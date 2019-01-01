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News Archive | 2009
漢文新聞列表 Chinese News List
不能再拖了! 馬總統：今年推動政府改造
外交諜對諜成過去! 駐外人員可與中國官員互動
美麗華百樂園 2009跨年樂翻天
國台辦主任:胡六條是對台工作指導綱領
台灣公視10年 政府、民眾都未開竅
09臺北聽障奧運 元旦起跑
以色列拒絕國際停火提議 不願停止攻擊加薩
以色列若解除加薩封鎖 哈瑪斯願停止攻擊
美學者：胡錦濤談話顯示準備進一步改善關係
2009聽障奧運 郝龍斌：台北準備好了
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐時指稱與馬侃有染 華府女說客提告求償
俄羅斯警告 歐洲天然氣供應可能中斷
40分鐘花13萬血拼 芭莉絲說是幫澳洲拼經濟
巴黎股市小紅封關 全年跌幅42.68%
中國越南發表聯合聲明 化解陸地邊界爭執
加薩戰火頻仍 英提供690萬英鎊緊急援助
譴責轟炸加薩 阿巴斯揚言放棄與以色列和談
印度股市2008年跌幅逾52%
德總理新年祝詞：民眾就業政府當務之急
談判破局 俄決切斷對烏克蘭天然氣供應
男星麥特狄倫開車超速 移送法辦
新年悲劇 曼谷夜店失火至少54死逾100傷
美上週新申請失業金人數銳減 16年最大減幅
美股收紅封關 道瓊工業指數全年重挫33.84%
油價暴漲封關 紐約輕原油收每桶44.60美元
沙柯吉新年談話 強調2009年是艱苦的一年
襲加薩不利中東和平進程？ 以智庫：未必
總統府元旦升旗典禮 馬總統大聲唱國歌
美報刊登馬英九總統說明台灣彈性外交專文
以軍空襲加薩 已毀哈瑪斯450處據點
不畏10度低溫 金門5鄉鎮同步辦升旗典禮
美財部通過通用汽車40億美元紓困案
2009年第1天 斯洛伐克成為歐元區第16成員國
高縣大寮寶理公司管線爆裂 村民圍廠
南韓公布危害青少年傳播物 Rain歌曲入列
NBA 艾佛森獨進19分 活塞封阻籃網創五連勝
國境之南飄雨 墾丁未見曙光
以色列拒絕停火 哈瑪斯矢言抵抗
2009年阿里山第一道曙光 快閃10秒鐘
賞雪車潮湧入 合歡山公路大塞車
淡水元旦清晨9.6度 玉山跨年夜飄雪
美股封關收紅 2008跌掉過去6年獲利
通用汽車久旱逢甘霖 美政府40億美元金援到位
陳菊：高市失業家庭子女營養午餐免費
台中市元旦升旗 胡志強盼順利合併升格
線上遊戲業年終獎金有增無減
考古學家揭開秦始皇陵地宮營建神秘面紗
美中建交30年 新華社評論文章強調經濟合作
高市元旦升旗典禮 運動風迎接高雄世運
佯稱挖到金戒指託代管 老翁遭詐20萬元
全球邁入2009年 悲劇憂慮留下長長陰影
府前升旗 工商大老：氣氛開朗 心情複雜
北市元旦升旗 原民兒童10度低溫赤膊唱國歌
太陽能產業第 1季可望逐漸回溫
美伊利諾州長賣官醜聞 起訴時間將拉長
元旦冷颼颼 台南縣市慶祝活動民眾不捧場
馬總統：台灣應發揮特質 正面引導兩岸關係
美政府報告：救市行動奏效 避免金融崩盤
2008年滬市總市值縮水逾6成
大寮寶理公司傳巨響惹民怨 切結停工
香港33萬人夾岸迎接09年
北京新年夜 出動30萬人查禁放煙花爆竹
葛來儀：兩岸軍事交流可從信心建立措施做起
台東迎曙光 陽光瑟縮黑潮來捧場
電子大廠肯定政府擴大支出 盼無薪假勿設限
內政部網站設國民年金法專區 供民眾查詢
內建時脈有錯誤 微軟Zune播放器全球罷工
廣東省長黃華華：粵財政江河日下
小而美 加州理工洛桑學院強化特色成質校
特偵組：瑞士司法互助積極接洽中
北縣元旦升旗 逾千人參加
布希最後一次年終談話：感謝人民信任
中國大陸在聖母峰設立派出所
社運界串聯 搶救公視遊行下午登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
今年廣東春運旅客預計達2155萬 逾2007年
港人新年迎來首個失業率上升負面消息
2008年全球鬧股災 股民盼新年扭轉乾坤
中興新村元旦升旗 祈願揮別經濟寒冬
迎接2009 嘉市舉行元旦升旗暨路跑活動
審判長李英豪連審2大案 均判決後再告發
中國社科院專家：台灣參加WHA將有突破
共度難關 台北靈糧堂響應捐消費券
兩華裔男子涉出口敏感科技至中國 加州落網
星1.7億元名錶竊案 模範員工涉案
逾 4萬民眾府前升旗 近距離觀賞國軍操演
總統府肯定胡錦濤談話 重申兩岸互不否認
新年倒數釀悲劇 曼谷一酒吧大火59人死亡
內政部即日起補助中低收入老人裝置假牙
北市跨年晚會煙火秀 56萬人倒數迎新年
港媒：胡錦濤涉台講話有創意
海基會新任副秘書長馬紹章到任
全球中央雜誌上市 特惠學生199元看6期
翠峰湖觀日平台迎曙光 遊客互道新年快樂
總統盼公務員聞聲救苦 人事局擬納入考核
證管會：馬多夫已在限期前交出財產明細
美中建交30年雙方依存加深 既競爭又合作
中國不穩定因素增 端看北京處理危機能力
藍營立委肯定總統元旦祝詞務實 綠委指口號
0900重出江湖 WiMAX初始門號區塊確定
總統籲不裁員 園區公會盼政府銀行挺企業
美將評估對汽車相關企業提供更多紓困
「媽媽咪呀！」果然驚奇 勇奪英最暢銷DVD
總統：持續溝通 盼朝野攜手救經濟
四分之三美國人認為歐巴馬是強勢領導人
澎湖縣免費公車首日 縣長初體驗
元旦假期啟動 金門小三通湧現登陸潮
廣東當局：省內沒有發生禽流感疫情
日媒：中國擬同意台灣以觀察員參與世衛大會
去年第3季製造業固定資產增購金額年減4成
三大經建目標 學者:台灣有優勢發展自由島
蔡英文：直航衝擊失業 政府勿過度樂觀
NBA 抒發連勝遭中斷怨氣 魔術113-94宰公牛
金管會:去年11月底住宅地震險投保率25.9%
為陸配請命 藍委提案定居申請年限減為4年
旅日四冠王棋士張栩 兩歲半玩撲克牌
創造就業 港府將加快興建廣深港高鐵
胡六點 蔡英文：不要心存幻想
工程會：擴大內需進入開工期 可提振景氣
金管會:XBRL示範平台上線 提升財報透明度
陳永綽參加漢城華僑協會元旦團拜
紓困金注入 花旗嚴格限制高階執行主管酬金
烏俄天然氣新約談判破裂 俄國定於元旦斷氣
國道元旦車略多 今晚至明晨12小時免收費
獲指派遞補參議員 柏里斯要求伊州法院確認
NBA 年度封關戰火箭險勝公鹿 姚明獨得22分
不畏嚴寒 英國人泰晤士河畔觀賞新年煙火秀
歐巴馬就職耗7500萬美元 主辦地方政府無炊
韓女非法入境 日入境檢查指紋方式遭攻破
美2008最暢銷專輯 小韋恩「卡特先生第三章」
消費券發放作業啟動 廖了以:確保發放順利
高山症受困兩晝夜 空中救援登山客送醫
毒種子變生質能源 力助紐西蘭航空更環保
CNN民調：76%美國民眾肯定歐巴馬領導力
全球調查：港人最看壞2009年 大陸人喜迎春
搶救失業 北縣府成立新希望關懷中心
連江縣政府大樓凌晨火警無人傷亡
加護病房治療用抗生素 研究指可降低死亡率
不畏超低溫 紐約時報廣場倒數跨年熱鬧繽紛
中美建交30週年 2國領導人互致賀電
民調：半數以上日人對未來生活不安
馬祖籍陳泉官升任中將 鄉親同感榮耀
塵埃落定 退輔會：林芳郁任台北榮總院長
跨年夜桃園機場不平靜 旅客1死1開刀
中國三鹿高層受審 坦承延遲通報
捷克輪值歐盟主席 總理塔波蘭尼克角色艱難
搶消費券商機 北縣擬花3000萬辦摸彩
監理和戶政將推出一處收件聯合服務
英心理衛生機構：新年新希望可能有害身心
龍山寺點光明燈 1000名額2小時搶光
合歡山雪季醫療上路 提供遊客緊急照護
上海官員沈正娟墜樓亡 外傳捲入陳良宇案
漢字文化節 馬總統揮毫祈國泰民安
前黑社會老大：網壇最易成為打假球目標
經濟部：申請紓困企業累計已155家
高捷跨年運量近30萬人次 凱旋站狀況多
美城市實施禁菸令 心臟病例銳減逾4成
元旦與春節期間 中國將推佳節購物季活動
高市府新年新氣象 新任三局處長履新
瓦斯降價 同熱值下天然瓦斯較省錢
海角七號熱 國道三號往墾丁現車潮
紐約時報廣場迎新年 柯林頓夫婦和民眾倒數
給黨員公開信 蔡英文：民進黨將破繭而出
花蓮市和日本嶼那國町包船直航 9日啟航
中國人互致手機簡訊「Happy『牛』 year！」
1萬2902人齊揮毫 漢字文化節創世界紀錄
全球金融風暴 去年捲走股市超過29兆美元
高市調處查獲人蛇集團 逮9人
元旦連假刺激消費奏效 高市處處現人潮
潮寮師生遭廢氣侵襲 監委主動調查
巴基斯坦部落區疑遭美軍飛彈攻擊 至少3死
宜蘭三星花海銀柳隧道 盼遊客新年好運來
分析指廣東高層就經濟發展方向現分歧
野放梅花鹿 蕭副總統見證墾管處保育成果
林芳郁出任院長 部分榮總員工很受傷
孟加拉前總理吉亞接受選舉大敗結果
襲擊加薩該如何繼續？ 以民眾支持繼續轟炸
台中火車站擦鞋60年 黃藤旺擦鞋做公益
寵物認養協尋資料庫啟用 幫流浪貓狗找新家
斯里蘭卡軍隊奪下叛軍主要城鎮
2008年滬深總市值縮減人民幣20兆元
曼谷酒吧大火近60死 傷亡名單尚無台灣人
元旦假期 南橫遊客多
中國啟動3G牌照發放工作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
紐約法拉盛跨年晚會 洋溢濃郁亞洲味
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
華爾街期待歐巴馬新政府能提振股市
不丹發生共黨游擊隊襲擊事件 4死2傷
擦亮人生 黃藤旺以鞋會友60年
迎接2009 中市府轉播維也納愛樂音樂會
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
廣西南寧至越南河內國際列車正式通車
麥田捕手作者沙林傑平靜度過90歲生日
慶祝開館23週年 科博館門票買4送1
駕輕航機迎第一道曙光 雲層太厚未能如願
工商企業界肯定大三通 籲簽兩岸經貿協定
2008年加州野火肆虐 滅火支出高達10億美元
印巴兩國互換核子設施位置清單
勞爾‧卡斯楚：革命沒有失敗 但前景艱困
讓世界看到台北 聽障奧運年起跑
中油：1/2起 調漲液化石油氣每公斤1.4元
貓熊團團圓圓 跨年吃吃睡睡
老蚌剛生珠 印度70歲老婦新年願再生一子
5聽奧國手化身台灣特有動物 為聽奧造勢
南韓出口出貨量18年來首次兩位數負成長
台中慈濟醫院以3步1跪朝山迎接2009第一天
環署：大寮毒氣污染協調賠償 屬地方權責
金門小三通客流量 創開航8年單年新高記錄
調查：4天連假 逾5成上班族不開心
張平沼:企業界盼面見馬總統 表達經營之苦
分析家：以色列對哈瑪斯開戰傷害歐巴馬
陳添枝:台商經貿特區優惠 台商外商都適用
寄希望於大陸銀行 台商新年新希望
搶救公視 千人骨牌抗議立院凍結經費
呂秀蓮：陳水扁否認有用空軍一號運錢
最重要日子與族人同樂 阿妹與親友把酒言歡
胡錦濤：牢牢抓住改善兩岸關係歷史機遇
低價當道 山寨筆電有機會在中國崛起
經紀人：曹錦輝身價未預設 能做的比洋將多
墾管處野放梅花鹿 蕭副總統肯定保育成果
處理毒氣污染 高縣府指環保署卸責
呂秀蓮：台灣與中國是遠親與近鄰
廣東新法禁止放任未成年人夜不歸宿
北京前門大街鐺鐺車開通 全程近10分鐘
跨年夜系統異常 台灣大哥大當機近5小時
野放梅花鹿虐待動物？墾管處否認
亞洲最大 台資優達公司在廈門成立
機場查獲200公斤K他命毒品原料 逮一嫌
新疆成為中國大陸第2大產油省區
呂秀蓮：司法非個人恩怨和政黨輪替工具
俄國停供烏克蘭天然氣 歐盟暫不受影響
教宗世界和平日文告：克服貧窮締造和平
新聞局:公視等5財團法人董座需申報財產
窮得只剩下錢 作者：心靈富有比錢重要
明台產險:與三井住友合併 不影響保戶權益
碧潭轉播維也納交響樂 湖光山色人陶醉
劉兆玄：政府沒有悲觀權利 努力實現目標
死亡與減少人口創新高 日成為人口減少社會
廈門長庚醫院成為廈門醫保定點醫院
美軍將巴格達綠區安全工作移交伊拉克當局
扁辦盼支持者改以信件表達對扁關懷
北市積欠中央勞健保款項 市議會刪預算
巴斯拉機場控制權 英軍移交給伊拉克政府
哈瑪斯聲稱對以色列軍事基地發射火箭
劉揆巡視老人之家 承諾續推老人福利政策
斯洛伐克採行歐元制 第16個歐元國家
印度東北三起連環爆炸 至少5死20傷
泰國曼谷酒吧火災 星一人喪命二人受傷
2008年日圓美元強升 歐元低頭 英鎊表現差
哈瑪斯逾10枚火箭攻擊以國 未造成傷亡
以色列轟炸加薩傷亡慘重 死400人傷2000人
2008新興市場股市腰斬 今年寄望金磚四國
劉揆：未來4年將投入8585億元救經濟
2008年美歐公債表現13年最佳 今年仍看多
星學者：胡六點短期有助台海穩定長期需觀察
2008年原物料行情盛極而衰 跌幅50年最大
星政府：胡錦濤六點主張有利於區域穩定繁榮
柯建銘娶媳 蔡英文:沾喜氣 盼選舉大勝
第09801期威力彩 頭獎貳獎均摃龜
慶元旦 台旅馬僑界600多人參加升國旗儀式
第09801期今彩539派彩結果 頭獎無人中獎
台大幫掌榮總 林芳郁:不是政治酬庸
公視是什麼? 監督公視不應透過凍結預算方式
台大幫掌榮總 林芳郁:不是政治酬庸
中國近期發布國防白皮書 台獨續列重點?
大馬艦載直升機 嚇走索馬利亞海盜
天冷急性眩暈 延誤就醫可能導致中風
配合組織改造 銓敘部:公務員將設淘汰機制
扁隨扈張春波隱匿行程 國安局可能輪調
曼谷大火 郭姓台商65%灼傷
以色列持續空襲 加薩停火希望渺茫
1萬多艘掛旗 巴拿馬是全球商船NO.1
大蕭條後 美股2008年最慘澹 波動19年最大
以色列總理：無意在加薩進行長期戰爭
索馬利亞海盜劫持埃及貨輪 28名船員成人質
俄羅斯籲烏克蘭重啟天然氣合約談判
哈瑪斯有條件接受歐盟停火建議
以色列空襲加薩 炸死哈瑪斯領導幹部與妻兒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英最老孿生姐妹人瑞 歡慶101歲生日
巴洛索：歐元將助斯洛伐克自經濟危機復原
曼谷酒店大火 泰卜蜂集團副總裁郭萬成燒傷
英鎊兌歐元跌跌不休 多數英民眾仍鍾愛英鎊
加國青年受困雪山三天 熬過酷寒幸運獲救
印尼外海規模5.4地震 未傳出災情
製造業引進直接外資 印度金額遠遜中國
哥倫比亞原住民迎新年活動驚爆 5死65傷
以外長拒對加薩停火 法總統下週走訪中東
天然氣危機有解？烏克蘭總統稱即將達協議
教訓詐欺大王馬多夫 竊賊偷走雕像再奉還
瑞士新總統麥茲上任 矢言救經濟
以色列外長：將在時機成熟時停火
美度假勝地亞斯本驚見炸彈 主嫌疑已死亡
戰火未歇 以色列農損初估達以幣5億謝克
擊中以色列俾什巴火箭 疑為中國大陸製
書法有明天 海外興起學習熱
烏干達孕婦等不到飛機降落 加拿大領空產女
狂歡過後 倫敦人拋開宿醉欣賞新年遊行
「台灣燈會」勇奪美玫瑰花車遊行國際首獎
傳三鹿紐西蘭投資夥伴駁斥毒奶案認罪之說
前美國民主黨籍參議員派爾過世 享年90歲
慶元旦 華府僑界升旗團拜氣氛熱烈
強烈大陸冷氣團罩台 嘉義清晨8.9度低溫
傳稀有古董車英國現身 估可拍得近3億新台幣
全球中央雜誌呈現國際資訊菁華
新加坡下修今年經濟預測 萎縮幅度恐高達2%
北京大學5名學生作弊被取消學位
國際學者：英美煙草公司破壞中國控煙努力
準美國第一夫人蜜雪兒讚老公樸實無華
爭取支持 烏俄皆稱天然氣爭議不會殃及歐洲
北大、清華自主招生考試題目很「酷」
中國紡織企業利潤 10年來首度負成長
古巴慶祝革命50週年 拉美左派領袖齊讚揚
北京放鞭炮慶新年要蹲派出所牢房
長榮首推互動空姐公仔 看得到鼎泰豐肉包
無懼金融海嘯 廣州年夜飯預訂率9成
今年台灣經濟恐貼近零成長 明年才能轉好
出口難樂觀 新市場拓銷莫求速效需放長線
零利率時代 各國續以擴張財政政策救經濟
中央氣象局氣象報告
政府擴大財政支出 紓緩通貨緊縮疑慮
金融業內憂外患 盼兩岸MOU注入生機
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
失業問題惡化 台灣非典型就業潮興起
中央氣象局 明天白天天氣預報
金融海嘯衝擊 台灣產業結構面臨重整挑戰
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
金融海嘯餘波 今年房價恐再下修1至2成
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
資通訊業產值恐衰退 低價電腦是唯一亮點
廣州去年國內稅收排中國第4位
元氣大傷 台灣雙D產業今年恐仍處谷底
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
紐約時報廣場跨年激情過後 40噸垃圾滿街頭
不景氣年代 高價值感品牌與通路勝出
俄羅斯切斷烏克蘭天然氣供應 美國表關切
上海10大外商名單 出口型台商多未能排入
蘇州寒山寺今年首度推出網上聽鐘聲
NHL戶外冬季經典賽 紅翼6-4擒黑鷹
大陸實習醫師接診需患者同意
16國調查：中國人花最多休息時間上網
權利金爭議 時代華納與衛康達成原則性協議
無聲勝有聲 呂金峰從自我防衛到世界冠軍
官方報告：星今年全年經濟可能負成長2%
降低B肝帶原者罹癌風險 慈濟建議病毒篩檢
美國玫瑰花車遊行加州隆重登場
醫師:天冷肌肉緊繃引小腿抽筋 可熱敷按摩
星摩天輪恢復轉動 尚未恢復商業載客運轉
元旦逢乾冷 復興鄉世外桃源值得探訪
俄停供烏克蘭天然氣 預告持續強硬外交立場
「孔子世家譜」第5次大修完成資料收集
元旦連假第2天 高速公路南部路段還算順暢
大武山比魯及都飛魯溫泉 開放申請進入
大陸又被查出瞞報30人遇難礦災
金門酒廠製酒工人遭蒸氣燙傷緊急後送就醫
澎湖馬公樂齡學習資源中心揭牌
周守訓：盼亞太影展結合台北影視節金馬獎
南非反種族隔離領袖蘇茲曼去世 享壽91歲
澳大堡礁珊瑚成長速度驟降 恐影響海洋生物
總統認養古坑柳丁 呼籲企業廠商響應
李明博：齊心協力共渡難關
菸害防制法新規將上路 教部籲支持無菸校園
世衛組織：辛巴威逾3萬人感染霍亂 疫情擴散
駐美代表處舉行華府全僑元旦團拜
宣導消費券 新聞局印製800萬份摺頁文宣
中國外交部：美國務卿萊斯下週訪問中國
高市漁人製藥公司大火 無人受傷
谷關造價4億元溫泉會館過年訂房幾乎客滿
愛心不中斷 世界和平會送暖貧童
2008冬季台灣中部地區優質茶競賽4日頒獎
廣東警方推出7大措施確保春運安全
周燕霞開問政說明會 未提參選紐約市議員
烏克蘭寒冬 地緣戰略與天然氣的碰撞
高速路上撞脫落拖板車斗 3兄弟燒死車內
陳幸妤帶衣物現金探視 陳水扁今起可看電視
桶裝瓦斯漲價 消基會：不降反漲 莫名其妙
國際原油亞洲盤交易新年第一天 價格走跌
高公局:國道元旦交通量較年平均增加4成
最後一個選區展開投票 迦納新總統即將出爐
校園二手教科書網 幫大學生省買書錢
國民黨嘉市黨部主委病逝 總統弔祭
中國製造業營商環境連續5個月萎縮
桃園竹圍發現一具浮屍 身分待查
黑心奶粉害人命 中國22企業新年簡訊求原諒
鼓勵學生抗癌 周大觀基金會頒贈圓夢助學金
潘基文：減少廢氣排放是全球共同挑戰
阿爾斯東指中國排擠外商 籲勿買中國製火車
日專家預測今年前半股價走低日圓升值
達卡拉力賽3日上場 530隊好漢挑戰南美大草原
台聯：胡六點是大陸兼併台灣的一貫伎倆
NBA十大菜鳥 公牛隊羅斯排名第1
級別不同 雪梨國際網賽女子組獎金高過男生
小地主大佃農啟動 總統：續推農漁村再生
南韓2008年出現貿易入超 1997年首次
美國務卿萊斯7日訪問中國2天
後座繫安全帶加嚴罰 日交通事故死者大減
律師預言三鹿集團老董田文華不會判死刑
消基會：刺激消費 政策應導引物價下降
胡錦濤開罵 責中共官員思想不夠解放
總統:未來週末固定下鄉 盼改善經濟負成長
漁人製藥公司倉庫大火 延燒2.5小時撲滅
兩岸直航 大陸進口砂石每噸省1.5至2美元
突破攻防 斯里蘭卡攻入叛亂組織首府
稻江商銀更名大台北商業銀行
伊莎貝雨蓓出任今年坎城影展評審團主席
台灣元首也有大衛營？人事局：可以研究
大陸1月份休息14天 今年仍有2個休假月
亞洲新年首日交易 油價回跌
時代：16國共通歐元尚未能取代美元地位
IC設計業：首季營運仍不樂觀 1月可望落底
2009年九寨溝主打生態旅遊
廣州500名業主新年夜集會與警察對峙
腦癌病童黃資名抗病魔 父母師生關心
不畏金融海嘯 浙江義烏經濟逆勢成長
促降價 政府查中下游業者 零售商籲查上游
中國禁止外資進入菸草經營領域辦法生效
礦務局估今年台灣砂石需求量年增7.2%
開放參觀貓熊 北市規劃捷運接駁公車輸運
企業匯款案 扁珍親友供詞為案件突破關鍵
部分外商仍看好上海高檔商業大樓
南韓平昌打算3度申辦冬季奧運
金融海嘯下3千港人因情緒受困求助
巴基斯部落疑似遭美飛彈攻擊 3死2傷
奇美電研發3D數位相框技術 估增百億產值
張榮發基金會救助案暴增 缺錢社福在列
日皇新年談話 擔憂日本經濟情況惡化
烏來彩虹織女 編織融入泰雅文化展創意
失業勞工將自辦尾牙 雞頭對準總統府
敗犬女王首映試片 楊謹華：我就是敗犬
中央氣象局氣象報告
梁文音勇奪多項排行榜冠軍 總統套房慶功
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
廢園控制產量 解決柳丁滯銷
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
刺激經濟 中國多省市推出擴大內需政策
古巴慶革命50週年 迎向不確定未來
去年75名上海高幹被追究刑事責任
泰國內政部：新年假期交通事故奪走226人生命
澳洲老將紐康點名莫瑞將拿下澳網男單冠軍
金門馬拉松賽 吳文騫能否奪冠成焦點
提高資訊使用方便性 氣象局將推新版網頁
中油：明天0時起 汽柴油每公升調降0.1元
後座強制繫安全帶 台灣立法功虧一簣
促銷農產蔬果 南縣農會到鳳山限量特賣
以巴戰火未息 聖城耶路撒冷外馳內張
大突破 科學家利用細菌中斷登革熱傳染途徑
抗議以色列空襲 哈瑪斯發動大規模示威遊行
開運點痣填補印堂 預防感染莫貪小便宜
連續假期北台景點湧人潮 出遊湯泡民眾增多
兆豐：今明2年將有10家台資企業在港上市
澳洲政府：澳方不可能接受關達那摩囚犯
互不相讓 俄羅斯烏克蘭天然氣爭執仍未解決
陸委會：落實大陸政策 需完善配套與磨合
大環境差焦慮增加 醫師籲保持規律作息
元旦假台東湧人潮 肉包店2天賣出上萬個
擬控毒奶賠償不合理 5患兒家長被捕
兩岸三通 台灣水果大陸銷售前景看好
高市消防局誤報火場擺烏龍 漁人製藥澄清
台塑化:明凌晨1時起 汽柴油每公升降0.1元
穩定柳丁價格 總統下鄉 政府提高廢園補助
馬蕭劉週末分頭下鄉 要公務員動起來
曼谷酒吧慶跨年大火 59死8屍身分未明
金融海嘯打擊 澳門去年11月總出口跌42%
筆下神偷令人難忘 犯罪小說家魏斯雷克逝世
馬總統：政府鼓勵轉作 盼柳丁量少質精
高雄縣大發空污事件 環保署點名7家廠商
大寮空污檢驗結果出爐 鄉民要求工廠停工
大寮可疑空污工廠停工？ 縣府：依法處理
巴西政府傾力遏阻經濟衰退
調查：35%比利時人對銀行信心不如以往
新增萬人申報財產 監察院加班趕工整理
亞股新年開盤多上漲 港股創1970年最佳表現
台灣選手經廈金航線抵廈參加廈門馬拉松賽
曼谷酒店大火燒出多重問題 泰警展開調查
經濟衰退失業增加 三百餘人湧入東京帳篷村
以色列繼續空襲加薩清真寺等目標
李叔同弘一法師傳奇台北首演 反應熱烈
江丙坤：大陸政策規劃應設定標準流程
上海牛年文化創意展 漢聲珍藏畫作
日百貨店新年開市 實用型福袋搶購一空
英報：軟體巨擘也不支 微軟將首次大裁員
宏傑偉18號漁船疑喋血案 漁署協助處理
通過兩岸司法考試 謝啟大想做兩岸法律橋樑
通膨降溫 印度央行降息4碼 3月內4度降息
數萬印尼穆斯林和平抗議以色列空襲加薩
屏東東港籍漁船金滿成號 失聯3天
第098001期大樂透 49樂合彩中獎號碼
尼加拉瓜總統將任中美洲統合體臨時主席
星私宅價格去年第四季下滑跌幅創10年之最
被指可能為污染源 長春大發廠訝異
市場獲利了結 國際油價回跌逾3美元
助失業者過年 日政府緊急提供收容場所
日子更難過 英火車地鐵票新年起大漲
瓦斯漲價 劉揆：物價督導小組馬上處理
大寮空污可能來源之一 春春公司大門深鎖
歐巴馬將整合國防部與太空總署對抗中國
50年代帥哥影星愛德蒙潘登逝世 享壽82歲
斯里蘭卡宣布 政府軍終於奪回叛軍首府
第098001期大樂透頭獎摃龜
第098002期今彩539四星彩三星彩派彩結果
烏克蘭代表團訪問歐洲 保證天然氣供應不斷
美財長指全球失衡造成金融危機
國際特赦組織 譴責中共軟禁劉曉波
去年11月全球半導體銷售下滑9.8%
中國人會存錢 助長美國房地產泡沫
扁隨扈張春波隱匿行程 國安局可能輪調
台大幫掌榮總 前院長加入反彈
撤飛彈非銷毀 蔡英文:勿以為是當然善意
降低交割風險 T+2證券交易新制即將上路
景氣冷 酒商打消費券主意
黃芳彥列被告? 陳雲南：視證據而定
規劃總統度假區 人事局長改口非拍馬屁
預算過關瓦斯就漲 民眾大罵!
古巴釋善意 願與歐巴馬直接對話
棒球不流行 五棵松棒球場走入歷史
歐巴馬就職慶賀團名額少 蔡英文火大
馬總統一稿多投 新聞局：並無國際媒體拒登
網拍詐騙案成大宗 刑事局提醒注意
南縣促銷農產 高麗菜一粒5元
川震救災 查出浮報10餘億人民幣
胡六條發表 兩岸將開始談和平協議
上海學者：世博會屬於中國 上海一定要辦好
英房貸核准率創新低 房價跌至4年多最低
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
比利時國會通過新總理范宏畢信任案
新年第一個交易日 歐洲主要股市大漲作收
巴黎股市新年第一天大漲131.72點
美國官員：歐巴馬下週會見國會領袖討論經濟
印度二次經濟振興方案出爐 再挹注40億美元
以色列是否入侵加薩 美國放手不管
中東衝突 國際特赦組織譴責美國偏袒以色列
美國股市2009第一個交易日 道瓊上漲2.94%
國際緊張情勢助漲 國際油價突破每桶46美元
約翰屈伏塔長子在巴哈馬突然病發去世
鑄鉛行動誰獲利 民調：工黨與聯合黨
新年開市 多倫多股市大漲
歐盟籲俄羅斯與烏克蘭儘速解決天然氣糾紛
2009美股開市 三大指數同步大漲
俄與烏克蘭互控 歐盟憂心天然氣供應恐斷氣
攻打哈瑪斯何時了 以將領：短期難善了
法國七年增加300萬人口
約翰屈伏塔16歲長子意外死亡
世界最高齡人瑞狄耶蘇去世 享壽115歲
大陸冷氣團加輻射冷卻 嘉義清晨只有8度
歐巴馬就職典禮 志工搶破頭
解燃眉之急 美政府貸款40億美元給克萊斯勒
高層領導陣亡 哈瑪斯揚言綁架以色列士兵
全球經濟低迷運量大減 芬航可能裁減1/3航線
2009新年 法國人更愛傳簡訊賀年
哈瑪斯警告以軍 若出動地面部隊將惡運臨頭
歐巴馬下周重返華府會晤國會領袖與布希總統
氣象預報員蕭家森 下班變身軍警潛水教練
萊斯：美尋求加薩地區長期停火
國際天文年 國家地理頻道推出太空月系列
13日將休會 立法院下周起法案大清倉
總預算 藍盼統刪不逾1% 綠提千案刪600億
5000億擴大公建案 王金平:休會前非過不可
航空城案三讀仍待協商 藍營:有信心通過
電子票證案協商到期 立院本會期過關機會大
印度首都兇殺案518件 多為雞毛蒜皮殺人
美政府同意以近140億美元出售印地美銀行
押花藝術達人蕭珊珊 留住永恆花顏施善念
兒子活活燒死母親 印度再寡婦殉葬不幸
消費券商機旺 家電業趁勢推優惠組合
超值優惠狂吸消費券 百貨業衝春節業績
挑戰歧視同志法規10年有成 澳男獲撫卹金
搶食消費券 飯店業200到3600通通不放過
新年大紅包 克萊斯勒獲美政府貸款40億美元
消費券人人有 遊樂園看好全家出遊商機
農曆春節未到 廣州已出現春運人龍
潘孟安從政前 一只007皮箱闖蕩蘇聯
把關國庫推動稅改 羅淑蕾要做全民的會計師
瞄準消費券 3C通路商出奇招先搶先贏
立委修法 扶助單親爸爸與隔代教養家庭
2009外匯展望 美元歐元漲勢可期
化解加薩衝突 回教國家大動員
網路成為中國青年參與文化生活重要方式
天降甘霖 通用克萊斯勒獲首筆40億美元紓困
談話遭誤聽 穆斯林一家9人被逐下飛機
風之舞形舞團將來紐約參加藝術選秀展演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
金融風暴 專家:大陸東部台商經營壓力劇增
促成以巴持久停火 布希呼籲各方施壓哈瑪斯
重慶國家機關人員差點丟失絕密文件
教部老人短期學習計畫 助銀髮族圓大學夢
裴勇俊撰寫旅遊書籍 大力宣導韓流文化
保障消費者權益 保全業定型契約將再強化
婦人丟板凳傷人致死 判3年6月定讞
監控系統未來趨勢 即時快速掌握全貌
菸害立法從嚴執法不易 模糊空間惹爭議
吸菸不再快樂似神仙 癮君子擔心觸法
穩定價格 農糧署啟動結球白菜耕鋤
戒菸安啦 名人向菸癮說拜拜談經驗
危害健康罪證確鑿 各國菸害訴訟方興未艾
星報：胡六點代表變化 台海雙方應抓住機遇
好萊塢六大片商2008海外累計票房創99億新高
無懼金融海嘯 廣州民營經濟不降反升
宜蘭白骨雙屍命案 主嫌無期徒刑定讞
著古裝賣古冊 七年級生拚業績抗不景氣
專家提醒:元旦假期後警惕電腦病毒傳播
總統休假制度化？ 府：是否適當值得斟酌
柳丁農取消北上抗議 續爭取廢園補助20萬元
長江船隻川流不息 隨時發生撞橋危機
內政部規劃 7日再模擬發放消費券
澎湖再生家具拍賣 民眾搶撿便宜
紐約心智障礙男倖存 除夕寒夜獨困巴士17小時
假期逢乾冷 永安夕照溫暖遊客
府:政府推國際宣傳 盼以鼓勵代替責備
內政部地政申辦系統上線 提供多項服務
北部流行音樂中心 年底興建5年後完工
部分工程顧問公司不符規定 工程會限期改善
不滿外人空降院長 榮總人籲林芳郁三思
總統府：總統從未介入榮總人事安排
歐巴馬就職慶賀團 卸任副元首呂秀蓮列名單
霍普曼盃網球賽中法女子單打 謝淑薇落敗
公車上放鞭炮炸傷自己 星一青少年被控
登山客扭傷腳 海鷗直升機屏東北大武山救援
不受景氣影響 南市去年古蹟景點收益近億元
「時代」評「時尚」 美版主編盛會禮服太遜
劉柏煙告別式 賴峰偉蘇治芬等弔祭
法司法部長未婚產女 女嬰生父身份仍成謎
為偏遠地區學童募款 伊甸邀赴拍賣會作公益
澎湖縣環境清潔日 縣長帶隊打掃街道
調查：八成日大老闆指明年後不景氣才達谷底
鼓勵購置國產節能家電 補助總金額逾1.5億
NBA 詹姆斯大三元 騎士輕鬆騎公牛
菸害防治新法將上路 高市府首長考慮戒菸
洋基將在台辦棒球營 挖掘人才擴大影響力
孝行獎選拔活動開跑 內政部籲踴躍推薦
紀錄台灣農村歷史 楊清富以畫作喚起土地愛
男子網路購書遭詐騙 一本書花2萬多元
移動的幸福道具車出車禍 團員忍痛演出
不向命運低頭 楊清富牛轉乾坤繪人生
品德教育 助猛獸變成樂服務小天使
霍普曼盃網賽謝淑薇頸僵硬 第一點吞敗
金滿成號朝印尼接近 已洽當地政府協助
北市自學進修學力鑑定考試 開放索取簡章
星去年氣溫高出前50年 專家指天災機率增加
談女兒男友 胡志強：人很好 很滿意
30年來中國留學生學成回國37萬人
因應google地球 共軍加強軍事偽裝技術
兩岸平日包機航班 下週首次飛滿108班
日專家多預測去年和今年日將連續兩年負成長
金門馬拉松 波蘭與俄羅斯選手奪男女冠軍
中國股市暴跌 網路流行「基民愁」之歌
元旦上班 上海勞工可領4倍工資
霍普曼盃網賽 中華台北男單不敵法國
迎接2009 北市教育局推動教育關懷年
傳三菱日聯與瑞穗實業銀行上季雙雙虧損
汽車按行車里程課稅 美俄勒岡州研究可行性
中越發表聯合聲明 稱已解決陸地邊界爭端
六四流亡詩集文稿將編輯 定6月4日問世
金管會同意黃金選擇權19日上路
人民幣買賣逆轉 中國外管局關注熱錢出境
律師：大陸5毒奶粉受害家屬獲釋
企圖破除傳言 金正日又露面視察戰車部隊
彰縣田尾土地婆失蹤 村民幫土地公再娶
中研院發現世界首見海底柱狀玄武岩
上海房價跌回1年前水準
霍普曼盃網球賽 中華台北首日吞3敗
NBA 回家真好 塞爾蒂克108-83大勝巫師
南韓以傳統肉餃年糕湯款待留學生過年
真會生 英夫婦生下兩對黑白配雙胞胎
北所假日不辦會見 陳水扁羈押房看書
福建省雜技團春節澎湖演出
新年期間加州死亡車禍減 違規人數增
省錢大作戰 許多美國人選擇在家健身
霍普曼盃網賽 中華台北首日連三敗
防火意識提升 北市火災件數逐年遞減
民進黨秘書長接任人選 蔡英文徵詢蘇嘉全
小秀才學堂學童開心看長毛象
觀光局：台灣燈會不停辦 考慮催生新節慶
人安基金會試辦冬令防飢食堂 服務街友
退輔會：林芳郁掌台北榮總與總統府無關
抗議加薩遭襲 200餘土耳其團體明上街頭
近4成日夫婦整月無性生活 8年來趨勢遞增
斯里蘭卡政府軍持續攻剿叛軍 朝東北部推進
迎祥納福 文建會年畫徵選頒獎
大寮空污案 鄉民決議向政府單位求償
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金滿成號接近印尼 漁業署通報駐外館攔截
金門馬拉松賽 民眾加油熱情選手難忘
力挺公視 高雄藝文界上街籲黨政勿干預
影評人協會選出10大華語片 海角七號居首
星報：中國應撤導彈讓台灣參與亞太經濟協定
霍普曼盃網賽 法國首日三戰皆捷 放眼奪冠
周文重：台灣問題純屬中國內政 不容干涉
近5年國道事故肇因 未保持安全距離居第3
伊朗前總統：以色列不可能推翻哈瑪斯集團
雲林同鄉會 蕭副總統期勉促進雲林建設
金廈同步辦馬拉松 李炷烽盼兩岸領導人互跑
中國乳品協會廣發簡訊祈求民眾原諒毒奶案
屏東發生滑翔翼意外 1男1女摔落不治
中央社新聞小百科：霍普曼盃網賽賽制
國道北上下午車流多 北宜高最塞
中國搶救方言 籌設語言資源有聲數據庫
戰火波及 以境零售業損失達700萬美元
台灣客家博覽會 參觀人潮突破15萬人次
高捷車站元旦街藝趕集 人氣沸騰運量增
藍營：總統休假制可討論 但不必蓋大衛營
大考中心建議 學測國英範圍擴展到高三上
美請求安置關達那摩囚犯 澳洲正式回絕
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接掌榮總遭反彈 林芳郁不畏挑戰
來台太久無處宣洩 越籍男子府城遛鳥被逮
Netbook小筆電進軍巴西市場
大發空污案惹爭議 環保署澄清未推卸責任
維基百科募得600萬美元 達預定目標
穆加比暗示辛巴威將馬上籌組新政府
支持台北榮總人事案 衛署籲從正面看待
曼谷酒店大火 罹難者再添兩名共61人
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高市宏傑偉18號漁船喋血案 模國偵辦中
大選年尋求連任 德總理仍深獲民眾信任
屏東發生超輕航機意外 2人摔落死亡
台豐女子高球賽 盧曉晴姜如珍並列第一
副總統生日感言 以新思維迎接經濟挑戰
紓困成效差 英政府擬再挹重金救經濟
半導體廠：改善基本環境有助減緩裁員壓力
澳洲人愈來愈胖 空中救護隊將用更大飛機
旺季到 線上遊戲爭相推新作
中央社新聞小百科：川崎氏症
漁業署協助宏傑偉18號船長家屬處理善後
東協秘書長：國際社會對泰恢復信心
義去年耶誕至新年假期消費較預期佳
屏東超輕航機意外 飛機為私人所有
美軍去年戰死阿富汗創新高 伊拉克捐軀大減
布希：加薩地區停火協議應設監督機制執行
飛安會:超輕載具事故6年共8起 皆違法飛行
迦納新總統出爐 反對黨法學教授當選
哈瑪斯獲伊朗精良武器 嚴重威脅以色列
烏克蘭：俄對歐盟供氣10天後可能出現問題
合法玩超輕須成立團體 再申請場地及空域
屏東超輕航機同好辦尾牙 2人飛行墜毀死亡
中央社新聞小百科：超輕載具即動力飛行傘
正隆紙業大園廠廢料堆置場火警 無人傷亡
大三通良機 永和豆漿大豆製品擬回銷台灣
加薩空襲第二週 以色列地面攻勢迫在眉睫
三條珍貴中華鱘先後在香港死亡
規劃總統度假區 人事局長改口非拍馬屁
加薩戰事擴大 以發動地面作戰
馬總統一稿多投 新聞局：並無國際媒體拒登
募摸彩品惹爭議 盧秀燕喊停
換法官二度收押扁 李鴻禧：司法公信力變差
補李慶安缺 羅文嘉、陳敏薰被點名
林芳郁掌榮總 葉金川全力支持
中國實行循環經濟法 污染和廢物列入管理
美國債可能增2兆美元 歐巴馬面臨考驗
以色列部隊入侵加薩走廊事件紀要
防中台搶先登記商標 日設監督機制
提升優質農業 蘇治芬：推廣小地主大佃農
攻擊加薩走廊 以國一周耗費2億6500萬美元
鴻海澄清 直接代工手機供貨通信商之傳言
以色列進軍加薩 亞洲國家齊聲抨擊
經濟危機重創 傳德國20最富家族共損失近2兆
地面攻擊前兆？以色列對加薩展開砲擊
頭號票房搖錢樹 電影院老闆最愛威爾史密斯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以色列軍方： 以軍地面部隊已進入加薩
以色列升高對哈瑪斯戰鬥 部隊坦克進入加薩
以軍和哈瑪斯部隊展開戰鬥 已傳人員傷亡
印尼西巴布亞省發生7.6強震 尚無傷亡傳出
歐巴馬拒絕評論以軍攻擊加薩 歐盟稱是自衛
印尼西巴布亞省發生規模7.5強烈餘震
緊張情勢升高 以仍拒紅十字會醫療隊進加薩
歐洲央行高層：歐元為抵禦金融風暴屏障
傳阿巴斯有意釋放哈瑪斯集團囚犯
以國防部長：戰事不會這麼輕易草草結束
以對加薩發動地面戰 法與美不同調率先譴責
約翰屈伏塔兒子川崎病史 成媒體報導焦點
印尼今晨接連7.6和7.5規模強震 未傳傷亡
台灣北部東半部短暫雨
印北酷寒逾50人凍死 濃霧造成交通延誤
阿富汗印尼台北今晨地牛翻身 未傳災情
印尼今晨2次強震一棟旅館倒塌 3人獲救
花蓮清晨地震 芮氏規模5.1
景氣寒冬 工商界盼融資及10號公報延後
加薩局勢緊張 安理會將緊急開會研商對策
外交部：行動領務啟動 29外館先行
抗議以攻擊加薩 英示威民眾鞋襲唐寧街
加工區資策會聯手 建構資訊創新輔導機制
班奈特將接任科州聯邦參議員 歐巴馬表歡迎
廣州數百居民示威反對駿景變電站復工
北京媒體：中國大陸將發行地方債券
富豪資產縮水榜 中國黃光裕榮智健前10名
加薩衝突升高 安理會緊急磋商因應
外資:元月行情先上後下 長線佈局等3、4月
券商:有無紅包行情 視量能及信心而定
投顧:今年全球股市不至齊跌 期待振興方案
美國務院籲加薩儘速停火 但必須持久延續
返鄉過年 廣東春運訂票2天達47萬張
陳清秀：解決總統休假問題 非當前要務
西班牙航空勞資糾紛 馬德里機場航班大亂
國父館工藝遊戲拼圖兒童冬令營 5日起報名
單車騎上快速道路 近萬人享受馳騁快感
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
印尼強震 日氣象廳發佈海嘯警報
棒球經典賽名單明公布 胡金龍等可望入選
巴哈馬警方安排解剖 釐清約翰屈伏塔長子死因
日前眾議員永田壽康跳樓身亡 得年39歲
日首相新年首場記者會 拒絕國會提前改選
NB電池組裝廠首季渡小月 全年不悲觀
面板業:不景氣 先裁外勞盼日後配額不減
深圳房地產供需失衡 積壓房需20個月消化
北京學者：中國不求與美國建立G2
終端需求減弱 手機零組件首季淡季效應明顯
廣州男子想吃人肉 將女童碎屍藏冰箱
苗縣立委補選 國民黨7日可望提名陳鑾英
台灣卜蜂:郭萬成與台灣卜蜂沒有直接關係
巴基斯坦聖戰士訓練 印度突擊隊自嘆弗如
合歡山飄今年首度瑞雪
中國推支持海西區文件 擴大台閩貿易合作
張學良故居炒熱五峰人氣 美景溫泉添魅力
傳英擬加碼紓困銀行 布朗：非首要議題
加薩停火問題 布希將邀潘基文研商
景氣差 高市建商養地省地價稅
不景氣 港人赴深圳求助心理醫生增3成
台教會辦論壇 學者主張入聯正名制憲
北京元旦假日市場營業額逾人民幣10億元
加薩局勢議題 聯合國安理會無法達成共識
愛台12建設啟動 澎湖賭場招商規模300億元
雪隧昨天塞到今凌晨 高公局籲提早上路
歐巴馬全家週末抵華府 上任前暫住鬧鬼飯店
金管會：股票選擇權新制5日施行
市圖北捷智慧圖書館 擬增新站服務
汽車舊換新減稅3萬？朝野黨團各有意見
運將響應拒菸 台灣大車隊無菸車上路
謝長廷為壘球賽開球 倡健康運動
專家:安全監控業應朝智慧化加值功能發展
NFL季後賽 紅雀30比24擊敗獵鷹
經建會:澎湖商港建設計畫 改善通關品質
內政部：去年毒品罪人數大增 累犯者多
以色列攻擊加薩 紐約市長將訪以表示支持
除舊書佈愛心 心路籲捐二手書助遲緩兒
天燈節打先鋒 北縣推陸客來台過年旅程
年獸再現？全教會邀大小朋友創意說故事
美拒支持籲加薩停火聲明 安理會會議無共識
貓羅溪畔淡水沙雕展 多件作品遭蓄意破壞
中國大陸台盟主席：一定會去看海角七號
桃園機場行李系統故障 11班機百餘行李脫隊
外交替代役無可替代 另類體驗令人滿足難忘
達卡拉力賽開幕路段 卡達車手阿提雅贏首勝
打破鐵飯碗？藍營擬推退場機制 綠盼守本分
山東濰坊鞭炮爆炸13人死亡
中國高收入者傾向投資高風險高收益產品
扁近6000萬款項 檢方：應已用於總統大選
NFL 斯普列斯衝鋒22碼 閃電人延長賽馴小馬
培養學生核心能力 北縣候用校長甄試入考題
日媒：中毀共識 逕自開採東海一油田
水處老屋新裝 藝術家巧裝水管串連氣味記憶
費德瑞盼今年重登男網球王 莫瑞恐成程咬金
南京斥資再造江寧織造府
台南扁友會長探視 陳水扁掛念母眼睛手術
繼合歡山之後 玉山也降下今年首波瑞雪
20%受訪香港青年在網路上傳下載色情資料
短期不缺電 經部暫停民營電廠籌設申請
中國非製造業成長放緩趨勢仍在持續
美國之音：劉曉波被監視居住等候審判
幹活太辛苦 浙江村民指騾子跳崖自盡
美退休工人生前最後一張彩券 中1000萬美元
古巴領導人願與歐巴馬直接對話未獲回應
以加薩地面戰傳傷亡 布萊爾沙柯吉赴中東斡旋
金管會修法 放寬金控集團合格資本計算
帛琉總統就職 外交部規劃關中任特使致賀
動力滑翔翼意外 飛安小組:載具駕駛不合法
經部估今年出口衰退1.35% 進口衰退4.20%
日本工商界普遍認為 今年不可能經濟復甦
香港中產人士申領食物援助人數上升
福建東南衛視評選2008台灣10大焦點
中國對加薩地區衝突擴大深表憂慮
響應伊甸快樂早餐計畫 名人捐物網路義賣
衛生署5日遷址至台北市塔城街辦公
研究指避孕藥污染環境 義大利藥理機構駁斥
元旦假期結束 國道高雄段交通順暢
教部擬擴大辦理特殊地區免試入學方案
地面戰展開 以色列持續砲轟加薩走廊北部
印度東北禽流感疫區蔓延至大吉嶺
無薪假未婚聯誼夯 婚友團體報名增3成
油品巨頭價格戰 上海93汽油比北京低3.7元
抗議遭虐待 越南台商鞋廠4000員工罷工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中國若釋善意 葉金川可望以署長身分赴WHA
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
台北101董座人選未定案 林鴻明暫代
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
今年起 輸台木質包裝材需符合檢疫新制
打造花海長廊 創造花東農田新價值
基洛夫芭蕾舞團3月來台 最低票價1天售罄
潮寮村長:空污賠償如沒有結果 將北上抗議
梅花綻放 梅嶺賞梅遊客多
加薩地面作戰首日 以色列國防軍20餘傷
高捷接駁公車 明起尖峰10分鐘一班
李立群自爆曾想出軌 戒34年菸癮是因怕死
鑄鉛行動一週 耗費以國庫2億6500萬美元
客委會98築夢計畫 選出15名青年跨海圓夢
吸納人力 金屬中心提供求職管道
郭晶晶去年收入人民幣2200萬元
雲林黑鑽蒜頭正夯 開啟農產行銷新頁
台水公司:停水時關閉抽水機電源 避免釀禍
登山秀體力 陳唐山表態選台南縣長到底
台北燈節2月6日登場 主燈聽奧與光雕藝術
以色列部隊朝加薩挺進 居民紛紛逃離
姚明帶可樂探劉翔 央視新聞廣告化遭質疑
原住民學生族語能力考試 15日截止報名
尼泊爾渡輪翻覆 至少2死20失蹤
香港兒童選出四川地震為去年10大新聞之首
李遠哲對扁失望 蔡英文：社會應省思根源
去年大陸7萬多人死於道路交通意外
斡旋加薩停火 土耳其與沙國領導人磋商
日媒指破壞協議東海探油 北京反駁
馬總統：下半年經濟現轉機 需大家努力
漁會發起再生資源回收保護海洋活動
巴格達北部清真寺驚爆 35死65傷
空域足氣流漂亮 南華超輕機場全國會員最多
蔡英文：開放社會參與改造民進黨
林彪手下「5虎將」之1 李作鵬95高齡辭世
蔡英文：政府經濟對應方案 舊時代延續
國防部:文化營區借特偵組 辦理相關作業中
台豐女子高球賽 盧曉晴衛冕成功
香港工展會「丁財兩旺」 入場人次創新高
中國濟南軍區1幹部死亡 被謊報為因公犧牲
中國自製火星探測器10月升空
希望不斷幻滅 幾內亞難脫政變噩運
以色列揮兵入侵加薩 國際出現譴責抗議聲浪
麻生：新年度預算案通過後才解散國會
元旦收假國道順 春節9天凌晨免收費
南韓國會爆發激烈衝突 數十人受傷
加薩情勢升高 德籲哈瑪斯停射火箭
女子職撞 周婕妤拿下年度總冠軍
接見征屬 歐麥特：地面作戰無可避免
俄羅斯派遣特使 斡旋加薩停火
奇美電：逐步精實人力 非大量裁員
港3萬多名雷曼受害者將集體向美提出訴訟
中石油開始在伊拉克開採油田
以色列地面開火和空襲加薩 至少19人喪生
教宗敦促以色列和哈瑪斯 終結加薩悲慘情勢
印度酷寒 居民飲酒取暖 13人一命嗚呼
澳洲男子低空跳傘 降落傘故障保住小命
共同開發油田 產經新聞:中國毀諾
危急存亡之秋! 蔡英文：縣市長選舉是場艱困的選戰
中東局勢惡化 美國務卿取消訪中
鴻海澄清 直接代工手機供貨通信商之傳言
補李慶安缺 羅文嘉、陳敏薰被點名
換法官二度收押扁 李鴻禧：司法公信力變差
預知2009年大事
台灣政客「拾不」我予
中國貓熊來台 統戰意味濃厚援引兩岸中藥材進口規定 不倫不類
三鹿破產 台灣索賠無門江陳協議成空言 凸顯兩岸交流過速開放危機
The Westin Taipei六福皇宮陪您歡慶春節!
世新公廣強頭草，元旦扭蛋好運到
多項超值優惠同步 福特六和為新、舊車主精打細算過好年
墾丁國家公園管理處歡慶25週年
科博館歡慶23週年
101點燈全球曝光
新光金控全國經理會議 「活力新光 同心協力」
遠傳電信推出新年賀禮
中國國慶閱兵方隊春節前後展開訓練
兩岸合作發現首顆彗星 鹿林號2月最近地球
鼓勵台商回流 今年目標350億元
孩子恍神功課糟 當心"癲癇小發作"
見李登輝7小時 施明德談台灣夢?
榮總院長爭議 北市衛生局長籲三思
雙英會 朝野仍無和解氣氛
中國各類精神病患 13個人就有1人
勞工紓困貸款 今起陸續撥款
中國財政面臨困境 台商希望落空?
馬看樓蘭美女 綠譏首富之都有餓死骨
搶救台商 江丙坤出馬撩落去!
英百年瓷器精品店瑋緻活 債台高築被接管
「己丑牛年生肖紀念套幣」1月8日起台銀公開發售
土地銀行南港分行遷址營業 服務全新上路
台灣彩券史上首張中獎率100%刮刮樂「新年快樂」震撼登場
2008上市輔導案件 群益穩坐第一
「消費券變大了」 易遊網＄3,600可加倍抵團費
以色列總理歐麥特：無意在北方另闢新戰線
以色列軍方証實一名以軍在加薩陣亡
俄羅斯敦促歐盟 監督經由烏克蘭天然氣輸送
以軍攻擊加薩 迄今至少500巴人喪生
曼谷再傳火災至少37人傷 尚未傳出死亡
國務院：萊斯可能取消中國行
錢尼：以色列攻擊加薩 未事先尋求美同意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國務院：萊斯為處理加薩危機 取消中國行
李察遜辭商務部長提名 歐巴馬遺憾接受
因案遭司法調查 李察遜請辭商務部長提名
中東情勢升高 萊斯取消北京行
「馬利與我」 蟬聯北美票房冠軍
戴姆勒投入鋰電池研發 油電混合車明年上市
瑞士籲哈瑪斯和以色列立即停火
地面作戰首日 以色列部隊1死35傷
以色列總統：應給予哈瑪斯嚴厲教訓
兒子遽逝各界關心慰問 約翰屈伏塔表示感謝
初評鑄鉛行動戰果 以軍方與國安審慎樂觀
以色列吉瓦提步兵旅訓練嚴格 歷史悠久
錢尼：以色列攻擊加薩 美不感到意外
以軍進入加薩市 戰爭死亡人數逾510
歐麥特與各國領袖溝通 拒絕停止攻擊加薩
以色列總統：不接受哈瑪斯停火要求
入冬首波寒流10日到 中部以北低溫下探8度
加薩衝突 以指哈瑪斯尋求有尊嚴結束戰爭
台股開盤上漲134.04點 為4725.26點
移民署電腦大當機 出國旅客大排長龍
大里市傳住宅火警 1男子送醫不治
合歡山玉山陽光露臉 只剩零散殘雪
美總統當選人歐巴馬抵達華府 準備接任工作
華陶窯梅花綻放 花海片片美不勝收
中國大陸今年春運陸路運輸將逾20億
柏里斯堅持將赴參院宣誓就職 瑞德等拒接受
溫家寶月底訪歐 中歐關係將解凍
部會首長聯誼 蘇俊賓：加強部會橫向連繫
消費券諮詢中心今上路 1月18日如期發放
俄州歹徒闖民宅槍殺婦女 機靈4歲兒獲救報警
韓元比價效應 新台幣匯率盤初重貶
中國城市薪酬調查 上海居首位
消費券諮詢中心 客服平均薪資不到三萬元
歐盟代表團前往中東尋求停火
避污染 高縣潮寮國中小暫遷他校上課
北市特定行業管理資訊網 正式上線
闊別20年 魏德瑜重登新聞播報台
中國艦艇6日抵索馬利亞海域護航
弘一法師李叔同傳奇受歡迎 南投加演一場
福建積極推進兩岸人才交流合作
財經首長民調表現差?蘇俊賓:內閣繼續努力
NBA 傑米森底線跳投得手 巫師爆冷擒騎士
鴻海集團領軍 台股帶量站上季線
王金平盼蘇俊賓多說明政策 讓民眾了解
南縣去年8300人被裁 較前年多1倍
墨西哥歡慶主顯節 11噸重巨型麵包亮相
日日春等團體抗議 要求廢除罰娼條款
己丑牛年生肖紀念套幣1月8日起公開發售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
英政壇新星將娶西安姑娘
李光耀：星港台是中國改革開放的助力
哈瑪斯代表據傳將前往埃及 討論加薩情勢
美維州州長凱恩將任民主黨全國委員會主席
美國一婦人救孫子愛犬 跌入薄冰池塘溺斃
大陸教授為盲人發明簡易中文輸入法
NFL季後賽首輪 烏鴉27比9擊敗海豚
民調排名不佳 財長李述德：謙卑以對
NBA 東區3雄同日落難
上海白領階級捂緊荷包 路邊小店受青睞
廣東官方將赴美招聘人才
高市府春節前徵才1200人 年後上班
北京奧組委執行副主席王偉轉任北京政協
地院審扁案違法違憲？黃慶林到監院陳情
銀樓業:金價波動大 消費券買金飾只抵工資
加薩停火談判可能因美政權交接而拖延
大寮學校遷校?教部:找出空污元凶才能治本
研究：罕見少年禿 源自基因缺陷
西甲足球皇馬羅本建功 1-0擊敗維拉瓦爾
日股新年開紅盤 2個月來首度突破9000點
人事局：內閣首長橫向連繫 11日陽明山健走
男童上課常發呆 原來是癲癇小發作
桃園機場入出境電腦故障 估下午1時前修復
高市千杯百壺陶藝展 呈現明清精湛工藝
歲末新春 高雄查緝海洋污染不打烊
電腦當機 金門小三通出境改採人工驗照
曼谷酒吧大火 失蹤2新加坡人證實死亡
6日凌晨 國道3號樹林收費站增一個ETC車道
至去年12月 南韓外匯存底2012.2億美元
南市郭綜合醫院提前禁菸 員工違者罰款
菸害防制新規將上路 北市籲癮君子商家注意
英格蘭足總盃 曼聯和艾斯頓維拉晉級第四輪
支持和反對者兩樣情中 歐巴馬抵華府準備就任
民進黨促立即調降電價天然氣桶裝瓦斯價格
財長:國安基金護盤投入近600億 虧20餘億
本土社團：雙國籍立委不解職 將包圍立院
著作權法修正 擬建立ISP避風港機制
中國航太今年重點發射民生衛星
奧克蘭女網賽 詹詠然女雙開紅盤
綠營:母子死亡無人聞問 政府未聞聲救苦
百大台灣觀光特產 文山包種茶奪金獎
廣東製造洗髮水 含致癌物被禁售
北市府:照護弱勢學童 今年度為教育關懷年
協助建教生不中輟 教育部:將補助學校廠商
發展藍金產業 標檢局深層海水驗證中心啟用
NFL季後賽 老鷹高飛26-14氣走維京人
立院組團訪菲馬 爭取台灣成為東協10加4
選縣市長？民進黨：鄭弘儀無參選意願
湯姆克魯斯：山達基教派助我克服閱讀障礙
紐約「文薈教室」新年聚會介紹下學期課程
星媒指中國潛藏軍事野心 要造航母即為明證
羈押法部分違憲 法務部:儘速提出合宜修正
韓元比價效應 新台幣午盤重貶1.5角
民調墊底 尹啟銘:未來加倍努力
對美經濟復甦抱持希望 亞洲股市普遍開紅盤
曼谷中國城一大樓火災 至少造成1死47傷
北縣11商圈串連 共推年貨大街搶商機
大把吃藥 小心造成食道潰瘍
加薩衝突安理會未獲共識 潘基文表遺憾
證嚴：消費券不能看病繳學費 相當可惜
美國會領袖允諾儘速通過歐巴馬經濟振興方案
花蓮縣民春節返鄉 縣府將提供免費專車服務
洪英花投書惹爭議 立院要求司法院調查
曼谷中國城住商混合大樓大火 1人喪生
港府再向亞銀捐2億港幣 借貸給貧困國家
民主黨全國委員會主席 傳歐巴馬提凱恩接任
迎接歐巴馬就職典禮 好萊塢演藝圈慷慨解囊
夏川里美尋歌之旅 15日興大惠蓀堂開唱
加大醞釀調整政策 外地學生就讀機會增加
經長:經濟成長逾2% 是合理追求目標
投資高雄案 鴻海：承諾沒變
川震竹子大量死亡 大陸貓熊今冬難熬
廣州開往貴州大巴翻車 13人死亡
金融研訓院14日研討會 探討經濟金融展望
香港玩具展今揭幕 吸引逾2千參展商
台股收盤漲107.09點 為4698.31點
受邀訪台 大前研一將演講高市優勢與商機
台博館牛轉乾坤版印年畫特展 6日開展
流浪犬暴斃 農委會疑肇因巴基斯坦玉米
毒飼料致流浪狗暴斃 毒素成因待詳查
歐巴馬抵達華府 明將會晤國會領袖
潘基文籲加速協議停火 結束加薩暴亂局勢
報導：歐巴馬振興經濟方案將減稅3000億美元
張榮恭：參加WHA 中共應會列入對台工作
醫師:消瘦蘿蔔腿 夢幻指數愈小愈好
日官員：不容中國單方面開發東海油田
含毒狗飼料未流入市面 北縣全面回收
農委會回收有問題狗飼料 將製成有機肥
台股開紅盤 量增價揚拉長紅
琉璃珠隨海角七號熱賣 盼反攻大陸
1月台指期上漲122點 逆價差28.31點
567位台灣人在福建當個體戶
道德月刊感動讀者 92高齡老翁含淚三拜
工廠停工時數增加 高市空氣不良率創新低
入出境電腦大當機 國境安全門戶大開
張榮發道德月刊滿週年 馬達加斯加也有讀者
馬紹爾群島水災 台灣捐2萬美元助災後重建
台股開高收紅 大漲107.09點
1月電子期收漲7.35點 金融期漲8.8點
瑞信：中國今年經濟有55%機會「保八」
傳大陸將撤對台飛彈 北京學者樂觀看待
菲克拉克經濟區台商可望25年免租金
立院初審 放寬專技移民成年未婚子女居留
春節疏運 台中火車站增開151班次列車
劉翔可望99%恢復如初重返賽場
北縣短期職缺抽籤 幾家歡樂幾家愁
馮寄台：一步一腳印增進台日關係
沙國領導人呼籲巴勒斯坦派系重啟對話
立院初審通過汽機車貨物稅定額免徵
日國會今起開議 首相麻生面臨硬仗
大寮氣體中毒案 工業局：污水廠非元凶
立院初審 合作社2年未開大會得令解散
四川地震損毀公路全數搶通
南韓反對黨局部解散在國會靜坐抗議
卡達國王：以色列出兵加薩犯了戰爭罪
台股開紅盤 三大法人聯手買超59.51億
刺激消費 高市消費券加碼送百萬摸彩品
曼谷珊迪卡酒吧大火 已奪走64條人命
中國農科院院長炮轟科研經費管理不善
廣東陽江上千教師今聚集市府討薪
中國提振內需經濟政策 台商從中受益
中科二林園區簽下農業水源 確保用水無虞
紓困面板業？尹啟銘：業者未提需求
新台幣兌美元貶1.45角 收33.005元
移民署：最慢明天中午修復入出境電腦
裕隆：國民車售價及合作對象仍在評估中
主計處：去年CPI年增3.52% WPI年增5.22%
印度外長稱已向巴基斯坦提出孟買恐怖攻擊證據
央行：去年12月底外匯存底2917億美元
失聯金滿成號疑遭挾持 正航向印尼聖誕島
林鴻池籲編肺炎疫苗預算 衛生署:將設基金
外交部：關中任特使出席帛琉新總統就職
促進觀光商機 大坑風景區管理所籌備處揭牌
林志玲張震赤壁交會 2人都想演喜劇
歐巴馬今會晤國會領袖 討論經濟振興方案
教部對設助理教師立場保留 立院擇期再審
熬夜打電動熟睡 不知樓下冒濃煙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蔡英文：1/13立院休會前務必處理李慶安案
地面作戰之前 以部隊曾在模擬城鎮受訓備戰
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳敏薰卸101董座 林鴻明今起代理董事長
花蓮不孕夫妻求助人工生殖 幸運產下3胞胎
扁案北院19至21日首度開庭 年後傳吳淑珍
日本積極開發零排放汽車
宜縣府赴陸交流 擬與旺旺集團合作城市行銷
91天期國庫券得標利率0.66% 歷年新低
韓星宋允兒寫春聯 網路拍賣供網友競標
台商廟會前進上海 台灣美食週將登場
巴基斯坦：正檢視印度提交孟買案証據
不離不棄 下咽癌患者與前妻二度結婚
廣東省政府將進行機構改革
日召集國會 眾院解散問題升高政局緊張度
台鐵售票新服務 網路付款單程票享95折
雲縣農會小組長及代表選舉 1460人完成登記
南市擬自殺防治自治條例 最快明年1月實施
主計處：12月CPI年增率1.21% 物價趨緩
飼料含黃麴毒素 高雄零星流浪犬受害
結球白菜量多價跌 農糧署展開田間耕鋤
視察砲兵部隊 北韓領袖金正日再露面
垃圾車與機車擦撞 母女骨折送醫
新車掛牌大減 業者：補貼未上路恐影響買氣
經濟不景氣 嘉義縣勞資糾紛案成長73%
日本去年汽車銷售量 創34年來新低
和艦案曹興誠宣明智無罪 聯電跳空漲停
台北愛樂合唱團再登北京高唱四季紅
棒球經典賽 48人觀察名單公布
慶元宵推超大米龜 澎湖將申請世界紀錄
部會首長民調低 蘇俊賓:未有內閣改組訊息
領取消費券 中縣10至15日發放通知單
黃崇仁：力晶一天不賺錢 就一天不支薪
成大講師遭野狗追逐跌倒昏迷 防疫所緝凶
34年來最低水準 日本去年新車販賣321萬輛
北市兩筆國有精華地地上權招標 明公告
期待美國經濟復甦 歐股開盤上揚
突破氣候障礙 屏縣林明華研發熱帶藍莓種苗
NHK紅白歌唱大賽收視率高居2008年第一
主計處：今年CPI估仍正成長 無通縮跡象
台北市中低收入兒童健保補助 受理申請
韓元比價效應 新台幣收盤重貶1.45角
台灣首位紙雕藝術家李漢文紀念展 台北展示
天冷關窗疑缺氧 一家3口不適送醫
受中東衝突影響 國際油價亞洲盤交易上揚
體委會：中華奧會會歌未被擅改
經典賽 中華隊捕手較薄弱
擴大公建草案 立院經委會協商支持政院版本
疑似大寮鄉空污源 環保單位24小時監控
跨年夜故障 消保官籲台灣大哥大合理賠償
春節鐵路離島航空加班機 7日預訂
貓熊熱 平溪天燈節貓熊小提燈免費送
景氣低迷 玩具業靠品牌及創新尋出路
黃崇仁不支薪 茂德董座陳民良：不便評論
印尼總統尤多約諾領導政黨 支持率攀升
以色列地面部隊已將加薩一分為二
貿協：上半年台北專業大展報名皆滿檔
航發會挹注高鐵案 北檢不起訴處分
希望巡迴賽 林文鴻平均桿數最低
台股漲幅落後 業者：外資未大舉回流
台股漲幅落後 投顧：還有資金回流優勢
期待美國經濟復甦 亞股普遍上揚
清寒學生繳學雜費 教部鼓勵私校收消費券
消費券通知單 北市15日前送到市民手中
台金航線春節加班機7日晚上6時起受理訂位
總統：蔣經國政策對兩岸和平具歷史意義
台灣外匯存底2917億美元 創新高 世界第四
總統上任後最大規模 美洲協勝公會39人訪台
統一獅春訓 特別選秀第一指名朱尉銘報到
總統府：馬總統從不介入司法個案
宜蘭赴中行銷農產觀光 須克服挑戰拓商機
推銷單車國道 屏東縣政府出書
外資：台股先前跌得少 今反彈也小
消費券創意大賽 逾6000則點子飆創意
台股漲幅落後 投信：10號公報影響
中國今年將統一內外資企業和個人房產稅
性工作者除罪化？內政部交人權小組討論
把愛傳出去 宜蘭國中生募款助中亞貧童
當機 金門小三通1500旅客出境採人工查驗
消費券專線塞爆 經建會要求增至80席
航空燃油附加費再降 出國機票荷包又可省
朝野協商共識 立院議事網路轉播2月初上路
教部放寬僑生申請碩士班限制 逾1000人受惠
蔣經國基金會台灣小說翻譯系列 總統肯定
自由比利時報刊登馬總統追求兩岸和平專文
中市府將興建企鵝館 請北市割愛送企鵝
周錫瑋：北縣擬再釋1.5萬個短期職缺
消費券發放 副總統鼓勵消費拚經濟
拚商機 貿協編8000萬元補貼買主來台看展
沈世宏視察 潮寮國中教師哽咽陳情
特生中心復育台灣黑熊 第3代一對寶已2歲
內政部：國民年金繳款單有問題可電話洽詢
貯放空間不足 台電擬啟用新核燃料池
涉嫌恐嚇王定宇 北檢起訴黃如意等5人
5年來首度 星辦公樓與廠房租金下滑
濱崎步帶傷抵夏威夷拍寫真 透露沒男友
環保署南部超級測站 解開空污之謎
沈世宏肯定高雄縣鳳山溪整治成果
扁對羈押提抗告 認北院換法官屬違法違憲
總預算案協商 朝野初步共識歲出刪169億
物價指數下跌 實際感受物價便宜恐需半年
立院明處理李慶安解職案 藍綠動員
期待美國經濟復甦 世界股市普遍上揚
教部修訂標點符號用法 寫論文作文要小心
明年起75歲以上老人 可望免費接種肺炎疫苗
陳興照接新竹縣副縣長 影響藍軍初選選情
央行人事 外匯局長段金生退休 林孫源接任
第一個會員國 星派代表常駐東協
中國體育官員暗示 劉翔可能已過巔峰期
台灣大：斷訊賠償優於NCC規定 可專案理賠
第098003期三星彩四星彩今彩539開獎
老布希期盼次子傑布參選總統
第098002期威力彩開獎情形
無法合法狩獵 台東卑南部落明赴原民會抗議
泰國紅衫軍威脅阻礙東協高峰會
大前研一：高雄應找到清楚的定位發展
江丙坤7日率團探訪大陸台商 瞭解營運狀況
看病能否用消費券 醫院觀望診所歡迎
泰國去年12月通膨率僅0.4% 六年來新低
救助巴勒斯坦人 南韓提供30萬美元人道援助
以色列攻擊加薩 泰國穆斯林抗議
HBL裁決 卜美可田本玉各禁賽1年
汽機車貨物稅定額免徵 估102萬輛新車受惠
中國整治網路色情 點名Google等知名網站
液化石油氣漲價 經部：亞洲鄰國最低價
載32名中國船員貨船 擺脫亞丁灣海盜追逐
克服金融危機 南韓總統決成立經濟戰情室
以國防部長：部份包圍加薩市 重擊哈瑪斯
立院初審採購法 刪除限制性招標不需公告
KOC：高雄世運循例演奏奧會會歌沒有領唱
2008年台灣外匯存底 年增214億美元
南非安全部長：將嚴打涉嫌貪污的警察
第098003期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日本魚市新春拍賣 最貴鮪魚近1000萬日圓
國際油價反彈回昇 每桶逾47美元
英國12月營建業緊縮 降幅創1997年來最大
降息暨政策利多 1月歐洲投資信心低點反彈
第098002期威力彩頭獎摃龜
南韓三星電子展示全球最薄液晶電視
金融時報：以軍攻打加薩 危險賭注
被控詐領薪資案 北檢對李慶安限制出境
澳門議會通過23條國家安全法草案
史上首次 歐巴馬就職日將辦社區舞會
番禺女孩遭肢解案可能有更多受害人
如臨現場 柏林愛樂推出網路音樂會
機場電腦當機逾24小時 謝立功坐鎮指揮
台中港首批水果直航廈門 中午啟航
扁再押是政府介入司法? 新聞局駁國外媒體
讀者/台大醫院都管不好 林芳郁如何再去管理榮總?
新加坡製造業 連續第四個月萎縮
提出喪失美國籍證明 李慶安:不超過1/31
美汽車銷售大崩盤 1992年來最低點
蕭副總統:MIT學術訓練模式 可啟發高教思維
美味又健康 中山醫大推多醣體養生年菜
跟隨太空人一起登陸六號星球 奔馳藝術宇宙的不平凡
席德威友誼學校 美第一家庭最愛
馬總統：改善兩岸關係 美國政界肯定
推銷赴台遊 台灣縣市長在北京做宣傳
只漲不跌! 消基會:天然氣應降26% 電價28%
奉天宮媽祖食衣住行展 看兩岸文化差異
雙重國籍案 李慶安改列貪污被告
搶救台商 江丙坤出馬撩落去!
李慶安雙重國籍案 立院國是論壇焦點
雪中送炭 蕭家旗感謝業者捐百床棉被
加薩衝突升高 安理會束手無策
當心禍不單行 求職陷阱多
車市度小月 豐田汽車2-3月日本廠停產11天
金融危機 北京7成市民受波及
弱帥帶庸兵? 台灣競爭力論壇建議換閣揆
李慶安不解職 民進黨縣市主委倡包圍立院
台股交投升溫 法人買超64.41億元
「鳥巢」維護費高 當局急著求售
企業盈虧互抵延長至10年 6萬家受惠
景氣雖不佳 台酒紅麴養生薄餅熱銷
南科景氣差 週邊房地產"很冷"
李慶安案涉政治與法律 後續處理爭議仍多
中華網龍首款戀愛養成大作《女神Online》1月10日啟動萬人公測
德6歲和7歲小情侶 私奔非洲結連理未遂
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
營收下滑 紐約時報開始在頭版刊登廣告
企管顧問：2009年投資絕不可忽視政治風險
美國第一貓「印蒂亞」過世 享年18歲
印度法令嚇阻無力 強酸攻擊案件增加
布希：加薩停火條件為哈瑪斯不再能攻擊以國
以軍與哈瑪斯爆發首次激戰 50名巴人喪生
寄望美國經濟好轉 歐股收小紅
歐洲央行副總裁：歐元區景氣最快下半年復甦
據稱歐巴馬遴選潘內達和布萊爾出掌情報業務
歐巴馬會晤國會領袖 籲請儘速通過振興方案
油國組織將召開特別會議 國際油價勁揚
歐巴馬提7750億美元振興案 籲果斷處理危機
巴黎股市小漲10.23點
歐盟籲以開放通道 保護人道援助車隊安全
歐巴馬女兒開始在華府上學
義籲加薩地區立即停火 批哈瑪斯破壞和平
新春開市買氣不振 美股收黑
義大利去年通膨率3.3% 創12年新高
加薩戰火升高 以色列取消所有足球賽
2008美車市 15年來最慘澹 2009更不樂觀
傳前白宮幕僚長潘內達將出任中情局長
紅十字會：加薩傷者因無法救援而步向死亡
攻擊加薩用白磷彈？以色列軍方否認
襲擊以色列 伊朗學生慨捐軀為人肉炸彈
歐巴馬關切加薩情勢 強調不插手布希政府談判
寒流低溫下修 11日中部以北下探6度
鑄鉛行動花多少？ 台幣200餘億恐不夠
潘基文晤阿盟外長 籲安理會速就爭端作決議
黎巴嫩撇清 絕不捲入加薩戰事
卡達網球公開賽 羅迪克輕鬆闖過第一關
世界各國關切加薩人道危機 以色列堅拒停火
約翰屈伏塔之子死於癲癇發作
經濟衰退衝擊 通用去年銷售創49年新低
台股開盤上漲21.23點 為4719.54點
美商用建造活動意外成長 營建開支優於預期
以拒36加人撤離加薩 加外交部表示憂慮
加研究：阿茲海默症不僅限於老年人
中國鼓勵利用出口信用保險規避收匯風險
中國財長：2009年實行結構性減稅政策
2008年45家巴西公司市值蒸發逾80%
奧克蘭女網賽 詹詠然首輪敗北
2009年被視為中國「群體性事件高發年」
經濟衰退衝擊百老匯 10幾齣劇元月下檔
黑暗騎士等片獲美製片人公會提名最佳影片
尋求加薩停火 石油禁運手段未獲響應
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
沙柯吉中東行 難尋和平路徑
台灣福建金融業加強合作意願強烈
以色列否認趕在布希卸任前 加緊攻打哈瑪斯
克紹箕裘 克拉夫可能出任德比郡足隊教練
廣東省長黃華華脫稿批評舖張浪費
黃芳彥轉污點證人？特偵組否認
陸媒：海盜集中5地區均為中國海運要道
平盤上下震盪 表現相對亞股疲弱
新年才開始 桃園街頭聞到濃濃選舉味
廣東港澳建都會圈 納入中國國家發展戰略
移民署入出境電腦 完全恢復仍需48小時
中國衛生部長陳竺獲國際期刊評選科學人物
扁家洗錢案 特偵組再傳林文淵說明
中央氣象局氣象報告
結合通路商提供節能燈具 北市將推優惠方案
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
約翰屈伏塔之子遺體解剖 死因為癲癇發作
蘋果左伯斯接受荷爾蒙失調治療 仍掌CEO大權
明尼蘇達州參議員選舉終於出爐 民主黨勝出
扶助受虐兒童無怨無悔 郭明珠揚名國外
法國猶太教堂遭縱火攻擊 幸無人傷亡
春節長達9天 慢性病患者可提前領藥
公安維護 港媒：中國貪官奸商進入蜜月期
星四伊斯蘭組織發表聲明譴責以色列
廣東春節台灣遊吸引超過2千人報名
傳中國擬設石油穩定基金 溫家寶批示研究
英超足球 米得堡通知托登罕不出售唐寧
大陸專家：中國2009年股市持穩
中國房產稅合併 房市限外令鬆綁
美學者：加薩對以色列是進退兩難問題
防氣體外洩 楊秋興建議工廠設自動警報器
處理容量不足？大發污水處理廠否認
入出境電腦故障 移民署：非人為疏失
南韓決定開鑿京仁大運河
推赴台遊 中國旅遊局成立台港澳旅遊事務司
加薩以軍誤打自己人 3死24傷
報導工人示威 臨汾電視台4編輯記者停職
立委雙重國籍案 立院決議交付黨團協商
布希將頒總統獎章給三外國領袖
消費券商機無限 嫁娶搬家清潔業強強滾
集邦:減產效應 DRAM與Flash現貨價續漲
國際油價跌 中美俄掀能源戰
蔡英文：應修法避免元首有他國永久居留權
人生如戲？罪惡之城演員戲外涉嫌勒索被捕
李慶安解職案 王金平：立院只能依法處理
嘉義監獄傳貪瀆弊案 雄檢搜索調查
歐巴馬預期振興方案就職兩週後通過
重返GOOD TV 梁文音演唱淚流滿面
台糖年終獎金4.14個月 8年來最優
扁再次羈押 律師遞交抗告補充理由狀
蘇俊賓：愛心企業不裁員 近期推鼓勵措施
農曆年將至 婦聯會美東分會寒冬送暖
大前研一：高雄港內港應發展休憩觀光
台灣燈會20週年 小提燈星光牛亮相
珠寶送人疑違反保釋 檢方要求收押馬多夫
搶救苗栗古窯 盼勿讓古窯變苦窯
加薩衝突升高 紐時專欄：以色列勝算大
中國最具文化底蘊城市前3名 北京西安上海
搶消費券商機 北市推三千寵愛在台北方案
澎湖春節機位 明天第2波電話訂位
今年5成企業擬徵才 業務行銷人力需求高
外交部：金滿成號台籍船員遭漁工推落海
消基會:跨年夜斷訊 台灣大賠償須加重比例
扁放封遭拍攝 北縣府：北所有遷移必要
李慶安雙國籍案 民進黨團籲朝野立即協商
星媒：中國內部對民主人權價值觀尚在辯論中
美元走強 新台幣兌美元中午貶3.9分
美國副總統當選人拜登 本週走訪西南亞
陽明訂造安明輪發明輪 命名交船
日本將全面調查海底資源進行開採
檢肅流氓條例違憲 立院通過廢止
傷失業者的心 日官員又為失言致歉
印度航空解雇體重過重女空服員引發訴訟
2009台灣燈會移師宜蘭 台灣水牛主燈亮相
金滿成號印尼攔截 台籍船員家屬前往了解
下游訂單增溫 紡織原料廠過年不停工
亞協：台日第16次漁業會談 2月台北召開
台日航空諮商會議 亞協：可望增定期航班
日策略大師大前研一遊高雄港 訪中鋼公司
台股收盤漲28.95點 為4727.26點
吳育昇：農曆年前將有整頓治安特別舉措
菸害防制新法霧煞煞？華文戒菸網線上諮詢
便利身心障礙團體 政府採購網闢優先採購專區
大學師生扮現代農夫 飽滿青翠大豐收
嘉義監獄傳貪瀆弊案 情治人員：不意外
傳遭竊取 俄減少經烏克蘭輸往歐洲天然氣
不理參院拒絕 柏里斯動身赴華府報到
王如玄：勞工紓困貸款利率降為1.92％
廣播開放 業者憂市場亂籌備者卻信心十足
圍城行動受傷 翁金珠狀告總統與劉揆
18%優存一年補貼800億利息？ 銓敘部不評論
東沙空氣品質監測站啟用 納入環署監測網
豐田再減產 未來兩個月停工11天
關切企業裁員 黃敏惠：要求同仁主動關懷
玩笑話引爭議 鄭瑞城：毛高文不介意
原民團體要求章仁香下台 薛香川接受陳情
藍營：2月1日前處理李慶安案沒正當性
勘查白虎欄舍 廣州湘江代表9日抵高
原住民抗議原民會背棄原基法 致權利遭剝奪
重返4700 上檔賣壓有待消化
消費券專線塞車 經建會每日列十大問答
歐巴馬推銷經濟方案 兩黨既肯定又憂慮
基金投資失利 台鹽年終2個月創民營化新低
開高收小紅 小漲28.95點
菸害防制法新規 彰縣模擬稽查合格率73%
立院本會期最後院會 總預算案列首案
竹南陳氏兄弟遵母命 捐白米濟貧近30載
金管會修法 強化信託業內控
貪便宜因小失大 婦人疑被密醫植他人牙
刺激運量 高市府：輕軌公車5月上路
霍普曼杯網賽 斯洛伐克扳倒衛冕隊美國
港旅發局擬利用三通優惠吸引台灣人來港
謝承餘獲數學國際城市賽銀牌 黃敏惠表揚
景氣寒冬 高雄職訓班報名激增僧多粥少
德國執政聯盟同意500億歐元刺激經濟方案
1月台指期收漲37點 逆價差21.26點
高金素梅:原民會背離原基法 要求撤換主委
原民團體抗議背棄原基法 原民會:指控不實
協助企業紓困 嘉縣工策會設即時服務台
湖北發生重大殺人案 8人遇害
太陽能熱水器北冷南夯 擁半壁江山
安徽長豐縣賓館火災 4名縣領導1死3傷
北京村官侵吞京津城鐵建設款被起訴
綜所稅繳款書自行列印 2萬元以下超商可繳
捷運南港站通車 市長信箱反映設計欠佳
公務員身障特考錄取分配 人事局網站公布
搶攻消費券 台糖量販店推先消費後付券
1月電子期收漲0.25點 金融期跌5點
福建計劃引進千名台灣退休IT人才
手機撥1999話費不合理 議員要求NCC介入
立院三讀 未滿15歲上課時間禁入電子遊戲場
北縣府搶消費券商機 祭出百兩黃金摸彩
台大醫院火災殷鑑 中國附醫通過消防安檢
上海赴台旅遊價格可望跌破人民幣3000元
俄羅斯為委國總統查維斯打造專機
中國艦艇抵達索馬利亞海域 開始護航
日本計程車司機頻遭攻擊 兩人被砍身亡
台東卑南族大獵祭 傳統年祭裡最重要一環
前eBay執行長考慮競選加州州長
標檢局：市售電磁爐檢測結果均合格
男子職撞總冠軍賽 明桃園台茂登場
北市獎勵民間投資自治條例延長1年
新台幣兌美元貶4.9分 收33.054元
調降勞工紓困貸款利率 綠營：民進黨先提
嘉義冬令防飢食堂 新面孔街友增加
捍衛狩獵權 卑南族大獵祭具多層意義
FBI計劃大量引進各類專才 填補重要反恐職缺
拉美國家去年對中國產品貿易救濟調查17起
希望高球巡迴賽 林文鴻登獎金王寶座
景氣低迷 菲教會信眾增加奉獻金卻減少
蕭泰然獲行政院文化獎 感念美國老太太提醒
加薩衝突升高 洛杉磯市長支持以色列
監測濕地生態 濕盟將標放洲仔生物
北南搶消費券商機 祭黃金百兩強強滾
2009台北年貨大街 9日點燈16日開幕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
聯合勸募協會為身心障礙者募款起跑
香港廉署拘捕富邦銀行旗下多人涉騙貸款
政府錯誤致溢繳稅款者 退稅無時效限制
延續新年漲勢 歐股開盤上揚
景氣寒冬 職訓不分學歷年資
因應假指紋闖關事件 日海關加強入境審查
工研院先導性研究 確定音樂確能紓壓
紅葉盃青少棒國際邀請賽 高縣忠孝隊奪冠
以六星級宿舍號召 馬祖高中跨海招生
軍方大力清剿 菲武裝叛亂勢力削弱
搶食消費券 業者邀南投旅遊及美食
中國政府再度呼籲以巴兩國立即停火
韓國中學生訪台 最想遊故宮雪隧嚐海鮮
檢肅流氓條例廢除 治安機關:治安無空窗期
海大副校長捐贈航管系館當告別教職禮物
米價揚 農糧署：5月前力守每公斤40元水平
資訊月台南區特展 8日台南世貿揭幕
搶搭消費券列車 業者邀民眾到南投旅遊圍爐
文武茶鳳山店開幕 何琨章義賣助弱勢
消費券搭配貓熊熱 北市推貓熊VIP門票抽獎
機場電腦當機事件 政院促做好危機處理
北京發現1人疑似死於禽流感
北京出現H5N1人類禽流感 台灣接獲通報
美元走強 新台幣兌美元收貶4.9分
南投縣府開拓香港觀光客源 中央頒匾肯定
台日漁業會談將舉行 漁民最關切能否捕到魚
楊秋興:若空氣品質無虞 潮寮師生返校上課
拒成斃業生 台大生籲加強輔導青年就業
三度空間立體電視：國際消費電子展焦點
少油少鹽飲酒適量 保護腸胃好過年
胡六點談話 馬總統首度正面回應
稱行李內有炸彈 搭機婦人被送警偵辦
苗栗立委補選 民進黨由主席決定提名與否
三義茶花正嬌艷 10日起展富貴
勞工紓困貸款 申請期限延至20日
關懷弱勢 北市議員要教局降低特教師生比
中國宣布未來3年將興建10大水利工程
花蓮衛生局抽驗春節食品 7件不合格
負面新聞不斷 楊宗緯曾想自殺
中縣快樂消費摸彩活動 獎品再加碼
去年二期稻作減產 花蓮農會收購價將調漲
港府：全力配合北京對台政策
貧農子弟變發明家 柯明道發明專利百餘件
當機36小時 入出境電腦下午5時恢復正常
健康迎接新年 台北縣醫提供消費券健檢
商業法三讀 商業名稱將僅審查是否同名
台日漁業會談將召開 聯合號案檢方他案處理
刺激房市 范良?蛂G擬建全台平價住宅專區
點痣改運美白迎新 注意品質小心傷身
搶消費券商機 北縣花大錢與北市抗衡
劉揆：科學教育政策 須兼顧菁英與全民
立院三讀開發型不動產納不動產證券化標的
消費券十大問題網路看 不怕專線忙線
糧價上揚 嘉縣農業處：農民未因此受惠
華航接手遠航帛琉航權 23日起每週4班
富邦財務事件 富邦金：稽核可疑主動提報
國際毒梟饒和復出製毒 高雄落網
高雄市調處破安毒工廠 逮捕70歲國際毒犯
上海官員以自殺證明未捲入陳良宇社保案
台日漁業談判 地方漁會盼獲共識但配套完善
漁業署：尋獲金滿成號漁船 未見台籍幹部
外勞配額申請減1/3 工業局盼放寬引進期限
農糧署:一期作收穫前 持續釋公糧穩定米價
勞工10大死因 心臟疾病晉升為第3名
花東花海季登場 觀光局到高市行銷
屏縣長黨內初選 立委廖婉汝擬參選到底
威力彩加碼2億 頭彩上看5.5億元
不動產證券化條例修正 金管會:將調整子法
調查指港商對今年景氣信心跌幅全球最大
寒冬送暖 陳菊致贈基層清潔隊員新外套
環保署澄清 未強制實施自費購買免洗筷
一年來首例 越南女童証實感染H5N1禽流感
SBL轉播權利金未談定 金酒成軍暫喊停
鬆綁陸資購屋 房仲：新血注入對房市有助
澎湖運消費券到各離島 將協調警力戒護
俄羅斯對奧地利天然氣供應量降至10%
金門入出境電腦恢復正常 查驗官員鬆口氣
李小龍香港故居將改建成紀念館
夏菜冬種 雲林縣農業開啟新境界
台糖主打有機米市場 短期無漲價計畫
俄羅斯對匈牙利天然氣供應量降至20%
李明亮等當事人回首SARS 秘辛大公開
工商建研會見劉揆 盼政府助兩岸產業合作
港廉署拘捕富邦員工13人 涉騙5千萬元貸款
全球限量典藏悠遊卡牛年生肖套卡 11日開賣
監委調查國務機要費 首度約詢陳水扁
HVL 新民高中女排為護髮打出好成績
普及金融知識 金管會建置專屬網站
蒙藏會：滯台藏民遷往龜山閒置成衣廠暫居
以攻打加薩 泰穆斯林連兩天抗議
全球科技業爆裁員潮 上海逆勢操作搶人才
同一工作裁本勞留外勞 勞委會：檢舉就查
關懷送暖 北市社會局春節補助弱勢800多萬
教部首度試辦升高中免試入學 弱勢受惠
撤回預算 總統府將廢有給職資政國策顧問
量販白米每公斤最低30元 過年後漲1至2成
日立慈善盃女子高球賽 募款300萬提前達成
腸病毒疫苗研發 預計3年後臨床試驗
時間帶難喬 兩岸春節加班機上海航班將縮減
陸資投資不動產 陸委會:需大陸政策互動
生活壓力大 紓壓音樂出版
蔡英文晤縣市主委 籲勿因挺扁反扁而分裂
俄羅斯供應羅馬尼亞天然氣量再度驟降
布萊爾：加薩立即停火 可有條件達成
黃越綏拜會蔡英文 表態願選台北縣長
大發空污案 沈世宏：增派護士與經費支援
侮辱君主政體 泰國2300個網站遭封鎖
通緝犯王國代小三通回金門投案
證交稅率減半案 國民黨團：這會期不會過
高雄嘉義監獄藥品採購弊案 雄檢搜索調查
央行：荷銀房貸換約比率低 荷銀：已改善
當機36小時 廖了以：無列管人士入出境
白米漲破40元 高縣良質米有機米波動不大
北韓大幅改組內閣 聚焦改善經濟
第098004期今彩539及3星4星彩開獎結果
景氣不佳 國民黨今年尾牙停辦
燃料價回落 菲去年平均通膨率放緩至9.3%
第098002期大樂透49樂合彩開獎結果
瑞銀：台灣第3季GDP估由負轉正 全年0.8%
專家:中國海軍遠洋護航 數千年未有之舉
農曆新年後新加坡將有更多人遭裁員
南美洲大驚奇 厄瓜多發現獨特粉紅陸鬣蜥
用愛相挺作公益 超商籲零錢捐助聯合勸募
葛萊儀：歐巴馬將致力創造中美台正和關係
延續新年樂觀情緒 亞洲股市大多上揚
經長：經貿特區以兩岸分工全球運籌為主軸
以色列軍方：加薩火箭深入以色列境內45公里
香港富邦財務事件 金管會：儘速了解情況
2008年英國房價大跌15.9% 歷來最大年跌幅
俄削減天然氣供應 歐盟直斥無法接受
DRAM整合計畫 經部:若將茂德算進去會加分
呂學錦：苦日子還沒過完 本業投資不會少
紅衫軍反對 泰總理有信心二月辦東協峰會
新台幣隔夜拆款平均利率0.477% 再創新低
布萊爾：加薩迅速停火關鍵 關閉走私地道
疾管局：1北京19歲女性染H5N1禽流感死亡
移民署：入出境電腦修復 暫查無人為疏失
陳致中再提陳報狀 詳細交代海外資產內容
第098002期大樂透 頭獎1注中獎
以色列：哈瑪斯火箭可持續攻擊以色列數週
歐元區2008年12月CPI年增1.6% 兩年來最低
德商警告俄羅斯天然氣供應恐中斷
第098004期今彩539及 3星 4星彩派彩結果
苗縣小貨車翻覆山下 2乘客重傷送醫
東中歐天然氣供應吃緊 適逢冷鋒來襲
劉兆玄：法令不會讓政府無限舉債
俄羅斯停供天然氣 保加利亞等四國供氣中斷
大前研一：金融海嘯最差時候尚未到來
天然氣齟齬殃及歐洲 俄國與烏克蘭相互指責
國際危機組織：去年12月台海情況獲改善
春節後收入減少 中國員工消費意願更低
英國服務業急縮 房價跌幅17年來最大
各國降息 2009年黃金波段走勢第8年看漲
苗栗南庄小貨車墜谷 2人重傷昏迷
傳派提特拒絕洋基降薪合約 重返之路難了
俄羅斯烏克蘭天然氣爭議 凸顯歐盟依賴度
劉揆：企業獲銀行相挺 應承諾時限不裁員
加薩平民傷亡激增 紅十字會憂爆發人道危機
台灣工銀證券案 負責人林慶祥500萬元交保
諾貝爾和平獎得主 東帝汶總理霍塔11日訪泰
保時捷收購福斯 福斯股價大漲
澳洲研究：每天到戶外 有助兒童視力
行銷精緻旅遊 中部四首長齊往澳門跑
江丙坤明晤陳雲林 商談台商困境
沒有嫌隙怨懟? 扁聲請法官迴避案駁回
企業不裁員 金管會要求銀行方便融資
全球創新指數排名 130國之中台灣第16
飛羚之後 裕隆再度自創品牌納智捷
金管會：10號公報不考慮喊停
威力彩1月8日單期加碼2億元 頭彩獎金上看5.5億元
宏達電97年自結稅後EPS 38.03元
晶片金融卡消費購物 有多少用多少聰明理財Smart Pay
台茂購物中心「消費券聰明消費送禮券」活動1/18同步開始
台茂購物中心08年業績人潮逆勢成長3.6% 「牛轉乾坤 轉轉運迎新春」開跑
以色列攻擊加薩三學校 至少45避難民眾喪生
2008全球媒體因公殉職 超過百名
蘋果iTunes4月前全面提供無盜拷保護歌曲
投資失利 德第五大富豪臥軌自殺
飛羚之後 裕隆再度自創品牌納智捷
美國務院重申 李慶安美籍案已結
城仲模：李鼓勵適當人選籌組第三勢力
沒有嫌隙怨懟? 扁聲請迴避案駁回
全力協調加薩停火 萊斯親赴聯合國總部
周錫瑋：北縣將成立5所全英語體驗學校
高雄世運場館太陽能發電 每度1.7元售台電
江丙坤赴大陸 瞭解台商經營現況並提建言
返鄉訂票難 花蓮人盼台鐵提升東部運能
網路民調 逾4成2民眾誤將王清峰當司法院長
中部4縣市首長 赴港澳展開都市行銷
愛心企業勞保補貼 王如玄盼全額補貼勞工
澎湖高麗菜又大又甜 目前正是盛產期
玉山投捕訓練營登場 王建民盼有好表現
要李慶安走 國民黨在顧忌什麼？
6兆補貼18％？ 張哲琛為幕僚口誤致歉
兩岸政治協商 國台辦：條件具備下推動
博弈條款 王金平：12日院會一定表決
行政院組織改造 研考會：民國100年上路
一家6口自殺獲救 陳姓夫婦:不會重蹈覆轍
高院駁回不得再抗告 扁註定在土城過年
漢翔預算解凍 附帶嚴禁業外投資
淘汰不佳公務員 立委要求半年內修法
科學園區管理費 今年將減半徵收
林芳郁掌榮總 醫界反對派登報反彈
李慶安案 國民黨團籲綠營理性看待
俄羅斯停供天然氣 中東歐17國受創深
寵物飼料無處驗 北市將訂辦法規範成份
看護員蔡戴秀蝦 免費照顧家境貧寒病患
洗澡比乘車還危險1.6倍？
讀者/台大醫院都管不好 林芳郁如何再去管理榮總?(二)
中國取締網路色情 點名19家網站
央行緊急宣佈 8日起降息2碼
中國傳禽流感死亡病例 台灣加強檢疫
消費券18日發放 全國設14202個發放所
誰在護航李慶安? 蔡英文：立院迴避問題
抗告、迴避案雙輸 扁律師將提釋憲
吳伯雄:我給李慶安到1/31日時間
台北捷運98至104年 一年一路線通車完工
股市嚴重失利 德國富豪梅克勒臥軌自殺
各擁其主 法政府擔憂以巴衝突轉移法領土
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本首相終承認 二戰戰俘曾為家族公司挖煤
英國公立醫院醫療疏失致死案 2年增加60%
俄烏爭議影響 匈牙利天然氣供應中斷
俄切斷對烏天然氣 義大利供應量遽降90%
歐盟不滿天然氣供應減少 籲俄烏解決糾紛
俄烏爭議延燒 法國天然氣供應量降70%
柏里斯到國會報到 但不得其門而入
柏里斯參院報到 遞補歐巴馬議員遺缺遭拒
加薩戰事延燒 比利時加強保護猶太人
巴黎股市小漲36.30點
美房市製造業數據皆不佳 僅服務業現轉機
藏人流亡印度 地方政府頭痛
兩位母親的眼淚 以巴衝突的縮影
期待經濟復甦 華爾街股市小幅上揚
皮克斯動畫創辦人將獲頒奧斯卡特別獎
兩岸關係改善 呂慶龍盼台灣能參與WHA
以色列：遭攻擊聯合國學校可能曾發射迫擊砲
歐巴馬：復甦經濟擴大支出 1兆赤字可期
加薩戰火老百姓何辜 以色列開放人道走廊
抗議進攻加薩 委內瑞拉驅逐以色列大使
火箭一小時餘來襲兩次 以居民：算少啦
加薩情勢複雜 潘基文擬下週赴中東斡旋
凍僵了 英政府將撥款助老弱民眾度寒冬
彩券印製不良 加安大略省中獎人空歡喜
巴西聖保羅市戶外氣溫因地而異
寄望紓困計劃 科技股領漲美股普遍上揚
台股開盤上漲53.18點 為4780.44點
今大雨特報 冷氣團明傍晚到 週末下探6度
邱正雄:鼓勵愛心企業 本週提補助方案
蓋達二號頭子促穆斯林攻擊以色列與西方目標
上海確定春節鞭炮禁放區域 機場首度列入
青海制定標準以保護「活化石」藏獒
聯準會公布降息會議紀錄 憂經濟持續疲弱
清奈網賽 頭號種子戴維登柯輕鬆闖進第二輪
台灣推觀光到北京 陳雪生為馬祖觀光促銷
台股漲美元弱 新台幣兌美元盤初走升
影星派屈克史威茲力抗癌魔 駁斥病危傳聞
歲末年終 嘉市10團體辦冬令救濟
外資去年12月轉淨匯入7.46億美元
卡達網賽納達爾摘今年首勝 費德瑞莫瑞晉級
士官搬運砲彈被炸傷 幸無生命危險
景氣差 南縣低收入戶圍爐善款缺一半
電子營建領軍 台股挑戰4800點
AC米蘭擊敗漢堡 貝克漢首次穿米蘭球衣亮相
有關部門調查借展貓熊疑在深圳遭虐案
新年伊始中國各地訪民便湧向北京伸冤
因應不景氣 加工區推產業群聚提升競爭力
駁斥對中東衝突噤聲 歐巴馬上任後再表態
中國大陸股市有效賬戶突破1億戶
感受台灣過年氣氛 慈濟將邀外籍配偶圍爐
彰化縣休耕農田成花田 吸引遊客觀賞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
諷刺官員報喜不報憂 汪洋不失強勢本色
廣東禁官員收送紅包 違禁者上黑名單
中國南方出現大範圍雨雪 湖南發暴雪預警
俄羅斯「氣」結烏克蘭 整個歐洲跟著打寒噤
IMF總裁：南韓不會再現1997外匯危機
美職場最佳工作多與數學有關
抗議入侵加薩 委內瑞拉驅逐以色列大使
開發柳丁精油 南華大學師生指導農民DIY
鼓勵補助愛心企業 政院：不限定大型企業
威脅辜仲諒勿回台？蘇貞昌：絕無此事
防止春運災難重演 廣東嚴陣以待
金融風暴衝擊 曼哈坦房價鬆動下滑
農委會:力控米價40元內 庫存仍有30萬公噸
歐陸冰天雪地 寒流造成至少10人凍死
學者：美財經官員評中國有其背後用意
土耳其觀眾示威干擾 以色列籃球隊退賽
野村證券：日股最大負因為麻生政府
HD90字頭假鈔流入廣東 驗鈔機無法辨識
入出境電腦當機36小時 近4萬筆資料待補登
陽明海運新造發明輪 首航高雄港
防範禽流感 金門小三通持續監測旅客體溫
追緝洗劫醉客犯罪集團 警方再逮1嫌
陳水扁羈押案 高院駁回扁抗告
承諾不裁員 中小企協：融資需充裕
南市發現鳳凰木之母擺烏龍 老樹早死亡移除
槍殺大埔之虎父子 賴忠依殺人罪嫌起訴
杜絕作弊 世新大學推誠實考試文化運動
政府擬鬆綁陸資救房市 營建股大漲
多種中國製產品在美再遭回收 台灣品牌在列
國際毒梟饒和落網 遭羈押
嘉義深山特遣巡護隊 山林守護尖兵
美國房產大亨舉槍自盡 疑與金融風暴有關
祈福卡受歡迎 日管處代花東外島民眾集章
落實鼓勵愛心企業 經建會向日韓取經
廣東檢察院規定不可隨意扣押企業老總
中國東海艦隊據報換裝新機強化攻擊能力
高中職學生吸菸率下降 女生抽菸呈增加趨勢
卜睿哲任AIT台北辦事處長？AIT：不評論
協助貧病交迫病患 中國附醫員工伸援手
MLB 重砲手泰謝拉首披洋基戰袍公開亮相
為六輕擴廠賭政治生命？副總統辦公室澄清
國台辦宣佈大陸台商可向台辦申請貸款
柯文哲拒發簽證案 國台辦：同意他來大陸
37名台灣建築師獲大陸一級註冊建築師資格
出口商拋匯 新台幣中午勁升1.14角
Google地圖證實中國海南建大型地下機庫
布希歐巴馬將與柯林頓等美國前總統共進午餐
長虹伊邦建案廣告不實 公平會處120萬罰鍰
惠譽對菲信用評級維持穩定評估
中日副部長級戰略對話在即 油田問題受關注
推廣台灣美食 僑委會將辦海外僑商研習班
山東煙台市逾1千工人今堵路示威
阿富汗少女遭家人開膛剖肚取出強暴受孕胎兒
台股收盤漲62.58點 為4789.84點
埔基成立中醫科 提供中西整合醫療服務
李慶安案 王金平：等待協商
扣勞工老年給付清償紓困貸款 黃淑英反對
星媒：互釋善意將讓兩岸關係良性循環
落實環保 世運場館2座生態池可滯洪
報導：歐巴馬屬意CNN醫藥記者出任公衛局長
國際股市續彈 台股再創波段高點
習近平10日抵達澳門訪問2天
北縣新店2起車禍 1死2傷
世衛專家調查菲國豬隻感染伊波拉病毒
價量俱揚 台股收盤上漲62.58點
大客車新法規上路 租車宜注意安全標章
英國協會杯足賽 托登漢向衛冕邁進一大步
美律師：國務院仍在審理李慶安喪失國籍案
李慶安雙重國籍案 北市議員發起罷免連署
移民署:外籍配偶消費券 今起寄發通知單
1月台指期收漲48點 逆價差37.84點
台籍採石場經理在菲被殺
穩定米價市場 日本做法可借鏡
1月電子期收漲1.85點 金融期漲2.8點
白米飆漲 稻農未蒙利
雙胞胎兄弟聚眾行兇手段殘忍 刑事局逮9嫌
比照勞工紓困 民進黨團促降學生貸款利率
李慶安雙重國籍案 吳伯雄籲立院依法行政
不再獲利了結 金融風暴讓若干富商自殺了結
聯準會會議紀錄 明年經濟繼續萎縮後年復甦
美國副國務卿尼格羅龐提今訪問中國
足球富豪排行出爐 曼城隊新老板排第一
台鐵高鐵春節車票開賣 上午訂走40萬張
國王杯足賽 梅西獨進三球助巴塞隆納勝出
發放消費券 台中市設537個發放所
世賢路與高鐵大道路口 嘉義市最危險路口
江丙坤抵深圳 盼兩會共同協助台商
南韓產汽車去年內銷與出口均減少
春節馬祖航線尚有空位 立榮暫無加班機規劃
委國石油公司停供美國清寒家庭取暖燃油
鼓勵企業不裁員 金管會:推動融資優惠專案
鬆綁陸資買不動產 顏炳立:下半年效益顯現
單車遠征紐西蘭 台體大助弱勢孩子圓夢
立院初審 勞工工作10年滿60歲可自願退休
台股擴量攻堅 三大法人買超60.23億元
經費不足 加州洛杉磯聯合學區考慮裁減教員
不畏金融海嘯 澎湖房價逆勢上漲
大陸製「台北故宮」殺青 日內央視播出
周董1月18日長尾巴 邀約各地歌迷同樂
標普報告 2008年全球股市大失血17兆美元
勞委會:1成7大企業無薪假 20萬人受影響
金門縣公布消費券發放地點 8萬4477人受惠
李慶安：美國務院指公民身分審查案未結束
袁健生出席波多黎各總督就職典禮備受禮遇
詐騙翻新 民眾撥電話確認反落入詐騙陷阱
南韓國產電影觀眾比例下降
烏克蘭：俄已停止取道烏境運送天然氣至歐洲
新台幣兌美元升7.4分 收32.980元
台北年貨大街9日試賣 好康抽獎頭獎30萬
央行下午4時45分緊急召開記者會
日決定成立小組制訂海盜對策新法向國會提出
台日漁業會談 學者:擱置主權是務實作法
內政部再度模擬發消費券 盼18日發券成功
瞻仰曹謹功績 河南沁陽鄉親參訪曹公廟
烏克蘭總統要求俄國立即恢復對歐洲供氣
5萬人搶131職缺 移民署招考僅0.26%錄取率
福建今年全面開通港口對台雙向航線
去年12月進出口負成長逾4成 歷年最大減幅
奧克蘭女網賽 詹詠然女雙搶進4強
搶攻消費券 高雄旅展量身打造套裝行程
福建寧德辦首屆閩台農副產品交易會
消費券專線接通率95% 發放日前後諮詢高峰
高雄大學學生研發色情影片過濾程式
合約糾紛將開庭 楊宗緯：非常非常樂觀
消費券強力宣導啟動 經建會明辦說明會
奧地利：俄羅斯對奧天然氣供應已中斷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台北愛樂合唱團唱原鄉歌謠 排灣族指揮詮釋
俄對羅馬尼亞供氣已全面中斷
江丙坤陳雲林會面 談兩岸金融監理機制
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
重利貸款亞歷山大 玫瑰唱片負責人遭判5月
國台辦發言人提兩岸制度化協商16字精神
建設業者獻愛心 家扶中心小朋友提前過年
因應失業各項協助 桃縣府春節期間待命
建3D IC關鍵技術 經部：邀外商設研發中心
陸戰隊士官長遭炸傷 疑靜電引發爆炸
國民黨展出史料 毛澤東任黨工薪資曝光
高雄小帆船的家照顧弱勢學童課後輔導
檢方:有人要辜仲諒勿返台 但辜未提蘇貞昌
全台首學孔廟老榕染褐根病 南市搶救大作戰
國台辦：希望民進黨積極回應胡錦濤講話
國台辦：積極支持有條件企業到台灣投資
嘉市玉山國中教學大樓下陷 教育次長:補強
過年應景 農糧署網站開放海梨柑網路團購
寄羊睪丸給郝龍斌 男子二審獲判無罪定讞
高市2009世運 專家促全方位行銷
洲際貨櫃中心第2期計畫 高港局：應及早做
國台辦：台船如需護航可經兩會管道提出
美鋁公司宣布裁員1萬3500人 減產18%
消費券怎麼用？ 副總統：要回家鄉消費
人權團體：86名連署08憲章人士遭官方騷擾
貓羅溪沙雕展17日登場 林明溱盼帶來商機
日調查：假冒日產農水產品在台市面猖獗
新年伊始諸事不順 梁靜茹嘆無辜
中信插旗兆豐金上層指示？蔡英文否認
看韓劇吸收詐騙經驗 情侶檔詐得6700多萬
下週立院休會 茂德紓困案恐不及過關
台北年貨大街1/9開賣 免費專車行駛5商圈
2008年全年出超年減45.9% 27年來最大減幅
湖北檢警全力捉拿捲款潛逃國庫員工
景氣低迷衝擊 英瑪莎百貨公司將裁員1230人
桌曆國旗變5星旗?台東衛生局遭轟收回重印
美經濟前景黯淡 歐股開盤下挫
印度公路貨運與石油企業罷工 影響經濟運作
澎縣府拍攝彩繪老藝師黃友謙記錄片
屏東金滿城號漁船 押進印尼雅加達港
資深藝人愛心不落人後 常楓等將敲愛心鑼
年關資金需求 新台幣兌美元收升7.4分
CES明開幕 拓墣：Netbook今年產值倍增
大寮首次空污案 環署公布榮工違規明確事證
苗栗立委補選 國民黨提名陳鑾英
搶消費券商機 百貨量販超市競賽促銷
響應三挺 台企銀協助企業取得營運資金
中國大陸正式發放第3代移動通信牌照
金融風暴 星去年房地產交易額是前年1/3
北美館水牛年畫揭幕 辦名家年畫抽獎
北大神童出任中國未來領導人習近平助手
政治生命賭六輕擴廠？ 副總統：捕風捉影
NBA 黃蜂116比105破湖人6連勝
台灣魚貨首次直航廈門卸貨
泰國：東協高峰會改在華欣舉辦
病材檢驗報告出爐：毒飼料致數百隻狗暴斃
對抗景氣寒冬 證嚴法師呼籲清平致富
苗縣立委補選 蔡英文：1/16前決定人選
港府：港台商貿委員會今年初成立
NBA 金塊隊台柱安東尼手傷 至少停賽3週
央行降息2碼 券商:效果待觀察
查出大寮空污案元兇？ 沈世宏：沒把握
勞委會：滿60歲可提前退休勞工達9萬餘人
拓商機 9日至25日在瀋陽辦台灣水果祭
薄利多銷富創意 日5%上市公司營收成長可觀
發展桃園航空城 國防部提軍民共用構想
榮工大發廠違規 高縣府：依環署公文處理
景氣不振 建築園冶獎籲業者爭取獲獎
吳伯雄：國民黨全力配合政府 共度難關
出口衰退 央行降息2碼 利率4年多來新低
經部科專今年擬增聘研發及支援勞務750人
北韓3月大選 專家指為金正日身後做準備
中縣府公告 河川疏浚砂石車禁行台8線
高市驗醬菜不合格率21% 衛生局將追蹤下架
評胡六點 蔡英文：台灣主權定位更不利
通膨驚人 辛教師揚言不發外幣薪水就罷課
軍人升官靠黃芳彥？陳肇敏：若有資訊會查
青輔會青年職場體驗計畫 專科以上可報名
榮工大發廠釀空污？ 潮寮村民認是替死鬼
王金平：12日院會表決總預算案與法案
外交部：海角七號2月赴英參加台灣電影節
期待經濟復甦投資人獲利回吐 亞股漲跌互見
緯來群星拜早年 期待牛年星運亨通
傅棟成：儘速完成3次江陳會準備 展開協商
威力彩擬改版 台彩:今年擴大頭獎效益
陸客新旅程 30對新人10日來台拍婚紗辦婚禮
榮工公司發聲明 強調與大寮空污事件無關
春節期間輪狀病毒易肆虐 預防感染免掃興
金融危機 巴西去年11月工業產量大減
SBL轉播權確定 緯來MOD共同轉播
海基會建議大陸成立信保基金 以利台商融資
中國官媒：經濟嚴峻挑戰 不利社會穩定
警調美濃鎮陸續破安毒製造工廠 製法不同
去年12月進出口年減逾4成 上半年恐不理想
辦年貨 台北花市21日起不打烊營業至25日
家暴被害人領消費券 可持文件註記領取方式
果陀劇場舞台劇回家 搶消費券商機
6分鐘護一生 阿嬤寡婦也要子宮頸抹片
有線電視按戶收費 NCC定義：以家庭為基準
2009年博鰲亞洲論壇年會4月海南舉行
銓敘部:未來40年軍公教退休經費預估6兆元
HVL華僑中學豐原高商明德高中晉6強決賽
北檢函查立委雙重國籍案 外交部：無隱匿
農業部：北京天津河北未發現禽流感疫情
台灣重要文化資產 蕭泰然獲行政院文化獎
春節假期長 台鐵北花線部分時段仍有空位
王士晉服務出頭 成高醫大領導力認證第1人
中國正制定中長期教改規劃 溫家寶任組長
培育原民專門人才獎勵金 申請到2月底
台塑4號輪首度直航抵達浙江寧波
遭恐嚇不要返台？辜仲諒:報導與事實不符
研究：兩種藥物結合瘦蛋白荷爾蒙似可治肥胖
中國商務部引導企業調整出口收匯方式
今彩539 三星彩 四星彩開獎結果
50億救失業 周錫瑋:整合現有計畫尋求協助
經部:信保基金擬提高對愛心企業保證成數
軍用機場擬軍民共用 桃縣：有助周邊發展
天寒地凍 印度教師焚書取暖
歐洲天然氣危機加深 俄全面中斷供氣
台灣水果祭9日瀋陽登場 商機300萬人民幣
2008年上海社經指數 民眾對租房最不滿意
陳雲林建議兩會繼續協商達成協議
以色列暫停轟炸加薩走廊 方便人道物資轉運
英情報首長：經濟衰退為西方帶來國安威脅
央行降息 外資：資金成本低股市具吸引力
馬總統：今年是台日特別夥伴關係促進年
MLB 南韓投手朴贊浩與費城人隊簽約一年
政院：承諾裁員1%以下愛心企業享利率優惠
點亮心願慈善義拍 上海今日預展
央行6度降息 貨幣乘數效果可望顯現
經濟走緩 泰政府將撥50億台幣助50萬失業者
助偏遠學童 梁文音代言紫蓮水晶義賣活動
北京禽流感死者生前曾食用鴨肉
蘇門答臘外海發現200孟加拉與緬甸船民漂流
經濟危機 日本自殺生命線窮於應付
埃及提和平計畫 以軍八天內撤離加薩走廊
聯合國顧問：中日攜手可助亞洲擺脫金融危機
中台灣縣市長促港府給台灣民眾免簽證待遇
霍普曼盃網賽 盧彥勳0比2不敵沙芬
NBA 塞爾蒂克手氣仍背 延長賽敗給山貓
立院初審人口販運防制法 遏止性剝削等行為
第098005期今彩539三星彩四星彩派彩結果
巴洛索出馬 力促俄烏恢復供應歐盟天然氣
國貿局:3成國家貿易減 全力衝刺另7成市場
周光宙：協助台灣建築師獲大陸註冊資格
總統副總統就職紀念酒獲大陸官方同意上市
中國擔心經濟衰退引發民亂
誇大獲利 印度薩蒂揚公司老董辭職股價暴跌
以色列暫停轟炸加薩走廊 戰爭仍未結束
中台灣4縣市長要求港府推動台港經貿合作
美國富豪受經濟危機衝擊 資產約縮水30%
歐洲「斷氣」難過冬 俄羅斯設恢復供氣條件
央行緊急宣佈 8日起降息2碼
台水:建照申請納入臨時用水
新力8吋筆電全球最輕 總重僅640公克
藍營:李慶安1月底若未舉證 要求立院解職
退輔會：林芳郁任榮總院長 考量專業
景氣寒冬 陳菊強調讓弱勢族群好過年
高市宣導禁菸 11日起先稽查政府機關
出口萎縮 台股今大跌居亞股之冠
強化財務 傳蘇格蘭皇家銀行擬售中銀持股
貓熊團團圓圓 大年初一正式亮相
趕在野黨包圍立院前 立委李慶安宣布辭職!
匯豐銀：台灣年底前利率恐降至1%
農糧署:農曆年前柳橙再外銷大陸734公噸
李慶安：不忍社會紛擾即日起辭立委
開放中資來台購屋 反對黨強烈抗議
等不及? 北市立委補選緊急作業
航發會投資高鐵 立委批評錯誤投資
金酒在商言商 馬蕭紀念酒改版大陸上市
券商公會年終聚會 大家對未來審慎樂觀
博弈條款12日表決
內政部：代領消費券 應持委託書正本
李慶安辭職 民進黨:還要追外交部責任
雙重國籍爭擾未休 李慶安卸下鎂光燈焦點
以色列遭火箭襲擊 黎巴嫩呼籲深入調查
歐洲11月生產者物價月減1.9% 降幅27年最大
調查：美企業12月裁員69萬人 8年來最多
法國聲稱以色列接受加薩走廊停火計畫
國會：美國本年度預算赤字高達1兆2000億美元
英國2008新車銷售量降11.3% 12年來最低
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
達卡拉力賽傳噩耗 法機車手喪生阿根廷
友台議員華森 宣佈角逐下屆歐洲議會主席
巴黎股市跌下跌1.48%
國際紅十字會：加薩開闢人道走廊仍不夠
歐巴馬：就職後立即致力解決中東問題
歐巴馬提名奇勒夫出任白宮首席績效官
以色列襲加薩12天 傷亡增至702死逾3100傷
美國人正面評價前總統卡特和老布希
天然氣紛爭 俄烏同意歐盟派專家調查
加薩衝突 安理會依舊無法達成停火協議
萊斯：美支持法國和埃及加薩停火方案
美股收黑 道瓊工業指數重挫2.72%
每天停火3小時 義對以決定表示讚許
加薩兄弟哈瑪斯有難 老大哥法塔態度冷漠
美國儲油意外大增 油價聞訊暴跌
班艾佛列克與珍妮佛嘉納再添一女
再倒一家 英百年知名服裝店Viyella被接管
歷史性會面 歐巴馬向前輩總統請益
德國會領袖：政府擬提供1000億歐元紓困企業
彩券印製不良 加安大略省中獎人獲得補償
強烈大陸冷氣團寒流先後到 氣溫溜滑梯
台股開盤下跌119.22點 為4670.62點
以色列將對哈瑪斯進行更猛烈攻擊
不救受傷巴人 以軍遭國際紅十字會抨擊
聯賽杯足賽 小蝦米德比郡踢倒大鯨魚曼聯
變現渡難關 通用汽車拍賣200多輛收藏車
北京通報世衛組織禽流感死亡病例
美元走強 新台幣兌美元盤初重貶
專家：美歐日經濟呈L型衰退 中國V型調整
加經濟專家預測今年金融風暴更烈 復甦緩慢
銀行公會稍後召開連動債糾紛處理說明會
卡達網賽再兩勝 納達爾費德瑞可能決賽再相逢
資訊技術建築業等將成為中國熱門職業
海德里：布希堅守立場 促使兩岸正面轉變
汶川地震重創臥龍保護區 重建耗時3至5年
美國會預算處：2009預算赤字約1.2兆美元
央行今調降定存單申購利率40個基本點
上海律師要求官方公開擴大內需資金流向
宛如007情報員 LG支援3G網路腕錶手機搶鮮亮相
降低中部汛害 水利署籌建防洪測預報系統
北京聯想集團宣佈全球裁員2500人
查出扁以華航運鈔？特偵組：莫名其妙
洗錢案 特偵組再傳喚鄭深池說明
美青少女懷孕生子問題惡化 創15年新高
大寮空污案 環署：要找到元凶有相當難度
南縣97年新生兒數新低 首度少於死亡人數
聖母峰探險者身上測得血中最低含氧量紀錄
中國有超過1百萬患者等待骨髓移植
布希邀前任及未來總統 白宮歷史性聚會
進出口大衰退 美股重挫 台股漲勢受阻
深圳回應貓熊受虐一事 飼養員遭停職
受美股重挫拖累 日股早盤暴跌2.3%
歐巴馬矢言採取行動 對付上兆美元赤字
關懷弱勢 中縣18日辦消費券愛心募集活動
全球經濟危機侵蝕獲利 聯想集團裁員2500人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
澳前總理霍華德讓歐巴馬住不進布萊爾賓館
經濟寒冬捐款遽減 「飄」博物館將大幅裁員
春節9天假期 國道暫停收費83~93小時
北京禽流感死者家屬被監控 村民全力消毒
孫建國升任共軍副總參謀長
北京規畫珠三角發展 加強與港澳合作
謊報恐怖襲擊 南韓警方追查嫌犯
美國「飛魚」費爾普斯到中國吸金
台7線89公里災害路段 3月底修復通車
怕被裁員轉低調 英國開始流行白襯衫
胡志強會晤港府官員 雙方提議加強交流
3大消費電子廠商全面回收美國市場舊產品
助更多台灣建築師登陸 中國官員節後訪台
夏川里美將偕夫婿來台獻唱 琴瑟和鳴展默契
老翁攝護腺肥大 雷射汽化手術降低風險
綠明提李慶安解職案 籲國民黨立委站出來
捐款要透明化 布希總統圖書館好事多磨
牛年生肖紀念套幣 金門熱賣搶購一空
紐約中華婦聯會與布祿崙華人耆老共慶新年
福建將實施千名台灣退休ＩＴ人才引進計劃
架線上遊戲私人伺服器 警方將擴大掃蕩
桃園職訓中心 春節後再開放200個受訓名額
民進黨團要求退悠遊卡保證金並調降票價
台北動物園迎牛年 展出牛科動物標本
處理加薩衝突安理會仍無共識
星今明兩年可望出現5.5萬個職缺
北京朝陽區規定國營企業近期不得裁員
異業結盟 嘉義地區瓦斯業者宅配水餃
2009總統教育獎受理推薦報名
避免空污重演 環署將提供逾500萬檢舉獎金
吳當傑:銀行公會下午討論愛心企業專案配套
結合電視和網路 南韓LG公司和Netflix合作
星S*Bio公司獲2500萬美元研發血液疾病藥物
春節部分時段 北宜高頭城只准大客車上路
在衣索比亞遭綁3.5月 日女醫獲釋
大三通 專家:Made in Taiwan產品銷全球
寵物飼料安全無法管 動保團體籲儘速立法
中國前外長李肇星娶兒媳 喜宴超豪奢
廣東規定不可隨意扣押企業老總 網友抨擊
調查:休息和賺錢成無薪假上班族主要規劃
高縣傳流浪犬中心死亡數偏高 死因確認中
經濟數據不佳 新台幣中午重貶1.03角
經建會：國民所得3萬美元可望2016年達成
總統：兩岸願改善關係 對雙方有利
銀行公會：連動債求償總額達98億元
江丙坤：春節後啟動3次江陳會技術性協商
潮寮污染案協調會 工業局長陳昭義將參加
史上頭一遭 小面額消費券有人願收藏
蔡明峰出任紐約台灣會館理事長
北京：粵港澳加強合作為對付金融海嘯前提
專家：中國人民銀行近期可能大幅降息
國科會成立50年 推系列科普活動
勞委會擬延長引進外勞期限 前提保障本勞
廣州人大勘查壽山動物園白虎區 盼加速交流
NBA 火箭姚明一柱擎天 塞爾蒂克嘗敗
以色列轟炸拉法地道與加薩北部目標
電子票證條例立法 悠遊卡公司否認量身訂製
民進黨團籲學貸零利率 放寬還款條件
立院初審 建構立院調查權與聽證會機制
上海迪士尼樂園據報可能談妥2013年營運
經建會:5大因素下 景氣下半年復甦
江丙坤為台商請命 盼東莞減少稅費
民主黨國會領袖指明路 助柏里斯進入參議院
台南診所藥局疑詐領健保費案 6人收押
東莞台協計畫成立擔保公司 為台商搶資金
「叔叔不行了！」美色情產業尋求國會紓困
南韓手機等視頻收費播出台灣女F4裸照
青年赴澳紐打工度假 外交部籲多與家人聯繫
野村證券估今年人民幣升值4%至5%
大掃除筋骨痠痛男女有別 外傭經常沒就醫
台股收盤跌254.05點 為4535.79點
全球天文年大串連 國科會月月有活動
腦部刺激有助改善巴金森氏症但也有風險
立院初審 扶助單親爸爸與隔代教養家庭
吳當傑:盼信保基金保證成數改為最低8成
美多數民眾認為不應讓柏里斯就任參議員
茂德證實向工業局送交產業整合計畫書
大寮空污案 縣府輔導當事人申請調處裁決
東芝未來電視採用Cell處理器
企業匯款案 特偵組昨再度密訊馬維建
南韓政府籲民眾前往禽流感疫區要小心
中國擬規定1億美元以上境外投資需核准
宜蘭牛市大發春聯 期牛到春來大地豐收
MLB 吉昂比一年350萬美元 重回運動家隊
化腐朽為神奇 摩托羅拉用回收水瓶做手機
公務員猝發疾病致死 考試院同意放寬認定
搶攻消費券 竹市推1000台小筆電摸彩
學生將出版商教材上網 刑事局籲尊重智財權
加薩衝突三方傳將齊聚開羅 謀求化解危機
北京肯德基飲料中發現螺絲釘
報導：美印就飛彈防禦系統進行初步談判
利空罩頂 台股量縮大跌254.05點
印度擔心薩蒂揚資訊集團詐欺事件影響形象
中國社科院：2009年GDP增速可能前低後高
珠三角發展綱要公佈 加強對台經貿合作
便宜行事 美軍寄殉職慰問信以某某為收信人
1月台指期收挫303點 逆價差83.79點
癌末病患王文典 為醫學系學生上生命學
1月電子期收跌12.55點 金融期跌42.2點
債主追回債款比 亞太區日星最佳台緊追其後
Panasonic將推出3D高畫質家庭劇院組
公平會:商品假冒日本產地涉違法 查獲嚴懲
中國研究報告指國企應加大海外併購步伐
Myspace 將線上社交網服務擴展到電視機
兩面受敵 以色列北部遭火箭彈攻擊
專偷處理器與記憶體 板橋國小失竊54部電腦
日戰後最長好景氣達69個月 止於前年10月
斯里蘭卡反政府報社編輯遭槍擊 傷勢嚴重
人民幣百元假鈔盛行 人民銀行籲民眾小心
孟山都基因改造抗旱玉米 預定2010年上市
黑暗騎士獲全美觀眾票選獎最受歡迎影片
報復火箭彈攻擊 以軍砲轟黎巴嫩北部
大陸一網上傳播淫穢物品案主嫌重判10年
北縣人倫悲劇 男子嫌吵鬧失手打死小女兒
科學家發現 與白血病復發有關的基因突變
遭假扣押受損 一審好樂迪判賠中廣1467萬
地球最古老獵豹來自250萬年前的中國
美西北部華盛頓州洪水氾濫 數萬人撤離
佛州迪士尼樂園太空山今春關閉整修
台股重挫 三大法人同步轉賣121.66億
李慶安辭職 包圍立院要求解職行動照舊
李慶安辭立委 國民黨惋惜
農藥殘留問題解決 台灣柳丁順利銷中
台灣攝影師追蹤10年 黑琵下蛋照全球首曝光
領消費券 中縣府提醒民眾注意安全
美反恐中心發行09年月曆 極具參考價值
李慶安辭職 民進黨羅文嘉徐佳青擬投入補選
農委會:柳丁銷中拓商機 農民利得高
麻生太郎:美元匯率下跌 對日本影響大
今明年墨西哥汽車出口台灣配額為7萬8830輛
高市府：3月起落實市場垃圾全分類零廢棄
中市消費券豪宅休旅車摸彩 公開上網招標
台中農改場籲蔬菜提早採收 避免寒害
李慶安辭職 蔣乃辛：補選爭取國民黨提名
化解「斷氣」危機 俄國與烏克蘭重啟接觸
台灣200餘家廠商參加美國國際消費電子展
中縣警方偵破詐騙集團 嫌犯擁槍自重
李慶安請辭立委 國民黨團尊重並祝福
領消費券 街友比受刑人還不如
李慶安請辭 綠營罷免連署暫停
美國新國會議程 參院民主黨以經濟為最優先
眼淚與溫情 溫家寶當選2008中國年度人物
巧新科技勞資爭議 允發資遣費化解
新台幣兌美元貶1.35角 收33.115元
哈瑪斯否認 自黎巴嫩發射火箭攻擊以色列
落葉植物黃金栽種期 南投林管處供苗啟動
登山探險隊美洲最高峰4人受困1人不幸喪生
刺激買氣 高雄市過好年活動10日開跑
投資信心 加工區吸引2投資共5300萬元
李慶安辭立委 依法將補選
加薩戰事未歇 以北傳遭火箭襲擊
金門小三通訂位資訊 可查詢高雄港局網站
張五岳：兩岸協商先經濟後政治不變
北京男子擅自闖入雙腿遭貓熊狠咬數十口
年度百大知識 省錢及精打細算當道
苗栗立委補選 國民黨提名李乙廷妻陳鑾英
為全球兒童和平而走 加拿大阿甘行腳台灣
國內菸葉式微 5年內種植面積銳減逾6成
危機入市 美投資大師羅傑斯不改看好中國
金門水試所展示研究成果 打造特色漁業
加薩巴人遭以軍攻擊喪生人數1/3為兒童
試委自律新規範 不得介入政黨派系紛爭
民眾繳不起貸款 高市府法拍國宅
搶消費券商機 高縣推觀光年旅遊特產6福袋
花蓮石材加工業 去年停機率增30%
偷竊大學生宿舍 高雄警方逮1嫌
360行之外 網路警察躍身中國新興行業
立即上工 高屏有260個工作機會
推動無菸醫院 大林慈濟分享經驗
日男星長瀨智也與女星相武紗季可能今年結婚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
大學學科能力測驗試場分配 明天公布
搶消費券商機 台東20餘旅遊業推出優惠
賠了夫人又折兵 王徵吉拍攝黑琵執迷不悔
李慶安辭職 王金平：尊重決定
中國近半數主要礦產2020年將出現短缺
銓敘部18%補貼發言 藍營指失言綠營聲援
大林柳丁擁有產銷履歷 銷售一枝獨秀
全球中央促銷成功 創刊號校園引風潮
景氣寒冬 南開老師認養經濟弱勢學生
搶消費券商機 美容業大打漂亮牌
內閣陽明山健行 寒流來襲改期
刑事局破獲基隆組織犯罪集團 逮10人
李鳴鵰攝影回顧展 北美館10日登場
中國外交部長新年首次出訪仍選非洲
看貓熊遊北縣 大文山區6鄉市拚商機
開創信封大小尺寸 新力推P系列NB
日媒：前美助理國防部長奈伊將擔任駐日大使
慈濟冬令發放圍爐 濟助1.5萬弱勢家庭
馬總統：盼兩岸在國際場合相互尊重合作
中國外交部歡迎埃及提出以巴停火方案
組織改造方案 體委會：不希望被裁併
考試院：保險員普考3項考科試題型態改變
李慶安請辭立委 民進黨：太晚了
王金平：已收到李慶安辭呈 即時生效
因應金融海嘯 陳菊籲企業提供對策
券商去年平均EPS恐低於-0.3元 創歷史新低
搶攻消費券 鴻禧大溪別館創15年最低價
貓熊狀況穩定 遊客抽號進館過號不補號
出口衰退加台股大跌 新台幣收貶1.35角
港府將成立港台城市交流論壇推動港台關係
滯台藏人合法居留 立院朝野協商有共識
防範再生意外 中市垃圾處理場加速補強
郝龍斌：若通過檢疫 貓熊大年初一亮相
李慶安案 北檢：尚未收到外交部函件
中日將設合資公司在東京承辦著作權登記
中國學者巴曙松：應提防他國濫發貨幣
中華職棒 La new熊陳金鋒年薪1001萬元
促進產學合作 放寬教師至民間公司兼職
斯里蘭卡成功剿「虎」 仍待政治收殘局
多重利空襲擊 上海A股失守1900點
假日本農漁品充斥市面？北檢分案偵辦
金管會擬放寬期貨商持有非營業用不動產
央行降息兩碼 銀行：定存戶短期不受影響
三紐約青年因歐巴馬當選攻擊黑人被起訴
農特產仿冒日產？ 消保官：產地標寫不實觸法
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兩岸春節上海加班機遭砍 業者要36只給20
勇腳馬健檢 需控制體重及補充維他命B
台北地院:男子4度恐嚇取財 判刑3年8月
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台少盟與超商發起零錢捐 助弱勢少年就業
尼格羅龐提：美國繼續堅持一中政策
因應景氣 巧新科技：留職停薪為短期對策
綠明包圍立院 國民黨盼蔡英文發揮影響力
李慶安辭職 綠營北市黨部屬意陳敏薰參選
涉印度最大公司詐欺案 薩蒂揚集團總裁失蹤
財長:台股偏離常態太大 國安基金才採措施
土銀明降新台幣存款利率 一年期定存跌破1%
強制汽車責任險給付標準修正 3月實施
旅客恐嚇航空業者 警方展開偵辦
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李慶安辭職 第7屆立委現有111席
中台灣縣市長訪澳門尋找商機
農委會:台灣農漁畜產品優 無需仿冒日產品
調查：近8成民眾不考慮讓子女大陸求學
拉薩台資德克士快餐店業績回升
1203個郵局2月7日發消費券 動員約7000人
港珠澳大橋可望今年內開工
印度薩蒂揚集團詐欺案 可能影響世界杯足賽
大陸畫家朱澤斌作品 台幣5.5億元天價拍出
中國盼美國排除兩軍關係障礙
中國嫦娥1號衛星將擇機撞月
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印度甄選教師 1000萬人應試逾四成持假文憑
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尼格羅龐提：美方重視胡錦濤日前講話
以色列北部又遭新一波火箭攻擊
移民署電腦晚間再度當機 系統相當不穩
央行降息 五年期公債殖利率跌破1% 創新低
對不起我愛你首映 蘇俊賓為國片加持
杜絕中國假學歷來台就學 教部將設查驗小組
華碩去年Q4首次單季虧損 副總以上減薪3成
中國公佈第2批低俗內容網站
浮動油價春節發紅包 只跟跌不跟漲
勇腳馬過重又膝傷 醫師建議不要只慢跑
富邦財務案 金管會:目前由香港金管局處理
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冷氣團來襲 中國17省區雨雪連連
34及35號公報衝擊 聯電去年恐虧損
連動債申訴案 春節前可望有首批審議結果
調漲菸捐至20元 衛署說帖盼立院通過修法
紓困企業 德政府擬擔保4兆多億台幣貸款
山東濟南逾千名民工今圍堵財政學院討薪
農委會：建置犬隻健康診斷及飼料檢驗機制
北市大型百貨安檢 環亞SOGO忠孝館不合格
提升年長人士就業率 星政府將戮力達成
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年關近 星警方接獲逾30件50新元偽鈔報案
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以色列北部遭火箭攻擊 真主黨聲稱無關
相隔23年 宜蘭一遊民與家人團聚
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台商糕餅店被上海暴發戶砸 損失200多萬元
台銀明降台幣存款利率 一年期定存跌破1%
歐巴馬即將開講 透露振興計畫細節
台灣名模林志玲向星媒坦承正在談戀愛
大陸採購台灣面板效益今年可望陸續浮現
美國銀行減持建設銀行股份不影響雙邊合作
第10號和34號公報 府財經小組建議暫緩
政院：二次金改部分整併案 法規處理有爭議
調查：大陸台幹平均年薪逾台幣百萬元
以色列北部再傳遭火箭攻擊 結果虛驚一場
英國再降息 主要放款利率1.5%創新低
查詢貓熊號碼牌餘額 北市民打1999嘛通
國際油價歷經重挫後 今出現反彈
聖保羅台北文化中心主任交接 巴西僑胞設宴
通膨似天鈔票如廢紙 辛巴威窮得只剩下錢
經部擬召開氣價諮詢委員會 氣價可望降1成
彰銀明降台幣存款利率 一年期定存跌破1%
亞丁灣海盜猖獗 陸委會：研究派軍艦護航
北市信義路商業國有地 每坪逾500萬元標脫
奈及利亞前總統稱幾內亞政變合時且愛國
金融風暴 星1萬多勞工薪水或減半
大三通發酵 華新麗華擬回台投資設廠
北市大型百貨安檢不合格 SOGO：立即改善
紓解信貸緊縮 日銀對市場融資逾4400億台幣
經濟衰退 歐盟及歐元區信心創24年來新低
國防部：最小成本最大效益 檢討軍事投資
日本東電化公司宣布 裁員八千關廠四座
歐巴主張以鉅額政府支出對抗經濟衰退
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傳歐巴馬將提名政治學家奈伊出任駐日大使
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府財經小組建議暫緩10號公報 陳沖:再溝通
潮寮空污案每人補償10萬元 14日答覆
救經濟 英政府研議增印鈔票度難關
以色列暫停轟炸進入第2天 每日停火3小時
金融危機 德去年11月出口與接單金額衰退
新力將推出高功能口袋型筆電
阪神隊同意林威助蕭一傑披中華隊球衣出賽
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正式清點選舉人票 國會宣告歐巴馬當選總統
聯合國人員遭以國擊斃 加薩救援工作喊停
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保持世界第一名 羅浮宮去年850萬參觀人次
李慶安辭職 民進黨:還要追外交部責任
一期草莓香又甜 採果嚐鮮正是時候
中國浙江異議人士 遭判監禁6年
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社團圍立院 蔡英文籲理性和平勿衝突
解職才能追公費 蔡丁貴:社團圍立院不撤退
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監委詢扁不宜？王建煊：程序完全合法
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瑪利兄弟六年計畫啟動 總經費2047億元
馬元旦談話民調支持度 低空掠過
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義美等食品業者 3月底進駐上海高檔超市
陸委會：兩岸關係走入互不否認階段
下週油價 汽油漲1.9元 柴油漲2.5元
支持憨兒產品 立院愛心義賣活動
推廣台灣觀光 駐歐盟代表處將參加比旅展
曼聯隊球星小羅納度車禍 跑車報銷人未傷
霍普曼盃網賽 中華隊0-3不敵義大利隊
斯里蘭卡反戰報社編輯遭槍擊不治
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馬多夫詐騙案 英政府展開調查
旅菲女台商槍殺案 排除菲共游擊隊所為
歐巴馬擬大舉擴張支出 以防經濟嚴重衰退
旅菲女台商遇害 家屬籲政府協助討公道
德國第二大銀行商業銀行 創部份國有化首例
卡達網球賽 球王納達爾八強賽中箭落馬
哥斯大黎加強震 首都局部停電居民恐慌
全球經濟看壞 世界油價續跌
教宗對台海兩岸關係和緩表欣慰
巴黎股市下跌21.76點
無人競逐 WTO秘書長拉米可望9月連任
巴基斯坦大城喀拉蚩貧民區大火 38死25傷
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加州有高中文憑成年人排名50州倒數第二
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約翰屈伏塔為兒子舉辦告別式
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白宮價值3億800萬美元 全美最貴住宅
美衛生部長提名人達希爾：盼有機會再訪台灣
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英報：歐巴馬陣營準備與哈瑪斯對話
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顛覆傳統印象 北縣垃圾車彩繪公共藝術
不顧福克斯落冰警示 澳洲兄弟拍照遭意外
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妻狠心外遇離婚 捐腎夫心碎要求還腎
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F1 景氣不佳 各車隊同意降低成本
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汽車業歹年冬 日產裁英國廠1200個職缺
傳上海迪士尼談妥 美國總部否認
國會宣佈歐巴馬當選美國第44位總統
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阿里山森林火警 疑似人為縱火
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SBL超級籃球聯賽 10日苗栗巨蛋開打
大陸專家：局部禽流感疫情隱憂仍然存在
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滬台籍醫師：防範山寨藥 注意OTC標章
美國官員：蓋達在巴基斯坦領導人遭擊斃
社團圍立院 國民黨團：無正當性 浪費資源
助台商勝出 中山大學將辦人才管理研討會
漫畫撮合 歐巴馬將與蜘蛛人聯手出擊
傳葛瑞格森任美國防部亞太事務助理部長
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蒙藏會：109名滯台藏民取得外僑登記證
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
婦人從內湖三總7樓躍下 跌落氣墊無大礙
中山高砂石車撞聯結車 駕駛擦傷交通受阻
南韓基準利率下調兩碼至2.50% 創新低
扁家洗錢案 特偵組再傳杜麗萍說明
西沙群島上神秘野牛 背後有歷史傳承
大馬總理籲聯合國經濟制裁以色列
府:台船若遇海盜攻擊 應就近尋求軍艦協助
五角大廈：美對台軍售政策將持續進行
湖北清代古棺裝滿藥水 女屍漂浮容貌如初
派艦亞丁灣? 藍營:言之過早 綠營:假議題
竹縣海梨柑年節應景 網購縮短通路距離
暫緩10號公報？府：需主管機關專業決定
解放軍戰機據報重慶墜毀 爆炸巨響如地震
安理會表決通過加薩立即持久停火 美國棄權
立院國是論壇 李慶安辭職成焦點
寒流來襲 正確安裝熱水器保平安
高捷車站播放藝人宣導短語 追星族歡迎
王建（火宣）：人權保障列監院重大任務
中國擬籌民間資本 珠海將建貓熊基地
廈門一學校買波音737當教學工具
NBA 明星賽先發票選 姚明霍華德等暫領先
涉黃光裕案 港澳公海賭王連超遭刑事拘留
加薩衝突 安理會要求立即停火與以色列撤軍
王金平：李慶安辭職文件已轉交中選會
北京苦心打造人民幣為亞元 假鈔來攪局？
南韓外匯存款達263.9億美元 創歷史新高
綠營再提李慶安解職案 籲北檢假扣押財產
包圍立院行動爆衝突 警方舉牌要求解散
研究：在校頑皮 日後人生也會一團糟
景氣不佳 全球各大城市飯店費率下滑
春節東線鐵路難買？台鐵：還有14萬張票
學測闈場試車順利 首次啟用語音報讀
金融風暴日圓漲 訪日外國人5年首見負成長
春節期間 台東南迴禁行砂石車南橫管制大車
經歷最繁瑣官僚程序 墨國婦女獲獎2.2萬美元
電視電台執照採招標 NCC辦說明會蒐集意見
官員：孟買攻擊案有助美國改進反恐工作
外銀買匯 新台幣午收33.120元貶0.5分
徵地糾紛 廣東揭東警察強行抓走維權村民
景氣不佳 國際消費電子展人潮不似往年
中國衛生部官員：禽流感到目前問題不大
上海春節加班機限額 旅行社:轉機機位充裕
「貧民百萬富翁」獲影評人大獎最佳影片
警察故事出版 廖了以肯定基層員警辛苦
經濟衰退衝擊 美消費者借貸減少破紀錄
全球黑琵普查明展開 台南沿海受關注
名間茶廠失竊案 警方追回2100台斤冬茶
研究警告 全球半數人口本世紀末前恐面臨糧荒
加薩衝突14天 安理會做出立即停火決議
移民署電腦當機後 又見遣返外勞闖關
國貿局：上半年外貿續衰 下半年U型反轉
上海包機出狀況 江丙坤：已請海協會協助
江丙坤:速整合輔導機構 協助大陸台商轉型
萊斯：表決加薩停火決議美棄權 但支持內容
歐巴馬振興經濟方案 黨內同志對減稅有雜音
直航效應 屏東蜜棗銷大陸增2至3倍
被指煽動 蔡英文：吳敦義說法讓人失望
隱匿李慶安案公文？外交部：不實指控
北京送3萬張景區門票吸引觀光客來過年
嘉義市推出全國首創e化聯防
東部自行車示範計畫 劉兆玄盼三年內完成
李慶安辭職 蔡英文：民進黨會速決參選人
明道大學將組團赴汶萊 進行農業交流
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李慶安辭職 解職案表決後未列立院議程
台灣電子廠商群集消費電子展衝訂單
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擋路？澳洲前總理霍華德不會為歐巴馬換旅館
台股收盤跌33.05點 為4502.74點
日女星安達祐實離婚 澤尻英龍華結婚
貓熊人氣旺 動物園防黃牛兜售貓熊館號碼牌
蘇格蘭皇家銀行料人民幣上半年兌美元不變
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總統元旦談話 5成民眾肯定兩岸經貿正常化
立院紀委會建議停權 管碧玲：私設法庭
暫緩10號公報？政院：彙集各方意見再考量
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研究：經濟變差 美國人可能變胖
程翔星媒撰文：零八憲章敲響北京警鐘
台股今天量縮收黑 下跌33.05點
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12年一遇大圓月 明晚夜空見
視察桃園戒毒中心 王清峰盼建構無毒社會
中國社科院：熱錢回流將推高滬深股市
電子金融利空壓盤 台股量縮力守4500點
台積電去年第 4季合併營收季減達 3成
1月台指期收跌34點 逆價差81.74點
醫院禁菸 自製假菸服務病友
規模4.5地震侵襲洛杉磯附近 無傷亡報導
1月電子期跌1.75點 金融期跌14.2點
北檢13日傳訊李慶安 律師：李會出席
中國人民銀行：中國不可能實施零利率
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劉揆:運用信保基金助產業 傾全力降失業率
鐵礦石談判僵持 中國鋼企要求降價約40%
藝文界搶救公視 要求解凍預算政治退出
消費券到手 從雲林百寶箱下手享三重好禮
歐巴馬團隊擬推遲轉換數位電視廣播期限
傳豐田章男6月接社長 家族睽違14年重掌Toyota
澳門願與中台灣加強旅遊及經貿合作
降低成本 日本川崎退出世界摩托車大獎賽
北京市面發現HD版假人民幣據傳來自台灣
徐謙到任 中共福建省委高層出缺補齊
高市當舖流當品特賣 吸引民眾撿便宜
中國2008年第4季企業家信心指數大幅滑落
80多歲老父疑勒斃兒子再自殺
文藻教職員寒冬送暖 為貧困學生勸募學費
消費性電子大展 新力推出多款新奇產品
致電李慶安?吳伯雄:我與黨高層都沒打電話
中國人大委員：兩岸軍事交流遲早會到來
總統與竹科廠商座談 業者提11項建言
酷寒籠罩歐洲 死亡人數攀高
清泉崗機場不體面？毛治國：已著手改善
中國網友流行曬父母照片 追憶舊時光
保障人權 賴英照期許法官依法獨立審判
杭州盛行騎免費單車代步
國貿局:擴大外商採購 今年拚1600億商機
三大法人賣超75.07億 台股跌33點
花蓮春節計程車加成計價 23日起實施
立院三讀 合作社2年未開大會得令解散
證嚴期許慈濟人 用智慧使用消費券
中國提藍圖 實現現代化珠三角先行
福建政協：與金門就供水方案取得共識
高市圖左營新館動土 陳菊盼為地方注入活力
新台幣兌美元貶 4分 收33.155元
金門學院11日研討會 金廈學者探討小三通
美白人警察涉射殺黑人男性 當局籲民眾冷靜
包圍立院行動不成功 蔡丁貴鞠躬致歉
寒流來襲 高雄區農改場籲果農加強防範
竹縣海梨柑首度外銷菲律賓 輸出22萬公斤
2008年12月稅收實徵837億元 年減8.3%
上海汽車放棄對南韓雙龍汽車的經營權
出遊賄選案 民進黨甲仙鄉前主委1審3年6月
醫師：濃菸淡菸致癌物質一樣多
成大實驗發現 柑橘類果皮可抗癌再利用
王清峰：司法將維護公義安定人心
藍委反對榮總院長人事案 退輔會:轉達劉揆
日本20歲新成人7成對前途表示不安
中國30噸級重型直升機預計6年內升空
民進黨團再度告發歐鴻鍊涉隱匿公文
高市中小學弱勢學生照顧計畫 釋出165職缺
立院三讀 受紓困公司應提自救計畫
陳致中入主扁辦？扁辦：與事實不符
藥膳酥骨虱目魚 技術轉移漁會全面促銷
吳當傑:實施10號公報對企業有利
蕭副總統：文化創意是台灣下一個明星產業
太魯閣公園春節交管 可搭免費遊園專車
春節期間北京發放免費旅遊券刺激觀光
迎新年 高縣精緻歌仔戲大觀春節期間上演
中國再公布低俗網站 MSN中國TOM.COM中彈
嘉義食品業徵寒假工讀生 失業婦女也來面試
雲南花卉出口突破1億美元
台商花1億美金在南京建大型大食品廠
宜蘭傳藝創意年菜秀 可惜只能看不能吃
NCC研修廣電法 對地下電台可重罰1500萬
助貧困同學一起畢旅 莒光國小發起義賣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
消費券18日發放 警政署:做好運送維安準備
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
高市違規拖吊保管費 議員提案半日計價
讓世界聽到台灣美聲 蘇打綠前進坎城
南市議會民進黨團 反對3都15縣規劃
關懷肺結核病患 台中醫院督治車隊送營養品
6個月以下徒刑得改服社會勞動 9月實施
聯合國雖決議停火 以色列與哈瑪斯不買帳
重慶巨響又有版本指是攔截導彈試驗
國際特赦組織台灣總會呼籲以色列停火
世界海拔最高西藏昌都污水處理廠竣工
鄺麗貞出國案 檢方:未壓案已列貪瀆偵字案
春節大三通 北市榮服處松山機場服務國人
神仙伴侶離散30餘載 大庄土地公婆重聚
立院三讀 連任後屆退國中小校長可續任
大陸台商陳情融資問題 陸委會：會重視
陳沖：大環境不好 有利10號公報實施
高捷未列政院捷運建設規劃 高高屏首長抗議
中油：10日起汽油漲1.9元 柴油漲2.5元
立院三讀通過牙體技術師法 明定業務範圍
印度國營石油企業罷工 軍隊可能接管
陳偉殷吳偲佑退出經典賽
刑事局破獲詐騙集團 違法吸金逾6800萬元
總統：兩岸重複課稅可望納入江陳會議程
受美股激勵 歐股開盤略漲
瀋陽舉辦首屆台灣水果節
招募都市人建設鄉村 日政府將編列預算推動
年度最佳女子高爾夫球員 曾雅妮等4人入圍
五虎寮橋及甲仙橋修復 月中通車
人力銀行：中國工作機會趨勢 僧多粥少
基督教救助協會募款成效不佳 籲社會援助
台灣中部4縣市在澳門舉辦物產展
外資續賣台股 新台幣兌美元收貶4分
豆丁海馬的家被偷 墾管處加強海上日夜巡邏
范良?蛂G搭配培訓機制 公共工程優先照顧本勞
東海天然氣田再爆爭執 中日展開會談
調降電價? 尹啟銘:將緊盯天然氣煤炭價
周錫瑋：救失業 政院盼北縣提供經驗
漢字藝術慶牛年 台日書畫家聯展登場
太陽劇團公益場 遠東贈票表演科系學生
廣東旅遊暨媒體考察團 金門市場探路
調查:6成民眾消費券買必需品 3成2選旅遊
柳丁銷中國 朝消費性採購建立貿易平台
首批台中直航廈門台灣水果快速通關
星國將放寬新興媒體政治影片禁令
施顏祥:政府推動建設 盡力維持經濟正成長
以石塊拖曳 蘭嶼海域1漁船濫採珊瑚
寒冬送暖 薛香川慰問金門弱勢民眾
醫學研究發現 香椿萃取物可抑制SARS病毒
景氣差求保佑 日新年參拜神社佛寺者近億
台塑化:明1時起 汽油漲1.9元柴油漲2.5元
勞委會擬緊縮公共工程外勞
為攻擊加薩辯護 以辦事處強烈譴責哈瑪斯
陳沖：大環境不好 新舊制存貨評價差不多
黃崇仁：DRAM紓困與國際整合 應分開處理
2兩岸春節加班機133班 上海最多40班
景氣不佳 97年稅收超徵145億元 5年新低
國際書展陣容強展期佳 預估人潮多2成
日月合璧五星聯珠圖 來台60年故宮首展
虐嬰案 桃園地檢署將涉案女子提起公訴
貓熊館逾時進場 可候補
搶救健康 鳳山1里長吃檳榔40年成戒檳達人
年關將屆 高縣警方金融機構防搶演練
泰外交部長力推更積極具策略的泰美關係
觀光業者聯合聲明 爭取觀光局提升層級
后豐斷橋二度彈劾 陳晉源彈劾案仍未過半
彭淮南：股票融資利率偏高 盼反映市場
立委補選 北市選委會:意者應留意設籍資格
零售業保守看待今年景氣 盼消費券振買氣
中華信評：聯電評等不受資產減損影響
央行：今天起調降存款準備金乙戶利率
藍委連署反林芳郁掌榮總 葉金川低調以對
總統年終促進消費 五分埔添冬衣配件
家樂福：法國總公司無降低持股比率計畫
泰總理府明天開放兒童參觀 警方慎防炸彈
江丙坤：建議大陸政府展延台商貸款
趙麟深入史瓦濟蘭為孤兒熬粥並贊助獎學金
網購商機成長大過實體 量販搶進兼營網購
曼德拉基金會澄清從未說過不支持ANC
第098007期今彩539三星彩四星彩開獎結果
鴻海去年12月營收1221.52億 YOY罕見衰退
英去年11月製造業生產 1981年來最大跌幅
第098003期大樂透49樂合彩開獎結果
經濟不景氣 中國發放困難民眾生活補貼
台塑年終獎金勞資仍有認知差距 需再協商
北京啟動史上規模最大軌道交通投資建設
考試院尾牙 關中與姚嘉文難得同桌共飲
利率降利息縮水 彭淮南:總統利息收入減少
台灣協助巴拿馬舒緩監獄人滿為患問題
大陸民航局：上海20班春節加班機無法再增
亞非農村發展峰會 台灣技術支援改善農業
鋼琴大師劉詩昆毆妻案保釋候審 否認打人
麻生11日訪韓 將與李明博舉行高峰會
政院：二次金改有疑點 政務責任送檢調查
上海台辦積極爭取增加兩岸春節包機航班
泰智庫：泰央行下週至少降息0.5個百分點
蘇俊賓：榮總院長人事案 目前未有改變
春節加班包機未准 華航旅客改從杭州回台
第098007期今彩539三星彩四星彩派彩結果
歐盟觀察員赴烏克蘭 盼俄速供天然氣
第098003期大樂透頭獎摃龜
裁員上百名?華亞科:例行淘汰績效不佳員工
哥斯大黎加發生6.1強震 死亡人數增至14人
兩岸春節包機 上海航空增3航班
助台商融資 上海台辦推動成立擔保公司
不顧聯合國決議 以色列揚言續攻加薩
美國去年失業率7.2% 260萬人失業
馬元旦談話民調支持度 低空掠過
綠委批 紀念酒銷大陸總統不見了
人民幣百元假鈔 蔓延中國大陸15省市
春節假期前五天 金融機構營業時間延長
鴻海精密 12月衰退18%
拍立得大躍進 推出立即顯像數位相機
微軟Windows 7測試版 開放免費下載
白老虎是基因缺陷 動研所呼籲撤銷進口
馬有私人管道？府：不合邏輯
榮總院長人事及十號公報 劉揆：未改變
失業健保停卡 延遲就醫案例增
中國返鄉潮如戰場 多起命喪車站悲劇上演
協助弱勢學生 劉揆捐40萬拋磚引玉
立院12日表決博弈條款 社團醞釀抗議
馬總統：領先佈局 經濟回春就可領先群倫
菸害防制法新制明上路 彰師大無菸校園誓師
消費券發放倒數 北市發送通知單委託書
年前搶錢兼差 墊高勞保投保薪資
十號公報/廠商告狀 陳冲挺得住嗎?
證交所1月12日至16日全省巡迴舉辦5場「上市治理業務宣導會」
活絡權證市場 證交所推流動量提供者制度
遠傳電信自結97年1-12月EPS 3.12元
點睛品2008年戰勝金融海嘯逆勢成長 2009年積極迎向挑戰
PChome線上購物全站40萬商品 消費券攏ㄟ通
奇偶科技自結九十七年稅前EPS13.86元
中華電信「636影城通」感恩回饋 6部賀歲新片優惠票價36元
永慶房屋積極響應菸害防治法 推廣員工眷屬免費戒菸班
台灣大哥大熱情伴花蓮獨居長輩圍爐
峽谷圍爐+暢遊太魯閣 天祥晶華每人NT$3,800+10%起
3,600消費券入住天祥晶華酒店 房間升等滿1000送500再享50%紅利回饋
中信旅館消費券優惠 七館九大餐飲桌菜最低55折
台北國賓Le Bouquet繽紛蛋糕房四週歲 週年慶優惠開跑
中信旅館消費券專案 九館十大住房最低不到4折輕鬆玩全台
台灣美食週上海開幕 五萬多人飽口福
巴基斯坦貧民窟大火 至少40人死
車輛疑遭以色列攻擊 紅十字會限縮加薩任務
去年工作機會大幅減少 美失業率升至7.2%
俄總統：對歐洲天然氣供應可望今天恢復
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
索國海盜釋放沙國超級油輪天狼星號
歐巴馬提名新情報首長 徹底告別布希年代
歐巴馬提名國家情報總監及中情局長接任人選
德百年瓷器名店Rosenthal驚傳倒閉
霍普曼盃網賽 斯洛伐克技壓俄沙芬兄妹奪冠
美伊利諾州長涉嫌貪污 州眾議院決定彈劾
國際油價下跌 收盤價逼近每桶40美元
受到美國失業率升高影響 美股下跌
巴黎股市跌24.83點 跌幅0.75%
瑞士籲對加薩人道局勢發起公正調查
易榮宗拜會米蘭市政府 拓展台義關係
歐盟亞丁灣打擊海盜 保護船隻不受國籍限制
卡達網賽 莫瑞逆轉擊敗費德瑞晉級決賽
善用消費券 慈濟建議加減乘除概念
標檢局:專用插座使用電暖器 注意室內通風
法院駁回伊州官員副署柏里斯參議員任命案
伊利諾州眾議會壓倒性通過彈劾州長濫權
台股開盤下跌52.22點 為4450.52點
全台寒流籠罩低溫特報 明下探6度
不理會停火協議 以色列決續進攻加薩
中國擬擴建儲油基地 美擔心引油價波動
中國大陸再放寬居民赴台灣旅遊條件
台南海巡隊搜索私菸船 船長船員乘隙逃逸
勒緊支出對抗不景氣 波音下月起裁員4500人
寒流籠罩 嘉義凌晨8.3度低溫
法「博士與企業」雜誌將刊登台灣專刊
世界氣象組織：反聖嬰現象造成歐洲嚴寒
匯市觀望 新台幣兌美元盤初走貶
射程躍增 哈瑪斯火箭攻擊能力日益精進
歐巴馬憂經濟惡化 籲國會及早通過振興計劃
美喬治亞簽戰略協議 重申支持主權領土完整
春節加班包機被砍 上海台協：確定會增班
留券消費 屏東縣政府辦年貨大街
比利時記者採訪遭阻 河南官方指為村民所為
高市議長夫人遭飛車搶劫 拖行數十公尺
二次金改疑點？藍營追究前朝官 綠指卸責
海外僑民可委託在台親人領取消費券
紙錢集中焚燒淨化空氣 中市初五開始服務
航運觀光轉強 指數跌幅縮小
伊州醜聞州長嗆聲彈劾案 上法庭討回清白
經濟不景氣 深圳嚴懲收紅包
不滿待遇菲薄 逾千陝西退休軍官衝擊省府
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
花旗踩信用地雷 前美財長魯賓辭卸資深顧問
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
美議員提案 籲廢一中政策並與台建交
強力促銷 嘉義梅山柳丁將直銷大陸200公噸
綠黨點名法案預算有問題 盼國會更開放
習近平：中央關注澳門經濟民生
芝加哥校園傳槍聲 5人遭槍擊受傷
調查:消費券 逾5成上班族將加碼消費
南京將重建李白筆下鳳凰台 再現六朝勝景
杜麗萍應訊供出自殺原因？特偵組不證實
調查:近5成企業肯定消費券有助業績成長
時機歹歹 中國東航中高層減薪1至3成
福建經濟連續7年保持兩位數以上成長
聲請法官迴避遭駁 扁律師12日將提抗告
客家貢獻獎報名截止延期 歡迎海外推薦
向無菸環境邁進 菸害防制新法明上路
張碩文:相信藍委會支持林芳郁任榮總院長
掌握核心價值品牌形象 拍立得數位相機問世
前賴比瑞亞強人泰勒之子 遭美判刑97年
嘉市民集團結婚典禮 寒冬暖陽 幸福洋溢
景氣寒冬襲 美國中餐館新年忌說財源滾滾
連動債自救會爭權益 下午1時發動大遊行
10號公報處理 府：尊重政院金管會決定
春節交通疏運路網圖開始發送
中國與美國海軍協調打擊亞丁灣海盜
大三通後 上海工業類台商爭取返台上市
北捷地下街春節購物護照 限量免費索取
為白老虎請命 保育團體籲高市撤銷引進
匯市量縮觀望 新台幣中午小貶0.5分
紐約餐廳拿140歲老龍蝦當吉祥物 遭民眾檢舉
上海春節包機被砍 傅棟成：爭取增加航班
達卡拉力賽再出意外 支援卡車相撞兩人喪生
美國CDC澄清 克流感仍可治療流行性感冒
景氣差 北市放寬失業勞工子女就學補助條件
內政部：短期進用人員經費已撥付 未延遲
英駿懋銀行涉轉帳調查 付罰鍰3.5億美元消災
風之舞形舞團紐約演出 跨界製作「視 Fun」
2010台北花博會 經建會同意補助半數經費
馬多夫是否保釋或羈押 法官12日宣布
孟飛植髮成功 盼協助頭髮稀少者重建信心
江丙坤關懷台商 盼大陸落實紓困政策
助星窮苦學生 台灣藝術家開慈善藝展
趕工加裝備援系統 星摩天輪盼過年恢復營業
參議院民主黨大老仍拒絕接受柏里斯遞補
高市議長夫人遭搶 警方擴大清查
台股收盤跌35.21點 為4467.53點
黨內異議 歐巴馬經濟振興方案面臨調整
家扶中心送年菜到貧困家庭 為團圓飯加菜
歐盟領袖將和蒲亭會面 努力解決天然氣爭議
馬總統南下祝福南科新人 盼增產報國
消保會:郵購年菜享7天內退貨解約權
調查：上班族牛年新希望 工作財運最重要
韓星Rain曾狠狠地抽打過高中老師五皮鞭
紐約經文處與中文學校將辦華語文能力測驗
為年底連任舖路？ 傳彭博有意重返共和黨
開低走低量縮收黑 小跌35.21點
電子金融利空頻傳 4500點失守
1月台指期收跌48點 逆價差93.53點
打狗案證據不足 英王子愛德華逃過起訴命運
1月電子期跌1.9點 金融期跌9點
外勞政策評估有共識 優先檢討產業外勞
賓士高球賽 澳洲選手奧格威繼續保持領先
金門首長出國弊案 前警局長前議長涉貪交保
印度薩蒂揚總裁被捕 政府任命善後委員會
罹癌美國影星派屈克史威茲 感染肺炎住院
福建省長：2009年加強推進閩台交流工作
成大寒冬送暖 多項獎助申請名額無上限
紐西蘭奧克蘭女網賽 狄曼提娃拍落同胞封后
名教練史科拉里推崇小羅納度 但也提出忠告
禁菸新制上路 金門衛生局籲陸客入境守法
嘉魚有機緣地 推消費券優惠措施
日調查：職業棋士腦部思考與眾不同
人物特寫：中央情報局長提名人選潘內達
重慶出動千名警力 剿毀4個地下兵工廠
布利斯班網賽 佛達斯柯與史提潘尼克爭冠
募購運動器材 球友與智障者協力推捍
赴美免簽證民眾 下週起需在行前上網登記
消費券運抵花蓮 警方戒護轉送各郵局保管
教部短期就業人員年終獎金 預計下週發放
美明州發布警訊 花生醬內檢驗出沙門氏桿菌
台股4500點失守 三大法人再賣45.73億元
二次金改涉弊案？ 林全下午5時對外說明
中國鐵路春運為期40天 運送近2億人次
西佛臨別贈言：美日同盟不要成為日政爭工具
高市議長夫人被搶 盼警方維護治安加把勁
4年5000億擴大公建案 立院12日表決
馬祖清晨最低溫5.7度 明後天會更冷
李慶安雙重國籍案 北檢收到外交部文件
教育部留學獎學金 取消返國服務規定
新台幣兌美元貶0.5分 收33.160元
全國橄欖球錦標賽 淡江長榮晉級決賽
培養親情 上海市研擬增設父親照顧假
歐巴馬就職遊行觀禮票 5000張票一分鐘賣光
節省公帑 阿諾令加州公務員每月兩天無薪假
調節產期 高縣六龜鄉蓮霧避開寒害
富邦金調降融資融券擔保金及保證金利率
NBA球員易建聯手指骨折 可能休息1個月
議長夫人被搶 陳菊指示警方加強治安
禁菸新制11日上路 葉金川演行動劇宣導
慈濟美國總會對海地展開人道援助與賑災
害死舅舅詐領保險金 兄弟遭判重刑
寒冬送暖 屏東介惠基金會送愛到南投原鄉
美泰兒公司推出腦控玩具 玩者須全神貫注
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
菸害防制法新制上路 庭院式咖啡生意好
北縣失業男子 在家中燒炭自殺
菸害防制新規定 教部籲各級學校配合
嘉市公3主題公園工程 將創近2000就業機會
經濟不景 洛杉磯逆勢操作爭取國際觀光客
台灣人權景美園區 都計變更12日公展
內政部籲持新式身分證領消費券
連動債自救會下午北市遊行 1人流血送醫
二次金改究責前朝官員 蔡英文：政治清算
台商苦於融資問題 箇中原因錯綜複雜
四技二專統測 20日截止報名
捷運觀光地圖一路錯 北市議員要求更正
名模再躍銀幕 蔡淑臻盼有機會赴好萊塢發展
金門消費券運抵 警方戒護轉送各郵局保管
歐巴馬家人挽留白宮主廚康莫弗德繼續掌勺
高市議長夫人被搶 議員促改善治安
習近平訪澳門令人玩味
對付搶匪 日計程車裝震撼聲光效果新裝備
公平會：農產品標示不實 送相關單位處理
因應金融風暴 中市延長建築執照有效期限
中正預校慈園 週六日開放
北市去年交通死亡人數 創91年以來新低
中國碩士生考試 124萬考生應試
財長:由檢調監院檢討二次金改是否不法不當
查空污影響 潮寮國中師生接受健康檢查
蔡英文：推動思想革命 完成三次政黨輪替
南投茶公會辦展售 供應平價特等獎茶
迪士尼與上海將聯手打造上海迪士尼樂園
籲加強小學漢字教育 韓歷屆總理連署建言
外縣市民眾看貓熊 北市提供每日4000名額
菸害新制上路 30年菸槍北縣議長陳幸進戒菸
經建會通過國道1號五股至楊梅段拓寬案
綠營追討李慶安薪資 謝國樑：曲解法令
演公視應屆退休生 沈孟生直呼還不想退
基隆警方偵破販毒集團 共逮捕11人
歐巴馬岳母將一同入住白宮 不乏先例
馬來西亞超級系列羽球賽 謝裕興止於四強
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收盤貶0.5分
南橫氣溫零度以下 冰柱冰瀑景色壯觀
宜縣鼓勵消費 提供百萬獎金與千斤米摸彩
引進藍光路燈防止犯罪 東京足立區罪案銳減
經建會：支持經濟部擴大公共建設投資案
不只香料和美食 新書印度製造帶來啟發
小墾丁渡假村賣舊家具 所得做公益
馬總統刺激消費 寒冬買泳褲
金門酒廠逆勢成長 去年營收再創新高記錄
林郁方：林芳郁事件到此為止
功能獨霸 F-22A猛禽式隱形戰機6架進駐琉球
電腦當機列管8人入出境 移民署致歉
寒冬送暖 北市議員發起貧戶贈白米義行
加碼推動公部門就業 10萬工作藍白領都救
星科技局與葛蘭素史克合作開發三種疫苗
緊縮產業外勞 王如玄：3班比3K優先處理
愛心企業融資 勞委會每月勾稽勞保防裁員
勞工問題苦思對策 馬總統王如玄深夜熱線
2009世運開閉幕典禮表演 高雄8校擔綱
陳水扁將在北所領消費券 1天最多花600元
入出境電腦當機疏失 移民署將更新設備
音樂家蕭泰然返鄉 陳菊頒贈傑出市民
金門水頭港濬深 小三通船商抱怨影響航安
馬總統致函教宗 強調願積極參與國際社會
桃園機場全面關閉吸菸室
香港中信拍賣會刺激買氣 增設大眾價格區
八里五股快速公路 12日通車
HVL 豐原高商中山工商獲複賽冠軍
振興觀光 東京築地市場19日重開放鮪魚拍賣
許勝雄:景氣盤整1年半至3年 仁寶反向徵才
男子職撞總冠軍賽 楊清順晉級前四強
經建會：原則同意都市雨水下水道建設計畫
年關近賭風熾 北縣警破獲流動職業賭場
政院將推振興職棒計畫 簽賭球員不得任教
湯姆克魯斯將赴巴西宣傳新片「刺殺希特勒」
彰銀招標案 林全：公告與決標相隔29天
經建會通過內政部都市更新推動計畫
東部自行車路網示範計畫 經建會原則同意
響應紅十字會募消費券 周美青捐年菜助貧戶
派軍艦亞丁灣護航 蘇起：還要再評估
金管會規劃2012年實施國際會計準則
經建會通過都市更新關聯工程計畫草案
全球貿易風險增 去年輸銀信保業務成長逾倍
期交所研擬第2季推出個股期貨 採現金交割
大三通後拓銷東亞市場 經長下週訪日
日相指新預算案通過仍未必改選眾院
漢翔與三菱重工結盟 研發商用區間客機
研究：基金績效愈好 期貨避險比率愈高
金鼎證：盼政府保障二次金改受害公司權益
紡織品順差創新低 業者盼拓法國時尚商機
陳瑞通：動支金門警光會館經費已經退回
BERI最新投資環境評比 台灣排名全球第五
聖保羅舉行當代台灣影展 播映12部影片
死刑犯遺愛人間 星國百貨鉅子獲贈腎臟移植
林全:陳水扁曾致電 盼陳敏薰接大華證董座
北檢收函仍具美國籍? 李慶安:非最終結果
寒冬小巨蛋開唱 陳綺貞用太陽暖歌迷的心
上海舉行購屋嘉年華活動
大三通後首波藝文交流 兩岸畫家花蓮寫生
電腦大當機 移民署輕忽肇禍
電力天然氣價諮詢會1/12開 氣價估再降1成
彰銀增資案 財長:公告內容與決標前1天不同
打假球球員禁任教 兄弟象La New熊贊同
歐巴馬：美國經濟在好轉前可能會先惡化
搶救台灣行動聯盟抵高縣 宣示捍衛台灣
政院決定限縮外勞 工程及製造業聘本勞為主
證期局:公司營業項目多 受10號公報影響大
劉揆關切大寮空污案 指示檢討改善及求償
稱韓元岌岌可危 南韓被捕網路專家辯稱無罪
北市大安區補選立委 綠營基層座談表達看法
蒲亭指歐洲供氣危機不斷惡化並歸咎烏克蘭
SBL台啤第四節大反撲 裕隆險勝
議長夫人被搶效應 高市警破飛車搶案兩起
雲南昆明將興建7星級酒店
除臉部皺紋 日女自行注射透明質酸臉腫脹
吸引高手 澳網單打冠軍獎金增至4600萬台幣
索國海盜釋放沙國超級油輪 船員安然無恙
烏克蘭國營天然氣公司：俄烏談判無結果
美副總統當選人拜登訪問阿富汗 討論反恐戰爭
歐巴馬：經濟振興計畫將創造400萬工作機會
健全房市 擬鬆綁陸資置產條件
健康捐+菸害法 業者憂衝擊市場
十號公報/廠商告狀 陳冲挺得住嗎?
王建（火宣）彈劾邱義仁？監院擬16日審查
聲援巴人 上萬民眾在白宮遊行示威
選立委？ 連勝文不鬆口
中國對委內瑞拉出口衛星
以軍方評戰果 有信心剷除哈瑪斯武裝部隊
科工館3D電影新片試映會 場場爆滿
Shortcovers將讓iPhone搖身變成電子書
衛生署：禁菸新制首日 26家業者不合格
菸害防制法新制上路 新竹縣6件不合格
溫家寶：中國要在金融危機中最早復甦
法女部長五天產假惹爭議 逾半法人不認同
搶消費券商機 多元行銷專案紛出爐
習近平：面對危機 澳門有困難有辦法有希望
香港女網菁英賽 美洲隊撂倒俄羅斯稱王
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高市議長夫人被搶案 警方宣布破案
以警告將升高加薩攻擊 死亡人數超過850人
易榮宗鼓勵旅義僑胞為國家親善大使
國際紅十字會指加薩平民處境惡化
秘魯北部重大車禍 至少33死17傷
義台商會將增辦活動凝聚向心力提升形象
加總理：歐巴馬首次海外之旅將訪問加拿大
高市議長夫人被搶案 警方宣布破案
法國台商會將幫助台灣廠商到法國參展
寒流發威 嘉義清晨5.1度 阿里山零下3.9度
最後一次搭空軍一號 布希參加航母服役儀式
能源局:油價漲 運輸能源消費減弱
嘉義低溫5.1度 寒流發威還要冷3天
大三通加持 藝文活動結合觀光產業創商機
兩岸故宮院長互訪 雍正大展拉近距離
奧運後世運聽奧登場 兩岸體育交流更熱絡
廢鋼價漲量縮 國內鋼筋行情轉趨堅挺
台南凌晨地震 芮氏規模4.1
上海猶太人聲援以色列行動 延後舉行
中國將放寬深圳人赴香港遊
阿巴斯促哈瑪斯集團 接受埃及停火協議
強烈寒流來襲 嘉義兩老人心臟衰竭死亡
楠梓榮塑園區開發案 廠商投資意願高
上海拓寬開放領域 吸引外資
強烈寒流來襲 嘉義養殖漁業恐寒害搶打撈
馬拉桑搶進中國大陸市場
廣東春運今啟動 預計發送1371萬旅客
哥斯大黎加地震死亡增至18人 另數十人失蹤
98年學測入闈 首見高三學生入闈試考
女性癌症協會成立 籲政府加強預防婦癌
自由之家13日首度在台發表世界自由度報告
大陸學者稱41年後90%人類語言消失
英哈利王子滿口歧視語言 遭媒體踢爆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
驚人意志 廖本勝1天克服30年菸癮
睽違20年 劉家昌發表全新創作專輯
俄烏與歐盟簽監測協議 俄將恢復對歐供氣
台灣年貨經由大三通進入大陸市場
大陸春運一票難求 牛年黃牛最牛
客委會徵選桐花祭slogan與Top 100桐花照片
補助愛心企業 不如延長失業給付
中國大陸在海南洋浦興建商業石油儲備基地
上海迪士尼樂園計畫曾四度擱淺
菸害防制法新規定上路 高縣林園全力支持
藍營：明立院院會可能表決擴大公建等議案
紐約台灣同鄉會辦桌慶生 林雅玲出任新會長
以軍持續進攻加薩 死亡人數逾850
博弈條款明天闖關 蔡英文下令黨團反對
菸害防制法新規定上路 花蓮衛局上街稽查
台灣女性癌症協會成立 病友現身說法
全球黑琵普查台南區1081隻 創歷年新高
國民黨出版傳訊 盼重大議題口徑一致
二次金改案 蔡英文：選擇相信林全
MLB 齋藤隆與波士頓紅襪簽約
菸害防制法新規定上路 中市出擊訪查
顏慶章:兩岸經貿往來 有無違反WTO應正視
民間國是會議 蔡英文：盼成社會運動開端
金管會推金融知識普及計畫 補助校園活動
歐鴻鍊:今年WHO執委會 台灣不提案較務實
推動單車活動 楊秋興行銷14條路線
菸害法新制實施 北縣稽查狀況一籮筐
紐時：以色列曾請求美助空襲伊朗 遭布希拒絕
日相麻生：何時解散國會視景氣走向
紐時披露 布希曾拒向以色列空襲伊朗提供協助
菸害防制法新制上路 基市衛局動員稽查
澳洲牙醫期刊：漱口水恐增加罹患口腔癌風險
菸害防制法新制首日 高市衛生局率員稽查
北市禁菸稽查 火鍋店未貼標識首遭告發
金融知識成顯學 普及金融教育紮根校園
菸害防制新法上路 30年菸齡官員想戒菸
禁菸新規定上路 花蓮上午稽查開出2張罰單
慶祝消防節 高雄親子體驗強化避難逃生常識
柯建銘：擴大公建案 修正楊瓊瓔版應可通過
歐巴馬搞親民 意外現身華府著名小餐館
梁國雄到澳門向習近平請願被拒入境
野草莓組織化 野莓之家今天開張
全球最具影響力智庫 布魯金斯研究所No.1
俄羅斯天然氣危機 歐洲再陷核能論辯
台灣尾牙雞頭人人驚 金門把酒言歡乎乾啦
日首相麻生出訪南韓 提升兩國經濟合作
習近平籲澳門葡人支持特區政府
牛年春節揮毫書藝盛會 中縣邀書法家展乾坤
菸害新法上路 檢舉熟人拿獎金機會較大
伊朗利用合法公司掩護 閃過美國出口禁令
台駐美海軍武官：國軍有能力護船護航
Palm回來了! Palm Pre勇奪CES最佳產品獎
當瑞士刀遇上藍芽 露營萬用工具變身商場利器
豐原分局警員林旻賢結婚 廖了以當證婚人
菸害防制法新制上路首日 屏市上午告發3人
楊潔篪：立即停火 以軍從加薩撤離
NFL 華納傳球2次達陣 紅雀壓制美洲豹
NFL史托佛致勝3分射門 烏鴉踢倒泰坦
福建省政協將推動對台交流合作
二次金改疑點 特偵組將傳財政部官員說明
大陸10學者聯名建議 低收入家庭1人發千元
中國大陸形成油氣跨區供應格局
黃仲生:吸菸花錢傷身 把錢省下促進經濟
廣東英德爆竹廠爆炸 5死9傷
春運首日 北京鐵路客流現高峰
全球華語熱 台師大推新版華語教材
調查：日八成五新成人認為沒錢難結婚
台電跳電 高鐵板橋至新竹列車一度誤點
牛年悠遊套卡發行 連勝文祈福扭轉乾坤
美國飛魚費爾普斯赴北京為汽車代言
菸害防制法新制實施首日 中市大賣場被開罰
國旗圍巾意外增商機 府：總統感欣慰
中國第二寒極新疆富蘊縣出現暖冬
黃奎博：台灣關係法位階比美中三公報高
菸害防制法新制上路 嘉義市未開出罰單
中國大陸全國MBA考試出紕漏 30分題作廢
菸害防制法新制上路 連神也得戒菸
關懷弱勢兒童 王建民成立小王子加油基金
立院明表決博弈條款 藍營：可開放討論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
尼泊爾電力短缺嚴重 每日停電長達16小時
調查指40%港人因金融海嘯焦慮失眠
向金門供水 福建進行前期準備工作
阿巴斯提議與哈瑪斯共管加薩邊界
顫抖雙手彩繪 小腦萎縮病友溫暖生硬建築
江丙坤親赴大陸打氣 台商感謝在心中
鄧振中:若各國採保護主義 台灣衰退期拉長
李應元發起雲林社 深入村里推動公民活動
推動司法三合一考試 考試院明拜會律師公會
政府流失台灣主權？府：扭曲事實令人遺憾
寒流侵襲 高縣警方濟助街友
社團反對引進白虎 陳菊：尊重各方意見
楊宗樺奪下生涯首座職網賽男單冠軍
年關到 北市榮服處籲榮民提高防騙警覺
禁菸新制上路 高縣開單告發2件違規案
議長夫人遭搶案偵破 陳菊：全力改善治安
菸害防制法新制上路 金門縣沒開出罰單
為善不欲人知 王建民默默認養菲律賓男童
菸害法新制上路 桃園稽查結果無違規
聯合盃作文大賽 120學子受獎
禁菸新制第1天 小朋友頒獎拒菸團體
陳菊籲各界發揮愛心幫助弱勢
北縣永和民宅騎樓機車起火 18人嗆傷送醫
中國關閉91個傳播淫穢色情和低俗內容網站
北縣永和民宅騎樓火警 18人送醫幸無大礙
夏姿再參展巴黎時尚週 海外訂單逆勢成長
馬偕跨國愛心整容手術 吉國小男童來台治療
菸害防制法新制上路 基隆開出15張告發單
菸害防制法新制上路 北市稽查5業者不合格
菸害防制法新制上路 台東開出首張罰單
菸害防制法新制上路 高市稽查未發現違規
菸害防制法新制首日 彰縣開出1張罰單
寶貝阿公阿嬤創意行動賽 參賽者創意十足
遠離菸害 北市衛生局推戒菸班戒菸門診
阿公阿嬤節邁入第4年 盼重拾敬老與孝道
菸害防制法新制今上路 各縣市執法不同調
金融海嘯 香港公益金今年籌款為10多年最差
東帝汶總統：歐美應重新檢視制裁緬甸政策
刁難公視？原民會澄清
高市廟會陣頭鬥毆結怨 尋仇遭開槍掛彩送醫
菸害防制法新制上路 南投首日全合格
歐麥特：以色列接近加薩作戰目標但持續攻擊
禁菸新制首日 網咖違反規定佔大宗
弘佛法 佛光山文教中心辦德里文化體驗活動
郭泓志胡金龍退出經典賽
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大陸慢性病例10年增14%
印尼渡輪蘇拉威西島外海沉沒 260餘人失蹤
重慶農民工領2400元工資 1900元是假鈔
日相訪韓 盼早日簽日韓經濟伙伴協定
菸害防制新制首日 知名賣場被開罰1萬元
男子職撞 吳珈慶衛冕成功
贏得規格之爭 藍光軟硬體產品大發利市
全球誤時嚴重機場 印度三大機場名列前茅
出口民調：蘇煌班德獲選曼谷市長
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SBL 台啤開季2連敗
以軍與哈瑪斯激戰加薩走廊 傷亡持續增加
面對社會不穩定 中共中宣部加強媒體控制
防中韓人士偷渡上岸 日將設特搜小組取締
廬山泡溫泉 八旬老夫婦昏迷致死
肥缺 英首相府徵年薪150萬台幣管家
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亞洲症候群?日麻生內閣不支持率突破七成
法美女部長未婚生女 媒體揭開生父之謎
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烏俄天然氣紛爭 讓俄Gazprom虧損8億美元
室內禁菸 衝擊德國人飲酒興致
寒流襲台 千餘名民眾群集當代館FUN牛吃草
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線上點燈保平安 西螺福興宮與全家合作
林中斌分析指出 中國外交策略改變成深謀遠慮
花生莖養生 用途超廣泛
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全球大環境不佳 台灣經濟也受拖累 景氣差 民眾遷怒 經濟部長成代罪羔羊 歹運！
國共難兄難弟 政權露敗象？
莎莉霍金斯獲金球獎音樂或喜劇類最佳女主角
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總統：對大環境仍感樂觀 政府因應得宜
中國衛生部：毒奶患兒29萬6千人
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義勇司機擒拿搶匪險致命 議長莊啟旺致謝
已故男星希斯萊傑 以反派「小丑」奪金球
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「貧民百萬富翁」獲金球獎最佳導演
立法院將表決博弈條款 反賭人士抗議
凱特溫絲蕾連獲兩座金球獎
情遇巴塞隆納獲金球獎音樂或喜劇類最佳影片
全教會:博弈條款誤導賭錢是正當行業
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第66屆金球獎電影類得獎名單
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賀歐巴馬就職1團變3團？綠委質疑行程安排
喜劇影集「超級製作人」獲3項金球獎
看好今年開台需求 Wimax業者逆勢徵才
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貧民百萬富翁與凱特溫絲蕾 金球獎大贏家
搶消費券商機 北縣推出黃金百兩4億抽獎
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博弈條款通過 地方公投門檻放水
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現世報 索國溺斃海盜抱著贖金沖上岸
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胡錦濤贈送郝龍斌邀約 連戰將參加貓熊館開幕
貓熊館開幕 馬總統不出席
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電影「貧民百萬富翁」成為金球獎最大贏家
國際扶輪RYLA青年領袖獎研習會
中國大陸抗生素濫用 每年8萬人喪生
北市資源回收成就 令先進國家刮目相看
高鐵營運延後損失歸政府 監院糾正交通部
研究發現 逆演化的確可能發生
「瓦力」好犀利 拿下金球獎最佳動畫
僑委會3月辦僑商國企研習班 免費的
金球獎喜劇類 伍迪艾倫與柯林法洛脫穎而出
「生活好美麗」網路購物就送門票 暢遊五大博物館
台東縣政府98年度春節返鄉免費專車
響應三挺 台企銀提供企業週轉金
終於有人想到他們 單親爸爸納入扶助
雲林黃金橙 打進7-11通路
「YouTube交響樂團」計畫 在台特別開設「譚盾大師班」
配合菸害防制法新制 台中市持續稽查
車用網路收音機進軍消費電子展
搶消費券 中華電信參一ㄎㄚ
赴美慶賀團一分為三？呂秀蓮：配合外交部
菸害法新制次日 領取禁菸標誌人數爆增
林百里號召 數十家企業發起消費券捐贈
博弈條款雖過 澎湖利多已出盡!
歐鴻鍊：外館爭取國際支持台灣參加5月WHA
陳添枝：不會有博弈產業 是觀光產業
府:目前只支持離島觀光博弈 協助經濟弱勢
蔣經國逝世21週年 馬總統明謁陵
林百里：今年景氣不會好 廣達不裁員
專家:台灣離島開賭場吸引力不大
雪梨國際賽傳捷 柯爾妮朝澳洲公開賽挺進
結束斡旋 德外長：加薩停火有望
離島博弈 金門只能靠大陸
菸捐案三讀 國健局：實現社會正義
協助無殼蝸牛 政院推動先租後買
菸害防制法測驗 南投衛局員工滿分才及格
慶賀團一分為三？ 民進黨譴責外交部
英相：哈利王子種族歧視發言 十分不妥
增飛兩岸春節上海線包機 需北京政治解決
阿里山林班地火警大事紀
泰國紅衫軍要外長下台 威脅包圍外交部
北京慶祝中美建交卅年 卡特代歐巴馬傳話
教育部：4年470億補強與重建老舊校舍
博弈條款3讀 過去有國際博弈集團澎湖考察
立院三讀 聽力師納專技制度
錯送消費券到金門 中華郵政:已送澎湖點交
毛澤東侄女提案 建議在湖南建毛澤東城
禁菸新制解釋前後不一 執法人員無所適從
立院三讀 石門水庫整治第2期特別預算案
金融海嘯雖猛 高檔玉石珍品不受影響
法拉利F1新戰車 紅鬃烈馬F60問世
臺銀挺民營企業 去年增820億元
中國護航台灣商船 兩岸和解善意
卡特向胡錦濤轉述 歐巴馬亟思維持雙邊關係
簽署天然氣監控協議 巴洛索盼速對歐盟供氣
調查：1/3巴西工廠準備裁員
泰國會補選29席議員 執政聯盟贏得20席
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐約實施嚴格禁菸令近6年 戒菸人數激增
英2008年發布獲利警訊上市公司 7年來最高
天然氣恢復供應協議生波折 俄總統稱無效
「經典老爺車」 北美票房冠軍
好萊塢情侶檔喬許杜哈莫與菲姬完婚
易榮宗：駐義代表處將提供僑胞最好的服務
NBA 雷艾倫狂砍36分 塞爾蒂克94：88克暴龍
政治角力釀加薩戰事 以巴衝突越演越烈
要求動用剩餘紓困金 傳由布希政府本週提出
布希看歐巴馬 越看越滿意
哈利王子「出言不遜」 英雄形象受損
台股開盤上漲20.15點 為4487.68點
天然氣爭議 烏願拿掉爭議附錄準備重簽協議
白天氣溫稍回升 晚間另一波冷氣團南下
立即上工計畫 嘉義就業站14日徵才
中共計畫設立西藏解放農奴紀念日
匯市觀望 新台幣兌美元盤初走貶
「綠」將是歐巴馬就職典禮主題色彩
凱特溫絲蕾獲金球獎最佳女配角
東方航空燃油對沖虧損擴人民幣62億
迎新春 北市教育局舉行春聯揮毫關懷弱勢
歐巴馬：紓困方案須修訂 使屋主直接受益
玉山清晨零下6.1度 水氣不足未飄雪
商家售未標警示圖文菸品 桃縣查獲開罰
南韓現代汽車贏得首座年度最佳汽車獎
廣東出動直升機保障春運順暢
湖南長沙罕見大停電波及數10萬戶
「瓦力」獲金球獎最佳動畫片
營建股拉抬 一度收復4500點關卡
南縣沿海養殖虱目魚寒害 漁民估損失5成
太平山清晨短暫下雪 陽光露臉積雪漸融化
總比呆坐流口水好 老布希打算再玩高空跳傘
二次金改案 陳雲南:視情況傳喚前財經官員
北市抽驗75家餐廳年菜 全過關
廣東氣溫下降 嚴防影響春運
雲林優質觀光產業輔導 協助社區產業發光
歐巴馬盼國會2月16日前通過經濟振興方案
立院處理博弈條款 王金平：尊重各界意見
高雄世運近百國參賽 缺俄阿語志工
大陸春運首日查獲4千多起交通違規事故
廣東中小企業保證不裁員將獲政府補貼
4成6上班族曾放無薪假 月收入平均減3成
NBA 艾倫狂砍36分 塞爾蒂克隊中止4連敗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
春節將屆 高雄港局請航商提前規劃作業時間
油價雖回落 南韓物價仍居高不下
中國1兆元內需投資2月底進入實施階段
寒流侵襲 雲林養殖魚池受害擴大
台灣地名查詢資料庫 地名歷史一覽無疑
韓國超級系列羽球賽 13日首爾開打
學而優則仕 重慶官員碩博士資歷多
底特律國際車展開幕 大車廠介紹電動車概念
星一議員遭選民潑灑溶劑點火燒傷
立院三讀 動物防檢疫員得強制檢查行李貨物
健保局：健保住院部分負擔超過上限可核退
政策利多加持 營建類股漲幅居冠
陳水扁告陳肇敏加重誹謗 二審無罪定讞
病蟲害加寒流 要吃好品質蓮霧還要再等
日本南韓領袖會晤 尋求加強雙邊關係
NFL季後賽 鋼人勝電光35-24
台灣縣市長選舉 美東人士籲在野兩黨合作
加薩衝突16天 以投入後備軍人 稱戰事近尾聲
立院三讀人口販運防制法 遏性剝削等罪行
助海外僑商面對金融海嘯 僑委會將辦企研班
日媒再炒台灣松阪牛及松阪豬話題
菸害防制法新制上路 馬祖查獲5件違規案件
韓報：成龍生不帶來死不帶去
港媒指達賴底牌不多 北京強硬對付
抗議機場條例 工會陳情要求禁僱外勞
博弈條款闖關 胡志強支持開放博弈
大三通將滿月 花蓮下午首艘貨輪直航大陸
超商消費券行銷探4折 並搭網購售3C彩妝
美元走強 新台幣兌美元中午貶8.1分
工地潔淨運動 北市環保局:捷運工程前3名
伊朗核武野心雖是挑戰 歐巴馬誓接觸換對立
機車加裝怠速熄火器？環署：絕無這項規劃
歐巴馬：不上教會敬拜神 日子難過
立院三讀 扶助單親爸爸與家暴受害婦女
國健局：醫院車站外10公尺內仍禁菸
參選竹市?柯建銘:陳敏薰電話中未排斥
國光客運提供清寒學生除夕免費返鄉車
歐巴馬：兩個女兒比他還冷靜
北市衛生局公布年節食品抽驗 33件不合格
漁業署:寒流致嘉義養殖漁業損失141.5萬元
宜蘭7名學生 獲保德信青少年志工菁英獎
洛杉磯將對餐飲店戶外用餐區禁菸
立院三讀 鄰居糾紛可要求法院介入
高志鵬：國軍購大陸電腦 恐致機密外洩
強烈寒流來襲 嘉縣漁塭受寒害面積增加
人口販運防制法通過 內政部:落實人權保障
鄭文燦：民進黨反對博弈條款
北京市去年GDP成長9% 人均逾8000美元
不只貓熊 北市動物園牛科動物齊拜年
消費券發放所 內政部網站查得到
菸害法新制上路 綠委攜秘密武器考慮戒菸
台股收盤跌13.63點 為4453.90點
拚百里侯 綠營擬推涂醒哲角逐嘉義市長
急迫性高血壓發作陷昏迷 及時送醫最重要
傳北韓欲派代表參加美總統就職 美反應冷淡
公益團體自律聯盟86成員 籲捐消費券助弱勢
營建塑化走揚 4500點失守
南投消費券摸彩品 縣議員追加納骨塔位
報導：北韓去年武器出口達1億美元
立院下午處理博弈條款 藍營支持 綠反對
歐巴馬：政權交接尚無令他驚訝情事
多頭無力 下跌13.63點
日潛在成長率降 有待放寬法規拓展新市場
傳北韓去年外銷軍火達1億美元
1月台指期漲53點 逆價差24.9點
歐格維封王賓士錦標賽
阿里山林班地火警 初判人為縱火
寒流來襲 雲嘉南養殖漁業恐寒害漁民搶收
1月電子期漲2.85點 金融期跌4.6點
空勤總隊：求生裝備已招標完成 驗收中
大陸網站公開叫賣可矇混銀行的人民幣假鈔
美國安全團體呼籲禁止開車時使用手機
運送烏龍 澎湖一袋消費券錯運金門
捐助物資透明化 高縣成立物資銀行
彰縣募二手制服 1萬多件轉贈貧困學生
三大法人賣超63.85億元 台股小跌13.63點
三菱重工接獲訂單 將從日本發射南韓衛星
查扁任內人事案 特偵組再次約談郭清江
防宵小 高縣警方推動農漁牧機具防竊刻碼
麥克奈布的老鷹崩解去年超級盃冠軍巨人隊
高市木棧自行車道易摔傷 養工處專人維修
彈性補班 民代認餐廳收費應比照一般日
上任是否調查布希政府失職？歐巴馬：向前看
陶博館推好康 網購還能享門票優惠
嘉縣環局歡喜收成有機玉米 18日義賣
民進黨團：擴大公建案經費 也需照顧學生
解放軍成都軍區：重慶巨響並非戰機墜毀
尋失蹤3月女山友 51歲醫師低溫登山失蹤
鄱陽湖每天至少200隻天鵝遭毒殺
上週外資賣超69.16億元 賣超中華電最多
委內瑞拉反對派領袖譏查維斯是散財童子
立院表決大戰 蔡英文赴立院關切
TLPGA暨老爺公開賽 15日關西開打
立院三讀 離島公民同意後得設博弈業
短片輔導金名單出爐 高慧君作品入選
新台幣兌美元貶7.5分 收33.235元
夏川里美三度來台演唱 暢談新婚丈夫
天然氣降價 瓦斯公司同步降 用戶月省68元
心智障礙者健樂營招生中 增開繪畫課程
教師活化教材 開放式結局增加學生互動
消費券發放防搶 雲林警方演練逼真
國會補選執政聯盟獲勝 泰總理艾比希欣慰
高市擴大午餐費補助 陳菊與學童共進午餐
中市府舉辦跳蚤市場 胡志強拍賣簽名球
義剪你就笑 世界和平會為弱勢老幼義剪
雄檢以工代賑 雇街友上街宣導法治
經濟部要求修訂整合計畫 茂德：再修訂
博弈條款過關 金門府會肯定發展多選項
經部：天然氣降價13.47% 溯自元旦起實施
免久等 高市府籲儘量1戶委1人代領消費券
茂德紓困案 工業局盼確保DRAM技術紮根
高爾夫年度最佳男球員 林文堂等4人入圍
大陸一塊怪石 10年長胖340克
機場查獲2名大陸人士持偽造馬國護照闖關
寒冬送暖 民宿老闆給學校一個平坦操場
國內外偶戲團 春節高縣衛武營聯演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
歐洲三大股市 開盤全面下挫
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 3天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 3天漁業氣象預報（乙）
歐巴馬就職典禮可能氣溫驟降天候惡劣
中央氣象局 3天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 1週天氣預報
中央氣象局 1週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
加工區協助離職勞工轉職再出發
迎牛年搶消費券 南市聖母廟再推公仔
以稱協商加薩停火有進展 巴方稱言之過早
桃園機場掉東西 找回機率高
爭取博弈 高市備妥旗津聖陶沙計畫
國民黨展與台灣相關史料 駁外來政權說
政院：開放博弈 澎湖可能是全國唯一
俄羅斯拒絕批准歐盟協議 天然氣危機益深
北市社區營造中心有落腳處 15日開幕
化解歐洲供氣危機 俄公司主管與歐盟會談
民眾洽公 北縣府送紅包袋
博弈條款三讀 公督盟520前發動大遊行
林班地大火 阿里山公路交通管制
澎湖縣長：將引進最優質國際集團發展博弈
政院:傾聽社會意見 訂定離島博弈配套措施
發展博弈？澎湖曾有1次公投12次民調
印尼失事渡輪250失蹤乘客船員 凶多吉少
府院黨研擬 2年整修300危險教室50危橋
97年食品等違規廣告 北市查獲3972件
俄羅斯天然氣公司宣布 烏克蘭重新簽署合約
離島設博弈 綠島歡迎蘭嶼拒絕
立院三讀 遺贈稅率10% 遺產免稅額1200萬
林英傑潘威倫劉芙豪 退出世棒經典賽
消費券怎麼用？慈濟建議弱勢家庭正向善用
美元走強 新台幣兌美元收貶7.5分
慶祝消防節 澎縣舉行消防人員及車輛校閱
福利加碼 金門縣民可望領1萬800元提酒券
屏東小琉球97年度遊客數 創歷年新高
布希計畫卸任後寫書 內容未定
春節外出加強巡邏服務 高市警局受理申請
澎湖反賭聯盟反博弈 賺1元付3元社會成本
立院三讀 年底前購小客車機車等減徵貨物稅
春運1票難求 蘇州3女孩零下4度排隊暈倒
伊朗警告哈瑪斯勿接受埃及所提停火協議
未再新增登革熱病例 高市春節前解除疫情
菸害防制法上路第2天 高市開罰2件
立院三讀移民法 滯台藏人合法居留
竹山天梯春節將由保全把關 控管承載人數
立院三讀 遭資遣懷孕婦女可請領生育給付
金門航空站運量 去年創新高記錄
離島設博弈 台東縣政府以民意為依歸
離島博弈稅率不逾20% 引進國際投資為主
澎湖若發展博弈觀光 島嶼海洋休閒風取勝
大陸專家建議海峽兩岸加深南海合作
中台灣4縣市港澳行銷 胡志強：比預期好
希臘航運大亨住家附近遭綁架
龜山島開放博弈業? 宜縣府尚無規劃
菸害防制新制上路 戶外菸蒂倍增
上海政協開幕 境外媒體未准採訪會議過程
避免停電 斯洛伐克重啟有疑慮核子反應爐
立院三讀 菸品健康福利捐調高10元
離島設博弈 劍湖山：樂見其成
阿里山林班地火警 空勤隊出動直升機搶救
地名查詢資料庫 學者建議開放民眾參與書寫
呂秀蓮：玉山午報是我的最後一役
菸害防制新法上路 網咖吸菸最嚴重
漁業署：近日寒害 養殖漁業損失478.5萬元
反伊拉克戰爭樞機主教拉吉去世 享壽86歲
泰國支持東帝汶2012年成為東協會員
天冷易發病 北市送醫死亡人數增
離島設博弈 券商：短線激勵相關概念股
「小胡錦濤」胡春華獲選為河北省長
博弈條款解禁 屏縣爭取小琉球博弈觀光
陳添枝：博弈執照發放 1至2張為原則
南海問題兩岸合作? 學者：宜避免他國疑慮
擱置爭議 日本南韓同意發展成熟夥伴關係
績優清潔人員不畏癌症 讓荒地變花園
博弈條款通過 基隆離島條件不優難有吸引力
波爾盃保齡球賽 湯雅均贏首場勝利
馬祖是否發展博弈 地方首長：尊重民意
打開潘朵拉盒 外婆澎湖灣追求幸福待考驗
中國今年減稅5千億人民幣 地方叫苦
立院三讀航空城條例 增加招商誘因
駐巴西代表徐光普訪莫基市台灣協會
日韓高峰會同意美日韓合作處理北韓問題
特偵組約談5小時 郭清江被飭回
哈利王子種族歧視語引眾怒 首相緩頰
北市立委補選新黨擬勸進 郁慕明：沒想過
泰台灣日高球賽 加強國民外交助清寒學生
憂慮全球企業前景 亞洲股市大多下滑
反降遺贈稅 稅改聯盟擬發起租稅不合作行動
離島博弈 澎湖金門連江取決民意 蘭嶼說不
博弈課程 高雄餐院規劃首座教學型模擬賭場
星電子業工會：今年首季將再裁員2000人
前美國國安顧問：中國應協助解決以巴衝突
主力零售通路年終一個月以上 且持續展店
彈劾案疑關說？ 監院二度審查彈劾鄺麗貞
民調：日首相麻生支持率跌至19%
購車減徵貨物稅 業者：盼農曆年前實施
張智峰當選SBL首周最佳鬥士
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財長：調降遺贈稅 對總體稅收影響不大
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離島博弈過關 旅遊業者憂不景氣影響投資
烏克蘭新娘登廣告 徵求英國婚禮親友團
阿里山林班地火警 搶救人員徹夜監控
瑞士航勤國際退出星樟宜機場地勤服務市場
立委補選 羅文嘉：民進黨不一定要提人選
勞委會:去年離職婦女 修法後生育可領給付
中華信評調降土銀信評 土銀：財務良好
中國證實首度為台灣商船在亞丁灣護航
菸業協會:健康捐調高 應強化查緝走私菸品
第098004期威力彩 頭獎無人中獎
第098008期今彩539三星彩四星彩派彩
醫護人員：以巴加薩戰爭 超過900人喪生
俄供天然氣一波三折 蒲亭再向歐盟掛保證
經國先生故居 七海寓所將成七海文化園區
懷疑濫用壟斷特權 歐盟調查標準普爾
布希：如歐巴馬開口 願要求國會撥款紓困
菲Lyceum大學舉辦台灣電影展暨攝影展
布希：對美國國土攻擊可能是歐巴馬最大威脅
中共治安高層：今年將不斷產生新社會矛盾
布希指北韓與伊朗仍具威脅性
布希白宮告別記者會 堅持任內良好堅實政績
美檢方聲押馬多夫遭駁回 交保條件從嚴修定
哈瑪斯宣稱 即將在加薩之戰獲勝
UN人權理事會 譴責以色列
法國電影教父克勞德柏瑞過世
金球獎典禮電視轉播收視冷清
以軍方：後備軍人進入加薩協助正規軍
原民英雄不打熊 禁忌神話保護著台灣黑熊
UN迦薩表決棄權 萊斯羞慚
擔心社會問題 英國嚴格規範賭場經營
挪威軍醫：以色列在加薩測試新炸藥
中國金融專家：存款準備金率應一次降至6%
南投花卉節閉幕 縣長:更多美麗的花正開放
高雄金典酒店 負壓式吸煙室設置完成
雙重國籍案 北檢傳喚李慶安說明
蔣經國逝世21週年 馬總統至頭寮謁陵
歐巴馬就任 先關監獄
NVIDIA突破主流級筆記型電腦繪圖運算效能
The Westin Taipei六福皇宮限量紀念熊貓陪您過好年
Phoenix HyperSpace 於本屆CES正式對廣大消費者亮相
美印地安保留區開設賭場增加地方財源
搶商機 高市六合夜市新崛江商圈收消費券
水氣雖提昇 宜蘭太平山未下雪
糾舉老菸槍立委 立院無菸天使糾察隊成軍
900台商前進武漢 投資總額30億美元
台灣寬頻產業WiMAX 今年開始營運
中國花旗銀行 獲准設立第3家貸款公司
化解衝突 阿聯緊急外長會議
營運創新高 金酒 尾牙摸汽車
馥敦南京館迎團圓貓熊親子住房專案
夏川里美中市開唱 胡志強邀暢遊中市
打球的孩子 不一定要當王建民
紐約愛樂10月亞洲行 將在河內演奏
蔣經國逝世21週年 吳伯雄至頭寮謁陵
包圍立院 藍營告發蔡丁貴
張碩文:蔡丁貴擔任公職期間有雙重國籍
上海市長:2010年上海世博會將設台灣館
上海人大開幕 韓正:今年上海GDP保增長9%
勝華科技裁員勞資爭議 勞委會介入協商
謝立功至越南籍新移民家中 親手做年菜
星報紙：胡六點仍強調一中原則
陸軍第10軍團58砲指部 戰技操演
「時人」：希斯萊傑金球獎獎座 將歸女兒所有
人口販運防制法過關 推動團體：罰則太低
發現台灣美！ 春節送禮就要台灣本「味」
金門縣爭氣 力抗全球不景氣
全民瘋3600消費券燦星旅遊2大方案隨你挑
接駁運具多利用，春遊踏青好輕鬆
高雄國賓健身中心
春節遊墾丁 福安宮搶頭香
高雄金典酒店【五星級主廚教室】
統一流通次集團創新尾牙形式 舉辦「統一超商總部尾牙樂活行」活動
1/18~2/15 遠企購物中心
蕭萬長偕財經首長 與台中工業區廠商座談
迎新年 金廈門將隔海同步施放煙火
參院行使同意權 希拉蕊將提聰明實力理論
阿嬤的網站 首個紀錄台灣慰安婦網站上線
王建(火宣)籲捐消費券 盼澎縣民否決設賭場
以色列與巴勒斯坦戰士 加薩市激烈巷戰
世新民調 滿意度總統30.1%劉揆30%
菸害法新制上路 基隆關稅局查獲走私洋菸
瑞祥中學食物中毒52人送醫 禍首疑為鮪魚排
現行電子票證 新法施行半年內應申請核准
結合電影製作技巧 創新皮影戲展新貌
中職合約風波 倪福德說分明
俄羅斯恢復對歐洲供應天然氣 歐盟歡迎
陳沖：若續金改 應重視金融風險管理能力
菸害防制稽查 高市又有2家婚紗店挨罰
疑慮未消 俄羅斯先向歐洲輸送1/4天然氣
預防失學潮 政院啟動就學安全網計畫
標準局嚴格把關 年檢出2,101批不合格
扁放風被拍 北所：制高點守候都是媒體
假鈔問題嚴重 人行公佈HD90版假鈔特徵圖
中國走私雞感染禽流感 越南嚴防疫情擴散
保育經費有限 台灣仍成功繁殖5隻台灣黑熊
業者樂見儲值卡多用途 消基會：須履約擔保
民進黨反對政院版集遊法 質疑踐踏憲法精神
太陽劇團公益演出 周美青陪弱勢先睹為快
台美共商海盜問題 美海軍願協助遇險船隻
假人民幣來自台灣 ? 警政署：嚴防並查緝
台新金併彰銀 陳冲:死結總該有解
石原慎太郎：中國應合併北韓 讓它和平崩解
商總：向總統提建言 暫緩實施10號公報
連動債爭議 金管會:專案檢查彙整缺失
遭謊報有爆裂物 長榮班機平安降落
美國助卿：歐巴馬將高度重視中國人權議題
密室彈劾? 鄺麗貞:尚未接獲告知
宇善輪為台塑海運所有
法國電影教父克勞德貝利逝世 享年74歲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
布希將代歐巴馬請求國會撥付剩餘紓困資金
應歐巴馬要求 布希請國會撥付剩餘紓困金
投資人對財報不安 歐股收黑
白宮：布希15日將發表卸任告別演說
全球經濟逆轉加深 紐約油價跌破40美元
哈瑪斯鬆口：支持任何停火倡議
擔心企業財報不佳 美股收黑
布希最後白宮記者會 辯護政績也坦承犯錯
俄總理蒲亭下令 試行恢復對歐盟國家供氣
加薩滿目瘡痍 居民生活困頓
法國2008年驅逐2萬9799人出境
斡旋加薩衝突 潘基文將親赴火線
紐約州長建議對高熱量飲料開徵特別稅
比利時賭場開禁後 增加國庫稅收創造就業
曼聯葡萄牙球星小羅納度 當選世界足球先生
聯合國秘書長潘基文要求加薩立即停火
以軍又傳誤擊戰友 1重傷3輕傷
慶賀歐巴馬就職表演 眾星卡司堅強
中部以北清晨10度以下 最冷嘉義8.2度
馬塔榮膺世界最佳女足球員 將加盟美職業隊
布希要求國會提撥金融紓困計劃第二部份資金
布希：北韓仍對美造成威脅
玉山零下13度 創入冬以來新低
開懷大笑可減肥
台股開盤下跌11.52點 為4442.38點
中國人民銀行：流動性從過剩變充裕
歐巴馬上任首週可能下令關閉關達那摩灣監獄
中國正式加入泛美開發銀行集團
世界銀行警告中國水資源危機
國會幕僚：歐巴馬允就職後出席共和黨團會議
稻江科技管理學院培訓博弈產業人才
海尼根網賽 盧彥勳闖頭關
上海產權市場為中國最大企業併購平台
斯洛伐克要重啟核子反應爐 歐盟坐立難安
中國首季經濟爭取開門紅
遞補歐巴馬參議員席位 柏里斯獲民主黨背書
北市松菸BOT案將簽約 大師伊東豐雄操刀
阿里山林班地火警 延燒1天1夜滅不了
中國將首度實行結構性減稅 細則近期出爐
天安門母親北京聚會 歷來人數最多
營建股續強 指數一度翻紅
美元走強 新台幣兌美元盤初走貶
八年總統有遺憾和失望？布希說有一點
春節假期 斗六警分局代保管民眾貴重財物
中國大陸煙草業去年出口7.38億美元
2009世界自由度報告 台灣再列自由國家
廣西累計接待台灣居民達580萬人次
中央氣象局氣象報告
MLB 史上盜壘王韓德森 入主美棒球名人堂
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中國各地紛立軍令狀 今年經濟跑贏「保8」
金沙集團關注台灣博弈事業發展
新力不敵經濟寒冬 恐14年首見年度營運虧損
擱淺18個月的廈門PX項目可望移址漳州
歐巴馬總統就職禮 美不邀北韓官員出席
自由之家：關切台灣集會結社與司法獨立
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更新)
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報 (更新)
阿嬤的壓箱寶 陳年菜脯雞勾起古早味記憶
江西發現距今千年唐宋時期古窯址群
中國大陸高級辦公樓空置率攀升
促進就業 高市將向中央爭取4000工作機會
綠營憂集遊法成管制惡法 籲政院撤案
疑包庇特種行業 中市2員警遭約談
春遊踏青 觀光局提供9觀光路線接駁車
七海文化園區 北市規劃全台首座總統圖書館
中國首部地方涉台農業法規預計3月推出
香港連續15年居全球最自由經濟體榜首
金管會下午年度記者會 陳沖說明金融政策
北京計生委：富人超生將面臨更高罰款
全球不自由人口 三分之一在中國
2008年福建法院審結涉台案件1719件
修法發育嬰留職停薪津貼 綠委盼朝野支持
中國網民每天上網超過8小時
超速違規路段仰德大道3連冠 議員要求改善
台南市決定公車亭禁菸 近期內公告
東莞結石寶寶重症每人可獲3萬元賠償
川震受災北川縣2月重建 新縣城取名永昌
慶賀歐巴馬就職 外交部：3團會團進團出
重聘資政與國策顧問?民進黨批換位置換腦袋
陸委會：宇善輪是在賴比瑞亞登記的權宜輪
假冒檢察官吳文政詐騙 南檢籲勿受騙
國稅局：消費券免納所得稅 捐贈可列舉扣除
星官方稱：8成支持器官買賣合法化修正案
消基會:依燃油成本計算 離島票價應降18%
雙重國籍案 李慶安訊後飭回
全球企業主管超過四成打算裁員
中國艦隊護航台灣油輪？民進黨：國格淪喪
拚經濟 德國執政聯盟敲定500億歐元新方案
標檢局去年檢出2101批不合格 中國商品最多
春節返鄉 高公局：國道台北-高雄6小時內
年前需求假酒蠢動 北市府歡迎檢舉賺獎金
觀光局：春節9天假期 來台陸客可能逾萬人
袁健生：歐巴馬就職美總統觀禮券一票難求
歐巴馬會晤墨西哥總統 開啟美墨關係新頁
綠營：菸害新制混亂 宣導執行問題
台塑石化對宇善輪事件低調 不對外說明
匯市觀望 新台幣兌美元中午小貶0.3分
北市立委補選 國民黨預計16日領表登記
遺贈稅調降刺激房市 營建股走勢強勁
香港續居全球最自由經濟體 台灣排名35
美東賭場林立各有千秋 利弊皆有
博弈合法化對經濟衝擊 美經驗好壞參半
嘉義漁業寒害 已達177萬元
施政滿意度 世新民調：總統30.1% 劉揆30%
立院三讀 電子票證全國通用多項小額支付
台聯：比照博弈條款 公投門檻應一體適用
非法出口敏感科技到中國 美逮捕華裔商人
菸害新法上路菸蒂亂丟增 北縣擬贈集菸盒
世界最自由經濟體 香港連15年稱霸北韓墊底
春節北迴線尖峰大量輸運 平均30分鐘1列車
中市獨居老人圍爐吃尾牙 蕭家旗致意
北京首都機場世界第8 將再建跑道增加營運
博弈過關降離島航空票價？民航局:不可能
天氣寒冷 北縣中年男子喝酒猝死房內
年終大掃除 針灸可防止筋骨酸痛
台股收盤漲78.46點 為4532.36點
屏東監獄辦電話懇親 收容人消費券辦年貨
美遭通緝飛行員企圖詐死 警方識破逃逸
美參院同意柏里斯出任伊州聯邦參議員
澳洲提供天堂島上世界最佳工作
輸尿管結石作祟 男子睪丸痛誤為性病
報告預測：新加坡今年經濟可能負成長3%
IDC估今年台灣IT資本支出成長僅1%
憂企業營收 亞洲各國股市早盤下滑
調查：英國零售業上月遭逢14年最慘澹市況
景氣寒冬 企業老闆愛心不減陪獨居老人圍爐
支持麻生內閣的日人不到兩成
廣東企業裁員20人以上要事先協調
劉震濤：大三通有利兩岸經濟深層次整合
博弈專區 陳菊：旗津條件優於澎湖
政策利多不斷 台股尾盤走高
保護記者會籲歐巴馬捍衛新聞自由
尾盤拉升 上漲78.46點
謝立功籲新移民 領消費券多消費
1月台指期漲95點 逆價差14.36點
菲拳王巴喬將進軍好萊塢
消費券18日發放 內政部成立協調聯繫中心
1月電子期漲6.55點 金融期漲14.6點
米高梅幻象：發展博弈事業需具配合條件
黃河寧夏段累積封河73公里
台灣中部四縣市與廈門簽訂旅遊合作協議
劃設航空城 高市府跨局處整合提案
顱內出血誤為腦膜炎 留心確診除病灶
義老將西塞羅落選橄欖球國家隊 砲轟教頭
藍天集團擬投資5億人民幣在昆明建百腦匯
中華職棒La new熊春訓 誓言搶回總冠軍
大貓熊春節亮相 郝龍斌指示成立應變機制
苗栗立委補選 陳鑾英登記拔頭籌
天冷 華中6省市電煤庫存劇降
林文堂曾雅妮 分獲高球年度最佳男女球員
日相撲橫綱朝青龍傳遭死亡威脅 警方加強保護
三大法人賣超縮小 台股上漲78.46點
北京中關村企業逾2萬家
經典賽陣容遞補 鄭錡鴻等5人入選
疑食物中毒 高市41高中生送醫
王貞治2月2日訪台六天 晉見馬總統
中國2008年順差2954億美元
日經指數大跌4.79% 新力14年來首見營業虧損
假鈔猖獗 中國央行加強驗鈔機防偽功能
報告:深圳動物園未虐貓熊 唯照養應更細
高市自動租賃腳踏車 春節前建置20處
友達：人力精實小於全球員工數2%
護送消費券 嘉市動用衛星定位巡邏車
南韓樂金化學為通用電動車Volt生產電池
藝文界百人推薦 用消費券買書
星月無盡金門補妝 盼再造國片佳績
新台幣兌美元貶 3分 收33.265元
護航台船屬權宜輪 學者:中國政治操作難免
蕭副總統：葉金鳳文物館可了解社會演變
印古茶拉底省盼與台灣建立投資多元化關係
中國擴大中西部開放領域 鼓勵外商西進
桃園機場咖啡店冒煙 原因待查
環保署：清潔人員去年因公死亡7人
立院三讀 提高6離島機場居民機票補貼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遺贈稅調降至10% 房仲：房市長期利多
台擬派軍艦護台船 中國外交部：會保護台船
前行政改革大臣退黨 麻生內閣再受衝擊
立即上工計畫 彰化就服站尚有700筆職缺
一聲令下 俄羅斯恢復對歐輸送天然氣
高市瑞祥中學疑食物中毒 48人送醫
台東離島春節海上疏運 23日起實施
總統核定無給職資政及國策顧問共71人
合庫擴大業務 與BNP合資成立壽險公司
北縣抽驗金針蝦米 二氧化硫殘留量過高
不景氣 中國安全秘書畢業生部分淪為保全
多國制裁茅利塔尼亞 中國卻協助擴建港口
以巴未遵聯合國決議停火 中國嚴重關切
柳橙盛產 政府機關及公民營企業購775公噸
布希忠告歐巴馬：做你認為對的事
中油與湖山水庫未執行環評承諾 環署開罰
快樂捐血人 高雄黃榮春捐血888次
俄羅斯：輸歐天然氣恢復 正通過烏克蘭
手機帳單金額暴增 電信糾紛愈來愈多
黃芳彥請辭新光醫院副院長
模型製作入門 南市吹起專業工作室風潮
美2008年核子相關計畫開支 至少520億美元
烏克蘭証實 俄羅斯輸歐天然氣抵烏克蘭
寒冬降低免疫力 癌症患者易染病
日前大臣退黨籲首相下台 麻生內閣受重創
走向東南亞 台科大網站首創印尼文版
阿里山森林鐵路 16日起採接駁方式通車
La new熊：戰力補強 投手群實力堅強
永和耕莘醫院:流感人數 近1個月增兩成
學校培養博弈人才 鄭瑞城：不必走太前頭
立院三讀 公司得有條件5年免徵營所稅
氣象局預告奏效 嘉縣漁業寒害減低
台南縣近40億元消費券 運抵各地郵局
轉戰MLB 倪福德加盟底特律老虎隊
菸害法新制上路3日 癮君子開始求助戒菸
新竹湖口垃圾轉運站施工爆衝突 11人受傷
經建會：台灣寬頻滲透率指數評比全球第 6
蔡英文：DPP大安區立委補選人選未定
南港展覽館弊案 北院16日將傳余政憲到庭
六方會談南韓副代表15日訪問平壤
電子票證條例過關 聯明:安全便利成本是關鍵
匯市觀望 新台幣兌美元收貶3分
消費券做公益 高縣身障服務中心籲捐消費券
北縣仿古慶元宵 縣民廣場成大廟埕
高市瑞祥中學學生疑食物中毒 送醫無大礙
3個媽媽手創市集 把創意玩到最高點
林芳郁布達在即 榮總高層迴避媒體關切
立院三讀 擴大公建條例經費上限5000億元
大寮空污賠償改回饋 地方要求具體化
與貓熊相較 台灣黑熊喜食青剛櫟鮮為人知
機上有爆裂物？長榮：謊報
靖娟基金會東華扶輪社贈弱勢學童安全帽
立院三讀通過 健保局改制行政機關
中國大陸推出一流大學排行榜 北大居首
府：資政與國策顧問 未來定位榮譽無給職
男子專搶郵局農會領錢老人 彰化警方逮捕
景氣不佳 基隆母子淪為詐騙集團車手遭逮
日本將全面調查對克流感具抗藥性的病毒
英貿易部長湯瑪斯明訪台 出席台英經貿會議
歐洲三大股市 開盤全面下挫
觀瀾湖業餘高球賽 謝繼賢吳文玎暫居第4
打造無線城市 高縣展成果
劉揆宣示再生職棒活力 永續經營
台中廠商盼政府伸援手 副總統請部會協助
佛跳牆龍蝦帝蟹烘肉 南台灣年菜最愛
財部：大宗物資關稅擬再機動調降半年
國安基金護盤3個月投入600億元 虧約30億元
賭盤看好莫瑞澳網奪冠 前球王費德瑞詫異
港警方證實HD90字頭人民幣假鈔流入香港
印度最大公司詐欺案 警方調查資誠會計
電子票證條例通過 郝龍斌：悠遊卡新紀元
研究與國際接軌 台科大設歐盟台灣辦公室
廢棄逾半世紀 北京百年天主教堂進行整修
職棒再生 體委會球團盼治安問題先解決
勞保老年給付97年增1倍 度過請領潮考驗
中國網民近3億 網路商業潛力看好
阿里山林班地火警 已燒毀18公頃草生地
IDC：CPU及面板價跌 小筆電首季成本大降
憂心企業獲利 亞股大多下挫
打造高雄航空城 航站主任：民營後挑戰大
泰南動盪 特赦組織關切刑求穆斯林問題
台塑石化：宇善輪若遭不測 船東亦將受害
電子票證條例三讀 消費者權益進一步確保
劉金標等任資政 許勝雄等任國策顧問
中台灣4縣市與廈門市簽署旅遊合作協議
逢甲大學開放消費券繳交代辦費及使用費
港大研究指三聚氰胺攝取量影響腎結石大小
心臟病患利多 健保年給付血管支架增為4支
標榜愛心企業 中美晶不裁員 年後繼續徵人
疑包庇特種行業 1員警交保2業者聲押
年輕產婦手腳漸無力 罹罕見多發性硬化症
金融海嘯衝擊 立院第2會期偏重財經議案
1美籍華人被控提供中國軍用敏感技術被捕
宜蘭縣調站破獲大型安非他命工廠
發展博弈 金門烈嶼鄉擬清明節辦公投
高市元亨寺開山住持釋菩妙往生
張大千110歲冥誕 史博館4月辦書畫展
印度一燈泡用70年仍明亮 擬申請世界紀錄
辛巴威反對黨以修憲為工具逼穆加比讓步
周小川：假人民幣不會形成重大經濟問題
美聯社指美參議員希拉蕊涉及柯林頓基金募款
央行：企業獲利轉弱 上櫃公司違約風險升高
挑對時間運動聰明吃喝 不會愈運動愈肥
軍公教收到國保繳費單 勞保局：資料有誤
央行：指數型房貸戶換約 荷銀轉換比100%
憂心企業獲利 全球股市一片慘綠
國科會：整合研發資源 成立高等研究園區
陳沖：加強溝通新10號會計公報
彈劾邱義仁？監察院明召開審查會
張忠謀：經濟災難 景氣何時回溫看不清
上海人大代表7年級生 為學生反映就業難
農委會：養殖漁業寒害損失514.5萬元
廣東常住人口突破9500萬人
台塑年終確定 2.99個月外加持股獎助金
第098009期今彩539三星彩四星彩開獎
台開放賭場 星學者：須仿傚星 有完整配套
第098004期大樂透49樂合彩開獎結果
中國訂8月8日為全民健身日
中國外匯儲備1兆9500億美元
台灣名人百科 馬總統等獲選年度典範名人
英去年11月貿易逆差83億英鎊 歷來最高
儲值卡多用途化 台北悠遊卡擬與icash結合
雪梨國際網賽 小威輕鬆闖進八強
陳沖：未來金改 前公股銀行有機會扮要角
世界經濟論壇警告 政府紓困恐帶來反效果
英貿易投資部長訪星 盼強化經貿關係
新制上路問題多 菸害防制專線成菸槍熱線
刺激經濟 泰國通過1150億銖追加預算
多數非航公司陷困境 唯斐航一枝獨秀
日神奈川縣將在全國率先引進室內禁菸條例
監察院二度審查彈劾鄺麗貞 結果不公布
法50多國立博物館向年輕人及教師免費開放
經濟不景氣 義大利博弈市場逆向成長
傳統基金會：港星為全球前二名自由經濟體
巴西研究：遊戲是治療兒童疾病良藥
歐巴馬將在就職後首日下令關閉關達那摩監獄
蘭寧利：台灣非聯合國成員亞丁灣護航受限
防失業率升 星擬兩年內填補4500醫療職缺
第098004期大樂透頭獎摃龜
歐盟人道援助執委：以色列漠視加薩人權
政府將全力保護航經亞丁灣台灣商船
台瓜合作科技學院 歐鴻鍊視訊主持落成典禮
二度審查 監察院表決通過彈劾鄺麗貞
希拉蕊：美國無法獨力解決世界問題
第098009期今彩539三星彩四星彩派彩結果
外界質疑 星仍提人體器官買賣合法化法案
巴拿馬賭場每年創造利潤超過7億美元
綠營質疑出賣客家電視台 鄭同僚:不予置評
美去年11月貿易赤字大幅減少28.7%
研究：睡眠時間不足與效率欠佳者易感冒
去年歐元偽硬幣總數減少 但仿1歐元嚴重
希拉蕊：改善美中關係不能靠單方面努力
振興經濟 德政府加碼逾兩兆台幣
美軍首長呼籲對外政策 多採取軍事以外手段
全球商務緊縮 11月美貿易逆差劇降28.7%
風浪過大 印尼縮小渡輪失蹤者搜救規模
預算案未三讀 立院15日開臨時會再戰
報96年一箭之仇 立院民進黨團戰到最後一刻
臨危授命 雅虎延攬科技界老兵巴茲出任執行長
尼坦雅胡：以色列務必把哈瑪斯趕出加薩
IBAF棒球王國世界排名 古巴第1台灣第5
速審速結 三鹿毒奶粉案春節前宣判
俄烏「鬥氣」又起 殃及歐洲捱凍叫苦連天
結合悠遊卡 統一超不排除跟任何業者合作
鄺麗貞遭彈劾 吳俊立政治版圖受考驗
阿里山森林大火疑人為 破案率微乎其微
刑事局偵破偽鈔集團 逮4嫌
桃園購物節18日開鑼 來消費就抽金幣
搶消費券商機 嘉義市推出黃金抽獎
中縣椪柑外銷東南亞獲好評
神達電腦完成購買Magellan消費性衛星導航部門資產
好學生100分 免費暢遊遠雄海洋公園
墾丁凱撒 消費券A好康
台灣麥當勞飛躍25周年 邀您一起參與慈善慶生派對
南庄遊客中心揭幕啟用活動
用體力打敗不景氣 健身房會員卡也能用租的！
媒體報導監院通過彈劾 鄺麗貞不回應
立即上工徵才活動 失業2年男子喜獲工作
消費券怎麼用 好康平台告訴你
情人節大禮 海角七號2月14日登陸
鄺麗貞案 王建煊:將研究制度避免誤會
謝長廷盼馬總統多做好夢 解決人民痛苦
府城新春行 用消費券不必帶現金
游錫堃：立院臨時會應排入綠色三法
鐽震案 北檢：查無犯罪事實已簽結
台東縣府推出返鄉專車 比縣長出國好評
中國國家統計局：2007年GDP實際年增13%
搶消費券 華航長榮加入戰局
大陸佛教參訪團 2名和尚非意外死亡
美願護航台船 化解「中國保護台灣」疑慮
搶救失學 失業家庭快上「就學安全網」
陸客萬人來台過年 帶5億紅包係金ㄟ?
挺企業 華南銀放款餘額增122億
洩漏府文件給對岸 北檢搜索總統府逮人
銀行公會籲春節期間不催債
資遣員工找上劉揆 東元：常態人力調節
扁放封維安 王清峰：拜託媒體不要拍
春節勞軍包裹 照例8折優待
黃昆輝：李登輝認為台灣應走兩黨政治
中美紀念建交30年 中國關注西藏問題
英國研究：男性無名指長 會賺錢能抗壓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
任命聽證會 希拉蕊：恢復美國領導地位
朱棣文出席參院聽證會 獲兩黨議員支持
藍營：16日前一定會完成總預算案審查
立院休會共通過89項議案 總預算案仍待處理
歐巴馬主政後 希拉蕊承諾巧用外交軍事力量
開放式大辦公室有缺點 員工易生病且壓力大
美議員：柯林頓基金會應停止接受外國捐款
柏南奇：歐巴馬救經濟 單靠財政措施不夠
「全球金融」雜誌報導台灣積極因應經濟衰退
捷克前總統動手術 病情穩定但嚴重
經濟疲弱憂懼罩頂 道瓊小黑作收
柏林圍牆倒塌20週年 德總理籲勿忘獨裁歷史
歐巴馬提名寇爾 出任衛生部副部長
布希強調將抬頭挺胸帶著成就離開白宮
出道10年 歌手阮丹青重回鋼琴演奏家身分
罹癌郭美珠將心比心 盼多關心其他藝人
尼坦雅胡：和平非一相情願
清晨好冷 高雄以北10度以下 淡水5.3度
布希下台前夕 贈獎章3盟邦領袖
安理會全力支持潘基文赴中東推動外交斡旋
加速斡旋加薩停火 潘基文展開中東行
合歡山零下9度 3年來新低 玉山未再飆低
和巴席爾跳華爾滋進入奧斯卡最佳外語片決選
北京禽流感死者確定為禽源傳染
金融海嘯仍見直航商機 創造港口合作機會
空運直航效益佳 飛安協議適航驗證待解決
兩岸郵政常態化 下一步要郵購
嚴懲鹹豬手 印度喜馬拉雅山城街頭設站籠
美國冷鋒過境 油價小幅反彈
台股開盤上漲5.89點 為4538.25點
繳稅紀錄有瑕疵 美財長提名人獲確認首現疑慮
寒流再發威 嘉義5.4度 阿里山零下2.7度
120億人民幣補貼 北京地鐵公車維低票價
風水輪流轉 中國嚴防豬價崩跌
中國銀監會嚴控金融業不良貸款
美財政部長提名人忘報稅 歐巴馬仍力挺
加拿大經驗 開賭場並非穩賺不賠
中國加入美洲開發銀行 擴張對中南美影響
性病每年耗資美國醫療資源高達153億美元
阿里山林班地火警延燒56小時 4處仍冒煙
建管處持續強力執法 誠品忠誠店遭重罰12萬
海尼根網賽 盧彥勳先盛後衰遭淘汰
傳英銀行巨擘巴克萊投資部門將裁員2100人
營建金融續強 指數狹幅震盪
仰德大道超速違規多 周六日勤務站崗嚇阻
香港中文大學生控告學校以英語授課
全球經濟體自由度評比台灣排名35
美元走弱 新台幣兌美元盤初小升
IBM提升MRI技術億倍 蛋白質分子也能一覽無遺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
林毅夫：台灣經濟基本面仍相當不錯且健康
雪梨女網賽 謝淑薇雙打晉4強
拒絕大陸毒奶賠償家長要求能進行訴訟救濟
金控老闆將出面控扁？特偵組：與事實不符
是否可能回台探親 林毅夫：盼望著
產能過剩 中國可能淘汰逾億噸鋼鐵產能
張娜拉春節前展開中國慈善大長征
多頭點火金融大漲 證券股走勢強勁
中國海關總署追查外貿數據洩露事件
達賴喇嘛下月受邀獲頒羅馬榮譽市民殊榮
事事不順 廣州男子放置炸彈威脅市長
基隆銘傳國中宿舍火警 退休教師喪命
中國重要經濟數據出爐 部分數據不差
阿里山大火 成大公布福衛2號拍攝影像
拚經濟 中國春節前公布汽車業振興規劃
調查：新加坡人對經濟前景較悲觀
調查：9成土雞來自非法屠宰場 籲取締
醫師:勾芡食物消化吸收快 糖尿病患須忌口
監院不公布彈劾鄺麗貞案 民進黨批見不得人
利多不斷多頭點火 營建股漲幅一度逾半
深圳去年人均GDP近人民幣9萬元居大陸首位
焦點人物：雅虎新執行長巴茲女士
調查：土雞9成非法屠宰 多數流向傳統市場
花旗與大摩共組全球首大零售券商
歐鴻鍊：推動有禮走天下 盼國人更有禮
印尼落網星恐怖份子坦承曾策劃攻擊樟宜機場
芝加哥論壇報另發行小報版本 但內容不八卦
傳日產雷諾與克萊斯勒洽談收購部分資產
不畏景氣寒冬IT業大陸台商啟動擴點計畫
阿里山森林火警 控制火勢可望12:30撲滅
朱棣文參院聽證獲好評 提名可望通過
MLB 打進世界大賽 釀酒人寄望霍夫曼
公民搶救公視聯盟 聲援公視自主解凍預算
山東設立首家台灣漁貨貿易區
貓羅溪畔玩沙雕 南投沙雕藝術節17日登場
高鐵嘉義太保至梅山線公車 20日起試營運
匯市觀望 新台幣兌美元中午小升2分
教育部推就學安全網 劉揆籲全民攜手護學童
洗錢案展開搜索？特偵組：執行公務
公平會:立益紡織建案廣告不實 罰鍰150萬
人事局：公務員是否聞聲救苦 擬納入考核
河堤塗鴉受歡迎 北市再開放2處
首例使用HD90假鈔案宣判 上海被告判10月
英國冒險家將開車「飛」越歐非天空
派軍艦護航？歐鴻鍊:技術層面需克服
內政部：逕遷戶籍者 不影響領取消費券權益
傳曼城欲砸一億英磅 挖角巴西足球明星卡卡
國科會候鳥計畫啟動 21日起線上報名
總預算案未過關 蘇俊賓:積極與立院溝通
王金平：預定明開臨時會 處理總預算案
台股收盤跌10.89點 為4521.47點
慶賀團21人全進場? 歐鴻鍊:一點把握都沒有
創世動員小朋友送年菜 獨居老人樂開懷
2008年上海口岸外貿增速全面回落
14年前河南21死重大爆炸案主嫌終告落網
全球貿易不振 致使美11月貿易赤字大幅縮小
大學教授延續兒子愛 認養國外4貧童
釜山港仍為世界第5大貨櫃吞吐港
馬國伊斯蘭女性教徒因飲酒判6下鞭刑
民進黨:美願助台船 證明對中國護漁有疑慮
鼓勵多消費 民眾彰縣消費滿1000元能抽土地
泰國紅衫軍準備雞蛋 攻擊總理艾比希
違反證交法案 特偵組赴北桃竹嘉等地搜索
港府歡迎台灣綠營政治人物訪港
高市公寓火警 女子疑跳樓逃生墜樓身亡
政策利多 營建觀光金融上漲
高市城市光廊 面臨經濟衝擊恐停擺
35億美元建上海迪士尼？ 官員：只夠買地
美國國會進軍YouTube 上傳問政實錄花絮
1月台指期下跌 7點 逆價差11.47點
1月電子期跌1.2點 金融期漲5.2點
自殺防治中心:高市輕生年齡提高為45至64歲
機器公會6建言2要求：盼融資及新台幣貶值
成醫:FAP早期未發覺 40歲大腸癌百分百
公平會:元成公司銷售建案廣告不實 罰200萬
震盪收黑 下跌10.89點
希拉蕊：中美關係視北京表現而定
大陸依金門協議 遣返18人回台
消費券使用指南 環團提出三不三要
何永森及中國附醫 捐百份年菜送獨居老人
民進黨團：支持對愛心企業優先紓困
民進黨團：體會人民生活 審法案盡心盡力
「海角七號」據報情人節中國大陸上映
金門縣議員選區劃分 縣議員反對小選區
加州一男子出售14歲女兒換現金啤酒肉品
庫揚網賽 瑞士雙雄費德瑞瓦林卡雙晉級
捷運施工挖到大樓地錨 議員官員各執一詞
綿陽6千萬人民幣辦公大樓 建方否認奢華
NBA 布萊恩飆進致勝3分 湖人氣走火箭
三大法人賣超29.81億 台股小跌10.89點
澳洲雙頭魚魚苗 化學污染物疑是元兇
加州將立法限制街頭電子廣告招牌
確保國人歡度春節 海軍加強海上戰鬥巡弋
零下五度 馬總統赴小雪山武嶺勞軍
海角七號2月14日登陸 滬影城:吸引情侶青年
大陸法師來台身亡 陸委會：提供必要協助
洛杉磯郡警長李巴卡支持以色列攻擊哈瑪斯
洛杉磯不少華人聚居城市菸害防治成績不及格
販售盜版光碟給陸客 宜蘭2嫌遭逮捕
促500強企業建工會 中國總工會不排除提訴
新台幣兌美元升0.7分 收33.258元
南橫甲仙便橋將啟用 沿線業者推多項優惠
爭搶全球最讚工作 人潮塞爆澳洲網站
日光市組團明訪台和台南簽訂友好協定
以色列北部城鎮遭三枚黎巴嫩火箭襲擊
以色列北部再遭黎巴嫩境內發射火箭攻擊
謝立功：新移民未收通知單可向移民署查詢
30件清代龍袍週末將在北京集體拍賣
春節小三通客貨運 海關提供便捷通關服務
高雄港局春節疏運 便利離島居民返鄉過節
台大：磁振掃描血管新生測定 助癌症診療
文建會好詩大家寫徵選活動起跑
2名比丘死亡命案 大陸佛教參訪團行程取消
警方戒護運送消費券 基隆市將送大獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門縣府:縣轄5農業所將辦金牛迎新春活動
助台商融資 東莞計劃年底設台資銀行
范良?蛂G房貸信保擬最多1成 限已購未交屋
搶攻消費券 中市農會祭出生鮮福袋
討債引殺機？ 南縣當鋪2人下落不明
加薩停火？ 以內閣不同調 防長籲一週
兩岸三通 高市旅遊業受惠有限
體驗棗鄉風情 屏東高樹棗到幸福
中部4縣市醞釀與廈門結盟 辦兩岸自由行
戲曲學院綜藝團 春節傳藝中心登場演出
垃圾焚化後底渣當水泥原料 宜縣環保局獲獎
評估觀光博弈 澳門鼎環集團澎湖履勘
疑天冷心臟病發 消防小隊長烏來游泳溺斃
法國賭場設立的歷史淵源
王建(火宣)：監察院要彈劾也要有愛心
烏克蘭總理：俄天然氣若送到 立即輸往歐洲
娶某前 高縣幸運男子中大樂透頭彩3.38億
2008年德國經濟成長1.3%
失業男子要錢不成 放火燒死養父
阿里山森林火警撲滅 燒毀面積18.24公頃
高市春節路邊停車免費 計程車加收50元
加工區春安勞動檢查 讓勞工平安過春節
歐洲三大股市 開盤全面上揚
2比丘死亡命案 竹警初判因紛爭而起
澳門稱博彩業不會立即受台灣設賭場影響
內政部：北市地價指數漲幅居冠 花蓮跌最多
北縣春節初一到初三停止收垃圾
扁律師：法院開庭時扁不會行使緘默權
博弈宣導 澎湖縣府將辦36場說明會
金廈泉小三通春運22日啟動 備有加班船
救經濟 泰央行降息三碼至2% 可能再降
匯市觀望 新台幣兌美元收盤小升0.7分
三輕更新環評過關 工業局明辦座談會
吳宇森推崇海角七號 期許華語片再出發
鄺麗貞出國案 檢方依貪瀆被告偵辦
扁抨北所放封不公平？北所：一視同仁
女童遭父親毆打致死 法醫:死因顱內出血
總統府專委疑洩密 府：檢方搜索前獲府同意
澎湖縣政府公布說帖 爭取縣民支持博弈
消基會檢驗6件白木耳含農藥 業者:立即下架
預算被刪 228基金會不排除重回街頭
經建會：歐盟今年失業率恐創2004年9%高峰
菸害防制法新制上路 戒菸門診詢問度大增
彭榮次可望出任亞東關係協會會長
去年外資在日賣股遠多於買股 8年首見
高縣大寮鄉空污案 監委李炳南調查
台商搶消費券商機 提貨券兩岸通用
戴德梁行料中國大陸將再推刺激房市措施
兩岸大三通滿月 麥寮港吞吐量維持正常
假墜機真跳傘 美商詐死逃避詐欺案被捕
春安16日起跑 金門警方擬3大工作主軸
觀瀾湖高球賽 吳文玎暫居第3
基港局航商:三通效益短期受影響 長期看多
國民黨通過 前立委羅志明恢復黨籍案
德國經濟去年第四季負成長1.5-2.0%
環保署：明年起回收成藥及指示藥容器
刺激經濟成長 泰國央行降息3碼至2%
扁放封遭拍 法務部：凸顯北所有遷建必要
上市公司炒股獲利逾5億元 特偵組搜索17處
立院明審98年度總預算 吳伯雄要求甲動
國小老師涉猥褻 台中地院判賠2002萬元
房貸信保成數最多1成 業者：效益不大
被控扮神棍詐財 節目主持人黃祈勇遭判刑
展開城市外交 朱立倫啟程赴紐約
不景氣為求不斷保 健保疏困貸款人數增加
腸病毒疫情異常 高縣衛生局籲注意防範
銀行公會：銀行將給愛心企業利率優惠
南韓羽球賽 中華隊三組人馬晉級
高雄第一科大創意設計成果展 學生展創意
吳伯雄:面對可能失業潮 政府要有菩薩精神
逾40萬近貧戶外籍配偶可獲健保費補助
金城武推崇張震 更適合獲傑出電影工作者獎
台銀就學貸款 明起受理申辦
中職興農牛添10生力軍 誓言新球季拼出佳績
星政府推小型工程計畫 助建商度難關
金融風暴救學生 大專院校各自加碼
中國大陸油價微降
俄烏未恢復供氣 歐盟擬採司法行動對付
企業繳息正常 展延貸款本金期限可再放寬
賴昭輝接任台開總經理
國稅局:營業人收受消費券 應依規定開發票
環保署:清潔劑油漆等產品未檢出環境荷爾蒙
北市國稅局巡徵查漏台北年貨大街
鄭成功畫像修復 故宮展出重生記
遠傳威寶各增50萬3G門號 搶搭消費券商機
巴西中部原住民去年被殺人數全國最多
民進黨縣市長徵召 涂醒哲劉櫂豪賴清德在列
習書法練氣養生 名聞兩岸謝諤揮毫迎新春
辛巴威霍亂疫情持續蔓延 患病人數超過4萬
返國民黨重回政壇？ 羅志明：暫不考慮
巴紐案建交弊案 監察院彈劾邱義仁黃志芳
金融危機 日去年逾1.5萬公司破產 5年新高
吳伯雄：盼歷史記載我是世代交替推手
30件清朝龍袍現身北京拍賣會
中華棒協理事長黃文忠以無力感請辭
韓國導盲犬Tasil 加入台灣導盲犬行列
投資人逢低買進 亞股大多小漲
兩岸金融合作 上海和廈門爭先
台中市消費券豪宅大獎 座落八期重劃區
大陸2比丘死亡命案 屍體將擇期解剖
中國大陸祕書腐敗現象愈演愈烈
台灣解除賭禁 吸引澳門賭王家族目光
1/26至2/1台北動物園提早開園 延後休園
調查：台灣頂級卡卡友偏好旅遊相關優惠
後寮湖西港區各有特色 澎縣博弈潛在場址
世界衛生經濟大會將在北京舉行
銀行公會：關切銀行是否降信用卡循環利率
第098010期今彩539三星彩四星彩開獎結果
港府：經濟逆轉無礙香港辦東亞運
經營賭場詐賭再逼債 警方逮11嫌
MLB 重金延攬強投 勇士20億台幣簽下洛爾
中國大陸股市今年將推出創業板
2比丘在台灣死亡 南京處置小組即日來台
索馬利亞海盜認為外籍輪船被劫是應得報應
史博館前館長何浩天與世長辭 享壽90歲
大三通滿月 陸客來台仍待春暖花開
希拉蕊：歐巴馬將領導全球對抗氣候變化
中國大陸推出鋼鐵業調整振興規劃
2009APEC將首次讓經貿與金融官員共同開會
彈劾案不公布惹爭議 監委標準應符合民意
基隆傳老翁上山採藥失蹤 警消全力搜尋
豐田中層主管自救 逾2000人將購自家汽車
建議不提名遭疑有用心 羅文嘉險辭中常委
2007年中國超越德國 成全球第三大經濟體
巴紐案遭彈劾 邱義仁黃志芳低調不回應
金管會:雙卡持卡人繳款正常 擬降使用利率
劍橋大學建校800年 100多個慶祝活動
希拉蕊：不談判 除非哈瑪斯放棄極端立場
中國央行指責 全球金融危機根本成因在美國
蔡英文自掏腰包辦尾牙 期許縣市長選舉大勝
預算仍未解凍 鄭同僚澄清絕未出賣原客台
賓拉登籲發動聖戰 阻止以色列侵略加薩
金曲傳唱20年 台灣引領華人音樂市場
第098010期今彩539三星彩四星彩派彩結果
魏京生：中國經濟衰退將造成政治危機
查炒股案 特偵組搜索一家上櫃公司
景氣差？ 紐約洋基隊聘仲介商促銷昂貴門票
俄艦赴援 丹麥貨櫃輪躲過索馬利亞海盜
連續兩波裁員 英國巴克萊銀行再減2000人
詐領機密外交款案 特偵組將高英茂改列被告
租車公司向受難家庭索賠 紐國總理動怒
俄報指莫斯科房地產價格不斷下挫 當局憂心
雪梨國際女網賽 小威苦戰三盤拿下丹麥小將
美去年12月零售銷售下滑2.7%
埃及：哈瑪斯對加薩停火計畫做出正面回應
巴紐案遭監院彈劾 黃志芳聲明：深感遺憾
加拿大最大電信器材公司北電網路聲請破產
加薩死亡人數超過1000 賓拉登促發動聖戰
總統府洩密案 藍委助理綠專員羈押禁見
2009英節慶藝術節 台灣客家舞蹈與揚琴登場
農委會啟動GIS掌握產量 避免盛產價格崩跌
打造基礎建設 陳武雄盼農業發展乘風而起
鄭成功成歷史偶像 本土意識高漲！
不滿以色列攻擊加薩 委內瑞拉宣布斷交
海基會通報/南京二僧命案後續處理
建議不提名 羅文嘉怯戰險辭中常委
IBAF棒球王國世界排名 古巴第1台灣第5
美股重挫利空匯集 台股剉咧等!
不只台灣 杭州也發1億元消費券
黃昆輝：李登輝認為台灣應走兩黨政治
疑涉共諜案 王仁炳陳品仁遭收押禁見
父親的愛心布丁 獲選府城十大伴手禮
劉揆：落實春節交通疏運 讓民眾順暢返鄉
共諜案 民進黨:顯示中國併吞台灣意圖
中國南方航空 擬在台招募機師空服員
搶攻消費券 苗縣府推刮刮樂邀民眾來消費
瑞祥高中疑食物中毒案 檢體出爐業者喊冤
經典香醇NO.1 Coffee搭配口感豐富NO.1 Bagel
綠色和平組織將 Samsung Anycall F268 評選為最環保的手機
雜誌大閱讀運動 爭取消費券商機
消費券買3,600元 再送3,600元 IKEA宜家家居送上億元抵用券
搭機躲廁所吸菸 女子遭罰
星雲法師訪林政則 盼協助南京兩位法師後事
昨天裁員紛爭 東元今天宣布成長2位數
扁案速審超乎常情 律師：院方有報復心態
扁律師聲請釋憲 促緊急處分停押
美國、北京搶爭護航台船
日軍艦擬4月展開索馬利亞海域護船
央行:兌換新鈔19日起至23日
手機大廠摩托羅拉宣布 再次裁員4000人
王建民赴美 盼新球季莫受傷爭取更多勝投
民進黨：海外帳戶已結清 絕非密帳
公視預算未排議程 蘇俊賓：辦保留繼續溝通
總統：自由之家評鑑 證明台灣自由無倒退
夜光天使點燈計畫成功 陳明文訪視
國際接受中央大學發現的小行星命名為鄒族
身障企業家捐頂級傢俱義賣 助街友辦尾牙
共諜案 賴幸媛：公務員赴陸將加強管控
貓熊窩窩頭餐 動物園研發遊客可望吃得到
鼓勵進修 全國科技會議研擬發放教育券
經濟和企業再傳利空消息 亞股全面重挫
北電網路公司同時在美、加兩國聲請破產
疑共諜案 檢方：王仁炳諒無人敢搜府而犯案
媒體監督團體籲修改公視法 解決預算爭議
以色列炮火擊中加薩市大樓 兩攝影記者受傷
林志玲和鄭元暢首爾分獲亞洲明星獎和特別獎
新年樂觀氣氛消退 全球股市全面重挫
遭砲彈擊中 聯合國加薩總部暫停營運
臨時會落幕 王金平：立院交出亮麗成績單
傳金正日已指定么子金正雲接掌北韓政權
深具獨特魅力 蘋果左伯斯地位無可取代
馬總統：充沛資金活絡景氣 下半年見成效
刷土銀信用卡拿禮券暨97年度房貸卡利率減碼抽獎中獎名單出爐
台鹽新春開運福袋大特賣 消費券A好康黃金元寶金牌都入袋
全省七大行庫446據點 1月19日起提供春節新鈔兌換服務
集保「股東e票通」正式推出 大同、京城建設率先採用
永慶房屋響應消費券政策 1月18日起消費券可折抵代書費
中國信託南港新企業總部動土 預計民國101年落成
85度C不受景氣影響 大陸今年展店目標80家
日內瓦反世界經濟論壇示威 警方可能怠工
德意志銀行去年第4季虧損約2100億台幣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
裁員潮再起 英本週逾1萬人沒飯碗
吳明基：不知拉美專案 絕無領取2000萬美元
消費季慘澹 美零售連續6個月下滑
經濟和企業壞消息頻傳 歐股重挫逾4%
德意志銀行虧損陰影 德股市大跌4.6%
規模5.0地震凌晨侵襲四川地區
德破產管理人向佳世達求償逾台幣150億元
全球貿易大幅下滑 預期2009年會減少2.1%
國際油價漲跌互見 紐約輕原油收37.28美元
FBI：賓拉登再嗆聲 歐巴馬就職未受威脅
發揮人道 比利時軍機接運加薩受傷孩童就醫
哈瑪斯：原則同意埃及所提停火倡議
世衛組織：外科手術安全檢查清單成效佳
德經濟加速衰退 前景堪憂
義工業生產創17年最大降幅 企業對未來悲觀
零售數據令人寒心 道瓊工業指數重挫2.94%
受美德經濟影響 巴黎股市大跌
紅衫軍場外抗議 泰總理場內倡言大和解
國科會候鳥計畫21日起線上報名
義政壇長青樹安德瑞奧帝歡度90歲生日
加薩基礎設施毀損慘重 污水恐潰堤
病情比想像更複雜 蘋果執行長左伯斯請長假
母兄遭兇殺後 珍妮佛哈德遜復出超級盃獻唱
耶魯學者分析美國赤字問題影響國力
僑委會2009青年客家文化營 歡迎僑胞報名
誰接替希拉蕊? 古莫領先 卡洛琳可能出線
寒流減弱氣溫逐日回升 早晚仍冷
台股開盤下跌170.98點 為4350.49點
聽證會倡「明智國力」 希拉蕊引智庫新觀念
陳武雄：農產銷中 下半年可看到成果
歐巴馬及其振興經濟方案廣獲民意支持
美聯準會：零售慘澹 經濟持續削弱
Fed褐皮書報告 經濟持續惡化 產業活動放緩
花海米香迎春 花東花海季17日登場
英超足球 魯尼建功曼聯向衛冕之路邁進
傳倫敦希斯羅機場擴建案將獲英政府通過
川震災區汶川今晨發生規模5.1地震
希斯羅機場60年來最大擴建案 英相下令推動
中國大陸就業缺口達1200萬個
朱民：第二波全球金融危機可能發生
推銷立即上工職缺 中區相中消費券發放處
歐巴馬：蓋達組織和賓拉登是美安全頭號威脅
還是很冷 阿里山下霜 最低溫零下3.8度
劉建超卸中國外交部發言人 馬朝旭接棒
客語認證初級考試16日放榜
摩納哥國王成為世界第一位造訪南北極元首
皇馬球團主席否認涉及任何不法行為
台股大跌 新台幣貶破33.3元
台北地院評議 扁案準備程序庭如期舉行
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中國故總理周恩來唯一的一次「國罵」
俄羅斯要求召開天然氣危機高峰會
經濟不景氣 港人春節紅包縮水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
特偵組搜羅福助住家？陳雲南否認
2008年中國網路遊戲市場收入人民幣183億
中油與貝里斯簽訂海域礦區生產分配合約
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肌腱受傷 里昂隊員高禾全季比賽報銷
英外相抨擊布希反恐戰爭誤導且錯誤
天文學家首度從地球觀測到系外行星大氣層
立院下午開臨時會 處理總預算案
花旗：星未來幾年經濟成長率4%以下
江丙坤:推動兩岸經貿協商 避免台灣邊緣化
DRAM業整合紓困協商 經部：暫無結論
劉建超據報將出任中國駐菲律賓大使
中國菲律賓數公司工程貪腐 遭世銀拒絕往來
12歲男童出血性腦中風 緊急開顱挽回一命
調查:60％受訪中國消費者今年削減開支
房市僵局 業者提增值投資權HAPN解套
廣東省抽查春節食品半數不合格
中市治安擺脫吊車尾 胡志強勉員警繼續努力
總統府洩密案 廖國棟：未授予陳品仁任務
遭特偵組搜索 宏遠證:屬舊案與營運無關
洩密案影響兩岸？府：司法案件無政治考量
金管會:發卡銀行19日前提調降利率計畫
藍營：即使表決到清晨也要通過總預算案
祝善忠任中國旅遊局副局長 分管涉台事務
大陸學者：兩岸下半年可望觸及CECA議題
廣東支持企業走出去 放寬融資
新春遊花蓮 花縣府提5項滿意保證
兩岸直航首件郵輪申請 麗星擬航基隆廈門
陳水扁獄中著作台灣的十字架 20日發表
春運啟動3天 廣州查獲1萬3000張黃牛票
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救房市 張金鶚:回歸市場機制 助業者自救
研究：美國社交網站成年使用者人數大增
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租單車無法管 消保會籲訂法規規範
劉揆：讓國人安心過好年 加強維護治安
廣州許多農民工攜全部家當返鄉不再返回
618斤石斑魚在廣東珠海出現
友達奇美16日赴大陸搶面板訂單
新時代的中國外交發言人「巧言令色」
攜家帶「券」遊港都 陳菊搶攻消費券商機
劉兆玄：調節春節農產品供需 穩定價格
歐巴馬就職禮 加拿大廣播送49首歌曲
外資匯出 新台幣兌美元中午貶6.7分
小三通客量減少 金門產官:大三通影響不大
2009澳洲網球公開賽 男女單打第一種子公布
兩岸協商官銜爭議 綠批矮化藍否認
傳恐怖嫌犯受刑求 美國可能無法審判
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北市立委補選 藍營林奕華李慶元秦儷舫角逐
中國公布低俗網站 被評為優秀網路企業
綠首長特別費案延遲移審 王清峰要求徹查
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萬年總統？委國會通過總統無限制連任修憲案
學者：中國透過資助他國發展為海洋強權
2008年最大教育新聞 全教會：教育亂象
台股收盤跌200.70點 為4320.77點
公務員也有育嬰津貼？考試院會交付審查
女童罕見腦病變 家庭陷困境急需幫助
泡茶時間過長會釋放出有毒殘餘
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無神論者來擾局 想影響歐巴馬就職宣誓誓詞
南市興濟宮迎牛年 花消費券搶金牛
日麻生內閣爆桃色緋聞
催生太陽能電廠 蘇煥智盼再生能源條例過關
未收到消費券通知單 可洽戶政事務所補發
大跌200.7點 收4320.77點
專家：中國經濟要防通縮與防滯脹並重
美股暴跌 台股疲弱 終場重挫200點
日子愈來愈難過 中國大學生起薪大縮水
1月台指期收跌270點 逆價差81.77點
中國2008年非金融類對外投資增63.6%
取締非法污染 環保署查獲南投4廠商違規
調查：4成民眾買藥完全不問問題
兩岸海運直航滿月 台中港運作一切正常
傳微軟考慮大幅裁員 結果最快下週揭曉
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