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- 航太國防展登場 歡迎民眾參觀
- 滬深股市流通市值1週減少近6%
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- 氣候變遷防災需新思維 農作物也要調整
- 長江源區溼地退化快 青藏高原生態壓力大
- 加強維安 齊保文據報任武警新疆總隊長
- 陸媒：國際田徑總會小覷世田賽中國代表隊
- 中國廣州海關：毒品走私手法日益隱蔽
- 中國學者：11月CPI或將轉正 政策微調待年底
- 社會新鮮人租屋 房仲：應注意保障權益
- 突破禁忌 兩岸近百泳士泳渡金廈海域
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
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- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 廖了以：編特別預算 補助淹水受災戶
- 楊秋興:民生民權2村安全無虞 暫不撤
- 北京藝術家艾未未投訴成都警方暴力執法
- 中國與越南構建「兩廊一圈」經濟合作區
- 慶獲認證 救國團住宿明起5折搶購
- 上海3大名律師將為力拓案嫌犯辯護
- 李連杰高縣賑災 籲助災民復建
- 中市肚皮舞義演 宗教團體超薦祈福
- 風災恐損稻米產量 農委會密切觀察
- 中國6部委加強監管 房市政策或轉向
- 國防部盼美日用運輸機具 運直升機來台
- 為台脤災 上海各界募款新台幣8750萬元
- 中華隊再勝波多黎各 明爭小馬青少棒賽冠軍
- 莫拉克農損近118億元 漁產損失破41億
- 全球多名經濟學家：中國經濟超美需20年
- 甘藍菜今到貨量增4成 價跌7%
- 教宗5萬美元賑災 天主教友16日奉獻救災
- 紐約僑社踴躍募款賑災 州眾議員頒感謝狀
- 路斷無法搶修 高屏部份地區仍停電
- 北縣再動員 救災人力破千
- 台東居民受困多日 海軍運補物資
- 響應賑災 李連杰：大家都在盡力救災
- 政府啟動就學安置 一個都不能少
- 張正男再見轟 小馬聯盟青少棒中華爭冠
- 綠營前官員：重建須納入風險管理
- 金廈海域泳渡 近百泳士廈門游到小金門
- 弔唁殉職飛官 總統允加強飛行裝備
- 中國與東協簽署投資協議 自貿區明年形成
- 司法特考3名災區考生求援 順利應試
- IDM委外代工加速 晶圓代工封測廠受惠
- 救災 軍方吊掛挖土機小山貓赴新開部落
- 消防基金會拮据 籲捐款協助運作
- 慰問殉職義消子女 總統:張瑞賢是英雄
- MLB 9局上拿2分 洋基逆轉勝水手
- 總統出席世界青少棒賽 綠營抗議
- 文英公祭 政界演藝界追思
- 內捷停駛民眾撲空 北捷：將盡早公布
- 大陸將向台灣緊急運送150貨櫃救災物資
- 空勤3殉職英雄 覆國旗入祀忠烈祠
- 總統：救災沒有更好更快 感到很抱歉
- 風雨浩劫 瞬間30秒同事陰陽兩路
- 全民救災 屏東志工破千爆滿
- 劉揆：水災死亡禽畜多 防疫須注意
- CNN：莫拉克颱風降雨量是紐約6月間的8倍
- 南部山區和中部以北大雨特報
- 劉揆視察東石 災民:比87水災淹得深
- 詹春柏：災後重建急迫 需各界參與
- 北客家支援南客家 6000包米明南送
- 中國與東協簽署自由貿易區投資協議
- 開挖新開部落遺體 國軍50人協助
- 中國重申願助救災 首批組合屋盼17日啟運
- 金融機構捐款 累計逾9億元
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- 災區服務 警大警專動員2100名學生
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- 協助災區重建 郝龍斌籲捐款捐書
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- 農損符現金救助 彰縣籲農民申請
- 直升機吊掛怪手 挺進新開部落
- 劉揆向空勤總隊救災英雄致哀
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- 莫拉克肆虐 高縣失聯國中小多
- 海基會：除組合屋外 未再向大陸提救援清單
- 雲林義診募款送物資 賑災不輸人
- 中國東協明年互免關稅 台灣就業堪憂
- 美國直升機近日來台 外交部感謝
- 東協加一成形 台灣應避免自我邊緣化
- 簽ECFA有益石化業 重視內部意見整合
- 午後山區豪雨 石門水庫下午6時排洪
- 琉球傳出日本新型流感死亡首例
- 北縣商務飯店徵才 預估錄取率8成
- 劉揆：搶通阿里山 國軍增援人員機具
- 回首霧台家園破 族人許諾再歸來
- 臨時工日薪800元 災區失業者可應徵
- 前置作業完備 佳暮村長災防典範
- 颱風農損破120億元 雞死近600萬隻
- 飢餓三十 周美青盼思考服務災民
- 南迴公路全線搶通
- 文建會：文藝團體受災 可請急難補助
- 阿里山公路自忠至塔塔加 9/5搶通
- 軍方總動員 南縣救災再4天完成
- 世界青少棒錦標賽開幕 總統為88災民默哀
- 東協與澳紐確認自貿協定明年生效
- 南投撤離居民作為 馬總統盼經驗傳承
- 雲林聯合搜救隊 前進甲仙救災
- 蔡琴高雄演唱會 150萬元賑災
- 救災急 政院災害重建會明提前成立
- 日本前外相田中真紀子夫婦宣布加入民主黨
- 阿里山國小校長徒步帶物資回校園
- 北市4校因H1N1或A型流感停課
- 災民辦身分證戶口名簿免費
- 南方朔：智庫尚未有領導預警功能
- 聖馬爾定醫院續援阿里山災區
- 再評估後 海基會洽請大陸提供消毒機等物資
- 家電泡水 3C業者免費維修加5折優惠
- 已故南韓女星崔真實 墳墓被挖骨灰罐不見
- 慈濟允諾興建房屋 協助安置災民
- 國軍挺進新開部落 挖掘罹難者
- 台灣世界展望會 擬募5億元救災
- 上海台商將成立兩岸連鎖經營教育學院
- 爬斷路越危橋 替代役男銷假救災
- 搶內需市場 台商百腦匯上海再開旗艦店
- 每步都可能墜崖 特戰4英雄翻山救5人
- 愛不止息 內政部賑災專戶累積逾12億
- 公視88水災關懷音樂夜 阿妹等演出
- 千餘民眾留守那瑪夏 亟需柴油重機械
- 災民安置 組合屋備用營區均納入
- 文建會義賣賑災 20藝術家響應
- 世界青少棒賽 中華14比15負委內瑞拉
- 高盛上調台灣GDP 估明年底升息
- 賑災 北基捐血義賣廣東訪問團捐30萬
- 女友奔波營救 男子受困8天重生
- 紙教堂傳愛 921演唱會為88災區募款
- 遠傳前進災區設行動基地台
- 總統向殷海光家屬致歉 強調重視人權
- 6歲女童新流感重症死亡 台灣第二例
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- 北縣願助災民安置 高縣籲重視疏浚
- 接受陸援 府：人道無涉政治
- 97名選手泳渡金廈海域 第一名80分鐘
- 挽袖前進林邊 藝人打掃災區
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- 風災失聯者 檢察官經詳查可開死亡證明
- 內捷頻出包 郝：我是乘客也會擔心
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- 爸媽不離家園 梅山村兒女聲聲喚
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- 潘威倫曹錦輝做白工 兄弟逆轉勝統一
- 88臨工專案 綠營要求時薪150為期1年
- 張瑞賢女兒出嫁 王金平證婚
- 88水災道盡兩岸關係冷暖 也可見曙光
- 國際社會關懷湧至 美將派吊重直升機
- 兩岸學者倡議合編抗戰史料
- 美方第二波援助最快16日抵達
- 最新災情統計 124死56失蹤45傷
- 內政部:災區居民可到鄰近戶政事務所申請文件
- 提振飯店觀光業士氣 翰品酒店徵才130人累計年薪破3000萬
- 永慶房仲員工捐500萬 呼籲南部房東伸援手助災民安頓
- 紅利點數也可救災 台新銀行邀卡友一同捐點數
- 國際援助物資 陸續抵台
- 國賓飯店集體動員協助賑災 捐贈盥洗用具幫助災民
- 永信集團投入實質救災 捐災區奶粉與藥品
- 土銀賑災規劃推出「全國最低利88受災戶房貸專案」
- 富邦證券輔導 閎康科技8/18正式掛牌
- 阿瘦皮鞋A.S.O/BESO邀民眾同心「鞋」力 送愛到災區
- 臺灣集保結算所提供香港ETF至台灣掛牌服務
- 蔡宏圖加碼捐1億元救災 霖園集團全力協助災後心靈重建
- 台灣易吉網與完美時空再次聯手出擊 推出今夏最可愛線上遊戲《口袋嘻遊》
- 余彭年賑災 愛心沒有距離
- 紐約僑社踴躍募款賑災 州眾議員頒感謝狀
- 輸協助台灣救災 華府僑胞踴躍捐
- 吳英毅走訪紐約 中華公所捐款台灣造林
- 莫拉克農損逾122億元 漁損破41億
- 洛杉磯華人宗教界 街頭賑災勸募
- 斷交30年 美軍重新踏上台灣
- 澳洲捐贈救災物資 可提供乾淨飲水
- 學生志工街頭募款 為救災不覺累
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- 噩夢嚇醒 災區囝仔盼遠離土石流
- 總統見霧台災民 允全力配合地方需求
- 台北整體蔬菜批發價 仍較風災前漲近7成
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- 軍方：災區空中救援 一定持續
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- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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