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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
城市棒球賽 合庫台電分獲勝
查緝援交涉嫌猥褻 派出所長遭起訴
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苗縣建設處長涉貪案 一審判無罪
捷運施工挖斷水管 供水已正常
雲林台北2霍亂 與水災無關
通信與電腦業者整合 推展線上教學平台
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東方盃女子高球賽再見老鷹 中華苦追中國
陳武雄：參考香港山泥傾洩防範 強化防災
哈爾濱旅遊團546人 19日經小三通遊台
張通榮競選連任 成立婦女後援會
金融風暴 星淡馬錫上財政年總資產跌30%
政府推貿港關計畫 業者發表電子通關系統
司徒文拜會高雄市議會 體驗高捷
官員洩密？陸委會：不知吳敦義行程
投信：景氣回溫下檔有撐 台股還有行情
協助災後重建 300餘專案管理師獻策
愛心不斷 海內外88賑災捐款持續湧入
男子槍擊板橋院檢大樓玻璃 地院判1年2月
中職廖于誠非新流感 20日重回先發
星8月非石油出口連跌16月 但連2單月成長
88水災災區疏散標準 災防會定調分三級
放洋未學好 藝人小開疑吸大麻遭移送
北星計畫 北市1100學生可免試升高中職
直轄市議員北增南減 各地大致接受
中職 牛演逆轉10比7屠獅
放熱比婭紀錄片？高議長:盼市府顧大局
安毒工廠自製自販 警方抄6處逮11人
中國是全球第3大吸收外資國
遺忘書之墓系列 天使遊戲中文版登台
自然美中國加盟主 抵宜培訓觀光
林智勝29轟無用 象8比2勝熊
強化民間投資 擬啟動經濟轉型計畫
吳敦義：致力災後重建防疫提振經濟
賴幸媛：ECFA條文絕不會出現一中等文字
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馬國5名回祈團成員獲釋 家屬：仍被囚禁
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總統：事前知道吳敦義赴港
象隊麥克強壓 熊隊繳械
經濟衰退 英8月零售業績停滯
賴幸媛：兩岸金融監理備忘錄內容已近完成
921大地震10週年 駐日處辦感謝日人餐會
賴幸媛：不覺得自己在新內閣中感到孤單
金控財報準則修正 強化揭露金融商品流動性
朱鎔基長子朱雲來：只是來台參加論壇
台股未列已開發市場 央行澄清富時說法
白石台灣同鄉會 八八水災籌款近萬元
阿根廷僑團賑濟八八水災
哥倫比亞僑界賑助莫拉克風災
賑災／科州大丹佛地區台商會樂捐
白石台灣同鄉會 八八水災籌款近萬元
賑災／英國 崇正總會捐款
助台灣風災災民 印度加爾各答華僑慷慨捐款
濟助台灣風災災民 旅韓華僑踴躍捐輸
南投陶竹藝術節 週末熱鬧登場
日月潭總統魚美食饗宴 918上桌了!
亞洲女籃預賽 中華首戰不敵日本
耶魯女博士生命案 警方逮捕嫌犯克拉克
珍視邦誼 聖文森朝野領袖續關懷台灣風災
中國人口高峰 2033年15億
北京機場啟用面相識別系統
英大嬸歌后美國獻唱 征服2500萬觀眾
台灣藝術新秀在美駐村觀摩尋找創作元素
多倫多台灣人社團聯誼會募款賑災最後衝刺
140字的碎碎唸 雲惟彬找出噗浪定位
中國國慶慶典今晚最後綵排 約20萬人參與
藝文看板 音樂與舞台劇 多元文化並陳
爆料吳揆行程？賴幸媛：勿打擊文官士氣
大馬與印尼外長會晤 強調避免敏感議題
香港行遭質疑 吳敦義:已模糊國家重要工作
朱立倫：內閣要像防災中心 解決民眾問題
吳揆香港行 立院國是論壇焦點
哈燒新片 殺人犯郭富城三度挑戰影帝
朱立倫：反映直航 機場排名明年應會進步
梁振英：否認秘密與吳敦義會面
王毅據報因4中全會缺席台灣名品交易會
協助提升醫療品質 台灣贈聖文森醫療器材
徐旭東:朱雲來是優雅公正的參加者
算命凸槌? 在野黨：不問蒼生問鬼神
綠營杯葛施政報告 藍營籲理性問政
健保費率調整 陳再晉：適當時機再調整
聽奧桌球男單冠軍 溫智璇想回高縣服務
綠營杯葛 吳揆混亂中完成施政報告
協助88失業災民就業 職訓探索21日開訓
韓華志工會慈善義賣中華美食募賑災金
消保會抽檢零食33件 過半成份標示不友善
防墜河 高工生研發斷橋警示裝置捐政府
撫慰傷痛 921紀念公園3天祈福法會
政府援外 陳連軍：擴大功能與產能
人權組織敦促 南韓釋放維吾爾領導人
中國抵制熱比婭影片 綠: 不利中、台正常往來
馬政府圍剿洪英花 民進黨: 干涉言論自由
求職民眾多 嘉義開辦小型徵才
回任秘書長 詹春柏拜會吳乃仁
胡錦濤致函金正日 指高度重視中朝關係
蔡英文：說謊導致內閣誠信危機
中風前不忘乘客 醫院發起為司機祈福
吳揆：政府債務在可控制範圍內
ABC販毒集團 稍早萬元交保
高中職免試入學 李家同：學生將不用功
璩美鳳回台 當市議員特助
皮尤世界民情調查 中國將取代美國成超強
惡水見溫情 司徒文感佩台灣精神
黑色星期五 滬指大挫破三千點
NBA》小皇帝挑戰大螢幕 喜劇籃球片試身手
馬來西亞開齋節文化深度之旅 各大航空優惠不斷
新竹六福村與墾丁六福莊 夏末學生親子旅遊利多優惠
陶板屋敬師 憑教師證送套餐買一送一優惠券
吳揆:總統命令或達成階段任務 是下台時機
黃榮村新書記錄921 傳承重建經驗
重出江湖 璩美鳳任林瑞圖特助
漢堡王結合社群網站 和年輕消費者玩遊戲博感情
楊秋興：堅決反對開放石灰石採礦
三好米跨足生技產業 推出玄米酵素上市
日本百年麵包廠神戶屋來台指導 全家『超有料』麵包真材實料看得到
搶攻中臺灣優質品味顧客 無印良品進駐中友百貨
亞洲女籃賽 中華隊首仗65比73輸日本
賴幸媛：陸資可帶錢投資但不能包工程
北京鬧市發生血案 2死12傷
中國股市創業板 首批7家企業通過審核
歐巴馬更改飛彈防禦計畫 美俄緊張可望緩和
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加公布新型流感疫苗注射優先順序
巴西環境部：酒精車和汽油車一樣污染空氣
連戰下週訪美 將在馬里蘭大學演講
馬來西亞1至8月CPI漲1.3%
陳雲林不願意多談論ECFA
規範國企肥貓 中國首次提出限薪令
陸委會副手人選未喬定 前副主委同感納悶
大陸學者估中國明年經濟回升
化解衰退疑慮 巴拿馬上半年經濟成長2.4%
菲南鎮長女兒三個月內第三次被綁
台灣行動醫療團在薩爾瓦多展開診療服務
菲明年總統大選 艾奎諾三世與表弟對決
對抗恐怖主義 沙烏地擬成立專責部門
印尼警方證實擊斃恐怖嫌犯努爾丁
大陸學者：大陸仍積極推動簽MOU、ECFA
馬來西亞2州王室紛爭 王子控警辦案不利
星將設英語工作小組提升學生英語水準
立院開議 重建舉債ECFA為綠營監督重點
台灣觀光研討東京召開 吸引眾多日本業者
日本出現小學生罹新流感死亡首例
世界盃棒球賽美國大勝中華 提前結束比賽
南韓製藥公司申請進口中國H1N1流感疫苗
歐盟將在G20峰會提因應氣候變遷金額
旅墨西哥台灣畫家義賣畫作賑濟88水災災民
西半部多雲到晴 南部午後陣雨
台股開盤下跌13.91點 為7463.39點
中國官方大型文藝活動傳首次觸及文革話題
裁員減緩 美初次申請失業救濟人數下降
中國發改委專家：第4季GDP估兩位數成長
四川擬設立網上新聞發言人
新加坡將推試驗計畫促進電玩業發展
星環境部長：霾害問題可能惡化
美國務院祝賀巴洛索連任歐盟主席
凡事替噗友著想 雲惟彬的小撇步
港媒：習近平將出任中共中央軍委副主席
中國與梵蒂岡關係仍無任何變化
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
經濟復甦 美國人資產增加
新修孔子世家譜將問世 收錄逾200萬人
自小客司機疑酒駕撞學生專車 4人送醫
中國可望繼續減少稀土出口量
新流感死亡第15人 70歲老翁生前患肺病
美房市回溫 8月建屋率大幅成長
嘉市女幼童疑遭遺棄 警發新聞協尋父母
朱雲來抵台參加論壇 不拜會馬總統
感冒藥製安毒 南市警逮3嫌
漲勢暫歇 台股狹幅整理
北縣再添新流感死亡病例 70歲老翁不治
大陸2千多名泳友赴台參與日月潭萬人泳渡
日無人駕駛太空補給船與國際太空站成功連結
德明科大演講 李家同強調基本觀念重要
中秋節火車票開賣 多數熱門時段售完
青少年跆拳道賽登場 455名黑帶高手爭冠
重慶大掃黑已抓捕2000多名黑社會份子
日放行扣押海釣船及船員
免費乳癌攝影檢查年齡 綠委建議下修
消保會抽檢零食33件 標示不實近半
施振榮避談朱雲來 看亞洲經濟較復甦
徐旭東：樂觀看待第四季景氣
綠營指王清峰干涉言論自由 法部不回應
股匯市觀望 新台幣匯率中午貶1.7分
日放行扣押台海釣船及船員 船長留置調查
蟄伏已久 遊戲股獲多頭點火全面大漲
貧瘠地生高經濟作物 中研院研究大突破
府：總統不會與朱雲來個別會面
蔡守訓嘉義老家遭噴漆 警方調查
王金平:對錯非綠營說了算 應讓吳揆備詢
助弱勢 總統將以國務機要費認購月餅
吳揆：有需要會道歉 但不輕率為之
香港專家：大陸山寨產品3年內將退潮
吳揆：4直轄市改制 明年底完成
紡織所成功研發行動能源包
福爾摩沙酋長二號船東：船隻船員先返台
台股收盤漲49.25點 為7526.55點
扁辦：二審時 扁將自我辯護
台股站上7500點 收盤指數創波段新高
追思921罹難者 北市城隍廟辦超渡法會
內政部：6月底托育機構5090所 逐年遞減
台股開平低震盪走高 收盤上漲49.25點
賴幸媛：副手人選去向需尊重府院行政程序
田協明改選 蔡辰威可望出任理事長
雲林偵破仲介外籍女子賣淫案 7人送辦
賴幸媛：不排除與王毅共商兩岸良性發展
吳揆報告救災統計 脫稿提感人事蹟
10月台指期收平盤 逆價差59.55點
以實力鋪路 張弘智為正新在加闖出一片天
類流感發燒又牙痛 別急著找牙醫
金正日接獲戴秉國轉達胡錦濤親筆信函
資源有限 鄉下小學防疫漏洞
10月電子期收漲1.2點 金融期漲4點
曼谷執行內安法防紅衫軍 軍警部署總理府
調查：災後半年做好積極支持 避免憂鬱症
城市棒球賽 合庫靠打擊勝北縣
多明尼加中選會主席將訪台 了解選務
眼鏡蛇直闖地檢署4樓 法警制伏
台股漲49點 三大法人買超51.13億
公督盟評鑑 藍委盼納入品質服務效標
學者指兩岸是否成中共內部鬥爭工具需留意
北市議員指車道鋼板薄 市府將開罰
金融海嘯衝擊 1至8月僑外投資金額年減32%
台資輪胎企業積極因應美國輪胎特保案
警逮竊賊 警車反被歹徒開走逃逸
新台幣兌美元貶4.8分 收32.458元
新流感死亡病例 增至16例
南韓考慮購買以色列製雷達預警系統
辦公桌馬鈴薯會傷心 運動甩猝死危機
高縣議會慰勞官兵 感謝救災
捐款排擠 南縣展翼烘焙坊缺訂單
台股加溫 今年外資單月多呈淨匯入
新竹米粉摃丸節 挑戰米粉長度紀錄
小金門九宮碼頭 21日起暫停開放4天
吳揆強調誠信原則 回應綠委質疑香港行
兩岸首次合作展開漁苗增殖放流
4年整治 中石化高雄廠解除列管
飯店改裝 汰換50台電視送災民
重慶多名涉黑官員落馬 但受審時態度囂張
921十週年 凌晨1:47興大辦祈福音樂會
民航局喊冤 桃園機場排名未退步
北京今天國慶預演 民眾作息大亂
涉包庇溫泉業竊占土地 2鄉長交保
美軍將關閉伊拉克主要監獄
中國國慶維安 進北京西藏新疆火車抽檢
習一技之長 高縣災民職訓開課
吳揆：銀行存款全保 延長到明年底
關懷88受災孩童 法國在台協會捐款
新竹米粉搞創意 五行養生概念入菜
民宅失火波及鄰居 警消救出6人
新流感死亡第16例 73歲老翁有多項病史
金防部指揮官登大膽島 慰勞官兵
中油：本週國內油價不調
央廣技術援助布吉納法索國家電台
朱雲來訪台 總統及財經首長出席論壇晚宴
海釣船長仍須留日 妻盼平安早歸
正隆家扶合作 頒發91位寄養兒童獎助學金
聽奧道具捐花博 門票收入賑災
檢察官參與博弈公投公聽會 王清峰:不妥當
水災衝擊旅館營運 交部編逾2億紓困
行銷醫療觀光 高市醫美協會擬赴北京
扁案 特偵組就扁珍致靚提上訴
烏來1吊車墜谷 2死
法官指總統對司法下指導棋 府：子虛烏有
吳敦義：ECFA不會出現一個中國字眼
男子劫殺護士成傷 助送醫遭逮
女子罕見頸動脈廔管 每月莫名頭痛
中華白海豚 南縣北門海域現蹤
涂醒哲競選總部明成立 騎單車暖身
台東富山部落成立自救會 爭取遷村
美元走強 新台幣匯率收貶4.8分
阿里山纜車興建公聽會 地方樂見其成
台塑化：本週油價不調 重災區維持優惠
發揮創意廢物利用 漂流木有新生命
虐童婦人控男社工性侵 檢以誣告罪起訴
世界華文傳媒論壇19日上海開幕
昔日酗酒原住民 今日慈濟志工
酷男團獻愛 國小健康中心大變身
朱雲來訪台 兩岸經貿金融是否回溫受關注
新竹摃丸手工捶打 摃丸彈珠台展特色
新竹米粉追求創新 挑戰長度與口味
本週上市公司市值19.15兆元 周增幅2.82%
南投縣長任內開辦 吳揆將主持日月潭泳渡
NCC：國中小校園無行動電話基地台
本週加權指數漲2.58% 玻璃陶瓷類漲最大
氣象局：雨量預測準確度 仍是一大挑戰
特偵組：扁父子論罪邏輯矛盾 提上訴
礦務局：未收到關子嶺石灰石區開採申請
曠湘霞接央廣董事長 高惠宇卸任
淚汪汪 酒井法子記者會遭批演技百分百
日月潭水質檢測監控 讓選手安心泳渡
減少焚燒紙錢 網路普渡減碳成效佳
扁就職紀念酒內有蚊子 台商要珍藏
永和一女子跳樓身亡 疑久病厭世
貿協明年組團 拓展西伯利亞商機
消防署長黃季敏申請退休獲准
認養三信家商受災學生 社團企業送暖
中央委託疏濬荖濃溪 楊秋興陷兩難
高中職免試入學 教部：不會犧牲窮學生
東京旅遊博覽會開幕 台北大力宣傳國際花展
馬偕重建友邦男童容顏 醫療外交寫新頁
9月線上工作機會多3成 求職者也多3成
安置營區災民落跑回家 空投物資增加
美急難管理總署官員訪台 探討災難應變
明年起 海外所得課徵最低稅負
北縣2書入選法蘭克福書展 行銷台灣
使用油漆筆突爆炸 小5女童嚇壞了
88風災檢討 學者籲河川流域整合管理
吳揆：推動台灣加入國際民航組織
政變三週年 泰陸軍總長否認再有政變
爭執中立院開議 兩院互動攸關新閣表現
英國簽證申請核發業務 10/5起轉至馬尼拉
吳揆：與總統不會各吹各的調
第098187期今彩539三星彩四星彩開獎
高雄縣市合併 議長大學生談願景
馬國2州王儲紛爭 柔佛州否認毆打指控
第098075期大樂透及49樂合彩開獎
風災重建 專家期許政府展現執行魄力
世衛將考量接種能力等 分配富國捐贈疫苗
金控槓上國稅局 財部：一切依法課稅
中共17屆4中落幕 強調反腐從嚴治黨
金門爭列世界遺產 縣長建請文建會協調
里昂證券：台灣房市3大優勢 看好升值潛力
強化救災演訓 國防部下週首度兵棋推演
健保局：健保入不敷出 總額費用3%成長難
林益全再見安打 興農2比1氣走兄弟
輔選張艮輝 吳敦義吳伯雄明站台
高雄縣市合併 資源整合效果待檢驗
黃鶴樓1916香菸一包售價約台幣1150元
玉珍齋子告母 老母被訴偽造文書
扁案一審併案 法界：大法官速釋憲
大摩前總經理杜軍涉內線交易在港判囚7年
王文洋美國律師：台灣媒體未被告知真相
上海明天防災警報 參演人數逾23萬
學者：防治土石流 應統一河川機關事權
大雨攪局開鑿困難 災區公路搶通再延後
日本珠寶業者高市義賣賑災
高市觀光局：達賴非陸客團退房主因
世衛：全球新流感死亡逾3486人
興農林益全獲10次MVP 中職今年第1人
APG高層將來台 交流洗錢防制
雲林立委補選 蔡游蘇謝20日同台造勢
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亞洲女籃賽 中華輕取印度奪首勝
總統赴ABC晚宴 朱雲來未出席
中職 獅9比7克熊 對戰4連勝
未提習近平人事案 中共17屆4中留懸念
三洋滾筒洗衣機起火 召回9機種28萬台
88水災省思 關中：政府不能但求無過
鞏固執政地位 中共加強黨建工作
李龍文：非國際民航組織不易和國際接軌
愛心不斷 海內外88賑災捐款持續湧入
多倫多台灣人社團 募款賑災最後衝刺
駐英代表處風災義賣 募款逾1.3萬英鎊
拼重建 南投縣議會召開臨時會
中興新村再造 縣府寄望南投出身的院長
耶魯女博士生命案兇嫌 同事：他是支配狂
宜蘭頭城搶孤 冬山欠很多隊奪冠
中國國慶最後預演今晚登場
918事變78周年 香港團體要求日本撤出釣魚台
學者指馬總統全面回應胡6點可化兩岸僵局
駐法代表處 舉辦賑災演奏會
今天的台灣英雄：宮鈴胡同裡台妹細說寶島
藝術交流 台韓美術家韓國辦聯展
劉翔宣佈復出 明晚迎勁敵
國際青年大使交流計畫 成功讓外交向下紮根
中國國防部反駁 美 "經濟、軍事威脅論 "
中秋節將至 勿攜帶大閘蟹月餅等違禁品入境
朱雲來媒體熱 低調ABC論壇會員大感意外
中國國營企業 2008年盈餘增18．4％
台64線通車 數萬單車族見證
大臺北無車日 忠孝東路封街
LPGA三星世錦賽 曾雅妮躍居第10
台灣919天災不再有 全民集願力祝福台灣
ABC論壇朱雲來現身 短暫與媒體打招呼
走出校園 長榮大學設社區服務中心
中市表揚白金婚等夫妻 羡煞胡志強
科學月刊40年 劉兆漢：奠定台灣發展基礎
哈爾濱團小三通遊台 首度登場
醫療外交佳話 吉里巴斯男童種耳成功
莊春林文教基金會紀念館十九日落成
林志玲志工行 災民叮嚀吃胖點
總質詢／民進黨質詢失焦 吳敦義四兩撥千斤
涂醒哲競選總部成立 蔡英文強力推薦
綠營：不要召委席次 國民黨負執政全責
聽奧行銷北市 郝龍斌：花博會更成功
播映熱比婭電影是言論自由 吳揆尊重高市
響應世界清潔日 環保署長帶頭掃街
紫外線指數 噗浪推特看得到
中國施壓熱比婭影片播放 蔡英文：不應該
傳聞播熱比婭 張榮恭：陳菊應考慮清楚
蠟筆小新作者臼井 疑似陳屍群馬山區
縣市長選戰 蔡英文：再次以地方包圍中央
運動精英獎頒獎 世運拔河隊最大贏家
全球首隻Facebook手機 亞洲首站星國發表
留下船長當人質 遭日扣押海釣船返抵蘇澳
保濕抗老又環保 本草賀藍換季推出「凍齡回春之泉」系列
屈臣氏基隆門市 專櫃品牌LAB SERIES首度進駐
日自民黨總裁選舉3人參選 黨員投票是關鍵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市民宅凌晨火災 1死1傷
人形怪物現身巴拿馬 少年驚恐亂棒打死
全球外人直接投資續挫 亞洲星台受衝擊最大
全球吸收外資國家排行榜 巴西第10
駐英代表處風災義賣 募款逾1.3萬英鎊
中國國防部要求美方停止破壞兩軍關係
中共17屆4中全會今天閉幕 聚焦黨建問題
政府不提案參與聯合國 紐約辦援外成果展
觀光局和台灣觀光協會贏得日旅遊大獎
馬來西亞總理否認輸出恐怖份子
中年男性吸菸高血壓高膽固醇 壽命短少10年
星F1不若去年熱 影響飯店住宿率和旅客入境
印度恐怖攻擊高峰期 駐印處籲國人警覺
研究：測謊 看手寫字也辦得到
世棒賽中華勝墨西哥 幾乎篤定進8強
柏柯維茲：王永慶遺產調查權未僅限新澤西州
秋意漸濃 下週更明顯
金正日：將參與雙邊及多方核會談
中共四中明確列出5大核心問題待克服
9月房地產增溫 業者積極爭取國際客戶
專家：4中後中國財經政策未有重大改變
華銀南港土地23日標售 每坪逾70萬元
中國民用飛機數量預測20年內將倍數增加
統一發票交易金額記載為0者 不得兌獎
血案讓北京在國慶前夕繃緊治安神經
新流感住院累計265人 死亡達16人
從921到88水災 總統籲建立防災意識
北市房產 首購族最愛內湖 換屋首選大安區
中國10．1大閱兵預演 展現多項最新裝備
4中不宣布人事案 港輿論關注習近平前途
歐洲男籃賽 希臘險勝土耳其 闖進4強
雪霸國家公園大小劍山 重新開放入園申請
陽明山公園攝影比賽 10月底截止收件
日擬停止印度洋海上加油支援 美要求替代案
教育部客家語書寫推薦用字公布上網
逾6成中國網民支持中日共建東亞共同體
星8月貨櫃處理量創去年11月以來新高
中共專家：4中全會廉潔機制激發全黨活力
上半年台商對湖南投資逆勢成長43%
教養院烘焙坊月餅銷量跌2/3 籲社會支持
北市明馬拉松路跑 龍山寺週遭交管
G20峰會前 潘基文籲建立氣候變遷融資機制
雲林立委補選查獲疑賄選 18人涉案
風聲耍神秘 邀觀眾看90分鐘無片尾版試片
消費券愛心 苗縣弱勢家庭購中秋用品
熱比婭影片播定？高市府：研商中
EIU：台灣IT競爭力下滑 王振堂：參考就好
海峽漁業周開幕 兩岸漁業界尋求共同發展
藍委提案修災防法 縮短撫卹時間
美研究報告：台灣為全球生育率最低國家
倪福德2保送 連7場無失分
扁案 北院下週移審高院
二戰以來最糟 加州與洛杉磯八月份失業率竄升
綠營：直轄市議員席次 應考量服務面積
台彩推新刮刮樂「金雞母」 頭獎100萬元
加州州長阿諾願發揚岳母遺志照顧殘障人士
嘉市走失女童母出面 母女相擁而泣
重建會宣布放寬農漁牧業救助範圍
嘉市辦動物Home Party活動 熱鬧滾滾
維持中立 高華柱如當選國民黨中委將放棄
52漁港76鄉鎮農田 漂流木清理完竣
馬國未婚男女車震遭鞭 法官籲結婚減刑
中國江西贛州高速公路發生車禍16人死亡
姚景源：中國經濟今年保8有困難但沒問題
韓國會議員籲歐巴馬和金正日直接對話求突破
感受殘障者困難 扶輪社辦千人體驗營
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
撫慰災民 龜山少棒與災區學童友誼賽
謝長廷辦噗浪啪 盼提振民主
協助改制 中央籌劃小組23日開首次會議
雲林立委補選疑賄選 檢方追查擴大偵辦
月餅訴求環保健康 禮盒大小有彈性
高縣議會轉發大陸捐款 家屬感謝對岸關懷
認識失智症 協會：多動輕食可預防
「憶」不容緩 失智症早發現早治療
日本米其林3星主廚來台獻藝 讚台灣茄子
褔爾摩沙酋長2號獲釋 今晚返蘇澳
三地道教合作 高縣鎮南宮明辦祈福法會
閣揆算命 監察院長不認為是好的示範
學者指賴幸媛王毅會面可加強兩岸政治互動
明潭萬人泳渡 紅會動員230名志工維安
文創業辦愛心嘉年華 義賣捐助災民重建
南縣養殖戶災損救助可望專案處理
勇救乘客中風司機 宣告不治
第5屆世界華文傳媒論壇上海隆重開幕
城市棒球賽吳柏宏滿貫轟 桃園縣首勝
嘉義地震芮氏規模4.5 阿里山震度4級
台北禪寺辦災民祈福會 郝龍斌致詞追思
碗若新生 921故事融入青花瓷碗
遭「第九禁區」影射？ 奈及利亞要求下檔
降低單車失竊 北縣警推動烙碼
日自民黨3總裁候選人 對黨重建針鋒相對
919嗆馬遊行 號召全民反無能反官僚
優惠房貸用罄 找低利資金貨比三家
盜壘求進步 王勝偉放眼大帝士障礙
越南醫療展 貿協組團參展
災民要求遷村自主權 吳揆：安全為前提
音樂博士返母校演出 學弟妹榜樣
高市將映熱比婭 搶救觀光另配套
賄選疑雲催化 雲林立委補選升溫
原民賑災款名單 高金素梅將公布昭公信
情緒過勞影響工作 心靈美容學放輕鬆
新作遭封殺 龍應台：兩岸理解需時間
看見921成長 胡志強黃仲生攜手促銷農產
馬拉杜納欠稅 義大利警察扣押耳環
農業生技海報展 9/22屏科大登場
吳揆：馬總統決心做好重建安置
男子大白天沿路偷反光板 警逮人送辦
泰紅衫軍政變三週年示威 傳流氓將製造動盪
圓一個夢 台灣首部低視能記錄片殺青
金門中秋博餅大賽 首度封街博手氣
日本山中發現男屍 疑似「蠟筆小新」作者
台64線開放單車遊 多人摔車1骨折住院
學生麻將賽 512人臺大開打
星國開辦高級公共行政與管理碩士課程
嚴守中立 高華柱棄選國民黨中委
吳揆探視安置災民 允尊重永居地選擇
用臉寫故事 芮沛靖網誌令人動容
新增兩家 美國銀行業今年94家關門
泰黃衫軍泰柬邊界示威爆發衝突
最新研究：外用軟膏式威而鋼等較安全
蔡明介:聯發科重視創新 團隊合作應變能力
吳揆：給災民一條安全回家的路
國共交流 南京市委書記將拜會吳伯雄
潘武雄3分砲 熊吞台南球場10連敗
菜鳥建功 象10比7逆轉牛
減重不成 體重283公斤美國婦人走投無路
精英獎一度擦身過 陳葦綾今年如願
陳進興妻赴美探子 白冰冰：對我太殘忍
台灣英語不大行？教部：家長態度關係大
壽山等3處採礦解禁？ 吳揆尊重地方意見
江宏傑摘最佳男運動員 最年輕得主
熱比婭紀錄片 高市府決定提前放映
雲林立委補選 吳敦義吳伯雄為張艮輝站台
全球同步 慈濟為震災水患受難者祝禱
兄弟尾盤逆轉屠牛 封王數字M11
曹毛對決 盼演續集
蘇打綠日光狂熱演唱會 家凱變瑪麗蓮夢露
林淑容首度個唱 最後一次模倣鳳飛飛
礦務局:高市半屏山及壽山劃為礦業保留區
雲林立委補選傳賄選 1里長聲押
綠掀熱比婭潮 海基會評估交流應不受影響
台灣媒體參加上海世界華文傳媒論壇
中共南京市委書記朱善璐20日訪台
88屏東雙園橋落海車 海軍獵雷艦協尋未果
扁判處無期徒刑 美國學者: 難脫政治動機
傳新疆霍城爆發動亂 維族人正與當局對峙
防治新流感 美國10月啟動接種計畫
「廣告狂人」看好連莊艾美獎劇情類最佳影集
從921中成長 紅十字會建立備災救災專業
震不倒的信心 災後重建激發在地新生力量
美國10月上市首批新流感疫苗為鼻噴劑型式
今天的台灣英雄：林安裕救災超越種族語言
歐巴馬：G20峰會將檢驗全球對抗金融危機成果
2009艋舺盃全國馬拉松 清晨開跑
日月潭萬人泳渡 馬總統沒來吳鳴槍
2009印度台灣工業展 採購商機8550萬美元
江澤民露面 排名僅次於胡錦濤
台中國際無車日 3000民眾享受乘騎樂
高鐵傳換手 吳揆:殷琪會辭職
高鐵22日董事會 可能改選董事長
阿根廷對中國輪胎 實施反傾銷
熱比婭風波 陳菊盼爭議及早落幕
酒井法子夫婦承租海邊別墅失火 幾乎全毀
調酒屢獲獎 湯騏憶唸大學免學費
兩岸三地道教法會 為全民祈福超渡罹難者
歐巴馬將在紐約與以巴領袖舉行三邊會談
博弈公投 未設投票率門檻恐惹爭議
法鼓山皈依大典 接引1500名佛教徒
澎湖博弈公投 公督盟將派觀察團
嚴長壽談救災 問題在公務體系心態
接管高鐵？ 綠: 不要為接管而接管
能源局: 每週一天不開車年造5千座大安公園
陸生來台前 學者建議兩岸先談教育架構
鳩山明訪美 讀賣籲以行動展現重視美日安保
吳揆：殷琪要求辭職 尊重高鐵董事會決定
低碳博覽會開幕 周錫瑋盼打造低碳城市
屏東創新婚禮 大老認為少了客家味
洛杉磯華人團體遊行 控訴共產暴政荼毒中國
海龍潛艦長殉職 馬總統弔唁慰問家屬
國防部推戒菸運動 盼建立無菸部隊
陳艾妮馬祖開講 和諧家庭從己身做起
李明博啟程訪美 出席聯大和G20金融峰會
拿下高鐵經營權？ 毛治國：目前不評論
龍應台：中國沒封殺新書
南京市委書記訪台 國民黨：達賴衝擊趨緩
蘇貞昌憶921救災 籲加速88災後重建
河川局全力搶修林園工業區高屏溪堤防
從心跨越921 客家產業展重建成果
核四淹水週年 綠委籲停工並委外驗收
吳揆：明年雨季前完成台16線重建工程
雙園大橋重建 總統指示中央與地方溝通
蘇麗文奧運戰袍 義賣65萬賑災
彈藥庫變身為公園 民雄森林公園落成
帽丟觀眾席 林淑容告別模仿鳳飛飛
澎湖反賭團體串連 遊行馬公市區
泳渡日月潭 2萬泳客相約明年見
海龍艦長殉職 家屬申請入祀忠烈祠
法鼓山祈福皈依大典 千人皈依佛門
淋巴癌治癒率高 醫師籲積極治療
蠟筆小新作者遇難 台灣漫迷:似巨星殞落
劉翔傷癒復出 上海大獎賽屈居亞軍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世棒賽中華隊士氣高昂 輕取荷屬安地列斯
中南部午後雷陣雨 22日轉涼
歐錦男籃 西班牙尋求首冠
八斗子釣客落海 救醫情況不樂觀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國際金價週線收小紅 追高宜留意風險
聯大辯論將討論氣候變遷 無國家願身先士卒
祭祖口角對前妻割喉 男子重判9年
卡式爐切勿併排使用 以免瓦斯罐受熱爆炸
新流感住院新增4例 累計269例
立委提案 法院及檢察署主動發證人旅費
八斗子落海釣客送醫不治
幫幫忙基金會甄選出席聯合國活動親善大使
北市特賣市集 民眾搶購超值商品
公幼教師退休金追溯？朝野立委：不宜
苦行反賭場 4天徒步繞行澎湖
台鐵：南迴鐵路12月13日恢復全線通車
高縣警逮毒販 起獲2000顆一粒眠
新台幣上週升值0.52% 亞洲貨幣多數升值
南投縣立委補選 國民黨明討論人選
總統：國安會外交部應多下鄉與基層互動
赤腹鷹來臨 池南森林公園賞鳥季登場
高市響應無車日 萬人騎鐵馬減碳
央行第三季理監事會24日召開 預期利率不變
921地震10年 教育部與研考會推檔案展
雲林立委補選26日投票 民進黨強化催票
雙溪盤山坑10餘登山客 遭虎頭蜂螫傷
台開標得蘇麗文戰袍 65萬元捐世展會賑災
災民攔車籲提高補助 總統：重建會將檢討
氣象局發布南部大雨特報
北市土增稅谷底回升 截至8月超徵8億
南縣救護車遭撞翻覆 1死1重傷
教部：陸生來台 可能延至明年9月
日月潭泳渡傳便當腐壞 及時收回送驗
台銀：高鐵銀行團籌組 視交通部政策而定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
921地震到88水災 陳長文:備災觀念不可少
陳長文：國防強化備災救災 會獲更多尊敬
921經驗 李遠哲建議地方政府機動互援
災難研究辦公室 中研院爭取在台設立
接手高鐵？藍委:政府先促高鐵股東增資
台股創今年新高 驚驚漲格局挑戰8千點
世衛估西太平洋區20%至30%人口染H1N1新流感
國際金價高漲 金飾回流尚未現熱潮
殷琪叛逆不服輸 難敵高鐵慘虧命運
登山客摔傷 救難直升機吊掛送醫
雲林立委補選最後週日 候選人全力衝刺
101董監改選 公股決定董總 頂新推薦副董
爭取入主101 頂新為擴大回台投資鋪路
登山客雙溪山區遇蜂襲 14人螫傷送醫
國際建築時尚形象 台北101已成台灣地標
鮭魚返鄉 頂新次集團擬回台掛牌
短期技藝班奏效 吸毒受戒治人就業更順利
裴勇俊因敗血症住院治療
成都重慶鐵路進入高速時代
每4名日本女性就有1人年屆65歲
921地震10週年 陳瑞斌參加祈福音樂會
孫大川：重建會估30餘部落需遷村
中共南京市委書記 來台政黨交流
購物中心時裝秀 名模帶動買氣
金門中秋博餅擂台 民眾排長龍博手氣
非禮女鄰居 男子著卡通內褲露餡
北台媽祖文化節 21宮廟會香祈福
高考考試 10月下旬放榜
學生撿釣竿落溪 警消搜尋無獲
甲組成棒城市對抗 北縣開胡
阪神大勝廣島 鄭凱文拿下日職首勝
若簽ECFA 中國評估穀物及電子產出增加
俄總統明天訪瑞士 人權問題受矚目
ECFA去弊求利 精算配套考驗政府智慧
北縣升格 國立縣立三重高中校名爭議待決
投手戰 兄弟2比1勝興農
集愛88書畫義賣 孫大川捐酒拳墨寶
新舞臺奈米銀防疫 維護觀眾健康
廖于誠技壓林克謙 兄弟2比1勝興農
獅勝 潘威倫連7季至少10勝
大陸科學家：解決能源枯竭 要靠月球
總統4訪林邊佳冬 災民攔車陳情
7家投信取得退撫金受託資格 總額280億
碧潭聯合婚禮 倡環保減碳
災民盼林邊溪改中央管 水利署:協助整治
學生麻將賽 雀后出爐
香港H1N1新型流感再奪1命
高鐵虧損嚴重 政府零出資代價慘痛
潘威倫連7季兩位數勝投 獅勝熊
屏東農漁復建難 馬總統：擬專案補助
日山中男屍確認是蠟筆小新作者臼井
低收入戶近10萬戶 歷史新高
遇蜂襲擊 陳文龍肉身救女
世運感恩晚會 向志工致謝
交部：用最低成本讓高鐵繼續民營
總統訪視石斑產業 業者：會很快復甦
王毅出席南昌贛台經貿會
永和世界豆漿大王財務糾紛 店面將法拍
聽奧中華隊教練 英雄背後的英雄
景氣升 富人重回市場慎選投資商品
鋒面接近 明天開始變天
巴拿馬人口明年可望超過350萬
小林村公祭 總統保證不讓悲劇再發生
反對播放熱比婭 高市觀光業者明表立場
921守夜 吳揆埔里紙教堂點燈祈福
柬埔寨西哈莫尼國王離開北京返抵金邊
蔡英文：重新執政首步 雲林立委補選要贏
高市府：放映熱比婭 勿政治詮釋
連人帶車衝入深澳漁港 2男救起後送醫
蠟筆小新作者臼井 確定喪命絶壁崖下
歐巴馬再上火線 盼健保改革脫離政治泥淖
又有中共高官到 南京市委書記訪台
管太多! 國台辦反對播熱比婭影片
改推加入國際組織 賴怡忠：本末倒置
提前放映熱比婭影片 陸委會:尊重高市決定
傳歐巴馬要求紐約州長派特森退出明年選戰
線上音樂 張韶涵單曲冠軍
台灣官員沒收自己國旗 中國媒體顯著報導
中國國慶閱兵 將軍飛行員領軍
5天出席四大峰會 胡錦濤創造出訪紀錄
高鐵財務不佳 台糖：無意再出資
艾美獎喜劇類最佳男主角 艾力克鮑溫連莊
郭泓志第13次中繼成功 創個人最佳紀錄
飛躍日月潭-創意變裝搶先體驗纜車活動
LPGA三星世錦賽 曾雅妮第八
台北花園大酒店清代藝文美食大賞住宿專案
漢來大飯店港式海鮮火鍋餐廳推出每盤100元頂級美國牛肉
夏天尾巴南北皆享學生親子旅遊利多優惠
馬來西亞文化深度之旅 各大航空優惠不斷
台灣大哥大日月潭花火音樂會 10/3、10/10免費入場
青輔會「創意格子舖」開張 歡迎前往逛逛選購
府：總統傾聽佳冬災民心聲 未快閃
綠營:高鐵責任應釐清 勿草率全民買單
王毅警告 試圖破壞兩岸關係將遭抵制
高雄國賓消費券專案 年度最超值優惠
2009 徠卡盛宴 百年經典 創新體驗
水利署: 淤積爆天量 最快要清到100年底
香格里拉台南遠東國際大飯店
陳菊：不播熱比婭影片 傷高雄形象
艾美獎劇情類最佳影集 廣告狂人連莊
鳩山上任 總統盼台日高層互信持續加強
第61屆艾美獎主要獎項得獎名單
營建署：金門九宮坑道清除岩石 暫停開放
出席聯合國大會 歐巴馬行程滿檔
海軍殉職艦長陳紀宗 10月2日公祭
富邦金：投資高鐵已認損24.42億元
王毅：兩岸關係和平發展是民意主流
恐成高鐵第2 議員促提高高捷經營效率
治安再成話題 中市警局長向市長致歉
政府救高鐵 陳世圯建議延長特許期
國安局擬購四輪驅動車 因應總統山區勘災
【中秋星空烤肉趣】
毛治國:政府主導高鐵經營 不增資不收買
新鮮人求職難 勞委會提供僱用補助
清流不清 法國水門案事關總統接班權鬥
歐錦男籃 西班牙首摘冠軍
小林村蓋永久屋 村民擇定2地點
熱比婭風波 蔡英文籲政府阻擋中國壓力
蔡英文：高鐵案歸責民間廠商 不公平
交響樂版梁祝情話 蘇顯達以小提琴訴說
雲林立委補選 蔡英文籲檢調中立查賄
議員質疑函文護航李慶安 內政部:無權責
高院：扁案若上訴 81名法官抽籤
高鐵董座將異動 長榮低調不評論
國際馬拉松賽 萬人27日苗栗開跑
科州大丹佛地區募款賑濟八八水災
西班牙僑界捐款賑災
孫道存找女兒擔保 執行官查孫芸芸資產
毛治國：高鐵仍是BOT
苗栗國際馬拉松 27日道路交管
關懷88受災孩童 法國在台協會捐款
台駐法代表處 舉辦莫拉克颱風賑災演奏會
素理僑胞送暖 踴躍捐款賑台
李焜耀：災校重建不能變成企業蓋紀念碑
西雅圖賑災晚會募得17,151美元
MLB》新秀涉嫌殺人 所有證據指向巨人農場Villalona
南投立委補選 國民黨作民調、不辦黨員投票
熱比婭風波 高雄電影節官網又被「駭」
鄭志龍有子初長成 鄭麒寬走自己的籃球路
高鐵虧損 藍委: 不能讓殷琪「安全下莊」
小學生創意影音 蘋果滋味探討性侵議題
921十年療傷 「雨過天晴」全記錄
土地銀行中科分行遷址營業 服務全新上路
SBL》台銀送走3老將 又憂新人難尋
交9附近設臨停站？ 市府:無此考慮
重建養殖漁業 農委會提高補助額度
追李慶安薪資 北市議會藍綠互槓
捅到蜂窩? 收購環華證辜仲瑩遭追加起訴
辜仲瑩遭追加起訴 金鼎證:靜待司法判決
耶誕前3月 英半數民眾採購禮品
虎頭蜂窩如排球 泰山1夜摘2個
劍橋大學研究：永久植物人仍具有學習能力
遊戲新幹線完美時空四度攜手 《神鬼奇兵Online》9月24日登陸台港澳
寬庭週年慶下殺２折起 頂級居家商品輕鬆入荷
促進農技落實 櫃買中心與農委會簽「營業用資產交易服務平台與農業技術交易網合作」
高鐵22日董事會 公股爭取主導經營
復華投信出「期」招 復華高益策略組合基金10月12日開募
特偵組明傳吳淑珍 查企業給款扁家
中國官方發表新疆白皮書
深澳漁港轎車墜海 2男子溺斃
深澳漁港車墜海2人不治 警方調查事發原因
澳門今天選舉第4屆立法會直選議席
中國「國慶」活動預演出現台灣花車
上海國際新聞中心啟用
廣東橫琴島擬建粵港澳金融創新區
貿易保護問題 歐胡會不可避免將觸及
學者：兩岸應就釣魚台共同護漁達成共識
一枚中國清代郵票逾千萬台幣高價賣出
異議人士周勇軍被港府送交中國處置
巴西梅苑會辦國慶兒童寫生比賽
中國將推出新興能源產業發展規劃
柳州發生汽車爆炸案 警方認定是人為
胡錦濤：政協積極拓展與台灣各界聯繫溝通
中國駐美大使：台灣事關中國核心利益
921失依 新社鄉王家姊弟上進爭氣
921失去右腳 小汶突破自我舞出人生
921壓成半癱 陳水合從盆栽找到春天
埋了300頭水鹿 九份二山下重現養鹿生機
走過921 華山重建再現風華
華文傳媒爭取世界話語權
澳門第4屆立法會選舉投票率創新高
改推加入國際組織 張亞中：應談兩岸定位
朱善璐明到北縣考察濕地 周錫瑋將陪同
世棒賽 中華因雨裁定3比5輸加拿大
「食破天驚」 登上北美票房
鋒面南下 北台灣東半部晚轉陰雨
台股開盤下跌3.55點 為7523點
北市殯葬處 改隸民政局
匯市觀望 新台幣兌美元盤初小升
交大學生 自製校園週邊公車運行圖
中共建政60週年將屆 北京安保漸趨嚴
陳馮富珍：新流感第2波疫情開始出現
府證實 總統隨扈在出訪專機喝酒
孫道存欠稅案 今將繳1億元台支本票
北京1輛公車今晨在街頭焚毀
台閩漁業公司簽署8個合作項目
新流感住院增2例 近2週疫情趨緩
醫師：不明腫塊勿輕忽 小心皮膚癌
南韓預估韓中貿易2013年才可突破2000億美元
藍營：政府應要求高鐵五大股東負責
吳曉靈：中國股市急需推出做空工具
反賭聯盟赴法務部陳情王清峰發言不妥
男子疑持槍搶加油站 警全力追緝
高鐵財務困境 新增3站土地遲未接收
北市抽驗盛裝水 9件有4件不合格
迎賓舞議題續發燒 馬國外長：不可思議
坐月子要謹慎 醫師:補過頭小心腦中風
金融半導體疲弱 拉回整理
寶華明更新經濟展望 2010年經濟恢復成長
勞委會擴大僱用補助 最高每月1.7萬元
桃園觀音工廠氣爆 1死6傷
外資銀行拋匯 新台幣匯率中午升值5.5分
立院民進黨團訪雲檢 關心查察賄選
大陸工程:是否增資高鐵和公司改組無關
華新:南京市委書記參訪屬禮貌性拜會
研考會:災後重建列管 依標準作業程序進行
中鋼:不評論高鐵董座異動 盼高鐵能賺錢
醫師：長時間發燒 小心Q熱病
台東孕婦疑染新流感 母子雙亡
台東孕婦2次快篩呈陽性 母子雙亡
屏東老七佳部落 台灣世界遺產潛力點
撿拾釣竿不慎落水 廖姓國中生遺體尋獲
台銀：全力支持高鐵新聯貸案
陸生來台 教育部:高教技職同步進行
中正大學運動競技系 助學生第二專長
民間認養15所災校 綠建築為主流
台股收盤跌24.09點 為7502.46點
旗山香蕉產業重創 寫生新詩創作撫慰蕉農
台股開平低震盪 收盤下跌24.09點
10月台指期收跌1點 逆價差36.46點
交通部：擬主導高鐵經營 非接管
城市棒球賽 合庫4連勝晉級冠軍戰
10月電子期收漲0.6點 金融期跌8點
台股創今年新高後整理 收盤守住7500點
臼井儀人遺物顯示 可能因照相失足墜崖
疫情中心：台東孕婦染新流感 第17例死亡
九湖觀光旅館環評 有條件通過
台股跌24點 三大法人賣超40.18億
美債國際需求上揚 弱勢美元與通膨不足慮
熱比婭影片提前播 綠營籲陳菊說明
抗病毒藥物疫苗 無證據顯示對孕婦有害
廣達副董夫人投資 BELLAVITA精品百貨開幕
袋子的願望啟動 921的愛傳遞
吳揆：打開高鐵財務僵局 再洽銀行團降息
新台幣兌美元升3.9分 收32.419元
回祈團星支部首領滿意馬國扣留營生活
卓伯源:中科廢水由舊濁水溪排出不可行
移民署：違法跨國婚姻廣告 逐步減少
高鐵困境 府院黨堅持正常營運原則
胡錦濤「峰會之旅」 展現中國影響力
安徽監獄搬遷 動員大批警力遷移近千犯人
吳揆：921重建有成 台灣精神實現
力推客家文化 胡志強：哈日韓不如哈客
晴天娃娃報天氣 教部展出產學合作成果
推擠張銘清 王定宇一審判刑4月
拼花博 成功市場鐵皮屋綠美化節能
台東死亡孕婦證實染H1N1 不知感染源
兩岸達成台灣海峽漁業問題3項合作意向
美以下月聯合軍演 美飛彈艇抵以準備
921前車之鑑 北縣校園防災演練避險
播映熱比婭紀錄片 預約席位己搶光
吳揆：政府立場確保高鐵正常運作
雲林立委補選 張艮輝總幹事報警遭恐嚇
鼓勵圓夢 第6屆夢想資助計畫起跑
花蓮抽驗中秋月餅 合格業者頒GHP證書
防災從小扎根 北縣校園融入避險課程
嘉市獲健康城市創新成果獎
大陸民族交流團小三通中轉台灣 賑災義演
中央氣象局氣象報告
機器小熊跳SORRY舞 發明展秀人性化科技
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
防災檢討 朱立倫：中央地方都需改進
宜蘭鯖魚節 中秋登場
防波及 高市觀光協會籲勿播熱比婭
綠營召黨公職看熱比婭 擬洽全國播映
小花蔓澤蘭蔓延 太管處長期抗戰
布里斯本市長訪陳菊 促爭取亞太城市會議
王毅6願 大陸願推動兩岸簽MOU經合協議
方相舞團演新作 旗幟鼓動撼人心
週一無肉愛地球 聯絡平台一起來
伯大尼憨兒屏東勞軍 感謝救災辛勞
澎湖博弈公投 蔡英文籲投反對票
照護服務產學專班 在職照服員進修有道
WitsView：9月底面板價格進入轉折點
通緝犯自殺被警救回 先送醫再送辦
永利澳門擬在香港IPO 籌資16.3億美元
匯市量縮觀望 新台幣匯率收升3.9分
涉屠殺兩千人 前盧安達市長移送國際法庭
ECFA慢點簽？官員：達賴訪台恐有影響
為中東和平開契機 美以巴領導人聯合國會晤
雲林立委補選衝刺 賄選案成戰火焦點
921地震10週年紀念特展 尊重大自然
朱立倫：高鐵續營運 政府不增資
高鐵財務壓力 政府可注資或銀行團以債做股
僱用88災區失業者 補貼月薪1.2萬元
經建會審議通過 明年起勞保職災保費微降
外交部：優先推動參與國際民航組織
刮上癮 彩券行員工刮18萬元彩券謊報被搶
首度訪美 新日相鳩山國際外交受矚目
新開分校舊址建永久屋？ 楊秋興:不安全
遭虎頭蜂螫咬 女登山客不治
推張銘清 王定宇一審傷害罪判4月
總統褒揚陳孟鈴 致力糾彈貪瀆枉法
蠟筆小新作者身亡 東立出版社惋惜
地科奧林匹亞 台灣代表隊奪4金
王定宇質疑張銘清筆錄 台南地院:一切合法
外資上周買超343.6億元 買超台新金居冠
南投新山中繼屋落成 災戶感恩入住
泰總理出席G20峰會 提振貿易與旅遊業
專家：未來每20年全球失智症病患將增1倍
播放熱比婭 高市議會藍營：陳菊負全責
18萬變8萬人次 高鐵運量預測失準
外交部：推動參與國際民航組織 名稱未定
安研所：台灣職場奈米微粒暴露濃度很低
響應賑災 兩岸少數民族22日烏來尬舞
孫道存先還1億並提保人 法部暫不管收
吳揆拜會立委 允具體回應推動綠能
高縣套房火警 補習班女老師送醫未脫險
民進黨黨務主管及立委 明看熱比婭影片
期待新政權 日鳩山內閣民調支持率7成2
前新聞局副局長葉天行夫人孫步霏病逝
六龜野溪淤積 楊秋興：應儘快疏濬
調降高鐵利息？台銀：會和高鐵談
看電影做公益 300人送愛給受暴媽媽
扁案將移審高院 吳淑珍明探扁
胡志強校園演講 勉青年隨時準備好自己
中國國防部長：將發展更先進武器裝備
海碩女網賽 中國好手晏紫將來台參賽
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走過921 杉林溪遊樂區購書義賣賑災
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成龍低調賑災 邀88災區老人聽老歌
頂新買華新台北101股權 可望獲5席董事
錯估高鐵運量商機？藍委籲交通部說明
高鐵變國營？朱立倫：完全沒有這樣規劃
北市：停課如逢考試 各校決定是否延期
中國全運會造勢 水上飛機沿黃河流域飛行
柏林高爾夫球場違建 北縣府強制拆除
獨居老人夢想學英文 外籍長老到家教唱
香港H1N1新型流感死者增至15人
創校10週年 巴西松柏學院辦師生作品展
預約踴躍 熱比婭23日場移至影城放映
雙十假期疏運 台鐵加開132列次
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世界舞台設計展 台灣2設計師抱回金銀獎
立院召委選舉 藍: 無法禮讓
朱善璐低調訪鴻海 未開放媒體採訪
雍正大展北京故宮借展文物明天啟運
連戰呼籲 兩岸終止敵對狀態
熱比婭夫婦想訪台 賴幸媛難題大了?
總統比不上達賴? 府：未向高鐵租用專車
搞烏龍! 臼井儀人照片誤植黑田征太郎
蔡守訓寫求救信？ 北院說不可能
弱勢團體月餅生意差 吳伯雄捧場1千盒
北市府人事 李永萍接副市長
毛澤東孫子毛新宇 晉升為少將?!
央視主播受賄被捕 柴靜闢謠
李亞鵬出席台北電視節 贊同王菲復出
李永萍接北市副市長 首位女性副市長
漂流木散布馬祖海域 離島客輪停擺
王金平：消防署長應有防災救災新觀念
台北馥敦飯店南京館 訂尾牙春酒宴加碼送住宿券
台少盟青少年「潮流藝術班」就業培訓課程 招生中
田尾花卉產業新願景研討會 暨 田尾之美體驗活動
正文、宏碁、普羅與國內電信運營商
漢來大飯店真善美慈善晚會
擁有跨世紀百年歷史
柵湖線出狀況 3站月台門故障
推張銘清遭判刑 民進黨聲援王定宇上訴
毛治國：適當時間 高鐵不排除增減資
毛治國:與殷琪接觸 過程絕對禁得起檢驗
柵湖線再出狀況 動物園站轉轍器故障
台北電視節 公廣集團推強打戲劇綜藝
做事不做官 吳清山：心無罣礙
藍營：播熱比婭若重創觀光 陳菊負責
高鐵問責 監委:不會馬上彈劾官員
高鐵人事綠轉藍 歐晉德出任董事長
博弈公投倒數 澎湖在台青年催反對票
郝龍斌：貓纜T16塔柱遷移12月完工
掌握機運全力衝刺 余聲清泰國打拼有成
查企業給款扁家 特偵組傳吳淑珍說明
水災影響不大 今年稻米供給無虞
民股董事：高鐵是資產 不是爛攤子
胡錦濤：歷史台灣問題是發展中日關係關鍵
熱比婭影片啟示錄 中國越打壓越旺
外交部長：依規定汰換外館座車
殷下歐上 吳揆：跑得了和尚跑不了廟
台灣8月失業率為6.13% 居高不下
扁控美案明遞件 扁辦指無關扁案
美應負起管轄權 ! 扁辦證實控告歐巴馬
暌違6年多 許銘傑再度完投勝
蘇瑞秋亦師亦母 獲2009台灣師鐸獎
熱比婭紀錄片登場 場內場外熱鬧
陳今佩甩肉51公斤 11月星洲開唱
華納群星二手衣義賣 蕭敬騰盼歌迷響應
NBA》湖人若沒二連霸 Artest：全都怪罪於我吧！
污水排放點反覆 蚵農赴中科丟蚵殼
中一中百歲校友捐書齋 胡志強揭牌
胡志強：中市賑災款 擬協助災校建圖書館
2分20秒爆紅 肢障小勇士達達游出人生
江丙坤：兩岸同時擴大內需潛力無窮
不滿屈服中國壓力 高雄電影節2片退展
雲林補選倒數 吳伯雄強力推銷張艮輝
蔡明亮新片臉將上映 羅浮宮館長來台助陣
殷琪辭高鐵法人董事 大陸工程：另派人選
古寧頭戰役60年 金管處將辦祈福音樂會
吳揆：營養午餐免費承諾不變 已編列預算
高球場開發業者告北縣議員 指控恐嚇取財
台東又1艘漁船遭菲律賓扣留
蔡明亮新片國家音樂廳首映 吳揆捧場
吳思珊打擊樂獨奏會 呈現擊樂新思潮
原民觀點看文化 民族誌影展開跑
感謝致力僑教 陳永綽贈獎章予韓華優秀教師
藍委提案 大陸工程不能輕易下市
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美羅省龍舟賽26日登場 將義賣賑濟88水災
毛澤東孫子升少將
北京機場空中管制 「國慶」日禁航3小時
西藏首次選美 藏族女孩玉珍摘冠
中國擬停辦一批效益差新聞出版單位
北京官員對香港記者在新疆遭遇表遺憾
廢票過多 澳門立法會選舉結果暫未公布
朱善璐訪鴻海光學影像模組研發廠
中國農業部長：農產充足不致發生通貨膨脹
韓大專畢業生逾50%找不到正職工作
台灣收藏家王度 獲北大名譽博士學位
上海1/3老字號企業消失
馬來西亞否認提供武器給區域恐怖份子
香港小甜甜千億遺產落誰手年底揭曉
為改善空氣質素 香港將推廣電動車
氣候問題 北京學者：中國作法將更積極
東協高峰會10月泰國召開 各國領袖均將出席
商談MOU和ECFA 馬紹章：台灣隨時都準備好
北京學者：胡歐會將論及中美貿易達賴問題
陸委會：希望兩岸在10月協商ECFA
澳門立法會12個直選議席產生
宏都拉斯被罷黜總統賽拉亞返國
G20領袖會議將登場 英相籲提高中國消費需求
賽拉亞返國 宏都拉斯臨時政府宣布全國宵禁
免費好康恐不再 倫敦博物館擬收門票
勸退傳聞滿天飛 歐巴馬與派特森互動尷尬
微弱東北季風影響 氣溫略降
胡錦濤抵美 出席聯合國系列峰會與G20峰會
扁涉侵占機密外交款案 近日偵結
蔡明亮新片臉 為台與歐盟文化合作立下典範
台股開盤上漲20.37點 為7522.83點
宏都拉斯臨時政府要求巴西交出賽拉亞
中國三峽水電站入選世界十大再生能源工程
日本小一男童新流感死亡 國內最年少紀錄
不滿捷克民眾赴加需簽證 歐盟威脅報復
美台第8屆國防工業會議下週在維州舉行
吳敦義：處理高鐵會符合社會正義與期待
湖南斥資重修傳說被朱元璋火燒的紅蓮寺
北京學者稱中美兩國小摩擦不斷大方向不變
吳揆：性工作除罪化 政院持續推動
台股漲 新台幣匯率盤初走升
新流感住院病例新增2人 增幅趨緩
政院編預算購車 蘇俊賓：執行會謹慎
油罐車衝落山崖 駕駛受傷送醫
金融股強漲 力守7500點關卡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
高鐵發不出股息 中鋼持股全數認列虧損
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統：與對岸談ECFA 亟需訴訟人才
高鐵董事異動 歐晉德公股代表 太電未派人
吳揆：能源四法 繼續推動
吳淑珍遭特偵組傳喚 偕陳致中先探扁
央視美女主持人柴靜澄清受賄被捕傳言
南韓一女性染H1N1病逝 第9名死亡病例
吳清山請辭北市教育局長獲准
高鐵虧損 吳揆：北檢年初著手調查
軍聞社建置SNG車 盼發揮即時傳輸
全球第一巨人換人做 鮑喜順坦然面對
寶華預測明年台灣經濟成長率4.1%
假投資真詐騙2主嫌 1審判4年11月
朱善璐訪台塑 盼加強化工合作
大陸地層下陷嚴不嚴重 美中專家不同調
降低口腔癌 疣狀增生等病變應先治療
寶華：秋冬新流感 經濟發展隱憂
遭質疑吸大麻 王靜瑩檢驗報告自清
微軟今展示軟體與網路無縫整合服務
文旦批發每公斤25到30元 比前3年漲
桃市減肥醫師未交代藥品劑量 遭重罰
遍地黃金不再? 美經濟衰退衝擊移民
副總統:台日人民互有好感 關係特別
外館購車遭質疑 外交部：依規範編預算
立委盼徵公有地給原民 吳揆：積極研議
拚觀光 高市官民合推獎勵促銷
吳淑珍偕陳致中北所探扁話家常
監委巡察 胡志強盼指點需改進之處
中興寓所脫哨 憲令部：營長連長法辦
考古發現中國秦漢長城東端延伸起自吉林省
美元轉弱 新台幣匯率中午升值4.7分
政府將主導經營 高鐵股價 2天漲逾100%
送愛心 吳伯雄向身障團體購千盒月餅
VW TOUAREG後擾流板固定架瑕疵 召回改正
賭場顧問標 反賭聯盟：請鬼拿藥單
砂石覆蓋農田 楊秋興：重新鑑界
瓜國缺糧 台灣將捐50萬美元賑災
政院：移緩濟急 2年增加1300億治水
北市府辦聽奧 市民滿意度7成5
馬國經濟配套奏效 建築業第2季持續成長
陸委會：兩岸MOU接近完成階段
台股收盤跌33.43點 為7469.03點
災區校護兼職多難顧疫情 教部允2週解決
馬國各界愛心 慰問高縣災民
中選會委員名單 送立院行使同意權
台股震盪走軟 終場下跌33.43點
心型文旦方形柳丁 南台農特產開眼界
加強合作 外交部邀請巴拉圭總統明年訪台
吳揆：統籌款列計畫補助 確保施政財源
民進黨：高鐵BOT案 國民黨規劃籌備
美國免疫力宣傳週 鼓勵接種新型流感疫苗
致力網路新都 臺北智慧城市ICT論壇登場
10月台指期跌10點 逆價差15.03點
血管土石流 熬夜抽菸心肌梗塞高危險群
苗縣山區擋土牆工程崩塌 壓死1女工
10月電子期跌0.65點 金融期漲5.4點
嘉縣農會法講習 盼農會業務蒸蒸日上
營養午餐業者送禮疑案 校長交保
台南西拉雅美食票選 福來梅子雞奪冠
高捷盼市府撥足平準基金 挹注營運
88水災救災分享 清大推動服務學習
中國載人太空站10年後可望升空
洛城面臨秋老虎高溫 嚴防森林大火死灰復燃
台灣成為福建進口液晶顯示板主要供應地
南韓家庭主婦過中秋節最討厭的人是丈夫
台股跌33點 三大法人賣超15.94億
台股平盤游走 金融支撐 尾盤下殺
胡錦濤：中國將繼續實施積極財政政策
吳揆：治水是要命施政 成立治水會報
爭議多年香港電台維持政府部門地位
高鐵股價飆漲爆大量 大陸工程兩度跌停
南京台灣名品交易會 創逾 7億美元商機
友人購物少收錢 收銀員緩起訴
給熱比婭簽證？吳揆：週末前答覆
新疆建成千萬噸煉油百萬噸乙烯工程
賽拉亞返國 宏國局勢仍充滿變數
吳揆：公共設施保留地 設法活用
安徽廣德縣設立台灣工業園
守護地球 北縣文化季美讚天地
機密外交款案 特偵組起訴陳水扁等5人
向殯葬業者索賄 員警收押
小腦萎縮症病友恐婚 盼政府補助篩檢
警匪追逐戰 警負傷逮1嫌 2人在逃
今年1至8月兩岸貿易額下降3成多
穆迪給予台灣信貸評級展望為穩定
新台幣兌美元升3.3分 收32.386元
議會開議柵湖線出狀況 郝龍斌道歉
8月失業率6.13% 月增0.06個百分點
殷琪：確保公共福祉 個人進退無足道
中國「國慶」閱兵將實施人工消雲減雨
日職中日隊遭完封 陳偉殷7局失兩分吞敗
澳總理倡亞太共同體 馬總統盼台灣能參與
中央氣象局氣象報告
花博 展期6個月經濟效益168億
檢察官反賭不惜請辭 王清峰：要再了解
原鄉安全報告 楊秋興：速勘查甲仙六龜
財團法人機構研究員擬明年納勞基法
減重只管代謝平衡不管熱量 挑戰飲食習慣
高鐵財務困境 歐晉德首要課題
中秋月圓小心狼人 中市宣導遠離家暴
電視產業競爭環境因應之道 內容第一
反汞生活 北縣開放兌換電子溫度計
金鐘影帝競爭激烈 游安順平常心看待
吳揆：庶民經濟 企業與庶民兼籌並顧
爭水權劍拔弩張 阿美族2部落險爆衝突
調查：預估泰今年觀光業下滑10%至15%
人力銀行預估 第四季失業率逾6.2%
退輔會：榮工民營化 亞翔得標
尊爵飯店資助桃縣英語村情境教室
傳大陸團捨高雄改住台南？ 業者：沒有
吳揆：輔導高鐵股票上市 政府就退場
101經營權 魏應充:由政府主導全力配合
吳巡龍：將繼續以個人身分宣揚反賭
廖正井涉賄選 一審判3年6個月
若高鐵有機會獲利 東元不排除增資
永續經國特展 金門揭幕
疑妻紅杏出牆 男子失手砍死友人
獲微軟免費資源 銘傳85學生考取國際證照
宜蘭首位岸巡外勤女兵 漁事難不倒郭筠青
中國人大正研究立法保護東海和南海主權
吳揆:評估阿里山纜車 核准關鍵在環評
十一黃金周 上海火車站被人潮擠爆
台北電視節 台灣製65吋液晶電視發表
南投墜溪案家屬提告 縣府：尊重司法調查
貪污外交款 特偵組起訴陳水扁邱義仁
政治動盪 泰經濟成長遭亞銀調降萎縮3.2%
因應兩岸關係改變 美國安會正檢討對台政策
曾受扶助 男子飲水思源愛心感動同事
高鐵虧損 前交長直指超貸違約
交通部提醒台灣高鐵 檢討肥貓問題
南檢：疏濬作業依法行政 不必害怕調查
中縣市改制直轄市 作業小組10月成立
涉賄選一審遭判刑 廖正井：一定上訴
紀念古寧頭戰役 金門縣府贈酒縣民
報導涉卸密 週刊記者遭列被告偵辦
重慶業者：歡迎台灣LED企業前往開拓市場
高港水泥貯槽拆除 港務局允年底完工
亞銀上調亞洲發展中國家經濟增長預測
吳敦義：朱立倫督導桃園航空城業務
美元轉弱 新台幣匯率收升3.3分
社甲成棒對抗 老牌勁旅台電合庫爭冠
英國美女教師與15歲學生同性戀 判15月
景氣回溫 8月商業營業額創近11月新高
江丙坤：達賴事件對兩岸關係無影響是騙人
大果西番蓮變異種 酷似男性生殖器
陸委會官員：不回應熱比婭來台傳聞
8月失業率6.13% 再創史上新高
曾文水庫魚群浮水面 專家：與災害無關
雲林立委補選白熱化 候選人均稱遭抹黑
吳揆：兩岸漁業若能合作 有助台日談漁權
廖正井選罷法案判刑 法院：選舉交付賄賂
吳揆：若出資救DRAM 要先有核心技術
計算碳足跡接軌國際 環署徵求碳標籤
國小教師進修踴躍 年平均71.43小時
失業率已近高峰 9月應有下降空間
國光新流感疫苗 展開人體試驗
腹腔鏡胃繞道手術 減重終極秘招
特偵組偵辦機密外交款案大事記
G20匹茲堡峰會 強調全球經濟平衡永續發展
台灣GDP 亞銀預測：今年降明年升
陸委會：大陸準備好 台灣配合送鹿羊無問題
遭指控恐嚇 北縣議員：法庭中攤證據
監委：高鐵案未簽結 繼續調查
參與高鐵增資？富邦金:先看計畫 再評估
駱威霖復仇 競速滑冰世錦賽500公尺摘金
8月就業人數1028萬人 連五個月成長
高鐵案 調查局已訪殷琪索資料
陸委會：簽署金融MOU後 市場准入問題登場
推職訓助就業 加工區無薪休假人數大減
網路男蟲詐財騙色 大學講師也上鉤
殷琪上午辭高鐵董事長 傍晚辭董事
台銀適時組高鐵聯貸銀行團 利率可望較低
上半年壽險新契約平均保額降至61.81萬元
工商建研會將訪京津 推動採購團訪台
1至7月實質平均薪資 退至1996年水準
熱比婭紀錄片 陳菊23日觀賞
改善高鐵財務 借新還舊債權證券化
陸正案更11審 陸正父親怒責被告拖延
上市櫃赴大陸投資 近4年匯回金額漸增
中和市長座車遭偷裝GPS 警方追查動機
特偵組：扁侵占出訪零用金供子留學
失業率短期難大降 薪資正成長待景氣復甦
聯準會議和20國峰會前 亞股漲跌互見
陸委會：無訊息顯示高雄陸客少與達賴有關
蔡英文與卸任立委聚會 黨內團結是主軸
第980189期今彩539及3星4星彩開獎
第980076期大樂透及49樂合彩開獎
台灣治肝炎及抗癌新藥開發 獲國際認可
觀光局賭場規劃顧問標廢標
8月失業率創新高 外資估央行利率不變
斷層兩側百公尺強化防震 可減低死傷數
防新流感蔓延 印度准憑醫師處方買克流感
中華女籃力克泰國 闖進亞錦賽4強
中視廈門廣電合拍戲 李亞鵬不排除客串
重慶半導體照明產業園區 向LED台商招手
中共17屆4中未談人事 學者：注意力放後面
神經母細胞瘤病童圓夢 中油捐贈筆電
央行:穆迪報告肯定台灣 GDP第4季可正成長
香港再有721人感染H1N1新流感
是否派任高鐵董事？中鋼：目前不知道
溫家寶：中國將發展新興戰略性產業
業者：再生能源收購費率低 與國際差距大
北縣新增110班停課 永和國小1班6人發燒
吳揆擬聽取立院日本防災考察報告
紀錄片愚蠢年代 籲正視氣候變遷
俄羅斯否認將海參崴部分地區出租給中國
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檢：邱義仁瞞外交部國安會推機密外交
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逾3成去年畢業生 未找到正職工作
毛治國：高鐵營運轉佳 4年後減資再增資
兩岸直航載客率降 冬季班表將微調
海克曼7局失兩分 獅5比3勝象
海克曼壓制兄弟 獅5比3勝象
特偵組：扁A出訪零用金供珍匯給兒子
各國對月餅限制嚴 攜月餅赴美將受罰
英國大地社籌款賑災(圖文)
波昂國際文化節 科隆波昂婦女會募款
高鐵困境衝不破 殷琪黯然下台
巴西總統：巴美兩國不接受宏國政變
民進黨: 高鐵BOT案 始作庸者是國民黨
民進黨：救失業不能只靠「空洞口號」
雍正大展北京故宮借展文物將啟運赴台
雲門舞集首度訪泰演出「水月」
王貞治接受腸阻塞治療和膽囊手術成功
異國合作侯孝賢激賞 以片入選金馬獎創投
葉志仙：棒壇版塊位移 歐洲實力漸強
膠鞋潮流山寨猖獗 crocs卡駱馳籲消費者明辨
全球金融中心調查 台北排名第24 勁升17名
美自由亞洲電台報導熱比婭接受邀請希望訪台
歐、胡會 歐巴馬希望與中國的關係更有活力
北院：扁案明移審高院
聯合國氣候變化峰會 歐、胡發言受關注
回到從前！ 扁控告美國總統及國防部
胡錦濤：盼美方實際行動支持兩岸和平發展
日相鳩山承諾減碳25% 國際歡迎國內反對
高捷虧損連連 議會籲市府應有接管準備
涉賄選一審有罪 廖正井指筆錄不實
扁狀告歐巴馬 民進黨：意外
彰化25名學童疑似喝牛奶中毒
歐巴馬紐約會以巴領袖 籲恢復中東和平
失業率逾6%為落後指標 經部：積極就業輔導
消基會抽查包裝茶葉 標示不合格達57%
反賭聯盟陳情 反對補助大學開賭場課程
補助博弈課程 教育部：未教賭博技巧
貿協推銷有成 東南亞台商返台健檢
綠意外得2 席! 內政召委邱議瑩上吳育昇下
大巨蛋案遠雄砸廣告 北市府: 不排除終止合約
雲門舞集泰國演出水月 出動救火車供水
2009 white label 城市生活藝術節
駐巴拿馬大使館與國合之友會合辦環保研討會
扁控歐巴馬 高志鵬：時間巧合無關扁案
洋爸爸帶華裔養子 適應新生活
BBC主持人狂言 ：該讓熊貓絕種
高鐵股交投續熱 量能居興櫃之冠
廖正井涉賄選 吳伯雄：尚無黨紀問題
報導中國國慶彩排 日本記者被毆
博弈公投前航班全滿 蔡英文高度質疑
大華府雄中校友會 中秋節團圓聚首
國家圖書館獻上感恩的心
原燒正妹陪烤團 陪你過一個無煙燻的中秋節
美國多次入境簽證 我可逕入關島
為救致中 珍願咬扁被判死刑
Justine Henin宣告復出 目標溫網冠軍
高鐵變質 國民黨：扁執府政策轉彎造成
比利時盧森堡僑胞捐款賑災
外交部：處理沈呂巡租屋費案未包庇
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄總統訪瑞士 雙方簽4協定
台灣機械業者巴西開拓新市場
巴拿馬總統赴紐約參加聯合國大會
上海世博會美國館贊助經費仍缺少1/3
孔傑榮將出席華府台灣真相與和解研討會
亞行上調中國今年經濟增長預測至8.2%
軟體業提議兩岸共同開發大型應用系統
亞銀預期台灣經濟明年恢復增長
葛來儀：台灣入ICAO及UNFCCC與國際互利
鳩山胡錦濤在美確認發展戰略互惠關係
商業信心增強 亞銀上調印度經濟成長率
馬來西亞雲頂賭場小規模土崩 無傷亡
遭美控限制視聽產品敗訴 中國在WTO上訴
碳排放減量 梅克爾籲美採具體行動
雪梨罕見沙塵暴 全城一片橘紅
加2007年生育率提高但仍未超過死亡率
世棒賽8強首戰 中華2:11慘遭荷蘭砲轟
聯合國氣候峰會聚焦美中 歐胡各表立場
女子跳河 警消搶救送醫不治
胡錦濤歐巴馬紐約會晤 談中美關係
宏都拉斯臨時政府籲對話解決政治危機
水權之爭30年 兄弟部落距離越來越遠
聯大辯論前 歐巴馬與胡錦濤舉行雙邊會談
西半部悶熱 東半部雲多有陣雨
台股開盤上漲24.95點 為7493.98點
中美出版物市場准入爭端裁決 中國提上訴
毛澤東貼身侍衛李銀橋病逝北京
特許GF合併1加1大於2 中芯恐首當其衝
南韓與歐盟10月15日草簽自由貿易協定
台股漲 新台幣匯率盤初走升
士林凌晨火災 1老婦燒死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
7500點無法有效站上 台股短線恐修正
南中國海成為海盜新溫床
連江地檢署部署 杜絕幽靈人口影響選舉
營建股續挫 盤中跌幅居各類股之首
新流感住院新增8例 累計281例
921十週年 教育部啟動防災演練
女子醫院生產落跑 北縣府安置女嬰
高鐵運量灌水？交通部:預測難免有出入
南京市委書記訪竹科 盼有機會交流
遠雄質疑大巨蛋糾正案 監委下午說明
自製單一孔道器具 奇美改良腹腔鏡手術
美元走弱 新台幣匯率中午升值3.2分
脫褲健檢女學生驚嚇 內湖高中輔導學生
大吼後聲帶出血 醫師籲就診免遺憾
國人缺維生素B1B2 衛署建議均衡飲食
消保會研議契約範本 確保自來水用戶權益
台農訪團將與美簽約採購35億美元農產品
印度財長：股市大幅上揚反映印度經濟復甦
上半年中國與北韓貿易較去年同期減少3.7%
毛毛蟲小孩不一定過動
台灣大批食品業者11月上海參展
台股收盤跌92.27點 為7376.76點
歐巴馬向國際奧會爭取芝加哥舉辦2016年奧運
台股開低走低 終場下跌92.27點
焚風助長火勢 洛杉磯西北方山林陷入火海
台電獎勵節能顯效 年省1座電廠發電量
毒品試用不懷好意 少女上癮成毒蟲
美國東南部水患 半個喬治亞州泡水
10月台指期跌109點 逆價差29.76點
10月電子期跌3.4點 金融期跌22.4點
台股連3日收黑 法人：短線恐陷盤整
台中將辦都市發展論壇 為合併規劃把脈
世衛：短期不調低流感警戒級別
台股跌92點 三大法人賣超11.76億元
熱錢湧入印度 今年至今已逾100億美元
中國今年汽車產量將突破1千萬輛
國民黨彰市長提名 縣議員要求初選
台電成立社區節電服務隊 提供節電諮詢
提振國人信心 總統願提前接種新流感疫苗
歐洲三大股市 開盤穩定
重建會：林邊佳冬家園整理 進入最後階段
雲林立委補選衝刺 防彈衣成焦點
88水災重創南台灣 中華道教總會超渡
1名大陸男子在香港珠寶展偷竊被捕
新台幣兌美元升1.7分 收32.369元
縣市合併 高市里長選舉日期擬再議
公寓提煉安非他命 品質太好露餡
扁案明移審高院 公訴檢察官備戰
北京擬實施全面禁菸 違者重罰
安置災民 高縣永久屋組合屋趕工
閃靈主唱FREDDY將晤熱比婭 洽談訪台
旅客後送行李藏象牙 海關查扣
培養棒球姚明 MLB在中國首設棒球發展中心
長榮澄清與長鴻關係 強調股權已出清
發明展明登場 摩托羅拉首次來台參展
要女學生脫褲健檢 內湖高中致歉
台彩推出公仔 確定大樂透加碼時程
江丙坤公佈大陸捐款可能達台幣約45億元
職訓新項目 寺廟導覽專業化
疑保久乳出問題 彰化28學童上吐下瀉
保久乳疑出問題 彰縣：要求學校先禁喝
學童乳品中毒? 廠商：產品檢測合格
敦北自行車道 郝龍斌：不安全就刨掉
江丙坤強調兩會會談仍按既定時程規劃
全國經典總會考 26日盛大舉行
熱比婭紀錄片在北市播放 郝龍斌歡迎
預防新流感 大林慈醫提供中醫茶飲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高美館南島藝術展 災區藝術家作品在列
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
扁狀告歐巴馬 籲美要求馬政府停止訴訟
洄瀾極限挑戰賽 逾6000人參賽
江丙坤：大陸忙完國慶後將繼續推兩岸交流
生死都神秘 臼井儀人火葬對外全封鎖
植迷走神經刺激器 4歲童癲癇治癒
吳清基感謝體育大師樊正治等付出
心臟罕見遭毆打破裂 動刀救回一命
醫師：防老人跌倒 家中擺設別常變
經建會:改善南部供水 可參考石門水庫整治
漂流木清運費踢皮球 嘉縣協商林務局付
9月下旬NAND合約價漲2.68% 創1年多新高
部分鄉鎮賣地因應改制 永和逆向買地
台東小學生校園養雞 籌措校外教學基金
家扶成立工作站 陪伴那瑪夏災民
廈門至金門海底直達光纜已著手勘察設計
8月外銷訂單年減11.96% 10月轉趨樂觀
挺扁民眾高院抗議 要求放扁
張正傑翟山坑道展琴藝 為祈福音樂會熱身
擺脫金融危機 香港房地產市場持續活躍
海水養殖大閘蟹 業者：肉質Q嫩甜美
市區道路考評起跑 明年1月公布
新台幣收32.369元 創今年新高
延長高鐵特許期 歐晉德有期待
1年1度上海台商廟會29日登場
南山標售本週定案？AIG：進行中 尚未決定
英新研究可望轉化為攝護腺癌良惡性快篩法
多媒體聲音劇場聽戲趣 挑戰劇場表演形式
高縣獲贈10萬個口罩 中小學師生受惠
雲林好茶上市 千人茶席邀品茗
中國家電商務旅遊團低調遊高市
啖蟹時節到 雲林大閘蟹挑動食指
香港立法會議員訪問四川泛民僅2人隨行
疑中毒乳品下架 苗縣衛生局抽檢
能源局:再生能源收購費率未定 明開聽證會
周小川：中國金融改革道路還很漫長
國慶安檢升級 上海12地鐵站配備X光機
亞洲16歲男籃選技 松山南山晉級4強
內湖高中脫褲事件 郝龍斌：當然要懲處
毛治國：社會觀感不佳 會處理高鐵肥貓
賈慶林：走中國特色社會主義政治發展道路
熱比婭事件 民進黨：政府應向中國抗議
陳其邁：捍衛自由 影展應播熱比婭影片
選新北市市長？江宜樺：不在我規劃
性侵護膚店女員工不成 男子拿錢走人
失1席內政召委 藍營：檢討並承擔責任
南京捐人民幣500萬 助南投災區重建
歐晉德：高鐵資產大於負債 未留爛攤子
肥貓？歐晉德：爭取人才要符國際標準
中共建政慶典 閱兵分列式長度計66分鐘
自中國接單年增7.27% 回到金融海嘯前水準
財政健全方案 預估效益1兆元
大巨蛋案遭糾正 工程會:尊重 未收到公文
解放軍將領：中國不參加核武軍備競賽
反駁遠雄指控 黃煌雄：一切光明磊落
製造業生產 第4季可望轉正成長
巨人職棒隊奪日中央聯盟優勝 連三年盟主
花大錢建設沒人知 郝龍斌：檢討
高縣議會發放六龜鄉罹難者家屬慰助金
香港H1N1新流感再奪2命 死者增至17人
毛治國：金烈大橋 編列預算興建
大陸工程:依約承攬建高鐵 工程發包受監督
特勤狀況百出 國安局長：有決心改善
富邦金:集團未承包高鐵工程 承保產險虧損
韋汝討薪勝訴定讞 經紀公司要付45萬
蔡英文進駐雲林3天 衝刺劉建國選情
知名命理師涉猥褻學生 北檢起訴
松菸聯盟聲援黃煌雄 盼續查大巨蛋案
馬來西亞僑領楊忠禮返金祭祖
第098190期今彩539三星彩四星彩開獎
江宜樺：調整貧窮線 照顧更多人
景氣復甦露嫩芽 台美央行利率可望不變
草食男肉食女戀愛學 網路圖像小說上線
高鐵特別股轉普通股 交部：未來不排除
遠雄質疑監委提大巨蛋糾正文 背景不單純
工信:新生橋義交協勤費 非屬工程契約規定
李述德：未來適當時機 考慮提高營業稅
比利時阿嬤愛台灣友善 旅遊第100國訪台
國安特勤首與媒體互動 澄清軍警未互鬥
NCC擬修廣電法 地下電台可處2年徒刑
台北市大巨蛋BOT案大事記
憂慮陸股資金流動趨緊 亞股多數下跌
建政慶典將屆 北京7000警力全天巡控
台北101董監改選 林鴻明可望續兼董總座
陳今佩復出 豬哥亮：不會與她合作
郝龍斌：尊重民間在北市播映任何電影
與泰人分享雲門 林懷民細述36年點滴
中秋吃月餅配工夫紅茶 清口解膩
疫情中心：總統非防疫人員 依順位打疫苗
扁案釋憲遲未解釋 綠擬檢舉大法官怠職
五大銀行8月新承做房貸利率1.723% 創新低
婚姻真心話調查 逾7成5民眾希望早點購屋
包裝茶標示不明 農委會籲選購有標章茶品
三商美邦人壽10.7億元 標下三功國際大樓
梨園傳奇系列表演 延至11月上旬演出
韓總統送各界中秋禮物：大米和米線
熱比婭來台？國安局：提供高層正反意見
第098190期今彩539三星四星彩派彩結果
幸福來訪時慈善首映 楊宗緯獻唱
劉培森：趙藤雄指控不實 保留法律追訴權
救災好心沒好報？府：如讓災民不快願致歉
市府估算 高捷現金差額約8000萬
監院糾正震撼 大巨蛋破殼變數仍大
客戶查詢資產是否遭美追查 瑞銀將回覆
總統：消弭疫情高峰是防疫終極挑戰
總統指示高鐵正常營運 注意肥貓現象
鳩山歐巴馬首次會談 確認堅持美日同盟
流竄恆春半島山區野人落網
PAUL & JOE品牌特賣會
南投縣府10/15舉行 大型土石流防災演習
千名陸客團 秋節日月潭賞煙火
問政犀利 黃秀女令官員招架不住
「地圖」是災害治理的戰略工具---何金山
熱比婭：接受訪台邀請 盼12月成行
天涼好個秋最低5折 2,698元起入住墾丁中信飯店
刷富邦鑽保卡 加碼送0.5%現金回饋及紅利點數
吳東亮親探南投信義鄉災區 允助家園復建義購區內蔬果
永慶發起愛心捐血活動 四百名志工熱烈響應十萬西西熱血解血荒
鼓勵企業投資及刺激民間消費頒獎表揚典禮
珍珠坊龍蝦特惠288元 5折超低優惠
籲宅男女走出宅門 原燒中秋祭出「正妹陪烤團」
土地銀行主辦大同電信新臺幣20億元聯貸案簽約
熱比婭計畫今年12月訪問台灣
eBay前執行長惠特曼 角逐州長之路充滿荊棘
劉翔傷癒復出 廣告代言回籠
印度成功發射第16枚遙感衛星
世維大會：熱比婭願在適當時機訪台
不滿遭敲詐 約翰屈伏塔在巴哈馬出庭
已故藝人約翰菲力普斯遭女兒指控亂倫
大英博物館：免費進場參觀政策不會改變
大英博物館年度大展 阿茲特克最後帝王登場
就業率突破9成 台師大釋回企業實習職缺
僑聯總會編印「海外傑出華人名人錄」即日起接受推薦
秘書澄清 毛新宇還沒升少將
卡斯楚誇獎歐巴馬是最勇敢的美國總統
僑聯總會捐款救災 大陸各地僑聯致函慰問
僑聯代辦僑生獎學金 即起受理申請
熱比婭夫婦想訪台 賴幸媛難題大了?
2009大甲鎮芋頭節暨產業文化系列活動
Van Cleef & Arpels梵克雅寶
老師您好！餐餐『饗』福利
哆啦Ａ夢樂園在小人國「揪愛拍拍照」邀您揪團來拍照！
MLB 郭泓志中繼1局無失分
氣候異常 雪梨天空籠罩紅塵暴
東京電玩展今開幕 台灣8家遊戲商參展
到銀行不知要抽號碼牌 蔡燦得走出自閉
學校設博奕課程 人本：政府花錢培養賭博人才
愛護地球 26日邀你參加全球暖化公民高峰會
扁嚴正表示 「控美政府案」與「扁案」完全無關
整治金門廢彈處理場 軍方強調安全第一
高振群抵紐約履新 續推聯合國促進僑社和諧
扁案二審 法官彭幸鳴、鄧振球、潘翠雪中籤
跨世紀虛擬城市出檯 3DTaiwan正式啟動
水文現象極端 陳伸賢：流域須綜合治理
高捷董座坦承現金調度有問題
黃騰浩蓄鬍留長髮 挑戰合同殺人
綠營：沈呂巡涉浮報 特偵組應偵辦
裴勇俊行程滿檔 可能在日本過中秋
熱情、歡笑與活力 為受傷心靈加油打氣
黃聯昇大使向巴拉圭總統魯戈呈遞到任國書
102年提高營業稅 李述德：專業研判
巴西佛光緣佛學講座 心定和尚開示
奧地利／海峽兩岸華人共迎中秋佳節
結縭38年 高雄八旬老夫婦圓婚紗夢
澎湖妙雲講堂發起靜坐反賭
警方防搶演練逼真 民眾驚嚇
加拿大僑界組織 賑台善款不斷
瓜地馬拉僑界舉辦義賣會
西班牙僑界捐款賑災
芝加哥實踐大學校友捐款賑災
雙園大橋搭便橋 交通部1週內評估
朱善璐邀工商團體到南京建台灣商品街
Google 新玩具Fast Flip 為平面媒體找出路
台啤訪樹德科大 粉絲High翻天
宏國暫停宵禁令 巴西大使館遭「斷水斷電」
抽檢攜帶式卡式爐 合格率提升
借10萬還百餘萬仍不夠 錢莊吸血1人遭逮
反對貿易保護主義 胡錦濤呼籲各國開放市場
『99元搶訂上海世博遊』 易遊網限量開賣
中秋團圓夜 百人RV農情大會烤
FRETTE「綺旎地中海」系列 「隱形織合工法」呈現暮光海天流轉光影
台塑美國公司與臺銀紐約等多家銀行海外分行完成美金2億元聯貸案簽約
曾愷玹化身精靈仙子 替10億頂級珠寶站台
10/17~11/28遊加國免簽證 雄獅雙堡奇緣超值不縮水
精熙國際TDR9月25日起詢價圈購 大華證券主辦承銷
第一富蘭克林投信更名「富蘭克林華美投信」
安永會計師事務所舉辦「外國企業來台上市說明會」
海外有鉅款有逃亡之虞 扁還押!
櫃買中心辦「順利成為上櫃家族成員」座談會 積極推動興櫃公司申請上櫃
HOLA 9/30前雙重好康 精選商品2折起消費券購物加值10%
華南永昌證券上海代表處核准設立
扁願像翁山蘇姬一樣 蔡英文：實無羈押必要
收購環球沛智基金更名 創利德基金成功借殼登台
牛熊砲火全開 詹智堯11局再見安助熊止敗
聯大辯論 歐巴馬籲全球共同因應挑戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度中部一電廠煙囟倒塌 至少20死50遭掩埋
寶寶沐浴照送沃爾瑪沖洗 家長涉猥褻罪被捕
中共中紀委：堅決推行官員財產申報制
陳馮富珍：贏得世衛成員國信任
歐胡會 胡錦濤提推動中美關係4點意見
胡錦濤：祝明年世界杯足球賽圓滿成功
921震災10週年 陳新東向墨國搜救隊致謝
仿北京 福州推出胡同遊
明年起中國大陸小型微利企業將減稅
紐約華爾道夫飯店 各國領袖首選與最愛
世界最大木算盤在江西婺源誕生
山東煙台設立中國第13家保稅港區
黃長燁：拉開北韓和中國 須簽韓中FTA
新流感死亡病例 泰國增至160人
巴西盼與墨西哥協商設立自由貿易區
台灣藝姿舞集在韓參加優秀藝術節公演
災民將免費受邀北上 觀賞大陸學生賑災義演
違反進口玩具規定 印度海關沒收中國貨櫃
瑞士與美修稅務協定進入OECD白名單
加溫哥華地區數間學校爆發新型流感
聯大辯論 胡錦濤提同舟共濟共建和諧世界
焚風與高溫助長 加州山林大火迅速蔓延
疲累不堪 世棒賽中華0比8遭古巴完封
胡錦濤聯大講話 呼籲共建和諧世界
美國會決議案 慰問莫拉克風災重申美台合作
台股開盤下跌4.65點 為7372.11點
重慶首條出海高速公路今年內將貫通
熱帶低壓影響 全台週日恐有雨
中國國慶黃金周各地風景區搶錢遭批判
河北規定小學生每天至少睡10小時
「南海二號」即將開始在汕頭外海打撈
聯準會未調利率 新台幣盤初貶破32.4元
扁案移審高院 承審法官11：30抽籤
中國古代女性專用文字成功電腦化
沙發掉國道釀車禍 1死35傷
李述德：加稅須等景氣好 大眾可以接受
中華電信手機上網費 每月最多4000元
高院籲媒體 尊重法官隱私權肖像權
新流感住院新增8人 累計281人
學者：山寨產業變形 在大陸成為新興產業
大陸全球首套多媒體郵票唐詩三百首上市
汽車營建走揚支撐 指數狹幅震盪
中國最賺錢百貨公司 杭州奢侈品帝國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓出現H1N1流感第11位死亡病例
好心沒好報？府：非針對災民 願表歉意
e目瞭然 高醫引進3D電腦斷層攝影
國安局：高標準整頓特勤人員紀律
國安局軍官竄改成績 軍高院判4人徒刑
黃金周爆結婚潮 上海4萬對新人要拜堂
扁案高院抽籤 法官彭幸鳴承審
北韓軍事代表團在北京訪問
匹茲堡山雨欲來 為G20峰會封街淨空
上半年住宅需求動向 看好房價租金多於看增
雲林立委補選 李應元打破沉默挺劉建國
民進黨團反對加稅 譴責李述德
移審高院 扁作息正常靜坐等待提解
宏國臨時政府宣佈明天解除宵禁及開放機場
雲林立委補選查賄新進展 檢偵辦中
歐巴馬與鳩山同申加強美日同盟的重要
調降高鐵貸款利率？ 台銀：1個百分點以內
再生能源費率聽證會 業者盼提高收購價
高鐵：年薪逾千萬主管 皆國際爭搶專才
馬祖檢疫站籲小三通勿攜含肉月餅入境
5都會區房價所得比6.65倍 貸款負擔率28%
熱比婭盼來台 外交部:未獲訊息無從評論
調查：67%新租屋者自認買不起房子
美元走強 新台幣匯率中午貶4.9分
抗議中國抵制熱比婭 民進黨將提反制計劃
漂流木清理 農委會依鄉鎮訂定處理期限
金控績效評比出爐 國泰金衛冕富邦金緊追
青年安心成家方案 逾5成欲購屋者不知道
確保蒜價 農糧署籲蒜農切勿超種
熱比婭將受邀訪台 蘇俊賓：未接獲申請案
科學家：月球表面有水可成立太空前進基地
駐外房舍案 外交部：沈呂巡無貪瀆意圖
學者主張中國處於民主化初級階段
政院通過 增訂不違背職務行為行賄罪
綠營協調增2692機位 助民眾返澎公投
日本8月出口年減36% 連續第11個月下滑
台股收盤跌52.54點 為7324.22點
交通部：扣利息折舊 高鐵營運績效佳
高市飛灰固化工人疑中毒 送醫無礙
10月台指期跌56點 逆價差29.22點
台股守住7300點 量縮至9月以來新低
台股開低走低 終場下跌52.54點
政院通過3項預算案 明年舉債5162億
扁辦：扁指控美政府 與扁案無關
10月電子期跌1.85點 金融期跌3.60點
Fed暗示景氣轉強不足以撤回貨幣刺激措施
澳洲打工度假藏危機 外交部提供行前須知
高捷大股東經營態度消極 陳菊:無法接受
多重慢性病整合門診 看病不必猛跑醫院
黃昆輝：簽ECFA 加速台灣產業外移倒閉
扁案二審法官 司法圈指人權色彩濃
重建廠商未聘僱災民 勞委會:減外勞名額
台灣管理及市場理念提升瓷都景德鎮水平
板院升高院法官 扁案中籤
當代日本研究中心揭牌 副總統盼促交流
台北旅展門票預購門檻降 4張8折
熱比婭：一直夢想有一天能訪問台灣
工總及商總擬在南京成立辦事處
高孔廉出席台商論壇 強調ECFA應加速
馬祖燕鷗南歸 保護區10月開放登島
政院修法 契稅怠報金上限1.5萬元
台股跌52點 三大法人賣超67億元
與熱比婭會面？陳菊：高市歡迎來訪者
海大甲殼浮游動物研討會 國際學者將與會
當代傳奇劇場 揭開中正藝術季序幕
外籍生來台就讀 學者憂缺強力誘因
達文西機器手臂 治療攝護腺癌好幫手
羅淑蕾：問政只問是非 盼黨勿成一言堂
扁移審羈押庭 15時30分召開
博弈熱 澎湖土地出現惜售現象
疑硫化氫中毒 高市焚化爐3承包工昏倒
秋節禮盒贈獨居長者 亟需捐款挹注
慢性病整合門診省錢省事 推動阻力大
朱善璐：感受到兩岸人民均期盼和平發展
盧學叡張心傑首演音樂劇 努力背台詞
借殼閩閩東上市獲准 華映股價衝上漲停
扁案二審 高檢署3檢座資歷豐富
副總統：產業獎勵明年起以研發創新為主
12家銀行完成台塑美國2億美元聯貸
新台幣兌美元貶2.6分 收32.395元
移審庭 扁：無法接受一審判決
高鐵貸款由原始股東擔保？台銀：盡量溝通
國人1/10患慢性腎病 3高病患風險高
定存轉活存 股市動能指標8月M1B年增22%
重景觀顧產業 雙園大橋重建拉鋸戰
2匪槍托襲頭 南縣議員深夜返家遭劫
對岸軍事部署未變 總統要國軍練兵備戰
公務員受招待出遊？ 都發局：毋枉毋縱
百元美元偽鈔暴增 韓去年查獲逾萬件
央行第三季理監事會 維持利率決策不變
高市工安意外 焚化爐作業勒令暫停
胡志強：BOT不是萬靈丹 推動要謹慎
災區重建 孫大川：原民須掌握主體性
台泥與工研院擴大合作 拓展綠能商機
紀念921 澎湖地震防災演練
小林村重建規劃 將與村民溝通確定
中捷年虧9億 胡志強：是最糟狀況
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
藍議員批播映熱比婭 陳菊籲各界雍容接受
西部12石灰石礦區續劃保留區 禁止開採
滬尾之役125年 淡水藝術饗宴啟動
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
詐欺2000萬改名藏匿 警揪涉案夫婦
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
2050年全球增23億人 聯國：糧食需增70%
面對困境 單親爸爸求援比例增加
提升雞肉買氣 國民黨南縣黨部助促銷
美元走強 新台幣匯率收貶2.6分
粵港澳打擊跨境犯罪 香港拘近1000人
La new熊捐善款 支持屏東棒球隊
愛滋病疫苗大突破 泰首見預防功效
兩岸直航對澳門影響逐步縮小
喝酒不開車 吉林醉酒騎自行車也要罰
台中洲際棒球場ROT 打造運動休閒園區
檢方調查漂流木處理 海軍指無不法
學生脫褲健檢失職 內湖高中校長記過
陶博館前爆水管 北桃園供水恐吃緊
重建大阿里山 26日起假日農特產品展售
李準基台北演唱會 關懷水災災民
研究：地中海式飲食有益心臟但所費不貲
中鋼工安意外 蒸氣清油管噴傷3人
市場資金充沛 8月M1B年增率創5年新高
雲林查賄選 斗南1鎮代收押禁見
朱善璐訪遠雄 邀趙藤雄11月赴紫金山峰會
防學校電器遭竊 宜蘭警方推動烙碼
民調 6成高市民眾認同達賴祈福活動
中共建政慶典 18萬人參加遊行與組字表演
促進民主人權 游盈隆等創太平洋發展協會
晝伏夜出 汐止毒鴛鴦仍被逮
延長失業給付辦法未過 恐無法10月實施
考選部:國考調查應考次數 僅為統計使用
搶救屏東觀光 邀中北部旅遊業者踩線
澎湖公投機票難求 航空公司加開班機
低通膨 經濟數據好轉 央行維持利率不變
破社會禁忌 沙國首所男女合校大學創校
毛治國歐晉德電話談肥貓 檢討功能急需性
檢起訴貪污外交款 扁：竹竿裝菜刀
雲林立委補選 3選將掃街拜票忙
大巨蛋案 北市組談判小組
金管會修法 壽險業買不動產資金增近300億
陸委會預算重編 港台策進會額度縮減
學生脫褲健檢事件 監委要查
推動興櫃公司上櫃 櫃買中心28日辦座談會
汽機車強制險費率明年調降 降幅歷年最大
金門戰地藝術節明天開幕 展露文化風情
為新秀加油 魏德聖反串女秘書
中國延長台灣「1，4-丁二醇」反傾銷調查
教部鬆綁高中教育 國內外遊學可抵學分
高縣山區道路搶通 安全無虞後讓災民回家
重大投資達成率僅4成 經部：第四季加速
雲林綺雞聽音樂長大 量販店促銷搶手
取代阿里山觀光人潮 南投加強陸媒行銷
永久屋安全性 楊秋興掛保證
張韶涵出示篩檢證明 駁斥吸毒謠言
亞洲女籃賽 中華不敵日本居第4
高雄旅遊業擬訪大陸 碰軟釘子
資金寬鬆？彭淮南：密切注意資產價格變化
熱潮降溫 北市國有地標脫率4成
兩岸佛教界金門探討生命關懷
再生能源收購費率 最晚明年1月確定
搶救高捷 市府高捷各有盤算
專技考試復考國文? 專業團體多反對
中國國慶 李建榮：中共不可能邀國民黨
受僱會計師 明年起適用勞基法
柯佳嬿為艋舺下海 賣身又賣臉
高鐵求償首件協調案 老殘票補貼23億
根絕虛坪灌水 消基會籲修法以主建物計價
陸委會：第4次江陳會仍按規劃進行
製毒藏槍 北縣警逮1夫妻檔
消保會訂預售屋定型化契約 保障消費者
調查海軍漂流木處理 檢約談2軍官2業者
海基會歡送來台協建組合屋大陸技術員
8月本國銀行逾放額2623億元 逾放比微降
第098191期今彩539及3星4星彩開獎結果
兩岸貨幣清算 台資銀行香港分行先解禁
改善校園 78%教師認首推尊師重道
扁移審 高院：繼續羈押陳水扁
第098077期威力彩38樂合彩開獎結果
開拓電動車市場 台泥研發車用鋰電池組
陳映真創作50年 文學特展致敬
98年高考一二級 增列需用名額11人
貪污治罪條例修法 送紅包不再沒事
外交部：感謝美國會關切莫拉克風災
博弈公投返鄉潮 航空公司增35%運能
曖昧挑戰女性情慾 胡婷婷說尺度可更開放
服壯陽藥疑肺栓塞 業者指待釐清
陳樹：兩岸政策開放 吸引台商返台掛牌
移民署擬放寬大陸港澳受收容人管理規範
泛公股徵民股委託書 助政府合理掌高鐵
英盎格魯撒克遜時期大批珍寶出土 規模空前
電視金鐘獎10/16登場 徐乃麟陳亞蘭主持
低通膨 寬鬆貨幣政策可望持續至明年
二審續押 扁難掩失望
南京將舉行兩岸紫金山高峰會
腦萎不退縮 秀明來不及再圓環島夢
申請歸化者居留中斷未達30日 視為不中斷
曼谷國際電影節開幕 藝人走綠地毯推廣環保
美國利率不變 全球股市短期震盪長多不變
奉獻教育多年 黃文振張夫美獲表揚
五月天旗艦場開唱 舞台酷炫軋車
第098077期威力彩頭獎摃龜
鬆綁保險業投資不動產 資金搶進房市增溫
第098191期今彩539及3星4星彩派彩結果
裝神弄鬼性侵少女 乩童求刑12年
8月中港台旅客赴澳門恢復增長
黨內鬥 馬國前部長性愛光碟重現
野人林金寶闖民宅偷食物 法院裁定收押
大陸少數民族學生將為八八災民義演
中職 牛勝熊 陽建福中止單季9連敗
扁拒離庭 高院：體測正常還押北所
G20登場前夕 德批英美阻撓金融市場改革
約堡辦事處設宴 感謝僑胞踴躍捐款賑災
紐約台灣商會再度捐款賑助88水災
愛丁堡僑胞賑災
聖保羅博愛服務團捐款賑災
僑委會文化訪問團 感謝僑胞關懷八八水災
旅墨西哥台灣畫家義賣畫作賑濟88水災災民
續押扁 民進黨：遺憾大法官會議停擺
續押理由 高院：總統更熟悉逃亡管道
激戰11局 兄弟8比5氣走統一
陳水扁還押北所 先送醫療中心觀察
胡錦濤：中國主張全面禁止核武
G20峰會匹茲堡登場 聚焦全球經濟新框架
匹茲堡零星衝突 反G20抗議強度不如預期
蘇成田率團促銷台青年旅遊市場 獲熱烈迴響
G20領袖齊聚匹茲堡 戒備森嚴宛若空城
哈燒新片 獵殺代理人看老布變髮
旅韓僑界 持續捐款賑災
受理熱比婭來台？陸委會：不回應假設問題
「芒花物語-2009草嶺古道芒花季」即將開跑囉！
藝文看板 故宮名琴展映照交響樂版梁祝
整頓維安風紀 鄭德美接總統府侍衛長
戀戀加國超值Ready Go！
現烤海陸BBQ 吃喝玩樂一次搞定
「重建大阿里山－假日農特產品展售」活動
9/24~10/6 Journey to Italy 義大利之旅
盛達電業BILLION採用電力線晶片大廠Intellon晶片組
國際醫療網路接軌 協助邦交國病童遠地就醫入住240天
飯店中秋燒烤套餐 吃到飽千元有找
蛻變匹茲堡 從鋼鐵走向綠色科技
王清峰：貪污治罪修正 杜絕紅包文化
美副國務卿：美會滿足台灣合法防衛需求
比利潘醫生領噗浪大軍 救人無數
總統府侍衛長請辭 馬防部指揮官鄭德美接任
佛法生活化，菩薩人間化——
9/18-10/11『匈牙利美食嘉年華』
匈牙利Ostoros Winery酒莊
發熱比婭簽證？蘇俊賓:期待時間內答覆
巴國總統單手接國書 外交生變前兆?
雲林立委補選 3候選人最後衝刺
台北101改選 新董座林鴻明 副董魏應交
吳揆購甲仙月餅 支持災區商機復甦
宏都拉斯全國大部分地區恢復宵禁
扁還押北所 呂秀蓮探視送蔣經國傳
大洋洲國慶文化團 紐澳十七天巡演
抓肥貓 吳揆：全面檢討政府主導機構
60周年國慶前夕 北京市一餐館發生爆炸
台北101董監改選 頂新拿下5席董事
頂新:新董監均具專業 全力協助101營運
月餅熱量高 營養師籲斤斤計較
台北101預計3年獲利6億 頂新總部將進駐
許維純春風化雨20年 不放棄任何孩子
2009台灣師鐸獎 9教師獲表揚
新挑戰新做法 G20峰會可望成永久機構
台灣海釣船長獲釋 25日搭機返國
農委會: 文旦總產量7萬噸 秋節供應無虞
中市月冠全台晚會 不插電音樂會歡度秋節
扁案釋憲未定綠營擬檢舉 司法院指審議中
華府成大校友會 3日中秋戶外活動
華府「愛之頌」募款音樂會 冉肖玲等將獻唱
胡錦濤重申中國不首先使用核武
駐紐約辦事處 僑界迎新送舊
中秋節到劍湖山世界看模仿秀與show band的完美結合
羅浮宮典藏【臉】前進高美館 陳菊邀市民一同見證世紀榮耀
紐約台北文化中心 24日起林淑文個展
國民黨團: 發給熱比婭簽證將破壞兩岸和諧關係
吳清基：地方可自辦基測 需納國立高中職
扁續押 蘇煥智：法官擔心政治壓力
刪台灣金控釋股預算 吳揆：非不得已不賣
鄭德美治軍嚴謹 扛起整頓特勤風紀挑戰
青藏高原發現 350億噸油當量可燃冰
中國家電團遊高雄 不受熱比婭風波影響
消保會抽檢 32%加油槍少給油
內政部禁熱比婭入境 吳揆支持
檢察官林聖霖羈押5個月 監院今通過彈劾
對流旺盛 嘉義地區午後雷電交加
產學合作 元智學生泰國實習收穫豐
抽吸術治巧克力囊腫 不傷卵巢可懷孕
高鐵雲林站緩建 雲縣府：繼續爭取
營養師：100公克廣式月餅 2碗白飯熱量
朱善璐離台 盼有機會再訪
誤打誤撞當特教師 何芳玲無悔奉獻
拒發簽證 綠:馬政府反恐與政治難民分不清
MLB》開球新創意！大聯盟請來釣魚客甩竿開球
國泰人壽舉辦「月月送百萬，天天好心動」抽獎活動
百貨週年慶繽紛登場 台新信用卡首創當日刷滿50萬送機票
『航空零嘴』首度進駐便利商店 全家走『迷你』與『超大』兩極化路線
記取中印邊境戰爭教訓 印度增兵邊防警戒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
Gmail又當機 電子郵箱使用出現異常
捷豹：明年中關閉英格蘭中部一間車廠
英新流感病例快速增加 上週新增9000人
醫師：印度失聰新生兒每年超過100萬人
挑戰立法會權力 香港民企敗訴
鮑彤：中國首應還政於民和建立共和
中俄批准遠東合作規劃綱要
中國將重點嚴查金融機構高層行賄受賄案
日媒：建構東亞共同體先決條件是日中信賴
大阪又一例 日本新流感死亡病例達19名
胡錦濤：以共同發展解決全球發展失衡問題
中國第2大保險集團在北京成立
丹麥駐越使館證實 北韓人闖館求庇護
中國「國慶」閱兵 作戰飛機全部掛彈
廈門馬拉松 兩岸30城市比試
遭日扣押台灣海釣船長明可獲釋返國
反駁浮報房租指控 沈呂巡堅持清白
賈慶林連任中國「統促會」會長
菲遠東大學舉辦台灣電影暨攝影展
WHO：新流感疫苗和季節流感疫苗一樣安全
Gmail當機問題排除 Google道歉
BBC急徵歐巴桑主播 洗刷歧視中年女性惡名
伊朗與歐盟將在日內瓦會談核子問題
巴西聖保羅都會地區煙火店爆炸2死
南韓仁川機場40名工作人員感染新型流感
美初次申請失業救濟人數連續三週下降
世棒賽 中華2比8不敵波多黎各
美財長指美國願支持中國擴大IMF決定權
美新澤西州名校 驚傳「淫娃名單」校園霸凌
注射流感疫苖恐增罹新流感風險 引關注
西半部白天氣溫偏高 新竹注意高溫
簽署採購意向書 台向美採購35億美元農產品
台股開盤下跌25.85點 為7298.37點
中國公司捲入印度煙囪倒塌慘劇
中國國慶日圖吉利 重慶不准離婚
中國大陸商場電影院內吸菸一律拘留5天
關心88水災 華府僑界繼續募款賑災
格達費下周過境 加國準備給予忠告
山西汾西整頓撤銷農信社 10多萬農民貸款無門
台鐵列車分離 無人傷亡
漂流木多元利用 將建公園或創作比賽
中國「國慶」遊行將展示毛鄧江湖畫像原音
浙江10歲女童沒上過一天學 英語達大學程度
吳揆：加稅有前提 目前沒有計畫
美元走強 新台幣匯率盤初貶破32.4元
歐晉德：經營考量 高鐵新增3站暫緩
廣西梧州發現萬年野生水稻
長江平均每秒流入髒水1028噸
吳揆：無關乘客安全高鐵主管 年薪應下修
東檢鎖定三合一賄選 掌握多起情資
半歲男嬰新流感住院 年齡最小病例
金融撐盤 台股守穩7300點
北京一餐館爆炸傷亡人數不詳
河南人口快破1億 官方嚴控低生育
台南候鳥交替 大批黑琵最快9月底現蹤
中國省級生態建設評價 北京海南上海前3名
金門清查幽靈人口 10/15前完成
立院國是論壇聚焦高鐵扁案
桃園捷運完成規劃 縣府鼓勵投票命名
查弊 北檢6檢察官兵分兩路查高鐵
南投節慶旅遊 千名陸客日月潭中秋賞月
澎湖博弈大事記
筆電維修缺料 華碩：3天內說明
藍營：政府不應發給熱比婭簽證入台
扁辦：吳淑珍不滿扁遭續押 支持抗告
北市消防局火災鑑定實驗室獲ISO認證
發熱比婭簽證? 吳揆:下班前有基本結論
列車軌道分離 台鐵：連結器未鎖好
中國浙江至福建將開通高鐵列車
樂興之時樂團江靖波義賣指揮棒助災童
拓墣:十一商機可觀 消費性電子買氣看俏
美元走強 新台幣匯率中午貶4.4分
吳揆:民調高不喜形於色 民調低虛心接受
林炳坤：反賭人士不了解澎湖人痛苦
流感疫苗10月陸續開打 千萬人有份
太麻里溪大潰堤記憶 驚恐烙印難磨滅
景氣復甦露曙光 全球央行維持低利率政策
泰國觀光產業國際遊客人數今年掉33%
反賭團體要求澎湖地檢署防杜公投弊端
反軍購聯盟立院陳情 籲省軍購費救災
加州大學10所分校串聯抗議學費飆漲
悲情城市巡迴美加放映 洛杉磯率先登場
台股收盤漲21點 為7345.22點
多頭力守7300點 台股週線收黑
台股開低走高 終場上漲21點
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花卉產業研討會 田尾盼發展花卉專區
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韓媒：宣傳海報曝光 金正日三子叫正恩
違法收賄款 監院彈劾台東前檢座林聖霖
熱比婭紀錄片爭議 高市議會持續發酵
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台股漲21點 三大法人賣超37.27億元
重慶市公安局副局長彭長健涉黑被刑事拘留
陸媒：北京保安嚴密到蚊子飛過也要打下來
幫派提升素質竟吸收碩士年輕人加入
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學者指中共兩岸經貿上讓步是政治考量體現
曾華德勉金馬教師 為地方培育建設人才
俯瞰人生高度 肌萎英雄盼死如秋葉靜美
苗縣新埔漁港 罕見白海豚擱淺死亡
中國人民銀行支持美元穩定
警方證實北京餐館瓦斯爆炸 多人受傷
第23屆弘道獎頒獎 江漢聲等獲獎
北縣營建工地違規名單 交通部機關居首
新台幣兌美元貶3.3分 收32.428元
李準基台北開唱起波瀾 韓方強調如期登場
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中市計程車隊遊街 挺創世建安養院
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新流感疫苗 展開第一劑人體試驗
首屆街頭籃球表演賽 明台北登場
免費上網訓練 南市等7縣市開辦
聽奧選手亟待就業 盼政府推動生涯輔導
中科4期廢水排放 雲縣府：持續監督
竹醫辦作文比賽 推廣糖尿病預防概念
英勇吾師救災表揚 喚不回生命財產損失
拖字訣 歐麥特貪腐案明年2月開庭
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香港超過24000人感染新流感
假運廢土真偷鐵管 北市水處損失上千萬
桃縣人口增 年底投開票所1000個
禁熱比婭來台 王金平：尊重政府決策
中油：明起汽油不調 柴油每公升降1角
高鐵將緩建苗栗站 劉政鴻:不惜抗爭
中市表揚優良教師 862教師獲獎
周錫瑋：新北市議員席次 盼增至77席
本週台股市值18.69兆元 較上週減2.41%
廖瓊枝紙教堂演梁祝 封箱前難得演出
本週台股跌2.41% 玻璃陶瓷類漲最多
廠商看好景氣 8月製造業氣候測驗點續揚
涉圍標及業務侵占 檢調搜索皇昌營造
巡察災童安置 監委：校園重建活潑為要
蘇煥智：視治水會議結果 決定是否抗議
城市棒球決賽 合庫勝台電獲聽牌優勢
美元走強 新台幣匯率收貶3.3分
看到偶像 金賢重踩狗屎好尷尬
吳揆：拒絕熱比婭來台 不會改變
國家利益考量 政府禁止熱比婭入境
監委高縣巡察 允推動高捷岡山站
雙十假高鐵預售票 明起開放預購
毛治國：高鐵工程發包調查 2個月內完成
奇美珍藏名琴 明起故宮展出
吳揆：是否搭建雙園大橋便橋 下週有答案
台塑化明起汽油不調 柴油降 1角
施顏祥:若ECFA順利 與星FTA應樂觀
校中無廢人 胡學貴堅持有教無類
建永久屋 楊秋興同意會勘原民鄉
博弈公投明登場 民航局協調第二波加班機
周錫瑋：環狀捷運做好系統相容測試才通車
北市府：路平專案受聽奧延誤 加緊趕工
不滿險遭撞開槍洩恨 1落網1在逃
拒熱比婭入境 民進黨：總統應向國人說明
不違背職務行賄罪 立委加碼罰金至100萬
強化防災體系 總統：國軍將主動預置兵力
對日減碳目標 自民黨3總裁候選人看法不同
亞洲航空曼谷台北班機 首航來台
MIC：2013年電子書出貨量近2000萬台
拒熱比婭 高孔廉：勿再操作政治議題
少子化 明年大學招生總額減3532人
飛安會：華航機腹裂縫 廢水管漏水惹禍
匯豐銀行全球業務重心將東移
葉惠青：再生能源躉購費率 會再檢討
雙重國籍 中選會撤銷黃紹庭高市議員資格
澎湖博弈公投 7萬餘縣民明決定未來
總統聘孔垂長 任大成至聖先師奉祀官
胡勝正：金融海嘯後 政府應慎思退場機制
政府拒熱比婭來台 邀訪團體仍將提申請
一代佳人湯蘭花 為上帝開唱
毛治國：盼臨時股東會 取高鐵主導權
桃園科技園區土地招商 吸引陸資洽談
范蘭欽事件 郭冠英遭公懲會撤職
中選會：南投立委補選12/5投票
明基涉內線交易一審無罪 檢方決提上訴
避免揩油 中油提高加油槍精準度
DDR2 1Gb品牌顆粒現貨均價站上2美元
香港歡迎匯豐集團行政總裁常駐香港
打流感疫苖恐增新流感風險 衛署密切注意
放任收瓦斯管補助費? 經部：將查核
郎姑初執導演筒 老公偷偷入鏡
綠委：禁熱比婭入境 傷害台灣人權理念
吳揆再促檢討肥貓 高鐵：尊重了解
宜蘭一老翁捕魚失蹤 晚間仍未尋獲
黃紹庭不滿當選資格撤銷 盼有機會陳述
朱立熙建議 以台灣之鑰開啟北韓大門
雲林立委補選前夕 候選人最後衝刺
續播熱比婭？陳菊：尊重策展單位決定
2009年國際招商論壇10/7登場 14國將參與
林全：解決財政赤字 須提升政府效能
北京一餐廳發生爆炸 時機敏感引關切
皇昌:合法承攬工程 全力配合檢調調查
府：依禮制 總統不擔任祭孔正獻官
金門戰地藝術節 莒光樓前亮麗揭幕
涉包庇私槍 前檢察官陳正達遭公懲會撤職
匹茲堡抗議者深夜不散 警方逮捕約20人
歐洲銀行業8月放款近乎停滯 增幅史上最小
賴英照與吳伯雄見面？ 司法院：非事實
地檢署調閱資料 高鐵：禁得起考驗
龍騰微笑競賽頒獎 生醫電子是特色
拒熱比婭來台 政府專案會議定調
漁船走私百餘槍枝千發子彈 警逮6嫌
第098192期今彩539三星彩四星彩開獎
不同意熱比婭訪台 台商支持競相走告
第098077期大樂透及49樂合彩開獎
報導不實 憲令部寄存證信函要求澄清
胡勝正：台商資金回流未規劃 會出問題
遭日扣押船長返台 抱怨政府處置
陳永綽訪利川 盼加強台韓有機農業交流
周守訓奔走 亞太影展起死回生
林宗男威納斯全壘打 興農5比0勝統一
證期局：8月9家上市公司董事持股不足
防警追蹤不用手機 毒販藏匿5年遭逮
黃紹庭議員資格撤銷 遞補問題待討論
雷克斯8局失1分 熊勝象
美國8月耐久財訂單意外下滑2.4%
黃紹庭停薪 缺額是否遞補受關注
第098077期大樂透49樂合彩派彩結果
江丙坤拜會曾蔭權 盼加強台港關係
第098192期今彩539三星四星彩派彩結果
江宜樺：拒熱比婭來台 府院支持
威納斯追平單季最多安打紀錄 牛勝獅
黃紹庭註銷當選 律師籲依法遞補趙天麟
亞姐高雄佳麗代表 江盈萱出線
獨家直播！全球暖化高峰會
G20峰會 胡錦濤提三建議 增長平衡並重
台灣禁熱比婭入境 世維大會：遺憾
熱比婭暫不回應 Freddy：繼續推動訪台
伊朗秘密核設施曝光 G20峰會臨時變焦
G20峰會匹茲堡登場 維安規模再度緊繃
匹茲堡G20 決議致力推動全球新經濟政策
蔡茂松涉上海印刷廠案？法院駁回檢方聲押
G20將賦予中國等新興國家更多IMF投票權
G20峰會場內外都熱 近萬人遊行平和落幕
歐巴馬警告伊朗 如不棄核將面臨刺骨制裁
G20峰會閉幕 強調經濟振興方案不會中止
今天的台灣英雄：林中智野菜達人堅持無毒
G20金融峰會後 胡錦濤搭機返國
G20峰會圓滿落幕 達成多項共識
金門古寧頭戰場 千人為兩岸和平健走
雲林立委補選展開 下午4時結束
中緬邊境果敢地區再傳戰事危機
澎湖博弈公投 上午未出現投票長龍
扁延押 美學者孔傑榮驚訝
美國媒體報導 台灣禁止熱比婭入境
名人答題糗態百出 百萬小學堂受歡迎
張小燕寶刀未老 小學堂創主持新高峰
百萬小學堂 捧紅陪考生
小學堂機智問答 反映背多分教育
曹格鬧事部落格道歉 歌迷盼節制飲酒
土地銀行「驀然回首-姜一涵八五春秋書畫展」9月25日起熱鬧登場
MLB 倪福德投0.1局無失分
拒發熱比婭簽證 中國媒體：台商競相走告
全家、工研院、士電合作『能源資通訊系統節能技術』 每年可省電費逾千萬元
中國股市回到合理水位 木星中國基金：健護、環保與基建佈局首選
工研院與台泥擴大合作 攜手拓展綠能商機進軍國際
固健康 北市鄰里長齊量腰圍
孔傑榮：拒熱比婭訪台 可以有更好理由
徐勉生頒陽明海運兒童繪畫賽海地得獎學生
李國鼎學術研討會 蕭萬長推崇眼光獨到
遷村回歸傳統樣貌 佳暮英雄重新出發
雲縣立委補選3強鼎立 投票晚間見分曉
國道六號 命名「水沙連」
總統聘孔垂長為大成至聖先師奉祀官
王建（火宣）：有人喊愛台 卻破壞價值觀
警破獲大宗槍彈走私 火力勝過一個連
1至8月火災1751次 火災發生率逐年遞減
藍委提案放寬低收入戶申請限制 保弱勢
許明財競選總部揭牌 吳伯雄站台
卓伯源：高鐵新設3站 中央允支持續建
24小時馬拉松攝影賽 陳建州熱血助跑
逾億元公共建設 執行率年底要逾九成
教師節將至 調查:逾八成上班族感念師恩
高鐵新增3站完成初步規劃 尚無細部設計
調查：青少年婚前性行為 4成不避孕
朱立倫：高鐵新設3站 按既定行程興建
就任後首次外訪 鳩山：完成自己想做的事
前秦始皇石砌長城 2200年後被發現
引導台灣新思維 周錫瑋:中央改成內閣制
匹茲堡G20形塑全球經濟新秩序新框架
麥可：媒體惡意醜化 只因我打除種族隔閡
印度使用母牛初乳製造防治H1N1流感劑
蔡英文：黃紹庭撤銷資格 趙天麟遞補
劉政鴻：高鐵新設3站案 中央承諾支持
龐建國：兩岸完成標準認證黑心商品難過關
操作博弈公投？蔡英文：鼓勵澎湖人表達
新橋:盼台新金與彰銀合併 發揮更大效益
破獲大批槍彈走私 刑警指槍像不用錢
宜縣長參選人林聰賢 成立競選總部
麥可傑克森演唱會電影預售票 28日開賣
劉建國自行宣布當選 綠攻上總統罷免提案關卡
SUPER教師張麗華 獎金為學生買助聽器
印度不肖商人以鋁箔仿冒銀箔裝飾糕餅甜點
市調：8成2感念恩師 6成4討厭惡師
博弈公投未過 台灣女婿安德魯喜上眉梢
博弈公投遭否決 澎湖要回歸發展地方特色觀光
反賭檢察官吳巡龍：澎湖觀光重質不重量
職棒二軍爭冠開打 趙守博籲球迷觀戰
展現民主風度 張艮輝祝賀福劉建國當選
談龍應台新書 副總統：感傷感動更感恩
馬總統：縣市應在災難前清查遷置點
博奕公投未過關 劍湖山：無實質損失
博弈公投未過 嚴長壽促發展輕軌風帆車
風飛砂 台東鐵人三項朦朧中進行
蔡英文: 雲林和澎湖人選擇"乾淨的未來"
歐晉德：國際人才有助降低高鐵保費
歐晉德：高鐵3站仍興建 時程稍有差異
熱比婭要求道歉 吳揆：沒錯就不必道歉
民進黨高市黨部擬10/1放映熱比婭影片
高鐵苗彰雲站不建? 吳揆滅火
HOLA雙重好康至9/30 精選商品2折起消費券購物加值10%
輕颱凱莎娜肆虐 馬尼拉週邊23省陷災難狀態
風災漂流木嚴重 吳揆指示儘速處理完成
日自民黨總裁選舉28日投票 谷垣禎一占優勢
探視災民 吳揆：永久屋安全為要
都市運動新體驗 伊士邦健身俱樂部獨家搶進京站廣場
中國信託推出教師專屬回饋好禮、理財講座 協助掌握獲利關鍵
玉山教師白金卡 928感恩獻禮
SK-II周年慶預購加首日 業績直逼六千萬成長破四成
刷MasterCard 贏得免費週末住宿一晚
新光銀節和白金卡與商務卡發行「新光鈦鑽卡」
劉建國7萬餘票勝選 綠營團結奏功
博弈夢醒 澎湖觀光另覓活水路
人民最大黨成立 許榮淑任黨主席
杏陵基金會調查 僅4成學生滿意健教教學
ITPM「八八水災災後重建專案WBS計畫書」出爐
槍械走私嫌犯高雄落網 另案遭菲律賓通緝
德國會大選最後衝刺 梅克爾看好連任
涉非法土地移轉 枋寮地政所判國賠數千萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
平息被冷落傳言 英相終於與歐巴馬會談
中國大陸去年近9萬人死於天災
粵港醫療破天荒合作 以深圳醫院作試點
陳水扁案 上海媒體大幅報導
中國自稱是保護主義最大受害者
網上圖片顯示北京餐館爆炸威力巨大
北京市一餐廳發生爆炸 建築倒塌
租金回報低 上海豪宅紛紛逢高套現
駐巴拿馬台灣技術團協助復育巴國國蘭有成
與那國島駐軍 日新政權防衛相態度慎重
阿布達比F1大獎賽 11月1日上路
豪大雨再襲土耳其釀洪災 至少5死
東京日圓飆高 今晚一度1美元兌低於90日圓
氣候變遷 大湄公河163新物種面臨滅絕威脅
日民企員工去年平均年收創18年來新低
WHO：抗藥性新流感可能已出現地區性傳播
讓旅客安心 泰蘇凡納布國際機場擬設警局
展現外交合作 美英法要求伊朗核子設施受檢
世棒賽不敵委內瑞拉 中華明爭第七
沙柯吉：核武問題非黑即白 伊朗必須受檢
G20決建立永續成長架構 消弭國際發展落差
日媒：G20將取代G8成討論全球經濟主要架構
熱帶低壓靠近 27日起全台有雨
G20改革IMF與世銀 中國等新興國家受惠大
慶特拉維夫建城百年 以國辦事處藝術季開跑
南韓公務員可以穿著舒適便服上班
韓星鄭宇成將參加吳宇森新片「劍雨江湖」
廣東汕頭「南海二號」沉船料載6萬件明瓷
中國國慶長假廈門赴台遊市場持續火爆
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陸媒選出中國60年來最美12位女性
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新流感住院增至296例 新增4兒童
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大陸地方風景區藉國慶長假猛漲價
建政60週年臨近 北京安保如臨大敵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲） (更正報)
就是肥受歡迎 中市增加兌換時間
中國大陸央視年收入230億人民幣
美國CDC：新型流感疫苗最快10月5日供應
熱比婭訪台案 陳菊籲中央審慎處理
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙） (更正報)
援建風災中繼屋 展望會加緊趕工
遷村重建路 生態旅遊永續原民文化
重慶黑幫女老大據報導包養16名猛男
交通事故特別補償基金投資範圍放寬
高鐵：新增3站仍會建 時間未定
國銀8月逾放比降低0.03個百分點
高鐵新增3站進度落後 政府主導追趕
多動多健康 基隆衛生局籲培養運動習慣
南縣水療館男童溺水 送醫急救
打造城市花園 北市送植栽美化市民家園
印度禁止中國勞工參與電力工程建設
逾四成泰青少年不到20歲即有性經驗
中老年心血管疾病患者養生 知易行難
長城東端起自山海關？ 錯 是丹東
國際金價週線收黑 逢低可分批佈局
嘉市表揚績優志工 感謝奉獻服務
高鐵案 檢調持續調卷
匯豐16年後回歸香港 評價正面
中市女老師求援 棄犬赴美找新家
慶豐銀產業工會通過罷工權行使
紫斑蝶林內現蹤 國道讓路
中國社科院發表「發展和改革藍皮書」
避免雙重國籍民代 高市議員擬提案修法
苗栗農改場育成螢光家蠶 擬開發多元商機
推動彰化學 彰師大林明德獲磺溪貢獻獎
對抗暖化 環署盼溫室氣體減量速立法
湖北襄樊首屆台灣美食週登場
中市身障園遊會 中科扶輪社辦桌做公益
海水浴場暫停開放 男子戲水送醫不治
雲林立委補選完成投票 未傳出重大違規
黃昶恩再見全壘打 冠軍戰台電合庫各一勝
旅韓華僑廚師參加中餐烹飪大賽較量廚藝
新台幣本週升幅0.09% 亞幣多數升值
登山客攀登奇萊主峰扭傷 直升機吊掛送醫
中共建政六十年 大陸經濟發展從無到有
袋袋傳 陳錫煌進駐台北偶戲館教布袋戲
金馬影展閉幕片 珍愛人生白色緞帶
專家：中共進行自我完善 但成效遭質疑
928啟動Q4房市檔期 建商:穩中帶好
推動精緻農業 十大經典好米進入決賽
研究：新住民之子 出生健康指標優異
終身學習典範 空大3547人畢業
美國景氣復甦無期 金控美國子行成包袱
怕遭報復 中國工程人員逃離印度事故地點
重建預算送立院 朝野28日協商
台北親山近水健走 千人響應
雲林立委勝選 民進黨團:有利提總統罷免案
金門府會：是否接受博弈 會訴諸公投
朱立倫：區域整合 城市競爭原動力
雲林立委敗選 國民黨：尊重選民抉擇
澎湖旅遊業者:博弈公投未過 觀光雪上加霜
法人：台股短線狹幅震盪機率高
離島設博弈 綠島歡迎蘭嶼反對多
張輝元落選 指被黑道打壓落敗
博弈公投未過 澎湖發展綠色能源結合觀光
雲林立委補選 投票率4成5
餵飯換尿布無怨無悔 林淑玲深耕特教15年
世界心臟日 著重從工作場所避免心血管疾病
博弈公投未過 專法暫不列優先法案
公投未過 學者：政府需長遠思考澎湖觀光
白鳥追夢 鄭美珠空大畢業彩繪人生
高樹災區沒有灌溉水 吳揆:馬上辦
白冰冰：老人要有3老 老本老伴老友
聯合國氣候會議 台灣NGO再度以觀察員參與
反賭團體：澎湖人要觀光不要賭場
劉建國：民主政治打敗派系政治
澎湖博弈未過關 消息面衝擊大於基本面
終身奉獻教育 劉三雄獲北縣金鐸獎
化身衛教老師 溫昇豪：女生要寶貝自己
蔡英文28日辦茶會 歡迎劉建國加入立院
公投未過 影響博弈補習業者招生
澎湖博弈公投未過關 政院：尊重
雲林立委選戰失利 國民黨最大敵人是自己
單局攻6分 獅10比8逆轉牛
暖東峽谷3登山客迷路 警消搜尋
劉建國勝選 提醒民進黨不須迷信天王
中職 兄弟7比6逆轉La New
吳揆：災民設置防水閘門 補助應相同
兒童組合大小姐發片 威力笑稱組大少爺
媒體人：災難新聞不能只有台北觀點
博弈公投未過 有必要重新省思離島建設
校園景觀池漏電 高縣學童餵魚觸電溺斃
主辦人落跑 李準基演唱會仍如期登場
兄弟逆轉La New 魔術數字M6
專家：G20峰會決議可觀 重點在能否落實
米夏巴頓新影集只播兩集就遭停播
蔡文傑腦性麻痺獲文學獎 有努力有收穫
消費券9/30到期 尚有21.62億未兌付
搶消費券最後商機 各項優惠折扣全出籠
消費券倒數計時 飯店業推優惠延續熱潮
番紅花革命兩週年 緬甸流亡泰國僧侶示威
世界盃中華拿第8葉志仙：拼鬥精神值得肯定
今天的台灣英雄：林瓊照勇媽構築愛滋防線
達賴喇嘛再訪溫哥華 5年內第3次
颱風外圍環流 全台有雨
災區受創站起來 泰武國小續唱VuVu的歌
20到40坪住宅成交比重高 中產購屋族最愛
中共「開國大典」為何下午舉行？為避空襲
史上頭一遭 全球動員接種新流感疫苗
疫苗打成一團 基層醫療忙成一團
土洋疫苗大車拚 流感接種暗潮洶湧
小一生至少打6針 學校公衛體系嚴陣以待
新流感疫苗1瓶多劑 開瓶快打不浪費
雲林敗選 吳伯雄:深切檢討 堅持改革
雲林敗選 胡志強：堅持改革 勿放棄理想
雲林補選失利 吳揆：分裂致選民失望
補選公投結果 王金平:年底選情難免衝擊
新流感住院病例零增加 趨勢往下大致確定
北京新疆餐廳爆炸 新華社: 非人為破壞
雲林補選失利 郝龍斌：內部未完成整合
要求台灣道歉！ 熱比婭果然「激進」
台灣行動醫療團薩國服務獲高度肯定
中國「國慶」花車遊行隨車代表確定
國民黨中委改選 315人爭取210席
觀察團打分數 澎湖博弈公投95分
港府預估中國「國慶」中秋885萬人進出香港
美國媒體: 中國企業擴大收購海外資源
與那國島 日本將放棄駐軍
總統:全國客家會議結論 施政參考
邱議瑩爭取 屏東播映熱比婭紀錄片
國外學歷考醫師 立院法制局建議須實習及格
MLB 郭泓志奪第14個中繼點
自行車玩家 吳益政攝影展聚焦城市節能
中國「國慶」煙火表演 蔡國強再膺重任
雲林立委補選 呂秀蓮:選民水準提升
總統勉青年關心公共政策 實現夢想
請辭侍衛長 陳添勝調任部長辦公室參事
綠過立院提案門檻 王金平：僅止提案
回教徒開齋節 外勞雇主同樂
華中第一高樓開工 高度428米共88層
拒絕簽證 王丹：理解台灣立場但不解理由
太魯閣白楊步道口落石 遊客遭擊中受傷
澎湖博弈公投未過 吳揆：無涉藍綠對抗
吳伯雄：劉政鴻政績是國民黨的驕傲
吳揆：捍言論自由 不禁播熱比婭紀錄片
中國「國慶」二炮108枚導彈參與閱兵
台北牛肉麵節 台版米其林50家業者入選
雲林立委補選 呂秀蓮：民進黨好的開始
謝長廷：不應認為熱比婭是恐怖分子
柯以柔新書發表 叫我美食天后
律師：陳鎮慧上訴 怕財產遭扣押
劉建國謝票 強調認真服務回報鄉親
蔡明亮：高雄拍片讓電影得到保護與提升
連戰賞紫檀 讚有內涵者不化妝就有吸引力
張俊宏老獅出征 參選南投縣長
國姓新橋完工 縣長攜老村民過橋
全民游泳 教部12年增建150座泳池
大巨蛋風波 低調黃煌雄罕見上火線
高鐵聯貸證券化 券商：吸引力有限
兒盟：線上遊戲分級未落實
周錫瑋：林口位海陸空樞紐 潛力無窮
中國紫檀博物館藏台北101驚艷登場 開館10年首度海外大規模展出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞領袖格達費取消過境加拿大
順應中國國情特色 台亦可藉ECFA以經促政
建政60年 中共對台政策的堅持與不變
中國將申報大運河列入世界文化遺產
擴大市場 日本大廠委託台商生產低價家電
精華區高齡屋申貸門檻高 投資考量需謹慎
飲料等7類廠商以自製產品送禮 應繳貨物稅
日媒：日澳將簽軍方相互提供補給協定
北大清華狀元拍賣代言權 所得捐台灣災區
世界最大 上海長江隧橋即將完工通車
標檢局30日召開體溫計操作說明會
中國第一藏獒身價人民幣800萬元
涉侵占診所醫療費 女子判刑1年
台灣女藝術家袁漱杭州辦個展
推廣工商憑證 經部估年底達92萬張
350組大陸富人10.1黃金週到香港購屋
災後檢討 國科會氣象局明赴立院報告
88水災49天 南加州宗教界辦聯合祈福會
南海一號首次試掘 200多件瓷器現身
北縣男子負氣尋短 跳基隆田寮河死亡
廣東將對香港擴大開放水陸運輸業
中國官員：氣候技術轉移機制可望年底出爐
三重祭孔 八佾舞敬師
美台國防工業會議明開幕 探討戰略安全合作
皮蛇纏身勿信秘方 對症下藥解決痛苦
美羅德島州台灣日龍舟賽 宛若嘉年華會
孔子79代孫孔垂長 明首任奉祀官祭孔
誤判 中華職棒聯盟:主審王俊宏禁判兩場
立院建議：文官轉政務官 得採原退撫制度
疑煞車失靈 遊覽車滑落山溝司機不治
台灣農訪團印州簽意向書 政府媒體高度重視
全台孔廟明天祭孔 文建會籲就近參加
中國需求降 面板驅動IC供應鏈Q4添變數
政院重編治水預算 景觀工程費大幅刪減
廣州地鐵對乘客攜帶物品進行安檢
中國每年逾4000萬人被動物所傷
總統暨大專盃帆船賽閉幕
氣象局豪雨特報 花蓮局部大豪雨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
俄羅斯代表古博夫見證台俄關係轉變
俄駐台代表肯定台灣外交及兩岸政策
高鐵債權證券化 張秀蓮：密切聯繫中
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中秋烤肉 營養師：少用加工肉品
中國聯通明天宣布3G正式商用
大陸清華大學總裁班 亞洲大學參訪
中國與周邊國家合作打擊境外東突
劉政鴻：博弈條款若鬆綁 設專區取決民意
婦團抗議孔廟奉祀官性別不平等
總統：堤防修築一氣呵成 避免災害重演
分割30週年 忠仁忠義感恩義賣
香港貧窮人口增至123萬人
台中縣市慈善資訊提前整合 助弱勢更完善
追討宗祠公有地租金 基市府敗訴
臨盆母鯊剖腹 30多尾幼鯊活潑亂跳
中國國慶開恩 監獄囚犯減刑回家
棒球城市對抗賽 鄭嘉明完投合庫奪冠
老夫妻騎機車探子 車禍雙亡
湖北武漢結婚大手筆 包飛機娶新娘
旅歐鋼琴家盧易之 10月返台巡迴獨奏
紅燈右轉3次即吊照？警：謠言勿信
台東大雨 南橫路斷2人受困沙洲獲救
馬總統鳳雄營區慰問災民 籲注意安全
民進黨明感恩茶會 宣告年底選戰起跑
開班教台灣傳統工藝春仔花 周雅雯盼傳承
癌症標靶療法 有效舒緩副作用
釣魚反被釣 釣客受困吊掛獲救
高市將再播熱比婭 觀光業者無奈
吳揆：保存發揚客家文化 責無旁貸
國民黨兵敗雲林 年底選戰整合待考驗
颱風肆虐菲律賓 至少73死逾25萬人流離失所
沒升將軍 毛澤東孫子：最快明年升少將
吳揆：救失業協助企業投資 官員多用心
蘇貞昌：不一定要馬上提總統罷免案
年底縣市長選舉 綠營吹起反攻號角
香港H1N1新流感再奪1命 死者增至22人
國民黨中央委員選舉 詹春柏：選風進步
中職 La New2比1勝兄弟
電影孔子3分鐘預告 明天首度曝光
北京今起不夜城
中職獅8比2啖牛 興農本季無緣爭冠
中職 黃宏任5.1局好投 熊2比1抓傷象
國民黨中委選舉 立委大贏家
新唐人亞太台常斷訊 中華電信查原因
揮別洩密陰影 台與國際交換洗錢情資45件
扁辦：明與扁討論律師人選與羈押抗告
新疆立法嚴控電話網路
國民黨中委選舉 百里侯表現亮眼
國民黨中委選舉 7政務官當選
閣員當選國民黨中委 蘇俊賓:會盡黨員義務
國民黨中委 兄弟檔與母子檔都有
曹格11月香港演唱會取消
中常委明天登記 立院系統實力堅強
報復遭課懲罰稅 中國對美國肉雞採"雙反"調查
中國女首富 紫檀女王陳麗華來台
關心88水災 華府僑界繼續募款賑災
多明尼加僑界捐款賑災
奧斯卡最佳導演羅曼波蘭斯基在瑞士被捕
泛太平洋女網賽 張凱貞晉級女單第2輪
韓網女雙決賽 台灣女將詹詠然奪冠
總統開首例 台南孔廟祭孔
總統贈匾台南孔廟爭議 蔡仲禮:無矮化意思
保護塞拉亞"最後通牒" 巴西拒收
中國東南部 121名兒童鉛中毒
家務事纏身又驗毒 張韶涵線上音樂搶眼
孔子2559週年誕辰 北市祭孔莊嚴肅穆
孔子誕辰 馬總統主持中樞紀念典禮
宏都拉斯代理總統之女遭美驅逐
「嘿、嘿、嘿」事件落幕 新新聞登報道歉
MOU何時簽？ 陳沖：正常情況不會拖到明年
高鐵虧損 毛治國：責任全推政府不負責
野獸林志傑登陸 高薪加盟浙江廣廈
老人有房無現金 陳沖:以1年規劃以房養老
立委疑高鐵肥貓 與受託預測運量有關
張麗善退選縣長 許舒博：請示中央因應
張凱貞擊敗球后沙菲娜
原民會：優先推動原民自治法草案
東京女網賽 張凱貞打敗莎菲娜晉級
民進黨剝柚度黨慶 團結意味濃
蕭副總統：經濟轉型 尋找核心競爭力
張麗善退選 蘇治芬：此事沒那麼簡單
中國首度在港發行60億人民幣國債
山鉧科技網路電話VOIP 2.0免費建置推廣計畫
頂好企業推出IS GIFT中秋燕窩月餅禮盒 好評熱賣中
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知本老爺首度中秋禮盒-鳳洛酥新鮮上市
臺北文昌、城內商圈聯合特賣 8萬8沙發 民眾3萬8百標得！
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2009「第四屆龍騰微笑競賽 」頒獎典禮
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陶博館10週年視覺意象徵選 最高獎金2萬元
國合會「2009年友好國家醫事人員訓練計畫」圓滿結訓
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2009亞太傳統藝術節 樂舞集「金」五國風情
Google現正推出Google地圖「地方資訊頁面(Place Page)」功能
曾文越域引水是元兇? 水利署喊停
誠摯邀請所有熱愛台東文化資產的好朋友，一同來為我們的綠島大象努力
中秋佳節 台中福華推出池畔燒烤活動
世界豆漿大王拍賣6000萬 每坪225萬
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鐵馬自由行 170名各國選手日月潭開騎
永和豆漿店6千萬拍定 房仲:價格合理
毛新宇自稱 最快明年升任少將
開創新藍海 數位出版102年產值逾千億元
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臺企銀獲金管會評選為「辦理防制金融詐騙績優機構」
土地銀行南崁分行遷址營業 服務全新上路
櫃買中心舉辦「順利成為上櫃家族成員」座談會
台北國際航空客貨運量躋身前10大 分列地區內第七及第六名
臺灣銀行香港分行財富管理業務9月29日正式營運
證交所網站提供中英文『證券詞彙』搜尋服務
大樂透慶中秋9/29、10/2頭獎加碼 總加碼金額兩億元
聯邦銀行『繳費e點通-好鄰居迎賓專案』申請免建置費再送讀卡機
迎向第四季大行情 元大投信：聚焦新興亞洲、中國、台灣
德大選出口民調 總理梅克爾成功連任
德國向右轉 梅克爾成功連任總理
「食破天驚」 蟬聯北美票房冠軍
巴西聖多斯港今年至8月獲利逾2000萬美元
悲情城市20年 北美重現 洛杉磯首映
平潭將成兩岸合作示範區 台灣機構參與規畫
中國十一放大假 陸客來台每日約3千人
伊朗軍演成功試射兩枚短程導彈
兩岸交往若生摩擦 閩副省長：應逐步破解
澄清健康欠佳傳言 英相堅持繼續執政
陸委會:兩岸建立互信機制時機未成熟
閩副省長：七方面推動福建對台先行先試
2個熱帶低壓增強中 氣象局密切注意
颱風加鋒面 防瞬間大雨雷擊強陣風
台股開盤下跌12.73點 為7332.49點
韓星李炳憲參加陳英雄執導好萊塢新片
東京匯市日圓價位飆高 1美元兌低於89日圓
8月景氣燈號 可望再亮黃藍燈
張麗善宣布退出雲林縣長選舉
國際美元走強 新台幣匯率盤初走貶
中國大陸密切注意凱莎娜颱風動向
壓力大 上海女性乳癌發病率居大陸首位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
427聯隊違規 空軍：飛官地勤連帶賠償
張麗善退選 王金平:與雲林立委補選有關
台股開低震盪 營建玻陶橡膠重跌
外交部：持梵蒂岡護照 來台免簽證
印度工商報導一：古茶拉底省發展潛力雄厚
印度工商報導二：迎合市場產品 商機無限
綠營達總統罷免提案門檻? 王金平：差1席
證交所網站提供詞彙服務 已建置2800詞彙
中央大學：9月CCI達56.45點 15個月來新高
本島推博弈？ 蔡勳雄：尚未除罪化 不適用
屏東祭孔 首度開放社會人士參與
教師節 吳清基籲社會尊師重道
大樂透慶中秋 本週二五頭獎各加碼 1億元
新流感住院病例增2例
張麗善退選 藍營籲慰留綠營指尊重
教師節 稻江護家學生開唱兼按摩 謝師恩
嘉檢運用緩起訴金 助阿里山學童復學
上海媒體：中美不會爆發大規模貿易戰
香港研究引入大陸女傭 預料影響深遠
小林村遷村 高縣府：五里埔與杉林國中邊
鄉鎮衛星電話使用 消防署:1個月內提報告
張榮味為立委敗選負責 張麗善退選縣長
金門慶祝教師節 縣長頒獎牽手傳佳話
黃紹庭當選無效 高市議會:文到後追溯
科教館弊案 前館長徐國士遭求刑20年
扁辦：扁提抗告 指特偵組涉隱匿證據
開發金案開庭 辜仲瑩否認涉案
疾管局:施種新流感疫苗不用預約
北京希望香港更加發揮金融中心作用
民進黨:罷免提案是尚方寶劍 不輕易出鞘
失業率常破6%? 蔡勳雄:最慢明年首季降低
馬國民調：總理工作壓力最大
吳敦義：孔子教育理念仍為現代理想與目標
情治監聽有增無減? 民進黨籲說清楚
美元走強 新台幣中午收盤貶3.2分
紀念孔子誕辰 高市祭孔莊嚴隆重
情治監聽有增無減？ 藍綠均籲應調查
海砂屋改建疑圖利 北市府:依法執行
旗津海岸建築掏空 高市擬改造呈現原貌
扁涉外患罪？ 王清峰：檢方調查
利用災區製安毒300餘公斤 3嫌露餡被逮
發放中國賑災款 原民協會10月辦第2階段
中國國慶將屆 僑委會盼僑務委員勿參加
傳北京新疆餐廳爆炸案是人為破壞
搶救國文聯盟籲恢復高中國文授課時數
推動有品 國圖副館長薦靜思語
台股收盤跌60.61點 為7284.61點
颱洪中心：3年內提升定量降雨預報能力
立委：勞委會補助北高市勞健保費無法源
台股開低震盪 收盤下跌60.61點
電金傳產連袂下跌 台股量縮7300點失守
綠營議員籲河砂採售分離 北市：將檢討
10月台指期跌55點 逆價差4.61點
公投未過賣壓出籠 博弈股全跌停
Gartner：年底全球1/5家庭有固網寬頻
台電：原物料上漲 核四延至民國100年商轉
10月電子期跌3.4點 金融期跌8點
凱薩娜重創呂宋島 至少190死25萬人受災
國財局標售眷改土地 總底價29億元
網路多標錯價 經部擬訂遊戲規則
總統：鼓勵當地傑出教育家入祀孔廟
敗戰處理 谷垣禎一出任自民黨黨總裁
國安局：馬總統上台 監聽量少7成
HOLA：3日內與消費者聯繫提供處理方案
全運會24日登場 中市：會有不一樣的呈現
退選雲林縣長 國民黨：張麗善事先未知會
張凱貞擊敗球后 張父盼繼續贏下去
大陸學歷採認 台生會提「四正一沒有」
台股跌60點 三大法人賣超22.14億元
打敗莎菲娜 東京女網賽張凱貞晉級16強
澎湖愛心月餅 關懷88水災災民
時序入秋中暑頻傳 醫師籲民眾注意
高市抽驗中秋食品60件 全合規定
慶祝教師節 興大師生許願園寫心願
北京公安局：10‧1安保工作就緒
北京首都機場10‧1臨時禁航3小時
利稻便橋被沖毀 南橫公路又中斷
新台幣兌美元貶4.7分 收32.475元
嘉市銀髮族免費接種肺炎鏈球菌疫苗
疑食物中毒 中縣2小學近百學生請假
8月燈號黃藍燈 景氣信號18分
外資上周賣超85.43億元 賣超華映最多
高縣牙醫公會捐款 協助災民口腔健檢
慈濟技術學院新生 3對異卵雙胞胎同校
高市機車若全定檢 減碳抵種200萬棵樹
8月景氣黃藍燈 領先同時指標雙上揚
台中縣市學生疑食物中毒 業者暫停供餐
挑戰200k自由車賽 車友怨迷路又沒物資
教師夫妻結縭半世紀 攜手耕耘教育
衛署：新流感疫苗接種 民眾不需揪團
嘿嘿嘿事件9週年 呂秀蓮11/16開記者會
趙天麟爭取遞補高市議員 促中選會速討論
感謝救災恩人 屏縣將招待吃面帕粄
王志剛率團出席台韓經濟聯席會議
中國最大海巡船投入使用
新台南市政中心 蘇煥智提議南科特定區
中國茅台集團去年繳稅額可再建一座鳥巢
疾管局：季節流感與新流感疫苗無衝突
追欠稅大戶 王清峰：專案檢討
房仲:第四季購屋意願不減 價格呈拉鋸
中國對台美進口聚氯乙烯繼續反傾銷
17歲逆子夥友弒父 趁熟睡砍斷手掌
許舒博：張麗善退選雲林縣長 心意堅定
保全員超商補鈔 男子持槍劫走150萬
餐後高血糖控制 從飲食運動藥物著手
8縣市抽查月餅 1件不合格已下架
創意不埋沒 北縣博物館設計賽開跑
客家粄條叫面帕粄 切割前像毛巾
業者批觀光沒方向 高市府坦承缺專業人員
民進黨23歲生日 蔡英文宣示團結再出發
十一中國國慶 羅文嘉：5城市播熱比婭
2010花博起跑 種子寶寶命名打頭陣
礁溪溫泉公園泡湯池 年底試營運
噪犀鳥封巢育雛過程特別 鳳凰谷繁殖成功
旅韓華僑紀念孔誕 孫樹義勉弘揚中華文化
黃健庭：召委圈選失誤 無心之過
私校公保改勞保年金? 勞委會銓敘部為難
劉政鴻號召道卡斯族人 參與傳統祭典
張凱貞受矚目 專家：她用實力證明自己
陳菊為特教打氣 泡泡龍學童回贈菊娃娃
匈牙利鋼琴家瓦薩里 獨奏會30日登場
楊紫瓊推國際道路安全 柯林頓大力支援
張麗善退選雲林縣長 國民黨：推新人選
美元走強出口商拋匯 新台幣收貶4.7分
電動車產業鏈成形 專家：台灣具競爭優勢
張凱貞施壓戰略成功 晉級東京女網單打16強
三商名人賽 19國115好手較勁
舢舨通霄港遇大浪 2漁民落海溺斃
民進黨高市黨部串聯5地 10/1同播熱比婭
景氣最壞時期已過 加強內需才可見綠燈
老師換學生當 教師節活動多元化
刺死失業弟 兄提刀投案
金門古蹟東溪鄭氏家廟修竣 李炷烽肯定
印尼激進組織向馬國宣戰 定10月8日進攻
國語日報讀報教育有成 新加坡來台取經
創新大師莫里斯開講：不懂變革會失敗
北市10月起接種季節流感疫苗
義守大學外籍新生報到 校園國際化
國防部出動變形金剛招募新血
無照石材廠行水區營業 北市坦承疏失
南投立委補選 藍軍初選2人登記
高華柱：88水災救災難度高 國軍盡全力
6歲以下禁補習？教部將邀專家界定範圍
總統：教育經費每年0.2%GDP增加
中華黃頁中華徵信所 共推企業認證機制
中秋月餅抽驗 北市56件全過關
日商捐百萬元給世展會 協助三地門重建
毛治國承諾 高鐵新增3站明年1月啟動
永和豆漿香醇四溢 老饕的鮮明記憶
遭駭 HOLA允諾消保會9/30提解決方案
中國總理溫家寶將訪問北韓
還我金門人民土地 民進黨邀立委辦公聽會
房仲：近7成大台北房價突破去年高點
央行：台灣出口價格競爭力相對仍強
凱莎娜釀水災 台商損失慘重 1人失聯
世界桌球女單一姊張怡寧將結婚
英記者：中國對環境議題態度已趨開放
東溪鄭氏家廟 見證開台進士與金門淵源
國民黨中常委選舉 政務官縣市長未參選
香港投資興建北京地鐵4號線開通試運營
豆漿老店法拍超行情 房仲：著眼都市更新
趁眼睛睜開趕快讀 泡泡龍阿勛不服輸
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菲僑界慶教師節 僑委會褒獎績優僑校教師
第098078期威力彩38樂合彩開獎結果
高鐵案 檢調本週持續調閱資料
高鐵新增3站 歐晉德：政府應適當承擔
刑事局遣返詐欺犯 首採兩岸直航模式
總統府週邊列都審 市府：會與建商溝通
罷免總統？綠營審慎考量民意趨向
中國再出土恐龍化石 可能解開鳥類演化之謎
連20年捐血達上限 義消熱血救人
政院內定 梁啟源任政委朱景鵬掌研考會
反向貸款及高鐵債權證券化 新光金支持
防詐騙績效佳 10家金融機構受表揚
男子職撞第三站 柯秉逸率先晉級4強
捧100萬換張假公文 婦人積蓄飛了
高鐵新增3站75億元 債務將更大
流亡導演被捕 羅曼波蘭斯基一生動盪
秋節國道疏導 入口匝道儀控管制
國民黨:雲林縣長新人選 改革清新原則不變
第098078期威力彩頭獎摃龜
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Power教師獎 舞蹈老師不畏病痛勤教學
中日韓外長上海開會準備下月10日高峰會
漲潮阻排水 基隆局部積水已退
士林官邸火災 北市消防隊搶救
媒體指監聽增加 總統要國安局徹查
士林官邸倉庫火勢撲滅無傷亡 原因待查
兩岸司法互助 首次直航押回通緝犯
涉結構債案 金鼎總裁夫婦各500萬交保
行銷淡水 淡大流動文化劇場"參一咖"
10.1敏感時刻 新唐人亞太台遭干擾
華僑參加中國國慶 吳英毅:「不怕貨比貨，只怕不識貨」
趙世璋：充實防衛實力做為兩岸交流基石
士林官邸火警 正房寢室及迴廊受損
買方看跌房價「以拖待變」 中信房屋：低檔不可待防錯失進場時機
北京「鳥巢」場館大整修
凱莎娜肆虐 菲總統府充當災民避難中心
英國最酷品牌調查 iPhone手機奪冠
張麗善閃電退選 打亂國民黨陣腳
克莎菲娜撇步 張凱貞：沒壓力 打好自己的球
緬總理批制裁不公 潘基文籲釋放翁山蘇姬
伊朗試射導彈成功 國際社會關注
趙世璋：未感覺美對台軍售受北京牽制
傳YouTube與華納音樂達成合作協議
博弈公投未過 江宜樺：續挺澎湖發展觀光
爭取2016年奧運主辦權 4國領袖最後衝刺
新流感死亡新增1例 18死
加州玫瑰花車遊行 華航造型敲定三太子哪吒
國定古蹟士林官邸燒毀 文資處勘察中
士林官邸火災 總統府：未損建物本身
高市通報專線1999下月起免費
印度擁20萬噸級核武 引起中國不安
高鐵財務危機 學者立委籲應重整
回診看報告醫院收費 衛生署：嚴重者警告
士林官邸 2005年指定為國定古蹟
不能什麼都要! 國民黨內部: 選縣長先辭立委
10.1中國國慶日 「愛的十個條件」放映時
張麗善堅決退選 替代人選國民黨物色中
台銀發行虎年銀幣 金鑚條塊同步上市
金鼎證：金鼎投信案並無不法
新流感重症首例 奮戰百日仍死亡
張凱貞視訊 母親：還有硬仗要打
博愛特區膨脹4倍 「不博愛」!
巴菲特點石成金香港投資者趨之若鶩
3大預算案 列立院10月2日議程
張秀蓮：高鐵聯貸額度3820億元
關懷藝人餐會 曾亞君身體不適昏倒
王志剛：以台韓良性互動消弭Chiwan危機感
美國防官員: 強大的台灣是區域穩定因素
台蘭生技園區委外經營 展館活化更多元
反對中科二林園區案 自救會陳情
馬總統金門勞軍 勉如期完成排雷
陳菊：未來新高市 短期維持2辦公場所
吳淑珍身體不適 掛趙建銘門診
學者：中國未來60年將成世界第1大經濟體
葛瑞格森：戰力是美對台軍售唯一考量
電子書行情看俏 吸引多家廠商投入
放寬面板晶圓登陸?經濟部:年底前敲定方向
無懼重創 阿里山觀光業者重新出發
促進台韓經貿交流 王志剛姜太淳簽共同聲明
BOT問題多 中市改以ROT推動大型建設
高縣88水災受創國中小 獲贈電腦設備
鄉鎮代表盼區自治 王金平：修法時納考量
中台山博物館開館 展雷峰塔出土文物
佛光山曼谷道場建廟奠基
因應流感疫苗接種 危機處理小組待命
胡婷婷走秀 穿旗袍轉大人
十大好米出爐 台農71號高雄145號大贏家
大華府台灣同鄉會 中秋遊園賑災活動
棄焦土策略 扁律：二審不與法官對立
金門勞軍 總統：促進兩岸和平共創繁榮
中華郵政推出簡易「喜樂年年」還本終身保險
土地銀行主辦PAN-JIT ASIA & AIDE SOLAR ENERGY (HK)美金4,200萬元聯貸案簽約
台銀庚寅虎年精鑄生肖銀幣及臺銀金鑽條塊 9月30日正式開賣
第二屆全國中小學實物攝影機創意教學應用競賽開跑
大陸古今雙遊直航3折起 『芭比娃娃旗艦店』、『金庸武學少林寺』$9,999元起
中華電信MOD與香港TVB集團 攜手共同開創大中華影視版圖
百齡罈真世界開站 邀網友觀賞李安《胡士托風波》特映
北市百貨周年慶 中和環球購物中心推出秋冬鞋款3.4折搶市
精熙國際TDR公開申購30日截止
荷銀信用卡秋季旅遊優惠 「日本追楓計劃」大阪五日自由行僅NT$ 11,999 起
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新型流感在選手村蔓延 南韓手球隊撤出
黑瞎子島將建8大功能區
大足被盜佛像 傳驚現重慶原公安副局長家
廣東29個行業將開放台灣人申辦個體戶
研究顯示汶川大地震內部斷層結構劇烈變動
溫福高鐵通車 海西區與長三角有了動脈
中國土地儲備制度問題多 反腐調查不手軟
中共將建立黨委發言人制度
陳一諮吳淦等中國維權人士獲頒亞太人權獎
先進武器大亮相 中國閱兵受矚目
南韓國會通過鄭雲燦國務總理任命案
香港與馬來西亞共同發展伊斯蘭金融業務
合照需付約1萬台幣 前英相布萊爾被批搶錢
上海物價昂貴 台灣人生活大不易
美台國防工業會議在維州揭幕
為年底簽新協定 曼谷氣候變遷會議展開談判
H1N1疫情仍蔓延 泰每10萬人可能38人感染
歷史因素加大牌明星 建國大業小成本大賣座
親商政黨入主新政府 德工商團體高度期待
胡潤百富榜 王傳福登上中國首富
日泰混血苦兒將與未謀面生父見面
德大選落幕 新政府11月9日前成立
風災影響菲華文教中心 但服務僑胞不稍歇
律師：波蘭斯基決定抗拒引渡並爭取交保
台駐丹麥官員投書 爭取參與氣候峰會
迎戰明春大選 英相同意上電視與反對黨辯論
北韓全力追查境內流傳南韓電影海雲台
核談判前夕 伊朗動作頻頻
浙江海寧觀潮 10月6日本世紀最大
台股開盤上漲101.23點 為7385.84點
全台豪雨特報 中秋節陰雨天
外交部長：活路外交扭轉三輸為三贏
楊進添：建立二軌交流 推動加入東協
聯合國氣候會議 台灣爭取提高參與層級
楊進添：駐外使節赴任前 下鄉列必修
江宜樺：明年5至6月提貧窮線調整方案
解決少子化 江宜樺：發津貼非對症下藥
江宜樺：集遊法可更放寬 但不可廢除
基隆1小時雨量73.5毫米 民眾直呼太誇張
中國與伊朗簽署油田開發合約
中國自行規劃京台高鐵今年可能動工
加反對黨又提出不信任案 但仍難扳倒政府
楊進添：基於人道 保護賽拉亞女兒
吳揆：政府從未說熱比婭是恐怖分子
台股漲 新台幣兌美元盤初走升
題庫8000則 北市1999盼服務無死角
國際抗癌聯盟成立中國聯絡處
施顏祥：檢討赴中投資 年底前有方向
廣州番禺公廁黃金打造
學者建議關注東亞共同體台灣定位問題
看報告再收掛號費 楊志良：列入評鑑
北京新疆餐廳爆炸事件官方排除人為因素
北縣蘆洲4工廠火警 無傷亡
總統秋節金門勞軍 不畏風浪前進大膽島
中國審批通過江蘇第一個赴台投資項目
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台股開高走高 大漲百餘點
香港經營北京地鐵4號線 3年即有收益
詹春柏:雲林縣長新提名人 一兩天內明朗
雲林敗選 胡志強：不支持寧輸勿濫心態
紐約另有人協助恐怖份子策劃攻擊陰謀
莫小看貧血 嚴重者可能休克致命
吳揆：蘇花公路替代方案 不能再猶疑
台玻集團獨資項目江蘇淮安開工
上校派兵餵狗 國防部:營區禁止個人養狗
公園禁止中秋烤肉 中市罰款伺候
道路搶通鄉民回家 楊秋興：應全家回去
出口商拋匯 新台幣兌美元中午升值8.8分
台蘭生技園區轉型觀光 中秋開幕搶商機
民進黨徵召施錦芳 參選屏東市長
冒充小林災民搶銀行 連姓男子遭訴
面板半導體登陸鬆綁 大摩：提振市場信心
吳揆：同意達賴來台是行使國家主權
綠營：反對博愛特區擴大管制
維安考量 府：特區容積率獎勵移轉
特區都審擴大 郝龍斌盼府再評估
推動伊斯坦堡設館 外交部:期程有彈性
和艦案解套有望 聯電台積連袂大漲
打擊囤地 中國收土地閒置費
輕颱芭瑪形成 可能接近台灣
中國火鍋湯底訂國家標準
僑社參加大陸國慶 吳揆:不鼓勵不禁止
吳揆：簽ECFA須國家需要民意支持國會監督
設計博覽會10月2日開幕 數百創意商品登場
小心保養 別讓頸紋透露年齡
金屬中心引進新技術 提升底盤自製能力
聯合國再度討論種姓歧視違反人權 印度難堪
電腦輔助全靜脈麻醉 病人醫師兩相贏
藏放大量毒品 2毒販遭判無期徒刑
壯男追女未果起殺機 2死1重傷
藥妝店搶案偵破 中市警方追到台南逮人
挖晶片棄養狗 農委會:最重罰飼主7.5萬元
淤積砂石變財富 吳揆：朝此方向規劃
自來水混充山泉水 高縣加強取締勸導
國中生氯氣中毒 小心漂白水鹽酸勿混用
體驗異國工作文化 交大GMBA海外實習
美院士力邀中研院研發抗藥性肺結核新藥
台股收盤漲145.37點 為7429.98點
台股開高收高 大漲145.37點
10月台指期漲124點 逆價差24.98點
中鋼工業廢水純化 水資利用啟新頁
中秋晚會愛在林邊 白冰冰獻唱都馬調
10月電子期漲6.4點 金融期漲13.6點
中秋傳愛 月餅柚子分享獨居長輩
台股氣勢如虹 擴量千億大漲145點
以房養老 台銀：如果可行 銀行會支持
禁書「中國文明的反思」完整版香港上市
歐巴馬該不該殺 Facebook民調遭調查已撤銷
台股漲145點 三大法人買超181.93億元
國際半導體展明登場 展出先進技術
受H1N1流感影響 今前8個月訪港旅客跌3.4%
加國駐台代表關心88水災重建 南下探視
非每人有房 反向抵押貸款當輔助措施
油價高 警查獲逾3萬公升非法囤積油品
關懷弱勢 中油加油站增聘身障人士
新台幣兌美元升9.9分 收32.376元
海基會：ECFA列4次會談議題雙方仍未談妥
干擾播熱比婭？中市警:例行了解 不會干涉
王金平：張麗善仍支持國民黨人選
台北廚王爭霸戰 10月上旬開跑
人溺己溺 路竹會援菲律賓醫療白米
殉職艦長陳紀宗 總統追晉海軍少將
政治世家將褪光環 呂文華要賣牛肉麵
台銀虎年精鑄生肖銀幣 明起發售
高市海污防治演練 提升溢油應變能力
上海世博會文藝氣息濃 各類演出共2萬場次
臺大繁星名額增加 醫學系人數仍在討論
聯電：許可辦法出爐後 申請合併和艦
戰勝病魔 新流感孕婦籲勇敢接受治療
中國軍方希望美國審慎處理對台軍售事宜
扁案二審10/9開庭 未提訊扁
永和男子陳屍自宅 警方疑他殺
綠委質疑赴港用公款 吳揆：款項已匯回
台股漲出口商拋匯 新台幣匯率收升9.9分
桃縣26萬劑流感疫苗 10月1日接種
颱風重創菲律賓 外交部捐5萬美元慰問
吳敦義：以房養老 1年內研議是否可行
廣東大亞灣核電站延長香港供電期
專挑藥局連搶3家 持槍搶匪落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
秋冬防疫 北縣10/1起打流感疫苗
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
吳伯雄：速覓雲林縣長人選 不會空降
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北縣接連2起燒炭自殺案 造成2死
重慶前司法局長文強在魚塘藏人民幣2千萬
信心足 國內基金規模回升至次貸前水準
中秋節烤肉 雲林肉品市場推衛生豬肉
東莞台商學校捐100萬 重建災區學校
行行出狀元 調酒闖出一片天
綠委提案 邀熱比婭赴立院演講
中秋將近 北市公布11處烤肉場地
楊謹華代言按摩椅 化身性感魔術師
吳揆：地下電台賣假偽禁藥 贊成重罰
變形金剛熱賣 海關查獲機器人玩具涉仿冒
吳揆：故宮南院續建 重防洪
庶民經濟 生活物價指數最快10月公布
上海世博會將舉辦高峰論壇和6場主題論壇
竹市籲民眾把握消費券最後抽獎機會
不辦亞洲女籃賽被罰款 籃協：受委屈
國防部:老舊眷村改建 依法標地取得財源
中國超英趕美成為南非最大貿易夥伴
香港東亞運公開發售門票賣出60%
中華電信MOD與香港TVB合作 開創影視版圖
夏姿少東遭砍案 議員妻獲不起訴
監委赴屏勘查88災情 促追查人為因素
嘉縣大埔美精密機械園區動土 繁榮地方
郭子乾化身瘋狂博士 搶當孩子王
秋節晚會 張菲仍盼林慧萍現身
苗縣中秋晚會 2日大湖溫馨登場
核發救助金陷兩難 南縣村里長陳情
疏濬中央地方不同調 楊秋興批中央
沃爾瑪最能代表美國 總統魅力不及性感男星
師妹入圍百萬主播 溫昇豪與有榮焉
年底縣市長選戰 屏縣2組參選人相互出擊
中秋佳節送好禮 20噸台灣水果登陸上海
鼓勵數位內容產業 業者可申請預算
苗縣圖書館率先改隸 以教育資源推動閱讀
富邦金撤回發行GDR籌資計畫
研究：腸道寄生蟲有助抑制氣喘和過敏症
經建會：政府債務占GDP比 2011年可降
台開:做好龜山鄉智慧城市U化G化規劃
吳揆：量能課稅要慎重 否則不利經濟
美國電子書使用者 65%願再買另一部送禮
住宅區種大麻 男子被逮送辦
台玻在江蘇淮安建世界最大玻璃純鹼原料廠
北市教育局長 郝龍斌10/1宣布
大安區立委補選獻金 蔣乃辛結餘300萬最多
中華電TVB合作衝刺MOD 目標年底85萬用戶
繁星計畫變革 1所大學可錄取同高中2人
柬埔寨下達跨界射殺令 泰軟性回應
消費券明截止使用 還有20億元未兌付
警員協尋奏功 夫妻離散15年重相逢
大專盃租稅辯論比賽 臺大奪冠
回診看報告 衛署鼓勵醫院少收掛號費
花蓮副縣長張志明退國民黨 參選縣長
埃及引進假處女膜裝置 學者要求嚴懲進口商
採購中秋禮品 環署籲注意包裝節約資源
運量不足 遠通ETC要求高公局補償
章子怡跨海賞臉 盼與蔡明亮銀幕結緣
男子竊女內衣助興 藏衣萬善祠
面板業：赴大陸設廠 尊重政策時程
治水預算執行率低 藍委憂損治水成效
擴大公建預算執行率低 立委憂成效
經部估今年出超300億美元 創新高
自動體外電擊器 爭取心臟病患救援時間
SEMI：2010年半導體設備市場估210億美元
醫界研究：抗老從少吃一口開始
2009關渡藝術節 舞台劇電影內容豐富
中國第4季繼續採取寬鬆貨幣政策
老翁清晨騎單車外出 10分鐘被搶2次
南投破獲勾結醫院引進外勞人口販子
HOLA賠千元禮券 消保會:消費者不滿可申訴
蔡煌瑯：民進黨支持修法解決金門土地問題
播熱比婭遭關閉溝通管道 陳菊表達委曲
勞委會將修法 精神疾病納勞保職災給付
Makiyo吳佩慈為狗寶貝公開徵婚
失業勞工子女就學補助 10/1開始申請
科技成長100強 良得奪冠
美股勁揚帶動逢低買盤介入 亞股上漲
第098194期今彩539三星彩四星彩開獎
第098078期大樂透49樂合彩開獎結果
聽奧女神林嘉綺 金鐘開幕嘉賓
總統:洽簽ECFA盼納收穫條款 減少產業衝擊
ECFA服務業早期收穫清單 3原則出爐
疏解中秋車潮 交9實施站外下車
博愛特區建案尷尬 北市府：可討論
亞東醫院呼籲 感染新流感要即早治療
豪雨特報 未來一週有雨
張志明退黨參選花縣長 詹春柏：續溝通
北縣撥1.3億 補償林肯大郡482受災戶
泛太平洋女網賽 張凱貞明迎戰捷克選手
總統牽線 劉兆玄赴歐與前捷克總統對談
怨偶稍安勿譟 重慶10．1國慶假期不受理離婚
象5比2勝熊 封王魔術數字M4
陳志偉單場4安 牛12比1大勝獅
銓敘部：公務員職務列等案 近日可望解決
希望閱讀開跑 周美青為孩子說故事
鄭德美接侍衛長 羅際琴接馬防部
習近平：中國將推動中美關係穩定向前發展
第098078期大樂透 頭獎無人中獎
陳志偉猛打賞 牛12比1大勝獅
北檢1檢座染新流感 請假自主管理
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客車司機中風昏迷 乘客協助安全停車
台商江蘇投資熱 項目超過1.6萬個
戴德梁行：大陸3400億保險資金可投資地產
中銀：香港應提高人民幣債券流通性
禮券事件 HOLA賠每人千元禮券與88折優惠
高鐵爆發員工A乘車券轉賣案
靜思語二十年 「生命教育家」研討會
中秋團圓住宿‧劍湖山摩天賞煙火
10月底台北國際旅展門票 先預購省更多
1次到位 2大品牌 3管齊下
音樂‧啤酒‧美食 最豪華的中秋烤肉宴
打造全新品牌形象 輔助雅芳專業美容代表再創事業高峰
南投市長許淑華 擠進中央委員前50名
網站 6.4兆元「贈品禮券」烏龍案 HOLA 1000元禮券88折優惠卡謝罪
中秋好康哪裡找 四平商圈消費送藏金月餅
內政部: 從未說過熱比婭是恐怖份子
長生不老不是夢 「未病醫學」從了解「身體年齡」開始
巴拿馬前總統恩達拉過世
張栩4連霸 榮獲第34屆日本圍棋碁聖頭銜
黃肇松因病請辭 中央社董事長王文華暫代
Facebook刺殺歐巴馬民調 掀種族主義風波
博愛特區擴大 扁家買的一品苑恐剩8樓
2009花東縱谷樂活台東全國馬拉松賽歡迎全國愛好慢跑人士10月15日前報名
跨越技術壁壘 促進經貿合作
LSI推出業界首款40奈米串列實體層元件
杜邦亞普奈米材料宣佈在台成立亞洲總部以及先進技術中心
依親陸生入學 教育部：不會特別優惠
忠仁忠義分割30年感恩義賣 邱義榮慨贈機車
秋高氣爽 遠傳和你一同出遊去
JTI 認購愛心月餅 分送35家老人院
章子怡跨海相挺【臉】 期盼與蔡明亮銀幕結緣
台北國賓˙海鮮舞秋風
Steve Madden 進駐台北信義商圈 10/2開幕活動熱鬧非凡！
荷蘭舉辦賑災義賣園遊會
巴西台灣同鄉會 致贈台灣莫拉克颱風賑災捐款
加台八八心連心活動 為台灣募款
加勒比海地區僑胞捐款賑災
波士頓慈濟音樂會 為風災募款
波士頓慈濟音樂會 為風災募款
英國甘頓華人社區中心捐款賑助災民
2010花博盛事 明起售票
英國泰利華人社區中心捐款關切台灣風災
英國泰利華人社區中心捐款關切台灣風災
馬來西亞僑胞募款
舊金山華人捐款賑災
中國國慶前夕 美國會批評中國"勞改制度"
紐約主計長之爭 民主黨劉醇逸出線
8級海底地震+海嘯 美屬薩摩亞死傷慘重
陽明大學頒曾志朗榮譽理學博士
一舉三得 買庇護商品獻愛心抽大獎
iPhone連環爆炸 歐盟擬禁售
季節流感明起施打 自費接種衛署尊重市場
紐約主計長選舉民主黨內初選 劉醇逸出線
中國國慶 高華柱：不贊成退役將領參加
瑞信看好電子書未來 代工王鴻海可奪80%市場
無黨參選 張志明：盼國民黨聽見花蓮心聲
週刊報導內捷消防疏失 北市:已解決
烤肉不用炭 中市要留好環境給下一代
菲律賓要已開發國家大幅減少二氧化碳排放
首爾台韓聯席會議圓滿落幕
總統鼓勵多吃鯖魚 有益健康
苗縣頭份中秋晚會 東方美人茶待客
田中千繪和父親赴台灣駐日代表處捐款賑災
報紙鞋新奇賣到缺貨 台灣創意正發光
Facebook: 美國總統歐巴馬是否該殺 ? !
病毒快閃！「電子螞蟻」防禦組織有效率
中秋前夕兩岸巨星 齊聚日月潭畔祈福
年代漏報災民call in NCC: 無法可管
太平洋、印尼同一天強震 傷亡慘重
杏輝PIC/s癌症與眼藥水工廠正式啟用 總統馬英九親臨祝賀
第五屆新光理財新人王網路投資大賽10/3起跑
土地銀行推出前六個月1.5%「優質房貸」
證交所：上市公司投資人關係有助公司形象與企業永續
期交所前九月交易量超過1億口
中華電信全台通路破千家 攜門號至家樂福送最高5,000元購物金
元太與美國E Ink公司簽併購合約 穩居電子紙一哥寶座
新光三越周年慶滿1.5萬元送3百禮券 台新信用卡回饋創新高
肯德基為小朋友開萬聖節趴 奇奇兒童餐玩具10/18前二倍加碼送
中華郵政推出郵政Visa金融卡 推廣聰明消費
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美台國防會議閉幕 美官員重申履行對台承諾
巴西中文教師以華語文教學觀摩會慶教師節
拓展商機 台灣商展在聖文森揭幕
巴西南部遭暴雨襲擊 12萬人生活受影響
推動雙邊經貿合作與發展 台瓜商會成立
上海學者：建立東亞共同體需長期努力
以報詳列伊朗三軍裝備與戰力
中國國慶保安 上海警方大出動
中共建政60年慶典 媒體安檢工作清晨開始
60週年國慶賀禮 廣東增發養老金
北京半數大專生就業看法樂觀
返鄉探親難 北韓老翁在南韓走絕路
颱風重創菲律賓 泰派醫療團隊協助
新任總裁拍板 日自民黨高層人事定案
德新政府上台 可能減少太陽能收購價
經濟部與國台辦官員將出席兩岸關係研討會
新德里機場工程增加中國勞工簽證遭拒
無國界記者：中國國慶前壓制網路和外媒更甚
曾力挺台灣與西藏 德新政府中國政策受關注
丹拉瑟控告老東家CBS官司 法院不受理
力拼明春大選 英相夫人登台盛讚老公是英雄
世界詩人大會 愚溪獲頒匈牙利筆會勳章
移民溫哥華香港富豪何定國攻擊婦女被捕
鋒面颱風攪局 中秋賞月不易
加安大略省控告菸草公司 求償500億加元
黑道爭奪地盤 旅韓華僑遭刺傷
台股開盤上漲26.59點 為7456.57點
金融風暴衝擊 紐約市家庭所得呈現不均
外資匯入 新台幣兌美元盤初勁升破32.3元
韓媒：美關注北韓政權交替權力鬥爭可能性
中國公布兩岸三地60位慈善家 王雪紅入榜
高華柱：要求歸還機密文件 不涉白色恐怖
中國製化妝品含汞 遭北市衛生局法辦
台股續強 站上7500點
總統接種國產流感疫苗? 衛署:人體試驗中
李俊毅台南電子報 小朋友任公民記者
彭淮南：兩岸貨幣清算機制 愈快簽愈好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳喚邱毅出庭檢察官 染新流感
美外交官：賽拉亞返國愚蠢且不負責任
不滿陳情遭阻擋 88災民告嘉市警局長
新流感住院新增7例 破300例
第二季房市景氣動向增1分 連四季藍燈
車禍後截肢 大陸半截人存活時間破紀錄
高鐵員工舞弊案 北檢分案偵辦
聖露西亞外長支持台灣參與聯合國專門機構
10.1黃金週人潮 上海嚴防食物中毒
高鐵懲處揩油員工 最輕大過 最重免職
讓建政60年有好天氣 中共空軍待命消雲滅雨
錢塘江最大潮湧 80萬遊客觀潮
房市股市過熱? 彭淮南:目前資產價格還好
花蓮縣長選戰 民進黨:不排除與他黨合作
吳清基：教育政策延續既有方針
房市基本面未明顯好轉 北部恐有賣壓
整頓軍容 高華柱：穿軍服有一定標準
建議總統住故宮？高華柱：緊急避難場所
反向抵押貸款 張金鶚:在宅老化 有尊嚴
雷學明等人控誹謗案 陳水扁無罪定讞
北醫:抽菸加速大腸直腸癌惡化
公平會：國揚夾層廣告不實 罰150萬元
國安局：從來沒有要擴大博愛特區
透明矽膠黏漏杓 漁貨攤商偷斤減兩
輔大學生疑遭虎頭蜂攻擊 4師生送醫
許舒博：雲林縣長人選 最遲明天敲定
中國「國慶」前夕 錦州晚報遭停刊
蘇俊賓：吳敦義赴港考察費9/16退回立院
博愛特區都審範圍案 北市府撤銷
胡志強：贊成推優質候選人 全力求勝
出訪零用金不要繳回 田弘茂：是扁的記憶吧
褔2事件處理 海巡署：無損主權
ECFA公投案遭駁回 民進黨提行政訴願
吳泰成：常任文官須忠於國家 依法行政
水陸兩用腳踏車 淹水不受困
風災永久屋 林中森：最優質災後重建典範
以房養老？ 彭淮南：寧願將房子放在名下
外資匯入 新台幣中午勁升2.09角
上海世新學院將首開設碩士學分班
88水災激創意 工研發表表面防護防水膜
世新在大陸開學分班 學界：台商有需求
高華柱:提升官兵游泳力 不達標準不能晉升
高市新都心設何處？ 高市副議長：左楠區
疑經濟因素 女子世新大學跳樓
楊志良：接種新流感疫苗 應尊重總統意願
彭淮南：新台幣兌美元匯率較韓元相對穩定
司徒文拜訪 王清峰盼美方引渡黃芳彥
台股收盤漲79.19點 為7509.17點
高鐵融資政府擔保 立委要找出同意人
南台科大產學合作 技轉多項研發專利
台股持續攀高 收盤再漲79.19點
南檢破獲台南地下瓦斯行 1議員涉阻撓稽查
外資9月大買 台股站上7500點
11月簽MOU有譜 中國銀行內定來台設點
北市抽驗米濕製品 不合格率達16%
高市1高中4學生發燒 1班停課
10月台指期漲90點 逆價差16.17點
宜蘭珊瑚媽祖神像開光點睛 總統主持
嘉市取消醫院流感疫苗社區服務 引反彈
因應反恐 金門料羅港舉辦港安演訓
10月電子期漲4.05點 金融期漲6.40點
嘉醫護理之家辦中秋活動 溫暖老人心
蜂螫事件頻傳 患者慎防過敏性休克
府：單獨搬遷總統寓所 恐怕不可行
府：從未主張拆除一品苑建案
台積電聯電ADR逆勢走揚 現股續強
高科技污染防治配套不足 綠委籲修法
用餐噎死 法院判理賠意外險
看京劇賞名畫 故宮新韻演繹新西遊記
陸國慶煙火施放 府：總統女兒未參與
台灣知名搖滾樂團參與海峽搖滾音樂節
台股漲79點 三大法人買超143.74億元
道奇封王步暫緩 郭泓志失1分
台資宏名科技投資LED項目江西九江開建
謊稱法力除嬰靈 男子性侵少女起訴
年底縣市長選舉 吳伯雄：有危機感
平可夫：中國閱兵展示武器部分模仿俄羅斯
香港1團體抗議大陸沒有民主
吳俊立提新事證 回扣案將再開辯論庭
假火災真詐財 租賃公司竊車集團掛勾
和小朋友跳舞共餐 景行廳男孩都想當爸爸
新台幣兌美元升1.76角 收32.20元
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臺師大表揚 服務偏鄉逾20年教師校友
北市1999專線 明起免付費
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中藥補身變毒身 抽檢枸杞全有農藥殘留
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殺人再自殺 法院判12年有期徒刑
枸杞易殘留農藥 煮前先浸泡煮時別加蓋
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日泛太平洋女網賽 張凱貞第3輪落敗
新聞局：政院核定洪健昭任中央社董事長
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基港貨櫃集散站系統 10/10暫停連線3小時
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中秋賞月 台電金門淨灘提供好去處
六方與伊朗談核問題恐難和局收場
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高捷R9站玻璃槍擊案 警逮嫌犯
香港貿發局：金融海嘯無損大陸中產消費
高市府：全市332處公園 禁止烤肉
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花縣長選舉 民進黨是否與張志明合作未定
喪失議員資格 高市議會將追討黃紹庭支給
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游手好閒組強盜集團 警逮2嫌
漂流木堆置場年租上千萬 高縣盼調降
總統學牛叫 回憶與屏東老農犁田趣事
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請領補助費爭議 吳揆：言行前後一致
96歲老翁堅持入獄 檢方易科罰金結案
外資匯入 新台幣收32.20元 創今年新高
迎接建政60年 北京市民與交通管制共舞
晨星股東常會 決定回台上市
呂秀蓮建議年底選後 召開國是會議
颱風攪局 全國治水會議不排除延期
總統府：從未考慮擴大博愛特區
客家人感動的滋味 酸柑茶越陳越香
扁家海外款匯不回 扁辦槓特偵組
手機嵌入式應用軟體 亞太市場最具爆發力
颱風靠近 高屏溪淤積河段緊急疏通
十一黃金週 台商休假樂逍遙
兩岸交流外一章 陸客來台覓教堂
台灣中國梵蒂岡 百年來關係微妙
兩岸宗教交流正常化 仍待突破
盧廣仲第一次 12月台南家鄉開唱
民進黨：反對來台依親陸生免試入學
週刊影射發災難錢 吳俊立告加重誹謗
龍潭大樓整地 水溝挖出8未爆彈
9月外資買超1422億元 27個月新高 台股偏多
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8月房屋移轉棟數月減5.8% 交易高檔盤整
許勝雄赴中國參加國慶 賴幸媛：不鼓勵
中信金延攬劉憶如 任首席經濟顧問
楊進添：駐外大使赴任前先下鄉
翁文祺：台灣應加入聯合國氣候變遷會議
國民黨雲縣長人選 許舒博：盼明天有答案
民進黨高市黨部 明放映愛的十個條件
賴幸媛證實傅棟成離公職盼經貿專長者接任
太陽能業者：躉購費率應考量投資回收年限
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陳水扁欲註銷護照 領務局打回票
亞太區首例 中華郵政推出郵政Visa金融卡
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高鐵員工揩油案 首波1人免職24人記過
6成受訪民眾贊成年底前舉行第4次兩岸協商
金帥飯店提國賠 鄺麗貞：尊重
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台北旅展10月底登場 2.1折起促銷
颱風週末恐來襲 朱立倫明召集防災會議
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亞洲男排賽 中華不敵哈薩克
過去10年歷史經驗 十一對台股影響不明顯
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第098195期今彩539及3星4星彩派彩結果
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奉茶52年 鄭菊傳承給中正大學師生
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觀光局送溫泉券盼韓人感受台灣魅力
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建國首位大朋友 中國要法國作西藏問題表率
雙颱增強中 是否侵台看太平洋高壓
台股開盤上漲72.21點 為7581.38點
綠營擬在縣府播熱比婭紀錄片 北縣婉拒
江陰到南京高速公路「走」4天
重慶月薪2000人民幣招不到工人
匯市擴量 新台幣兌美元盤初升破32.2元
桃園新流感死亡首例 24歲女子4天不治
劉醇逸出線 父親與有榮焉 將續攻頂
新流感死亡新增第19例 住院增1人
秋節疏運 台北轉運站實施站外下客
中國慶祝國慶 胡錦濤開始閱兵
復甦徵兆 美第二季經濟衰退大幅減緩
金融傳產領軍電子拉回 台股平盤上整理
農田流失救助每公頃10萬元 埋沒5萬元
2016申奧 逾兩年角逐 高球幾篤定入奧
桃園新流感死亡首例 有漏斗胸病史
2016申奧 四大城市各有機會但無把握
2016申奧 各國政要循布萊爾模式傾巢而出
庶民經濟指標 生活物價指數5日公布
高鐵員工舞弊案 20多人到調查局自首
中國停止受理鋼鐵業新投資 業者:可稱利多
許勝雄人在北京但未出席中國國慶
少了它就不像中秋 台東封仔餅濃濃古早味
杜麗華辭公職 投入花蓮縣長選舉
期交所：前9月期貨市場交易量超過1億口
中秋節 環保署：以煮代烤多吃素食
北縣老人流感疫苗開打 衛局建議早接種
健保擬漲價 民進黨：台北市先繳清欠款
收購談判破局 通用將關閉釷星汽車
防颱 高屏溪緊急疏濬趕工
中國國慶擴大閱兵 民進黨：遺憾
藍營反對健保調漲 促先改善健保浪費
搶救山林 綠委籲停止獎勵輔導造林辦法
流感疫苗開打 孫越第一天就接種
前日本外匯官員︰未來數月日圓可能貶到100
引發森林大火代價：台幣11億多元
外界質疑吳揆操守 蘇俊賓：連結太牽強
監委：建議中央強化與金馬澎聯繫功能
工研院氫能電力丸 領先全球用於手機充電
薪水僅歐晉德1/3 立委為毛治國抱屈
放寬面板等登陸？吳揆：要對人民有利
再發現日月潭 旅遊護照免費索取
國防新聞週刊：中印軍事差距越來越大
軍事分析家指大陸軍事裝備亞洲最強
國策顧問出席中國國慶？府：已勸說取消
南韓藝人Tablo：與謝霆鋒是初中好友
中國展示多項新武器 核導彈預警機引人注目
關切杜麗華選情 詹春柏赴花蓮瞭解
爭取參與聯合國體系 吳揆：優先推動
流感疫苗開打 65歲以上接種帶雙證件
3公斤賣5公斤價 攤商偷斤減兩移送法辦
OTC：力肯李洲等 2日起停止融資融券
預算執行率低 立委憂下半年趕工品質
拼買氣 北縣辦振興經濟3C展售會
外資匯入 進口商買匯 新台幣中午升值7分
氣象局長立院預報颱風 提醒豪雨
MLB老虎勝雙城 最快明封王
市調：第二季OLED出貨創新高
季節流感疫苗開打 高市民眾詢問度高
王家驥歡慶105歲 陳菊偕雄中校友祝壽
健保費擬調漲 藍綠立委同聲反對
買氣回溫 百貨週年慶彩妝大店近萬人搶購
1111：景氣回溫 宅老闆成創業趨勢
轉運站秋節站外下客 北市議員表不滿
重建等3預算案 立院將加開2天院會處理
9月無薪休假4.2萬餘人 較上月減1.6萬
台灣助薩爾瓦多農民栽種有機木瓜改善生計
貪污外交款案 北院15時抽籤分案
台股收盤漲36.12點 為7545.29點
被非合法社團打問政成績 高市議員跳腳
警調破獲製毒工廠 起出百萬顆一粒眠
台北股市開高震盪整理 漲36.12點
10月台指期漲49點 逆價差7.29點
警局頂樓電信基地台 北市議員要求拆除
巴拉圭華夏漢字文化節 展示中文教學成果
青少年有心事 可到秘密花園線上諮詢
政院區劃法草案 賦予行政區域調整法源
10月電子期漲0.75點 金融期漲21.6點
西藏社團聲援熱比婭子女及導演頓珠旺青
徵詢雲縣長提名人選 吳伯雄會地方人士
北市暗夜槍擊 男子腦死遺留1改造槍
經貿搭橋 吳揆：續推兩岸試點合作
氣球卡電車線 高鐵新竹站單線雙向通車
金融傳產領軍 台股小紅
美國專家關注大陸軍事通訊系統
扁案合議庭告發新犯罪 特偵組偵辦
害怕雙流感 台北榮總湧接種人潮
張菲不羨公獅精力旺 大S想當慢活樹懶
南市偵破假交易真取財案 警逮2人
銓敘部：不同意閣揆公假參加國民黨會報
台股漲36點 三大法人買超102.36億元
安徽1名據報女老師網上賣自己
山東1隻比賽型蟋蟀比1頭牛還貴
彩繪稻田2公頃 看見桃園美麗
中秋不燒烤 南市公園禁烤肉
週年慶熱賣 化妝品特惠組1小時搶光
印度南北週內兩起翻船事件 逾百人喪生
不怕鬼！9月車市衝破2萬台 10月可望再增
亞太地區連遭強震颱風肆虐 馬國亦受波及
男子扮迷魂盜 偷神像金牌變賣
氣球卡高鐵電車線 新竹段低速通行
新台幣兌美元貶1.19角 收32.319元
香港支聯會發起遊行要求大陸改善人權
國民黨核准劉增應參選連江縣長
擔心女兒被強暴 印度狠父禁閉母女7年
蕭副總統：有健康城市 才有健康國民
台鐵花東線一票難求 原來旅行社搞鬼
徐州路豪宅建案 土地標售曾創區域天價
吳釗燮：看中國國慶 應以國家利益衡量
流感和肺炎疫苗開打 電話詢問以免向隅
瑞穗林道假造林？ 花蓮林管處：派員調查
女兒非丈夫親生 蘇霈盼早日離婚
香港官方投入慶祝大陸「十．一」國慶
立委提修法 育嬰假併入公務員年資
全民電通案遭判刑 柯建銘:上訴到底
扁涉貪外交款案 法官鄭昱仁承審
內外科融合手術 新生兒先天心臟病新療法
徐州路10號路樹移植 國產局不表意見
IMF上修明年全球成長預估 亞洲帶頭復甦
治療弱視 醫師籲把握3至6歲黃金期
吳揆：ECFA受益產業 應出面表達支持
季節流感疫苗開打 災民施打踴躍
專家評論北京閱兵武器比美落後10至20年
秋節勞軍 總統勉做好建軍備戰
世運主場館開放參觀 2個月入館2800人
中縣市合併 胡志強：最初5年為混亂期
台北宜蘭百元火車 4人同行1人免費
公視新戲 馮寶寶飾流浪理髮師
北市教育局長 康宗虎接任
國光獎章改制選手吃虧？戴遐齡澄清
加入保康促進會 吳揆：當時是合法團體
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賴幸媛：不知道「建國大業」這是什麼片子
疑堆高機買賣糾紛 男子遭人持槍擄走
海協捐贈1.5億賑災款已入帳海基會表謝忱
公務人員協會明成立 將參與退撫基金監理
彰化媽祖遶境祈福 卓伯源邀國人體驗
創意無限 青春短短篇獲青少年廣告金賞獎
旗津渡輪是否全天開航 調查後再決定
金門機場郵局開辦外幣買賣
北院書記官涉收賄 檢調搜索住處
癌症標靶藥物健保給付 醫師籲放寬
學者：家庭關係惡劣 青少年行為易偏差
元太電子紙供應獲奇美電5代線產能支持
楊志良:健保費率暫維現狀 富人保費調高
促銷屏東美食 曾永權辦豬腳節
意志力強 周小妹從車禍意外站起來
老師請喝珍珠紅茶 傳出疑食物中毒
消費券諮詢中心功成身退 僅提供語音服務
央行阻升 新台幣收盤重貶1.19角
南韓一女童遭性侵 化學閹割話題再起
中共建政慶典陽光露臉 據稱空軍滅雲所致
防學生感冒 教育部明年編預算蓋淋浴間
推廣科普教育 達達的魔術世界啟用
康宗虎接北市教育局長 盼創造優質教育
中國今年黃金週史上最長 民眾最愛自助遊
氣球卡電車線 高鐵延誤不賠償
甘致行深耕IT產業 自創Mecer品牌揚名南非
原住民歌舞劇雲豹之鄉 將於竹市演出
老樹沒擋路 居民籲建商手下留情
視代交替 梁赫群白歆惠主持金鐘
蘇門答臘強震 外交部：台商僑民無傷亡
國家公園礦權展延 江宜樺：行政院處理
爭取參與聯合國專門組織 15國為台灣發言
台北國際發明展 南開科大獲獎百分百
成就佳偶 法鼓山佛化聯合婚禮結姻緣
吳揆:政務官不宜請公假參與政黨活動
中國閱兵展實力 背後潛藏問題多
政院明開協調會 排除國光石化投資障礙
佳節憂鬱症病發 飲食可穩定情緒紓壓
芭瑪接近台灣 蔡勳雄:防災避災會更完善
東海大學落實節能減碳 邀諾貝爾得主演講
妥瑞氏症作祟 孩童眨眼狗叫聲
吳敦義：未參與中華保康促進會運作
流感疫苗開打首日 接種人數比去年多
郝龍斌：勞健保費5年還款 展現最大誠意
中國9月份PMI指數微升
經濟部旁土地每坪402萬標脫 住宅區第四高
中共慶祝建政 印度尼泊爾逮捕示威藏民
台鐵平溪支線意外 女童插管有生命危險
蕭副總統返鄉 感謝鄉親關懷
蓬萊米麻糬好消化 中秋送禮好選擇
粉絲熱情接機 倖田來未差點感動落淚
吳揆：若颱風來襲應撤離 貫徹到底
消費券兌付率97.98% 商家11/2前應兌領
朱立倫：雨量土石流 列颱風假考量因素
貪污外交款案 北院傾向秘密庭審理
金門三合一選舉 首日13人領表
學者籲政院協助國營事業轉型
魏哲楨任台壽保投信董座 放眼中國市場
流感和肺炎疫苗開打 民眾接種踴躍
芭瑪颱風如來襲 屏東6鄉鎮預置兵力
吳揆:若情勢變遷 適當時機歡迎熱比婭來台
宜蘭土石流潛勢溪流135條 因地制宜監視
農藝雜種尖兵 創作台灣稻田新樣貌
台中市放送局播映愛的十個條件
取締貨櫃車放水 員警涉收賄被逮
因應颱風 投縣：山區學校必要時彈性停課
流浪之歌音樂節 3日北市開唱
屏東六堆面帕粄風情多 新書介紹
蔡勳雄：國土計畫法草案 10/10前送立院
8月失業率創新高 吳揆：9月會舒緩
泰國紅衫軍十月準備進行3次示威
督保盟：反健保費調漲 縣市先還欠款
北京國慶實施4輪人工消雲減雨
家樂福送愛到災區 贈教育部物資
國際貨幣基金總裁遭土耳其學生丟鞋
災後發展觀光 高縣整合景點推知性之旅
高市公車司機涉詐領獎金 42人自首不起訴
國土法基金 民國100年可望有財源
朱立倫：撤離民眾依應變中心發布為準
搶陸客商機 圓山飯店引進常駐歌舞秀
博愛特區風波 郝龍斌:與府方認知無不同
健保每年調頭寸800億 總座憂難以為繼
60週年國慶紀念郵票 上海人瘋狂搶購
消費券16.8億未兌付 經建會月底報告效益
工業區土地擬市價求售 經部估認賠300億
吳敦義：改善兩岸關係 也確保國防力量
因應颱風可能來襲 國防部完成救災整備
因應颱風 全台提前規劃警戒
楊志良：下週提調漲富人健保費案
新壽高價標地 中正區潛力直追大安區
中國銀行來台設辦事處？陳沖：先簽MOU
土耳其學校選定高縣設立 楊秋興:全力協助
竊取電纜線毆打工人 男子判5年半
北縣國際文教月 助新舊住民互相了解
颱風警報發布 國軍先進駐警戒區待命
雙颱虎視眈眈 台東提前應變
HBL南非黑人助陣 屏中勝開南
私校公保併計勞保？藍委：勞委會反對
李嘉進接任國安會諮詢委員
軍民一家親 金門縣議會中秋勞軍
中共建政60年慶典 參加人員嚐盡苦等滋味
疑藉違建勒索 北縣女議員移板檢複訊
HBL預賽首日 松山輕鬆擊敗同德
國研院3D醫療影像處理軟體 將開放下載
氣象局：颱風東北季風共伴 豪雨少不了
年代反省叩應通報延誤 抗議訴訟遭干擾
育嬰假併年資?銓敘部:或可補繳退撫基金
強颱逼近 水保局將多管道疏散危險區居民
吳揆：兩岸金融MOU漸趨成熟 ECFA最遲明春
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憂雙颱效應 水利署加強淹水預警
邵美琪 寧要麵包不要愛情
芭瑪颱風進逼 新開部落村民陸續下山
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得標中正區國有地 新壽:興建高級住宅
打破明星高中迷思 加強發展特色高中
氣象局:雨量淹水未必相關 颱風假因地制宜
國中生受騙率高 教部加強性教育師資培訓
ETC電池耗率高 環署不排除修法改善
高鐵優惠大專生 提供65折優惠券
書記官涉貪 北院：尊重檢方偵查
鄰避設施 學者促建立補償機制 加強溝通
新唐人常斷訊 干擾源尚未找到
看報告免掛號費 藍委提案要求榮總便民
透視新三峽 國家地理頻道紀錄百年古鎮
高市露天映熱比婭影片 民眾反應熱烈
央行強力阻升 遏止投機客炒匯態勢明顯
觀光客上阿里山有望 10月下旬小車上山
中國對個人買賣股票收入暫免徵營業稅
北市第3季商辦租金持穩 空置率逾1成
債務高？財部：台灣幾無外債 債務管理佳
網路申訴 NCC將設統一受理窗口
金管會修法 期貨商得經營證券交易業務
期貨商可兼營證券 期貨商：樂見其成
習近平夫人彭麗媛中國「國慶」晚會獻唱
美政府擬施壓 為美光南科爭公平意味濃
女縣議員疑藉違建勒索 板檢複訊飭回
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妻子不做宵夜 男子持鐵棍打死
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中國慶建政 世維大會：維吾爾族生存受威脅
家暴男性受害者通報數 比例逐年增加
政策助力 金磚4國股市長線投資潛力足
中華職棒 獅10比5勝熊
牛隊9上單局攻6分 逆轉勝象隊
透過視訊 熱比婭：我不是恐怖分子
保護投資人 金管會修衍生性金融商品規範
追欠稅大戶 法務部擬訂禁奢條款
法官助理命案偵破 1嫌落網坦承涉案
國民黨雲林縣長人選 許舒博：排除派系
工作仍難找 美初次申請失業救濟人數增加
東港昇進財號漁船 印尼外海發遇險訊號
獅10比5勝熊 全年勝率M1
許國隆代打建功 牛逆轉象
復甦徵兆 美8月消費者支出創8年新高
吳揆：ECFA最晚明年春天完成簽署
印度東北部地震頻繁 專家警告恐強震前兆
落實G20峰會 英5大銀行同意抑制紅利發放
颱風1減速1加快 北部東部將連續多日豪雨
加東中文學校聯合會成立
哈燒新片 蔡明亮臉揭開羅浮宮神秘面紗
波士頓僑教中心舉辦主題式教學活動
多倫多台灣商會協助台裔學子融入主流社會
櫃買中心推動海外招商明年進入豐收期
任弘出席空大畢業典禮
台商幹部研習班與世台商總會交流座談
任弘勉勵僑生勤功儉學
2016申奧 申辦城市芝加哥介紹
世界台灣商會聯合總會召開第15屆年會
僑委會海華文藝季土風舞獲好評
橙縣漢字文化節舉行書法比賽
布里斯本舉行澳洲華語文能力測驗
駐菲代表處舉行世界兒童畫展頒獎典禮
世界舞台設計展 台灣2設計師抱回金銀獎
潘基文：逾1/3北韓人民面臨糧荒 亟待援助
2016申奧 申辦城市里約熱內盧介紹
紐約漢字文化節展出孔子畫像展
風災影響菲華僑教中心 服務僑胞不稍歇
風災撤離 朱立倫：中央地方都可決定
賴幸媛：ECFA簽署 將尊重立院監督
美國高級官員鼓勵兩岸討論建立互信機制
僑委會與印尼僑生幹部有約
奧地利台僑藝術家舉辦聯展
又有颱風了 太麻里溪堰塞湖開挖暫緩
2016申奧 申辦城市馬德里介紹
雙颱恐襲台 立委籲做好防災準備
韓媒：中國國家副主席習近平考慮訪問南韓
阿根廷舉行僑情工作座談會
芝加哥台灣同鄉會舉辦台語歌比賽
北美洲台灣人醫師協會南加州分會舉行年會
旅韓華僑廚師參加中餐烹飪大賽
監察委員巡察華僑會館關心虧損
美國高級官員 鼓勵兩岸建立信心機制
爭取2016年奧運會 歐巴馬親自出馬
牽手團烤慶中秋 摩天煙火尬明月
聯合國估計 印尼地震死亡人數達1100人
二二八館廣場週末音樂會 首場演出10/3(六)16:30登場
德州嘉倫市長率團拜會僑委會
關中：考上公務員等退休 很沒出息
颱風逼近 北市蔬菜批價大漲
友達光電與台中科博館合作推廣光電科普教育
國家地理攝影師賈斯汀‧瓜里里亞《透視新三峽》
吳英毅: 僑胞被雙重扣稅不公平
(讀者投書) 美南地區的僑委會活動介紹(上)
印尼強震 台商僑民無傷亡
AIT：美國移民簽證 明起受理登記抽籤
立院院會通過 3大預算加開院會處理
僑委會頒授楊愛倫海華獎章
紀念九二一 鋼琴家陳瑞斌倫敦公益演出
阿根廷僑民聯合會舉辦中秋聯歡晚會
多倫多地區新增二位僑務委員
聖保羅地區籌備國慶活動
G20賦予中國等新興國家更多IMF投票權
胡錦濤：中國主張全面禁止核武
中國國慶 北京鴿子、風箏禁飛
新疆立法嚴控電話網路
江丙坤：兩會會談按既定時程
拒絕熱比婭來台 政府專案會議定調
中國禁書 香港上市
(星期焦點) 求同存異 共建全球華文傳媒平台
中國國慶期間異議人士遭嚴密監控
信用卡拖欠暴增 大陸銀行面臨風暴
中國規劃6年建70條地鐵 帶動經濟發展
中共四中全會宣誓嚴辦貪官
世界台灣商會聯合總會召開第15屆年會
僑委會文化訪問團 北美及大洋洲演出
任弘勉勵僑生勤功儉學
台商幹部研習班與世台商總會交流座談
任弘出席空大畢業典禮
加東中文學校聯合會成立
波士頓僑教中心舉辦主題式教學活動
多倫多台灣商會協助台裔學子融入主流社會
吳委員長赴立院提出施政報告
德州嘉倫市長率團拜會僑委會
風災影響菲華僑教中心 服務僑胞不稍歇
監察委員巡察華僑會館關心虧損
多倫多台灣商會協助台裔學子融入主流社會
監察委員巡察華僑會館關心虧損
阿根廷舉行僑情工作座談會
芝加哥台灣同鄉會舉辦台語歌比賽
奧地利台僑藝術家舉辦聯展
北美洲台灣人醫師協會南加州分會舉行年會
旅韓華僑廚師參加中餐烹飪大賽
各地僑界歡慶教師節
海外僑胞關愛 賑災捐款不斷
總統：全球經濟預測機構看好台灣
副總統：台灣研究創新 提升高科技產業
麥可驗屍報告提前曝光 原來生前很健康！
放屁也能打分數 美大學生發明「臭屁評分機」
颱風麥擱來 馬、吳該吃素了！
2012片段放映 約翰庫薩克:後半段更精彩
颱風漸近 吳揆：必要時強制撤離
畸胎瘤好發年輕女性 停經女惡性機率大
國民黨台東挺黃大會 議長缺席又現分裂
國慶日 中市民眾重溫梁祝音樂劇
監委：小三通港消救援機制應建立
吉他相伴10年 黃國倫為公益捐了
消基會抽檢園丁鞋 4成可塑劑超標
別讓大水沖斷上學路 靈鷲山捐助嘉縣災童
海線成立競選總部 蘇治芬訴求贏在改變
胡志強：以創意打造大台中成國際城市
舒跑杯路跑 風雨達停班標準才取消
苗縣山區435人滯留 將全面勸導下山
縱貫線光榮唱回台北 粉絲郝龍斌歡迎
秋颱亂中秋 總統今晚召開防颱會議
小林壓獅 兄弟封王看明日
趁地震海嘯之便 惡意軟體大發災難財
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全球寬頻品質調查 南韓第1台灣第23
雨季將歇 印度南部豪雨造成至少61人喪生
氣候變遷 印度今年雨季雨量為37年來最低
賑助凱莎娜災民 馬尼拉佛光山關懷伸援
伊朗：帶著善意出席日內瓦談核會議
建政60週年 王丹批中共恐懼與缺乏自信
加衛生署：患新流感與接種流感疫苗無關
中共建政60年 加報社論籲加速民主化
巧克力讓人心情愉快 還是兒童暴力的源頭？
高振群密集拜會大紐約僑團 重視僑社和諧
南北韓離散家族結束二波重逢活動
日媒：60歲中國問題重重 須善盡大國責任
中國閱兵展軍力 胡錦濤講話倡和平
國防新聞：台灣國防預算下降6%
聯大辯論後 台灣尋求友邦連署UNFCCC、ICAO
賴幸媛重申反對大陸對台飛彈部署
鳩山將訪韓並出席日中韓北京峰會
賴幸媛強調ECFA一定會送請立院審議再施行
中國首批戰鬥機女飛行員 首度參加國慶閱兵
泰老人受虐問題增加 遭子女虐待比例高
印媒：台灣尋求國際支持加入氣候變遷會議
高孔廉指已成立專案小組規劃4次江陳會
賴幸媛：兩岸協商以人民利益優先
投資人觀望 美股挫跌
流感症狀就醫 影星丹尼斯霍柏出院
台股開盤下跌130.13點 為7415.16點
珍氏估中國軍力全球第4 但海空軍落後
身材中廣女性罹患氣喘機率高
金門坑道音樂會 金管處：報名請早
寧德古墓據報不是明朝建文帝之墓
2016申奧 申辦城市東京介紹
政府強主導建新3站？交通部：依合約行事
南京近10年有20條河流消失
大陸科研單位成功繁殖「水中貓熊」中華鱘
上海監獄學論語等國學經典
外資匯入 新台幣兌美元盤初升破32.3元
AIT處長談扁案 王清峰：善意提醒
石門水庫雲層變厚 雨量未明顯增加
蘇治芬成立競選總部 劉建國熱情相挺
金門博餅 中秋夜產生狀元王
新流感增5住院 累計311例
台股類股各自表現 盤中跌幅收斂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
志工改良醫療器材 慈濟義診更方便
裴勇俊渴望自由卻求妻心切
十一黃金周 上海地鐵客流量破473萬人次
湖北夫妻靠醫師手術協助才完成圓房
倪福德3球三振 化解滿壘危機
感情因素痛下殺機 法官助理命案移板檢
中國首條民營鐵路山西晉城開工
日8月份失業率5.5% 企業求才仍低
總統健檢 榮總讚BMI值「完美」
農委會第3季抽驗市售寵物飼料 全合格
颱風若再造成活埋 吳揆：依情節處分
美政府擬干預 爾必達盤中一度挫逾1成
宏都拉斯保證不入侵巴西大使館
期交所:140支有價證券辦理抵繳保證金
廢鋼到港量增衝擊鋼筋行情 業界關注
雲縣長藍營人選 許舒翔：有徵詢再談
北市健保欠費 法務部：約定8年分期攤還
楊秋興：颱風警報發佈後 重災區應撤離
花旗：統寶若出嫁 有利仁寶升等
颱風漸近 胡志強：秋節活動視情況停辦
苗栗文藝節明登場 品美食賞藝術
扁辦及北所澄清 陳水扁未要求換房
強颱恐來襲 1200公噸冷藏蔬菜備妥應戰
福建漳州代市長陳冬 小三通訪台
併統寶？ 群創：無任何評論
李顯龍：新加坡將繼續全球化且提高生產力
外資匯入 新台幣匯率中午升1.9分
北京台灣街仿建霧峰林家花園五桂樓
台北轉運站站外下客 北市：交通順暢考量
水公司：到水庫賞月 勿烤肉放煙火
領表選花縣長 張志明：不加入民進黨
烤肉醬太鹹 與水1:1稀釋較健康
高雄爭取國圖分館 盼關注南部閱讀需求
雙颱恐襲台 吳揆籲民眾配合政府撤離
隧道清洗 北市環保局：駕駛減速慢行
聯合國官員：亞太災害發生恐更頻繁
颱風恐來襲 原民水災音樂會風雨無阻
蔡英文：雲縣立委補選勝選 提振士氣
吳揆：財政艱苦 不能太過悲觀
芭瑪颱風威脅 陳菊：嚴謹態度面對
大陸國慶展示軍力 港媒指要面對內外隱憂
藍營雲林捨張就許？民進黨：分贓政治
華航董座參觀中國閱兵 吳揆：待了解
徵召許舒翔？吳伯雄：考慮人選之一
台股收盤跌133.41點 為7411.88點
勒索名主持人大衛賴特曼嫌犯被逮捕
雍正大展開箱 北京故宮借展文物曝光
台北股市開低走低 跌133.41點
10月台指期跌186點 逆價差59.88點
每年放生750次 嚴重威脅生態環境
北京專家：中國應慎對綠色復甦
10月電子期跌6.7點 金融期跌17.2點
芭瑪典型秋颱 全台防大雨
120公斤壯漢墜谷困3天 直升機吊掛送醫
外逃鄭姓通緝犯押解返台
台股開低走低尾盤下殺 類股皆墨
台北故宮國寶 周功鑫：短期不會借展大陸
賓主盡歡 台駐巴拉圭大使款宴總統魯戈
紐時：芝加哥若辦奧運 贊助商多 吸金大
加強防颱 高市清溝渠229公里
反越域引水 南縣議員:如復工將阻供水高雄
有你真好 社工伴失依老幼提前過秋節
芭瑪颱風可能來襲 台電籲民眾備沙包
學者指中國有意壟斷台灣問題話語權
印尼生為家鄉震災募款 嘉大盼師生支持
百年全運 彰縣進用運動教練職缺鼓勵選手
車載資通訊 新兆元商機
颱風來襲 全國治水會議延期舉行
台股跌133點 三大法人賣超138.38億元
許文彬返台 指身分敏感迴避中國慶典觀禮
秋節假期 吳揆高雄屏東視察防災
美國商會:改善兩岸關係 也應強化台美關係
教育部出字卡 學閩南語更輕鬆
聽奧奪牌 黃仲生頒獎金表揚選手
經部：TMC投資爾必達 未違反公平貿易
民進黨：寄望中國人民 讓中國走出專制
自強號優惠加碼 紀念琉璃送旅客
財部：未償餘額3.8869兆 比美日穩健
中秋賞月 週末擎天崗交通管制
颱風若來襲 高縣重災區勸導下山
經部：擴大公建預算達成率 漸入佳境
民間參與公共建設金擘獎 11廠商得獎
中國火星探測器受俄羅斯影響延後發射
新台幣兌美元貶3.1分 收32.350元
樓高受限 八卦山大佛風景區決不蓋飯店
北市交9連續假期疏運 擬採站外下客
英誌:搜索不影響公司營運 配合調查
廣州最貴豪宅送你勞斯萊斯和直升機
水保局：土石流紅色警戒 主動通知鄉鎮
富人調漲健保費方案 可增收入不逾10億
芭瑪暴風圈擴大 3日清晨可能海上警報
健保費不漲？楊志良：做不到
減輕負擔 高市籲免再收掛號費
照明牙刷不落鏈變速箱 角逐青少年發明展
縱貫線巡唱 假票集團跟著跑
聯合國：加薩走廊赤貧人數又增2倍
預期心理 高縣葉菜類蔬菜價格上揚
嘉縣防颱整備 阿里山鄉列重點
健康烤肉 醫師：等煙變少再烤
老吾老 高市仁愛之家慶中秋
胡錦濤國慶閱兵車 手工打造 全車防彈
北市徐州路老樹去留 建商暫讓步
從美台國防會議看歐巴馬政府是否售台F-16
馬總統今晚召開防颱會議
海龍艦長陳紀宗公祭 總統追晉少將
助災區重建 阿里山工作休假團報名踴躍
新疆維族人抗議中共統治60年示威被撲滅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
花蓮土石流及水患地區多 民眾提高警覺
花蓮土石流及水患地區多 民眾提高警覺
施顏祥：第四季GDP成長率可望轉為正數
施顏祥：第四季GDP成長率可望轉為正數
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
北縣升格區域重劃 29鄉鎮市可能裁併近半
北縣升格區域重劃 29鄉鎮市可能裁併近半
郵政招標弊案 北檢聲押2人
郵政招標弊案 北檢聲押2人
陳沖：處理連動債問題 和解補償較宜
陳沖：處理連動債問題 和解補償較宜
海線成立競選總部 蘇治芬訴求贏在改變
北縣中秋藝文活動 邀民眾同歡
北縣中秋藝文活動 邀民眾同歡
中油汽柴油明降0.7元 取消災區優惠
中油汽柴油明降0.7元 取消災區優惠
本週台股漲0.91% 水泥股漲幅最大
本週台股漲0.91% 水泥股漲幅最大
胡志強：以創意打造大台中成國際城市
公車載單車 花蓮到壽豐試辦半年
公車載單車 花蓮到壽豐試辦半年
央行阻升 新台幣匯率收貶3.1分
央行阻升 新台幣匯率收貶3.1分
王永慶紀念月活動 勤勞樸實為主軸
王永慶紀念月活動 勤勞樸實為主軸
舒跑杯路跑 風雨達停班標準才取消
苗縣山區435人滯留 將全面勸導下山
竹市飯店業較勁 帝王蟹處女蟳紛紛上桌
竹市飯店業較勁 帝王蟹處女蟳紛紛上桌
國稅局：員工秋節獎金禮品 應扣繳申報
國稅局：員工秋節獎金禮品 應扣繳申報
怕再淹水 林邊鄉民要求台鐵拆便橋
怕再淹水 林邊鄉民要求台鐵拆便橋
慶OTOP20周年 展售會獻愛心
慶OTOP20周年 展售會獻愛心
藝文看板 音樂航海王中秋樂聲揚
藝文看板 音樂航海王中秋樂聲揚
竹市防颱 加強排水溝清淤
竹市防颱 加強排水溝清淤
提防災需求 軍方立即支援
提防災需求 軍方立即支援
防芭瑪颱風 六龜鄉危險區明10時強制撤離
防芭瑪颱風 六龜鄉危險區明10時強制撤離
新流感死亡新增第20例
新流感死亡新增第20例
防範雙颱 金門縣召開防颱會議
防範雙颱 金門縣召開防颱會議
代言「謝老師」健康食品 多名藝人緩起訴
代言「謝老師」健康食品 多名藝人緩起訴
秋節返鄉車潮湧現 部分南下路段壅塞
秋節返鄉車潮湧現 部分南下路段壅塞
失聯昇進財號 據報船上已無船員
失聯昇進財號 據報船上已無船員
預防重於救災 國防部:不待命令主動救援
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花蓮16處易致災區 將依警訊疏散居民
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扁外交款案法官未當兵？北院：不影響審案
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女童新流感引發癲癇 發病不到一天即死亡
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華航董座參加大陸國慶 交通部:政治不正確
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閩南語字怎麼寫？教育部公布推薦用字
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縱貫線光榮唱回台北 粉絲郝龍斌歡迎
農糧署調節蔬菜備600噸 憂水稻橘柿受災
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台塑化明起汽柴油降7角 重災區續優惠
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HBL能仁大勝開南 2連勝率先晉級複賽
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黑膠唱片行重現 挖寶期限10天
林昭亮校園傳藝 獲聘中山大駐校藝術家
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公平會：中秋應景農畜產 價格平穩
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公懲會懲處 劉世芳辭高市研考會主委
展出隕石遭指有假 天文館：相信專家
颱風近 教育部列10大防颱措施
屏縣防颱會議 準備撤離名冊
法官助理命案 蔡姓嫌疑人收押禁見
老虎伍茲 首位收入破10億美元運動員
黃金週人氣城市排行 北京上海杭州前三名
吉亭：兩岸關係和緩 中國海軍戰備未鬆懈
嚴防芭瑪颱風 北縣啟動防災整備
國土法再闖關 經建會：朝野共識高很多
運動使人聰明 教部加強學生做晨操
防雙颱 郝龍斌：嚴防坡地災害
衛生署長：明年健保財務缺口會再增加
再生能源躉購公聽會 產官意見仍不一
懷疑女友結新歡 男子潑硫酸 3傷
發展再生能源 經部：收購價格將具誘因
香港空域航道縮短 台灣未因此受惠
陸小榮登門賀節 古寧頭戰役老英雄窩心
馬總統瘦身有成 3個月減11公斤
庶民生活經濟統計表 近期公布
太平洋鄰里協會年會 深研數位議題
趙一豪獻唱 重現地下樂團復古風
莊啟旺父親心肌梗塞病逝
布希鞋含可塑劑若超標 標檢局將要求下架
立足大陸 永和豆漿進軍歐洲市場
司法院：依法監聽 掛線僅6萬
中秋不烤肉 空氣新鮮更健康
扁控特偵4檢濫權 北檢不起訴
駐史瓦濟蘭大使蔡明耀 向史國呈遞國書
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泰國男童苦尋日本生父 兩人喜相逢
立院:重建人事業務費逾5000萬 有待商榷
重罪羈押期限 司法院擬大幅縮短
疑久病厭世 北縣老婦上吊自殺
許勝雄：私人行程赴北京 兩岸應多互動
重罪虞逃被告 可望電子腳鐐替代羈押
新聞台大幅播中國國慶 新聞局要查
吳揆：兩岸終局未解前 應有政治安排
韓職季後賽 金東柱滿貫轟 斗山先聽牌
司法院：10年未審結案件可終止或減刑
高市跨港纜車公聽會 無共識
立院:政院未檢討防救災缺失 應究失職
中選會決議 趙天麟遞補高市議員
調查：78%富裕人士看好明年財富成長
吳建豪安以軒 互虧對方不是自己的菜
傅聰傷癒復出 鋼琴獨奏紀念海頓
海關緝私 進口郵包毒品走私猖獗
立院:舉債近GDP4成上限 應設償債計畫
六龜鄉危村明撤離 學者：太早
北市敬老車隊花億元? 公運處:10萬不到
檢警破獲假金條詐騙案 逮6嫌
世維會秘書長恐怖份子?江宜樺:列紅色通報
南縣黃家古厝音樂會 數百民眾同聆賞
182年歷史倫敦標準晚報 10月中旬將成免費報
第098079期大樂透49樂合彩開獎
芭瑪減弱 外圍環流仍強 4日愈晚雨愈大
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乳癌防治月開跑 朱俶賢籲定期篩檢
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世維大會：希望中共勿打壓維族人表達意見
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魔術師周代祥 世界魔術大賽奪冠
泰將派醫療團隊 援助印尼震災
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中職 象屠獅 最快明天封王
余純安帶頭衝 松山力克高苑2連勝
HBL三民拿首勝 盼重返八強
法鼓山6日赴菲律賓印尼賑災
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三商杯高球賽第二天 詹益信暫居第二
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金輪獎 公車女駕駛：坐我車一定安全
美9月失業率9.8% 創26年新高
第098197期今彩539三星彩四星彩派彩結果
駐星處新領務大廳 提升形象提供優質服務
幸福熟年飯包 貧富都能享
後繼無力 亞錦賽中華男排不敵伊朗
社會勞動新制滿月 產值達2000餘萬
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第098079期大樂透頭獎槓龜
香港H1N1再奪2命 死者增至27人
La New險勝興農 季後賽保生機
日月潭明月映照 眾星歌詠為兩岸祈福
越南水患 台灣將捐贈3萬美元賑災
諾貝爾文學獎得主大江健三郎將訪台
星官員強調金融機構風險管理仍重要
詹春柏：雲林縣長黨內民調 明天出爐
江宜樺：拒熱比婭入境 維護國家利益
歐巴馬：給芝加哥讓世界感到驕傲的機會
2016申奧前兩輪投票 芝加哥東京出局
南投/縣長議長仁愛之家歡度中秋
觀月雛乃吸毒 送士林分局
2016奧運日本東京出局 巴西里約熱內盧出線主辦
CNN: 芭瑪超級強颱 可能嗎??
江宜樺：中央災害應變中心二級開設
2016奧運由巴西里約熱內盧主辦 CNN民調不準!!
千名陸客日月潭大會師 來台賞月人數創紀錄
今天的台灣英雄：顏春城培植大立菊展新姿
馬總統：人不與水爭地
吳伯雄拜會 曾忠義：深切思考未來
兵力進駐北縣 朱立倫：中央地方合力防颱
星報：中國國慶展武器懾人民主才為台人所盼
綠天王噗浪慶中秋 不忘提醒防颱
臺企銀主辦藍天電腦公司36億元聯貸案
《神鬼奇兵online》再創佳績 同時在線人數突破60,000大關
臺指選擇權(TXO)天天送月月抽獎勵活動得獎名單出爐
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熱浪持續 加州延長大火紅旗警戒
英兒童志願 運動明星和演藝人員最受歡迎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美東南2005年乾旱 因人口激增非溫室效應
談波蘭斯基 阿諾：有才華但該接受制裁
2016年奧運主辦城市 里約熱內盧出線
里約熱內盧奪得2016奧運主辦權 巴西狂慶
台爭取參與氣象組織與免簽證 歐盟正面回應
台灣農訪團簽採購意向書 美伊利諾州重視
肯伊威斯特與女神卡卡合唱會宣告取消
溫室效應加速極端氣候現象發生
達賴加拿大演講呼籲和平
加州今晨規模5地震 無傷亡和損害傳出
日媒：中國建政60年 富國強兵之路危險
投票未過關 加保守黨政府再逃過倒閣危機
11北韓人搭小船從東海岸投奔南韓
歐巴馬赴哥本哈根為芝加哥申奧拉票
援助印尼震災區 星政府捐5萬美元物資
500噸大閘蟹運進上海
餘震過後 馬來西亞5高樓龜裂
拓展經貿交流 陳新東訪墨西哥重要港市
傳新疆烏市10.1慶典前夕拘近百名維族人
搶奪土地 印度毛派游擊隊殺害16村民
換泳裝著軍裝 以色列名模高唱從軍樂
申奧失敗 歐巴馬：已打過美好一仗
中秋颱風到 氣象局5:30芭瑪海上颱風警報
亞銀：氣候變遷將導致窮人大量湧入都市
東北部北部山區豪雨 東南部南部海面長浪
是否發布中颱芭瑪陸上警報 強颱米勒是關鍵
2016年里約奧運 巴西將傾全力辦好
申奧落選 芝加哥籠罩失望 紐約客同情
溫家寶將訪北韓據報可能有「好消息」
中國長假期第2天發生12人死亡車禍意外
今晚至明晨 台灣南端可能陸上警報
芭瑪來襲 屏縣撤離災區村民
毛澤東家族第1個商人毛小青靠毛家菜賺錢
新台幣狂升採購成本降 內銷型鋼廠受惠
中國印度為克什米爾居民簽證問題起爭議
現金贈與子女逃稅 連補帶罰上億元
江西竹製電腦鍵盤及滑鼠供不應求
總統：中央地方合作 防災重於救災
防颱預置兵力 進駐屏東危險區
月球上發現有水 激化新一輪國際探月熱
芭瑪影響時間可能延長 山區防超大豪雨
石門水庫降雨不多 續觀察颱風動態
國防部因應颱風 成立災害應變中心
高齡化時代來臨 選擇老人住宅有撇步
大陸專家：今年中秋仍是「15的月亮16圓」
福建遊客青睞台灣「賞月遊」
總統:健保與國保 打造社會安全網
中秋節大團圓 嘉義新港媽祖契子女團拜
房仲：管理佳安全高 選擇住宅優勢要件
颱風威脅 南投神木村部分村民下山依親
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
芭瑪海上警報 高港提升防颱層級
聰明購屋4原則 投資自住兩相宜
蕭新煌指中國懂得善用柔性權力改善形象
吳敦義：撤離要貫徹執行
大陸20多個少數民族過習俗各異的中秋
芭瑪恐襲台 高縣六龜鄉撤離6危險村落民眾
嘉縣布袋遊艇港開港 活動內容豐富
陸委會將主辦中共建政60年國際學研討會
高雄天氣如常 港務局成立應變中心
每週好書讀 中央社陪你讀好書
新流感第21例死亡 花蓮45歲男性
秋節遇颱 國防部：部隊主官全面停休待命
黑面琵鷺先頭部隊 台南現蹤
嚴防芭瑪颱風 受損河堤立即搶險
上海涉台學者：兩岸和平發展需要耐心智慧
21家台商今赴非洲拓銷 搶食3億人口商機
立院：主計處經濟預測失準 影響預算編列
歌舞青春4選角中 明年開拍
香港財政司長康復出院
喧賓奪主 秋節生鮮水果烤肉搶盡月餅風采
大陸少數民族藝術團 中秋夜金門演出
黑田博樹將缺席季後賽首輪
國軍救災編組 隨時應變
芭瑪颱風進逼 農委會籲農民嚴加防範
吳成典宣布參選金門縣長
北部東部雨中過節 中南部有機會賞月
颱風逼近 南投多支隊伍停止登山
全民監工 工程會推網路票選促參辨識標誌
5歲幼兒就學補助申請 15日截止
偷2罐果汁 法院判5個月
兩岸對「媽祖信俗」成功申遺均表祝賀
花蓮第二例新流感死亡 慢性病患
大陸央視中秋晚會 張韶涵未遭封殺
秋季古道賞芒 陽明山秋芒旅下週起跑
環署赴太平島 首度監測國境最南端環境
星搜救隊赴印尼救災 一度遭拒入境
港澳年底互相簡化通關手續
中縣252家醫療院所 提供流感快速篩檢
亞太傳統藝術節 宜蘭登場
芭瑪來勢洶洶 屏東山地鄉居民撤離
屏東農業生技園區 102年產值可達180億元
掌握不動產市場趨勢 營建署e化網站上路
台東災害應變中心2級開設 毛治國進駐
雙颱秋節攪局 米勒能否帶走芭瑪待觀察
情慾逗我心 墨西哥影帝風流韻事多
蔡勳雄：國土計畫法優先立法
參謀總長視導金門防颱 轉達總統關切
彰化肉圓節 3000肉圓免費嚐
轉型多功能休閒園區 蘭花探索世界開幕
稅務局：樓層高 房屋稅也高
詔安客家文化節 舉辦6場活動精彩連連
水利署：上網掌握淹水預警
敗犬女王一噗驚人 幕後功臣曾是敗犬
中秋烤肉宜改烤蔬菜肉串或烤魚取代
台灣平均壽命78.57歲 女比男長壽
芭瑪來勢洶 國軍動員兵力3萬4584人
颱風來襲 林政則呼籲民眾莫到海邊
嚴防芭瑪 六龜鄉6村危險區強制撤離
立院:軍公教轉任公司領高薪享18% 應限制
中國民眾歡度最長假期但面對流感挑戰
指揮救災 江宜樺：責任重大
掌握淹水預警 水利署預警網站報你知
台彩與三麗鷗再合作 推出蜜糖邦尼刮刮樂
因應颱風來襲 竹市清除40處淤積排水溝
芭瑪颱風警報 學者警告北部山區防豪雨
秋颱共伴雨量多 歷年多次災情重
吳揆：國軍綿密部署 災損要降到最小
迎中秋 澎湖辦淨灘
富邦台北馬拉松12月20日開跑 獎金逾百萬
僱密醫治乳癌 3人判刑
蘇治芬北港總部成立 積極備戰
藍委提案 違法排放廢污水加重罰鍰
大陸國慶黃金週為香港帶來港幣3億多收入
冰館老闆曝光 本尊帥氣不輸范植偉
苗縣男子採蚵失蹤 遺體尋獲
吳建豪吻戲易NG 劇組擬訂罰錢條款
氣象局：今晚發布芭瑪陸上警報機率提高
曾蔭權到北京爭取利益 包括溝通涉台事務
月餅熱量高 慢性病患宜注意
照顧特殊家庭 上半年715名男性受扶助
防颱 國軍進駐雪霸國家公園
吳揆：因應汛期 台鐵林邊橋考慮暫緩施工
防颱 郝龍斌：降雨納停班停課考量
東莞台籍幹部邱永欣遭劫殺 無生命危險
吳揆：柴山可為國家公園或國家風景區
不分區立委提名票選 曾永權：提全代會討論
數學教師林恭次 退休教讀經推老人教育
嘉義大學有機農產品市集開幕
安置神威道場 六龜鄉危險區村民滿意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防颱救災 吳揆:中央地方緊密合作肝膽相照
芭瑪難捉摸 陸上警報可能延至今夜
嚴防芭瑪肆虐 花蓮加強防災
防颱 阿里山來吉村320人明撤離
陳偉殷4局輕鬆投 勝投送隊友
納維斯達精英賽 曾雅妮並列領先
十軍團5300兵力 支援中縣救災
朱立倫：中央地方一條心 降低災害保平安
花蓮暫無風雨 民眾烤肉過中秋
嘉義山區準備撤離 320人明下山
確保防颱裝備堪用 中市首度啟用檢核表
東莞台商遭劫重傷 海基會籲慎選大陸員工
日本檢方著手調查首相鳩山的捐款造假問題
防芭瑪 屏東山地鄉撤離作業陸續完成
跌倒少爺陳奕迅 保證下次不再跌倒
沒風沒雨 屏東部分山區居民不撤
裁員人數雖減 星第三季失業率仍高
曹錦輝掛帥 兄弟今晚尋封王
HBL 王人傑強攻21分 能仁三連勝
打新流感疫苗 民眾不必花錢
陳武雄南投視察 籲加強防災
秋颱適逢大潮 沿海低漥地區民眾警戒
雙喜 頂新魏家台北101婚禮酒會邀千人同慶
芭瑪慢走 陸上警報延後 北東防豪雨
法國第一狗不適應庶民生活 席哈克遭殃
流傳久遠 越南人愛吃中國點心
頂新聰明行銷 炒熱台北101
2蛋黃酥1柚子 扁北所過中秋情緒平
視察高縣便橋 吳揆：有警訊就封橋
防芭瑪 八軍團協助撤離高屏212人
金門博餅女狀元 許秀銀獨得999瓶高粱酒
台灣遊艇業客製化 展現國際競爭力
HBL 師徒對決薑是老的辣 松山險勝南湖
228週末音樂饗宴 傳達和平關愛
月圓不畏颱風吹 女子切結搭船會男友
總統：33危險部落 必要時遷村
小曹被打爆 兄弟封王還要等
政府抗颱總動員 地方擔綱中央備援
熊自爆 可能無緣季後賽
台商命案 刑事局：無台籍共犯難遣返
吳揆：暢通高屏溪排水口 以利復耕
芭瑪恐挾豪雨 防淹水 也要防沒水可用
日月潭浪漫中秋夜 賞明月觀煙火
中秋晚會 88災民抒發鄉愁
芭瑪龜速 最快明天清晨發布陸上警報
李瑋華扮伏兵 獅擋象黃彩帶
霧台災民安置所殺山豬過中秋
昇進財號 海巡證實船上已無人
氣象局試用新雨量系統 盼讓民眾易懂
遞補高市議員 趙天麟返鄉過中秋
國民黨雲林縣長民調 與總統意料差不多
颱風將屆 機船班次應多詢問
王文洋委託律師：法官反駁王瑞華撤案請求
蘭城晶英酒店開幕 大手筆祭出10大好禮相送
芭瑪颱風外圍雲系北上 今起北東部防豪雨
花蓮外海發生規模6.3地震 最大震度5級
凌晨花蓮規模6.3地震 全台有感 花蓮5級
花蓮凌晨發生5級地震 未傳出災情
花蓮大地震 台灣今年第二起規模6以上
花蓮發生規模6.3地震 嘉義居民被震醒
國際壓力 宏國兩位領導人準備對話
印尼大地震死亡人數 可能超過5000人
史上第一次南美主辦奧運 巴西總統哭了！
抗議義總理欲鉗制媒體 羅馬10萬人示威
里約申奧成功 巴西總統歸功全國人民
2016里約奧運可利用泛美運動會架構
里約將藉2016奧運改善城市建設
宏都拉斯政爭雙方同意下週協商解決危機
說服力不足 東京再申辦奧運落敗
溫家寶啟程訪北韓
溫家寶訪北韓 重啟六方會談露曙光
氣象局發布芭瑪颱風陸上颱風警報
世銀：2010年油價將小漲為每桶63美元
中研院: 颱風有助釋放地震能量
日本前財相中川陳屍自宅床上 傳無外傷
印尼地震山崩 災區村落全毀4000人被活埋
芭瑪影響延後 高雄今晚風雨漸明顯
立院提26項防救災檢討建議
蒲亭10月中旬訪中國或簽能源協議
南投應變中心二級開設 籲危險區民眾疏散
英反對黨：如明年勝選 對里斯本條約辦公投
日前財相死在家中 不見外傷及遺書
敏感區提前撤 吳揆：有災減災無災演習
強颱芭瑪襲菲造成5死 朝台灣南部海域行進
芭瑪來襲 高雄港防颱戒備升級
吳揆：防颱 更要防暴雨
林邊預防性疏散 民眾自發撤離
因應芭瑪颱風 台中空軍完成兵力預置
未受颱風影響 台中國際馬拉松賽開跑
雲林縣長提名 國民黨：待徵詢當事人
入主白宮第一次 歐巴馬夫婦低調慶祝結婚週年
焦點人物：中川昭一政治世家 父子皆驟逝
馬祖海域巨浪 兩馬小三通及台馬輪停航
颱風加中秋節效應 罐頭泡麵股受惠
吳揆：做好充足準備 颱風災害降最低
印尼災區缺糧 受困者生還機會越見渺茫
台北空心菜價漲逾1倍 量販特價引人搶購
LPGA納維斯塔菁英賽 曾雅妮暫居第五
調查指去年中秋後香港家庭丟棄285萬個月餅
芭瑪總雨量下修 北部東半部雨仍多
颱風災害應變中心一級開設 花蓮加強防颱
印尼東部6.1地震 專家：無關蘇門答臘地震
溫家寶抵平壤訪問金正日親迎
注射新流感疫苗 可望零付費
因應芭瑪颱風 4縣11鄉提防土石流
Google執行長：董事應留任
空軍動員運輸機空中預警機 候令救災
印度南部大洪水60年僅見 至少187人喪生
中央補助北高繳健保費 立院：不符法制
芭瑪颱風威力強 菲律賓至少15死
印尼災難不斷 民間謠傳總統名字帶衰
扁辦：吳淑珍稱二審律師費已備妥
失智婦女菲國洪水失蹤 3天後喜與家人團圓
雙颱風加地震 嚴苛考驗吳內閣
颱風逼近適逢週末 百貨量販營收成長2成
日前財相中川昭一驟逝 生前貪杯丟烏紗帽
吳揆：不怠忽職守 吃飯理髮有何不可
丹頂鶴仍極度瀕危
蕭淑慎又吸毒？ 檢方：若屬實將入監
芭瑪颱風慢移 高屏傍晚恐進入警戒
阿里山來吉村320人撤離 進駐收容中心
俄國人愛喝酒？學者卡伯丁嘆刻板印象
「諾貝爾獎頒給我？」確定得獎的100個方法
世界動物日狗遊行 反棄養反捕獸夾反虐待
封王賽第6局 兄弟象7:2領先統一獅
芭瑪受拉扯 動向難預測
預防芭瑪災害 1241人撤離家園
周錫瑋:鄉鎮市為區塊 彈性宣布停班停課
芭瑪逼近 88水災後復耕蔬菜憂受影響
颱風又來了 考驗吳敦義行動內閣戰力
101最大股東娶媳婦 魏家行事低調
縣市長選舉5日登記 國民黨五縣擺不平
行動創作掀風潮 首獎4字簡訊一字值1.75萬金
台灣肯德基「肯定是你！2009」活動起跑 10元幫助一個孩子免於一天飢餓
芭瑪颱風外圍雲系北上 今起北東部防豪雨
花蓮發生規模6.3地震 嘉義居民被震醒
花蓮發生芮氏規模6.3地震
全台有感地震 花蓮5級北市2級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
學者：花蓮地震 與薩摩亞或印尼地震無關
涉嫌勒索 CBS新聞雜誌製作人辯稱無罪
加國諮議局：多倫多距經濟復甦仍遠
9年連霸 銀色為全球最熱門車色
巴拿馬新任駐中華民國大使宣誓就任
第2屆台聖貿易夥伴展 聖露西亞揭幕
黃聯昇發起送愛心到巴拉圭印地安村活動
瑞軒科技將投資日商進軍日液晶電視市場
醫學估計印度男性癌症人口年增20%
印度祖父級轎車 大使牌汽車老而彌堅
氣象局發布芭瑪颱風陸上颱風警報
恆春宜花東降雨機率100% 嚴防豪雨
今天的台灣英雄：呂俐瑩抗癌路分享勞保戶
劉兆玄：兩岸終會觸及政治 要有智慧解決
創首例 大陸核准汕頭台協設立仲裁聯絡處
芭瑪颱風滯留 愈晚雨愈大 全台防豪雨
芭瑪颱風總雨量 北部東半部上看1100毫米
日前財務大臣中川昭一死在東京家中
日經：3成8大企業老板對景氣動向有戒心
雍正大展見真章 清世宗沒篡改遺詔
雍正奠定盛世關鍵 民間評價卻負面
雍正朝文化藝術 講究皇家氣勢
G7縮小變G4？美國希望中國參加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
芭瑪陸上警報 空軍開設前進指揮所
中國展開編製「十二五」規劃前期工作
IMF：亞洲國家經濟普遍復甦中
台東太陽短暫露臉 專家籲加強農業防颱
印度台僑中秋聯歡 翁文祺籲成立台商會
新流感增5住院 秋節後疫情變化待觀察
芭瑪陸上警報 阿里山來吉村320人撤離
綠營：芭瑪恐襲台 願順延預算質詢
颱風影響 雲門舞集2嘉縣公演延期
延續秋節熱潮 金門發放金酒回饋券
國際金價週線收紅 分析師：逢回可低接
香港中秋節5人點蠟燭受傷到醫院求診
新台幣上週升值0.24% 亞洲貨幣多數升值
國防部：颱風前36小時調整官兵休假
颱風影響 金門小三通旅客減少
北京上海廣東是中國3大資金集散地
公股單位有肥貓？吳揆：不合理就勇於改進
廣州耗資百億人民幣整頓市容引發爭議
芭瑪威脅 神木村警戒視雨量強制撤離
新流感防疫升溫 生技醫療類股可望受惠
施顏祥視察桃園：政院優先支持防災經費
因應颱風 朱立倫赴宜蘭視察防災準備
封測廠Q4業績普遍可較Q3持平或小幅成長
防再潰堤 南縣補強曾文溪排水護岸
掌握土石流資訊 水保局提供2支通報電話
藏傳佛教超渡法會 捐900萬助88災後重建
恐颱風釀災 高縣菜農搶收
地質學者：花蓮地震不致引發土石流
恐豪雨釀災 宜大屏科大未雨綢繆
交9地下層9日啟用 可轉乘台鐵高鐵捷運
台股短線恐整理 本週看9月營收與外資動向
亞太經濟合作組織能源週明起展開
上海印刷廠案 特偵組將傳喚余連發
歷史經驗 颱風衝擊台股有限
澎湖風強 海上交通中斷
噗浪創辦人筆電失竊 強調不影響噗友
學者籲廢公投高門檻 檢討公審會定位
福州打造海西動漫研發中心
中國建設最大林漿紙廠
因應軟性顯示器 業者開發矽原料替代技術
前進雲林中心 蘇治芬設虎尾總部
中國閱兵受閱飛機陸續回原駐地
民進黨擬徵召鄭文燦選桃縣長 花縣不提名
立院：醫藥分業支出 加速健保虧損
中國對外直接投資企業逾1萬2000家
芭瑪颱風影響 花蓮飯店住房率下滑
土地銀行推前半年1.5%低利優惠房貸
中國60歲以上老人每年增加1000萬人
林邊鄉老病殘 屏縣府強制撤離
江西廬山抗戰紀念館展示國共合作文物
中國北韓總理會談 簽署合作協議
共伴效應 東北部北部出現豪雨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
兄弟象下半季封王 拋彩帶慶賀
郭泓志勝投 道奇國聯西區封王
象隊下半季封王 隊史第10次季冠軍
季中換教頭 胖總帶給兄弟新氣象
兄弟下半季封王 牛棚優勢奏效
彭政閔帶頭拚 象隊邁向高峰
吳揆：國軍投入更多兵力防颱
張泰山再見全壘打 牛8比5氣走熊
颱風災情通報 增設6專線
原住民義演音樂會 撫慰88水災災民
國道北返車潮湧現 晚間7時後可望紓解
未受颱風影響 馬公機場正常起降
兄弟象下半季封王 拋彩帶迎總冠軍戰
世界動物日 美台動保團體為台灣動物祈福
芭瑪減弱 水利署：雨量可觀不能輕忽
苗栗民眾冒險衝浪 海巡勸離
魅力景點計畫 北市：未刪保安宮補助款
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改姓洩玄機 艾馬丹加疑為猶太後裔
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3分再見全壘打 張泰山轟垮熊
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南投166人自發撤離 縣府:尚無強撤必要
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全台逾千人撤離 驚弓之鳥夜難眠
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國民黨：中常委選舉 嚴禁請客吃飯
芭瑪颱風滯留 多數縣市明上班上課
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