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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
援助原民學童 陳子強傅天穎捐版畫義賣
亞青羽球賽女單 戴資穎獲銀牌
胡志強和麥可爺爺說故事 籲珍惜親子相處
美國防部長：明夏前見到阿富汗戰爭進展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
處決已不堪 伊朗處女行刑前還得遭獄卒破身
騎樓封閉設攤營業 需課房屋稅
馬總統:執政不好會再輪替
納粹V2火箭之父馮布勞恩 月球登陸重要推手
印尼警方：回教祈禱團幕後主使雅加達爆炸案
國際物理奧林匹亞傳捷報 獲3金2銀
瓊斯盃觀戰 中國男籃來台情搜
葉菜類安殺番殘留標準從嚴 蘋果反放寬
管制安殺番農藥鬆嚴不一 衛署:與國際接軌
專家促訂落日條款 全面禁用安殺番
南投火車好多節 蒸汽老火車再展魅力
巴西德國浮士德球爭冠 中華搶第五
兩岸文化界人士祭拜軒轅黃帝
英國民調：保守黨拉大領先工黨幅度
將歐威爾打入記憶洞 Amazon引老大哥爭議
民雄山區發現屍骸 研判為失蹤老翁
英遊學團北京遭隔離 學生震驚但獲妥善照料
伊甸國際志工表演魔術 新台灣之子展歡顏
單車校長謝正寬 新書籲車友安全第一
北市特賣市集 抽出大獎小墾丁住宿券
總統：博弈只開放給離島
日本新型流感病例快速增加 突破4000例
中俄聯合軍演 中國軍機墜毀
國泰航空班機冒煙 緊急降落日福岡機場
澳總理：印尼爆炸案證實出現第三名澳洲死者
蘇貞昌辦噗友會 分享噗浪心得
馬總統：希望陸客每人至少來台3次
房地產回溫 北市稅處:地方稅達成預算有望
湖北湖泊50年來銳減一半
台視8點檔新戲 詮釋南宋名臣賴布衣
兩岸大學博覽會 台港澳各校推重金搶人
大學博覽會 大陸大學展示區臨時遭撤銷
原民創新商品受矚目 聯合豐年節打響名號
考驗體力判斷力 台灣定向越野待發展
民用直升機阿富汗南部墜毀 15人恐罹難
腦麻童無處托 媽媽請命盼重視安置
斯洛伐克音樂節悲劇 強風吹垮帳篷1死數十傷
瓊斯盃 光華隊蔡峻銘創下雙20紀錄
雪梨郊區發生滅門血案 華人移民家庭遇害
堅持打造單純食尚 好酷的飯只做壽司
一日3地震 花蓮2起彰化1起
總統：政院設窗口推動金烈大橋
爭議落幕 英將自巴西運返1400噸毒垃圾
AIT辦世運之夜 為美選手加油
世運滾球秩序冊出錯回收
5000維族走上哈薩克大城街頭 抗議中國鎮壓
巴勒斯坦取消對半島電視台禁令
觀賞最長日全蝕 首批遊客登陸日惡石島
兩岸分治60年 最快年底互設旅遊辦事處
金門引陸水？ 總統:可參考新生水模式
以德報怨 鯊吻倖存者為鯊魚保育發聲
中華男籃與聽奧男籃相見歡 互祝奪佳績
陸委會：將了解大陸大學展示區是否違法
指考14分登記 阿信鼓勵學生多加油
在北京患流感住院英國學生增加至8人
世運沙灘手球勁旅遭遇戰 巴西克阿曼
黃郁婷滑輪溜冰所向無敵 獨拿3金
世運合球 中華隊挺進4強
國際體操總會：台灣選手使用禁藥 禁賽2年
英首相府後院變身蔬果園 產品可望公開販售
老翁跨越鐵道遭撞傷 列車停駛45分鐘
日媒民調：反對黨擴大領先自民黨差距
訪台維吾爾美術家：不支持暴力
空調瓦斯外洩 導致國泰客機冒煙迫降福岡
希拉蕊: 有信心與印度達成氣候變遷共識
中職 鄭達鴻3分砲 牛逆轉勝獅
世運飛行運動天候影響賽程 啟用備用日
世運攀登先鋒賽 日本稱王
夏宇童簽唱噴水槍 歌迷驚呼喊爽
游泳世錦賽水上芭蕾 俄幾近完美奪金
米蘭16歲以下禁酒 義總理贊成擴大全國適用
瓊斯盃 中華擊敗菲律賓2連勝
東協人權機構 預計10月成立
聽奧泳池不符規定？北市：報導有誤
世運女壘 中華1分飲恨輸日本
美要求停止東耶路撒冷屯墾 以色列總理拒絕
東協將設人權機構 公民團體要求具調查權
日新型流感確診病例突破4000人
印度新型流感確診病例增至297人
世運健美 許崇煌摘銀黃建智奪銅
鄭立中在全球華僑華人促統會再談聚同化異
遭鎮壓10週年 全球法輪功舉行紀念活動
宏國臨時政府：賽拉亞可返國 但會遭審問
賽拉亞代表：哥斯大黎加宏國危機談判破局
英高球公開賽辛克封王 華森無緣締造歷史
公告休館一天 中正紀念堂重新掛匾
「哈利波特6」登上北美票房冠軍
教育部：中正紀念堂牌匾掛回 今天完成
談判破裂 阿里亞斯：宏都拉斯恐陷入內戰
中國破獲人口販運案1539起 解救婦孺2232人
日醫生警告：絕對不要用肉眼看日蝕
用漫畫溝通ECFA 經部推一哥與發嫂說帖
華文出版台灣響叮噹 誠品書店觀光客新寵
中國也摔機 疑為殲-7戰鬥轟炸機
普立茲獎得主 暢銷作家麥考特病逝享年78歲
中正紀念堂牌匾掛回 政院：尊重法定程序
ECFA公投今遞件 經部：浪費社會資源
馬賽演唱會舞台壓死人 瑪丹娜探視喪家和傷者
中正紀念堂牌匾掛回 民進黨：不認同
中正紀念堂牌匾掛回 綠營不滿
空前日全蝕本週來臨 全球屏息以待
井字遊戲變彩券 台彩：年創造25億元業績
扁腳傷沒運動怕胖 盼親友少送食物
世運場館飲水機水質 檢測過關
駱威霖推擠失金牌 IWGA:處分正義公平
中正紀念堂牌匾掛回 國民黨：依法行政
蔡英文：執政者若杯葛ECFA公投 將付代價
賽事門票熱賣 劉世芳：高雄世運開低走高
不准里長爆料？ 胡志強：查誰放話
登月40周年 阿波羅11號太空人稱火星才有趣
南韓三星擬投資近43億美元 開發環保商品
翁山蘇姬審判結果前 東協暫不干涉緬甸內政
波蘭醫學生國考爭議 考選部:配合監院調查
貝克漢惹惱銀河球迷 歸隊後首返主場慘被噓
出示光碟 張碩文:賄選案勾串證詞無法接受
方便中國做生意 國民黨黨代表「搶手」
連七勝 女子拔河隊摘金
西藏布達拉宮等3大文物維修工程即將竣工
香港迪士尼樂園擴建案塵埃落定
土地銀行主辦葉國一、國揚實業37億元聯貸案
世運滾球預賽 兩岸選手紛敗北
5歲以下高危險群幼童 20日起施打肺炎鏈球菌疫苗
冰原巨獸-長毛象標本特展
星空探索，從地球出發
日食或日蝕 文學天文界不同調
錯過722 六分鐘日蝕要再等18年
井字遊戲彩券「樂線九宮格」7月25日開賣
元大撒重金推第二波權證賽 獎額高達60萬
兩岸校園歌手邀請賽 東吳學生奪金獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
舊金山輕軌列車追撞 48人受傷
伊朗交保釋放英國大使館第9名被捕員工
英高球公開賽 辛克經4洞加賽力擒華森封王
哥斯大黎加危機談判 宏國臨時政府叫停
新德里又一婦女因嫁妝問題慘遭夫家燒死
全台高溫炎熱 局部地區短暫雨
景氣春燕已到？ 白宮：第2季GDP將大幅改善
宏政治危機談判再受挫 哥總統：再努力3天
台股開盤上漲70.65點 為6921.64點
塔利班藉美軍俘虜打宣傳戰 美：違反國際法
少將攜友玩模擬機？空軍：調查檢討
環法自由車第15站 康塔多摘冠奪黃衫
新疆暴動死亡者撫恤金每人至少40萬人民幣
港媒：中國國安部門正部署商業反諜行動
觀賞日全食 氣象預報中國各地有雨
台股漲 新台幣匯率盤初走升
大雪山森林遊樂區 台灣百合綻放
建置生物資料庫 生物多樣性調查人員開班
傳CIT與債權人達成30億美元融資協議
游泳世錦賽 俄國帕哈里娜女子1米跳板摘金
上週線上音樂人氣榜 范瑋琪表現亮麗
浙江海寧可同日觀賞日全食和錢塘潮
尼加拉瓜總統擬公投修憲 為連任鋪路
北京進入今年最悶熱時期
金融股領軍 台股衝上6900點
國際太空站廁所故障 太空人搶修中
國營事業績效獎金將調降 經部：檢討中
監院5年來首度視察消保會 憂整併弱化職能
國際禁運奏效 金正日訂購豪華遊艇被扣押
甘肅發現大躍進時期土法煉鋼爐群
北京市查獲「山寨版」計程車
台中福壽山農場烏龍茶將進軍中國大陸
瘋狂槍殺6人 田納西州男子落網
醫師：發現腫瘤 須再檢查確認
北約候任新秘書長：希望與俄改善關係
葉金川赴金門 了解醫療需求
中國貪官外逃花樣翻新
哈利波特6旋風不墜 首映5天吸金3.96億美元
台東海邊撈魚苗 熱鬧如夜市
上海旅遊局10月赴台促銷世博會
菲律賓前總統艾奎諾夫人病情惡化
北市炸油稽查 頂呱呱2分店酸價超標
香港夏日流行音樂節 歌迷團購簽證免費
麻生明解散眾院 自民黨支持率創新低
躲避稽查 個人部落格成商店
H1N1流感症狀乘客 英航空公司拒絕登機
9名雅加達爆炸案傷者送新加坡就醫
把父母當工人或傭人的新加坡人增加一成
北韓去年貿易逆差15億多美元
哥國調停失敗 賽拉亞：擬下週末返宏國
苗栗農改場馴化蜜蜂授粉 獲選生技展之星
墨西哥拘留FBI的「十大通緝要犯」之一
高市巡邏員警眼尖 逮獲侵入醫院竊嫌
外資匯入 新台幣匯率中午升值1.23角
5歲以下重大疾病幼兒 肺炎疫苗免費
50座改建橋梁全發包 颱風期大考驗
台灣民主紀念館牌匾 中午完成拆卸
蔡英文：親戚若違反黨紀 主動移送中執會
二次基測成績 考生平均進步2.29分
台股收盤漲87.87點 為6938.86點
退役太空人：NASA計畫2020年重返月球
29歲女子愛心無限 認養103名家扶兒
台股震盪走高 挑戰7000點
醫學生聯會監院陳情 要求調查國考爭議
台北股市開高走高 漲87.87點
台灣選手被禁賽 體操協會承認疏失
海峽西岸最大汽車產業基地崛起
8 月台指期漲99點 逆價差79.86點
炸油酸價超標 頂呱呱道歉：保證不再發生
送希拉蕊大禮？ 印度料將公布2核能電廠地點
中部地區萬安演習 7/22下午3時30分登場
插旗挺臺北聽奧 加油省荷包
8月電子期漲3.15點 金融期漲19.80點
王世榕新書若洩密 歐鴻鍊：研究法律行動
二次基測作文 有過程有體悟得高分
假想北韓為敵 南韓推演電腦兵棋
國民黨：18全大會改在國父紀念館舉行
中正紀念堂重掛牌 郝龍斌:市警局應邀協助
疾管局：新流感若嚴峻 不排除全國停課
河南輻射泄漏恐慌 警方逮捕5名造謠者
報告：2040年全球65歲以上老人將達13億人
亞太PC銷售量強勁反彈 Q2賣出近2000萬台
中國城市經理人薪資 上海北京深圳前3名
台股漲87點 三大法人買超115.92億元
阿富汗動亂升高 紐西蘭擬再派兵
陝西橫山多名公職人員暗中參股煤礦經營
119名港人在深圳吸毒拘留期滿今獲釋
東協將首設人權機構 人權團體批缺乏制裁力
研究指糖尿病人患蛋白尿死亡率高近7倍
中國旅遊局提醒做好日全食旅遊安全
新台幣兌美元升1.61角 收32.794元
增強競爭力 上海成立「供應鏈領袖學院」
歐洲三大股市 開盤上揚
山東網民舉報官員貪污被控誹謗
黃上豐出庭 否認教唆槍擊檢座
德國6月生產者物價下跌 年跌幅40年來最大
世運浮士德球 中華第六名
世運女壘 中華與日本爭金
世運浮士德球墊底 總教練:控球待加強
中友百貨獲公廁評鑑金典無雙獎
盲棒隊出征美國 戴遐齡授旗
葉金川：金醫綜合醫療大樓年底前動工
主計處：1至4月垃圾回收率增至43.1%
北京天文專家：日全食有5大看點
中市管絃樂團聯合演奏會 8/1登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
赤壁電影美學 葉錦添故宮開講
豐原圖書館走入店家 改變飲食閱讀空間
中興會堂重新啟用 再現小白宮風華
消保會擬併入政院 邱正雄：功能不減
營養師環保肉粽獲獎 低醣低熱量福音
光環不再 歐巴馬施政滿意度首度跌破60%
大陸電腦「毒王」李俊即將出獄
元大案 律師：必要時聲請鑑定馬志玲失智
雲林縣運7/24開幕 首次夜間舉行
民調：日本執政黨將輸掉大選
6校結盟交換學生 跨領域互抵學分
國民黨花蓮市長初選民調 林有志第1
柏南奇國會報告在即 退場機制成焦點
南市照顧老人 服務網路啟動
伊拉克限制美軍行動似已使雙方關係逐漸緊張
陶博館駐村比利時陶藝家 個展秀創作
扁提抗告補充 促高院撤銷延押
東石漁人碼頭蚵殼屋 引進立體電影
世紀日食觀測狂熱 人潮聚集中國城鎮
南投縣引用文資法 保存中興新村舊貌
李小龍逝世36週年 康康出書懷念
網友發現治國週記預錄 總統府送小說
菲律賓南部兩起爆炸 1死6傷
外資上週買超230.35億元 聯電居首
彰化地震芮氏規模4.3 震度3級
陳明文感恩之旅 向縣民畢業報告
府：3次論壇討論紀念堂復名 質疑沒根據
統一超商設蘭雨節特區 門票旅遊有折扣
知名飯店住宿券訂使用期限 消基會:違規
不滿友人嗆聲 男子持刀砍傷
花蓮自行車運動風行 車禍激增
希拉蕊與印度領袖會談 盼達成軍售相關協議
經建會：發展有機農業 2012年產值30億
海大生獨木舟環島 白海豚伴划
手抖 醫師：不一定是巴金森氏症
美元走弱 外資匯入 新台幣收升1.61角
北市：龐巴迪保證 11月前內捷可用度99%
英國7月房價上揚 買方需求回春
台東體操隊缺錢 移訓中國難成行
瓊斯盃 菲律賓85：67勝哈薩克
詐騙集團徵信耍新招 婦人失金177萬
世運飛行定點著陸 斯洛伐克德國並列首位
中國2石油公司合資買股 插旗安哥拉油田
日蝕：天體力學與上帝之眼
經建會8月分區論壇 釐清新興產業困境
南縣一對堂兄弟疑落海 搜尋無獲
不能沒有你再傳捷報 戴立忍喊萬歲
世維大會澄清秘書長多里坤沒去台灣
香港最新失業率升至5.4%
印度媒體：孟買恐怖攻擊槍手認罪
范良?蛂G技術性建設應採最有利標
厲無畏支持兩岸發展文化創意產業
印尼貨輪走私食蛇龜 高雄海關攔下231隻
兩岸天文學家聚集浙江海寧洽談合作
民進黨追內捷弊案 李建昌領軍
世運浮士德球 巴西擊退瑞士奪金
日全蝕在印度 迷信與科學對立
世運保齡球男女混合賽 南韓奪冠
英內政大臣：新型流感威脅更甚恐怖主義
吳淑珍談27日言詞辯論 像考試不會寫
北市雙溪大批魚屍 環局：水無污染
星53%流感病患屬新型流感 成長13%
藍委:衛生署組專案小組 推病歷中文化
伊朗政府合法性 改革派前總統籲公投
患者疑錯藥昏迷 博愛醫院救治
大停課關鍵 教育部：新流感死亡率
英國6月房貸核准件數 半年來最多
菲5月出口較上月成長11% 達31億美元
監委調查波蘭醫學生國考爭議 即將結案
龍發堂40年無自來水 楊秋興允諾解困
澳洲貿易部長：力拓被羈押人員健康良好
鳳凰谷鳥園忙洗錢 許願池銅板助貧
金融海嘯衝擊 1-6月登陸投資劇減6成
聖露西亞總理金恩明訪台
非洲男同性戀者感染愛滋比例較一般高10倍
新流感重症首例 生命跡象回穩
李炷烽：爭取簡化大陸鄉親返金手續
中正紀念堂牌匾掛回 明晨開放
18歲500公里單車成年禮 中縣出發
紐約銅價漲至9個月高點 因需求可能改善
漢翔浮報軍機維修費案 起訴7人
洛時：麥可傑克森不太可能遭謀殺
埃及通報首起新型流感死亡病例
陸委會：華時誤解賴幸媛談話內容
夏日城市影展 張懸消暑良方
中小學外籍老師 限教護照國籍官方語
金門海事應變小組 整合救災力量
世運滾球誤植中國台北 滾協:無心之過
針孔投射法看日食 最安全廉價
16年前情書壁爐後重現 異國情侶終續前緣
海角七號電視首播 233萬人捧場
賴瑟珍:兩岸互設旅遊辦事處 有利推廣
印地安納瓊斯電影 MAX頻道7/25全都錄
伊朗新副總統否認辭職
貿協大陸西部食品拓銷團 交易近4千萬元
經部擬設300億基金 降低ECFA產業衝擊
乳癌免費篩檢 擬秋季降為45歲
世運飛盤爭奪賽 美國4連勝具冠軍相
世運女壘 中華摘銀
北市：聽奧泳賽場地沒有問題
綜合所得稅31日第一批退稅
作家有約講座 王瓊玲細說美人尖
妻子自然死非勒斃 丈夫無罪
冰島宣佈重組三家被紓困銀行資本結構
藍委提案 名人代言不實廣告連帶賠償
打入全額交割？金鼎證：無此疑慮
第098058期威力彩38樂合彩開獎結果
每役必與 女壘最忙碌
賀軍翔代言廣島觀光 孕婦相挺
第098143期今彩539三星彩四星彩開獎結果
梁國源:金融海嘯後 國際熱錢更重基本面
雪梨華人家庭滅門血案 警方苦尋動機
英國師生因新流感北京遭隔離 遽增為85人
中華青少棒獲小馬聯盟亞太區代表權
捲入貪污案 胡錦濤長子面臨納米比亞調查
觀光局:住宿券有優惠期 無使用期限
亞股強彈 市場對經濟前景樂觀
兩岸鄉村座談會上海登場
印尼警方重建嫌犯頭顱面貌 追查炸彈客身分
世運合球荷比爭冠 中華搶銅
豬哥亮重現馬桶蓋 阿妹喜見偶像
中正紀念堂更名 藍綠相爭大事紀
美慶祝登月40周年 歐巴馬接見三位太空人
盧布強彈 俄股勁揚 拜油價漲破64美元之賜
男子職撞第二站 柯秉逸晉四強
新加坡：未來兩季就業市場仍不明朗
綠質疑兵工廠搬遷草率 國防部：未定案
兩岸經貿部長將舉行雙邊會談 ECFA最受關注
加拿大卑詩省森林大火 上萬民眾撒離
星官員：已對不當金融商品銷售給足處罰
菸捐挹注遲 降低乳癌篩檢年齡擬9月實施
美股開高 標普500突破11月來最高收盤點
軍方：NATO戰鬥機墜毀阿富汗 2飛行員受傷
胡錦濤晉升3上將 劉少奇之子在列
第098143期今彩539 頭獎無人中獎
東協強調以自己的方式解決緬甸人權問題
瓊斯盃 中華力克光華3連勝
貿易爭議 中國官員約見俄駐北京使館代辦
世運羅納西滾球限時擲準 兩岸女將晉4強
蕭景田：兩岸農業互補共創雙贏
第098058期威力彩頭獎摃龜
馬總統：樂見北縣升格為新北市
國際油價攀至兩週高點 中國需求有升高跡象
沙灘手球賽 男子巴西稱王女子義大利封后
香港確診H1N1流感增至1886例 5人危急
美士兵阿富汗遭俘 希拉蕊：全力營救
世運特技體操混合雙人 美國搭檔摘金
世運沙灘手球賽 中華男女隊第5名
美國防部長蓋茨下週訪問以色列
美國領先指標持續攀升 經濟衰退接近尾聲
東協促北韓遵守聯合國安理會相關決議
NABE:美國企業近半數認為銷售已落底
英版馬多夫案 受害人不信8000萬英鎊蒸發
砷油案 北縣罰麥當勞達美樂各15萬元
傳歐巴馬將會晤達賴 美中關係將趨緊張
秘魯前總統藤森行賄定罪 最高院判7年半徒刑
美國與印度簽署國防科技與商業太空合作協定
王建民右肩二頭肌不適 歸隊期程恐再延後
巴西球迷好鬥 近10年死42人
希拉蕊致電米契列地 警告協商失敗自負後果
日首相麻生今天解散眾院
紀念登月40年 Google推出虛擬月球探險
450年最長日全蝕 公視今9點直播
加強戰略夥伴關係 美印達成國防和核子協議
打女友遭重罪起訴 克里斯小子網站公開道歉
美國務院：查維斯領導風格非拉美學習榜樣
潘基文23日訪問中國討論氣候變遷議題
漢來大飯店推出美國牛肉美食節
福容大飯店 墾丁 「Yes, we墾!!」
傾聽人民聲音 國科會主委及副主委親自參訪中科廠商
藝文表演吸引觀光客 場地先搞定
民眾出外旅遊住宿應選擇有合法登記之旅館及民宿
2009南投火車好多節 「奇幻魔法鐵支路」開駛囉！
台股今天攻7000點 股民心理壓力大
MLB 松井秀喜再見轟 洋基險勝金鶯
兩岸互設聯絡處 觀光機構先行
木柵內湖線64折優惠案 25日實施
維多麗亞年底前最後一波婚宴優惠 「歡喜價」每桌只要13800起
向亞馬遜下戰帖 美邦諾書店搶進電子書市場
中俄軍演解放軍墜機 兩飛行員喪命
女子闖入總統府 多人遭懲處
新光人壽首創業界SkypePhone無國界服務
韓國正宗亂打秀 登上冬山河亮麗舞台
老爺大酒店 花想˙月容中秋伴手禮與您溫馨團圓
美國寵物食品協會邀請您來PFI Café聊寵物飼養經
不在意被寫錯名 廖了以歡迎民眾來信
籌拍麥可傑克森電影有譜 索尼傳買彩排片段
複驗麥當勞達美樂 衛生局:含砷將撤照
調查:台灣6年級生逾7成想到陸企工作
監院二度審查 通過彈劾郭冠英
世運閉幕門票難求 KOC：明加賣千張
本世紀最大日全食 全台可見偏食
兩岸農業交流秉持互補互利互惠原則
麥可猝逝前最後彩排將剪輯為電影發行
中正紀念堂換匾後開放 一切如常
美粒果清新蘆薈系列新上市
青少年導覽解說員養成訓練班
標靶抗癌藥爾必得舒 基因突變健保不給付
總統：重視大陸發展 與大前研一不謀而合
授權金談不攏 華納音樂仍與YouTube洽談中
世運飛行運動定點著陸 德國選手奪金
張惠妹設阿密特獎助學金 助原住民童圓夢
台北馥敦南京館製造浪漫 天天都是情人節
初鹿牧場綠草長 2009牧草節開始狂飆
登月四十載 下一步火星
開站以來最大改變 雅虎明推出全新首頁
馬多夫已習穿囚服 吃大鍋飯 每日輕度勞動
劉揆：湯金全請辭 已批准
燦星今夏玩很大 遊香港送迪士尼
胡錦濤之子涉賄賂 非洲納米比亞政府調查中
百年華人繪畫大觀 世界巡迴大展
劉少奇之子晉升上將 胡錦濤頒授命令狀
女子闖入總統府5樓 憲令部懲處8官兵
時代週刊／除了西藏新疆 蒙古也有反中團體
太空人瑪莎暢談星空樂活
攜門號跳槽威寶大方送 通信費、自行車總值逾2萬元
不如歸去! 日22名資深眾議員將引退
實現「台灣第一、亞洲領先」 辜濂松親自主持中國信託新加坡分行開幕
蔡明興應邀至廈門大學演講「台灣金融市場發展與富邦金控成長旅程」
櫃買中心在美國矽谷與全球半導體協會(GSA)舉辦座談會
存款理財兼做公益 大眾銀行首創女性專屬「珍愛」帳戶
大前研一：很難相信中國今年能保8
專家：「天狗噬日」通信GPS將受影響
胡錦濤長子捲入貪污案 被捕3嫌明出庭
世界新七大奇景選拔 可望吸引10億選票
研究：出生前空氣污染 會造成小孩智商偏低
馬國王室告名模妻子誹謗 求償近3000萬美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德260車輛高速公路連環追撞 10人性命垂危
市場對全球經濟樂觀 歐股延續上週漲勢收高
真有這事？ 被指義大利總理買春錄音網上聽
惠氏藥廠股東近全數支持與輝瑞合併
企業獲利轉趨樂觀 美股續漲
經濟復甦希望轉濃 國際油價連日收高
兵力調動吃緊 美陸軍將擴充兵員近2萬2000人
羅馬拼音台語手抄聖經珍藏聖城耶路撒冷
高雄世運猶太運動會雙揭幕 駐以官員祝成功
禁加拿大牛肉 韓國阻WTO成立爭端法庭
花蓮兩起小地震 太魯閣震度最大
太平洋高壓增強 白天氣溫偏高
加諮議局籲商界為秋季新型流感來襲預作準備
併購歐寶 中加比三國公司出價競標
新交所聘那斯達克OMX集團總裁任新執行長
台股開盤上漲56.64點 為6995.5點
長江日全食網路直播 在家輕鬆看
紓解金融危機 美國政府注資上看23.7兆美元
賽德克傳奇 美卡瓦歷斯油畫展登場
歡慶人類登月40周年 歐巴馬接見3位太空人
平抑房價 中國擬徵收物業稅
日相麻生太郎將宣布解散眾院 8月底大選
太空人「好方便」 國際太空站廁所修復
景氣差 美國零售業提早搶攻學用品市場
高縣稽查夜市化妝品 2成標示不全
台股開高 新台幣匯率盤初走升
日眾院下午解散 8月30日改選投票
中國明派團赴俄交涉市場關閉波及華商一事
中國信貸過高存風險 人行被批失職
深圳審計揭違規 部分科研資金挪用炒股
債權人伸援手 CIT獲30億美元融資避免破產
防檢局：竹縣口蹄疫案例 已完成防治並通報
西藏旅遊上半年創150萬人歷史新高
核試影響 今年上半年南北韓交易比去年減
1次吃1天藥量 精神病患險丟命
南縣蓮田害蟲增 農改場籲防治
廣州地質調查院官員出售假地質災害報告
楊秋興：永安蓋光電廠 不影響滯洪
指綠正妹為綠妓 男子遭判刑20天
宏都拉斯政爭雙方可能22日在哥斯大黎加復談
德儀Q2獲利衰退56% 景氣低迷重創晶片需求
歐巴馬推動健保改革方案 尋求民意力挺
研究：全球暖化效應 魚體質量少了一半
DRAM業申請政府投資 須符合取得IP等4條件
特生中心開班培訓生物多樣性調查人員
王世榕新書洩密？ 外交部：查處中
二次基測成績公布 北市3學生滿分
巴拿馬展開退出中美洲議會的準備工作
陳萱基測滿分 愛心冰淇淋加持
男童12歲未換牙 原來恆牙缺8顆
縮短北宜鐵路時間 規劃改舊線或闢新直線
人權組織為劉曉波爭取諾貝爾和平獎提名
烏魯木齊事件 中國官員：無宗教人員參與
外交部：台灣可免試換丹麥駕照
德銀爆監視員工醜聞 傳遭調查是否涉刑事罪
日食氣溫驟降15度？ 大陸網友：愛說笑
令人意外！孟買攻擊案唯一被捕存活槍手認罪
中國商務部：上半年兩岸貿易額同比降36.7%
潘基文本週出訪中國與蒙古 關注氣候變遷
檢討關達那摩監獄政策 美工作小組延後建言
更年期婦女情緒起伏 健康管理調適身心
東亞中國將發行人民幣40億元債券
澳洲卡勒盃足球賽 鳳西國中女將亞軍
調查：近7成5企業下半年有徵才計畫
薩默斯：美國明年經濟成長「非常不確定」
麻生解散日本眾院 8月30日改選
頂呱呱炸油酸價超標 2分店暫停營業
美112歲老翁成為最高齡男子 長壽秘訣對人好
專訪賴幸媛華時內容有誤 讀者反應不一
匯市盤整 新台幣匯率中午小升0.7分
罕病用藥納給付 尼曼匹克C型病患月省50萬
張輝元告檢涉串證 雲檢：指控不實
希拉蕊離印轉往泰國 將首次出席東協區域論壇
日相麻生解散眾院 準備8月大選
內政部：申請農保給付 勿找黃牛代辦
羅比尼：美恐需二度刺激方案 約2000億美元
長期失業者 技能檢定免報名費
桃園縣長選舉 國民黨協調曾忠義吳志揚
木柵內湖線64折 優惠到年底
申請國發基金投資？ 力晶有意 華邦無意願
巴拿馬出現第一起新型流感死亡病例
世運保齡球男女單人賽 中華隊火力開
調查：上半年求職者近7成7薪資較期望低
英國會議員：假學院恐協助數萬人非法入境
高醫大學實驗室氣體外洩
內捷中運量高架 府：非馬總統主導
網友破解治國週記 府盼送書談合作
全台最佳觀賞日食點 馬祖食分最大
世運武術賽 高縣體育館周邊交管
私募基金分與中信富邦結盟競標南山
民進黨籲檢調調查內捷標案設計瑕疵
葉克冬：兩岸農業互補性高 發展空間大
台股收盤漲14.48點 為6953.34點
7/22科博館看天狗食日
民進黨：開除范許黨籍案 23日處理
社團轉述 扁指內捷馬市長錯誤決策
夏尚樸：生技產業商機大 技術授權亦可獲利
近關情怯 台股7000點得而復失
抗新流感大作戰 英國宣佈全國接種疫苗計畫
歐美施壓臨時政府 宏都拉斯和談再現生機
基測滿分 張博鈞堅持挑戰自我
台北股市開高震盪整理 漲14.48點
8月台指期漲14點 逆價差79.34點
蓋茨：遭塔利班俘虜美軍士兵受到迫害
不必仰賴心臟移植 科學家著眼自身幹細胞
台南行銷安平 明信片免費快遞
8月電子期漲0.65點 金融期跌0.60點
IMF董事會同意提高外匯儲備2500億美元
網購槍彈零組件 1人法辦
21世紀最長日全食 台灣位偏食帶天空仍亮
台科大高餐學院簽約 策略聯盟
最新觀測照片顯示：木星顯然又遭彗星撞擊
低收入補助詐騙頻傳 彰縣籲莫上當
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噴射推進實驗室協助洛杉磯打造環保城市
國中二次基測 嘉義最高406分
生技展廠商 盼協助跨越國界
日相麻生解散眾院 為支持率低向自民黨道歉
上半年港澳台遊客激增 帶動北京旅遊市場
郝龍斌：內捷不穩困擾總統 很抱歉
化解預算危機 阿諾州長與加州議會達成協議
台股漲14點 三大法人買超92.12億元
中國雲南省鳳慶縣山崩14人失蹤
共體時艱 波士頓報業工會同意減薪讓步
涉違法販售海外基金 檢調搜索投顧公司
高縣就業活動 初步媒合396人
姐妹插秧7甲地 揮汗笑寫自然題
受夠了！ 紐西蘭南島街名不雅 居民盼改名
央視直播日全食 選址湖北江灘和黃鶴樓
柏南奇：聯準會自信有能力遏止通膨
花蓮地震芮氏規模4.8 太魯閣震度4級
中國因應日全食 明天鐵路施工全部暫停
酒後簽帳報案被盜刷 男子函送偵辦
南韓主權基金擬加碼股市 看好美國與亞洲
北所:扁罹肌腱炎 行動緩慢但走沒問題
觀日全食順便許願做人？ 日話題女王受注目
金門自行車標碼服務 安心上路
歐洲三大股市 開盤小漲
熱比婭警告中國可能處死被逮維吾爾人
日全食帶只要方法對每個觀測點均為最佳
馬鈴薯掉包筆電行騙詐財 德警方逮捕1英嫌
北市自來水管破裂 五分埔大停水
非洲裔哈佛教授自宅被捕 指控警方種族歧視
發放紅利超過一年以上 英國銀行將受罰
戶政人員涉洩漏個資 板檢搜索北市戶所
苦尋工作秘訣 來健身房加強身心靈連結
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海軍士兵強盜殺人 軍事法院判無期
花蓮4級有感地震 未傳災情
陳水扁延長羈押與停押抗告 高院駁回
高市少棒隊遠征日本 角逐世錦賽
新台幣兌美元貶0.5分 收32.799元
中國總參謀長陳炳德抵俄參加聯合演習
非常報導光碟涉侵權 高院判賠TVBS10萬
德奧會官員參觀世運 看到兩岸關係改善
中國觀測日食歷史可推到4000年前
美國民眾開始償債 比重1952年來最大
扁外孫向博愛國小報到 北市教育局證實
澎湖醫院搬新家 高醫跨海相助
日學者：中國沙塵暴約兩週繞地球一圈
中市前議長夫人公祭 遺願捐款做公益
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
2013主辦城市代表：高雄是世運標竿
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
觀賞日全食 北京機場湧現入境人潮
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
成大和美休斯頓大學 簽合作備忘錄
童玩節公投案遭否決 綠營明政院陳情
一粒沙看世界 中國沙塵13天環遊世界一周
希拉蕊訪泰 強化美國與東南亞夥伴關係
沒錢度日 伊拉克人賣器官求餬口
施劭儒基測成績佳 感謝阿嬤溫馨陪伴
台灣遊客在瑞士泛舟翻船不治
台糖：江南渡假村住宿券未限期使用
技職好樣 基測402分選讀高工五專
羅志祥礙於合約 豬哥亮小豬難同台
政大培養優秀生 會計系推榮譽學程
公平會主委湯金全請辭 回鄉當律師
新加坡模特兒喝酒 大馬宗教法庭鞭刑伺候
APEC貿易部長會議 關注經濟危機和保護主義
楊天嘯：外島排雷 確保安全如期完成
決策遭質疑 健保費協會允諾改進
以色列拒絕停止在東耶路撒冷興建猶太住宅
高院：扁有逃亡串證之虞 駁回抗告
日土石流奪5命 多人失蹤
直升機調離 世運飛行賽事延誤
全國特教4校長出缺 嘉義啟智錄取3名
歐巴馬22日電視記者會 提前1小時舉行
宗教法衝擊大 楊秋興籲謹慎立法
澎湖擴大內需11計劃 8月底全完工
世運奪金 鹿港鎮表揚拔河女將
桃園椪風茶季 品茗入菜兩相宜
疑投資失利隱匿虧損 南檢搜索皇田工業
開飲機自燃 標檢局：避免異物水滴滲入
炸油酸價超標 頂呱呱致歉
推長期照顧保險 內政部聽取高縣民意
以投資藝術為幌涉詐欺 檢調搜索神翼公司
印度觀賞日食最佳景點 恐遭毛派游擊隊襲擊
上海世博台灣館 天燈造型吸睛
在南韓海灘偷拍比基尼 當心觸法
南瀛天文教育園區 明辦日食觀測
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彈劾郭冠英 監委盼為最後一案
IMF初步同意貸給斯里蘭卡25億美元
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陳昭榮全都露 黑色天堂下海當鴨
香山與麥寮風力案 監院糾正漢翔
中央氣象局氣象報告(更正報)
校正公電（PHO62號）
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專家：「天狗噬日」通信GPS將受影響
英保守黨：執政後加強與中國對話及英中關係
美中戰略暨經濟對話27日登場 歐巴馬將致詞
本世紀時間最長日全食開始
票選澎湖黃金路線 住宿、手機好禮大方送
優良廠商創新產品獎 本年度(98)推薦七家獲殊榮
姚明手術順利 下個賽季全部無緣參賽
美參院封殺額外F-22預算 歐巴馬鬆一口氣
9:25分武漢開路燈 重慶氣溫降3度
征戰倫敦奧運 中國跳水一姐郭晶晶有意願
民調／馬選黨主席 施政不滿意度增為52.3%
世紀日全食 印度民眾爭睹為來世祈福
民心漸失 歐巴馬就任6個月支持度比布希還差
觀賞日全蝕 上海發生500多起交通事故
世錦賽 跳水皇后郭晶晶 女子3公尺跳板5連霸
天文奇景 金門追日族興奮不已
雅虎財測欠佳 盤後股價挫跌2.9%
日偏食遮陽光 全台氣溫降1度
最早日食記錄於甲骨文 下次日食2010年見
宏、委交惡 宏國驅逐委內瑞拉外交官
驅趕天狗 學童敲鍋蓋觀日食
愛爸爸、享美饌尊榮呈現難忘父親節
雲遮天象 印度民眾緣慳日食奇觀
馬祖食分最大 遮蔽86.8%太陽
高縣炸油稽查 11家不合格
中、俄反恐演習 兩國軍頭都不缺席
不負眾望 北京日偏食陰天露相
一生一次超長日全食 下回123年後再見
日食變化 木柵動物園：動物情緒穩定
瘋日全食 台東偏遠學童趕搭天文列車
瘋日食 北市天文館擠爆人潮
印城網賽 盧彥勳首輪打包 瑟拉晉級
大腸癌年輕化 醫師籲定期篩檢
民進黨議員質疑內湖捷運 籲檢調調查
范許黨紀案 呂秀蓮：注意程序正義
中國國家天文台完整紀錄日全食過程
蘇州大雨 日全食網路直播泡湯
上海民眾只能雨中看日全食
童玩節要公投 綠營人士政院陳情
中國日全食帶從舟山群島入海結束
APEC雙銘會 兩岸部長守口如瓶
台灣日偏食 金門最早 馬祖食分最大
世運滾球 泰國以色列獲男女雙人銅牌
風雨攪局 日人看日全食幾家歡樂幾家愁
媒體效應 中國各地民眾瘋看日全食
日全食奇觀 台灣電視台競相報導
日食帶來災難？學者：迷信
蔡富吉任台灣金控總經理 代台銀總座
親子觀日食 動物園外天文課
2009花蓮的夏天很High 獨一無二的空軍操演 零距離的視覺震撼
台灣下次日偏食 明年1月15日
日全食奇觀 中國印度民眾爭相觀看
太迷信 大批孟加拉民眾以哭泣顫慄迎接日食
雲林立委補選 國民黨陷提名困境
中國首次觀測日食長達30分鐘連續內冕像
刊登胡海峰涉行賄案情 中國若干網站斷線
海洋國家公園管理處辦理關懷海洋系列講座
戴立忍跳海 只為【不能沒有你】
2009鐵馬奔騰關山行系列活動
台6月失業率5.94% 無業遊民64.7萬人
行銷策略奏效 參觀民眾絡繹不絕國立台灣文學館 入館第百萬人誕生
台港ETF互掛正式上路 寶來標智滬深300基金獲准募集
「草食男」「肉食女」投資理財行為大不同
富士康工程師自殺 國際媒體關注
印度前總統遭搜身 美國大陸航空致歉
柏南奇：美國經濟似乎有起色
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
專家警告：美加西岸可能發生大地震及海嘯
歐洲股市收紅 倫敦上漲0.85%
印度新德里擬遍植竹林 遮蔽貧民窟與垃圾堆
美股震盪整理 終場拉回微幅上揚
市場預期原油庫存減少 國際油價上漲
巴西瑪瑙斯客船翻覆 至少2人溺斃
英保守黨：重掌政權後致力國際政治影響力
對經濟前景樂觀 加央行：明年將成長3%
巴西亞馬遜叢林區渡輪翻覆 兩人喪生
全台晴朗炎熱 高溫可達36度
台股開盤上漲26.07點 為6979.41點
6月新車掛牌數年增率轉正 車市觸底持穩
文建會版印年畫徵選 作品明春展出
天主教會再爆醜聞 都柏林神父涉兒童性虐
林欽寶：後MOU時代 券商大者恆大
政爭燒外交 宏命委使節離境美議員擋兩官任命
朝日專訪 歐鴻鍊：兩岸外交國爭奪戰休兵
防通膨據報已列入中國下半年宏調目標
專家：日全食不影響中俄聯合軍事演習
國民黨前中常委蔣方智怡結束青海參訪
世紀日全食中國露臉 民眾爭睹奇景
深圳航空飛越日全食區 乘客有幸高空觀景
新台幣匯率盤初小升
美財政部公布新方案 加強監管信評機構
日全食來臨 成都大貓熊反應變遲鈍
兩岸和緩 葛來儀：美會繼續供台防衛武器
蘋果財報優於預期 股價盤後勁漲4.5%
世錦賽 英國小將爆冷摘男10公尺跳台金牌
皇田工業疑隱匿虧損 董座交保
金融汽車領漲 台股盤中再登7000點關卡
中央氣象局氣象報告
台海兩岸部長對今天見面不承認也不否認
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
嘉檢拜訪縣市各地方黨部 籲清白參選
第2屆台灣天津投資合作洽談會7月底舉行
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中俄戰役級聯合軍演登場
女子闖入總統府 藍委促國安局負責
內捷事件 綠營議員赴特偵組告發馬總統
美國奧運男籃金牌教練 再掌國家隊帥印
大陸工資集體協商新措施 台商應高度關注
挺歐巴馬 美參院表決同意停產F-22
皇田：配合檢調搜索 公司營運正常
超微上季虧損3.3億美元 銷售連跌3季
台灣福建貿易穩步轉暖 降幅逐月收窄
主計處今公布 6月失業率 恐再創新高
新疆問題 熱比婭：和平談判 爭取民族自治
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上海學者：中國經濟復甦隱含3大風險
交配季節悲歌 德國動物園公海獅過勞猝死
台灣波蘭簽備忘錄 打擊關務詐欺
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追日奇景 周美青陪育幼院童觀日食
立委觀日食 形容山寨版月亮
赴大陸觀測日全食 天文教授嘆天候不佳
爭睹日食 民眾直呼太神奇
匯市盤整 新台幣匯率中午小貶0.1分
助考生填志願 綠委籲公布大學資訊
中國工信部：工業企穩回升基礎不夠穩固
環亞拍賣第二波登場 推福袋衝業績
墨西哥成為記者險境 過去18個月17人遇害
韓國電影節近日北京登場 安聖基影片亮相
高雄世運開幕及賽事 KOC：向世界放送
府加強內控小組 總統限3個月提報告
日全食天文熱 國科會辦觀測親子活動
北醫小天使學習營 原民學童體驗都會文化
將軍漁貨中心案 監院糾正漁業署南縣府
柏南奇評價傲視群倫 投資人力挺連任
中美將對話 中方指新疆事件為中國內政
公平會：皇國鎮國建案廣告不實 處罰鍰
未保存古窯 監院糾正苗縣府
不識字女子 6年騙1億4
財報紛告捷 雅虎蘋果獲利優於市場預期
美Fed主席國會作證 尚未準備減少振興措施
風雨搗亂 日惡石島上看不到黑太陽
新流感疫情嚴重 澳洲展開疫苗人體測試
經濟不景氣 洛城無人認領遺體數量劇增
加州人盼解決財政危機卻反對為此提早釋囚
台股收盤漲31.98點 為6985.32點
美國財報季驚喜連連 預告經濟回穩
環署辦環保創意比賽 總獎金60萬
Fed有振興方案退場計畫 但尚未準備出招
台股開高震盪走低 挑戰7000點再失利
台北股市開高震盪 漲31.98點
日本進口中國製LG乾衣機易起火 召回4600台
8月台指期漲8點 逆價差100.32點
宏都拉斯與委內瑞拉斷交撤使
丁大衛：聯合國兩岸兩席 葛來儀：可能性低
美中經濟對話下週登場 人民幣仍明顯低估
世運滾球 法國義大利獲男女擲準銅牌
中美戰略經濟對話 中方關注美國國債投資
世運體操金牌 長崎峻侑超人氣
8月電子期漲0.95點 金融期持平
金融「肥貓」文化再起 法國財長抨擊可恥
世大運中華隊慶功 劉揆分享喜悅
中國股市新增開戶數升抵18個月高點
中小型股走強 店頭基金績效亮眼
改變白血球分子 成醫發表治免疫缺損成果
英電台香腸廣告寓意不雅 監管單位限制播出
江蘇無錫1台企員工收回扣被判刑
世運保齡球女單複賽 王幼鈴淘汰
被指介入餐廳租約糾紛 詹春柏澄清
1杯水10元人民幣 人民日報痛批惡質文化
世運銳發滾球 巴西土耳其獲男女銅牌
台股漲31點 三大法人買超28.35億元
國民黨代表選舉 青年出騎招
世運加售閉幕票 半小時搶空
北市高溫37.2度 今年入夏最熱
醫師：癌症患者也可以很性福
世運撞球司諾克 林書弘晉級8強
東亞外長關注北韓與緬甸軍事關係
長老教會承認西拉雅族 原民14族力挺
創業顧問：就地創業不需5萬元
高院駁回扁延押抗告 呂秀蓮:遺憾
台中直轄市議員選區 最慢明年6月公布
中國盼年底前東協和中日韓建外匯儲備庫
呂秀蓮：總統預錄治國週記風波 就此打住
男子涉恐嚇公眾罪 持槍照上網增點閱率
電腦應用展30日登場 參展規模縮水
疑對李柱銘黎智英不利13被告在深圳審訊
財部割地？國產局澄清未圖利
新台幣兌美元貶7.6分 收32.875元
台塑聯合會：向資方爭取加薪
議員勘內捷噪音 北捷：可加高隔音牆
頂尖大學開放名額 明年起招收高職生
楊潔篪：東亞國家應爭取率先經濟復蘇
一視同仁 沙柯吉計入法國朝野媒體露出時間
北美半導體設備B/B值續創今年新高
6月失業率5.94% 再創歷史新高
黃仲生訪彰化 和卓伯源看日食
印度人洗浴去日食災噩 混亂推擠造成1死
歐洲三大股市 開盤小漲
多國艦隊阿曼外海查獲12.4公噸走私毒品
偶像魅力無國界 台灣追星觀光正夯
員警執勤遇飛車搶奪 奮勇追捕逮1嫌
越南盾貶至歷史低點 憂通膨 企業轉持美元
防伊朗核武 希拉蕊：美國計畫提升盟軍防衛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
世運短柄牆球 女子第四種子遭淘汰
工業局：TMC 扮DRAM整合領頭羊
美食不忌口 單車減重愈減愈肥
美國正與盟邦諮商說服北韓棄核新誘因方案
南縣永揚掩埋場案環評會 居民陳情
首屆兩岸鄉村座談發表5點共同建議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣明年還有日偏食 2012年5月看日環食
力拓案 澳外長：仍盼中澳對話
畢業生投入職場 6月失業率5.94%創新高
世運個人花式溜冰 西班牙稱王義大利封后
嘉義地下期貨公司 不法獲利逾4000萬元
時勢造英雄 鳩山由紀夫成日最受矚目人物
鐵道迷請命 北市華山車站暫緩拆除
美國前總統布希下週將訪南韓 出席經濟論壇
蔡英文:內捷疑弊案 檢調卻未主動偵辦
經營六合彩簽賭站 28人一舉成擒
陳德銘：中國堅定實施對外開放戰略
中國：有證據證明力拓員工竊取國家機密
希拉蕊：美擔心北韓與緬甸分享核子科技
南縣市升格 首場論壇24日成大登場
鑿井技工考驗 8月考術科學科
拒絕分手 男子涉嫌砍死女友逃逸
APEC聲明同意採取實際措施對抗保護主義
雲林小鎮新風貌 蘇治芬勾勒願景
泰國新流感死亡病例倍增到44人 居亞太之冠
竹縣籌建龍瑛宗文學紀念園區
中市炸油稽查 5家不合格
中俄聯合反恐軍演正式開始
世運滑水好手崢嶸 中華健兒力拼全場
羅世雄勘查奮起湖 要求速建停車場
地方黨部探視扁 談選情
1至5月平均及實質薪資減幅 史上新高
紐時：美聯邦機構暗槓駕車打手機危險研究
蔡英文晤王雪峰 鼓勵積極投入社會
高職統測成績 明年也可申請頂尖大學
楊毅訪台促媒體互設處 新聞局：無時間表
婦人疑情緒不穩要跳樓 北縣警消忙戒備
世運花式溜冰 中華健兒成績攀升
法總統伉儷每天買花逾3萬5000新台幣
萬安32號演習 雲林順利完成
世運撞球 中華司諾克開侖雙開紅盤
世運保齡球單人賽 芬蘭封后 哥國稱王
馬偕醫師疑疏失 台東地檢起訴
LG財報 第二季淨利創新高
澎湖學生赴星 學習博弈產業
遨遊大蒲林 嘉縣假日學校體驗生態
國防部：軍情局隱匿情資 懲處違失人員
景氣回溫 6月零售營收減幅10個月來新低
希拉蕊：東協應思考開除緬甸會籍
萬安演習 中市豪宅住戶配合避難演練
迪士尼將在日本販售SD卡電影軟體
世運滾球擲準決賽 中華女將排名第4
機場查獲保育類龜21隻 全案移送法辦
民進黨指ECFA文宣涉歧視 經濟部澄清
台鐵局澄清 未規劃基層服務員甄試
綠島浪漫七夕 未婚聯誼
歐洲5月工業訂單年減逾3成 連10個月負成長
國人打造 花博會夢想館展現台灣科技實力
呂秀蓮：玩噗浪若只用來問候 太可惜了
秀出原味 原民會授證原住民工藝師
6月失業率接近高點 不排除7月超過6%
中鴻以近46億元標得振安鋼鐵產權
金門墜海救護直升機 打撈上岸
東亞銀行中國蘇州分行下半年開業
匯市盤整 新台幣收貶7.6分
占星家警告日食不利中國印度尼泊爾
破解治國週記網友 總統禮物收了
外配面談 可請求移民署提供嫁娶者資料
假房產買賣逃漏稅 許博允遭判刑11月
紐西蘭78年來最強烈地震 拉近與澳洲距離
合併與否 福斯與保時捷面對歷史選擇
潑猴大亂民宅 麻醉槍撂倒
醫師：棉花棒清耳垢 耳膜易受傷
袁肖龍軍購弊案辯結 1審9月2日宣判
惡少加霸王油搶超商 警方送辦
北投纜車案 顏萬進更一審判14年
台灣水果不畏景氣寒 1-6月外銷增3成
中俄軍事演習 今天正式登場
印度空軍追逐日食成功拍攝全景
國民黨桃園縣長初選 協商陷僵局
世運壁球4強出爐 女子第3種子落馬
劉揆重視砷油案 研考會調查行政流程
參訪921重建成果 關懷巴士99元成行
英國央行7月會議9:0維持資產購買計畫
南韓動用直升機噴灑催淚瓦斯驅散抗議工人
世運花式溜冰賽 義大利3金1銀
檢警偵破基隆暴力鴿會 5人送辦
尹啟銘談數位契機列入APEC部長會議主席宣言
近視上班族 2成眼鏡度數不足
民進黨擬召李文忠張花冠 選投縣嘉縣長
對杜哈回合實質行動 尹啟銘主張獲APEC迴響
蘇起將接見齋藤 了解日本政局變化
釣客冒名出海失蹤 屍體尋獲方知烏龍
遏止新型流感蔓延 英國教會用擁抱代替握手
吳伯雄：兩岸論壇建議供政府參考
日劇「急診室大醫師」墊檔節目創高收視率
紀錄片雙年展精華 巡迴放映101天
溪湖鎮公所傳弊案 鎮長親家收押禁見
釋名額給高職生 頂尖大學樂見
職場實習方案 媒合成功1萬5000職缺
美經濟隱憂未除 商用不動產恐成另一未爆彈
中國通過文化產業振興規劃
APEC經濟體承諾2010年完成杜哈回合談判
仲介赴陸換腎抽高佣？護士被騙123萬
台灣啤酒節北縣登場 人工沙灘助興
總統府遭擅闖 憲兵指揮官調職
國民黨屏縣長初選 黨部建請停辦
變形機器植物 台科大學生入選國際展
雙銘會觸及ECFA 對兩岸有正面良性發展
中國駐日大使：透過談判解決釣魚台問題
世運柔術 女子55公斤級李靜怡奪銀
瓊斯盃 光華82:69擊敗哈薩克首勝
失業率壞中透喜 半導體人力需求明年回升
失事F-5F戰機 空軍證實兩飛行員殉職
第一筆跨境貿易人民幣結算上海通關
徵才求職技巧演練 提高媒合率
薪資減幅續創新高 非典就業問題隱憂大
愛心零距離 林育賢率學生拍病童紀錄片
媒體法案 引爆南韓國會數十議員群架
拉米：亞太地區可能帶領全球貿易復甦
法式滾球雙人男女組 法國稱王泰國封后
90老龜「寂寞喬治」即將當爸 保育界歡呼
美籍台灣人登富士山失聯 日警方搜救中
失業率攀升 房仲業擴大招募新人
第一屆國家出版獎 兩隻小熊奪魁
南投萬安32號演習結果獲肯定
進頂尖大學非夢事 高職生開心
迷你豬長成大山豬 飼主要退貨
事先計畫 外籍人士在莫干山成功觀賞日食
上海經濟趨穩 出口貿易仍不振
國會衝突中通過傳媒三法 南韓政局陷入僵局
世運銳發滾球 義大利稱王封后
拉美新流感日趨嚴重 智利死亡病例增至68
台灣提供情資 泰警逮捕122騙徒
北縣新增2起腸病毒重症個案
高市校園日食觀測 民眾爭睹奇景
失業率升 半導體面板廠求職者大增
富士康員工自殺 蘋果籲供應商尊重員工
第098145期今彩539三星彩四星彩開獎結果
北市抽驗散裝冰品 8業者不合格
犬貓日食敏感不安 飼主勿恐慌
陸媒：中國總工會對富士康員工自殺事冷漠
日本山口縣豪雨成災 8死9失蹤
增加指定中常委？國民黨常會關注
世運撞球女子9號球 張舒涵逆轉勝
6月外幣換利交易602億美元 歷史新高
APEC和WTO警告各國 抗拒保護主義傾向
加強緝毒 墨西哥海軍查獲7.5公噸古柯鹼
內需強 投信:金磚四國最看好中國印度
摩根士丹利第二季虧損大於預期
研考會查砷油案 衛署：尊重管考
藝人響應飢餓30 號召民眾加入
經濟不景氣 上海豪宅逆勢熱賣
員工自殺 富士康：痛心惋惜 工會介入調查
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歌迷麻辣問 S.H.E.坦白說
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白紙特質好訓練 特定企業獨鍾新鮮人
中國官員赴莫斯科交涉市場被關事件
木星可能遭撞擊 大氣層凹陷 大小如地球
「7‧5」事件後最大規模台灣團遊烏魯木齊
失業率攀升 線上遊戲產業逆勢徵才
購回雷曼迷你債 香港富邦銀恐損13.2億元
財報利多和經濟展望樂觀 亞股多數收紅
北縣複檢炸油 4家速食店都合格
臧家宜指郭台銘美國逃稅 籲說明真相
臧家宜5點指控 鴻海：不隨之起舞
遠傳3年計畫：併速博 瞄準全球華人市場
太空人上Twitter 分享如何打太空噴嚏
本土劇定義 新聞局近日公布
傳新疆烏魯木齊武警對維族女性搜身檢查
世運短柄牆球 四強盡是美洲天下
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越南教堂遺址暴力爭執 仍有10多人遭警拘留
政府規畫4年建50座鄉鎮市運動中心
實虛通路兩樣情 實體嘆辛苦 虛擬成長未減
第098145期今彩539三星彩四星彩派彩結果
希拉蕊：深化美與東南亞關係 促北韓棄核武
世運柔術3量級 外籍選手囊括金牌
加拿大西部野火減弱 6000人返回家園
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NBA金塊對溜馬季前賽 10月移師北京台北
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男子參加聚餐 疑酒醉掉落漁港失蹤
21世紀最長日全食出現亞洲 再看要到下世紀
給糖吃 美國利誘緬甸釋放翁山蘇姬
中職 9局下大反攻 象逆轉勝牛
美國牛肉查出混有脊柱 日本禁止進口
歐巴馬將開黃金時段記者會 全力為政策辯護
深圳台商會長：富士康企業不允許毆打員工
宣告美重返東南亞 希拉蕊簽友好合作條約
英國女性希望身材玲瓏有致 勝過凱特摩絲
英大嬸歌手魅力無邊 歐巴馬記者會被迫提前
警方突擊搜索麥可傑克森私人醫生診所
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魏聖美重返愛維養名人賽 力拚職業賽首冠
南韓媒體大篇幅報導希拉蕊對北韓喊話
太空衣凸槌 太空人縮短太空漫步時間
哥國總統促宏國讓賽拉亞24日返國
性醜聞纏身 義總理：我不是聖人
承認早年排華不當 加州州長簽道歉法案
微軟：Windows 7程式碼準備送交硬體廠商
中、俄反恐演習 兩國軍頭都不缺席
科博館湧入三千多名觀眾觀賞日食
保時捷將增資50億歐元 與福斯合併有譜
釐清死因 緝毒局搜查麥可傑克森醫生診所
顛覆傳統觀念 研究指黑猩猩會死於類愛滋病
首例／ 日H1N1病患出現急性腦炎症狀
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台6月失業率5.94% 無業遊民64.7萬人
中國今年國慶閱兵 將出現女戰機飛行員
國務費案提示卷證 扁拒答
賽德克巴萊 10月開拍計畫不變
ECFA文宣涉歧視？蘇俊賓盼正面解讀
環法賽第17站結束 康塔多仍緊披黃衫
阿姆斯壯：如今頭號目標是爭奪環法第2
失業率5.94創新高 「餓不死又吃不飽」更多
聯合國「一國兩席」 台灣非絕對不可能
念外文迷戲劇 林孝謙一圓導演夢
eBay第二季獲利下滑29% 打敗市場預期
民進黨:出席兩岸論壇違紀 無模糊空間
世運志工 樹德家商模特兒令人驚豔
亞馬遜砸8億美元 收購線上鞋商Zappos.com
存款全都保 政院：程序完備後公佈
高雄國賓大飯店夏日美食大賞
超值多重優惠任您挑 美食精選盡在王朝
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NBA布萊恩第三度訪台 球迷徹夜排隊
台股挑戰7000點 功敗垂成
世運武術 兩岸女將劍術爭鋒
蔡富吉：帶領台灣金控邁向世界級金控
世運跳傘選手迷航 攤商熱情相助
世運水上救生 中國選手破世界紀錄
高縣油炸油講習 品質管控餐飲業
趕搭世運熱 美濃弱勢學童遊高雄
罰錢了事？砷油風波麥當勞確定不複驗
周錫瑋參加健康城市論壇 談積極態度救失業
世運武術 兩岸女將劍術爭鋒
齋藤約見蘇起 歐鴻鍊：從未要求撤換
太平洋國際觀光節夏戀嘉年華---熱力奔放就在花蓮
希拉蕊促棄核武 北韓回敬不聰明可笑
PLAYBOY meet線上遊戲—三國志的獨家遊戲包推出超值優惠活動
外太空真有智慧生命嗎？
太陽哪裡去了？！
牽制中國 希拉蕊出席東盟宣示實力
世運會隆重開幕五星級飯店推出世運套餐
奉祀官制度變革 四配免設不再敘薪
國民年金納保414萬人 已給付15.5億元
台北凱撒大飯店 ~ 夏日鮮活輕食 “芒”裡偷閒”纖”滋味
臺大校長李嗣涔出院
林毅夫判逃淡化處理 30年老案監院提糾正
新光金GDR定價每股11.71元
分享農業技術研發成果 櫃買中心將協助農委會舉辦「天然萃取物於化粧保養品之應用商機暨成果發表會」
期交所董事長交接 蔡慶年揭示上任後三大任務
都更題材持續增溫 老公寓和新成屋價差超過4成
國際仲裁法庭重劃爭議區 化解蘇丹內戰威脅
三星推出最薄手錶手機 跟LG拼了
反對黨助理離奇墜樓喪生 馬國總理承諾調查
澳洲通膨率溫和上升 增加升息可能
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德首位雙臂移植患者 最大心願是舉杯暢飲
歐洲主要股市震盪收紅 倫敦上漲0.28%
黑莓機RIM控阿聯電信 間諜軟體充更新服務
工廠地下室變電箱爆炸 北縣消防凌晨滅火
加拿大發現首例克流感抗藥性新型流感
國際油價漲跌互見 紐約輕原油收65.40美元
美股漲跌互見 道瓊工業指數下跌0.39%
巴西新型流感死亡病例增至25人
全台高溫 北市最熱
研究：南半球大型冰河40年間縮減1/5
國防新聞：新疆動亂造成土中關係緊張
日本6月貿易順差暴增近5倍 20個月來首見成長
加國出現抗藥性新流感病例 全球第5例
台股開盤上漲2.47點 為6987.79點
黑龍江雞西煤礦災變 23人被困井下
兩岸僑務休兵 僑社將合辦傳統慶典
中國國防部官方網站8月1日開通
中共解放軍將領調整 擢升較年輕將領
臺北田徑邀請賽傍晚開幕 聽奧暖身
廣州亞運會敲定473面金牌 歷屆之最
高中職智慧鐵人賽 競技72小時
歐巴馬：健保改革非做不可 今年展開
台股漲 新台幣匯率盤初走升
中國出現造假國際檢測認證機構證書
報導：賓拉登第三子可能已在空襲中喪生
高通財測不如預期 盤後股價下跌4%
中巨額頭獎 加有案男子興奮領獎旋即被捕
中共黨校刊物：官員不願公開財產應辭職
河南省斥資人民幣5億多建中國文字博物館
保時捷50億歐元增資案 卡達控股可望成金主
日本6月出口年減35.7% 半年來最小減幅
加強維安 烏魯木齊嚴防武器拆解入境
高盛付給美政府11億美元 贖回認股權證
全國科展與教育博覽會 精采可期
養生當道 北京山藥售價創歷史新高
學法語帶來新型流感 巴黎隔離64位外籍學生
必治妥施貴寶開價24億美元收購Medarex
研考會查砷油 蘇俊賓：聚焦行政效能
喉返神經偵測儀 輔助甲狀腺腫瘤手術
吉亭：美中軍事交流實質停滯
網民熱議上海某企業不雇用上海人
新兵中暑? 國防部：安全範圍內實施訓練
中國大城市驚現「捏捏族」 成白領紓壓方式
山東滕州公安拘押基督教會夏令營成員
大型電子股帶動 再攻7000點關卡
政院通過 健保IC卡得加註捐贈器官意願
中國嚴禁外商在大陸經營網路遊戲
張秀蓮：兩岸金融MOU 一兩個月內應有結果
警誤逮非裔教授 歐巴馬自嘲若是他也會被殺
監獄支出爭議平息 加州議會可望通過預算案
星新型流感死亡病例 累積到三宗
哈佛非裔教授自家被捕 歐巴馬痛批警察愚蠢
綠營：政府操弄數字 失業現況失真
台企銀董座羅澤成：加強內控 提升資產品質
美國指控中國限制影音產品銷售傳獲勝訴
離職員工不滿老闆 涉恐嚇搶錢
中國太空望遠鏡推遲發射
存款全保延長？ 金管會：相關單位研商中
傳世界足球先生羅納度將在電影中軋一角
聰明科技省水又節能 年省數十億公升水源
農業金庫督導有成 農漁會逾放比降至5%餘
新流感疫苗 國光：8月中量產
CEO領軍 韓輸入業協會來台採購
星將斥資台幣2億多 從事新型流感相關研究
揮真刀砍預算 阿諾推特網路影片惹爭議
綠營：若杯葛齋藤 傷害國家利益
總統：擴大獎學金 讓更多友邦青年來台
警搜麥可傑克森醫生辦公室 不排除他殺
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午升5.8分
慢性病老人拔牙 要選黃道吉日
中秋節再發消費券？ 政院：未規劃
衛署接手 規畫長照保險法服務法
蘇貞昌：網路互動 生活化不是廢話
警民合作救回欲輕生女大學生
IMF：中國仍有擴大景氣振興方案空間
出國保平安 成人可重複打麻疹疫苗
日男上電視亂爆料 偽證罪被判刑3年
2009生技展 農業主題館秀六大主題生技
星財政部：未介入淡馬錫新總裁任命
哈佛教授自宅被捕 歐巴馬批警方做法愚蠢
亞協秘書長蔡明耀接任駐史瓦濟蘭大使
H1N1新型流感又在巴拉圭造成3起死亡病例
旅行業經營艱困 8/15擬遊行
台糖無病毒蘭花種苗場 年產600萬株
軍方砲擊訓練釀馬賽郊區大火 波及數10戶民宅
黃紹庭涉雙重國籍案 綠營：中選會應決議
歐巴馬海外人氣紅不讓 國內投資人卻不買帳
拖板車扯斷電線桿 砸中工人送醫
選花縣長 葉金川：若有需要 全力以赴
邱正雄：生技業下一波兆元產業
東協區域論壇進行之際 場外出現爆炸聲
老舊公寓易釀災 獨立偵測器防祝融
美國準備展開新流感疫苗臨床試驗
第二份提案仍失敗 宏都拉斯政治談判破局
油價漲 小汽車用量大幅降 機車明顯增
中國科學家提出長江、黃河源頭新說
台股收盤跌4.44點 為6980.88點
世運武術邀請賽 男子長拳中國袁曉超奪金
考試院盼司法院儘速訂定家事事件法
台北股市震盪整理 跌4.44點
日本6月份貿易順差約台幣1770億元
射導彈搞核試 北韓短期內仍將遭南韓制裁
8月台指期跌9點 逆價差99.88點
不畏抨擊 歐巴馬為健保改革計畫強力辯護
輕微中風 3至6個月復健黃金期
8月電子期持平 金融期跌7.80點
防範新型流感 麥加朝聖限制老人和小孩前往
亞銀：東亞經濟可能「V」型復甦
調查：上海重父母 廣州重朋友 北京重愛人
IMF：中國經濟已開始復甦
羅奇：中國無法帶領全球擺脫經濟衰退
國民黨桃縣長初選 曾忠義執意黨員投票
張丕民出任中國廣電總局副局長
棒球亞錦賽 中華隊名單27日出爐
台北科技走廊 國際2大廠北市簽MOU
中國著手修訂商標法 簡化商標申請手續
印度首都登革熱警報響起 1人喪生
浮報助理費案 檢傳24高市議員
宏國政治危機談判失敗 賽拉亞準備闖關回國
中央社新聞小百科：台北科技走廊
嗆馬高中生家屬告警 不起訴
藥商不滿砍藥價 健保局：依法行政
柏南奇:聯準會主要職責應加入保護消費者
多明尼加警方刑求新法 洋蔥塞直腸
瑞士信貸Q2獲利勁揚29% 連兩季報喜
香港警方：外籍人士偷渡來港尋求庇護趨升
韓元8個交易日來首次回貶 傳央行進場干預
考試院盼司法院儘速訂定家事事件法
通用汽車今年第2季中國市場表現突出
台股跌 4點 三大法人買超33.06億元
議員:停駛報告騙人 北捷:依SOP處理
總統住家樓上玻璃裂 警方:熱脹冷縮導致
保時捷執行長魏德金辭職立即生效
學者：長照保險 外籍看護須認證
富士康員工自殺案 深圳市府關心了解中
葉金川不選花縣長？吳伯雄：協調中
美FDIC呼籲成立金融基金 避免再陷紓困泥沼
助理費案 高市議會聘法律顧問
北韓再列援恐黑名單？ 美參議院要求檢討報告
違紀赴中 范振宗許榮淑遭民進黨停權3年
歐巴馬願考慮FDIC提議 向銀行徵收風險費用
消極處理林毅夫案 監院糾正國防部
東協論壇維安緊繃 炸彈偵測犬假警報虛驚
中俄聯合反恐軍事演習 兩軍總長共同觀摩
金大中病情再度不穩 佩戴人工呼吸器
廖婉汝籲國民黨速提屏東縣長人選
亞洲開發銀行：亞洲經濟將在明年反彈
中俄口岸滿洲里開啟木材交易平台
許效舜：情投意合 老少配非問題
新台幣兌美元升7.3分 收32.802元
女推銷員聲音好聽 男人較難說不
期交所新任董座蔡慶年上任
美提供波灣盟邦防衛傘談話讓以色列虛驚一場
公司欠債 林曉培經紀權遭脅迫轉讓
中國加強管制部落格 好幾個網站被封
中科:業績好轉 全年營業目標可望達成
李可染遺產案落幕 前妻子女獲近300件作品
6月外銷訂單年減10.91% 減幅8個月新低
竹市觀光月 市長表弟郭子乾代言
美國狠心媽 3小孩關浴室骨瘦如柴還遭性侵
李炷烽勘縣定古蹟 要求改善滲水
世運金牌加持 黃郁婷志在亞運奪2金
美籍台灣人登富士山罹難 外交部協助善後
中市成棒隊初試啼聲 25日與台啤競技
珊瑚媽祖神像 進安宮稱全台唯一
世運撞球9號球 楊清順輕鬆晉級
北海道薰衣草季登場 團費降逾5000元
陳清秀籲公務員提升法治觀念
涉刺殺女友逃逸 男子落網法辦
租屋安全認證 建國科大生住安心
不服民進黨停權處分 范振宗許榮淑提申訴
8月起申請阿聯居留簽證須按捺指紋
世運套路男子棍術 中國選手居首
南部和北市考慮限水 8月決定
金援高盛 美納稅人投資報酬率23%
李道豫：發展中美關係要尊重對方核心利益
看好台股 6月台股基金申購破10億元
屏東兩眷村獲保留 爭取設文化園區
阿里山遊客將破百萬 林務局厚禮以待
控夫竊聽案 王靜瑩出庭說明
新聞局重視金視獎 未來將增加獎項
竹縣造紙工坊動土 重現傳統技藝
雲林海口廟會 電音三太子揭序幕
詐騙電話裝熟哭窮 女老師痛失18萬
嘉縣邀星馬媒體及旅行業深度探訪
英國6月零售銷售勁升 增幅為預期4倍
郝龍斌率星光5班 宣傳聽奧及YouBike
外銷訂單年增率 10月可望轉正
斗六921受災戶 告雲縣府廢弛職務
世運套路女太極拳 中國選手暫居首位
必和必拓：對中國鈾料銷售年內開始
侵佔納骨塔規費 管理員依貪污起訴
世運閉幕 彩煙特效加碼助陣
仿冒高粱酒 釀廚餘有機肥
尹啟銘：簽ECFA有急迫性 無時間表
台電外包廠商工人 施工突倒下不治
出口商拋匯 新台幣匯率收升7.3分
台生會將首度登陸舉辦就業研習營
陸客遊府城 麗星郵輪8月首停安平港
守護神 南方澳3尊無價媽祖漁民之寶
休閒農場掛羊頭賣狗肉 斗六警破豔窟
友達第二季每股淨損0.8元
溫家寶：繼續實施積極財政及寬鬆貨幣政策
疑罹病欠卡債 男子雨衣綁頭自殺
美國緬甸官員會晤 談北韓制裁與翁山蘇姬
台東泰源少棒4連勝 8月赴美爭世界冠軍
世運滑水男子赤足跳躍 英選手預賽領先
裕隆網路木雕博物館 猜謎活動開跑
李文忠返南投 展現參選百里侯決心
期交所新任董座蔡慶年上任
全球首例大貓熊冷凍授精寶寶誕生
出境攜超額外幣 約千萬台幣充公
95年中醫師特考 2申論題將重新評閱
沙國男子上電視浮誇性事面臨鞭刑
高雄世運門票收入 已逾5000萬元
穆迪調升菲律賓債信評等 12年來首見
北韓拒絕重返六方會談
茂德與海力士拆夥 擬與TMC合作
世運選手掛獎牌遊高雄 商家熱情優惠
北市將播影片 介紹美食人文
黃紹庭國籍案 部分高市民要求中選會處理
6月工業與製造業生產指數 首度破百
指揮官：駐日美軍兵力重整計畫應照常進行
世運直排輪曲棍球賽 義法平手捷克勝瑞士
陸委會：兩岸媒體相互設處未有確認方向
台壽保產險獲准開辦健康保險
內捷中運量 藍營:葉菊蘭任交通部長決策
中國重申儘早重啟六方會談
彰化棒球快閃舞 學子籲運動減碳
四川爆發土石流 4人死亡53人失蹤
暑期旅遊高峰 加強檢疫裁罰
嘉南大圳游泳 男子疑體力透支溺斃
金門風景郵票29日發行
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世運武術女子長拳賽 俄羅斯奪金
華晶科發表新款影像手機 進軍中國市場
新紀錄種螢火蟲 現身墾丁國家公園
中國房價飆高 土地發燒 房價發狂
備役將領派車不符規定 監院糾正國防部
捐血次數停滯 總統打趣出國影響業績
319檢座升遷案 王清峰與檢察官交鋒
南投夜市油炸攤商稽查 9成合格
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美籍台灣人登山客屍體在富士山尋獲
高考一二級與律師考試 報名創新高
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雪隧防再斷電 將總體檢機電架構
幸福縣市調查 北市宜縣並列全國第1
韓4指鋼琴手李喜芽 邵曉鈴相見歡
內政部擬將奉祀官改為榮譽職
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瓊斯盃全武行 約旦罷賽籃協遺憾
勞保局與勞保監理會 改制行政機關
伊朗頒佈新法令規範網路秩序
抗議不合法 吉爾吉斯反對黨總統候選人退選
抗議疆獨 中國支持導演退出墨爾本電影節
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世維大會主席熱比婭將應邀訪日
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16年前興大姦殺案 主嫌陳錫卿死刑定讞
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連動債銷售糾紛 應予補償案件比率逾8成
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不畏逆境東山再起 許清海學煎青蔥餅養家
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吳東進千金文定 席開30桌
蕭敬騰揮桿扭腰擺臀 被戲稱陳小雲式
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立院選民服務系統 藍委指效能不彰
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范振宗許榮淑訴諸情感 中評會逆轉
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香港親台僑團無意與親中僑團合辦節慶活動
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金門高懸浮微粒 中研院研判來自大陸污染
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希拉蕊樂見緬甸願制裁北韓 促釋放翁山蘇姬
小飛俠告訴建仔 耐心為養傷之本
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YouTube少對手 微軟影音網站Soapbox將退場
縮減成本奏效 紐約時報公司第2季淨利增85%
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中俄軍演 目標一致為「疆獨」
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新州貪污案 美檢調大舉逮捕44人 包括3市長
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北京地鐵將在中國國慶前清理乞討賣藝
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美國消費力道減弱 將敦促中國減少仰賴出口
金門鼓勵深造 獎學金加倍
央視控告大陸6家視頻網站侵權
南韓第2季GDP季增2.3% 近6年最大增幅
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NBA老牌中鋒穆湯波北京高掛球鞋宣佈退休
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逾5年單季新高 韓Q2國內生產毛額成長2.3%
紅不讓 香港恆生指數早盤一度衝破2萬點
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死因未查明 南韓駐中國公使遺屬要求國賠
受累降價 亞馬遜Q2獲利減10% 營收未達預期
9月後印尼林火煙霧可能在新加坡造成霾害
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皮膚細胞創造健康老鼠 移植技術再跨一大步
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新店濫墾案 北檢起訴羅福助等11人
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美聯社將採新聞註冊制 追蹤線上剽竊內容
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照相手機成醫療器材？挪威孕婦自拍乳痛特徵
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環法第18站康塔多摘冠 心繫挑戰馮度山
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改制延選 台聯將聲請釋憲
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莫札特基金會新發現2本莫札特作品手稿
自強號廁所女護士猝死 檢警調查死因
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教育部：無砸億元推有品電玩
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強烈暴風雨襲擊波蘭與捷克 至少7人喪生
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雙喜臨門 瑞士球王費德瑞喜獲雙胞胎千金
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好萊塢笑將說客語 醫生學什麼客台首播
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醉裸事件後 草（弓剪）剛再度代言數位廣播
消基會:1碗泡麵鈉達標準1.8倍 業者沒良心
台股收盤跌7.6點 為6973.28點
海力士第2季淨損銳減 擬下半年再減開支
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美駐中大使提名人洪博培：盼8月間履新
洛城市長抨擊為彌補加州財赤的預算協議
連這也管？北韓取締女性穿褲不穿裙 違者勞教
台北股市開高震盪整理 跌7.6點
印度前總統登機遭搜身檢查 美稱依規定行事
8月台指期漲18點 逆價差76.28點
陳致中夫婦認罪協商 8月初審理
日財經白皮書：景氣差公司冗員達600萬新高
感念恩師李傳燦 第一代微宛然復出獻藝
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羅比尼：全球經濟有二度衰退風險
樂生指新莊線損鄰 北捷允調查
涉吸毒轟趴 3男法辦
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朱立倫在美獲頒2009年國際公務員獎
美國高通在南韓被判不公平交易遭罰款
首爾擬禁小學生帶手機 7成小學生反對
巴西法航空難1名中國人遺體尋獲
中研院士卓以和 獲俄羅斯奈米科技獎
吉亭：台灣有意購F16C/D戰鬥機 美正考慮
告別傳奇主播克朗凱特 美資深記者齊聚紐約
台南大天后宮夏祈大典 王金平曬鳳袍
H1N1新型流感確診病例 千里達逼近百起
大陸若出現食品安全問題 主管需引咎辭職
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民進黨民調：57.1%民眾不滿內捷事故處理
麥可傑克森醫生莫瑞被列為殺人嫌犯
內捷車窗裂痕案 北市府：警方調查
鳳梨竹筍韭菜文化節 25日員山登場
哥倫比亞H1N1新型流感死亡病例增至9人
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日媒：美國總統歐巴馬可能11月中旬訪日本
新興市場股票基金吸金26億美元 6月來新高
哈士奇犬受困屋頂獲救 待認養
大里飲水機工廠氣爆 無人傷亡
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陳幸妤涉偽證案起訴 北檢移審法院
歐巴馬健保改革受挫 參院休會前將不表決
克流感納入健保給付 價格未定
旅美國台灣僑胞到薩爾瓦多撒播愛心
健保監理委員批北市 欠款換畸零地抵押
官方告知爭議紀錄片 中國導演退出墨爾本影展
7名台灣男子在珠海涉嫌綁架被判重刑
學者：中國有望2018年前成為第1大經濟體
中國最大沙漠淡水湖數十年後可能乾涸
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阿姆斯壯明年將加入新組美國車隊
50年前此時 美蘇「廚房大辯論」扭轉世界史
蘇澳冷泉文化節 25日起登場
中南部天氣不穩 嘉義台南大雨
裡應外合 比利時3囚犯光天化日逃獄得逞
蔡英文雲縣助選 籲選優質年輕劉建國
財報驚奇 美股收復雷曼以來半壁江山
中華電信大林區設備升版 27日短暫停訊
任弘：僑務休兵 兩岸傳統節慶可合作
1999熱線 台北市民喜愛
澎湖至廈門8月5日海上直航
江西廬山瀑布源頭水土流失 水流細如線
屏東警破詐騙集團 逮4車手
假冒檢察官詐財 11人被逮
新台幣兌美元貶1.53角 收32.955元
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潘基文在北京籲各國加強因應氣候變遷
嘉縣浮屍 確認台南落海釣客
歐洲主要股市 開盤下跌
想飛的季節25日登場 台東邀搭熱汽球
瓊斯盃 光華小輸約旦 雖敗猶榮
陳清秀：人事行政革新 提升競爭力
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以色列應改善旅遊奧客惡名
廈門大學將首次錄取台灣保送生
吳宇森讚林志玲可塑性高 適合演喜劇
6月M1B及M2年增率走揚 續呈黃金交叉
大陸央視明日開播阿拉伯語國際頻道
南投巡山員黃舜廷墜崖身亡
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文化差異大 趙小蘭談東西有別
中山高楊梅段 2清潔工人遭撞死
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世運巧固球 中華女子65比29痛宰英國
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東方石鱸培育成功 海生館全球首例
德國7月企業信心連4個月攀升 谷底可能已過
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世運七人制橄欖球 中華不敵南非
捷運東區地下街8週年 抽獎遊迪士尼
高市議長等涉浮報助理費 雄檢訊後飭回
本週台股市值17.59兆元 較上週增1.85%
中央氣象局氣象報告(更正報)
為金正日造遊艇？義大利遊艇商自稱受騙
警逮兄弟盜 專搶菜籃族
中油明漲油價 98汽油逼近30元
台灣啤酒節開幕 宣揚吸菸惹風波
日本政府：日本景氣復甦 但仍存在風險
老婆產下雙胞胎女兒 費德瑞成驕傲父親
本週台股指數漲1.78% 汽車股漲最大
許添財:就業結構強 南市失業率最低
北市年搭公車捷運人數將達12億人次
日本股市第八天上漲 投資人對經濟信心提高
職棒明星賽台中登場 目標破2萬觀眾
僑務休兵？ 旅日僑領認為宜維持各自活動
連戰將訪北京 觀賞海峽和平交響樂團首演
首屆全國芭蕾舞大賽 明登場
張舒涵花700多元檯費 世運撞球晉4強
澎湖推綠色能源 風力發電海水淡化
總統府維安檢討 1個月內報告總統
反同性戀引騷亂 星教授取消紐約大學課程
世運博覽會湧入81萬人次 網站破300萬瀏覽
打造澎湖低碳島 工研院踏勘
超渡亡魂 雲林口湖牽水狀祭典展開
印尼總統大選正式結果 尤多約諾勝選連任
署桃醫療採購疑案 4人聲押駁回
吳伯雄赴世運 為中華健兒打氣
竹市忠貞新村文史特展 懷舊跨越一甲子
費城推出太陽能壓縮垃圾桶 大省清運成本
身障鋼琴家李喜芽許哲誠 聯彈作公益
台塑明1時起汽油漲0.6元 柴油漲0.7元
石碇山區溪水暴漲 10學生受困搶救中
TMC破局流言 尹啟銘怒抨有業者扯後腿
世界黃金協會：中印新增黃金需求支撐金價
央行尾盤摜壓 台幣收盤重貶1.53角
英國第二季GDP衰退0.8% 預估值的逾兩倍
食品藥物局籌備處掛牌 強化預警應變
生長因子NRG1可能使受損心臟出現突破性療法
新流感續發威 日本病例高達5000起
股市資金充沛 M1B年增率創近5年新高
中國訂單再報到 海貿三團8月19日來台
恆生指數一度站上兩萬點 雷曼破產以來首見
避免網路訂房糾紛 中縣提醒仔細查詢
董座疑涉背信 北檢搜索長虹建設
2009台北工業設計獎 開始徵件
金管會擬提高適格保單比 讓保單免綜所稅
翡翠水庫略低去年水位 至少可撐到10月
打造生態島 澎湖小島意願高
投資型保單課稅 金管會:降低民眾購買意願
花東29火車站60億改造 融合觀光人文
距大選僅兩月 梅克爾勝券在握
澎湖地檢署夏令營 小朋友模擬法庭劇
紐西蘭最終可能有79%人口感染新流感
廖了以表揚孝行楷模 籲發揚孝道
投資型保單課稅 美國商會:恐有適法性爭議
安潔莉娜裘莉訪巴格達難民營 籲國際增援
陸股上證指數持續走高 全週漲幅5月來最大
星製造業6月下滑9.3% 比預期糟
美國特使訪問敘利亞 討論以敘和平問題
瑞典促美加速行動 解決氣候變遷問題
劉揆：精緻農業政策 促農漁村欣欣向榮
浮報助理費案 雄檢：未傳喚議員排除涉案
郝龍斌勉發明獎得主發揮創意
雲林縣立委 9/26補選
英國歌手艾美懷絲出庭 否認襲擊女歌迷
臨評會擬除名 許榮淑：情何以堪
12/5三合一選舉 上午8時至下午5時投票
星房地產價格和租金 第2季跌幅減緩
課徵碳關稅 德國批是生態帝國主義
世運滑水女子赤足花式 中華廖淳儀負傷
伏得風營收勁升9.3% 得力匯兌及併購挹注
武生世運奪金 彭偉群打出一片天
扁案近尾聲 北院兩週可審畢
世運直排輪曲棍球 中華再嘗敗績
大S與古天樂吻戲 拍10小時
彭偉群世運摘金 明華園臥虎藏龍
留波醫學生不滿遭污名化 醫聯會不以為然
資金足 低通膨 央行寬鬆貨幣政策不轉向
北京政策支持 大陸股市牛氣再現
易利信淨利挫56% 受合資事業虧損拖累
第098147期三星彩四星彩今彩539開獎結果
總統:宣布世運開幕 兩岸互不否認更進一步
印度哈雅納省牛糞充裕 將興建牛糞發電廠
華爾街股市創今年新高 亞股續漲慶賀
世運撞球 楊清順險勝 晉級4強
石碇山區溪水暴漲 受困學生安全脫險
軍備局長所收子彈 確為205廠產製
第098059期大樂透及49樂合彩開獎結果
中縣教師聯合甄選作業疏失 試委會表歉意
7月科技類股表現俏 科技基金績效佳
吉爾吉斯總統大選 OSCE失望
胡錦濤會見聯合國秘書長潘基文
中選會：民進黨ECFA公投送公審會認定
投資型保單課稅 租稅公平決議恐釀不合理
自民黨推動畫卡通打國會選戰 網路掀熱潮
世運7人制橄欖球 中華力克美國
勞委會微型創業簡化 1個月獲貸款
德情報官員：中國駭客威脅基礎建設安全
多款大陸化妝品在港被發現超量含汞
會計師：投資型保單課稅方式定清楚為要
吉爾吉斯總統連任大勝 反對黨拒絕大選結果
家電下鄉 宏?痋G可深入經營中國次級城市
日自民黨採負面選戰策略 民主黨予以反擊
我們這一家作者Kera訪台 母親是花媽靈感
世衛組織：新流感病毒行為尚無變異
英國324萬人去年吸古柯鹼等毒品
旺宏金矽獎 成大研發出遠端控車技術
巴西與巴拉圭就邊界伊台甫水電廠供電達協議
天津母雞生蛋貌似日偏食
黨主席選舉後天投票 馬總統全力衝刺
宅配銷售 短漏開統一發票小心受罰
香港新生10天嬰兒確診感染H1N1
阮天遊詩書畫展 國圖台灣分館展出
向伴遊女吹噓豪宅 義總理再陷考古風暴
媒體相繼搬遷 倫敦艦隊街往日風光僅供憑弔
考生填志願 教部：大學評鑑財務已公開
4歲身障兒幼托教育費 98學年擴大補助
搭火車跨鐵馬 雙溪推出健康低碳遊
MySpace將轉型為影音遊戲平台
民眾圍捕 2剪刀客行搶被逮
宏國遭放逐總統賽拉亞抵達邊界 將涉險返國
闇黑箔金展 舞台設計展現紙元素
有氧體操 西班牙巴瑞侯和法國搭檔摘金
索尼砸11億美元 投資與夏普合資LCD廠
退休將領占官舍 監委:不該
世運原野射箭反曲弓 中華黃承安暫居第5
涉入商業弊案 納米比亞要求約談胡錦濤之子
夏日野火肆虐 南歐災情慘重
第098059期大樂透 頭獎無人中獎
求職變補習？北縣消保官調查
瓊斯盃 張智峰獨得28分 中華勝哈薩克
世運武術散手 中華再添1銀1銅
日本美國人壽信用卡資料外洩 11萬人受害
高市新流感群聚疫情 投藥掌控
第098147期三星彩四星彩今彩539開獎結果
檢調搜索 長虹:全力配合 不影響財務營業
國軍體能測驗 馬總統滿意
澳巴士司機拒載蒙面紗婦女 引發爭議
投資型保單課稅 需溝通彌平適法性疑慮
世運運動舞蹈 義大利舞出標準舞金牌
印度H1N1新型流感確診病例持續增至392人
沙烏地式選美 美貌只有面紗知
同方威視納國弊案3被告 要求取回被扣資產
中國家電下鄉 台商櫻花熱水器只賣13台
Zappos.com在美創業有成 台僑引以為榮
威視貪腐案 牽連納米比亞軍隊司令
林毅夫案 國防部理直氣不壯！
世運健力 陳葦綾蹲舉破世界紀錄
范振宗許榮淑未道歉 DPP中評委要復議除名
觀光工廠打響名號 半年逾110萬遊客
府內控屢出狀況 總統允諾改善
台灣幻想倚賴中國「家電下鄉」 學者批荒謬
郭晶晶成為中國史上最多世界冠軍選手
勉以大局為重 馬總統安撫鄺麗貞
大億婚宴博覽會 攜手共創甜蜜回憶
2009小紳士小淑女兒童夏令營
7月25日週末夜，孫維新陪您觀星
馬總統：兩岸政策 中國釋出善意
兩岸僑團文化交流應秉持相互尊重原則
兩岸合拍戲8月上路 可角逐金鐘獎
北韓駐聯合國大使：平壤當局不反對與美對話
紐時：布希政府曾考慮派兵逮捕美境恐怖份子
國家資源紀念蔣介石 學者：不恰當
民進黨：世運成功是高市努力 非中國善意
越南進口蚊香 遭受戴奧辛污染
西安台北兩地將首度實現雙向直航
世衛：新型流感擴散 幾近攻陷所有國家
疑涉背信 長虹建設董座夫人遭聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國首例 男子酒駕撞死人逃逸遭處死刑
賽拉亞如硬闖 宏都拉斯軍方:不保證他的安全
伊朗最高領袖下令總統將第一副總統免職
力阻賽拉亞回國 宏都拉斯宣布南部邊界宵禁
警察催淚瓦斯驅散民眾 宏國力阻賽拉亞回國
闖關成功 賽拉亞越過邊界回到宏都拉斯
理直氣壯 美國康橋警察工會要求歐巴馬道歉
快手撲滅失言風暴 歐巴馬坦承批警措辭不當
擺烏龍 英駐菲使館發出艾奎諾夫人病逝慰唁
經濟展望轉趨樂觀 世界油價上漲
賽拉亞短暫返宏國 希拉蕊批魯莽之舉
今天的台灣英雄：周秀蓮台灣油杉的守護者
加國最大超市收購大統華進軍亞裔食品市場
英國擬以基因改造蚊滅登革熱 印度怕怕
實習和認證後才能應考 留波醫學生反對
道瓊續漲 那斯達克終止連12天漲勢
氣象局發布大雨特報
美國務院：賽拉亞計畫28日訪問華盛頓
加通訊業巨擘北電網路走上拍賣之途
洋基教練：王建民倒了 本季恐難登投手板
持續高溫讓高海拔拉薩市民也必須防蚊
艾馬丹加低頭 同意任職僅一週副總統請辭
河南周口派出所長開警車帶家人旅遊被免職
南美南方共同市場：拒絕承認宏國臨時政府
台灣學者傅佩榮：中國要在國學基礎上提升
俄羅斯允興建中國城容納眾多莫斯科華商
無法再登板 王建民：既長又挫折的一年
國防部：遭佔用官舍 將循法律收回
廣東上半年查處縣處級以上幹部腐敗案116件
300萬中國大學畢業生 飯碗仍無著落
英國長青高球公開賽 馮克締造2輪負11桿紀錄
濟南台北直航定期航班9月2日首航
彌補財政赤字 加州議會通過預算協議
宣布世運開幕 馬總統：不小突破
澳門明行政長官選舉 崔世安料可輕易過關
聚焦少子化人才培育 9月全國會議
碧昂絲玩美自信 拍完電影再導MV
廣州流動人口突破600萬 接近常住人口
節能減碳 電動搬運車8月東沙島值勤
達賴喇嘛27日啟程訪問歐洲
立院開議前 政院將再辦內閣研討會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
巴布亞紐幾內亞發生6.2強震 尚未傳出災情
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
行政區域重劃 國土寧靜革命
大都小縣成形 南北失衡解藥？毒藥？
工程會:下週舉行2場南部公共建設座談會
高雄群聚新流感 疾管局：與世運無關
培林將正式辭阿拉斯加州長 政治前途蒙上陰影
保育有成 連續二年椰子蟹再現東沙島
星國新流感病患再死1人 累計死4人
MLB 洋基8連勝 續居東區第1
神經傳導蛋白 可望預測頭痛程度
中國和平統一促進會將成立香港總會
中區就業中心加碼媒合 助大畢生職場實習
美國又有7家銀行倒閉 今年共倒64家
中國早在3千年前就有消暑盛品：冷飲
世運直排輪曲棍球 捷克勝義大利
巴西親戚涉虐女致死 奧地利父跨海爭子監護權
南韓成年男性吸菸率回升 經濟困窘作祟
經建會:動產擔保交易法 明年可望完成修法
投資型保單課稅 藍綠立委各有看法
批日人水準低？ 自民黨幹事長道歉
與世隔絕太久 北韓官方竟推廣吃狗肉
星士兵以宗教為由護髮遭軍方監禁5天
麥可暢銷自傳「月球漫步」 10月再版上市
星警在演說者角落裝攝影機保安遭非議
高市出現新流感群聚疫情 嚴控世運防疫
世運健力 陳葦綾破世界紀錄摘金
美國可能移送第2名關灣囚犯至美受審
指作品遭校方干涉 星南大生畢業典禮抗議
僑務休兵 泛藍僑社躍躍欲試泛綠不為所動
桃園羅馬公路經典挑戰賽 千人與會
世運供膳 視選手特性不輕率
國民黨主席選舉明投票 馬總統最後衝刺
幾內亞比索26日將展開第2輪總統大選
神話之鳥感動歐洲客 台灣生態旅遊有潛力
南投山區查獲1500株大麻
對抗新型流感 全球加緊推動注射疫苗計畫
長虹建設購地案 董座夫人百萬交保
雙溪推雙鐵低碳遊 省錢環保一舉數得
曹興誠取得700張原相私募股份
曹興誠背書 原相未來營運成長受關注
馬總統參選黨主席 花蓮造勢加強維安
伊朗一架民航機降落衝出跑道 17死23受傷
世運直排輪曲棍球 中華負瑞士4連敗
美衛生機構預想入秋後新型流感疫情升高
投書華時 FAPA：台灣現狀就是事實獨立
黃金週線收紅 分析師:有機會挑戰前波高點
華晶科夏汝文:下個12年挑戰全球光學龍頭
練到手掌破皮 陳葦綾笑摘金
NASA太空人4度漫步 更換ISS太陽能板電池
吳振偉期盼繼WHA後兩岸再展創意
2件越南蚊香驗出戴奧辛 環署籲勿使用
農委會:花生質差價降 未開放從中國進口
內捷64折首日 又見車門故障
四川汶川發生斷橋事件 落江車輛數目不詳
漂流木變藝術 黃福明化腐朽為神奇
夏天上山避暑 泡溫泉看神木愜意逍遙
竹縣峨眉健行騎單車 環湖喫茶賞大佛
六福村南島豔陽祭 綠世界南園寓教於樂
美職小聯盟 林哲瑄胡金龍開砲
傳藝中心大戲院 九歌演出創意偶戲
瀋陽直飛台北8月底開通定期航班
世運健力 謝宗庭男子輕量級奪金
大嘴巴高中生尬舞 熱舞大賽氣氛High
賽拉亞象徵性回國 宏都拉斯政治危機加深
阿公阿嬤活力競技 百歲人瑞粉墨登場
劉荷娜：林志穎只是關係要好的台灣朋友
世運巧固球 中華女子預賽全勝明爭冠
北市大佳河濱公園 男子車內自焚死亡
深層海水環保空調 培育媲美進口洋桔梗
中國解放軍首次利用高速客船運送輕裝部隊
外雙溪河水暴漲 28名受困民眾獲救
中視中天高層異動 吳戈卿廖福順任總經理
權相宇「青蜂俠」擔綱 英語難過關
旗山百年火車站整修完工 風華再現
雙溪魚群因農藥死亡？水利處:將設警示牌
總統提黨提名條件 花蓮選將解讀各異
深層海洋水產業雙效 不只賣水還可做空調
少年溺水卡河底 警消救起情況不樂觀
澎湖書法家謝瑞煌 返鄉舉行個展
台西看廟會箔子寮品蛤 雲林海口熱鬧滾滾
旗山蕉城豐華登場 楊秋興促銷香蕉
澳門明天選舉特首 料崔世安高票當選
台南平地大雨 水庫進帳有限
科學168諸羅展創意 蝙蝠特展可互動
微軟同意Window歐洲用戶選用其他瀏覽器
日媒：昆明餐廳出現反日標示 當局視而不見
世運撞球驚險逆轉 楊清順明爭金
大專畢業生就業徵才 桃園中壢登場
研究報告：中國在太平洋地區步履維艱
新品種台中2號晶圓梨果肉細緻多汁
Twitter網上授課 教企業「推」出錢途
總統肯定郝龍斌 澄清沒心結
用筆來唱歌 原民文學作家筆會成立
2件蚊香驗出含戴奧辛 主力通路:均已下架
嘉縣悠遊騎鐵馬 太保水田段通車
中市威達超舜成棒 初試啼聲嚐敗績
美幼童玩槍導致擊發 胞妹中彈傷勢嚴重
瓊斯盃 光華90比94不敵菲律賓
彰縣北管成果展 10歲小學員架勢足
台鐵服務鐵馬族 規劃單車專屬車廂
查獲大規模種大麻 南投警追流向
中國80後年輕人消費習慣與日本極相似
台南地院輔導36青少年刮除刺青
象隊12兄弟當志工 醫院為病患圓夢
提升教育水準 歐巴馬啟動卓越競爭計畫
受限基因轉殖認證 影響螢光魚商機
世運7人制橄欖球 斐濟3連霸
結伴戲水傳憾事 少年溺斃
台灣外銷動物疫苗 業界看好未來5年商機
研究鯨豚照料 海洋公園加入國際合作
暑假拚業績 百貨促銷特賣開打
日相麻生又失言 遭在野黨圍攻
彰化家扶表揚自強父親
世運救生板競速 紐西蘭包辦男女冠軍
世運運動舞蹈拉丁舞複賽 中華隊遭淘汰
東勢梨很大 千顆大放送
克羅埃西亞火車出軌 6死50傷
吵架鬧跳樓 警民勸離虛驚一場
鱷魚蚊香含戴奧辛 業者：全面下架退費
若遭攻擊 伊朗誓言反擊以色列核子設施
季節性流感去年奪巴西聖保羅市6324人命
黨魁選舉最後造勢 馬總統訴求改革團結
推展台灣觀光 劉揆籲傳達人文真善美
三峽展現藝文風 藝術家分享創作
對流旺盛 北部南部下大雨
16歲南非滑水小將 世運迎戰群雄
世運熱 門票收入逾6000萬元
受戴奧辛污染蚊香 有致癌風險
星比基尼女子鬧區日光浴 挑戰尺度惹爭議
家人遺棄遭性侵賴比瑞亞8歲女童 國際側目
洲際棒球場光廊 台中市新地標
罹癌父為養子女 蹲豬舍內編籐椅
啤酒節酒測 哈雷騎士不遊行先開溜
你喝酒我開車 北京興起酒後代駕服務
日相：老人唯一才能是工作 應繼續就職納稅
世運原野射箭 中華隊無緣晉級
指考複查減少 成績單將提前寄出
紀錄片好天天笑中帶淚 網路貼文做公益
美國15種最高薪學位 都需具備數學技巧
勞盟將拜會立委 盼檢討公務機關外包派遣
印度第一艘自製核子潛艇將舉行下水儀式
新型流感人數激增 泰國增產克流感
世運健力 中華隊輕量級男女雙摘金
廣州30%癌症兒童因貧困被迫放棄治療
員警喬裝酒客 搗破色情KTV
兼任黨主席 馬總統挑戰才開始
52心連星公益講座 高凌風陳俊生開講
勞資爭議 3萬中國工人與警衝突 打死總經理
台北拉縴人男聲合唱團獲寶塚國際比賽最高獎
動漫祭人氣旺 政治漫畫受矚目
歐巴馬再度宣導醫療改革案 抨擊主張延後者
世運水上救生男女鐵人賽 澳洲隊摘金
中職全壘打大賽 林智勝奪冠
台灣啤酒節 哈雷上街萬人乾杯
世運有氧體操 羅馬尼亞混合三人奪金
瓊斯盃 曾文鼎關鍵灌籃 中華勝伊朗
紅衫軍辦慶生前夕 戴克辛誓言返泰救國
搶錢像抓娃娃 英搶匪用吊車拆走自動櫃員機
節目下流 張家界電視台被禁播
北縣:勞健保欠費已提清償 撤銷強制執行
世運原野射箭 各組4強出爐明決戰
世運空手道 中華隊黃昊昀奪金張婷摘銅
世運運動舞蹈 俄羅斯最大贏家
中華男女巧固球預賽全勝 明爭世運金牌
民進黨:內捷非葉菊蘭決策 北市應還原真相
印屬克什米爾分離派罷工 部分地區停擺
一次大戰歐洲壕溝戰僅存老兵辭世 享壽111
世運空手道 黃昊昀奪金送急診
世運空手道奪金 黃昊昀負傷加護病房觀察
今天的台灣英雄：王常如募集麵包送愛到山地
右肩傷痛報告未出爐 建仔將赴阿州見名醫
僑務休兵 旅巴僑胞贊成合辦活動
中俄軍演 今天將舉行實兵演習
澳門選特首 崔世安1人競選
馬選黨主席 中媒：打響2012前哨戰
觀光工廠打響名號 半年逾110萬遊客
國民黨主席選舉 馬總統籲踴躍投票
越南進口蚊香 遭受戴奧辛污染
總統選黨魁 吳伯雄：得票沒理由不高
麵包果實高纖低熱量 養生食材新選擇
馬總統探視黃昊昀 觀戰健力空手道
黨魁選舉 連戰等投票
世運將閉幕 朗佛契讚高雄做得很棒
大馬男模哈菲子 再闖華人演藝圈
陳菊：世運榮耀 歸於市民
救窮不如救才 張懸助原民青少年找專長
F1匈牙利站排位賽 法拉利車手馬沙頭部重傷
瓊斯盃 光華97比91擊敗日本
經濟差無力繳易科罰金 台灣監獄超收18.6%
主場優勢 世運男女巧固球奪雙金
力拓間諜案 學者：中國商場腐敗逼出來的
世運閉幕式 中國缺席
男迷雅找尋好男人活動 最後一波抽獎活動7月底截止
大陸烘焙業龍頭克莉絲汀申請來臺第一上市
2009台北電腦應用展7/30-8/3世貿一館登場
台灣美食展 福華飯店餐飲破盤優惠最低下殺5折
「臺萬味」閩式下午茶 板橋遠百飄香
俄動工建造新式核潛艦 可發射各種巡弋飛彈
環法20站 加拉特奪冠 黃衫康塔多總冠軍在望
印尼發生第一起新流感死亡病例
美黑人教授遭警逮捕案兩位主角將赴白宮
賽拉亞返回宏都拉斯邊界 揚言紮營伺機回國
伊拉克庫德自治區大選 投票率高達78.5%
H1N1若惡化 英19世紀觀光墓穴恐成停屍間
愛維養高球賽第3輪 3人領先龔怡萍並列38
午後雷陣雨多 注意戲水安全
全台炎熱 西半部東北部大雨特報
賽拉亞伺機越境返國 支持者傳遇害
都市叢林 莫斯科市中心驚見落單幼獅
潭子住宅火警 1死3傷
英國長青高球公開賽 澳洲諾曼躍居領先
廣西北部灣天然良港鐵山港建深水碼頭
南投地震 芮氏規模5.4
北京地鐵設引導員勸乘客讓座
電話網路雙管齊下 英流感服務中心成效顯著
中美戰略與經濟對話中方代表團抵達美國
ECFA效益 智庫估台灣GDP增1.83個百分點
南投地牛翻身 全台暫無災情
形塑共識 遠景基金會出書鼓吹ECFA
澳航班機座艙艙壓下降 被迫折返
日民調：有意參加陪審團民眾增至7成
完整國土規畫 北海道荒漠變沃土
北縣宜縣本是一家親 行政區劃古今大不同
加國鐵路罷工陷僵局 2000多員工遭暫時解雇
新台幣匯率上週維持平盤 亞幣多數升值
MLB 洋基不敵運動家 中止8連勝
易利信11.3億美元收購北電網路CDMA業務
北市車禍 1人送醫
環法自由車 阿姆斯壯：沒奪冠拿前三也不賴
助瓜發展農業成果佳 台灣技術團獲好評
台銀就學貸款8月1日起開辦
中共電賀當選黨魁？馬總統：應該會
朗潤預測：中國第3季GDP成長8.9%
中國風力發電遭遇瓶頸
中國白酒消費稅從嚴徵收 高級白酒將漲價
伊朗大選不公 全球85城齊聲抗議
不務「正業」 日企業為生財紛調整主力事業
出任副主席？ 王金平拒答
澳門進行第3任行政長官選舉
行動醫療團 前進吐瓦魯
菲創造就業簽證方案 吸引外資韓中台居前
南歐野火燒不盡 8人送命
崔世安當選澳門行政長官
澳門新任行政長官崔世安
扁案 馬永成林德訓29日辯結待觀察
中國研究顯示優秀運動員四肢發達智商高
中國證監會受理創業板發行申請
印度想婚族很挑剔 徵婚廣告有如火星文
地牛翻身 南投人心有餘悸
外交部三合一出國手冊 資訊實用
菲國渡輪廁所起出12枚未爆彈 恐怖疑慮升高
寺廟萬餘座 道教廟宇近8成
英青年背包客死裡逃生 傳為錢與父親反目
中俄聯合軍演進行實兵演練
中俄聯合反恐軍演進行實兵演練
獲親中選委會支持 崔世安當選澳門行政長官
八旬老嫗找水源 摔落溪谷死亡
人太多科技怪咖也受不了 比爾蓋茲退Facebook
籃協：瓊斯盃球員不適 非食物中毒
財政部長李述德抵菲訪問
反熱比婭紀錄片 傳中國駭客入侵澳影展官網
哥倫比亞山崩 5死7傷
台灣名品交易會9月17日南京登場
學生打工旺季 小心陷阱避免損失
澳門選行政長官 陸委會:台澳關係正面發展
金管會籲勿買地下保單 確保自身權益
世運健力女子重量級 烏克蘭奪金
圓山花博工程空污 北市環保局開罰
中華空手道戰將黃昊昀 傷勢穩定
南勢溪遊客多 北水救生會紅河谷駐點
崔世安：傳承創新 共建和諧
百歲中醫師：感冒忌吃水果
寄養兒童夏令營展歡顏 家扶招募寄養家庭
國民黨主席選舉過程平順 下午4時開票
崔世安當選澳門行政長官何厚鏵曾蔭權道賀
紐約僑社對僑務休兵看法不一
花蓮14:10淺層地震 芮氏規模5.5
中國烘焙業龍頭克莉絲汀來台申請第一上市
加州為排華案表道歉 華人政壇影響力增
嘉縣單車行 見證防治地層下陷成果
海大獨木舟環島 高縣蚵仔寮港受歡迎
武漢至台北定期航班機票開賣
劉欽旭接任全國教師會理事長
風力夏冬大不同 澎湖綠能產業瓶頸
亞洲醫學生來台 討論汙名化疾病
崔世安當選澳門行政長官 得票率94%
女主播情定大陸富豪 中市舉行婚禮
中國耗資3千多萬元修繕西藏大昭寺小昭寺
新保單8月喊漲 投保前先檢視需求
調查：香港半數以上員工以福利決定去留
韓美決定2012年完成延伸威懾履行計劃
屏東台灣原民文化園區 備推土機防坍方
趙本山與葛福鴻簽協議進軍台灣綜藝界
世運滑水赤足賽 美國男女組摘金
東京神樂（土反）阿波舞大會 傳統味濃
張伊君獲第十屆編織工藝首獎
房思瑜跨坐 二頭肌嚇壞賀軍翔
氣象局：南投花蓮地震 與921無關
兩岸資訊服務搭橋會明登場 將簽5項MOU
花蓮5級有感地震 未傳災情
微罪易服社會勞動 因應新制宜有配套
世運撞球 楊清順獲銀牌
亞錦賽 張宗憲入選中華男籃隊
砷油案後續 北縣促禁用濾油粉
崔世安當選澳門特首
世運巧固球 中華男女雙料金牌
世運直排輪曲棍球 中華隊殿後
中國本世紀還可觀測6次日全食
世運撞球 英國包兩金最大贏家
貿協：中國4採購團對台下單將達百億美元
上海別墅成交量暴增
中國累計商標申請量居世界第1
首屆海峽兩岸少年兒童美術大展廈門開展
檢調破海洛因走私 世運期間最大毒品案
台聯：李登輝不介入民進黨事務
求職網站：打工謹記5不 確保自身權益
北京首場搭橋會 台灣中草藥業者9月回訪
澎湖民宿創意 古廟文物相伴
社會勞動 微罪數罪併罰者適用
印度工商會政府限制中國電廠設備進口
女主播情定大陸富豪 胡志強送上祝福
天候不佳 日相麻生取消視察災區
田徑美少女 何思慧陽陽踏星路
北韓：南韓使用韓語中外來語氾濫
女王i曼谷 教你便宜玩
媒體：又一名伊朗抗議民眾死於獄中
亞姐選拔 賴琳恩鼓勵台灣女孩逐夢
板橋遠百電梯故障 13顧客脫困
青少年救生班結業 教導安全戲水
台灣北部中南部大雨特報
男公教人員未婚生子 可領生育補助
量能未有效放大 台股本週面臨多空表態
大學登記分發繳費明截止
世運健力超重量級 張雅雯摘銅
金融風暴後 人力需求結構及求職意願改變
馬總統為世運選手加油
借鑒台灣經驗 大陸回歸中華文化懷抱
板橋發現女棄嬰 消防局送醫安置
看到南投人笑容 川震災區師生感動
美中戰略經濟對話 希拉蕊親上火線
旅客攜帶超額外幣 結局靠運氣
美中戰略對話議程 經濟外交包羅萬象
智慧鐵人國際賽 南韓隊奪冠
兩岸大學生辯論賽 鄭州大學得冠
世運直排輪曲棍球 美國掄元
張智成開唱 獲贈泳褲祝長紅
日調查：免治馬桶清洗溫水易生雜菌
板橋遠百電梯故障 民眾受困1小時
中華職棒紅白明星對抗賽 周美青加油
美式速食入侵 北韓民眾首度嚐到漢堡滋味
瓊斯盃 中華81：74勝南韓
世運英雄榜 俄羅斯18金中華8金
大陸一程多站旅遊啟動 8/3麗星郵輪遊台
澳門新特首產生 張五岳：有助推動台澳關係
女王與大英國協特展登場 華服美飾盡收眼底
因應少子化 朝野立委盼有整體規劃
國民黨主席選舉 馬英九得票率92.51%
世運原野射箭 義大利奪6牌最大贏家
觀眾熱情可愛 老外回報球桿直排輪
速審專法 優先終結久懸刑事案件
蘇建和：訂速審法不如落實無罪推定
司訓所長：速審法應納刑民行政及國賠
泰國紅衫軍為戴克辛做60大壽祈禱他返泰
速審法納歐美之長 符合國情費思量
世運空手道 中華再摘2銀
馬總統獲28萬餘票 當選國民黨主席
金錢豹董娘魏雲菱當選國民黨代表
當選黨魁 馬總統盼黨政合作增國政效率
世運空手道 外籍選手6金入袋中華2銀
世運票收再攀新高 KOC：約6500萬
王毅會連戰 籲恪守兩岸重要共識
中醫師：自我按摩減蝴蝶袖及舒壓
賽拉亞持續抗爭 籲美制裁宏都拉斯政變領袖
總統兼黨魁 正派清廉提名首要考驗
馬總統當選主席 蔡英文道賀表憂心
國民黨主席選舉 北市縣投票率未過半
臨評會擬除名 許榮淑范振宗遺憾
崔世安高票當選澳門新特首 社團妥協結果
ECFA談判 中國的相對要求為重要因素
跨界結合 世運閉幕呈現高雄多元意象
日九州等多處豪雨成災 已奪22命
瓊斯盃落幕 中華第4光華第7
泰國新流感死亡人數已達44人
法總統沙柯吉身體不適送醫
泰前總理戴克辛60大壽 支持者湧入寺廟慶生
為世運祈福拚了 陳菊持齋把素
馬總統：規畫未來 替海峽帶來數10年和平
兄弟鬩牆 印度兩大億萬富豪對簿公堂
總統:國民黨無迴避責任空間
世運落幕 中華8金9銀7銅史上最佳
陸客遊台新模式 健檢SPA溫泉觀光
美盼敘利亞協助推動以巴和談
高雄世運史上最成功 中華第7歷屆最佳
以黨輔政 國民黨中常會增政務官比例
高雄世運發光 爭辦國際賽事開先鋒
運動時突感不適 法總統沙柯吉入院觀察
遭美證管會控告科威特金融家 舉槍自盡
俄國球后莎菲娜挺進斯洛維尼亞網賽決賽
馬總統當選黨魁 不刻意下鄉謝票
擴大參與性 國民黨代表將納入政務官
環法自由車大賽 康塔多贏得總冠軍
大陸官媒關注馬英九當選國民黨主席
環法自由車大賽 康塔多奪冠 阿姆斯壯第三
英醫師：睡前「炒飯」 有助一夜好眠
沙柯吉慢跑昏倒 緊急送醫後無大礙
世泳賽 瑞典女將泳破女子百米蝶式世界紀錄
世泳賽 美女將改寫女200米混合式世界紀錄
活在歐巴馬陰影下？ 希拉蕊稱兩人關係好得很
海管處野生物保育有佳 東沙島再現椰子蟹芳蹤
國家文官培訓所成立10週年暨教學大樓落成慶祝茶會
維多麗亞酒店體恤父親八月感恩月 中式精選桌菜＆精緻套餐任您選擇
台灣之愛 國合會「吐瓦魯行動醫療團」赴吐國進行巡迴醫療服務
環法自由車賽頒獎擺烏龍 大會播錯國歌
台北國賓氣質系頂級牛肉 特厚慢烤美國頂級腓力牛排
世運／台灣體育史上最佳紀錄 8金9銀7銅
YOSHIKI台灣公演後左手麻 在美動頸部手術
馬總統當選黨魁 胡錦濤電賀
世運落幕 運動觀光錢景效應正發酵
車臣發生自殺炸彈攻擊 7人喪生
台股再攻7000點 追價意願不足
柏南奇應否連任 經濟家針鋒相對
接國民黨副主席？王金平：不清楚
北市第5波油炸油查驗 14件不合格
范振宗退黨 籲對許榮淑"刀下留人"
世運閉幕 主場館下月移交體委會
追星不落幕，知識服務新起點
ISS太空人：我看到人類毀滅地球的痕跡
馬上關懷專案 一年逾4萬家庭受益
北市欠繳勞健保費 執行處束手無策?
金錢豹董娘高票當選 胡志強:沒有人可以阻擋
海協新聞交流團抵台 陸委會:未鎖定設立分社議題
華山藝文中心《幾米星空特展》
漢來大飯店是羅素華生在高雄的家
殺無赦? 范振宗許榮淑開除黨籍
積欠健保費「不認帳」 北市府要求中央協商
南韓將金融制裁北韓核試 含5企業機關
黃昊昀狀況改善 轉普通病房觀察1週
日本早大:台灣電子化政府排名第8
圓夢關懷 弱勢扶助 周錫緯探視樹林張姓個案
德奧會官員：感受台灣人舉辦世運的驕傲
李文忠：民進黨應以開放態度面對兩岸
台中公園快捷假日飯店
KMT雲林立委提名 張艮輝是"黑馬"?
第一檔跨境ETF 「寶來標智滬深300基金」7月29日至31日募集
全民英檢99年起 高中生報考禁用健保卡
德國官員假期的意外訪客：鱷魚與偷車賊
艾馬丹加開革第一副總統 伊朗強硬派仍不滿
化學奧林匹台灣獲4金 國際第一
麥維德夫：俄羅斯應改頭換面 爭取國際好感
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南韓奧運金牌泳將朴泰桓 世錦賽慘遭淘汰
日民主黨黨魁：如果出任首相 卸任後引退
世泳賽 畢德曼泳破男400米自由式世界紀錄
世泳賽 女子400米自由式義女將破世界紀錄
世泳賽 女400米自由式接力 破2項世界紀錄
「鼠膽妙算」 登上北美票房冠軍
宏軍方態度軟化 指不會對賽拉亞支持者開槍
希拉蕊盼看見美國女總統誕生 排除再度參選
萬那杜發生規模6.2強震 迄未傳出災情
全台炎熱 局部地區大雨
印尼蘇門答臘強震侵襲 規模6.2
平壤第一家西方漢堡速食餐廳開張
台股開盤上漲34.90點 為7008.18點
愛維養高球賽 宮里藍延長賽勝出摘LPGA首冠
伊朗再陷入政治混亂 情報部長遭革職
中國民營航空公司將首度拓展國際市場
中國海軍總部及3大艦隊人事調整
墨西哥大勝美國 美洲金盃足賽五度封王
港報指遼寧地方人大主任涉嫌保護違法商人
新台幣兌美元匯率盤初走升
阿富汗衝突升高 22人喪生
南韓消費者信心升抵7年高點
上週線上音樂 蕭敬騰范瑋琪天下
直轄市內扮領頭羊 外搏國際大都會
縣市升格勢力位移 台版葉爾欽再現？
港媒：新疆官方對「7．5」事件反應遲鈍
沙柯吉慢跑不適送醫 官員：總統未喪失意識
許世友幼子許援朝任江蘇省軍區司令員
年底縣市長選舉 黃慶林：對民進黨不利
台船基隆廠土壤污染整治完成 解除列管
兩岸利多加持 台灣電子股獲青睞
秘魯代表黃聯昇轉任駐巴拉圭大使
關係改善 美盼與利比亞聯手對抗恐怖主義
美中對話登場前 美敦促合作對抗全球經濟危機
西安往烏魯木齊列車起火
員警開不實罰單加罰 遭偽文罪嫌起訴
美紐約州嚴重車禍 共8人喪生包括多名兒童
學鋼琴遭惡性倒閉 綠委籲注意
星增多1本土感染瘧疾病例 累計23例
旅英僑團：樂見僑務休兵 政治原則需商榷
陸委會盼澳門考慮來台設立辦事機構
杜紫軍：目前為兩岸資服業擴大合作好時機
ECFA傷電子業？ 經濟部：有競爭力者例外
培林正式卸下阿拉斯加州長職位 未提動向
北韓重申不回六方會談 但保留某種對話形式
報導：英監督機構擬考核金融界重要人士
地中海北岸烈燄風暴 克羅埃西亞也淪陷
南華送很大 新生每人1台小筆電
運動為助力 協助癮君子戒菸
瓊斯盃球員疑食品中毒 檢體送驗
本世紀海平面上升程度 新研究支持聯合國
內需指標轉強 6月景氣可望增溫至黃藍燈
日股早盤重站萬點大關 近1個月來首見
花蓮推廣保健植物 發展有機生態村
中國官媒報導吉林通鋼集團抗議事件
新台幣午盤升1.25角 暫收32.830元
南京副市長趙曉江：9月推台商優惠措施
通膨居G7之冠 英央行恐搶在美國之前升息
斯洛維尼亞網賽 球后莎菲娜摘下今年第3冠
台積電附設研新托兒所開幕
吳伯雄：黨中央委員提名名單 明公布
李登輝約見許榮淑？ 辦公室否認
黨魁投票率 吳伯雄：勿過度解讀
男性壓力大 自殺死亡率為女性2.1倍
看好前景 日立擬斥資32億美元收購5分支股權
針灸可改善前列腺肥大排尿不暢
金牌選手黃昊昀受傷 KOC：保險給付
內湖線電聯車漏水 市府要求承商改善
星媒：馬英九與胡錦濤或以政黨領導人會面
電磁波8300毫高斯無害說 環團抗議
鐵礦砂需求回升 淡水河谷力拒中國降價要求
首爾韓學童漢字夏令營傳授漢字傳統教育
虧損恐破紀錄 澳洲維爾京航空宣布增資案
台股收盤漲55.15點 為7028.43點
駐印尼代表受辱走後門離場？外交部否認
研究：新陳代謝症候群成因可能是脂肪發炎
建教輟學生涉持毒 警查獲法辦
108家公司申請上市中國創業板市場
金融股表態 台股站上7000點
大陸官方：梁思成林徽因故居應受嚴格保護
台股開高收高 上漲55.15點
家犬車內悶死案 動物志工提告
8月台指期漲70點 逆價差61.43點
保存魯凱文物 柯光輝盼設文物館
美國防部長飛抵以色列 推動中東和平會談
許添財：扁將誠懇面對辯論庭最終陳述
8月電子期漲3.85點 金融期漲11.80點
大陸學者：馬英九任國民黨主席有利兩岸關係
蔡銘哲：願坦然面對犯錯 盼緩刑
柏南奇捍衛救市措施 看好下半年恢復成長
熱錢持續流入 香港金管局出招遏抑港匯
妻子未準備午餐 火爆澳洲男縱火燒自宅
大學入學兩試合一 最快103年實施
達摩佛祖壽誕 旅韓華僑舉行祭祀典禮
看世運賽事抽華屋 幸運兒可入住
美中戰略對話 外交部密切關注
北京首發團：台灣健檢醫療先進服務佳
日本今年失業率恐破新高 上看5.56%
健康狀況國家機密？法國歷任總統多隱而不宣
台北海院設博彩中心 澳門荷官老師露一手
中市補助訓用合一 休學女大生受惠
921真情巴士 見證南投重建區蛻變
北京醫師讚賞台灣健檢溫泉之旅有創意
衣物回收再利用 胡志強籲響應
F1匈牙利站阿隆索車輪鬆脫 雷諾車隊遭禁賽
亞股連十天上漲 2004年來首見
WSJ：經濟差 美國主要銀行第二季貸款減緩
台股漲55點 三大法人買超72.27億元
價格暴漲 上海一年來首次上市新股暫停交易
豪雨成災 四川16死湖南15死
北京企業CEO做健檢洗溫泉 旅費7萬不嫌貴
中美戰略經濟對話今展開 美元恐為重要議題
英國長青高球公開賽 羅伯玆二度封王
捐款打造孩子未來 教部表揚5團體
中縣國中小校長遴選出爐 9人獲選
中國需求快速成長 奧迪汽車9月長春開新廠
內政部加強國際合作防制人口販運
摩根士丹利上修南韓今明兩年經濟成長預估
退役步兵：伊拉克美軍紀律崩潰 殺人成自然
冰品水果超甜 糖尿病患勿貪嘴
不捨玩伴離去 海豚拒放紐西蘭女子上岸
高盛：美元短期難回升 尚待經濟改善
台港澳魔術師齊聚北京同台競技
南京承諾5年對台採購1億美元資訊軟體
兩岸三地攝影師展開合拍青海24小時活動
中國外交部繼續支持澳門政府對外交往
英國碩果僅存一戰老兵：戰爭很無聊
東京股市重新站上1萬點 連9日走升21年首見
新台幣兌美元升1.35角 收32.820元
6月景氣燈號17分 由藍燈轉黃藍燈
陸委會議指大陸經濟為保8採取三防措施
澳廉價航空737客機起飛前滑行時機輪脫落
韓戰停戰56年 北韓違反協定事例達262件
美股成交量萎縮 幅度20年來最大 後市堪憂
工作壓力大 上海4成男性白領族想早退休
2009年科學季天文特展8月8日登場
嘉縣抽驗51件冰品 2件不合格
維吾爾流亡領袖熱比婭 本週將訪日本
陸委會：兩岸資訊交流首應改善訊息取得
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
郝龍斌拍宣導短片 關懷弱勢
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
研究：抗過敏藥物可能有助抑制糖尿病
酸價創北市抽驗新高 陶板王料理暫停業
外資上周買超280.28億元 買超聯電居冠
馬總統復電胡錦濤 16字箴言繼續努力
德國8月消費者信心連三跳 經濟漸復甦
開除范許黨籍 民進黨：無重複裁決
病毒名稱莫衷一是 新流感世界各國各有其名
6月景氣轉黃藍燈 終結連九個月藍燈
胡士托風波 李佛薛伯大玩變裝癖
美職小聯盟 羅錦龍先發5局無安打首勝
沙鹿站新建案動工 台鐵海線增樞紐
廣東珠海市企業董事年薪最高人民幣30萬元
高縣市原民合併慶豐年
失業回歸田園 有人收成有人嫌熱棄權
嘉大花香酒醇 研發成果別有風味
坦尚尼亞巴士與卡車相撞 28人死亡
打破北韓核子問題僵局 關鍵在於美國
國媒：新疆第二領導誓言鐵腕鎮暴
國台辦主任王毅：媽祖連繫兩岸感情
中部國道6號命名 網路投票10取3
黃昊昀養傷 放棄8月世界武藝大賽
日本發生疑似龍捲風 20人受傷送醫
學測指考合一 招聯會同意才能上路
6月黃藍燈 國內景氣漸走出低迷
愛心無國界 中區獅友認養60印尼兒童
地下街統包弊案 台南地院再開辯論
MLB 郭泓志最快明返大聯盟
雲林幸福鐵馬隊下鄉做公益
于美人義賣上癮 蛋糕賣完換滷大腸
爭提名 李俊毅表態選台南直轄市長
從美中戰略與經濟對話看美中新關係
科學小飛俠送武器 陶(吉吉)打擊盜版
美盼伊朗9月底前回應核子對話
海上明珠發光 小琉球觀光正夯
美國第2季GDP料減1.5% 衰退速度放緩
中市建設處長王誕生 回任彰師大
香港經濟度過金融海嘯最壞情況
海協會交流團來台 中宣部新聞局長同行
台北聽奧9月登場 除開幕外賽事全免費
備戰棒球亞錦賽 中華3比3與北市打平
暈眩送醫檢查無大礙 法總統沙柯吉出院
內捷車廂漏水 北市：將求償
國安基金靈活操作 釋股待政策決定
小城大歷史 以色列阿卡城橫亙古今
吳宗憲上節目 不忘宣傳自家公司LED
台股激勵 新台幣兌美元升1.35角
跨越7000大關 券商:補量才能站穩
李文忠：反潛機軍購疑點多 政府應查
朱經武獲選香港最佳大學校長
擴大免試入學 99學年度納入國立高中職
蓋茨：美盼伊朗今秋回應核子對話
中市萬人義剪 所得捐公益團體
改制延選縣市 擬參選人應停收政治獻金
紀錄片野球孩子 歐洲觀眾看得到
西岸佔領區 以色列屯民人數略增至30多萬
法女星：香奈兒出身清寒 成名前謊言連篇
教部：世運獲獎選手 學雜費全免
華南金布局中國市場 不限銀行部門
中縣凸顯兩馬文化 8/1成立騎警隊
買國有地推都更 將取消預繳保證金
鞍山鋼鐵集團可能在西部澳洲設鋼鐵廠
六月扮女版韋小寶 忽男忽女秀演技
俄國獵豹號核子潛艦第一階段測試成功
爭網路商店輔導補助 業者推開店方案
藍營29日辦行政中立法公聽會
胡錦濤電賀馬英九當選國民黨主席
珍：怕翻臉 錢不全放媳婦帳戶
6月黃藍燈春燕現影 景氣復甦待提振出口
法總統沙柯吉出院 無心臟毛病
台灣暑期青年志工團拜會史國總理
香港1名菲律賓女傭感染H1N1死亡
中國與巴西包辦今年全球前兩大IPO
就業力調查 雇主學生認知落差大
連戰會賈慶林 轉述馬英九主席兩岸關係主張
為贏得眾院選戰 日民主黨發表政權諾言
賈慶林王毅談媽祖 籲共同弘揚媽祖文化
網友購屋調查:買方趨積極 中長期房價中性
珍吐槽檢方論告 稱歷史會還她公道
馬16字箴言 黨政高層：強調正視現實
楊毅盼海協團推動兩岸新聞互設處發揮作用
政院組織改造 部會8月中旬提規劃
專家：明年油價上看80美元 美中經濟帶動
月捐700助1貧童 世展會籲民眾展大愛
寶來標智滬深300基金 7/29募集 估8月掛牌
戴遐齡探視女籃國手謝佩君腳傷
印度至今仍有130萬名手扒糞廁所清潔工
業務員要求結算年資 南山:不影響標售案
疑含三聚氰胺 印度禁止中國巧克力等進口
中國醞釀成立外資醫療機構協會
房市回溫 6月購置住宅貸款增加
前員警假車禍強盜 北檢求刑8年
國片輔導金新人組 首梯獲選企畫案出爐
美國警察權威高 總統也讓步
遭檢調搜索 長虹:業務正常 盼投資人理性
釋出善意 英國支持與塔利班加強對話
醫療糾紛 宜蘭三星診所：交司法判決
紡拓會8月改選董座 王文淵回任呼聲高
今夏首例季節流感重症 護士被感染
星澳部長會議承諾在經濟國防等領域加強合作
南方航空桂林台北航班往返票價最低4折
自殺頻傳 越南美麗白齋吊橋被稱惡魔橋
陸委會：胡錦濤電賀國民黨主席是常態
巴西1農民未經審判坐牢11年
星貿工部長：未來數月 出口仍不穩定
坪林特高壓變電站復電 跳電原因待查
六福集團蛋糕義賣募160萬 捐花蓮門諾醫院
棒球亞錦賽 中華隊20人名單出爐
陪弱勢兒童讀書 黃韻玲籲社會響應
第098148期三星彩四星彩今彩539開獎結果
星新型流感死亡病例再添一人
冒牌工地主任賣廢材 6噸鋼軌樁遭竊
美呼籲美中合作 解決全球經濟危機
第098060期威力彩38樂合彩開獎結果
立院:未成年喪葬保險金不應超過30萬元
世界首例 泰一嬰兒出生前即感染新型流感
伊朗堅稱無意發展核武
若出任首相 鳩山：卸任後將由政界引退
富士康與自殺員工家屬達成撫恤及贍養協議
以色列統計 西岸屯墾區居民已逾30萬
市場對企業財報信心攀升 亞股持續走高
香港警方：少女網上援交有上升趨勢
吳伯雄明公布210中央委員名單 涵蓋多元
四川災後工程順利 台灣捐款2學校8月峻工
馬英九復電胡錦濤 兩岸領導人首次通訊交流
珍言辯訴孤寂 怨扁政治動物
勞委會：就業限齡65 違法視個案而定
朱宗慶率領台北藝大與東京藝大締姊妹校
緬甸民主領袖翁山蘇姬審判延至明天
男子職撞第2站 張榮麟D組冠軍
創造兩岸輿論氛圍 大陸新聞團赴南部交流
勞健保費案查扣土地 北市：影響國家經濟
歐盟與東南亞傳染病專家會議在星舉行
現代舞大師康寧漢辭世 享壽90歲
針對炎熱氣候 瑞士製造商研發防融巧克力
第098060期威力彩頭獎摃龜
美中戰略經濟對話 歐巴馬籲雙方更緊密合作
少將索賄?國防部:調查嚴懲不法
油價上漲至一個月來新高
吸引中國投資 上半年申請泰國獎勵案增181%
美中戰略經濟對話揭幕 美盼攜手抗經濟危機
第098148期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美中對話開幕 歐巴馬：讓我們彼此調整
翁山蘇姬獲國際特赦組織最高榮譽
加薩法官下令女律師戴頭巾 遭批侵犯人權
遏止伊朗核子計畫 以色列不放棄動用武力
以色列確認第一例新型流感死亡病例
菲總統雅羅育發表執政9年最後1次國情咨文
新光海航開業至今賣出保單200多張
南韓三星與樂金合作 研發先進新晶片
為現代舞蹈帶來革命 傳奇編舞家康寧漢辭世
中美戰略經濟對話揭幕 胡錦濤促加強合作
名醫安德魯斯明天診斷王建民右肩傷痛
今夏最動人的紀錄電影《野球孩子》 華南金大力贊助
施羅德台灣主動基金募滿26億元獲准成立
世泳賽 瑞典小將破女100蝶世界紀錄摘金
關注環保 楊金池用冰創作裝置藝術
世泳賽 芮卡德刷新男100米蛙世界紀錄摘金
胡錦濤致賀電 馬英九回電缺「中華民國」
提報SEC 時代華納將與AOL分道揚鑣
哈利波特男主角：英下次大選支持自民黨
美電信巨擘威瑞森Q2獲利下滑 將大砍8000人
「龍膽石斑珍品宴」二人同行第二人半價
青少年愛ㄒㄧㄢˋ文化創意廣告徵選活動 延長報名囉！
「泰雅心生活‧烏來新體驗」
CNN：私人醫師注射強效鎮定劑導致麥可猝死
羅傑斯：陸股漲勢過速 恐有崩盤之虞
無視中國強烈反對 熱比婭動身訪日
台東大學設立多益測驗協辦中心
中美戰略與經濟對話開幕 進行總理級對談
2009小紳士小淑女兒童夏令營
大億婚宴博覽會與您攜手共創甜蜜回憶
中美對話 中國擔心所持美國資產安全
于美人「棗點作好事」蛋糕義賣捐款記者會
Michael Macht 與Thomas Edig將接任保時捷董事長與副董事長職務
「網」住錢潮 eBay將提供高評價賣家折扣
娥摩拉原著作者 遭黑手黨追殺
訪參山 挑戰18鄉鎮抽單車
ECFA一哥惹爭議 尹啟銘盼有心人勿操弄
非裔教授被捕鬧很大 康橋警方公佈報案錄音
綠指復電胡錦濤不對等 藍挺馬總統
MLB 倪福德K掉兩強打 無失分
綠民調／九成以上肯定高雄世運「成功」
KMT主席選舉 綠質疑投票人數灌水
星媒報導馬胡電報互動 關心何時馬胡會
民進黨民調：逾9成民眾認高雄世運成功
陳幸妤涉偽證案起訴 北院近期開庭
歐巴馬不在美國出生？ 白宮再次澄清
日本處決3死囚 法務大臣被封「死神」
聽奧開幕式 林嘉綺扮女神全裸彩繪
郝龍斌：盼台灣因聽奧世界發光
宣布世運開幕 總統：感謝對岸釋善意
世運成功 陳菊：高雄更有自信
大啖海中珍饈，龍蝦套餐全面降價
友台橫濱市長中田宏辭職 今秋組政團
北縣啤酒節宣傳吸菸 縣政會議檢討
新流感重症增為4例
馬主席不見了? 文傳會：現任主席還是吳伯雄啦!
海協新聞團：兩岸新聞交流正常化 常駐時間應至少2年
資策會董事長傳異動 史欽泰不願證實
富士推出3D相機 亞洲首次亮相
內政部表揚 公益慈善事業績優宗教團體
海協新聞團拜會海基會 媒體常駐有共識無結論
10歲小歌迷 曾為李玟離家出走
蘇打綠英倫行 狂熱整個夏天
國民黨中央委員提名210名 劉兆玄蘇起不在名單
中國3大電力公司溫室氣體排放 超過全英
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
謊報紐約有炸彈 英青少年判刑6月獲緩刑
對抗氣候變遷 太平洋島國亟需協助
新型流感疫苗有限 富國囤積 排擠窮國
捐贈者短缺 英考慮解除販賣精卵子禁令
美數據與企業財報激勵 歐股收8個月來最高點
德州婦女將3週幼子斬首啖屍 稱因惡魔指示
美財長籲中國 改以內需帶動經濟成長
經濟景況趨向樂觀 國際油價持續漲升
延續兩週來漲勢 美股溫和上揚
揀便宜 美新屋出售創8年新高
中美領導官員宣告合作 帶動全球復甦
新型流感在美續蔓延 已300人死亡
郭泓志隨隊出戰紅雀 重返大聯盟只差登板
達賴8月初將出席日內瓦藏漢關係研討會
新德里久旱逢甘霖卻一雨成災 10人喪生
巴西公務員貪污被革職者年平均311人
2012倫敦奧運3年後登場 工程進度超前
歐盟禁海豹產品 加拿大將向WTO申訴
MLB 道奇左投郭泓志離開傷兵名單重返大聯盟
山西上半年為全大陸唯一經濟負成長省份
全台悶熱 午後局部短暫陣雨
浮報公帳風波漸平 傳英議員又通過自肥方案
台股開盤上漲10.3點 為7038.73點
四川康定土石流死者增至11人 43人仍失蹤
杭州瑪瑙寺台灣文化展半年參展人潮逾6萬人
另一隻春燕？ 美國6月份新屋銷售成長11%
北捷找不到蛇 列車留廠再清查
美中經濟對話 中國矢言將擴大公共投資
台股漲 新台幣匯率盤初走升
美報告；開車傳簡訊易分心 危險等同酒駕
班班有單槍投影 北市打造e化環境
南韓製造業信心升至14月高點
吉林通鋼集團復產 死者遺體運回河北老家
傳蘋果擬推平板電腦 可上網或具閱讀器功能
郭泓志重回大聯盟 投1局三上三下
廣東酒店保安槍殺四川男子 百人包圍酒店
德州傳駭人聽聞重大刑案 一產婦殺嬰嗜子
美特使：美中樂觀看待達成全球性新氣候協議
全國科展開幕 揭開科學饗宴
類股齊揚 台股創波段高點
韓爆發新流感集體感染 夏令營取消
世泳賽 庫科斯女子200混再創世界紀錄摘金
港大連續11年蟬連香港最佳大學榜首
工廠加班太多 廣東大學生跳樓自殺
世運高捷用電破表 市府協調免罰
惠譽:銀行業仍處困境 新興歐洲受創最深
陰謀進行恐怖活動 美警方逮捕7人
南韓9月起重新徵收國際航線燃油附加費
環法兩巨頭不和 康塔多：沒景仰過阿姆斯壯
中央大學：7月CCI升達56.18點 創一年新高
友台的日橫濱市長中田宏將提出辭呈
公司經營權之爭 資訊揭露應更明確
威士卡總裁下台 管理階層洗牌
司徒文明會台灣駐華府記者
兩款蚊香含戴奧辛 桃園通路下架
劉揆表揚宗教團體 肯定無私奉獻
7月CCI創一年新高 學者：須注意失業問題
兩岸學子組成 國際親善大使團在美交流參訪
微笑下的怒吼 國美館導覽員爭權益
僑委員贈華埠醒獅 預祝芝加哥申奧成功
售委武器落入哥國叛軍之手 瑞典要求解釋
希拉蕊下月出訪非洲 強調美在非洲優先要務
星美合作發現骨髓一免疫細胞可抑制血癌復發
視神經萎縮 中醫針灸助改善
廣東地方人大侵吞1200萬被通緝
國家公園法修正案墾丁公聽會 8/4召開
士官兵涉公然猥褻 國防部懲處17人
李一峰教國畫受歡迎 瓜國出現國畫熱
理財入課程 103學年擬納基測考題
新增新流感重症病例？衛署：下午確認
研究：高耗氧運動好處多 可降罹癌機率
爸爸郵您真好 郵品88折
上網成癮 小心罹患網路成癮症候群
十鼓台灣風情 獲邀中南美演出
台股漲 新台幣匯率中午升值6.8分
研究：童年食用高鈣乳製品可延年益壽
香港中大：血管毛病也會引致青光眼
公路網超前 台中都生活圈3年完工
三星晶片遭控侵權 多家公司受牽連
許宗衡涉貪瀆 被罷免廣東人大代表職務
伊朗核計畫威脅全球 以外長籲聯合國嚴懲
檢察官質疑良心何在？ 扁保持緘默
流言分化 澎恰恰許效舜曾冷戰數月
涉違規吸金遭美起訴 彭日成法庭否認指控
綠營：總統復電無頭銜 自我矮化
恩益禧電子與瑞薩科技合併時間延至8月底
公平會將辦科技業限制競爭行為宣導會
美中經濟對話：雙方都露出復甦曙光
中國繼續保持宏觀經濟政策連續性穩定性
幽靈人口影響選舉 嘉檢清查
沙烏地阿拉伯首傳新流感致死病例
台股收盤漲114.2點 為7142.63點
美特使促中東國家各讓一步 促成和平協議
泰國青少年電腦火星文讓語言學者擔憂
日立第一季淨損827億日圓 營收銳減25.6%
台北股市開平走高 漲114.2點
中美對話首日 美方減緩對市場與匯率施壓
拉美總統紛紛修憲連任 獨裁風潮再現？
長江源頭區域冰川面積加速萎縮
8月台指期漲113點 逆價差62.63點
無助改善關係 美國決定撤除哈瓦那電子看板
中鋼9月內銷盤價調漲1710元 漲幅9.4%
8月電子期漲6.15點 金融期漲8.00點
河南愛滋病感染人數突破4萬人
南韓SK電訊Q2獲利成長4.6% 樂觀展望Q3
美證管會將不得無券放空改為永久規定
哈佛大學教授指美元恐面臨「大幅貶值」
兩鐵環島首航 屏東弱勢學童車隊抵台北
台股價量齊揚 收盤站上7100點
中鋼開出9月內銷盤價 全面調漲
阿聯孕婦罹患新流感恐流產
馬多夫翻版 涉詐財加拿大金融家向警方自首
世運經濟效益 逾20億元
開瓦斯車年省6萬元 中油推廣增設加氣站
屏縣客語返鄉 5社區開跑
全球車市蕭條 本田連8月減產
就愛電你！美國業者推出新款3連發電擊槍
上半年港人在大陸買樓數量及金額升23%
行政院：失業率9月將明顯下降
年餘以來最大宗IPO 中國建築明天上海A股掛牌
中國在渤海海域發現新油氣
桃園起航首映 朱立倫：轉變力量靠大家
紅毛港遷村補償金案 檢調搜高港局
北市：換地脫鉤 處理勞健保費爭議
中市逍遙音樂町 64場音樂會陸續登場
青少年中央山脈縱走 募21萬作公益
紫外線強 單車男背部上百水泡
自認廣告並未不實 威瑞森尋求法院裁決
北市府人事異動 羊曉東接掌研考會
達文西大西洋古抄本手稿 9月起首度公開展出
大林廠換燃煤機組 陳菊籲勿違發展正義
僑務休兵化解心結 僑委會研擬說帖
法警性侵服勞役男子 一審判3年5月
台股漲114點 三大法人買超65.32億
巴拿馬總統將參加杜克拉美洲高峰會
砂石車業者染賭背債 淪梁上君子
中鋼：新盤價仍低於國際行情
北縣松年大學結業 碩博士人數創新高
油價暴起暴落 美國CFTC歸咎投機炒風
德意志銀行第二季獲利大增68% 交易增長
經濟不景氣 賞鯨人潮衰退
中國發佈金融業者集中申報營業額計算辦法
澳洲8旬翁滑雪受傷 還直呼人生苦短及時行樂
勞委會將審議基本工資 是否調整未定
能省則省 美政府大砍聯邦預算2.65億美元
中縣幼教師甄試烏龍 官員自請處分
新台幣兌美元升7.7分 收32.743元
新疆維族流亡領袖熱比婭抵達日本訪問
聯電舉辦跟著爸媽上班活動
受惠新興市場公債 德意志銀行Q2淨利增68%
內視鏡椎間盤切除術 患者福音
深入醫院釣病患 冒牌中醫集團認栽
日本三大車廠同步減產 美國車市冷到極點
嘉明湖山友增 避難屋住宿9月起管制
普渡紙錢減量 南市推廣紙量少大面額
房仲:企業總部東移 傳產固守北市中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國美館陳情案 文建會：依契約辦理
嘉大師生愛在印泰 傳授農作種福田
雲林徵召張艮輝？吳伯雄：評估人選之一
黃肇松：兩岸媒體常駐中央社不落人後
楊毅呼籲兩岸媒體設處先易後難漸進發展
歐洲三大股市 開盤小漲
新流感重症增為5人 皆男性首見兒童
體內自動去顫器 心律不整者免受猝死威脅
兩岸資服交流會 共簽67件合作意向書
北市警遭議員質疑縱放性侵者離境
詐騙集團毒品控制毒蟲 北市警逮5嫌
香港連殺3名妓女殺手被判終身監禁
專家：戰勝肥胖 美國人需要改變生活方式
審計部報告 直陳消費券等政策缺失
服止咳糖漿 嗎啡檢驗呈陽性
克流感8月15日起列健保給付
共軍師長：兩岸應該是和平了
北市推國際安全學校 守護學子
中鋼9月調漲鋼價9.4% 較國際行情低
陳文成命案 汪敬煦等5人不起訴
美元指數創今年最低 投資人尋求高報酬資產
蔡昌原浸淫特教領域 17年無怨尤
索托瑪約出任大法官 美參院委員會可望通過
美國財長蓋特納向中國承諾將壓制財政赤字
國發基金協助生技創投 擬挹注240億元
非裔教授被捕案兩主角 將會見歐巴馬
人工湖補注地下水 監委認應再研究
毒嫌筆記本 桃警偵防車號全都錄
駐日美軍司令：不同意修改駐日美軍重編計畫
劉揆宴請世運代表團 盛讚為台灣驕傲
大哥變大師 李俊毅搖身工藝師
乳癌病友現身說法 重建乳房無礙追蹤
澳洲央行：經濟復甦速度可能高於預期
胡錦濤考察雲南 呼籲民族團結
外資匯入 新台幣匯率收盤升值7.7分
紅龍果超級比一比 南投集集大贏家
修辭學小五開課 民國100年實施
紅毛港遷村涉圖利 檢調約談22人
與同居人兒子口角 老翁滿身血求救
原班人馬演唱彩排 阿妹率眾唱青蘋果樂園
兩岸四地青少年朗誦賽 8月香港拚高下
縱放涉案人離境？北市警：合於法規
酒莊產品多樣化 二林推紅酒冰淇淋
總座交保 太子建設:先休息 再談重返崗位
英國石油第二季獲利下滑53% 需求未見復甦
翁山蘇姬案 緬甸法庭31日宣判
審計部：政院補助地方公共建設有缺失
中市民宅火警 1男子葬身火窟
騷亂過後 新疆逐步取消手機封鎖與網禁
劉揆視察金山校舍改建 要求一次做好
天熱多雨 陽光洗車中心度小月
澳洲婦人受困自宅廁所 7天後才獲救
員工斷層 中油調降主管年資限制
國中教理財？學者：正確觀念才重要
北縣抽驗冰品 知名連鎖業者不合格
上海市政府指大樓倒塌事件影響惡劣
希土爭端不解決 賽普勒斯將續維持分裂局面
印尼總統勝選連任 反對派領袖提司法挑戰
赴美免簽證 美方要求親辦護照
台股破前高 投信：短線有機會再創新高
親辦護照好處多 外交部應速擬便民措施
立陶宛第二季經濟衰退22.4% 歐盟墊底
世運主場館接管 藍委籲民間經營
林百里：廣達訂單滿載 有信心續當龍頭
足球球星伊布拉欣莫維奇轉隊巴塞隆納 簽5年約
經濟不景氣 日尋死人數攀升 男性佔7成
探訪水漾森林 遊客墜谷
傳李連杰移民新加坡 年底復出拍片
危險校舍改建 劉揆肯定成果
震後重建 中市東山國中改制完全中學
澳洲男子承認密謀攻擊運動比賽 謀害數千人
宜蘭傍晚芮氏規模4.4地震 南澳4級
禁很大 中國文化部查處黑幫網路遊戲
公辯律師：國務費及洗錢案 與扁無關
MIC：今年台灣無線通訊產值估年減14.4%
東北亞新航線啟航 穿梭韓日俄中海域
Canon第二季獲利下滑86% 下修全年銷售預測
偵破網路運動賭博案 警方逮17人
電子產品銷售慘 佳能上半年淨利暴跌84.5%
克流感列健保給付 醫院擔心不夠用
上海世博會宣示注重綠色生態環境
皮膚有疾 小心紅斑性狼瘡作祟
國發基金:每股25元 參與太陽海科技現增
津台投洽會明開幕 232家台灣企業將參加
治療脊髓損傷 常見藍色食用色素成效佳
審計部：政府減稅15項 財政缺口恐擴大
大林廠更新機組 台電：空污可減半
星展銀:台灣今年GDP預估值-4.9% 明年3.7%
公辯：扁肯定表現優於律師
審計部：促進就業方案 有渲染之嫌
環署：放流水若採新標準 廢水排放減15%
勞斯萊斯在星將設飛機渦輪發動機葉片製造廠
運回屍體日增 英國民眾質疑阿富汗戰事
國美館就業驗孕 勞委會：疑性別歧視
證交所放寬上市公司公布財測標準
陳肇敏：中科院民國100年轉型
個人理財 100學年納入國中教材
陸克文政治獻金風波 代表處：與台灣無關
台灣業者：香港書展規劃不當 銷售受影響
股權標售 工會提3訴求 南山人壽:續溝通
南山人壽標售 金管會:接手者應長遠經營
林宅及陳文成命案 高檢調查無突破
台電承諾大林電廠更新為環保電廠
反對大林電廠 環團燭光祈福
健康無礙 沙柯吉返回工作崗位
防範新型流感 泰國仍有183所學校停課
歐巴馬豪華度假 恐又遭批評
世界智財權組織宣佈在星設仲裁調解中心
GPS輸入一字之差 瑞典夫婦迷途650公里
明基：盼BenQ年底台灣液晶電視坐二望一
高孔廉會見楊毅 盼擴大兩岸新聞交流
NCC：去年傳播內容違規罰款近7000萬
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木柵內湖線又卡門 停擺5分鐘
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中國統戰部長杜青林訪港與曾蔭權會面
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伊拉克銀行遭劫走700萬美元 8警衛喪生
新航路明啟用 台北廣州區管中心首次交接
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奈及利亞部隊與激進分子衝突 逾百人喪生
外交部：關閉駐玻利維亞代表處
全球首創3D立體相機 在台亮相
推廣金融知識 金管會今年續編國小高職教材
范良?蛂G地方中小型工程 加強稽核
維吾爾流亡領袖熱比婭今抵東京 觸怒北京
國民黨中委候選人名單 林益世排第一
調查：6月大台北豪宅交易量萎縮 漲勢暫歇
高聚光型太陽能 產官學推動小組成立
日職 陳偉殷戰巨人 獲第4勝
經部評估簽ECFA 台商可享降稅效果
星2007海外投資成長 在台投資小幅萎縮
上半年台灣手機出貨3850萬台
中山大學好所在 世運8金落袋
官員：巴基斯坦捕獲青少年自殺炸彈客
93歲阿嬤圓夢 體驗華航一日空姐
班機在菲接獲炸彈恐嚇 星勝安航空疏散旅客
翁山蘇姬：我的審判考驗緬甸法治
中職 牛投雷卡多完封 熊吞4連敗
林百里:與MIT合作 MIT研發桃園製造模式
兩岸媒體相互常駐 只聞樓梯響不見人下來
香港單日226人染H1N1 總數突破3000宗
空大開講 胡志強教幽默
第098060期大樂透頭獎摃龜
百萬主播召集 劉麗惠重機上陣聲聲催
第098149期今彩539三星彩四星彩派彩結果
扁案論告 檢察官落淚談扁涉貪
雲縣立委補選 吳敦義：期待光榮勝選
研究：開車傳簡訊 比講手機更容易肇禍
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熱比婭抵東京 中日關係出現緊張
台加文化節 體驗婚嫁文化
影片渺渺撤出墨爾本影展 駐澳代表處遺憾
扁幕僚：911前庭外辯護 向社會交代
摩納哥向UN提案 尋求禁止全球黑鮪魚貿易
上海大樓倒塌案 調查報告避重就輕
預防世界杯擴散疫情 世衛與南非研商對策
中縣透天厝火警 8歲男童救回一命
李述德在菲見證台菲關務及轉融資兩協議簽署
國發基金投資5億元 錸德發展太陽能添助力
化解種族歧視爭議 歐巴馬邀當事人暢飲
中國3大電力公司溫室氣體排放 超過全英
洛時：憂傷勢復發 郭泓志續留道奇有隱憂
問鼎市長 李全教辭台南黨部主委
世泳賽女100仰 英國史波斯破世界紀錄摘金
駐美處投書：馬英九大陸政策無損ROC主權
不滿指控 查維斯凍結與委內瑞拉外交關係
中國解放軍 高級將領大調整
中方：除上月球外主要問題中美均已談及
兩岸開通南北兩條新的空中雙向直達航路
世泳男200自畢德曼摘金 費爾普斯無敵光芒失色
國民黨中央委員提名210名 劉兆玄蘇起不在名單
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打敗不景氣 南濱夜市攤販團結自助
2008年全球金融風暴 柏南奇資產縮水
全台唯一「麥當勞Hello Kitty 旗艦店」正式開幕
阿眉快餐廳˙沁涼夏宴
美中對話後 兩國軍事往來將恢復
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伸適商旅父親節 88你最棒
達賴籲中國開放新聞自由 讓社會更進步
馬多夫騙很大 驚訝官員未能早日識破騙局
台北電腦應用展 三星邀您環保樂活購
兩岸直飛增2航路 管制員英語對話
蔡英文讚世運 台灣靠自己站上國際舞台
七五新疆動亂 熱比婭：近萬人連夜失蹤
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澳洲官員：中國向澳洲抗議熱比婭到訪計畫
中國股市全面重挫 跌幅8個月來最大
夏日13部國片連番出擊 打造台片高潮一波接一波
砷油事件 消基會籲先全面禁用濾油粉
雙英會 蔡英文：馬必須先認清誰是自己人
不景氣 中高齡113萬人擔心失業
香港少年訪京團 5學生染H1N1
海基會董監會 授權購置辦公大樓
研究：離婚有損身心健康 再婚仍難痊癒
永信獲國內首家PIC/S GMP藥廠認證
土地銀行大園分行開業 服務全新上路
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臺銀推出新婚夫妻【黃金99．恩愛久久】黃金存摺專案
本草賀藍(HELAN)夏日展愛心 提撥千萬商品舉行義賣
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購屋貸款餘額創新高 民眾購屋熱建商推案冷
自行車旅遊最夯 燦星首推廈門千人單車輕鬆騎
兩岸直航8月底大增班 說走就走大陸旅遊6天9,999元
高雄起重機搬家意外 1女墜樓身亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高市銀樓搶案 老闆力博持槍歹徒幸未受傷
紅毛港遷村涉圖利 港務局官員1聲押4交保
索托瑪約出任大法官 美參院司法委員會通過
孕婦可能優先施打新型流感疫苗
海地偷渡船翻覆 9死70人失蹤118人獲救
歐洲股市收黑 倫敦跌1.25%
中國邊防部隊查扣企圖走私至北韓軍用金屬
扁答辯：人民會還我清白 歷史會還我公道
警方搜查麥可傑克森醫生住所 尋找醫療紀錄
戰略經濟對話 美中今聚焦衛生與貿易
不承認臨時政府 美撤銷宏都拉斯官員簽證
美參院司委會通過索托瑪約大法官任命案
投資人轉趨審慎 美股漲跌互見
復甦雖露曙光 美國消費者信心指數續跌
EIU：台灣經濟今年負成長4% 前景樂觀
語言紛歧 全印度報刊種類超過7萬4000種
美消費者信心指數低於預期 國際油價反轉下跌
工黨執政12年 英商業大臣：下次大選難贏
宜蘭南澳清晨地震 芮氏規模4
對抗氣候變遷促進自由貿易 美中達共識
美加法院批准加北電網路無線科技售予易利信
美中簽署氣候變遷及能源環境加強合作MOU
美中戰略經濟對話 希拉蕊：一致反對伊朗核武
美加強施壓宏國臨時政府 取消4人外交簽證
印度小村仿古 提取香蕉纖維紡織傳統莎麗
廣西柳城縣發生火車脫軌意外 4死50餘傷
未來一周炎熱 注意防曬
台股開盤上漲42.89點 為7185.52點
周小川：中國退場策略視美國經濟復甦狀況
北京全聚德烤鴨145歲 出爐近1億5千萬隻
校正公電（CAP0041號）
麥可傑克森醫生莫瑞住所遭搜索
南澳連20震 氣象局：不代表有大地震
美中簽合作諒解備忘錄 追求低碳經濟成長
振興經濟 美提撥10億美元新聘4600名警察
巴西新流感增至56死 聖保羅州各校延後開學
中美戰略經濟對話 雙方同意恢復2軍交往
北縣星空影展 生命最後一個月的花嫁壓軸
WSJ:雅虎微軟結盟搜尋業務 預計明達成協議
跑遍全台專搶落單女 2嫌落網
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
中華隊亞錦賽戰況 中廣全程轉播
南韓6月經常帳順差擴大 連5個月攀升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
廣西火車出軌 4死50多人傷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
視聽饗宴 美女無雙樂團彰化公演
溫州出租車集體罷駛不排除黑道介入
意法半導體Q2虧損擴大 預期本季毛利率回升
台股高檔震盪 短線多方仍佔優勢
痞客二人組入圍艾美獎 8/3痞再癢
擬偷運至北韓 導彈原料釩邊境遭中國截獲
MLB 卡茲米爾好投 光芒蓋洋基
統計：新加坡去年平均每天1人自殺
WHO：人工日光浴浴床致癌風險升至最高級別
王建民明天進行右肩關節鏡手術
股市崩跌 柏南奇也遭殃 去年資產縮水29%
南韓女性工資越高越不願生第二胎
台電大林廠更新機組案 環團北上反對
訪日外籍觀光客大減 韓、台觀光客減幅大
中國駐日大使以東京毒氣犯比喻熱比婭
金融海嘯來襲 聯準會主席柏南奇投資也遭殃
美中對話討論北韓問題 中方：唯有協商一途
成棒亞錦賽開打 中華隊赴日
國民黨中委登記 黨代表摩拳擦掌
和統會建議香港向民進黨開綠燈
工業局：半導體及面板開放西進政策評估中
綠營：ECFA說帖歧視 經部應收回
王建民明天動手術 吉拉迪：返隊無時間表
美眾院委會通過提案 授權禁止銀行發放獎金
斗六警破職業賭場 逮獲多名賭客
多倫多台貿中心高科技產業招商會 反應熱烈
韓航「詐彈」案 法院判被告青少年父母賠款
中國訪美官員：美中高層年內有3次見面機會
福建放寬台商投資文化產業
彗星撞地球？當然有可能 但機率微乎其微
拉美新流感疫情延燒 佔全球死亡病例2/3
監院提消費券缺失 蘇俊賓:政院評估效益
墾丁工作假期 遊出風鼻做志工
洛杉磯網賽 盧彥勳首輪出局巴達提斯月餘首勝
全台首家 永信製藥獲PIC/S GMP認證
921災區學童 訪教育館感受地震
微軟雅虎最快明達合作協議 規模可能變小
中國央行行長：經濟復甦仍有不確定因素
中國稱許美方對新疆動亂採取溫和立場
王建民動手術 洋基投手教練難掩失望之情
方寸現戰地之美 金門篇風景郵票發行
內捷28日連3起事故 班距拉長影響千人
台股跌 新台幣匯率中午貶值1.06角
楊毅訪三立盼為和平發展提供輿論環境
美中會談 中方就台灣與新疆議題對美施壓
建仔動手術 洋基教練：球隊重大損失
中共百餘軍機南海演練 創最遠航程紀錄
化解赤字 阿諾簽署加州新會計年度預算書
虛擬理財正夯 美國銀行擬裁減分行
蕭美琴：扁對911宣判很悲觀
綠營赴監院 檢舉ECFA文宣涉歧視
雙酚A傷身 PC奶瓶逾30ppb要罰
最佳防癌城市 雜誌調查:北市宜蘭奪冠
內視鏡切除肺葉 患者復原快
國科會編纂台灣生物誌 生技保育應用加分
警局長人選 胡志強：尊重警政署
日本零售銷售連10個月下滑 6年來最長頹勢
黃金博物園區五坑豆花 清涼消暑又懷舊
南航路啟用 台北廣州區管中心對話
投審會通過7家大陸航空設分公司
廣東幹部今年上半年出國降6成
台股收盤跌59點 為7083.63點
續辦優惠房貸？營建署：行政院決定
IMF:印尼需逐漸擴增外匯儲備 吸引外資長駐
中國訪美官員：中央軍委副主席年內訪美
走路雙臂擺動好處有根據 科學家揭開謎底
台北股市開高走低 跌59點
權值股下殺 台股短線恐高檔震盪
向新流感嚇跑觀光客招手 墨西哥市推免費保險
促修中立法 中研院開會提建議
海峽兩岸開通南北兩條空中雙向直達新航路
NBA退休中鋒穆湯波上海為他雕像揭幕
歸化韓國 德裔李參任韓觀光公社社長
預拌混凝土車翻覆 中山高王田路段大塞車
北市：週刊內捷斷電報導不實 求償1億
8月台指期跌41點 逆價差46.63點
培養羽球新秀 大同招收國中男子隊
國際銅價恐觸頂 庫存數量顯示中國需求減緩
台灣船12月完工試航 國家地理頻道全記錄
8月電子期跌2.35點 金融期跌15.20點
麥寮風力發電廠案 檢調搜漢翔公司
北京拚觀光 持台胞證住特定酒店2折
大林電廠改建環評案 環團反對
民進黨廉政委員盼重裁扁案
檢泣控扁涉貪 同事：林勤綱很感性
中國矢言執行制裁北韓決議案卻無法舉例
美中達成廣泛合作共識 明年會談北京見
臺北聽奧暖身 展出相關特展
內捷7/10斷電 北市公布處理經過
檢：扁與幕僚很清楚國務費被侵占
中山高預拌車翻覆 混凝土漫路面
縣市長防癌習慣 蘇治芬3人居首
中國國家開發銀行在香港開首家分行
遏阻伊朗核武化 以美伊三方接近攤牌
天津市160名企業家9月組團赴台投資採購
台股跌59點 三大法人買超26.89億元
亞洲醫學生大會 20餘人染新流感
義大利超級大樂透彩槓龜連連 累計彩金創新高
Ubisoft研發新電玩 改編自環球影業新片
以色列預估70萬國民將感染新型流感
腎衰竭流浪犬赴美安置 救命恩人不捨
重慶多家旅行社推動台灣遊 估遊客將倍增
家扶兒獲贈披薩 開心品嚐異國食物
美懷胎8月婦女慘遭謀殺 胎兒下落不明
政院全國人才培育會議 9/12召開
掛牌首日 中國建築一度狂飆90%
王建民明手術 中職劉志昇盼早日康復
74匹澳洲純血馬抵北京等待拍賣
菲律賓誕生雙頭女嬰 醫生搶救中
中央社新聞小百科：海峽兩岸雙向空中直航
新台幣兌美元貶1.28角 收32.871元
HP=危險（H）產品（P） 綠色和平諷刺惠普
文大校長任期屆滿 楊泰順8月起暫代
世界少棒東京友誼賽 中華隊連二勝
歐洲主要股市 開盤小跌
澳門大學橫琴新校區預定3年後完工
兩岸新航路 北省時南省錢
日本5年來首度調高國內區域經濟評估
政院推低碳 5年6城市
高縣冰品抽驗 8件不合格
學生患高山症 直升機吊掛救出
績優外勞仲介 薪水少5元也關心
聖嬰現象火上加油 澳洲致命野火明年恐更熾
彰縣十大伴手禮 展開網路票選
鐵礦砂價漲 BHP及Rio財測獲上修 調幅40%
男子水泡線狀傷口 隱翅蟲作怪
南市土城高中33人發燒 排除新流感
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
有機農產未驗證 農糧署8/1開罰
桃園稽查炸油 便當店酸價超標
羅東藝穗節 推音樂會與兒童電影
林文伯：高階產能嚴重不足 投資時機到
大專畢業生企業實習 南投再釋128職缺
台灣發話大陸詐騙 警逮獲20人集團
酒精汽油高雄上市 中油降價推廣
臺馬輪父親節船票88折 鼓勵遊子返鄉
民進黨徵召田智宣角逐花蓮市長
金城民防坑道 8月起開放時間提前
日陸上自衛隊將大幅改編 加強反恐
麥寮風力發電案 工業局官員列被告
世界女排大獎賽 8/7苗栗開打
哥大校長：美國經濟需要「第一修正案」
北約裁減維和部隊 柯索伏塞裔更感孤立
日本民主黨：如執政將中止阿富汗軍事任務
台南文化食藝 台北能體驗
南市再抽驗冰飲品 19件不合格
國科會：國際授權展 台廠預估收益1.4億
蘋果拒絕谷歌將其聲音軟體置入iPhone要求
公媒數位電視產業角色 卓新論壇明探討
本田汽車首季淨利銳減95.6%
北市失業勞工子女就學補助 8月起申請
內線交易215萬捐3000萬 前正利董座緩刑
陽信超貸案 薛凌夫婦一審無罪
港媒：傳中國擬撤銷7大軍區建4大戰略區
擺脫狂牛症陰影 日產牛肉將出口到澳門
比基尼美女超商行竊 循監視器逮人
深山白木映水色 秘境湖泊罕人跡
台灣發話大陸詐騙 成員特訓中國腔
高中生猝死 一家3口死於心室顫動
中國成立60週年 將設國慶新聞中心
年銷售首見下滑 微軟開始度小月
中國南方航空8月底開通長沙直飛台北航線
熱比婭：很失望美對烏魯木齊事件態度冷淡
中美戰略與經濟對話 雙方關係邁入新里程
營所稅調降 非曆年制者依會計年度適用
中縣白骨案起訴兇嫌 求刑16年
擴大護船 日海上自衛隊首度保護外國船隻
歐盟將對中國鋼材課徵懲罰性關稅
國民黨力挺邱鏡淳 總統盼鄭永金輔選
周小川：相信聯準會將降低民眾通膨預期
福建新大陸公司首家獲准赴台成立子公司
雙英會 蔡英文：廢國共論壇才有互信
國華人壽通過減資20億元後增資40億元
國民黨停辦屏縣長初選 廖婉汝陣營反彈
全國聽障生夏令營 悠遊基隆山海
泰新型流感病例累積8877例 死亡65人
經部公布ECFA報告 簽ECFA可增27萬就業
野村控股季度出現獲利 2007年來首見
南縣水庫半癱瘓 民代促清淤
首輪中美戰略與經濟對話發表聯合新聞稿
陸股重挫外資回補美元 新台幣收貶1.28角
台北市議會代表團訪菲 重啟姐妹市友誼
花蓮港驚見女嬰浮屍
西班牙汽車炸彈攻擊 30人輕傷
蔡英文：檢方言辯涉道德評價 不妥
賴幸媛：兩岸新聞交流方向正確 常駐則未定
房地產回溫 中市土地標售價格提高
中環錸德戰場 從光碟延伸到光能
監委高縣巡察 關切原民社福
上海台商遭非法斷水電半年 盼伸張正義
超貸案一審無罪 薛凌：感謝還清白
中共求是雜誌推英文版 國慶日問世
中美誓言合作以重振全球經濟
今年第3家 新焦點控股回台第二上市
捷運新莊線環評變更案通過 環團擬訴訟
閩南語正名台語？鄭瑞城：需再討論
全球最大鋼鐵廠阿塞洛米塔爾連3季虧損
中國股市大幅回調 創8個月最大跌幅
13部國片出擊 蘇俊賓偕演員導演拜票
板橋傳命案 男子疑掐死女網友
警消運動員蓄勢待發 廖了以授旗打氣
總統通緝犯共祈福？府：維安稱不上疏失
印度：中國籲設雙方總理熱線
歐巴馬簽署法案 延長對緬甸制裁措施三年
國民黨屏縣長初選喊卡 廖婉汝表尊重
不滿維族領袖熱比婭訪日 中國召喚日使抗議
穿長褲有罪 蘇丹女記者將挨鞭40下
高院：沒有遲滯廖正井當選無效審理
泰國母象車禍重傷兩月後不治 獸醫痛哭
世泳賽 美選手破女子200公尺蝶式世界紀錄
學生頻傳群聚染新流感 所幸皆輕症
交部：老年人機車死亡事故比例高
台灣藝術家羅禾淋參加巴西電子語言藝術節
敬老津貼溢領 內政部加強審核
水上救生員認證 紅十字會願協助
北市塗銷車格防運鈔車搶案 議員批不當
內捷險電死人?北捷告壹週刊求償1億
經部ECFA評估：GDP增1.7百分點 FDI也增
高軟園區投資案破百 總額逾60億
女藝人網誌罵經紀人 北檢起訴加重誹謗
澳洲華裔5口滅門血案苦主公開徵求破案線索
北京航空產業園今天開工興建
民進黨南投提李文忠 嘉縣提張花冠
不一樣的張懸 說書法給你聽
渣打：台股長多可期 未來一年上看7600點
日本允許熱比婭訪日 中國強烈不滿
受惠用戶增加 時代華納第二季獲利優於預期
高市男子沉屍大樓水塔 疑自殺
江丙坤：兩岸宜談完經貿 再協商文教
失業者子女就學補助 北市放寬
金門首辦庇護工廠 縣府：無圖利廠商
領帶與高跟鞋 堂娜詮釋職場女強人
口湖牽水狀祭典追悼先人
ECFA經濟成長率版本多 中經院：假設不同
孫翠鳳幼時五子哭墓太搞笑 差點砸鍋
早期收穫共識程度 左右ECFA進程
老子祖庭請回香火合爐 太清宮慎終追遠
李文忠：角逐南投縣長 將帶來改變
洽簽ECFA 台灣加入區域經濟整合第一步
協調花縣挨告 吳敦義要求道歉否則提告
台鐵好糗 自家歷史也搞錯
海峽西岸經濟區 2020年GDP人民幣4兆元
美衛生部：花在肥胖的醫療費用遠高出癌症
主計處:中高齡非典型就業者 逾20萬人
對女學生伸魔爪 印度男老師遭革職
捕捉世運感動 高市辦徵文
鄧小平遺孀卓琳病故 享年93歲
星國淡馬錫控股投資組合縮水逾9000億台幣
藝人何潤東將來泰推廣台灣觀光
匯豐中華投信香港ETF 8月中可望掛牌
鄧小平遺孀卓琳病逝
淡馬錫可能首次開放公眾投資
金酒進軍中國 擬設營運總部
星淡馬錫控股總裁接班人選將持續尋覓
藝玩大富翁 表演藝術團隊巡演7/31開跑
吉爾吉斯民眾抗議大選舞弊 遭警方鎮壓
西銀女網賽 威廉絲姐妹首輪晉級
泰經濟成長率第4季可望轉正
歹徒看報找獵物 恐嚇醫院學校被逮
印度近半數病人在醫院感染更多疾病
跳起來音樂節 華山園區8月瘋樂團
第098150期三星彩四星彩今彩539開獎結果
兩岸媒體互設常駐機構 楊毅：台灣應加把勁
遠見調查 適任文化部長龍應台排第一
口湖牽水狀祭典 先民足跡傳奇
北京維權組織益仁平中心突遭官方檢查
大林電廠更新 環評大會通過
戴爾網拍出包 北市明開罰至少百萬
獲利了結賣壓出籠 亞股重挫
研究：懷孕感染新型流感 併發症風險大
ECFA損電子業？經長：評估與事實有出入
聽奧打頭陣 郭富城來台打點演唱會
微軟與雅虎結盟 共抗搜尋引擎巨擘谷歌
網路約會 助紐約獲選全美單身貴族最愛城市
立委質疑西寶水力發電 經濟部：未定案
中國農產降關稅納ECFA諮商?農委會:不考慮
新流感重症又群聚感染 防疫原地踏步
中央社新聞小百科：戒石銘
兩岸媒體互設處 海陸間接定調先經後文
調查：員工在外工作比坐辦公室更能專心
港府證實H3N2變異流感新病毒正在香港流行
大林電廠更新 環評大會准設2機組
設立因應ECFA基金？工業局：政院決定
台電大林廠更新2機組過關 環團暫不評論
戰略與經濟對話 中國要求美國確保資產安全
永豐金：台股10月上看8000點
BMW也不玩了 本季後退出F1賽車
玉山園區破盜獵 3長鬃山羊遇害
老美夫婦在罐裝百事可樂中發現疑似鼠屍
中職 彭政閔雙響砲 象勝獅
第098150期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日官房長官籲首相麻生 勿因失言自毀長城
金融業隔拆利率0.103% 近三個月新高
逾九成中國城市居民不擬增加話費
涉誹謗 Guess創辦人被法院判賠3.7億美元
傳中共已提前遴選十八大高階幹部
沙柯吉：感覺不錯 將前往法國南部度假
雅虎微軟建立搜尋合作 攜手對抗Google
撞火車自殺不見屍 法命大婦人受傷自行返家
達賴獲頒華沙榮譽市民
林德訓：扁在紅衫軍時一度有辭意
費爾普斯200公尺蝶式奪金 改寫世界紀錄
張琳奪男子800公尺自由式金牌 破世界紀錄
建仔動完關節鏡手術 等待醫生簡報
凌晨地震 屏東5.9宜蘭4
幾內亞比索總統大選 執政黨森哈獲勝
創造生活無障礙 台灣福祉陪您一起孝敬爸爸
台北電腦應用展 來Mio搶好康
台北馥敦飯店南京館 婚宴每桌9999元
臺灣歷史文化 航向國際接軌
高雄國賓伴您與老爸渡過最溫柔的父親佳節
「八」節老爸.麗尊三人行滿額好禮送
推特新功能 免登入搜尋即時訊息
胡士托風波紐約首映 李安快樂出航
各部會節能績效 8成減少油電水用量
標錯價無改善誠意 戴爾挨罰100萬
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陳鎮慧認罪 稱國務費支出馬永成知情
MLB 賽揚獎名投克立夫李加盟費城人
調查：兩岸四地民眾希望優先處理氣候變化
國民黨勸退不成 張輝元退黨參選到底
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媒體爆私生子12歲 謝金燕認了
退休後遭彈劾 監委盼修法追回
張輝元退黨參選 槓上張榮味系統
台灣發話大陸詐騙 法院裁押20人
中國通令 嚴格管制記者證發放
台北國賓感恩老爸溫馨禮饡
ECFA報告 民進黨批馬總統或中經院糊塗？
金馬獎北縣舉行 舒淇任電影大使
舒淇任金馬電影大使 盼多拍台灣電影
證交所日文網站7月31日上線
台商回台上市TDR夯 美德醫申請增發TDR
證交所致力提升上市公司投資人關係(IR)能力
元大證券協助位速科技收購精泉科技68%股份
群益邀偏鄉孩童看「天外奇蹟」 勇敢實現幸福夢想
壽險、建商競標 中正區土地史上第四高價標脫
新壽歡慶46歲生日 表揚7位名人堂業務菁英
交易臺指選擇權(TXO) 天天送、月月抽
搶救無效 台灣出現H1N1死亡首例
英兩性薪資差距又拉大 女性比男性少23%
美原油庫存大增 世界油價重挫逾3美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
推特不推特 英兩大政黨唱反調
歐巴馬：美國可能開始出現衰退結束跡象
歐洲主要股市收紅 倫敦上漲0.41%
國際油價重挫 紐約輕原油收63.35美元
美股收黑 道瓊工業指數下跌0.29%
南韓：北韓在東海劫持南韓漁船
加拿大9月決定新型流感疫苗注射優先順序
聯準會褐皮書：美多數地區經濟下滑減緩
巴拿馬公共財政赤字大增 政府擬修法增稅
白天氣溫高 午後山區零星陣雨
南韓遭劫漁船 可能因GPS故障偏離航道
醫療制度遭美國人攻擊 加拿大人不滿
英研究：有機食物營養價值不比傳統食物高
分析指解放軍將領逐漸老化 落後主要國家
台股開盤下跌20.16點 為7063.47點
歐巴馬：美國經濟出現衰退結束的開端
美首批1.2億劑新流感疫苗 1.6億人等接種
安徽民警配槍被奪 驚動中共公安部
立委：立院經核會 無牙老虎
審計部決算報告 立委：立院檢討少
南韓漁船越界遭北韓拖往長箭港
中國慶祝國慶 比照奧運模式處理媒體採訪
中國大陸張琳首奪世界大賽男子游泳金牌
新台幣兌美元匯率盤初走貶
老翁戒40年菸癮 走路不再喘噓噓
恐怖威脅形式日增 美籲民眾站上反恐前線
新加坡瘧疾病例增至27個
甘肅武威小學生當監考官揪出25名作弊幹警
車神復出 舒瑪赫替補馬沙參加F1歐洲大獎賽
越南任命「南沙副主席」 中國重申主權
世泳賽女200自佩拉格利妮摘金 主場觀眾瘋狂
中國經濟回穩 專家指投機熱錢流入更猛
吸引日本投資人 證交所日文網站明上線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
疑染新流感 美參院隔離5學生助理
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
調節賣壓出籠 台股一度翻落7000點
山中夜色抱月眠 居然仙境非人間
穿山越嶺百轉旋 登臨絕頂可摩天
雲海茫茫迷野徑 虧損連連向黃昏
莫怪山高路蜿蜒 功敗垂成奈何天
巍峨獨聳遇天災 民營成敗豈自來
陸股重挫免驚! 專家看好急跌後勢必反彈
台經院：今年經濟負成長1.91% 第三季轉正
疑染H1N1醫學生 花蓮31人出院
霸王別姬變妝變身記者會 延至明天舉行
天津宣布5年120億人民幣專項融資台商
MLB 洋基勝光芒 坐穩美聯東區第一
美國法官下令釋放關達那摩灣監獄嫌犯
卓琳為火腿大王之女 捨棄北大奔延安
華人舞台劇「暴風雨」將在首爾公演
諮詢機構建議日政府行使集體自衛權
穴居16年以水果果腹 葡萄牙逃犯被捕
跨國公司假虧損 中國稅金年失300億
中研院：發現乳癌基因位置 有助預療
發種族主義電郵 波士頓警員遭停職
台經院：6月營業氣候測驗點連 6個月上揚
微軟雅虎紛擾1年半 併購不成變夥伴大事紀
宏?眻懋s筆電 料擠下戴爾 躋身全球第二大
蘇嘉全：呂游蘇謝 應接受網路訓練
紀念輝煌一刻 高市擬設世運博物館
港媒關注新華社指官員藉不明真相卸責
烏魯木齊發布通緝暴動嫌犯姓名和照片
廈門航空停飛台中航線 胡志強再爭取
拉美領袖重申支持賽拉亞回宏國復職
台經院：東協加三 台灣GDP恐減少0.25%
日本6月工業生產月增2.4% 連四月增產
蓋茨：如伊領袖間解決爭端 美軍可加速撤出
因應新流感 劉揆：加速產製疫苗
調查：市售冰飲衛生差 逾9成含菌超標
首場民間奧運物資拍賣會開放全球參加
政院財團法人法草案 劉揆裁示再議
大學科研論文評比 台灣7校進世界500大
紐西蘭連2個月維持利率不變 不排除再降息
太陽劇團將常駐洛杉磯演出10年
南韓要求釋回遭劫持船隻 北韓未回應
出口商拋匯 台幣匯率午盤小升0.2分
微軟雅虎合作結盟 分析師對效益看法不一
聽奧 劉揆期許達高雄世運好效果
經濟低迷 新加坡年輕人出國留學興趣不減
桃縣投億元汰換教室設備 230所學校受惠
不信他是她 泰變性女星在港機場遭官員歧視
嘉義就業站徵才 工作機會逾300
來台醫學生疑染H1N1 民眾勿恐慌
劉揆：經濟好轉 應有效率執行公共政策
碧砂漁港釣客落海 海巡及時救援
莫比亞斯：對新興市場投資兩年內將倍增
胡志強：警方服務態度 民眾在意
中國公開殲十戰機空中加油擴大制空制海權
土星一天時間 再短5分鐘
特獎發票4張落北縣 快對獎
星大學畢業生今年平均起薪新台幣5.5萬
首屆海峽杯帆船賽開賽 自廈門揚帆直航台南
MLB 郭泓志投2/3局 飆1K無失分
查獲製毒工廠 首見電動吸食器
松年大學結業 吳李滿1家7人甜蜜共學
期交所調整保證金額 今天交易結束後實施
李炷烽：金門港埠建設計畫 全力以赴執行
南一中校長榮退 王金平譽完美師表
報案錄音曝光 德州噬子婦女泣訴：我不想的
浪漫七夕 平溪十分幸福活動8/26登場
遏阻新型流感疫情 以計畫全民施打疫苗
北京夏令營出現流感疫情 上百學生隔離觀察
兩性平權 8/1起媒合跨國婚姻不得營利
台股收盤跌56.52點 為7027.11點
菸品贈圖卡涉促銷 高市府罰款制止
法人賣壓重 台股7000點保衛戰
老翁死亡車禍 家屬質疑遲未破案
葛羅斯：景氣今年開始緩慢復甦 企業獲利低
「暮光之城3：蝕」女吸血鬼換角惹風波
節省開支 英航取消短程航班供餐
8月台指期跌74點 逆價差64.11點
台北股市開低走低 跌56.52點
研究：海中生物移動對洋流有影響
宜蘭5天都有震 氣象局：正常
K他命藏轎車引擎 海巡眼尖查獲
北市代表商品 鳳梨酥奪冠
退撫基金 上半年實現損失逾46億
8月電子期跌2.8點 金融期跌6.8點
台積電第2季淨利244.4億元 季增1467.9%
經費拮据 加州法庭每月多關閉1天
研究：氣候暖化加速亞北極釋出CO2
三義木雕節 8/1登場
南一中校長張逸群榮退 寫下許多第一
卡玫基颱風沖毀 中市開原橋改建通車
里昂證調升台灣今年經濟成長率至「-7%」
亞洲百年來首度發現 新品種鳴鳥寮國現蹤
MLB 海盜強打桑傑士交易至巨人
日本民主黨若獲勝 日圓看升
世界科研論文評比 兩岸三地大學躍進
看好印度非傳統能源市場 美商有意加碼投資
福建居民赴台遊爆熱潮 赴台簽證增加近3成
祈求生子 印度男子殺鄰居5歲幼女祭神
北大將由1年級學生參加10.1遊行
中國打壓民間組織與擔心政治不穩有關
首輛頂級配備救護車 火鍋餐廳捐中市
李登輝與達賴喇嘛將訪日 中日再緊張
台灣科學成就 國科會紀錄片告訴你
台股跌56點 三大法人賣超58.9億元
傳統市場轉型 北市以華山市場為典範
上海春秋航空出售機上站票計劃持續進行中
遭監院彈劾 侯和雄：我無罪
健保新措施 醫界擔心會害人命
新疆維吾爾族暴動 促流亡領袖熱比婭自傳熱賣
台積電估第三季營運 優於預期
種族爭議案落幕 誰知報案女子痛心被誤解
Visa上季淨利激增73% 營收不盡理想
國際施壓 宏都拉斯政治僵局仍無解
卓琳靈堂設立 接受親友吊唁
中國查扣走私北韓稀有金屬釩 用於導彈配件
幼童被蚊蟲叮咬 小心蜂窩性組織炎
宋新妮 將代言中縣快樂消費摸彩
消費券另有妙用 提升弱勢學童學習
嘉惠林園遲緩兒 伊甸早療工作站動工
福建將探索台籍人士報考公務員
卓新論壇：政府速修公視法 增財源規模
殼牌獲利下滑67% 油氣價格走低拖累
研究：家用殺蟲劑與兒童白血病有關
京滬高鐵明年貫通 16年後盈利
狗咬狗 員警化解主人言和
中國人行：繼續執行適度寬鬆貨幣政策
中央社新聞小百科：住院診斷關聯群(DRGs)
高盛重申油價年底上看85 近來回檔只是暫時
新台幣兌美元升1.4分 收32.857元
美殺婦取胎案逮捕2嫌 胎兒生還
研究：縮胃減肥手術比過去安全 少有併發症
接管泥火山天然氣 農友年省上萬元
古董電扇展 香水電扇隨風飄香
德國業餘尋寶者打撈起沈船700萬歐元戰利品
印媒：台印交流與兩岸關係 同步改善
梅雨少 國道第二季肇事率劇降
香港人口男女比例失衡進一步擴大
古董張指曾幫忙喊冤 林勤綱不回應
世運主場館聲名大噪 巨星演唱會青睞
歐洲三大股市 開盤小漲
湖南瀏陽上千村民圍堵鎮政府
電腦展遊戲免費玩 排隊人潮湧現
合歡山武嶺自行車賽 歡迎挑戰巔峰
Fed褐皮書：美國多數地區下滑速度減慢
屏縣模範父親 照顧寄養兒不遺餘力
京滬高鐵3年後通車 票價約人民幣500元
防幽靈 台聯：直轄市與縣市選舉應同時程
德國7月失業增至346萬人 企業持續裁員
奇美電子：8.5代廠暫不啟動
石門活魚48餐廳 炸油酸價全合格
行銷大崗山 龍眼蜂蜜節8/1登場
歐洲7月零售銷售連14個月萎縮 裁員衝擊
美專家：金正日去世 北韓可能陷無政府狀態
爭選票 日兩大黨競選支票紛出籠
太離譜 澳洲少女受母迫電台自爆遭強暴經驗
國貿局長：台灣不拿大陸市場 老天會笑
小三通海上救援 李炷烽盼協商建立機制
AIT：簽證申請費全球適用 未違反台美協議
台美化解簽證費認知差距 避免潛在外交爭議
崖際氳氳容千人 幽禽聲聲留客眠
3C電視購物開台 向實體通路宣戰
滬女子當庭吞下借條毀證據被拘15天
雷諾上半年銷售量狂跌23% 下半年將會改善
蔡英文:用選票告訴馬政府 不能向中傾斜
殼牌石油第二季獲利銳減67%
香港發現市售冬蟲夏草含金屬化學物
國民黨廣告影射 陳明文將提告
如何成為高普考榜首 葉金川教秘訣
信任危機 雅虎股價暴跌 執行長蜜月期告終
超商拒借電話 男子火大涉縱火
東南國中疑傳類流感 停課10天
世泳賽首位南非金牌得主 柏格再創世界紀錄
勞斯萊斯上半年獲利大增 達18.6億英鎊
幼教師甄試爆烏龍 中縣：不增額錄取
漁船越界被捕 南韓等待北韓調查回報
失業男家中暴斃 檢警相驗心臟衰竭
總統：ECFA純經濟協議 不涉政治
頻傳學生群聚感染 未必是新流感
謝金燕生子曝光 豬哥亮樂當外公
三菱汽車季度虧損 受需求及日圓拖累
新流感群聚漸多 教部籲學生健康管理
含雙酚A塑化製品 民國100年起需申報
陳鎮慧：無知犯錯 盼有自新機會
經社轉型中 中國勞資矛盾猶如800磅大猩猩
和統會在港成立 對台政治意圖顯明
土耳其斥資重建世界最古老議會遺址
澎湖菊島海鮮節8月1日登場
國民黨桃園縣長初選激烈
面對全球經濟危機 IMF將提供貧國空前支援
中國大陸每年人工墮胎數達1300萬例
泰國韓國旅遊官網 好康大方送
大選爭議讓伊朗權力鬥爭浮上檯面
世運補助款遲撥？體委會:按進度辦理
福斯汽車上半年獲利重挫81% 前景不明
縣市合併前夕 胡志強調整中市人事
波蘭舉行蔡明亮回顧展 放映17部作品
任天堂獲利減少 Wii銷售首次下滑
明華園旗下玄力客家戲團 明首次公演
金門國家公園兩展館8月份延長服務時間
麥可傑克森曾因柏林圍牆演唱被東德列入檔案
國有住宅地新高 北市中正區每坪462.85萬
削減成本成效豐 Sony第一季虧損低於預期
群眾事件多 港媒：中國官場問責風暴起
角逐雲縣長 張麗善提三免政策
120座橋梁待修 交通部再爭取44億
伊朗反對派擬再上街頭 緊張情勢升高
陳鎮慧言辯 檢方請法官免刑
央行力守 新台幣收盤升值1.4分
南韓電台：北韓領袖金正日每週洗腎2次
APEC貿易安全會議呼籲各經濟體加強貿易安全
新加坡航空上季出現淨虧損 2003年來首見
台積電調高今年資本支出 調幅28%
殘盟抗議長照保險 內政部:未定案
戴爾風波 郝龍斌：不改善就每天罰
新加坡上半年旅客人數和觀光收益都下滑
竄改ECFA報告？經部：調整是為接近現實
劉兆玄招待棒球新秀看職棒
明華園客家媳 歌仔戲傳承客家文化
千里送愛心 馬拉威孤兒拜會楊秋興
男子吃完剉冰尋短 12樓躍下慘死
北市：內捷11月底前穩定 才付尾款
國藝會精選3劇團 明年廟口開演
ECFA評估受質疑 梁國源:應說明預測風險
扁稱不相識 檢座林勤綱：可去問謝蘇
金管會：6月底本國銀行逾放比降至1.5%
羅志祥生日與粉絲同樂 盼是非遠離
中市府主管異動 胡志強：適才適所
泰紅衫軍為戴克辛特赦請願 政府反制
殘盟：長照對象 應納身心障礙者
新流感 國內出現死亡首例
劉德勳：ECFA若成熟就能納入江陳會
總統：消費券達成階段性目標 不需再發
據傳台灣將上映中國電影「建國大業」
特定名稱商標登陸難 中華電信初審過關
大甲鎮瀾宮模式 天津媽祖文化經貿園動工
幾歲算是成年？ 日擬調降為18歲
99年總預算教科文居首 公務員不調薪
馨懷龍舟隊 划船幫助復健乳癌
華航長榮上海航線 降價1成
一位台灣民眾在浙江被逮捕
調查：6成4上班族有意前往大陸發展
張輝元退黨 吳敦義：祝福一路好走
宏國臨時總統姿態放軟 呼籲談判解決危機
北市溪口國小成都解放小學將成姐妹校
台灣參與世界乳癌研究 發現致癌基因位置
管碧玲質疑公視增聘董事審查會違法
和統會香港總會成立 將促進港台溝通
印度坦承難以實現2015年千禧年發展目標
北市住宅地飆天價 房仲:豪宅每坪上看百萬
大都會人壽招募電話行銷人員
伊甸音樂會 籌募職能訓練經費
觀光局邀國際人士論談觀光發展
張金鶚：房市量增價跌 金融界應注意
香港設立亞洲首個室外數位遊樂場
台科大學生短片 入圍動畫奧斯卡
中國官方版烏魯木齊暴動影片在日播放
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信義:Q2房價指數彈高 買賣價格失衡恐量縮
第098151期三星彩四星彩今彩539開獎結果
助王宣仁偷渡 梁柏薰蔡豪遭判刑
金管會：國華增資案6月底無作為 依法處理
金馬電影學院 有請大師授課
首例新流感死亡 教部：暫未考慮停課
南山新壽違法 金管會開罰數百萬
誰是道教天師？張意將申請戶籍謄本作證
中國適度寬鬆貨幣政策新增「動態微調」
旅遊業：群聚感染 將影響國內旅遊
王岐山：美方承諾便利高科技產品出口中國
臺大：台灣高教資源不足 隱憂未現
美提議將兒童產品標章全球化 以追蹤出口國
大陸片建國大業登台？電影處：尚未申請
雲林東南永年兩校 流感停課
2名大陸男子攜假幣來港被判刑16個月
學者：地震頻仍現象 已近尾聲
香港公立醫院半年11名住院病人自殺身亡
楊毅台南逛古蹟 無人鬧場
逢低買盤介入和企業獲利預期轉佳 亞股上漲
國光疫苗動物試驗 搶購醫用雞蛋
中國家電下鄉累計銷售人民幣280億元
奇美電：第3季目標轉虧為盈
誠品小說節 讀者有機會獨得70本書
男子連續性侵6女童 板檢求刑30年
女友提分手 男子縱火燒髮廊被捕
健保DRGs新制 醫院內鬨利字擺中間
張上淳：出現新流感症狀速就醫
中職 正田樹奪10勝 聯盟本季第一人
7月台股基金表現俏 台股估整理後可上攻
劉德勳：兩岸未擬協商新聞交流窗口
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美國上週初申領失業救濟金人數增2.5萬人
上海世博局公開招募世博會特產品零售商
第098151期今彩539三星彩四星彩派彩結果
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麥可子女監護權協議底定 祖母獲永久監護權
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劉德勳：ECFA不以海西區為試點
中職 卡斯提陳連宏棒子燙 獅勝象
IMF：歐元區經濟2010年開始穩健復甦
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民進黨促北檢傳喚吳敦義 國民黨斥無稽
悼念抗議喪生者 伊朗民眾與警方再爆衝突
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世泳賽男200米混合式 洛克特刷新世界紀錄
世泳賽 中國創女800米自由式接力世界紀錄
世泳賽男百米自由式 巴西西耶羅破紀錄奪冠
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LPGA英國公開賽 曾雅妮74桿第11
港府證實 H3N2變異病毒正在流行
制裁北韓 美國凍結一家貿易公司資產
歐巴馬與白人警官黑人教授白宮把酒言歡
歐巴馬讚菲國 以小搏大游刃國際
在中國進口市場跌落到第4 台灣寄望簽ECFA
台北凱撒大飯店 六六大順狂夏音樂祭
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莫瑞恐涉過失殺人 麥可驗屍報告無限期延後
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MySpace推出電郵測試版 可能成為全美第2大
王建民手術 總教練：大聯盟1年或無法投球
余文回北市府上班 兵役處：用人公開
緬甸官員：翁山蘇姬案延至至8月11日宣判
別克高球賽首輪 勞瑞領先 伍茲表現跌跌撞撞
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律師：緬甸民主鬥士翁山蘇姬判決延到8月11日
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銷售告急 任天堂、索尼面臨降價壓力
深入綠盤 楊毅訪高市維安提升
中國媒體：新疆暴動嫌犯8月中受審
舊草嶺自行車隧道例假日延長開放時間囉!
日本媒體稱 達賴11月訪問日本
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綠指馬姊染指工總科技組 躍升藥商共同門神
小S出書 對大S傳新戀情表震驚
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拚新7大決選 徵選玉山之歌
金錢豹董娘聲明 不會參選中央委員
許添財：中國利用ECFA催毀台灣WTO架構
張花冠參選起跑 曾振農墳前上香
澎湖博弈完成連署 最快9月中公投
只有一天! 進口鍋具、首飾1元競標
陸配來台團聚 配偶可免面談
美國上週初申失業救濟金人數增加2.5萬人
投資人逢低買進 國際油價回升
摩爾多瓦國會選舉 親西方反對黨險勝共產黨
艾克森美孚石油第2季淨利重挫66%
世界油價止跌強彈 倫敦期貨進逼70美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
財報利多激勵 歐股收紅
世泳賽女50米仰式 中國趙菁破世界紀錄摘金
企業財報利多助漲 美股再創今年新高
世界油價強勁反彈 倫敦漲破70美元
德州化學廠失火 鎮上7萬餘居民大舉撤離
歐巴馬：第2季美國經濟可能仍然萎縮
加拿大一省份輔導協助企業移民落地生根
渥太華一新型流感病患死亡
熱浪侵襲加西 溫哥華氣溫破紀錄
哈燒新片 台片白銀帝國出擊
全民抗肥 美官員建議課徵汽水稅
涉發展大規模毀滅性武器 美制裁北韓公司
台股開盤上漲84.04點 為7111.15點
全台高溫 一低氣壓持續增強
廣東書記汪洋：少數民族政策非調整不可
遭國際孤立 北韓與中國上半年貿易劇增
川震紀錄片1428 入選威尼斯影展
中國要求各部門嚴防黑惡勢力向政界滲透
中國大陸維權律師許志永據報被捕
歐巴馬：房價與銀行傳佳音 美已離開懸崖
法航空難殷鑑不遠 空巴促更換速度感應器
北市促參 簽約8件民間投資逾213億
台股漲 新台幣匯率盤初走升
全球63%魚類資源需重建 訴諸政策可助復甦
中國女將獲世錦賽8百公尺自由式接力金牌
台北賓館8/2開放參觀
程曉健成為中國空軍出現首位女師長
先進國公共負債暴增 IMF警告有礙經濟復甦
MLB 2003藥檢未過 拉米雷斯與奧蒂茲都有份
英國婦女贏得協助自殺訴訟
國際股市力挺 台股再上7100點
中國90後美女趙菁摘世錦賽50公尺仰泳金牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣大：無收購或參與增資PHS計劃
陸股炒風熾 成交額首度超越美英日總和
中印將舉行第13次邊界問題特別代表會晤
日本6月失業率升至5.4% 創6年新高
中國保監會：兩岸保險和銀行MOU可能分開簽
電信業擁智慧型手機 鞏固加值服務市場
烏魯木齊暴動 車險估損1570萬人民幣
新加坡患流感病患 逾9成是H1N1新流感
教部暑假措施 有新流感病例全校停課
吹風聽音樂 東海岸音樂季8月登場
歐巴馬下令 聯邦機構遵守新幹細胞研究準則
謝秀能接北市警局長
華裔紐西蘭男子殺妻棄女 被判無期徒刑
前鶯歌鎮長蘇有仁涉收賄 二審判20年
日本消費物價大跌1.7% 通縮復燃疑慮升高
傳美「舊車換現金」計畫告罄 將提早喊停
日就業市場嚴峻 6月失業率5.4%為次高紀錄
疾管局旅遊喊停 召回員工上班
全民英檢初試成本僅216元 消基會要求降費
國立大學校長交接 北護續推動升格
上市公司董監6月質設比前10名 設質逾84%
3M台灣40週年慶 承諾持續善盡社會責任
新研究：彗星撞擊可能不是地球生物滅絕原因
貧窮感強烈 近9成上班族想兼差
葉金川：H1N1疫苗 最快11月上市
日開發出兒茶素流感藥技術 效果比克流感強
蜜蜂螫3下休克 果農急救後無礙
全國中小學科展頒獎 嘉市表現耀眼
出口商拋匯 新台幣中午升值9.4分
縣市內2校有新流感 可區域性停課
王幸男：民進黨擬推蘇嘉全選花縣長
婦人久病厭世 開瓦斯引氣爆傷勢重
180家上市公司去年虧損 董事仍支領酬金
美國堅持北韓問題必須透過6方會談機制
紐約市議員20選區選舉 華韓裔角逐激烈
歐巴馬延長對敘利亞制裁行動
潘基文支持美國與北韓直接對話
工作需輪班 星人不愛 濱海灣金沙賭場職缺多
中印邊界爭議地區達12萬5千平方公里
安全之虞 印將毀中台韓3千架遙控模型飛機
ECFA漫畫爭議 經濟部停用一哥發嫂說帖
NBA 傳歐頓獲肥約 續留冠軍隊湖人
美受援銀行自肥習性不改 去年分紅326億美元
台股收盤漲50.6點 為7077.71點
加州健身房廣告不實？ 公平會最速件調查
山東15警網上具名檢舉公安局長貪污
新流感疫苗趕製 最快11月接種
被控洗錢 律師：陳致中夫婦認罪不變
保育灘地活化石鱟 金門將展開解說活動
十餘位變革先鋒 榮獲今年美國總統自由獎章
美官員否認獎勵購車將喊停 白宮欲爭更多資金
台積電帶頭衝 台股周線連6紅
台北股市開高震盪整理 漲50.6點
衛署：濾油粉不禁用 全面抽檢
被質疑竄改ECFA報告 尹啟銘：陳博志應道歉
MLB 郭泓志投1局飆2K 無失分
中醫師等6考試明登場 逾4萬人報考
8月台指期漲66點 逆價差49.71點
8月電子期漲4.8點 金融期漲4點
「台商」月刊獲准在中國大陸零售
加州州長民調支持率僅28%
機票殺很大 上海飛返台北台幣萬元
綠營議員要求中市捷運 暫緩施工重新規劃
台港官方將在香港探討醫療衛生合作問題
黑龍江牡丹江市出租車罷駛已1週
大選期間恐嚇歐巴馬 加州男子罪名成立
股票型基金單週吸金95.2億美元 年來最高
歐巴馬小島度假計畫遭放大鏡檢視
西銀女網賽 大威勇闖8強 將迎戰夏拉波娃
西班牙觀光巴士死亡車禍 6死39傷
面對大陸足壇最重處罰 天津隊毫無異議
蘭雨節國際衝浪大賽 8/1登場
南韓新軍事運輸直升機亮相 減少仰賴美機
蔡英文赴澎湖 推薦民進黨縣長提名人
非洲小沙彌來台感恩 訪高市秀功夫
雲林東南永年兩校類流感 未擴大
新7大決選 玉管處：先吸納國際游離票
人小鬼大 美7歲男童開快車遭警察追攔
台股漲50點 三大法人買超57.56億元
謝國忠：中國可能減低放款 憂心股市泡沫
賞藝文度周末 表藝活動全台強強滾
母親愛心灌溉 腦麻韋仲凱展陶藝
總統府8/2開放參觀 可攜相機
瑞穗金融季度虧損45億日圓 連賠4季
布達新校長 郝龍斌：升學非辦學主要考量
藥物試驗致死案 輝瑞與奈及利亞和解
貪污判20年 鶯歌鎮長：上訴求清白
勤美太子掏空案 涂錦樹被求刑33年
陳博志反要求尹啟銘道歉 願公開辯論ECFA
國際壓力大 緬甸延後翁山蘇姬判決至8月
桃園縣3棒球隊出征 朱立倫授旗
大陸鋼鐵供過於求 產業整併成效不彰
化學奧林匹亞代表團 奪4金返台
美國在夏威夷再度成功測試飛彈防禦系統
金警跨海破地下通匯集團 林姓姊弟送辦
比螞蟻還小 電話號碼簿字體遭抱怨
若限核談判不成 美擬對伊朗實施嚴厲制裁
歌頌人生 92歲陳彰會松年大學結業
新台幣兌美元升3.9分 收32.818元
中媒：中國草擬反恐戰鬥任務交戰守則
市售 7按摩器電磁干擾 標檢局要求下架
節能又省錢 北縣補助大樓改善空調
因應花博 北市整合設備掌握路況
澳紐銀行傳最快下週購入RBS台灣資產
奈國伊斯蘭激進領袖尤素夫遭槍殺身亡
防疫 豬隻8/1起全面恢復施打口蹄疫苗
歐洲主要股市 開盤小跌
東華皮影劇團 逾160年劇本手稿曝光
中油明起汽柴油每公升調漲0.7元
巴古瑪旺 卑南族風味市集8月1日登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
群聚感染10起 疾管局：一般人不必戴口罩
立院臨時會？朝野黨團無共識 擇期討論
中油8/1調價 98汽油漲破30元
宏達電調降今年營收目標 可能負成長
美證管會調查閃電下單交易 確保交易資訊公平
期交所辦抽獎 促銷台指選擇權
媒體有沒有明天？《全球中央》8月號揭曉
吃不起營養午餐 南市中小學生多5成
台股本週加權指數漲1.5% 鋼鐵股漲幅最大
本週加權指數上漲1.5% 鋼鐵股漲幅最大
運輸e網通新功能 輸地址秀地圖
上市公司本週市值成長1.54% 達17.86兆元
瑞昱併炬力? 瑞昱：不可能
豬隻恢復打口蹄疫苗 防檢局：疫苗量夠
強迫信徒雜交 印尼性教派領袖被判刑
中國司法高官：應盡量減少死刑判決
墾丁民宿暴增 飯店8月辦促銷吸客
最新研究：壓力使老鼠變成習慣性動物
破車窗大盜落網 竟是殺人通緝犯
檢噙淚控扁 王清峰：發於情止乎禮
「安妮的日記」等35項物件 列世界記憶名錄
新流感停課標準 鄭瑞城：8月中擬訂
台塑化明晨 1時起汽柴油各漲0.7元
伊朗籍富豪擬接手英超聯賽紐卡索聯隊
新流感疫苗買不到 接種對象變數多
三菱日聯集團恢復獲利 受益貸款業務
2009世運差額 陳菊：高市買單
輪胎業女強人 陳如喬從會計當上董事長
「忠犬八公」慈善試映會 日皇太子全家捧場
歐洲CPI創13年最大跌幅 失業率10年新高
香港WiFi使用率僅28% 發展空間大
屢犯迷姦按摩小姐 男子求處無期徒刑
突圍 台灣瀚亞烏克蘭球場的零和之爭
亞洲棒賽 中華明戰南韓 得克服場地因素
石門水情緊 10月前努力維持民生用水正常
彰縣消防安檢傳放水 法院交保
華山產險大量裁員 解雇員工金管會陳情
就業人數止跌回升 最快明年第二季
公視審查委員會評舉陳世敏等8人為董事
教育部：暑假至今5校因新流感停課
今年第14家 太和集團申請來台第一上市
水利署：旱象未除 請節約用水
台股漲 新台幣匯率收升3.9分
東京威力科創連三季虧損 調高全年銷售預測
宏達電切入中價位市場 堅守毛利為上
99學年度起四技二專統測 加考寫作
暴亂後挽回客源 新疆飯店業半價收費
台灣菸酒29款酒品8/1起降價
林泉深壑豐山遊 雲嵐縹緲氣象幽
上櫃公司疑輸出戰略管制品 檢調搜索
吳伯雄:葉金川欲選花縣 先了斷衛署工作
一般觀光旅館明年起須置無障礙設施
誰敢不甩媒體 站出來
消基會：未接獲加州健身會員申訴 願協助
王文洋傳遭恐嚇 刑事局：迄無實據
台鹽:結合民俗推幸運狀元王搏餅活動
馬總統：兩岸關係大幅改善只是開始
雲林立委補選 吳威志退出國民黨初選
前蘇聯國家召開峰會 商討成立聯合反應部隊
6月房屋買賣移轉破4萬棟 中市增幅居冠
投縣：夏令營新流感群聚感染屬輕症
英軍撤離伊拉克 結束6年使命
白宮把酒言歡 哈佛教授與警官同意再度聚首
自民黨發表政見 強調實現承諾和責任能力
北京大暴雨 天安門雨量達116毫米
國華人壽董事長陳履安卸職 林公平接任
尹啟銘：ECFA如損主權 不簽
加州健身：終身會員僅指續約權利 非會籍
超炫白蛇傳彩排 郝龍斌推聽奧扮許仙
抗北韓 麻生曾說日發展核武聲浪可能增高
中國籌設國家級應急管理培訓基地
北京旅遊行業協會招台客 體驗皇帝行
活絡南部醫療觀光產業 兩岸業者簽約
新加坡總就業人數連續兩季萎縮
雲縣立委補選 國民黨將徵召張艮輝
薛承泰：興建金烈大橋 玩真的
高雄世運展現城市軟實力 文化創意正夯
歐元區失業率創10年新高 物價稍降
金管會:接受華山產陳情 擬提前提撥資遣費
扁：與陳鎮慧恩怨 指利益衝突非私怨
美債邁向第四個月下跌 為1996年來最長跌勢
基於安全風險 美國防部檢討社交網站使用
中國富豪集體投訴香港銀行騙購累計期權
消基會：業者以文字遊戲行銷 恐涉詐欺
油價上漲和財報利多助威 亞股續漲
公視新增董監事 陳世敏洪貞玲等獲選
出兵加薩遭質疑 以色列堅稱適當且有需要
高市世運奪牌選手 陳菊獎410萬
第098152期今彩539三星彩四星彩開獎
日本失業率攀至6年來新高 達5.4%
農產品有機認證明上路 雞蛋僅一家合格
第098061期大樂透49樂合彩開獎
侯孝賢：不學好萊塢 華人電影才能發光
台股月線翻紅週線連紅 券商:量宜溫和放大
林緝熙輔導更生人永不悔
星製造商對下半年前景信心改善
中國首度對歐盟發動貿易爭端訴訟 指遭歧視
法國證實首起新型流感死亡病例
上海世博台灣館年底完成主建築
北院8月3日審理陳幸妤限境解除
南山標售 員工保戶膽戰心驚
寶來標智滬深300基金3天募逾70億元
鐵了心 AIG拋售南山
南山人壽資產豐 財團虎視眈眈
石門水庫降雨少 水位接近嚴重下限
藥物儲備僧多粥少 治療新流感真苦惱
瑞銀上調台灣GDP預測 今年-3.6% 明年4%
監委上任周年報告 落實績效審計
南檢起訴 太子建設：將極力澄清說明
澳洲氣候局：9到11月太平洋聖嬰氣象成形
美國第二季經濟衰退1% 不景氣趨緩
華裔帕格尼尼大賽金獎得主來台秀琴藝
逃學逃家少年送感化 違憲
安親班烹飪氣爆 義工媽媽4孩童燒燙傷
遭性侵有補償 犯保新制明上路
巴格達什葉派清真寺6連爆 至少26死
誣告官司 連惠心二審判緩刑
北市公車評鑑 3家優等
蘇煥智：扁指林勤綱落淚是作秀
美國汽車舊換新補助太熱門 經費5天用光
亞錦賽 黃志龍先發禦韓
弱勢青少年參觀科技公司 體驗職涯
歐巴馬政府官員：美國必須適應氣候變遷
公視增聘董事 新聞局：一切依法
兩岸熱門航點 搶便宜票靠運氣
全民英檢考試費太高？LTTC：已2度調降
李炷烽促中央開放大陸供水金門
瑤瑤怕坐飛機 最哈哆拉A夢任意門
陳菊：高市1號船渠橋 秋節前可完工
泰紅衫軍大集會 尋求國王特赦戴克辛
李傳燦明告別式 茱莉葉畢諾許追念
海協交流團南部參訪插曲 陸配「上訪」
日本反對黨宣稱能提升經濟成長2%
日媒：爭主權防中國 南海各國加強潛艦部署
中職 麥克7.1局好投 象勝牛
五感尋趣記特展 體驗在地工藝價值
史博館古玉新飾展 秀中國結藝
賊兒入侵新社濕地 獨角仙遭浩劫
總統觀「爸，你好嗎」 勾起對父思念
大陸梅州團訪美濃 客家鄉親相見歡
中非共和國內戰不斷 12.5萬人流離失所
墨國飯店涉非法攔沙 當局逮人並封閉沙灘
川震逾週年 綿竹市將邀歐晉德訪視
皮克斯動畫20年 8月北美館特展
第098061期大樂透頭獎摃龜
越南：清除越戰未爆物需費時3百年
吳興國魏海敏變妝 預告霸王別姬
美第二季經濟萎縮1% 遠低於專家預期
第098152期今彩539三星彩四星彩派彩結果
建軍82週年 共軍高層再提一中反台獨
中職 熊不敵獅 吞6連敗
嗅味追蹤犬作證失靈 佛州男子冤坐26年牢
美商會：開放美國牛肉進口 有助重啟TIFA
北市聯醫人事調整 陳潤秋接和平院區
兩岸題材資金潮 台股站穩7千點
船員染新流感 義大利郵輪臨時停靠南法港口
英國家足球隊前教頭羅布森 不敵癌魔過世
王在希：呂秀蓮來訪 中國應無障礙
希拉蕊：美國人海外逃稅案 美與瑞銀達協議
號召陸客 觀光局推遊台灣拿大獎
焦點人物：艾奎諾夫人 人民力量象徵
希拉蕊讚揚艾奎諾夫人是菲國民主表徵
板倒馬可仕統治 菲前總統艾奎諾夫人病逝
住宅補貼方案月中截止 北市籲儘早申請
台北看守所弊案 日本報紙大幅報導
日媒：香港和統會是中國促進統一的新招
新流感疫苗 專家憂心根本不夠用
石門水庫供水吃緊 抗旱會議擬限農業用水
國航桃園飛上海班機故障停飛 旅客在台過夜
主人和愛狗睽違9年重逢 電視台贊助機票
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
住太空站4個月半 日本太空人若田安返地球
世泳賽男200米仰式 美國佩爾索破紀錄奪冠
美GDP衰退減緩 歐巴馬：歸功我們推振興方案
泰首位女釀酒師：女性比男性更具釀酒天賦
世泳賽男800米自由式接力 美國破紀錄奪金
世泳賽男百米蝶式準決賽 卡維奇打破世界紀錄
美GDP萎縮幅度低於預期 國際油價大漲
世泳賽男200米蛙式 匈牙利泳將吉尤塔鍍金
美GDP萎縮幅度低於預期 國際油價大漲
校正公電（CAP0015號）
前菲律賓總統艾奎諾夫人去世
市場消化美國GDP報告 美股漲跌互見
家人：前菲國總統艾奎諾夫人安祥去世
菲前總統艾奎諾夫人 柔性力量寫傳奇
今天的台灣英雄：尹殿安放下攝影機築夢北京
家庭主婦變菲國總統 艾奎諾夫人寫民主傳奇
緬甸延遲判決翁山蘇姬 潘基文再度施壓
美國務院：恐怖主義國家名單仍需檢討
奧運場館變身 沙灘排球場今起當「浴場」
中國高級白酒今天起漲價
菲熱帶低壓可能成颱 東部東南部陣雨
委內瑞拉下令全國34家電台關台
美舊車換現金追加方案 眾議院今表決通過
台灣慈濟基金會在中國甘肅捐建大批水窖
質疑震區豆腐渣工程 譚作人顛覆案將開庭
巴西人赴巴拉圭採購克流感藥物
諾亞方舟的秘密 北市動物園新歌發表
艾奎諾夫人辭世 駐菲代表處表惋惜
巴拿馬總統否認計畫修公路穿越自然保護區
加經濟5月續下滑 專家認已至谷底
中國外交部向澳大利亞抗議熱比婭訪澳
美民主黨參議員陶德罹癌 強調健保改革重要性
軍中傳性騷擾 憲令部：不循私包庇
中共機關報人民日報藏文版創刊
東方神起狀告東家 陷入分道揚鑣危機
CNN：伊朗拘留越過兩伊邊界3名美國遊客
中國版iPhone網路曝光
嘉義地震芮氏規模3.9 嘉義市震度3級
公務關務升等考試 3日起網路報名
中油擬招考140名新人 8月10日前受理報名
大陸交行廣州行長違規貸款90億元遭通緝
NBA洛杉磯湖人隊宣佈放棄中國選手孫悅
不角逐冬奧金牌 關穎珊宣佈以學業為重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
希拉蕊：艾奎諾夫人率領菲國重回民主之路
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
山西駐穗副代表遭同事刺死
解放軍：反對暴力犯罪及分裂國家活動
中國製造業採購經理指數7月份繼續微升
艾奎諾夫人辭世 外交部哀悼
愛吃頭髮 星女童開刀取出毛團大如足球
星大東方願耗資50億原價贖回投資型保單
MLB 倪福德投1/3局失1分
立院：兩岸智財權糾紛處理 應納入ECFA
中國開始選拔第2批太空人
溜鳥俠滋擾網友 警方送辦
北京向WTO申訴 指歐盟對中國反傾銷
父親節飯店搶客優惠多 男性修容按摩也入列
太管處推假日免費接駁專車
CNN：陸客台灣觀光 士林夜市首選景點
梁啟源:經濟復甦前 油價不會漲破100美元
保定軍校同學錄「現身」白崇禧傅作義在冊
高鐵列車延誤 影響部分旅客搭機出國
不敵電子郵件競爭 美國傳統郵局數量減少
藍青年黨代表組菜鳥觀選團 籲清廉改革
半導體廠紛調高資本支出 管理效率左右獲利
哀悼艾奎諾夫人病逝 菲律賓國喪10天
大哥變工藝師 民俗公園拍賣作品捐公益
朝鮮時代醫書「東醫寶鑑」列入世界遺產
工程會：583億擴大內需 完工率94.18%
陳菊訪陳菊 互相打氣加油
祭拜屠宰場亡魂 彰化永靖設獸魂碑
劉揆：2010年台灣燈會在嘉市
南紡員工廁所產女嬰 丟棄垃圾桶死亡
紐約今夏氣溫反常 迄今未見華氏百度
總統與教育獎得主餐敘 盼身障生奮發圖強
英國女子高球公開賽 馬修連抓老鷹登上領先
鶯歌火警燒毀2屋 1人嚴重灼傷
安全氣囊有瑕疵 本田汽車召回美44萬輛汽車
提前公布統計數據 中國國家統計局：違法
香港首次有本地居民死於新流感
不讓微軟IE專美於前 火狐下載次數破10億
避免孩子遭性侵 教部籲良性親子互動
金門防疫所寵物健診
楊秋興赴歐招商 考察太陽能產業
亞錦賽 中華首勝南韓
避免iPhone受駭 蘋果提供免費更新軟體
總統治國週記 盼台灣成騎乘單車大島
別克高球賽第2輪 伍茲回神轟出63桿暫列第5
佛光山短期出家修道會 為心靈加油
瘖啞集團強盜全台 高縣警逮6人
高鐵延誤 考選部通融5考生考試但不延時
不畏逆境守護家庭 家扶表揚自強父親
新莊發展潛力大 建商搶進成一級戰區
亞錦賽 僑胞為中華隊加油
破紀錄 新竹中午38.2度入夏最高溫
高鐵轉轍器訊號異常已修復 20班車延誤
家族婉拒國葬 艾奎諾夫人將葬在亡夫墓旁
美波大研究生非法下載30首歌 判賠67.5萬美元
日本時尚雜誌SWEET不懼風暴 業績成長
民進黨明討論直轄市長佈局 呂游蘇出席
無環保標誌車輛9月起不得進入北京
河北晉州「豆腐塔」事件3位負責人被停職
抗議熱比婭下週訪澳 中國外交部召見澳洲大使
松（土反）大輔被紅襪列入60天傷兵名單
就飛吧 行萬里路勝過萬卷書
中國大陸新流感病例累計達2090例
新疆擬制定法規打擊分裂活動
迎接父親節 酒品市場價格戰開打
調離中心打線 吳宗峻放鬆心情全力轟
亞洲醫學生染H1N1 花蓮飯店忙消毒
舞動東海岸 在地樂團駐點表演
落實生態城市 高市再增中都濕地
高市美術館區開槍案 警鎖定目標
新流感群聚感染增2學校 累計12起
劉揆肯定台82線鹿草朴子段施工品質
台經院專家：上海辦世博 兩岸應互惠互利
法律扶助基金會 宣導訴訟平等權
維護清淨河川 中市巡守義工把關
大埔美生技園區案 劉揆允地方利益優先
法務部支持政院政策 否認鬧法案窩裡反
中央氣象局氣象報告
逃學逃家少年 將獲適當處遇
國民黨:重啟花縣初選 葉金川近日決定
后湖海灘戲水 5國中生海浪衝走失蹤
林義雄：不應貿然開闢北宜直線鐵路
提重物注意姿勢 防五十肩早報到
衛生署：對國產新流感疫苗要有信心
三義木雕節開幕 總統肯定苗栗拚觀光
新流感群聚感染 基隆二信高中停課
中油：8月桶裝及車用瓦斯價格不動
亞錦賽 7局未換投 葉志仙:黃志龍投得不錯
上海辦世博會 徵求台灣義工加入服務
中縣不滿中市主導合併 中市盼攜手合作
印度煤層地火燃燒40年 逾11萬戶家將遷徙
總統勉教育獎得主 影響周遭奮發圖強
高中職五專分發 每人1.33個錄取機會
限量郭富城悠遊卡 今晚演場會欲購從速
鐵馬遊陶博館十三行館 好康等你拿
世界大學網路排名26 臺大：近年進步很多
澳洲傳出疑似人傳豬新流感首例
冒險體驗課程 協助浪子回頭
藝人何潤東曼谷推介台灣美景
世界大學網路排名 臺大第26
復興鄉森林火警 林地損失3公頃
遼寧朝陽發現新種病毒
省錢大作戰 黑車比白車多耗油2%
聖保羅暴力惡化 第2季謀殺案達1168起
主演黑色童話 白靈：拍片尺度可配合
國民黨重啟花縣初選 參選人盼速公布細節
有意開發即時搜尋 雅虎相中Twitter推文
考選部提醒考生避塞車 及早出門
鳳山市長慰勉聽奧女子沙灘排球練習
婆媳家暴 婆付媳30萬元換3年緩刑
高鐵21次轉轍器異常 高鐵局:9月全面體檢
7月進口大減 南韓外貿連續6個月順差
中縣快樂消費發票摸彩 宋新妮代言
世界警消運動會 台灣隊名及國旗進場
日本國際女壘賽 中華隊明與澳洲爭季軍
921將滿10年 南投瑞岩部落遷村案動土
原汁原味 大高雄都會區豐年祭登場
伊朗高階改革派人士受審 被控參與選後暴動
吳炫三綠色藝術創作 倡廢物利用
郝龍斌：遺憾大法官不受理一綱一本釋憲
高縣廠商聯合徵才 初步媒合401人次
近萬志工投入 郝龍斌：聽奧將是台灣驕傲
日太空人安返地球 大啖壽司換穿乾淨內褲
五四近代文學期刊展 即日起展至9/6
史豔文藏鏡人高市鬥法 回味童年記憶
亞錦賽 許竹見明先發抗日
學者：高鐵應比照內捷 要求廠商補強
周美青出席中市音樂會 小朋友超開心
中縣警局成立中台灣首支駿馬騎警隊
回教暴亂衝突多日 奈及利亞城市陳屍數百具
北市青少年民俗運動團首爾演出成功
陸配練法輪功遭中國拘押 楊毅不回應
中職 象勝牛 陳瑞振1010安象隊安打王
金門后湖海灘戲水 國中生2死3失蹤
中職 熊不敵獅 7連敗
蔡英文盼12月提名直轄市長 呂游蘇謝保留
台灣原創流行音樂大獎 許景淳原住民首獎
數位時代重溫紙本喧嘩 親炙文學美麗哀愁
高鐵頻出狀況 黃義交要求建立危機處理SOP
美國眾院通過法案 對企業主管薪酬開鍘
不滿邀熱比婭 中國駭客癱瘓墨爾本影展網站
海峽和平交響樂團 明天巡演台北場
新板萬坪公園星空影展 星光大道民眾過癮
溫馨之愛 惠明多障保育員嫁盲人
古埃及法老王圖唐卡門大雕像東京展出
緬甸投誠人士：北韓暗助緬甸發展核武
歐巴馬健保改革重大進展 眾院委會通過法案
推廣職棒運動 7-ELEVEN企業聲援日登場
澎湖目斗嶼4受困民眾獲救
縣市長選舉 民進黨評估可攻下6縣市
詐彈虛驚 紐約拉瓜迪亞機場航站短暫關閉
亞洲武術運動會曼谷開幕 中華隊23名好手
IMF:美國經濟最壞時候已過 但復甦緩慢
郭富城演唱會High翻天 手語支持聽奧
機上有鱷魚 埃航乘客驚聲尖叫
艾奎諾夫人病逝 美日東南亞國家紛紛致敬
宏國臨時政府解除大部分地區宵禁
蒲亭潛入貝加爾湖底 再展硬漢形象
國內遊戲動畫企業徵才 提供100工作職缺
證交所參加寶來證香港TDR說明會 拜會七家上市企業負責人
亞太區化妝保養品龍頭太和集團申報輔導來臺第一上市
新光金控連四年獲資訊透明度「A+」最高等級
期交所前七月交易量8,375餘萬口日均量58萬餘口 YOY仍小幅成長
7月專營期貨商市占率 互有消長
「實在好選擇、十分有權利」 臺指選擇權天天送獎金月月抽現金
劍湖山門票下殺$399 創開園以來最低價紀錄
台灣大哥大、富邦金控攜手提供「子女教育基金」試算服務
遠傳用戶獨享優惠再加碼 8月1日起再推出TTJ專屬商店優惠
燦星投入噗浪行銷 「燦小星」全新豋場
花蓮中信飯店推暑期限定『美饌中信 雲遊日月』抽獎A好康
清涼一「夏」！墾丁中信 2天1夜 2人成行只要49折
高壓壟罩 新竹39.4度
金門最慘溺水意外 學生4死1失蹤
民進黨全力保衛版圖 搶攻藍分裂縣市
東北角海域浮潛傳意外 2人溺斃
各國領袖 哀悼前菲總統艾奎諾
馬上任430天 尚無美參議員來訪
美眾院追加換車經費 車商抱怨申報系統太爛
馬國廢除內安法示威 438名民眾被捕
解決人口暴增 印度部長提議讓民眾多看電視
唐耐心：化解猜忌 台美應鼓勵高層對話
華郵公司第2季擺脫赤字
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加拿大卑詩省山林野火逾500起 情況失控
WHO建議 孕婦染新流感後速服抗病毒藥物
伊朗一改革派人士改口 稱艾馬丹加乾淨勝選
英研究：孩童服克流感 逾半有噁心等症狀
抗衡美國 俄羅斯在吉爾吉斯再設軍事基地
盲人開車不是夢？維州理工開發全導引車輛
台灣路竹會醫療團提供印度西北藏人醫療服務
一綱一本釋憲案 大法官會議不受理
世泳賽男子50公尺仰式 英譚考克破世界紀錄
費爾普斯奪得世泳賽100公尺蝶式冠軍
世泳賽巴西席羅再獲男子50公尺自由式冠軍
世泳賽女子50公尺蝶式 澳洲桂蕾兒奪金
世泳賽女子800公尺自由式 丹麥佛利斯奪金
世泳賽女子400公尺混合接力 中國破世界紀錄
世泳賽女子200公尺仰式 辛巴威柯芬特里奪冠
法塔組織將重申拒絕承認以色列為猶太國家
特拉維夫同性戀社區發生槍擊 2人喪生
印尼東部發生規模5.4中度地震
西銀女網賽 大威輕取狄曼提娃晉決賽
熱帶性低氣壓 有機會成颱
今天的台灣英雄：林忠勝熱中興學關懷鄉土
聲援維族 穆斯林激進派促攻擊全球中國人
以色列同志聚會喋血 至少3死10傷
大陸時裝劇醜女無敵 顛覆收視習慣
日股票上市企業整體損益 轉虧為盈
西班牙林火失控 4000人撤離家園
瑞銀：台灣房市未來2至3年可望漲2至3成
住宿火車 車廂聽蟲鳴海濤吸客群
別克高球賽第3輪 伍茲展現虎威衝上領先
中鋼盤價漲 棒線訂單大增行情看漲
多倫多加勒比海節大遊行吸引百萬觀眾
金門南海岸 戲水藏危機
青海省興海縣爆發肺鼠疫情1人死亡
二期園區啟用 高雄都會公園全國最大
中國摘世泳賽第4金並打破世界紀錄
和美國寶施朝養 車鼓陣藝師丑戲人生
第5屆海旅博覽會增加台灣中南部參展單位
經建會：金融風暴衝擊就業較網路泡沬化大
馬沙復元良好 車神舒瑪赫寬心
多倫多台灣同鄉會舉辦壘球賽獲熱烈響應
致靚認罪協商可能破局 9/11仍宣判
南韓太空火箭 延至11日升空
北京學者預估中國赤字首度逾人民幣1兆元
中國副外長出席G20匹茲堡峰會協調人會議
張維迎：信貸擴張過快將帶來通脹壓力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日實施陪審員制度 明正式登場東京法院
委國關閉34家電台 民眾示威大罵獨裁
加國卑詩省每天砸300萬救火 3000人再撤離
吳英毅將四度走訪紐約僑社
台籍員工首見加入中國大陸工會
遠航準備復航 得先付棚廠租金
廣東官員：珠三角台商海外訂單回升
夫綁裸妻6小時 一審判1年
上半年交通事故8萬餘件 年增5.3%
中央氣象局氣象報告(更正報)
戲水失蹤3國中生 金門海陸空持續搜救
季羨林遺產糾紛白熱化
放下身段 提高中高齡失業者就業
天津每3天出現1名棄嬰
國民黨中央委員候選人介紹會 出席踴躍
加國卑詩省破紀錄高溫 500多起野火失控
北京地鐵車廂將增設監聽設備
教部：要求地方政府 選書權留給學校
郝龍斌：一綱一本 順利推動中
葉金川辭官？宋晏仁：未獲同進退指示
發揚文化 黃俊雄盼將布袋戲推向國際
楊志良：接掌衛生署 最好不要
暴風雨重創加國演唱會 舞台倒塌1死60多傷
人事局鼓勵首長 多進駐信義官舍
參選花蓮縣長 葉金川：將向劉揆報告
宣稱能治好同性戀 巴西心理醫師遭申斥
保一總隊員警墜樓 送醫急救
木柵內湖線又異常 部分停駛近半小時
國民黨桃縣長初選 傍晚將揭曉
金門失蹤3國中生 尋獲1人已不治
壽山動物園重新開園 入園人數倍增
日產推出全電動車Leaf 明年底上市
競選打工納勞基法？藍委：實際申報難
成就子女 蔡明財咽喉癌不為苦
農委會與量販合作 促銷12縣市農特產
新莊五金工廠火警 撲滅無傷亡
謝謝爸爸 高縣模範父親受表揚
日領失業金人數破百萬
三菱日聯集團擬聯貸50億美元予阿布達比
楊毅：兩岸新聞交流 先易後難
福建保護涉台文物 鼓勵台灣民眾參與投資
萬寶祿屏科廠開幕 王金平讚嘉惠農民
華信班機電路困障 飛金門延誤3小時
馬總統：盼體委會蓋國民運動中心
首批800名大陸遊客乘郵輪經香港赴台灣
東北角海域傳溺水 2人送醫
台東籠罩風砂 防砂水槍卻未啟動
農糧署：個別有機驗證收費上限僅約2萬元
印尼墨巴第航空班機失蹤 機上16人生死不明
高市結合社會資源 助身障者投入職場
內湖線部分停駛 列車偵測異常
炎夏消暑好滋味 高屏木瓜甜美登場
北京大學生暑期新兼職：二陪
快樂親子5步驟 不閉打小孩
以色列驅逐巴人蓋新宅 緊張對峙可能再升高
中國成為跨國汽車公司全球成長熱點
豐原推廣漆藝 遊景點可參加抽獎
家扶營隊辦活動 寄養少年採買學獨立
打擊火力分散 日國際女壘賽中華不敵澳洲
中國話劇將首次演出青年蔣經國
商機大 台灣催生全球獨一中草藥產業聚落
8檔上市公司明除權息交易 指數減23點
年底提名直轄市長 民進黨內有異見
辜寬敏的鬍子 為台獨而留
社工服務25年 楊玉華快樂付出
木瓜溪堰塞湖消失 落石危險勿入
國民黨縣市長選舉 勝敗在整合
張美良大真人襲職 致力弘教
北京律師控「綠壩部長」指涉嫌顛覆國家
台灣廣西進一步加強多方面農業合作
教部：夏令營不停辦 加強健康管理
上海生物醫藥產業規模 4年內將達2千億
羽球排名賽 程文欣簡毓瑾女雙冠軍
賽拉亞威脅起義 「部隊」尼國集訓狀況百出
兩岸辦會展若分進再合擊 效益1加1大於2
以色列同志酒吧槍擊案 傷亡修正為2死11傷
互不妥協 南韓雙龍汽車勞資談判破裂
麥可傑克森歌舞為主題 馬國神明慶生
亞錦賽 中華隊延長10局 5比6不敵日本
馬紹章：中小企業糾紛多兩岸應簽投保協定
金門5國中生溺水 4死1失蹤
新台幣上週升幅0.42% 次於韓元印尼盾
上海輕生男子31樓跳下喪身 3人被砸傷
謝金燕藏子12年 小禎：她開心就好
國防部：前陸戰隊指揮官徐尚文未復職
中國軍隊6成幹部具大學本科以上學歷
新竹像烤爐 高溫創台灣近5年紀錄
以同性戀社區槍擊案 總理承諾嚴懲兇手
印尼東部發生規模6.4強烈地震
疆獨組織據報威嚇襲擊全球華人
直轄市長選舉年底提名 謝長廷：弊多於利
疑遭虐智障男子 中市府安排就醫
葉金川將訪港談防疫 參選難題暫拋
吳志揚贏得國民黨桃園縣長初選
亞錦賽輸日 葉志仙：關鍵打擊失靈
健保藥價降 藥商開發新劑型找商機
疫苗飽受質疑 國光生技3日說明
香港確診H1N1病例突破4000宗
壞球投成好球 王鏡銘失投敗戰感遺憾
不能沒有你南非獲獎 戴立忍自稱屠熊人
課徵能源及環境稅 賦改會明討論綠色稅制
時代：中國不再是未來 而是全球經濟現在式
廣東省中小企業局在台北簽署合作協議
內蒙古赤峰自來水污染 4307人就醫
西安地鐵施工發生塌方 2工人被埋身亡
民眾測溫比氣象局高 輻射未排除造成
北市教育局：不干涉各校選用教科書版本
促港與北縣商界結盟 周錫瑋6日訪香江
世泳賽 費爾普斯再創100公尺蝶泳世界紀錄
阻新流感疫情 中東各國防疫大作戰
南投晚間地震 芮氏規模4.9
亞洲棒球賽明戰中國 中華廖文揚先發
古巴：與美國什麼都可談 共產制度除外
升康力高球精英賽 日新生代好手石川遼封王
專家：美中對話優先課題 協助中國發展法治
葉金川明會劉揆 辭官參選可望明朗
湖南瀏陽鎘污染 環保局長副局長停職
中國首家公益性「婚姻市場」在長春成立
直轄市長提名 民進黨：縣市長選後
中職 熊0：1不敵獅 吞8連敗
伊朗審判改革派人士 前總統哈塔米批作秀
曼谷武藝運動會 中華柔道隊獲1銀4銅
藥物加運動 僵直性脊椎炎病友福音
伊拉克發生汽車炸彈攻擊 6死21傷
兩岸中小企業研討會 研議共賺世界的錢
蕭敬騰金門開唱 上千粉絲High翻天
花蓮縣長提名 綠營考量縣民感受
被批不顧疫情 葉金川：何時走都被罵
郭富城魅力引爆小巨蛋 眾星朝聖
奈及利亞連日衝突 逾700人死亡
海峽和平交響樂團台灣首演 馬總統聆聽
烏魯木齊警方聲稱再抓獲3百多名暴力嫌犯
金門通報廈門協尋溺水國中生
中職 象撞翻牛 穩居下半季第一
中國交銀專家：下半年中國加息可能性不大
中國太空人選拔 不能有口臭還要妻子點頭
前7月詐欺破獲率 高於去年全年
調查指香港應屆會考生盼投身穩定行業
中醫師等考試結束 7人違規扣分
官司纏身經濟壓力大 保一員警跳樓
聽奧藝術月明華園打頭陣 數萬觀眾濕身
台鐵電聯車出軌 新竹到香山單線通行
英衛報集團不堪虧損 觀察家報恐停刊
與政府有歧見 艾奎諾夫人家族婉拒國葬
葉金川最快明辭署長 投入花縣長初選
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