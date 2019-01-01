漢
En
News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
1月電子期收跌9.35點 金融期跌38.8點
部分非裔美國人關切歐巴馬就職 寧願不上工
吞嚥困難恐罹患食道癌 醫師：應儘速就醫
遭指控惡意解僱 統一數位翻譯：依法辦理
記名卡遺失 悠遊卡：朝6小時完成掛失服務
日股重挫400多點 盤中失守8000點大關
日本或許今年內就將重啟文殊反應爐
百業不振 中國廣電續紅 收入年增10.3%
文官興革 考試委員：應定期考評高階文官
政院通過特教法修正草案 納高等與成人教育
解語花有得買 看準宅經濟點頭小草玩具大轟動
南韓國營第一家 性侵害者藥物去勢診所開張
搶救血管爆裂利器 國內名醫研發獲美國上市
Q4全球PC出貨僅成長1.1% 宏?眥f勢成長31.1%
北縣環境清潔競賽 永和鶯歌石碇最優
迎接牛年 中市民俗公園將辦牛轉乾坤活動
扁派人在美處理鉅款？法務部：併案偵辦
印度薩蒂揚總裁哭窮 警方查出50家銀行帳戶
嘉義地檢署緩起訴處分金 購年菜助弱勢
本土名家早期書畫 台灣文獻館推特展
日股一度跌破8000大關 跌幅4.92%收盤
天津牛年年夜飯一桌難求
傳馬來西亞官員涉人口走私 美國參院調查
洛杉磯時報調漲零售價因應困局
錄取率0.31% 移民署人員招考入闈防弊
洛杉磯市消防局嚴禁春節期間燃放鞭炮
南京2僧人訪台爆命案 傳2人長期不和
三大法人賣超153.6億 台股重挫200.7點
哥倫比亞總統烏力貝是布希拉美最忠實盟友
賦予家具新生命 北縣擬成立再生家具中心
占地為王霸凌地主 刑事局瓦解十五份幫
心星的淚光現場血腥 言承旭關穎斷指定情
違反毒化物與環境用藥管理法 將加重處罰
CAS大陸商標註冊 雲嘉屏縣：對農民有保障
雪梨女網賽 謝淑薇彭帥闖進決賽
水利署治水賣力 提供工作機會也不落人後
駐美代表處人事異動 國會組長行政組長補實
關達那摩監獄查德人 獲美聯邦法官裁定釋放
農產行銷大陸 高縣農會盼互設銀行保障貸款
在台設詐欺機房行騙大陸民眾 警逮11嫌
搶消費券商機 台東縣推出百萬現金摸彩
溫家寶訪南京台企 讚賞因應危機措施
美麗中國菜新書發表 教做創意年菜
應考專技高考社會工作師 需修習相關科目
農產銷大陸 蘇煥智：樂觀其成但不看好
景氣差募款難 嘉義家扶發起捐消費券活動
親密入選柏林影展觀摩 林嘉欣將走紅地毯
新台幣兌美元貶1.21角 收33.379元
即將駐星 史亞平：正加緊熟悉業務
搶攻消費券大作戰 麵攤輸人不輸陣
台灣援助巴拿馬購買一架直昇機
農產銷中 中台灣縣市:統合力量避單打獨鬥
經典賽名單再變 羅嘉仁確定參賽
經濟實惠 中國赴台灣遊香港遊春節搶手
左伯斯健康引疑慮 蘋果股價應聲重挫10%
NBA西區雙強交手 馬刺克湖人
雪梨女網賽 狄曼提娃痛宰小威晉級決賽
曾蔭權：香港經濟最壞情況農曆年後出現
97學年度下學期就學貸款 即日起受理申請
美國房市研究機構：法拍屋數量2008年暴增81%
雪梨網賽 莎菲娜撐過攝氏42度高溫晉級決賽
北韓要求查證南韓境內是否有核武 首爾拒絕
屏東加工區去年招商亮眼 投增資額逾242億
大寮鄉民北上陳情 國中期末考改期
竹縣柑橘展售 年節應景大吉大利
草率處理教師考績 監察院糾正教部與南縣
搶消費券商機 中市五星級飯店也要送房子
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
總統府共諜案 中國官方不回應
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
台北燈節活力小牛提燈亮相 2月5日起發放
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
未落實監督國家太空中心 監院糾正國科會
助憨兒 竹市飯店愛心義賣庫存品
分析家認為 中國2009年將更嚴格管控網路
高捷案 陳哲男2審仍獲判無罪
讓世界亮起來 平溪天燈節年初一登場
預測台積電選擇權今夜止 動動手指賺萬元
日本研究：呼吸較活潑受精卵受孕機率高
專案農貸利率降2碼 農漁民可減利息支出
搶消費券商機 基隆推滿千摸彩送汽車
新克里多尼亞發生規模6.8強震 無傷亡通報
竹北年貨大街明開張 鄭永金17日義賣海梨柑
杭州拿1億人民幣發放消費券
南市議會兩黨團 各捐出消費券現金救弱勢
助經濟困境 清大還願獎學金申請無成績門檻
北縣永和市公所提供50名短期就業機會
10號公報上路 黃茂雄:盼高科技業排除適用
庫揚網賽 費德瑞苦戰三盤擊退佛達斯柯
相隔11年 劉曉慶重新詮釋武則天
阿里山零下低溫 部分住戶水管脆裂停水
哈瑪斯同意停火 以學者：不宜過早樂觀
外資匯出 新台幣兌美元收貶1.21角
嘉義1男子死在馬桶上 疑天冷暴斃
中國國資委將全方位監管國有股股東
雖接受停火倡議 哈瑪斯仍朝以色列發射火箭
金門海巡隊緝獲撈過界大陸漁船7艘 逮31人
滿足過年需求 農糧署加強年前供應蔬果花卉
歷經昨日重挫 歐股今開盤漲跌互見
金管會通過寶富期信申設許可案
發展航空城搬遷軍機場 機場園區2528公頃
大三通滿月 陸客來高雄觀光漸入佳境
竹市義消全國競技3連霸 獎盃存消防博物館
傳胡錦濤親自處理08憲章案 要求限期調查
扁希望回家過年 律師向法院提具保停押
銀行業者：調降循環利率 共體時艱
辛巴威當局嚴刑逼反對人士供認顛覆陰謀
為籌資 茂德認虧將部分設備賣給台積電
蕭萬長蔡英文號召善士16日義買名家名畫
黃金選擇權下週登場 契約規模5台兩
春節將至 銀行19至23日營業時間延2小時
陸資納入三次江陳會議題 江丙坤:協商中
愛的呵護戰勝痛楚 泡泡龍小慈許願進步
陳哲男:近5年未與王仁炳聯繫 莫憑空臆測
金管會修法 上市公司應建立防內線管控
扁案年後再開3天準備程序庭 仍未傳吳淑珍
貓熊團圓帶動認養熱 裕隆捐千萬保育動物
星去年11月零售額比一年前跌3.4%
美容除斑急不得 以免發生醫療糾紛
台銀等行庫19日至23日 提供民眾換新鈔
三名國際紅十字會人員在菲律賓被綁架
金融機構春節不催債 金管會:若違規可申訴
江丙坤：南航是大陸企業來台發展好範例
立院表決總預算案 監委公務車報廢後不補新
南京市府：赴台2法師死因仍待查證
立院要求取消監委配車 監院籲立院復議
專案農貸降利率2碼 財源來自勻支農發基金
老爺高球公開賽首日 新秀林子麒表現搶眼
國際紅十字會人道工作者在菲南被綁架
兩上市公司率先簽約使用集保通訊投票平台
循環利率調降 財部：公營銀行配合政策
信用卡循環利率紋風不動 不合理也說不過去
香港將展出百年來中國歷史貨幣
佛光山春節平安燈會 祈求平安和諧
富邦建設台灣大攜手 開發松菸文化園區
慈濟急難關懷網路 志工春節不放假
金融海嘯衝擊精神科病患就診及用藥習慣
遊樂園促銷 使用消費券享門票住宿優惠
中國信託南港總部動土 公共開放空間創紀錄
觀瀾湖高球賽 吳文玎躍居領先
劉揆：國家型科技計畫要建立退場機制
中國開放無人島開發權 6763島嶼待開發
防檢局今起在松山機場設檢疫站加強把關
監院通過糾正案 國科會：前人率性誤事
南韓羽球賽 方介民李勝木淘汰世界第一組合
松菸文化園區BOT簽約 2013年成文創基地
載客量減少 新航關閉台北來往洛杉磯航線
驗出含殺蟲劑 福建養殖鰻在日被令回收
去年歐洲汽車銷售量 創15年來最大降幅
劉揆：大寮空污案在公害糾紛處理法內解決
議員爆粗口 曾蔭權指議會優良文化遭衝擊
嚴查孟買攻擊事件 巴基斯坦共逮124人
斯里蘭卡政府宣布 再度攻占叛軍飛機跑道
綠營復議電子票證案 立院表決不通過
南機組破獲私宰乳豬 偽製屠宰合格章工廠
金管會:雙卡利率調降若有爭議 視個案處理
調查：不景氣之際亞洲願意跳槽員工反而更多
錶心藏毒6公斤 化學教師等3人送辦
第098005期威力彩開獎結果
傳安徽蕪湖千人堵橋討薪 引爆警民衝突
第098011期今彩539三星彩四星彩開獎
金管會：證期局擬專案與產業溝通10號公報
聯合國報告：台灣今年經濟成長率預估為2.7%
以國戰車砲彈擊中聯合國加薩總部 3人傷
金融風暴 中國富豪從投資股票轉到房地產
立院三讀 總預算歲出刪203億改列1.8兆
經濟疲軟 中國實際利用外資連續負成長
因應景氣低迷 日本三洋電機將裁員1200人
立院通過總預算案 劉揆:盡力做好該做的事
信用卡最高循環利率 台銀10.8% 中信銀20%
王金平：兩黨兩岸互動主決議並存較圓滿
炮火殃及聯合國加薩總部 潘基文憤怒抗議
國中基測申請入學門檻 建中北一380分
年曆卡誤植香港年曆 外交部東辦認錯重印
無視反對 英國批准希斯羅機場興建第三跑道
加薩醫院在以軍攻擊中失火 傷亡不詳
聯合國：印度平均七分鐘一名孕產婦死亡
台銀:若政策指示 不排除率先降信用卡利率
加薩近1100人死亡 潘基文稱無法忍受
國防部：要求各單位加強保密教育安全考核
德破產管理人求償 佳世達：委請律師應對
信用卡利率可望調降 金管會後續仍應關注
辛反對黨領袖批穆加比治國無方 籲共解危機
遭列被告 高英茂：願以個人生命保證清白
第098005期威力彩頭獎 1人獨得
北韓首領金正日指派第三子金正雲為接班人
第098011期今彩539三星彩四星彩派彩結果
泰央行：今年泰失業最高可能達140萬人
貧民百萬富翁獲英影藝學院電影獎11項提名
歐洲央行調降主要利率0.5個百分點至2%
化解天然氣危機 俄烏兩國總理將開會磋商
Elcoteq將在全球裁員5000人並關閉4廠
中國間諜無所無在 各國戒慎恐懼
美參院外委會 通過希拉蕊任命
救英國經濟 數十專家發動加入歐元運動
以希特勒納粹為幼兒命名 美家長喪失親權
全美航空客機墜毀紐約哈德遜河
全美航空客機紐約墜河 生還乘客待救
客機墜毀紐約哈德遜河 傳150乘員都幸運生還
美航空總署：紐約墜河客機乘員據信全部生還
全美航空班機墜入哈德遜河 乘客全數獲救
歐洲去年新車滯銷 創15年新高
彭博：全美航空墜機 機上人員皆安全脫身
薛琦：台灣與倫敦證交所ETF將相互掛牌
全美航空客機墜河 機上155人全數生還
證交所董座：富時指數 台灣升等機會大
華郵：布希任內經濟成長70年來最弱
鳥擊惹禍 美班機墜入哈德遜河
誤植香港年曆 又一政府單位搞烏龍
國泰人壽農曆春節不打烊 貼心服務滿足客戶需求
中國間諜無所不在 提醒兩岸還是敵對狀態
FAA：全美航空兩具引擎遭鳥擊迫降墜河
美FAA：全美航空客機墜河 鳥群可能是禍首
消費券旅遊趣 雄獅旅遊好康雙倍用
孔廟園區景觀植栽認養
MOS新春有禮 限量超值新春禮盒組折扣多達30%
土銀稅後EPS3.02元 泛官股銀行中資產品質最優
聲寶呼籲消費者 愛台灣買國貨
攜家帶〝券〞饗美食 王品八大品牌消費券再加碼
消費券瘋台灣 台鐵「環島之星」火車環島一圈只要$3600
消費券A好康 杏輝專櫃保健食品全面10% off
富邦人壽春節假期生存金與滿期金 1月22日提前給付
春遊墾丁福安宮搶頭香 三天兩夜發久久久
美調查人員約談全美航空駕駛 瞭解失事原委
六福集團五大品牌推出消費券專案 住吃喝玩樂全面優惠
Crocs開春雙享砲 明星商品入手搶先機
超高頭獎1,200萬元刮刮樂「恭賀新禧」上市 「恭喜發財」「財神到」同步發行
土地銀行「孫晉卿馬魚畫特展」熱鬧登場
美航空官員喊話 搭乘飛機安全無虞
府：總統親領消費券 春節將發金幣巧克力
兩岸互不否認 厦大學者：不能造成兩中
兩岸第三次江陳會 談金融不談政治
洩密案 檢方追查是否洩漏國防機密
作公益 馬總統捐36萬年終獎金
青年團體 政院抗議債留子孫
春運一票難求 37號窗口售票員成過街老鼠
北上抗議 大寮居民請馬去Long-stay
「哈德遜英雄」完美迫降 全美航空演奇蹟
宜蘭樂透彩頭獎得主太招搖 遭人勒索
林芳郁抱出嫁心情就任 從台大人變榮總人
全美航空客機墜河 倖存者回憶英勇事蹟
南港展館案開庭 余政憲坦承洩漏評委名單
立委補選 黃慶林:羅文嘉婉拒 魏德聖列考量
與布希切割 美司法部長提名人：水刑是酷刑
來去住金門! 金酒回餽金每人1萬800元
監委配車取消 誰把監院搞成裡外不是人?
中市公布消費券豪宅摸彩品 市價1210萬元
日曆卡誤植香港版紀念日 外交部坦承疏失
台北年貨大街開賣 人潮上看30萬
加薩戰火依舊 聯大召開緊急特別會議
南港案開庭 7評選教授不認罪
美監督機構：馬多夫基金1筆交易都沒做
傳日本日立公司淨虧損逾10億美元
阿諾發表州情諮文 只強調加州財政危機
反彈聲中 林芳郁就任榮總院長
南韓社會首例 強暴配偶有罪
歐巴馬就職舞會 第一夫人穿著成話題
通膨無止盡 辛巴威發行100兆元大鈔
春安工作今起跑 動用警力79萬人次
紅內褲好手氣! 小心褪色染衣物
悠遊聯名卡 與8銀行簽約
工業局：台灣DRAM一家都不能倒
哈德遜河奇蹟 飛機設計與機組人員都有關係
摩根大通去年第四季淨利遽降至7.02億美元
以國總理：砲轟聯合國加薩總部為自衛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以軍空襲加薩 巴勒斯坦內政部長喪生
以軍攻擊20天大斬獲 哈瑪斯要員席阿姆喪命
千島群島東方海域發生規模7.3強震
北太平洋強震 俄國遠東地區發出海嘯警報
布希：萊斯像妹妹 該硬就硬該迷人時迷人
柏里斯宣誓就任聯邦參議員 遞補歐巴馬遺缺
美眾院民主黨公布8250億美元振興經濟方案
連署不足 瑞士人擬以公投挑戰禁菸法律失敗
歐洲議會通過決議 要求加薩走廊立即停火
義中央銀行預測今年經濟負成長2%
2008年美320萬項房地產抵押贖回權被取消
白天氣溫明顯回升 溫暖天氣持續到20日
專訪歐巴馬 美國廣播公司談話節目收視飆高
以色列國防軍證實 哈瑪斯內政部長身亡
聯國機構及醫院遭攻擊 瑞士責以違反人道法
加薩戰事恐危及以色列與土耳其軍火交易
刺激經濟復甦 美民主黨提8250億美元方案
新點子 「珍品工作室」讓巴黎人嚐台灣年菜
過期鮮乳滋養 高縣大社鄉牛奶蜜棗脆又甜
美參院通過剩餘紓困金撥款案 歐巴馬表感謝
台股開盤上漲54.01點 為4374.78點
重慶貪官家藏200多雙名牌鞋及服裝
分析師：加北電申請破產保護 將無足輕重
中國春運買票難 黃牛票質疑揮不去
企業紓困 北市開例今年度可分期緩繳稅
中國國慶60週年慶典 北京成立籌備機構
大人北上抗議 潮寮國中小請假學生多
民主黨護航 美參院通過剩餘紓困金撥款案
玉山昨夜零下9.2度 白天氣溫回升
台股漲 新台幣早盤小升
操控LCD面板價格 台灣華映3主管將在美服刑
中國網民世界居前 上網費及速度卻不如人
Makiyo突襲夜店 倡導喝酒先找指定駕駛
節前觀望氣氛濃 台股開高震盪量縮
希拉蕊矢言 將替美國外交帶來新氣象
搶消費券商機 公營機構也推超值優惠
潮寮鄉親北上陳情 府：會派專人接待
布希白宮告別演說 強調八年良心執政
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
回鄉參選 陜西19歲女學生當選村官
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國大幅提高糧食最低收購價增加農民收益
中國春運一票難求 胡錦濤要官員動動腦
南韓國家情報院否認北韓正計劃南侵論調
王毅：今年兩會協商將圍繞經濟議題展開
汪洋仍強調加快經濟雙轉移
對抗景氣寒冬 墾管處推便宜旅遊專案
宏?砦q腦全球市場佔有率大幅提昇
上班族今年平均年終1.14個月 48%預期領嘸
彰縣警破獲販毒集團 運毒成員自稱研究生
調查:8成4上班族擬年後轉職 半數不敢行動
山西縣委書記酒後調戲女服務員丟掉烏紗帽
北市立委補選國民黨初選 上午4人領表
朱立倫重遊紐約 僑胞熱情歡迎
調查顯示廣東珠三角6成企業將減聘新人
去年深圳18位處級幹部涉貪污落馬
香港寶聲集團台灣首件投資 日月潭蓋旅館
星加強警力防範犯罪案件
電資館30年 放映首部數位修復電影街頭巷尾
美國海軍即將開始逮捕索馬利亞海盜
捐款大戶只能在家觀賞歐巴馬就職典禮
中國去年各類事故逾41萬宗 死亡9萬餘人
經部:存貨融資增列跌損 信保基金將擔保
個人電腦需求驟減 英特爾Q4淨利銳減90%
汪洋呼籲關注中共貧困黨員生活
洛時：許多中國民眾對布希有好感
柏里斯宣誓就職 接替歐巴馬參議員席次
偽造販運上億人民幣 廣東浙江11人被捕
桃園衛生局檢驗年貨 金針不合格率3成
朱立倫參訪紐約無線網絡 盼獲智慧城市首獎
靖蛇專案 北縣警偵破人口販運色情集團
2008台灣室內設計大獎展 1月18日結束展出
除夕夜搶頭香 新港奉天宮送名家交趾陶
照顧近貧工作者 補助款春節前撥入帳戶
中國明年實施婚姻聯網登記
慈濟發揮大愛救助福建福鼎市低收入民眾
哈瑪斯建議停火 交換以色列加薩撤軍
華亞科:產業整合計畫書 農曆年前可望送件
泰國老虎將取得皮紋身分證
主管在美被判刑 華映：暫無因應措施
胡志強：研擬提供延後繳稅解困機會
客語初級認證放榜 合格率83.35%
劉揆捐年終獎金？蘇俊賓：待規劃
國內採購GPA會員市場規模 年3900億美元
南縣私人收容所燒毀 流浪犬貓無處去
匯市觀望量縮 新台幣中午暫升3.6分
醫院接受消費券程度有別 就醫先打聽
NBA 拓荒者105:99氣走籃網
趙小蘭：亞裔美國人將持續貢獻美國
校園國語線上閱讀文采之都 雲林奪冠
解決房貸危機 歐巴馬將撥用1000億美元
梅盛開楓飄落 遊南橫多采多姿
日月潭陸客必到 纜車加鐵公路更方便
南京靈谷寺法師命案處理小組 今或明赴台
歐美利違反多層次傳銷規定 公平會罰10萬
高市立即上工 尚有500職缺待補實
業績惡化 日產汽車擬將主力車移至泰生產
歐央行總裁排除零利率 亞洲匯市歐元反彈
產業研發碩士專班秋季班 農曆年後招生
台股收盤漲32.93點 為4353.70點
嘉義新港奉天宮8天7夜遶境 31日起駕
客語認證 25%考生為職場競爭做準備
中醫戒菸法 醫師：成功率達7成
目中無人22年 寫下奮鬥史鼓勵身障人士
歐巴馬尚未走馬上任 政策已獲國會採納
1月台指期上漲88點 逆價差30.7點
星工資理事會籲企業保障勞方工作權
亞洲第一人 周龍鴻取得美國計畫管理師證照
中國2009年財政總支出可能逾7兆元
中國官員：第2季經濟有望見底
交投審慎 台股量縮震盪收小紅
台股收盤上漲32.93點 收盤指數4353.7點
厄瓜多大停電 70%地區陷入黑暗中
父親奮不顧身搶救 南投火警姐妹1死1傷
王金平華府宣慰僑胞晚宴擴大為40桌
中國央行：沒有假幣集中出現情況
1月電子期收漲4.95點 金融期跌0.8點
迎春過好年 高雄後驛商圈促銷明登場
國際鐵礦石談判 中國手握兩大籌碼
庫揚網賽 費德瑞決賽將與同胞瓦林卡鬩牆
腹瀉便血 中國維權者陳光誠獄中亟需治療
調查指香港大多美商以裁員對抗金融海嘯
明率團祝賀歐巴馬就職 王金平：任務單純
2008年大陸流行語 陳水扁羈押案入選
天津開放外商參與土地交易
營建署:不動產交易資料庫 7月建置完成
中國啟動新一輪地方政府機構改革
洛杉磯商用樓宇租金將大幅調降
別無選擇 全美航空機長迫降哈德遜河
經濟壞 深圳最大文具經銷商不見蹤影
劉揆春節訪弱勢 發10元硬幣紅包賀年
天寒水凍體力不支 全美航空乘客險成水鬼
網路聊天勾引 歹徒假一夜情搶同志遭逮
浙江2008年外貿出口總額逾1543億美元
劉揆18日親領消費券 首站赴建國花市消費
三大法人賣超68.4億 台股震盪收紅
福州飛台北航班出現春節前台商返鄉高峰
日本採多項對策防制鳥擊飛機
南庄遊客中心17日揭牌 系列慶祝活動
廣東南澳島2012年將有跨海大橋與大陸連接
苗栗展校顏 縣府7億打造23校新風貌
照顧退役老耕牛 南縣籌設老牛安養中心
中國東航削減飛機訂單 強制員工休假
消費券公益兩樣情 社福熱但倡議型社團冷
歐巴馬就職典禮演說用字 線上博弈網站下注
內政部：替代役男屬國民年金投保對象
中國海平面達到近10年上升最高
新台幣兌美元升1.9分 收33.360元
除夕前一天到初五 高縣計程車加價50元
見證行動高雄成果 WiMAX體驗車上路
兩岸平板顯示企業達成22億美元採購協議
研究：魚的消化有助於維持海洋健康
中國今年將再關閉上千家小煤礦
輔大織品系師生寒冬送帽 老人溫暖到頂
調查局與泰國合作偵破金三角販毒集團
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中國央行全面支持汽車產業振興
扁案下週開庭 特偵組排定蒞庭陣容
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
南市社福團體籲捐消費券 200元不嫌少
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
搶消費券商機 澎湖推無人島和汽車供摸彩
雌性激素高女性較漂亮也易移情別戀
星去年12月非石油出口下滑20.8% 連跌八月
飛機撞擊事件 鳥類常是禍害
參選立委？ 魏德聖對政治沒興趣
關懷獨居老人 創世招待觀賞海角七號
日軟銀球團未成年球員喝酒 王貞治覺丟臉
大陸走私猖獗 海關2008年查獲9790起
南市推健康年菜 提供上網預購
調查： 逾70%大陸婦女渴望生育2個孩子
要求清新空氣 潮寮村民北上怒吼
好康在我嘉 嘉義縣推消費券優惠方案
雪梨國際網賽 納班迪恩擊敗賈斯克晉級決賽
人蛇誘騙赴日賣淫 台日警方合作救人
受美股亞股回升激勵 歐股開盤上揚
中縣傳疑似瓦斯中毒事件 3人情況危急
製毒工廠背山面海 架紅外線防警仍遭逮
60位畫家捐畫義賣 蕭副總統感謝
雲林報案無障礙 聽語障者撥110吹哨通報
印度專家爭議汽車是否應加裝前保險桿
澎湖消費券抽獎活動 特別獎當無人島主
宜蘭四結福德廟 展出2公尺高神像花燈
高雄縣年節食品 第2波抽驗全合格
新台幣匯率收33.360元 小升1.9分
延長商務客留台時間 觀光局祭出企業錦囊
調查：具抗藥性流感病毒已登陸日本
中油:17日起柴油降0.2元 汽油價格不變
國家清潔週登場 高市展開大掃除
春運伊始 廣州破獲48起網路倒票案
探視阿匹婆 蘇俊賓籲國人關心資深藝人
搶攻春節商機 阿里山鐵路接駁通車
金門10家特產旅館消費券消費優惠
放寒假 川震災區學生相約廢墟祭奠同學
達邦電子台南廠區火警 1員工灼傷
廣東1彩民10元贏得3千萬大獎創最高紀錄
安海成效佳 海巡署去年逮396名偷渡犯
陳文茜宣傳新書 黎明柔節目變得有深度
嘉縣醫療及緊急災害應變 春節假期不打烊
聯合國預測中國經濟今年成長8.4%
蔡英文：團結在野力量 制衡一黨獨大
陳菊會見自由之家 強調高市是人權城市
加薩戰事未歇 以色列農產外銷遭抵制
屏東熱帶農業博覽會開幕 花果熱鬧亮相
涉嫌貪污 前嘉義鹿草鄉長汪謙仁遭羈押
大寮空污案 高縣議會籲縣府扛起調處責任
台灣穆斯林抗議以色列屠殺行為 籲立刻停火
苗栗縣立委補選登記 民進黨宣布不提名
華映遭美反托拉斯調查源起自2001年
苗栗縣立委補選登記截止 2人完成登記
財部：地方稅延期分期繳納 不需財部核備
烏日平交道意外 一婦人被電聯車撞死
台塑化：明 1時起汽油不調 柴油每升降0.2元
中選會:3月28日補選北市大安文山區立委
企業拓展北縣版圖 服務業進駐增加就業機會
中國主權基金進場護盤 穩定中國銀行股價
潮寮村民北上抗議空汙 環署：感同身受
音樂節標案有瑕疵？苗縣府：一切依法
空軍防鳥擊 採獵槍搖控飛機等方式驅鳥
國民黨大安區立委補選提名 6人領表1人登記
電信小三通 中華電信：待環境許可
苦讀學習化工知識 感冒藥提煉安非他命
不愛用電腦 藝人李康宜費時2年完成新書
社福團體募款困難 南投議長籲捐消費券
雲縣府新任秘書長布達 黃定川接任
台大榮總帶頭接受消費券 醫療院所跟進
高縣依菸害防制法新制 處罰2位癮君子
寒流侵襲 泰國防範14省禽流感再現
自由之家：台灣在民主版圖中 扮重要角色
輔導青少年職訓 台少盟募集企業志工
饒慶鈴豎大型看板 角逐台東縣長意味濃
全球天文年台灣啟動 18日登場會迷友
巴西聖保羅國際機場最常發生鳥擊事件
年節食品抽驗 乾貨零嘴臘肉不合格多
央行:證金公司股票融資利率仍高 應再調降
內政部：街友與無戶籍者也可領取消費券
求救電話黑心？電信業者喊冤 NCC促降價
中國國防白皮書 防禦性國防政策不變
桃園機場預防鳥擊 不定期射擊驅離
日本以音效對付鳥擊飛機 但仍無根本對策
求救電話每分鐘10元 消基會疑賺黑心錢
印度禁賭 僅觀光城市果阿開放離岸賭場
林百里:不景氣 僅第1名能生存 要做台灣第1
經建會:能源通信生技 風暴後三大關鍵產業
寒冬送暖 旺能捐員工福利太陽劇團票義賣
吳伯雄：立委補選不至出現扯後腿情況
贖金到手 索國海盜釋放丹麥貨輪
泰國考慮免收旅客三個月簽證費
觀禮歐巴馬就職 歐鴻鍊：祝賀團人人有票
市場恢復樂觀 亞股幾乎全面上揚
鳥擊難全面防止 輕則傷引擎重則墜機
農糧署：廠農合作保價收購 穩定青梅產銷
高市發起去紋除青 助青少年除刺青去陰影
全美航空客機墜河 空中巴士專家協助調查
王建(火宣)：無涉機密彈劾案 一律公布
農委會：農漁業寒害損失達1522.8萬元
鳥擊威脅飛安 起飛爬升及降落時最危險
讀者文摘：台灣學生最想讀電腦和資訊科技
首本流浪動物保護主題火車時刻表上市
總統：兩岸三通為台灣文創產業帶來新商機
馬總統訪樹林夜市 買特產贈教養院民過春節
高縣府辦補冬之夜 薑母鴨招待弱勢家庭
大學畢業女生不當教師 投入志願士官行列
第098012期今彩539三星彩四星彩開獎
楊潔篪：反對台灣加入涉主權國際組織
中國消費者信心調查：城市消費者信心低迷
第098005期大樂透49樂合彩開獎結果
蘇倫伯格 有機師執照的奇蹟創造者
美國銀行去年第4季報 17年來首見虧損
財經改革 IMF官員料菲將安渡全球金融危機
鳥擊問題嚴重 美國每年損失約200億台幣
南韓羽球賽 台灣男雙女雙都闖進前4強
蔡英文明訪菲律賓 發表台灣民主發展演說
就職入場券無著落？呂秀蓮：檢驗外交成績
花旗集團去年第4季虧82.9億美元 擬分割為二
訪台大陸法師命案 南京:不影響宗教交流
萬華角頭遭槍擊致死 男子二審改判無罪
美國商業銀行再獲政府200億美元資金紓困
為恢復獲利能力 花旗集團宣佈拆成兩家公司
印度公共場所全面禁菸 人人可抓菸槍
IEA預測需求減少 國際油價跌至近35美元
紅十字會綁架案 菲地方官員獲悉肉票所在
轉播權利金未獲共識 緯來停播SBL
大陸兩天內發生6件民工堵路示威事件
台灣將輔導尼加拉瓜發展觀光事業
鳥擊飛機事故 美國17年發生8萬次
工業局擬登陸邀電視品牌業者來台採購面板
澳洲研究：不良飲食習慣可能永久改變DNA
台韓教育界代表首爾交換教育旅行方案
英國境內客機遭鳥擊事故 冬季較少發生
大樂透頭獎2注 49樂合彩正彩19注中獎
肯亞宣布糧食短缺為國家災難 籲請外援
雪梨國際網賽 女雙謝淑薇彭帥封后
第098012期今彩539三星彩四星彩派彩結果
兩岸大三通滿月 滬台直航機受歡迎
黃春明激勵 學者王瓊玲創作小說美人尖
聯合國：辛巴威霍亂死2201人 預防措施無效
經濟陷入困境 俄國盧布持續貶值
全美班機墜河 法國辯論退休年齡
花旗公佈第四季財報 淨虧近2800億台幣
全球不景氣 本田汽車將裁員3100人並減產
春安工作起跑 陳菊校閱高市警力
看好大三通 中銀將發行兩岸連鎖信用卡
江宜樺：馬總統支持設文化部等改造方向
香港靈格風清盤 逾500人受影響
哈瑪斯拒絕以色列所提加薩停火條件
鳥擊影響飛航安全 一年損失約達6億美元
救人後鎮定如常 美奇蹟機長輕描淡寫報平安
歐巴馬：布希是好人 但做了許多不好的決定
台灣自特別301除名 美台商會讚譽
促銷國宅 優惠提供弱勢族群承購
30件清代龍袍拍賣 僅半數成交
機長英勇事蹟 振奮全美民心
美施壓人民幣升值 中國出口預料將受打擊
高鐵工程車 深夜測試發生追撞
領消費券 北市籲1戶1人領取
非法與北韓交易 兩台灣公民成黑名單
扁案審理直播 特偵組：尊重法院
奇蹟英雄全美航空機長 歐巴馬讚：英勇
圓明園流失文物 大陸律師團擬向法方追索
中國60年國慶日 將展示重型武器
金管會:華山產險勒令停業清理 即起進駐
飛航事故調查極複雜 美運安委員會任重道遠
雷曼兄弟星投資人 58%將獲賠償
美國導演驚豔 台灣演員百老匯
就職晚會歐巴馬與蜜雪兒第一支舞 畢昂絲獻唱
青輔會搶攻消費券市場 月子餐美容SPA都來
慈濟溫馨大圍爐 2000弱勢家庭參與
這樣的監察院！朝野黨團籲退回款項
派艦護船？陳肇敏:難度很高
紐時記者評價 布希0比8敗給金正日
消費券 9成過年前將花完
中國大單到 面板殺出血路
聯大激辯通過決議 要求加薩立即停火
環保跳蚤日 資源再生大家一起來
春節連假 除夕至2/1日不收信
邀請國際友人旅行台灣 觀光局與企業祭出妙錦囊
證交所董事長薛琦獲英國皇家國際事務研究所邀請專題演講
特別301除名 邁入創新經濟 法治教育待深化
阿拉伯外長通過提案 籲阻止以色列侵略加薩
美國名畫家魏斯過世
美去年12月份消費者物價指數 下滑0.7%
國際能源總署預測 能源需求連續兩年緊縮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美零售巨擘電路城將清算 影響3萬名員工生計
支援北韓武器擴散 美財政部凍結台籍夫妻資產
美宣布：台灣自特別301觀察名單除名
傳以色列考慮片面停火 停止攻擊加薩走廊
OPEC可能減產 國際油價維持堅挺
美國銀行獲政府紓困 美國股市震盪收高
美墜河客機機長報平安 妻子坦言嚇壞了
禽肉銷歐受阻 美訴諸WTO解決爭端
不景氣衝擊電腦業 超微再宣布裁員1100人
瑪丹娜成名前裸照將在佳士得拍賣
發動機不見低溫勁流 全美航墜河調查受阻
高鐵工程車凌晨對撞 8人輕重傷
強烈大陸冷氣團23日到 過年冷颼颼
油價大幅下跌 美去年通膨為1954年來最小
反加薩武器走私 以美簽署瞭解備忘錄
布希執政成績差 但7成多民眾說他是好人
美國銀行和克萊斯勒再獲美政府紓困
特別301除名 美：台灣已由海盜到創新王國
消費券明發放 陳添枝：會加碼消費
北極冷鋒侵襲美加 低溫創下新紀錄
歐巴馬就職前慶祝活動 老虎伍茲受邀致詞
台股開盤上漲29.16點 為4382.86點
美將台灣由特別301除名有助雙邊關係
中國商務部盼世界銀行公平對待大陸企業
化解天然氣危機 德俄元首達初步共識
北京奧組委8位執行副主席 2升2退4回原職
一小時護一生 北市辦勞安訓練課程
法國與美國的乳酪戰爭將起
中國多部門聯手加強打擊假鈔
廣州綜合實力排名大陸第三
對抗不景氣 晶片大廠超微再裁1100人及減薪
台灣水果銷售商家看好大陸春節市場
改善奧運場館經營 水立方10月後將關閉改造
大陸首例毒奶粉死嬰家屬放棄訴訟接受賠償
中縣府提醒學子 寒假打工注意五不原則
廣東4700萬等待返鄉客 僅剩火車票百萬張
涉北韓武器擴散 台籍夫婦在美資產遭凍結
中縣神岡花潮來禧 歡迎騎單車賞花海
中國大陸2009年經濟據報可能出現硬著陸
美國房價未到底 穗媒籲民眾莫往炒作
交投清淡 台股狹幅震盪
活絡各地商圈 經部幸福巴士方案下午啟動
豐田汽車難逃金融危機 傳日本廠本月停工3天
中國城鄉收入差距擴大 隱藏社會不安來源
華府氣溫零下14度 入冬以來最低
交投清淡 新台幣早盤小升
中國增持美國國債290億美元
標檢局:瓦斯分裝場磅秤 不合格情況已改善
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬弟弟首次在深圳亮相
台自特別301除名 美官員：美台合作正面貢獻
郵局發放所上午點交會封消費券
廠商清庫存 全球12月面板出貨月減2.6%
李炷烽:藉廈門改革開放經驗 促進金門發展
擴建受阻少遮蔽 以色列醫院曝於砲火下
華爾街日報：伊朗自中獲得製精密武器金屬
景氣差 本田英國廠將連續4個月安排停工
李顯龍：經濟更惡化 星將調整成長預測
中共遼寧省委副書記岳福洪當選省政協主席
安理會研擬在索馬利亞成立維和部隊
金援塞爾維亞 IMF批准5億3000萬美元貸款
迎接消費券 雲林推出精緻物產優質旅遊
扁案19日首度開庭 律師對一審結果悲觀
國際文宣有如滴水穿石 邵平雲重視基本功
大陸首個美國總統歐巴馬蠟像將誕生
台商出口貨物給北韓 遭判拘役40天
康菲石油準備裁減全球人力4%
中國國家公務員考試近千人作弊 創新高
特別301除名 智財局:多年努力獲美方肯定
賀歐巴馬就職 王金平：未安排會見美官方
搶攻消費券市場 桃園購物節優惠多
勞團將辦失業勞工尾牙 自由廣場吃炒米粉
財部:研議綜所稅營所稅分期繳納 年後定案
歐盟再度摃上微軟 指控瀏覽器綁作業系統
教育部提供平台 預估媒合4000課輔職缺
避免景氣衰退歹戲拖棚 歐巴馬籲國會積極作為
北市立委補選藍營初選 林奕華登記
太平輪之友會及罹難者家屬 盼訂大移民日
匯市交投清淡 新台幣中午暫升0.5分
山東威海建奸臣紀念館 網民撻伐
教育部國中學習資源網 全民免費使用
尼加拉瓜最高法院撤銷前總統阿雷曼徒刑
夏立言：兩岸回溫 盼5月參與世衛有好成績
溢領費用？監察院：一切於法有據
總統：兩岸經濟正常化 逐漸化解緊張情勢
李述德：綜所營所稅延繳不跨年度
消費券 中市免費載送街友返鄉領取
印度教性廟禁忌多 教外人士莫入
立委寒冬送暖贈米 逾2000低收入戶受惠
從優先觀察到除名 台灣近年智財保護收效
寒冬送暖 清大擬開放免費課程供民眾選修
迎牛年拚經濟 胡志強為巨幅春牛圖揭幕
孝女捐肝救父 手術成功出院過好年
劉兆玄訪南縣 盼加強擴大內需預算執行
力晶:短期內不會送修訂後整合計畫書
美卸任貿易代表籲繼續推動貿易自由化
節能減碳 高市推搭捷運遊文化館
勿輸在起跑點 高市贈弱勢學生國民電腦
揚言暗殺歐巴馬 美男子落網
北市年節車潮8幹道6路口 下午尖峰提前疏導
歐洲捱凍 俄烏今天再開會化解天然氣紛爭
投信：量能急凍 封關前難有行情
教你健康上菜 本土食材年菜2000元有找
寒冬溫情 新婚夫妻為獨居老人送便當
以色列攻擊加薩聯合國學校 2人死亡
台股收盤漲12.40點 為4366.10點
善用消費券 慈濟籲檢視家庭成員收支再決定
印度老公藏私房錢 法官判妻子求償有理
王瓊玲發表新書美人尖 捐版稅回饋鄉里
加州政府公庫枯竭 下月起以借據代替現金
迎消費券 竹市小筆電抽獎竹縣遊樂團特惠
美8成企業濫用避稅天堂 政府稅收年損千億美元
中國四國有銀行改革 下一步將往海外發展
馬總統明將代領全家消費券 籲大家花光光
1月電子期跌0.9點 金融期漲6.8點
嘉市多家醫院收消費券 籲買藥找合法藥局
金管會:華山產險財務業務惡化 停業清理
高市保安宮辦遊民尾牙 二手衣免費送
上海將舉辦慈善義賣 直航台灣水果登場
夏佔義當選北京市副市長
台股開平高震盪 面板股為焦點
台股交投清淡 終場量縮上漲12.4點
1月台指期收漲25點 逆價差17.1點
義網將佛蘭德瑞用藥過量 禁賽3個月
狠母棄屍2月大男嬰 小學未報到才破案
外訂年菜微波加熱 認清容器標章編號
台灣知名漫畫家敖幼祥在廣州再納新徒
美埃斡旋有成 以色列有望停止攻打加薩
探索台灣科技 歡迎海外第二代學子報名
搶消費券商機 買金酒有機會得100罈甕仔酒
認養棄嬰償願 男子捐助物資濟貧
歐巴馬就職大典及慶祝活動紛紛破多項紀錄
民進黨中縣發起捐消費券送書活動
交易清淡 三大法人賣超縮至0.79億元
愛新覺羅後裔當上海人大代表
去年12月不安全進口產品 食品類首度掛零
蘇俊賓：劉揆年終用於刺激消費及投入公益
英國首相呼籲銀行業自救 清理不良資產
茂伯為老人安養代言 籲用消費券做公益
循先人英雄道路 歐巴馬將搭火車到華府就職
郵輪產業成為中國經濟增長新領域
中國兆元GDP省份占全國比例逾1/3
基隆民宅火警 兄弟1死1傷
阪神大地震14年 耐震補助利用情況欠佳
爭取備戰時間 納達爾莫瑞支持澳網延後舉行
馬來西亞國會議員補選今投票
第二屆中國三亞豪華遊艇展將開展
明領消費券 別忘身分證印章加通知單
尼爾森調查：中國網民新春出遊熱度不減
不安全進口食品掛零 消基會存疑
華山產險營運數十年 財務惡化遭停業
南投馨生人圍爐 王清峰贈台灣肉桂苗
澎湖三級離島消費券 提前啟運
暖化導致西藏高原冰河縮減 恐釀缺水危機
讓獨居老人過乾淨年 社福團體出動200志工
泉州市對台灣小額貿易創新高
午夜地底巡軌6公里 巡軌員感覺像隔絕
新台幣兌美元貶1.41角 收33.501元
監委溢領費用？考選部：依法支領無違法
刺激經濟 蕭副總統明嘉市使用消費券
捐年終獎金？廖了以：跟隨行政團隊步調
假冒電視記者避臨檢販毒 刑警大隊逮6嫌
外籍配偶領取消費券 請攜帶居留證明
檢方證實凍結巴紐案3億資產 望互助匯回
擬將消保會併入公平會? 消基會：反對
北市印尼僑民志工服務隊 18日成立
冬片茶 老天爺送給茶農的春節紅包
大寮空污 高醫提供居民師生免費特別門診
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
特別301除名 經長:台灣邁入創新經濟階段
中央氣象局 １週天氣預報
馬總統參訪嘉義漁市場 大啖海鮮籲促進消費
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
台灣弓道協會成立 劉秉政任理事長
搶消費券市場 業者要比誰最優惠
政大曙光專案 350萬助經濟困難學生
雲林推安全農業 70%農漁畜產具履歷認證
王如玄：不景氣 勞工更應進修提升競爭力
慶祝歐巴馬就任總統 華府展開四天活動
嘉義1婦人遭火車輾斃 身分待查
南橫甲仙便橋通車 趁勢推消費券遊南橫
桃園衛生局接獲2起境外移入登革熱病例
RV律動時尚板橋店倒閉 業者願善後
經長：年終獎金和消費券使用 須妥善規劃
豐田汽車全面停工 2至4月日本產量將減半
山東煙臺今年可望開闢直飛台北包機航線
歐巴馬就職觀禮券拿了嗎？駐美處：還在努力
消費券 高市將併同發放市民手冊及打折庫
台中市社會處呼籲捐消費券助弱勢團體
北縣府搶消費券商機 賣場配合推優惠
南投慈濟發送救濟物資 受濟助戶增加4成
消費券可買火車票 不能買郵票
中國質檢總局：仿瓷餐具安全指標全部合格
斐議員張希嘉遭限制出境 所屬政黨低調處理
景氣寒冬 學者籲企業強化競爭力發掘春天
搶消費券商機 鳳山市歡迎買伴手禮添香油錢
台灣與加拿大阿甘拜會黃仲生 宣導環保
春安工作首日 高縣警方騎單車宣導
社福捐款缺口上億元 名人捐消費券籲響應
調查局破獲感冒藥提煉安毒原料案 逮3嫌
金融危機重創阿拉伯世界 投資虧損2.5兆美元
特別301除名 陳添枝:台美貿易協定正向訊息
賦改會討論噸位稅實施與否 財長：再研議
太平輪歷史悲劇一甲子 遺腹女憶父心有憾
雲林建構安全農業網 產銷履歷產品展優質
消費券怎用 陳添枝:一次使用或分次加碼
視障者逛年貨大街 試吃採買年貨樂無窮
中國外長允諾將繼續對非洲援助和投資計畫
搶攻消費券 環保署辦綠色消費園遊會
小三通貨船查獲汽車零件 疑走私贓車
葉金川等衛署主管 消費券擬捐羅慧夫基金會
戶政系統不穩定 北縣府:不影響消費券發放
南韓羽球賽 女雙程文欣簡毓瑾晉級決賽
抽驗花茶過半含農藥 違規產品已下架
發放倒數 消費券諮詢中心熱線再創高峰
庫揚網賽決賽 費德瑞輕取同胞瓦林卡封王
盲棋表演 七段高手張鴻鈞一對三
金管處4棟傳統建築招標經營民宿或賣店
消基會：茶飲含農藥達限量220倍 恐致肝病
恆春海巡隊查獲走私大陸香菇9000多公斤
皖蘇兩省破獲盜墓案 4賊人離奇命喪墓中
北韓稱即使對美關係正常化 仍可能保留核武
李藤正飼養黑熊20年 熊寶寶送木柵動物園
中職20年開幕戰 職棒聯盟：將邀總統開球
央行進場 新台幣收33.501元貶1.41角
北市立委補選 藍軍初選8人領表3人登記
歐巴馬：許多國家仍做不到和平轉移政權
移民署招131人到考3萬人 錄取率0.42%
台灣真快樂掌中劇團遠征美國 洛杉磯登場
開平校友故事出書 美味關係闡述人際關係
921震災戶利率調降 百萬貸款年省息近萬元
華碩旺年會 施崇棠：痛定思痛更加精實
砂石場掩護賣油 屏東警局破獲地下加油站
馬蕭劉明總動員 消費券加碼現金大採購
台灣長跑健將參加義大利國際馬拉松賽受歡迎
藝人白嘉莉掏腰包 捐款警察慈善晚會
國內外匯資金過多 央行可轉收銀行外匯存款
參加歐巴馬就職典禮 慶賀團搭機赴美
財部:定額減徵汽機車貨物稅 1月19日生效
即使以國片面停火 哈瑪斯稱仍將持續作戰
移民署：春節來台大陸觀光客 預估破萬人
中國自評文化影響力世界第7 美國居首
特偵組：目前無計畫找黃芳彥
國際紅十字會獲悉三名菲南被綁人員生還
受金融海嘯波及 營所綜所稅可個案申請緩繳
韓正:上海盼建迪士尼樂園 國務院有權決定
東協完成緬甸風災三年復甦計畫報告
審慎為上 蒲亭警告勿對歐巴馬期望過高
老爺公開賽 黃玉珍2度奪冠擺脫6年低潮
老爺公開賽 黃玉珍以215桿奪冠
集保：通訊投票平台 2月底盼20家公司簽約
艾比希首度深入泰南 要求官員人道執勤
民進黨第二波提名 高縣南縣市蔡英文決定
結束訪日返台 經長:續建台日產業交流平台
韓正:今年首季上海經濟持續下滑
北市大安區立委補選 民進黨21日討論
依依不捨 美國務卿萊斯淚眼朦朧向同僚告別
避免APEC會期發生示威 星擬修訂嚴法對付
領消費券前夕 周美青逛夜市先消費
緯來停播超級籃球聯賽 SBL委員會遺憾
駐教廷大使王豫元訪蒙特福地市受熱誠歡迎
韓正:希望早日訪問台北 上海全力支持台商
菲律賓台灣同鄉會新幹部就職 蔡英文觀禮
南京靈谷寺法師命案處置小組18日下午赴台
美國機師迫降成功 去年比利時機師已經歷過
入主白宮後 歐巴馬打算繼續使用黑莓機
簽自貿協定後 尼國對台出口值已成長70%
堅稱依規定行事 泰國海軍否認虐待非法移民
義大利學童繪畫比賽 中華民國國旗入畫
美專家：北韓宣稱將30.8公斤鈽武器化
蔡英文：民進黨將大反省回歸基層走回群眾
北韓揚言採對抗態勢 南韓軍方下令邊界警戒
共諜案 蔡英文：勿卸下對中國的戒心
超偶2總決賽翻盤艾成險勝符瓊音
哈瑪斯稱不接受以軍留在加薩
消費券領取Q and A
春節過後 中國大陸農民工失業加劇
人人可領 外籍配偶體驗難得經驗
發放消費券效果 立院朝野看法不同
消費券發放 預估比總統選舉投票率高
消費券換張杰荷花真跡畫作 買畫人:很值得
世展會獲林志玲等藝人企業家捐消費券
福華推出「消費護照」 旅遊住宿、中西美饌、名牌精品優惠享不完
大板根櫻花季 推出「櫻の饗宴」「櫻の午茶」
花蓮遠雄新春夜未眠 牛轉乾坤7大幸運大放送
亞洲第一台灣之光 周龍鴻獲頂尖計畫管理師證照PgMP
通緝犯領消費券 遭警逮捕
以軍襲擊 加薩損失15億美元
發消費券 馬總統:讓民眾心理上過好年
領取消費券 地方首長捐公益助弱勢
抗議空污賠償沒結論 污水廠：21日具體答覆
台灣羽球黃金女雙在韓國奪金
消費券發放日 馬總統共消費1萬6880元
消費券發放首日 百貨量販人氣旺營收上衝
珍律師：除非極不適 所有案件吳淑珍都出庭
領取消費券 外籍配偶各有感受
日民間團體籲 勿登錄旅日台灣人為中國籍
泰總理首度電視談話節目 強調復甦經濟
用消費券公益消費 社福界盼民眾愛心牽成
當蒜! 廖了以：領消費券比率九成一
周杰倫生日會歌迷 300人同看電影MV
領消費券購物 各地買氣暢旺
大陸再傳禽流感死亡病例 已通報台灣
民進黨參選人徵召 蔡英文：最重要是能勝選
美國大寒 東北部出現-34℃低溫 至少6人喪生
就職列車啟動 歐巴馬展開就職之旅
達賴喇嘛對北京失望 對中國人民仍懷希望
金融未爆彈：德20大銀行不良資產達13兆台幣
以高級官員：總理歐麥特將宣布加薩單方停火
歐麥特：以色列今晨將在加薩停火
以色列宣布單方面停火
以總理：加薩行動已達成所有目標 將停止攻擊
袁健生：爭取美總統就職禮觀禮券有斬獲
蒲亭坦承天然氣糾紛傷害俄國形象
評估哈瑪斯遭重創 以色列宣布單方面停火
以色列攻擊哈瑪斯組織22天 數字密碼揭真相
德智庫：俄烏天然氣之爭兩敗俱傷
駐愛爾蘭代表處春節餐會 僑胞熱烈參與
今天領消費券 記得帶通知單身分證與印章
過年前寒流到 小年夜低溫7到9度
以色列宣布加薩停火 部隊暫不撤離
巴勒斯坦：停火應只是第一步 以軍須撤離加薩
歐巴馬就職列車抵華府 慶祝活動將達最高潮
綠色歐巴馬將上台 環保產業成振興經濟希望
振興經濟綠色當道 台灣能源產業可扮要角
綠色非關稅障礙漸成形 行政立法缺一不可
歐巴馬由費城到華府火車之旅強調歷史傳承
貿港關網網整合 國貿局落實貿易無紙化
近八成美民眾對未來四年表樂觀
中國不會因金融危機減少對非洲援助
山西2歲女嬰感染禽流感 病情嚴重
首件郵輪直航申請不順 麗星可能退出台灣
領到消費券 總統：感覺很好 會分次使用
消費券發放 嘉義縣未帶委託人印章居多
北縣動員近3萬人發消費券 金額居全國之冠
郝龍斌出國 高閬仙代領消費券拼經濟
法直昇軍機演習墜海 10人失蹤
黃金選擇權明上路 投資宜掌握3概念5原則
全美航空迫降意外 搜救人員打撈飛機及黑盒子
瓊州海峽跨海大橋可望立項 2020年通車
領選票不說謝謝 拿到消費券感謝聲不斷
南縣21國民黨議員 消費券全數捐公益
總統：農曆年前發消費券 時機非常好
投顧：消費緊縮為美當前最大經濟問題
哈瑪斯：以停火非結束侵略 哈瑪斯仍將反抗
消費券發放現人潮 民眾抱怨速度慢
消費券諮詢中心 意外揭露社會底層心酸事
領取消費券 南投一早湧現人潮
消費券背面書寫姓名 廖了以：無傷大雅
遊說團體想盡辦法參加美總統就職慶祝活動
中縣發放消費券作業順利 籲1戶1人代領
李炷烽:消費券留紀念 捐好幾倍金額辦法會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
廣州允許中小企業發行企業債券
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
以軍展開片面停火 部隊暫留守加薩
雲林發放消費券 狀況平順皆大歡喜
中國網友春節回家第一句話：媽，我回來了
北京美女賣人生 一天最多賺2千元人民幣
胡志強領消費券 購健身器材送愛心家園
消費券發放 楊秋興捐社福團體
消費券點交方式不同 排隊民眾兩樣情
劉兆玄領完消費券 隨即前往建國花市消費
署彰及彰秀醫院推出年菜 強調高纖少熱量
黃敏惠領消費券 中午與副總統一起消費
胡志強使用消費券 兼顧消費公益健康繁榮
出版商眼光獨到 歐巴馬著作中文版暢銷中國
大學生深山遇坍方 高縣消防局架繩索救出
FDA警告消費者 勿食含花生醬食品
副總統領取消費券 擬返嘉市使用
NBA 塞爾蒂克大破籃網 拿下4連勝
出國旅客持消費券 機場免稅店購物
通緝犯領消費券 被警認出逮正著
消費券化作愛心 澎縣長購物贈啟智中心
日一療養院爆101人集體感染流感 3人死亡
預謀校園槍擊 加國少年男女落網
防鳥擊 英美成立防制小組 中國有驅鳥大隊
北縣黃金百兩抽獎規則大翻盤 不兌摸彩券
桃園前縣議員撕毀消費券 抗議債留子孫
左營基地電腦失竊？海軍組專案小組調查
陳俊英領消費券 對捲入洗錢案說抱歉
俄烏馬拉松談判達共識 對歐供氣可望恢復
馬總統：自由與民主是台灣賴以生存的本錢
發放消費券 呂國華率一級主管捐作公益
離島馬祖領消費券 到台灣本島去消費
美中簽署限制進口中國文物備忘錄
中國去年進口外國奶粉價暴漲60%
中國大陸將推新一輪經濟刺激方案
台灣去年鳥擊撞破飛機雷達罩 值得警惕
南縣消費券領取秩序良好 部分地區已發7成
壓低經費顧社會觀感 歐巴馬砍就職派對餐費
歐巴馬列車駛抵華府 就職慶典輕鬆展開
慶賀歐巴馬就任團抵紐約 三團長握手言歡
公平會:爭取消費券商機 不得有聯合行為
基隆發放消費券 情況大致平順
發卡銀行明提降利率計畫 金管會:儘快審核
張通榮領消費券 買伴手禮贈公益團體
劉兆玄拿消費券買花 籲加碼現金分次消費
看守所代領消費券 陳水扁每天最多花600元
農曆春節將屆 雲林加強食品稽查抽驗
機場驅鳥須求變化 老把戲鳥類不屑一顧
中國發現最早窯洞民居建築群和私有陶窯
高市小市民雙B車主 都不錯過領消費券
不清楚領消費券程序 花縣發放1度受影響
領消費券人數太多 彰縣1發放所發號碼牌
學測衝刺 大考中心教你應考訣竅
華裔孟昭文宣誓就任紐約州眾議員
李朝卿扮財神 消費券買柳丁送社福團體
領消費券 鄭永金盼民眾買竹縣水果和農產品
中共護航艦隊驅退疑似海盜船隻
台塑嘉義中洋工業區火警 嘉縣消防局搶救中
消費券領券踴躍 北市3小時發放3成
林政則鼓勵消費券留竹市 把小筆電帶回家
低溫擋不住熱情 巴爾的摩民眾排隊迎歐巴馬
日企業大量資遣員工情況急增
1戶44口 消費券一次領10幾萬
馬總統首度使用消費券 購米苔目請客
分析家：北韓可能再核試 測試歐巴馬決心
中市農特產品展售 胡志強籲拿消費券多買
香港60%物流從業員因經濟差感到壓力
總統夫人逛三峽客家園區 刺激消費拼經濟
德銀行不良資產達13兆台幣 僅打消四分之一
霧鎖四川 萬餘旅客滯留成都機場
簽署08憲章 北京律師黎雄兵遭公安騷擾
東莞台商子弟學校允台灣消費券交學費
農委會調節農漁畜產 充裕供應春節需求
年關近 消保會：民生物價平穩 降價漸多
量販春節促銷開打 多項食品開搶特價
大寮鄉民抗議 大發工業區污水廠21日答覆
澳洲奧委會：墨爾本有意再度爭辦奧運
華爾街日報：紐時與墨西哥富豪進行財務會議
中市親綠人士募集消費券 經營地下電台
副總統使用消費券 盼民眾加碼消費刺激經濟
企業匯款案 特偵組近期傳華南金董座林明成
馬總統訪視高雄縣 採買年貨贈弱勢團體
消費券商機濃 租車也有優惠
官員：全美航空班機墜落前 飛進一片大鳥牆
一碗麵家庭領券 魏爸為5個孩子各買1雙鞋
南韓羽球賽 簡毓瑾程文欣女雙奪冠
中央社新聞小百科:鳥擊
黑心毒蟲鎖定客戶群 利用戒毒中心販毒
中市親綠社團籌組聯盟 展開反馬行動
馬總統高市三鳳中街血拼 採購零食5200元
美國股神巴菲特與中國企業合作
大學學測21日登場 嘉義考區4270人報考
春運廣州機場大陸航班登機時間提前截止
患皮膚鬆弛症 20歲廣東女子貌似老嫗
香港台商希望港府仿效台灣發消費券
中市親綠社團喊話：民進黨天王參選縣市長
留住大滿貫賽 墨爾本將砸重金整修場地
速食麵中獎「再來半包」 北京消費者氣炸
煙毒女通緝犯領消費券 執勤員警認出逮捕
500弱勢兒童 除消費券外還有600元紅包
劉揆使用消費券買綠色商品 拚經濟愛地球
領消費券立即購物 北縣商家買氣漸旺
台塑南亞廠火警 1員工灼傷
東石鄉57號發放所 消費券率先發完
無薪假 線上遊戲業者：白天玩家增逾1成
排隊領券突吐血 男子舊疾復發送醫已無礙
扁涉國務費等4案 台北地院明天首度開庭
蓋不下去！ 溫哥華急張羅冬運選手村工程款
高捷美麗島站轉運祈福牆 許財許運兩亨通
受到消費券刺激 桃園購物節人潮湧現
貓熊試走室內展場 活動空間大食量增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中部大規模停水 晚間陸續提前恢復供水
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
金門外籍配偶領消費券 直說真開心
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陳明文一家5口領消費券買有機米贈寄養兒童
高市大賣場生意暢旺 逾5成持消費券
台東消費券熱 小攤販輸人不輸陣亦可使用
偽造文書通緝犯出面領消費券 當場被逮
消費券發放首日 中市百貨賣場湧現人潮
馬祖民俗館考古區開幕 展示史前珍貴文物
吳清基：不選台南縣長 推薦李全教
潮寮人心不平 環署尊重高縣府依權責處理
消費券發放 雲林消費熱潮湧現
全球婦女童婚現象南亞最普遍
台灣捐贈電腦輪椅給聖露西亞殘障學童
3名通緝犯現身領消費券 自投羅網遭逮
毛治國：消費券做公益 未來將持續消費
消費券發放 高縣推3600元4人成行1日遊
亞協2月初開會 將選出彭榮次任新會長
領取消費券 全國多名通緝犯被逮捕
北京法官在河北遭200人圍堵 警方置之不理
苗縣長捐消費券作公益 花現金刺激消費
消費券基市估逾7成領取 發放約10億多元
消費券發放 金門賣場買氣漸旺商家肯定
雲林發放消費券逾8成 刺激消費馬上看得到
桃園機場境管電腦當機 下週公布懲處名單
未盡義務多 教部：公費師資將建立淘汰機制
消費券漸顯效益 商家發放所宣傳搶商機
疑遭泰國放逐大海 數百偷渡客印度海域獲救
北市立委補選藍營初選登記截止 7人參選
苗52線水管爆裂交通中斷 預計19日通車
拿消費券當賭資 彰縣1名男子遭逮捕
領消費券 中縣忠義村大陸配偶感觸良多
農委會:97年11月7日製狗糧居飼料含毒過量
消費券到手 多名藝人捐助公益
中縣消費券魅力大 中縣警局逮捕5名通緝犯
南投傳出消費券險遭搶劫案 警方逮3嫌
以色列片面停火後 加薩各地找到95具屍體
北縣發券所救護案多 3人昏倒送醫
以色列宣佈停火 歐盟盼不久後全面撤軍
人口最多基層里高市福山里發放消費券平順
消費券順利發放 蘇俊賓：感謝工作人員辛勞
3通緝犯領消費券 被屏東恆春警分局逮捕
傳辛巴威第一夫人香港發飆 毆打英攝影記者
南京2往生法師善後處置小組今晚抵台
馬總統屏東振興經濟 買特產送弱勢
台東1男童堅持自己領券 2通緝犯當場落網
李明博內定國家情報院和警察廳首長人選
宣揚「全能神」教義 雲南17人遭判刑
消費券效益顯現 飯店百貨業績增兩成
新力高球賽第三輪 美國好手強生一桿領先
分久必合 簡毓瑾程文欣重攀羽壇高峰
再傳犬飼料含毒 農委會月底前擴大抽驗
台灣動物緊急救援小組盼募萬份消費券
義國際馬拉松 吳文騫許玉芳奪男女2、3名
社福團體募尾牙年菜 引頸期盼消費券挹注
以色列片面停火後 加薩好戰份子又發射火箭
以色列片面停火後 首度再對加薩發動空襲
嘉市振興經濟消費券發放比率達9成
舉辦愛心餐會 馬總統鼓勵監察院變成愛心院
英再提供加薩走廊2000萬英鎊人道援助
澳門特首何厚鏵親戚遭通緝引起揣測
屏東縣領取消費券約9成 大賣場擠滿人潮
揭飼料含三聚氰胺被判刑 河北男子終獲釋
日朝野兩大黨開大會 都說下屆眾院選舉會贏
捷運木柵線明復駛 不排除擇日再停駛測試
俄烏鬥氣獲協議 歐盟對恢復供氣仍無信心
大寮村民污水廠抗議 警方將傳涉破壞民眾
紐約墜河客機黑盒子尋獲 送華府交專家分析
英研究：男人愈有錢 伴侶愈「性福」
家屬抵台 南京靈谷寺往生法師遺體明天解剖
蔡英文將消費券捐給民進黨
南京靈谷寺法師命案處置小組抵台善後
消費券順利發放 廖了以鬆了一口氣
消費券短少 屏東縣缺了39萬元
消費券發放日 劉揆共消費4790元
消費券發放率 南投超過9成
哈瑪斯領導人證實 加薩好戰團體願停火一週
經濟持續惡化 英相支持率大跌
消費券發放 台中市發放率逾9成
泰國涉嫌把緬甸難民棄置公海 人權團體震驚
消費券發放 監所收容人逾9成領取
北縣約9成領券 各發放所紛傳短少
消費券順利發放 內政部：發放率91.29%
問題一籮筐 歐巴馬正式上任首日行程滿檔
歐洲與中東國家峰會 施壓以色列撤離加薩
軍方：以色列部隊開始逐步撤出加薩
以色列總理歐麥特：希望以軍儘快撤離加薩
準白宮資深顧問：歐巴馬會快速處理中東問題
歐巴馬就職演說 將呼籲建立新負責時代
以軍撤離加薩 歐麥特：會盡快全面撤離
給停火一個機會 以強調未來發展要看哈瑪斯
呂秀蓮紐約宣佈 玉山午報開辦
10歲女兒施壓 歐巴馬就職演說壓力大
連三敗 呂秀蓮：年底選舉民進黨將戮力一搏
歐巴馬就職大典前夕 音樂會星光燦爛
百步蛇族群穩定 保育等級降1級
扁案開庭 鄭文龍盼法院審理公平公正公開
長假效應 買盤縮手台股狹幅震盪
加油送柳丁 中油認購12萬斤
"一團"和氣 紐約僑界歡迎台灣就職祝賀團
春安搶績效搭便車 83名通緝犯領券被逮
百步蛇緣繫台東千年 凌駕生態保育價值
海運直航影響砂石船生計 業者赴政院陳情
扁新書批謝長廷虛偽 游芳枝：一切皆是非
期貨公會盼黃金期貨及選擇權延長交易時間
任河川大使 馬修連恩:想為每一條河川寫歌
黃金選擇權登場 陳沖見肯定健康發展
消費券統統有獎 總統：目前證明正確
3都15縣 學者：恐出現葉爾欽效應
中台灣元宵燈會小提燈亮相 胡志強開心提燈
吳英毅抵洛杉磯 訪僑社拜年
台商棄廠逃匿 專家:後果更糟
信徒以消費券添香還金 紫南宮熱滾滾
生命轉彎看見希望 謝媽媽裁縫車出曙光
難抵不景氣 南亞科技緩建12吋晶圓3B廠
女兒試婚紗 胡志強:應該回台中消費
大陸傳禽流感疫情 衛署籲出國民眾防範
60萬人城市擁入300萬人 華府大考驗
兒盟募消費券 周美青動員兆豐基金會響應
扁案準備庭延至2/24 注定在監過年
民調：近八成美國民眾樂觀看好歐巴馬新政
中華電信HiNet 搶搭迷你筆電熱潮
全球最大鋰電池工廠 Panasonic動工興建
教育部啟用就學安全網專案辦公室
去年此時發紅包今年在監過年 扁不勝唏噓
2009台北燈節 北市展現新媒體公共藝術
地方工藝 展現新價值
歐巴馬「向前看，不往後看」 胸襟寬廣 台灣新政府積極清算前朝 惡鬥無止期
博弈條款闖關成功 引發爭議 社會共識不足 恐未蒙其利先受其害
中國經濟衰退速度 令人吃驚
消費券好康在這裡 到台糖拿不完!
美利達籲 2車款200多位車主儘快回廠檢查
加薩一戰 哈瑪斯雖受創未崩盤政權更鞏固
破紀錄 蘇格蘭皇家銀行預期虧損280億英鎊
斯里蘭卡軍方：叛軍遭包圍 首腦可能逃逸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
菲國足球賽踢35小時 比分136比133
目擊者：以軍撤出加薩各主要據點
「百貨戰警」 登上北美票房冠軍
印度尾牙聯歡餐會 新德里台商歡聚一堂
經濟慘慘慘 英金融人士求助靈媒人數大增
NBA 奈許穿針引線快遞 太陽117：113烤暴龍
寒流23日到 除夕北部溼冷 中南部乾冷
可以蓋了 溫哥華獲准借款續建冬奧選手村
台股開盤上漲22.98點 為4389.08點
全美客機黑盒子尋獲 有助失事真相調查
Hello Kitty北捷1日票 首批2000套明首賣
專家稱大陸禽流感疫情傳播風險增大
又有中國高官疑涉黃光裕案遭雙規
展現專業自信 台北捷運服務員今起換新裝
韓中同意開闢金浦至北京穿梭航線
台股漲 新台幣兌美元盤初小升
消費券拼桃花 未婚聯誼業者也搶3600大餅
NBA 太陽下達必勝令 擊退暴龍中止2連敗
研究：缺陷基因讓數千萬印度人罹患心臟病
提供服務 北市質借處今起5天延長營業時間
消費券怎麼花? 北市聯醫:看病付費也可用
中國大陸春運黃牛票7成是假
羅馬機場試用蒼鷹機器人趕鳥效果佳
黃金選擇權首日上市 中場成交850口
土耳其導演作品在台上映 歡迎使用消費券
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
巴菲特：美國處於「經濟上的珍珠港事件」
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
調查:春節打工 餐飲客服業務人員需求高
丁子霖鮮花悼趙紫陽
春節打工賺外快 除夕夜服務生時薪誘人
台灣三樂團演唱征服巴黎觀眾
廣東鼓勵農民工返鄉創業
駐多倫多台北經文處舉辦茶會慶新春
北京鞭炮開賣 農曆春節才能燃放
吳作棟：星考慮動用儲備金救經濟
中國外交白皮書近日公布 主打經濟金融
上海官員稱期待美國參展2010年世博會
消費券發放近9成 北市:後續辦出生新增領取
寒冬送暖 學校辦事員供清寒學生安身之所
德黑斯邦議會選舉 初步結果執政基民黨獲勝
歐巴馬就職 彰顯種族宗教融合新美國
招優秀生 高應大祭出160萬獎學金
大陸專家：保護主義挑戰中國經濟金融外交
兩岸砂石運送不對等？交通部建議經貿協調
紐國總理意外摔斷手 仍忍痛握完120隻手
領取消費券 警方逮捕街友強盜案嫌疑人
蔣孝嚴以美航機安全迫降為喻籲同心協力
扁新書上市 綠委：太早問世的回憶錄
金門警方偵破縱火及竊盜案 逮3嫌
星媒大幅報導台灣發放消費券消息
陸客赴台遊首度過年 台商返台機票遭排擠
大年初1至初4 嘉縣梅山鄉行駛觀光列車
大學學測21日登場 明下午開放考生看考場
軍方裁員？ 藍營肯定調整軍力 綠憂損國安
台北3C消費券展 防毒軟體業者將推優惠方案
第2波年節食品抽驗 北市:不合格率近1成
助理：歐巴馬上任後將立即採取行動
去年大陸台商十大經貿事件 兩岸大三通居首
東京築地市場鮪魚拍賣 重新開放吸引人潮
匯市觀望 新台幣兌美元中午小升1.4分
高市府首長消費券 捐18社福團體
龍潭案 檢方追加陳水扁兩項罪名
領取消費券 警政署：逮捕30名通緝犯
港府預計862萬人次春節進出香港
上櫃股票日均值69.41億 興櫃1.35億
發放消費券 金門溢發5萬7300元
扁新書台灣的十字架 明辦新書發表茶會
上櫃股票款券T+2日交割新制 春節後實施
消保會查電影院公安 桃縣消防100%不合格
MLB 費城人與王牌投手漢默斯簽3年約
登山切莫高喊以免驚動冬眠放生熊
薩默斯：歐巴馬上任 將力守失業率低於10%
財部研議緩繳稅 高志鵬：不如免稅
哈尼雅：加薩戰爭為巴勒斯坦人贏得大勝利
大陸異議人士劉曉波回家過年希望渺茫
坐困愁城 魅力不再的「魔鬼結結者」阿諾
世界客語文化營歡迎海外華裔青年報名
浪漫23度半 新春爵士夜北回歸線喝咖啡
消費券短少 內政部：督導地方儘速清點
傳急性藥物中毒 日歌手華原朋美送醫
總統：學者認為台灣非常適合發展綠色科技
巴西聖保羅教堂倒塌 已知7人喪生
台股收盤漲0.66點 為4366.76點
逢迎拍馬 南韓上班族金融海嘯中生存之道
大發工業區遷污水廠?尹啟銘:應評估可行性
穆迪指亞太區企業流動性資金正在惡化
法屬新克里多尼亞島東南方發生強震
年關到 善牧籲原生家庭用愛擁抱單親兒女
美東華人學術聯誼會改選董事長及會長
澳網女單 塞爾維亞名將伊娃諾維奇驚險晉級
NFL鋼人擊敗烏鴉 將在超級盃爭奪隊史第6冠
台股開高走低 終場小漲0.66點
NFL 紅雀趕走老鷹 首次打進超級盃
眾星華府獻唱 慶賀歐巴馬就職
1月台指期收漲12點 逆價差9.76點
美父親被要求娶生母 不然就得付接生費用
台股量縮觀望 面板IC設計族群撐盤
1月電子期收漲1.35點 金融期漲1點
景氣低迷 營養師設計健康經濟年菜
除日以外亞太地區 電腦銷售10年來首度下滑
消費券吸金效應顯現 北市各商圈營業額增
澳網賽 羅迪克輕取對手晉級二輪
澳網公開賽女單首輪 俄選手芝芙娜瑞娃晉級
空軍士兵涉吸毒 國防部：主動送辦無護短
澳網賽 巴達提揮落貝納多晉級第2輪
澳網男單第一輪 費瑞爾拼戰5盤險勝晉級
西藏將每年3月28日定為百萬農奴解放紀念日
晟田科技新廠啟用 經長:全力支持航太工業
新力高球公開 美國好手強生奪得冠軍
「藝術新秀」俄總理蒲亭畫作 拍得115萬美元
大學學測 高雄試務單位籲考生先確認考場
投信續買 三大法人合計賣超4.3億
寒冬送暖 彰化腦麻學生獲教育部頒10萬元
電影基金會疑私吞公款 新聞局查核追繳
台大雲林分院年菜新食譜 慢性病患過好年
年關近 醫師：多關心獨居親友平安過好年
高市希望宅急便 受助戶月領1500元食物券
扁新書重提長扁心結 謝長廷籲扁專注於案件
昔運甘蔗今馳鐵馬 嘉市頂庄自行車道落成
大學學測彰化考區4個考場 明開放看試場
從受助到扶助 呂素珍知恩圖報人生變彩色
惠譽把台灣本地貨幣評級展望由穩定調為負面
澎湖1漁船觸礁擱淺 船上3人平安救回
消費券發放 高雄業者感受振興經濟效益
海峽時報：新加坡可能動用主權基金搶救經濟
南港龍潭案 李界木蔡銘哲坦承收賄行賄
擴大補助 國中小貧困生寒暑假也有午餐吃
澳網開打 盧彥勳首輪過關
南市聖母廟春牛亮相 供民眾觸摸討喜
浴火鳳凰救生命 消防署表揚60位消防楷模
巴黎銀行：下修今年台灣經濟成長率-3.3%
載運紅檜漂流木 男子依違森林法送辦
污衊泰國王室 澳洲作家判處3年徒刑
電影院標示全面禁帶外食 消保會:無效規範
重殘院生急需日用品 聖心教養院籲捐消費券
歐洲三大股市 開盤全面大漲
譚盾明晚與台中市交響樂團合作演出
每年328 西藏設為百萬農奴解放紀念日
澳網 喬科維奇旗開得勝 順利展開衛冕之路
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
澳網 力拼東山再起 杜琪克獲首勝
愛護歌手 宣明智手機答鈴是符瓊音的歌聲
嚴重浪費公帑 監察院彈劾自來水公司陳福田
屏東警查獲消費券賭資 依賭博罪送辦
北京春節前夕奇觀：搭車、送禮和吃喝
譚盾經典音樂會 22日高雄美術館戶外登場
大學學測21日登場 南縣市考生逾1萬2000人
日式婚禮 女星澤尻英龍華穿另類日式嫁衣
智財局:專利申請及核准件數 鴻海六連霸
雲林設施園藝專區 古坑崁腳大地工程開工
新台幣兌美元貶3.4分 收33.535元
北縣明天下午 開放考生查看大學學測考場
砂石船業者盼兩岸速談 政院允諾交部回應
高職師涉性侵多名學生 校方:主動與檢聯絡
消費券熱 金門郵局湧現人潮交寄身分證
英國新任駐台代表康博偉 2/3抵任
羅傑斯：人民幣20年後成為世界儲備貨幣
林內九芎外環道崩塌路段 路障隔離單線通車
回嘉就像出國 嘉義縣推出10個走春景點
台大教授王瑜獲頒台灣傑出女科學家獎
南非20名劫匪約堡行搶得手400萬台幣
MSN跨足舞台劇 公主玻璃鞋呈現名人世界
明陽中學受刑人宿營 王清峰勉勇敢承擔責任
搭乘嘉義縣公車有優惠 消費券新選擇
中國公務員考試 千餘人作弊被抓
香港失業率「破4」 攀升至4.1%
黃金選擇權上市首日 成交4萬6093口
北縣春節疏運 確保交通暢通不打結
澳網 日老將伊達公子出師不利 復出受挫
重溫美援合作回憶 成大普渡大學特展揭幕
台彩：大年初二初五 大樂透各加碼 1億元
李源泉就任省諮議長 致力強化諮議功能
孕婦用消費券買毒品 遭警查獲
新優惠房貸加碼？范良?蛂G尊重主管機關
台中市消費券發放 短差46萬多元
消費券商機 購物網站加碼搶客
消費券發放出包 北市府：作業疏失非遭偷拿
港團體要求港府撤銷非本地大專生工作限制
把握半套哲學 家有失智長輩也能過個好年
環保署：高縣府應協助民眾向7家廠商求償
慶祝25週年 北美館24日推典藏精粹
大學學測20日開放看考場 台中分3考區
北市天然氣降1.89元 回溯自1月1日實施
傳泰國海軍虐待緬甸移民 外交部將調查
扔鞋攻擊布希伊拉克記者 聲請瑞士政治庇護
50公斤女子 每日搬運5000公斤瓦斯
金門縣議員選區是否重劃 中選會:2月初議決
毀損大發工業區污水廠 大寮鄉長等人遭函送
搭消費券便車 高市府2手傢俱拍賣享8折
台北國際書展大年初十登場 人潮估增2成
43年來最大跌幅 日百貨業績去年12月減9.4%
馬總統愛心 許福森轉送高縣弱勢團體
黃昭順為傳教士請命 籲納入消費券發放對象
傳私吞金馬獎公款 廖治德澄清已繳回
惠譽降台幣評等 財部:舉債在法定範圍內
信用卡循環利率 銀行擬降0.25至2個百分點
消費券商機 中華電單日手機銷售成長2倍
清點消費券 北縣短少221萬元
中國科學院：中國經濟第3季可望止跌回升
移民署：郭清江14日出國時限制出境已解除
中國訂西藏農奴解放日 西藏流亡政府譴責
青創總會總會長 恆義食品副董羅清屏接任
大陸船舶免稅？陸委會澄清
全年無休照顧老殘 利用喘息服務過年休息
大寮鄉空污案 縣議會關心要求查凶
中縣議員林竹旺喪失資格 張豐奇遞補
日去年11月工業生產跌幅創紀錄 超出預期
消費券加持 遠傳業績台灣大寬頻用戶增2倍
日官方預測2009年度實質零成長
台北國際書展童書館 探索奇幻世界
被多加兩罪 扁：特偵組起訴經不起考驗
澳網 楊科維琪展現威力 放眼首座大賽冠軍
寒害災損 農委會：農漁損失逾2067萬元
保留千餘株老樹 高雄衛武營都會公園動土
輔大教授3人行 合組芭達桑111樂團
鼓勵訓練取代裁員 立即充電百家企業申請
牛排代替年夜飯 30位盲友提前過除夕
追求唯美 四川畫家以女兒為裸體模特兒
向布希丟鞋伊拉克記者 尋求瑞士政治庇護
2000億優惠房貸 蘇俊賓：未達需加碼階段
疑為漁民詐領老年給付 漁會總幹事遭起訴
匯市觀望氣氛濃 新台幣兌美元收貶3.4分
陽仲壽無法打經典賽 蕭帛庭遞補
央行：2000億優惠房貸 尚餘958億元額度
蘇俊賓：消費券發放第1波 效益超出預期
扁案首開庭 審判長與律師多次激烈交鋒
新加坡預估今年吸引外資總額將銳減44%
去年12月全球面板廠營收 2005年3月來最差
消費券經濟效益 短期加乘效果估1至1.5倍
愛心媽媽捐款助植物人 藝人佩甄捐消費券
王瑜：科學研究路上兩性平等
指揮艇組合 永井豪將來台暢談無敵鐵金剛
台泰簽自貿協定？泰總理：看到細節再說
歐洲議會議員柏斯多夫率團訪台
北京企業尾牙縮水 吃不起魚翅改吃紅燒肉
昔日大肆批評今日求援 紐約時報很尷尬
旅遊平安保險停看聽 斟酌醫療給付緊急救助
金管會:銀行依三挺辦授信 不列金檢意見
金管會:銀行不會因10號公報 緊縮企業信用
發展伊斯蘭金融業 星央行推伊斯蘭債券計畫
澳網 燠熱天氣猛將難熬 球后抱怨腳快起火
梁振英：港府考慮有條件給予台灣人免簽證
政院擬建構社會安全網 強化治安與自殺防治
以色列強轟猛打22天 哈瑪斯稱僅損失48戰士
SBL 田壘獲選第二週最佳鬥士
金門選舉賄選案 立委陳福海二審獲判無罪
台銀：信用卡循環息低於同業 暫不再調降
第098013期今彩539三星彩四星彩開獎結果
四維航運豁達輪回歸國輪 直航後首艘獲證書
溢領監試費？4位監委全數退還考選部
大力整頓網路色情 中國關閉726個網站
本月第二起死亡例 中國警告禽流感蔓延風險
台銀：持續受理民眾申請2000億元優惠房貸
環保署請協助空污案索賠 楊秋興:中央卸責
第098006期威力彩38樂合彩開獎結果
靈谷寺往生法師遺體解剖 家屬難過態度理智
金門高坑林區火警 彈藥庫險遭殃
麗星郵輪直航 交部:不違兩岸協議下促成
歐巴馬就職前樂觀氣氛 亞股大多上揚
星宣佈部長和高級公務員薪水再調低
中市一火鍋店老闆遭槍擊 有生命危險
星公務員投書炫耀去玩豪華行程遭譴責
協助重建加薩 沙烏地國王捐10億美元
第二波紓困 英政府再撒數千億英鎊
消費券商機 自行車廠祭出高低價車款專案
南投在香港舉辦精緻農特產水果節促銷柳丁
軍方大裁員？國防部：兵力結構調整研議中
營業人兌領消費券款項 全台4000餘個據點
傳泰海軍涉虐緬甸難民 約500人公海失蹤
歐盟修正預測 今年歐元區經濟萎縮1.9%
中國國慶60週年焰火晚會 將由張藝謀執導
星部長：今年仍會有三萬份新工作機會
星人力部長：星今年就業成長率將明顯放緩
就職前夕 歐巴馬將向民權領袖金恩致敬
新加坡和捷克簽署開放天空協定
能源需求疲弱 國際油價持續下滑
第098013期今彩539三星彩四星彩派彩結果
泰駐匈大使將獲提名成首任駐東協大使
美國花生食品受污染 家樂氏一款餅乾暫下架
第098006期威力彩頭獎摃龜
分析師：歐巴馬將為經濟困局帶來新希望
龍潭案提示扁新罪 檢方：讓辯方進退失據
為丟鞋伊記者尋求政治庇護 ICRC否認
扁案開庭 英駐台代表關切司法公正
緬甸占星家：歐巴馬將連任 遇刺客但無傷
屏東里港發生綁票案 學童被綁3天釋回
歐巴馬上任立即啟動經濟復甦結束伊戰新時代
報告：2010年底英失業人數將逾325萬人
歐盟預估：2010年歐元區失業率將超過10%
英國推動2000億英磅銀行保險計畫
印度東部省分傳出禽流感疫情報導
海角七號入圍法國費索爾亞洲影展競賽片
汪傳浦稱瑞士已簽結拉案 檢方:不影響追錢
ICRC否認代找律師為伊丟鞋記者尋庇護
優惠房貸是否加碼 行政院：尊重主管機關權責
虧損創英紀錄 蘇格蘭皇家銀行股價暴跌70%
黃金選擇權隆重登場 首日成交量4萬6,093口
證交所正式公告 開放海外科技事業來臺第一上市
上市公司召開股東會日期及地點 證交所網站全都露
牛年開春好運到 台灣彩券大樂透春節加碼一億又一億
city’super團圓飯頂級料理 消費券滿千送百再加碼最高7折回饋
南韓撤換財長與統一部長
歐巴馬：大家攜手並進 實現共同的夢
不忘起跑點 歐巴馬就職前從事社區服務
就職前逢金恩紀念日 歐巴馬參與志工服務
就職展開倒數 歐巴馬參加金恩紀念活動
離職在即 布希與各國領袖話別
義大利準備增派軍隊協助維護加薩安全
華府在歐巴馬就職典禮前夕加強安全管制
歐巴馬就職在即 歐盟國家寄予厚望
足球巨星卡卡不跳槽了 繼續效力AC米蘭隊
歐巴馬上任黃金百日的挑戰與機會
寒流／除夕罩全台 大年初一減弱
歐巴馬雄心壯志伴隨歷史挑戰
拜登夫人說溜嘴 歐巴馬給拜登兩個職務選擇
BBC全球調查：歐巴馬將改善美對外關係
301觀察名單除名 智慧局新春獲大禮
不忍賣有農藥蜜棗 陳月豹種有機蜜棗13年
威爾斯足球前鋒貝勒米終於落腳曼城隊
直航台灣水果 上海超市展開品嚐推廣
花蓮溢發逾14萬元 逐戶比對釐清
侯和雄貪污案 合併應執行6年10月徒刑
抱股過年意願低 台股封關不樂觀
澎湖元宵超大米龜 袋米堆起來比玉山高
錢尼肌肉拉傷 將坐輪椅出席歐巴馬就職典禮
經濟貢獻度超過1% 將發行二次消費券
澳網賽 對手背傷退賽莫瑞輕鬆晉級第2輪
消費券關懷弱勢 中市府主管集體送愛心
愛心不落人後 王建民夫妻消費券捐母校
中國考慮申辦 2022年世足大賽
專家：中國4起禽流感病例不會大規模爆發
亟解天文謎 義科學家盼研究伽利略DNA
國務費案 馬永成：奉扁指示辦事 不認罪
去年此時發紅包今年在監過年 扁不勝唏噓
扁暗槓外交撥款？外交部：不便說明
台日關係促進年 推動羽田松山機場對飛
特偵組將搬新家 進駐國防部文化營區
大貓熊郵票今發行 限量郵摺幾預訂一空
經部推在地關懷專案 估首年服務32萬家企業
澳網賽女單首輪 狄曼提娃險勝過關
呂秀蓮：台灣應更巧妙推動與美國新政府關係
馬總統：消費券已出現效果
屏東里港學童綁架案 3綁匪落網都未成年
台灣裁軍 中國籲美放棄對台軍售
中國國防白皮書 不稱霸不搞軍事擴張？
扁長心結？謝長廷籲扁心存慚愧與歉疚
歐巴馬就職典禮 「凍人」北風與低溫相迎
澳網公開賽白俄好手艾薩蘭卡直落2晉級
澳網女單首輪 小威擊敗袁夢闖過第1關
馬永成：為2年前沒陳述事實表道歉與遺憾
斯里蘭卡封鎖東北海域 圍剿叛軍領袖
BBC全球調查：歐巴馬將改善對外關係
空污案賠償將調處 鄉長:未獲回應將再圍廠
在地關懷主動服務中小企業—啟動儀式
歐巴馬就職前 中國促美國排除兩軍發展障礙
長假賣壓湧現 台股一片慘綠
中國國防部提議 兩岸應適時為軍事交流努力
縣市議員選舉 台聯搶先公布首波提名
拯救迦薩 民間團體籲歐巴馬要有負責任態度
高市公共腳踏車租賃系統將上路 陳菊體驗
寒假不斷炊 高市發放貧童7-11餐食兌換券
豐田恐出現赤字 第三代接掌總裁
王金平在華府為立院國民黨團叫屈
澳網女單 第九種子拉德旺絲卡首輪出局
歐巴馬就職前 以軍全面撤離加薩
巴勒斯坦當局：加薩損失估計19億美元
阿扁新書 李鴻禧：挺扁恨扁的人都應該看
消費券短少廖了以自責 劉揆致電關心
再發消費券？馬總統：現在言之過早
央視春節晚會 馬友友譚盾郎朗同台獻藝
歐巴馬寫下歷史新頁 面對混亂世局
華南金控現金挺農民 愛心柳丁送家扶
三好米與懷海基金會合作 回饋泰山低收入戶冬季賑米賑油
瑞士精品巨擘歷峰集團面臨20年來最艱困市況
銀行償付能力遭質疑 歐股收黑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟：歐元區不會因金融危機而解體
需求疑慮再現 國際油價重挫
救經濟 義大利公共債務將大幅增加
歐盟：今年英經濟負成長2.8% 63年來最差
瑞士中文學校度春節 謝發達祝賀
總統就職日 預期華盛頓地區電信交通大塞車
以色列北部海法市外海發現天然氣
阿拉伯聯盟擬捐20億美元助加薩重建
擺脫對俄依賴 歐洲擬建天然氣管直通中亞
市況蕭條 Jaguar英國廠停工二週
U2合唱團最新單曲免費網上首播
巴西教堂崩塌慘劇 死者增至9人 113人受傷
拒公寓拆遷 南韓首爾住戶汽油彈襲警5死12傷
外縣市民眾春節看貓熊 報名22日中午截止
交大霹靂博 博士生當教學助理解決課業煩惱
中國學者：人民幣匯率以「穩」為主
台股下跌62.41點 為4304.35點
歐巴馬上任 官員:台美FTA一年內難有進展
貿易保護主義蠢動 歐巴馬施政走向受關注
美需求萎縮 台灣轉攻新興市場保出口
美報社經營困難 編輯檯頻頻走馬換將
中國大陸石化業振興規劃本周提交國務院
北市饒河街夜市 23日起6天提前交管措施
春節停車收費 北市繳交期限延至2月11日
不景氣 嘉義街友尾牙經費募款不足
貪腐嚴重 河南黨政紀處分近1.5萬人
中國哥斯大黎加談自由貿易
前三鹿高層22日再受審 法院可能當庭宣判
星馬地區登革熱病例大幅攀升
台股跌美元強 新台幣兌美元盤初重貶
中國在兩會前後樓市股市或有新政策
周文重：歐巴馬上任 中美關係不變
中國專家：社會轉型期易滋生邪教事端
野蠻女友全智賢手機遭竊聽 警方介入調查
年節外勞出借 北市勞工局:雇主莫因小失大
遭劫希臘航運大亨 家屬付6億台幣贖金後獲釋
蘇治芬虎尾與麥寮服務處 21日成立
中國大學生就業難 源於高端產業滯後
屏東里港小5生綁票案 2嫌疑人落網
北京學者：美國新政府對中政策穩定優先
醫師:洗澡泡熱水 區分隱睪症與伸縮性睪丸
中國警惕金融危機下的職務犯罪
匯豐股價下跌令港人不安
杭州將發放人民幣4千萬旅遊消費券
大學學測明登場 桃園1萬1千多名考生
縮短弱勢學童數位落差 北市教育局贈新電腦
星器官買賣合法修正法案預料將獲國會通過
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
NBA 兩記絕殺 小牛黃蜂雙克強敵
怒海漂流25天 2緬甸人躲冰櫃奇蹟存活
消費券發放 桃園實發與列冊落差93萬元
中國發表2008年國防白皮書
廣東汕頭致力促進對台經貿關係
國軍提高體能標準 預計99年正式施行
輕軌招商 高市研增誘因春節後公告
媒體公布縣市長施政成績單 林政則再獲第一
更換鐵軌計軸器遭維修車衝撞 2人重傷
蘇俊賓：劉揆肯定消費券發放行政效率
中國國防白皮書：二炮核武不瞄準任何國家
中國人民銀行公佈2005年版100元假鈔特徵
春節前 中國明將再出現鐵路客流高峰
廣東首次向香港出口巨型挖掘機
春節假期 東管處推出舞動東海岸駐點表演
選購國產金針 認明台灣金針標章
屏縣規劃海角七線旅遊 邀民眾赴國境之南
投資黃金 期貨或選擇權為較佳選擇
前游擊組織贏得薩爾瓦多國會大選
呂秀蓮宣揚辦報理念：爭回台灣主權人權政權
尹啟銘:若財政許可 可考慮發二次消費券
「驚異大奇航」成真 科學家研發微型機器人
中國2008年第4季底城鎮登記失業率4.2%
韓國政府換血 新人多有因應金融危機背景
馬總統贈育幼院水果 肯定兒福機構認養貧童
梁祝協奏曲滿半世紀 凌波胡錦演梁祝歌舞劇
增加本勞就業 王如玄:今年外勞減3萬人
大學學測明登場 考生勿忘帶准考證
王金平：歐巴馬就職中華民國慶賀團人人有票
常年便秘及腰酸不在意 卵巢腫瘤6.5公斤
民進黨南市黨部：市長提名人選 賴清德出線
美賓大智庫評比 星兩智庫擠入亞洲前25
劉揆：三挺政策需落實才能收效
就職前夕 歐巴馬讚前選戰對手馬侃為美國英雄
進修補助擴及非自願失業勞工 3年5萬元
杜絕違法產品攜入關 防檢局春節嚴密把關
中國首次公佈30年國防費數據
台股大跌 新台幣兌美元中午重貶1.26角
墨西哥警察首長頭顱在冰桶中被發現
全國大掃黑 警政署逮43名幫派份子
南韓重建拆除現場示威 爆炸造成5死17傷
茶農遭流籠撞摔落山谷 送醫不治
韋德寧：美中建交後布希任內美台關係最佳
消費券短少 內政部要地方23日前回報數據
王貞治2月2日來台 馬總統將接見
再發消費券？ 綠營:別當債留子孫敗家子
韋德寧：布希任內提升美台關係
澳網賽首輪 巴威爾因傷棄賽後宣布退出網壇
雲縣籲啟動高鐵設站工作 納擴大公建案
劉遵義進入香港最高決策機構
摩通預料中國今年利率急降至1厘
嘉義首宗消費券當賭資賭博電玩 遭警查獲
廖了以：工作所得補助申請條件擬放寬
保發中心:華山產險債權申報2月18日截止
楊秋興質疑污水處理能力 污水廠:需增設備
台股收盤跌124.15點 為4242.61點
標準普爾：菲國主權評級穩定
前嘉縣府官員陳殿寶涉收回扣 監察院彈劾
福利總處滿千送百 馬祖福利站最吸金
台股收盤大跌124點 創今年新低
溝泥溝土變黃金 山豬窟綻放波斯菊
南韓春節禮品 紅參最受歡迎
政院：金管會維持現狀 不轉型獨立機關
肯亞人的兒子當上美國總統
1月台指期收跌119點 逆價差2.61點
幼童門牙逆長莫輕忽 把握7歲換牙黃金期
民法修法開窗加柵欄？背債兒哭訴求助無門
台灣捐贈甘肅地震災區人民幣1.8億元
桃園機場搭南航 一票到底行李直達
中國國防白皮書隱瞞武警體制引起揣測
疑一氧化碳中毒 加籍教師與女友陳屍租屋處
背債兒9成未免除債務 家扶籲設機制解決
歐洲銀行動盪消息 亞洲股市開盤重挫
北市1月死亡車禍驟增 交通局籲減速慢行
1月電子期收跌4.15點 金融期跌19.8點
貓纜政風報告出爐 議員不滿由基層人員扛責
王金平：慶賀團一團和氣
高市發送購物打折庫 500元發票可摸彩
布希即將卸任 抗議者盡情發洩怒氣
曾雅妮新春新願 爭取世界博蒂冠軍
墨西哥大亨出手金援紐約時報
金門高職校園暴力 8校友圍毆在校生被逮
二高嘉義梅山段遊覽車起火 無人傷亡
扁嫂漏報珠寶開罰？監委：等當事人提異議
竹市除夕晚會 邀民眾守歲迎新春
南迴公路金崙段 春節規劃替代道路
台股大跌 三大法人賣超88.63億元
中國毒奶事件受害家庭 向最高法院控訴求償
王金平：此行純觀禮慶賀 無官方拜會行程
印度失眠男子夢遊嗜吃 醫師籲慎用安眠藥
日本人學英語 歐巴馬演講稿成教材
兼顧美味和健康 全麥認證標章3月上路
路標反置單車族愈騎愈遠 北市議員要求檢討
職棒簽賭欠債 2嫌搶運鈔車落網
因應年節採購人潮 基市將進行市場周邊疏導
澳洲網球公開賽 詹詠然淘汰謝淑薇晉級
台電跳電 桃園機場入境旅客苦等行李
推動綠美化 北縣府擬設綠美化環境景觀處
史亞平宣誓就任駐星代表 全力以赴
經典賽29人名單出爐 中華隊積極備戰
春節搭高捷拿好禮 美麗島站逛年貨大街
台灣名人百科 總統獲政治類年度模範名人
王金平華府設宴款待僑領 呂秀蓮出席致意
仁愛鴻禧豪宅每坪56萬元標脫 房仲業:划算
景氣差 元智大學免費提供校友心理諮商
照生會捐1500個口罩 助喜憨兒基金會
恐嚇藝人江蕙？警方約談2嫌到案
台南運河河底觀景步道完工 24日起開放9天
醃漬酸菜廢水製成鹽磚 可避免土壤鹽化
科教館推出恐龍谷 陪大小朋友過新年
平溪將辦天燈節 主活動期間周邊道路交管
副載波結合GPS導航機 免費查詢路況
澳網男單 日小將錦織圭首輪打包
印度約150火車客遭樹枝掃下3死35重傷
黃昆輝拿消費券買寢具 捐社福團體
「台灣影像部落閣」 中部本土影片寶庫
日政府提示補助金支付綱要 期於年度內實施
貓熊春節開放參觀 北市規劃捷運公車接駁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
侯和雄張義敏楊水源涉圖利罪 1審遭判刑
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
標檢局檢查磅秤 合格率99.4%
嘉義縣府公告春節期間交通疏運管制
對抗不景氣 海大推還願助學金計畫
警方破獲四海幫海誠堂組織 逮15嫌
台灣學者：中國國防白皮書反映海軍漸整合
為扁還是為馬辯護? 檢辯雙方舌戰
中國堅稱 台灣西藏新疆分離勢力是主要威脅
98年全大運 樂活運動營造健康希望
河底景觀步道 顯現台南運河整治成果
波特蘭市長坦承性醜聞案 面臨政治風暴
歐洲三大股市 開盤全面下挫
賴幸媛:三次江陳會盼5或6月舉行 金融先談
HBL審議委員會 撤銷卜美可禁賽處分
新春不打烊 工藝所推牛主題9大活動
俄羅斯恢復經由烏克蘭對歐洲供應天然氣
無線射頻辨識技術 元智大學研發未來商店
看好直航商機 麗星郵輪高層金門探路
中油：春節期間油價跟跌不跟漲
春節期間 嘉義多家醫院開放部分門診
檢察官勸導男子莫隨地小便被揍
中國國防白皮書應納兩岸軍事互信才見善意
勞委會創造20萬工作機會 控制失業率4.5%內
樂捐消費券助貧童不斷 溫暖家扶
新台幣兌美元貶1.04角 收33.639元
中國再開放12省區居民赴台旅遊
團團圓圓智障兄弟是拾荒業者的模範
台灣影像部落閣精選12動畫 寒假歡樂登場
中市選拔優良營建工地 特優可獲1萬元
台灣之光 謝依旻衛冕女流本因坊獲頒頭銜
菸害防制法新規定上路 苗縣累計違規8件
大學生失業率漸嚴重 去年不敢輕易換工作
廣東對台貿易10年來首度下滑
高油價加不景氣 北市去年車輛掛牌數驟減
貴州發現清康熙年間苗侗「分家契」
學者：北京應會同意台灣參加今年WHA
小二女童上課有聽沒懂 檢查發現竟得腦瘤
大學生被飆車族砍殺案 10名嫌疑人送辦
馬總統重視台日關係 日本政府高度肯定
國務費案開庭 馬永成林德訓道歉不認罪
消費券開心買 3C通路:液晶電視買氣第一
因應參觀貓熊人潮 公車捷運加密班次
梁兄哥回來了 凌波胡錦再續前緣合演梁祝
對特種營業女子放高利貸 4男子送辦
98學測北部身障生試場 首次設簡易床
民進黨南縣議員連署 盼提名陳唐山選縣長
高雄區農改場技術授權 全國農研單位第2多
台鐵山海線郵輪式列車 大年初六發車
南投鹿谷山林火警 夫婦1死1傷
訂閱全球中央 送孩子1整年國際觀
台灣高等法院駁回扁聲請法官迴避
金管會擬修法 保險業董座應具備專業資格
運將見義勇為擒議長夫人搶匪 高市長表揚
消費券商機看得到搶不到 小店鋪大嘆無奈
警政署全國大掃黑 查獲210名幫派份子
創意族譜追本溯源 影像中流傳世代記憶
澳網賽 澳洲希望修威特首輪落敗
南科：農曆年前提交產業整合計畫書不容易
黃金選擇權成交6萬6261口 再創高峰
金門縣府開辦春節包船 歡迎旅台鄉親登記
失明後再出發 台科大張雅惠完成碩士論文
國道3號土城交流道車禍 8車相撞3人受傷
春節應景魚價揚 金鯧石斑等可替代
是否發二次消費券 陳添枝：9月底評估
糟蹋政府美意 宜蘭賭客用消費券簽賭遭逮
雨雪寒流來襲 中國春運恐深受影響
歐洲銀行業再度動盪 亞股普遍重挫
擁有北市4家電影院 吳姓男子涉詐欺被捕
環署將擴大土壤及地下水污染源調查
澳網賽 法國宋嘉輕鬆擊敗摩納可晉級
慢性骨髓性白血病標靶新藥 獲健保給付
連動債爭議 監察院糾正金管會與財政部
大陸增來台旅遊省分 業者:陸客將倍數成長
澳網賽 大威廉絲輕鬆獲首勝晉級二輪
新台幣收33.639元 貶1.04角 3年多新低
德總理籲歐巴馬加強歐美合作 停止單邊主義
客庄節慶首部曲 美濃滿年福揭開序幕
牛轉乾坤 宜蘭農場主為一對水牛補辦婚禮
歐巴馬新政府 美國歷來人種最多樣化內閣
中市街頭槍擊案 胡志強：儘速破案遏阻僥倖
劉揆：藉發消費券操兵 政院團隊通過考驗
簡訊促銷消費券換毒品 北市1名毒販遭逮
台青高球精英賽 女將徐哿翽領先
客家菜食譜新書出爐 陳菊做客家菜行銷
緩和失業 金管會推證券期貨人才培訓計畫
台灣去年僑外投資額減46% 登陸投資微減
屏東尾寮山山勢落差大 登高山絕佳訓練場
後台北畫派 北美館展台灣藝術獨特視覺異象
帶著希望與疑問 全球等候歐巴馬
流感步入流行高峰 今年首例重症女童陷昏迷
央行：指數型房貸季調改月調 轉換率97.8%
南韓去年貿易逆差133億美元 11年來首見赤字
銀行公會:連動債糾紛 透過評議會16件和解
擬票券商減資 得請求依比例退存儲保證金
歐巴馬就職演說可能在15-20分鐘之間
歐巴馬就任 非洲夾雜期待與反省心情
民進黨中執會明公布第二波縣市長徵召名單
台灣的十字架上市 律師：陳水扁笑逐顏開
消費券二度發放？零售業建議拉長觀察期
85度Ｃ上海山寨店 低價咖啡傷害正牌台商
手機零件含寶 日政府擬要求通訊業者回收
消基會抽檢 市售朴菜含過量苯甲酸
范良?蛂G房貸信保基金納入住宅法 尋求法源
愛爾蘭賭博公司設局 歐巴馬就職無奇不賭
平息消費券短差 中和市長以年終獎金攤平
北市大安區立委補選 藍營2/8公佈初選結果
廖了以：會負起消費券短少責任
金融時報：歐巴馬上任 美國新起點
春運一票難求 大陸民眾竟繞道香港返鄉
高雄燈會 愛河燈海點燈
第098006期大樂透49樂合彩開獎結果
國發基金同意開發基金捐助信保基金10億
台灣僑民聯合會在阿根廷舉辦春節聯歡會
第098014期今彩539四星彩三星彩開獎結果
歐巴馬就職典禮 天色未亮華府湧進大批群眾
蘇俊賓:建構社會安全網 設自殺通報訪視員
南非前總統姆貝基92歲老母退出執政黨
金管會審視發卡銀行降利方案 盼年前有結果
連動債案遭監院糾正 李述德：將再了解
開設賭場遭判刑確定 檢察官宋宗儀遭免職
持未加註台灣字樣舊護照出遊可能遭致困擾
上海台商高球場疑遭違法拆遷 損失慘重
歐巴馬就職典禮安全措施
報告：裁員導致外國人離開 星人口可能減少
泰再推七項刺激經濟案及入境免簽3個月
馬總統：立法院一定要通過財產來源不明罪
溫家寶將訪歐盟 出席世界經濟論壇年會
泰國朱大副教授出書遭指控冒犯君主罪
中國在WTO對美國反傾銷及反補貼稅興訟
去年12月英國通膨率3.1% 1992年來最大跌幅
總統：不尊重司法 不配當總統
泰王與總理賀歐巴馬就任美國總統
新加坡家庭貧富差距十年來首次縮小
第098014期今彩539頭獎 1注中獎
馬總統：兩岸貿易相互依存 不必過慮
湖南禽流感患者死亡 山西患兒母親去世
第098006期大樂透頭獎摃龜
BMW員工縮短工時 仍可支領近全薪
疑慮再現 英駿懋銀行集團股價盤中腰斬
美新舊政府在新總統就任同時交接
布希依傳統在白宮留紙條給歐巴馬
上海「2008滬台交流10大新聞」揭曉
緬甸反對派期盼歐巴馬支持緬甸民主運動
澳網賽 納達爾展現球王威力 大勝首戰對手
澳網賽 法國女將茉莉絲摩輕鬆擊敗對手
台鐵電聯車晚上車底冒煙 台鐵:疑煞車故障
上海台客網:3成大陸台客年終獎金落空
歐巴馬就職前先到教堂做禮拜
歐巴馬今就職 華府清晨四點即人潮洶湧
教宗盼歐巴馬支持推動世界和平
銷售劇降 BMW宣布2月起削減工時
歐巴馬就職典禮 相關數字一長串
布希最後一次以總統身分揮別白宮
歐巴馬：貪婪和不負責任造成經濟困境
歐巴馬：美國將擊退全球暖化幽靈
歐巴馬就任美新總統 誓言克服艱難挑戰
紐約市民眾與華府同步慶祝歐巴馬總統就職
歐麥特：美以為推動中東和平穩定最佳伙伴
歐巴馬主政 美以關係動向專家看法分歧
歐巴馬宣布凍結機關部會未決法規 以利檢視
蜜雪兒金黃色洋裝 出自古巴裔前衛設計師
歐巴馬宣誓就職 首席大法官小凸搥
歐巴馬就職大典 電視與網路跨媒體實況轉播
沙柯吉迫不及待想要和歐巴馬一起改變世界
路透總編：歐巴馬需以務實態度推動美中關係
歐巴馬就職 加政要致賀民眾同歡
歐巴馬就職演說摘要
中國學者提醒 惡意逃債增長趨勢
中國禽流感 專家:可能隨候鳥南遷
騷擾艾莉莎米蘭諾男影迷遭法院下達限制令
新版政院組織改造 下會期送立院
布希返德州老家 捨搭空軍一號
進駐新家白宮 美國總統歐巴馬觀賞就職遊行
惠譽評等調降 台灣財長:服特效藥副作用難免
在地關懷中小企業 劉揆參與啟動儀式
中國3家企業抄襲德國 判賠2116萬
廖了以：儘快釐清消費券短少金額
再度羈押 北院：王令麟疑欲從澎湖偷渡
消費券短少 劉揆:肯定廖了以 不必自責
立委籲 推動受刑人訓犬計畫
幸妤投書透露 悔沒讓蘇貞昌選總統
澳網女單 莎菲娜踩同胞馬卡洛娃晉級
聯賽杯足賽 小羅納度建功曼聯晉級最後決賽
廖了以自責消費券短缺 府輿情會報力挺
澳網女單 伊娃諾維琪輕鬆挺進第3輪
消費券短少 藍委：99.9分不必辭職
歐巴馬上任 學者：美中台關係有三贏機會
羅比尼奧出走 英格蘭曼城足隊巴西夢碎
蜜雪兒與歐巴馬共舞禮服 出自台裔設計師
歐巴馬就職演說全文
陳幸妤再投書 鄭文燦:尊重每個人發言權
DRAM整合 日廠擬與台灣3業者合併
龍巖基金會捐贈520萬元 推動台大獎助醫學人才專案
斷保族也可領雙份年金
春節期間 消費券超值大方送
新壽核心系統轉換 1/23(五)暫停保單服務乙日
新壽「健康久久」摸彩 送99台折疊腳踏車
高雄金典酒店 草莓主廚教室受歡迎
「北中南」36元愛心包
澳網蜜爾莎傷癒復出遭淘汰 但已很滿足
台灣共諜案 國台辦：純屬無中生有
金洋裝暖冬日 蜜雪兒歐巴馬晉升時尚第一夫人
澳網賽 費瑞爾逐退艾巴提晉級男單第3輪
台設計師禮服驚艷 歐巴馬伉儷秀「第一」支舞
洛杉磯西方學院師生慶祝校友歐巴馬就職
澳網女單 楊科維琪辛苦闖進第3輪
中國說沒有擴軍？ 日媒社論質疑
小年夜起 中正紀念堂恢復衛兵交接
營所稅等延繳 財部：20萬家公司符資格
研考會:馬政見完成11%
民進黨提名/南市賴清德、高雄縣林岱樺
歐巴馬就職演說借鏡前總統
台灣設計師吳季剛 靈感取自時尚娃娃
蜜雪兒．歐巴馬對第一夫人新角色興致十足
美國總統就職大典已展開
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟輪值主席捷克為爭議展品蓋上遮布
歐巴馬就職大典面臨威脅？美情報機構調查中
布希陪同歐巴馬出席總統就職典禮
歐巴馬宣誓就職 上百萬民眾觀禮
美國副總統當選人拜登宣誓就職
美國總統當選人歐巴馬宣誓就職
歐巴馬矢言終止伊拉克戰爭 阿富汗建立和平
歐巴馬：所有嚴峻挑戰均將被克服
歐巴馬宣誓就任美國總統 200萬人觀禮
歐巴馬：美國已準備好再度領導全球
歐巴馬讚揚美國種族問題大有進步
國會宴請新總統歐巴馬 甘迺迪發病送醫
歐巴馬宣誓就職 歐盟籲共同面對艱鉅挑戰
新總統就職未能提振股市 美3大指數俱跌
拓展觀光 台灣成功加入比盧觀光組織
義總理鼓勵民眾用消費對抗經濟危機
全球金融憂懼打壞就職行情 美股大跌
春節近 劉揆視察北市蔬果漁產供應
台灣三樂團坎城國際唱片展受矚目
水氣加冷空氣 北部過年又溼又冷
聯合國難民署要求探視被泰國囚禁海上難民
醫生：甘迺迪參議員暈倒可能因疲累
北京要求新增中央投資到位 嚴禁中途截留
中國批准17省區市地方政府機構改革案
台股開盤下跌77.93點 為4164.68點
英相：歐巴馬上任 揭開美國與世界歷史新頁
歐巴馬入主白宮 美元兌歐元創一個月新高
人民日報：有信心中國經濟最早復甦
98學測登場 國文科打頭陣逾14萬人應考
深圳舞王大火涉案副公安局長囚11年
台股跌 新台幣兌美元盤初貶破33.7元
南韓國家人權委員會調查龍山拆遷戶慘案真相
加央行調降基本貸款利率2碼 達歷史低點1%
祝福與忠告 世界各國領袖慶賀歐巴馬就職
陳致中夫婦同意將瑞士5.7億元匯回台灣
美國駐中國大使雷德卸任
南開大學：今年底明年初中國經濟回暖
李炷烽為金門考生加油 釋出規劃發教育券
歐巴馬就職首日 參院通過六部長提名當賀禮
紐約油價跌深反彈 需求疑慮揮之不去
勇敢逐夢 98學測身障生劉憶年吳英楚應考
標示有機農產品 農糧署：31日起須驗證
前中國航油總裁陳久霖新加坡刑滿出獄
力霸案 王令麟今再遭北院羈押
上海劉海粟美術館藏水墨大展 國父館展出
台股開低走高一度翻紅 相對國際盤強勢
不受景氣衝擊 今年中海油投資將成長19%
可能合併？ 爾必達與台灣三家晶片廠加強結盟
歐巴馬上任 下令凍結前朝所有未決法規
兒童比以前高 廣州提高兒童購票線
景氣歹年冬 礦業龍頭必和必拓擬裁員6000人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓警方逮捕利用智障胞妹賣春牟利女子
克萊斯勒抵擋金融海嘯 緊抓飛雅特當救生板
扁家4大案 北院2/10傳喚吳淑珍出庭
北京軍事專家：中國不會停止研發新式核武
廣東嚴禁幹部過年相互拜年送禮並減開銷
屏東警方破獲行動軍火庫 查獲衝鋒槍
南縣警方掃蕩飆車集團 19嫌落網
溫家寶歐洲行獨缺法國引媒體關注
98學測國文科1994人缺考 缺考率1.41%
世運場館票選名為龍騰 高市府考慮取別名
廣州去年查處348名幹部 涉案人民幣4億多
歐巴馬演說提及共產主義 中國網站自動略去
學測高市一考生姓名印錯 先登記應試
網友爆料：李肇星子娶妻 彭麗媛作媒
拓墣：手機電視筆電 仍為今年明星商品
搶救失業 人力銀行舉辦講座
謝國樑推動修法 調降約定利率上限
內湖花市今起24小時營業 至除夕中午止
中鋼中鴻鋼鐵結合案 公平會：不禁止
科技公司員工捐物資 為弘道獨居老人送暖
花蓮新城鄉消費券溢發 鄉長自願補差額
考生多方求援 交大撲空消防局捷足先登
中國維權人士姚立法據報遭當局軟禁
旅客入境 高雄海關籲勿帶動植物產品
中國官媒：歐巴馬將做的中國早在做了
布希：徒增華髮離開白宮 但不帶遺憾
大學學測 雲林考區無重大違規
澎湖元宵超大米龜 縣長民眾合力堆疊
97年近14萬人申請失業給付 比96年多6萬人
計程車掩護找目標 竊賊專盜公司電腦遭逮
春節遊日月潭 好康大利多 環湖坐車免錢
接駁自行車租賃 北市信義區3月試營運
綜所稅營所稅緩繳 財部與國稅局討論配套
汪洋又再狠批幹部歪風
日超商去年營業額近3兆元 首度超越百貨業
台灣會展躍升計畫 年創40億元商機
學測國文科 考生：考題簡單作文好發揮
民進黨號召組反失業青年聯盟
洗錢新手法飛鴿載贖款 警逮2嫌
內政部：中外聯姻逐年下降 97年2萬餘對
地下電台籲協助合法化 NCC:儘速納入管理
蔣孝嚴：美總統就職觀禮感受民眾熱烈情緒
談到與楊宗緯緋聞 李宣榕哭了
提振紡織業產值 優質紡織廠赴慕尼黑參展
慶賀團順利觀禮 袁健生表欣慰
嘉縣食品公司員工 疑吸入沼氣昏迷送醫
嘉檢運用緩起訴處分金 送年菜贈近貧家庭
歷史性一刻 歐巴馬就職被譽為民權運動勝利
標靶抗癌新藥 紓癌特納入健保給付
南投1肢障生 考試時間獲准延長20分鐘
出口商拋匯 新台幣兌美元中午小升4分
兩岸春節包機加開138班
微笑齊東街日式宿舍修復動工 發展文創業
高雄世運場館5公共藝術將亮相 各具風格
大學學測首日 嘉義考區1考生情緒不穩缺考
歐巴馬就職 駐伊美軍興奮觀看宣誓全程
1月31日起 市售有機產品均須取得認證
春節將屆 總統和戍守總統府憲兵餐敘
台股收盤漲5.36點 為4247.97點
土地銀行將成立都市更新信託投資公司
兩岸航運協會春節後磋商砂石直航等議題
助肢障者行無礙 救國團公布無障礙廁所地圖
法國阿托公司高雄研發中心啟用 副總統肯定
MP3小聲點 德國醫界指聲量過高恐損聽力
國台辦：今年兩會協商仍應談經濟議題
權值股大力拉抬 台股封關日收紅
封關日 台指期小漲12點 正價差6.03點
年關掃除全身酸痛 醫師：姿勢正確過好年
匿名遊戲 獲選參加鹿特丹國際影展
歐巴馬行情失靈金融業哀號 亞股早盤一片慘綠
國台辦:台商拆遷地上物未談補償不能掠奪
2009台北春遊專車 北市年初一推出
正統中華文化 馬總統：台灣保存最完整
苗栗貧童春節期間午餐費 縣府買單
基隆消費券短少 民政處長：誤差範圍內
學測國文試題靈活重理解 作文逆境好發揮
1月電子期跌0.15點 金融期漲3.2點
港大：遷徙野鳥向人類傳播禽流感機會很低
中科二林園區辦公室 3月掛牌成立
駭客也搭歐巴馬熱 小心別中毒
歐巴馬的第一天將接見軍事首長
食品員工吸不明氣體陷昏迷 送醫無大礙
台北股市開低走高 小漲5.36點
王耀興：全球景氣可望第4季V型反轉復甦
印度空軍特技小組飛機失事 1飛行員喪生
因應安全情資 美駐杜拜總領事館今關閉
歷史性就職典禮後 歐巴馬承擔治國大任
旅美華人相信有朝一日華裔也能出任美國總統
歡慶春節 黃敏惠年初一發1688個紅包
NBA 畢比31分本季新高 老鷹驅公牛
醫界搭消費券商機 民眾當心不實醫療廣告
今年春運廣東農民工將騎10萬輛機車返鄉
中國衛生等部門嚴防春節期間出現疫情
98學測數學科2098人缺考 缺考率1.48%
不受大三通影響 福建對台小額貿易成長
王耀興：房地產可望在第3季第4季復甦
羽球好手迭創佳績 羽協頒贈獎金鼓勵
日本政府盼3月舉行美日高峰會
歲末送暖 文建會通過藝文人士急難補助34案
洗錢案開庭 陳致中黃睿靚吳景茂3人均認罪
台股封關收紅 三大法人賣超52.12億元
新鮮人求職難度高 調查:僅25%企業確定用
景氣差近貧家庭難過 議員:採非常措施救助
中共傳將在兩會提出多項扶持中小企業措施
學測數學消費券入題 考生：填充題較棘手
工程會：政府採購公告金額維持100萬元
苗栗國中小校長年俗講座 提前體驗年味
歐巴馬要求停審關達那摩灣嫌犯120天
經驗傳承 布希女兒希望第一千金享受白宮生活
竹市人口自然增加率 連續7年全台之冠
新加坡反對黨領袖就人權問題向歐巴馬求助
年假9天 北市交通局說明聯營公車調度情形
澳網男單 喬科維奇挺進第3輪向衛冕路邁進
學測數學科不重計算 強調基本概念
研考會：總統選舉政見已落實11% 進度良好
王令麟：過年要債要的很急 請不要押我
未來事件交易所:1月陸客低於2萬人次機率大
加入比盧觀光組織 有助增加歐洲旅客來台
拓墣：今年10大3C產品 優質平價當紅
鴻海集團送愛心 雲萱寒冬送暖
美濃花季登場 浪漫風情媲美日本北海道
國美館與台中技術學院簽訂合作協議
公共藝術獎26件入圍 開放網路票選人氣王
竹市推出失業者服務 抒壓骰子轉換心情
陽森簽下複數年合約 獅隊第7人
廣東提供10億資金協助台港澳中小企業
雲縣府補助咖啡包裝機 促進設備現代化
98學測社會科2153人缺考 缺考率1.52%
王清峰向監所收容人賀年 祝福早日出獄
馬總統馬友友30日高峰會 暢談音樂和文化
搶救失業 光陰的故事演員分享經驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歐洲三大股市 開盤全面下挫
台積電股票選擇權結算價40.1元 48人猜中
疑過度疲勞 南市去年7開業醫師驟逝創紀錄
春節假期 桃園縣府規劃6條旅行路線
工藝美學館新春推(牛牛牛)轉運勢活動
符資格可申請綜所稅延繳 最長不超過3個月
學測國文 古文獲重視踏實唸書能得分
謝長廷：小中風傳聞非事實 扁家應專注官司
北縣查緝淡水河污染 鎖定浮洲橋至新海橋
豪雨肆虐 祕魯知名觀光景點納斯卡線變樣
澳網賽 盧彥勳爆冷擊退第10種子 挺進第三輪
春節前銀行延長營業時間 方便資金調度
春聯吹捧縣議長? 宜縣議會:純粹押韻討吉祥
過年放鞭炮 北縣開放9處專區
大陸最夯網路流行語：這事兒不能說得太細
母離家肢障父又受傷 花蓮3兄妹生活陷困境
大學學測登場 台南市考區首日7件違規
台灣世展會與7-ELEVEN攜手 關懷貧困家庭
春節執法 北市交通大隊:酒駕超速列重點
盧彥勳擊敗納班迪恩 闖進澳網第三輪
歐巴馬就任 非裔美國選手挺直腰桿面對歧視
不滿以襲加薩 人權分子架設通緝官員網站
大學學測首日 嘉義考區2考生違規
春節拜拜勿買來路不明香品 以免傷害健康
中油清除油槽淤泥油氣逸散 高市環局重罰
新台幣兌美元升0.5分 收33.634元
中科鼓勵廠商強化研發 為下波景氣掌握先機
高市府：土地重劃基金 13億挹注7項工程
大林鎮農會代表選舉 候選人告總幹事違法
中縣政壇人士挺廖了以 願募款補消費券差額
資策會進駐高軟園區 協助產業轉型升級
澳網賽女雙台灣3女將 僅謝淑薇過關
38條平價遊程千元有找 觀光局推薦漫活之旅
扁家洗錢案 蔡美利病重聲請停止審判
涉著作權詐欺案 小室哲哉受審認罪
青年安心成家零利率房貸 2月16日起跑
北縣續查扣上千包疑含毒狗飼料
大學學測首日 基隆考區2件手機鈴響違規
物化女性廣告 NCC開罰
不給消費券 外配前夫威脅帶孩子自殺
閱讀中的小女孩 雜誌刊登馬元中素描作品
國台辦：已推出陸企赴台投資管理通知
學測社會科融入時事 考生：考題難易適中
泰國紅衫軍要求解散國會 31日將再大集會
勘查大發污水廠 高縣議員指環局監督不周
首例消費券買賣詐騙 刑事局展開調查
二次發放消費券？劉揆：待評估報告出爐
尹啟銘釋利多 加工區管理費減半徵收1年
江丙坤：兩岸協商 先經後政原則不變
大學學測首日 南投7考生違規
民進黨通過第二波縣市長名單 南縣仍難產
屏東縣府辦年貨大街 讓消費券留屏東
提高穩定度 北市:木柵線春節營運至晚間7時
北京市人均GDP突破9000美元
金門盼冬至放假228不放假 人事行政局否決
豪宅摸彩影響募捐? 家扶籲行善勿在乎豪宅
國台辦：樂見兩岸故宮交流合作
去年中國鑽石交易總額突破13億美元
考生資料疑外洩 移民署進行調查
08年香港外匯基金投資損失749億元
江丙坤：3次江陳會 目前僅打擊犯罪獲授權
警方查獲販賣K他命集團 逮15嫌
洗錢案開庭 陳致中夫婦認罪願匯回逾18億
學測高雄考區無重大違規 有小零星狀況
南方航空在台灣推出一票到底中轉服務
北縣大學學測無重大違規 6考生跑錯考場
MIC：宅經濟將成今年消費性電子市場焦點
毒眅手段凶殘 墨西哥一城鎮又發現三顆頭顱
國中畢業宅男 散布木馬程式竊個資遭逮
重鋪改質瀝青 改善高雄港區聯外道路品質
考前氣胸發作 高雄1考生右胸插管應考
澳網賽 費德瑞晉級第三輪 將迎戰強敵沙芬
前北京副市長劉志華受賄二審判死緩
因應不景氣 北市:辦理員工立即充電計畫
蔡明介給聯發科員工公開信 期勉面對挑戰
緯來眾星做牛屎 象徵一元復始討吉利
因應高齡社會 劉揆:年底提長期照護保險法
警署發布人事 高坤輝任南市警察局長
最後一名以色列士兵撤出加薩
大陸官方頒發企業赴台投資項目管理通知
出口商拋匯 新台幣兌美元收盤升0.5分
縣市長選舉 國民黨最慢6月完成提名
榮民遺孤生活不易 台北榮服處盼各界認養
蔡豪澄清 不曾與王令麟討論偷渡
大學學測首日 金門考區1考生違規
故宮牛年特展與戶外展演 可用消費券
兄弟檔竊車賊 贓物交母親打理
認罪協商 陳致中：後悔未辨洗錢與理財界線
汽車貨物稅減徵奏效 首2日新車掛牌6千台
與總統討論經濟情勢 台塑低調不表意見
謝長廷：致靚認罪不容易 社會應接納
金門春節返鄉包船 因海象惡劣取消
央行提高跨行專戶餘額 確保用ATM提款順暢
98學測社會科重融會貫通 死背難得高分
資深藝人聚會拜早年 為李麗鳳等人祝福
上海市府發言人否認世博會不建美國館
美國媒體讚美歐巴馬總統 警告未來面臨挑戰
外資6年來封關日首度賣超 投信:信心不足
期交所研議 7項商品延長交易
中市消費券抽豪宅 摸彩券累積近萬張
總統見王文淵 府：DRAM政策不會改變
陳致中稱母親台日另有6億 特偵組：早掌握
春節出遊 高市府籲上網掌握路況
情定鐵道緣單身聯誼 兩鐵陸上郵輪2月上路
294天期國庫券得標利率0.399% 歷年新低
學測數學難度高 高中輔導團:打擊學習興趣
因應貓熊展出 北市交通考驗如臨大敵
北京學者：中美台問題非歐巴馬當務之急
財部延繳所得稅3個月 學者：微不足道
鴻海捐物資 送暖陽光基金會千名傷友
年前清倉 監察院明天擬討論鐽震案
國防部:國軍懲罰變革 刑先懲後改刑懲併行
陳添枝:消費券超乎預期 估GDP增1個百分點
陳添枝：今年失業率4.5%以下 使命必達
大寮空污案 環署：7家廠商都必須負責
法國佳士德：中國國寶兔鼠首如期拍賣
歐巴馬上任 白宮網站氣象一新
新聞局：國際媒體肯定台灣消費券政策
英最新失業人數逼近200萬 1997年來最高
媒觀：搶救公視 必須同時監督與批判
辛巴威朝野領袖新一輪談判迄無任何結果
整形也搭消費券 醫改會：別被廣告迷惑
98學測首日考試無重大違規 缺考率低
雲南西雙版納農墾局2千人堵路示威
總統：對土地人民有信心 經濟可逐漸復甦
第098015期今彩539三星彩四星彩開獎結果
上海去年GDP成長9.7% 1992年來首度低於10%
憂心歐美脆弱銀行體系 亞股連續第二天下挫
央行：惠譽肯定台灣對經濟危機處理能力
歐巴馬入主白宮 昔日印尼同窗與有榮焉
學測社會科 公民結合時事史地中等難度
俄大亨勒貝迪夫購買倫敦標準晚報多數股權
泰國準備與國際機構討論緬甸難民事件
春節期間用ATM 銀行公會提補摺等注意事項
瑞士右翼黑烏鴉海報引起羅馬尼亞關切
今年中國10.1閱兵將展示新型武器
房祖名悄退美國籍 改入中國籍
印度薩蒂揚總裁承認盜用公款購買土地
潮寮村長：中央未答覆 明討論圍堵污水廠
陷入歷來最嚴重衰退 新加坡再調降成長預測
上海台商餐廳新促銷 歡迎使用台灣消費券
駭客疑散佈惡意病毒 全球逾900萬電腦受害
華碩庫存逾400億 首季能否獲利趨保守
預期面臨戰後最嚴重衰退 德國研擬振與經濟
易利信提出漂亮資產負債表 但將裁員5000人
台銀引進外資合作夥伴 張秀蓮提三條件
西藏如獲自治 達賴喇嘛願放棄所有特權
利空頻傳 英鎊兌美元跌到2001年來新低
第098015期今彩539三星彩四星彩派彩結果
馬來西亞央行調降主要利率三碼至2.5%
奮戰近4小時 盧彥勳澳網力克強敵納班迪恩
去年上海外貿出口明顯回落9％
印尼又有兩人死於禽流感
歐盟官員：停審關達那摩監獄案件開展新頁
駐菲代表李傳通：中國對台態度還不穩定
中國通過深化醫療改革方案 3年投入4兆元
曼德拉稱歐巴馬希望之聲 中國篩檢演說內容
豐田盃青少年亞洲區高球資格賽 中華隊摘冠
李傳通籲菲及東南亞跟台灣擴大發展經貿
貓熊館施工影響檢疫？動物園：沒影響
歐巴馬第一天上班 首先看布希留下字條
洗錢案 特偵組近日內再傳陳致中夫婦說明
美第一夫人對吳季剛設計青睞鼓舞紐約時裝界
歐巴馬上任首日 下令凍結白宮高階幕僚薪水
王金平自美返台 見證美國民主新成就
水草達人徐志雄獲神農獎 體驗逆來順受哲學
歐巴馬上任首日 參院通過希拉蕊國務卿任命案
研考會:馬政見完成11%
見證歷史 歐巴馬就職日華府大眾運輸量創新高
歐巴馬就職典禮 全美3800萬觀眾收看
澳網賽 詹詠然慘敗出局
大法官凸槌 歐巴馬二度宣讀誓詞以防萬一
Q1市場波動大 投信:常溫族群可納入投資
布希原座機返德州 但呼號不再稱為空軍一號
台銀稅前盈餘88億 手續費收入49.8億
愛心做半套？公益團體籲開放消費券兌領
澳網賽 盧彥勳男雙出局
中國春運節前客流高峰再度出現
蔣渭水特展明開幕 反殖民重要活動情境復原
總統初體驗 歐巴馬在白宮渡過忙亂第一天
命令草案曝光 歐巴馬盼一年內關閉關灣監獄
歐巴馬就職 美媒體報導宛如宗教儀式受批評
為台灣發聲 王金平將赴歐盟演講晉見教宗
中國3部門聯手防控禽流感 每日報告疫情
劉揆：推新10號公報 加強與企業溝通
澳作家冒犯泰國皇室 外長助尋特赦
加州華裔主計長拒絕執行阿諾州長無薪假命令
實用、實際、實價 不再好高騖遠的CES
2009十大焦點產品 殺出低迷景氣重圍
薄型電視再進化 引領2009消費電子新潮流
是否關閉關達那摩監獄？受訪美民眾看法互異
亞洲杯足球資格賽 阿聯痛宰馬來西亞
國王杯足賽 瓦倫西亞向衛冕之路邁步
澳網男單 黑馬西蒙擊敗重砲手古喬內
美參院領袖主張讓法蘭肯成為參議員
籲總理哈德下台 冰島群眾示威演變警民衝突
妨礙新聞自由？3大通訊社拒發白宮官方照片
年關到 張老師教你走出陰影
檢肅流氓條例廢止 172大哥大明返鄉過年
致靚認罪協商 蔡英文：有助更了解真相
12月失業率5.03% 5年多新高
上月失業率破5% 54.9萬人成無業遊民
簽CECA台灣變香港 張榮恭稱「危言聳聽」!
國民黨網站 全新改版
全球最大車廠 豐田取代通用
新店深夜發生疑似槍擊案 一人送醫
歐巴馬和阿巴斯通電話 承諾尋求中東和平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德經長：景氣下半年有望復甦
爭取合約 傳德有意售磁浮技術給中國
瑞士願考慮接受關達那摩釋出囚犯
比議會雜誌：台海兩岸關係進入歷史性新階段
歐洲三大股市 收盤漲跌互見
法官停審關達那摩灣911嫌犯
國際紅十字會：加薩未爆彈續威脅平民生命
長年反美論調擺兩旁 古巴領袖祝福歐巴馬
國際油價勁揚 紐約輕原油收43.55美元
歐巴馬倡議開誠布公新時代 凍結幕僚薪資
金酸莓獎提名揭曉 「愛情大師」七項入圍
IBM獲利優於預期 道瓊工業指數大漲3.51%
里斯本國際旅展 代表處官員促銷台灣觀光
華航尋求與義大利簽署雙邊航權協定
規模6.3強震 侵襲法屬新克里多尼島東南方
美參議院外委會通過希拉蕊國務卿任命案
台灣主要日報頭條新聞標題
去年第4季 波灣6國商業信心指數大幅下滑
專家：歐巴馬主政 不影響美援助以色列
以色列是否使用貧鈾 國際原子能總署要查
寒流明天到 中部以北氣溫驟降5~6度
美參議院表決通過希拉蕊國務卿任命案
美最高法院判兒童網路保護法案違反言論自由
蓋特納出席提名審議公聽會 為漏稅道歉
蘋果公司上季獲利優於預期 iPod銷售創新高
歐巴馬發佈備忘錄 要求政府加強透明化
重視中國 英政府首次推出英中交往架構
加國防部長：美將要求盟國增派駐軍阿富汗
未來數年 加拿大國債將逾1000億
出口商拋匯 新台幣兌盤初升逾1角
蘋果披露左伯斯健康問題 傳美證管會調查
北京刮大風 今夜最冷-14℃
台北玉里郵輪式列車 花現幸福心世界
西方女人看中國男人：剛考上大學農村青年
失業勞工多 南縣府開辦關懷服務專線
調查指山東1/3鴨子感染圓環病毒
歐巴馬要求將領研擬負責任自伊撤軍計畫
鼓勵搭大眾運輸返鄉 曹啟鴻發火車時刻表
卡洛琳甘迺迪退出競逐希拉蕊參院席位
林毅夫入選中國10大經濟年度人物
春節疏解人潮 四重溪免費專車接送
中國湖南發現40萬HB編號假人民幣
逆境中闢財源 飯店業鎖定公家機關搶商機
嘉縣朴子市長黃麗貞等涉工程弊案 遭起訴
刺激經濟 廣東2月起啟動家電下鄉工作
中國公安部懸賞30萬 掃蕩假人民幣
廣州仍未去除痲瘋病
2008中國GDP成長9.0%
大陸部分上班族為省錢春節主動加班
2008第4季 中國經濟年增率降為6.8%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
憂心叔叔健康 傳卡洛琳放棄爭取參議員席位
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北京專家：中國未單方面承諾停止研發核武
釜山室內泳池一氧化碳意外 14人暈倒送醫
英中交往架構文件 外交部：不影響台英關係
黃芳彥未到案 特偵組不排除列被告通緝
南市牙醫聯盟:年節食品 瓜子傷牙指數最高
海南居民年後台灣遊8天團費人民幣7000元
中國官方公布2008中國經濟成長率9%
華爾街日報：美中關係可能考驗歐巴馬
投資鐽震涉違失 監察院糾正國防部
綠委肯定致靚勇氣 林濁水籲扁認罪猶未晚
台商85度C：上海山寨店蛋糕被取締還繼續賣
國民黨籲陳水扁認錯 接受法律制裁
外企加強控制大陸糧食領域 中國官方憂心
報業平面廣告蕭條 Google協助計畫喊卡
上海浦東國際機場湧現春節出國人潮
貓熊檢疫期滿 如通過檢疫開放期程不變
2009台北燈節 聽奧主燈跆拳道哞哞亮相
學測英文科2341人缺考 缺考率1.65%
台日特別夥伴關係促進年 日方高度肯定
檢疫期滿 貓熊將施打疫苗進行動物訓練
歐巴馬人氣夯 全球媒體報導就職量史無前例
配合組織改造 經建會將整併資訊資產
搶攻網路族群 國民黨官網全新改版
投資未來 防毒軟體業者將招80名研發人才
福建三明核電廠擬2011年動工
全美祈禱早餐會 吳敦義將率團參加
就職典禮朗誦誓詞有誤 歐巴馬再宣誓一次
關懷獨居長者 北市社會局:春節服務不打烊
扁案外案 柯承亨葉盛茂列洩密被告
阿里山嬉春拈花踏青遊 美景處處
除夕前寒流籠罩 春節天氣變化快北部多雨
學者：兩岸若簽CECA 台灣香港化
美國新總統上任 外交部：台美大框架不會動
出口商拋匯 新台幣午收33.548元升8.6分
研究發現 女人較男人更能辨識可愛嬰兒
學測英文科融合國際時事 考生反應兩極
故宮南院首部曲特展 春節免費參觀
美元兌英鎊升至23年新高 兌日圓觸13年新低
日貿易盈餘銳減8成 創26年來新低
台灣黑熊親子現蹤 玉管處補捉珍貴畫面
中國工行研判金融海嘯最快2012年才見底
林坤暘舞蹈團將在費城演出新作
心律不整患者暈倒 心臟電燒手術救回一命
華航那霸事故 日判斷因波音對客戶欠說明
感恩守望相助巡守隊 陳菊致贈防寒外套
大學學測第2天 嘉義考區上午1考生違規
台中家扶中心發放扶助金 弱勢家庭過好年
大年初一日環食 台灣傍晚可見日偏食
上海鑽交所2008年交易總額逾13億美元
南韓2008GDP第4季 10年首次季負成長
世衛釋善意接納參與IHR 台灣仍以WHA為目標
春節服務病患 花蓮部分醫院提供門診
中國大陸年終獎金：銀行金融服務業居首
國科會候鳥計畫 盼吸引海外第二代學子參加
教育部：4年投入340億 推動大學營建工程
北縣拼消費券商機 最大獎300萬黃金
台北燈節6日開幕 元宵夜施放低空煙火
政院通過 刪除公司設立最低資本額規定
穆迪：台灣財產及意外保險業評級展望穩定
王家瑞訪平壤 能否會晤金正日是焦點
BBC中文網：學者批評中共國慶閱兵是陋習
中國2008年CPI年增率5.9% 12月CPI僅1.2%
政院:消費券效益年前明顯 能否持續待評估
中國人民銀行可能下調超額存款準備金利率
2個月大嬰兒疑趴睡窒息死亡
98學測英文科作文 照片入題答題難度高
馬總統：運用一切軟硬手段 保衛台灣安全
空氣品質改善 美國人平均延長壽命21週
戲裡苦戀 梁文音中孝介戲外共度情人夜
春節將屆 陳菊巡視市場了解農漁畜產品供應
騎鐵馬遊港都 高市府建置友善鐵馬城市網站
迎新年 高縣偶戲藝術節初一開幕
中央社新聞小百科：國際衛生條例（IHR）
基隆加強傳統年貨市場交管 印製宣導摺頁
年節尋根製作家譜 請到府城一遊
高縣低收入戶幼兒 免費注射肺炎疫苗
利比亞領袖格達費：給賓拉登一個機會
台灣雖非世衛IHR締約國 但提早自願遵行
蔡英文拜年短片：期許每個人牛轉乾坤
反賭聯盟監院陳情 控澎縣疑涉瀆職圖利
王柏傑轉戰電視 公視偶像劇挑大樑
因應春節觀光人潮 金九地區交管
環島遊輪列車 昔蔣總統攝影官共享鐵道美
高市流行音樂中心 擴大規模增海洋元素
天元圍棋賽 陳錦堆林至涵看好年輕棋士
大陸GDP增長9％ 台商:擴大內需有助於IT業
印度醫院張貼警告 民眾吐痰必遭痛打
張學友2009全面復工 3月拍片年底出專輯
美國與聯合航空營運出現重大損失
昔日蔣家攝影官 倪立化身鐵道迷自得其樂
非法堆置廢棄物牟利 3人移送法辦
鐽震案無彈劾 王建(火宣)：查案看證據
台積電首季合併營收估320-350億 本業轉虧
5大館園推好康 持北縣消費發票免門票
南加州也傳花生醬甜品受沙門氏菌感染
西門子捐贈台大產品生命週期軟體
科學園區委員會通過力瑪科技等3件投資案
春節期間 嘉市停收垃圾 路邊停車不收費
公益團體欲兌現消費券 財部:應再次消費
劉翔再次獲得大陸體育運動榮譽獎章
蔡力行:今年全球半導體產業營收恐年減3成
大眾電信調降生命線張老師專線費率
寒流來襲 大陸氣溫驟降攝氏6度-12度
中國經濟成長去年9% 估計六百萬民工失業
求職調查：大陸留學歸國人員願自降身價
代言安養服務 茂伯與南投弱勢老人圍爐
網友籲捐消費券給內政部 廖了以感動
澎管處所屬遊客中心 春節假期不打烊
日本將派艦打擊海盜 最快3月護船
2008年上海10名局級官員受黨紀政紀處分
搶救濱海潟湖 南縣沙洲復育計畫動工
高市交通局攔檢客運車輛 檢視胎紋滅火器
學測英文3多：時事多、環保多、動物多
貓熊年初一開放參觀 北市推酷卡傳情活動
學測自然科海角七號入題 考生：命題靈活
大學學測第2天 嘉義考區1違規2身體不適
父親驟逝頓失所依 台東3姊弟待援完成學業
澳網 納達爾輕取卡拉努西克 晉級第三輪
搶救澎湖天后宮 先替廟體穿上雨衣
98學測自然科2412人缺考 缺考率1.70%
竹縣海梨柑外銷菲律賓 出口近50公噸
溫馨年菜愛心快遞 北市關懷列車啟動
9天連假將展開 遊樂園卯足勁搶大餅
慶元宵 屏東六堆下月7日舉辦攻炮城
主計處：12月失業率5.03% 54.9萬人失業
誰說歐巴馬第44位總統不吉利？4+4=8大吉利
澳網女單第二輪 庫茲妮佐娃輕鬆晉級
化解以巴衝突 格達費別出心裁
郝龍斌送腳踏車 市議員:政績不佳送禮大方
廖了以落淚 女兒廖梨妃簡訊打氣
學者:胡六點反映中國對台有讓步 也有堅持
中國經濟走疲 零利率刺激復甦不可行
公平會:消費券促銷方案若有限制應明確揭示
歐巴馬得力助手 盧沛寧牛年新希望：革新
馬總統用消費券 網購農特產品
防不景氣輟學潮 遠東科大教師捐錢設基金
社福團體籲捐消費券 救濟弱勢兒童家庭
大學學測落幕 金門考區未傳重大違規
大學學測順利結束 基隆考區2起手機違規
機場聯外捷運動工 三重到中壢102年通車
中華電去年獲利453億元 EPS 3.9元
98學測闈場人員出闈 見識考卷製作嚴謹
羽球女雙世界第一 排名賽須從會外賽打起
澳網女單第二輪 茉莉絲摩驚險過關收服小將
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
日本國家級常滑燒陶藝 高雄展出
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
多元玩法全民服務 泰國觀光業攬客回流
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
春節門診 彰化秀傳等醫院初五恢復正常
交大推院課程學程化 打破系所分化
加工區通過1件投資案 投資額1億5230萬元
高縣發現女袋屍 檢方將解剖調查死因
日媒報導那霸事故原因 波音和華航不評論
無薪假 去年11月正常工時歷年同期最大減幅
學測結束 彰化考區無重大違規
花蓮土石流重災區 浴火重生展現新風貌
觀光文創 泰國經驗足堪台灣借鏡
考完學測 高雄考生用消費券犒賞自己
金廈泉小三通春運啟動 湧現人潮
新台幣兌美元升8.4分 收33.550元
世衛接納台灣參與IHR 國台辦：尚待瞭解
中縣千元發票摸彩 縣長夫人上街宣傳
基市消費滿千元 摸彩抽轎車
寒假愛心不打烊 高市設立關懷專線
厲以寧：中國今年GDP可望成長8％
亞聚試車發出巨響冒濃煙 虛驚一場
王令麟遭押 東森：已提抗告 廖尚文代董座
三鹿毒奶事件宣判 涉案人各判死刑與徒刑
監院：推動募兵 專業考量應重於政治決定
高市1999春節不打烊 提供景點查詢服務
手機打生命線每分鐘降至3元 最慢2月中實施
阿里山小火車駕駛員 15人考取國家認證駕照
外國人申請投資移民 門檻下修為1500萬
羽球女雙排名 簡毓瑾程文欣世界第一
資金匯入 去年12月M1B及M2年增率較11月高
侯勝茂掌新光醫院？院方暫不評論
小三通春節輸運 金門檢疫站加強把關
馬祖對外海空交通中斷 旅客返鄉路受阻
陳菊新崛江發放紅包 民眾爭搶好采頭
歐鴻鍊與駐台使節觀樓蘭美女 充滿好奇
消費券發威 3C賣場業績暴增
學測自然科試題中間偏易 全球暖化入題
澳網男單第二輪 龔薩雷茲力抗康納斯晉級
金管會核准國票證受讓長城證營業權益
弱勢家庭 北市府：3月發5000元食物券
爭取南縣長提名 陳唐山：民意將解決一切
經建會:失業率單月最差6% 全年可維持4.5%
高鐵C250標涉違失 監院糾正退輔會榮工處
基層選舉 民進黨高縣黨部調查參選意願
捐消費券不如預期 社福團體面臨挑戰
WHO接納台灣參與IHR 外交部歡迎
春節北市停車公車資訊 上網查詢也通
金門春節包船取消 縣府以包機替代疏運
內政部通過 增加兒少福利機構助理晉升管道
教師：自然科考題生活化 符合95暫綱精神
青年職場體驗計畫 2062個見習機會
友達：去年第4季虧損 全年每股盈餘2.5元
陳綺貞新專輯 衣櫃裡完成錄製
中國經濟走疲 經濟成長率跌至個位數
去年大學及以上平均失業率4.78% 歷年最高
許秋煌接任新聞局副局長
歐洲三大股市 開盤全面上揚
總統初二馬家庄祭祖 劉政鴻會勘周邊設施
巴拿馬副總統兼外長：加強與中國聯繫
旅遊印度性愛神廟 六名女性華人遭導遊洗劫
學測英文作文合成照解密 持槍軍人變老農
中國大陸毒奶事件今天一審宣判
陸委會授權海基會 談金融定期航班與陸資
陳炫彬：面板業下半年有機會轉佳
中共福建省委秘書長陳少勇違法被雙開
春節假期 阿里山小火車加開班次
頭城交流道春節管制 部分時段限行大客車
廚師證照在手 小學畢業當學徒也能變教授
蔡力行:台積電現無裁員 不保證未來不裁員
98學測考試結束 2月19日寄發成績單
日新力下調年度營收預估 14年來首次虧損
大年初一中國將出現日偏食
出口商拋匯 新台幣收33.550元升8.4分
國泰房地產指數顯示 未來房價走跌壓力大
環島遊輪式列車抵嘉義 換乘阿里山小火車
金廈泉小三通春運首日輸運 逾4000人
泰國擬設海防單位 杜絕非法移民偷渡
寒流影響 花卉供應量減逾3成 價漲1至2成
金管會訂澳幣歐元保單新約責任準備金利率
財部：連動債和解處理 尚無課稅問題
張榮恭：兩岸簽CECA 有助台灣拓商機
琉璃工房：擴大內需應協助自創品牌產業
華碩庫存問題 外資:上半年營運難好轉
大年初一來台陸客 首度突破3000人
香港宣布多項創造就業措施
履行職務第二天 歐巴馬將簽署連串命令
日銀將2009年成長率預估下調為負成長2%
春節大陸觀光團 移民署發證1萬4550件
新疆出現攝氏零下35度低溫
博弈說明只有贊成意見 反賭聯盟：騙縣民
陳添枝：DRAM紓困 春節後將有結果
台灣廠商提出毒奶求償 共12案約7億元
澳網男單 宋嘉力壓盧比西奇 挺進三輪
台灣參與IHR 港媒：這是北京默許的
研究機構：營建業今年資金週轉壓力大增
中華信評:台DRAM信用體質偏弱 難立即改善
波麗士大人慰問員警 被糗抓犯人業績太差
廣東佛山30歲老板中彩票領走3235萬元
銀行公會通過愛心企業融資優惠利率
與工商界溝通新10號公報 政院強調不縮銀根
北縣經發局長異動 李斌接任對景氣不悲觀
高市官員與兒少家族聯歡 提前過年
穆迪預料今年上半年中國經濟進一步減緩
黃睿靚：認罪協商公婆知情 明探視扁
香港1百名外籍保安員罷工爭加薪 全被解僱
澎湖縣政府：推動博弈 尊重不同立場
動物園：團團圓圓先分居 明年才交配繁殖
貓熊團團圓圓檢疫過關 圓圓有牙結石
專家：日本處理經濟危機經驗帶來一線希望
第098016期今彩539三星彩四星彩開獎結果
台灣回函世衛 重申成為WHA觀察員立場
上海學者：中國GDP今年「保八」應無問題
行政院聘陳長文等30人為政務顧問
第098007期威力彩開獎結果
去年12月大尺寸TFT-LCD出貨額 兩年來最低
泰國勞工部將在各省成立失業服務中心
加薩戰爭總共1330人死 5450人傷
中國GDP成長9％ 台商旺旺集團:影響不大
蔡英文：民進黨執政縣市將優先推長期照顧
斐航機組人員集體走私毒品在英國被捕
金管會：擬縮短股票恢復正常交易期限
美股強力反彈帶動與逢低承接 亞股上揚
英專家：英中交往架構公布 具一石二鳥之效
中國GDP增9％ 台商麗嬰房:公司成長或將減少
世衛對台釋善意 醫界:與三通及禽流關有關
澳網女單第二輪 大威失常 意外遭到淘汰
中國經濟是否率先回升 官方媒體說法不一
台北藝術中心競圖 庫哈斯建築團隊勝出
五個人權組織呼籲歐盟助美關閉關達那摩監獄
俄政府宣布 今年經濟將衰退0.2%
台灣納入IHR 中國去年曾在WHA提出
受三通影響 去年12月經港轉機台客減10%
中興警衛室尾牙 馬總統伉儷出席同歡
防檢局查獲 3名陸客攜帶動植物產品闖關
溫家寶訪歐有3大目標 著重金融經濟合作
貧民百萬富翁等五片入圍奧斯卡最佳影片
提高競爭力 新加坡調降企業所得稅至17%
安全考量 法國府院高層採用宏達電手機
降失業率 掀終身雇用走向部分工時攻防戰
花旗集團任命前時代華納CEO巴森斯為董座
瑞銀證券部門擬再裁員 關閉更多債券部門
鐽震案遭糾正 國防部：會檢討改善
新加坡宣布130億美元振興方案
日本央行指該國經濟將陷入兩年衰退期
澳網 莫瑞勝葛拉諾勒 挺進第三輪
英特爾宣布關廠 6000名員工將受影響
第098007期威力彩頭獎摃龜
公害調處如無結論 高縣大寮鄉民將圍污水廠
第098016期今彩539三星彩四星彩派彩結果
諾基亞去年第4季獲利5.76億歐元 年減69%
台菲擬加強氣象合作
奧斯卡大熱門 班傑明的奇幻旅程入圍13項獎
俄羅斯繼續放手讓盧布貶值
微軟擬裁員5000人 估可省15億美元
巴勒斯坦政府：不容加薩淪為哈瑪斯分離實體
「班傑明的奇幻旅程」獲奧斯卡13項提名
世衛表示就IHR事務正等待台灣回音
日本企業推出新款保全機器人 會撒網捉歹徒
全美百大最理想上班公司 NetApp居冠
希拉蕊上任：歡迎國務院同仁諫言辯論
微軟宣佈未來一年半內將裁員5000人
美財長人選：歐巴馬認中國操縱匯率
歐巴馬下令關閉關達那摩灣監獄 禁刑求逼供
肯德基3600元消費券優惠加碼 「早餐護照」最高回饋12000元
聯邦銀行歡慶17週年 單筆申購基金享1.7折優惠
2009電玩展2月12日登場 玩家消費券變大了
希斯萊傑被看好獲奧斯卡身後殊榮
中國女研究生在美國維州遭同胞斬首
張小月訪伯明罕 拜會市長會晤台留學生
閨五月 今年農曆牛年有13個月
檢肅流氓條例廢止 末代流氓:不要再進來了
南縣府七股潟湖種紅樹林 4000樹苗幾覆沒
台經院 今年經濟成長率0.89%
挺西藏 溫家寶訪歐獨缺法國？
阿里山森林遊樂區 春節假期免費接駁
貓纜有行政疏失 郝龍斌道歉
土地銀行統籌主辦閎暉實業新台幣30億元聯貸案
一絲不苟 歐巴馬重新宣誓
體驗世界冠軍風采 「台灣之光」春節齊聚台茂
牛『愛』美味迎新春 美國肉類出口協會送溫情
神奇瑪麗亞與甜美莎夏 歐巴馬千金化身玩偶？
新家太大 歐巴馬就職第一天在白宮迷路
失業率四小龍之冠 藍委替政府緩頰
澳網女單 莎菲娜打出水準 輕取卡妮皮晉四輪
劍湖山「飛車瘋馬戲」夯 消費券春節就可看好戲
廣州發現 疑似台灣印製人民幣假鈔
末代流氓釋放 岩灣大學走入歷史
貓纜塔柱遷移 通車最慢不拖過明年春節
大寮空污案糾紛調處 村民訴求初步獲解決
馬總統：蔣渭水代表台灣精神及民族正氣
春節後自殺攀升 衛生署提警惕
亞幣競貶效應 新台幣中午貶6.8分
大寮空污案調處初步共識 鄉長不滿意
出席蔣渭水特展 馬總統:他是我最尊敬的台灣人
中藥商調劑權法收賄 12年後藍綠委遭判重刑
"團圓"檢疫完成 年初一亮相
南縣查獲假中藥丸 摻止痛劑賣全台
在野黨建議 全面發放弱勢食物券
不要輕生! 高市府籲民眾申請展延房貸
2008年中國天然災害損失名列第一
盪到谷底 去年12月外銷訂單負成長33%
公共工程預算每年6000億 劉揆要求有效控管
國道警察：取締違規春節不打烊
金管會:雙卡降息至少1.25%
梅莉史翠普創下15度入圍奧斯卡紀錄
美參院財政委員會通過財長蓋特納提名案
利空不斷 美股午盤重挫
美新申領失業金人數26年最高 新屋開工創低
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬拼經濟 要求顧問每天簡報經濟情勢
印度音樂家拉曼獨獲奧斯卡獎三項提名
涉嫌出口管制電子零件到中國 美籍華人被捕
EasyJet創辦人：走出經濟衰退至少要3年
歐巴馬任命密契爾為中東特使 力促以巴和平
歐巴馬任命郝爾布魯克為阿富汗巴基斯坦特使
難敵多重利空 美股強彈一日又回挫
危在旦夕 德DRAM廠奇夢達財務危機超乎預期
蓋特納：歐巴馬相信中國操控匯率
第1份部落格報紙 27日在芝加哥出刊
駐美處將在德拉瓦州辦晶片護照說明會
象徵性警告歐巴馬 美眾院不准釋出紓困餘款
呂秀蓮：朝野各界捐棄成見 勿追殺前朝
真快樂掌中劇團春節期間在美巡演
貿協副秘書長葉明水訪西班牙拓展經貿合作
台西貿易成長快速 未來發展空間大
加薩戰事 波及土耳其與以色列經貿關係
IT通路業台商持續拓點 因應中國擴大內需
不顧特勤組反對 歐巴馬將繼續使用黑莓機
越晚越冷 北部晚間下探9度
不敵大環境 微軟宣布未來一年半裁員5000人
證明遭歧視 以色列籍阿拉伯人獲賠
NBA 前熱火中鋒老將莫寧正式宣布退休
Google去年第四季財報超越市場預期
國道疏運尖峰下午開始
大陸一民企老闆駕車跨6省向員工拜年送禮
16個月內撤離伊拉克？ 美國防部避談時程表
洛杉磯時報專文報導台灣檳榔西施
山西50少年遭跨國綁架 綁匪施酷刑勒贖
嘉義申請失業給付激增 以年輕人為大宗
王毅新春賀辭兩岸共同譜寫和平發展新篇章
金門航空站30日開設聯合補位單一窗口
香港雷曼迷債初露曙光 新鴻基原價回購
美元走強 新台幣盤初走貶
研究報告：近1/4美國人相信歐巴馬為穆斯林
堅持道德高標 歐巴馬下令關閉關達那摩監獄
美國歐巴馬求新求變 印度忐忑不安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台經院:12月營業氣候測驗點75.96 創新低
粵人均GDP超過5000美元
農曆春節期間 嘉縣各鄉鎮市醫療不打烊
陸媒：欲破年節腐敗要先破權力左右市場
大陸省長年輕化 50歲以下66人
春節垃圾停收三天 環署：清運時間公佈上網
日造船廠舷梯掉落 工人落水2死21傷
奠基傳產放眼高科技 泰國拉高招商格局
產業與創意結合 泰致力發展設計經濟
深入自由之地泰國 文化民風迥然有異
嘉義查獲多起六合彩簽賭站 疑有民代操控
大陸公共場所將以笑臉等貼紙反映衛生狀況
年節應景食材不可少 吃得簡單最好
香港發生嚴重車禍 6死1傷
中國大陸上班族牛年春節忌發「裁」
新力預估14年來首度虧損 早盤股價應聲重挫6%
重症病患難回家過年 醫院備年菜送暖
多倫多地鐵站驚傳槍擊案 1人受傷
收受中藥商賄賂 前立委邱垂貞廖福本遭重判
朴子配天宮除夕夜開廟門 陳明文發金福袋
致靚認罪協商破裂？陳雲南：沒這回事
腸胃炎和感冒流感 春節急診住院兩大病因
有人通風報信黃芳彥？ 陳雲南：純屬揣測
花蓮去年失業給付獲准人數創新高
果然不一樣 歐巴馬不反對墮胎
數位學習碩士在職專班 4校通過辦理資格
遭控貪污被判刑 邱垂貞將上訴
中國官場的特色傳染病：文憑腐敗風
美職棒巨砲馬奎爾遭親弟踢爆使用類固醇
高市公私有閒置地綠美化逾百公頃
環保好過年 不燒紙錢不放鞭炮
劉燈城:與合庫結盟 金融同業興趣高
調查：中國半導體市場2009年持續走疲
台經院估經濟成長率0.89% 民間消費轉正
南韓人去年平均所得為17750美元
歐巴馬展魅力 與白宮記者哈拉
逾半中國網民：百年內可能選出華裔美總統
新華社：金正日晤中國官員 傳中風後首見外賓
雅虎宣布凍結員工薪資 共體時艱渡過難關
不景氣 中國寶鋼與上下游業者共渡難關
NBA 明星賽先發陣容出爐 姚明第6度入選
以凶器強迫妻子行房被判刑 韓男子上吊自盡
歐巴馬指控操縱匯率 美中恐爆發貿易大戰
中央社新聞小百科：「羅依對韋德」判例
消費券發酵 春節來臨傳統市場買氣旺
蔡豪：絕未與王令麟討論偷渡事宜
陳沖:出口是國家命脈 銀行應支持優良客戶
金融業者:台灣銀行業登陸應先了解市場
內政部1957福利專線 春節不打烊
澳網公開賽男選手球品差 大會罰單開不完
民進黨高市黨部擬邀陳致中任法律顧問
日H2A火箭順利升空 搭載8枚衛星創紀錄
澳網男單 波特羅力克重砲手穆勒闖進第4輪
刑事局破獲假借中油標案集團 詐騙逾2億元
日本高球天才少年石川遼獲邀參加美國名人賽
澳門政府規定公共工程須全部僱用本地人
公平會:春節民生物資供應充裕 續掌握市況
香港發生重大車禍 6人死亡
持消費券到百貨公司買什麼 童裝拔頭籌
澳網男單 西里奇送走第11種子費瑞爾
澳網男單 羅貝多揮落巨人殺手盧彥勳
調查：53%上班族因消費券提高過年預算
97年底全台人口2304萬人 年增率創新低
致靚認罪協商 段宜康：人情之常
王清峰大方與嘉檢女科長抱抱 化解尷尬
三星電子公布季虧損 為2000年來首次
泰北高中校園霸凌事件 議員質疑校方隱匿
陳菊到訪圍爐 獨居老人窩心
製造業看景氣 樂觀比例增加
連動債補償金課稅?財部:損害賠償不課稅
教部外國學生接待家庭計畫 受理報名
81名北京律師跨國追討圓明園國寶
急難救助服務 彰縣社會處成立單一窗口
私校投保履約保證保險 學生就學更有保障
歲月逼硬漢低頭 古巴卡斯楚自認活不過4年
中國大陸2009年減少棉花種植面積
春節前夕接見 陳致中黃睿靚北所探陳水扁
福州海關專設對台旅客服務機構
嘉大農學所學生 當選2009全國神農獎
中國官媒：金正日露面 會見到訪中共官員
過年喫鵝趣 蘇治芬高市叫賣黃金鵝
北高發食物券 胡志強：中市規劃食物銀行
不景氣 中國大陸國企利潤連5月負增長
春節計程車收費 台東按夜間加成跳表
上海證券交易所股票市值居全球第6
排球協會感謝餐會 頒獎年度最佳陣容
香港空氣污染日趨嚴重 超過世衛標準10倍
雲林破獲汽車竊盜集團 專門改造AB車
消費券捐家扶 南投縣調站獻愛心
大陸體壇年收入排行榜 姚明劉翔郭晶晶
強檔賀歲片 赤壁波妞墨水心一次看個夠
寒潮大風發威 上海近百艘出入境船舶受阻
紐約華文報紙明報將停刊 轉變為網路報
1月份中國企業信心調查：情況略微好轉
有逃亡之虞 王令麟延押2個月
高坤輝走馬上任 2004來第4名南市警局長
彩虹3C成立台中館 胡志強讚勇敢投資
春節逛花市 高雄花市初一至初七不打烊
環署：非洲菫長春藤植栽淨化空氣迎新年
朱曉明撰文揭示中共治藏方針演進
接政院祕書長？ 歐晉德：純屬傳言
法國盼與中國建設性對話 化解誤會
貓熊館明晚開館儀式 馬總統將參加
失業率攀升 高市全面因應協助就業
奧斯卡提名肯定 希斯萊傑家屬驕傲但心痛
金門縣政府短期臨時工 30日起受理報名
大陸整頓網路低俗色情 關閉1250家網站
紅衫軍星緬大使館陳情 籲不出席東協峰會
雲林社寒冬送暖 濟助近貧戶每戶5000元
太魯閣春節交管 外國及陸客旅遊團不受限
大葉大學學生募物資贈弱勢族群
澳網男單第三輪 喬科維奇苦戰迪里奇過關
大法官：對羈押禁見被告律見時錄音違憲
逆勢成長 永慶房仲2008年業績成長5%
工業局：2月起工業區維護費減半一年
郭台銘：因應景氣 以創新科技撥雲覓日
總統府：貓纜決策正確 T16塔柱結構良好
貓纜調查報告 11公務員遭函送監院調查
苗栗客家文化園區動土 預定2011年完工
陳致中：父親勉勵我放空一切 放手做自己
國稅局：持消費券購物 應索取統一發票
中油：24日零時起汽油降0.1元 柴油不調整
為實現招生30萬人計畫 日擬放寬留學生政策
情資指控協助偷渡 蔡豪要調查局還清白
南縣查獲地下油槽 起出疑似漁船用油
高市啟動春安機制 查緝海洋污染不打烊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
柏林影展年後揭幕 台灣4影片受邀
歐鴻鍊在網站拜年 籲出國民眾注意安全
玉管處籲上網票選新世界七大奇景
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台灣去年第3季伺服器營收 5年單季新低
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江蘇泰州擬任命25歲女團市委副書記引爭議
毛治國視察松山機場 民怨北竿航班爆滿
北市政風處：貓纜規劃及施工環節均有疏失
新台幣兌美元貶2.51角 收33.801元
歐洲主要股市 開盤走跌
刺激消費券買氣 南縣明送出油電車大獎
被指營造貓纜有疏失 廠商澄清指責任不在己
以埃將攜手防堵加薩軍火走私
生命勇士 癌末阿嬤在醫院辦畫展
林志玲化身東方赫本 為線上公益捐款代言
不堅持回家 住院重症病患更能過好年
消費券發放短差約1228萬元 廖了以負責到底
日月光開盤後擬買回28.5萬張庫藏股
屏縣失業率全台最低 仍組專案因應失業
牛年來點藝術氣息 藝文活動春節不打烊
董振良兩部紀錄片新作 金門老家試映
推動有機農業 花蓮農友賴兆炫獲十大神農獎
大啖豐盛年菜後 喝杯養生茶去油膩
中鋼去年稅前盈餘逾新台幣302億元
德DRAM大廠奇夢達向法院聲請破產
日本發射觀測衛星 蒐集全球廢氣排放數據
年初一 竹山紫南宮ㄌㄥˋ金雞孔摸金雞蛋
失業率破5% 蘇俊賓：政府審慎因應
南韓呼籲國民 旅遊中國須防感染禽流感
中山大學育成中心弊案 劉維琪:無不法行為
嘉縣爆竹倉庫爆炸案 屋主判刑1年
澳網男單第三輪 法國老將聖塔荷不敵羅迪克
港股鼠年未能紅盤封關 全年跌幅46%
陳添枝:政府擬直接救企業 助中小企業融資
蘇支前出任中國南海艦隊司令員
北市600人登記 食物券提前3月底前發放
雕刻發揮天份 寶來國中原住民生找到自信
南投山區非法盜獵長鬃山羊 警方逮2嫌
喝咖啡採百合 古坑華山成功試種香水百合
澳網女單第三輪 球后楊科維琪淘汰杉山愛晉級
食物券買年菜 高市弱勢家庭過好年
劉揆盼民眾配合春節疏運措施
外銷接單動能減 經部估 1月繼續負成長
王家瑞向金正日轉達胡錦濤賀歲親筆函
奇夢達倒閉 華邦電：營收降 短期技術無虞
北美館激情心靈藝術展 展出台日影像藝術
澳網女雙 謝淑薇彭帥晉級16強
經典賽45人名單 林旺億取代羅錦龍
日片「送行者」入圍奧斯卡最佳外語片
激勵員工 鴻海尾牙恢復抽股票
高市消保官稽查渡輪 要求業者增設舢舨助理
高市無障礙之家憨兒歡喜過新年
寵物同吃年夜飯 小心害牠急性腸胃炎
新台幣33.801元封關 重貶2.51角 4年多新低
聲請破產 奇夢達：有機會重新出發
大寮空污案調處結果 沈世宏肯定
南韓：歐巴馬將把北韓核武問題視為當務之急
胡錦濤邀金正日訪問中國
英國去年第4季經濟萎縮幅度 1980年來最大
總統：重視生技業 政府民間資源會集中
接單迭創新低 出口轉向盼維持動能
選舉文宣涉誹謗被起訴 蕭裕正表遺憾
郭台銘:鴻海Q4仍獲利 永營計畫培養接班人
師資培育評鑑13校列2等 明年招生額減量
加入IHR運作 國民黨：台灣向WHA跨出一步
雙卡利率至少降1.25個百分點 800萬人受惠
新台幣今貶0.74% 落後韓元新幣及印尼盾
英經濟進入1991年以來首次衰退 股匯大跌
高市1失業男子欠房貸自殺
香港外匯基金資產增至1兆5577億港元
年關將屆市場觀望 亞股一片慘綠
疑非法收費 高市納骨塔管理員訊後飭回
仁武鄉花卉博覽會 新地標光之塔點燈
種族暴力衝突讓澳網賽再度蒙塵
國道節前交通順暢 明上午第二波尖鋒
推性教育師執照制度 樹德科大擴實習機會
專放高利貸給外勞 自助餐店老闆夫妻被逮
與以色列為敵 伊朗拿商人開刀
第098017期今彩539三星彩四星彩開獎
證期局：股票選擇權按成交契約數提保護基金
大陸發證給首位台籍律師
第098007期大樂透及49樂合彩開獎
印度政府：總理曼莫漢將接受心臟繞道手術
鴻海尾牙抽5000張股票 最大獎逾2000萬元
北韓媒體：胡錦濤特使面見金正日並遞交信函
春節送暖 善牧與海霸王邀單親家庭圍爐
全球經濟萎縮 海外印勞返鄉加劇失業潮
澳網女單第三輪 杜琪克擠下瓦芝妮雅琪
澳網女單三輪 楊科維琪苦戰兩盤淘汰杉山愛
伊甸基金會捐助一批殘障工具予菲政府
央行：春節前通貨發行逾1.38兆元 創新高
剛果叛軍領袖恩坤達被捕
民主剛果要求盧安達引渡叛軍領袖恩坤達
羈押禁見被告律見錄音 法務部：2/5起停止
奇夢達破產 華亞科呆帳損失恐達30億
挽救媒體 法國18歲公民將可免費閱報一年
大寮空污案 鄉民接受縣府調處暫停抗爭
澳網男單第三輪 費德瑞完美演出輕取沙芬
奇夢達破產 台灣DRAM廠幾家歡樂幾家愁
春節返鄉人潮多 周錫瑋車站送福袋
暴徒持刀狂砍 比托兒所3死13傷
短暫上揚後 國際油價再跌
第098007期大樂透頭獎 1注中獎
馬總統春節頻訪北縣 年初五與馬友友對談
第098017期今彩539三星彩四星彩派彩結果
春節連假不得閒 馬總統行程滿檔
泰國提案成立工作會議處理緬甸海上難民問題
貓熊26日年初一亮相 全球第12個展示國
菲律賓養豬場工人感染雷斯頓伊波拉病毒
貓熊館26日迎賓 捷運團圓號年初二首發
澳網女單再爆冷 伊娃諾維琪淘汰出局
北京再推房產新政
比利時男子揮刀濫殺 托兒所5人喪生
印尼將建世界高樓 超越台北101
補希拉蕊參院席位 紐約州女性眾議員出線
出席蔣渭水特展 馬總統:他是我最尊敬的台灣人
挺西藏 溫家寶訪歐獨缺法國？
睽違一年 儀隊重返中正紀念堂
中國民間藝術家：大門福字不宜倒貼
消費券差額自己賠 廖了以要捱餓30個月
僅找基層開刀? 蔡英文：監檢調應主動調查貓纜疏失
全國最大千桌街友尾牙 馬總統出席祝福牛轉乾坤
中國海軍護航艦隊 與海盜3次遭遇
除夕夜福祿壽三星高照 專家：確有其事
募款縮水 遊民紅包400元象徵四季平安
東京港去年進口中國食品 總額減少26.2%
馬總統趴趴走 訪視北縣與獨居老者歲末圍爐
郝龍斌寒冬送暖 與監護兒少聚餐
貓纜案與扁案 南社：媒體有雙重標準
中縣警局發現詐騙新花招 提醒民眾當心
台金空中交通強強滾 返金幾乎班班客滿
氣象局發布低溫特報 明天北部最低溫9℃
高速公路順暢 最好在暫停收費時段上路
總統：搶救失業 政院結合地方政府辦理
媒體：金正日聲稱願與中國合作推動六方會談
法國女司法部長達提即將下台
台美日控歐盟對IT產品課稅 WTO組法庭審理
因應金融動盪 NYSE暫時放寬最低市值要求
美紐約州長宣布女眾議員遞補希拉蕊參院席位
馬友友在歐巴馬就職演奏 被爆料「對嘴」
比利時托兒所濫殺事件 兇手是20歲公民
傳輝瑞砸600億美元 併購惠氏藥廠
呂慶龍說明台灣媒體蓬勃發展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
教廷開通視頻共享網站 跨入網路傳播時代
農曆新年將屆 英相布朗向華人賀節
台灣參加都柏林國際旅遊展 反應熱烈
OPEC嚴格實施減產 國際油價收高
經濟衰退壓力下 美國股市漲跌互見
歐巴馬致電加總理討論經濟及汽車工業
旅英僑界慶祝春節 晚會場面熱鬧溫馨
春節假期若ATM提領異常 儘速聯絡銀行投訴
歐巴馬新政 資助海外家庭計畫組織禁令解除
消費券使用疑問 農曆春節詢問專線不打烊
尾牙抽中獎金獎品逾兩萬元 應依規定報稅
馬總統特異功能5秒入眠 體力恢復超快速
失散多年兄弟？廖了以與王進士常被錯認
黨主席不自由 蔡英文與劈腿狗對看過春節
平日忙公務 財部官員盼過年充分休息或訪友
籌資償債 紐時出售總部大樓部份資產有譜
淡水最低溫8.5度 合歡山降瑞雪
希拉蕊：美中合作因應國際金融危機
保險套立委涂醒哲 宣導愛滋防治不遺餘力
迎接大三通後首波過年陸客 飯店業雨露均霑
房地美尋求美財政部追加挹注300-350億美元
消費券效益驚人 業者促銷一波接一波
年終大掃除 慎選清潔劑打造無毒之家
大掃除求開運 搞定水火就能提振事業運
精打細算 購物前最好比價
農耕祭祀馱運疫苗 牛牛樣樣惠人良多
何清漣：中國政府蛻變成自利型政治集團
宗教民生重要物資 牛被迫參加人類爭戰
走向全球 中國部署「大外宣」戰略
888元搞定圍爐年菜 澎湃營養不輸人
返鄉人潮分散 國道鐵路航空疏運正常
希拉蕊：國安三大夥伴 開發援助與外交國防
大陸毒奶受害人拒接受賠償方案
打破迷思 牛奶營養利多於弊
霜降牛肉傷本又傷心 牛肉還是樸素的好
何清漣：中國政府蛻變成自利型政治集團
英特爾董事長換人做 巴瑞特將於5月退休
中央氣象局氣象報告
美國指中國操縱匯率 專家：美方試探中國
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
馬總統陪母親採買 現金搭配消費券
高山氣溫急凍 玉山零下7.9度未飄雪
500老廣選擇在台灣過除夕
春節連假首日 高市對外交通順暢
小朋友玩鞭炮引火苗 5汽機車遭波及
美食家梁又祥教做經濟美味年菜 千元有找
蓋洛普民調：美民主黨員數年年增加
農曆除夕 鹿港天后宮請出湄洲媽
嘉市規劃自行車道 返鄉遊子悠遊欣賞風景
結合地方景點 高縣自行車道行銷在地特色
南方澳三剛鐵工廠文物館 見證漁港發展史
春遊三峽 享受自然野趣人文之旅
中市民俗公園古意濃 春節回味傳統好去處
逃避兵役無法返國 韓星劉承俊坦承過失
美國指責中國操縱匯率 北京官方否認
兩岸三通 天津民眾赴台遊行程搶手
基隆崁仔頂魚市人聲鼎沸 展現基層活力
黃芳彥未在南加州爾灣現蹤
年假開始 金門對外海空交通強強滾
微軟大裁員 美參議員要求先裁外國人
泰國冒犯君主罪執法越趨嚴格
歡喜過新年 防盜防竊小撇步
台灣女婿Steven 茶師證照在手愛茶成痴
士林社大茶道社 學員情牽茶緣捨不得畢業
歐巴馬入主白宮 美中貿易戰恐提前引爆
街友尾牙 蔡英文憂經濟差資源分配不均
鮑伯霍勃高球賽第3輪 培瑞斯續保領先
春節遊老街 品嚐奮起湖便當
外銷市場受歡迎 六甲火鶴花產業夯
不畏寒風巨浪 海軍巡弋捍衛國人歡度春節
雲海日出百年櫻花樹 南橫冬天三絕
金門新春賞鳥正當時
保護本土產業 印度禁止進口中國玩具半年
廬山溫泉春節迎賓 旅遊安全不容忽視
台商酒店首度經營年夜飯 受景氣差影響
奇夢達破產 華邦電估9.5億元呆帳損失
體驗田野風光 彰化二水自行車道之旅
馬祖蔬菜三寶受好評 自用送禮兩相宜
1塊磨刀石傳承三代 1輛車走遍半台灣
景氣差 機場毒品查緝數量有增無減
春節何處去 北縣四處趴趴走
文化深度旅遊 台中縣正夯
小年夜 中共中央國務院舉行春節團拜會
報導：印度總理曼莫漢接受心臟繞道手術
澳網女單 小威廉絲輕取彭帥 晉級第四輪
共和黨反對經濟方案 歐巴馬力求跨黨共識
澳網女單 前球后茉莉絲摩遭淘汰出局
印度法官務實判決 影片可出現吸菸鏡頭
巴西名模尿道感染危性命 截去四肢前途未卜
大白天測試改造槍械 花蓮1男子遭法辦
大掃除迎新春 高捷老總帶隊打掃車站周邊
科工館機車展 阿嬤志工與昔日愛車喜重逢
春節假期長 高市警代管寺廟香油錢受好評
上海仿85度C山寨店今起暫停營業
西藏向近7萬人發放購物券
傳日產汽車年度營業虧損逾千億日圓 14年首見
北川新縣城 胡錦濤取名永昌鎮
楊潔篪敦促希拉蕊 小心處理「敏感問題」
日將引進自製無人駕駛偵察機防衛離島
專家指中國宜以外交途徑索回流失古物
涉販毒翻車洩底 男子開槍襲警被捕
製造毒奶被判無期徒刑 田文華不服要上訴
法鼓山除夕祈福 撞鐘108響傳祝福
寒流來襲 宜蘭太平山下雪迎新春
趙麟：台灣加入IHR後仍須以觀察員參與WHO
寒流來襲考驗氣喘兒 醫師提醒家長注意
對抗不景氣 台灣消費券成南非民眾關注焦點
郝龍斌慰問春節值班人員 祝萬事如意
人行副行長：操縱人民幣匯率說法不符事實
新疆1確診人感染禽流感患者死亡
中央氣象局氣象報告
溫家寶：保持經濟平穩較快發展是首要任務
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
北京暫停外國人購房限制
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸央視春晚定案 「英倫」組合吸目光
澳網賽 宋嘉晉級16強 稱法國選手封王就好
湖南民眾遊台灣 春節後可成行
上海飯店年夜飯預訂火爆 最高單價破萬元
傳中國天洋毒水餃曾流入大陸工廠使員工中毒
大陸首家民營航空奧凱復航 停飛損失億元
迷信住院不吉利 武漢醫院現出院潮
為高雄燈會暖身 碼頭港灣遊樂園登場
女學生家境清寒未列低收 縣府助物資支應
金門小三通入境 臨時帳蓬讓旅客凍未條
與弱勢家庭圍爐 周錫瑋勉攜手同心迎挑戰
墨西哥毒犯爆內幕 10年溶解屍體逾300具
北韓誰接班？金正日長子：爸爸說了算
全球網路使用者突破10億 中國人數居冠
江澤民上海露面 央視大幅報導
北京等大城春節期間放鞭炮有嚴格規定
澳網男單 西蒙淘汰安席奇挺進16強
澳洲對建築業伸援手 搶救5萬工作機會
全球經濟衰退 泰勞輸出減少 台灣減最多
澳網男單第三輪 莫瑞輕取對手展現王者球風
總統：貓熊來台 象徵台灣保育達世界水準
泰國願意讓聯合國與緬甸伊斯蘭教難民會面
宜蘭晚間地震 芮氏規模4.3
宜蘭有感地震 芮氏規模4.4
歐巴馬希望一個月內簽署振興經濟方案
比利時男子托兒所濫殺 造成3死12傷
金正日長子訪北京 宣稱無意繼承大位
澳網女單 狄曼提娃驚險過關晉級第四輪
除夕"馬"不停蹄 慰問基層逢廟就拜
江丙坤身邊有三"高" 凡事都靠他們
宜蘭年除夕守歲 總統主持起爐儀式
澳網男單 納達爾輕取哈斯 挺進第四輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國宣布新禽流感死亡病例 一個月來第四例
聯軍擊斃阿富汗好戰分子 居民稱婦孺遭殺害
阿拉斯加南部發生6.1強震 尚無傷亡傳出
俄羅斯稱與北約冷淡關係已開始融解
打擊國內暴力犯罪 義總理將增派10倍兵力
阿報登出馬總統決參與國際活動專文
加薩停火 以色列國會選舉重回經濟戰場
大陸年夜飯各地有特色 北餃子南年糕
中國外交女發言人煩服裝 每次露面都變色
經濟寒冬中過年 多數大陸人不減消費
上海推出19條春節百元遊新路線
清代皇族過年帝后嬪妃一起吃年夜飯
上街抗議處境艱苦 義大利非法移民衝出拘留所
加拿大英屬哥倫比亞養殖場 驚爆H5禽流感
全台新春賞花去
消費券換抵用券限制多 宜留意使用規則
奇蹟迫降哈德遜河 機長返鄉受到英雄式歡迎
春節大檔加消費券 百貨盼今年營收開紅
消費券換抵用券 量販搶攻民生用品商機
團團圓圓亮相 春節住房可與貓熊共眠
消費券旅行 比旅展搶購更便宜
搶消費券商機 百貨福袋推汽車鑽戒等大獎
印度警方在首都近郊 擊斃兩名持槍恐怖份子
財部：消費券背面誤填姓名 仍可使用
拒播加薩募款公益短片 BBC挨批
史崔克擊進10博蒂 鮑伯霍勃高球賽躍登領先
不裁員不減薪 中鋼強迫員工排年休減領獎金
外資:亞洲小型開放經濟體 貨幣貶值壓力大
安全監控業研發智慧前端設備 初有成效
風災席捲西法兩國 15人死百萬戶無電可用
澳網賽女雙 謝淑薇搭檔彭帥晉級第4輪
日將制訂離島管理方針 維護專屬經濟水域
總統除夕探訪基層 肯定北縣三安明顯進步
澳網女單 球后楊科維琪爆冷淘汰出局
國民黨青年團麻吉卡 Q版馬總統拚經濟
看罷木柵貓熊吃豆腐 新春深坑旅遊好風光
新春遊廟添香火 禮佛拜神祈好運
調查：58%上班族主動拜年 逾8成用簡訊
合歡山積雪2公分 玉山仍未見雪跡
日股票上市企業總數減少 30年來首見
新疆發生5級地震
駐星代表史亞平將履新 史料照片當伴手禮
歐巴馬每週白宮談話上YouTube 吸引網友激辯
澳網男單 波特羅通過嚴峻考驗打進8強
貓熊團客預約名額釋出 預估年後觀賞人次增
歲未隆冬闔家團圓 消防安全要注意
動物健康食品 巨嘴鳥喝午茶紅鶴吃綠藻粉
年禮年菜配好茶 鐵觀音高山紅茶各有所長
雲雨帶影響 好天氣要等到31日
澳網女單 莎菲娜闖進8強 直呼幸運之神眷顧
圍爐拜年 立委陪家人團聚過節
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳印度警方擊斃兩名可疑激進份子
2020願景大探討 麻辣網站年後開站
宜蘭太平山見晴懷古步道 漫步潑墨山水仙境
春節期間祭拜活動多 一爐一香拼環保
除夕車流 國道車速80公里
台灣農村酒莊多品質佳 等待有緣人挖寶
日月潭何時最美？春節來一趟發現之旅
傳辛巴威第一女兒 化名就讀香港大學
嘉市蘭潭3大風景區域 適合1日遊行程
新春看國寶 故宮南院首部曲特展延展春節後
茶花種類大集合 南元農場一次看足
新春賀歲 高雄業者推年菜主婦輕鬆過年
高市警喝酒拳防酒駕 新春紅不讓
春節登山去 里龍山好去處
金門風獅爺 新春尋寶祈平安一舉兩得
過新年 上海台商推中國紅蛋糕
馬祖蘿蔔夾菜垢 在地美味特色佳餚
澎湖菜宅防東北季風 展現先民巧思
春節期間 桃園多家醫院初五恢復正常
熾坪隴遺址文物 證實馬祖史前文明存在
高市過年停收垃圾3天 環保局除夕加強清運
此春節非彼春節 湖北武漢79人取名春節
除夕返鄉 高雄鐵公路航空交通順暢
旅菲台商新春聯歡 承諾幫助更多菲人
春節不回家 北京14700大學生留校
回應李應元 王郁琦:中正紀念堂改名不合法
副總統捐年終助弱勢 買桶柑當春節伴手禮
也是台灣之光 高應大研發LED自行車前燈
搶除夕年夜飯商機 高市飯店花招百出
團團圓圓明亮相 穿梭貓熊館2室內展場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
NBA詹姆士飆進33分 騎士客場擒服爵士
視察諮詢中心 總統:消費券發放是很好操兵
貴州省確診一例人感染高致病性禽流感病例
馬尼拉華人區熱鬧迎新春 消費券成老僑話題
傳英國王子哈利被甩 5年戀情告吹
澳網男單 費德瑞演出大逆轉 晉級8強
除夕談話 馬總統：發揮台灣精神扭轉乾坤
金門國家公園展示館和景點春節假期不打烊
金門海空春運 返金班機班班滿載
台北看守所為收容人春節加菜 葷素均有
廖了以探視父母雙亡三姊妹 送上消費券紅包
澳洲男網 羅迪克擊潰羅貝多 挺進8強
上海民間仿央視春晚 自娛娛人
未被細心呵護 英哈利王子女友決定分手
上海市公安局大門發生爆炸 1人死亡
中央氣象局：初一寒流減弱 氣溫仍低
春節連假第二天 高速公路交通流量大但順暢
馬不停蹄 總統馬英九除夕行程滿檔
澳網女單 杜琪克挫克蕾芭諾娃 闖進8強
北縣鶯歌大樓瓦斯氣爆 1死多人受傷送醫
北縣鶯歌社區大樓瓦斯氣爆 4死4重傷3輕傷
法鼓山除夕撞鐘 信眾冒雨排隊繞鐘祈福
奈及利亞足球隊15名球員車禍喪生
鶯歌社區瓦斯氣爆 4死7輕重傷
貓熊館開館 一個小時湧入五千人
馬蕭大年初一 分別拜訪李前總統
化腐朽為神奇 漂流木變身搶手藝術傢俱
總統年初一北縣拜廟 發紅包受民眾歡迎
貓熊熱不敵寒流 3943張號碼牌未抽完
追加預算將過關 日本3月發放民眾補助金
英雄變狗熊?台黑熊經費只有貓熊七分之一
廣西1名禽流感病患死亡
澳網男單 喬科維奇強壓巴達提斯 闖入8強
鶯歌富貴吉祥社區瓦斯氣爆 4死4重傷3輕傷
總統法鼓山撞鐘祈福 盼景氣回春兩岸和平
義甲聯賽 卡卡與貝克漢聯手 AC米蘭火力超旺
哈瑪斯代表團訪埃及 討論與以色列持久停火
風災造成19人喪生 法國與西班牙忙善後
拜登自述副總統角色 盼成歐巴馬親信顧問
對性侵問題發言輕佻 義總理又惹抨擊
韓元大貶刺激出口 國貿局:整體表現不如台
玻利維亞修憲公投案過關 總統得以競選連任
疑遭連續縱火 賓州小鎮進入緊急狀態
總統法鼓山撞鐘祈福 盼景氣回春兩岸和平
世代交替 藍光商機乍現
華郵：台灣農曆年 民眾虔誠上寺廟
王豫元：中華民國響應教宗和平人道理念
「百貨戰警」蟬聯北美票房冠軍
匈牙利僑胞舉辦春節圍爐餐會
網購市場規模去年成長3成 今年持續看好
網購參與度日高 實體業者持續積極跨入
迎新年 華人熱鬧迎春 猶太人安靜懺悔
奇拉甸奇斯影展介紹巴西當代電影
小黃空車率高 春節不敢漲 政策鼓勵轉型
經營小黃有巧思 不景氣照樣能賺錢
加薩停火 旅以台僑賀新年互道平安
是小精靈還是地底怪獸 年獸接龍由你接手
團圓見客 團團圓圓上一代也大有來頭
中華民國空軍樂隊揚威德國軍樂節
團圓見客 何時繁衍下一代成動物園重要挑戰
波特蘭夜店驚傳槍擊 台灣學生受傷
檢察官林(吉吉吉)慧心思縝密 扁案一戰成名
一肩承擔毀譽 陳聰明只想給國人交代
冰島商務部長請辭 政府前途未卜
春節大魚大肉 騎自行車出遊助消化
傳奇7粒米 彰化慈雲寺黑米傳奇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大年初一搶頭香 嘉義新港看媽祖文物展
搭海角七號熱 立委潘孟安也有私房景點
研究：已開發國家男性易酗酒 機率為女性2倍
新春鐵馬逍遙遊金門 正夯
波特蘭夜店槍擊 台灣女學生輕傷無大礙
現金為王 記憶體設計廠放緩製程微縮時程
敬山愛山 玉山祭大年初五展開
雲林農業轉變與改變 從賣端到產端嚴控品管
挽救空巴 法擬注資50億歐元
「貧民百萬富翁」獲美電影演員公會大獎
外交部：波特蘭受傷台籍學生傷勢無大礙
大摩：亞太製造業將再經歷97金融危機震撼
初一氣候回升 氣象局發布大雨特報
澳網賽 蒙菲爾斯腕傷退賽 西蒙晉級男單8強
管理情緒壓力 苦日子中儲備再起本錢
創造海外就業 菲律賓寄望歐巴馬
初一國道大致順暢 木柵往動物園車流大
稀有姓氏一籮筐 人生況味無窮
連假加消費券效應 飯店業 1月營收進補
內政部臥虎藏龍 音樂人才輩出
鶯歌社區氣爆警消救回2女 但仍有3人死亡
孫中山造飛機 首架空軍1號國民黨重製陳列
賴幸媛理財保守 買屋買股全無賺頭
監院王聖人時而疾言厲色 時而慈愛
洋基前教頭托瑞出書 砲轟A-Rod和凱許曼
陳致中年初一探父 傳達家人思念之意
老板抽頭外籍勞工在餐廳聚賭全被送辦
菲國私營企業 經濟樂觀度高居全球第三
澳網女單 艾薩蘭卡因病棄賽 小威進八強
經濟不景氣 北京尾貨市場受歡迎
僑民響應愛台12建設 4月認捐慈湖造林
新竹市役所變身藝文空間 見證古往今來
中國經濟走疲 貴州茅台仍供不應求
沒錢付房租東京婦人上吊 遺物赫見4嬰屍
中國大陸手機簡訊拜年成時尚
春節出遊杭州人熱衷冰雪、海島雙極遊
澳網賽女單 狄曼提娃挺進8強
澳網女單 鄭潔受傷 庫茲尼佐娃晉級8強
大陸新年簡訊很諷刺 結合牛與毒奶粉
經濟不景氣 曼谷華裔壓歲錢縮水
北京過春節 廟會燈會唱主角
副總統拜會李前總統 談台灣未來產業策略
搭高捷 暢遊六合夜市嚐美食
百年老松錯落 花蓮松園別館清幽避塵囂
恆春老街老店 第3第4代創新產品當伴手禮
中國大陸將繼續擴大援助非洲國家
推動宗教旅遊 馬祖籌建媽祖巨神像
金價震盪 曼谷中國城金飾店年初一不開張
中國科學院：今年大陸商品房價格不會崩盤
鐵馬健身之旅 暢遊總統級白鮑溪自行車步道
今年大陸春節手機簡訊可望逾180億則
北京除夕放鞭炮 46人輕傷
駐韓副代表方仲強：政府關懷重視僑胞
黃仲生年初一參拜廟宇 祈國泰民安
大陸試驗太空站「天宮1號」2010年升空
年初一 總統各大廟宇上香祈福送民眾紅包
年初一商家營業 高雄縣市長祈福發紅包
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宜蘭羅東民宅火警 3女命喪火窟
年初一新莊傳槍響 男子遭槍擊送醫不治
歐洲三大股市開盤 漲跌互見
年初一民眾出遊 高雄聯外道路一度壅塞
兩岸春節包機一票難求引關注
各方壓力下 中國大陸山寨春晚未演先落幕
「貧民百萬富翁」連獲兩獎 奧斯卡呼聲更高
豐田汽車預估2009年度全球銷售額大幅萎縮
世界主要報紙頭條新聞標題之二
初二車潮現 高公局籲利用暫停收費時段上路
累翻了 喬科維奇籲澳網取消深夜比賽
傳武俠小說家梁羽生病逝雪梨 享年85歲
難扭轉乾坤 以色列今年經濟恐負成長
NBA 姚明未上陣 火箭108：105照擒活塞
美軍直昇機墜毀伊拉克北部 4美軍喪生
NBA 霍林斯2度回鍋擔任灰熊總教頭
華南雲雨區南下 北部31日才可望放晴
第098018期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098008期威力彩開獎結果
北京除夕放爆竹 製造垃圾近70噸
傳以軍士兵奉命 盡全力避免被哈瑪斯俘虜
倫敦黃金每盎司破900美元 3.5個月來最高
迎春節 金廈海域上空同步燃放煙火
易榮宗：台灣在堅持主權原則下拓展兩岸關係
為領馬總統紅包 民眾在馬家庄漏夜排隊
金廈兩門隔海同步施放煙火迎新春
金融危機因應不力 冰島政府終於總辭
第098008期威力彩頭獎摃龜
第098018期今彩539三星彩四星彩派彩結果
春節上海人車變少 少了年味
泰柬同意和平解決邊界爭議等多項問題
輝瑞藥廠出價680億美元 購併惠氏
紐約時報：週一全球企業裁員逾65,000人
美控保護智財不力 WTO判中國敗訴
馬總統大年初二赴馬家庄祭祖
送禮也要顧環保 過度包裝能免則免
馬總統赴拱天宮 未發紅包民眾不滿
溫家寶訪問歐洲 第一站前往瑞士
東京股市大漲378點 重登8000點大關
新烏金傳奇 台灣養殖烏魚揚眉吐氣
金融危機束手無策 冰島政府垮台
動物園微調動線 看團團圓圓可達4分鐘
陪愛妻回娘家 郭董好心情
微軟蓋茲預言 經濟風暴恐要數年
馬總統參加新春祈福會 期勉全民奮鬥
總統竹縣慈天宮義民廟上香 盼景氣回春
台灣預估 今年中港澳旅客突破100萬人次
荷蘭交通部：騎單車上班年生病少一天
不受經濟影響 倫敦劇院2008年票房創新高
伊利諾州長曾考慮提名歐普拉填補參院遺缺
需求降 豐田汽車明年全球銷售額恐降7%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美大公司26日上午裁員總數達4萬3000人
受巴克萊銀行財報激勵 歐股勁揚
冰島總統同意政府總辭
歐巴馬昭告世界 美國將領導對抗氣候變遷
美駐葉門使館接獲攻擊威脅 籲美國國民當心
市場關注經濟振興計畫 美股震盪後收小紅
糧農組織：2050年前世界糧產須加倍以防飢荒
需求疑慮重現 國際油價走軟
官員：逮捕三名射擊美駐葉門使館警衛槍手
美國伊利諾州長缺席參議院彈劾審查
白熾燈即將熄燈 LED照明新世代來臨
營業場所擴大廣播電視播送效果 須經授權
智財局強化國際交流 協助台商全球布局
補助購置節能家電 估年節電918萬度
歐盟螺絲訂單增加 線材廠受惠取得好彩頭
瑞銀：不景氣恐將影響電信3雄今年業務
吃慣窩窩頭 動物園提供高纖餅乾貓熊不愛
參議院通過任命 蓋特納就任美財政部長
立法委員做運動 鍛鍊身體保持體力
春節旅遊何處去 環署推薦50處景點
不滿辛巴威政權 歐盟加重制裁
台灣丹麥旅展設攤 上千人參加有獎徵答
沙柯吉讚賞歐巴馬關閉關達那摩灣監獄
加拿大將斥資70億投入基礎建設救經濟
不只是武林高手 劉揆2小時搞定油畫
蓋特納任命案通過 宣誓就任美國財長
出身花蓮想環遊世界 歐鴻鍊投入外交43年
從黨部到考試院 關中伍錦霖有緣再相逢
房租貴得驚人 海基會為房事傷腦筋
美貿易代表署：與中國WTO智產爭端 美獲勝
中央氣象局氣象報告
紐約華人社團新春團拜充滿喜氣
猩猩嗑瓜子吃土豆豐富行為 遊客遊園勿餵食
環團倡三不三要 消費券綠色指南顧地球
美國將於春季判定中國是否操縱匯率
大寮空污案紛擾多時 沈世宏很受傷
台灣中部以北和東部有雨 山區能見度差
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 3天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明天白天天氣預報
國防新聞：雷神獲台灣愛國者系統升級合約
羽球女雙簡毓瑾程文欣 黃金組合世界第一
世界棒球經典賽 中華隊面臨空前挑戰
棒球經典賽 美國多明尼加大聯盟球員如雲
澳網女單 芝芙娜瑞娃輕取巴托莉晉四強
排球長人周宗豪 嘆電視未轉播企業聯賽
國道都會區路段初二車多 上路先查路況
蕭副總統：全力拼經濟 振興景氣
加州一產婦順利生下8胞胎
馬總統馬家庄祭祖發紅包 場面熱絡
美軍事雜誌：中國軍力白皮書仍不夠透明化
振興經濟 菲推3000億披索刺激方案
日股票上市企業報虧損6年來度首度逾200家
澳網女雙 謝淑薇╱彭帥不敵大小威八強止步
上海85度C 春節24小時營業搶攻送禮市場
港鄉議局為香港新年運程求得下籤
中國足球聯賽排名亞洲笫10 仍有進步空間
團團圓圓年初二活力旺 吃竹子推打嬉戲
貓熊首次擔任外交使者始自武則天
印度高等學府不足 每年50萬學子出國讀書
印度國營鋼廠週年慶 送13萬員工金幣
印度小村200年習俗 象徵性「青蛙婚禮」
中國適婚年齡未婚男女 患過年恐懼症
新春踏青 古坑華山賞悠遊
澳網男單 喬科維奇退賽 羅迪克闖進四強
迎新春 高雄業者促銷搶攻消費券市場
成功重建棲地 黃裳鳳蝶飛舞墾丁
偶像劇上身 飛牛牧場浪漫景緻引人入勝
嘉市民國路麵食街聞名全國 因重建走入歷史
南縣308高地 登高賞景心曠神怡
金門七星鱸魚有孝子傳奇故事
緬甸同意協助泰國解決回教難民問題
春節新竹踏青 記得數字17、18和19
新年走春 林口竹林山寺平安麵爆量
春遊梅山鄉 處處聞茶香
視覺美的饗宴 花蓮縱谷花海繽紛
野外求生高手 最會利用植物的族群阿美族
曼谷酒吧新年大火 泰警控告搖滾歌手肇事
日航將停飛關西和台北的貨運等航班
年初二高雄聯外道路壅塞 掃墓火警50件
加薩平民死千餘或百餘？ 以巴各說各話
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
歐股開盤漲跌互見
國道年初二車潮逾260萬輛次 明天車更多
地球暖化恐催生海洋死亡區 魚類等難存活
日國會通過追加預算案 將發補助金促進消費
天氣漸回暖 北部地區明高溫可達20度
澳網女單 莎菲娜險勝杜琪克 挺進準決賽
第098019期今彩539三星彩四星彩開獎結果
中方對中美智財權爭端裁決表遺憾
第098008期大樂透49樂合彩開獎結果
亞洲股市半數休市 東京指數勁揚近5%
香港數萬人觀看賀牛年煙花匯演
3名台灣遊客雲南車禍受傷 1人重傷
第098008期大樂透頭獎摃龜
第098019期今彩539三星彩四星彩派彩結果
泰國紅衫軍威脅封鎖總理府
澳網男單 費德瑞大勝波特羅 威風挺進四強
微軟蓋茲預言 經濟風暴最多要十年
遺贈稅調降 建商：房市長線利多
六七年級都會女性 詐騙集團最愛
反對到開放 新加坡博弈經驗值得借鏡
新春第 一震 花蓮發生芮氏3.6級地震
陪愛妻回娘家 郭董好心情
為台灣祈福而跑 4天環台大挑戰鳴槍
歐巴馬電胡錦濤 籲平息匯率風波
宜蘭棲蘭神木園區 包拯神木超人氣
目擊者：以色列空襲加薩地道
捷運發功 高市交通有序
反政府示威 馬達加斯加首都陷混亂
天氣回暖 貓熊參觀遊客首度額滿
蘇比克灣去年出口創新高 前十大台廠佔三家
大三通後 香港遊發局計劃在台設辦事處
印尼發現 女子疑似死於禽流感
雲南車禍 兩名台灣遊客傷勢平穩
俄向歐巴馬示好 暫停在歐洲部署反制飛彈
聯合國：全球今年恐增加5100萬名失業者
歐巴馬對回教世界喊話：美國不是敵人
尼加拉瓜總統奧蒂嘉傳健康情況欠佳
美防長：中國軍事現代化威脅美軍及盟邦
英智庫：金融危機將影響美與中國等軍力平衡
國務卿希拉蕊呼籲 美中全面展開對話
日本擬動用170億美元 對民間企業紓困
美國作家厄普戴克逝世 享年76歲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美經濟振興方案部分金額 獲參院委員會同意
希拉蕊：與各部門共同研議新方法與中互動
歐巴馬任命氣候談判官員 歐盟盼攜手合作
溫家寶訪歐首站 與瑞士簽新投資保護協定
英資訊法庭：政府需公布攻打伊拉克會議記錄
法總統府取消法中建交週年暨春節酒會
國際勞工組織：今年拉美失業人口可達240萬
以色列央行調降利率至1﹪ 創新低
不懼金融風暴 中國將加碼推動軍事現代化
警方：洛杉磯男子疑因失業 殺害妻兒後自殺
加拿大推出新年度預算案 5年赤字850億
魁北克聖勞倫斯河結厚冰 船隻受困
總統府觀光大熱門 日本總督後代也來參觀
就是愛古董 蘇俊賓睡八角床蒐紅龜粿印模
春節出遊勿忘車輛檢查 各大車廠多不打烊
海外教育服務替代役 不會後悔的人生選擇
考試委員背景多元 開會三句話不離本行
參院共和黨領袖：布希是包袱 黨將捲土重來
金管會：第二期金融知識普及計畫今年起跑
避免兒虐悲劇 政府民間預警通報缺一不可
以色列大選 左右陣營全面向右看齊
立委才藝百百款 能唱能演會畫會彈
牛年 台灣體壇牛轉乾坤
景氣差 食品業擴大戰線力拼成長
力爭美職棒單季20勝 王建民新年目標
道奇強投郭泓志 目標鎖定成為終結者
闖蕩LPGA 曾雅妮年度目標爭取最佳球員
北京奧運表現驚艷 盧彥勳要打進世界前50名
兩大面板廠推節能省電面板搶大陸市場
波特蘭槍擊案 受傷台灣女學生出院
舞蹈界母子檔 蔡麗華林文中悠遊舞蹈天地
詐騙手法逐年演變 從金光黨變成假法官
詐騙案件五花八門 警方籲冷靜就不易上當
金正日長子：北韓繼承問題完全由父親定奪
1895場景 新埔雙堂屋呈現客家建築美
中縣2處溫泉區及武陵農場 推消費券專案
撫今追昔 日月潭蔣介石跡痕探訪之旅
全球經濟危機 緬甸勞工海外工作不保
尋訪桂林老樹 發思古幽情
離島博弈觀光夢 國際級管理為成敗關鍵
新春抱四季蘭 朴子配天宮靈樹添傳奇
井仔腳鹽田區 體驗曬鹽兼賞鳥
高雄港走春去 有山有海享海鮮
雅虎Q4淨損3.03億美元 營收較預期為優
高雄左營洲仔濕地 賞鳥好去處
天氣回暖 東北部短暫雨 其他地區多雲到晴
回歸市場供需機制 標本兼治柳丁滯銷
品嚐金門海中威而鋼沙蟲要三快
玩陶賞藝文 華陶窯讓人享受捏陶樂趣
逾300年歷史建物 嘉義市紅毛井恢復光采
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣旅行團雲南車禍 兩人受傷
達佛斯高峰會 多位國際金融機構主管缺席
澳網女單 狄曼提娃首度挺進四強
年初三天氣回暖 預估下午出現北上車潮
去年訪日外國人微增 台灣連續10年排名第2
為台灣祈福而跑 61歲陳前最年長
不敵經濟重創 美大學將出售珍貴藝術品
數萬港人今天湧到祠廟祈福
湯恩伯故居殘破 具觀光價值亟待整修
重視文化創新 台北故宮擬設機構培育人才
傳Panasonic六年來首見赤字 擬關閉亞洲三廠
金融危機下 外資零售業收購北京地產拓點
研究：中國文化影響力指數世界第7
上海建迪士尼 浙江義烏玩具商爭奪授權
中國大陸可可西里正式向遊人開放
甘肅涇川為14枚隋代佛祖舍利重修舍利塔
日防衛大臣令自衛隊著手準備派艦打擊海盜
長江源區沼澤溼地以成倍速度退縮
前警探：英女王40年前在澳洲逃過暗殺
瓶中有保險套 法庭判百事可樂賠償消費者
人權觀察：緬甸欽族遭緬甸軍政府人權迫害
幼兒感冒多 高市診所排長龍
日業界估去秋至3月失業非正式勞工約40萬人
香港區議員古桂耀赴澳門遊玩被絕入境
教宗准許爭議人物重新入教 教會內部爆反彈
本世紀最強熱浪來襲 澳洲東南部二死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
澳網女單 小威擠掉庫茲妮佐娃晉身四強
胡錦濤電賀中國南極崑崙站建成
柯林頓去年演講收入逾兩億台幣
大陸被監禁政治犯家屬呼籲當局開放人權
國道高雄段車流量大 時速約70公里
初三放晴 九份老街現人潮
國會預算處：歐巴馬振興案總額將逾1兆美元
美中東特使來訪前夕 以空軍再襲加薩
世界經濟論壇開幕 會談主題在經濟危機
印度老醫師行醫25年 專為人放血治病
國道車潮湧現 今晚19時至明晨7時免收費
香港台商安排台灣經濟部長尹啟銘來港演講
澳網男單 佛達斯柯擊退宋嘉挺進四強
新春求好運 溫泉業者推黃金開運五行湯
中國手機發送新春祝賀短訊創紀錄
香港牛年賀歲賽馬丁財兩不旺
高市燈會煙火試放 民眾驚豔
第098020期三星彩四星彩今彩539開獎情形
澳網男單 納達爾淘汰西蒙闖進四強
印尼東部發生規模6.0地震 尚無傷亡通報
第098020期今彩539三星彩四星彩派彩結果
疑因失業造成慘劇 加州男子槍殺全家後自盡
伊拉克31日舉行省級選舉 今軍警率先投票
美聯準會今繼續討論降息以外救經濟措施
泰國通過法案 授權機場安全人員驅離闖入者
通用若不關廠 比利時擬提供銀行擔保協助
華爾街股市收長紅 抱股過年的有福了!
星巴克將大裁員 6700人+300店
制度不全人謀不贓 中國黑心產品大傷形象
溫家寶說中國經濟已出現復甦跡象
立院要調查權 監院籲尊重
歐巴馬電胡錦濤 籲平息匯率風波
全球經濟危機 中、俄抨擊美國是元兇
重罪輕判易服勞動 法務部盼創造產值
暢遊竹市 吃竹塹餅回味古城歷史
樹包廟 80年老榕樹包圍土地公廟
綠金產業 青割玉米飼料新寵正夯
串聯自行車道 嘉市新建公園踏青好選擇
新鮮感不再 黑琵熱潮逐漸冷卻
新春健康行 花蓮米棧步道尋幽思古
實力總舖師 高雄餐旅學院不怕景氣磨
南韓總統：經濟最壞時期尚未來臨
墾丁車流量大 野放梅花鹿被撞死
國道雍塞 員林收費站ETC車道一度癱瘓
紅十字會人員遭綁票 菲官員探視稱人質無恙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫家寶促美中加強合作 對抗國際經濟危機
伊朗擁核武 2010年底恐有譜
歐洲三大股市 紅盤作收
美聯邦基金利率不變 維持在0%至0.25%
金融危機肆虐 全球銀行據估虧損2.2兆美元
聯準會維持基金利率不變 將採措施激勵經濟
IMF再下修今年全球成長至0.5% 四小龍-3.9%
波音由盈轉虧 宣布裁員10000人
歐巴馬首趟外訪 2月19日訪加拿大
美國眾議院通過8190億美元經濟振興方案
美眾院通過經濟振興方案
景氣冷人心熱 超商零錢捐逆勢成長
NB電池廠 今年營運不看淡
中國若加入國際能源總署將開放石油市場
贊助商多觀望 2009年劉翔「錢途」不妙
聰明理財 金管會編印手冊傳授小秘訣
民主黨強力護航 美眾院通過經濟振興方案
金融知識重要性日增 金管會續推普及計畫
去年12月以色列1萬7500名勞工遭裁
總統受贈無奇不有 3公尺獨木舟保存傷腦筋
廣西供香港養雞基地北流市禽流感患者死亡
金融海嘯衝擊 經濟問題仍是政府嚴峻挑戰
台灣參加世界杯點心大賽得第8
牛轉乾坤 政院5大施政全力振興經濟
馬德里觀光展台灣館結合世運及聽奧
台灣捐贈匈牙利老人院健身器材與音響
蒲亭以蘇聯為鑑 籲勿迷信政府干預
海南島神秘雨林發現大量新物種
不景氣中求商機 業者各有對策
IMF：英今年經濟-2.8%
14歲以下護照遭不法利用 外交部擬補救措施
駐歐盟代表處舉辦春宴 旅比僑胞歡渡春節
歐巴馬：伊拉克與阿富汗問題面臨艱難抉擇
美眾議院通過8190億振興經濟方案
吟遊礦鄉歲月間 高閑至傳唱金瓜石鄉愁
足總：2014年世足賽將在巴西12城市舉行
華爾街紅利縮水 紐約州稅收少10億
延續九份第二春 洪志勝深耕山城再現風華
歐麥特：若沙利特獲釋有進展可開加薩邊界
美國各州失業率都增 密西根州超過10%
流光洗石桃花源 陳文輝勾勒平溪之美
美聯準會未調利率 將運用所有工具振興經濟
宅經濟熱 王俊博仍擔心遊戲業受景氣衝擊
港府喜見盈餘310億元 財政預算不會大派錢
美總統歐巴馬2月19日首訪加拿大
證期局主管外調表現佳
重罪輕判易服勞動 法界多樂觀其成
重罪輕判易服勞動 社福團體憂心缺乏訓練
今明晨間局部地區有霧 注意行車安全
陳方安生指港府團結不足導致管理出問題
低價電腦前景佳 IC設計廠爭食市場商機
年初四 北市環保局:今晚起收運垃圾廚餘
美參院通過國家情報總監任命案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
春節上海有大型台灣文化美食展
重罪輕判易服勞動 挑戰各地檢署監督能力
中國中科院：今年國際商品期貨價格將重挫
民宿白鴨店長 極具靈性模樣可愛
美零利率不變 學者：貨幣政策自廢武功
IMF：四小龍經濟成長下修幅度大 反彈也快
高爾：美國必須在氣候變遷問題作世界表率
陸媒：台灣民眾春節拜廟顯示虔誠環保為善
日開發萬能流感疫苗 可望預防新型流感
年初四國道車流量增 為平常假日2.9倍
美媒體：CIA阿爾及利亞站長被控性侵
旗津春節遊客如織 高市觀光局:日13萬人次
高捷初3運量逾30萬人次 發進站憑證疏人潮
輸入條件 智慧電郵幫你找到你想要的收件者
台籍男子被疑傳染新型流感在日造成驚慌
澎湖地質景觀豐富 生態旅遊潛力佳
劉兆玄訪視板橋榮家 肯定醫養照顧合一
成大三創課程美國註冊公司 理論實務兼具
把四歲女兒丟下河 澳狠心父被控謀殺
傳承地方文化 順賢宮接辦內門宋江活動
金正男澄清中國支持他成為北韓接班人說法
阿里山公路遊覽車轎車擦撞 7人輕傷
Google推出頻寬量測程式 對抗流量控制措施
建商估台中房市今年推案金額逾600億元
不顧國際批評 日本處死四名人犯
澳網女單 小威擊敗狄曼提娃進入冠軍戰
陳幸妤年初四探父 陳水扁籲幸妤說明不出國
精神食糧勝大魚大肉 台北書展2月4日登場
皇室推動文化藝術 泰國躍居出版重鎮
台北書展國際館陣容堅強 法國攝影展別錯過
無敵鐵金剛超厲害 永井豪打造經典英雄
數位3D走入藝術文化 數位出版品成風潮
旺旺主席蔡衍明擬以私人名義入股香港亞視
樂興之時櫥窗音樂會 週末迷你音樂饗宴
年虧損2800億日圓 日東芝公司將裁員4500人
劉揆：規劃長期照護保險制度 民國99年上路
遊愛河 高市愛之船班班客滿
日最長景氣期止於前年10月 長達69個月
鄭元暢脫口稱張艾嘉為國寶級 場面尷尬
豐原醫院護理之家辦麻將大賽讓老人過年
劉揆：勤消費拼經濟 台灣努力不被打倒
嘉義市偵破超商搶案 1嫌疑人落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
解放軍報強調軟實力 展現新思維
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
歌手杜德偉母親 中國歌后張露病逝
莎菲娜力克芝芙娜瑞娃 進軍澳網女單冠軍戰
圍棋列亞運項目 圍棋協會看好台灣選手
哈利波特也下西洋棋 岳威伯兄妹致力推廣
滑輪溜冰父女檔 黃錦龍黃郁婷上場不講情份
泰國紅衫軍31日大示威並遊行至總理府
新春人潮大流動 中國禽流感有蔓延之虞
需求銳減 新力前一季營業損失2億美元
美國原油存貨增加 亞洲石油價格下跌
港股牛氣沖天 首日紅盤高收575點
資深藝人阿匹婆辭世 享年92歲
林奕華讚台灣演員多才多藝 唯一缺硬體
國道高雄段車流較28日少 均速70公里
菲國華人爆竹廠爆炸 至少6死70餘傷
報復好戰分子攻擊 以機轟炸加薩走廊
以色列頭條新聞
北市恢復垃圾清運 郝龍斌慰問清潔隊員
雙馬高峰會 馬總統馬友友30日談文化創意
嘉義市百貨業年節約有4至6成使用消費券
澳網男單 費德瑞輕取羅迪克闖入決賽
發號碼牌看貓熊 動物園：證明是理想方式
閃光燈嚇到貓熊 動物園：希望民眾勿閃燈
鍥而不捨尋人大作戰 警方協尋失智婦回家路
泰國總理暫緩遣返緬甸回教難民
巴洛索將會溫家寶 國際特赦組織籲討論人權
台北國際書展主題國 泰國出版業熱烈參與
第098021期今彩539三星彩四星彩開獎結果
澳網男單 費德瑞強壓羅迪克晉級決賽
高公局：明天上午7時止 國道全線暫停收費
菲國2008年GDP成長4.6%
第098009期威力彩開獎結果
3.6億日圓藏院子遭竊 日老翁痛失一生積蓄
國際人權組織籲印度停止召募童兵
皇牌旅行社台灣旅行團返台 團員低調
星財長有信心新加坡能走出經濟衰退陰霾
油國組織：油價如繼續下滑 將進一步減產
星最大工會今年首要任務 避免企業大裁員
菲軍方：紅十字會人質即將獲釋
好糗！ 日一消防隊失火 靠其他消防隊滅火
第098009期威力彩頭獎摃龜
第098021期今彩539三星彩四星彩派彩結果
資遣風潮擴散 美領取失業補助人數創新高
流亡藏人組織宣布 09年為對抗中共黑色之年
澳網 小威廉絲 登女子選手獎金王
09年理財重保守 重新審視資產配置
新春小額投資黃金 900元即可買賣
台灣消費券刺激消費 大陸想仿效
因應年後T+2交割新制 集保提早收假
日經濟財政大臣：衰退「非常嚴重」
今天高乘載管制 國道北上要坐三人
蔡洐明入股亞視 港媒形容為白武士
蕭萬長：帶動景氣不應僅靠消費券
經濟危機壓力大 NEC與日立裁員2.7萬人
大樂透、539三星彩、四星彩開獎
美福特汽車去年第4季虧損59億美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲三大股市重挫逾2%
德中發表聯合聲明 合作對抗經濟危機
柯達宣布將裁員高達4500人
不理歐巴馬要求 美法官拒停審關達那摩囚犯
企業裁員不斷 美請領失業金人數創新高
歐巴馬盼對伊朗訴諸外交 但保留一切選項
柯林頓：中國必須幫助美國經濟復甦
連串惡劣經濟數據出籠 美股三大指數重挫
國際油價漲跌互見 紐約輕原油收41.44美元
北韓宣布廢棄與南韓一切政治軍事協議
美伊州參院通過將嫌貪州長布拉哥耶維奇撤職
日本去年12月失業率躍升4.4%
求財保平安 券商營業員習慣走廟參拜
風雨不斷 陳民良：不後悔投入DRAM業
創新低 歐盟與歐元區經濟觀點指標下降
股市波動風險高 債市仍是資金避風港
黃金行情樂觀 可以2成資金納入資產組合
傳日本豐田將進一步調降獲利預測
不折騰怎翻譯？ 中國外交官提新解
低利率時代 房仲業：可低檔布局房市
2008年中國大陸煤炭供過於求
中國2008年第4季外儲增幅低 資本可能外流
溫家寶訪歐能否解開貿易保護僵局待觀察
跨國公司省錢 中國大陸城市開年會
大陸專家：2009是股市多頭醞釀年
年菜剩餘再利用 添加蔬菜兼顧養生
WEF年會重視經濟危機中投資潔淨能源
2009年浙江外貿企業將享受更多通關便利
莎拉布萊曼任上海世博會英國推廣形象大使
希望加強合作 法國出版界參加台北書展
梅克爾：與中國保持密切關係對德國有利
華爾街銀行家自肥 歐巴馬痛批可恥
鋒面通過 北部及東北部氣溫略降局部短暫雨
美一名外交官挑戰希拉蕊國務卿任命案
法國大罷工 108萬人參加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
受美華爾街股市大跌影響 日股早盤重挫
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美貿易保護主義立法 加總理表示憂慮
新加坡特許半導體第四季虧損 將再裁員
深圳華為申請專利全球第一
NBA 俠客歐尼爾第15度入選全明星賽
維護女權 以色列婦團向物化女性廣告宣戰
馬總統明與高市工商界團拜 主持燈會點燈
福建漳州台胞有望今年底上網查族譜
南韓密切關注北韓強硬聲明事態發展
迎高雄燈會 高捷備妥輸運計畫因應
不滿發言縮短 土總理世界經濟論壇離席抗議
以色列大選民調 右派氣勢上揚左派陷苦戰
OPEC：今年可能繼續減產 國際油價上漲
紐西蘭嫌犯搞笑逃脫失敗 安全監視器全都錄
初五高雄店家迎財神 投注站現人潮
台灣貓熊熱 星人建議再借貓熊展出
菲律賓政府：5名工人感染雷斯頓伊波拉病毒
辦公空間不足 特偵組6月後將搬家
日高中生墜樓死亡 與流感藥RELENZA關聯不明
上海台灣美食展 嘉義廚師現場做鴨肉羹
曾鈺成：未來香港行政長官可由任何人當選
美伊州參議會通過彈劾案 涉貪州長遭解職
福建出版「台灣科技發展體制機制研究」
彈性就業潮來臨 學者籲救急也要救濟
副總統:今年景氣能否回升須視美國振興情形
醫師奔走台灣蒙古 花19萬元搶救流浪貓
NBA 奧蘭多魔術施展絕招 踢倒騎士
公民監督廣電媒體 NCC傳播內容申訴網啟用
觀夕陽漫步池邊人文廊道 大學美不勝收
醫師出家 德籍釋見銷法師:快樂不靠物質
創紀錄熱浪侵襲 造成澳洲電力交通混亂
3月兩次立委補選 檢驗國民黨執政績效
布局2012立委 民進黨擬依立委選區設區黨部
考量政黨自主 規範政黨內選舉涉賄待商榷
吃力不討好 陸委會副主委嘆政務官難為
誠實寫人的生動 O'rip介紹花蓮的美好
澳網 大小威拿下生涯第八座大滿貫女雙冠軍
人力不足及法制配套待修 特偵組待解的內憂
入圍金鼎肯定天母合眾國 滿足異鄉人鄉愁
星國特許半導體宣佈下週再裁員600名員工
劉揆訪少年之家 城隍廟參拜盼走出經濟陰霾
結合文學與社區 雙河彎社區刊物新模式
發行超過100期 文化淡水訴說淡水文化
日非正式勞工逾12萬人失業 失業率增至4.4%
困境中堅持 社區刊物自己說自己的故事
上半年用戶數將超越2G 3G世代來臨
11年首度逆差 韓去年經常收支赤字64億美元
亞洲海盜由麻六甲新加坡兩海峽轉往柔佛活動
星去年失業率升至2.3% 本地人失業率3.2%
初五凌晨國道車流量增 為平日2.7倍
蔡衍明入股亞視 旺旺：單純財務投資人
印度金飾市場黃金普遍摻入其他合金成份
劉兆玄探視苑裡養護中心 允照護制度化
中國大陸春運旅客7886萬人
北京奧林匹克公園 大陸遊客春節期間最愛
北韓片面宣佈南北韓協議無效 南韓深表遺憾
中國3大措施促央企防控經營風險
善用地利 打造金山萬里溫泉養生園區
看大佛 竹市關公像竹縣彌勒佛
兩鐵共乘加單車國道 春節到屏東騎單車
高應大鮮師黃銘賢 研發健康食品有成
宜蘭南方澳飛虎魚丸 新鮮料實在
傳統漁業新契機 澎湖石滬轉型休閒娛樂
桃園燈會以牛轉鴻運為主題 31日登場
氣象局:明天除東北部 全台多雲到晴
童醫院通過JCI國際醫療評鑑認證
滬深股市2008年日均股票成交額降4成多
中國海關破獲網路走私文物案
泰智庫：東協自由貿易協定有助泰國出口成長
馬總統：馬友友可發揮軟實力 擴大影響力
中國科學院：商品市場面臨很大不確定性
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
繼美日股重挫 歐洲三大股市開盤小跌
大年初五小偷也開工 行竊失風被逮
王灝邱德宏聯手重製「臺灣年俗」知年味
泰國紅衫軍明天總理府示威 政府嚴陣以待
衛生署提醒民眾 小心感冒胃腸炎
丹麥友台人士舉辦新春聯歡會
雙馬高峰會 馬友友:多存同理心世界更進化
河南首次發佈最高級別乾旱預警信號
高公局:北上與南下輛次相差31萬輛
金門縣府短期臨時工甄選首日375人登記
土耳其總理嗆以色列總統 返國受英雄式歡迎
國際特赦籲泰國等六政府救援洛興雅難民
春假尾聲 廈金航線入境大陸旅客現高峰
高雄燈會藝術節彩排民眾先睹為快
鞍山嚴密監測鳥類動態防止禽流感疫情
上海新春台灣美食展天氣差 人潮不如預期
雙馬會 馬總統：族群相互尊重為努力目標
馬友友新年音樂會 馬總統伉儷出席
第098009期大樂透及49樂合彩開獎
溫家寶晤歐盟主席 雙方即將重啟峰會
蔡衍明：入股亞視希望港台攜手做好節目
巴洛索晤溫家寶 中歐將深化全面戰略夥伴關係
中歐聯合聲明進一步發展全面戰略夥伴關係
第098022期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第098009期大樂透頭獎1人中獎
北市立委補選 藍營參選者過年忙拜票
世衛：辛巴威霍亂逾3100死 未見緩和
2008年北京進出口規模創歷史新高
狂牛病研究新突破 可為價廉與迅速篩檢鋪路
歐元區失業率攀上8% 兩年多來新高
美經濟去年第四季萎縮3.8% 26年來最糟表現
一支獨秀 艾克森美孚08年獲利452.2億美元
高爾：今年勢必達成溫室氣體減量協議
美國家情報總監:沒稱呼台灣是老鼠屎
歐、胡首次電話高峰會 同意加強關係
新年大挑戰 中國經濟成長拼保8
發展兩岸關係 台灣慎防被一中定型化
美去年Q4經濟萎縮3.8% 26年來最差
擴張戰果光復南部 國民黨擬打個人形象牌
過年放鞭炮 北京火災103起
澳網賽 謝政鵬雙打摘金
天氣佳 動物園貓熊號碼牌抽完
經濟走疲 中國08年股市成交額降4成
中國電腦病毒中心發現 大量電腦遭病毒入侵
北韓強硬聲明 向李明博嗆聲
抓住春節最後假期 台北縣博物館趴趴走
百年熱浪 澳洲氣溫逾攝氏43度
辛巴威反對黨決定加入政府 執政黨欣然肯定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西班牙經濟惡化廣告減少 免費都市日報停刊
納達爾大戰5盤逾5小時 晉級澳網男單決賽
印度國民年均所得666美元 五年增加60%
喬治亞總理稱病辭職 總統火速宣布財長接任
美國白宮：歐巴馬致電中國國家主席胡錦濤
否認大屠殺引爭議 英籍主教向天主教宗道歉
經濟數據不佳 美國股市重挫
宣導保險 保發中心續辦講座
台指期交易成長 去年達新加坡摩台2至3倍
住宅增值權概念 不動產業者：台灣難施行
金管會網站闢專區 輕鬆學保險知識
景氣寒冬 WTO會員貿易救濟手段漸成趨勢
新一年台港關係令人樂觀
美國共和黨選出首位非裔全國委員會主席
阿拉斯加火山異狀 對飛航班機發布橘色警示
2009年全球商品市場面臨很大不確定性
美參議員葛瑞格證實他名列商務部長人選之一
「不能沒有你」鹿特丹影展未獲獎 雖敗猶榮
宜蘭燈會 33件受刑人製作花燈參展受矚目
全台50座老橋改建 變長變寬變強壯
陽光國會里程碑 立院議事轉播全民監督
竹市透天別墅火警 老婦跳樓逃生送醫
基隆糕餅業者 結合基隆海產創造雞籠餅
美國重新檢視Buy American條款爭議部份
景氣寒冬 上海9家國企高層減薪最高4成
民進黨3月完成縣市長提名 每縣市不缺席
內湖線今年年中通車 木柵內湖暢行無阻
保住飯碗 大陸外省民工提前返粵
手機爆炸 廣州20歲男子被炸死
偏遠小校善用資源發展特色 打造新藍海
第2次中歐經貿高層對話將於4月舉行
在英傳揚台灣藝術 台藝術團員獲張小月感謝
摩洛哥法院判狗肉販8個月到6年不等刑期
全台天氣晴朗多雲 中南部日夜溫差大
北韓宣稱要廢止和南韓協議 美：逞口舌沒幫助
也吹改變風 美共和黨選出首位黑人黨主席
中國大力整頓網路問題地圖
與歐巴馬通電話 胡錦濤：反貿易保護主義
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蒲亭：2014年素溪冬運保證不受經濟危機影響
歐巴馬致電胡錦濤 盼加強美中關係
國道順暢時速80公里 毛治國巡視高公局
加州生8胞胎婦女 已有6名孩子
大年初6 國道1號高雄路段上午行車順暢
參與WHA案牽動兩岸敏感神經 5月見分曉
馬總統大甲鎮瀾宮參拜 清水探視老榮民
PGA鳳凰城高球賽沃特尼暫領先 米克森遭淘汰
馬總統中市萬和宮參拜 祈求國人財源廣進
老榮民尹殿甲捐助弱勢 馬總統前往探視
春節假期將結束 金門機場搭機人潮湧現
政府民間攜手開發客源 刺激市場買氣
巴黎畢卡索與大師畫展閉幕前三天全天開放
活用藥品副作用 竟成增生毛髮私房秘方
英首相：英中關係處於史上最好時期
交9轉運站3月啟用 北市交通輸運瓶頸解套
空中巴士宣布於中國哈爾濱成立新合資廠區
228家屬擬向監院陳情 促消失檔案出土
巴西擬立法赦免非法移民 嘉惠近5萬人
台北捷運路網陸續通車 改變城市新風貌
蔡英文：雲林高雄縣長選戰 有信心打贏
濫發垃圾郵件擬重罰 每封最高求償2000元
中縣勞工處：外勞每天平均20人終止契約
大陸生物畫家曾孝濂 宣揚生態保育
藥籤 寶藏寺鳳山寺充滿傳奇色彩
怕男友拋棄 加狠婦殺親女判終生監禁
搭高捷趕流行買時尚 新崛江彷彿小澀谷
大陸刀師風靡高市 賞劍迷絡繹不絕
NFL 超級盃大賽前 兩軍教頭計畫大不同
拼經濟 高縣旅行公會將訪韓慶尚北道
全國第1個重要聚落 澎湖花宅展現民居特色
國家三級古蹟五福宮 長年香火鼎盛
百位在台藏人齊聚過新年 互勉新年新氣象
因應縣市合併 中市府延後進駐新市政中心
美國第三季GDP衰退3.8% 26年來最糟
坐領失業給付短多長空 提早就業較佔優勢
經濟不景氣 香港房產業將裁員6千人
不景氣 高縣廚餘回收率盼維持去年水準
經濟雖衰退 加州是全球推廣太陽能火車頭
購買美貨條款引爭議 歐巴馬將審議評估
NBA 塞爾提克擊敗活塞 拿下10連勝
台灣阿里山姑娘文化藝術團在浙江歡度春節
中國鋼材市場2009年將呈低供給低需求態勢
溫和派伊斯蘭主義者阿邁德獲選索馬利亞總統
中市拜年 馬總統：是否再發消費券需評估
難民悲歌 洛興雅族是緬甸暴政下區域問題
8小時找回遺失護照 失主贈王建民簽名球
馬總統向林洋港拜年 送巧克力紅包
馬國登革熱疫情嚴重 5千多病例14人死
美國賭城附近重大車禍 中國遊客7死16傷
嘉義縣新港奉天宮祈安遶境 今晚起駕
老外看台灣男女：都很難搞
嘉義港口宮擲筊杯比賽 8歲男童贏得轎車
相撲界再傳醜聞 日本力士持大麻被捕
瞭望：中國各種類型智庫缺陷日漸明顯
罷駛頻傳 中國擬今年完成計程車管理立法
文大大傳系新年送紅包 盼畢展圓滿成功
花之圓舞 吳大光油畫展台北文山畫廊展出
總統：多拿消費券消費 一起拚經濟
三峽清水祖師誕辰 神豬1518台斤拔頭籌
中國調控初見成效 經濟走勢可能V型反彈
星製造和服務業者看壞未來半年商業前景
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日電機大廠嚴重虧損 將大規模裁員
中國地方政府砸錢 提供大學生工作機會
推動水生植物基因庫 台灣美麗溼地莫消失
高雄燈會姐妹市代表團同慶 陳菊設宴款待
台灣廚師上海展現正宗蚵仔煎味道
金門縣政府短期臨時工甄選 566人登記
高雄燈會登場 文化踩街揭開序幕
中國科學院估今年煤炭石油電力業景氣軟
中國第2大油田連26年新增探明儲量逾億噸
牛轉乾坤 平溪天燈中和燈會迎元宵
山西去年查獲9起瞞報事故案件
中國民俗專家:正月初7是「人的生日」
春節假期將結束 北縣抽黃金活動正起跑
澳網 小威揮落莎菲娜封后 重登世界第一寶座
金門小三通4592名旅客進出 台商回工作崗位
陳幸妤晚間獨自搭機赴美
美國小威四度澳網封后 重登世界第一寶座
春節5萬餘台胞乘兩岸直航包機出入境上海
國民黨高市黨部團拜 總統期拚經濟景氣回春
伊拉克舉行地方選舉 民主進程重大考驗
扁看守所過年 陳幸妤隻身搭機赴紐約
因應不景氣 洛杉磯時報宣布裁員300人
中國重點建設玉米稻穀小麥物流調節站點
陳幸妤持中華民國謢照赴紐約 2/7離美返台
破產管理人：3月底前無人收購 奇夢達將關廠
總統拜訪莊啟旺 基層里長共進晚餐
去年企業數位資料盜竊損失逾1兆美元
陳幸妤赴紐約 特偵組：尊重她的行動自由
參加高雄燈會 馬總統籲不分藍綠打拚
疑服用過量過期感冒藥 竹縣18歲少女喪命
台金航線航班和旅客 創下春運單日新高
憲兵司令部否認計劃增購鎮暴水車
協助亞洲振興經濟 日承諾援助170億美元
WEF年會 社運團體以負面獎諷企業缺社會責任
澳網男雙 美布萊恩兄弟再度封王
因應金融危機 餐飲台商推上班族優惠套餐
吳英毅抵日訪問 出席台灣同鄉會懇親會
春節黃金周大陸赴台遊客逾1.3萬人次
歐巴馬同父異母弟弟持大麻被捕 否認有罪
陳幸妤隻身赴紐約 趙建銘迴避媒體採訪
史亞平：本著互信互利務實全面恢復台星關係
美衛生部長任命案 因積欠稅款遇波折
法財政部長：世界經濟危機可能引發社會動盪
百年熱浪 澳洲墨爾本43度
日內瓦經濟論壇遭嗆 指參加者是元兇
新春團拜紐約僑團重申反對撤銷僑委會
反台獨、藏獨 中國新年大挑戰
恐社會動蕩 北京加強政治壓制
誤植警告 Google搜尋恢復正常
無薪假族18% 不確定感成信心危機
立院明起報到 誰搶頭香成焦點
上海旅行團在美出車禍 港人1死1傷
帶動經濟復甦 中國官方評估鋼鐵業是火車頭
手機爆炸男子身亡 疑電池惹禍
陳幸妤赴美 蔡英文籲勿過度猜測
又逢枯水期 美濃水庫興建爭議再起
陳幸妤抵達紐約 週一參加牙醫考試
享譽國內外 平溪天燈元宵達最高潮
陳幸妤未涉案 特偵組：仍有出入境自由
高雄世運場館 雞窩媲美鳥巢
橫跨3世紀 台南大學持續蛻變
中市改裝LPG車 今年將補助300輛
禽流感 中國已確診8例5死
陳幸妤赴美應考 可為在美執業舖路
貧民百萬富翁導演丹尼鮑伊獲美國導演公會獎
國民黨中部耆宿 張啟仲除夕逝世
扁家4大案 3日起密集開庭
空巴哈爾濱新廠正式參與製造A350型客機
年假生活作息不正常 「收假症候群」上身
銘傳創辦人包德明逝世 享年103歲
政院搶救失業 今年新增逾15萬工作機會
世界經濟論壇遭嗆 抗議者指其應為危機負責
德國總理梅克爾倡議成立聯合國經濟理事會
因應金融危機 英德領袖籲加強全球經濟監管
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國旅遊團在美發生車禍 慈濟志工趕往協助
傳印度毛派分子建議和平談判
索馬利亞大選 伊斯蘭教士當選總統
中國旅遊團在美車禍 遊覽車業主趕往處理
研究報告：中國是美國政府最大債權主
歐巴馬：將宣布紓解企業和屋主信用計劃
俄羅斯退休之家失火 23人喪生
日本東部外海5.8地震 東京等地搖晃未傳災情
中國新年大挑戰控制社會矛盾穩住人民信心
春節收假日好天氣 中南部日夜溫差較大
低調因應胡六點 台灣堅持先經濟後政治
陸委會：胡六點是大陸未來兩岸發展框架
蔡英文推社改尋出路 學者說魄力才是重點
今年人力市場不樂觀 關鍵職缺仍需徵才
危機也是轉機 兩成上班族積極進修
春節假期最後一天 趙建銘北所探視扁
經濟衝擊 立院開議民生財經議案應是主軸
藍營新會期首重擴大公建預算 盼提振經濟
綠營新會期優先推集遊法 年底選戰是考驗
福建長樂一酒吧大火 15人死亡
失業潮中求自保 自學提升職場競爭力
少子化衝擊傳統退休制度 彈性退休成趨勢
金融海嘯衝擊工作型態 高級派遣興起
菸害防制修法 菸捐調漲牽動菸價
緣分真奇妙 異地相識10天成就一甲子好姻緣
平衡兩岸旅遊逆差 政府民間今年重要課題
智慧運輸 2011年打通全國交管任督二脈
北台灣路網最成熟 今年建科技運輸走廊
智慧運輸省耗能 節能減碳有貢獻
溫家寶：中國是否買美債視乎保值能力
8胞胎媽媽未婚愛生小孩 14子女都靠人工受孕
農村發展現生機 水保局年後力推農村再生
彰化花壇元宵扛燈排遶境 祈求國泰民安
台灣期貨市場去年大豐收 值量逐步增溫
台灣民眾取得大陸職業資格 至今逾500人
外資：台股明開紅盤 利空待消化
春晚節目票選 台灣魔術師劉謙支持率近70%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
新疆生態環境狀況 去年整體下滑
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
伊拉克省議會選舉 歐巴馬讚：重要一步
金融海嘯衝擊 更多大陸學生赴香港升學
春節假期將結束 金門往台北班機客滿
為台灣祈福而跑 96小時環台挑戰完成任務
泰國鬧不完 3萬戴克辛支持者遊行至總理府示威
春節假期尾聲 高速公路順暢
趙建銘探扁 陳幸妤赴美考試
巴拿馬籍奇士威橋輪首航高雄港
呂秀蓮：不發聲 美方以為台灣邁向中國
立即上工 鳳山就服站提供180個工作機會
收假日 中山高高雄路段車流未明顯增多
陳幸妤抵紐約 將參加申請學校相關考試
美新任商務部長 葛瑞格呼聲高
12原鄉飲酒率降7% 節制飲酒須原民共識
那瑪夏鄉節制飲酒成效佳 保山王子全家見證
慶生釀悲劇 福建酒吧大火 15死20傷
打破圍牆藩籬 好望角一窺前台南地院之美
海角七號將赴大陸上映 宣傳活動開跑
高市撞球國寶林變 寶刀未老
傳歐巴馬與伊敘進行二軌談判 當選前即開始
馬祖天主堂老舊失修 鄉民感恩捐款整建
日股票上市企業去年最後一季利減7成
馬上完蛋雙關語 林誠榮溝通的利器
年假後返回職場 醫師籲注意職業傷害
瑞芳民宿火警 無人員傷亡
當政滿10年 查維斯還能再幹10年嗎？
誤以為警方忙天燈節交管 民宅聚賭遭逮
國旅未來市場重心 刺激消費再創經濟活力
春節期間 北京3000多人被狗咬傷
投信：台股新春開紅盤 有機會續彈
細節沒搞定 美金融疏困計劃延一週公布
桃園國際機場逢轉型 盼航空城風華再現
團圓見客 動物園明起恢復正常開館
因應職訓需求 中區職訓將增招及增班
赤壁下集可望成為南韓最高票房華語片
澎湖元宵節活動多彩多姿 更甚春節
世足賽主辦權 澳洲加入競逐
北愛爾蘭學校附近 赫見136公斤汽車炸彈
增加就業紓緩失業 政院晚間開會討論
中國今起全面推行「家電下鄉」政策
不受景氣影響 中國民眾春節消費2900億元
汽車需求減影響生機 美零件商也要求政府紓困
消防單位：澳洲氣溫下降 野火獲得控制
電視等家電產品成為大陸農村最搶手年貨
流感病毒呈抗藥性 日本對RELENZA需求增加
溫家寶近期言論打破中國領導人低調作風
洗錢案 特偵組春節前密訊陳致中夫婦
PGA鳳凰城高球公開賽第3輪 美老將裴利躍領先
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中國出現極左組織 擁毛批鄧批當局
蔡明亮新片臉 巴黎取景完成台北景將開拍
誰說不景氣 美足超級盃廣告賣得嚇嚇叫
環境汙染嚴重 中國天生缺陷嬰兒激增
國際書展4日開展 作家簽名講座登場
春節假期尾聲 馬公機場未出現大批人潮
中國511名律師發聯名信 籲公正審理劉堯案
南投新春團拜移師縣長公館 洋溢熱鬧氛圍
澳網男單冠軍戰 納達爾搶下首盤
收假日 金門小三通旅客創春運單日新高
毒嫌拒捕高雄警方開槍 送醫無礙
景氣蕭條 澳洲年度預算赤字難免
吳英毅參加旅日僑界春節活動主持僑務說明會
靜山祭 玉山正式靜山1個月
澳網男單冠軍戰 費德瑞拿下次盤追成平手
銘傳大學創辦人包德明病逝 享壽103歲
高雄燈會創意賽 中華藝術學校大贏家
暗戀桃花源重現 粉絲重溫林青霞銀幕丰采
春節連假收假日 金門機場疏運強強滾
春節收假 高速公路行車全天順暢
澳網 布帕蒂與蜜爾莎聯手為印度摘混雙首冠
肯亞油罐車翻覆 民眾搶油爆炸 111人罹難
中央一號文件坦承金融危機已衝擊中國農業
澳網男單冠軍戰 納達爾再奪第3盤搶得領先
包德明逝世 李銓：母親每個角色都扮演很好
上海男子身綁炸彈嚇公安卻炸死自己
前三鹿董事長田文華不服判決今提上訴
澳網男單冠軍戰 費德瑞奮力反撲再追平比數
大陸當局全面展開美國旅遊車禍善後事宜
南北韓對峙升高 金正日讚北韓部隊所向無敵
澳網男單冠軍戰 納達爾五盤力克費德瑞封王
伊拉克地方選舉投票率僅51% 低於預期
馬來西亞在野黨受挫 霹靂州政權可能不保
澳網 女單決賽慘敗 莎菲娜誓言重振聲威
救失業 法人：原物料公共工程類股受惠
泰國寺廟慶典遭手榴彈攻擊 至少7人遇害
台金航線疏運9179人 創春運單日最高記錄
溫家寶明會晤英相 強化合作對抗金融危機
2月2日開工好心情 星巴克喝咖啡買一送一
澳網 納達爾風光封王 費德瑞含淚吞敗
美奧運泳將費爾普斯疑抽大麻 照片遭曝光
南韓：金正日獲提名角逐最高人民會議席位
歐巴馬耍幽默 出席晚宴連講三個笑話
費德瑞與納達爾近年大滿貫賽對決一覽
吸食大麻照片曝光 費爾普斯致歉
帶領國家度過經濟危機 冰島首位女總理誕生
「Taken」登上北美票房冠軍
開紅盤 台股開盤上漲29.13點
走出悲劇陰影 珍妮佛哈德遜超級盃獻唱國歌
冰島換女總理 是女同志
鳳凰城高球賽 裴利驟死賽打敗霍夫曼封王
視察駐英使館 溫家寶遭藏獨支持者抗議
賈慶林指示:對台工作福建先行
傳歐巴馬上任前與伊敘對談 白宮忙劃清界線
新疆2患者服藥致死 中國衛生部緊急禁用
向大自然學習
苗栗、北市立委補選 國民黨積極 民進黨退縮 民主政治若無兩黨良性競爭 不利台灣發展
一黨獨大 行政院太強勢 立法院監督功能又盡失 中國國民黨若一味護航 有失過半選民付託
藍委豪賭 推離島上牌桌
玉山「靜山祭」 封山1個月
馬總統：政院提出好政策 大家應鼓掌
中油台電再造 董座可能換人
中市消費券摸彩券達12萬張 金額破5億
出訪歐洲繞過法國 溫家寶報復法挺達賴
兩岸畫眉出雙入對 鳥友擔心影響本土基因
高市警局新春團拜 陳菊慰勉維護治安辛勞
壽星幫母親洗腳 監察院團拜溫馨感人
經濟部長一句話 中油董事長閃電請辭
李炷烽歡迎南安訪客 感謝贈鄭成功石雕像
中國驗出 味全3款奶粉有腸桿菌
為民服務 總統勉公務員廉正明快主動親切
紀念王永慶 嘉縣永慶高中籌備處揭牌
台股收盤漲12.01點 為4259.98點
王貞治來台 晉見總統時會說馬總統加油
傳美國務卿希拉蕊以日本為第1個外訪國
官員:中國失業勞工達2000萬人
國際記者聯誼會報告 指中國未遵守新聞自由承諾
開工大吉 15噸釋迦外銷中國
南韓外交部：希拉蕊計畫本月出訪亞洲
高市府爭取 中央釋出1萬個工作機會
澎湖元宵節推出菊島福龜公仔
巴勒斯坦獨立建國 以色列四黨意見紛歧
日媒：Panasonic本會計年度淨損39億美元
在家唱卡拉OK 環保署:管制時間22-8時
大陸開紅盤 滬指收2011漲1.06%
政院救失業 學者籲關注長期失業問題
央行/12月退票0.46％ 金額168億
奇夢達破產 不影響減產政策
大赦台商 回台投資者只罰 5萬元
日本淺間山噴發 火山灰飄進東京心臟地帶
布朗：已就西藏及人權問題向溫家寶施壓
印度國際偶戲節 台灣傳統布袋戲首次登場
冰島政黨推舉西古達朵提出任總理
「即刻救援」登上北美票房冠軍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿巴斯指控哈瑪斯危害巴勒斯坦大業
不承認巴解團體 阿巴斯拒絕與其對話
以境遭火箭攻擊 以戰機轟炸加薩目標
以巴簽停火協議 本週可望有結果
教宗接納否定大屠殺主教重返教會引爭議
營業執照緩發 杜拜新機場延至明年中啟用
美國國稅局資料反映出高所得低稅負問題
馬來西亞議員跳槽風波生變 一議員否認辭職
哥倫比亞叛軍釋放4名人質
全台溫暖 高溫25至26度
非盟建立新「當局」 邁向非洲合眾國
加拿大傾向較廣泛的「買美國貨」解決方案
北市聯醫學童免費牙齒塗氟 6日截止
武漢與台灣水運直航2月中旬開通
出口商拋匯 新台幣匯率盤初由貶轉升
中共二炮司令員：加快核武與常規導彈建設
DRAM面板股穩盤 台股震盪小漲
NBA 賽爾蒂克擒灰狼 拿下11連勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
華府唐人街新年遊行 亞裔聯邦眾議員祝賀
證券業新春團拜 期待牛市大發
IBM看好未來5年薄膜太陽能發展潛力
中共福建軍區兩任司令員調任濟南軍區
搶救失業大作戰 郝龍斌:給魚不如給釣竿
中國官員：港澳珠三角成世界第3大都市圈
救經濟 溫家寶：中國管自己 管不了世界
尹啟銘：中油台電再造 不排除人事調整
廣州手機爆炸事件疑為衣袋內物品誘發
西古達朵提 冰島首位女性及同性戀總理
霍元甲故鄉改名精武鎮
港媒建議中投考慮入股匯控
NFL 鋼人氣走紅雀 超級盃大賽封王
紀錄片尋情歷險記 陪伴觀眾尋找相愛的人
嘉檢：農會選舉檢舉賄選案件 已受理31件
環署：購買環保商品 參與百萬抽獎
上海旅美團車禍 肇事巴士老板來自台灣
桃縣府提供2000多個工作機會啟動
陳菊遞信給總統 盼支持捷運延伸線等工程
客博會人潮破50萬 元宵節情人節繼續熱鬧
南韓1月出口暴跌32.8% 降幅破紀錄
考試院團拜 關中新春十願勉勵福國利民
巴拿馬籍維多利亞橋輪首航高雄港
捷運局:內湖線春節測試 成功通過3大指標
周錫瑋：主動關懷失業 把愛傳出去
台灣1月消費者信心指數48.95點 再創新低
各陣營DRAM產業整合案仍無新進展
協助創業 高雄市補助身心障礙者
法務部新春團拜 王清峰：盼符合民眾期待
NFL 鋼人擊敗紅雀捧走隊史第6座超級盃冠軍
傳美國擬建立美中首腦級戰略定期對話
奇夢達破產 DDR2 1Gb eTT均價大漲15.62%
立院報到曹爾忠拔頭籌 王金平扮玉皇團拜
南韓經濟寒流遇到教育熱也要轉彎
改善高學歷失業 經建會擬擴大補助
世界華商報告：金融危機考驗全球華商
日本中部淺間火山噴發 未造成重大破壞
出境爭議 陳聰明:陳幸妤非被告無限制理由
香港妓女連環殺手可能再現
溫家寶：中國必須研究更有力刺激經濟措施
9天年假與消費券加持 恆春商家營業額成長
整合資源 經部所屬估再創逾1.3萬工作機會
協助大學生就業 鄭瑞城：名額須最後討論
消費券年前兌領63億元 年後預估增加
王如玄：過去一年苦 今年更辛苦
政院施政方針 強化融資加速中小企業轉型
吳作棟：動用國家儲備金非打破國家小豬撲滿
年後找工作 就業服務站湧入大批民眾
紀念日逢週六 銓敘部：是否補假應慎重
政院98年施政方針 首重提升國家競爭力
高捷工會連署爭取興建捷運延伸線
中國驗出味全3類配方奶粉含阪崎腸桿菌
王金平晚間赴歐訪問 將晉見教宗
階段性任務完成 潘文炎3辭中油董事長
是否與哈瑪斯談停火 以色列內閣爆內鬨
歐鴻鍊：府方若規範禮品上限 外交部照辦
擴大公共建設5000億元 交部執行預算逾1/2
學者：美國金融危機可能使財政部擴權
雙D產業出現轉機盤中連袂大漲
毒奶？味全:單批次個案 已銷毀未流入市場
沉海底265年 英航艦殘骸現身
貓熊館內外店家未公開招標?市府:合法經營
茂德紓困案 張秀蓮：台銀不排除支持
匯市量縮觀望 新台幣中午小升0.6分
歐巴馬經濟振興計劃 共和黨警告將強力反對
台北燈節提燈發送結合公益 憑發票加送1盞
用中華台北入世衛？歐鴻鍊：言之過早
陸委會：政府兩岸政策 始終堅持國家主權
春節期間超過168萬外省民工進入廣東
搶救失業 勞委會持續釋出公部門就業機會
政院救失業 王金平:將促政策發揮最好效果
海角七號登陸 上海影城預測票房250萬元
北市議會團拜 綠營舞龍舞獅籲貓纜重見光明
南韓一月出口銳減32.8%
歐胡通電未提台灣 歐鴻鍊：平常心看待
金融風暴衝擊 2千萬中國農民工陷失業困境
新年人事新布局 周錫瑋：危機就是轉機
兩岸三通造成港澳流失貨源與客源
貓熊來台 總統：彰顯台灣保育達世界水準
省錢大作戰 中國年輕人百元過一週
星GIC：振興案若奏效 全球經濟今年復甦
永福科電倒閉 勞資協調無爭議
美政府對接受紓困援助企業主管紅利將設限
蔡英文：政府應創造有實質意義就業機會
台股震盪整理 收盤小漲12.01點
年後求職潮湧現 中南部就服站大排長龍
2月台指期收漲26點 逆價差98.98點
香港金管局：金融海嘯第2波以多種形式出現
金融疲弱雙D領漲 小紅作收
NFL 鋼人阻止紅雀大反攻 抱回超級盃冠軍
2月電子期收漲2.8點 金融期跌9.6點
初次請領失業給付 彰化就服站未出現人潮
討論東北亞區域安全 六方會談本月登場
春節旅遊熱潮 觀光局估產值225億
日本血型風潮再現 求職先問血型
今年春節類流感急診病患增多 高峰期未過
報導：美國專家本週將訪問北韓
台股小漲12點 三大法人買超3.36億元
中縣府新春團拜 黃仲生勉勵員工懂得惜福
搶救失業 北縣府釋出935個工作機會
打擊失業年 林政則指示全面總動員
巨大機械：盼能維持去年佳績
桃李爭春 奮起湖山城李花盛開
聯邦盃4日開打 中華網球隊陣前換將
王振堂：宏?皉h品牌今年開枝散葉
重慶男嬰患心臟病 險遭爺爺奶奶僱人活埋
救失業 國科會擬擴增研究助理名額
兩艘大陸貨輪遭攔截 中國護航軍艦馳援
春節運能調度得宜 北迴鐵路未見一票難求
扁點名蔡蘇參選 鄭文燦：謝謝扁的關心
春節期間大陸遊客赴台創收8.5億台幣
中國南極崑崙站開站
舞台劇處女作 施易男抽煙髒話樣樣來
味全配方奶粉大陸驗出致病菌去年全銷毀
新台幣兌美元升5.2分 收33.749元
申榮洙接掌世衛西太平洋辦事處
涉偷竊恐嚇取財 患精神病男子2審獲緩刑
分析家：美中關係將有新磨擦 但將逐漸緩和
國際蘭馨交流協會訪家扶 認養國外貧童
中縣查消費券短差 90多萬漏蓋章所致
公益團體籲上網點光明燈太歲燈兼做公益
獨步中國 成都設首條愛情斑馬線
中華職棒 洋投昂斯再效力兄弟象球團
味全毒奶嚇壞食品股 開紅盤首日跌幅居冠
大陸電視廣告造假 演員一人分飾多名專家
盧彥勳世界排名58 再創新高
澎湖慶元宵 活動精彩可期
金門元宵燈會牛勁沖天 9日點燈
八大工商團體 6日簽署愛心企業發起人聲明
春節期間 陸客來台多未留宿日月潭
日本淺間山小噴火 火山灰飄至關東南部
味全外銷中國奶粉帶菌 雲縣衛生局查廠
春節上海浦東機場出入境人數首次大幅下滑
台灣工銀邀劉憶如出任獨立董事
女童營養不良致死 生父及女友涉虐童被起訴
府院黨認消費券帶動消費效果 遠超過預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
形成群聚 經濟部招商進駐高軟園區
高雄燈會創意花燈展 湧現賞燈人潮
歐洲三大股市 開盤大跌
申請失業給付激增 嘉義市就業站設專區
聯合國難民事務官員在巴基斯坦遭綁架
千台筆電加持 竹市消費券摸彩券逾12萬張
IEK：先進國輕油裂解朝節能技術發展
大陸恆源祥生肖廣告再現 負責人:再做20年
消費券效應 春節恆春半島人潮較去年多4成
經建會:4年內投入149億元提升環島鐵路安全
馬戲團遭指涉詐騙 宜縣府研議函送檢方偵辦
偶像一哥李威入新東家 盼與宋慧喬合作
春節假期 高縣家暴通報案較去年少
春節假期 6萬7000多人湧進阿里山
毛治國：打造東部世界級自行車旅遊天堂
迎元宵 中正紀念堂7日點燈贈民眾手繪燈籠
春節台東觀光人潮多一倍 消費卻少一半
安慶長江開始攔江磯礁石爆破工程
開春第一天 屏東就服站近700人找工作
里昂證券：中國製造業連續六個月萎縮
讓中國女子入境賣淫 2警員放水被判刑
台北書展燈節將登場 市府前公有停車場調漲
中市府審慎保管摸彩券 確保民眾抽獎權益
減稅政策上路 5天逾1.4萬台新車掛牌
房仲業：1月大台北成屋市場價平量增
新春試手氣 南市興濟宮信眾群集擲筊搶金牛
吳東進︰外部壓力激勵智慧勇氣 牛轉乾坤
上班首日 高縣申請失業給付民眾大排長龍
日本元月新車銷售量 下跌至40年來最低
出口商拋匯 新台幣收盤小升5.2分
緬甸民運領袖翁山蘇姬會見聯合國特使
推廣文化商品 文建會設文化消費園區網站
台北縣8鄉鎮市長代理 地方自治史罕見
景氣差廟裡熱滾滾 紫南宮春節人潮破百萬
景氣寒冬 桃縣巧婦不敵裁員潮
避免介入家庭矛盾 李勝雄解除吳淑珍委任
學測考制改革 國文科非選擇題擬獨立考試
是否延長失業給付 政院：勞委會規劃中
李慶安雙重國籍案 中選會6日討論
寶來證券案 北檢予白文正不起訴處分
台灣漁船馬紹爾海域捕魚 巡邏艇追逐開火
宜蘭馬戲團暫停營業 民眾可要求退票
巴基斯坦警方：遭綁架聯合國官員是美國人
過期仍有效 消保會:車票不得記載使用期限
陳添枝：消費券政策 初步效果不錯
農會選舉 屏東檢方鎖定賄選傳聞調查
威尼斯推出旅遊預約網站 一指搞定所有事
新春上班首日 失業認定人數比去年多30倍
蘇俊賓：無內閣改組訊息 政院全力拚經濟
台大醫院第二抽血站啟用 分散排隊人龍
兩岸空中直航 客運表現比貨運好
人情冷暖在醫院 有病人遭棄也有愛心不息
曼谷酒吧大火意外 卜蜂集團副總郭萬成不治
德作家尤麗策新書中文版 台北國際書展發表
阿富汗自殺炸彈攻擊 18警察喪生
民眾檢舉投訴新聞頻道 4新聞台次數最多
陳添枝:擬發教育券 減10萬名高學歷失業者
溫家寶：中國擬推出新方案振興經濟
林鎮夷接參謀總長 楊天嘯任陸軍司令
南非執政黨主席談對抗經濟不景氣因應作法
日本NHK英語國際新聞網開播
適應大自然 動物園:貓熊戶外展示時間不遠
模特兒新春團拜 伊林男模成立公益籃球隊
能源需求疲軟 國際油價下滑
消費券成效佳 工商建研會建議再發一次
拓展觀光 台灣將參加布魯塞爾觀光旅展
監委收禮須申報 明天談話會將成討論焦點
傳馬國副總理重金挖角反對黨州議員跳槽
台銀:營業人今兌領消費券金額2.58億元
扁辦轉述 扁盼蘇貞昌選台北縣長
國軍高階人事異動 林鎮夷接參謀總長
提升服務水準 星政府擬三年撥款22億台幣
新片白銀帝國海報曝光 水墨意境中國風
台商春節聯誼明舉行 馬總統與會致詞
中共官員：2500萬農民今年就業壓力大
救失業 教部將協助勞委會規劃教育券政策
港府證實1名港人在福建長樂酒吧大火中死亡
日本捕鯨船與激進環保人士爆發衝突
港大籲應屆畢業生調低入職薪金15%至20%
中市第1波消費券摸彩 5名機票得主出爐
哈瑪斯贊成加薩停火一年 但須開放邊界關卡
控訴遭受辱 尚比亞前總統法庭落淚
病房動手術 陝西醫院4名患者細菌感染
Back to list