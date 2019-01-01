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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
北京異議人士致函溫家寶要求公平待遇
巴西經貿投資研討會23日舉行
嘉大畢業典禮 泰國姐妹校副校長到場祝福
助身障者媒合工作 中區就業:徵才職缺逾百
香港貿發局：金融海嘯不影響銀髮族消費
高學歷高失業率 大學生職涯規劃熱門
國防部：國軍志願士兵甄選 8日起開放報名
大學生別眼高手低 金融海嘯重思職場態度
不景氣畢業即失業 大學生嘆工作難找
世足賽 荷蘭踢走冰島 歐洲區率先擠進會內賽
上海世博會強迫拆遷 受害民眾集體維權
新流感病例首見澳洲移入 跟團旅遊感染
台灣東元集團有意參加南昌地鐵建設
墨托兒所大火罹難者面目全非 家長忍悲認屍
台灣捐贈電腦 助馬紹爾群島政府電子化
福建13院校將與台灣院校聯合培養人才
巴黎觀光客：看到歐巴馬 看不到聖母院也OK
墨西哥托兒所大火 死亡人數增至38人
國小校長轉任 北市公佈2階段第1次遴選結果
台鐵122周年慶 CK124蒸氣車頭搶丰采
鐵道教育向下扎根 高鐵營隊首招國小學生
窮困中的一線希望 阿爾巴尼亞鄉村居民瘋淘金
雙C匯流 Twintel金三角優勢受考驗
菲眾院衛生委員會主席 率團訪問金門
鼓勵生育不能只靠津貼 政府需打造有利環境
馬總統訪高市康達家園 與扶助少女相見歡
稻作不稔實災害補助 立委爭取再放寬
花蓮稻農爭補助 農委會：符天災救助標準
澎湖北辰宮燒王船 場面壯觀
匈牙利捷克發生新流感 外交部列黃色警示
心臟支架病人患糖尿病 胰島素增敏劑可護心
北捷內湖線履勘 測試訊號異常與地震狀況
總統高市行程馬不停蹄 是否選黨主席不鬆口
法網公開賽 費德瑞提點 庫茲妮佐娃再攀高峰
金門縣府擬與台鹽合作 開發鹽田觀光產業
世界環境日 北縣府辦環保鐵人三項
社區關懷照顧據點大賽 阿公阿嬤粉墨登場
彭淮南獲頒榮譽法學博士 倡亞洲使用亞元
內湖線即將通車 噪音擾鄰問題有待解決
超過馬媽媽 馬總統妙語如珠探視邱淑容
新聞局地新處鼓勵親子閱讀 從兩性教育開講
澎湖1士兵釣魚不慎溺斃
彭淮南：若發展亞元 可免受國際禿鷹攻擊
總統:2階段成立海洋部 統籌海洋及漁業事務
用愛療癒 心理治療師丹尼爾發表用心中文版
培訓阿富汗護理人員 台灣護理學會開先例
閑人經濟 中國網路產業躲避金融風暴法寶
向傳藝大師學習 文資教育體驗營將開辦
媒體：因應北韓飛彈攻擊 南韓擬定防禦策略
量縮價穩 台股可能整理後再攻
台北大學畢業典禮 江丙坤勉誠實做人
內湖線車站秀創意 湖城故事串起人文風情
豐田著手削減小型車成本 每年節省10億美元
玉山盃青棒賽完封高市 南市奪冠
南美新型流感病例持續增加
早療成效好 低收入新生兒將可免費聽力篩檢
索羅斯斷言中國經濟已開始復甦
英對台免簽證實施逾三個月 雙方關係更密切
大陸面板採購增至44億美元 盼共拓全球市場
洛陽紙貴 村上春樹新作1Q84搶購一空
台東稻作提高補助？農委會：複查受災程度
中國大陸青少年近視發病率居世界第二
不景氣身價貶 蒲亭對俄羅斯富豪頤指氣使
失智人口年增1萬人 協會盼長照保險納考量
內湖線履勘 兩站需增設標示通車前改善
中日外長會談 日促中發揮影響力制裁北韓
國民黨主席改選時程 明起送交黨內程序定案
北市公車撞機車腳踏車 1死1傷
阻止克萊斯勒出售案 債權人上訴最高法院
內湖線逾千自行車位 僅松山機場站未設
以總理將演說提政策 闡述中東和平進程
法網三度成為傷心地 莎菲娜：我會記取教訓
旅美藝術家張力山藉車道枉死動物說故事
中職牛勝象 正田樹7又2/3局好投
歐巴馬完成中東歐洲行 自認圓滿成功
上海再發現2例H1N1新流感確診病例
首爾佛光山寺10週年 心定法師講法
台灣參展上海電視節代表團先遣人員抵滬
中日高層經濟對話 交換多項合作備忘錄
看好中國市場 各國踴躍參展上海電視節
媒體揣測歐洲行冷落德法 歐巴馬回批太誇張
經歷一次世界大戰 英國老兵歡渡113歲生日
北京今天再添2例H1N1新流感確診病例
俞正聲會見新加坡總理李顯龍
郝龍斌訪義 邀佛羅倫斯官員參訪台北
北韓重列恐怖主義黑名單？希拉蕊表示將評估
殉職警官家屬 明控新任檢察司長涉瀆職
國民黨主席選舉牽動權力布局考驗團結
被指演習放水 國防部:沒必要自欺欺人
中國和日本保証協力促進全球經濟復甦
溫家寶：繼續堅持西部大開發戰略不動搖
新型流感肆虐 菲天主教彌撒禁人身接觸
黎巴嫩國會選舉和平展開 選民踴躍投票
亞洲國際區域肚皮舞大賽 台灣獲團體組冠軍
法網男單冠軍賽 費德瑞擊敗索德林封王
布萊爾：英相布朗人格有缺陷 終將下台
台北市立交響樂團歐洲巡演 展現高水準文化
伊朗溫和派總統候選人之妻拒與蜜雪兒相比
歐巴馬忙裡偷閒 與家人參觀龐畢度中心
歐巴馬法國餐廳享用美食 專人試吃以策安全
法航客機空難：巴西軍方再發現三具屍體
巴西官員：又撈起三具法航班機罹難者屍體
巴黎頒授榮譽市民予達賴
法艦文托斯號又尋獲一具屍體
法出動核子潛艇 搜尋墜海法客機黑盒子
加彭總統彭戈西班牙就醫 傳癌症病逝
法航客機失事海域 尋獲17具屍體
如何促進中東和平 以總理將闡述個人見解
中國新流感檢疫超嚴格 美國市長上海遭隔離
法航失事班機搜索工作 至今找到17具屍體
波灣四國簽協定 推動單一貨幣聯盟
LPGA州農菁英賽 洪沁慧並列第六
國殤高球賽伍茲封王 宣告重登頂峰
歐洲議會選舉投票率創新低 保守派明顯勝出
成都公車燃燒慘劇 有人攜帶汽油上車
黎巴嫩國會大選 執政聯盟宣稱獲勝
希拉蕊：美考慮將北韓重列支恐名單
GDP佔全球40% 美日中三方將政策對話
華彩抒情女高音+臺灣交響樂 聯袂演出
信念破法網魔咒 費德瑞14大滿貫金盃寫傳奇
邱毅：最近許多放話 吳伯雄心如刀割
美國研究：搭大眾運輸工具未必比開車環保
首次跨足好萊塢 全智賢來台宣傳新片
同機乘客疑染新流感 美紐奧良市長上海遭隔離
NBA 洛杉磯獲選主辦2011年明星賽
BIS：政策奏效 全球經濟最壞時期可能已過
經濟衰退 全球航空業今年預估虧損90億美元
總統是否選黨魁 吳伯雄：15日有結論
為吳伯雄設榮譽黨主席 胡志強：尊重不夠
高雄迎世運 220輛中低底盤公車將上路
日航飛台北班機乘客座位起火隨即撲滅
國泰富邦捐建台大霖澤萬才兩館今啟用
美國2名記者非法入境北韓 判刑12年苦役
大專畢業生實習 教部估月底前媒合1.5萬人
港媒：中共空軍建軍60週 將舉行大閱兵
紐時：美擬尋求中國協助 攔截北韓載運核武
簽署GPA加入書 馬總統：商機9600億美元
經部:12吋晶圓登陸評估 下半年主要工作
王建民最近將升格當爸爸
國防部：國軍招募考試疏失 評估是否補救
黨主席之爭 受委屈的吳伯雄說「不要為他感到委屈」
綠營：開放12吋晶圓廠赴中 目前不宜
徐熙媛獲選亞洲最性感素食女藝人
大型股回檔 台股重挫228點
北韓判美記者12年勞役 爭取與華府談判籌碼
馬確定參選黨魁 吳伯雄：會裸退、讓到一乾二凈
智利通報第二起新型流感死亡病例
兩岸司法界7月聚首福建
農委會主委陳武雄 藍綠都批「狀況外、是非多」
泰新型流感出現第10例 將防範學生傳播
盧廣仲代言悠遊聯名卡 獻唱100種生活
馬總統三告侯寬仁 王清峰：尊重總統訴訟權
好萊塢新片血戰撮合 全智賢和小雪成好友
中科營業額持續上升 全年上看2500億
新光銀行「兒童寶貝營」 教小朋友學校沒教的事
三星上將梨豐收季
5月進出口額半年新高 較去年同期仍衰退3-4成
「虎咬豬」V.S.「大熱狗」！ 平民美食大車拼
念念不忘在漢學
蔡萬才、蔡宏圖回饋母校 臺大法學院「萬才館」「霖澤館」6月8日正式落成啟用
土銀城中理財旗鑑店 168全新上路
友華生技子公司友霖生技取得英國Summit新藥全球智財權及產銷權
訊聯5月營收5422萬元 續創歷史新高
遊戲橘子5月合併營收大幅成長45.21%
《黃金城online》千萬麻將大賽6/16起即將開打 最大獎賓士ML-320開回家
法網 費德瑞終登王座 完成生涯大滿貫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法富豪日內瓦遭情婦槍殺案 本週開審
30年來首度公開放映電影 沙國數百人嘗鮮
「天外奇蹟」 蟬聯北美票房冠軍
再添2例 印度新型流感確診病患增至10人
古巴通報第5例新型流感確定病例
今天的台灣英雄：李宗銘養台灣鯛打下江山
英衛生部：全國共有557個新型流感病例
全台晴朗高溫逾30度 11日鋒面帶來降雨
出口不振 日本四月份經常帳順差銳減54.5%
MLB 洋基逆轉秀 4比3勝光芒
歐洲議會選舉投票率初估43% 創歷史新低
台股開盤上漲50.58點 為6907.32點
LPGA州農高球賽南韓金寅璟封后 洪沁慧第6
福建漳州國稅局為台商開闢快速服務通道
濟南發生攀岩設施倒塌事故5人死亡
祕魯警民血腥衝突 死亡人數攀升至34
郭靜穩坐KKBOX單曲冠亞軍
大林慈醫：攝取多色彩蔬果 身體更健康
防疫漏洞 香港1新流感隔離患者擅離醫院
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
2年來首次 新加坡出現境內傳染瘧疾14病例
中國長城6號反恐演習明天登場
台東想飛的季節 水陸空一次玩個夠
中國新一代高速列車預計2011年啟用
胡適信札高價拍賣 中國官方優先收購
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國僑聯主席訪台 僑委會：歡迎
電梯驚魂 消防人員救出受困女子
歡慶執政聯盟勝選 黎巴嫩人開香檳煙火齊放
賣壓湧現 大型權值股疲弱 台股開高走低
屋主返家遇竊賊 機警記下特徵報警逮人
中油橋頭供應中心空油槽火警 虛驚一場
防登革熱 衛生局籲出國旅遊防蚊蟲叮咬
鳳山牛寮段開發 高縣府:已提報區段徵收
上海網民惡搞聯考作文題 網站烏龍轉載
勒戈崖創作咖啡杯 訴說排灣族故事
國民黨團：首席副書記長選舉公平公正公開
回應51訴求 勞委會12日與勞工團體對話
大陸大學聯考作文題目命題各有特色
官媒證實深圳市長許宗衡被調查
中國首顆火星探測器預計10月升空
NBA明星賽2011年將重返湖人主場舉行
央行澄清 彭淮南未暗示月底不會升息
廣西破獲大型走私案 抄出173只熊掌
NBA冠軍賽湖人延長賽險勝魔術 對戰2-0領先
替畢業生找工作 就服中心南大辦徵才
看好景氣 國泰富邦雙雙加碼股市
西班牙前獨裁者孫子 傳毆打謾罵阿根廷女警衛
研考會：先成立海洋委員會協調跨部會業務
阿富汗護理人員來台 外交部盼與國際接軌
BRICs倡議替代貨幣 美元儲備卻增加600億
行銷黃金玉冷筍 胡志強送李澤楷當賀禮
醫師：飼主免疫力差 寵物傳染病易上身
陳沖：8月前提金融消費糾紛評議制度
台新聞局官員抵上海參加上海電視節
菲力普斯8.74公尺 摘普里方騰跳遠金牌
日本：北韓警告10日起3週禁止船隻靠近東岸
王雪紅當選台塑董事首度露面 低調避媒體
變相打壓 北京多位維權律師考核不及格
鐵路節迎花博 5米花精靈綠雕亮相
NBA總冠軍賽第二戰 湖人再勝魔術
國民黨主席選舉 15與16日領表
NBA冠軍賽 加索延長賽發威 湖人隊2連勝
台股跌 外資匯出 新台幣匯率中午貶1.15角
封鎖色情網站 傳中國要求市售電腦安裝軟體
王雪紅:中小企業是國家血脈 攸關經濟發展
校正公電（PHO05號）
農委會：無權責授權農發基金會與大陸協商
中常委促辯論 鄭文燦:黨內中國政策無歧異
花蓮1女嬰遭遺棄公園 暫安置門諾照護
肛門藏海洛因闖關 高市警逮2嫌
尼加拉瓜又爆6起 新型流感病例增至26
華郵：美國政府將允許部分銀行償還紓困金
暑假何處遊 「福氣互照」樂活兼行善
葉金川：台灣波蘭醫學生氾濫 須通過甄試
成思危：亞元至少要10年 人民幣不太可能
5鄉鎮罹癌六輕顯著相關? 雲縣議員要求停工
冷凍餃子票選 冷冰冰造型口味暖用心
牙醫師:吸菸易患牙周病 且影響口腔治療
穿越德記洋行時光隧道 體驗荷蘭開台實境
青輔會工讀計畫 月薪1.8萬元12日截止報名
全球航空業環境惡化 今年虧損將擴大
台股收盤跌228.72點 為6628.02點
橋頭供油中心空油槽火警 未影響高高屏供油
用心活活出愛 熱愛生命獎章得主建中座談
中國上海航空獲准與東方航空合併
肥貓多 經委會將設調閱小組查財團法人
台股開高走低 收盤大跌228.72點
大摩：台股拉回後再漲 年底看8500點
中國自製獵鷹L15高級教練機首飛成功
外國旅客減少 泰國SPA業擬向海外發展
美媒：北韓判處凌志美與李雲娜勞動12年
大馬防長：馬印應暫停在主權爭議海域巡弋
英國駐台代表率團拜會台北市政府
6月台指期收跌189點 正價差14.98點
6月電子期收跌6.35點 金融期跌37.8點
凌志美等兩記者被北韓判勞動刑12年
劉揆核定 葉匡時轉任交通部政次
IMF：創設新準備貨幣構想有其可能
葉永烜 獲美國NASA特殊公共服務榮譽勳章
高市錄取公車司機 逾半大專以上學歷
福岡中小學生集體感染新流感確定16病例
綠委拒審查 政院組織改造修法無進展
內政部統計：5月底人口數2306萬餘人
兒童保單 立院初審給付年齡提高到15歲
瑞信：減碼台股 轉進東南亞股市
南韓景氣領先指標上升 睽違7年全部呈正值
李光耀率星國部長深入訪問馬來西亞各州
美國可能尋求中國協助 攔截北韓載運核武
撞死兩騎士 公車司機10萬元交保
台灣增2例境外移入新流感病例 累計21例
北市商業處媒合 降低天母商圈空店率
湖人雖獲二連勝 教頭不滿布萊恩表現
成思危：金融危機5大成因 過度負債為首
義消保險無共識 立院擇期再審消防法修正案
央視新聞聯播改頭換面大勢所趨
黎巴嫩報紙：真主黨在國會大選遭重挫
殉職小隊長家屬 控告檢察司長蔡瑞宗瀆職
北韓重判美國記者勞改 美表達高度關切
台股大跌228點 三大法人賣超90.01億元
日經：日企業本年度資本支出創紀錄減15.9%
江秀真:未來致力登山教育 把經驗傳承下去
調查大衛卡拉定死因 泰方願讓FBI「觀察」
58件台灣書畫作品參加福州辛亥革命紀念展
吳清基探視公車事故死者家屬 允爭取撫卹
農糧署:花蓮受災水稻 每公頃現金救助1.6萬
國民黨擬將政務官納入核定黨代表
日本前官員：景氣復甦似呈W型 下半年再探底
湖北男子體內發現逾百枚繡花針
違建路霸 高雄市民投訴前兩名
湖北囚犯欲捐腎救弟被拒 中國社會嘩然
民進黨籲設傳產千億基金 助產業升級
奮戰小聯盟 胡金龍又敲3安打
工作難覓 山東招聘挖糞工百餘人爭搶
亞洲先驅 中日選手贏得范克萊本鋼琴大賽
健保局總經理朱澤民請辭獲准 副總暫代
正修科大飆熱舞 8校同台秀舞技
索羅斯指中國將率先復甦
立委提案 要求金管會建立信用卡監理機制
影射楊宗緯偕女上旅館 男子被判登報道歉
宏都拉斯發生規模5.7地震
傳澳洲OZ礦業仍將與中國五礦簽約
民進黨：中國採購團經濟宣傳大於實質效果
新台幣兌美元貶1.55角 收32.875元
打造「大陸版」王建民 中國積極發展青少棒
打造高雄航空城 專家促招商養量
東京股市以9865.63作收創今年新高
傳加彭總統逝 消息人士:法失去重要非洲盟友
中國明起舉行長城6號反恐演習
席勒：美國明後年房價恐續跌或停滯
5月出口161.7億美元 近半年新高 年減31.4%
逢甲謝琪媛罹癌兩度休學 勤奮向學獲學位
國民黨金門縣長初選4搶1 14日黨員投票
恆生調低今年香港經濟負成長至5%
民進黨南投縣議員初選起跑 預定提名12席
樹德科大畢業生夜宿學校 留住美好回憶
大陸吸毒歌手滿文軍：我做錯了
通緝犯籌易科罰金 涉改造槍枝牟利被逮
中職 林益全挑戰60場100支安打紀錄
法網公開賽首度封王 費德瑞盼再締造更多紀錄
美國政府尋求監控接受援助企業高層薪資
農委會：花蓮寒害水稻每公頃救助1.6萬元
素食標示7/1上路 標示不清罰3到15萬元
法網公開賽決賽闖入者恐面臨1年或更重徒刑
許宗衡遭調查 深圳高官人人自危
嘉縣衛生局：赴東南亞旅遊 慎防登革熱
楊甦棣22日主持AIT內湖新址動土典禮
歐洲三大股市 開盤下挫
雲林文創商品設計賽 凸顯在地特色為主軸
連江縣長選舉 國民黨採不提名核准參選方式
墨西哥官員：托兒所大火至少42孩童喪生
北京2青年一路搭便車奔赴柏林
王清峰：蔡瑞宗很優秀 很多事要依法律看
石大成：光電產業發展過程符合綠能環保
雙流自然教育中心 7月開幕
嘉市中小學科展頒獎 12作品參加全國科展
日將派人型機器人探月 專家看法分歧
中華電信嘉義寬頻網路升版 10日暫停通訊
賣官書記周光全落馬 陸媒：反映貪官心態
中國科技部高新司長率團 兩岸LED明搭橋
古巴國寶樂團抵台 明起巡迴表演頌樂
世界最棒旅遊徵選 中市府加碼送10萬元
台股跌 外資匯出 新台幣匯率收貶1.55角
玩得安全 嘉縣觀光局辦海上安全訓練
以色列內政部長擬投入資源擴建屯墾區
荖濃溪泛舟季 66元溫泉套裝行程11日搶購
調查：首次換屋族是大台中購屋主力
被指收回捐款 鄺麗貞要求媒體道歉
馬總統告侯寬仁 北院：3月已聲請交付審判
賴姓老翁喪子 紅十字嘉縣支會盼各界伸援手
產品標示賣台？公投護台灣聯盟赴台肥抗議
佛光山主辦 國際華人聯合在印度山谷義診
中國僑聯主席訪海基會 盼深化兩岸僑聯合作
綠營：農發基金會僅有中國資訊 應更新
日航飛機座椅藏打火機起火？飛安會調查
府院黨首長例會 談法案未談黨魁議題
因應兩岸新局福建邊防嚴打涉台走私等活動
歐洲議會選舉結果出爐 歐盟誓言復甦經濟
彰化檢方查獲賣假發票集團 求處6至8年徒刑
天津航空揭牌 10日開始載客
南市副議長涉嫌詐欺等罪 遭起訴求刑7年
公車撞死人 大都會客運總經理致歉請辭
財部估台灣今年11、12月出口年增率將轉正
IATA：全球航空業2020年碳排放零成長
扯落邱毅假髮 黃永田一審判5月
許宗衡違紀被查 港府：不影響深港合作
高志鵬：提議辯論中國政策 非破壞團結
難辨烏龜雌雄 男子網購被騙
選舉挫敗 英首相布朗面臨下台壓力
一銀搶發悠遊聯名卡 年底發卡目標6萬張
外資上週買超台股189.26億元 買超中鋼最多
拍血戰太辛苦 全智賢無法以言語形容
慈濟動員百名僑胞 巴黎東郊沿街撿垃圾
台彩：公益彩券4月盈餘15.72億元
瑞典盜版黨奪得一席歐洲議會議員
歐鴻鍊：取消會晤不影響總統訪尼國規劃
東西快速公路交流道聯絡道路改善修正過關
葉金川：朱澤民完成健保階段性任務
麗星郵輪香港首航台中港 8月4日泊岸
奧萬大7月重新開放 新增吊橋媲美竹山天梯
警方破獲盜挖百年七里香案 市價約500萬
赴中國旅遊人數銳減 美航空業者減班
鐵捲門夾死學生 台中特教前校長被起訴
苗栗鐵人三項大賽 7月11日明德水庫登場
H1N1影響 家長對學童暑假活動持觀望態度
總統府：總統告侯寬仁案 非為個人利益
搶世運商機 高市飯店改頭換面迎賓
雪隧塞車成常態 交通部擬週休假日交管減量
英國歐洲議會選舉 工黨得票落居第三
中部國際機場將建置年服務135萬人次航廈
日美「眉」民調：藤原紀香和木村拓哉居首
台北國際光電週10日登場 綠能產業成主角
中央社新聞小百科：交付審判制度
中華成棒培訓對抗賽 藍隊9：2勝白隊
總統病逝？加彭共和國否認
內政部提醒 捐贈或收政治獻金需符合規定
金門縣國樂團 7/11將於國家音樂廳獻技
歐洲議會選舉工黨慘敗 英相再遭重擊
李淑德80大壽 林昭亮胡乃元將為師獻藝
希拉蕊：一開始我對國務卿職務說不
印度H1N1新型流感蔓延 確診患者增至11人
真主黨警告黎巴嫩不要打該黨武器的主意
總統控檢案聲請審判 綠指追殺藍尊重其權
朱澤民：飛鳥盡良弓藏 不知免除職務原因
原能會實驗：人參可提高腦部葡萄糖代謝率
大陸司法交流考察代表團首度訪台
6月10日起 泰緬國軍後裔可合法在台居留
人本基金會：欣慰被控猥褻的教師遭解聘
碧潭(王留)公圳空間再造 重塑人文風貌
亞青棒球錦標賽名單出爐 南市隊為班底
美記者遭北韓判刑 歐巴馬關切
台灣農技輸中白手套？農發基金會：不可能
憂鬱症外籍配偶 校園內跳樓死亡
國合會代償海地投資案 監委約談戴勝通
國際油價下挫 跌破每桶68美元
大專畢業生實習方案已媒合3396個職缺
亞洲各國政經差異大 亞元整合長路漫漫
調查：50%港人未聽過廣深港高速鐵路
港台媒體最受金融海嘯衝擊
電線勒死母親 男子與女友仍逍遙出遊
馬總統6月底二度出訪 定位經貿之旅
建政60週年前夕 中共要求防範分裂勢力
張鳳書代言公益 籲父母教育孩子關懷弱勢
菲國H1N1新型流感病例續增 已達46例
環署將組專家小組 審議六輕與健康之關係
當年同出道 10年後楊乃文陳奕迅小巨蛋同台
北京SOS兒童村首名小村民入住
第098113期今彩539開獎
不再另行蒐證 交付審判聲請裁准比例低
兩岸LED交流明登場 商機效應受關注
朱澤民下台 健保業務及財務多事之秋
世界海洋日 WTO籲速談成削減漁業補貼
出口年增率Q4可望轉正 經濟落底Q3為關鍵
星將與北歐挪丹瑞3國簽雙邊航空服務協定
第098046期威力彩38樂合彩開獎
鐵人之夜與鐵人村 苗栗鐵人三項賽特色
抗議「誤報」總統死訊 加彭向法使節抗議
英超足賽紐卡索聯隊 降至1億英鎊出售
總統府資政詹啟賢將來港演講
被控瀆職 蔡瑞宗：判決無不當才未上訴
慈濟靜思語20週年 企業家感動滿滿
未獲批准前 沙國女性閣員拒絕上電視
部分客屬藍委拜會吳伯雄 有立委勸選黨魁
調查報告：現在進場買樓 倫敦市賣相佳
新航總裁：不取消空巴A330型客機訂單
中國要求市售電腦 安裝封鎖色情網站軟體
淡大1學生持刀脅迫師生 被制伏送強制治療
出口創半年新高 國貿局：動能恢復良好
歐議會選舉德社民黨慘敗 梅克爾連任機會大
余紀忠講座 翁啟惠中央大學開講
女網雙打世界排名 謝淑薇第12 創個人新高
日20歲全盲鋼琴家 奪美鋼琴大賽冠軍
5月隔拆加權平均利率0.097% 續創新低
中國駐菲大使：對台菲民間往來不持異議
工研院展出3D新科技 開創顯示器新商機
歐盟取消調和法 粉紅酒應循古法釀造
亞洲第一批愛滋病專門保健人員在印度結業
台灣電視節目受大陸青睞
非銀行發行電子票證達30億元 須提存準備金
李大維出席蒙特婁僑界公祭大典
勞健保爭議 縣議員：板橋執行處乞丐趕廟公
第098046期威力彩頭獎槓龜
上海電視節掀波瀾 主辦者盼媒體真實報導
香港旺角再發生高空擲腐液傷人事件
房產強制管理 板橋執行處：有利北縣府
艾比希拜會納吉 泰馬同意共同解決泰南動盪
經濟不景氣 英國離婚人數減少
第098113期今彩539三星四星彩派彩結果
國民黨黨魁議題 客家鄉親挺吳伯雄
北韓以兩名記者為工具 迫使美國直接談判
內政部：大陸人士來台探親與就醫將放寬
劉曉波監視居住期滿 卻未獲釋繼續關押
上海發現第11例H1N1新流感確診病例
凌志美被判12年勞教 家人隱忍但將發表聲明
法航客機空難 巴西軍方確認尋獲16具屍體
歐洲議會人民黨得勝 巴洛索連任有望
美國記者遭北韓判刑 保護記者協會譴責
美前第一夫人蘿拉 樂見歐巴馬任命女大法官
歐巴馬宣示支持黎巴嫩新政府
不再是誤傳 官方證實加彭總統逝世
美設法營救記者 可能由政壇要人與北韓交涉
巴西尋獲法航失事客機尾翼 有助打撈黑盒子
北韓問題升溫 歐巴馬將會晤南韓總統李明博
台師大與德魯爾大學榮獲台法文化獎
美記者遭北韓判刑 聯國籲相關政府儘速解決
今天的台灣英雄：陳冠伶扛起家事守護阿嬤
台灣主辦世運會 以色列想取經
李大維出席加京國語學校20週年校慶
法航早警告機師 速度顯示器與多起事件有關
法航空難 尋獲至少24具遺體 部份性別難辨識
首爾旅展台灣館獲獎
法航空難中國罹難家屬抵法 中國大使親迎
歐巴馬加速刺激消費 創造60萬個工作機會
你是什麼星座？ 12星座提早曝光
暑假帶小孩出遊不花一塊錢
投資人趨謹慎 美、歐股下滑
巴黎授達賴榮譽市民頭銜 中國不爽
美2記者遭判勞教 家人向北韓溫情喊話促放人
李光耀訪馬 稱中國發展速度快得可怕
火燒車效應 成都將改造2000輛公車
馬總統兼任黨主席？王金平：樂觀其成
放寬大陸居民赴臺探親 6/10生效
黨主席選舉 馬總統吳伯雄明共同說明
也是拼經濟 女老師兜售作弊器材牟利
全球最適合居住城市 溫哥華第1台北排62
白茸基倡議韓台新三通 永續傳統友誼
馬總統三告侯寬仁 綠批「一路追殺！」
民進黨：撤換朱澤民「有不可告人的內幕？」
台聯發動連署 公投反ECFA
協助就業 高縣輔導視障按摩師在地化
蘋果新款iPhone可攝影速度快 左伯斯未現身
朱澤民遭免職 民進黨：粗暴決定
麥當勞職業高球賽 曾雅妮做好衛冕準備
許舒博退出縣長初選 並辭黨部主委
推動台灣旅遊 觀光局徵全球50組超級玩家
LPGA錦標賽本週開打 專欄作家看好曾雅妮
中國成世界市場 謝其嘉:盼政府加強西進政策
國光石化另起爐灶 正反意見環署前較勁
兩岸LED互補性大 大陸業者投資台廠意願高
馬總統提漢字識正書簡 盼兩岸達成協議
防新流感傳染醫療人員 高市專檢指定醫院
新聞局何乃麒：台灣積極拓展華文市場
退出縣長初選 許舒博：沒委屈有遺憾
高市遲不引進白老虎 議長指意識型態作祟
海協參訪團拜會海基 談設置刑事連絡官事宜
交付審判裁准機率低 律師:總統有考慮過
環評小組：國光石化新址 須二階段環評
兩岸LED交流會 尋求合作機制
有聲出版品 15樂團獲國家補助
福華大飯店25歲了！餐飲優惠喜迎賓
中國廣電總局馬旭明盼兩岸擴大文化交流
兩岸及香港媒體受金融海嘯不同程度衝擊
影史不朽鴨明星 唐老鴨將歡慶75歲大壽
突然撤換朱澤民 藍綠都「一頭霧水」
呂秀蓮宣傳玉山周報 訪竹縣鄭永金張碧琴
中國要求PC灌網路過濾軟體 產業砲聲隆隆
e化未來教室 掌握世界也抓住學生的心
總統兼黨主席 吳伯雄：6/10日宣佈答案
97年度市府英文網站挑錯達人頒獎典禮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德婦人溪邊溜狗 狗兒叼來手榴彈
歐洲向右轉 議會選舉保守黨重創左派勢力
投資人謹慎應對 歐股下挫
連漲數週後暫停腳步 美股收平盤
美元走強 國際油價回軟至68美元上下
應債權人要求 美法院暫停克萊斯勒出售計畫
「醉後大丈夫」躍居北美票房冠軍
全球最佳生活城市調查 台北第62 香港39
鼓勵廠商進駐工業區 南縣推購地優惠方案
中午陽光強烈悶熱 午後局部有雨
台股開盤上漲8.82點 為6636.84點
墨托兒所大火釀44死 倉庫冷卻系統是禍首
廣東緊縮幹部公費出國人數20%
18個國際機構籲氣候新協議應重視人道情勢
加國魁北克省傳出首名新型流感死亡病例
山東濱州市出現口蹄疫情
大陸第一批新型流感疫苗7月下旬上市
原住民公務人員特考 19日開始報名
秦始皇兵馬俑1號坑20年後第3度發掘
台股跌 新台幣匯率盤初走貶
福建石獅將打造閩台古渡口岸文化區
招攬台灣客 訪韓確診為新流感可獲10萬元
美新型流感病例逾1.3萬件 27人死亡
鋼鐵航運金融走跌 台股賣壓罩頂
美大法官提名人 紐約機場絆倒右腳踝骨折
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中亞貿易訪問團成果豐 估創325萬美元商機
財部：消費券兌付金額725億 回籠8成6
桃縣國小幼稚園教師甄選 預計錄取71人
克魯曼：美國經濟9月前可能結束衰退
MLB 洋基隊單場4轟 擊敗光芒
黑瞎子島將建成對俄合作示範區
朱澤民遭免職 國民黨團籲衛署說清楚
中國舉行大型反恐演習 北京精銳部隊亮相
監察委員巡察南投 12日受理民眾陳情
無視越南抗議 中堅稱南海禁漁是正常措施
泰迪熊玩具廠CEO遭控性騷擾 求償8千萬美元
涉嫌打死胞兄 嘉縣黃姓男子送辦
創紀錄 三峽船閘5月貨運量破600萬噸
總統告侯寬仁案 藍營：凸顯程序正義
全球第四大電子零件通路商今來台採購
義甲巴西足球巨星卡卡 轉會西甲豪門皇馬
墨西哥下月將主辦新型流感國際高峰會
農委會:花東稻作不稔實 皆達天災救助標準
民進黨：馬總統控告侯寬仁 是為個人面子
希拉蕊呼籲北韓仁慈釋放美國女記者
中國大規模提高出口退稅引發擔憂
貴州父親怕剛出生女嬰智障 丟棄深山
湖北男子狂殺無辜 4人慘死刀下
勇敢面對黨內批評 英首相布朗化解逼宮危機
林妙可片酬1集50萬元 身價直逼一線女星
大林慈醫：中藥針灸減重 安全又健康
家人聲明：請北韓赦免凌志美與李雲娜
吳志剛：建議吳伯雄什麼職位都不接
李光耀：歐巴馬若能專注經濟問題會更好
美越舉行安全對話 矢言加強合作交流
2008年中國軍費849億美元 躍居全球第二
美聯準會接受10家銀行額外增資的計劃
印度指控中國仿冒藥品貼印度標籤
台鐵122歲生日 濃濃花博味
馬總統擬出訪南太友邦 參加峰會
推動以巴和談 美特使密契爾將前往中東
防範風災土石流 水保局明南投辦疏散演練
書記官疑毀卷吃案 台北執行處:控管沒問題
台股大跌 新台幣匯率中午暫貶6分
台中機場國際航廈 市府：有助航空城形成
金門查獲小三通運毒案 1男子落網
白河蓮花節13日開幕 深入體驗蓮鄉之美
美議員：中國憂美赤字高漲 擬分散美元投資
朱澤民遭免職 蘇俊賓：尊重衛署行政考量
南縣愛文芒果銷日作業啟動 首批逾500公斤
質疑聯考作文題 中國教育官員稱無從下筆
總統告侯寬仁案 呂秀蓮：應全面檢討
花蓮近來火警頻 消防局籲民眾注意
重金整牙修門面 甫出社會新鮮人順利找頭路
朱澤民遭免職 劉揆：充分尊重
美情報主管：北韓揚言試射飛彈危險性升高
台灣省議會史料特展 10日國父紀念館展出
美推薦F35 日被迫將放棄採購F22A戰機
美政府傳擬同意10家銀行歸還紓困金
世銀：中國成長亮麗 有助全球經濟擺脫衰退
凌家友人慶幸北韓未依間諜罪判刑凌志美
工作太操罹心病 被認定是職災的日人增
台瑞生醫研討會 感染性疾病成焦點
高市校園不平靜 1墜樓1自殘
台股收盤跌213.63點 為6414.39點
國中小免費營養午餐 最快明年9月實施
馬國傳出印尼女傭遭僱主毒打事件
奉獻50年仍堅守崗位 台鐵2員工獲表揚
台股開平高走低 收盤大跌213.63點
6月台指期收跌232點 逆價差1.39點
以色列指美擬與以衝突爭取阿拉伯世界
波士頓報業工會拒絕讓步 成員將面臨減薪
企業再資遣近千人 高市爭取職缺入不敷出
停損賣壓出籠 大跌213.63點
6月電子期收跌8.05點 金融期跌41.2點
殼牌賠1550萬美元和解 奈及利亞人權訟案落幕
舊金山聯銀：美國或將重現失業型的復甦
美國研究：中年人睡眠不足易患高血壓
新型流感持續在中美洲蔓延 巴拿馬病例最多
台東新港漁港捕獲罕見巨口鯊
美職小聯盟 羅嘉仁1局無失分
低收入戶就醫逾3個月 生活補助費仍續發
東航合併上航案 優化東航競爭格局
澎湖漁民抗議岸巡執法不當 安檢所道歉
海峽兩岸書畫藝術家交流活動啟動
天降蝌蚪？ 日石川縣陸續發生異象
最新財報 鄭汝芬蕭景田數億身家傲人
立院15日加開院會處理法案 集遊法列議程
廚餘飼養狀元雞 中市環保局明開賣
台股大跌213點 三大法人賣超56.06億
誤闖軍事禁區陸客對台灣留下良好印象
雜誌評選五顆星首長 劉政鴻:團隊打拼成果
日本4月同時指標11個月來首見揚升 衰退趨緩
鳳尾夾夾生殖器虐待少年 男子判刑8個月
宣導電腦夜間關機 交大明發起連署
豐原都市計劃道路變更案 內政部:審查再議
電子錢包不記名 警方籲提防網購詐騙
騰中重工首度回應：悍馬將國產化小排量
骨鬆年針獲健保給付 適用停經後骨鬆婦女
湖北貪官張二江獄中著書獲減刑
河南小學生未完成作業 「胯下之辱」伺候
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泰新型流感確診病例增3人 共13例
胡錦濤14日出席上合組織峰會並訪問3國
北韓又撂狠話 揚言用核武作報復性武器
反腐倡廉搞創意 濟南要官員創作廉政簡訊
認養流浪狗貓死亡率高？高縣府:加強檢查
醫改會:醫院慢箋開太少 病患每年多花5億
新加坡又增兩新型流感病例 累計17例
中國外匯管理新規定 促進投資貿易便利化
立院修正能源管理法 車輛出廠應標示耗能量
南縣愛文芒果銷日 搶攻頂級客層
新台幣兌美元升2.2分 收32.853元
老婦提領250萬元 員警苦候1小時勸阻免受騙
視障生林哲維樂觀學習 東海拍成紀錄片
台東優質初鹿鮮乳 獲臺北聽奧指定鮮乳
國光石化開發案 環評小組決定二階段環評
男子情緒不穩 涉嫌殺傷父母移送法辦
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台灣海大遺失海底地震儀被浙江漁民拾獲
美聯準會傳不尋求國會授權發行債券
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故宮南院案 士檢再搜索並傳訊前院長石守謙
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籌蓋拍片影城 魏德聖南縣踏勘
總統告侯寬仁案 謝長廷：破壞憲政體制
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三鹿奶粉餘悸猶存 大陸又傳一奶粉有問題
下腹疼痛以為吃多粽子 原來畸胎瘤作祟
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圓滿生命的樂章 嘉縣府印製人生手冊
酒吧變賭場 北市警逮30餘人
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誰是接班人 金正日長子證實父親屬意么弟
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北市後車站商圈 將辦新手創業博覽會
漁船頻出事 宜蘭宗教團體13日起海上祈福
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
職棒球員打亞錦賽 葉志仙：樂觀其成
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男子砸毀農會提款機 警方調查是否另有意圖
古地城隍622週年聖誕 金門熱鬧迎城隍
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達賴獲榮譽市民 秦剛：嚴重干擾中法關係
1-5月全國稅收實徵年減19.2% 史上最大
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獲選商周百大良醫 南投3醫師獲肯定
台生赴泰染新流感 泰公衛部：調查源頭
中油前鎮儲槽油氣外洩 高市環局將重罰
防範新流感 高縣15日辦社區防疫演練
參與上海電視節 台灣業者：大陸商機大
自中國攜鴿子入境 旅客遭移送法辦
身心障礙者定額進用新制 7/11上路
總統：合作計畫推陳出新 盼實質幫助尼國
陳武雄:農發基金會前政府所設 非替中宣傳
北京今增新流感7確診病例
企業實習方案 劉揆要求7月底達9成媒合率
水試1號入釣魚台海域 遭日右派團體抗議
許舒博退出 雲林縣長選戰雙雌對決成形
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辜仲瑩顧問職談整併策略 金管會:發言不當
國中小免費營養午餐 1年經費約169億元
5歲男童跌入牛肉湯鍋 送醫急救命垂危
金管處太武山步道之旅20日登場
倫敦地鐵罷工48小時 數百萬乘客將受影響
華南永昌證券遭搜索 金管會：進行了解
高縣警方逮煙毒犯 議員誤為打人
專挑女網友性侵 北市警逮2嫌
葡萄牙少女選手布莉托獲溫布頓女單外卡
桃園機場分別查獲2起毒品走私案
工程會：道路平整查核不合格率降至28%
標檢局抽檢 中古大卡車胎100%不合格
麗星郵輪港台一程多站 陸客團暑假首航來台
立院11日續審政院組織法案 朝野無共識
WTO秘書長：杜哈回合談判應該在明年完成
陸委會:陸資開放項目有限 多無參股比例限制
健保IC卡 監委:健保局原希望與東元續約
西藏流亡政府總理請辭 達賴喇嘛拒絕
世維大會：新疆和闐逮捕842名維吾爾人
節能減碳 義大機動系研發氫油混合動力機車
渣打下修今年台灣GDP預估值至-5%
美愛阿華州監察使獲中華民國頒監察獎章
飛雅特誓言 堅守與克萊斯勒結盟承諾
劉曉波未獲釋 秦剛促美政界勿干涉內政
中華成棒培訓對抗賽 藍隊8:2連勝白隊
調查:50%台灣企業對2010年經濟復甦樂觀
司法院：法院未來不漏夜開聲押庭
協助農漁民融資 農委會表揚50個績優單位
慢箋釋出比例低 醫院家家有本難唸的經
新聞局為獨立音樂努力 音樂人張四十三肯定
防性騷擾 印度文化重鎮禁女生穿牛仔褲
補助弱勢兒少健保費 近2.7萬人受惠
標準普爾：亞洲經濟出現佳兆
含菌超標濕紙巾 多家餐飲店下架
國發基金同意台北101大樓聯貸案授信延3年
高中職五專免試入學方案 各方意見分歧
台生在泰染新流感 泰派專人至巴達雅調查
蔡英文會黃昆輝 ECFA公投案不納和平協議
愛沙尼亞經濟首季萎縮15.1%
心定法師拜會南韓佛教曹溪宗總務院長
美國紐奧良市長在上海被隔離觀察
提高企業實習媒合率 就服中心將介入協助
科技校院繁星計畫 招生名額將擴大為800人
前遠航董座疑棄保潛逃 法院開拘票拘提
埃德巴斯頓女網賽 夏拉波娃輕鬆晉級
吸引日客來台觀光 北市推開運之旅
男籃東亞資格賽明開打 中華隊信心足
英大藥廠GSK資助星學生攻讀綠色化學
清真寺屠殺 泰軍方否認安全部隊介入
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第098046期大樂透、49樂合彩開獎
承銷益通自肥?板檢搜索華南永昌約談許博偉
疏忽照顧致急診病患死亡 3醫護遭起訴
立院三讀 放寬陸配工作權及縮短申請定居期
鐵道迷抗議 台鐵時刻表封底疑盜用攝影作品
五角大廈：美軍在阿富汗執行轟炸未遵守程序
羅志祥化身沙灘男孩 代言線上遊戲
遏止北韓挑釁 南韓在黃海北方增派軍艦
調查：全球最佳機場為仁川機場 星機場第3
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投資人獲利了結 亞股跌多漲少
同罹肺腺癌 副總統和單國璽暢談抗癌心境
潘瑋柏為公益賣身 拍賣浪漫時刻
印度加強與中國關係 但領土爭議絕不妥協
朱澤民下台吹皺一池春水 衛署人事將異動
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控告檢察官案 馬總統：將會有正面效應
英名廚羞辱電視女主持人 澳洲總理痛批下流
濕紙巾無含菌標準 衛署籲勿接觸口鼻
泰籍男嬰罹罕病 父母上網向台大求醫
德國零售巨人倒閉 4萬3000人可能失業
香港舉辦台灣美食節
六壯士好學不倦 企業家重拾書本一圓學士夢
總統：不再增加開放大陸農產品進口項目
飛彈拖上船 美國漁夫釣到大魚
陸客8月可參團搭乘郵輪遊台灣
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下屆國民黨主席 黨政協調將是新挑戰
德百貨零售巨擘Arcandor破產
兩年賠200億美元 航空業認為明年有望好轉
國際原能總署下任署長之爭 日外交官領先
極右英國家黨選舉獲勝 英政壇投震撼彈
印度小學營養午餐與蛇共煮 70人送醫急救
中職 林克謙6.2局無失分 7比2牛勝熊
故宮南院案 士檢聲押前故宮院長石守謙
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房東趕房客 板橋行政執行處：3個月內搬家
胡錦濤出席金磚四國峰會 不會拋棄美元
渣打：亞洲經濟衰退的谷底應為今年上半年
大樂透頭獎獨得9.37億 創彩券單注最高獎金
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第098114期今彩539三星彩四星彩派彩結果
新聞局何乃麒歡迎各國參加台北電視節
趙永全訪世博局 交換台灣館台灣週意見
涉嫌開槍傷人 北縣警逮捕1人送辦
俄羅斯外交部：北韓正準備再度試射飛彈
華南永昌證券前董座遭境管 現任董座到案
清潔隊為民服務 臭氣沖天找回1克拉鑽戒
政府：巴西經濟開始衰退
加州出售舊金山灣優質不動產 居民不想搬
林軍：兩岸應共同營造和諧僑界
入侵美軍電腦遭通緝 英駭客稱病拒絕引渡
WHO：越來越逼近宣布爆發新型流感大流行
世衛承認 澳洲發生新型流感機構外感染
高盛專家：全球經濟危機加速金磚四國崛起
中興保全新開發第三代智慧宅管系統「MY Casa」七月上市
墾丁六福莊推出「藍色閱讀假期」在知性旅行中體會人生五味
新光人壽與淡江大學建教合作簽約
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安理會無解 美日大使坦言北韓核爆問題複雜
數千緬甸克倫族人逃避內戰到泰國
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紐約市長彭博力爭三連任 市民求變氣氛濃
LPGA高爾夫 曾雅妮尋求衛冕
LPGA錦標賽即將開打 曾雅妮力拚衛冕
哈雷網賽 費德瑞休兵 喬科維奇輕鬆晉第2輪
克萊斯勒脫離破產在望 美最高法院駁回上訴
賴幸媛：識正書簡與開放大陸學歷認證無關
參加柏林設計展 台灣青年學子大開眼界
中國組建國慶閱兵方隊 全面展示武力
挾老字號品牌經營優勢 台北美侖大飯店正式開幕!
炎炎夏日何處去？
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新7大奇景排名大變動 玉管處籲最後衝刺
故宮南院案 前正副院長交保
環亞結束營業 勤美接手開新店
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法航客機空難已撈起41具屍體
愛女喪生兩週後 拳王泰森三度結婚
克魯曼：美國經濟恐長期疲弱 成長缺乏動力
泰媒報導台生遊泰染新型流感
新加坡新流感病例累積至18人
超級股東會揭開序幕 288家今天首先登場
總統府：識正書簡是針對大陸簡體字使用者
ECFA列第4次江陳會議題？將視準備情況而定
鄭立中訪台 為第5次國共論壇作準備
許舒博接101董座? 101:未接獲相關訊息
簽ECFA 賴幸媛：下半年不一定有結果
74人泰國畢旅團 已有11人染上新流感
總統兼黨主席 呂秀蓮:更有指揮權
言簡意賅比一比 威比獎得獎感言只限5字
馬總統識正書簡說 民進黨：踐踏文化國格
出任台北101董座？許舒博：未被徵詢
勤美入主環亞 明年中改以勤美商場新貌營運
世運開閉幕轉播 公視:台灣電視史最高規格
環狀線招標合法性遭疑 周錫瑋交政風調查
民進黨中國政策 呂秀蓮：最好關起門討論
兩岸經貿文化論壇會前會 鄭立中再度訪台
朱澤民遭免職 林建元:無關北市積欠健保費
國台辦政黨局 開始運作
邱正雄：許舒博任101董事長 政院已核定
馬兼任黨主席 大陸觀點：好掌握立法院
加州華裔政壇人士籲營救遭北韓判刑記者
傳美國變性「懷孕男」二度臨盆 喜獲麟兒
馬提「漢字識正書簡」 兩岸要先統一文字？
繫黃絲帶 電視台祈禱遭北韓扣留記者早歸
台灣新增8例新流感病例 累計32例
美國眾議員 呼籲歐巴馬售台F-16C/D 戰機
畢旅旺季 疫情中心預料仍將有零星個案
驗證與認證
人物掃描／鄭立中作風務實 福建省長熱門人選
吳：主席位置是馬塞給我的 馬：為了善盡責任
資訊人權在南台灣展露光芒
國民黨:8/16選中委、9/6選中常委
民主不民主？！ 換血不尊王
颱風救台灣 免受超大地震之害
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德國出口與工業生產4月跌幅創紀錄
美10家銀行獲准 償還680億美元紓困資金
研究顯示家用電腦恐淪為小孩殺手
歐股交易清淡 倫敦小跌0.01%
紐約哈德遜河底鐵路隧道工程今破土動工
印度一架軍用運輸機可能墜毀 12人下落不明
紐約油價站上70美元 去年11月來新高
市場憂利率可能調升 美股漲跌互見
印尼受虐名模糊塗嫁為馬國王妃
發展觀光 南訓中心培育宗教導覽人才
再傳自殺攻擊 巴基斯坦5星飯店11人喪生
MLB選秀會 史特勞斯堡成為狀元
加婦人聲稱咖啡含人糞提告 麥當勞否認
台灣省議會檔案史料特展 國父紀念館開展
台股開盤上漲64.07點 為6478.46點
全台上半天晴朗悶熱 未來一週有雨
台電員工體驗飢餓12小時 擬募150萬助弱勢
廣州擬規定夫妻財產知情權以保障女方權益
大陸央視頻出狀況 連道歉函都擺烏龍
市佔率40% 台灣三陽機車以色列獨領風騷
加拿大揚言可能報復「買美國貨」條款
中國大陸16省暴雨 563萬人受災
男子登屏東北大武山失聯 搜救隊上山找人
中國官方：過濾軟體不會監控電腦用戶
台股漲 美元弱 新台幣匯率盤初勁升
科技股勁揚 台股早盤止跌回升
任國民黨副主席？王金平：言之過早
南一中畢業典禮 王金平勉學弟增強競爭力
陸媒：平壤未現任何備戰氣氛街頭平靜如常
北京地鐵擬設女性車廂 反對聲音一面倒
登屏東北大武山失聯男子尋獲
美將盡力保護盟國安全 不打算推翻北韓政府
日本4月機械訂單連兩月縮減 金額22年來最少
崔湧疑棄保潛逃 律師：3日就聯絡不上
醫師：單側中耳積水鼻涕有血絲 小心鼻咽癌
美眾院通過法案 購買省油新車現省4500美元
在台菲人歡度菲國慶 14日桃園辦嘉年華
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
勿重蹈覆轍 航空業者更換A330客機空速管
保警涉欠債不還 北市警：已記過送辦
統一超便當促銷廣告引人錯誤 公平會罰50萬
通縮？日本5月躉售物價跌5.4% 22年來跌很大
聯電股東會通過合併和艦科技案
黑瞎子島將建對俄合作示範區
中國古都開封將再現世界唯一城下城景觀
港商北京請願 山西副省長李小鵬接見
官員：美與帛琉協商收容關達那摩監獄維族人
國台辦成立政黨局 局長賀之軍
總統兼任黨主席 吳伯雄：絕對配合
任黨副主席 胡志強:無人提及 不表意見
支持不同政黨爆口角 男子涉嫌打死山友
南韓國防部長指示一線指揮官因應挑釁
廈金航線「井噴」 出入境旅客破390萬人次
大陸23城市爭取建地鐵投資將逾人民幣1兆
歐巴馬特使：美國不會入侵北韓
全聚德烤鴨來台生變?高市業者:7月試賣不變
國台辦：國民黨主席改選「我們予以尊重」
漂流的音符 NSO創意開演音樂會
國防部：10處眷村文化保存區 經費不逾4億
準備祭出金融制裁 美調查北韓銀行帳戶資訊
女王杯網賽 羅迪克輕取對手挺進第3輪
泰國新生貓熊明年初見客 逾6萬人等著看
宋慧喬獲邀出任亞洲熊貓愛心大使
中國5月CPI年減1.4% 連續4個月下滑
中國國航空巴客機引擎失靈 緊急迫降莫斯科
識正書簡 藍營：助大陸親近中華文化
許添財訪大陸 國台辦：持開放積極態度
高縣身心障礙照護社區化 身障者樂活
日國會批准子母彈全面禁止條約 8年內廢棄
中國民間報告指官方處理西藏騷亂失誤多
毒蛇大舉入侵警局 獅子山悍警沒轍不敢上班
中國大陸筆記型電腦下鄉 2台資企業得標
遠銀尋求陸銀策略聯盟 加速中國布局
新洋基球場小 全壘打過多非風向氣象因素
金門端午節金酒回饋券 12日起受理補領
解決研發問題 東部產業技術服務中心成立
阿里山與螢共舞進入尾聲 秋冬季還有一波
總統倡識正書簡 教育部：未接獲通知
成年加冠 高市200名學生將登柴山
返家八千里黑面琵鷺 公視11日全球首播
台股漲 美元弱 新台幣匯率中午勁升1.45角
張忠謀:半導體成民生必需品 長期成長平緩
出版愛台中百種方法 林佳龍邀議員推動
林文程：基金會人事 府方沒必要干預
力挽營運虧損 高市輪船公司要聘經理人
氣溫飆高 北市36.5度 台東大武36.4度
金融海嘯衝擊 東莞台商學校學生陷困境
大陸學術論文買賣及學術造假專業化
漢字識正書簡 國台辦：專家研究
多一種選擇 交通部推動海運噸位稅制
美航班機洗手間風扇馬達起火 平安迫降加東
唐台生被控性侵女教友案 二審判刑5年
週一會設婦幼平台 籲幼兒疫苗經費速到位
曹格送愛進校園 不排除進攻兒童市場
高客高捷優惠記名卡申請少 縣府籲快申請
駐多明尼加武官蕭承德獲多國贈勳表揚
NBA總冠軍賽第3戰 魔術命中率奇高扳回一城
台股收盤漲47.88點 為6462.27點
用藝術連接世界 台宏兩國紐約辦聯合畫展
劉揆任黨副主席？蘇俊賓：政院不表意見
林依晨小時被餵菸屁股 男友條件是不吸菸
畢業季 北縣警派員觀禮防鬥毆
台北股市開高走高 漲47.88點
吳作棟促緬甸軍政府舉行自由公正透明選舉
勝華科技召開股東會 被解僱員工爭取回聘
台北國際光電週開幕 馬總統致電祝賀
新竹縣美食節將登場 鄭永金到北市宣傳
太空彈演唱會啟航 伍佰化身艦長
NBA冠軍賽 皮崔斯關鍵抄截 魔術隊首勝
6月台指期收漲45點 逆價差3.27點
星學者：星應效法台灣具創造與活力精神
6月電子期收漲2.95點 金融期漲8.8點
連續第四個月 南韓5月貿易順差50.6億美元
台股量縮反彈 短期盤整機會大
立院初審 女大生懷孕分娩得延長修業
北韓預定發射飛彈 傳俄羅斯取得相關情報
不識蔣介石 北京清大副教授誤寫成常凱申
調查指港人就業信心跌至4年新低
中國大使程永華：中韓須推動FTA
收容17名維族關灣拘留犯 帛琉已同意
男子持槍搭火車出站 嘉義警方埋伏逮捕
MLB 紅襪開季6連勝洋基
大陸勤上光電訪台尋晶片封裝廠合作
配合禁治產改監護 立院初審通過民訴法修正
台股上漲47點 三大法人賣超2.87億
深圳市長許宗衡案發前就被爆賣官鬻爵
自治條例衝擊加水業生計 中市府將和緩執法
洛杉磯致力洗刷黑幫犯罪之都醜名
馬總統將宣布參選黨主席 朱立倫：支持
紙袋工廠掩護 檢調破獲問題農藥工廠
中國5大城市 北京餐飲消費最傷荷包
勤美太子疑遭掏空案 檢方展開第二波搜索
道教最高輩道長認定 張意將陞座第65代天師
疑棄保潛逃前 崔湧寄信表達不滿司法
澳洲6月份消費者信心破百 創22年來最大增幅
疑缺錢買毒品持刀搶超商 高市警偵破
豐富精彩人生 吳華珍10年志工收穫滿滿
鄭瑞城第一次 參加南投高商畢業典禮
中國居民消費價格連續4個月下降
南韓一激進統派牧師上吊 北韓歸責李明博
許舒博：本於打拼精神 接受101挑戰
去年大陸大學畢業生仍有逾16萬人家裡蹲
馬總統宣布參加下屆國民黨主席選舉
立院初審通過 底泥納入土污法控管
宜蘭壯圍哈密瓜節 免費品嚐各類瓜果
消除攀比風 浙江一中學規定統穿解放鞋
快撐不下去 開城工業區南韓廠商要求緊急貸款
立院初審通過 無照農林場2年內仍可營業
新台幣兌美元升1.38角 收32.715元
總統建議識正書簡 台聯：反台灣反多元
中華大學新增應用日語系 8月正式招生
港澳中小企業拜會 北市府：歡迎來台投資
朱立倫：盼政院組織改造 理想能大於現實
克萊斯勒售予飛雅特案 司法障礙排除
德美研究發現 黑洞質量遠高於預期
上海世博會金銀紀念幣正式發行
歐洲三大股市 開盤上揚
兩岸百名泳將8月中旬橫渡金廈海峽
房屋裝潢糾紛多 營建署擬訂定型化契約
英商擬投資菲國能源及採礦業
廣告引人錯誤挨罰 統一超：促銷資訊詳實
京劇布袋戲會三國 故宮週末夜飆古今創意
中鋼全面調漲7至8月內銷盤價 半年來首見
濱崎步宣傳活動涉違法 經紀公司遭日警搜索
通勤不缺課 98老翁趙慕鶴獲哲學碩士
伊拉克南部汽車炸彈攻擊 至少28死35傷
王金平：總統上午電告選黨魁 盼一起合作
總統決參選黨主席 盼達成更有效國政運作
結合產業文化季 彰化葡萄公主13日決選
大陸5年內建立東北各民族遺傳基因資料庫
微軟新搜尋引擎Bing上市告捷 市佔率上揚
中視中天案行政處分 NCC：不再修改
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
杜絕古惑仔 刑事局：通報305學生輔導
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
彭明敏：探扁無關挺扁或統獨 是憂心司法
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
泰新流感再增3例 公衛部調查台生感染原因
美職小聯盟 倪福德連9場無失分
在最高法院過關 克萊斯勒盼10日完成出售
四川巴中公車司機罷工 抗議待遇太低
嘉縣環保農場有機米收割 將分送公益團體
日調查：稍胖者最長壽 比瘦者多活6至7年
墨國新流感死亡病例增至108 患者7成青壯年
國民年金納保421萬餘人 保險給付6億餘元
中國嗣漢道教協會 張道禎襲職64代張天師
推動多重產業聚落計劃 菲韓簽署備忘錄
楓紅再現 紅葉少棒睽違41年再抱回獎盃
李述德：紅標米酒降價 1週銷量221萬瓶
躍升的太平洋曙光 紅葉少棒楓紅再現
九鵬基地砲彈射擊 大武海面管制至12日
中鋼7、8月內銷鋼價調高 平均漲幅7%
花旗下修2009年台灣GDP預估值至-4.4%
國科會:推自由軟體研發計畫 年投入1億元
馬總統選黨魁 蔡英文：憲政制衡機制全失
許添財：若需持台胞證就不登陸
德國5月通膨年增率降至零 13年來首見
現代重工為阿聯建成鑽油設施 可日產30桶油
高市：房屋稅繳納率85% 累積欠稅5.7億
吳伯雄：馬總統成功 是我最大的期待
印度中部共黨游擊隊襲警 至少11人喪生
抗議教部招標不公 電腦公會將發起電子戰
中油金門油庫擬增建油槽 待與地主協調
林全卸下世界先進董座 章青駒接任
台灣藝術交流協會書畫展 金門揭幕
霸王別姬音樂會 中西樂團重現楚漢故事
崔智友慶生 從熟女變成調皮小女孩
台鐵冊本時刻表涉侵權爭議 延至15日發放
港府去年至今拒絕5萬多人入境
吳伯雄不續任 中常會有人哽咽有人要選黨魁
鞋底藏毒 新加坡男子走私海洛因落網
3次江陳會協議 立院聯席會無共識擇期再審
病患變植物人 3醫師遭檢方起訴究責
G8本週集會 料將討論振興經濟計畫退場方式
日相宣布減碳目標 將居全球領先地位
刑事局破暴力集團 男子與女友媽媽皆涉案
美元走弱 新台幣匯率收升1.38角
加拿大鑄幣廠貴重金屬短少 騎警奉命調查
桃訓模板班甄試 原住民女子身手不凡
中國經濟崛起 新光集團提供陸客頂級醫療
鄭立中14日參訪霧峰林家花園
日股創8個月來新高 進逼萬點關卡
稅收實徵年減幅大 李述德:仍在掌握範圍內
商品送修糾紛多 消基會:修不好可要求換貨
專輯發片 Alisa：在台開銷醫藥費居多
政院：財部推薦許舒博接101 劉揆尚未批准
國民黨：凸顯重新執政 政務官納為黨代表
前鎮儲運所臭味散溢 中油：承商作業疏失
鳳山工業區建物基地台 9月底前拆除
北縣抽驗冰塊 多家知名連鎖店不合格
高雄縣今年續辦教師甄試
菲國數千群眾聚集首都 展開反修憲示威
閩南語課綱草案 能力指標大幅精簡
身障人力巡迴徵才南投起跑 湧現人潮
南韓：北韓核爆與金正日計畫傳位其子有關
花縣廢棄國小疑轉商業經營 羅山村民抗爭
取締未戴安全帽全國第一 屏縣議員嘲諷搶錢
下屬涉包庇走私 監院糾正法務部及調查局
高市15億遺產未繼承 促繼承人勿喪權
日新型流感確診病例破500名大關
中小企業包不到工程 業者盼修改採購法
冰原歷險記3初為人母 從從3度為喜德發聲
能源國家型科技計畫通過 5年投入303億元
英文網站仍宣傳童玩節 宜縣府：儘速更正
民進黨ECFA公投案 訂7月初完成10萬人提案
勤美太子疑遭掏空案 涂錦樹台南人脈廣
調查：星今年經濟萎縮將達6.5%
劉璇否認是深圳市長許宗衡貪腐案有關女星
崔湧疑棄保潛逃 法院：若通緝時效逾30年
MLB 王建民明先發戰紅襪 搶本季首勝
英國4月製造業產值第二個月攀升
來台代言化妝品 韓星南奎莉與名模較勁
台商昆山高爾夫球敘 健康話題成焦點
總統識正書簡說 蔡英文：反民主
行動電視商機大 回家看電視將成絕響
台電移電桿 板橋等8鄉鎮市週六夜停水
利空消息連連 日本經濟仍未見起色
佛光總會捐輪椅 屏縣中低收入戶可免費借用
黃仲生香江行 行銷中縣成績亮眼
國共論壇7月長沙舉行 吳伯雄將再登陸
悠遊卡與icash卡結盟 悠遊卡將可小額消費
未來主義百年大展 台灣與英國7月同步推出
台商參與十城萬盞 兩岸應建檢測平台
朱澤民隱匿 監委:資料早取得 不影響調查
英2歲天才女童智商160 與比爾蓋茲相當
鴻海5月營收月減2.9% 外資看好6月回升
日學者：日應努力助台成國際社會一員
張道禎襲職64代張天師 張源先家屬不以為然
勞資政3方明對話 勞團憂無法做實質決定
美第一夫人蜜雪兒攜兩千金暢遊倫敦
亞洲盤飆破71美元 油價創8個月來新高
學生畢旅染H1N1 教部:學校宿舍應設隔離區
印度尋獲失事軍機殘骸 13人下落不明
菲國H1N1新型流感病例增至77例
NCC不改行政處分 旺旺中時：走救濟管道
上海今確診2例輸入性H1N1新流感病例
兩岸簽署LED合作意向書 達成六點共識
兩岸新聞合作向前行 TVBS與SMG明簽約
投資人逢低買進 亞股全面上揚
數位文學創作獎 邀新世代創作家角逐
高縣路竹機油工廠火警 1死1送醫急救
亞洲男籃東亞資格賽 中華首戰不敵日本
聯電股東會通過併和艦 經部:未送件不違法
第098115期今彩539三星彩四星彩開獎結果
台電響應飢餓體驗 擬助台灣500急難家庭
菲總統讚華人貢獻 承諾推動放寬入籍規定
星空傳媒製作動畫片 響應621夏至關燈日
35%資訊從業人員坦承 濫用權限偷窺公司機密
香港首次出現本土感染H1N1新流感病例
北縣警偵破販毒集團 18人送辦
陝西漢中狂犬病肆虐 累計11死逾6200傷
彭淮南：勿將新台幣貶值與亞元扯在一起
中國大陸新流感確診病例破百
成棒藍白對抗賽 白隊小老弟扳回一城
台灣青輔會向香港青年推薦赴台旅遊網路
彭淮南:外資機構研究 台灣景氣首季已落底
壽司大阪燒樣樣行 日本推出機器大主廚
民進黨討論扁入黨案 中常委多認此時不宜
廈門LED照明產品台灣送檢 兩岸創舉
東京蟬聯亞洲最貴城市 台北排名11
兒童家中燙傷意外多 廚房客廳浴室最危險
燒雜草引爆鍋爐室 高縣路竹父子1死1傷
曼谷喜劇電影展開幕 喜劇演員現身紅地毯
馬總統參選兼任黨魁 挑戰之路才開始
北縣晚間查獲地下油行 經營者是累犯
菲律賓反修憲大示威平靜落幕
國民黨將為吳伯雄推70歲紀念畫冊
第098115期今彩539三星四星彩派彩結果
以色列孝女送床墊 讓母親畢生積蓄泡湯
下屆總統大選 民進黨擬2011年3月推候選人
國務費案 律師再質疑辦案李扁標準不一
俄軍主張 美俄裁減後彈頭不應少於1500枚
趙永全再訪上海世博局
通用汽車重新出發 將由前AT&T老董執掌
中央社新聞小百科：亞元及亞洲貨幣單位
泰一男孩感染新型流感 學校三班停課
中職 象演逆轉秀 中止獅隊5連勝
法核潛艦今起海底搜尋法航失事班機黑盒子
馬總統角逐黨魁 須獲1萬5000以上黨員連署
聯合國擴大制裁北韓 傳大國就決議案獲共識
起飛後故障 西班牙A320客機緊急折返降落
新克萊斯勒誕生
紐約時報公司傳考慮出售波士頓環球報
克萊斯勒與飛雅特結盟 成立新集團重新出發
安理會五常任理事與日韓提制裁北韓新決議文
輕鬆一夏 Crocs春夏新品掀時尚風
王建民戰紅襪 首局失一分
原燒募集2萬愛心助兒盟 一人衣愛饗免費套餐
奇偶科技配發10元現金股利 7月7日除息
智冠五月營收5.13億元 YOY 19.82%淡季中小幅成長
台哥大1-5月EPS 1.91元
今年威尼斯影展 台灣導演李安榮任評審團主席
安理會提制裁案 嚴禁北韓出口武器
王建民本季首戰紅襪 2局結束暫以1比3落後
洋基戰紅襪 王建民投2又2/3局退場 失4分
空巴又出事 捷星班機駕駛艙失火迫降
類比肉
什麼是Probiotic 與 Prebiotic?
馬兼任黨主席 大陸觀點：好掌握立法院
美官員：美鼓勵兩岸外交互動並提供台灣武器
聯大主席 潘基文交給前利比亞外長
LPGA錦標賽 歐雀雅歸營 曾雅妮輕鬆心拚衛冕
悠遊卡與icash卡結盟 年底增統一超消費功能
ECFA公投主文 公投聯盟籲加入「廢核四」
許添財登陸 堅持不持台胞證
國際油價直逼72美元 創8個月來新高
許舒博人事案 民進黨要告違反選罷法與行政中立法
悠遊卡7-11合作 郝龍斌:提供更便利生活
同機旅客感染H1N1 美紐奧良市長已離華
推薦許舒博接101董座？ 吳伯雄否認
民進黨民調：59.1%反對馬總統兼黨主席
悠遊卡icash年底合一 多功能電子錢包首例
樂生院區案 監察院糾正文建會與北縣府
調查：近9成大學生今年暑假計劃打工
YH推出限量馬祖低價青年旅遊 2999元起
葉金川：撤換朱澤民 為健保醫療改革
許舒博掌101／兔死狗亨！ 吳伯雄否認、王金平說胡扯
馬總統:經濟不能只靠大陸 宜開拓新興市場
捷運內湖線將通車 內湖大直房市持續增溫
江口洋介騎重型機車摔成重傷
Xsight肺部追蹤技術 治療初期肺癌
享受異國美食 北市府推下載優惠券搶便宜
核四廠科技官僚受到學者質疑惱羞成怒 德國外賓直搖頭
2009高雄世運 挑戰史上最高難度轉播技術
新流感可能大流行 世衛警戒升至6級
炒股遭判刑4年 傅崑萁要上訴到底
人事傳聞滿天飛 府、黨忙澄清
綠民調：支持馬「識正書簡」17.1%、兼主席25.0%
唯一學術機構代表──
還是台灣好 奇景光電重啟台灣第一上市計劃
國內首例 雙卡欠債利息免還
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全球生活費排行榜出爐 亞洲城市名次大躍升
網路分類廣告效果佳 Craigslist網站收入豐
經濟景氣差 美國慈善捐獻大幅滑落
歐洲主要股市收紅 倫敦上漲0.73%
1993年來首見 去年全球石油消費量下滑
西甲豪門皇馬胃口大 卡卡之後想挖小羅納度
華府納粹大屠殺紀念館發生槍擊案 3人受傷
4歲男童感染新型流感 巴勒斯坦地區首例
國際油價續創新高 紐約輕原油收71.33美元
美股收黑 道瓊工業指數下跌0.27%
英智庫：今年3月經濟觸底 衰退已終結
華府納粹大屠殺紀念館槍擊案 警衛傷重不治
巴西華人美術協會舉辦14人聯展
識正書簡 以色列中文學校已推行
美研究：八卦一下 有益女性身心健康
駐多倫多辦事處辦台灣藍鵲簽證貼紙首發酒會
報告：美國防部人員旅行 外國政府企業買單
鋒面到 全台逐漸轉為陰雨天氣
女王杯網賽 莫瑞輕鬆修威特稍費力晉第3輪
今天的台灣英雄：邱祝櫻育棗有成迷倒日韓
氣象局發布大雨特報
台股開盤下跌3.65點 為6458.62點
日經指數漲破1萬點大關 去年10月來首見
印尼名模受虐提告 恐無人執法
歐巴馬譴責納粹大屠殺博物館槍擊暴行
運將機警報案 警消海巡救回跳海女子
華府槍案涉嫌老翁 白人至上種族主義者
日本第一季經濟萎縮14.2% 幅度小於初估
中職彭政閔 悠遊卡公司14日推限量版卡
女子狂歡後卵巢出血 醫師:劇烈運動造成
韓銀基本利率維持2%不變 連四個月按兵不動
報告：中國發展海權2050年勢力達全球公海
中國科學院：2030中國將登月建基地
貴州副省長：利用海西通道吸引台灣遊客
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
兩岸學者專家：「胡馬會」時機未到
世衛警告：新型流感疫情逼近全球大流行
軍事專家：中國應考慮籌劃組建航天部隊
「綠壩」限制瀏覽網站 同性戀維權者抗議
日股早盤一度突破萬點 8個月來首見
金門警方查獲職業賭場 5人送法辦
中國雄心勃勃提出中長期太空發展科學計劃
中油新三輕將發包 高縣議員關心環保問題
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郝龍斌:總統接黨主席 國共平台助促共識
歐巴馬推動聯盟政策 美軍火商看好外銷遠景
民眾雙卡欠債僅需還本金 北院：屬個案
電金弱勢 個股表現 台股震盪盤整
康貝爾聽證會 歡迎台海和緩 未提購戰機案
MLB 王建民吞下本季第四敗
颱風可引發慢地震 中研院研究登自然期刊
機場查獲澳洲籍夫婦攜帶疑似象牙製品
稻米新品種 台東32號量豐質優黏性佳
達賴獲巴黎榮譽市民 中國懲罰法國雷諾車
菲律賓一名左派分子發表反政府演說後遭槍殺
印尼：印馬在主權爭議安巴拉特海域聯合巡邏
台北貿協與上海貿促會合作拓展兩岸經貿
澳洲5月份失業率升至5.7% 2011年中前上看8.5%
因應經濟危機全球智庫將在北京研討對策
國共平台馬胡會？相關人士：目前無此考慮
加強打擊貪污 2000名縣紀委書記大集訓
Fed褐皮書：零星經濟復甦跡象 整體仍疲弱
推薦許舒博任101董事長？王金平：胡扯
101董座 蘇俊賓：社會矚目人事案須慎思
高鐵台北板橋間11時後不通 疑轉轍器故障
哈雷網賽 強龍難壓地頭蛇 德將紛紛晉級八強
政院通過取消軍教免稅 預計99年施行
台南一中新校長3選1 人選月底揭曉
俄羅斯將減持美國庫券 改買IMF債券
夫妻吵架揮刀自宮 送醫縫合雄風仍在
青少年違規飆車漸增 花蓮警方宣導防制
迎世運 蓮池潭明起更換85萬噸蓄水
話題人物普瑞琴 失去美國加州小姐后冠
第二階段工作所得補助方案 32.5萬人申請
專家：娛樂化是中國新聞界的三聚氰胺
爭女兒監護權 瑞典男子台灣前妻對簿公堂
促設營運總部 王振堂:營所稅15% 海外所得免稅
設營運總部享15%營所稅 宣明智:可擴大稅基
葉金川：新流感疫情 WHO可能提高到第六級
反對設置捷運機廠 民眾到中市議會抗議
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶3.1分
隨地塗鴉客今年第10件 警方查獲罰鍰6000元
涉炒作股票 傅崑萁更一審被判刑4年
華府槍案 學者：凸顯仇恨團體對歐巴馬不滿
大雨影響視線 中山高麻豆段大小車追撞
數位設備採購引爭議 教部：權責在地方
嘉市就業站12日辦溪口小型徵才活動
歐巴馬將建議立法 限制發放公司主管紅利
金門小三通出境行李直掛 行李限重20公斤
中外資企協訪台 王志剛盼多加採購
善用手機112緊急電話 掌握報案黃金時效
建仔再次吞敗 美媒批評聲浪不小
廣達設計電腦協助澳洲原住民兒童與世界接軌
印尼總統大選今開跑 尤多約諾民調最高
民進黨：許舒博掌101董座案 已違反選罷法
跨行系統13日凌晨暫停服務5小時
日探月衛星赫夜號降落月球 功成身退
健保給付乳癌初期藥物?健保局:月底前研議
台股收盤漲105.10點 為6567.37點
台股開平低走高 收盤漲105.10點
夏日學園 遊戲橘子招募志工助偏遠學童
高鐵故障 台北板橋間旅客轉乘捷運台鐵
蝕稅基苦百姓 稅改聯盟反產創條例立法
6月台指期收漲56點 逆價差51.37點
歐鴻鍊:久誼之旅企業家隨行 有助台巴經貿
中國前經貿部長石廣生率團訪台
6月電子期收漲2.1點 金融期漲7.4點
供養風波 監委調查為張俊彥與白文正平反
南北韓恢復開城談判 各界不抱太大希望
兩岸故宮書畫複製品在上海展出
試院會銜總員額法 建議釐清適用疑義
台灣禮讚作者遭政治問訊？王清峰：將調查
美一色情女演員感染新型愛滋病毒
嘉大暑期服務社團 遍及雲嘉南偏遠中小學
被指放話與法部對立 陳聰明：與我無關
上海前國民黨海軍司令部列歷史建築保護
拉尾盤漲幅破百點 台股收復6500點
空中巴士又出狀況 俄航A320緊急降落西伯利亞
香港爆首宗新流感集體感染 全港小學停課14天
蝶舞翩翩 金獅湖賞蝶正是時候
肌萎生張恆鈞畢業前夕 義賣新書助學弟圓夢
馬凱碩：印巴應學習兩岸解決爭議之道
吞敗 王建民：球壓太低 若回牛棚不意外
收購AIG總部 首見韓資重金進軍華爾街地產
中市異國風情嘉年華 逾30表演團體爭豔
識正書簡 以學者倡文史哲識正理工識簡
新流感爆發 香港小學停課兩週
東京都首次出現新流感校園集體傳染病例
上海新能源產業總產值 3年內超過千億
澳洲新型流感疫情加劇 4病患住進加護病房
台股漲105點 三大法人買超13.85億元
大陸名主持人建議央視聯播應重內容非形式
何時簽金融MOU？陳沖:6月可能7月也不晚
中國前5月投資增長加速至32.9%
勞倫斯體育獎 飛毛腿波特榮獲最佳男運動員
馬總統選主席 中國官方報紙指為馬胡會鋪路
台灣新流感病例增4例 分自泰美移入
江丙坤攝護腺切片檢查 結果正常
中國外商企協訪台 寶健集團盼兩岸簽ECFA
金門碼頭工人卸載貨櫃 墜落受傷
美助理國務卿提名人選：將重建東亞關係
前府會計：總統辦公室報支國務費 配合度低
法國憲法委員會刪除反網路盜版法爭議條款
石廣生訪台團明天拜訪台塑
中共中央證實 深圳市長許宗衡已被免職
雲林是黑道故鄉？涂醒哲向雲林鄉親致歉
新台幣兌美元貶8.3分 收32.798元
立院教委會臨時提案 營養午餐經費中央負擔
高鐵台北板橋段故障排除 下午4時恢復通車
張忠謀回鍋兼任台積電總執行長
63歲博士生 莊登吉念書當樂趣
北京籲美儘速將維吾爾恐怖嫌犯遣返中國
2009台灣珊瑚礁總體檢開跑 徵求自費志工
高縣警破獲職棒簽賭網站 逮1嫌
驗光配鏡考照？消保官:眼科醫師多認必要
中原大學廢物利用 小黃單車供師生使用
涉炒股票遭判刑4年 傅崑萁：上訴到底
防小黑蚊有撇步 刮青苔盆栽放木屑
高縣議員批員警「鱸鰻」 李福順不高興
牛排館地板濕滑 顧客跌傷獲賠140多萬
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
國民黨金門縣長初選 黃怡騰邀吳育昇助陣
冒用檢察官名義詐騙 南縣警逮捕17歲女車手
監委平反 張俊彥：對白文正太遲了
真幸福 溫泉池上游泳課
瑤瑤加盟種子音樂 兩年後在小巨蛋開唱
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少林方丈釋永信獲聘河南大學名譽教授
菲國H1N1新型流感病例達92人
央視美女主播方靜是美國間諜？
停飛A330與A340客機更換儀器？空中巴士否認
與超商聯盟 i-cash悠遊卡消費通路逾8000個
愛跳舞 屏東原住民國中畢業生成北藝大榜首
雷克：如何避免通膨上揚 聯準會面臨挑戰
澳洲OZ礦業同意 由中國企業收購多數股權
歐洲三大股市開盤下挫
拒當熟女 重慶出現難辨年齡的「萌女郎」
大陸驗出海洋寶寶重金屬 標檢局:避免把玩
南庄蘿菈橋新建工程上梁 居民盼恢復交通
總統頒政府服務品質獎 勉小機關可有大成就
巴西貸給IMF百億美元 扭轉向來接受信貸局面
疑天雨路滑 中山高台南段連續3車禍6傷
匯市觀望 新台幣匯率收貶8.3分
引導農業經營 雲林行銷資訊小組上工
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元大證承銷奇景光電 首家ADS回台上市
詐領土石方處理費 嘉檢偵訊包商等11人
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轉轍器故障 高鐵7列次誤點逾30分可退半價
天籟美音 東埔國小把玉山的聲音傳向世界
宜蘭縣長呂國華：浙江郵輪7月首航宜蘭
體委會將編2000萬元 改善棒球場廁所等設施
黑幫入侵校園誘學生暴力討債 警方逮9嫌
台中大里立仁橋大雨造成涵管破裂 暫封橋
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鹿港摸乳巷亂塗鴉 建國科大學生主動清除
聯準會紓困買進企業票據 首季虧損53億美元
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台生旅遊地 泰巴達雅有21個新流感病例
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亞洲運動管理學會 首度在台舉行
阿密特出輯 張惠妹全新出發
香港流感疫情升高 陸委會升至黃色3級警戒
王建(火宣)肯定總統兼黨主席 讚許吳伯雄
高市慶祝警察節 陳菊勉全力維護世運治安
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立院初審 逾24公尺遊艇每2年半須檢查
夏立言：活路外交靠互信互助 與各國互動
大摩：新興市場為全球僅存多頭市場
中縣議員王加佳：不會傷害丈夫王子豪
颱風減少大地震發生 劉啟清研究領先全球
中國5月份貿易總額比去年同期驟降25.9%
軍教自100年起報稅 單身者估納稅2萬餘元
檢察官言語惹風波 法務部長親赴澎湖道歉
莫比斯圓環創作公社 景美園區展演2012
富士推出全球首款觸控式拍照數位相機
主唱羅素60大壽 空中補給開唱成生日趴
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東埔國小合唱團抱得金曲獎 縣長嘉勉肯定
國小主任涉倒會 會員盼高縣府勿准丈夫退休
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鐵路地下化 高市府續爭取75%補助
日校傳集體疫情 德新流感正快速蔓延
中糧集團訪台 尋求與台灣業者合作
最棒畢業禮物 尖石國中生當實習店長
個資外洩 警政署:MOMO台會員報案件數爆增
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巨額雙赤字隱憂 美國經濟復甦之路崎嶇難行
視覺設計創意得獎作17日展出 展品多元
非勝不可 亞洲男籃資格賽 中華明戰蒙古
高孔廉赴美 向僑界說明兩岸現況
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李安新作胡士托風波 正式預告全台首播
101新董座人選 林鴻明:尊重政府高層決定
持螺絲起子追殺妹妹 男子被移送法辦
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取消軍教免稅 教部：政院同意專款專用
樂生療養院保存案遭糾正 文建會:詫異不解
台瑞離異夫妻爭監護權 法院:小孩利益優先
監督企業實習案 95聯盟發動無良企業搜索
樂生案遭糾正 北縣：依文資法完成法定程序
IEA上修全球原油需求預測值 10個月來首見
高鐵首次出現轉轍器無偵測訊號
張忠謀：蔡力行轉任新事業總座 並非降級
內政部：持續與宗教團體溝通宗教團體法
國中第一次基測 試務人員疏失279人加分
金廈海域泳渡活動 17日首次試泳
將任新事業組織總經理 蔡力行:高興與惶恐
金管會與愛爾蘭簽署監理合作備忘錄
馬公港候船室將擴建 年底完工
抗不景氣穩定軍心 科技大老重返第1線戰場
出國購物 韓國澳洲台灣旅客愛用信用卡
高鐵轉轍器故障 近2萬人受影響
皇馬隊出天價挖角小羅納度 曼聯首肯
台銀標售土地 建商縮手 多為自然人得標
李述德：取消軍教免稅 稅收將增加160億元
馬來西亞月底宣布開放外商投資限制
投信投顧信託經營全權委託投資業務擬開放
中央社新聞小百科：轉轍器
自行車道啟用 北市：注意安全與改變
日20歲全盲鋼琴家大紅 CD及演奏會門票熱賣
101：4月單月損益兩平 觀景台參觀人次增
第098116期今彩539三星四星彩開獎結果
廣州亞運會在泰宣傳 為明年11月盛會熱身
第098047期威力彩38樂合彩開獎結果
張忠謀：接班是長期問題 無時間表
英大嬸歌手蘇珊將復出 巡迴演出回饋粉絲
羅比尼︰美元作為準備貨幣地位可能惡化
央視主持人阿憶披露方靜因間諜案被捕
政院組織法等案 立院司委會：下會期處理
中國大陸H1N1新流感1天確診14例
台灣組團參加香港旅展 宜蘭規模最大
尹啟銘：不開放陸勞 專業人員來台需審查
中國出口持續萎縮 亞股漲跌互見
遊泰得新流感病例增加 泰方：了解並調查
蔣巨峰籲泛珠三角沿海企業向內延伸產業鏈
印度衛生部證實H1N1流感確診患者增至15人
二次黨外明創刊 羅文嘉7月辦中國戰略論壇
國共論壇會前會 吳伯雄宴請鄭立中
防堵H1N1 馬來西亞將採嚴厲預防措施
央行可轉讓定存單發行餘額近5兆元 創新高
中華少棒媒體日 棒協：氣候因素取消
紐約每日新聞：再給王建民機會
援扁律師團擬邀蘇謝？民進黨：無此計劃
菲首季GDP略增0.4% 官員滿意
個資外洩？MOMO台:未發現 雅虎:是帳戶資料
立院休會前備戰重大法案 藍綠陣營甲動因應
金管會通過電子票證應用安全強度準則草案
美聯準會將會延後升息 免重蹈日本覆轍
全家：政策上路後 將接受悠遊卡付費
泰國小學生染H1N1流感 兩小學停課
夏姿少東遭砍傷 北檢明傳王加佳等人說明
印度核電廠一科學家失蹤4天
大陸保監會公布保險市場年度報告
WHO大流行病指導綱領 各國措施視疫情而定
出國看病 馬可仕遺孀伊美黛向媒體哭窮
第098047期威力彩頭獎槓龜
第098047期38樂合彩派彩結果
歐洲央行：歐元區明年中景氣轉好
調查單位：尚未確定法航失事與空速計有關
第098116期今彩539 三星四星彩派彩結果
香港新增14宗確診H1N1病例 11人本土感染
前往百慕達定居維吾爾人 不得隨意進入美國
美國上週初申失業救濟金人數減至60.1萬
中職 統一勝兄弟 中止新莊4連敗
菲國頭號華籍製毒師父落網
美國電視全面數位化 仍有數百萬戶未轉換
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美初申失業救濟人數下降 專家：觸底徵兆
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美5月零售銷售回升 消費者撿便宜 汽車銷量增
美將4名維吾爾囚犯送往百慕達安置
法德對翁山蘇姬表達關切 籲中印出面協助
美中情局長：蓋達首腦賓拉登仍藏身巴基斯坦
英新型流感病例逾800 今秋恐爆大流行
王建民17日主投國民隊 洋基盼他好好表現
伊朗總統大選選情緊繃 鹿死誰手難料
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瘦肉精
生物可分解性高分子聚合物包材
寡糖的定義與特性
傳北韓將3度核試爆 白宮：北韓料採魯莽行動
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伊朗總統大選後 美伊關係可能走向分析
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聯合國對中國人權提建議 北京拒絕
立院國是論壇 聚焦總統控檢案及兼任黨魁
迴避壟斷紛爭 微軟歐洲版視窗7不附IE瀏覽器
推薦許舒博任101董座? 王金平:與我無關
王建民感謝洋基再給機會 準備全力以赴
張忠謀回任總執行長 外資評等普遍不變
吳伯雄：黨務重大決定 充分尊重馬總統
環亞百貨清倉拍賣 搶購人潮湧現
葉金川願選花蓮縣長 吳敦義： 求之不得
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世運開幕門票難求 網路讓售價格飆漲
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前奇異老臣摩斯 出任雅虎新財務長
新聞局：兩岸合拍電視劇著眼提振台灣產業
核四廠科技官僚受到學者質疑惱羞成怒 德國外賓直搖頭
景福門黨徽爭議 北市:議員違文資法已函送
羅文嘉辦雜誌 「二次黨外Movement」今創刊
郭台生間諜案 美前中校被加控作偽證
新流感大流行 澳洲暫維持防疫警戒層級不變
得獎台灣片艾草 美衛視Link TV明天播出
台灣參展上海電視節盛況空前
央視主播方靜否認從事間諜遭調查的傳聞
為高捷平反 本土社團14日連袂搭高捷
民航局：台中至上海深圳 各增1航班
核三廠變壓器漏油著火 燃燒1小時
港媒:中國貪官共通點 幾乎人人養情婦
備妥疫苗500萬劑 世運、聽奧將如期舉行
監院平反張俊彥、白文正 人事已非!
考季來了！麗尊&麗景酒店推考生優惠住宿專案！
用藍色閱讀假期 在知性旅行中 體會人生五味
響應『台灣美食展』 華泰大飯店推出買一送一
沉睡9年 「再生能源條例」三讀通過
上海出現H1N1第14例
安理會制裁北韓 中國將投同意票
世衛：新流感疫情調高至全球大流行 40年首見
新型流感全球大流行 WHO不建議封閉國界
調查：安哥拉首都為外籍人士生活費最高城市
新流感大流行 WHO：不代表病毒更危險
WHO：勿限制國際交流 為第二波疫情做準備
世衛宣布新型流感大流行 籲各國合作因應
新流感大流行 陳馮富珍：不必驚慌
世衛組織最新疫情統計 台灣通報36起確診
新型流感大流行 9月前疫苗尚難供應
史上第三高 5月全美32萬棟房屋遭查封法拍
美5月零售額回升 創近4月新高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新型流感大流行 世衛組織預期可能持續兩年
美國經濟傳利多 歐洲股市走高
紳寶汽車待價而沽 傳跑車廠科尼賽克想入主
能源需求現復甦跡象 世界油價挑戰73美元
經濟前景多空並陳 華爾街股市收小紅
世衛：近期將建議由誰先獲得新流感疫苗
WHO提高新流感警戒等級 美稱已提前因應
新流感大流行 30至50歲患者情況恐非常嚴重
世衛擔憂開發中國家出現嚴重新型流感疫情
美參院通過法案 授權政府加強監管菸草業
黑眼豆豆新單曲 告示牌排行榜10連霸
紀念聖體節 巴西古城鋪設七彩地毯
宣告流感大流行 世衛強調整體不點名單一國
今天的台灣英雄：陳建力飽嘗天災逆風挺立
曾雅妮力求LPGA錦標賽衛冕 首輪僅並列52
溼度高全台悶熱 各地有機會下大雨
新流感全球大流行 1968年香港流感以來首次
3嬰疑遭母肢解藏自宅數年 加警驗屍追查
加拿大：新流感警戒升級不意味危險性增加
美將領：陸戰隊缺乏兩棲登陸作戰訓練
中國國家廣電總局將整頓電視購物
釋永信被中共官方命名為少林傳人
台股開盤下跌14.79點 為6552.58點
7歲女孩國歌聲助威 NBA魔術隊力拼連勝
H1N1警戒調至最高 日呼籲民眾冷靜因應
本周新片 亡命快劫丹佐華盛頓捷運遇劫
中國8優惠政策鼓勵大學畢業生入伍
化不可能為可能 排灣牙醫師扮演現代巫醫
不畏金融風暴 沃爾瑪加碼中國市場規模
10歲女孩翹課聽鎮民大會 歐巴馬代筆寫假條
杭州將台山擬刻50公尺大佛 仿樂山大佛
中國長城6號反恐怖演習山西段開始舉行
新流感大流行 專家：沒啥大不了無需恐慌
雲南鎮壓殺死2民眾 扯出多名貪官
8成受訪中國大陸網民拒裝「綠壩」
東莞女政協委員開名車住別墅欠巨債卻不還
趙永全：加緊推動興建世博台灣館
公視黑琵紀錄片台語版 明南縣七股首映
美元走弱 新台幣早盤小升
屏東興社大橋14日通車 另2危橋動土改建
「綠壩」過濾軟體 開心網貓撲網難逃封殺
央視主播方靜闢謠：間諜被捕一事子虛烏有
小羅納度慶跳槽 傳與社交名媛芭莉絲洛城狂歡
新流感大流行 澳洲考慮提高警戒層級
LPGA錦標賽 曾雅妮首日並列第52
17日一役主投 攸關王建民續留先發與否
中國人大政協派員下鄉監督地方投資
50家低星級酒店加入延遲退房行列
農民扮和尚盤踞少林寺算命騙錢
美國會通過議案 要求駐北京使館設西藏處
歐巴馬大力推動健保改革案 眾院2週內討論
哈雷網賽 喬科維奇驚險晉8強
中央氣象局氣象報告
傳蘇州書記王榮將出任深圳市長
金峰鄉小米搖曳 13日舉辦豐收祭
車禍3小時無人發現 女駕駛傷重不治
夏季濕疹求診增加 醫師：勿自行亂用藥物
人民幣股權基金漸成中國私募領域主流
H1N1大流行保健之道 世衛：和人保持距離
獅子心芒果 王金平讚天下最棒
BMW將成為中國中央政府公務用車
人權理事會通過中國人權審議報告
資深影星雪兒之女接受變性手術
台股開平低震盪走弱 營建資產節能扮指標
王榮傳將出任深圳市長 老長官李源潮提攜
警大畢業典禮 馬總統勉畢業生清慎嚴
中縣快樂消費摸彩 6歲女童抽中轎車
美告別類比電視 數百萬家庭將無收訊畫面
WTA女網賽 頭號種子鄭潔爆冷出局
中國開發經濟區鎖定黃河三角洲
沙國王妃巴黎血拚欠款不付 店家告上法庭
印度據報邊境增兵 中國促恪守共識
升高攤牌 安理會今料表決通過擴大制裁北韓案
美眾院授權駐北京使館設西藏事務部門
埃德巴斯頓網賽 夏拉波娃晉級8強
台南沿海無黑琵蹤影 滯留機會低
夏姿少東遭砍傷案 檢方傳2當事人均未到
天氣不穩定 豪雨特報
星又增3起新流感病例 累積達21例
FTA國家產品專區 五友邦特產將進駐食品展
月退公務員子女教育補助費 人事局擬限縮
霸王別姬音樂會 重現楚漢相爭
MLB 洋基遭逆轉 開季對紅襪8連敗
原物料價漲 近期物價尚不至波動
中國男籃7年首負韓國隊 歸因主力未出
許舒博入主101生變 地方黨部抱不平
中國院士推廣環保竹樓 號稱抗規模8地震
地鐵大戰將開打 調查：喜好洋基多過大都會
首批育嬰津貼入帳 男性占11%
全球旅遊專家將參加上海亞洲豪華旅遊博覽
許舒博101董座案 綠委告發違反選罷法
出口伊朗軍用零件 美男子被判35個月徒刑
林務局預計阿里山小火車 8月底可復駛
涉嫌為中國情蒐 美陪審團起訴前國防部官員
勤美太子疑掏空案 何明憲3人不服羈押抗告
行銷國際有成 台灣龍眼近日進軍美國
美元走弱 新台幣中午升值4.1分
援扁司法人權案 蔡英文:有決議再對外報告
北縣警偵防重點大轉向 全力拼大案
新流感警戒最高級 國內儲備疫苗藥物減災
標靶式心電圖 醫師遠距處理心臟急症
胡志強：台中捷運 將是延任與否重要因素
研究：新流感早存在 去年8月即有人感染
第一次基測試務疏失多 教部要求檢討
勞委會從寬認定颱風假 鼓勵雇主宜給薪
納帕紅酒掀線上競標熱 累計喊價逾570萬美元
馬總統勉警大畢業生清、慎、嚴
男大學生減重捐肝救父 減17公斤準備捐肝
NBA總冠軍戰 費雪神準 湖人聽牌
行動動物園入校園 高市光榮國小驚聲尖叫
日總務相由於反對郵政社長連任辭官
立院三讀 公視董事增為17至21人
北京批准蘇州市委書記王榮出任深圳市長
出席漢城僑校剪綵 任弘盼僑教永續發展
湖北破獲網路賭博案 賭資達人民幣200多億
先考試後審資格 明年初等考試擬試行
台股收盤跌119.14點 為6448.23點
華府槍案嫌犯筆記本顯示其反猶太意識形態
傳社交網站Myspace準備裁員500人
台灣每10人有1人罹患糖尿病 高齡男性居多
巴拿馬政府將為民眾打傳統疫苗對抗新流感
聽奧電影拍攝 郝龍斌盼更瞭解聽障朋友努力
吳作棟：緬甸領導人願讓緬甸謹慎走向民主化
國民黨金門縣黨代表選舉 15日領表
台股開低走低 收盤跌119.14點
成都火燒車每名遇難者初定獲賠人民幣42萬
6月台指期收跌80點 逆價差11.23點
女王杯網賽 羅迪克力克修威特晉8強
高盛：台積電降至中立 接班計畫添變數
中研院參與研究成果 恆星形成與磁場有關
司法官律師考試試題範例 年底上網公告
蒙地卡羅電視節 田村正和奪最佳男主角獎
6月電子期收跌4點 金融期跌17.4點
美國：伊朗北韓合作研發彈道飛彈獲重大進展
美國5月份電玩銷售量大跌23%
讓垃圾變黃金 高市公民營市場回收量大增
美國指北韓不太可能採取軍事行動
唱出阿美族婚宴歡樂 旮亙樂團宜蘭傳藝獻藝
中國大費周章 到處查扣六四文化衫
H1N1流感拉警報 台股下跌119.14點
傳選縣長 葉金川：只想回花蓮過平靜日子
外語導遊口試放榜 及格率3年來最低
世界捐血日將至 高雄捐血中心籲共襄盛舉
不再惡化 日本連續2個月上調經濟評估
能源國家型科技計畫 太陽能列優先發展技術
綠營:政治介入公視 藍營:勿維護舊勢力
方靜：從未接受任何部門的任何人詢問調查
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金大中：絕不支持北韓走向核開發
伊朗總統大選開始投票 預估投票率將創新高
國際太空站人滿為患？ 下週首次13人駐站
港媒報導中國近年6起間諜案
官方統計：印度白喉病例連年激增
貨輪走私洋菸疑詐領獎金案外案 嘉檢調查
嘉市警局推廣自行車防竊標碼
鳳頭蒼鷹棲息民俗公園 台中市區也能賞鷹
大陸農夫山泉水源地千島湖被指工業用水
日總務相因反對郵政社長連任而辭職下台
台股跌119點 三大法人賣超79.27億元
大陸古籍修復人才匱乏現象略見緩和
美職小聯盟 羅嘉仁投1局未失分
圓明園首次大規模保護大水法等文物
內有艷照 南京女學生哭求警察找回手機
伊朗總統候選人墨沙維警告軍方不要干預
英財長受訪金融時報 籲各國清理銀行
日經指數收盤破萬點 八個月來頭一遭
監院平反白文正供養傳聞 寶來發感謝聲明
最樂活的事 近6成民眾認為是每天運動
第四屆客家新聞獎 中央社作品入圍
NBA冠軍賽 費雪關鍵3分 湖人聽牌
8個月來首破萬點 東京股市10135點作收
廣東平遠縣紀委副書記酒後駕車致2死8傷
陸委會：大陸醫療條件不足 恐成防疫漏洞
新台幣兌美元貶0.2分 收32.800元
歐洲三大股市開盤下挫
泰新生小貓熊重630公克 名字8月揭曉
佛光山慈善小組深入印度達旺邊境弘法行善
中國官員高調指今年GDP保8沒問題
福建涉台毒品犯罪案件增多
重慶1小偷牙齒如鐵鉗能咬開防盜網作案
了解身體是否健康 醫師籲每天量脈搏
南化水庫開始進水 旱象解除
環保兼宣傳 宜蘭蘭雨節推創意紙扇
禁教師參與政治活動？教部：純屬誤解
雲林是黑道故鄉？涂醒哲再次公開道歉
調降稅率引異議 李述德：心中自有一把尺
駐史醫療團救治大陸人士 人道援助傳佳話
留美2空官學生歸國 校長授階
中央氣象局氣象報告
校正公電（CAP0197號）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
宜縣武術國術錦標賽 18支隊伍13日起競技
不一樣的警察節 台南縣警雨中騎單車
許勝雄：貿易表現開始倒吃甘蔗
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
大馬國會主席張慶信 獲屏科大農學名譽博士
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
毒販掌握偵防車牌 仍大意被逮送辦
立院通過交部得設機場公司 政府獨資經營
再生能源立法 獎勵發電量650萬至1000萬瓩
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
無聲的感動 呼吸勇士張恆鈞用生命寫奇蹟
協助畢業生就業 中正大學送求職指南
金大中有關獨裁發言 韓朝野對峙褒貶互批
H1N1流感造成學校停課 泰國不調高警戒層級
世運倒數33天 陳菊視察攀岩場表滿意
中國軍事專家倡議籌組航太部隊新兵種
再生能源法三讀 綠委盼帶動綠能產業
立院三讀 增加自由港區招商誘因
瑞士諾華藥廠搶先機 率先製成新流感疫苗
防疫改圍堵為減災 藥物保留給確定病例
中油：明起汽油調漲0.3元 柴油漲0.2元
調查偽證案 北檢22日傳喚陳幸妤陳致中
世界新7奇 玉管處邀新台灣人一起投玉山
股價房價雙跌 美家庭財富縮水1.33兆美元
參訪漢城僑中 任弘歡迎學生赴台求學
700多名身障者求職 創台中就業站最高紀錄
曾行搶蘇嘉全太太 男子出獄又犯案
專挑窮人下手 雲林破獲8人暴力討債集團
央行調節 新台幣收32.8元貶0.2分
違反檢疫法 研究生網拍豬籠草遭逮
趙麗蓮逝世20周年 學者專家紀念鵝媽媽
核三廠變壓器火警撲滅 無輻射外洩
中油高雄煉油總廠遷移 專家盼後勁新生
板檢偵辦益通光電案 許博偉1000萬元交保
涂醒哲邀黃敏惠公開辯論 未獲回應
世界龍獅錦標賽奪2金 體委會肯定選手表現
久誼之旅僅停尼國1晚 歐鴻鍊:配合總統時間
南縣寺廟合法化 議員盼修改回饋金規定
聽奧演唱會張惠妹領軍 原民歌手齊獻唱
紐西蘭：該國未來兩年恐有逾百萬人患新流感
拼消費抽獎落幕 周錫瑋：創造10億商機
台東鳳梨釋迦 進軍日本跨出第一步
英財相：年底經濟反彈 高油價是一大隱憂
嘉市中小學校園公共意外險 額度創新高
植物油公會:台糖沙拉油漲價後仍低於行情
台塑化：明天1時起 汽油漲3角 柴油漲2角
來台傳教46年 義籍神父離情依依
宜蘭偏遠學校藝文教學成果展 14日起舉行
台灣黑熊保育宣導 命名票選活動今起跑
量販：台糖家用2公升沙拉油沒聽說漲價
女大學生兌換舊鈔 銀行認定偽鈔移送法辦
高美護專評鑑4等 私校諮詢會建議減招50人
馬總統：活路外交讓兩岸和國際關係並進
性工作除罰化有望 內政部提議設免罰專區
林政則獲頒施政滿意3連冠超級巨星獎
員警執勤送暖 轄區查察訪視獨居老人
立院通過 歸化外國人登記姓名可中外文並列
環亞結束拍賣白天業績2500萬 全檔估4億
澎管處辦理綠蠵龜生態研習營
緬甸軍政府使出拖字訣 翁山案審理一再改期
立院三讀 補助村里長健檢及保費明年上路
國道一號五楊段拓寬 工期縮短為3年
新流感再添2病例 泰國累積48病例
立院通過私校教職員年金制 國庫年支16億
傳將領作弊還升官 國安局：尊重軍法審理
聲請限定繼承未報遺產稅 遭補罰逾2億元
立院三讀 禁買賣活體保育動物
金門小三通 15日起試辦行李限重27公斤
背包客旅展 異國風走秀炒熱氣氛
歐洲4月工業生產年減21.6% 減幅歷來最大
施政滿意度5顆星 楊秋興獲頒獎
生命灌溉泰雅原民 義籍神父心繫台灣終不悔
鑑識專家：大衛卡拉定並非死於自殺
杜絕疑慮與預警 核三廠:與鎮公所通報熱線
瑪丹娜上訴成功 將認養第二位馬拉威孤兒
張瑞敏：家電下鄉 海爾勝在最後一公里
中小學數位設備採購 教部：在地廠商為主
核三廠建廠至今 第3次火警
鄭永金：竹縣文化區位完整 客家研究重鎮
台鐵TR-PASS慢遊 寒暑假開放國內學生使用
從拳擊到雕塑 王英信雙手打出一片天
立院修法 保障慶豐銀1.76億爭議賠付
核三廠火警 台電:0級核能事件 無安全顧慮
新加坡羽球賽 陳宏麟林祐瑯晉級男雙四強
宜縣府：浙江郵輪7月上旬首航蘇澳港
核三廠火警 原能會：無放射性物質外洩
立院三讀 被告可拒絕聲押庭深夜訊問
搶救國定遺址 月形石柱填補裂縫
警方破獲詐騙集團 犯罪成員禁談辦公室戀情
立院三讀 公教人員可請領最長半年育嬰津貼
中山高增設民雄交流道 嘉惠雲嘉民眾
再創雙贏 中山大與高港局續簽合作協議
張瑞敏：中國企業度過景氣寒冬要「冬泳」
再生能源條例三讀 業者盼11月可實施
法國將派170人參加高雄世運
颱風假不出勤宜給薪?工總:不出勤不應給薪
張瑞敏：「剩者為王」 企業要創新提升層次
保障司法人權 法務部採取多項改進措施
婉拒出任檢察長 陳瑞仁：只想歸隱山林
盧貝松將在巴黎建影城 挑戰好萊塢地位
AIG高層訪台與潛在買主見面？南山：不評論
蘭嶼核廢料場：核廢桶固若金湯
經部:銀行中小企業定期對話 協助順利融資
電影爆紅 宗師葉問幼子向兄催討版權費
歐盟各國金援銀行業5.3兆美元 超過德國GDP
交通券及就學津貼 金門教育局加班受理申請
立院保障慶豐銀債券賠付 金管會:依法辦理
ECFA公投案 納入政府應交付人民公投字句
新聞局規劃參加北京國際電視節 爭取商機
2009國家工藝成就獎 30日截止報名
陳瑞仁：過去不辦扁家子女偽證是策略裁量
小地主大佃農 101年擬活化1萬公頃農地
新加坡土耳其協議互助雙方企業打入對方市場
再生能源條例三讀 經部:促進能源多元化
亞洲男籃東亞資格賽 中華大勝蒙古
搭檔女兒被賴特曼開煽腥玩笑 馬侃聲援培林
墨沙維陣營自稱 已在伊朗總統大選領先
第098117期今彩539三星四星彩開獎結果
貝萊德以135億美元收購BGI 躍居基金業龍頭
新流感入侵北非 摩洛哥出現首起確診病例
公教育嬰津貼 銓敘部:預計今年下半年實施
第098047期大樂透49樂合彩開獎結果
劉國昭：加強大陸經貿推廣 拓商機
三大經濟體傳出利多 亞洲主要股市大多上揚
私校退撫條例通過 教部教師團體同聲感謝
轉隊效力皇馬 小羅納度期待開創人生新頁
國光生技流感疫苗廠 18日開幕啟用
中國衛生部：新流感社區傳播危險日增
法國馬賽邀請台灣參加歐洲文化首都活動
媒觀：公視董事選任程序 比增加人數重要
海南1女性確診為H1N1新流感病例
小黑熊亮相 北市屏縣展示動物保育成果
花蓮晚間4級地震 未傳出災情
養子有伴 瑪丹娜再領養一馬拉威幼童
員警向賭博電玩業者索賄4萬 遭求刑6年
馬國親王子部落格 暗指印尼名模做法似妓女
台灣多家醫療機構在港推介醫療旅遊
反性剝削聯盟：嚴懲剝削者 罰嫖不罰娼
港府：H1N1新流感傳播期可能維持1至2年
飛航專家：黑盒子已過時 衛星傳輸時代將屆
伏克爾：美元國際貨幣角色無可取代
張栩十段謝依旻女流名人就位典禮場面盛大
WTO秘書長：世界貿易無正面跡象出現
陳明璋：王榮調深圳 台商更受關照
第098047期大樂透頭獎摃龜
捷運內湖線通車日期 預計16日宣布
違反選罷法 林正二一審被判刑2年緩刑3年
第098117期今彩539三星四星彩派彩結果
內政部：性交易無法禁絕 但須嚴謹管理
研究：H1N1在墨西哥爆發前數月已傳染人類
貨輪走私洋菸案外案 布袋海巡隊員遭聲押
台灣成為國際貿易資訊暨合作機構執委
伊朗總統大選今投票 強硬溫和兩派對決
中國H1N1拉警報 川浙紛傳新增確診病例
美國5月進口物價月增1.3% 不含石油增0.2%
OPEC：經濟危機對石油市場最大衝擊已經過去
中職 La new完封勝兄弟 雷克斯暫居勝投王
韓團體神話成員前進抵台 想念歌迷尖叫聲
鐵娘子跌跤 前英相佘契爾夫人骨折入院
任期延長違憲否 高縣民代將請政院聲請釋憲
流動的紫禁城 服飾展現中國建築之美
未按程序調閱資料 軍情局副局長記過1次
新型流感再增43例 泰國累積達89例
校正公電（CAP372號）
美國消費者信心連4個月攀升 反映經濟回穩
上海電視節閉幕 熱門劇「潛伏」最大贏家
菲反毒單位捕4嫌 包括3名中國人
今天的台灣英雄：詹瑜擦乾淚水創業不嫌遲
不景氣吹進時尚界 山本耀司取消巴黎男裝秀展
調查：歐美城市觀光旅遊 倫敦最昂貴
李遠哲訪加拿大 籲尋求永續發展新模式
台裁縫師製以色列國旗 台以國會外交結善緣
LPGA錦標賽第二輪 瑞典諾奎絲特竄出領先
強硬派艾馬丹加 過去4年重要紀事
美LPGA第二輪 曾雅妮與龔怡萍暫並列32
青年團體欲掛國民黨徽 景褔門前遭警制止
郝龍斌頒獎北市公私立高中職市長獎畢業生
私校退撫遲來的正義 鄭瑞城致歉
中華替代能源協會:太陽發電5年內具競爭力
85歲老布希跳傘慶生 矢言90歲再跳一次
尋找明珠 中縣府辦就業博覽會
薩爾瓦多關懷之旅 12名小記者準備好了
氫氣外洩 奮進號太空梭升空計畫臨時喊停
17日背水一戰 王建民牛棚練投喬姿勢
劉揆勉大學畢業生 勇於面對挑戰
NHL 企鵝甜蜜復仇折紅翼 奪下史坦利盃金盃
折翼天使再起飛 陳姿蓉畫出自己的世界
馬總統：重建技職體系 支援工業建設
腦性麻痺苦讀畢業 林家緯獲東海成就獎
女兒被名嘴拿來開性玩笑 培林很難一笑置之
205兵工廠搬遷案 劉揆指示掌握進度
奮進號氫外洩 NASA：延後升空至少24小時
吳宜庭姊妹不畏惡劣環境 將赴薩國助貧童
擴大制裁 傳日本考慮全面禁止產品輸往北韓
周暐祥2年前車禍過世 父代領樹德畢業證書
板橋市運登場 近8000人競技
阿美族盛會 台東馬卡巴嗨豐年祭7/19登場
菊島盃沙灘排球賽揭幕
聯合國新制裁 北韓誓言絕不放棄核武
傾聽琉璃珠的故事 屏東旅遊文學館展出
行銷台北 北市街景線上遊戲看得到
詐騙新花招 新流感疫情套個資
影像金門 浯江容顏攝影展金門文化局揭幕
安理會制裁北韓 中國將投同意票
蔣孝嚴提案 成年子女不須父母同意可改姓
世界經濟開始復甦與否將成G8今天會議重點
公視黑琵紀錄片台語版 台南縣七股首播
馬選主席任曾永權為總幹事 王金平被排除
添文化新元素 彰化學生設計媽祖創意商品
焦點人物：艾馬丹加是西方頭痛人物
失事法航 判斷空中斷裂後墜海
海峽兩岸繪畫聯展開幕 展出60名家作品
德國Buddy熊進駐台灣 宣揚和平理念
劉揆「政府官員有學識沒常識」 蘇俊斌：非指特定閣員
鄭立中走訪北縣 開來台採購支票
選舉爭議不斷 艾馬丹加獲壓倒票數有望連任
10年從巔峰滑至谷底 台灣籃壇內憂外患
台鐵16日改點 冊本時刻表開始發送
台糖沙拉油漲二成 民生物資蠢動
上海電影節登場 白銀帝國競逐金爵獎
伊朗官員：艾馬丹加已獲總統大選63%選票
另類的畢業典禮 在車站舉行
SSD成長潛力大 價格是發展關鍵
墨沙維抗議伊朗選舉不公 指將造成危險後果
歐鴻鍊訪巴拿馬 準備馬總統久誼之旅
46名德國日僑學校學童感染新型流感
伊朗總統大選投票率 選委會估計至少70%
奈米分子傷害肺部 中國研究員發現相關機制
聯合國安理會通過決議案 嚴厲制裁北韓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊朗國營媒體：總統選舉投票延後4小時結束
擴大制裁北韓決議案 未授權動武
接班完成？北韓媒體尊稱金正雲「英明同志」
中國呼籲北韓放棄核子武器
國營伊朗通訊社：現任總統艾瑪丹加連任成功
伊朗選務委員會主席：總統艾馬丹加大幅領先
美元轉強與獲利回吐 國際油價小跌
傳伊朗警方與總統候選人墨沙維支持者衝突
禽肉是美國食物中毒病例最大禍首
確診案例續增 英新型流感病例破千
俄羅斯財政部長向美國保證美元政策不變
安理會通過制裁北韓案 美將全力執行
豪雨特報 16日前天氣都不穩定
歐巴馬：伊朗選舉帶來改變機會
伊朗總統實權有限 最高宗教領袖握大權
加國曼尼托巴省新型流感病例激增
芝加哥藝術學院台灣學生再推出聯展
CNN：中國潛艦碰撞美驅逐艦拖曳聲納陣列
以色列媒體報導台灣觀光局徵求超級玩家
安理會出重手制裁 各國對北韓挑釁疑慮未消
秦剛：安理會對北韓核試決議中國投贊成票
伊朗媒體：艾馬丹加當選 墨沙維指控舞弊
美新型流感病例持續攀升 累計45人死亡
伯明罕女雙詹莊對決 莊佳容技高一籌
LPGA錦標賽 曾雅妮回升到32名
加拿大遣返嫌犯被判重刑 將影響賴昌星案
中國東北女保鏢深受市場歡迎
大將徐傍興將重播 溫昇豪首集露很大
「綠壩」是山寨？美軟體公司控程式碼被竊用
青海茶卡鹽湖附近發現1300年前吐谷渾王陵
推廣全民金融教育 保發中心辦巡迴講座
陳聰明爭議 府：總統從未發表任何意見
伊朗總統大選 艾馬丹加陣營宣布勝選
新加坡新增6名新型流感病例 累計27人
合歡山高山杜鵑花卉 滿山遍野開放
安理會通過第1874號新決議 擴大制裁北韓
能源局：推動新購售電機制和獎勵作法
逐步熄燈打烊 美遣返關摩灣3名沙國囚犯
中國專家：需警惕北韓核危機在失衡中倒退
今年前5月廣東外貿總值下降21.8%
MLB地鐵大戰 大都會再見失誤 洋基奪勝
空談宗教自由 北京民眾因印送聖經遭判刑
青少年Fun暑假 教部推出3655項活動
譴責北韓二次核試 安理會通過制裁案
監管菸草業硬起來 美國會空前授權FDA
經建會:重大公建規模破3千億 加強效益評估
南韓政府歡迎安理會對北韓制裁案
大陸第2條入藏鐵路定2015年通車
媽祖信俗申請世界化遺產進入衝刺階段
黑葉荔枝今年減產3成 農糧署：嚐鮮要快
桃園市凌晨火警 23人脫困無生命危險
港媒：福建擬建通台灣鐵路或公路
湖南婁底1天內發生3起煤礦事故 5人死亡
全球城市生活昂貴排名 特拉維夫躍升至24
調查：大醫院藥師工作超量 1天服務450人
孤鸞年影響 去年結婚數增加12.57%
金嗓金曲 美黛王慧蓮殷正洋葉蔻飆歌
李明博質疑六方會談功能 倡議另覓方法
大專實習媒合低 薛承泰:教部學校經驗不足
美神盾艦拖曳聲納陣列與中國潛艦碰觸損毀
車禍腦傷身心障礙 總統勉陳姿蓉彩繪人生
環南市場回饋里民1元蔬菜大賣
星報：台灣美學經濟淡化商業增文化味更動人
薛承泰:大專企業實習規定嚴 企業卻步
日擬加強制裁北韓 兩國貿易恐全面中斷
流感大流行風險排序 英國登全球213國榜首
台綜院23日研討會 探討下半年經濟展望
泰女被騙赴日賣淫 衍生無父混血兒等問題
中國今年7月將出現500年來僅見日全蝕
規範人性化 臺大校內將設戶外吸菸區
學者籲不提UN推案 改鎖定UN專門機構
通用汽車向高層主管退休福利開鍘 大砍2/3
兩岸金融受關注 金管會網站設政策宣導專區
遏制論文抄襲風 大陸推出學術測謊儀
秦始皇兵馬俑1號坑今天第3度開挖
黑龍江鶴崗發現億噸大煤田
大法官：偏遠交通運輸補貼款課稅違憲
學者呼籲 政府不能讓對岸在友邦設辦事處
新婚不滿兩年 亞瑟小子訴請離婚
救扁律師團擬邀蘇謝？扁辦：說法可笑
烏克蘭據報成立相關部門協助中國建造航母
不滿聯合國制裁 北韓揚言鈽元素全面武器化
鼠患為害229年 阿拉斯加鼠島鼠蹤絕跡
台灣新增7例新流感病例 累積44例
飛機訂單銳減 希斯納將關廠再裁1300人
合山松雪樓重建落成 林管處：一切合法
新產品需求提升 台灣IC產業下半年看好
強化對東協經貿 貿協與緬甸商工總會簽MOU
台灣新增7新流感病例 皆赴泰旅遊感染
暨大畢業典禮 邀奮鬥有成企業家談就業
中央氣象局氣象報告
陪父親聽演唱會 港星杜德偉現身屏東藝術館
包庇兒闖禍 以名將領遭降級
新疆塔里木河乾旱出現斷流 長達1100公里
搶攻觀光醫療大餅 貿協率團赴香江旅展
曹格出席心路義賣 獻歌做公益
新台幣本週貶幅0.59% 亞洲貨幣升貶互見
美艦聲納與中國潛艇碰觸 中國國防部未表態
5年內台鐵台東到台北4小時
活到老學到老 98歲學生南華大學碩士畢業
梅山36彎半天步道 古蹟巡禮眺覽風光好去處
茂伯體驗新型血糖機 經歷心情三溫暖
裙底風光防偷拍 抓色狼謹記保全證據
男籃東亞資格賽 中華遭淘汰 無緣亞錦賽
鋒面滯留 台灣西半部東北部豪雨特報
索羅斯：對投資中國「十分感興趣」
角逐黨魁 國民黨青年問政聯盟也擬推人參選
中職 獅演大逆轉 對戰5連勝牛隊
南開科大證照達人李金翰 技職路上一片天
王建(火宣)勉畢業生充滿志向 拒當草莓族
亞洲大學印尼籍安瑪莉 考取中研院博士班
呼吸勇士張恆鈞高師大畢業 獲頒特殊勵學獎
方靜：不識間諜說造謠者 現仍是央視員工
磐古舞呈現釀酒 王盈盈奪下葡萄公主后冠
代言守護大使 周蕙要唱歌給阿公阿嬤聽
開槍制伏毒犯 高縣警方逮2人送辦
改科大後首次畢禮 南開畢業生走星光大道
中職兩戰因雨延賽 明天同場地繼續進行
留學熱 台商啟動兩岸雙百人才招募計畫
下午驟雨 基隆市部分街道積水
遠雄打造藝術大道 提高三峽居住品質
台南縣府在日拓銷愛文芒果 有信心大賣
大陸首例 內蒙古大學複製絨山羊
嚴長壽鼓勵台科大畢業生 隨藝術家下鄉
屏東警方破強盜傷人案 嫌疑人疑有憂鬱症
酷熱難當 星廠商開發冷氣衣驅暑
柳傳志：企業因應危機要訣--讓自己強壯
非營利機構調查報導 美聯社將免費代發
紀錄片野球孩子 獲上海國際電視節銀獎
畢業禮趣事多 萬能科大父女同唱驪歌
梁文音種下小樹苗 紓解惱人壓力
伊朗總統大選墨沙維落敗 支持者聚集抗議
高市4所大學唱驪歌 雷雨相伴畢業生難忘
泰國新型流感新增17病例 共達106例
勤益科大畢業典禮 校長祝福腦麻生一路順遂
劉麗惠返淡大母校 學弟裸背刻字相挺
角逐藍營首席副書記長 參選人俱有信心
白宮：美將處理涉嫌為北韓供應違禁品船隻
抗議伊朗選舉不公 墨沙維支持者與警察對抗
伊朗政府：艾馬丹加贏得總統選舉壓倒性勝利
中華信評：陽信商銀長期評等展望為負向
新流感中國大陸一天新增24宗確診病例
疑感情糾紛燒機車洩憤 桃園縱火男子落網
柯建銘：曾永權不宜介入政黨活動太深
飛人劉翔購千萬豪宅躋身大陸體壇富豪榜
中國9號球公開賽 蔡佩真明爭冠
伊朗最高領袖：艾馬丹加勝選大快人心
印度新型流感共17病例 國外感染15例
空中補給開唱 女粉絲迫不及待獻花慶生
楊乃文開唱 陳奕迅當嘉賓憶初相識
馬總統人權公約批准書 由友邦送至聯合國
不滿墨沙維落選 伊朗支持民眾與警爆發衝突
參選國民黨魁 馬總統下週展開連署
G8財長：經濟情勢已趨穩定 復甦與否不確定
以色列：艾馬丹加勝選使伊朗威脅更增
心有不甘 艾馬丹加與墨沙維支持者爆衝突
法國工人又發起全國罷工
伊朗總統大選揭曉 卡特：美國政策不會改變
委內瑞拉總統電賀艾馬丹加連任伊朗總統
支持墨沙維群眾抗議 伊朗德黑蘭暴動加劇
以色列中文學校結業 明年再接再厲
聯合國通過制裁後 北韓揚言製造更多核武
氫氣外洩 美奮進號太空梭發射延後至少4天
墨沙維呼籲支持者避免暴力
伊朗總統大選有無不法 美密切觀察
今天的台灣英雄：潘麗卿足堪漁民的媽祖婆
打雷攪亂LPGA錦標賽 諾奎絲特暫領先
埃德巴斯頓網賽 李娜擊敗夏拉波娃晉決賽
棄飆車挑戰單車極限 鍾魁憲練出好身手
醫學專業當靠山 黃瑜慧花蓮富里好幫手
聖朱德高球賽第3輪 美國蓋伊領先
西子灣長泳 千人奮泳3000公尺
醜聞纏身 義總理自稱遭政治陷害
哈雷網賽 喬科維奇與哈斯爭冠
卡達擬入主保時捷 計劃持股至少25%
坪林低碳旅遊 馬總統允任代言人
扁案追加起訴審理 吳淑珍林全明對質
MLB 尼維暌違3年再拿勝投 大都會勝洋基
北韓陷核武僵局 金正日盛讚軍隊
北院16日提訊扁對質 是否持續緘默受關注
天候差班機延誤 百名上航旅客霸機30分
哈雷網賽 哈斯力拼三盤闖進決賽
民進黨推ECFA公投 徵10萬種籽尖兵
湖人教頭傑克森 再創教練生涯顛峰
伸展經濟觸角 越南總理批准與卡達投資協定
身障游泳賽 7歲陳亮達如水中蛟龍
無畏命運逆境 陳學冠迎向挑戰彩繪夢想
伊朗總統選舉後 傳2改革派團體10領袖被捕
KMT委員:連署15000份、壓力大
世界捐血日 星光四少捲袖子捐熱血
當年投贊成票 監委李復甸糾彈陳聰明為哪樁？
金門小三通1女童發燒 送醫隔離採檢
沙烏地擬建高塔 高達1公里
美聯社：美不接受伊朗總統艾馬丹加勝選宣告
美高球公開賽第22次在大紐約舉行
日媒：據傳金正雲曾就讀瑞士公立中學
以總理將發表重要演說 美以各界重視
不爽粉絲太吵 美國裁判驅逐所有觀眾
泰新流感病例新增44例 總理籲民眾勿恐慌
馬選黨主席 蘇貞昌：集黨政大權於一身不是好事
秦俑一號坑第三次發掘 已發現彩繪陶俑
鄭立中密訪霧峰林家花園 顏清標等作陪
菲國央行：海外勞工匯回款開始會用於投資
馬總統遊坪林 願為低碳旅遊代言
台灣新流感累計49例 逾半有泰國旅遊史
胡錦濤啟程 展開歐洲3國之行
上海航空對罷機事件三緘其口 台辦了解中
央視女主播間諜案 證實是烏龍事件
死者為大 韓將不公布盧武鉉調查文件
國中若未常態分班及體罰 教部：送監院處理
上海人熱衷國民政府遺址 孔宋故居最熱門
曾永權致電黨籍立委 盼每人連署500份
保安疏失 李光耀與馬國首長廁所巧遇
日摔角手三澤光晴比賽中倒地 送醫不治
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白宮：密切注意伊朗選舉不法報導
鋒面滯留 氣象局持續發布豪雨特報
油價何時趨穩？ 阿能源部長：2010下半年
伊朗總統艾馬丹加連任成功 西方強權評論謹慎
5名遊客爬北京懷柔野長城遭雷擊 2人身亡
遊客今年10月可坐直升機空中欣賞廬山
景氣尚未復甦 美財長籲強國勿刪減振興方案
北大畢業生赴西藏工作獎金人民幣8千元
重慶愛石人死於亂石下
至5月止 查緝私劣菸酒較去年同期倍數成長
工總16日發表白皮書 王文淵出席否引關注
大選爭議不斷 伊朗首都網路手機通訊中斷
北京警方動用直升機搜罌粟
北京至張家口城際鐵路有望2013年建成
中國國內飛行員明年飛北京航線要英語通話
福建泉州將建中國最大台商投資區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
韓星金來沅廚藝了得 演美食大戲不用替身
廣東節能 限制公務員每週少開1天車
未來城市建築動畫影像裝置展 7月來台展出
鎳價反彈 不鏽鋼廠第2季有機會轉虧為盈
中國維權律師高智晟失蹤120多天
大宗物資價格漲 食品業上肥下瘦
楊黃美幸:經費支援西藏人權 民主國家皆然
台灣航管革命 2011開啟衛星及數位新紀元
老人退休新人待訓 航管大變革人力吃緊
航管專業難取代 最怕航管員請育嬰假
曾永權：總統選黨魁 不刻意衝高連署
藍委提案 警官任用排除學歷限制
醫師：洗腎高危險群應每年檢查尿液
弱勢重症兒紀錄片徵選 邀大學生參與公益
內政部：補貼復康巴士油價 40萬人次受惠
蔡英文:曾永權介入黨魁選舉 未黨政分際
工程會建置公共工程技術資料庫 開放查詢
頒市長獎 郝龍斌：記得感謝師長教導
學者：石滬與南島語族分佈 有高度重疊
顧家男15年連殺16女 震驚印度各界
曾永權明拜會藍委 盼動員黨員挺總統選黨魁
咖哩粉辛嗆 難逃飛機火警偵測系統
不顧惡劣天候登長城 北京夫婦雷擊身亡
二戰以來首次 白金漢宮種菜
能源國家型科技計畫 人才培育列研究方向
老屋拉皮 郝龍斌:配合花博提供75%補助
中華佛研所與法鼓佛教學院 合辦成果展
不滿新規定 西寧逾5千計程車集體罷駛
素食疑添加肉 調查局：若故意涉詐欺
間諜案？綁架案？印度核能科學家離奇死亡
黑葉荔枝減產3成 農糧署籲把握時機嚐鮮
金融研訓院17日舉辦主權財富基金研討會
第8屆環評委員 環署籲各界推薦
印度工商協會籲對中國廉價商品採反傾銷措施
外交部:薩商諾麗果汁銷台 提升雙邊貿易額
廣慈BOT案 北市府明與特許公司簽約
輸日芒果農藥殘留 農委會:內外銷皆不可
17公里海岸凶殺案 廖了以要求盡速偵破
兒童保護戲劇決賽 藉童話故事宣導兒保
新片風聲酷刑多 周迅李冰冰大吐苦水
大陸藝術家王鏞：中華藝術可能大繁榮
傳統漁業結合觀光 陳順湖不忘生態保育
推動身障人力就業 斗六北港16日徵才
兩岸大學將合建海峽茶學院
外交部調整人事 全面整頓提升翻譯素質
中職La new勝兄弟 許銘倢中繼4局無失分
地層下陷區再造 布袋新塭滯洪池展新貌
小一女童蔡景羽每天捐10元 助弱勢生圓夢
嘉市推廣運動風氣 體育錦標賽聯合開幕
樂園消暑 高縣安置兒少走出戶外
台灣7旬老人獲湖南中醫藥大學博士學位
高縣新移民女性關懷協會成立
總統選黨魁 立委助連署 王金平：全力支持
中央氣象局氣象報告
菲律賓海域發生規模6.1強震 未傳災情
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
福建社會消費品零售總額成長創6年新高
台中2號葡萄育成 國產紅酒釀製可添新風味
都市更新老屋變黃金 應掌握3大原則
巴基斯坦西北部再傳炸彈攻擊 至少6死15傷
5月份香港機場客貨量持續兩位數下跌
中國9號球公開賽 呂輝展止於4強
法務部：易服社會勞動 是三贏制度
搭起台越友誼橋樑 吳庭葳投入越語教學20年
國稅局：97年綜所稅第一批退稅 7月底獲退
深化邦誼 農委會擬專案推展農技外交
印度電影帝國玫瑰 幕前幕後辦喜事
新型流感疫情持續擴散 澳洲將提升警戒層級
血便誤以為痔瘡延誤就醫 卻是大腸癌末期
彭明敏新書揭逃亡秘辛 未獲外國官方援助
亂丟垃圾 中市環保局將罰款
身價不凡 英大嬸蘇珊表演每分鐘收費近50萬
立院休會在即 爭議法案待下會期處理
日H1N1流感病例達600名 1/2以上地方淪陷
調查：國中生留校超時 體罰情形普遍
鄭立中參訪中台禪寺 與惟覺佛前拈香祈福
男籃東亞資格賽 中華隊獲第4名
國民黨金門縣長黨內初選 李沃士勝出
難抗拒社會環境變化 阿美族捕魚節逐漸變調
裕隆LUXGEN M7系列電動休旅車提前亮相
總統：應努力讓盲人有多元求學就業環境
中國城市地鐵交通運營里程突破800公里
民宅借朋友開賭窟 警方逮13人送辦
女童車禍腦死 家長不排除代為同意器捐
菊島盃沙灘排球賽閉幕 南市及屏市奪冠
馬祖受鋒面影響 全天僅1架班機落地
新型流感病例激增 泰總理籲民眾毋需恐慌
菲H1N1流感病例三級跳 宣布發生社區傳染
香港近2000建築物參與父親節熄燈行動
世界新七大奇景票選 廖了以籲支持玉山
9輛吉普車狂飆花蓮溪口秀性能 2輛受困
花費1450萬 中國飛人劉翔養傷不忘購別墅
最棒工作得主「愛抱怨」？昆士蘭旅遊局澄清
育嬰夢碎 英婦女最後一顆試管受精卵被誤植
計程車之狼隨機犯案 警方提醒多用叫車服務
伊朗總統：大選結果重創世界暴虐強權
參選金門縣長 李沃士致力打造幸福島嶼
縣長選舉 國民黨最快17日提名張麗善等人
日厚勞省女性局長遭逮捕 創現職局長先例
墾管處長林青為國惜才 江秀真登頂幕後功臣
伊朗總統籲抗議民眾 接受選舉結果
澳洲曲棍球員染新流感 抵南韓後全隊遭隔離
朝鮮半島緊張升高 北韓警告可能爆發核戰
日民主黨千葉市長選舉獲勝 地方選舉3連勝
中職 詹智堯三壘打 La new雙重戰連勝兄弟
深圳規定租房給流動人口3天內要報告
上海發現第18例H1N1新流感確診病例
網球賽「獅吼」 溫布頓裁判恐不放過
再增3人 印度H1N1流感確診患者增至20人
青年問政聯盟不參選黨魁 明發聲明表達訴求
中國9號球公開賽 蔡佩真奪冠
中國H1N1新流感確診病例增至185例
久斯杯中國9號球公開賽 台灣蔡佩真封后
LPGA錦標賽 諾奎絲特領先 曾雅妮竄升至第15
金磚四國高峰會即將登場 俄不強求每年集會
香港再增8例H1N1新流確診感病例
上海電影節 「白銀帝國」受好評
伊朗總統大選落敗 墨沙維要求取消選舉結果
美泳將費爾普斯玩票 獲400米自由式冠軍
「醉後大丈夫」蟬聯北美票房冠軍
回應歐巴馬 尼坦雅胡有條件允巴勒斯坦建國
歐鴻鍊：撤駐箇朗總領事館基於外交資源運用
白宮指尼坦雅胡演說 邁出往前重要一步
哈雷網賽 哈斯挫喬科維奇摘冠
巴勒斯坦政府主席：尼坦雅胡破壞和平努力
NBA總冠軍賽場內戰況火熱 場外巨星雲集
MLB 洋基砲轟桑塔納 15比0大勝大都會
LPGA錦標賽 曾雅妮名列第23
聖朱德高球賽蓋伊摘冠 奪美國公開賽門票
烏龍間諜案 方靜現身大陸央視
尼坦雅胡演說反應兩極 巴勒斯坦轟美國讚
任國民黨副主席？王金平：虛擬議題
高球名人賽冠軍伊莫曼手傷 退出美國公開賽
美奮進號太空梭預計17日發射
摔角選手「三澤」死在擂台 台灣觀眾震驚
人才投共、農技掏空 農產輸日我從第2落至22
巴勒斯坦記者搶報加薩戰爭 遭以色列法院判刑
不滿艾馬丹加連任 抗議者群集英伊朗使館外
央視女主播間諜案 證實是烏龍事件
KMT委員:連署15000份、壓力大
人民日報擴編 增加到20版
衛冕LPGA失利 曾雅妮：有挫折但信心未失
美中情局長：錢尼似乎希望美國再遭攻擊
廣慈BOT案 北市府與柏德開發簽約
墨沙維抗議伊朗總統大選不公 遊行申請遭駁回
30人搭5節車廂 綠營:台鐵就是這樣虧損的?
台灣啤酒 取得中國商標證書
8/15百人泳渡金厦 60年來頭一遭
馬將手伸進「民主基金會」 反對黨：放棄民主立場
企業搶註商標 中國允先修法控管
伊朗改革派候選人不服敗選 籲支持者續抗爭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊朗總統捍衛連任正當性 當局鎮壓抗議群眾
以總理演說 籲建立非軍事化巴勒斯坦國
以總理演說 籲巴勒斯坦立即重啟和談
尼坦雅胡：巴人須接受以色列是猶太人國家
尼坦雅胡演說 拒絕停止屯墾活動
以總理演說 有條件支持巴勒斯坦建國
巴勒斯坦當局對尼坦雅胡演說感到失望
歐鴻鍊抵巴拿馬訪問 對台巴關係發展樂觀
新型流感 英傳出第1個死亡病例
菲律賓南部上午發生規模5.3強烈餘震
英證實第一宗新流感死亡病例 美洲以外首見
全台陰陣雨 局部地區可能大雨
今天的台灣英雄:陳仕賢鹿港文史的活字典
台股開盤下跌86.01點 為6362.22點
KKBOX郭靜專輯單曲雙冠軍 小宇進步神速
英企業團體：景氣出現回春嫩芽 2010年初成長
6D電影公園誕生 能看能聞還能摸
中方稱美公司要告「綠壩」剽竊是自我炒作
台股大跌 新台幣早盤走貶
連日豪雨坍方 霧台鄉停止上班上課
不滿台電大林廠擴廠 高市議員帶人抗議
廖輝英：孩子帶男女朋友回家 要尊重善待
北京年底擬全面實施注射死刑
中國銀監會澄清「GDP增長6.54%」報導不實
集遊法修正案本會期三讀?王金平:還要溝通
防颱因應 農糧署供各地儲備糧逾37萬公斤
分析：尼坦雅胡中東政策演說測試歐巴馬政府
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
伊朗封鎖大選抗議活動報導 外媒不平而鳴
NBA總冠軍賽 湖人隊史第15度封王
越南女子被拐到廣東中山賣淫
台股大跌 回測外資強力買超區
監委包車視察惹爭議 監院：補車價差額
李明博訪美 16日與歐巴馬高峰會談
前農委會主委孫明賢任中國顧問 藍營:不宜
中共機關報人民日報調整組織並擴版
高捷公開六標等案 高雄高分院：抽籤分案
NBA 湖人拿下第15座總冠軍 布萊恩獲MVP
幼貧無法升學 黃秀慧47歲讀研究所圓夢
17公里海岸凶殺案 竹警:1嫌疑人坦承犯案
北韓將第三次核試？ 南韓否認掌握跡象
NBA 湖人第15度登基 傑克森創教練奪冠紀錄
總統角逐國民黨魁 曾永權代領表強調中立
沃爾瑪成立惠選便利商店 進軍中國市場
紅豆冰棒藏蟑螂 台糖道歉全面回收下架
嘉義連日豪雨 蘭潭仁義潭蓄水量激增
陳菊：有機會還會再度訪問大陸
巴基斯坦對塔利班發動全面攻擊
台東百年荔枝樹結實纍纍 宛如耶誕樹
加州百餘僑胞學子獲選參與科技台灣探索
空巴出事加今年接單恐銳減 巴黎航空展罩烏雲
班機延誤旅客不滿 上海航空發補償金
巴勒斯坦兩大派系同意停止逮捕政治犯
爭取黨員支持 曾永權：總統將跑遍25縣市
新竹男子遭圍毆致死 廖了以宣布破案
沙拉油調價 公平會訪查業者掌握市況
曾雅妮：努力讓國旗在各出賽場地飄揚
緊急就業要關說？高縣：專業審查
韓媒：北韓可能已興建更多地下核子試爆場
肯德基燒餅中國開賣 定價人民幣10元
中市TTJ捷運公車免費乘 胡志強抽出得獎人
勞委會：無薪休假通報人數 持續減少
防暑假飆車歪風 北縣警方加強防制巡邏
香港特首及高層公務員將減薪5.38%
MLB 洋基火力震懾桑塔納 15比0狂勝大都會
外資買匯 新台幣中午貶9.9分暫收
王金平出任首席副主席？總統府：外界臆測
大林廠擬擴建燃煤機組 議員抗議開倒車
台電大林廠擬擴建 廠方:汰換機組減少污染
金門小三通行李直掛啟動 旅客上陸更輕鬆
許添財：中國崛起 民進黨面臨如何應對調整
歲月淘洗老街存風華 北縣專書神遊歷史長河
包車視察惹爭議 民進黨:監委應以身作則
綠營提凍漲電價 藍營：持續協商
成立培訓中心 修平學院開博弈推廣課程
國父紀念館推出兩項孫中山奉安特展
日日春與婦團立場不同 都主張不罰娼
郝龍斌頒獎清潔週績優里
民進黨：曾永權介入黨魁選舉 監督制衡失效
加拿大證實第6起H1N1新型流感死亡病例
青年聯盟不參選黨魁了 將連署挺馬總統
週刊點名調查局人選 法務部：與事實不符
馬總統選黨魁 曾永權：以守法節約為原則
民進黨：支援民運 是民主基金會基本價值
遭質疑拓銷芒果獨鍾日本 南縣府否認
台股收盤跌222.67點 為6225.56點
兄弟象球員任愛心大使 陪獨居老人吃午餐
台股開低走低 收盤大跌222.67點
南韓總統李明博啟程訪美 議題聚焦北韓
立院16日休會 林益世：傾向不開臨時會
6月台指期收跌234點 逆價差17.56點
暢遊一夏 教部推14種大自然戶外夏令營
6月電子期收跌10.25點 金融期跌19.6點
獲聘名譽顧問 孫明賢：助建兩岸農產通路
重大住宅竊案增加 馬總統促警署改善
勞委會：未擬開放陸勞來台工作許可辦法
監委要補包車費差額 台鐵：不會收
農委會:對陸農業科技管理政策並無放寬
強化美金融監管體系 經濟幕僚再獻新策
湖南江永縣發現罕見宋代卯榫石橋
港府：香港H1N1病例今天可突破百宗
多殺多類股全黑 台股盤中破6200點
伊朗局勢不穩 傳美要求波灣部隊謹防衝突
新型流感 星確診病例達40起
暖化中的異數 阿根廷莫雷諾冰川逆勢推進
疑意在鞏固接班 北韓：金正日偕妹妹看戲
台股跌222點 三大法人賣超56.16億元
世博園周邊9成無線電違規
星第一季就業人數 6年來首次萎縮
雲南邊境野生動物走私屢禁不止
中國破獲近60年來最大賭博案
賭場有派出所主管制服 當事人遭調職
因應汛災 農糧署備妥37萬多公斤緊急備糧
發展觀光產業 宜縣推出原住民伴手禮
麻醉科醫師：闊嘴者優於櫻桃小口
鹿港俗諺三不見 不見天不見地不見女人
民航局雷達衛星資料 上航返航確因雷雨
民進黨嘉市議會黨團促升格 黃敏惠不回應
香港驗出4品牌捲筒衛生紙含菌超標
大里市民擔心淹水 河川局允輸運疏浚砂石
教育部公費留學考試簡章 即日起發售
遊覽車牌照遭撤銷 業者到監理站抗議
中國城鎮人口6.07億 城鄉收入差距4至6倍
新增2例新流感 分別在泰美感染
歐盟官員籲徹底審查歐寶案 稱俄國最終受惠
中國過濾軟體有安全漏洞 設計公司嘗試補救
美百老匯歌舞秀 南投明免費欣賞
王志剛：兩岸如合作 必發光發熱
油價物價上揚 邱正雄：物價小組將開會因應
金拉風 多年國小畢業生踩獨輪車領證書
中縣長期照護社區中心 復健成效佳
中國網路熱傳防諜手冊 鎖定美日台
創新研發防竊刻碼 黃家將獲選模範警察
NBA 洛杉磯湖人總冠軍 球迷慶祝變暴力衝突
山區連日大雨 高屏溪自來水原水濁度升高
中市圓滿戶外劇場 7/1起開放民間申請
17公里海岸凶殺案 竹警:逮獲5嫌坦承涉案
屏東國中小過剩課桌椅 免費送弱勢
新型流感再增51病例 泰累計201例
中縣高接豐水梨甜又多汁 品嚐好時機
研考會：逾7成民眾肯定農業及文創方案
忘繳卡費 消基會:銀行不得收取逾5%利息
HITO音樂獎五月天大贏家 聲猛新人蕭敬騰
誤信健保卡遭冒用 高雄婦女被騙畢生積蓄
新台幣兌美元貶1.4角 收32.940元
民調:陳菊施政滿意度76% 8成高市民感光榮
NBA 布萊恩挑大樑率湖人奪冠 止住蜚短流長
全台水庫進帳8155萬噸 石門蓄水率仍偏低
霧台坍方下午搶通 土石仍不斷滑落
外資上周賣超148.11億元 賣超聯電居冠
瑞芳國中另類畢業典禮 登基隆山領證書
審案年餘才發現無管轄權 監院彈劾2法官
全國智慧型機器人賽 正修科大成績亮麗
涉貪判刑9年定讞 前大林鎮長將入監執行
金閃亮 黃金博物園區辦金屬工藝培訓
2009海上看東引 邀攝影好手參賽
兩岸經濟交流合作是中國對台工作優先重點
伊朗總統選舉敗選者上訴 10日內公佈裁決
鄭立中南縣與農業界座談 盼深化產業合作
油價凍漲或補貼？ 尹啟銘：現在沒這打算
連續降雨水庫進帳 水利署：旱象仍未解除
慶祝警察節 胡志強表揚模範警察
參選伊朗總統落敗 墨沙維報紙也遭停刊
新流感防疫警戒升級 高雄世運演練因應
暑假工讀機會減 台灣家扶爭取企業伸援手
台彩井字遊戲盼7月底上市 頭獎150萬元
推動ECFA公投 民進黨南市將設連署站
姐妹市交流 甘比亞班竹市長拜會郝龍斌
碩士被殺案偵破 廖了以：政府重視治安
上海世博非洲館 緊跟綠色節能環保潮流
體驗山與海 花蓮西寶森林小學海洋畢業活動
防搶演練逼真 斗南搶案警方圍捕偵破
歐洲主要股市開盤下挫 倫敦下跌0.77%
蔡憲浩：扁蘇希望凱校校友會是團結起點
春風化雨47年 排灣老師與校長學生一起退休
超過60家中國企業將再組團來台灣採購
鄭立中訪嘉縣 品嚐牛奶鳳梨蚵仔麵線
外資買匯 新台幣收32.940元貶1.4角
彰縣小客貨車撞砂石車 4人輕重傷
立委支持藥事照護納入長照 但應討論財源
大樂透頭獎中獎人捐400萬元防制口腔癌
台北開運之旅在日本熱烈舉行
炫舞大賽 高縣發布舞林帖邀高手報名
復育萬年溪 屏縣放流台灣鯉魚1萬5000尾
中國國家京劇院名角名劇 台北大匯演
推廣全民運動 合庫暑假育樂營7月登場
不滿親人被捕 家屬齊聚德黑蘭法庭外抗議
創業加盟正夯 業者推出小額無本創業專案
中國的外商直接投資額連續第8個月下跌
金門縣府徵選金廈泳渡活動會徽
青輔會青年職場體驗計畫 尚有1413名額
廣東外資企業產品內銷博覽會18日開幕
立院三讀國營事業預算 決議追究北市竊電
大雨集中北縣市 晚間降雨趨緩
地方特色融入課程 高縣金竹國小成經典學校
中油：WTI 83美元檢討油價機制 短期不會
府:參與政黨活動自付油料 總統欲建立模式
自傷前兆 北市府：應注意孩子突然變冷默
槍殺大埔之虎父子 賴忠判無期徒刑
全球首位接受臉部與雙手移植男子 感染不治
央行：至2008年底 台灣淨資產居全球第六
碩士被殺案偵破 5青少年深夜挑釁毆人致死
新流感疫情續增 黃色警示增為68國家地區
NBA 布萊恩苦等7年 擺脫大歐證明自己
白銀帝國上海影展得獎呼聲高
漲高回檔 倫敦油價跌破70美元
沈芯菱攝影展 草根臉譜刻畫人生
配合陸資來台 陸企負責人停留期間擬放寬
陳明文：BOT布袋港 國共聯手隱約可見
德嚴批伊朗強硬鎮壓示威並阻撓採訪
吳伯雄70大壽 馬總統提前6/17祝壽
捨身殉職 花蓮縣警局追悼5英勇員警
擴大版圖 合庫下半年動作頻頻
淹很大 基市議員里長將助災戶申請國賠
黃仲生：玉山周報是有深度刊物
巴西積極推動 金磚四國參與全球決策
蔡英文籲讓ECFA公投成兩岸談判後盾
中山大哲研所開房間 探討小說西夏旅館
碩士被殺案偵破 林政則:加裝照明與監視器
微笑單車被指竊電 北市：廠商已繳款
奧斯卡主席盛讚白銀帝國影片
瑞銀證：亞股已回到雷曼破產前水準
台股重挫 李成家：漲多回檔 會再上漲
野外歷險做公益 救助挑戰營募愛心勇士
王金平：民主基金會本該支援人權
以巴和平取決於巴勒斯坦態度與屯墾區爭議
歐洲第一季就業人口季減0.8% 減幅歷來最大
元富證將赴廈門申設代表處
認幼童有造話症狀 法院判被控猥褻男子無罪
因應新流感 高縣辦社區防疫演練
贏得連任後首次出訪 伊朗總統延後抵俄羅斯
中國大陸新流感確診病例增至226例
包偉銘駐顏有術 國外看秀被誤認未成年
縣市改制審查會議23日召開 結論採共識決
NBA湖人15度封王 教頭傑克森夢想成真
美職小聯盟 胡金龍單場敲3安打
今年第一季歐元區120萬人失業
監院彈劾2法官 台南地院否認拖延審理時程
陸企投資不動產規定放寬 房仲:房市更活潑
中國再援助巴基斯坦人民幣六千萬元
因應人口老化 政府推動長期照顧計畫
邀宴鄉鎮長 陳菊：單純餐敘無關連任部署
以色列總理有條件支持巴人建國 歐盟嘉許
忘繳卡費利息爭議 金管會將進行了解
葉門官員：7名遭綁架外國人死亡
青輔會:未提供大量實習名額予政府補助機構
面臨中國傾銷 寢具產業連署支持ECFA公投
馬總統出訪企業家隨行 府：不超過10位
蘇貞昌：等著當阿公 沒有政治結盟
金門小三通行李直掛上陸 旅客稱便
金門港埠整體規劃案通過 總經費近30億元
馮寄台宴請旅日傑出圍棋人士
監委包車視察惹爭議 監院：一切可受公評
俄國財長稱美元地位無可取代
霸機事件 軍方因天候破例允上航進敏感禁區
伊朗最高領袖要求選監機關 審查選舉申訴
政權再亮紅燈 麻生內閣支持率跌至17.5%
公務車多遭批評 國安局:數量在編制數額內
中國人大常委會將首次審查保密法修訂案
俄羅斯情報：北韓核子場址附近活動減少
醫療重大突破 錢澤南發現幹細胞轉譯機制
觀光商機 直銷商2萬人年會9月在台舉辦
亞洲籃網球錦標賽 台灣首度派隊參賽
立院將休會 朝野關注避免兩岸雙重課稅等案
亞錦賽中華成棒培訓名單 6前職棒球員入選
馬總統：預防偵查並重 警方要多聽人民聲音
第098118期今彩539四星彩三星彩開獎結果
銜接健保與長照 健保局規劃亞急性照護
中國商務部：簽經合協議有利兩岸經貿發展
金縣府:港埠整體規劃案通過 有助未來發展
教育部：落網少年非中輟生 外界勿貼標籤
第098048期威力彩38樂合彩開獎結果
星零售銷售額連續7個月下滑
美指揮官：美軍將如期撤離吉爾吉斯空軍基地
女子職撞 蔡佩真獲C組冠軍敲進4強
兩岸影展將登場 舒淇新作非誠勿擾受矚目
亞洲男籃賽 中華隊有望敗部復活
幫陳敏薰喬職位 林全：扁珍各致電1次
藍委：宋楚瑜無事一身輕 回歸尋常生活
防新流感疫情擴大 泰國火車公車大消毒
新加坡1名軍人在台灣意外死亡
波音執行長：航太業已觸底 可望明年復甦
金門小三通兩起調查病例 1人排除1觀察
墨沙維現身反對派集會 落選以來首度露面
失戀帶來靈感 馬匡霈奪得法動畫影展大獎
開發金爭奪 馬永成：扁不滿贏者全拿才助薰
菲H1N1流感確定病例近200 兩校園爆傳染
疑偽造證據寄給檢察官 莊婉均遭北檢起訴
林肯國民保險接受紓困 擬籌資20.5億美元
陳添枝拜會藍委 徐中雄關切12吋晶圓廠登陸
菲律賓前4個月海外僑匯增加2.2%
分析：中國希望美國負起照管美元國際責任
香港新增12宗H1N1病例 總數破百
新加坡成功研發可控制運轉的奈米分子齒輪
投資人獲利了結 亞股跌多漲少
紐約州製造業指數降至負9.4 萎縮速度加快
金管會: 2個月內發布連動債一致性規範
伊朗前總統主張撤銷大選結果 重新投票
不滿丈夫外遇 婦人殺夫支解被依殺人起訴
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為馬輔選 曾永權：立委服務處將成聯絡處
泰提稅率優惠 擬打造亞洲汽車製造中心
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上海影展作風引爭議 白銀帝國池魚之殃
印度H1N1流感確診患者增至30人
最快7月 免稅店可收人民幣
台東自小客耕耘機休旅車3車相撞 2死3重傷
外傳將離開壹傳媒電視 金溥聰：不予回應
成千上萬民眾不顧禁令 德黑蘭集會挺墨沙維
巡迴演出缺席 美聲大嬸蘇珊健康再引關注
湖人隊奪NBA總冠軍 洛杉磯市府破財慶功
桃園一員警 台中市燒炭自殺身亡
發動ECFA公投 蔡英文：制衡傾中最後防線
美底特律版達佛斯論壇揭幕 尋求新經濟願景
英國研究：男人愛硬撐 遠比女性易死於癌症
台灣加入WTO政府採購協定 7/15生效
中國持有美債金額 首見下降44億
伊朗選後抗議活動流血 1民眾遭射殺
世衛統計：76國出現H1N1 病例3萬5928起
布萊德彼特與家人捐百萬美元給醫院
李遠哲獲渥太華大學頒贈榮譽博士學位
今天的台灣英雄：謝明宏籃球DJ擅炒熱情
聯合會盃足賽 卡卡助巴西力克埃及
韓媒：中國力阻 金正雲刺兄計畫未遂
美國家情報總監：北韓5月可能已二度核試爆
伊朗鎮壓示威群眾危機愈演愈烈 西方各國關注
「金磚四國」領袖今首次正式會晤
報導：金正雲月初訪中 為接班佈局
王建民盼小建仔當經紀人
日媒：金正日么子密訪北京 要求緊急能源糧援
響應2009年『台灣美食月』活動
華泰王子大飯店九華樓推出一人份北京烤鴨餐
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法規衛生標準與食品安全
食品的升糖指數(GI)與升糖負荷(GL)
環境荷爾蒙與食品安全
2009世界熱帶雨林音樂節 7月10日正式登場
麥當勞、可口可樂 全球二大品牌再度攜手合作
大開培林女兒情色玩笑 電視名嘴賴特曼道歉
老祖宗的養生秘寶
金門小三通3歲高燒男童 排除感染新流感
郝龍斌：捷運內湖線7/4日正式營運
日媒：金正雲最近曾秘密訪中
國務費案對質 扁出庭仍保持緘默
馬總統選黨魁 王金平連署支持
蘇格蘭素人歌后蘇珊重返秀場 歌迷熱淚盈眶
首開先河 維京和環球將推音樂無限下載服務
伊斯特本男網 盧彥勳首輪獲勝晉級
連署公投反對ECFA 黃昆輝籲民眾支持
花旗執行長：經濟不能重回老路 需新商業模式
捷運內湖線7/4營運 連3天持悠遊卡5折
村上春樹：1Q84寫作原點是真理教審判過程
綠竹筍嚐鮮正當時 北縣盛產健康食品受青睞
陸軍官校建校85週年 校友師生家長同慶
上海航空避雷雨 一度進入禁航區
扁案／總統府會計長作證 扁與公設檢察官互動
迎世運 陳菊要求高市府員工勿休年假
美高球公開讓Bethpage黑色球場再創歷史
翁啟惠：肺癌等5種癌症 未來有分子疫苗
故宮：尚未規劃3件翠玉白菜同時展出
威達超舜與全球WiMAX龍頭Clearwire正式簽約
蔡英文:設置1000億傳產基金 將列優先法案
派系起爭執？蔡英文：明邀當事人交換意見
葉門發現外國人質屍體 南韓證實一公民遭殺害
選舉爭議愈演愈烈 艾馬丹加仍出訪俄羅斯
主席連署／自比希拉蕊 王金平率先連署
違反在營留值規定 監察院彈劾少將
捐贈典籍藏名山
不滿旺旺中時集團 150名學者反彈
疫情中心：新流感疫情分級將重新定義
台北市觀光局北京推介冠軍餐
兩岸稅收互免條款 綠營:國民黨只聽中國的
東莞台協：全力協助處理2名台商死者善後
專家警告兒童與老人易遭H1N1新型流感侵襲
兩岸稅收互免修法未過 陸委會知會大陸
國際抨擊伊朗鎮壓示威 部分質疑選舉結果
歐巴馬政府將頒布新計畫 強化金融監管體系
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際貨幣基金預測 美國經濟2010年中復甦
八國集團財長憂慮經濟前景 歐股重挫
警務正被控性侵 移送台北地檢署偵辦
小主人幫倒忙 英國小狗沖下馬桶大難不死
無視禁令 逾百萬伊朗民眾抗議總統大選結果
伊朗民眾集會抗議選舉結果 現場疑傳出槍聲
抗議伊朗選舉結果民眾遭開槍 1死數傷
伊朗選後暴亂升高 美表示深感憂慮
春燕來了？ 日3年來首次上修企業景氣評估
美元走強且市場調節 國際油價回軟
經濟復甦堪憂且投資人獲利了結 美股急挫
英專家：經濟大跌不再 市場信心已漸恢復
世衛：全球每年127萬人死於交通事故
加州新法上路 協助法拍屋主脫困
美威大學生拜會台灣聯工小組瞭解運作策略
鋒面影響減弱 各地午後陣雨
伊朗人聚集不承認新政府 馬國警方驅離
阿根廷傳出首起新流感死亡病例
美經濟高峰會 企業籲訂新策略維繫領導地位
台股開盤下跌5.02點 為6220.54點
中俄7月舉行聯合軍演 動用兵力逾2500人
胡錦濤會見印度總理 設中印總理熱線
歐巴馬對伊朗暴動深感不安 不做「政治足球」
盧學叡演戲哭好大 原來是被導演罵哭
年近半百戴方帽 陳柏濡內心充滿感恩
中國與東協加強交流迎接自由貿易區
電子持續弱勢 台股恐回測季線支撐
匯市觀望 新台幣匯率盤初由貶轉升
中央氣象局氣象報告
世衛警告 新流感大流行恐癱瘓窮國衛生系統
醫師：老人罹肺癌 應積極接受治療
提昇加勒比海國家國貿能力 台灣再獲肯定
索羅斯：中國經濟已復甦
南韓：恐怖殺害志工 違反人道主義
福建漳州公布台胞台商就醫指南
大陸媒體為姚明把脈：轉隊以求NBA總冠軍
強取金管會原件？特偵組：是查扣犯罪證物
印尼擔心林火激增讓鄰國受霾害侵襲
爭取台南縣市升格直轄市 15所大學連署
不知已感染新型流感 韓一醫師為求診者治病
浙江寧波主辦2010年世界女排大獎賽總決賽
老校新花樣 高市五權國小畢業禮別開生面
俄羅斯否決延長聯合國駐喬治亞任務團期限
歐巴馬：伊朗選後暴力事件令人憂心
綠委：台南縣市條件優越 沒理由不升格
伊朗大選糾紛 UN關注 CPJ抨擊鎮壓媒體
星又增7起新流感病例 累計47例
薛琦:擬放寬TDR申請流程 今年估8檔新掛牌
上海合作組織峰會 俄阿巴3國矢言合作反恐
府公文封裝黨魁選舉作業費 總統要求檢討
調查：經濟危機下 大陸夫妻感情更融洽
台資天福茗茶擬明年赴港上市
民進黨黨務改革 黨內初選擬採對比式民調
綠營:避免兩岸雙重課稅 應明訂法律
YouTube開始測試影音廣告觀看選擇
住展：北台上半年房市推案量 年減逾半
農委會:未有狗罐頭摻狗肉事件 飼主莫擔心
廣東以中藥治療新流感 醫師：效果明顯
許文志:初選及101風波 吳敦義許舒博應道歉
歐鴻鍊：馬蒂內利盼進一步加強與台灣的關係
美法院裁定美孚漏油案 賠償5.075億美元
橫行北台灣 求子之狼落網
金門整修廟宇 發現45顆國軍機槍彈
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午小升0.5分
昔竹聯幫成員男子 藉酒裝瘋挑釁警局遭逮
雄檢第二辦公室加緊整修 預定29日啟用
嘉義就業站19日辦身障者現場徵才活動
四大題材齊聚 拓墣：NB下半年撥雲見日
中縣交旅處公布較易發生溺水意外地點
自助報到有漏洞 女子冒用登機證闖關遭遣返
陳民良:茂德中科廠有2至3家夥伴談合作
專業外在形象為求職加分 逾9成上班族認同
女子離家7年 家屬接獲通知竟是死訊
日銀維持利率0.1%不變 連2月上修經濟評估
河北嚴重缺水成生態問題 引黃河水救急
台鐵改點首日 全線順暢
啤酒口味多客層廣 帶動周邊商品買氣
貴州出版社做色情光碟 申報「人與自然」
金門萬安演習23日實施 指揮部提醒旅客注意
民兵向示威者開槍 伊朗抗議群眾籲擴大示威
南韓媒體：北韓長程飛彈發射台準備作業完成
翁啟惠新研究 可望發展流感萬用分子疫苗
中國公民加入德國籍人數每年保持1000人
司法院與多明尼加最高法院 簽署合作備忘錄
聯合會盃足賽 義大利3:1逆轉勝美國
台股收盤跌4.75點 為6220.81點
總統搭專機選黨魁 民進黨：藍營雙重標準
工總提2009政策白皮書 建議速簽ECFA
深圳規定若社區爆發H1N1 企業集中休假
美國5月份信用卡違約率創歷史新高
印度吸血鬼集團 誘童強迫抽血牟利
電台：德黑蘭抗議地點附近攻擊事件釀7死
中壢員警自殺 桃縣警局分析3尋短主因
軍校生活4年 嬌嬌獨生女自立
台股開平低震盪 收盤小跌4.75點
中緬油氣管9月開工 4大能源進口管道成形
電子走弱 下探季線支撐
民進黨:兩岸稅收互免條款 將違大法官解釋
遺憾人生未完成的拼圖 李瀚璿蘭嶼行成幻影
6月台指期收平盤 逆價差12.81點
總統非洲行 外交部：明年12月有機會實現
北京今午白晝如夜 專家解釋是正常現象
6月電子期收跌1點 金融期跌2點
威達超舜與Clearwire 跨國合作佈建WiMAX
「可樂男孩」保送上海財經大學金融系
午後熱對流 氣象局發布大雨特報
男子在廣西公安局墜樓身亡大批群眾圍警局
陸官宏都拉斯籍學生法蘭克志向當將軍
曾永權：總統選黨主席連署標準 不衝高
小六生的特殊畢業禮物 鄭宇呈完成單車環島
港府宣布政務官7月起減薪5.38%
義大利同意接納3名關達那摩灣囚犯
大陸「刺官」服務員鄧玉嬌被免除一切處罰
國民黨團首席副書記長選舉 林鴻池勝出
怕被打壓開會偷錄音 北檢起訴軍備局專員
日本決定對北韓追加制裁 全面禁止出口
計票超快 懸殊太大 引爆伊朗選後爭議與示威
中國廈門資本論壇諾貝爾得主克魯曼將參加
台股跌 4點 三大法人賣超26.64億元
建國百年行使赦免權？總統：還未思考
民調：以總理被迫同意有條件支持巴建國
央視新聞主播人選 大陸網友提名小瀋陽
北京鳥巢上半年收入逾人民幣3億元
許文志:地方不應受派系操控 盼傾聽民意
檸檬外銷看好 農糧署：今年可望800餘公噸
愛上台北「好禮遊」 10項代表商品票選中
台灣新流感新增4例 累計55例
上海合作組織峰會在俄羅斯揭幕
金磚四國首次峰會 展現團結因應全球經濟衰退
爭取鴻海數位環保科技城 朝高市縣合作招商
巴黎航展 飛機製造業者感受不景氣已到谷底
陳玉梅協調建商與購屋者 達成退訂協議
初選及101風波 吳敦義:黨借重許舒博機會多
偵訊麻將賭客過久遭質疑 警方:依程序辦案
收購悍馬的四川騰中重工被爆拖欠工程款
東莞台商命案 海基會去函海協會請求協助
員林鎮推廣觀光 將興建蜜餞產業文化館
假日遊大鵬灣 5人以上可預約導覽解說
中國將提供百億美元信貸上海合作組織成員國
馬多夫騙案受害人激憤 籲法官加重刑罰
捕蛇拆除虎頭蜂巢 消防隊為民服務無所不包
羅東林業文化園區森產館 開放啟用
東莞台資廠台籍幹部被殺2死1傷
國小學童為副總統打氣 收到回信如獲至寶
中資開發布袋港？ 綠指不宜 藍謂不實指控
新台幣兌美元升5.5分 收32.885元
中國彩電企業對台灣22億美元採購全兌現
伊朗管制新聞 抗議群眾用推特將憤怒傳出去
天氣溼熱易職災 感電缺氧中毒最多
有聲出版品創意行銷 李欣芸等6件獲補助
房地產低迷 紐約市拍賣墓地 詢問度不高
平民英雄高縣府開鏡 楊秋興預祝票房長紅
北市參加國際少年運動會 郝龍斌授旗
制裁北韓核試 日本全面禁止對北韓出口
花蓮自行車事故日增 警籲注意安全
馬總統：告侯寬仁 非個人快意恩仇
天津狗不理集團將在台中開店
彰縣協調糯米收購價 最低每百台斤830元
中國城鄉收入差距擴大4至6倍
談兼任黨主席 馬總統定調以黨輔政
創業良機 連鎖業者聯手提供加盟
黃埔軍校同學會在北京舉辦建校85週年慶
國防新聞：美或以升級F16A/B取代售台F16C/D
歐洲各主要股市開盤均小幅上漲
MLB 釀酒人8局灌6分 逆轉勝印地安人
中資有意BOT布袋港？ 漁民至布袋港抗議
工總指電價太貴 建議檢討調整
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拓墣估今年全球液晶電視出貨1.21億台
伊朗抗選舉抗議傳流血衝突 至少7死
台灣館迫在眉睫 外貿協會上海主任換人
標檢局抽驗電捕蚊燈 多數耐燃性不合格
採認大陸學歷座談會 南投各界熱烈討論
總統：參與國際組織議題敏感 不應躁進
總統：遠朋班擴大辦理 以正派外交贏友誼
高縣衛武營公園施工 挖出近300顆未爆彈
許添財：廈門行程未定 不可能拿台胞證
嘉縣永慶高級中學動土 銜接12年國教
菲國4月份失業率7.5%
飼養寵物 提防毛髮黴菌寄生蟲上身
香港旅展成功行銷宜蘭 縣府擬與航空業合作
兩岸航線票價 民航局強勢要求降價
連江縣好書交換活動開跑 歡迎換書
調查：金融海嘯後 逾5成台灣富人資產縮水
英官員警告：失業人數將破300萬人
東莞台商命案 黃仲生指示全力協助台商家屬
南縣永康就服站 明辦身障者就業媒合
減稅政策 韓5月新車創1年4個月新高
田仁秀任中華射箭隊總教練 目標亞奧運金牌
交大與魯汶大學簽署雙聯博士學位協定
新型流感 菲確診病例增至247人
大考中心公布指考試場分配表
取締佔用人行道汽車 中市鎖定9條道路
匯市觀望 新台幣匯率收升5.5分
亞洲籃協來函 中華男籃遞補巴林打亞錦賽
攝護腺肥大如洋蔥 患者無法解尿差點洗腎
成大斗六分院 完成冠狀動脈繞道手術
何時成為重要聚落 花宅人望穿秋水
翁重鈞：國民黨爭取布袋港發展 卻被扭曲
復興鄉水蜜桃豐收 20日起辦一連串展售會
雲林身障人力徵才 現場錄取30人
農用收割曳引機摔落南橫山谷 駕駛不治
總統大選爭議 伊朗選監機構準備重新計票
首座與捷運共構傳統市場 西湖市場開始試賣
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小六生單車環島 鄭宇呈堅毅精神值得效仿
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邀馬總統餐敘 王金平：純吃飯
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民進黨推動ECFA公投 高市雨中連署
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美職小聯盟 台灣選手表現搶眼
重振政治聲望 英相將重金禮聘知名公關
台聯反對簽ECFA公投連署 基隆起跑
綻放真台灣3年有成 國家地理頻道精采登場
新型流感再增109病例 泰國累計310例
警員為遊客找背包 失主上內政部長信箱感謝
伊朗總統大選紛爭發酵 抗議擴散至多個城市
胡錦滔：中國對上合組織提供巨額信貸支持
端正選風 國民黨嚴格要求不請客不賄選
支持馬總統選黨魁 高市藍議員受理連署
唱片行銷玩創意 心電圖機都上場
台江大道路基鋼爐渣代替土方案 南檢傳9人
崔世安可能是澳門特首選舉唯一人選
恆春一男子陳屍家中 疑遭他殺
花蓮員警李建南命案 警方提高破案獎金
校正公電（CAP299號）
台北聽奧 北市警辦講習讓手語報案也能通
搞丟骨灰罈 北市議員要殯葬處與警方檢討
襯衫內藏派對毒品 台灣男子澳洲闖關被逮
領隊搞烏龍 湖北省遊台首發團延遲抵金門
爭取上市時效 金屬中心設醫材法規諮詢窗口
日媒：北韓軍方首腦上週訪中 說明核試立場
瑞銀論壇：台股行情再現 陸資與景氣是關鍵
立院第3會期 民生取向但有政治紛擾隱憂
英國5月通膨率下降速度小於預期
偷車發現後座女嬰 竊賊2小時棄車
金曲獎前哨戰 五月天董事長拾參搞笑嗆聲
高縣飆山競水追風季 邱淑容代言
監委包車爭議 洪德旋：絕無搭乘霸王車
貿協雜誌進軍中國大陸助台商一臂之力
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鄧玉嬌被判有罪 北京維權團體：應上訴
內衣褲夾藏海洛因 機場查獲2女法辦
立院修集遊法未果 下會期變數仍多
梅花盃射擊賽 陳俊安越級奪社會組冠軍
大專優秀運動人才 教部補助150人免學費
白銀帝國讚 導演姚樹華受邀分享拍片心得
廣播公會成立 整合5大廣播協會聯合會
打壓反對派集會 伊朗禁止外國媒體採訪
工總籲降電價 尹啟銘：沒有調降空間
職棒好手潘忠韋詹智堯 最想對決日韓強投
國光生技生物製劑廠完工 將趕製H1N1疫苗
你一定要認識的越南 洪德青出書分享經驗
捷運內湖線7/4營運 帶動商機可觀
人權團體：遭虐待剝削 緬甸7%人口逃離家園
著眼亞太地區 雅虎擴張手機上網服務範圍
大寮工業區排放不明氣體案 監院糾正高縣府
顏聖冠楊蕙如北市街頭遭不明女子抓扯
交流學習 黃仲生率官員參訪南投縣建設
英國央行成員︰救市退場時機是主要挑戰
青輔會培訓計畫 和春基金會助少年進職場
回饋演講 王貞治22日與球員分享棒球心得
出錢讓青少年穿內褲打籃球 菲國一鎮長挨告
夏季電價少1個月？尹啟銘：下週一決定
空軍：已推動F-16A/B型戰機性能提升方案
國家圖書館獲自家館員捐贈清代舊籍
伊朗準備局部重新計票 排除選舉無效可能性
馬總統：建立小而精 小而強的防衛力量
挖掘金屬資源 日將斥資研發海底探勘機
衛武營挖出425枚未爆彈 聯勤運回處理
協商不成院會空轉 綠營：國民黨團要負全責
低調談黨改革 馬總統展現務實風格
台灣防暴聯盟 提出加強加害人處遇等3訴求
孫美玉繪畫創作展 新竹生活美學館登場
訪金門 石廣生：金酒在大陸有發展前景
馬總統：黨部人事傳聞 放話者的主觀期待
總統：維持國共論壇 但不必非我參加才行
美健保改革案 可能得耗費一兆美元
中科二林園區放流水環評 補件後再審
瑞銀:科技股Q3不旺 中資較有興趣大型金控
茶與樂的對話 國家戲劇院品茗賞樂新體驗
金曲獎不缺席 全勤生江蕙等著拿獎
北美館世外桃源展 觀眾衝破10萬人次
第098119期三星彩四星彩今彩539開獎
反嗆示威者 伊朗回教政權籲群眾同地集結
吸引陸資來台 經濟部下半年組團登陸招商
前立委劉文雄獲邀參與遠航重整
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為保護人命 墨沙維取消抗議集會
捷運內湖線7月通車 周邊別墅房價漲
沈溺網咖沒錢吃飯 青少年打劫計程車被捕
王金平:立院第3會期通過134案 史上第3多
NCC：遠傳中國移動私募入股案 依法不允許
國民黨主席選舉 馬總統1人領表
鳳飛飛喪夫 張菲林淑蓉盼她堅強
高階手機競爭升溫 RIM黑莓Tour 挑戰iPhone
國務費案開庭 挺扁民眾一度欲阻擋警備車
亞股全盤皆墨 孟買股市一枝獨秀
賦改會明討論勤勞所得租稅補貼制度
吳淡如龍鳳胎男嬰胎死腹中 母女在加護病房
亞姐賴琳恩愛烹飪 最大心願嫁給廚師
稅收互免未過關 兩岸避免重課稅協議受衝擊
台灣首度納入MSCI已開發市場候選名單
立院休會日議事空轉 藍營不排除開臨時會
談金融危機 秦剛：不能犯錯還指手畫腳
廟會出巡放煙火疑肇火災 消警處理態度遭抨
新流感中國大陸確診237例
金正雲訪中？中國外交部：不了解情況
金管會擬修法 境外ETF融資限額6000萬元
中俄中亞集會 俄挑戰美元地位 中提供貸款
立法院本會期通過134案 創7年新高
國務費 府前會計長：馬永成林德訓均控管
香港新增14宗H1N1病例 8宗本土感染
金門清洗柴油管發生漏油 軍方漏夜清除
西藏流亡政府否認請台灣居間斡旋藏中和談
穆迪：歐洲公司債發行創天量 資金缺口未緩和
香港貿發局料今年出口跌10% 半世紀最差
王金平於官邸邀馬總統餐敘 雙方互動融洽
北韓：遭判刑美國女記者 承認從事抹黑運動
紐西蘭新流感疫情 確診一周增兩倍達109例
發展區域媒體樞紐 新加坡加碼52億餘元
台灣學生將傳授5千名陸生 創業成功經驗
潮寮空污案縣府遭糾正 楊秋興將提申復
美國5月生產者物價年減5% 減幅50年來最大
印度東北部分離份子襲擊村莊 12人喪生
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中職 曹錦輝6局好投 兄弟4：0完封興農
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美國5月新屋開工揚升 營建業透露近底訊號
新加坡釋放一回祈團恐怖份子
福建寧德成立與基隆經濟文化對口合作單位
英國業餘老農中樂透 重金禮聘達人教種紅蘿蔔
金融風暴衝擊 上海外商直接投資驟減
劉揆:克服障礙 避免遭區域經濟整合邊緣化
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歐巴馬矢言捍衛南韓 要求北韓放棄核武
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歐巴馬與李明博：北韓老招術已不管用
歐巴馬：美國今年失業率可能達10%
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伊朗大選舉世關切 歐巴馬相信已發生一些事
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歐巴馬：經濟好轉 美今年失業率仍恐飆至10%
美金融改革 歐巴馬：由專責機構監督大銀行
加國又出現4起與新流感有關死亡病例
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女星琳賽羅涵倫敦拍照後 25萬英鎊鑽飾失蹤
不涉入伊朗選後爭議 歐巴馬堅採強硬外交
美韓高峰會 歐巴馬承諾安全保護和貿易協定
涉偽證案 陳敏薰北檢應訊
馬：不統，不是排除統一選項 「終極統一」新解?
台灣十大死因 癌症佔四分之一居首
台北國賓‧美膳名饌風華宴
澳門旅遊局推出世界文化遺產與教堂免費導覽服務
有機米的迷思
什麼是膳食纖維
大豆蛋白與健康
中國持有美債金額 首見下降44億
民航局長強硬要求 降低兩岸航線票價
央視新聞頻道改版 強化國際新聞
巴西新型流感確診病例增至79例
美韓峰會共識：絕不容忍北韓擁有核武
又將試射飛彈？傳北韓運送飛彈列車又有動靜
伊斯特本網賽 盧彥勳止於第二輪
府：總統主張台灣前途由2300萬人民決定
壯年自殺增幅最大 疑與不景氣有關
Twitter伊朗大選扮要角 美政府要求延後維修
吳淡如早產 醫師:高齡懷雙胞胎屬高危險群
黃昆輝訪基層 民眾籲緩簽ECFA
今年國慶焰火在彰化 晚會在宜蘭
郝龍斌勘察台北車站計程車排班動線
唯恐遭凍結 北韓火速提領海外帳戶資金
吳淡如轉普通病房 女兒插管治療
謎樣人物 伊朗最高領袖哈米尼具決定影響力
搶攻餐飲市場 新開幕商旅二人同行一人免費
穿C字褲進海洋音樂祭 北縣府不歡迎
北京國際旅遊博覽會台灣館將盛大登場
美2記者遭北韓判重刑 家屬籲北韓發慈悲放人
蘇煥智日本行 賣掉5000多盒芒果
新流感本土病例再增1例 確定病例58例
不滿旺旺中時集團 150名學者反彈
台商東莞遇害 黃仲生慰問家屬允全力協助
考察小三通為家族事業 翁重鈞：污衊
辱罵女兒留言曝光 亞歷鮑德溫一度欲尋短
美職小聯盟 鄭錡鴻拿下第六勝
國圖「遠距教學資源網」
涵碧樓前進中國佈局成形 青島、桂林涵碧樓年底動工2011年開幕
土地銀行統籌主辦合迪公司新台幣12億元聯貸案
MSCI公佈：臺灣列已開發市場觀察名單
遊戲新幹線 弘煜科技聯姻 攜手推出《風色幻想Online》
集保結算所股東會通過配發現金股息1.5元
土銀證券推「土生銀、銀生金」優惠活動
賴正鎰：今年房市推案量萎縮50% 商用不動產下波房市焦點
宏遠投顧取得愛德蒙得洛希爾-聖榮中國基金核備
廣運與杜邦公司簽約 開發液態光學膠貼合技術
德黑蘭又見大規模集會 抗議總統大選結果
百思買第一季獲利下滑15% 股價回檔5%
高盛經濟師︰金融市場未來數週可能「修正」
金磚四國首度峰會 倡議多元化全球貨幣體系
周歲親兒賣800盧布 俄羅斯婦人被捕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土耳其惡夫毆妻 法官判發傳單致歉
菲總統雅羅育今啟程訪問日本巴西
市場信心不足 歐股收平盤
JJ Wang來了！ 王建民全力衝刺明天一役
投資人觀望 美股收黑
洛杉磯明舉行湖人隊勝利遊行 警方嚴陣以待
上午天氣晴朗 部分地區下午有陣雨
以學者：伊朗核武化爭議 中國僅關心不介入
台股開盤上漲18.70點 為6239.51點
浙江乘客為下車強搶方向盤 車禍2人死亡
武漢投資百億人民幣重建武昌起義古城
中國投資澳洲房地產信託公司新台幣51億元
加強對台經貿合作 廣東籌建粵台經貿試驗區
聯合國災害死亡風險指數 中國名列前茅
台股漲 新台幣匯率盤初走升
金門高中職申請入學 兩校錄取395人
若證實舞弊 伊朗準備重計總統大選部分選票
外來種灰喜鵲擴散 對喜鵲影響待觀察
基測申請入學 北一女最低403分
金融股強漲 台股一度收復6300點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台灣列已開發市場候選名單 顏慶章：好事
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
金廈海域泳渡 金門組隊試泳熱身
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
在農村老厝開公司 水牛設計部落另類思考
嘉市民族國小畢業游泳接力 留下難忘回憶
嗆美元龍頭地位 金磚四國籲貨幣體系更多元
美眾院通過1060億美元戰爭與新流感支出法案
上海5月份進出口表現不佳
美將領：美飛彈防禦系統抵擋攻擊機率逾九成
北韓又將飛彈運往舞水端里？南韓美國關切
河南天降火球炸塌民房 民眾對怪事感驚慌
日青年之船訪問團抵基隆 李登輝應邀演講
時速320公里 日本最快新幹線試車運轉
共體時艱 英航籲員工志願放無薪假或不支薪
MLB 卡諾4安打 洋基5比3勝國民
薩爾瓦多14家廠商將參加台北國際食品展
賴明詔：C肝比B肝更易引起肝癌
東莞台商命案 海基會協助家屬便利通關
山東父騎車尋子12年未果 幫人找回7個孩子
民進黨:總統不統新說法 受到北京壓力
積欠房貸 波特蘭市長房子恐遭查封
迎接國際郵輪靠泊 基隆港務局舉辦郵輪論壇
四次江陳會提早？ 陸委會：子虛烏有
總統指不統非排除統一 綠營：應尊重民意
基測申請入學 中一中401分 中女中400分
南韓女富翁尋找心靈伴侶 400人競逐8人入圍
澎湖放流沙蟹種苗 國小學童參與
提升企業效率 MySpace將裁近三成美員工
基測申請入學 嘉中371分嘉女375分
買車位縮水還敗訴 政府修法防堵
民進黨：台商人身保護 應列兩岸協商
美高球公開賽戰雲密佈 誰能威脅老虎伍茲?
蘆竹處理廢棄光碟片工廠大火 廠房付之一炬
吸引外資進入 東南亞證交所整合E平台
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午貶1.2分
恆春獨居男子死亡案破案 喝酒起衝突被殺
拉抬暑假旅遊 日送機票韓祭新流感補償金
高市議員公布拖吊熱點 自立二路居首
經濟觸底先兆？美建屋率回升
恆春民宿查獲7人轟趴 警方依法送辦
標檢局抽檢45件玩具 標示及安全仍有疑慮
洋基喜氣洋洋 王建民盼對國民一役破繭而出
大樂透頭獎得主捐500萬 造福宜蘭弱勢學生
網拍賣家被檢舉猥褻幼童 檢方聲押獲准
想刺3顆星變56顆 比利時少女控告紋身師傅
爭議未決 美與南韓自貿協定無時間表
巴拿馬箇朗自由區貿易量5月份大幅回升
五明污水處理廠工程延宕 監院糾正營建署
特殊學生成績可上建中 選擇松高離家近
王建民親手剪臍帶 感受當父親喜悅
斗南魚市場遷建案 監院糾正農委會等單位
證交所:改革受肯定 MSCI列已開發觀察名單
兩岸稅收互免遭阻 陸委會盼立院標準一致
台灣小吃大陸熱 台商擬成立協會全力推廣
台股收盤跌24.90點 為6195.91點
弟弟涉毒遭逮 哥哥偷電纜跟著曝光
陳沖:主權財富基金在國際市場影響力大
涉詐騙錢財 洛杉磯2台灣移民遭通緝
湖北省小三通首發團今抵台 旅行社辦慶生
歐巴馬力挺芝加哥申辦奧運 白宮新設辦公室
勤勞所得租稅補貼 賦改會共識為社會救助
研發有一套 中興材料工程系兩度獲奇美獎
保護個資 地政事務所資料分2類提供
台北股市開高震盪走低 跌24.90點
成醫：抽菸喝酒吃檳榔 食道癌的危險因子
協助緬甸災區重建 成醫醫療團明啟程
嘉市獲准467名短期人力 照顧弱勢就業
6月台指期收跌4點 正價差8.09點
保險公司併購 陳建銘要求保障消費者
6月電子期收跌1.55點 金融期漲16.8點
醫院護理之家疑詐領健保費 彰檢搜索偵辦
量縮整理 金融獨木難撐 台股失守6200點
陳日君籲梵蒂岡不應向中國妥協
45人上建中北一女 中正國中北市之冠
星向瑞典採購二手先進潛艦首艘下水
OECD：經濟年底開始復甦 美國打頭陣
電視訪問蒼蠅來攪局 歐巴馬隻手殺敵超得意
美國高球公開賽球場難度高 逆轉戲碼難上演
湖人勝利大遊行不會動用納稅人血汗錢
台股跌24.90點 三大法人賣超57.23億元
打造幸福教育台北城 郝龍斌頒獎優質學校
財產捐慈善 87歲余彭年來台贈兒童俱樂部
劉兆玄拜會王金平 感謝立院通過多項議案
星港高官減薪 人事局：薪資遠高於台灣
國慶焰火 彰縣將選交通便利安全地點施放
調查：中國企業裁員越多上班族打混越少
外交新聞國安特考等 19日起受理報名
高市標售地回春 巨蛋周邊最熱賣
不滿系名變更 東華大學運休系學生靜坐抗議
印度名列美國人口販運觀察黑名單
四川實習醫生動手術玩自拍 網友抨擊
白滄沂猴子探井作品 為南投景點添意境
女子玉山攻頂摔傷 直升機救援送醫
新台幣兌美元貶0.4分 收32.889元
加州預算危機衝擊財政恐崩盤 白宮：自力救濟
美麗拳王到大囍事 泰導演呂翼謀想拍動作片
食物中毒 里港3國小70多人不適
中市田園樂活竹筍季 胡志強：歡迎體驗
胡錦濤提出4項「致力於」 定位金磚4國
數位3D天外奇蹟 宣告電影新未來
秋冬過敏體質 醫師：三伏貼可減輕症狀
聽奧國際代言人 郭富城8月返小巨蛋開唱
毒品通緝犯衝撞警車 南市警方逮捕送辦
廈門偵破1起以台灣毒販為主特大毒品案
總統:吳伯雄家族若還有人做縣長 史上佳話
東莞台商命案 賴振瑞妻子出發探視丈夫
打擊人口販運有成效 美國續將台灣列第2級
客家會議東區座談 客語流失問題受關注
陳慧遊：無法確定雜支是否為扁家私人開銷
7年級博士生 獲人工器官國際聯合會論文獎
呂國華：國慶晚會擬在宜蘭運動公園舉行
高港貨櫃量灌水詐領獎金案 雄檢起訴40餘人
裁定遊民限居人行道？北院改裁羈押
多數美國人認為網際網路將成最主要新聞來源
伊朗當局加強鎮壓 反對派再度號召群眾上街
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
總統肯定吳伯雄兩岸事務角色 將來續借重
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
大陸成都當公車司機得先學會反恐
推ECFA公投連署 中市民進黨部市場擺攤
立院法制局：避免兩岸雙重課稅方式有爭議
世運預算被減2.3億 陳菊：高市孤軍奮鬥
歐巴馬將限制聯準會放款權 賦予系統監督權
基測申請入學 北縣縣立高中錄取率20%
日朝野黨魁國會舌戰 麻生人氣滑落處守勢
高縣鄉鎮民代擬陳情 主張延後縣市合併
金廈海泳試泳順利 兩岸6選手完成創舉
菲國H1N1新型流感確認病例破300人
台電大林廠擴建案 環保人士促節能減碳
劉揆：建立預防犯罪質化鼓勵機制
出現首例日本腦炎病例 高市加強防疫
黨公職赴中 民進黨：報備機制加個案判斷
總統教育獎得主李冠霖 不畏困難缺陷上建中
澳新型流感突破2000例 警戒層級提升
花蓮國中基測高分群 選擇讀花蓮高中和女中
匯市量縮觀望 新台幣匯率收貶0.4分
歐洲三大股市開盤走低 倫敦下跌0.26%
陳明文夜會國台辦副主任 縣府：雙方無交集
連3起學生食物中毒 屏縣府將行文學校注意
中職明星賽 潘威倫可望連4年先發主投
歐盟氣候變遷展開幕 盼提升大眾認知
騎士遭射鋼珠案 逮獲疑似開槍現役軍人
泰新型流感增95新病例 累計達405例
基測申請入學 彰化1滿分考生放棄彰中
高縣基測考生新選擇 捨遠求近選讀高中
互連費爭議 NCC:業者未違法但予行政告誡
5月北市建物買賣移轉件數月增6.6%
因應中正紀念堂復名 王幸男要辦法會渡英靈
工作10年未休假 大陸1男求償人民幣60萬
伊朗檢方警告有心人士 死刑伺候暴力
基測放榜 建中錄取分數402分低北一女1分
全台超商近萬家 成宅經濟取還貨最佳管道
基測申請入學 南縣社區型高中受歡迎
台灣有品運動 馬總統盼成為新生活運動
日18公尺高機器人鋼彈東京展示 氣勢宏偉
手機下半年有機會復甦 亞太及北美市場看好
台商東莞遇害 呂秀蓮籲中國改善治安
英失業人數衝上226萬人 12年來最高
汛期前未修復危橋 劉揆籲地方擬淹水對策
國科會:人文社會科學知識生產 專書扮要角
端正黨內選風 吳伯雄:有違規該開刀就開刀
亞洲男籃賽分組揭曉 中華籤運佳8強有望
日本政府和央行連兩個月調升經濟評價
五明污水處理廠案遭糾正 營建署:檢討改善
中國防控新流感方式擬改為重點人群監控
武陵高中錄取分399 血友病患學生成武陵人
國民黨第3波縣市長提名 雲林提名張麗善
迎世運 環保署啟動消滅登革熱計畫
劉揆視察基隆港 盼港市蛻變成新太平洋明珠
台港星日影視業成立亞洲聯盟
NCC：網路互連費牌價 改1年1核
襯衫紙板層藏毒 台中查緝隊逮3人送辦
日多處天降蝌蚪異象 專家疑惑分歧
歐巴馬當選和經濟問題 導致美憎恨犯罪大增
NCC可扮演的關鍵角色 卓新論壇明探討
疑因感情生變 男子駕車撞傷女友後投案送辦
動見体新劇進軍亞維儂 運動展現職場競爭
獲提名選雲縣長 張麗善：承擔責任全力衝刺
高中職申請入學 中南部傳統學校公布門檻
男性女乳症引發自卑 胸很大可求助整形醫師
加強藝文交流 佛光山兩岸繪畫聯展揭幕
黃金保值 德商推投幣機輕鬆賣
技職體系大躍進 更多學生棄明星高中就高職
路克石油：俄羅斯應加入OPEC 將可掌控油價
IMF：全球經濟明年可望出現復甦跡象
因應免試入學 教師：學生要及早發掘專長
雙重國籍案 北檢第5度傳喚李慶安說明
建中科學實驗班放榜 正取30人週五報到
身障生林永晏以腳代手考進建中 立志當法官
美國火爆駕駛排行榜 紐約客高居榜首
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愛情洗牌 玉木宏與小9歲的吉高由里子交往
兩岸電影展台北開幕 馮小剛舒淇站台
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推有品運動 鄭瑞城：盼有品台灣更有品
台灣加入國際工程師流通論壇 主辦2011年會
NSO與如果劇團聯手 音樂航海王歡樂登場
鄭立中訪問義守大學 探視大陸交換學生
新流感疫情新挑戰 巴西發現H1N1亞型病毒
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北市房屋買賣移轉回穩 6月可望破5000棟
持械入侵民宅劫財 金門警方逮捕歸案
國中生參加畢業典禮帶槍 辯稱防身
米其林輪胎將裁員2800人 法國政府關心
救地球推動環保 郝龍斌：多吃素
新片魚狗高市取景 白歆惠熱情宣傳
82歲老婦投宿汽車旅館 旅館人員機警阻詐騙
聯準會下週集會 考慮透過聲明淡化升息預期
李冠霖樂觀進取 克服殘缺考上建中
樹德科大媒介畢業生赴企業實習
誠品書店書籍 遭夾放教竊卡片
普里維希神廟列世界遺產 泰國尋求重新檢討
教師課稅配套 教部建議組長加給改2級制
高中職申請入學 6女錄取雄中科學班
新流感在香港擴大蔓延
共和黨參議員恩賽爆婚外情 太太聲明力挺
小三通被遣返 1台灣民眾要求廈門說明
翁山蘇姬64歲生日 綠委社團辦活動聲援
龐畢度展令人驚喜 劉揆籲大家也來感受
上海生活成本躍居全球前30名
藝人吳宗憲接掌印刷電路板廠翔昇董座
感恩的心 吳伯雄新書記錄70年人生足跡
大陸南航招募8名台灣員工 逾千人應徵
北市大巨蛋消安設計佳 8分鐘可撤離現場
第098120期今彩539及三星彩四星彩開獎
沈世宏:溫室氣體減量法應與能源稅同時通過
南韓軍方電腦好毒 駭客每天入侵9萬5000次
教學社區化 離家近或技職學校成新選擇
日媒披露金正日三子訪中 傳北韓否認
上海有條件放寬外地居民入戶規定
MLB 王建民明先發戰國民 本季最重要一役
歐元區4月出口月減1.3% 減幅3個月來最大
浙江最牛廂型車 市價3萬卻掛85萬特殊牌號
高港物流發展 學者建議提升附加價值求變
力晶ECB到期 明公布償債案結果
賴明詔看病毒 它就是我的玩伴
胖妹遵守點心四不 吃蛋糕也能瘦
台灣小吃名氣大 將有系統引進大陸
克服身體缺陷 用腳應考輪椅代步成績亮眼
泰總理下週訪中星 盼促進在泰旅行投資
為華語片把脈 馮小剛建議兩岸合作拍片
上海世博台灣館 貿協：設計圖明送審世博局
兩岸資訊服務業搭橋 7月登場
紙風車演出第200場 七美島歡樂連連
溫布頓網賽 謝淑薇莊佳容列女雙種子球員
金磚四國雷聲大 高峰會雨點小
泳渡金廈海域 最需具備耐力及方向感
一天400多則 15歲少女成為全美簡訊冠軍
日本開放年薪25萬中國公民個人旅遊簽證
雄中最低分399分 50人同分取38落榜12
中俄稱彼此關係堅定 不受金融危機影響
印度H1N1新型流感確診病例增至35人
日辦凱蒂貓知識檢定考 榜首受邀到台住宿
美國5月CPI增幅小於預期 年減幅60年來最大
墨西哥男子攜毒闖關 卻稱以神父為志業
莊瑞雄質疑捷運信義線施工危及防洪箱涵
投資人擔心漲過頭 亞股跌多漲少
分數遭質疑 北一女：最低原始總分就是403
李連杰據報在星取國籍 購豪宅
捷運局：切樁施作不影響箱涵排水功能
星生育率低 人口成長拜外國人移入之賜
制度好無狗仔 新加坡吸引藝人富商定居入籍
中華信評：裕融企業長期評等展望為穩定
中俄同意 雙邊貿易擴大使用各自通貨
兩岸人才交流人力資源大會 福州揭幕
日航空公司大檢查 機位藏65個打火機
胡錦濤：保持主要儲備貨幣匯率相對穩定
第098120期今彩539三星彩四星彩派彩結果
中華職棒蔡宗佑單場4打點 熊6：4挫獅
星5月非石油出口下滑12.1% 跌幅改善
經合組織：世界糧價未來10年將走揚
國際透明組織徵求反貪英雄提名
Selina與妹妹任容萱一同走秀 展現長姊風範
德稱伊朗選舉有不法情事 對選後衝突表擔心
北縣勞工局與警方聯手出擊 查獲外勞受虐案
伊朗當局鎮壓改革派加劇 又有多人被捕
大蕭條後大變革 歐巴馬推出金改方案
選舉抗爭街頭持續 伊朗統治階層意見分歧
伊朗召喚瑞士大使 抗議美發表干涉選舉言論
改革派領袖籲伊朗當局 釋放近日被捕人士
馬國確診首起新型流感境內感染病例
歐巴馬揭示金融監管改革方案
新克萊斯勒準備恢復7座北美廠產線
台灣影片海角七號22日紐約首映
MLB王建民先發戰國民 前3局無失分
MLB王建民先發戰國民 前4局失1分
連國民隊都打輸! 建仔5局失3分退場
全球大串聯 助伊朗網友發布衝突消息
食品中的戴奧辛污染
認識食品添加物(Food Additives)
認識食品中的反式脂肪酸
食品衛生相關新聞
福建加快海西發展 學者：目標構建共同市場
法航客機空難 巴西乘客家屬獲判賠償
兩岸三地旅遊業者共推鴨綠江邊境遊
民調：美民眾對歐巴馬執政滿意度下滑
The Westin Taipei六福皇宮 頤園北京餐廳
MLB王建民再吞敗 洋基2:3輸國民
木柵線週六停駛 提供2線免費公車
土地銀行「黃歌川研發創新個展」6月17日起登場
朝日新聞：金正男將金正雲介紹給胡錦濤
翡翠灣夜未眠！今夏讓您狂HIGH
政院核定澎湖辦博弈公投 開放前須規劃配套
『生技新藥發展條例』第一家動物新藥賽德生技6\19登錄興櫃
抑制C肝復發新藥 長庚醫院首度跨院區多中心二期臨床實驗
阿諾‧史瓦辛格誓言反對加州增稅
微軟推出Bing搜尋引擎 執行長低調展望未來
書籍遭夾教竊卡片 誠品:不會改變開放環境
歐巴馬准許公務員同性戀伴侶享部份健保福利
民進黨推ECFA公投 蔡英文籲全民連署
林濁水：馬總統想以黨領國會 違憲政精神
找名人擔任旅遊達人 台中市強力推銷旅遊
書籍被夾教竊卡片 誠品：不會姑息違法
專家：兩岸關係發展不能心急
力霸案二審開庭 子女指王又曾掌管財務
讀賣：北韓可能7月上旬向夏威夷發射飛彈
呂秀蓮登陸？姚嘉文黃昆輝反對
宜蘭蘭雨節武荖坑園區 7月9日免費開放
錄取增額 鐵路特考增加112名
綠營：兩岸關係條例未過 賴幸媛負全責
希拉蕊摔斷右肘 下週動刀
艾美獎頒獎典禮延至9月20日舉行
吳宗憲出任台灣PCB董事長 藝人出路新典範
日本讀賣新聞：北韓可能朝夏威夷發射飛彈
女兒剖腹產 蘇貞昌喜迎外孫女
江蕙關懷老人 全聯蔡慶祥基金會共襄盛舉
記協籲旺旺中時懸崖勒馬 否則將有下波行動
調查金正雲 日本媒體瘋狂追逐
國務費案開庭 馬永成質疑會計證詞造假
教部增設250名 「專任運動教練」職缺
論壇／馬兼任黨主席 是「謀略」太冒險
公部門見習 讓同學堅定未來服務的選擇!
群益證發行六檔指數權證 成首家獲免授權費發行券商
長年戮力金融商品開發 群益期貨榮獲金融創新獎
買3,900送3900 天祥晶華暑假「大方一〝夏〞」
溫布頓網賽種子排序出爐 納達爾名列男單第1
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲主要股市收黑 倫敦下跌1.16%
嘉義發生芮氏規模5.1地震 嘉義市震度5級
經濟不景氣 巧克力成德國甜心
南台灣凌晨地牛翻身 嘉義市震度5級
華爾街日報：華碩將推出迪士尼品牌小筆電
國際油價反彈 紐約輕原油收71.03美元
經濟續惡化 瑞士投入4億瑞郎著重救失業
美股漲跌互見 道瓊工業指數小跌0.09%
拉芳舞團七月將在麻州雅各枕舞蹈節演出
北韓逼和沙烏地 打進2010年世足賽
今天的台灣英雄：賴佩真台灣堡走出原味風
加總理與反對黨魁達共識 化解提前大選危機
台灣西南方熱帶性低氣壓 有機會變颱風
美金融機構趨穩 摩根高盛開始償還紓困金
NBA 數萬球迷上街 慶祝湖人封王
美洲豹襲人 加國小鎮繼續搜尋
台股開盤上漲50.94點 為6246.85點
上海海事仲裁院揭牌 延聘外籍專家
加拿大媽媽徒手力抗美洲獅 機智救女
嘉義凌晨地震 震度5級時間0.12秒
林毅夫：金融危機正轉變為實體經濟危機
星新型流感病例昨激增17起 累計達66起
匯市觀望 新台幣匯率盤初走貶
黑嘴端鳳頭燕鷗昨現蹤馬祖燕鷗保護區
中國刺激經濟 要求優先採購國產品
倫敦金融業就職競爭激烈 薪資僅微升
當令黑葉荔枝上市 南投縣北上辦展售
在星德籍新型流感病患否認故意傳播病毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
上檔賣壓沉重 台股面臨季線保衛戰
世運 中華電邀全國青年到高雄為中華加油
經濟回穩 東莞GDP增長脫「負」
1~3月南韓電話詐騙案與受騙金額劇增七成
遠距健康照護 北市將廣設250個服務站
研究：幼兒癌症神經母細胞瘤與DNA缺漏有關
美國消費者物價僅微幅上升 緩和通膨憂慮
中研院：台灣今年GDP年增-3.46% 創新低
高市國稅局：暑假打工慎防遭虛報薪資
中國官媒：民進黨不能迴避面對大陸問題
福州地鐵10月動工 管理想學台灣捷運
感冒錠提煉安非他命 台東縣警逮一嫌
天氣預報會下雨 PGA美國公開賽可能濕地開戰
空勤隊三進三出 受傷登山客獲救脫困
英國央行總裁表態 認為英國經濟開始穩定
東莞台商被殺 上海台商低調
中國最後的原始部落「莽人」走進現代生活
台資企業佔蘇州出口前3名
後龍科技園區案 正反兩派赴營建署陳情
掃蕩低俗音像製品 中國官方訂8項標準
資訊不對稱 伊朗選情連專家也霧裡看花
中央氣象局氣象報告(更正報)
油價攀升 政院物價小組明開會因應
洛克希德馬丁預估F-35戰機銷售量將達6000架
鹿港入選競爭型國際觀光魅力據點示範計畫
外資：台灣房市發展 多項隱憂待改善
政院修法 藥袋須標示作用或適應症
西醫住院照會中醫 癌症中風病患反應好
陳師孟金恆煒控誹謗 郭冠英北檢說明
肯定歐都納攀登隊 總統強調體育重要性
吉拉迪暗示 王建民下週可望再度登板
夏日炎炎 醫師：防曬應納入每天基礎保養
劉揆:部會預算須額度內檢討 支應重點施政
陸籍配偶疑毒死婆婆案 檢方擇期開棺驗死因
談起小JJ 建仔很興奮 表示會取中文名
抓強盜 屏東內埔警分局懸賞獎金20萬元
匯市觀望 新台幣匯率中午貶3.5分
MLB 太空人鐵捕羅德里格斯創出賽紀錄
中研院:台灣經濟今年將走出最艱困時期
北市8旬老翁蘇州養老中風 小三通後送返台
傳藝中心南北管樂小學堂 遊客輕鬆學國樂
自行車道補給站五等級 最高等可住宿
2009秀姑巒溪泛舟賽登場 183隊報名
移民署偵破有史以來最大的人口販運案
觸控手機成主流 星電信展引爆日韓廠大戰
伊朗反對陣營申請20日大遊行 墨沙維上街頭
多活6000年 英研究：長毛象1萬4000年前才滅絕
連動債銷售爭議申訴案件 受理至6月30日止
與魯凱族的神話交會 阿禮生態人文之旅
911事件狗英雄再現 5隻複製小狗亮相
立院通過118項法案 劉揆：助政務推動
伊朗選舉抗爭持續 外交部列橙色警示
縮短城鄉差距 高醫與屏醫建置醫療視訊
經部大學產業經濟貢獻獎 7月10日截止推薦
世足會外賽 伊朗球員戴綠臂章支持墨沙維
本世紀最長日全食7/22登場 國科會籲全民共賞
WWF：湄公河流域伊河海豚瀕臨絕種
瑞信上調台灣今明年GDP 寬鬆貨幣明年告終
NBA總冠軍湖人隊洛杉磯勝利大遊行
台股收盤跌51.38點 為6144.53點
北韓發出航行警告 是否將射飛彈日密切注意
雖再吞敗 吉拉迪看到王建民恢復信心
台股開高走低 收盤下跌51.38點
7月台指期收跌51點 逆價差54.53點
7月電子期收跌1.2點 金融期跌18.2點
研究調查：中國祁連山冰川加速退縮
貴州晴隆縣發生煤礦災變 10人下落不明
貿協媒介海外人才 助台廠拓展新興市場
奈及利亞北部春藥熱賣 連清真寺外都買得到
卓新論壇 媒體自律需壓力公民團體扮角色
泰新型流感再增113例 高達518人感染
大樹玉荷包荔枝豐收 外銷日本加拿大
開高走低量縮跌51.38點 季線失守
王建民秀JJ Wang腳印 直呼太神奇
看好2009中國經濟 世銀預測成長率可達7.2%
公務人員高考一二級26日起報名 首增兩岸組
洛杉磯擬改用環保省油小車取代大型警車
音樂資優班不比才藝比性向 北市府:會檢討
對付示威婦孺人牆 泰特訓女警鎮暴
校正公電（CAP0159號）
台股跌51點 三大法人賣超39.51億元
中華職棒 馬總統20日澄清湖球場看牛熊戰
全球中文學習網 臺大搶食2兆華語商機
清大畢業舞會今晚登場 畢業典禮20日舉行
校外教學更有意義 教育部補助每車次5000元
男子輸錢還不起 女友遭押赴日賣淫
媒體施壓 印度加強管制手機奶品與玩具進口
伍茲：超強高壯選手對球場威脅不亞科技
報告：北韓擁有數千噸化學武器 威脅地區安全
鄭新立：國經中心是彰顯中國軟實力的管道
日眾院通過器官移植修正法案
赴台遊啟動近1年 33萬大陸人赴台遊玩
新鮮送到家 南投鳳梨荔枝台北促銷
「六四」敏感年激化大陸和香港矛盾
中國加快衛星應用產業化發展
呂秀蓮拜會嘉義縣 提議明年一起登玉山
2年前395公克巴掌仙子醫院健檢 身體正常
紐約佛光山寺與美宗教促進會交流合作
寮國出現新型流感病例 可能在國外感染
64切高階斷層掃描儀 免去侵入性檢查
MLB 強棒索沙疑作禁藥偽證 美國會將徹查
高捷公開六標案 高雄高分檢提上訴
國片補助金門檻下降 票房2000萬即獲補助
張忠謀：9月GDP可能轉正 全球2010年復甦
城市與商會投資高峰論壇將於上海召開
阿禮生態人文之旅 盼吸引年輕人返鄉
監院糾正國防部及所屬 軍紀不彰及涉違失
新台幣兌美元貶1.5分 收32.904元
全台第2例日本腦炎 高縣衛局消毒病患住處
尖石石磊國小 1發展遲滯生順利畢業
性侵假釋犯破壞電子腳鐐脫逃 警方全力追緝
黃禹錫成功複製5隻美911英雄搜救犬
北宜公路斷掌裸屍案 女主嫌一審判無期徒刑
性好漁色花費多 醫學院肆業男種大麻
寧波台灣間直航半年貨櫃突破5萬標準箱
高市婦女志工隊成立 陳菊鼓勵女性監督市政
金曲20大團圓 蘇俊賓致電藝人共襄盛舉
台灣連鎖加盟兩岸創業展即將登場
天氣炎熱 環保署：臭氧濃度偏高須防紫外線
幼子托弟照顧被燒死 男子提告判賠70.5萬
國防部20日開放海軍營區 歡迎民眾參觀
東莞2名遇害台商今火化 骨灰明天送返台
標靶控制輸注 有效減少麻醉甦醒噁心副作用
促貿易便捷 台以簽署關務互助協定
呂秀蓮：中資若登台 背後還是國家在經營
輕颱蓮花形成 是否發警報待觀察
金正雲訪中？秦剛：媒體報導的情況不存在
2009外亞維儂藝術節 台灣5劇團蓄勢待發
180工作天 20噸黃玉原石雕刻6噸彌勒佛像
以身分證字母爭取認同 嘉義縣Q網站啟用
塗改交通罰單 蘆洲分局6員警遭起訴
嘉縣府：逾半民眾支持雲嘉合併升格直轄市
署屏與高醫PACS建置完成 24小時服務不打烊
台日論壇 肯定馬總統增進台日關係
印度經濟趨緩 進入通貨緊縮時期
歐美民調：伊朗總統大選 結果也許可靠
傳廣州電視台誤播「六四」畫面 5編輯停職
兩岸條例修正未果 王金平:立法權在立院
1895結緣 楊謹華為客家音樂MV創作賽助陣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸稅收互免修法未過 陸委會：努力溝通
宜蘭蘭雨節官網上線 推出活動主題曲
大陸3.7億家庭有問題 大城市離婚率高
英公布議員開銷細目 爭議處多已被媒體揭露
雪霸雪見遊憩區 7月1日重新開放
兩岸稅收互免遭阻 賴幸媛:尊重立法院監督
香港民調：逾半受訪者支持台灣重返聯合國
官員：美軍疑發射飛彈 攻擊巴基斯坦目標
南縣大潭村民 盼台鐵新車站正名
總統主持國光新廠啟用 趕製新流感疫苗
澎湖7月陸客落地簽？陸委會：未排入議程
暑期工讀旺季 中市設服務窗口專人服務
2009雲林縣10大伴手禮徵選 22日起報名
內湖環山路碳烤店違建 北市工務局明會勘
中國對亞銀通過中印邊界文件強烈不滿
伊朗持續鎮壓選後抗議 兩首要異議人士被捕
賴幸媛：ECFA 台灣重返世界舞台敲門磚
南迴拓寬環評未過關 廖國棟要求重新提出
大陸供水供電金門 鄭立中：積極辦理
大陸Google又遭檢舉大量傳播色情訊息
中區產學訓喜訊 60高職生全數獲有薪實習
推動ECFA公投 民進黨高縣黨部籲民眾連署
澳洲企業信心指數大增 環境指數小升
香港爆H1N1社區傳染 陸委會提醒注意衛生
中國外交部：金磚四國峰會擴大彼此共識
世運將登場 高市綠營抗議體委會砍預算
世運會預算 體委會指高市府浮濫編列
活到老學到老 陳菊訪視98歲趙慕鶴
印度一停車糾紛 引發全市暴動
中國大陸再向台灣開放10類人員資格考試
北韓外貿與幣值走軟 恐增加對外武器擴散
指控陳明文夜會鄭立中 嘉縣議員向監委陳情
台美合作偵破跨國人蛇集團 74人法辦
降低公害 日學者建議與企業簽公害防止協定
印度奧里薩省毛派共黨勢力坐大 逾百人喪生
歐洲股市開盤微漲 倫敦上漲0.13%
匯市觀望 新台幣匯率收貶1.5分
高市首位女性派出所主管 周美鳳全力以赴
學者：政府管制媒體應從結構面 非內容面
口腔癌患者半臉腫大 光子刀治療腫瘤不見
監委：霍守業與買官案無關 彈劾袁肖龍
2009世運開幕式 高雄調酒高手將任護旗手
史博館中非傳統兵器展 武器兼具藝術價值
英國5月零售銷售意外下滑0.6% 3個月來首見
被控偽造文書 檢調搜索日統客運
貢寮海洋音樂祭將邀大陸樂團共襄盛舉
調查：鴻海穩坐全國最大企業寶座
新莊公園命案 嫌疑人酒後小解遭勸憤而行凶
印度墜毀一架米格21戰機
載陸客遊覽車擦撞隧道牆壁 1婦人輕傷送醫
7成地方淪陷 日新型流感病例共706個
金門警方實施農漁牧機具刻碼完成1700多件
美國務院協辦 民主真諦影音賽得獎人出爐
內政部首開行政機關先例 設發票捐贈箱
英國會議員公款記錄公布 關鍵資料遭隱匿
原住民少女個資販賣案 花蓮警方：追查中
蕭副總統：台灣願提供經驗 積極參與國際
消基會籲台電訂出家庭適用優惠電價
辦桌文化入鏡 景義國小台灣網界博覽會獲獎
世運預算口水戰 陳其邁籲勿意氣用事
國民黨主席選舉藍委連署 張碩文拔頭籌
東港漁船億春宏號 被不知名商船撞壞
分享美國校園生活 AIT實習生到義大交流
推興革案 關中盼文官贏得社會尊重信賴
金管會核准中壽保誠人壽主要業務轉受讓案
與小學生賞畫展 郝龍斌期許成未來藝術之光
內政部通過 不動產經紀業保證金退還機制
日男星永井大坦承單戀廣末涼子
後龍科技園區開發 區域計畫委員會未決議
義大利4月進出口萎縮1/3 貿易逆差遽減
交通部：打破港口排名迷思 創造附加價值
台北孔廟春祭傳承 創新落實祭典與孔廟活化
農委會：凌虐貓狗可罰100萬或處1年刑責
因應新挑戰 星政府投資公司高層人事變動
蔡衍明展現誠意 向傳播學者請益
總統支持吳志揚選縣長?吳敦義:勿擴大解釋
內湖線將通車 郝龍斌說明28日3天試乘計畫
原民少女個資疑遭蒐購 花蓮西林村長:受騙
宛如曼波魚世界 康樂國小獲選10大特色學校
救援難民兒童 展望會籲支持義買新書
王如玄:勞保局監理會6主管職 與主委同進退
瑞士央行維持利率不變 將阻升瑞郎 防通縮
萬里發生泡湯昏迷意外 3人送醫急救
「六四」敏感年 激化香港與大陸矛盾
王璞贈國圖蘇雪林等百餘名作家錄影傳記
金管會修正法規 銀行資本分4級
財政部：延期繳納所得稅 請以現金繳納
菲國新流感病例增至344人 更多學校停課
中南部雨很大 高屏出現豪雨
英國6月製造業外銷訂單降至10年來最低
澳門出現H1N1病例 陸委會提醒民眾注意
北京國際旅遊博覽會台灣館揭幕
伊朗3名敗選總統候選人指出646件違法情事
奇異公司擬以1億美元 在星國設水科技中心
拯救湄公河 上萬人連署籲停建11水壩
為新流感疫苗掛保證 國光生技總座當白老鼠
海洋拉拉號直航廈門 首航10元限量搶購
鐵路特考競爭激烈 近3萬人報名錄取445人
第098121期今彩539三星彩四星彩開獎結果
白銀帝國本月底兩岸登場上映
亞股第四天拉回 投資人持續獲利了結
防範新流感 星亞青運選手村設隔離室
金控創投投資未上市櫃 持股比率有條件放寬
第098049期威力彩38樂合彩開獎結果
國際智庫：北韓擁有達5000公噸化學武器
中國買國貨救經濟 歐盟緊張反彈
中國人口13億 合格營養師不足3000人
國合會：女職員染新流感 未延遲通報
美儲油減少伊朗局勢緊張 國際油價走高
南航二度在台招募 1100人報名取8名
福建省將組團赴台推動漳州觀光旅遊
溫網將開打 新球場新屋頂迎頂尖球員
調查：高中職生僅2成記帳 4成滿意零用錢
廈門副市長:台灣首家證券商即將登陸廈門
林豐正赴金歡送鄭立中 共祝兩岸關係向前進
歐巴馬金融監管改革案評價兩極
經濟不景氣 江蘇官員預排行程走訪台商
胡錦濤結束訪俄 兩國矢言提振貿易往來
低污染無公害未登記工廠 可望就地合法
泰勞前四月匯回收入降11.7%
黨主席指定1/3不分區立委 民進黨擬取消
美申領失業救濟人數大減 就業市場初現解凍
男女變變變 重慶民營醫院50萬元搞定
澳門首例新型流感 菲籍男子證實染病
美股開小高盤 反映申領失業救濟人數減少
南非新型流感首例 12歲男童自美入境染病
NASA展開再次登月計畫 歐巴馬下令加以重審
買國貨擴內需 世銀警告中國將得不償失
伊朗反對派再聚集示威 哀悼遭殺害群眾
新增9個新型流感病例 印度累計44例
能源稅建置與配套 賦改會明天討論
伊朗憲監會將聽取總統大選3落敗候選人陳情
台灣金融向前行 台法ETF擬互掛
第098049期威力彩頭獎再槓龜
中國北汽控股有意併購歐寶 威脅馬格納
台電：一般住宅用戶採時間電價不划算
溫布頓網賽開打在即 ATP觀察疑打假球選手
歌子戲好看 蔡英文：或可用戲劇推ECFA公投
國產新流感疫苗生產有變數 但具價格競爭力
北縣萬里發生泡湯意外 2死1昏迷
國合會遭投訴隱匿疫情 施文儀:投訴者多慮
集體免疫法 學者建議兒童先施打新流感疫苗
新流感病例增至60例 防疫旅遊警示不變
浮報公款又1人 英財政次官鄂雪爾引咎辭職
第098121期今彩539三星彩四星彩派彩結果
監院調查與買官案無關 霍守業：感謝監委
亞洲男籃賽制改變 中華晉8強有得拼
王元章籲旅菲台商：遵循價值投資法則度危機
美國5月領先指標升1.2% 衰退今年或能結束
中職 La new勝統一 縮短勝差至0.5場
義總理貝魯斯柯尼傳召妓 聲譽再度受損
美費城區6月製造業衰退速度9個月來最慢
馬來西亞購物嘉年華七月初登場 全馬各地瘋狂折扣戰開打
破天荒！10元遊廈門 海洋拉拉號客輪6月22日首航
台北晶華酒店「幸福訂房日」專案 房價下殺至2.7折
駐希臘代表處辦展覽 介紹台灣特有鳥類
創業拼經濟 台鹽圓夢計畫洪璽曜親授成功之道
蘋果新款iPhone上市首個週末可望賣出50萬支
高雄世運到洛桑奧運博物館宣傳
英國威廉王子胸懷壯志 期望上前線作戰
墨沙維參加德黑蘭街頭示威
美公債有假貨 義大利查扣到天文數字
驗屍發現多重骨折 法航空難疑空中解體
北韓將朝夏威夷射飛彈？美國防部長說有防備
王建民保住先發 吉拉迪證實建仔下週再出賽
2020年重返月球 美國發射兩艘探測船
輕颱蓮花龜速徘徊 明影響台灣
高雄世運 比利時將派46位選手
巴西新流感病例增至114例
旅德編舞家孫尚綺新作女媧 下月亞維農首演
以色列參加高雄世運 盼有助台以體育交流
美機長飛行途中暴斃 乘客落地前全不知情
論壇／馬兼任黨主席 是「謀略」太冒險
執行聯合國制裁 美海軍監視北韓一艘船隻
膝傷未復原 納達爾衛冕溫網恐難如願
小三通後金門毒品案攀升 走私案減
王毅抵達舊金山 任國台辦主任後首次訪美
美國高球公開賽首輪因雨中斷 伍茲暫落後2桿
遇害2名台商骨灰 經港即將返台
二次金改案7月起訴？特偵組否認
希拉蕊右肘骨折將手術 取消多場正式行程
星新增11名新流感病例 累積77病例
英首相官邸播映影片 籲釋放翁山蘇姬
韓媒：金正日健康惡化 加速金正雲接班
北韓飛彈試射 美加強夏威夷攔截能力
CDC：小孩感染新型流感勿服阿斯匹林
蘇起之弟赴中 總統府：非直系親屬
兩岸辦泳渡金廈 鄭立中林豐正：好事一樁
日宣佈新流感因應新方針 重點移至重症者
馬總統：盼大陸更多人認識正體字
黃昆輝領軍 台聯展開公投連署反ECFA
日日春赴內政部陳情 要求不罰娼
因應新流感 指考入闈首度有備援人員
臺灣「徐學」動起來 6/24日舉辦「生態人文旅遊研討會」
麗尊酒店『表』心意～壽星慶生優惠開跑囉！
繽紛蛋糕房․夏日甜點森巴
台北華國飯店推出夏日慶生包廂宴會專案
首屆兩岸電影論壇10月台北登場
感染H1N1還在國合會上班 議員罵翻
債務人家當遭拍賣 司法人員應苦民所苦
香港再有1間中學因H1N1疫情停課14天
輕颱蓮花往北走 氣象局最快晚上發警報
網壇小將「海碩之星」 獲長榮航空機票贊助1年
花蓮暑假觀光 大型水舞連續演出50天
防中國小人蛇 AIT:7/1日起小孩要面談
劉文雄:遠航積極重整最快10月復飛
清理色情 中國暫停Google境外網頁和搜尋業務
中油汽油漲7角 95無鉛28.7元
識正書簡 馬強調「是對大陸說的」
合編中華大辭典 海協副會長:帶回北京研究
女子被迫赴日賣淫 王幸男助理搭救成功
福華大飯店二十五週年 「與時俱進」用心成就最佳服務品質
300年一遇最長日全蝕 易遊網推上海“天狗食日”奇幻旅程
燦星『會員夏季旅展』 小孩免費大人買一送一
蓋特納力促參議員支持金融監管改革計畫
美國客機機長飛行途中死亡 客機安全降落
美申請失業救濟人數今年首見下降
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國經濟傳利多 歐洲股市收小紅
經濟利多連連 美股漲跌互見
大雨攪局 美國高球公開賽首輪中途叫停
德國政府負債激增 2013年恐達3100億歐元
美高球公開賽因雨叫停 球迷大失所望
今天的台灣英雄：陳嬥筌愛上羽球播撒種子
布希批歐巴馬 白宮反唇相譏
中縣1999縣民熱線 立即完成率達8成
大陸實施家政服務工程解決待就業人口問題
台股開盤上漲43.44點 為6187.97點
聯合會盃足賽 埃及爆冷擊敗義大利
海龜游了7000公里 科學家照樣追蹤
河南4歲男童幼兒園打架 老師用剪刀傷下體
本週上映新片 充滿歐洲風情
表演賽不敵修威特 球王納達爾衛冕溫網添變數
台灣與多明尼加簽署出口轉融資合約
爭南海主權 中國官員籲美濟礁建機場港口
球員參賽獅吼 國際網總不擬修改規定禁止
西藏農牧區遇10年來最嚴重旱災
迎頭趕上 專家建議中國直接建核動力航母
歐盟領袖支持加強金融監督 英國存疑
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
河南官員以黨為盾 被評2009最牛副局長
華郵：北韓詐領全球保險金 支付龐大開銷
MLB 洋基打線熄火 0比3再輸國民
北京學者：中俄夥伴關係不可逆轉
涉貪瀆 陳紹基全國政協委員資格被撤銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中共中央黨校學者建議立法保障男性陪產假
高層領航貿訪團赴俄拓銷 潛在商機可期
美大陸航空飛航組員依程序處理空中危機得宜
俞正聲：上海世博會面臨三大挑戰
太子建設股東會 董事長莊南田低調主持
重溫傳統歌仔戲 傳藝中心演出活戲
民調：歐巴馬滿意度仍高 唯部分政策受質疑
營運績效差 威盛總座向股東多次道歉
台股量縮盤整 傳產股走勢相對強勁
發展特色農業 炎夏野菜入味烹出鮮美滋味
近900名員工未經許可罷工 遭英煉油廠解雇
F1賽車鬧分裂 明年將另組冠軍賽打對台
與外孫女相見歡 蘇貞昌：頭髮比阿公多
非法下載24首歌 少婦得賠192萬美元
公平會:5月查獲54件違規廣告 調查查處中
台南啟聰學校畢業典禮 家長會要求校長下台
113歲人生 世界最長壽男士日人田鍋去世
福州直航台北快速客貨輪 年底通航
馬總統：推動全民運動 讓國人健康
屏教大開設南台灣影像工程學程
北京奧運會收支結餘逾50億元
兩岸經貿論壇明天上海登場
力晶ECB轉換邀約未達9成門檻 延長終止日
張藝謀執導「印象．海南島」票房不佳
聯合會盃足賽 巴西大勝美國 晉4強希望濃
中投擬投資黑石集團對沖基金5億美元
韓媒：美國軍方追蹤可疑北韓貨輪
10多名青少年結夥強盜傷人 彰縣警方逮4人
聲援世運 高市議長允協助市府爭取預算
中鋼董座:目前不需引進陸資 亦無登陸計劃
江蘇丹陽市眼鏡商會明天來台考察
翁山蘇姬生日 立委籲總統關注緬甸人權
提振信心 星7月將辦亞洲投資大會暨展覽
專家建議福建與台灣合作發展汽車電子業
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午升3.2分
日媒：爾必達快則今天申請官方紓困金
美國防部長蓋茨稱國會延長生產F-22是大問題
台灣創業加盟大展 早餐業最夯
經建會：2010年風力發電裝置容量達98萬瓩
持悠遊卡搭台鐵扣款失效 不再補罰全程票價
中鋼股東會決議配發股利1.73元
98大學指考 公民與社會只考選擇題
該甩男人還是買車？ Hunch網站替你決定
朝鮮日報：北韓透過中國替金正日買醫療設備
西螺大橋造型物產館 台北食品展拼佳績
寶華:全球復甦若呈半V型 恐拖累成長力道
新疆伊寧市將成為中亞最大「菜園」
長沙飛台灣航班7月增班 每週1班變8班
火星有湖泊證據確鑿 可能曾有生命
假釋犯破壞電子腳鐐脫逃 法部:將改善缺失
玉山塔塔加自行車賽路段 明交通管制
劉揆關心青少年暑期安全 掃蕩飆車列重點
美高球公開賽開打 亞洲選手難出頭
潑猴傷人 高市府半屏山下置誘捕籠
歐盟峰會 氣候變遷援助延議
台糖無預警漲價 政院：可加強溝通
台股收盤漲86.62點 為6231.15點
胡志強:不拉二胡 北京行不會和胡錦濤見面
指控老師廁所內打學生 家長告傷害
三鐵遊高市 租小摺全日200元起
派拉蒙籌拍「不可能的任務4」2011年上映
全球寬頻普及率調查 南韓第1台灣第5
台股開高收高 上漲86.62點
剛出獄又做案 搶奪前科犯落網
軟禁中第14個生日 網路動員為翁山蘇姬慶生
7月台指期收漲54點 逆價差93.15點
維護公眾安全 洛杉磯郡啟用大眾警告系統
望重返阿富汗 英哈利王子這次想駕直昇機飛去
7月電子期收漲1.15點 金融期漲17.2點
台股開高走高 兩岸互補題材受矚目
支持馬總統選主席 洛城國民黨員展開連署
政院：目前物價沒有大幅上揚空間
監院公職財產申報 張慶忠身價逾10億元
美國會通過1060億美元法案 供戰事疫情所需
臺北聽奧 北市發起禮讓行人活動
家人紛赴中 民進黨：蘇起應判斷是否恰當
溫州官員出國不歸案再扯出一批貪官
eBay賣名牌全是贓物 美一婦人被捕
上海影展 台灣代表團購片興趣濃
雪霸武陵生態體驗活動開始報名
首個海峽兩岸大學生創業園落戶福建仙遊
日通過反海盜法 賦自衛隊更大動武權限
北市泛綠議員聲援顏聖冠 譴責暴力
北韓打進2010年世足賽 中國球迷大震撼
嘉義縣發生芮氏規模4.2地震
勞委會：勞工適用颱風假 宜不扣工資
不滿陳明文兩面手法 嘉縣議員率眾抗議
新流感降為第四類法定傳染病
陳明文:兩岸經濟要合作 台灣主權不能流失
美詐騙案富豪史丹福投案 明早出庭
台中啟聰學校畢業典禮 聽障生創佳績
北京正評估實施12年義務教育可行性
台股漲86點 三大法人賣超1.76億元
劉世忠：民進黨須強化對美決策思維的理解
高市太平國小英語村啟用 陳菊肯定校方用心
竹市荔枝盛產 香山荔枝節28日登場
搶建世運場館？高市府否認
觀音瀑布加持 嘉縣玉觀音高接梨進入產期
夜路走多了 酒後偷機車作案隨即落網
福建打造3G動漫遊戲運營基地促兩岸合作
從外援到援外 國際合作成果展中市登場
涉勾結竊車集團 警方破獲改裝工廠逮3嫌
歐洲三大股市 開盤小漲
日國會通過海盜對策法案 護船擴及外國商船
新台幣兌美元升2.6分 收32.878元
中市府募集二手電腦 幫助弱勢學生圓夢
蘇花公路111與119公里處施工 實施交管
勞委會訂官員退場機制 未侵犯政院人事權
重慶結婚平均花逾30萬元 婚宴佔大宗
外勞情緒失控 竹警處理案件遭利刃刺傷
NBA台北賽 體委會盼周美青到場觀賽
2009夏至關燈 兩岸環團邀民眾戶外賞星空
高孔廉7月初大陸行 關懷環渤海台商
陳國榮:汽車出口中國提升產能 非短多長空
鄧麗君逝世將屆15週年 北縣籌建紀念園區
福建漳州摧毀販毒組織 5台灣人被捕
專挑夜歸婦女襲胸 社工員自毀前程
兩岸氣象部門簽訂合作協議
內政部統計 今年徵兵及齡男子17萬餘人
王文洋未列台化公司董事
林內廢棄學校 發現上吊志願役阿兵哥
王文淵:家族事不公開發言 盼媒體莫猜測
難逃不景氣 保時捷九個月來銷量大跌
稻殼炭化成稻殼炭 廢棄物變黃金
夏日高雄系列將啟動 國際鬥夢祭揭序幕
工研院生態材料技術 開發農林產業商機
科博館特展 探索達爾文內心世界
北市市民廣場 今起3天變為特賣市集
大法官：數罪併罰排除易科罰金 違憲
報考客語能力認證 19歲以下免報名費
師不滿生喊綽號而打人 家長：校園暴力
東華大學海科院 大海邊行畢業禮
福建省主席薛香川抵連江縣訪視
美國貿會裁定 中國輪胎出口損及美業者利益
台北國際食品展6/23登場 台灣館拓外銷
多重障礙生楊宗中清大畢業 拼勁面對挑戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
遇害台商骨灰返台 子女痛哭下跪迎靈
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雲林警方逮捕贓車解體犯罪集團首腦
高縣甄選21名國小老師 5000多人報名
李焜耀：維持面板產業愈來愈好看法
善款不濟 濟興失依邊緣老人之家待援
2009杭州電子博覽會9月舉行
颱風季到 公平會:注意農產品交易情況
日本股市收高 銀行股領漲 綠能概念股重挫
巨乳遭踩釀發炎 少女縮胸擺脫重擔
檢察首長異動 江惠民接掌雄檢
最大最長最多 佛光大學興學功德碑牆完成
大武山比魯與都飛魯溫泉停止申請進入
5月僑外投資1.65億美元 年減逾8成
台北一考區國中第二次基測 23日報名
匯市量縮觀望 新台幣匯率收升2.6分
夏至夜節能減碳乘涼趣 新板特區熄燈一小時
嘉義身障徵才62職缺 44人錄取
翁山蘇姬獄中慶生 全球發起網上聲援行動
鳳山身障就業博覽會 136人初步媒合成功
兩岸圖書交易會 新增動畫等文創產業
蔡英文訪彰化織襪業者 推動ECFA公投
澳洲總理被指涉及車商利益 面對下台聲浪
政府短中期促進就業 進用逾11萬人
香港股市收高 出口股因美國數據好轉走高
二次金改案 特偵組：是否有對價關係待追查
台塑化:明1時起 汽油漲7角 柴油漲9角
樂觀進取奮鬥不懈 身障生也能出頭天
旅客抱怨違反人權 小三通安檢門研議恢復
調查：亞太旅客刷卡消費力 台排第7
兩韓談判開城工業區爭議 未獲解決方案
劉揆：颱風災情 搶險搶通為優先
來電顯示165或0800？刑事局：詐騙勿信
大熱賣 豐田新Prius暢銷18萬輛
高縣義守大學學士後中醫系 可望明年招生
王文洋未入台化董事 王文祥身兼二席董事
女子遭幫派脅迫赴日賣淫 台日警方合作救出
菲國新型流感未傳新病例 康復人數增加
國防部：審慎通盤考量下一代制空戰力
中國股市上漲 金融股因首宗IPO走強
台東野人出現屏東山區 警方搜山
台灣606尊落難神像 前進巴黎居美博物館
陸委會：大陸判決需經認可 才能在台執行
藥廠趕製新流感疫苗 衛署優先審核許可證
擔心被中國監聽 綠委發起退遠傳門號活動
治療「不舉」更容易 英藥妝店販售威而鋼
霾害可能重返 星將續與印尼合作解決
輕颱蓮花恐襲台 林務局籲避免山林活動
國民黨彰化市長初選喊停 參選人靜坐抗議
日政府貸款4億多美元援菲 兩國領袖見證
疑圖利友人並向國會說謊 澳洲總理陷危機
溫布頓網賽即將開打 盧彥勳首役迎戰費天王
檢討高鐵成效 監院網站設論壇蒐集意見
香港新流感社區擴散 疫情中心籲旅客注意
總統教育獎 顏曼如燒傷截肢勇敢挺立
澳洲1新流感患者死亡 死因未明
單車體能訓練 花蓮員警遭拼裝車撞不治
勞工颱風假 九五聯盟：政府應修法落實
氣象局預定20時30分發布蓮花海上颱風警報
台大醫學院火災 消防局派員搶救
印度鐵路警察索賄不成 將孕婦推下列車致死
范麗青：東莞台商命案是個案
遠傳:與中國移動合作不交換個資 保障用戶
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總統接見謝淑麗 指台灣仍須美國安全協助
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颱風逼近 農委會備1200噸蔬菜調節供需
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中央社徵才1959人報考 1200人預約說明會
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藝能教育不正常 教部擬校長不得考列甲等
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廣東東莞2遇害台商 骨灰送回台中
泡溫泉中毒 檢方勘驗會館調查死因
夫子門前動手 台南孔廟朱牆遭黏貼塗鴉
數罪併罰排除易科罰金違憲 法部：應給緩衝
課能源及環境稅 賦改會達共識 細節再議
歐洲經濟首見復甦跡象 不再推出激勵措施
氣體意外莫冒險搶救 第一要務撥119
合編中華大辭典 國民黨盼在國共論壇討論
翁山蘇姬獄中慶生 披頭四成員響應聲援行動
贈國圖作家錄影傳記 王璞：造福後人
公平會23日辦國際研討會 探討競爭政策
天喜旅行社復業 觀光局發文同意
伊朗最高領袖：總統選舉無重大弊端
蓮花颱風海上警報 台灣海峽巴士海峽警戒
青少年臨時起意強盜傷人 彰化警方逮9人
台大醫學院實驗室火災撲滅 無人死傷
恐北韓再射飛彈 美國加強夏威夷防務
南投國姓車禍 小4男童遭客運車輾斃
香港東亞銀行收購友邦證券 6月底完成
涉監守自盜行竊屈臣氏 寄放格子趣銷贓
第098122期今彩539三星彩四星彩開獎
青少年不抱怨運動 歌手盧廣仲與璽恩領航
中日精英職業圍棋賽 16好手明天同台競技
疑與女友吵架 男子駕車失控撞機車路人3傷
第098049期大樂透開獎
呂秀蓮明出訪美加 行銷玉山周報
王毅僑團演講 提「聚同化異」新說法
亞股止跌 逢低買盤進場且美國數據好轉
全球經濟可能走過谷底 油價向72美元叩關
泰慢速壘球隊參加高雄世運 台商3選手助陣
呂學錦：每半年景氣走向 愈來愈好
印尼羽球賽 程文欣簡毓瑾晉4強
歐盟各國呼籲伊朗 容許人民和平集會
蓮花颱風海上警報 東港漁船晚間進港避風
宜蘭濱海公路車禍 3人重傷受困
捷運內湖線試乘 不發乘車券改現場抽號
中國提共同承擔責任等4原則處理氣候變化
氣象局可能明天發布蓮花颱風陸上警報
聯合國關切伊朗示威者人權 指約數百人被捕
世運經費 蔡英文批評體委會給高市穿小鞋
本週台股指數跌3.37% 金融保險類跌幅最小
左伯斯告假半年 蘋果股價不跌反漲
伊朗反對派20日上街頭示威 當局未批准
香港H1N1大爆發 再有4間中學因疫情停課
宏達電增選賀陳旦為董事
在中國挨刮 Google誓言刪除網頁色情內容
美股開高 全週還是下跌
以色列警察在網站張貼羞辱巴勒斯坦人影片
第098049期大樂透頭獎2注中獎
第098122期今彩539三星彩四星彩派彩結果
關係緊繃 英國政府召見伊朗大使
泰出口連五個月衰退 5月出口萎縮26.6%
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中國出版官員：台灣書價過高 登陸受限
中職 La new10比4勝興農 排名躍居第一
聯合國人權高專關切伊朗鎮壓示威者
微軟提供免費防毒軟體 6月23日起開放下載
推速審專法 司法院：暫以解決刑事案件為主
聯合國：全球饑餓人口已逾10億 創歷史新高
緬甸支持者在高壓中為翁山蘇姬慶生
印度H1N1新型流感確診病例續增至50人
國際特赦組織：15伊朗民眾在街頭抗議喪命
中共涉僑政策從求同存異到聚同化異
中華民國駐美官員出席共產主義受難者活動
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交大與丹麥科大簽署學術合作協議
膝傷糾纏 納達爾忍痛退出溫布頓網賽
今天的台灣英雄:陳雪慧搶救卡奴不打退堂鼓
蓮花颱風進入東沙島海面 午後豪大雨
98指考闈場人員入闈前量體溫 無人發燒
美國高球公開賽首輪 維爾64桿獨佔鰲頭
蓮花颱風朝金門移動 南部東南部注意大雨
漢城僑中畢業生陳怡文考取台大醫學系
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乳癌病友鐵馬環台返北縣終點 獲周錫瑋歡迎
美國高球公開賽第2輪又中斷 葛拉佛暫領先
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報導：蘋果執行長左伯斯接受肝臟移植手術
莊永順大手筆捐台科大2億 興學辦教育
阿諾座機冒煙平安迫降 無人傷亡
蘇起已不適任國安會秘書長
民主基金會人事 應超脫藍綠思考
兩岸合編「中華大辭典」？ 有失台灣主體性
金浦聰確定離開壹傳媒
張寗斥資上億打造「美信生醫館」 醫美、牙科、健康抗老一條龍診所
釋憲一夕 全台309人獲核准出獄
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燦星夏季旅展出國團費降3成 2日業績衝破1億5千萬
遭嗆救扁不力 蔡英文:下週將有行動
東南部恆春半島 將有大豪雨
劉揆視察澎湖 強調"觀光為主、博奕為輔"
破伊朗封鎖 Google與Facebook推波斯語服務
台中檢方監所清查符數罪併罰易科罰金受刑人
數罪併罰排除易科罰金違憲 北監漏夜查意願
歐盟承諾保証 愛爾蘭可能再公投里斯本條約
英國一戰老兵113歲 最長壽人瑞換他做
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟決新設三個泛歐洲金融監理機構
加州失業率飆至歷史新高
美國會議員通過決議案 支持伊朗抗議民眾
紐約失業率達9% 失業人數創1993年以來新高
加拿大建議玩具禁用6化學品及新鉛含量規範
投資人獲利了結 國際油價跌近2美元
美國公開賽首輪 伍茲74桿 維爾及米克森搶眼
歐盟要求緬甸立即釋放翁山蘇姬
美國官員：下週美中國防諮商會談重點在北韓
安潔莉娜裘莉：將收養更多小孩
俄軍機夜闖印度領空 迫降孟買機場
希拉蕊骨折手術成功 返家與家人度週末
大型強子對撞機預定秋天恢復運轉
中國撤飛彈台灣威脅解？ 以學者：不宜樂觀
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北京首度對新型流感患者行政處罰
蓮花颱風接近 農委會籲農民防災
WWF批歐盟領袖拖延氣候談判進程
中國加大反腐力道 1個月內查處4名高官
貴州貴定縣煤礦瓦斯爆炸5死1失蹤
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拯救青少年電腦中毒 南韓政府向網癮宣戰
鐵人三項挑戰速度耐力 9國選手競逐
韓女連長與男部下搞不正常關係被降級
台東監所372人符合釋放條件 5人願出獄
貿協與吉林省貿促會 下週簽合作協議
BBC：黃河流域水壩存在嚴重安全問題
加今年獵殺海豹數僅及配額的四分之一
大腸桿菌污染 雀巢美國公司回收生麵糰產品
人類早在2萬多年前就踏足青藏高原
鄭州市一局長一句「名言」被批權力傲慢
金融風暴衝擊美高球賽企業贊助與門票收入
美48州失業率惡化 8州創新高
金庸可能出任中國作協名譽副主席
新加坡新增26起H1N1病例 總數破百
新航昨日飛台北航班 因警示異常折返機場
指考試考生入闈 建議勤練習重融會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
英公帳醜聞新轉折 部分議員將面臨刑事調查
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
數罪併罰得易科罰金 逾600受刑人有意願
MLB A-Rod坐板凳 洋基勝馬林魚
颱風影響 東港到小琉球交通船停駛
98年原住民公務人員特考 即日起接受報名
活得精采 勵馨台灣女兒節活動開跑
虐砍老父22刀致死 吸毒女嫌移送偵辦
戶籍任意遷出 將補徵差額地價稅
大陸官員：貴州晴隆煤礦瞞報事故性質惡劣
家戶設防水閘門 營建署:年底前可申請補助
美軍：轟炸可能誤襲 炸死26名阿富汗平民
陸妻疑毒死婆婆案 檢將開棺查毒物殘留
經濟寒冬 美國又有3家銀行倒閉
巴拿馬總統當選人訪多明尼加考察捷運
湖北大悟和隨州2地閃電意外致2死2傷
立委提案捷運內可喝水 動物須關籠內
加州五月失業率11.5% 洛杉磯飆升至11.6%
德州板球大亨史丹福與另4人涉嫌吸金遭控
總統選黨魁 曾永權：連署進入高峰期
陸客赴澎湖落地簽？劉揆：須兩岸協商
歐巴馬用蒼蠅笑話 爭取健保改革支持
花蓮太魯閣上午地震 最大震度3級
兩岸業者倡建大中華汽車市場營銷體系
主計處:5月失業率如期公布 不受颱風影響
南縣柳營科工區大型太陽能發電系統揭幕
經建會:暑期畢業潮衝擊 失業率可能再升高
推動ECFA公投 蔡英文高市宣傳連署
丹尼斯奎德雙胞胎醫療疏失 和解落幕
梁國源：勿過度擔心通膨或通縮問題
教會青年發動公益OPEN愛 縫製兔玩偶義賣
中鋼寶鋼齊喊漲 帶動國內鋼價彈升
東引舉辦磯釣邀請賽 歡迎全國釣友參加
椰子樹倒塌 壓死路人
阿扁遭羈押200天 美東僑團發起黃絲帶活動
巴拿馬外人直接投資大幅下降
金庸將加入中國作家協會
劉揆：支持澎湖發展 觀光為主博弈為輔
氣氛偏空 黃金下週恐下探920美元支撐
涉嫌殺妻遺棄女兒 華裔澳洲人薛乃印判有罪
不顧任何警告 伊朗反對派將繼續抗爭
金溥聰：已辭壹電視總裁 與黎智英還是朋友
金溥聰請辭 壹電視人才招募不受影響
高市警破獲迷魂藥強盜集團 逮4嫌送辦
9成日大學生認為結婚對象最好會做菜
颱風將近 高縣甲仙鄉鐵便橋穩固性待考驗
北京2賊妄想搬走500公斤提款機未果
吊臂砸陸客 監委:都會區公安範圍應擴大
數罪併罰得易科罰金 法部估獲釋不滿百人
婚前兩天 美國愛侶：天啊，我們得了新流感
網路顛覆中國官僚 壯了網民膽嚇壞貪官魂
中國大幅提高煙草稅負希望減少煙民
驪歌高唱 郝龍斌頒發市長獎給國小畢業生
美國研究 綠茶可減緩前列腺癌
注射肉毒桿菌 澳洲中風癱瘓男子已能走路
涂醒哲：是否簽署ECFA 應全民公投決定
美職小聯盟 林哲瑄單場雙響砲
醫師：晚婚及壓力導致不孕症升高
張榮恭：王毅正面回應僑務休兵 有助和解
受刑人出獄 肯定數罪併罰得易科罰金
駐芝加哥經文處長夫婦邀宴國際崇她社會員
清大視障生莊靜潔畢業 盼製作有聲書機器
中國自製無人飛機完成首次長途飛行測試
颱風攪局 玉山塔塔加自行車賽延至11月辦
中國首批30位中醫師獲國醫大師稱號
夏天消暑 黃金玉冷筍也能做冰品
搶搭世運熱 台彩推世界冠軍刮刮樂
布袋港浪很大 抽砂船擱淺3人獲救
高縣鐵人三項賽 蘇俊賓金溥聰參與競技
蓮花颱風略增強 西南部沿海澎湖有強陣風
南投黑葉荔枝 酸中帶甜品質優於往年
重慶1教授以猜自身頭像為考題防學生翹課
蓮花將近 邱正雄要求各部會加強防颱措施
改變台商形象 日照台協從文化做起
王毅：兩岸僑胞聚同化異共創未來
颱風逼近 嘉義縣公告沿海警戒管制範圍
蔡英文到大湖提倡ECFA公投 盼公投成案
新流感金融風暴夾擊 國內外旅遊兩樣情
颱風逼近 蔬菜交易量穩價平
大里溪烏日易淹水區河道整治 6月底前完成
花蓮大批遊客申請登山 颱風逼近遭勸離
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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新台幣本週貶幅0.24% 亞幣多貶值
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
新鮮人理財 嚴守3部曲
馬總統：陸生不會搶工作 但會被台灣影響
新型流感 美感染病例突破2萬 死亡87人
刺激景氣 日公佈環保累積點數兌換商品清單
陳肇敏：政府持續爭取購買F-16C/D戰機
蓮花颱風逼近 雪霸暫停入山入園
爭權益 部分債券持有人阻通用破產重組程序
充滿西班牙風味 板橋舞蹈文化節登場
乾女兒大學畢業 馬總統探視送禮物
濱海公路死亡車禍 大學生摔車撞小貨車不治
刑法41條第2項違憲 法務部：會研擬修法
輔大畢業典禮 逾7000人成社會新鮮人
獄所盼受刑人納健保 葉金川:繳費就醫不便
北縣家扶辦親子廚藝賽 增進親子關係
有品運動 李家同：不如師長多付出關懷
基醫院長參加街頭藝人認證 盼擴大造福人群
英相布朗自稱受批評傷害 隨時可掛冠求去
農委會擬設國家農技研究院 落腳中興新村
伊朗當局未核可 主辦團體取消示威集會
駐日美軍派神盾艦前往南海監視北韓船隻
今年第200萬名觀光客 黃智凱獲20萬刷卡金
央行第二季理監事會 預期維持利率不變
日商釋單 數位相機產業第3季看俏
中央社徵才1959人報名 黃肇松:投下信任票
圍棋中日精英賽 周俊勳陳詩淵闖進四強
看好第3季景氣翻揚 營建業加速推案
教部調整教師娩假規定 27萬人適用
家暴目睹兒問題 婦援會短片助教師輔導
手機能煮蛋？ NCC實驗破解網路流言
馬總統為熊隊公益助威 每發全壘打加碼萬元
陸客旅遊健檢首發團明抵台
拚高縣市合併 陳菊楊秋興率首長沙盤演練
秦慧珠上海行銷北縣貢寮海洋音樂祭
Google聲明徹底清查搜尋服務 摒除低俗訊息
受益662號釋憲案 高縣8人出獄
呂秀蓮啟程訪美加
金門岸巡總隊防颱 柔性勸導海灘採蛤民眾
日媒：金正日么子金正雲接任代理國防委員長
泰新型流感達662例 逾半民眾稱疫情可控制
東莞台商命案 上海台協盼多關注保護台商
受惠662號釋憲案 台中檢方核准81人出獄
焦點人物：德州板球大亨史丹福
屏東一男子池塘捕魚 不幸溺斃
受惠第662號釋憲案 南監52人出獄
全球首座太空旅遊中心動工 明年啟航
蓮花颱風影響 明金門高雄部分航班取消
氣象局預計23時30分發布蓮花颱風陸上警報
洪德生：兩岸可成立論壇 整合經貿合作
中職 失王座僅一天 獅重登上半季龍頭
300萬獎金落袋 徐佳瑩幫父母繳房貸
台日論壇 釣魚台問題成討論焦點之一
不認同動畫處理社會新聞 金溥聰離開壹傳媒
兩岸經貿頻繁 學者：及早簽投資保障協議
中職 因雨裁定敗陣 熊讓出龍頭
雲門流浪者建議年輕人 暑假不妨去流浪
要求檢討神廟案 泰國將爭取柬埔寨諒解
平息爭議 伊朗憲監會願對10%票箱重新計票
雅典博物館開幕 要求英國歸還希臘神廟石雕
言承旭將出新專輯 粉絲擠爆見面會
老爺車換現金 可能有助提振美國汽車銷售
美軍代表團將訪中討論雙方軍艦對峙等議題
陳文村勉清大畢業生 確定目標傾聽內心聲音
伊朗當局嚴厲警告 德黑蘭抗議可能作罷
胡春田：兩岸簽經貿協議互利雙贏
菲國新型流感確認病例達392例
自小父親離家 歐巴馬立志當個好爸爸
王毅：深化政治互信可使兩岸關係行穩致遠
蓮花颱風來襲 金廈泉小三通客船明天停航
示威群眾聚集德黑蘭大學前 警方加以驅散
中國今日新增H1N1新流感確診病例28例
在沙國舉辦同志派對 67名菲勞被捕面臨鞭刑
德黑蘭傳攻擊事件 一自殺炸彈客喪命
納達爾因膝傷退出溫網 費德瑞感到失望
金門全面防颱 明天是否停止上班上課未定
荷蘭女網賽 塔瑪琳再演好戲 衛冕成功
東南部恆春半島 將有大豪雨
遭嗆救扁不力 蔡英文:下週將有行動
釋憲一夕 全台309人獲核准出獄
兩岸談判人員 利益迴避應規範
今年1逾億元以上公建 都市更新達成率低
湖北石首萬人暴動 今晨結束
517遭警撞傷民眾 成植物人
國有地標售 信義路2段底價每坪281萬
高鐵又出包 台南站列車需過站倒退嚕
蓮花來襲 澎湖傳災情
蓮花侵襲金門 2834戶停電無重大災情
金溥聰離開壹電視 將回馬團隊？
氣象局發布蓮花颱風海上陸上警報
澳洲財長面臨逼退壓力 辯稱與總理遭抹黑
陳冠希阿嬌都到吉隆坡 各有活動
遭塔利班綁架逾半年 紐約時報記者成功脫逃
伊拉克傳卡車炸彈自殺攻擊 至少46死166傷
無視最後通牒 伊朗抗議群眾與警方街頭衝突
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國公開賽 黑馬巴恩茲竄出 搶得領先地位
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伊朗最高領袖稱選舉無舞弊 墨沙維反擊
歐巴馬呼籲伊朗政府停止所有暴力和不公平行動
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伊拉克卡車炸彈攻擊死亡人數增至64人
聯合會盃足賽 西班牙連續15場勝利創世界紀錄
英前首相佘契爾夫人骨折手術 將留院觀察數天
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大雨淹沒場地 美國高球公開賽第三輪因雨中斷
蓮花來襲 澎湖縣21日停止上班上課
蓮花颱風環流影響 中南部東南部有豪雨
可倫坡皇后號佳樂水觸礁 9船員安全救起
蓮花颱風強度漸減弱 金馬澎陸上警戒
蓮花颱風逼近 花蓮清晨起出現間歇性雨勢
蓮花颱風來襲 高市最大瞬間陣風9級
9青年雙腳遊台灣 尋找感動地圖
伊朗人抗命遊行 目擊者：警察毆打示威群眾
催生ECFA公投 DPP北縣黨部送冰品爭連署
蓮花來襲 金門縣下午停止上班上課
完成父親遺願 盧彥勳站上溫布頓明出賽費德瑞
北京奧運水立方泳池開放民眾游泳
全美各城市出現挺伊朗抗議行動
經濟衰退 加州比佛利山生活品質將降低
民眾通報佳冬海堤危險 七河局：可擋得住
集團跨品牌行銷 台灣星巴克獨樹一格
別開生面 紐約夫妻舉行無重力婚禮
輕颱蓮花影響 金門對外海空交通大停擺
北院審理扁案 25日傳喚吳王霞對質
NHL加拿大人隊易主 重歸祖國懷抱
北京消費者控告嬌生公司產品標示不清
國稅局8/10租稅研習營 邀兄弟象投手互動
三重高中實驗室起火 警消戴防毒面具滅火
廣東外博會3天成交額509億人民幣
執著藝術狂熱 珠寶設計師胡茵菲美國發光
紐時記者翻牆逃脫塔利班魔爪 希拉蕊：欣慰
蓮花來襲 金門國家公園坑道展館停止開放
香港近3500建築物今晚熄燈2小時
陳雲林來台期間滋事 男子一審判拘役40天
閃電劃過怒海救援 外籍船員激動謝真主保佑
黑色球場風雲變色 巴恩茲竄起暫居第一
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐巴馬籲伊朗尊重人民尊嚴 停止暴力行動
重慶巫山擬建中國戀城
美國高球公開賽 日本矢野表現佳想拼亞洲首冠
開起重機偷提款機 警鈴大作嚇跑小偷
蓮花來襲 南市路樹倒塌壓傷2路人
蓮花外圍環流影響 沿海空曠區有強陣風
蓮花來襲 離島海空交通停擺
參加亞青運球員染新型流感 菲足球隊遭隔離
中國制定新的5年規劃 調整經濟結構成關鍵
外幣定存加碼夯 澳幣紐元利率高
北縣與福州辦兩岸導遊才藝競賽促觀光
李敖女兒李文與開發商官司敗訴
憑證申報綜所稅 中區國稅局成長28%
颱風攪局 北回歸線立竿不見影奇景泡湯
農委會：蔬菜供貨正常 批發價亦未波動
安徽鳳陽縣一工廠爆炸 已知16死44傷
力挺總統兼任黨主席 勞工黨員加入連署
王貞治:王建民低潮應屬短暫 宜保持自信
星兩社群出現新型流感確診病例
民調藍委表現差 洪秀柱:應排除議事障礙
輕颱致傳統市場菜價漲 量販反推特價促銷
可倫坡皇后號擱淺佳樂水 尚無漏油危機
蓮花颱風強度將再減弱 南部防超大豪雨
蓮花颱風來襲 台華輪停航班機也受影響
美藥商讓步 聯邦醫保保險人享10年處方藥折扣
囚禁7個月 紐時記者羅德逃出塔利班戰俘營
南投山區雨勢間歇 廬山溫泉及南豐村警戒
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澎湖3人受傷 將軍島505戶停電
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日景氣跌至谷底 但反彈力道仍弱
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蓮花來襲 2人騎車摔倒 2道士遭牆壓傷
異國姻緣 外籍配偶白美緻展開美麗人生
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蓮花來襲 澎湖縣續傳小災情
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中央氣象局氣象報告
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三聚氰胺用於乳製品的摻假
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右肩出問題 松（土反）大輔再列傷兵名單
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