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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
拿下史上第15座大滿貫冠軍 費德瑞樂透了
宏國政變領袖表示願與美洲國家組織對話
親賽拉亞群眾在宏國首都機場與士兵爆衝突
宏國首都機場軍民爆衝突 警方：至少2死2傷
宏國臨時政府拒入境 賽拉亞轉往薩爾瓦多
MLB 倪福德中繼兩局未失分 表現精彩
中國官方證實 烏魯木齊發生嚴重暴力事件
古華薈茶食大賞遇見王德傳茗品～絕品好味道
日靜岡縣知事選失利 麻生下台壓力大
六福皇宮-韓星申彗星演唱會住房專案NT$10,999 net
日執政聯盟地方敗選 黨內促麻生下台炮聲隆
美國慶北韓射7導彈 無釐頭！
焦點人物：壞男孩到謙謙君子 費德瑞歸功太座
返宏國遭拒 賽拉亞：如有降落傘馬上跳機
LPGA歐文斯康寧精英賽 曾雅妮第六
捷運內湖線第一個上班日 轉乘站擠爆
中國提議開放海峽中線 台灣國防部反對
星部長重申：官方不贊成同性戀行為除罪
基金會文獻：白色恐怖受難者8296人
捷運直達 提升南港展覽館潛力
新流感病例續攀升 星國累計1055例
G8峰會本週登場 擬金援農業開發120億美元
標檢局檢查北縣市加油槍 不合格率1.3%
郝龍斌簽備忘錄 日牡丹將參加台北花博會
港府：H1N1使下半年香港經濟不明朗
馬總統過境夏威夷 首度在美進行參訪活動
哈利波特男星魯伯葛林特染新流感 康復中
貴州發生群眾抗議事件 11人受傷
新疆暴動比想像嚴重! 傳140死816傷
綠營參加國共論壇？國民黨：由中共邀請
倒貼作公益 李明博再捐331億韓元財產
統一多多星任務─童星體驗營百人試鏡會
兩岸和緩 日媒籲板回和台經貿關係
外交人事異動 高振群轉任駐紐約辦事處長
宏都拉斯／機場設障礙物 塞拉亞無法降落
馬出訪不如扁？國民黨：總統維持外交尊嚴
台灣國寶蒸氣火車 謝嘉亨個展重現
甲狀腺亢進 會危及孕婦和胎兒
馬總統：對尼採取強勢作為 爭回國家尊嚴
馬總統伉儷結束久誼之旅 深夜返台
溫網男單決賽第4盤 羅迪克扳回劣勢
木柵線電力跳脫 北捷:受影響旅客可全額退費
中國南方多省遭暴雨洪澇災害
英國調查：哥斯大黎加是地球天堂
賽拉亞將返國 宏都拉斯首都機場停止起降
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
建仔再列傷兵 何時重返大聯盟充滿不確定性
新疆烏魯木齊發生暴亂 3死20餘傷
賽拉亞重申：將在今天搭機飛返宏都拉斯
北美票房冠軍 變形金剛2與冰原歷險記3平手
160萬餘網友參加麥可告別式門票抽選
首批免簽證台灣遊學團抵愛爾蘭 通關順暢
印度中部2炸藥廠爆炸 可能至少30人喪生
PGA全國錦標賽 伍茲克服壓力驚險封王
尼加拉瓜：賽拉亞專機已降落在尼國機場
流亡維吾爾領袖：中國警方對示威者亂開槍
全台炎熱 南部山區中部以北午後有雨
台股開盤上漲25.62點 為6691.02點
港口盃成棒 中華1比6不敵日本
立德棒球場嶄新迎世運 中華女壘誓言得牌
秘魯爆首2名新流感死亡病例 南美洲拉警報
調查：日部份高齡者可能對新流感具免疫力
KKBOX上週及6月排行榜 郭靜表現搶眼
考驗耐力毅力 高縣師生單車出發環島
報導：疑洩漏資訊 德銀雇用偵探監視員工
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
新疆暴動 烏魯木齊市宵禁至早上8時
中國南方暴雨成災 至少75死13失蹤
營建署：雪見遊憩區提供假日急診服務
天津將建中國國家原油戰略儲備基地
俄羅斯批准20年內對中國供油3億噸
前NFL球星陳屍自宅 警方研判他殺
中國官員：設超主權國際儲備貨幣非中國立場
經建會:日台農地問題相似 GIS經驗可借鏡
台中市民不知升格好處 市府將展開宣傳
北韓疑似自中國進口大批軍用車輛
查偽證案 北檢再傳吳淑珍陳敏薰說明
香港與大陸貿易首次以人民幣結算
保加利亞向右轉 國會大選右派反對黨大勝
MLB明星賽 國聯紅雀隊普侯斯最高票入選
台股開平高走低整理 營建資產勁揚
高縣仁美公墓命案 警方逮捕6嫌
單車架遮車牌可罰 路政司:應注意適用車型
韓去年經濟規模世界第15 5年退4名
歐巴馬將抵俄羅斯訪問 尋求修補兩國關係
拜登：白宮目前無意推出第二次振興方案
新疆暴動結束 開放境外媒體採訪
扁案將開延押庭 支持者明在西庄祈福
綠營台東失勢 民進黨僅提名1人參選公職
中職20年下半季明開打 3隊力拼出線
傳受邀 莊碩漢：國共論壇不干民進黨的事
倒著走比較舒服 醫師：疑為肌肉神經病變
暑假旅遊消費潮遲未出現 花蓮店家憂慮
金融研訓院免費進修補助計畫 明起報名
美移民律師：陳幸妤陳致中留美夢應已碎
賽拉亞抵達薩爾瓦多 將會晤OAS領袖
培林：請辭州長職務基於愛家愛州愛國
尼國事件 綠營：外交休兵造成外交鬆懈
老人用藥問題多 緊急藥品應放隨手可拿處
蔡英文投入北市長選舉？ 民進黨：未聽聞
背媽祖像登聖母峰 嘉義女婿李小石獲獎牌
登山怪傑 李小石發願帶媽祖登世界4大奇峰
降低抽菸率 胡志強：中市一年內低於20%
新疆官員：烏魯木齊暴力事件有預謀有組織
法人：乙烯漲 下游廠不願高價進料
金門縣府辦理公私有土地交換 21日起受理
新疆騷亂 世維大會：軍隊開槍鎮壓示威者
世運在即 短柄牆球決賽玻璃屋尚未運抵
歐文斯康寧高球賽伊恩貞奪冠 曾雅妮第6
南韓國防部：疑似武器船將折返北韓
匯市觀望 新台幣兌美元中午貶3.7分
98指考國文 閱卷老師指作文未解惑難高分
監委關切戴爾標錯價 近期將赴消保會巡察
達賴喇嘛壽誕祈福法會 誦經祈求世界和平
輸2350萬美元 南韓賭徒告公營賭場助長賭癮
助考生選填志願 交大發表選系一條龍系統
剖腹生產呈重度昏迷 高縣衛生局調查
中國保護稀有金屬 戰略儲備體系待籌建
日6月新車銷售 油電「Prius」首度奪冠
新疆兵團台辦：烏魯木齊事件應無台商受害
男子稱拾獲魚槍據為己有 警盤查送辦
奈國激進份子：襲擊雪佛龍和殼牌石油設施
邁向區域教育中心 泰5年要吸引10萬外籍生
檢方抗告成功 石守謙羈押案士林地院更裁
指考英文作文 具體寫出可得高分
台股收盤跌15.49點 為6649.91點
涉偽證案 陳敏薰否認犯罪 指證詞被誤解
放暑假 衛生局憂心青少年危險性行為
彰化家扶辦暑假安親班 清寒貧童獲益多
台股開高走低 收盤跌15.49點
7月台指期跌11點 逆價差61.91點
原文書授權影印不好做 南市店家觀望中
報導：北韓核子試爆和飛彈試射燒掉7億美元
6萬餘人未換新式身分證 內政部促換證
7月電子期跌1.0點 金融期跌6.6點
台北捷運南北線環評受挫 可能二階段環評
Prius銷售一枝獨秀 豐田士氣大振
氣象局發布台灣西半部大雨特報
台股平盤游走 傳產資產挑大樑
認養外國貧童成志願 林志全寧借錢不放棄
女孩愛美一次穿2個耳洞 耳殼腫如小芋頭
2登山客受困大南山 直昇機順利救出
菲移民局10個月遣返32人 包括5台籍
重整計畫過關 新通用月中上路
嘉義專案媒合大專生徵才活動 8日登場
涉高捷案更二審 方來進等否認
車禍自殺與意外為印度人非自然死亡主因
墨西哥國會選舉 反對黨席次增加
低價車款奏效 福特中國上半年銷售成長14%
台股跌15點 三大法人賣超14.65億元
韓報：韓國應向台灣看齊 爭取主辦聽障奧運
為玉山催票 江秀真：勿高票落選
嘉檢派出義務勞務人力 水上社區呈新風貌
全運會中縣高爾夫代表隊出爐
考試院:國考及格證書規費 可望調降200元
歐洲主要股市 開盤下跌
保存珍貴史料 邱莉莉將成立黨外雜誌紀念館
第4波縣長提名 國民黨：7月底前會有結果
紐國母子爆口角 兒子怒而網拍母親性感照
美職小聯盟 林哲瑄手感燙單場3安打
高功能手機需求增 日廠商再度進軍海外
布萊德利托有閱讀障礙 詮釋魅影入戲
第13屆國家文藝獎 金士傑王文興等6人獲獎
樹德科大美國交流學生 開心展現工藝成果
鄭正煜：盼台灣媒體勿再干擾扁家生活
涉偽證案 吳淑珍坦承教唆子女所為
黃仲生訪苗栗 吸取觀光產業發展經驗
6月CPI年減1.97% WPI年減13.62%
縣市改制 人事局：員額精簡為基本政策
新台幣兌美元貶9.8分 收32.988元
戴爾再傳標錯價 公平會擬立案調查
中華男籃傷兵歸隊 備戰瓊斯盃
幸福平安渡輪啟用 高市加密輸運班次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
大陸網站發起反對新疆分裂簽名活動
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
裁減武器條約將屆滿 傳美俄就續約達成協議
限狗令實施後 廣州流浪狗增多
6月CPI年減1.97% WPI年減13.62%
新疆烏魯木齊暴動 中共全面封鎖消息
廣東官員稱深圳農民工概念將消失
大寮廢氣案 檢方起訴率眾抗爭黃天煌等人
捷運內湖線上班日考驗 忠孝復興站擠爆
中國將建紅橙黃藍4色旅遊安全預警
有機農產品標示8月起抽查 違者至少罰3萬
台大雲林分院首創 微創胸腔鏡食道癌手術
新疆大暴動 漢維衝突積重難返
有機標章檢查8/1開罰 累犯業者最高罰百萬
單車環島寫感動 青輔會重金鼓勵
內湖捷運通車 商辦行情可能漲1到2成
拜登說美國不會阻撓以攻擊伊朗顯然又是失言
海外暑期工讀 青輔會:如反映好明年擴大辦
歐巴馬批評俄羅斯石油大亨二度受審
農委會:管制大陸農產品 標有機仍無法進口
為消費券打死胞兄 男子判13年徒刑
高市巡邏員警眼尖 查獲3毒蟲
王金平：幫友邦是好事 無所謂金援不金援
背痛雙腳無力 原是胸椎結核菌作祟
6月CPI年減1.97% 跌幅創38年來新高
大選前夕 梅嘉娃蒂要求變更選民登記程序
新疆暴動 觀光局：91名台灣旅客均安
經部科專成果 首度南下高市展示
世運商品限量發行 水精靈寶寶超夯
6月WPI年減13.62% 史上最大跌幅
吾爾開希譴責中共殘暴鎮壓維吾爾人
LLB 中華再以14比1提前擊敗泰國
主計處：今年年底前 通貨緊縮壓力仍在
國民黨花縣長提名詭譎 民進黨靜觀其變
麥可告別式門票才抽出 網路已出現售票廣告
嘉義縣國中教師甄試 錄取率約4%
世維大會：新疆暴亂近150人死亡
國民黨：台聯重要人士短期內將訪大陸
歐洲7月投資人信心下滑 4個月來首見
雲林立委補選 許舒翔:非徵召不選
公益彩券盈餘助社福 雲林展成果造福弱勢
操作不慎 女子手掌被捲入麵粉機內
中國銀行完成首次跨境貿易人民幣結算業務
借2萬元未還被打死 高縣仁美公墓命案偵破
櫃買中心7月赴美國矽谷招商
台灣優質食品業者將開拓大陸西部市場
為了最愛的兩個女人 胡瓜接演客家新戲
MLB明星隊公布 普荷斯最高票
戴爾二度凸槌 每人賠償2萬元折價券
外銀回補美元 新台幣匯率收貶9.8分
洩密案 柯承亨否認犯罪
蔡英文選北市長？郝龍斌：有信心接受挑戰
羞辱南韓總統李明博 北韓官媒每日10罵
景氣差 華梵大學3年投入1.8億吸引學生
金門戰鬥營展開活動 學員搭軍機直喊刺激
竹市COSTCO九日開幕 發出7萬餘張會員卡
印度首善之區芝麻小事易招橫禍
廖年賦獲國家文藝獎 首位獲獎指揮家
國內外需求增加 香港經濟第二季可望改善
大陸果協踩線團低調會農糧署官員
日本央行：經濟衰退步調趨緩
澎湖百世多麗酒店：未使用組合牛肉
中職紅白明星賽 彭政閔五度當選人氣王
公投連署說明會 澎湖推博弈緊鑼密鼓
戴爾事件 消保會不排除與消基會串聯提訴
高市環保線上申訴 噪音居排行榜首
新疆暴動 觀光局:4團台灣旅客平安
音樂祭將登場 福隆周邊10日起3天交管
癌症標靶藥病人得利 醫師卻面臨扣薪
咖啡渣製成衣 台灣廠商領先全球
否認逼婚 林熙蕾：現在Timing不對
印度宣布930億美元舉債計畫 史上最大手筆
保加利亞大選 參選嫌犯未獲青睞
消基會批戴爾誠意不夠 擬採團體訴訟求償
歐巴馬抵莫斯科 改善美俄關係
深圳航空聘5名台灣民航駕駛
查緝走私魚貨涉圖利 檢方起訴岸巡情報組長
中國近期可能爆發H1N1新流感社區傳染
行銷世運門票 高市府8日起設臨時售票台
烏魯木齊動亂 尼泊爾警告藏民不得妄動
潘基文：貿易援助對振興全球經濟至為重要
楊秋興談罹癌 曾經崩潰如今更珍惜健康
遠百60週年推金門展 邀李炷烽代言
績優私立大專院校 教部放寬自主調學雜費
關稅總局總局長由副總局長李茂代理
創世到宅服務 指導為植物人床上泡澡
泰新流感病例逾2000 反對黨促公衛部長下台
聖嬰成形 對全球脆弱經濟帶來威脅
洪水肆虐 越南北部累積至22死13人失蹤
暴動後 烏魯木齊處於緊張狀態
憑世運票根學科加分 十全國小喊卡
院檢接連出庭 吳淑珍庭訊中途休息1小時
考生如何填志願？張老師12日辦職場講座
中縣國中教師甄選73缺額 1890人報名
新疆暴亂後 中國加緊控制網路
防疫藥品瑞樂沙二度開標 仍懸而未決
戴爾事件 公平會立案調查 送委員會審議
1輔大女研究生上海車禍受重傷
新疆暴動後 義大利總統當面向胡錦濤提人權
直接跨境及連結式ETF近期來台掛牌
經部：暫無意另訂法規規範網路交易
金鼎證:股東會合法召開 無全額交割之虞
率黃衫軍圍機場遭指控 泰外長否認觸法
美眉四肢纖細卻凸小腹 零嘴速食吃太多
新疆暴動140人死 潘基文：抗議權應受尊重
垃圾費隨袋徵收 永和日減100噸垃圾
下半年通縮壓力仍在 物價漲跌互見
世維大會籲新疆歸還維族人屍體
新疆強硬處理維吾爾人 防止事態蔓延
金馬獎資格放寬 非傳統材質影片可參賽
氣象局解除大雨特報 明午後仍有雷陣雨
第098133期三星彩四星彩今彩539開獎結果
西藏宗教文化特展 人偶自印度空運來台
幫助南韓年輕學子 李明博捐八成財產
阿根廷應減少支出 以免預算7年來首見赤字
伊拉克總理21日訪美 加強非軍事合作
印股大跌 短線恐震盪 中長線仍具潛力
阿根廷感染新流感死亡60人 南美洲最多
第098054期威力彩開獎
市長特別費案 監委二度彈劾馬幕僚未過
失業給付放寬 勞保局：7月核付可能增加
周錫瑋:碧潭陽光運動公園 適合全家同遊
達賴喇嘛保證自己可以活到100歲
髒亂點變小花園 新店廢棄碉堡再造
中國果協踩線團： 對台灣芒果蓮霧感興趣
英國證實 駐德黑蘭使館第8名伊朗員工獲釋
赴烏魯木齊參加論壇台灣團員平安 今晚返台
日防衛相：與那國島值得部署陸上自衛隊
明驥獲金馬獎終身成就獎 王玨獲特別貢獻獎
印度宣布液晶電視進口關稅降為5%
奧迪汽車中國銷售創新高 上半年增11%
老鼠實驗顯示 咖啡因可能是阿茲海默症剋星
表揚績優調解員 郝龍斌：使台北更和樂
奈及利亞叛軍聲稱挾持貨船和六名船員
新疆維吾爾人暴動 引發大規模鎮壓
潘基文：開發中國家對抗新流感需10億美元
星增56起H1N1流感病例
新車熱銷帶動 6月中古車過戶數年增9.2%
現場目擊：烏魯木齊入夜軍警強力戒備
中國果協參訪貿協 盼擴大兩岸水果出口
瑞士報紙讚揚費德瑞僅次於上帝
亞青運 中華隊總排名第12
台北兒藝節8日開幕 給小朋友夏日饗宴
德國朝野批評中國鎮壓新疆示威
港府籲身處烏魯木齊港人注意安全
義大利盼中國與印度支持G8減碳計畫
調查：新加坡人對伴侶較為吝嗇
越戰時美國防部長麥納瑪拉過世 享壽93歲
許榮淑范振宗受邀參加國共論壇
經長:不排除金融業納入ECFA早期收穫清單
蘇建和案改拍紀錄片 紀錄兩造生命歷程
亞股大抵收跌 景氣復甦時間引發關切
第098054期威力彩頭獎摃龜
烏魯木齊暴亂 凸顯新疆種族緊張情勢
第098133期今彩539三星彩四星彩派彩結果
烏魯木齊暴動 挑起漢族維族仇恨
目擊者：新疆喀什也爆發種族示威
世運開幕表演夜間分段彩排 李彩娥打頭陣
齋藤在台遭「報復」？ 日外務省不予評論
大暴動 烏魯木齊維族人：政府失職
烏魯木齊通訊中斷 與外界連繫困難
陸委會：新疆暴動凸顯台商投資保障重要性
北所前挺扁晚會 姚嘉文:整合本土社團聲援
新疆暴效應 中駐荷使館遭石擊 60人被捕
印度新型流感確診病例增至145例
澳門會展業界代表團首度訪台
卡達九號球公開賽 柯秉逸獲亞軍
新疆暴動 英國籲各方冷靜自制
世維大會譴責中國鎮壓烏魯木齊和平示威
歐鴻鍊：與友邦交往 堅守對等和尊嚴
歐巴馬與麥維德夫簽署聲明 裁減核彈數量
世大運跆拳道 曾憶萱摘下中華隊首金
麥可傑克森7日安葬洛城墓園 隨即舉行告別式
歐巴馬計畫主辦核子峰會 解決核武擴散問題
eBay刪除麥可傑克森告別式門票拍賣
麥可傑克森遺產由律師及友人代管
世維大會：新疆暴動死亡數遠超過官方說法
「三人行」女星喬伊斯狄維特酒駕被捕法辦
麥可追思會料眾星雲集 網拍移除門票商品
新疆暴動擴大 烏魯木齊死亡156人
俄將與美合作 對抗中東及朝鮮半島核武擴散
戴爾公司發出聲明稿
小人國25週年生日快樂！73年次免費入園
2009國際陶瓷藝術節 邀您參與「青花宴」
原住民部落少年都市體驗營
北韓試射飛彈 美國務院：挑釁但無新意
海外旅遊刷Visa卡 累積消費享獨家回饋
北捷列車最高運量因應 內湖線人潮稍緩
海貿會二團12日抵台 70業者確定對台採購
新光贈救護車給友邦尼加拉瓜
浙江對台海上直航客運首航
聲援西藏自由音樂會 11日連唱8小時
美國務院：不知宏駐美大使重獲任命
黃慶林帶扁信赴美？ 扁辦澄清
麥可追思會 Facebook和MySpace將串流播放
宏國代表團赴華府商討解決政治危機
宏國續封機場 賽拉亞奔華府會希拉蕊
魏家兄弟入主101 進軍台灣房地產腳步加快
新光捐贈尼加拉瓜野戰救護車
維多麗亞"一泊二食"夏日住房享美饌
為復職尋求支持 賽拉亞前往華盛頓見希拉蕊
迎世運 高市公車11天免證免費
扁辦：陳幸妤將南遷 以便家人就近照顧
郝龍斌：北市警頻出狀況 應重拾民眾信任
微軟警告IE漏洞 建議關閉ActiveX
迎世運 陳菊：全力以赴萬無一失
禁黨員出席國共論壇？民進黨明討論
考試院長關中接任中韓文化經濟協會第6屆理事長
台北福華台菜夏日回饋，消費滿千送三百
烏魯木齊暴動效應延盪 民族情緒難以止息
暴動過後 烏魯木齊又出現混亂
兩岸航空運輸定期化航點和班次分配出爐
烏魯木齊漢人反撲 與維族人械鬥
抗議國光回數票「記名」 網友發動擠爆基隆站
「癌友生活現況調查」 發表記者會
數千漢人烏魯木齊遊行 警察噴射催淚瓦斯
闖關拿好禮
范振宗許榮淑：出席國共論壇計畫不變
烏魯木齊暴動 國民黨盼早日平息
上萬漢人烏魯木齊遊行 誓言報復維吾爾人
葉克冬：大力發展兩岸互聯網交流
游錫堃控妨害名譽 王麗萍無罪定讞
刺桐浩劫 全台90%遭蟲害
烏魯木齊漢人上街頭 滿街找維吾爾人報仇
歐巴馬訪莫斯科 普京總理仍是主角
陸客金馬自由行有譜 劉揆允縣府與觀光局協商
日本原創暢銷商品「芬達®凍感10下TM」搖擺上市
Miele New Generation 5000全新系列新品發表
遠傳i-Pay 正宗手機購物方式 完整結合金流、物流、資訊流
考選部舉行98年身障特考放榜典禮 錄取290人
成千上萬漢人誓言報復 烏魯木齊陷混亂
國際特赦組織籲中國公開獨立調查新疆事件
新疆暴動 海牙中國使館遭丟擲石塊
俄同意美經由領空運送士兵武器至阿富汗
美越戰時期國防部長麥納瑪拉辭世
企業財報出爐在即 歐股收低
新疆暴動造成人命傷亡 美表示深感遺憾
英國3名新流感病患亡故 死亡病例達7起
多空交戰 美股收盤漲跌互見
需求疑慮重現 國際油價重挫
新疆暴動造成重大傷亡 美籲各方冷靜克制
日皇夫婦訪問加國受隆重歡迎
全台高溫炎熱 午後陣雨
安理會聲明譴責北韓發射導彈 威脅國際安全
好過預期 巴西上半年汽車銷量未減反增3%
新華社：新疆流血衝突 1434人被捕
日媒大幅報導新疆暴動 指背景在不滿漢族
台股開盤上漲25.90點 為6675.81點
3碩士2證照 女檢張安箴分享準備國考心得
新疆暴動 死亡156人傷1080人
新疆喀什啟動奧運規格安保措施
小小彬代言金僑獎 邀全球華人拍勵志短片
傳解放軍進入新疆第2大城市喀什
新疆血腥暴動 維族流亡領袖籲國際調查真相
台股漲 新台幣匯率盤初走升
哈米尼警告西方勿利用伊朗危機
兒女送健檢孝敬父親 竟檢出肺癌3期
烏魯木齊騷亂未息 傷亡人數再上升
共軍人事異動 侯樹森升副總參謀長
影像品德教育 童心影展與觀眾有約
LPGA贊助商紛抽腿 球員要主席下台負責
MLB藍鳥險勝洋基 避免四連戰遭橫掃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
世運水上競技 2中華女將奪牌希望大
中國官方媒體動員各界譴責新疆暴力事件
港報關注新疆騷亂
2產婦剖腹後重度昏迷 群醫查病因
伍思凱演經紀人入戲 歌迷寄來試聽帶
菲南驚傳炸彈攻擊案 已知2死24傷
指考簡體字不扣分 府：無關識正書簡
醫師保險黃牛涉詐保險金 59人遭起訴
高鐵加開世運列車 開幕當天享優惠
蔡英文明提案 禁止黨公職出席國共論壇
發展燃料電池 中經院15日成立推動辦公室
台股補量上攻 盤中站上6700點
烏魯木齊上百名維族婦女遊行 警方驅散
廣東韶關集體毆鬥事件 當局拘捕13人
終極三國相聲 張飛孔明關羽亮新貌
洋洋旅行社傳財務危機 觀光局派員查核
北縣新莊清晨火警 4死2傷
新疆暴動事件 綠營籲馬總統表態
中市麻園頭溪彎道易釀災 水利署擬大翻新
上海市消費者信心指數大幅回升
南卡州連續殺人案偵破 兇嫌被警方擊斃
外交部：尼國事件警惕 全盤檢討疏失
至少200名維吾爾族人群聚要求釋放被捕親屬
泰國新流感病例眾多 網咖被視為溫床
星公司和意法半導體生產晶片測流感僅2小時
馬偕醫學院生力軍 補教師：排名不會差
尋找台灣之美 劉揆代言精采一條路
景氣差 日兩大航空減關西機場起降航班
高捷鹽埕埔站商辦年底完工
RTC 27筆不動產待售 擇期公開標售
烏魯木齊數百名維族人遊行平和落幕
綠營人士參加國共論壇 吳敦義：很正常
范振宗等擬赴中 王幸男盼提人權議題
CNN：傑克森家人明早聚於森林草地墓園
戴爾又標錯價 消基會願為消費者打團體訴訟
放行人類胚胎幹細胞研究 美公佈指導方針
福建泉州破獲涉台毒品案 1台灣人被捕
中市消費券抽豪宅發票 公益收入逾百萬
雲縣警局長交接 蘇治芬期勉積極查賄選
人蛇詐騙集團登廣告 騙求職者護照
國際展覽業協會排名 台灣居亞洲第七
瑪麗亞凱莉等將參加麥可傑克森告別式
內湖線無障礙設施有礙 身障者要求改善
洋洋驚傳退票 鳳凰:影響不大 頂多數十萬元
匯市盤整 新台幣匯率中午升1.1分
軍中工程弊案 監院彈劾鍾永祥等3名上校
兩大龍頭合作 台塑入股中鋼越南廠逾5%
花蓮市長蔡啟塔倡議花東郡 發揮東部特色
軍艦海上漂流 海軍：依標準作業排除故障
海峽兩岸唯一雅樂團 南華大學10月北京演出
陽明馬偕策略聯盟 醫療教育互補
為扁祈福 支持者西庄繫黃絲帶
內湖線通車 郝龍斌:優先解決誤訊號問題
傳CNN拍到麥可傑克森靈異畫面
澳門展協：三通後與台灣關係具正面影響
身心障礙特考放榜 錄取率6.86%
蘇澳港首迎陸客 浙江出發航行11小時
內湖線列車設殘障專區 北捷:儘快會商
檢調帶走立委爭議 法部:盡量不到立院執勤
台股收盤漲65.31點 為6715.22點
洋洋旅行社跳票380萬元 可能遭停業處分
暴動過後 烏魯木齊爆發維族示威抗議
陳菊重申支持馬總統宣布世運開始
台股開高震盪 收盤漲65.31點
日相撲橫綱朝青龍自爆離婚 前妻震驚
7月台指期漲77點 逆價差50.22點
被認侵權應賠5200萬美元 廣達：不服將上訴
報導傑克森追思會 電視轉播車提前進駐
領取傑克森追思會門票 歌迷興奮又感傷
世運維安 陳菊重申要萬無一失
環法賽第3站 卡文迪希封王坎塞拉拉續穿黃衫
烏魯木齊遊行民眾被警方勸離
房仲：Q2北市商辦空置率微升 租金微跌落底
民進黨譴責中國血腥鎮壓新疆人民
美藝術家取景美濃 AIT文化中心17日攝影展
大陸台商被坑事件多 綠委籲政府協助
7月電子期漲5.5點 金融期漲11.4點
7月1日新製素食須做5類標示 違者罰款
ActiveX元件存在安全漏洞 微軟籲暫停用
浙江「反貪作家」局長因受賄被判刑7年
軍事訓練初體驗 金戰營前進馬山據點
廣東正式啟動跨境貿易人民幣結算
動物研究會：教科書歧視動物 誤導學童
星媒大幅報導新疆動亂新聞
菲南再傳連環爆 至少7死40傷
縣市合併 楊秋興：作業程序單行法規統一
頂新持股19% 台北101:公股仍是最大股東
香港1家4口遭大陸來港親戚滅門
電子股發動攻勢 台股站回6700點
馮瑞麟:馬永成指示國務費需總統辦公室核章
苗栗首辦鐵人三項 為亞錦賽暖身
行動圖書館耕讀童年 童稚展歡顏
有錢人碳排放量大 研究人員建議設限
玉山園區原住民學童暑期環教持續辦理
市議員籲內湖線降價 北捷：依法計算
醫師保險黃牛涉詐保險金 最大戶是1員警
台股漲65點 三大法人買超74.91億元
傳中石油有意收購Repsol子公司75%股份
宣揚環保 日本青年宮田祐次完成步行環台
王清峰：重大弊案報告已交廉委會 明討論
印尼統大選明投票 尤多約諾支持度最高
郭泓志復健賽 中繼1局飆3k
掌摑女友造成失聰 男子二審判刑2年
新疆暴動幕後因素 廣東鬥毆案15人被捕
內湖線票價降？郝龍斌:依公式計算
發揮農業專長 林俊義研製防蚊液申請專利
保護環境 香港限用購物塑膠袋
卡達便宜天然氣來了 明年有降價空間
北市雙溪魚群暴斃 環局檢驗13日出爐
經建會：通過南迴鐵路電氣化可行性研究
北宋亡國失傳 南華大學重現古代宮廷雅樂
世界最古老聖經網路版首度亮相
愛台12建設綠色造林 菲僑界捐款全球第1
噶瑪蘭公主舞劇10周年 將全台巡演
速食業油品再傳爭議 北縣驗油驗出重金屬砷
民進黨北市黨部:黨中央應查賤賣台糖土地案
芒果體驗車巡迴中南部 推動產業觀光
新台幣兌美元貶0.1分 收32.989元
生醫園區將設國立新竹醫院 預計11月動土
台灣6月出口額169.5億美元 近8個月新高
全民分齡籃球賽 立委組隊參加以球會友
77抗戰72週年 高縣退伍老兵集會紀念
楊祟德接掌台中港務警察局
台8線梨山大禹嶺路段 整點放行交管
中市威達超舜成棒隊成軍 25日開打
台塑集團桃科用地將銷售 總值逾百億元
克流感替代用藥 衛署購90萬人份瑞樂沙
曾蔭權期望2012年前訪問台灣
品冠當公益大使 首次擁有名片
黃睿靚國中音樂兼任教師獲錄用 9月起兼課
警局長交接 黃敏惠籲建構安全嘉義市
新流感4大高危險群 擬優先接種疫苗
業者：新疆台灣旅客平安 下一團照常出發
香港團體宣示釣魚台是中華民國領土
中央社新聞小百科：熱比婭
歐洲三大股市 開盤上揚
國際社會對北韓的作為似已無可奈何
台泰警方合作 破獲兩岸詐騙集團
北縣抽驗 麥當勞達美樂炸油驗出砷
愛心爺爺陳明智 打拚有成回饋鄉里
高捷臥虎藏龍 吳明彥世運定向越野選手
縣府盼放寬陸客馬祖簽證 劉揆：可考慮
澎湖上岸轉飛台灣 4大陸偷渡客機場落網
歐巴馬：俄羅斯須尊重喬治亞和烏克蘭主權
落實行政中立 考試院金門開班授課
孕婦問路突陣痛 派出所員警充當接生婆
匯市盤整 新台幣匯率收盤小貶0.1分
小黑蚊密度最高 彰縣：從環境清潔著手
周康記：今年簽MOU及ECFA 台股年底上萬點
前進中國 野村磨刀霍霍 尋找證券合資夥伴
國民黨：雲縣立委補選 31日前完成提名
烏魯木齊情勢不安 今晚實施宵禁
大林慈濟醫院：中醫可有效對抗失眠
小黑蚊肆虐 環署籲避暴露清除孳生源
LLB 中華12比0提前擊敗新加坡 獲3連勝
雲縣府反對二林園區廢水排入濁水溪
世界經濟論壇促進貿易指數 台灣排名25
花蓮恢復黨內初選？吳敦義：目前沒考慮
同名黃昭輝遭判刑 誤傳為高市民政局長
小東西大創意 隨意貼洗衣板外宿族最愛
英國5月工廠生產意外下滑 3個月來首見
打破部落禁忌 雅美族青年挽袖捐血
日教授研發出世界最薄醫療膠布
職棒明星對抗賽 中市星光巴士閃亮宣傳
暴民高呼復仇 烏魯木齊警方展開鎮壓
勞委會單車遊護照活動 宜蘭推薦3路線
歐巴馬籲俄羅斯 聯手解決北韓伊朗核子問題
汽車鈑件研發有成 中鋼與金屬中心發表成果
菲南連環爆 警方提高警戒
新7大奇景票選 玉山投票晚間8時截止
洋洋跳票 品保協會：旅客可申請代償
6月資本設備進口21.8億美元 近8個月新高
近7成兒童愛吃零食 洋芋片稱霸
劉揆：兩岸可協商 讓陸客來台數穩定
涉收賄 監院通過彈劾3上校
軍中肅貪 陳肇敏:清查後有必要就送辦
推廣權證 群益證推出權王阿利競賽
雪山坑溪野生動物重要棲息環境 保育有成
民進黨：北市黨部移送吳乃仁超乎黨規
購屋信心創新高 62%民眾看好下半年進場
歌劇魅影彩排 舞者展現優美身段
難越雷池 高雄世運食蚊魚打先鋒
台灣首見 第一屆芭蕾舞大賽月底登場
酷暑省電撇步 台電：少用吹風機冷氣機
籃協拒絕補助機票 瓊斯盃南非不來了
文化建設公共預算 近10年平均年成長2成
速食業用油頻突槌 北縣府限期改善
澎湖沙灘節10日登場 詹雅雯代言
海爾東軟盼有機會來台考察投資環境
花蓮傍晚地震 芮氏規模4.1
高雄海關：世運運動器材便捷通關
WEF促進貿易排名跌 經部:法規鬆綁改善排名
WEF排名退步 經建會:世銀經商排名可大躍進
桃園縣國小幼稚園教師甄選 錄取率約1%
速食炸油砷嚴重超標 衛署懷疑油源污染
新疆書記下令 今晚9時宵禁至明日8時
米飯得來不易 花蓮學童割稻初體驗
炸油含砷 北縣府:速食業者15天內申請複檢
英國復甦路漫漫 央行應擬印鈔救市B計畫
烏魯木齊暴亂 千餘人被拘留審訊
日本：非常遺憾新疆暴動 盼中國和平解決
新金磚五國 投信推薦印尼入列
秦剛：新疆事件部分國際人權組織說三道四
為扁祈福 民進黨南市黨部繫黃絲帶
2分20秒特映會 高縣各界反映熱烈
防堵小三通運毒 金檢勘查機場通關
中國要求荷蘭德國維護中國外交機構安全
20歲女大生乳房大小邊 罹葉狀肉瘤
馬總統競選黨主席 8日下班錄製網路文宣
培養競爭力 寫作創意教學講座
NSO狂飆日耳曼 引領認識19世紀音樂思維
打造健康島 金縣府研議招商設養生文化村
美濃中正湖擋水牆崩塌 縣府調查究責
手機購物看俏 台灣大momo購物台攜手搶進
日本海上自衛隊幕僚長將首次訪問中國
金融時報：鎮壓處理種族衝突 北京作法不智
高球選手蔡佩穎 獲大田頒發15萬元獎學金
彈劾未通過是否公布 監院交法規會研究
利用婚友社詐財 女子遭北檢起訴
馮瑞麟：國務費進出 只有總統辦公室清楚
營運虧損 豐田汽車明年停辦F1日本站比賽
痞子英雄趙又廷 為高雄購物美食節助陣
平可夫：中國在港展出航母模型非自製航母
速食業炸油含砷 消基會:業者應提改善之道
洋芋片可點燃 吃零食最好遵SAFE守則
麥可傑克森將長眠林茵紀念公園 巨星為伴
油品被驗出砷 麥當勞：SGS檢驗報告未檢出
台籍受刑人在泰自殺 法促會籲外交部重視
資本設備進口減幅縮小 廠商投資意願回升
新疆書記籲漢人冷靜 要求幹部叫職工回家
德國5月製造業訂單增4.4% 兩年來最大增幅
中央社新聞小百科：砷
郝龍斌：今年起至104年 每年有捷運線通車
購買經部認可電動機車 最多補助1.1萬
浦亭請歐巴馬吃俄式早餐 美俄領袖談笑風生
世大運桌球混雙 中華隊篤定金包銀
大陸金融人士來台參訪 資格認定放寬
討論駐軍與那國島 日防衛相明造訪
工業區與癌症關係 工業局：有研究無結論
長三角規模最大兩岸商貿合作區在昆山啟動
麥可追思會今舉行 網路全球同步放送
觀光局：旅客取消新疆團 最多賠5%團費
國防部：規劃總督察長室 絕無內部奪權情事
國貿局：出口逐月復甦 已見反彈動能
觀光局:洋洋旅行社停業處分 限3個月改善
上海新發現15例H1N1新型流感確診病例
第098134期今彩539三星彩四星彩開獎結果
羅淑蕾:國台辦允協調航空業者 降票價15%
亞股漲跌互見 投資人退場觀望
巴西港口查獲逾千噸來自英國的垃圾
嘉縣6學童代表台灣赴日參加亞太兒童會議
第098054期大樂透49樂合彩開獎結果
星金管局懲處10家販售雷曼商品金融機構
尼國失禮 歐鴻鍊:個案不影響未來元首外交
歐巴馬：美國期待強大且民主俄羅斯
情侶經營鐵板燒 瓦斯爆燃燒傷送醫
女子錯過班機起飛時間 大鬧機場被送辦
東京取代莫斯科 成為外僑眼中最昂貴城市
斷絕小黑蚊孳生源 南投民眾除青苔藍綠藻
中職 兄弟與La new之戰因雨保留比賽
歐鴻鍊：處理尼國失禮 台灣強調尊嚴外交
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成大教授：Eps8是大腸直腸致癌基因
哈利長大了 哈林盼攜子挑戰遊樂園
駐尼大使請辭 歐鴻鍊：會與總統討論處理
美國同意以色列攻擊伊朗？ 歐巴馬嚴詞否認
粉領族穿迷你裙 南韓男性上班族最反感
提升田徑成績 北市首辦暑期訓練營
香港再增41宗H1N1病例 總數破千
境外結構商品草案 金管會：仍預定8月實施
八國峰會8日義大利登場 擬妥地震應變計畫
紐時：新疆暴動 中國新聞管控出新招
研考會：政院重要事項將限期管考明確賞罰
全球第二大汽車座椅大廠 Lear聲請破產保護
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日人過七夕寫許願卡 祈求工作順利者增加
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調查：大多數亞洲人尚未做好退休準備
青年團隊政策研發競賽 優勝團隊具創意
海洋拉拉號郵輪泊靠蘇澳港 宜蘭舞獅相迎
星財長預期亞洲未來幾年將出現低成長
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中國駐慕尼黑總領事館遭縱火
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麥可傑克森追思會 英12歲男童將登台獻唱
美國股市開低 企業財報恐無法支撐漲勢
標準放寬 百人以下服務業都算中小企業
八仙築夢 台北縣府助弱勢兒圓夢
700年人類顱骨沖上雪梨海灘 警方尋找失主
日本內閣向國會提法案 支持搜索北韓船隻
第098054期大樂透頭獎摃龜
北縣缺德鬼環保標誌 綠議員：觀感不佳
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軍中肅貪報告 分類陳報可疑數據
林若亞騎單車險跌倒 怪煞車太高級
第098134期今彩539三星彩四星彩派彩結果
法務部呈報重大弊案檢討報告 涵蓋3面向
台北國際食尚秀落幕 喊口號可享美食優惠
北縣石碇文化節開跑 文化山城品茶香
會面後大大改觀 歐巴馬稱許蒲亭與時俱進
雲林補選提名 民進黨協調獲初步共識
秦剛：熱比婭煽動策劃烏魯木齊暴動
世界多國和地區將日軍侵華史寫入教科書
拆解未爆彈 聯勤左營彈藥庫1人炸斷右手掌
哈利波特系列新片全球首映 群星準備亮相
含過量甲醇 北縣府：勿買來路不明指甲油
歐巴馬表態力挺 賽拉亞明會晤希拉蕊
李志忠：台灣澳門會展業互補性很強
日財務大臣：全球經濟最壞時刻已過去
世維大會指控中國官方煽動漢維衝突
英國商會：經濟衰退最壞階段已結束
麥可靈柩在告別式登台 88戲院同步轉播
看好南韓今年經濟表現 IMF上修預估
德國總理梅克爾將向胡錦濤提新疆暴亂問題
麥可傑克森靈柩從墓園移往告別式會場
永慶房仲：民眾購屋信心創新高 62%民眾看好下半年進場
群益證券與證交所合辦百萬權王擂台賽
友華生技6月營收大幅成長55%
樂雅樂咖哩傳奇7月6日登場
家族喪禮後 麥可傑克森靈柩移往告別式場地
家族為麥可傑克森在墓園舉行家祭
麥可傑克森遺體運抵告別式會場
曼德拉與黛安娜羅絲追悼詞展開麥可告別式
眾星追悼 麥可靈柩置於舞台前宛如親臨
密友黛安娜羅絲哀悼詞證實不出席麥可告別式
眾人不解真情 伊麗莎白泰勒不出席麥可告別式
麥可傑克森告別式 有笑聲有淚光
麥可傑克森告別式為洛杉磯帶來巨額收益
痛哭失去至親 麥可女兒：爹地是最棒的父親
人權牧師告訴麥可子女:你們父親一點都不怪
麥可傑克森11歲女兒真情告白 全場動容
地位難撼 麥可追思會實況轉播創紀錄
新疆暴動趨熾 胡錦濤不參加G8峰會提前返國
球賽唱愛國歌曲離席被逐出場 洋基迷勝訴
感性追思會 麥可傑克森備受各界推崇
麥可傑克森追思會 多倫多歌迷：夢幻
希拉蕊：新疆暴動當務之急是停止暴力
新疆局勢動盪 胡錦濤結束出訪提前回國
港區人代：執法不公加深新疆民族積怨
麥當勞：漢堡不再添加防腐劑、不用濾油粉
追思會圓滿落幕 麥可牽動人心功力至死不休
陸客金馬自由行有譜 劉揆允縣府與觀光局協商
與開飲機共用延長線 當心滲水漏電走火
憶聲第三季營收現轉機 年營收可逾百億
艾塞維斯代替王建民 9日先發雙城隊
死亡證明書：麥可傑克森最終安葬地點未定
內湖線通車 北市打造大直綠色運輸生活圈
新疆動亂延燒國外 中國大使館遭殃
烏魯木齊大掃蕩 考驗明天能否恢復社會秩序
烏魯木齊武警司令員吳雙戰：今天非常關鍵
明安董事會通過收購富國提高市占率
人力銀行：求職五不 防受騙上當
中國新疆暴動 觀光局因應處理原則
貢寮海祭交管 警方每晚淨灘
頂新買101股權 綠營憂陸資介入經營
千億商機電子書正夯 義美等投入交易平台
李應元：只要機制公平 未贏初選永不參選
新疆數百維吾爾人再度與警方對峙
袁健生：馬總統在夏威夷活動都在台美默契中
新疆暴動 綠籲總統表態 藍盼尊重少數族群
遠企日系女裝聯合特賣會2折起
王清峰：黃芳彥是否違法縱放 尚無法判斷
8大工業國義大利高峰會主要議程
電子監控 王清峰:法律與制度面還要研修
陳聰明與建商會面 王清峰:調查後說明
哈利波特新片全球首映星光熠熠 看好票房長紅
買傘抗UV撇步 傘布厚且塗反射銀膠效果佳
標檢局檢測 愛買一抗UV遮陽傘不符國家標準
高雄購物美食節亮眼FUN暑假
2009宜蘭國際蘭雨節
台灣滾石唱片控告大陸兩家知名公司侵權
國防部長：肅貪防弊才剛開始
台塑要賣土地 向中國招手
服務區有危險建築 高公局提前進行安檢
巧合？迷信？ 麥可傑克森與7最有緣
台中福華會議空間嶄新落成 特推14人(含)以上、每人NT$2,800會議住宿專案
馬來西亞旅遊超級省
綠島人權藝術季 7月10日開鑼
失業率創新高 求職詐騙事件層出不窮
活力寶貝水中運動治療營 提昇過動兒專注力及穩定度
因應暑假人潮 綠島蘭嶼交通輪機動加班
高官親人都往大陸跑 綠委：台灣還需要國防嗎?
陳長文投書 指龐大軍購案問題重重
KMT:民進黨醜化走開放路線元老
閱讀臺灣從「臺灣書苑」出發
美珍香76週年 台灣第30家信義二店開幕
新壽11年蟬聯保險信望愛獎「最佳社會責任獎」 勇奪首屆「最佳保險教育貢獻獎」
銀行保代第1家 台新保代勇奪第10座保險信望愛獎
中信金累計1-6月稅後盈餘52.28億元 稅後EPS 0.53元
遊戲橘子6月營收4.7億元 大幅成長68.7%
群益期貨6月市占飆升 排名坐二望一
今夏最棒的工作 「月薪10萬 玩學台灣」
提供頂級尊榮服務 MasterCard Moments中文網站正式上線
雅詩蘭黛「新超智慧DNA特潤修護露」8月1日上市
協助健保改革 傳美醫院同意貢獻1550億美元
Gartner：資訊科技支出今年將下滑6%
網景創辦人成立創投公司 資助科技新秀
西班牙奔牛節登場 首日4人摔傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬經濟顧問：美國可能需第二振興方案
新疆種族暴亂復熾 聯合國和美國籲各方自制
歐洲主要股市連續第四天下跌
經濟疲軟需求可能減少 國際油價跌破63美元
憂心經濟前景與企業獲利 道指跌逾160點
新疆動亂 歐盟籲中國尊重人權
世衛：新型流感療法不必因零星抗藥個案改變
聯合國人權高專籲透明獨立調查新疆事件
G8峰會明登場 德總理關切新疆局勢
印度高院判決離婚贍養費應高於生活費
印尼總統大選 今展開投票
全台晴朗高溫 山區午後雷陣雨
G8峰會3天期間 7.5萬名孩童將死亡
印度南部侏儒一族要求享有殘疾人福利待遇
非H1N1 加西農場2工人感染新流感病毒
G8峰會揭幕 WTO警告最嚴峻社會危機恐還未到
台股開盤下跌47.24點 為6667.98點
中國摩托車廠大舉進軍巴西市場 威脅日商
世運相撲在雄中 中華隊將力戰群雄
土耳其水壩計畫爭議大 德奧瑞停止支持
世大運男子鉛球 張銘煌第八
新生高施工 中山橋11日起4天深夜封閉
洪水襲中國28省市 死亡失蹤170人
扁中父子下午首度對質
外商買匯 新台幣早盤貶破33元
日媒社論：中國需改變造成流血少數民族政策
政院討論軍中肅貪報告 備受矚目
新疆暴動 胡錦濤縮短訪義 戴秉國參加G8峰會
烏魯木齊電台開通尋人和捐款熱線
中國主動曝光新疆事件但部分人士仍質疑
美股重挫 台股開低走低
化解宏國政治危機 美支持哥斯大黎加扮調人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
花東鐵路電氣化 議員籲南迴線同步
文建會舞蹈創作賽徵件 取消年齡國籍限制
FBI：美國去年房貸詐欺案激增 今年恐破7萬件
生技月將登場 政府主題館研討助媒合商機
廣東擬建粵港澳台經濟圈吸引台資
烏魯木齊武警大部隊出動 強力恢復社會秩序
美態度改變 不再堅持賽拉亞回國復位
外銷疲弱不振 日5月份經常帳順差銳減34.3%
世界管樂年會在嘉義 黃敏惠明赴美簽同意書
上半年台灣鳳梨外銷1601公噸 年增逾倍
守護學生牙齒健康 高縣牙醫到校服務
印尼總統大選華人較支持尤多約諾和梅嘉娃蒂
龍潭案調查報告 監委：將送檢方參考
北京老茶莊張一元與台灣茶商合作擴展市場
南韓政府網站遭攻擊 警方展開調查
台灣世展會小記者團結束訪問薩爾瓦多
環台倡環保 日籍青年與鄭瑞城共植樹
藍委籲速修危橋防颱 公路局：絕對安全
逾7成上班族擔心求職受騙 最怕當人頭戶
中市前議長林仁德妻辭世 馬總統弔唁
工程技術服務案件 近九成由中小企得標
日本5月份機械訂單意外下滑3%
港媒持續關注新疆局勢 提出各種解決觀點
零碳航空來臨 全球首架燃料電池飛機試飛
雅各枕舞蹈藝術節 拉芳舞團美國首演成功
中國副外長李輝據報將調任駐俄大使
台船與中油簽約 建造 2艘 4萬噸級油輪
桃訓中心學員李亮 變頻節能冷氣獲專利
上海重點中學學生8月赴台灣交流
弊案報告 法部：立案調查55件涉將校146人
美政府網站遭攻擊 打擊網路犯罪網站也未倖免
肅貪防弊 國防部：移送軍高檢48件142人
高雄世運開閉幕 台鐵高鐵開加班車
為創新產業 星再撥巨款資助6科研計畫
質疑馬總統派員棄綠卡 謝長廷獲不起訴
私校爭取陸生名額 教長:初期不宜大量開放
板橋推文化之旅 茂伯當導遊好緊張
高公局：清水服務區違建已勒令停用
新星誕生？英男孩重現麥可童年金曲博滿堂彩
要求12年國教免費 家長團體712上街頭
魚皮燈籠新奇有趣 高中生體驗魚類標本製作
台南市地下街舞弊案 台南地院27日宣判
金門小三通海難演練 不排除建金廈救援機制
國防部肅貪報告 調查142名中將以下軍士官
中國上半年汽車銷售量全球第1
台灣獅友熱情參與國際獅子會年會大遊行
麥可傑克森追思會令洛杉磯財政雪上加霜
民主黨站上參院60席 歐巴馬仍面臨內部分歧
新台幣匯率中午暫收33.056元 貶6.7分
執行公務車禍員警陳吉誠告別式 廖了以致祭
不得其門而入 粉絲到星光大道憑弔流行天王
台灣發話詐騙大陸民眾 高縣警逮10嫌
澎湖龍門小學生勤學踏涼傘 擔綱文化傳承
北縣升格 建商看好捷運及重劃區落後補漲
宏國敵對勢力領導人9日在哥斯大黎加對話
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北市議員質疑 交九無障礙斜坡道變迎賓車道
陽光汽車美容開分店 輔導障友加盟創業
台股收盤跌47.08點 為6668.14點
中市委託研究 合併後中縣打造6地方中心
國務費案冗長庭訊 馬馮對話有火藥味
出口民調：印尼總統大選尤多約諾大幅領先
澳門國際貿易投資展覽會將首設台灣館
大豐台數有線電視涉違法結合 公平會開罰
弱勢學童參加家扶課輔 豐富暑期生活
台北股市開低走低 跌47.08點
7月台指期跌35點 逆價差41.14點
法部檢討12重大案件 提40項改進措施
王如玄：身心障礙進用新制 增4400工作機會
募款關說檢察總長官位？陳聰明否認
婦女遭火車撞傷昏迷 送醫急救
7月電子期跌0.15點 金融期跌10點
金融傳產領跌 台股失守6700點
宜蘭太平山星空音樂會 7月份周末舉行
關中夫婦上海置產 幕僚：買給女兒住
加強里鄰服務 北市推兼具時尚感新福袋
張花冠：助弱勢縣市生存 擬提建設條例
不同民族不對等 新疆漢維矛盾難解
日防相訪與那國島 考慮部署陸上自衛隊
烏魯木齊漢維居民據報再度上街示威
光碟案服刑 盧照琴最快9日假釋出獄
SOGO案涉偽證 賴永吉遭起訴
北極冰層變薄 4年來縮減約阿拉斯加州大小
版權人控告YouTube侵權 美法官駁回索賠訴訟
歸化外國人登記姓名 中外文並列
兩岸警方合作 大陸廈門公安破獲恐嚇集團
台股跌47點 三大法人賣超64.81億元
擴大美國牛肉進口 葉金川：快了
高市食品廠氨氣外洩 無人員傷亡
澳洲力拓4員工在上海遭拘押 原因不明
中風毒販持拐杖交易 警識破直搗毒窟
開庭拖太久 扁父子對質延後70分鐘
國安局:涉竄改多益成績6將官離現職
北市議員質疑員警大案小辦 要求徹查
邱正雄：台灣經濟最壞情況已過
拓展知名度 彰化葡萄產值倍增
MLB 洋基火力猛 10比2砲轟雙城
法部建議規範媒體查證責任 NCC:深入了解
金門餐飲炸油稽查 5家不合格勒令改善
蔡英文:年底人民作主 公投恢復宜蘭童玩節
國安局:政風處長外遇無實證 身心憔悴准辭
新台幣兌美元貶4.7分 收33.036元
瓦斯車改裝廠須取得排氣認證 才能獲補助款
歐巴馬未改變俄羅斯反對歐洲飛彈防禦立場
15台美人社團呼籲立即釋放陳水扁
部分美民主黨議員推促第二套刺激經濟方案
出口民調：印尼總統大選尤多約諾可望連任
新莊大火奪4命 疑電線走火釀禍
面板業者促儘速開放赴大陸設廠
英科學家聲稱可用幹細胞製精子 學者存疑
花博14館區 北市:明年3月硬體完工
7名台灣人涉嫌電話詐騙在珠海被捕
醫師:許孩子健康未來 預防接種相當重要
6月全國稅收實徵3280億元 年減16.5%
成醫援助緬甸災區 協建示範村診療室
谷歌擬推出電腦作業系統 挑戰微軟視窗
假冒中國公安詐騙 警方逮獲多名青少年成員
宏國外長罵歐巴馬小黑人 美大使強力反擊
烏市夜死百餘人歸罪維族？分析指難以想像
情侶販毒 租學生公寓躲查緝
珠海破獲電話詐騙集團 事涉台灣民眾
俄羅斯：新疆動亂是中國內部事務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
警方偵破借屍還魂竊車集團 查扣贓車10餘輛
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歌劇魅影10日登場 演員彩排默契佳
歐洲主要股市 開盤下跌
大選行情發酵 印尼股市淡季不淡
日通過出入國修改法 居留卡可望註記台灣
國家2級古蹟水仙宮 中外藝師聯手修復廟門
新莊火警重大傷亡 消防局推廣偵煙探測器
蘇家班掌中劇團 傳藝中心暑假獻藝
行銷陽光熱情 南部8縣市推出觀光護照
黃俊雄布袋戲 史豔文藏鏡人將大和解
黃天牧：南山人壽100%賣掉只是AIG選項之一
藍委籲重罰炸油不合格者 衛署:再犯可停業
惠理預料中國資產泡沫明年會爆破
LLB 中華大勝紐西蘭 明與南韓爭分組冠軍
王如玄：勞工基金投入公共建設須保本保息
王如玄：失業率9月才可能趨緩
美：俄WTO入會新方案「行不通」
企業善行 裕隆連12年為北市臨時工投保
台尼關係30年 奧蒂嘉個人特質寫照
青年樂生聯盟北縣府抗議 要求指定古蹟
質疑蔡守訓訴訟指揮 馬永成律師異議遭駁回
黃其來南極攝影展 今起屏東文化處展出
嘉義縣海之夏祭 舉辦青蚵嫂選秀
警政署年度第四波掃黑 逮145嫌疑人
日H1N1流感病例破2000 僅1縣未淪陷
中俄聯合反恐軍演7月下旬舉行
維族流亡領袖：中國警察殺害400名維吾爾人
徐旭東:全球景氣漸穩定 盼速簽ECFA
英政府籲G8領袖 敦促受紓困銀行擴大放款
雲門秋季公演 行草三部曲一氣呵成
大專畢業生到企業實習徵才 10日桃園登場
故宮南院弊案 士檢第4度聲押石守謙遭駁回
王敏剛建議北京培訓維族人參與管治
廢棄招牌影響市容 中市提供免費拆除
北院審理扁案 陳致中：願作證
大專畢業生至企業職場實習徵才 逾千人參與
老婦腹部劇痛 取出罕見超大膽囊結石
義大生醫系研發檢測儀器 可測血管硬度
價值逾700萬美元 菲政府堅持拍賣伊美黛珠寶
清寒學童免費矯正齒列 名額200人各省12萬
腸病毒流行高峰 高市提醒安親班等注意
營建署:高雄新市鎮16.32公頃土地辦標售
屏東大仁有好場地 世運浮士德球選為集訓地
檢警海巡搗破安毒工廠 5人落網
烏魯木齊動亂蔓延 疆獨襲擊中國駐外使館
洩露總統就診細節 菲國一家醫院被調查
新疆烏魯木齊拉出封鎖線 隔離漢回衝突
后豐新橋橫斷面傾斜2% 安全沒問題
防海祭變調 大批警力維安警犬緝毒
世運開閉幕 陳菊：1小時內疏散人潮
英國6月房價意外下滑 房市陰影揮之不去
吳伯雄10日率團參加國共論壇 連戰不參加
光世代網路開通 阿里山可看高畫質電視
配合世運 北京全聚德烤鴨高市試賣
嘉市聖王宮祝壽大典 超大壽桃與民分享
今年上半年稅收年減18.1% 史上最大
市長特別費案 監察院糾正北市府
外媒目擊：漢人暴民攻擊維吾爾人
陸資來台 學者籲思考技術外移股市風險問題
民進黨:現卸任黨公職赴國共論壇 黨紀嚴懲
暴力討債自稱替天行道 主嫌等5人落網
美與南韓官方網站遭攻擊 北韓疑為幕後黑手
中國運用民意要求嚴懲新疆暴力罪犯
人間條件4竹市演出 吳念真盼知識份子自省
外交部修正旅遊警示 3級變4級
肺外結核侵襲膝關節 老婦痛到無法走路
好客板凳電影院 黃玉振邀體驗客庄童趣
新疆暴動 讀賣新聞痛批中共草菅人命
北縣抽驗 街頭現榨果汁僅4成合格率
雲門舞集行草 11月赴大陸演出
出口商拋匯 新台幣收33.036元貶4.7分
顏聖冠楊蕙如呼籲DELL受害者求償
探視川震捐款運用情形 江丙坤再訪大陸
國民黨：雲縣立委提名 民調決定
頂新：買101股權基於資產配置 與陸資無關
要讓水蛙崛再蛙鳴處處 墾管處推生態旅遊
南投行銷修學旅行 爭取國際學生旅遊商機
北縣瑞芳老婦遭火車擦撞 昏迷送醫觀察
英國消費信心8個月來最高 對景氣變得樂觀
G8峰會聲明草案 不提2050溫室氣體排放減半
景氣回溫 友達奇美第二季面板出貨創新高
新壽：內湖第10棟大樓將到手 101持股不賣
蝴蝶蘭雜交育種 改良切柱法克服部份障礙
樹里Karan體驗台灣 張芸京送珍珠奶茶
中國寶健來台旅遊 李朝卿爭取宿南投
監院最新財報 國防部官員資料受矚目
新加坡首座賭城將延後到2010年初開幕
警察涉集體貪瀆 監院糾正警政署等單位
新疆局勢未明 香港2個旅行團取消出團
經濟危機使自殺和他殺增加 車禍死亡反減少
泰新型流感病例達2714例 累計死亡11人
酷樂瓶用量成長大 遠紡:明年推家庭用包裝
南僑指油沒問題 麥當勞急尋檢驗落差
陸委會：大陸維持穩定應從人權出發
段錦泉:避免過度依賴美元 亞洲應有準亞元
大同電信高雄開台 表態將加碼投資
因應小三通 金門縣府建請成立港務消防隊
中央社新聞小百科：酷樂瓶
分2階段合併 4縣市鄉鎮市民代醞釀陳情
龍潭案追加起訴辜成允？陳聰明：尚未考慮
35%火災肇因電線走火 注意用電5字訣
幫民眾找工作 勞委會暑假辦18場徵才活動
陳致中：洗錢過程都聽母親指示 父親不知
烏魯木齊封城 維族商戶境遇各不同
全球首例 澳洲小鎮即將禁賣瓶裝水
中國公安部長親赴烏魯木齊穩定局勢
消基會：麥當勞自行送檢樣品無代表性
基隆特教老師助理員指學校體罰 校方否認
伊甸愛心守護組合義賣 協助弱勢學童
日台J-wan和兩岸Chaiwan可並進國際市場
速食炸油問題若未改善 衛署不排除撤照
女子賣場摔倒提告 二審逆轉免賠定讞
集邦:7月上旬NAND合約價下滑1.48%
台股盤整近月 股票型基金表現優異
G8與G8+5高峰會聲明草案
世大運女子柔道 王沁芳殺進決賽
蔡英文推修法 追查外來資金最終受益人
境外結構商品審查作業準則 央行提三意見
監委調查郭冠英 彈劾案未過關
新疆局勢不明 台灣旅客取消行程不多
世衛決要求新流感流行國家取消個案檢驗
談肅貪 馬總統：好的開始 再接再厲
配合國土規劃 台鐵應轉型區域通勤鐵路網
收視率是新聞品質魔咒？卓新論壇明探討
政府民間牽手作公益 8團隊獲補助
麥可告別式轉播 Facebook百萬人湧上線
第098135期今彩539三星彩四星彩開獎
新莊流彈案陷膠著 警方：查證中
保險業投資不動產鬆綁 考量資本風險適足率
11日起 法扶台北舉辦多場免費法律講座
民進黨禁參加國共論壇 國民黨籲改變思維
烏魯木齊動亂 人民日報記者遭襲擊
烏魯木齊書記：殘忍殺人者將被處極刑
軍情局處長女兒大陸就學 國防部:均依規定
中國拘留澳洲力拓主管 公司澄清無相關證據
扁家洗錢案 特偵組再度傳喚馬維辰
中國對H1N1新流感密切接觸者不再集中觀察
速食炸油砷超標爭議 食品衛生管理現窘態
甫完成鐵砂價格談判 澳洲代表遭中國羈押
雲林藝術家上海開畫展
受到股市下跌影響 國際油價跌破62美元
傳統市場變藝術地標 長春市場展新貌
消基會籲衛署恢復蘋果不得檢出安殺番標準
海的吶喊 台北縣十三行太陽祭活動登場
放寬安殺番標準 衛署：未受美國壓力
法務部：廉政局草案已送立院 政院並無退回
民進黨:雲林立委補選 對比式民調決定人選
法蘭克福書展主題國中國 華文出版受矚
蔡英文：馬政府肅貪 以司法做政治清算
新流感未見緩和 泰國擬關閉網咖補習班2週
柯林頓推崇麥可天份 惋惜自小承受成名壓力
高力與Bloomenergy簽約 進軍全球綠能市場
整治水資源有成 北縣獲贈河童石像
新疆事態嚴重 胡錦濤急返國 吳雙戰赴前線
台匈藝文之夜 匈牙利筆會副會長朗誦詩歌
三峽大豹溪開放6處水域 救生站全面戒備
美股開高 IMF調高明年全球經濟預測
胡志強看微笑彩俑 笑稱與武士俑長得像
烏魯木齊市長：情勢已獲得控制
許榮淑范振宗：出席國共論壇計畫不變
馬國決定2012年起中小學廢除英語教授數理
中職 林益全單場雙響砲 牛轟跑獅
讚美前男友麥可 布魯克雪德絲感性憶過往
胡錦濤提前返國 G8仍將關注新疆動亂
歐巴馬抵達義大利參加G8峰會
徐武德雙手殘缺 打造障友汽車美容的陽光
G8高峰會正式揭幕
亞股下跌 經濟悲觀看法再現
兩岸智庫在台研討 官員：非ECFA共同研究
第098135期今彩539三星彩四星彩派彩結果
烏魯木齊台商：軍隊施放催淚彈制止衝突
中國官方：烏魯木齊暴亂殺人者將處以死刑
肅貪防弊打破數字迷思 軍紀整飭是關鍵
新疆旅遊返台 領隊：暫不建議前往
高雄世運博覽會煙火試放 驚豔全場
環抱地球綠動一夏 北縣民眾熱情參與
烏魯木齊維吾爾族民工生活條件惡劣
IMF：全球開始擺脫衰退 但復甦將非常緩慢
板橋院檢遭槍擊案 1男子被逮
將香港1家4口親戚滅門大陸疑兇明天開審
北縣警破獲賣槍販毒案 3嫌落網
世運開幕彩排 海外舞蹈家返鄉同台演出
達賴喇嘛籲中國處理新疆事件保持自制
世大運女子柔道 王沁芳摘金
瑞士關切新疆事件 籲中國尊重民主法治
印度新型流感確診病例增至158人 無人死亡
油品出問題？ 南僑:品質禁得起考驗
G8峰會討論焦點在全球經濟 兼顧氣候與糧食
麥可金曲熱播 荷蘭退休基金因版權受惠
IMF上修明年全球經濟成長至2.5% 但下修今年
世大運 中華隊王沁芳摘下柔道史上首金
遲到2年 柔道老將王沁芳拿回該有的榮耀
爭所有權 柏林動物園鉅款留下北極熊克努特
雲林立委補選提名 國民黨以民調決勝負
長沙經貿論壇 中共邀民進黨參加
G8指世界經濟未擺脫危機 氣候協議年底達成
歐巴馬執政半年 施政滿意度高居不墜
麥可傑克森棺木行蹤成謎
俄羅斯：G8同意每桶70至80美元是合理油價
麥可傑克森稱霸告示牌舊專輯銷售榜
環保團體指G8對抗氣候變遷缺中程目標
麥可追思會收視比美黛妃喪禮 不及歐巴馬就職
烏魯木齊今起進入恢復期 部分商店開門
胡錦濤提前返國 創中國領導人出訪先例
協助台灣數位軟體研發 經部頒發SONY副會長獎章
俄反對 G8減少溫室氣體排放計劃恐失敗
G8峰會 限2050年前CO2減80%
新疆聚集百家外媒 官方防堵報導一面倒
白宮：G8對伊朗選後鎮壓表示嚴重關切
劇情音樂布景樣樣炫 歌劇魅影歷久不衰
歌劇魅影雅俗共賞 韋伯音樂劇有褒有貶
歌劇魅影風靡全球 水晶燈掉落觀眾最難忘
贊助歌劇魅影 開南大學打開知名度
台塑要賣土地 向中國招手
天祥晶華「大方一夏」 暑假折扣殺很大
『延菊島旅行‧澎湖人文美食季』 蘭城晶英酒店迎接夏天
推廣海洋教育 海洋國家公園舉辦關懷海洋講座
世大運桌球混雙 江宏傑黃怡樺摘金
陳菊邀請 劉兆玄允諾出席世運開幕式
麥可人生舞台落幕 爭議話題卻不止歇
金牌泳將費爾普斯 取得世泳賽200自200蝶資格
經建會：開放博弈不要步上BOT後塵
聲援扁 本土社團12日舉辦綁黃絲帶運動
高官親人都往大陸跑 綠委：台灣還需要國防嗎?
郭冠英彈劾案未過 綠委：監院也是辦綠不辦藍
郭冠英還不到彈劾程度? 藍委要監院說清楚
南僑籲麥當勞全面改用國內生產油脂
大專畢業生企業實習 高雄媒合活動登場
炸油含砷爭議 消保官堅持不必再驗
油品風波 麥當勞業績掉1成
經部:中資來台如不懷好意 有制度撤銷許可
第二波駭客攻擊 朝鮮日報網站又掛掉
炸油含砷案 台美:忠實呈現檢驗數據
澎恰恰光碟案入監 盧照琴假釋出獄
群益證輔導 太和集團將來台申請上櫃
台港ETF可望於七月底相互掛牌 ETF市占率目標明年成長一倍
2009年想飛的季節 7月25日登場
花東縱谷夏令活動 「花東飛舞 縱谷樂活」迎賓客
羅生門 砷油事件真相不明？
擔心暴亂蔓延入境 中亞二國自新疆撤僑
防範北韓網路攻擊 南韓宣布成立軍事指揮部
世大運射箭 郭振維男子個人排名第一
全球奢侈品支出今年預期縮減6%
OPEC去年油氣收入暴增35% 超過1兆美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲主要股市收黑 倫敦下跌1.12%
印度古茶拉底省禁酒無效 32人喝假酒喪生
英財長：嚴格管理金融業 避免危機再現
國際油價重挫 紐約輕原油收60.14美元
美股震盪收平 道瓊工業指數小漲0.18%
美國務院網站接連遭網路攻擊 正追查來源
維族流亡團體：新疆暴動高達800人喪生
瘦肉精標準 食品法典委員會又沒通過
IMF：英國經濟衰退今年結束
港口盃 中華隊貧打 1比2不敵荷蘭
低氣壓影響 東半部短暫陣雨
台股開盤上漲28.58點 為6696.72點
西藏宗教文化特展 重現50年流亡悲壯史
美國務院：沒有中國在新疆鎮壓訊息
中央住宅補貼 北市府：15日起受理申請
學者：中國對新疆高壓手段適得其反
加工區今年投資額已268億元 達成率逾7成
歐巴馬明年擬力邀諸國 出席首屆核安全峰會
美政府網站遭駭客攻擊 持續進行中但減緩
台股漲 新台幣匯率盤初走升
廣東各大旅行社仍看好台灣遊市場
國際3大鐵礦商威脅對中國停止供應
MLB 倪福德完美中繼 拿下生首個中繼點
環法第5站 黑馬沃克勒奪冠坎塞拉拉續穿黃衫
佩爾索打破男子仰泳世界紀錄
美國務院：宏都拉斯調停會議9日展開
中國新疆史專家厲聲：未來情勢仍十分複雜
俄羅斯拘捕150名中國越南商人
高普考登場 報考人數創12年新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
世泳選拔賽 加小將李森女子50蛙破世界
中縣府就業徵才 10日登場
世運定向越野競技 吳明彥可望奪牌
宵小侵入警察宿舍行竊 當場人贓俱獲
紓解世運開幕交通 高捷世運站設移動閘門
劉揆譴責新疆暴動 籲相關各方冷靜克制
湖北殺淫官女子鄧玉嬌 月薪3千做網站編輯
南韓連5月凍結附買回利率
電子金融雙主流領軍 台股大漲逾百點
福建漳州將修建陳元光文化公園
蘇俊賓：許秋煌是個人身分參加國共論壇
中國未來最賺錢4大熱門職業揭秘
王金平：面對大陸 台灣應以小事大取其智
吳志揚：參選桃園縣長 非成就第幾代縣長
新疆暴亂 網站扮演監督媒體報導角色
綠營：國共論壇以黨領政 破壞民主制度
蘇俊賓:王清峰尊重言論自由 未限媒體發言
維族民眾義行幫助 上海教師脫險
收受扁200萬犒賞金 張俊雄：應該有
標168萬美元與巴菲特午餐 得標者：值得！
胡勝正：經濟復甦如400接力 尚未全面轉好
二次基測11日登場 15萬多考生明可看考場
金廈泉小三通上半年客運量 成長近4成7
劉揆：社會勞動新制9月上路 創造三贏
趙翊安南下就學 高市府：戶籍未南遷
亞洲盃女子足球資格賽 明起台南縣競技
公平會:至去年底 5大便利商店據點9204店
元大銀行中港分行搶案偵破 涉案情侶法辦
G8考慮減緩所費不貲的紓困計畫
Kindle電子書售價調降至299美元
毛治國：開放博弈採新加坡模式
兩岸政策制定 馬總統盼各黨派參與
國合會辦醫事訓練 19國人員抵台參訓
兩岸定期航班 長榮立榮8/31率先開放訂位
搶標南山人壽？ 張秀蓮：先壯大台銀人壽
炸油送檢結果不同 消保官:業者可申請複驗
台股漲 新台幣匯率中午升3.2分
小三通金門往返廈門五通航線 16日起增班
尼加拉瓜拒絕宏國代理總統飛越領空
張秀蓮：兩岸簽金融MOU 每個月都有可能
屏縣府與單車協會 再創兩鐵遊台灣
新疆暴動 美媒：中國愈壓制抗暴愈激烈
星最大超市推廣台灣食品
台灣大學生參加上海青年夏令營
泰去年出現130萬次雷擊 每年有百人遭擊
日擬駐軍與那國島 亞協:不影響台漁民捕魚
增加競爭力 政院通過服務業發展方案
百人會關注美中台經濟等交流 不談政治
台灣解開灰面鵟鷹遷移路線之謎 國際注目
考試院通過 國考及格證書規費降為500元
炸油含砷爭議待論斷 衛署將擴大檢驗
台聯籲國民黨在國共論壇提新疆人權議題
跨行系統11日凌晨暫停服務5小時
民進黨：許范若出席國共論壇 黨紀不手軟
賴幸媛及楊永明訪美智庫 交換兩岸關係看法
新疆旅遊受重創 大陸部分旅行社暫停出團
墨西哥8名學生獲台灣獎學金
熱性痙攣好發5歲前 家族性傾向大
借屍還魂竊車集團主嫌 警方移送法辦
政院通過船舶法修正案 增訂遊艇專章
大專畢業生實習方案 企業申請意願高
農試所應用RFID技術 提高蘭花產能
台股收盤漲80.04點 為6748.18點
瓶裡裝的是什麼水？美國國會：問題很大
陳聰明夫人與蔡竹雄會面？最高檢:子虛烏有
烏魯木齊動亂後 台灣旅行團照玩不誤
詐騙集團匯錢給你？ 刑事局:網友捏造故事
上海國安證實力拓4員工涉嫌竊取機密
台北股市開低走高 漲80.04點
電金雙擊開高走高 挑戰6800點
槍殺吳善九案 王躍凱二審維持20年刑度
反對架設基地台 貢寮福隆村民拉布條抗議
高市上半年稅收 比去年同期負成長2%
7月台指期漲99點 逆價差24.18點
南韓情報局警告 駭客將發動更多網路攻擊
卓新論壇：新聞品質責任不應推給收視率
網咖名列菸害申訴榜首 董氏推薦無菸好咖
航警局破獲K他命毒品走私案3人落網
中國央視新聞聯播主持人邢質斌退休
7月電子期漲3.95點 金融期漲14.40點
反制濫權起訴 民進黨:首波鎖定雲林地檢署
竹市青草湖畔鳳凰橋恢復通車
小情婦失控抓狂 4連發擊斃前NFL球星麥奈爾
只愛美人不愛江山 老農夫堅持擁抱醜美人
宜蘭陳翰霖沈天輝 當選全國模範優秀漁民
洛杉磯蓋提中心附近山林大火 遊客迅速疏散
北市首座太陽圖書館動土
大洛杉磯蟬聯全美塞車最嚴重地區
法務部：未主張修廣電法限制名嘴爆料
中國證實拘捕澳洲力拓集團4員工
台股漲80點 三大法人買超54.16億元
網咖違法吸菸北市開罰 董氏鼓勵民眾舉發
以色列似乎仍準備攻擊伊朗核子地點
陳水扁：與陳鎮慧有恩怨 拒絕作證
職災補償與退休金抵充 家屬赴勞委會抗議
國中二次基測 10日下午開放看考場
延年益壽不是夢 復活島神奇土壤有助抗老
Costco新竹店開幕 逾半員工僱用當地人
促進雙邊關係 劉兆玄將獲頒加台友誼獎座
烏魯木齊維族心聲：釋放無辜的人
趙建銘夫婦臍帶血代言費行政訴訟 16日宣判
海祭福隆熱情搖滾 歡樂沙灘發掘音樂人才
海祭人潮帶錢潮 禁賣酒惹爭議
地下錢莊以當鋪掩護 主嫌列治平對象
維吾爾在線創辦人中央民族大學教授傳被捕
兩岸女企業家經貿論壇 將成常設性平台
打造無菸環境 嘉市舉辦連署誓師大會
順子搭直航班機回家 想念台灣臭豆腐
花縣長人選 吳敦義：會商凝聚共識
新台幣兌美元升6.6分 收32.970元
波蘭醫學生應試國考 考選部有條件開放
汐止社后派出所動土 周錫瑋：盼治安也升格
大陸維權律師鄭恩寵傳再度被上海警方帶走
中國官員：證據顯示力拓員工竊取國家機密
水利署：省水優惠有必要 方案研議中
議員批評慢半拍 南縣炸油稽查結果終出爐
繳回詐領健檢費 屏東8鄉代獲緩起訴
家長團體12日上街 要求12年國教免試
期交所7月底辦期貨交易分享課程
日警破獲偽造文件案 逮捕4名中國籍男女
東京書展登場 台灣贈珍貴地圖集給日本拓大
觀瀑呼吸負離子 奧萬大瀑布律動季將登場
水交社古墓群委考古探勘 月底決定保存方式
歐洲三大股市 開盤上揚
鶯歌市區接駁公車車禍 4人受傷送醫
吳淑珍身體不適送高醫診查
新莊副都心開發案 向民間建商招手
德國6月通膨連兩月零成長 13年來最低
移民署高縣服務站協助 2外配取得居留證
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
重度氣喘快斷氣 國人研發標靶藥物救命
搶救老樹 高市為金龜樹打點滴
國中二次基測 金門考區考生減少逾一半
參加海祭 蘇貞昌：台灣多族群應彼此學習
疑教唆公關爆料 利菁出庭強調沒有犯意
新疆騷亂觸動中共高層權鬥
經典特色學校 電光國小發揚阿美族文化
印度古茶拉底省禁酒 71人喝私酒喪命
陪貴婦唱KTV時薪1萬？求職男遭詐騙
國軍屏鵝公路旁天雷操演 吸引遊客駐足觀賞
龜山修惜站結合受刑人 再造家具新生命
白文正T50築夢基金 紅野狼導演等人獲獎
美元轉弱 新台幣收升6.6分 守住33元關卡
中市商業會集體促請參選 胡志強不鬆口
薛琦：台灣明年ETF成交量占比可望倍增
G8邀請新興經濟強國 討論貧窮與氣候議題
張顯耀：國防部不知有檢舉函 應查明原因
遊澎旅費用盡獲警資助 學生跨海還款
40多名旅泰台商遭恐嚇 代表處應變無人受害
市調:第二季全球增亮膜出貨季增22%
速食業炸油 北市抽驗138件都未含重金屬
中市將再大手筆吸引消費 頭獎現金百萬
經建會CO2減量管考 高雄捷運不減反增
LLB 中華10比3勝南韓 明與關島爭代表權
德國5月出口攀升 景氣衰退似漸緩和
政治局：新疆維穩 嚴打破壞民族團結者
力拓間諜案 中國外交部：不能政治化
力拓案擴大中 首鋼高管也被拘
戴爾重開購物網站 折價券限7月底前使用
周錫瑋認北縣升格後預算 不應比北市差
吳淑珍痔瘡惡化出血 高醫輸血暫無危險
財星全球500大 殼牌首度奪冠 台6家上榜
管理有機農產品未依法行政 監院糾正農委會
力成與金士頓聯手金援力晶1.25億美元
照顧身障者 伊甸安排便利連鎖店實習
民航局:兩岸定期航班不晚於8月底 盼再提前
縣市改制配套法案 內政部已送行政院
藝術家簽名陶盤展 碧娜鮑許筆跡成絕響
連續2天掃黑 警政署逮610幫派分子
不畏黨紀處分 許榮淑：如期出席國共論壇
澎湖七美九孔節揭幕 遊客大啖海鮮釣錢鰻
馬來西亞國際食品展 中縣展售優質農特產
與胡士泰往來甚密 中國首鋼主管譚以新被捕
復興飛機菲國受損 10日另派飛機載旅客返台
美政府選定9家基金 參與不良資產收購計畫
汐止母子雙屍命案 檢警鎖定涉重嫌男子
新華社：力拓人員進出口鐵礦談判刺探機密
伴手禮升級 北市推新一代鳳梨酥標榜健康
陸委會：陸生台子參軍法規隨兩岸關係調整
經長：台塑與TMC狀況不同 不談比照
衛署檢驗北縣速食店已用炸油 未驗出砷
愛ㄒㄧㄢ文創廣告 多元北縣青少年文化
扁延押庭將召開 學者籲推動司法改革
水利署：省水水價折扣獎勵 未定案
洪若潭命案 3名失蹤子女法院宣告死亡
德國5月出口較去年同期銳減24.5%
遭判刑美記者凌志美承認 觸犯北韓法律
日擬停辦亞洲職棒大賽 台灣有意今年接辦
力拓案 中國難脫政治力介入商業競爭質疑
林志玲赴財政部訴願
搖滾十代 海洋音樂祭明天起跑
國有地 中華路一段411.9萬標脫 史上第7高
上海世博7000萬人次商機 餐飲搶進設點
力拓間諜案顯示在中國經商有政治風險
建研會拜會總統 建議開放陸資改負面表列
向經部申請資金援助? 南科：未提出
台灣師法新加坡 開放博弈為刺激觀光
預防成年型過敏性鼻炎 醫師：喝熱水有效
16家優質紡織業參加歐美戶外用品展
官員紛訪中國 陸委會：符業務規定可成行
與恩智浦合作 台積電推45奈米液晶電視平台
消保官提醒 購中古車應詳閱行照等資料
犯嫌不足 拍攝軍事設施陸客獲不起訴
海爾總裁楊綿綿：想了解面板電子業
大雪山林道盜採靈芝菇 2嫌當場人贓俱獲
英報涉嫌竊聽數千名人電話 警方展開調查
伊拉克兩名自殺炸彈客攻擊 34人死61人傷
近李人士：李登輝9月訪問日本
吳淑珍低血壓又嗜睡 高醫評估住院診治
尤多約諾可望連任 李顯龍致電祝賀
遊戲時代展高市開箱 古董電玩紛亮相
賴幸媛：陸配是台灣人的牽手
投資有疏失 監院糾正台電及經建會
板橋土地搶手 未來推案直逼新板特區
吳淑珍送醫 黃睿靚談小孩也生病一度哽咽
中國鬆綁外媒採訪新疆暴亂 新聞尺度卻趨緊
承接民機業務不當致鉅額虧損 漢翔遭糾正
香港推出熱能收集空調熱水器
內湖線列車煞車警訊 捷運公司處置恢復營運
台北縣衛生局抽檢油炸油 3家酸價過高
觀光局:97年來台消費力 日客陸客最強
印度古茶拉底省假酒中毒事件 死亡增至72人
慶航海節 高港務局長:把握直航契機創新局
新店瓦斯管線遭挖斷 疏散住戶搶修中
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金戰營訪海龍部隊 直誇蛙人是捍衛戰士
傳莫斯科扣150中國人 中方促俄保障權益
監院糾正有機農產品管理 農委會：尊重
兩岸關係和緩 星台貿中心取得設立執照
確保油炸物食用安全 高市府抽檢六合夜市
財報季即將展開 亞股漲跌互見
一批台商入選上海世博第2批餐飲供應商
炸油再度自行送驗 麥當勞：仍未檢出砷
第098055期威力彩38樂合彩開獎結果
星又1名新型流感病患危急
經部：登陸投資鬆綁以來 資金無異常外流
業者士林官邸推建案 北市：不得當住宅
金管會核准 3銀行 2信合社增設 7據點
澳洲小鎮禁瓶裝水 新南威爾斯省也跟進
馬總統:與大陸協商ECFA 避免台灣被邊緣化
百萬旅遊金發現台灣入圍名單揭曉
印製假消費券牟利 南檢起訴5人
兩岸定班票價 熱門航點調降不易
國防部肅貪 馬總統：再接再厲 繼續追查
加國帶骨牛肉是否開放 總統：正協商研議
砷油羅生門 衛署盼第三單位驗原始檢體
成群烏龜闖甘迺迪機場跑道 紐約班機延誤
復興航空推新活力裝 對兩岸定班信心滿滿
南韓遭到第三波網路攻擊 疑似北韓發動
打破沉默 扁：選舉時挹注謝蘇做為犒賞
民進黨高縣黨部聲援阿扁
毛澤東外孫女來台 熱愛台灣創意文化
童玩節復辦公投遭否決 陳金德向縣府丟鞋
環署：天氣晴朗雲量少 防高臭氧及紫外線
培育電腦遊戲軟體開發人才 義大設研發中心
李炷烽：反賄構想若未採行 公教退出選務
炸油含砷羅生門 台檢：對送檢驗樣品負責
趕科技流行 英首相夫人愛上推特寫不停
衛署檢驗炸油未含砷 麥當勞：還我清白
港口盃 中華古巴1比1言和
果凍涼墊不涼 日消費者火大
保險業不動產投資擬鬆綁 13家業者受惠
你的西域我的東土 作家王力雄剖析新疆
李立群父子同台 傻瓜村要讓觀眾笑到掉渣
校正公電（PHO 109號）
世大運射箭 王正邦勇闖決賽
台北電影獎倒數 阿Ken曲艾玲主持典禮
英國首相夫人寫部落格 談G8夫人團花絮
全台1580家速食餐館炸油 6.9%酸價不合格
國安基金帳面獲利171億 報酬率28%
富時台灣指數系列成分股調整 20日生效
新流感激增 泰國網咖補習班暫時關閉15天
中職 興農林益全改寫最快百安紀錄
兩岸專家福州研討打擊犯罪及司法互助
領土爭端無解 中國反對亞銀貸款給印度
台北電影獎首頒終身成就獎 表彰李行明驥
陳水扁支持者 官田辦晚會祈福
DRAM再造 經部：一視同仁 歡迎業者提計畫
消費券兌付金額755.64億元 9成已回籠
教部提高扶幼計劃補助 逾10萬幼童受惠
府證實：齋藤曾為失言向馬總統道歉
麥寮一對兄妹葬身火窟 起火原因待查
G8+5峰會 氣候變遷議題取得進展
美初申失業金人數1月來最低 受車廠關閉影響
台旅會海旅會會談 賴瑟珍17日赴北京
中國在G8+5峰會主張 建立多元貨幣制度
美股開高 受美鋁財報及就業數據激勵
第098055期威力彩頭獎摃龜
金控子公司特定對象交易餘額達30億須申報
東協區域論壇將至 普吉島實施內部安全法
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玉山票選入圍新七大自然奇景
邱正雄任消保會主委 廖以了等人為委員
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挑戰新7大自然奇景 玉山入圍專家評選名單
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繳不起9萬罰金 竹縣失業男子自殺
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中國遴選首位女太空人 2012年登上太空
G8與G5新興經濟體會議 聚焦氣候變遷
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中職 象勝熊 許文雄新莊8連勝中斷
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香港立法會否決正視七一遊行訴求動議
與妓女交歡全入鏡 英駐俄外交官火速辭職
汐止母子雙屍命案 檢警基隆訊問關係人
四川父親欲攜女跳樓 遭群眾痛毆
告別式後 麥可傑克森醫生否認提供麻醉藥
尼泊爾爆發腹瀉疫情 逾100人死亡
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英特爾、明基電通、遠傳電信合作推廣MID 帶動口袋型上網裝置飆網風潮
不看好扁延押庭 本土社團將繫黃絲帶聲援
宏都拉斯政變雙方將談判 但均無讓步跡象
歐巴馬稱G8峰會就氣候變遷達成歷史性共識
14國義大利峰會聲明 反對保護主義
拜麥可傑克森之賜 日面具公司接獲下單熱潮
中興航空醫療直升機金門外海失聯
哥斯大黎加斡旋 宏都拉斯敵對領袖展開會談
台灣5團隊輪番上陣 亞維農藝術節熱鬧開鑼
牛轉乾坤破功 犀牛角需求高漲牛命不保
美國利比亞關係回溫 歐巴馬與格達費握手
汐止母子命案非溺水 2男疑欠錢殺人棄屍
G8峰會領袖團體照加總理遲到成新聞焦點
費爾普斯「泳」破100蝶 締造第5項世界紀錄
中興直升機金門墜海 2人尋獲1人待尋
伊朗群眾紀念1999年示威 警方發射催淚彈
米契列地滿意返宏國 敵對雙方會談仍在進行
歐巴馬警告：美國秋季恐爆發嚴重新流感疫情
美國務院：仍不清楚新疆暴動首日狀況
LPGA美國公開賽 龔怡萍首日並列第六
中興醫療機墜海 去年金門事故同型機
中興直升機金門墜海 1死1生還1搜尋中
中興航空飛安事故 副駕駛不治
新疆騷亂令中亞國家不安
中興直升機失事 世運飛行運動有備案
美軍上將：中國超出國防需要擴軍令人擔心
美預期宏都拉斯調停二巨頭同室未果
中興直升機金門墜海 李炷烽要求檢討
西方媒體對新疆局勢報導「混亂」
民進黨人士到台中地院 綁黃絲帶聲援陳水扁
吳淑珍轉一般病房 鄭新助：狀況穩定
蔡英文再聲明 扁沒有繼續羈押之必要
貢寮海洋音樂祭 福隆沙灘熱情搖滾3天
扁：國安特勤像魔神仔一樣 無可能逃亡
綠成立法律反制小組 首鎖定雲林地檢署
「台灣OTOP設計大賞‧台灣好茶展」OPEN
飆未來與歌劇魅影 藝文展演邀消暑
2009南台灣觀光護照 正式公開
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遠離塵囂 貼近大自然 翠湖芳庭推出芳香抗壓個人療程
表弟：麥可傑克森遺容安詳似熟睡
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網路旅遊宅經濟，動動滑鼠讓你便宜撿不完！
古華薈茶食大賞遇見王德傳茗品～絕品好味道
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貢寮音樂季開鑼 今天起搖三天
凍未條 陳聰明告立委邱毅
監院研討會／律師公會:重罪羈押違反無罪推定
貢寮海洋音樂祭 發掘獨立音樂人材
王毅：大陸許多省都想主辦兩岸論壇
貢寮音樂季瘋三天 環保團體籲淨灘、愛地球
捷運內湖線網路故障 乘客被迫在軌道下車
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亞洲第一家生態渡假旅館 關西六福莊招募新鮮人釋250名職缺
刷國泰世華信用卡 得刷卡金再抽「2009 NBA台北賽」門票、簽名球
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網站重見天日 朝鮮日報自揄「不堪一擊」
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中醫冬病夏治三伏貼特殊療法發表記者會
二００九年台北傳統醫學國際論壇
台哥大NP攜碼、行動上網 澳港免費機票送殺很大
阿富汗卡車路邊爆炸 25人死
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雲南規模5.5地震 逾330人受傷數千房屋受損
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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G8峰會就氣候變遷問題獲進展 聯合國說不夠
新型流感虎視眈眈 美準備今秋施打疫苗
國際油價跌破60美元後反彈
美股狹幅震盪 小紅作收
巴西計畫提高國內航空公司外資持股比例
南韓禁加牛肉進口 加拿大將求WTO裁決
環法第6站 胡修夫德奪冠坎塞拉拉續穿黃衫
渥太華一公司研發出對抗新型流感電腦軟體
哈燒新片充滿愛意 炎炎夏日想婚
熱帶性低氣壓沉降氣流 中部以北更炎熱
雲南姚安規模6地震釀災 成都軍區馳援
台股開盤上漲59.28點 為6807.46點
飛安官赴金門查失事原因 苦等機位
捷運內湖線誤警訊 迅速排除
福建學者：大陸民企要為赴台投資做準備
雲南姚安地震規模6.0 上萬民宅毀損1死數百傷
MLB 提謝拉中止23場未開轟 洋基勝雙城
世大運網球男雙 易楚寰李欣翰晉級決賽
德國科學家：人類可將新流感傳染給豬隻
北韓發動網路戰？ 專家看法兩極
美國務院網站持續受攻擊但頻率不高
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
國際油價下跌 國內油價可能降逾 1元
氣象局發布東南部中南部大雨特報
日本6月份躉售物價下滑6.6% 創史上最大降幅
王不見王 宏國政治危機尚無解
第5屆兩岸經貿文化論壇加強維安
對新疆暴動表遺憾 星籲各方對話解決分歧
烏魯木齊道路解封 社會運作趨於正常
面對延押 扁：沒有任何期待的可能性
北京學者：中國反疆獨面臨新挑戰
中縣樂器節 18日后里馬場登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
通用獲准出售資產 脫離破產保護障礙清除
世運撞球 中華隊奪牌信心十足
星媒：中國媒體散佈仇恨 深化新疆漢維對立
第5屆兩岸經貿文化論壇預定11日登場
專家：豬隻伊波拉病毒對人類可能更危險
台股進入6800點套牢區 買盤謹慎
迎世運 高市中正技擊館翻修煥然一新
港媒：北京應消弭維漢民族矛盾
馬多夫大騙局 控訴詐欺案超過15400件
機器人世界盃大賽 台灣隊奪下14歲組冠軍
開闢財源 紐時意見調查擬針對網路版收費
力拓間諜案 澳總理陸克文稱將謹慎處理
扁延押庭 綠委無法旁聽與法警爭論
豐原木器工廠火警 幸無人傷亡
智財融資 信保基金擔保融資已逾 8億元
NBA四隊交易 魔術揮別圖科格魯 馬里安當小牛
南韓央行上修今年GDP預估 下半年出現正成長
全球旅客評比 旅館業者：法人最差日人最優
印度古茶拉底省假酒中毒 死亡增至105人
為扁祈福 屏東民進黨人士綁黃絲帶
傳南韓網路攻擊來自16國 北韓不在其中
中興航空失事直升機 4/10曾進廠維修
學者：金融海嘯反映全球環境能源雙重危機
國民黨高層：「馬胡會」2年內不可行
評論：新疆暴動是因未落實少數民族自治
北捷內湖線噪音擾人 議員要求改善
不滿邱毅不實爆料 陳聰明向法院提告
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶1.5分
國光號機場聯絡道擦撞工程車 無傷亡
中央氣象局氣象報告(更正報)
詐騙集團更改來電號碼 婦人險受騙上當
兩岸論壇明登場 吳伯雄率團啟程
販毒集團吸收未成年人 給高薪供膳宿
北京學者：中國邊疆6區維穩不容忽視
何志欽：財政赤字若太大 經濟恐無法復甦
中油人事費用虧很大 監院通過糾正
新疆喀什下令外籍人士離開
汐止母子雙屍命案 2嫌疑人落網家屬追打
史普陵特通信網路委易利信經營 7年50億美元
雲南地震後出現奇異天象
共軍高層人事變動 陳勇任總參助理
台灣芒果外銷年逾 1千萬美元
購500萬劑新流感疫苗 2度招標晚間揭曉
紀念921地震10週年 民歌手明晚紙教堂獻唱
教部贈國民電腦 偏鄉學童開心又感激
台股收盤漲21.68點 為6769.86點
台灣面臨武器取得困境 星學者建議自主研發
國防部肅貪防弊 總統:上窮碧落下黃泉徹查
2009動物保護志工培訓歡迎參加
騷亂過後 烏魯木齊今日禁清真寺禮拜
指陳師孟金恆煒宦犬 郭冠英遭起訴
偵破持槍行搶民宅案 南市警逮捕4人
研究：1/3婦女接受非必要乳癌治療
稅改聯盟：政府應對富人量能課稅
香港女歌手陳慧琳誕下男嬰
加州政府債信差 多家銀行拒「欠款條」
台股6800點以上賣壓重 週線連 3紅
台北股市狹幅整理 漲21.68點
美女子高球公開賽 崔蘿蓮暫領先曾雅妮第84
羅省中華會館120週年紀念特刊問世
7月台指期漲33點 逆價差14.86點
吳伯雄率團抵湖南長沙
張碩文監院陳情 促彈劾承審法官檢察官
參加兩岸論壇 許榮淑范振宗啟程
7月電子期漲2.35點 金融期漲0.2點
印度軍方稱中國導彈驅逐艦將訪印度港口
邱家雞肉好滋味 陳菊勉業者推廣促進觀光
城仲模旁聽扁延押庭 綠委:法律人看不下去
華郵：AIG要求恢復發放員工留任獎金
補缺不光彩 柏里斯將不尋求連任美國參議員
八大工業國家延至9月與伊朗攤牌
行銷世運 高市觀光業者大量認購門票
馬總統為國共論壇正名 蘇貞昌不認同
城仲模：扁無構成羈押要件
張榮恭：看不出短期內會有馬胡會
2016年前 全球平面顯示器產值每年僅成長1%
南縣基層將陳情爭取 縣市合併後保留區自治
台股漲21點 三大法人賣超5.55億元
芝城歷史黑人墓園遭粗暴掠奪 逝者遺體被棄置
中鋁：澳洲力拓員工遭押與雙方談判破局無關
嘉市第9屆兒童戲劇節 暖場演出充滿歡樂
澎湖縣議會舉行酒會 慶祝成立60年
IFAD：歐巴馬將宣布150億美元糧食安全方案
嘉大學生摔落水庫洩洪道 加護病房觀察中
吳淑珍狀況平穩急於出院 高醫勉強同意
社交網Tagged紐約州挨告 涉電郵詐騙侵犯隱私
陳幸妤覓職 陳菊：如有需要願協助
台積電Q2合併營收季增87.87% 超出預期
歌仔戲傳承 廖瓊枝:需演員更需觀眾
台南研究自殺動機 精神疾病居首
歐洲主要股市 開盤下跌
男子駕計程車到法務部門前點火自焚
烏魯木齊公車全面恢復營運
入圍新7大自然奇景 玉山宣傳大使功成身退
美國正式簽約參展上海世博會
新台幣兌美元貶8分 收33.050元
雲南姚安9年內2度出現規模6.0地震
加州斷層震動頻繁 大地震風險增加
郝龍斌:6成外籍企業人士滿意北市生活品質
日本股市下挫 航運股因運費調降領跌
控血糖藥蘭德仕疑升高罹癌率 加國下令調查
挨重判150年刑期 馬多夫不再上訴
重返威廉波特 加強變化球打擊是第一要務
員工被控行賄 澳洲力拓表示驚訝與關切
救護直升機失事 急診醫界提檢討建議
玻璃碎片雕琢小提琴 政治受難者的辛酸曲
LLB 中華大勝關島 取得世界少棒賽代表權
抗議鎮壓動亂 土耳其部長籲抵制中國商品
行銷台北 郝龍斌：歡迎各國導演來拍片
吳伯雄：兩岸文化相輔相成
系統異常 捷運木柵內湖線全線停擺
生命教育夏令營 讓弱勢童「改變自己」
新流感當道 阿根廷人見面不再擁抱親吻
烏魯木齊禁止大型集會 清真寺關門
炸油複檢 Mister Donut紐約門市被要求換油
聖嬰現象重返太平洋 影響全球各地氣候型態
投開票分離？ 中選會：不可貿然實施
美國經濟下半年料成長1.5% 明年Q3開始升息
中興直升機金門墜海 失蹤者持續搜救中
中國宗教管制 引爆新疆穆斯林怒氣
管理員催繳房租引不滿 波及母親遭綁架
中油明起汽油每公升降1.2元 柴油降1.3元
不顧官方禁令 新疆部分清真寺開放禮拜
推展深度旅遊 嘉義縣府邀廈門媒體採訪
北縣府：稽查餐飲炸油將成例行衛生業務
國安局：政風處長汪兆華辭職 與查弊無關
法總統籲改革全球通貨制度 檢討美元地位
中縣破獲地下簽賭站 累計賭金逾10億元
謝長廷吳乃仁：無羈押必要 應即釋放陳水扁
200人群聚澳國會 抗議新疆種族暴動死傷
歌劇魅影今晚開演 化妝舞會場景華麗熱鬧
全球鯨豔 大藍鯨國際巡迴展海洋公園展出
台灣原創流行音樂 許景淳跨組入圍受矚
吳乃仁:現卸任黨公職赴國共論壇 黨紀議處
吳淑珍出院 明天生日家人聚餐
殺人前科男子法務部前自焚傷重 動機待查
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳陳幸妤服藥自殺 陳致中否認
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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趙又廷初試啼聲 配音大藍鯨表現不俗
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雲縣立委補選 綠營選戰號角響起
涉夾帶保育類陸龜闖關 高雄海關逮1台商
中國逮捕力拓員工 澳洲：與鐵礦談判有關
桃縣檢測62攤販油品 7家酸價不合格
IEA：全球原油需求明年將反彈
多位學者籲修法 保障人民受迅速審判權
聰明用醃料 減少炸烤食物致癌物質
持續挺進前28名 玉管處對玉山充滿信心
台塑化:晚間8時汽油降1.2元柴油降1.3元
白色恐怖政治受難者 從943人增至8296人
劉兆玄視察花蓮原住民文化館 盼充分利用
印度水質愈趨惡化 飲用水喝不得
最活躍火山再度騷動 菲律賓拉警報
世運會毒化災害救災演練 測試應變能力
嘉市警方掃黑 挽救欲攜家人自殺婦女
新台幣匯率收貶8分 貶破33元
衛署驗麥當勞等業者第2批炸油 仍未含砷
郭泓志3A出賽 投1局失1分
聖多美普林西比國會代議長7/12訪台
竹縣淡新檔案裡的驚奇特展 11日開幕
六堆兒童藝文嘉年華 20餘藝術團體飆戲
女足亞錦資格賽 天氣太熱延後1小時開踢
高雄世運護旗手24人 超馬媽媽入列
美國鐵路貨運量萎縮 股神巴菲特也憂愁
西班牙奔牛節首傳死訊 一人命喪牛角
泰新型流感病例破3000 多家補習班暫關閉
越來越多日本選民希望首相麻生大選前下台
百年醞味 台灣醬油產業特展開幕
中興航空事故 飛安會明天上午撈黑盒子
羈押理由強度減弱 扁能否獲停押受矚目
鴻海6月營收重返千億 創今年新高
台綜院聘周天黎任高級文化顧問
美國官方：太平洋形成聖嬰現象
內捷故障 郝龍斌：明晨6時前恢復營運
北市發生遊覽車當街冒煙 消防局派員搶救
指考螢幕閱卷非選擇題 研議加入歷史英文
砷油風波 麥當勞盼台美和SGS樣本都複檢
掃黑專案 高市警方檢肅治平目標2人
日男子上電視亂爆料 檢方求刑5年
砷油爭議置一旁 衛署:仍以酸價做指標
遭監院糾正 中油：虛心檢討
雲林立委補選 許舒博婉拒李建志納初選
消保官:麥當勞不能以自驗數據 質疑北縣府
高雄世運即將登場 葡代表團舉行授旗儀式
砷油事件 北縣衛生局：行政處分請示衛署
市民大道遊覽車起火 29名日客虛驚
金門直升機墜海 飛安調查明尋黑盒子
配合世運防空污 高港彈性調整船期加強稽查
藍委質疑積欠選手獎金 體委會將開會解決
雲南地震 昆明台協：尚無台商受損訊息
女足亞錦資格賽 中華0比1不敵約旦
壽險業資金鬆綁 房市短期利多 長期視供需
網路罪犯藉麥可傑克森之死進行惡意程式攻擊
中國6月出口年減21.4% 連續8個月下滑
搖櫓牽罟美少女 澎湖沙灘節熱鬧登場
ADOC計劃在菲進入第二階段 3中心同步啟用
維吾爾人就業難 埋下社會不穩因子
屏東一口蹄疫個案 全場豬隻健康 已通報OIE
世大運 射箭男團與桌球男單江宏傑打進決賽
貢寮海洋音樂祭熱鬧搖滾 人潮不如預期
蔡英文:法院沒有理由繼續延押陳水扁
暑假兌換人民幣現鈔 台銀有優惠
台股週加權指數漲1.57% 生技醫療股漲最多
轉售日月潭船票圖利行徑 日管處將加強取締
今年上半年美軍自殺人數增加
烏魯木齊往南疆出現返鄉潮
內捷故障 郝：若屬系統問題會向龐巴迪求償
日民主黨魁舉行記者會 強調政權輪替
第2批抽查油未含砷 麥當勞:證明油品沒問題
趙建民：兩岸文化價值整合過程與政治無關
消基會籲提高高中登記及免試入學名額
文建會新台風短片 記錄地方文化生命力
哥倫比亞總統之子遭網路死亡威脅
俄羅斯央行降息至11% 期刺激經濟成長
英新型流感病例近萬 倫敦恐爆大流行
男子法務部前自焚 法務部：遺憾
研擬東部建設條例 劉揆：保障東部不邊緣化
兩岸資訊服務業搭橋 中國與會名單遲未定
總統接見顧立雄等法界人 談司改未提扁案
李行八十電影六十 電影界向李行致敬
世大運 網球男雙易楚寰李欣翰摘金
蔡英文：民進黨一定會站起來
第098137期今彩539三星彩四星彩開獎
中興航空直升機失事前 飛行高度變化怪異
第098055期大樂透49樂合彩開獎結果
衛署500萬劑新流感疫苗 國光生技得標
新加坡麥當勞：炸油符合當局規定 安全無虞
國中基測明登場 可帶手帕衛生紙不能帶水
駐印尼代表盼尤多約諾新任期強化印台關係
鄭瑞城：府院部共識 12年國教是目標
日性感歌姬倖田來未想揚名國際 關鍵在台灣
傳美記者凌志美和李雲娜被留置平壤賓館
黃騰浩梁文音主演紫玫瑰 拍吻戲先道歉
本週上市公司市值17.06兆元 週增1.53%
新加坡明起停止邊境關卡體溫測量
世大運女子複合弓團體賽 中華隊晉級決賽
金融海嘯後 定期定額投資新興市場績效佳
通用汽車資產售予半官方公司 今將完成轉移
日職 陳偉殷7局無失分 再登自責分率王寶座
惠譽:台灣壽險業資本水準弱 影響體系穩定
暈機 李翔豐幸運逃過墜機劫
遊大阪2萬2000元標成7300元 易遊網認賠
麥當勞申請複驗？消保官：15天內提申請
消基會：衛生署將擴大抽檢路邊攤油品安全
勁歌熱舞 北院歡度113週年院慶
吳伯雄盼兩岸論壇互助雙贏
尤多約諾將繼續推動政經改革
麥可死因調查工作加緊進行 警長拒排除他殺
賈慶林：兩岸和平發展應是全面性
加州財政困難 削減非法移民福利再成話題
夏天海灘游泳水質OK 嚴防紫外線
大陸麥當勞肯德基：烹炸用油沒問題
售出主要要業務 通用汽車走出破產保護
美國5月貿易逆差意外縮減 因出口增長
美國股市開低 邁向連四週下跌
畢業季 生態度假旅館徵才250人
金控上半年獲利富邦金掄元 新光金轉虧
詹春柏轉述總統談話 盼鄭永金支持黨提名人
紫外線再飆高 環署提醒民眾防曬
美冒險家佛塞特可能因突遇亂流墜機身亡
歌劇魅影重現台北 小巨蛋星光熠熠
萬能細胞癌化風險度 與細胞抽取部位有關
第098055期大樂透 1人獨得1.97億元
第098137期今彩539三星彩四星彩派彩結果
人民日報評論員：團結部署 形成維穩力量
亞股漲跌互見 景氣復甦持續引發關切
衛署擱置爭議 麥當勞砷油成無頭公案
麥可傑克森追悼會一唱成名 英男童星途似錦
香港舉辦台灣優質水果夏季特賣會
貢寮海洋音樂祭華人之夜 蕭敬騰黃立行開唱
王金平前往吉里巴斯 參加建國30週年活動
木柵內湖線晚間試運轉 明早6時恢復營運
砷油裁罰標準前鬆後緊 衛署一日二變
義大利：G8糧食安全支出增加為200億美元
柵湖線狀況不斷 機電整合埋變數
研究：限制熱量可以延壽 至少猴子如此
北京健檢SPA溫泉首發團將來台
索馬利亞海盜揚言 將斬首菲籍船員
中職 陳瑞振4打數4安打 象6：3勝獅
歐巴馬告伊朗：放棄核武 否則將採進一步措施
北市24公園明起禁菸 違者最高罰1萬元
陳聰明不滿不實爆料 向法院告李濤邱毅
何鴻燊：唐英年有機會任下屆香港特首
義大利總理：G14將取代G8成為主要決策集團
美國7月消費者信心 3月來最低
歐巴馬：期待出席2010年南非世界盃足球賽
美敦促中國處理新疆動亂時展現節制
砷油疑雲 北縣：暫不罰業者
國道警察破獲信用卡盜刷案 估千人受害
美國6月進口物價連4個月上漲 受油價推升
新加坡麥當勞：將開放廚房給消費者參觀
G8峰會承諾 為貧國提供200億美元農業援助
遭英國小報竊取手機機密 名流研擬提告
土耳其數千民眾示威 抗議新疆種族暴亂
維族流亡領袖：新疆騷亂可能數千人死亡
台北捷運木柵內湖線 6時恢復營運
今天的台灣英雄：黃俊杰奮力爬升苦中作樂
世維大會籲中國反求諸己 根本解決新疆問題
迎接2010台北國際花博 打造讓人體驗展館
二次基測登場 報考創新低
烏魯木齊騷亂死亡者每人20萬撫恤金
樂活當道 觀光加運動超有feel
港媒：烏魯木齊未出現離疆潮
烏魯木齊趨平靜 觀光旅遊恢復緩慢
木柵內湖線恢復通車 設免費接駁公車
二次基測 金門考生較首次減半
麥當勞炸油超標可罰 執法細節有爭議
二次基測英文科 考生：不難
浴火重生 新通用矢言重拾獲利
美議員力挺維吾爾流亡領袖 譴責北京暴力
官方公佈烏魯木齊暴力事件死亡漢維族人數
二次基測 高雄考區家長比考生多
麥可傑克森之父：兒子死於他殺
美女子高球公開賽克爾躍居領先 曾雅妮出局
海巡續搜救失蹤者 尋直升機黑盒子
烏魯木齊騷亂震撼 北京召開會議強調保安
烏魯木齊維吾爾族聚居區又封路
國中基測二次測驗 雲嘉上午4考生違規
捷運停駛事件 郝龍斌：求償究責
二次基測自然科 考生：題目靈活稍難
捷運停駛事件 常岐德：該下台就下台
大批歌迷湧進麥可家鄉 對偶像奉上最後懷念
吳伯雄：用文化搭起兩岸第2座橋樑
美職小聯盟 林哲瑄1安打2分打點
相互承認學歷與開放招生 兩岸學者有共識
內湖線出包 郝龍斌二度道歉並究責
八國峰會主要協議一覽
完成資產轉移 新通用汽車成立
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美7月消費者信心不振 歐股收黑
世大運桌球男單 江宏傑激戰7局後摘金
新華社：新疆騷亂死亡人數升至184
投資人憂慮全球未來景氣 美股多收黑
北2高凌晨4車追撞 1人急救中4人輕傷
跟上科技潮流 英皇室上推特傳訊息
市場憂需求疲軟 紐約油價跌破60美元大關
抗暖化 環保團體指G8有進展但富國應做更多
加一運輸機墜毀 2駕駛員喪生
醫學研究：1/3乳癌病患其實不需治療
新型流感在美蔓延 累計3.7萬病例
新型流感 巴西公布第二起死亡病例
與社會融和 加移民部長鼓勵移民學英法語
北部最熱 東南部恆春半島局部大雨
歐巴馬抵達迦納訪問 數千民眾爭睹風采
環法第7站康塔多拚黃衫僅差6秒 阿姆斯壯第3
陝西強姦犯搖身變糧食局長貪污受賄判16年
8/1起台鐵票價有漲有跌 最多降14元
經由驗血檢查憂鬱症 日研究成功
布希政府阻撓調查屠殺塔利班戰犯
進軍美國國會 前惠普女執行長蓄勢待發
廣州擬將25個孫中山遺蹟一併向聯合國申遺
聖荷西信使新聞讚台灣重新打造製茶產業
為復甦加把勁 美考慮對中小企業紓困
中國軍方表態：穩定壓倒一切
配合世運空污減排 鋼廠停爐減產影響有限
英國爆首名無其他健康問題新流感死亡病例
奈國激進團體：二度炸燬商雪佛龍輸油管
下週起至8月 營建署舉辦墾丁系列主題活動
營建署：全台雨水下水道建設率逾63%
熱帶性低氣壓可能成颱 對台無影響
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
山東出現1名內臟器官全反位「鏡面人」
青年獻策 蚊子館變休閒露營園區
麥當勞中國：檢測油品無砷類別
陸媒：Facebook出現疆獨群中國網民籲封殺
土耳其總理比喻新疆暴動為種族滅絕
天氣酷熱加冷氣故障 廣州千人拒乘火車
宏都拉斯政變雙方談判無結果
財力驚人 彭博投入選戰逾3600萬美元
劉震濤：兩岸合編中華辭典有助文化交流
台籍農技顧問在菲遭員工持刀殺害
川震「范跑跑」返原校任教
卑南族海祭 感恩雅美族賜小米
金價跌破支撐 分析師：短空長多趨勢不變
腦中風趨年輕化 醫師籲重視保健
台維斯盃8強 美俄隊連吞2敗恐遭淘汰
新加坡雷曼相關產品投資人控告星展銀行
力拓間諜案 澳洲國內籲陸克文介入干涉
中國大陸明年起新增休漁放生節
新電信首賣iPhone 3GS吸引數千人排隊搶購
大陸學者：民進黨員參加兩岸論壇增進了解
採訪新疆暴動日電視台記者遭扣8小時
助大專畢業生進職場 中區釋3千多實習名額
市場區隔奏效 會員制量販不受景氣影響
青創貸款獲推薦 信保成數提高至9成
軟體商控告Google廣告平台AdWords侵犯商標權
澳門行政長官候選人強調發展文化產業
竹科就業博覽會 逾2萬人爭搶2200個職缺
孫震：台灣行政單位對教育管制太多
竹科就業博覽會 劉揆到場為求職民眾打氣
二次基測 嘉義一考生長水痘單獨應試
基隆貨櫃車翻覆漏油 市區中山高北上大回堵
馬總統：童玩節成功轉型為蘭雨節
傳美LPGA主席畢凡斯女子公開賽後下台
海祭徹夜狂歡烤肉 北濱海邊漂流木起火
擴大行銷通路 通用與eBay洽談網拍新車
黨務組織變革 民進黨擇定10區試辦1年
內湖線車門異常 列車延誤12分鐘
北縣：涉刑責問題 15天內不交含砷油樣
駭客攻擊南韓及美網站 韓媒指北韓軍方策動
確保網購權益 綠委擬提案修法
國華人壽:未被監管 7月29日開股東臨時會
房屋遭拍賣 仍應申報財產交易所得
推廣政府出版品 研考會有獎徵答
國外遊學寄宿家庭住宿費 不得列為租金支出
北縣:速食炸油檢測 衛生局會同消保官採驗
景氣回春 竹科Q2出口值逾千億 季增27.88%
世運合球 中華隊積極備戰力拚得牌
宏國敵對雙方在哥斯大黎加談判無結果
邀綠營赴國共論壇 民進黨:置台於中國之下
搭捷運應考二次基測？ 考生：怕怕
12年國教遊行明登場 全家盟考區發傳單
美國線上電玩夯 Yahoo!Games拔得頭籌
肥胖者感染新型流感 恐更易出現嚴重併發症
新疆事件後 中國沿海企業恐拒聘維族工人
MLB 天使10：6逆轉勝洋基 中止2連敗
內湖線停駛 北市綠營:捷運官員應負責
廚房品質控管 麥當勞歡迎民眾申請參觀
內湖線頻故障 郝龍斌要求加強可靠度
未來主義百年大展 暑假看展飆未來
海洋教育博覽會開幕 鄭瑞城讚高雄好地方
接管國華人壽？ 金管會：委員會未做此決策
常岐德:先解決內捷供電備用迴路 再談求償
鐵飯碗生鏽 8成加大員工恐被迫休無薪假
歐巴馬與教宗會面 承諾全力降低美墮胎人數
中國著名學者季羨林、任繼愈今天病逝
中國國家旅遊局對慕尼黑旅遊發出安全提示
力拓主管被捕 澳洲部長設法與中國官員會談
2009中國首對出生貓熊取名好好運運
馬總統明從屏東開拔 展開國民黨主席競選
為台灣棒球加油 首部棒球電影開鏡
美政府報告質疑布希時代秘密竊聽計畫成效
監院上任周年成績 民眾心中有衡量
內湖線恢復營運 乘客仍擔心再出狀況
英小報僱偵探竊聽名流手機疑雲 新聞集團否認
中國網路有效受眾規模突破3.5億
MLB 巨人投手桑傑士演出本季首次無安打比賽
鐵人三項苗栗明德水庫開跑 逾3000人報名
羅馬黃金大獎賽男子百米 蓋伊飆出今年最快
國考實作測智力也測體力 染織連考6小時
二次基測國文科 考生：文言文比重較高
印度假酒中毒死亡增至136人 居民仍喝不停
擺脫溫柔鄉豔名 礁溪打響泡湯休閒名號
礁溪獨特農業環境 溫泉蔬菜負盛名
宜蘭礁溪林美山 俯瞰蘭陽平原好去處
賞雕作看蘭花 礁溪文化旅遊別有特色
年底選舉 蔡英文8月啟動小鷹號輔選列車
淡新檔案裡的驚奇特展 竹縣縣史館揭幕
金門發現直升機殘骸 可望尋獲黑盒子及機員
歐巴馬展開歷史性首訪迦納 將參觀奴隸城堡
國民黨議員主張國共在港公開活動
中市民俗公園點燭光 照亮更生人光明前景
麥當勞羅「砷」門 政院消保會出面了解
MLB 桑傑士完投9局 締造無安打比賽
碟片廠Q2淡季不淡 逐季成長趨勢成型
高縣府籲民眾幫助身心障礙者庇護工場
泰再增157新流感病例 累積共3228人感染
兩岸傳媒業呼籲完全開放媒體相互常駐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台馬警方合作 破獲跨國網路詐欺案
補助嘉縣牡蠣災損 漁業署同意取消附帶條件
有聲有景很立體 4D影視進入瀋陽中小學課堂
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台彩：公益彩券5月盈餘15.55億元
第五號輕颱蘇迪勒形成 不會來台灣
卡斯楚：宏國危機可能觸發拉美政變潮
兩岸出版業者：交流合作是大勢所趨
總統訪神農獎得主徐志雄 稱讚分享精神
注入農村新活力 水保局培訓600顧問師
催生和平文化 綠島人權園區邁向和平博物館
大陸擬開放台生申請大學 教部：影響不大
不再忍氣吞聲 台灣外交逐漸走向正常化
桃警偵破幫派販毒 起出市價3000萬毒品
國中二次基測 雲嘉考區5考生違規
加拿大警告 孕婦感染新型流感面臨更大風險
基測作文我曾那樣追尋 考生：容易發揮
馬總統訪宜蘭 稱許柏德琳修士愛心
兩岸攜手合作開拓文化創意產業
查買官賣官 國防部：若有起訴將依法公布
二次基測 彰化考區3名考生手機發出聲響
體驗農村生活 澎湖舉辦採花生比賽
砷油裁罰 北縣衛生局請示衛署
海祭海洋獨立大賞 10組樂團競逐最高榮耀
東京都議員選舉明投票 結果左右政局受矚目
澳洲部長會見上海政府 促快速審理胡士泰案
警方認出搶奪慣犯身影 男子沈迷網咖遭逮
龜山國小棒球隊凱旋返校 受熱烈歡迎
常岐德請辭 郝龍斌：先解決問題去留再談
暑假紅眼多 隱形眼鏡族要小心
生飲台正名飲水台 環署要求定期維護檢測
基隆2次基測133人缺考 1考生踩空受傷
八方風情美學新構現代藝術展 北縣登場
消保會:麥當勞不依法申請複檢將開罰
加國總理：我也有弱點 但與貝魯斯柯尼不同
泰新流感再一人死亡 政府醫院全面戴口罩
食用油爭議 監委調查法規是否落實
政院消保會力挺 陳坤榮：感覺好多了
高鐵車廂外層玻璃破裂 疑落石造成
反髒污考核得獎鄉鎮市 周錫瑋發千萬獎金
第二次基測英文科 北一考區一考生作弊
對G8憂心政局與核子計畫 伊朗故作輕鬆
分析家：維吾爾騷亂凸顯中國族裔緊張情勢
衛生署定案 炸油使用前後砷含量標準一致
台灣首度參加米蘭國際家具展 能見度大開
飛安會：失蹤許煥懋和黑盒子極可能在艙內
海祭辣妹多 警方更衣室外反偷拍偵測
烏魯木齊維族恐遭毆打 藏匿在外不敢返家
畫展剪綵被勸進選高市長 謝長廷笑稱被設計
高鐵：1車廂外層玻璃網狀裂痕 非爆裂
台商菲律賓遇害 外交部已提供家屬協助
趙紫陽秘密錄音出版 鮑樸：64不會被遺忘
結合學習就業 教部盼大學建置e-Portfolio
台灣設計師籲台灣更積極參與國際設計展
鐵人賽移師苗栗明德水庫 薛慶光倒跑倒騎
台灣提供貸款及技術助薩爾瓦多農民增加產能
中職 La new4比3勝興農獲2連勝
高考三級歐巴馬也入題 預估錄取率2.51%
台北電影獎 戴立忍不能沒有你獲首獎
歐巴馬上任後首次訪非洲 迦納民眾夾道歡迎
墨西哥台灣國合之友會辦座談分享台灣經驗
世大運射箭女子團體複合弓賽 中華隊奪冠
大陸私娼生活紀錄片 震撼台灣觀眾
歐巴馬籲非洲人民掌握前途 對抗專制貪污
去夏競選專機緊急迫降 歐巴馬幸運逃過一劫
歐巴馬籲民眾有耐心 駁斥另擬振興方案構想
結束非洲里程碑訪問 歐巴馬離開迦納返國
雷雨迫使美航太總署延後發射太空梭
歐巴馬希望加速推動訓練阿富汗軍警
今天的台灣英雄：林谷珍獨鍾國樂迷醉竹笛
歐巴馬訪迦納奴隸城堡 望女兒記取教訓
賴幸媛：ECFA來不及列入年底前江陳會談
運動賽事賺很大 大國小國都爭辦
高雄世運 法式滾球中華隊摘牌有望
馬總統參選國民黨主席 今跑遍南部7縣市
MLB 天使打線大爆發 14:8大敗洋基
高縣銀髮族麻將賽 以牌會友
MLB 倪福德再出賽 1.1局失1分
賴幸媛指兩岸已從相互否認走向互不否認
松樹皮萃取抗氧化劑 修補人體自由基防衰老
鴻海精密甦醒 6月營收重飆1208.07億
中國官員：烏魯木齊油罐車爆炸 無傷亡
騷亂漸平息 新疆當局呼籲民眾走出家門
馬總統：選黨主席非擴大權力 是全面負責
苗栗鐵人3項 金溥聰與肢障選手阮錦源參賽
金門墜海直升機艙門開啟 疑似發現許煥懋
選主席談政見 馬總統:黨不再經營黨營事業
范振宗：民進黨應多了解中國大陸
海祭國際之夜 國際樂團輪番登場張惠妹壓軸
麥可姊姊：貪婪小人害死我弟弟
郭泓志3A再出賽 1局無失分
郝龍斌會龐巴迪代表 要求內湖捷運不再當機
長沙論壇 台生憑學測成績可上中國大學
麥可告別式花很大 洛城市議員促發起人買單
長沙國共論壇閉幕 國民黨提六項建議
報章抨擊法國第一夫人 義大利總理致歉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
入股保時捷 傳卡達主權基金出價70億歐元
義外長： 被囚5個多月 義人質在菲律賓獲釋
美女子高球公開賽第3輪 克爾續領先盧曉晴第3
海貿會二團143人下午抵台 採購百貨食品
世運藝術與舞蹈項目 最美麗的運動
世運球類運動 高度競技充滿新奇
科系冷熱風水輪轉 反映市場變化攸關就業力
死生契闊的溫厚 生死學系送行人生最後旅途
台灣東半部南部有雨 中部以北高溫炎熱
中國增設西安長沙昆明口岸台胞證簽注點
將會美智庫 賴幸媛：兩岸政治談判無時間表
佩爾索打破男子200公尺仰泳世界紀錄
雲南大姚彞族村落驚現神秘死亡事件
重慶自助旅遊團探險突遇山洪 7死12失蹤
北京學者：民進黨員參與論壇增進兩岸溝通
白宮經濟顧問薩默斯：經濟危機還沒見底
港口盃 中華5:6不敵荷蘭 無緣爭冠
扁案審理近尾聲 本週多名被告將提示卷證
奇萊南峰登山客摔傷 空勤直升機救援
紐時：美前副總統錢尼命CIA瞞秘密反恐計畫
馬總統：將出席高雄世運開幕典禮
砷油疑案 消保官楊舜惠遭恐嚇明照常上班
南京武警進駐新疆維穩
LPGA美國公開賽 盧曉晴躍居第三
配合職棒明星賽 洲際棒球場將交管
二次基測數學科 考生：中間偏易
北縣消保官爆紅 羅生門如何落幕考驗智慧
7座國家公園 太魯閣遊客最多
東京都議員選舉 日相：選輸也不下台
希望種子計畫 25位原民學子獲工讀機會
北京逮捕澳商力拓主管 澳官員：不利中國商務
李欣汝家教嚴 戲裡戲外沒談過戀愛
調查：香港10%中學生與陌生網友發生性行為
內湖線事件 北市：龐巴迪專家抵台協助
僑委會推台日青年高峰會 深化青年交流
紐國跆拳道選手開娼寮 籌募倫敦奧運資金
美軍煙槍多 五角大廈考慮軍中禁煙
新台幣上週貶0.48% 亞洲貨幣多數貶值
演公視劇展躺屍人 黃采儀8天領6個紅包
墜海直升機搜救 失蹤許煥懋打撈上岸
烏魯木齊儲油槽爆炸 官員指無關衝突
許榮淑在長沙嶽麓書院被不明人士禁聲
二次基測 嘉義1考生攜香菸記違規
北大校長率團訪台 盼台灣認可大陸學歷
二次基測社會科 考生：簡單
奇萊南峰登山客受傷 直升機救援送醫
8月下旬立院開臨時會？朝野各說各話
1至5月壽險業保費收入年減11%
台水南化給水廠通過ISO14001驗證
2011年世界管樂年會 嘉義市長簽主辦同意書
宏國危機尚未解除 首都示威運動又起
冷氣消暑過敏鼻炎惡化 中醫免疫調節有效
二次基測結束 21日寄發成績單
日媒：中國與北韓國境 天天北韓人遭槍斃
湖南大學贈書台灣大學與中研院
台灣大學生明起赴大陸台資企業研習
新疆化學廠儲油槽爆炸 主管：排除恐怖攻擊
中國將首次舉辦世界性航空論壇
二次基測結束 高雄考區5起小違規
搶救本土劇 NCC盼與業者溝通後修法
北北基聯測 吳清山：將採中間偏易
馬總統:國民黨沒改革沒未來
參賽者感染H1N1 南韓世界合唱錦標賽叫停
金管會：4月底金融機構總體逾放比1.6%
聲援扁人權 涂醒哲與支持者繫黃絲帶
麥當勞砷油案 北縣13日開限改處分書
中石油烏魯木齊公司發生爆炸 非人為破壞
貴州煤礦災變 3名礦工被困25天後奇跡生還
中縣后里擋土牆倒塌 兩工人1死1重傷
立法規範名嘴爆料？馬總統：可以討論
中興直升機墜海 尋獲許煥懋及黑盒子
金融交流 金融研訓院規劃組團兩岸參訪
二次基測 基隆3件手機鈴響違規
馬總統選黨主席 黨員預祝生日快樂
菲恐怖組織釋放義籍人質 長達半年危機落幕
人類登月40年 否定論者仍認定NASA騙人
台灣學生首次在大陸事業單位正式工作
北縣普查餐飲業用油 13日啟動
金融進修充電 風險管理培訓報名踴躍
中國城市家庭消費力不斷上升
菲南3人質全獲釋 國際紅十字會欣慰
淡水民宅火警 老人死在火場死因待查
孫燕姿星國演唱會 歌迷一票難求
印度衛生部長籲加速電氣化 可減緩人口膨脹
補教老師：二次基測國文輕基礎重閱讀理解
女業務員遭囚禁施暴 公司懸賞20萬緝兇
二次基測英文 補教老師：單選題藏陷阱
許榮淑開講被新興民族文教基金會人員帶離
軍中設政風單位？總統：國防部研究中
許榮淑被人阻止開講 范振宗：沒有惡意
電影地中海廚娘 愛情食物戀
北京明十三陵之一茂陵即將大修
福建龍岩旅遊節更名為海峽客家旅遊歡樂節
上千人大熱天上街 要免試的12年國教
醫院病患爬上9樓鷹架 消防隊前往救援
現代五項落幕 總會長盼2013續辦成人五項
苗栗國際鐵人3項 楊茂雍汪旖文奪冠
父子對質探底 考驗陳致中認罪協商誠意
重慶東北部遭暴雨襲擊 12人死亡13人失蹤
是否三度延押扁 北院最快本週裁定
海西效應 福建台商第2代發展更增信心
日專家發現可控制失智症及漸凍人發病物質
調查發現胃功能失調易引發焦慮症
印度新德里捷運橋樑倒塌 5死15傷
兩岸創意文化交流 瓊瑤湖南廣電首開先河
南投魚池促銷絲瓜 擬結合日月潭遊程
視訊診斷 綠島受刑人保住生育功能
中央氣象局氣象報告
壽山動物園重新開園 人氣High翻天
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
砷油爭議 衛生署：依法論法支持北縣消保官
兩岸經貿論壇長沙閉幕
南縣代表會陳情將失業 馬總統：不必擔心
印度大吉嶺動盪不安 觀光客再遭驅離
東京舉行都議會選舉 首相麻生面臨重大考驗
台灣學生在大陸事業單位工作首例
二次基測自然科 補教：要達頂尖只能錯2題
墜海直升機尋獲黑盒子 將判讀釐清失事原因
土耳其民眾示威抵制中國貨 焚燒中國商品
基測作文 補教師：有追尋沒結果難高分
經長:依原計畫推動ECFA 研究報告延後公布
被稱猿人澎哥很受傷 許效舜靠才華交女友
許榮淑參加國共論壇 蔡英文：依黨紀處分
銀樓玻璃射不破逃離 2盜難逃警網
二次基測社會科 補教：5科中最具鑑別度
馬總統：參選黨主席 建立反貪腐核心價值
二次基測數學 補教:鑑別度高 滿分會減少
總統：地方派系不應影響國家與黨利益
秘魯南部規模6強震 未傳災情
涉施暴囚禁女業務員 1嫌釣蝦場遭逮
馬總統為嘉義社大地方學研究中心館舍揭牌
勞保局總經理蔡吉安退休 打算全台拍透透
家長團體要免試12年國教 教育部：審慎評估
竹縣1托嬰中心驚傳保母無照致嬰兒猝死事件
爸你好嗎電影節首映 演員大陣仗力挺導演
綠島喘不過氣 兩天湧爆6700人次
拉拉不敢穿比基尼 怕影響專輯銷售
持土造獵槍企圖打獵 父子移送法辦
專家：分離主義及恐怖主義與新疆暴動無關
北縣府：確保用油穩定 一油鍋炸一食材
改變真的很難 央視新聞聯播無實質變化
出國留學成中國最開放的國際化現象
報導：歐巴馬稱梅克爾篤定贏得9月大選
參加貢寮海祭狂歡 男子酒駕撞死人
瑞士盜版黨成立 主張網路檔案分享無罪
烏魯木齊禁止集會 漢人追悼死難同胞
海貿會二團採購估逾2億美元 三團8或9月來
配合泳渡金廈 小金門移除軌條砦
援扁司法人權 本土社團繫黃絲帶敲和平鐘
台灣科技產品受青睞 英國會採購使用
小燕姐做媒撮合黃騰浩 Alisa傻笑
投資人：越南中國海灘 比峇里島更漂亮
知名品牌冰淇淋不合格 北縣衛生局13日複查
新疆烏魯木齊騷亂事件 184死1680受傷
疾管局：12月是抗新流感決戰點
增設軍中政風單位？ 國防部:儘速研議
高鐵轉轍器訊號異常 今收班前南下車延誤
校正公電（12日CAP0018號）
校正公電（12日CAP0030號）
國中二次基測結束 學生打工宜注意安全
泰國總理：新型流感病例8月可能達10萬人
量能不足 台股本週觀察國共論壇與美財報週
不要從早考到晚 部分民眾上街要求12年國教
新莊流彈命案 警方以彈追人查證3嫌疑人
以黨輔政 馬總統描繪國政運作藍圖
亞錦女足資格賽 緬甸3比0勝約旦
馬總統：帶領台灣成為和平締造者
兩岸論壇發表共同建議 促強化文教合作
NHK出口民調：民主黨成東京都議會最大黨
吳伯雄盼兩岸論壇成果能夠落實
葉金川：炸油含砷應是個案 民眾放心
瓊斯盃中華隊首勝 林慧美締造首次大三元
國片獵豔殺青 演員工作人員高歌狂飲
棒棒堂做公益 帶領顱顏患童走秀募款
打劫計程車司機 同父異母兄弟落網
中職 周思齊包辦3分打點 象隊4連勝
中職 陽建福再爆 牛隊吞下4連敗
力拓主管被捕 澳洲稱危及中國商業信譽
歐巴馬：希望與敘利亞關係能有所進展
12年國教 曾志朗：現階段應慢慢推動
炸油含砷爭議 葉金川：未現身並非不盡力
北捷：內湖線狀況穩定 接駁公車明起取消
新疆情勢動盪 漢人商家只盼恢復平靜生活
雲林立委補選 民進黨提名劉建國
英研究：口出穢言 有助減輕身體疼痛
聯軍掃蕩阿富汗南部 殲滅叛亂份子200人
潘帥慶功淡水開唱 Jolin現身不獻聲
民進黨人士參加兩岸論壇 王毅：正確選擇
消保官疑遭電話恐嚇 縣警局加強巡邏
吳伯雄：兩岸永遠不要炮口相向
許煥懋以救難為職志 同事不捨老戰友離去
海祭落幕 精神延續比人潮多寡重要
新疆種族暴亂 傷者增至1680人
軌道疏散乘客 北市府：當天情非得已
香港確診H1N新流感菲傭病情仍然危急
易利信將投資15億美元 在南韓設研發中心
農委會:洛克沙生為合法動物用藥 安全無虞
印度共黨游擊隊襲警 至少26名武警喪生
救護直升機墜海 李炷烽：後送規定須檢討
前駐瑞士代表王世榕新書 披露外交秘辛
炸油酸價 麥當勞等連鎖餐飲不合格
朱隸文與駱家輝將聯袂訪中 促支持氣候議題
民進黨提劉建國參與立委補選 李應元等祝福
東京都議會選舉 執政聯盟慘敗
世運全都錄 飛行船升空上線
台灣東半部和恆春半島大雨特報
貢寮海祭國際之夜 阿妹魅力無法擋
捷運狀況不斷 郝龍斌連任考驗多
高市壽山動物園夜遊上路 陳菊點燈
流亡維族領袖對美喊話 盼在新疆設領事館
慶祝就任100天 馬國總理撒利多吸引選民
中共中央文件 官員7種失職將被問責
砷油疑雲未除 仍待速食業者複查解謎
重慶潭獐狹爆發山洪 登山客14死5失蹤
砷油及酸價爭議 明快清查改善才是民眾之福
宏都拉斯臨時政府宣布 解除全國宵禁
阿姆斯壯不排除2010年再參加環法賽
「G型教主」 登上北美票房冠軍
阿里亞斯建議宏都拉斯政爭雙方作第2回談判
環法自由車賽擬禁無線電 阿姆斯壯等反彈
宵禁解除 賽拉亞建議下回合談判宏國見
宏國臨時總統：賽拉亞返國受審可能獲特赦
南韓媒體：北韓領導人金正日罹患胰臟癌
東京都議員選自民慘敗 眾院解散改選成焦點
美女子高球公開賽池恩熹奪冠 龔怡萍亞軍
傳麻生下月提前改選眾院 黨內憂政治自殺
世運時尚運動 涵蓋陸海空
雲林立委補選 民進黨推出劉建國
美高球公開賽后冠擦身而過 龔怡萍：小失望
僑胞返台參加國慶 今年續補助100美元
韓國情報院：北韓駭客組織參與網絡襲擊
LPGA美國公開賽 龔怡萍遭逆轉居亞軍
開發金併金鼎證案 辜仲瑩等否認涉案
MLB 倪福德化解滿壘危機無失分
經建會:文創產業一期計畫 營業額6329億元
砷油事件 北縣府認定違規裁罰6至30萬
ECFA簽署恐延後 台股盤中重挫逾200點
世運開幕定裝 水精靈蝴蝶裝吸睛
日相麻生快則明天宣布解散眾議院
世運拔河 中華女子金牌勁旅力拚衛冕
北縣衛生局認定炸油含砷有毒 決定開罰
開發金案 辜仲瑩陳木在否認涉案
中國商務部:家電以舊換新帶動500億元消費
世運16日開幕 德籍小兄弟傳承會旗
內湖線驗證 北市：木柵線列車改裝後進行
砷油風波 麥當勞總裁：絕對遵守法律程序
FUN輕鬆天送埤農場體驗活動
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消保官遭恐嚇若屬實 陳坤榮：啟動保護
台中公園快捷假日飯店，義泰料理"驚夏"您的味蕾
北縣府開罰砷油業者 衛生署：支持執法
高雄麗尊酒店 世運美展
助台商拓銷東協 貿協南寧駐點近期設立
北市油炸油第三波抽查 5家酸價不合格
砷油案 陳坤榮：不認同麥當勞回應方式
台北國際田徑邀請賽 為聽奧熱身
7陸客跳機3人證件到期 移民署加強查緝
飯店訂房率「慘！」 高雄世運宣傳不力
高雄世運 酒精性飲料長柄傘禁止攜入
又被驗出仙人掌桿菌 北市：機智豆全面下架
A出訪零用金 扁辦：秘密外交案的「突變」
高雄世運開幕 發行紀念郵票
葉綠素電池發功 尿布遇溼主動發聲
綠島人權藝術季 展望綠島園區願景
皮克斯Pixar年度動畫 天外奇蹟
扁續延押有抗爭? 北院:已有防範措施
扁延押 北院：釋放他將干擾審判
扁三度延押 民進黨：連公設辯護人都無法接受
德周刊：法航空巴失事率特別高
北院審理開發金併購案 金鼎證:盼明察犯行
看好台灣市場 資本集團(國際)總裁Shaw Wagener拜訪證交所
給偏鄉孩童一個機會 群益發起捐書公益活動
西湖服務區甄審違失 監院糾正高公局
東貿國際即日起更名為佳醫健康事業 展現強烈進軍亞太大中華地區企圖心
主管兩岸事務高官 陸委會副主委赴川
肯德基賣”飯糰” 同步推出超低價海陸雙拼套餐只要109元
陶板屋牛排獨樹一格 香蒜瓦片牛肉夯
關懷川震台商 劉德勳、江丙坤同行
永達基金會援助『心路一家』庇護工場 度景氣低迷難關
保險費即將調漲 盡快檢視調整以得足額保障
旺報8/11日創刊 報導大陸新聞為主
東京都議會選舉 民主黨奪54席躍居第一大黨
東京都議會選舉 執政自民黨慘敗
抵制聲中 剛果展開總統大選投票
天下第一攤冠軍出爐 藍媽媽包辦水餃類
印度H1N1新型流感確診病例持續增至193人
三重酒醉男子遭警帶走 家屬不滿包圍派出所
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
F1德國大獎賽 紅牛車手韋柏爾首度慶奪冠
傳美司法部長考慮指派檢察官 調查CIA刑求
澳洲泳將蘇利文染病毒 決退出世界錦標賽
義甲 伊布拉欣莫維奇稱英超切爾西有意挖角
環法第9站 費德里戈奪冠 諾森蒂尼續披黃衫
雲南姚安再遭4.9餘震侵襲 無立即傷亡報導
以總理喊話 盼與阿巴斯會晤 重啟以巴和談
熱帶低壓逼近 可能增強為輕颱
捍衛儲備通貨地位 美財長矢言維持強勢美元
日最大兩食品廠商麒麟和山多力協議合併
傳哥倫比亞游擊隊尋求獲取地對空飛彈
打開潘朵拉盒 大專生修博弈課把關財富夢想
台股開盤上漲25.37點 為6795.23點
美南地區僑界義賣支持台灣造林建設
單車觀光慢遊 台灣潛力十足
世運肌力運動 展現肌肉線條與力量
海角七號將參加達拉斯亞裔電影節
駐阿富汗北約部隊清剿塔利班 2美士兵身亡
傳英氣候顧問感染新流感 未和布朗直接接觸
劉翔跨欄地位不保？ 新星尹靖只想做自己
兩岸合編中華大辭典已有草案
整頓黨政機構國有企業官風中共連發3文件
台股大跌 新台幣兌美元盤初走貶
101年基測加考英聽？教部：絕對不會
兩代姻親爭美首位華裔女聯邦眾議員
美新流感死者日增 華府撥款10億美元準備疫苗
減少依賴俄國 歐盟土耳其將簽署天然氣協議
暴風雨來攪局 奮進號太空梭第4度延後發射
迎世運防登革熱 高市要外賓安心
北京科技大學學生搶劫校內銀行
中國東方航空與上海航空重組方案敲定
中央氣象局氣象報告
台維斯盃8強克國氣走美國 捷克淘汰阿根廷
第3次分配效果差 中國企業捐贈比例極低
美職棒未來之星賽 羅嘉仁勝投
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
俄關閉莫斯科中國城 3萬中國商人遭波及
醉父為女兒洗澡 女嬰溺斃
傳日本麒麟和三得利洽談合併 飲料市場料洗牌
台維斯盃 西班牙以色列雙雙晉級四強
土耳其總理呼籲中國停止同化維吾爾民族
胡志強：中市免費公車須憑卡 要多宣傳
中國官媒批評華爾街日報 慫恿拒看
營建署租金補貼熱門 違建租客吃不到
中國稱使領館前示威顯示新疆暴動精心策劃
傳中情局曾秘密策劃俘虜或擊斃蓋達分子
中國南昌將設立鄱陽湖濱湖保護區
百家佛字榜書展 海內外墨寶到台東
日媒：麻生同意解散眾院 8月30日投票
遭劫女業務員創傷症候群 部分失憶
公費水痘疫苗 恢復滿12個月幼兒接種
廖了以表揚內政部模範公務員
嘉縣6月死亡車禍 10年新低
美職棒未來之星賽世界隊逆轉勝 羅嘉仁勝投
民進黨：整理許榮淑等參加兩岸論壇言行
門曉偉：以對台採購行動反對貿易保護主義
南韓：金正雲接班 北韓可能權力鬥爭
OECD：韓景氣迅速恢復 將邁入穩定階段
奈及利亞叛軍：首次攻擊拉哥斯石油設施
熱帶低壓可能成颱 注意豪大雨強風
金管會：兩岸金融MOU洽簽持續進行
季羨林身後遺留藏品價值天文數字
南韓6月份貿易盈餘創紀錄
中國研製13噸級直升機 年底首飛
星破獲首宗假結婚組織犯罪集團
女業務員遭劫財案 嫌疑人為欠債鋌而走險
廖了以：防制飆車 找回迷途羔羊
傳日相麻生決定8月30日舉行眾議院選舉
澳媒：中國調查力拓間諜案 獲胡錦濤首肯
台股大跌 新台幣匯率午盤貶9.3分
總統60歲生日 幕僚：無慶生規劃
調查：逾9成高中以上學生暑假計劃打工
北市涼麵抽查 2家複驗含菌數超標
烏魯木齊維穩重點轉向安撫漢人
日擬駐軍與那國島 學者：日對中戰略平衡
侵占出訪零用金？扁辦：特偵組報復性辦案
中國軍隊士官編制增至近90萬人 軍銜7級
開槍逮捕駕贓車嫌疑人 高市員警受傷無礙
MLB 沒拉米雷斯沒差 道奇戰績依舊領先群雄
警方破獲偷竊集團 8人落網1人在逃
曾永權：總統參選黨魁 守法節約
台鐵服務員司機員違規聊天 記過處分
綠營質疑內捷決策 監院:已請北市提資料
王志剛:海貿會二團所代表消費力極可觀
海外華裔青年英語服務營 金門開訓
澎湖科大講師抗議遭停聘 教部：會處理
台股收盤跌239.04點 為6530.82點
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三伏貼治過敏鼻炎 醫師：可提高學習效率
經部:知名速食業者多未認證 不受GSP規範
土耳其萬人示威 聲援新疆維吾爾族
揮真桿代價不貲 南韓虛擬高球場盛行
台北股市開平高走低 跌239.04點
日相和執政黨幹部就8月30日改選眾院達協議
標普：今年大陸銀行資產質量可能惡化
ECFA今年恐不簽 台股大跌239點
7月台指期跌284點 逆價差61.82點
環評大會要求 系統整合納捷運風險評估
美大法官提名聽證 歐巴馬祝索托瑪約過關
美首位拉美裔大法官任命案 料在參院過關
7月電子期跌7.15點 金融期跌58.20點
鼓勵奪牌 高市府為世運選手加油
南韓發生新型流感二次社區感染
蘇格蘭高球公開賽 德國新秀凱默爾摘冠
建中樂旗隊 榮獲加拿大卡加利大賽冠軍
科教館弊案 陳凱聲羈押禁見抗告遭駁回
北京「鳥巢」8萬座椅將進行冠名權拍賣
醉父為女兒洗澡 4個月大女嬰溺斃
台股大跌239點 三大法人賣超103.29億元
兩岸海上客滾輪首航 630人從福州到台灣
尼國失禮事件 歐鴻鍊：從未說召回大使
捷運輕軌流標 高市府：增加誘因二次招標
烏魯木齊採訪後記 中國應更公開透明
蘭雨節開幕 宜縣文化局長座車遭砸時機敏感
監院糾正後 國道旁違規廣告拆除率逾9成
上海經濟衝出陰霾穩步回升
總統選黨主席 蔡英文：應先兌現競選支票
中越紅河公路大橋9月1日試通車
趙本山前妻農家女 自食其力成富婆
書記官涉銷毀經辦文書 一審判緩刑3年
家扶：人人當護兒好鄰居 減少兒虐事件
美國最熱門電影外景地 首都華盛頓擠下好萊塢
歐洲主要股市 開盤下跌
歐鴻鍊：辦外交嚴守會計撥款程序
中國銀聯標準公務卡發卡量突破250萬張
鎝供應中斷 核醫學會:4成癌骨掃描受影響
是否專法規範陸資來台 朝野立委意見分歧
未獲提名 李應元：以志工精神耕耘台灣
新台幣兌美元貶1.43角 收33.193元
屏東麻里巴狩獵祭 推出台灣版極限體能王
經費解決 寒溪國小女足隊赴夏威夷參賽
傳金正日罹胰臟癌 北韓政局變幻莫測
ECFA明年才簽 塑化業:難免受到衝擊
登山事業蓬勃 西藏開放46座山峰
扁左腳骨折 高志鵬：應讓扁戒護就醫
彰縣衛生局籲家長注意兒童用藥安全
馬總統籲國民黨員扮防貪除弊急先鋒
中國家電以舊換新 台灣廠商可參與
20餘歲少女罹子宮頸癌 醫師籲安全性行為
歐巴馬下令調查阿富汗塔利班戰俘遭屠殺事件
上週外資小買6.14億元 買台新金最多
廈門媒體抵嘉義縣 進行7天深度採訪
援中港濕地生態豐富 盡攬夕陽美景
污水成公園活水 金門榮湖人工濕地啟用
北所：扁腳掌肌腱發炎 症狀已有改善
北院裁定陳水扁續延押2個月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
7成5車用兒童安全椅不合格 2商品變更設計
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
颱風威脅世運賽程？ KOC:尊重總會決定
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日反對黨向國會提出對首相不信任動議案
嘉縣籌建太平雲梯 漫步雲端俯瞰嘉南平原
921地震將屆10週年 中縣將辦活動紀念
遭監院糾正 中油：人事成本不高
抗議集遊法 部分學者與社運人士公開自首
小琉球救護船老舊 鄉民盼汰舊換新
黃昆輝：兩岸論壇以文化為政治統一鋪路
水肥車未裝GPS 台南縣將開罰
專家憂心中國巨額信貸正催生巨型泡沫
北市華中露營區完工 郝龍斌要求盡速開放
中國與南韓達成共識 設法重啟六方會談
臺北聽奧 盛治仁:亞洲首度舉辦 責任重大
日本在野黨聯署向眾院提出內閣不信任案
明年公共建設估可提振GDP 1.88個百分點
媒體：德國擔憂中國收購歐寶計畫
大舉徵人 偉創力：2年內躋身一線代工廠
缺氧性腦死 花蓮男子捐器官遺愛人間
南京馬公直航首航 鎮江陸客落地簽首團
日本通過法案 15歲以下病童器官移植解禁
縣市合併問題多 南縣府設網路論壇徵民意
中科:二林園區將儘快動土 讓廠商如期進駐
要保留部分戈蘭高地 以色列難與敘利亞談和
竹縣原住民農村文化節 18日內灣登場
防治新流感備藥 衛生署發動調劑演練
少年登門尋仇 畫面Po上網遭撻伐
有獎金才破案？中市警方澄清
孟加拉警方破獲「精靈王」詐騙集團
保母無照男嬰猝死 竹縣加強稽查托育機構
義聯集團投資電影 楊秋興預祝票房長紅
夫婦被控經營賭博電玩 警察丈夫獲判無罪
因H1N1疫情 5月赴澳門中港團客跌近半
不怕死 仍有人偷吃戴奧辛污染魚塭魚類
台滬合作 世博會將演出城市之窗舞台劇
台股重挫 新台幣收貶1.43角 兩個半月新低
日反對黨向國會提出麻生內閣不信任案
學者：日本眾院選舉 民主黨幾乎贏定了
衛生專家要求上海世博局拒絕菸草商捐贈
熱帶低壓帶來大雨 太管處封閉多條步道
國民黨屏東縣長提名 月底辦理初選
遭日本逮捕台灣漁船經罰款後已獲釋
南僑陳飛龍：台灣在大陸布局已晚10年
流失海外近百年珍貴雕品 牌樓重歸中國
熱帶低壓可能成颱 高縣暫停受理入山申請
餘波盪漾 烏魯木齊維吾爾社區再傳槍聲
府：總統選黨主席 維安依元首規格
高溫環境熱傷害 老幼慢性病患小心防範
因應金融挑戰 中國人行將加強信貸管控
英調查：一句我愛你 價值逾860萬台幣
華裔青年英語服務營 高縣橋頭國小登場
制裁加薩戰爭 英對以色列實施部分武器禁運
金管會：保險業8月底前公布上半年RBC
經濟衰退業績下滑 俄羅斯鑽石大廠總裁下台
民進黨：遺憾扁延押 恐加深社會對立
出席兩岸論壇恐遭黨紀處分 許榮淑:不服氣
豪雨打亂台東交通 南橫零星落石空中受影響
經建會:明年公共建設經費85%屬愛台12建設
飛利浦第2季淨利4500萬歐元 較去年暴跌94%
飛利浦第二季獲利傳捷報 電子業景氣風向球
自編自導遭洗劫 南投警方揭穿男子謊言
台電風力發電工程 金縣府願開發為公園
頑美女生夏宇童 首張專輯雨瞳發片
臺灣大學校長李嗣涔輕微中風送醫
中職全壘打賽 林益全鍾承佑盼揮棒送愛心
竹縣違規油炸快餐店 消保官勒令暫停營業
翁倩玉榮任日首屆介助犬支援大使
追輔替代役男王福舉 成功找回中輟生
烏魯木齊再現騷亂 警方擊斃兩維吾爾人
ECFA明年談 製衣公會:仍按計畫和大陸協商
劉德勳：兩岸今年內有機會商談ECFA
看好南投 日人久保田豐擬推長宿體驗
新型流感 菲死亡病例累計3起
老屋拉皮補助 北縣放寬標準
漁獲量減 水試所成功人工培育透抽
避免系統出包 內捷14個月司機隨車
港未進口有問題阿華田機智豆
蕭敬騰新專輯王妃 17日發片將全台巡演
日本連3個月調升經濟評價 稱經濟漸有起色
模范棒棒堂最後開堂 成員道謝范范落淚
臺大校長李嗣涔輕微中風住院
綠營連署援扁 法院：扁早知情還指示策略
關懷川震重建 江丙坤劉德勳明訪四川
參加國際劇場藝術節 國光劇團赴俄唱京劇
北縣深坑四寶文化節 18日登場
扁續延押 陳菊：無法認同
馬怡鴻關鍵兩罰未中 瓊斯盃中華1分飲恨
科法斯:中國先復甦 2010年全球GDP估1.7%
梁靜茹帶椰汁探班 希望品冠變舞王
調查：台灣八大都會區 上半年房價漲8.27%
炸油含砷爭議 立委籲修法或訂明確標準
北縣碧潭水岸節 18日浪漫上演
聲援新疆穆斯林 印尼民眾在中國使館外示威
聖嬰現象捲土重來 星籲注意霾害影響
北市新仁愛路17日至19日禁行車輛
第098138期今彩539四星彩三星彩開獎結果
第098056期威力彩38樂合彩開獎結果
金援2大銀行渡難關 英政府損失109億英鎊
高普考到考率67% 40人違規扣考扣分
澳洲連續三次召見中國使節 促釋放力拓主管
花縣通過台開購光華樂活創意園區土地
馬總統：要讓基市成觀光城市
聯合國恢復對菲國南部運送糧食援助
APEC氣候論壇在新加坡開幕
延長失業給付 擬參酌就業保險失業率
重慶和台灣旅遊業者簽訂相互送客協議
土耳其支持新疆維吾爾人 大陸駭客發出警告
印尼偏遠東部發生規模6.4強震
包庇色情業 2前員警一審被判重刑
披露美客戶資料否？ 瑞銀與美政府尋求和解
實力大增 印度首艘核動力潛艦本月海上測試
涉侵占公款千萬 女會計被訴
炸油抽檢 衛生署籲連鎖餐飲業自主管理
菲媒披露紅十字會義籍人質獲釋始末
泰新型流感再增329例 累積病患逼近4000
男子職撞第二站 郭柏成B組奪冠
尹啟銘：ECFA研究進度絕未延宕 甚至超前
強風肇事？南韓客機東京降落時機尾擦撞地面
港府：若出現H1N1死亡不影響防疫措施
美股開高 知名分析師建議買進高盛
高鐵簽三方備忘錄 將借新還舊度困境
菲國4月份海外直接投資淨流入額激增近3倍
香港金管局：網路銀行詐騙手法日新月異
保護主義危害大 星盼APEC峰會商議解決
前納粹警衛涉屠殺猶太人 德法院將開庭審理
美國職棒下半球季 洋基投手戰力恐有隱憂
第098056期威力彩 頭獎無人中獎
機電學者：內捷停擺原因 北市應說清楚
熱帶低氣壓通過 全台今明豪大雨
第098138期今彩539 頭獎一人中獎
伊拉克南部炸彈攻擊 美大使逃過一劫
兩岸經長下週APEC會議碰面 可望溝通ECFA
溫州商人買下英國衛星電視台
泰國老人搶購300億政府公債
泰飯店受新型流感衝擊難經營 中資有意併購
助高鐵度過困境 台銀:儘快召開銀行團會議
立陶宛首位女性總統宣誓就職
英政府可能以數年時間釋出駿懋與RBS官股
有機無糖食品正夯 大陸超市來台採購
美國控告瑞銀協助逃稅案 法官同意延後開庭
德企業擬在沙漠打造全球最大太陽能電廠
歐盟今年將與南韓簽署1000億美元貿易協定
亞股大跌 第二季財報引發關切
高鐵運量不足利息高和折舊 虧損難承受
台灣今年最大地震 花蓮外海芮氏規模6.3
規模6以上地震 去年未發生
歐巴馬提名黑人女性班傑明為公共衛生局長
賴幸媛會紐約智庫 美方：江陳會 寫歷史
天候不穩定 奮進號太空梭第5度發射喊卡
捷運板南線清晨纜線異常 7時恢復正常
世運撞球保齡球 中華隊大金庫
世運技擊運動 空手道爭金重點
扁延押 北院：釋放他將干擾審判
劉揆：兩岸簽署ECFA進度 沒有落後
英國一名醫生死於H1N1 令人擔憂
世運滑水等競技在蓮潭 中華隊搏獎牌
奮進號太空梭五度取消發射 15日再嘗試
麥可追思會應由家人買單？ 洛城市長斥荒唐
江丙坤：ECFA難納入四次江陳會議題
陳清秀遭撤換？人事局：未變動
李嗣涔輕微腦中風開刀 臺大：病情穩定
金正日罹患胰臟癌 韓美當局不清楚
陳沖：兩岸簽署金融MOU是最先的事
賽拉亞堅持復職 對宏國臨時政府發最後通牒
張懸探訪尖石鄉 化身果農幫摘水蜜桃
兩岸將在北京合辦首屆中華創業家論壇
俄企業出價投資 Facebook總估值達65億美元
大陸拖輪失動力 金門海巡救12人上岸
鐵窗內還有春天？ 馬多夫移送北卡監獄
郝龍斌:龐巴迪應派副總層級來台 解決問題
通用擺脫破產保護 美政府汽車小組領導人換手
台北食品展 雲林創2億元亮麗成績
「青春展創意 北ㄒ一ㄢˋ超得藝」2009「Teen愛北縣」～青少年愛ㄒㄧㄢˋ文化創意廣告徵選活動開跑
感受澳門夏日繽紛樂 短短９０分鐘讓你馬上體驗
子宮頸癌疫苗提供對抗HPV保護、交叉保護、高抗體濃度 防護力再提昇
參加世運開幕 馬總統:以國家元首身分出席
台北藝術進駐 實踐創意的平台
專案管理創造一日圈 高鐵工程成功背後推手
麗尊酒店迎世運~送好水！
台生學測申請大陸大學 北大校長：好事
扁辦還原問話 批法官「惡意栽贓」
臺大北大雙聯學位 臺大：樂觀其成
世運將登場 環署：高雄環境品質已提升
官方民調 : 過半數民眾贊成增四院轄市
北新國小校長自殺 北縣教育局表震驚
洪勝堃退休 王卓鈞：無其他因素
知本卡地布卑南族收穫祭開鑼 歡迎遊客前往欣賞並與族人共舞
知本夏夜賞螢「趣」！
98年臺灣原創流行音樂大獎星光閃耀，許景淳、于冠華獲入圍
日本OL最愛定食餐廳 台灣第11家分店開幕
遊說法試辦週年 已見初步成效
一詮第二季稅後淨利1.91億元 QOQ大幅成長157.50%
英指揮家唐茲夫婦 雙雙結束生命
降低依賴俄國 歐盟土耳其簽天然氣管線協議
國際油價跌至8週低點 經濟前景引發憂慮
涉嫌穿著不當 蘇丹知名女記者面臨鞭刑
菲律賓中部卡車遇襲三死 疑共產游擊隊所為
達林︰為因應危機 全球性銀行規則有其必要
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國老翁丟磚砸闖紅燈汽車 網路爆紅
中美27日將召開首次戰略和經濟對話
看好美銀行季報 歐股勁揚
全台半夜大地震 震央花蓮 芮氏規模6.3
花蓮外海規模6.3地震 全台暫無災情傳出
花蓮凌晨地震 芮氏規模6.3 宜蘭無災情傳出
花蓮外海強震 沿海應防海水位突變
花蓮外海發生地震 尚無海嘯警報
宜蘭花蓮凌晨先後地震 兩者無關聯
世衛：新流感大流行無法阻止 疫苗9月問世
凌晨花蓮地震 震央靠近7年前宜蘭331地震
經濟復甦堪慮 國際油價滑落到60美元上下
花蓮地震2小時後出現規模5.1餘震
金融股領軍 美股全面反彈
世衛：新型流感疫苗應醫護人員優先使用
經濟差更要美 英婦女每月逾583億買化妝品
英新流感疫情再拉警報 死亡累積至17人
CBS：尼爾派屈克哈瑞斯將主持艾美獎
入不敷出 美國預算赤字突破1兆美元大關
美國古巴關係解凍 14日重啟移民議題談判
熱帶性低氣壓影響 東半部中南部局部豪雨
加諮議局：加經濟今夏結束衰退 明年增2.7%
加拿大馬多夫式詐騙案 被害金額約14億多
台北馬拉松造勢成功 經濟效益開紅盤
美參院展開大法官任命案聽證會
台股開盤上漲54.08點 為6584.9點
美財長蓋特納：經濟復甦仍存在重大風險
MLB 哈勒戴與蘭斯康擔任明星賽先發投手
打造節能舒適新生活 冷凍空調系越冷越夯
台股漲 新台幣匯率盤初走升
國防新聞：美法令間接鼓勵台灣軍購貪瀆
日調查：90歲以上人士才對新流感具免疫力
胡因夢擬赴貴州地捫侗寨成立工作坊
美預算赤字破1兆美元 歷史新高
商中美能源合作 兩華裔部長赴北京磋商
新疆學者：中國應及時制定反恐法
心臟神奇復元 英「雙心」少女摘除移植心臟
聖保羅中華會館組團訪問駐巴西代表處
蓋達組織將為維吾爾人向中國報復
開放媒體採訪新疆事件奏效 外媒報導降溫
不敵壓力 LPGA主席畢凡斯黯然下台
TANK走過喪姊之痛 新專輯表達生命鬥志
大長臂母猿過世 動物園代為照顧家族
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
力拓間諜案 澳敦促中盡快處理
吉隆坡和周邊地區出現霾害
為警紀負責 北市警局長申退郝龍斌批准
7500萬片口罩存量 業者點頭供應無虞
世運將登場 KOC啟動認證
台股一度攻上6600點 電子及觀光股走強
寶鋼漲價 中鋼 9月盤價續漲機率上升
研究：1918年前出生者 似乎對新型流感免疫
西安秦俑考古 出土彩繪「軍官」
曲阜推出孔子故里修學旅遊 主打祭孔朝聖
中華職棒 兄弟象挑戰開季5連勝
傳高盛接受美政府注資時 主管卻售股7億美元
星醫學院學生貧富懸殊 不利醫療體系
扁遭延押 公辯:先聲請戒護就醫 再提抗告
凌晨大地震 花蓮搖最久31.96秒
星第二季經濟因生醫業帶動溫和萎縮3.7%
美大法官提名聽證 索托瑪約可望過關
氣候變化大 台東數萬公斤西瓜堆田間
民調：政院縣市改制決定 逾5成受訪者支持
健康惡化揣測聲中 北韓金正日傳巡視工廠
上半年台灣台指期貨交易量達摩台期1.82倍
北院指扁律攻擊司法 石宜琳:箝制言論自由
台灣鰻魚外銷近年起伏不定 商機亟待穩固
需求提高 克萊斯勒底特律廠不關了
日電玩「勇者鬥惡龍9」 上市2天賣234萬套
醫師：冠狀動脈疾病 有年輕化趨勢
打擊彊獨分裂活動 廣東召開維穩座談
澳門送旅遊折價券 遊台灣寫部落格送港澳
綠營：失業人數攀升 未見新增職缺
拓展台鰻銷日 農委會補助2000萬元宣傳
擺脫衰退有譜 星國第二季GDP年率勁揚20.4%
泛太平洋射擊友誼賽 8國百名好手競技
緬甸軍政府擬特赦 反對黨：恐不包括翁山蘇姬
新流感未降溫 泰民眾紛紛戴口罩自保
中央大學發現小行星 命名玉山
韓元走升 新台幣匯率午盤升值逾1角
劉揆：民間信心恢復 景氣逐步回溫
國防部：雷玉其接任空軍司令
邱毅告發陳聰明公器私用 盼監院調查
網龍奔漲停 超越宏達電登上台股股王
金融MOU 陳沖：相信兩岸都不願拖延
MLB全壘打大賽 費爾德奪冠
罕見品種小土雞遭竊 員警循聲查獲
ECFA可能明年簽署 黃茂雄：差不遠矣
學者：進入海西區 台灣金融業有利基
中日首都機場定期包機10月起飛 每天4班
金門機場因雨關場 台金航線16班客機取消
台南永揚掩埋場爭議 環團赴監院陳情
人類登月迎40周年 網路重現盛況
台中市第一個企業童軍團 威達超舜搶頭香
稽查砷油傳遭恐嚇 楊舜惠：平常心面對
綠委：遊說法規範不足 應修法重現陽光
台股收盤漲108.59點 為6639.41點
健保重大傷病 血友病花費高 癌症患者最多
新店北新國小校長宜蘭上吊身亡
台北股市開高走高 漲108.59點
荷爾蒙影響 女HIV帶原者發展為AIDS速度較快
7月台指期漲104點 逆價差59.41點
北市交通滿意度近6成 2年來新高
海軍：梁姓士官長涉不實結報已移送偵辦
氣象局：花蓮規模6.3地震相當1.5顆原子彈
中國殲11戰鬥機據報整套仿製俄羅斯戰鬥機
7月電子期漲4.75點 金融期漲4.80點
瓜地馬拉副總統否認瓜國有政變危機
發放暑假兒少餐食兌換券 高市1250人受惠
馬多夫第二 美律師詐財挨判20年徒刑
KOC：未剔除選手裁判證認
兩岸海洋教育文化交流 15日海大登場
中國專家：大陸進入商業機密諜戰高發期
反彈行情加溫 台股收盤大漲逾百點
醫師：精神病患重返職場 需社會多包容
夜半鬼壓床？ 冠狀動脈畸形作祟
媒體群集洛杉磯 迎駕帆船環遊世界青年歸來
英國少將傳在中國丟失手機 英國大為緊張
MLB全壘打大賽 釀酒人菲爾德擊敗強敵封王
長期服用類固醇藥物 可能導致關節骨壞死
工研院：若開放面板業赴陸 須防人才流失
業者：8月陸客訂房未顯增 盼開放自由行
為內捷當機再度道歉 郝龍斌允研究回饋
扁腳傷 江志銘：吳淑珍擬叫趙建銘探視
海大教授黃將修獲生態研究金牌獎
足球金童重返洛杉磯練球 媒體追訪
拯救失業屋主 美國政府苦思房貸新策
宏國政爭雙方可望17日在哥斯大黎加復談
美重量級國會議員尋求停止增產F-22戰機
認識東台灣寶玉石 台東美學館出版專輯
腸癌離肛門較近的肥胖病人 手術後易復發
輕微中風住院 李嗣涔：沒問題啦
北市工務局長換人 郝龍斌勉推路平專案
立委盼設無礙住宅小組 助障友爭取無礙空間
中職 La New熊本週挑戰最快300勝紀錄
民進黨議員:內湖捷運應退費 免費搭1個月
傳中國5大鋼鐵業者因力拓間諜案遭調查
迎世運 高市議員秀國旗裝台灣包
劉揆：當前失業情況 算是控制中
鄭州民告官案每年千餘件 勝訴率僅3成
對台最友善國家 日本三度獲學生青睞
扁延押 民進黨南市黨部籲向總統府北院抗議
土國總理抨新疆情勢 中官媒回批不負責任
市議員:內湖捷運噪音大 應全額補助氣密窗
大陸鎮江市觀光協會澎湖辦推介會
港媒：不滿新疆穆斯林遭鎮壓 蓋達誓言報仇
澳洲6月企業信心指數勁揚 金融危機以來新高
屏東鳳梨外銷旺 日本成長創新高
重返嘉明湖 霧鹿國小獲創意教學獎特優
登門尋仇畫面Po上網 2少年被查獲
砷油事件 板檢明傳麥當勞達美樂3店長
南韓明起簡化中國人訪韓簽證手續
指競選對手借錢不還 陳進丁1審遭判8月
台股漲108點 三大法人賣超1.71億
烏魯木齊仍緊繃 清真寺關閉商家停止營業
上千萬韓人將打新流感疫苗 防冬季大流行
劉揆：有效機制處理水權一元化
歐洲三大股市 開盤上揚
北大光華管理學院論壇暨台灣校友會明舉行
與新型流感抗戰 澳洲定購2100萬劑疫苗
7月22日中國各地將可觀賞日全蝕奇觀
新台幣兌美元升1.03角 收33.090元
力拓案 澳洲：和中國耗上了
內閣不信任案遭否決 日眾院改選成焦點
北縣首件BT 華中橋西側開發案動土
上海投資百億人民幣布局9大高新產業
涉收賄 北市前殯葬處官員起訴
送陸蟹過馬路 墾管處辦保育工作假期
暑假學生小心交友 家防中心加強宣導
阪神重用新人 蕭一傑與鄭凱文可望上一軍
日眾議院輕易否決對首相不信任案
美司法部調查CDS市場 釐清市場資訊公平性
阿里山將伐除危險林木 保障遊客安全
IWGA總會長：歡迎馬總統宣布世運開始
軍中引進政風 國防部：8月提研究報告
日參議院通過首相責任追究案
大陸拖輪失動力 12船員全獲救
英國撤銷外銷武器執照不致影響以色列軍力
漁民節活動17及18日彰化登場
高齡罹患大腸直腸癌 採腹腔鏡手術風險較低
新街國小手球隊稱霸 教練熱情衝出一片天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國部分公教人員假離婚 只因要分到房子
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
貿協：海貿二團採購金額估約 3億美元
維護世運安全 跨部會指揮中心成立
大林稻米品質競賽 林和夫奪冠
趙麗雲提案 病歷中文化保障病患權益
夜店械鬥1死2傷 警方逮涉案莊姓兄弟
上海一飯店經理竟喝下顧客投訴的酒中蟲子
力拓員工被捕案 中國外交部：外企須守法
陶藝傳愛 添興窯捐陶藝品義賣關懷弱勢
扁案 蔡銘哲：胞姊罹病已無意識
德國妓院出奇招 顧客騎腳踏車上門可享折扣
電視吹復古風 閃亮的日子要再造風潮
中縣檢測餐飲業炸油 25家不符規定
原木柵線列車改裝 譚國光：明年1月完成
中國外交部：保護海外機構人員安全
一熱帶性低氣壓增強 是否成颱再觀察
看好景氣回春 巴西預估明年GDP成長3.5%
俄報紙：歐洲天然氣管線協議是對俄一項打擊
美職小聯盟 陳鏞基無安打 跑回1分
南縣警逮毒販 起出大批毒品槍枝
首次有美國2名華裔部長抵北京訪問
英6月通膨率1.8% 近2年來首次低於2%
竹縣府：肉品市場發現口蹄疫疑似病例
世運期間 高縣免費接駁公車行銷觀光
警方：兩名外國人在索馬利亞首都遭槍手綁架
交大整併電信及電控2系 電機工程系稱霸
泰國新流感破4000例 曼谷停課5天大清潔
企業成立童軍團 童軍發展邁開大步
開館5年餘 台灣文學館將迎第100萬遊客
北新國小校長自殺 遺體發還家屬
板檢傳店長 麥當勞:配合 達美樂:不便說明
世運新流感止步 防疫人力藥物備戰
降雨不斷 澎湖水庫蓄水進帳近6萬噸
中華成棒隊歸國 葉志仙：整體戰力待提昇
國慶前夕 法國憤怒青年再燒車
專家：新一輪聖嬰對中國氣候影響初現端倪
中石化安順廠禁養魚塭 年底複驗檢測
中國城市家庭僅有22%定期體檢市場潛力大
總統：食品安全重要性與藥物安全無分軒輊
南橫建山二橋新建工程動工 99年底通車
資策會估2009年台灣網購商機達3116億元
行銷南投埔里茭白筍 美人腿公主選拔開跑
府：ECFA簽署時程 沒有踩煞車
7/22日全食 原住民文化園區辦觀測活動
美食展輔導 參山風景區風味菜展現新感覺
北約：直升機墜毀阿富汗 至少六人喪生
陸資來台再添2例 廈門及海南航空送件
台股漲美元弱 新台幣匯率收升1.03角
調查局偵辦偽藥 動員12單位同步搜索
中縣萬安32號演習 明天上午登場
扁辦：延押裁定書荒謬濫權 將提出告訴
蛙人叉死咬人巨鱸 瑞士泳客恐慌解除
北縣市房價差已逾2倍 首購族遷徙北縣
北大臺大擬推雙聯學位 教部:兩校私下默契
服刑兼習藝 明陽中學學生一技在身
日片「菜鳥總動員」教頭佐藤隆太今秋當爸
投資高鐵違失 監院糾正政院彈劾林陵三
台灣明天加入GPA 海外商機年達30兆元
台積電等20檔上市股明除息 指數減少34點
台積電除權息前夕 法人轉為買超
巴基斯坦民兵擊斃23名塔利班好戰分子
國科會：明年科技預算約1054億 成長5.16%
凱基元大證合辦權證競賽 報酬率272%奪冠
誆稱馬總統當選有錢領 男子兩度詐騙得手
大字交叉路口標誌不清 北市議員要求改善
青島來台推廣旅遊 啤酒節台灣客免費
國際先生全球總決賽 石詠維代表台灣參賽
電機博士生 疑涉改造瓦斯槍被查獲
亞洲盃女足資格賽 中華遭到淘汰
前賴比瑞亞總統泰勒出庭 否認戰爭罪行
學測可申請大陸大學 頂尖大學老神在在
雨後又地震 太魯閣步道續封閉
未來主義百年大展 帶領民眾飆未來
民進黨：蔡英文訴求司法改革 未受人干涉
搶攻外國政府採購商機 取決於廠商競爭力
世運相撲選手入住 飯店大費周章
雲林警方偵破闖空門竊案 2嫌落網
中國汽車家電換新將拉動消費逾5千億元
搶世運商機 各行各業高市促銷
傅棟成：兩岸對ECFA全力投入簽署就會較快
廣州男子持刀在街頭斬途人11傷
內湖南港房市題材多 汐止房價以鄰而肥
兩岸針對公證書查證建立緊急聯繫機制
男子被控竊取邱義仁信用卡資料 一審無罪
世運總統南下授旗 口誤及時道歉化解尷尬
惠譽:保險業安定基金規模小 難立退場機制
魏德聖新片 田中千繪再續前緣
全台僅有 屏東還有消防管井177具
王清峰擁抱明陽中學學生 期許相互扶持
美財長：大規模干預經濟只是暫時措施
到泰北才知幸福 中學生志工展視野
陸籍航空搶來台 台北將有陸航一條街
投資高鐵涉違失 監委：政府被綁架
季節性流感疫苗已買299萬劑 不足201萬劑
腸癌可居家化療 肝轉移先試標靶藥再手術
內政部：遊說法施行已見初步成效
都市地價總指數下跌 彰化跌最大
日科學家研究機器昆蟲 執行搜救緝毒等任務
6百多名台灣師生在北京參加交流活動
金管會：電子票證儲值餘額上限 1萬元
台詐欺犯大陸判刑後遣返 兩岸協議後首例
星對今年旅客人數信心滿滿
瓊斯盃女籃 中華輸南韓16分 預賽第三
亞股強彈 受華爾街股市大漲激勵
持有力晶ECB 金管會:同意3債權銀以債作股
大陸漁船沉沒3失蹤 金門海巡隊搜救
販毒集團反擊鎮壓 墨西哥發現至少12具屍體
研究：家貓精研呼嚕作聲 只為達到目的
第0980139今彩539三星彩四星彩開獎結果
北縣衛生局：東南亞旅遊 慎防登革熱
新加坡人一年喝掉28億餘元瓶裝水
大舌頭口齒不清 北縣衛生局籲及早治療
台灣中小企業信心恢復至2007下半年水準
第098056期大樂透、49樂合彩開獎結果
GPA搶國內飯碗？外國技師有證書才能執業
玻利維亞總統控美軍是宏都拉斯政變幕後黑手
大館帶小館巡展 原民會盼拉近城鄉距離
新疆異議組織盼與西藏流亡組織合作反共
歐台會：延押陳水扁造成未審先判的偏見
國史館公視合作 推出異人的足跡Ⅱ
兩岸雙聯學位 交大:只等政策鬆綁
打造天母商圈 北市推網路票選美食人氣王
郝龍斌拍攝影片 宣傳北投溫泉博物館
基地組織威脅報復中國傳將襲擊在非中國人
東協區域論壇將至 泰禁止示威嚴防新流感
爸…你好嗎試映 楊秋興與父親故事入鏡
食品藥物管理局8月起籌備 管理一條鞭
蓋特納︰全球經濟恐面臨復甦期倒退
Fortinet:惡意軟體增 網釣攻擊比例攀新高
麥可父親批演唱會場次太多 安排早引人憂心
國民黨擬辦問政說明 為年底選舉暖身
首屆香港國際功夫節下週舉行
國防部組織整併 6司6室變4司3室
作家吳爾芙靈感泉源 康瓦爾海灘8萬鎊賣出
國防部：將官精簡為200餘名
國防部：募兵制待遇保證超過3萬元
防感染 未接種疫苗幼兒暫勿赴麻疹流行區
好書交換日記者會 小西瓜知識PK賽落敗
高盛第二季獲利及營收大幅超越市場預期
綿延1365公里 世界最長高球場10月澳洲開幕
澳洲總理矢言全力協助遭中國逮捕力拓主管
第0980139期今彩539頭獎無人中獎
美股開小高 商品生產股上漲
第098056期大樂透頭獎摃龜
高盛第二季獲利創新高 優於分析師預期
第2屆臺北藝穗節829開跑 非主流藝文饗宴
交通部：若不管高鐵 馬上付高額代價
中職 林克謙好投 牛中止4連敗
豐田推Lexus新車 只供應油電混合動力版本
澳洲研究：光靠愛情無法白頭偕老
分析家：金正日生病 但可能未罹患胰臟癌
中和市代會提案罷免主席
印度新型流感確診病例增至229起
明年全球原油需求量 OPEC預期不如IEA樂觀
江丙坤關懷川震重建 四川再晤陳雲林
專家揭露上世紀流感大流行病毒歷史
成都台灣優質食品展 無糖餅乾買家最愛
聯合國秘書長潘基文低調 媒體稱有如隱形人
義大利將派120人代表團參加台北聽奧
納達爾計畫8月復出 參加蒙特婁網賽
歐巴馬：美經濟復甦有望但失業率將續攀升
蓋達揚言報復血染新疆 維族流亡領袖撇清
釐清死因 法醫傳票交麥可傑克森皮膚科醫師
熱帶低壓可能成颱 全台炎熱
玩具"反"斗城 暑期強檔第一彈
法奇那再創21世紀新式黏巴達！
「我的老爸情人」 天祥晶華陪你度過父親節
《文化快遞》徵文活動開跑! 住宿券、小折、銀飾等你拿！
大藍鯨紀念套票 7-ELEVEN門市 ibon711元
今冬 英國1/3人口可能感染H1N1?
馮寄台投書日媒 籲日人共同增進台日交流
亞洲第一家 關西六福莊 生態渡假旅館
調查／9成2學生想打工 暑假想賺1.9萬
扁辦還原問話 批法官「惡意栽贓」
賽拉亞拚重回總統寶座 籲宏國人民起義
臺大校長李嗣涔轉普通病房
宏國將領：賽拉亞遭放逐海外 避免死傷
世運明開幕 科技藝術詮譯台灣新風貌
政府民間合力推銷健走觀光 比利時小鎮發光
「奮進號」5度延後發射 花掉450萬美元
人民日報報導 美國會長期資助熱比婭
NBA火箭簽來澳洲大個兒接替姚明位置
陳菊：總統宣布世運開始 是台灣社會共識
賴幸媛：台灣股市重挫與她談話無關
麥可傑克森死因續追查 前妻駁棄監護權報導
Twitter安全拉警報 駭客入侵員工帳戶
中國上半年 外匯儲備2.1兆餘美元
砷油事件 檢方傳喚速食業者5人說明
任北捷董座 林崇一：內湖線3個月觀察期
高雄世運會明開幕 維安警力就緒
F-5F雙人座戰鬥機 澎湖上空失聯
砷油事件 北縣府明約談麥當勞達美樂3店長
公辯為扁聲請戒護就醫 北院轉交北所處理
F-5F雙座機失聯 空軍搜尋中
世運獎牌亮相 融合海洋原住民元素
空軍F-5F戰機澎湖外海失聯 派機搜尋中
扁腳傷未癒 將裹石膏坐輪椅出庭
美媒：哈勒戴未排除投效洋基可能性
世運專用道 明起7時至19時禁行
仿馬告侯寬仁 扁辦告蔡守訓
總統：謀求兩岸和平 政府最高價值之一
航發會投資高鐵 監院彈劾前交通部長
曾坤炳參選縣長 要抽乾澎湖灣海水蓋博弈
賴幸媛指ECFA是台灣重返世界經濟舞台關鍵
中國大學生 羨慕台灣教育環境
被疑製造悲情 扁指北所對他多次誤診
光電博士生蔡柏全 世運滑輪曲棍球隊長
世運明登場 1200部監視器全面啟動
「上面要我走」 北市警局長洪勝堃辭職
京韻&蘇杭兩大風味鮮果料理
扁辦：不實傳聞列羈押理由 太荒謬
熱銷雙城系列 -- 暢遊台灣 住房1+1
世運將開幕 陳菊：盡最大可能做好維安
台灣美食展8月20日將在世貿中心開跑
免費無線上網 wicatch來勢洶洶殺很大
Ford Quality Care專業服務八週年寫下歷史新頁
日管處將與集集分局聯手加強取締「非供自用，購買遊艇票卷轉售圖利行為」
蘭城晶英酒店 全館推出超值父親節美食饗宴
世運場外散發台灣旗幟 陳菊:尊重多元意見
初鹿牧場高鈣優格新品上市
高雄國賓大飯店獲選為『2009高雄世運會指定飯店』
發現綠島 發現愛情 浪漫七夕綠島未婚聯誼
紐外海7.8大地震 氣象局:海嘯不影響台灣
范振宗、許榮淑違紀 民進黨中常會建議除名
F-5F戰機澎湖失事 尋獲部分殘骸及遺體
F-5F戰機5年5次失事 折損5名飛官
新光海航人壽、上海浦發銀行 攜手開拓中國銀保市場
土地銀行「王愷、陳美潔、王中秀藝術世家．父母女聯展」熱鬧登場
遊戲橘子年度重量級大作《DNF》強勢登台 搶攻動作類型線上遊戲龍頭
「賽豬公」刮刮樂頭獎60萬元 「Hello Kitty」持續熱銷中
無線上網完全免費 wicatch免費無線網路七月登場
遠傳、誠品、三立電視跨足數位閱讀 串聯電子書產業鏈卡位數位文化
為3000元殺人？ 台中縣少年遭殺害棄屍
模擬探測火星任務 6志願者隔離3月後出關
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北韓若攻擊南韓必將失敗 但將造成重大破壞
奇異前執行長威爾許感染住院 可望完全康復
保護企鵝 雪梨國家公園部署狙擊手
美經濟數據走強 歐洲股市收紅
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高盛獲利優於預期 激勵美股收紅
市場憂慮需求 國際油價漲跌互見
明鏡：德情報單位加強監控中國間諜
德媒：力拓間諜案 影響西方企業投資信心
歐盟與南韓簽FTA 明年可望實施
英官員警告：今冬將有1/3民眾感染新流感
加國薩省今夏寒涼蜂蜜欠產
魁北克傳新流感1死亡病例 全加42死
印度七成人口使用柴炭燒飯副作用為害大
美國研究：情侶婚前同居 婚後離婚機率高
台股開盤上漲32.87點 為6672.28點
電擊治療網癮？ 大陸因技術不成熟喊卡
中國開通首家英文新疆門戶網
英特爾Q2淨損3.98億美元 歐盟重罰傷元氣
北京清華版國力報告：2035年中國GDP超美國
巴西新流感死亡人數增至4人
提名聽證 索托瑪約誓不讓種族背景影響判決
日本海上自衛隊參謀長訪問中國
新流感肆虐 廣州黃埔區暫停所有夏令營
港媒：關注儒家文明與回教文明正面衝突
遭細菌污染 美緝毒局下令回收麻醉藥普洛福
台股漲 新台幣匯率盤初走升 升破33元
英國高球公開賽 凱西與裴利瞄準奪魁再出發
蘋果APP Store開張首年 下載破15億次
嘉市抽驗油品 2業者酸價高於2.0
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山寨Netbook利潤低 深圳廠爆倒閉潮
MLB明星賽 美總統歐巴馬擔任開球嘉賓
新流感病例破3千 日47都道府縣全淪陷
教師傳媒職缺萎縮 學生積極應變仍有夢
科系冷熱擺一邊 升級就業力態度實作是關鍵
台股一路走高 盤中突破6700點
除權息行情發酵 台積電開高走高
日鰻魚苗走私出口增 疑有國際犯罪組織涉案
中縣萬安32號演習 動員人數歷年最多
新光海航人壽與上海浦發銀行簽銀保合約
中俄聯合反恐軍演部隊集結 演習使用實彈
2杯米酒換4月徒刑 台東監獄爆滿
美國認為切斷北韓和伊朗交易需中國協助
台加簽署競爭法適用瞭解備忘錄
阻力大 中國南水北調工程被迫延期
新疆維穩 武警據報退居幕後待命
暑期求職者眾 綠委籲防詐騙
特偵組10月底前遷至國防部文化營區
電動車優惠 經長:若財部不准 呈政院決策
日疑中國擬重啟單獨開發東海油田作業
台灣日立廣告涉不實 公平會處罰60萬元
鼻涕有血絲 小心癌上身
中部社團聲援扁 籲停押願具保
傳北京要求律師「慎重接受」新疆事件案
扁指示上節目？ 鄭文龍：自己獨立判斷
中國外匯儲備突破2兆美元但藏匿新隱憂
澳總理警告 力拓案將危及中國經濟利益
97年度政院管制計畫 故宮南院評核丙等
無薪休假近8萬人 降至最高峰1/3
前中國中石化總經理陳同海受賄被判死緩
台聯：承認中國學歷 影響子孫教育權
泌尿科醫師：1成男病患有性病焦慮感
廣州恢復新疆遊
台股漲 美元弱 新台幣中午升1.06角
穆迪下調加州債信評等至接近垃圾等級
新疆暴動未擴及 寧夏官員：各族非常團結
酒駕緩起訴 服勞務和捐款差很大
MLB全明星賽 美聯4:3氣走國聯
關懷弱勢孩童 公益悠遊卡募款300萬
大陸騰訊派6.5億元股票獎勵員工
調查：星僅25%企業制定新流感應對措施
北京垃圾分類行不通 擬簡化為兩種
不堪悶熱 狗兒車內熱斃
消保會:全台37家游訓業發證機構都未認證
救生員發證機構未認證 監委擬調查體委會
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馬國議員補選 在野黨以65票險勝執政黨
砷油案板檢傳業者 查有無主觀犯意
MLB明星賽美聯險勝國聯 連續13年不敗
嘉市1至6月6人死於酒駕 警方將加強取締
台北股市開平走高 漲99.19點
中研院建議政府提高醫療支出 新藥納健保
葛林：歐巴馬政府不會擔心兩岸走太近
麥可家人憂心藥癮報導 曾苦心突檢夢幻莊園
貿協與連鎖經營協會協助台商建立品牌
官員預測菲第2季GDP成長仍正面 好過首季
傳劉翔11月重返國際賽事 目標仍鎖定倫敦
兩岸熱 台股突破6700點
議員質疑 北市警局新建分局大樓豪奢
高縣擴大查驗餐飲業油炸油
7月台指期漲185點 正價差24.4點
ING調查 台灣第2季投資氣氛指數創新高
頸部筋肉軟組織受傷 處置無效應就醫
鐵腕治疆 維穩書記王樂泉據報獲胡錦濤信任
7月電子期漲6.10點 金融期漲26.00點
清大突破性發明 類太陽光有機發光二極體
日男星石田純一與小22歲高球選手交往
指考答案卷 考生畫筊杯寫佛經
日本央行預估本年度經濟萎縮3.4%
美商務部長駱家輝敦促中國開放市場
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創舉！美國作家長篇小說處女作Twitter出書
英國擬下月施打新流感疫苗 WHO稱稍安勿躁
內湖捷運狀況多 監委決定自動調查
台股漲99點 三大法人買超131.2億
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迎世運防空污 高市擴大機車排氣稽查
控蒙哥馬利作弊 前英國公開賽冠軍賴爾道歉
蔡英文:以稅金維持獨裁紀念堂 是背叛民主
趙美心 美國國會首位華裔女眾議員誕生
澎湖海巡搜救 發現疑似戰機蒙皮
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中職 黃甘霖將挑戰林易增290次盜壘紀錄
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孩童蔬果吃得少 嗯嗯不通增困擾
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創新微創手術 簡瑞騰發表國際論文推廣
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通緝犯飛車直衝拒捕 員警開槍擊斃1男
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奈及利亞叛軍宣布停火60天
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中研院：醫療疏失去刑法化 建立救濟制度
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內捷出問題 綠營議員要馬總統出面說明
范振宗許榮淑赴中論壇 蔡英文提案開除黨籍
意外險額度不足 南市三華游泳館將追加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
F-5F戰機失事 找到部份殘骸及遺體
中央氣象局 明天白天天氣預報
學者：美中台三角關係已發生變化
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維族學者伊力哈木疑遭拘 大陸網民申冤
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北市杭州南路開挖 地下1公尺發現未爆彈
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台船17日與台電簽約 建造4艘散裝運煤輪
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徐志皓開車撞警案 開槍誤傷少年員警不起訴
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抓魚落海 男子命喪花蓮溪出海口
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宗教團體反對宗教團體法 內政部:持續溝通
日本提出批准書成為禁用子母彈條約加盟國
伊朗客機墜毀 機上168人全數罹難
諷法官再拒答 扁：不要又被說干預審判
笑駁緋聞 汪東城：和王心凌只是好友
南韓瘋整形 台海兩岸不夠看
中國民航學院將招台生 畢業後大陸當機師
泰國新流感病例達4469例 死亡25人
美國提出加收碳關稅 中國表明反對
圖書通路與電信業結盟 搶攻數位閱讀市場
中壽出售台北101股權 頂新持股增至22%
消基會疑網路業者巧用集縮比 逃避降價
經建會：鼓勵企業研發支出投入綠色科技
畢業生企業實習 劉揆盼7月底執行率9成
馬偕與交大簽約 生醫工程共同鑽研合作
魏應州：每股13元基礎下 增加台北101持股
卓越地方治理 朱立倫郝龍斌卓伯源談方法
星5月零售銷售額下滑10.3% 連續8個月下滑
原民會編200職缺預算 歡迎原民青年報名
瓊斯盃女籃 中華勝日本明爭冠軍
第098140期今彩539三星彩四星彩開獎結果
貢寮漁會週邊道路啟用 周錫瑋盼帶人潮
中國對與澳洲經貿關係有信心
反麻生派欲召開兩院議員總會 黨內攻防趨烈
王金平返台 亞太國會聯誼會下月在台舉行
泰國央行維持1.25%低利率不變
美中成立清潔能源聯合研究中心
腳傷未癒扁喊痛 吳淑珍趙建銘明探視
海祭餘波蕩漾 網友：今年最爛
失事戰機部份殘骸送至馬公空軍基地
揹21年刑期又犯強盜案 男子一審判10年
2潛水客澳底海域被沖走 海巡平安救起
人民幣為管制貨幣 國際化之路漫長
花蓮連續兩起地震 與14日強震無關
規範採集檢體 政院明討論人體生物資料庫案
張維迎：簽ECFA 兩岸需要創造條件
娛樂網站：麥可傑克森之死 警方視為他殺
無線廣電多軌釋照模式 8月開公聽會
肯德基廣告誤導消費者 英國下令禁播
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烏魯木齊7.5事件死亡人數增至192人
墨西哥參加高雄世運代表隊訪台灣代表處
中國會推進人民幣貿易結算
新航六月載客量載客收益均下滑
新流感疫情升高 南韓取消節慶 學校停課
三陰性乳癌難治 化療加標靶藥可提高療效
六大新興產業 政院明年暫編420億預算
高雄世運保齡球賽 菲國選手有備而來
台灣旅行團可免費參加青島啤酒節活動
雲林縣立委補選 張碩文父親領表
高盛財報激勵 亞洲股市續漲
越南研究中心：美與南韓網路攻擊源自英國
變魔術組樂團 青少年志工花樣酷
上海外來未成年犯罪上升
姚明接手上海男籃
星貿工部長：APEC會議著重討論經濟成長策略
看好房地產 頂新備妥500億元回台投資
香港單日新增78宗H1N1病例 1人病重
內湖線經費爆增？北市捷運局澄清
擬詐領查走私獎金 1海巡隊員涉偽證遭聲押
潛水員尋回南大西洋沈船部分金銀
高雄世運武術項目 菲選手個個擁有奧運獎牌
祖母燒孫女案 孫女求情法院二審輕判
紐西蘭外海強震 紐澳發佈海嘯警報後解除
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蔣經國百年特展增展件 輪椅西裝教科書在列
金大中住進加護病房 治療肺炎
中國日報：力拓行賄16家中國主要鋼廠主管
港府指Syntrax減肥產品有嚴重副作用
秘魯台灣文化週活動揭幕獲熱烈響應
檢方：不起訴蔡丁貴與民間社團抗議無關
無線廣電若多軌釋照 業者擔心財團掌控
網路收費高速度慢 NCC評估了解原委
中職 曾豪駒鍾承佑各揮3分砲 熊獲300勝
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陳德銘促美遵守反對貿易保護主義共識
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墨西哥販毒集團囂張 在總統故鄉宣戰
廣州兩非洲人死亡引發200黑人衝擊警方
據稱中澳已達成鐵礦石價格默契 關係仍緊張
美6月份物價指數上升 創11個月來新高
張維迎：改革開放腐敗 逐步政改解決
高志鵬關說收賄案 南投地院判5年6月
刑事局：王文洋指稱有人想殺他
伊朗客機失火墜毀 機上168人無一倖免
熱比婭紀錄片墨爾本影節播放 中國阻止未遂
剛果宣布：現任總統恩格索輕鬆贏得蟬連
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俄國知名維權人士遭謀殺 克宮震怒展開調查
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陳幸妤夫婦臍帶血案行政訴訟 遭駁回
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中國媒體報導 熱比娅拉達賴協助分裂中國
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迎世運高雄總動員 打造觀光新形象
指馬全家有美國護照 余天2審無罪
食品團四川拓銷 訂單估逾千萬美元
麥可傑克森25年前燒傷影片首度曝光
走過藥檢風波 法網球好手賈斯克禁賽解除
世運開幕／馬出席中國隊缺席 事先談好的 !
關心扁傷勢 吳淑珍趙建銘北所探視
戰機失事 馬總統促國防部深入檢討
7/17~8/9 遠企購物中心 男女牛仔服飾特賣會 390元起
乳癌病友協會抗癌列車講座開跑 勇敢面對自己、積極掌握抗癌知識
高雄金典酒店 「世運服務小組」蓄勢待發
2009花蓮鯨豚海洋教學設計工作坊 培育種籽教師
涉案一審有罪 高志鵬辭黨鞭上訴到底
紐約時報：高雄世運主館有魅力具人文氣息
違反選罷法二審獲判無罪 余天:法官還清白
總統晚間宣布世運開幕 蔡英文將與會
日台觀光促進協會會長柴田耕介來台 祈求台日觀光交流日益繁榮
高志鵬涉收賄案 綠營：不影響立委資格
環法第11站卡文迪希封王 摘下今年第4冠
日經新聞：豐田擬提供油電車技術予馬自達
父親節禮物有著落 七吋寬螢幕導航機 Mio MoovV765
曼城想挖隊長泰瑞 切爾西堅稱絕不放人
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內捷 北市府:龐巴迪副總來台速度即誠意
砷油案 達美樂不提複驗
太陽系小行星帶 大多數由彗星構成
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民進黨：內捷錯誤決策 監委應往上查
尊榮廂房消費滿一萬送一萬 有吃又有拿
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景氣回春，中科出口已見反彈動能
金大中病情惡化 暫無生命危險
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海洋保育大使 趙又廷 首度跨刀為藍鯨發聲請命
消暑新選擇 陶瓷冰淇淋創作活動
遠傳簡訊破盤價！ 網路簡訊包每則0.88元起
上青、才有掌聲 林懷民代言台啤
今晚世運登場 全世界聚焦高雄
「研發替代役」媒合不成 2個月內可服一般替代役
雲林立委補選 張碩文老爸代子出征
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不結盟高峰會開幕 呼籲建立世界新秩序
研究：英國男人嘴不甜 全球最不浪漫
歐洲主要股市續收紅 倫敦勁揚2.57%
西班牙67歲老蚌生珠產婦 癌症病逝
英政府：支持布萊爾角逐歐洲理事會新主席
達賴8月訪瑞士 下議院長接待
國際油價勁揚 紐約輕原油收61.54美元
美股開高走高 道瓊工業指數大漲3.07%
規模6.1強震侵襲巴布亞紐幾內亞外海
聯準會：美國經濟今年下半年可望復甦
美股三大指數同步飆漲 金融科技類股表現佳
Fed：美經濟萎縮速度減緩但失業將惡化
新型流感襲安大略省露營區 數百學生感染
雷諾日產汽車負責人：經濟復甦還需2至3年
加國東部夏令營爆新流感 227學童感染
傳豐田和馬自達協商混合式動力車技術合作
配合世運空污減量 台電大林廠局部停機
台股開盤上漲125.26點 為6863.86點
哈利波特6施魔力 美國午夜首映打破影史紀錄
IMF：日本通貨緊縮可能持續到2011年
產經：中國5軍艦6月在沖之鳥島附近軍演
中國民政部公開徵求月球地名中文譯名
聯準會：一旦經濟復甦 寬鬆政策平順退場
世界銀行將動用170億美元投資拉丁美洲
對抗好戰分子攻擊 以色列測試反火箭系統
西藏將首次生產青稞速食麵
專家：中國政府短期內必須續購美債
今年上半年福建對台灣出口逆勢成長
廣州黑人激增 治安管理面臨考驗
中國註銷維權律師執照 國際特赦譴責
傳力拓撤離鋼鐵部門駐中國員工
新疆騷亂事件後 北京不與伊斯蘭世界為敵
美關切中越海域爭議 矢言保護美石油業者
台股漲 新台幣匯率盤初走升
復興航空招空服員 加考大陸鄉音辨識
中國上半年經濟成長率成功保7
農委會：寵物莫棄之不顧 違法恐涉刑責
中國需求高 東南亞穿山甲遭殃
調查報告：經濟衰退 多數美國人求助網路
關懷清寒優秀生 北市成淵高中提供獎學金
烏魯木齊發動社區入戶檢查 鎖定可疑人士
大陸大學首次錄用台生為編制內教師
3高中畢業生入詐騙集團 冒充檢座被逮
四川暴雨不斷 因災死亡27人失蹤6人
黃敏惠拜會芝加哥市政府 推動城市外交
中國上半年貿易大降 投資消費快速成長
利多匯聚 金融電子發威 台股價量齊揚
爭觀世紀日全食 上海酒店1房難求
伊阿前線人力吃緊 國防部考慮暫時擴編陸軍
2015年發兒童津貼？政院：僅止於研究
金網獎7月底截止報名 本屆增設達人獎
台灣捐贈獎學金 聖露西亞政府表感謝
奮進號太空梭升空碎片剝落 NASA稱無礙
世運盛大展開 中華電信號召2000人加油
世運花式溜冰 王筱筑奪牌希望
學者：MOU簽訂後 優質民營銀行表現愈佳
病情惡化 星又2名新流感病患進加護病房
世運中國選手迄未認證 媒體及代表22人報到
美官員：美軍自日移防關島彰顯美為地區強權
龍潭購地案 監察院糾正行政院等機關
阿聯天然氣92億美元合約 多國企業競標
湖北三峽大學爭取破格錄取作文滿分考生
中國新增90例H1N1新流感確診病例
高雄世運傍晚開幕 讓世界看見台灣
股市回暖 星私宅銷售量6月創新高
台灣協辦國際會議 促進北太平洋鮪業永續
中國雲南1名銬押律師的法官被開除
高雄世運下午開幕 全球選手展開11天競技
上市櫃銀行財務績效評比 中信銀表現最佳
郭富城明來台 18日辦歌迷簽票會
劉揆：審慎規劃電子票證配套
政院通過生物資料庫草案 保障參與者權益
軍中傳當眾猥褻案 國防部：徹查究責
宏都拉斯政府宣布重新實施宵禁
友情至上 美高球好手奎格利放棄英國公開賽
北韓可能透過被扣女記者掌握叛逃組織名單
政大成立日本研究中心 日交流協會歡迎
中國上半年公路交通事故造成近3萬人死亡
台股漲 新台幣匯率中午升4.3分
國科會主委李羅權將訪華府進行科技交流
教部：學童戲水大人應陪同
世運全國郵展開幕 備免費接駁車
高鐵新優惠 7/20起網路付款再享95折
澳洲：今冬新流感恐奪走6000條人命
韓媒：季辛吉指重啟六方會談前提是北韓棄核
金管會:開放銀聯卡有助觀光 儘快審核許可
陳幸妤夫婦涉漏報代言費 行政訴訟遭駁回
官方觀光口號聯想氣泡水和暴力 南韓擬更換
逾半數國人有運動習慣 單車人口95萬
國道工程用非法外勞 海巡單位查獲7人
西尼羅病毒猖獗 洛杉磯高度警戒
嘉縣海之夏祭 18日東石登場
洛杉磯郡高等法院今起每月放1天無薪假
搶大陸內需市場 貿協7月下旬發布市調
台股收盤漲41.7點 為6780.3點
中國第2季GDP成長7.9%
上海首家台商擔保公司年內成立
世界盃有聲棒球賽 台灣盲棒隊再出征
北野武獻醜 70多幅畫作阿基里斯與龜曝光
善用網路溝通 馬總統將發表治國週記
許榮淑范振宗處分案 綠委：不應怪蔡英文
古巴建議重訂美古移民協定
天氣炎熱 汐止1豆漿店發生火警及時撲滅
台北股市開高震盪壓回 漲41.7點
高市1員警自分局墜樓死亡 警方調查
普考設隔離試場 肺結核考生未應試
8月台指期漲66點 逆價差71.30點
又見維權人士遇害 國際籲俄破案壓力升高
中縣府爭取縣內全面埋設自來水主幹管
寄生蟲基因組解密 血吸蟲病新藥有望
彰縣宣導青少年保護重要性
基督徒張珮鳳課堂傳授靜思語 學生落實力行
賣壓出籠漲勢縮小 台股未攻上6800點
未雨綢繆積榖防飢 南韓租下菲國農地種玉米
烏魯木齊騷亂108名死者身份確認
調查：兩岸四地北京消費信心最高台灣最低
長江三角洲10城市適宜觀測這次日全食
傳醫院為前南韓總統金大中裝上生命維持系統
內捷案查馬總統責任？ 監委:看證據走向
櫻花蝦加工新口味 東港漁會促銷
紓困協商破局 美放貸銀行CIT恐難逃破產
專家預計中國經濟成長率全年保8沒問題
日本田澤湖觀協邀訪 楊秋興盼明年春成行
SEMI:今年全球逾30座晶圓廠關門 IEK估20座
高溫影響 上海蔬菜副食品價格上揚
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台股漲41點 三大法人買超137.64億元
南韓醫院主管：前總統金大中裝上人工呼吸器
考試院同意會銜 公教育嬰津貼8/1施行
NCC續推媒體自律 將討論訂製播標準
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青輔會少年On Light計畫 中輟生回頭
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MTV首播黑人娛樂電視獎 向麥可傑克森致敬
香港疑出現首宗H1N1死亡個案
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新台幣兌美元升1.6分 收32.959元
砷油案 麥當勞不排除向消保官提複驗
南縣六甲鄉長涉持槍械 一審判決7年
署嘉：糖尿病患注射胰島素 無副作用
掌握搶救時間 衛署建置醫院急診能力分級
李行憶當年 自曝曾是電影界逃兵
涉彰化阿枝羊肉爐搶案 方姓男子高雄落網
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三井物產舊倉庫 北市議員建議列古蹟
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兩岸將首次聯合現場轉播日食
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王力宏北京演唱會 將向麥可．傑克森致敬
財長：頂新收購台北101股權 顯示對台信心
落地簽陸客首發團 結束澎湖行程返鄉
氣候異常 高縣龍眼蜂蜜減產7成
法國6月消費者物價年減0.6% 連兩月下滑
中國經濟交出漂亮半年報 但後遺症不可不防
大炳吸毒一審判3月 得易科罰金9萬元
中職獅牛戰移師宜蘭 宜縣府邀學生看球
氣象局發布熱帶性低氣壓特報
流行性角結膜炎傳染力強 預防重於治療
印度國防部長：米格29戰機存在嚴重結構缺陷
墾丁海膽保護區保育有成 海膽數量回升
台大醫院百靈佳 合作臨床試驗與新藥研發
歡迎姊妹市共迎世運 陳菊設宴款待外賓
英支持布萊爾出任歐洲理事會主席似操之過急
Fed景氣預測落差擴大 政策轉向示警恐慢半拍
世運1飛行運動選手 練習時摔傷腳
中國公佈重要經濟數據 堅持積極財政政策
嘉縣山區資源缺乏 大林慈醫巡診奧援
埔里拚商機 921大愛村變身觀光夜市
劉揆:經濟第四季有機會轉正 明年穩健成長
中國官方規定電視劇中領袖人物要說普通話
澳洲外長：力拓人員被捕不影響中澳商業關係
基隆夏之戀音樂會 免費機票液晶電視任意抽
傷寒病例激增 1例遭外傭傳染本土病例
突破風格 何賽飛白鷺謠詮釋家族女掌門
中國股市市值3.21兆 全球第二大 超越日股
為臺北聽奧加油 趙士強號召全民動起來
消費小神探夏令營 從小紮根消費常識
龍潭購地案糾正政院 監委:執政者應處置
世運郵展 林希亞現身代言炒熱買氣
暑假搖頭派對流行 聯醫籲青少年勇敢拒絕
心律不整別輕忽中風危險 提防心腦症候群
56%中國網民經常上網發表意見
南縣抽驗飲料店冰品 13件不合格
黃日香等13項產品 獲桃園優良證明標章
竹市府18日消費券促銷抽獎 現場美食展售
著眼上下游整合 仁寶入股華映
世運主通道交管 政治團體沿線發傳單
內政部：兒童津貼發放未定案
受刑人肺結核暴斃 不知情管理員口對口急救
中華電信統一夢時代聯營LED廣告銷售
香港中文大學對大陸學生具有吸引力
台股漲 新台幣匯率收升1.6分
兒子在租屋自殺 法院判決父母要賠償屋主
雅羅育將訪美會歐巴馬 菲眾議員爭相隨行
遠雄擬在礁溪蓋旅館 佔地2.66公頃
雲縣府補助養豬合作社建飼料廠落成
台電公司債決標 3年期利率0.97%
溫家寶會見美國能源、商務兩位部長
諾華藥廠上修銷售預測 新藥提升營收
降低自行車失竊率 南投警方試辦防竊貼碼
屏東警方查獲詐騙集團 詐騙金額600多萬元
霧峰林宅復建及流音中心 文建會連遭糾正
元智大學生秀創意 滑鼠畫水墨畫
世運陸團參加開幕？陸委會：並無強制規定
景氣差捐發票銳減 庾澄慶籲幫助植物人
華映私募百億元 震撼性夥伴仁寶認購 7成
嘉市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 6件不符規定
涉擁槍判7年 六甲鄉長：上訴到底
查內捷案 府：監委若需要 總統會配合
檢舉寵物隨地大便成案 中市頒發獎金
希拉蕊出席東協區域論壇將提緬甸問題
國際關注力拓案 駱家輝將與中國談相關問題
嘉縣毆媳衍生分駐所滋擾案 4鄉民被判拘役
馬曉天：中國不承認北韓核國家地位
中科出口值逐月復甦中 已見反彈動能
金融危機衝擊 星金管局損失不貲
自民黨內鬨 反麻生派聯署要求召開議員總會
國片艋舺未開拍 預告片搶先播映
宜蘭晚間規模5.2地震 屬7/14花蓮地震餘震
台大北大推雙聯學位 陸委會：大學自主事項
房仲:商辦大樓炙手可熱 陸資積極訪察
假PMD之名逼員工離職? 創意:指控不實
F-5F失事戰機搜尋 持續1整天無所獲
表坊新戲陪我看電視 方芳程前默契佳
中國奧會：參加世運選手依規定時間抵高雄
找出海口 面板廠唯一生路
身障法新制上路1年 庇護工場關64家
1-6月37人戲水溺斃 內政部籲注意水上安全
星今年消費者物價指數調整為0.5%至-0.5%
中華電信挺世運 提供電腦手機迎賓
激發弱勢兒童潛能 北縣府辦電腦美語營
免簽證實施 愛爾蘭盼強化與台灣產業合作
整頓金融業 英政府要求公布高層薪資與紅利
飲食零污染 北縣雙溪鄉辦泰平嘉年華
瓊斯盃女籃 中華不敵南韓 屈居亞軍
台北縣烏來泰雅文化祭 18日登場
體驗星空下的幸福 新莊舉行夏日音樂會
美參院認可 非裔美人首出任太空總署署長
北縣調解委員會 10績優單位獲獎
美國務卿希拉蕊訪印度促成立美商核能園區
考慮通關便利 小三通將恢復金屬探測門
張俊宏參選南投縣長 民進黨尊重
確保世運進行 雄檢成立專責處理小組
專家大膽預言 油價今年內崩跌至20美元
世運開幕 警方：入場維安無狀況
與媒體互動 張良任強調適時說明重要性
何處是外婆的澎湖灣？ 陸客各說各話
協助電信詐騙者提款 一台灣男子被判刑
鄰近捷運科技大樓站土地 每坪330.49萬標出
中澳就力拓案相互發出警告
伊甸庇護處就業諮詢專線 協助身障就業
菲警反罪大隊表揚台駐菲刑事聯絡官貢獻
比賽開始近尾聲 柯佳嬿王柏傑被爆緋聞
北所：為陳水扁拆石膏 症狀改善已停藥
北京學者：中國經濟觸底反彈 保8不成問題
陸客違規帶李子入境 防檢局截獲桃蛀果蛾
台灣物種名錄出爐 5萬多種占全球2.5%
首輪中美戰略與經濟對話月底華府舉行
台生福建就讀將享有城鎮居民基本醫保
遠航修護棚廠啟用 民航局：8/1前補足租金
中國外交部談力拓案 君子愛財取之有道
6月北市買賣移轉棟數破7千 南港增幅最大
小禎心情欠佳？許效舜招待出去玩散心
指考成績明公布 分發會建議選志願先練習
海外菲勞匯款5月創新高
復盛內線交易案 特偵組移往北檢偵辦
金門海巡座談 王崇儀盼與漁民共建雙贏
陸客開放週年 賴瑟珍明赴北京拜會海旅會
世運2外籍選手發燒 呼吸道感染及扁桃腺炎
高雄世運登場 中國代表團未參與開幕
東北角風管處長陳梅岡退休 林坤源接任
最快8月底 大陸銀聯卡可在台刷卡消費
扁辦擬提告 北所：依法行政無不當
扁案出庭吳淑珍嗆到猛咳不止 律師接棒代答
4月初北韓發射導彈 日機曾8次緊急升空
王永慶遺產稅 明年7月前核課完成
直航機票比轉機貴 台商批太離譜
高雄世運開幕 展現文化台灣科技島新風貌
人員在巴基斯坦屢遇害 聯合國難民公署憤怒
世運開幕 周邊交通壅塞捷運現人潮
摩根大通第二季獲利成長36% 優於市場預期
泰國刑事法庭重判荷蘭籍戀童癖37年徒刑
Facebook宣稱使用者達到2.5億人
小提琴新星五(山鳥)龍2度來台 18日演奏會
金鼎證內控缺失 金管會開鍘
兩大拍賣網交鋒 露天控奇摩廣告不實
棋王賽 陳詩淵勝周俊勳 獲棋王頭銜
艾美獎提名揭曉 「廣告狂人」再度入圍
台北轉運站成塞車製造中心？市府允改善
為維族不平 美宗教委員會籲歐巴馬制裁中國
生物資料庫公益原則 違反倫理祭重罰
中國第2季GDP回升至7.9% 保8有望
湄洲島設金門特產店 李炷烽：有賣點
亞股第三天走強 美股大漲激勵
日本女性好長命 平均壽命86.05歲
總統馬英九宣布2009高雄第八屆世運開始
新型流感肆虐 英前首相布萊爾妻子疑感染
輕颱莫拉菲形成 氣象局晚間10時發海上警報
伊朗失事班機黑盒子尋獲 嚴重毀損
積極運用網路 馬總統照片上傳Flickr
台灣績優志工親善大使團訪問南韓成果豐碩
董座遭停職1年 金鼎證：將提行政救濟
「超級製作人」22項入圍 稱霸艾美獎提名
經濟衰退 美國人上網求助者眾
中國海軍第三批護航編隊啟航赴亞丁灣
2009高雄世運開幕 讓世界看見台灣
美股開平震盪 CIT恐破產 卡帳虧損恐增多
自民黨議員要求開大會 日相下台壓力升高
北所所長黃維賢上任 期勉同仁贏回榮譽
美商務部長向中國表示關切網路管控
世運開幕四面會旗 24名護旗手迎進場
許榮淑可能遭民進黨除名 吳伯雄:不便評論
美申領救濟金人數下滑 持續反映汽車廠關閉
伊朗媒體：伊朗原子能機構負責人辭職
境外結構商品管理規則 8月底施行
監院糾正霧峰林宅復建工程 文建會困惑
高雄世運揭幕 選手繞場宛如嘉年華
缺席世運開幕式 中國難跳脫政治窠臼
WHO種子病毒運達 泰投入發展新型流感疫苗
世運開幕 陳菊:台灣有能力承擔國際責任
第61屆艾美獎主要獎項提名名單
來台刷銀聯卡 陸客消費商機上看千億元
中信銀內控缺失 金管會罰300萬元
仁寶衝上NB一哥 華映震憾性夥伴現身
氣象局發布莫拉菲海上颱風警報
投檢主任張春暉獲國際檢協會特別成就獎
香港出現首宗H1N1及病菌交叉感染死亡個案
北所提供扁會面資料給北院 法務部:無不法
罹患白內障 動物也有專用隱形眼鏡
高雄世運絢爛登場 中國隊缺席美中不足
傳自民黨不開兩院總會 21日召開緊急會議
搶標國有地 杭州南路每坪209萬標脫
adidas商標註冊行政訴訟 智財法院判重審定
印巴同意增加對話 改善雙邊關係
中職 陳瑞振揮出生涯千安 象勝牛
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聯合國小組抵巴基斯坦 調查布托遇刺真相
2次抽驗炸油酸價超標 南縣2業者挨罰
狗狗也需要社交 印度狗兒交友網站正夯
諾基亞調降市占率和獲利率預測 股價重挫
中國缺席世運開幕 陳菊盼中國更雍容
世運總會長兩度提馬總統 表達對地主國尊重
美費城區7月製造業衰退速度快於預期
瑪丹娜馬賽演唱會未演傳意外 舞台塌陷一死
中國攀登隊10人凌晨辦理世運報到認證
世運煙火秀 2人被灰燼灼傷送醫
新流感疫情歐洲最嚴重 英國死亡人數增至29
安理會通過制裁參與北韓核爆企業及個人清單
Google逆勢成長 Q2獲利增至14.8億美元
臺銀就學貸款 7/16日起開放上網填寫
讀者投書／台灣司法新偶像---納粹法官佛萊斯勒
運動結合藝術流行文化 臺北聽奧熱鬧滾滾
輕颱海上警戒區擴大 防局部豪雨強陣風
制裁北朝鮮 安理會公佈名單
麥可驟逝後3周 TMZ網站披露麥可新歌
澳政府施壓 力拓撤走部分駐華員工
KMT智庫首度表示 台灣勿過度期待陸資
世運女壘 中華首戰11比0提前勝加拿大
扁辦：扁不滿續延押理由 將提抗告
ECFA衝擊大 南韓經貿使節團近日訪台
首本指數型基金專書問市 高手教你投資秘訣
人本:媒體傷害趙翊安生存、發展
展翼合唱團監所演出 周美青當志工
馬總統宣布世運開幕 府：自然而然的事
印尼警方：雅加達北部汽車爆炸非炸彈造成
內捷爭議 總統府盼北市一起化解
雅加達市中心爆炸案 傷者包括10多名外國人
中國隊缺席世運開幕 朝野立委各說各話
頂新持續收購101股權 國泰金：不賣
賽拉亞揚言再闖關 宏都拉斯情勢緊張
楊恩典以腳作畫摺紙鶴 懷念蔣經國
馬總統致電鼓勵常岐德 期許解決內捷問題
渣打：兩岸簽ECFA 內容比簽署時間更重要
黑人要出頭天 歐巴馬籲非裔美人建立新心態
台灣出現首例新流感重症病例 34歲男子命危
馬總統宣布開幕 世運總會的決定
阿波羅11登月40年 AIT邀民眾探索星空
世界最棒的旅遊百萬旅遊金發現台灣活動 第一階段錄取團隊揭曉
涉偽證案 吳淑珍一家陳敏薰5人都起訴
看守所內談話不能呈堂 扁辦:法務部說謊
JOHNNIE WALKER × 捷安特 打造千輛時尚摺疊腳踏車 獻給消費者
夢幻窯烤麵包 陶博館突破技術搶鮮推出
La new成立Lamigo 台北民權旗艦店開幕
東北角暨宜蘭海岸國家風景區 進行處長交接
2009臺北藝穗節 - 印度女神 -西瓦印度舞團
2009蘭雨節陽光活力美少女選拔 艷麗一夏
全球最便宜小車Nano今天印度上市
「美粒果」今夏再度投下清涼彈 蘆薈粒嚼感再升級
每天存100元 人人都可以是藝術投資達人
「自由大廈」全新打造 重塑紐約「自由夢」
The Westin Taipei 六福皇宮 五星級飯店住房最優惠
台北馥敦南京館父親節為老爸補元氣
父親節帶爸爸來王朝 選好康還可以吃大餐
與檢察總長關係緊張？ 王清峰：各有不同職掌
今年父親節，非去天祥晶華不可的『好禮由』
50家臺灣優質食造訪成都 蓉城感受寶島伴手禮新魅力
搜集全球名人最愛之處 Google地圖「最愛的地方」開跑
台北藝術進駐 實踐創意的平台
松仁七號希望最大 5企業慈善義賣
「2009京津冀台商轉型研討會」吸引200餘家台商企業盛大參與
麗尊酒店迎世運~送好水！
運動休閒時尚樂潮 7/17-20台北世貿登場
「2009年台灣運動暨休閒產業展」
藝術養生新紀元，從台北榮總開始發酵！
海洋保育大使趙又廷 與海洋動物親密初體驗
羅柏‧帕丁森翹鬍裝瘋演達利
雪隧停電1小時 交長要求查明原因
The Westin Taipei六福皇宮 留園上海料理
主廚夏日創意菜 溫德仲夏芒果季系列佳餚 邀您盡情悠遊熱帶海洋情
世運登場 全世界聚焦高雄
海貿會「兩岸經貿促進考察團」 採購金額超出預期
馬來西亞暑假親子弄潮樂 讓大馬離岸的海島珍珠 串起你最豐富的夏日回憶
IKEA 宜家家居 年度最大特賣會
另一台灣人完成美國1200km極限自行車挑戰?
New Era of Discovery星空探索：人與月球
台美合作開發航太碳纖維 工研院與美SPIRIT AEROSYSTEMS簽約
證交所拜會矽谷高科技公司 力邀矽谷高科技公司來臺上市
台船公司接獲台電、慧洋海運、丸紅造船大訂單
國會通過 冰島將申請加入歐盟
經濟衰退衝擊 訪英外國旅客8年來首見減少
數十名港澳學生在青海門源縣無故失蹤
日本人活更長 女性約87歲男性80歲
蓋特納：振興方案不能貿然踩煞車
機車未熄火衝撞熱水鍋 男童燙傷送醫無危險
嘉信理財獲利下滑31% 股市和利率侵蝕營收
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英國背包客捏造求生經歷？ 父親否認
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美國金融業利多頻傳 歐股延續漲勢
財報利多掩蓋CIT破產危機 美股連四漲
世界油價漲跌互見 維持62美元以上
今冬若新型流感肆虐 英國恐逾7萬人喪命
世衛：新型流感傳播速度前所未見
新流感疫苗爭奪戰 南美國家憂富國搶購一空
聯合國人權高專促俄徹查維權人士之死
美上週初次申請失業救濟人數下降
石油設施頻遭攻擊 奈及利亞產油量大減
新流感病毒在巴西自由行 死亡增至11人
輕颱外圍環流影響 東半部南部防豪雨
哈燒新片 哈利波特既出誰與爭鋒
英高球公開賽首輪希梅內斯領先 華生搶眼
台股開盤上漲71.66點 為6851.96點
美經濟大師鐵口直斷 指金融危機谷底已過
南縣工廠大火 1死4傷
印尼首都多家豪華飯店爆炸 受傷人數不明
姚明：買下上海男籃與退役無關
烏魯木齊騷亂事件 重創新疆經濟
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印尼麗池卡爾頓飯店及萬豪酒店發生爆炸
陸客來台週年 賴瑟珍訪中交換意見
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助中拷問關灣囚犯 美議員揚言砍國防預算
廣東高院要求各級法院正確對待媒體監督
謠言四起 希拉蕊否認與歐巴馬不和
印尼首都雅加達驚傳2起爆炸 傳4人喪命
陝西殯儀館搞飛機 千餘送葬者哭錯人
調查：美屋主面臨法拍威脅比例創新高
奮進號太空梭發射碎片剝落 NASA指無需擔心
中油桃園煉油廠燃油噴出 波及民宅
印尼兩飯店遭炸彈攻擊 暫無台灣人傷亡
福州兩岸金融服務中心 歡迎台灣金融業
雅加達兩飯店遭炸彈攻擊 至少6人死亡
巨無霸魷魚進攻美國加州 嚇壞潛水客
蘋果公司自曝中國代工廠壓榨勞工
數據顯示 南加州房市似已回暖
竊太空梭機密給中國 鍾東蕃被美法院定罪
推廣優質農畜產 逾千份紅棗雞湯明免費喝
涉撞沉蘇澳籍漁船 油輪二副遭起訴
NASA公布修復登月影片 重溫歷史時刻
台船:承造台電4艘新船 增3500個就業機會
紐約市失業率升至9.5% 紐約州失業人口激增
日媒：美參議員聽證會指釣魚台是日領土
飛彈測試再失敗 俄成立委員會調查
中國今明兩年節能工程商機逾人民幣4000億
世博會美國館上海奠基 駱家輝出席儀式
宜蘭免費健康篩檢 還送民生用品
丘宏達獲頒景星勳章 馬總統越洋電話致賀
2011世界管樂年會在嘉市 展開宣傳
世運龍舟等賽事登場 中華隊可望奪牌
多頭續攻 台股6800點之上震盪整理
北京地鐵發生跳軌事件 2條地鐵線停擺
天候不良 日北海道大雪山系發生山難
烏魯木齊騷亂死亡人數升至197人
世運滑輪溜冰男女300m計時 中華隊預賽第一
天津高速公路匝道橋塌6死 官方歸咎超載
上半年中國事故死亡3萬6千人
中經院：今年經濟衰退3.56% 明年成長3.69%
獨力航海環繞世界 加州17歲少年返家
資源再利用 宜縣府賣過期期刊1本10元
中台灣首長座談 經建會促整合資源發展產業
莫拉菲颱風可能襲台 農糧署籲農民做好防範
星計畫提高現行45萬元存戶存款賠償上限
指考成績寄發 物理均標提高11分
印尼飯店爆炸 澳洲發出旅遊警告
豪華飯店遇襲後 印尼首都北區再爆汽車炸彈
印尼爆炸目擊者：現場混亂 有人滿身是血
中共中央黨校內部調整 撤銷4個研究中心
環署：七星潭海灘大腸桿菌群不符甲類標準
台東風浪增強 陸客喜見太平洋長浪
印尼爆炸6人喪生 股市小跌
印尼衛生部：雅加達爆炸案造成至少7死48傷
銀聯卡獲准登台 中國發行信用卡逾1.2億張
中國中石油加強海外戰略佈局
易綱兼外匯局局長 胡曉煉央行專職副行長
雅加達兩飯店爆炸案 至少9死41傷
世博局同意台灣館興建計畫 21日簽約
印尼首都發生汽車炸彈案 2人喪生
匯市觀望 新台幣匯率中午小升1.5分
98指考國文科和英文科作文無人滿分
中國攻打印度？美國務院：但願不會發生
日防衛白皮書：台海兩岸軍力移向有利中國
北縣傷寒確定病例12例 境外移入激增
股市熱 上市公司6月現增募資80.88億元
體現領海主權 浙江嚴格保護領海基點島
環法自由車第12站 無私丹麥老將索倫森奪冠
健保局調降7600項藥價 擬擴大癌症給付
監委巡察最高檢 趙昌平：例行業務
廣州海關半月內查獲2起海上走私貂皮案件
上海悄然收緊二套房貸
安平港區設自動車牌辨識系統 監控砂石車
北京進入主汛期
世運輕艇水球 中華男女代表隊首戰連輸兩場
中縣發票月月抽獎 第6名汽車得主出爐
世運龍舟邀請賽200公尺 中華台北隊摘銅
北韓稱六方會談已死 美國務院：不利北韓
印尼飯店爆炸案 受傷澳洲男子向家人報平安
北韓高幹：六方會談已壽終正寢
重慶公車站炸彈恐嚇 10萬人緊急疏散
台股收盤漲70.69點 為6850.99點
台灣32家廠商參加墨西哥汽車零配件展
內捷爭議 羊曉東：市政建設無縫接軌
印尼警方在萬豪酒店發現未爆彈
台美合作開發航太碳纖維 最快3年內量產
涉撞沉漁船 油輪二副遭求處10年徒刑
台北股市開高震盪整理 漲70.69點
聖心4早療兒畢結業 近百名家長觀禮
鄭瑞城：國中小學免費午餐 99學年度實施
台股攻上6800 下週可望挑戰前高7084點
拓商機 中市推消費抽百萬現金活動
華裔青年英語營 鄭瑞城:為偏鄉開另一扇窗
藝文看板：兩廳院週末小提琴獨奏與舞台劇
區域緊張情勢升高 美擬加強日本核子傘保護
MLB 費城人霍華德史上最快200轟
颱風恐來襲 KOC：IWGA決定賽事變更
8月台指期漲51點 逆價差94.99點
蘇澳籍漁船遭撞沉案 花檢：將協助求償
200年來首次查帳 法政府錯誤核銷沙柯吉費用
8月電子期漲1.75點 金融期漲17.6點
指考寄成績單 建中北一女分奪各類組榜首
中研院發現免疫控制分子功能
雲縣立委補選國民黨初選 張輝元登記
本世紀最久日全食 22日觀看防中暑
醫師：婦女過胖易不孕
駱家輝：美國應為消耗進口含碳商品付出代價
假冒檢察官詐騙 被害人機警未失金
宜蘭電力線路故障 北部中午一度跳電
世運浮士德球 中華首戰不敵巴西
停車場樓梯鏤空女性易走光 北市議員促改善
台股漲70點 三大法人買超102.52億
川藏公路因降雨中斷百餘車輛交通受阻
印尼近年多起炸彈攻擊 回教祈禱團頻頻涉案
雅加達兩飯店爆炸 外交部：持續注意發展
南韓法輪功抗議中共10年來的迫害打壓
福建對台小額貿易上半年成長35.2%
首例新流感重症病例命危 2接觸者輕症
原民會微型經濟活動貸款 8月受理申請
坪林行控中心變電箱跳電 雪隧停電1小時
陳明文：布袋遊艇港 中秋節開港
研究：男性割包皮 女伴染HIV風險不會降低
印尼總統：雅加達酒店爆炸案是恐怖攻擊
頂新收購101股權 藍委各有看法
成都直航台灣 9月起增至每週7班
故宮南院丙等 陳明文盼中央勿跳票
經濟數據提前曝光 大陸統計局將調查
金門建議開放陸勞 王如玄：不符政策
未來30年中國還可觀賞2次日全食
延押案 扁辦：最快下周告發法部等違法
台中一中尤瑞琛548.53分 可望進臺大醫
中國持美國國債創新高 逾8千億美元
自民黨決定不開兩院總會 反麻生勢力受挫
台北中午停電 醫院捷運均未受影響
清寒高分生 師大附中高均看棒球獲啟發
民調：69%泰人對政府控制新流感無信心
新台幣兌美元升0.4分 收32.955元
二氧化碳人均排放量 20年來首度負成長
短腿狗狗四肢粗壯 都怪某個基因發生突變
渣打：台灣經濟復甦基礎仍然薄弱
印尼飯店爆炸案死亡者中包括1紐西蘭人
以網咖為家 小夫妻帶幼子漂泊被查獲
美職小聯盟 林哲瑄5打數4安打
昆明7月20日起開辦台灣民眾落地簽注
北市第1類組榜首 建中徐亦甫關懷部落兒童
三高大調查 高血壓病人快速增加
中小企業網路大學校 增建人力資源學院
高球名將互槓 賴爾稱蒙哥馬利喜歡小題大作
指考成績 嘉中嘉女估臺大醫科各1人
印度首艘探月飛船故障 任務可能提前終止
張輝元初選登記 民進黨：用選票反賄選
人類登月40年 追求探索無限天空的夢
起訴偽證 北檢：陳敏薰法院翻供涉不實
民進黨：內捷案不排除告發前後任北市長
爆炸案波及足球賽 曼聯取消印尼行
以總理辦公室拒絕評論準備攻擊伊朗的報導
世運相撲賽登場 重量級選手較勁
疑精神不穩 失業男持刀砍胞兄
歐洲三大股市 開盤上揚
俞小凡避談翁家明 盼不要二次傷害
職場實習博覽會登場 台中媒合率約5成
中油18日起汽油每公升降4角 柴油降5角
郝團隊異動 羊曉東：目標打好選戰
花博風潮 水族寵物用品展搶先秀
萬安演習22日實施 警方籲民眾配合
報載：教宗腳踝受傷 送醫觀察
印尼總統斥爆炸案為恐怖行為 誓言追捕凶手
分數有望臺大 私校跳考生表現優
日本股市上漲 資產與內需股領漲
毛治國：陸客開放1週年 約66萬人次來台
服務全球天文迷 大陸日全食將有網路直播
鰻魚也須保育 荷蘭10月起實施禁捕令
檢方未解除限境 陳幸妤要出國還得再等
捷運內湖線運作不順 毛治國:營運初期問題
新流感重症莫恐慌 暑期暫無大型疫情之虞
女友避不見面 男子涉縱火洩恨為警查獲
觀光局長抵北京 盼穩定赴台遊數量提升品質
毛治國：希望今年底提出博弈管理母法
幸福的起點 鄧安寧出院投入大愛劇場
HBO獲艾美獎99項提名 連9年蟬聯入圍冠軍
搶優秀生 北醫醫學系獎助60名免學雜費
首例新流感重症個案 妻兒排除感染
黃慶林赴美 3盼台僑為台灣民主發聲
桃園機場行李轉盤故障20分鐘
大歐簽名籃球贈四川學童 校方沒收惹公憤
德媒：拒絕承認台灣主權 中國杯葛世運開幕
匯市量縮觀望 新台幣匯率收升0.4分
麥可傑克森主題郵件到處散播 小心中毒
新型流感死亡病例 菲國增至4宗
殺死婆婆 媳婦無期徒刑定讞
中國商務部：俄方關閉華商市場應謹慎從事
中市辦滾球國際菁英賽 與世界接軌
補教：指考五標分布佳 臺大醫科524分
迷途知返 首位應屆進修生上國立大學
軍中猥褻案 監委申請自動調查
執政黨13議員恐喪失資格 泰總理不解散國會
城市交流 河南省平頂山市參訪團赴中縣
巴紐案 邱義仁黃志芳遭公懲會撤職
颱風來襲 高縣暫停核發入山許可證
世運滑輪溜冰 黃郁婷為中華隊摘首金
台塑化今晚8時起 汽油降4角 柴油降5角
北市簡訊傳真報案開辦3年 業績至今掛零
世運定向越野短距離賽 外籍選手囊括獎牌
傳新疆喀什散發傳單抗議中國批判熱比婭
簡訊報案使用率低 聽障人士：應多宣導
20公尺/台灣鰻魚飯 東京亮相
天然氣價格恐跌至7年低點 需求減但庫存增
教廷：教宗跌倒 手腕輕微骨折
自殺炸彈客喬裝顧客 炸雅加達萬豪酒店
尤多約諾譴責恐怖攻擊 強調將逮捕嚴懲兇手
金彞獎頒獎 薛琦：台灣金融市場領先經濟
郵購7日內退貨 4成業者違法要求自付運費
天氣太熱 台北市中午近千戶停電
健保降3高藥價 增100億給付癌症肝炎新流感
世運龍舟賽 中華台北隊摘下一銀一銅
印尼飯店爆炸案 警方：自殺炸彈客所為
新店安康掩埋場興建案 業者補件再議
伊朗前總統：許多人懷疑總統選舉結果
浮洲人工濕地現環境生機 驚喜鳥築巢孵化
道路改善二期計畫 鼓勵地方建設自行車道
台船接單告捷 慧洋丸紅擬訂至少4艘貨輪
世運合球 捷克21比16擊敗澳大利亞
漁民節活動鹿港登場 農委會籲民眾參與
烏魯木齊以維制維 500維族官員逐戶宣講
台灣食品太誘人 海貿二團下單7.46億美元
廢料變肥料 紅蚯蚓和牛糞可賺大錢
台南晚上發生芮氏規模4.2地震
雲縣立委補選提名 吳敦義：依黨內機制
上海旅遊局協調世博期間增加兩岸航班
美國特使：美日將討論核子嚇阻武力
濾油粉微量砷符標準 麥當勞砷油仍無解
指考成績單寄發 明道中學成績亮眼
教宗手腕骨折住院 全身麻醉開刀
中央大學照顧弱勢 發表遲緩兒偵測系統
世運滑輪溜冰競速 男女300公尺中華摘雙金
金門高中許弘璟拿高分 可望保送醫學系
氣球飄揚 李威助弱勢孩童創造十萬奇蹟
高鐵有盈餘 才可能贖回航發會特別股
兩次基測難易相當 21日寄成績單
哈雷第二季淨利遽減91% 將裁1000多人
台灣騙術跨海泰國 台泰幹員聯手偵破
英軍阿富汗亡魂續增 將領要求增加軍備
宋江陣連3霸 實踐大學8月赴英表演
大學指考 彰女梁友蓉527.29全縣最高分
馬總統：台灣產品是高品質的代表
與台電簽約 鄭文隆:7月來全球僅台船有訂單
星6月非石油產品出口持續下滑 幅度縮小
燒炭自殺毀損旅館 男女遭索賠送辦
拐殺遊民詐財案 2人一審被判無期徒刑
貝克漢低調重返美國足球大聯盟比賽
世運比賽 澄清湖觀光區交通管制
金門後送機隊不足 李炷烽允助中興解困
考選部：暫准波蘭醫學生考國考 緩發證書
世運輕艇水球 中華隊排名暫墊底
英國環保活動半年有成 塑膠袋使用量減半
打擊國際詐騙集團 台灣泰國警方再度攜手
本週加權指數上漲1.2% 橡膠股漲幅最大
安全帽顎杯傷人 今年起出廠產品需移除
星第2季裁員雖大減 下半年恐爆新裁員潮
本週上市公司市值17.27兆元 增加1.26%
35名波蘭醫學生考國考 醫聯會：違法
台電跳電雪隧6公里陷漆黑 幸無事故
第098142期今彩539三星彩四星彩開獎結果
中國奧委會副主席抵台 觀摩世運
趙建銘被控境外洗錢 北檢不起訴
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世運相撲重量級 日本稱王俄羅斯封后
中國指控行賄 力拓：完全缺乏根據
故宮：概括承受南院工程延宕 2013年開館
自體免疫疾病 賴明宗研究有突破
收受耐斯鉅款不涉背信 趙玉柱不起訴
輕颱朝台灣海峽南方接近 花東屏大雨
高雄港赴金門招商 籲廈門台商回流
證交所總座親征矽谷 邀高科技業來台上市
義大利官員：教宗手腕手術進行順利
歐寶花落誰家 最快下週揭曉
調查：性別不同 金錢觀也大不同
香港特首辦主任接任金管局總裁
天候影響 世運飛行運動賽程受延宕
雄中榜首甘苦談 有人暴肥有人繼衣缽
亞股第四天上漲 美股續漲激勵
高雄世運 俄羅斯卡娜耶娃獲韻律體操雙金
今年上半年40餘萬人次台客遊福建
角逐亞錦賽 中華女籃培訓隊出爐
驗親子更方便 DNA檢測包英藥房將開架販售
德奧會讚高雄世運開幕表演精彩
拐殺遊民詐領保金案 被告友人：上訴到底
馬總統：競選黨主席非擴權 是承擔責任
世運合球 中華26比19擊敗葡萄牙
台灣美食節在香港盛大揭幕
英高球公開賽 哈林頓對衛冕成功滿懷希望
江丙坤為重慶背書並盼兩岸共拼經濟
蔡英文：民進黨有信心打贏年底選戰
給黨員公開信 蔡英文支持扁告法官
子宮出租 美國代理孕母業生意興隆
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爆炸當下 雅加達飯店旅客披著浴衣就往外衝
印尼飯店爆炸案 澳洲總理批「野蠻行為」
蘇貞昌：國共論壇為假象 小心中國統戰
世運滑輪溜冰首日中華隊奪2金1銀 大贏家
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陳水扁遭延押 民進黨募款餐會話題焦點
公視:世運5國選手進場未播 非針對中國隊
中山大學溜冰隊員世運摘2金1銀 校方將表揚
中職 熊隊黃宏任暌違1年再嚐勝投滋味
伊朗總統指派一爭議助理擔任第一副總統
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印尼回教好戰組織回教祈禱團小檔案
馬來西亞高球名人賽 台灣老將盧建順領先
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選舉抗爭持續 拉夫桑雅尼稱伊朗陷於危機
賴幸媛：美方高度肯定支持馬總統兩岸政策
星報：中國大陸遲早要面對中華民國
3澳洲人雅加達爆炸案後失蹤 政府憂凶多吉少
印度憂心中國攻擊 擬增設飛彈情報蒐集中心
滑輪溜冰摘金 黃郁婷感激嚴父教練
黃金救援時間已過 空軍續搜尋F-5F
劉揆：推低碳島示範社區 50%用再生能源
世運俄羅斯住宿爭議 業者協商折扣解決
劉揆：找一離島展示及研發國內綠能產業
希拉蕊展開印度之旅 向恐怖攻擊罹難者致意
賴幸媛重申互不否認是兩岸關係發展基礎
馬總統指台中合併升格在即 政見沒跳票
大陸保證 今年赴台觀光至少60萬人
雲縣補選協調 國民黨陷入兩難
蔡英文要證明 窮政黨也可以勝選
雅加達爆炸案兇手有數人 或與選舉相關
豐田明年中在英生產環保車 歐洲首舉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
犯沖 BMW女繼承人又遭性勒索 警逮3人
CDC：美國不擔心H1N1新型流感疫苗不足
豬隻帶有H1N1病毒 阿根廷發出全國警戒
H1N1夏季仍蔓延 CDC：病例增加恐早於季節流感
美國房市數據強勁 國際油價上漲1.52美元
北美洲台灣人醫師協會挺阿扁 批司法粗糙
台灣高中生來美觀摩學習國際事務
美國將召開緊急會議討論H1N1疫苗接種
立委團訪法 爭取歐盟對台免簽證待遇
加婦餐廳吃飯禍從天降被石板當場砸死
郭泓志開金口 最快下週重返大聯盟
今天的台灣英雄：顧玉玲文藝舖底堅執社運
上游鋼廠漲價 鍍鋅及鋼管廠紛紛跟進
新聞傳奇人物CBS主播克朗凱特92高齡過世
氣象局解除颱風警報 發布豪雨特報
雅加達爆炸慘案 歐巴馬等世界各國領袖譴責
印尼爆炸案2加人受傷加國會議員探望
員工罷工多倫多臭不可聞 市府慘遭雜誌修理
廣東專家擔憂樓巿股巿旺為「虛火」現象
原民語言能力認證 1531人報考
生涯第二次 英國公開賽球王伍茲遭淘汰
日媒：中國海軍通過日群島具阻美軍援台企圖
中美簽署政府間首份新能源產業合作備忘錄
加州失業率維持11.6% 洛杉磯情況略有改善
客視一棚冇唱完的大戲 入選女性影展
姚明下週動手術 下個球季恐將報銷
中國新一輪查稅風暴 60大型企業挫著等
賽拉亞之妻：斡旋若失敗 賽拉亞將公開返宏
北京維權律師組織據報遭查抄
羅東藝穗節 推出仲夏音樂饗宴
治國週記首播 總統盼與網友多交流
20萬非洲籍人員 令廣州警方頭痛
馬總統：將成立嘉南農業創新黃金走廊
廣東撤銷陳紹基許宗衡劉友君省委委員職務
MLB 倪福德中繼1局無失分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
社會新鮮人履歷直言叛逆 嚇跑業者
白宮經濟顧問薩默斯：美經濟已脫離無底深淵
兩岸大學生閩南文化研習夏令營廈門開營
台灣成為江西南昌第3大貿易夥伴
典型在夙昔 新聞人典範克朗凱特辭世
莫拉菲將登陸廣東 中國發佈橙色緊急警報
婦人如廁遭美工刀割喉 警抽絲剝繭逮1嫌
砷油案暫緩裁罰 衛局：等檢方偵辦後處理
風勢過大影響世運浮士德球賽 場次順延
疾管局盼流感藥物納健保 秋冬完成作業
廈門建設首個對台科技合作交流基地
上海世博局：台灣館進展順利
雅加達爆炸案 星總理致函印尼總統慰問
總統治國週記首播 民進黨：沒創意
哥倫比亞：叛軍組織FARC資助厄瓜多總統競選
克朗凱特辭世 歐巴馬：美國失去指標性人物
防新流感 北縣衛生局:有感冒症狀儘快就醫
防檢局：查獲走私香港疫區鹿茸 已銷毀
海之夏祭晚間開幕 東石漁人碼頭現人潮
解救失業大專畢業生 中區就業加碼18場徵才
淡水工廠火警燃燒木材 警消搶救無人受困
印尼：雅加達爆炸案造成至少4名外國人喪生
新流感出現重症 疾管局：注意衛生勿恐慌
王建民本週末開始接球 教練：肩傷急不得
貿協鼓勵台商自創品牌 搶占大陸市場
提升競爭力 人事局擬擴大公務員留學
2男賣盜拷光碟 目錄藏喜帖寄送遭逮
98指考有門檻 近8000人不予分發
焦點人物：美新聞傳奇人物CBS主播克朗凱特
世運輕艇水球 中華男女代表隊同遭淘汰
金正日長孫酷愛Rain 捧場澳門演唱會
花縣長初選爭議 王金平盼周延考量
內捷停擺事件 市府重申單純設備故障
藍委推中文病歷 衛署：先統一專業名詞
緬懷麥可 台灣歌手李玟在洛城唱出心聲
林依晨不評論老少配 遇上了才知道
探索生態 觸口自然教育中心開幕
環法賽第13站山段雨中競輪 郝斯勒奪首冠
萬里海水浴場衝浪泳客落水失蹤 警消搜尋
世運滑輪溜冰1000M 中華隊可望再爭金
「哈利波特6」創新片首映日全球票房紀錄
天候不佳世運5賽程延誤 飛行運動影響大
印尼官員：雅加達爆炸案與馬國激進份子有關
倪福德洋基登板投球 建仔讚滑球表現好
世運男子沙灘手球PK戰 中華力克阿曼
太空人漫步前 國際太空站移軌道躲太空垃圾
黃金週線收紅 短線突破下降反壓
指考第二類組 3科達14分可登記
強風吹倒路樹壓傷母女 送醫無大礙
美藥商輝瑞-惠氏合併案 歐盟有條件同意
活化中興新村 中興會堂下週重新啟用
世運浮士德球 瑞士直落三擊敗智利
總統:元首揭幕世運 顯示政府維護台灣權益
濾油粉含微量砷學者籲暫停用 衛署允檢討
挑戰100種交通工具旅行 82歲英老人完成壯舉
加強防範內線交易 證交所辦8場說明會
馬總統：彰化縣未升格 但補助不會少
學者籲修行政中立法 藍委：應由試院提案
中經院：新流感秋冬恐流行 經濟發展隱憂
遼寧計劃為世界最大玉石建博物館
中經院：全球復甦若強 台灣明年GDP逾4%
雅加達爆炸案炸彈 疑出自馬籍激進份子之手
推廣生態保育 陽管處邀園區居民任一日志工
涉持棍棒搶加油站 警方逮3嫌
約3萬隻懷胎藏羚羊在可可西里產仔
日美安保會議將再續 強化核保護傘成議題
颱風莫拉菲逼近 香港嚴陣以待
米契列地警告外人 勿干預宏國內政
犯保新法上路 性侵被害人納補償範圍
颱風外圍環流影響 降雨集中高屏花東
王玨從影72載 藝界人生戲劇性十足
力勸片廠遷台 60年前往事王玨歷歷在目
低收入戶抹片檢出率高 國健局籲及早受檢
總統參加漁民節活動 表揚模範漁民
香港7人橄欖球代表隊將征戰高雄世運會
瓊斯盃男籃 光華首戰不敵黎巴嫩
台北河北城市發展論壇在石家莊舉行
一物多用 甜高粱可飲食可當芻料
最大陣風逾7級 世運飛行運動停賽
瑤瑤19歲生日願望 盼粉絲繼續支持
指考分發 補教師：自然組錄取提高至少5分
金門徵國小幼教師10名 540人報考
大陸公共工程向台商招手 營造業態度保留
世運中距離定向越野賽 盡屬外籍選手天下
畜試三號不負眾望 專產一級棒鴨蛋
確保國慶安全 北京8月後不再審批大型活動
衝浪泳客落水失蹤? 警消疑誤報暫停搜救
廈門媒體訪朴子刺繡館 女記者體驗做女紅
台東西瓜泡水農民訴苦 蔡英文:應納入救助
葉金川:H1N1社區感染難避免 致力降低重症
白宮也有Twitter帳號 公布總統記者會時間
國際生物奧林匹亞競賽 台灣奪2金2銀
綠營：行政中立法成白色恐怖 列優先修法
郝龍斌擔任一日店長 促銷節能產品
民進黨：總統出席世運開幕 歸功陳菊等努力
鴨子晚上下蛋 馬總統憶體驗鴨農生活往事
世運滑輪溜冰 女子1000M 中華隊金銀通吃
馬總統期許國民黨既廉又能
世界最年長男人瑞辭世 享壽113歲
人口負成長 郝龍斌:致力讓北市更適宜居住
選填志願學問大 補教師建議以興趣為主
國民黨雲縣立委補選 2人完成黨內登記
黃蝶祭登場 騎單車賞美濃正是時候
向下紮根 新聞局開發小小電影達人
金防部軍官民宅行竊 以準強盜犯嫌移送軍檢
世運龍舟落幕 俄羅斯4冠王最大贏家
池上米便當認證上路 全國只發300張
許榮淑：貪汙都不必開除 要開除她不服氣
葉金川：流感用藥勿濫用 該用就要用
世運合球 中華加強體能與彈跳挑戰強敵
嘉市火警延燒7間木造平房 暫無傷亡
民進黨：願助學術界抵抗行政中立不當立法
雲林立委補選 蔡英文:觀察國民黨後續處理
台中縣樂器節 后里馬場熱鬧登場
南迴鐵路一票難得 鳳山站將建議改善
基隆和平島岩縫發現女嬰屍 檢警追查身分
國際獅子會300-C3區 捐贈中彰投救護車輛
指中立法限制學術自由 翁啟惠將提修法建議
法國總統府資助民調 沙柯吉涉嫌操控輿論
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世運滑輪溜冰中華再添金銀 總成績超越上屆
颱風外圍環流 打亂世運賽事
銓敘部：行政中立法未限制學術自由
丘成桐中學數學獎 小六學生獲銀牌
地方公務員特考 金門縣18個職缺
東協外長強烈譴責雅加達炸彈攻擊
郭富城發表聽傲江湖 郝龍斌站台
西門商圈宣導 全國就業e網邀年輕人找工作
世運相撲無差別量級 蒙古稱王俄羅斯奪封后
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香港單日新增108宗H1N1病例 破紀錄
打完B肝疫苗需檢測 疫苗生效才具防護力
地中海廚娘導演拜訪知名餐廳 吃閉門羹
1230醒報現場 20日網路首播
熱血青春演員與網友見面 像坐檯又像面試
Game On遊戲時代特展登場 陳菊五月天揭幕
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搭漁船闖關返鄉 7大陸偷渡客被逮
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