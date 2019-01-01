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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
健康產業商機俏 農改場保健品開放技轉
民進黨：拒絕再申請18日凱道路權
泰出現1名新型流感疑似病例 有待美確認
香港海關拒大陸民運人士楊建利入境
不再讓慈母流淚 愛滋媽媽小君走過叛逆
台北縣能否升格？劉揆：審查前不知結果
與日本新流感病例同機16人 13人已聯絡上
牛津大學圖書館全球知名 禁用活梯查書
朱瑪捲土重來 宣誓就任南非總統
泰總理休假三天 副總理監督紅衫軍明天示威
蘇俊賓：台灣參與世衛大會是活路外交成果
印度佛教人士與台僑參與佛光山佛誕節活動
中職曹錦輝飆7k 兄弟氣走La new
教宗向穆斯林演說：宗教是合一的力量
蔡依林花蝴蝶演唱會 胡志強夫婦送百合
男子疑涉嫌7年前殺害前妻 檢警拘提3人到案
游出26秒89 巴西佛蘭卡創男50公尺蛙式紀錄
扁戒護就醫留院檢查心臟 24小時心電圖監測
景氣差 美應屆大學畢業生覓職難起薪低
SBL 張智峰關鍵罰球 達欣力克璞園
民運人士楊建利被遣送台北
金門軍用大卡車撞毀民宅圍牆
張軍:中國經濟4月回暖 中西部需求高
宣傳臺北聽奧 四城相識活動新竹揭序幕
彰縣無名女屍疑遭殺害 中市警查證中
世衛：新型流感全球29國累積3440病例
中國衛生部門隔離7名H1N1流感密切接觸者
日本可能再傳疫情 6隔離民眾生病送醫
登山客跌落平溪山溝 空勤總隊成功救援
上海一在建廠房發生坍塌2死6傷
日本病例同機17人 1人轉赴港16人完成採檢
墨西哥新流感死亡人數增加為48人
蘇格蘭威士忌去年出口逆勢成長 總值創新高
亞洲觀光團訪伊拉克 台灣團搶得頭香
新流感呈陽性 日本高中生成第4名感染者
紀錄星光傳奇 李崗感動台灣凝聚力沒消失
印尼執政黨贏得大選
今天的台灣英雄：傅貞諺做果子燒活出自信
H1N1流感 全球逾50死
先進製程領先 台積電晶圓代工獨霸地位穩固
外商賴賬多 廣東企業拒接單
南非總統就職 第一夫人是誰搞不定
台東縣長選舉國民黨內初選投票 3選將衝刺
與日病例同機 台灣一女子發燒拉警報
NBA季後賽 安東尼關鍵3分球 金塊氣走小牛
董繼玲推動亞洲青年前進華府計劃
金門歡慶母親節 高齡模範母親洗腳洋溢溫馨
柴山祭 促勿濫伐血桐保育領角鴞
包錦蓉紐約首展 母親節最佳獻禮
心安平安你是力量 馬總統：善念激發力量大
為母親奉茶浴足 媽媽子女都滿心感動
馬總統：外來人也覺台灣人處處善良
苗栗客家桐花婚禮 150對新人許下終生承諾
PGA球員錦標賽第3輪 塞卡暫以5桿領先伍茲
NBA 詹姆斯飆47分 騎士季後賽7連勝
陸媒:兩岸共同打擊犯罪 中國公安明年將進駐台北
佛光普照 凱道首度舉辦法會
MLB 休斯崩盤 洋基5比12慘負金鶯
英國版特別費風波延燒 重創布朗首相聲望
氣候趨涼有利滅火 加州居民紛返家
美國女記者被控間諜罪 伊朗上訴庭展開聆訊
不能訪台 溫家寶厦門隔海眺望金門
517遊行如何避免擦槍走火 考驗民進黨
台東縣長黨內初選 黃健庭勝出
加強建設海峽西岸經濟區 福建擴建5對台客運碼頭
慈濟歡慶浴佛與母親節 胡志強夫婦虔誠禮佛
北佛光南慈濟 浴佛祈求平安吉祥
最新統計／全球29國HIN1共4379例 日增近千
曾與新流感患者同機 兩旅客抵港後被隔離
美通報逾2000起新型流感確定病例
無名女屍案查破 男子酒後承認殺害前妻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲台灣商會年會 吳英毅呼籲台商返台投資
朱瑪演說平淡無奇僅強調南非處於更新時刻
哥斯大黎加證實第一起新流感死亡病例
挪威證實第一起新流感病例 2人感染
景氣不佳美國城鎮希望所在大學院校解囊
日確認第4名新流感患者 與前3名曾同行
英新型流感確診案例增9例 總計48人
母親節全台晴朗高溫 注意防曬
日本確認第4起新型流感病例
福建公車貼警語謝絕孕婦及老人乘坐
江蘇2輛摩托車相撞造成5死2傷
登山客高山症 直升機玉山北峰成功救援
重慶銅梁河水遭煤焦油污染
勞委會宜蘭辦徵才活動 將提供上千工作機會
墨西哥搶匪真多情 搶你東西還唱歌給你聽
台商元祖食品贊助上海世博會
薄熙來兒子薄瓜瓜獲英國十大傑出華人青年
美研究報告：失業與健康具緊密關連性
重慶擬斥資80億美元赴海外收購
台北捷運圓山站女子跳軌骨折
金斯米爾公開賽 曾雅妮暫落居第13
廣州裝甲車撞豪華轎車
港粵列車乘客發高燒 80人被迫陪至終點
金融研訓院20日研討會 探討金融整併方向
惠譽信評：中華票券評等展望穩定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美國教授殺妻逃逸 兩週後發現屍體
中國南海設監測浮標 提前2小時預報地震
基層警察特考關務特考 明放榜
捷運女子跳軌傷勢重 列車已恢復正常運作
扁戒護就醫 12日能否出庭各界關注
金管會統計:3月底信合社平均逾放比1.33%
蘇州徵洗廁工 數十名大學生競爭
陳水扁身體狀況穩定 將予高階電腦斷層掃描
台灣團遊伊拉克 外交部盼勿到紅色警示區
改善眉眼額頭皺紋 整形名醫建議先驗視力
日專家：新流感肆虐期5%大城市民恐感染
河南八旬婦人種罌粟當菜
台灣團遊伊拉克 觀光局:法令未禁止
加拿大撲殺500頭染H1N1豬隻
強化求職能力 中市府辦系列講座
日本病例同機2旅客在港 港府部署措施應對
「零八憲章」即將在香港出版
補助弱勢兒少健保費 內政部籲民眾申請
山東青州成立首家省級台灣花木園區
OIE釋善意 將修改規章排除對台不利決議
美第3起死亡病例 華盛頓州男子證實H1N1病故
哥斯大黎加首見新型流感死亡病例
歡慶母親節 福隆沙灘親子同雕富貴佛
調查:6成5上班族 慶祝母親節預算不縮水
一步一腳印 英跛行少校花兩週走完馬拉松
兩岸2012年後談政治議題？ 朝野意見不同
活動斑馬線 導護媽媽廖淑華守護天使
為愛朗讀 故事媽媽林家渝魅力無法擋
當志工活出色彩 單親媽黃麗華不向命運低頭
積累感人回憶 福隆便當媽媽溫暖遊子心
營造農場新天地 農務媽媽林素花懷抱希望
串蚵殼拉拔4子 徐阿蓮默默揮灑生命色彩
承襲母系社會特色 原民媽媽禮信苦盡甘來
母親背影的回憶 居服員何西利揮灑異國陽光
母愛無國界 越籍媽媽陪子成長走出自閉世界
日本交流協會 6/1起受理申請打工度假簽證
雙卡利率案協商將期滿 朝野動向受矚目
公平會12日起舉辦銀行業規範宣導說明會
美網路民調 母親節禮物：12%媽媽要多睡一會兒
好愛媽咪大聲說 郝龍斌盼小朋友大方表達
與日病例同機 16名台灣人排除染新流感
華盛頓州一名新型流感患者死亡
日女星觀月亞里莎被藝人MEGUMI慫恿快生寶寶
以色列男網賽 盧彥勳摘冠
陳水扁戒護就醫 法務部：無特權未獨厚
中國端午節旅遊市場 三亞及台灣遊受歡迎
母親節 新手媽媽只盼小孩健康快樂
景美舊橋13日改建 北市新工處提醒改道
梅與茶對話 南投水里體驗7碗茶7樣梅
母親節奉茶浴足活動多 展現濃郁孝親之情
成吉思汗博物館在內蒙古鄂爾多斯開建
慶母親節 世展會與髮型業讓媽媽漂亮一下
福建率先推出台灣學生就業政策
母親節提倡孝道 宜蘭600多人為父母洗腳
熱比婭出版英文自傳 促關注新疆維族
農委會:稻米庫存高於國際建議量 無缺糧危機
新台幣上週升幅0.58% 亞洲貨幣多走升
中國農村金融組織體系已初步形成
母親節 楊秋興夫婦觀音山送康乃馨
湖北陸蛇放生漢江 回游上岸嚇跑眾人
上海論壇明登場 探討危機合作發展
山東萊蕪發現石牆城堡遺跡 疑為魯國長城
開朗95歲阿嬤莊楊其米 陳菊祝賀呷百二
嘉明湖湧入登山客 500人搶6間生態廁所
跌倒求償機票 航空業者委婉處理旅客不追究
台美日控訴歐盟違反ITA案 WTO本週開審理庭
WTO將轉播ITA案開庭 強化透明度
台灣告上WTO首案 談判團隊：準備經驗寶貴
挽救絕望單親母親 劉美青獲另類母親節禮物
新流感邊境管制有時差 待國際合作防漏
鄧振中:盼ITA案獲勝訴 保障業者合法權益
高雄縣市合併案 藍綠力推市議會明付委
專家：與新流感病患同機旅客都要有警覺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
醫師：體外震波可望治療脊椎骨癒合不良
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
湖南「超女」再版 官方要求不准哭不准毒舌
日本職棒 林威助安打出爐
印尼新娘以台灣我家 述異鄉心情獲演講冠軍
台中慈濟醫院辦浴佛儀式 撫慰民眾心靈
中藥師涉製安毒牟利遭海巡人員查獲
19歲日本泳將刷新200公尺仰式世界紀錄
香港隔離7天 王姓旅客一家人返台
莫斯科天然氣管線爆炸引發大火 五人受傷
結合各方資源 花蓮山興部落重拾生機
驗出含殘餘農藥 一批日本蘋果遭台灣退貨
伊朗6月總統大選 475人登記參選
昆山為什麼這麼好 與數萬台商合寫的傳奇
國民黨台南市長初選 市議員謝龍介勝出
中職 獅隊砲火隆隆 13比7輕取牛隊
彰化女屍命案 4嫌疑人遭羈押
教育部擬推技專校院師生到職場實習
中職 熊8:4勝象 蔡英峰天母球場首勝
與H1N1病患同機旅客入住 港酒店：做好應變
陳水扁盼停押 釋明病史爭取保外就醫較可行
日歌手忌野清志郎搖滾喪禮 4萬多樂迷追悼
香港6人接受H1N1新流感檢測
傳赴高雄縣內門鄉務農 邱義仁未現身
NBA 火箭隊姚明腳踝骨折 季後賽無法再上陣
經合組織指香港並非避稅天堂 港府歡迎
涉收賄醜聞 南韓檢方起訴前總統盧武鉉親信
縣市升格牽動年底選舉 考驗中央地方政府
香港廚藝美食大獎 高雄餐院榮獲15面獎牌
都更案通過率高 議員質疑北市圖利財團
羅馬網賽 莎菲娜復仇 擊敗庫茲妮佐娃封后
颱風發威 菲律賓罹難及失蹤人數達48人
扁戒護送醫 醫師會診決定是否電腦掃瞄
黃國倫送康乃馨給周美青 真乃馨自己留著
2009世運聯席會議 IWGA密切觀察流感疫情
韓法輪大法學會慶祝法輪功弘傳17周年
SBL 達欣吃定璞園 直落三闖進總冠軍賽
扁迷醫院前挺扁貼海報 院方恐影響其他病患
英工黨支持率跌到新低 地方選舉料將慘敗
慈濟萬人浴佛報三恩大典 馬總統虔誠浴佛
1分52秒86 日泳將刷新男200米仰泳世界紀錄
國民黨台東縣長初選黃健庭勝出 對手籲團結
消費市場指南：印度家庭普遍席地而睡
馬總統：集遊法修法 盡可能往寬鬆方向修正
未成立慈濟宗 慈濟：人間佛教體系早形成
蔡琴台北演唱會 周美青到場支持
白宮記者協會晚宴 歐巴馬客串搞笑總司令
溫家寶：加快建設海西經濟區有利兩岸人民
難逃金融海嘯 汪傳浦被凍資金少2億美元
英媒：浮濫報公帳 前首相布萊爾也有份
電影艋舺8月開拍 阮經天扮黑道拼狠勁
與日患者同機2人未染H1N1 港追蹤同機19人
回鍋任俄總統？蒲亭先看金融危機政策成效
塞爾維亞網賽 喬科維奇將與黑馬對決
駐台使節藝人商界同浴佛 盼聚善念擴大善業
中國年底前全面實行個所稅全員全額申報
SBL台啤逆轉勝裕隆 直落三晉級總冠軍賽
日本4名新型流感患者病情逐漸好轉
美軍指揮官裴卓斯：巴基斯坦核武安全無虞
中國傳出H1N1新流感疑似病例
總統協調集遊修法 不解散罰鍰取消下限規定
媒體傳北縣可能單獨升格 總統府:沒這件事
大陸首例H1N1新流感疑似病例成都隔離治療
台灣遊客重返伊拉克 5月下旬還有團
伊朗美籍女記者上訴案聆訊 律師稱減刑有望
大陸首例H1N1疑似病例 患者成都隔離治療
台灣出現首例新流感病例 疾管局證實
葉金川：首例新流感極可能病例 防疫提升
沙國法官：太太亂花錢 丈夫呼巴掌理所當然
衛生署發布 台灣出現2名H1N1病例
掃蕩塔利班戰火趨熾 逾10萬巴基斯坦人逃離
葉金川：出現新流感極可能病例 防疫提升
台灣出現新流感極可能病例 政院密切關注
外交部：若有確診新流感病例 將通電外館
國內2新流感病例 確認後排除感染
國內2病例驚動總統 虛驚一場過程曲折
法網球明星賈斯克承認 藥檢呈古柯鹼陽性
「星際爭霸戰」 登上北美票房冠軍
教宗今抵以色列 展開為期5天聖地之旅
以色列記協盼WHO接納台灣為正式會員
巴拿馬總統當選人公佈內閣成員名單
巴拿馬下任外長指定人：尊重台巴目前關係
NBA季後賽 姚明缺陣沒差 火箭照擒湖人
專家：通用汽車聲請破產幾乎勢不可免
斯里蘭卡攻擊殃及2000平民 政府軍駁斥濫殺
不爽中國防疫措施 墨拒參加上海食品展
吳淑珍上午將探視陳水扁
東北季風狂吹1星期 大武漁港淤砂變砂港
川震週年 中國維權者要求調查四川豆渣工程
小室哲哉詐欺案判刑3年緩刑5年
虛驚一場 葉金川：料敵從嚴、不是烏龍
朝聖之旅不平靜 教宗將訪以 多團體蘊釀杯葛
邱義仁農地耕作 心情平靜
中國國務院發表減災行動白皮書
馬總統: 任內不與中國協商統一
夏立言：馬總統7月訪巴拿馬順訪宏都拉斯
民進黨517大遊行 馬總統盼和平理性收場
美前副總統錢尼為酷刑辯護 稱救了數10萬人
齋藤言論風波 外交部：現階段未要求換人
官大學問大？中國高官編辭海 網民嘩然
打擊詐騙 福建警方將與台灣合作
冰島是否申請加入歐盟 新政府將促國會表決
總統：第4次江陳會談 不排除觸及ECFA
517大遊行 民進黨籲客家鄉親站出來
是真的! 四川新流感病例確診
鄺麗貞初選失利 馬總統盼她尊重結果
517遊行 陳菊南北趕場不夜宿街頭
解決北韓長期糧荒 金正日促今年全力以赴
溫家寶想訪台 總統:等兩岸條件成熟再考慮
藍委:保護漁源納四次江陳會 漁署:加速進行
廖了以請假 立院擇期審公投法修正案
觀察員身分參與WHA 總統：每年應都會獲邀
經部：推動ECFA 目前著重國內溝通協調
總統協調集遊法 民進黨:未見誠意靜坐照舊
LPGA麥格公開賽克爾稱后 盧曉晴第11
民進黨:防疫搞烏龍 葉金川等人應道歉
民調：阿拉伯國家愛歐巴馬不愛美國
98大學指考 新增馬偕醫學院
藍委提放寬漁會高層選聘 綠委批對黑金放水
NBA 戴維斯21呎跳投 塞爾蒂克險勝魔術
四川建川地震博物館正式開館
民進黨：支持北縣升格 反對延選
170餘國向汶川地震施援手
中國有新流感病例 陸委會列黃燈旅遊警示
交通部次長游芳來 接中華郵政董座
積極介入國際事務 中國發表減災行動白皮書
王建民13日對夏洛特 表現好將回大聯盟
海上圖書館忠僕號 14日靠泊基隆港開放參觀
扁驗出心血管病 板醫建議住院
失業者也需娛樂 美脫口秀明星免費巡迴演出
中市消費券活動發票 350萬多張將捐出
張忠謀：台灣景氣轉壞的幅度緩慢下來
亞特蘭提斯號準備升空 最後維修哈伯望遠鏡
邀里長看舞台劇 胡志強盼文化深入地方
14人仍被隔離 墨西哥建議國人不要去中國
打擊犯罪 陸委會擬於澳門設刑事聯絡官
日本反對黨領袖小澤一郎傳將辭職
不能訪台 溫家寶厦門隔海眺望金門
歐巴馬穆斯林演說 遜尼派籲選阿查爾大學開講
澎湖無人島旅遊作公益 已獲捐款500萬
NHK報導：日本反對黨領袖小澤一郎求去
NBA 戴維斯壓哨球建功 塞爾蒂克險勝魔術
高志鵬：陳水扁對司法灰心 明解除委任律師
大陸首例H1N1患者 入境沒有據實報告
就職一週年 府要架設馬總統部落格
本土社團籲年輕人踴躍參加517遊行
在野黨獻金醜聞影響 日首相麻生支持率升高
護權會：7成5雇主漠視護理人員職場安全
債務纏身行騙 小室哲哉遭判刑3年緩刑5年
小澤一郎辭日本民主黨黨魁
葉金川:出席WHA將提台灣可對WHO的貢獻
媒體指飛彈演習命中率造假 國防部澄清
王昱婷逾億身價傲人 證券減存款增
技專生職場實習 鄭瑞城：無法一次到位
日樂壇名人小室哲哉詐欺案 判刑3年緩刑5年
若陸資投資 張忠謀:現階段台積電不缺資金
角逐台南縣長 李俊毅定為綠色首都保衛戰
溫家寶鼓勵大陸企業赴台投資興業
丁丁熱席捲比利時 漫畫家遺物拍賣創紀錄
澳門將於7月26日選舉第3屆特首
日本在野黨領袖小澤一郎 正式宣布辭職
美國堅持繼續空襲阿富汗 否認使用白磷彈
邱正雄：台灣經濟最困難時候已過
鄺麗貞出國風波 經濟部追回37萬餘元
陳水扁就醫未出院 北院取消明天庭期
鄺麗貞初選失利 吳伯雄：相信不會脫黨參選
羈押要件未消失 扁延押兩個月
延押陳水扁 在野黨批「政治性的羈押」
廣運推出自有品牌藍光播放機 功學社音響搶先簽約代理
德意志銀行即將在台募集發行第二檔美元計價國際債券
Crocs卡駱馳羽量級手挽包 限量玩味美型上市
降低鐵軌腐蝕程度 印度研發新型合金鋼材
新流感極可能病例 送和平院區負壓病房
F1西班牙大獎賽巴頓封王 奪本季第四勝
2新流感極可能病例 9名接觸者暫無症狀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新型流感極可能病例女嬰暫時退燒
美新型流感確定病例 增至2532起
產業管理人指彭日成 濫用投資人資金自肥
加拿大又增4起新型流感確定病例
印度16萬人齊聲大合唱 刷新金氏世界紀錄
埃及禽流感再添1例 全國病例增至69例
加拿大H1N1新型流感病例增至281宗
今天的台灣英雄:陳志強勇闖護理叢林的壯丁
PGA球員錦標賽 瑞士史膝森奪冠 伍茲落居第8
天氣轉涼 加州火勢可望控制 居民紛紛回家
白天氣溫偏高 山區午後局部短暫雨
台股開盤下跌2.17點 為6581.70點
國防部示範樂隊 明晚嘉大演藝廳演出
郭采潔表現亮眼 KKBOX排行榜雙料冠軍
哥倫比亞證實2人罹新流感 總病例3起
金門模範母親小三通到福建知性之旅
中國版「最棒工作」 週薪2萬徵薰衣草天使
北京查找與四川新流感疑似病例同機者
中國首名新流感疑似病例同機赴川找到130人
北京將加水費應付缺水危機
外資匯入 新台幣匯率盤初升破33元
MLB 戴蒙3分砲 洋基險勝金鶯
台股持續盤整 金融資產重回主流
四川綿陽災區逾9成板房閒置
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
廣東東莞溫州商會被認定為非法組織遭取締
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
哥倫比亞叛軍恐怖伏擊再起 政府軍7死
愛在客鄉 屏東客家婚禮即日起報名
極可能病例排除 防疫中心向WHO解除通報
加州聖巴巴拉山林大火受控制 民眾返家
一波未平一波又起 馬來西亞面對腦膜炎威脅
日延遲通報疫情？馮寄台：處理確有瑕疵
歐巴馬明公佈健保節省方案 可望省2兆美元
陳水扁戒護就醫 吳淑珍陳致中探視
馮寄台：駐札幌辦事處7月下旬成立
第18屆海外華人創業楷模選拔接受推薦
金門水頭村口地標遭撞 地標無損 車毀人傷
馬國警方調查馬士沙拉末涉及恐怖組織網路
北市府:和平醫院母女排除新流感 不用恐慌
吳淑珍探視陳水扁 律師：明天解除委任
中國中鋼董座參訪義聯 商討合作事宜
傳中國證實首起新流感病例
極可能病例虛驚 施文儀：台灣通過考驗
中國籃球中鋒巴特爾可望進軍南韓職籃
新加坡下調H1N1新型流感警戒等級
圓明園獸首買家拍得油畫 保證付款取貨
賣漢堡也有出頭天 麥當勞盼授與麥克博士學位
校護盼回歸專業 籲勿讓校園防疫有漏洞
調查：9成6上班族認外型可為求職加分
西港刈香燒王船 上萬信徒參與
健保局彩券回饋 補助弱勢健保欠費住院負擔
嗣漢道教協會宣告 張道禎為64代天師人選
取消10大要犯名單 法務部：回歸體制
2領隊攜人民幣13萬元出境 沒入9萬元
菸品健康捐1/6調漲 補助47萬中低收入健保
新台幣中午勁升1.89角 暫收32.851元
世運焰火灰燼危安？ 高市府允檢討
中國大陸第一例H1N1新流感病例已確診
調查：逾8成7企業起薪不受外型影響
轎車傳惡臭 馬國警方兩日偵破情殺案
大學指考 採計總分未達最低標準不予分發
電影之都洛杉磯不再是出外景首選
肝癌患者病情好轉 捐近百萬標靶藥物
中國出現病例 8日搭西北019轉機旅客速聯絡
中國內地首例確定新流感 四川男病患自美返國
花蓮國際石雕藝術季暖身 戶外創作營先登場
趕在小米收割前 排灣族老獵人上山打獵
指數暴衝 4月台股基金平均績效輸大盤
剛假釋出獄 煙毒犯持刀搶計程車被捕
幹線公車啟動 高市順勢公告輕軌招商
北韓金正雲為權力接班而加速累積功績
台股收盤漲63.63點 為6647.50點
台中市政府訂定辦法 將補助影視業來取景
吃口香糖尿尿沖水 山豬球球惹人憐愛
96年度總決算 審計部提6案移送監察院
金融資產再飆 分析師:台股短線多頭仍可為
學者轉任法官案 立委意見分歧擇期再審
台北股市開低走高 漲63.63點
台幣升值資產股加溫 汽車股漲幅勇冠台股
故宮展出王寵書詩扇及自書五億歌
5月台指期收漲25點 逆價差50.5點
5月電子期收漲0.25點 金融期漲19點
新瓦屋客家講堂18日開課 生活美學受歡迎
英濫報公帳醜聞 反對黨國會議員成新箭靶
葉金川:寧不做生物資料庫也要保障人民權益
陸委會:中共對台灣國際參與態度 仍待觀察
貴州蛔蟲感染率居中國首位 半數中小學生
台股漲63點 三大法人賣超47.92億元
泉漳台商投資區有望設立
與中國病例同機 22名NW019旅客請打1922
議員籲設原民文化運動園區 北市府允促成
葉金川:日本通報疫情非十全十美但不必責罵
中國列黃色旅遊警示 退團依契約賠償
四川出現新流感病例雙流機場大規模消毒
綠委：生物資料庫無法源 衛署勿輕率推動
台大學生評鑑 社團活動綠色環境兩項落後
新疆哈密發現總量逾22億噸大型煤田
桃園機場查獲2男子自印尼走私沉香木
熱愛帆船運動 國小學童吳其謙讓大人誠服
H1N1病毒株寄達台灣 疫苗株月底前到
防堵疫情 中國尋找新流感確定病例同機外籍客
新台幣兌美元升1.51角 收32.889元
中國移動投資千億元支持上海資訊化發展
老人車禍致死率偏高 嘉縣警方贈反光條帽
新流感疫情 外交部列28國為黃色旅遊警示
金門公寓工地挖出古砲 將請專家鑑定
4月份中國CPI同比下降1.5%
美髮業聯手做公益 200元義剪助弱勢
議員質疑聽奧手語志工不足 賣票時間太短
自由車國手巫帛宏黃亭茵 獲中華電信贊助
飛魚卵採捕新規定 澎湖縣召集船長講習
內政部：一體適用原則審查縣市改制計畫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
研究：兩岸全面直航後港台航空貨運量減半
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉縣議會國民黨團提案 雲嘉3縣市合併升格
兩岸共同認定 第64代張天師下月襲職出任
北市議員籲放寬補校教師由流浪教師出任
維護空氣品質 高屏3縣市擴大攔檢柴油車
美國目前還不準備與敘利亞大幅改善關係
法國再爆兩新流感確定病例 總數增至15人
福建富家胖女 老爸按體重給嫁妝1斤5萬
助鄧麗君走紅日本 作曲家三木剛病逝
台積電評估跨足太陽能電池領域的可能性
外資上週大買758.38億元 買超中信金最多
護膚各地有別 北京人最重視祛斑
中俄石油管道中國段18日啟動
香港民陣：今年5萬人參加七一遊行
銷售新通路 台彩銷售站可訂購屏東水果
高雄市議會通過高雄縣市合併案
外資匯入 新台幣今升值1.51角作收
陳明文:雲嘉合併升格 可享與北市同等福利
避免對眾院選舉不利 小澤辭去民主黨黨魁
雲嘉3縣市合併升格?雲林待送審嘉市不參與
提升中小企業軟實力 高市推廣產學合作
嘉義縣查獲非法囤積爆竹煙火1448公斤
表揚護士貢獻 花蓮慈濟醫院設護理之光長廊
王乾發：未來致力遷移營區原址重新開發
法鼓山投入四川震災援助 邁入心理實體重建
龔如心遺產案開審 香港全城矚目
深圳清潔工撿到金飾未報 面臨無期徒刑
安排周美青訪大陸?紅十字總會:沒這項計畫
高雄關稅局查獲走私檳榔880公斤
加強新流感防疫 慈濟技術學院招訓防疫種子
中移動入股遠傳 徐旭東:企業聯盟重於一切
風管處宣導環境清潔 進行柔性勸導
巴拿馬新總統7月就職 盼馬總統率團祝賀
與中國首例新流感同機男子 主動赴醫院採檢
雲科大文資研討會 返樸歸真探索文化
扶輪公益新聞金輪獎 中央社荒地築愛入圍
讓小黑蚊Out 勤於刮除青苔和藍綠藻
端節將近 南投加強查緝斃死豬流向
桃園航空城與反潛機搶地 交通國防兩部相爭
台科大建築畢展 綠建築女性住宅超炫
證交所邀對岸三交易所 21日舉行ETF論壇
蒙面歹徒持刀闖入德國中學 至少一人受傷
鄧海華：1台灣人或與新流感確診病例同機
羈押原因未變 北院裁定扁延長羈押兩個月
重慶小女童3樓墜下 路人美技接住
達賴：中國正在現代化 西藏前途似乎更光明
中職 趙守博盼與教育部共同推廣三級棒球
與罹新型流感中國男子同機 日追查入境10人
小澤辭去日本民主黨黨魁 政治生涯恐畫句點
高市議會通過縣市合併計畫案 陳菊表歡迎
日本延遲通報 施文儀：瑕不掩瑜
議員籲重建校園安全防護機制 教局:會改善
英國財長誓言強化與中國關係
南投地利橋7年未修復 監院糾正公路總局
中國人行副行長：金融危機何時見底難判斷
評估離島博弈產業 港商到金門探路
徐旭東：美國基金看好台灣 台股將續漲
校護不滿兼辦會計主計 教部：應專人辦理
集邦:首季韓國DRAM廠全球市佔率達50.1%
外交部：台灣參與WHO訴求 廣獲國際認同
北市殯葬處長交接 郝龍斌盼同理心服務家屬
北院：取消明庭期 扁自行承擔拖延的不利
大陸確認新型流感病例 投信：拉回可佈局
傅迪投書：台灣參與WHA有助非洲改善醫療
大陸新流感首例 面板廠:未調升防疫等級
巴基斯坦西北部戰火熾烈 至少36萬居民逃離
極可能病例遭批烏龍 防疫官員難接受
議員:古蹟標示牌狀況百出 李永萍:通盤檢討
中國成為疫區 長榮航空:明天首航續飛
99年度國營事業計畫出爐 強調低碳能源經濟
匯豐銀行：第一季稅前盈餘超過去年同期
大專生企業職場實習 教部：已媒合1422人
合併計畫書獲通過 楊秋興:提升競爭力
紅十字會援建川甘陝震災區 年底可完工75%
聖母峰連日大雪 歐都納遠征隊延後攻頂
遭火線波及 斯里蘭卡百餘兒童死亡
陳水扁延押 醫院外挺扁民眾情緒激動
高市通過縣市合併計畫 陳菊促中央完整配套
H1N1新流感中國確診病例同機者分佈21省
調查：國際研究交流偏低 台灣大學排名落後
中國出現新流感首例 金門小三通提高警覺
律師：伊朗裔美國女記者獲緩刑 即將釋放
H1N1新流感 中國現以嚴防輸入病例為主
北所：若收到延押裁定書 儘速送陳水扁簽收
東西向快速公路東石朴子段修正計畫案過關
因四川確診案 港府加強口岸攔截
對抗新流感 大學紛啟動防疫措施
節能減碳 英政府推家庭安裝智慧型測量器
中資入股遠傳 綠營：應訂陸資來台投資條例
魔鬼終結者尚未上映 專屬F1賽車先曝光
議員質疑圖利廠商 北市動物園否認
南非新內閣成立 僅3名部長獲留任
斯里蘭卡平民死傷嚴重 當局與叛軍互推責任
H1N1大陸首例 長榮成都包機團首航行程不變
泰晤士報亞洲大學排名 臺大：沒參考價值
與中國病例同機再來台22旅客 尋獲6人
民進黨：延押扁缺乏正當與必要性
法務部核准顏清標申請假釋案
澳總理稱刺激消費方案奏效 拯救失業潮
清晨盃羽球賽 九人共得賓士車
加工出口區楠梓榮塑園區設置計畫案過關
議員浮報公帳損害公信力 英首相公開道歉
挹注眷改基金 國產局14日代標7宗眷改土地
獲利了結賣壓 國際油價跌破每桶58美元
中國中鋼公司台北分支機構 設在101
中文教學無國界 休士頓數位教學培育師資
風聲劇照曝光 李冰冰周迅同台競技受矚目
法國：與沙國簽署核能合作協議有譜
星部長：星可能出現第二波裁員潮
助川震災區重建 紅十字會發助學金推社服
匈牙利友台議員歡迎台灣參與WHA
中國人行副行長：靈活運用利率等工具
中國專家：防範H1N1新流感做到三個三
中國中鋼來訪 林義守：歡迎到南部投資
高雄縣市通過合併案 學者寄予厚望
王志剛:大陸內需社福環保商機 台商應搶進
生技產業正夯 學者：畢業生就業新選項
兩岸和緩 中油中海油擬擴大台潮石油合約
鴻海4月營收944.07億元 月減8%
大陸允赴台旅遊居民可在澳門停留
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學者：ECFA簽署後應送立院審議
港府：適當時候在台灣設官方或半官方機構
台灣機能性紡織品拓銷瑞典告捷 續攻慕尼黑
林滄敏：農再條例達共識 政府盼盡速三讀
高雄縣市合併 鍾紹和林岱樺有心理準備
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法官裁定交付保護管束 顏清標才會獲釋
藝力不搖 台北藝術節8月登場
金門警偵破兩岸假結婚真賣淫案 4人送辦
牡丹亭芭蕾舞劇 高雄城市芭蕾舞團將巡演
上海世博局與長三角6城市簽約辦主題論壇
為孫燕姿跨刀 阿信蔡依林楊宗緯接力開唱
歐巴馬也愛看 火線重案組台灣14日看得到
金門挖出明清古砲群 將請專家鑑定
委內瑞拉：未來每日可輸出300萬桶原油至中國
中國H1N1首例確診 鴻海廣達啟動防禦措施
華碩華擎率先獲得Win 7系統認證
財部：至5/7止 消費券兌付金額逾687億
臉前進坎城 蔡明亮盼勿用色情看裸露鏡頭
瑞典傑布隆斯基鋼琴獨奏 明晚台北登台
台股持續上漲 工商大老看法不同
高盛亞洲2業務人員違反證券法令遭解職
中國首例新流感 胡錦濤：全力制止疫情傳播
中國中鋼董事長：大陸鋼價下半年回升
印度性觀光業猖獗 人口走私大幅增加
周錫瑋：北縣升格及延選問題 依法律規定
台灣紅十字會援建川震工程確保品質
陸資投資公共建設BOT案 第1階段開放11項
日相麻生：不解小澤為何辭民主黨魁
阿富汗女校遭不明毒氣攻擊 46學生送醫
英國會議員濫用公帑 英首相布朗向大眾道歉
境外人士購買 上海二手豪宅交易熱絡
中國總動員 找H1N1新流感確診病例接觸者
10大專輯與單曲 周杰倫歷屆大贏家
印度中部毛派游擊隊襲警 至少13人喪生
法院一審宣判 前立委黃宗源涉賄選遭判刑
第098038期威力彩頭獎摃龜
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誰搞怪？ 以色列精子銀行「資產」嚴重縮水
女子職撞 金佳映獲A組冠軍晉級四強
上海世博會高峰論壇將發布上海宣言
中國H1N1病例同機旅客23人來台 18人已採檢
報導：蓋達組織強化巴基斯坦境內勢力
太平分局分隊長許順東疑舉槍自盡
台灣協助川震災區師生心靈重建
民進黨18日凱道靜坐 北市府：未接獲申請
延押兩個月 陳水扁簽收裁定書
走私戰士 伊拉克蓋達組織重啟敘利亞管道
袋鼠頭部中箭幸運存活 澳洲懸賞冷血射手
防新流感 全日空要求美國線機員戴口罩
索羅斯：亞洲將率先走出經濟危機 中國崛起
華爾街日報：投資人重新活躍於新興市場
G10：全球經濟接近復甦轉捩點
教宗呼籲以色列接受兩國式以巴衝突解決方案
兩岸三地ETF市場合作揭開新紀元
櫃買中心海外法說會再度出擊 首次與國內券商合作前進倫敦
首家外國企業安瑞公司即將在興櫃市場掛牌交易
櫃買中心5月11日起開始受理券商發行上櫃指數型權證
小澤辭黨魁 美日同盟關係減少變數
駐伊美軍基地內對同袍開火 至少5死2傷
維修哈伯望遠鏡 亞特蘭提斯號太空梭升空
美對女記者獲釋表寬慰 否認與伊朗暗盤交易
白宮計畫未來10年減稅8360億美元
蔡英文：盼政府正面看待517遊行
教宗展開以色列5天和平朝聖之旅
小學生迎教宗 不分教派皆願和平
巴西衛生部證實8宗新型流感病例
今天的台灣英雄：洪良江搶修電力隨傳隨到
希臘禁止Google街景視圖 要求提供補充資料
陳水扁不符合外醫條件 還押北所
歐巴馬宣布健保改革新方案 10年望減2兆美元
人民銀行官員：中國經濟未因金融危機大失血
新總統 新策略 美國撤換阿富汗指揮官
濟助鐵達尼號生還者 導演與男女主角捐款
大僑社觀念 吳英毅:掛僑委會旗幟都是朋友
南韓在紐約時報登廣告 稱日本海為東海
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川震一週年 災區舉行各式公祭紀念活動
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新流感飆太快 CDC來不及計個案
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引擎吸入貨櫃 日航客機洛城緊急停飛無人受傷
北市府願准凱道路權 民進黨:不會申請
中國正研製新型軍用運輸直升機
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民間團體讓出518路權 郝龍斌籲民進黨申請
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周美青化身電腦教師 教宜蘭偏鄉學童上網
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長箭射穿頭部 澳洲袋鼠存活一週可望復原
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重大建設工程落後 陳菊允任內動工
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立院程委會 集遊法未列15日院會議程
國會議員濫用公帑失民意 英國朝野領袖道歉
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升格熱延燒 ? 彰化縣也要參一腳
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揶揄太過火 白宮不苟同記協晚宴劫機犯笑話
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517若到府陳情總統願接待 蔡英文:誠意不足
北所：陳水扁還押獨居房 仍拒食有喝水
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第62屆WHA 兩岸首次共同出席UN體系正式會議
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教宗悼念猶太大屠殺亡者演說 評價兩極
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中市地方人士力促選總統 蘇貞昌未回應
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抗暖化 台電邀地方政府作伙來
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教宗參訪西牆 祝禱和平與全人類
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165網站啟動 結合網路與專線打擊詐騙
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517高雄遊行集會 警方今核准部分路權
奉安80周年 吳伯雄6月再謁中山陵
世運7月高雄登場 馬總統：政府全力支持
走出金融海嘯、活化既有資產 華南金控全力邁進大中華
鮭魚返鄉 合富醫療控股申請登錄興櫃
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分析師：亞洲工業產值反彈為全球復甦先聲
連續多週反彈 美股暫時拉回
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美大多數選民肯定歐巴馬施政並支持連任
匈牙利友台人士慶祝馬總統就職週年
聖保羅地下鐵藝文走廊展出台灣傳統版畫
全台各地都是晴到多雲好天氣 氣溫偏高
古巴證實第一起新流感病例
台股開盤下跌97.22點 為6550.28點
第2次中英經濟財金對話獲多項共識
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台股大跌 新台幣早盤走貶
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陽明大學15日發表影響老化基因研究成果
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加國防部長稱巴基斯坦是全世界最危險國家
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
利空匯集 台股大跌 測試6400點支撐
林濁水：選舉考量處理縣市升格 非常離譜
金門出土古砲群是明清遺物？ 專家將鑑定
中國礦業首富陳發樹入股青島啤酒
美太空人出診 替哈伯望遠鏡爭至少5年壽命
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NBA 騎士4戰橫掃老鷹 晉級東區決賽
華府「時光剪影」計畫6月起展台灣城市新詩
立院修正 不改建眷村將適用都市更新
立院三讀 預錄光碟未標來源可減至本罰1/3
桃園市莊敬路清晨大火 5廠房受波及
微軟首度發行公司債 計畫併購傳言滿天飛
前納粹集中營警衛被遣返德國受審
北縣延選？ 綠委：將修地制法並提釋憲
巴西12州豪雨成災 逾100萬人受影響
老洋基大拍賣 球迷要趁早
隱匿扁病情？北所：所內無高階斷層掃描
高雄縣市若合併 政治版圖消長學者看法不一
浙江省存檔抗震救災原始通話記錄
法院裁決馬國霹靂州政權應還給反對黨
不肖業者向四川災區販售劣質水泥被勒令關廠
救虧損 高捷申請撥用平準基金補缺口
縣市升格 總統府：一視同仁 沒有內定
植物組織培訓班 農委會今年擬開辦3班
懷特肝寶獲政府獎助 將進入臨床試驗
推動高縣市合併 高市府允辦公聽會廣納民意
綠營指北縣升格政治分贓 藍營稱依法行政
日本民主黨將於16日選出新黨魁
川震週年 災區復建有矛盾
議員質疑校園恐嚇 教育局：要求學校通報
柏南奇：銀行壓力金檢嚴格 可望鼓舞信心
扁延押 綠營指為押而押 藍營籲面對司法
科學研究：瓦歐雷尼族好戰者沒機會傳宗接代
500班火車改點 區間行車時間平均少9分鐘
今年來工程決標金額1319億元 年增6成
縣市合併升格 王金平：一體適用一視同仁
柏南奇：美通縮危機消退 有信心美元保強勢
丁原進追思禮拜 骨灰罈隆重覆旗 總統致意
兩岸文化交流 綠委憂台灣文化失自主性
僑委會：海外信保基金助僑生取得創業貸款
金融詐財又一起 紐約名律師認罪遭判限制住居
川震災區映秀灣電站全面恢復供電
廉使國小台大創意樂園 下午啟用
推在地參與保育 原住民大專青年培訓7月開班
川震1週年 上海首個民防科普教育館開館
中國與美日歐4月份貿易額成長
與中國H1N1病例同機 19人採檢4人出境
澎湖縣開辦新住民免費法律諮詢服務
外交部說明入英遭拒個案 提醒民眾注意
非洲日5/25舉行 馬總統將觀賞非洲手工藝品
亞洲海防採購總金額將接近美國
滿足短期工作需求 中縣府下半年釋386職缺
互花米草破壞生態 金門展開除草行動
90歲日女星森光子將獲頒國民榮譽獎
台股大跌 新台幣中午暫貶4.6分
捷克前總統哈維爾批評聯合國人權理事會
1票難求再紓解 台鐵改點花東線運能增1成
菲華作家團18日訪台 重啟兩地文學交流
立院三讀 放寬地方民代聘用助理人數
內政部：已收3改制計畫 一體適用原則審查
日航財測連續第2年虧損 將裁員1200人
因應不景氣 北市府減收市有房地租金
旅遊業抗新流感 改推國內健康旅遊
染髮劑標榜天然卻含化學成分 消保會送法辦
台股收盤跌214.95點 為6432.55點
泰國證實出現首例新型流感確定病例
殯葬所內等級最高 南市相驗解剖中心啟用
大陸官方禁止汶川地震家屬與媒體接觸
中國傳統節日端午節大陸將放假3天
台北股市開低走低 大跌214.95點
5月台指期收跌150點 正價差14.45點
賣壓湧現 10年線多空激戰 台股大跌214點
5月電子期收跌6.05點 金融期跌38.2點
NBA 諾威茨基獨得44分 小牛險勝金塊
防疫壓力大 葉金川每天運動紓壓
香港獲選亞太區最佳活力夜生活購物城市
拉裔亞裔移民愈來愈多 加州政治生態將改變
溫家寶指示進一步加強流感防控
太倉促？ 世衛捍衛升高大流行警戒立場
學生實習遭熱油淋身 北市府：依規定檢討
爆首例流感 北京緊急監控醫院飯店廢棄物
東南亞唯一淪陷 泰國爆首起新流感確定病例
廣州一小偷為免被毆大喊「我有愛滋」自保
姦殺女學生心慌衝撞警察 兩嫌曾要求國賠
川震救災者涉盜竊 北京法院判緩刑
中國衛生部：四川確診流感病例病情好轉
NBA 諾威茨基飆44分 小牛季後賽保住生機
2年流產3次 婦女治療後樂當新手媽媽
義大世界就業博覽會7月舉行 3500就業機會
20年期公債今標售 最高得標利率2.325%
雲南2車相撞致10人墜崖慘死
政大出版專書探討兩岸經貿與戰略
馬德里網賽 為免罰款膝傷小威苦撐一盤退賽
加州小姐惹爭議 選美單位將決定是否取消后冠
聽奧泳賽竹縣舉行 鄭永金盼為曾紓寧加油
南港流行音樂中心 議員要求注意環境衝擊
迎接縣市合併 楊秋興指示詳密規劃
寫下對南投的感動 玉山文學獎開始徵選
屏東枋山愛文芒果 今年產量未減
韓央行：韓經濟下滑放緩 將呈成長趨勢
通緝時效過後返台 方正：盼與告訴人和解
防塵土飛揚 高縣公園裸露地將覆蓋碎木屑
國中基測第1次測驗 試務工作人員入闈
美反托拉斯政策趨嚴 科技大廠恐首當其衝
廈門新增4家台灣光電資訊企業投資項目
2韓人發燒 被隔離在北京地壇醫院
反貪腐 中國集訓2000縣紀委書記
新台幣兌美元貶0.4分 收32.893元
芬蘭出現2起確診病例 將召開記者會說明
日業者太陽生命認購宏泰人壽私募逾10億元
成龍捐資百萬人民幣認養一對貓熊
加州台大北大校友會捐助重慶災區重建小學
一碼全服務 南投縣府1999專線15日開通
補習班到校宣傳議員要求懲處 北市：會調查
中華信評：台灣壽險業獲利 明年前難改善
泰出現兩起新流感確診病例 東南亞國家首例
上海國際珠寶展明登場 台灣館規模最大
桃縣徵才14日登場 提供上千職缺
撿錢撿進快車道遭撞 法官判自負3/5責任
芬蘭公佈首兩起新型流感確診病例
陸資辦法定案 第三地轉投資持股30%為標準
嘉義縣龍舟競賽 陳明文主持點睛儀式
歐洲主要股市開盤下挫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中國外交部未透露大陸棚界限信息內容
走過勞資爭議 高雄圓山飯店員工充電啟動
亞洲聯防新流感 疾管局：需更緊密訊息互通
青輔會釋502個暑期工讀職缺 月薪1萬8
黨政平台共識 懷孕婦女非自願離職得續勞保
陳菊：明年6月完成縣市年度概算編列
海峽論壇中市組團與會 團費不一引爭議
北北基聯測短命？北市教育局：會繼續開辦
考季近 規律作息運動培養體力腦力
呷蕃薯配竹筍喝好茶 南投茶香健康節登場
士林地檢署拋磚引玉 緩起訴處分金捐兒福
美記者獲釋未必加速解凍美伊關係
被控假考察真旅遊 許富男二審獲判無罪
雲警破獲持槍恐嚇 逮1嫌
交大捷報 師生獲中國工程師學會多項獎項
東方果實蠅蠢蠢欲動 嘉縣府籲共同防治
闊別歌壇兩年 TANK帶新專輯大打泰拳
全球最大NB機殼王 巨騰國際TDR明公開申購
台北市下午34度 台灣今年以來最高溫
北縣百日咳疫情升高 病例較去年同期增加
對抗新型流感 羅氏藥廠捐克流感給世衛組織
日政府擬建媒體藝術中心 被批是國營漫畫店
收購印度藥廠 日本第一三共藥廠年度虧損大
許振明：歐美金融業將停止參股兩岸銀行業
盜挖七里香猖獗 屏東恆春5週破獲6件
垃圾掩埋貪瀆案 前鳳山市長林三郎2審判8年
日國會決議承認全面禁止子母彈條約
環署：近6年垃圾回收率佳 19%提升至43%
南縣市改制案不樂觀？南縣議會盼中央保證
512護士節 劉揆向全國白衣天使致意
議員不支持改制案？ 南縣府：持續溝通
外交部調降墨西哥為橙色警示 籲暫緩前往
假超商店員真強盜 連顧客也沒察覺
尾盤拋匯 新台幣收32.893元小貶0.4分
消費券消費摸彩 苗縣：創造30億商機
警察涉集體貪瀆 3名前分局長被彈劾
國中女生遭割喉殺害 警逮捕2嫌
因應疫情 陸委會取消香港黃色旅遊警示
觀光魚市交通問題 中市府研擬解決方案
南庄摔落山谷登山客 警消全力搶救
多媒體舞劇魅影再現 虛實舞者前衛演出
印度7女之父求子 35年不浴
父母凌晨外出 幼兒馬路尋親
金管會:開發金行使金鼎證股東權 法律保障
毒奶催生食品藥物管理局 衛署擬重罰違規
北市議員指恐嚇校園黑數多 警：學校未報案
苗栗台13線中港溪橋 30日開放通車
19人排除新流感 衛署另啟動合約實驗室
外交部：總統5/26出訪 單純過境美國
國中小普及化運動 要讓128萬學生動起來
不景氣趨緩 高市無薪假人數少9000人
日俄能源業者聯手開發東西伯利亞油田
開放陸資來台投資 經長：以6月上路為目標
大陸學者訪問金門讚賞籌建和平紀念廣場
國民黨：吳伯雄將會胡錦濤 馬總統表達支持
勞委會：雇主要求員工居家隔離應給公假
縫補人生缺憾 葉玉傑僕人精神創造無憾未來
廚餘及巨大廢棄物再利用 去年經濟效益27億
越南推動多項建設 歡迎台商前往投資
在越經營有成台商 計劃返台掛牌上市
首宗外商來台上市案 安瑞明掛牌興櫃
雙卡利率結構出爐 金管會促降利率立場不變
港府：現階段策略為圍堵控制H1N1疫情
澳洲新預算 養老金津貼門檻調高至67歲
不只英議員濫用公帑 歐洲政客都搞報銷花樣
尹啟銘公布經濟部一級主管人事調整
陳源成：兩岸中鋼將尋求第3地投資機會
鳳山市垃圾案二審被判刑 林三郎：將上訴
日本研發機器人教師 展現科技魅力
星防長：對付亞丁灣海盜須有更靈活包容方法
美疾管中心轉移焦點：流感病毒秋天如何演變
房仲業：陸資來台效應 4月商辦量平價增
浮報公款涉貪污 三峽鎮長陳佳烜1審判13年
319鄉村兒童藝術工程 累積40萬人次觀賞
疫情趨緩 墨人入境星國恢復免簽證
藍委: OBU年耗電池360萬顆 環境污染高
日本6月上旬將積極製造H1N1新型流感疫苗
英議員濫報公帳 近9成選民痛批欺騙自肥
仁愛院區沒完成採檢病患 排除感染新流感
基測是否戴口罩 教部：最晚考前2天公布
中華電信士林北投寬頻改接 14日停訊1小時
台灣原住民為四川地震災區民眾「除喪」
川震周年 長榮首航成都包機直航
陸委會：陸資來台辦法 至遲6月底生效
美新型流感疫情擴大 星出現確診病例機率增
港府：若再有確診個案不隔離整幢酒店
蘇貞昌反對北縣延選 國民黨盼遵守地制法
黃色警示除名 香港3天8888元住五星飯店
男子躲賭債隨身攜槍 見警盤查慌張露餡
520總統和兒童共讀童書 宣示對台灣承諾
去年520以來減稅 財部估減500餘億元
研究：亞洲地區軟體盜版情況持續惡化
桃李滿天下 彭蒙惠用愛與音樂獻身台灣
羅文嘉以黨外為名申設公司 經部:依法駁回
溫家寶訪清華大學午餐花人民幣4元7角
蘇迪曼盃羽球賽 中華隊4比1擊敗法國
投資人獲利了結 亞股大多下滑
WHA台灣團無外交官 謝武樵：衛生專業考量
第098094期今彩539及3星4星彩開獎
日搶匪喊「你的包包有蛇」 立刻得逞
閩台貿易回暖 今年前4月逐月攀升
台灣蘭花獲法國南特國際花卉展2獎項
關島總督卡馬丘明天訪台招商
回台上櫃 合富醫療控股申請登錄興櫃
第098038期大樂透49樂合彩開獎結果
大陸礁層外部界限 中華民國保有主張權
世衛：H1N1新型流感全球確定病例逾5000
中國新擴張主義 經濟支援換取資源供應
經長：資本額逾8000萬元陸資投資需受檢
日將成立組織監視台中韓假冒日農林水產品
川震週年紀念大會 四川又地震
經部駁回二次黨外公司申請 羅文嘉:不接受
英研究：女性情緒智能高 更能享受性福
非洲開發銀行預估非洲今年經濟成長2.8%
美元走弱 世界油價半年來首度漲破60美元
肥胖者求職較吃虧 減重把握123原則
520將屆 醒報現場三面向體檢馬總統施政
王建民將復出大聯盟？ 洋基總經理不樂觀
新型流感病毒可能突變 引發高達3波大流行
陳雲林受困晶華警方被指濫權 彈劾案未過
馬國霹靂州長雙包案生變 反對黨州長又失權
鄺麗貞選到底？ 吳俊立：以民意為基礎
挪威商人酒駕400公尺 法院裁罰8萬歐元
第098038期大樂透頭獎無人中獎
政府軍與叛軍戰火 斯里蘭卡數千兒童傷亡
美國青少年網路霸凌日趨嚴重 可能導致自殺
中職 興農勝La new獲隊史600勝
第098094期今彩539頭獎1注中獎
美貿易赤字連減7月後 3月小幅上揚
日俄峰會 加速解決北方領土問題達共識
山東報告一例H1N1新流感疑似病例
原策盟指原民基礎建設方案跳票 原民會澄清
消基會：7成5油切和纖姿食品含瀉劑成分
女兒哭鬧餵含酒精不明物致死 1婦人遭起訴
教宗評論大屠殺 猶太人批缺乏溫暖與同情
山東出現輸入性H1N1新流感疑似病例
上海遭隔離旅客無異常 明天解除隔離
日俄尋求強化經濟關係 領土爭議鮮少進展
短跑天王波特傷癒 將赴曼徹斯特參加街道賽
前納粹死亡集中營警衛遞解回德國受審
俄國美女網將夏拉波娃宣告將復出
美財長6月首度訪中 強化兩國經濟關係
首次加入 美國當選聯合國人權理事會成員
美首度當選聯合國人權理事會成員
有此一說 H1N1病毒來自實驗室
今天的台灣英雄：吳勝銘帶國旗跑馬拉松
台灣蘭花驚艷英倫 專家：市場潛力雄厚
涉槍殺5同袍 美駐伊士兵被控謀殺和暴力傷人
法拍屋攪局 美國房價直直落
H1N1新流感衝擊 北京拉警報
NBA年度最佳進步獎 花落溜馬葛蘭吉
公帑浮報風波延燒 英社區大臣將補繳房屋稅
上海迪士尼樂園建設項目可能下半年啟動
「國際共產聯盟」成立 扁堂弟陳天福化身總書記
袁健生綠卡4月才銷毀 外交部：查證中
審計部要求說明減稅 財長:對總稅收沒影響
國台辦：吳伯雄接受胡錦濤邀請赴北京訪問
劉揆：建立社福安全網 照顧不疏漏
馬上任一周年表現 國台辦肯定
藍營：518靜坐若損民眾權益 民進黨須負責
羅文嘉:沈澱對扁的感情 走出民進黨的一條路
綠委：台商受害多 司法互助協議應送審
尋找天際星座 Google新功能可做到
總統：集遊法修正 人民更有表達意見自由
王建民小聯盟表現佳 重返大聯盟仍未定
申設公司遭拒 羅文嘉痛批經部 將提訴願
聽奧宣傳 北市:屬奧運家族賽事 會用五環旗
國台辦：台灣報名參加海峽論壇逾8千人
錄影帶指控教唆殺人 瓜國總統尋求FBI協助調查
劉揆：陸生來台對兩岸關係有正面效應
川震週年 30萬民眾悼亡魂
立院初審通過限縮身障免徵牌照稅條件
出席海峽論壇被質疑 胡志強：不要抹紅
為選桃縣長探扁？羅文嘉：絕無此事
擬明天探扁 蔡英文評估援扁凸顯司法人權
廖了以：若審查結果符合條件 北縣必定延選
經濟周刊：日本已從經濟大國變成貧窮大國
邁向重拾獲利 福特汽車釋股籌資14億美元
高市府首長517參加遊行 陳菊：尊重
友人轉述 陳致中稱517扁家人無計畫上街
綠卡事件 綠委:袁健生說謊
台股止跌回穩 成交量仍大
歐洲舞蹈界推崇 林懷民在德獲終身成就獎
NASA指太空梭輕微小傷 專注修復哈伯望遠鏡
馬上關懷 劉揆:將擴建更完整社福安全網
史坦柏格：美中台關係在良好軌道 美盼持續
ETC免用電池 遠通擬推出車用電源線
立院初審通過未繳牌照稅 罰鍰降1倍以下
劉揆支持總統兼黨主席 吳伯雄：不受影響
劉揆：總統兼任黨主席提升效率 顯而易見
吳伯雄：應邀參訪北京 馬總統希望我去
防疫通報 外交部盼與鄰國建立合作機制
醫師獲日發原爆受害者健康手冊 黃敏惠探視
被指涉及謀殺案 瓜地馬拉總統大動作撇清
NBA 湖人大勝火箭40分 季後第二輪3比2領先
補助學生看展演立委意見多 文創法擇日再審
視察聽奧主場館 郝龍斌：高水準場地迎賽事
公股銀行增資歡迎陸資？ 財長：慎重處理
律師會計師等考試 15日起受理報名
端節送暖 創世屏東分會義賣粽子
517遊行 中社包火車載民眾南下高雄
黃健庭等獲提名 吳伯雄:努力協調黨內對手
支持總統兼黨主席 劉兆玄、吳伯雄較勁味濃
支持民進黨 便利商店條碼捐款也可以
滙聚學術研究的聯盟能量
謝長廷：未來規畫 現在不必想太多
台港學術連線正式啟動
蔡英文：僅存制衡力量不能散 517站出來
首宗外商公司來台掛牌興櫃 美商安瑞科技（Array Inc.）拔頭籌
冰島經濟前景黯淡 今年估將萎縮10.6%
大多數新型流感病患 無需抗病毒藥物治療
投資人獲利了結 歐股收黑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西班牙新增兩起 新型流感確診病例共100例
美元走弱 紐約油價一度站上60美元大關
投資人態度轉為觀望 美股漲跌互見
WTO開庭審台美日控歐盟IT產品徵稅案
世銀：印度2015年赤貧人口佔全國1/4
四歐洲城市被選為歐洲文化首都
南韓實行「性買賣特別法」 賣淫場所遽減
台灣東北部短暫雨 其他地區多雲到晴
貿協帶領最大食品訪問團 登陸福建找商機
台股開盤上漲16.91點 為6449.46點
消費券短差額處理程序 經建會協調尋共識
日本3月經常帳順差銳減48.8% 出口大跌46.5%
老婦疝氣延誤就醫 醫師緊急開刀保命
中國質檢局說明山東H1N1流感疑似病例情況
房地美首季虧99億美元 再向財政部討救兵
廈門爭取6月底前開通赴台灣郵輪航線
聽奧體育場館工程進度9成9 估6月中完工
美元走弱 新台幣匯率盤初走升
歐盟版銀行壓力測試將上路 金檢金融業風險
中國將試點設立金融公司提供消費貸款
老洋基球場大拍賣 草皮磚土等樣樣有價
鼓勵買電動自行車 雲林加碼補助
川震週年 據報中國官方壓制惹部分民怨
與友人飲酒起口角 男子遭利刃穿肺死亡
檢察司長購買一品苑 特偵組：與扁案無關
金融反彈 指數一度收復6500點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
唐太宗4萬後裔據報隱匿廣東懷集縣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
胡錦濤故鄉推出「八榮八恥」拆遷標語
劉揆：袁健生綠卡事件 美方烏龍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
廣州計畫5年內躋身亞洲資訊化先進城市
貴州師大「羅彩霞事件」凸顯特權橫行
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
出口衰退 美3月貿易赤字再度回升
前軍備局上校楊東山 涉收賄被判15年
高市十大爛路 市府：1年5億元修繕
格瑞那達尋求延緩清償積欠台灣貸款本息
黑鮪魚量少 東港海鮮店生意好
經濟衰退侵蝕 美退休信託基金恐提前消耗殆盡
中國大陸甘肅康縣流行男人「出嫁」
金門海上長泳 7/15前受理團體報名
中國大陸4月消費品零售額顯著上升
袁健生綠卡事件 歐鴻鍊：美方行政疏忽
前軍備局上校楊東山涉收賄 一審判刑15年
袁健生：綠卡事件 美移民局作業疏失
綠卡事件 袁健生：從無美國永久居留身分
日去年度經常收支盈餘減少5成 創最大跌幅
世行：中國可能有助於促進全球經濟復甦
交大生創業競賽獲獎 成立公司前進生醫領域
開發併金鼎 學者:應比照中信金模式釋股
日高官鴻池再被踢爆不倫戀 請辭獲准
美發生數十起勒索華商案 FBI展開調查
台南慢壘風氣盛 檢察官也愛打
台電金門塔山電廠改隸 風力發電將啟動
劉揆：縣市升格充分條件 區域政經文化中心
大陸航空空難前機師曾討論積冰 仍難逃一劫
公平會：禁止燁聯鋼鐵與唐榮鐵工廠結合
稀有藍鑽950萬美元拍出 克拉單價創新高
謝長廷5/15高雄辦聽友會 議員:關心民生
湖北省隨縣成為中國最年輕縣
馬總統出訪過境 袁健生：從未申請紐約
袁健生綠卡事件 AIT：涉及隱私不評論
中國高院將發佈認可台灣民事判決補充規定
山東發現H1N1流感疑似患者據報病情緩解
香港再發現1宗疑似H1N1新型流感個案
丹堤加盟未揭露重要資訊 公平會罰50萬元
在星餵食野猴違法 一婦女遭重罰6萬多台幣
大陸國台辦：對兩會互設機構持積極態度
南陽義學中心16日赴中歐 宣傳台灣文化
王建民3A復健賽 投6局演出6三振
高市中林子郵局強盜案 警逮1嫌偵訊中
星研製反潛攻擊多功能無人駕駛艦艇
美加入聯合國人權理事會 誓言促進全球人權
購車糾紛 消費者率人蛋洗知名車廠
台東縣政府主管 全體允諾協助鄺麗貞
巴拿馬新型流感確診病例增至29件
世銀：中國經濟成長勢頭 看歐美復甦臉色
賄選案無罪定讞 陳滄江感謝司法還清白
學者:規則不明 金融併購案例日增 爭議多
上載香港藝人裸照 電腦員入獄8個半月
劉揆：陸資非外資 開放不宜一次到位
中國官方：山東新流感疑似病例體溫正常
中美對話基金會促歐巴馬重視中國人權
遠航復飛有望 擬向立榮濕租飛機
協助身心障礙者就業 高市促公私部門進用
國台辦：國共平台還將繼續發揮作用
國台辦盼台早提大陸企業赴台投資管理辦法
中國4月工業生產和去年同期相較增7.3%
宜蘭仁山植物園委外招商說明會 15日台北舉行
國台辦：H1N1新流感未影響兩岸旅遊
香港醫管局：若H1N1爆發估4萬多人要入院
許芳宜紐約演出瑪莎葛蘭姆名作 獲熱烈迴響
國台辦：兩岸協商經合協議要看準備情況
大林慈醫:中醫輔助療法 可減癌症患者不適
美元走弱 新台幣匯率中午升值4.3分暫收
FDA：Cheerios稱可降壞膽固醇 應視為藥品
MLB 藍鳥勝洋基 哈勒戴奪第7勝
袁健生：美移民局錯發綠卡 已退回並撤銷
國台辦聲稱：大陸一貫反對美國對台售武
防新型流感 洛杉磯華航長榮櫃檯採關切措施
用心改變 校園旁畸零地變身植物生態園區
國台辦：航路改善情況下可磋商增航班
IMF：金融危機重創亞洲經濟 企業風險愈顯增加
黃體酮不足 女人40莫名暴肥狂冒痘
跨行系統將於16日凌晨暫停服務5小時
台股收盤漲52.59點 為6485.14點
馬偕遠距健康管理發現 尖石鄉原民腰圍粗
實習醫師綁鞋帶骨折 內生軟骨瘤作祟
香港招收太空遊客 每人20萬美元
屏東枋寮堂兄弟口角 堂兄刺死堂弟
台北股市開低走高 漲52.59點
台股量縮震盪整理 6500點得而復失
歹徒機車搶劫 民眾見義勇為拔鑰匙阻逃逸
5月台指期收漲23點 逆價差16.14點
大專生企業職場實習 南台科大474人誓師
人權公約簽署後 人權團體:應有落實時間表
立院初審 債務繼承全面改採限定責任
台語也通 全日空台北東京航班配備口譯員
5月電子期收漲1.95點 金融期漲7.8點
資訊科技導入航空城規劃 桃縣府獲ICF肯定
NBA季後賽關鍵第5戰 塞爾蒂克逆轉勝魔術
寶琳娜波麗茲科娃被電視選秀節目除評審職務
教育高峰論壇中市登場 探討品格教育趨勢
世衛專家：抗流感藥物應節制使用
台鐵端午節車票熱賣 熱門時段自強號售罄
日農民種出56葉酢漿草 擬申請金氏紀錄
馬總統宣布世運開幕？KOC：協商中
教研院籌備處：多數國中小段考題目不合理
ING首季淨虧損達7億9300萬歐元
濟南H1N1新流感疑似患者最新情況正常
立院初審放寬高中校長資格 教部立委有疑慮
山東確診中國第2例H1N1新流感病例
開拓韓市場 台灣團參加首爾國際食品展
黃昆輝訪彰化葡萄農 籲政府重視農業
保育團體WWF：氣候變遷嚴重威脅珊瑚三角
北市1339家工廠 6月起展開校正暨營運調查
台股漲52.59點 三大法人賣超104.2億
法務部:台中南投不設性侵強制治療專區
山東確診中國第2例H1N1新流感病例
法務部不在中市設性侵矯治區 胡志強欣慰
蒙特婁推出北美最大自行車運輸系統
核研所開發高聚光太陽光電系統 發電效率高
陳文琪買豪宅案 法務部成立專案小組調查
香港確診第2宗H1N1新型流感個案
「暮光之城2：新月」女主角夾克 網路搶購
全家福漁船2次違規出海 可能遭吊照3個月
洛杉磯面臨財政緊急狀態
買屋比扁家優惠？陳文琪：報導與事實不符
新台幣兌美元升0.3分 收32.890元
歐洲三大股市 開盤上漲
2009總統教育獎 宜中林瑋柔等46人獲獎
技職輔導要點 黃敏惠認欠公允教部將重研商
刑事局偵破操控陸女賣淫集團 逮11嫌
遊民陳屍草叢數日 檢方相驗釐清死因
中海油與英國天然氣集團簽署開發協議
輕度頑性顛癇勤學習 陳建亦積極面對每一天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
格瑞那達要求展延還款？輸銀：不予評論
防新型流感 韓將實施機艙和先進方法檢疫
教師會籲總爺國小復校 縣府:併校方向正確
2年造林離目標有差距 總統：要加油
警方查緝 密醫丟下病患逃逸
金融危機 經部：各國運用反傾銷更頻繁
高市中林子郵局強盜案偵破 警逮1嫌送辦
湖北暴雨19萬人受災
調查：民眾攝取高鹽食品減少 2成注意標示
假省電真竊電 警方逮捕冒牌台電離職員工
中國成為2010年世界旅遊日主辦國
嘉縣H1N1疑似病例排除 衛生局籲勿恐慌
以色列與美國的特殊關係似乎已有改變
傳國際奧會促聽奧更名 中華奧會否認
立院初審 高中職及以下將保公共意外責任險
中市府釋出298個短期就業機會 歡迎報名
蕭敬騰化身千秋王子秀琴藝 自承也有恐機症
駭客攻擊PowerPoint用戶 微軟發佈更新檔
香港新型流感第二例 陸委會列黃色警示
孫燕姿演唱會悠遊卡 限量登場
國民黨花蓮縣長初選激烈 5人領表
港出現第2例新流感確定病例 台灣正了解中
出席公益活動包粽 趙又廷陳意涵直呼好難
14屆縣長賄選案 陳明文夫婦更4審獲判無罪
彰化陳姓商人槍擊案 犯嫌遭判15到19年徒刑
墨西哥飯店促銷 遊客若患流感3年免費度假
香港第2宗確診H1N1患者同機6乘客已被隔離
青年安心成家方案 內政部估補助1.7萬戶
周美青訪新竹 關心隔代教養與弱勢學童
小摩:台股修正可接 MCSI調升權重錦上添花
民進黨：支持縣市升格 反對升格縣市延選
3大專校院協會籲立院 通過陸生來台法案
上調油價傳言引發中國囤油潮
吉林化纖集團1000多工人集體中毒
遺忘殘疾 玻璃娃娃呂玉芬樂觀面對人生
研究顯示 作白日夢有助解決問題
衛署:病患服用得舒緩若反應不良 請速通報
尊重初選機制 國民黨縣市長提黃健庭等3人
高縣石斑魚養殖績效卓著 漁業署補助推廣
受傷父親鼓勵 孔子翔奮發努力獲總統教育獎
香港出現第二起新型流感確診病例
有夢最美 鍾晉堅活出夢想人生
快打旋風 國中小全國英文打字紀錄刷新
SBL總冠軍賽前夕 達欣台啤互相叫陣
國民黨提名參選台東縣長 黃健庭:勇往直前
江蘇校門口貼啟事 公開招聘二奶
分析數百支監錄系統 高市郵局強盜案偵破
返國婦人與幼童體溫過高 前往署桃檢疫
動輒行政調查 基層檢察官對法務部有異議
大陸多個城市持續高溫提前入夏
陸客遊金門發高燒 送醫檢驗排除感染
綠營議員送國旗給胡志強 帶去大陸宣示主權
歐洲樂透頭彩得主過了幾天才聽說自己中獎
北市府允諾改善交九轉運站噪音廢氣問題
蔡英文明探視陳水扁 部分民進黨中常委支持
葡萄牙解除旅遊警示 香港再列黃色警示
台灣國際鋼琴藝術節 雅布隆絲卡亞壓軸演出
菜埔蛋滷味爌肉味噌湯 鈉含量超標
扁絕食遭北所懲罰 暫停接見及放封
美元走弱 新台幣匯率收盤小升0.3分
首季房市排行 北市大安北縣三重最熱門
總統教育獎視障生陳柏榮 學琴展毅力
克服身殘 李冠霖擁抱人生不向命運低頭
防範美國入侵 中國部署更安全電腦作業系統
與港第2例H1N1確定病例同機 7人轉機來台
為臺北聽奧暖身 選手們將體驗無聲路跑
互設辦事處列四次江陳會?陸委會:不太可能
海洋拉拉號15日首度直航湄洲
蔡英文蘇貞昌柯建銘李俊毅明赴北所探扁
全國成棒甲組春季聯賽 四強出爐
中國制定認可台灣法院民事判決補充規定
安利中國9個團 花蓮創造2350萬元商機
吳伯雄:當不當黨主席不重要 但要一個公道
中國大陸 8家彩電大廠 6月1日來台採購
香港亞視裁員36人 26人屬新聞部
ECB特別重設方案失敗 力晶:採其他替代案
消費券短缺 經建會:由審計部核責任歸屬
券商稽核報告無紙化 估1年省紙30層樓高度
限縮身障牌照稅免稅條件 財部估增收上億元
環保署動員全國村里建言 提升城鄉環境品質
MOD節目被覆蓋 NCC:中華電信應儘速處理
小摩：景氣V型反轉 亞股可再漲25%
男子外出買香菸墜山谷 尋獲已不治
住北海岸送特產 港星馬旅客遊台送住宿
迎戰病魔 陳彥云不放棄積蓄生命能量
小丑魚主題館面世 上千尾小丑魚美麗亮相
劉憶如籲大幅鬆綁開放 讓台灣重登國際舞台
描繪人生彩虹 血癌學童謝明哲御光而行
觸犯反托辣斯法 歐盟重罰英特爾10.6億歐元
台灣新設札幌辦事處 彭榮次強調增進交流
被歐盟裁罰10.6億歐元 英特爾將提起上訴
生策會籲兩岸新藥合作 納兩岸會談
台鐵端午車票熱賣 高鐵宣布開加58班列車
澎湖博弈渡假區 可望開放陸資投資
開放陸資投資公共建設 范良?蛂G樂觀其成
力抗經濟衰退 日本NTT保有56億美元淨利
裕隆日產汽車創新風雲賞開跑 首獎汽車1部
馬總統：社會福利工作 政府一步步做好
中國金融官員：希望盡快和台灣金融機構合作
中國擴大申請認可台灣民事判決範圍
獨扛重擔 林發拚足勁迎向生命陽光
富裕人士青睞的國際金融中心 星名列第三
大陸資金回流 縣市政府積極爭取振經濟
第098095期今彩539三星四星彩開獎結果
趙藤雄：台灣房地產加速國際化 提升競爭力
中國發出鋼鐵限產令 台灣鋼鐵業喘口氣
星國務資政吳作棟出水痘康復出院
小黑蚊日益猖獗 學者：搭人類便車所致
機能紡品歐洲拓銷傳佳績 商機逾250萬美元
世衛：H1N1新型流感病毒已出現抗藥性
一路向上 劉淑婷人窮志長堅信雨過天青
銀行公會：雙卡業務獲利艱難 並無暴利
上海浦東酒店95名旅客解除隔離 4人遭留驗
訪伊拉克觀光團將返台 業者聲明一切平安
英今年經濟負成長4.5% 明年中反彈成長
國泰航空：徹底清潔第2宗確診患者乘坐班機
獲利了結抵銷對全球經濟信心 亞股漲跌互見
縣長選舉賄選更4審無罪 陳明文:無喜悅之情
愛爾達跨足互動廣告 不排除增加代理頻道
墨西哥改列橙色警示 旅客退團要賠5%
陳鎮慧：扁總統任內還有法律諮詢收入
衡酌疫情 防疫中心將檢討新流感檢疫規格
中國商務部：下一步出口形勢不容樂觀
解除律師委任狀未遞 扁與律師遞狀批法官
印度大選投票後民調 執政聯盟得票領先
蔡依林腰傷嚴重封舞2個月 改辦慢歌演唱會
客籍藍委勸進選國民黨主席 吳伯雄未回應
加審計部：企業超額預繳稅款以獲取優厚利息
美軍空襲阿富汗死亡名單 包括93名兒童
與港第2例確定病例同機再來台7人完成採檢
尊重初選機制 國民黨提名快刀斬亂麻
斐華裔議員指台斐交流中國無須過度反應
第098095期今彩539三星彩四星彩派彩結果
大陸最大彩電來台採購 金額將超過20億美元
H1N1新流感山東確診病例曾在北京「趴趴走」
印度大選結束 執政聯盟小幅領先反對聯盟
與經濟復甦預期相左 美4月份零售下降
坎城影展揭幕 皮克斯動畫破天荒擔綱開幕片
遏阻暴力搶風 馬國考慮讓搶犯身掛罪名掃街
斯里蘭卡平民遭砲擊致死 內戰雙方遭譴責
職棒 柳裕展強投 象中止對獅6連敗
胡錦濤邀請吳伯雄赴北京訪問
國民黨翻94年省選委會公文反駁延選違憲說
世衛：新型流感確診病例逼近6000件
紐約媒體：建仔重回洋基有助提振先發群士氣
荷銀「Shop & Dine」白金卡新推出口福堂「和風下午茶套餐」買 1 送 1 優惠
復華全球短期收益基金募集逾40億元
PChome 24h購物歡慶第三倉庫啟用 100款小家電特賣流血特價45折起大慶賀
3M NexcareTM 草本抗痘系列 淨痘開運招來好人氣
海霸王『鮮貝粽』創新上市
伍佰宣傳上海演唱會 太空彈號啟航
領導利物浦隊有方 吉拉德獲選足球先生
教宗支持巴勒斯坦建國 憾見以色列築牆
歷經大起大落 費爾普斯將返泳池征戰
我加入政府採購協定進度慢 美歐關切
態度丕變 歐巴馬反對公布美軍虐囚照片
坎城影展今晚揭幕 天外奇蹟為開幕片
教宗訪伯利恆 安檢大陣仗警犬擔重任
今天的台灣英雄:趙秦豪全盲摸出光明路
議員荒唐濫報公帳 英國會民主政治蒙羞
為騎哈雷鍛鍊體力 哈雷機車族集體健身
多倫多1婦女機場為家 睡了1個月終被請走
美推關島計畫來台招商 貿協邀營造廠與談
美國人潛入會見 緬當局將控告翁山蘇姬
NBA 詹姆斯領銜年度第一隊
台股、日經開盤皆下跌百點
小皇帝再加冕 詹姆斯入選NBA第一隊
MLB 道奇教頭托瑞應邀擔任明星賽教練
蔡英文公開信:「我不要我的國家淪落至此」
扁絕食 蔡英文蘇貞昌北所探視
瓜地馬拉總統遭指控謀殺律師 群眾示威
工研院tagala網站傳遞善的力量
「Vitamin Water(維他命水)」新概念飲料
東部自行車路網示範計畫 正式啟動
金崙溫泉生態步道巡禮活動
WhiskyLIVE 2009 Taipei 威士忌博覽會風光落幕
端午臨仲夏，四季蘊粽香
台東山海鐵馬道，你騎了沒？
極地保育演講
流感病毒實驗室外流? 世衛:只是假設
目擊者：緬甸民主領袖翁山蘇姬已被帶往監獄
台裔中國間諜 涉美國防部官員洩密案
川震滿週年 專家質疑為何不查豆腐渣工程
專家：川震災區200萬人需心理救援
總統滿意度上揚 王金平：政策受肯定
花蓮火車站旅遊中心將迎接第50萬名旅客
磯釣場一清專案 風管處柔性勸導
【育藝深遠-劇場初體驗】送給小四生充滿魔法的黑盒子
拼觀光！西拉雅國家風景區辦理大規模Inbound旅行業者考察團
史前館「多元文化月」首波活動 東南亞文化月登場
德式風味 台灣情 –溫德創意「德包粽」輕盈上市
完美黃金比例 金典邀您粽情意
手術醫療零負擔
H1N1新型流感疫情變動，觀光局因應處理情形
英哈利王子5月底訪紐約 將憑弔世貿遺址
交大理工男迷上久石讓 一手包辦畢業音樂會
蕭萬長:台灣過度依賴以中國為製造工廠
天安門事件20年 封從德出版六四日記
草（弓剪）剛歸隊 SMAP5人合體節目下月播
調查：亞太人士悲觀看待未來1年經濟
喬科維奇抨擊ATP排名制度 誓言奪回世界第3
外交部出示文件 確認袁健生放棄綠卡申請
節能減碳 紐約帝國大廈綠化翻新救地球
立院初審 減輕農地重劃農民負擔
馬總統滿意度上揚 胡志強:更應多看烏鴉
奈及利亞叛軍宣稱攻擊政府軍 籲石油公司撤離
自由貿易港原住民僱用比 立院審查定調3%
政院通過文創產業方案 4年增20萬就業人口
蘇貞昌蔡英文北所探扁 陳水扁:517要成功
簽署兩項人權公約 總統：台灣人權轉大人
海上圖書館 抵達基隆港明起開放參觀
政院通過技職教育再造方案 培植專業人才
李登輝罹患肺炎 月底日本行暫取消
網路交友殺人事件 劉揆：研提保護兒少方案
台聯建議 民進黨執政縣市辦ECFA公投
高雄世運期空污 沈世宏:歷年7月不良僅1天
H1N1入侵比利時 外交部發布黃色旅遊警示
公親變事主 蔡英文：民進黨將盡力聲援阿扁
文建會98年度預算6.1億元 解凍了
歐巴馬抨擊華爾街和華府貪婪文化
遷肉品果菜市場 陳菊:兼顧市民與地方發展
NBA 金塊宰小牛 24年來首度打進西區決賽
總統出訪隨行三立委 盼協助軟外交
小三通管制完備 農委會:農產品不用擔心走後門
中國的天空 有128家國內外航空在飛
近李人士：醫師建議休息 李登輝取消訪日
福建海峽論壇 新華社稱準備就緒
馬總統接見克魯曼 盼指點救經濟良方
反駁綠營統戰說 國民黨:兩岸交流化解敵意
蘇貞昌：探扁是對審判政治化的最大抗議
馬總統簽署兩項人權公約 國際社會普遍肯定
總統簽署人權公約 台灣人權標準接軌國際
美訪客闖入住處 翁山蘇姬遭緬甸軍政府起訴
端午假期將至 高港局籲旅客多搭乘海運
中國發佈海西經濟區全文 定位兩岸先行試區
傳高市養護大隊動員參加517遊行 陳菊否認
扁提抗告 下次出庭堅持「四不」
北市「勞工金像獎」短片徵件 20個獎項等你拿
DPP:517風雨無阻 南部民眾坐火車也要去
蔡英文：517嗆馬保台 反對馬總統快速傾中
綠卡事件 蔡英文：袁健生不適任應即撤換
六四言論引議員不滿 曾蔭權致歉
孫中山奉安80週年 端節二度吳胡會
孟加拉成衣廠女工累死 勞權團體發不平之鳴
法國通過打擊網路盜版法案 面臨內外衝突
英國酒館鑽漏洞 設研究中心供顧客抽煙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲三大股市收黑 倫敦重挫2.13%
準備維修 美太空人成功抓住哈伯太空望遠鏡
比利時通報首起新型流感確診病例
股市重挫拖累油價 紐約輕原油收58.02美元
零售數據意外下滑 道瓊工業指數重挫2.18%
英國農業單位稱加拿大豬肉仍安全
世衛大會首日將舉行新型流感會議
世衛：流感嚴重度大幅取決於各國因應能力
今年首波梅雨鋒面18日到 中部以北降雨
台灣巡禮邁入第8年 24日紐約熱鬧登場
東京股市開盤1分鐘跌逾128點
大陸專家預言：倫敦紐約上海三分天下
MSCI新增22檔台股 券商:象徵意義較大
身障潛能發展中心經營加油站 ISO認證今開幕
大陸銀川公務員工作時間上網聊天要被問責
嘉市5月2起酒駕肇事3死 警方加強取締
舞出精彩生命 江惠雯獲總統教育獎
廣州澄清未發現新流感病例
H1N1山東確診病例北京接觸者1人入院
新加坡2008年墮胎手術增加2.4%
多項數據冷熱參半 中國大陸經濟緩升
台股跌 新台幣早盤走貶
北韓決定6月初審判美國記者凌志美與李雲娜
MSCI台股權重調升 1個百分點 新增22檔個股
景美舊橋拆建動土 新橋明年5月完工
王炳章女兒探望父親遭廣東海關拒入境
美股大跌MSCI牌失靈 台股一度下跌逾百點
全球貿易萎縮 星貨櫃吞吐量下滑
白茸基今將在台灣獲頒經濟專業獎章
美股拖累 日股跌2.55%
巴西經濟開始復甦未來仍不明確
台資美兆與上海業者合創超大型健檢中心
端午節連續假期 南迴公路管制砂石車
馬德里毒梟猖獗 空氣中都有古柯鹼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
運星艦1人員澎湖落海 送醫急救
醫師提醒偏頭痛患者 勿靠止痛藥過日子
蕭萬長：紓困個別企業 絕不能淪為肥貓利益
崔江姬戲裡殺人不眨眼 戲外捐血捐骨髓
求學也要繳稅？美國市長異想天開 學生罵翻
日宣布H1N1新型流感隔離觀察期縮短為7天
德出土3萬年古老雕像 恐顛覆具象藝術起源
薛香川：行政院組織改造 盼100年實施
阿里山小火車車廂悶燒冒濃煙 旅客幸未上車
中國太空碎片通過美太空梭旁 未發生意外
2009啦啦隊亞洲國際賽授旗 為世界盃熱身
巴西富豪失竊4幅名畫 歹徒物歸原主
美政府希望加強監管衍生金融產品
縣市兒安施政體檢 靖娟:竹屏桃3縣危險城市
克魯曼：經濟大衰退已過 憂保護主義重現
蘇俊賓專文刊登日媒 台灣參與世衛意義重大
全國大專創意咖啡賽登場 學子聞香觀戰
海地偷渡客船隻翻覆佛州外海 10人喪生
芮效儉：經濟危機促使美中關係趨穩定
湖北官員欲求特殊服務命喪女服務員刀下
水患治理急迫工程 鄉鎮可執行 總經費15%為限
中縣府快樂消費摸彩 吳貞瑩中汽車大獎
蔡英文：扁案嚴重侵害人權 政黨應表意見
越籍配偶體溫過高 返台時送署桃觀察
高市加碼夜間洗掃街道 維護世運空氣品質
北韓宣佈將開庭審判美國記者凌志美與李雲娜
年度第3次掃黑 警方上午逮治平專案12人
統測基測不延考 教育部：非必要別戴口罩
大陸東北團800人小三通遊台 李炷烽迎賓
回收廚餘成效佳 去年創27億元經濟效益
六四事件20年 人權組織促中國釋放被囚者
北京批准澳門官員崔世安請辭參選特首
蘇治芬被控收賄案 雲林地院首度開庭
消基會：信用卡成本年利率至多8.82%
自行車正夯 高市警破竊車案逮3嫌
視障兄弟獲總統教育獎 媽媽一路陪伴相挺
區間整理 新台幣中午貶7分暫收
日2008年自殺者32249人 連續11年破3萬大關
王天安對未能探望父親王炳章感意外
美日股市拖累 香港恆生指數早盤跌逾500點
採購涉貪污 檢方起訴高雄大學院長王光濤
NBA 金塊收拾小牛 24年來首闖西區決賽
亞洲前100佳名校 菲3大學入列
美國第一例 芝加哥禁止使用雙酚A製造奶瓶
里鄰長與市長拍照 北市府：未動支預備金
台股收盤跌120.97點 為6364.17點
政府組織改造 江宜樺：行政院機關少8個
墨新流感疫情趨緩 衛生部估死亡病例不會破百
司法官律師筆試一試改兩試 100年上路
台北股市開低走低 跌120.97點
5月台指期收跌148點 逆價差43.17點
扁總統任內收法律諮詢費？林志豪：是房租
印度國防機構點名排斥中國電信業者
調查：不到三分之一美國人願接種新流感疫苗
找回讀者熱情 全國大學圖書館長嘉義座談
MSCI題材失靈 大跌120點 台股失守6400點
再添10人 巴拿馬新型流感確診病例增至39件
5月電子期收跌5.75點 金融期跌30.4點
新流感疫情趨緩 秘魯解除航班往返墨西哥禁令
山東官員用公款旅遊免職後再復出受質疑
北京提供外資企業人民幣50億融資
與港第2例確定病例同機 7人檢驗全陰性
廣東酒樓服務員誤將甲醇混紅酒給客人飲用
經濟低迷影響 新電信2008年淨利下滑
老外交通違規取締不公？北市警：執法公平
1名台灣人在四川劍閣縣車禍中身亡
吉林化纖廠大規模員工中毒 原因仍未明
南韓緩報手足口病女嬰死亡病例 輿論撻伐
原策盟指原權倒退 失業率飆破7.93%
台股跌120點 三大法人賣超132.82億元
鋼筋綑綁營造類職訓 政府全額補助輔導就業
收賄案雲林地院首度開庭 蘇治芬出庭應訊
政院訂法 職員學生每年上4小時環境教育課
頭部碰撞 當心慢性硬腦膜下血腫
日民主黨兩人表態參選黨魁 雙雄對決
高市警偵破2少年搶劫 外國人也受害
綠委：挺扁司法人權 化解黨分裂危機
爾灣亞太傳統月活動 美國台灣小姐受邀參加
確保國防機密 空軍官校舉行核密訓練講習
馬丁史柯西斯要拍法蘭克辛納屈傳
香港金管局總裁任志剛傳退休後任人行顧問
黑幫滲入校園 吸收學生販毒收保護費
國寶寬尾鳳蝶現蹤 宜蘭太平山難得豔遇
新興閣掌中劇團為澎湖小學生教學演出
傳1台灣民眾四川車禍身亡 海基會查證中
四技二專統測防新流感 金門考區設備用試場
綠色節能環保計程車在洛杉磯上路
老婦人眼淚流不停 醫師裝矽質鼻淚管解決
黃光男繪畫歷程展 國美館登場
歐洲三大股市 開盤穩定
陳鎮慧：未經手6大機密外交等支出
急困學生寒假供餐未周延 監院糾正教育部
15至17歲為中國不良少年犯罪高峰期
新台幣兌美元貶6.5分 收32.955元
上海動物園建新館 準備迎接世博貓熊寶寶
新聞局：兩岸合拍電視劇 擬開放試辦1年
貪污案首度開庭 偵辦期間蘇治芬曾絕食自清
第1屆海峽植物生技研討會19日台北登場
謝賢謝霆鋒父子難得同台 互相壓力都很大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經長頒贈經濟獎章給首爾台北俱樂部副會長
虧怕了 NEC退出超級電腦計畫
內湖逾800坪國有住宅用地 新壽得標
張忠謀：追求經濟成長 也應追求快樂富足
四海幫中壢會涉嫌暴力討債 11人遭逮送辦
克魯曼：復甦仰賴民間 科技創造新投資機會
標檢局基隆分局 教導民眾認識除濕能力
稻穗疑發生不稔實災害 花蓮農政單位調查
清水民宅起獲改造槍刀 1嫌移送法辦
MLB 王建民小聯盟將至少再投一場
圍城遊行涉衝撞警方 檢方起訴一男子
中國否認借操縱匯率謀利
老叢荔枝園結實纍纍 屏東農民宋崇福樂開懷
蘇治芬涉收賄案首開庭 法官提17項爭執點
馬祖酒廠 端節配售縣民高梁酒2箱
馬德里網賽 莊佳容女雙晉8強
保護高身(魚固)魚 池上鄉公所緊急封溪
受僱追捕竊賊打錯人致死 桃警逮11嫌疑人
高市否認臨時工被迫參加五一遊行
林園鄉長：環監未做 三輕更新工程不能動工
採購涉貪起訴 高雄大學王光濤待法院說分明
量縮盤整 新台幣匯率收32.955元貶6.5分
中國副外長：盼美國慎重妥善處理台灣問題
防疫情 吳清山提醒小朋友勤洗手
傳通用與克萊斯勒將裁減3000家經銷商
糧價下滑 農糧署籲勿搶割稻作
技職教育再造 教部推動五專免試升二技
綠營：中國進口農漁產品大增 政府欺騙農民
四技二專16日登場 苗栗考區計76個試場
兩岸金融合作又一例 寶來與海富通簽約
金光黨裝敗家子涉詐騙 刑事局逮捕首腦
香蕉零售價格漲 青果社：沒道理
索尼上年度虧損10億美元 14年來首見虧損
將近30年後美國在利比亞再度升起國旗
陸委會:1台灣旅客發燒送醫 9人杭州隔離
盧武鉉胞兄因關說收賄被判刑4年
中選會:多數選委會反對延長年底投票時間
離鄉奉獻傳遞知識 台灣女孩不喊累
感染症醫學會：H1N1回歸一般流感重症通報
克魯曼訪台 劉揆盼對政府提建言
北市路邊停車人工開單 將改採半小時計費
英國電信不堪虧損 將再裁員1萬5千人
在家病貓出外像虎 通用競逐中國汽車市場
杭州遭隔離檢疫台灣旅客 傍晚已解除隔離
在杭州留醫觀察台灣男子排除染H1N1流感
故宮民調 逾9成嘉義縣民贊成南院增建花園
不滿被訓斥 國中生和老師拉扯互控傷害
顏清標傍晚獲假釋出獄 體重暴瘦
兩岸校際國貿模擬商品賽 文藻抱回5大獎
旅客疑染新流感 復興杭州班機延誤5小時
高市醫民營化涉圖利？陳菊：禁得起檢驗
住的安心安全 高縣旅館評鑑出爐
綠指政府違反人權公約 藍請多關心民生議題
台東就業徵才 400人僅媒合2成
秘魯新政 同性戀與姦夫禁當員警
門倉貴史：中國將首先走出金融海嘯
流感影響 大陸赴美遊出現退團潮
文建會：文創產業發展方案 盼創兆元產值
杭州遭隔離檢疫台灣旅客 傍晚已解除隔離
大陸農產品侵台?陸委會:小三通有管制機制
福建首家台商培訓基地武夷山掛牌
赴日旅遊後發燒 南投新流感疑似病例排除
直接採用IFRS編財報 金管會：2013年上路
歐洲4月份汽車銷售下滑 連續12個月下滑
教育部擬強化產學交流 學校業界肯定
外交密件曝光 澳洲計畫增加鈾出口至中國
因應凱道集會 北市教育局研擬措施
政大駐校藝術家 白先勇廖瓊枝薪傳傳統戲曲
金管會：去年保險申訴案3752件 年增25%
新壽加碼內湖區不動產 規劃興建頂級住宅
阿里山小火車車廂起火 交通部派員勘查
新壽高價標得內湖土地 房仲：掀搶地熱潮
洩密收受日韓外交官餽贈 新華社前主管判刑
月滿水沙漣台詞多種語言 梅芳舌頭打結
大陸將優先准台灣金融業在福建設點發展
北縣2國中生溺水 搶救送醫時已無生命跡象
李焜耀：談復甦還早 但應已走出谷底
美國會提案 反擊中國操控匯率
改善水頭碼頭查驗空間 謝立功:便利通關
建設美麗新家園 北縣鄉鎮齊心獲環保署肯定
日本4名新型流感者有3名可望明天能出院
立院明處理雙卡利率案 朝野將續協商
劉揆：林懷民德國得獎 國家喜事
白歆惠率名模當網路店長 扛業績較勁
海峽論壇新管道?陸委會:現有平台才是重點
木柵動物園與電信業者合作 3G手機看貓熊
加工區投增資金額近百億 經長:景氣漸改善
婚暴婦女有5怕 半數忍5年才求助
國際能源總署：原油需求恐現28年來最深跌幅
交通事業升等資格考試 16日舉行
調查廖了以學歷 監委:無虛假偽造情事
安利中國台灣行 今晚水湳機場劃下句點
櫻桃小丸子家鄉靜岡包機 華信6/4首航
貧困生暑假參加學校活動 將補助營養午餐
以色列商借他國米格29測試F-16纏鬥力
弱勢家庭社區照顧計畫 納入失業家庭
英國電信嚴重虧損 再裁1.5萬名員工
新型流感疫情趨緩 高雄機場檢疫續高標準
出獄掃霉運 顏清標過火爐吃豬腳麵線
新店綠9公車16日開駛 民眾就醫更便捷
台灣德國海報展 16日中正紀念堂登場
電影行銷台北市 郝龍斌客串演出電影板弟
世界海洋會議：因應氣候變遷應納入海洋問題
涉恐嚇上市櫃公司 檢方起訴兩名職業股東
顏清標出獄 立院：報到後行使職權
海上浪漫音樂會 男子上演求婚記
德男子試駕敞篷車 2.3萬歐元隨風而逝
吳伯雄月底訪問大陸 行前馬總統將接見
中國東方明珠高球賽 余珮琳暫居第六
墨西哥新型流感死亡60人 病毒傳染力降低
陳文琪購屋爭議 總統：社會觀感很重要
顏清標：督促法務部編預算提升受刑人醫療
擁有韓國居留權的華僑可在台灣申辦落地簽
大陸進口蔬菜量增 農委會:春雨致蘿蔔減產
土城住宅暗夜傳祝融 1對夫婦受傷送醫
顏清標將為受刑人爭取健保 提升監獄醫療
陸客金門小三通高燒隔離 檢體送台灣檢驗
通用將進口在中國所產汽車 恐引起政治問題
第098096期今彩539及3星4星彩開獎結果
陸委會：執政1年 台灣國際能見度提升
518國際博物館日 北美館龐畢度展門票6折
安利中國團信義商圈買最多 最愛奶油螃蟹
遠東溼租飛機生變 民航局要求重提復航計畫
報業調查：71%報紙主管認為裁員影響報導品質
第098039期威力彩38樂合彩開獎結果
新型流感確診病例近6500 美國最多
美國零售銷售數字較預期差 亞股全面下挫
航空需求下滑 新航去年Q4淨利大跌92%
辜仲諒：新新聞報導影響司法案件 擬提告
運動後吃玉米片加牛奶 有助強化肌肉
斯里蘭卡政府：叛軍坦米爾之虎使用白磷彈
郭冠英遭免職提復審 保訓會將開審查會處理
海西經濟區 兩岸金融合作進入新階段
調查：青少年手機普及 依賴程度愈來愈大
端午假期 高公局：國道28及31日免收費
李詩欽：避免孤立 政府應積極與對岸談ECFA
債務限定繼承 保證債務及代位繼承可回溯
反索國海盜 伊朗再派軍艦至亞丁灣護航
中央社新聞小百科：溼租飛機
港府：H1N1疫情在社區爆發無可避免
安利中國團結束台灣行 胡志強到場致意
獲總統教育獎 中市3名學生將接受表揚
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馬總統：盼歐盟給台灣遊客免簽證優惠
追女不成砍她百刀致死 王鴻偉死刑定讞
總統府財經小組：能源價格應反映合理成本
說詞又變 李界木:龍潭案遇困難扁說要了解
趙紫陽回憶錄香港出版 揭露六四鎮壓秘辛
美國官員被控向中國泄漏機密 北京駁斥
總統：股市是資金面變化 基本面仍未復甦
「時代」專訪 馬總統：任內不觸及統一議題
鴻海首季合併營收3783億元 年減8.9%
內湖國有地高價標脫 壽險業看好房產景氣
地下期貨簽賭網站檢警逮17人 訊後交保
H1N1山東確診病例火車上接觸者大部份尋獲
龍潭案對質 李界木辜成允說法不一
第098039期威力彩頭獎摃龜
顏清標指監獄缺醫療設備 法部：缺的是醫師
時代雜誌介紹台灣腳踏車分享計畫節能減碳
第098096期今彩539及3星4星彩派彩結果
中央社領取今年WHA第一張台灣記者採訪證
北市公車候車亭不足 市府：以簡易亭彌補
大陸「認可台灣民事判決補充規定」公佈生效
中職 張建銘長傳本壘阻殺美技保住牛隊勝利
拆除電子監控發射器 性侵加害人1審判2個月
世衛大會下週登場 新型流感成會議主軸
亞足聯主席盃A組預賽 中華隊3比2勝尼泊爾
柯森耀：台灣參加世衛活動可補國際防疫缺口
不怕經濟衰退 沃爾瑪首季業績與去年相當
新型流感波及 世界衛生大會減為4天
印度尋求連任國會議員 半數財產暴增三倍
法定空地變建地 板檢追查有無公務員涉弊
哈伯望遠鏡延壽計畫 太空人開始漫步
世界旅遊皇后 台灣小姐陳怡文獲第二名
中國統計局長：經濟表現好於預期
翁山蘇姬遭起訴 東西方反應大不同
台灣飛機經大陸北方赴歐？李龍文：下半年談
汽車廠大裁員 美上週申請失業救濟人數攀升
貓王擁抱科技 現身iPhone手機
熱心過頭？美國男子想幫翁山蘇姬適得其反
美4月份躉售物價回升
Google出現技術問題 部份網站服務受影響
希拉蕊呼籲緬甸軍政府立即釋放翁山蘇姬
北韓將審判兩美籍記者 希拉蕊樂觀看待
維修哈伯望遠鏡 2太空人漫步長達7小時
呂慶龍邀法科技菁英加強與台灣交流
紐時：陸資來台將開放 台股生氣蓬勃
手術醫療零負擔 新壽推安心久久手術醫療終身健康險
亞洲航空回饋100萬個免費機位 零航費只需機場稅和行政費
新壽14.68 億元標得內湖區陽光街土地 將興建頂級住宅出售
Yahoo!奇摩超級商城開幕月成交金額破1億 即日起至6月15日止推「瘋殺特賣月」
看貓熊不用擠 動物園、威寶電信推「3G手機看大貓熊」便民服務
世衛：新型流感病毒來自大自然而非實驗室
日本同意加國軍機使用日機場加油
今天的台灣英雄：黃鼎松深耕原住民文化
高球巨星索倫絲坦懷女娃 今秋初為人母
技術問題導致服務中斷 Google致歉
馬德里網賽 納達爾羅迪克收到自動晉級大禮
鎮瀾宮湄洲進香團出發 顏清標台中港送行
全球最性感美女 美第一夫人蜜雪兒上榜
天使與魔鬼解謎團 康乃狄克鬼屋驚悚駭人
日4月躉售物價跌幅22年來最深 引發通縮憂慮
涉貪被雙規調查 中國農業部官員夫婦自殺
孫中山奉安80週年 端節二度吳胡會
關島總督稱到台進行「國是訪問」 中國抗議
美前副總統錢尼槓上CIA 要求備忘錄解密遭拒
洗腎率高 醫師：不當用藥是原因之一
顏清標向地檢署報到 反駁特權假釋說法
Facebook又遭駭 部分會員個資外洩
考試成功致勝關鍵來自100%堅持專注、趕走疲勞
紡拓會「機能性紡織品歐洲巡迴拓銷團」傳佳績
2009夏日專案一泊二食漫遊趣
考試院修正考績委員會組織規程
考試院同意會銜學校教職員退休條例第18條修正條文施行日期
考試院通過司法官及律師考試制度改進專案報告
親身體驗保時捷Panamera的誕生
Aqua Lounge甜點新概念
海霸王『鮮貝粽』創新上市
台灣首度組團赴大陸參加2009年中國北方旅遊交易會
誰將是下個「台灣之光」?! 世界年輕廚師菁英總決賽 10月2日紐約見！
CIA斷然拒絕錢尼要求公布恐怖嫌犯審訊文件
凱基證併購台証證 市占排名升至第二
北京松下變相裁員 逾百名員工圍廠抗議
馬總統視導海軍左營基地 致贈加菜金
彌補童年失學缺憾 康雀阿嬤活到老學到老
克魯曼:化解金融泡沫 需重整金融管制體系
立院國是論壇 517遊行成焦點
民進黨中市議員 特製道具北上參加嗆馬遊行
馬德里網賽 莊佳容女雙闖進四強
MLB 松井全壘打 洋基3比2勝藍鳥
因應北韓挑釁 美已部署30枚陸基攔截飛彈
過生日 胡志強：會更致力做好市政
蔡英文透露 517後不排除發動罷免總統
全國兒童安全日 內政部宣導兒童安全
參加海峽論壇 胡志強盼平常心看待
蔡英文籲黨員撇個人情緒 勿讓扁案影響517
蕭萬長:開發新技術利用中國市場發展品牌
立院院會通過 兩岸三項協議改付委審查
517大遊行 台灣南社籲搭乘公共運輸
劉揆:盼2011年世界設計大會 台灣一鳴驚人
政治危機未解 瓜國總統柯洛姆持續低調
馬總統執政週年 藍綠民調"差很大"
愛河之心入圍卓越建設獎 陳菊評估中國行
洋基壞運連連 華爾街日報撰文批評
司長購屋案 法務部約詢自家檢察官
中國媒體批評 美國故意忽視H1N1流感
金融海嘯衝擊 香港個人破產增74%
劉兆玄：政府要整合台灣流行音樂優勢
綠營會見後轉述 扁絕食瘦6公斤
不顧國際警告 斯里蘭卡誓言48小時殲滅叛軍
顏清標回立院 最重立委被林益世取代
綠委指史雲遜廣告不實 公平會：會有裁決
累積消費差21元 北縣拼消費摸彩大獎易主
防止被官方封殺 趙紫陽回憶錄出英文版
國際原能總署警告 10至20國可能發展核武
517大遊行將登場 北市擬分級部署警力
總統視導左營海軍基地 首度登上潛艦
DVD侵權 東芝在美控告台灣中環錸德等8公司
美國副總統聖地牙哥勞軍 登臨雷根號
葉金川:擬捐500萬美元物資 助WHO抗新流感
研究：猴子懂得錯誤中學習 也懂得冒風險
DPP拒不申請518凱道路權 郝龍斌表遺憾
今年高溫再破紀錄 中午台北市34.2度
金曲獎入圍揭曉 魔杰座入圍8項稱霸
挖井作屏東萬年溪補注水源 九如鄉民反彈
官方版 馬施政週年滿意度逾半
葉金川：將在WHA發言5分鐘 留正式紀錄
赴中國領獎？陳菊：評估中
堅強毅力 謝安琪謝宏昌姊弟不向命運低頭
因應517集遊後續 北市規劃學生公車及保護
噶瑪蘭族撒奇萊雅族合作 紀念加禮宛戰役
國科會各類研究獎項頒獎 174人獲殊榮
中油：明起汽柴油各調漲0.6元
台新金控備妥銀彈 半年內有機會參股陸銀
日報告：北韓4月發射飛彈飛行3200公里
巴紐爆發反華暴動 華人商店遭殃
選擇參加517 陳明文放棄兒子畢業典禮
世運主場館音樂會近滿載 測試交通疏運
日本Panasonic年度淨虧損39.5億美元
波音公司：中國20年新機需求達3900億美元
技冠全球 第一隻雙帶雜交小丑魚台灣誕生
打開研究國際社會的門
世衛：新型流感傳染力強 恐蔓延至新地區
日三井住友集團虧損 信用評等調降
517遊行 北檢成立小組確保活動平和進行
以靜制動 517能否圓滿收場考驗郝龍斌
517遊行 北高兩市5900名警察大動員
集遊法連續罰規定 馬總統：有檢討必要
過猶不及 中國不知如何正確因應衛生危機
那斯達克交易所爭取中國企業掛牌上市
美韓軍艦搭救埃及船隻 逮捕17名海盜
櫻花宏?硉媞? 列中國家電下鄉產品廠商
辜仲瑩連連出手 不改獵豹本色
媒體：美軍與巴基斯坦分享無人飛機偵察資訊
好戰團體：15名外國人在奈及利亞遭到劫持
歐洲太空望遠鏡今升空 探索宇宙起源
新型流感遍及47州 美確診病例數突破4000
歐洲股市收小紅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華爾街股市反彈 三大指數齊收紅
美國會眾院通過法案 將撥967億美元軍費
紐約新型流感激增 3所學校明起停課5天
世衛：新型流感威脅仍存在但不必過份憂慮
大量生產抗新流感疫苗 世衛組織延緩決定
祕魯證實境內首起新流感確診病例
美眾院提法案 促進美中貿易和中文教育
瓜地馬拉小飛機墜民宅 6人死亡
持續高溫天氣穩定 注意防曬及補充水分
台股開盤上漲82.23點 為6446.40點
台商克莉絲汀成為上海世博會項目贊助商
凱基證宣布併購台証證 市占排名升至第二
墨西哥市新流感仍需數月才能絕跡
新流感傳入風險度 中國自評排第33位
亞利桑那州首傳新流感致死病例
大陸大學考試狀元郎 就業成就不如預期
台股上漲 新台幣匯率盤初小升
配合建國禁播古裝劇？ 大陸廣電局未否認
台新金：賣台証證 第三季前購併小券商
傳藝中心鳳凰花畢業聯演 16日起壓軸登場
四技二專考試明登場 雲林考區設95試場
提供營造人才 南職中心開辦培訓專班
印尼籍漁工落海4天獲救 送醫照護
美政府初步核准紓困6大保險公司
僑委會甄選華人勵志短片 首獎1萬美元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
關懷不識字族群 客家電視入圍金輪獎
遊牧法律研究將首次進入國際學術會議範疇
腳踏車事故五花八門 醫師:勿把單車當機車
一枝獨秀 廣東私企外貿出口逆勢成長
南極冰原溶化海水上升不如預估 影響仍鉅
四川宜賓國稅分局長嫖妓被開除公職黨籍
破獲暴力討債集團 高市刑大逮5嫌
新型流感全球33國6497確定病例 65人死亡
三輪車凸歸台灣 台灣阿成新書發表
俞正聲：新浦東將成上海建設核心功能區
研究：阻止新流感最好方式是注意兒童衛生
NBA 霍華德雙20 魔術塞爾蒂克第7戰決勝負
利多匯集 台股收復6500點
四技二專測驗明登場 桃園1萬4608人應試
交大傳科系畢業展 聆媒登場
防新流感 北京加強發燒患者篩查
美眾議長指控CIA誤導國會 否認同謀刑求
違規行駛大眾運輸專用道 高市府今起裁罰
防範新流感 中國教育部要求各校晨檢
阿里山螢火蟲季6/30落幕 與螢共舞須及時
周小川：解決金融危機需更多新興國家參與
凱基證迎娶台証證 證券股全面漲停
廣州海珠大橋上演跳橋秀 交通大癱瘓
紐約再傳H1N1新型流感 3所公立學校停課
日派遣P3C反潛機赴索馬利亞護船
「台灣：春的饗宴」 康乃狄克州熱鬧登場
陳水扁絕食 北所：依法處罰與訓誡
立院三讀 存貨成本以售後淨變現值為準
PGA德州高球賽首輪 雷納德哥多斯並列領先
薛琦：台股目前本益比不過在10年平均水準
立院三讀 建構無障礙與環保公車環境
雙卡利率案 藍營:可有不同意見但不能恐嚇
日首批3名新型流感確認病患延後出院
美國會議員發表聲明 肯定馬總統執政週年
經長:打造台灣為區域中心 渡過經濟難關
通用為破產未雨綢繆 克萊斯勒經銷商將砍25%
破產仍奢華？法官要求沈長聲出面說明
高市刑大破暴力討債集團 數百人被害
美國國際集團去年底即計劃出售南山人壽
亞太房地產首季投資萎縮 成交量集中大中華
蔡英文：將採3軌策略 迫執政者面對問題
中國4月外國直接投資年減22.5% 連7個月衰退
墨西哥疫情趨緩 阿根廷明解除航班禁令
川震週年 台灣穆斯林代表將赴北川探望
嘉市銀樓搶案 民眾守望相助迅速破案
大學甄選分發放榜 成大電機收備取第213名
陳武雄:中國農產品進口管制不變
對老忠實泉撒尿 黃石公園2臨時工遭罰款開除
立院三讀 志願士兵可申請育嬰留職停薪
台股漲美元弱 新台幣中午升值8.2分
高雄玉荷包荔枝 推出網路預購
日環保累積點數制起跑 買節能家電政府補助
藍委：債務繼承限定責任 應溯及既往
瓊斯盃女籃培訓國手 15歲林育庭破格獲選
農委會推農業後繼者培育計畫活化農村人力
星科研人員發現一種（酉每）可清毒抗敗血症
地球暖化 南韓發布鯊魚出沒警報
NBA 魔術逆轉擊敗塞爾蒂克 第7戰決生死
台股收盤漲124.92點 為6489.09點
廣州市官方網站再遭色情網頁入侵
鼓勵農民拍戲 石家莊將辦農民電影展
東航台灣辦事處成立 順道推銷上海世博會
蔡英文：陳菊訪問中國 與兩岸政治無關
北京政治評論家胡星斗控告網路公司勝訴
農村再生條例二讀時 將重新討論各界意見
台股開高走高 收盤上漲124.92點
利多簇擁 台股收盤站回10年線
求見翁山蘇姬 美國男子耶托不是第一次
美印軍方談中國海軍 雙方觀點不搭調
涉殺害臥床婆婆 高市胡姓媳婦遭起訴
5月台指期漲154點 逆價差13.09點
許振明:台灣利差小 陸銀來台短期難獲利
5月電子期漲6.05點 金融期漲34點
日臨床實驗：愛吃醋可減脂肪降血壓
京劇版本舞台劇「暴風雨」9月在首爾演出
國父紀念館館慶 館長期許克服困難為民服務
紐航開紅娘航線 為美單身族牽紅線搭鵲橋
白先勇新版玉簪記 水墨書畫創崑曲新風貌
議員會勘北市路面坑洞 市府已迅速修補
黃齊元：兩岸企業若合作 應重視綜效
LPGA賽貝斯高球賽首輪 艾佛德森技冠群雌
繁衍技術領先全球 第1個小丑魚館在台灣
女警發揮柯南精神 憑安全帽圖飾破機車竊案
紐西蘭H1N1新型流感確診病例增至9人
推向國際 林淵淞首開屏東綠竹筍網購
涉圖利 高雄水利會李義雄一審判刑3年
女星法拉佛西與死神搏鬥 還得面對親友訟戰
金門小三通流量急增 廈門贈躉船做新船席
98學年度北市國小入學 7校超額將審查
中國4月外商直接投資降22.5% 連7個月降
雲南茶山煤礦瓦斯爆炸10死3傷
大學甄選放榜 台中一中錄取台大增加26人
彰警破獲討債集團 逮列治平對象主嫌
台灣學者新發現 壽命受特定遺傳基因影響
愛爾蘭高球賽首輪 莫利納里打出賽史最低桿
職棒小聯盟 倪福德送兩K
台股漲124點 三大法人賣超20.08億元
上海白領流行早晚餐「3杯水」果腹瘦身
知名越戰攝影師凡艾斯香港去世 享年67歲
立院院會通過 台灣將開放政府採購市場
美國人口普查局派員訪洛杉磯華裔社區宣導
總統：對岸軍事部署沒減少 國軍不能鬆懈
索里士所遺眾議員職缺 華裔趙美心看好
西門町6樓建物頂樓火災 消防隊灌救
又當桿弟又比賽 德州高球賽坦布魯克首輪71桿
布希反恐政策陰影 歐巴馬揮之不去
年度第3次大掃黑 警方逮捕治平專案17人
因H1N1疫情 5月來港遊客大跌70%
馬來西亞出現首起新流感病例 患者曾赴美國
議員指高市毒品氾濫 陳菊允成立偵6隊查緝
出席WHA 葉金川盼與中國衛生部長良性互動
印空軍米格27墜毀村落 地面7人受傷
新台幣兌美元升0.5分 收32.950元
以色列承諾不瞞著美國出兵伊朗
金鼎證股權爭奪戰 券商併購下一檔大戲
馬來西亞出現首宗新型流感確診病例
金曲20 滾石總經理段鍾潭獲特別貢獻獎
南山人壽:股東結構若變 保戶權益不受影響
中國信貸寬鬆可能導致壞帳危機
日本瑞穗金融集團計畫增資83億美元
談活路外交 歐鴻鍊:中國不該和台灣惡鬥
中國維護海洋權益形勢嚴峻
陪同總統出訪 黃敏惠:提升嘉市國際能見度
陳水扁擬出第3本書 書名美國的紅線
研考會最新調查 馬總統滿意度54.7%
國道路燈電纜線竊案 警逮2人
以總理尼坦雅胡仍未承諾支持巴勒斯坦建國
寶來證券看好中國概念股
中央氣象局氣象報告
南韓2航空公司調高國際機票價格
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
杜英宗：上海不易成為國際金融中心
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
德國經濟首季萎縮3.8% 衰退幅度超乎預期
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
男排世錦賽亞洲資格賽 22日台北開打
義大利經濟衰退加劇 首季萎縮2.4%
降新流感防疫規格？葉金川：小心謹慎應對
歐洲三大股市 開盤上漲
以舊飲水器濾心欺瞞消費者 黑心業務員法辦
法國首季經濟萎縮1.2% 正式陷入衰退
香港民主派議員隨團訪問廣東
大學甄選放榜 嘉中嘉女國立大學上榜率增
本週加權指數下跌1.44% 營建股逆勢大漲
研發抗癌新藥20年有成 陳鈴津研究獲矚目
日本面臨通貨緊縮和投資低迷壓力
金幸運 福建省府女職員獨得100罈甕仔酒
外交部：秘魯馬來西亞列黃色警示 提醒注意
港府預測今年香港經濟負成長5.5%至6.5%
四技二專明登場 嘉義考區6118人報考
北韓撕毀開城工業園區合約 將片面修改規範
北韓：有關開城工業園區協議全部無效
美泳壇巨星費爾普斯復出 沙洛特大獎賽試身手
凱基證併台証證 券商重啟併購躍躍欲試
無薪假通報15.7萬人 持續減少
陳情人涉姦殺案 受理陳情北縣議員吐苦水
林瑞圖指和欣客運違法 交通局：依法開單
收容人納入健保 法務部：現行制度難度高
辦花博帶動花卉產銷 北市彰縣簽合作意向書
國民黨印發文宣 強調一週年執政政績
國民黨：提罷免馬總統 違背主流民意
消基會籲公平會糾正市售冷氣能力標示不實
研考會最新調查 總統劉揆滿意度齊創新高
法國正式進入衰退期
腳踏車主擔心被偷 北市：研究採貼紙烙碼
本週集中市場市值16.34兆元 減少1.4%
高市成立人權委員會 陳菊盼迫害悲劇不再
發死人財 美國男子私自販售遺體被逮
郵政合作 台灣郵局秋節賣上海杏花樓月餅
安徽赴台遊客滿 已排到月底
農產結合社福團體經銷 開啟無毒米新平台
日瑞穗金融集團虧損嚴重 將發行新股籌資
拓展跨文化視野 暨大國際文教週18日登場
苗130線桃李盛產 踏青採果正是時候
匯市觀望 新台幣匯率收盤小升0.5分
機隊更新計畫不變 新航今年接收5架A380
劉玉璞香消玉殞 胡曉菁遺憾未助她走出憂鬱
中國豬價持續下跌 農戶虧損
確保517遊行平和 廖了以致電北高市長關心
特異功能 小丑魚擁有變性能力
東方明珠高球賽 余珮琳拿下第10名
拯救珊瑚三角區生態 相關國家採取聯合行動
遭留置觀察禁足令解除 日47人重獲自由
分駐所長撞見毒品工廠 獨自制伏嫌疑人
大學甄選 屏女1學生考上國立大學5科系
劉揆:現在做的事是對的 化危機為契機
姚明因傷未列名中國國家男籃名單
立委提案修法 罰娼不罰嫖改罰嫖不罰娼
日本阿嬤獨居林園 深愛台灣人親土親
不申請路權遭批 民進黨:權力不是政府給的
不滿劈腿 泰女子痛咬比利時男友命根子
四技二專統測 海科大盼517遊行民眾降音量
外交部駐外館長馬祖參訪 陳雪生盼宣傳觀光
教部：大學教師質量未達標準 招生減額30%
造福美國失業者 輝瑞免費提供威而鋼等藥品
陳水扁結束禁食 晚餐開始喝米水
群創開發電腦輔助面板顯示系統 獲竹科補助
重大貪污及金融案件 原偵查檢察官將公訴
西日本僑團召開座談會 加強聯繫增進團結
WHO：新型流感確診病例 一天新增逾1000例
欠錢不還又擄債主簽本票 高市警逮5嫌
立院通過 台灣將成政府採購協定第41簽署國
台塑化明 1時起 汽柴油每公升漲0.6元
陳馮富珍：H1N1疫情仍不得鬆懈
劉揆：H1N1疫情雖趨緩 不能掉以輕心
演金庸武俠劇竄紅 息影女星劉玉璞陳屍自宅
著眼大中華 凱基證:併台証證 擴大經紀通路
不堪虧損 快桅將退租高港75號碼頭
金門沙崗地雷爆炸 幸無人員傷亡
國際油價小漲 逼近每桶59美元
台北夏季旅展22日開鑼 飯店民宿3折起
5/20 中華郵政發行夔龍團雙鯉郵票
兩岸電信6月搭橋會 雙方業者將洽談合作
全國大專創意咖啡賽 高應大包辦第1第3名
七頂峰攀登隊 19日攻頂聖母峰
畢業季將臨 蘇俊賓勉學子找尋自我價值
身障停車成銷單大戶 北市：檢討排富查冒用
教部核定稻江致遠單招 須指考後再招生
英大嬸歌手蘇珊 將進軍百老匯音樂劇
世運主場館音樂會 高鐵加開列車
金門得月樓展示館開館 展示僑鄉文化
如入無人之境 以色列空軍基地安管現隱憂
為窮人建屋 美地產商捐款1億美元
馬總統就職週年記者會 中英文各一場
蕭家旗:中市招商評比第一 市長最佳生日禮
警政署：有信心讓517遊行順利舉行
冷氣廣告不實？公平會：立案調查並清查
總統17日參訪旺宏並主持青年就業座談
竹市摃丸米粉傳產老店 獲國際食品認證
被控偽造文書 永豐餘董座獲緩起訴處分
財政部:截至14日止 19%民眾完成報稅手續
最新研究：常見成人皰疹病毒可能引發高血壓
五月天金曲自己打自己 蔡健雅再度問鼎后座
肢解少女 巴西精神失常男子遭判21年徒刑
若立院修法年報改3月底申報 次一年度適用
印度26歲青年心智生理如2歲 群醫束手無策
第098097期今彩539三星彩四星彩開獎
聯合國允許台灣記者採訪世界衛生大會
董座遭羈押 樂士：由副董代理 營運正常
第098039期大樂透49樂合彩開獎結果
國際貨幣基金：全球經濟明年上半年將復甦
馬總統就任周年 2100醒報現場總體檢
NBA火箭爆冷擒湖人扳成3平 第7戰定生死
全教會指技職再造輕高職 教部：錢花刀口上
格達費倡議Nepad與非盟整合共推非洲合眾國
歐元區經濟衰退創紀錄 首季萎縮2.5%
政院便當會 克魯曼讚許台灣健保制度
港府籲各國減低H1N1感染者輸出病毒
成軍10年有中文團名 Tizzy Bac叫鐵之貝克
警拂曉出擊直攻狡兔窟 製私槍老師傅栽觔斗
美股反彈帶動 亞股幾乎全面上揚
跳格子奪金穗獎首獎 百獄為學生類大贏家
財部：延繳所得稅個人逾300件 企業達179件
永和市代副主席涉毆警 板檢逮捕訊後交保
80歲楊麗專金門返鄉路 走了74年償心願
謝長廷高雄辦聽友會 憂心台灣主權中國化
SBL冠軍賽 林志傑大爆發 台啤首役輕取達欣
新型流感最新疫情 1天爆增超過1000例
議員濫報公帳 英民間發動司法聲討活動
美國4月消費物價持平 核心物價月增0.3%
金門小三通高燒隔離陸客 排除感染新流感
第098097期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日民主黨黨魁選舉有如爭首相前哨戰
孫燕姿小巨蛋開唱 與蔡依林軋舞
國際會計準則委員會擬簡化準則 台灣擬跟進
第098039期大樂透頭獎摃龜
美國4月份消費者物價指數持平
歐巴馬任命傳染病專家為疾管中心主任
中職 小林再爆 熊10比4勝象
泰國總理：正與中港研究引渡戴克辛回國受審
朱立倫抵廈門 受高規格禮遇
流感當頭 歐巴馬任命紐約衛生局長接掌CDC
牡丹亭後推玉簪記 白先勇再掀崑曲旋風
男子持刀潛入鄰宅砍傷屋主落網
陳水扁結束禁食 北所外民眾仍陪同祈福
易榮宗訪義大利地震災區 代表台灣捐贈設備
華時：中國強化國際宣傳 軟實力影響美決策
對抗金融危機 歐洲復興銀行對各國大筆投資
葉金川率團赴日內瓦 參加WHA
涉浮濫申報公帑 英司法次長被迫下台
葛蘭素藥廠將為歐洲4國生產新型流感疫苗
馬總統：大陸是威脅 但也是機會
華時：因對台軍售 美中軍事交流仍未恢復
日偶像團體KAT-TUN開唱 13場歌迷將達70萬
與馬國新流感確定病例同機 3人檢體送檢
世衛：新流感傳染力強 恐將不斷增加新疫區
維修哈伯望遠鏡 太空人二度太空漫步
朱立倫：參加論壇是為增進兩岸及桃園福祉
花蓮近海晚上地震 芮氏規模4.5
350名台灣香客團乘輪船直航湄洲
達賴喇嘛月底訪丹麥 將獲拉斯穆森總理接見
涵碧樓部落格徵文比賽開跑 八萬總統套房給你A
鮨彩壽司2009黑鮪魚實演秀5/16 SOGO忠孝店登場
日本發現疑似H1N1本土病例
今天的台灣英雄：蔡鳳文受助不忘回饋家扶
經濟不景氣 外籍勞工陷兩難
馬總統執政週年 藍綠民調"差很大"
517遊行凱道緊張 馬總統行程照跑
中國媒體批評 美國故意忽視H1N1流感
京奧後首次征戰 費爾普斯 「泳」奪2金
鹿港城隍廟破案范將軍 助宏碁尋回IC晶片
馬英九：如果連任「不談統一、談和平協議」
MLB 卡布瑞拉再見安打 洋基逆轉勝雙城
桃園縣獲頒紐約智庫「智慧社區創始人獎」
中正預校慶祝建校33週年
郝龍斌為新建社子大橋開工動土
表揚母愛 副總統：感念貴人從母親開始
517遊行 蔡英文：警方執法應採協助心態
海峽論壇今開幕 八千台灣人擠爆厦門
見山又是山 老畫家姜一涵書畫展金門揭幕
518路權 郝促申請綠譏多此一舉
吳淑珍抵高 支持者熱情相迎
朱立倫：打造桃園為兩岸亮麗經濟櫥窗
嚴長壽：觀光不靠賭場 靠文化生活風格
政策轉彎 南非同意達賴喇嘛去訪
保存在地特色 澎湖舉辦大目船搖櫓賽
大哥變大師 更生人江明德獲聘民俗藝師
賀馬總統執政週年 陳永綽率旅韓華僑登山
日本爆首起確定新流感本土病例 另2人恐染病
「實習醫生」季完結篇藏玄機 收視創佳績
股神巴菲特首季加碼 富國銀美銀公司嬌生出列
裕隆集團捐贈 政大舜文大講堂啟用
蔡英文:司法迫害前朝官員 台灣陷藍色恐怖
國民黨連江縣長初選 楊綏生登記參選
以備破產 通用汽車成立資訊查詢網站
印度大選揭曉 團結進步聯盟獲勝優先組閣
H1N1黃色旅遊警示 累計至31國或地區
自助人助 更生人宜儘早學得一技之長
517遊行 南台灣綠軍動員1.7萬人北上
槓上Google 新搜尋引擎WolframAlpha上路試車
趙寅成將下部隊至空軍樂隊服役
陸配阿美嚐盡辛酸 咬牙力拚人生出路
高中職地理資訊系統競賽 新營高中成績佳
斯里蘭卡政府：已奪回海岸線 叛軍退無可退
安利萬人遊台團95%團員願重遊台灣
鳩山由紀夫當選民主黨魁 挑起奪取政權重擔
龍舟點睛迎端午 高縣府祈求閤家平安
特製發票服飾走秀 幫創世募發票助植物人
高雄517遊行 本土社團動員3萬餘人參加
WHO：確診病例單日爆增 新型流感持續擴散
高雄517大遊行 遊行總部籲台灣人站出來
台在APEC會議分享RFID技術加速通關經驗
痞子英雄星光手印會 陳菊感謝行銷高雄
2009聽奧端午嘉年華登場 郝龍斌為龍舟點睛
吳淑珍搬遷高雄 北所：扁可透過電視知悉
紅衫軍歷史重演 517郝龍斌重大考驗
小三通增新客船 廈門八方輪首航金門
防517遊行噪音 四技二專高市考場備耳塞
洄瀾鐵人三項精英賽 魏振展二連霸
尋車達人 北縣警員1年尋獲250輛贓車
葉金川抵日內瓦 將在WHA為台灣發聲
海峽論壇晚宴 朱立倫胡志強尬人氣
桃園機場迎蛻變 向七大國際機場取經
媽祖信俗申報世界非物質文化遺產熱烈展開
全國大專環保車大賽 北科大奪冠
台灣首度出席WHA 國際媒體爭訪葉金川
興農牛姜建銘首場先發 未投滿一局遭撤換
印度國大黨勝選 可望推動金融進一步自由化
就職週年 馬將宣布下一階段目標
517遊行與台股連動趨低 外資動向是關鍵
517穩住蔡英文 怎麼往前走才是真挑戰
民進黨517遊行 中北部縣市黨部遊覽車動員
協尋中風獨居老人家屬 警盼填補人倫之憾
517遊行若失序 政院：盼北高市長有所作為
國民黨駁李登輝 對馬英九有偏見
臺灣中小企銀與果子電影簽訂新片製作信託合約
五月五粽葉飄香 福華香粽慶端陽堅持不漲價
《魔獸世界》全球爭霸戰 台灣代表隊｢DKP｣抱走2萬5千美元
臺銀慶祝63週年慶淨山健行活動
本土感染增至8名 日本厚勞省警張
墨西哥新增兩死 新型流感死亡例增至66人
因應新流感 英政府訂購9千萬劑疫苗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
又一國淪陷 厄瓜多通報首宗新流感確診病例
美境內新型流感病例增至4714起
歐巴馬保留特別軍事法庭 人權團體嚴厲批評
憂心經濟衰退導致需求減少 國際油價大跌
李安「胡士托風波」試映會 驚艷坎城
經濟前景黯淡 美國股市下跌
美國H1N1新型流感死亡病例增至5人
經濟衰退漸緩 美4月消費者物價小跌
呂慶龍籲法國政府不要為兩岸零和思維所困
英商遠聘義男高音對乳牛唱歌 生產高檔牛奶
新流感疫情延燒 紐約市再關閉3所學校
日傳2高中生感染H1N1新型流感 恐是本土首例
柯森耀：台灣願為國際公共醫衛貢獻力量
新型流感肆虐 強納斯兄弟墨國演唱會延後
「瘦身」拚生機 通用計畫大砍美國經銷商4成
今明全台炎熱 首波梅雨鋒面18日報到
加拿大再爆狂牛症病例 亞伯達省乳牛感染
「反恐」刑求誤導國會爭議 CIA嚴詞撇清
傳大陸央視台長退休由中宣部官員接掌
所得稅申報期間 國稅局將加班或延長收件
愛台造林 美南僑胞發起捐款
歐洲議員致函馬總統 肯定兩岸關係現狀
紐西蘭克馬得群島發生規模6.7強震
川震遇難學生家長因聚眾擾亂秩序遭起訴
歐巴馬恢復恐嫌軍法審判 人權團體憤慨痛批
財部：至16日上午 網路報稅完成82萬餘件
毆傷外籍看護又性侵 雇主一審判7年4月
讓美國人認識台灣 休士頓辦事處捐中文書籍
加國新型流感豬隻病毒與人類同病毒極類似
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
廣東南沙煉化廠決另覓新址
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
4月公股銀行中小企業貸款 月減0.77%
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日傳3高中生感染新流感若確認將是本土首例
歐巴馬個人財務健全 財富多來自暢銷著作
立院預算中心:軍情局帳外帳2億 違預算法
工研院將在亞特蘭大召開生技台灣研討會
517遊行傳出缺遊覽車 公會:假日出租率高
日本確認感染H1NI新型流感本土首例
日媒體報導 日出現首例新流感本土確定病例
美政府同意紓困6大保險公司 阿默普萊斯婉拒
美又3國會議員國會發表聲明肯定馬總統政績
參加海峽論壇 朱立倫強調自費前往
美聯社：歐巴馬將任命洪博培出使北京
梁國源：第4季經濟可望成長 還談不上復甦
學者：兩岸關係改善 創造台灣發展新機會
廁所肇禍 大陸遊客在港滑倒受傷
單車探索新中橫明上路 沿線局部交通管制
納達爾將戰喬科維奇 費德瑞18次打敗羅迪克
藍委促規範電玩 工業局：已修法擬納分級
募兵不足恢復徵兵？藍綠立委看法不同
海峽旅遊論壇 簽訂小三通旅遊合作宣言
學者:金融海嘯衝擊 全球化仍是不可擋趨勢
港府專家指經濟最壞時刻過去
投資青年 青輔會青年計畫工作坊南市登場
港媒：香港旅遊業受新型流感沉重打擊
女子從洛杉磯抵台 體溫過高送醫隔離觀察
海洋資源保育 漁訓二號展開巡護任務
日本傳新流感本土病例 疫情黃燈3級警示
日厚生省證實首起新流感境內感染確定病例
紐約新型流感疫情擴大？ 又有3校停課
對抗氣候變遷 美眾院民主黨正式公布法案
推廣消費意識 消保創意戲劇競賽開始徵件
中國大陸增加5個兩岸海運直航港口港區
駱家輝鼓勵中國公平貿易 擴大進口美國商品
517遊行 郝龍斌：分四路維護交通秩序
星淡馬錫出脫全部美銀持股 蒙受鉅額虧損
嚴長壽：台灣正以文化藝術等邁向生活大國
疾管局：來台旅客發燒 將問是否來自日本
單驥：把中國經濟崛起當機會 而非威脅
墨西哥新流感降溫 美取消勿前往墨國旅行公告
回應總統集遊修法說 蔡英文：誠意最重要
詐二度就業婦女千餘萬 刑事局逮兩嫌送辦
洪博培曾來台灣傳教 可望出任美駐中國大使
執政滿週年 劉內閣提施政實錄
尹啟銘：ECFA非CEPA 不涉主權統獨
桃園縣秘書長在紐約介紹兩蔣文化園區
四技二專統測下午登場 15萬多考生應試
日本民主黨選出鳩山由紀夫擔任新黨魁
助弱勢婦女提昇就業能力 花縣辦培訓課程
鳩山由紀夫擔任日本民主黨新黨魁
中國公佈促進9項促進海上直航政策措施
傳歐巴馬將提名前駐星大使洪博培出使北京
人民團體4萬2348個 社會團體快速增加
研發新品種 高雄農改場蘭花育種有成
北縣議長盃龍舟賽獎金倍增 參賽爆量
洛杉磯一些教師無視禁制令堅持走上街頭
與馬國新流感病例同機 3人均排除感染
助防新型流感 台贈墨3萬外科醫療用口罩
賽貝斯高球賽第2輪琳希康暫領先 龔怡萍第11
PGA德州高球賽第2輪 哥多斯單獨領先
大陸網友質疑第2例確診流感患者故意傳染
日出現新型流感本土首例 神戶部份學校停課
土耳其證實首起新流感病例
印度下院大選揭曉 國大黨聯盟獲勝但未過半
雲門駐校中正大學 安排4場精彩講座
台灣藝術家作品「髮國」 巴黎藝術節展出
加國再傳動物狂牛病例 衛署：將要求說明
搶航空城商機 歐美組隊競標機場園區規劃
搶劫夜歸女 遭被害女子男友制伏
印度證實出現首起新型流感病例
印度發現第一起確診H1N1新型流感病例
拜登抵洛杉磯訪問低收入戶 參觀低價住宅
澎湖再放流九孔幼苗一批
回收物當材料 中市展出環保藝術作品
小聯盟台灣之夜 陳鏞基胡金龍受歡迎
瘖啞人涉嫌搶奪不承認 檢方聲請羈押獲准
南加州通往賭城的高速鐵路完成環評報告
中央氣象局氣象報告
專挑小貨車擄車勒贖 警方逮3嫌法辦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
斷層造影健保傷很大 健保局擬設影像中心
國民黨黨史館將與上海孫中山紀念館合辦展
澎湖推博弈 學者:民眾表達反對意見是好事
綠委提案 媒體刊播違規醫療廣告將受罰
偷網友家門鑰匙後行竊 男子一審判刑7個月
香港有人從高處投擲腐蝕液體 20人受傷
疫情中心:日本疫情若擴散 不排除登機檢疫
開放陸資來台 盼兩岸合作引跨國企業參與
陸資陸客來台 商辦受益 店面買盤發酵
陸資來台 塑化業觀望 紡織業躍躍欲試
汽車業開放陸資 有助台商開發中國市場
高縣那瑪夏鄉楠梓仙溪 明起開放垂釣
第二階段開放金融業 金控業爭取陸資入股
桃縣議長促成立縣大陸事務委員會
總統府：推動ECFA是為讓台灣經濟走出去
開放陸資來台 完整配套規範 有效提振經濟
山西又出現礦災 11死2傷
新流感入侵 土耳其及印度列黃色旅遊警示
1名新型流感遭隔離治療者出院 日國內首位
四技二專統測首日順利 北高考生明宜提早到
遼寧綏中海上沉船11名失蹤人員生還渺茫
月滿水沙漣南投取景拍攝 日月潭畔試映會
紅菌分解保麗龍 曾依晴獲ISEF微生物獎
華航籌組的日本OBAMA觀光團啟程旅遊夏威夷
大陸新建高速豪華客輪今天加入廈金航線
朱立倫與賈慶林會面 闡述台灣社會多元化
最高規格 200多位歐洲議員賀馬總統就職週年
印度國會大選國大黨大勝 料將穩定執政
臺北聽奧造勢遊行 吸引路人目光
四技二專入學考試首日金門考區零違規
國民黨連江縣長初選 林惠官楊綏生登記
曾經受助 青年成立台北南區家扶義工隊
國民黨金門縣長黨內初選起跑 首日3人登記
台銀董座張秀蓮：台銀明年計劃盈餘轉增資
籌建台東植物人分院 蕭敬騰許慧欣獻唱
王毅：樂見台海和平穩定
僑委會菲華師資班結業 學員包括中國教師
印國大黨贏得國會大選 市場期待慶祝行情
無懼金融危機 全球最大精子銀行業務爆增
中國又發現72例入境發燒癥狀者
國大黨領袖：印度人民做出正確抉擇
社子大橋動土 是台灣第一個平衡式斜張橋
日本新型流感本土病例再確定2名共達3名
振衰起敝 歐巴馬似以「新基礎」為施政口號
馬總統以台灣英雄為例 籲大家珍惜生命
周錫瑋推動把愛傳出去 馬總統：全力配合
歐巴馬推崇費城人隊 讚揚突破逆境贏得勝利
巴西東北水患嚴重 25年來旱地首次淹水
廣島經驗 清掃廁所活動可降犯罪率
郝龍斌：聽障奧運目標 總排名第五
中職 曹錦輝挨兩轟 La new勝兄弟
旅澳台僑子弟力推 首屆台灣影展有聲有色
菲華暑期文教研習會結業
SBL冠軍賽 林志傑得34分 率台啤二連勝
歐巴馬提名猶他州長洪博培出使中國
「半推半就的王者」 曼莫漢將再任印度總理
前進非洲 歐巴馬7月訪問迦納
台灣1漁船涉越界捕魚 人船遭菲方扣留
張惠妹獻唱 聽奧主題曲MV台北全球首播
布拉瑞揚作品重喚瑪莎葛蘭姆給觀眾的感動
印度國大黨勝選 拉胡爾．甘地可能很快接班
歐巴馬提名前駐星大使洪博培出使北京
前名模：美第一夫人不是大美女 但是很耐看
北京確診1例新型流感
越來越多國家失守 新型流感確診病例破8000
民進黨517遊行明登場 分4路大隊會師凱道
今天的台灣英雄：蘇建興單手打造糕餅版圖
維修哈伯望遠鏡 宇宙起源光譜儀架設成功
因應517遊行 警政署開設指揮所
南北呼應 517高雄市遊行同步舉行
就職週年 馬將宣布下一階段目標
四技二專統測 3考場共備1500份耳塞
中市綠營團體南北出擊 參加遊行
日本H1N1境內感染嚴重 確認病例飆至25人
日大阪府宣布停課 以防新型流感疫情擴大
流感疫情準備及IHR 台灣參與WHA重點議程
517就博會 馬總統:轉換跑道不要自我設限
高雄世運主場館落成 520舉辦音樂會
邱正雄宜蘭視察 農村再生成果
育成洗車中心變裝 洗車有回家般的溫馨
MLB A-Rod新球場開轟 洋基延長賽氣走雙城
因應517 王卓鈞：第一線不使用新式拒馬
遇見桐花看見客家 桐花祭不只是客家
體驗農村生活 大學生指導學童下田插秧
四大隊三點齊出發 往凱道集結
防疫中心：19日起改採異常通報登機檢疫
啦啦隊亞洲賽男女混合5人賽 台灣獲亞軍
高雄517遊行 一男子鬧場被警方架離
邱正雄造訪宜蘭幸夫愛兒園 關心孤苦孩童
517遊行凱道緊張 馬總統行程照跑
517遊行與台股連動趨低 外資動向是關鍵
紅衫軍歷史重演 517郝龍斌重大考驗
517遊行 蔡英文：警方執法應採協助心態
蔡英文透露 517後不排除發動罷免總統
防517遊行噪音 四技二專高市考場備耳塞
馬總統：民眾上街頭可以理解 盼和平落幕
總統:開放陸生非傾中 是盼年輕人早點交流
郝龍斌：只要活動理性 柔性原則不變
旺宏6月產能滿載 12吋廠投資計畫第3季定案
潘瑋柏預購簽唱會 化身神槍手零零七
四技二專統測遇遊行 考生：沒有影響
517過夜靜坐 國民黨團跨夜輪值注意狀況
金門古蹟奎閣供奉魁星 學子求考運香火鼎盛
517遊行會師凱道 蔡英文:人民用雙腳寫歷史
四技二專統測落幕 高雄考區未受遊行影響
517遊行包台鐵專列北上 車站秩序良好
青少年拉丁舞比賽 全國近400名國小生飆舞
劉揆：民眾有遊行權利 若違法依法行政
王毅：儘快協商ECFA 今年60萬陸客遊台
北所：扁緊盯電視廣播 掌握517遊行動態
蘇貞昌：贊成北縣升格 但不應綁延選
因應517遊行靜坐 總統府明天暫停開放參觀
517大遊行高雄分4路 要求釋放阿扁反對傾中
投信:517影響不大 台股短線整理估震盪走高
沈世宏掃廁所體驗凡事徹底 將擴大推廣
517隊伍集結凱道 演講表演為跨夜靜坐暖場
高雄517遊行鬧場男子 警方通報家屬送醫
蔡英文：台灣民主從一黨獨大變成一人獨大
反傾中救台灣晚會 陳唐山為扁加油
民進黨517遊行台北高雄登場 綠營總動員
亞洲最嚴重疫區 日本H1N1流感晚間暴增為56例
新片獲好評 李安：得獎與否順其自然
英超聯賽 曼聯隊登頂奪冠 締三連霸業
內衣美式足球聯盟吸睛 辣妹球員清涼上陣
斯里蘭卡總統宣稱坦米爾之虎叛軍已遭擊敗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
與首名患者搭同機 馬國出現第二宗確診病例
73名與馬國確診病例同機乘客已離開馬國
馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉級決賽
歐巴馬7月將訪問莫斯科 討論核子裁軍
歐巴馬將提名洪博培為新任駐中國大使
土耳其首次確認兩起新流感病例
歐巴馬7月將訪問俄羅斯
美阿拉斯加接連20多起地震 最大規模5.9
全台氣溫偏高 部分地區午後陣雨
葉金川試坐WHA觀察員座位 強調絕無矮化
葉金川:兩岸衛生官員良性互動 不需私下接觸
賽貝斯高球賽3輪 吳智英派特森領先龔怡萍第7
又有確診病例 日本大阪9名中學生感染H1H1
墨西哥新型流感死亡病例數增至68
遼寧中小學生一年看4部電影 政府買單
美國內定駐中國大使洪博培個人檔案
包粽加持狀元筆 主祀考試神明廟宇香火盛
廣州地鐵施工現場遇不明毒氣造成3人死亡
央視台長 中共中宣部副部長焦利接任
慢性病等於生活習慣病 20錯誤習慣非改不可
苦情媽媽慕鈺華 賣青蔥餅闖出一片天
陝西神木縣試行全民免費醫療 病床爆滿
王毅：願意盡快與台灣協商經濟框架協議
專家透露中國將於2014年發射太空站
日新型流感本土疫情擴大 確診病例達21人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台灣保險卓越獎選拔 25日起受理報名
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
身體不適又絕食 扁下次開庭得等到21日
傳美證管會律師涉內線交易 FBI接手徹查
義甲足球 AC米蘭敗陣 奉送國際米蘭四連霸
西貝斯高球經典賽 龔怡萍暫居第七
華府龍舟賽開幕 鑼鼓喧天熱鬧滾滾
WHO會議未能就分享流感疫苗達共識
王毅：願積極協商兩岸經濟合作框架協議
朱立倫：兩岸應擱置爭議共創雙贏
賈慶林：歡迎民進黨多來大陸交流
MLB 羅德里奎茲再見轟 洋基再勝雙城
巴塞隆納西甲足賽封王 歐冠盃挑戰三冠王
洪博培表示將把美中關係推上新高
疑夫妻失和 金門一男子開瓦斯氣爆受傷送醫
納達爾克服膝傷 馬德里網賽再遇費德瑞
福建擬試行外省居民異地發團赴台遊
溫家寶將赴捷克出席中歐領導人會晤
毒梟扮警劫囚 墨53囚犯脫逃
佛利登戒菸政策奏效 紐約吸菸族大減
美職小聯盟 羅嘉仁升2A
泳神費爾普斯翻船 沙洛特大獎賽鎩羽
男子疑酒駕 衝撞騎樓昏迷送醫
劉揆：政府企業與民眾結合 打敗失業潮
騎單車遊古蹟 健康探索台中市文化
開拓醫療醫藥商機 貿協率團參與國際大展
女性首度當選國會議員 科威特女權再創歷史
王炳章女兒赴中國探監被拒入境
錢復：台灣經濟應有脫胎換骨改變
端午粽市場 飯店業降總價迎戰不景氣
防疫中心:19日8時停止大規模登機檢疫
歐巴馬提名洪博培出使中國 政治藝術又一章
泰國變性人選美 20歲佳麗榮登后座
市場通膨預期升高 黃金不排除上探950美元
擬赴中國領獎引反彈 陳菊籲勿模糊焦點
化解與美歧見 以總理尼坦雅胡訪華府
防疫中心籲航空公司注意呼吸道症狀旅客
中東貿訪團大豐收 貿協:成交逾4千萬美元
失業單親爸為兒午餐費 入電廠偷竊遭逮
雷公發威 越南6農夫枉死
基隆樹梅節 採樹梅桂竹筍賞油桐花樣樣行
歐巴馬團團轉 公事忙完 趕場替女兒球賽加油
陳池澄就任巴台商會長 將續推動國民外交
單車挑戰新中橫 馮俊凱封王曾筱嘉摘后
不顧溫家寶警告 中國購美債的金額有增無減
雲林縣農特產品 職棒La New熊隊代言
澳洲研究：身高越高 薪水越多
台灣加入GPA案 經部:總統批准後速通知WTO
金融研訓院6月辦研討會 探討主權財富基金
毒品丟在安檢線 航警局鎖定特定對象
王毅：大陸願配合求同存異及打擊犯罪
中國版最棒工作 2千多人應徵薰衣草天使
內政部修辦法 滯台泰緬國軍後裔可獲居留權
公平會擬修法 傳銷業得以電子文件報備
中正大學生釀鳳梨酒 相約畢業時開罈暢飲
日本現本土病例 葉金川:不必禁止赴日旅遊
葉金川：WHA出席代表都稱醫師 未遭矮化
千年桐與三年桐 賞桐花也要關注自然生態
德州高球賽第3輪 強生與單輪59桿紀錄擦身而過
胡志強：應擴大區域合作與兩岸基層交流
房市回春？ 房貸市場競爭激烈
記錄農民悲劇 「共用的墓碑」在中國被禁
大陸官方公布陸資企業赴台投資有關事項
港警懸紅30萬元追緝高處投擲腐液兇徒
以色列人創辦全球首個網路免費大學
重慶全球採購會 簽約總額人民幣1400多億
國民黨花蓮縣長初選5人登記 競爭激烈
海峽兩岸農產品檢驗檢疫技術中心揭牌
新台幣上週升幅0.27% 亞洲貨幣升貶互見
新流感疫情趨緩 荷以韓3國旅遊警示解除
中市家扶脫貧方案 15青年學理財有存款
重慶警員暴打律師 大陸近百律師公開譴責
河南公布10項措施 便利台灣河南居民往來
金門金廈海運公司火警 有驚無險
香港確診第3宗H1N1新型流感個案
景氣低迷 以色列出口持續下降
日職 阪神二軍台灣投手連線 蕭一傑拿勝投
中國首例H1N1新型流感患者康復出院
南投茶香健康節開幕 兩場茶展人氣滾滾
展望會招待弱勢家庭看電影 增進親子互動
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胡志強海峽論壇演講 提議4地打造超級區域
加州男童遭綁架近2週 重回母親懷抱
毒奶事件中國損失千億人民幣
中央氣象局氣象報告(更正報)
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
出席WHA 台灣代表團定調為衛生專業事務
中國律師要求糾正違法年度考核制度
日本新增13起新型流感病診病例 總數25例
MLB遊騎兵六連勝 天使先發投球觸身退場
守護貧童演唱會 愛心一棒接一棒
土耳其航空班機遭鳥擊迫降 2人送醫
徐懷鈺怕騎馬 羨慕鄭元暢開吉普車
中職 廖于誠有效壓制打擊 象大勝熊
幸福巴士慶端午 尹啟銘王清峰行銷鹿港
馮小剛籌拍唐山大地震 連結川震故事
珊瑚大量產卵 墾丁海域變色成紅海
中職 林益全雙響砲 興農10比8勝統一
國台辦倡簽ECFA 陸委會：準備好即可展開
傳發現斯里蘭卡叛軍首腦屍體 軍方否認
急單發酵 竹科無薪假人數較高峰銳減近6成
吳敏求向總統建言 高科技需建立自主技術
聽障奧運四城相識士林踩街 很嘉年華
退撫基金委託240億元 交付6家投信操作
四技二專統測 金門考區零違規
雅音小集30年 郭小莊落淚感謝各界支持
王毅促談ECFA 鄧振中：配合兩會安排推動
馬總統：以部落格增加與民眾接觸機會
立陶宛總統大選 可望選出首位女性國家元首
啦啦隊亞洲賽 台灣獲海外組冠軍
港府追蹤第3例H1N1患者同機近100乘客
國民黨金門縣長黨內初選 4人完成登記
66歲老婦將首次臨盆 成英最年長媽媽
張五岳：大陸明確將ECFA列入兩岸協商議程
七頂峰攀登隊3人抵第三營 謝穎泝退出
大陸企業赴台投資事項全文
斯里蘭卡叛軍承認戰敗 放棄對抗政府軍
馬總統：技職與普通大學應區分
新流感日本疫情擴大 旅遊業憂心暑假市場
香港通報第3起H1N1確診病例 追蹤上百旅客
避免凱道靜坐影響 北市府明闢學生接駁專車
2名參加517民眾 晚間遭警車撞傷
外交部：出席WHA走出聯合國矮化台灣框架
研究指肥胖兒童透過集體遊戲可改善體質
學校將復課 巴拿馬新型流感確診病例續增
國會議員濫報公帳 英女王也看不下去
籌資熱 上櫃公司4月現增金額已逾去年全年
2遊行民眾遭警撞傷 郝龍斌：應是交通意外
大陸新利多缺金融 台商:因兩岸未簽MOU
歐洲版星光大道 挪威歌手歐洲歌唱大賽奪冠
中共要解決軍隊中高階幹部貪圖享樂歪風
警車撞傷遊行民眾 郝龍斌:若疏失絕不寬貸
印度新政府百日行動計劃 提振經濟成長為主
國民黨：兩岸交流 人民需求放第一
大陸H1N1確診患者 1人康復2人情況良好
與港流感第3例同機 來台19人速與1922聯絡
民眾遭撞傷 北市警：純屬意外絕非蓄意
SBL 達欣下半場鎖死林志傑 扳回一城
日本新型流感疫情擴大 抗菌產品大賣
517遊行登場 集遊法修法進程受矚目
SBL冠軍賽 台啤不滿外籍裁判揚言罷賽
蔡英文帶領黨公職倒數 啟動凱道跨夜靜坐
1名自日返國民眾疑似流感 送台大醫院觀察
日本新增67起新型流感確診例 總計97人感染
WHA召開前夕 葉金川展現驚人意志力
何時與如何？ 紐約的王建民現象
遭警車撞傷 台大醫院：重傷者手術中
警方撞傷2老翁 郝龍斌鞠躬道歉盼社會理性
日民主黨新黨魁鳩山人氣勝過首相麻生
葉金川與加拿大衛生部長舉行雙邊會談
北檢：撞傷民眾警車將交刑事局鑑識
菲政府譴責緬甸政府誣陷翁山蘇姬
新型流感專家：日本境內感染人數恐已逾千人
警車撞傷517遊行民眾 民進黨要求參與調查
印度國大黨贏得勝選 準備籌組新政府
印度國大黨勝選功臣 拉胡爾儼然明日之星
撞傷遊行民眾 肇事員警10萬元交保
蔡英文：遊行出事感遺憾 北市府應給交代
民進黨凱道靜坐 警方第一次舉牌警告
民進黨凱道靜坐 警方舉牌3次警告
中正一分局對凱道集會群眾舉牌警告非法集會
王建民3A復健賽 7局無失分
民進黨凱道靜坐 警方舉牌3次警告
王建民3A復健賽 7局無失分
晚宴遭鬧場 葉金川指責抗議人士害台灣
台灣積極發展文創產業 中東媒體顯著報導
立陶宛大選落幕 誕生首位女總統
民進黨凱道靜坐 首夜平和度過
NBA季後賽 湖人輕取火箭 勇闖西區決賽
睽違18月再勝納達爾 費德瑞馬德里網賽封王
遊行遭撞重傷 台大：張忠雄病情仍危急
王建民3A復健賽七局無失分 惟歸期依舊未定
賽貝斯高球賽 吳智英奪冠洪沁慧龔怡萍並列第8
58年前慘劇 雲嘉各界追悼草嶺潭74殉難官兵
58年前草嶺潭潰堤 國軍官兵74人殉難
中國25省市區旅遊幹部赴金門 考察旅遊
台大醫院：徐仁山下午手術 張忠雄仍危急
綠營持續靜坐 籲警方懲處撞傷民眾員警
警車傷民 民進黨慰問允助爭取國賠
葉金川日內瓦遭嗆 外交部要求駐館加強維安
紐約佛光山寺浴佛節 吸引上千人參與
葉金川與留學生互嗆 藍相挺綠批態度惡劣
警車傷民 政院:北市府與警政署會積極善後
倡超級區域合作 胡志強遭批自我矮化
美泳壇一哥費爾普斯又失利 100自無緣摘冠
陳添枝:研究設基金協助受ECFA傷害產業
H1N1確證病例130人 日首相呼籲國民冷靜
台媒WHA採訪證 外交部:WHO特殊安排 無矮化
政大民調：台灣參與WHA 民眾看法正面
歐巴馬會尼坦雅胡牽動中東和平
消費券挹助GDP 經建會：與預期差不多
NBA 魔術晉級東區決賽 塞爾蒂克衛冕夢碎
日媒：馬執政專注改善兩岸關係 忽略其他
疫情中心:WHO可能提升H1N1國際疫情等級
德州高球公開賽 強生延長賽抓鳥連兩年奪冠
許信良：嗆馬是應該的、但不要反中
凱道靜坐 男子再到場挑釁遭追打
川震千餘喪子母親 百般困難再孕育生子
端午節將近 農糧署：糯米供應充足價廉物美
翁山蘇姬今天受審 緬甸警方嚴陣以待
斯里蘭卡叛軍首腦仍活著 遭政府軍包圍
巴拉圭總統魯戈駕車下鄉吃罰單
雲林端午活動登場 褒忠包粽看花鼓
華航未依法申請輻射物轉口 遭罰20萬元
斯里蘭卡叛軍首腦試圖突圍 遭政府軍擊斃
蘇起有綠卡? 國安會：1988年就已放棄
大阪來台日女子發燒 送隔離觀察
金防部：金門排雷一定會在102年如期完成
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選美糾紛 當事人出面澄清強調清白
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鹿港慶端陽 24日開鑼!
翁山蘇姬受審 歐盟籲加強制裁緬甸
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聯合國珍貴文獻全民共享
日本新流感境內傳染 疫情中心擬派人了解
土地銀行舉辦98年北區員工春季健行
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刮刮樂端午節應景推出「賽龍舟」
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櫃買中心海外法說會 首日56場會談外資出席踴躍
凱道靜坐結束 挺扁群眾喊不救阿扁不離開
龍永圖：行政區劃成為大陸經濟發展的瓶頸
世衛大會召開在即 專家緊盯西英日流感疫情
推動加入WHO 民間團體認運動難以為繼
防新型流感 馬國積極尋找101名國內航班乘客
智利通報首起新型流感確定病例
日本新型流感擴散 確認病例暴增至96例
白宮：美國經濟不再急速下墜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
規模5.1淺層地震侵襲索羅門群島
「天使與魔鬼」 登上北美票房冠軍
印度H1N1新型流感確診首例患者病情好轉
經營表現欠佳 英駿懋銀行集團總裁明年下台
凱道公園路與中山南路段通車
以研究：濃縮番茄製成藥丸可降血壓
世衛發放台灣媒體記者證 顏色獨具一格
紐約新型流感肆虐 又5所學校關校
民調：以民眾多支持兩國方案 化解以巴衝突
今天的台灣英雄：張定榮從頭拚搏心無怨懟
鋒面將滯留一週 中部以北東半部陣雨
緩和墮胎爭議不休 歐巴馬：求同存異
Tank才發片 搶得KKBOX單曲冠軍
台股開盤上漲27.04點 為6516.13點
WHA前夕台灣外交晚宴 今昔氣氛大異
日新型流感本土感染達92名 停課學校逾千所
法拉利250 Testa Rossa跑車 創拍賣紀錄
湖南株洲高架橋坍塌 4死15傷
26家合資基金公司看多中國
NBA 湖人輕取火箭 晉級西區決賽
中國青海禽流感121隻野鳥亡
黑龍江一食品工廠20名女工不明病因住院
財報亮麗 中國飛鶴乳業美國股價暴漲54%
郝龍斌：靜坐晚上10時前結束 會柔性處理
新黨魁效應醱酵 日民主黨擴大民調領先
英國任命新任駐北京大使 明年履新
4月人民幣實際有效匯率貶值1.95%
紐約出現新型流感死亡首例 又有5校停課
美元走強 新台幣盤初走貶
英濫報公帳風波延燒 下議院議長恐遭逼宮
張茂益車禍不治 東縣3月內2議員意外死亡
飛官吸食K他命毒品 空軍司令部致歉
紐約州首起新流感死亡病例 初中副校長不治
翻唱梅艷芳女人花 傅薇唱出撫慰風
日本H1N1新流感病例新增25起 總數至少121
白河賞蓮季登場 深入體驗蓮鄉之美
陳菊未列席議會 高市府：請假半天
高檔震盪 6500點附近多空激戰
中小學校舍安全出問題 中國將究責
連假加H1N1效應 墾丁大飯店端午節近滿檔
高市府：世運結束後 主場館由體委會接管
北市22所額滿國中 教育局:即日資格審查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
使館被炸 中國前大使指美國藉此警告中俄
維修哈伯排除萬難 太空人完成第4次漫步任務
男童胃穿孔 醫師:疑飲食不正常或壓力造成
立院委員會解凍國防部2億餘元預算
尹啟銘：陸資投資股市腳步應會較快
睽違8年 再處理核燃料貨船駛抵日本
南韓仁川機場隔離疑似新型流感越南患者
陳添枝：台灣經濟第四季轉趨正成長
入境中國者今起須填報7天行程
國民黨雲縣長黨內提名 許舒博張麗善登記
星政府推數項措施助企業減少裁員
亞磷酸脂外洩 日南國小學童不適送醫無礙
日本新流感疫情擴大 大阪神戶旅行團多取消
北京民間發起研討會 探究六四事件影響
警車撞傷民眾 郝龍斌:北市負責助聲請國賠
日新型流感病例增至130名 擴大蔓延範圍
兩岸專家9月上海聚 探討政策性銀行轉化
NBA 魔術勝塞爾蒂克 晉級東區決賽
世運主場館音樂會 高鐵左營站20日加開班車
王毅釋 8利多 尹啟銘：聽其言觀其行
洛杉磯發生規模5.0地震 迄未傳傷亡災損
海關：端午連假將主動派員處理通關業務
胡志強搭公車上班 宣傳免費搭乘優惠
星：新流感殺傷力不強 不須隔離自美入境者
海交會商交會開幕 台灣企業約3成
中縣工廠洩化學氣體 小學生不適送醫無礙
最後一搏 遠航將再送恢復營運計劃書
認養貧童取代求神拜佛 不孕夫妻喜獲麟兒
斯里蘭卡掃蕩坦米爾之虎餘黨 首腦之子身亡
調查：5成1企業願任用師範體系畢業生
美元走強 新台幣匯率中午貶值8分
隱型眼鏡外膜加貼廣告 北市府抽檢12件違規
女詩人蓉子40年前作品童話城 交大再版
ITIS:需求減油價跌 首季石化產值季減35%
河南男子自割睪丸以求變性
否認警紀治安差 高市警局長:民調滿意66%
全年固定投資衰退17.76% 經長：不服輸
台股收盤漲88.72點 為6577.81點
PLA回收爭議 環保署：專家會議討論決定
洛杉磯國際機場附近發生地震
台北股市開低走高 漲88.72點
5月台指期漲86點 逆價差16.81點
世衛年度大會登場 會議主軸新流感疫情
兩岸利多 營建觀光領軍站上6500點
西苑青少棒隊奮戰不懈 8月出戰世界盃
5月電子期漲2.3點 金融期漲19.6點
原民基礎建設方案 章仁香：效率不比過去慢
IMF：金融危機未落幕 經濟恐又遭新流感攪局
北市抽驗南門市場粽子及配料 3件不合格
廈門重建延平郡王祠
中國審慎評估美國內定駐中國大使洪博培案
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林政則北上總統府 與馬總統早餐會報
專家：若香港社區爆發H1N1國際學校危險
中國銀河證券前總裁被捕 家中藏千萬現金
河南青年迷戀網路犯罪小說 1家4口入鐵窗
中俄原油管道工程中國境內段今開工
別人當兵數饅頭他數頭髮 禿頭要早期治療
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中國河南查獲250萬元人民幣百元偽鈔
台股漲88點 三大法人賣超31.68億元
國大黨勝選上演慶祝行情 印度股市暴漲逾10%
端午節將至 中國籲民眾警惕含毒粽葉
台灣石化專區落戶福建泉港石化工業區
中國已投入人民幣19億元保護三峽文物
北縣登山健行節登場 集5步道拓印換好禮
中國成功分離出第1株H1N1新型流感病毒
南韓研製成功H1N1新型流感人體疫苗
撞傷遊行者 員警所稱車速與目擊者落差大
非法證券網站猖獗 北京11家券商網站被山寨
房仲：不畏金融海嘯 捷運住宅相對抗跌
外資上周賣超361億元 大賣聯電21萬張
葉金川出席WHA 感受日出陽光的希望
新加坡4月非石油出口下滑19.2% 第12月下滑
大陸釋出8項利多 張榮恭：有利兩岸互動
北縣蟬聯最乾淨城市 坪林獲100萬元獎勵
新台幣兌美元貶4.4分 收32.994元
中鋼與住友合資鋼廠 獲越南投資許可
張作驥爸你好嗎 台北電影節開閉幕片之一
WHA開幕 葉金川將與中國衛生部長見面寒暄
微笑彩俑 史博館6月重現漢景帝地下王國
警車撞傷遊行民眾案 檢方勘驗肇事車輛
促進身障者就業 中區就業中心6月辦6場徵才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
貿協邀海貿會組團來台採購 商機百億美元
報稅期限剩半個月 申報總件數僅百餘萬件
雲林查獲1萬多箱可疑菜脯 採樣送驗
廣東出現首宗H1N1新流感疑似病例
特殊療育需求增 屏縣府盼寄養家庭添新血
歐洲三大股市 開盤下挫
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
漫遊嘉義25件紀念品 27日台北發表
PLA不環保 立院委員會再凍環署部分預算
二林科學園區環評 漁民要求提高放流水標準
中國B肝帶原者受歧視 5千多人求助溫家寶
疫情中心：疫情輕症多 WHO擬調整疫情等級
中國自行組裝空中巴士A320飛機今試飛
SBL台啤揚言罷賽 籃協:不接受威脅
中國教育領域歧視B肝帶原者情況嚴重
因夢結緣 福安宮主持照顧明華園重傷團員
高雄光之穹頂 見證大陸16對佳偶婚禮
美國將防止塔利班取得巴基斯坦核子武器
520要就職 台師大就博會提供1500就業名額
凱道靜坐 民進黨：按照計畫到晚間10點
出生未滿7天 竹縣湖口發現一女棄嬰
反華情緒高漲 巴布亞紐幾內亞劫掠暴動擴大
鹿港慶端陽24日登場 熱鬧滾滾玩很大
WHA名冊呈現葉金川正式官銜--衛生署長
國營電視台：斯里蘭卡叛軍首腦和副手遭擊斃
文建會推動藝文經典巡演 向中國市場探路
洄游舞集新作土匪婆 重現傳奇女性故事
一位北京市民要求公開勞教資訊
WHA名冊呈現葉金川正式官銜 無矮化疑慮
客家流行服飾創作徵選 即日起徵件
防飛沫傳染病毒 日關西多家超商停賣黑輪
世衛大會開幕 葉金川出席媒體注目
品冠為演唱會練胸肌 梁靜茹當來賓
遭邱毅罵邪派律師提求償 謝長廷之訴遭駁回
保護國定遺址 萬山岩雕區暫停入山申請
馬祖受鋒面影響 南北竿機場全天關場
高中校長資格放寬 藍營有歧見待教部溝通
與韓疑似H1N1病例同機 疫情中心追查1旅客
校園佳話 陳信良廖苑淨師生捐冠軍獎金助貧
孫藝珍戲裡戲外都是α girl 只想認真工作
經銷商盼提高彩券中獎免稅額 財部不同意
國大黨勝選慶祝行情 印度股市暴漲逾17%
威尼斯雙年展 台灣館從藝術探討外交
苗栗休閒農場前景看好 深度旅遊了解苗栗
墾丁珊瑚產卵染紅海域 墾管處:保育有成
自行車挑戰漸風行 南投爭取國際型路線
港澳開戶遭非法集團所用 陸委會提醒小心
傳遭威脅 達欣林宜輝：不會放在心上
空中巴士：首架中國組裝A320完成處女航
立院明處理內線交易與中選會案 藍營盼三讀
北縣餃子節 20業者報名全數列優質餃子館
銀行美元回補 新台幣匯率收盤貶值4.4分
元富證董事長王培秩病逝 陳俊宏接任董座
外來有毒銀膠菊入侵 高縣多個鄉鎮淪陷
印度內閣總辭 總統同意解散國會下院
警車撞民案 北市藍綠議員皆盼勿泛政治化
入座WHA觀察員歷史一刻 葉金川：感覺很爽
葉金川遭鬧場 蘇貞昌：政務官不宜情緒化
汪雅康:台紡織業規模小特色多 陸資需了解
台東太峰茶評鑑 嵩山茶居連三年奪冠
府：總統5月底訪中美洲 去回過境美西
朱立倫：航空城招商高度吸引陸資和台商
促進與中國貿易 巴西總統魯拉抵北京訪問
櫃買中心海外法說會首日 外資出席踴躍
世運主場館音樂會將登場 明正式彩排
與港新流感第3例同機 最危險3人未感染
南韓4月貿易順差近58億美元 創單月新高
尊嚴對等原則 高市:陳菊會評估是否赴中國
青輔會NPO職場實習方案 再釋出448職缺
勞委會：6月召開勞資政三方對話會議
世衛大會揭幕 籠罩新型流感全球大流行陰影
竹山鎮代表家門前被毆 警追查有無他人教唆
藍委：軟硬體建構未7成 不宜開辦長照保險
周美青月底首次隨總統出訪 定調人道與援助
日本新流感發燒 高市旅行團頭痛
新型流感疫情擴散 日本關閉逾2000所學校
幼獅工業區蒸汽外洩 縣議員提緊急質詢
二林園區環評小組 要求環署開專家會議
兩岸外交人員互動 外交部研議放寬規定
為夫抱屈 張媚指葉金川愛台灣可受公評
華航：兩岸直航增班具效益 新流感有衝擊
余天選立委被控以文宣攻擊 1審判罰金6000
國圖國際組織資訊中心 移政大供免費使用
誤乘高鐵班次強拉車門 旅客違法罰300元
集邦:Windows 7加持 一機成型電腦市場看俏
綠委呼籲緬甸釋放翁山蘇姬
國營電視台：斯里蘭卡叛軍領導階層全遭殲滅
中鋼與日合資越南冷軋廠 獲越南投資許可
港府正追蹤與廣東疑似H1N1患者接觸者
新店萬坪土地標脫 房仲：別墅市場看好
慶國大黨獲勝 孟買股市兩度停止交易
警車撞民案 謝長廷：郝龍斌說法是卸責
歐盟執委會總部失火 人員疏散目前無傷亡
H1N1入侵智利 外交部發布黃色旅遊警示
王清峰到金門鳴槍宣示反賄選工作起跑
日官員：新型流感傳染力如同季節性流感
彰化葡萄公主選拔 入圍50人中1男姓
SBL冠軍賽 台灣菸酒質疑裁判執法將提申訴
遠航重提恢復營運計畫 修機列優先
葉金川海外遭辱 王郁琦：盼民眾一致對外
經建會通過衛武營藝術文化中心籌建計畫
國會選舉大勝 印度國大黨開始籌組聯合內閣
買官案 林治崇:替袁肖龍安排推薦未付前金
葉金川日內瓦遭嗆 劉揆致電相挺
可能自燃 台灣飛利浦回收捕蚊燈
以媒登葉金川專文 台灣參與WHA夢想成真
潘瑋柏不怕H1N1 宏國關懷行與貧童互動熱烈
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女子職撞大賽 周婕妤擊敗柳信美晉四強
中華電優退逾160人 近期召募200多位新血
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登陸投資產業別鬆綁 尹啟銘：7月啟動檢討
新任海軍司令 高廣圻接任
海交會敲定福州台北港建快速客貨運航線
民間團體聲援翁山蘇姬 要求緬釋放政治犯
台灣旅客首季在澳門人均消費7000台幣
日新型流感病例達139名 約3400校暫時停課
澳門機場將舉行防疫應急演習
瑞士洛桑學院：競爭力壓力測試 台灣排名21
賴英照：改變審理制度可解決刑事訴訟延宕
日內瓦嗆聲遭上手銬 外交部:女子已被釋放
回應517遊行 馬總統：顧主權念茲在茲
軍弊買官案 被告掮客翻供否認行賄
調查：9成企業願進用師範應屆畢業生
紐時專欄作家陶德 承認抄襲部落格文章
照片被盜用 大陸最美女駭客原是高雄佳人
陳菊赴大陸申請案 內政部聯審會通過
廣東勞保廳長劉友君涉嚴重違紀被雙規
斯里蘭卡內戰結束 政府控制所有領土
賈慶林訪台商 籲共同推動海西經濟區建設
運動彩券焦點賽事說明會明舉行
張秀蓮：公營銀行釋股比可由10%放寬至40%
就職週年 總統明發表國家未來發展重要談話
福建舉行海峽兩岸經貿行業協會對接會
WHO新型流感最新疫情 40國8829人感染
香港導演杜琪峰獲頒法國藝術與文學騎士勳章
第098040期威力彩頭獎無人中獎
H1N1新型流感延燒 陳菊取消北京行
美疾管中心主管：新流感料將在全球蔓延
世衛大會發言順序 台灣登記第77位
馬祖2入境旅客發燒 初步排除感染新流感
奈及利亞動盪不安 紐約輕原油漲破57美元
政院支持 經貿特區朝兩岸產業分工規劃
偷親女病患牙醫遭被性騷擾 一審判無罪
油水電以外國營事業 研擬開放陸資投資
第098098期今彩539三星彩四星彩派彩結果
七頂峰攀登隊 明天挑戰聖母峰登頂
日疫情升 葉金川與日方達成防疫合作共識
凱道靜坐結束 蔡英文:帶著信心熱情回家吧
還原民眾遭撞擊現場 刑事局取得3段畫面
嗆葉女留學生 父親是前中縣議員黃丙煌
蔡英文518後新挑戰 縣市長提名爭議是指標
世衛大會 陳馮富珍演講後遭嗆
滿意度倍增 經長：毋需在意 給同仁打90分
福州市長：擴大對台貿易推動空中貨運直航
歷史性一刻 兩岸衛生部長在WHA會面
對ECFA有信心 尹啟銘盼對岸快進行個別研究
翁山蘇姬受審5小時休庭 明日續審
英國下院議長代表國會就報銷醜聞道歉
世衛秘書長：流感疫情警戒 維持五級不變
英國下院議員提案對議長進行不信任投票
綠營集遊結束 郝龍斌盼明晨凱道恢復交通
蘇俊賓：台灣參與WHA 有利兩岸關係
故宮南院弊案 杜正勝秘書聲押後交保
美國務院：依據以往作法 安排馬總統過境
日H1N1病例直線上升 4千所學校停課
馬過境美國 袁健生：一次就敲定
袁健生：且看台美衛生部長在日內瓦有何互動
美以領袖會談 伊朗與巴勒斯坦問題意見分歧
2009年中華民國水上救生協會暑假舉辦救生員訓練班
坦米爾之虎首腦喪生 印度坦米爾人百感交集
高縣市合併後選市長？陳菊：有可能
總統：金融海嘯傷害大 人民痛苦我感受深
袁健生：歐巴馬政府樂於推動台美官員互訪
走向資本主義貧富懸殊 中國社會警訊
520前再創波段新高 觀望馬總統談話
凱道靜坐結束 挺扁群眾喊"不救阿扁不離開"
馬總統：下半年失業情況會顯著改善
就職週年 馬總統：兩岸外交突破最多
馬總統：參加世衛一大突破 應珍惜
國父紀念館 個人化郵票20日發售
藍營將到機場迎接葉金川 綠質疑傲慢公僕
馬總統：清楚告訴下一代 台灣是中華民國
總統肯定517遊行和平落幕 盼與蔡英文對話
報告:美過度依賴石化燃料 威脅國家安全
總統：慶祝建國百年 近期成立籌備委員會
馬總統：加速司法革新 提升偵審品質
就職滿週年評比進步 尹啟銘:由社會公評
縣市拚升格 總統:一體適用但不會統統有獎
凱道靜坐 謝長廷：坐下或解散意見應一致
藍營:不以馬總統高支持度為傲 續監督施政
北京學者：經合協議必然成為兩岸議題重心
台美人社團發表聲明反對ECFA
總統來電肯定 葉金川：沒有委屈
彭博社：歐巴馬說「不能老向中國借錢」
重視馬總統訪問 瓜總統將陪同參加多項活動
經濟部表揚10大省電達人 最高桿節省1/4
陳馮富珍:新型H1N1流感終將大流行
葉金川遭嗆 謝長廷：應以此爭取國家權利
洪博培：美中雙邊關係至為重要
馬總統：兩岸領導人互動語言越來越相近
阿諾與台灣小姐范含冰就教育品質交換意見
無奇不有! 罕見雙胞胎分屬不同父親
端午划龍舟 中市擴大舉辦環保龍舟競技
台股漲77點 三大法人買超154億元
台鹽全國第一瓶運動鹼性離子水 明天上市
台東婆婆媽媽包8000顆粽子 分贈弱勢團體
低熱量美食 宜縣衛生局推高纖健康粽
高縣玉荷包豐收 鳳荔文化觀光季23日開鑼
征服聖母峰 ! 黃致豪、伍玉龍、江秀真登頂成功
李文忠：反對以目前條件參加WHA
舞工廠舞團美式踢踏舞 高雄示範演出
施政滿週年 劉揆：全力推動6大新興產業
馬執政週年 63%認為台灣在國際整體表現退步
櫃買中心倫敦海外法說會2天120場圓滿落幕
臺銀「黃金撲滿金歡喜抽獎活動」5月份中獎名單出爐
臺股夯外國資訊公司急連線 申請簽約家數二年內激增89%
AC LED聯盟起草照明標準 搶攻全球照明市場先機
台鹽運動鹼性離子水520上市 新品1元限時搶購
台創華山聯盟預計投資30.6億元為華山文化園區建創意地標
埃及4歲女童死於禽流感 境內死亡累計27人
焦點人物：坦米爾之虎領袖普拉巴卡蘭
美國及歐盟衛生部長發言歡迎台灣參與WHA
歐盟執委會大樓火災 火勢已控制無人傷亡
WHO：應繼續專注生產季節性流感疫苗
517人數 警政署：北市7.6萬高市3.2萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歷史性的會面 兩岸衛生部長WHA互動
警車撞遊行民眾 北市查是否接聽手機釀禍
美感染新型流感人數 突破5000大關
公布歷年重大集遊人數 警署：警方估算保守
世衛：目前可能屬流感大流行風暴前寧靜
市場對經濟復甦更趨樂觀 歐股勁揚
凱道群眾訴求釋放扁 辜寬敏等人到場關切
評估伊朗對核談判認真度 歐巴馬以年底為限
巴勒斯坦：歐巴馬重申兩國並存主張令人鼓舞
奈及利亞動亂推升 紐約油價漲破59美元
517集遊群眾占凱道 北市警清晨完成驅離
企業獲利樂觀 美股收高
財長蓋特納：美經濟復甦之路將顛簸不平
北京要求巴西承認中國市場經濟地位
呂東英：兩岸關係和緩 有助台股後續多頭
今天的台灣英雄：陳輝樂當生命線永遠志工
美國務院：歡迎台灣參與WHA 國際社會獲益
王建民明回紐約球場 吉拉迪驗收投球
哈佛大學校園驚傳槍擊案 一男子受傷
台股開盤上漲172.23點 為6750.04點
參加WHA流感高階會議 陳建仁表示收穫大
滯留鋒面影響 部分地區有陣雨或雷雨
暨南大學明辦校園徵才 開放待業人士參與
元太科技董座：未來2-3年電子書將成長3倍
是否重回大聯盟？ 王建民明牛棚練投
太空人5次太空漫步 完成哈伯望遠鏡最後調整
遊戲橘子：今年推10款新品 營收將創佳績
中國一名登山者在西藏珠穆朗瑪峰遇難
深圳特區擬擴大版圖 面積近兩個香港
故宮南院弊案 法院裁定張惠菁30萬元交保
疑不滿分手 男子持刀砍殺女友及家人
中國將派百人代表團參加高雄世運會
釋放翁山蘇姬 歐盟寄望亞洲國家對緬施壓
中國通報廣東發現H1N1新流感疑似病例
美2016年出廠新車需符合政府節能新規定
北市國小續減班 停辦教師聯合甄選
陸客帶動商機 花蓮縣府將培訓觀光人力
新型流感全球40國 8829確定病例 74人死亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
第12屆北京科博會 台灣精品館明隆重登場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓證實第4起H1N1新型流感病例
台股漲 新台幣早盤走升
恆春國際民謠音樂節 網路廣告CF徵件
南韓過境越南女性確認為新型流感患者
美國運通銀行將裁員4000人 進行全球重整
台大醫院：黃慶林檢查正常 上午出院返家
柯林頓將受聯合國邀請擔任海地特使
斯里蘭卡衝突結束 美表歡迎 歐盟籲獨立調查
書香小三通 福州閩台書城金門書櫃開幕
葉金川遭抗議 王金平：大家應互相體諒
華府台商頻遭電話勒索 駐美處協助警方調查
成龍獻愛心 將與南韓兒童共渡美好時光
華沙網賽第1輪 夏拉波娃拿下復出首勝
加國政府解除國民暫勿赴墨旅行警示
王金平：立院應推動中選會法制化
不讓光陽三陽專美 台灣金蜂機車進軍以色列
廣東籌組赴台採購團
福建和台灣海上客運直航年內開通
巴西聖保羅兒童性侵案例增加 平均每天一起
夏天賞鳥 山鳥及水雉都是不錯選擇
世運主場館落成音樂會 高捷公車將加班輸運
景氣反轉？ Google上網搜尋奢侈品人數增加
中國大陸第2例新型流感確診病患出院
中市男嬰乳糜胸 巧用血管塞子挽救生命
廣東人去年吃掉2.4億美元泰國水果
美財政部長：美國經濟正趨於穩定
法拉盛民眾舉牌為圖書館經費預算請命
台灣競爭力退10名 尹啟銘:研議改進措施
金融研訓院明辦金融整合併購轉投資座談會
517集遊落幕 藍營肯定綠營走回議會路線
中國證實出現第4起新型H1N1流感病例
台塑集團訪中鋼 王文淵：純參訪
整合訴求與策略 台灣社運團體召開年會
日本新流感疫情未影響新加坡人旅遊意願
認為日本可信賴的美國人高達8成 創新高
全球生技大會召開 與會人士關注台灣健保
美眾議院通過法案 調查金融危機起因
搶灘海西經濟區 台壽福州設立分公司獲准
美新型流感已有6死5123確診病例
取消中國行 陳菊：考量新型流感衝擊
台股漲 新台幣午暫收32.891元升1.03角
嘉義車禍傷者等待求援 疑再遭車輾不治
立院協商共識 第三會期延至6/16
老人憂鬱傾向比例高 醫師籲重視
廣東確診首例H1N1新型流感患者
邱正雄：提供工商界施政績效 盼同拼經濟
中國確診第4例輸入性H1N1新流感病例
紐約新型流感疫情持續攀升 再傳4校停課
ITIS:紡織業產值逐季好轉 全年衰幅減緩
中國通報1義籍女子染H1N1新流感疑似病例
楊瑞東：NBA季後賽 運彩投注成長逾10倍
尹啟銘:簽ECFA不需公投 陸資投資額待觀察
體驗台灣飲食文化 義大利大學生下田採筍
女老師性侵男學生？桃縣府：已著手調查
六四蛋洗毛澤東像 20年後尋求美政治庇護
捐樹找樹 可上屏東環保局樹木銀行網站
舞蹈家林坤暘獲費城藝術中心藝術家獎
葉金川：各國歡迎台灣參加WHA 有實質收獲
山東省今年籌組2萬人赴台旅遊
考季到 嘉基中藥提神茶助考生注意力集中
葉金川：預定今晚在WHA全體會議發表談話
台股收盤漲77.78點 為6655.59點
綠委質疑政策傾中 藍營:文化無國界
貝克漢領軍 英國爭取2018世界盃足賽主辦權
經部推五節能新政 高雄將建太陽光電發電廠
聲援葉金川 國民黨：給予最大支持後盾
中山高貨櫃車追撞事故車 造成一死二傷
綠委指原民權倒退 籲通過原民相關法案
兩岸裝備製造業洽談 台企爭取16億美元訂單
小兒初夏高燒不退 當心川崎氏症
台北股市開高走高 漲77.78點
5月台指期漲131點 正價差37.41點
摩根大通：中國將繼續購買美債
軍中查弊 國防部:44件移送查辦5件審結
水公司：南科用水驟減 南化水庫蓄水量大增
梅雨季到 宜蘭未來1個月多為綿綿細雨
馬國仍未找到和H1N1確診病例搭同班機乘客
阿諾籲選民踴躍支持加州特別選舉
以情報局警告 恐怖組織利用社交網站招募新人
自大阪來台日本女子發燒 送醫隔離觀察
5月電子期漲5點 金融期漲31.4點
中國股市漲 新基金密集發行
就職週年 馬總統提出4大改革方向
世界肝炎日 疾管局辦保肝大樂透創意活動
中國提議7月在北京召開新流感國際會議
郝龍斌:柔性處理理性溝通 517遊行和平落幕
公糧傳弊 檢方聲押8人追查劣質米流向
520前 消基會籲政府改進5大消費爭議
新型流感患者達175人 日將調整防疫措施
波段新高遇賣壓 多空決戰520
苗市大千醫院腫瘤中心啟用 提供急重症醫療
日Seven & i集團將全球銷售自主企畫產品
斯里蘭卡叛軍：政府捏造叛軍領袖死訊
鎖孔灌膠恐嚇討債 男子判合併執行6月徒刑
ITIS:注意中東和中國石化產能 競爭更激烈
瓜地馬拉總統柯洛姆日漸獲國際社會支持
攸關債務限定繼承法案 列22日院會議程
廢魚網蓋珊瑚礁 綠島推海文化取代海鮮文化
台灣成為WHA觀察員 南韓外交部表歡迎
福州市委書記：平潭島為兩岸交流試點區
未依規定退款 美司法部及16州對惠氏提告
煙囪內筒墜落 天津12死11傷
中國擬放寬外匯資金來源和匯出管理
東亞匯豐銀行獲准赴港發行人民幣債券
美中小銀行商業房產貸款損失將達千億美元
馬總統為葉金川抱屈 是可忍孰不可忍
日媒：馬政府中國政策贏得支持也造成不安
阻貪污 山西全面查私設小金庫
中國移動：無意成台灣遠傳電訊控股股東
兩岸衛生部長首會後 釋出實質協商訊息
競爭力下滑 總統:虛心檢討 下次一定提升
芒刺在背非老人專利 年輕族群請多保重
日本來台兩發燒人士 排除染H1N1
營養午餐用飼料米?農糧署:公糧管控無異常
行銷世運 90家業者聯合發行觀光護照
民進黨：雙英會 須政策辯論形式
巴拿馬新型流感續擴散 病例增至59件
蔡英文：推ECFA公投不為選舉 在推動社運
藍委提案：存款全額保障延期1年 至99年底
七頂峰攀登隊成功登頂 國旗飄揚聖母峰
立院排定處理中選會案 朝野黨團仍無共識
中國腸病毒疫情延燒 山東33死
腦部動靜脈糾結出血 男子頭痛險要命
多元就業屆滿失業潮再現? 高市府:爭取增額
農糧署：內部調查 並無過期米流入學校
澎湖縣長：若順利 8月可辦博弈公投
新竹外國人協助中心 專人協助外僑報稅
新台幣兌美元升1.12角 收32.882元
斯里蘭卡軍方將提供證據 證明叛軍首腦身亡
劉揆：第一季經濟最差 第四季由負轉正
謝文定：司法院將致力提升審判品質與效率
老闆請用我 中天新節目幫民眾找工作
中國女子選手鄭潔世界排名升至第15
中國天津航空公司6月成立
中國新發現90例發燒或有急性呼吸道症狀者
克魯曼：全球經濟可能已觸底 復甦言之過早
小嬰兒窒息 媽媽掌握黃金時間救回一命
馬總統：主權不是用喊的 要真正做出來
劉揆：陸客來台2人1團 與對岸協商
暑假將屆 疫情中心籲留學生健康再返台
立院協商共識 22日表決中選會組織法草案
中縣原住民保留地被佔用 議員促專案調查
H1N1入侵希臘南韓 外交部發布黃色警示
國際美食加音樂 中市營造夏日異國情調
北縣女警扮柯南 揪出超商竊案女嫌
議員質疑原廠機車排氣管噴人 交大:暫不罰
尖石泰雅女飛鼠亞弼 帶領部落往前飛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
斯里蘭卡國營電視台播放叛軍首腦屍體畫面
歐洲三大股市 開盤上漲
3年登上七大洲名山 七頂峰攀登隊達陣
中國大陸銀行業加速籌備消費金融公司
聖海倫斯火山爆發29週年 安裝新偵測器
民意支持 民主黨魁鳩山對麻生政權構成威脅
新德里氣候非冷即熱 全年舒適時間有限
國防部：配合募兵 大通舖擬改為4人一間
評估安全無虞 馬公高中師生如期訪日
劉兆玄：葉金川以專業替台灣爭光
百貨業者開幕未依期限送審? 北市:依法要求
不花錢的生活美學 花藝家齊云出書談心得
竇唯為新片李米的猜想配樂 周迅翻唱窗外
澄社:新黨國體制成形 籲總統從事國會改革
節能 楊秋興鼓勵各機關申請太陽能發電系統
華揚史威靈案 監院糾正行政院及經濟部
文化交流 德國資訊與自學中心設府城
因應新流感疫情 北縣盼中央擬停課標準
孤鸞年出巡 西螺廣福宮百年孤鸞媽祖將遶境
斯里蘭卡總統：坦米爾之虎已被完全擊潰
執政週年 劉揆：社會安全網照顧473萬人
警車撞遊行民眾 檢指示警方擴大清查監視器
廣州地鐵毒氣案 復工擬用雞鴨探毒
中國外交部：盼美國新任大使發揮積極作用
外包清潔公司低保勞健保?慈濟醫院進行了解
立院三讀 公務人員應嚴守行政中立
臺大發表銀彈900 學理預測可抗H1N1病毒
台塑中鋼聯手前進越南 釋合作善意
毒草銀膠菊入侵 竹縣府展開清除
德國遊客發燒死亡 泰國將檢驗是否H1N1流感
中區產業服務處成立 助老舊工業區轉型
伊拉克延後改選國會可能影響美軍撤離時間表
竹縣進行H1N1新型流感疫情第2級演習
高縣1/3店家口罩缺貨
力爭國民黨屏東縣長提名 廖婉汝推出文宣
教育部遭控性別歧視 二審逆轉判免賠
香港金管局總裁任志剛10月1日離任
百億支菸蒂亂丟 環署擬強制要求自備菸蒂盒
南開科大研討會 芬蘭前衛生部長來台參與
SBL 達欣邱大宗獲年度總教練獎
北縣抽驗粽子 1件不合格 合格率98%
外資匯入 新台幣收32.882元升1.12角
全球第一大NB機殼廠巨騰國際TDR 5/25上市
新傳統有藝思 首屆傳統藝術節23日登場
紡拓會印尼萬隆拓銷團初估接單75萬美元
英國零售物價通膨率續挫 4月滑落至負1.2%
立院三讀 罰金易服勞役者得易服社會勞動
廣福宮老大媽孤鸞年出巡 扛驕由婦女擔綱
中國就美眾院2010財年授權法案表示反對
民進黨：參與WHA重點不在名稱 在主權處理
三重某國中傳霸凌 北縣府教育局調查
3、4月日夜溫差大 台東稻米3成空包彈
香港失業率升至5.3%
因應新流感 楠梓加工出口區研擬行動辦公
民間社團南縣議會陳情 支持縣市合併升格
日本在WHA發言 歡迎中華台北觀察員
花蓮溪下游魚種多 吸引民眾捕魚苗和釣魚
總統:以台港經濟文化合作策進會 與港交流
翁山蘇姬受審 東協表達嚴重關切
勞保基金擬7月釋240億元 委外投資股市
杜絕酒後駕車 印度法庭要求警察在酒吧酒測
撞傷517遊行民眾 駕車員警被記一大過
投資中華銀行有疏失 監院糾正基隆市政府
中油：四輕20日恢復正常生產
金管會:買投資型保險商品應注意費用項目
傳劣質米流入校園 嘉市清查各校營養午餐
國片坎城開花結果 多部電影賣出海外版權
檢方:劣質米流入校園 北縣市國中小受波及
輪機長研習班名額不足 澎縣議員為漁民請命
房仲業：股市漲 4月北市建物移轉量微增
基隆仙洞地區限建 張通榮:爭取港務局補償
中國遠洋教學實習船抵高進行海洋學術交流
溫家寶將專程出席會晤 顯示重視中歐關係
日新流感達179名 專家籲以季節性流感因應
7人公司3人申請育嬰津貼 勞保局要查
木村拓哉拍日劇 愛調侃綾瀨遙好波霸
中國鼓勵汽車和家電以舊換新
關中以芬蘭為例 養廉與高薪無絕對關係
證交所去年轉投資收益減2.25億元
推展版畫有成 金竹國小國際藏書票賽亮眼
DNA結果出爐 英未成年小爸爸另有其人
北部供氣投資計畫有疏失 監院糾正中油
立院三讀 境內外洗錢或資助恐怖行動皆罰
執政週年 國民黨中常會明邀薛香川報告
世衛組織：有可能年產近50億劑新型流感疫苗
黑心菜脯驗出甲醛 127噸將全數銷毀
中國外交部：89政治風波早有明確定論
劣質米流入校園 北市：發函學校調查
買氣回穩 北市房屋移轉連兩月逾4500棟
雲林可疑菜脯流向 衛局行文各縣市追查
出版社邀民眾上網 為馬政府週年打分數
迎向挑戰 美國新聞週刊改版
和平鄉代會通過罷免案 鄉長：深感冤枉
報導；英國下院議長將引咎辭職
新加坡第四所公立大學將與美麻省理工合作
法務部：4年內擬增額700餘名檢察機關人員
台灣肝炎盛行率全球2倍 肝基會創保肝樂透
提升經營效率 立院明審機場公司企業化法案
一疑似新型流感日籍患者 入境南韓遭隔離
馬政府拚經濟不停蹄 行政立法合作受關注
成功登聖母峰 江秀真伍玉龍黃致豪寫紀錄
高公局：端午假期中部走中山高 長途走二高
IMD：先進先出 台灣可望領先走出經濟危機
新型流感大流行 必快速蔓延南韓
金磚四國將舉行領導人會晤
福建製造業向台企開出16億美元採購清單
臺大發表可拋棄更換內視鏡 減少感染風險
台灣競爭力排名降 金融風暴衝擊出口所致
全球經濟前景再度明亮 亞股全面上揚
銓敘部:行政中立法通過 有助健全文官制度
台北觀光博覽會22日登場 低價折扣促銷
第098099期今彩539三星四星彩開獎
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七頂峰攀登隊 晚間8時15分下撤至第四營
葉金川會美衛生部長 獲承諾協製新流感疫苗
官方數據：挪威經濟進入衰退
買氣觀望 5月NAND Flash現貨價回檔1成
紐約油價再站上60美元 創半年來新高
傳劣質米流入 北縣：行文各校清查改用新米
港府將不再隔離與H1N1患者親密接觸者
鄭瑞城：我是中華民國國民 最無爭議說法
民調從低盪到回升 馬總統走出最壞時刻
珍親戚奠儀報國務費 馬永成：於法應無不合
被控背信 前中纖董座王朝慶遭起訴
長榮飛福岡班機輪胎故障 延誤9小時返台
翁山蘇姬受審 緬甸警察出庭做證
陸委會：台港合作策進會相關規劃年中出爐
經建會：全球及台灣經濟露曙光
保養品誆稱減肥藥詐財 檢方起訴19人
調查:消費券刺激 首季消費科技品需求反彈
縮短數位落差 NCC捐贈偏遠部落5部電腦
日本通報178起新流感病例 4400所學校停課
LG新款顯示器比鉛筆薄 號稱全球首見
德國遊客死亡 泰國排除肇因新流感
世衛：全球新流感確診病例激增 直逼萬起
無重力另類挑戰 日本太空人表演飛天魔毯
美國4月新屋開工創歷史新低 房價恐再下跌
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北市與南韓、加拿大競爭2015世大運主辦權
奇美電：5廠每年節能成效約4400萬度電
第098040期大樂透 頭獎摃龜
中職 兄弟勝興農 柳裕展中止對牛跨季5連敗
德國ZEW信心指數連續第7個月攀升
潘妮洛普出席坎城首映 粉碎患新流感傳言
公糧弊案 彰化地院裁定2人收押3人交保
林德訓：國務費核銷單為陳鎮慧交代銷毀
台灣在世衛繼續爭取解決港口列入中國問題
陸委會：陸資企業來台 可買廠辦不動產
大陸心血管疾病患者多 每15秒奪1命
葉金川:台灣參與WHA 兩岸有共識未形諸文字
日新流感者達193名 毒性弱將不再留置觀察
英國下院議長宣布請辭
蔡英文：參與WHA主權地位 總統應說明
紐約市男嬰死亡 衛生局調查是否肇因新流感
呂秀蓮創玉山周報 全台超商20日上架
英國紐卡索中國留學生遇害案 兇嫌罪名成立
台灣第3批海外僑校替代役男抵菲報到
費用大增 英國伏德風電信集團利潤腰斬
報導：政府要求飛雅特維持所有義大利廠運轉
公糧弊案 農糧署課長蕭石定30萬元交保
馬總統就職週年 卜睿哲：設定目標都有進展
馬英九總統就職週年 愛爾蘭國會議員致賀函
馬總統伉儷過境洛杉磯下榻環球市希爾頓飯店
上午10時 疾管局宣布最新H1N1疫情
中央疫情中心宣布 台灣出現首例H1N1
衛生署：1名在台工作外籍醫師 感染H1N1
七頂峰攀登隊 今下撤至第二營
台灣首例新流感 相關生技股急攻漲停
衛生署:外籍醫師感染H1N1 隔離在署桃
台灣出現H1N1 葉金川：民眾不必擔心
台灣出現H1N1病例 王金平:必須小心處理
出現首例新流感 台股震盪加劇 生技股扮要角
首例H1N1 廖了以:同機旅客名單已交疾管局
國泰航空:已提供疾管局旅客名單
教部：基測如期舉行 是否戴口罩再討論
馬總統執政週年 薛瑞福：成功的一年
民調比一比 民進黨:不滿意度馬50%蔡37%
新流感來攪局 520魔咒又來?
故宮防疫 周功鑫：發燒遊客將送醫及通報
總統：雙方若找到適合時間 歡迎達賴來訪
劉揆：新流感有標準防疫作業 民眾勿驚慌
台灣首例新流感病例 世運如期舉辦
陳菊明訪中國 行銷世運
世運落成音樂會 高市府籲勿著高跟鞋
染H1N1醫師電話告知同事 台灣首例病患出現
520周年翻「馬」舊帳！ 成也貓纜敗也貓纜
首例H1N1 教部:如期基測 是否戴口罩再議
首例H1N1 馬總統第一時間掌握訊息
屈克史威茲遭誤傳死訊
執政週年 趙建民：大陸對台政策轉為溫和
天母百貨提早開幕 促銷買氣旺
歐巴馬尋求經費關閉關灣監獄 自家人不買帳
台灣H1N1首例 葉金川自日內瓦兼程返台
陳雲林來台爭議 監院糾正陸委會警政署等
世運主場館音樂會 高市警方演練安檢
馬總統：和大陸未來關係 由台灣人民決定
玉山午報酒會 詹春柏面邀雙英會
藍營抗議H1N1禮物說 涂醒哲澄清話講太快
開發陸客旅遊市場 花縣府擬行銷中南區鄉鎮
名導昆丁塔倫提諾率眾「惡棍」坎城走紅地毯
馬總統就職週年 綠營：施政罄竹難書
民進黨517集遊落幕 廖了以:大家都很理性
南韓媒體：金正日指定二子接班 非盛傳的三子
高捷虧損 陳菊盼政府與企業共同面對
發現首例新流感 製藥業:防護優先投藥其次
葉金川不在首例出現 發言完畢速速趕回
香港TVB再裁員110人 累計300人
大陸赴台採購7月簽約 陳德銘或將赴台
北市客家文化公園開工 環團抗議違法動工
議員對媒體調查 郝龍斌團隊評分不及格
北縣汐止12所學校故事屋 營造夢幻聽書環境
台灣精品館響亮登場北京科博會
洛杉磯僑界慶祝馬總統蕭副總統就職周年
馬執政週年 63%認為台灣在國際整體表現退步
征服聖母峰 ! 黃致豪、伍玉龍、江秀真登頂成功
明赴中國行銷世運 陳菊：堅持平等尊嚴
NBA 布萊恩飆40分 湖人西區決戰旗開得勝
日三菱日聯證券洩客戶個資 賠1.7億
玉山媒體成立 呂秀蓮促府：盼扁能參加活動
以媒：美國盼以色列對巴勒斯坦明確讓步
又有4人入境發燒 後送隔離觀察
馬總統執政週年 容安瀾：有肯定有期許
郝龍斌:H1N1新型流感病例同機 北市17人
竹市龍舟點睛 熱鬧競賽端午登場
保時捷、福斯闢謠 聲稱合併仍在進行中
蔡英文：員警撞傷517民眾僅記過 避重就輕
郝龍斌:貓纜預計明年初復駛 全案無貪腐
蕭副總統肺部腫瘤切除手術 府將說明
蕭副總統肺部腫瘤 住院開刀治療
520周年驚傳 蕭萬長住院切除肺部腫瘤
中國官方：陳菊以高雄市長身份訪問大陸
馬就職滿1週年 辜濂松給90分
執政週年 吳伯雄：黨政平台合作無間
議員指郝團隊媒體民調差 郝龍斌：要檢討
破魔咒 9年來520台股首度收紅
美國副總統訪問塞爾維亞尋求建立新關係
SBL風波不斷 籃壇耆宿陳祖烈江憲治提建言
府城賽龍舟24日開幕 155隊參賽創新高
蕭副總統手術順利需休養1至2週 馬總統關切
國民黨公佈 第三波縣市長登記名單
執政週年 總統414項政見19%已完成
全國布農族射耳祭 10鄉族人將齊聚桃源鄉
副總統切除肺部腫瘤 王金平關中祝早日康復
緬甸開放記者與外國使節旁聽翁山蘇姬受審
八成通勤族戴口罩 日本大缺貨
肯德基五月「殺很大」 魚堡、蛋撻、鮮蝦圈優惠三連發
今夏遊澳門省很大 澳門三天二夜自由行6000有找
遊戲橘子拿下《Dungeon & Fighter》台港澳代理權 史上最強動作遊戲挾千萬會員強勢登台
金可國際申報輔導上市 海外企業回台第一上市累計已達14家
英下議院議長被逼退 314年來第一人
至去底中國農民工總數2億2500萬
世衛：藥廠已同意對貧困國家供應疫苗計畫
葉金川在世衛大會全體會議發言
沃林獲參院認可出任美國財政部副部長
哈伯太空望遠鏡修復完成 重返軌道探索宇宙
違競選經費法 民主黨華裔募款人徐詠芫定罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
荷蘭銀行與富通金融集團合併 裁員5000人
葉金川世衛發言心情興奮 台語說出感恩
葉金川陳竺世衛大會場外相見談話
葉金川在WHA發言 強調台灣與世界互利
投資人樂觀看待全球景氣 激勵歐股上漲
市場對全球景氣樂觀 紐約油價站上60美元
美4月新屋開工數創新低 美股漲跌互見
饒舌新人Dolla遭槍殺身亡 嫌犯被捕
歐洲最大航空公司首度虧損 將裁員2700人
印度H1N1新型流感確診患者康復
Google用演算法 評估員工對職務滿意度
台灣主要日報頭條新聞標題
巴西成立全球營業額最大雞肉食品公司
王建民本週重返洋基先發可能性不高
重水洩漏 加生產醫療同位素反應爐停機
美衛生部長日內瓦發言支持台灣 袁健生感謝
洛杉磯規模4.1地震 無傷亡損失
今天的台灣英雄：陳永守從再生柑仔店躍起
芝加哥台商姚宏智獲亞裔社區傑出企業家獎
惠普第二季淨利縮水17% 擬裁員近6400人
商業房地產貸款將導致美中小銀行重大虧損
美揭櫫汽車能效廢氣排放新標準 將省18億桶油
鋒面北移 白天氣溫高部分地區午後陣雨
台股開盤上漲52.95點 為6708.54點
兩岸金融MOU 陳沖:6月不會不可能 7月不晚
台股近期表現俏 陳沖:資金回流 中性看待
陳沖:資產管理中心條例 列下會期優先法案
父債不需子還 陳沖：不增加銀行貸款風險
遏制業者濫收費 美參院通過信用卡改革法案
閩台新聞交流熱絡 前景可期
日本今年首季經濟成長 創史上最大萎縮幅度
公帳醜聞引爆政治危機 英傲慢議長被逼下台
法鼓山暑期兒童心靈環保營 受理報名
南京數千大學生與城管對峙險釀暴動
台灣可能出現首例H1N1 疫情中心10時說明
九位諾貝爾和平獎得主呼籲釋放翁山蘇姬
中歐領導人會晤將討論金融危機
王建民牛棚投50球 惟歸期依舊未定
520台股震盪劇烈 新台幣盤初走貶
台灣首例H1N1病例 個案52歲外籍醫師
中國衛生部擴大新型流感疫情監測網絡
遙寄20年思念 六四受難家屬北京奠祭親人
印尼軍用運輸機墜毀東爪哇 機上乘員逾百人
開放陸企購廠辦 法人:地產開發後市看俏
台灣首例H1N1 同機前後3排旅客速撥1922
考試易緊張失常 中醫可調理針灸改善
美國可能出現第7起新型流感死亡病例
520送暖 張忠謀邀離職員工6月1日回任
首例H1N1 搭17日CX831轉18日CX468來台
高層領航 中東貿訪團交易金額逾6000萬美元
旅客自日返港後發燒 正接受新流感測試
法國外貿銀行22日舉辦開幕酒會及研討會
協助處理糾紛被打 男子憤持手槍傷2人
獲聯合國任命為海地特使 柯林頓：榮幸
謊報得新型流感 大連一男子遭拘留10天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國推省級機構改革 擴大地方自主權
索馬利亞青少年海盜在美遭起訴
北院審理國務費案 林德訓心絞痛未出庭
營建環保商赴印告捷 首站商機估逾千萬美元
遊民限制住居人行道?北院:為使傳票送達
李光耀赴日中訪問並會晤兩國政要
日本感謝台灣贈送口罩支援防疫
新流感境外移入 疫情中心籲民眾勿恐慌
蘇益仁:新流感重症和死亡率都低 不需恐慌
飛利浦瑕疵電蚊燈召回率低 標檢局籲即停用
歐盟中國峰會登場 將聚焦經濟和氣候變遷
印尼軍用運輸機墜毀東爪哇 據報至少57死
台灣首例新流感病例 學者：提高警覺備戰
確定感染H1N1外籍醫師 上午體溫正常
翻譯一點靈 Gmail新增自動翻譯功能
KOICA與KOTRA聯手支援南韓企業進軍海外
台灣首例新流感 綠委籲避免社區感染
首例H1N1 疫情警戒提升為第二級黃燈
新流感病患搭乘班機 民航局:停留1夜離台
洋基腹案不明朗 王建民只能耐心應對
六四事件20年 新華社資深記者出書紀念
報導揭發深圳巡防員違法違紀
曾經的溫泉洗凝脂 華清池斷流18年後復流
惠普疑筆電鋰電池過熱會燃燒 宣布回收
星政府投資公司：不會脫售瑞銀和花旗持股
4700萬年化石亮相 可能是人類和猿類共同始祖
日媒：美國駐日大使可望由羅思出任
從大阪返港發燒5人證實未染H1N1病毒
蘇煥智:合併升格不樂觀 議會仍應通過計畫
就職週年逢新流感 府方:一切以疫情為重
大陸組團來台採購 陸委會:歡迎商業活動
連續地震 南加州居民忐忑不安 憂心強震來襲
2009女性影展徵件 31日截止
美國銀行釋股籌資 進帳約135億美元
雲林黑心菜脯擇日銷毀 全案移送法辦
西藏疑似H1N1新流感病例被排除
感染H1N1新流感 醫師：需持續服藥5天
提升市場國際化 年底前多檔境外ETF掛牌
拘禁凌虐遊民詐騙保險費 警方逮4人
77%菜脯不合格 監委：對民眾健康殺很大
劉兆玄：對大陸開放市場慎重推動
陸委會：設立半官方機構 深化台港互動
專偷鞋櫃名牌鞋 北市刑大逮1竊嫌
首例新流感 18人全程同班機來台
台股震盪 新台幣中午小升1.2分暫收
中年後近視度數驟升 核心型白內障作祟
中市教育處:國小營養午餐用米 沒有問題
日滋賀縣首度出現1新型流感確診病例
纏鬥不休 WSJ:亞馬遜反告探索通信侵權
軍購案 林治崇3女助理:將牛皮紙袋交特定人
殺害前公婆 同居男女2審分判死刑無期徒刑
華郵：美國擬成立消費金融保護機構
宜蘭礁溪三民橋 最快6月底改建完成
成醫：老菸槍及老年人 肺炎鏈球菌危險族群
議員質疑北市府官員貪瀆 政風處:偵辦中
台股收盤漲48.03點 為6703.62點
外來植物互花米草入侵彰化海岸
余家觀音山土地變保育地?縣府:只是草案
北所貪瀆案 檢方第二波搜索約談11人
斯里蘭卡百廢待舉 印度要求參與重建工程
台北股市開高震盪走高 漲48.03點
5月台指期收漲7點 逆價差6.62點
5月電子期收漲0.55點 金融期漲16.6點
印尼軍用運輸機空難 至少78人罹難
防新流感 中國呼籲在日本留學生暫勿回國
日本新流感疫情蔓延3縣逾200例 澳洲新增2例
設國家文官學院 立委要求先送員額編制表
新流感確定病例同機入台旅客 23人已聯繫
疫情中心：密切注意口罩需求 必要時釋出
520魔咒破除 台股收盤上漲48點
民調顯示美國人樂觀多了 但消費者支出仍低
病例檢體送達延誤 施文儀：瑕不掩瑜
傳劣質米進入校園 北縣封存舊米確保安全
WSJ：微軟新版網路搜尋引擎可能下週初亮相
學者：金融業整併若持續 規範應明確清楚
鄭夢準籲南韓政府撤出北韓開城工業園區
不讓罹癌兒子接受化療 美法官下令拘捕母親
巴布亞紐幾內亞反華動亂餘波猶存
少年頭痛半年找不出病因 醫師:腦瘤作祟
台股漲48點 三大法人買超66.42億元
關中：評估行政中立法實施結果 提出報告
立院初審 教師國防部所屬機關勞工不得罷工
學者估台灣第一季國際收支續呈順差
立院初審 教師可組產業工會與職業工會
印度男子拒從父命再娶 慘遭親友痛毆喪生
疫情升級 台北各博物館美術館備妥防疫
跨海大橋彩繪比賽 澎縣指創意佳將研究評估
山寨版三大男高音 台北愛樂另類演出
故宮南院案 士檢搜索得標廠商帶回1證人
民航局要求航空公司 遵守新流感防疫措施
監院抽驗菜脯不合格 中縣要求進貨商退貨
協助外配子女 中市29日辦募款餐會
研判入秋面臨挑戰 台防疫措施高於世衛規範
日今年1-3月GDP年率負成長15.2% 戰後最差
新台幣兌美元升2.7分 收32.855元
1台灣人在珠海組織網路淫穢表演判刑4年
行動M台灣計畫有缺失 監院糾正政院等單位
央行：第1季國際收支順差128.9億美元
與新流感確定病例同機 中市6人自主管理
接到恐嚇電話 中縣議員向警局長報案
台灣出現首例H1N1確定病例 防疫總動員
全球大學首座亞熱帶綠建築 成大動土
商辦市場生手 掌握747原則選擇好標的
與H1N1病例同機 署花安置隔離2人
以色列學者研發成功即時監測水質系統
與H1N1確定病例同機 桃園旅客已掌握行蹤
美科學家:減緩地球暖化 吃素也許有效
出現H1N1首例 高雄機場嚴陣以待
北市聯醫設政大門診部 打造健康大學城
法蘭瓷文化創意大賽即日展開
施文儀:疫情中心發布疫情 才屬經證實消息
甘肅會寧傳群眾事件 200人圍堵縣政府
北縣傳新流感疑似病例 縣府：只是調查病例
歐洲三大股市 開盤下挫
三三會完成理監事改選
台東林管處：救援幼鳥應留原地 待親鳥帶離
高市戰爭與和平紀念公園啟用
氮氧化物逾標 環署要求召回VOLVO XC70
神秘H1N1 WHA各國同意交換病毒標本防疫
廣西桂林與台灣直航包機今天首航
澳洲男孩顱內出血 小鎮醫生以家用電鑽救命
與H1N1病例同機中縣男子 咳嗽送醫隔離
紡織產銷洽談會移師雅加達 接單425萬美元
鴻海投資高雄軟科 未來進駐可望逾500人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
海基會6/1台商端午聯誼 劉揆將出席
端節海運疏運 基隆港務局將加強船舶檢查
竹市稽查17商家菜脯 12件防腐劑過量下架
孤鸞年出巡前夕 廣福宮擺設媽祖宴祈福
統測提早收卷事件 全教會盼增額錄取
管碧玲：召回袁健生調查是否撤居留權申請
棉花糖傳情意 海大校園甜蜜蜜
H1N1新流感全球蔓延 台灣成為第41國
福州台商：馬總統對重建兩岸互信貢獻極大
北榮：蕭副總統肺腫瘤手術後情況穩定
李述德：新能源稅方案 預計8月底提細節
金門民俗村喜慶館開館 展現僑情與鄉情
新台幣匯率收32.855元 升值2.7分
中縣教育處抽查3所學校 未發現劣質米混充
江丙坤6月率團訪問大陸 關心川震重建
馬公高中師生訪日 議員擔心感染新流感
大都會劇院5度流標 中市擬評估替代工法
北所貪瀆案續發展 管理員連裝潢也能貪
日研究：新流感病毒未生異變現行治療法有效
高市警破販毒案 逮毒販購毒者共11人
世邦魏理仕：中國房地產尚未恢復成長
4月延誤泰國旅遊警示 監院糾正外交部
泳衣未獲國際總會認可 日泳將世界紀錄不算
2-4月僑外投資皆逾4億美元 投審會:漸穩定
NCC：歐洲新聞台尼可兒童台 可在台落地
義守大學鳳荔傳情意 校園充滿濃情蜜意
研究機構：巴基斯坦正擴建核武工廠
因應新流感 高市設國中基測預備試場
拖網漁船頻違規作業 南縣府加強取締
體驗中華民俗 樹德科大國際生慶端午
交通部:小三通行李直掛 預計6月啟動
大陸奧運金牌體操選手 29日苗栗巨蛋演出
新加坡首支女子隊成功登上聖母峰
金可國際申請來台第一上市 今年第8家
福建證券機構擬與台灣同業開展戰略合作
首例新流感同機鄰座乘客 前段6人後段61人
來義鄉原民館閒置 監院糾正原民會等單位
南縣市爭取合併升格 議會過關不易
立院協商運彩條例 彩金銷管盈餘比例有共識
為防比賽不公 10種連身泳衣不獲FINA批准
疫情屬第二級 教育部：基測照常舉行
517員警撞傷民眾 郝龍斌：國賠應會成立
貿易順差大增 第1季經常帳順差創單季新高
經建會:綠色能源旭升方案 太陽光電為重點
國防部同意7年內遷移嘉市蘭潭彈藥庫
福州台商會長：宜採特區形式加速台資回流
MLB 洛磯希爾頓轟出第2000安 史上第225人
苑裡鎮安宮神農大帝聖誕 總統贈匾豐登裕民
陳文琪買豪宅案 法務部:沒違法但改調參事
國泰航空：採用醫院級消毒藥水 加強清潔
蕭副總統切除肺部腫瘤 蔡英文表達關心
就職1週年 馬總統和學童共讀童書
蕭副總統手術 劉揆：適當時機將探視
故宮南院弊案 周功鑫：繼續全力配合偵查
WHO：全球新型流感確定病例跨越1萬例
農委會：端午節糯米毛豬供應充足價格平穩
中職 兄弟製作特殊鞋墊 改善霸茲腳傷
阿里山森鐵機車頭出軌 宏都：人為疏失
獎學金加免學雜費 元智向大陸碩博士生招手
海巡署宜蘭查獲私菸 市價上千萬元
調查：珠三角港商對今年業務前景不樂觀
與葉金川會面 陳竺：感覺很好
美參院通過信用卡改革法案 遏止業者濫收費
日兩性聯誼網站被批歧視男人被迫關閉
教育部：基測照常舉行 不全面測量體溫
生長環境遭破壞 農改場搶救台灣萍蓬草
新媒體跨領域 牯嶺街小劇場藝術節開眼界
推ECFA百萬公投連署 蔡英文:不與選舉掛鉤
H1N1新流感疫情拉緊大陸衛材生產供應吃緊
江丙坤獲選為南投同鄉會總會長 23日就職
大同電信惠普進駐高科 成立研發中心
陳菊明登陸 蔡英文：尊重
曾任校警男子失業又生病 投河自殺送醫急救
溫家寶旋風式訪問布拉格 會晤歐盟領導人
就任剛好1週年 蕭副總統選擇動手術
台灣漁船船長在琉球撈過界被捕 傍晚獲釋
英財政大臣：經濟衰退今年底結束
立院初審 交通部依法設立國營機場公司
高鐵公司持續加強新流感防疫措施
違規穿越馬路車禍致死 一審駁家屬損賠請求
網路互連 電信業者籲NCC介入管制
股市回春 量販業年中慶低價提振業績
卓新論壇 明探討國家傳播數位化政策
監委：貓纜案未發現官商勾結 但審查有疏失
忠僕號郵輪飢餓12時 響應救援飢餓兒童
仰德職業高球賽首站 盧建順關鍵老鷹奪冠
世運場館落成音樂會 大眾運輸順利輸運人潮
馬政府就職週年 蔡英文：總統應自己打分數
伊朗核准4人參選總統 保守與改革派兼具
總統:台灣多分散出口 盼兩岸貿易雙贏互惠
節目收視率破1就娶寇乃韾 黃國倫不敢承諾
二次江陳會宣傳不足遭糾正 陸委會：遺憾
副總統切除肺部腫瘤 病理結果10天內公布
全球4月份鋼鐵產量較去年同月減少23.6%
產學籲管制網路互連費 NCC：無法強制
國民黨金門縣長初選4搶1 抽籤決定號次
研究：大貓熊性慾冷淡可能因「親緣氣味」
日本新型流感 東京出現確定首例
第098100期今彩539 3星彩4星彩開獎
公平會：網路互連費若不降 中華電恐受罰
中醫路走一回 葉蔻重返舞台8月辦個唱
香港97%食品含鋁 蒸糕鬆餅海蜇含鋁量高
台灣在WHA分享初級衛生保健發展經驗
台灣廠商首獲上海國際食品展最佳包裝獎
備戰瓊斯盃東亞運 中華女籃隊展開培訓
世運落成音樂會 高市樂音悠揚煙火璀璨
國務費每月領用狀況 陳鎮慧：珍比我還清楚
菲華僑作家許少滄 在台發表三本新書
菲華裔醫師不雅影片散播引起公憤
偵辦北所貪瀆案 板檢再約談12人
研究：中國低成本製造龍頭地位遭印度等取代
馬總統是否兼黨魁 黨政互動議題浮上檯面
紀念孫中山 國共兩黨首次上海聯展史料
遠銀買下友邦信用卡 市占率擠進前10大
延誤旅遊警示遭監院糾正 外交部：虛心檢討
日本經濟首季破紀錄萎縮 亞股仍多上揚
陳菊明抵北京 機場禮遇 會北京市長
新地標 屏東縣演藝廳展開競圖
重整市容 貧民百萬富翁另一童星住處遭拆除
台商回流 頂新魏家擬砸90億買新光民生大樓
台商回流 商辦價漲量縮 松山機場詢問度高
挪威主權基金總值今年首季縮水8.7%
開放陸資 頂新旺旺搶先回台卡位
蕭副總統手術 黃敏惠：祝福早日康復
復出銳勢無法擋 夏拉波娃晉級華沙網賽八強
調查局破獲安毒製造工廠 查獲8公斤半成品
調查：5成7家長擔心孩子上網成癮
今年首季西班牙經濟萎縮速度創紀錄
駐菲代表處為新任僑務人員佈達及頒獎
江秀真：攻頂下撤19小時 闖過最危險路段
中職 卡斯提3分砲 統一勝La new
無視泳裝爭議 日本泳將矢言刷新紀錄
亞洲開發銀行：亞洲今年經濟產出縮減2.8%
若新光民生大樓90億賣出 台產美亞受惠大
日氣象廳誤發內部演習用地震快報 官員道歉
伊朗總統：已成功試射新型地對地中程飛彈
空姐體溫過高送署桃觀察 情況穩定
東歐女生籌學費 9千英鎊賣初夜
陳菊訪上海 可能與韓正會面
第098100期今彩539三星彩四星彩派彩結果
首季全球手機銷量下跌 智慧型手機逆勢熱賣
陳菊登陸 學者：大陸願與台灣各黨派交流
印尼軍用運輸機墜毀 罹難人數增至98人
日關東出現新型流感2例 確定病例增至267
H1N1確定病例同機來台旅客60人 採檢57人
坎城台灣之夜 呂慶龍籲合作經營華人市場
大陸出現罕見網絡大癱瘓 網民不滿
日陪審制度起跑 刑事司法邁入新時代
袁健生綠卡事件 歐鴻鍊：美方將有所表示
威脅性下降 港不再隔離與H1N1病患接觸者
創紀錄狂風暴雨 澳洲昆士蘭進入緊急狀態
土地銀行「郭香玲逸境書畫展」熱鬧登場
證交所授權國外業者發ETF 法國BNP Paribas拔頭籌臺灣50ETF巴黎泛歐交易所率先上市
袁健生綠卡烏龍 美國為疏失表達遺憾
袁健生綠卡烏龍 美國官員致函道歉
袁健生綠卡風波獲澄清 美國為作業疏失致歉
洋基排定本週先發 王建民下週復出機率較大
美移民局確認 從未批准袁健生綠卡申請
潘基文將訪斯里蘭卡 評估人道救援需求
樂天市場跨國網路直購平台成形 台灣網購店家將進軍日本市場
國泰產險推出員工誠實保證保險
聯邦銀行端午節2萬幸福御守大放送
兩岸聯手拼觀光 大三通後首次最大型旅展5月22日登場
今夏最無負擔的南國賞味行 大馬輕鬆幸福價NT$8,900起
臺銀慶祝63週年 關懷弱勢捐520箱圖書文具
2009台北國際觀光博覽會規模再創紀錄 會場超低價優惠殺很大
配合建交20週年慶 馬總統訪貝里斯更具深意
麥可傑克森倫敦演唱會改期 否認罹患皮膚癌
民調：四分之一美國人開車時傳簡訊
循環使用塑膠袋 可能有害健康
參院和FBI嗆聲 歐巴馬關閉關灣監獄計畫受挫
新加坡第1季經濟萎縮10.1% 未見明確復甦跡象
陳菊赴中國行銷世運會 禮遇通關免台胞證
達賴喇嘛據報準備恢復與北京的和談
馬政府執政1年 北京學者：台灣政局4個弱化
鴻海高雄軟科大樓7月動土 磁吸效應可期
多位美國學者肯定馬英九成功處理兩岸關係
扁解除律師委任 並捨棄全部證人傳訊詰問
吃得安心! 台灣食品出口大陸去年增加21%
出席中歐峰會 溫家寶警告莫干涉中國內政
遲來的正義！陳雲林事件警遭糾正
存款利率幾近零 港人無可奈何
世衛:H1N1全球41國感染破萬80人死亡
併購報紙代價太昂貴 Google打退堂鼓
中美共治 溫家寶：毫無根據
曾華德出任福建省政府秘書長
扁解除律師委任 拒與公設辯護人見面
大陸學者：陳菊訪陸反映民意及為連任鋪路
葉金川：H1N1病毒怕熱 越到夏天越放心
愛妻罹癌 美高球名將米克森無限期停賽
首例H1N1男病患狀況 署桃婉拒說明
MLB 奧蒂茲紅不讓開轟 力助紅襪打敗藍鳥
經濟部:鴻海高軟研發辦公大樓預定7月動土
奉安80週年 馬總統緬懷孫中山激動哽咽
MLB 洋基第2局連3轟 11比4輕取金鶯
民進黨民調：72.4%民眾肯定518和平結束
饒富心意且最健康的選擇 義美端午- 粽心意
建仔何時歸隊？ 洋基明天可望決定
517活動66%肯定民進黨表現
蔡英文:黨團提罷免總統是對政府施政不滿意
陳菊赴中 蔡英文:推廣世運與兩岸問題無關
與染H1N1醫師同機 重慶大學藝術團取消表演
中美洲國家元首支持瓜地馬拉總統柯洛姆
NBA東區冠軍戰 魔術爆冷擒騎士首勝入袋
可望參與未來WHO活動 總統勉葉金川快規劃
美國聯邦公務員 核子管理委員會最「爽」
逾6成畢業生畢業禮物想要一份工作
調查：3成4企業面試過新鮮人未錄用
總統：少數官兵涉及貪瀆 國軍應檢討改進
民進黨民調：43.5%認應以台灣參加WHA
兵役法修正初審通過 替代役條文交付協商
綠營:台灣通報H1N1確定病例 WHO網頁未顯示
人力銀行推求職技巧課程 助新鮮人求職
7項國考將登場 試區備口罩因應新流感
廣西主席馬飆率千人經貿團赴台
法國公開賽五連霸？ 納達爾審慎樂觀
馬就職周年陸媒打分數 兩岸90分政黨關係60分
警撞人處罰太輕 八德鄉親赴北市府抗議
首發千人團 廣西政府搬來台辦公?
陳菊抵北京：接受破冰之旅的說法
睽違39年 亞洲柔道錦標賽23日台北登場
扁解除律師委任 法界:有3管道救濟
以色列稱伊朗正在大量生產長程飛彈
陳菊邀請北京市長出席高雄世運會開幕式
主計處:第一季負成長10.24% 全年下修至- 4.25%
中國外交部：反對台灣與任何國家官方往來
台H1N1確認第二病例 疾管局呼籲同機旅客通報1922
Q1負10.24％ 民進黨調侃：國民黨一年做到了!
樂迷有福了 大提琴家顧德曼再度來台獻藝
大樂透加碼迎端午 5/26、5/29頭獎加碼一億又一億，總加碼金額兩億元
國寶人壽『愛與關懷』慶端午節 5月30日邀明華園雲林公益演出
國寶人壽『愛與關懷』慶端午節 5月30日邀明華園雲林公益演出
中國信託體貼鼎富家、首富家 刷卡繳稅「不限金額」免手續費
台灣工銀主辦復興航空20億元聯貸案
群益證量身打造世界級電子交易平台 讓客戶「繞著地球賺」
證交所舉辦「兩岸三地ETF市場發展論壇」 為兩岸三地市場合作開啟鋪路
證交所極力推廣ETF市場 成交量值倍增效果顯著
疾管局深夜發布 確認H1N1第三例
旅行收入首次出現順差 連續兩季正成長創歷年單季最高
提議中美瓜分太平洋? 中國否認
北宜高深夜死亡車禍 一工程人員死亡
報導：德國電信委託調查求職者性向等隱私
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
NBA選秀順位揭曉 洛杉磯快艇獲籤王
以色列總理：願立即與敘利亞展開和談
奈米科技應用於光碟 單片能存逾2000部電影
清剿塔利班有進展 巴基斯坦勉力安置難民
趙美心可望成為美國會首位華裔女眾議員
印度牛車失事墜河 18人溺斃
歐洲主要股市漲跌互見 倫敦下跌0.31%
巴格達西北區驚爆 至少34死72傷
美原油庫存下滑 紐約輕原油收62.04美元
美股開高震盪收黑 道瓊工業指數下跌0.62%
Fed見到經濟改善暫時跡象 下修今年經濟展望
外資湧入巴西 美元匯率下跌0.34%
衛生署長葉金川返台 籲民眾不必驚慌多洗手
墨西哥經濟首季萎縮8.2% 全年將衰退5.5%
墨西哥新流感死亡數增至75例 新增病例漸減
今天的台灣英雄:范氏兄弟雕琢老木頭新生命
全台高溫逾30度 午後中部以北有機會降雨
加拿大新型流感確診病例數突破700人
饒舌新人Dolla遭槍殺案 兇嫌被起訴
台股開盤下跌12.77點 為6690.85點
拖板車撞巴士 11學生輕傷送醫
新流感南美洲疫情智利最嚴重 厄瓜多也增病例
北市稅捐處:房地產景氣是否回升仍待觀察
侵權爭訟德州陪審團判賠加國公司 微軟將上訴
河北海興縣賣酒商戶每年要先繳「罰酒費」
疫情中心：H1N1確定病例配偶排除感染
河南歌舞活動噪音「嚇死」800多隻雞
美元走弱 新台幣早盤勁升逾1角
30年代愛爾蘭男孩之家性虐待 教會袖手旁觀
ITIS：今年通訊設備產值3031億 年增1.4%
紐約疫情擴散 師生缺席大增 議員下海代課
袁健生：美政府已對綠卡洩密案展開全面調查
4月現增籌資熱 與股市熱絡有關
三星電子和LG彩色電視銷量包辦世界前兩名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
研究：奧運主辦國在奧運前後贏得獎牌數增多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
國安局:會向總統府建議是否重劃博愛特區
新加坡今年首季經濟萎縮10.1% 比預期好
歐洲足總盃 頓內茨礦工封王
與新流感病例同機 署花2名接觸者解除隔離
公糧弊案 經委會將設調閱小組查農糧署疏失
美國逮捕4名試圖在紐約發動恐怖攻擊嫌犯
台北看守所弊案滾雪球 5管理員遭羈押禁見
反核廢料場 排灣族23日發動行軍禱告
上檔賣壓出籠 台股狹幅整理
考古新發現 2000年前秦朝軍道的兒童腳印
禁不起遊客踐踏 玉山圓柏老態龍鍾
報導：美國銀行希望今年底前償還紓困資金
MLB 休斯5局9K 洋基8連勝
總統：副總統住院不影響出訪 無代理問題
消基會:9成口罩標示不合格 價差逾倍
景氣壞 中國大陸入境遊陷低潮
花蓮市立托兒所12幼童染腸病毒 全校停課
投資人結構改變 證交所研擬放寬漲跌幅
海南旅遊業界組團考察台灣市場
試圖發動恐怖攻擊 美聯邦調查局逮捕4嫌犯
國防部：民國104年實施全募兵制
新型流感在美蔓延 全美只剩3州安全
基測防新流感 金門考區規劃備用教室
生命起源應更早 新研究:44億年前就存在
在日內瓦遭學生嗆聲 葉金川：我忘了
國際觀光博覽會明登場 嘉縣推6條漫遊路線
柯洛姆重申清白 指控政敵企圖顛覆政府
薛琦:兩岸三地資本市場交流 ETF是好橋樑
中市單親問題多 兒福:逐漸年輕化與貧窮化
防新流感 國防部：已做好準備
疾管局:新流感首例未接觸社區 無擴大可能
金希文明在洛城推出大提琴協奏曲首演會
報導：淡馬錫買進6億美元中國建設銀行股票
抗議蘋果剝削勞工 自主工聯提四大行動訴求
美元走弱 新台幣中午升1.12角暫收
與新流感病例同機 北縣4名接觸者解除隔離
審政院組織法修正草案 綠委占發言台抗議
美心理治療師高特里布獲「熱愛生命獎章」
美國銀行危機落幕？ 部份分析師樂觀看好
蕭副總統已可進食 復原狀況良好
主計處下午修正經濟展望 可望微幅調整
河南7旬老翁為逃婚流浪半世紀
美移民局致函袁健生 綠營續批藍營力挺
國中基測 明天下午3時開放看考場
政院通過證交稅修正草案 公司債可免證交稅
蘇煥智拜會黃郁文 爭取台南合併升格直轄市
台灣競爭力論壇民調 66.1%民眾感到幸福
吳能遠：中國大陸比台灣更重視和平發展
曇花一現 緬甸：翁山蘇姬審判不再開放旁聽
蘇起股票房貸互有增減 何思因缺錢而貸款
立院初審 機場公司成立當年度得補辦預算
防H1N1蔓延 北市議員籲停辦暑假遊學團
中石化安順廠區有無後續補償 居民關心
台南農改場育成飼料玉米新品種
中油海管工程疑涉不法 經委會通過移送查辦
日本實施陪審制度 戰後最大司法改革
提前注射季節性流感疫苗 美衛生官員考慮中
長期使用利尿劑 易引起低血鉀及腎結石症
智庫：美國飛彈防禦系統對付伊朗不會奏效
台股收盤漲15.19點 為6718.81點
法界：扁放棄訴訟 不代表訴訟就此結束
美官員：將在紐約審判關達那摩1名蓋達嫌犯
毒品塞肛門闖關 警逮2運毒集團成員
台北股市開低震盪 小漲15.19點
馬總理訪星 盼能攜手合作解決問題
被指略誘兒子小蝦米 王靜瑩否認
週刊報導貓纜舞弊 北市:提告民事求償1元
出門旅遊 印度人與中國人都愛帶現金
毒蟲變毒販 刑事局逮2嫌
個股表現 震盪小漲15.19點
立院初審 鄉鎮市區公所支付村里長健檢保費
6月台指期收漲2點 逆價差47.81點
6月電子期收漲0.45點 金融期跌5.6點
傳藝中心古箏樂器展 展出亞洲各國樂器
外交部：OIE擬改規章 排除對台不利決議
氣象局發布大雨特報
用畫傳承文化 秦榮輝與排灣族圖騰談戀愛
卓新論壇 學者盼政府整合推動廣電數位化
紐銀行轉帳巨額錯誤 亞裔夫妻提領逃往海外
美國偶像選秀冠軍爆冷 大學男歌藝技高一籌
立院初審 特教預算不得低於教育預算4.5%
港金管局：熱錢流入香港造成資產價格上漲
澳洲證實第6起新流感病例 警告病例恐增多
廣東汕頭1工廠火災造成13人死亡4人重傷
登聖母峰年紀最大英國人 費恩茲登頂成功
台股小漲15點 三大法人賣超25.18億元
扁解除委任 律師團：仍義不容辭提供服務
試院放寬公務員撫卹條件 納自殺與過勞死
澳公務員減肥用納稅血汗錢 總理質疑不恰當
中市府行動節費電話開通 年省電話費936萬
日2女學生染新流感 皆曾參加模擬聯合國會議
中國衛生部：H1N1新流感確診病例病情穩定
搶奪傷人 高市警方逮1嫌
午後陣雨 五股汐止下冰雹
廈門進口台灣水果突破5000噸
南投23日徵才活動 預計提供逾千職缺
基隆地區下起冰雹 警消正調查有無人員受傷
高市龍舟賽將登場 提供十多處停車場
正義國宅槍擊案 兩男遭北檢求處無期徒刑
騎車闖紅燈遭公安毆打 甘肅爆發民亂
羅東林業文化園區生態竹屋啟用
3萬人為洗腎病友請命 籲政府重視新國病
川震週年 祥鶴導遊團員盼重回受困地點
新台幣兌美元升1.17角 收32.738元
NBA 魔術逆轉勝騎士 東區決賽拔頭籌
蔡英文啟動輔選 首站基隆為林右昌站台
陳菊：歡迎北京市長世運期間到高雄訪問
歐洲三大股市 開盤下挫
中國廣西自治區主席率經貿文化團訪台
與確認病例同機1旅客出境被攔 送醫隔離
中央統籌分配款短徵 嘉縣將加強控管歲出
杜導正承認曾為趙紫陽錄音
2009台北電影節 拍宣傳片有請德國柏林熊
另類龍舟賽 憨兒創意輪椅龍舟向前行
促進買氣 大樂透端午加碼2億元
痛失愛孫 埃及總統穆巴拉克取消訪美行程
教部推游泳能力計畫 盼溺斃學生數降2成
抗戰小說滾滾遼河 作者紀剛手稿捐贈清大
中市端午送暖 為身障獨居老人送粽子
政院組織法修正案 立院朝野爭執擇期再議
研究：維他命D有助於增進中年男性腦力
爭辦2015年世大運 戴遐齡今晚赴比利時
陸資來台 壽險業看好商辦廠辦市場
主計處：今年第一季經濟負成長10.24%
標檢局抽查 富基漁港磅秤不合格逾2成
屏東砂石業者勒贖案 檢方起訴何財寶等3人
丸莊醬油百年慶 100人包粽送低收入戶
農委會:補助花東水稻災情 全國產量不影響
基隆萬里汐止下冰雹 持續約5分鐘
巴紐案掮客吳思材 判刑2年4月定讞
北京界定性騷擾 包括黃色笑話及簡訊
馬祖2名入境發燒旅客 排除感染新流感
雲林縣破獲2起盜伐牛樟案 5人法辦
金門第二次金酒感恩回饋券 端午節發放
加強監管 今年前4月香港虛假網站減99%
留陸客在基隆消費 張通榮:將與旅行社溝通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
以色列衛生部擬於飲用水加鈣鎂
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
葉金川:新流感首例 最壞情形是列中國之下
晨昏顛倒 高醫以模擬太陽光照治療
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
日前年平均家庭所得556萬日圓 19年來最低
走過50年 國合會舉辦援外成果印象展
遊客愛餵食 竹市動物園開出2千多張勸導單
爭取縣市合併 南縣10萬人連署
漲跌幅放寬 券商：助漲助跌宜中性看待
財產申報 葉耀鵬妻投資台灣青島啤酒千餘萬
台灣微軟：兒少網安亮大紅燈 建議家長5要
專家學者:推動傳播數位化 落實傳播人權
新台幣匯率收32.738元 升值1.17角
鞦韆掉落青少年骨折 員林鎮所判賠8萬餘元
中校駕車穿越機場管制區 監院糾正憲令部
好芋旺鳳梨 23日屏東高樹推廣農特產品
見李居明 劉揆成粉絲
疫情中心：H1N1病例再增1例 晚間7時說明
美盜版觀察名單 加拿大中國西班牙等上榜
豐原醫院疑似新流感個案 送檢後排除
泰國新郎越來越多 莉莉庫安類型聯姻日增
今年CPI估跌0.84% 主計處：通縮壓力仍在
苗縣3名與H1N1首例同機者 自主健康管理中
高縣夫婦感情不睦 夫刺殺妻後跳海身亡
花蓮推無毒農業 西瓜鮮乳受歡迎
葛林斯潘：美經濟改善 銀行資金仍短缺
走出孤立擺脫困境 單親家庭標本兼治之道
扁解除律師委任 檢方：扁想二審再拼
立院共識 民法全面限定繼承明可望三讀
大陸將發行2010年上海世博會金銀紀念幣
疫情中心：與H1N1第2例同機 速與1922聯絡
歐巴馬批准與阿聯民生核能合作計畫
6/1起 澎湖老人搭機4折優惠
大仁科大3教授 研發成功牛蒡健康食品
蕭副總統肺腫瘤開刀 呂秀蓮祝早日康復
澎科大辦理水上活動訓練營
遠航加入兩岸航空市場?民航局:先修3架機
台灣H1N1第2例確定病例 22歲台籍女留學生
Q1經濟衰退大 券商：台股短線恐大幅震盪
日關東首傳新型流感病例 有關當局冷靜回應
主計處:若無振興措施 今年經濟負成長7.22%
廣西經貿團訪台 預計在台採購1.7億美元
台灣就業市場回暖 獲聘菲勞增加
泰國新型流感病例仍僅維持兩例
周錫瑋：國家電影中心 盼仍設新莊
立院可能開臨時會 處理政院組織法修正案
Q1經濟衰退 高盛花旗:最壞已過 在復甦路上
呂秀蓮：雙英會恐淪作秀 建議開國是會議
主計處:第一季是景氣谷底 復甦力道仍微弱
高中畢創業 蔣榮原女內衣通路闖出一片天
宗教團體法草案 待立院進一步協商
國民黨肯定陳菊登陸 有利兩岸關係發展
留學生若有類流感症狀 教部協助延後回國
新購或改裝油氣車 每輛仍補助2.5萬加氣券
創意調酒賽 160人挑戰480杯調酒紀錄
備戰棒球亞錦賽 第一波24人名單出爐
大樹鄉玉荷包荔枝豐收 產地價僅去年一半
巴格達市場自殺炸彈攻擊 至少12死25傷
第二例H1N1境外移入 台灣疫情維持第二級
馬總統親致電 要蕭副總統安心養病
第2例新流感確認病例 同機旅客需居家隔離
陸配無法收養前婚生子女 陸委會擬放寬
陸委會明舉辦大陸工作研習會 劉揆將致詞
高中校長資格放寬 洪秀柱連署擬交朝野協商
中研院細菌研究大突破 可促研發新抗生素
調查:4月大尺寸面板出貨3792萬片 月增6.6%
去年底上市櫃登陸投資收益匯回 年增13.84%
首季經濟衰退擴大 劉揆：最壞時刻已過去
英舉債金額創新高 國家評等展望被S&P調降
新生南路住宅區國有地 每坪175萬標脫
WHO：新型流感確定病例突破1萬1000人
星第一季批發貿易額較去年同期下滑34.5%
陳添枝：景氣真正復甦 可能要等到明年
放寬陸配工作權 賴幸媛盼本會期完成修法
男子攜帶手榴彈闖進塞爾維亞總統府
買樓送債 美國高價商辦大樓湧現法拍潮
新流感疫情升級 金門縣府下達全面備戰令
疫情中心：第2例確定病例搭機全程戴口罩
外交部：台灣正式成為AITIC贊助會員
第098101期今彩539及3星彩4星彩開獎結果
幸福人壽購地違反保險法令 金管會重罰
紐約時報：荼毒百姓 甘比亞總統變本加厲
第098041期威力彩 38樂合彩開獎結果
日本新型流感281例 首相籲民眾冷靜以對
歐元相對美元匯價走強 創4個月來最高點
首季GDP衰退大 經長:反應過頭 4月進入止跌
陳菊談北京行 主旨是推薦高雄世運
漲跌幅放寬？金管會：無特定立場 無時間表
日病例曾在紐約參與會議 與會台生無異狀
漢城僑中和韓論山女商慶祝姊妹緣24周年
景氣谷底 今年五大預測值恐創史上最差表現
劉兆玄：馬政府兩岸政策步步為營恰到好處
5月前20天車市年增5% 單月有機會正成長
留遊學生若染新流感 教部協助延後返國
港府證實2款大陸美容霜水銀嚴重超標
觀光局擬配額獎勵 延長陸客自由活動時間
陳菊赴中 台聯籲要表現台灣人尊嚴
桂台產業交流 建研會與廣西北部灣明簽MOU
疫情中心:世衛公告大陸新增1例 與台灣無關
東京確定第2名新型流感病例 京都則傳首例
殺害前女友哥哥致死 翁璟輝1審判13年徒刑
金融海嘯 福建台資企業經營平穩
華裔名流不雅影片風波 菲官方介入調查
賣初夜籌學費東歐女學生 被追繳所得稅
陳菊23日抵上海 將會韓正 訪洋山港
景氣谷底已過 復甦力道微弱需長期抗戰
台灣首例病例密切接觸60人 57人排除感染
沃爾瑪即將在印度成立首座量販店
巴西扭轉乾坤擴大對非洲出口
防疫 各校師生出返國需向教育部通報
休斯25日主投德州客場 王建民歸期依舊不定
氟氯烴消費量 2010年將削減至基準量25%
疫情若升級 新流感A級居家隔離者不得國考
陳菊會見北京市長 提及中央政府馬總統
總統訪視空軍401聯隊 登F-16座艙
癌症權威雷恩爵士將恢復星科技局全職工作
陳菊亡友蘇慶黎 曾任勞動黨秘書長
民進黨:政府稱經濟最壞已過是欺騙
疫情中心：H1N1病例增第3例 22:50說明
北京國家大劇院舉辦世界歌劇院峰會
穆迪：印度經濟成長前景不樂觀
潘帥看博物館驚魂夜2 MV首登大銀幕超開心
第098101期今彩539及3星4星彩派彩結果
世衛秘書長暗示 流感警戒暫不會升級
研究：唐氏症患者基因有助於癌症研究
馬拉威在野黨領袖承認 現任總統贏得大選
第098041期威力彩頭獎摃龜
加彭總統罹癌 西班牙就醫
陳菊訪滬 楊建榮:盼到高雄宣傳上海世博
中職 威納斯開轟 牛大勝象
政府債務沈重 英國經濟展望評等降級
中職 陳連宏再見安打 獅隊1分險勝熊隊
沙柯吉也有Facebook 自爆與愛妻親密互動
日本索尼不堪虧損 將裁減半數供應廠商
美上週首次請領失業金人數下降
研究：年齡較長人口對新型流感似有免疫力
英國女星露西高登 巴黎自殺身亡
世衛：衛生體系改善 兒童死亡數大幅降低
美國航空機師酒測未過 登機執勤前被捕
伊朗試射中程飛彈 美國表示關切
H1N1兩確定患者 晚間轉送署桃新屋分院
日相麻生：將協助亞洲抗新型流感
中國：已開發國家應大幅減排40%
投資人獲利了結 國際油價回跌
美眾院議長裴洛西近日將率團訪問北京
第三例H1N1境外移入 23歲自美返台女學生
遭共黨游擊隊襲擊 印度16警喪生
新聞幕後：袁健生撤銷申請還能取得綠卡始末
伊拉克暴力升高 至少60人命喪炸彈攻擊
一日兩病例 疫情中心：留學生防疫成重點
燦星旅遊歐洲省10萬 九寨天堂買一送一
旅展驚爆！香港3天含稅只要4999元 暑假早買省優惠自由選
歐巴馬堅持關閉古巴反恐監獄 暗批布希
台灣在世衛大會分享防治抗藥性結核病經驗
副總統拜登將訪黎巴嫩 展現美國支持
今天的台灣英雄：劉秀蓮發功闖蕩以色列
歐巴馬誓言關閉關灣監獄 錢尼：只為掌聲
日埼玉縣首傳確定病例 流感擴大至7都府縣
日決定H1N1流感國內新對策 彈性因應
美國空軍：全球GPS系統服務不會中斷
德國工藝設計‧世界第一品牌Sennheiser Hi Fi 音響耳機
雙城六六 暢遊台灣
溫德77周年慶 感恩大回饋 暢銷美食佳餚大降價
北京科博會開幕
台東縣海端鄉利稻村98年度射耳祭活動規劃
陳菊首訪上海 預定明天下午會市長韓正
陳菊抵北京首日3度換裝 入住大使套房
陳菊「中央政府我們的馬英九總統」王金平肯定
新型流感全球41國 85死 確定病例又見增長
再發現黑心菜脯 宜蘭縣衛生局查獲553公斤
媒體指吳伯雄將接閣揆 吳敦義：從未聽說
屏東首輪電影院復業 28日重新開張
在大陸稱呼「馬總統」 國民黨作不到的陳菊作到了！
疾管局深夜發布 確認H1N1第三例
立院國是論壇 陳菊訪北京成焦點
與第3例密切接觸 70人採檢35人
陳菊稱讚北京家體育場「鳥巢」重視生態
H1N1第三例 轉送署桃新屋分院隔離觀察
林濁水肯定陳菊 籲民進黨檢討僵硬想法
日媒:中國解放軍演習 對台南京軍區未參加
劉揆：動用所有力量 盼再生能源條例過關
王建民暫不離隊 待洋基進一步安排
台灣病例被納入中國 施文儀否認
NBA西區冠軍賽金塊擒湖人 系列賽1-1扳平
張克輝抵台 參加宗教活動
台北觀光博覽會揭幕 限量商品1分鐘搶光
PGA拜倫尼爾森高球賽 尼蒂斯與杜克暫居首
中選會組織法三讀 同黨籍不得超過三分之一
吳伯雄否認將接任閣揆
揹媽祖挑戰聖母峰 馬祖人李小石成功攻頂
立院三讀 民法全面限定繼承但有例外條款
台東端午節龍舟賽 23日活水湖登場
特偵組傳陳致中夫婦 協助與瑞士司法互助
日新流感病例超過300人 新增埼玉縣
MLB 釀酒人第7局連攻3分 4比3力克太空人
若伊朗擁核彈 約1/4以民擬遠離家園
郝龍斌：初步調查北市學校未用劣質米
張克輝將回祖厝祭祖 老家親友辦桌歡迎
H1N1新流感第一例恢復佳 順利明天可出院
克魯曼：新興市場危機歸咎政府外資把關疏失
病例破300大關 日本政府彈性因應
NASA將發射2枚衛星 為登月探測水源作準備
通報空中漏油 美軍士官成英雄
學校有H1N1病例就停課？疫情中心未決定
官方資料 台灣4月份失業率「止血」
賴明詔：H1N1可能變成季節性流感
繼承制度修法 王清峰:父債子還觀念大翻修
蔡英文探視警撞民眾 允協助提出國賠
首發千人團 廣西政府搬來台辦公
H1N1／一日增二例 皆為境外感染
H1N1第六例 中和光復國小教育部勒令停課
台灣成為WHO觀察員 原來是中國的一省
被害人窮追不捨 馬國搶匪得手9元就逮
三商巧福獲選上海最受歡迎台灣牛肉麵
帶手榴彈闖塞爾維亞總統府 男子被警方繳械
旅客染新流感 5名長榮空服員主動接受篩檢
華爾街股市拖累 歐洲股市暴跌
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新型流感疫情趨緩 墨西哥市全面解禁
研究：季節性流感疫苗無法防範新型流感
美研究發現 年長者似對新型流感有些免疫力
復甦前景籠罩陰影 美股持續下挫
投資人獲利出場 世界油價突破62美元後回挫
憂心美國信用評等調降 美元匯價下挫
美22位州檢察長聯名要求美台簽署引渡協定
馬國籲留美學生若有流感症狀暫勿返國
聲稱挽救困境有成 AIG執行長李迪求去
英研究：要補腦 多補充維他命D
重返大聯盟且慢 王建民小聯盟再投一場
鋒面及熱對流 午後中部以北東部陣雨
美經濟春意濃 領先指標升幅2005年11月來最大
救通用 美聯合汽車工會同意撙節支出計畫
加碼救市 美政府新注資通用汽車金融75億美元
台股開盤下跌68.30點 為6650.51點
LPGA康寧菁英賽 曾雅妮洪沁慧並列第24
海峽快捷走廊 年底實現榕台一日生活圈
福建高層：珍惜海西機遇 乘勢而上有所作為
日圓兌美元創2個月新高 日政府無意進場干預
媒體是否公布消息來源？ 加最高法院受理
南韓億萬女企業家徵婚 對象小十歲也行
MLB 印地安人小聯盟投手葛梅茲締造完全比賽
美元走弱 新台幣早盤勁升逾1角
多倫多台僑歡送經文處組長范國樞
惠譽國際：中國銀行業借貸風險正在增加
白宮廣徵民眾意見 宣布成立新網站
南韓女性平均生育1.2人 世界排名墊底
大陸高考（大學）加分制被質疑黑箱作業
BankUnited FSB美今年第34家和最大銀行破產案
查洗錢案 特偵組傳喚陳致中黃睿靚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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美眾議員連署聲明 賀馬總統就職週年
首季經濟大衰退 邱正雄:最壞情況已過 勿恐慌
聖露西亞總理親函支持台灣加入聯合國
證交所:海外上市台商逾半符合TDR掛牌門檻
研究：降血脂藥物降低糖尿病患截肢風險
研究：柬埔寨發現隱性禽流感病例
山東德州扒雞來台有譜 7月可望試賣
大長今李英愛報名攻讀博士
本周新片博物館驚魂夜2 多部日片饗哈日族
曾華德上任閩省秘書長 薛香川勉多做服務
企業訂單大增 珠三角招不到工人
無業男子擁槍自重 高市警逮2嫌起出槍彈
WHO：日本女性與聖馬利諾男性平均壽命最長
MLB 張伯倫傷退 洋基仍拿下9連勝
洪德生:IMD企業效能排名退步 應檢討產業結構
美經濟數據不佳 復甦長路漫漫
主計處下午公布4月失業率 惡化程度可望趨緩
向中共發難 3名大陸頂尖知識分子傳遭警告
由黑翻紅 試圖挑戰波段新高
消費券發票贈社團 胡志強盼紓解募款壓力
獲世博局邀請函 貿協籌建上海世博台灣館
保育團體指捕獸夾傷動物 農委會:加強取締
宣導保育觀念 MOD推「天天ㄏㄤ貓熊」
公安官員：新疆維穩形勢依然嚴峻
劉揆：政府不可能以國家主權交換經貿利益
各國積欠聯合國經常費達15億美元 美國居首
安徽破獲黑磚窯 救出32名智障工人
研究：科學家首次目擊宇宙星球回收現象
因張伯倫膝傷？ 王建民明不去3A小聯盟
4月失業惡化若趨緩 學者憂失業問題遭隱化
傳美政府助通用聲請破產 擬再注資300億美元
中國網路大故障 暴露域名體系存在安全風險
嘉義縣朴子中型現場徵才 提供430職缺
中研院院士葛守仁 獲頒克西荷夫獎
籌建上海世博台灣館 貿協將向企業募10億
淡馬錫罕見對脫售美國銀行持股說明辯解
台灣協助聖露西亞政府e化 邁入第二階段
入境未篩檢不良示範？葉金川：有量耳溫
留學大陸台生將赴教育部陳情
歐巴馬暗批布希反恐政策 前副總統錢尼反嗆
延續探索科學至寶 哈伯望遠鏡獲得新生
LPGA康寧菁英賽首輪 伊契朴喜映並列領先
巴拿馬新型流感確診病例增至73件
美化基地台競賽起跑 用創意降低電磁波疑慮
美元走弱 新台幣午暫收32.65元升8.8分
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神秘電腦病毒攻擊美國執法機關 部份連線中斷
立院三讀 民法全面限定繼承有條件回溯
調查員涉性侵？ 調查局：絕不護短
50元硬幣有假 北市警破偽幣集團
民眾與警方合作反詐騙 查獲騙錢假檢察官
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日銀近3年首次上修經濟展望 利率維持0.1%
世博台灣館位於國家館展區 王志剛:可接受
美國油品變貴 分析師：不會跟去年一樣誇張
美參院通過伊阿戰爭預算 未含關閉古巴監獄
大陸實習船抵基隆港 師生上岸參訪海大
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屏東大武1號橋明通車 促成善舉志工感觸多
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洛杉磯展開大規模掃黑 成果豐碩
曾華德：全力以赴為金馬創造璀璨成績
台股開低走高 漲18.48點
新流感效應 今年暑假出國旅遊難漲價
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陸媒指吉林官方封鎖中毒事件反激化矛盾
6月台指期收漲22點 逆價差45.29點
台股相對抗跌 收盤小漲18.48點
議員質疑學童吃劣質米 北市教育局:有把關
6月電子期收漲0.25點 金融期漲3.2點
NBA 季後賽金塊對湖人首勝
澳洲新型流感病例增加 宏都拉斯爆首例
武漢非法救護車猖獗 搶生意導致病人身亡
國家交響樂團雙B魅力演奏會 24日登場
嘉大辦飢餓30體驗營 300名高中職生響應
信望愛台語文輸入法 適用台語客語原住民語
美密謀「聖戰」4嫌據稱極暴力 卻有藥癮和文肓
台股漲18點 三大法人賣超44.28億元
第一金董監改選 官股取得12席董事
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桂台經貿合作論壇登場 馬(風焱)提 7建議
西恩潘撤銷訴請合法分居
新型流感侵向南美 41國確定病例超過11000
澳洲洪水氾濫 又一省份被宣布為災區
身心障礙應考人權益維護措施要點 6/1上路
四川臥龍拍到野生雪豹 估計已有種群規模
2011開始中國醫療機構全面禁菸
黑眼豆豆七週蟬聯告示牌單曲冠軍
蘇州大學生搶公廁飯碗引發不同觀點
美國專家：今年大西洋颶風季威脅比去年溫和
新台幣兌美元升5.9分 收32.679元
MLB 入場觀眾減少 大聯盟主席樂觀看待未來
前4月 新增重大投資金額達全年目標18.49%
中國載人登月最佳時機2025至2030年間
食用便當 南英商工193名學生疑食物中毒
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學者：研究兩岸共同參與亞洲經濟整合可能
嘉義縣牡蠣養殖區漁業權劃定 海上實測
見證飢餓三十20屆 世展會辦營友回娘家
主計處:4月失業率5.76% 失業人數62.5萬人
台灣營建環保業組團訪印 新德里拓荒成果豐
新型流感確認病例 北縣完成同機旅客採檢
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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兩款心律調節器連結線分離 台灣未傳案例
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百年孤鸞遶境 雲林老大媽600公里宗教之旅
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陳菊祭拜蘇慶黎 憶往事撫骨罈情深難忘
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800多種台灣優質食品秀福州
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港警調查網上流傳男子被迫裸體遊街事件
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中區大專院校學生團體 發起交通安全訴求
高市愛河之心 獲全球卓越建設獎最高榮譽
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日厚相：服用克流感等藥有助改善新流感症狀
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朝野黨團協商共識 暫緩修法調高水費
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中遠招商局可望明年入股陽明第6貨櫃中心
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