教預算剩餘未滾存 扣補助款
華僑節座談會 推崇僑胞肯定僑委會
垃圾郵件夾帶惡意病毒 9月份飛漲9倍
微軟Windows7週五開賣 宣告XP時代結束
總冠軍連輸2場 兄弟期待爆點
業餘天文愛好者發現小行星 命名高雄
搶勝 曹錦輝急改投手丘
HP平價輕薄筆電出列 搭載Windows 7準備上市
徐霞客國際學術研討會 台提出７篇論文
知識大賽明登場 兩岸學生秀才藝比高下
能源稅碳稅最快2011年開徵 油電價將漲
國防報告書募兵制為主軸 27日推漫畫版
夜茫茫 酒茫茫 印度德里酒駕問題嚴重
東協峰會將至 泰政府嚴禁紅衫軍靠近會場
旅客銳減 中港澳台北旅展搶生意
大陸民眾申請團聚手續將簡化
兩岸航線生意淡 華航不減班
廣東宗教交流團明來台 3千萬賑災
洛杉磯高中引爆中文簡正體字戰爭
法蘭克福書展落幕 台灣館版權洽詢熱絡
宜蘭清晨規模4.5地震 最大震度3級
盧碧距離1500公里 預測掃過台灣尾
台股開盤下跌2.77點 為7712.33點
華航西安辦事處開張
回收冰櫃藏屍 業者驚嚇猛燒紙錢
青瓦台：美國傳出將舉行南北韓峰會是誤解
法蘭克福書展落幕 中國難脫保守封閉形象
圓明園首度派專家赴海外了解流失文物情況
今冬沒有大雪？ 莫斯科市長：我有絕招
美元反彈 新台幣匯率盤初走貶
日本擬放寬中國遊客簽證限制
冰櫃藏屍命案 基隆檢方驗屍
馬其頓與柯索伏建交 美表歡迎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
幻象零件裝反 空軍：懲處失職人員
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
鐵飯碗吃香 香港公務員招考競爭激烈
傳產電子接棒 台股量縮走穩
新流感住院病例新增5例
金門水陸大法會 24日點燈祈福
中國網路流行字 囧之後烎走紅
油價波動 廣東加油站賣劣質油牟利
屏東機場使用率低 交通部：地方同意就撤
參選北高？ 胡志強：留在台中意願不改
高縣捷運站邊土地標售 乏人問津
台東漁船海上失火 3船員獲救
上海官員：台商投資上海逾220億美元
學費降低刺激大陸學生紛赴海外留學
房子展翅 災區小手繪夢幻家園
美國職棒國聯冠軍賽 道奇0比11輸費城人隊
近7成企業招募重英文 僅2成員工有認證
二代健保增列 回台4個月才可復保
文湖線又有誤警訊 列車暫停7分鐘
確保競爭力 經部版能源稅僅財部1/3
海域資料交中國?府駁斥 國安會不排除提告
林明成任華南金公股董事長 李述德:不排除
金融海嘯影響 香港加薪幅度大降
水保手冊採購案 11被告全獲判無罪
美元反彈 新台幣匯率中午貶值5.8分
中國將對台灣等地錦綸產品徵收保證金
黨政分際 府：總統從事黨務會請假
桃園機場評比0顆星？李龍文：有3顆星
21歲不丹公主留學泰國簡單過生活
憂鬱季節到 醫師：癲癇患者小心控制
江宜樺：台灣海域資料 不可能給中國大陸
冰櫃藏屍駭聽聞 檢初驗死者為成人
統聯追撞大車禍 監委自動調查
星首批流感疫苗將先為朝聖回教徒接種
APEC特使人選 府：告知地主國後才宣布
洋基對天使第三戰開放球迷透過螢幕觀看
「11年之癢」成婚姻考驗 英國離婚年齡上升
全台第一個純男子舞團近日美羅省演出
走私槍械逃逸遭擊斃 家屬求償敗訴
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文官學院違憲自肥？準院長張明珠澄清
台股收盤漲36.22點 為7751.32點
立院初審 小刪退輔會200萬元預算
美官員：日若不履行美軍重編協議 有損互信
蔣經國私生子？國民黨黨史館：空穴來風
台股量縮走揚 類股輪動再戰7800點
台股狹幅震盪 收盤上漲36.22點
和解氣氛好 南北韓貿易額由減轉增
10月台指期漲58點 正價差1.68點
淡江承認大陸學分 教部：不承認
印度業者要求限令中國電廠設備商在印生產
黑田被打爆 費城人痛宰道奇
涉侵占公款 檢調約談前退輔會主委
10月電子期漲2.6點 金融期漲0.8點
政大不捕狗 盼以絕育控制數量
高市大同醫院後方污水槽火警 無傷亡
北市發言人隨扈保護 議員：不當
賦改會結論 優先推動能源稅與溫室氣體稅
開心農場熱門 教部：不鼓勵偷菜
學者︰以APEC模式簽ECFA可化解主權疑慮
吳清基：校園有無山寨多多 1個月內查明
台股漲36點 三大法人買超3.15億元
國貿局:ECFA為架構協議 非一步到位
海外所得課徵 財部考慮比照僑生服役規定
外資上周買超300.59億元 買超長榮航居冠
中國創業板首批28家公司30日深圳上市
11台商首獲大陸函授學歷
墓地不夠 香港擬在市區建立骨灰龕
新台幣兌美元貶2.5分 收32.325元
失業異想天開搶郵局 男子1審遭判5年8月
招待出國旅遊助選 南投縣議員遭判4個月
課能源稅 10年後油價每公升逼近50元
滬台新聞媒體應對經濟危機 探索新合作
全運馬拉松繞著公園跑 胡志強:專業決定
桃園滿月女嬰疑噎奶 送醫不治
貿協與美國堪州簽雙邊合作協議
台北世貿中心北京行銷台灣ICT展覽平台
200經貿團將參加澳門貿易投資展覽會
加工出口區外勞人數減 總員工數微升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外勞控老人養護中心剝削 雇主：認知不同
溪湖鎮長親家涉弊 遭起訴求刑15年
吳揆:能源稅不會馬上徵 最快後年以後問題
鳳飛飛淚水配飯吃 用歌聲走出喪夫慟
盧碧颱風增強 朱立倫：做好防災準備
張銘清遭推擠案 南檢不上訴
中央推碳稅 高市盼依污染程度分配稅款
朱立倫：推動碳稅時機 會考量經濟狀況
欠稅案 孫道存提前繳首期償款
南華大學迎陸生 35人下學期報到
熬夜壓力大 顏面神經麻痺上身
全運會馬術障礙超越團體賽 北縣奪冠
名家泳池畔偶遇 成就第2屆國際長笛藝術節
彎彎設計杯包組 義賣助台東偏鄉學生
中市金龍盃青棒 16隊抽籤定賽程
研究熊熊相同 動物副園長遭批抄襲
課能源稅 消基會:恐衝擊消費意願 勿躁進
故宮隸屬 吳揆：歡迎藝文界提意見
香港經濟好轉 最新失業率降至5.3%
李玟不怕素顏見男友 為演唱會延婚期
松山運動中心11月啟用 推出滑水課程
山寨台灣茶充斥 專家：5大關鍵分辨
能源環境稅分稅立法 許芳銘表肯定
助旅菲僑民台商重建 僑委會提供貸款信保
山寨台式茶大陸熱 正港台灣茶要反攻
廣電釋頻 電台業者反對拍賣制
Win 7限制少 可望帶動換機潮
陳江和跑壘失誤 兄弟教練不責怪
韓元比價效應 新台幣收貶2.5分
少年偕友人性侵女友 求刑4年
薄熙來重慶掃黑 大陸網民譏「賊逼官反」
小酌有益健康？飲酒對身體害處較多
古寧頭戰役60年 總統將赴金門發表感言
酒癮成因複雜 4成患者與遺傳有關
林二臥病在床10餘年 吳揆探視哼唱相思海
福建設中小企業融資平台 吸引台科技業者
賭博糾紛談判 2派人馬開錯槍打錯人
天氣預報表現 氣象局自評85分
左營或仁德?明鄭萬年縣治 學者看法迥異
獵雷艦案 前海軍中校袁友范被判7年半
鋼鐵水泥產能過剩 中國進行調控
安置災民 楊秋興滿意組合屋永久屋品質
江宜樺:考量財政 今明兩年無法發育兒津貼
小行星熱潮 高市擬成立天文科學園區
打擊有表現 王金勇第三戰先發
中縣東縣立委補選 明年1/9投票
劉瑞琪誇吳建豪 演技進步嚇到她
瓦歷斯貝林養大閘蟹 推展部落產業
涉偽造處方箋領藥 男子起訴
康寧:台中廠電力中斷非跳電 無火災
聞看聽 選對老人養護中心
景氣差 中正大學鼓勵服研發替代役
蘇格蘭銀行：中國2010年貿易順差2千億美元
調查：亞太員工明年將加薪 台加薪幅度2.5%
桃縣警電腦機房起火 110短暫中斷
熟女比美眉差？奧田英朗小說訴說粉領故事
中縣流感疫苗估下周用罄 盼中央速撥補
郝龍斌：塑造學童安全通學環境
退休公職轉任私校爭議 政院試院研擬對策
准辭研考會主委 劉世芳專任KOC常董
星明年將擴張預算 刺激經濟成長
DRAM產業再造送件明截止 僅TIMC遞件
偷渡翻船 數十名福建人喪生海地
市圖設備舊 北市擬投1.5億改善
囧很大 歡歡爆料女兒的男友是女生
課碳稅 鋼鐵業：衝擊不下於景氣衰退
基測最常出錯題目 免費座談報你知
江陳會中市召開 胡志強盼遊行理性
大學若承認大陸學分 教部：扣獎補助款
工總：能源稅若無配套 產業恐出走
景德鎮400年柴窯重燃爐火 全球僅存
農產品納入自貿港區 全球皆為生產基地
鐵路建設望塵莫及 印度總理籲效法中國
海軍艦鍋爐熄火案 前艦長輪機長遭彈劾
因應退房潮 綠營議員發起來高雄住一眠
再生能源費率圖利台電？經部:經得起調查
李寶珠提合法配偶訴訟 王文洋：重婚無效
再生能源業者：吳揆允組新能源推動委員會
水文資料交大陸?國安會:蔡同榮不道歉就告
教育部擬花5000萬設中小學淋浴間
涉私放贓車出售圖利 北縣警遭起訴
上海孔祥熙舊居洋房 2億人民幣售賣
胡志強：未來動向 不選或選台中直轄市長
中國創業板將上市 催生82位億萬富翁
北縣書香快遞高屏 莫拉克災民精神食糧
擔憂國王健康疑慮消退 泰股上漲2.2%
廣播金鐘明頒獎 范逸臣壓軸表演
未在宜蘭站台 總統不願外界質疑只拚選舉
徵碳稅 塑膠公會:用稅金獎勵改善製程
東勢鎮沙連溪 釣客疑似溺斃
黃敏惠總部今正式運作 馬英九23日站台
康寧電力中斷 5至7.5代線面板廠估受衝擊
臨時工傳肺結核 北縣府員工通過篩檢
不利生產 權威醫師：男士勿進產房
參觀者奇少 議員批台北旅館節宣傳差
國防報告書：共軍威脅短期不會解除
內蒙古呼和浩特4重刑犯殺警越獄
中科4期環評案 環署籲勿以政治語言混淆
四川漢龍2億美元收購澳洲鉬礦逾半股權
國防報告書：災害防救 國軍主動投入
海南首次舉辦性博覽會
第098208期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098084期威力彩38樂合彩開獎結果
整併現有汽燃費等稅費 推動能源稅與碳稅
中共反貪腐 省市書記高調表態
爭奪華文市場 中國搶提供華文教材及師資
台灣機場1至7月客運量減 屏東衰退居冠
平均實質利率取代雙卡上限 銀行公會:可行
中國傘兵實戰演練 遂行多樣化任務
瀋陽故宮將赴台灣展出
陳沼濤6子女爭產告老么 檢方不起訴
北市連3月房屋移轉減少 大安大同文山續增
景氣回溫 國庫券得標利率0.243% 歷史次低
國內線機場客量節節降 高鐵是致命傷
立院初審通過 增列試委座車預算
澳洲顧問建議中資放棄全盤收購澳洲礦業
外勞控訴安養中心 北縣府：非人口販運
瘦就是美害慘青少年 香港媽最愛評論體型
陳奕迅模仿非洲佳麗 粉絲笑翻
3少年搶超商 警方送辦
歐美股市短線高檔恐震盪 新興市場續看俏
第2屆兩岸法學學術研討會26日開封舉行
民進黨：開徵能源稅缺配套 無法支持
Acer品牌奪冠 施振榮致函感謝全體員工
瑞銀:年底選舉勿過度解讀 台股上看8000點
澳航南寧-澳門-台北一機到底
電影風聲首映 李冰冰入圍金馬要謝導演
實踐新球館落成 慶熙璞園籃賽慶祝
1對上海男女在澳門兌換近200張假美鈔被捕
平均實質利率取代雙卡上限 金管會中立
第098208期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098084期威力彩頭獎摃龜
中國任法蘭克福書展主題國 德媒毀譽參半
中國軍委副主席徐才厚即將訪美
中國商務部：盼兩岸做好準備商簽經合協議
許榮茂家族財富1500億 登中國房產榜首富
華誼兄弟傳媒將上市 年成長50%為目標
仕欽董座涉詐取融資 板檢起訴
國防新聞：台灣駐美潛艦採購小組可能裁撤
不滿資方處理態度 泰鐵路工會揚言擴大罷工
女兒棄養母親 法院判返還贈與
中常委選舉風紀問題 考紀會明天開會討論
康寧台中廠評估第4季玻璃產量持平或下滑
金山僑領梁杓耀病故 僑界哀悼
芝加哥僑情座談 籲僑教紙本數位化
非洲台商年會與非華年會明年合併舉行
世華工商婦女捐款造林 僑委會頒獎表揚
華僑中醫師向韓國會陳情 爭取法律地位
芝加哥僑界升旗慶雙十 氣氛熱烈
東京中華學校慶雙十 龍獅大會串
休士頓僑社辦理雙十國慶升旗典禮
橙僑中心舉辦僑務座談會
賀國慶 張俐敏籲僑胞種樹愛台灣
聖保羅僑界慶雙十 盼台灣走出傷痛
「野獸冒險樂園」登上北美票房冠軍
偉大來自面對失敗 歐媒熱評龍應台新書
MLB美聯冠軍戰 天使苦戰11局5-4險勝洋基
「撤導彈」 國際媒體報導馬英九談話
茶裏王濃韻系列獲國家雙認證
天使再見安打 粉碎洋基三連勝企圖
「2009台灣溫泉美食嘉年華」報喜啟動 好康優惠一籮筐
簽署「零八憲章」 李劍虹再被中國拒入境
新聞辭典：「零八憲章」
Google街景圖推「卡打車」版 三輪鐵馬趴趴走
艋舺服飾商圈封街特賣 09秋冬新裝秀
中山高五股至楊梅高架 11月動工
2009台北國際旅展
不理會中國抗議 日再簽發熱比婭簽證
麗尊酒店～尾牙.春酒好呷期!
國內設計師女裝聯合特賣會
西方媒體報導 中國將收購美國境內石油資產
2009三星活力路跑「Go Green愛．綠跑」
賞美式潮味．抽美西機票
全世界最快樂的地方 - 美國迪士尼
2009屏東豬腳節-來自家鄉的好滋味
相招高雄住一眠 高市議員盼救觀光
天使再見安打 11局力克洋基
MLB國聯冠軍賽費城人9局逆轉 3-1聽牌
兩岸和平祈福 金門水陸法會24日展開
費城人逆轉 國聯冠軍賽三比一領先
以色列利用新科技 處理廢棄物不靠焚化爐
陳致中夫婦探扁 扁辦：扁青光眼已改善
郭泓志好投 道奇慘遭逆轉
中市迎接全運會 回顧展即日起登場
Bon Jovi新歌MV出現六四畫面 挑動中國神經
蘇起要蔡同榮明午前道歉 否則控告
台灣助聖露西亞開發駕照管理系統啟用
肌萎畫家邱俊瑋成年 許願看戰機表演
北市參加世博 郝龍斌：國際行銷3部曲
駐美潛艦小組裁撤？國防部：無此事
果子咖啡小可愛 理念征服噗浪客的心
2009 世貿旅展餐券優惠
徵求評審 美味黃豆蛋糕餅乾麵包 免費吃到飽 賺奬金
NBA熱身賽 老鷹扳倒巫師
盼維持區自治 南縣鄉鎮市民代表陳情
馬胡會？ 謝長廷：應由人民公投決定
台北縣英語教師體驗美式教學風格
多倫多台灣商會與韓國商會交流
肥美秋蟹新鮮登場 漢來大飯店邀您一起大啖秋蟹料理
李家同教授與部落格天后彎彎 合力啟動安麗希望工場
六福旅遊集團全方位獨家優惠 讓您吃、喝、玩、樂 省很大
633尚未達成 藍綠:開徵能源稅時機不宜
陳菊尋求議長支持 盼高市總預算付委
港媒猜測 中國航母5年內難以成功
天下雜誌調查：台積電蟬連標竿企業龍頭
護航鞭長莫及 一中國籍貨船印度洋被劫持
Firefox攔阻微軟外掛遭抱怨 Mozilla身段放軟
「Come on曹」今登板挽頹勢 統一挑戰聽牌
「來者」趣墨畫展 中正堂展出
國民黨首次開除2名中常委 警告羅淑蕾
陳致遠再見安打 兄弟大逆轉
吳揆：10日內查明中科局廢水處理問題
節能螢光燈含汞傷環保 印度擬改用LED燈泡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
相過幾次親？ 南韓相親大忌諱
主要股市市值接近雷曼兄弟破產前水準
日本開始注射新流感疫苗 醫療人員優先
掌握差異化 達達董座劉保佑拓展新事業
南韓今年經常帳順差可望達350億美元
貴州車禍 5名記者身亡
溫州-台灣貨櫃班輪今首航
印度5婦女被控女巫 裸身遊街示眾
中共官員：幹部制度若不改革將有危險
美官員密會菲叛軍領袖 推動菲南和平
港府：港台先磋商航運業避免雙重課稅
美FDA核准新子宮頸癌疫苗Cervarix
中國尋訪圓明園古物 大英博物館：願意協助
也來場地鐵大戰？球迷寧願道奇和洋基對決
鞋襲布希伊記者盼募款助同胞
歐巴馬籲徹底結束衝突 美宣佈新蘇丹策略
盧碧減弱為中颱 北部東半部防超大豪雨
紐時宣布年底前裁減100名新聞部員工
柏南奇：獲致更平衡經濟成長是美亞中期挑戰
布希將出席新德里世界領袖高峰會
台股開盤上漲56.71點 為7808.03點
外套浴巾包裹 南科園區發現男棄嬰
中國多方動員營救被海盜劫持貨輪
朱民辭中行副行長 據指可能派駐IMF
王金平：健全稅制應思考時機
吳揆：不會輕易開徵能源稅
紐約添豪宅 哈利波特男主角房產逾千萬英鎊
吳揆：媽祖文化列100年國慶節目
大陸本山集團切磋綜藝 驚訝台灣尺度寬
美股重登萬點 台股創波段高點
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
鳥群當敵機 南韓軍方虛驚一場
金門死亡車禍 機車騎士疑酒駕喪命
中國擬投資逾47億元開發可燃冰
BBC公布：英外交官稱加拿大人才能平庸
大陸整頓酒後駕車專案延至12月底
落葉歸根 前警政署長莊亨岱安葬福建泉州
亞洲首例 成大成功試飛無人飛機100公里
IMF：南韓GDP至2012年可望恢復2萬美元
營區災民體重上升 高縣府鼓勵運動
林正二轉發中國捐款 以災區原生為對象
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
11.5%韓人在H1N1流行前已具免疫力
解決失業者燃眉急 中市推協助方案
中國規定保安不得搜身及限制人身自由
內蒙古呼和浩特越獄案1死3被捕
颱風豪雨威脅 吳揆：國軍將進駐敏感村里
新加坡修所得稅法 讓稅務銀行資訊更透明
農委會：芭瑪颱風農損近8千萬元
市調機構估 今年LED市場規模69億美元
人力銀行：政府對ECFA應有更多配套措施
出獄不知悔改 惡男性侵4女判23年
李光耀：中印經濟自然成長 將改變世界秩序
吳秀光收受軍火商賄款案 檢方不起訴
聯電在中國佈局新事業 山東設太陽能廠
農金局：莫拉克風災低利核貸已逾1千件
達633才徵能源稅？吳揆：無必然掛鉤
蘇花替 吳揆：明年3月底前提規劃案
教師聯盟2010手札 推動認識台灣偉人
吳揆提3原則 鼓勵發展再生能源
防颱 新竹市2天內完成排水清淤工作
諱疾忌醫 女性膀胱運動症就醫率低
印度科學新技 鮮花5年不枯萎
兩岸洽簽經合協議 涉台人士：名稱可以談
面板西進全面解禁？奇美電：盼儘早開放
颱風逼近 青江白菜批發價先漲2成5
揭開後台面紗 兩廳院開放全導覽
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調降網路連線費？吳揆：請交部NCC檢討
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建立監聽調閱委員會 國民黨團：朝野協商
中國疑開放不足 經部:部分農工業須保留
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環署：彰化沿岸廢水 重金屬含量降低
全國農機資材展 交易交額逾2億
台股收盤漲2.2點 為7753.52點
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【台北股市】開高震盪整理 漲2.2點
10月台指期漲1點 逆價差1.52點
賣壓出籠 台股7800點得而復失
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10月電子期漲1.25點 金融期跌0.8點
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