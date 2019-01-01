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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
42國出現新型流感病例 菲律賓首度通報
教師散發不利馬總統電郵 校方：將輔導學生
端午送禮最佳選擇 義美- 粽心意
防疫重心轉移到監控 美國停止發布病例數
關心僑務 任弘訪大紐約僑社
今天的台灣英雄:謝智謀浪子回頭引領中輟生
錢尼批歐巴馬決策危及國安 前朝高官回嗆
光復國小今起停課7天 校園淨空消毒
盧武鉉自殺身亡 檢方原擬下週聲押
基測登場 郝龍斌巡視松山高中考場
前南韓總統盧武鉉墜崖送醫不治 生前留有遺書
盧武鉉生平
31萬多人上場考基測 戴口罩的考生不多
粉領族打拚有機農業 阿寶積極改善務農生活
手足失業 馬文權挑重擔 返家種有機蔬菜
林文弘檳榔樹下種咖啡 產銷通路尚待開拓
黃宏意種出產銷履歷好米 盼拓外銷擴營收
手銬腳鐐成菜刀飯鏟 吳崇岳揮別輕狂出頭天
國中基測登場 無考生搭警車赴試或送醫
國中基測英語科 考生普遍反映不難
傳統表演藝術節 國立傳藝中心登場
不能倒 ! 通用再獲美政府挹注40億美元
六四前夕訪中 美眾院議長佩洛西受矚目
黃敏惠探視國中基測考生 加油打氣
馬總統兼任黨主席 王建煊表態支持
台中技術學院90週年 馬總統:重振技職教育
楊三郎夫人百歲暖壽 李登輝到場祝賀
傷後復出 王建民：希望趕快回到先發
中國學者：陳菊登陸可啟動民進黨新思維
盧武鉉墜崖身亡 似為跳崖自盡
LPGA康寧菁英賽第2輪 伊契領先曾雅妮第26
丸莊醬油100週年 包百粽嚐百菜慶生
陳菊結束北京行轉赴上海
盧武鉉自殺 台灣人民感觸良多
推動節能減碳3C產品 郝龍斌化身郝店長
巴拿馬新型流感再增3例 總共76件
嘉邑行善團建造第400座橋樑 完工通車
災後復建落後工程 劉揆促2周內提趕工計畫
陽大附醫推五行養生粽 強調低卡健康
官方資料 台灣4月份失業率「止血」
疫情中心:校園H1N1案例是否停課 逐案討論
先天脊柱側彎考生 小淇打算做幕後播音
NBA季後賽 詹姆斯壓哨3分球 騎士逆轉勝魔術
輪椅龍舟賽 彰縣身障朋友體驗賽龍舟
金防部：與金門縣府並肩作戰防疫
拜倫尼爾森高球賽第2輪 沙巴提尼並列首位
飢餓三十20年 高雄500青年學子體驗
排灣族豎立標石宣示領域 高舉十字架反核廢
茶香代替酒香 高縣原鄉部落勾勒品茗地圖
傳歐巴馬將提名前太空人任NASA首位非裔署長
周美青隨同出訪 台灣重打夫人牌
陳菊登陸 蔡英文:個案處理久標準會出來
中國媒體批評 美國漠視H1N1流感
防疫 葉金川：6月前應無大規模社區感染
盧武鉉貪污受賄紀實
新光銀行慶端午 贈送「萬事包『中』米」
群益期貨領先同業 創新推出「e觸即發」電子交易平台
因應H1N1新流感 大眾銀行推出「保健康」醫療險
《夢幻龍族傳說Online》5/25可愛魅力上市
線上遊戲「粽」夏很熱鬧 中華網龍11款遊戲陪玩家歡度端午
美眾院議長六四前夕訪中 她曾經在天安門拉布條
推廣大陸觀光 大陸旅遊業來台參展吸金也攜金
台新流感首例 外籍醫師出院
2009台北國際觀光博覽會 業者下殺流血價平均三至四折
不畏H1N1旅行社流血割喉旅展買氣衝天 入場破八萬營業額上九億
景福門漆黨徽 台北市文化局長遭批
為敲詐湯廚濃湯 美男子毒害親生兒女判100年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
增強學習 美新聞學院要求學生買MP3隨身聽
美眾院議長下周訪中國 拒談是否要求改善人權
英國P寶寶受虐致死案 母親和繼父判處重刑
WHO：新流感疫苗生產可能在6,7月間準備就緒
研發新流感疫苗與全球分享 美斥資10億美元
新流感後禍不單行 墨西哥市發生規模5.7地震
王建民自傷兵名單剔除 擔綱中繼 補強牛棚
馬國首宗新型流感病例康復出院
WHA閉幕 陳馮富珍指檢測新型流感資源吃緊
南韓情資：北韓可能在東海岸發射短程導彈
巴西警方破獲拐騙華人犯罪集團
13名加國幸運兒中15億台幣彩票大獎
IMF：加拿大應準備加強經濟刺激方案
南韓新型流感第5名感染者 入境美語講師
全台晴朗炎熱 午後局部地區陣雨
境外包機獎勵首納大陸 限桃園松山外航點
研究：同種疫苗或可將新流感病毒一網打盡
美上訴法院：淡菸危害健康不淡 業者欺騙大眾
南京等8城市與台北縣簽署旅遊合作備忘錄
WHO：中國人平均壽命74歲較全球平均數高
吳振偉發表國會聲明賀台灣出席WHA
愛犬遭蛇吻 主人奮不顧身吸毒救狗命
MLB王建民傷後初登板 投3局失兩分
釜山大學醫院：盧武鉉頭部外傷不治身亡
國中基測登場 金門考區沒考生戴口罩應試
鼓勵癲癇子向學 陳國安父子向逆境挑戰
內政部已收5件改制計畫 下週開審查會前會
澎湖縣舉行無菸健康家園宣導活動
歐巴馬簽署信用卡改革法案 卡奴可望鬆口氣
浙江在港招聘人才 年薪最高人民幣100萬
研究：H1N1流感病毒可能在豬身上傳播多年
工總25日召開理監事會 張忠謀將與會
美議員發表國會聲明 盼台灣成WHO正式會員
盧武鉉跳崖自殺 收賄貪污案調查出變數
文在寅：盧武鉉跳崖自盡 留下簡短遺書
盧武鉉跳崖自盡 收賄案有可能被終結
中國石膏版腐蝕性物質超標 美國民眾抱怨
金門國家公園管理處下週辦紅火蟻防治研習
李登輝：休養中 訪日行程將延期
內政部：去年死亡14萬餘人 平均69.7歲
3名隔離新屋分院H1N1患者 狀況良好
工程會：道路平整不合格率 降至28.3%
立院預算中心:監獄超收北所每人空間0.44坪
馬霹靂州務大臣雙胞案上訴庭判國陣重掌政權
日媒肯定馬政府緩和兩岸關係籲中減對台飛彈
復興航空台灣旅客上海解除醫學隔離
基測防流感 高市各考區備口罩
營建署：待售國宅1862戶 歡迎申購
營建署：改善中縣淹水 積極建設雨水下水道
李明博對盧武鉉跳崖自盡表惋惜與悲痛
教團：政府不宣示12年國教 7/12上街頭
大林慈醫第8例肝臟移植個案 發願做志工
雙邊關係融冰 美國願恢復與古巴移民會談
南韓法務部對盧武鉉的調查將終結
國家森林遊樂區合力推動健康旅遊
星報：民進黨該逆向思考把民主放眼13億人口
建仔傷後登板 吉拉迪與艾蘭德：進步很多
國中基測英語科 缺考率0.68%
國中基測登場 澎湖1名考生違規
國中基測登場 台南考區上午4考生違規
國民黨暫停花蓮縣長初選 5參選人續跑行程
陝西1中學只招公務員子女遭批耍特權
泰男孩為電玩自殺 72個線上遊戲網站遭關閉
焦點人物：盧武鉉早年捍衛弱勢 後期聲譽低
立院：公營事業民營化基金 短絀逾244億元
郝龍斌:台北已有能力信心舉辦大型賽會
南投1名自日返台女學生 排除感染H1N1
馬蒂內利：巴拿馬考慮退出中美洲議會
前南韓總統盧武鉉驚傳身亡 日本朝野領袖致哀
國中基測 嘉義1考生攜試題本出場
基測登場 考生反映英語自然都不難
黃芳彥擁有綠卡難以引渡回台應訊
游錫（方方土）:防範H1N1疫情 寧過勿不及
涉貪疑雲罩頂 盧武鉉遺書稱活著太痛苦
台灣參與世衛 詹啟賢：讓國際感受台灣貢獻
新百貨開幕營收報喜 天母商圈消費力不減
房仲業：定存利率低 小套房買氣解凍
澎湖民眾病況急 海鷗直升機後送高雄就醫
MLB 王建民登板3局失2分 教頭說進步很多
大陸本土至23日共7例新型流感確診病例
北所：扁作息正常 加強戒護
非洲手工藝品展 遠企中心登場
國中基測 台東1考生提早作答
方便民眾報稅 端節前一天國稅局延時受理
台北王姓考生氣胸 醫院病房內應考
氣象局發布大雨特報
大陸單一商品全球零時首賣 滬深夜大排長龍
延繳所得稅 中區國稅局受理金額約2億餘元
蕭薔任旅展之星 讚齊秦魅力像曠野之狼
裴洛西六四前訪中 尚不知是否提人權問題
以死明志？盧武鉉自認清白 歷史會給公評
掛念凌志美 王美燕盼女兒早日從北韓歸來
盧武鉉自盡 南韓舉國震驚 涉貪案將正式終結
吳釗燮：台灣獲WHA觀察員 疑被當中國領地
NBA 詹姆斯壓哨3分球 騎士險勝魔術
中國公布氣候會議立場文件 強調強國責任
光復附幼女童1同學也發燒 送醫隔離採檢
華盛頓州首例 癌末66歲婦人依新法安樂死
雲林麥寮鄉興華社區生菜外銷 突破6000噸
太平洋島嶼成立環境共同體 日提供巨額援助
台灣對34國家或地區發佈H1N1黃色旅遊警示
中國海外人士製作六四光碟 盼能進入大陸
中國148家出版社兩年內將全部轉制為企業
最大規模台灣名品展覽交易會9月南京登場
陸客團遊覽車擦撞山壁 9人送醫無大礙
葉金川：台灣醫療制度先進 WHA各國感興趣
基測國文科 考生：文言文比重增難度提升
勞動人權促進協會歌唱賽 新住民飆台語歌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
民進黨:南縣長爭議 等國民黨提名後再處理
胡志強：支持馬總統兼任黨主席
腸病毒重症再增1例 今年共21例
后里花農盼設花卉專區 劉揆:1週內提辦法
中壢仁海宮擲筊賽 連續3聖筊可晉級拿獎金
中國證監會啟動新股發行體制改革
大陸團遊阿里山 遊覽車擦撞山壁9人輕傷
蔡英文:信賴和誠信 是民進黨最大的挑戰
吳敦義：盼協調產生花蓮縣長人選
中市聯合婚禮 胡志強為新人主婚
韓正邀請陳菊參加明年上海世博會
首例新流感明可望出院 其他病例狀況穩定
香港新流感確診個案增至6宗
羅文嘉成立二次黨外雜誌社 6/13創刊
景福門黨徽圖案爭議 北市府將開公聽會
馬總統：防疫處置得宜 仍不能掉以輕心
盧武鉉自殺 民進黨：震驚哀悼
高縣鳳荔文化季日踩線團品嘗荔枝讚不絕口
追憶音樂人 澎湖張雨生故事館啟用
園冶獎 高市世運主場館等6公共工程獲殊榮
光復國小停課 北縣:家長可請家庭照顧假
施茂林：法律人必須適應新環境 開創新價值
搶救聽損兒 雅文基金會籲助快樂聽大聲說
調查指中國6成大學生對性教育不滿
國中基測 高雄考區22件違規手機聲響居冠
作文常常我想起那雙手 考生:感受深好發揮
國中基測 雲林考區5人違規
台美日藝術家聚福隆沙灘 完成沙雕藝術創作
國中基測登場 台南考區首日17件違規
基測北市考區450人缺考 大同考區提前響鈴
全國環保龍舟創意造型競賽 中市登場
國中基測 屏東小違規案件約10件
涉貪損形象 盧武鉉羞愧 故鄉躍崖尋短
國中基測 彰化考區未傳出重大違規
柔道亞錦賽銅牌落空 林鈺恆:下次討回來
新型流感疫情已控制 大阪宣佈恢復都市機能
2009年建築園冶獎 屏縣拿下11座獎項
國中基測 嘉義考區10考生違規
宣揚民俗藝術 實踐宋江鼓藝陣愛丁堡獻藝
英報再揭露議員濫用公款醜聞 眾怒升高
國中基測首日 金門考區零違規
中國加強推動四川震區觀光
WHA之行回嗆學生 葉金川自認脾氣不好
國中基測登場 北縣無重大違規
疫情中心:最新3病例密切接觸者 都未感染
婦人聲稱519驅離受傷 北市警：絕無此事
日新任僑務委員上任 馮寄台盼同心協力奉獻
基測中投區 違規情形以手機響起最多
政院：防疫經費 先第二預備金後特別預算
南投同鄉會總會長江丙坤:團結鄉親追求進步
另類外交部長 印度77歲服裝設計師雀屏中選
李啟賢：ETF交互掛牌 業者搶市靠實力
集遊法府組織法藍綠差異大 恐成立院衝突點
馬總統伉儷下週出訪 防疫措施準備妥當
大陸通過首部涉台農業交流地方法規
新流感停課標準 防疫專家最快26日提報
陳建仁：WHA警告 提高H1N1病毒突變警覺
澎湖推博弈 公教界阻力不小
因應H1N1疫情 疾管局增10家合約實驗室
羅文嘉等人提2建議 盼化解南縣提名爭議
基測首日無重大違規 寫作測驗缺考最多
日放鬆防疫措施 部份學校恢復上課
世界男排亞洲區資格賽 中華隊二連勝
陳菊邀韓正參加高雄世運會 不談政治
新流感首例 已達出院標準
蔣孝嚴娶媳婦冠蓋雲集 馬總統出席證婚
花蓮縣長初選喊卡 吳伯雄:不排除徵召
屏東一養豬場豬隻有口蹄疫抗體 擴大檢驗
陳菊:上海市民不到高雄 只認識半個台灣
日關西新型流感疫情似有減緩傾向
台灣新流感首例 外籍醫師達出院標準
蔡明亮作品坎城放映不受好評 媒體半途走人
中職統一勝兄弟 曹錦輝投1.2局下場
天氣不佳 美太空梭再度延後返回地球
巴西一架雙引擎飛機墜毀 至少11人死亡
姚明低調返回北京療傷
南韓出現第六起H1N1新型流感確診病例
關中：高級文官3角色 為績效承擔最大責任
施文儀防疫忙昏頭 母親節誤當父親節
中職熊勝牛 La new鍾承佑完全打擊
專家：聯動密切 台灣投顧事業與美國仍不同
屏東一養豬場豬隻 確定曾經感染口蹄疫
歐巴馬提名非裔前太空人勃登出任NASA署長
菲律賓調查台灣母女如何在馬尼拉感染新流感
SBL總冠軍賽 達欣取得聽牌優勢
張峰豪接任泰國台灣商會總會長
尼泊爾國會一致推舉尼帕爾擔任總理
天氣不佳 美太空梭延後至明天返回地球
歐洲央行：2010年已開發國家經濟復甦可期
老翁受困南投山區9天 以植物果腹保住性命
業者:盼陸客直飛高雄 郵輪航抵高雄港
陳菊向上海旅遊業者推銷高雄世運會
F1摩納哥站排位賽 巴頓技壓雷克南 再奪桿位
今天的台灣英雄：高孟熙突破逆境投身公益
盧武鉉自殺 歐巴馬表示哀悼
歐巴馬期許通用克萊斯勒更精簡 避談破產
MLB A-Rod全壘打助威 洋基逆轉勝費城
國家利益當幌子 央視女編導遭騙財騙色
LPGA康寧菁英賽 曾雅妮躍居第三
愛幼齒風波 義大利總理考慮向國會說明
NBA山貓隊求售 喬登有意接手
韓聯社報導歐巴馬對盧武鉉逝世表哀悼
盧武鉉入棺返家 遺書交代火化立小碑
BB彈襲擊 高捷13片玻璃受損
MLB 洋基再演逆轉秀 距美東龍頭半場勝差
陳菊參觀上海洋山港
國中基測數學科 考生普遍反映難度適中
NBA西區冠軍賽 布萊恩41分 湖人2-1領先金塊
拜倫尼爾森高球賽第3輪 沙巴提尼續領先
盧武鉉自殺 北所：陳水扁可透過電視知悉
瓜國總統被控謀殺 馬總統出訪行程未變
美哥大聘首批全球學者 並將辦亞洲城市論壇
BMW高球錦標賽 英國凱西第3輪暫居領先
為輪椅撞球賽開球 胡志強：將每年舉辦
六四近 中國封殺維權網站
基測社會 考生:史地中間偏易 公民費思量
胡志強允諾每年募百萬 助身障體育會
NBA 金塊關鍵失誤 湖人取得2比1領先
六四詩集與維權詩集再遭中國查禁
北縣登山健行節烘爐地登場 千人共襄盛舉
觸控晶片熱 題材性大於實質面
百幀空拍地貌照 高市府供免費下載
中國媒體批評 美國漠視H1N1流感
98基測考生分數通知單 6月4日寄發
馬總統盼民進黨有更高層訪大陸
香港亞視播六四 台媒體噤若寒蟬
不再只是沙芬的妹妹 莎菲娜網壇闖出一片天
單國璽三願 倡七倫棄仇恨兩岸和平
NBA詹姆斯壓哨逆轉跳投 宛如喬登翻版
成千上萬南韓民眾爭相悼念盧武鉉
國中基測第一次測驗結束 林聰明啟闈
經驗談 單國璽建議蕭副總統勿太勞累
國中基測社會科 考生普遍反應簡單
馬總統：國共論壇不會對兩岸關係下指導棋
新台幣上週升幅0.83% 亞洲貨幣普遍升值
基測量尺分數調為80分 不影響考生權益
福建女嬰確診H1N1新流感 中國第8例
畢業季到來 人力銀行業者推求職課程
軍力不透明 印度：中國威脅比巴基斯坦更大
參觀洋山港 陳菊：高雄港要努力
捍衛法網后冠 伊娃諾維琪：要靠搖滾樂
張克輝回祖厝祭祖 完成父母心願
新流感停課標準 葉金川：謹慎處理將檢討
北市H1N1防疫 59例調查病例已排除52例
搶以色列市場 波音推改良型F-15SE
陳菊自中國返台 強調行銷高雄世運會
不管晴天下雨 美太空梭24日須設法降落
馬總統出訪 葉金川：過境美西是防疫重點
科威特：18名感染新流感美軍已全數離境
陳菊結束訪中 國民黨盼綠營縣市長跟進
景氣好轉 廖了以歸功兩岸開放政策
六四見不到馬 王丹希望馬總統公開發言
府：馬總統將發表64事件20週年紀念專文
納達爾表演賽翻船 敗給世界排名109對手
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度旁遮省鄉村家庭近七成家有吸毒人口
教廷將對中國天主教徒公布新文件
俄羅斯證實第1起新流感病毒
尼泊爾教堂發生爆炸案 2死14傷
美國建議恢復與古巴談判移民問題
馬拉威總統當選連任 反對黨指選舉舞弊
LPGA康寧菁英賽第3輪 曾雅妮回神暫列第3
英小報記者買通司機 混進白金漢宮
1周來第三震 加州中部發生規模4.7地震
98基測第二天 第一節考數學
科威特：過境美軍診斷出感染新型流感
山東新流感患者挨轟 患者：盼回歸正常
中國省部級官員密集調動 佈局18大人事
英美等西方人士 傳加入索馬利亞恐怖陣營
北市低底盤公車 第8條路線明啟用
南韓新型流感確診患者新增6人 疫情可能擴散
盧武鉉自殺身亡 歐巴馬表哀悼
紐西蘭克馬得群島發生規模6.1強烈地震
北市爭辦世大運失利 馬總統：雖敗猶榮
歐巴馬祝賀印度總理曼莫漢連任
基測數學 考生：統計作圖題得多想想
外資看好中國房市 大陸專家疑有陰謀
中國首艘配屬直升機海上救助船投入使用
屏東冷凍工廠火災 1員工燒傷送醫急救
愛盧會攔阻 韓昇洙赴靈堂悼盧武鉉被迫折返
首季石化原料製造衰退大 未來要注意新產能
台商擬廈門投資中國最大太陽能發電站
北京廣安門發生槍擊案1人受傷
監院24件社會關注重大案件 近8成已結案
總統：盼兩岸不晚於明年簽ECFA
北韓報導盧武鉉尋死 強調動機與貪污案有關
新流感疫情入侵台灣 外交部實施防疫準備
屏東市冷凍工廠火警 1人重傷
新流感第2例第3例檢體弱陽性 出院要再等
甘肅佛教僧侶參與3.14示威被判無期徒刑
廖了以：陳景蘭洋樓為城鄉風貌整建典範
公平會:4月查獲72件違規廣告 調查查處
曹爾忠：應排審查第3次江陳會協議議程
再度入圍金曲獎 蔡琴新加坡演唱會激動落淚
美心理治療師高特里布 獲全球熱愛生命獎章
國中基測首測 金門考區零違規順利落幕
考季來臨 慈濟醫院籲學子勿濫吃聰明丸
國中基測第2天 雲林考區1人違規
國中基測第2天 嘉義考區2件違規
公平會將辦宣導會 介紹傳銷線上報備系統
國中基測次日 考生7人發燒進備用試場
礦務局:估今年砂石供需平衡 價格趨穩
國中基測 高雄考區2天違規33件
暑期在美搭便車旅遊 謹慎小心才能遠離災禍
紐時：美靠國外情報單位逮捕與審問恐怖疑犯
國中基測第2天 北一區14件違規
金管會:購買投資型保險商品 評估風險需求
新華社：南水北調工程將遷移30萬居民
厄瓜多拒與歐盟簽署自貿協定
20餘藍委連署 籲政府立即停止減稅吸金措施
台灣西部山區和東部午後大雨特報
廣西經貿團參訪竹科
綠營：簽ECFA非總統說了算 續推公投
避免受騙 刑事局提醒求職勿提供帳戶資料
日經新聞：日本將放鬆武器出口禁令
日大學生就業率為95.7% 9年來首度下降
中國申辦男籃世錦賽失利 首輪被淘汰出局
江蘇12個對台直航港口9個接單
水利署:潤5月梅雨季恐延後 下週檢討水情
中華信評：土地銀行評等展望穩定
廣東中山將建台粵港澳現代農業合作示範區
民進黨:總統拋ECFA時間表 凸顯公投必要性
公衛戰役無役不與 老將葉金川急覓接班人
以中華台北註記台灣病例 葉金川：可接受
葉金川：新流感停課 將視學校規模調整
亞洲柔道錦標賽 黃君達晉級決賽
98年第一次國中基測結束 北縣無重大違規
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男籃亞錦賽東亞資格賽 中華隊名單出爐
駐日代表處辦留日學生座談聽取需求
台灣駐港機構參加龍舟賽奪第4名
突尼西亞設計家製出世界最長長褲 22層樓高
隨父母自美返福建 女嬰確診感染新型流感
科威特冰島列黃色警示 外交部提醒注意
總統盼明年前談ECFA 陸委會：沒有時間壓力
基測作文 國文教師：想拿高分需有深度
中國65歲及以上人口近1億1千萬人
基測數學 補教老師：偏重觀念且無陷阱題
美國知名女畫家來台換肝成功 搭機返美
基測自然 補教老師：題目偏易地科將成關鍵
總統盼綠營高層訪中 民進黨:目前沒計畫
浙江出現1例H1N1新型流感疑似病例
澳洲新流感確診病例添兩起 傳染迅速官員憂
國道警開槍追捕逃避攔查轎車 男子吞毒亡
基隆河驚見浮屍 瑞芳婦人疑墜河死亡
英大嬸歌手蘇珊 闖進歌唱選秀準決賽
以色列學者研究：憂鬱症影響視知覺
答案卡遺留考場 花蓮試場:考生權益未受損
走在家鄉海之濱 東岸美麗西岸人文豐富
基測英文 補教界：中間偏易但仍具鑑別度
高市身障者拔河賽 各國選手齊心力拔山河
民進黨團明提案 籲中國平反64天安門事件
綠營籲中國平反64 藍營:若符人權不反對
基測國文 補教老師：取材廣泛 繁而不難
台水公司擬自辦招考32名契約專案監設員
基測結束 北縣：直升入學名額1132人
媒體：英國會弊案揭發者欠債700萬英鎊
基測社會科 補教老師：9年來最簡單的一次
金光閃閃 中國體操奧運金牌軍抵台
金門縣歷史建築增2處 繼續名列各縣市第一
蘇格蘭大姐出線 入圍英版星光大道複賽
吳伯雄明率團訪大陸 26日會胡錦濤
香港確診第7宗H1N1新型流感
為穩住獲利 日本東芝大幅削減成本
國中基測 補教：想上第1志願至少需400分
安徽蕪宣高速公路連環車禍11死28傷
央視女記者為落戶北京 被假冒局長騙財色
因應秋冬疫情 葉金川：將籌製克流感及疫苗
北市國中校長連任審議作業 7校校長連任
98首次基測443件違規 34件舞弊該科不計分
馬公高中師生訪日歸來 即日起1週健康管理
傳伊朗政府封鎖Facebook 打壓總統候選人
盧武鉉葬禮29日舉行 火化後將奉安故里
柔道亞錦賽中華隊失利 柔協：體委會不支持
陳菊登陸 蓄積民進黨調整中國政策能量
世錦男排亞洲區資格賽 中華不敵哈薩克
日新流感疫情漸平息 關西大部分學校明復課
陳菊自中國返抵高雄 支持者英雄式歡迎
湖北鄧玉嬌事件 42名女大學生聲援
中國大陸再爆兩例H1N1新流感疑似病例
濫報公帳風波 明年英國會議員大洗牌
中職 獅象力戰12局7:7平手 熊12:2大勝牛
澳洲洪水氾濫 災區成水鄉澤國
WHO展現彈性 台灣新流感病例不列中國之下
教育部：26日討論H1N1停課新標準
英富商開直昇機抓賊 油錢比失物還貴
香港2千名娛樂酒吧業者示威反對全面禁菸
珠三角暴雨 近50萬人受災兩人喪生
馬總統赴榮總探視蕭副總統
香港7月7日起限用塑膠購物袋
日媒評論盧武鉉之死 不盼南韓政治對立
摩洛哥音樂節爆踩踏事件 造成11死30傷
SBL 楊玉明最後一擊 第七戰決勝負
坎城影展將揭曉 預言先知與白色勳章呼聲高
亞洲新流感病例頻傳 科威特18名美軍染病
肯德基「微氣泡果茶」5/24全新上市 搶鮮暢飲大方送
白色勳章在坎城影展獲法國教育部獎
傳美國政策轉變 將公平對待外交官同性伴侶
法國網賽 盧彥勳首輪失利退賽
法網 伊娃諾維琪旗開得勝 晉級2輪
力挺總統候選人夫婿 拉納瓦德突破伊朗傳統
坎城影展 克里斯多福瓦爾茲奪最佳男主角
坎城影展 夏洛特甘斯柏格奪最佳女主角獎
LPGA康寧菁英賽 曾雅妮摘后冠
蘇珊大嬸 順利挺進選秀節目決賽
亞特蘭提斯號順利降落加州 完成哈伯修繕任務
LPGA康寧菁英賽 曾雅妮摘下生涯第二冠
超過20國元首將參加薩爾瓦多總統就職典禮
金正日致電 向盧武鉉家屬表達哀悼之意
第62屆坎城影展揭曉 白色勳章大放異彩
金正日電唁盧武鉉遺族致哀
美聲大嬸蘇珊 闖進英版星光大道總決賽
啟程訪中 吳伯雄：國共平台歡迎民進黨加入
LPGA高爾夫巡迴賽 曾雅妮封后
野薑花粽客家粄粽 傳統客式好滋味
重拾家鄉味 蔡忠民火雞肉飯勾起饕客味蕾
原油飆漲 經濟復甦蒙上陰影
葉金川隨總統出訪引爭議 王金平：尊重
民眾抗議登陸未宣示台灣主權 陳菊自認稱職
吳伯雄搭機抵達北京
台灣H1N1 世衛已不再併入中國
廖了以訪小金門 民眾高喊國家公園滾出去
盧武鉉自殺身亡 王金平：人死為大
華盛頓郵報：北韓成功進行核子試爆
北韓宣稱地下核試成功 美：「目前未能」證實
木村拓哉新劇MR.BRAIN創高收視率
陸資參與BOT不設限 綠霸主席台杯葛
興大景觀天橋街友盤聚 胡志強要求改善
邱正雄：存款全額保障是否延長 再研究
北韓傳測試核武 外交部密切關注
盧武鉉墜崖身亡 外交部初步表達追思
日強烈譴責北韓核試 將要求安理會開會
地下核試後 傳北韓又試射短程飛彈
北韓核試 日氣象廳觀測到地震波
馬出訪蕭住院 副祕書長:沒有真空顧慮
耶路撒冷影展7月揭幕 擬邀蔡明亮參展
因應不景氣 澳航部份國際航線頭等艙服務喊卡
吳伯雄抵北京 盼推動兩岸雙贏步伐繼續邁進
北縣漁人碼頭觀光旅館BOT案動土 2年完工
北韓25日 無預警發射短程導彈
南韓進口中國鴨肉 疑含氯黴素
與大陸城市締姐妹市？陳菊:適當機緣
歐巴馬關閉關達納摩 前後任軍方領袖支持
盧武鉉自殺 民進黨：泛藍不應大作文章
傳北韓試射地對空短程導彈 射程130公里
莆田台農創業園成大陸最大台灣甜柿基地
諸國憂心北韓再核試 日反應最激烈
王金平投資少千餘萬元 包括民眾日報等事業
坎城金棕櫚獎 白色緞帶年底台灣上映
北韓核試拖累 台股紅翻黑 6800點得而復失
NBA騎士詹姆斯飆41分難回天 魔術2-1領先
北韓宣稱核試 美國「嚴正關切」
H1N1增至9例 本土出現第一例
NBA東區冠軍賽 魔術再勝騎士 2比1領先
法網 莫瑞晉級第2輪 茉莉絲摩首輪出局
北韓核武計畫真正威脅？ 專家告訴你
拜倫尼爾森高球賽 沙巴提尼破大會紀錄奪冠
吳伯雄抵北京 國台辦主任接機
葉金川：為讓國人安心 不隨總統出訪
俄羅斯媒體：俄國證實北韓核子試爆
郝龍斌支持馬總統兼任國民黨主席
北韓宣稱核子試爆 歐盟深感不安
北韓地下核試 事先曾通知中國
香港衛生署：戒菸有助預防H1N1
北韓核爆 威力介於10至20千噸TNT
聯合國安理會今緊急集會 討論北韓核子試爆
除非美國停止恫嚇 北韓不排除繼續核子試爆
李遠哲紀念世界人權宣言60週年演講
吳伯雄：中山先生領導革命建立中華民國
歐巴馬：北韓核子試爆威脅國際和平
人道援助 總統伉儷明出訪攜藥品贈友邦
部落野菜 趕上飲食新流行風
台灣美食月6月開跑 109家業者參與
我拍到黑熊了 東華團隊近距離與熊遭遇
北韓發展核武大事紀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
坎城影展 菲律賓孟多薩奪最佳導演獎
脫光被害人打劫 印度三青年涉案逾50起
今天的台灣英雄：范晉嘉從容無懼的唐寶寶
搶下KKBOX雙料冠軍 郭靜表現亮眼
午後短暫陣雨 明鋒面到降雨趨明顯
紐約市通報第二起H1N1死亡病例 美第11例
亞利桑那高中畢業舞會釀槍擊喋血 2死6傷
台股開盤上漲101.41點 為6838.70點
MLB 延長11局 費城人勝洋基
南韓H1N1新型流感確診患者達22人
紐約市出現第2起新型流感死亡個案
新流感疫情 南韓確定22例 阿聯也淪陷
台股漲 新台幣早盤升值
美國軍方首長：伊朗一到三年內取得核武
大陸強姦犯漂白成官員 學者批選拔弊端
台灣巡禮紐約熱鬧登場 萬人共度嘉年華會
浙江多家銀行存戶頻遭盜領
上海男子疑因吃河豚中毒死亡
澳洲今起解除金融股放空禁令
青島嚴抓污染企業 確保海洋環境資源
韓聯社：北韓似已展開核試
吳作棟：解決星馬問題是兩國總理最後機會
熱錢湧入狂炒 專家憂亞洲資本泡沫
賣壓出籠 台股開高震盪走低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
廣州台灣遊報價跌破3000元
飛安官蓄鬍小秘密 允諾當天即撈獲空難證物
助迷途羔羊返正道 林忠祥再展人生精采棋局
立院初審 外國人歸化得並列登記中外文名
汶川地震校舍損毀嚴重較政府建築多4倍
邱毅建議扁不宜獨居防自殘 法務部:慎評估
新流感重創香港旅遊業 遊港團大減75%
G8憂心油價恐再度飆升 敦促增加能源投資
台灣世界最棒旅遊 6/1至6/30廣徵玩家
北韓可能己進行核試 南韓緊急因應
北韓傳測試核武 美方測得規模4.7地震
台灣居民投資福建農業可承包農村土地
北韓證實進行地下核試
遭嗆風波 葉金川坦言風度不佳但不道歉
響應關懷弱勢 林志嘉南市送肉粽
尹啟銘:若協商順利 可如總統期望簽署ECFA
中油:92無鉛每公升逾30元 將檢討浮動油價
傳日執政黨擬提案 針對敵人先制攻擊
北韓證實再一次成功進行核試驗
促參法審議 民進黨:反對把台灣BOT給中國
馬總統：台海危機已出現相當根本的改變
疫情指揮中心明邀教育部研商H1N1停課標準
議員指近9成陸客不滿意交通 北市府:改善中
范良?蛂G11項開放陸資項目 各部會協商結果
蔡英文下午與王丹會晤
提供學習森林保育 花蓮林管處招實習生
吳作棟：李顯龍將在國會宣佈政治變革
歐巴馬大法官人選提名 恐釀兩黨杯葛風暴
葉金川:H1N1疫情6月底穩定 防疫重點在秋冬
夏立言：持續爭取在柬寮緬設處
隨總統出訪 葉金川：如有新疫情立刻回國
美學者投書密蘇里州大報支持兩岸關係發展
慶祝鐵路節 光華號6/7重出江湖
中國去年因災死亡人數達88928人
「威而鋼之父」佛希格特逝世 享年92歲
64天安門事件20週年 馬總統將發表專文
學者在紐約公視正面評價馬總統就任週年
美元弱 新台幣中午升值3.9分暫收
台水公司將徵才 分三批釋出204個職缺
陳菊登陸 章念馳：與台灣政黨交流朝正常化
央行：較4月增1000億元外資 鼓勵投入股市
詐騙電話猖獗 中市議員不勝其擾
宜縣府廣告看板遭噴漆破壞 警偵辦
台灣病例納入中國 葉金川：世衛已修正
立委質疑開放金門進口大陸農產 扼殺農民生計
議員質疑防疫有漏洞 北捷:要求員工量體溫
病例脫離中國 夏立言:台灣務實爭取第一步
縣市合併升格案 南市議會有條件通過
台股收盤跌2.83點 為6734.46點
國際組織質疑經濟數據？ 中國統計局駁斥
清大海外志願服務計畫 資金缺口待援助
博物館驚魂夜2 北美台灣票房雙料冠軍
中縣籍威力彩頭獎得主 捐700萬給中縣府
台北股市開高走低 跌2.83點
6月台指期收漲34點 逆價差10.46點
中研院院士劉太平 獲義大利阿戈斯提奈利獎
6月電子期收跌0.45點 金融期漲13.4點
立院財委會建議 存款全保至少延長1年
立委批顧問職貢獻不明坐領高薪 需檢討
南韓朴贊郁榮獲坎城影展評審團獎
新流感台灣境內第一例 40歲女性
上海和浙江確診H1N1新流感病例 中國11例
蒙古大選 新華社：現任總統承認敗選
台灣出現新流感境內感染首例 疫情為第3級
台股跌 2點 三大法人賣超72.86億元
重慶女孩腦幹生病 7小時笑不停
台灣大學生熱衷兩岸暑期文化交流
泰國首季GDP萎縮7.1% 經濟宣告陷入衰退
世運龍舟賽國手 首屆總統盃全國錦標賽熱身
嘉縣端節食品抽驗 兩件蘿蔔乾不合格
大陸足球迷不滿球隊表現 舉「恥辱」牌抗議
唱KTV引槍擊糾紛 嘉市警方逮3嫌
境內感染首例 疫情中心:尚未形成社區感染
婆婆媽媽愛心天使隊 宅急便粽子傳愛
焦佑鈞：盼政府協助台商爭取大陸內需市場
天母學產地擬自辦都更 立委提案停止計畫
江蘇與新加坡合建南京生態科技島
76%受訪港人滿意港府處理H1N1疫情表現
修法處理教師性侵問題 立院教委會保留協商
槍械藏貨櫃屋躲查緝 北市警逮1嫌
新台幣兌美元升5.3分 收32.626元
中華電信參與籌建全新亞太直達光纜
引水人等7項國考結束 到考率6成
隨總統出訪 黃敏惠行銷嘉義市文化之美
La New分店遭槍擊案 嫌疑人稱無關職棒簽賭
搶油大車拚 中石油收購新加坡石油股權45.5%
提前慶端午 社福團體幫街友義診與義剪
研考會：7成受訪者認同政院組織精簡目標
無人島主首登島 彰化獅友暢遊澎湖險礁
嘉市抽驗端節產品 1件蝦米漂白劑過量
桂林市長訪高雄環保園區 業者促銷氫氧能源
民進黨人士訪大陸 上海台辦：依中央態度
南縣議會明審合併升格案 蘇煥智：審慎樂觀
福州保稅區推出26條惠台經貿政策
解粽繩解心結 孫翠鳳籲關懷憂鬱病友
工程會：促參法修法 無涉及開放陸資
台灣4月外銷訂單251.28億美元 年減20.9%
廈門商銀創陸銀之先 設立台商業務部
新流感病例增為9例 5例自美返台
雲林招商全國乙組冠軍 經濟部頒億元獎金
從空中欣賞日月潭 纜車系統可望9月營運
人本抗議未解聘涉案教師 校方：尊重教評會
秀姑巒溪泛舟賽20年 泛舟之最比一比
股市熱絡 4月M1B及M2年增率黃金交叉
指尖穿梭針線 伊斯瑪哈善傳承布農智慧結晶
中央氣象局氣象報告
防新流感等傳染病 竹市6月起強力宣導
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
恩重如山祖孫情 男模返鄉接肉粽攤闖片天
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外資上週買超117.83億元 買超台新金最多
首例本土病例曾排除感染 預防性投藥後發病
陸客陳屍南投旅館浴室 初判無他殺嫌疑
日確定病例346名症狀都輕 大阪兵庫復課
敘利亞稱以色列極端政府是中東和平主要障礙
匯市觀望 新台幣收32.626元升5.3分
新流感本土首例現新店 縣府籲民眾勿恐慌
澳門外地僱員減少 人口降至54萬6200人
陳鎮慧：珍交代辦事沒給錢 事後不敢要
北韓宣布核試 全面禁止核試機構嚴重關切
台進澎出 1055名陸客搭台華輪抵澎觀光
中職紅白明星賽票選 林智平當仁不讓
傳說開圳引水 六龜黃仙人廟香火不斷
南韓媒體：北韓又試射兩枚短程飛彈
李小石成功登聖母峰 馬祖各界賀聲不斷
中科產學訓就業徵才登場 光電業受青睞
調換檢體詐領癌症保險金 刑事局逮5名醫師
日對北韓核試要求安理會討論對策
耶路撒冷地位問題 美以仍存歧見
波蘭阿聯列黃色旅遊警示 外交部提醒注意
南韓：北韓核試嚴重威脅區域和平
春風沈醉的夜晚 婁燁摘下坎城最佳劇本獎
重訪南瑤宮 吳克輝：赴大陸求學獲媽祖助力
北韓核子試爆 俄羅斯表示關切
清大志工赴海外 林政則盼一起行銷新竹市
葉金川：福建出現確定病例 金馬加強檢疫
北韓下午又發射兩枚短程導彈
高市府盼中央支持蓋H1N1收容中心
泰國今年首季經濟成長率比去年同期下跌7.1%
如果劇團白雪公主加演 周美青邀學童觀賞
王丹:不再申請與總統會面 不評扁司法人權
北韓核試徵兆？ 日曾攔截禁航海上警報
4月外銷訂單251.28億美元 經部估5月會更好
冒充檢察官詐財分得1萬元 男子被判刑1年半
泰黃衫軍準備進軍政壇 擬三個月內成立政黨
紙風車劇團將在北京國家大劇院演出
經建會：主計處對第二季經濟預測恐太悲觀
坎城影展鎩羽 蘇俊賓勉蔡明亮再創佳績
日本媒體參訪高縣 盛讚水果種類多又好
北市單車租借程序繁瑣 市府：半年內改進
4年來首度 星4月份消費者物價指數下滑
北韓核試 中國外交部聲明堅決反對
庫存回補 4月工業及製造業指數雙雙走揚
大提琴與歌仔戲國劇結合 譜出新世代樂音
經建會:首座外銷觀賞魚研發中心 101年完工
王丹：9月政大開課 談兩岸國家暴力比較
北韓地下核試 英國首相嚴厲譴責
男子欠賭債未還遭綁 警逮4人
營造業者涉偷排泥水 基隆河3天清5噸死魚
陳水扁：要活著出來 看害我的人得到報應
天喜旅行社跳票700萬元 品保協會除名
專家：中國無意支持安理會更嚴厲制裁北韓
高餐旅畢業展 展示自製愛心大餅
蔡英文：與中國交流 首重民主人權路線
消基會：銀行基本服務手續費不應高過10元
奇摩籲一掃二換密 避免帳號再遭盜
疫情升級 教育部：各校加強消毒落實通報
國民年金透支？內政部:好幾十年後的事
共和黨稱歐巴馬將美帶向社會主義 財長駁斥
男子性侵猥褻友人幼女 一審判10年
日相發表聲明 強烈譴責北韓核試
指考准考證6/3寄發 將提醒考生防疫
SBL總冠軍賽第六戰 收視率創新高
醫師參與詐領保險金 法界：罪責輕難嚇阻
毆人成傷致雙眼失明 判賠1045萬元
北韓二度核試 李明博：冷靜堅決地應對
吳伯雄參觀湖廣會館：中山先生建立中華民國
葉金川肯定署桃防疫工作 籲民眾勿恐慌
報導：義大利總理親自打電話結識幼齒女模
金門破獲小三通運毒案 2嫌落網起出槍械
練將靈感來自忠仔 張作驥關切新銳導演
郭采潔返母校松山高中 賀奪HBL冠軍
奧國錫克教徒衝突 引發印度錫克教派系火併
金門高中包粽祝考生金榜題名 溫馨滿校園
疫情升級 教部再籲類流感症狀學生延後回國
總統盼立院本會期通過集遊法等重大法案
M1B及M2呈黃金交叉 兩岸題材啟動資金行情
中華電信車用資通訊服務 有機會前進大陸
北縣高中職教師聯合甄選 開缺40名額
孕婦要跳樓 忙壞警消出動雲梯車舖氣墊
吳伯雄肯定中共與台灣各黨派接觸
雲檢追黑心菜脯流向 全國查扣1萬多公斤
民生金融大樓賣出 南山以82億餘元得標
北韓核爆 新加坡：鹵莽危險的挑釁行為
想曬成小麥膚色 英每年逾萬人罹皮膚癌
北京任命彭清華為香港中聯辦主任
蘇益仁：H1N1可視同季節性流感 不必恐慌
高市議會審碳稅徵收自治條例 意見分歧流會
張上淳：H1N1本土病例是早晚的問題
南韓總統助理：北韓核子試爆前曾知會美國
北韓核試 北京學者：不影響中國對北韓政策
桃園破獲自大陸走私農藥近百噸
邱毅假髮遭扯案開庭 被告：扯假髮非故意
北韓核子試爆 歐盟籲嚴厲回應
吳伯雄：盼兩岸儘快進行經合協議商談
總統秀法文 盼任內造訪非洲友邦
第098103期今彩539三星彩四星彩開獎
廣西團下訂 採購台灣水果20萬美金
永不放棄首映 庾澄慶感動聽障選手的付出
兩岸MOU在即 金融業前進大陸需早做準備
艾靈頓公爵大樂團抵台 盼給爵士樂迷新感受
盧武鉉自殺 李明博陷困局
第098042期威力彩 38樂合彩開獎結果
香港確診第9宗外地傳入H1N1新型流感個案
暴風侵襲印度西孟加拉省 至少11人喪生
王金平：溫室氣體減量法將先辦公聽會
調查：不景氣讓新加坡人減少外食
迎端午 高市龍舟競賽璀璨開幕
北韓進行核試 法國籲嚴厲制裁
張忠謀：台灣第1季GDP最差 第2季恐仍負數
曾蔭權歡迎彭清華出任中聯辦主任
南山人壽:看好台灣經濟復甦力道 再置房產
王丹求見 府：賴素如曾代提但排不出時間
經營權之爭 金鼎證籲開發金不要讓股東恐慌
北韓核試 聯合國秘書長深感不安
衝浪賽被黑衣人干擾 姚元浩不解
北京確診第5例H1N1新流感
天喜旅行社跳票 觀光局處分停業
薛琦:TDR發行達40檔後 將編制指數發行ETF
法務部：公務員財報不實不宜貿然入罪化
專家：北韓核試顯示 平壤對美越來越沒耐心
歐巴馬：北韓核試加深國際孤立
中國政府：堅決反對北韓核子試爆
百年前南洋華商音譯字典重現馬來西亞
南韓軍方：北韓試射三枚短程飛彈
第098103期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日官員：新流感是否邁向結束注意今後一周
湖南報告1例輸入性新流感疑似病例
第098042期威力彩頭獎摃龜
中國體操金牌軍首演 觀眾掌聲不斷
賈慶林：國共對話具有不可代替重要作用
F1僵局破冰 威廉斯車隊率先報名明年賽事
香港新增2宗H1N1新型流感患者由紐約返港
法網首輪 納達爾直落三拍下丹尼爾
北韓核試前 給美國不到一小時預警
金門首長出國弊案 李炷烽夫婦訊後飭回
上海世博會韓國館開工 張娜拉現身
美參謀首長聯席會議主席：北韓日益好戰
印度內政部長籲儘速平息錫克教徒動亂
北韓核試 聯合國安理會緊急集會
法網 費德瑞輕鬆晉級第二輪
克魯曼樂觀向前看 全球下半年可見經濟成長
法網首輪 大威廉絲送走同胞瑪泰桑茲
北約：北韓核爆對和平構成嚴重挑戰
美主張以強有力且一致作法因應北韓核武威脅
水門案錯過獨家 紐約時報現猶扼腕
安理會齊聲譴責北韓核爆 將擬訂決議案處置
「博物館驚魂夜2」登上北美票房冠軍
富邦金控98年第一季稅後盈餘24.36億元EPS 0.3元
北韓核試爆 以色列高度關切
深耕大中華台商市場 兩廈門商銀率先成立「台商業務部」
墾丁六福莊尋找65幸運運星 住房每房$1650泡湯$65用餐免費
Crocs卡駱馳愛心捐助 買鞋送暖到全世界
布魯克雪德絲：對外表沒自信22歲前仍是處女
董監改選 開發金強勢金鼎證打紀念品戰
法網賽首輪 夏拉波娃搶走男網2大天王風采
傳北韓準備於黃海試射短程導彈
MLB 羅德里奎茲5安打 洋基大勝遊騎兵
軍備專家：試爆規模是一探北韓核子野心關鍵
傳北韓將試射短程導彈 南韓屋漏偏逢連夜雨
拳王泰森幼女在家玩耍出意外 生命垂危
端午連假 日月潭推定時航班交通船
國共領導人每年會面 王金平：很好
中國版迪士尼樂團預計2011年現身瀋陽
川震災區3地方官向百姓索費判刑7年
防疫啟動國安機制？王金平：別讓民眾恐慌
陸資參與BOT不設限 綠霸主席台杯葛
農委會:金門居民攜農產品來台 限量10公斤
紐約市星巴克咖啡附近驚傳爆炸 所幸無人傷亡
求見馬總統不成 王丹會蔡英文
北朝鮮掀風暴 歐巴馬致電日、韓領袖
陸客刺探軍情 國防部令逮捕法辦
生態保育 花蓮林管處擬辦蛙類觀察體驗營
通用汽車與加拿大工會達成降低成本協議
南韓大使館 麻生弔唁盧武鉉
陳伸賢：不需擔心空梅 應加強防汛
桃園復興水蜜桃季 30日登場
馬總統：與友邦合作計畫不會停止或減少
馬總統出訪伴手禮 禮輕情意重
近半上班族是「菜英文」 卻有7成9沒有英檢認證
美職小聯盟 倪福德未失分 羅國輝單場3安打
舊愛甫訴請離婚 影星梅爾吉勃遜證實新歡懷孕
內政部:補助中低收入老人裝假牙 預估7777人受惠
馬總統端午前出訪 華航專機備台式鹼粽
吳胡會談ECFA 蔡英文提醒決定權在台灣人民
亞歐會議將譴責北韓核試 促緬甸釋放翁山蘇姬
NBA 金塊掌握制空權 擊敗湖人追平系列賽
在北京提馬總統 陳菊：山不走向我、我走向山
日媒：北韓核試前30分鐘曾通知美中
體驗草根外交 5名西語學生隨總統出訪
袁健生：接待馬總統伉儷以週全完善為目標
馬總統伉儷下榻的環球市希爾頓飯店素描
台股收盤跌51.35點 為6683.11點
吳伯雄：歡迎北京市長郭金龍近日訪問台灣
日眾院通過決議譴責北韓核試要求加強制裁
WHO新流感疫情地圖 台灣脫離中國標示
吳胡會談ECFA?江丙坤:ECFA是總統既定政策
聲請破產保護？ 通用汽車本週面臨關鍵時刻
平反64事件決議文及集遊法 列立院6/2議程
郭瑤琪涉台鐵台北站招標案 6/30一審宣判
總統出訪 台貝將簽資訊通信合作協定
北市府民調：郝龍斌施政滿意度58% 創新高
疾管局：爭取經費 提高H1N1藥品儲量
水利署公開淹水潛勢圖資 加強防汛
NBA西區冠軍賽金塊120:101壓垮湖人 對陣2平
景福門古蹟黨徽爭議 北市府:55年修建加的
王丹新學期赴政大任教
防落石傷害 民間贈2100頂安全帽給太管處
蔡英文訪竹市 為劉俊秀參選市長加油
台股跌51點 三大法人買超28.97億元
跨足電視？推特和影集製作商合作擬追蹤名流
胡錦濤溫家寶致電 弔唁盧武鉉
北韓又發射兩枚短程導彈
年輕人搭車不讓座 交大生設計裝瞎廣告
印度同性戀團體7月底舉行德里遊行活動
抗議稅制不公 稅改聯盟發起緩繳稅 1萬元
施打新流感疫苗 葉金川:想打的人都打得到
高孔廉：陸客來台今年有機會突破80萬人次
以實作激發創新 鄧翰維製作銀飾成就滿滿
王丹：了解64事件 才能看清現實與未來
中華代表團聽奧隊服 台灣地圖表現本土
鹿港（上竹下敢）郊250週年 鑽轎乞狀元糕
中研院院士曾志朗 蟬聯CFRS委員
緬甸藐視國際聲援 翁山蘇姬將再度出庭應訊
北韓再度核子試爆 嚴重考驗歐巴馬政府
新增投資五年免稅 工業局鼓勵廠商踴躍申請
陸客偷拍訊後飭回 隨時可離境
遠見民調吊車尾 鄺麗貞:虛心檢討
經濟部技術處 智慧科技展示空間揭幕
吳伯雄稱中華民國為「島內」 張榮恭：台灣是寶島
鄭瑞城：最快107學年 九成實施12年國教
海基會民調 7成7贊成兩岸互設辦事處
張榮恭：國共平台不可取消
世衛疫情統計失準 台灣標示再改但仍為1例
熱帶氣旋侵襲孟加拉印度 至少30萬人受困
民代人權不保 馬國女議員被迫在監視下更衣
台北縣林口山林火警 消防隊漏夜闢路滅火
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德企業信心指數連兩月攀升 本月創半年新高
老婆偷情 法國警察怒割情夫生殖器
長榮航空台灣旅客發燒 29人在上海被隔離
歐股交易清淡 實際收平
台北縣林口山林大火 消防隊闢路趕往搶救
台北縣林口山林火警 消防隊漏夜背水袋滅火
難忍兒子遭性侵 巴西女子揮刀殺死老父
以色列機密文件：南美洲國家提供伊朗鈾元素
加拿大多倫多市1感染新型流感男子死亡
今天的台灣英雄：張建忠尊重土地務農典範
巴西4月增聘10萬6000名勞工
水氣集中華南地區 台灣降雨量有限
台股開盤上漲45.91點 為6780.37點
南韓又1新型流感確診患者 共增至23人
傳北韓將再發射短程導彈
菲衛生部：台灣母女或不是在菲感染新型流感
中國殲11戰鬥機將在國慶閱兵亮相
全球新流感死亡病例直逼100大關 波多黎各淪陷
美元轉強 新台幣匯率盤初走貶
南韓宣佈全面參與防止武器擴散安全倡議
立院三讀 未滿15歲22時後禁滯留遊戲場
中央氣象局氣象報告
消保團體要求嬌生移除產品中部分疑似致癌物
台經院：未來半年景氣 廠商看法趨樂觀
吳伯雄：ECFA是「吳胡會」重要議題
防新流感疫情擴大 厄瓜多關閉紐約市2領事館
議員指高市競爭力下滑 陳菊籲市港合一
盧正昕出任萬泰銀總座
慢性病患者嚐粽 嘉基：掌握四少一多
北市路平專案 端節東區部分車道施工
布農族射耳祭推出套裝行程 一天玩透透
漁船南縣外海起火 3人跳海求生獲救
山東省泰山西麓發現逾900萬噸玉石礦藏
電子回檔 原物料股接棒 台股區間整理
洪德生：歡迎可擴大國內就業的陸資來台
南韓宣布 加入美國反武器擴散倡議
安理會強烈譴責北韓核試並草擬新決議文
抗議牛奶價格直直落 歐盟10國農民街頭怒吼
祈求遠離新流感 嘉縣鍾馗廟舉辦過火儀式
多名中國學者對北韓核試爆議題意見兩極
北京權威人士：教廷新文件不利中梵對話
北韓核試爆 歐巴馬與韓日領袖協商因應
真主黨：以色列營造哈里里遇刺案內幕消息
出訪中美洲友邦 馬總統伉儷傍晚啟程
成醫:多數扁平足男性能跑跳 仍須服兵役
保育八色鳥 民間團體籲勿開放棲地採砂石
福隆沙雕季 邀國內外藝術家創作促進觀光
端節前夕 基隆海關保三聯手查獲走私香菇
抗拒罹癌兒子化療 母子倆逃亡一週後安返
天喜今照常出團 13團明起轉喜達出團
中國軍事專家：解放軍體制改革落後
98年營業車夏季汽燃費 6/1開徵
防範新流感 金門小三通防疫上緊發條
深圳破獲安排外國人偷渡來港集團拘26人
農委會與量販合作行銷農產 為農民拼生計
民調：64%民眾對未來1年兩岸發展樂觀
星兩大主權基金鉅額虧損 議員要求更透明
美紀念國殤日遊行 中華民國國旗飄揚
馬總統出訪 胡志強：元首外交是重要一環
雲門：受限採購法 今年可能退回政府補助
互設辦事處納江陳四次會?江丙坤:不太可能
外交部：政府譴責北韓核試衝擊區域安定
匯市觀望 新台幣匯率中午貶3.7分
麻生與歐巴馬電話討論如何制裁北韓
台船海軍委建光華六號 首批2飛彈快艇交艇
綠營提案 籲中國承認錯誤平反64事件
民進黨縣市長輔選進程 6~8月打底工程
市議員塗損景福門黨徽 郝龍斌:譴責並法辦
長榮航空抵滬台灣旅客 今早解除醫學隔離
公投護台聯盟抗議葉金川賣台 赴衛署抗議
粽子衛生檢查 粽葉蝦米蘿蔔乾不合格較多
多位國會議員質疑新加坡的政治制度
郵輪澳洲2孩童確診新流感 同船2000多人全隔離
電動車產業研發聯盟啟動 業者估商機俞兆元
最長的寒假？教育部：休彈性假要補課
台北股市開高走低 跌51.35點
6月台指期收跌78點 逆價差37.11點
陸客涉外患罪案 檢察官到現場勘驗
6月電子期收跌5.1點 金融期跌24.8點
長假前賣壓出籠 開高走低下跌51.35點
土耳其布爾薩市尤瑪茲醫院失火 釀8死
議員指高市心理衛教預算編列低 市府允增編
建立孩子正向生命信念 父母從自己做起
台灣降遺贈稅 竹中平藏:助經濟成長力道
湖南確診H1N1新流感病例 中國增至12例
故宮捲起千堆雪赤壁文物特展 28日開展
中國電信稱有興趣到台灣投資電信業
骨質疏鬆是病 醫師籲重視及早治療
扁延押2個月 吳淑珍勸勿為難公設辯護人
觀光局要求天喜旅行社 15天內補足保證金
長期壓力致牙周病發 保持規律生活防再發
尼加拉瓜倡議瓜地馬拉接下任SICA主席
桃縣衛生局：中午前接獲5例H1N1調查病例
南韓媒體：北韓又試射兩枚短程飛彈
日定額補助金約台幣4000元 遊台3天2夜
H1N1本土首例現蹤 專家：疫情可掌握
9名台籍刑事犯 自大陸押解遣返馬祖
吳伯雄與中共總書記胡錦濤會晤
北京降低跨國公司設立地區總部門檻
無記名表決 南縣議會通過縣市合併案
學者：中國中央與地方幹部互調已成常態
新台幣兌美元貶3.4分 收32.660元
歐洲三大股市 開盤下挫
培訓新銳音樂人才 文建會計畫開跑
教幼童防範性騷擾 親子導讀繪本出版
民間質疑農再條例粗糙 官員指以人為核心
環署：整治有成 二仁溪魚種明顯增加
景福門黨徽遭塗 文資總處將了解責任歸屬
日關西學校停課抗疫有效 官方將進一步注意
石門水庫降雨不如預期 水位仍屬標準範圍
馬總統：聯合勸募 讓社會愛心有效分布
兩岸遣返作業 94名偷渡人士返鄉過端節
拆遷補償標準太低？中市議員率地主抗議
熱帶氣旋侵襲孟加拉印度 25死33萬人受困
中央氣象局氣象報告
施政滿意3連冠 林政則:最後半年持續努力
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
夏季電費6月實施 台電7月起擴大節電折扣
金曲獎沒入圍 S.H.E輕鬆看待
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲林破獲人蛇集團 逮3嫌
阿里山鄉山美醫療站啟用 民間贈健康服務車
投資為名非法吸金 吳姓男子一審判刑10年
海山分局縱放人犯案 兩人遭起訴求刑
青少年流連網咖 缺錢花用搶銀樓遭逮捕
重陽敬老活動 幸福台中徵文比賽6/1起報名
防流感 上海提升入境國際航班檢疫等級
體驗端午 成大外籍學生包粽子划龍舟
台灣黑熊出沒低海拔 學者：熊下山覓食
兩岸減免稅及放寬居留規定 朝野仍無共識
戴佩妮與消防隊員划龍舟 提前過端午
苗縣端午龍舟競賽 28日竹南中港溪舉行
人權組織：巴基斯坦戰區恐發生人道災難
大炳搬家不知被傳訊 媒體記者板檢撲空
張克輝率團參訪新港奉天宮 獲贈交趾陶
上海旅遊業者:陸客5人赴台團 團費將增加
出口集中 經建會:台在中國進口市占率驟降
翁山蘇姬再度出庭應訊 否認違反軟禁條款
投資為幌子訛詐女網友 詐騙集團獲利近億
吳伯雄訪中 陳菊:國民黨家務事不便評論
日本Nikon將裁員1000人
連續18年 日本為全球最大債權國
環保署：河川不發臭 划龍舟不用戴口罩
亞歐外長會議閉幕 譴責北韓核子試爆
端午連假 恆春半島旅遊訂房破表
觸控技術大不同 台廠多為電阻電容式
高雄和南韓平澤的貨櫃海運近日啟航
縣市合併案過關 南縣議會盼中央速定案
沙國國王：原油合理價格是75至80美元一桶
胡錦濤：如果準備好 兩岸下半年可談ECFA
美方再度確認袁健生無美國永久居留權
蔡英文29日出訪印尼馬來西亞
集邦：台灣觸控面板今年產值年增36%
傳承文化 東海岸阿美族舉辦傳統祈雨祭典
H1N1第四例說謊 在菲感染機率大於台灣
台商透過黑龍江強化與俄羅斯經貿關係
輕鬆上陸 金門小三通行李直掛6月1日啟動
巴林出現首起新型流感確診病例
印尼來台留學生 為單車環島義賣籌款
翁山蘇姬恐再軟禁 東協議員促中止緬甸會籍
捷克阿根廷等國發生H1N1 列黃色旅遊警示
坪林包種茶節登場 民眾好玩還可抽機票
演藝工會鬧雙胞 藝人盼團結勿魚目混珠
國防部：何壅堅6月調後備司令部增設副司令
抗失業 心靈影展紓解民眾職場壓力
高市輪船公司 明年交專業經理人經營
陸資來台預定開放101項 最快6月中旬公告
榮登五星級榮譽 胡志強：感謝市民及議會
花縣長徵召人選如不清廉 謝深山：不惜退黨
福衛二號衛星影像展 首枚遙測衛星展成果
施政滿意度高是否轉戰市長 楊秋興：不強求
匯市觀望 新台幣匯率收盤貶值3.4分
迎接升格 胡志強：公共運輸將展開整體規劃
平安過端節 金門警方明天起交通大執法
英大嬸級歌手挺進決賽 近1400萬人觀看
胡錦濤論兩岸：欲窮千里目 更上一層樓
全球報業西班牙集會 討論未來策略
世界不動產聯合會會長：房產危機也是轉機
香港確診H1N1新流感個案增至10例
印度種姓思維作祟 引爆錫克教派系動亂
今年第一季萎縮6.4% 南非經濟陷入衰退
胡志強參加大學生了沒錄影 分享幽默秘訣
日本名模長谷川潤訪台 想嘗試腳底按摩
北縣中市高市分獲國土建設特別貢獻獎
港府再推出新一輪168億港元紓解民困措施
第3度施政滿意度5顆星 楊秋興感謝縣府團隊
馬總統伉儷首度出訪中美洲3友邦 過境美國
議員意見分歧 高市碳稅自治條例擱置
南港案珍憲對質 余政憲:單純依珍指示做事
台灣嬌生：嬰兒洗髮精安全無虞 持續銷售
禿頭者福音 日科學家稱找到掉髮基因
疫情中心籲誠實防疫 若吃退燒藥需先說明
高鐵站首個聯合開發案 新竹站合建大樓
吳伯雄與胡錦濤會談獲多項共識
亞太電信今年虧轉盈 8月辦理公開發行
中銀：香港經濟無法避免中等程度衰退
今年4月星製造業產值萎縮幅度放緩
馬總統出訪 女記者發燒遭國安單位婉拒登機
玩家百科 旅遊資訊全民一起PO上網
下半年談ECFA？陸委會：雙方準備好就可談
65萬人連署要求釋放翁山蘇姬等緬甸政治犯
流感防疫有備無患 6月台北電腦展如期舉行
北市綠營議員景福門塗漆 文建會：已觸法
燃油遭污染 麗星郵輪27日啟航航次取消
世衛統計全球近1.3萬新流感病例
菸捐六月調漲 未貼標籤舊菸不能漲價
第098104期今彩539三星彩四星彩開獎
香港再確診1宗美國傳入H1N1新流感個案
金管會擬修法 銀行資本等級分4級
傳誦1800年 故宮赤壁展帶你神遊三國
勞團籲4人以下企業強制納勞保 勞委會支持
財部：5項奶粉23項汽車零組件 降稅至年底
第098042期大樂透及49樂合彩開獎
陳沖出新書 版稅捐贈偏遠弱勢學童
經濟衰退衝擊 英6成中年民眾將延後退休
翁山蘇姬否認違反軟禁規定 只暫時收容泳男
投資人觀望 亞股幾乎全面下挫
吳伯雄：這次是雙贏之旅
維京航空年利潤幾近加倍
第一次基測共430件違規 被早收卷可加分
金管會擬放寬期貨交易輔助人業務範圍
SBL 達欣隊首度封王 王志群居首功
星撥12億餘元盼發展為設計創意城市
熱帶氣旋侵襲印度與孟加拉 至少116人罹難
俄國經濟利空頻傳 預算出現龐大赤字
張榮恭：堅持兩岸對等是國民黨一貫原則
台灣菸酒公司與上海菸糖集團戰略合作
19人參加反對黨霹靂州絕食運動遭馬警方逮捕
孕婦半夜猝死 檢警追查死因
裴洛西：攜手對抗氣候變遷可改變美中關係
前府會計：機密費由專人審核 不會多問
SBL 張智峰又摘MVP 球迷高喊「二連霸」
拖吊獎金大家賺 海山分局12員警貪污起訴
胡錦濤就推動兩岸關係發表六點重要意見
中職 興農牛棚崩盤 吞下3連敗
第098042期大樂透頭獎無人中獎
故宮南院案 檢調搜索淡江大學建築系
緬甸執政團解除翁山蘇姬軟禁 但仍羈押獄中
吳胡再會 達成多項具體共識
第098104期今彩539三星彩四星彩派彩結果
歐巴馬提名首位拉丁美洲裔人士出任大法官
邱大宗：開放洋將 才能提高SBL強度
日本溫室氣體排放 擬至2020年減量15%
民進黨北縣黨部公布縣議員提名名單
台灣菸酒公司產品登陸 紅麴餅乾領軍
胡錦濤今晚釣魚台宴請吳伯雄
刑事妥速審判公聽會 學者法界見解各異
北韓放話 可能不支持遏制生產核彈原料努力
大陸假菸假酒問題多 台灣業者憂心
專家：北韓核子試爆威力小於初步估計
法網 楊科維琪與庫茲妮佐娃雙雙克敵晉級
核爆引發全球譴責 北韓態度強硬再試射飛彈
土銀關懷遊客 送愛到太魯閣國家公園
法國與阿聯合作 沙漠羅浮宮動工
美消費者信心走強 紐約油價創半年新高
南韓通訊社：北韓再發射一枚飛彈
WTO定年底舉行延遲兩年的正式部長會議
巴西捍衛種族平等 時裝秀須有10%黑人模特兒
馬總統抵洛杉磯下榻飯店 受到僑胞熱情歡迎
北韓核子試爆 美日南韓國防首長將緊急會商
馬總統伉儷抵洛杉磯 與僑胞握手問好
官員：感染新型流感2名紐約人已死亡
北韓挑釁接二連三 傳又發射一枚短程飛彈
今天的台灣英雄：楊清富功夫畫家中風轉念
跑步機繩索繞頸 前重量級拳王泰森女兒去世
馬總統出訪 不要感冒成為問候語
昔日好友同窗歡迎第一夫人周美青
馬總統過境洛杉磯 民進黨美西黨部率眾抗議
周美青出訪受矚目 總統搬出愛妻訓文因應
北韓26日晚又發射一枚短程導彈
國道0至7時暫停收費 高鐵停售自由座
法網女單 小威苦戰晉級第二輪
分析家：尋求制裁北韓 美國仍缺中俄支持
傳密會王清峰 特偵組檢察官否認
傳北韓寧邊核設施已重啟運作
北韓動作頻頻 聯合國決議需一段時間完成
克萊斯勒已聲請破產 美政府再給逾7億美元
北京學者：胡錦濤首次稱呼「中華台北」
燦坤集團將挹注天喜旅行社資金缺口
洛杉磯僑胞熱情歡迎 馬總統很開心
盧武鉉事件 韓國人指檢察機關殘忍
杜琪克拿下法網6年來首勝 絕口不提父親
ECFA有譜 台股再啟攻勢登上6800點
壽險前進大陸 台灣人壽成立福州分公司
景氣殺很大 觸底回溫恐需時間調整
La New職棒獻愛心 擊出全壘打捐萬元
破獲南台灣最大密醫集團 偵訊16人
中國端午節 申報世界文化遺產
馬總統晚宴款待洛杉磯僑界
吳伯雄稱台灣島內 綠指矮化藍盼勿逢中必反
盧武鉉跳崖時 身邊無隨扈
吳伯雄稱台灣島內 王金平：國共互動語彙
馬總統訪中南美 國台辦：外交部已講過
前景未明 王建民適應救援角色等待先發
高鐵第2年 滿意度降至47%
拚買氣 高縣鳳荔文化季推出鳳荔1元起標
湯火聖棄選 台聯擬推曾燦燈選投縣長
加州維持同性戀婚姻禁令 禁令前同志婚仍有效
九降風將襲日 觀賞試映日師生予好評
南韓加入反擴散倡議 北韓警告將有軍事回應
防網路交友危害兒少安全 內政部加強宣導
高捷虧損 高市府同意撥平準基金9億元
拳王泰森痛失四歲幼女
國台辦：胡吳會達成廣泛共識 有重要意義
南韓警方：盧武鉉跳崖自盡前先支開隨扈
NBA 魔術延長賽獲勝 騎士瀕臨淘汰
民進黨批島內說 國民黨籲勿政治口水
胡錦濤貼心安排生日蛋糕 吳伯雄感受溫馨
南韓全面參與PSI 北韓將採軍事報復
傅內斯將赴巴黎出席殺子嫌犯庭訊
不景氣 杜拜房地產價格跌幅深
超馬媽媽邱淑容戰勝截肢 重返職場
澳洲球迷力挺 杜琪克重拾網球生涯
管碧玲：景福門國民黨徽一定要留白
裕隆新店廠開發 綠能花園商城年底定案
兩岸商簽ECFA在望 台股大漲207.33點
端節假期 郝龍斌促市警局落實勤務編排
日專家：新型流感傳染性不高 集中在小孩
NBA湖人主帥抨擊裁判執法 挨罰2.5萬美元
張克輝府城拜媽祖 祈求兩岸和平
公平會:端節農畜產品供應充裕 價格平穩
扁辦:珠寶全被扣押周刊瞎掰
NBA小牛老闆槓上SEC 要求法官駁回涉內線交易
6月1日起 米酒每瓶降至50元
六四接近 趙紫陽前秘書鮑彤被送離北京
民進黨:升格延選農業縣將成二等縣
五四人物影像展結束獻禮
香港H1N1新流感確診個案又增2例
財迷心竅 前查緝員、營長涉走私海洛因
印度專家：九層塔能預防新型流感
26檔個股取消信用交易 6月2日全額交割
小型聯合國的粽子宴
台水公司招考60人
女大學生赴美交流 竟成星新流感首例
香港立法會 封殺「平反六四」提案
還有四成民眾未報稅 6月1日晚八點截止
星出現新流感首例 暫不調高警戒等級
端節假期28、31日 高速公路夜間停止收費
香港新增2例H1N1新型流感由美加傳入
防範新流感疫情擴散 澳洲從嚴管制靠港遊輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世衛：近1萬3000人染新型流感 分布46國
歐巴馬宣布提名首位拉美裔女性出任大法官
捷克診所徵才有道 推出免費整形福利
日相麻生：主動攻擊敵方基地 於法可行
歐洲股市收紅 倫敦上揚1.06%
美國5月消費者信心指數 創8個月新高
美5月份消費者信心大增 美股大漲
歐巴馬呼籲緬甸政府 釋放翁山蘇姬
美已確診6764新型流感病例 10人病亡
英爆增47名新流感病例 總數累計184例
高雄外海上午地震 芮氏規模5.8
雨量仍不多 端午節天氣穩定
日本4月份意外喜見貿易順差 出口衰退減緩
廣東新報告1例H1N1新流感疑似病例
台股開盤上漲117.45點 為6800.56點
聯合國人權理事會討論斯里蘭卡 歧見大
BBC調查：半數英國人未準備退休金
嘉市消費券抽黃金活動 31日晚上截止收件
昆明法庭內揮刀砍人 法庭人員嚇得躲起來
廣東研製中藥蠟燭聲稱可助防流感
加國總督生食海豹心臟遭物議
台股漲 新台幣匯率盤初走升
巴西核電廠輻射外洩 6人遭污染
200多名海外台商受邀6月參訪湖南省
新流感爆發 中國旅遊業遭受重創
徵婚奇招 大陸1畫家自製海報四處尋真愛
4月景氣概況下午公布 恐續亮第8顆藍燈
中國可望2011年發射首台太空望遠鏡
美股大漲加持 日股早盤勁揚1.46%
5月中國企業信心調查主要指數下跌
許信良呼籲開放大陸房地產商赴台投資
索托瑪約獲提名美大法官 糖尿病友團體讚揚
重慶擬透過基因檢測免費培育50名天才兒童
是否同意首位西裔出任大法官 共和黨陷兩難
農糧署查驗學生午餐食米 品質全符規定
國稅局今天加班收件 籲請民眾儘早報稅
5月消費者信心指數 連續第三個月回升
拍攝捕捉河川美 高縣推薦舊鐵橋濕地公園
北韓民眾盛大慶祝核試成功 譽為反美帝壯舉
綠委杯葛 促參法修法審議再度中斷
教育福利 金門縣發放學生交通券
南韓新型流感患者增至29人
江宜樺：政院組織精簡 會保障公務員權益
廣西經貿文化代表團離台 明年再來
國會議員：南韓也應研發自衛用核武
國台辦：歡迎民進黨人士多來大陸走走
挺合併 李俊毅賴清德暫停南縣市長競選活動
農糧署複查全台學童午餐食米 品質無虞
北韓數十年外交紀錄就是緊抓飛彈核彈不放
新加坡出現首宗新型流感確診病例
確保生物存續 墾丁推生物多樣性成果展
燦星提供資金 解決天喜短期缺口
卸師宴開殺戒 韓星徐英姬拍恐怖片失眠
泰國南部連環爆 疑似分離主義份子所為
北捷內湖線6月初履勘 6月底通車
國台辦：5至9月大陸有7至9個赴台採購團
陸客赴台灣個人遊 國台辦：兩岸適時協商
王清峰:接受監委約詢 不可能提陳聰明停職
署基：新生兒有明顯心雜音 應及早診治
莊啟旺籲市府 強力促成元首宣布世運開幕
星首名新型流感病患 通關時並未發燒
台中十方啟能獲贈35萬元 暫度難關
高市警逮2假醫師 健保局配合全面清查
出口商拋匯 新台幣匯率中午升值1.1角
1香港領隊列調查病例 送和平醫院隔離治療
巴拿馬總統府部長感謝台灣協助公共建設
國民黨金門縣長初選 4搶1政見會登場
處理問題金融機構 RTC與存保賠付2753億
港府警告入境旅客隱瞞病情會有法律懲處
台灣律師事務所在大陸營運福州廈門試點
美股大漲激勵 港股早盤暴漲799.89點
疑買官案 軍方：29名上將升遷無異常
紐約市新型流感疫情未歇 再傳2起死亡病例
巴基斯坦東部城市拉合爾驚爆 數人受傷
冰原歷險記3 暑假深入地底大探險
湖南奇人髮力無邊破紀錄拉動逾8千公斤巴士
台股收盤漲207.33點 為6890.44點
判定新流感大流行標準 世衛將請教專家
台北股市開高走高 大漲207.33點
6月台指期收漲286點 正價差41.56點
中外資銀行搶攻大陸兒童理財市場
燦星協助天喜過難關 日後不排除併購
6月電子期收漲13.85點 金融期漲57點
立委促降證照考試規費 金管會:3週內提檢討
香港領隊排除染新流感 解除隔離
廢除停戰協議 北韓警告可能發動軍事攻擊
泰國多名日泰混血後代 紛紛尋找失聯日父
南科管理局代表團將來美參加科學園區會議
癌症IQ調查 空污比抽菸易致癌錯最大
國際旅遊業者:留住觀光客 台灣需強化基礎建設
雲林縣議會通過雲嘉合併升格案
中國國航期待台灣市場 盼航班正常化
聯合國：去年外資入注中東金額減少15%
不景氣公務員吃香 更多專業人士想轉業
NABE調查：美國下半年告別經濟衰退
中共黨校教授：幹部視己為黨化身成貪腐歪風
中華電信等8家業者簽約 合建海底電纜系統
台股大漲207點 外資買超135億元
中視中天董監變更案 NCC有條件通過
調查：61%受訪港人支持平反六四事件
中國央視新聞頻道解除鎖碼
立院初審通過RTC設置管理條例修正草案
台灣新流感9病例皆輕症 第二名病例出院
台灣著名版畫家廖修平在大陸首次個展
公平會：不禁止中華電信與神腦國際結合案
吳淑珍否認珠寶託售 計畫出租寶徠寓所
中國官方禁央視播30集以上電視劇
中國人入境工作不斷增加 印度緊張
馬總統過境美西 提洽簽引渡協定及免簽證
美將持續斡旋北韓核試 制裁或可從金融著手
加學者主張：傳裸照簡訊無異於玩轉瓶遊戲
避免紅毛猩猩滅絕 保育專家搭起空中鵲橋
張銘清案台南地院2次開庭 場外平和
新疆巴音郭楞等地30年來首次夏季暴雪
為助全球復甦 油國組織可望維持產量不變
推動高縣市合併 工作小組動起來
經建會：4月景氣分數11分 維持藍燈
新台幣兌美元升1分 收32.65元
中國大陸石油儲備新模式 主打合同儲備
北韓放棄停戰協議 大陸學者稱目的在威懾
元首級教堂浪漫婚禮 10對佳偶愛在日月潭
劉兆玄：師資與微調機制 教改優先工作
檢警破獲偽造消費券 偽券上還印簡體字
景福門黨徽爭議 北市:爭議解決前暫緩修繕
經建會：4月景氣分數增1分 續亮藍燈
異議人士：北京在六四20週年前夕加緊監控
巴基斯坦自殺炸彈攻擊 至少8死80傷
築夢新莊響雲霄 新莊國際鼓藝節29日揭幕
調查局查獲逾4公斤海洛因 逮2嫌
宏觀數據恐不如預期 中國經濟復甦或呈U型
高中生登玉山拿畢業證書 行前魔鬼訓練
促竹竹苗合併升格 新故鄉協會推動連署
歐洲三大股市 開盤上漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
朱延平：電影產業不應與藝術表演歸為同類
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
品冠協助打造陪讀班新家 籲支持弱勢孩童
台北海洋學院擬組隊橫渡台灣海峽
研考會民調:47.5%不滿意目前台灣民主成果
農委會：明年起陸續開放3處森林遊樂區
端午節過度包裝禮盒 嘉縣環保局籲拒買
上海文廣集團成立「星尚傳媒」
日本NTT即將提供手機現金轉帳服務
有條件通過中視變更案 旺旺：NCC違法濫權
安嘉計畫 嘉義縣擬釋出192工作機會
巴基斯坦官員：拉合爾炸彈攻擊23死250傷
NCC有條件通過中視中天董監事變更案
銀膠菊入侵危害本土植物 專家建議乾燥焚燬
玩遍嘉義景點 嘉縣府與高鐵提供旅遊摺頁
薄瑞光：美國樂見台灣開展更多國際空間
北韓核試餘波 俄國採軍事防範措施
涉僱用冒牌醫師 多數醫院自稱也是受害者
馬總統單純過境美國 務實爭取台灣實質利益
王乾發：發展博弈產業 採新加坡模式
經建會：景氣仍低迷 惡化程度已趨和緩
嘉縣排除2例新流感 陳明文：全員備戰防疫
美參議員敦促國際嚴肅回應北韓核試
馬總統率團出訪中美洲 過境洛杉磯受歡迎
冒牌醫師案 高縣衛局：配合檢方調查
認識平埔族 台灣文獻館展出平埔文物
澎湖花火節30日閉幕 電子武轎遶境演出
因應端節車潮 北縣金九地區實施交通疏導
737陸客乘台華輪抵澎 逐一量體溫無異狀
景氣指標萬藍叢中一點綠 實質面仍待加強
蔡英文:開放黨公職赴中 同時做好風險管理
縣市拚升格 內政部收到7件改制計畫書
北市議會傳喜訊 議員李彥秀產女
江丙坤：ECFA不簽 對台灣未來沒有好處
燦星入主天喜 擴大旅遊市場版圖
克萊斯勒有機會重新出發 通用汽車瀕臨破產
屏東原住民文創商品 6件獲選伴手禮
譴責北韓核試 日參院要求政府加強制裁
台灣肺癌轉移研究登國際期刊 新藥研究中
台股本週上漲2.27% 造紙類股漲幅居冠
防範新型流感 陳菊盼中央協助
交大應藝所畢展 與遊民的奇遇成創作靈感
1漁船失去動力 澎湖海巡隊搜救拖回
高雄設計節作品 成飯店世運迎賓紀念書籤
全球災難引爆 國際紅十字會去年支出破紀錄
布袋蓮太多 屏東龍舟賽一度停賽清理
中國加入收購競標 歐寶汽車面臨重大關頭
香蕉產地價暴跌 10天40元跌剩10元
一個月內墜機三次 印度又掛了一架米格21
星國出現H1N1確定病例 外交部列黃色警示
東海大學遭下毒勒索案 主嫌被求刑9年
離島航線比照國內線 取消身分查驗
民進黨:符資格且議會同意 升格案都應過關
裁定遊民限居人行道 高院撤銷北院裁定
紐西蘭野生動物園白老虎咬死管理員
中共將以民調結果作為選拔幹部重要標準
榮總：副總統術後情況穩定 不需化療
外資匯入 央行阻升 新台幣匯率收升1分
幕僚：副總統復原良好 已正常飲食
提攜客籍藝人 客家演藝文化協會30日成立
研究：烏鴉擅長思考 且思考複雜
麻生和鳩山首次黨魁論戰 政權問題針鋒相對
北縣警方配發高科技偵辦器材 提升辦案能力
NCC:避言論單一 禁中視中天董監事互相兼任
兩岸合辦帆船拉力賽 橫越黑水溝
基隆愛四路夜市6/1起休5天 廟口照常營業
被控背信 工總理事長陳武雄一審獲判無罪
烏來杜鵑回娘家 台灣原生植物復育移植成功
楊朝祥：公務人員考試朝零報名費努力
台新銀客戶資料處理內控疏失 金管會開罰
陸委會：大陸積極回應ECFA 樂觀其成
搶人車還要人命 北市刑大逮1嫌
憂朝鮮半島可能爆發核戰 俄採取預防措施
陸客涉外患罪 陸委會：日後難再來台
未按規定參與517活動 民進黨11人送中評會
廣東鹹粽熱量高達1200大卡 高居粽類榜首
金管會：永豐銀投資逾限 罰鍰100萬元
韓報：葉金川稱台灣可為促進人類健康奮鬥
高縣鄉鎮市代會 擬陳情合併改制延至2014
安泰銀董事長由丁予康接任
川震台灣捐款12億元 多用於中小學重建
防詐騙 金管會：購買電子錢包將登記個資
警衛每天工時 勞委會同意可超過8小時
製非常光碟損人私德 林一方一審判3個月
打網外變網內 警破獲違法二類電信機房
滿意度下降6% 高鐵：會持續改善票務
立院初審 勞保給付請求權時效延長為5年
研考會：70%民眾支持院版行政院組織法
清邁動物園貓熊林惠生下小寶寶
Wimax展攤位將較去年成長1.8倍
上海大廈專業攝影展 外白渡橋懷舊風
民調成績不理想 周錫瑋：做好分內事
學者建議ECFA將金融業排入早期收穫
瀕絕生物大藍鯨影片 30日播出
台灣高鐵：未到政府接管地步
金門防疫專案 建請機場實施量體溫監測
陸資來台企業新局座談 官方強調循序漸進
盧武鉉永訣儀式29日上午舉行
研究台灣現代詩 央大美籍教授白瑞梅獲獎
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WTO部長會議11月底召開 經長將率團與會
南京大學將授予吳伯雄榮譽法學博士
百萬主播召集令 劉麗惠20年前菜鳥畫面曝光
美眾議員肯定馬總統執政 外交部歡迎
法動畫導演吉黑賀贈畫 向台灣影迷賀端節
日據時期總督花車鐵路節露臉 預約參觀
新台幣美元保單責任準備金利率8月調降
專責出口貸款業務 巴西擬設輸出銀行
美消費者信心意外大增 亞股幾乎全面上揚
法網女單 莎菲娜輕鬆揮落狄亞琴柯晉級
台北國際電腦展下週登場 採購洽談逾4000場
中國將推動穩定外需六大措施
黃春明出版作品集 看海的日子將拍續集
接管高鐵？蘇俊賓：政院無規劃
大馬今年首季經濟比去年同期負成長6.2%
98客家傳統戲曲徵選 入選劇團演出收冬戲
俄聯合號升空 國際太空站將首見六人駐守
蔡英文31日將訪問馬來西亞台商
裕隆木雕創新獎徵件起跑
公益團體點亮希望 37元學1套電腦課程
郭台銘申讓1萬張鴻海持股
劉揆：檢討法規調配特種基金 支援公共建設
標榜未成年少女 北市警破2應召站逮主嫌
孫鵬新戲角逐金鐘 與好友屈中恆爭影帝
6/27金曲獎頒獎 主持陶子佩岑瘦身想爆點
多次訪中遭綠營議員批評 李永萍：公務需要
翁山蘇姬指控緬甸軍政府起訴她不公
俄羅斯籲安理會通過強硬決議案處置北韓核爆
連動債投資損失 銀行公會擬分4級賠償
馬國宣佈收押星恐怖組織首腦兩年
星宣佈改革政治體制增加反對黨保障席次
央行金融穩定報告 國內金融體系維持穩定
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香港立法會連續11年否決平反六四議案
李顯龍宣佈設立委員會檢討長期經濟政策
韓戰以來兩韓衝突大事紀
亞洲田徑大獎賽 李文華鐵餅再破台灣紀錄
李顯龍：無法設淡馬錫第二投資本土企業
以債換股失敗 通用汽車聲請破產可能性提高
全球航空客運需求4月下跌趨緩但仍未見復甦
吳伯雄首訪重慶 會晤薄熙來
耶穌堂婚禮 細述日月潭的愛情故事
紐時：兩岸關係改善 台灣內部有異見
俄5歲女童犬貓養大 舉止充滿動物野性
小家鼠基因完成定序 有助研究人類疾病療法
世界首例：日本科學家培育出基因轉殖猴
人力仲介集團剝削外勞 高縣警逮6嫌
中職 陳金鋒最後反攻未果 象勝熊
熱帶氣旋重創印度孟加拉 死亡人數增至210
世衛：全球新型流感確定病例跨越1萬3000起
美感染新型流感病例逼近8000例
全球新型流感死亡例突破百人大關
福建新增1例輸入性H1N1新流感疑似病例
粽子健康吃 水果+湯+菜+粽子
美專家：北韓核試爆威力為2006年5倍
因應北韓威脅 南韓：美韓聯軍升高警戒等級
美國聯邦眾議員德瑞爾在洛杉磯拜會馬總統
馬總統抵貝里斯 貝國及僑界熱烈歡迎
美防長蓋茨啟程訪亞洲 北韓問題料為焦點
南韓又3人染新型流感 總計32人感染
馬總統：高度肯定民進黨縣市長訪問大陸
國際特赦組織：國際經濟危機加劇人權危機
刑事局破獲走私海洛因6公斤 逮4嫌
兩岸僑團互動 任弘：僑胞應知自己來自何方
新流感第10例 疫情指揮中心下午說明
日專家：判斷新流感是否進入康復期為時尚早
端午節 傳統香包螺粽再現風采
金管會:選住院醫療險 應評估需求經濟能力
台灣第10例H1N1確定病例 26歲台籍男子
行銷世運 44宣傳車穿梭大街小巷
傳承布農族文化 全國布農族打耳祭登場
健康城市 郝龍斌:明年底區區有運動中心
國防部：全力配合查弊 絕無消極抵制
周美青超低調 媒體難做文章
台灣第10例新流感 有中國香港旅遊史
蕭副肺癌 千歲內閣健康狀況出現漏洞
立蛋迎端午 老外體驗趣味民俗
虛驚一場 馬總統碰上中美洲大地震
香港1天內 新增3宗確診H1N1病例
中視、中天董監不能互兼 NCC堅持把關
宏都拉斯外海強震 馬總統伉儷感受威力
公職人員訪中 國民黨：歡迎「民進黨跟上腳步」
南韓搶先一步 中國端午節申請文化遺產遇勁敵
H1N1新流感中國確診14例 突變風險增加
日新流感主要疫區85%感染者已恢復健康
斯洛伐克淪陷 首例確診新型流感病例出現
政院：中正紀念堂牌匾7月復名
蕭萬長病情 榮總說法含糊
『第四屆永信李天德醫藥科技獎』揭曉 方俊民、吳國瑞、謝興邦三人並列卓越醫藥科技獎
國泰標得98學年度學生團體保險 涵蓋全台高中以下396萬名學子獲保障
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證交所推廣外資來台投資有成 外資持股八年增一倍
證交所成功爭取2012年主辦在台主辦第52屆世界交易所聯合會(WFE)年會
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海霸王鱻宴百匯「筍人麗己 超纖料理」登場 持提款卡消費平日只要399元
中國信託澳航聯名卡 台灣─澳門經濟艙來回機票新戶首刷只要2,499元
聯邦卡友消費滿888元 acer小筆電抽回家
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期交所有價證券抵繳管理費大降 6月起到年底前免收
龍舟PK賽 馬出訪北市府贏總統府
廣州報告一例H1N1新流感疑似病例
上海證實第2例輸入H1N1新流感確診病例
瓜地馬拉未傳地震災情 馬總統訪問不受影響
英國製成新型流感病毒株 可大量生產疫苗
馬總統訪問前夕 台灣捐贈瓜國27部救護車
利多帶動英鎊兌美元勁升 近7個月來最高
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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金門金城鎮珠寶行凌晨火警 奪兩條人命
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制裁校園霸凌 印度教育當局決施鐵腕
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中央氣象局氣象報告
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為求凍蒜 大陸三好學生競選也有賄選行情
經理遭裁員涉竊名車 被害人損失700萬
星追蹤H1N1病患同機乘客 24人被隔離
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海西區台資銀行特區 藍委提醒風險高
英央行專家：不要認為經濟危機最壞時刻已過
日2架P3C赴非洲護船 首次從事海外實際任務
慶端午 中市南屯犁頭店民俗活動登場
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歐巴馬撥款研發 美邁向全球乾淨能源出口大國
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過端午 蘇貞昌部落格秀蘇家粽
故宮赤壁文物特展 千年前赤壁賦神遊三國
MLB 王建民完美2局救援 宣示重回先發決心
貧童求助麥當勞叔叔 內政部：已協助輔導
歐巴馬提名威拉德出任太平洋美軍司令
厲以寧：中國經濟恢復太快未必是好事
達賴擬訪巴黎 中法關係再受考驗
經部：第1季製造業銷售值 年減37.62%
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玻璃遭毀損逮4嫌疑人 高捷擬求償30萬元
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周錫瑋：打造碧潭為最好玩的水上運動水域
馬總統向美議員表達 盼購買F-16戰機
教練父親不再如影隨形 夏拉波娃坦言習慣
政府接管高鐵？藍綠立委各有看法
端午連假湧遊潮 日月潭風景區交通管制
台灣中南部山區大雨特報
香港將於6月舉行台灣美食節
中國鼓勵支持有條件企業赴台尋求投資機會
美參議員凱瑞：中國支持安理會審慎對付北韓
馬總統：台灣不反對友邦與中國發展商業關係
增廣見聞 科教館暑期營隊8大領域任挑選
「古墓奇兵」前傳 安潔莉娜裘莉恐遭換角
日對歐巴馬總統提名羅思擔任駐日大使表歡迎
振興經濟找死人幫忙 澳洲政府退稅鬧笑話
村上春樹5年來首部力作 未上市先轟動
越南北部義安省連日豪雨成災 5人喪命
偷台鐵電纜 男子判刑10月
通用再開口要錢 德國批美對歐寶汽車態度
破壞高捷車站玻璃 4嫌3人未成年
特偵組查買官懷疑軍方未配合？陳雲南否認
英媒：美軍伊拉克虐囚照 包括性侵和性虐待
中縣陳家困頓案 霧峰鄉長幫忙找到工作
宏觀電視端午辦抽獎 搭王寵扇面畫複製品熱
涉內線交易再遭調查 避險基金Pequot宣佈關閉
調查：香港85%家庭經濟困難婦女患憂鬱症
戴勝益日行萬步11年 感召員工群起效法
端午節 中市民俗公園湧進人潮沖午時水
鹿港慶端陽 中部縣市首長划龍舟抓鰻魚
上市櫃金融保險業第1季稅前純益 季增157%
台北龍舟賽 北市府與總統府將再決勝負
趁龍舟賽警方勤務忙 4嫌走私毒品被逮
美國財長將訪中國 經濟問題是焦點
玉荷包價跌 農糧署：已辦促銷
整型美容手術費 國稅局:不可申報列舉扣除
央視大火案再拘3名官員 扯出「經濟問題」
農委會補助台東花蓮稻作不捻實損失
張榮恭：民進黨公職登陸 共同推進兩岸關係
千人木屐踩街 中市特色民俗慶端午
金門端節飄酒香 金酒回饋券第二次發放
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不用花大錢上健身房 電玩公司推出塑身軟體
濁水溪溪水濁唱出愛鄉土 陳維斌贈曲雲林
施文儀：台灣疫情第三級 尚不需全面戴口罩
布農族打耳祭 老獵人憶往事
首屆「重慶.台灣週」簽約金額達383億元
端節連假金澎航線爆滿 將加開班機疏運
提升形象 證交所主辦2012年WFE年會
端午節無法會客 陳水扁北所吃粽子勤寫作
村上春樹新作「1Q84」未上市而轟動搶購
宜蘭二龍競渡揪尾索 消失20多年再重現
陸龍舟黃金粽 工藝園區另類端午體驗
宏都拉斯外海強震 震區3國嚴防海嘯
金大中夫婦赴靈堂 悼念盧武鉉
綠委：政院版文創法草案 偏文創輕產業
H1N1法定傳染病是否降級 防疫中心評估中
桂綸鎂化身檢疫官 宣導H1N1防疫措施
創作濁水溪溪水濁 陳維斌表達熱愛鄉土語言
宜蘭礁溪二龍競渡 上演浪漫求婚記
歐股開盤走跌 倫敦下挫1.33%
規模7.1地震 釋放能量相當一半921地震
中市男子遭中國境管 偷渡金門欲返台
75歲劉金標 京滬騎1668公里創紀錄
貢寮露營區傳自殺案 男子在涼亭上吊身亡
在世界轉角遇見愛 登台北電影節票房冠軍
男籃東亞資格賽 林志傑張智峰因傷退出
北美館明端午詩會 詩人談詩畫裡的世外桃源
更新監視錄影系統品質 北縣建構治安防護網
竊車解體銷中國 高市警起出大批零件
真假莫辨 南韓仿冒品展示令人嘆為觀止
台北龍舟PK賽 北市府隊5秒小勝總統府隊
法網女單 第7種子庫茲妮佐娃闖進第3輪
雅虎執行長：出高價就願出售旗下搜尋引擎
24疑議題 基測委員會：均維持原答案
高齡婦產唐氏兒機率高 國健局籲善用檢驗
星財長為淡馬錫去年大虧損辯護
台鐵推出半直達自強號 北中299北高599元
泰清邁動物園新生小貓熊 可愛健康女寶寶
75歲劉金標挑戰自我 大陸騎車1668公里
中正紀念堂牌匾復名 民進黨：民主倒退
金門珠寶行火警2死 起火原因待鑑定
台灣駐港機構參加香港國際龍舟賽
龍躍林園 高雄縣長杯龍舟賽熱鬧登場
法國文化部買下默劇大師馬歇馬叟生前收藏品
中職獅勝牛 李瑋華拿下職棒生涯首勝
星外交部：東協不會開除緬甸會籍
第098106期今彩539及3星4星彩開獎結果
星反對黨領袖呼籲廢除集選區制度
第098043期威力彩38樂合彩開獎結果
上海世博會明年4月30日舉行開幕慶典
貝里斯遇強震 馬總統召集會議確認狀況
強震侵襲宏都拉斯 傳出1死1傷
中職 La New勝兄弟 新莊球場3連勝
香港衛生署：不排除出現更多H1N1確診案
巴布亞紐幾內亞發生規模5.1地震
許添財將登陸 吳伯雄:有助兩岸和平發展
宏都拉斯強震震倒房屋 15歲少年喪生
吳伯雄：盼台商投資重慶 鼓勵陸資登台
石油輸出國家組織決定維持每天2484萬桶產量
貝里斯地震無重大災情 總統後續行程照常
丹麥學者：擴大交流對兩岸有利
泰國7成民眾滿意總理艾比希執政表現
中國首個火星探測器將於今年下半年升空
今彩539及3星4星彩派彩結果
多空因素並存 亞股漲跌互見
第098043期威力彩頭獎摃龜
法網女單 楊科維琪力克賴芭莉科娃晉級
倫敦金融城市長：樂見兩岸簽署ECFA
美上週首次請領失業金人數低於預期
法網女單 大威找回球感險勝莎伐洛娃晉級
已4人喪生 宏都拉斯強震死亡人數恐還將大增
法網公開賽 費德瑞戰4盤擒對手 挺進3輪
因應北韓核子試爆 安理會研擬實施制裁
法網賽 小威輕騎過關 謝淑薇闖過女雙混雙
通用汽車破產重整新案 獲政府與債權人支持
G20經濟危機高峰會 9月底匹茲堡舉行
美前國防部長建言 外交無效應考慮對北韓動武
人紅是非多 英大嬸蘇珊考慮退賽
美官員：北韓部隊無重大調動
今天的台灣英雄：鼓霸大樂隊傳唱台灣50年
日本4月份失業率升至5.0% 2003年11月來最高
媒體大亨梅鐸：約10年報業將被數位化取代
馬總統：夫人是稱職分身 感動也欣慰
通縮籠罩 日本4月份核心消費者物價再跌0.1%
中國流行病專家：大陸本土傳播風險日增
蕭副總統工作內容 馬總統：不需要調整
盧武鉉移靈首爾 瞻仰民眾淚灑街頭
宏都拉斯強震 總統：如有必要願提供援助
總統:感受貝里斯熱情支持 台灣會協助發展
通用汽車高級主管：美國政府不會接管通用
蔡英文:中國政策非急迫重要 尚未計畫訪中
台灣赴上海端午遊人數較去年增長1成
北韓核試爆後 美防長：不需要增加駐南韓美軍
馬總統闡述活路外交 提援外3原則
韓媒：中國漁船撤離黃海 北韓似將有動作
馬總統貝里斯國會演講 闡述兩岸外交理念
李光耀：亞洲受創大 美企業停止裁員才改觀
營建署：吉普越野車載客不合法 勿搭乘
克萊斯勒執行長：如不與飛雅特結盟將解體
馬總統：新兩岸政策 美中台三方鬆口氣
審前羈押 德美日對重罪被告權益嚴格限制
歐洲高球賽首輪韓森領先 勞瑞職涯處女秀欠佳
周美青貝里斯熱力四射 獻出外交處女秀
水稻不稔實 花縣府籲災農速申請補助
南韓嚴密監視中國漁船撤離南北韓海疆分界線
馬總統：ECFA勢在必行 不需進行公投
盧武鉉葬禮防暴動 首爾1.5萬警力嚴陣以待
馬總統仍不表態是否兼任國民黨主席
法網公開賽 戲劇化復出杜琪克背傷含淚退賽
綠營縣市首長訪問大陸 總統：自然的發展
歐巴馬會晤阿巴斯 對以色列升高壓力
北韓試爆 中俄傾向支持安理會制裁決議
電影音樂大師莫利柯奈音樂會 31日登場
NBA 詹姆斯大三元 騎士守住東區決賽希望
盧武鉉永訣儀式 李明博夫婦焚香拜祭
阿諾提案 加州公務員減薪5%
台貝簽訂資訊合作協定 兩國元首見證
福建首度專案跨省團 31日包船抵台
PGA殖民高球賽 南非克拉克抓7鳥登領先榜
民進黨推ECFA公投 藍營籲勿當選舉工具
廣東出現 中國首宗本土疑似病例
立院：協助文創 應增租稅優惠及融資取得
高市三民市場食好味 糯米大腸香Q味美
MLB 技高一等 道奇2-1擒小熊
民進黨：博弈須公投 ECFA不能雙重標準
完成聖母峰攻頂 江秀真等3人返台
高市警查獲偽造消費券 彩色影印手法粗糙
榮總下周評估蕭副總統出院時間
盧武鉉出殯日 數十萬南韓民眾哀慟送行
盧武鉉國民葬 李明博致祭遭嗆
跌破專家眼鏡 印度上一財年經濟成長率6.7%
假日出現H1N1第11例 患者自美返台
印度女網明星蜜爾莎傳出即將文定之喜
研考會民調 自認台灣人者逐年升高
中油：明起汽油漲0.4元 柴油漲0.2元
馬堅持ECFA不需公投 民進黨：已啟動連署
電影用聽的 配樂大師莫利柯奈來台演出
莫利柯奈小巨蛋音樂會 新天堂樂園受矚目
盧武鉉頭七遺體火化 群眾高呼「總統，再見!」
世衛：H1N1疫情1萬5510例 99死
要求六四平反 泰中國大使館前抗議
吳伯雄：民進黨很多人到大陸 現在只是化暗為明
上海有機展 台商漢方手工香皂大受歡迎
莫利柯奈配樂雋永經典 看電影有新註解
美師生團恐接觸新流感病毒 訪中遭隔離
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收黑 倫敦跌0.65%
美首次申請失業救濟人數降 專家：觸底徵兆
美財長下週訪北京 料將討論美預算赤字問題
美原油庫存量銳減 紐約油價站上65美元
華爾街股市拉尾盤 道瓊指數上漲逾百點
中美洲大地震 墨西哥到尼加拉瓜都感受威力
國際勞工組織：今年全球失業率最高可達7.4%
倫敦金融城市長：英國經濟出現復甦跡象
以色列空軍計畫增加無人駕駛飛機使用率
華時：美歡迎兩岸和緩 但應維繫台灣民主
數位電視手機將成巴西民眾消費夢想
難適應成名壓力 傳蘇格蘭美聲大嬸揚言退賽
巴西確認第11例新型流感 阿根廷增至37起
北極大冰原溶解對北美洲東海岸影響最大
華府歐亞短片展 台灣三作品6月公映
世衛公佈新流感疫苗病毒樣本細節
星H1N1新型流感病例增至4人 都來自境外
上海1例H1N1新流感疑似病例
全台今明多雲到晴好天氣 氣溫回升
上海旅遊局：陸客赴台自由行需有保障機制
加亞伯達省找尋中國油砂工人補還欠發工資
魔鬼終結者重出江湖 來勢洶洶搶票房
書香中國 中國高官「以書施政」正官風
新加坡歌手黃湘怡在星被判破產
宏都拉斯大地震 台灣僑民未傳災情
美今年首季法拍屋激增 市場待售屋數仍高
劉揆就任週年 法務部：掃黑肅貪績效卓著
天安門母親呼籲中國當局重新評價六四
駐美處：美國務院回應引渡協定是好發展
法務部掃黑金行動方案 查獲貪瀆金逾323億
巴拿馬新型流感確診病例增至107件
雪山隧道前車多 回堵車陣近20公里
饑餓30長青志工林水樹 愛心活力滿分
去年度縣市政府工程績效查核 連江縣墊底
調查：法國人較英人性感 然頭腦較不機靈
印尼摩鹿加發生規模5.8地震
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
福建爭取開放赴金門馬祖澎湖「個人遊」
去年全球氣候變遷績效指數 台灣居亞洲第3
訂速審專法解決訴訟延宕 法界看法分歧
解決積案提升品質 廣添法官新血必要且迫切
百勝出手助美國興建上海世博會最大展館
金管會:4月底國銀逾放比1.63% 與3月持平
南京用麻雀誘捕流浪貓充當兔肉出售
千島湖兩遊艇相撞1人遇難
蘇福龍凝聚力量 讓高縣大湖社區活力無限
元氣口香糖富含咖啡因 專家警告孩童多食風險
立院下週審產創草案 藍指增競爭力綠憂稅損
山東緊急叫停二套房貸首付2成做法
回歸12年北京為香港經濟股市帶來活水
東京築地市場鮪魚拍賣 外國旅客最愛看
歡喜瓷刻佛經暨奇木展 中正紀念堂6月展出
房地產回溫 中市業者：北部投資客回籠
南縣梅嶺香梅三號橋動土 預計9月完工
民進黨：把台灣放一中框架 是窒息性外交
游資多 店面辦公套房收益型產品搶手
新華社：中國通報首起新流感疑似本土病例
路平專案 郝龍斌慰問端節假期施工人員
中華民國駐教廷大使館端午節宴請神職人員
湖北女服務生拒姦殺人案 記者採訪遭圍毆
美國運通控告蔻特妮拉芙積欠巨額卡債不還
太魯閣落石砸傷男童 接駁送醫急救
農委會籲苗栗受災柚農6月1日前申請補助
房屋稅繳納截止期限 順延至下週一
連續假 農委會多處森林遊樂區可供遊憩
全球禱告日 31日台灣基督徒為轉化禱告
繼加州州府後 洛杉磯市府也將強制無薪徦
辨識護照高手 機場移民官偽變造集團剋星
美新型流感死亡病例增加 CDC宣布驗屍規則
馬來西亞副財長疑涉貪污醜聞
日池坊花道年會北市舉行 郝龍斌邀參與花博
首屆曼谷世界喜劇電影展 要讓觀眾笑哈哈
廣東深圳市2例新流感疑似病例 曾經過台北
中國版蘇珊大嬸 退休教師「聲動」大江南北
陸客小三通入境檢出高燒 送醫隔離檢驗
果凍矽膠重建乳房 病友心態較保守
備戰東亞資格賽 中華男籃隊展開集訓
發行公益明信片 歌手戴佩妮助社福團體募款
男子籌奶粉錢上網賣槍 遭警查獲送辦
景氣回升可期 德意志證券上調台灣GDP
因應北韓挑釁 美派代表團將與亞洲各國會商
NBA 詹姆斯大三元 騎士勝魔術
金門慶端午 首屆龍舟賽27隊競技
高市租賃腳踏車擴大規模 承商:入不敷出
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陳馮富珍：世衛對新流感仍不敢掉以輕心
大陸「史上最牛論文」 省名更換餘皆雷同
房祖名將在南韓電視講述成龍慈善歷程
青島男子商場縱火未遂 殺死1人殺傷9人
母語不敵英語 港府放棄強迫中文授課
免費出國旅遊開戶賺佣金?警籲勿成洗錢人頭
湖南副局長撞死2人拿65萬人民幣私了
日本4月失業率創近5年半新高 346萬人失業
明華園紅塵菩提 30日雲林登場
防疫措施6月調整 調降等級回復正常生活
捷運新埔站一男子跳入軌道 送亞東醫院救治
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
CK124山海郵輪之旅 6/7中部登場
伊朗高層官員指控美國幕後主使清真寺爆炸案
當個好幕僚 開南大學開設國會助理研習班
醫師：擔心洗腎不敢長期吃西藥 錯誤觀念
國民黨雲林縣長提名 候選號次抽籤出爐
鼓勵回歸田園 高縣府提供耕作農場
展開回收實驗 以色列擬用灰水沖馬桶與澆花
藍營週一會強化成員深度 首邀學者入會
北捷新埔站男子跳軌 送醫急救有生命危險
波音：亞洲中東區域緊張 波音有商機
龍洞四季灣新面貌 海泳湯屋嶄新體驗
男子捷運新埔站跳軌 捷運警察隊調查原因
玉荷包60年老欉 曹啟鴻促銷打品牌
福隆沙雕玩國 30日午前免費入場
大里傳縱火案 男子酒後燒燬前妻汽機車
日宣佈頒贈89歲女星森光子國民榮譽獎
信上帝真得救 聖經詩篇擋子彈牧師死裡逃生
外交部：45國或地區列黃色旅遊警示
上海確診第4例H1N1流感病例 座艙長罹病
活化牡丹社事件 古戰場入口意象揭幕
歐股開出紅盤 倫敦上揚0.63%
湖北新推大三國誌展 再掀一波三國熱
第11例確定病例曾搭巴士 司機列調查病例
中國體操選手訪台 沒錯過阿里山日月潭
重慶1名校長5位教師 合教1個學生
詩人談世外桃源 台灣東部和離島很符合
報導：北韓傍晚又發一枚射短程飛彈
世衛籲各國規定菸盒加圖片警告
外雙溪傳意外 15歲國中生溺水命危
新世代女性培力營 婦團邀女學生加入行列
水上摩托車橫渡海峽 中途失動力全平安返航
兩岸孫中山珍貴文物將在上海聯合首展
高公局：30日午後首波端午連假北返車潮
南韓通訊社：北韓新發射短程飛彈 類型不同
吳伯雄率團抵達杭州訪問
麥克阿瑟基金會提新計畫 因應亞洲多項挑戰
向國外購250萬劑新流感疫苗 疾管局6/1下單
MLB 芝加哥小熊投手贊布拉諾發飆遭禁賽6場
七頂峰攀登隊慶功 程鯤想辦登山學校
施文儀:若無新本土病例 明可調降防疫等級
陸媒：美財長訪中不就人民幣匯率大作文章
國民年金保險費可列入綜所稅列舉扣除
汪岷：泰國警方逮捕3名大陸民運人士
若安理會實施制裁 北韓矢言採取反應行動
北韓再度發射短程飛彈
新型流感巴西新增3例 總數14例
英大嬸歌手蘇珊：將參加選秀節目決賽到底
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大陸體操奧運金牌軍苗栗演出 掌聲不斷
基測量尺分數公布 專家:錯3題上建中沒問題
基隆晚間傳出老翁採竹筍失蹤 警消全力搜尋
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中職 陳志偉再見三壘打 興農勝兄弟
法網男單 喬科維奇輕取斯塔科夫斯基晉級
臺北聽奧：新力量演唱會 非聽奧系列活動
吳伯雄：兩岸應加速互動交流
日本工業生產數據報佳音 亞股收紅
菲新型流感病例再添4人 8天來增至14宗
美元兌歐元創低點 國際油價飆破每桶66美元
開除緬甸東協會籍聲浪大 泰籲緬傾聽呼聲
台灣阿媽上海賣南部肉粽 滿足思鄉遊子
法網女單 伊娃諾維琪擊潰對手晉級第4輪
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本期大樂透頭獎摃龜
美國第1季GDP萎縮5.7% 優於預期
保護網路安全 歐巴馬將設網路沙皇
竹市鬧區服飾店遭歹徒持刀搶劫 警偵辦中
緬甸反對黨：嚴重擔憂翁山蘇姬健康狀況
法網女單 莎菲娜擊敗帕芙尤申科娃晉級16強
捨不得 泰盼貓熊寶寶延緩送回中國
南韓教授：北韓升高核武動作 有特定目的
印度海軍擊退海盜 商船安渡亞丁灣
陸克文呼籲國際社會 對北韓採有力金融制裁
法網賽 納達爾直落3輕取修威特 挺進16強賽
美官員:衛星照片顯示車輛往來北韓飛彈發射場
北韓是否確曾進行核試 美初步檢驗尚無法確定
可能聲請破產 通用預定6月1日舉行記者會
再射長程導彈？ 美：北韓2處有車輛活動
今天的台灣英雄：吳增棟磨亮金門砲彈鋼刀
馬總統抵瓜地馬拉 展開雙邊會談
國內首家飛機餐廳『A380空中廚房』進駐台北信義商圈
多倫多台灣商會新舊會長交接
下海挑戰極限 泳士從龜山島游回頭城
人生70才開始 漁民劉生根用畫紀錄漁業史
中國現新流感2代病例 世衛：無社區傳播
溫家寶南巡後 國台辦擴編成立「政黨局」
美防長不接受北韓擁核 重申協防亞洲盟邦
董氏：每包菸價若破百 4成吸菸族願戒菸
端午假期雪隧大塞車 凌晨1時才順暢
抗議北韓核試 傳中國取消陳至立平壤行
韓媒：南韓經濟遭兩岸合作追擊
韓媒：北韓移動洲際飛彈至發射場
安潔莉娜裘莉拍片頭部受傷就醫
上任4個月 歐巴馬民意支持度維持高檔
法網女單 伊娃諾維琪與莎菲娜雙雙晉16強
薩國世界展望會將以感激心情歡迎周美青
觀賞周美青打擊樂 馬總統大讚精采絕倫
董氏基金會籲修法 擴大菸害警示圖文
波蘭華沙市議會授予達賴榮譽市民稱號
緝毒人員身懷絕技 防堵毒品入境危害國人
美國防部長在星警告北韓不得轉移核技術
推動考選業務 楊朝祥貼近媒體與民意
美國防部長 呼籲緬甸立刻釋放翁山蘇姬
安理會制裁效果不大 西方盼中國施壓北韓
蓋茲：美國在亞洲將從保護者轉型為合作夥伴
NBA 布萊恩35分 湖人勝金塊晉級總冠軍賽
不同海洋活動風貌 全新龍洞四季灣開幕
營建署：玉山步道上黑熊現蹤 遊客小心
北韓發展核武 美國防部長憂亞洲軍備競賽
60多年來UN損失2500多位維和人員 去年最多
經建會消費券第一季影響報告 六月初出爐
NBA 湖人淘汰金塊 再闖進冠軍賽
MLB 艾塞維斯強投 洋基勝印地安人
沙很大 福隆沙雕季擠爆瘋沙民眾
赴日打工度假 6月初受理申請
吉拉迪：張伯倫不會到牛棚 建仔先發還未定
中國反對北韓擁核 促亞洲國家冷靜
馬總統抵瓜地馬拉 兩國元首發表聯合聲明
六四20周年 學運領袖齊聚華府
加國企業併購歐寶汽車 德國拍板定案
新流感黃色旅遊警示 新增匈牙利愛沙尼亞
挑戰龜山島游回頭城 11支隊伍成功
馬總統訪貝達共識 雙方將強化農漁業合作
紅牛能量飲料含古柯鹼 調查局查獲1萬餘箱
在薩爾瓦多 馬總統有可能與希拉蕊不期而遇
泰出現第3個新型流感病例 前2名患者已康復
周錫瑋:打造坪林低碳環境 交通改採電動車
再添3例 以新型流感患者增至17人
南投假日車禍 大客車衝落溪床10餘學生輕傷
吳伯雄訪問杭州 參觀連橫紀念館
魯班公宴祀典 劉揆:傳統工藝開發文創產業
與韓國卸任總統大不同 布希柯林頓同台說笑
吸菸導致肺癌警示 老菸槍印象最深刻
傑雷諾交出「今夜」主持棒 臨別不忘再搞笑
加州破產危機 終結選民對阿諾迷思
王金平：台灣尼眾堪稱世界最大比丘尼僧團
立院「平反64事件」決議文 藍：用字遣詞要微調
中國大陸有新流感21確診病例1疑似病例
陳逸飛吹單簧管的女孩拍價近台幣3360萬元
哈利王子紐約行 只做善事不上夜店
響應飢餓30 迷你車車友組車隊遊高市
防疫不鬆懈 賣場強化環境消毒及健康管理
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郭采潔抱病做公益 義賣T恤兼代言
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含微量古柯鹼 衛署:紅牛能量飲料全面下架
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環球學院印尼生單車環台感恩行 宣揚環保
遠離電腦 荒協邀小朋友走進大自然
進口飲料含古柯鹼 少數通路有售已下架
法官：6月1日可能裁定飛雅特收購克萊斯勒案
三之三教育集團成立 上海台商轉型第3產業
中職象牛之戰 票房連賣2滿場
長榮：會續租高雄港碼頭
新聞小百科：古柯鹼
國際龍舟賽閉幕 郝龍斌:台北發展水上活動
客運車衝落溪床 乘客6名學生住院觀察
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德衛生單位：含古柯鹼紅牛可樂無害健康
蓋茨：美國不會接受北韓成為核武國家
陸克文：澳將辦高層會議 推動亞太共同體
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬將任命網路沙皇 遏止網路攻擊
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加國企業併購歐寶新計畫 德國開會議細思量
英曼城足球隊巴西前鋒有意返國效力
美過半數民眾支持大法官被提名人索托瑪約
軍警運送致死泰判無罪 國際法學家委會不滿
大陸崛起為香港帶來新機遇
H1N1新型流感巴西增至16例
全台持續好天氣 日夜溫差大
法網賽 李娜苦撐膝傷 首度打進16強
雅羅育總統今訪韓 兩國將簽署10項協定
中國研定外國人漢語口語水平測試標準
Win 7加速PC售價下滑 低價量大廠才是贏家
拍照門主角馬中飛聘律師控告台灣一媒體
法網賽 夏拉波娃恢復功力 挺進16強
腰圍比BMI更具健康指標 拒當小腹婆
福建首家專營台灣商品的量販超市營運佳
美第一季經濟萎縮5.7%
上海流感新聞處理過程台灣人士指未透明化
中國家電下鄉再進城 通路業者喜孜孜
家電下鄉 台電腦廠經營品牌替未來鋪路
家電下鄉 奇美電布局早 友達成長大
福建將舉辦首屆海峽兩岸大學生創業洽談會
甲狀腺亢進影響生活 及早就醫遠離困擾
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
港媒：誠意和操作設計得當馬胡會非不可能
大陸台生設部落格表達學歷認證心聲
蒸餾酒稅額調降 台酒推老滋味紅標米酒
報稅期限倒數 3天 網路申報近266萬件
2010冬運會入場券凍漲
北市公立幼稚園7校額滿 第2階段6/1登記
南投總達客運追撞小貨車 13人輕重傷
所得稅稅額 2萬元以下 可至超商繳納
大陸消費者團體籲電視減少吸煙鏡頭
報稅最後 1天 北市國稅局增12處臨時收件
中國監測發現代理木馬新變種電腦病毒
林試所歡迎民眾參加週日鳥類多樣性活動
房祖名在南韓戲稱自己比成龍便宜又好用
女慣竊疑患躁鬱症行竊成癖 住處如精品店
教部學產基金 嘉惠6萬多低收入戶學生
廣州歹徒強迫別人犯案 先打斷對方手腳
日兵庫縣60名感染新型流感高中生全部復原
原住民自製動畫片 阿布傳說31日首映
豐富原住民圖書 桃園愛的書庫啟動
搖滾樂製作人史派克特判刑19年至終身監禁
歐巴馬透露大選期間總部網站遭駭客入侵
高資低考嚴重 97年普考9成6專科以上學歷
中華電信嘉義鹿草區 6/1深夜暫停通訊
提升太魯閣安全 6 團體捐2100頂安全帽
陳其寬90冥誕 故宮6/1推紀念畫展
想留學先作功課 台中圖書館幫助圓夢
金管會：推動海外企業來台上市已有成效
六四事件20年 大陸學運要角將齊聚華府紀念
1小時內連吃7顆粽 大陸外籍船員送醫院
全球熱愛生命獎章12得主 6月會師台灣
陸資買廠辦住宅可能成聚落 比門面比氣勢
新流感衝擊旅遊市場 暑假出國殺很大
槍殺女星 美傳奇音樂製作人遭判刑19年
星報：兩岸和平不可迴避 民進黨應自我調整
不信愛妻服毒自殺 雲南1男子家中停棺2年
意圖暗殺李柱銘 2名男子被捕
宋徽宗「寫生珍禽圖」人民幣5510萬賣出
中國首宗新流感本土病例 疫情升至第3級
藍委提取消中國商品廣告限制 綠營有疑慮
施文儀：未增本土病例 疫情明可降回第2級
新聞局台灣紀事報停刊 6月推出今日台灣
立委建議 衛署網站公告合格醫師證照資料
福建泉州報告1例新流感疑似病例
法氣象主播人氣旺 新片愛情3溫暖展魅力
大陸出現Ｏ姓怪姓 重慶張勇特多
氣候異常 苗花東農作物受損獲專案補助
如在大陸置第二個家 陳文茜首選杭州
以色列今年首季失業率達7.6%
防疫免驚 口罩搶購潮稍減 乾洗手不缺貨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
女子割腕跳樓自殺 基市警方調查原因
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遭北韓拘押女記者家書曝光 靠打坐保持樂觀
東亞運資格賽 楊玉明扭傷周士淵遞補
端午連假 基隆兩起車禍1人被燒死
因應H1N1 大學指考備口罩試場全面消毒
衛署：醫師證照資料查詢 網站早已建置
全球銷售量增加 汽車業展現樂觀前景
完全執政壓力大 政院動員請託通過優先法案
丹麥首相會達賴 中國外交部強烈抗議
殺害薩國總統當選人兒子兇手 被判16年徒刑
戴秉國：新興大國崛起是世界主要發展趨勢
生命領航 楊謹華義賣為脊髓傷友募款
馬曉天：中國反對核擴散主張朝鮮半島非核化
選升格後台中市長？胡志強：再好好思考
防衛大臣：日本不會率先發動攻擊
美元貶 投信：可投資原物料及內需題材股
Windows 7將上市 一體成型電腦成市場焦點
新加坡書展台灣館開幕購書者如潮
南韓報導 北韓準備再次發射長程飛彈
四家台灣光電巨頭決投資廈門逾一億美元
星發明展台灣參展團展現巧思與創意
龍舟賽馬國男女選手結緣 郝龍斌贈禮祝福
求是雜誌：堅持加強堅持社會主義核心價值
上海中芯學校愛心義賣 捐助貧病兒童
重新執政 國民黨18次全會將重返中山樓
雪隧端午連3天塞車 國道明將現北返車潮
執政重返中山樓 國民黨應更具高度與視野
看好奪魁 英歌唱大賽參賽者蘇珊大嬸將登場
中職 吳偲佑5局好投 La new勝統一
成田機場女店員確定感染新流感 千葉縣首例
金門小三通又篩出1發燒旅客 已隔離採檢
吳伯雄今抵南京 明獲頒名譽博士學位
東協南韓峰會擬延長合作框架 談投資協定
法網女單 庫茲妮佐娃快速收拾辛克晉級
法網女雙 謝淑薇第三輪再傳捷報
泰紅衫軍將發行報紙 6月還要大集會
北京出現第6例H1N1新流感確診病例
歐巴馬籲國會 儘快通過大法官人選索托瑪約
美實驗室超級雷射亮相 可製造星球核心高溫
國際鼓藝團踩街 新莊充滿異國風味
中職 張建銘謝佳賢3分砲 興農勝兄弟
X Japan台北開唱魅力發燒 張惠妹哈林朝聖
總統訪瓜國 維安安排引發兩國隨扈爭議
台商建造中國首座職業體驗館暨英語村
北高副市長出席橫濱開港紀念 和中田宏會談
新流感北京福建各添1例 廣東又添疑似1例
俄日一致認為 必須強力回應北韓核子試爆
舉辦少女派對遭拍 義總理成功攔阻照片見報
經濟指標稍見樂觀 道瓊指數5月上揚4.1%
法網女單 楊科維琪輕取葛羅斯晉級16強
吳伯雄會晤梁保華 盼江蘇多赴台旅遊採購
支持「六四」 丹麥雕塑家被拒入境香港
男子疑似跨越鐵軌 遭台鐵太魯閣號列車撞斃
祖國如此沈重 昆德拉婉拒返國參加研討會
安理會制裁效果不大 西方盼中國施壓北韓
六四20周年 學運領袖齊聚華府
卸任總統命運大不同 布希柯林頓同台說笑
肯德基「雙響咔啦巨無霸」上市 6/6說通關秘語免費送7000個
黃金 第三季持續看好
外交休兵發功？薩總統就職中國未派代表團
與全球同步 新聞局推出網路電子報
陳菊登陸效應 國台辦擴編成立「政黨局」
兩岸通訊產業交流 工信部2司長將來台與會
戰亂分隔一甲子 老夫婦補辦婚禮彌補遺憾
疑飆車惹禍 國道六號12輛車追撞
不畏當局 香港舉行六四事件20週年大遊行
南京大學授予吳伯雄法學名譽博士學位
馬總統伉儷互動妙 增添出訪話題
台商端午節聯誼 107台商協會明訪台北港、工研院
扁案追加起訴 法界：部分法源恐有爭議
兩岸議題成政治主軸 民進黨態度受矚目
香港超市停售紅牛能量飲料
H1N1出現第12例 來自紐約
吳伯雄會朱善璐 促南京企業家赴台投資
南京中山陵將為吳伯雄謁陵再開中門
吳伯雄明晉謁中山陵
總統隨扈邦交國被擋 外交、國安「凸槌」
馬總統抵薩爾瓦多 受到盛大歡迎
面臨中國批評 達賴：訪丹麥無關政治
法網賽 阿根廷波特羅過關斬將 挺進16強賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬籲國會勿玩政治 儘速通過大法官提名
前北約將領：北韓問題關鍵在北京
派提特受傷 建仔提前先發？ 洋基未決定
賽普勒斯證實第一起新流感病例
蘇格蘭大嬸歌手蘇珊歌唱大賽屈居第二
G8將加強合作 打擊恐怖主義和海盜
爆冷 英大嬸歌手蘇珊選秀決賽落敗
今天的台灣英雄:謝明景單車遠征募款助貧童
法網女單小威廉絲晉級16強 怒罵對手作弊
大黑馬 街舞團體Diversity奪英選秀冠軍
藥廠副總開小黃 趙樹德不怕遇到熟人
賓士車當小黃 林祺勝開創事業第二春
全台晴朗早晚有涼意 3日鋒面到
馬總統伉儷訪薩下榻中美洲首家5星級飯店
券商：端節後台股震幅恐加大 高點仍可期
債權人對提議不發一語 通用汽車更接近破產
法網男單費德瑞苦戰晉級 喬科維奇意外落敗
不畏變盤 投信：台股節後拉回可逢低布局
台北電腦展創新設計獎 5金質獎明揭曉
湖南帥哥賣燒餅大紅 遭鄰店砸毀
接替鸕鶿老士官長 綠頭鴨長伴龜山島
台商盼大陸開放申辦民辦學校
海貿會率團 大陸企業採購首發團下午抵台
總統問神殿石頭如何黏著 周美青：三秒膠
法網男單 好友相偕晉級 法國保留奪冠希望
Flash市況烏雲滿佈 模組廠Q2營運添變數
歐巴馬：如政府不插手 通用汽車面臨解體
法網女單 史托蘇兒爆冷淘汰狄曼提娃
華航鳥擊事件 因機場滅鼠引來老鷹覓食
中共中央巡視組高層異動 確保年輕化
端午收假日 國道發生汽車追撞及火燒車
中央氣象局氣象報告
專家指若H1N1新流感基因改變殺傷力可增強
檢疫醫師和檢疫犬 國境安全把關靈魂角色
英選秀節目 素人歌手奪亞軍感謝粉絲支持
扁家案續審 本周進入追加起訴準備程序
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全球華文網路教育研討會 6/19舉辦
中國明天啟用餐飲服務許可證
中國未成年孤兒超過57萬3千人
創造商機 花蓮石雕藝術季推動異業結盟
雪隧上午10時後車流漸多 11時啟動匝道儀控
日大胃王擊敗老美 6分鐘吞5又3/4個披薩
MLB 沙巴西亞封鎖老東家 洋基拿下印地安人
兩岸平板顯示業研討6/2登場 將簽合作協議
歐巴馬依約帶蜜雪兒看戲 遭共和黨抨擊
乘獨木舟輕鬆划 身障人士興奮寫在臉上
避免污染空氣 安徽強力禁燒秸稈
急診待5天始知肺結核 台大:不至於院內感染
NBA 魔術降服騎士 14年來首度打進總冠軍賽
桃園職訓中心多元課程 開創求職者春天
北京學者：中國經濟或二次探底
醫學生下午上街頭 要求國外醫事學歷認證
NBA 睽違14年 魔術再闖總冠軍賽
上山採竹筍失蹤 老翁連假最後1天奇蹟獲救
大白天遭搶 法國珠寶店損失600萬歐元
農田?婸\工作室 侯加福揮灑石雕夢想
民進黨：ECFA公投 8月前完成第一階段連署
恐嚇來台中國體操隊 男子落網
美防長：美國與中國需建立透明軍事關係
免收費 國道清晨車流量例假日1.6倍
大陸漁工被捕獲鯊魚咬傷 送醫急救
PGA殖民高球賽第三輪 克拉克獨居領先
金管會內部組織調整 6月起運作
6/1菸捐調漲 47萬人可獲菸捐補助健保費
國防部將辦就業座談 助退役官兵順利謀職
看好產業前景 鴻勁及華楷擬中科投資設廠
福建專案核准跨省陸客團 抵達基隆港
美男子闖入沒通報 緬甸指翁山蘇姬蓄意包庇
金融研訓院6月辦研討會 探討主權財富基金
坐計程車大不同 大陸人喜歡坐前座
第12例新流感確定病例 入境33歲男子
南京婚禮鬧過頭 伴娘投湖自殺
女網好手楊科維琪坦承愛看男網 常不識對手
南韓又增4新型流感確診病例
伊朗國內線班機有炸彈 緊急降落順利拆除
教育111 北市推動學校認證供選校參考
探討通傳發展 兩岸下世代匯流論壇6/5登場
新加坡宣布第五名新流感確診病例
年底前 期交所免收有價證券抵繳帳戶管理費
花東一期稻不稔實 農委會每公頃補助8千元
星巴克在大陸賣粽子 市場反應佳
紐時：通用債券持有人通過以債換股協議
馬總統宴請柯隆 提願參與瓜國古蹟維護
廣西桂林與高雄市業者簽旅遊合作協議
美以再談化解以巴衝突 以色列踢到鐵板
美報告：複方療法能減緩非小細胞肺癌惡化
小聯盟 林哲瑄手感火熱
北捷小碧潭支線 6/10恢復營運
通膨疑慮升高 黃金攀抵980美元 週線收紅
北京餐館菜中有鐵絲 店長當場吞下
531世界禁菸日 南投縣拒菸迎書香
胡適與陳獨秀等友人信札高價拍賣
統計：1至4月壽險業總保費收入年減8.6%
印度國會下院議長將首次由賤民女性出任
報稅明天截止 國稅局延長服務至晚間 8時
疑天乾物燥 北部濱海公路漂流木火警
廣東佛山市確診第7例H1N1新型流感病例
石門白沙灣驚傳大學生溺水 1獲救1搜尋中
參選院轄市長？胡志強：升格後再思考決定
泰確認第四名新型流感病例 但病患已康復
廈門舉行兩岸退役將領高爾夫球邀請賽
發展葡萄產業 二林盼成台灣葡萄酒代名詞
二林葡萄酒成台灣葡萄酒 品質行銷優先
南京舉辦紀念孫中山圖片展
黎巴嫩塞普勒斯與越南 外交部列黃色警示
福建報告第4例輸入性H1N1新流感確診病例
連7天未有本土病例 新流感疫情降為第二級
夏月電費明起實施 7月起擴大節電折扣優惠
立院休會倒數 集遊法修正等案朝野無共識
酒店揮霍缺錢 男子爬窗偷加油站
中國海貿會長率團來台 擬購電器資訊等產品
64將屆 民運人士盼總統應支持大陸追求民主
雪隧速限放寬效果有限 高公局籲走省道
伊斯蘭教開發銀行貸款敘利亞擴建發電廠
醫師法修正案 有機會就排入委員會議程
巴基斯坦：未來兩三天內殲滅塔利班殘餘份子
民進黨：依立委選區設服務中心 7月先試辦
日相麻生助理：大選可能8月舉行
法鼓山南投辦活動 感懷聖嚴法師
中職 La New大勝統一 強森回鍋後首勝
中職 廖于誠完投 象勝牛
香港強化自身優勢 深化中西橋樑角色
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
申請延繳所得稅者 明天也要完成申報
太魯閣九曲洞落石傷遊客 送醫無大礙
瑞典盜版黨民調看好 可望拿下歐洲議會席次
台中家扶助人無數 胡志強稱譽是兒童陽光
守護全家族 趙明珠自強母親當之無愧
防勾結 上海嚴格限制檢察人員與律師交往
中國自有品牌大飛機2016年投入市場
龜山一男子遭電箱電死 死因與身分待查
6月題材多 具Wimax概念台廠受惠
日媽祖會創立30周年 馮寄台盼增進台日關係
原民創作阿布傳說動畫 族群傳說展現原味
漢光兵推明登場？國防部不證實也不評論
印度新政府稱將與東協簽署自由貿易協定
全球中央揭祕:不同血型吃同樣食物效果不同
2000醫學生上街籲速修醫師法 九把刀聲援
7月起擴大電費折扣 台電授節電妙法
高市義賣黑鮪魚 茂伯化身愛心大使炒熱買氣
感染病患滯留急診 院內感染防線壓力大
美要求凍結屯墾活動 以色列態度頑強
蕭副總統術後良好 榮總：近期應可出院
扁案追加起訴適法爭議 特偵組：上法院攻防
慶祝端午 客家八音民謠戲曲曼谷演出
紐約時報：上海全力準備 世博經費超越京奧
教部：各縣市閒置校舍119所完成再利用
台青音像創作賽 樹德科大台南藝大並列第一
黃金避險抗通膨 可以2成資金納入資產組合
印度8城市名列全球外包風險最大地區黑名單
數千港人參加「六四」20週年大遊行
通用汽車崩潰象徵藍領王朝終結
1至4月壽險初年度保費收入 銀行通路占6成
矯正兒童偏食 父母先要有7大正確觀念
美飛毛腿蓋伊發威 跑出男200米歷來第3佳績
東京舉行八田與一紀念文化活動獲好評
高市首座文學步道啟用 詩意濃厚
WHA後 外交部研擬下階段參與國際組織策略
大學生白沙灣溺水失蹤 警消明將持續搜救
出席基督教禱告會 朱俶賢葉金川感動拭淚
有夢最美 英大嬸蘇珊寫下娛樂業傳奇新頁
美汽車業面臨清算日 全球勢力版圖重洗牌
北縣三芝鄉發生民眾鬥毆 4人受傷
北京浙江各增1例H1N1新流感確診病例
塞塞塞 雪隧最慢時速只有20公里
台灣出生澳籍小提琴家陳銳 比國音樂賽摘冠
重慶礦難 兩人被停職3人被拘捕
抓住不認識女性手腕跳落鐵軌 日大學生被捕
分析師：歐寶躲過一劫 終究難逃破產命運
反制北韓 美日韓考慮動用較強硬措施
越南首度出現新型流感病例
參加慈善馬球賽後 英哈利王子結束紐約行
研究：荷爾蒙療法增加肺癌死亡率風險
中共南京市委書記朱善璐將訪台
兌現大選承諾 歐巴馬夫婦紐約浪漫約會
蘇格蘭美聲大嬸輸了比賽 贏了未來
大陸青少年吸菸人口1500萬
飛來橫禍 騎士行經新莊遭槍擊死亡
法網連爆冷門 納達爾與伊娃諾維琪雙雙出局
法網 納達爾輕敵失荊州 不敗神功遭破
法網賽 夏拉波娃挫李娜 挺進8強賽
法網賽 戴維登柯擒佛達斯柯 挺進8強賽
通用汽車54%債券持有人支持財政部重整新案
通用汽車預定聲請破產 歐巴馬將發表談話
傳又將試射 北韓洲際彈道飛彈運抵發射基地
墮胎醫師遭冷血槍殺 歐巴馬震怒
美一後期墮胎醫師遭刺 歐巴馬譴責暴力
MLB 王建民中繼3局無失分
法網出局納達爾只想回家游泳 祝費德瑞摘冠
王建民好投 吉拉迪：可能取代派提特先發
歐鴻鍊：柯隆感謝馬總統造訪 訪瓜效果好
緋聞女模前男友：義總理沒跟她發生性關係
薩爾瓦多外交部長感謝台灣協助
孫中山奉安80週年 中山陵花上億元整修
歐鴻鍊：傅內斯指應和中華民國維持邦交
王金平：開臨時會要有正當性 勿常態化
金門小三通高燒女子 排除感染新流感
殖民高球賽史崔克延長賽勝出 克拉克飲恨
通用申請破產保護 白宮再提供300億協助
傳通用將聲請破產 美政府將再金援300億美元
吳伯雄赴南京中山陵謁陵 情緒激動
試射長程導彈前奏？ 北韓擴大禁航海域
希拉蕊赴薩祝賀 將與馬不期而遇
王建民3局無失分 專家:他將很快回先發
隨扈遭擋？國安局、媒體說法差很大
談六四平反 呂秀蓮：胡錦濤應寬大為懷
傅內斯向馬總統承諾維持與台灣邦交
衛生官員：星遲早會出現新流感社區傳染
小聯盟 鄭錡鴻無失分勝投
星報：中共自信增加將要求處理兩岸政治課題
紐時：王建民重返先發最佳時機 擠掉休斯
古巴恢復移民和郵件會談 希拉蕊表示歡迎
吳伯雄指去中國化是逆流 朝野解讀不同
選台中直轄市長？胡志強：立場有些動搖了
國民黨：吳伯雄下午返國 將探視蕭副總統
馬總統：台灣將繼續爭取參與聯合國活動
因應降稅 紅標米酒今天起每瓶降至50元
美大法官提名人昔發言掀波 提名審查不會受阻
報導：英素人歌手蘇珊大嬸身心俱疲緊急送醫
塞車幸福說 官員致歉澄清非本意
國民黨主席改選 吳伯雄:依黨內民主機制走
世界兒童日 世展會籲認養愛的麵包
媒體報導上週密訪華府 蘇起明確否認
美財長蓋特納：全球衰退已減弱 籲進行經改
市府主管多贊成胡志強選台中直轄市長
周美青訪薩國 和認養童馬文相見歡
越南再傳兩起新流感確診病例 累計3起
富邦安泰人壽合併生效 坐穩壽險業老二
李水林：兩岸和衷方致遠 來台心情激動
薩國僑胞歡迎馬總統肯定政府兩岸政策
報稅最後一天 高市國稅局忙翻天
沈世宏:溫室氣體減量目標期程 盼行政決定
暮光之城獲MTV電影獎最佳影片
台灣出現新流感第13例 8歲加拿大亞裔兒童
南韓國防部：北韓似乎準備試射長程飛彈
六四將至 中國推新愛國主義教育活動
報稅最後1天 國稅局提醒百萬餘戶趕申報
因應新流感秋冬疫情 新疫苗採購啟動
郝龍斌：議員擅抹景福門黨徽不妥
周錫瑋：民調低有挫折感 但願承受
大陸台商參觀台北港 江丙坤：盼返台投資
吳伯雄南京搭機返台 王毅送行
加籍亞裔兒童台北轉機 台灣新流感第13例
國光生技獲新流感疫苗株 籌備國產疫苗
世界盃青少棒賽台中開打 市長不知經費被刪
新流感中國大陸36確診1疑似病例
吳伯雄：7月國共論壇以文化教育為主題
吳伯雄晉謁中山陵大陸民眾跟著喊「伯公」
孫中山奉安80年 吳伯雄謁中山陵
服務第一線 品質看得見
IATA規定素食捨馬鈴薯 台灣主廚旅客都埋怨
實踐世界資訊人權
泰國土耳其等國發生H1N1 列黃色旅遊警示
吳伯雄：稱島內絕無貶低矮化之意
吳伯雄返台王毅送行 兩人均強調雙贏互信
河南發現1例新流感疑似病例
台証證與凱基證正式簽訂合併契約
PMP培訓結業26天全班56人通過 東吳長宏北27再破全國紀錄
券商推案搶佔資金行情 統一證推出「A很大」強攻市佔率
南仁湖集團積極佈局大陸服務區有成 未來五年內將拓展為100對服務區
法航班機失蹤 巴西空軍持續搜尋
古巴同意與美恢復會談 商討移民與通郵問題
南非海灘鯨魚集體擱淺 55隻死亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
屹立不搖 倫敦大笨鐘邁入150週年
印度即將在東北邊境首次部署蘇愷30戰機
德法領袖聯手籲歐盟 領導世界克服金融危機
今天的台灣英雄：涂人成善盡守護鐵道角色
全台氣溫偏高 部分地區午後短暫雨
台股開盤上漲142.89點 為7033.33點
郭靜在樹上唱歌 拿下KKOBX單曲專輯冠軍
全球中央雜誌 蘇俊賓推薦漫畫書製造台灣
大甲家具工廠火警 1人葬身火窟
美元走弱 新台幣早盤勁升
中國反對運動詩歌第三部曲流亡詩集延後發行
大陸新食品安全法內容多記取毒奶事件教訓
「天外奇蹟」登上北美票房冠軍
油電混合車貨物稅降至零 經部:全力支持
北縣光復國小復課 學童領糖果歡喜上學
原住民草藥做手工皂 曾蓉菁為族人創業
鐵達尼號最後一名生還者去世 享年97歲
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
BY2簽唱會遭騷擾 歌迷機警護花
陸媒：美財長訪問中國將揚棄「抱怨外交」
通用汽車將從道瓊下市 卡位戰早已點燃戰火
僵直性脊椎炎 醫師：免疫系統失控引起
浙江淳安商人以家電下鄉名義賺黑心錢
拉美新型流感病例持續增加 智利跳增至276例
中央氣象局氣象報告(更正報)
中日將舉行第二次經濟高層對話
數據顯示5月中國經濟持續回升
中國正研擬新能源發展規劃
再試射？ 韓媒：北韓長程飛彈運抵發射基地
台股高檔整理 蓄勢挑戰7000點
亞洲油價直逼每桶67美元 近7個月新高
綠營：紀念64今年最冷清 與執政者有關
大學指考 3日寄發准考證
第四次江陳會在台南？許添財:不適宜
農糧署：6種肥料售價 即日起調降
通用聲請破產在即 美國製造業象徵凋零
經委會：經部一週內提報原住民區採礦報告
郭台銘激勵 大陸張家兄弟來台領生命獎章
馬國名大學誤傳錄取名單 4574名學生被耍
希拉蕊與13拉美國家外長在薩京集會
高鐵虧損減班 立委：找原始大股東增資
146位大專院校教師連署反對承認中國學歷
議員質疑營養午餐有異物 北市：加強把關
立院初審 私校教職員退撫採儲金制
李水林:陸企來台採購需要就買 金額上不封頂
攜帶1000多公克毒品逛街 高市警逮1嫌
華僑發放輪椅慈善義賣助巴西東北災民
營造拍片友善環境 高市設支援中心
照護及綠能方案 研考會：約7成民眾肯定
第8屆卓越新聞獎辦法公布 8月10日起報名
菸捐調漲 馬偕董氏辦戒菸週名人開講
外資匯入 新台幣中午勁升2.87角暫收
皇帶魚出現成功鎮外海 民眾議論紛紛
海貿會:陸企將陸續組團登台 採購4大類產品
男子飯後昏倒不治 檢方相驗釐清死因
基隆海關提醒注意免稅菸酒限量
中國限塑令成效不彰 9成5農貿市場未執行
中國官員：新能源領域產生新富翁
日實施新藥事法 超商超市可出售成藥
綠營質疑特勤條例侵犯人權 條文多遭保留
大陸暫停吉林一旅行社台灣遊業務
今年前5月中國大陸電力需求約減4%
收錢不辦法會挨告 女子一審遭判刑4月
海外兒童華語文能力測驗 洛杉磯將先行試辦
法物理學大突破 飛秒雷射加速檔案儲存10萬倍
34陸商與230台廠 將進行470場一對一洽談
嘉市消費券摸彩 第3名百萬黃金得主出爐
英科學家首次發現罹患睪丸癌基因
台股收盤漲63.66點 為6954.10點
韓駐星大使：南韓積極推動與東協自由貿易
阿枝羊肉爐遭洗劫 主嫌求處10年刑期
台股開高震盪 收盤上漲63.66點
6月台指期收漲23點 逆價差0.1點
資深藝人找出路 田露露放下身段賣豆花
未爆新感染 澳洲郵輪2000乘客獲准離船上岸
6月電子期收跌0.55點 金融期跌3.8點
赴日打工度假計畫上路 台灣青年申請踴躍
建案萎縮 高市建投公會：價量控制得宜
法品牌0.1克拉鑽石免費送 日本民眾大排長龍
高縣回歸田園農場開園 127人上工
挑戰7000點追價無力 台股漲多整理
日本交流協會:下半年盼強化台日學術合作
斷腿圓增高夢 澳洲女政治家長高8公分
香港銀行公會將觀察大摩精明債券事態發展
縣市合併升格案過關 南縣府樂觀
今年1至4月以色列新公寓銷售量跌9%
南韓與東協峰會將敦促北韓停止挑釁
台股漲63點 三大法人買超145.82億元
居澳印度人抗議種族暴力與警爆衝突 18人遭逮
廣西採購台灣水果 從高雄直航運抵廈門
調查局南機組查獲380公斤毒品 逮2嫌
蓋特納北大演講 支持中國擔更重角色
中國將調整核電發展規劃
乳癌治療新機 PARP抑制劑臨床試驗成功
百年老店台灣菸酒 投入便利商店戰場
皇族夢一場空 印尼名模淪大馬王子性奴
泰推動六方會談7月在東協區域論壇復談
北市監視系統 明年底完成
落實技職教育 慈濟技術學院推動產學合作
新台幣兌美元升2.75角 收32.375元
中國分離出新型流感毒株
歷經11年 沙鹿火車站跨站式站房工程底定
消基會:市售美耐皿食器100%溶出三聚氰胺
金鐘獎報名15日截止 新聞局籲勿過度包裝
無人通過資格審查 保發中心：華山產流標
發燒送醫隔離 金門小三通旅客一日兩起
懷孕9月涉嫌吸毒 王姓女子移送法辦
民眾投訴香菸業者聯合漲價 中縣消保官調查
梁修身導戲不手軟 梁正群逆來順受
搭世運便車 高市啟動購屋列車行銷不動產
紡織業端午越南拓銷 接單約400萬美元
政院：98年度列管公建預算執行率25.68%
世界盃青少棒賽8月中市開打 市府全力動員
傳中國公安部長助理鄭少東自殺身亡
醫師:預防惡性腫瘤 定期健檢適擇檢查項目
教師無罷工權 全教會盼給完整保障
加工區5月核准6新投資案 達14.7億台幣
屯墾活動已成美國與以色列的一個爭論
工程會：921地震10週年活動 將陸續起跑
男子進口零件拼湊成跑車 馬路甩尾被逮
假檢警辦案詐騙 10多人受騙
大林慈醫：中藥方可有效抑制腸病毒
外資上週買超121億元 買超台積電10萬張
台中市阿勃勒花道 營造金黃色的夏季浪漫
台灣影像部落閣 播放6部女性導演影片
中南美邦誼穩固 見證活路外交成果
薩國新總統指派妻子和前游擊隊領袖入閣
澎湖拾獲珍稀八色鳥 診治後野放
紓解畢業壓力 海洋大學明辦畢業烤
歐洲三大股市 開盤大漲
胡志強：不與民爭利前提下 建多功能運動館
奪冠夢碎 英大嬸歌手情緒崩潰入院治療
新莊流彈殺人案 警方擴大偵辦
星服務業營收今年第1季較去年同期下滑2.3%
家扶：家長遠離菸毒 可減少兒虐
預防夏日戲水意外 體委會增設69個救生站
署基變魔術 透過妙筆將照護病房變藝廊
李致毅林頌然 獲中研院年輕學者研究著作獎
學者：政府應訂定廢除死刑時間表
廣福宮老大媽繞境巡安繞境 圓滿落幕
澎湖丁香魚與馬糞海膽 即日起開放採捕
20公斤裝桶裝瓦斯明起每桶調漲10元
台東稻穗空包彈 農委會另予補助
中正大學反毒宣導團 11社團投入巡迴演出
星淡馬錫收購Olam國際股票成為第二大股東
超商菸價調漲 屏東民眾投訴消保官
央行阻升 新台幣收32.375元升2.75角
雪霸大鹿林道禁車行 步道開放限上午時段
議員指市民對施政沒印象 郝龍斌：會改善
陳清龍：縣民感覺合併是中市吃了中縣
菸品健康捐調漲 署基戒菸門診人數大增
停止研發 德記憶體大廠奇夢達面臨清算
中職 威達超舜電信將以成立職棒隊為目標
跨部會共同反毒 蕭敬騰代言
保訓會組織修正初審通過 掌理事項交協商
浮潛客驚見浮屍 證實為白沙灣失蹤大學生
故宮推陳其寬紀念展 展現寫意水墨之美
消保會:美加自行車業者召回自行車逾2萬部
台灣蘭花生技園區委外經營 盼功能更多元
民進黨明辦64研討會 籲政府正視中共本質
法航客機巴西外海失蹤 機上搭載215人
航空燃油附加費6/15調高 9個月來首漲價
與美緝毒署合作 調查局緝獲漁船走私毒品
房仲:5月3千萬以上房屋占成交比重達4.2%
美國財長：美中為經濟復甦和成長合作
美國法官批准將克萊斯勒售給飛雅特集團
大陸面板採購團抵台 將落實22億美元採購
鋒面受災苗縣柚農可請低利貸款 年息1.25%
金門古寧頭關帝廟奠安 祈祝永無槍砲聲
美報：通用破產結束一個時代 也是新的開始
房仲:5月台北房市量增價揚中南部量平價漲
愛河畔補蟹洞 濕盟籲遊客走步道勿踩草皮
法航失蹤客機是空中巴士330-200型
韓媒：警告北韓核試 中國決暫停交流
雪隧丟下起火毛毯 警方查獲肇事車輛
不容民宿業者欺騙消費者 北縣府擬開罰
法網 小威廉絲輕鬆闖進8強
與殷琪會商高鐵財務 毛治國：9月有方案
官員：法航客機失蹤 巴西空軍展開搜救
工研院成立產業諮詢委員會 強化業界合作
台酒：50元紅標米酒產量充足 無缺貨之虞
學者調查 西海岸中華白海豚僅103隻
爭取黨魁連任？吳伯雄：會為大局著想
衛署：正確使用美耐皿餐具 無須過度恐慌
解決泳賽泳衣爭議 日選手建議都穿丁字泳褲
世界兒童畫國際巡迴展在東京揭幕
經濟部次長：ECFA先送立院 不利談判
專家：通用破產風暴後 亞洲車廠更多機會
再添新型流感5病例 菲國共21確認病例
變電設施擋路 北市府：優先改善
遠東百貨接棒 遠百盃籃賽8/1開打
瞄準瓊斯盃女籃賽 中華藍隊成軍
蕭敬騰輕微腦震盪 醫囑嚴禁劇烈運動
立委指採購涉不法 國稅局：公開招標
法航班機失蹤 巴黎戴高樂機場緊急因應
泰國物價連5個月下跌 物價指數創2年新低
轉任中華郵政董事長 游芳來：退步是向前
法航：里約巴黎航線班機失蹤 機上228人
劉兆玄：最困難的時間已接近尾聲
COMPUTEX聚焦WiMAX 兩岸展區受注目
高中生每學年總平均不及格 將無法上大學
王岐山：發出中美務實合作明確信號
東莞補助台商返台上市 江丙坤:應開放面對
經部:美耐皿含三聚氰胺 不排除納國家標準
美國汽車業重整 白宮青年才俊扮關鍵角色
金管會：對開發金行政處分 一切依法行政
韓華僑社赴六地藏寺祭拜 祈願僑社團結
韓版流星花園主角來台 與粉絲做公益
打工度假上路 首日6名日青年申請赴台
法航：失蹤客機可能遭雷擊 造成電力故障
服勤精神不濟 機場替代役男驗出吸毒
中國堅決制止政府投資項目歧視國產品
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縣市拚升格 行政院握核定權挑戰多
擔任反毒大使 蕭敬騰還想當戒菸大使
呂秀蓮6月下旬訪美加
吳伯雄探視蕭副總統 2天內可望出院
通用汽車正式向紐約法院聲請破產
蔡英文：力推ECFA公投 讓民眾聚焦討論
法務部異動5司長 蔡瑞宗接掌檢察司
中縣娃娃車與自小客車擦撞 6人受傷
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降低縣市升格政治臆測 政府擬提說帖訂原則
湖北4歲女童在法庭辦公室遭強暴
兩岸航權分配 民航局:定期110班包機25班
法航：班機失蹤前曾發出電力短路訊息
法航客機外海失蹤 巴西空軍展開搜尋
A330-200是空中巴士最暢銷的中長程客機
美國重申對日本堅定安全承諾
北韓加強海軍登陸演習 可能突襲南韓島嶼
塑化廠:與陸採購團接觸 開啟後續交流認證
美國防部長：跡象顯示北韓準備試射長程飛彈
國際油價衝破每桶68美元 七個月來首見
國際撞球友誼賽 球王蘇魁下場為世運暖身
TDR價差大 薛琦：如何改善待討論
報導：北韓可能本月內試射洲際彈道飛彈
歐巴馬：克萊斯勒走出破產將更健全
科教館搬遷疑爆弊端 士檢約談前館長
法航往年失事紀錄
公益新聞金輪獎揭曉 聯合報抱走兩獎項
針對過境旅客 泰推出12小時旅遊方案
傳高爾可能親赴北韓 要求釋放美籍記者
聲請破產後 通用汽車重整計畫
第098044期威力彩頭獎摃龜
美通用汽車聲請破產保護 將創造更具競爭力公司
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美無人駕駛飛機摧毀蓋達重要目標
法網 費德瑞驚險過關 闖進8強
法派遣空軍偵察機 搜索法航失蹤客機
三中案 NCC：中時工商過度指控深表遺憾
伊拉克庫德族自治區首度輸出石油
澳門特首參選人崔世安符合提名參選資格
不滿列車過站不停 印度比哈暴民燒毀車站
通用汽車正式向法院聲請破產保護
印度毛派游擊隊威脅罷工 印度東線鐵路大亂
售予飛雅特案獲准 克萊斯勒重生有望
通用汽車聲請破產保護 美股開盤上漲
紐約法院批准克萊斯勒出售 歐巴馬表欣慰
對溫家寶丟鞋子 德國學生開始受審
法網 羅貝多奮戰奪下8強賽門票
通用汽車和花旗集團剔出道瓊指數成分股
馬總統參加薩國國宴 與美國國務卿互動
遇亂流電力故障 法航班機失蹤 機上228人
歐巴馬：通用重整計畫可行且能達成
馬總統與希拉蕊查維斯等人親切互動
百年老店通用汽車破產 政府暫時接手
法總統：法航失事客機出現生還者可能性渺茫
機位已滿 法夫妻幸運未搭上法航失蹤客機
美警告北韓勿射飛彈 以免激化區域緊張情勢
參加薩爾瓦多總統就職大典 馬總統受重視
和希拉蕊交談 馬總統：我是台灣的總統
必要或徒勞？ 美兩黨對通用破產態度分歧
巴西專家：失蹤法航客機遭電擊墜落機率微小
Computex登場 資通訊匯流成趨勢 MID商機俏
加總理：對通用汽車紓困95億美元實屬必要
法網 楊科維琪爆冷出局 小威輕騎過關
今天的台灣英雄：羅茂祥犁田插秧堅持傳統
外交官：法航客機失蹤 創立70年來最慘災難
法航失蹤班機乘客 歐洲人及巴西人佔多數
崩潰入院休養 英大嬸歌手戀家想愛貓
瑞典紳寶汽車執行長：通用破產不影響紳寶
失蹤法航客機乘客216人來自32國
周美青熱情客串 朱宗慶打擊樂團表演現高潮
聯邦法官：司法部須公開關達納摩非機密文件
聆賞音樂交流 以色列資深廣播人認識客家
法網賽再爆冷 揚柯維琪不敵19歲高中生
法網 蒙菲爾斯父老前獲勝 8強挑戰費德瑞
法國總統:失蹤班機乘客生還希望渺茫
紅牛飲料含古柯鹼成分 檢調追產品流向
上海通用：以「三不變」因應破產保護
通用破產重整 歐巴馬豪賭擔政治風險
法網公開賽 女單第五種子敗給生手
MLB 洋基漸入佳境 今勝印地安人隊
法航客機失蹤 9名中國籍乘客
今天最熱門 鴻海填權成指標
蔡英文:馬政府應籲中國平反六四
兩岸定航7月實施 每週135班華航長榮近半
通用破產噩運 導演麥可摩爾20年前早料到
過過天團癮 微軟發表Xbox 360披頭四電玩
銀行違法出售不良債權 特偵組50路大搜索
韓聯社：北韓準備試射中程飛彈
和希拉蕊交談 馬總統定調禮貌性寒暄
傳北韓將從東南岸安邊基地試射中程飛彈
總統隨扈繳械 吳釗燮：國安高層嚴重失職
馬總統：出訪驗證兩岸外交政策受肯定
南韓與東協譴責北韓核試 簽署自由貿易協定
歐巴馬：美國不會強加其價值觀給其他國家
兩岸音樂交流 北京兩樂團將來台參加音樂祭
H1N1無想像嚴重 台灣教授思考降為第四類可能性
北韓洲際彈道飛彈 可能有3至4枚
港府檢驗發現紅牛飲料含微量古柯鹼
官方民調 政府服務品質6成3滿意
七頂峰攀登隊凱旋 體委會頒獎表揚
周美青秀潛能 馬總統：32年未發現的驚奇
國共合辦孫中山文獻展上海開幕
韓媒：金正日欽定幼子為接班人
二中媒體嗆聲 NCC：媒體集中公器私用疑慮成真
華泰王子大飯店楓丹廳於6/5日起至7/31日推出夏之饗宴（Summer Festival）
亞洲最大電腦展開幕 期待200億美元商機
IATA規定素食捨馬鈴薯 台灣主廚旅客都埋怨
五天銀燭輝音樂會 結合兩岸音樂文學創作
撫平大地傷痕 環境品質基金會發起植林運動
通用破產 國內曝險43.93億元
美商會／ECFA泛政治化 將被視為保護主義
「寶來M6」獲權證造市積極獎 週轉率高達500％
寶來曼氏期貨股東會 決議配發3元現金股利
期交所6月17日及18日再開辦「財務工程金融投資決策課程」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法國部長：失蹤班機乘客大多為巴西人
經濟復甦希望再現 歐股強力反彈
克什米爾兩女性疑遭姦殺 全區居民示威暴動
士檢偵辦科教館弊案 訊後聲押前館長
元太科技併購美電子紙顯示器製造公司E Ink
經濟露出復甦希望 美股勁揚
多頭強力推升 國際油價漲破68美元
宏國電廠投資喊卡 台電改提供技術支援
印度再發現兩名新型流感確診患者
印度客運巴士墜落河床 至少35人喪生
旭能光電將在南歐設第1個海外據點
2014年世界杯足球賽將在巴西12城市舉行
嘉義凌晨發生芮氏規模4.2地震
白天氣溫偏高 明起3天全台有雨
台股開盤上漲104.02點 為7058.12點
Fed：最快下週起 銀行可償還政府紓困金
中國300多家飯店退房時間延後至少2小時
新流感北京再添2確診 廣東增1確診1疑似
金門小三通1日2發燒 檢驗排除新流感
台股漲 外資匯入 新台幣盤初帶量走升
星又確認兩名新流感病例 各來自菲美
南韓下達指示隨時反擊北韓挑釁
解決上訪難題 中國官員倡設地方接待機構
科教館遷建傳弊 前館長徐國士羈押禁見
華裔波音工程師遭美指控經濟間諜罪
阿拉斯加州也失守 全美50州逾1萬新流感病例
澄清湖腳踏車也要門票 楊秋興：將協調
美高球名將米克森 傳將出席美國公開賽
福州高科技產業基地與新竹內湖園區合作
薩爾瓦多總統就職 全面恢復與古巴邦交
美財長訪北京 與中國淵源受矚目
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
微軟整合Facebook等社群功能至Xbox360
紓解交通 北京黨政機關擬錯時上下班
世衛秘書長陳馮富珍坦言「非常疲憊」
蔡英文：去中國化說法 迴避作台灣人責任
上海吸引外資亮麗 服務業抗跌性強
建仔何時重返先發？ 吉拉迪暗示6月中左右
專家：僅雷擊與亂流不足以造成飛機失事
中國油價上漲8% 可能影響企業復甦
野溪土石流疑因過度開發 高縣府將調查
抑制房價 深圳醞釀開徵物業稅
立院處理集遊法 民間團體反對表決
利多齊聚 鴻海除權穩軍心 台股再攻7000點
網路報稅破300萬戶 占所有申報戶近6成
消費支出連2月下降 美民眾對景氣仍缺信心
蘭潭風景區蝴蝶蘭盛開 營造百花環繞感覺
首爾市所有中小學門口前200公尺禁菸
黃海情勢升高 南韓出動飛彈巡邏艇
李顯龍：東協南韓可啟動開放天空協定談判
美新流感病例破萬 50州全部淪陷
配合金門長泳 開放擎天廳僅限國人
小丑魚大商機 水試所將移轉人工繁殖技術
大手筆注資換股權 美政府成主要公司大股東
宜蘭國際綠色影展 5日起登場
南韓外匯存底5月底約2268億美元
立院國是論壇 藍籲勿杯葛法案綠憂陸生來台
部分業者同步調漲菸價 公平會:立案調查中
利用手機電池蓋藏毒 高市警逮1女毒販
台灣參與史上最大地面天文望遠鏡計畫有成
中國網路寫手一年收入上百萬人民幣
台商參訪工研院 尋求轉型合作機會
消費信心回溫 端午連假百貨表現優於過往
扁案追加起訴審理 扁不認罪並保持沉默
蔡英文：馬政府應籲中國 為64道歉平反
綜所稅申報達483萬戶 網路報稅破300萬戶
六四小說「北京植物人」發行中文版
大陸採購團將採購4000萬美元紡織品
市調：觸控顯示器出貨將增至900萬台
籲中國平反64決議文案 藍營提案協商
通用破產 美法官同意可立即獲150億美元融資
腦部靜脈中風及早檢查 醫師：治癒率高
立院三讀 高中職以下學校將保意外責任險
曾欽照:台商回台投資 稅賦及人才引進待解決
98年度農田水利績優338人明表揚
黨魁選舉黨工選邊站?吳伯雄:沒分誰的人馬
劉揆:六大新興產業應結合ICT 發展完整系統
港府高官林瑞麟將應官方邀請訪台
美解禁文件指天安門事件曾屠殺學生民運人士
美國務院呼籲北韓釋放凌志美與李雲娜
廣東一醫院成功完成3人同時換肝手術
楠梓污水廠試運轉 高市污水接管率將達64%
富邦金協辦海西金融研討會 5日廈門登場
塔利班伏擊巴基斯坦學生 軍方救出全部人質
雷擊導致法航客機空難？專家認為言之過早
吳伯雄：18全中山樓舉行 議程預定2天
聲援翁山蘇姬決議文案 藍營提協商
蘇俊賓:時空環境不同 擬取消無償政令宣導
熱愛生命獎章得主 郭台銘：學習敬佩榜樣
外資匯入 央行阻升 新台幣中午小升2.6分
外交部：馬總統洛城過境飯店非陳由豪所有
藍委促設檢察總長及NCC委員不信任案機制
遠航留校查看 兩岸航班獲保留15班
公投法修正 公審會組成不採政黨比例
再批直昇機經費 陳長文：做有意義的事
衛署:國內美耐皿容器三聚氰胺 屬安全標準
台股收盤跌5.02點 為6949.08點
3大菸商同步漲價 政府將查有無聯合哄抬
香港各方對林瑞麟即將訪台樂見其成
加州洛杉磯郡出現首宗新型流感死亡病例
為買毒品持槍強盜 高雄市警逮1嫌
台北股市開高走低 小跌5.02點
海巡署海安五號高港預演 王進旺校閱
聽奧擬邀國際名流 外交部：盡力但恐有困難
美國經濟佳音頻傳 回春希望越來越濃
建構高捷環線 高市府續規劃黃棕線
扁棄傳證 北院：依職權傳吳澧培等與扁對質
6月台指期收跌41點 逆價差33.08點
高縣H1N1新流感疑似病例 改由高醫篩檢
6月電子期收跌0.15點 金融期跌15點
菸槍戒菸屢戒屢敗 原因在菸癮和習慣
教師組工會及罷工權法案 列6/5立院議程
印度愛情殺手16年殺害16名未婚女
科教館弊案 3官商遭羈押禁見
天津免洗筷年消費近10億雙 約砍30萬棵樹
嘉市抽驗菜脯7件 4件防腐劑超量
綠委：盼嘉義市與雲嘉兩縣合併升格
台股開高走低 7000點得而復失
民進黨團：總統下立法指導棋 無法接受
多數阿拉伯國家民意支持美國比例攀升
打擊拐賣兒童 中國設DNA數據庫
中國確診湖北河南新流感病例
天津高三女生錄取美8所名校
籌建黑蝙蝠中隊文史陳列館 文物徵集中
傳陝西洋縣成中國第一個無狗縣
身心障礙楷模陳姿蓉 再辦油畫個展
日本批准研發飛彈偵測衛星預警系統
趕流行 NASA擬利用推特報導8月太空梭升空
串聯社區關懷弱勢 北市府推愛心餐食方案
購買生前契約成廢紙 警籲民眾檢視內容
提供多元消息管道 駐阿美軍開闢社群網頁
尖峰機票難買 澎縣議員提議離峰彈性票價
台股小跌 5點 三大法人買超114.35億元
福建鼓勵台灣律師事務所設立辦事處
2011年世青羽球賽 中華羽協成功申辦
台灣第14例新流感病例 自美返台小留學生
美商會：ECFA為經濟必要手段 不該政治化
學生為獨居老人義剪 同獲心靈快樂
中輟少年爭風吃醋 糾眾棒打情敵遭送辦
通用母公司破產 中國分公司繼續擴張
中國已非64共產黨 馬總統呼應呂秀蓮
屏縣園冶獎社區 規劃文化深度之旅
北京認同美中聯手對抗金融危機倡議
國際特赦促中國公開調查「六四」
小丑魚人工繁殖 為東部水產事業創曙光
新加坡高中生 南投協助農民採蘿蔔
懷孕婦女卵巢扭轉壞死 豐原醫院有案例
搶救殘存視力 新藥提高視網膜手術成功率
美國報業廣告今年首季持續下滑
中國商務部長盼日本出售高新技術設備
美日廠商參加台北電腦展 學者建議發燒篩檢
天下第一村 大陸華西村組團來台觀光考察
亞銀：亞洲本幣債市今年首季趨穩
業者匿名捐贈運輸籠 動物救援小組感動
單車隱形標碼貼紙 可助迅速辨識車主
美研究：女生數學程度也可以跟男生一樣好
溫家寶扔鞋案 英法官否認辯方政治干擾說詞
歐洲三大股市 開盤下挫
新台幣兌美元貶1.59角 收32.534元
交通事故自行車比例增 警方籲遵守交通規則
嘉義地區民生供水 約可撐到8月
美墮胎醫師遭槍殺 兇嫌繼續收押接受調查
慶創校百年 漢城華僑小學獲贈課外讀物
利明獻：資金行情 民間信心 推升台股
跨國之愛 唐氏症兒獲美國夫婦收養
樹人醫專禮儀師就業講習 畢業生參加踴躍
學童疑似集體自殘 專家：勿太過放大議題
為國爭光 中一中勇奪國際科學競賽桂冠
瑞士經濟今年首季正式進入衰退
南韓確認 金正雲為金正日權力接班人
朱銘美術館兒童雕塑營 帶學童體驗生活美學
中央氣象局氣象報告
重慶興建中國內陸第1個保稅港區
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國安局：警職隨扈轉任總統特勤 均通過鑑測
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
大陸官方仍在檢測紅牛飲料是否含古柯鹼
宏?硊m頭香 Android小筆電第三季問市
中職 彭政閔本季再次挑戰雙20與4成打擊率
中國將優先採購台灣製面板
研考會民調：政府服務品質 78%表示滿意
歐巴馬上任首次 關達那摩法庭首次公開審訊
「駕車就等於自殺」 南投交通標語不知所云
高醫服務學習成果展 教育學生用心關懷
張智成展現公狗腰 要當肌肉型男歌手
涉違證交法 特偵組兵分50路搜索2上市公司
馬英九會希拉蕊 中國盼美國慎重妥善處理
發展數位內容特色 高鳳學院8/1起改名
大學生肺臟破裂氣胸 胸腔鏡手術挽回生命
以總理未必決定攻擊伊朗核設施
后里國中舊校區 教部同意建國立特殊學校
教育部：陸生不得報考公務及專技人員考試
韓正取消近期首訪台灣 最快下半年成行
SBL頒獎典禮 張智峰獨抱四大獎
澎湖1名大陸漁工溺斃
竹南基地周邊徵收案 縣府：地主勿被誤導
交大美洲校友許基康 捐500萬支持鑽石計畫
嘉義5月降雨9.4毫米 僅歷年平均值1/20
美國商會：降低利率上限 銀行將緊縮信用
泰與東協通用汽車營運不受美通用破產影響
大陸漁工海上互毆 1人掛彩
台灣電電公會將與杭州市府合辦電子展
節能成主流 英特爾強打超低電壓處理器
搶奪老婦人金項鍊 輪休員警通報逮捕
中華電信與NEC簽台日電子商務合作備忘錄
世界軟式少棒賽中華隊選拔 8日起雲林登場
日5年內將發射34顆人造衛星
月事杯網拍 衛生單位籲勿違法販售
央行阻升 匯市午後變盤收貶1.59角
上海再確診2例H1N1新流感病例
辦世運防新流感 高市將進行防疫演習
騙很大 男子設網路購物騙局1天12人上鉤
金管會:4月信用卡簽帳總額連續2個月正成長
香港官員訪台 陸委會：談台港合作組織
中視中天頭版廣告抗議 NCC：相當不道德
泰公布新型流感確診第五例
賞鷗掠影 馬祖風管處推環島東引遊程
韓中醫協會歡迎台灣回歸世衛組織
中市府：國小禁收未足齡學生
黑蝙蝠中隊員捐文物 紀錄可歌可泣歷史
國中小情侶約會 女學生遭歹徒擄走性侵
劉揆盼農漁會總幹事支持精緻農業與ECFA
看好高港前景 日本郵船續租2年貨櫃碼頭
金管會：融資管道多元 不一定要用信用卡
勞動市場需求7月回升 增近2萬就業機會
海貿會採購首發團明抵高 展開一對一洽商
趙少康赴金門 勘察中廣太武山發射站
歐元區失業率升至9.2% 近10年來最高
檢方搜索 勤美:過程無不法 太子不予回應
美國會議員考量賣外銷版F-22戰機給日本
擔任防癌大使 簡素端籲婦女定期受檢
日媒：天安門事件將20年 中國民主化仍遙遠
64事件將屆20年 台港法界聲援中國維權律師
林瑞麟：期望訪台能夠提升港台理解交流
東北角風管處25歲 成果展紀錄改造過程
關閉出口引恐慌 高市府要求巨蛋業者改善
美職小聯盟 李振昌兩局無失分獲中繼點
網路名家購物袋義賣 蕭青陽等作品加入競標
中國外交部：法航失蹤客機有9名中國人
日本財相：日本經濟今年第一季已觸底
陳菊接見美聲選秀小歌手 譽為小江蕙
世界女子10號球錦標賽 譚湘玲獲首勝
陳沖：台港兩地金融方面可雙向分享經驗
綠營明動員 反對承認中國學歷相關法案
嘿咻喜歡變換體位 小心陰莖骨折
大陸採購台灣面板 再加一倍
97年所得稅自繳稅額年減50億元 減幅4.5%
瑞興夜市部分違章攤位 高縣府拆除
涉掏空公司上億 檢調約談勤美與太子21人
二戰諾曼第登陸紀念 白宮協調補邀英國女王
樹德家商龍舟隊明出訪 陳菊預祝作好外交
成思危訪台 指兩岸正朝和平願景前進
胡錦濤：中美已就戰略與經濟對話獲共識
景氣不佳 97年營所稅自繳稅額大減近3成
南韓情報機構：金正日欽點么子為接班人
勤洗手防新流感 腸病毒疫情也跟著減緩
台港關係良性互動 前景樂觀可期
美同意售予碉堡剋星炸彈給南韓
玉山盃青棒賽 趙偉盛安打 高市逆轉勝高縣
巴西空軍：法船隻未尋獲法航失蹤客機
強化保齡球運動 台灣將從扎根學校著手
美學者：兩岸交流決定應確保台灣人民滿意
經濟部7月15日前辦理工廠校正暨營運調查
英國4月抵押貸款核准件數增至1年來最高
研訂教師中立條文 教育部：還沒擬案
泰國黃衫軍成立「新政治黨」
星海皇輪船將發新權利股集資償債
呂紹嘉將任NSO音樂總監 6日領團演出
立院報告支持產創條例 但部分政策應調整
中國推遲人大副委員長陳至立訪北韓
蕭副總統出院時間 由榮總評估
中國公佈台灣醫師申請大陸證書代理機構
基隆港郵輪觀光有利基 產官學郵輪上辦論壇
酒駕撞死人逃逸 王姓嫌疑人被捕
美中將於七月舉行首輪新戰略與經濟對話
畢業季將臨 防H1N1各校準備好了
張榮恭：大陸建設多來自孫中山實業計畫
期交所將開辦財務工程金融投資決策課程
第098109期今彩539三星四星彩開獎結果
全球和平指數排行榜 台灣名列37 中國74
服裝設計師談創意泉源 文化底蘊東西融合
香港新增3宗外地傳入H1N1確診病例
近5成民眾想創業 經部提供協助
全球和平指數：紐西蘭第1 台灣升至第37
第098044期大樂透與49樂合彩開獎結果
能源局：台灣首座陽光電城6月7日正式啟動
刑事局：5月底掃蕩槍毒專案緝獲170通緝犯
巴西空軍發現疑似失蹤法航客機殘骸
亡羊補牢 湖北嚴禁黨政幹部洗桑拿泡夜總會
專家：台商在大陸外銷轉內銷 面臨人才匱乏
前進南亞 經部明辦孟加拉投資商機研討會
大陸投資熱 小心貨款收不回
指NCC違法濫權 旺旺中時：為健全媒體環境
投資人獲利了結 國際油價回跌
中國外交部記者會 外媒頻問六四事件
台灣引進以國無創新療法 子宮肌瘤免開刀
通用：即將出售悍馬車廠
峇里島渡假悲劇 飲甲醇棕櫚酒25人送命
明天可能有豪雨 中部以北機率較高
核子爭執 中國高階官員延後北韓訪問
巴西：發現飛機座椅 疑失蹤法航班機所有
清邁新生小貓熊 泰國辦百萬銖命名比賽
大陸彩電面板需求大 盼友達增加供貨
直入虎穴 歐巴馬4日在開羅對穆斯林喊話
防範北韓挑釁 南韓加強海疆防衛
中職 劉芙豪3分全壘打 統一勝興農
太歲頭上動土 詐騙兄弟檔向刑警詐財失風
法國網球公開賽為法航失蹤客機旅客默哀
英女王未獲邀 王室改派王儲參加D-Day活動
挽救國際核子會談 法總統明會晤伊朗外長
第098044期大樂透派彩結果 頭獎摃龜
深圳航空將引進25名台灣民航駕駛員
第098109期今彩539四星彩三星彩派彩結果
塔利班綁架數十學生 巴基斯坦軍方悉數救出
天安門週年前夕 中國封鎖Twitter和Hotmail
陳冠希上CNN 為慾照風波向張柏芝道歉
電玩遊戲革新 微軟研發人體取代操控器
美國4月待過戶成屋銷售月增6.7% 高於預期
搜尋法航客機 巴西空軍大西洋上發現物品
菲律賓台商被控銷毀銅板改製配管零件
富邦「小富翁理財營」7/14起全省走透透
「海西2009兩岸經濟暨金融研討會」6月5日登場
6/7再生能源演唱會 八里左岸陽光電城嘉年華邀你同樂
花旗與七星生態保育基金會共推「2009生態旅遊領航計劃」
接電話就可以賺錢 台灣大哥大推出「528賺錢達鈴」
「黃金城」、「寶島樂園」頭獎500萬元 刮刮樂也吹懷舊復古風
法網女單8強賽 莎菲娜擒艾薩蘭卡 晉級4強
意外頻頻 法網8強賽俄漂量寶貝敗北
不和平 全球GDP每年損失4.8兆美元
WHO：全球更逼近新型流感大流行
馬總統離薩爾瓦多 訪問成果豐碩
通用汽車悍馬品牌 出售給中國企業
巴西國防部長證實 法航客機墜落大西洋
歐巴馬提名共和黨籍眾議員出任陸軍部長
扁案外案 陳幸妤陳致中改列偽證罪被告
法網男單莫瑞夢碎 龔薩雷茲生涯首次晉4強
歐巴馬啟程訪問中東與歐洲
法航失蹤班機找到了 巴西確認失事地點
安理會主席：制裁北韓核爆 盼本週有結果
通用汽車瘦身 悍馬賣給中國企業
四川騰中機械將收購通用品牌「悍馬」
阿姆MTV電影獎遭惡整 安排好的橋段
戮力重整 通用將悍馬品牌售予中國騰中重工
全球創舉 WiMAX捷運列車上路
WiMAX搶進小筆電 新興市場前景俏
中央社新聞小百科：新興無線通訊技術WiMAX
撫平大地傷痕 環境品質基金會發起植林運動
結束中美洲訪問行程 馬總統抵西雅圖過境
北京新流感確診病例增至13例
H1N1無想像嚴重 台灣教授思考降為第四類可能性
六月遠離新流感的黃色警戒，天祥晶華邀您到最純淨的太魯閣輕鬆遊
西媒：AC米蘭卡卡簽6500萬歐元合約跳槽皇馬
大板根未婚男女聯誼之旅
戲水瘋沙抗流感，福隆揚起沙塵暴
「2009南北管薪傳音樂會」北中南館閣社團大會串 傳藝登場
大陸雲南旅遊踩線團 蒞臨花蓮考察
跟著林義傑體驗極限礁溪
傳北韓正組裝洲際彈道飛彈 最快中旬試射
恆春民眾抗議國家公園法修法 衝進立院
三代權力世襲 金正雲確定為北韓接班人
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日月潭元首級教堂婚禮 十全十美
日月潭自行車道預計年底完工
七月全民瘋世運
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南西雷根應邀觀禮 歐巴馬簽署雷根百歲法案
蕭萬長下午出院 後續標靶治療
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兩岸電信業搭橋 中方提7項合作進軍國際
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縣長發錢說引發議論 金門縣議長民代反對
外資匯入 新台幣匯率中午小升4.1分
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焦點人物：謎樣的北韓接班人金正雲
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山區間歇降雨 高屏溪攔河堰供水正常
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升學人口走下坡 中國大學聯考報名少40萬人
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中國全球率先使用豬體細胞培育多能幹細胞
服務世博會 上海移動提供8種外語服務
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心測中心：基測考生寫作能力逐漸提升
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污水處理廠案遭糾正 南市府:強化營運效能
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北京第1胖 針灸加中藥減肥甩肉290斤
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改機票提前回國 法航案中國男子逃過一劫
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新台幣兌美元升2.9分 收32.505元
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中國民主黨要求平反「六四」
高市警執行防飆勤務查獲毒品 逮4嫌
駐日代表處抗議日媒把台灣歸為核武國
478青年志工團下鄉 陪2.8萬名孩子過暑假
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南科園區3、4月營業額 較前2月成長近5成
立院財委會促金管會研擬委員退場機制
紐約店家善行 對行搶不成者餽贈金錢與麵包
卓新論壇 明探討商業廣電媒體的公共責任
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不習慣路燈亮 男子屢破壞路燈被逮
罹患肺癌莫驚慌 完整治療最重要
智利通報第一起新型流感死亡病例
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飢餓三十人道救援 北港高中體驗營獲迴響
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印度選出首位女性國會議長 賤民階級出身
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內政部：113婦幼專線滿意高 持續提升品質
港陸人流互動日增 正負面印象各異
行政調動 法務部：沒有徵求總長同意前例
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格陵蘭即將自治 議會選舉變天
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亞洲12國行政效率排名 星奪魁 台灣第7
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向警方開槍被逮捕 警查獲5支槍械
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委內瑞拉總統查維斯自稱躲過美情報機構刺殺
樹林農會辦事處遭搶 歹徒得手20餘萬元
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勤美太子疑遭掏空 台南地院傍晚開聲押庭
所得稅減逾700億元 李述德：比預期好
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南韓總統退回檢察總長辭呈
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星宣佈第9個新流感確診病例 自美返星學生
吳伯雄:自由人權是普世價值 肯定大陸進步
民調：環保工作不及格 最不滿意空污防制
屏東縣長選舉 國民黨縣黨部建請黨中央徵召
黨公職登陸注意事項 民進黨討論無結論
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自創品牌 年輕茶農陳世偉大陸創商機
供水吃緊 二期稻作延後灌溉
瑞士譴責蓋達殺英人質 續搶救瑞士人質
大雨今晚到 局部地區有豪雨
建國啤酒廠改良利用 國庫每年多400萬
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高雄海關查獲貨櫃夾藏走私洋菸酒
發現短報或漏報所得 財政部：儘速補報
吾爾開希被澳門拒入境 遣返台北
刑事局:中國大陸仍是台泰無法司法合作主因
新加坡將在阿富汗部署武器搜尋雷達部隊
中國再推「以舊換新」 至少擴大千億內需
與國臺交合作 女高音迪里拜爾明開唱
NCC修正兩中案附款 旺旺中時：未解決問題
美商會批很少對話 NCC：溝通管道暢通無阻
吾爾開希赴澳門 聲明將向中國投案
說周美青耍猴戲 謝志偉：非人身攻擊
以愛化解仇恨 謝炳富出書分享生命歷程
吾爾開希搭機前往澳門遭遣返 目前仍拒登機
6/5起 購買低底盤公車免徵貨物稅
吾爾開希擬返中國 現留置澳門
內閣分崩離析 英相布朗政權岌岌可危
中國聯通暫不投資台灣 擬降數據漫遊費
陳其邁：因應新局勢 民進黨應辯論中國政策
第一代包青天病逝 儀銘27日告別式
第098110期今彩539四星彩三星彩開獎結果
議員指柏林球場違法開發 北縣府：依法辦理
玉山盃青棒賽 高市南市2連勝
阿里山火車通行不便 劉揆重話檢討BOT
被控作偽證 北檢近期約談扁家子女
5月底止 上市股票平均本益比62.12倍
資通訊明星展一波波 平面顯示器展下週登場
王子被控虐妻 馬國王室：應法律解決
英國媒體：該是和首相布朗切割的時候了
吾爾開希赴澳門遭遣返 拒登機將在機場過夜
新加坡今年生育率1.09 全球倒數第3
江素惠：港台互設機構指日可待
美傳出另一波有利數據 亞股大多上揚
立院經委會促鬆綁建築業登陸投資不動產
德國呼籲中國釋放六四政治犯
島內說引發批評 吳敦義：媒體扭曲
蔡依林與學童共餐 小粉絲預祝交男友
東南亞優質紡織品洽談會 估接單1300萬美元
4分鐘：法航客機從電力故障到墜落大西洋
配合內湖線履勘 捷運木柵線6/7停駛
中風傳言？彭淮南：so far so good
美核武機密報告曝光 專家指安全為害不大
王瑞瑜：母親未因王文洋爭產求助李登輝
上海世博比利時--歐洲館耗資台幣近8億
宣導生態平衡 防治外來種演講6日登場
環球新聲7月引爆 新生代歌手輪番上陣
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機場漏洞大 女子持他人登機證 閒逛逾40小時
2009旅行台灣年晚會在首爾舉行
紐時：澳洲活在中國經濟陰影下 寒氣逼人
前府方會計：用不完的非機密費應繳庫
兩岸通訊業搭橋 台廠覓商機 中方找技術
歐巴馬抵達沙國訪問 賓拉登立即嗆聲
第098110期今彩539三星四星彩派彩結果
歐巴馬再邀獻藝 英大嬸歌手恐無法出院演唱
新加坡新增兩新型流感病例 累積達11例
以色列稱無意轟炸伊朗 憂中東軍備競賽
六四前夕 中國封閉若干網路論壇和網站
薩總統傅內斯獲民眾支持度高 期望也高
歐元匯價創今年新高 一度飆至1.4338美元
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中職 象勝熊 中止在澄清湖棒球場8連敗
大和解 美外館可邀伊朗人參加國慶慶祝活動
馬總統5日主持上任後首次政軍兵推
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國際勞工領袖：全球面臨8年就業危機
六四事件20週年 天安門廣場封鎖
澳洲海域鯊魚出沒區沈船 遊客萬幸被救起
法網女單 史托蘇兒輕取瑟絲蒂晉級四強
民進黨嘉縣長 張花冠林國慶民調決定
公職登陸討論暫喊卡 選舉考量是關鍵
建仔續留牛棚 休斯與張伯倫排定輪值登板
美軍將領：平民喪生影響阿富汗戰爭成敗
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海底地形崎嶇 法航黑盒子可能永遠找不到
沙國通報新型流感首例 菲籍護士染病
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美5月裁員53萬2000人 經濟衰退有減緩跡象
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中市4人基測滿級分 北新國中陳翔方最搶眼
增添藝術風采 朱銘雕塑進駐成大
吾爾開希 13:20被澳門強制遣返
美國促中國公布 「六四」遇難者名單
綠營:馬總統64感言軟 兩岸協商應納入人權
外國記者協會 譴責北京當局
第一次基測 北市滿分14人
珍託售裸鑽？特偵組約談珠寶商說明
台北華國飯店推出「魅”荔”十足」荔枝料理
違法售AIIT基金數十億元 多人受害
馬「六四」感言 與「平反六四」漸行漸遠！
新流感病例新增2例 自美國紐約移入
台北馥敦嘉園廳 699佳餚港點吃到飽
兩岸文化交流暑期熱烈展開
中央政府機關總員額 限定17萬3千人
劉鳳學雲豹之鄉歌舞劇 展現原民生命力
吳淑珍不認收賄 僅認政治獻金未申報不對
圖書館這個行業何時會消失？傾聽年輕人心聲
法航空難 失事班機傳飛行速度錯誤
法航失事處 西班牙客機機長曾目睹白色強光
臺銀全國公職人員財產強制信託績效卓著 獲人事行政局頒獎鼓勵
大眾銀行轉虧為盈 發布新CIS宣示朝亞太市場邁進
法網女單 庫茲妮佐娃力克小威 挺進準決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
NBA總冠軍賽將燃戰火 湖人魔術對決爭霸
法航班機墜毀海域發現更多機身碎片
美新型流感病例續增 威斯康辛已近2000例
法網 費德瑞連續20次大滿貫賽躋身四強
調查：美5月份53萬人失去工作
法網女雙 謝淑薇彭帥苦戰吞敗 止於四強
法網賽 謝淑薇彭帥止於女雙四強
歐洲主要股市收黑 倫敦重挫2.09%
杜哈談判雙軌制 台灣等新會員表疑慮
法航：客機失事墜毀前數天 曾接獲炸彈威脅
國際油價重挫 紐約輕原油收66.12美元
獲利了結賣壓 道瓊工業指數下跌0.75%
新型流感病例大增 英總數達404人
美洲國家組織同意重新接納古巴
美當局批准第一種專治狗癌症藥物
法航失事區發現浮油 機身可能未因爆炸解體
球星卡卡跳槽？ 貝魯斯柯尼：下週一再說
今天的台灣英雄：劉福清雕刻石豬肯定自我
晤民運人士 裴洛西促請歐巴馬關注中國人權
建仔明登板先發 洋基高層深信他已準備好了
全台大雨 6日起天氣恢復穩定
希拉蕊呼籲中國公佈天安門死難失蹤者名單
日經指數開盤下跌50.74點
台股開盤下跌5.26點 為6887.88點
柏林圍牆倒20週年 德國感激中東歐人民相挺
富比世最有影響力名人 裘莉登冠歐巴馬排名49
中共中紀委將嚴禁公款買煙腐敗行為
睽違47年 古巴獲准重新加入美洲國家組織
巴爾默：新稅制若過關 微軟部分工作將移海外
揭開神秘新疆和碩核試爆中心面貌
研究：南極冰層下另有天地 貌似阿爾卑斯山
魏聖美重返州農高球菁英賽 彌補去年遺憾
去年搶警車逃逸竊嫌 清晨嘉義落網
工黨議員聯署逼退 英相布朗面臨下台危機
金雞母賺錢 金門縣福利羨煞人
以畫愛台灣 李明則作品濃濃本土味
華爾街日報：中國民主改革前景仍模糊不清
中共國慶閱兵 民間方陣開始選拔
南韓經濟復甦趨勢在OECD之中最為明顯
美元反彈 新台幣匯率盤初走貶
台股量縮 平盤上下震盪 小股當道
國中第一次基測 建中北一女申請門檻380分
台股營建類個股一掃陰霾 盤中漲多跌少
國稅局：綜所稅展延 僅限現金繳納
交通部：對高鐵有期待 接管非第一選項
美赤字飆高 葛羅斯建議及時分散美元資產
搶警車逃逸竊嫌落網 逃亡期間打工度日
法航失蹤乘客中有遼寧副省長之妻
北韓明審判美國女記者 全美各地聲援
美國美食創意烹飪賽 16隊比廚藝
日本企業支出減幅破紀錄 增產恐後繼乏力
中國領導層據報冷處理六四問題
歐巴馬政府對北韓四原則 絕不承認北韓擁核
南投觀光業求才熱 就服站籲調整尋職偏好
雲南成立台商法律諮詢服務中心
中國官方英文報稱天安門事件為「敏感話題」
綠營反對開放中國廣告案 立院擇期再議
天有不測風雲 佛山4名工人遭雷擊死亡
施比受有福 比爾蓋茲呼籲全球富豪樂善好施
榮總：對副總統體力恢復有信心
中國大陸將規範器官移植市場
法網男單 波特羅將與費德瑞爭搶決賽門票
大雨天氣不佳 扁媽堅持北所探兒子
澎湖駐軍減 議員要求索回營區土地
坎培拉展出台灣照片集錦 分享美麗之島風光
推六大新興產業 劉揆促1個月提行動方案
意外連連 澳洲4月貿易順差轉逆差
六四20週年 希拉蕊：中國應公開檢討事件
研究：美英加主要壽險公司重金投資菸草業
天安門事件見證人 渥太華追憶20年前往事
王振堂建議在台設大陸TD實驗網
吾爾開希滯留澳門 賴幸媛：會協助
調查發現66%新加坡企業表示不會裁員
大型菸草公司設廠 葉金川：不支持
國際授權展 台灣原住民創作圖鑒受矚目
拍賣無人領取消費券？財部：研究可行性
MLB 知名左投葛拉文 遭勇士嫌老釋出
洛杉磯親友為凌志美李雲娜燭光祈福
政院通過 中央政府總員額上限17.3萬人
美參議員籲將北韓重列支持恐怖主義國家名單
推動藍色運動 校園海洋巡迴列車啟動
美議員促NBA取消球員年齡下限
阿里山小火車事權問題 林務局；依協調結果
掌握阿聯營建商機 經部下週辦研討會
考察利基市場 貿協將率26廠商赴緬甸柬埔寨
中部以北出現豪雨 嚴防雷擊
吾爾開希拒絕登機 至中午仍然滯留澳門
陳水扁思念媽媽的肉粽 扁媽探視淚眼相對
天降甘霖 政院：7月底前供水無虞
新書：歐巴馬競選議員時婚姻一度緊張
中國限制採訪 北京外籍記者協會譴責
八里新店快速路主線 8月底全線通車
64事件20週年 國民黨團籲中國保障人權
塞爾維亞發掘出100萬年前長毛象化石
石門水庫降雨增加 累積雨量30毫米
無緣奧運金牌關穎珊 本週六喜獲大學文憑
64事件20週年 蘇俊賓:持續關心人權議題
唱六四反調 香港有人登廣告指民主泡沫化
連勝文：若讓64事件家屬知道細節不是壞事
扁再入黨案 民進黨：10日由3人小組審查
立院委員會解凍退輔會部分預算
減肥無須挨刀 美試行喉道插管釘胃
刑事局查獲竄改發話門號詐騙案 逮2嫌
BenQ獲台北市金省能獎冠軍
來台打工度假簽證 日本青年僅5人申辦
稻作不稔實災情慘重 花縣府追加補助
美元反彈 外資匯出 新台幣中午重貶1.85角
質疑稻作補助太低 台東農民明北上陳情
金門萬安演習綜合實作演練 過程逼真
農委會:花東一期稻作不稔實 不致影響米價
泰海豹突擊隊訓練嚴苛 僅三成順利過關
惡行不改 傳北韓持續印製美元偽鈔
審計部：交部未盡責 國道電子收費效能低
廣東1年多15名廳級幹部因受賄被處分
王建民重返先發 凸顯多重意義
總統教育獎蔡允中 可如願錄取第一志願
北韓下午開始審判2美籍記者凌志美與李雲娜
台股收盤跌107.08點 為6786.06點
月息60分吸血 北市警逮高利貸集團
MLB 鈴木一朗創下連續27場安打紀錄
傳中國漁船連夜開走 南韓民眾憂心兩韓再衝突
政院修醫師法 國外醫學學歷須甄試實習
張政雄財產申報身價逾2億 引人注目
南縣稻草草編飾品 日本人有興趣
彭芸：異業經營媒體 標準一體適用
台股開低震盪 收盤跌107.08點
失業男子竊熱水器變賣 高市警查獲
MLB 暴風雨攪局 巨怪強森300勝再等一等
6 月台指期跌113點 逆價差2.06點
NCC委員被媒體指名批評 彭芸：不道德
台商繼續贊助台灣大學生赴大陸研習
因應全球金融危機 亞銀金援印尼10億美元
出售巴克萊銀行持股 星淡馬錫再蒙鉅額虧損
歐巴馬將籲以色列和阿拉伯國家共謀和平
澳門警方：依法拒絕吾爾開希入境
母親那雙手 張瑞智台東第一位基測滿分
綠委：NCC應守立場 防單一資本壟斷言論
中央山脈大縱走 林政翰等3人登山追夢
6 月電子期跌3.85點 金融期跌21.6點
台東第一個基測滿分 張瑞智放棄建中留台東
歷史時刻逼近 費德瑞坦承心情負荷沈重
洛杉磯市長：與女友約會屬個人私生活
評總統專文 民進黨:在64事件傷口上灑鹽巴
立院初審 公教人員可請領最長半年育嬰津貼
印度專家懷疑中國提供電廠設備不符能源效益
第1次基測 滿分學生未必挑建中北一女
權值龍頭股重挫 台股失守6800點
搶警車男子 逃亡時涉偷陳明文老家骨董
哈佛大學將設立同性戀研究教授職位
孿生姊妹基測拿高分 相約雄女當同學
北京市場紅牛飲料未檢測出古柯鹼
鬼月放花火 澎湖研議辦理
FDIC提供收購破產銀行融資 不良貸款拍賣延期
兩韓緊張之際 南韓唯一神盾艦傳故障進廠維修
王建民將回先發 伸卡球備受期待
第1次基測 北市4名特教生表現亮眼
台股跌107點 三大法人賣超163.82億元
葉金川：外勞B肝篩檢有必要 將再研議
倡環保 亞祖－貝彤影片「家」明天全球首映
警察特考雙軌制 民國100年實施
水電工假扮警察 涉性侵夜歸婦女
嘉義林管處：阿里山鐵路 預計10月修復
傳淡馬錫出售巴克萊持股 虧損將近10億美元
地鐵車廂內表演行為藝術 陸媒一面倒批判
台塑石化董監改選 王文祥當選董事
失業不失志 大學畢業生勞力職訓再出發
六四20週年中國防動亂 浙江小村落也得警戒
興業銀行可望成為首家在台設分支機構陸銀
嘉縣偵破強盜案 2人還押1人在逃
歐巴馬演說目標 拉近美國與阿拉伯世界
洩漏教師甄選答案 檢方起訴高中校長
切球技高一籌 國殤節剝皮賽伍茲贏得優勝
外交人員特考等4試 19日報名
王子虐妻疑案 馬來西亞王室：夫妻間私事
大安溪水暴漲1人受困 空勤總隊馳援解圍
中國軍隊訂飲食新標 減肉多魚
美籲公布六四死難者姓名 中國表強烈不滿
數位匯流 學者：商業廣電媒體都應繳基金
第1次基測 金華國中作文表現北市第一
歐巴馬擁抱穆斯林世界 美國海外形象大提升
歐巴馬開羅發表演說 以色列高度關注
新台幣兌美元貶9.2分 收32.597元
楊甦棣：開放所有美國牛肉進口 盼近期解決
外語導遊人員口試 6日舉行
鋒面影響 馬祖南北竿機場全天關場
指周美青耍猴戲 議員告謝志偉涉公然侮辱
「藍調之后」可可泰勒辭世
台酒：消費者6/1前購米酒 7月底前可退貨
立院初審 被告可拒絕聲押庭深夜訊問
歐巴馬抵達埃及 將向全世界回教徒發表演說
中正大學學生 工程論文機械類組第一名
落石防護傘試驗 九曲洞步道暫時封閉
希拉蕊盼中國從六四事件學習 中國不滿
中市大樓火警 消防局快速撲滅
重度聽障生蔡函叡 可望錄取第一志願
遭指拒絕青少年報案 宜蘭警方否認
國中第一次基測 高縣2人滿分
國中第一次基測 基隆1人滿分
重慶江北機場工地放炮 1名兒童慘遭活埋
彰化地檢署:經緯科技買賣假發票虛增業績
正修科大修復師讓藝術品恢復光彩
國中基測南投無滿分 張晉維410分最高
達賴喇嘛：六四學生抗爭非為反共
安潔莉娜裘莉稱霸富比世名人權力榜
藍正龍新戲耍狠 盼演技再突破
立院解凍陳水扁卸任禮遇經費約225萬元
推動中東和平進程 歐巴馬與埃及總統會談
假冒書記官專挑老人詐財 高市警逮5嫌
證交所:至5月 台股平均投資報酬率50.08%
金融海嘯衝擊 高雄港貨櫃運量減少20%
王永慶允諾重建 嘉縣第14座學校落成
澳門拒入境 吾爾開希盼馬總統協助返鄉
沙國發現新流感 外交部列黃色旅遊警示
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
營建署:政府主導都更案 20案進入招商
楊甦棣7月將卸任 接任人選未定
歐洲三大股市 開盤彈漲
基測屏東唯一滿分 李大成謙卑低調有禮
聯合航空邀波音和空中巴士投標150架客機
南市2人基測滿分 共同特點不補習作息正常
合開南洋風便當店 外籍配偶創造幸福味道
美國警告旅遊印度小心 新德里斥無稽之談
國際名廚李國緯中市上菜 胡志強慕名嚐鮮
楊甦棣：TIFA一直會是美台經濟關係核心
兩岸帆船交流 23日起橫跨海峽互訪
疼惜新住民 屏縣府推國籍歸化流程漫畫集
綠島也淪陷 外來種多線南蜥入侵
國中基測 高市兩對雙胞胎作文滿級分
第1次基測寄成績單 私校撒重金網羅優秀生
六四死難者家屬北京祭拜親人遭阻
64事件20週年 楊甦棣期待中國出現改變
韓媒：北韓巡邏艇短暫闖入南韓海域
王文祥當選台塑化董事 王文潮:尊重決定
嘉縣抽驗布袋菜脯 22件全數過關
連動債糾紛第一批77%獲補償 最高賠5至6成
經建會:分散市場與出口多元化 降低衝擊
南縣2人基測滿分 都想唸台南一中
台美交流 楊甦棣：軍事互動非常良好
兩岸文化經濟訪問團來訪 北縣盼開創商機
用愛打敗不景氣 商店贈學童麵包抵用券
美使館前抗議丈夫被捕 緬甸六婦孺遭警拘押
蘭州拉麵擬上市 陝西美食業者打算跟進
歐巴馬會穆巴拉克 談中東和平與伊朗核武
布料商加圖大樓落成 陳菊肯定業者表現
北京艾維建長江沿岸網路 台網通廠可受惠
非資優班基測滿分 國中辦學注入強心劑
警方破詐騙集團在台組織 逮核心幹部
性愛光碟恐嚇外遇對象 女子判賠1200萬
3-4月發票特獎34張 上期仍有22張未兌領
交通罰款分期繳 7月起最高18期最低500元
美元反彈 外資匯出 新台幣收貶9.2分
中國外交部：赴天安門地區採訪需先獲准
王清峰：與陳聰明各有職掌 沒心結
手機電池爆炸 印度男童斷兩指
保育類動物解禁 基層員警不清楚民眾受罪
日靜岡機場啟用 華航包機首航載日客訪台
國家考場內強抱女考生 男子一審判8個月
產創條例初審 營運總部營所稅課徵15%
北濱天外飛石 射穿公車玻璃擊傷乘客
阿富汗醫師來台治血管瘤 豎拇指大讚成果
中國累計有59例新流感確診病例
樂活一整夏 宜蘭蘭雨節7/11起登場
犯罪集團偽造屍體證書詐領保險金 員警涉案
鋸冰工人斷指 員警林建良及時尋獲送醫縫合
香港新增3宗H1N1新流感確診病例
內政部：主動協助辦理未成年人監護登記
胡歐通話 同意就北韓核問題保持溝通協調
歐巴馬開羅演說 尋求與回教徒有新開始
首輪中美戰略和經濟對話7月下旬舉行
集邦：中國小筆電廠展現低價搶市決心
香港官員來台 明晤陸委會談台港合作組織
疑遭掏空 太子建設聲明將配合檢調調查
韓國際旅展開幕 台灣館原住民歌舞受歡迎
學者專家：廣電基金取之產業用之公共
歐巴馬：美以關係牢不可破
臺北聽奧吉祥物命名 皮司與樂芙中選
香港資深藝人石堅病逝
歐巴馬演說 明白表示反伊斯蘭極端主義
歐巴馬：美國並不打算在阿富汗駐軍
基測 高縣原民生孔子翔雄中中正預校二選一
上海外資銀行業務增長趨緩 往2線城市發展
竹北豪雨 民宅地下室淹水 汽機車滅頂
64屆滿20年 陸委會：盼大陸推動政治民主化
藍委指信合社逾放比過高 促金管會檢討
立委質疑信合社逾放偏高 金管會:要求改善
建立專科社工師制度 內政部通過辦法
接軌國際 台灣14所綠色大學簽署塔樂禮宣言
漢光電腦政軍兵推 總統明親自主持
江陳6月高球敘 陸委會：不會觸及ECFA
基測 金門考區金沙國中表現亮眼
監察院5月份通過2件彈劾案 彈劾4人
北院:扁珍追加案合併審理 將傳林全馬永成
鑽石夢想計畫躍上銀幕 出版社推真實版活動
歐巴馬重申支持巴勒斯坦建國
雨中見陽光 全球熱愛生命獎頒獎
DNA與物証不同 日被告關17年後釋放重審
美零售巨擘沃爾瑪 今年將增2.2萬就業機會
歐巴馬：極端分子利用回教徒與西方緊張關係
產創條例租稅優惠 工業局：有助吸引外商
曹明宏暫代勤美董總 委由會計師監管資金
泰國出現首例H1N1新型流感人傳人病例
浩呆不呆 聽障生吳振浩基測拿高分
總統肯定出訪成果 將建立友邦長期合作機制
總統馬英九出訪返台 久睦之旅成果豐碩
英特爾推行動上網新平台Moorestowm
柏林高球場涉違建 北縣府：15日前自行拆除
專家：女性27歲達漂亮巔峰 28歲後走下坡
順應民意 民航局協調台中飛上海每週1班
巴西軍艦抵達空難海域 打撈法航客機殘骸
H1N1衝擊星旅遊業更甚金融風暴
金門保送師範生 楊弘安等10人金榜題名
總統伉儷探視副總統 期望為國珍重
歐巴馬呼籲以色列停止興建屯墾區
景氣回溫 外包工作機會增加
義警方尋回法印象派雷諾瓦失竊25年油畫
英大嬸歌手決賽落敗 傳遭人網路上陷害
第0980111今彩539三星四星彩開獎結果
貿協：海貿會首發團總採購金額逾22億美元
向回教世界呼喚 歐巴馬演說頻引述可蘭經文
雲門舞集行草三部曲 9月國家戲劇院首演
歐洲議會選舉開跑 英荷二國率先投票
第098045期威力彩38樂合彩開獎結果
不景氣減少熬夜應酬 上班族生活變健康
韓華僑團在顯忠院弔祭2華僑烈士
湄公河旅遊市場潛力大 2020年達1兆美元
未來役男受訓4個月 國防部擬規劃3種時程
王力宏分享獅子山關懷行 籲體驗饑餓30
經濟前景不明 星公務員今年無年中紅利
外國學歷醫學生需甄試實習 衛署:一體適用
俄經長：俄羅斯經濟衰退6-8% 最快年底復甦
陸委會：大陸廣告不會全面開放
香港官員林瑞麟訪台 將拜會陸委會及北市府
百貨夏裝拍賣啟動 提振買氣掃不景氣陰霾
藍營調整集遊法爭議部分 盼凝聚朝野共識
研究：安眠藥和鎮靜劑可能提高老人自殺風險
法務部：排除身障者 職務多屬外勤
陸資投資業別開放100項 中藥製造業不開放
空難事件頻傳 統計顯示搭飛機仍比坐車安全
篤姬旋風 宮崎葵來台宣傳新片少年手指虎
河南規定新流感確診考生不得參加高考
兩岸通訊業簽多項合作意向書 擬建TD試驗網
每週吃數次咖哩 可預防罹患老人痴呆症
歐巴馬承諾協助提高穆斯林國家婦女識字率
癱瘓30年 心理治療師丹尼爾用愛治癒傷口
接受生命的不圓滿 黃俊銘推動快樂列車
功夫影集影星大衛卡拉定曼谷自殺身亡
調查：紐西蘭人出國旅遊攜帶現金最多
馬總統出訪成果 驗證台美中三方架構穩定
3月底國銀跨國債權1470億美元 較上季增加
紀念六四 瑞士國會議員連署促中改善人權
林瑞麟：推動港台經貿關係 加強雙邊合作
美記者凌志美李雲娜 可能被北韓判10年苦役
第098045期威力彩頭獎摃龜
第0980111期今彩539頭獎1注中獎
旱象未解 二期稻作插秧看下波鋒面臉色
魚鱗癬症畫家鄭美珠 畫出繽紛生命
同黨不相挺 英工黨議員流傳要布朗下台電郵
IOSCO年會8日登場 金融海嘯衝擊再成議題
德朝野政黨籲中國重新評價六四
中職 8局下4安打 La new逆轉勝兄弟
中國大學高考考場全部網路攝影監控
歐巴馬承諾與穆斯林國家增加學術交流
歐巴馬支持建國 巴勒斯坦當局讚為好開始
偵辦流彈殺人案 逮捕案外改造槍枝所有人
蓋達首腦賓拉登籲回教徒對異教徒長期作戰
中央社新聞小百科：歐洲議會
國防部長涉醜聞 澳總理面臨內閣危機
河南鄭州興起高考媬姆熱
法航主管告知空難家屬 勿抱有人生還希望
法網女單 莎菲娜輕騎過關 晉級冠軍戰
歐巴馬籲美國與回教世界重新建立關係
族譜研究證明歐巴馬有德國血統
開羅演說 歐巴馬向回教世界伸出橄欖枝
MLB 王建民用三振宣告重返先發
回應歐巴馬演說 以色列盼與回教世界和解
歐巴馬訪德 將走訪聖母教堂和集中營
MLB 再次先發主投 王建民備感興奮
建仔重返先發 保住位子 下週主投紅襪隊
又有閣員請辭 英相布朗下台危機加劇
營救女記者 高爾將出馬
重返先發 王建民失5分
終止猜忌 歐巴馬盼與伊斯蘭世界開展新關係
拒供出毒品來源 大炳起訴求刑5月
Windows 7將上市 觸控應用前景俏
Windows 7帶動觸控應用 需求明年可望發酵
歐巴馬開羅演說 美右派人士批讓美變軟腳蝦
歐巴馬埃及演說 以學者評價不一
北韓艦艇昨一度侵犯南韓海域51分鐘
建仔重返先發 洋基教練團看到進步與鼓舞
二次核試驗後 中國、北韓開始互批
綠營：修集遊法需有共識 釜底抽薪宜廢除
集遊法修正案 王金平盼朝野黨團重啟協商
萬事達卡：美國消費支出急墜走勢趨緩
「六四」20周年 香港20萬人燭光紀念
少子化確保大學生來源 日本作法值得借鏡
少子化確保大學生來源 日本作法值得借鏡
淡大全英語蘭陽校園 6日首屆畢業典禮
向溫家寶丟鞋判無罪 七成中國網民不滿
日H1N1流感 400名患者九成已痊癒
摩根資產管理警告 全球股市超買恐回檔
銘傳／驪歌高唱 總統、大使來觀禮
棒球振興計畫躺在立院 綠委:政府敷衍、政策跳票
盧武鉉輕生 北韓指李明博迫害的
馬總統首次政軍兵推 今晨進駐指揮所
公職財產強制信託績優 臺銀承接398件
農業縣衝擊小 台東營業稅不減反增
手機血拼 蘋果可能推出低價iPhone
王雪紅順利入主台塑董事 二房有2席
公務員小心了 ! 行政院持續派人微服出訪
河南强對流風災 死亡人数增至22人
中國男子從事地下匯兌 海巡署查獲
香港官員來訪 邀北市明年合辦城市論壇
賣黨產被坑60億？ 中投：有回饋條款保障
曾蔭權訪台？林瑞麟：共同努力締造條件
64專文提及228 總統：提供轉型正義模式
12吋晶圓登陸投資解禁？經濟部 7月檢討
福建遣返一名台灣重大刑事嫌疑犯
海峽金融特區 兩岸業界關注焦點
台北福華大飯店榮獲ISO 22000、HACCP雙項國際認證
歐盟與莫斯科達成協議 俄今年加入WTO
觸底徵兆？美初領失業救濟人數年來首次下降
法航客機失事原因仍無解 打撈起首批殘骸
經濟衰退無影響 英超聯賽營收近20億英鎊
歐洲央行維持低利 歐股收在平盤
市場摸索方向 美股緩步走高
高盛預期經濟復甦 世界油價逼近70美元
法網女單 莎菲娜與庫茲妮佐娃晉級決賽爭冠
巴西再添3起新型流感病例 總計已達28人
惠妮休斯頓新專輯9月1日發片
加西巴士斬首案兇手將進精神病院
今天的台灣英雄：蕭立應捏陶形塑台客藍
一圓兒時夢 太陽馬戲團創辦人9月太空遨遊
鋒面南移巴士海峽 各地降雨趨緩
暨大與加學術單位科技交流
MLB 洋基投手柏奈特暴投 遭禁賽6場
大陸新流感最新發展 湖北山西各確診1例
台股開盤上漲39.67點 為6825.73點
河南安徽遭遇罕見天氣突襲 死亡22人
抗暖化 科工館推動綠屋頂降低室溫
本周上映新片 搶救地球呈現地球受創樣貌
MLB 巨怪強森生涯300勝入袋 史上第24人
藝文一週 雲豹之鄉歌舞劇原味登場
貿協在江蘇首個台灣食品專區7月底開業
墨比爾斯：貨幣供給爆炸增長 股市可望受惠
歐巴馬演說籲建新關係 美穆斯林盛讚帶來希望
梅雨挹注曾文水庫 7月底前供水無虞
台灣水果在廣西深受消費者歡迎
LPGA州農高球賽首輪韓選手居首 曾雅妮第7
破天荒 歐巴馬公開承認美涉伊朗1953年政變
法航案1中國人可能獲大陸史上最高個人理賠
韓中日合拍電視劇「徐福」明年開鏡
匯市觀望 新台幣匯率盤初小升
確保生態資源 金管處展開慈湖除網行動
台股量縮盤整 食品股表現最搶眼
胡錦濤6月中訪俄羅斯 出席兩峰會
日媒刊登更正啟事 指出台灣未擁有核武
中國開發銀行加大對福建台資企業支持力度
中俄聯合軍演預計7至8月登場
花東農民赴農委會陳情 促提高稻作補助金
歐巴馬開羅演說強力放送 線上平台全面出擊
陳清秀：提升公務員法律素養 當前要務
大陸足球再添亂 輸球辱罵追打裁判
央視新聞聯播主播羅京病逝 得年48歲
因應節能減碳 台鐵首推小摺
成都市公車失火意外 初查24人遇難
英就業大臣請辭 首相布朗下台壓力加劇
華繡來自台灣 畫繡結合 巧奪天工
力拓與中鋁195億美元交易破局 轉售股籌資
力拓回絕中鋁入股 轉向售股籌資152億美元
首季經濟成長0.1% 南韓驚險躲過衰退
通用預期2011年恢復獲利 釷星脫手案近尾聲
立院國是論壇 綠委抗議64專文藍指責NCC
水利節表揚大會 發表引水故事3D動畫
陸客帶來商機 花蓮觀光旅遊服務人力需求大
台電大林廠仍用生媒發電 陳菊：絕不接受
亞洲輕艇水球錦標賽 估創造千萬觀光收益
羅奇：全球75%經濟體仍陷泥沼 短期難脫困
美國受審記者命運何去何從 北韓保持沉默
綠委：政府應儘速落實振興棒球計畫
花蓮農民北上抗議 滯留農委會
宜蘭礁溪五峰旗瀑布 即日起重新開放
4名洋模在廣州表演期間遭人刺傷
億萬富豪史林錢進墨國環保 看好創造就業前景
張志軍出任中國副外長 劉結一調中聯部
中國鋁業與力拓集團交易告吹 陸企收購受阻
藍版集遊法調整 取消連續罰及事前解散
NBA暴龍波希無意續約 下季過後成自由球員
鋒面遠離 石門水庫降雨量明顯減少
洛城7月起將實施隔週無薪假 工會聯盟反對
疑涉偽證罪 陳幸妤被列入出境通知對象
新加坡出現第12起新流感病例
再闖法網女單決賽 莎菲娜盼圓封后夢
巴西：法航失事海域打撈到垃圾 而非殘骸
捷運木柵線履勘7日停駛1天 免費公車替代
山區大雨沖刷 台14甲線大禹嶺路段發生落石
中國環保部設立舉報熱線
海南三亞施工隧道塌方 6人被困
警政署:去年錯誤罰單比例0.27% 數量增加
綠色生活在地行動研討會 推動地球憲章理念
匯市觀望 新台幣匯率中午小升3.1分
北海道外海6.3強震 暫無傷亡災情
警毆民引藍綠議員批評 周錫瑋：將處分
NBA總冠軍賽首戰 布萊恩率湖人大勝魔術
兩岸醫療交流 台灣醫界與陸資醫管簽約
南市刑大破獲金光黨集團 逮捕11人
調查：星青少年上網時間是父母已知的兩倍
中國首個火星探測器「螢火一號」10月升空
台灣高鐵成立站區開發子公司 桃園新竹優先
防H1N1 日本天理教感謝台灣提供口罩
英科學家：長程太空旅行 會讓人又胖又禿
技職教學卓越展 機器人搶盡風頭
州農菁英賽首日 曾雅妮暫居第七
天氣變化關節炎疼痛？醫師建議先熱敷
販毒接力 父母供毒讓未成年兒子至網咖兜售
葉子奇個展 畫出花東縱谷山水風情
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中天中視案 監院函政院要求說明
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高市鼓勵都市更新 車站周邊舊社區優先
美老牌男星卡拉定泰國身亡 疑自瀆玩過火
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國殤高球賽首輪 唐納瘋狂捕鳥64桿獨居領先
台股收盤跌18.96點 為6767.10點
遊戲光碟誤當情色DVD 男子竊後遭警送辦
立院通過 中央政府設228國家紀念館
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生命鬥士對談 陳又真：與其悲觀不如面對
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省水折扣獎勵措施 陳伸賢：10月底前公告
品保協會公布暑假旅遊參考價 多較去年便宜
南大美女博士朱蕙君 數位學習引領者
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調查：上推特「推」的人不多 難做市調
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ECFA公投題目 綠營內部待整合
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台股跌18點 三大法人賣超42.72億元
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樹林農會搶劫案 警方尋獲疑似作案槍枝衣物
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補習班招生資料來源可疑 北縣府稽查
8部合聲迴盪菊島 南投布農族澎湖演唱
泰武國小古謠傳唱隊 7日赴歐發揚文化
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新台幣兌美元貶1分 收32.607元
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鹵蕨瀕臨絕滅 花蓮羅山泥火山區留生機
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馬總統久睦專案 胡志強肯定非常成功
擔心科學人才改赴他國 美國加速核發簽證
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花3元手續費 發票中了200萬特獎
總統：開放12吋晶圓廠赴陸投資 評估中
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韓國藥師公會來訪 胡志強盼透過交流增情誼
響應世界環境日 北市女議員穿布旗衣走秀
蘇俊賓替張進福抱屈 政院非拍馬屁團隊
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國殤高球賽勃德福瑞克領先 伍茲翻船交74桿
最後52秒身影 盧武鉉生前影音曝光
歐巴馬訪法 出席諾曼第登陸65週年紀念活動
星新流感病例累積至14例
總統:WiMAX縮短數位差距 具社會意義
12吋晶圓廠可望登陸 宣明智：本該如此
12吋晶圓登陸解禁？民進黨反對貿進
美眾院議長裴洛西：中國人權毫無進展
大陸畫家台灣參展 探訪原住民風情
張平沼被指在中國欠債 金鼎證:有心人詆毀
胡志強要不要選直轄市長 議員看法不同
日媒：金正雲曾持假護照秘密訪日
三重警察打人案 王卓鈞：嚴懲不寬貸
王振堂:更多資源助WiMAX 工局:持續補助
職棒名教頭拉魯索與Twitter和解
三重警察毆民案 周錫瑋：強化勤前教育
開放12吋晶圓廠登陸 經部：仍在評估中
馬總統兼國民黨主席 王金平：樂觀其成
王振堂促政府協設WiMAX漫遊清算中心和基站
高孔廉為台灣學生赴大陸台商企業研習授旗
股東會在即 商總登廣告聲援金鼎證
是誰無端放話？ 吳敦義要記者自己交代
The Westin Taipei 六福皇宮 漢普頓茶坊
蔡英文：12吋晶圓登陸沒評估好 將引爭議
台北馥敦日安西餐廳 養生料理499元吃到飽
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隱匿蕭副總統病情 詹啟賢:不合邏輯
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法航空難 飛機失事前送出24個失靈訊息
達賴喇嘛：中國判處西藏死刑
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法網男單 索德林苦戰5盤勝出 闖進決賽
法網青少年組男雙 黃亮祺與克雷札晉級決賽
法網男單 費德瑞苦戰5盤力克波特羅晉級決賽
戲如人生 實境秀主角當上英國首相經濟顧問
世衛建議全球以疫苗對抗兒童腹瀉疾病
進軍東南歐 台商踴躍參加羅馬尼亞電腦展
高碩泰拜會布加勒斯特市長 受熱情款待
印度H1N1新型流感確診患者增至5人
加5月失業率升至8.4% 專家稱最壞時候已過
今天的台灣英雄：吳文棟以琴聲教化受戒人
全台連續3天好天氣 白天略悶熱晚舒適
前美國務院官員夫婦遭逮 涉任古巴間諜30年
重慶武隆山體坍塌 胡溫指示做好搶救工作
美元彈升 國際油價跌回每桶70美元以下
台股開盤上漲28.77點 為6795.87點
墨國托兒所大火 至少27名幼童葬身火窟
成都公車燃燒意外不排除人為因素
湖南9名黨幹部「涉黃洗浴按摩」被查處
就業良機 中縣府6月辦多場徵才活動
新疆兵團煤礦意外 至少7人罹難
南投中潭公路火燒車車禍 2具焦屍身分待查
重慶特大坍方事故至6日清晨仍有80人被埋
台灣數位光訊科技HD數位頻道 台中縣開播
美上訴法庭裁定加速克萊斯勒售予飛雅特
美元走強 新台幣匯率盤初走貶
州農高球賽朴世莉續領先 洪沁慧衝上第9
南韓記者涉嫌竊聽警察廳長餐會談話被捕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
北大教授教10歲兒子炒股引發爭議
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台北國際食品展 大陸參加買主人數創紀錄
法網 費德瑞打進決賽 挑戰山普拉斯紀錄
外交官為農民插秧照片說明中國與北韓關係
台股開高走高 具題材個股表現亮眼
玩具含鉛過量 美泰兒及費雪賠償230萬美元
威尼斯鳳凰歌劇院在北京演出「蝴蝶夫人」
許家屯：當前沒有條件平反「六四」
深圳市長許宗衡傳遭「雙規」 官方未證實
炎炎暑假何處去 尋找知本森林奇幻寶典
許宗衡被雙規如屬實 廣東政壇將大地震
基金抽佣案 檢方視案情傳喚卸任部長級官員
除草去害 金門展開剷除豬草銀膠菊行動
企業大老闆設基金會 利人利己節稅有方
瑞興夜市被拆攤商陳情 楊秋興：設法處理
就業數據報喜 美元兌歐元創4月以來最大升幅
協尋阿茲海默患者 廠商開發GPS定位鞋
舉牌抗議疑遭拉扯 南市警:學生保留追訴權
美國3登山隊員攀「蜀山之王」貢嘎山失蹤
食用安心 2000頭以上豬隻畜牧場要上網申報
范宇文與蘭心合唱團 8日新舞臺開唱
北韓核試爆 安理會決議文無法定案
北縣第4波公部門職缺637人 面試名額大增
馬總統期勉工程師在愛台12建設發揮所學
美企業減少裁員 聯準會今年升息預期激增
北少林寺重建 保持唐宋風格
嘉縣搶救失業大作戰抽籤 數千民眾爭取
單車畢業典禮 高市30名師生騎到鵝鑾鼻
李明博：絕不與威脅南韓國安的勢力妥協
華視籲落實公共化 新聞局:已列附負擔預算
張哲琛:朱武獻時期 退撫基金操作有3疑點
台中夏季旅展殺很大 民眾大排長龍揀便宜
美元走強 新台幣匯率中午貶值6.5分
內政部：購買生前契約 慎選合法禮儀業者
新型流感 紐約市累計623例感染8死
調查：新加坡人愈年輕愈不想照顧老人
金門舉行明魯王392週年冥誕祭典
邱正雄：因應金融風暴 信用管道措施奏效
軍用敏感科技在美國可輕易購得 非法出口
北韓協助？ IAEA查獲敘利亞第二地未申報鈾
王永慶遺產龐大 遺產稅入國庫恐拖數年
迎世運 世運博覽會邀17國商會參展
三重警察毆民案 被害人：願意原諒警察
球黴菌溪谷熱台灣現蹤 今年首例
深圳航空發動機故障安全返航
男子攜女投宿旅館暴斃 8日解剖釐清死因
早查出蕭副總統罹癌？詹啟賢出面闢謠
多家護膚店美容師遭迷昏性侵 彰化警逮1嫌
人間悲劇 墨托兒所大火至少29名幼童喪命
市場需求日增 高市開辦居家清潔等培訓班
澳洲媒體：墨爾本已成全球新型流感之都
台股收盤漲89.64點 為6856.74點
TMC與數家公司接洽 日方投資不少於台
不景氣 幼童自費施打疫苗花費不降反升
巴拿馬新政府未來5年公共投資將創新高
任意塗鴉 北市環保局列為重點取締
Fed官員：殖利率上揚可能是通膨恐懼訊號
台北股市開高走高 漲89.64點
全球鋼鐵龍頭亞瑟勒米塔爾遭標普降級
北縣工廠員工揮刀砍人 4人受傷送醫
6月台指期收漲41點 逆價差23.74點
6月電子期收漲0.7點 金融期漲3.6點
台股量縮反彈 法人:向上空間有限
美4月消費者信貸減少157億美元 史上第二高
孫悅談洛杉磯湖人隊目前士氣如虹
市府消保官重大消費警訊 4商家不宜交易
調查：6成5企業今年願進用社會新鮮人
NHK：日本東京地區發生規模5.9地震
金門警方偵破人蛇集團6人送法辦
馬國伊斯蘭教黨將改黨章 接納非教徒入黨
防災寓教於樂 北市舉辦幼童青少年消防營
護理科評鑑4等 高美護專:新董事會改善問題
李小石發宏願 帶媽祖神像登14座世界極峰
七國總統確定參加巴拿馬新總統就職大典
母女共享讀書樂 同時畢業於育達高職
贏家鎮買樂透 美牧場工獨得2.321億美元
警政署:農漁牧機具烙碼 失竊率較去年大減
調查：逾9成畢業生視求職為長期抗戰
紐約烏賊車當心！環保「羅賓漢」就在身邊
台股漲89點 三大法人賣超9.76億元
南印度雙胞胎之鄉 決定進行族譜調查
泰山收費站南下ETC大型車道 8日起整修改道
立院審查兩岸3項協議 綠營將監督藍表支持
內政部將設改制審查小組 將採共識決
NBER官員：要宣告衰退已結束「還是太早」
台南縣府與奇美集團辦植樹減碳活動
火車雙盜落網 警方桃園逮捕2名嫌疑人
火燒心非心臟疾病 找對門診才能對症下藥
都市垂直溫室種蔬果 瑞典專家：即將實現
中國明天舉行大學聯考 1020萬考生上陣
立委與官員考察馬祖及福建海空交通設施
好萊塢影星大衛卡拉定遺體送回美國
布局全球性權威媒體 中央社逆勢擴大徵才
孫越李明依老少配 共同宣導菸害防制
退撫基金遭質疑 朱武獻:不識券商也無往來
環團至行政院抗議 盼政府重視環境災民
參選嘉義市長 涂醒哲推出宣傳手冊
上海台灣小吃城6月底前開業
貿協：電腦展後續採購金額估200億美元
防範新流感 北京旅遊局推新防疫措施
歐鴻鍊：裁撤約堡等5個功能不彰外館
中國海關加強檢疫防範H1N1
新台幣兌美元貶1.13角 收32.720元
84歲大學生畢業 校長親自洗腳表揚
日裔美參議員盼對日售F-22A
被控協助詐貸 前府侍衛室副組長被判刑3月
非法開礦釀坍方 重慶武隆礦難26死78失蹤
蘇比克灣新興潛力投資項目 客服維修觀光
毆民案警員先調職 三重警分局長記申誡2次
議員建議都市更新 胡志強：積極改進
印度泰姬瑪哈陵敷美白泥膜 效果適得其反
標檢局抽測太陽眼鏡 多數標示不符
31刀殺死鄰居 高市警押解嫌疑人起出凶刀
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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玉山盃 南市完封桃縣 連51局未失分
許宗衡傳被雙規 港媒關注港深合作前景
台北電影節冠軍 世界轉角遇見愛導演將訪台
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毆民案 民：警亂打人 警：以為對方要襲警
美元走強 新台幣匯率收貶1.13角
證交所：上市公司市值較上週減少0.43%
競選葡萄公主 先學摘葡萄釀酒
取消財力證明要求至今 4500外籍配偶歸化
來台展剪紙藝術 樊曉梅：我是苦練出來的
週加權指數跌0.49% 造紙類股漲幅最大
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楊秋興接見表揚 黃致豪允傳承登山經驗
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