漢文新聞列表 Chinese News List
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- 韓觀光公社社長李參贈1萬美元為台灣賑災
- 貿協將率52家廠商參加廈門98投洽會
- 宜縣府赴星宣傳 推銷農村旅遊
- 兩岸定期班機啟動 金門小三通受影響
- 2流感確診病例 澎湖馬公國中1班停課
- 亞歷山大案 唐雅君姊妹一審獲緩刑
- 假醫師集團承攬急診夜診 南檢起訴8人
- 流感小學堂 自我檢測防疫知識
- 專家：台灣防疫 克流感42萬份就夠
- 票房創佳績 聽說便當順勢推出
- 中市新增33確診病例 停課再增8班
- 指郝廣才禽獸 高金素梅判賠60萬
- 最後一批大陸組合屋運抵高雄
- 商辦大樓節能 信義房屋年省607萬元
- 涂醒哲：願擔任嘉義市防疫志工
- 中縣22例學生發燒38度以上 教育處關注
- 出口商拋匯 新台幣匯率收升0.2分
- 新片時尚惡魔的聖經 票房開紅盤
- 歐洲8月消費物價年跌幅小於預期
- 金融海嘯延繳所得稅期限 9/1到期
- 黨內初選失利 葉金川續留花蓮打拼
- 嘉縣：尚無新流感住院病例
- 中小學開學 教部統計:76人失蹤7校重建
- 新流感若猖獗 南韓擬提高警報並全國停課
- 高市查獲大批食蛇龜 依法查扣
- 竹市開學量體溫 49學生有發燒症狀
- 中職831洋將大限 獅熊變動較大
- 溪水暴漲 嘉縣3工人困沙洲1人被沖走
- 亞錦賽 中華女籃代表隊12人名單產生
- 基督教長老會願助阿里山部落建永久屋
- 杜麗華初選勝出 國民黨最快9/2提名
- 就任滿月 吳戈卿定位中視為都會台
- 社會勞動明上路 全台首日965人投入
- 疑流感群聚 北市5校5班開學受影響
- 荖濃溪附近無水灌溉 農委會採緊急供水
- 學校防疫若狀況外 教部建議列考評
- 與民進黨分道揚鑣 許榮淑稱要組新政黨
- 學者名醫加持 新流感疫苗試驗洽詢熱門
- 快篩3次結果不同 台東1女童檢體送驗
- 國中高中職教學卓越獎 名單出爐
- 英財相：將加碼提供110億美元給IMF
- 達賴訪台 尹啟銘：看不出有影響ECFA
- 嘉縣3工人受困沙洲 2人獲救1人被沖走
- 馬總統視察 毛治國：高縣斷路9月中搶通
- 郝龍斌周錫瑋慰問 聽奧保齡球爭取佳績
- 新編京劇狐仙故事10月公演 跳脫傳統
- 紅衫軍示威日未定 泰政府可能再實施內安法
- 勘查旗山災情 總統指示政院研議重建案
- 宅經濟夯 遊戲股上半年獲利耀眼
- 逃漏稅手法翻新 國稅局查獲負數發票
- 南縣議員監院陳情 盼曾文越域引水停工
- 課特別捐籌治水經費 財部謝謝郭台銘建議
- 威廉波特少棒中華亞軍 總統勉勵
- 桃園縣1國小1高中 新流感全班停課
- 第098173期今彩539 3星彩4星彩開獎
- 人口結構改變無聲無息 影響社會各層面
- 99年度六大新興產業方案 經費增幅大
- 第098070威力彩 38樂合彩開獎
- 花縣長選舉 民進黨週內決定人選
- 障礙物偵測有誤 內捷停駛28分鐘
- 電子五哥上半年每股盈餘 鴻海稱王
- 台北聽奧將創造近10億元旅遊收益
- 威廉波特少棒中華亞軍 劉揆電賀
- 8月房市交易量月減15% 北市老公寓搶手
- 前8月期貨交易量9407萬口 年增3.44%
- 經建會通過馬祖港埠發展計畫
- 勸導災民遷移營區 高縣推動順利
- 流感影響 北縣1高中1小學各1班停課
- 成交量未能放大 新台幣近期難脫盤局
- Asia Try首度登台 9國身心障礙者參與
- 國防部：15架通用直升機專供救災
- 金馬獎報名 劉德華黎明郭富城搶影帝
- 383億治水 藍委：輕治水重景觀
- 防新型流感 高縣鼓勵學生戴口罩自主管理
- 台灣觀光局將在港澳推出愛心關懷之旅
- 海大電機系教授吳政郎 獲吳大猷紀念獎
- 嘉縣工人被溪水沖走 家屬質疑無安全措施
- 甘比亞捐70萬美元 助莫拉克災民
- 日準首相夫人鳩山幸 寶塚歌舞團出身
- 女子職撞第二站 柳信美奪B組冠軍
- 新流感4成5不明顯 校園發燒篩檢仍具功能
- 面板業上半年虧損 第3季可望轉盈
- 肺癌化療一線用藥 9/1納健保
- 電子5哥半年報驚豔 外資唱旺到明年
- 澎湖博弈公投 侯孝賢挺反賭聯盟
- 達賴：台灣應與大陸建立密切且獨特聯繫
- 愛情36計 田中千繪陳曉東送作堆
- 第098070期威力彩38樂合彩派彩結果
- 南橫多處坍方 全線明年2月底搶通
- 第098173期今彩539頭獎摃龜
- 北縣海山國小旁1廂型車焚毀
- 達賴來台 台股短線恐波動 產業未受影響
- 匯豐銀新興市場指數 納台韓採購經理人指數
- 旗山居民要求疏浚 明晚開協調會處理
- 克流感「戰備庫存」 馬政府一劑都沒買?
- CNN: 北京「挺馬」 替馬解套?
- 達賴演講場地縮水 限1200聽眾
- 葉金川落「馬」 一葉知秋？
- 達賴訪台有三不 定調為撫慰災民
- 服用搖頭丸的押尾學保釋 鞠躬致歉
- 海峽搖滾音樂節10月登場 崔健張懸擔綱
- 威廉波特爭冠失利 中華少棒小將雖敗猶榮
- 達賴萬人祈福會 巨蛋湧進約1萬5千人
- 王建民以球相贈中華少棒國手 喝可樂聊棒球
- 農委會建置網站 遭爆徇私護航特定公司
- 星媒：學者指達賴訪台不太影響兩岸交流
- 民進黨：葉金川落敗 花蓮人對總統不信任
- 達賴祈福會籲累善業 盼祝禱迴向災民
- 內捷聽奧正常營運 郝龍斌：總統無指示
- 六福皇宮 2009年聽障奧運指定飯店
- 社會勞動制上路 王清峰一同參與
- 基督教救助協會 投入災區重建
- 蔡英文、陳菊全程出席 媒體也被擋駕
- 內捷小狀況不斷 郝龍斌:安全不容打折
- 業者：口罩生產仍在正常範圍
- 民進黨：馬政府應負達賴維安責任
- 達賴訪台 吳敦義：盼兩岸僅短期震盪
- 高屏溪水系疏濬復建 已編52億元經費
- 推出蜘蛛人的驚奇娛樂 40億美元賣給迪士尼
- 葉金川初選敗北 國民黨：總統保持公正
- 聯合國OCHA小組勘災 肯定台灣能力
- 南韓法律不保護不自愛女性貞操
- 台北賓館6日開放參觀 展出多項主題文物
- 綠營：蔡英文今會見達賴無關政治
- 金管處前處長黃文卿涉貪 具體求刑12年
- 南投／大陸版「梁祝」義演 民眾爭賭驚豔
- 關山村遷村意見分歧 擬組自救會
- 中國媒體：島內擔心遭到大陸報復
- 復甦無以為繼 謝國忠：陸股恐續挫25%
- 刑法社會勞動制上路 災後重建優先
- 社會勞動制上路 基隆輕刑犯清漂流木
- A.S.O阿瘦皮鞋同心「鞋」力 募2,000萬愛心捐款送災區
- 土銀雙雄勇奪2009年中華台北羽球公開賽男子雙打冠軍
- 富邦燦星攜手前進廈門 4,500元起買機票送五星級飯店住宿
- 台彩推「好運連連」「金鑽999」刮刮樂新品上市
- 保障消費權益力抗山寨 標檢局正字標記聯手總動員
- 2009台北藝博會圓滿落幕 五天創5萬人次4.6億成交量
- 期交所有價證券抵繳保證金 迄8月底止抵繳率1.67%
- 期交所祭臺指選擇權(TXO)獎勵活動 8月日均量成長率達28.7%
- 劉德華坦承已婚並澄清沒有孩子
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 陸媒：大選後日本與中國關係整體不變
- 緬甸邊境戰事造成中國民眾2死15傷
- 浙江衛視美女主播心臟病突發猝死上海
- 中國大陸南方航空上半年獲利驟減
- 中國大陸豬肉價格連漲引發通膨疑慮
- 王慶雲出任中國國家物資儲備局長
- 新疆探明特大鈮鉭礦床 鈮儲量逾10萬噸
- 日本政壇變天 港媒預期有利中日關係
- 中國大陸再運18噸蔬菜到金門
- 兩岸定期班機啟航 上航東航未辦慶祝儀式
- 達賴訪台負作用 定期航班啟航靜悄悄
- 中國大陸舉辦首屆台灣研究優秀成果獎
- 姚明不再打中國隊？大陸籃協：沒這回事
- 中國10.1長假 境外海島包機遊成熱門路線
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- 星旅展銷售增15% 赴台旅遊行程銷售微降
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- 3.6億美元 羅氏藥廠收購龍沙在星工廠
- 國民黨花蓮縣長初選結束 選情複雜依舊
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- 世界氣候會議登場 整合資訊適應氣候變遷
- 總領事館關閉 箇朗省長允續推動台巴合作
- 防H1N1新流感 曼谷計程車司機將戴口罩
- 駐印代表處設宴歡迎聽奧印度代表團
- 北海道40多歲女性死亡 日新流感死者達8名
- 美網女單 張凱貞再下一城
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- 內捷再出狀況 乘客抱怨連連
- 列車偵測誤警訊 一早內捷兩度出狀況
- 大英雄會小英雄 建仔歡喜見龜山少棒隊
- 台股漲 新台幣匯率盤初走升
- 幸運號貨輪很幸運 印尼海域拉警報嚇退海盜
- 台鐵：救災團隊免費搭乘 延至9/11
- 郝龍斌：聽奧期間 內捷不停駛
- 立院新會期今報到 立委搶頭香不再
- 疫情中心：體溫篩檢標準 攝氏38度
- 投保中心受理東森國際及樂士委任求償案
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- 多方強攻價量齊揚 台股盤中突破月線
- 無姚明 接連痛失冠軍 中國籃協公開道歉
- 葉金川初選失利 王金平：地方經營不深
- 府：國務機要費適度增加 照顧更多弱勢
- 消基會：6成店家賣假有機商品 民眾須慎辨
- 2萬多盒克流感 將運抵桃縣101家診所
- 8月無薪休假5.8萬餘人 降至最高峰1/4
- 中國製造業PMI連6月逾50% 經濟穩步回升
- 郵局加油站結盟 寄包裹全年24H無休
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- 疫情中心：未執行325標準 學校將減補助
- 紅豆播種期到 產地萬丹急清漂流木
- 陳益民接任勞保局總經理
- 光復國小曾停課 校長：325標準沒問題
- 女子腹痛8月 陰道取出惡性肉瘤
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- 僱用聽障生劉一樑 員工學手語溝通
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- 內捷停駛接駁費 議員：耗資1800萬
- 瓜國大使兒子染新流感 使館區增衛生防護
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- 台指選擇權天天送月月抽中獎名單抽出
- 聽奧期間 捷運柵湖線加密班次輸運
- 台股震盪攻堅 收盤大漲193.8點
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- 9月電子期收漲12.85點 金融期漲29.6點
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- 台股放量攻克7000關 明天走勢為關鍵
- 達賴演講會場地變小 一位難求
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- 編足228基金預算？ 藍委促調整組織
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- 華府維州率先推動小6女生接種HPV疫苗
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- 達賴祈福演講會 蓮潭會館爆滿
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- 諾華疫苗 綠委籲說明是否需人體試驗
- 署嘉：學校確實量體溫 避免防疫漏洞
- 政院：鄉鎮市已發52.59%淹水救濟金
- 電電公會與杭州市府簽戰略合作框架協定
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- 2009台糖長榮酒店『頌、秋悅』
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