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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
慶祝父親節！「富爸爸」刮刮樂應景上市 「富豪之旅」頭獎500萬元
留學生溺水意外 學生聯誼會盼援手
菲前總統艾奎諾夫人移靈 萬人上街追思
提升海外公民形象 中國使館宣導「海外文明」
華人醫學會 訪華收穫多
高雄購物美食節 偶像齊推薦漢來大飯店
葉金川辭官 綠批「抗煞英雄」不負責任
台北馥敦南京館 「熾戀七夕」一泊二食住房專案
中國博士超過美國 2008年產生5萬人
香港出現首宗H3N2死亡個案
北京流感大會 台灣有規劃尚未決定參加
白宮經濟顧問：美國衰退趨緩 年底可望反彈
警方建請檢察官起訴以色列外長李柏曼
英報：台商工廠傾倒廢棄物 危及賴索托兒童
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美財長指失業率高峰或落在2010下半年
世泳賽女50米自由式 史蒂芬破世界紀錄奪金
世泳賽女50米蛙式 俄女將泳破世界紀錄摘金
世泳賽男50米仰式 譚考克奪金 破世界紀錄
世泳賽 美國男400混合接力奪金 破世界紀錄
「命運好好笑」 登上北美票房冠軍
美財經高官：美經濟今年下半恢復成長
瑞士政府不接待 達賴特使指不符人道傳統
傳盧比偽鈔流通達3380億美元 印度央行否認
舊車換現金案進補 福特7月銷量增2007來首見
別克高球公開賽 伍茲第3度封王
英國女子高球公開賽馬修封后 曾雅妮第20
氣象局發布大雨陸上強風特報
巴西少女出現類流感症狀 搭機返家途中暴斃
郭富城：熊媽催婚 肯定是流言
台股開盤下跌41.24點 為7036.47點
研究：新愛滋病毒株從大猩猩傳染人類
上週線上音樂 蕭敬騰范瑋琪續稱霸
伊朗改革派要角否認證詞受藥物影響
撰書披露拉薩事件 西藏作家據傳遭拘捕
洛杉磯僑界3項台灣小姐選美 初賽完成
北京益仁平中心控告執法人員違法
美法瑞典競售巴西戰機 價格技術分享費思量
中國涉港澳台商事案件多 廣東佔8成
世泳賽 美國選手洛克特400混摘金
8點檔回歸本土劇 品質優才吸睛
國際美元走弱 新台幣盤初勁升
宜蘭南澳連續2地震 最大震度3級
鋼鐵造紙金融撐盤 台股力守7000點關卡
MLB 卡布瑞拉完全打擊 洋基勝白襪
北京主要公園擬禁拍婚紗照
日聯合政權被9團體評分 全不及格
搶救本土劇 修法前先道德勸說
避免H1N1群聚感染 大陸停止學生團體活動
中央氣象局 今天白天天氣預報
亞錦賽 中華前5局9比1領先中國隊
南化水庫蓄水逾7成 今年供水沒問題
熱帶低壓影響 麗星郵輪府城行延遲
擴大合作 台食品加工專家到厄瓜多授課
果蠅入侵為害果樹 加州佈天羅地網撲滅
葉辭官參選 吳伯雄：依黨初選機制
受壞帳拖累 南韓銀行上半年總獲利遽降57%
廣告指期約賄選 吳敦義籲主使者現身
中國新英漢詞典收錄網路及手機流行語
體委會棒球振興計劃 立委指粗糙
中國大陸維權NGO面臨打壓
江西發現7枚恐龍蛋化石
董座遭起訴 勤美：檢方對債權轉移有誤會
鄺麗貞出國案 審計室追回62萬元
廣西一網癮少年遭輔導教師群毆致死
埋骨伊拉克18年 美軍飛行員遺骸身分確認
中國可能提前取代美國成為全球製造大國
年輕煙客增 星擬全面禁煙廣告和促銷
福建整合湄洲灣港口資源供台灣航運中轉
IEA經濟專家：全球供油下滑速度超出預期
西銀女網賽 巴托莉力挫大威摘冠
中國泳隊創1991年以來歷史第2佳績
口蹄疫情入冬好發 8月豬隻補強疫苗注射
亞錦賽 中華隊13比1大勝中國隊
雲林防疫亮黃燈 加強衛管減少擴散
防國際洗錢 南韓擬修法凍結恐怖活動資金
葉金川請辭獲准 綠營指政治考量
葉金川辭官參選 繼任人選規劃中
無薪休假7.4萬人 降至最高峰1/3以下
部分藍委:新流感發燒 葉辭官參選不妥
加拿大卑詩省森林大火成災 2700人撤離
葉金川請辭獲准 王金平：應正面看待
高科技日本落後規定 法律明文禁止網路競選
星新型流感死亡病例再添1人
中國輪訓縣級公安機關基層所長、隊長
戲水失蹤國中生 金門海空持續搜救
南市崑山中學新流感群聚 1班級停課
新流感停課時機 教部盼疫情中心討論
政府擬徵綠稅 工總：配套措施一定要做好
美元走弱 新台幣中午升4.9分暫收
近3成民眾認為經濟適用房降低上海房價
紐時：「薪」事不定 菲布洛洽談與花旗說拜拜
阿富汗西部城市驚傳爆炸攻擊 12死20傷
上海世博會積極接洽台灣文藝團體展演
國際原料價跌 農委會8月再降3種肥料價格
紐西蘭消費信心創逾7年來新高
污染賴國環境？ 年興：依規定處理
UCLA新俚語字典 歐巴馬＝酷
芭娜娜上路 屏文化處為蕉農請命
青輔會創業體驗營 青少年妙點多多
英國皇家化學會會士 台灣3人當選
城市光廊將停業 高市：社福團體接手
花縣憂原民補助款不足 影響工程品質
競選連任 阿富汗總統卡賽直搗大票倉
周錫瑋主持北縣新舊校長交接
新華社：青海車禍6人喪生 包括3名外籍人士
酷熱稍緩 淡水上午高溫36.5度
中國官員：力拓胡士泰案若在澳洲也犯法
台股收盤跌21點 為7056.71點
金融鋼鐵造紙撐盤 台股7000點失而復得
台股開低收低 跌21點
澳洲7月製造業衰退速度 去年9月來最慢
亞錦賽 葉志仙：可惜未3戰全勝
彌補美軍撤調 南韓擬引進攻擊型直昇機
國光疫苗明起量產 強調安全效力無虞
陰道頂端壞死腫塊 子宮頸外肌瘤作祟
8月台指期收跌50點 逆價差74.71點
8月電子期收跌4.75點 金融期漲7.2點
群策會座談：ECFA 先射箭再畫靶
廖文揚投出代表作 中華隊甜蜜復仇
受惠世運及暑假 高捷票收首度破億
高盛上修韓元匯價預估 經濟和財報數據強勁
宜蘭地震芮氏規模3.6 花蓮地震規模3.8
北京地鐵車箱將錄音 專家指侵犯公民權
艦長始亂終棄？海軍司令部：當事人未投訴
賦改會：2年內開徵能源及環境稅
北市泳池餘氯及氯氣濃度 均合規定
陪審制首宗審理案登場 日司法劃時代大事
北京奧運結餘逾10億元 奧組委結束工作
署嘉員工體能差 醫師：應每天運動
馬籍男子涉攜毒出境 托運5萬顆一粒眠
日本6月薪資減幅歷來最大 公司大砍紅利
嘉市住宅瓦斯氣爆 1女性受傷
男子涉詐取手機佣金 檢方緩起訴
高市抽驗冰飲品 5件不合格限期改善
研究：肚包羊雜是英格蘭人發明 非蘇格蘭人
香港發出酷熱天氣警告
H1N1新型流感 以色列通報第2起死亡病例
俄羅斯190名中國商人繳納罰款後全部獲釋
拉攏選民 玻利維亞總統擬送房給每對新人
台股跌21點 三大法人買超18.22億元
銀行放款激增 中國經濟呈現「不穩定」復甦
舟山將跨海大橋連接大陸
朝日：月底大選 民主黨聲勢遙遙領先自民黨
疆獨恫嚇 港府要求赴土耳其市民小心
傳關達那摩灣人犯可能移送美國特別監獄
配合聽奧 首都客運800司機學手語
南韓7月消費者物價增幅 9年來最小
中共官員盼澳洲政府莫介入力拓事件
恆生預料中國暫不收緊貨幣政策
歐洲主要股市 開出平盤
宣稱女兒食雞肉捲腦部受損 澳夫妻怒告肯德基
福建福安海峽大茶都打造台灣茶葉一條街
日研究：免疫細胞加重中風後腦部損傷
中國提醒在土耳其公民加強安全防範
第8屆遼寧台灣週8月底在丹東開幕
汰換二行程機車 高市抽獎送電動鐵馬
屏東家扶籌措助學金 短缺200萬元
台東擴大內需執行率第一 缺失一籮筐
中鋼：開徵綠稅衝擊太廣 非同小可
世泳賽頻破世界紀錄 高科技泳衣惹爭議
擴大生活圈 蘇州地鐵研擬連接上海地鐵
國際人口販子猖獗 柬埔寨妓院驚見4歲女童
寶瓶星號首航台中港 4日登場
李揚出任中國社科院副院長
國際原物料價格飛漲 經濟有復甦跡象
國道四號延伸潭子案 中縣府力爭
開徵綠稅 科學園區同業公會盼延後
葉金川將赴港出席第五屆台港論壇
海貿三團19日來台 採購額估12億美元
麗星郵輪首抵安平港 上千遊客遊府城
清大合唱團以台灣原住民天籟揚名匈牙利
玩轉北縣五行遊程 吸引港澳背包客
煙臺推系列優惠政策 延攬海內外尖端人才
新台幣兌美元升5分 收32.768元
偽證案 陳幸妤維持限制出境
國企取代外企最受中國大學生青睞
李文忠首波文宣 寫給南投家書
中國推廣新能源汽車 研擬優惠政策
葛林斯潘：美經濟衰退7月中已觸底
印尼擬削減明年預算赤字 景氣浮現回春跡象
山林大火延燒多日 西國總理中斷假期視察災區
高球女將魏聖美獲外卡 首度進軍索罕盃
葉金川：辭職獲准 爭取參選花蓮縣長
陸媒：美邀中國訂北韓瓦解因應計畫另有圖
郝龍斌肯定聯醫團隊努力 獲市民信賴
19歲男姦殺國中女生 檢方求處死刑
葉金川辭官參選 府：總統樂觀其成
日本7月汽車銷售衰退減緩 馬自達降幅較大
嘉市婦人疑引爆瓦斯 有生命危險
巴結模範老爸 南投招待住五星飯店
第6屆世界華人物理大會在蘭州開幕
巴克萊集團上半年獲利增10% 投銀獲利倍增
原住民登陸團 民進黨鄉鎮長低調參加
南縣芒果銷日995噸 歷年新高
中央氣象局氣象報告
高爾夫球車遊綠島？消保官反對
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外資上周買超台股169.53億元 買超聯電居冠
2010台灣燈會在嘉市 花燈製作教學登場
Panasonic調升財測 因全球經濟改善
東方神起團員簽約糾紛顯示日韓演藝界差異
雲林立委補選 國民黨將徵召張艮輝
再不下雨 北水局建議減供民生農業用水
逼問少女性經驗 澳洲廣播節目被停播
亞錦賽 中華成棒隊亞軍
綠色生態旅遊示範區 綠島小琉球入選
中市出現新流感重症 議員連署開臨時會
身體畸形性疾患 定位為精神疾病
撲滿存3年 蘇煥奇捐家扶25萬元
繼續限境 陳幸妤：總不能一直限制吧
美商花旗銀行業務移轉花旗台灣銀行
中華隊吳宗峻 包辦亞錦賽打點全壘打王
世運抽華廈 30萬民眾有機會
台塑:盼綠稅莫重複 並考量產業競爭力
有苦勞沒功勞 美銀行出納勇逮搶匪反丟飯碗
徵綠稅 面板業不表示意見
葉金川：支持花蓮人有條安全回家的路
陳水扁指紅衫軍為亂 獲不起訴
高市中學新流感群聚感染 疫情已控制
歐洲製造業PMI升至11個月高點 衰退減緩
青埔盃全國圍棋賽 816雲林競技
中縣市合併首年 員額增加不超過899人
證交所:台股在國際權重節節高升
蕭敬騰擔綱 澎湖第2波花火節22日登場
宏都拉斯頑抗國際孤立 賽拉亞下落不明
被扣菲國兩月 紫福添號返航中
爭取廢除惡法 蘇丹女記者：不惜被鞭4萬次
首度過父親節 曹格擔心兒子不認父
杭州農業交流團訪南投 盼擴大農村互動
金門戲水失蹤國中生董宗鑫尋獲
高鐵雲林路段轉轍器故障
F1賽車：法拉利車手馬沙出院 專機返巴西
屏東市立殯儀館整建 在地居民反對
H1N1群聚感染 高市1國中2年級停課1週
美加速在先進轟炸機部署超大碉堡剋星炸彈
房仲：7月議價空間半年來最小
高職生亞洲調酒賽奪銀
國民黨重啟花蓮縣長初選 8月底揭曉
民調：日眾院選舉 在野民主黨優勢不變
興大獨居母天鵝 新伴侶愛相隨
高鐵轉轍器異常 嘉義雲林單線通行
新台幣匯率收盤小升5分
國光新流感疫苗 葉金川：政府會多買
集團同步 台塑旗下企業營收提早揭露
民進黨：花縣不缺席 蕭美琴蘇嘉全明遷籍
新流感群聚感染區 教部建議每天量體溫
國防部：同袍儲蓄會依法轉型
認罪協商庭 律師：致靚認罪不變
報告：因應氣候變遷 加州得加把勁
無聲的愛 聽障陳永沛當選模範父親
國民黨：張艮輝新人參政 形象優秀
兄弟象推出電子書 收藏珍貴回憶
英匯豐銀上半年獲利下滑57% 但優於預期
2011年英房價可望回穩 2014年大幅成長
豬哥亮節目開紅盤 盼外孫知道阿公很棒
中國PMI連續5個月高於臨界點
立委高金素梅將率原住民團登陸
警政人事異動 林德華接刑事局長
中縣標地3億餘元 創6年新高
學士文憑無用 紐約待業女子狀告母校
國片正夯 6片搶搭金馬獎頭班車
接連發生動亂 達賴：西藏和新疆問題雷同
葳格中小學校長交接 金錢豹董娘監交
高鐵轉轍器感應異常 近2小時修復
自行規劃設計 中鋼七號扁鋼胚工場上線
米夏麥斯基大提琴演出 學生票明開賣
世界貿易組織確認參展上海世博會
林壽山雕塑展 展現禪即藝術
南部供水吃緊 農業用水供10停5
高市因應H1N1疫情 加購1萬片口罩
陳武雄:支持能源稅 但不能損害產業競爭力
慰安婦藝術創作 北市首度展出
亞洲男籃賽 南韓將提西亞球員歸化問題
市況好轉 爾必達9月起增產DDR3
轉轍器異常 高鐵局：本週內提檢討報告
流行音樂中心預算通過 高市府欣慰
提高素質 閩台高職院校聯合培訓師資
麥格塞塞獎揭曉 得主包括緬甸與中國人
陳添枝：消費券可提振GDP 0.66個百分點
內捷列車又卡門 乘客抱怨連連
德國6月零售銷售連兩月萎縮 失業攀升拖累
遭指控貪瀆等 以色列外長宣稱起訴即辭職
遠航繳清租金 可續用松山機場棚廠
美國經濟數據報喜 亞股多數上漲
資策會董事長改選 史欽泰接任
第098153期今彩539及3星4星彩開獎結果
第098062期威力彩38樂合彩開獎結果
王如玄：基本工資審議委員會將如期召開
風聲鶴唳 新疆再破獲5起暴力恐怖組織
人民銀行貨幣政策動贍觀瞻 寬鬆不忘適度
金門溺水事件 學生遺體全部尋獲
黃俊雄交棒幼子 首推黑白龍狼傳
北市都更熱 文山南港居冠
經部最快11日宣布限水 首波鎖定洗車SPA
傅崑萁參選資格 國民黨仍未鬆口
世界盃成棒賽 中華隊45人名單揭曉
視覺藝術人才培訓 有機會當蔡國強夥伴
代收費爭議 旅行社航空業僵局未解
匈牙利爆發反吉普賽潮 一名婦女遭射殺
災害性天氣監測 鄉鎮天氣預報104年上路
艾奎諾夫人臨終棄前嫌 與馬可仕家族和解
麗星郵輪載客來台 一次遊遍北中南
陳添枝：能源價格先合理化 再談課能源稅
美計程車司機隨乘客意收費 生意利潤均佳
粉紅鑽極品將拍賣 預估賣價直逼世界紀錄
金門5生溺斃 縣府亡羊補牢增救生設備
7月台北縣市房市成交行情價漲量縮
國道3號貨櫃車翻覆 南投段塞車3小時
外國遊客在聖保羅花費比巴西人多一倍
學生溺斃案增加 政府水域安全態度消極
離職員工偷老東家機密削價競爭 遭法辦
經部擬與業者討論 另提綠色稅制方案
克流感納健保 每粒不到100元
王如玄將在APEC婦女會議分享台灣經驗
北北基警政合作 監視錄影擬整合共享
英研究：喝紅酒有助抗發炎
哈瑪斯教義嚴 加薩居民怨聲載道
日男星押尾學涉吸毒將遭逮捕
芒果品質及控管強化 銷日芒果量增19%
三一學院將以2000英鎊買下倫敦重要地標
有機農產品標售新制執法2天 違規率5%
蘇丹南部最新部落衝突 逾160人死
北約新任秘書長：俄羅斯必須尊重鄰邦主權
第098062期威力彩頭獎摃龜
國片渺渺配合中國退展？新聞局要查
索國海盜正清點贖金 尚未釋放德國船隻
第098153期今彩539三星彩四星彩派彩結果
史亞平：台灣婦女地位 亞洲數一數二
首屆亞洲武藝運動會 中華隊跆拳道奪得1金
有機標售執法 業者怨倉促 消基會批失職
應否續禁止父母體罰 紐西蘭舉行公投
台塑四寶7月營收1132.6億 月增2.54%
高鐵轉轍器訊號異常 1.2萬人受影響
男子職撞第二站 柯秉逸獲總冠軍
俄鼓勵足球迷 赴英觀賽喝威士忌抗新流感
台灣與APEC婦女論壇分享數位鳳凰計畫
巴西遊客塑膠袋內發現棄嬰
泰國500多萬人連署為戴克辛求特赦
高鐵出包旅客怨 併班被趕來趕去
澳洲政府拒修正 碳交易法下周可能無法過關
台駐澳代表處否認介入杯葛墨爾本影展
印度官方證實首宗新型流感死亡病例
大陸航空巴西飛美國班機遇亂流 26人受傷
日男星押尾學涉嫌吸毒被捕
拉攏非洲 希拉蕊將展開7國之旅
Google執行長施密特 辭蘋果公司董事
歐元對美元匯率創8個月來新高
伊朗總統連任前夕 美國仍質疑正當性
希拉蕊要求伊朗確保失蹤美國人安全歸來
駐巴拿馬箇朗總領事舘 9月將關閉
報告：金融風暴 掃掉英國1770億英鎊資產
法官裁定麥可傑克森遺產續由律師及友人代管
傷停兩個月 男網名將納達爾下周復出
中國企業若登台 台北辦公室租金後市看好
拍板定案 麥可3子女監護權歸祖母
網路電子信日漸普及 美擬大量關閉地區郵局
兩岸青少年象棋賽台北首度交手
美智庫:台海防衛戰時應重視軍力保存
中國博士超過美國 2008年產生5萬人
葉金川：新流感疫情 超出預期
星發生比賽中不幸身亡事件
人權觀察組織要求 公平審判西藏電影製作人
營救2美籍女記者 柯林頓將訪平壤
專家：2017年中國製造業 可能超過美國
中國探月計劃 嫦娥2號 2011年前發射
傳柯林頓扮特使 赴北韓爭取釋放美記者
高港流行音樂中心 預定2015年完工
防範H1N1群聚感染 高縣加強宣導
南非傳首宗死亡病例 H1N1怕高溫面臨考驗
新興市場股市反彈 收復雷曼破產以來失土
台灣出現H3N2群聚感染 重症添4例
渺渺撤展 澤東公司下午向新聞局說明
因應H1N1 北市重啟二級開設確保聽奧舉行
國防新聞：美中關係熱絡 不利台軍購F-16
海峽兩岸關係學術研討會在南京舉行
上半年道路交通事故 較去年增加5.3%
揮去溫布頓陰影羅迪克嶄新出擊
PayPal當機1小時 eBay：內部問題導致
佈局台灣 安聯人壽今年將徵才1000人
高鐵電力突中斷 彭芸徐旭東困車內
葉金川辭官選縣長 綠營：應先防疫
捷運內湖線電力跳脫 4分鐘後排除
開放陸資登台 上海企業掀諮詢熱潮
阿富汗首都遭8枚火箭攻擊 幸無傷亡
兩岸和平之後 印度憂心將成中國敵對目標
葉金川抵港與港府商討台港醫療衛生合作
節省印刷費 加州中小學將推電子教科書
押尾學被捕 警方考慮傳喚其妻矢田亞希子
日科學家成功再生新牙 器官替換不是夢
中國肺鼠疫死亡人數增至3人
謝長廷開講 指噗浪是人類希望
夜市鳳梨酥蚵仔煎 陸客來台最愛
促銷線上軟體 Google祭出戶外廣告看板
中國稱子女寫信譴責 維族領袖熱比婭駁斥
吳俊立賄選案紀事
高雄金典父親節優惠
找尋先人的社會人脈 「台灣民報」重刊發表
2009第一屆『超越巔峰』極限體能自行車自我挑戰賽
認罪協商破局 陳致中夫婦：認罪態度不變
曾文水庫吃緊 不排除打折供水
憂民生供水 劉揆視察石門水庫
曼谷航空班機滑出跑道 7乘客受輕傷
劍湖山門票下殺$399 遊客搶便宜要趁「早」
8/22烏石港夏日音樂節vs傳藝戲院風華
遭施勝郎指控賄選 吳敦義提告
清新溫泉 爸爸享最大
微笑年代‧「俑」進國賓
1925年台灣民報重印出版 馬總統推崇
業主權益負589億元 金管會接管國華人壽
土銀關懷學童做公益 2009嘉義羽球夏令營8月3日開鑼
高檔享受平價化 省錢版龍洞潛水初體驗
推廣台灣觀光產業 觀光局與Visa攜手激發學生創意活力
麗星郵輪「寶瓶星號」搭載首批內地旅行團抵達基隆
「臺北11魅力商圈 招你來迺ㄙㄟˇ街」 揀好康抽機車、小摺及萬元現金
臺企銀晶片金融卡推「臺企晶好，送您1.5%」
花旗(台灣)銀行與美商花旗銀行成功完成業務移轉
元大推出「權民擂台」 總獎項逾60萬元
國泰Man AHL組合期貨信託基金8/10開募
全美單身族最愛的大都會 紐約最酷居首
AEI報告：台海防衛應重視戰時軍力保存
露內褲和服挨批 日環球小姐代表急換新裝
北市超商晚間火警2人送醫週遭停電
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法官裁定麥可傑克森孩子監護權歸祖母
美元下跌 經濟資料正面 油價達10個月來新高
經濟復甦希望增加 倫敦股市創今年新高
美國防部長蓋茨前往歐洲 討論阿富汗情勢
約旦拒絕美國呼籲改善與以色列關係
獲得贖金 索馬利亞海盜釋放德國船隻
墨西哥北部發生6.9強震 尚無損害報告
經濟前景樂觀 美股上漲 標準普爾站上1000
利多頻傳 倫敦股市衝上近10月最高點
經濟前景看好美元疲 國際油價連漲破71美元
澳警：4名自殺攻擊嫌犯形跡敗露 已遭逮捕
澳洲破獲恐怖炸彈攻擊計畫
美股續漲 標普與那斯達克衝破重要關卡
14歲少女不治 印度確認H1N1死亡首例
容安瀾：美對台軍售其實亦有利中國
美國研究：人類瘧疾最早來自黑猩猩
回春？美國七月份汽車銷售創今年新高
美墨邊境發現H1N1病毒株 具抗藥性
台股開盤上漲72.72點 為7129.43點
輕颱莫拉克形成 朝台灣接近
打擊掛號黃牛 北京大醫院將實施預約掛號
全球經濟雖衰退 美去年仍軍售109億美元
龍潭購地等案 蔡銘杰認罪協商破局
麥可遺產代管權 傑克森家族沒份
救爛牙新希望 日老鼠實驗成功長新牙
澳紐銀行5.5億美元收購RBS亞洲資產
併購美林案欺瞞股東 美銀3300萬庭外和解
北捷雙連站傳火警訊號 虛驚一場
中國派團赴美為傾銷輪胎案展開遊說
南縣龍眼盛產 100元入園吃到飽
台股漲 新台幣匯率盤初升破32.7元
第三屆南太峰會 馬總統將出訪
青海省爆發肺鼠疫 俄加強邊境管制
傳產股領軍攻堅 台股高檔震盪
98年身障特考錄取人員分配機關結果出爐
中央氣象局氣象報告
MLB 湯瑪斯再見全壘打 老虎逆轉金鶯
澳洲恐怖攻擊陰謀 1嫌遭指控
中國輻射污染事故多出美國20倍
大高雄區長民選？高縣府：網路謠言
北京公車上男子企圖縱火被制服
ATP華盛頓經典賽 盧彥勳逆轉闖頭關
美國7月製造業指數優於預期 創11個月新高
台東父子遭浪捲走 海陸空日夜搜尋
昆明市要求公務員必須學4門外語及普通話
阿里山百萬遊客產生 幸運兒：太意外
南港展覽館等案 郭銓慶認罪協商破局
屏東供水充足 氣溫沒北部高
衛生施政評比 北北高桃花得分高
廚餘轉化肥料 香港試行效果良好
國道3號南投段5車連環撞 3人受傷
珠三角港企轉移粵北遇到種種困難
澳洲總理：阿富汗戰爭不受歡迎 但不會撤兵
漁業動力用油增加補貼 上萬艘受惠
供電中斷 高鐵苗栗台中單線雙向運轉
墨國下加州芮氏規模6.9地震 聖地牙哥搖晃
扁案6被告認罪協商 特偵組全拒絕
陳肇敏：匿名造謠應受唾棄
美國麻州垃圾站不明氣體外洩 2人情況危急
大熱天防中暑 署嘉：多喝水穿透氣衣物
勞委會抽查派遣業 6成違規被罰
貝克：柏南奇恐未能在景氣復甦時抑制通膨
印尼墨巴第航空失蹤班機 當局找到殘骸
影星威爾法洛野外求生 最期待喝尿
總統：舉辦國際賽事 台灣重要里程碑
日首相諮詢機構建議政府行使集體自衛權
中國人保部：新增農民工待業不到3%
聯合國推案 預計8月中旬決定
中國300萬大學畢業生待就業
TMC傳送件申請補助 南科力晶無新進展
苗栗農改場技轉果農 助棗農增加收益
基隆台南及澎湖今晚第一階段限水
外資匯入 新台幣匯率中午升7.7分
立院臨時會？藍營:將力主開會
澳洲破獲攻擊軍營陰謀 疑牽扯索國叛軍
全教會籲縣市落實教材多元化政策
12位台灣女藝術家 聯合創作展
校園暑期輔導 北市高中女墜樓
美聯準會擬組專家團隊 強化銀行金檢
DRAM產業再造 TMC正式送件
嘴角突抽動顫抖 35歲女中風
民進黨:中國準備政治對話 挑戰馬總統
吹箭攻擊單車騎士 檢方起訴2兄弟
台股收盤跌100.84點 為6955.87點
西班牙發現近5億年前史前巨蟲化石
景氣好轉 澳洲連4月維持利率3%不變
歐巴馬黃金時段演說 電視台感受壓力
紐約台灣會館培訓師資 推動海外華語文教學
民進黨：花縣長提名 2週後確定
服務台商 政府派專家到巴拿馬辦講座
台股開高走低 跌100.84點
六福客棧:消費者帶導盲幼犬用餐 不會拒絕
德州油商堅稱以色列產油 答案藏在聖經中
合併後議員席次 內政部:凝聚共識中
8月台指期收跌101點 逆價差74.87點
中國雜技團 蘭雨節演出驚險特技
限水引發賣壓 台股7000點大關失守
8月電子期收跌6.95點 金融期跌9.6點
聯發科第2季淨利逾90億 單季歷史次高
澳門賭王何鴻燊住院 家人紛至探視 病情不明
豐田汽車美國銷售減幅縮小 受惠舊換新計畫
嘉市特色小吃 logo徵選頒獎
聽奧商品若含鉛過量 廠商：下架退貨
傳英直升機裝備不足 不適合派往阿富汗戰鬥
服飾中盤涉詐欺 拐2000萬貨潛逃被逮
龍潭案蔡銘杰辯結 檢求刑2年
涉收賄 檢調搜索新店地政所
遭伊朗拘押美國人 分別為作家教師冒險家
成醫：高血脂 吃得太油了
翡翠水庫：61天內北市供水無虞
男子車內吸廢氣自殺 送醫獲救
高屏溪逕流量正常 高雄用水無慮
康善基金會募書捐山區小朋友 中市響應
大雅鄉代住家遭潑漆 報警偵辦
山葉機車虧損擴大 股價跌幅8個月來最大
綠委：欠稅醫療險被扣 法律應合人情
偵查半年 澳洲警方破獲恐怖攻擊計劃
水果也樂透 東勢光波梨送到家
標普：中國房地產下半年將有波動
貨櫃夾藏香菇白菜心 基隆海關查扣
瑞銀連3季虧損 受組織重整拖累
台股大跌百點 三大法人賣超28.47億
病從口入 傷寒境外移入激增
菊島民代建議博弈公投併年底選舉投票
吳俊立賄選案 更一審判刑2年
世運主場館膠條受損 高市府：保險理賠
台南明起減壓供水 民眾用水不影響
暑假血荒 高縣邀民眾挽袖捐血
H1N1疫情連環爆 高市府籲提高警覺
水利署：竹科南科10月底前不缺水
余莓莓搭捷運傷玉腿 獲賠16萬
屏東冰品抽驗 1件不合格
彰化中小學獲贈冷氣 為付電費得再募款
新台幣兌美元升9.4分 收32.674元
紙廠靠回收水或深井水因應 不擔心限水
金門古砲群身世揭曉 學者建議列一級文物
暑期活動出現類流感 應知會衛生單位
台聯：升格延選案 中選會應提釋憲
台灣大道國際馬拉松 競賽組27日報名截止
潘基文9日起非正式訪問南韓
提早了解職場 義守大學生鋼廠實習
律師：致靚窮盡方法匯款回台
彰縣原住民文化節 部落文化傳承新生代
聽奧手機吊飾疑含鉛 北市先下架
借調兩年 張清風重返海大任副校長
投資人獲利了結 歐洲主要股市開盤下跌
美國官員：柯林頓抵北韓營救兩女記者
中國科學家確認瀾滄江源頭
北市節能調查 公館師大商圈冷氣最浪費
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友達：因應缺水經驗豐富 不擔心限水
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做無本生意 男子偷神像開神壇
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花蓮縣長初選 藍營參選人有異見
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扁案認罪協商 形式破局實質有別
高鐵頻出事 交通部:4個月1次也無法忍受
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小三通行李直掛 8月中旬起免徵加封費
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新紀錄 嘉女出現首位男校長
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王如玄：台星有許多可以相互學習與交流
廾ㄚ包子共和國 富源蝴蝶谷傳遞幸福
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探訪珍奇 深海國際巡迴展科博館登場
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BMW：Q2轉虧為盈 上半年仍虧損
指考分發順利 8/7提早放榜
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屏東學童綁架案 主謀判刑11年
高鐵道岔故障22次 7大肇因
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議員籲市府想辦法促北市民熱衷聽奧
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湖邊音樂會 胡乃元林昭亮日月潭演奏
輓聯寫不孝女 天心硬是不跪拜亡父
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傅崑萁初選資格 地方將問題拋回黨中央
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第098062期大樂透頭獎摃龜
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紫福添號遇劫歸來 船長不敢到菲海域
第098154期今彩539三星彩四星彩派彩結果
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南奧賽提亞戰爭一週年將臨 俄軍提高備戰
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南韓媒體：北韓收回柯林頓飛離平壤報導
發言人：前美總統柯林頓與女記者飛離北韓
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前總統柯林頓登門道歉 北韓特赦美國記者
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白宮封鎖柯林頓北韓營救行動 稍後公布詳情
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北韓釋放2美記者 日政府表歡迎
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北韓釋放2記者 美媒：恐攪亂核武議題
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無視前車之鑑 英下議院議長花公帑裝潢公寓
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溽暑燠熱下台北國圖舉辦數位影像設計作品展
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「舊愛古早味」臺北縣老街老店風華再現
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金正日特赦並釋放2美記者
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白宮：營救記者與非核問題是兩回事
預期美石油庫存再增 紐約油價微幅下滑
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北京奧運民間收藏品拍賣可能1元成交
台股開盤上漲23.86點 為6979.73點
服用克流感 星6病人出現失眠自殺副作用
日本宮古島附近發生規模6.5地震
墨西哥新流感驟增 5天增加近千例
中國社科院專家：台灣年底選舉不影響兩岸
超速還伸中指 加男子連吃警察2罰單
商家利益恩怨 中國與阿爾及利亞商人爆衝突
烏魯木齊將審犯據報將「殺一批重判一批」
對美元升值太快 加幣可能遭政府干預
CNN：賓州爆發槍擊案 5死15傷
中共官員：重慶至鹿特丹鐵路2012年建成
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美6月個人所得下滑1.3% 支出復甦前景暗淡
莫拉克颱風路徑南移 可能直撲台灣
山東淄博1局長報銷3000元養情婦但沒人信
男籃亞錦賽 中國隊鎖定伊朗黎巴嫩南韓
壽星歐巴馬向白宮資深女記者慶生
偷兒潛入倉庫 屋主上鎖甕中捉鱉
重返犯罪現場 公視推出第5季
美6月待過戶成屋銷售增3.6% 房市買氣提升
北韓放人 美州長李察遜：兩國關係或展新頁
陷桃色糾紛 男子疑縱火後自殺
養小孩至18歲 美中等收入家庭需花29萬美元
NHK：柯林頓與2美國女記者座機降落日本
許惠祐出任國安局駐歐盟特派員
百事可樂78億美元收購旗下兩大裝瓶廠
採訪石家莊民房倒塌 多名記者遭攻擊受傷
新手媽媽啖吃海鮮哺乳 女嬰險休克
石門水庫降甘霖 注入750萬噸原水
袁健生到任一年 董國猷：台美互信重建
病毒威脅洋香瓜 台南農改場宣導防治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
OECD：6月份消費者物價年減0.1%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台股7000點附近震盪 紡織造紙類股走強
美聯準會年底前恐需升息 方能遏止通膨
中國專家：大陸經濟回升仍存4大不確定因素
凌志美李雲娜將抵洛杉磯 親友喜悅接機
「慘叫族」發洩玩具風靡鄭州 專家叫停
柯林頓北韓行釀新外交風險 分析家批不智
惠州及佛山機場爭取復航 珠三角競爭激烈
傅壹補習班指控對手文宣不實 被罰10萬元
扁案宣判後陳聰明走人？陳雲南:沒聽說
金磚四國前景大好 新興股市多頭方興未艾
文英過世享壽73歲 留給觀眾無限懷念
時尚雜誌最佳穿著排行 歐巴馬夫婦榜上有名
華碩加購產品廣告不實 公平會處罰 8萬元
營救記者行動 美指柯林頓並未向北韓道歉
陸客在台刷銀聯卡 7日宣布開通
看電影限制飲食 4家不合格戲院均已改善
屏東檳榔協會聯合決定價格 遭罰260萬元
擋土牆坍塌 屏東2工人一度受困
文英阿姨親切直率 魅力無法擋
蘇俊賓悼文英 緬懷率直善良特質
台鐵故障今晨修復 延誤上千旅客
匯市觀望 新台幣匯率中午貶1.5分
福建首家涉台法律服務中心在漳浦成立
世界少網賽 中華直落三再勝南非
打破黑白藩籬 美首位黑人名模席姆斯癌逝
傅崑萁：參選縣長 應多了解地方
衛生署長換人 醫藥界遊行暫停
中國又一大學校長論文涉嫌剽竊被曝光
郝龍斌：翡翠水庫仍可正常供水2個月
國華：尚無解約案例 保戶比接管前更安心
首見醫療機構群聚新流感 排除院內感染
明道中學5生感染H1N1 全校停課7天
勞委會:7月積欠工資墊償人數 金額略減
亞太客家族群交流 客家城市論壇6日登場
埔霧公路砂石車爆胎翻覆 駕駛受傷送醫
英國7月消費信心1年來最高 因房價止跌
2記者獲釋 美國：柯林頓未給北韓任何承諾
大陸偽鈔90%源自廣東
總統：促進不同文化發展 相互尊重包容
電影片禮券未做履約擔保自去年63%降為33%
週刊質疑內捷 譚國光:通車符合法令
創意舞蹈團成立 推動兩岸文化交流
韓星宋慧喬和玄彬成為藝壇戀人
紐約保護記者協會歡迎北韓釋放2美記者
屏東小學生 150元遊高雄台南
台股收盤跌107.63點 為6848.24點
陳水扁告蔡守訓濫權羈押
海巡誓師 加強掃蕩越界大陸漁船
雙龍汽車廠仿佛成戰場 南韓警方直升機攻堅
會展中心案糾紛 中市府：不影響招標
林玉山牛畫 北美館7日發行郵票
台股開高震盪收黑 大跌107.63點
8月台指期收跌109點 逆價差76.24點
用力顧家庭 單親爸:沒有生病權利
突破封鎖隔離 中國青海鎮民逃離鼠疫疫區
縣市合併 高雄市府動起來
新生高黏著劑瑕疵 北市：停用求償
8月電子期收跌3.2點 金融期跌33.2點
河南幼童鼻腔「藏」花生竟膨脹發芽
7000點獲利賣壓重 台股殺很大跌逾百點
卯澳派出所同窗警員 同時考上警大
官員：印尼新流感死亡人數達3人
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屏市整建殯儀館 居民擺送葬隊伍抗議
週刊指招生竄改成績 陸官：依法辦理
陳菊籲保肝 才有彩色人生
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中縣府8月辦理10餘場徵才活動
中常會移師雲林造勢 蔡英文籲終結賄選
中國官場喝酒文化造就腐敗貪官
另類父親事蹟感人 中縣府表揚20人
研究：常見驅蟲劑毒害神經系統猶如神經毒氣
為生意成幫兇 拖車司機2度協助偷竊送辦
卡玫基水患案 14機關遭糾正創紀錄
香港黑幫大哥高級酒店外遇害死亡
泰國醫療團訪嘉基 觀摩社區服務
仰觀蒼穹400年特展 體驗銀河冒險之旅
電腦節能有方法 環署軟體免費下載
德基水庫蓄水量 足夠供應大台中用水
標檢局提供耳溫槍檢測服務
中國核工業集團總經理康日新違紀受調查
社會光明面新聞獎 中央社2專題獲獎
EIA：美氣候變遷方案只適度增加家用能源費用
基市夜間減壓供水 颱風可解旱象
水利署：買省水標章器材 可獲補助
踹妻甚至威脅離婚 印度法院：非虐待行為
2老雙溪山區採粽葉迷途 警消救出
石門水庫供水區 11月前不會分區限水
上海世博會規劃中華美食街 歡迎台灣小吃
略止渴 3天午後雷陣雨水庫進帳2165萬噸
嘉縣海之夏祭 歌手溫馨開唱
民調：美近2/3選民認為轟炸廣島是正確決定
法律系學生單車環台 宣傳法律扶助
專家：本季大西洋颶風趨緩
NBA新球季賽程公佈 騎士湖人打頭陣
新台幣兌美元貶4.6分 收32.72元
北韓釋放美國記者 希拉蕊如釋重負
余天：開放中資 應建立投資糾紛處理機制
扁案宣判後請辭？陳聰明：不回應
台灣 7月CPI年減2.33% WPI年減14.11%
新興市場需求日熾 本田上調汽車產量預期
台灣7月外匯存底3210.94億美元 續創新高
施振榮︰宏?眻N跨足電視和電子書領域
MLB 郭泓志再登板 連K釀酒人2強打
扮工人偷水表 警連追10月逮獲
台北到漠河全程將不到6小時
衛生所加入家暴通報機制 高縣原鄉效果佳
嘉縣油品抽驗 12酸價偏高業者複查過關
印尼央行第9個月調降利率 可能不會再降
民進黨提ECFA公投 經濟部：多此一舉
鱷魚蚊香再驗出超量戴奧辛
證交所：至7月底止 台股本益比63.52倍
汶川地震維權人士被控非法持有機密受審
中國：歡迎北韓釋放美國記者
藝穗節踩街 公務員解放自我成森巴舞者
奧林匹亞獲金牌 郭唯誠為好奇找答案
新生高9月通車？郝：補強後再評估
年長疝氣患者應盡早修補 免腸道壞死
北京潘家園明辦跳蚤市場 吸引淘寶人氣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
員林子弟世運爭光 鎮長盼縣府找出路
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
涉多起槍擊案 2治平對象緝捕到案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
澎湖海巡掃蕩大陸越界漁船
與歐巴馬同日慶生 駐白宮48年女記者成主角
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
石門水庫昨降雨豐 今未如預期
7種語言生活工具書 移民署供外配索取
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣整形美容 中國醫療集團總裁鮮體驗
雲林抽驗冰品 20件生菌大腸桿菌超量
10萬蛋雞生胚胎蛋 新流感疫苗產量增2成
遠華案主嫌賴昌星前妻已返回大陸
必和必拓︰中國鐵礦砂進口逐漸增加
台灣7月外匯存底3210.94億美元 世界第四
難忘母雞帶小鴨 文英走了賈靜雯心痛
新流感 嘉市4醫院快速篩檢
中科管理局人飢己飢 關懷災民散播愛
周錫瑋取消香江行 坐鎮因應防颱
九歌少兒文學獎 蕭逸清鯨海奇航獲首獎
伊朗總統艾馬丹加宣誓就職 警察驅離示威者
浙江女子非法集資逾人民幣7億元被處決
蔡英文:備齊縣長選舉人選 適時抉擇
北韓釋放美記者 高爾欣喜
泰國新流感死亡人數高達81人
319承辦檢座 升遷再度失利
重溫文英演技 公視播系列節目
健保財務缺口大 衛生署健保局遭糾正
7月CPI年減2.33% 38年來最大跌幅
押尾學坦承與裸屍案女子同嗑藥
協調醫療糾紛 里長涉恐嚇醫師
台灣山地管制區開放網路申請
城隍爺出巡遶境祈福 南投縣境熱鬧滾滾
海基會：赴陸媒體高層回訪團名單規畫中
警政署：總統隨扈林有振平調非升官
網路互連費調降 NCC也盼業者降價
竹縣支援臺北聽奧 志工學手語
新板特區誤註新市鎮 北縣府遭糾正
H1N1肆虐 各大藥廠陸續展開疫苗人體試驗
青年奧運倒數1年 新加坡舉辦活動慶祝
加州州長阿諾 樂見北韓釋放美國女記者
村上春樹成名作挪威森林發行量破千萬冊
7月WPI年減14.11% 史上最大跌幅
強制員工減薪或離職 家樂福判賠83萬
兒童文學得獎作品 反映圖像思考與次文化
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花縣長初選 國民黨否決傅崑萁資格
歐洲製造業和服務業衰退速度減慢 景氣觸底
宣誓就職後 艾馬丹加立即抨擊西方強權
台股下跌 新台幣匯率收貶4.6分
提升行政效能 陳情案月內實質處理
展現完美自己 學生暑假美容蔚為風潮
打造太陽能聚落 楊秋興德國招商
阿富汗塔利班領袖妻子在飛彈攻擊中喪生
5-6月發票35名百萬富翁 明起領獎
東芝下修明年度財測 縮減資本支出
七夕夜賞花火 澎湖邀享浪漫
新生高瑕疵接著劑案 北檢要辦
芭樂阿公康錦德 獲選家扶模範父親
入夏首例本土登革熱 高市加強防疫
中國10‧1國慶閱兵將展示新型火箭
防新流感擴散 彰縣訂停課標準
台灣景氣復甦緩慢 通縮疑慮升高
黏著劑瑕疵 北市：沒用到問題批號
托福考試 報名費調高10美元
銀聯卡7日開通 業者：自由行更能雨露均霑
桃園某中學4學生 確定染新流感
駿懋銀行半年虧31億英鎊 壞帳準備料縮減
四技二專放榜 招生缺額創新高
多家媒體：賓州槍擊案5人死亡
巴西航太機構：亞馬遜雨林焚砍速率大增
男籃亞錦賽明開打 中華首戰伊朗
國片黑色童話新創舉 live轉播拍攝現場
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輕颱莫拉克 預定20:30發布海上警報
WHO：新流感死亡病患破千人大關
人口增農業用水高 石門水庫缺水警報多
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新生高接著劑 高捷機捷用過
無心插柳 家庭主婦練太極拳世運奪銀
6.1震強侵襲紐芬蘭
3度入圍金馬 文英曾笑稱不得獎自己買一座
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扶輪大陸發展 總社長：任內保障台灣扶輪
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俄潛艇巡航美國東岸外海 引發關切
接著劑瑕疵 議員：應全面檢驗新生高
台中港推自由貿易港區 居4港之冠
瑞士冰川消融 長年遇難者遺骨遺物浮現
潛艇巡航美國外海 俄軍方：符合國際慣例
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尹啟銘：兩岸洽談ECFA有助與他國簽FTA
桃園某中學4國中生 確定感染新型流感
獲利回吐賣壓湧現 亞股下跌
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縣市長選舉 國民黨提名吳志揚周典論
國際扶輪總社長籲社友持續推動公益
強震侵襲 紐西蘭天搖地動
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歐巴馬將主持聯合國禁止核子擴散會議
周典論獲國民黨報准參選 挑扁擔承擔責任
英駿懋銀行上半年虧2240億 下半年將好轉
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艾奎諾夫人今安葬 50萬群眾冒雨送別
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南航將開通海南海口往返台北航線
寶拉阿巴杜不再續任美國偶像評審
莫拉克變中颱 氣象局發海上警報
台新金售股 頂新持股台北101增至23.5%
台灣超偶PK大陸名師 利菁：冷贏卡好
利菁要效法文英 帶給觀眾歡樂
國寶相見歡 茂伯崑濱伯高齡植牙展帥氣
緩和神經痛 綠島珊瑚醇化合物有療效
第098155期今彩539三星四星彩開獎結果
押尾學涉吸毒被捕案 法院決定先羈押10天
中國批評世維會用假照片煽動民族仇恨
假靈療真詐財 檢警聯手出擊偵破
伊朗集體處決24名毒品走私犯
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速審法草案 案逾12年擬強制終結
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森林大火延燒 馬來西亞灰霾破紀錄
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319案檢座未升遷 法務部：無關319
台灣兩大文創品牌布局全球有成
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兩岸金融合作新頁 銀聯卡7日在台開通
愛迪達上半年淨利下滑95％
中國取代巴西成阿根廷主要產品輸入國
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尹啟銘訪泰介紹ECFA 盼與東協建立密切聯繫
綠藻釋出大量毒氣 法國馬匹暴斃海灘
泰工業部盼與台灣加強中小企業等合作
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北市聯醫國家認證成果 打造健康城市
南韓女作家發表癡戀台灣新書
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烏魯木齊「7.5」事件無辜死者156人
葉金川籲台港建立官方醫藥衛生溝通機制
光寶LED照明佈局領先 營收可望倍數成長
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F1車手馬沙不必開刀 已出院返家休養
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許惠祐遊走藍綠 肯定與爭議兩極
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中職 兄弟要命失誤 統一5連勝
國防部：繼續爭取購買F-16C/D型戰機
洛杉磯女網賽 芝芙娜瑞娃挫彭帥 挺進3輪
長江將遇五年來最大洪水 中國全面戒備
持有龐大美國國債 中國不敢輕舉妄動
總統提醒國防部 錢用在刀口上
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柯林頓北韓營救女記者 4個月努力終獲成果
中國官方稱 青海鼠疫獲有效控制
姊姊：兩美國女記者長期遭北韓隔離羈押
台灣外匯存底增35.3億 全球第4
莫拉克陸上警報 苗栗花蓮以北警戒
H1N1拖累 港訪客跌12%
美聯邦稅收銳減18% 彷彿回到1932大蕭條
大陸內需旺！「大陸內需市場採購資訊網」助台灣廠商一臂之力
外貿協會將邀請海貿三團於8月19日來台 將於台北與台中舉辦採購洽談會
東京DIY展 外貿協會組團參展
首批種子返台培訓積極搶攻新興市場
台商拓展大陸內需市場
馬里蘭留美學者孫其紅 車禍喪生
莫拉克來襲 國軍災害應變中心待命
華盛頓網賽 羅迪克旗開得勝 揮別溫網陰影
莫拉克週末登陸浙閩 對太湖防汛帶來壓力
洛杉磯網球錦標賽 球后莎菲娜晉級第3輪
韓國青海部隊 首次登上海盜船搜查
希拉蕊：記者獲釋和核試是兩碼事
大陸攜程網入主 易遊網:經營團隊不變
颱風來襲 劉揆籲勿掉以輕心
嬰兒潮現象 打破富國出生率低鐵律
非法出口軍用技術 美判3名中國間諜入獄
企圖騷擾麥莉希拉 怪叔叔遭訴
胡木源任中市警察局長 持續治安作為
中國通緝犯賴昌星 離婚妻返國
上海統一星巴克與中國移動合作推無線上網
網路異常 木柵內湖線再度停擺
行控通訊異常 木柵內湖線列車全失聯
兩岸最大旅遊網攜手 打造華人旅遊品牌
乘客建議木柵內湖線暫停營運體檢
參選到底？傅崑萁：民意決定
中高齡就業不如外勞 台灣爸爸快樂不起來!
莫拉克陸上警報 台北市停止上班上課
中央氣象局 颱風警報單17:30
五星級飯店進駐機場 寶島晶華、Just Cafe開幕！
莫拉克颱風將帶來驚人雨勢 "誇張颱風報導"的歷史畫面
台北市立動物園公布團團、圓圓的辨識方法
潮品集港式手工月餅
臺北捷運系統積極防颱 必要時調整運轉模式因應
海上陸上颱風警報19:15
中央氣象局 颱風警報單 20:30
莫拉克來襲 各縣市首長您們準備好了嗎
莫拉克颱風夜 台鐵停駛情況
莫拉克颱風 已發布土石流警戒區
中央氣象局 颱風警報單 23:30
專家：青海爆發肺鼠疫疫情與家犬有關
初選資格遭取消 傅崑萁：違背程序正義
世泳賽告捷 費爾普斯放眼倫敦奧運
颱風來襲釣客受困 警消順利搶救上岸
凌志美描述特赦後心情 盼與家人保有平靜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲大獎賽在即 F1車神舒馬赫躍躍欲試
歐洲主要股市收黑 倫敦下跌0.52%
美國務院：柯林頓出訪前已獲北韓安全保證
歐巴馬：北韓必須停止挑釁行徑
美國撫養孩子長大多貴？ 約16萬至36萬美元
白宮：柯林頓近日將向歐巴馬簡報北韓行
美元走貶油價上揚 紐約輕原油收71.97美元
美股收黑 道瓊工業指數下跌0.42%
英旅客行為不檢點 拉脫維亞派觀光警察整頓
德新型流感一天增近800人 恐拖累經濟
稱艾馬丹加是民選領導人 白宮發言人更正
克里斯小子毆打女友遭起訴 延至月底宣判
氣象局預定上午8:30發布陸上颱風警報
加國財長及央行行長將訪中國拓展商機
全台有雨 北部東北部局部大豪雨
併購案燒錢 新聞集團由盈轉虧
練武深造結姻緣 以國台灣獎學金得主妙事多
賓州男子健身房濫殺 部落格透露慾求不滿
台股開盤上漲38.46點 為6886.70點
美學者：柯金會 擴大華府平壤溝通頻寬
中國審訊3維權人士據報為「10．1」國慶
營救美2女記者 好萊塢富有製作人買單
中央應變中心：莫拉克來勢洶 勿輕忽
北京報刊亭有望合法賣飲料 成黃金店面
前美駐聯合國大使波頓批評柯林頓開惡例
全日空建構台北等亞洲8機場貨運網
非法走私敏感科技至中國 3華人在美挨判刑
深圳啟動行政體制改革 精簡1/3局級機構
歷劫歸來 凌志美入家門先喝母親煲雞湯
厚植文化資產保存 文建會發表成果
匯市觀望 新台幣兌美元盤初小升
颱風來襲 劉揆取消看電影
高溫下雨蚊蟲生 應防範叮咬傳染
颱風來勢洶洶 上千旅客離開綠島
總統：兩岸和平 台美安全關係變單純
美ISM服務業指數意外下滑 消費意願低迷
追悼廣島原爆64週年 誓言廢除核武
走過父親中風震撼 張棟樑變成熟
歐巴馬推24億美元補助案 發展新一代電動車
美國7月企業裁員37.1萬人 創9個月新低
中國實施農民養老金制 專家憂資金來源
颱風來襲 護照發放延至晚上7時
世少網賽 中華先盛後衰不敵葡萄牙
中國首顆火星探測衛星10月升空
亞洲青年管弦樂團巡演 8月下旬來台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美舊車換現金炒熱車市 日系豐田最暢銷
駐美代表處籲海外榮民 注意就養安置新規定
王志剛：大陸今年底前10個以上採購團來台
國稅局：呆帳取具催收證明 可列費用扣除
寶鹼季度獲利下滑 消費者縮減開支
四川省全球招聘副廳級官員
原子彈爆炸64週年 廣島呼籲2020年前廢核
台股持續盤整 早盤金融股較強
MLB 洋基3連勝 坐穩美東龍頭
冰箱藏現金 前美眾議員犯下11項收賄和洗錢罪
到小琉球拍婚紗照 來回船票免費
莫拉克逼近 北市河川區車輛禁入
提高中國輪胎關稅 歐巴馬貿易政策面臨考驗
史提格里茲：美經濟復甦將「非常緩慢」
眾多肺癌病人 完全沒有吸菸史
台灣文學獎徵件 15日截止
聽奧商品未經檢驗？監院將派查
載到導演 阿富汗運將變身國際影星
美兩女記者歡喜返家 推特訴獲釋心情
莫拉克逼近 花蓮漁船返港避風雨
莫拉克恐影響水質 水公司籲儲水
莫拉克進逼 高縣蔬菜價格平穩
中高齡短期就業 綠委籲延長
吉林鋼廠騷亂 傳副省長可能問責辭職
兩岸簽署舞蹈交流合作協議
北韓放人 美政府：和北韓核問題是兩碼事
思科上季獲利超乎預期 本季營收恐衰退17%
新加坡明年啟用新寬頻服務
東加渡輪沈船 53人獲救26人生死未卜
2件玩具含可塑劑超標 沒入銷毀
莫拉克來襲 宜蘭多項活動暫停
莫拉克強度增強 嘉義台東進入警戒區
颱風來襲 基隆間歇性雨勢風浪變大
花蓮玉里礦產豐 經部擬推動開發計畫
韓媒：印尼一少數民族採用韓文為正式文字
蔡英文：國民黨花縣提名 走民主倒退
星駐美大使：東協與美貿易進展不會快
台股盤整 新台幣匯率中午貶值1.9分
落實訴願制度 劉揆促掌控時效
調查：上班族慶祝父親節預算縮水逾千元
木柵內湖線異常 全線停駛改公車接駁
澳門經驗 業者:台灣發展博弈可帶動飯店業
參選苗栗縣長？ 邱議瑩：尚未決定
王志剛：大陸來台採購團下單情況非常理想
美食密探 紐約時報首席餐廳評論員換人做
年底參選？ 蔡英文：應該沒有
新生高瑕疵接著劑案 檢方未收到
泰媒：崇越科技擬在泰設立太陽能電池工廠
世界主要報紙頭條新聞標題之一
葉金川揮別內閣 劉揆感謝防疫努力
政院遭糾正 蘇俊賓：加強橫向整合
高盛上修美下半年成長預估 惟明年恐再減速
紐時：柯林頓北韓歸來 美急解讀外交意涵
三峽大壩面臨近5年最大長江洪峰
房貸負擔大 6成爸爸吃不消
渺渺撤展損台形象 蘇俊賓：強烈抗議
航海人員考試 由專技特考回歸高普考
華映爆歷史天量 成交破百萬張
螢幕上做實驗 數位互動教學擬真
颱風解旱 山區雨量估達1000毫米
馬總統祭文英 允助解決辦喪事場地
紐西蘭Q2失業率6% 九年高點
俄潛艦巡航美東外海 五角大廈認不構成威脅
台股收盤漲20.41點 為6868.65點
瑕疵工程接著劑 高捷聲明未採用
凌志美李雲娜獲釋 時事電視一夕爆紅
港府籌建孫中山紀念館遺失一批國父文物
楊志良將掌衛署 擬調健保費率
中國帶動全球經濟復甦？ 專家表懷疑
台股震盪整理 收盤上漲20.41點
防致癌 標檢局將訂布希鞋有害物檢驗標準
規範援外 外交部研擬國際合作發展法
APEC婦女領袖敦促各會員國採政策協助婦女
莫拉克逼近 投縣籲勿前往山區
莫拉克逼近 中市備妥沙包抽水機
男性發洩壓力不打家人 打求助電話
聯想集團連虧3季 海外銷售遽降
8月台指期收漲34點 逆價差65.65點
新流感群聚累計24起 人數破600
整合援外資料 外交部建資料庫
台股震盪盤整 待量縮打底反彈
8月電子期收漲1.3點 金融期漲11.6點
華郵：美國政府擬讓「二房」分家
11月底辦大選 宏臨時政府準備工作積極展開
雲林立委補選 張艮輝:希望改變
尼康年度虧損將創新高 股價大跌
委哥兩國交惡 查維斯拒進口哥國汽車
通用汽車公司出售歐寶案 華府不插手
晶華餐飲進駐桃園機場 助正面形象
颱風逼近 嘉市成立災害應變中心
莫拉克可能罩全台 嚴防強風豪雨
台東災害中心一級開設 山區海邊管制
韓印將簽CEPA 韓85%輸印商品享關稅優惠
跌破專家眼鏡 澳洲7月份失業率持穩在5.8%
台彩：公益彩券6月盈餘19.62億元
模範父親表揚 兒孫獻香吻
莫拉克來襲 考選部座談會延期
公廣南遷未定 原土地改產業交流平台
台股漲20點 三大法人賣超58.33億元
ECB與BOE料維持利率不變 還是歷史低點
莫拉克逼近 全台皆為警戒區
發掘經濟復甦機會 中國投資年會10月舉行
颱風來襲 台東教師朗讀研習延期
活化台鐵高港站 高市打造鐵道園區
用紓困公帑？ 法官拒簽美銀和SEC和解協議書
莫拉克來襲 竹縣評估中正竹林封橋
通化夜市5流氓 白吃白喝落網
陳志彬首波文宣 矢志參選南投縣長
張俊宏參選南投縣長 與選民訂2年契約
中國需求增加 有望改變世界貿易格局
上海世博局協助安排台灣週相關活動
竹市防颱備戰 清理溝渠備妥沙包
老兵義賣金雕作品 捐嘉市弱勢團體
苗縣全民運 賽程順延2天
企圖暗殺美總統福特女兇手 16日出獄
上海未婚好男人奇缺 婚介所男女比例1比3
新台幣兌美元貶7.2分 收32.792元
豬哥亮再喊話 盼與女兒外孫相見
旅遊護照999元 台灣玩透透
中研院與尼泊爾科學院 簽合作備忘錄
印度海軍：中國亞丁灣護航艦隊耐航力驚人
新衛生署長 楊志良明上任
蘇治芬出書 籲重視司法人權
北捷：內捷接著劑與新生高不同
輪胎貿易起爭端 中國面臨美國首例特保限制
早療大樓經費告急 台中家扶募百元愛心磚
總統提點中小學生 做研究不忘動一動
莫拉克將來襲 中市提前封登山步道
網路糾團飆車尋仇 13人耍狠落網
H1N1群聚感染 明正國中停課7天
德智庫：北韓有意與美國重啟對話
莫拉克來襲 嘉義縣運開幕延期
明星藝能學園開張 王偉忠打造明日之星
貓纜內捷新生高 檢方都要查
高縣防颱警戒 嚴防土石流
台電大林廠更新 醫師環團籲正視污染
莫拉克來襲 基隆市7日停止上班上課
壓力鍋爸爸 8成3父親壓力大
殯儀館滿檔 文英後事各界協助
聯想集團今年首季虧損1600萬美元
立委補選登記 張輝元展現人氣
貨幣政策動態微調 滬深股市雙雙下跌
流感重症20例 青壯年或患潛在疾病居多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
民眾偽稱停班停課 人事局報警
莫拉克颱風來襲 台水加強整備
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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颱風逼近 太魯閣33支登山隊趕下山
颱風來襲 劉揆視察災害應變中心
金門首見幫派 5鄉鎮設據點
不滿課稅 趙玉柱上法庭要求撤銷
莫拉克颱風逼近 雨量集中北縣市
妨害名譽庭 謝長廷蘇盈貴互槓
國考及格證書規費 降為500元
中國東盟自由貿易區確定明年全面建成
日首宗陪審員審理案件判決被告15年徒刑
莫拉克來襲 苗栗縣7日停止上班上課
日色情犯罪案大增 受害兒童人數創新高
WHO：毛骨悚然警示圖片防制菸害有效
莫拉克來襲 雲林防災中心一級開設
中央氣象局氣象報告(更新)
颱風來襲 菜價漲2成 量販促銷1把4元
颱風來襲 台北股市明休市1天
莫拉克來襲 北縣明天停止上班上課
颱風天看榜單 指考明放榜
澳洲野火倖存無尾熊沙姆 染病喪生
西甲足勁旅皇馬後衛薩加多 感恩告別
中國筆電大廠殺價搶市 聯想市占居冠
彰縣警局長換人 蔡義猛接任
北市宣布明停班停課
中國呼籲把泛北合作納入與東協合作框架
中市認證優良網咖 市府背書品質
取消訪港 周錫瑋：防災優先
北濱貨櫃車翻覆 司機毫髮無傷
農委會:菜價漲2成是預期心理 仍算平穩
颱風來襲 北市公車隨招隨停
颱風來襲 中油8日宣布油價是否調整
亞洲男籃賽 中華67比71不敵伊朗
奧斯卡電影岸上風雲劇作家舒爾柏格辭世
南投2登山隊11人無法下山 就地避難
內捷又突槌 網路交換器故障所致
青少年吸毒問題嚴重 港府將在校園驗毒
德國商業銀行連四季虧損 壞帳準備拖累
颱風強度再增強 全台明豪雨
陸委會：兩岸簽司法協議已無灰色空間
莫拉克來襲 宜蘭縣7日停班停課
DRAM再造 華亞科南科美光擬10/20前送件
莫拉克來襲 新竹縣7日停班停課
颱風來襲 新竹市明天停班停課
新生高瑕疵接著劑案 監委不排除調查
颱風來襲 桃園明天停止上班上課
莫拉克來襲 東琉線交通船停駛
重慶暴雨致10人死亡 長江出現5年最大洪峰
等不到北市 北檢主動分案查新生高
颱風近逼 旅客注意班機異動
德國6月訂單激增4.5% 兩年來最大
萬航基金會500萬物資 助貧窮邊緣家庭
美元空單回補 新台幣匯率收貶7.2分
楊志良新官上任 擬漲健保費增購疫苗
99年度政府新增舉債4000億 史上新高
澎湖唇顎裂女嬰 高市求醫獲資助
國華人壽遭接管 北檢查有無背信
颱風來襲 考選部明停止高普考閱卷
豐田汽車擬推跑車 人人買得起
莫拉克帶雨 石門水庫進帳2000萬噸
交部：暫停用問題接著劑
台中縣7日停止上班上課
首檔台灣指數ETF 今獲准赴港上市
颱風來襲 AIT台北辦事處明暫停服務
居民抗議砲聲太吵 恆春聯訓暫停
颱風來襲 18處森林遊樂園區均休園
颱風來襲 阿里山鐵路7日停駛
莫拉克來襲 後備司令部暫停教召
新生高接著劑爭議 議員促市府告承商
若降雨600毫米 石門水庫解旱象且需洩洪
廣東首設政府部門網路發言人
郝龍斌：不會拆除新生高架橋
莫拉克颱風來襲 彰化縣明停止上班上課
太極群像雕塑展 台師大亮相
台中市明天停班停課
渺渺撤展爭議 新聞局：澤東資料有出入
莫拉克來襲 南投縣7日停班停課
青輔會徵青年志工認養鄉鎮
官兵涉猥褻有續集 併前案送法辦
站崗8小時風雨不搖 柯拉蓉護靈衛兵贏掌聲
清大：獲吳大猷紀念獎比例冠全國
金管會：368家特約商店接受銀聯卡消費
交大副教授林建國 3度獲傑出教學獎
彰化家扶小勇士 單車環台1000公里
英國逾千噸廢棄物 巴西貨輪物歸原主
ECFA公投案 公審會月底審議
劣質米換公糧案 彰化檢方起訴12人
颱風假 勞工比照
防水閘門補助 年底前可申請
男籃亞錦賽未開空調 球員吃不消
挺世運抽大獎 30萬人抽華廈汽車
金融時報：釋放美兩記者 北韓獲益
金管會同意友邦轉讓信用卡業務至遠東商銀
綠委面邀 達賴願訪台
颱風來襲 北市20時起紅黃線可停車
颱風來襲 北部有民眾冒險垂釣衝浪
莫拉克來襲 臺馬輪停航3天
颱風來襲 銀聯卡開通典禮延至10日
白嘉莉低調返國 為父親慶生
颱風來襲 濁水溪便道封閉砂石車改道
台灣第一人 舞者李貞葳加入以色列知名舞團
莫拉克來襲 中台灣積極防颱
新流感疫情 逾5成購屋族認為不影響房價
施茂林特別費案 聲請勘驗部長招待所
星新型流感死亡病例再添2人 累計8人
北市財政局標售近捷運小套房 100%標脫
中度颱風逼近 馬總統：不可掉以輕心
傳美國要求以色列凍結屯墾一年
調查：富國多能克服少子化 日韓加例外
賴昌星：希望有朝一日能回中國
市場樂觀氣氛未失 亞股漲多跌少
明正國中群聚新流感 查無感染源
工信：要求西卡公司對黏著劑提出說明
莫拉克來襲 全台多項活動順延取消
雲林7日停班停課 立委補選登記延一天
老屋拉皮補助 明年續辦
颱風來襲 北市明晨1時關水門
皮克斯動畫20年展 動畫製程全都露
首檔ETF 台灣50在港上市 8/19掛牌
台東縣明天停班停課
內捷二度全線停駛 郝龍斌道歉
男籃亞錦賽飲恨 中華隊教練：命中率差
印度優秀學子獲頒留學台灣獎學金
渣打集團在胡志明市成立台商櫃台
美國將檢修移民拘留中心法令
澳洲總理籲全球加強減碳 助太平洋國家生存
莫拉克來襲 嘉義縣7日停班停課
花蓮縣明天停班停課
大陸媒體：美國又判3名中國人入獄
金門縣明天正常上班上課
高雄市明天停班停課
莫拉克來襲 嘉義市7日停班停課
颱風假 高鐵旅客爆量
亞洲武藝運動會 中華隊空手道奪1金1銀
第098156期三星彩四星彩今彩539開獎結果
北縣將封閉水門 籲堤外車輛駛離
2009科學季:仰望蒼穹四百年特展10日登場
第098063期威力彩38樂合彩開獎
新署長楊志良：健保費率擬漲至5.13%
電台司令錄新曲 向一次大戰老兵致敬
世衛：加速審查流感疫苗 無損安全性
財部籲投資人把實體債票轉為登錄公債
青海肺鼠疫疫情好轉 近期可望解除封鎖
莫拉克來襲 台南市縣明天停班停課
金門立委賄選案 謝宜璋李沃士1審無罪
官員：星經濟已持續復甦還言之過早
颱風天登玉山 9人失聯
下屆縣市長延任1年 地制法修正共識
藏區近傳中共懷柔 達賴：不代表政策改變
兩岸故宮可望互設文化產品專櫃
永樂廣場外台歌仔戲匯演順延
颱風影響 國內國際航班明異動多
園方作媒 北極熊克努特交女友
民法修正 活化國有資產地上權
澎湖縣明天停止上班上課
阿富汗炸彈攻擊 婚宴賓客21死6傷
颱風來襲 高雄縣明天停班停課
不能沒有你催淚 言承旭哭了
馬來西亞考慮裝網路過濾軟體 民眾反彈
中市開放部分道路紅黃線停車
台灣金控年底公開發行 最快明年底上市
大馬森林大火灰霾 惡化新型流感疫情
韓星李志勳補體力 就靠鰻魚這一味
連江縣明天上午照常上班上課
達賴喇嘛：只要台灣方便 願隨時訪台
莫拉克暴風圈 預測明晨觸地
東方神起5人 東京神宮外苑煙火大會獻唱
颱風攪局 媽祖林默娘舞劇首演取消
嘉義縣公車 7日上午全面停駛
提振經濟 英央行再挹注市場500億英鎊
接著劑引疑慮 專家：新生高補強不難
巴西新流感死亡病例已超過130人
專家：停課和禁止大型聚會 難遏流感疫情
第四次江陳會10或11月舉行
中國貨幣政策將更關注物價上漲變化
拉丁美洲新流感疫情擴散 阿根廷337人死亡
颱風來襲 屏東縣明天停止上班上課
增資國華人壽 張秀蓮：沒有規劃
莫拉克來襲 原住民部落撤離316人
吳作棟：經濟危機讓亞洲能和中東增強關係
工程會勘查新生高架橋 初估結構無立即危險
7日全台停班停課 金門連江除外
泰國加強邊界管制防範肺鼠疫進入
氣象局預測 莫拉克明天白天登陸
巴基斯坦巴士車禍 35人喪生
2003年孟買爆炸案 3名被告判死刑
第098156期今彩539三星四星彩派彩結果
7分不夠花 La New逆轉勝興農
2003年孟買爆炸案 3主嫌判死刑
油價走跌 倫敦油市一度創76美元新高
汶萊將興建太陽能發電廠 東南亞最大
馬來西亞計劃安裝軟體過濾網站
日老牌女星大原麗子陳屍住家逾2週
健保若漲 月薪4萬上班族多繳70元
第098063期威力彩頭獎摃龜
南投勸離遊客 廬山溫泉區列為重點
陸海空運 明天班次調整或取消
酒井法子仍無音訊 10歲兒子平安
2009創意達人設計大賽 金獎李文政戴宜含
東加渡輪翻覆船難 1死40人下落不明
台北縣政府與港府會談促旅遊環保合作
希拉蕊力挺索馬利亞 籲厄利垂亞停止干預
中職 風雨激戰 獅象言和
孟買恐怖攻擊 巴基斯坦全球緝拿13嫌犯
颱風襲台 國泰港龍取消23班港台線班機
WHO：新型流感首批疫苗 9月可望批准
史密斯飛船開演唱會 主唱泰勒跌落舞台
金鼎證券7月稅後盈餘逾2億元
臺銀邀請財富管理貴賓參加親子公益活動
景氣復甦有望 力晶8月21日起全面取消無薪假
直航遊大陸 易遊網每週三下午3點3折搶
景氣熱 財政局標售近捷運小套房 100%標脫
期信基金與其他投資工具相關性低 變身另類理財工具
晶華酒店航站餐廳—寶島晶華、Just Café捷食驛、Just ToGo正式開幕
晶華酒店航站餐廳—寶島晶華、Just Café捷食驛、Just ToGo正式開幕
莫拉克颱風暴風圈接觸台灣東部陸地
搖滾藝人史提夫泰勒摔下舞台受傷
莫拉克颱風來襲，林務局轄管森林遊樂區休園
莫拉克颱風 已發布土石流警戒區
莫拉克來襲 部分百貨公司今暫停營業
莫拉克來襲 土石流警戒發佈
胡志強每次出國 颱風就來
獨立紀念日在即 印度嚴防虔誠軍攻擊
假傳颱風假 人事局有山寨版
莫拉克颱風 農委會發布69條土石流紅色警戒
中央銀行:因颱風退票、半年不列入紀錄
上任200天 民調：希拉蕊優於歐巴馬與拜登
台灣協助越南移除未爆彈與減貧養菇
北京外籍記者協會：中國新聞自由倒退
達賴喇嘛重申 以和平方式解決西藏問題
日本男星押尾學吸食搖頭丸還鬧出人命
美徵收輪胎懲罰關稅 中方希望公正裁決
颱風天菜價飆 產地漲2成台北漲3成
中央氣象局 颱風警報單98年8月7日13時15分
三星最有心 2009父親節為全天下父親獻上好禮
皮克斯(Pixar Animation Studios)動畫廿十年 用電腦創造了3D動畫的傳奇
賴幸媛指美助台軍備防衛有利改善兩岸關係
山寨版停班停課網頁 警方循線逮人
黃昊昀出院 9月再戰亞洲盃
中央氣象局 颱風警報單 民國98年8月7日14時30分。
白宮：柯林頓北韓行不會為流氓國家立下先例
莫拉克攪局 高市蓮潭水上活動喊停
美空軍新設全球攻擊任務指揮部 掌管核武
香港法院凍結 黃光裕巨額資產
陳雲林透露 第四次江陳會最快10月進行
未達標準 北市明照常上班上課
緊張高漲中 中印今展開爭議邊界談判
達賴欣然接受邀請來台
新光金副董吳家錄 榮獲2009世界華人保險國際龍獎終身成就獎
中信銀胡志明市分行獲越南央行頒「2007至2008年傑出業務成就獎」
新3D武俠超強大作《中華英雄Online》8月7日磅礡開戰
郝柏村訪北京 聽京劇唱京劇看畫展
中颱莫拉克暴風圈接近 風雨將增強
愛滋病毒基因組 美國科學家破解
雙龍汽車抗爭落幕 近半解僱員工改無薪假
駭客造成推特關閉 Facebook也發生不明狀況
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
推特遭駭 服務一度中斷
柯林頓向白宮簡報北韓之行
郭泓志拒戴隱形眼鏡 視線不是很清晰
歐洲央行對經濟復甦有信心 歐股收高
柯林頓訪平壤後 白宮稱對北韓政策不變
索托瑪約任命案過關 成為首位拉美裔大法官
世界油價先盛後衰 倫敦一度漲至76美元
莫拉克颱風暴風圈將進入台灣東部陸地
美參議院通過索托瑪約出任大法官任命案
就業數據公布前市場觀望 美股持續走低
白宮：近期不會再提新振興經濟方案
房利美第二季大虧148億美元 再向美政府求援
中華少棒隊將代表亞太區出征威廉波特
竊盜猖獗 巴拿馬總統母親辦公室亦難倖免
小馬聯盟世界青少棒賽開打 中華隊9日首戰
參院通過索托瑪約出任大法官 歐巴馬表欣慰
傳巴基斯坦塔利班叛軍頭目梅蘇德身亡
道瓊專訪 劉兆玄：考慮人民幣納入外匯存底
索托瑪約大法官任命案過關 歐巴馬一大勝利
颱風來襲 馬祖海空運全天停航
加拿大將購買5000萬劑新型流感疫苗
韓星Rain將拍攝「龍爭虎鬥」翻版
颱風暴風圈 登東半部北部陸地
台商群聚的東莞據報每天有187宗刑案
劉兆玄：政府將控制赤字 盼明年簽署ECFA
屏東霧台台24線山路坍方 交通中斷
來日無多 英火車劫案大盜畢格茲獲釋
舊車換現金 參院通過20億美元追加預算
美國北韓人質外交評論指讓北京上了一堂課
南韓外籍配偶比率 男1女7
索托瑪約任命案通過 各界讚揚鼓舞美國人心
颱風夜女網友戲稱自殺 警消白忙
經濟不景氣 巴拿馬博弈業逆勢成長
白宮：柯林頓救回2記者無交換條件
福建嚴防莫拉克來襲及「雙颱」效應
張盛和：研擬財政健全方案 以開源節流為主
莫拉克來襲 高捷高架段減速行駛
莫拉克颱風來襲 逾2萬戶停電
哈燒新片 特種部隊搶先全球上映
颱風來襲 連江縣7日下午停止上班上課
雨下得正好 石門水庫水位續攀高
金門海灘花蛤季 颱風攪局延期
誰搞砸經濟？ 歐巴馬批共和黨留下爛攤子
傳澳門賭王何鴻燊是因中風住院
房仲：內捷通車效應 大直房市價增量縮
蘭嶼16級陣風 5登山客中午前下山
西安人發明鉛氧蓄電池減少環境污染
英國央行擴大債券購買計畫 衰退較預期嚴重
南韓將中國青海歸類為旅行自制區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
MLB 倪福德投1.1局 無失分
藝文看板 皮克斯動畫幾米星空天文展
美舊車換現金計畫追加經費案 參院表決過關
酒井法子疑似吸安 將遭警方逮捕
香港宣布英國Harrow等校來港辦學
中印第13次邊界問題談判今起舉行
大學指考放榜 錄取率97.14%
歐洲央行維持1%利率不變 力圖強化經濟
颱風來襲撤離1150人 2登山客失聯
颱風襲 嘉義山區雨量上修1200毫米
台東下午東海岸音樂季活動取消
外匯存底納入人民幣可行性 央行稍後說明
預算赤字飆至1.3兆美元 恐添歐巴馬改革阻力
北京出現斧頭幫 打砸商鋪疑涉土地開發
莫拉克速度變慢 中心登陸延到晚間
日眾議院選舉 北京學者：中日關係增變數
美國初申失業金減少人數大於預期 裁員減少
颱風來襲雨量豐 基桃南第一階段限水取消
廣東76名縣級官員上半年被查
雲南麗江垃圾換早餐 環保成效佳
颱風來襲 多數鐵路停駛航班停飛
失蹤變逃亡 酒井法子疑似吸安將遭逮捕
翡翠水庫 2000萬噸原水進帳
莫拉克挹注龐大水量 4縣市限水解除
民進黨：ECFA公投 成案後才辯論
颱風侵襲 大寮關懷身障日活動延期
颱風到 北台灣部份百貨及遊樂埸暫停營業
陸媒：男籃亞錦賽主辦單位未進入狀況
颱風來襲 台北蔬菜批發價再漲1成
廬山溫泉區居民遊客大撤離
防颱 北捷：木柵內湖線瞬間10級風即停駛
摩根大通：亞股年底前可能再漲23%
比利時養老院大火 造成9死3重傷
廣州多處公園免費開放 人潮湧入犯罪案激增
莫拉克威脅 北縣溪洲部落撤離
莫拉克強風 北縣4人輕傷
防土石流 桃園復興鄉勸離308人
基隆防強風豪雨 解除減壓供水
台電：7萬多戶停電 下午陸續修復
颱風襲 宜蘭部分停電省道零星落石
颱風暴風圈籠罩 雨量大增
澎湖505戶停電 海空運停擺
防洪嚴陣以待 郝龍斌視察玉成抽水站
AIG任命美國運通前執行長高魯普為董事長
周錫瑋颱風天視察 指示備齊安置所物資
颱風襲 雲縣府籲注意易淹水施工路段
駭客入侵 Twitter、Facebook會同Google調查
雄中135人進台大 台大醫學系12人
颱風暴風圈籠罩全台 各地零星災情
大學放榜 雄女國立大學比例79.22%
彰縣府：颱風天 勿到海邊撿飄流木
颱風來襲 台金航線班機取消
Nvidia虧損縮小 營收優於預期
嘉義縣公車 7日下午全面停駛
陳菊視察防災中心 指示嚴密防災
莫拉克來襲 南市風勢強勁
大考錄取率97.14% 缺額6802人雙創新高
金溥聰專職奶爸 周慧婷不認識
日產：全電動車Leaf銷量將超越豐田Prius
選黨中委 陳清秀影音政見拉票
莫拉克來襲 嘉義縣橋斷停電
高縣防中正湖護岸潰堤 怪手與太空包備便
央行:人民幣未自由兌換 各國外匯存底均無
陳慶炎：亞洲仍面對風險 可能明年復甦
南市鳳凰木倒塌 壓中行進汽車
印尼霾害影響星馬印三國空氣品質及流感疫情
郝龍斌：監委若查內捷3案 配合
風速10級以上 高捷高架平面路段停駛
颱風假 量販特價菜再掀搶購潮
颱風豪雨 南化水庫蓄水量破9000萬公噸
蘇貞昌包場請噗友看國片 半小時額滿
高市風大雨急 傳騎士摔倒零星災情
南韓瞄準金磚四國 首與印度簽自由貿易協定
經濟衰退H1N1雙重打擊 日航上季虧10億美元
大學指考嘉中成績亮麗 醫學系49人
颱風天 嘉市模範父親表揚照常舉行
颱風影響 竹縣道路坍方尖石撤多人
颱風影響國際航班異動多 旅客注意
GIC副主席陳慶炎：亞洲可能出現資產泡沫
MLB 洋基轟紅襪 續居美東王座
2民眾受困陳有蘭溪 南投警消救上岸
美女將哈迪 創50公尺蛙式世界紀錄
MLB 郭泓志投1局飆2K 無失分
招生缺額 教部要求保障學生權益
CPC：聖嬰現象未來2個月將增強
颱風假 北市開館百貨湧現用餐看電影人潮
錄取分最低 義大：原始分數才能比較
颱風天表揚模範父親 林內洋溢溫馨
莫拉克作祟 嘉市吉祥物倒塌
北京奧運1週年 「鳥巢」免費開放搞烏龍
牡丹水庫洩洪 民眾請遠離河道
莫拉克飆狂風 花蓮招牌路樹應聲倒
債主江蕙上節目 豬哥亮盼欠款打折
颱風襲菜價漲 西螺果菜交易熱絡
南投仁愛力行產道中斷 便橋沖毀
師大附中再度稱冠 國立大學錄取率9成
檔案局擬修法 遇戰爭等得逕銷毀檔案
山東6老者懸賞2500萬 網上徵清官
台視百萬主播召集令 考試延後1天
普利司通高球賽首輪 哈林頓領先伍茲第8
監委肯定調漲健保費 更盼節流措施
屏縣近2萬戶停電 陸續增加中
澎湖將軍島停電 搶修3小時復電
中國證實賴昌星前妻返回福建
大學放榜 屏中屏女錄取率9成5以上
直航班機增加 天津赴台遊再降價
美農業部緊急召回受沙門氏菌感染絞牛肉
中國軍民營藥廠研製成功滅H1N1病毒新產品
大考分發錄取14人 興國估逾400人入學
嘉女成績亮眼 14人錄取醫學系
颱風引進豐沛雨量 鯉魚潭等4水庫洩洪
防颱 新竹封舊中正大橋
防新流感疫情蔓延 越南河內關閉學校
颱風速度再減慢 深夜至明晨登陸
高盛受託為波士頓環球報找買家
買賣股權趁機獲利 士林電機副理緩起訴
柯林頓閃電訪北韓效應 中國反思對朝政策
山東臨沂化工廠偷排污水50萬人受影響
開學後新流感停課標準 8/15出爐
德魯灣便橋沖毀 3警跳水勇救民眾
陸委會：議題討論成熟後再談江陳會時地
嘉南高屏預估雨量 上修至1400毫米
大考放榜 63歲考上大學
嘉義百年古厝 屋頂被強風掀落
就業考量 捨名校唸警大
上海世博會台灣館8月17日動土興建
NBA 路易斯未通過藥檢 禁賽10場
酒井法子成吸毒嫌犯 早有逃亡跡象
莫拉克雨量豐沛 水利署抗旱變防洪
兩岸中鋼簽協議 加強採購合作
德國勞氏GL與中遠船務聯手設計油輪
外資憂泡沫化 投信看好中國經濟長期發展
中國否認中印談判只能獲28%爭議領土報導
台灣7月出口額172.7億美元 近9個月新高
竹科無災情 供水供電正常
颱風來襲 金門小三通客船停擺
立院建議修法 建立中小學教師評鑑
大學放榜 中一中中女中表現優
連江縣 明天停止上班上課
國民黨智庫：ECFA一天也不能等
竹縣五峰尖石道路坍方 200戶停電
第1類組榜首徐亦甫 唸政治系為原民努力
明天馬祖班機 全天取消
警員因公腦中風 胡志強：全力搶救
莫拉克肆虐 高市路樹壓壞19輛車
莫拉克風雨轉強 高市未傳重大災情
中國人民銀行：不存在通貨膨脹
中颱莫拉克將登陸 福建浙江全面警戒
父親節將屆 馬總統為單親爸爸打氣
集水區降甘霖 南縣水庫進帳豐
中國發改委：刺激經濟政策不改變
颱風來襲 嘉縣布袋淹水竹崎撤離6人
歐股開盤下挫 倫敦跌0.13%
差很大 颱風夜釣鱉釣到梅花鹿
莫拉克來襲 高縣逾7100戶停電
莫拉克影響 阿里山鐵路8日續停駛
中南部土石流警戒區 中央籲撤離民眾
莫拉克狂飆13級強風 花蓮3萬餘戶停電
2艘外籍船擱淺屏東海域 救出10人
台泰警方聯手 在普吉島破獲詐騙營運中心
莫拉克吹強風 彰縣6萬戶停電
照Ｘ光 先看輻射醫療品質標籤
索托瑪約出任大法官 歐巴馬故事翻版
父子登山遇颱風 警消送下山
蔡勳雄：評估核一核二延役
莫拉克襲台 中市災情輕微
日本知名企業贈送溫家寶凈水器
7月進出口值近9個月新高 7月出超20億美元
風強路滑 澎湖小客車翻覆
家貧不失志 李勛華苦讀上醫學系
莫拉克大放水 石門水庫進帳6900萬噸
天災也賠 車主需加保颱風洪水險
桃縣明正常上班上課
搶博奕商機 賭王之子颱風天金門探路
物價漲薪水不漲 爸爸需重理財規劃
霾害侵襲新加坡 咳嗽病患增加一成
亞洲男籃賽 中華輕取科威特獲首勝
北桃竹苗4縣肉品市場 今休市一天
颱風來襲 嘉市1人摔倒受傷
莫拉克襲台 雲林草嶺149甲線封閉
超人老爸畫像 郭采潔感動飆淚
學院單招致遠稻江打頭陣 興國擬跟進
北縣基隆 8日上班上課
同性戀改變性向療程 美國心理學會反對
蔡琴來港宣傳新作 歌迷爭索簽名
花蓮縣 明天正常上班上課
18處森林園區明休園 阿里山小火車停駛
屏東林邊漁船翻覆 2人待救
蘭陽溪暴漲 台7丙線牛鬥橋封橋
莫拉克牛步打轉 中心明天午後出海
法塔組織鬧分裂恐不利中東和平進程
梁振英：港台兩地多往來對雙方有好處
蘭嶼陣風超過17級 飆破表
宜蘭縣 明天正常上班上課
風雨增強 百貨公司陸續提早閉館
新竹縣市及苗栗縣 明天正常上班上課
澳洲央行︰下次利率調整可能是升息
那斯達克及Bats不再允許閃電下單交易
6月德出口值增7% 創近3年來新高
愛丁堡藝穗節登場 實踐大學表演宋江陣
劉揆：新核電廠地點難覓 增加既有電廠機組
馬總統Call謝深山 關心颱風災害
高縣38條土石流潛勢溪流黃色警戒
台東明天正常上班上課
歐洲央行與18國央行簽訂5年期黃金限售協議
南美國家多反對哥倫比亞與美國軍事協定
莫拉克展威風 北縣8人輕傷
上海世博主題秀 台灣藝術團體挑大樑
新流感重症增至16人 群聚28起
國寶級原住民織布師 彭玉梅107歲生日
南投縣明續停班停課
菜市仔名拚金榜 雅婷勝怡君
台中市8日停止上班上課
價格低有保障 小筆電中國市場正夯
北市府：貓纜T-16塔柱邊坡已補強
台中縣明天停止上班上課
農委會發布157條土石流紅色警戒
60萬戶停電 台電：已修復逾53萬戶
彰化縣明天停止上班上課
RBS上半年虧損10億英鎊 2011年回穩
颱風災情 農損502萬元
菜刀自刎 三重老婦厭世身亡
健保費率罩門 楊志良沒在怕
車城海域擱淺外籍船 7人待救
醫院協會支持健保費調漲
台南縣 明天停班停課
華盛頓網賽 羅迪克晉8強 生涯500勝
嘉義市 明天停班停課
泰國母親節將至 茉莉花價飆漲
屏東林邊漁船翻覆 2人落海失蹤
嘉義縣 明天停班停課
台東女中出黑馬 普通班學生上臺大
雲林明天停班停課 立委補選登記風雨無阻
等待美國就業數據出爐 亞股多數下挫
金門縣明天上班上課
台南市 明天停班停課
貧生高均考上台大法律系 盼伸張公義
高雄市明天停班停課
新戲遇川震颱風 何家勁自認犯災神
莫拉克豪雨 南橫中斷高美大橋封橋
台東一人落海失蹤 南迴公路岌岌可危
佛光山青年義工展開印度關懷之旅
不畏風雨90年 桃園水利會2500人共進晚餐
澎湖縣 明天上班上課
登大霸尖山 5師大生失聯
泰關注坦米爾伊蘭解放之虎領袖被捕
屏東縣 明天停止上班上課
資本設備進口止跌 台灣景氣復甦露曙光
俄國廠商盜賣戰機機身 每個5美元
海巡士兵冒險搶救 基隆墜海女子不治
美民眾對歐巴馬施政滿意度跌到50%
高雄縣明天停班停課 父親節活動延期
大馬擬用網路過濾軟體 當局否認箝制異己
綠委轉述 達賴對中國失望
離島連江縣明停班停課 全台泰半正常上班
上海男子在前妻臉上刻淫字遭判刑
北約新秘書長拉斯穆森 促增軍阿富汗
第0980157今彩539三星彩四星彩開獎結果
第098063期大樂透49樂合彩開獎結果
傳中國吉利將併購瑞典富豪汽車
俄總統下令 國營事業經營績效全面體檢
屏東外海風浪險 3船接連出事
菲國大報圖說誤植 大觸雅羅育總統楣頭
北市路邊停車格 明續停止收費
高金素梅在日展開還我祖靈運動要求謝罪賠償
台北首爾兩市放射師公會簽學術交流協定
台鐵南迴對號列車 明中午前停駛
美國7月失業率降至9.4%
屏東又見油輪擱淺 17船員待救
台港合作增溫 北縣在港力推投資項目
莫拉克走得慢 強風豪雨持續
美7月失業率9.4% 15個月來首度降低
防颱救災 劉揆：國軍10分鐘內可出動
菲國外匯存底7月底創新高
香港H1N1病例突破5000宗
雨最大 屏東上德文近1000毫米
第0980157期今彩539頭獎 1注中獎
翡翠水庫進帳豐 台北限水危機有解
伊索寓言是真的！ 烏鴉能喝瓶中水
石門水庫預計明晨4時排洪
第098063期大樂透頭獎摃龜
胞姐轉述 凌志美坦承踏入北韓領土
雲林立委補選 9日截止登記
台鐵明多數恢復 高鐵14時前停駛
北縣紅黃線停車 8日8時拖吊
石門水庫灌飽 估達滿水位
美頒新令 禁以不實資訊操控市場炒作油價
詹澈娶大陸詩人 馬總統笑稱兩岸四通
邱正雄：協商北市健保費積欠案初達共識
台北縣 明天停班停課
台北市 明天停止上班上課
江丙坤：江陳會12月台北以外地點舉行
矢田亞希子宣布已與押尾學已離婚
苗栗縣明天停止上班上課
小鬼當家編劇約翰休斯辭世 享年59歲
新竹縣市 明天停班停課
道路指示牌墜落 三重中山橋機車道封閉
莫拉克失業災民 有700臨時工名額
新疆煤礦爆炸 2人死亡 3人下落不明
2艘外籍船擱淺屏東 船員全獲救
白宮：美國經濟已從蕭條邊緣拉回
港法院凍結黃光裕夫婦逾16億港元資產
98年度中華民國水上救生協會暑假舉辦救生員訓練班
古典玫瑰園20年 黃騰輝設計英皇家瓷器Aynsley全球首賣
美參院正式批准 洪博培任駐華大使
歐巴馬效應 美國移民後代學習母語
涉嫌持毒 日本警方追捕酒井法子
強弱懸殊鮮有明星 亞錦賽反映亞洲男籃水準
美醫院：甘迺迪總統妹妹病情危急
皮克斯動畫講壇 為什麼皮克斯是皮克斯？
浙江省公安廳長：醉駕一律處15天拘留
前球王納達爾 憂體能尚不足以應付美網公開賽
參議入總統府拒安檢 交考績會
酒井家中搜出興奮劑 丈夫: 不是我的
僑委會萬馬奔騰計劃 學員收穫滿行囊
風強雨大趕上班 台東民眾罵翻天
台灣旅客受困上海機場 被罵「台巴子」
外匯存底納入人民幣 央行:目前不可行
老公婚外情 妻從美國飛到台灣抓外遇
2003年車禍10死傷 50萬和解
中央氣象局 颱風警報單民國98年8月8日15時15分
林邊淹水 水利署:雨太大 抽水機全力救援
山寨人事局網站 2名遊戲公司員工到案
莫拉克風大雨大 高縣1死1失蹤21橋封
全台農損逾8億元 高屏花蓮達救助標準
屏東救災急 蔡英文盼中央全力協助
阿里山公路大坍方 交通中斷
無水無電 電話湧進電視台求救
三重老婦墜淡水河 救援不治
莫拉克颱風中心23時50分花蓮市登陸
美7月失業率優於預期 激勵美股開盤大漲
表支持 美陸戰隊指揮官入住雅加達萬豪酒店
英司法部證實 火車大盜畢格茲已獲釋
屏東上德文單日雨量1003.5毫米 歷年第7
蘇澳平交道相撞事故 轎車駕駛死亡
伊拉克連串炸彈攻擊逾34死 疑教派衝突再起
聯合國審查中國種族人權 維族日內瓦示威
北市捷運班距拉大 內湖木柵線15分一班
H1N1新流感會死人 印度民眾開始驚慌受檢
洛杉磯網賽第3輪 鄭潔爆冷淘汰球后莎菲娜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
決策改變 宜縣府：8日不上課要上班
華盛頓網賽 哈斯刷下費瑞羅 挺進8強
美參議院通過駐中國與日本新大使任命案
洛杉磯網賽第三輪 芝芙娜瑞娃勝出
明年布利斯班國際網賽 羅迪克率先報名
歐巴馬：我的團隊讓美國經濟免於陷入大災難
莫拉克颱風略減弱 南部大雨
傳推特等遭攻擊 真正目標為親喬治亞部落客
颱風來襲 基隆市今上班不上課
歐巴馬：隧道盡頭光線將現 應著手準備未來
美元走強 國際油價跌逾1美元
逃離北韓後 凌志美第一口自由滋味－－披薩
就業數據優於預期 美股飆至今年新高
傳印尼警方擊斃1人 疑為恐怖組織領袖努爾丁
與俄戰爭週年 喬治亞總統：衝突可能再起
美國務院：黎巴嫩真主黨仍被視為恐怖組織
台鐵對號車中午前停駛 高鐵14時前停駛
小馬聯盟世界青少棒賽揭幕 中華隊明首戰
莫拉克颱風挾豪雨 再上修總雨量預測值
舊車換現金追加預算案 歐巴馬簽署生效
房地美Q2轉虧為盈 可望不再向政府討救兵
高速公路七堵頭城站恢復收費
今天的台灣英雄：莊南華培訓搜救犬立戰功
莫拉克雨量豐 石門水庫滿水位
英進行第一波新流感疫苗人體實驗 疫情趨緩
加國7月流失工作超預期1倍 跌破專家眼鏡
報名DIY蔭豉 4個月後享美味
印尼警方與恐嫌中爪哇武裝對峙 逮捕兩人
不鼓勵學校停課 美衛生部新型流感新準則
地毯藝術家尼可拉回顧展 聖保羅美術館展出
台東太麻里溪潰堤 村民受困
景氣差不敢生baby 美國出生率下降
美學校新流感防疫方針 退燒後24小時當宅人
中印邊界談判 專家指爭端難解
莫拉克強度減弱 全台防豪雨
中橫梨山至大禹嶺4處坍方 交通中斷
轉院洗腎遇車禍 北縣婦人命危
颱風肆虐 高縣10座橋封橋1人溺斃
取代權相宇 周杰倫將主演「青蜂俠」
中國核工總經理康日新貪污案傳涉款18億
塞北乾旱 江南澤國 旱澇交替侵襲中國大陸
莫拉克今夜或明晨登陸 閩浙嚴密戒備
颱風逢大潮 屏東沿海大淹水
美加墨領袖將在瓜達拉哈拉舉行北美峰會
皮克斯特展 發售8款彩繪門票
石門水庫濁度升 改善工程完成取水無虞
莫拉克災情 1死4失蹤15傷
台電：早上約16萬戶停電 全力搶修
東加渡輪翻覆慘劇 罹難者恐多達87人
珠海擬建台灣風情一條街及台灣小鎮
嘉縣山區雨量破千 2公路交通中斷
AJGA高球公開賽 台灣陳思涵奪女青組冠軍
高鐵全天停駛 台鐵午後陸續恢復
汀州路一國有地13日標售 底價每坪87萬元
好爸爸如何投資房產 房仲提5大指標
北京啟動家電舊換新 政府補貼拉消費
南縣新化水淹過膝 住戶拒撤離
登山遇颱風 2隊7人失聯
莫拉克狂風肆虐花蓮 謝深山勘災
調查：南韓男女擇偶重視喝酒習慣
財政部：颱風災損 可申請稅務減免
尚義海堤部分崩塌 金門漏夜搶修
佛州聯邦參議員馬蒂內茲意外提前請辭
金門小三通客船 下午繼續停航
酒井法子涉吸毒下落不明 傳出其弟也吸毒
屏東淹大水 水利署出動抽水機馳援
太麻里溪潰堤 員警在內12人受困
舒國治導讀流浪集 談放浪形骸的儉樸
颱風肆虐 嘉縣土石流紅色警戒41處
國稅局：營業人出售庫存贈品 應開立發票
印尼警方擊斃涉雅加達飯店爆炸案主嫌努爾丁
中共神秘八大紀檢監察室 由軍隊負責保安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中醫特考100年落日 藍委提案恢復
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中市上午無風雨 夜間收運垃圾
颱風假決策 郝龍斌：依氣象局預報
前北京首都機場董事長李培英貪污遭處決
重慶長江洪水退留下百噸淤泥
浪很大 30公噸消波塊疑全遭打落海
兩岸電信業合作 中國有市場台灣有技術
美爆至少27人感染沙門氏菌 疑和碎牛肉有關
颱風強度減弱 國內航班午後正常
南投新中橫坍方 1婦女屋頂修漏摔傷
再修正 屏東總雨量上看2000毫米
子女投身軍旅 體悟軍職父親辛勞
保戶災損 金管會籲產壽險公司積極處理
父親節到 壽險業者建議子女為爸爸規劃保單
嘉義雨量豐 橋梁水位未達警戒
討巴紐建交款案 星律師料年底明年初開審
莫拉克轉輕颱 中心午後出海
莫拉克肆虐 高市部分水深及膝
台東下午停班停課
颱風肆虐 高縣多處交通中斷
牡丹水庫暫停出水 水公司籲節約
林邊及太麻里變電所淹水 4萬戶停電
路基遭沖刷 宜蘭大同茂安路段單線通行
霾害來了 印尼廖內國際機場昨一度關閉
颱風吹 文旦落滿地
澎湖海空運停擺 2活動延期
拚單招 致遠稻江祭利多吸引入學
土石流紅色警戒 南投全在信義鄉
國片參展第53屆亞太影展 開始徵件
傳印尼警方擊斃涉雅加達爆炸案嫌犯努爾丁
宜蘭蘭雨節 9日部分園區重開放
A-Rod再見轟 洋基延長15局勝紅襪
莫拉克影響 高市海陸空交通管制
亞洲男籃 中華輕取烏茲別克
3艘台籍輪在福建漳州港避莫拉克颱風
印度今年雨量不足 農作歉收恐影響經濟發展
加拿大總理哈珀將訪巴拿馬
核子事故遇颱風 核一廠11日演練
肝炎防治15年 保肝小學堂寓教於樂
FAA調查：美客機發生多起速度儀器失靈
師大5生雪霸山區失聯 警消搜救
莫拉克攪局 高市88節活動紛取消
普利司通高球賽第2輪 哈林頓保持領先優勢
刑事局破盜販大陸兒童人蛇集團
太麻里溪潰堤 南迴部分鐵道沖失
莫拉克影響 花蓮農損逾1億5
志願遭冒填落榜 學校籲改善選填程序
中國在聯合國控訴境外分裂分子策動騷亂
分發會：遭冒填志願學生 盡速補改分發
美游泳公開賽 哈迪刷新女100蛙世界紀錄
莫拉克屏東發威 佳冬塭豐積水2樓高
MLB 郭泓志挨轟 0.1局失兩分
專家：中國拘留涉貪核工業領導為政治地震
星空特展 14位藝術家創作很幾米
登陸偏南地形屏障 颱風台北難發威
莫拉克中心出海 中南部降雨到10日
颱風天 嘉基以歌聲溫暖安寧病患心
河北發現水簾洞人遺址與山頂洞人年代相當
大考分發缺額大 教育部籲學校思考未來
台灣一肝難求 病患口耳相傳天津換肝
地下室淹水 住戶疑高雄鐵路地下化肇禍
應對中國 民進黨亟需戰略戰術
重披戰袍 陳水在參選金門縣長
南市狂風暴雨 最大陣風11級
肝炎健保給付將放寬 最長可服藥36月
莫拉克撲馬祖 風雨持續增強
危險招牌颱風幫兇 拆除併罰款保安全
落石坍方 阿里山森林鐵路9日續停駛
莫拉克雨量豐 嘉市永欽莊敬橋封閉
兩岸科經論壇明揭幕 共商合作契機
颱風漸離 北市正常收垃圾道路開放停車
颱風豪雨 南部水庫大進帳
周杰倫要拍青蜂俠 導演稱讚特殊且有魅力
豪雨影響水質 石門水庫壩頂抽水機備戰
台中港世嘉輪斷纜 14船員獲救
屏東尾寮山雨量劇增 16小時破1000毫米
後慈湖9日正常開放入園
莫拉克颱風侵襲 全台農損逾5千萬元
重慶市司法局長涉嫌嚴重違紀被調查
喬治亞戰爭週年 專家：西方已原諒俄羅斯
陳菊：合併後 徹底改善縣市交界淹水
台金航線恢復通航 班班客滿
被禁多年 賈平凹三部作品在西安首發
陳有蘭溪潰堤 上百公頃葡萄園恐淹沒
力鵬紡織認養稻田 林文仲堅持農業環保思維
莫拉克發威 嘉縣43處土石流紅色警戒
關中：新流感疫苗上市 考試院要打
北韓貨輪行跡可疑 印度開火攔截
嘉南高屏台東雨量再上修 最高2500毫米
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印度抗議Google地圖用中文標註印度東北地名
中和市代會主席罷免案 10日表決
立院建議 已婚結紮墮胎不須配偶同意
澎湖空中交通中斷 旅客苦候
巴拿馬貨輪永安擱淺 24船員待援
看不見的父愛 視障爸爸用心深
國防部：F-16C/D採購案急迫 籲美速同意
5學生雪霸失聯 天候差直升機無法出動
金門小三通客船 明午前停航
澎湖水庫進帳18噸 限水未解除
颱風影響 高捷高架平面路段停駛2小時
怕拚選舉壞形象 國民黨取消中委交流茶會
疑天雨路滑 轎車衝向對向車道5傷
小馬聯盟青棒賽 中華隊旗開得勝
屏東淹水撤72人?劉揆:中央地方應強化溝通
風雨趨緩 北市清出10倍廢棄物
莫拉克肆虐 壽山動物園明休園
研究：加強體能 改喝甜菜根汁就對了
莫拉克暴風圈 台灣本島最快9日脫離
醉婦倒臥沙灘 員警冒雨搶救
改變心意 查維斯命駐哥倫比亞大使返回駐地
心碎父親節 目睹兒子跳樓身亡
屏東災情嚴重 3萬多人受困水中
酒駕男脫逃 中縣警內部檢討
海象惡劣 海南島海域近100船員失蹤
中縣15萬戶停電 陸續恢復供電
熱比婭反對與支持者墨爾本較勁 互相叫囂
橫行彰雲嘉 強盜嫌疑人落網
莫拉克重創高屏 陳菊：全力支援救災
骨鬆找上男性 老爸保骨養生莫輕忽
家扶之光 朱佳俊唸醫學系行醫助人
曾文水庫近滿水位 晚間8時調節性放水
有電子耳真好 聽障兒開口謝親恩
被迫高市Long Stay 飯店量販業發颱風財
台16線斷4村難出入 廬山溫泉便橋封閉
台東災情慘 20幾戶民宅沖入太平洋
網路新聞要收費 星期泰晤士報將試行
莫拉克豪雨不斷 嘉市4橋樑封閉
屏東溪流暴漲11橋封 恆春半島成孤島
湯姆森─路透將自倫敦和那斯達克下市
西南氣流引大雨 雲林高度警戒
莫拉克重挫南台 北市馳援
巴籍貨輪擱淺永安 船長未棄船
老翁清溝被沖走 南縣警消搜尋
失蹤的酒井法子向日本警方投案
酒井法子投案 遭日警逮捕
阿公店水庫排洪致淹水？水利署否認
農委會發布374條土石流紅色警戒
歐巴馬：醫療照顧體系改革已見廣泛共識
飽覽台灣美景 星19畫家聯展台北歸來
屏東尾寮山單日雨量 歷年第一
巴拉圭早產兒 奇蹟死而復甦
莫拉克重創 中南部農損逾5億
涉入伊朗選後抗爭 法國女講師出庭受審
仰望星空 幾米靈感來源
只差1分鐘 洪水斷退路2員警失蹤
颱風災民健保卡滅失 可報身分證就醫
兩岸科技及經濟論壇因颱風順延
馬總統：必要時強制撤離警戒區民眾
高金素梅東京反靖國 日媒指兩岸聯手抗日
南縣失蹤老翁 遺體尋獲
首屆亞洲武藝運動會 中華隊奪4金5銀11銅
圖謀攻擊印尼總統住所 兩炸彈客遭擊斃
華盛頓網賽 羅迪克淘汰卡洛維奇 晉級4強
氣象局：苗栗中部地區有豪雨
野蠻家庭變神蹟家庭 吳美君分享心得
南縣多處淹水 緊急封閉5橋梁
逾200萬泰人反對特赦前總理戴克辛
嘉南高屏8縣市 明停班停課
蓋達份子暴虐兇殘 對目標兒子下手
星上半年經濟萎縮6.5% Q2失業率維持3.3%
屏東有人從早等到晚 等不到救援
陳雲林：第4次江陳會10或12月舉行影響不大
黃君璧家人捐贈中國美術館3幅畫作
印尼稱擊斃頭號恐怖要犯 破阻暗殺總統陰謀
颱風成災 屏東2人死亡2人失聯
台鐵陸續恢復 高鐵明減班復駛
中國進口輪胎課懲罰關稅 USTR開公聽會
颱風攪局 雲林立委補選登記8/10止
國防部出示統計表 救災無延誤
台商克莉絲汀食品與上海世博局簽約合作
人溺己溺 北縣府調派抽水機具南下救災
慾望城市想來拍續集 杜拜不准
屏東晚間災情不斷 高樹萬丹撤村
台商吃悶虧 正版童鞋未上市 山寨版先跑
超低價住豪華酒店 睡帳篷自備衛生紙
古巴深陷經濟危機 連衛生紙都要缺到年底
陳武雄明赴高屏勘災 已發放救災白米
巴國塔利班指揮官否認首腦梅蘇德已喪生
中南部13縣市 明停班停課
原班人馬演唱會 阿妹比手語挺聽奧
洛杉磯網賽 史托蘇兒拍下鄭潔 闖入4強
台籍男子上海寶山區車禍身亡
莫拉克將登陸 閩浙遷移百萬民眾
農委會發布388條土石流紅色警戒
量很大 警方在酒井法子家搜出很多吸毒器
八七水災噩夢重演 屏東佳冬一樓滅頂千戶待援
救災協調差 馬總統臉色難看
農委會發佈388條土石流紅色警戒 ，334條土石流黃色警戒
最新全國各地即時雨量統計
屏東高樹鄉荖濃溪潰堤 5村村民撤離
高速公路中南部9日暫停收費
莫拉克之賜 水庫排洪盛景再現
八七水災噩夢重演 屏東佳冬一樓滅頂千戶待援
屏東縣政府籲水上摩托車投入救災
莫拉克颱風侵襲 菲國已20人罹難
雙園大橋斷橋
台鐵南迴屏東線停駛 西部只到嘉義
屏東縣大津橋斷橋
西藏流亡政府總理對訴求中國人民表樂觀
嘉義山區總雨量大幅上修至2900毫米
高屏淹水 台鐵西部只開到嘉義
紐約哈德遜河上空飛機相撞 9人恐全數罹難
機場關閉 總統取消台東勘災轉嘉義
今天的台灣英雄：張青國少林習武心懷善念
莫拉克肆虐 嘉市撤離安養院老人
雨量預測飆新高 嘉義2900毫米3年總和
曾文溪溢堤 台南縣逾400居民撤離
嘉縣超大豪雨 低窪地區紛傳水患
中橫梨山3處坍方 交通中斷
屏東佳冬 全鄉7000人撤離
連夜馳援救災 北市搜救隊抵林邊鄉
農委會發布452條土石流紅色警戒
嘉市凌晨豪大雨 低窪區淹水
無水無電 電話湧進電視台求救
台北蔬菜批發價微跌 仍比風災前漲3成
惡水直沖高雄桃源鄉工寮 14人失蹤
MLB紅襪不敵洋基 連續24局未得分
國軍高屏救災 層級提高到軍團
知本6樓飯店 鏡頭前倒入溪中
台澎航空恢復 馬公機場塞爆
高鐵宣布 台中以南停開
颱風狂掃 環署籲災後消毒
莫拉克籠罩馬祖 飆出13級風
中共軍報提出"網路戰略"
石門水庫洩洪 將再持續10餘小時
屏東持續大雨 鹽埔南華大橋封橋
莫拉克肆虐 惡水淹没南台灣
總統：徵調北部橡皮艇 南部救災
救災沒效率 藍綠立委都罵翻
惡水淹台50年之最 知本溫泉旅館倒塌
高屏花3縣受災農戶可申請天災救助
雲林西螺大橋等封閉 樟湖土石吞民宅
澳播熱比婭紀錄片 場外爆衝突
紐約哈德遜河空中走廊景緻美 卻潛藏危機
坐鎮前進指揮所 劉兆玄夜宿高屏
毛治國：雙園斷橋改建併同河川整治
濁水溪暴漲 西螺溪州大橋封閉
氣象局：暴風圈逐漸脫離 苗栗以南防豪雨
台鐵彰化站北上正常 南下只到嘉義
馬總統：成立前進指揮所 全力救災
嘉市也遭水淹 黃敏惠勘災
酒井法子演藝前途黯淡 企畫品牌全毀
農委會發布519條土石流紅色警戒
牛稠溪潰堤 嘉縣近千戶待援
塔羅灣溪暴漲 廬山溫泉旅館又泡水
雨勢不斷 中市封鎖部分橋梁地下道
莫拉克遠離 豪雨不走還要再下兩天
南部淹水嚴重 溪湖果菜市場菜價可能大漲
水利署：3個河川局 全力搶險
地調所：廬山溫泉北坡岩體恐滑動
歐巴馬任命二華裔聯邦法官
周杰倫進軍好萊塢 合演「青蜂俠」
南台灣數十萬戶停水 7天內陸續恢復供水
劉揆乘膠筏 巡視林邊災區
曾文溪善化段潰堤 蘇煥智籲中央助搶修
莫拉克肆虐 中縣農損逾億
颱風橫掃 全台學校災損至少7700萬元
嘉縣10餘人下落不明 4橋斷毀
中央衛生團隊訪視災區 協助防疫
大水沖刷 大甲溪客庄堤防現缺口
多座橋斷 范良?蛂G大雨肇因 非50大危橋
大甲溪水暴漲 谷關篤銘橋封閉
彰縣大雨不斷 多處積水深及膝
曾文水庫引水工程 14工人沖失
全台農損逾21億元 無限量發糧救災
南投30民宅沖毀 神木村200人受困
農委會公告6縣可辦理天災低利貸款
台東海灘變色 漂流木堆滿岸邊港口
高縣災情嚴重 累積1死18失蹤
看電視救災? 綠委批馬政府「重北輕南」
高縣9斷橋23封橋 部份山區如孤島
雲林8橋封閉 草嶺樟湖道路中斷
水利署：曾文水庫若不洩洪 潰壩不堪設想
重建需求增 助漲鋼價
莫拉克狂掃5船擱淺 幸未污染海域
學校災損 教育部：開學前完成復建
台東7人失蹤 2000人受困斷糧
曾文水庫洩洪 台南縣一半泡水
莫拉克颱風重創台南 至少2死3失蹤
台灣淹大水 中國沿海緊急疏散百萬人
串連網友救災 噗浪推特即時上傳
屏東山區受困居民 對外求援糧食
原水供應短缺 北高雄部分地區停水
莫拉克重創南台 屏東10多部落受困山中
高縣3原住民鄉 民生物質暫無匱乏
雙園大橋除外 南部6斷橋可望1週搶通
參院要求白宮提報告 可能助台取得F16
焦點人物：大馬回教激進份子努爾丁傳殞命
披頭四專輯封面拍攝40週年 歌迷湧入艾比路
索托瑪約宣誓就職 開啟拉美族群新頁
索托瑪約宣誓就任 美首位拉丁裔大法官
全台14測站8日雨量破1000毫米
巴勒斯坦主席阿巴斯 連任法塔組織領導人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
昆士蘭漏油污染事件 太古輪船賠2100萬美元
索國海盜獲贖金放德國貨輪 連牙刷都不留
校正公電(CAP17)
美紐約哈德遜河上空小飛機與直升機相撞
嘉義凌晨豪雨 苗栗以南注意
將印度東北地區誤為中國屬地 Google認錯
印媒：台灣政府頒贈印度優秀學生獎學金
紐約市長彭博：飛機相撞事件推斷9人喪生
巴基斯坦：爭奪領袖地位 塔利班爆內訌
俄羅斯總統：喬治亞共和國領袖將面對懲罰
法國駐茅利塔尼亞大使館遭自殺炸彈攻擊
MLB 紅襪奧蒂茲否認使用類固醇
美國銀行倒閉又3家 今年已72家
球員藥檢陽性名單外洩 MLB籲各界自制
嘉縣養老院淹水 橡皮艇撤離26老人
UN特使協商獲共識 馬達加斯加政爭現曙光
88水災 全台單日雨量紀錄大改寫
南投台16線掏空 父女連車墜溪洪失蹤
高屏嘉義山區雨量 破2000毫米
南化水庫濁度飆高 台南37萬戶停水
北港溪等逾一級警戒水位 民眾須遠離河道
全台鐵路局部停駛 空中航班部分取消
王曉暉升任中共宣傳部副部長
嘉縣超大豪雨 總統中午勘災
旗楠公路土石崩 旗山對外交通受阻
進水量大 11座水庫洩排洪或自然溢流
自殺炸彈客襲擊茅利塔尼亞法國使館
莫拉克災情 1死19傷29失蹤
普利司通高球賽第3輪 哈林頓暫居領先
男生積極示愛 韓星蔡琳喜歡
遭罷黜馬達加斯加總統：不參與國內政權過渡
深圳否認率先徵收物業稅
BBC：奧運讓北京空氣變乾淨了
政權過渡協議底定 馬達加斯加危機落幕
台東下午停班停課
新中橫新山橋斷橋 南投傳土石流
7.5騷亂後 新疆將立法清理整頓流動人口
美225公斤男子肥肉藏槍 警方搜身3次沒找到
湖南永州一中學爆發新流感疫情
渣打：未來12個月加碼台股及陸股
券商自行買賣外國債券範圍放寬
災後復健 工程會函各機關儘速規劃
師大登山5學生 取得聯絡人員平安
颱風順延 銀聯卡開通典禮明日舉行
馬達加斯加政治危機落幕 流亡領袖準備返國
蔬菜泡水賣相差 台北批發價下跌
災情重 油價延至14日調整
嚴防豪雨 中市府提供民眾沙包
中國深圳號驅逐艦訪問印度
300餘棟大夫第古建築廣東現蹤跡
希拉蕊：中國對美國金融狀況可鬆一口氣
紐時：前美財長密切連繫老東家高盛引爭議
身心障礙逾105萬人 較去年增2.67%
農損累計11億餘元 高屏花達天災救助標準
重慶直航台灣9月將增班 赴台遊價格或降
強對流雨帶北移 中部防淹水
花蓮縣長初選 葉金川展開請益之旅
福建副省長陳樺率團 將搭包機直航來台
監委：莫拉克雨量預測 依舊不準
金門小三通客船 下午繼續停航
救災第一 藍委籲停止中央委員拜票
麥可傑克森女兒 英國前童星：可能是我生的
紐約哈德遜河空難 2機相撞9人全部罹難
積水坍方橋斷 全台91處公路搶修中
國防部：颱風影響 志願預官報到延後
屏東災後防疫 疾管局奧援消毒劑
羈押關達那摩灣中國維族人 即將轉送帛琉
陜西鳳翔兩村百餘兒童血鉛含量嚴重超標
仁武林園永康工業區淹水 加工出口區無災情
積水嚴重 18時前台鐵彰化-高雄停駛
中油35加油站暫停營業 4工業客戶供氣中斷
傳塔利班爆發流血內鬨 巴基斯坦著手查證
立院首辦APPU 11日開幕不受影響
政院：救災 屏東設前進指揮中心
3工業區淹水 加工區及生技園區無災情
法國講師職員親屬否認伊朗法庭指控
基市府：8日上班停課宣布合規定
氣候變遷影響深遠 傳美擬列入軍事戰略考量
救災 北市增援嘉義台南屏東
追悼長崎原爆64週年 日相重申非核原則
法務部指示地檢署協助救災
金融危機疑似獨利高盛 前美國財長否認不法
涉道德爭議 英議員促政府勿採用刑求情資
重創 知本溫泉短時間難恢復
南部水災 北縣逾百人馳援
莫拉克災情 3死31失蹤
日調查：僅2.8%民眾認為生活改善 創新低
中國保密局指控力拓商業間諜活動長達6年
楊秋興急返台 苦無車回高雄
世銀：沙國為阿拉伯世界最強經濟體
外商銀行信用卡折扣戰 決戰在超市
颱風影響遭退票 將從寬處理
美小馬盃青少棒賽 中華首戰敗給波多黎各
颱風攪局 受虐狗一波三折飛美治療
慈濟志工送熱食 證嚴籲行善祈禱
印度新型流感死亡病例增至4人
中國新興能源發展規劃預計年內推出
健保卡水災毀損 身分證號即可就醫
澎湖3水庫大進帳 明年初前無虞缺水
哈爾濱直航台灣航班9月首航
竹科中科無災情 水電供應正常
高希均：台灣應透過軟實力變成人間淨土
澳門賭王病情傳有變 家人深夜探視
雲林立委補選 張艮輝登記聲勢大
伊朗電視：以曾有意趁亂襲伊核設施
風災魚貨缺 近1萬噸秋刀魚平價釋出
郝龍斌：全力動員協助中南部救災
金大中病危轉安 醫院啟動緊急機制
ECFA前提 呂秀蓮：中國助台與東協簽FTA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
酒井法子若遭起訴有罪 經紀公司將解雇
豪雨成災 後備軍人部分教召暫停
雙園大橋斷500米 將與河道一併整建
美國人權博物館將贈達賴喇嘛國際自由獎
福州平潭將實施對台更優惠政策
莊佳容與晏紫挺進洛杉磯女網雙打冠軍戰
中縣府宣布5座橋暫時封橋
印度北部豪雨引發山崩 至少46人喪生
民進黨發動賑災 蔡英文捐100萬
基市消防人員南下救災 疏散800民眾
苗栗救難隊赴屏東 勇救受困民眾
莫拉克影響 中職3場戰役延賽
中職 潘忠韋雙響砲 熊13比4勝獅
颱風受災保戶可延繳保費 速獲理賠
8月8日北京市登記結婚3300對
銀行業推出中小企業天災專案貸款
北市傳槍擊 2人到院前無生命跡象
員警88節生日救災失蹤 家屬盼莫成忌日
中市大坑雨量驚人 緊急疏散住戶安置
傳行刺案主謀在台灣 李柱銘：毫無頭緒
金管會函請銀行 提供低利救災貸款
上海浦東新區換區長 迪士尼列入「增長極」
漢藏會議 台灣與會者多強調自決權
花旗銀行在中國推出個人存款質押貸款業務
考場停電 台視招考主播考生摸黑應試
高信疆病逝近百日 藝文界人士追思
德基水庫距滿水位 只剩1公尺
台灣紅十字總會明在港與大陸慈善醫院交流
紅十字會空投物資 送愛到災區
受困災區 佳冬林邊仍有災民挨餓
救災為重 國民黨內選舉暫停拜票
雨勢趨緩 重災區高樹民眾紛復舊
預報雖常出槌 英氣象局仍重賞準確員工
夫槍殺妻再飲彈 2人送醫命危
日本東部外海規模7.1強震 無引發海嘯之虞
莫拉克登陸福建 浙閩狂風暴雨
日東海道外海芮氏規模6.9地震 未傳傷亡
政府籲銀行低利融資 助災民重建
福建副省長抵台 將說明海西新政策
是否擊斃恐怖份子頭目 印尼等候DNA確認
吳舜文銅像揭幕 嚴凱泰偕妻女追思
上海車禍 台籍老翁身亡
名字取得好 小燕姊讚伍佰小學5科都考100
溫家寶：適度寬鬆貨幣政策不動搖
脫口秀節目太辛辣 沙國關閉電視台辦事處
澎湖縣明正常上班上課
廣西兩岸4地交流營出現4例新流感病例
台南市明天上班上課
每逢演出必下雨 小宇要拜雨伯當乾爹
援助莫拉克災民 世界展望會募款
老公勸誘 酒井法子去年夏天開始吸毒
連日大雨 高縣山區對外聯絡中斷
莫拉克登陸 中國疏散閩浙沿海近百萬人
巴拿馬華僑小姐選拔 岑丹妮封后
希拉蕊非洲行 鞏固安哥拉石油供應
連江縣明上班上課
洛杉磯女網賽 潘妮塔拍落夏拉波娃晉決賽
劉柏園：培養數位娛樂人才 國家穩賺不賠
中縣7橋封閉 登山隊6人未下山
洪水斷橋 六龜孤兒院成孤島
颱風重創南台灣 高雄農損逾5億元
經濟雖衰退 倫敦劇場觀眾數上半年創新高
利用柯林頓訪問 北韓宣揚接班人金正雲
莫拉克颱風造成浙江逾百萬人受災
橫渡繩越河 仁愛鄉14人脫困
金管會：證交所期交所電腦系統正常
冒雨馬路開跳 年輕音樂人展現理想
莫拉克暴風圈脫離台灣本島
世界桑拿錦標賽 地主芬蘭隊連莊耐熱王
莫拉克颱風影響 仍有登山失聯
華盛頓男網賽 羅迪克將與波特羅爭冠
簡併地方選舉 只差修法臨門一腳
心繫災情 馬總統明台東勘災
謝金燕現身 低調謝媒體關心
楊秋興提前返國勘災 指示儘速打通道路
7死46失蹤 總統要氣象局水利署檢討
莫拉克肆虐 高縣農損逾5億
劉揆：整合資源 全力救災
莫拉克來襲 台股短線震盪中長多格局不變
諾華製藥反擊 指控動物維權人士是恐怖份子
水位上升 中市東海橋及瓦窯橋封閉
師兄要驗收廚藝 蔡依林喊過分
動漫eye美麗 漫畫博覽會12日登場
減少毒蛇受害者 孟加拉政府教育弄蛇人
莫拉克來襲 觀光業營運受衝擊
國軍投入救災 協助撤離1236人
余天夫婦捐款賑災 為台灣祈福
HiNet2009網路擂台大賽 全台總冠軍誕生
2009全國機器人競賽 臺大成績優異
周錫瑋希望與港府建立直接溝通管道
高鐵明全線行駛 半小時1班車
沙烏地公主下榻飯店遭竊 損失1100萬歐元
莫拉克重創南台 災民無語問天
全台仍有11萬戶停電 屏東積水未退難搶修
颱風遠離 多縣市明上班上課
屏東復建救助 從寬從速從簡
專家：遭逢就業壞時機 網路留言要小心
口水戰熄火 中央地方救災一條心
台灣豪雨成災 馬國沙撈越缺水告急
14名工人被沖走 上民營造：全力搶救中
屏縣災區 明天停班停課
災情慘重 全台交通仍未正常
南投台16線路基淘空 疑4車7人墜溪
巴基斯坦塔利班指揮官 否認內訌交火
阿里山鄉明停班停課 竹崎布袋上班停課
災民不能餓肚子 屏東村里警力送物資
台鐵南下只到新營 南迴停駛至少3個月
回顧／50年前八七水災 死667人損失GDP12%
民進黨展開救援行動 蔡英文捐一百萬
投入救災 國民黨黨務主管率先捐款
佛光山捐款千萬賑災
莫拉克斷橋20座 超過921地震
惡水重創全台 土石流摧毀千萬戶家園
中國國營媒體：新疆一架飛機遭劫持
福特六和雙線並進 積極搶佔進口小型車市場
遭總統點名檢討 陳伸賢：災後會負責
美哈德遜河上空飛機對撞 已尋獲7具屍體
屏東高樹鄉民復舊 餘悸猶存
嘉縣9人受困一晝夜 直升機救援脫險
國合會舉辦「觀光跨業整合發展研習班」
Dunkin' Donuts今夏父親節、情人節甜點市場大黑馬
國民黨救災 吳伯雄捐200萬元
美媒報導台灣水災 一再重播金帥飯店倒塌
小S 之雙面人生
全日本職業摔角大賽 台灣區冠軍爭奪戰
全台尚有11萬1408戶停電 台電全力搶修中
莫拉克災情 12死52失蹤32傷
莊佳容與晏紫奪冠 兩岸女網組合傳佳話
參加博物館鐵馬行 還可抽萬元腳踏車
台灣大水災 海協會：大陸高度關切
台灣水患 國民黨美東支部紐約發起賑災捐款
莫拉克有夠狠! 菲、台、中、日都受害
災後重建股強勢 台股盤中力守6800點
台16線路塌墜溪 增至5車8人
澳媒大肆攻擊中國 中、澳交惡
中國保密局:力拓案中國損失7000億人民幣
高雄麗尊酒店_中秋月餅金采出擊
兩敗俱傷 金鼎證董監變更登記遭退件
莫拉克重創 全台農損逾42億元
劉揆：防洪治水是問題 經驗要累積
南台受重創 綠營：雨量預測待加強
國防部出動直升機 持續救出災民
颱風衝擊 台南高雄近58萬戶停水
魅力爸爸月墾丁六福莊住房「四人成行兩人免費」 賺很大玩更多
莫拉克災情支援網 讓我們一起來為同胞打氣為台灣祈福
高空世界奇幻歷程 河北吳橋雜技團冬山河上演驚險特技
七夕情人節浪漫相約在漢來
酒井法子被移送東京地檢署
賑災／佛光會捐3500萬
關西六福莊人力招募截止
內政部公佈 賑災捐款專戶
高雄國賓『Summer Go優質假期』 多條熱門觀光路線任您悠遊南部三縣市及離島
保時捷精裝配備打造專屬於您的愛車 提供完整的客製化服務
國民黨：成立救災專戶 全力配合救災
瀑布命名活動 總獎項高達NT$100,000
十大賞鳥景點－烏來 前進桶後一窺神秘鳥世界
風災重創 麻豆文旦損失大 靠台東產區供應
觀巴台鐵自由行，暢遊台灣樂活趣
聽！國立台灣交響樂團邀請您8/14～10/3「2009 NTSO 國際音樂節」
國賓名廚聚‧海逸香江情---海逸美食節
賑災／吳伯雄捐200萬 王金平100萬
救災模式 總統：地方負責中央支援
福建提出對台交流合作10項政策
助災民度難關 中彰投釋50臨時職缺
溫哥華：全球最佳生活城市、世界商務旅行城市之冠！
創新品牌經營：從亞洲企業觀點看美國市場的機會與挑戰
美雜誌／世界10大危險國家 美國第一中國第二
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小林村驚傳「滅村」 生還者：600人遭活埋?
六福皇宮留園上海料理鎮江名菜錄
復出網壇 前球后克莉絲特絲期待第二春
新疆發生劫機事件
美國安顧問：金正日似乎全面掌控北韓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
飛新疆阿富汗班機傳炸彈威脅 中國命其折返
飛新疆阿富汗客機 欠缺降落文件被迫折返
NBA湖人助理教練藍博斯 跳槽灰狼掌兵符
特種部隊：眼鏡蛇的崛起 登上北美票房冠軍
歐巴馬飛墨西哥 參加北美洲高峰會議
莊佳容與晏紫勇奪洛杉磯女網雙打冠軍
華盛頓網賽 波特羅力挫羅迪克封王
歐巴馬抵墨西哥 首度參與北美領袖峰會
颱風警報解除 苗栗以南豪雨特報
加州監獄暴動 55人重傷200餘人輕傷
台鐵局部停駛 國道9收費站不收費
台股開盤下跌9.78點 為6858.87點
國軍出動直升機救災 救出9人
普利司通高球賽 伍茲逆轉奪本季第5冠
韓媒：現代集團會長訪北韓 可能會晤金正日
特種部隊撂倒哈利波特6 登上全球票房冠軍
日眾院選戰政見評比 兩大黨全不及格
洋基王建民等具薪資仲裁資格 境遇各不同
線上音樂 蕭敬騰范范稱王封后
阿富汗航空稱飛往新疆客機未遭劫持
廖了以：坐鎮地方協調 為支援窗口
北京公車地鐵推「空姐」服務
IMF上修南韓今年GDP 預估負成長1.75%
韓製造業成長第2季急增8.2% 創36年新高
莫拉克衝擊 觀光股跌幅最大
李嗣涔回校上班 籲定期健康檢查
美元走強 新台幣盤初貶破32.8元
小馬聯盟少棒 中華隊預賽第一
北美領袖峰會展開 墨國毒品暴力揮之不去
大陸謠傳香港特赦 掀起亞非裔人偷渡潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
莫拉克進入浙江泰順 減弱為熱帶風暴
中央氣象局 明天白天天氣預報
美議員要求貿易代表署重啟美台TIFA協商
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
防染新型流感 馬學者：避同志性行為與手淫
美洲國家試圖斡旋 宏都拉斯臨時政府悍拒
克魯曼：柏南奇對抗金融危機有成 應該連任
金門小三通復航 碼頭擠爆
奇美醫院：人工中耳系統植入成效好
日本6月經常帳盈餘增逾1倍 16個月首見
泰森與克魯曼：美國經濟可能接近復甦邊緣
香港有1700人等待器官捐贈
災區住宅修繕貸款最高200萬元
中共八大元老僅萬里一人健在
嘉縣山區重創 國軍增援救災
日本6月核心機械訂單大漲9.7%
內捷事件 常岐德請辭陳椿亮接任
少女狂拔毛 英創眼睫毛移植手術全球首例
颱風肆虐 日本西部10人死亡10人失蹤
防範信用風險 中國7月新增放款恐降溫
高雄甲仙救出2人 活埋情形待確認
馬祖小三通 仍停航
哥國部隊擅闖邊境 委總統指控哥國總統挑釁
台灣政治人物熱衷網路 引起星媒注意報導
PTT網友扮義工 物資熱情進災區
中華電8/11晨三重部份寬頻客戶中斷40分鐘
救災優先 國民黨順延中委選舉一周
馬來西出現首家政黨主題咖啡廳
援救南台灣 胡志強張宏年率先捐款
恐怖份子被斃 馬國總理：馬不是恐怖基地
小林村遭土石流肆虐 受救民眾心有餘悸
投信：歷史經驗 颱風對股市為短期影響
風災來時 胡志強盼做到水不進屋路不中斷
農損擴大 6縣符天災現金救助
台八線篤銘橋放行 后豐便橋封閉
颱風艾陶造成日水災山崩 9死9失蹤
美墨領袖雙邊會談 兩國心結難解
美元走強 新台幣中午收盤貶1.6分
真主黨領袖納斯拉勒 Facebook紅人
鹿野溪橋修復 台鐵東幹線全線通行
中和通過罷免市代會主席 北縣首例
工業局：仁武工業區淹水 損失2200萬元
兩岸定期航班 8/31起飛
氣象局：颱風災害大小與預報非成正比
印尼媒體：爪哇攻堅行動 死者並非努爾丁
陳樹任櫃買中心董座 盼壯大市場規模
聯準會FOMC週二集會 料聚焦商用不動產問題
台股收盤漲14.22點 為6882.87點
婦人結紮 醫師：較不易懷孕
台股狹幅整理 收盤上漲14.22點
大雨外出採野菜失蹤 婦人遺體尋獲
公視董監事增聘案 公搶盟檢舉違法
伊朗證實逮捕3名非法入境美國人
小心 風災畫面可能引發心血管疾病
屏東佳冬淹水未退 災民繼續撤出
小林村民32人獲救 山壁崩塌疑肇因
嘉縣母子遭土石流活埋 軍警搜尋
災情慘 法務部發起捐一日薪
8月台指期收漲15點 逆價差68.87點
莫拉克重創高屏堰 北高雄停水3天
菜價飆揚3週後可回穩 蛋價微漲
伊拉克連環爆 41死150傷
8月電子期收漲1.3點 金融期跌5.2點
台股未能收復月線 可能持續整理
全台432所學校受災 盼開學前復原
台積電7月合併營收311億元 近11個月新高
MLB 洋基5比2勝紅襪 4連戰橫掃
H1N1新型流感 51名駐伊美軍遭感染
印度新型流感死亡病例持續增至6人
OTC協助工研院辦智慧安全監控技術商談會
傳三菱化工收購三菱麗陽 兩造否認達協議
莫拉克肆虐 嘉市中小學校園受波及
高鐵加開10班台北－台中列車
聯合公園13日訪台 快閃20小時
台大醫院遠距照護 上海嘛會通
印度西北部豪雨侵襲 30死50失蹤
動物救援小組成立平台 搶救水災落難狗
還以顏色 以色列轟炸加薩埃及邊界隧道
台股漲14點 三大法人買超18.47億元
索羅門群島聖克魯斯省發生規模6.6強震
糖期貨買權大漲40% 全球糖供應恐連2年短缺
世界青少棒錦標賽熱身賽 明台中開打
農委會調降土石流紅色警戒至244條
想買車嗎？ 通用與eBay聯手推出網路車市
鄧小平遺孀卓琳告別式 胡錦濤等萬人送別
台灣醫療服務前進越泰 鎖定高階健檢與美容
崔世安獲任命澳門第3任特首12月20日就職
假槍戰真虐殺 印度警方私刑殺人引爭議
屏東佳冬淹大水 彰化消防局馳援
日股上揚1.08% 達近10月來新高
北縣客家文化節 21日登場
世界青少棒錦標賽熱身賽 明開打
借鑒台灣經驗 浙江蒼南官員上電視談防颱
扶助家庭受災 家扶基金會每戶贈萬元
援助災民 花縣發起籌募物資
高盛：金屬價格泡沫化 漲勢將告終
JBL青少棒 中華首戰砲轟墨西哥
花蓮慈濟醫院 待命進入災區
金帥飯店倒塌 登上中東媒體
環團北上抗議 反中科污染
陳椿亮接北捷局長 首要提升內捷穩定
莫比亞斯：中國股市並未出現「泡沫」
美駐中國公司承認行賄公安部門獲巨額訂單
小林村災民再救出14人
六龜交通中斷 八軍團出動救災
高市防災支援中心 協助搶救災區
南縣數萬人待援 蘇煥智請求捐助
人事局：進用救災人力 從寬審核
新台幣兌美元貶2.6分 收32.818元
自治史上罕見 中和市代會罷免主席
災後復建 行政院17:00緊急會議
全力救災 國防部取消南部萬安演習
上海至南京城際鐵路明年7月通車
金酒公司捐3000萬元賑災
災後復建臨時工 失業災民優先
小聯盟 羅嘉仁兩局無失分
颱風夜 調查局收網破毒窟
國民黨團籲總統發布緊急命令 全力救災
日本商家信心升至22月高點 振興方案見效
學者：台灣生技業應開發大眾化新藥
結合管弦樂 原民音樂展現新生命
莫拉克災情慘重 監院擬調查
統一集團捐款1000萬及物資關懷災區
高縣災區慘 廖了以盼軍方搶救
好萊塢情聖終結者 電倒夏宇童
王金平：整合救災資源 有效調度運用
莫拉克遠離 太平山遊樂區11日部分開園
台16線墜溪意外 7車12人
風災後 嘉義家扶15扶助戶失聯
莫拉克災情 14死51失蹤32傷
莫拉克重創南部 新竹縣市協助救災
莫拉克狂掃 高市廢棄物逾13萬噸
惡颱莫拉克 吹壞嘉義球場全壘打牆
克魯曼：躲過大蕭條 復甦路迢迢
迎聽奧嘉賓 北市辦旅館評核
南化水庫濁度飆 台南37萬戶續停水
災後防疫 14萬餘瓶消毒物資抵災區
報導：50阿富汗毒梟名列五角大廈殲滅名單
嘉義竹崎死豬逾萬 盼軍方支援消毒
萬丹泳池停車場草率興建 監院糾正交通部
老翁墜樓還等家屬 消防員與護士緩起訴
淹水狗遭殃 動物救援小組匯整物資平台
漁工陷情網 血汗錢成泡影
7月全國稅收實徵653億元 年減20.3%
基督教救助協會 每日召募志工200名
譴責澳農不人道 英馬莎百貨揚言抵制澳羊毛
精英獎 倪福德王沁芳入圍
美元走強 新台幣匯率收貶2.6分
人造肉漢堡？ 人類未來大勢所趨
中科二林園區廢水排濁水溪 蘇治芬反對
旺報明創刊 聚焦大陸脈動
今年至7月底 台股平均報酬率54.16%
支援救災 中市人員機具南下
救助南部災民 中縣各界愛心不落人後
阿富汗遭炸彈威脅客機返回喀布爾
世界台商募款助災民
化學輪擱淺旗津 海洋局防油污外洩
耐寂寞 氣氛好 中國選拔女太空人
經濟情勢艱困 襲擊遊民暴行在美蔚為趨勢
亞洲男籃賽 菲律賓15記三分球射倒中華
7月份中國大中城市房價上漲1%
你累了嗎 大學主管拼百大健康亮紅燈
低溫療法 提高瀕危患者存活率
銀聯卡開刷 聯卡中心估年刷百億元
嘉縣受困孕婦將臨盆 待直升機救援
長三角16城市上半年GDP成長9.2%
鄭瑞城視察校園災情 全力協助重建
金泳三探望金大中 旨在冰釋前嫌
外資上週賣超47億元 賣超華映居冠
中縣農損近2億 爭取中央現金補助
雨量逾百年洪水頻率釀災 陳伸賢:會擔當
陳伸賢:石門水庫供水至年底 不會有問題
颱風重創南台 日本交流協會關切
台灣原住民在日國會前抗議靖國神社
買不下手 高麗菜1顆180元
上海世博主題秀 台灣藝術團體擔綱
新生高接著劑 業者掛保證北市保留
莫拉克餵飽金門 365天內不缺水
莫拉克輕掃 馬祖水荒未除
捐錢捐物資 全民總動員送愛到災區
周錫瑋期望兩岸及香港有更大合作
嘉縣重建 一級主管1人督導1鄉鎮
雲林立委補選 三將鼎足拚戰
颱風重創日本造成13死 兵庫縣逾2000人避難
印尼第二季經濟成長4% 東南亞稱第一
公證人有假 中縣府提醒民眾多查證
許添財涉地下街弊案 24日宣判
強風豪雨 彰化農損面積639公頃
日交流協會對台灣風災災情表慰問
阿富汗美軍最高指揮官：塔利班已占上風
莫拉克救災 蔡英文：政府未主動調度
辜寬敏3000萬救災 本土社團募款
減肥藥Alli免處方可買？衛署：未核准
救災總動員 各界踴躍捐輸
府:救災問題可克服 尚不考量頒布緊急命令
1-7月稅收年減2067億元 減額史上最大
校園災損1.8億 受災學生可申請補助
LG再獲通用訂單 將供應別克電力車電池
悠遊卡公司捐150萬助受災學童
吳伯雄：卸任黨主席 公益不退休
響應救災 馬蕭捐款
颱風摧殘馬祖景點 遊客暫止步
頂新：台北101總持股達31.9188%
屏東縣佳冬林邊霧台 明停班停課
越南為越戰受害者舉辦橙劑日活動
力拓大跌 傳中國因力拓案損失1020億美元
鴻海7月營收1281.59億 續創今年單月新高
國軍救災 明投入那瑪夏等災區
總統明接見日本議員 齋藤正樹陪見
方大同演唱會加場 不忘愛心賑災
人溺己溺 豬哥亮捐百萬主持費
線上工具國際化 讓你衡量電腦是否環保
漫博會捐30萬 援助颱風災民
颱風夜開轟趴 退役少校以毒會友
政院明討論國土法草案 賦土石流區遷村法源
小林村再發現100多名生還者
日專家：台灣暴雨大災害 近200年罕見
風災重創南台天災人禍？ 監委要查
126生新流感群聚 南部1私校防疫慢
學生滑倒傷腳 2師被訴業務過失
神木村如孤島 空投物資受阻
融資低廉新車出籠 印度7月汽車銷售暴增31%
行政院服務小組 12日前進災區
莫拉克風災 聯發科捐2500萬賑災
台銀土銀開辦災戶紓困貸款
高縣賑災專戶 助災民過難關
賑災 7-ELEVEN與全家設零錢捐供捐款
霧台鄉3人失蹤 好茶村土石流全毀
希望你費喜番 漫畫博覽會12日開幕
銀聯卡來台 許羅德：未來延伸發卡需求
香港僑生團體發起救援台灣水災行動
報告：英民眾通訊紀錄每天被監看1500次
希拉蕊：和歐巴馬關係比外界預期好
日相麻生15日不到靖國神社參拜
供給無虞 農委會備妥冷藏蔬菜
漂流木不乏珍品 民眾搶林務局擋
多校受災 高中職五專明如期放榜
陳長文訪問香港大公報介紹紅十字會
黃國倫搶飯碗 寇乃馨不服氣
莫拉克重創南台 救災各界愛心總動員
農委會公告3縣符現金救助 10縣市低利貸款
面對指控 英情報機構否認虐待恐怖嫌犯
金門小三通復航 旅客大爆滿
高盛上修中國今年經濟成長預測至9.4%
泰國清邁動物園貓熊寶寶 命名為林冰
莫拉克肆虐中國大陸 至少780萬人受災
莫拉克侵襲 屏縣4死7失蹤
開水門救全村 口湖青蚶村長殉職
盤價漲 中鋼7月營收創今年新高
莫拉克農損破50億元 18年來第七慘
中國指控力拓情搜 澳洲：了無新意
賑災 遠東集團捐款6千萬
台北藝術推廣協會將在上海世博發光
山洞避風雨3日 鱒魚場11人求救
難逃惡水 觀光局茂林管理處遭沖毀
佳冬魚塭全毀 老婦掩面痛哭
世界佛教論壇主辦單位向台灣捐款賑災
股息進補 富邦金控前7月每股純益居冠
募款賑災 北縣府鄉鎮動起來
賑災 頂新捐3千萬元 味全捐500萬元物資
經建會通過原住民族基礎建設方案
解放軍「跨越-2009」演習 參演兵力4萬
陽光男孩想轉型 彭宇晏欲演反派
南橫何時修復 公路局沒把握
第098158期今彩539三星四星彩開獎結果
中科廣東煉化將遷至湛江東海島
第098064期威力彩38樂合彩開獎結果
中國房協：保持房地產政策連續性和穩定性
房屋淹水1天 可減免1個月房屋稅
2011設計師年會松菸登場 促進文創產業
颱風雨量預報 氣象局勇敢嘗試反成箭靶
為災區加油特別節目 公廣集團16日聯播
曼谷微笑大象計畫 協助第一隻大象返回林地
雄檢查菜蟲 防哄抬物價
政院：救災規格超過921 暫不考慮緊急命令
東芝加入Blu-ray 藍光產品今年稍後上市
南投信義鄉明停班停課
蔡健雅咖啡占卜 遠距戀愛怕怕
大專體總秘書長魏香明萌辭意
莫拉克颱風停電累計逾158萬戶 已修復95%
上民營造:14工人無音訊 盼當地人協助搶救
統一獅投手朱尉銘 進讓渡名單
莫拉克風災 死亡失蹤者慰助金80萬
伊朗總統落選人宣稱 被羈押抗議男女遭性侵
亞股上揚 美日經濟數據報喜
雨量預測難度高 學者為氣象局抱屈
台灣工藝精品展 掀起典藏新潮流
全台連鎖通路業發動捐款 送物資到災區
英媒：英國去年有500名孩童遭綁架送出國
福建副省長： 願協助賑災
穆迪調整亞洲科技及半導體業展望為負面
經建會通過台南市區鐵路地下化計畫
能源需求疲弱 國際油價小跌
屏東霧台土石流 3戶5人活埋
北部流行音樂中心 原創音樂人才搖籃
16名陸客受困阿里山區
熱帶風暴艾陶逼近 日本13人死
貿易與新流感成北美洲高峰會焦點
國軍救災 協助撤離2868人
拖欠鑑定費 法院判營建署付利息
總統願見齋藤 府方：誤解告一段落
海協會關心風災 海基會感謝
英研究：兒童罹新流感 服用抗病毒藥物無益
時人雜誌：馬克李斯特並非麥可女兒生父
高縣10死18失蹤 加緊搶救小林村
客運台北轉運站 19日試營運
第098064期威力彩 頭獎1人獨得
上海學者：傳統主權理論無法適應兩岸關係
蔡同榮籲國軍野外炊爨車赴災區
艾陶颱風肆虐 日本13人死18人失蹤
第098158期今彩539 頭獎無人中獎
金融界出錢出力賑災 國泰金捐1億元
中國逾300名兒童鉛中毒 冶煉廠疑似元兇
賑災 明基友達集團捐1億元
聚沙成塔 網友2天募捐逾500萬元賑災
民進黨：總統劉揆應到高雄山區勘災指揮
颱風賑災 佛光山救災中心成立捐款帳戶
台北直飛日本宮崎縣航線10月起停航
尼泊爾男性娶寡婦政府有賞 婦女街頭抗議
希拉蕊將訪剛果 關懷強暴婦女問題
海盜獲400萬美元贖金 釋放義大利貨輪
莫拉克颱風造成通信中斷 中華電:修復中
總統府高階文官不配合安檢 記過處分
居民：索馬利亞伊斯蘭團體強拔民眾金牙
氣象局：中南部持續豪雨
特力捐寢具等物資 台中以南打折協助重建
福建紅十字會捐款人民幣100萬元賑災
首發跨境來台 ?琱什蕅畯輕?8/14上市
陳長文：兩岸關係去年取得了不起發展
小馬聯盟青棒賽 中華隊明爭冠軍
送愛到災區 企業慷慨捐輸不落人後
研究：兒童無需定期服抗流感藥 效用不大
總統：救難將心比心 維安避免釀民怨
公視改選董事長無共識 17日再討論
麥可傑克森紀念音樂會 9月初維也納登場
小林隧道許多人避難 家屬喜出望外
救災考量 國道9收費站3天不收費
賑災／辜寬敏捐三千萬 協助地方政府賑災
洛杉磯網賽 潘妮塔封后 個人生涯最大勝利
土地銀行「萬相一如-吳金城個展」8月10日起熱鬧登場
土地銀行辦理莫拉克颱風災害紓困貸款
集保結算所「期信基金資訊觀測站」正式起跑
麗舍瞄準頂級市場 引進KOHLER VibrAcoustic™頂級聲波按摩浴缸
美國務院關切台灣災情 慰問罹難者家屬
日本中部6.4強震 1核電廠關閉
非洲學生追問老公想法 希拉蕊動怒
臺灣企銀主辦大量科技公司新台幣7.2億元聯貸案簽約
台灣大、三星首度合作引進Android手機Galaxy i7500 行動上網G世代來臨
哈德遜河空域管制問題 彭博態度轉變
美官員：塔利班首腦梅蘇德屋頂按摩遭炸死
馬總統治國周記 父親節感言
達賴：不反對西藏經濟建設但需要宗教自由
2009迎世博 上海兩岸美食藝術大賽頒獎
大陸紅十字會送暖 賑濟台灣災民
王朝大酒店點心房 本月精選蛋糕─黑芝麻布蕾蛋糕
小林村救出7災民 後送就醫
霧台鄉受創嚴重 空投物資救援
光寶集團及員工捐3000萬元賑災
MLB倪福德戰紅襪 挨轟
莫拉克重創 美日慰問願提供援助
緊急命令救災？王金平：邀劉揆討論
國軍空降小林村 未獲大批活埋資訊
國民黨救災 首批物資送進災區
協助受災保戶 壽險公司先理賠後補件
颱風農損逾50億 屏縣受害最多
特戰部隊回報 小林國小不見了
賑災／台達電集團捐5億元
台南鬧水荒 議員抗議有水不給
災害受創傷心靈 避免變成憂鬱症
台達電創辦人鄭崇華率集團捐5億元賑災
莫拉克整體農損逾68億元 漁損創18年新高
直升機空投物資 嘉縣災民解燃眉急
IKEA絕版品出清精選超過600項暢銷商品再降價 最後限時搶購
賑災／鴻海捐4億 婦聯總會1千萬
辛辛那提女網賽 克莉絲特絲亮眼復出
賑災／奇美電捐1億元
緬甸官員：翁山蘇姬被判18個月軟禁
中央賑災啟動 死亡失蹤100萬重傷25萬
多益測驗(TOEIC)與國立台東大學合作設立多益測驗台東大學協辦中心
南化水庫可能再3至4天才正常供水
台達電帶頭捐5億元 望帶動全民捐款
天祥晶華落實企業回饋精神 邀房客義助弱勢兒童營養午餐基金
印度世羽賽現新流感 中華台北謹慎應戰
養殖區成重災區 漁民欲哭無淚
驚傳救難直升機墜谷！內政部已證實
紐約林肯中心電影回顧展 李安：大肯定
舊傷未癒 車神舒瑪赫取消F1比賽復出計畫
府：暫不考慮頒布緊急命令
彰縣發動賑災 王功漁火節暫緩
新竹市首批救災物資送往災區
賑災 證交所捐500萬元
國際媒體刊登南台灣水災空照
南迴鐵公路中斷 高雄台東每天1包機
賑災 群光藍天集團捐7000萬元
雲嘉南受損堤防 將搶險立即修復
颱風菜價漲 聯合哄抬最高罰2500萬元
東元捐1000萬元1000台馬達賑災
8月1日起再推出TTJ專屬商店優惠
賑災／郭山輝、台企聯各捐1千萬元
鴻海站穩腳步 7月營收1281.59億
7車13人墜溪 劉揆台16線勘災
探視受困災民 李朝卿深入信義鄉災區
直升機頭卡懸崖 3機組員可能在裡面
台灣災情重 中共台辦致電國民黨表關切
日藥廠研發新流感藥物 不遜克流感
澳洲擬砸780萬美元 拯救原住民語言
堪薩斯州男子超好運 一年內中兩次樂透
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
投資人獲利了結 歐股收黑
北美洲高峰會 美加墨領袖矢言合作
北美洲高峰會 歐巴馬重申支持賽拉亞
印尼巴布亞省傳出規模5.7地震
7.6強震襲印度 海嘯警報發布
6.6強震撼動日本中部 海嘯警報發布
日本東海及伊豆地區發生芮氏規模6.6強震
日本東海及伊豆地區發生芮氏規模6.6強震
日東海地區發生震度6弱強震 芮氏規模6.6
委國擬立法壓制言論 聯合國專家指違反人權
日靜岡伊豆地區颱風遇強震 氣象廳籲防災害
英出現專業乞丐 每晚收入逾萬台幣
真浪費 英家庭每年丟棄食物逾3萬台幣
虛驚一場 印度洋海嘯警報解除
阿里山鄉布袋鎮今停班停課
老牌鄉村二重唱布魯克斯與唐宣布拆夥
北美洲峰會結束 美加墨領袖誓言加強合作
西南氣流影響 中南部山區防超大豪雨
加財長訪中 推銷金融及自然資源產業
台股開盤上漲21.58點 為6904.45點
中國智庫提分裂印度論 引發印度學者疑慮
氣象預報頻出包 加人寧願丟銅板
嘉縣災區斷糧 海鷗運補空投
莫拉克肆虐浙江 彭溪鄉山體滑坡多人被埋
直升機進災區 那瑪夏10多人脫困
通用廣闢財源 新車 eBay買得到
太空梭將除役 美國發展新式太空交通工具
捷運局長交接 常岐德：對不起市民
亞洲首次聽奧 北市行銷友善城市
河南平頂山市受塵肺病威脅 1萬多人得病
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
南縣關山村路斷 直升機送物資
美國作家出書介紹華裔蛇頭之母萍姐
各類股全面走跌 台股盤中紅翻黑
林玉山牛畫 北美館發行郵票
韓銀按兵不動 連6個月利率維持在2%
消費券兌付金額逾93% 尚有56億元未兌付
莫拉克災情 41死60失蹤35傷
中共關切風災 國民黨：珍惜善意
中國大陸7成主題樂園虧損
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
失業男搶民宅毆屋主 當場被捕
菸民劇增 韓進口菸10年增近400倍
中國將形成以北京為中心1至8小時交通圈
新加坡第二季經濟成長 優於初估值
推特等網站：持續對抗駭客攻擊
中國使館人員出言反熱比婭 澳洲：請自制
國軍深入小林村等災區 陸續救出22人
英歌劇院發奇想 邀網友推特共筆劇本
梓官蔬菜泡水 菜農嘆豪雨無情
全國仍有逾5萬戶停電 台電持續搶修
接受美國防新聞專訪 帥化民：台灣亟需F16
台灣知名魔術師劉謙9月上海巡迴演出
MLB藍鳥牛棚夠悍 中止洋基7連勝
中國7月工業生產增10.8% 消費物價降1.8%
公路總局：111處道路橋梁仍阻斷
登山客違規入山滯留 開單處罰
中國大陸城鎮人口明年將首次超過農村人口
第5屆東北亞博覽會首設台灣館
超越福特 韓起亞汽車上半年銷量全球第4
中國將興建大同至西安鐵路
查維斯警告南美戰爭之虞 反對美駐軍哥倫比亞
共軍學者：4大軍區演習檢驗多項作戰能力
中國7月居民消費價格下降1.8%
紀念921 文建會推出文學影像展
7月份中國外貿比6月份成長9.6%
上海豪宅熱銷 一建案開賣首日成交264戶
麥可驗屍報告完成 法醫辦公室秘而不宣
中國女排名將郎平11年後重返大陸執教
日靜岡伊豆地區芮氏規模6.5強震 逾80人傷
台中仁化里積水 工業局:大里工業區非元凶
莫拉克農損18年來第四慘 漁產損失創新高
量少貨不佳需求強 北市蔬菜漲17%
星第二季經濟數據好轉 優於預估
房仲：颱風豪雨後 看屋最佳時機
中國居民消費價格工業品價格連續6個月雙負
因應宏國政爭挨批 歐巴馬反嗆批評者虛偽
陳其邁：扁憂災情 欣慰陳致中參與救災
響應救災 中市綠營發起捐款募物資
Facebook擴大版圖 買下FriendFeed
樂生未指定古蹟 社團促彈劾黃碧端
美經濟衰退結束否 NBER需逾一年時間研判
16名陸客受困阿里山 中午接駁下山
響應風災救援重建 廣達集團及員工捐1億
梁國源:風災短期衝擊經濟 第4季未必悲觀
巴西新型流感肆虐 死亡病例逾200人
總統府捐1日所得救災
刺激經濟復甦 日銀維持超低利率0.1%不變
因應救災 國防部暫停8月份教點召訓練
空救嘉縣瑞里 災民泣訴家不見了
曾文水庫越域引水隧道工程員工67人均安
突襲靖國神社成功 台原住民要求還祖靈
中國中東特使：7.5事件不影響與中東關係
中國出口連9個月下滑 全球需求拖累
馬紹爾群島總統訪台 馬總統盼擴大合作
農委會：達現金救助標準增至10縣市
麥可電影「This Is It」10月30日上演
原水濁度高 南台灣逾70萬戶停水
災後重建政府濟助一覽表 工程會網站可查
美元走強 新台幣匯率中午貶5.6分
立院首辦APPU 王金平盼共創亞洲幸福
台南鬧水荒 居民忙搶水
中國7月新增放款大減 資產泡沫風險降低
廖了以：可發受災證明 醫療免費
李明博探望金大中 盼他早日康復
蒙特婁網賽 盧彥勳首輪遭逆轉吞敗
涉勒索中醫師吳明珠 稅務員被起訴
選中委不顧救災 國民黨撤黨籍
台股收盤漲26.15點 為6909.02點
惠譽：商用不動產貸款拖欠率年底前恐破5%
滿心企業600名員工捐一日所得賑災
長榮空廚救災 基金會助學校重建
台股開高走高 收盤上漲26.15點
高中職五專放榜 缺額創3年新高
中國央視再傳火情 膠膜自燃 有驚無險
心繫台灣 大陸台企聯發起賑災捐款活動
8月台指期漲80點 逆價差14.02點
空中救援110架次 深入災區
中元節前禽肉價格估漲逾 2成 豬肉持穩
小馬盃青少棒賽 中華隊擊敗海灣隊
福建將建設兩岸教育合作園區
8月電子期收漲4.45點 金融期跌0.2點
阻擋民眾陳情 國安局致歉
菜價今續漲近2成 較風災前漲5成6
間諜案效應 力拓上海員工部分移師新加坡
研究：低量放射線治療腦癌會損及腦力
莫拉克重創3000基地台 10年之最
水泥營建電子尾盤急拉 台股站上6900點
王建（火宣）：動員20名監委查風災
瑕疵接著劑案 北檢搜索台灣西卡
攬客違法竊電 2水電工遭逮
中國7月份出口年減23%
中國無錫公安否認與美國公司行賄事件有關
俄烏關係惡化 俄暫不派遣駐基輔大使
新生高植筋膠爭議 北市：續停用
印度衛生部長：全國感染新流感將達4億人
20年來首場代表大會 法塔領導班底換新血
不能沒有你 角逐奧斯卡外語片
南市醫師公會 發起台南災區義診
空中救援持續 幾家歡樂幾家愁
台股漲26點 三大法人賣超38.50億元
響應救災 黃仲生帶頭捐5萬元
竹縣消防局支援中南部 鄭永金捐1月薪
最低錄取分數 附中女首度追平北一女
研究：癌童放射線療法恐增罹患糖尿病風險
郭泓志賞老K 第六個中繼點到手
北京學者稱中國開放外媒採訪模式將繼續
不甘有婦之夫提分手 女子恐嚇取財判1年
莫拉克受創 教育部9000萬元緊急復課
福建安溪籌建兩岸茶產業加工區
中國科威特協議90億美元興建廣東煉油廠
性命交關 專家籲先後送洗腎災民
登記分發放榜 內捷通車效應未浮現
佛光山救災 星雲撰祈願文祈福
路徑複雜移速慢 莫拉克颱風史上少見
成都機場大停電 班機延誤 數萬旅客滯留
中國南航將開通13條大陸至台北定期航線
大高雄用水危機 市府盼1周內紓解
環球皇后季軍陳妮雅 捐獎金救災
救災空勤直升機三地門鄉失聯
新台幣兌美元貶3.7分 收32.855元
研究：人類基因組定序花費僅約一輛BMW車價
16陸客受困阿里山 攀爬涉水下山
小馬聯盟青少棒 中華保住晉級生機
水未退 重災區佳冬林邊瀰漫魚屍腐味
空勤直升機 距伊拉部落1公里失聯
台南縣市明起分區供水
舊車換現金善款大減 衝擊美國慈善機構
劉揆南投勘災 同意建組合屋安置災戶
支持庇護工場 中市府預購月餅
颱風影響 台水招考延至16日舉辦
陜西爭取歐美日韓遊客看兵馬俑免簽證
感染日本腦炎 北縣出現今年首例
木柵內湖線電力異常 狀況1分鐘排除
獲判18個月軟禁後 翁山蘇姬已返家
日國債創新高 每人平均負債228萬台幣
紫色甘藷新品種 具保健養生特色
濱海公路施工 砂石車追撞起火
巴布亞紐幾內亞班機失聯 機上13人生死未卜
空勤直升機墜毀 機上3人失聯
花蓮外海地震 芮氏規模5.1
救災物資可享快速檢驗通關服務
房仲:7月豪宅約 2成成交單價創新高
中央社新聞小百科：UH-1H直升機
人在上海 徐楓關切台灣災情
有類流感就投藥 災區克流感放寬使用
18車廠保證不隱匿泡水 維修不漲
業者捐12蛋糕 宜蘭弱勢孩童慶生
宜蘭台7丙線牛鬥橋 恢復通行
高縣茂林重創 橋斷路毀宛如孤島
中央氣象局氣象報告
人溺己溺 雲林各界賑災齊步走
金龍再現 謝國城紀念展登場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
北市府響應賑災 捐一日所得
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
觀光局:觀光災損至少8億元
奇美集團捐億元救災
百年古厝遭沖毀 7旬老翁不敢住了
關懷受災生 中華大學供免費食宿1個月
災後是防疫開始 勿飲不潔水源
郵局:救災包裹免郵資
馬國外長促東協緊急集會 討論翁山蘇姬案
金門高中高職聯合登記分發 錄取370人
東東協成長區四會員國經貿恢復熱絡
雪霸國家公園路坍 遊客止步
張懷堅任萬事達卡台灣香港澳門區總經理
總統致電縣市長 集中調度救災資源
土石活埋 嘉縣中埔母子遺體尋獲
愛心不落人後 桃園援助災區
賑災 國巨捐1000萬元
賑災 華晶科捐1000萬元
賑災 味王捐300萬元
協助災民安頓 永慶房仲不收租購屋服務費
小林村土石流 大陸籍配偶:嚇死人
英相布朗對翁山蘇姬案表難過憤怒
德國消費物價年率 22年來首見下跌
亞洲男籃賽 中華兩分飲恨負南韓
兩岸媒體人希望儘早實現互設常駐機構
房屋塌橋樑斷 衛星影像全都錄
台中花蓮慈濟賑災 捐款並赴災區義診
屏東霧台林邊12日停班停課
美元走強 新台幣匯率收貶3.7分
北市第4批救災小組南下 助長期重建
日本慰問台灣風災並捐1000萬日圓
練瑜伽不當 美容師脊椎骨折
失事救災直升機殘骸與機員尋獲
亞東醫院醫療團 深入災區支援
美FOMC集會 預料利率仍會維持低檔
新流感人數激增 衛生署估8月底大流行
日銀總裁：日本經濟復甦力道可能疲弱
苗栗上萬戶停水 明天18時供水
大陸台商捐贈1000萬協助政府賑災
更生服務30年 王錦賜獲教育奉獻獎
翁山蘇姬遭判刑 德外長：鬧劇
要當林管員 先揹20公斤跑步
關平周倉交趾陶揭幕 斗六南聖宮展新象
歐股開盤走高
高中職分發 雄中門檻396分雄女392分
颱風擋交通 親情阻不斷
救災摔機 空勤總隊長慟：寧願是我
旺報創刊酒會 政界嘉賓祝賀
災民受困 省道橋梁13日陸續搶通
扁蘇各捐100萬元 響應賑災
法總統沙柯吉籲歐盟 制裁緬甸軍政府
賑災 金管會捐165萬元 陳沖捐10萬元
賑災 元大金控捐5000萬元
TARP監督小組：美小型銀行恐需額外注資
賑災 臺灣金控捐2千萬
馬總統見齋藤 禮貌性握手3秒
民族村土石流 老師簡訊求救
嘉市地藏庵拋磚引玉 捐500萬濟災民
賑災 券商公會捐款200萬元
響應賑災 中職不落人後
法官指定特別監護人 處理麥可遺孤財產利益
賑災 巨大機械捐款500萬元
莫拉克農損72億元 19年來第四慘
不滿翁山蘇姬判決 歐盟誓言祭出新制裁措施
民生物資湧入 等待空投災區
賑災 集保所捐款350萬 員工捐120萬
國門洞開 泰女闖關遊台4天
颱風停電累計逾159萬戶 台電修復97%
美國與波音以戰機科技利誘巴西採購戰機
關懷災民 台鹽捐5千箱海洋生成水
王建民響應賑災 捐260萬元
馬總統心繫災情 明赴佳冬甲仙勘災
星第二季貿易額比去年同期萎縮27%但有改善
賑災 群益證券捐500萬元
國民黨花縣長初選 3人角逐
受災保戶保單借款 可免3個月利息
挺進嘉縣太和 屋倒橋斷山城空蕩蕩
風災重創 陸客60團延期來台
東亞證開幕 東亞銀主席李國寶捐200萬賑災
災後居家消毒 漂白水溶液DIY
劉揆明向朝野黨團說明救災進度
21家銀行提供自有資金天災貸款
甲仙國中20多名小林村學生失聯
關懷台灣鄉親 大陸台商主動募款賑災
俄羅斯第二季衰退創記錄 經濟惡化加劇
賑災 金鼎證券員工捐1日所得
直升機墜毀 正駕駛張順發家屬盼儘速南下
廖了以：中央地方並肩救災
莫拉克亦重創大陸 海基致函海協表達慰問
美欲引渡俄軍火販子 泰國法院駁回
日本芮氏規模6.5強震 逾110人傷
生命線設關懷中心 法鼓山義工進駐災區
楊恩典：六龜孤兒院迫切需水及感冒藥
防洪不能靠治水 黃金山：人定勝天是神話
救災架次太少？軍方：直升機限制多
安置災民 政院：遷村是最好方案
香港又有一人死於新流感
南橫番茄炙手可熱 盤商直奔上山搶購
莫拉克風災 高屏等12縣市可辦現金救助
盧布貶勢2月以來最長 經濟重衰破記錄
技職學校夯 高分考生選擇台中高工
賑災 台塑集團捐2億元
印度羽球世錦賽 中華台北謝裕興旗開得勝
張艮輝籲優質選舉 劉建國風雨送溫情
捷運土城線工安意外 市府：不延宕通車
投入賑災 國民黨募得近700萬元
災民盼組合屋 劉揆：政院協助
考試院發起1日捐 籲公務員投入救災
國中小受災學生轉校 不受戶籍限制
新加坡對翁山蘇姬被判刑表失望
全力賑災 國慶四海同心晚會停辦
內政部賑災專戶 捐款逾4億元
金管會修法 財務健全銀行盈餘分配有彈性
女人比男人容易根據自身經驗體罰小孩
無視中國經濟數據欠佳 亞股上漲
台積電擬投資太陽能產業 預算5000萬美元
中國政府急撥一億餘元協助閩浙救災
宏?眳?2000萬 受災戶檢測免費 換零件6折
媒體報災情 NCC籲查證
賑災 上海銀行捐1500萬元
出口帶動 德經濟第三季可望由負轉正
技嘉捐1000萬賑災 受災戶免費維修
監獄也賑災 法務部指示提供熱食
翁山蘇姬遭判軟禁 壓力指向聯合國與東協
被綁架俄羅斯維權人士及其夫陳屍車臣
空勤隊直升機墜毀 同仁悲傷祈求平安
寄救災物資 統一速達：運費僅收三分之一
台灣風災慘重 旅菲台商與僑界發動救災捐款
愛心傳遞 全家：認購物資捐台南 免運費
漫博會明登場 日本名師馬拉松簽名會
瑞鼎董事會授權董座2600萬元額度賑災
翁山蘇姬判軟禁18個月 泰擬與東協討論行動
旅星台灣人發起賑災捐款協助家鄉災民
第098159期今彩539三星四星彩開獎結果
齋藤晉見馬總統 日交流協會低調
賑災 業者現烤麵包送愛心
第098064期大樂透49樂合彩開獎
紐西蘭全裸醉漢睡錯旅館房 女客驚躲浴室
缺額過大高中職 教部輔導轉型
不滿翁山蘇姬被判刑 英相強力主張制裁緬甸
馬總統親致電 請中市協助救災
江丙坤：兩岸合作發展海西區
神木東埔村成孤島 直升機接出孕婦病患
災情雪上加霜 桃源梅山村堰塞湖潰堤
前進救災 高鐵日供1萬餘免費座位
遇2次土石流 那瑪夏衛生所護理長死裡逃生
南投信義鄉 明天上班停課
打許安進旗號騙百萬 男子判刑4月
空勤直升機墜毀 目擊者：空中解體
人權組織譴責審判翁山蘇姬 呼籲制裁緬甸
太麻里失蹤2員警 車在人不在
國防部：依規定讓受災戶官兵返家
毒品偽裝糖果販售 海巡幹員眼尖查獲
阿里山公路崩塌嚴重 最快9月中搶通
賑災物資爆滿 高縣府籲改捐款
墨西哥市台商會發動募款賑濟台灣風災災民
陳偉殷投打俱佳 拿下4連勝
災區衛星影像首度公布 顯見土石流威力
賑災送愛 國內企業捐款合計逾20億元
世界青少棒熱身賽 中華8比3勝美國
宋慶齡基金會將首次組團赴台演出
絕跡近一世紀 大西洋鮭魚重返法國塞納河
前美國總統甘迺迪胞妹席萊佛去世
日本17名閣員僅1名表明將至靖國神社參拜
直升機墜毀 廖了以：絕無強迫出勤
臺大響應捐款賑災 中大發起愛心一日捐
金瓜寮溪之美 謝宏達畫筆揮灑
高屏嘉南災民就醫 8月底前免部分負擔
義警消兵分五路 挺進小林村六龜災區
最新災情統計 62死57失蹤35傷
好消息 發現小林村等地待援700居民
響應賑災 中台禪寺捐2000萬元
莫拉克肆虐 大陸8人死亡 1千餘萬人受災
風災重創南台 國際社會紛表關懷慰問
家屬盼先派直升機探看災情
搶救災區 楊秋興:尚有多處狀況不明
競選海報作文章 德女總理低胸照為選情增溫
直升機墜毀 鄭永金邱鏡淳慰問黃鎂智家屬
精打細算 英新婚夫妻5.5萬搞定婚禮喜宴
奇異緊抓潮流 跨足水資源事業
大陸南澇北旱 東北6562萬畝農作物缺水
泰國新型流感死亡人數累計達97人
師大登山失聯5名學生 平安下山
救災揪團衝很快 網友不再是宅男宅女
第098064期大樂透頭獎一人獨得
上游潰堤 屏東縣府促高樹5村疏散
俄國發展新型飛彈 對付太空飛彈威脅
第098159期今彩539頭獎一人獨得800萬元
大陸化妝品市場成長力道強 去年成長20%
空勤UH-1H全面停飛 陸航接續救援
喜事近 瑞典公主瑪德琳即將成婚
嘉縣災區救出245人 最高齡95歲
分析：緬甸軍政府施小惠 阻翁山蘇姬參選
重建家園 法鼓慈濟伊甸明打掃災區
政院服務小組 明前進災區
中國四大軍區首度跨區聯合實兵軍演
馬總統指示 周錫瑋率車隊南縣救災
翁山蘇姬依然對緬甸軍政府構成威脅
艾陶颱風襲日 14死 自衛隊加入救災
1台籍毒販在廈門被執行死刑
廈門大學對台單招錄取157名台生
酒井法子尿檢無安毒反應 可能不會被起訴
日民主黨承諾不大增軍費 將強化與中國關係
世界最大 北韓再次推出「阿里郎」體操表演
高縣梅山堰塞湖潰堤 幸無災情
WHO：中國青海肺鼠疫三死者主因延誤醫療
每公升跑98公里 Volt狂勝Prius
印度新型流感確診病例1078例 9人死亡
展現武力 中國解放軍大演習開始
大家忙救災他聚餐拉票 黨代表遭撤銷黨籍
原住民導覽解說員訓練班 19日前受理報名
賑災／不落人後 扁獄中捐100萬
NHK：台灣死亡、失蹤超過百人
賑災／國民黨募款不理想 小額捐款僅700萬元
嘉縣災區救出245人 最高齡95歲
空勤UH-1H全面停飛 陸航接續救援
重大好消息 發現小林村待援700居民
歐巴馬籲緬甸當局 立即無條件釋放翁山蘇姬
歐巴馬籲緬甸當局 無條件釋放翁山蘇姬
瑞士譴責緬甸延長翁山蘇姬軟禁
新光銀行新任總經理賴進淵 將帶領新光銀行再創高峰
張懷堅新任萬事達卡台灣、香港及澳門區總經理
東亞銀行跨足台灣財富管理市場 東亞證券(台灣)8月11日隆重開幕
救災：台鹽捐5千箱海洋生成水並發起所得一日捐
不滿翁山蘇姬被判刑 英相與潘基文再商對策
專業救災 東元集團捐一千萬元及一千台馬達
台酒公司捐紅麴餅乾、紅麴味噌拉麵、台酒好水物資救災
維護麥可遺孤財產權益 法官指定特別監護人
哥斯大黎加總統阿里亞斯感染新流感
馬總統勘災 屏縣徵求抽水機
小林村「滅村」 國際媒體重視
希拉蕊呼籲 緬甸釋放翁山蘇姬
響應88水災救援 證券周邊單位紛紛慷慨解囊
納米比亞行賄案 被告獲交保
哀慟！墜機三機組員確定罹難
中國2011年起 禁止煙草廣告
醫護進災區 甲仙那瑪夏設醫療站
臺企銀積極辦理災後復舊專案貸款 協助莫拉克颱風受災戶重建
懷孕守口如瓶 女星珍妮佛哈德遜產子
救災3名空勤機組員殉職
等不到親人 衝警搶搭直升機
新光人壽10.5億元購入內湖宏普西湖大樓 內科總投資額186億元
土地銀行南屯分行開業 服務全新上路
3機員遺體運抵內埔農工 廖了以親自接大體
空中救援迫切 調國軍直升機支應
空勤墜機 台南隊同機型停飛整備
國泰世華銀行與萬事達卡合推『兔斯基』悠遊聯名卡
嘉縣搜尋失蹤者 地面部隊入太和山區
罹難機員運抵內埔農工 家屬確認
賑災 國營事業捐錢捐物資
屏東災情慘 馬總統要求全力復舊
莫拉克災情 累計67死61失蹤
Google新一代搜尋引擎「咖啡因」 今起試用
莫拉克襲中國大陸 造成8死3失蹤
推「海西建設」 福建開展閩僑精英返鄉
攜手同心有錢出錢有力出力 共同為台灣祈福
新聞辭典:緊急命令
竹縣市再派隊伍 支援南部災區
發布「緊急命令」 府院「猶豫不決」
國軍高縣山區搜救 找到近千失聯災民
驊訊電子發表全新企業形象C-Media 轉型多媒體解決方案提供者
臺企銀開辦「財產保險業務」
古典玫瑰園英國茶月 新光銀行發行JCB白金聯名卡
大嘴鳥公益宅配專案 賑災物資免費配送
商總動員140餘萬會員商家 共同捐輸救災
【颱風過後菜價漲～到五星飯店打牙祭】
鄉代「飛石傳書」：挖出32屍
賑災／台塑企業捐二億 集團員工捐一日所得
賑災／紐約華商會 2小時募集3萬多
賑災／紐約中華公所獻愛心 號召僑團樂捐
行政立法共識 救災不須編特別預算
賑災／全美台灣同鄉會 發起"幫助咱的故鄉"
結核病治療不中斷 災區空投藥物
賑災／母親受難 台灣同鄉會達拉斯分會發起募款
小林村「滅村」元凶？ 水利署澄清是天災
印度羽球世錦賽 男子雙打中華隊兩組晉級
希拉蕊籲緬甸 釋放翁山蘇姬和遭定罪美國人
莫拉克帶來豪雨 太湖水位創本世紀新高
翁山蘇姬被判軟禁18個月 緬甸面臨更多制裁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
亞洲強震連連 分襲日本印度
科威特：成功遏阻蓋達攻擊美軍基地
歐股重挫 倫敦下跌1.08%
華盛頓郵報將停止發行全國性週刊
英國補貼換車方案成功 逾15萬人買新車
NBA 湖人助理教練藍比斯跳槽灰狼掌兵符
倫敦持槍大盜 劫走6500萬美元珠寶
NBA 湖人名將賈索傷指 暫難為西班牙出賽
希拉蕊：緬甸政府應釋放翁山蘇姬
甘迺迪胞妹尤妮絲去世 特殊奧運成身後資產
經濟回升力道疑慮浮現 國際油價走跌
市場觀望聯準會貨幣政策決定 美股收黑
國務院：台灣災後如有需要 美國樂於馳援
德國世界盃調酒大賽 台灣選手未晉級
美認定KKBC銀行涉及大規模殺傷武器買賣
倫敦名店遭劫22億珠寶 英史上最大珠寶搶案
射殺平民 德前納粹軍官被判終身監禁
美第二季生產力大幅成長 創六年新高
見鑽眼開 英貪婪豬吞食遊客婚戒鑽石
屏東霧台等山區村落 5村撤村
莫拉克重創南台灣 國際媒體關注報導
南下救災 周錫瑋：防災不容鬆懈
地震中被書壓死？日警方調查一女性死亡原因
豪雨特報 山區防坍方土石流
台股開盤下跌30.68點 為6878.34點
花蓮清晨5級地震 未傳災情
譚作人案今天開審 申請王丹回中國作證
大陸「以舊換新」變「買舊換新」
涉非法武器擴散 美國凍結北韓KKBC銀行資產
馬總統：不必重複頒布緊急命令
防創傷症候群 需適時紓壓解憂
中國檢察機關批准 正式逮捕力拓4員工
主場館 台北田徑場要成金牌搖籃
危險化學品貨櫃掉入長江 10萬居民停水
中縣警偵破販毒集團 逮13人
美元續強 新台幣匯率盤初走貶
大陸「新英漢詞典」首次大量收錄網路用語
澳洲政府敦促中國盡快解決力拓案
台灣風災 紐約僑界募款逾11萬美元
安康案賄扁3億？ 特偵組：不符事實
李登輝9月初訪日 將在東京演講
疑似蓋達份子擬攻擊美軍基地 科威特及時阻止
美國行動電話費率 OECD最高
若高球入奧 伍茲表態參與2016奧運
MLB 8局下逆襲 洋基逆轉勝藍鳥
桃園123輛消防清潔車 支援南縣重建
南韓電話詐騙案日趨惡化 545位台灣人涉案
電子領軍買氣增 台股狹幅盤整
巴紐失聯客機殘骸尋獲 未傳有生還者
川震700多億捐款隱憂 80%可能入政府賬
詠春弟子評香港5大功夫明星特色
中國部分省市甲狀腺病患劇增疑補碘過量
大陸海研中心9月舉辦兩岸關係研討會
日本7月生產者物價年降8.5% 創紀錄
中國財經專家：近期不可能上調印花稅
翁山蘇姬再遭軟禁 安理會未獲共識
艾馬丹加連任伊朗總統 潘基文致函祝賀
澳洲8月消費信心 兩年高點
支援救災 周錫瑋率人員機具抵南縣
高縣黃金西瓜泡水 果農心碎
中國原則上不恢復繁體字
Twitter又遭攻擊 這次停擺不到半小時
廣州至西寧航班空中冒火 緊急迫降西安
北情南送 88聯盟整合醫護資源救災
藍光強襲帶動影像音樂市場革命
救災 中市200志工前進災區
星金管局評估 房市是否過熱
韓電視台連3天介紹台灣美食風光 觀眾關注
人事局：協助賑災 鼓勵軍公教一日捐
菜價仍不穩定 香菜每公斤飆至258元
印尼圍攻擊斃激進份子 非頭號通緝犯努爾丁
優惠房貸擬轉型 災民災區優先辦理
公平會：蔬果肉類若聯合漲價 依法嚴懲
輸水費時 南市首日供水未見水
應材財測優於預期 半導體可能已觸底
氣候異常 珍稀動物中華白海豚死亡增多
莫拉克實際農損增至78億元 史上第2大
農委會：13縣市達現金救助標準
歐巴馬親上火線 批反健保改革者耍恐嚇伎倆
中國商務部：今年外貿總額可望達2兆美元
中國商務部：力拓案不至於影響中澳經貿
台電：颱風停電逾159萬戶 98%修復
北部竊車解體 南台灣牟利
俄新社：中國通訊衛星順利發射升空
南韓官員：明年出口料增長逾10%
香港前7個月接532宗電腦入侵報告 升15%
熱帶低壓影響 南韓首爾京畿道降暴雨
日廠暫停是否影響台灣供貨 康寧：待評估
匯市觀望 新台幣中午收盤貶2.9分
中國籲美勿對輸美輪胎徵收懲罰性關稅
H1N1新型流感 巴西死亡人數激增至近200人
力拓案延燒 傳中國調查人員聲請擴大逮捕嫌犯
日本經濟料5季來首見成長
APPU閉幕 王金平盼攜手創造和平
省很大 高雄墾丁客運套票優惠
中市動員121人 屏東救災
中國商務部：擴大內需難彌補外需萎縮
受康寧恐缺貨消息影響 面板股大漲
視台為故鄉 巴前駐華大使獲政府贈勳
近百橋梁阻斷 寸步難行
安康放水收賄3億？扁辦：子虛烏有
國民黨組88志工團 擬助災區清掃
新流感疫情入秋更嚴重？ 學者認為未必
南化水庫濁度降 台南37萬戶明午漸可供水
慈濟台東建組合屋 中華電搶修設備
王文洋跨海爭產 美聽證會13日舉行
助受災生 南華大學成立千萬助學專戶
強震震倒書堆 日靜岡一婦女被壓死
福州經貿團訪北縣 加強產業合作
印度羽球世錦賽 中華台北今五場硬仗
國防部參與航太展 盼達軍民雙贏
全球產值明年破60兆 數位娛樂論壇在台登場
8月台指期收跌49點 逆價差59.9點
台股狹幅震盪 收盤小跌10.12點
力拓風波未平 中國收購澳洲礦產資源不手軟
最新無線電救災？ 軍方：需先實地驗證
中國連續17年為利用外資最多發展中國家
長榮集團捐5.2億元賑災
台股個股表現 6900點失守
8月電子期收跌0.85點 金融期跌16點
南韓消費者怕怕 寧吃澳洲牛不吃美國牛
國際撻伐緬甸延長軟禁翁山蘇姬 中國獨挺
宣傳有一套 推特執行長老婆生子消息不斷
水災損失慘 綠營要求放寬現金補助
考察捷運柵湖線 北市議員及媒體受阻
漫博開展強強滾 新聞局推漫畫千里馬
中小企業協會與福建首度簽署合作備忘錄
美國捐款25萬美元救助台灣風災
交大研發輪椅機器人 可自動引領服務
巴拿馬與加拿大完成自由貿易協定談判
綠委籲醫藥界捐藥品到災區
台八線3處單線通車 17日恢復雙向
原水濁度降 南部近40萬戶明恢復供水
香港許多社團發起賑濟台灣水災活動
農損逾88億元 史上第二高
中縣動員200人 協助屏東救災
莫拉克重創南台灣 馬嫂天天關心
新埤大橋封橋誤傳斷橋 虛驚一場
救災 政院明決定是否編特別預算
北縣五股民宅火警 疏散住戶搶救中
花蓮海星高中新流感群聚 今起停課
中國A型H1N1流感疫苗臨床試驗進展順利
賑災 櫃買中心捐400萬元
高市救災大隊 增援屏東5鄉鎮
景氣差晴天少 日7月啤酒出貨量創新低
接著劑案 檢調約談官員及承包商
北京今夏高溫將逾15天 打破近40年紀錄
漫博口碑佳 南京業者來台觀摩
氣候變遷協議若未達成 法國葡萄酒將面臨危機
台股跌10點 三大法人賣超35.56億元
美國捐款25萬美元 助莫拉克颱風受災戶
飛官殉職 微風董座捐500萬慰問家屬
4檔台股基金淨值超越去年520高點
美願協助救災 外交部：目前台灣可處理
防範淹水 花縣府爭取抽水機備用
伊朗國會議長否認在押抗議男女遭強暴
亞東醫院進駐災區 擬救援2個月
災區學生 宜寧中學不收學雜費
雀巢獲利下滑 6年來首見
內捷又故障 下午2時28分全線停駛
劉兆玄：受災縣市2天內提災民安置計畫
總統大選爆爭議 伊朗逮捕4000抗爭者
洛城僑胞捐款賑災 發揮愛心又享抵稅
解風災苦 西藏高僧：多頌唸菩薩心咒
希拉蕊剛果動怒 評論家：心情鬱卒
英仙座流星雨「燈光秀」 今明2天最適合觀賞
分析師：聯準會謀定而後動 升息看經濟臉色
直升機3罹難隊員運回 家屬哭斷腸
必和必拓獲利減65% 原物料需求低迷
嘉縣山區午後大豪雨 暫停空中運補
東加渡輪翻覆 搜救人員自信已找到殘骸
苗栗國際馬拉松9月開跑 7國好手爭冠
捐款賑災 先確認勸募團體合法性
新台幣兌美元貶9.5分 收32.95元
南台風災 南航捐人民幣100萬
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
亞洲男籃賽 中華大勝日本晉8強
水利署：南化水庫濁度降 南科不缺水
麗第建案陽台外推廣告不實 公平會罰40萬
外勞開艙門脫逃 穿越跑道險釀飛安
清華學院暑期動員 80志工明赴屏東災區
極限運動排名賽 劉全銘捐代言費賑災
協助賑災 海協會理事捐款逾人民幣億元
被控略誘兒子小蝦米 王靜瑩不起訴
不限品牌 櫻花提供瓦斯爐熱水器免費安檢
6萬多戶市話不通 NCC促速修復
雲林農損逾6億 陳武雄允從速補助
甲仙六龜電話通了 中華電提供免費電話
嘉義醫院將派2醫師2護理赴災區救援
內捷第三度全線停駛 主因雷擊
台北午後瞬間大雨 時雨量近百毫米
石門水庫午後豪雨 3小時破百
ING獲利重摔96% 股價一度大跌15%
台中市設愛心專戶 收受捐款協助救災
美捐25萬美元賑濟台灣風災並提供技術設備
中縣府一日捐 獲熱烈響應
達文西名畫蒙娜麗莎遭婦人擲杯 幸未受損
救助災民 苗栗縣府發起一日捐
公平會罰聲寶冷氣廣告不實 聲寶將改正
嘉義市救災物資 送往災區
IEA上修全球石油需求預估 中國用油激增
全球中央雜誌小小新聞營 推廣媒體教育
郵局劃撥捐款賑災 免手續費
學者：台灣從不重視治山防洪
巴勒斯坦法塔組織新中央委員新血過半
台灣青年參加以色列環境夏令營展現活力
數位娛樂產業高峰會 解析宅經濟
板凳奇兵陳子威 怕未晉8強被罵
劫後餘生 4工人台中慈濟就醫
午後暴雨 北縣商家泡水交通打結
時裝傳奇Escada瀕臨破產
勞保局：災民職災給付 從寬認定
雲林立委補選 查賄中心揭牌
災情最新統計 71死61失蹤45傷
災情嚴重 楊秋興：小林民族村應遷村
特戰部隊 明挺進阿里山鄉
教育部號召1萬大學生 送愛到災區
原民會：阿里山12村 6180人受困
莫拉克農損破90億元 漁產損失19年新高
金廈泳渡暨搶灘料羅灣活動如期舉行
災區若再下雨 土石流恐波及下游住家
美元走強 新台幣匯率收貶9.5分
消保會協調量販超商 穩定魚肉蔬菜售價
嘉市協助臨近縣市救災
原水濁度降低 高雄自來水荒漸解
救災 蔡英文帶3卡車物資贈嘉義縣
福建非物質文化精品展 中縣登場
颱風停電仍逾2萬戶 嘉高屏加強搶修
中華電信調度搶修國際海纜
風災斷橋破紀錄 學者建議少橋墩大跨徑
苗栗縣救災隊 助災區重建家園
災後安置 台南市400戶國宅擬優惠承租
觀光協會新會長 台灣中旅董事長周慶雄
美國開始邁入復甦 振興方案已經奏效
無情洪流吞噬父親 員警女兒喚不回
南山人壽工會提保障訴求 不排除大規模陳情
協助台灣賑災 海協會捐人民幣逾億元
瞬間大雨 石門水庫晚間10時洩洪
國民黨中市街頭勸募 助災民重建
康寧:靜岡廠暫停產 第3季產量估減5%至10%
南迴公路台東段 19日搶通
新流感重症達20例 停課標準18日公布
星女教師離婚向前夫討贍養費加豐胸費
六龜上游堰塞湖潰堤 寶來國中明撤500人
青蚶村長殉職 蔡英文弔唁雲縣褒揚
行政立法合作 劉兆玄王金平明赴高縣勘災
譚作人案庭審結束 律師表示失望
學校災損近7億 各校如期開學
駐星代表處發起捐款賑濟台灣風災
IEA：原油庫存反常上揚 油價恐將震盪
日本伸援救災 台北駐日代表處感謝
劉揆：若有需要 樂於接受外國協助救災
國防部：加派4056兵力 1週內完成救災
寶成捐5000萬 員工捐多少公司等額加碼
海協會捐款 海基會：看到更多善意
香港主要報章大篇幅報導台灣災情
農委會：目前不考慮進口外國蔬菜
泰國對翁山蘇姬遭判軟禁表達失望
中俄將在界河舉行首次應急聯合演習
台北轉運站試運轉 內外都堵塞
假書記官詐騙老婦 遭逮法辦
愛心源源不斷 內政部賑災專戶逾7億
英國失業人數 14年來最高
新竹市援助災區 黨政學動員
劉兆玄：移緩濟急 400億可救災
無私的愛 大武村民讓機位 大學志工下山
莫拉克災戶房貸本金緩繳2年 斟酌減息
愛心救災 銓敘部專人專車送物資
作家張大春張曼娟將在上海書展演講
台灣工銀證券涉假交易 檢方起訴前董座
土石吞家園 霧台鄉民擔心回不了家
中石化與台灣中油合作勘探澳洲油氣
協助受災戶 高縣府籲各界踴躍捐輸
瓜地馬拉參訪團 師法中和資源回收
災後濕度高 水稻染病機率增
南縣死亡家畜進掩埋場 爆警民衝突
尹啟銘視察南化給水場 地方盼速供水
大陸捐款 國民黨：政府歡迎人道援助
開發金假處分遭裁定廢棄 金鼎證:遲來正義
大陸網友籲捐款救助台灣風災災民
新電信行動電話用戶成長33%
就是那道光 小林蜷縮待救災民希望
石門水庫晚間10時調整放水
上海媒體高度關注台灣災情新聞
上海台商協會捐台幣1450萬元賑災
台積電捐1.5億賑災 發5千萬慰問受災員工
漫畫家水波風南秀中文 粉絲樂透
陸委會代表政府對海協會捐款表達謝忱
高縣災區狀況多已掌握 累計死亡60人
推動反毒未達目標 監察院糾正行政院
不可能任務 70度峭壁搜救罹難空勤員
災後畜禽處理 最晚8/15完成清運消毒
南投墜溪搜救 1男2女遺體疑父女
南迴公路可望提前修復
中興寓所財產管理烏龍 府將祭懲處
第098160期4星彩3星彩今彩539開獎
JBL世界青少棒賽 中華勝南韓明爭冠
洪水沖毀火藥庫 8000公斤炸藥下落不明
巴西7月份農產品出口下跌20.7%
國際送暖 多國慰問台灣風災
法扶基金會 明起提供災民法律諮詢
郝龍斌：監視器完成招標 明年裝設完畢
專家：經濟持續惡化 東歐危機才開始
主辦首屆青年奧運 星將使用數位科技
旗山溪水量減少 大田村民憂上游堵塞
綠委協調業者 供救災志工高市住宿
民眾封路 國道8號安定起點無法通行
北市菜價 一個月內恐難回穩
颱風引發海底土石流 中華電調度支援海纜
王宗立殉職 羅世雄慰問家屬
中研院待命提供專業協助 樂捐1日所得救災
署立台北醫院 ｅ化洗腎治療成果佳
阿里山鄉6500人受困 盼台18線搶通
泰國90萬志工以反流感活動慶祝母親節
基本工資漲不漲 明討論
愛心不落人後 大學發起捐1日所得
賑災 國內企業大筆捐款累計逾27億元
旅日僑界賑災 僑領率先捐款65萬台幣
3.4萬國軍投入救災 5天撤離4136人
莫拉克賑災捐款 報稅可列舉扣除
薩爾瓦多政府關懷台灣風災
日右翼團體抗議高金素梅闖靖國神社
世界青少棒熱身賽 中華砲轟澳洲
廬山東埔受創 南投溫泉季將如期舉辦
吸金大法 江蘇招商簽約逾人民幣2千億元
第098160期今彩539頭獎2注中獎
台灣6大茶商明日首次聯合來港參展
搶攻宅經濟 emome手機漫畫獨家推出蠟筆小新
社福團體串聯 成立88水災服務聯盟
兩岸回溫 周慶雄掌觀光協會意義非凡
釣客濱海公路墜崖 北縣男子送醫
海底土石流弄壞海纜 颱風惹禍
兩岸災害感受大不同 風災震災難類比
捷運淡水線男子跳月台 警方尋找下落
台灣水災 華府婦聯會慈善義演募款
高山崩落堰塞湖潰堤 甲仙小林村已夷為平地
最新災情統計 103死61失蹤45傷
南投／縣長、議長分赴仁愛、水里勘災
教宗為莫拉克颱風災民祈禱
反對豬屍進安定掩埋場 南縣警民爆衝突
洛城僑胞捐款賑災 發揮愛心又享抵稅
賑災／美加各界捐款逾11萬美元
野菜吃光了 台東山區部落受困求援
澳洲臺灣商會啟動「88水災捐款」
高屏原水濁度下降 開始逐步供水
紐約僑界發動災區捐款
賑災／慈濟美國總會 連兩周募款活動
國際關懷台灣風災 政府設立專戶接受捐款
華府台灣同鄉聯誼會 呼籲全僑募款
大陸各界紛紛解囊
MLB 郭泓志投0.2局飆1K
全力賑災 國慶四海同心晚會停辦
賑災／墨西哥市台商會發動募款
旅星台灣人 發起賑災捐款
台灣災情慘重 旅菲台商、僑界發動救災捐款
華府婦聯會慈善義演 歌手冉肖玲擔綱
紅+不分國界 大陸設立災區募捐專線
為台灣災民 僑委會、國民黨、慈濟「三管齊下」
MLB 倪福德投1局無失分
日媒：台灣政府救災 各單位協調亂
特戰部隊抵阿里山樂野村 15人脫困
澳門紅+及各界 踴躍捐助救災
海協捐億元人民幣 中台辦願提供重建援助
中國紅十字會捐款一千五百萬人民幣
高屏救災 軍方挺進3鄉8村
向國際求援 政府列需求清單
中國教育部：不會恢復繁體字
農委會：整體農損近百億 漁損創19年新高
國際媒體報導 台灣災民批評政府反應過慢
賑災／旅日僑領率先捐款65萬台幣
老太太求救 直升機斷橋停降救援
救災墜機 空勤隊長：含淚仍要飛
南台灣畜漁業重創 豬魚半年才能正常生產
馬總統南縣勘災 農民大吐苦水
大型機械進不去 嘉縣太和災區搜尋困難
災區防疫急 國產藥業捐大批藥品
賑災／矽谷生命河基金會發起募款
農委會8/15完成畜產戶消毒 助南縣掩埋豬體
奮起湖淹水成災 居民稱可划船
心理學者：勿把災民災難化
加州台灣人社團 賑助美金4萬5000元
過半民眾 不滿政府救災表現
協助救災 美方表示未接到台灣要求
高縣設往生區認屍 家屬建議先做DNA
美學者：「google地球」發現金正日官邸衛星照片
莫拉克重創 學者盼救災更有效率
UH-1H性能提升案 內政部：沒有耽擱
佛光會募款活動 盼民眾踴躍響應
災民求救 嘉基運送物資援助
火藥庫流失"代誌大條" 水利署全力搜尋
全美華人社團發起賑災活動
僑胞捐款賑災 在美國可以抵稅
經文處捐一日所得 響應台灣公務人員救災
「震驚」！ 高雄縣長：小林村有300人死亡
CNN問防颱疏失 馬總統說災民沒做好充足準備 !!
首都銀行控股公司發動社區愛心募款
優質農產品推介會 杭州農業代表團來台
阿里山六千災民沒空投 人命關天?!
一筆捐款兩倍效益 匯豐集團發起員工捐款協助賑災
「5」年黃金關鍵期「6」大核心競爭條件 催生臺灣第一座數位娛樂產業聚落
證券櫃檯買賣中心赴馬來西亞推動海外企業來台掛牌
公館商圈8/14~16封街義賣 募款百萬救災
肯德基「起司乒乓」上市 8400份免費嚐鮮
皮膚科醫師警告：連日高溫晴雨不定 謹防敏感皮膚大爆發
福華月餅凍漲 8/20~8/23不限盒數全面7.5折優惠
台灣中南部未來仍有大雨 CNN今再度發出預警
僑委會停辦國慶四海同心晚會
捷運男子跳月台 疑從隧道接地面處逃離
印度新型流感病例激增 孟買學校停課一週
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加拿大：印度隨時隨地都有恐怖暴力活動
英央行：經濟復甦路漫長 明年情況仍脆弱
聯合國人權高專及四專家譴責翁山蘇姬案判決
德國世界盃調酒大賽 台灣選手未晉級
美認定KKBC銀行涉及大規模殺傷武器買賣
倫敦名店遭劫22億珠寶 英史上最大珠寶搶案
射殺平民 德前納粹軍官被判終身監禁
大陸「以舊換新」變「買舊換新」
台灣風災 紐約僑界募款逾11萬美元
李登輝9月初訪日 將在東京演講
台灣水災 華府婦聯會慈善義演募款
川震700多億捐款隱憂 80%可能入政府賬
詠春弟子評香港5大功夫明星特色
中國財經專家：近期不可能上調印花稅
翁山蘇姬再遭軟禁 安理會未獲共識
廣州至西寧航班空中冒火 緊急迫降西安
星金管局評估 房市是否過熱
韓電視台連3天介紹台灣美食風光 觀眾關注
中國商務部：擴大內需難彌補外需萎縮
視台為故鄉 巴前駐華大使獲政府贈勳
中國連續17年為利用外資最多發展中國家
南韓消費者怕怕 寧吃澳洲牛不吃美國牛
中小企業協會與福建首度簽署合作備忘錄
中國A型H1N1流感疫苗臨床試驗進展順利
希拉蕊剛果動怒 評論家：心情鬱卒
印度羽球世錦賽第二輪 中華三項獲晉級
莫拉克襲台 廈門紅十字會捐款100萬人民幣
莫拉克重創南台灣 中東媒體持續報導
台灣支持中美洲友邦推廣及整合觀光
福州官員：推動台灣金融機構進駐平潭島
陳樺：福建將提供台灣金融業投資優惠
華府僑界紛捐輸救災 駐美處同仁捐一日所得
美聯準會：經濟正趨穩定 維持低利率不變
美6月進出口雙雙成長 貿易赤字略增
BBC中國網更名 擴大服務全球華人
氣象局發布大雨特報
莫拉克風災 美政府與議員表達關切
美前總統柯林頓8月底多倫多演講
國際關懷台灣風災 政府設立專戶接受捐款
婚前守貞 楊祐寧拒絕犯錯機會
台股開盤上漲50.60點 為6949.50點
台灣遊在汕頭受熱捧 9月將迎來高潮
高縣災區電信 甲仙搶通
石門水庫排洪10小時 釋600萬噸原水
賑災 陳致中：扁已捐100萬元
原水濁度高 大高雄分區供水
網球泳池足球場地 溫布頓奧運等級
怪事！湖南媒體在福彩開獎前刊登中獎號
北京全面動員準備中國國慶活動
台股漲 新台幣匯率盤初走升
MLB 洋基勝藍鳥 續居美聯東區第一
88賑災募款晚會 民視藝人總動員
美國與瑞士就瑞銀客戶名單案達成和解
美6月貿易逆差擴大 但小於預期
嘉縣府：協調災民上機 指引空投
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
六龜鄉聯外便道 打通
日八丈島近海發生6.6強震 未傳出災情
青蚶村長殉職 總統弔唁讚了不起
就業困難導致廣州青少年犯罪率成長
被指是境外敵對份子 王丹不排除控誹謗
美股帶動 台股走高站上7000點
韓現代汽車中國大銷 前7月超過去年全年
香港李嘉誠捐1億 救災
馬總統：各部會若需外援 速提出
買課程送鋼琴 廠商惡性倒閉千人受害
賑災 藝文團體義演鼓舞明天
香港維持利率0.5%不變
中縣府：符合救助標準農民 22日前申請
被困台灣阿里山港人全部獲救
賑災 國產實業捐款1500萬與一日所得
譚作人受審 中國警方阻撓艾未未出庭作證
兩岸故宮交流 10月合辦雍正大展
殉職直升機員 19日公祭
嘉縣山區天候轉壞 空軍加緊救援
舉債拚經濟 美預算赤字飆新高
關懷災區學子 高苑科大安排免費住宿
2009年航太國防展 國內外近百家廠商參加
中國工信部：鐵礦進口損失已影響國家利益
馬總統：絕未拒絕國外援助
政院彙整災損 研擬是否提特別預算
安徽女子北京上訪被強姦 傳送精神病院
江丙坤：風災讓兩岸思考如何安居樂業
民進黨:救災捐款達1600萬
非美元貨幣反彈 新台幣午盤升值1.5分
全台100多處公路橋梁斷 搶修中
基本工資漲不漲 傍晚揭曉
送愛心到災區 北縣民眾慷慨解囊
流感病患降 星新流感疫情高峰或已過
13縣市納現金救助 低利貸款本息寬緩 1年
高縣災區空中救援 家屬盼加把勁
大台南逾15萬戶仍停水
全球信心指數攀升 景氣衰退近尾聲
航特部後送災民386人及2遺體
兩岸首次青少年象棋賽開打 實力旗鼓相當
陳聰明自訴案 北院21日開庭
世貿仲裁報告 中國電影官員：非最終裁決
南韓破獲以國民黨秘密財產為幌子詐騙集團
台18受損嚴重 阿里山通車得等1個月後
台股收盤漲136.06點 為7034.96點
網龍成為台股首檔納入MSCI遊戲股
介紹台灣文化 飛輪海14日傳藝中心開講
向國際求援 外交部：透過既有機制聯繫
山區地貌走樣 軍方徵嚮導進災區
台股開高走高 收盤大漲136.06點
災民健保協助 增列太麻里信義等鄉
金仁寶集團捐款逾億元及LED路燈賑災
8月台指期收漲173點 逆價差21.96點
港交所主席︰信心攀升 大型IPO有望再現
在港參展台灣茶商為台灣救災發起義賣
邱毅告卓榮泰誣告 北檢下午開庭
台北蔬菜批發價微漲 每公斤32元
嘉縣馬頭山災戶受困6天 面臨斷炊
8月電子期收漲6.7點 金融期漲30.8點
法庭駁回無效訴訟 尤多約諾蟬聯印尼總統
高縣消防局：小林聚落百戶剩1屋
專家：維持發展力道 中國需開發國內消費
救災 內衣業者捐胸罩內褲
補充防洪人力 擬辦特考增百餘員額
美股帶動 台股重登7000點大關
私人神壇藏毒 6人法辦
失業不失志 北市開辦求職心靈工作坊
中市納稅宣導將照辦 特別加入賑災行動
引水隧道炸藥流失 礦物局：無安全疑慮
金門縣府捐2500萬元 賑災
洛城聖蓋博扶輪社募款 為南台灣災民建水塔
新加坡愛心賑災 首批外國救濟物資上午抵台
待交屋房子遭水沖垮 房仲：得要求退款
水公司否認漂流木危及南化水庫
關懷台灣災情 洛杉磯僑界將辦募款義演
台股漲136點 三大法人買超94.48億元
中國川航空姐換裝 手工旗袍展現玲瓏曲線
協助台灣賑災 中國商人捐款人民幣500萬元
交大首爾大學簽約 加速國際化
周美青深入佳冬 慰問災民
救災急需國外援助：起重直升機與組合屋
美國將印度列入侵犯宗教自由觀察名單
河北省會石家莊改名引發爭議
中市議員賑災 各捐1萬
國台辦發言人對台灣颱風遇難民眾表示哀悼
暱稱加小太陽MSN就捐款水災？ 台灣微軟澄清
陳致中代妻求情 黃睿靚泣怨婆婆無情
新增4起H1N1群聚病例 都屬輕症
莫拉克風災 累計108死58失蹤45傷
善款恐排擠 花縣為社團促銷秋節禮品
新台幣兌美元升5.2分 收32.898元
珍兄吳景茂：洗錢案一路受珍欺騙
昆山紅十字會對台捐款人民幣200萬元
跨行系統8/15凌晨暫停服務5小時
合租房子解孤寂 法國老年人新現象
風災優惠房貸衝擊房市？房仲看法各異
屏縣原民處盼撤出全霧台鄉民
帶幼兒攀峭壁脫困 災民嘆活著真好
德國第二季經濟意外成長 衰退步入尾聲
日媒：越南建高鐵可能採日新幹線方式
助災區伸援手 北縣紛紛捐款勸募
李嘉誠：香港特首人選須勝任並獲港人信任
投60線多處坍方 東埔溫泉幾成砂礫區
李嘉誠不排除進一步向台灣捐款賑災
桃園展愛心 醫療團隊嘉義救災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
災後漂流木驚人 花蓮沿岸1200噸
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美喪失房屋贖回權件數再創新高
國有住宅用地汀州路 每坪182萬餘元標脫
原住民青年 明扛發電機入阿里山
香港人口突破700萬 增加0.4%
薛琦：盼ETF成交比重提升到3%至5%
援助南台灣 竹市各界獻愛心
溫泉重創 台東觀光受影響
違反合約 新聞局追回渺渺輔導金
澳門紅十字會及各界向台捐款賑災
H1N1群聚34件 207人感染輕症
黃仲生慰問殉職空勤機工長黃鎂智家屬
高縣救災急 逾4000人待援
印尼各界發起捐款賑濟台灣風災
非草莓族 逾萬大學志工前進災區
魚翅宴爭議 陳聰明致歉
穩定經濟復甦 Fed不急於終止債券收購計畫
支援台灣風災 外交部將需求清單轉交美日
司法特考考生困災區 直升機救援
救災第一 中油本週不調油價
協助救災 台鐵提供免費列車
水災教訓 國土復育立法朝野有共識
接受大陸物資救災 陸委會：救災中心評估
嘉縣老翁活埋逾4天 家屬放棄希望
?琤芼?行：陸股調整有助長期走勢
北市國有地標售 創今年最高單次投標數
34國願助救災 外交部：已提需求
中國醫大醫療服務隊 前進災區
台聯：民意要求發緊急命令 政府勿輕忽
港府捐港幣5000萬元助台灣賑災
88水災慘 李連杰來台賑災
莫拉克風災農損破百億元
台股漲 出口商拋匯 新台幣收升5.2分
擴大貿易往來 東協與印度簽署自貿協定
冰島利率12%不變 全力支撐克朗
北市4200名額 供災區學生免費就讀
救災捐血 台彩免費送公益彩券
垃圾費隨袋收 100年全北縣實施
矽品擬投資TMC 持股約一成
勞委會：基本工資不調整
壽險理賠申請逾1億 產險9.68億元
中國資金排擠影響 MSCI微降台股權重
祖先也遭殃 墳墓被沖入太平洋
空勤直升機救難墜毀 監委自動調查
避免外界錯誤印象 聯電:不會投資TMC
總統府：從未拒絕美日援助
國防部：參謀總長不必陪總統勘災
澎湖博弈公投 9月26日舉行
泳渡金廈 台灣選手小三通上陸
馬偕醫院心靈關懷團 前進旗山災區
觀光局推生態旅遊認證標章
公路總局：南迴公路8/20全線搶通
居安思危 核安演習加入颱風應變
國民黨募逾2000萬 交內政部
福建省副省長陳樺參訪大甲鎮瀾宮
空勤總隊成立專戶 為殉職英雄募捐
學校災損18億元 教育部：應已達高點
警方破獲汽車竊盜集團 30多輛車遭解體
受災公務員 可申請急難貸款
航特部後送高縣桃源鄉400人 寶來355人
歐元區第2季經濟小縮0.1% 法德意外回溫
道路重創 甲仙六龜以北搶修困難
2009上海書展開幕式 台灣作家未出席
救災考量 國道9收費站免收費再延3天
甲仙六龜搶通 小林村民族村要遷
內政部擴大住宅防火避難設施管理人資格
88救災 台灣亟需空吊重型直升機
救災作戰啟動 劉揆：軍方兵分50路進災區
寶來災民後送 妻子憂丈夫救人困山區
愛心源源不絕 內政部賑災專戶逾9億
特戰隊兵分八路 挺進重災區
偽證案9/1宣判 珍痛哭為子女求情
法鼓山僧團法師義工 助災民清理家園
法國第二季經濟意外成長 出口彈升激勵
家屬獲感應僱機具挖掘 墜溪案無新發現
嘉市西北扶輪社濟助風災受災戶
王文洋跨海爭遺產 美聽證會今登場
基本工資今年不調整
南部 8縣市營業稅等稅款 延繳 1個月
賑災 楊謹華盼國人捐物資到災區
南台重創 基隆捐血捐錢助災民
劉兆玄撫慰王宗立家屬 勉子女勇敢奮發
原住民微笑貸明受理 災區順延2週
MSCI調降台股權重 金管會:微幅調整
苗栗8旬退休里長 百萬積蓄賑災
愛心送暖不落後 北縣醫藥護災區伸援
北體遷址違都計法 監院糾正北市
大高雄地區用水 分2區供一休一
查物價與驗屍 高檢：協調各地檢支援
營造公會：善用民間力量推動災後重建
南檢否認主導河川水庫疏濬工程
救災青年回鄉救人 佳暮鄉全數脫困
大陸海貿3團訪台將簽約38億美元
司法院與法扶會提供災民法律服務
救災工具不足 救難隊籲外界捐輸
亞洲旅遊業萎縮下半年預料趨緩
宜蘭慧燈中學 發生類流感群聚感染
風災現金救助13縣市 低利貸款14縣市
劉兆玄肯定高縣救災努力
為災民祈福 國際家扶成員表關懷
郝龍斌：內捷狀況超過預期 但暫不停駛
莫拉克無情 3胞胎勇者媽咪更無懼
空中救援東埔神木村 玉山登山隊脫困
3保齡球選手受困 體委會全力救援
澎湖花火節改主題 安撫人心鼓勵災民
災民心理重建 醫師建議團體治療彼此支持
華山溪旁山壁滑動 蘇治芬：清河道顧堤防
救災不分你我 電視台賑災晚會輪番上場
歐央行官員：歐元區恢復成長早於預期
南航台灣分公司成立 捐1000萬救災
為家園而唱 胡德夫等原民歌手賑災募款
救國團收容梅山災民100人 可撐1週
世界青少棒熱身賽 中華勝古巴
反對死豬進掩埋場 安定鄉民告南縣府
賑災捐款 公股銀行免收手續費
收容管理規範 中港澳將與外國人一致
人溺己溺 大學供災區學生貸款免學雜費
災民郵局提款可通融 最高10萬
日本盃視障保齡球賽 中華隊已獲2金1銅
第098161期今彩539三星四星彩開獎結果
日眾議院選舉將屆 美關注日民主黨安保主張
第098065期威力彩38樂合彩開獎結果
災損逾700億 政院將編特別預算
安置災民 國有房舍供借用
教部：22所學校恐無法如期開學
巴西新流感死亡病例增至275起
渺渺輔導金遭撤 片商要提行政救濟
11處堰塞湖多已處理 水利設施持續搶修
被困 霧台鄉魯凱族人組自救隊
勞委會風災臨工 名額不設限
勤美：環亞百貨100億元售予富邦金
都更潛力 富邦金100億元買環亞百貨
災損逾700億 政院將編特別預算
慈濟法鼓伊甸助災民清理家園
簡訊救命 阿里山豐山村百戶人家等到補給
莫拉克災損 屏縣計16死16失蹤
聯合國機構：建立機制 減少土石流破壞
災區無名屍 法醫所提供DNA鑑定比對
楊秋興：甲仙小林村待協尋失聯約300人
旗山溪出現浮屍 研判甲仙那瑪夏遇難者
信心地圖專輯收入救災 藝人將赴災區演唱
日本願協助台灣救災 尚待正式提出需求
深圳、上海各地台商及民眾踴躍對台賑災
軍友社慰問王宗立家屬
政院編救災特別預算 立院處理受矚目
府：總統勘災 救難隊告知災民未及早撤離
企業賑災不斷 聯發科加碼捐款至1億元
畜禽業重創 大成及卜蜂：短空長多
專家：災區通訊比載重直升機重要
紅十字會物資暫時足夠 伊甸仍需物資
殉職直升機員 國民黨爭取入祀忠烈祠
銀行局設融資諮詢專線 供災民查詢
災民夜宿旗山國中 軍方提供野戰沐浴
?琱什蕅畯輕銎?掛牌 投信看好
跨境ETF無漲跌幅限制 交易單位低
鄭村棋工會開講 敗而不垮才能蓄積能量
香港民建聯首度為台灣賑災募款
李國毅林涵成年禮 「夜夜」呈現
外商銀行發起員工捐款賑災 公司等額加碼
單腳舞動人生 林睦卿活出精彩
第098161期今彩539 三星四星彩派彩結果
廣東各界動員為台灣災區募款
賑災 醫藥品消毒水急送災區
因應氣候變遷 總統促提國土規劃方案
優人神鼓雲門等團體 義演募款救災
第098065期威力彩38樂合彩派彩結果
遊戲業：推動數位娛樂 未來5年是黃金期
恐堰塞湖潰堤 急救援六龜桃源災民
台商爭取家電下鄉商機 專家：加強品牌行銷
災情最新統計 116死59失蹤45傷
富邦金備550億元銀彈 全方位向外發展
小林村學生失聯 校方盼奇蹟
國際慰問台灣風災 外交部提需求清單
王建民VCR向救災英雄致敬
太麻里溪堰塞湖恐潰堤 3村落撤離
加強媒體服務 中央社提供災區空拍照片
古坑華山走山恐再崩塌 救災指揮所成立
西藏尼瑪縣發生規模4.6地震
中職 林益全3分砲 牛勝獅
千里送愛心 芝城賑災募捐如火如荼
台商總會長 拋磚引玉捐款
香港李嘉誠捐1億台幣 支援救災行動
海外首批救濟物資 13日上午抵台
賑災／駐美處捐一日所得
中國銀行代表團，福建紅十字會慷慨解囊協助救災
回顧／50年前八七水災 死667人損失GDP12%
摩斯漢堡安心救災計畫啟動 8,000包調理食品資助六龜
寶來寶來基金8月26日開募 募集上限60億元
送愛到災區 元大金控及馬志玲家族捐5000萬元
台灣工銀集團捐款1000萬元救災
遠東集團電信事業群 莫拉克風災關懷機制
國產集團捐1500萬元救災
PChome商店街『送愛到災區』 超過100項熱門民生物資火速專送
銀行公會捐千萬元救災 受災戶房貸本金得緩繳2年
仰德集團賑災捐千萬 士電、新竹貨運、國賓飯店行動相挺
寶成國際集團捐5000萬元予慈濟救災 產品義賣所得一併捐贈
蔡萬才及富邦集團捐1.2億元賑災
臺灣金控整合資源 愛心總動員救災
紅衫軍將提戴克辛特赦請願 泰官方警戒
救災 總統10時召集府院黨會議
義賣／88風災兄弟象彭政閔、陳致遠一起響應
調查：女性平均一生要哭16個月
哈燒新片 不能沒有你體會同理心
賑災／東莞台商救助臺灣家園
「七慘 !」 楊秋興：今天在旗山舉行頭七法會
國台辦:大陸各界伸出援手
美國媒體：莫拉克颱風重創台灣觀光業
佛教團體發揮大愛 台商不落人後
首善陳游標捐款 象腿女孩抛磚引玉
中國媒體：台灣可能接受解放軍協助救災
憂堰塞湖潰堤 疏散荖濃溪旁居民
Summer escapes！ 繽紛彩虹晶鑽沁涼登場
屏東山區上午撤200多人
馬總統要求全國總動員救災
馬政府救災不力 外國媒體也搖頭
小林村可能不開挖 改建紀念公園
莫拉克農損 累計逾106億元
「灣區台灣社團」 研擬賑災募款
外交部：婉謝外援公文 府院不知情
通了 公路總局搶通旗山到甲仙台21線
莫拉克災情 117死59失蹤45傷
臺中縣屯區社區樂活補給站開幕
寶僑家品「TAIWAN HOPE」災區長期贊助計畫
注意！防毒！著名網站紛遭駭客攻擊 勿中殭屍網路程式成幫凶
堰塞湖恐潰決 下游沿岸居民疏散
中國醫大服務隊 再進災區
人體與大地的環保─洄瀾薯道
Sony Ericsson雪中送炭 「八八水災援助通訊計畫」提供災民代用手機
台灣紅會：川震捐款撥付 全程參與
國賓大飯店出錢出力 集體動員協助賑災
台北喜來登【永恆愛諾 七夕情人節】
台灣速霸(SUBARU) - 莫拉克風災補助方案
救援不來 嘉義梅山災民放狼煙求救
富野投身賑災 發起百元客房捐款
PLAYBOY愛心包款義賣 聯手為88水災賑災重建
南投義消落水 急救3小時不治
砸傷管碧玲助理 洪秀柱遭起訴
上千那瑪夏鄉民拒下山 村民回鄉勸說
七夕情人佳節 台中福華獻出蛋糕、套餐
戴爾公司協助莫拉克災後重建計畫
馬總統: 「They」死守家園 ?!
僑胞僑社發揮愛心 積極賑災
台灣觀光協會第21屆董事會推選新任會長
國賓中秋禮讚 極緻佳品再現
8/15歡迎來到日月潭聆賞國際巨擘．慈善傳愛之歌
古典玫瑰園 20年見證台灣文創產業
張瑞賢因公殉職 南投縣長親扶大體
一直加油就對了 救災陸航飛不停
婉謝外援 朝野立委矛頭指向外交部
印度H1N1新型流感病例增至1283人 20人死亡
英國媒體：倫敦珠寶大盜可能易容行搶
NHS遭美反健保者批評 英相伉儷上推特辯護
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王文洋跨海爭遺產 美聽證會雙方鬥法
美國官員指朝鮮半島非核化的目標沒有改變
利空衝擊淡化 美股漲勢延續
台灣風災嚴重 愛爾蘭議員友人等紛表關切
援助台灣風災災民 英僑胞將辦募款活動
防新型流感疫情升高 加籲中小企業提早準備
易過熱致傷 美廠商回收Wii手持充電器
郭震遠：兩岸和平發展是和平統一過渡階段
共軍少將：兩岸軍事調整應該平等互動
上海世博會台灣館17日破土
印度世羽賽 謝裕興今拼八強
世貿：中國限制美國文化產品進口違規
瓜地馬拉總統感謝台灣協助培育瓜國人才
薩爾瓦多總統感謝台灣協助改善農民生計
世青少棒賽 中華隊敗部復活再遇波多黎各
菲南反恐行動激戰 至少42人喪生
中國保監會要求保險業擴大覆蓋面
北京淺層地溫能每年可供暖9.59億平方公尺
共軍少將：兩岸可先軍旅文化交流
北京益仁平中心再遭檢查
星內閣會議決定人道捐助台灣風災
中國享譽國際小夥伴藝術團赴台公益演出
德國世界盃調酒大賽 台灣選手奪最佳技藝獎
賽拉亞要求美國為宏都拉斯政局多盡力
樊綱：中國經濟率先復甦 是V型而非W型
澳洲僑界踴躍捐款 盼助台灣災民重建家園
李連杰將趕赴台灣賑災
中國3G投資將達4500億 帶動上兆經濟
媒體大幅報導台灣救災 英官方願提供協助
中央地方GDP不符 中國統計數據差異成謎
台灣企業服務機構赴東莞助台商轉型升級
菲總統訪美享奢宴 官方：開銷投資效益大
北韓釋放南韓職員 青瓦台肯定
聯合國減災署：山崩災情可經預警減低
印度羽球世錦賽第三輪賽中華隊表現不佳
員工獲釋 南韓未向北韓支付代價
羽球世錦賽 程文欣與簡毓瑾晉級女雙8強
復甦聲中 美首次申請失業救濟數突增
英秋天起施打新型流感疫苗
午後短暫陣雨 局部地區可能大雨
美復甦曙光乍現 但消費仍弱 法拍屋續增
台股開盤上漲56.86點 為7091.82點
駐美處指已提援助需求清單 美方應在作業
善用配菜 菜價飆漲也能省錢開伙
綠壩軟體事件 中國官員：不再強制安裝
李嘉誠：最壞時刻已過 但復甦仍要一段時間
葉菜貴又少 根莖類或罐頭微波食品可替代
駐加拿大代表處已向加提清單尋求援助
軍艦明入災區 運物資進南迴沿線
台股漲 新台幣匯率盤初走升
中國將打擊非法器官移植行為
河南1官員強姦24名女生被處死
?畯輕嘵琱什穇噩P首日大漲 登股王股后
浙江臨安市突發山崩至少11人被埋5人遇難
跨海爭產官司往前邁進 王文洋：明顯正義
美7月零售銷售縮減 失業疑慮壓抑消費意願
水泥鋼鐵營建領漲 台股突破7100點關卡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
福特汽車將增產 換車補助刺激需求
薛琦：台商ETF最快明年底可望組成
MLB 老虎咬紅襪 中止3連敗
救災 紅十字會馬祖支會立捐款專戶
河南少年大頭針吸入肺部 手術前離奇咳出
中國首例H1N1重症病例 廣州17歲男生病危
李紀珠：法國愛爾蘭ETF互掛正在努力中
挑戰iPod 微軟高畫質Zune影音播放器9月開賣
災民心聲 客家台村民大會直播
水位下降 太麻里溪堰塞湖危機解除
港媒：目前台灣最需要實物支援
協尋 警籲失聯者家屬建檔DNA
美2009年度破產聲請逾130萬件 暴增35%
中國房價前7月連5漲 年底止漲成專家共識
美協調制裁北韓 將組團訪問南韓等亞洲四國
重慶機場供油管道洩漏
大陸全民補碘 據報兒童智商提高
美國電玩銷售連5月衰退 經濟低迷 買氣不振
官方證實中國核工領導人康日新被免職
空軍司令部：救難直升機全數救災
救災 成大成立重建工作小組
華山崩塌緊急搶險 首批村民平安撤離
總統首開國安會議 全國總動員救災
工漁會災民勞保 可申請緩繳
?琱什蕅畯輕鉹W市獎勵金90萬元捐出救災
中華泳將勇奪亞洲分齡泳賽11金18銀17銅
中市救災人員前進災區 蕭家旗慰問
屏東春日鄉出現堰塞湖 勘查後無危險
王瑞華撤銷聲請遭駁回 台塑不予置評
蔡宏圖個人捐 1億元 協助災後重建
大台南逾1萬5000戶停水
日本服務業需求意外攀升 激勵措施見效
蔡啟塔退選 國民黨花蓮縣長初選僅剩2人
王永慶遺產複雜難解 聽證會開啟漫長司法路
中國「眼針」針灸絕學自成一套體系
13縣市現金救助需百餘億 動支農發基金
匯市量縮觀望 新台幣中午收盤小升0.6分
墜溪案再尋獲1車 搜救人員險滅頂
遏止罪惡 廣州向夜場工作人士提取DNA
越域引水工程惹禍？ 水利署否認
檢測確認陜鳳翔600餘名兒童血鉛超標
賑災 民間企業社團慷慨捐輸
王永慶遺產稅 國稅局:參考美聽證會結果
上海台商協會加碼捐款達550萬人民幣
成都女大學生村官 當街被毆打身亡
南投3義消救援落水 1人送醫急救
台東富岡及屏東鹽埔2漁港18日清出航道
中市藍營募賑災物資 雙胞胎捐撲滿
向美日求援直升機 陳肇敏：太遠無法支援
救災訊息 中央應變中心統整公布
救災 高縣府急徵發電機救生器
教宗捐5萬美元 賑濟88水災
全美CEO薪酬 百仕通7.02億美元稱冠
國際伸援手 澳洲以色列將捐物資
周錫瑋：願認養災區學童北縣就學
上市公司7月現增募資暴增至240.05億元
泰國機場勒索事件層出不窮 政府下令整頓
總統提9裁示 促設災後重建委員會
免費健檢 北縣農漁民受惠
台股收盤漲34.55點 為7069.51點
台北蔬菜到貨量少3成 將續釋出庫存調節
落石不斷 阿里山公路搶通延後
日銀緊急信用機制可能延至明年
工程會造冊 百餘技師將投入勘災及復建
王永慶遺產司法管轄權爭議 法官恐採事實審
台股開高收高 上漲34.55點
北縣新地標 環快斜張橋合攏
北捷柵湖線 15日16日延後開班
南韓三星前會長李健熙逃稅有罪確定 獲緩刑
8月台指期收漲51點 逆價差6.51點
民眾陳情無聞問？府：續尋失蹤老父
傳產電子合擊 台股續攻7100點
美七月法拍屋持續增加 加州數量冠全美
8月電子期收漲0.9點 金融期跌2.6點
莫拉克倖存者 員警靠雨衣力拚惡水
中國國新辦官員：大陸將對境外媒體零拒絕
MLB 松井秀喜雙響砲 洋基勝水手
中國更換駐德、俄大使
台股漲34點 三大法人買超77.17億元
香港多個團體請願要求日本承擔戰爭罪責
逾放比破5% 美150家銀行恐踏上破產不歸路
災後重建預算 財部：一定會想辦法籌措
駐日代表處已通知日方台灣風災所需救援
中國接連對3大航空注資引爭議
高壓氧治療改善植體周圍炎
88水災善款 社福界籲專用災民重建
宜蘭國際文化藝術節 好戲大會串
基金經理人：糖價可能飆漲80% 供應有缺口
宜蘭獵人分屍案 高院更三審判死刑
新台幣兌美元升0.3分 收32.895元
政院撥付受災4縣40億元 徵用民間機具救災
系統改善 內捷明後兩天上午停駛
總統：遷村思考要快 需完整配套
世界盃備戰 中華成棒補進鄭錡鴻
蔡英文籲整合資源 給災民立即救濟
那瑪夏災民：再見故鄉 我們會再回來
中縣物資捐贈源源不絕
志工攜手築夢 成果博覽會明登場
原民青少年藝術營 周美青合唱感恩的心
小兵竊盜信用卡資料 軍官渾然不知
為救災貢獻力量 房仲業號召員工樂捐
大陸旅遊局訪苗栗 承諾帶入8000名陸客
台灣向紐西蘭提出風災援助需求
景氣回溫 黃金投資報酬勝過抗通膨債券
災民缺油發電 嘉縣派人扛上山
蔡英文：青年志工救災 看見希望
雍正大展賑災 故宮初估捐2500萬元
北縣：營建工程 污染道路元兇
李炷烽率團小三通參加金廈泳渡
矽谷經濟曙光乍現 新興科技公司重獲奧援
國際青年志工幫忙蓋公園 服務社區老人
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大愛藝人明災區掃街 為重建獻心力
會計師：王永慶海外資產課稅 言之過早
避免災害 水利特考補充防洪人力
星烏節路烏鴉猖獗 當局花9億翻修損害
本周台股塑膠類漲幅8.58%最大
湖北一副市長受賄被審 當庭吟誦「悔恨詩」
港慈善家余彭年 捐500萬港幣賑災
協助善後 以色列淨水設備今晚抵台
賑災 新光人壽斗六員工3日捐
總統啟動國安機制 全國總動員救災重建
88水災 醫師籲防睡眠障礙憂鬱恐懼症狀
兩岸故宮視訊連線 宣布合辦雍正大展
王金平：待政院送案 再決定是否開臨會
技職教學卓越計畫 北科大獲補助最多
成大公布三處堰塞湖衛星照片
佳暮勇士再出發 挺進藤枝尋村人
災區醫師：災民出現焦慮不安情緒
橋樑中斷避走路線 Mio提供地圖更新
嘉縣瑞里道路搶通 災民採買物資
上海東航員工賑台捐款首日達百萬人民幣
摩根大通：中國股市恐已過度修正
撿拾漂流木 小心觸法
泡水車增加 警方籲民眾小心愛車失竊
緩起訴處分金賑災 金門地檢起跑
教部：各校主動追蹤高中職未報到學生
匯市量縮觀望 新台幣收升0.3分
王瑞華律師:將再次向法院提出聲請
新竹民眾捐輸善款 盼助災民度難關
退伍不離營 陸航特士兵堅留部隊救災
本週上市公司市值17.91兆元 增幅3.1%
家鄉災情慘 梁文音賴聖恩掉淚禱告
香港經濟反彈 脫離金融海嘯最壞時刻
助災民 3縣市提供喪葬服務
連結陸股表現 寶滬深17日掛牌
拒援案各說各話 劉兆玄：議處外交部
台塑化跟進 本週油價不漲
韓華展開賑災募捐 盼台灣災民早渡難關
大陸願協助抗災 海基會：救災中心決定
民進黨憂缺糧 學者籲緊急進口稻米
雙園大橋教訓 依橋梁特性調整封橋標準
台灣觀光局：國際遊客造訪景點未受災損
慈濟明萬人清掃家園 法鼓山辦祈福法會
集保：提供港ETF台灣跨國帳簿劃撥作業
香港大學發現可治新流感藥物
綠委籲發布緊急命令 優先補償災民
小林國小等4校難重建 高縣允就近安置
兩岸及香港藝人將為台灣水災募款
直升機留宿災區 陸航特搭救2500人脫困
20萬冊教科書泡湯 開學前補齊
災民陷苦難 王昱婷籲青年全面投入救災
甲仙等道路搶通 僅四驅車行得通
拜德法之助 歐洲「脆弱」復甦
災損破千億 政院下週通過特別預算
風災外援物資 高雄海關快速通關
南迴中斷 高雄台東增飛班機
關懷受災生 亞洲大學關服隊前進災區
南縣關山村聯外道路搶通 村民平安
鞋底藏毒闖關 步態詭異遭逮捕
中華電：國際通信恢復 海纜最快月底修復
世界青少棒錦標賽 中華明首戰委內瑞拉
災區88臨工專案 日薪800元
金鼎獎典禮 為風災受難者默哀
台聯：拒外援決策官員應下台
嘉市農損 達農業天然災害現金救助標準
國民黨嘉市黨部捐風災善款
上海交流 屏東災區泰武國小師生落寞哀傷
器官捐贈者年齡最小0.5歲 最年長96歲
災區停水連續逾24小時 扣減基本費
中國股市大幅收低 週跌幅二月來最大
花蓮人力裝備不足 救災隱憂浮現
酒井法子與丈夫供詞有出入 押尾學延押
國民黨賑災募款近4000萬 投入1.3萬志工
空中救援 出動逾90架次救出1900民眾
總統召集國安會議 宣告災後重建啟動
莫拉克農損逾111億元 漁產損失破40億
北印度用水浪費 上億人將無水可用
救災急先鋒 張瑞賢英勇捨身令人敬佩
風災5大弱點 村橋路通訊救災系統
共體時艱 澎湖花火節延期
海航捐款 國台辦官員：後續捐款還會有
舉債救災 立委籲政院重編總預算案
國安會議 楊志良：醫療防疫調度完備
原鄉救援 網路募物資進災區
專家預期美經濟V型反轉 駁斥低成長看法
嚴密監測5處堰塞湖 隨時通知疏散
紅十字會：川震捐款沒有流入大陸政府口袋
巴西普世教會被控詐騙信徒獻金及洗錢
指人暴獨宦犬 郭冠英：可受公評事
信用卡捐款賑災 免收手續費
山區土石裸露面積擴大？國科會明公布照片
南迴公路搶通 海上補給品抵知本海邊
死裡逃生 原鄉寶寶迎新生
88水災檢討 學者：政府表現像新手
屏東累計17死19失蹤 撤離8446人
海關設單一窗口 加速救難救濟物品通關
爸爸回家吧 罹難空勤員招魂
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法務部：5天可完成罹難者身分鑑定
支援直升機救災 外交部：美日評估中
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深圳旅遊團樂捐 高縣府獲善款
六龜甲仙街區搶通 甲仙明辦頭七法會
救內捷 專家：內湖段停駛即可
愛心源源不絕 內政部賑災專戶逾12億
原舞者新作大海嘯 敬畏大自然
北縣愛心沸騰 捐輸快遞災區
特別預算救災 舉債額度將創新高
香港多個政黨首度為台灣災民募款
應變中心陣前換將 毛治國接指揮官
澳門政府捐款4200萬新台幣助台灣救災
毛治國：雙園大橋水退後 先蓋鋼便橋
法鼓山慈濟紅十字會 災區打掃送物資
國際糖價漲1成 台糖：數量充足勿囤積
災區分區供水 水費可減免
尚有4堰塞湖 高縣府：無立即危險
郭台銘：救災艱鉅難想像 政府盡全力
亞錦男籃8強賽 中華小負中國
新加坡捐贈醫療用品運抵高雄
愛在台灣 薩國武官伉儷災區當義工
中央地方救災 檢討災難肇因責任定位
1頭燈2蠟燭 災區接生母子平安
海陸兩會盼大陸提供1000棟組合屋賑災
家毀路斷 霧台客家媳堅持歸鄉
受災青年見習津貼補助 青輔會加碼
農漁畜產調節供給 強化治水
中職不停賽 聯盟:藉比賽募款 幫助災民
轉運面積小 議員憂交9轉運站成內捷第二
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北京流感大會 中國衛生部：台灣名稱待協商
第098065期大樂透 49樂合彩派彩結果
和泰國瑞捐款6000萬 統領遠百義賣賑災
中職 象完封獅 續居下半季龍頭
88賑災晚會 周美青朱俶賢任義工
張瑞賢殉職 來不及參加女兒婚禮
美國國際開發總署人員 來台評估災情
吳伯雄列國安會議 民進黨：破壞憲政
工程會兩度發稿澄清 救災機具調度有機制
江蕙抱450萬現金賑災 寇乃馨捐定情支票
災情最新統計：121死53失蹤45傷
幕僚：范良?蚳齯U應變中心指揮官 非換將
以色列救援物資 深夜送往災區救災
婉謝外援 朝野立委矛頭指向外交部
旗山「頭七」法會 小林村已無生機
以色列伸援手 淨水設備將即運至台灣災區
今天的台灣英雄：董信成傳承四句聯精髓
反對黨: 國安會議成「黨政協調會」
總統召開國安會議 宣示救災重建並行
婉拒國際援助的後果 鄉民自己揹物資上山
軍艦運補物資 助台東災後重建
民眾填需求表 救出風災受困親友
霧台伊拉部落 最後6人安全撤出
危險區莫再住人 重建計畫需新思維
環島爬山闖北極 少年董仔劉柏園酷愛戶外
總統：政府須改變思維 有效防治災害
籌措財源 財政部頭大
歐洲商會邀德銀經濟學家探討全球衰退
莫拉克災情：121死53失蹤45傷
災區水費可減免 一般家庭可省百餘元
馬總統治國週記 八八水災感言
上海主要媒體顯著報導台灣死傷災情
1373人受困 75架直升機馳援
莫拉克襲台 59國19組織表達關心
颱風農損 14縣市符現金救助標準
拒絕表態 宏駐美4名外交官被免職
賑濟台灣水災 美國華僑不分藍綠
救災效率 華僑看法兩極
攔河堰聯通管停擺 高雄用水緊
吳英毅訪紐約 出席北美台大醫校友會
警大警專學生 投入救災勤務
家產重要？ 六龜養羊人家5口失聯
小林村頭七法會 失聯家屬悲慟
加西僑界熱情募款 協助風災災民
雪梨台僑 捐助台灣洪水受災戶
賑災／紐約僑界募款逾11萬美元
南加僑社各界認捐逾20萬美元賑災款
雪梨台僑捐助台灣洪水受災住戶
風災重創台灣 芝加哥僑團捐款賑災
民眾：馬總統「請李前總統出來主持救災吧 !」
應變中心陣前換將 毛治國接指揮官
加拿大將儘速提供台灣水患救災援助
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國務院：美國正評估台灣災後所需援助
美國不樂見泛美爆炸案首謀獲釋
馮寄台投書指馬總統兩岸政策有助東亞安定
南韓對日經常收支逆差 10年來近1750億美元
麥可傑克森1983月球漫步舞步所戴手套將拍賣
20名巴拿馬學生獲得獎學金將赴台深造
李光耀：新加坡需要新移民和外來人才
汽車家電以舊換新 中國估拉動消費千億元
公安事件頻傳 中國懸賞鼓勵舉報違法者
中華隊擊敗波多黎各 世青少棒賽再下一城
捐款何去何從 中國擬慈善資訊公開辦法
容安瀾：年底選舉是馬總統大陸政策驗收
趙美心進入美國國會滿月 華協將頒贈榮譽狀
沙國新流感病患醫療費用 政府買單
日本盃視障保齡球大賽 中華隊奪3金3銅
上海港口吞吐量世界第1
傳浙江富豪調軍隊搬遷 官方：借穿迷彩服
中台辦：正積極準備急需物資助台救災
澳政府願提供20萬顆氯錠助台灣救災
安全考量 東協高峰會改在華欣召開
罕見 澳法院判准癱瘓男有權拒進食求死
星零售銷售額連續第9個月下滑
兩岸三地1700位律師成都論辯
網友：四川人該為台灣救災做點什麼
中國加速鐵路建設 未來3年投資2兆
牛津大學：大啖速食 智力受損
目擊美人魚？ 以色列小城祭重賞推觀光
東協貿易貨物協定10月生效 減少貿易障礙
200多名德國作家連署 籲釋放劉曉波
關注台灣災民 四川省府捐人民幣100萬
印度羽球世錦賽 中華隊全部出局
聯合國與台灣接觸 討論如何協助救災
台灣風災死亡數上修逾500 英媒大幅報導
明年新加坡青年奧運開始倒數
亞洲各國出口有觸底徵兆 台韓減幅縮小
助台賑災 歐洲人道組織贈帳篷和睡袋
星指對克流感出現抗藥性病例是單一個案
法研議提供台灣救災援助
美7月物價持平
英國會議員致函張小月 表達對台灣風災慰問
幼兒誤食恐窒息 美回收一玩具組
波昂氣候會談進展慢 WWF批錯失機會
南台灣有雨 中部以北午後陣雨
慈濟前進災區 謝金燕低調隨行
黑龍江鑫永豐煤礦5名礦工遇難18人失蹤
義消救災殉職 馬總統慰問家屬
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