漢
En
News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
H1N1效應國內旅遊熱賣 易遊網業績逆勢成長4成
台灣開億股東會決議配發股利 0.4元 AM市場前景樂觀
櫃買中心舉辦上櫃公司內部人股權宣導說明會
張華平將出任中華信評總經理
友達光電與長虹合資一億人民幣於四川設後段模組廠
台灣大跨足媒體娛樂事業 new TV 7/1開播
超人氣線上遊戲《楓之谷》皇家騎士團改版炫風襲台 暑假市場白熱戰提前開打
馬祖推希臘風情婚紗照旅遊 再送禮金16520元
友達子公司將在四川投資生產液晶模組
烹煮不慎引爆瓦斯桶 新店卡拉ok暗夜傳祝融
菲國新流感確認病例增至428宗 病情多溫和
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
一延再延 波音787客機近日首度試飛
目擊民眾：德黑蘭氣氛緊張 無新示威活動
中國組裝首架空中巴士 23日交機
世界最大島嶼格陵蘭 慶祝自治時代來臨
大雨再度攪亂美高球公開賽 巴恩茲一支獨秀
德黑蘭城北兩地區 持續傳出槍響
「愛情限時簽」 登上北美票房冠軍
墨沙維：民眾有權對撒謊詐騙發起抗議
走一趟貝絲佩奇黑色球場 難忘又痛苦
支持者大肆被捕 墨沙維譴責當局
以科技展 13家台灣廠商參展尋找商機
連江縣宣布停止上班上課
蓮花來襲 馬祖海空交通停航
聯合會盃足賽 巴西淘汰義大利挺進4強
台灣助瓜國中小企業改善手工藝產品獲肯定
聯合會盃足賽 美爆冷擠掉埃及義大利晉4強
指紋牙科紀錄比對 法航空難11具遺體身分確認
蓮花颱風警報解除 中南部豪雨特報
MLB 沙巴西亞提前退場 洋基不敵馬林魚
台股開盤上漲25.23點 為6256.38點
廣州旅遊健檢首發團 台北全新體驗SPA
大陸香煙要漲價？ 官方：暫不影響零售價
搶攻健檢市場 大林慈濟提供千坪健檢空間
軍方吃案？憲兵司令部：與事實有極大出入
中央社新聞小百科：草地球場
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
星新流感疫情惡化 累積達142例
中縣市合併案明審查 胡志強：有信心
南投山區大雨 救援記者團行動仍受阻
中國國慶提升安保規模 比照奧運標準
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
亞青運菲足球隊出現新流感病例 隔離到26日
關貿:今年網路報稅人口312萬餘人 創新高
格陵蘭邁入自治 矢言加強與美關係
大陸健檢首發團員：對台灣健檢很滿意
李宋會談組第三勢力？李鴻鈞：絕不可能
寶華最新展望：今年台灣經濟負成長4.6%
北縣消保官查速食店用油 受壓力上演諜對諜
光電汽車股強漲激勵有限 台股持續整理
韓將採鋰電池新制 日憂遭排擠
中國鋼鐵廠高污染 挑戰對美貿易
廣東發現1700年歷史古銅鼓
胡璉上將逝世32週年 金門辦祭禮感念德澤
綠營憂漢翔與中國合作 藍營：應做好評估
三重牛肉麵店火警 2人昏迷5人嗆傷
9月回復非夏月電價 估住宅月減146元
兩岸國際醫療產業洗牌 台灣內外競爭激烈
防遞送公文走漏消息 中市府祭加鎖公文箱
梁國源:三大風險 牽動未來經濟表現
民進黨：升格審查若不公 會採必要抗議
伊朗鎮壓抗議活動 西方領袖憤怒情緒高漲
成醫：服藥佐以冷開水 其他飲料都不當
民進黨：談下屆總統與黨主席選舉 言之過早
梁國源：經濟復甦尚未穩健 仍然脆弱
補習班抽獎不兌現 消基會要求速付款
熱帶性低氣壓環流影響 雲林高雄豪雨
缺鹽謠言滿天飛 福建寧德民眾搶鹽
總統：ECFA純粹經貿協議 不觸及統獨
防範污染海域 可倫坡皇后號開始抽油
數罪併罰得易科罰金 353人獲釋
北韓緊張情勢升高 李明博將訪日本
小聯盟 倪福德兩局無失分 第3勝進帳
溪州無名屍命案 男子為情活埋殺害被害人
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午暫貶2.3分
調查:7成5受訪上班族有意投入泛醫療產業
兩年節電率逾20% 電費折扣最高7折
迎世運 高縣規劃免費觀光巴士及接駁公車
歐巴馬：美對北韓可能挑釁已有週全準備
陸委會：兩岸制度化協商效果良好
醫師：洗腎前預先植管 治療效果好
製造業停收供電設備維持費 台電將減收43億
中共解放軍首度在非洲舉行聯合演習
北大教授：30年後中國經濟有望超過美國
速食店炸油未天天換 業者：依照標準
台股收盤漲110.06點 為6341.21點
颱風遠颺 高縣菜價微漲
中山高北上240K車禍 國光客運駕駛不治
世銀預估 開發中國家今年經濟成長1.2%
信評：高科技營運回穩 復甦之路恐崎嶇不平
台股開高走高 收盤漲110.06點
進軍法國酒界 中國公司買下波爾多葡萄園股份
吳振偉出席紐約僑社活動 鼓勵華人參政
英國指認兩具駐伊拉克保鑣遺體
7月台指期收漲68點 逆價差135.21點
7月電子期收漲4.4點 金融期跌0.6點
美國高球公開第4輪僅打1洞 天色過暗喊停
都市景觀老屋拉皮 北市:申請57件大幅成長
溫布頓網賽 中國2女將首度列前20種子
北縣衛局：丙烯醯胺是否對人類致癌 有疑義
警方：萬華飲酒衝突案 非飆車族逞凶
減少平民傷亡 傳美將限制阿富汗空襲行動
兩岸連鎖經營大展8月底上海登場
大陸人留學歐美仍熱門 亞洲漸走俏
金融海嘯衝擊 20%港人延後退休
歐巴馬不干涉伊朗危機立場 獲民主黨員支持
中美第10次國防部防務磋商 涵蓋台灣問題
湖北29歲市長被質疑違反任用條例
晶華奪回股王 晶圓雙雄翻紅 台股收復6300點
伊朗內鬥升高 前總統拉夫桑雅尼親人遭捕
伊朗選後暴動 10死 457人被捕
通用中國公司慶祝售出第200萬輛別克
台股漲110點 三大法人買超46.31億元
上海學者：世博將拉動人民幣1.5兆元產值
大同至秦皇島鐵路為全球年運量最大鐵路線
塔利班策略轉變 最高領袖歐瑪重拾直接指揮權
T-Mobile推myTouch手機 迎戰iPhone及Pre
廣州高技能人才吃香 3年缺少50萬人
北京奧運用品30日最後一次拍賣
金融海嘯 黃碧端：藝術可能是最好投資
慶祝香頌50年 樂聲響徹法國音樂節
農糧署：農作物受災輕微 菜價持穩
高市公車司機新血報到 均齡下降近7歲
金廈小三通 提前恢復通航
富邦金控在福州合資成立投資管理諮詢公司
平埔族登記問題 原民會：專案小組處理
黃昆輝：簽署ECFA 應讓民眾公投決定
調查魚翅宴 監委李復甸不排除約談陳聰明
美高球公開賽 巴恩茲葛拉佛暫列第一
世運將登場 高市加強環境清潔防疫
北縣衛局：使用油炸油 妥善保存避免氧化
高市公路客運轉運中心 預定明年公告招商
歐洲主要股市 開盤小跌
俄國英古西地區領袖遇刺受傷 3保鑣喪生
媒體報導軍中竊案 空軍：與事實不符
北市鷹架倒塌砸中老婦 送醫暫無礙
德國高科技紡品展 台灣廠商參展效益高
新台幣兌美元貶 2分 收32.898元
伊朗調查機構坦承總統大選有若干違法情事
北京近日發生上訪民眾抗議事件
青海玉樹州巴塘機場將正式通航
推廣動物保育 合庫發行團團圓圓電子錢
助日航紓困 日政府擬供鉅額融資
男子勒斃妻子 小孩陪同自首
王貞治勉中華職棒 打球要勤練習活用腦
協助婦女創業 勞委會加碼提供貸款
蓮花帶來甘霖 水利署：北部旱象尚未解除
誇張 BMW停台東路邊 輪胎變磚塊
新型流感 菲國出現死亡首例
喜憨兒烘焙工場喬遷 陳菊體驗彩繪蛋糕
泰國新型流感再增69例 累積達774例
嘉縣環保局：豬舍興建高床 可減少廢水量
認識資源回收 環保署辦環境盃辯論賽
燕巢分駐所設鐵馬驛站 充氣茶水一應俱全
中央氣象局氣象報告
伊朗抗爭升高 以色列高層聲援
勞委會忙救失業 弱勢勞工子女工讀暫停辦
俄羅斯英古西共和國總統遭暗殺 傷勢嚴重
畢業潮影響 5月失業率5.82% 再創新高
滿足兒童電影慾望 新聞局台中辦兒童影展
大陸醫院代表參團考察台灣健檢
如遭美國攻擊 北韓揚言反擊
嘉縣沿海養殖蚵棚流失 損失待統計
1至4月薪資減幅 創史上同期最大
匯市量縮觀望 新台幣匯率收貶2分
嘉南療養院設中醫科 盼建新醫療模式
四川全力支持友達集團設廠
世銀：南韓可望率先脫離衰退
台大醫院雲林分院 完成內視鏡切除壺腹腫瘤
力拚升格 卓伯源:彰化無介面整合問題
破獲竊車解體銷贓集團 高市警逮5嫌
香港旅行團25人因H1N1在甘肅隔離
香港再增28宗確診H1N1病例
劉東隆：政府不希望客家話成為絕響
澳洲警方：「貨車門」關鍵電郵係經偽造
5月關廠失業創新高 但勞動市場有回穩徵兆
蓮花影響 雲林農損1500萬元
NBA台北賽門票開賣 首日5000張搶購一空
中國首批H1N1新流感疫苗問世
蓮花帶來雨量 金門1年不缺水
颱風過後 屏東農漁損失初估3000多萬
蓋達揚言 將使用巴基斯坦核武對付美國
同樣日本靜岡包機 華信取消 華航開航
加拿大國慶嘉年華在台中 歡迎品味加拿大
外資上周賣超113億元 賣超台積電最多
湖南檢舉貪官可獲1成贓款獎勵
偽證受珍指示？ 北檢不排除辦珍教唆偽證
大專校院退場 教育部有觀察名單
紓解阿里山車潮 公路局計畫打通山地聯絡道
速食業者未每天換油 衛署將列稽查重點
吸引外資 泰設一站式服務中心
台灣當代錄像 7月2日義大利展出
瀋陽下水道現巨型怪物 被市政工人亂棍打死
總統月底率團出訪 尼國總統親自駕車接待
魏德聖獻出螢幕處女作 自嘲演戲像殘廢
湖北石首群眾事件疑與官員貪腐有關
遏止論文抄襲歪風 中山大推反抄襲偵測系統
促銷奏效 5月綜合商品零售年增率 1年新高
可倫坡皇后號擱淺 屏縣進行抽油準備
馬總統選國民黨主席 9萬多黨員連署支持
北市鬧區BB彈傷人？ 警方：查無受害者
德國6月企業信心連3個月攀升 不景氣漸緩
拚合併升格 雲嘉兩縣長拜會嘉市碰釘子
美國大師：全球經濟邁向另一波崩盤
蒙藏會：台藏會即使解散 對達賴還有窗口
帛琉參眾議院議長明天訪台
總統月底出訪 長榮新光訊聯3企業家隨行
西班牙警察逮捕77名華人 引發抗議
不滿刁難母親 身障男子揮刀砍傷管理員
拘留兩日 伊朗前總統之女獲釋
直升機救援記者團 傍晚先救出2名女記者
張華平出任中華信評總經理
上海世博局副局長將來台考察文化項目
南台灣地牛翻身 嘉義市震度5級
調查：香港68萬菸民平均每天吸菸14根
搶攻暑假市場 速食業者大車拚
嘉義傍晚芮氏規模4.8地震 嘉市5級震度
泰民調：艾比希政府僅四成滿意度
以色列總理稱若伊朗變天 兩國可恢復友好
赴日進修半工半讀 當心過勞死
高縣府：義大城開發與余家旅館用地屬性不同
全心備戰男籃亞錦賽 5傷兵瓊斯盃缺席
蔡英文：連署促停止羈押扁 不是干預司法
搭捷運禁飲食 高捷：特殊狀況可喝水
立院加開臨時會？劉兆玄王金平進一步討論
大專生企業職場實習 教部媒合率16.62%
5月失業率創新高 盼最快第三季末觸底
台塑集團力挺 南科完成122.2億私募增資
成立台灣書院 以色列漢學專家肯定
國際游泳總會核准爭議性科技泳衣
錯用懿範長存輓聯？王郁琦：非總統府發出
嘉義市發生5級地震 地鳴聲明顯
蓮花過境金門 民眾撿拾颱風螺加菜
蔡立慧新發現 大腦重度退化恢復有望
夜間假日停車 北市25學校機關還有車位
金鼎證:開發金向法院聲請假處分 畫蛇添足
第二次國中基測 明後兩天受理報名
穿短褲聽歌劇 北京市民夏季另類享受
參加亞青運 香港足球隊3球員感染H1N1
金鼎證不得拒發股東會選票 開發金:欣慰
伊朗迄今至少已逮捕24位記者
蘭花螳螂現身北京植物園
聽海之心撫慰 以色列女醫師走出喪子之痛
陳麗珠控加重誹謗 施明德：靜候拘提
孕婦水腫尿蛋白 當心妊娠毒血症上身
議員要求北市府管好「美術文學之路」
涉偽證案 陳幸妤遭限制出境
叫小姐坐檯遭拒 縱火燒卡拉ok店 2嫌遭逮
香港立法會將辯論實現港台互免簽證議案
暑假往來兩岸人數增加 陸委會籲注意H1N1
青輔會一般工讀專案 98年度媒合1687人次
泰國南部叛亂份子從伊斯蘭學校招募新血
歐銀官員：ECB今年可能維持利率不變
懷疑老婆外遇 丈夫勒斃妻子遭聲押
蔡英文:中時極盡分化民進黨 有失媒體職責
世銀：全球經濟仍需刺激措施
美專家:競爭法主管機關應有明確目標與策略
對外交通恢復 台金航線小三通加強疏運旅客
拚過關 周錫瑋:北縣具備各項升格條件
質問記者出名句 鄭州市副局長被停止工作
涉侵占機密外交款項 陳水扁再列貪污被告
違反證交法 陳盛沺遭起訴
美國防官員將在北京與中國官員會談
林毅夫：南韓經濟將最快復甦
琴逢擊手 鋼琴加打擊樂展現音樂新魅力
第098123期今彩539三星彩四星彩開獎
大陸健檢團 農曆年前估再來6團
第098050期威力彩中獎號碼
活絡市場 期交所擬降選擇權交易手續費
溫布頓首輪戰費德瑞 盧彥勳首盤5-7暫落後
受困南投山區 4記者全數由直升機救出
溫網花絮 莫瑞成賭盤熱門 小威想更新網誌
北韓將在日本海進行軍事演習
投資人獲利了結 國際油價跌至68美元左右
溫布頓首戰費德瑞 盧彥勳第2盤3-6再失一城
因應新流感社區傳染 新加坡宣佈新策略
女職撞賽首站 張舒涵二連勝躋身四強
不受新流感影響 新加坡學校如期開學
勒斃妻子 男子遭聲押獲准
伊朗革命衛隊揚言嚴厲鎮壓新示威
左伯斯若重新掌舵 專家：蘋果應公開病情
垂死豬反擊 廣東工人被踢入燙池死亡
巴西H1N1流感病例暴增至215例
港府為6大優勢產業鬆綁提供土地
板院審理軍購弊案 袁肖龍對遭彈劾不表意見
歐巴馬沙柯吉獲提名角逐諾貝爾和平獎
台灣藝術家上海辦攝影展
美股開盤下跌 世銀稱經濟衰退加深
溫布頓首輪對戰費德瑞 盧彥勳直落三吞敗
三溫暖掛羊頭賣狗肉 警方埋伏搗破色情窟
澳洲推禁酒募款活動 改善癌症病人生活
日本首次舉行漢生病患恢復名譽和追悼儀式
李顯龍：星願與泰合作促進東協整合進程
內政部明審查改制計畫 結果報行政院核定
當傳統遇上保育 日本捕鯨文化難獲國際認同
歐巴馬受邀 將出席明年世界盃足賽開幕式
第098050期威力彩頭獎摃龜 彩金逾7.2億元
溫布頓網賽開打 盧彥勳苦戰費德瑞落敗
第098123期今彩539 三星四星彩派彩結果
英國頂級名車滿街跑 保加利亞追查是否逃稅
義大利下令駐伊朗使館援助受傷示威群眾
涉劫計程車司機財物 跳樓女王判刑5年2月
費德瑞技高一籌 稱盧彥勳是強悍對手
中國要求電腦安裝網路過濾軟體 美表達關切
伊朗反對派支持者 呼籲聲援動亂犧牲者
盧彥勳溫網首戰不敵費德瑞 表現雖敗猶榮
溫布頓網賽首輪 俄女將夏拉波娃順利晉級
蘋果新款iPhone 開賣首個週末 售出1百萬支
維京航空︰英航若難以起死回生 不應予紓困
盧彥勳：與費德瑞對戰 提昇信心
病假來首次書面談話 左伯斯稱iPhone氣勢旺
與費德瑞溫網首次對戰 盧彥勳肯定自我表現
前王儲：伊朗抗議若受挫恐導致核子浩劫
盧彥勳與費德瑞對戰 兩人惺惺相惜
華府地鐵列車互撞 至少2人喪生
加總理譴責伊朗暴力鎮壓示威者
溫網女單首輪失利 詹詠然：腳傷影響表現
華府地鐵最嚴重車禍 兩列車互撞4死84傷
美官員：被跟蹤北韓船隻可能是航向緬甸
無名小卒葛拉佛 摘美高球公開賽冠軍
消除緊張 盧彥勳有貴人相助
陸客來台元年 人數暴衝凸顯問題
觀光結合美容健檢 有賴整合行銷
搶進世界七大景 玉山宣傳大使環島衝票
防金鼎證干擾股東會 開發金再祭假處分
綠營「停止押扁」行動 即將展開連署
台灣人詐騙集團 遭福建法院判刑
改制審查 胡志強:北中南都要有直轄市
劉揆：失業率可能破6% 但已在掌控之中
縣市改制審查 蘇貞昌：勿草率黑箱作業
華府兩列地鐵互撞 女列車長等6人死亡
香港7/1日起全面禁煙 75萬人受影響
台5月份失業率5.82% 殿後亞洲主要國家
葡女將布莉托愛鬼叫 溫網惹爭議
挺玉山入世界七大景 宣傳大使單車環島
龍潭購地案陳水扁出庭 持續保持緘默
子女被偵辦偽證 扁不滿政治追殺其家人
改制審查會 朱立倫：為升格全力以赴
洛杉磯市長：不角逐2010加州州長選舉
紐約亞洲電影節 海角七號首映
迎世運 高市進入緊鑼密鼓階段
經長：研究設置產業受進口衝擊補償基金
爭取合併升格 台中縣市全力以赴
角逐加州檢察長 劉雲平展開競選募款餐會
民進黨民調 失業率11.54%146萬人
痞子英雄爆破場景幕後 蔣燕南功不可沒
民主基金會改選 林文程續任執行長
澳洲貨車門醜聞電郵造假 反對黨領袖拒道歉
台北國際食品展「三展合一」 清真館首次參展
袁健生遭洩密案屬刑事重罪 美調查獲進展
日本：北韓即將舉行實彈演習 警告船隻迴避
裴帥9月東京巨蛋會粉絲 可望再掀韓流熱
少女斃命撼全球 以學者：伊朗恐現六四屠殺
中國外交部：反對外國政要與台灣官方往來
中國統計局：大陸第二季GDP接近8%
泰國新型流感累積899病例 觀光業難復甦
海南經貿文化首發團 與台灣文化界座談
台灣美食展創意菜 龍膽石斑烹調奢華美味
元大投信：下半年復甦行情可期 瞄準CITI投資新亮點
遊戲橘子「放電人文」與依林名模合作 推出MiiGii品牌搶佔宅市場商機
群眾繼續抗議 伊朗警方發射催淚瓦斯
溪州無名屍命案 2嫌以25萬及5萬交保
台北市木造平房失火 無人傷亡
英國建議民眾 除非必要勿赴伊朗旅行
嗅出血糖過低前兆 狗狗成了糖尿病救命專家
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄羅斯股市回檔逾20% 領先全球翻空
印度新型流感病例增至63人 一婦女病情惡化
年輕女子喪生影片 成伊朗示威抗議象徵
英國開始撤離駐伊朗使館人員眷屬
世衛：新型流感全球逾5萬人感染 231死
歐洲主要股市重挫 倫敦下跌2.57%
溫布頓網賽首輪 小威廉絲晉級第2輪
牽手抗癌 雷恩歐尼爾將迎娶法拉佛西
溫布頓網賽女單首輪 蜜爾莎力克葛羅菲德
新型流感肆虐 馬國兩所小學停課
伊朗指控西方媒體 報導選後騷動分化伊朗
美國高球賽 葛拉佛以低於標準4桿捧下金盃
宏都拉斯出現首起新流感死亡病例
歐巴馬即將召開記者會 說明內政外交問題
詹詠然溫網首輪失利 遭法女將巴托莉擊敗
美公開賽異軍突起 葛拉佛奪冠 氣走米克森
經濟危機主導市場氣氛 國際油價重挫
金融危機再發酵 美股收長黑
馬國檳州擬發獎金賞孝順子女
新型流感肆虐 馬來西亞2小學停課
馬其頓國號問題 與希臘談判未見突破
加拿大傳出第一起新型流感兒童死亡病例
雲嘉爭取合併升格 打造農業直轄市
美高球賽落幕 選手拼技術更要拼抗壓性
台股開盤下跌134.90點 為6206.31點
歐巴馬簽署歷史性禁菸法案 授權FDA管制菸商
西南氣流影響 西半部局部大雨
中美國防諮商中斷18個月後今在北京舉行
手傷未癒 美國務卿希拉蕊取消義大利希臘行
改制審查會登場 廖了以:未來發展重要一步
台南縣市爭取合併升格 紓解財政窘境
中國修保密法 北京學者：規定限制過多
世銀：全球經濟年後起復甦但腳步比預期慢
毆打女友遭起訴 歌手克里斯小子認罪
MLB 雙換人搞混？洋基隊抗議要求重打
華府地鐵追撞排除恐怖攻擊可能性
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
日若自行研發F22戰機 估耗資230億美元
認識鄉土又服務 桃源鄉鼓勵大專生工讀
中國加強縣級經濟 全國818縣推試點改革
中美舉行防務磋商 台灣議題受關切
美國對中國要求電腦加裝過濾軟體關切升高
日官方報告：中國GDP將超越日本
南韓七旬老婦植物人獲判決尊嚴死
尹啟銘：今年底或明年 失業問題可減緩
楊秋興：高雄縣市互補性強 合併有急迫性
美股跌 失業率創新高 台股大跌回測6200點
王榮視察各企業後提保增長是深圳首要大事
全中國大陸統一檢舉電話剛開通就被塞爆
星新流感 本土感染病例首次多於外國移入
砂石車撞電線桿 司機卡在車內
大陸學術抄襲頻傳 涉案人層級提高
金門萬安32號演習 統裁部提醒居安思危
南韓醫院首次執行安樂死 七旬婦人尊嚴離世
瑞信：失業率估第三季到頂 最高不逾6.5%
老翁落海 海巡望遠鏡發現救起
又一熱帶低氣壓可能成颱
經建會：近百項法規鬆綁獲共識
交大畢業冊交交者 展現年輕學子創意
高捷高客優惠卡7月啟用 高縣申請冷淡
英國下議院選出貝爾考為新議長
南韓自力研發成功垂直發射反潛武器
戒菸大不易 歐巴馬仍在持續奮戰中
陳菊：高縣市合併 提升競爭力
民調：厚勞大臣舛添成日相最佳人選
2009台北國際食品展登場 台灣館同步開幕
狂喝水 水中毒送醫急救挽回一命
袁健生：馬總統過境夏威夷不排除出去走走
雪霸國家公園 恢復入園活動
失業率創新高 綠營：政策錯誤
送小鮭回家 雪霸櫻花鉤吻鮭重返棲地
經長:大陸為台灣市場機會 有待重新定位
廣州立法懲罰見死不救醫院
亞青運香港足球隊4人感染新型流感
Kodachrome彩色膠片停產 古典華麗走入歷史
中國網路遊戲市場規模將突破人民幣300億元
泳衣不合格 法泳將柏納紀錄遭取消
劉揆：行政執行力顯現 危橋改建進度超前
馬總統過境夏威夷 將首度安排參訪活動
湖北石首暴動酒店 數百民眾再聚集
爾必達申請紓困 日政府可望出資300億日圓
中國大陸組裝首架空中巴士A320客機交機
壓力大 醫師：夜間磨牙患者暴增
西方國家提供的科技 傳成為伊朗鎮壓利器
台股下跌 新台幣匯率中午貶值5.2分
美國牛肉今年開放？北美司長：樂觀
北縣將擬蝙蝠洞保育措施 盼附近民眾拆瓜棚
黃金博物園區與基隆客運合作 推形象公車
湯金全:面對金融風暴 應信任市場不違競爭法
中國作協否認金庸入會後將任副主席
砂石車撞電線桿 司機困車內送醫不治
健檢 高醫有索羅門3總理造訪掛保證
兩岸定期航班大陸提8/31 台灣盼再提前
世運預算短缺 高市議員擬同意市府墊付
廣東副省長指許宗衡貪污案不影響粵港合作
劉揆：每週緊盯失業率 不讓失業率飆高
調查:若開放陸資來台投資 7成6願赴職
98年二次基測報名 專家估都會區報考率高
加強合作機制 巴總統當選人馬蒂內利訪哥國
日驗出中國產豬肉及其加工品含瘦肉精
台股收盤跌143.74點 為6197.47點
防中國剽竊綠色科技 美加強自保
HP推出網路印表機 無需電腦直接列印
ECFA就要公投 北市議員捷運站前籲連署
改制審查 周錫瑋：應該算及格
澎湖宣導海洋保育 學童野放綠蠵龜
沙柯吉宣布拯救法國脫離危機的戰略綱要
本世紀最長日全食 7/22北市天文教育日
台北股市開低走低 跌143.74點
7月台指期收跌137點 逆價差125.47點
袁健生：台美貿易談判觸及美國牛肉進口議題
2030年 西語系人口將達5億3500萬
活在家暴陰影下 10萬高危機目睹兒待關心
7月電子期收跌4.6點 金融期跌21點
彰縣議長補選 謝典霖成全台最年輕議長
2009台北國際食品展 台灣館規模居冠
被控偷稅 蘇州台商土地將遭拍賣
美股大跌 台股收盤跌破6200點
馬總統：迎陸客 旅遊簡介可印正簡體對照
美南達科他州將建世界最深地下科學實驗室
綠委:陳雲林訪台警執法不公 警:會配合調查
經濟不景氣 印度大學生樂捐精子獲酬勞
自行車專用道民眾頻抱怨 郝龍斌盼儘量溝通
袁健生否認蘇起近期將訪問華府
價值千萬權杖矛 史博館展中非傳統兵器
新流感及颱風恐衝擊世運 KOC:交賽事委員會
家暴案件頻傳 內政部:父權控制觀念需改變
吉林茶行槍擊案 2嫌自澳門解送回台
MLB 瓦茲奎茲擺脫悲情 勇士2比0勝小熊
美國防部率團訪中 討論北韓局勢
一覺醒來變傻 大陸1女子染罕見中毒性腦病
最牛電線桿在新疆 只剩幾根鋼筋連著地面
美證管會控告馬多夫案相關中間人詐欺
北京藝術家發起罷網行動 抗議網路監控
研究：油耗標準趨嚴 有助美三大車廠獲利
黎智英不相信共產黨會傷害他
台股跌143點 三大法人賣超135.15億元
辜朝明：企業關注政府作為 慎防二次衰退
伊朗街頭暴動新聞 業餘錄影突破封鎖建奇功
改制審查會 卓伯源：彰化應該可以升格
民調：歐巴馬經濟振興計畫受信任度下降
廉價航空7月起進駐桃園機場 旅客更多選擇
賴聲川：聽奧開幕式 將給民眾全新感覺
袁健生：美方與台簽訂引渡協定有善意
台南孔廟貼塗鴉 警方清查鎖定香港藝術家
傳中國大陸白酒也要漲價
家扶兒擬赴海外部落服務 企業家助圓夢
財部第三季發行1100億公債200億國庫券
巴黎銀行看好下半年大中華及印度投資市場
運補阿富汗 美與吉爾吉斯達成協議
大陸破獲最大販嬰集團 恐逾百名嬰兒被賣
新台幣兌美元貶2.7分 收32.925元
冬山河水上巴士新航線 30日啟航
中國捕蠅王送捕蠅器給歐巴馬
幾項民調顯示歐巴馬面臨多方挑戰
北部萬安32號演習 6/30下午舉行
面對71年首度虧損 豐田汽車進行改革
伊朗憲法監護委員會拒絕宣布總統大選無效
嘉市合併升格？涂醒哲：應由市民公投決定
5月外銷訂單251.66億美元 年減20.14%
聯國審世界遺產申請 中國嵩山五台山在列
韓俊男組合Super Junior將參加金曲獎
改制審查 高雄縣市籲勿重北輕南黨派思考
高市鐵路地下化啟動 周邊交通進入黑暗期
因應畢業求職潮 宜縣27日聯合徵才
私刑風盛 印度比哈省群眾挖綁匪雙眼致死
拚升格 周錫瑋提自然淨化污水轉自來水
36年首次 南韓發行5萬韓元新鈔
支持馬總統選黨主席 南縣馬友會連署
員警疑侵占扣押毒品並販毒 竹檢搜索
爭取順利升格 陳明文祈求媽祖保佑
朱雲鵬：全球經濟以魚鉤型復甦 力道較慢
學生英大使館前示威 伊朗官方稱未經許可
40年前領養家扶兒 美婦人攜女來台感謝
蛋白質結晶實驗室成大揭牌 專研肝癌熱帶病
今年第4號輕颱南卡形成 是否襲台待觀察
中縣工業會雲科大合作 培育商務英語人才
華府地鐵追撞 初步未聞僑胞傷亡
80歲李行 60載電影歲月
金門料羅港理貨員溺斃 原因待釐清
暑假到 台糖渡假村探索昆蟲活動登場
華府地鐵大車禍 死亡人數增至9人
逃家躍升兒少失蹤主因 父母宜多理解孩子
印度雨季遲遲不來 政府憂心旱象惡化
縣市改制審查 許添財：擔心中央有偏見
亞青運新流感入侵 中華隊加強預防措施
大樂透9.37億元得主捐出 2億元
賴俊羽拍攝失智題材 演員切身之痛感觸深
樹德科大蹦呆熊 參加台灣黑熊公仔賽
伊朗新總統最快7月26日宣誓就職
縣市改制計畫審查 黃仲生期待順利通過
大陸媒體參訪澎湖 考察旅遊潛力
四湖鄉民抗議台電增設風力發電集電所
縣市改制審查 南縣議長:擔心只合併不升格
蕭敬騰秀新專輯 談緋聞女友沒感覺
5歲女童遭燙傷 母親控告保母業務過失
大專生企業實習 教部:6月底媒合率無法50%
防範兒少離家 少年轉大人自保手冊供索取
遊學增廣見聞 南華大學22學生赴海外進修
第一兒童發展中心停車問題 北市府允諾改善
縣市改制審查 桃園縣團隊：盡最大努力
歐洲三大股市 開盤下挫
興達港女浮屍 3人電話查詢無下文
匯市觀望 新台幣匯率收盤小貶2.7分
前進東協市場 工總率團來泰考察
漏報臍帶血代言費行政訴訟 陳幸妤未出庭
5月訂單減幅近7個月最低 第四季可望轉正
河川源頭在哪？新書川流台灣帶讀者溯源
路口監視天眼奏功 虎尾肇事嫌疑人落網
傳測得失事客機黑盒子訊號 法出動潛艇搜尋
不怕畢業即失業 郭韋均勇闖澳門賭場獲錄用
王建民明再登板迎戰勇士 爭取本季首勝
為精神病友減壓 草屯療養院說笑話運動
豐田汽車主管：2015年推出燃料電池汽車
李建榮：國共論壇 兩岸文字議題列入討論
職訓局推青年人才培訓深耕方案
歐元區採購經理指數衰退減速 不景氣漸觸底
公廁列管提升品質 高市府嚴格把關
王榮訪港 強調重視深港關係
16亞洲研修生過勞死 引發日本剝削勞工疑慮
吉林省來台採購 王志剛協助推銷人蔘
呂東英：OTC指數第四季可望再創新高
日本藝術家石井贈全像藝術作品給台師大
教部：喚起重視品德品質品味 責無旁貸
8旬老翁高雄騎機車到屏東 落海獲救
得日內瓦發明獎 謝孟翰回母校教創意發明
經建會：產業群聚推動策略 近期出爐
寶獅雪鐵龍集團預估今年虧損10億至20億歐元
口腔細菌加潮濕浴室 舊牙刷養出百萬菌
美國料將向WTO申訴 控中國限制原物料出口
貿協與吉林貿促會簽合作協議
縣市合併 黃昭順籲中央加重投資高雄
伊朗女子慘死街頭 未婚夫：她是無辜路人
經濟衰退 台灣REIT信用品質影響有限
交通娛樂費降 星5月CPI比去年同期跌0.3%
澳洲通報第二起新型流感死亡例
國際電話卡爭議多 消基會籲政府督促改善
香港行政會議通過高級公務員減薪5.38%
國民黨：吳伯雄會讓黨務平順移交
改制審查 雲嘉訴求成為農業直轄市
新興市場股市已回檔10% 正式進入「修正」
失業創新高 高市啟動搶救畢業生失業列車
可倫坡皇后號擱淺佳樂水 限期移除
北韓一艘船隻受美軍監控 中國態度受關注
美貿易官員上週訪台 美國牛肉進口受關注
呂東英：櫃買中心將札根興櫃市場
7/1起 郵局便利箱重複用可省郵資
青輔會青年職場體驗計畫 留用率9成5
吉林茶行槍擊案2嫌解送回台 有助案情釐清
新流感來襲並造成一死 菲律賓眾院關閉五天
台電中油下單造船？台船:目前機會很大
移民署把關 2大陸男女持偽造楓葉卡現形
兩岸文字 洪秀柱：中國大陸應學認識正體字
軍購弊案 林治崇偽造總統府公文遭起訴
民營化後漸入佳境 台船去年盈餘8.46億
台北國際食品展 14國採購估逾3000萬美元
大陸老齡化 老人福利事業前景看俏
龍潭案誰交辦 科管局人員：行政院以上層級
工藝之家改造有成 黃碧端盼文創產業再升級
馬總統接見辜朝明 聽取經濟議題建言
吉爾吉斯與美國簽協議 美軍基地起死回生
伊朗逮捕華盛頓時報一希臘籍記者
非奧亞運培訓項目 國防部：拒士兵調訓參賽
吉林東北亞博覽會將首設台灣展館
溫布頓網賽 夏拉波娃旗開得勝 挺進2輪
竊盜落網拒應訊 女子被多關17天
青年問政聯盟明陳情 籲健全國民黨初選制
金曲入圍13項 客委會：客家音樂也是主流
宋慶齡學校招收台商子弟 學費等同陸生
與英國關係緊張 伊朗否認召回大使
星教育部要求到過H1N1疫區師生居家隔離7天
英國5月核准房貸數攀至1年多來最高
中國少年宮藝術團應邀赴台表演
總統：中文正簡字體差異 兩岸無法迴避
自民黨禮邀參選 宮崎知事拿翹提高條件
入江陵介世界紀錄遭裁決不算 日泳協表遺憾
教育部：推動品德教育 有方法有步驟
張榮味拜訪李登輝 請益農業問題
幫助3失老人 蘭陽戲劇團籲支持公益義演
台中縣市爭取合併升格 財政赤字解決有方
香港H1N1疫情大爆發 今日新增60病例
華盛頓都會區捷運系統小檔案
雲嘉合併拼升格 縣府:農業直轄市受肯定
星再添1起疑似本土瘧疾病例 累計21起
蓮花颱風水庫進帳 新竹取消夜間減壓供水
北市1女子陳屍屋內 手腳被綁疑遭他殺
大專以上人力加值方案 教育部放寬進修資格
活活餓死自閉症7歲女兒 澳洲夫婦被定罪
第098124期三星彩四星彩今彩539開獎
陸媒：美官員坦承美艦跟蹤而碰撞中國潛艇
馬總統出訪行程增加1天 改8日返國
第098050期大樂透及49樂合彩開獎
王毅在華府談兩岸關係 提兩個「不存在」
截取小腸救膀胱 患者重生安心上大學
民主基金會人事改選 蘇起曾居中協調
H1N1之後 大陸嚴防口蹄疫擴散
桃園養豬場疑傳口蹄疫 確認已無病毒活動
H1N1流感侵入 菲國會山莊關閉5天
中國李娜輕取哈薩克對手 溫網晉級二輪
Google副總裁：搜尋技術精進 推動創新
促使北韓放棄核武 南韓認關鍵在中國
澳洲精明鱷魚躲避追捕有一套 獵人暫落下風
馬尼拉發生H1N1流感低層級社區傳染
Maersk：貨櫃航運市場今年將萎縮1成以上
海峽兩岸圖書交易會獲廈門市府最佳展覽獎
美股開盤小漲 商品股上揚
金管會擬修法 開發型不動產投資風險須揭露
督促速食業油品安全 北縣29日邀業者座談
監禁三年 以色列釋放巴勒斯坦自治議會議長
中職 沈鈺傑擋路 熊爭冠路跌一跤
印度H1N1流感確診病例持續增至68人
泰鐵路工會結束罷工 2天損失3千萬銖
油國組織︰80美元油價不會危及經濟復甦
員警疑侵佔並販毒案 竹檢：非集團性犯罪
白宮：伊朗示威抗議是「改變的開始」
創世：9.3億大樂透得主將捐基金會8000萬
純聯誼餐會 王金平明晚官邸宴請吳伯雄
日本高人氣宮崎縣知事 覬覦自民黨黨魁寶座
街頭抗爭被鎮壓 德黑蘭民眾改夜晚屋頂吶喊
崔世安為澳門特首選舉唯一候選人
第098124期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美歐在WTO控中國限制原物料出口要求諮商
捷克前總統哈維爾將導演新片
美軍司令警告 若開戰北韓可能採叛亂戰術
第098050期大樂透頭獎摃龜
何時升格當爸爸？ 費德瑞列最高機密
亞股隨美股重挫 經濟復甦疑慮引發賣壓
南台科大捐24部電腦給菲國小學
哈佛大學基金嚴重折損 重要操盤手離職
送貨員監守自盜 交由女友網拍被送辦
假釋犯破壞電子腳鐐脫逃 警方逮捕歸案
美國5月成屋銷售增2.4% 連續第二個月增長
英國王儲去年搭機旅行花費 納稅人支付增加
改制審查 同意北縣台中縣市高雄市縣升格
英國首相：英方與伊朗互相驅逐外交官
縣市升格審查 民進黨：應公開標準與過程
標緻汽車今年虧損頂多28億美元 較預期改善
蘇貞昌：縣市升格綁延選 違憲
確定改制 4縣市長、議員將延任
看電視有用 美國男童靠荒野求生節目獲救
中國彭帥力克美國勁敵 溫網挺進二輪
溫網晉級 莎菲娜渴望拿下第1個大滿貫冠軍
伊朗最高領導人同意延長大選爭議調查期限
歐巴馬：全球對伊朗政府鎮壓行動震驚憤怒
女網選手瓦芝妮雅琪：伊達公子球技真是了得
民進黨民調 失業率11.54%146萬人
台北國際食品展「三展合一」 清真館首次參展
戴立忍跳海 只為【不能沒有你】
臺北縣升格為直轄市 周錫瑋百感交集
預防勝治療 許守道致力遲緩兒早療宣導
失能年金 勞保及國保年資可合併計算
力圖締造英國男選手歷史 莫瑞溫網旗開得勝
溫網 彭帥擊落外卡選手挺進女單第二輪
馬英九再出訪 中國外交部:反對官方來往
隧道盡頭還有光亮 杜琪克再接再厲
法國內閣改組 前總統密特朗姪子入閣
王毅：台灣問題應透過兩岸協商共同解決
縣市合併審查 廖了以:充分自由表達意見
國家更重要 伊朗總統落選人芮塞撤銷申訴
期待再爆意外 英國公開賽成關注焦點
基隆警全面防制飆車 暑假每日重點路段取締
海霸王『龍膽石斑』饗宴
監獄觀光化? 王清峰又有驚人之語
張宏年頒發 市立中小學生議長獎
周錫瑋質疑蘇任閣揆 北縣升格沒臨門一腳
中國異議人士劉曉波 遭延長軟禁
政院:性工作除罪化 是否設專區由地方決定
KMT第18次全代會 重返中山樓擴大舉行
睽違5年 蝴蝶系列郵票25日起銷售
土地銀行主辦燁興企業新台幣25億元聯貸案
挑戰金氏記錄 50店家拼最長晚餐
暑假旅遊大利多 愛爾蘭免簽證、泰簽免手續費
響應全民有品運動 雲品酒店推「六藝夏令營」小朋友隨行免費入住
聯邦銀行第二屆『小小金融家 理財體驗營』7月15日開跑
國際美食展 AIT副處長親自下廚
研究顯示H1N1流感患者不一定發高燒
兆豐國際巨龍領航基金6月22日開募 中國股市現階段逢回是進場好時機
線性傳動大廠HIWIN上銀科技6月26日掛牌上市
傳兩岸將簽MOU 台灣金融機構加速大陸佈局
合併升格初審通過 胡志強：感謝中央肯定
北市女子手腳遭綁陳屍屋內 警方追查兇手
改制結果揭曉 政院：1至2週核定
合併審查通過 高雄縣市長：全力完成合併
改制不成 彰縣盼增加經費補助及建設支持
桃園升格落空 縣府：盼瞭解未改制主因
蘇治芬：中央應縮短農業縣都市縣差距
縣市改制審查 林益世：結論可受社會公評
福特汽車獲59億美元貸款 將生產節能汽車
北縣升格獲審查通過 周錫瑋:朝國際化邁進
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
J.D. Powers公布2009年新車品質排名
台南縣市升格送政院 縣市長願再拜會中央
溫網花絮 杉山愛寶刀未老 2號球場改頭換面
台南縣市合併升格案未決 綠營：政治考量
溫網順利晉級 李娜：盼超越進8強紀錄
溫網女單 大威廉絲與莎菲娜奏捷 挺進2輪
美國分別提供福特與日產貸款 研發省油科技
巴布亞紐幾內亞6.7強震 發布局部海嘯警報
歐股漲跌互見 倫敦小跌0.10%
為治女兒精神病 四川女子買凶砍人頭熬湯
擺脫歐洲吸菸大國臭名 希臘7月擴大禁菸
伊朗拒撤銷大選結果 抨擊聯合國干涉內政
歐巴馬譴責伊朗鎮壓群眾 稱美國未干涉內政
投資人等待聯準會會議決定 美股漲跌互見
新流感蔓延 巴西籲民眾避免赴智利阿根廷
看準溫網第六個冠軍 大威廉絲：已掌握要訣
MLB 王建民出戰勇士 前3局失3分
2009年多彩貴州原生態攝影展在台北展出
台股開盤上漲33.29點 為6230.76點
美官員指新型流感可能先出現在亞洲豬隻
又將射導彈？ 北韓宣佈禁航海域
南卡颱風最快26日影響台灣 今明悶熱有雨
美元下跌加伊朗危機 油價反彈
MLB王建民出戰勇士 投完5局退場失3分
歐巴馬：絕不在妻女面前抽菸
台股疲軟 台股基金近月績效皆墨
中國將致力發展豪華郵輪
文建會大家說故事徵選 25日啟動
中國外長訪加 拜會總理氣氛良好
伊朗鎮壓示威 歐巴馬提出迄今最嚴厲批評
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
中國籌備國慶60週年活動由李長春掛帥
林毅夫：中國今年GDP增速7.5%至8%
員警疑侵占並販毒案 竹市警局長自請處分
胃癌治癒轉移至肺 署嘉發現罕見病例
全球不景氣 瑞典宜家家居裁員5000人
中國央視全面改版 增設新聞快報
華府地鐵重大車禍調查作業展開
馬總統選黨主席 連署初估逾10萬人
廣州規定1家只能養1隻狗 違者沒收並罰款
華語導遊爆紅怕不常久 產業市場秩序待建立
戒菸如長期抗戰 歐巴馬自承偶爾仍會抽菸
兩岸觀光醫療等待春燕專題報導(4)
歐巴馬：美失業率將超過10%
大陸台商享受不到健保 籲兩岸協商接軌
中國溫州「購房門」弊案 前高官被逮捕
縣市升格利多 資產營建股樂開懷
湖北新郎新娘同名同姓且同年同月同日生
大賽欲奪冠 莎菲娜坦承須先擺脫怕輸心態
MLB洋基貧打 王建民出戰勇士再吞敗投
高雄縣市改制審查通過 陳菊：爭取連任
台中將升格 胡志強明年決定是否參選
尹啟銘：台灣唯有靠品牌才能維生
雲嘉合併案落榜 陳明文：對雲嘉很不公平
金融衝擊 外需萎縮成中國經濟最大障礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
華府地鐵追撞 經查無國人或僑胞傷亡
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐美投訴大陸限制原料出口 中國：沒道理
公辯：扁關心換法官釋憲案 抱怨拖太久
周錫瑋：將打造新北市為現代化國際城市
南縣停辦教師甄選 僅聘專長教師
星新型流感病例達194個 共有6個傳染群
南縣市合併報院核採 綠營：憂心
愛滋預防 紅絲帶推動627全民篩檢
上海警方將設公關辦公室 增強警民關係
劉曉波因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被捕
遼寧本溪發現亞洲最大鐵礦儲量超30億噸
清心不寡慾 玻利維亞門諾教派傳集體強暴案
葉金川：全面開放美國牛肉 沒有時間表
廣東惠州巴士狂飆 造成4死11傷
新流感衝擊 福建赴台遊和台灣入閩遊下滑
傳金正日讓么兒金正雲出任北韓間諜機構頭目
第10次中日戰略對話在北京舉行
涉共諜案專委申請復職 總統府：依法辦理
水上救生沙灘手球 2009世運西子灣登場
安德瑞斯增強為颶風 威脅墨西哥
檔案：尼克森想退出越戰 不惜割南越領袖腦袋
合併升格未決 許添財籲政院給台南一個機會
陳心怡：扁去年7月要她以最速件辦護照
愈來愈多紐約客支持同性戀婚姻合法化
中縣市合併 蕭家旗：議員減半但選區未定
降低太魯閣落石危險 業者建議用軍方鋼盔
國台辦：贊成兩岸民間合編中華大辭典
東歐高層領航貿訪團 前兩站商機近千萬美元
總統出訪將遇歐巴馬? 歐鴻鍊：可能性不高
補強機身結構 波音787客機首航再延
改制審查揭曉 廖正井為桃園抱不平
農委會技術交易展 90項新技術創商機
蘇貞昌：即日起展開全國助選
檢警憲桃園破獲專門詐騙大陸人士集團
大陸學生報讀香港高校人數減少
陳心怡:陳鎮慧從官邸搬現金到總統府
北市府員工籃球錦標賽開賽
台股漲美元弱 新台幣匯率中午暫升6.5分
民進黨質疑改制黑箱作業 促公開審查記錄
30日萬安演習 高鐵桃園新竹接駁公車調整
中國鄭州持續高溫 1天熱死4人
國台辦：兩岸MOU爭取盡快達共識並簽署
國台辦：民進黨若改台獨立場願正面回應
中縣市合併升格 黃仲生：期末考還沒考
莎拉潔西卡派克與馬修柏德利喜獲雙胞胎
第5屆兩岸經貿文化論壇7月在長沙舉行
王建民再吞敗 美媒：使用球數又進步了
摸黑越界金門電魚 大陸廈門表兄弟被逮送辦
日昭和殼牌石油宣布在沙國發展太陽能發電
ECFA、MOU有譜 金融股狂飆
ECFA題材帶動 證券股全面噴出
ECFA何時談？國台辦：下半年可望開始談
宜蘭縣水稻低溫不稔實 農委會專案補助
赴愛爾蘭7月起90天免簽 泰觀光簽免手續費
傳恐怖份子來台? 廖了以:全面注意阻絕境外
美醫院證實蘋果執行長左伯斯接受移植手術
UKTI：英國以創新研發獎勵吸引外商投資
船承高雄特展 台船大錨海陸聯運場面壯觀
蘇貞昌：即日起跑全國 為好人助選
重現山林窩居 羅東林業區森活館啟用
南韓首例尊嚴死患者拆呼吸器仍正常呼吸
台股收盤漲182.61點 為6380.08點
金曲20誰來當家預測 盧廣仲票數最高
牙醫獸醫師等專技考試 7/18起舉行
國台辦：爭取兩岸航空票價有更好調整空間
蓮花重創嘉縣沿海牡蠣 損失初估逾4億
企圖攻擊樟宜機場兩名回祈團成員落網
台北股市開低走高 大漲182.61點
貴州原生態攝影大展吸引台灣遊客前往旅遊
農糧署:宜蘭縣受災一期稻作 可獲專案補助
調查：國中生若作弊偷竊 逾8成有罪惡感
客視台6週年晚會26日登場 客家藝人齊獻藝
7月台指期收漲241點 逆價差69.08點
7月電子期收漲7.25點 金融期漲51點
審查委員：恐區域合作不易 台南改制未決
國科會:新開發DNA疫苗貼布 免打針用貼的
郝龍斌:鼓勵綠色環保 單車專用道繼續做
幫幫忙基金籲僑界捐助薩爾瓦多老人院施工
醫師：陽光也是過敏原 紫外線強要小心
宜縣政成果與願景網路票選 最大獎5萬元
ECFA助威 台股大漲182點作收
研究：成年初期肥胖 胰臟癌風險高
Intel與Nokia策略結盟 研發未來行動運算裝置
加州眾議員提案要求對早年排華法案道歉
美限中國禽肉進口 中國要求WTO專案審理
台中縣市合併升格 整併工作考驗開始
彰縣辦說明會 籲學生注意打工7不原則
控告網站評級 德國老師敗訴
因H1N1疫情 5月訪澳門兩岸旅客跌26%及12%
高雄縣市合併通過 鍾紹和林岱樺支持
「北京人」遺址時隔72年後再次發掘
中國去年僑匯金額350億美元居全球第2
平埔族爭原民身分 原民會：不符認定標準
林照雄配音 天外奇蹟卡爾爺爺說台語
中星安保聯合訓練進行實兵綜合演練
南卡熱帶風暴橫掃菲律賓中部 5死7失蹤
署基：淨膚雷射 美白利器無反黑副作用
縣市升格案 蘇煥智盼向劉揆專案報告
日本5月貿易順差創一年來新高
台股大漲182點 三大法人買超143億
兩岸青年聯歡節 金門青商會將組團參加
宜蘭稻作不稔實受災戶 即起可申請救助
桃園改制未過 朱立倫:告訴我們為何不及格
中國捍衛原料出口限制 稱符合WTO規範
倒數時刻 玉山宣傳大使為玉山奇景催票
進口蘋果檢疫紀錄疑偽造 雄檢6路搜索
新流感增86例多為學生 泰近千人感染
男童跌入二仁溪 命危送醫
消保官抽檢萬里溫泉民宿 宣導泡湯安全
查二次金改等案 特偵組密訊吳淑珍
台電345KV電纜首開國內標 華榮大亞競標
趙本山控告新浪網侵肖像權 索賠205萬
新台幣兌美元升6.3分 收32.862元
歐洲三大股市 開盤上揚
同廠牌飲水機爆炸自燃 桃園縣傳多起
泰國總理艾比希啟程訪中國四天
上海旅遊業推豪華郵輪寶島行 報名熱烈
宏?硉nNB龍頭？王振堂：明年有機會
伊朗已決定艾馬丹加就職連任總統時程
兩岸利多加持 法人估下半年台股再衝高
中國大陸13省區高溫達40度
防止賄選 李炷烽倡分開投票統一開票
縣市升格 台聯質疑為2012總統大選綁樁
涉嫌違法貸放 彰化一信理事主席遭起訴
速食店食用油安全疑慮 監委申請自動調查
北縣升格 蘇貞昌：高興扮演臨門一腳
高雄世運維安 實警演練驗收成果
NCC主秘人事案 李大嵩：未規定須送委員會
性侵假釋男子脫逃被逮 送回監獄繼續服刑
嘉縣溪口鄉七七彩繪街 充滿鄉土味
抗議西方干預 伊朗外長拒參加G8擴大會議
傳遭恐怖份子鎖定 北市：聽奧安全採高規格
反應砂石市價 水利署改變土石標售方式
OECD：經濟將觸底 年底前將邁向長期復甦
看秘密中大樂透 出版社緊急加印萬本
官學合推農村改造 雲林農業課程迴響熱烈
視察捷運松山機場站 郝龍斌：有改進空間
屏東水果在大陸叫好 縣府將再赴陸促銷
經建會:中堅企業專案貸款 延長至明年底
中美防務磋商：中方要求美方停止對台軍售
江丙坤：兩岸政治協商 需由陸委會授權
中視中天案處分書 NCC最快下周前發出
推廣聽奧 郝龍斌26日率團赴香港拜會曾蔭權
民進黨：改制審查 地方自治史最壞示範
香港將有多個遊行示威考驗社會和諧
吳敦義：縣市升格是政院權限 黨不宜干涉
中國異議人士劉曉波因涉嫌顛覆國家政權被捕
市場盛傳金融MOU明天簽 李紀珠：絕對不是
營建署：國土計畫法草案 6月底前報行政院
房仲:升格後北縣捷運受惠 台中高雄看區段
NHK殖民台灣史節目惹爭議 8300多人將提告
徐光春評中國最年輕市長指機會平台都重要
會王貞治 歐鴻鍊提台日棒球少年營構想
國防部回函嘉市 蘭潭彈庫7年內搬遷
台股大漲 美元走弱 新台幣收升6.3分
性平教育法5周年 婦團:女性與同志仍弱勢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
改制案未決 許添財:審查委員不了解台南
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
颱風過後 澎湖捕丁香魚正當時
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
追蹤器無所不在 小綿羊機車也遭偷裝GPS
票選住宿網路短片 欣賞苗栗之美
一塊挺陽光 集保員工捐零錢獻愛心
OECD上修成員國經濟成長預測 兩年來首見
王貞治談棒球 教練不可對選手太好
角逐國民黨主席 馬總統明登記參選
改制大勢底定 南社籲綠營天王投入選戰
法律親子義務規範不對等 民間團體籲修法
王毅談兩岸政治協商 陸委會：沒有規劃
敦北自行車道引民怨 北市：加強宣導
台灣與比利時簽署金融監理合作換函
美國醫技企業已生產首批抗H1N1新型流感疫苗
印度兩客車高速對撞 至少26死20重傷
國際扶輪社在英年會 台灣團文宣見成效
試院:試委李慧梅以生涯規劃請辭 總統同意
荔枝當正餐 男子嚴重腹痛送醫
歐巴馬白宮記者會時怒時喜 與記者言辭交鋒
德國憂心中國保護主義抬頭
認定逃匿 法院發布通緝前遠航董事長崔湧
證明哥倆好 權伍中金來沅搞笑演斷背山
改制未過 民進黨桃園縣黨部不排除拒繳國稅
迎接暑假 南園推出親子尋寶活動
改善性平事件處理時效 教部擬成立行動組
改善雙邊關係 美將再派駐敘利亞大使
西門町遇見愛 感受三廳式愛情文藝片餘韻
北縣升格 地方政治人物兩樣情
7-8月統一發票六獎增至 4組
候鳥計畫登場 李羅權邀海外學子返台服務
不景氣轉個彎 女英文碩士機械業尋春天
文建會：9月兩岸文化高峰會 北京登場
隔代教養兒童 4成覺得很孤單
伊朗群眾抗爭升高 以專家：難撼動大局
明簽兩岸金融MOU？ 李紀珠：不可能
喝酒被責罵 弟弟拿菜刀砍傷兄
世銀：俄羅斯經濟今年將萎縮7.9%
東部地區稻作不稔實災害 低溫殺手釀禍
讀賣新聞登日女歌手hitomi全裸寫真集廣告
青年國際化 青輔會徵NPO海外實習名額
總統：反毒是重大政策 沒做好會動搖國本
破獲專騙大陸人集團 將透過兩岸平台偵辦
國中二次基測 台北一考區2萬1063人報名
防範北韓發動核子攻擊 南韓加強防衛措施
展現高度善意 愛爾蘭7月給台灣免簽證待遇
美聲男伶9月台中開唱 胡自強：升格賀禮
畢業典禮遲到半世紀 興大為老校友填補缺憾
違法放行含蠹蛾蘋果？防檢局：配合偵辦
北縣寄養家庭不足 家扶盼民眾熱情參與
父母罹癌 智障兒將安置宜蘭教養院
大學基金縮水哈佛大學將裁減275位員工
墨沙維之妻呼籲伊朗政府釋放被捕抗議民眾
中縣市合併 林佳龍續爭取直轄市長提名
響應有品運動 日月潭觀光酒店推六藝夏令營
回憶交大生活 花旗總座將分享更衣室理論
歐洲央行標售12月期資金4420億歐元 破記錄
改裝機車排氣管出口未朝下 交通部將開罰
日專家：新流感今秋或擴大 要長期抗戰
澳洲觀光客峇里島散播流感？印尼政府關切
國中二次基測 15.2萬人報考創新低
香港民建聯將組團訪台展開文化環保之旅
經長：ECFA個別研究6月完成 最快10月協商
學者專家：遺憾旺旺中時未撤銷存證信函
伊朗反對派報紙遭停刊 25記者員工被捕
民進黨呼籲中國立即釋放劉曉波
台北地院：陳水扁無脫逃可能 不上手銬
最高領袖：伊朗當局絕不因街頭抗爭而退縮
北縣升格附帶決議：朝北北基合併發展
大陸國中生創作45萬字小說成網站寫手
金門警方執勤失當 被質疑搞選舉白色恐怖
桃彰雲嘉升格未過 地方人士不排除抗爭
外資預期美台維持寬鬆貨幣政策 台利率不變
林德訓：扁曾召司法院法務部人士研商官司
APEC藥物法規協合指導委員會 衛署當選委員
性工作除罪但設專區地方決定 縣市各有看法
劉兆玄裁示不罰娼 婦團肯定但反對設專區
低利救市 美台央行料將維持低利率
星近2萬學生網路連署籲延後開學避H1N1
韓SS501來台吃很大 高熱量食物來者不拒
第098125期今彩539三星彩四星彩開獎
以觀察員出席世衛菸草會議 台灣未能如願
專上畢業生企業實習媒合活動 7/2展開
國慶節進入百日倒數 北京將動員50萬人維安
愛爾蘭議員：台灣獲免簽證 跨歷史性一步
嘉南5縣市受風災 嘉義養殖戶損失最重
美攻擊巴基斯坦塔利班腹地 數十人喪生
防紛爭 消基會籲研擬完善手術同意書
控訴A&F為外貌協會 義肢女性狀告倫敦法庭
新任日本財相捲入政治獻金醜聞
總統引經濟學家談話 強調擴大內需必要性
亞洲航空全包價 台北吉隆坡單程1330元
溫布頓網賽 不戰而勝 法國宋嘉晉級第三輪
員警疑侵占並販毒案 2員警收押禁見
未來直轄市議員上限高於52席 財政公式另訂
問題美國蘋果 產地申報不實遭處分在案
專家：上海GDP成長空間大 房市看好
德國商報：通用和歐寶尋求新買主
滅飛創意大賽冠軍 蚊子館變香草休閒園區
衛署：病患手術前 醫院應盡告知義務
特偵組查2.2億資金 吳淑珍：來源並無不法
美股開高 耐久財訂單意外攀升
新流感本土病例遽增 星再添26例
溫布頓網賽 日本杉山愛力戰過關晉級三輪
香港報業大亨黎智英：報業面臨生存問題
吳淡如腹部傷口感染發炎 住院治療
王金平替吳伯雄祝壽 讚揚開啟兩岸交流
縣市改制 打亂民進黨年底縣市長選情
傳美國因對屯墾區歧見取消會談 以政府否認
美向中稱檢討對台軍售是例行政策
專家：IMF可能上修部份亞洲國家經濟預測
美5月耐久財訂單意外揚升 經濟下滑正在紓緩
調查：基金經理人看好大中華區股票比率增
第098125期今彩539三星彩四星彩派彩結果
連鎖速食業炸油管控 7業者提管制基準
聯合國將開會 協助開發中國家渡過金融危機
迎接捷運內湖線通車 11項紀念商品明開賣
趙藤雄：中高縣市升格 城市發展要加把勁
性工作者擬除罪化 日日春：應具體廢罰則
南卡颱風有增強趨勢 27日最接近台灣
考古學者：歐洲最早先人為食人族 愛吃童肉
經濟部次長黃重球抵北京 瞭解搭橋專案
瑞郎貶幅3個月來最大 阻升貨幣救出口
業者：希望兩岸本月底或下個月簽MOU
中職 興農逆轉勝 La new面對背水一戰
扁辦秘書：珍指示用國務費報支家人護照費
港府：警察遊行會破壞香港警隊形象
無國界記者譴責中國控告作家劉曉波
香港今天新增36宗確診H1N1病例
波士頓環球報與工會達成初步協議
古地圖小島不存在 墨西哥丟掉不少外海油藏
大陸台商享受健保 困難待克服
俄羅斯通膨7.2%「不算高」低於政府目標
海貿會第2批兩岸經貿團將訪台 商務部帶隊
中美軍事會談仍緊張 美指對台軍售尚未定案
陸企來台觀摩連鎖展 興起代理台灣品牌熱
溫布頓網賽 未重演好戲 鄭潔止於二輪
醫學研究：減肥手術可能降低肥胖女子罹癌率
美新屋銷售意外減0.6% 無法與中古屋抗衡
白先勇獲頒香港中文大學榮譽博士學位
伊朗內政與情報首長指控外國介入街頭抗爭
手術醫院：蘋果執行長左伯斯術後復原良好
華府地鐵追撞調查：緊急剎車已啟動
林義夫任AITIC執行委員會副主席
詹詠然與匈牙利搭檔 溫網女雙首輪吞敗
美南卡州長桑福德承認發生婚外情
強制安裝「綠壩」過濾軟體 美促中罷手
媒體再爆網賽簽賭 費德瑞坦承令人憂心
高價位健檢團打口碑 吸引陸客再遊台灣
英特爾200萬美元建教合作培訓越南工程師
輕颱南卡海上警報 最快可能晚間發布
宣傳聽奧 郝龍斌明赴港邀曾蔭權
溫網女雙首輪敗北 詹詠然對表現滿意
北韓大言讓美國消失 五角大廈罵"愚蠢"
微軟推出免費家用能源消耗監測軟體Hohm
熱浪席捲中國17省市 飆攝氏40度
奧斯卡重大變革 最佳影片入圍增為10部
歐巴馬：健保改革今年啟動
失蹤數日 美南卡羅來納州長坦承婚外情
王丹:中國逮捕劉曉波 推測將判重刑
扁「急辦護照」 扁辦：媒體用中國時報舊聞
聯合會盃足賽 美國爆冷擊敗西班牙挺進決賽
齊天大聖後代不知輕重 撒尿攻擊尚比亞總統
五月天演唱會太搶手 加場票明開賣
綠營：縣市升格配套修法 應列優先法案
美牛肉擴大進口？ 農委會：尊重衛生署決定
蘋果傳奇左伯斯肝臟移植 展現多金威力
通西班牙語 大二生獲選隨總統出訪
升格落榜縣市要理由 政院：核定後說明
縣市升格牽動選舉 民進黨將開會因應
郝龍斌:支持北北基合併 未來必走道路
高雄世運觀光效益 飯店業:訂房已逾6成
縣市升格 銓敘部規劃公務員職務調整
研究：土星衛星地底可能隱藏海洋生命
是否參選直轄市長 胡志強：還要時間思考
內湖線將通車 湖山6號公園地下停車場啟用
上海世博副局長低調訪台 明會北市文化局長
台聯反ECFA公投連署 黃昆輝中市發聲
綠營：美國帶骨牛肉及成牛絕不能進口
日新流感病例破千 全球第8個千例疫情國
馬總統登記參選黨魁 訴求改革團結
戲暑玩水脫掉一起high 山水假期全家一起fun暑假
扁府內談官司? 施茂林否認
各方聲援劉曉波 裴洛西促中國釋放
李遠哲、顧立雄等聲明 籲馬政府改革羈押制度
搶救阿扁 民進黨發起一人一信聲援
綠霸效應? 中國Google英文網站莫名中斷2小時
聲援扁司法人權 蔡英文:現在不做將來後悔
積水容器養孑孓 下週起取締告發
劍湖山暑假強打Hello Kitty show 將與三麗鷗合作在台打造Hello Kitty樂園
杏輝醫藥取得全國第一張「調節免疫力暨過敏體質」雙字號健康食品執照
美好的一仗已經打過 葉景成：不擬續任期交所董事長
防範網路威脅 美國防部成立網路戰指揮部
國台辦主任王毅訪華府 將會美副國務卿
溫網花絮 星爸避看大小威互鬥 沙芬終獲解脫
美林：全球富人整體財富縮水兩成
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫網 費德瑞與小威挺進三輪 夏拉波娃出局
歐洲主要股市收紅 倫敦上漲1.18%
指控英國涉入選後動亂 伊朗考慮降低關係
聯合國：英國逾100萬人吸古柯鹼 歐洲最毒
新德里又指控中國大陸 仿冒成衣貼印度標籤
巴格達市場驚爆 至少62死150傷
Fed維持幾近零利率不變 預期經濟逐步復甦
美聯準會宣佈利率維持不變
國際油價下跌 紐約輕原油收68.67美元
美股漲跌互見 道瓊工業指數下跌0.28%
巴西新型流感病例再增65起 總數達399人
加新型流感確診病例6457個 15人死亡
飯店接陸客異軍突起 行銷與定位是關鍵
台股開盤上漲47.80點 為6427.88點
相隔25年 中國再度啟動沿海大開發戰略
研究：金融危機影響 全球百萬富豪人數縮水
警員因公殉職 黃仲生指示從優撫卹
花蓮清晨兩起地震 芮氏規模5.3及5
佛祖肉身舍利重現 10年來「首秀」北京
中國央行即將擬定下半年貨幣政策
多倫多電梯工人救受困乘客自己卻摔死
美元轉強 新台幣盤初走貶
嘉縣離奇火燒車意外 1死1傷
股樓市升溫 中國防堵貸款流入股市樓市
夏日省電大作戰 北市檢測2500商家
獨立中文筆會：抗議中國當局以言論治罪
學貸不還 馬國1萬7000名大學生被禁出國
歐巴馬延長對北韓經濟制裁一年
又一颱風形成 劉揆指示做好防颱準備
中國公安：大陸電信詐騙學台灣後自立門戶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
伊爆炸案頻傳 白宮稱美軍撤出城鎮計劃不變
兩岸題材延燒 量能續增 季線可望守住
進入亞青運選手村和比賽場地將量體溫
女性骨盆很要緊 脫垂新術治癒率9成
專家：世界服務外包業離不開中國
韓女星自殺案 涉脅迫性接待老闆在日被捕
廈金海底光纜預計今年底或明年初可建成
扁辦：扁去年申換護照 舊聞勿當新事證
出版界跨國舉辦推理小說獎 11件作品入圍
振興蕭條經濟 北韓發起增產運動
木材製天然氣 奧地利工廠成新典範
中山大學藝術殿堂 搖身變世運健力賽場
研發新藥 前期臨床試驗中心成醫揭牌
高市鼓山亭遭縱火案 警方偵破逮1嫌
四筆老舊眷村改建國有地 7月9日標售
高市議員助理費案 地檢署今搜索議會
廈門港將發展4種對台灣航運模式
工程會:採購法評審制度嚴謹 結果公開透明
香港議會通過促進兩岸三地合作交流議案
總統出席將官授階 促國軍革除造假歪風
洋基戰績差 凱許曼督軍示警 建仔28日登板
南韓預估上半年貿易順差將達190億美元
健保局回歸行政機關 政院修預算編製
立院MOU考察團7月訪中 拜會銀行金融機關
營建署:可倫坡皇后號擱淺 部分珊瑚受損
遭控出軌 前愛爾蘭政府顧問獲創紀錄賠償
大陸高度重視台灣積極發展太陽能產業
國軍將官晉升 飛將軍陳金龍受矚目
國際足總要求伊朗足協澄清選手受罰事件
7/1起攜自行車搭火車 運費一律5折
多人競逐高市長 陳菊：樂見優秀人才參選
風災損失 嘉義養殖戶可申請救助復養
阿根廷新增4起H1N1新型流感死亡病例
MLB 連4局得分 洋基8比4擊敗勇士
吳澧培：收受扁匯款 沒懷疑過資金來源
匯市觀望 新台幣匯率中午小貶0.4分
南卡颱風偏西行 太平洋高壓決定影響程度
桃警凌晨行動 掃蕩桃園中壢幫派組織
全球最古老笛子出土 距今至少3萬5000年
國產高接梨豐收質佳 中醫師:吃梨解渴去燥
吳進木：馬總統訪尼加拉瓜將受熱誠接待
工傷協會：職場精神病應納入職業病
南卡熱帶風暴造成菲律賓8死12人失蹤
香港特首參觀珠海學院 打破歷史禁忌
結束外交爭執 委內瑞拉和美國決定交換大使
金管會:兩岸保險MOU細節溝通中
河南1女子大白天在鬧市遭剖肚腸流
與土狗共舞 2歲男童遭咬傷縫11針
行政院：擴大內需方案 完工率逾9成
迎世運 澄清湖觀光區大整修
反對黨再次號召 伊朗今舉行示威者追思儀式
縣市升格 水泥廠資產活化題材當紅
台股收盤漲77.53點 為6457.61點
科教館百樣生活科技展 明起3天免費入場
標檢局:明年太陽電模組檢驗產值估4.8億元
印度股市前景 各方看法迥異
板橋發生疑似媽媽殺死嬰兒悲劇
港府：獲准來港專才3分1屬金融貿易業
台股開高走高 收盤上漲77.53點
南加州喜瑞都附近地區汽車廢氣致癌率高
新加坡與中國首次聯合軍演落幕
俄管弦樂團抵台 國家音樂廳演出兩場
聯合國：去年吸毒人數減少 但產量增加
接見總統教育獎得主 周錫瑋稱許堅強向上
日本東麗在星投資設立水科技研究中心
7月台指期收漲83點 逆價差68.61點
7月電子期收漲2.5點 金融期漲15點
大雨特報 當心瞬間大雨雷擊
魏格曼斯高球賽明開打 南韓池恩熹尋求衛冕
議員助理費遭調查 高市議員盼有支配權
考試院:司法事務官與法官助理 業務疑重疊
中國反貪熱線開通後幾乎被打爆
伊朗總統選舉落選人卡洛比取消哀悼會
福建興業銀行提供台塑融資近人民幣10億
傳已達成協議 俠客歐尼爾將被交易到騎士
遲到50年的畢業典禮 興大校友圓人生缺憾
新型流感影響 5月訪日外國遊客減少
巴拿馬海關關員罷工 商品進出口停擺
與扁對質 珍媽吳王霞北院出庭
鐵路特考27日舉行 預估錄取率1.93%
印度科學家發現吸菸與大腦受損有直接關係
拚人氣 中山北路商圈推週末下午茶
談國民黨務 馬總統盼中常會扮好溝通角色
資產續強 短線將在季線月線間整理
經濟復甦現端倪但仍顯疲弱 Fed持續激進政策
貧童助學園遊會 為愛心考生祈福
印尼扣押70多名大陸漁民中國抗議無理抓人
颱風可能來襲 雪霸送小櫻回家活動取消
匯豐：全球央行低利率政策短期內不變
袋鼠吸毒太high 澳洲罌粟田赫見麥田圈
台股漲77點 三大法人買超107.13億
航海特考27日舉行 明開放察看試場座位表
警員因公殉職 黃仲生慰問家屬節哀順變
房仲：6月大台北中低總價店面交易量創新高
北韓叫囂：朝鮮半島核戰烏雲密佈
河南男孩為女友 72刀殘忍殺害母親
中國持續高溫 6省區達攝氏40度
裴洛西譴責逮捕劉曉波 中國籲勿干涉內政
中國又1貪官涉嫌貪人民幣2億遭雙規
台灣散熱廠商積極搶攻LED照明龐大商機
紅衫軍27日大集會 泰軍警戒備防動盪再現
湖北初中生被同學刺死 親屬憤怒砸學校
新台幣兌美元貶1.08角 收32.970元
南韓將現地檢查中國進口水產品生產設施
台灣屏東水果到上海辦促銷活動
吳澧培：扁曾透露卸任後會很快出國
新生高架改建 劍潭往市區慢車道暫封閉
希望與伊朗改善關係 歐巴馬政府踢到鐵板
廣東公安破獲毒品案 2台籍疑犯被捕
美對劉曉波被捕表示不安 籲中國當局釋放
平埔族陳情爭正名 監委擬請原民會說明
央行理監事會維持利率不變
南醫：喜食燻烤醃漬物 胃癌發生率較高
青春不留白 體委會辦單車成年禮
兩岸新聞傳播高峰論壇 28日台北登場
消費券買家電 宜蘭30多戶弱勢家庭受惠
內政部:1至5月持槍刑案比去年少 破獲率86%
今夏高接梨質優 農委會促銷提供團購平台
彰縣衛生局超市宣導 素食成份標示新規
接獲詐騙電話 老翁失金4025萬元
5月M1B及M2年增率 續呈黃金交叉
歐洲三大股市 平盤開出
嘉縣牡蠣養殖風災損失重 可獲救助復養
求職須繳良民證 花蓮縣警局每月核發百件
菲華校暑期師資講習 楊秋興肯定並支持
人怕出名豬怕肥 中國最年輕市長被爆抄論文
道路人行環境無障礙考評 雲林得第二名
宜蘭羅東林業文化園區 30日正式開園
中國成為可口可樂全球第3大市場
義大世界就業博覽會明登場 提供3000職缺
中央氣象局氣象報告
百餘位台灣果農在廣東江門安家落戶
蒲亭再出招 突訪超市威壓經理降價
楠梓污水下水道系統明正式通水營運
葉景成:創下好成績後離開 不再續任
吳成典質疑警介入選舉 金門警：保持中立
MIC：台灣消費者對安全監控需求最高
艾馬丹加正告歐巴馬 勿再干預伊朗事務
星光幫提前慶功 神木與瞳獲贈紅內褲
H1N1蔓延 深圳加強監控港人入境
高市議員浮報助理費疑案 雄檢擴大偵辦
中市7月起推四合一單一窗口便民服務
林佳龍：停止競選活動 市政服務繼續
期交所研議盤後交易與鉅額交易等措施
央行進場買匯 新台幣收貶1.08角
找新藍海 施振榮勉科技人才跨足生醫產業
安全考量 南市府明天砍除109棵椰樹
若考場縣市因颱風停班停課 國考順延
主計處：1至5月陸客來台人數增加2.8倍
拉攏藏民 中國政府砸重金修繕哲蚌寺
新增直轄市 北市盼保障收入不少於609億元
德國憂心劉曉波被捕 籲中國堅持改革開放
高接梨盛產 陳武雄邀百大企業團購
寒害稻作不稔實 稻農無語問天
重障畫家許正明 揮灑色彩活出自信
性侵未遂致女子墜樓亡 男子逃亡5年後落網
大學生送愛到山區 教英文賣水蜜桃
宣揚環保 日籍青年宮田祐次中市植樹
助理費案 高市議會擬提告未依法逕提證人
伊朗什葉派領袖警告當局 勿鎮壓示威抗議
搜索高市議會遭反彈 雄檢:一切合法
劉曉波被捕 陸委會:大陸應審慎妥善處理
經濟逐步回穩 物價平穩 央行維持利率不變
以國會友台主席：台族群融合成功值得以借鏡
珍媽吳王霞：在家珍比較恰 扁都聽珍的
傳承160年民俗技藝 雲林匠師教糊水(車藏)
貧民百萬非富翁 300孟買兒童被迫街頭行乞
擴大內需工程完成率落後 苗縣:年底全完成
擴大內需執行率偏低 南縣府：加速執行
三次江陳會3項協議今起生效
擴大內需完成率落後 竹縣:如完工最有看頭
胡志強鼓勵興大學生李瑞航面對治療及復健
日相麻生：解散眾院進行改選為期不遠
南卡颱風形成 可倫坡皇后號下午停止抽油
國防部：採購政教視聽器材均依法行政
擴大內需預算執行率偏低 嘉市:大工程影響
盧易之獲維也納貝多芬鋼琴大賽第5名
政務官不得進入大陸機關？陸委會:沒有規定
宣傳聽奧 郝龍斌明赴港將拜會曾蔭權
泰新流感病例累計1054人 海軍傳出7病例
管線遷移延宕 高縣擴大內需執行落後主因
媒體：伊朗選後暴亂 至少141人被捕
馬多夫29日聆判 恐獲判150年徒刑
大陸1男子冒充央視導演人民大會堂辦記者會
南迴搞軌案 李聚寶提出7600萬元保險理賠
聲明援扁 顧立雄：審判者應捍衛被告人權
Wii也有限制級 工業局修法電視電玩納分級
海貿會二團7/12抵台 百貨零售業來台採購
陳氏紅琛7600萬理賠 越南父母有權爭取
親信連爆不利證詞 扁7月爭取停押生變
總統府：不會拿國人健康 交換任何東西
星港務局：未接獲任何北韓貨輪將停靠訊息
大客車設自行車置放架 花蓮先試辦
勞退基金報酬率6.681% 新制虧損已彌平
特別費案開庭 施茂林：情何以堪
彭淮南:據研究 台經濟2011年恢復去年水準
禁止集束炸彈會議揭幕 美俄以色列缺席
世運維安 高縣機動警力整備完成
台灣愛心溫暖川震災區 至善基金會贈獎學金
越判越輕 林肯大郡建商遭判刑1年定讞
稅務員索賄百萬 財部報請調查局偵辦
立法近7年 全國公務人員協會終達成立門檻
百年奇案 南迴搞軌案紀事
減少國5車流 宜縣府規劃觀光接駁巴士
東港小琉球航線聯合行為案 公平會許可展延
馬祖發觀光消費券 吸引退役戰士回防觀光
宜縣府：解決國5塞車問題 技術面有待配合
陸資來台6/30公告 經部將主動招商
高縣女浮屍解剖 取檢體比對DNA
國際保險監理多邊MOU 台灣簽署加入
台灣辦世運 以色列議員高度肯定與祝福
衛署調降炸油換油基準 未改善最高罰30萬
環署籲家戶清積水防登革熱 下週複查開罰
大家說故事徵選開跑 培養孩子語文表達
蔡英文李遠哲籲停押扁 扁辦感謝
金門學院爭升格大學 府會同意獎3億元基金
經濟部：民進黨ECFA公投廣告不實
馬總統訪景美人權園區 體驗美麗島大審場景
藝人瑤瑤參加金門文化祭 恐颱風攪局
溫布頓網賽第2輪 庫茲妮佐娃淘汰巴曼提耶
被控濫權不起訴 前檢座遭判刑2年6個月定讞
逾8300日人控告NHK殖民台灣節目不實應賠償
推動ETC 學者籲通行費8折e通機免費
備戰亞錦賽 中華成棒隊29日赴荷蘭打港口盃
台南市椰林大道百棵椰樹明砍伐 臨時喊卡
警政署查緝專刊重要逃犯落網
棋王賽 陳詩淵連勝周俊勳 取得聽牌優勢
葉景成：卸任後先旅遊 再做文物考證
避免混淆 馬國營電視台奉命稱豬流感
台豐高球賽 詹益信謝東書暫並列第一
國民黨：總統選黨魁 將首次建制影音版政見
第098126期今彩539三星彩四星彩開獎
張懸素顏 原民少女直言：不漂亮耶
板橋殺嬰案引社會震驚 母子刀傷近百刀
飲水思源 德國漢堡將辦台灣盃龍舟賽
板橋殺嬰案 檢方:必要時行凶母親精神鑑定
板橋殺嬰案 北縣社政系統介入提供必要心輔
入圍金曲獎 視障音樂家張林峰築夢有成
第098051期威力彩開獎
半數中國經濟犯選擇藏匿在加拿大
央行維持利率不變 短期內升息機率不高
溫網 小威跨行寫喜劇 杉山愛握致勝秘訣
金門海域發現男浮屍 疑為大陸人士
莊佳容溫網女雙旗開得勝 順利晉級二輪
扁卸任辦護照 蔡英文：應是北美醫師會邀請
香港再增62例H1N1病例 總數破500
利率不變 經濟最壞狀況已過 金融業可受惠
高市議員疑浮報助理費案 中風病人也列人頭
台灣蘭花讓花都巴黎更美
專家：秋冬新流感加上肺炎鏈球菌 恐萬人亡
香港警務處長成功說服警員取消大遊行
冒充北市府詐騙大陸學童 北檢起訴一男子
星第二座賭城首階段7月完工 明年首季開幕
世界經濟緩步好轉 衰退速度已放慢
房市回溫 房仲招新血 前半年月薪4至5萬
20年前性侵殺2女 男子被判死刑定讞
胡志強等4縣市首長 明赴北京行銷農產品
避免踩雷 境外結構型商品銷售對象分兩類
溫布頓網賽 大威廉絲輕鬆晉級第3輪
專家建議以試劑檢測炸油 速食業者:願落實
勞委會7月制定精神疾病納職業病審定基準
溫家寶：中國絕不歧視外國企業和產品
產後壓力困境 婦援會:社會家人應支持婦女
柬埔寨拒絕與泰國討論神廟問題
易利信執行長跳槽 明年起任英國石油董事長
涉向知名女中醫索賄 稅務員被依貪污送北檢
被指介入高市議員浮報案 法務部：報導不實
鐵公路加班票價優惠 改善雪隧壅塞
茂迪設攤位 日可再生能源大展料吸引5萬人
輕颱南卡西偏 海上警報明晨至上午發布
5月再現黃金交叉 證券劃撥戶餘額逾 1兆元
連線雜誌總編新書涉剽竊 承認未註出處道歉
文建會擬登陸協商 黃碧端：兩岸職稱應對等
台灣廠商參加以色列科技展成果亮眼
7.7億威力彩頭獎再摃龜
中泰同意合作興建泰國連接鄰國鐵路
上海世博會唯一的台灣企業展館外觀亮相
美聯準會維持利率政策不變 亞股續漲
金管會:盼兩岸金融三業MOU一起簽 無時間表
抗議伊朗鎮壓行動 美國撤回國慶邀請
中央社新聞小百科：M1B與M2黃金交叉
奈及利亞叛軍宣稱爆破殼牌石油公司主要油管
面對產後憂鬱症 首要傾聽陪伴不諱疾忌醫
Google.com在中國恢復正常
第098126期今彩539三星彩四星彩派彩結果
北韓問題 中國：冰凍三尺非一日之寒
溫網女雙首輪告捷 莊佳容：滿意整體表現
北京24日最高氣溫達攝氏42.3度
吉爾吉斯國會同意美國續租馬納斯空軍基地
6台灣人涉嫌電話詐騙在廣東中山落網
安在（吉吉）應還原台灣支援韓戰歷史真相
美參院通過金援巴國 政經合作對抗極端主義
涉向女中醫索賄 稅務員遭北檢聲押
溫網第2輪 俄女將莎菲娜力克李歐絲晉級
高市議員疑涉浮報助理費案 案情擴大
日一青年死於結核病 同事等9人集體感染
思想列車 倫敦地鐵推出名人語錄廣播服務
期待復甦聲中 美申領失業救濟人數意外增加
美國經濟首季萎縮5.5% 較預估略佳
美駐北京大使館空氣汙染數據大受歡迎
印度擬製造辣椒手榴彈 用於鎮壓暴動和平亂
巴菲特與得標者共進210萬美元慈善天價午餐
1970年代性感偶像 法拉佛西不敵癌症辭世
流行音樂天王麥可傑克森逝世 歌迷震驚
歌壇巨星殞落 麥可傑克森心臟病發不治
麥可傑克森心臟驟停過世 媒體爭相報導
麥可傑克森過世 眾星紛表哀悼
洛城驗屍官證實 麥可傑克森去世
NBA選秀 葛瑞芬成狀元
輕颱南卡往大陸走 侵台機率降低
執行人口政策白皮書 內政部21項落實追蹤
食品展今閉幕 義美「故宮之美」吸引外賓駐足
溫網男雙首輪出局 盧彥勳：期待美網展身手
麥可傑克森以神童之姿崛起 因虐童指控沒落
BBC：中國知識份子聯名呼籲釋放劉曉波
劉曉波案據報將拖到明年2月後才開審
美職棒小聯盟未來之星明星賽 羅嘉仁入選
溫網女雙遭淘汰 謝淑薇和彭帥：已盡力
維格曼斯高球賽加爾64桿居首 曾雅妮73桿
麥可傑克森生平大事紀
蔡英文:司法制度不健全 執政者負最大責任
艾馬丹加指歐巴馬干預內政 白宮：轉移焦點
海景渡假新地標 墾丁福容隆重登場
MLB A-Rod單場4分打點 洋基棒打勇士
提升效能 內政部擬更新戶役政資訊系統
連動債受害人爭權益 將進行集體訴訟
江丙坤：兩岸連鎖業合作 朝優質服務邁進
爭原民身分遭拒 西拉雅族人籲原民會道歉
NBA 5名球員交易 魔術換來飛人卡特
兩岸金融熱 金管會網站擬加強訊息提供
爭升格打歷史牌 蘇煥智提3都1府
郝龍斌訪香港 邀請曾蔭權出席台北聽奧
各方聲援劉曉波 裴洛西促中國釋放
外交受禮報告：格達費贈萊斯鑽戒等名貴禮物
溫網 李娜將面臨波蘭女將強力挑戰
談對麥可傑克森印象 日政府發言人失言
林毅夫：人民幣成為國際貨幣要很長期間
新流感疫情 7成受訪星家長不願孩子返校
換油無標準監委調查 業者忙自清
嚴查速食炸油重罰 麥當勞等宣示遵守
搶救阿扁 民進黨發起一人一信聲援
李遠哲、顧立雄等聲明 籲馬政府改革羈押制度
紀念韓戰59周年 首爾掛青天白日旗
開放美國牛肉 AIT處長:指日可待
人間摯愛 7/24日孝行楷模表揚
被控收賄逢休會 立委郭玟成遭檢方聲押
藝文短訊 ─展覽天地
前製作人痛斥麥可傑克森的醫生是庸醫
好友稱 麥可傑克森因準備演唱壓力過大致死
新上海菜 神旺商務酒店六月開賣
預估復甦不遠 亞洲中小企業計畫留住員工
馬來西亞國油7年來首次淨利下滑
美國女星法拉佛西病逝 得年62歲
法航空難機長身份認出 調查初步報告將出爐
伊朗落敗總統候選人 決繼續對抗大選舞弊
女星法拉佛西病逝癌症 得年62
盧彥勳溫網男雙首輪失利 晉級夢碎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國就業數據欠佳 歐洲股市小跌
爆冷 謝淑薇與彭帥溫網女雙首輪出局
印度警方遭指控刑求 8年1184人命喪拘留所
溫布頓網賽 英國希望莫瑞輕鬆挺進32強
德泳將史蒂芬飆速 創女100米自由式世界紀錄
首季經濟較預期略好 激勵華爾街股市大漲
市場買氣轉強 世界油價站回70美元
歌壇巨星麥可傑克森心臟病發送醫 傳已不治
聯合會盃足賽 巴西險勝南非 將與美國爭冠
CNN證實 流行天王麥可傑克森過世
麥可傑克森病故 家人趕抵醫院
加拿大今秋將推動注射H1N1疫苖
加總理哈珀可能今秋首次訪中
台股開盤上漲58.03點 為6515.64點
浙江瑞安發生特大交通事故至少5人死亡
兩岸簽MOU在即 元富證主管訪北京佈局大陸
本周新片 變形金剛打頭陣
麥可傑克森猝死 演藝名人同哀
放射源在香港遺失 至今尚未找到
中國船攪局 金防部重砲射擊亂了套
中國大量財富過度集中 激化社會矛盾
中國民眾仇官仇警心態為中共執政大危機
外商賣匯 新台幣早盤小升
大陸近113萬人吸毒 年損人民幣270多億
中國國防部維和中心掛牌
促銷拉抬買氣 南縣玉井芒果節27日登場
行銷中台灣之美 3縣市長訪北京
新加坡新增95新流感病例 累計315例
中日俄韓陸海聯運航線29日通航
美股飆漲 台股強攻6500點
流行天王到話題人物 麥可傑克森爭議人生落幕
北市衛生局檢測速食業者食用油安全性
宏國總統開除軍方首長 最高法院下令復職
人潮湧商機到 熱門景點迎陸客抓緊商機
麥可傑克森過世 Yahoo!News投入新聞戰
中央氣象局氣象報告
最高檢書記官長朱文彬請辭獲准
中央氣象局 今天白天天氣預報
醫療觀光陸客商機 有待自由行開放
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大單挹注 營建股漲勢再起
麥可傑克森生前常服藥 律師對死訊不意外
巴拿馬海關關員結束罷工 進出口恢復正常
體操選手年齡造假？ 大陸願配合國際調查
警察鐵路民航特考 27日如期舉行
天津高銀117大廈將建成亞洲第1高樓
藍委建議國防部延攬管理人才
聯合國官員：全球經濟距離復甦仍相去甚遠
美聯準會延長與13國央行貨幣互換協議
傳急救1小時 麥可傑克森仍告不治
麥可月球漫步成絕響 台灣歌迷震驚
麥可傑克森過世惡耗 瑪丹娜聞訊淚流不止
稅務員索賄案 北檢下午傳喚吳明珠說明
美專家呼籲應避免為解決全球問題與中國結盟
98年十大經典好米大賽 47鄉鎮共襄盛舉
NBA選秀 葛里芬榮登狀元 快艇寄予厚望
大陸專家斥北京奧運空氣污染嚴重說法
郝龍斌赴香港訪問邀港府官員參加聽障奧運
吳東亮:365億資金套在彰銀 不得已賣台証
溫網 莫瑞繼續發光 修威特羅迪克隱約逼近
麥可傑克森驟逝 倫敦演唱會歌迷緣慳
部分兒童用游泳圈含可塑劑逾量 遭勒令下架
高鐵夏日特惠 4人同行1人免費
德國總理梅克爾明訪白宮
天下雜誌創意英語研習 27日在台北舉行
洛杉磯多個特定地點湧現追思傑克森人潮
上海北京躋身全球商鋪租金前50名
經建會今公布5月燈號 恐亮連續第9顆藍燈
余光難忘麥可赤子之心 吳建恆推崇黑與白
人文生態兼具 羅東林業文化園區月底開園
總統勉軍校畢業生 軍人一定要有榮譽感
歐巴馬下月初訪問俄羅斯
南檢偵辦隨意丟棄有毒廢液桶 帶回5人
麥可傑克森兩度來台 魅力橫掃全台
G8外長將譴責伊朗暴力 俄警告勿孤立伊朗
學者連署抗議行政中立法 要求修法
美元走弱 新台幣中午升2.7分暫收
日媒：日本企業將贏得伊拉克油田開採權
日調查鍺手鍊成分不實 全未具健康功效
偶像殞落 麥可傑克森歌迷淚流成河
澳航取消15架波音787客機訂單
美國田徑錦標賽 蓋伊百米跑出9秒75
景氣差 知名業者明泰旅行社結束營業
麥可傑克森生活像帝王 身後留下天文般債務
99年全國身障運動會 吉祥物藍腹鷴
泰國貓熊熱 大象也被漆成貓熊狀
力晶股東會通過ECB增設特別重設條款
輕颱南卡預計今夜至明晨登陸閩粵
麥可歌聲成絕響 唱片公司緊急追加出貨
巴拿馬新型流感確診病例超過400起
世大運授旗 中華隊目標3面金牌
紐約客懷念麥可傑克森 媒體鋪天蓋地報導
沈寂近1年 奧萬大7/4風華再現
台股收盤漲5.95點 為6463.56點
麥可傑克森整形變臉 話題一生落幕
柔術空手道武術剛柔並濟 2009世運高手過招
金融海嘯衝擊 星17000人跌出百萬富豪行列
台股開高震盪 收盤上漲5.95點
7月台指期收漲3點 逆價差72.56點
南縣芒果銷日旺 玉井蒸熱廠功勞大
世運經費缺口 劉揆：中央地方再協調
7月電子期收平盤 金融期跌3.8點
台灣間接參與國際奈米標準制定
巨幅毛澤東肖像在廣州以天價拍出
台股區間震盪 挑戰6500點功敗垂成
金曲獎27日揭曉 歌王歌后新人獎眾所矚目
天生歌手 麥可傑克森清亮假音囈語扣心弦
鐵路地下化北延線 高市盼工程不延宕
疑浮報助理人頭案 雄檢:狀況千奇百怪離譜
美方樂見兩岸探討建立軍事安全互信機制
暑假旅遊 簽約前注意旅行社營運狀況
景氣差旅遊業陷寒冬 品牌商品也難熬
弘道社區中風復建班有成效 病患:壓力較小
向風力與太陽能取經 能源充電器出爐
麥可傑克森對流行樂壇影響深遠
老樹的最後一堂課 115歲刺桐畢業了
遨遊太空 美太空人7月來台分享經驗
全國公務人員協會 預計9月初成立
麥可傑克森過世 瑪丹娜聞訊哭不停
被指獨攬生意 陳月卿控告時報周刊加重誹謗
台水公司：景氣恢復前 不會調整水價
A罩杯男人怕當兵被嘲笑 手術恢復自信
微軟公布Window 7價格並提供免費升級服務
麥可傑克森驟逝 令人為他一生感嘆莫名
人生第一部單車 弱勢學童幸福洋溢臉龐
每年200多人異常就診 看病冠軍1年576次
抒情靈魂搖滾放克 麥可傑克森曲風多變
台東刺桐5年不開花 百年老樹消失殆盡
午後對流雲系旺盛 大雨特報
熱浪席捲印度 至少百人喪命
議員助理費案 東檢:各辦各案尚無相關案件
麥可傑克森過世 貓王女兒百感交集
台灣中部3縣市長抵北京行銷觀光農特產品
大林慈濟自種有機米 與全球慈濟人結緣
被控貪瀆 檢調約談立委郭玟成
霹靂嬌娃和法拉頭 法拉佛西紅遍大街小巷
阿里山小火車與自行車擦撞 騎士受傷送醫
外交部：宏國政情趨穩 馬總統出訪計畫未變
花開慶新年捕飛魚 刺桐和台灣住民密不可分
台股小漲5.95點 三大法人買超69.63億
林炳坤：澎湖應發展成東方的巴哈馬
浙江破獲斷指詐賠工傷險詐騙集團
藝文看板 國家劇院實驗劇場茶與樂對話
楊甦棣:協助台灣防衛 美未改變軍售想法
雅虎執行長：修理中國不是雅虎的工作
交大明天畢業典禮 頒贈錢煦名譽博士
南大4棵椰子樹遭砍 市府：作業疏失
如參選 胡志強：歡迎蘇貞昌蔡英文和他選
31位孝行楷模 7/24表揚
新台幣兌美元升4.5分 收32.925元
對抗綠癌 生物外來種入侵不容忽視
歐洲三大股市 開盤上揚
申辦良民證 北縣警局每週三延長上班至8時
台灣5月景氣對策信號12分 維持藍燈
連鎖業登陸遇山寨版需兩岸協商解決
北縣4市主要幹道 7/1起騎樓禁停機車
追尋心靈寧靜 中年夫妻屏東霧台饗饕客
雪霸觀霧及大霸步道 7月1日重新開放
黃睿靚應徵國中音樂班兼任教師
防弱勢變危機 婦全會募圓滿福袋助單親家庭
阿里山小火車擦撞意外 1男子輕傷
港媒：中共高層提出以改革完善三保
鐵路地下化 劉揆：縫合高市南北區域
陳永綽參加紀念前清名將吳長慶將軍活動
經建會:5月景氣分數較4月增1分 連2月上升
日本5月CPI大跌1.1%破紀錄 通縮夢魘纏身
竹市飯店拼菜色價錢 海陸珍味港點吃到飽
嘉大校長李明仁 獲美愛達荷大學傑出校友獎
榮工工會發動抗爭 要求保障工作權
美職小聯盟 胡金龍打擊火力旺
受不了酷暑 南昌3天內300清潔工辭職
指施明德收受豪宅 王世堅判賠百萬定讞
榮工民營化不成 退輔會研擬護員工權益計畫
周錫瑋：打造新北市 目標計畫陸續推出
世運在即 高市警查獲大批槍毒
相隔多年 屏東警方查出德國傳教士音訊
麥可傑克森殞落 蕭敬騰:失去音樂道路老師
麥可傑克森驟逝 澳洲歌壇推崇音樂成就
高市污水下水道BOT案啟用 許可年限35年
中原大學創意巧思 曬衣場改為花園廣場
以設定條件 巴勒斯坦難達成建國目標
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報 (更正報)
鼻水倒流胃酸逆流 易誘發慢性咳嗽
傳承藝術服務老人 長照機構推動效果佳
陸委會諮委建議 兩岸應闢經濟議題外的戰場
瓊斯盃中華男籃開訓 陳靖寰受傷退訓
匯市盤整 新台幣收32.925元升4.5分
澎湖石滬轉型休閒 面臨瓶頸待克服
經建會：景氣雖低迷 衰退幅度已趨緩
江丙坤：兩岸簽MOU不用等待ECFA
毒蟲遇警攔查吞毒滅跡 堅拒吐出毒品
歐鴻鍊授旗 台灣青年大使團隊成軍
中油：明起汽油調漲0.3元 柴油漲0.5元
中市國民黨代表選舉 53人登記角逐47席
日本股市收高 預期企業獲利正在復甦
消基會:全面開放美國牛肉 恐出賣國人健康
南韓分析 北韓可能將核武用於電磁脈衝彈
李寶珠律師:海外10億美元案子虛烏有
經部與外僑商會座談 籲加碼投資台灣
澎湖就業博覽會登場 60個職缺
颱風汛期至 雲縣府1萬5000袋砂包防災
麥可傑克森查詢爆量 Google推特應付不來
投訴受虐 印尼女傭停止輸出到馬國
養蚵戶:漁業權證發放太慢 嘉縣府:需時間
送醫已無呼吸 麥可傑克森死因引人猜測
暑期將至 北市鎖定路段取締飆車
廖宗盛續任台水公司董座 6縣市長新任董事
娛樂界最成功藝人 麥可傑克森驟逝全球哀悼
揮別新型流感陰霾 日發表觀光安全宣言
台灣老兵捐資修繕屈原墓並獨守7年
台電股東會 完成15董3監改選
退撫基金評選國外保管機構 一銀獲資格
香港股市上漲 航運公司計畫調漲運費
馬來西亞疑似H1N1病患隔離7天可享有薪病假
燦星旅遊網放棄併購天喜旅行社
是否辦博弈公投？金門縣府將向縣民宣導
6/26止 台股市值16兆元 周增幅3.85%
台塑化明晨 1時起汽油漲3角 柴油漲5角
瑞士關切劉曉波被捕 籲中國尊重表達自由
比照北北基？許添財拒絕南縣市併入高雄市
世運貴賓雲集 高市維安軍警總動員
房市回溫 5月購置住宅貸款續增
二戰解密文件：英國曾想以化武攻擊日本
東京第2家定期觀光巴士上路 雙層無車頂
台股加權指數漲幅3.73% 汽車股漲最多
進口衰退大於出口 南韓連月出現經常帳盈餘
數萬陸商被俄控走私 20億美元資產遭銷毀
體驗收割心情 學童更懂得飲水思源道理
著眼兩岸 學者推空中計程包機概念
大學指考7月1日登場 金門考生191人
溫網遇雨 中央球場新屋頂首度派上用場
中國股市上漲 資金動能維繫不墜
稅務員涉貪 關中：共同推動廉能政府工程
迎暑假 竹縣遊樂園紛推卡通尋寶折扣優惠
王金平：漢景帝無為而治 現代政府可參考
推廣觀光 發行希伯來文介紹台灣景點摺頁
嘉市檢測速食業者食用油 2業者超過標準
勤美太子疑遭掏空案 何明憲等羈押抗告駁回
改善空氣品質 高市訂戴奧辛排放加嚴標準
因應網路攻擊日增 南韓將成立網路戰司令部
陳添枝：景氣復甦力道雖弱 方向非常確定
三峽鎮長因案解職 北縣9鄉鎮市長派代
紫色廢水污染灌溉渠道 彰縣環保局查元兇
眾院改選時程 撼動日本政局
香港與高雄簽署經貿合作協議 共拓商機
國有地閒置遊民聚集 北市議員要求改善
G20愈重要 德女總理對G8未來不抱希望
劉揆：業者肯投資 政府會帶旅客進來
菲新型流感病例增至861人 亞洲第二
台灣援建四川馬爾康殘疾康復中心7月動工
泰國H1N1流感新增78例 累積1132人感染
成龍獲聘擔任中國禁毒宣傳形象大使
人間的孤高 高一峰水墨藝術7月台北展出
景氣最壞可能已過 但恐未脫離景氣收縮期
國防部:馬公基地營區明開放 歡迎民眾參觀
疑涉雙重國籍 中選會要求黃紹庭提供資料
燦星放棄併購 天喜旅行社申請暫時停業
種田50年 金門老農種出大南瓜當紀念
2009食品三展閉幕 接單估1.17億美元
避免善款遭挪用 善心人改捐球鞋給學童
就業博覽會徵才 王如玄籲企業提供機會
印度寶萊塢推崇麥可傑克森天下無雙
放寬美國牛肉進口？ 衛署：標準沒變
馬國衛生部：易名豬流感有反效果
橙果設計兩蔣紀念商品亮相 蔣友柏秀T恤
林泓育雙響砲 中華成棒砲轟台啤
林務局：6-7月再添3座自然教育中心
黃睿靚應徵國中兼任教師 演出水準獲好評
劉揆30日視察南縣 升格案補考關鍵時刻
方便兩岸往來 大企業私人飛機擬回台登記
涉嫌浮報助理費案 雄檢下波約談涉案市議員
協助遭射殺女子妮達醫生 迅速逃離伊朗
溫網第3輪 小威廉絲直落二刷下文琪
北高鐵路地下化比一比 劉揆:高雄後發先至
核准改制縣市 藍委促區長民選落實區自治
廖正井任亞化新董座 肩負整頓財務
總統：過境美國守分寸 雙方互信才會成長
河南擬引入台灣連鎖加盟展行銷手法
兩岸金融MOU熱 政策宣導資訊應完整
菲國囚犯以監獄版顫慄 悼念麥可傑克森
第0980127今彩539三星四星彩開獎結果
歹徒持槍行搶 北市銀樓老闆中彈送醫
楊秋興：陳楊配純屬傳言 現在以縣政為要
瑞銀售股籌資35億美元 預期第二季虧損
第098051期大樂透、49樂合彩開獎結果
台北電影節開幕 上百部電影饗影迷
景氣見復甦 總統：今年底將由負轉正
中部縣市長北京推銷農特產品 賈慶林將捧場
中國使館前抗議 民運人士遭泰判刑9個月
溫網第3輪 日女將杉山愛不敵對手飲恨
台北市稽查速食店油炸油 初步9家逾標準
潘威倫對決張誌家 中職上半季封王關鍵戰
聲援郭玟成 蔡英文:未傳即押不符程序正義
金門排雷砍樹 軍民達會勘共識
文建會服飾風潮季 體驗藝術生活風貌
三個月期Libor首度跌破0.60%
溫網第3輪 瑞典網將索德林順利晉級
學者推測 美國帶骨牛肉可能向台叩關
製藥業旺 星5月製造業產值成長2%扭頹勢
美元貶值 中國重申「超主權」貨幣訴求
日統客運陳情案 檢方:郭玟成涉索賄200萬
綠壩規定下月上路 中國歐盟商會抗議
力晶ECB重設轉換價 終止日延至7/3
亞股第三天上揚 受美股大漲激勵
溫網第3輪 俄女將狄曼提娃輕騎過關
國民黨代表參選大爆炸 歐晉德吳清基登記
印度新型流感確診病例增至80人
麥可傑克森驟逝 泰國歌迷上網追悼
連串醜聞惹嫌 義大利女性學者連署抵制總理
新流感肆虐 星5月旅客數跌13% 連跌一年
第098051期大樂透頭獎摃龜
馬總統邀集政院官員 談反貪腐議題
中央社新聞小百科：心臟停止
北市雨衣大盜搶銀樓 老闆身中2槍
第0980127期今彩539頭獎摃龜
奈及利亞石油設施再遭攻擊 國際油價上揚
美消費支出及所得勁揚 激勵措施開始奏效
麥克傑克森死訊 八卦網站TMZ領先全球
濫用止痛藥成癮 病人痛苦醫師頭痛
郝龍斌當面邀請曾蔭權參加台北聽奧會
星新型流感病例再添50例 累計365例
中泰同意加強經貿與投資合作
不同世代歌手同聲讚譽麥可傑克森對音樂貢獻
紀念韓戰59周年 首爾掛青天白日旗
嚴查速食炸油重罰 麥當勞等宣示遵守
麥可傑克森驟逝 小威廉絲：言語無法表達震驚
麥可傑克森辭世 專輯又大賣
有此一說 「月球漫步」靈感來自馬歇馬叟
麥可傑克森去世 歐巴馬：不幸的音樂偶像
麥可傑克森垂死時急救 傳神秘醫師身分確定
美州長情婦Google搜尋數 勝過傑克森與法拉
艾馬丹加要求道歉 歐巴馬：不必認真
今天的台灣英雄：亞衛夏砍菜顧家不喊累
費德瑞：喜愛麥可音樂 對他離世感哀傷
台灣護照搶手 駐紐處積極換發防偽晶片護照
麥可傑克森去世 白宮未發聲明成記者會話題
亞馬遜網站暢銷音樂榜 麥可包辦前10名
麥可猝逝震撼全球 是否與藥物有關已成焦點
市刑大、悠遊卡、遊戲新幹線聯手「決戰反詐騙」 推出限量《三國志 Online》宣導悠遊卡
幸福推手傳遞幸福 「臺北，幸福的滋味」活動開跑
新飯店將開雲朗觀光釋400職缺 高階主管月薪5萬起跳
燦星併購天喜破局 面臨停業
台鹽生技店創業加盟「免加盟金」 年底台灣200家2010年大陸1000家
重症醫療打口碑 簡便就醫手續能吸引陸客
趙根大一刻成名 陸客來台文化衝擊更甚觀光
立院拚外交 美日聯誼會9月擬分別出訪
旺旺友聯同步辦理減資6.04億元再私募增資5億元
生技醫療基金基本面佳補漲可期 元大投信推百達生技基金與學名藥基金
劉曉波首度會晤律師 據報精神氣色不錯
麥可傑克森疑似心臟病發 猝逝時心臟醫師在場
網路掀起團購風 PChome團購街銷售成長5倍
各地歌迷齊聚好萊塢憑弔麥可傑克森
粉絲齊聚好萊塢星光大道憑弔麥可傑克森
郭玟成索賄？ 綠營：政治獻金瑕疵
台灣中部4縣市農特產觀光展覽北京開幕
全球悼念麥可傑克森 月球漫步重出江湖
MLB A-Rod地鐵大賽開轟 洋基開門見喜
銀樓搶案變命案 北市警方全面追緝
王璞所做作家錄影傳記 捐贈大英圖書館
推銷水蜜桃 朱立倫鄭永金邊吃邊說讚
國際美食展結束 清真認證食品寥寥無幾
皇馬天價簽下小羅納度 打造更強陣容
麥可傑克森猝逝 南韓演藝圈懷念
擦亮世運 志工誓師陳菊領軍加油
郭玟成獲交保 北檢：不排除向高院抗告
麥可傑克森生前擔心像貓王一樣英年早逝
麥可傑克森死因傳與針劑止痛藥有關
泰國H1N1新型流感兩病患死亡
美職小聯盟 倪福德救援無自責分
洛城法醫當局：麥可傑克森遺體已由家人領走
昇華失戀痛苦 馬匡霈獲安錫動畫展大獎
豐田環保車訂單接不完 恢復休假日出勤
麥可傑克森驟逝 資安業者：小心病毒
網友注意：騙徒藉麥可傑克森死訊發惡意郵件
日本軍機如進入領空 北韓揚言予以擊落
阿富汗總統籲塔利班參與投票 莫攻擊投票所
伊朗禁止反對黨總統候選人墨沙維盟友出境
縣市升格 銀行房貸承貸成數拉高
沉寂兩個月 泰國紅衫軍再示威
宏國公投局勢動盪 府:馬出訪行程不變
郝龍斌訪港 獲特區政府禮遇
德國6月通膨年增率連續兩月零成長
中台灣推銷農產品 北京副市長：有市場
全球兩代表性報業團體將合而為一
WHO：新型流感病例逼近6萬 263人死亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
麥可傑克森好名惡名 全球媒體報導並呈
調查麥可傑克森死因 警方找尋神秘醫師
報案對話曝光 麥可傑克森最後時刻醫師在場
利空多交易商獲利了結 國際油價跌逾1美元
麥可傑克森醫生車輛遭扣押
麥可傑克森子女監護權爭奪戰悄悄展開
麥可傑克森驟逝 法醫：初步排除他殺
洛杉磯法醫：麥可傑克森過世無關他殺
美乾淨能源法案 獲眾議院表決通過
南卡颱風不來 全台有雨悶熱
輕颱南卡登陸廣東後減弱為熱帶低壓
經濟不景氣 加人申請赴海外教英語大增
中國軍事專家：軍力發展要立足海外用兵
亞太國會議員聯合會年會 台灣首次主辦
中央社新聞小百科：亞太國會議員聯合會
聯合國食物權專家：糧食危機還沒結束
廣東地方官受賄攜情婦遊香港被拍遭雙規
美新型流感病例起碼百萬例 比通報多50倍
藍鵲因子被吞與蛇廝殺 廬山遊客見證母愛
湖北隨州出土2500年前春秋晚期編鐘
高市打造世界級攀岩場 迎世運高手過招
娼妓是否應合法化 印度政府大傷腦筋
經濟衰退 美國人學會儲蓄
美眾院以219：212驚險通過乾淨能源法案
秘魯台灣論壇 黃聯昇促加強兩國合作
卑南溪疏濬兼砂石釋料 26萬方供應台東
人民幣400萬純金打造女性內衣現身重慶
廣東韶關港資廠爆發工人大械鬥造成2死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
府：總統和齋藤仍有互動
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
NBA 魔術隊圖科格魯行使選擇權 測身價
警員陳吉誠因公殉職 廖了以慰問家屬
宏都拉斯總統執意推動修憲公投
保護商標權 韓中簽合作備忘錄
大學指考將登場 花蓮試場6月30日開放查看
縣市升格 官員：考量財政員額不會增太多
委任楊紫瓊未婚夫任大使 馬國否認付鉅款
中國政府據報可能否決收購「悍馬」方案
楠梓加工區再生水2年後營運 估每噸9.9元
恐龍出沒臺博館 特暴龍複製標本30日展出
風雨干擾LPGA維格曼斯賽 曾雅妮未完賽
江丙坤：ECFA不簽 台商將失去競爭力
大陸製碳纖維自行車售價約10萬人民幣
維格曼斯高球賽第二輪 申智愛躍居領先
921地震10週年 雲門舞集7月在中縣演出
馬多夫1700億美元財產遭沒入 面臨150年徒刑
吳作棟：3600雷曼投資人獲逾23億元賠償
貢寮海祭7月登場 音樂大賞高手如雲
日媒：爾必達可望獲2000億日圓紓困金
與股神巴菲特午餐 eBay拍出168萬美元
大陸網民揭發91%億元戶是高幹子女
改善過敏 中醫三伏貼冬病夏治
百寶箱中藏愛 呂宜家獲國小作文比賽特優
兩岸交流 中市美容業將赴廈門技術教學
宜蘭三星上將梨採收上市 品嚐好時機
北京以橫琴島支援澳門長遠發展
傳府盼國會建議日召回齋藤 王金平:沒聽說
包公形象深植人心 資深藝人嘆與儀銘疏遠
乳癌年輕化 醫師：年輕女性做乳房超音波
雲縣沙雕創意賽 上百沙丘任你玩
國防知性之旅 澎湖空軍基地開放參觀
炎夏缺電缺水嚴重 印度首都居民上街抗議
陽明山蝴蝶季 7月辦二梯次視障者生態之旅
3歲女童墜樓頭破血流送醫 無生命危險
全太陽能原型飛機「陽光動力」瑞士風光亮相
縣市升格房地產漲? 業者：需具備多項條件
中南部山區北部東北部 午後大雨特報
華府提名印度裔潘迪斯 出任穆斯林社群大使
印度青年在加油站吸菸 警衛怒而持槍射殺
大陸五台山獲列世界文化遺產嵩山被摒除
印度火葬場工人飲酒作樂 大啖半焦屍體
飆暑假業績 遊戲業者爭相推案搶攻市場
佛光山暑期活動 展現寺院學校化
美中關係全國委員會訪問團循小三通訪金
重教育 馬總統參加原民鄉國幼班結業典禮
宏都拉斯政治危機未解但社會持續安定
北京新地王座落朝陽區奧運村鄉
高縣天主教真福山社福園區舉行祝禱彌撒
甘肅發現罕見2.5億年前弓鮫類軟骨魚化石
宜蘭羅東風華林道 全國優良人本道路首獎
傳紐時公司新招盼加速出售波士頓環球報
吳中書：2010年前 各國失業率恐持續上揚
104及永慶調查:業務力為職涯升級必備能力
中市清查娛樂稅籍 違法者最高罰15萬
自行車防竊貼碼 高縣警方免費服務
釣竿計畫 服務弱勢又自我成長
台灣青年反共救國團成立 蘇游蔡出席
檢驗油炸油劣化 北縣衛生局稽查10家業者
總統女兒馬元中搭機赴美 周美青送行
與胡志強對選？蘇貞昌：談合作比對選更好
尹衍樑任俄羅斯國際工程院台灣分會理事長
採用本社稿件務經授權並請刊出中央社社名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
香港政務司長在官邸宴請郝龍斌
雲南肺癌患者全中國第一 吸菸族是禍首
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
加速光纖建設 光纖寬頻管道年底達5785公里
求職不易 新鮮人調整心態降低薪資要求
重慶文科狀元冒充少數民族恐難入一流大學
韓團SS501抵台 粉絲熱情癱瘓機場交通
秀姑巒溪泛舟賽競爭激烈 200隊完成賽程
自來水普及率逾9成 南市最高屏縣最低
老師活潑創意教英語 偏遠學生基測考高分
北縣雙溪鄉台鐵廢棄宿舍 驚見男性腐屍
總統：5歲免費入學 100學年度起全面實施
解決無自來水窘境 古坑延管工程年底完工
中央社徵強中手 上千人應試錄取人數未定
花蓮南濱海域發現無名浮屍 警方清查身分
是否全面開放美國牛肉進口 政院：無時間表
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
金曲星光大道 新舊偶像團體各有死忠粉絲
釣客搶救落水孩童 遭溺斃
獲贈名譽博士 錢煦勉交大畢業生自信不自傲
泰雅祖靈祭掀禁忌面紗 烏來文化祭開放體驗
瑤瑤現身殺很大 金門文化祭颳旋風
金曲獎頒獎 南王姐妹花獲最佳演唱組合獎
金曲獎 Martin Tan獲編曲人獎
首度參加亞洲籃網球賽 中華隊獲第六
孫燕姿壓軸走星光大道 梁靜茹秀男友求婚戒
金曲獎原住民語歌手獎 雲力思抱走
金曲最佳原住民語專輯 南王姐妹花同名專輯
劉劭希獲金曲最佳客語歌手獎
桃園市鬧區百貨公司地下室冒煙 幸及時處理
金曲獎揭曉 愛吃飯榮獲最佳客語專輯
解剖仍未確定麥可傑克森死因
中鋼高爐釋壓冒濃煙 虛驚一場
賈慶林：中國上半年經濟成長率不低於7%
金曲獎年度歌曲 周杰倫稻香
周杰倫魔術先生 獲金曲獎音樂錄影帶獎
第20屆金曲獎 五月天獲最佳樂團
李登輝：中台是朋友關係 但要分清彼此
打敗偶像團 南王姐妹花獲金曲演唱組合獎
台豐高球賽 呂偉智長洞手感佳暫領先
彎道視線不佳 花東海岸公路車禍3重傷
福建可望7月推出海西經濟區發展綱要
花旗捐英語教學基金 盼拉近城鄉英語差距
參加全球華人童軍大露營 菲華童軍會今授旗
巫宇軒電車內面 獲金曲作詞人獎
溫布頓網賽 伊娃諾維琪發威 挺進16強賽
金曲新人獎 盧廣仲100種生活
盧廣仲100種生活 拿下金曲作曲人獎
靈車、裸體寫真 日公家機關網拍無所不包
銓敘部：行政中立法未箝制言論自由
中職 統一3：8敗陣 上半季冠軍留明日揭曉
新德里台灣電影節 印度影迷熱情參與
爭取台灣民心 賈慶林猛喝台灣茶
痞子英雄高雄封街派對 陳菊與戲迷同樂
大陸培訓22名精通英文法師讓佛教走向國際
薩德．哈里里獲命出任黎巴嫩總理
德國Buddy熊台北亮相 有台灣黑熊味道
觀光客擠爆菲國監獄 觀賞囚犯舞悼天王麥可
氣象局解除大雨特報
最佳樂團五月天 阿信遺憾未獲作詞人獎
星再添89個H1N1流感病例 累計454個
金曲獎 翁立友獲台語男歌手獎
黃乙玲苦情歌聲 獲金曲台語女歌手獎
江蕙甲你攬牢牢 金曲獎最佳台語專輯
柬埔寨同意減緩邊界緊張 推動泰柬經濟合作
盧廣仲奪新人獎和作曲人獎 請大家吃早餐
王治平郭文宗作品眼色 獲金曲單曲製作人獎
台北捷運站前一男子遭砍傷送醫
陳建年勇奪金曲專輯製作人獎
陳菊為職棒開球 不忘替世運加油
金曲獎最愛的一首歌票選 吻別家後獲青睞
民間創意文化節開幕 年輕人狂秀創意
國安局：貫徹肅貪防弊 要求確保廉能風氣
翁立友誓言打破金曲魔咒 黃乙玲三度獲獎
陳珊妮打敗強敵 榮登金曲歌后
周杰倫勇奪第20屆金曲歌王
晉級無望 莊佳容溫網女雙二輪止步
印度H1N1流感確診病例持續增至89人
金曲獎最佳國語專輯 陳奕迅不想放手
美眾院通過能源法 歐巴馬：勇敢的一步
溫布頓網賽 大威廉絲輕騎過關 闖進16強
謝淑薇與辛巴威搭檔 溫網混雙首輪告捷
第20屆金曲獎 周杰倫陳珊妮封王稱后
德國女泳將史蒂芬刷新100米自由式世界紀錄
歐巴馬籲請美國參院 通過乾淨能源法案
傑克森家人不滿升高 可能自行驗屍
黃亮祺溫網青少年單打失利 首輪遭淘汰
溫網 修威特哈斯勝出 挺進4輪 戴維登柯出局
謝淑薇與辛巴威搭檔 溫網混雙闖進第三輪
溫網女雙二輪止步 莊佳容：腰傷影響表現
艾馬丹加批歐巴馬干預伊朗內政
今天的台灣英雄：俞秀端走過貧病以法濟世
博弈除罪 台灣離島觀光賭場之路仍遙
前衛外觀綠建築 世運主場館新指標
拉高格局兼顧質量 陸客市場細水長流
溫網男單失利 黃亮祺：拼雙打有信心
傑克森家族：失去麥可的痛楚 筆墨難形容
退休後更忙碌 張國政籌設飛行學校
時代雜誌趕印麥可傑克森紀念特刊
溫網女單 李娜第3輪止步
洛時：麥可傑克森死前充滿活力 忙練舞彩排
旅行家高球賽第3輪 哥易多斯領先
MLB金鶯投手上原浩治右肘拉傷 恐再列傷兵
中國民企擬出價2億歐元買下皮爾卡登
民進黨培訓綠光幫 投入輔選列車
僑社熱情參與紐約國際移民大遊行
暌違五年 觀霧及大霸尖山7月1日重新開放
MLB 柏奈特7局10三振 洋基再勝大都會
世界最醜的狗 加州拳師犬靠大戽斗獲「殊榮」
前褓姆：常幫藥物上癮的麥可傑克森催吐
廣東新增兩個學校出現新流感疫情
敗犬女王求婚場景 板橋50對新人重現浪漫
洛時：麥可傑克森2次驗屍完成 結果尚未公開
素食食品5標示7/1上路 違者罰4-20萬
避免破壞珊瑚 墾丁選定20處船艇繫錨點
李昀諮互動裝置作品參展紐約Figment藝術季
挺世運聯盟成立 奔走世運歷任市長聚首
亞洲青年運動會 蔡辰威盼選手創佳績
救國團有山寨版 台灣反共救國團627成立
戴爾電腦標錯價 虧很大
國慶日防疫賀禮 國光將出750萬劑H1N1疫苗
破產不跑路 通用重整後仍將為車輛負法律責任
執著山區醫療無怨尤 陳青芯原民醫療天使
麥可傑克森長眠何處？ 洛杉磯人屏息以待
高市89業者挺世運 祭出憑門票A好康
新流感加速打造國光成為國際疫苗大廠
降臨部落的耶誕老人 葉明勳看見部落需要
周美青熱潮 昨穿送機T恤今引發搶購
麥可傑克森驟逝 專輯重登榜首 紀念品大賣
各國首長紛減薪 獨馬政府「老神在在」
推動ECFA公投 蔡英文：準備好與政府辯論
美職小聯盟 林哲瑄5打數4安打
金曲獎之鄉 方圓500公尺部落拿下8座金曲獎
麥可父親：麥可非壓力致死 子女情況極好
推廣彰化葡萄 葡萄公主騎單車促銷
台灣智庫民調：ECFA應公投決定 70%同意
恢復進口4年 美國牛肉進口量大增 單價高
觀眾看世運 史哲：可攜帶國旗入場
王建民明天出戰大都會 搶本季首勝
馬總統：不保存正體漢字就會與過去斷層
從民歌到金曲 南王部落唱亮祖靈容顏
花旗英語教學種籽基金 投注公益教育不遺餘力
高雄世運倒數 閉幕典禮表演蓄勢待發
永慶房仲集團釋出3,000個工作機會 為新鮮人開創無限可能
全球第一張Hello Kitty刮刮樂好運上市 頭獎150萬元
北捷內湖線將通車 馬總統：滿心歡喜
遊樂區暑假折扣戰 門票最多可享5折
伊朗仲裁機構籲總統候選人 與選務機構合作
北愛爾蘭主要親英民兵團體 宣布放棄武器
溫網女單 庫茲妮佐娃失蹄落馬 淘汰出局
北約和俄羅斯恢復軍事聯繫
伊朗反對黨領袖墨沙維拒絕部份重新計票
台北聽障奧運丹麥將派60人代表隊參加
麥可傑克森家屬希望進行第2次解剖驗屍
溫網 莫瑞輕取對手 晉級16強
瑞士製錶城雙子城獲選世界遺產
維格曼斯高球賽第3輪 申智愛續領先
全台晴朗炎熱 午後陣雨
聯合國世界遺產會議 兩自然遺產進入瀕危名單
義泳將佩拉格利妮 刷新女子400自世界紀錄
扁案續審 吳淑珍部分將進入提示證據程序
酒駕衝撞執勤警車 員警反應快未波及
花蓮上午芮氏規模4.4地震
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
福建投入千萬元人民幣獎勵旅行社
涉在鄰居門口燒紙錢 女子恐嚇罪判5個月
河南安陽殷墟將對外籍遊客免費開放
成思危：部分信貸流入股市和房地產市場
畢業求職潮湧現 房仲業廣招新血
北京土地市場再度瘋狂
廣東玩具廠職工群毆 120人受傷2人死亡
日媒：美日中將開展三國司長級定期對話
民進黨討論發展策略 蘇謝將出席
中國空軍首度進行遠海訓練
中正紀念堂拆換牌匾 管理處:預定7月底前
炎炎夏日戲水 男子不諳水性溺水送醫不治
悠遊卡搭上NBA 推出2009總冠軍版悠遊卡
內政部:長期照護具成效 去年服務3萬餘人
流失海外近百年 土山灣牌樓將重返上海
立法推動溫室氣體減量 歐盟經驗可供借鏡
北縣百歲人瑞蕭郭招過世 30日告別式
吳志雄掌雙和署醫 李飛鵬任北醫大附醫院長
逆勢操作 廉價航空Ryanair擬添購300架飛機
府:總統下午參訪鑄字行 支持保存中文文化
馬祖偵破大宗販毒案 毒品疑從中國運入
宏國政局動盪 府:總統出訪行程目前未改變
台灣積極洽簽MOU 金融國際化向前行
紅面棋王盃青少年圍棋賽開打 千餘人參賽
關注維權律師 國際律師協會致函溫家寶
98學年大學指考 嘉義2648人報考
日媒：日相麻生有意8月上旬眾院改選
兩岸傳播高峰論壇 中港台學者齊聚台北
LED照明起飛 散熱產業路愈走愈廣
花蓮下午發生芮氏4.9有感地震 未傳災情
薄熙來兒子薄瓜瓜稱不想當官經商
路況專線接通率低 警廣：研擬改善
去年中國生技產業總值逾人民幣8千億元
測試房產景氣 中市將標售廓子區段徵收區
女童社區泳池內溺水 送醫不治
泰國台商圈頻傳接獲恐嚇詐財電話
中縣市合併後選區劃分 綠營內部意見不一
修法將親子扶養改為相對義務 值得重視
向中醫索賄稅務員 國稅局予以停職
北京29家企業與台灣4縣市達成合作意向
劉揆：爭議性法案送審前 應先尋求共識
印度政府考慮廢除反同性戀法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總結巡演曲目 台北愛樂將演出歌劇選粹之夜
美國牛肉供需穩定 安全是消費者最大考量
花蓮下午3地震 太魯閣震度皆4級
蔡英文:兩岸關係要釐清 對外關係要平衡
上海國際金融中心連結盧灣徐匯優勢城區
數位傳播挑戰主流論述? 專家學者看法不一
北市傳聚眾砍人 警方清查滋事者
全球金融體系明顯改善 但尚未脫離險境
縣市升格改制 政院擬本週核定
麥可醫師二度就訊 堅稱自己非嫌犯
上海職場菜鳥薪水低 兼差多賺錢
反對台銀併慶豐銀 台銀員工赴財部陳情
高市國稅局7月起查核手機通訊業營業稅
南山人壽標售擬起跑 市場買家摩拳擦掌
芮氏規模5.6地震 花蓮和平5級震度
搭捷運吃美食 內湖線通車將給民眾新饗宴
捷運1日遊 內湖線通車帶動購物及運動新選擇
通車效應 內湖線沿線住商房地產商機已現
上海高樓突倒塌 官員：不排除再次發生
北韓揚言加強對美核子嚇阻力
縣市合併工程經緯萬端 考驗中央與地方
環保綠大獎 行動支持環保產品有機會得筆電
北京破獲人蛇偷渡集團 逮捕1台灣女蛇頭
俄國滑冰選手赴日表演 3人驗出感染新流感
大台中市長選舉 藍綠政治明星動向受關注
花蓮外海發生芮氏規模5.6地震 未傳災情
大陸中醫藥產業未來10年產值達4000億
花蓮傍晚6時前震10次 芮氏規模最大5.6
經濟不景氣 軍系醫學院福利出路好受歡迎
跨越3個世紀人瑞蕭郭招 生活規律不計較
國防醫學院新生報到率逾9成 1人滿級分
敗選墨沙維拒絕部份重新計票 伊朗僵局持續
伊朗落敗候選人不服 籲由獨立小組調查大選
檢討五方會談及恢復EPA談判 日韓達成協議
大陸旅行團整團逾期停留2天 無法可罰
40年來頭一遭 伊拉克油田開放外國業者開發
花蓮震一天 少見前震主震餘震序列
台灣毛豆外銷年逾14億元 技轉拓商機
孕婦野戰裝遭質疑 陸軍：提供適當制服
李登輝兩岸朋友說 黃昆輝：講出兩岸現狀
台東原民音樂人 唱出反核廢進駐原鄉心聲
沙塵暴攪局 伊拉克油氣田合約競標順延一天
珍本週進入證據提示 扁案最快9月一審宣判
高市海邊溺水一日兩起 2人不治
日自民黨幹部認為眾院可能7月解散8月投票
新型流感再增80例 泰強調未隱匿資訊
布布為ㄧㄥˊ 展出布料多元創作風情
盛治仁：台北聽奧會至少吸引1萬人來台
海洋音樂祭會前賽結束 最後10強7/2揭曉
屏東水果上海促銷受歡迎
嬰兒罩塑膠袋陳屍大樓天井 警方清查住戶
美眾院通過減排法案 德官員：還不夠
便利就有商機 筍湯包盆栽給水盤創意搶市
中部農特產北京展賣光光 簽約採購要再談
王毅未回國 鄭立中代會台灣中部4縣市首長
花蓮震18次 芮氏規模3.8到5.6
江蘇大暴雨4人死亡
疑涉選後動亂 傳英使館8伊朗員工被捕
倪福德向老虎隊報到 中職成功轉戰MLB首例
許勝雄：兩岸應訂共通標準 共組產業聯盟
台豐高球賽 老將盧建順老鷹建功奪冠
月球傳話 全球無線電迷慶阿波羅登月40週年
民進黨對話會高喊團結 選戰訴求縣市平等
傳宏都拉斯總統遭軍隊逮捕
內湖線明起一連3天開放試乘 分享通車喜悅
量能不足月線逢壓 台股中性盤整機會高
爭生存權益 印度同性戀人走上街頭遊行
媒體：宏都拉斯總統稱美曾協助遏阻奪權陰謀
宏都拉斯總統賽拉亞被逮捕
香港單日新增66宗確診H1N1 總數695宗
免去逐場觀察 王建民重獲洋基信賴
獅10:7勝象 奪中華職棒20年上半季冠軍
英國皇家鵝口普查 女王數天鵝活動將登場
石定寰：發展再生能源 兩岸應共訂標準
宏都拉斯總統被捕？府：密切注意發展
白宮顧問：美國尚未克服衰退最艱困時期
搶內需市場 12家深圳台商轉進武漢
馬國大學新生註冊 防疫驚見漏洞
英國出現第2起新型流感死亡病例
中國林業產值達人民幣1.33兆元
SS501台灣歌迷見面會 載歌載舞秀中文
員警涉假車禍真強盜免職 分局長連坐撤職
日本南韓聯合聲明：絕不容忍北韓擁有核武
宏國軍方奉法院之命逮捕賽拉亞總統
民進黨對話會促團結 蘇貞昌籲展現實際行動
宏國動盪 府明公布是否改變總統出訪行程
軍方逮捕宏都拉斯總統 押往空軍基地
美認為賽拉亞是宏國一合憲總統
賽拉亞聲稱自己仍是宏都拉斯合法總統
宏都拉斯新領袖否認政變：合法程序罷黜總統
宏都拉斯政變 巴拿馬總統陶瑞賀士譴責
宏國政變 委大使遭粗魯對待
氣溫可達35度 午後局部雷陣雨
LPGA高球賽 曾雅妮奪下亞軍
多倫多同性戀驕傲日大遊行吸引民眾觀賞
宏都拉斯臨時總統下令實施宵禁
98年度中華民國水上救生協會暑假舉辦救生員訓練班
路透：宏都拉斯總統府外傳出槍聲
宏國總統遭軍方扣押 送往哥斯大黎加
呂秀蓮呼籲馬政府召開國是會議凝聚兩岸共識
浙江安吉縣建中國首座Hello Kitty樂園
外交高層：馬總統取消訪宏國 提前返台
總統府：宏國政情不穩 總統取消訪問宏國
加州財庫即將告罄 可能面臨破產
中華奧會：台灣可申辦青奧但關鍵在大陸
暌違1年多 王建民拿下本季首勝
經長：ECFA建構經濟交流平台 不涉主權
江丙坤：企業家是兩岸今後發展主力
石定寰：兩岸產業合作創中華牌優勢
倪福德上大聯盟 老虎隊：專對付左打
高檢第二辦公室啟用 成司法保護中心
美職小聯盟大混戰 羅國輝單場雙響砲
律師：麥可傑克森家屬迄今未見到遺囑
府:取消訪問宏都拉斯 不會影響兩國邦誼
北京全聚德烤鴨來台 精選宜蘭鴨烘烤
網路故障大台北區大塞單 未傳出交易糾紛
總統取消訪宏國 綠:外交部負責 藍:先查明
總統:因應宏國政情有備案 兩國邦誼不變
上海13層樓傾倒 開發公司資金遭控管
MLB 洋基勝大都會 李維拉500次救援得手
內湖捷運開通 地方商圈優惠大放送
台旅會再次前進大陸推廣─深耕長三角經濟區赴台觀光旅遊市場
全台20家主題樂園Fun暑假，輕鬆玩樂HIGH一夏
2009「第四屆龍騰微笑競賽 」 入圍決賽名單公佈
『蘭城晶英酒店』推出『烤鴨宴』超值饗宴特惠活動
2009廣告大饕客之夜 7月12日登陸台北
EASY SHOP調查 女人最愛的三種魅力型男
終結孤單 提前破除單身魔咒！
公務人員退撫基金98年度國外保管機構評選結果揭曉
古華推出仲夏賞蓮旅遊護照
民主紀念館改回「中正」 反對黨要辦追悼會
耗時三年 第一本海外華人節稅聖經問世
意圖闖關赴日 中國人花錢除指紋
檢調進入立院帶走人 王金平：傷害國會尊嚴
台南縣市合併升格 許添財：簡稱台南府
劉揆敲定台南市縣合併改制 台灣將有五院轄市
建研所:房地產領先指標大幅下降、景氣不佳
宏都拉斯政變 馬總統出訪審慎因應新形勢
教師「甄試」難! 在職更難
總統馬英九伉儷再度出訪友邦
香港H1N1新流感病例增至726例
宏都拉斯總統傳遭驅逐 歐巴馬表關切
宏國總統賽拉亞被送至哥斯大黎加
歐盟要求軍方立即釋放宏都拉斯總統
駐德黑蘭使館員工被捕 英國籲伊朗放人
宏都拉斯爆政變 總統賽拉亞出亡哥斯大黎加
宏都拉斯總統遭推翻 世界領袖紛紛譴責
溫網 印巴男雙組合 擺脫兩國敵意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
委內瑞拉指控宏都拉斯軍隊綁架3國大使
宏都拉斯國會議員將票選代理總統
宏都拉斯最高法院諭令罷黜總統賽拉亞
美國聲明：未介入宏都拉斯政變
宏都拉斯證實將如期於11月29日舉行總統大選
宏國總統賽拉亞稱發生政變 遭軍方綁架
宏都拉斯總統遭放逐 美國務卿希拉蕊譴責
宏都拉斯國會任命議長米契列地為新總統
推廣中華傳統文化 僑委會巡迴教學團抵菲
花蓮清晨餘震持續 芮氏規模最大4.7
「變形金剛：復仇之戰」登上北美票房冠軍
美感染新型流感人數逾2.7萬 已有127人病逝
中南美台商總會會員大會 聖保羅召開
王建民搶首勝 隊友1局打3分相挺
1局打完 洋基3比0領先大都會
維格曼斯高球賽申智愛封后 曾雅妮並列第2
王建民拚安打被沒收 13打數仍無安打
台股開盤上漲48.86點 為6512.42點
焦點人物：尋求修憲連任總統 賽拉亞失敗告終
KKBOX上周排行榜 阿妹阿密特首次入榜
吃草莓喝香檳 溫布頓觀賽經驗才完整
光明日報出版社前社長告人民出版社長抄襲
湖南2輛火車相撞 3死60餘傷
共軍舉行首次戰區級聯合訓練
聯合國大會將緊急會議 討論宏國動盪局勢
王建民首勝有望 洋基5局以3比2領先
中國確定參加首度中美日3邊對話
尿道口長瘜肉 痛啊 醫師：割除解決
王建民投5.1局退場 保有勝投機會
醫師否認給予麥可傑克森止痛藥
川震受損三星堆古物全數以高科技復原
國際譴責宏國政變 聯合國要求讓賽拉亞復職
北京智庫中國國際經濟交流中心7月亮相
星添145名新流感病例 70多名軍人發燒送醫
厄瓜多：駐宏國使節受威脅 才會採取軍事行動
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
開高急殺 多空震盪激烈
懷柔失效 北京可能強硬對付香港民主派
6月CCI止升下滑 總分數微幅降至51.44點
600元賣掉癡呆妻子 河南男子判刑5年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
陳景峻：民進黨若無願景 下屆大選會再挫敗
金融股帶動 證券股走勢相對強勁
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
證交所：通訊卡片障礙 大台北交易受影響
北捷內湖線試乘首日 兩度進站前緊急煞車
減持美國國債比例 大陸學者稱平常心看待
旅行家高球賽 冠軍裴利刷新賽史紀錄
天公疼憨人 老農夫的稻穗粒粒飽滿
世運武術邀請賽 中華隊奪牌希望大
聯合會盃足賽 巴西驚奇大逆轉 力克美國封王
失業率再創新高 王如玄：盡力改善
FDI連降8個月 中國研擬支持外資新政策
自由職業團體會務人員 7/1起勞基法保障
聯華收購華聯成為中國超市業超級航母
民進黨：將辦追思與研討會 批判蔣廟復辟
戴遐齡與蔡辰威盼台灣選手在亞青運創佳績
台經院：5月營業氣候測驗點 連5個月上揚
中華信評：多數非科技業仍能維持信用品質
花蓮和平震不停 昨至今54次有感地震
洪德生：全球景氣衰退止穩 開始邁向復甦
莊啟旺促通查助理費 陳聰明：再研究
墾丁陸蟹產卵季 車行香蕉灣請減速
律師：麥可傑克森母親 將爭取孫子女監護權
教宗證實 聖保羅墓中發現骨頭碎片
李登輝中台朋友論 民進黨：朋友不是禁臠
證交所：盤中網路斷線 影響43%連線交易
殺嬰案 法醫初判穿刺傷出血性休克死亡
綠質疑開放美牛肉 衛署：尚未談範圍
政院宣布 台南市縣升格案過關
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午小貶0.2分
南韓成為中國朝鮮族自治州經濟成長跳板
爾必達退出董事會 力晶:雙方合作關係不變
為世運祈福 高市宗教團體7/4日踩街
台南市縣合併升格 劉揆:歷史文化重鎮考量
外交人事異動 陳國璜出任駐丹麥代表
山東境內客貨車追撞 8死32傷
市縣合併 中市：初期恐分散辦公
台股收盤跌72.41點 為6391.15點
上海女房地產商 有意打造台灣美食城
海軍官校生不治 泰新型流感再添死亡病例
澳韓星博弈產業發展史 賭國風雲誰爭鋒
台股開高走低 收盤跌72.41點
台南市縣合併升格 許添財肯定中央決策
沙志一：大陸漁業局8月組團來台交流
7月電子期跌2.95點 金融期漲7.40點
阿根廷總統夫婿 競選眾議院失利
阿根廷前總統進軍眾議院失利 坦承敗選
鏡頭下的勞工 凸顯缺乏工作安全觀
摩台指結算 台股開高收低收盤跌72.41點
元大銀行中港分行中午被搶 1保全員受傷
明年底縣市改制 台灣直轄市數目坐5望6
拿下本季首勝 王建民：開心 生子運氣較好
吉林省成為大陸毒品走私最猖獗省份
傳日美訂密約准核武靠岸 日官員否認
調查：合格儲備師資平均參加5.3次甄試
北韓再利用金正日舊照 引健康惡化揣測
麥可去世 父親疑趁機做生意 網友痛罵沒心肝
白宮經濟顧問：美國經濟復甦後將強勁成長
台股跌72點 三大法人賣超4.69億元
聯合會盃足賽 卡卡勇奪最佳球員金球獎
北京招徠跨國公司總部 最高補助1000萬
高學歷男性為中國紀錄片主流觀眾
馮寄台和日方互動未受齋藤發言事件影響
廣東玩具廠群毆 警方逮捕散布謠言者
大連商品交易所成全球最大塑料期貨市場
中國區域經濟東高西低差距繼續擴大
澳門最新失業率輕微回落至3.5%
台南縣市升格 許添財:評估9成勝算未驚喜
吃出健康發想 樹德科大研發自動烹飪機
蘇煥智：全力整合 不參選改制後首長
新台幣兌美元貶1.8分 收32.943元
素食標示將上路 營養師建議多選天然食材
傳喚助理人頭告段落 雄檢下波傳訊涉案議員
暑假屆臨血荒 連鎖豆漿店發起捐血送禮券
水利署:水再生技術漸成熟 每日產出逾百噸
參選升格後台南首長 許添財：不會強求
阿根廷期中選舉 聯合政府遭重創
彰縣衛生局稽查速食業者油品 1家不合格
雖未上第一志願 3生放棄2次基測出國比賽
溫網 中國女單出局 雙打今面對衛冕者
網路代購詐財26起 女子一審遭判1年6月
西藏那曲建世界海拔最高物流中心
劉兆玄：區域規劃 不同地區發展不同特色
第一季房地產景氣6分 連續3季藍燈
是否續鏟除罌粟田 美與阿富汗不同調
陳唐山：扁認為南縣市升格 對我是好事
民進黨：南縣市升格 對2縣市是正面回應
歐洲主要股市 開盤小跌
台灣對日人核發25件打工度假簽證
扁要求總統解除女兒境管 王清峰:秉公處理
元大銀行中港分行被搶 損失4萬多元
金鼎證明董監改選 經營權之爭將見分曉
疑虛報助理費案 高市藍綠議員盼解套
捷運內湖線首日試乘 兩次警訊急停車
研考會：台灣朝3大生活圈7大區域發展
青少年死因自殺居第2位 6成是情感因素
鳳西國中足球隊獲補助 如期出國比賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賽拉亞前往尼加拉瓜 重申宏都拉斯總統身分
花蓮震不停 太魯閣公園多條步道暫封閉
高市無人自助圖書館開張 陳菊率先借閱
台日合作開發PS3新遊戲 經部志在進軍國際
去年9月至今年6月 10萬餘戶申請優惠房貸
金門縣文化局出版品數位典藏資料庫啟動
相隔8年 長榮再次榮膺總統專機任務
遭逮捕9英國大使館伊朗籍雇員 5人獲釋
建仔拿下本季首勝 岳母：金孫帶來好運
廣東陸豐垃圾場 暴露地方官僚作風
世運主場館草皮維護 投入2000萬元
學者：金廈可規劃為ECFA局部試驗區
MLB 費城人隊要投手 王建民成目標
中國解放軍前將領指南海面臨被瓜分危機
捷運內湖線試乘首日 有滿意有指責
傳陳水扁寫信給馬總統 府：未收到
南縣市合併升格 朝野立委盼盡快完成配套
濁水溪下游兩岸塵害 水利署施作植栽控制
巧合 花蓮地震台東出現地震魚
金融風暴挑戰上海世博7000萬人次目標
陝西副省長：中資研發機構可設在台灣
女子未婚生子棄嬰 檢方展開偵辦
朱立倫：遺憾桃園未能升格 會繼續努力
南投龍眼蜂蜜出鋒頭 全國評鑑獲獎多
績優志工團隊華南高商 將服務偏遠果農
伏德風傳擬收購德國電信英國分支T-Mobile
迎世運 楊秋興籲防治登革熱
張碩文被控當選無效案 台南高分院明宣判
扁寄求救信 吳淑珍：不知道 不要問我
不景氣加新型流感 北京豪華酒店受雙重打擊
日媒爆密約准美核武靠日岸 日政府否認
調查：逾8成小學生 認為品格比成績重要
扁寫信救女 民進黨:陳幸妤境管有討論空間
交大新文藝復興閱讀計畫 11名學生獲學分
查察油炸用油 高市鎖定世運供膳業者
速採集證物 南投消防局發明勘查火場利器
匯市量縮觀望 新台幣匯率收盤小貶1.8分
客機高空飛行 乘客酒後開艙門遭送辦
教育部：101年起 基測只考1次
ICRC：加薩150萬人民生仍受困於以封鎖
韓團體SS501愛小籠包 難忘台灣粉絲熱情
林益世：8月底前提立院新會期立法計畫
美國務院：罷黜賽拉亞行動終將失敗
傳法國皮爾卡登考慮收手 多家中國買主洽購
台灣燈會水牛主燈 移宜蘭中山休閒農業區
興大珍貴史料數位化 尋找老校友授權
生子後首勝 王建民帶球回家做紀念
台鐵推超級自強號299元 高鐵加住宿3.1折
古巴譴責宏都拉斯政變 要求讓賽拉亞復職
背痛7年推拿不見效 10公分腦瘤作怪
血管壞死疼痛無法入睡 手術保住髖關節
反肥貓 北京近日推央企薪酬規範
大學指考高雄考生近萬人 明起開放看試場
賽車手林帛亨控侵權 中油遭判賠360萬
夏天到 綠島冰品不合格率偏高
醫師：黃斑部病變 中老年人致盲殺手
不景氣 日新職員寧加班不約會 比例創新高
歐洲商會建築節能建議 台灣年省460億元
大學入學考試 彰化考區3730名考生應試
少婦攜女運毒被逮 3.5公斤海洛因價逾億元
北市去年死因 惡性腫瘤居榜首 自殺退至11
台南市縣合併升格 陳明文:國土規劃需配套
歐洲6月經濟信心改善 激勵措施有助擺脫衰退
華爾街最大騙局 馬多夫恐面臨150年刑期
宏都拉斯政變 貿協：當地台商平安
雜交嚴重 台灣畫眉產生遺傳污染
遵遺囑 盧武鉉墓碑只刻「大統領盧武鉉」
果陀傻瓜村 李立群李元太父子首度同台
北市忠義育幼院擴建 盼社會獻愛心
台南市縣合併升格 打亂縣長選戰布局
綠委質疑辦綠不辦藍 王清峰：有缺失會處理
伊朗總統下令調查年輕女子妮達遇害案
台南市縣合併 國民黨新營市長參選人很悶
兩岸小肥羊互槓 將各自採取法律手段
南山人壽傳將出售 金管會：關注保戶權益
炸油事件再道歉 麥當勞：每天以試紙檢測
建設成台灣的京都 台南市縣合併升格新挑戰
扁案續審 吳淑珍：是我要求兒女作偽證
中縣裝潢修繕廢棄物再利用 環署率團觀摩
日石川縣創首例 父母有義務不給小孩手機
重慶抗戰遺址博物館首次展出宋美齡生活照
偶像送上電吉他 周蕙失控飆淚
嘉縣徵召廖素惠？民進黨:陳明文支持張花冠
台股當機35分鐘 證交所:不可抗力因素不賠
切除膽囊腰圍變粗 女子求助中醫減重
絕大多數俄羅斯賭場 7月1日起打烊
亞青運開幕 新流感疫情攪亂賽事
馬台商頻接恐嚇電話 駐馬代表處與警方聯繫
伊朗展開局部重新計票 結果24小時內公布
聽海音樂節 7月淺水灣白沙灣登場
可倫坡皇后號擱淺 抽油近20噸
勞委會兩項勞工子女助學金 審查結果出爐
鍾榮吉連任台肥董座
僑民700萬 助消防署訓練中心綠化
西藏長跑 大陸女孩計劃繞地球一圈
高縣稽查速食業者用油 檢驗結果明公布
台中港北防波堤 7月1日起全日開放垂釣
日本創作怪傑Lily Franky 喜獲王建民公仔
皮爾卡登鄭重否認脫手傳聞
星今年前5月生育率較去年同期下滑
故宮南院弊案聲押再開庭 石守謙被飭回
今年國小畢業生 101年至少4成免試升高中
大陸青少年慣用火星文 家長「霧煞煞」
挽回消費者的心 台灣速食店紛採試紙驗油
官員退出MOU觀察團 藍委憂心傷害兩岸關係
高縣辦郵資票特展 機器打印郵資面額
連線不穩台股當機 中華電:將提升系統穩定
環境艱困不放棄志向 陳德維獲全國孝行獎
南山人壽出售案受關注 保戶權益不可忽視
聲援扁司法人權 吳乃仁明天拜會詹春柏
一家一認養 桂綸鎂號召認養國外貧童
在世界轉角遇見愛 導演最哈登上台北101
暫不批准上市公司發行GDR？央行:不符事實
麥可傑克森過世 生前寵物王國命途多舛
曹啟鴻籲啟動南都合併 讓屏東併入大高雄都
議員憂經濟變差 中市府：未來樂觀可期
佈局全球再跨一大步 中科與西班牙結盟
狗咬人也管？監院秘書長陳豐義澄清
政院長期照護小組開會 7月成立籌備小組
第098128期今彩539四星彩三星彩開獎結果
台灣自行車熱 泰開拓單車旅遊市場
亞股下跌 經濟數據公佈前投資人觀望
新流感肆虐 星2中學關閉 預料更多跟進
5國青少年執導 我的24小時第2集7月2日首映
日航副駕駛隨地小便夏威夷被抓 飛機停飛
第098052期威力彩38樂合彩開獎結果
女子職撞第一站 周婕妤摘冠
台南縣市升格 觀光文化產業可望受惠
日本5月工業生產增5.9% 追平56年來最佳紀錄
政院通過北縣升格 周錫瑋：美夢成真
台股當機35分鐘 消基會:NCC和金管會應調查
中港簽約允以人民幣為貿易結算貨幣
南韓斥資擴建仁川機場 打造東北亞樞紐
北京官員：大陸許多企業不具併購外企條件
刑事局破獲兄妹檔人販集團 救出17名女越勞
99學年國立大學招生名額 5%繁星入學
世博會7月1日起出售個人票
父病故4子女無力下葬 盼善心人士協助
能源總署下修未來5年全球原油需求預估
外國媒體走伊朗新聞報導鋼索
聽奧志工9000人 郝龍斌感謝企業團體召募
北京倉庫變身藝文基地 台灣創意人群聚
美國股市開盤小漲 能源股走高
東協區域論壇將至 泰國將實施內安法
世銀：台灣政局趨穩 但政府效能退步
世銀全球治理指標：中星言論自由不佳
世銀全球治理指標 許多國家仍需改善
溫網 伊娃諾維琪因傷退賽 大威闖進八強
周杰倫：不是刻意不去金曲獎 明年會參加
皮爾卡登將出售中國部份品牌 價碼2億歐元
世銀評政府效能下滑 新聞局：分析改進
溫網 小威廉絲擊退韓杜雀娃進八強
家長團體盼儘速縮短公私立高中職學費差距
奈及利亞叛軍宣稱攻擊殼牌設施 擊斃20士兵
第098052期威力彩派彩結果 頭獎摃龜
美國房價似在落底 提振房市努力開始奏效
第098128期今彩539 三星四星彩派彩結果
溫網 費德瑞擊敗索德林順利晉級八強
屏縣國籍歸化流程漫畫集 回收重印
警察特考考題爭議 考選部擬7/2開會應變
歐盟調查：歐洲景氣信心改善
避免通膨 央行NCD餘額逾5兆 創新高
大陸電子訪問團將下單購15億元LED產品
無法參加MOU觀察團 吳當傑：單純臨時有事
曾銘宗：公務在身 無法參加金融MOU觀察團
發言人：保時捷已回絕福斯併購提案
香港6類娛樂場所7月起全面禁菸
2009黑人娛樂電視大獎 變身麥可追憶典禮
印度新型流感確診病例增至104人
巴基斯坦女子私奔結婚 親戚擊殺新人一家
花蓮餘震34起 芮氏規模4以上13起
周小川：中國經濟今年可望「保8」
清算銀行：各國恐升息太晚 引發通膨風險
胡錦濤將出席G8峰會 訪問義大利葡萄牙
中華民國水上救生教練 不畏風雨訓練蘭嶼救生班
馬多夫詐騙案宣判 重判150年徒刑
焦點人物：華爾街傳奇馬多夫
傑克森家族誓言爭取麥可子女監護權
華爾街大騙子馬多夫 重判150年
歐巴馬：賽拉亞仍然是宏都拉斯總統
抗議宏國總統賽拉亞遭推翻 民眾與軍隊衝突
麥可子女暫由祖母監護 葬禮日期未定
馬總統：適當時機再造訪宏都拉斯
譴責宏國政變 美洲波利瓦聯盟召回大使
葉門航空班機墜毀印度洋 150人生死未卜
歐巴馬：拉丁美洲不能回到黑暗時代
伊朗當局維持原總統大選結果 警方嚴陣以待
美洲波利瓦聯盟支持被罷黜宏國總統賽拉亞
雅虎體育：姚明腳傷恐危及職業生涯
馬多夫被判刑150年 法官：罪行極端邪惡
他山之石 鄰國博弈管理經驗台灣可借鏡
宏都拉斯政情緊張 全球籲賽拉亞復職呼聲高漲
麥可驟逝前仍醉心工作 監工神秘影片
時代雜誌推出麥可傑克森紀念特刊
美軍撤離前夕 巴格達民眾狂歡慶祝
張平沼：若開發金態度蠻橫 周旋到底
肝臟移植手術後 蘋果執行長左伯斯恢復上班
法官裁定麥可傑克森子女暫由祖母監護
金鼎證券股東會登場 氣氛劍拔弩張
柯森耀：馬總統將與巴拿馬新總統晤談
美週刊：胡、馬會有機會獲得諾貝爾和平獎
馬總統過境舊金山 與歡迎僑胞握手問好
陳幸妤限制出境 北檢維持原處分
媒體：姚明腳傷惡化 籃球生涯可能受威脅
傳姚明傷勢嚴重 下賽季可能整季泡湯
立委關切陳幸妤案 王清峰:尊重檢察官權責
麥可傑克森死前兩天演唱排演照片曝光
麥可傑克森遺產與子女監護權 暫歸祖母
陳幸妤交護照換出國？外交部：無權保管
陳幸妤仍限制出境 民進黨：政治追殺
駛進長照藍海，點亮珍貴角落
【遠企購物中心 特賣訊息】
觀光局公布旅行業營運狀況及暑假參團旅遊注意事項
兼差途中意外 納入勞保職災
高雄國賓大飯店獲選為『2009高雄世運會供膳中心』
春秋烏來 & 美麗信 「雙城夏戀之旅」
日經白皮書：中國今年GDP可能超越日本
台南升格 鄉鎮市長代表800人將失業
馬總統久誼之旅 長榮航空擔綱專機任務
吳乃仁拜會詹春柏 遞交10意見領袖聲明書
立委張碩文 當選無效定讞
張碩文當選無效 雲縣將辦立委補選
雲縣立委補選 民進黨將儘速推出人選
台灣出現首宗H1N1新流感群聚事件
開發金選票遭封存 董監選舉纏訟難免
涉收賄 前交長郭瑤琪獲判無罪
金鼎證股東會鬧很大 開發金自行宣佈取得7董2監
聞當選無效定讞 張碩文：委屈無法認同
土地銀行主辦宏全控股公司6,700萬美元聯貸案
期交所交易量6月MoM成長15.71% 1-6月YoY成長11.18%
兆豐悠遊聯名卡九大影城天天兩人同行一人免費
影音禮讚慶周年 群益邀客戶共賞「變形金剛2」
萬事達卡2009推「雙百萬」計畫助弱勢兒童
權證網路有獎徵答 33萬元禮券等你來拿
全力發展大陸市場 羅聯福升任中信金副董事長Mr. Michael B. DeNoma任中信銀董座
美內政部長沙拉薩將慶賀巴拿馬總統就職
國際油價上漲 奈國叛軍攻擊 殼牌關閉油田
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高科技特洛伊木馬奈米細胞 抗癌新利器
歌劇魅影大型水晶燈 7月1日亮相
買氣熱絡 歐股勁揚
宏國遭推翻總統賽拉亞可能將赴聯大演說
市場對經濟看法趨向樂觀 美股收高
溫網 帶傷力戰 修威特勇闖八強
國際油價走高 再站上70美元
溫網 重砲手羅迪克拍出24記愛司晉級八強
瑞士關切宏都拉斯發展 籲民主和平解決危機
溫網球童疑現新型流感症狀 賽事不受影響
英出現首起兒童新型流感死亡病例
加10月展開新型流感疫苗注射
全台高溫炎熱 出門注意防曬
下小雨 溫網中央球場開闔式屋頂首次使用
莫瑞苦戰五盤力挫瓦林卡 晉級溫網八強
苦戰逾3小時未分勝負 謝政鵬溫網男單明續戰
防新型流感 抵瑞士旅客可能被醫師檢查
日本5月份失業率升至5.2% 創5年多來新高
台股開盤上漲94.18點 為6485.33點
川震重災區綿竹凌晨發生規模5.6強烈地震
萬安演習 指考考生看試場應注意時間
搶救揚子鱷 中國建基因譜系檔案
中國衛生部警告極可能出現新流感死亡病例
中共黨校指大陸制度缺陷造就部分改革輸家
星新流感病患增至629人 本土感染逾五成
中共機關報人民日報7月起增至20版
配合指考登場 台東戰機停飛3天
台股漲 新台幣匯率盤初走升
開高震盪 6500點關卡得而復失
義大利鐵路油罐車爆炸 6死50傷
廣州12歲神童大學聯考獲高分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
暑期工讀機會 高市府推導航計畫
美國獨立紀念日 駐美代表處3日放假
暑假將至 高縣舉辦珍愛生命體驗營
中市府：學生舉辦收費舞會 需報繳娛樂稅
挑戰軍方 賽拉亞：7月2日將返回宏國
香港大學向重慶冒充少數民族大考狀元招手
烏拉圭首宗新流感致命病例 六旬婦病逝
確保陸客團品質 事前審查制度明上路
可口可樂廣東佛山設廠 年產量40萬噸
婚前簽忠誠協議 大陸法院判決：沒有用
氣象局：今年侵台颱風 預估3到5個
綠委建議 投宜花東升格中東市
朱立倫：推鼓勵方案 明年突破200萬人口
1到5月平均每天44位兒少通報受虐
選舉重挫 阿根廷第一家庭陷入政治危機
日失業率升至5.2% 找工作越來越難
葉門航空空巴墜毀印度洋 150餘人生死不明
洪奇昌：開放陸資尚無共識 應重新檢討
古砲塚開挖前 金防部排雷大隊支援偵測
傳通用加緊協商售歐寶 很快會簽瞭解備忘錄
澎湖再添福利 離島居民搭交通船免費
台北5家醫院餐廳空氣 致癌物甲醛量過高
矮性野薑花桃園1號誕生 適合美化窗台
2萬元以下司法規費 7/1起便利商店可繳納
福建首條高速鐵路通車
今年梅雨特別少 58年來少雨排名第五
國防部：國軍精簡 憲兵考量改隸參謀本部
青春專案 7/1起加強取締飆車吸毒
中國官員：大陸現代製造服務業水準偏低
宏國政變訊息狀況外 外交部:回應記者太快
涉教唆槍傷檢察官 檢方起訴毒梟黃上豐
大學系所評鑑 成大13班制列待觀察
東歐貿訪團 前三站訂單近1500萬美元
元首出訪碰上指考 空軍:不影響戰備
闢財源 伊拉克油氣田40年首次開放給外國業者
地方小吸引力不足 香港迪士尼擴建
捷運內湖線將通車 內湖737商圈封街特賣
MLB 倪福德初登板展K功 三振吉昂比
闖進溫網女單8強 里希琪：受阿姆斯壯啟發
出口商拋匯 新台幣匯率中午升值8.5分
斗南逮捕午夜惡狼 移送法辦
保險業同一人交易擬鬆綁 不動產投資動能增
安嘉計畫救失業 嘉縣189人明上工
海西經濟區房地產看漲 福建官員:市場經濟
視察鹿耳門抽水站 劉揆:加速核定後續工程
「台版馬多夫」彭日成資產遭凍結並交出護照
丹麥H1N1病患對克流感有抗藥性 羅氏不意外
賽拉亞宣稱週四回國復職
續限制出境 陳幸妤：檢察官應有勇氣良心
國防新聞週刊：美中7月將討論海軍對峙意外
亞培暢銷藥侵權 判賠16.7億美元
台南縣市合併 國中小校名有6對雙胞
澎湖交通船候船室啟用 投射燈光每天換色
貿協國企班結業學員超搶手 每人職缺逾5個
台股收盤漲41.01點 為6432.16點
小三通旅遊熱門 台金航線暑假換大飛機
河北滄保發生9死10傷重大交通意外
12歲男童爬山骨折 直升機救援未果
保障油品安全 雲嘉初驗過關高屏澎限期改善
台股開高震盪 收盤漲41.01點
漁民憂廢水危生計 中科：放流地點3選1
北縣復康巴士擴大營運 身心障礙者更便利
限制轉播車停放 麥可傑克森新聞報導減少
美法院裁定一白人消防員團體受到種族歧視
明基投資增建蘇州醫院 7月動工
7 月台指期漲41點 逆價差49.16點
生意伙伴或親戚？兩岸民眾互看民調大不同
遭限制出境 法界人士：陳幸妤可提準抗告
海線唯一高架化 新後龍火車站啟用
大陸官方為劉翔傷病難癒將退役說法闢謠
電子權值股撐盤 震盪收紅
7月電子期漲3.9點 金融期跌14.2點
民調：全球領袖中 歐巴馬令人最感信心
世運健美有氧體操 高市文化中心競技
頂尖大學多班制列待觀察 教部:不能輕教學
南韓換妻俱樂部開張引爆熱烈迴響 警方頭痛
未來奧世運主辦城市 將派員觀摩高雄世運
日半導體大廠爾必達將獲1600億日圓紓困
判決翻案 白宮：不影響索托瑪約大法官任命案
義鐵路油罐車爆炸案 死亡人數增至13人
暑假作業創意多 家長學生挑戰大
各縣市政府業務執行績效考核 中縣表現不俗
后豐大橋改建 上游側橋面開放通行
葉門班機墜毀印度洋 傳已發現殘骸
基隆速食業者用油檢測符標準 未來將續檢測
新聞名人採訪技巧 YouTube記者中心學得到
金鼎證宣佈封存開發金董監選票 選舉生變數
北京奧運物品拍賣會成交人民幣1.89億元
台股漲41點 三大法人買超83.65億元
中共黨員超過7400萬人
世運場館空氣品質 複測後全過關
麥可傑克森演唱會門票 贊助商允諾全額退費
保留澳洲野犬純正血統 澳收容所拓展出口
迪士尼每年為香港帶來0.2%經濟增長
維持限制出境 檢方：陳幸妤承諾無拘束力
澳洲發展「木馬」奈米細胞殺死癌細胞技術
礦山故事劇場懷舊風 煉金樓真情再現
飢餓30勇士大會師 號召民眾參與
內湖線試乘又出現警訊 系統中斷8分鐘
舊金山灣區僑胞熱情歡迎馬總統伉儷
葉門航空墜機海域 發現罹難者遺體
22年前訪中國麥克傑克森無法抗拒孩子吸引
通用破產聽證明登場 爭取出售資產許可
漫畫大嬸婆為世運添趣味
葉門航空失事客機 機上有66名法籍人士
前府會計長:核付國務費 三局會先蓋章
萬安32號演習 人車管制30分鐘
男童爬山骨折 北市消防局救援抬下山
放暑假了 小朋友排荖葉捉魚苗撿寶特瓶
黎巴嫩國會選舉結束並未消弭派系歧見
新台幣兌美元升1.25角 收32.818元
大聯盟首登板 倪福德坦言緊張難免
中國智庫主管：海西經濟區不設置金融特區
高市1男子遭火車撞死 鐵路警察調查處理
溫網冠軍熱門費德瑞與莫瑞 8強分遇強敵
跟著偶像劇去旅行 追星族樂遊宜蘭
羅東林業文化園區 正式開園
台鐵台北車站招標案 郭瑤琪一審獲判無罪
贊助聽奧 泰山企業捐水協助培訓
扁的求助信 詹春柏：會讓總統看到
7/1起公路客運漲價 20公里內票價增1至2元
考生炎夏拼指考 台東戰機停飛3天靜音
送愛到菲 台灣捐5消防救護車給馬尼拉市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中市商業會衝突中改選 林山下續任理事長
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高院認定組織性賄選 張碩文當選無效定讞
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
玉門街酒泉街將封路 議員質疑未告知民眾
小聯盟 羅國輝棒子火熱3打數2安打
英國6月消費者信心回升 寫下14個月高點
13班制被列觀察 成大：未來1年可改善
北京驚雷行動打擊刑事犯罪 確保國慶平安
台商許氏兄弟以龍鬚菜為福建村落創造財富
涉暴力介入土地交易 警逮4名天道盟分子
金門續爭取興建金門大橋及自大陸接水
葉門客機墜毀印度洋 近期第二起空巴空難
中大：大學評鑑不公 扼殺小而美系所發展
索尼人壽台北代表人辦事處7月1日成立
新型流感再增84例達1414例 泰強調疫情受控
開放陸資來台投資 今天起受理申請
澎湖高中生自製影片 向博弈說不
客家新聞獎 中央社獲地方報導獎首獎
保母凍嬰案 板檢起訴保母夫婦2人
葉門航空失事客機 在暴風雨中墜毀
營造有愛無礙環境 南投提供手語翻譯服務
大林慈醫採口腔癌改良手術 口唇外觀較佳
台南擺百席辦桌免費招待800名港客
全球頂級店街租金皆下滑 紐約最貴 香港第二
唐榮董事改選 義聯11搶5進逼官股勢力
葉門航空客機墜海 一位生還者獲救
歐洲三大股市 開盤上揚
擅自夜間道路施工製造噪音 中市7月起開罰
迎世運新亮相 105輛中低底盤公車上路
張碩文當選無效定讞 全案偵審雲林政壇關注
萬安32號演習 中縣公告預演及交管措施
劉揆視察南縣山區道路災後復建工程
浙江「反腐作家」局長因受賄遭法辦
抽紅單案 高市議員林武忠等7人1審判無罪
無法可管 韓情侶俱樂部大搞淫亂門庭若市
台北看守所管理員貪瀆弊案 板檢起訴49人
萬安32號演習 基隆展現訓練成果
宜蘭冬山河水上巴士新航線 啟航營運
出口商拋匯 新台幣匯率收升1.25角
陸資購住宅不動產 3年內不得移轉
金管會：5月底本國銀行逾放比降至1.61%
葉門航空空難 一孩童生還獲救
熱到不行 屏東考生頂著豔陽看考場
報載：天王麥可留有遺囑 老爸沒份
專家：兩岸和平發展新路徑在形塑共同價值
陸資來台投資下限20萬美元 不得超過7人
抽紅單案1審無罪 雄檢:研究是否上訴
北京農家旅遊升級 有意借重台灣經驗
觀音海水浴場傳女子厭世 投海自盡
歐洲6月消費物價年減0.1% 史上首見緊縮
英國經濟首季大幅萎縮 50多年來最大跌幅
抽單案扯出詐領助理補助費案 雄檢加緊偵辦
未能發揮領務功能 孟加拉代表處遭裁撤
桃衛生局稽查速食業者油品 全數合格
國安局澄清媒體報導 事前掌握宏國政情
趙守博:亞洲職棒大賽日本若不辦 台灣可辦
警政署人事異動 35名高階警官調任
放暑假不得閒 花蓮貧童打工賺錢幫家事
陸資來台 大陸軍方投資企業暫不開放
7月考季 郝龍斌要求市府確保交通順暢
查弊 國防部：3個月期滿會對外公布結果
2009南投溫泉祭 10月17日登場
高市學童開心放暑假 夏令營安親班搶學生
醫院美食街暗藏致癌物 衛生署協助改善
金鼎證股東會經營層喊散 開發金不散
陸資來台 王國安：服務業開放越多越好
金鼎證券今天董監改選 名單鬧雙包
倪福德上大聯盟 趙守博：對中職有鼓舞作用
小朋友放暑假 高興可睡大覺不上安親班
葉門航空空難 法國政府派遣軍隊協助搜救
陸資投資 LED太陽光電中草藥暫不開放
法院：郭瑤琪收錢有違官箴但無貪污對價
金鼎證股東會爭議 金管會:依公司法處理
通用汽車抽腿 結束與豐田25年合作
呼籲愛地球 陽明海洋文化館推節能減碳展
凍嬰棄屍案起訴 板檢:保母散漫輕忽生命
教部釋3000短期專長教師 月薪3萬4568元
誹謗郝廣才 高金素梅被判拘役55天定讞
客廳赫見大蛇爬行 消防隊員手到擒來
求職者網路投票 先卡位比薪資福利更重要
兩廳院日本潮限定 鈴木忠志劇團打頭陣
溫昇豪騎協力車 為在世界轉角遇見愛造勢
罵邱毅瘋狗 高志鵬被判罰金6000元定讞
中國外交部：透過六方會談實現朝鮮無核化
立委補選 劉建國延續戰線 李應元宣布投入
李安最愛做什麼菜？全球中央雜誌有答案
法交通部長：墜毀葉門班機曾被檢出多項問題
消保會擬修法強化定型化契約效力 違者罰款
調查：泰青少年8%想自殺
圓弧放射線治腦癌 手術精準恢復快
指考期間紫外線臭氧超標 考生請注意
陸資來台 初期估偏愛置產入股 台股可受惠
立院建議 訂照顧未婚懷孕少女專屬條文
秦剛：中俄正密切協調2009聯合軍演
蔡明亮煮咖啡招待評審 力挺李康生自轉
今年燕鷗季 澎縣推出4梯次賞鳥活動
國際油價漲至8個月高點 美元及奈及利亞因素
經部：開放陸資投資 有助台灣經濟
陸資來台 開放新台幣授信限不動產擔保
法拉佛西葬禮在洛杉磯舉行 不對外開放
董監名單鬧雙包 金鼎證:將依法推選新董座
電電公會：陸資來台投資晶圓宜採專案審核
扶輪人愛台10項計畫 明捐百輛復康巴士
亞化股東會爭議 亞化與炎洲互指對方違法
葉金川：是否選花蓮縣長 8月做決定
女兒遭限境 扁出庭面色凝重
客家新聞獎揭曉 中央社薪傳客家系列獲獎
亞青運首日中華報喜 吳孟珈女子跳高摘金
世維大會：發起全球示威抗議廣東維族死亡
響應政府資金回流 永祺車業增加在台投資
光陽大陸廠與日本川崎合作生產割草機
五星酒店餐飲進駐桃園機場 明起試營運
竹縣大陸媳婦涉毒殺婆婆案 檢方開棺相驗
客源互惠 量販今年起開賣彩券
感謝濟貧助弱 陳明文贈嘉市地藏庵匾額
投資人等待主要數據出爐 亞股漲跌互見
張碩文當選無效 國民黨:3週內決定補選人選
歐盟高官建議製作危險航空公司全球黑名單
萬安演習圓滿結束 副總統嘉勉參演人員
景氣回溫 通膨風險升高 新台幣走勢趨升
楊秋興：高捷岡山站發包即支付工程配合款
神秘見證歷史煉金樓揭面紗 新生命續唱傳奇
金管會修法 銀行得與大陸人士新台幣往來
慶豐銀Good Bank標售案議價流標
麻生：日將聯合美韓中俄對北韓施壓
台南縣市升格 中西區安平區東區看俏
第098129期今彩539三星彩四星彩開獎
安理會決制裁北韓 韓海洋警察隊待命出擊
第098052期大樂透及49樂合彩開獎
金鼎證股東會歷時10小時 董監名單鬧雙包
施文儀：新流感疫苗採購案 7/3開標
胡錦濤：高度重視與積極推進黨內民主建設
北所貪瀆案偵結 板檢：弊案破壞矯正功能
解套重罪羈押 法務部研究減輕貪污刑度
英國駿懋銀行營運和批售部門擬裁員2100人
交通違規關說抽單案 高雄地院全判無罪
明基拓展大陸版圖 瞄準醫療養生事業
跨日鏖戰 謝政鵬溫網青少男單打首勝
主題活動促銷力強 超商高市合辦文創活動
5月信用卡簽帳額990億元 較4月減35億元
營建署：九曲洞步道若無餘震 明擬開放
新研究：連續操兵7天可提升精子品質及活力
高壓加焚風入夏新高溫 台東大武飆37.2度
金鼎董監鬧雙包 金鼎證開發金恐長期纏訟
干預陳幸妤限制出境？特偵組否認
金門將建請總統支持 分開投票統一開票
美國大都會區4月房價年跌18.1% 跌勢趨緩
馬總統在巴拿馬將下榻最大的五星級飯店
雲林立委補選 藍綠較勁黑馬隱現
解決交通違規關說 執法者不和稀泥是關鍵
北所貪瀆案偵結 法務部：加強監督管理
葉金川選縣長? 組發會：黨高層可能有接觸
民進黨：陸資來台無共識 此時開放太倉促
公司上市 馬國取消土著持股需達30%限制
溫網 大威廉絲擊潰拉德旺絲卡晉級四強
美股開盤小漲 邁向1998年來最大季度漲幅
蔡英文致函國際組織 聲援陳水扁司法人權
皮克斯動畫20年展 北美館暑假登場
H1N1疫情在港澳兩地持續蔓延
星再添72新型流感病例 累計達701人
新莊流彈殺人案 警方：鎖定可疑對象追查
溫網花絮 艾妞想改脾氣 修威特感動粉絲相挺
新型流感疫情升溫 星學生網路請願要求停課
吳孟珈女跳高為中華台北奪亞青運首面金牌
中國強制安裝綠壩過濾軟體規定 暫緩實施
匯豐控股：經濟危機離結束「還遠得很」
愛心關懷創世植物人 7/3義賣群星二手物
第098129期今彩539三星四星彩派彩結果
民調：7成大陸民眾願意赴台旅遊
法扶會：5年收到17萬件申請法律協助
英國和中國公司標得伊拉克石油投資開發合約
過境舊金山 萊斯推崇馬總統兩岸政策
星私人企業去年薪資成長4.2% 幅度放緩
西班牙新流感死亡首例 摩納哥孕婦逝前剖腹
北所貪瀆案 檢方：鐵窗黑暗文化難想像
參加五項運動世青賽 墨代表隊訪台代表處
第098052期大樂透頭獎摃龜
潘基文將訪緬 促軍政府釋放翁山蘇姬
美芝加哥採購經理指數好轉 經濟前景改善
花蓮選戰 吳敦義:葉金川是求之不得的人選
投射軟實力 新華社在歐洲提供電視新聞服務
大陸民眾最愛周杰倫 最欣賞馬英九
雲林立委補選 吳敦義：會推出適當人選
世運開幕虛擬舞台 讓世界看見台灣
布瑞特盃全國成棒賽 合庫台電首日告捷
獲獎無數 德名編舞家碧娜鮑許癌症辭世
運往香港途中遺失放射性物質包裹尋回
金鼎證股東會爭議 經部官員：依法准駁
美國消費者信心意外下滑 反映就業市場疲軟
莊佳容溫網混雙晉級三輪 將與謝淑薇搶8強
半數兩岸受訪民眾認為兩岸關係將和緩
開發金金鼎證爭議 證期局:待司法機關裁判
溫網 莎菲娜虛驚一場 力克里希琪晉4強
泰緬邊境第5萬緬難民移居展開新生活
中國禁摩 光陽機車大陸發展不盡順遂
客機墜毀葛摩群島外海 153人中一男童獲救
2003年以來重大空難大事紀
IATA：航空業今年首季虧損逾30億美元
葉門航空空難生還女童 送醫治療狀況穩定
馬總統盼中華民國與巴拿馬關係續加強
溫網青少年男單賽 謝政鵬遺憾二輪止步
碧娜鮑許辭世 旅德台灣編舞家同聲哀悼
北韓伊朗公司 在美資產遭凍結
麥可傑克森遺體 傳將在夢幻莊園供公開瞻仰
標錯價烏龍 傾向第一台認賠餘折扣
仿高智晟判例 劉曉波據報可能被判緩刑
傑克森家族：麥可遺囑曝光
兩岸金融MOU觀察團 啟程訪北京
宏都拉斯官方宣稱：賽拉亞若返國將被逮捕
卑詩清爽遊一夏! 海上觀景嚐鮮、騎單車遨遊、自由高空滑索…
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會首度前進浙江推廣
737商圈封街 1元蔬果大特賣免費飲料大放送
High Road Sports與HTC於2009環法賽攜手合作
看好馬來西亞檳城華人市場 台灣觀光業者積極參展開發客源
消失28年 陳文成命案警總筆錄找到了!
聞當選無效定讞 張碩文：委屈無法認同
呂秀蓮與國際職業婦協總會長交換婦權議題
星國防部長：與中交流不會放棄在台軍訓
麥可遺容 將在生前豪宅供外界瞻仰
看好馬來西亞檳城華人市場 台灣觀光業者積極參展開發客源
劉曉波影響了中國 美眾議員籲中國予以釋放
法拉佛西私人葬禮洛城舉行 數百人致哀
陳文成筆錄曝光 民進黨：儘速查明真相
葉金川選花蓮縣長?傅崑萁:基層經營須累積
蔣友柏：對政治學感興趣 對政治沒興趣
被指涉外交弊案 蔡同榮：若貪污辭立委
金鼎證案 金管會不排除聲請選任臨時管理人
金鼎證股東會兩敗俱傷 金管會將另選管理人
蔣友柏：製作兩蔣商品是要去蔣"神化"
經營權爭議 金鼎證盤中走勢疲軟
中科姐妹園區、首度跨足地中海畔
爭取提高世運獎金 高市:未獲體委會回應
全國戶政日 內政部表揚績優人員
保時捷博物館尋寶冒險之旅
中資公司 可在台購置不動產
台中公園快捷假日飯店 Great Room 夏季新菜單「不多不少，義國盛夏、泰美味」
維多麗亞慶祝捷運通車酬賓月活動
玉山保育類動物典藏冊 1日起郵局銷售
傳承印度古典舞蹈奧迪西的日本老師──安延佳珠子
宛如雪霜的美麗肌理 陶瓷新作展示中
國際獅子會300A3區 總監交接
兼差途中意外 納入勞保職災
好「攝」之徒、暢「影」宜蘭
2009第三屆草地音樂節 宜蘭熱鬧開唱！
新世代數位內容 台日合作有進展
北海岸聽海音樂節精采內容與表演-1
海洋國家公園管理處成果發表會圓滿閉幕
土地銀行2009羽球夏令營登場 7月6日開放報名
王永慶七月二日入土 長眠林口長永紀念福園
台鹽創建世界首座鹽雕工廠 打造通霄精鹽廠成為華人藝術新鎮
日本檢查北韓船隻 平壤揚言武力報復
聲請管理人? 開發金:金鼎董事會可運作
臺銀「六家分行」7月2日開辦財富管理業務
夏慕尼新香榭鐵板燒 法式浪漫延續南台灣
王建民首勝登場 玉山銀行3000張「王建民禮物卡」搶購一空
PMP考照7月1日起改版 繁體中文麻也通
香港＂嗆七一回歸＂遊行 二大學估約3萬人
美軍撤離全國城市 伊拉克部隊取得控制權
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宏國總統警告賽拉亞 若回國將被逮捕
溫網 小威輕騎過關 晉級準決賽
歐洲股市收黑 倫敦下挫1.04%
美6月份消費者信心指數下滑 美股收黑
加季刊：馬總統務實策略 台海情勢不再嚴峻
加國配偶團聚類移民 台灣申請被拒比例最低
聯大通過決議譴責政變 支持宏國總統賽拉亞
美法院判決佛蘭肯獲勝 參院民主黨站上60席
全台晴朗 北部高溫可達35度
98大學指考登場 物理科打頭陣
國際油價下挫 美國消費者信心低落
台股開盤上漲13.69點 為6445.85點
NBA 活塞隊開除總教練柯瑞
MLB 洋基隊換來王建民殺手辛斯基
周杰倫與宋祖英「英倫組合」獲觀眾肯定
大陸學者：兩岸軍事互信機制談判可能性大增
馬總統：可體會扁心情 無權介入個案
傳中國恢復生產殲轟-7做為電子反制機
新華社7月1日開通英語電視新聞線路
對台友好 康貝爾宣誓就任美亞太助卿
外交部聲明 盼宏國早日恢復民主秩序
明州聯邦參議員改選佛蘭肯勝 歐巴馬如虎添翼
深圳今年申報將全市擴大為特區
台北賓館5日開放參觀 展出多項主題文物
伊拉克首次對外開放採油 大陸中石油得標
參與國慶僑民 可赴公益園遊會獻愛心
日銀短觀：6月製造商信心勁揚 兩年半來首見
兩岸利多題材支撐 新台幣匯率盤初走升
扁家洗錢案 特偵組傳喚馬維辰說明
就是要台大資工 特殊考生劉憶年再戰指考
通用破產聽證登場 爭取出售資產創造新通用
花蓮地震未停 九曲洞步道開放順延
陸企來台買不動產鬆綁 帶動營建股漲勢
6月份中國製造業採購經理指數略有回升
台灣觀光賭場要勝出 陸客是關鍵
麥可2007財產淨值2.366億美元 現金不到70萬
中共每年千萬人入黨 大陸學者質疑動機
指考像烤箱 考生大喊受不了
美撤軍伊拉克仍不安寧 基爾庫克市爆炸案27死
歌劇魅影水晶燈抵台 演出掉落速度將加快
麥可遺囑曝光：財產交付信託
經貿外交合擊 聖國委台規劃水資源
指考物理科1799人缺考 缺考率4.51%
傑克森家族律師：麥可傑克森立有遺囑
開平走高量縮 電子領漲營建助攻
拓陸商機 台灣經貿網簡體中文網站今上線
遊潟湖消暑 南縣觀光赤嘴園4日登場
陸資來台政策 綠委籲暫緩
拓銷油元市場 阿聯廠商來台採購680萬美元
毒蟲變毒販 刑事局逮5嫌
大學指考物理科 考生反映題目不難
減輕負擔 今起調降氯化鉀農民購肥價格
營建署：14屆太魯閣攝影比賽 8月起收件
廣東順德申報詠春拳之鄉保留30套古技法
鼓勵台商返台上市 法規宜修正
海洋音樂祭禁賣菸酒？ 北縣府：子虛烏有
指考物理科廣度增加 重實驗輕計算
南韓6月及今年上半年貿易順差雙創新高
浯島文學獎頒獎 李炷烽欣喜老將新秀爭輝
香港回歸12週年 有人慶祝有人示威
全球中央7月號上市 1年訂戶有新贈品
綠營拜會謝文定 籲節制檢方限制出境權
陳明文：安嘉計畫表現良好者 擬發年終獎金
岡山鎮槍擊命案 檢聲押3嫌獲准
在殘骸屍體中漂流 14歲葉航生還少女獲救
大學指考物理科 金門考區3人缺考
金鼎證經營權之爭 邱正雄指示金管會說明
北市動物園無尾熊奶茶 腫瘤侵襲不治
廖了以表揚績優戶政人員 肯定其辛勞
大學指考 高雄考區提供視障考生報讀服務
長庚：王永在急性尿阻塞症 留院觀察
星防長：考慮建立防禦導彈能力
施耐德：量販店節能減碳 23個月可回收成本
馬丁內利與馬總統晤談 強調重視兩國友誼
公平會:不禁止松下電器擬與三洋電機結合案
醫師：飲料零食讓人不好「瘦」
金鼎證:完成董監事變更登記 主管全數留任
社團反對放寬美國牛肉進口 衛生署前抗議
日銀公布6月份短觀 兩年半來景氣首見改善
泰晤士報：英零售商特易購擬收購北岩銀行
周錫瑋再聘李鴻源 任縣政諮詢委員會副召
扁辦證實 珍曾寫信責備扁
朱銘美術館夏夜開館 燈光點綴更顯愜意
李歐梵文學與音樂談書會 清大登場
台股上漲 新台幣匯率中午升值5.8分
拼運量 高捷將與學生證整合發行一卡通
就服單位：求職者平均需3次媒合才成功
歐巴馬政策鬆綁 洛杉磯30日起直飛哈瓦那
素食新標示上路 北市衛局提醒業者守規定
7月1日起 加州餐廳菜單須註明卡路里
1955外勞諮詢專線 24小時服務免付費
大學指考化學科 考生反映中間偏易
高縣優惠記名卡啟用 年長與身障者稱便
98指考化學科1854人缺考 缺考率4.64%
接台南地檢檢察長 楊治宇只往前看不往後瞧
因應旅遊旺季 南竿－東引島際客輪啟航
有機農場放雞吃菜蟲 生蛋成有機畜產首例
美政府架設新網站 追蹤聯邦機關資訊科技支出
大學指考嘉義考區 上午1件違規
馬總統盼宏國各方遵守民主法治
郝龍斌陪身障者試乘捷運內湖線
成長超出預期 通用汽車中國銷售上揚38%
中共布局世代交替 未來10年為關鍵期
接受藥物治療 60年老菸槍戒菸成功
台股收盤漲146.81點 為6578.97點
醫學生赴考選部陳情 要求嚴審國考資格
曾蔭權：香港能戰勝金融海嘯及疫情
國中小增置專長教師方案 北市:7月甄選百位
1955外勞諮詢專線 24小時服務免付費
雙流自然教育中心開幕 入園只要10元
吳淡如化名住院 衛署將查醫師是否違法
7 月台指期漲133點 逆價差61.97點
台北股市開平走高 漲146.81點
補教協會：指考物理10年來最簡單
對台友好 美新任亞太助卿康貝爾受注目
7月電子期漲4.45點 金融期漲22.40點
國民黨網站生活化 台灣轟不讓月底上路
劉曉波被捕 捍衛民主人權陣線籲釋放
陸資題材效應 台股大漲146點
艾未未：延緩實施綠壩是大陸網友的勝利
環繞觀測太陽兩極 尤利西斯號太空漫遊18年
高雄世運門票銷售2成 市府籲把握機會觀賽
瑞典接任歐盟輪值主席 聚焦氣候與失業問題
結合勵志童趣 朱宗慶樂團推企鵝不捨的旋律
上海世博會開始發售門票
衛署釋利多 鼓勵使用美沙冬替代療法戒藥癮
友邦和大陸設經貿辦事處 歐鴻鍊持開放態度
雲林立委補選 蔡同榮：中執會8日討論
指考物理試題 教師：學生程度鑑別度不高
台灣空軍7月將參加美國際空運比賽
台股漲146點 三大法人買超130.28億元
指考化學科實驗題多 錯合物首度入題
AIT拒評陳幸妤美國簽證問題
日相麻生太郎四面楚歌 改組內閣在即
美官員：北韓疑似軍火船已轉向 可能返航
宏都拉斯罷黜總統案似乎已有轉圜空間
物理考題太簡單 補教協會抨擊大考中心
徵召葉金川?吳伯雄:再多給國民黨一點時間
國中基測第2次測驗試務人員入闈
葉金川將參選？張志明：對花蓮縣好就好
郝龍斌籲政治人物勿操弄小孩受教權
傳麥可曾要求強效鎮靜劑 彩排鏡頭可能公布
誤信曼陀羅花可保肝 老夫婦食用後胡言亂語
民進黨串連婦團 籲解除陳幸妤出境限制
北市低底盤公車路網 年底前增6線157輛
歐洲三大股市 開盤上揚
MLB 卡布瑞拉關鍵二壘打 洋基六連勝
金鼎證雙包案 兩造登記文件不完備須補件
報豐年節信息 花縣府率團邀劉兆玄參加
青藏鐵路順利營運第3年
嘉義縣8位發明人在國際發光
補教協會：化學科考題中規中矩
有品教育 嘉義縣朴子高明寺推行20年
部落格美少女夏宇童 進軍演藝圈
新台幣兌美元升3.3分 收32.785元
甜酒含古柯鹼 桃園縣調站查扣200多箱酒品
台灣MOU考察團抵北京 官員不來國台辦驚訝
青春專案首日 高縣取締違規場所12件
法國政府：葉門失事客機一具黑盒子落點確定
打造長輩幸福堡壘 高市府發表據點寶藏
中國繪製微波月亮圖 探測月壤厚度
補充銀彈 IMF董事會今將通過首次發債籌資
八里石藝節5日登場
經濟部研發深層海水結合精緻農漁業技術
你捐血我贈米 企業做公益紓解血荒
中市勞工心理諮商專線 延長辦理
6月失業給付13萬人25億元 創新高
伊朗總統艾馬丹加不太可能對外國妥協
大學指考 嘉義考區首日1件違規
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
大學指考 雲縣府設考生服務站溫馨關懷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
大學指考首日 南投考區無違規案
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
熱血青春亮出S5 台灣帥哥要打敗阿里郎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
珍要扁認罪 公辯：扁不可能因此認罪
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
好久不見郭泓志 新人聯盟一局無失分
故宮南院弊案 士檢第3度聲押前院長遭駁回
大學指考 屏東考區首日80多人缺考
美優級房貸逾繳率倍增 失業壓力雪上加霜
大學指考生物科 考生：題目不難
物理考太簡單？大考中心認有助教學
中華電iPhone 3GS預購開跑 估銷量10萬以上
大學指考基隆考區 1考生手機鬧鈴響違規
大學指考首日 北縣無重大違規
閃耀光芒 中山工商吳怡蓉勇奪調酒冠軍
美洲國家組織要求宏都拉斯72小時內恢復民主
98指考生物科1958人缺考 缺考率7.52%
偵查中羈押 法務部：擬修法保障被告人權
屏東市客家人多 屏縣府辦客家節
伊朗反對派報刊宣稱遭官方停刊
李明博出席G8峰會 將訪波蘭義大利瑞典
中山高造橋段 拖吊車司機遭撞不治
唐碧娥接掌南市地政處 市府否認酬庸
林依晨參與公益拍賣 得標者可共騎單車
指考生物試題破迷思 著重基礎知識
縣市合併升格 黃敏惠:絕不能當別人的囝仔
陳幸妤遭限境 法務部：承辦檢察官衡酌
伊朗總統取消參加非洲聯盟峰會
車市現曙光 6月首見年增率正成長
勒索委託人及受調對象 徵信公司兩頭吃被逮
王永慶明安葬長永紀念福園
不只是婚外情 美州長稱情婦是心靈伴侶
外銀拋匯 新台幣匯率收盤升值3.3分
台彩進駐量販店 單點平均業績增5成
指考化學科 北市教師：題目適中偏易
捷運內湖線3天6.3萬試乘 大多數人滿意
美軍空運演練 台灣空軍首次獲邀派員觀摩
日相麻生任命兩名新閣員
印度伊斯蘭教組織反對同性戀合法化
中國日報許可遭撤 新聞局:當事人已提訴願
經部:ECFA仍個別研究 確定協議須兩岸協商
防制飆車做好安檢 高市警加緊演練
日圓貶至兩週低點 市場轉攻高獲利資產
指考首日未傳重大違規 8萬考生明齊上場
台灣黑熊命名 網路票選今起跑
科博館鳴蟲特展 進入昆蟲的聲音世界
98年大學指考登場 馬祖考區僅36人報考
打造都市綠地 新板萬坪公園近期啟用
金管會修法 證期保護機構對董監提訟須備查
中國學者：人民幣國際化不容易
蔡英文：開放中資不設防 民進黨全力阻止
布瑞特盃成棒賽 北縣擊敗合庫 獲隊史首勝
鐵路改建工程局中部工程處揭牌
涉踹債務人 藝人程秀瑛被依傷害罪起訴
吳淡如風波 北醫：當天完成健保住院程序
雲林立委補選 李應元辦遊行 劉建國籲團結
H1N1新型流感 菲確認病例達1709宗
創價歡樂夏令營 綠島公館國小登場
98年度住宅補貼 7/15起受理申請
金融風暴後 消費重心位移至新興經濟體
美民調：年老始於68歲 多數老年人不服老
日本90歲女星森光子獲頒國民榮譽獎
英國瑪莎百貨銷售跌幅縮小 促銷策略奏效
台灣銀行業者：敲邊鼓 希望MOU趕快簽成
今彩539創最多注中頭獎記錄 28注全自選
陳聰明期許金門檢方 加強三合一選舉查賄選
扶輪人愛台計畫大手筆 捐百輛復康巴士
蔡維力：別把話放到我嘴裡 不會衝撞公司
光復高中徐志維 加盟美國職棒匹茲堡海盜隊
法國希望後送空難生還少女
南縣青春專案首日 勸導深夜遊蕩86人
上海光明集團 採購南投上億元農特產品
瑞銀:台股本益比偏高 短期審慎長期樂觀
中壢汽車板金廠大火 6汽機車遭壓毀
法國團隊與裝備加入葉門航空空難搜救行動
雙和醫院週歲 地方同賀生日快樂
素食標示新規上路 北市加強稽查輔導
頭頸癌新療法預後佳 健保有條件給付
天氣熱像烤箱 指考第1天無重大違規
參選花縣長 葉金川:吳伯雄指示吳敦義徵詢
素食標示新規定上路 澎縣稽查業者
內政部：指定結婚登記日 措施便民具成效
醫生：葛摩空難可能有第二位兒童生還
段宜康：中資來台危機 可在選戰中訴求
競爭不過北縣 基隆團膳業者向市長陳情
海洋拉拉號和新金橋2號 將載千名陸客來台
鳳飛飛丈夫趙宏琦明日香港出殯
查食用油安全 監委約談葉金川尹啟銘
王永慶明入土 北縣府：台塑保留暫厝建物
村上春樹新作「1Q84」第1卷出版突破百萬本
嘉市熱烈舉行海童軍聯合成團大會
6歲陳萱單車壯遊 挑戰2700公里絲路
補教協會：生物考題偏易 高分考生將增加
東南亞登革熱疫情高 出國做好防蚊措施
一銀主辦台船聯貸 超額認購136%
不畏金融風暴 頂級精品家電館中市開幕
北院院慶表演比賽 書記官法警紛獲獎
法部長：葛摩空難無第二位生還者
國小校長遴選被疑不公 蕭家旗：公平公開
澳洲最大樂透彩金 兩方三人均分1億元澳幣
金門農會建議開放金門牛肉銷台
抗癌考生抱病應試 身體孱弱意志強韌
新型流感死亡病例增2 泰感染病例達1473
持刀尋仇1死2傷 男子遭判徒刑20年
放暑假 高縣腸病毒防治轉戰安親班
縣市購復康巴士 可申請公彩回饋金補助
高港臨港鐵路都更 高市盼文史融合商機
歐洲經濟趨穩 製造業衰退速度9個月來最慢
國定古蹟金廣福公館 接受團體預約參觀
協助產業發展 義守大學成立金屬產學中心
警方整合性查贓監視系統奏效 嫌犯百口莫辯
法務部新人事派任 張秋源接政風司長
台北國際合唱音樂節 海頓創世紀選粹開場
市調:台灣新車銷售滿意度 凌志連2年第一
瓊斯盃男籃 中日大戰18日開打
中大：大學標準評鑑研究所 不恰當
第三河川局駐衛警涉弊收押 水利署全面清查
921地震10週年 政院將到重創區辦紀念活動
推廣金融知識 金管會補助大專經費
高市青春專案網咖查獲幼童 通報領回
弄壞直升機 劉德華與電影公司被判賠669萬
乾癬年輕化 中醫師：熬夜致免疫功能失調
德國5月零售銷售月增0.4% 連3個月上揚
嘉縣稽查97家油炸油 3家達劣變臨界點
國際油價彈回70美元價位
葉門客機生還少女 在醫院復原中
德荷間萊因河水溫百年升攝氏3度 生態堪憂
傳菲前總統艾奎諾夫人病危
與孔子有緣 保加利亞導演抽中狀元及第
美國6月裁員數1年多來最少 就業市場趨穩
警察特考爭議 考選部:其中4考題一律給分
日本全日空再下訂 增購5架波音787客機
扁案 8日扁珍中親子對質10日再開延押庭
山寨版阿肯 潘瑋柏笑阿KEN不像國際巨星
天王葬禮可能成為葬禮天王
台灣首家餛飩連鎖品牌將登陸上海
全運會羽球資格賽 高縣南縣闖進男團8強
雲林立委補選提名 民進黨將盡速協調
新加坡零售店面租金 全球排名18
疫情嚴重僅次墨美 阿根廷新流感死亡26人
謝長廷：扁致函馬總統 想喚起社會聲援
新加坡私宅價格連續4季下滑
銓敘部：財政考量 部分縣市升格不增員額
發揚在地設計力 光點台北引進3文創品牌
當選無效定讞 張碩文：家族不參加補選
日經新聞：八國峰會將力求減少廢氣量80%
亞股漲跌互見 中國和日本經濟數據多空各異
板橋院檢大門遭槍擊 警方積極偵辦
報載：美國甘乃特報業集團將裁員1000人以上
張平沼:開發金若表現尊重 金鼎態度會不同
金鼎證經營權之爭 蔡維力:盡快提假處分
蔡維力:3個禮拜每天致電 都找不到張家人
美國股市開高 經濟最壞情況可能已過
楊甦棣自稱老高雄 陳菊歡送唱朋友
香港約7萬人參加七一大遊行 要求還政於民
花旗調升逾千萬張信用卡利率
亞洲人權組織呼籲台灣修改集會遊行法
6月大台北中古屋房市 價平量縮
軍中肅貪報告 政院廉政委員會8日討論
台商回台上市漸增溫
編舞家碧娜鮑許辭世 林懷民心情沉痛
華山地區華光社區都更案 7月報政院核定
巴拿馬興建捷運 馬總統：願分享北捷經驗
溫網 費德瑞過關斬將 挺進四強
金鼎證：上傳訊息 合法有效唯一資訊
法務部擬修法 明確化利益衝突迴避要件
史丹頓將出任AIT台北辦事處處長
港府：非常重視七一遊行市民訴求
第098130期今彩539三星彩四星彩派彩結果
蔡維力：新董監進駐後 絕不會報復
英國銀行業總裁員數逾5萬5千人 還會增加
輸銀優惠出口貸款額 上半年年增229.95%
台中縣市合併升格 攜手推銷筍瓜桃梨
縣市合併案 國民黨要求政院首長報告
扁案行政調查 法務部先幫林德訓背書後改口
ADP：美企業6月裁員47.3萬人 就業改善緩慢
史丹頓接AIT台北辦事處長 外交部歡迎
首批大陸檢驗管理的台灣養殖產品廈門登陸
布瑞特盃成棒賽 台電勝台啤獲2連勝
宏都拉斯流亡總統被指與毒品走私業有關
四川又地震 台灣援建工程均安
印度洋空難生還少女 從客機被拋出沒感覺
美上週抵押貸款申請減19% 2月來最大降幅
8月履新 史丹頓出任AIT台北辦事處長
美製造業衰退減慢 經濟最壞情況可能已過
父親指葉門空難生還少女 是被彈出機外
賽拉亞現身巴拿馬市 歐鴻鍊：無會面安排
尼加拉瓜首都市長自殺 尼總統取消巴拿馬行程
美洲國家組織最後通牒 要求讓賽拉亞復位
馬丁內利就職 馬總統與賽拉亞隔鄰而坐
巴拿馬新總統就職 馬總統與各國元首互動多
歐鴻鍊：馬總統訪問尼加拉瓜行程不會改變
MLB 倪福德再中繼 0.2局無失分
世運將登場 高雄巨蛋呈現運動藝術饗宴
The Westin Taipei六福皇宮 祇園日本料理
麗尊酒店放暑『價』 Happy星期一飲茶全面65折
台北凱撒大飯店 ~ 一元輕鬆做大亨 萬事亨通心盪漾
南韓：北韓尚未有發射導彈跡象
宏都拉斯政變 美洲開發銀行凍結新貸款
芝加哥103層懸空玻璃台 要你破膽!
高雄國賓推出『飲茶點心88折』與『生日壽星專案』
Market Café味‧集廚房 暑假歡樂享牛肉
兩總統相挺 陪塞拉亞返宏都拉斯復職
高雄國賓推出促銷方案 讓你天天用餐省很大
藥師公會全國聯合會 舉辦2009 青春健康性教育免費夏令營活動
中國共產黨公布 黨員總數7593.1萬名
美洲國家組織限令72小時讓賽拉亞復位
英國希望莫瑞溫網爭光 影星選美皇后爭睹
新流感病例增加又逢暑運 中國防疫大挑戰
大學指考 嘉義1考生跑錯考場該科不計分
民主基金會人事異動 歐鴻鍊盼葛希曼尊重
金鼎證整理股東會紀錄 儘速向商業司補件
金鼎證案 金管會：依法行政 秉公處理
大學指考 李炷烽到金門考區為學弟妹加油
奧斯卡老牌演員卡爾馬登辭世 享年97歲
98指考數學乙科 重視概念不重計算
投入原住民運動 侯孝賢義無反顧
鳳飛飛丈夫趙宏琦今天出殯
迎接世運 高雄強化市容掛保證
開放陸資條件嚴謹 經濟部：國安無虞
指考 鈴聲太小 屏東500餘考生延誤2分鐘
北市議員顏聖冠遭毆 警方函送蘇姓女子
確保世運供膳用油無虞 高市府抽驗飯店業者
內科廠商試乘內湖線 郝龍斌:串聯產業軸帶
宏遭罷黜總統現身巴拿馬 兩度與馬碰面
不反對"友邦和中國互設經貿處" 府支持歐鴻鍊發言
王永慶遺產爭鬥風雲 美律師建議家屬和解
羅迪克挺進溫網4強 放眼首座金盃
指考國文作文「惑」 試考生：有程度
指考國文科 考生：中間偏易 作文好發揮
四院轄市改制 明年12/25完成
北韓新挑釁 極可能發射短程飛彈
六福皇宮最後消費券優惠
高雄國賓夏日餐飲酬賓活動
查扁家洗錢案 特偵組傳喚陳鎮慧說明
南韓冰上精靈金妍兒將與關穎珊同台獻藝
泰電腦展觀眾踴躍 宏碁打出Gateway新品牌
歐洲太空總署發現 罕見中等質量黑洞
陳幸妤列高風險家庭 內政部：已啟動「關懷」機制
替代役秀歌聲 為暑期公益活動揭開序幕
打狗英國領事官邸 7/1日正名揭牌
伊拉克政府批准外國公司標得魯梅拉油田合約
美5月營建支出減0.9% 房市復甦可能緩慢
寶刀未老 英國72歲老拳王擊退持刀竊賊
宏都拉斯下台總統暫緩返國 轉抵巴拿馬
俄國人酒喝得兇 領導人引以為憂
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
出現克流感抗藥性流感病例 WHO：僅為個案
謝淑薇擊敗莊佳容 挺進溫網混雙八強
賽拉亞抵巴拿馬 參加巴國新總統就職大典
恐感染沙門氏菌 知名甜甜圈店暫停飲品供應
麥可傑克森遺囑揭曉 資產全留給家族基金
旅巴拿馬僑胞捐款 支持台灣綠色造林
溫網 英國莫瑞輕騎過關 闖進準決賽
溫網 哈斯爆冷淘汰喬科維奇 挺進四強
謝政鵬黃亮祺溫網青少男雙打 首輪傳捷報
巴斯夫總裁：景氣將持續探底
隨身聽面世30週年 見證音樂科技發展史
中和住宅暗夜傳祝融 樓梯間機車起火無傷亡
歐洲主要股市勁揚 倫敦上漲2.15%
連21次大滿貫賽入4強 費德瑞：對我意義重大
馬丁內利宣誓就任巴拿馬總統 誓言推動改革
麥可傑克森遺囑 遺產全交家族信託基金
美股收紅 道瓊工業指數上漲0.68%
國際油價下跌 紐約輕原油收69.31美元
斯德哥爾摩展出台灣法藍瓷
擴大施壓 歐盟27國考慮召回駐伊朗大使
麥可傑克森遺容不供外界瞻仰
巴拿馬將與墨西哥及哥倫比亞合作打擊販毒
減稅奏效 巴西6月份汽車銷量刷新紀錄
NBA 布萊恩續留湖人 年薪上看2300萬美元
WTO調降全球貿易預測 警告保護主義日熾
全球第2起 阿根廷工人疑似將H1N1病毒傳給豬
鋒面近 明西半部高溫將略降1到2度
傳麥可傑克森家中發現強效藥物 醫院手術用
溫網女單四強賽明登場 美俄捉對廝殺
宏都拉斯加強控管 暫停人民部分憲法權利
戒菸藥物可能導致自殺 美政府要求標示警語
台股開盤上漲34.75點 為6613.72點
北京500人「罷網」聚會向「綠壩」說不
江西瑞昌發現8萬株可抗癌珍貴紅豆杉群
傑克森家族：不會在夢幻莊園舉行麥可葬禮
北京學校首次爆發集體H1N1新流感疫情
菊島變東方巴哈馬 澎湖要賭客更要觀光客
遼寧沿海經濟帶正式納入中國國家戰略
分析指Facebook Twitter成為中國監控目標
酷暑節能 韓公務員改採朝8晚5上下班制
大樓倒塌後 上海下令整頓鄉鎮轉制企業
美元走弱 新台幣早盤升值
陸續調降 星國銀行存款利率近於零
1台灣人走私冰毒近3千克被珠海海關查獲
中國大陸去年黃金交易規模首超國儲
營建股大漲 台股早盤站上6600點
指馬總統有美護照上訴 余天:浪費司法資源
好萊塢最吸金女星 裘莉猶勝情敵安妮斯頓
新流感本土病例激增 星不檢驗疑似病患
破壞性開發 浙江逾百座海島消失
指考 高市1考生未帶准考證警方快遞紓困
中國首家藝術品產權交易所揭牌
上海寶鋼等中國4大集團入圍全球鋼企10強
MLB 洋基隊單場三發全壘打轟水手 七連勝
嘉縣1老嫗疑似中暑死亡
爭取外交斡旋空間 美延緩中止援助宏國決定
萬安32號演習二次預演 豐原部分路段管制
經部報佳音 製造業第 2季產值會顯著反彈
美國確定參加上海世博會
中央氣象局氣象報告(更正報)
如何選購自行車與安全騎乘 標檢局辦講習
縱橫太魯閣巡迴畫展 將在兩岸主要城市展出
工程會：公共工程急需2949名勞工
近代名家國畫大展 王廣亞將展收藏精品
暑期車禍多 警方籲青少年遵守路權勿酒駕
墾丁港客今年再增 家庭及深度旅遊居多
分析指中國經濟回升態勢初步確立
回流力道暫歇 6月全台成屋成交件數減6%
日本開放中國民眾自由行
抗肥作戰失敗 美國去年沒有一州肥胖率下降
大學指考數學乙 考生：題目簡單
消基會抽檢16件涼麵 生菌數超標達87.5%
指考數學乙 自然組跨考生逾2萬人
南部某考場疑鐘聲過小 考生考試時間延誤
網友曝中國溫州警車遛狗 涉案警察被免職
援扁司法人權 本土社團發起繫黃絲帶活動
涼麵生菌超標？ 萊爾富先停產 7-11存疑
友邦與對岸設辦事處 外交部:無關雙重承認
賽拉亞延後返國 遭孤立宏都拉斯爭取支持
宏都拉斯被黜總統賽拉亞週五或週六回國
消費券方案重現 台北五星級飯店夏殺3折起
俄羅斯嚴抓水貨 搞慘大陸商人
男子收運廢棄物丟棄5縣市 南檢聲押獲准
不滿陳情遭開罰 原住民赴中山警分局抗議
會計緊急狀態 加州公務員無薪假增至3天
屏教大考場542考生遲入場 延後2分鐘收卷
台88快速道路修補伸縮縫 將實施交管
台北縣府提勞健保費清償計畫 展現還款誠意
太熱了 七股潟湖釣客水中釣魚圖清涼
伊朗美女作家入圍日本文學大獎芥川獎
警特試題爭議 一般生考生試院下跪陳情
主持新兵璽恩 挑戰GOOD TV音樂河
光世代到阿里山 7/8起可收看高畫質電視
外資匯出 新台幣暫收32.820元貶3.5分
板橋院檢遭槍擊案 警方：尋獲3顆鋼珠彈
加州財政惡化 阿諾：陷入赤字緊急狀況
飢餓三十20年 中區歷屆參加者擔任代言人
譴責宏都拉斯政變 美中止與宏軍事合作
連任洛杉磯市長 維雅萊構沙宣誓就職
板橋院檢槍擊案 警方勘驗尋獲3顆鋼珠彈
曾永權:總統選黨主席 離島行程搭行政專機
吉隆坡航線變熱門 4家業者每週22班供選擇
扁孫將讀小學 北市議員籲尊重孩子受教權
照顧弱勢家庭 高市社會局供暑期工讀
學生入籍工藝人才研習 樹德科大雀躍
行政院通過縣市改制案 明年12/25改制
綠委籲禁輸出基因檢體 衛署:草案已呈政院
紐航吸睛出妙招 空服員脫光光
敦親睦鄰 瑞芳警察登頂淨山
支援建設 政院通過強化公建財務規劃方案
科學家發現精神分裂的基因線索
暑假何處去？ 全國巡迴文藝營受理報名
景氣回溫 竹科每日無薪假人數降至2200人
援扁聲明欲找李登輝宋楚瑜？民進黨否認
美洲國家組織下通牒 宏國新政府領袖負嵎頑抗
台股收盤漲88.56點 為6667.53點
深交所統計：散戶買首日上市新股虧損51%
7月台指期漲76點 逆價差77.53點
死者家屬聚眾鬧事 福建醫生跳樓逃命
2010台北國際書展徵展 鼓勵暢銷作家參與
中國公民涉嫌竊取軍用技術在美國被判刑
營建領軍 台股價漲量增攻上6600點
7月電子期漲2.65點 金融期漲10.20點
立委提撤彈 王毅重申建立軍事互信機制
日防衛省證實考慮派部隊部署與那國島
陳長文協助 四川災區女孩如願浙大就讀
中國外交部反對藉氣候變化推行貿易保護
藥師：擴大乙類成藥 不如討論藥品再分級
鄉鎮市整併 廖了以：盼整併為100至150個
政院通過公司法修正案 保障股東權益
西苑高中洪聖欽紀品宏 加入匹茲堡海盜隊
不滿安置標準 紅毛港居民向監委陳情
書法家杜忠誥：離婚率高 是因為不寫書法
自學團體盼免試入學納自學生 教部:納參考
升格縣市多維持員額 僅中縣市擬增千人
歐巴馬5日啟程訪歐非 將在義會胡錦濤
賽拉亞晤美高層官員 美盼宏國恢復憲政秩序
政院通過科學技術發展計畫 劉揆要求落實
中縣市農特產品 4日台北希望廣場展售
政院通過修正營業稅法 調降相關稅率
中國利用DNA技術鑑定 解救被拐賣兒童
陸資來台 綠指圖利少數 藍說大方向正確
鋒面影響 氣象局發布馬祖大雨特報
台股漲88點 三大法人買超94.39億元
考試院會銜 公務員可任生技新藥公司董事
佛州寵物蟒蛇暗夜逞凶 勒斃2歲女童
菲前總統艾奎諾夫人患結腸癌 傳已放棄治療
楊甦棣：台美關係不必與兩岸關係競爭
台北股市開平走高 漲88.56點
迎外賓 高雄世運百面國旗到位
南北韓代表齊聚開城談判工業區未來
北縣免費公共自行車營運 擴大為15站
中國商務部：台灣對陸資開放是一大進步
今年億元以上公建計畫 目前達成率32.09%
延攬外籍人才 上海提供多項出入境便利
97年地方建設擴大內需案 達成率81.14%
外交部：聯合國推案 以提案為方向
內湖線4日通車 木柵線當天6至9時暫停營運
偽證案 北檢7日傳吳淑珍說明
科學家初步揭露蠑螈複製再生器官肢體秘密
合法掩護非法 金門警方破獲地下簽賭案
宏仁女中合唱團4日登陸交流 黃敏惠授旗
劉揆肯定楊甦棣對台美關係貢獻
志工媽媽候診室說故事 舒緩小朋友情緒
防範群眾事件北京研礙建社會穩定預警機制
總統盃舉重賽 4日登場
美職小聯盟 胡金龍一安打
歐洲主要股市 開盤小跌
南方航空申設在台分公司 文件不全未受理
典藏「義」想世界 竹縣徵集義民廟老照片
北韓問題 中國副外長武大偉出訪俄美日韓
歡慶10週年 高縣文化中心嘻哈炫舞好Young
逃亡28年 唬弄埃及政府詐騙男子落網
形塑台灣工藝品牌 工藝所助5個案創商機
印度調查：強暴者多為累犯並與受害者認識
台東118場豐年祭登場 經費有限規模縮水
印度高等法院宣布同性戀非犯罪行為
新台幣兌美元貶1.62角 收32.947元
新鮮人求職 張老師提供三步驟
體委會再准7800萬 世運財務缺口1.1億
面板不開放陸資投資 焦佑鈞：政策矛盾
海祭入圍10樂團出爐 11日貢寮海灘競技
蚊蟲叮咬莫大意 可能引發蜂窩性組織炎
改善雪隧壅塞 台鐵直達車自由座100元
信義路2段商業國有地 每坪500萬標脫
指考英文作文隨心所欲過一天 測考生創意
指考英文科考生反應兩極 玉山票選奇景入題
指考數乙 教師：重觀念但難易分布不均
下半年台灣經濟可望轉正 呈緩步復甦
政治因素 韓台無緣再處理美產核燃料
馬總統競選黨主席 印製20萬份文宣
暑假防溺水 高縣設水上救生宣導站
避免慕尼黑慘劇 世運以色列選手將單獨住宿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
迎暑假 傳藝中心推偶戲乾坤夏之祭
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台友邦設經貿辦事處 中國外交部：一中原則
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女子自稱連方瑀密友 詐騙他人4000萬元
網路男蟲專找少女 3名中學女生受害
美陸戰隊對阿富汗塔利班發動大規模攻勢
嘉縣海之夏祭打工 面試需扛沙袋跑沙灘
與民進黨密談選花蓮縣長？杜麗華嚴詞駁斥
印尼女子假結婚真剝削 警方查獲送辦23人
G8前夕 中國重申國際儲備貨幣多元化必要性
印度法院判決同性戀合法
聯合國稱北韓面臨糧食嚴重短缺
世運會預算 體委會將再核撥5000萬元
嘉縣舉行南區水污染緊急應變訓練
大考中心公布指考首日考科選擇題答案
台塑封山 王永慶安葬過程順利
吉里巴斯建國30年 王金平將率團祝賀
南韓軍方：北韓發射兩枚短程飛彈
指考國文 教師：中間偏易
H1N1出現2例社區感染 都屬輕症
不滿媒體報導太詳盡 女子告警察敗訴
桃縣抽測素食包裝標示 119件全合格
基隆金山電纜線頻遭竊 警埋伏逮2嫌送辦
波蘭醫師會跨海關切學歷風波 盼暫緩修法
中國官員：安裝網路過濾軟體計畫仍將推行
雲林補選 李應元揭鐵三角 許舒翔首度鬆口
台灣業餘高爾夫錦標賽 新加坡朱思煌領先
彰銀與統一簽訂60億元聯貸案
國泰慶飛台50年 贈旅客喜憨兒餅乾做公益
北韓向日本海發射2枚短程飛彈
王毅建議開放海峽中線 陸委會：國安至上
嘉市配合行政院政策 進用短期人力上工
百分百雲林好米上市 標榜在地優質產品
首屆全球智庫峰會在北京揭幕
大學指考第二天 台南縣考區無違規
南縣水果選別機啟用 盼助外銷競爭力
台中關稅局長王亮業 調升財部關政司長
台商大調查 放愈多假投資環境愈差
配合時令 高雄長庚推三伏貼治過敏
工作難找 國中生搶先應徵工讀卡位
大學指考第二天 台南一考區1件違規
外資匯出 新台幣收32.947元 貶1.62角
國際青導競賽明揭曉 導演龍山寺祈好運
大學指考次日 基隆考區多起違規事件
報導陳月卿獨攬大陸生意 時報道歉和解
民進黨籲媒體尊重陳幸妤人權 勿過度干擾
內湖捷運4日通車 商圈賣場商機看俏
澎湖縣長：台電核廢料宣傳資料誤導民眾
指考數學甲 試考生：觀念清楚不難作答
宜蘭員山多座墳墓被盜 家屬大罵竊賊沒良心
印尼成功發射一枚自製火箭
葉門空難生還少女飛返法國
觀光賭場與國際度假區顧問標案 7月中公告
澎湖將推出機場迎賓音樂饗宴
男童玩耍追逐捲公車車底 命大自行爬出送醫
財政惡化 德未來5年將舉債5000億歐元
學校認養世運參賽國 要讓選手賓至如歸
指考第二天 考生：數學甲偏難
陳幸妤列高風險家庭?內政部:尊重地方判斷
維安 KOC：配合以色列代表處要求規格
智冠董座:陸資投資台灣遊戲業 擋也擋不住
麥維德夫：俄準備與美國建立有效關係
泰新型流感病例達1556例 已有5人死亡
大學指考 嘉義1考生跑錯考場
中華電信送愛金門 李炷烽盼電信小三通
同居男女爭吵傷害致死 凶嫌俯首認罪
北韓向日本海發射2枚地對艦導彈
台灣新流感增1例境外移入病例 累計72例
航空燃油費7/15調漲 機票負擔再加重
丹麥名醫診斷 拿破崙死於腎病
大考中心：數乙偏統計 跨組考生難佔便宜
大學指考花蓮考區 5考生違規遭扣分
調查：68%港人不指望退休後兒女供養
日本波音747客機舊型機種將走入歷史
G8高峰會 歐巴馬將會胡錦濤
棋王賽 周俊勳換左手對弈扳回1勝
澎湖偏遠離島自營發電 台電補助1000萬元
響應公益 范范陳世念哈孝遠組哈士奇球隊
王如玄:職災勞工保護法 列下會期修法目標
社會湧愛心 小二生家中來電不再秉燭夜讀
大學指考 金門考區零違規2人補發准考證
內政部：儘速發布改制計畫 公告改制日
指考第2天無重大違規 社會科考試明登場
區位佳具都更潛力 北市國有地高價標脫
華光華山都更案大復活 可望發揮加乘效應
胡志強黃仲生宣示 大台中為改變台灣的城市
新店游泳池傳意外 男子溺斃送醫急救
YouTube上傳容量增至2G 可秀高畫質影片
美最大報系將裁1400人 今日美國報不在其中
鄭韶婕積極復健 瞄準2012年倫敦奧運
指考第2天 高雄考區考生普遍認不難
暑假期間 鳳凰谷鳥園推出鳥秀表演
收賄兼營色情業 前員警遭判刑8年2月定讞
金鼎證券爭議 監委追究金管會是否盡責
大陸事業單位首次聘用台灣學生
阿華田機智豆遭污染 衛署要求下架回收
兩岸直航1週年 旅客量近160萬人次
今年新募中國基金9檔 8檔賺錢
大學指考 南投1名考生持續作答制止不聽
裁撤箇朗總領事館 歐鴻鍊：有效運用資源
軍校初體驗 中正預校辦數理體驗營
男子爛醉駕車連撞5輛汽機車 被逮送辦
台中升格參選否？ 胡志強：明年再說
疑小解時失足 老翁跌入水圳溺斃
請國王特赦戴克辛 泰紅衫軍號召百萬簽名
領先復甦 上半年亞太基金績效佳
新鮮人求職認知落差大 張老師：調整心態
科學家發現心臟種源細胞 可修補受損心臟
指考英文 教師：閱讀與作文是決勝關鍵
首批退稅金額459億創新高 7月底前退稅
蔡宏明：兩岸交流有助台日更大發揮空間
代言香水 陳怡蓉著怡蓉裝獻出舞蹈處女秀
世運開幕學生深夜彩排 史哲：不強迫參加
駐多明尼加武官蕭承德獲多國贈警察勳章
駐菲代表李傳通參訪甲美地台商工廠
地球800多種物種已消失 1萬7千種瀕臨絕種
澎湖背包王PK賽 工程師老師入選
供過於求 汽車業進入生死存亡關頭
亞青運 中華隊再添1銀2銅
美國公布就業數據前夕 亞股漲跌互見
潘基文訪星 明赴緬甸促釋放翁山蘇姬
WTO估全球貿易萎縮 經長：台出口已轉向
衛署：違反冰類衛生標準 罰鍰3到15萬元
故宮新韻 明皇幸蜀圖和崑劇長生殿打頭陣
第098131期今彩539三星彩四星彩開獎
香港舉辦蘭桂坊啤酒節 可望吸引20萬人潮
經長：ECFA報告7月中公布 可展開共同研究
救旅遊業 泰國延長免簽證費至明年三月
逾6成美國民眾認為 媒體氾濫報導麥可過世
標錯價風波 戴爾提折價券補償方案
2010台北國際書展 主題國確定為法國
戴爾標錯價 消保會請公平會調查是否違法
第098053期威力彩38樂合彩開獎結果
大學指考北縣9考生跑錯考場 警察溫馨接送
金管會：盼金鼎證開發金快速理性解決爭議
北韓發射第3枚短程飛彈
南通規劃兩岸定期航輪
遠航為復飛準備 召回部分員工發8成薪
世大運 中華女排首戰直落三勝斯洛維尼亞
美國驚傳狗流感 傳染性極高
放棄化療 傳菲前總統艾奎諾夫人病危
印度已停止對中國製手機提供GSM服務
機智豆含仙人掌桿菌 北市緊急要求廠商下架
北縣警方發現浮屍 疑為6/26涉砍人國中生
亞化發表致股東書 說明廖正井請辭原因
經長：登陸產業別鬆綁檢討 盼儘速完成
金管會通過法規 電子票證可支付政府規費
南韓軍方：北韓發射三枚短程飛彈
金管會通過保險業將可開辦微型保險
受美油品產量銳減影響 國際油價持續下挫
北市上週抽驗油炸油 7件不符標準
北韓再發射短程飛彈 累積至第4枚
星保全人員監守自盜4500萬元被捕
IMF通過發行債券計畫 籌集紓困資金
李克強：中國反對任何形式的保護主義
香港單日新增29宗H1N1病例 總數857宗
世銀2009年度支援各國588億美元抗金融危機
想看麥可祕藏照片？ 電郵附加檔開啟便中毒
指考數學甲 教師：題目偏易頂標可能破80
英國官員擔憂 8月底新流感將達每天10萬人
NBA官網：姚明決定再次進行腳部手術
歐盟：歐元區失業率創10年新高 達9.5%
北韓對日本海發射短程飛彈共4枚
布瑞特盃成棒賽 北市勝北縣獲隊史首勝
美6月失業率9.5% 創26年新高
擊不倒憂鬱症 尼加拉瓜拳王市長阿桂約自殺
印尼名模15歲即遭強暴 馬國王子蜜月現狼形
第098053期威力彩頭獎一人獨得9.24億元
第098131期今彩539三星彩四星彩派彩結果
歐洲央行維持利率1.0%不變
美公布6月失業率 創26年來新高
老翁猝死大新店泳池 死因待查
亞銀：亞洲將是全球最早擺脫經濟衰退地區
世界最大通訊衛星 歐洲火箭送上地球軌道
侵占台灣等國捐款 馬拉威前總統財產恐查封
地中海運動會 西國泳將破百米仰泳世界紀錄
溫網混雙謝淑薇遭挫 八強止步
溫網 小威廉絲苦戰3盤晉級
日外交官獲選為下屆國際原子能總署署長
溫網 大威殺進女單決賽 將與小威鬩牆爭冠
美國副總統拜登突訪巴格達
北韓再次發射飛彈 美國指為挑釁行動
溫網比賽結束 謝淑薇：力拼年終四強賽
CNN播出麥可傑克森死前兩天排演影片
助宏國總統復位 美洲組織首長承認困難
馬總統在巴拿馬國會演說 譴責宏都拉斯政變
宏都拉斯被黜總統邀阿根廷總統陪他回國
富比世台灣40大富豪 蔡家兄弟居首
美國慶日前夕 北韓發射四枚短程導彈
熱唱一夏 貢寮海洋音樂祭獨立樂團報到
美建議賽拉亞暫緩返宏都拉斯
Aqua Lounge夏日冷不寒輕食饗宴
打擊樂秀進階版 周美青客串樂團首席
侯樹森據報升任中國副總參謀長
麥可前妻羅威受訪 誓言爭奪子女監護權
台灣40大富豪財富縮水 蔡衍明等逆勢增長
麗尊酒店放暑『價』～Happy星期一飲茶全面65折！
日本時令海鮮暨傳統工藝食器饗宴餐會
搖滾十代，夢想起飛 2009貢寮海洋音樂祭
搖滾十代 夢想起飛 2009貢寮海洋音樂祭
救星教養院66位師生 開心暢遊海底王國
密旨背包．菊島探索！背包王PK賽
「FUTURE CITY！未來的城市」建築動畫與影像裝置展 預告未來城市藍圖
今年暑假就來台北馥敦南京館「歡樂一夏」
游鴻明帶來「曙光」為台東產業代言
炎炎夏日 澎湖背包王正夯
鄺縣長參加成功三民里豐年祭 承諾縣府將協助解決原住民就業
劉苓媺7/6接掌元大投信投資長
麥可傑克森告別式7日於洛杉磯舉行
馬總統：目前未計畫與胡錦濤會面
開放陸客觀光一週年 大家抱怨沒賺錢 !
荷花季 台中福華荷香料理上桌
雲門舞集戶外公演 中縣警局交通管制
馬總統：觀光業準備好後 可吸引更多陸客
歐文斯康寧高球賽金松喜領先 曾雅妮68桿
綠營：陸客來台未顯商機 觀光水準倒退
MLB 鈴木一朗4打數2安打 水手勝洋基
戴爾錯價案 公平會：研究是否構成不實廣告
貢寮海洋音樂祭將登場 台鐵加開列車
陳幸妤情緒失控 陳水扁：請媒體放她生路
馬總統：開放陸資 不會馬上大開放
呂秀蓮談陳水扁官司：國法不外人情
大學生打工薪水怎麼花 第一存起來 第二繳學費
上海樓房傾倒 「水平壓力差」造成
宏國政變 馬總統譴責違反民主法治
開放海峽中線 馬總統向中國說「不」
迎世運亮起來 高市號召大掃除
戴爾公司聲明稿
呂秀蓮呼籲馬總統召開國是會議
郝龍斌：不確定時代 領導人要靈活應變
陳聰明適任與否 馬總統：無法干預
杜諾文轟貝克漢 下通牒要銀河隊採強硬立場
巴菲特慷慨解囊 捐善款15.3億美元
台中會展中心BOT 重新招標
7萬人未換身分證 內政部：逐筆清查中
台中會展中心重新招標 鄉林踢到鐵板
玩咖齊聚較勁收藏 「華山町」週末市集
衛署採購新型流感疫苗和抗病毒藥物 流標
購買石岡新興梨兼做公益
雷金池個展 表現中國大陸浩瀚山水
內政部:未將陳幸妤列為"高風險家庭"評估
馬國吉打州民主行動黨退出州民聯政府
澳洲研究：吃素者骨質較易疏鬆
一名美軍在阿富汗失蹤 疑遭塔利班民兵俘虜
法航失事客機未在空中損毀 機身完好墜海
阿姆斯特丹市發獎金 鼓勵市民換車做環保
中國擠下美國 成為巴西上半年最大貿易國
美6月近47萬人失去工作 失業率續創新高
敲觀光客700歐元竹槓 羅馬黑店餐廳關門
中國媒體：中國國航將首度直航西藏
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國就業數據欠佳 歐洲股市大跌
美失業率創26年新高 白宮預期近月將達10%
謝政鵬黃亮祺再奏凱歌 挺進溫網男雙八強
麥可傑克森三哥傷逝 希望死的是自己
就業市場疲弱恐不利經濟 華爾街股市大跌
美經濟恐難迅速復甦 世界油價跌破67美元
日發現新流感病毒突變 對克流感產生抗藥性
馬總統勉中巴文化中心維持中文正體字教學
巴西新流感病例增至737例
新流感對克流感產生抗藥性 日本傳首例
聽證會結束 通用可否售資產最快周末揭曉
暑假哈燒新片 冰原歷險記3對準小影迷
世界新七大自然奇景入決選名額增至28個
PGA全國錦標賽 伍茲首輪64桿回應金河珍挑戰
天氣變涼快 中部以北高溫不到30度
澎湖要不要博弈 考驗政府與人民智慧
美失業率高達9.5% 歐巴馬指情勢嚴峻
台股開盤下跌34.55點 為6632.98點
成都火燒公車案偵破：人為縱火
高雄世運 楠梓都會公園天降神龍精彩可期
放暑假了 盛夏音樂旅行從北海岸開始
暑假越夜越美麗 花蓮水舞連演50天
上海世博會 廣邀台港澳民間企業參展
日全蝕全球最佳觀測帶長三角遊客開始湧入
綠陽光電投資69億 屏東加工區產太陽能電池
中國商務部研擬推出外企境內上市
永遠的達爾文 6日海生館展出
2026年 中國將成為老齡化國家
大陸人民日報疑刊登電腦合成照片
出口商拋匯 新台幣早盤小升
台灣優良品牌選拔 7月17日截止收件
涉近20起保險詐財 蔣滕洧遭求刑7年
中國南航設立分公司正本今天補送經濟部
中國大陸新增新流感49例
北京天價土地標售 但專家提醒房市泡沫化
營建署：7月起辦理各縣市道路無障礙考評
OAS認為賽拉亞復位艱難 美暫停援助宏國
南京5死4傷酒駕男子 3年違規紀錄達80次
麥可追悼會 7日洛城舉行
馬總統：地方人士主張葉金川選花縣長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全球華人童軍露營 楊秋興授旗高縣代表隊
馬總統：不能干預司法 盼扁體諒
北韓發射導彈挑釁 專挑美國紀念日
新聞界耆宿謝然之安葬洛杉磯玫瑰崗墓園
打破政治僵局有望 宏國不反對大選提前
不畏美股大跌拖累 台股盤中黑翻紅
城市夜影攝影展 台北歌德學院展出
廣州彩民中獎9668萬 打破廣東紀錄
馬總統:友邦與大陸發展經貿 無關雙重承認
不義之財 美查封馬多夫曼哈坦豪宅
衛署採購首批新流感疫苗 宣告流標
光世代網路完成 阿里山開啟通訊新頁
聲援陳水扁 翁金珠：扁案不該殃及無辜
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
首爾媒體：北韓可能試射更多中短程飛彈
專家：中國推人民幣結算試點想跳出美元陷阱
紐約進入夏季旅遊季 觀光業面臨挑戰
中國貴州一福利院暴利販賣超生女嬰
上海外灘將仿傚華爾街擺設金牛
中興橋下少年浮屍 南門國中：非學校學生
王毅提開放海峽中線 民進黨：不必思考
曾培炎：世界經濟復蘇將漫長曲折
指考歷史 考生：題目不難
日本尼特族增至64萬人 且有高齡化傾向
南韓醫療支出增長速度在OECD中居冠
華山華光串聯交通加持 北市西區可望翻新
掌握即時訊息 高雄世運WiMAX建置完成
珠海發展航空產業 製造水陸兩棲飛機
中市惠來遺址遲未公告 文史工作者陳情
放寬美牛肉進口？馬總統盼盡快達成協議
日新流感病例破1500大關 僅3縣未淪陷
王金平：加強景點吸引力 觀光客自然會多
1大學生南投登山受傷 空勤直升機救援送醫
指考歷史取材生活化 兩岸史配分相當
兩岸金融 金管會：盼以加權對等原則細談
民進黨：中國觀光產業 應開放台灣投資
潘基文抵緬甸 將促軍政府釋放政治犯
消保:查娛樂漁船私設座椅及救生衣違規多
周小川：擴大消費降低儲蓄率為最優選擇
成醫：老人髖關節骨折 1年死亡率達3成
世衛掛保證 美洲窮國將獲足夠新流感藥劑
縣市改制案 總統：對台有利 創造機會
出口商拋匯 新台幣暫收32.920元升2.7分
發出家鄉新亮點 北港傳統藉戲劇展創藝
娛樂漁船違規若影響行船安全 可罰款停航
呂秀蓮：李登輝是一個奇特的人
大樂透頭獎得主捐600萬 造福花蓮弱勢兒童
遠雄與星企業合資開發中新天津生態城
重癱憨兒翻身難 行善會連7年義剪煩惱絲
婦團：陸配歸化國籍年限長 損工作權
出訪狀況多 馬總統：關鍵在因應化解問題
呂秀蓮：美鼓勵台對中傾斜是幫中設陷阱
司馬庫斯收清潔費 縣府:協助完成法律程序
歐巴馬下週訪俄 將告訴蒲亭冷戰已成過去
蘇永欽赴中教書 馬總統：與國安無關
運毒遭通緝 前高市里長落網送辦
擴大東吉保留區 澎縣府將赴台辦說明會
石岡農會推購新興梨一盒 捐10元給家扶
指考地理 考生：題目難易適中
工研院36周年慶 啟動連串關懷社會活動
金防部開辦泳訓班 盼部隊沒有旱鴨子
台股收盤跌2.13點 為6665.4點
西藏宗教文化特展登場 26日辦為台祈福法會
河南遭綁架官員死亡 傳因重大弊案遭滅口
7月台指期漲17點 逆價差63.4點
國際景氣 專家：短長期樂觀中期悲觀
加州發欠款條 州長再向議會施壓
福建公立醫院錄用台生 台生：既好又無奈
台北股市開低走平 跌2.13點
美陸空聯合清剿塔利班 行動中1人陣亡
7月電子期漲1.25點 金融期漲4.20點
米契列地盼賽拉亞暫勿返宏國以免流血
北市議員質疑洩漏趙翊安隱私 內政部否認
呂秀蓮：面對兩岸變化民進黨不能閉起眼睛
台股週線收紅 法人：短期反彈力道恐趨緩
不滿陳肇敏？馬總統：媒體解讀扯太遠了
非盟達協議 行政當局可協調防衛及貿易政策
涉侵佔薪資所得稅款 北檢起訴前新航主任
杭州H1N1新流感死亡病例為觸電死亡
指考地理本土與全球並重 強調靈活思考
嘉市系列童玩體驗展 4日起登場
呂秀蓮：玉山週報在台灣受歡迎
胡錦濤出訪歐洲 200企業家隨行
開放陸資投資後高孔廉將赴中國招商
台股跌 2點 三大法人賣超14.06億元
加國研究：正面思考可能使部分人更悲觀
樂活健康青春奔Fun活動 5日總統府前登場
中國雕塑師創作林肯雕像落戶美國費城
中共解放軍首度閱兵 戰機曾掛彈受閱
聯合國秘書長到訪 緬甸推遲翁山蘇姬審判案
難逃經濟衰退 米其林星級餐廳業績驟降9成
北市建單車專用道 議員質疑造成水溝坍塌
9歲男童死於新型流感 薩爾瓦多首例
中國外交部提醒在坦桑尼亞勿購買象牙製品
青年政策論壇 嘉大5日舉辦第4場
白宮新型流感高層會議 9日登場
指考歷史 考生說簡單教師認為偏難
新台幣兌美元升5.7分 收32.890元
內政部表揚績優合作社 肯定推展合作事業
多媒體大展登場 民眾排隊試玩搶好康
不要台電地下電纜 竹林村民屏縣府陳情
營建署：陽明山蝴蝶季 邀1日志工普查蝴蝶
塔利班首領收買兒童訓練成自殺炸彈攻擊者
大學指考 金門考區零違規順利落幕
歐洲三大股市 開盤上揚
6月外匯存底3175.64億美元 續創新高
繪製電影看板沒落 劉瑞昌改放感情畫油畫
中國勸美國少印鈔票：你的貨幣是我的問題
台灣青年學生物理辯論賽 8月登場
98指考闈場人員出闈 成績單17日寄發
幼童肺炎併發腦血栓 慈濟醫院籲家長注意
高雄世運頒獎志工服亮相 充滿客家風
大學指考落幕 台南一考區累計4件違規
高市50處鐵馬租賃點 協助車友變達人
台聯：開放中資 對台灣沒有幫助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
涉賤售土地 中檢起訴吳乃仁洪奇昌背信
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣青年學生物理辯論賽 8月登場
導致少女自殺網路騙局 美法庭裁定出現逆轉
北縣百日咳家庭群聚 一家4口已服藥控制
美軍飛彈擊中巴基斯坦塔利班指揮官巢穴
天然氣擬漲8.09% 家庭用戶每月估多付27元
經建會：明年公共建設預算約3100億
中油明起汽油每公升漲0.3元 柴油漲0.6元
東部發展條例草案 經建會年底報政院
安靜不安全？混合動力車日擬加裝噪音警示
龍潭購地案 監院彈劾劉世芳魏哲和李界木
涉李柱銘案 大陸男子藏槍罪判刑16年
指考公民與社會 周美青看職棒入題
證交所：6月底上市股票平均本益比58.08倍
台南國二女生半年自殺8次 引起關注
張麗善選縣長秀LOGO 李應元拚立委展活力
彰化無名屍案 檢方求處主嫌邱清彥無期徒刑
歐洲6月服務業衰退加速 失業不利消費
台灣6月外匯存底3175.64億美元 世界第四
韓女星遺書揭黑幕 涉脅迫陪酒老闆被日遣返
侯友宜：沒有萬全準備 不要當警察
棒協盼成立國家級棒球文物館
花蓮松園別館老松染病 治療無效被迫移除
新流感疫苗缺貨 國光：朝獨家供應努力
警界有無間道？侯友宜：台灣太小無法臥底
販售K他命遍及中南部 南市警破獲逮4人
公民與社會題型活潑 縣市升格等時事入題
阿里山餐飲服務品質 台灣遊客滿意度偏低
大擺女兒婚宴遭警告 重慶兩官員上電視道歉
前府專委被控共諜案首開庭 2被告否認犯罪
統統漲 桶裝瓦斯漲50元 汽油漲3角柴油6角
南韓軍方和媒體：北韓可能試射更多飛彈
中縣部落產業計畫疑有弊 鄉長被傳訊
金鼎爭議 陳沖:尊重法律 從未說要強勢介入
迎七夕 日珠寶店贈送顧客金箔許願卡
逛夜市結怨少年遭凌虐致死 警逮4人送辦
台塑化明晨1時起 汽油漲3角 柴油漲6角
大學指考結束 高雄考區考生如釋重負
戒治所職訓班結訓 12人習得小吃製作技藝
傳聞連連 吳淡如發聲明否認假名住院
日擬駐軍與那國島 外交部：不評論
家保官出言羞辱外配 內政部著手調查
南韓官員：北韓發射飛彈意在挑釁南韓
指考公民 教師：偏重法律經濟 意外的難
高捷糖廠散步套票 勾起甜蜜回憶
因台糖土地遭訴 吳乃仁：已有心理準備
台南縣市合併 鄉鎮市代表盼再選一任
法扶嘉義分會7日至東石辦免費諮詢活動
減少雪隧壅塞 鐵公路台北往返宜蘭100元
南台灣觀光護照8萬本 即日起免費索取
英國服務業第2個月擴張 景氣可能走出衰退
值班員警及時遏阻詐騙 保住女子140萬元
蘇嘉全：嘉義縣長徵召人選 會尊重地方
美媒爆料：韓星Rain「不鳥」好萊塢艷星追求
東京都議員選舉揭開序幕 將左右日本政局
婦人澎湖走失台灣尋獲 家屬今將人領回
美國官方宣布召回2項大陸黑心嬰兒製品
研考會民調 52.4%受訪者滿意馬總統表現
台北電影節青年導演競賽 停車獲特別獎
經部受理首宗陸資來台申請 南方航空拔頭籌
中國導演：北京歌迷辦活動紀念麥可傑克森
歐元區5月零售銷售月減0.4% 家庭撙節開銷
出口商拋匯 新台幣收32.890元升5.7分
台師大學生登山受傷 直升機吊掛送醫
扁幕僚：陳幸妤近期攜3子南遷高雄
海外突發意外急病 空中醫療運送省錢有一套
不景氣加流感 世界觀光組織下修產業預測
將功贖罪 西門子願付1億美元對抗貪污
財委會立委參訪上海證券交易所
陳沖：洽簽金融MOU正常進行 呼之欲出
美南卡州長會情婦 未使用公款
金門弱勢族群航空票價補貼 擬改發現金
曼谷大象街頭乞討 市長：將協助回歸自然
涉內線交易 北檢搜索倚天傳訊副董座
本週加權指數上漲3.12% 汽車類股漲幅居冠
本週上市公司市值增加3.11%
金鼎證雙包案 兩造皆未補正公司登記文件
中縣國小及幼園教師甄選 報名2359取69人
大專畢業生職場實習 教部媒合破萬人
指考地理 補教協會：中間偏易
研究：新流感散播較慢 但易不適
環遊世界60天行程開拔 年齡最大73歲
因應北韓核武 南韓決在5年內大幅擴張軍備
經長：ECFA漸入佳境 盼年底或明年初簽署
交通罰款申請分期繳納 去年略增
H1N1疫苗一劑難求 衛生署招標國際大廠缺席
東港籍漁船聖滿發6號 被密克羅尼西亞扣押
民間團體舉辦成果展 宣導早期療育
高市運將公園切腹自殺 警奪刀救人
趙又廷擦保養品 趙樹海說NO
拋接男嬰成植物人 男嬰父親遭判刑
花蓮市和與那國町推觀光 促包船直航
九九峰藝術村叫停 地方反彈揚言抗爭
南山標售案 陳沖:不歡迎短期套利私募基金
減少邊界兵力 泰柬兩國避免衝突
南山人壽：若股權移轉 保戶權益不受影響
關中接任中韓文化經濟協會理事長
訂單回籠 仁寶電腦安度金融危機
媒介說客官員接觸遭非議 華郵取消政策晚宴
第二屆全國金屬工藝大賽 新秀藝術家輩出
捷運內湖線明通車 一連3天全線悠遊卡半價
研究：中年獨居 老年癡呆機率高近一倍
監委：龍潭案扁決策 劉世芳等人配合
外國記者俱樂部被控毀謗泰王 遭到調查
北京科舉匾額博物館 台灣遊客比陸客通
九份煉金樓開館 豐富金瓜石觀光資源
盜賊也要iPhone 被害人用科技反擊
印度都市婦女2/3體重過重或肥胖
開發金：金鼎證股東會違法散會 續行合法
法扶會5週年 民眾求助以車禍婚姻借貸居多
新興股市市值比重創新高 中國突破3兆美元
雷諾日產：將在巴黎與米蘭測試新電動車
參觀微笑彩俑 苗栗縣長劉政鴻感動讚賞
美敘關係何時破冰 敘利亞說要看歐巴馬
睽違11年 台灣主辦國際都市發展協會年會
議員質疑公共藝術維護不力 市府將移置
亞青運桌球團體賽 中華隊奪銅
陳沖：銀行利差下滑 經營難度增加
平衡區域發展 劉揆裁示研擬東部建設條例
OPEC對目前油價感到「滿意」
伊朗：英外館伊朗裔人員將移庭受審
第098132期今彩539三星彩四星彩開獎
傳菲總統雅羅育曾隆乳 發言人否認
中國果品首發團將來台 研商採購台灣水果
第098053期大樂透及49樂合彩開獎
台中直轄市長人選 蔡英文：徵召可能性高
台灣美食列入上海世博美食之一
查偽證案 北檢下週一傳吳淑珍陳敏薰
還給學生學習樂趣 98指考指引教學方向
吳淡如公開信 籲請大家讓她好好坐月子
開放陸客週年每天來台千人 業者寄望下半年
油價邁向第三週下挫 失業攀升 需求恐下滑
校正公電（CAP319號）
人權組織籲馬國廢除鞭刑 稱數萬移民遭罰
劉揆：持續推動有品教育 促進社會和諧
G8峰會召開前夕 地震襲擊義大利拉奎拉
發展離島農業 農委會今年投入2.1億元
克流感不管用 香港首見抗藥性新流感病毒
內湖捷運明通車 大直業者趁勢促銷搶商機
陸客評價不一 北縣府建議訂保障契約
英女王御馬藥檢未過 訓練師遭禁賽3個月
布瑞特盃成棒賽 台電勝北市率先晉級決賽
上海市政府全面調查高樓倒塌事故
星人力部長：未來1、2季勞動市場持續疲軟
亞股漲跌互見 反映美國就業數據嚴峻
墨西哥發生6.0地震 未有傷亡傳出
克宮：美俄兩國總統將簽署裁減核武架構宣言
第098053期大樂透頭獎摃龜
第098132期今彩539三星彩四星彩派彩結果
李連杰幸福密碼 每天做1小時的菩薩
溫網 費德瑞再過關 挺進決賽
溫網女雙4強 大小威廉絲輕騎過關 挺進決賽
中國紀錄片導演：兩岸搖滾樂失去自我理想
以色列潛艇行蘇伊士運河 展現迅速可及伊朗
美國國慶日 自由女神像頭冠重新開放
克宮：俄將同意美借道 運送阿富汗作戰物資
新流感對克流感具抗藥性 香港出現首宗個案
銀監會否認將22％信用卡市場留給台資銀行
倫敦石油市場調查疑似涉及不當買賣的交易員
業者替未成年少女刺青惹火家長 賠大了
FBI密件透露：海珊死守巴格達 淪陷前才離開
王毅澄清開闢海峽中線願交兩會續協商
菲總統雅羅育夫人確曾隆乳 發言人改口承認
培林州長辭職 2012總統大選提前開跑
7萬人未換身分證 內政部：逐筆清查中
內政部:未將陳幸妤列為"高風險家庭"評估
上海樓房傾倒 「水平壓力差」造成
PGA全國錦標賽伍茲領先 但不滿意自己表現
宏都拉斯情勢 馬總統與奧蒂嘉交換意見
大陣仗 阿根廷厄瓜多總統將陪賽拉亞返宏國
北韓試射今天第3枚飛彈 射程類似前2枚
陳聰明不適任? 王清峰：相關考核問題進行研究
時機歹歹 英航削減支出 延後接收A380客機
世運保齡球場翻新 國手進駐密集訓練
南韓：平壤當局發射第4枚飛彈
聯合國秘書長要見翁山蘇姬 緬甸軍政府說不
呂游蘇謝掀起噗浪熱 蘇貞昌將辦噗友會
中研院司改會議 李遠哲:司改不及人民期待
女性撐起半邊天 克羅埃西亞任命首位女總理
高雄電腦、美食展 準備「送很大」
3前朝綠官遭彈劾 蔡英文：不要有政治性
傳承或淡出？五次國共論壇連戰將缺席
台商五年被坑兆元 沈慶京中常會告狀無人問?
宏都拉斯堅拒賽拉亞回國 恭迎美洲國家組織
泰國新流感病例累積達1710 死亡6人
中石油與中海油傳競購Repsol的阿根廷子公司
謝政鵬黃亮祺溫網雙打遇挫 八強止步
潘基文要求會見翁山蘇姬 緬甸遲遲未答覆
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
哥國游擊隊挾持6年經歷 貝丹考籌拍電影
通用汽車：北京汽車工業提議併購歐寶
涉違證交法 倚天前副董獲檢方50萬交保
布規歐隨 傳華府計畫監督政府機關網路流量
溫網 羅迪克力克莫瑞 決賽對戰費德瑞
麥可追思會門票免費送 但僅限美國居民索取
倫敦摩天住宅大樓失火 據信約30人受困
馬總統訪尼加拉瓜 盼兩國持續強化邦誼
倫敦摩天住宅大樓火警 2幼童喪命
義大利拿坡里推出台灣當代藝術展
溫網陪偶像費德瑞練球 黃亮祺超興奮
國際推崇 賴向榮在匈牙利獲癲癇大使殊榮
溫網男雙八強賽挫敗 謝政鵬黃亮祺扼腕
今天的台灣英雄：林坤正賣創意教人做釣竿
全台有陣雨 西半部及馬祖局部大雨
倫敦大樓大火已知奪6命 12人送醫
傳北韓再試射兩枚短程飛彈
領導不力 日相麻生支持率再跌落2成大關
周美青訪尼國世界展望會 與受助童互動熱絡
大陸領隊：台灣遊團費雖貴「愈神秘愈想看」
荷官錢途看好 大學民間博弈課程吸金
連日暴雨 廣西一水庫有潰壩之虞
專家：購物價格無優勢 陸客赴台遊遇瓶頸
北韓又發射兩枚飛毛腿導彈
兩岸產業分工 台商回流增溫
在泰經營國際學校有成 張耀浪擬回台上市
政府開大門 泰國際學校大增潛力無窮
培林閃電辭州長 總統大選鋪路揣測甚囂塵上
廣州亞洲運動會舉辦後將有重大變革
中國造深潛母船 潛水能力達300公尺
中國高考最牛作文作者拒絕破格錄取將重考
北京直航西藏下周首飛
兩岸和緩 日媒籲日加強和台經貿關係
麥可追思會入場券網站塞爆 吸引逾5億次點擊
馬總統訪尼國 奧蒂嘉：兩國關係良好
捷運內湖線通車 車門一度誤訊號感應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南韓：北韓發射飛毛腿導彈具濃厚政治目的
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北市和平東路逾百坪商用國有地 16日標售
企業家點名 松山機場將設商務航空中心
尼國總統：賽拉亞最快本週末返宏國
上海又出現危樓
湖南洪澇升級 500萬人受災
中國與俄羅斯簽署航天合作新計畫
長江之水穿越黃河地底隧道明年初將貫通
武嚇叫囂不斷 北韓上午再試射2枚短程飛彈
非盟抗國際法庭逮捕令 讓巴席爾非洲走透透
北韓發射短程飛彈 日政府嚴重抗議
心智障礙者社大結業 如願上場切磋籃球
台中區夜二技個別報名 今明兩天受理
大陸農業界將來台 蘇澳港首次直航客船
開放陸企購房產 北市五大商圈受惠
新加坡新型流感病例近千例 列全球第九
疑遭沙門氏菌污染 美麥片公司回收產品
尼國零飢餓計畫 馬總統允配合
廣東貢品「掛綠荔枝」飛入尋常百姓家
中國大陸6月發電量止跌回升
救失業 政府輔導1300畢業生非營利組織實習
中國大陸南方豪雨如注 北方熱如烤箱
MLB 倪福德投2/3局 無安打無自責分
福建永春礦區塌方 5人死亡
莫瑞溫網失利 英媒失望未破除73年來魔咒
歐文斯康寧高球賽坎普領先 曾雅妮暫列第21
獨木舟環台 海大學生挑戰千里
北京通州區一污水井中毒事件致7人死亡
中國國際航空贊助 19學生訪貓熊故鄉
太平洋溫室氣體海上觀測 今完成首航
北韓發射導彈 外交部：關切並譴責
北縣汐止民宅火警 警消獲報迅速撲滅火勢
急起直追 福斯擬2013年推出首款全電動車
好茶村遷村延誤 劉揆要求節省公文時間
流行樂天王追思會 門票大熱旅館被訂光
不管台商權益？國民黨：報導非事實
提升草根力量 民進黨月底辦網路營隊
限期肅貪 陳肇敏：弊絕風清毋枉毋縱
青輔會政策論壇 鼓勵青年參與公共事務
史丹福詐欺案受害人 對英保險商提集體訴訟
傳北韓向日本海發射3枚短程飛彈
失聯國民黨員回黨潮? 北市黨部:有技術限制
總統可望兼黨主席 馬系立委不選中常委
花蓮水舞 縣府辦商品市集帶動商機
奧蒂嘉開車一心多用 總統笑稱不敢打瞌睡
陽明山工地吊臂砸落 民宅損無人傷
北韓再向東海發射第3枚短程飛彈
北韓向東海發射第4枚短程飛彈
IAEA新署長天野之彌：未發現伊朗核武實證
內湖線通車 捷運員工家屬齊體驗
台灣商輪觀測溫室效應 環署：貢獻全球
搶第二勝 王建民明出戰藍鳥
捷運木柵內湖線通車首日 列車隧道剎車停駛
雲林立委補選 綠營選情升溫
台灣與江蘇勞工將定期交流及培訓認證
北市知名餐廳火災 2員工輕傷送醫
3萬多人搶中華電信236個職缺
大專生至企業實習徵才 求職者憂心難錄取
彰縣辦成年禮 進入人生另一階段
高市身心障礙兒畢業 家長老師泛淚光
玩物養志 法官楊炳禎展珍藏明清銅爐
放暑假阿嬤憂午餐不繼 中市府探視
分享近代名家國畫 王廣亞辦展又捐畫
國際都市發展年會 10月在台舉辦
宏國政變領袖頑抗 回應以退出美洲國家組織
南韓：北韓發射第5枚飛彈
高捷推出穹頂咖啡 假日可佇足賞藝術
大前研一21日來台談兩岸合作展望
江西廣西嚴重洪澇造成3死4失蹤
菲律賓軍方：南部千名叛軍遭格殺
澎湖汲取靈感 西瀛畫會返鄉開畫展
高市國稅局調查幼稚園等業務收入
抗北韓核攻 韓中期國防計畫投資4兆多台幣
拳擊手黃文祺愛料理 盼全運會為中市爭光
電影看太多 竊車賊跳車逃避警方查緝
獨木舟千里環島 海大生追夢挑戰自我
台灣400多位高中生抵滬參加兩岸中學生交流
民進黨投縣推薦林宗男 花縣長擬開放
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
巴拿馬凌晨發生地震 馬總統已離境轉赴尼國
缺席國宴 奧蒂嘉將向馬總統致意
劉揆:好茶村遷村訂時間表 逾時未完成究責
海基會：開放海峽中線完全看政府授權
嘉義創意園區童玩Update 展現不同玩樂風
迎世運 高雄業者搶運動服飾商機
汐止溪邊先後發現兩具屍體 警方全力調查
營建署:台江國家公園 濕地文化全新類型
北京維權律師控訴遭官方打壓
阿里山旅遊輕鬆玩 嘉縣提供餐飲資訊
亞洲創舉 台灣明年啟動空中觀測溫室氣體
馬祖連日豪大雨 南竿節水仍供3停1
胎兒長在肝臟險些奪走大陸1女子性命
景氣衰退產業外勞大減 人數低於社福外勞
三高產婦日增 吳淡如產子成教案
學者：金門古砲遺址 出土砲數冠東亞
升格底定 民進黨台中黨部盼選舉提早因應
甜心教主郭怡婷 代言化妝品談護膚
募款千餘萬 嘉邑行善團南縣災區造橋
小酌者壽命較滴酒不沾者要長
若立委提案修法區長民選 廖了以：尊重
國片新勢力 跨國合作找到台北城美麗
賴峰偉代表總統 慰問殉職警員陳吉誠家屬
北韓向日本海發射7枚彈道飛彈
耶穌基督後期聖徒教會中縣辦愛心晚會
教育部落格大賽 GM513小天使獲獎
北韓研發飛彈數十年 供自衛以及出口謀利
金壺獎陶藝設計競賽展 劉世平奪第一金壺
女權當道 女性領導人滿天下
員警開車執勤 撞死躺臥馬路旁醉漢
劉揆：開發太慢 浪費大鵬灣這塊寶
青年政策論壇高雄論壇 建議承認中國學歷
挑戰女同志角色 胡婷婷：演來自然未遇阻礙
名女人生產需狡兔三窟 VIP待遇低調為上
籲重視飆車族問題 網友竹市府前靜坐
世衛：全球新型流感疫苗供應仍問題嚴重
南韓：北韓試射7枚彈道飛彈
節縮成本 英國電信提供員工減薪休假
世界少棒亞太區代表權 11國隊伍明起角逐
讓愛轉動整個宇宙 921紀念演唱會起跑
潘基文將會晤泰總理 討論緬甸與泰柬爭議
新七大自然奇景揭曉典禮 有可能在台舉行
選拔新七大奇景 主辦人希望創造全球記憶
大威決戰小威 溫網后座四度成姊妹囊中物
4縣市首長看微笑彩俑 感受漢代幸福微笑
北韓飛彈研發大事紀
印尼總統大選競選活動今結束 8日投票
淡水南瓜嘉年華 272台斤稱王
總統盃舉重賽開幕 王金平盼選手有好成績
新七大自然奇景選拔 玉山可望過關
新流感住院卻死於觸電 杭州醫院賠償家屬
北市爭取主辦 新七大奇景揭曉典禮
新流感死亡第7例 泰國5天長假盼減緩疫情
區長民選時間緊迫 徐中雄：至少要盡力推動
中央社新聞小百科：產業外勞與社福外勞
再確認34例 星新型流感病例破千
因龍潭案遭彈劾 劉世芳：不迴避責任
林百里自嘲童年偷番石榴 長大才能搶市場
布瑞特盃成棒賽合庫勝台電 奪預賽冠軍
捷運內湖線營運首日 9小時6.1萬人次搭乘
雕出生命力 王秀杞雕塑藝術展北縣登場
雲門戶外演出 上萬民眾冒雨席地觀賞
裝GPS WiFi卡 戴爾小筆電變身衛星導航器材
亦宛然李傳燦逝世 一生奉獻布袋戲薪傳
書法名師聯展 現場揮毫展功力
活到老學到老 8旬長青族書畫展感動人心
北高公共建設啟用 鄰近商圈商機俏
國父紀念館中正紀念堂 將移撥文建會主管
金門水頭碼頭通關大樓火警 虛驚一場
七大廚師秀廚藝 郝龍斌扮二廚
陸客來台 周錫瑋:業者不宜向旅行團收押金
高縣公墓空地發現男屍 警調閱錄影帶偵辦
巴西小瑞士國際冬季音樂節登場
周錫瑋訪淡水蔡家村人瑞 體驗作刺殼粿
北韓試射7枚彈道飛彈 警告美國意味濃
美個人所得及儲蓄率揚升 金融海嘯不重演
美籲北韓勿加劇緊張情勢 專注去核化談判
新七大奇景基金會總部 無人辦公但大有來頭
攜手對抗溫室效應 台灣與世界接軌
樂於受到平等對待 俄殷盼歐巴馬到訪
鯨豚2度流連林口海岸 合力搶救外海野放
溫網女單冠軍戰 小威克大威 第三次封后
俄總統：歐巴馬到訪將為美俄關係開啟新展望
立志打造中國華爾街 上海將豎立奔牛像
汐止兩浮屍 身分關係仍待查驗
宏國因政變陷入國際孤立 國內緊張不斷升高
小威廉絲溫網女單封后 生涯第11個大賽冠軍
執法官員：麥可傑克森住宅查獲強效鎮靜劑
王建民尋求第二勝 打完兩局 暫以2比2平手
大滿貫11度封后 小威廉絲：不可思議 繼續拼
王建民對決哈勒戴 打完五局 3比2領先
王建民挨轟 3比4落後退場
處理宏國情勢缺席國宴 奧蒂嘉向馬總統道歉
王建民右肩扭傷 今將做MRI了解問題
景氣差 美部份城市取消獨立紀念日煙火秀
LPGA歐文斯康寧精英賽 曾雅妮躍居第四
MLB波沙達再見安打 洋基勝藍鳥王建民傷退
王建民出現新傷 MRI報告：右肩拉傷
今天的台灣英雄：楊志宏彩色水餃傳遞幸福
北韓射導彈造成東北亞緊張 南韓深表遺憾
郭泓志復健賽表現佳 可望重返大聯盟
王建民傷退 吉拉迪力挺 相信會回來
馬總統久誼之旅 宏國情勢成最大變數
世運將登場 浮士德球中華台北隊艱苦備戰
王建民右肩拉傷黏液囊炎 恐再列15天傷兵
王建民進傷兵 可能休息一個月
開放海峽中線 馬總統向中國說「不」
尼國總統：台灣人民不能在聯合國缺席
對北韓制裁 歐巴馬將比布希強硬
溫網男雙 奈斯托和辛蒙尼奇衛冕成功
PGA全國錦標賽第3輪 伍茲和金河珍並列第一
宏國被罷黜總統 誓言週日回國
中市設學習中心 助新移民融入台灣社會
蘋果安殺番農藥放寬標準 進口國產一體適用
即使有風險 厄瓜多總統堅持陪賽拉亞返宏國
台北電影節大陸影片呈現社會陰暗真實面
美洲國家組織中止宏國會籍 回應宏國政變
北韓射飛彈 中國外交部籲各方冷靜
台灣西半部東北部大雨特報
共軍進行首次戰區級聯合戰役演訓
奧蒂嘉若再缺席活動 台灣將停止援助計畫
抱走溫網后冠排名仍居第二 小威再批莎菲娜
蘇貞昌：縣市合併升格 城鄉差距恐拉大
LLB 中華首戰10：0提前擊敗澳洲
迎世運好印象 高市發動大掃除
復育數千蝴蝶 林孟姍獲蝴蝶媽媽稱號
160萬人申請麥可傑克森追思會入場券
潘基文：聯合國繼續要求緬甸釋放翁山蘇姬
單粒果實40公克 新品種新台農4號吉荔上市
馬總統：兩岸外交休兵僑務也要休兵
中國官媒電子版社論開天窗 或表達不滿
宏國拒讓賽拉亞復職 美洲國家組織中止會籍
2萬元座椅 國際會議中心要觀眾全新體驗
內湖線通車 週邊百貨業績增六成
馬總統結束尼國訪問 奧蒂嘉以行動表達友好
強化世運維安 警力裝備陸續進駐操練
韓華志工會舉行暑期培訓及聯誼活動
張芸京破天荒熱賣 8月將辦個人演唱會
周美青與朱宗慶打擊樂團在尼國表演造成轟動
歌劇魅影水晶燈掉落測試 臨場感十足
慶祝國際合作節 雲林縣表揚優良社場
東海岸賞鯨 數百隻熱帶斑和飛旋海豚迎賓
桑定政權總統5度爽約 台尼邦交不穩？
推寫真套卡 卓文萱盼以笑容美腿力抗巨乳
宣傳反詐騙 警方表演戰技及推悠遊卡
告別地雷 金門古寧頭慈堤舉辦放風箏活動
皇后號船員滯台 滿州阿嬤送衣食
總統盃舉重賽 奧運銅牌陳葦綾盧映錡聚焦
再標錯價 戴爾致歉 網站購物系統修復中
兩岸千名學生上海飆歌
藥毒所:台美諮商 台灣放寬蘋果安殺番標準
板橋銀樓夜間傳槍聲 改造槍彈挑釁店家
北韓試射7枚彈道飛彈 美籲勿加劇緊張情勢
世大運跆拳道 楊淑君再添一銀
貧民百萬富翁童星搬新家 鐵皮屋變公寓
世大運跆拳道 楊淑君再添一銀
溫網花絮 費天王與羅迪克 背後都有賢內助
印度業者要求對中國蘋果濃縮汁提高進口稅
印度種姓歧視殃及無辜稚子
重返世界第1 寫新頁 費德瑞：力拼溫網冠軍
王建民右肩酸緊 可能影響下場出賽
無法見到翁山蘇姬 聯合國秘書長失望而歸
受不景氣影響 梵蒂岡市財政出現赤字
紐約自由女神像王冠 911後首度重新開放
全台悶熱有陣雨 出外應帶傘
美洲國家組織今決定是否中止宏都拉斯會籍
麥可前妻爭監護權 家族友人：孩子不識生母
中俄指東北亞局勢升級可能引發軍備競賽
訪俄前夕 歐巴馬：盼在平等基礎上建立新關係
金融業下半年獲利 可望優於上半年
魔法有待加強 哈利波特「榮恩」染新流感
中銀簽海外代理行提供人民幣跨境結算服務
深圳龍崗原公安副局長被判刑11年
FDI大幅下滑 中國提出吸引外資政策
周小川：四兆元經濟刺激計劃存在風險
中國果品流通協會踩線團預定傍晚抵台
中國實施家電下鄉帶動家電回收行業
扁案審理關鍵 扁父子對質及延押庭將上演
衛署放寬農藥標準 學者憂毒蘋果襲台
胡錦濤啟程赴歐出席G8對話會
廣東副省長：吸收外資優勢不再
台北電影節中國影片難在大陸上映
共軍學者：中國建航母只待下決心
日媒：日本內定在與那國島駐軍對抗中國
聯結車遭火車衝撞 1員警受波及頭部重傷
板橋地院遭開槍挑釁案 4嫌落網
親友資料網上全都露 英國情報首長安全堪虞
金管會：保險業辦微型保險 應設客服單位
中和市風箏工廠火警 迅速撲滅無人傷亡
亞馬遜被東京國稅局追討鉅額課稅處分金
福建泉港區將興建台灣石化專區
身障特考7日將放榜 錄取率6.86%
內政部：政府補助 低收入戶主要收入來源
保發中心:產險業前4月保費收入年減4.95%
統計:人身保險業前4月保費收入年減8.56%
外交高層:台尼關係良好 絕無召回大使規劃
中國延後檢閱網路新措施 日媒籲仍須警戒
金門古砲遺址順利挖出9門砲 可望揭開身世
國際會議來台 經部成功爭取18案逾1.5萬人
考試院：明邀財政部檢討國考及格證書規費
大考中心：98指考疑義 明天前申請才受理
酒後無聊興起挑釁 朝板橋法院開槍4人落網
紀錄片六局下半首映 強調棒球教育過程
暑假打工薪水 調查:逾7成大學生計劃儲蓄
防疫物資搶手 GSK新廠牽動台灣疫苗政策
北韓昨連串飛彈試射 可能包括中程飛彈
暑假親子出國旅費降3至4成 小孩優惠特多
傳戴爾又標錯價 消保官籲經部訂網購規範
吸引大陸客 美國加州在大陸強力促銷
四川考生甲骨文作文引發爭議
檢調入立院搜索約談 藍營擬修法規範
國民黨魁選舉 海外黨員選票已全數寄出
台灣電影最遙遠的距離 23日荷蘭首映
升格生商機 周錫瑋偕業者登陸招商
福建漳平將建台灣現代農業觀光休閒中心
北京舉行上海世博展 王岐山啟動水晶球
掃走金門憂鬱 排雷大隊化惡土為綠地
香港記協：媒體自我審查愈趨嚴重
中國首個地鐵直播電視在上海開通
段錦泉8日發表亞洲貨幣單位專題演說
拉美局勢複雜 台灣外交應擬交往準則
兩岸金融監理MOU觀察團返台
縣市改制配套 待凝聚共識修法解決
汪笨湖：王文洋擬辦窮人銀行組第三勢力
慶祝113歲生日 台北地院10日擴大舉辦院慶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
傳以色列潛艇首度穿越蘇伊士運河
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
內政部：1至5月救護出勤32萬餘次
酒後口角 男子駕車撞斃友人
雲林立委補選 綠營支持者互別苗頭
限境全交法院裁決 法界：涉修法面向太廣
媒體：日本考慮引進新型飛彈防禦系統
港民建聯促港府借鑑台灣環保文化經驗
政府展現強硬態度 奧蒂嘉為爽約道歉
戴爾錯標價 經部:非主管機關 無法源介入
通車次日 北捷內湖線仍擁擠
汐止雙屍案 檢警：病理解剖釐清疑點
台中港區油灌車傳氣爆 2名工人灼傷
入境台灣罵移民官 1美籍大陸人挨罰500美元
生態旅遊正夯 慢遊墾丁別有風情
星將舉行大規模反恐演習 避免孟買事件重演
舉報首爾市收賄教師 可獲獎金最高77萬台幣
兩岸中學校長論壇探討學校文化創新
中區就業主動出擊 獎助雇主強化人力資源
因應明上班日 捷運內湖線尖峰90秒1班
香港新增26例H1N1病例 總數近千
衛署放寬蘋果農藥標準 朝野立委同表不宜
北縣醫：三伏貼不限三伏天 暑假都適合
金門古砲群出土 火砲考古史意義重大
台贈蔣介石宋美齡抗戰照片 在重慶展出
因應通車上班日人潮 內湖線嚴陣以待
大阪一家柏青哥店疑遭縱火 4死18傷
暑期青春專案開跑 警撒網防飆遏阻毒色
台商子弟回台就學 適應問題不容忽視
越南北部山區豪雨成災 至少15死14人失蹤
菲律賓南部教堂遇襲 至少5死34傷
警察變強盜 台東員警涉仙人跳恐嚇取財
香港7月7日起實施塑膠購物袋收費
反對黨：見不到翁山蘇姬 潘基文一大損失
推免試入學 教部擬縮小公私立學費差距
達賴喇嘛74歲 信徒新德里舉行祝壽活動
內湖線塞爆 北捷：常態運量確立後問題可解
台灣工會與江蘇工會研討交流
菲南教堂外驚傳爆炸事件 至少5死30傷
大陸碩士生在美拜會達賴 遭開除學籍
百人堵路討薪 廣清高速公路交通受阻
放寬安殺番 台灣市售蘋果96%進口 美國居冠
康照洲:蘋果安殺番殘留新標準 有檢討空間
蘋果安殺番農藥放寬標準 學者:衛署應說明
繳回退伍金可併年資 現役軍官誆騙學長
捷運木柵線跳電 麟光至動物園站停擺
澳洲軍艦辦獵艷賭注 海軍展開調查
美佛州迪士尼世界列車凌晨相撞 一死數傷
被控違反航空法 泰外長月中須向警方報告
泰國新型流感病例突破2000
捷運木柵線跳電部分停擺 8:40恢復正常
劉燈城：盼辦事處升分行 開放人民幣業務
藍委:簽MOU 7銀行大陸辦事處可升格分行
調查人員：葉門航空空難 發現黑盒子訊號
北市府請客 千人見證世界最長晚餐
司法人權晚會 扁媽泣訴籲無罪釋扁
兩名中國婦女在阿根廷因H1N1新流感死亡
結合印度文化與歌仔戲 秀琴歌劇團演阿育王
布瑞特盃成棒 台電大勝合庫封王
2009台北時尚秀 50家餐廳拿手菜上桌
保加利亞大選登場 右派反對黨獲勝機會大
維護國家尊嚴 政府對奧蒂嘉採強硬態度
金管會:兩岸協商金融MOU 市場准入平行進行
羅澤成：台銀盼儘早登陸設分行
石原裕次郎往生23週年法會 10萬粉絲追悼
前美式足球明星麥奈爾遭槍殺 與女友陳屍家中
哈德遜河國慶煙火再現 美國歡度233歲生日
溫網男單決賽首盤 羅迪克7比5獲勝
伊朗釋放華盛頓時報記者
司法人權晚會 謝長廷籲救司法
兩岸貨幣清算協定 周阿定：雙方正洽談中
和平鄉休旅車滑落山谷 4人輕傷
菲國主權信貸評級 標準普爾維持穩定
世大運 跆拳道張瓊芳再添一銅
奈及利亞叛軍再度襲擊殼牌石油設施
溫網決賽對戰羅迪克 費天王扳回一城
高孔廉會李炳才 促重視台商人身安全
氣象局解除大雨特報 全台明悶熱有雨
印尼：歐盟可望解除4家航空公司禁令
前華府市長涉嫌跟蹤女性被捕
溫網決賽激戰羅迪克 費天王第3盤再下一城
桑定政權總統5度爽約 台尼邦交不穩？
宏都拉斯禁止搭載賽拉亞飛機降落
溫網男單決賽苦戰5盤 費德瑞拍下羅迪克
洋基隊將王建民列入15天傷兵名單
溫網再封王 費德瑞15座大滿貫冠軍史上第1
賽拉亞離開美國 搭機飛往宏都拉斯
Back to list