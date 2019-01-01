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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
08年中國最夯網路流行語反映網路文化現象
青島到膠南長途車司機集體罷工
2007/08學年美國際學生人數創新高
沙國超級油輪被劫 國際油價上漲
專家警告喜馬拉雅冰川2035年可能完全消失
另類連胡會 連戰啟程出席APEC領袖會
北美洲台商會將在亞特蘭大召開大會
美元疲軟 美大學招國際學生今年創新高
馬總統：政府持續重視和不干預報業發展
美財長：7000億紓困餘額將留給新政府處理
美國研究發現人工受孕產下畸形嬰兒風險高
傳希拉蕊出任國務卿 歐巴馬拒絕證實
雅虎物色新執行長 楊致遠將交棒
APEC官方文件 中華台北領袖為總統馬英九
政府誰理你? 野草莓學生改靜走發傳單
議處管碧玲 院會交黨團協商
希拉蕊出任國務卿? 歐巴馬拒絕證實
總統：政府將在中午宣布消費券政策
高鐵月虧兩億 高薪遭批判
民進黨台中市長提名人選底定 林佳龍出線
金融危機來襲 中國上班族爆發心理疾病
中國海南文昌運載火箭發射場下月開工
劉兆玄：消費券不排富 每人3600元
政大將與美利堅大學華府座談 分析兩岸關係
流行樂天王麥可傑克森 遭巴林王子控告違約
研究：鮑氏不動桿菌 院內感染新超級殺
台灣參加世衛大會 大陸學者籲兩岸儘速協商
索馬利亞海盜劫持油輪 美參聯會主席震驚
雅虎搖搖欲墜 楊致遠黯然離開執行長職務
泰副總理：東協峰會擬延續討論區域性基金
經濟繁榮中產階級增多 中國赴美留學生暴增
非法下載音樂被控侵權 哈佛教授反告違憲
陳添枝:消費券將具防偽功能
台股無量下跌 成交值僅489.53億
加入WHO 大陸學者:台灣非主權國家
綠憂8兆流向中國? 藍稱健康發展
中央銀行發行 噶瑪蘭族新臺幣硬幣
淡江大學通過 「國際安全學校」認證
生活污水再利用 再生水模廠運作成功
圍城「觸法」民眾 反對黨將義務協助
台灣發放消費券 評估可貢獻GDP0.64%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期區間震盪 短線有利空方
分析師：電子止跌前 台股震盪打底為主
大陸冷氣團南下 氣溫逐漸下降愈晚愈冷
台股開盤下跌73.46點 為4366.34點
APEC內外挑戰多 貿易自由化成效待檢驗
兩岸回暖 台灣應積極投入APEC經濟整合
嘉義縣長陳明文戒護就醫 上午狀況正常
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
石門水庫整治第2期特別預算 交付朝野協商
台灣3D動畫土星之旅 預告片明天全球首映
疑洗錢案 特偵組提訊吳景茂李界木
教委會提案議處管碧玲 院會交黨團協商
榮獲十大傑出青年 總統暨閣揆明接見王建民
高市議員促加強觀光 陳菊：展現在地魅力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
外交部：總統贈詞保釣團體無政治意涵
台股開低震盪 DRAM疲軟金融相對強勢
消費券政策 馬總統：中午有重要宣布
APEC形象廣告 台灣展現藝術美食文化內涵
台塑化:擬在越南設年產1000萬公噸煉油廠
全校學生唱校歌 南開科大請星光三班教唱
搭乘計程車刷卡付車資 只需10秒不必簽名
特偵組傳喚 黃茂雄夫婦因參加APEC請假
消基會呼籲政府 訂產品遇熱釋毒標準
蔡英文:以人情角度關心陳水扁 勿政治解讀
97年原住民學生族語能力考試工作人員入闈
經濟寒冬 勞委會嘆幫勞工爭權益也無力
議員籲國旗禁入世運會 陳菊：依奧會模式
民進黨團主張 退現金並擴大濟貧
回應G20 APEC領袖將發聲明穩定金融市場
北縣醫:陳水扁可起床走動閱卷宗 但須攙扶
消費券實施方向 劉兆玄下午1時30分宣布
新聞局：即日起可用國民旅遊卡購書
電影1895 乙末戰爭激戰地點已成公園
國防部：國軍伙食規劃委外經營
台股跌 新台幣兌美元中午貶8.4分
明年亞洲盃划船賽 宜蘭獲主辦權
張曉卿:中文報業網路化才能化危機為轉機
停職法官徐宏志敗壞法紀 監察院彈劾
經貿策略 專家:主動開放與中國建立好關係
陳明文戒護就醫 醫師：今天須住院觀察
總統:兩岸關係解凍 有助區域和平
消費券發放 台北市府盼以不排富為原則
台股收盤跌134.62點 為4305.18點
淡大通過認證 成為全球第一所安全大學
黃志鵬：APEC持續研究FTAAP 明年為關鍵
民間社團立院請願 籲儘速修正集遊法
消費券政策 王金平：最好在農曆年前可用
廖素惠求見陳明文 檢方：斟酌考量
扁辦晚會 陳菊:如關懷司法人權盡可能參加
捍衛人權 凱達格蘭基金會22日辦晚會
台北股市開低走低 收跌134.62點
降低失業率 高市再提供短期職缺100個
綠委憂8兆台資流向中國 藍稱健康發展
育幼院童權益保障程度 就學就養最佳逾9成
江陳會四協議 再度排入下次院會報告事項
失智老人提供陳年資料 警方細心找家人
反對消費券 環團籲讓地球休養生息
ANMC21年會明吉隆坡召開 現場設台北主題館
工作所得補助方案 彰化縣7千人未申請
11月台指期終場跌116點 逆價差61.18點
11月電子期終場跌7.7點 金融期漲0.8點
分析師:量能不出 台股仍有探底壓力
陳添枝：消費券將透過戶政系統發放
立榮台中南竿航線 10月份載客率全國第一
不老騎士環台創舉紀錄片 今晚舉行分享會
桃園立即上工徵才 共137個就業機會
竹市十八尖山旁瓦斯槽火警 鄰近學校停課
台股跌逾百點 三大法人賣超38.03億
消費券原則確立 券商:食品百貨家電等受惠
梁國源:發放消費券政策正確 有助刺激內需
協助鐘錶業高值化 金屬中心推動技術開發
消費券發放 投信：提振消費與經濟成長
中縣市合併升格未定 民進黨仍按時程提名
陳添枝：央行研究消費券防偽
國道3號白河收費站施工 ETC用戶請改道
南縣鄉親北上聲援陳水扁 過程平和
新台幣兌美元貶6.4分 收33.234元
市調:超薄液晶電視可望帶動一波買氣
掏空台灣？賴幸媛：協議是人民的要求
襲胸10秒無罪？ 立委呼籲修正性騷擾防治法
民進黨團：不支持舉債發放消費券
賴幸媛：兩岸政策不快也不慢 注意風險控管
水利署：再生水適合多用途 具發展遠景
消費券財源籌措 劉揆：政院將提特別法
徐旭東盼強有力領導 總統正面回應
台大寶貝機系統 慢性病患可在家追蹤病況
消費券適用對象 消基會籲納入攤商
大武漁港淤沙值錢 縣府和地方搶著要
專家:提升國際競爭力 專案管理能力為關鍵
發消費券振興經濟 工商界：猶如及時雨
亂青春導演李啟源 拍片先有演員才有故事
立院三讀 販賣動物用偽禁藥提高刑責
屏東文化處徵選海角七號情書 首批出爐
特偵檢座與扁合照 陳雲南：法會巧遇
南投縣葡萄節即將登場 魏德聖受邀推介
環署：明起抽除巴拿馬籍擱淺貨輪船體殘油
麗星郵輪擬闢兩岸海上旅遊航線
98大學甄選入學招生簡章彙編 19日起發售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
律師聲援蘇治芬 質疑檢方背離法律常規
京都大學校長：年輕學者不願回日本服務
消費券人人有獎 食品業擬搶券大作戰計畫
民眾質疑奇美醫院醫療疏失 奇美:願再協調
取消台股禁止放空 吳當傑:待研議
南藝大老舊影片修復 重現珍貴史料
高市日式餐廳廚房氣爆 5人受傷
台灣澳洲水產養殖漁業論壇 盼加強合作
發消費券 量販:有助刺激消費短期效果
耶誕農曆春節將至 國際快捷郵件全面優惠
木柵線測試停駛改至春節 郝龍斌：可評估
管碧玲：教委會提案議處她 凸顯多數暴力
保障言論自由 高縣研究設置言論廣場
李登輝：有人拿到本土政權就歪哥隨便拿錢
黃永泰：故宮南院 絕不會停止興建
喜憨兒辦縫紉班 業者贈百台縫紉機助圓夢
扁將出院返北所？縣醫：持續評估中
台科大下週頒保育人士珍古德名譽博士
高雄史博館兩文物 獲文建會公告重要古物
南部登革熱疫情恐過冬 環署擬重罰
中國奧會副主席于再清訪台 兩岸體育交流
中國奧會副主席訪台 中華奧會低調謹慎應對
兒少團體組聯盟 推動兒少權益保障法立法
超商百貨業盼消費券刺激農曆春節買氣
吳育昇:行政院會27日討論集遊法修正案
郵局當機33分鐘 中華郵政公司深表歉意
公視預算遭凍 林益世：員工薪資不是問題
退撫基金虧損加劇 全教會籲公開財務資訊
第4代行動通訊WiMAX開台 大同電信將拔頭籌
台股跌 新台幣兌美元收貶6.4分
中國奧運體操金牌選手 明年登台表演
檯燈釋毒？ 3M:未逾歐盟濃度計算標準
陳雲林受困晶華 松山分局長記過1次
美商安達北美洲產險獲准經營健康保險業務
永昇106號船返台 船長:日本鴨霸
FedEx新亞太區域轉運中心 明年上半年營運
半個月4起死亡意外 台鐵籲勿闖越平交道
警方不當取締卡拉OK? 警政署：已加強宣導
集遊法修正 警政署：樂觀其成
內政部充實社工人力計畫 楊秋興：不可行
黃金選擇權 擬明年初上市
民進黨：發消費券不如退稅
薛香川：鬆綁與重建 台灣盼吸納國際人才
陳菊：支持高高屏合併 可落實3都15縣
吸引陸客來台北觀光 北市觀委會上海辦活動
明珠女子歌劇團新戲繡劍柔情 28日起巡演
搭小黃可刷卡 免除找零還能累積紅利點數
景氣太差 勞方對基本工資案趨軟化
桃園警方偵破擄人勒索案 逮捕3嫌送辦
詐騙逾2億 刑事局破5合1金融詐欺集團
綠指APEC網站撤稱 藍:官方文件稱馬總統
總統晤夏威夷州長 感謝支持台灣參與世衛
立委臨時提案 國旅卡配合消費券限期消費
中央地方攜手 清除南部5縣市登革熱孳生源
消費券限營業登記商家 涵蓋KTV電影院旅館
肺炎鏈球菌疫苗施打狀況佳 衛署籲把握
海基會與福建台商 26日金門座談
Give Me 5集中愛 呼籲民眾捐發票傳愛
消費券財源 財部：以特別預算方式舉債
劉揆鼓勵中文報業 面對挑戰創造新視野
INTA年會明年高市登場 陳菊盼助都市發展
立院預算中心:消費券舉債 恐加重政府負擔
防檢局檢警調共同破獲偽禁農藥倉庫
處理毒奶粉案有5大違失 監察院糾正衛生署
行政院：有營業登記商家 都可使用消費券
3600元消費券 馬總統可能捐給社福團體
農曆年前領到消費券？立院審議成關鍵
集遊法修正草案初審 野草莓將派代表旁聽
消費券發放 政府明快決策搶刺激經濟先機
第097231期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097093期大樂透49樂合彩開獎結果
林秉彬：消費券方向正確 買賣方政府三贏
至第3季 上市櫃登陸累計投資7943億
金管會擬受理企業債權展延申訴機制
政院擬推消費券政策 國民黨團支持
金管會擬修正法規 強化強制車險資產適足
蔡英文赴北縣醫院關心扁 盼為家人多保重
陸委會：4項協議送立院程序 符合憲政架構
民進黨：提供圍城遭毆民眾法律協助
冷凍廠未依約購豬 農委會擬設預先登記制
扁委任律師鄭文龍：考慮提撤銷羈押聲請
台灣參與APEC位階提升 恐仍無緣外長會
愛的發聲練習首映 史亞平當推銷員
安全社區 北市中正區獲WHO認證
內政部：消費券發放管道3選擇 目前未定
看好兩岸空運直航 高市旅行公會明登陸攬客
第097093期大樂透頭獎摃龜
高縣調查站破地下犯罪組織 12嫌疑人送辦
國際兒童人權日 展望會籲民眾關懷不停止
花旗:組織重新定位 台灣人力縮減比例未定
第097231期今彩539三星彩四星彩派彩結果
發消費券 外資:需求提前 難有特定股受惠
劉兆玄：個人消費券會捐出作公益
央行:消費券防偽比照鈔票 樣券最快明出爐
野草莓欲旁聽修集遊法 吳育昇：不開放
消費券提振內需具短效 救經濟賴後續施政
台灣3D動畫土星之旅 預告片明天全球首映
亂青春導演李啟源 拍片先有演員才有故事
公視：如發放12月薪資 只剩現金1000多萬
馬總統：台灣政府持續重視和不干預報業發展
南藝大老舊影片修復 重現珍貴史料
明珠女子歌劇團新戲繡劍柔情 28日起巡演
黃永泰：故宮南院 絕不會停止興建
環署：明起抽除巴拿馬籍擱淺貨輪船體殘油
律師聲援蘇治芬 質疑台灣檢方背離法律常規
陳雲林受困晶華 松山分局長記過1次
桃園警方偵破擄人勒索案 逮捕3嫌送辦
詐騙逾2億 刑事局破5合1金融詐欺集團
台灣集遊法修正草案初審 野草莓將派代表旁聽
扁委任律師鄭文龍：考慮提撤銷羈押聲請
高縣調查站破地下犯罪組織 12嫌疑人送辦
台灣民進黨：發消費券不如退稅
台灣綠營指APEC網站撤稱 藍:官方文件稱馬總統
台灣行政院：有營業登記商家 都可使用消費券
消費券發放 台灣政府明快決策搶刺激經濟先機
APEC連胡會? 北京學者：連胡是老朋友
陸委會：4項協議送立院程序 符合台灣憲政架構
蔡英文赴北縣醫院關心扁 盼為家人多保重
是否舉行卸任前最後一場記者會 布希不確定
ECB經濟學家指解決金融危機需從長期著眼
惠普獲利預估樂觀 華爾街股市上漲
不敵經濟寒冬 英獨立報宣布裁員
緩和美俄核武強權關係 義總理願扮和事佬
經濟景氣差 義大利外貿赤字巨幅增加
西藏境內多數藏人支持達賴喇嘛中道路線
媒體：歐巴馬將任命美史上首位非裔司法部長
美國在北京開設食品藥品監管機構
美財長：紓困法案非解救經濟萬靈丹
消費券舉債 加重政府負擔
陳明文胃部不適 醫院建議繼續留院觀察
發放消費券 可貢獻GDP0.64%
不受赤貸風暴影響 華南金前三季EPS1.46元YoY成長50%
民調新低 滿意度馬37、劉34
麥可傑克森以健康不佳為由迴避出庭
安永年度創業家大獎台灣代表獎落誰家？ 11月20日揭曉
評扁案 美國務院：對台灣民主與司法有信心
蜜雪兒歐巴馬帶兩千金參觀華府私校
胡錦濤與卡斯楚會談
涉嫌抹黑沙柯吉有洗錢秘帳 法前總理出庭
台灣將與日星馬等舉行APEC部長級雙邊會
北縣醫:陳水扁身體狀況好轉 不排除今出院
期中考壓力大 大學生頭皮長「皮蛇」
ADOC縮短數位落差 秘魯小朋友呼謝謝台灣
人事不能做主 台糖董事長請辭
台灣代表團：領袖出席名單從未現APEC官網
接見十大傑出青年 馬總統盛讚王建民等
日查獲中國船員使用100日圓偽造硬幣
日駒澤大學因衍生性金融商品交易損失53億元
金融危機衝擊 星海皇輪船全球裁員千人
夏立言拜會紐約智庫 交換兩岸關係看法
動物組織指中國兔毛業者虐待兔子
香港駭客入侵個案比去年多44%
奮進號太空人漫步掉落工具袋 遺落量歷來之最
焦點人物：反貪先鋒霍德可能出任美司法部長
世界最老北極熊黛比去世 享壽42歲
萊斯將隨布希出席APEC峰會 部長級會議不參加
打造太空網路 NASA首度成功測試
產經：股房價暴跌 中國傳明年2月有危機
審集遊法辦公聽會 綠營批執政黨拖延
外科治療創舉 利用病患幹細胞進行氣管移植
台糖工會:支持吳容明 總經理應內陞
不開伙了! 軍中伙食擬委外經營
房價暴跌 次級房貸風暴襲中國?
安插外甥當台糖總座 江丙坤自清
南加州山林野火可望迅速撲滅後展開重建
日本嚴防新型流感方針 1人感染將全縣停課
馬拉杜納發豪語 帶領阿根廷再拿世界杯冠軍
林中斌：對台政策是北京全球戰略一部份
全國唯一「火鶴花園劇場」新登場！！
台北國賓首創情境舞台以國際劇院級聲光設備 打造最唯美浪漫的劇場婚禮
台灣海基會副董 深圳、東莞探訪台商
曼聯教練被控行為不當 遭罰禁止場邊指導
減輕利息負擔 臺銀主動通知換約
美國職棒大聯盟 紅襪隊派卓亞獲選美聯MVP
開放陸客來台旅遊後台灣觀光業首次大規模組團登陸參展
經濟寒冬 勞委會嘆幫勞工爭權益也無力
捷運木柵線 12月至明年1月中旬週六日停駛
台大寶貝機系統 慢性病患可在家追蹤病況
金融危機虧損嚴重 花旗銀行全球裁員5萬人
台北股市開低震盪跌幅縮小 下跌21.09點
辛普森家庭最愛說Meh 新字收入柯林斯字典
研考會民調 滿意度馬4成3、劉3成8
台商投資大陸降溫 第三季減少34.2%
馬總統「艋舺青山宮」參拜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期短線空方占優勢 明結算
美股上漲 分析師：台股區間震盪個股表現
冷氣團報到 今晚到明晨低溫下探12度
ABAC致領袖建言書 促因應全球信貸緊縮
台股開盤下跌39.18點 為4266.00點
中央社新聞小百科：ABAC
年底前僅1成企業徵人 7成職缺為基層人力
市調:金融海嘯波及 近1成企業需精減人力
預防農機被偷 嘉縣警推廣防竊刻碼
新台幣兌美元盤初由貶轉升
龍潭案 特偵組傳喚游錫（方方土）說明
議員促消費券適用小販 陳菊:支持弱勢優先
台股開低震盪 早盤一度翻紅金融股撐盤
立委建議報稅增消費扣除額 財部:需研議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
永昇106號返航 漁業署要求日本說明緣由
與陳水扁合照?吳文忠:照片疑遭有心人修飾
陳菊：支持高高屏合併 盼財政同步劃分
勾結教養院詐領健保 台南地檢聲押2男獲准
鄧振中:未看到吳容明辭呈 台糖總座未定案
南縣幫派尋仇 一男子中彈不治
半百女更生人覓職難 胡志強協助找工作
偽造規費單收據影本 北市府:提醒詐騙新花樣
勞保勞退投資虧損 王如玄:不會讓勞工吃虧
藍營盼政院速公布消費券領取及使用方式
馬總統：台秘若簽FTA 有助促進兩國貿易
消費券 王金平：政院應先提草案後提預算
陳明文戒護就醫第3天 陳菊下午到場聲援
消費券適用對象 立委籲應兼顧攤商
領藥更方便 北市聯醫推處方釋出ATM計畫
移民署：對新移民應包容 互相學習
陳添枝：消費券使用考慮擴及公有市場攤商
立委質疑彰銀董監改選恐財團化 財部否認
102年高速公路里程收費 付費方式多重選擇
關心校園安寧 中華郵政明啟用台大電郵車
永昇漁船安返蘇澳 政府促日說明登檢緣由
投資人買連動債虧損 高銀：研擬處理方式
民進黨團:不反對消費券政策 盼改直發現金
匯市量縮 新台幣兌美元中午貶4.2分
立委鼓勵財部印刷廠 爭取印製消費券
陳樹：陸銀投資台資銀行仍待簽訂MOU
美研究：額外補充硒 無益預防攝護腺癌
警力戒護 陳水扁下午搭救護車還押北所
立院審集遊法 藍營盼廣徵意見綠營批拖延
媒體報導扁吞外交密款 扁辦：與事實不符
台股收盤跌21.09點 為4284.09點
台糖工會：支持吳容明留任董事長
消費券發放 陳添枝:規劃明年1月18或19日
洗錢及國務費案 特偵組再度就訊吳淑珍
許仁壽:提前解除禁止放空 可活絡市場交易
民進黨批政院版集遊修法案 黑心版本
台北股市開低震盪跌幅縮小 下跌21.09點
面板跌深反彈金融強勢 台股收跌21.09點
高中女生猛爆性心肌炎 葉克膜搶救一命
高雄新市鎮荒廢閒置 監察院糾正行政院
11月台指期終場漲16點 逆價差23.09點
支持高高屏合併 南部社團盼提升競爭力
議員質疑告發中油不力 陳菊允捍衛公權力
台灣兒童醫療權有醫療環境不友善等3困境
11月電子期終場漲2.4點 金融期漲8.6點
軍中伙食擬委外經營 立委:應謀定後動
許仁壽:推海外企業來台上市 吸引日歐廠商
在押被告受刑人 陳添枝:有國籍就發消費券
高孔廉明赴大陸 探訪珠三角台商
協助汽車業 經部:考量稅賦減免方式
南投警偵破詐騙集團 不法利益達上億元
立院財委會審查通過中國輸出入銀行等預算
船難獲救兩名大陸漁民 金門人道遣返
生存遊戲大會師 23日中縣清泉崗營區登場
政院明討論消費券 劉兆玄今晚向馬蕭報告
綠營:政府花錢廣告浪費 藍營:宣導政策
立委促勞委會力爭銀行挺企業 保障勞工就業
三大法人賣超94.15億 台股震盪擺尾收小黑
媒體民調：9成大學生對未來充滿焦慮
議會刪水湳機場經費 中市府考慮停止開發
中縣議員促縣府擬訂促進消費策略
王建民盼重視基層棒球 劉揆允搞好職棒
使用消費券 朱立倫允協調廠商提供優惠
為外甥關說台糖職務？江丙坤澄清不曾施壓
毒販將麻醉劑放入微波爐煉毒 引發爆炸
綠委籲消費券適用商家不應有限制
蔡宏政研發節能餐盤 獲紐倫堡發明展銀牌
中文報業：經營策略朝向控制成本及多元化
新台幣兌美元貶3.1分 收33.265元
資本適足率規範過嚴 壽險業者籲調整
汁多鮮美 雲林黃金橙拓展國內外市場
還押北所 扁聞訊時表情平靜
美學者指新聞公評人應監督媒體公正報導
金門防制酒駕 李炷烽帶頭簽署關懷宣言
我愛抱馬仔 中正大學獲連江縣創意賽冠軍
中市雙十文化流域尋寶 推出好城創意公仔
中國部署岸艦飛彈造航母 國防部：有因應
配合木柵線停駛 北市設兩線免費接駁公車
南開科大學生唱校歌 請來歌手教唱反映佳
原民文學首獎得主撒可努 校園分享原民文化
2008年國家工藝成就獎 竹藝家黃塗山獲得
違反集遊法 傅(山昆)萁被判拘役55天定讞
避免工作外傷傷眼球 醫師提醒戴上護目鏡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中市第11商圈 昌平皮鞋商圈成立
石碇將舉辦桂花咖啡美人茶節
消費券利多出盡？ 投信：傳產仍值得留意
被控違反旋轉門 顏慶章2審獲判無罪定讞
3D動畫土星之旅 副總統：文創產業里程碑
鄭文龍：扁禁食意志堅強 想念孫子女
限制明眼人按摩違憲 陳節如將上街頭抗議
旋轉門案無罪定讞 顏慶章：浪費司法資源
陳明文戒護就醫第3天 醫師建議留院觀察
汽車防撞警示雷達 增加行車安全
匯市觀望 新台幣兌美元收貶3.1分
台東警方取締酒駕 不追入部落和產業道路
縣市長選戰 民進黨中執會徵召蘇治芬等6人
民進黨團：消費券特別條例草案應付委審查
陸委會：台商投資大陸顯著降溫
北屯圳便橋剪綵 地方力拱胡志強選直轄市長
扁禁食凸顯北所醫療窘困 北縣醫將伸援
高縣彌陀1死1傷槍擊案 2嫌疑人投案送辦
關懷杯三級棒球 22日台東開打
日韓廠商赴台徵才 鎖定清交與竹科人
澎湖海上平台合法化 管理條例近期實施
民進黨聲明：應立即釋放遭羈押扁案關係人
研考會民調 43.2%受訪者滿意馬總統表現
馬稠後工業區 將納兩岸經貿特區選址考量
南縣商人命案 警匪駁火後2嫌逃脫
活化農地助轉型 農地銀行強化服務功能
高雄圓山聯誼會將停業 失業員工擬抗爭
東森S台遭停播 法院判NCC須國賠近3.5億元
學生探視蘇治芬 表達共同捍衛人權
勞保勞退投資受挫 勞委會:長期仍優於大盤
景氣冷 ITIS下修今年台灣IC業產值至1.4兆
搭消費券熱潮 台東業者推3600元綠島3日遊
台大環境資源調查志工 獲南太友邦肯定
民進黨徵召參選下屆縣長 蘇治芬欣慰
鐵道文化經典之旅 導覽手冊出爐
吳淑珍:國務費案為政治迫害 應釋放收押者
公開販售中國大陸藥品 金門3婦移送偵辦
搶消費券市場 高雄飯店業者公布下午茶方案
陸委會：兩岸直接交接新航路 非國內航線
救車市 政府擬降貨物稅 鼓勵中古車出口
國民黨中常會全力支持消費券政策
「橙心足GO」促銷柳丁 42企業參與認養
許仁壽:四合一後 證交所全力服務上市公司
判拘役定讞 傅(山昆)萁:遊行動機為鄉親
功學社總裁謝敬忠 唱歌彈琴歡度百歲生日
有力人士介入高捷？高縣議會：無中生有
注意力異常始於學齡前 良性刺激可改善
WiMAX可快速行動通訊 大同電信首獲執照
陳明文禁食第9天 檢方：今晚由其妻勸進食
東森S台國賠案 NCC：以龍祥案為例上訴
國民黨修改黨章 擬增設政務官中常委
短期促進就業 北市教育局釋出206個名額
高屏縣長：不反對發消費券 但也應發現金
廖素惠進病房勸導 陳明文同意進食
淡水河水岸開發 郝龍斌:採大面積開發方向
高市府結合旅遊業 赴上海行銷暖冬高雄
台糖：吳容明請假 25日恢復上班
第097232期今彩539三星彩四星彩開獎結果
內政部集遊法草案採報備 保留警方解散權
史亞平：近9成新聞局文宣費 被前政府用完
跨部會研商救車市 擬減稅 拓銷中國市場
消費券面額敲定 500元6張200元3張
政府救車市措施 業者期待 類股逆勢抗跌
新竹縣敬老津貼 監察院：欠缺公平合理
搶消費券商機 飯店旅遊業祭出低價
行政院核定 洪璽曜接台鹽董座
老千集團專詐銀行 合作金庫等8機構受害
協會盃成棒 台啤率先搶進四強
總統：成立行政法人觀光單位 行銷台灣
妻子廖素惠面勸 陳明文同意明開始進食
世界中文報業協會長張曉卿訪馬祖 償夙願
汶川地震後首度過冬 台灣紅十字會送棉被
政院擬放寬 專技移民外籍人士子女入境居留
新書捷安特傳奇 劉金標分享成功經驗
UBA開打 輔大衛冕開頭彩
教育部：民國100年起 4類高職生免學費
進基隆港仍掛五星旗 外籍貨輪船長道歉
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兒子偷母親錢買車玩樂 家人報警逮送法辦
朝野支持消費券立法 包裹預算態度保留
兒盟與兒科醫師籲改善兒童醫療環境
內定台鹽董座 洪璽曜:行銷專業擴大市占率
歐晉德:融資不調整 要求高鐵增資不切實際
歐10國調查過動症 病童傍晚深夜更過動
兒童人權日 勵馨籲童年性侵受創者勇於求助
鄭瑞城：集遊法確實值得討論
中央印製廠：消費券會做到高度防偽
海角七號人氣旺 范逸臣12月登小巨蛋
閱讀滿校園 教育部頒獎表揚
救車市 工業局：車輛貨物稅擬增至5級距
大學甄選入學簡章發售 部分內容需更正
經部:光纖與WiMAX成長快 嘉惠產業和消費者
府院黨拍板振興經濟新方案 規模近5000億
紐郵：洋基將以8000萬美元網羅柏奈特
美國職棒大聯盟 紅襪隊派卓亞獲選美聯MVP
爭取女子跳台滑雪列入冬運 女選手告上法院
曼聯教練被控行為不當 遭罰禁止場邊指導
馬拉杜納發豪語 帶領阿根廷再拿世界杯冠軍
NBA 東西雙霸塞爾蒂克湖人雙雙取勝
協會盃成棒 台啤率先搶進四強
UBA開打 輔大衛冕開頭彩
海角七號人氣旺 范逸臣12月登小巨蛋
媒體民調：台灣9成大學生對未來充滿焦慮
湖北襄樊文物豐富 一流博物館卻付之闕如
原民文學首獎得主撒可努 校園分享原民文化
2008年國家工藝成就獎 竹藝家黃塗山獲得
歐洲數位圖書館啟動 初期館藏資料200萬筆
功學社總裁謝敬忠 唱歌彈琴歡度百歲生日
新書捷安特傳奇 劉金標分享成功經驗
美研究證實 波斯灣戰爭症候群確實存在
美研究：額外補充硒 無益預防攝護腺癌
外科治療創舉 利用病患幹細胞進行氣管移植
避免工作外傷傷眼球 醫師提醒戴上護目鏡
注意力異常始於學齡前 良性刺激可改善
未適當檢驗 逾三成氣喘患者據報可能無病
高中女生猛爆性心肌炎 葉克膜搶救一命
許仁壽:四合一後 證交所全力服務上市公司
經濟衰退 英央行曾考慮大幅降息
跨部會研商救車市 擬減稅 拓銷中國市場
日本專家：全球資金流通危機已結束
台灣中央印製廠：消費券會做到高度防偽
全球最大化學工業集團BASF 80座廠暫時停產
救車市 工業局：車輛貨物稅擬增至5級距
台灣國安會委員訪星帶來台星強化經貿合作訊息
台灣兒童醫療權有醫療環境不友善等3困境
洗錢及國務費案 台灣特偵組再度就訊吳淑珍
海角熱范逸臣「無樂不作」12月20日小巨蛋開唱 台灣大、富邦金控、台啤爭先贊助
南投警偵破詐騙集團 不法利益達上億元
旋轉門案無罪定讞 顏慶章：浪費台灣司法資源
東森S台遭停播 台灣法院判NCC須國賠近3.5億元
廖素惠進病房勸導 陳明文同意進食
台北晶華酒店、汎德MINI Cooper、聯合勸募、凱渥名模共同點亮台北市室內最高聖誕樹
王建民盼重視基層棒球 劉揆允搞好台灣職棒
林中斌：對台政策是北京全球戰略一部份
天祥晶華下午茶正式開賣 西式茶點每人250元+10%起
台灣縣市長選戰 民進黨中執會徵召蘇治芬等6人
還押北所 扁聞訊時表情平靜
林茂森攝影展 「〝森〞情款款．荷韻＆遊蹤」土銀藝文走廊登場
台灣民進黨聲明：應立即釋放遭羈押扁案關係人
台灣消費券面額敲定 500元6張200元3張
台灣民進黨徵召參選下屆縣長 蘇治芬欣慰
台灣府院黨拍板振興經濟新方案 規模近5000億
臺銀主動通知房貸客戶換約 以減輕利息負擔
嘉義公園走一趟 了解諸羅過往
美經濟數據較預期差 歐洲主要股市重挫逾4%
蓋達二號頭目侮辱歐巴馬 美強烈譴責
歐巴馬邀達希爾出任美衛生部長
Fed大幅下修美明年經濟預測 不排除續降息
美股重挫逾5% 道瓊工業指數失守8000點大關
喬治亞及分離地區問題 多方會談有進展
國際工聯報告：台灣雇主多不願與工會打交道
蓋達二號頭目發聲 但美未獲賓拉登已死情報
抗衰退黃金超搶手 Q3銷售量創新高
傳泰國反政府抗議人士遭炸彈攻擊 1死21傷
南韓擬透過國際組織會議向法索還古籍
歐盟計畫推出1300億歐元刺激經濟方案
多倫多發生四口滅門血案 狗也未能倖免
胡錦濤訪秘魯 將出席亞太經合會領袖會議
吳容明請辭 尹啟銘：等我回國再處理
研考會民調 滿意度馬4成3、劉3成8
聯準會鬆口美經濟恐陷衰退 全球雪上加霜
華裔學者：第2波金融大海嘯明春爆發
加央行行長暗示國內經濟惡化 可能再降息
救車市 減稅補貼汰舊換新一起來
沙油輪索國海域遇劫 潘基文表達關切與譴責
美國防部：軍事武力非對付海盜良策
調查：新加坡是全球第四首選創業最佳地點
IMF准貸冰島21億美元 重振信心穩定經濟
美通社獲新華美通全部所有權含台灣業務
報導橘子長蟲 上海橘農包圍報社抗議
台灣書畫家參展福建安溪茶書畫展
日相麻生失言 批評很多醫師缺乏社會常識
央行：每人消費券在10張內 春節前可交貨
寫信給耶誕老人 12月19前寄出才能收到回信
烏鴉預言成真 台灣明年經濟成長不樂觀
高孔廉赴大陸深圳了解台商現況
中科二林園區成功爭取設置交流道
天祥晶華下午茶正式開賣
Joseph Drouhin喬瑟夫杜茵酒廠薄酒萊
The Westin Taipei六福皇宮陪您過好年
陳明文接受內視鏡檢查 胃部出現潰瘍
馬總統：對原住民承諾不會改變 會一一推動
經建會：消費券政策定案 逾百萬商家受惠
新光銀行信用卡 繳納地價稅 好康三重送
安插外甥當台糖總座 江丙坤自清
台商投資大陸降溫 第三季減少34.2%
新移民要消費券 行政院：會整體考量
民進黨團：反對消費券與其他預算包裹立法
府城最高建築將開張 遠東集團委託經營飯店
馬總統籲富人增加消費 幫助振興經濟
助流通 立委建議消費券採小面額
消費券樣張 彭淮南低調未出示
陳添枝：民眾購買貨物及勞務都可用消費券
洞庭湖十萬候鳥面臨生存危機
美華裔眾議員吳振偉：樂見連胡在APEC對話
微軟明年推出免費防毒軟體 將停售OneCare
卡拉布魯妮希望扮演稱職的法國第一夫人
日媒：胡錦濤到中南美挖台灣外交牆角
已婚二子 澳星休傑克曼獲選最性感男人榜首
雖然石頭已經搬開 微軟排除再收購雅虎
洋基隊穆西納可望宣布退休 生涯270勝
杯弓蛇影 車輛震動海地學生恐慌逃出1死26傷
消費券菜市場可用 必需二度消費
大同電信 取得WiMAX特許執照
電信奧斯卡 大學生飆創意拼獎金
報告馬總統 台股要跌破4千點了!
29台灣漁民失蹤 紐西蘭派軍機大範圍搜救
祕魯難得辦盛會 世界最大毛線帽迎APEC貴賓
北京文博會 專館展出台北主題展
唐．若松成為美職棒大聯盟首位亞裔總教練
日媒警告 胡錦濤到中南美挖台灣牆角
旁觀者清! 日媒要馬當心民心背離
警察打人? 司改會要控告王卓鈞等7警官
類股皆墨 台股收跌194點 失守4100點
民眾購買貨物及勞務都可用消費券
民航局：兩岸平日包機票價 調降空間有限
教育部：民國100年起 4類高職生免學費
22日聲援人權晚會 長老教會將為台灣祈禱
微軟排除再收購雅虎
台鹽董座人事 行政院：尊重經濟部人事權
台中院轄市 最快99年底可改制
擴大內需 劉揆限期年底前應全部發包
經濟大衰退 明年經濟成長率僅2.12%
楓丹廳薄酒萊套餐上市
The Westin Taipei六福皇宮陪您過好年
大陸行台灣也行 專案管理造就奧運與台北101大樓成功
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
清晨嘉義12.6度 入冬以來最低溫
台股開盤下跌163.58點 為4120.51點
陳明文情況好轉 出院時間待評估
台股大跌 新台幣匯率早盤貶逾1角
律師代提抗告 高院要求補正陳水扁簽名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
彭淮南:每人消費券在10張內 春節前可交貨
陳明文絕食9天同意復食 醫師:須漸漸進食
陳雲南：視陳水扁健康情況決定是否就訊
台股開低震盪 早盤獲買單進駐跌幅縮小
黃金選擇權明年1月上市 期交所辦模擬賽
APEC呼應G20金融改革 重申自由貿易重要性
李水源研發自行車發電LED車燈組 省力明亮
兩岸直航對高市影響 陳菊：密切觀察
陳菊：將把消費券捐給弱勢團體
遭警列暴民 周威佑要求傳喚凸顯辦案草率
振興經濟新方案 王金平盼儘速通過
22日聲援人權晚會 長老教會將為台灣祈禱
央行:消費券採凹版印刷 梅花水印防偽設計
陸客不再走馬看花 觀光局推短小輕薄之旅
民進黨:消費券與擴大建設分案 再談馬蔡會
官員：第3季GDP恐負成長 明年不致負成長
台股跌 新台幣匯率午收33.408元貶1.43角
劉揆：擴大內需方案盼今年底完成發包
外交部：台灣成為AITIC贊助會員
屏縣10國中生突頭暈嘔吐 疑芳香劑導致
連胡公報畫押一個中國？張榮恭：非事實
台糖總座關說疑雲 民進黨促江丙坤接受調查
審國科會預算 立委要求清查弊案
98年基層警察特考等考試3月舉行
台鹽董座人事 行政院：尊重經濟部人事權
北所:陳水扁持續禁食 健康狀況尚佳
台股再創新低 券商:恐面臨4000點攻防
政院通過食品藥物管理局組織法草案
台糖人事 綠營：政治酬庸 藍營：適才適用
集邦:11月下旬DDR2 1Gb合約價跌破1美元
台股收盤跌194.16點 為4089.93點
涂醒哲:政府對中國毒奶事件應積極作為
報導Makiyo未婚生子 沈野一審判刑4月
行政院：兩年內投入231億元改建50座橋樑
金屬中心與美國大學合作研發先進成形技術
拼失業率降到3% 陳菊：高市會配合中央
天冷心血管疾病拉警報 醫師：注意保暖
彈藥庫爆炸頻傳 監院糾正聯勤與軍備局
中山高彰化路段大貨車爆胎翻覆 1人死亡
盧彥勳25日與球迷分享生命故事
指數型房貸戶可換約 央行將刊登廣告宣導
胡志強與多數中市府主管 捐消費券作公益
台北股市開低收低 大跌194.16點
類股皆墨 台股收跌194點 失守4100點
縣市升格法源 政院通過地制法修正草案
高市府計畫推青年旅館 議員盼勿與民爭利
新聞局：西班牙記者騷擾陪同人員 不再邀訪
特許找買主? 謝松輝:任何事情都有可能
12月台指期跌244點 逆價差186.93點
12月電子期跌8.4點 金融期跌34.2點
推廣媒體素養教育 教部走入國中小校園
草嶺古道芒花季 風管處協調接駁車疏運
江丙坤：無心之語困擾吳容明 表歉意
復健加針灸 醫師：中風病人恢復行走
坐流籠摔落地面 中縣一老農死亡
北市推動茶商嚴選標章 34茶商獲認證
司改會：控告7位警政官員陳雲林維安暴力
三大法人賣超54.46億 台股創波段低點
消費券農曆年前發放 茶公會推薦選購冬茶
詐騙集團逼迫人頭自殺 刑事局逮13人
詐騙集團跨國犯案 台灣新加坡合作逮5嫌
張天師飛昇登真儀式 科儀莊嚴隆盛
民航局：兩岸平日包機票價 調降空間有限
衛署：食管局若成立 食品安全前進一大步
互助會疑變相吸金 中縣議員向警方報案
消基會呼籲 建立購屋履約保證機制
首座王永慶紀念公園 高縣命名成立
新台幣兌美元貶1.4角 收33.405元
央行：今年第三季國際收支逆差26億美元
發消費券 金門議員促金酒盈餘加發3600
三次江陳會地點 江丙坤：南京有淵源
南縣引進再生能源企業 催生太陽能電廠
中山高彰化路段死亡車禍 警方追查責任歸屬
高港局與高雄海科大推動合作夥伴關係
彭淮南：明年歐美日經濟恐負成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
蘇治芬從政紀錄片發表 標舉堅守清白廉潔
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
襪子變娃娃 林淑芳開創新移民媽媽一片天
國民黨團：劉揆明赴黨團說明振興經濟方案
健康照顧有困擾 醫師:家醫可提供好顧問
萬能科大研發車輛導航系統 語音辨識操控
台東溫泉季登場 泡好湯賞美景至明年1月底
雲林國際偶戲節 22日金光閃閃登場
主計處：第三四季經濟負成長 明年2.12%
謝長廷評扁案是政治清算 呂秀蓮籲給扁溫情
發消費券 蕭副總統：現在不做以後會後悔
亞銀明年商機估70億美元 台廠應積極爭取
歐晉德：高鐵明年底達全運能 將採購新車
居家中毒誤食藥物比例高 醫師建議不催吐
520以來台股跌幅56% 較主要股市相對較大
救車市擬減稅 財部：需修貨物稅條例
第23屆蕭同茲新聞獎學金 14名得主出爐
上揚唱片案執法不當? 李漢卿:願斬雞頭發誓
民調呼聲高 胡志強：沒意願擔任行政院長
總統：願和蔡英文共商國是 週末就是機會
民政系統發消費券 北市：2週內可發放完畢
國務費案 特偵組提訊陳鎮慧後釋放
桃縣府：客運公司同意接手高鐵桃園站接駁
台股大跌暨衰退疑慮深 新台幣重貶1.4角
台電：燃料費成本增逾5成 非僅增8.8%
AIT美國感恩節週 高市登場
景氣不佳捐款減少 展望會：貧童受影響
農糧署平價供應5公斤小包裝國產大蒜
鍾鎮濤回憶小城故事 為戲剃髮大哭一場
立院初審民航作業基金 擴充計畫凍結1/3
台糖人事風波 吳容明:回歸正常程序處理
花蓮菸葉廠歷經滄桑閒置荒廢 再生路遙遠
冷颼颼 旗魚東部海面追風逐浪 漁民豐收
陳雲南:陳鎮慧羈押原因消滅 當庭釋放
台電:5年期公司債決標利率2.15% 發行33億
鼓勵影視產業 高市明年設拍片資源中心
爭食消費券大餅 台南5家酒店飯店策略聯盟
台股續挫 520至今 每個股民損失150萬元
烏來原住民特色伴手禮選拔 入圍產品揭曉
淡水古蹟博物館法國年 22日播巴黎我愛你
歐晉德勉大學生嚴謹思考 大膽創新
台股融資維持率137%至141% 金融DRAM股偏低
梁實秋文學獎 陳(木百)青劉水歌奪首獎
劉揆說明消費券？綠營：依法行事比拜會好
台聯籲民眾用消費券買台灣製商品
朱立倫被徵詢任國民黨副主席 未拒絕
李炷烽：金門已編預算 照顧弱勢民眾學生
連戰出席APEC 台灣社：代表性不足
主計處：今年GDP預估值1.87% 七年來最低
開南大學與匈牙利潘諾尼亞大學締結姐妹校
議員質疑警方執法過當 郝龍斌:檢方認定
房仲業：台北下半年房市成交量估年減一成
屏縣公正國中10名學生頭暈送醫 原因不明
刑事警察主管會報 王卓鈞勉加強打擊犯罪
持槍勒贖通緝犯逃亡10年 台南落網
教部私校發展計畫補助 元智1億2千萬最多
假檢察官南北行騙得手逾200萬 台東落網
無身分證陸配領消費券?陸委會:爭最大權益
成長動能減 主計處:出口預估連五季負成長
日本山口縣創舉 包機至南投旅遊
劉揆：盼以新科技發展振興台灣經濟
台灣電影全球關注 渺渺獲美重量級雜誌好評
今彩539四星彩三星彩開獎結果
府財經小組肯定發放消費券 盼有效落實執行
台美簽署港口空氣品質清淨夥伴宣言
威力彩38樂合彩開獎結果
資產管理中心條例草案出爐 盼明年完成立法
UBA 輔大文化雙雙二連勝
陳明文狀況穩定 最快明天可出院
金門查獲大麻磚 懷疑來自中國
出口衰退暨投資減緩 第三季國際收支逆差
社福機構盼消費券可抵稅 鼓勵民眾做公益
文匯報社長張國良訪金門 盼兩岸永久和平
健保有條件給付乳癌輔助治療藥物復乳納
內政部：近貧補助案 第四梯次撥款
台北擊劍公開賽 首日地主2金2銅
主計處:若無振興經濟方案 明年GDP估0.53%
民進黨:馬蔡會前 先放棄封殺民進黨做法
政院通過地方制度法修正草案 高市府批偷渡
聯豪科疑涉美化財報遭北檢搜索 並傳訊董座
黑牢作品改編成電視劇 呂秀蓮感動落淚
江蘇京劇院來台演出 盼兩岸文化持續交流
前10月僑外投資69.68億美元 年減46.12%
台股禁止放空解禁?金管會:本週觀察後決定
金管會擬修正規定 強化董監事酬金資訊揭露
渣打銀獲准概括承受亞洲信託資產負債營業
台糖人事案風波 馬總統：授權劉揆處理
升學考試兩次變一次 教育部研議可行性
推動海外企業回台上市 證交所研議法令接軌
教育部擬減升學考試次數 教育團體贊成
彰銀董監席次分配敲定 新橋取得1席
彰銀明天改選董監 新董座不會立即產生
正向管教教師 教育部表揚
邱逢甲遺族邱明鑑公祭 蕭副總統悼祭
國家公園特展響應環保 展場材料可回收
江丙坤二度請辭華聚董座 不接受慰留
第097087期威力彩頭獎摃龜
許仁壽：法規鬆綁 吸引企業回台上市
明年經濟成長率 總統：很難超過3%、4%
養豬業飼料短缺 台糖擬釋出千噸玉米粉
第097233期今彩539頭獎 1注中獎
北市國語文成果會 張曉風朱天衣分享經驗
訊聯生技董座蔡政憲獲安永年度創業家大獎
申請專利案用化名？陳立俊：恐為翻譯誤植
史亞平：購版面刊閣揆專訪 為政令宣導
救車市政策凍結買氣 若配套完整應速實施
民間消費恐負成長 未來景氣復甦大警訊
他山之石 勵馨將助男性性受害者走出創傷
效法FDA 衛署盼TFDA兼顧食安與生技發展
第4季經常帳可望順差 金融帳恐淨流出
馬總統籲朝野對話 盼與蔡英文共商國是
世界花式溜冰 成人組雙人組義大利蟬聯冠軍
台糖人事案 經長：盼相忍為國 尋求雙贏
洋基隊穆西納可望宣布退休 生涯270勝
高球傳奇說掰掰 索倫絲坦本週引退結婚去
唐．若松成為美職棒大聯盟首位亞裔總教練
馬來西亞國際輪椅網球公開賽 中華隊奪冠
NBA活塞防守奏效 中止騎士八連勝
台北擊劍公開賽 首日地主2金2銅
世界花式溜冰 成人組雙人組義大利蟬聯冠軍
澳洲第一人 影星休傑克曼獲選當今最性感男性
日女歌星倉木麻衣明訪台演唱 嘴饞玉米銼冰
台灣電影全球關注 渺渺獲美重量級雜誌好評
歐晉德勉大學生嚴謹思考 大膽創新
張天師飛昇登真儀式 科儀莊嚴隆盛
江蘇京劇院來台演出 盼兩岸文化持續交流
台灣攝影展在安徒生故鄉舉行
菲律賓爆發疑似傷寒病例 109人病倒
天冷心血管疾病拉警報 醫師：注意保暖
復健加針灸 醫師：中風病人恢復行走
居家中毒誤食藥物比例高 醫師建議不催吐
台灣專家將出席WHO三聚氰胺會議
健保有條件給付乳癌輔助治療藥物復乳納
效法FDA 衛署盼TFDA兼顧食安與生技發展
成長動能減 台灣主計處:出口預估連五季負成長
劉揆：盼以新科技發展振興台灣經濟
伸出援手 北歐四國提供冰島25億美元貸款
台股禁止放空解禁?金管會:本週觀察後決定
推動海外企業回台上市 證交所研議法令接軌
救車市政策凍結買氣 若配套完整應速實施
台灣民間消費恐負成長 未來景氣復甦大警訊
黃茂雄:與扁家關係單純 有無政治獻金待查
上揚唱片案執法不當? 李漢卿:願斬雞頭發誓
詐騙集團跨國犯案 台灣新加坡合作逮5嫌
29台灣漁民失蹤 紐西蘭派軍機大範圍搜救
假檢察官南北行騙得手逾200萬 台東落網
陳雲南:陳鎮慧羈押原因消滅 當庭釋放
台灣社福機構盼消費券可抵稅 鼓勵民眾做公益
江丙坤：無心之語困擾吳容明 表歉意
中國外交部：台灣參與APEC活動依一中原則
民調呼聲高 胡志強：沒意願擔任台灣行政院長
總統：願和蔡英文共商台灣國是 週末就是機會
連戰出席APEC 台灣社：代表性不足
台糖人事案風波 馬總統：授權劉揆處理
明年台灣經濟成長率 總統：很難超過3%、4%
連戰飛往秘魯出席APEC 連胡會最受矚目
警力戒護 陳明文清晨還押嘉義看守所
億萬女富豪助選有功 傳可能出任美商務部長
疑涉貪瀆和不法勾當 厄瓜多擬拒償部分外債
美股持續大跌 道指再挫440點創五年多新低
經濟衰退影響需求 世界油價跌破50美元大關
車廠老闆無法說服美國會 汽車業紓困案喊停
APEC外長會排除台灣 台灣表示抗議
美報告：建議持續助台軍力現代化
美報報導林中斌分析北京對台策略愈見複雜
美國汽車工業須以計劃說服國會幫助紓困
受全球經濟影響 法股市跌破三千點大關
布希明啟程前往秘魯出席APEC峰會
MLB 洋基穆西納宣告退休 結束18年輝煌生涯
APEC部長聲明支持G20宣言 拒絕貿易障礙
對抗經濟危機 義政府擬補助低收入戶
席蒙魏爾當選法蘭西院士 法總統親自道賀
經濟大衰退 兩季負成長明年僅2.12%
台灣茶業博覽會 125家茶廠參加
大蒜豐收 5公斤小包裝160元
連戰赴秘出席APEC 過境薩爾瓦多晤前總統
疑洗錢案 特偵組再度傳喚鄭深池說明
圖片抹去部長手上鑽戒 法媒：專業判斷
海盜猖獗 船運保險費擬調漲業者叫苦
兩房1月9日前暫停執行法拍屋驅離與銷售
體外幫浦代替心臟 佛州少女撐4個月
迅雷不及掩耳 海盜劫持沙國油輪只花16分鐘
台股放空 下週解禁?
陸客不來 主計處:明年GDP零成長
江丙坤關說 台電董事長抗命案翻版
股價直直落 花旗考慮公司全部或部分出售
德國研究：健身腳踏車把手內含物質可能致癌
美股暴跌影響 亞股全數淪陷
LPGA年度最後一戰 曾雅妮龔怡萍暫列第10
美小組籲立法施壓人民幣升值並公布在美投資
沒人願接中國足球爛攤子 謝亞龍再幹四年
消費券發放回兌 政府傾向郵局系統
環團質疑二氧化碳排放量高 台塑未回應
警民暴力事件 自由之家要求台灣調查
CNN：美司法部長演說時突倒地 情況不明
美國會警告 中國網路和太空能力形成威脅
索國海盜無法無天 聯合國祭出制裁伺候
美報告警告中國網路間諜與中國進口魚
負成長總統道歉還不夠 綠營指內閣應改組
1美元賭歐巴馬遭暗殺日 緬因州小鎮爆爭議
美國之音：越來越多美國學生赴中國留學
APEC傳連胡會 王毅抵秘魯作安排
阿根廷參院通過民營退休基金國有化
傳中國投資公司與AIG洽談收購美國人壽股權
視障按摩師上街護飯碗 要求重新釋憲
愛因斯坦著名公式e=mc2 一世紀後證明無誤
破天荒 Google允許使用者編輯搜尋結果
尋找天文學之父哥白尼之墓 DNA鑑定搞定
澳洲市長提議醜女移居 獲頒年度性別歧視首獎
國際知名人士建議G8擴編 納入中國印度巴西
蔡宏政研發節能餐盤 獲紐倫堡發明展銀牌
韓學者：嬰幼兒是三聚氰胺奶粉事件受害群
韓人渡困境三招：喝酒吸煙來碗速食麵
Google使用者刪除搜尋結果 討厭網站即拜拜
22日聲援人權晚會 姚嘉文：蔡英文將出席
自由之家要求台灣調查警民衝突事件
江陳會四協議 立院付委審查
檢方提訊陳明文 妻子到場關心
美國食品藥品監管局上海辦公室揭牌成立
這廂護盤那廂賣超 台股勉強守住4千關卡
藍正龍解憂方法 河濱公園快樂騎單車
淡水漁人碼頭將辦藝術市集 邀茂伯代言
范逸臣12月20日小巨蛋『無樂不作』 台哥大、富邦金、台啤全力相挺
829億綁4千億 反對黨：錢丟大海
台灣荷蘭銀行正式更換企業商標為蘇格蘭皇家銀行集團
鼎翰科技11月24日舉辦上櫃前法人說明會
深化校園金融知識 櫃買中心11月22－23日舉辦「大專學生證券探索營」
花道家 搶先發送消費券$3600
搶攻消費券800億市場 台鹽將推消費券特惠專區
Visa亞太區推出全新旅遊主題廣告 推廣旅行的樂趣及愉悅
經濟負成長 反對黨:總統道歉太遲應換閣揆
廖了以：消費券發放比照選舉通知書
長尾南蜥噬己嬰行為論文 登上國際知名期刊
古道健行話秋芒 芒花季交通接駁服務好窩心
香港嶺南新衣帶書畫聯展
「2008 八卦山脈單車嘉年華活動」
不畏金融海嘯 證交所2008 年IPO 24家表現相對優異
取經國外中介機構 證交所精益求精
景氣不佳 台灣工業暫緩與華票合併
晶片金融卡消費購物突破1億元 汽車大獎得主出爐
中科二林園區成功爭取設置交流道
消費券網上購物嘛OK PChome線上購物即日起搶先推出消費券優惠活動
外國企業回台上市 5家申報輔導2家申請TDR獲准
國貿局、國際合作發展基金會與央行外匯局共同舉辦「亞洲開發銀行商業機會說明會」
雄獅旅行社紐西蘭普普風之旅獲紐西蘭觀光局「2008亞洲最佳生態旅遊金獎」
兆豐商銀與台灣聯通獨家合作 辦卡首刷送最高180小時免費停車
全台唯一專業茶．咖啡．酒展 台北世貿一館隆重登場
年前最後一波創業機會 80家優質連鎖加盟品牌11月21日至24日聚集世貿一館
提振出口 經部撥50億元協助貿易商
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大陸冷氣團減弱 今天氣溫稍微回升
期貨商：美股走穩前 破底危機未除
分析師：台股4000點岌岌可危 宜保守因應
台股開盤下跌127.24點 為3962.69點
台股跌 新台幣兌美元盤初重貶
歐美股市大跌 台股早盤4000點失守
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
振興經濟新方案 政院下週一開臨時院會
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
平抑菜價 台北農產公司每天釋出萬包蔬菜
品牌優勢 韓面板廠拉大與台廠差距
藍營促更新老舊校舍 教部:列振興經濟新案
綠營將提特別條例 促發3800元現金給民眾
景氣差憂鬱民眾增 防治團體電話滿線
證交所:境外法人投資專戶擴大適用範圍
陳明文清晨還押看守所 檢方下午提訊
消費券發放 政院傾向由郵局發放及回兌
晶華事件依涉強制罪傳喚 林淑芬拒應訊
開創商機 日月潭創意美食伴手禮徵選
瞄準銀髮族市場 外貿協會協助廠商拓商機
瑞信:台灣明年GDP-1.1% 下半年景氣回溫
特偵組就訊陳水扁？台北看守所：無訊息
消費券議題 成立院國是論壇焦點
綠營指經濟差內閣應改組 藍營籲勿唱衰
政院：盼與民進黨團溝通振興經濟方案
配合施工 北捷小碧潭支線離峰時段將停駛
集遊法公聽會 立院委員會邀野草莓學生參加
民進黨：不反對消費券政策 應加碼發現金
彰銀改選董監事 台新金代表當選5董1監
秘魯連胡會 台北時間今晚登場
蕭萬長：盼連鎖加盟業創新點子 刺激消費
賴幸媛：陸配合法入境就可工作是修法方向
彰銀改選董監事 台新金掌握過半董事席次
新台幣兌美元中午貶4.8分
校園遴選政風人員？朝野黨團皆表不宜
野草莓23日辦人權公祭 邀馬總統參加
出席APEC 連戰飛抵利馬
洗錢及國務費案 特偵組前往北所就訊陳水扁
秘魯連胡會 台灣代表團：老友茶敘很自然
台股收盤漲81.17點 為4171.10點
台新金掌握彰銀董事過半 為合併邁一大步
標檢局：標示100%純羽絨 2成4不實
研究發現 蘭嶼長尾南蜥有噬己嬰行為
台北股市開低走高 上漲81.17點
電子傳產走揚 台股黑翻紅力守4000點關卡
江陳會四協議 立院付委審查
12月台指期上漲219點 逆價差50.1點
迎耶誕 北市中山北路商圈明辦歐風市集
12月電子期漲9.95點 金融期上漲8點
偽造公私文書當情資 台商一審判1年9月
黃崇仁:力晶爾必達不排除各種合作可能性
胡志強：不選台中直轄市長 但最怕被逼
高市回收水銀體溫計 妥封存避免水銀外洩
第28次科顧會議閉幕 劉揆:儘速落實結論
王金平：消費券若拖過農曆年 邊際效用低
特偵組向法院聲請停止羈押蔡銘哲李界木
22日聲援人權晚會 姚嘉文：蔡英文將出席
特偵組查國務機要費案 北所就訊陳水扁
輪椅網球慶功 瞄準2012年倫敦帕運
晶華事件 北市警：林淑芬等人未到案說明
帶動觀光產業 花蓮播種300公頃景觀花海
兒車禍喪生理賠金 父成立基金照顧貧童
台股守住4100點 三大法人賣超32億
南仁山生態保護區 明年元旦開放入山
三九天灸療 醫師：需依病患體質對症下藥
工程會：政府採購決標金額逾9800億元
燦坤:裁減3%人力 盼為創新事業佈局
德綠建築學者:永續經營 首要自然與人互動
立院國民黨團籲消費券發放 納入外籍配偶
藍營提案放寬兩岸條例 綠營將提復議
新台幣兌美元升1.7分 收33.388元
89歲老婦失蹤10天 草叢中被尋獲毫髮未傷
耳中生蛆應注意衛生 異物不可自行掏挖
疑洗錢案 蔡銘哲300萬元交保限制住居
警政署:人事異動無關派系 下週定案後公布
龍潭購地案 李界木50萬元交保限制住居
總統：感謝巴拿馬為中華民國仗義執言
藍營提賦國會議長警察權 綠營：民主倒退
升學考試兩次變一次 台大校長：有困難
與扁合照風波 朱朝亮吳文忠：配合調查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
何美玥:車市補貼政策 今天說就應馬上做
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
嘉義檢方向法院聲請撤銷羈押陳明文
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
葉明勳閱歷豐 蕭同茲獎學金得主獲益多
外籍科技顧問史賓社心臟不適送醫
查緝小三通運毒搞烏龍 3台客不滿
政院通過地制法修正案 陳菊：感覺被打壓
中油：明起汽油降1元 柴油降1.1元
加強便民 高雄海關將常詢問問題作成題庫
苗栗美食嘉年華 邀民眾品嚐大湖草莓
消費券用於營養午餐?郝龍斌:不排除就適用
推廣客家文化 高市出版夜合花客家原香
黃俊明：陳鎮慧為撤銷羈押 不需北院審理
資策會將進駐高雄軟體園區
南投21項百大精品伴手禮 進軍浙江農博會
陳菊：鼓勵市府同仁 消費券捐弱勢團體
寒害未獲補助 澎縣議員為近海漁民鳴不平
郵局：農曆年前業務忙 發放消費券有困難
台塑化:明1時起 汽油降1元 柴油降1.1元
合歡山雪季 交通管制敲定1至3月
1895導演與正修師生對談 盼學生關心歷史
乳酸菌變防腐劑 銘傳生科系積極研發
10大團體籲修健保給付 防高血脂變心臟病
出口商拋匯 新台幣兌美元匯率收升1.7分
馬拉桑爆紅 東縣議員籲縣府推廣原民特色
檢方提訊陳明文 建議300萬元交保
振興經濟新方案 明年700億元投資公共建設
結合在野力量 蔡英文擬推跨黨派監督機制
內政部：研議措施 保障視障者工作權
政府擬採投開票所模式 集中發放消費券
蘇貞昌探視蘇治芬 對司法表遺憾與憂心
爭取北縣升格直轄市 周錫瑋將面見劉揆
經建會:愛台12建設籌資 研擬採用信保機制
中縣府:合併改制後議會所在地 由政院核定
東基醫院照顧弱勢 獲DHL最佳社會貢獻獎
林淑芬趙天麟遭警約談 北市警：傳喚有據
議員認公播音樂收費不當 郝龍斌:建議修法
本週上市公司市值10.62兆元 週減幅6.34%
國務機要費案 監委可能約詢陳水扁
家扶受益人出身單親寒微 獻愛回饋
余紀忠基金會紀錄片徵選 飛行少年奪首獎
寒流來襲 消防局籲注意瓦斯使用安全
事找人 金門就業站提供近300個工作機會
律師：陳鎮慧羈押禁見期 還被監委訊問
陳雲南：監委訊問陳鎮慧非關案情內容
看見希望宅急便 婦人不畏逆境擺攤度小月
2008台北擊劍公開賽 黃金珠女子銳劍摘金
法務部：學校遴選政風人員 無適法性問題
陳明文停止羈押交保 嘉義長庚醫院靜養
與憂鬱患者溝通 醫師:女重了解男顧自尊
彰銀董總人選 財部：董事會決定
天冷抗藥性肺炎發威 小孩打疫苗也可護老人
王建民與屏東棒球隊員會面 粉絲爭睹風采
劉揆說明振興經濟案6項目 4年預算5000億
政院規劃國土重建 納入山河海市四面向
救車市 擬修法汰舊換新 貨物稅可定額扣抵
振興經濟案併消費券 藍營支持反對各半
機車安全宣導聯歡 3首長將簽騎士公約
身障者展示明登場 80視障按摩師免費服務
第097234期今彩539三星彩四星彩開獎結果
蔡英文：消費券是煙火式政策
劉憶如:消費券要再加碼 4年4千億迫切要做
邱正雄：國內經濟明年第二季會漸漸好
第097094期大樂透49樂合彩開獎結果
UBA 輔大文化三連勝 提前晉級八強
銀行公會：晶片金融卡消費額突破1億元
開放美國牛肉進口？邱正雄：由衛生署考量
國民黨臨全會 馬吳宣示團結奮起戰勝逆境
身障才藝展30日登場 截肢模特兒服裝秀受矚
民進黨彰化縣黨部舉辦為台灣點燈晚會
消費者權益報導獎 中央社獲平面專題優勝
夏立言:新政府上任後 中國善意遠大於打壓
新加坡老翁金門旅遊 疑因心肌梗塞不治
十大傑出青年頒獎 王建民感謝父母栽培
協會盃成棒 合庫台啤分勝對手明爭冠
記者提馬總統遭中國官員糾正 夏立言抗議
孫越肺病纏身 不放棄自己積極面對疾病
換股比例有歧見 台工銀華票終止合併
江丙坤：兩岸不交流 台灣恐被國際邊緣化
胡志強：政府說明施政應加強溝通技巧
政院：春節前發放消費券 採投開票所模式
22日南北兩地聲援人權晚會 蔡英文不缺席
包裹預算未有共識 考驗行政立法部門協調
檢方北所就訊 扁：完全無法接受貪污指控
視障者就業難 高學歷有證照一樣碰壁
蘇貞昌探視陳明文 籲院檢慎重行使司法權
貓纜塔柱安全性 鑑定團隊30日說明
救車市方案 經建會下週一提政院討論
5000億元振興新方案 首度新增污水BOT案
第097094期大樂透頭獎 1人獨得
第097234期今彩539三星彩四星彩派彩結果
蕭萬長：擴張性財政政策 以內需帶動經濟
體外幫浦代替心臟 佛州少女撐4個月
德國研究：健身腳踏車把手內含物質可能致癌
韓學者：嬰幼兒是三聚氰胺奶粉事件受害群
三九天灸療 醫師：需依病患體質對症下藥
耳中生蛆應注意衛生 異物不可自行掏挖
10大團體籲修健保給付 防高血脂變心臟病
與憂鬱患者溝通 醫師:女重了解男顧自尊
孫越肺病纏身 不放棄自己積極面對疾病
救車市 擬修法汰舊換新 貨物稅可定額扣抵
邱正雄：台灣經濟明年第二季會漸漸好
銀行公會：晶片金融卡消費額突破1億元
台灣開放美國牛肉進口？邱正雄：由衛生署考量
高孔廉：江丙坤明年春天率團拜訪大陸台商
台灣救車市方案 經建會下週一提政院討論
台灣5000億元振興新方案 首度新增污水BOT案
蕭萬長：擴張性財政政策 以內需帶動台灣經濟
查緝小三通運毒搞烏龍 3台客不滿
林淑芬趙天麟遭警約談 北市警：傳喚有據
寒流來襲 消防局籲注意瓦斯使用安全
律師：陳鎮慧羈押禁見期 還被監委訊問
陳明文停止羈押交保 嘉義長庚醫院靜養
台灣檢方北所就訊 扁：完全無法接受貪污指控
振興經濟案併消費券 台灣藍營支持反對各半
蔡英文：台灣發消費券是煙火式政策
台灣國務機要費案 監委可能約詢陳水扁
「連胡」會安排 大陸避免國際化聯想
江丙坤：兩岸不交流 台灣恐被國際邊緣化
劉揆說明台灣振興經濟案6項目 4年預算5000億
蘇貞昌探視陳明文 籲台灣院檢慎重行使司法權
秘魯連胡會 連戰強調台灣領袖代表身分
捉大放小? 綠營涉案嫌犯多人交保
戰勝逆境重新上台 吳伯雄：擔憂多過喜悅
擴大編制 國民黨設8位副主席
秘魯連胡會 連戰強調領袖代表身分
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白天氣溫回升 北部高溫25度中南部28度
馬祖廟宇造型風火山牆 創造另類觀光資源
北市辦中山北路古拉市集 邀體驗耶誕風情
北市財政局提醒 地價稅11月底截止繳納
總統率黨政巨頭獻花孫中山 宣示重新執政
台東泡湯 野溪和飯店溫泉不同享受
接國民黨副主席？ 朱立倫黃敏惠:全力以赴
買運動中心周邊房產 省休閒公設支出
近七成大陸網友支持計程車司機罷駛
景氣能見度低 台灣封測業凍結人事
阿里山千年茄苳巨木 靈異傳說添樂野傳奇
衛廣法大翻修 擬引假處分概念保護被報導者
國際關心台灣人權 蔡英文:確實嚴重倒退
龍潭基地開發案 特偵組再傳魏哲和作證
現金取代消費券?蔡英文:至少行政成本較低
提升展演品質 高市明辦街頭藝人標章認證
面板市場蕭條 員工休假旅遊或進修充電
總統:消費券案將送立院 盼不分藍綠救經濟
總統：所有弊案不分藍綠徹查到底
生命之火長存 北市辦器官捐贈追思感恩會
民進黨：蔡英文晚間南北趕場 關切人權倒退
名列專刊61號男子出面喊冤 警方:依法辦理
吳伯雄：國民黨要作從政同志堅定後盾
總統：改善兩岸強化國防等 政府同時做到
劉揆：3600元消費券 盡全力在春節前發出
菜價貴 北市農產中心供應8種平價蔬菜
陳明文交保入院休養 醫師:可望24日出院
離島建設基金 馬祖民宿申請700萬元優貸
吳伯雄：黨章修正強化廉能 擴大青年參與
被指媒體屠夫 姚文智促聯合報更正道歉
布希連戰將同組座談 晚宴比鄰 交談機會多
礁溪發現不明槍枝 疑與吳善九命案有關
陳明文：昨晚心情興奮 今天凌晨才睡著
台北縣賞鳥季開幕 周錫瑋簽署鳥類保護宣言
國民黨臨全會 王金平報告立法工作
讓消費券變大 飯店業掀3600搶錢大作戰
板橋律動時尚無預警關館 消保官稽查
菲籍貨輪漂流台東外海 海巡艦艇救援脫困
曾勁元:朱朝亮曾委託勸扁 朱:沒有委託
金門沙美萬安堂乩示文輯錄 保留道教民俗
高市自強盃輪椅籃球賽 身障者秀球技
外商作公益 邀家扶兒吃感恩節火雞大餐
陳水扁持續禁食 北所外抗議民眾演行動劇
嘉縣射擊協會成員涉盜賣子彈 3人送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
家屬質疑醫療疏失 花蓮慈醫:已盡全力搶救
促銷石斑魚 高縣石斑魚文化節熱鬧登場
蕭副總統:台灣經濟仍面臨考驗 應及早因應
氣候暖石斑魚成長順利 高縣養殖戶樂開懷
疑天冷心肌梗塞 老婦陳屍派出所前
分食消費券大餅 零售業須創新促銷手法
發放消費券成效 學者意見不一
失業率高 高市行德宮街友餐盒倍增
幫助身心障礙者就業 北市勞工局辦展示會
8成9上班族看好消費券 但6成只買必需品
織品設計賽 樹德科大簡碧君針織組冠軍
罕病醫師捐器官遺體 大愛身教雖死猶生
消保會：查核119家休閒農場 64家不合格
北縣將成立低碳車隊 鼓勵搭乘LPG計程車
MIC：2012年 智慧型行動電話市占估28.5%
國民黨修正黨章 增5席政務官指定中常委
蔣孝嚴吳敦義等五人 任國民黨副主席
金門技術士考試進入即測即評電腦化時代
特偵組：蔡銘哲李界木願繳回不法所得
政府盼提振經濟 王作榮:消費券達不到效果
國際先生與希望之家院童 攀岩挑戰自我
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
生物製劑先導工廠落成 整合疫苗研發產製
陳博志：股災對策不應是亂護盤
小兒腦死判定困難多 醫界展開準則研究計畫
馬總統：台灣發展生物科技 潛力十足
台灣工藝競賽 台東監獄受刑人作品獲二等獎
關懷盃棒賽補助縮水 戴遐齡：會繼續支持
台灣精品展售會 胡志強施顏祥當店長促銷
左營萬年季學子尬藝陣 乘畫舫遊蓮池潭
小女孩讀音不清遭懲罰 原來是舌繫帶粘連
罕病獎助金彰顯愛與關懷 支持協助病家
國民黨增5副主席 吳伯雄：非為卡位或接班
南投溫泉季登場 紅酒咖啡梅酒融入湯浴
吳伯雄：大家轉變心念 國民黨就有前途
賽德克族慶祝正名 傳統儀式告慰祖靈
鳳山220城慶壓軸 彩妝踩街飆創意
雲林國際偶戲節開幕 表演團體熱鬧踩街
台彩推出2款刮刮樂 最高頭獎200萬元
景氣寒冬 造紙業不裁員採歲修減產因應
學生隨毛治國見習 了解自行車推廣計畫
李登輝：消費券能否成功 要看政府作法
救車市擬減稅 財部：修貨物稅條例難追溯
合歡山公路計程車墜谷 駕駛死亡
臨全會定調團結 國民黨挑戰仍多
族名消失近百年 賽德克族獲正名傳承文化
王建民代言乳品 牛棚下餵乳牛初體驗
李登輝：促進家庭所得成長 才是財經首務
長期抗戰 野草莓明起將建竹塔木屋
KMT臨全會 高市議長促訂高港自貿港區條例
配合消費券 交通運輸業趁勢推出優惠
明星公益棒球賽簽票會 徐生明不願下賭注
海基會12月初董監事會 陸委會副主委接副董
張雲盛致力以e化 保留金門萬安堂道教文化
穩定魚價 七星鱸盛產促銷
國際鮪魚委員會表彰台灣 籲各國節制漁撈
心臟血管阻塞裝支架 1年3萬人花費逾20億
出席祈福晚會 蔡英文籲做勇敢的台灣人
法人：歷史經驗 GDP衰退是長線進場好時點
台証:台股投資價值浮現 短期保留現金為宜
台北馬拉松下月登場 接力賽土城國小奪冠
原物料回檔 食品產業第四季轉為上瘦下肥
消費券包裹審？藍委：政院保留分開空間
學保癌童求賠遭刁難？周大觀基金會籲速賠
贊助受災國小 倉木麻衣獻愛心贈簽名長笛
創世文山安養院籌建園遊會 募款20餘萬元
拖延理賠花招多 周大觀基金會:要詳閱契約
世界花式溜冰賽閉幕 義大利最大贏家
左營萬年季登場 陳菊為火獅開光點睛祈福
世界花式溜冰賽 義大利獲成人組男女冠軍
消費券是否綁振興經濟 府院黨明協商確定
呂秀蓮等出席祈福晚會 挺扁氣氛濃
UBA 醒吾學院擊敗台藝大 提前晉複賽
蔡英文遭嗆與扁切割 呂秀蓮：就讓她切割
蔡英文參加台南演講會 避談挺不挺扁
呂秀蓮等出席祈福晚會 挺扁氣氛濃
消費券是否綁振興經濟 府院黨明協商確定
左營萬年季登場 陳菊為火獅開光點睛祈福
蔡英文參加台南演講會 避談挺不挺扁
華裔女泳將張安瑜睥睨厄瓜多泳壇
景氣欠佳掀裁員風 飛利浦將裁1600人
消費券包裹審？藍委：政院保留分開空間
配合消費券 交通運輸業趁勢推出優惠
長期抗戰 野草莓明起將建竹塔木屋
漢城僑中表演醒獅與民俗舞蹈受韓國民眾歡迎
雲林國際偶戲節開幕 表演團體熱鬧踩街
鳳山220城慶壓軸 彩妝踩街飆創意
捉大放小? 綠營涉案嫌犯多人交保
海基會去綠 傅棟成接副董張俊宏走人
台灣司法羈押權、媒體審判氾濫?
大小檢說法不一 檢察總長指示調查
台新金控扮橋樑 利澤國小與倉木麻衣中日音樂交流
十八王公外海貨輪擱淺 除油作業15天完成
2008台啤巨星演唱會「星」光燦爛 張惠妹、羅志祥、蕭敬騰撼動全場
范逸臣『無樂不作』簽票會歌迷超過預期 『大大』到場祝賀打氣
花6,000送8,000 台北晶華酒店12月再推「超值」住房專案
「三蒸三釀」、「低溫收酒」、「精心勾兌」 玉山三年高粱酒「上厚工」ㄟ秘密
總統:原則同意蘇澳港納第二波兩岸直航港口
不僅氣中格外溫馨 中華映管家庭日逾萬員工湧入
訊聯蔡政憲獲台灣《安永年度創業家大獎》 明年代表台灣角逐《安永世界年度創業家》
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
今天氣溫回升 明天有雨氣溫降
連戰：美秘等國總統樂見兩岸關係合作和諧
中縣3歲男童顱內出血 疑遭保母虐待
連戰:中華台北有責任也有權主辦APEC年會
張青國少林寺吃苦學武 盼成立武術學校
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
能源局明舉行溫室氣體減量國際研討會
檢察官與扁合照風波 陳聰明指示朱楠調查
鱸魚量大便宜 烹法隨人 難忘齒頰留香
原民文化交流 捕魚抓雞原鄉慶典走進都會
陳水扁禁食 接受北所建議喝稀釋運動飲料
高捷接駁公車明年班次增 班距縮至6~10分
消費券政策 藍營：全力支持政院最後決策
屏東涼山瀑布 享受森林浴不必到深山
送暖給家扶小朋友 邵曉鈴點燈募耶誕禮
立委鍾紹和父親辭世 蕭副總統等人弔唁
宋楚瑜：關心台灣經濟 失業問題讓人憂心
內政部：1至9月兒少保護通報案比去年少
扁家四案 陳雲南：目標仍是年底前偵結
公平會:金融機構使用加速條款 應事先通知
蔡英文探視陳明文 籲司法改革
不景氣退訂多 飯店尾牙罕見降價促銷
綠委促邀陳明文談檢方濫權 謝國樑不認同
呂秀蓮：檢方濫用羈押權 法務部長應道歉
消費券預算包裹表決 王金平：立法技術問題
總統視察宜蘭觀光產業 自掏4萬多刺激消費
官員:一開始就要做對 振興案不應切割
吳育昇：12月初實質審查集遊法修正草案
國發基金 第一階段擴充1000億元
消費券商機大 3C通路業摩拳擦掌搶市
蘇治芬出院 成立人權救援小組
美津濃馬拉松接力賽 三組破大會紀錄
國稅局:合法進口酒掩護私酒出售 將補罰
MIC:4大多媒體消費性電子產品 明年領風騷
影像與家用視聽產品成熟 新興市場具動能
辨識消費券 花蓮商家盼政府提供資訊
介入國民黨副主席選舉？星雲：謹守分寸
高縣勞資和諧運動會登場 楊秋興勉勞資合作
消費券發放 北縣基隆觀光產業大利多
桃竹苗消費保守 業者擬加碼擴大消費券效益
鼓勵縣內消費 中彰投觀光百貨消費券保衛戰
消費券發放 提振雲嘉南地區民生消費
凸顯特色誘因 高高屏掌握消費券熱錢關鍵
花東宜主打旅遊市場 發揮消費券磁吸效力
消費券提振觀光業 金馬拼錢潮澎湖助益有限
消費券切割處理將支持？綠營:視內容而定
爭取消費券商機 花蓮縣府積極整合觀光業界
極地消失中 副總統盼減碳成全民生活方式
立院曹興誠同台 法部:通案討論不談個案
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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大坑椪柑上市 胡志強為高品質金選桔站台
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
野草莓學運舉牌抗議 陳菊到場遠觀表關心
8年執政未修集遊法 蔡英文：非常抱歉
台灣高球好手林文堂勇奪香港公開賽冠軍
勞委會表揚創業達人 創新也創薪
不景氣大作戰 勞委會創業貸款創工作機會
油漆變美學產業 林叔品發現仿飾漆藍海
網路賣個性印章 鍾淑萍方寸間找到一片天
彩色鍋貼闖出名號 鄧玲如走出黑白人生
麵包技術做包子饅頭 陳建昌打造新商機
曾煥勳獲創業貸款奧援 老店羊肉邁新里程
消費券商機大 網站百貨零售通路對策不同
中華信評授予台塑五年期公司債twAA評等
回應消費券 民進黨在兩難間尋找定位
反家暴 台灣大車隊贈婦團VIP卡
周大觀基金會籌募抗癌基金 走入街頭募款
佛光山發布世界佛教論壇訊息暨鳴鐘祈福
總統：外配若沒有消費券 說不過去
雪山玉山大縱走 6勇士45天先完成雪山段
家屬證實曾振農柬埔寨落海溺斃
星雲：扁是司法人 應示範尊重司法
花蓮牛犁社區閒置空間改造 經建會肯定
內政部規劃 有居留證的新移民可領消費券
全台明轉有雨 27日冷氣團報到氣溫降
與扁切割？ 蔡英文：黨要讓國家往前走
蔡英文：反對消費券預算案包裹立法
不景氣逆勢看俏 台灣寵物市場商機估250億
科技業寒冬 竹科餐廳尾牙宴業績慘
景氣冷颼颼 金控業今年不辦尾牙
金融海嘯衝擊資本縮水 壽險業頻增資救RBC
發消費券 廖了以：分春節前元宵節後兩波
自閉兒判定難 兒科醫學會籲醫師勿早下定論
台灣涼椅大王溺斃柬埔寨 結束傳奇一生
北基餐飲旅遊業對抗不景氣 花招盡出
曾振農柬埔寨溺斃 家人明搭機前往處理
總統視察宜蘭自行車道 盼增鐵馬租借服務
內政部：長居國外國民 可託他人領消費券
點燈祈福 鳳山建城220週年城慶圓滿落幕
Power教師獎得主陳麗卿 籲別放棄任何學生
林懷民獲Movimentos國際舞蹈終身成就獎
李行的電影世界座談會 胡志強分享經驗
左從凱復出 台藝大贏得UBA關鍵一勝
錄音社到兩岸合製紀錄片 光啟社見證電視史
好節目不怕競爭 丁松筠對光啟社有信心
光啟社走過50年 學者期許多元經營再創高峰
高層會商 消費券和擴大公共建設分割處理
與部落客對話 蔡英文：街頭路線難以避免
北市成年禮 600青少年加冕智慧冠迎向人生
程建人：台灣欲參與WHO 目標要務實
企業排球聯賽 台電封王在望
消費券單獨立法 藍盼理性審查綠嚴格把關
府院黨共識 消費券先立法盼春節前發放
貓熊團團圓圓 全球編號588及587號
Power教師獎得主陳麗卿 籲別放棄任何學生
林懷民獲Movimentos國際舞蹈終身成就獎
錄音社到兩岸合製紀錄片 光啟社見證電視史
光啟社走過50年 學者期許多元經營再創高峰
以影后：好導演能抓住觀眾呼吸 侯孝賢就是
李行的電影世界座談會 胡志強分享經驗
台維斯杯決賽 西班牙取得2比1領先
NBA 新舊中鋒對決 歐尼爾技壓歐登
英超足球 兵工廠再敗情況更加惡化
左從凱復出 台藝大贏得UBA關鍵一勝
企業排球聯賽 台電封王在望
香港高球賽 林文堂延長賽奪冠
全球首創 日展開量身訂製人造骨臨床實驗
影像與家用視聽產品成熟 新興市場具動能
歐洲經濟衰退影響層面持續擴大
消費券商機大 網站百貨零售通路對策不同
景氣冷颼颼 台灣金控業今年不辦尾牙
金融海嘯衝擊資本縮水 壽險業頻增資救RBC
不景氣逆勢看俏 台灣寵物市場商機估250億
極地消失中 副總統盼減碳成全民生活方式
彩色鍋貼闖出名號 鄧玲如走出黑白人生
麵包技術做包子饅頭 陳建昌打造新商機
反家暴 台灣大車隊贈婦團VIP卡
不景氣大作戰 台灣勞委會創業貸款創工作機會
北市成年禮 600青少年加冕智慧冠迎向人生
總統視察宜蘭自行車道 盼增鐵馬租借服務
台灣前立委曾振農柬埔寨溺斃 家人搭機前往處理
回應消費券 民進黨在兩難間尋找定位
總統：台灣外配若沒有消費券 說不過去
與扁切割？ 蔡英文：黨要讓台灣往前走
總統:原則同意蘇澳港納台灣第二波兩岸直航港口
與台灣部落客對話 蔡英文：街頭路線難以避免
程建人：台灣欲參與WHO 目標要務實
蔡英文：反對消費券預算案包裹立法
台灣府院黨共識 消費券先立法盼春節前發放
歐巴馬重要幕僚透露 蓋斯納將任財政部長
改變只是空話？歐巴馬重用柯林頓人馬受質疑
環保專家發明神奇機器 可從空氣榨水飲用
幾內亞比索總統聲稱兵變失敗 情勢仍然不安
亞太峰會即將閉幕 預料不會宣布重大措施
APEC領袖宣言：全球金融危機可於18月內解決
前美駐聯合國大使：美新政府有多重外交挑戰
羅馬尼亞智庫：向台灣學習成為黑海之虎
APEC利馬宣言：採取必要行動解決金融危機
「暮光之城」登上北美票房冠軍
台維斯杯網球決賽 西班牙擒阿根廷第3度奪冠
加速北韓裁核 六方會談下月8日在中國登場
花旗岌岌可危 美政府研商拯救方案
西班牙奪台維斯杯網賽金杯 納達爾深感榮耀
韓政府要求經紀公司修改不合理演藝人合同
連戰：APEC年會圓滿成功 台灣表現受肯定
胡錦濤離開秘魯前往希臘訪問
阿巴斯續任巴勒斯坦政府主席 哈瑪斯抗議
南韓前線崗哨部隊手榴彈爆炸 5人受傷
政院通過消費券及擴大公建兩項特別條例
野草莓學運 蔡英文、陳菊低調現身
發3600消費券固是美意 但仍屬短期刺激措施 全力穩住中小企業 避免失業問題惡化才是根本
縣市長涉案 司法大小眼？
收押阿扁 理不直氣不壯
民營釀酒業 點滴皆辛苦
泰反政府示威延燒 領導人辦公室附近驚傳3連爆
APEC利馬宣言 行動解決金融危機
大陸公務員考試在即 代考網站公然叫價
海基會去綠 傅棟成接副董張俊宏走人
傳中國首富黃光裕涉嫌操控股價被捕
曾振農溺斃 張花冠與子女赴柬國處理後事
急如星火! 台灣消費券發放條例草案通過
「第四屆歐亞電子商務無紙化貿易聯盟高峰會議」11月25日至27日台北登場
APEC年會結束利馬恢復平靜
讓台灣入世衛 大陸學者投書籲北京主導修法
龍潭購地弊案 特偵組再傳前副院長林信義
總統：台灣經濟奇蹟未結束 面臨新轉折點
楷捷國際回台上市 委群益證券輔導2010年掛牌
北檢：辜仲諒涉案部分已移交特偵組偵辦
安撫投資人 傳花旗擬將風險資產轉入壞帳銀行
瑞穗證券：金融危機全球損失5.8兆美元
克里斯小子獲全美音樂獎年度最佳藝人
台灣百人金融團訪京 李紀珠:不談MOU只開會
十八王公外海貨輪擱淺 除油作業15天完成
世界最大島 格陵蘭25日準獨立公投
台印交流太陽能與燃料電池技術
搶救花旗 美政府金援200億美元和擔保資產
NBA 灰狼爆冷挫活塞 結束客場5連敗
OPEC下週集會 委內瑞拉尋求每天減產1百萬桶
金融危機 日掀裁員潮 24萬人將失業
美政府宣布救花旗 注資並擔保3060億資產
錄影現場秀稀有動物 遭動物保護團體檢舉
扁案又一人獲釋 林德訓20萬元交保
10月失業率4.37% 47萬6千人失業
提供和艦案報告 綠委:法務部向權貴彎腰
工業生產年增負12.55％ 批發業減少3.75％
資訊月開幕日 王建民將現身宏碁館站台
古華冬令進補養生煲
可樂の白耶誕 匯聚點滴‧成就美好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全台有雨轉涼 27日冷氣團報到
法人：美股強彈 台股短線破底危機暫除
法人：美股大漲 台股可望持續反彈
台股開盤下跌12.34點 為4158.76點
革新祭祀禮俗 北市推拜拜減碳系列活動
史亞平：盼立院12月底前通過消費券預算
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
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水泥食品強電金弱 台股早盤4100點失守
台灣花旗:資本及現金流量相當充沛
辜仲諒返台 特偵組帶回偵訊
辜仲諒返台說明案情？ 特偵組稍晚說明
王建民下午宣告宏?硌穈T月活動起跑
釐清龍潭購地弊案 特偵組再傳林信義
豐興本週調漲鋼筋及廢鋼500至1000元
辜仲諒返台 隨即進入特偵組接受偵訊
議員促推文化創意產業 陳菊允組專責小組
藍營:消費券案最快12/26通過 盼在野黨支持
身心障礙者藝術巔峰創作聯展 26日開幕
陳添枝：消費券不得兌現 最高處5倍罰鍰
胡錦濤談台灣參與WHO 歐鴻鍊盼落實善意
歐鴻鍊：尤哈尼免職 改派職業外交官接任
元旦健走 希望基金會籲民眾踴躍參與
北市議員質疑警方執法不當 警政署否認
中研院基因修復機制研究 登上國際期刊
再造盛況 中市再舉辦中韓大學棒球邀請賽
消費券立法時間表 民進黨團：不照本宣科
總統出席創投論壇 鼓勵大家多消費
IEK估 台灣面板產值將連續3季下滑
總統推崇珍古德 促進全球重視動物保護
天然氣12月提前反映降價? 中油不鬆口
曾振農溺斃 王金平：非常意外震驚
持續禁食 陳水扁喝稀釋運動飲料維持體力
陳亭妃：證交所救火不成 股民平均慘賠120萬
北市衛生局：小花眼藥水屬禁藥 下架查察
巴籍貨輪洩油污染海岸 環署：這周內清完
南投溫泉季美酒咖啡香 老湯偃旗新湯搶出頭
中央氣象局氣象報告（更新）
龍潭案 林信義訊後飭回 林德訓可望交保
王金平：最好年底前三讀消費券條例與預算
菜價狂漲 民進黨團要求政府平抑菜價
議員批中都磚窯廠髒亂 陳菊：半年內整頓
陳添枝:國發基金1000億元將到位 協助企業
匯市量縮觀望 新台幣兌美元中午貶5.2分
台塑墓園都計變更公展結束 送營建署審議
教育部：短期人力徵才 仍有15縣市招考中
學界向監院陳情 要求彈劾警政國安3首長
調查：不景氣 上班族選擇微型創業比例增
開放大陸營造業來台？營建署：有前提
明年經濟成長「保二」 陳添枝:有信心
陳雲南：辜仲諒相關案件移交特偵組接辦
台股收盤跌10.56點 為4160.54點
蘇治芬返回縣政崗位 縣府同仁列隊歡迎
郵政資金投資股市 帳面損失625億元
部分退役將領登陸 綠委:應調查是否涉違法
金融尾盤強拉 台股力守4100點
12月台指期下跌74點 逆價差115.54點
台北股市開低震盪收盤小跌 下跌10.56點
12月電子期終場跌1.35點 金融期漲9.2點
大東藝文工程綁標？高縣政風室2周內調查
曾振農客死異鄉 親友忙布置靈堂
黎礎寧告別式 星光三班戰友淚眼送別
公股瓦斯公司高層薪資合理性 立委促檢討
歧路天堂路崎嶇 李奇陷苦無戲院檔期困境
高雄左營萬年季 成功累積觀光資源
內資轉買外資續賣 三大法人賣超8億
江丙坤:兩會協商應定期向立院報告
已無羈押必要 林德訓20萬元交保
國中小教科書民國100年起須逐學年送審
關懷愛滋孤兒 南非祖魯慈濟志工供應熱食
民進黨：消費券不應排隊領取 應發現金
胡志強：議會若支持 研議成立中市棒球隊
新台幣兌美元貶3.3分 收33.421元
生意差 高捷賣店開張不及3成
10月失業率4.37% 1至10月失業率4.01%
司法院法扶會預算 立院初審凍結1/2
需求冷 中小尺寸面板廠縮食過冬
曹興誠：羈押是對犯罪嫌疑人凌虐 應改進
南華大學雅樂團 25日香港演出唐樂物語
中國豫劇團來台演出 賈文龍小香玉擔綱
宏達電逆勢擴充產能 招募研發行銷等新血
漁民冷媒外洩中毒昏迷滯福建 小三通接回
封測業多凍結人事 面板DRAM減產因應
從貨車司機到涼椅大王 曾振農一生多傳奇
史亞平:領到消費券擴大消費 發揮加乘效果
證交所:舉辦業績發表會公開資訊 非報明牌
上週外資賣超222.14億元 賣超台積電最多
王建民趕行程 所到之處受歡迎
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
主計處：10月失業率4.37% 未來一年恐不佳
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳樹：不排除週日局部解除股市禁空令
匯市觀望 新台幣兌美元收盤貶3.3分
林內焚化爐案 蘇治芬：接受現實 做好回饋
嘉縣布袋鎮長病逝 遺孀代理鎮長
10月外銷訂單年減5.56% 2002年1月來新低
不景氣 部分生技業者加徵研發等人才
熱療美容問題多 醫師建議勿信偏方
勞委會：政府4年將撥266億協助就業
立院初審 銀行可公布呆帳逾5000萬元客戶
景氣低迷 金融證券業緊縮人力遇缺不補
明年元宵節後 郵局週末加班發消費券
主計處:近二月關廠歇業人數 增幅歷年之最
搶救歧路天堂 胡志強將助李奇尋上映戲院
電力業污染排放加嚴標準 高市將公告實施
立院初審 銀行資本適足率低於2%須退場
國際再生能源短期教育訓練 高應大登場
DRAM業待紓困 束崇萬:改善體質為要
台北縣溫泉標章 大唐溫泉物語奪第一
中縣議員促98年下半年實施營養午餐免費
啟動根與芽計畫 聖嚴與珍古德25日心靈對話
海基會擬在大陸百貨賣場設台灣精品專區
總統府：陳鎮慧是否復聘 尊重扁辦
監委巡察高縣府 楊秋興籲中央助疏濬河川
3場挺扁人權晚會 民進黨:蔡英文傾向不出席
1至9月實質平均薪資 28年最大負成長
大陸接單成長創新低 廠商悲觀展望未來
桃園機場查獲 旅客入境攜201張偽造信用卡
台大和生醫來竹縣？鄭永金：肯定會設立
金門教育服務役公益列車啟動 服務偏遠社區
工業局:加強跨部會協調 增進自由軟體發展
買氣縮 房市議價空間去化天數創今年新高
內政部規劃 明年1月18日發券所領消費券
買離島飛本島機票免5%營業稅 網購不適用
花旗銀行：組織重整 提升營運效率
民進黨立院黨團：消費券案不應逕付二讀
府院黨首長聚會 全力推動消費券如期發放
團聚陸配無法領消費券 陸委會:進一步溝通
東森S台國賠案 姚文智盼NCC上訴
國防部：愛三分攤費用 和美方持續溝通
李鴻禧詛咒檢察官 法務部：遺憾不恰當發言
黃玉振拜會客家大老 將推動制定客家基本法
勞委會啟動穩定就業輔導團 協助勞資
98學年大學入學測驗報名 人數創8年新低
手機業遇缺不補 筆電業擴增研發陣容
景氣寒冬 太陽能廠鼓勵休假暨放緩擴產
10月批發零售餐飲業績全下滑 SARS來首見
旺季與陸客兩大即時雨 飯店業暫不裁員
超商疑侵吞代收燃料稅款 2姊妹被移送法辦
台灣高球增贊助生力軍 創見錦標賽明競技
春節疏運 離島航線12月9日起開賣
扁律師當傳聲筒?法務部下令徹查
卓文萱12月淡水開唱 酬勞60萬元捐公益
景氣冷 房仲業加盟店收店數比例揚升
勞工紀錄片首映 郝龍斌：盼發揚勞工精神
宣示登革熱防疫決心 高市府將祭重罰
雲林西螺振文書院 薪傳書香文風
UBA 台師大4連勝 體大3連敗
涉在夜店打人 SBL籃球員周資華遭起訴
威力彩38樂合彩開獎結果
反映油價降 高市部分計程車優惠20元
五大銀行10月新承作週轉金貸款 今年新高
北市抽驗食品器具 1件微波餐盒上蓋鉛過量
第097235期今彩539四星彩三星彩開獎結果
消費券條例草案 每人3600元不得找零轉售
擴大公共建設案 推動強化國家競爭力建設
呂東英：法說會提供面對面機會 未做預測
景氣冷 鴻海人力依需求調節 車廠人事凍結
勞動市場惡化 應以長期準備取代短期應急
勵馨：婚姻暴力 台灣最嚴重婦女受暴問題
辜仲諒返台 陳聰明：沒有條件交換
第097235期今彩539四星彩三星彩派彩結果
NCC通過新版電郵管理條例 保障通信權益
UBA 北體延長賽險勝高師大 拿下4連勝
劉揆明晤建築業者 可望展延建照放寬貸款
利明獻：花旗在台灣營收強勁穩健
台北清真寺董事長 盼重視清真食品產業
外銷接單轉負 經濟賴公共投資 考驗執行力
第097088期威力彩頭獎摃龜
返台配合查案 辜仲諒獲1億元交保
辜仲諒:面對調查 向社會及中信金股東道歉
五大銀行10月新承作週轉金貸款 今年新高
呂東英：法說會提供面對面機會 未做預測
景氣冷 鴻海人力依需求調節 車廠人事凍結
金援土耳其 IMF同意貸款190億美元
利明獻：花旗在台灣營收強勁穩健
辜仲諒:面對調查 向台灣社會及中信金股東道歉
挽救市場信心 美政府決出手助花旗集團脫困
從貨車司機到涼椅大王 曾振農一生多傳奇
勞委會：台灣政府4年將撥266億協助就業
桃園機場查獲 旅客入境攜201張偽造信用卡
扁律師當傳聲筒?台灣法務部下令徹查
辜仲諒返台 陳聰明：沒有條件交換
返台配合查案 辜仲諒獲1億元交保
辜仲諒返台 特偵組認突破扁案有重要幫助
3場挺扁人權晚會 台灣民進黨:蔡英文傾向不出席
台灣內政部規劃 明年1月18日發券所領消費券
東森S台國賠案 姚文智盼台灣NCC上訴
李鴻禧詛咒檢察官 台灣法務部：遺憾不恰當發言
台灣消費券條例草案 每人3600元不得找零轉售
劉揆明晤建築業者 可望展延建照放寬貸款
擴大公共建設案 推動強化台灣國家競爭力建設
俄國威脅停供天然氣 烏克蘭承諾支付欠款
美洲開發銀行警告 明年拉丁美洲經濟恐不妙
歐盟將提紓困案 德總理警告勿貿然行事
試用計畫成功 英國警察將配發電擊槍
歐巴馬宣佈財經團隊 股市大漲歡迎
海豚尾巴推力超強 逾奧運金牌泳將3倍
美國新政府財經人事出爐 肩負拯救經濟重任
歐巴馬主張立即通過另一項美國經濟振興案
為擺脫衰退 英實施逾1兆台幣經濟振興案
歐巴馬要求財經團隊立即上路 每日報告進度
花旗紓困案發威 美股強力反彈
利多消息齊激勵 歐洲各大股市收長紅
英財相：今年GDP成長0.75% 明年跌1.25%
年終購物季來臨 美商場空置率卻攀升
IMF：台灣今明兩年經濟成長可能再下修
林中斌接受美智庫專訪 談兩岸經貿關係改善
美汽車工業財務問題亦成金融機構負擔
聯合國盼全球經濟議題納入未開發國家意見
廣東首例控告三鹿奶粉 仍未獲法院立案
47萬6千人失業 中高齡高學歷最慘!
蓋斯納獲提名出任財長 鮑爾森表示肯定
邱淑貞遭恒生銀行經理盜取逾2260萬港元
美政府出手救花旗 全球重要指數漲聲同慶
「快活光子刀」殺肝癌有效 繳6萬終身治療
資訊月豋場 神達電腦Mio驚喜價
歐巴馬財經團隊亮相 凸顯新政府財經掛帥
新華網推出全新改版多語種西藏頻道
辛巴威危機超乎想像 安南等籲速協助解決
經濟動盪 GM提前結束與老虎伍茲合作關係
全球大環境不佳 加經濟瀕臨衰退
勸說辜仲諒返台 特偵組檢察官上週赴日
新人新氣象 歐巴馬宣佈財經團隊股市漲
台灣近二月關廠歇業 歷年之最
IMF下修 台灣明年成長2.2%
美一飛彈預警衛星停擺 凸顯替代計畫重要性
歐巴馬首位內閣成員：新財長蓋斯納
歐鴻鍊：12月29日起發行晶片護照
總統：相信高科技業明年有機會再創榮景
大陸接單創新低 台廠商悲觀
領務局：發行晶片護照有利爭取赴歐美免簽
蔡同榮：美議員驚訝台灣民主人權退步
曹爾忠提放逐阿扁 邱毅說頭殼壞去!
議會響應城市美學拆圍牆 陳菊:樂見進步
歧路天堂導演李奇 感謝胡志強協助上映
對抗犯罪與恐怖主義 美國有請線上青年組織
神達電腦控告新電信 使用Mio商標侵權
北韓再發布金正日訪視活動消息 時地仍不明
「終極戰役」 曼谷黃杉軍包圍臨時總理府
斷送前程 澳洲泳將達西鬥毆傷人認罪
連戰過境紐約指出 兩岸關係邁出歷史步伐
堅辭台糖董事長 吳容明:不如歸去
傳Facebook擬收購Twitter 價碼問題談判破裂
搜尋無結果 南太平洋失蹤台灣船員生機渺茫
劉兆玄呼應 振興房市八項共識
首任台南將軍鄉長黃清舞故居 變身美術館
T+2日提前交割 證交所:農曆年後實施
英國刺激經濟計畫 提前拉起大選戰線
西班牙計劃爭取主辦2018年世界杯足球賽
海角七號香港首映勇奪首週票房冠軍
法人鬆手買超 台灣股市回魂
蔡依林抵洛杉磯 獲贈加州歡迎狀
因應全球危機 澳洲航空將進一步縮減營運量
景氣差 耶誕老人提早拍照「搶錢」
美政府救花旗 日股市大漲413點
資助恐怖主義 美穆斯林慈善團體被認定有罪
台灣智庫:消費券應該用公務員考績獎金加碼
勞委會公佈 69處友善職場
行政院公平交易委員會新聞資料
國民黨指定中常委 增五名政務官
金融界奧斯卡 台銀黃金存摺獲業務創新獎
台北科大 囊括兩項生技「國家新創獎」
證券市場明年農曆年後實施款券T+2日同日交割制度
臺銀「黃金存摺網路下單」單榮獲第四屆菁業獎－最佳業務創新獎
中華電信歡慶行動電話客戶達8,888,888位 推「8結客戶購物金回饋專案」
Happy牛Year春節訂房搶先Go 天祥晶華12/15日前10% OFF
阿眉快餐廳歲末強打 美國極黑豬膝燴蕃茄晚間套餐二人同行一人免費
遠東商銀MasterCard「快樂購物卡」 消費、累點、兌點一卡搞定快樂升級
台灣最近司法案件 引起美國關切
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
辜仲諒返台應訊交保 辜濂松：很好啊
期貨商：信心不足 台指期持續震盪整理
法人：美股持續強彈 台股低檔轉強有望
台股開盤上漲119.89點 為4280.43點
週末前氣溫一路降 冷氣團27日到
響應世界愛滋病日 北市府盼全民共盡心力
立院三讀 加強動物防疫機關監管疫情機制
台股漲 新台幣兌美元盤初走升
利多激勵營建走強 建商:展延建照穩定房市
台股早盤走高 電子金融傳產族群都有表現
台聯：用消費券買台灣製品 增就業機會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
與民進黨合作縣市長選舉 台聯:對雙方有利
美股大漲 台指期金融期電子期多檔漲停
失業率攀升 民進黨：給消費券不如給工作
角逐華人籃賽 老牌隊伍虎風明出征上海
擴編校園教官? 陳菊:反對軍人進入校園
募3萬張祝福卡 遠傳電信助100清寒兒上學
資策會e-21金網獎 8電子商家獲獎
立院三讀 汽油航空燃油煤柴油免關稅
議員探詢選直轄市長口風 胡志強笑而不答
偵辦辜仲諒與扁雙重標準? 綠營:社會公評
不景氣行銷 房仲業者推情境喝咖啡賞屋
吳容明發表聲明 堅辭台糖董事長
款券T+2日同日交割 明年農曆年後實施
台灣本土博士醫學研究 獲國際期刊肯定
擴大公建案 綠營：無法接受空白支票
流感疫苗優先族群 衛署籲11月底前接種
為外籍與大陸配偶請命 移盟盼鬆綁居留權
市調:明年第2季LED NB占比大幅成長到25%
天馬97號反裝甲操演 實彈射擊全命中目標
台股漲 新台幣匯率中午升值7.1分
食品所:今年調理食品調味品產值估增10%
扁禁食14天 所方密切觀察身體狀況
長鬃山羊繁殖有成 動物園選2隻交換貓熊
基隆關稅局查獲走私農藥 市價約3000萬元
細菌讓污水發電 海大教授研發成功申請專利
超商自辦樂透 200萬元得主未現身兌獎
振興房市 政府擬以信保機制提高房貸成數
用印作業變更 退伍令蓋總統章將成絕響
外交官員：辜仲諒持他國有效護照入境
法務部調查扁律師鄭文龍作法 扁辦譴責
中鋼:兩座高爐明年大修停爐 減供100萬噸
台股收盤漲105.95點 為4266.49點
中市自組職棒隊? 議員：不如補助營養午餐
蔡政憲:基因著床前檢測 中國市場營收可期
振興房市景氣 政院提出8大政策
消費券特別條例等案 排入院會報告事項
北縣警官異動 12月1日前發布派令
老人跌倒致死率高 治療師：注意居家環境
110歲紋面國寶吳蘭妹病逝 30日舉行葬禮
歐晉德 :高鐵擬明年啟動站區開發
鐘文宏在台認真研究 兩度登上國際期刊
美股大漲激勵 台北股市勁揚105點作收
電金領軍大漲105點 台股收復4200點
12月台指期終場漲151點 逆價差67.49點
12月電子期金融期同步反彈大漲
香水清潔劑破壞環境幫凶 環署籲聰明消費
疑洗錢案 特偵組再度傳喚陳俊英說明
竹市南寮舊港添新妝 藍白地中海風現巧思
不滿仙人跳 男子砸車反遭砍死
成大首家衍生公司 技轉水庫淤泥改質技術
3都15縣 黃敏惠：嘉義市不要成為縣轄市
新社鄉尋獲棄嬰 社會處介入協助後續安置
菜價漲 朝野立委要求政院查哄抬
警官人事定案 周錫瑋：確定直轄市人事權
政院：蔬菜供應增加 價格可望趨平穩
外資賣超暫歇 三大法人買超8.78億
台糖董座吳容明堅辭 政院:尊重經濟部意見
高中職社區化 官員學者：休退轉學生降低
副總統:政策順利推動 明年第2季經濟好轉
紀錄片謎樣台灣 史亞平茂伯聯手推薦
澎湖海島筷樂行 推薦徵選在地美食
簡秀治動員全家行善 扶助蒙古貧童打造新家
新台幣兌美元升6.9分 收33.352元
關懷大自然 珍古德與聖嚴心靈對話
讓獨居老人過好年 老五老基金會募集年菜
北市第10波食品三聚氰胺檢驗 97件安檢過關
台灣首次漢字票選活動 邀請民眾語音投票
資金淨匯入 10月M1A M1B M2年增率走高
議員質疑貓纜塔柱安全 北市府：儘快補強
高捷衝擊計程車 交通局擬納入捷運接駁車
因應霧鎖金門機場 高港局遴選疏運船舶
台東縣舉債占歲出比率高 影響財政
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
苗縣後龍第二市場拆除 攤販斷炊激烈抗議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
糖廠擅自修剪老榕樹 高縣府將開罰
邱正雄:菜價高漲是受暖冬影響 已開始回跌
薛香川等5政務官 獲指定為國民黨中常委
新莊國際鼓藝節 吉祥物「真鼓意」亮相
長鬃山羊贈對岸 基因外貌健檢為選秀標準
Acer eDC與GDS共創亞太資料中心聯盟
兒少團體推動制訂兒童及少年權益保障法
台船上市釋股案 26至28日受理競拍
陳菊為弱團代言 爭取各界捐消費券
談絕食 蘇治芬：寧可用死證明清白
金門檢方：已分案調查金酒公司人事關說案
里辦擴音器擾民 民政局:應用危難緊急事故
維護人權 司改會將提自訴案控訴警方施暴
台東臍橙上市品質佳 1粒將近新台幣80元
中國常州市經貿考察團訪中縣府
高市圖書館20個短期工作 900多人面試
匯市觀望 新台幣兌美元收升6.9分
國際太極拳錦標賽29日高雄登場
景氣低迷市場競爭 飛寶聲請重整
手機視訊掌握病患情況 銘傳資管系研發成功
振興房市政策 業者:有助房市及建商籌資
振興房市利多 房仲業:有鼓勵作用
青少年學習經營二手商店 社區參與感受多
原住民保留地砂石遭盜採 形成人工大峽谷
屏東蓮霧病蟲害 農改場宣導防治
劉揆：健保欠費與土地查封應脫勾處理
爭取高雄縣市合併 楊秋興指示成立合併小組
立委盼乳房重建納入健保 官員:階段性給付
亞洲大學安藤忠雄藝術館 明年5月動工
世運12億經費被質疑浮濫 高市議會擱置
健保費調漲？葉金川：目前不是好時機
副總統:政府有決心推動金改 提高競爭力
議員擬發惡警專刊 警方:涉侮辱公署就查辦
新竹某科技大廠竊電 估台電損失8千餘萬
家扶社工首獲表揚 大直扶輪表揚24社工員
施顏祥:2015年紡織業產值估達5800億
南投縣CIS識別系統 台灣黑熊為吉祥物
三聚氰胺事件後 美乳品在台詢問度提高
動物植晶片 貓熊團團圓圓也有
曾振農大體運抵台灣 家人難掩悲傷
IELTS雅思考試首度走進南部大學
消費券若遭阻擾 藍營將公布反對立委
野草莓兩名學生返行政院靜坐要求政府回應
金管會不排除金檢 兆豐銀:會充分配合
屏東三軍聯訓基地 悍馬車滑入水溝四傷
金門碧山森林火警 火舌一度撲向砲陣地
SJS解密 醫師發現致病因獲國際期刊肯定
2009農漁會百大精品展 11月27日開展
國人海外資金匯回 外匯及新台幣定存創新高
拖吊違規腳踏車 交通局：會維護車主權益
握振安9成不良債權 中鴻:裁員屬振安權責
菜價遭中間商剝削？ 公平會：初查無異狀
金門議長質疑檢官 指吳文政介入金酒人事
被指介入金酒公司人事 檢察官吳文政否認
王毅民：吳文政從未關說金酒人事案
林肯大郡補償條例 受災戶最高可領63萬
感謝中油贊助 盧彥勳謝淑薇贈冠軍盃
傳有鋼鐵廠擬關廠 勞委會：追蹤瞭解
李朝卿組裝環保創意燈飾 邀大家一起參與
創見職業高球賽 許孟男67桿獨居領先
對抗不景氣 資訊月週六台北登場
市況不佳 中影新世界大樓標售喊停
強化以黨輔政 薛香川等任國民黨中常委
第097095期大樂透開獎
吳容明堅辭台糖董座 江丙坤不再回應
協調提高房貸成數 陳樹：盼銀行轉為積極
王金平:擴大公建案 執政黨應自提法案立法
特偵組：辜仲諒非污點證人 近日將再傳訊
第097236期今彩539三星彩四星彩開獎結果
總統：感謝歐洲議會持續對大陸武器禁運
北所：扁不能見妻子及呂秀蓮 情緒低落
蘇治芬探視陳明文 籲共同關心司法人權
陳國榮任車輛公會理事長 盼建立產業平台
新聞局：全力協助輔導金國片歧路天堂上映
曾振農遺體運回嘉義 親友赴交流道迎靈
UBA台師大重創北體 分組第一
藍營：同時支持楊瓊瓔與政院版擴大公建案
賴幸媛：江陳會談有助台灣與歐盟正面發展
北縣腸病毒疫情 五股國小附幼未通報遭罰
性別工作平權 政府表揚友善職場69家企業
李勝彥:舉債救經濟 日本更甚於台灣
兩岸平日包機天天飛上海 飛行縮短逾1小時
議員質疑大巨蛋開發案 北市府:依約進行
蒐集舊古物逾50年 高縣郭和聲開懷舊餐廳
為創作歌劇黑鬚馬偕 作曲家金希文學台語
路平專案 郝龍斌：列管追蹤確保道路品質
北市警押犯人至板院 回程遭人丟信號彈
曾振農遺體運回嘉義 親友手持白燭光迎靈
王文洋否認曾寄存證信函促公布王永慶遺產
音樂文教基金會兒童歌謠比賽 受理報名
中韓大學棒球邀請賽 台體大一勝一和
第097095期大樂透頭獎摃龜
全民健保老人給付 北市:明年1月訂排富條款
第097236期今彩539三星彩四星彩派彩結果
宏翊人力仲介案 桃園調查站盼當事人說明
扁辦指稱威脅將律師撤照 法務部否認
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NBA 姚明一把罩 火箭熄熱火
日媒：台灣旅日投手陳偉殷明年年薪增近6倍
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協調提高房貸成數 陳樹：盼銀行轉為積極
性別工作平權 台灣政府表揚友善職場69家企業
李勝彥:舉債救經濟 日本更甚於台灣
王文洋否認曾寄存證信函促公布王永慶遺產
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賴幸媛：江陳會談有助台灣與歐盟正面發展
蘇治芬探視陳明文 籲共同關心台灣司法人權
美聯準會擴大救市 決動用8000億美元銀彈
歐巴馬再開記者會 號召全民共同犧牲拼經濟
漁業國達成協議 兩年內黑鮪捕撈量將減30%
杜拜海灘上做愛 遭判刑英國男女免牢獄之災
泰國反政府示威引爆衝突 主要國際機場關閉
歐巴馬任命奧沙格擔任白宮管理及預算局長
歐盟草案將呼籲會員國展開兩年經濟振興方案
經濟疲軟仍可能抑制需求 國際油價跌逾3美元
Fed重啟信貸市場 華爾街股市漲跌互見
泰國機場示威關閉 國際遊客機場席地夜宿
英銀行不放款問題嚴重 央行暗示將再降息
巴黎股市漲37.45點 微幅上揚1.18%
法社會黨秘書長選舉確定由歐布瑞當選
巴西洪水 84人喪生 5萬4000多人被迫撤離
曼谷機場仍關閉 班機異動多
曼谷示威者控制航站大廈 3000旅客受困機場
台大教授彭旭明獲法蘭西研究院頒台法科技獎
振興火車頭工業 劉揆送房地產八大利多
律師:扁持續禁食、有輕生念頭
趕盡殺絕扁律師撤照 法務部否認
參加APEC 泰總理機場示威回不去?
美國問題銀行增至171家 一成三將倒閉
大陸司法考試 台灣考生通過率逾5%
NBA 巫師新教頭處女秀 大勝勇士開紅盤
英國獸父性侵兩女25年 亂倫產7子
數學推估：定檢與治療 愛滋病毒十年可消滅
范逸臣與田中千繪熊抱 新加坡影迷尖叫
台加簽署農業科技合作瞭解備忘錄
人氣超夯 「紓困」登韋氏詞典年度熱門榜首
洋基明年春訓提前開打 創下60年最早紀錄
美聯社專訪駐美代表袁健生 談修復台美關係
日調查：99%日本主流企業認為景氣衰退
歐巴馬提刺激經濟案同時 也將大刪浪費支出
檢調偵辦貪瀆 葛永光：執法過程有檢討空間
雪上加霜 美國問題銀行名單快速增加
檢調偵辦貪瀆 台灣監委:人權方面有檢討空間
經濟寒冬 反對黨:每戶給30萬紓困貸款
台科大頒授珍古德人文社會名譽博士
台經院:明年Q1反彈 係金ㄟ?
司法審前羈押制 謝清志籲檢討改革
APEC分晤多國領袖 連戰兼顧兩岸與外交
全世界最貴新書從義大利運抵美國展覽
吃菜不曉得菜價 反對黨罵官員狀況外!
研究：網上醫學搜索可能引發不必要焦慮
曼谷蘇凡納布國際機場今天仍將關閉
創益科技等五家 獲經濟部科專補助
大學資源共享 校際專車上路
司法侵犯人權? 台灣法務部長自清
不滿行政院版集遊法 27日有抗議
高升副主席 蔣孝嚴曾永權辭國中常委
華泰王子大飯店與您一起拼經濟!!(二）
消費卷搶攻戰 傳產來勢悍
華泰王子大飯店與您一起拼經濟!!（一）
新款保時捷中置引擎雙座跑車搭載全新動力系統
憑消費券至古華可享數種優惠
2008銀柳節「地方特色小吃」，22道菜色公佈
瞄準台灣、大連、日本東北亞區域旅遊市場─燦坤集團旅遊事群併購大連國際旅行社
分享幸福 夢想成真 持消費券入住 墾丁凱撒幫您做公益
機會！命運！誰會是圓山的聖誕大亨？
中國信託主辦新加坡亞基金收購東森得易購股權暨東森得易購新台幣50億元聯合授信案
Kristine U Luxx中山旗艦店開幕 楊謹華情義站台
第二屆王品盃托盤大賽 台北圓山飯店、經國餐旅管理系奪冠
10大i達人共同代言「我的E政府」 eGov宅即便與資訊月活動同步開跑
2008彰化肉圓節12月6日開跑 卓伯源化身肉圓王向郝龍斌下戰帖
關貿網路舉辦第四屆歐亞電子商務無紙化貿易聯盟高峰會議
泰國機場關閉 經曼谷班機取消或延遲
曼谷機場關閉 26日赴泰部分航班受影響
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
曼谷機場仍關閉 班機異動多
傳統蛻變 台北孔廟將辦魅力再現星光晚會
期貨商：10日線為台指期多空觀察點
法人：台股短線跌深反彈 中線震盪格局
台股開盤下跌0.84點 為4265.65點
強烈大陸冷氣團明報到 低溫下探10度
北市違停單車擬拖吊 議員促先評估提配套
出口商拋匯 新台幣匯率早盤升值
疑洗錢案 特偵組赴寶徠就訊陳致中夫婦
Displaybank：力特偏光片市佔率減至6%
台經院:10月營業氣候測驗點88.13 創新低
台股開平低震盪 類股齊揚營建股漲勢強勁
發展小港 陳菊促確定高雄機場遷建或擴建
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
教學資源共享 大學校際專車上路
特偵組就訊陳致中夫婦 盼珍簽查帳授權
為萬名弱勢兒童圓夢 中市社團募耶誕禮
中鋼將開新內銷盤價 每噸恐降6千至1萬元
拓展外銷 屏東檸檬運合社成功開發黃皮檸檬
曼谷機場關閉 高市55名旅客滯留泰國
油價連降 消基會:國道客運票價應降19%
對抗不景氣 電信業推省荷包專案
國民黨團：共體時艱 公務員應減薪
市調:Q3中國電視銷量1200萬台 超過北美
本土社團29日在台中市辦人權之夜晚會
台經院營業氣候測驗創新低 跌幅創新高
競爭力論壇指政府表現不佳 藍營:持續努力
台灣媒體：兩岸新聞交流應走向常態化
綠委要求政府紓困貸款 每戶30萬元
辜仲諒交保 民進黨質疑有場外交易
觀光局：台灣旅團擬改道泰國其他機場返台
農委會：尿素等肥料12月1日起 再度降價
癌症新藥有皮膚毒性 患者抗癌也要救皮
台經院:景氣第3、4季進入谷底 明年Q1反彈
消費券怎麼用？ 總統決親自消費 另行捐贈
外商拋匯 新台幣中午勁升1.61角
陳水扁希望循陳明文模式 嘉檢:案情不同
政院為北市健保欠費解套？朝野各有看法
數位電子看板產業促進會成立 提高生產力
消費券商機 胡志強：將提出搶錢計畫
金門海巡隊查獲廈門漁民走私白米
北所:陳水扁情緒低落 拒測血糖
泰國機場關閉 外交部：緊急事件可求助
議員促建河堤國小 陳菊：盼2010動工
環團抗議交通部明年仍編蘇高花預算
大園新坡派出所一員警自殺身亡
兩岸新聞報導獎頒發 每組獎金12萬元
健素混飼料用酵母粉 台糖一審判賠289萬
成大醫院：氣喘首重保養和預防
發放消費券 6成5民眾:量販超市受惠大
消費券發放 內政部：建立標準作業流程
中山高南下22K遊覽車肇事 21人輕傷送醫
陳雲南：扁家同意匯回瑞士帳戶7億元
曼谷機場關閉 近千名台灣旅客行程延誤
2008肉圓節 郝龍斌卓伯源連手造勢
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教育部:高中職比照國中小啟動校園安全機制
孔德成治喪委員會 開放各界提供追思文章
權值股尾盤遭摜壓 台股4300點得而復失
台北股市內需金融股走強 收盤漲5.31點
歡慶112週年 澎湖氣象站辦園遊會
民進黨：台南縣長提名 民調不是唯一標準
12月台指期終場小漲11點 逆價差62.8點
水公司修管線誤剪瓦斯管 中市10學生送醫
議員促高縣市合併 陳菊：高高屏合併
台橡工安意外 一工人掉落攪拌槽死亡
12月電子期終場跌1.95點 金融期漲8.8點
陳雲南：扁家匯回7億 將有助後續偵查
中鋼明年Q1內銷盤價降7058元 降幅22.56%
結合旅遊 農糧署加強推銷國產柳丁
三大法人買超16.58億 台股小漲5.31點
中山高汐止南下收費站 拆除工程將竣工
美商放棄故宮南院設計權 嘉縣府：仍有可為
北縣推國際文教月 展現新住民異國風情
環署輔導回收再利用廢棄家具 每天100噸
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救房市 總統：市場與政府都要努力
低溫特報 嘉義以北28至30日下探10度
新台幣兌美元升4.6分 收33.306元
冬戀宜蘭溫泉季 業者推出多道當地美食
台灣之心燈會29日登場 首度邀請日本竿燈
胡志強：仍盼市長任期屆滿後離開政壇
無毒農業肉品料理上市 花蓮縣長極力推薦
全民救地球 高縣籲響應節能減碳網路簽署
景氣不振 中鋼調降明年第一季鋼價
老人互助會恐涉吸金 中縣議員促加強監督
王清峰：人權至上 被告人權應受保障
高高屏二行程機車汰換 突破三萬部
盤價大跌 中鋼:產業面臨35年來最大考驗
中國百家講壇 閻崇年27日南華大學話康熙
房市景氣低迷業者大吐苦水 周錫瑋承諾協助
高市飯店天使樹點燈 為家扶兒募耶誕禮物
助業界爭取消費券商機 花蓮縣府全力行銷
查洗錢疑案 特偵組連2天提訊吳景茂
高市1至10月核發建照806件 近5年新低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
央廣史料展 吳清基高惠宇化身一日主播
不合法定方式 陳水扁羈押抗告遭法院駁回
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
劉兆玄：黨政與行政立法關係漸入佳境
中研院研發登山資訊系統 掌握登山者狀況
暖冬計畫身心障礙者上工 陳菊加油打氣
歐商會肯定兩岸政經進展 促完全正常化
雲科大18週年校慶 領航技職邁向國際
立院初審 知悉內線18小時內禁買賣股票
劉揆：正面看消費券創意 流通盡量不設限
紀錄地方文化小人物 屏縣府5出版品獲獎
大雪山森林遊樂區 賞楓季來臨
劉揆：均衡考量改組 有些首長漸入佳境
中央社獲頒2008消費者權益報導獎
劉兆玄：擴大公共建設將由中央執行
童醫院：將提供金門急重症緊急醫療服務
證交所：陸資管理 比照外資標準
中科二林園區 彰縣府將拓寬闢建6條道路
呂秀蓮：陳水扁事告一段落 將說明319案
外資收購得易購 中信銀等主辦50億元聯貸
律師：陳致中夫婦今天應訊未簽任何文件
二手市場受青睞 大台中環保市集暴增800攤
板橋傳疑開瓦斯自殺案 虛驚一場
中央大學經營過嶺國中 明年招生
韓元貶暨品牌優勢 韓暫居第1大面板供應國
醫師：當兵掉髮 正確管道治療避免惡化
央行阻升 新台幣兌美元小升4.6分收市
花蓮青年摔倒頭部重傷腦死 家屬代捐器官
辜仲諒返台 中信金總座:內部士氣轉佳
蔡英文不赴挺扁會 許添財:救台不能不沾鍋
李德維黃國瑞遞補國民黨中常委
警界人事大異動 900多位警官職務調整
經部鬆綁大陸人士在台商務經貿活動
豬價低 養豬協會:12月減少供應近2萬頭豬
景氣差 王金平：正副總統院長可減薪20%
台肥：將配合國際肥料價格調整售價
南市警局長未遞補 許添財不在意
棲地遭破壞 台灣最大猛禽熊鷹剩500隻
珍古德訪水雉生態教育園區 關心復育情形
開放陸資投資台股 外資:有助增加資金動能
廖了以：擇期模擬消費券領取動線
綠委：民進黨執政推擴大公建案有嚴格規定
山陽科技多晶矽原料廠 宜蘭動土
蔡英文：馬政府修地制法 充滿選舉算計
水公司中市修管線誤斷瓦斯管 15名學生送醫
劉揆：鼓勵陸資結合外資來台 已有案例
馬上上工 鳳山就服站有多個工作機會
偏遠學童夢想桌曆義賣 有人只盼家人相聚
水公司誤挖瓦斯管 胡志強：研議重罰
工業局力推太陽光電產業 估今年產值900億
大武山自然保留區比魯都飛魯溫泉 尚未開放
冷氣團報到 創世提供老弱街友臨時夜宿
貓纜鑑定報告 綠營北市議員要求尊重專業
公務人員全面加考英文？考試院會明討論
174隊爭托盤王 圓山飯店及經國學院掄元
農村社區土地重劃 南投5社區列入示範辦理
北市警局：警官人事異動無關陳雲林案
劉揆：台美經濟連動高 盼歐巴馬政策生效
第12屆金鷹獎揭曉 10人獲獎
扁家允匯回7億課稅問題 財部:依事實認定
朝野協商消費券法案 最快12月5日三讀
總統重視東部鐵路 要求加速採購太魯閣號
高孔廉：將協調改善金門小三通通關流程
南市4年3起重大治安事件 3警局長調職退休
曼谷機場續關閉 高市55名旅客滯留當地
江丙坤：6個月內完成台商投資保障等協商
散布陳明文不實文宣 男子遭判拘役
創見職業高球賽 盧建順揮69桿竄居第一
兩岸關係和緩 歐美期待台加入政府採購協定
不景氣生存法 戴勝益：以消費者立場思考
北縣男子疑吃檳榔噎著窒息死亡
野草莓集遊法修法訴求 7政黨連署聲援
關懷獨居老人 華山為老翁與小狗圓寫真夢
總統盼擴大促進就業方案 劉揆允再規劃
陳添枝:立即上工就業補助可擴大 年底評估
11月全球液晶監視器出貨衰退估逾一成
陳添枝：新方案公共建設 可擴至5000億元
仿星減薪？邱正雄：台灣官員薪水低太多
新世代人才輩出 高中木棒聯賽30日開打
富邦金：美國景氣明年第三季才有機會好轉
景氣差公務員減薪? 羅淑蕾籲總統帶頭做起
油價跌 公路總局：客運票價12/7起降4%
19大學圖書資源共享 350萬冊供借閱
農民涉風景區兜售椰子被罰 鄺麗貞允陪抗爭
美嬰兒奶粉驗出三聚氰胺？衛署：了解中
福建孫氏宗親會首度小三通到金門走親戚
中國降息 投信：內需消費基礎建設潛力大
立院盼2年內各縣市至少1座油氣車加氣站
北所：扁晚間同意受測 血糖值正常
第097237期四星彩三星彩今彩539開獎
政院規畫設立消費券服務專線0800-88-3600
政院:立院可審特別預算 不需擔憂空白授權
搶救茄萣溼地 環團要求新闢道路停工
世華作家協會大會 將表揚余光中等作家
鋼價跌 工程會：公共工程流廢標已改善
營造公會：原物料價格明年首季應會止跌
NCC:有線電視收視費可能調降 12月1日定案
癌症年輕化 醫師提供防癌生活10守則
歐洲商會促台灣歐盟簽經貿振興措施協定
中市綠營議員收到恐嚇信 報警追查
曼谷機場關閉 泰航華航長榮取消部分班機
海基會明春訪大陸台商 考慮政府董事隨行
遠傳網路電話上路 市內國內長途同費率
主計處:非典型就業者薪資 低於全職者半薪
耕莘：學生打群架遭退學 與原民身分無關
標普：2009年台灣GDP預估值1.8%至2.3%
中信金：已終止評估投資南山人壽
烏克蘭兒童合唱團 耶誕前夕全台巡演
農委會：地黃無病毒組織培養苗可量產
全球性投資人關係機構首度評級台灣企業
扁家未授權 特偵組：用筆錄執行司法互助
總統籲市場自救 建商：成本高 房價難降
台星小學生交流 星學童認學正體字較難
泰國投資促進會設立台北辦事處
曼谷機場關閉 明晚7時前航班取消
今彩539頭獎 4注平分
陳致中夫婦同意檢追錢 法界:有助爭取減刑
陸資來台投資 經部盼兩岸先事務協商產業別
陸資來台 外資:樂觀 台股利空未盡難表現
證交所:前三季台股新掛牌家數 居亞洲之冠
不滿行政院版集遊法 27日有抗議活動
台灣最近司法案件 引起美國關切
司法侵犯人權? 台灣法務部長自清
法商安盛集團子公司ipac改名『安睿』 2008正式進軍台灣
完整掌握中國崛起商機 復華華人世紀基金12/8起開募
中國籍的郎平不再執掌美國女排帥印
NBA 巫師新教頭處女秀 大勝勇士開紅盤
洋基明年春訓提前開打 創下60年最早紀錄
NBA 雷霆遭太陽逆轉 苦吞12連敗
創見職業高球賽 盧建順揮69桿竄居第一
重砲松井秀喜無法效力經典賽 日本媒體哀嚎
完整掌握中國崛起商機 復華華人世紀基金12/8起開募
范逸臣與田中千繪熊抱 新加坡影迷尖叫
大陸司法考試 台灣考生通過率逾5%
人氣超夯 「紓困」登韋氏詞典年度熱門榜首
中國百家講壇 閻崇年27日南華大學話康熙
美商放棄故宮南院設計權 嘉縣府：仍有可為
世華作家協會大會 將表揚余光中等作家
烏克蘭兒童合唱團 耶誕前夕全台巡演
研究：上司領導無方 部屬易得心臟病
數學推估：定檢與治療 愛滋病毒十年可消滅
癌症新藥有皮膚毒性 患者抗癌也要救皮
成大醫院：氣喘首重保養和預防
醫師：當兵掉髮 正確管道治療避免惡化
癌症年輕化 醫師提供防癌生活10守則
台灣營造公會：原物料價格明年首季應會止跌
歐洲商會促台灣歐盟簽經貿振興措施協定
主計處:非典型就業者薪資 低於全職者半薪
標普：2009年台灣GDP預估值1.8%至2.3%
總統籲市場自救 台灣建商：成本高 房價難降
面對衰退 歐盟祭出8.6兆台幣振興經濟方案
陸資來台投資 經部盼兩岸先事務協商產業別
水公司誤挖瓦斯管 胡志強：研議重罰
貓纜鑑定報告 綠營北市議員要求尊重專業
冷氣團報到 創世提供老弱街友臨時夜宿
散布陳明文不實文宣 男子遭判拘役
扁家未授權 台灣特偵組：用筆錄執行司法互助
瑞士當局：當事人同意 凍結資產可迅速處理
陳致中夫婦同意檢追錢 台灣法界:有助爭取減刑
江丙坤：6個月內完成台商投資保障等協商
總統盼擴大台灣促進就業方案 劉揆允再規劃
仿星減薪？邱正雄：台灣官員薪水低太多
台灣行政院規畫設立消費券服務專線0800-88-3600
北所：扁晚間同意受測 血糖值正常
台諜伍維漢被指洩密 近日可能遭中國處決
老布希夫人巴巴拉 身體不適住院
印度孟買連環恐怖攻擊 傳死亡增至16人
FBI警告 蓋達可能於感恩節攻擊紐約地鐵
華裔陶哲軒 美年輕一代最聰明科學家榜首
蓋達曾密謀攻擊 紐約地鐵系統加強警戒
美股開低走高 道瓊工業指數大漲2.91%
高英茂即將卸任返台 旅比台僑惜別歡送
印度孟買恐怖攻擊 警方擊斃4嫌逮捕另9人
台法科技獎十年有成 將設工作室介紹成果
泰反政府抗議民眾迫使第2座曼谷機場停擺
印度孟買發生恐怖攻擊 美英歐盟齊聲譴責
印度孟買恐怖攻擊事件 傷者介於200至350人
蔡宛錦油畫及素描作品 紐約經文處展出
經濟冷恐怖熱 紐約感恩節加強防恐
台灣立院促環署 各縣市至少設1座油氣站
協助特偵組匯回7億元 王清峰:義不容辭
南港展覽館案 法院裁定余政憲100萬元交保
陸委會：下階段協商以台商議題為重點
感恩節前 紐約加強防恐警戒未見可疑情事
孟買恐怖攻擊直擊：兇嫌年紀小根本還是男孩
印度歷年重大攻擊事件
台灣官員減薪? 行政院首先反對
中國科學家發現迄今最原始的龜類化石
紐約市長彭博：黑暗勢力攻擊孟買
春節疏運 離島航線12月9日起開賣
低溫特報 嘉義以北明後兩天最低溫8度
南港展覽館案 法院裁定余政憲100萬元交保
曼谷機場關閉 長榮27日倫敦飛台北班機取消
油價跌 客運票價12月7日起降4%
非典型就業者薪資 低於全職者半薪
綠委：苦民所苦 呼籲總統捐薪政務官減薪
陳雲林訪台衝突 綠委控高階警官妨害自由
助社福團體度寒冬 綠委籲總統守信捐消費券
孟買恐怖攻擊 代表處尚未接獲台商傷亡消息
「炎黃春秋」雜誌據報可能面臨整肅
何來瑜亮情節 阿姆斯壯與康塔多將一同受訓
宛如電影情節 印度恐怖攻擊生死數秒直擊
廈大學者：大陸一些領導人誤判台灣問題
孟買9處遭攻擊101死 軍方攻堅旅館宣布宵禁
受驚旅客回憶孟買恐怖夜 慘痛難熬
孟買遭恐怖攻擊地點簡介
烏龜殼怎麼來的？2億2千萬年化石說分明
三菱汽車將裁撤國內臨時工 計劃裁員1100人
海大教授發表神奇新菌株 讓污水也能發電
減薪恐影響消費? 總統府不樂見
台灣擴大國際空間 大陸學者：只能做不能說
孟買恐怖攻擊 恐怖份子豪華旅館內遭警圍困
祕魯APEC後 中國與南美互動密切
孟買深夜遭恐怖血腥攻擊 死亡逾百人
孟買恐怖攻擊 伊斯蘭組織德干聖戰宣稱犯案
北韓一旦崩潰 德國媒體說中國會入侵
保全肉身擋火車 避免出軌災難
200萬發票頭獎 台糖加油站中了!
特偵組再搜索五處 查資金流向
清大王水毀屍案 受刑人獲假釋
La Fusion六國餐廳 喜慶花開 敬客酬賓 八折優惠
暢飲薄酒萊新酒 體驗飛航香頌晚宴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：守穩4200點 反彈格局不變
法人：台股反彈機會大 類股輪動格局
台股開盤上漲76.69點 為4348.49點
低溫特報 嘉義以北明後兩天最低溫8度
台股漲 新台幣兌美元盤初勁升
國務費及機密外交案 特偵組提訊馬永成
公務人員特考原住民族考試 29日起考3天
資訊月29日登場 北市府捷運站有免費接駁車
類股齊揚 台股早盤大漲逾百點
冷氣團今報到 合歡山氣溫未達下雪條件
李炷烽爭取兩岸事務性協商金門舉辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
陳水扁飲用米水增加 腹部脹氣明顯改善
王卓鈞:消費券發放預估動員1萬5千名警力
台中廣三百貨二館外牆鷹架倒塌 無人受傷
第三季住宅需求調查 房價信心分數創新低
王清峰：看守所朝攝氏20度以下供熱水改進
余光中獲聘擔任台北縣語文政策總顧問
救車市貨物稅扣抵 財部：協商中
綠委籲經濟部繼續油價補貼政策
張金鶚:政府救房措施 恐延後房市落底時間
國民黨團:公務員國營事業績效不彰應減薪
冷氣團來襲 農糧署籲嚴防寒害
前台北市議員楊（火冏）明過世 30日公祭
台北到台中 週末文化及特賣會燒滾滾
第三季議價空間微增 張金鶚:房價尚未反應
2000台灣旅客滯留曼谷 最遲明返台
府：減薪議題恐影響消費 不樂見繼續發酵
冷氣團來襲 醫師籲消化道潰瘍患者注意保暖
余政憲獲交保 為造成國人不安向大眾道歉
食品衛生自主管理 北市餐飲業OK標章授證
趙守博建議贊助在地球隊 胡志強：考慮中
馬總統揭示文化總會 深耕本土文化等方向
鄭瑞城：三年內大專教官仍是遇缺不補
歹徒租屋騙權狀 北市地政處籲妥善保管個資
手機充電器接頭規格 消基會籲立法統一
王清峰：舉辦研討會討論貪污罪過重問題
高雄人權月活動 邀阿富汗醫師薩瑪爾演講
台股漲美元弱 新台幣匯率中午升9.3分
收購慶豐銀？ 台銀：視政策而定
沒病卻頻尿 寫尿尿日記矯正病態
醫師:少數人不適接種流感疫苗 可運動預防
經建會:擴大公建草案 提供10餘萬就業機會
手機充電器國家標準 標檢局:明年可望頒布
高雄捷運開源節流 拼增30%運量 降10%成本
觀光局:旅客如取消赴泰 扣必要費用後退費
台商盼兩岸建立經貿糾紛處理機制
姚嘉文：一邊一國主張不因扁收押而停止
台股收盤漲181.95點 為4453.75點
余政憲交保 蔡英文：需檢討司法羈押制度
政院版集遊法下周出爐 立院12月啟動修法
首座5KW高聚光太陽能發電系統 成大啟用
馬總統：推動文化治國 文化興國
台北股市開高收高 上漲181.95點
議員要求表態選直轄市長 胡志強仍不鬆口
台股量增價揚 持續反彈行情可期
12月台指期終場大漲224點 逆價差23.75點
議員質疑中正橋安全 北市府允諾補強改善
莊頭北盼協商解決商標 櫻花:無協商計畫
軍公教減薪？王金平：茲事體大
政院：汽機車報廢前需先取得回收證明
公務人員全面加考英文？考試院交付審查
12月電子期漲8.45點 金融期漲停
海大教授發表神奇新菌株 讓污水也能發電
毒品危害防治條例仍有爭議 另定期協商
高市議會改造門面 盼展現親民意象
孟買遭恐怖攻擊 外交部：目前無國人傷亡
阿里山森林鐵路風災毀損路段 已完成修復
埔里清醮 醮壇展特色 入夜後輝煌壯觀
大林慈濟：風濕生物製劑 健保給付應放寬
以毒品高利貸控制傳播小姐 警方逮9嫌
中正大學辦老人短期學習 體驗大學生活
尹啟銘：油價補貼價差 週五起逐次攤回
台股收復4400點 三大法人小買1.93億
職棒聯盟新人測試會 官大元等6人入選
地政志工服務市民 郝龍斌肯定
慶祝114週年 嘉義醫院心臟血管中心開幕
健保擬以所得計費 遭批拿中產階級開刀
新台幣兌美元升0.4分 收33.302元
民力無窮 廖了以肯定義警成就祥和社會
中縣府爭取國道四號延伸案 解決交通問題
經建會:10月景氣燈號12分 維持藍燈
歐鴻鍊：已告知民眾去泰國印度旅遊要小心
油價補貼價差 本週五起降價時逐次攤回
桃縣補助更移熱水器 中低收入戶優先
考試院擬推動 法官檢察官律師考試三合一
中央政府總預算初審 歲出減列30餘億元
特偵組發動搜索 查人頭帳戶資金流向
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
錢復重回國民黨務 將出席30日四評會
李建聰尤國楨接任連江縣正副警局長
劉揆:官員減薪 不如提振消費更實際
詐騙集團冒用165專線 南縣議員盼加強宣導
北市健保欠費中央解套?葉金川：政院解決
晶鴻光電漢民科技 獲准進駐南科園區
世界咖啡大師賽冠軍 中市義賣咖啡每杯千元
屏東擴大內需方案 年底前可完成發包
劉揆:擴大公共建設投資可增逾10萬工作機會
觀光局：印度孟買無台灣旅行團
黃河情韻歌舞劇雲林演出 歡迎民眾觀賞
大陸女星莫小奇入圍金馬獎 想看海角七號
林炳坤：澎湖博弈業應優先雇用澎湖鄉親
爭取陸客 澎縣府獎助澎金航線定期包機
王金平:消費券特別預算須12月26日前三讀
林炳坤：旅外澎湖人返鄉領消費券 應變通
領先指標止跌回升 經建會:景氣仍疲弱
胡志強今晚飛往土耳其 出席UCLG理事會
玷辱檢察官聲譽 監察院彈劾徐維嶽
貓纜鑑定報告將出爐 郝龍斌：無既定立場
央行第四季理監事會 提前至12月11日召開
提升創新研發能力 高市府補助中小企業
王水毀屍案 受刑人洪曉慧獲核准假釋
紙風車下鄉巡演 首獲五星級飯店贊助
勞委會：基本工資暫不漲 最快99年才可能
原住民特考報考4千多人 需用名額218名
府會相互妥協 屏東擴大內需案由議長決行
洪曉慧獲核准假釋 高雄女監：文到放人
科博館展出長毛象 胡志強夫婦率先參觀
手機充電器訂國家標準 業者:恐涉圖利
營建署：振興房市 兼顧民眾與業者
央行阻升 新台幣兌美元小升0.4分收市
利用在地豐富海藻 基隆食品業者發表新品
金管會:明起恢復平盤以上融券借券賣出
補助施打子宮頸疫苗?葉金川:逐步做並評估
大學校務基金擺定存 躲過金融海嘯
獲假釋 洪曉慧曾稱最盼獲被害人家屬饒恕
國際感測技術研討會 12月1日成大登場
大陸鋼琴家郎朗 12月來台舉行獨奏會
代言拚經濟也做公益 王建民成效超過預期
學童感染腸病毒 北市3班級停課
綠蠵龜受傷復原 墾管處首度野放
清大:歡迎洪曉慧透過正常入學管道重回學校
馬總統任文化總會會長 楊渡任秘書長
嘉市警方偵破假車禍詐領車險集團
外交部對印度發布黃色警戒 民眾注意安全
洪曉慧假釋獲准 最快兩週內獲釋
冷氣團報到 玉山短暫下雪合歡山未見雪況
教育部修辦法 教評會委員需親自出席會議
提施政建言 經建會歷任正副首長明回娘家
潔牙疼惜喜憨兒 刷出健康感情也加溫
陸委會澄清兩岸貨運包機沒有貨種問題
新壽：壽險業不需紓困 放寬RBC就好
農漁百大精品展登場 劉揆率先帶動買氣
清華大學情殺案大事紀
觀光局:華航明開加班機 清邁接回滯泰旅客
王建民返國半月 足不出戶練平衡感
綠營質疑貓纜塔柱未鑽探 北市府：非事實
股市禁空部份鬆綁 明起恢復平盤以上放空
世運會主場館命名活動 獲熱烈迴響
平盤上放空解禁 投信:有利台股成交量擴增
平盤上放空解禁 外資:有避險工具才敢進場
平盤上放空解禁 券商：活絡台股 有助反彈
台股平盤上放空解禁 證期局：有額度限制
領先指標止跌不夠 景氣回升需三指標支撐
打造永續城市 陳菊：空地綠化再增百公頃
中央社新聞小百科: 細菌發電
馬總統財產申報 存款增加千萬
台歐交流更趨密切 歐盟中心明年初正式運作
金管會：至10月底 本國銀行逾放比率1.54%
金管會核准大眾綜合證券等申設期貨自營商
至10月底 信用卡總有效卡數1991萬張
查二次金改 特偵組提訊馬永成後還押
孟買恐怖攻擊 貿協:當地台商生命財產均安
救車市方案 邱正雄：由財經兩部會討論
陳水扁恢復飲食 吃水煮蛋稀飯補充蛋白質
健保收費擬採總所得 財部:真實資料有困難
辜仲諒交保 兆豐銀工會質疑司法獨立公正
北市唯一婦女性病門診 聯醫昆明院區開辦
電影霓虹心於飛碟屋開鏡 北縣配合延後拆
技師建議貓纜遷塔柱？市府：鑑定月底出爐
2010花博資訊網站 今起台北小巨蛋開幕
油價補貼逐次攤回 中油:順應民意減輕負擔
逃漏稅違反銀行法等 劉泰英被判3年9月定讞
基隆警偵破瘖啞犯罪集團 逮四嫌訊後移送
今彩539四星彩三星彩開獎結果
蝴蝶蘭切花獲國際首獎 品質佳進軍日本
威力彩38樂合彩開獎結果
協助職棒發展 體委會訂下月為棒球關懷月
馬總統成為中國童子軍總會新任會長
賦改會討論促產落日配套 12月底定案
國片蝕憶巨獸 獲吉隆坡影展最佳動畫片獎
與吳容明當面溝通 尹啟銘：懇切慰留
文化總會：朝文創產業及地方文化藝術發展
葉金川:健保費採所得計算 經濟好轉才實施
平盤上放空解禁 投信：活絡台股資金動能
勞委會：立即上工計畫擴大辦理 限制放寬
衛生署：美製美強生嬰兒奶粉無安全疑慮
創見職業高球 葉彰廷追平盧建順並列領先
王如玄：不續聘外勞僱本勞 可獲上工補助
耶誕有愛美夢成真活動 高市點燈揭序幕
政院三長財產申報 存款比8年前增加
第20屆金曲獎12月起開始報名
多名閣員身價千萬 王昱婷擁億元有價證券
立院明處理消費券擴大公建案 朝野甲動因應
刺激消費？王如玄:調漲基本工資不如消費券
曼谷班機明取消 華航長榮加班機疏運旅客
總統存款增加 府：主要是周美青退休金
金管會擬修正強制汽車責任險給付標準
北市敬老愛心車隊簽約成軍 明年初上路
北市警官今晚異動 調整職務71人
10月消費者貸款餘額6.68兆 創15個月新低
帶狀皰疹疼痛纏身 健保核准新藥止痛
第097089期威力彩頭獎摃龜
觀光局：未禁出團印度 明仍有團體出發
第097238期今彩539三星彩四星彩派彩結果
金管會祭出三大救保險業措施 RBC再鬆綁
金管會放寬RBC計算標準 保險業：受益多
印度行處理模式 消保會:觀光局旅行社協商
查洗錢疑案 特偵組聲押元大金董事杜麗萍
游芳來:外籍郵輪不載兩岸旅客 可直航兩岸
紡織業者與經長座談 尹啟銘:盡力協助
印度政府公布孟買攻擊事件死傷人數
泰總理宋才宣布曼谷兩機場進入緊急狀態
陳永綽出席首爾台北俱樂部送年晚會
刺激消費？王如玄:調漲基本工資不如消費券
海基會文書驗證團訪北京 海協會明年回訪
馬總統成為中國童子軍總會新任會長
耶誕有愛美夢成真活動 高市點燈揭序幕
辜仲諒交保 兆豐銀工會質疑司法獨立公正
慰留吳容明 問題還是在總經理人選
台灣官員減薪? 府院都反對
台灣總統存款增加千萬 副總統減少
天天開庭 政論節目眾人「幹譙」！
一廂情願? 北京不會公開回應「外交休兵」
阻衰退 台灣央行可能再度降息
還有毒胺 第二波中國乳製品星檢未過關
一生傳郵愛 集郵中心12周年慶
南藝大下鄉 營造關仔嶺社區新風貌
美國議員致函馬總統 關切肉品銷台問題
孟買奧拜羅飯店引發大火 40人質已獲救
孟買遭恐怖攻擊 英美等五國警告國民勿前往
羅馬耶誕馬槽展 中華民國首次參展受矚目
歡度感恩節 洛杉磯中餐館推出改良火雞套餐
反對黨:虧損的國營事業不應領獎金
與巴拉圭邦交 考驗台灣外交休兵政策
學者建議 自由廣場劃為「抗議專區」
台灣海洋大學 發明污水細菌發電
景氣糟 10月退票計120億元
家長協會向監院檢舉 「憂鬱篩檢」教部瀆職
台灣金管會主委請辭 劉內閣第二人
行政院公平交易委員會新聞資料
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聲押杜麗萍 特偵組拒證實是否與復華金有關
期貨商：台指期10日均線上揚 有利短多
法人：台股可望持續反彈 類股輪動盤堅
低溫特報 淡水清晨低溫11.2度 全台早晚冷
台股開盤下跌9.38點 為4444.37點
宜蘭南澳昨深夜至今凌晨連4震
疑洗錢案 特偵組將傳喚羅文嘉說明
匯市交投清淡 新台幣兌美元早盤小升
平盤上放空解禁 台股多空交戰 盤中黑翻紅
結束亞太經濟合作會議 連戰返台
高山未再飄雪 玉山合歡山出太陽
力學年會中正大學登場 盼創科技工業新契機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
運量下降 高捷國際機場站公共藝術成包袱
府：總統財產增千萬 夫人退休金占1187萬
官員減薪？朝野立委各有看法
廈金兩岸自行車公開賽 金門代表隊參賽
疑涉洗錢案 杜麗萍100萬元交保
檢方疑杜麗萍協助扁家洗錢7億餘元
元大金：杜麗萍遭聲押與公司業務財務無關
陳水扁飲食逐漸正常 醫師評估增加飯菜量
反映油價 農糧署盼農機代耕業者調降費用
資通訊業外商今年對台採購年成長6.9%
龍潭案及洗錢案 特偵組再傳辜仲諒說明
國營事業年終獎金優 藍營促行政團隊檢討
拼學習 鄭瑞城鼓勵消費券用在文化事業
反對林內焚化爐啟用 民眾雲林縣府前抗議
央大調查:11月CCI下滑至50點 創新低
外交部協調轉運 曼谷機場已無台灣旅客
拆違規廣告 高市整頓美麗島捷運站周邊市容
金融風暴衝擊 蕭萬長：經建會要扭轉乾坤
卓伯源扮馬拉桑 赴台中推銷彰化休閒農業
消費券及擴大公建兩案 立院決議付委
民進黨團籲修法 虧損國營事業不得領獎金
明鄭商戰兩用船艦戎克船 明年春節前後動工
高雄女監：洪曉慧得知獲假釋 心情平靜
防檢局:嚴密監控候鳥過境 防禽流感入侵
法院：杜麗萍串證危險性降低 無羈押必要
民進黨團:陳水扁進食不違背承諾 符合人權
保育協會辦外來鳥種對台灣生態影響演講
扁辦12/6高市光榮碼頭辦人權晚會
郝龍斌：隨意開挖北市道路 須付出高代價
外商買匯 新台幣中午收貶3.7分
消費券案付委 國民黨團預計12/5完成立法
連戰:世界對兩岸主流意見 不單方改變現狀
民進黨團重申立場 籲消費券改現金發放
調查：科技人血脂過高比例常人3倍
律師：杜麗萍曾轉交兩億元給吳淑珍
肯愛推廣擁抱 三不一真誠 絕望變希望
高縣電影明日之星競賽 入圍名單出爐
台股收盤漲6.74點 為4460.49點
拾獲物品逾2000件 高捷籲遺失民眾認領
台大公共論壇 學者促自由廣場改為抗議廣場
低溫特報不冷? 氣象局:今晚至明晨下探9度
國際太極拳賽29日高市登場 十餘國選手競技
國小校長陳民邦撥特別費 提供教師終身學習
法人:台股震盪整理 持續反彈機會仍高
連胡會拋WHA議題 連戰：兩岸可協商處理
北縣爭取升格 內政部彙整意見提報政院
台股狹幅震盪整理 終場小漲6.74點
考量旅次增加 北捷維持27站可攜單車
12月台指期終場漲32點 逆價差0.49點
陳氏太極拳協會 邀大陸名師來台指導
南港線東延段 北市捷運局:交通部30日履勘
12月電子期收漲3.4點 金融期漲5.2點
洪璽曜出任台鹽董事長
中科官員遭毆案偵破 警方逮4人
兩岸平日包機增大陸3航點 杭州最熱門
高縣鄉土月登場 各校展現鄉土教學特色
亞太自由貿易區構想 連戰:台灣願全力配合
南投竹山試辦鄉村型遠距醫療服務系統
投信賣外資買 三大法人買超36.54億
施明德：陳水扁是世上犯罪後行為最惡劣者
台鹽董事會通過洪璽曜任董事長
新台幣兌美元升0.7分 收33.295元
疑洗錢案 特偵組向法院聲請停押吳景茂
APEC架構P4經濟整合擴大 台灣應評估加入
WCPFC公海域 台灣與庫克群島可互檢漁船
B1生質柴油與超柴無異 中縣府:民眾安心用
高市滯留曼谷旅客 陸續返台
資策會進駐高雄軟體區 5年投資4億研發費
外交部曾買800萬美元旅支?歐鴻鍊:配合調查
經濟寒冬中的溫暖 4企業認養河岸親水公園
藥癮治療性社區展成果 戒毒者的另一管道
策略性國片補助 朱延平新片刺陵獲選
幼教母語教學展 陳菊：講母語小孩尚古錐
副總統：台灣應積極加入國際金融穩定機制
申報多筆資產 陳清秀：繼承祖產市價有限
疑洗錢案 法院裁定吳景茂200萬元交保
馬總統：兩岸關係改善 台海和平現曙光
高市銀髮族秀才藝 不畏嚴寒熱力四射
黎明詮釋梅蘭芳 周旋陳紅和章子怡之間
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市15校498車位 開放假日及夜間停車
王金平弔唁曾振農 稱讚重承諾
正修科大研發機器人 造價低廉可擴充功能
高高屏客音飛揚擂台賽 明天決戰高雄
王建民明為宏?眽艇x 與前50名消費者合照
加入WTO政府採購協定 有助台商爭取商機
衛武營偶戲大匯演 黃俊雄率子弟兵登場
標檢局:市售電暖水袋皆不合格 勿購買使用
洪璽曜：台鹽產品下月可望登「陸」銷售
全國社區民俗觀摩 嘉市推文武場參演
中縣1至10月刑案發生數 比去年同期下降
金門縣爭取設簽證機構 外交部:暫無必要
蔡英文：總統減薪可行 政務官則不用減薪
國際經貿新成果 外交部:台灣可望加入GPA
淡水河系魚種增加 北市環保局：整治有成
交投清淡 新台幣收33.295元小升0.7分
雲林地院一審判決 立委張碩文當選無效
高縣偏遠山區寬頻開通 縮短城鄉數位差距
中油:29日起汽柴油每公升各降0.1元
動物園:盼貓熊12月24日前來台 春節前開放
羅文嘉：收押陳水扁馬永成的理由太牽強
台大：李鴻禧爭議言論 對學校造成困擾
台塑化:明1時起 汽柴油各降0.1元
扁進食米粥 蔡英文：停止絕食是好事
澎湖小校整併原則 教局：不宜輕言廢併
木柵線停駛資訊 北市製成折頁發放
美商歐商會樂見台灣承諾簽署政府採購協定
菸害新法將上路 職場戒菸加把勁
曼谷機場關 勞委會：泰勞招募許可延3個月
加入WTO政府採購協定 工程會：創造新商機
黑面琵鷺5度造訪台東 動機鳥友好奇
12/3兩場集遊 北市警局核准並發布交管
北市明年有線電視月費 維持530元
偽造證件詐財老千 逃亡7年入境遭逮
工讀導航受輔導學生 逾3成來自失業家庭
桃園機場捷運台北站 土木結構電梯標決標
華航長榮明恢復部分歐洲和泰國航班
景氣不佳 高鳳學院1/4老師薪水延後發放
央行:10月退票張數較9月微增 金額微降
週股價指數漲幅6.94% 水泥類股漲幅最大
海角七號抽菸場景12幕 變成菸害教材
馬總統：監所功能是教化 懲罰是其次
陳樹請辭金管會主委獲准 陳沖接任
金馬盛會林志玲開場表演 海角七號樂團獻唱
北所：沒有禮遇陳水扁 曾因禁食予告誡
台股週市值11.3兆元 較上週增加6.93%
2008 Taiwan Connection音樂節 明起巡演
絕世潮T設計頒獎 林易慶張嘉麟分組奪冠
政院：金管會主委陳樹請辭獲准 陳沖接任
法鋼琴家羅傑重演奏氣氛 叮嚀樂迷勿鼓掌
陸娘不畏命舛賣零嘴養一家 台灣婆婆動容
琢玉計畫 國科會鼓勵博士後人才回流
體委會：運彩草案 盈餘分配全歸體育界
蔡英文：蔡教授好說話 蔡主席比較困難
林曉培受邀出席金安獎 過來人談酒駕
黃崇仁低調訪陳添枝 經建會:談產業發展
涉賄選 雲地院一審判立委張碩文當選無效
投審會准AIG關係企業認購南山人壽增資股
UBA賴國維大三元 台藝大輕取雲科大
雲林地院判立委當選無效 張碩文:將提上訴
北縣有線電視基本頻道費 明年上限仍520元
身心障礙者樂團音樂會 高市府官員聆賞打氣
看東西歪頭皺眉頭痛 矯正散光不藥而癒
金門民代要求小三通船票降價 船商:有困難
金馬獎主持人鄭裕玲：深受海角七號感動
台灣加入政府採購協定 兩岸和緩善意表現
蔡英文：馬政府促進就業方案 急就章
孔德成30日公祭 馬總統將頒褒揚令追思
今彩539四星彩三星彩開獎結果
第097096期大樂透開獎
閃電請辭 陳樹閉門思考如何對外回應
機械業:先裁外勞但保留僱用時限2至3年
羅文源盼認祖歸宗 律師指王永慶有認領事實
第三季製造業銷售值年增0.26% 近8年新低
今彩539四星彩三星彩派彩結果
華航搭載200多名滯留泰國旅客 晚間返台
第097096期大樂透頭獎摃龜
接任金管會主委 陳沖：幫國家渡過難關
陳沖接金管會主委 何壽川回任永豐金董座
元大金:杜麗萍行為與公司業務無關
勞工紓困貸款呆帳近百億 勞委會：續辦
行政院：個別閣員異動 非啟動內閣改組
台灣鴻海匈牙利廠宣布 將裁員1500人
泰警方：抗議群眾同意明天舉行正式談判
泰國警方下令抗議群眾撤離機場
中國證監會：ＱＤＩＩ可望投資台灣
GPA主席：解決台灣名稱問題獲歷史性突破
勞工紓困貸款呆帳近百億 勞委會：續辦
元大金:杜麗萍行為與公司業務無關
中共中央政治局：金融危機對中國影響擴大
金馬獎主持人鄭裕玲：深受海角七號感動
法鋼琴家羅傑重演奏氣氛 叮嚀樂迷勿鼓掌
北所：沒有禮遇陳水扁 曾因禁食予告誡
馬總統：監所功能是教化 懲罰是其次
南韓牙醫李哲雨為漢城僑小學生義檢
台灣金管會主委請辭 劉內閣第二人
內閣改組前奏? 行政院:個別閣員異動
加入WTO政府採購協定 經濟部:搶5兆5千億美元商機
老弱婦孺當心了!市售電暖水袋皆不合格
品管問題多 美週刊說打擊中國產品信譽
老弱婦孺當心了!市售電暖水袋皆不合格
主委請辭中發佈人事 人事局長：有爭議恐無效
美國務院呼籲 泰國抗議民眾停止佔據機場
公平會委員會議決議：有關日盛銀行 於手機簡訊廣告不實處新臺幣20萬元罰鍰
扁家另有7.4億 檢追查來源
公平會委員會議決議：台新銀行未於契約書揭露利率罰10萬元
公平會委員會議決議：味優公司寄發商標權侵害警告信函罰5萬元
公平會97年度多層次傳銷事業普查結果
公平會決議：好時葳公司傳銷未報備變更公司名稱及新增銷售商品罰10萬元
公平會將於近日密集約談數家玉米盤商
第16屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」。
遠傳FETnet獲金網獎肯定 創電信業者獲獎首例!
加滿油再出發‧互相挺創佳績
觀光局推廣生態旅遊有成，英國賞鳥協會至日月潭賞鳥
早晚氣溫明顯偏低 清晨淡水低溫9.9度
所得稅修正案提高扣除額 藍營支持綠促周詳
改善薪資者繳稅重 藍委提案調整綜所稅級距
張碩文一審有罪 吳伯雄:就司法據理力爭
吳伯雄：政黨大小 老百姓決定
總統:只要台灣人心不死 定可度過金融風暴
宜蘭湯圍溝溫泉公園足浴池 休息泡腳好所在
現代海角七號 郵差死信活投送達收件人
調查:立即上工 6成8企業有意申請
水利署：前11月雨量較歷年高 水情樂觀
立院預算中心籲修法 政府勞保欠費計利息
勞保局職工福利金 立院預算中心建議刪除
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
疑洗錢案 特偵組邀總統府等單位勘驗證物
財部：地價稅繳納 順延至12月1日
營造商需求強弱 攸關鋼筋價格後市
公益募款不易 台中家扶改募物資辦跳蚤市場
醫師：保護孩子視力 不要太早學珠心算
陳樹請辭 賴士葆：事前不知情 立委訝異
國際太極拳賽高市揭幕 拳術競賽打頭陣
吳景茂否認搬錢到元大金控
推銷東山柳丁 朱俶賢:風味獨特甜度高
文藻外語教學系畢業展 創意展演受歡迎
陳水扁腹瀉改善 血壓脈搏正常
屏科大校慶 王金平勉成農業和生科龍頭
吳伯雄：現在是黨政關係最好的一段時間
泰瑞法克斯國際路跑 高市登場
南投國民黨黨慶 李朝卿:支持政府穩住經濟
府方要陳樹下台？詹春柏：應是捕風捉影
劉揆:內閣是否改組 適當時機會說明
工程會:10月止 公共建設預算執行率92.11%
迎接國際身障日 高縣身障者展現職訓成果
收受元大金控金錢？律師：會去問吳淑珍
去化剩餘土石方 工程會:短期策略明年上路
動物緊急救援小組 籲助流浪動物度寒冬
吳景茂：若時間重來 不會幫吳淑珍
糯米糊繪大漁旗 重現宜蘭漁村風光
資訊月登場 3C通路商搶搭商機
外交部：已協助7百名滯留泰國民眾返國
海軍馬公基地 開放民眾登班超艦參觀
總統:擴大內需加資訊競爭力 靜待景氣再起
奧運選手作公益 呼籲關懷受虐兒
屏東東隆宮王船開光點睛 王船祭明年登場
迎國際身障日 雲林挑戰體能嘉年華熱滾滾
因應三合一大選 國民黨訂發展聯誼會計畫
劉揆：金融海嘯衝擊 更應積極照顧弱勢團體
吳敦義:吳伯雄12月訪日 強化盟邦往來合作
97資訊月今開展 業者估商機可達百億
迎國際身障日 嘉市辦身障者創作展
現金捐贈申報不實 國稅局補罰
蔡英文：總統沒回應訴求 雙英會仍有困難
不景氣 飯店業賣力行銷加溫耶誕氣息
基隆港警局首位女局長 李莉娟12/1就職
新莊國際鼓藝節 7國鼓藝團隊踩街匯演
地方首長研習班 曾永權盼中央地方多溝通
蔡英文:經營地方傳達理念 民進黨重要課題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 一週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外界疑特偵組洩密 民間司改會籲速查明懲處
陳樹請辭仍發布人事 人事局長：恐有爭議
避免副作用 藥師網路聯盟籲銀髮族正確用藥
中華電信協助 屏東谷川部落數據寬頻開通
台灣省議會檔案史料巡展 第一站中縣開幕
冷氣團南下 雲嘉南高屏地區空氣品質差
疑洗錢案 扁家另有7.4億疑轉匯海外
船長病發漁船又觸礁 海巡澎湖艦救回
彰縣國中生遭綁架下午獲救 2歹徒被捕
白小燕基金會傳愛徵文 朱俶賢郝龍斌頒獎
全國民俗活動觀摩 高市熱鬧登場
歐元貶觀光現生機 遊客捨美國轉歐洲
呂麗華當導盲鼠 陪視障先生看山看海27年
消費券怎麼用？海陸高層各不同
台灣之心燈會 日秋田竿燈祭表演吸引人潮
明星棒球隊台中競技 募款幫助癌友
天氣冷颼颼 北市消防局籲小心使用電暖器
澎湖年終送紅包 縣民明年起搭公車免費
馬總統：台灣加入GPA 企業外商帶動投資
南方影展高市開幕 盼民眾進場支持國片
野草莓12月會師熱身 明天廣場開唱12小時
諾羅和輪狀病毒發威 腸胃感冒病患多
李三悅：韓國的民主化 需推動兩韓和平
迎世運 高市表揚18座優良公廁
政大應物所創首例 明年招收非理工學生
國務費等扁家4案 特偵組開始撰寫結案書類
鄭瑞城勉中小學校長 營造更優質教育環境
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企業排球聯賽 台電勝國訓中心衛冕有望
青年文學會議登場 聚焦數位文學
狗狗志工上街募發票2萬張 助獨居老人
台灣之心祈福燈會 10萬紙燈夢幻浪漫
UBA台體大內戰 桃園校區勝出
血友病患有創意 夢想拍血友八號
景氣差 藝術拍賣投資人多觀望
吳淑珍聲明：曾收受元大馬家2000萬元獻金
彰化國中生遭綁架 警方救出肉票逮獲2嫌
金門金城市區火警 2棟民宅被毀無人傷亡
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貓纜鑑定明出爐 鑑定團隊將建議遷塔柱
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60小時的狂亂與殺戮 孟買成為喋血戰場
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觸礁擱淺29台灣人 菲移民局准許離境
呂秀蓮：司法人員不要做統治者工具
自助旅行遇示威 散客盤纏盡差點流浪泰國
彰化國中生遭綁架 警方救出肉票逮獲2嫌
台灣之心祈福燈會 10萬紙燈夢幻浪漫
反政府示威無消退跡象 曼谷機場再關閉兩天
崔苔菁恢復姣好身材亮相 眾人驚艷
光啟社50周年慶 張小燕孫越當接待員
馬總統：台灣加入GPA 企業外商帶動投資
台灣之心燈會 日秋田竿燈祭表演吸引人潮
船長病發漁船又觸礁 海巡澎湖艦救回
處決伍維漢 美歐撻伐台灣低調噤聲
國民黨主席承諾 短期內把黨營事業歸零
斷尾求生 美國花旗出售日興花旗信託
江陳協議跳過院會自動生效 反對黨:無法接受
討論選訟二審改三審 王金平:非為了黨籍委員?
陸客觀光人數 比開放前還少
總統花蓮鄉親有約 蘇花高改蘇花公路山線
展現決心! 野草莓稱12/7日要大會師
證交所與台証證券12月10日聯合舉辦權證宣導說明會
服務第壹大獎雙料贏家 台灣大哥大首度榮獲3C通路大獎
遠東商銀MasterCard「快樂購物卡」 全球28000家萬事達卡特約店可集點消費
募滿3萬張幸福卡片 遠傳即捐助30萬元幫助貧困學童就學
遠傳FETnet獲金網獎肯定 創電信業者獲獎首例
恆春半島觀海泡湯 墾丁六福莊『黃金溫泉』獨一無二
雲品酒店消費券折扣優惠多 西餐買6送1 SPA課程現省4千
雲朗觀光部落格入圍最佳華文企業部落格決選 飯店業唯一獲選
PChome＆Skype 97資訊月 逢週末親至攤位前100名即贈30分鐘點數
97資訊月 中華電信力邀民眾見證百萬光世代新主流
台灣大哥大總經理張孝威獲CFA Taiwan「卓越貢獻獎」
海外企業來台上市 需明定股東權益保障
中華電信宣布iPhone 3G正式登台 11/29開放預購12/13首賣會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
流感疫苗明全面開打 衛署籲民眾及早接種
最冷的清晨嘉義9.7度 明起逐日回暖
台灣主要日報頭條新聞標題
年終至 國稅局鎖定餐飲業查緝開立發票
立院12月將處理多項重大議案 外界關注
立院將啟動集遊法修法 報備制有共識
總預算案 藍擬統刪歲出0.45% 綠促逐項審查
捷運關渡站前交通亂 明起新措施簡化動線
社會新鮮人覓職不易 求職態度需調整
政府立即上工計劃 企業增釋職缺意願不高
經建會：愛台12建設將強化經貿安全體系
貓纜鑑定 四大公會結論：T16塔柱應遷移
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
貓纜復建 工程會：應於明年梅雨季前完成
台北市貓空纜車大事紀
石岡鄉住宅火警 一老翁葬身火窟
吳伯雄：短期內把國民黨黨營事業歸零
貓纜停駛 北捷每月損失1500萬元
貓纜停駛 動物園遊園人次不減反增
貓纜停駛 貓空業者盼時間讓遊客回流
貓纜停駛 貓空業者兩樣情 特色才能留客
貓纜停駛衝擊觀光 業者估北市遊客少5成
業者搶救貓空商機 12月週六茶山奉茶
貓纜停駛如何到貓空？開車搭公車都行得通
人事局：金管會主管調整爭議由新主委處理
南港線東延段 北市捷運局：交通部今履勘
內閣改組？三首長：先做好本分工作
藍營:江陳協議將自動生效 綠營:無法接受
總統:檢調查弊案要毋枉毋縱 注意人權保障
周俊勳呼籲政府成立專責單位協助職業選手
中央社新聞小百科:台北捷運南港線東延段
孔德成公祭 總統頒褒揚令並發表追思感言
直航後續 12月初航管簽協議 海運溝通運力
工業局：今年台灣安全產業產值估增17.8%
總統：內閣短期不異動 調整時程應在明年
再傳杜麗萍？陳雲南：視調查證據決定
中台灣二手家具搶手 巧手回春再生廢家具
台中二手市集創業 盼景氣寒冬中找到溫暖
二手市集 台中弱勢族群創業天堂
野草莓12/7大會師 以傀儡布偶諷刺政府
貓纜鑑定:優先遷移T16塔柱 速整治邊坡
東港東隆宮王船祭 民間傳承信仰的故事
北縣府人滿為患 各局處爭搶辦公室
扁狀況好轉 北所不再密集監測血糖等數值
中市垃圾場工地意外 1工人1義消掉入坑洞
資策會:3成7產業服務創新 營收增逾3成
貓纜補強或遷移 郝龍斌:優先考量安全性
推動節能減碳 劉兆玄：被罵死也甘願
雲科大辦人力培訓研討會 明天台中登場
選舉訴訟二審改三審？ 王金平:委員會討論
蕭副總統：以關懷代替歧視愛滋病患
開卷有益 雲林圖書週邀民眾多借書讀書
內政部：低收入戶審核條件未緊縮
近一半鄉鎮賣肉圓 彰化縣不折不扣肉圓縣
北市府：捷運南港站通車後 南港將更繁榮
中市垃圾場工地意外 救出1人餘3人搶救中
立院明初審消費券條例 民進黨團：不阻撓
扶輪有愛 邀獨居老人聆聽台灣民謠
土城桐花盃全民健身運動賽 逾2000人參與
推動節能減碳 立院明修正政府採購法
觀看貓熊 北市動物園訂抽號看10分鐘限制
貓纜鑑定出爐 議員促依結論遷移T16塔柱
花蓮白鮑溪自行車道啟用 總統體驗頻稱讚
國稅局：第2批退稅憑單兌領至12月底
孔德成病逝 內政部：奉祀官人選迄未定案
IEK：IDM委外訂單是晶圓代工廠成長動力
在菲海域觸礁擱淺運補船乘客搭機返台
高雄野草莓學運20天 遊行演諷刺行動劇
高中棒球聯賽 王建民親筆信勉勵球員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
謝長廷：民主的街頭運動 應有組織與糾察
馬總統：第一任內可改善東部鐵路一票難求
景氣寒風中 二手書店憑藉暖暖人情逆境求生
接滯泰旅客 華航長榮明再開烏打拋加班機
貓纜鑑定初稿未盡釋疑 市府決策宜更透明
中職La new熊隊球星代言抗愛滋
旅行公會:滯泰團體旅客今可全數回台
旅美名學人楊文偕 獲頒高應大榮譽講座教授
衛署：同性性行為 台灣AIDS主要傳染途徑
台中縣流感疫苗12月1日起開放全民接種
大陸來台觀光客今年難破10萬人次
總統花蓮座談 交通部：規劃蘇花公路山線
降稅與新制度 台指期成交量值領先摩台期
韓元今年以來貶36.31% 居亞洲貨幣之冠
企業排球聯賽 台電拿下年度第1
展望12月台股 投信:利空若不跌底部浮現
身心障礙模範家庭表揚 挹注社會正面力量
總統允諾花蓮鄉親解決北迴一票難求
中市垃圾場工程崩塌 1死2獲救1搶救中
大專籃球聯賽 台體大台中校區八強絕緣
周美青生日 馬總統赴花蓮消費買禮物
中市垃圾處理場崩塌意外 市府將追究責任
傳匈牙利裁員?鴻海:因應策略符合各國法規
中市垃圾場工程崩塌 包商研判泥漿滲水
社福團體募款下滑3-4成 發票勸募成主力
景氣不佳募款縮減 展望會：愛心不能蕭條
小額募款縮減近兩成 家扶鼓勵實物捐贈
經濟差社福團體募款難 需扶助者不減反增
男子闖入軌道 捷運忠孝新生站緊急應變
綠營南縣辦晚會 扁媽VCR現身
大學棒球邀請賽 高麗大學奪冠
杜麗萍自殺獲救 陳雲南籲珍惜生命
波麗士大人見面會 演員粉絲比拚正義指數
台北捷運南港站通車前履勘順利 8小缺失
呂秀蓮盼扁保重身體 打贏司法戰爭
2008高雄萬年季絢爛落幕
廖了以與蕭家旗慰問殉職義消及受傷警消
法國南特三大洲影展舉辦楊德昌回顧展
波麗士大人見面會 演員粉絲比拚正義指數
專家研究證實浙江餘姚為中國原始茶源頭
野草莓12/7大會師 以傀儡布偶諷刺台灣政府
中國提交35項世界非遺申請 宣紙徽墨入列
觀看貓熊 北市動物園訂抽號看10分鐘限制
景氣寒風中 二手書店憑藉暖暖人情逆境求生
周俊勳呼籲政府成立專責單位協助職業選手
阿姆斯壯參賽實力 阿斯塔納隊友瞭解不多
NBA德州內戰 火箭射倒馬刺
高中棒球聯賽 王建民親筆信勉勵球員
世界盃高爾夫賽落幕 中華隊排名第24
2008凌志盃落幕 國際隊險勝亞洲隊
凌志盃女子高球賽 亞洲隊龔怡萍成得分王
流感疫苗明全面開打 衛署籲民眾及早接種
中國累計報告愛滋死亡逾3萬例
衛署：同性性行為 台灣AIDS主要傳染途徑
辛巴威擔心雨季來臨將使霍亂疫情更嚴重
大陸民眾對愛滋病感染者仍有歧視
中職La new熊隊球星代言抗愛滋
蕭副總統：以關懷代替歧視愛滋病患
金融海嘯來襲 大陸民眾開始惡補財經知識
油國組織：油價明年中之前不可能反彈回升
花旗集團傳將出售旗下日本信託銀行
展望12月台股 投信:利空若不跌底部浮現
台灣國稅局：第2批退稅憑單兌領至12月底
黃光裕涉洗錢 名下可疑資金700億人民幣
傳匈牙利裁員?鴻海:因應策略符合各國法規
貓纜補強或遷移 郝龍斌:優先考量安全性
總統允諾花蓮鄉親解決北迴一票難求
台中市垃圾場工程土石崩塌 2死2傷
2008高雄萬年季絢爛落幕
台灣社福團體募款下滑3-4成 發票勸募成主力
杜麗萍自殺獲救 陳雲南籲珍惜生命
吳伯雄：短期內把台灣國民黨黨營事業歸零
總統：台灣內閣短期不異動 調整時程應在明年
推動台灣節能減碳 立院明修正政府採購法
謝長廷：民主的街頭運動 應有組織與糾察
綠營南縣辦晚會 扁媽VCR現身
呂秀蓮盼扁保重身體 打贏司法戰爭
台灣立院初審消費券條例 民進黨團：不阻撓
恐怖攻擊 印度考慮中止與巴基斯坦和平進程
孟買事件影響 印度不准板球隊至巴國比賽
美總統當選人歐巴馬將宣布國安團隊人選
官員：孟買恐怖份子劫持人質從未打算留活口
孟買恐怖攻擊後 印巴兩國關係益趨緊張
歐巴馬週一舉行記者會 提名希拉蕊為國務卿
傳歐巴馬明將宣佈提名希拉蕊出任國務卿
金融海嘯 AMF：阿拉伯國家擬限制外資流通
油國組織開羅會議落幕 決議暫不減產
法南特影展向楊德昌致敬 侯孝賢彭鎧立憶往
愛情喜劇片「真愛囧冤家」登北美票房冠軍
瑞士公投支持適度餵毒的毒品政策
北韓禁止邊界進出 抗議所謂南韓敵對政策
中國外交部證實台諜嫌犯沃維漢執行死刑
土耳其 鎮守歐亞大關
逃亡兩年 辜仲諒返台接受偵訊一億元交保 有無交換條件沸沸揚揚 司法公信再受考驗
這，像國家嗎？
全美零售聯盟：感恩假期美平均消費成長7.2%
王清峰：邱義仁剪髮 沒有歧視待遇
營救無效! 中國外交部證實台諜已處決
邱義仁剪髮改運? 法務部:沒有歧視待遇
陳進利到監院報到 辦公室掛自繪玉山圖
紅黃對抗 泰國擁政府紅衫軍走上街頭
李光耀接受心臟手術後出院赴港訪問
力爭紓困 美3大汽車巨頭赴國會提自救案
北京維權律師赴歐領獎 遭中國限制出境
星外交部安排航機接滯泰國民
OPEC開羅會議決議 石油不減產
嫖妓不載套 港人為傳播愛茲病高危族群
2008中國作家富豪榜 郭敬明1300萬蟬聯
南韓11月份出口銳減 創7年來最大降幅
高縣潮寮國中出現不明氣味20多名學生送醫
大陸贈台兩支大貓熊剛步入性成熟期
海角七號中國上映喊卡 陳雲林提出的
聯合國：因經濟衰退投資廉價能源恐致新危機
選舉訴訟改三審？綠指黑金復辟 藍駁抹黑
陳菊主持高市警官聯合交接
總統晚間宴請關中等人 五院院長將齊聚
消費券刺激GDP有效? 陳添枝賭仕途
北縣警局長布達 周錫瑋：期待治安更好
關中接考試院長 期勉公務員勿官僚化
台中市垃圾掩埋場意外 檢方市府釐清責任
新社花海節近尾聲 南投花海秀接棒登場
野草莓運動 李遠哲:學生發表看法應受重視
三年舉債增加20幾億 議員要求鄺麗貞道歉
一推值27萬美元 2008高球爭獎賽崔京周封王
長榮華航今有班機 滯泰旅客多數返台
麻生政權亮警訊 不支持率是支持率的兩倍
日相麻生支持度剩31% 提前大選聲浪高漲
紐約僑界座談 保留僑委會及參政權受關注
調查：日75歲以上滯納健保費20萬人佔5%
若出任國務卿 希拉蕊全球外交舞台引領風騷
奧運自由車金牌霍伊受困曼谷 輾轉脫困
任務圓滿完成 太空梭奮進號平安降落加州
對抗危機 聯合國專家籲大規模經濟刺激方案
陳沖:強化金融風險管理 落實政院三挺政策
18%改革 關中：退休所得不超過在職所得
NBA安東尼終止連續得分兩位數 金塊砸火箭
波蘭通過240億歐元經濟方案 以度金融風暴
經濟、工商報紙漲價 恐引發跟進潮
台灣教育部否認 開放陸生救私校
遭困泰機場航空公司飛機 獲准空機飛離
中研院生日 全球重要科學院院長齊聚台北
屏東縣新舊任警察局長交接
綠委：內閣執行力不足 馬上關懷僅執行1成
世運行銷不力？陳菊允結合地方活動宣傳
野草莓2學生躺行政院 遭警帶走
NFL流年不利 巨人布瑞斯腿中彈還可能挨告
貓纜後續 郝龍斌：尊重專業勿無限上綱
旅客紛退訂 孟買旅遊業者哀嚎：別放棄我們
專家稱中國愛滋病主要受到外來威脅
遺贈稅減稅 12/ 3日立法院攻防
高雄港務局63週年 期許給航商更優質環境
中國約44萬人不知感染愛滋病
南投花卉嘉年華 12/6日埔里登場
恐怖組織威脅在新德里重演孟買恐怖事件
泰國形勢不妙 港府決派包機接載滯留港人
失業逾6月 反對黨:政府應予30萬紓困貸款
掌台鹽 洪璽曜走馬上任
吳伯雄：沒有馬、國民黨贏不回政權
水利署拍紀錄片 見證地層下陷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
嘉義清晨10度 全台好天氣 4日又有冷氣團
北市國籍歸化測試報名 明年1月11日考試
台股開盤下跌24.37點 為4436.12點
美元走強 新台幣早盤小貶
王清峰籲杜麗萍珍惜生命 捍衛清白
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
內政部：結婚登記 可於登記前3日預約辦理
嬰兒請領消費券基準日 按條例規定辦理
王清峰：杜麗萍若有保護需求 可向檢申請
內閣農曆年前改組？ 邱正雄:我不曉得
陳雲南：杜麗萍若有需要 可派員保護
消費券發放 內政部：1月18日完成發放八成
陳添枝:消費券刺激GDP 未達目標5成願下台
綜所稅扣除額提高 可望明年報稅適用
高市跨年晚會 高捷延後收班疏運
邱正雄促簽兩岸金融監理MOU 共創雙贏
(台股盤中)電子金融齊漲台股開低走高
美元走強 新台幣中午收貶4.3分
關中接掌考試院 蕭副總統：適才適所
立即上工計畫 花蓮企業已釋出百餘職缺
內政部：79年次役男可盡早入營服役
野草莓兩名學生政院前快閃靜坐遭警帶走
垃圾場工程坍塌 勞委會:營造商未地質鑽探
8家有線電視收費明年調降 1年最多省600元
拆塔柱保施工安全？北市府:已討論未定案
陳添枝:預估消費券領取率9成5 使用率9成
竹科管理局:廠商尚無大規模裁員情況
台股收盤漲57.94點 為4518.43點
消基會:直航票價應降42% 合理反應成本
教部:陸生來台 非為解決私校招生不足問題
公路總局：1132條省道公路客運降價4%
立院初審 延長辦理限定及拋棄繼承時限
台股開低走高 終場上漲57.94點
王清峰：司法不可以也不可能成為政治工具
12月台指期終場上漲42點 逆價差17.43點
關中：優先推動行政中立法
北市衛局:罹創傷壓力症候群應尋求專業醫療
愛心電腦贈偏鄉 環保署表揚捐贈者
12月電子期終場漲0.3點 金融期漲14.4點
金融股領軍 台股帶量攻上月線
民進黨團質疑貓纜決策 籲特偵組主動偵查
4成5新鮮人仍在求職 首份工作起薪2萬5
彰濱秀傳醫院設計冬令進補湯品食譜
陳樹：請辭與二次金改無關 願接受檢驗
陳添枝：消費券使用 商家願收民眾就用
巴拿馬籍韓進青島輪首航高雄港
高縣潮寮國中小不明氣體侵襲 師生多人送醫
廈門市青少年科技大賽 金門獲六個獎
中縣府:縣市併後行政中心 現有廳舍優先
海角七號登陸喊卡？新聞局：應是暫緩
原住民特考結束 考選部2日公布試題答案
聖誕點燈 天主教48校將連線點亮彩燈
接掌台鹽 洪璽曜：只看表現較公平
馬尼拉經濟文化辦事處舉行投資研討會
洪璽曜掌台鹽 鎖定消費券及中國內需市場
民進黨：中國禁海角七號登陸 政治粗暴
台股反彈 三大法人買超42.6億元
環保署補助 金門汰換老舊二行程機車
旗山農閒中心蚊子館？縣府：已上網招標
彰縣破獲盜採砂石集團 逮7嫌
高市小巨蛋5日破蛋演唱 交通面臨考驗
新台幣兌美元貶5.5分 收33.350元
嘉縣新任警察局長議會備詢 遭綠營議員阻擋
助貧童就學 花蓮4000人將獲展望會助學金
農民小創意 創造稻米大價值
北市衛局:合資格未辦健保兒童可申請補助
李遠哲當選國際科學理事會首位華人會長
垃圾場輕忽風險評估釀禍？中市:有委外評估
板橋推耶誕嘉年華 搶消費券買氣
民進黨：失業逾6月 政府應予30萬紓困貸款
嘉義大學西班牙韋爾瓦大學簽訂合作備忘錄
南投警局長交接 李朝卿期勉建立優質警政
高縣學校遭不明氣體侵襲 楊秋興指示查明
北市警分局長交接 郝龍斌:公權力不容打折
台廣副總李宗桂 將接台北縣新聞處長
行銷黃金橙 雲林議會訂今天為柳丁日
看見希望的路口 視障選手挑戰環台路跑
立院初審通過 綜所稅標扣額增至7.3萬元
陳明文醫院休養 委託幕僚發信給縣府員工
北所：扁洗過熱水澡後心情看來還不錯
中華職棒 3月28日開打 每隊打120場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
發放消費券 台南市將設403發券所
10號公報檢討 半導體廠：影響有限
竹科企業攜手 為弱勢孩童募集耶誕禮物
航空燃油附加費第4度調降 總降幅逾半
民進黨：蔡英文無參選台北縣長規畫
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
高雄直飛首爾航線首航 每周往返5班
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美元走強 新台幣收33.350元貶值5.5分
中縣警察局舉行卸新任分局長聯合佈達交接
成大和加百裕工業 啟動氫能合作平台
氣溫變化快 花蓮衛生局籲儘速打流感疫苗
雲縣警局副局長 張福鎮及金耀勝升任
中研院：參與ICSU名稱 吳大猷時代確定
8家有線電視降價 頻道業者：雪上加霜
準備投入職場 高縣身障職訓學員參訪企業
高畫質互動電視WiMAX服務 台視展成果
推動社區照顧關懷據點 南投縣獲全國第一
加工出口區中港營業額 較去年同期增57%
中華職棒未來可赴中國打例行賽
大林慈濟醫院歲末祝福 罹癌青年現身說法
胡志強出國 中市議會朝野衝突
中央社資深編輯彭巍巍追思會3日舉行
整體治山防災四年計畫126億 經費歷來最高
與扁合照風波 朱朝亮：被告才需求見檢察官
俄國當代學院繪畫 首次大規模來台展出
金門警局長交接 李炷烽盼中央規劃接管港警
曾永權盼中國早日放映海角七號 促進交流
原住民女性事業有成 募款助家鄉清寒學生
中油桶裝瓦斯每公斤降5.75元 每桶降115元
證交所：明年農曆春節1/21封關 2/2開市
台股平盤以下放空年底解禁？陳沖:需再研商
七家業者獲台灣商業服務業優良品牌
貓纜塔柱加固 掛網噴漿施作地錨土釘
高縣警分局長交接 楊秋興期許發揮所長
陳沖：10號公報影響層面 仍需審慎評估
中職特別選秀 待檢調偵結涉賭案後舉行
證期局：10號公報是否如期實施 待評估
中油燃料油每公秉降5802元 史上最大降幅
金門馬拉松明年開春登場 3國好手來台
漢字文化節 總統和民眾元旦揮毫挑戰紀錄
促銷國宅 高市府推低收入戶8折優惠
經建會:物價波動 北縣特二號道路經費上調
外交部：已載送近2000滯泰旅客返國
海角七號登陸喊卡？台灣片商暫不表意見
民間引進CML測驗 教育部：不鼓勵受測
捐二手車助貧童 世界和平會受理捐贈
兩岸包機票價應大降？民航局：市場決定
親子台跨足手機平台 兒童行動加值服務上路
台北都市景觀獎 城市沙灘獲空間創意獎
台灣木球錦標賽 台灣選手包辦女單團體前3
環保英雄布朗嘉 高市分享永續環保新概念
樂生聲援團體 要求樂生院提報古蹟
華聚接受江丙坤辭呈 改選陳瑞隆為新任董座
胡志強頻出國?中市府:應出席42天出席34天
澎湖發展博弈 外籍專家提建言
教育部:學校電費超過契約容量5%內 不罰款
律師：扁續寫第二本書 書名台灣獨立
98年學測14萬1889人報名 人數創新低
消費券發放條例草案 立院初審通過
綜所稅四項扣除額提高 受益戶約371萬戶
綜所稅扣除額提高 一家四口最高可省5萬元
天主教學校聯合點燈 輔大校園耶誕氣氛濃
投保中心受理天良善意投資人委任求償
郝龍斌與南加大建築學院院長談都市景觀
台彩推出兩款刮刮樂 高中獎率高獎金
神秘總統辦公室 未來可上網一窺究竟
愛滋患者年輕化 展望會籲捐款防治
台船競價拍賣截止 4日開標決定公開承銷價
98年春節離島航線 9日起開放訂位
陳沖接掌金管會 安度金融風暴為首要任務
台積電下修Q4目標 合併營收630至650億元
今彩539三星彩四星彩開獎
威力彩及38樂合彩開獎
查機密外交 特偵組傳蔡明憲作證
客視節目款項到位 公視12月薪資如期發放
考監人事補齊 馬總統盼兩院發揮最大功能
監察正副院長查案 監院12月底訂出規範
貓纜安全 藍綠北市議員齊聲要求馬郝負責
洗錢大獨家新書發表 余心樂談創作歷程
達賴喇嘛訪台？蒙藏委員會：國安系統決定
今彩539頭獎一人獨得
第097090期威力彩頭獎摃龜
法南特影展向楊德昌致敬 侯孝賢彭鎧立憶往
海角七號登陸喊卡？台灣片商暫不表意見
巴黎中國電影展12月3日至11日舉行
李遠哲當選國際科學理事會首位華人會長
野草莓運動 李遠哲:學生發表看法應受重視
俄國當代學院繪畫 首次大規模來台展出
民間引進CML測驗 教育部：不鼓勵受測
天主教學校聯合點燈 輔大校園耶誕氣氛濃
一推值27萬美元 2008高球爭獎賽崔京周封王
NBA安東尼終止連續得分兩位數 金塊砸火箭
NFL流年不利 巨人布瑞斯腿中彈還可能挨告
冬季聯盟 胡金龍三打數二安打
日本職棒 林威助遭減薪
中華職棒 3月28日開打 每隊打120場
日火腿隊投手達比修加薪 年薪台幣近億
北市衛局:罹創傷壓力症候群應尋求專業醫療
專家稱中國愛滋病主要受到外來威脅
彰濱秀傳醫院設計冬令進補湯品食譜
日本開發成功由鴕鳥蛋製造新型流感抗體
中國是否禁用麵粉增白劑？ 兩派相持不下
食用毒奶粉 大陸29萬嬰幼兒泌尿系統異常
蔣觀德：台灣應加強愛滋病的基礎研究
中油燃料油每公秉降5802元 史上最大降幅
若需求持續下滑 油國組織將大幅減產
台灣綜所稅四項扣除額提高 受益戶約371萬戶
台灣綜所稅扣除額提高 一家四口最高可省5萬元
歐盟官員：英國考慮採用歐元貨幣
標準普爾調降泰國主權評等展望至負向
台積電下修Q4目標 合併營收630至650億元
陳沖接掌台灣金管會 安度金融風暴為首要任務
胡志強出國 中市議會朝野衝突
貓纜塔柱加固 掛網噴漿施作地錨土釘
與扁合照風波 朱朝亮：被告才需求見檢察官
查機密外交 台灣特偵組傳蔡明憲作證
垃圾場工程坍塌 勞委會:營造商未地質鑽探
高縣潮寮國中小不明氣體侵襲 師生多人送醫
北所：扁洗過熱水澡後心情看來還不錯
陳明文醫院休養 委託幕僚發信給縣府員工
台灣外交部：已載送近2000滯泰旅客返國
華聚接受江丙坤辭呈 改選陳瑞隆為新任董座
律師：扁續寫第二本書 書名台灣獨立
台灣消費券發放條例草案 立院初審通過
貓纜安全 藍綠北市議員齊聲要求馬郝負責
達賴喇嘛訪台？蒙藏委員會：國安系統決定
台灣考監人事補齊 馬總統盼兩院發揮最大功能
防老化乳霜鮮少效果 運動和飲食才能保年輕
孟買攻擊事件 印度要求巴國採取強硬行動
滑鼠問世滿四十年 隨科技進步可能消失
歐巴馬正式提名希拉蕊出任國務卿
法國第一夫人出任全球防治愛滋病大使
歐巴馬宣佈國安團隊成員 希拉蕊出任國務卿
希拉蕊談國務卿新職 誓重振美國國際地位
官方公布 美經濟自2007年12月開始衰退
利空消息摜壓 美股以長黑作收
油國組織決議不減產 國際油價再跌破50美元
美製造業11月萎縮至26年最低 學者憂慮衰退
長榮航空倫敦飛台北 11日前部分航班取消
德官員：救奇夢達 不會不計代價
冷戰後首次 俄羅斯委內瑞拉鄰近美海域演習
歐巴馬國安團隊六成員亮相 陣容堅強
美歐歡迎台灣加入政府採購協定
倫敦寂寞人口 全英最多
導演喬治盧卡斯 列歐巴馬捐款來源名單
台義愛滋病國際學術研討會在米蘭舉行
俄官員： 對希拉蕊擔任國務卿不必期待
全國經研所：美去年12月起陷入經濟衰退
FTSE推出環境指數 多家台灣公司入列
巴西水災至少117人死亡 近9萬人流離失所
人民幣重貶 亞洲各國可能跟進
港媒：富士康將「分流精減」4萬大陸員工
歐巴馬：政策我說的算
布蘭妮成為雅虎搜尋年度最熱門關鍵字
美經濟衰退 美股大跌 考驗新政府
南韓檢方可望聲押盧武鉉胞兄盧建平
希拉蕊任國務卿 中東各國認為無助解決爭議
郭富城舞林正傳世界巡迴演唱會2008台北
29萬嬰幼兒因胺毒受害 北京銷毀奶粉468噸
2008 台灣大 范逸臣 個人演唱會
29萬嬰幼兒因胺毒受害 北京銷毀468噸奶粉
焦點人物：另一位萊斯將接掌美駐聯合國大使
美：台灣可望下週正式加入WTO政府採購協定
曼谷廊曼機場發生手榴彈攻擊事件 1人喪生
刺激消費 國民黨團籲元旦彈性放假
樂觀的登山家 納波里塔諾將負責美國土安全
歐巴馬將履行16個月內自伊撤軍政見
雲林故事館散發雋永氣息 伴你回味
不滿上揚事件 莊瑞雄辦用歌聲包圍警局晚會
胡志強請假案引綠議員杯葛開會 張宏年動怒
貓纜安全出包 馬、郝都在卸責!
抗議陳雲林時遭毆傷 楊蕙如告李漢卿
工業精銳獎頒獎 9企業獲獎
綠委：自費花招多 民眾成醫院提款機
遭槍決台灣間諜 曾領台灣酬勞?
副總統：消費券多次消費可發揮乘數效果
元旦假期連放4天？人事局：近日決定
鋼琴外交 美國務卿萊斯為英女王演奏小品
首批滯泰西班牙旅客接運返國
聯合國：美元明年將再貶值 但恐硬著陸
湖北展出鴻禧美術館逾300件珍品文物
伊戰與經濟失敗 布希認為錯不全在己
交部:中國安利逾萬員工明年3月搭郵輪來台
台股收盤跌161.45點 為4356.98點
泰執政黨解散案開庭 親政府人士包圍恐爆衝突
馬總統：有能力者多消費 助大家共度難關
在旱田打造濕地 水雉生態園區復育有成
謝長廷參選台中院轄市長？蘇嘉全否認
美股拖累 台股只高興一天
紫斑蝶飛抵茂林度冬 賞蝶季6日開鑼
美國經濟正式進入衰退 但多久多深沒人知道
美大學學生顧問辦賣淫派對 兒輔社工任妓女
日傾向同意大目鮪減撈30%提案
電子股賣壓重 台股終場下跌161.45點
消費券條例草案 列5日立院院會議程
國際機場園區條例 黃昭順盼納入高雄空港
送獨居老人年菜 華山基金會經費籌募不易
響應健康節能 高市醫師公會辦單車千人騎乘
加州赤字飆升 阿諾宣布進入財政緊急狀況
中國毒奶粉造成近30萬孩童受害
劉翔明啟程赴美手術治療3個月
印度若有巴基斯坦涉孟買攻擊證據 巴國願合作
泰國憲法法庭宣布解散執政黨 總理將下台
環團籲拒吃美國牛肉 共同對抗全球暖化
中醫師：冬天進補應針對體質 補錯易傷身
東京股市跌破8000點 重挫6.35%
海基會今選董事長 江丙坤續任
擴大公共建設五千億 交通部占一半
日本發錢刺激消費 近八成民眾不領情
苗栗教育釋利多 小學免費課後留校明年實施
達賴喇嘛呼籲各國跟中國交涉立場必須堅定
植物生物鹼 能有效毒殺癌細胞
保德信青少年志工菁英獎 報名踴躍
號召華僑退休回國 吳英毅有新點子
打破不動如山! 中油調降天然氣價格
祭孔大典禮樂佾生 接受市長頒獎
元旦假期連4天 人事局晚間拍板
聖誕節和crocs「毛」在一起 全球限量贈品等你拿
世界鐘錶龍頭Swatch集團 打造上海文化新地標
雄獅旅遊四連霸 票選旅行社服務第壹大獎第一名
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
今明回暖 強烈大陸冷氣團4日晚上到
台股開盤下跌207.93點 為4310.50點
王清峰：從未說律師害杜麗萍尋死
台股大跌 新台幣早盤重貶
北捷：配合測試驗證 木柵線須周六日停駛
美股重挫 台股早盤跳空大跌破4400點
木柵線週六日停駛 2線公車免費接駁
環署：淡水河嚴重污染比例降 下游魚變多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
外交部從銀行搬800萬美元？特偵組否認
轉達胡志強拜託 蕭家旗盼議員續審議案
國民黨團籲明年元旦彈性放假 刺激消費
大寮學校遭不明氣體侵襲 居民抗議工業區
北市動物園：貓熊來台後將贈中國梅花鹿
立院三讀 國人經營非我國籍漁船納入管理
台東地震規模6全台有感 最大震度5級
刺激景氣 藍營籲民眾減稅所得用於消費
國軍輔導戒菸 4085人中7.49%戒菸持續3個月
貓纜遷塔柱？郝龍斌：已依公會建議選址
國防部：大陸浮標在公海 非東部海域
高市欠勞健保費381億 盼中央概括承受
台東地震 竹科管理局:廠商營運一切正常
性別教育 鄭瑞城盼透過戲劇擴散到校園
國民黨團籲元旦彈性放假 民進黨立委贊同
12月起中毒事件多 消保會籲吃鍋泡湯小心
明年首季人力需求減5000 勞委會:可能更多
台股大跌 新台幣午收33.498元貶1.48角
美專家莫瑞來台 國防部:參考軍事新思維
年初應府要求提領巨額美元?外交部:不評論
貓纜塔柱掏空 綠營市議員赴監院檢舉
金融學者：兩岸金融發展 期亞元打敗美元
綠營：中小企業倒閉潮 政府救大不救小
台東外海發生規模6地震 嘉義暫無災情
貓纜T16塔柱重選址 技師公會：正確做法
中國疑禁演海角七號 綠委譴責 藍委籲三思
推動檢警首次偵訊律師陪同 法扶盼院檢支持
海角七號進軍奧斯卡 新聞局使力
喝花酒接受接待 監察院彈劾水利署4官員
台南大學建構全學員制 國中部待教部同意
台東長濱震度5級 學校天花板脫落
景氣差募款難 嘉市嘉愛啟智發展中心遭竊
中縣市升格後推謝長廷參選？蘇嘉全否認
元旦連放4天？人事局長：下午跨部會討論
美股拖累 台股全面重挫
台聯基隆市黨部 宣導消費券挺國貨
桃園愛滋新增病例 因性行為感染比例高
單車運動盛行 嘉市自行車肇事率增加
蘇嘉全：民進黨徵召作業沒有難產
12月台指期終場跌261點 逆價差116.98點
12月電子期終場跌停 金融期跌29.4點
遷9根貓纜塔柱？北市府：最少遷T16塔柱
海基會選出江丙坤連任董事長
成大教授抽取植物生物鹼 有效毒殺癌細胞
元旦若連休4天 童兆勤:不影響竹科廠商營運
元旦連休4天？ 工總：對企業有困擾
周美青專欄談親子教育 教養從家庭開始
屏東家扶14日表揚向上兒童 艱困中樂觀勇敢
台灣4社福團體獲美百貨TARGET國際資助計畫
不受貓纜事件衝擊 高市府續推跨港纜車
病蟲害肆虐 屏東蓮霧產量減少
台鐵列車高市撞死1男子 死因身分待調查
擴大公共建設 交部:未來4年每年支出1500億
捷運小碧潭支線營運調整 免費公車接駁
台股大跌 三大法人賣超65.04億元
精神病友製作商品拍賣 展現職能治療成果
節能減碳 中市擬規定工地設綠圍籬
屏東屏南區蓮霧病蟲害 每公頃補助3萬元
加工區設輔導團隊 助廠商度景氣寒冬
全國身心障礙福利機構評鑑 21%獲優等
新台幣兌美元貶1.39角 收33.489元
出訪運鈔？扁辦促陳文茜說明 不排除提告
縮小英語學習落差 IBM贈5偏遠小學軟硬體
貓纜復駛？北市府：最快6個月 最慢2年
陳沖：金融機構合併非罪惡 是提升競爭力
工程會：申訴委員會調解採購爭議具成效
總統：台灣盼給世界印象是和平締造者
謝國樑騎鐵馬 會勘基隆河沿岸自行車道
阿里山步道尋蹤抽機票活動 15日截止
打造公廁新形象 郝龍斌盼市民共同努力
激發潛能 高市辦自強童軍體驗營
高市首座市府補助瓦斯車加氣站開張
扁恢復正常飲食 北所：頭髮以簡樸為原則
腦萎夫妻徒步環島 新書百萬步的愛傳溫情
同德家商新建餐旅大樓 李朝卿盼帶動觀光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金城鎮高粱文化節 6日金門城登場
行銷1895電影景點 竹縣擬辦雙埔客家市集
來路不明藥酒 北市衛生局追查上游製造商
農業虛擬博物館今啟用 見證台灣農業發展
爭取消費券商機 雲林推山海特產購物快車
台灣高等法院裁准洪曉慧保護管束聲請案
嘉大明頒巴拉圭亞松森大學校長名譽博士
陳瑞斌明屏東藝術館鋼琴演出
勞委會調查 明年首季人力需求淨減少5600
2009阿里山日出音樂會 邀馬修連恩演出
血管瘤作祟 男子右胸長出狀似乳頭紅點
江信輪債務糾紛 高港局採人船分開處理
狐臭年輕化 內視鏡頂漿腺刮除術重拾信心
翻案成功 中市議會通過50億元水湳開發預算
台聯：監察院應調查貓纜是否違法
耶誕接近 中原大學校園點綴數萬顆燈泡
台灣100大觀光特產 網路票選開跑
南華文學獎短篇小說徵稿 入選獎金2萬元
陳水扁出訪運鈔？特偵組：無相關情資
栽種綠肥不佳扣補助 台東縣建議放寬標準
獵人分屍案 高院更2審判黃旭弘無期徒刑
高屏溪管委會巡防車翻落荖濃溪 1人失蹤
兆豐金研擬與中國交銀合作
不景氣中見溫暖 杜萬全基金會捐千萬助弱勢
台股大跌 新台幣收33.489元 貶1.39角
公司設立資本額限制 年底前降至 1萬元
銀行業籲兩岸速簽MOU 建立人民幣清算機制
事故傷害幼童死亡主因 北縣衛生局籲注意
採購滅火機車 北縣消防快速打擊部隊成軍
金門營區禁狗 防疫所設寵物平台提供認養
高中棒球聯賽 強恕率先二連勝
元旦連休四天？ 產業界:影響不大
葉樹姍背債權仍捐贈 一審判受益人應返還
貓纜塔柱掏空 北檢：已分案偵辦
貓纜部分塔柱排水不良 北市將予補強
國民黨明聽取振興經濟與消費券案報告
第52屆亞太影展 明年台北舉行
謝國樑將訪美 說明偵辦扁案並無侵害人權
伊甸老人安養照顧社區服務計畫 獲企業響應
支持資深藝人 史亞平將獻舞台初體驗
綠色經濟創新為本 國際學者指台灣有機會
天喜旅行社提1億元擔保品 籲消費者安心
貓纜塔柱處理 馬總統尊重北市府決定
馬祖北竿挖出2451顆地雷及未爆彈 近期銷毀
貓纜T16塔柱鑽探 北市府:鑽在塔柱72公尺外
人事局：明年元旦假期連放4天
潮寮國中小學遭氣體侵襲 縣府鎖定一工廠
中油調降天然氣價格 平均降幅2.99%
絲路傳奇新疆文物大展 6日史博館登場
陸委會:最快12月下旬確定第3次江陳會議題
監察院：11月人民陳情2263件 彈劾4人
民進黨：今年黨工年終獎金 每人1萬元
籌備9年 木乃伊樓蘭美女首度來台展出
不明氣體入侵校園 大寮鄉長不滿環署處理
鯨貿計畫拓出口 經部四年投入逾73億元
湯姆龍1週內恢復營業? 消保官:待觀察
環署提供獎金 鼓勵檢舉不明氣體排放來源
鋼價下修 國內鋼廠盤價全面走軟
中華軟協今與日資訊公協會簽訂合作協議
查異味 高縣環保局24小時進駐大發工業區
刺激出口亞幣重貶 恐形成貿易惡性競爭
江陳四協議 藍盼5日院會處理 綠營反對
IBM助北宜東高屏5偏鄉小學生學習英語
人事局：為拼經濟 明年元旦假期連放4天
台聯：免稅額應合併提高至1人30萬才合理
衛署:手術過程中 醫院不得要求買藥品器材
購物中心耶誕樹陸續點燈 冬夜添溫馨
元旦補班補課 家長聯盟盼學童與家長同步
新疆文物大展開箱 揭開絲路傳奇
金防部：未植入晶片犬隻送防疫所處理
大學96學年度第2學期退學共計近4千人
王金平將率團參加歐巴馬就職大典
金管會公布動畫賽作品 盼助金融知識普及
王清峰探視遭推墜樓少女 將協助家屬生活
經長：助廠商與中鋼協商 改為月或週盤價
遺贈稅 藍委籲維持10%以下稅率級距
海角七號涉皇民化？魏德聖：沒這個意思
海角七號票房夯 可獲新聞局高額獎勵
徵召陳建仁選縣長? 高縣民進黨員意見不一
開放綜合帳戶四措施 市場作業便利成本降
第097097期大樂透彩及49樂合彩開獎結果
國發基金:買銀行次順位債 要取得董監席次
奇摩關鍵字廣告排行 腳踏車奪冠
第097241期今彩539三星彩四星彩開獎結果
10月止公股銀行中小企業放款 年成長近8%
羈押20天 律師再轉交扁信給吳淑珍
天然氣降價 北部降0.65元南部降0.72元
依連胡公報參與WHA？總統府:未獲訊息
一銀：2006年9月帛琉分行無鉅款進出
北纜開發案 北市：已送陽管處審查
第097097期大樂透頭獎摃龜
總統晚宴參與二次江陳會人員 表示慰勉
空軍一號協助運鈔？ 空軍司令部：無此事
第097241期今彩539三星彩四星彩派彩結果
雄檢：洪曉慧假釋票明送達高雄女監
防老化乳霜鮮少效果 運動和飲食才能保年輕
桃園愛滋新增病例 因性行為感染比例高
中醫師：冬天進補應針對體質 補錯易傷身
血管瘤作祟 男子右胸長出狀似乳頭紅點
狐臭年輕化 內視鏡頂漿腺刮除術重拾信心
衛署:手術過程中 醫院不得要求買藥品器材
海角七號進軍奧斯卡 台灣新聞局使力
第52屆亞太影展 明年台北舉行
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響應健康節能 高市醫師公會辦單車千人騎乘
誰與爭鋒 曼聯小羅納度榮獲歐洲足球先生
劉翔啟程赴美手術治療3個月
NBA 東區雙強對決 塞爾蒂克輕取魔術
台灣高中棒球聯賽 強恕率先二連勝
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綠色經濟創新為本 國際學者指台灣有機會
絲路傳奇新疆文物大展 6日史博館登場
籌備9年 木乃伊樓蘭美女首度來台展出
中華軟協今與日資訊公協會簽訂合作協議
經長：助廠商與中鋼協商 改為月或週盤價
開放綜合帳戶四措施 市場作業便利成本降
國發基金:買銀行次順位債 要取得董監席次
李光耀：未來3至6個月是全球經濟調整關鍵
台灣天然氣降價 北部降0.65元南部降0.72元
金融情勢不確定 瑞士信貸銀行再裁員650人
一銀：2006年9月帛琉分行無鉅款進出
控告新電信商標侵權案 台灣神達電腦敗訴
陳水扁出訪運鈔？台灣特偵組：無相關情資
獵人分屍案 高院更2審判黃旭弘無期徒刑
遷9根貓纜塔柱？北市府：最少遷T16塔柱
徵召陳建仁選縣長? 高縣民進黨員意見不一
馬祖北竿挖出2451顆地雷及未爆彈 近期銷毀
查異味 高縣環保局24小時進駐大發工業區
雄檢：洪曉慧假釋票明送達高雄女監
台灣人事局：為拼經濟 明年元旦假期連放4天
陸委會:最快12月下旬確定第3次江陳會議題
台聯：免稅額應合併提高至1人30萬才合理
羈押20天 律師再轉交扁信給吳淑珍
依連胡公報參與WHA？台灣總統府:未獲訊息
空軍一號協助運鈔？ 台灣空軍司令部：無此事
夏立言：有信心歐巴馬就任 台美關係良好
焦點人物：泰國總理宋才 上任僅兩個半月
米蘭警方逮捕2名策畫恐怖攻擊嫌犯
越南破獲販賣人口集團 誘騙女子到台灣等
解決信用緊縮 日銀祭新措施放鬆銀根
中國廚師第一人 陳恩德獲米其林三星肯定
美3大車廠向國會要錢 執行長畏譏自己開車去
市場氣氛轉樂觀 道瓊工業指數上漲270點
從百元天價摔落 國際油價跌至46.96美元
義警方宣佈破獲恐怖攻擊陰謀 逮捕2嫌犯
北約外長會議 同意逐漸恢復與俄羅斯接觸
歐美民調：達賴與梅克爾為最受歡迎領袖
三聚氰胺德國現蹤 官員：沒有健康疑慮
菲眾議院封殺總統彈劾狀 反對黨連4年受挫
搭高鐵做田野 猶太教授結緣台灣
高英茂卸任 歐洲議會友台小組酒會惜別
以色列學者夏維明藉民俗信仰解讀華人社會
打擊索馬利亞海域海盜 安理會決議延長一年
巴基斯坦建議共同調查孟買攻擊案
惠州日資廠傳裁員240人 工人圍堵公司
歐巴馬可望明提名新墨西哥州長為商務部長
落網恐怖份子供出策劃孟買恐怖攻擊案首謀
鮑爾森憂心經濟危機令美中雙方傾向保護主義
豐田11月份全美汽車銷售數量銳減34%
韓媒：韓明年就業市場將如冰封陷深淵
傳AOL前執行長擬集資收購 雅虎股價大漲
為求生存 通用汽車將裁員3萬多人關廠9家
大陸網友提問馬英九 最關心兩岸統一
溶屍案洪曉慧假釋出獄
地震震醒郝龍斌? 貓纜決定遷移T16
阿里山畚箕湖郵政代辦所 復古郵筒重營運
立院今審遺贈稅調降案 稅改聯盟抗議劫貧濟富
團結力量大 英航與澳航洽談合併案
回饋1000人變55000人 美賭場虧大了
反對黨要求二選一 江丙坤說黨與會無利益衝突
副總統：內閣應具判斷力溝通力與執行力
年前改組內閣？馬：不急著討論
抓索馬利亞海盜 安理會決議延長一年
陳沖：創造環境讓金融機構多授信
主播負債捐款 法院要追回
樂生拆遷 警方強制驅離靜坐學生
公共工程違勞動法令 工程會：可終止契約
中高齡失業人口增 綠委:應予緩繳房貸本金
陸委會：江丙坤等人 3個月內申報財產
嘉市花海節 港坪花海美景加美食
曼谷機場重開 明恢復國際航班
多倫多僑界歡送台北經文處長謝武樵
李光耀：歐巴馬財經團隊6個月內可見成果
日暢銷品排行榜 華碩筆電居第二
塔利班大搞統戰 圖謀挑起印巴緊張關係
孟買攻擊案 傳好戰團體使用精密炸彈
總統：建議大陸從人性角度看海角七號
加國電信大亨 美職棒藍鳥隊老闆羅傑斯辭世
美國三大車廠需要政府340億美元紓困
紐約聖誕季既歡樂又感恩 聖誕樹明點燈
貓纜地基掏空案 反對黨籲馬誠實面對調查
日皇明仁心律不整 取消今明兩天正式活動
日皇明仁胸部不適暫時取消公務行程
太空觀光不是夢 美業者推出半價搶市場
台灣華碩在日大賣 居暢銷品第二名
阿諾：除非財政失控加州不向聯邦要錢
恐怖份子未來5年可能發動核子或生化攻擊
袁健生為歐巴馬就職特使團觀禮券傷腦筋
台灣貿訪團訪新德里 很受重視
總統與外媒座談 聲援樂生學生場外抗議
黃衫軍撤離泰機場 離境客機可望5日復航
景氣差影響轉職意願 換跑道多降薪
鋒面冷氣團4日到 氣溫明顯下降
桃園獲選2009全球21大智慧城市
擴大國發基金規模 陳添枝:再投資1000億
龍潭土地案 檢方認定辜仲諒只是單純引介
樂生拆遷 警方強制驅離靜坐學生
捍衛司法人權 反對黨將提案修法
這樣的國共和解? 央廣訪馬遭陸蓋台
台灣執政黨:現在要消費救國
正港台灣製造 中小企業e路領先一同築夢遨遊海角
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鋒面冷氣團4日到 氣溫明顯下降
樂生架圍籬拆遷 警方強制驅離靜坐學生
台股開盤下跌10.93點 為4346.05點
江丙坤：國民黨與海基會職務無利益衝突
匯市盤整 新台幣早盤升值
跨國電影愛在世界末日前 前進台中取景
洪曉慧保護管束執行令送達高雄女監
立院初審遺贈稅調降案 稅改聯盟場外抗議
龍潭案 特偵組傳喚辜仲諒蔡銘哲等人說明
觀光局贊助韓劇 真愛on air女主角將來台
電子弱 台股平盤附近震盪
假釋出獄 洪曉慧：對不起社會學校
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
洪曉慧假釋出獄 向檢察官觀謢人報到
副總統：非常時期多消費是做功德
雙英會？總統：若蔡英文不方便幹部可對談
涉嫌篡改工程標單 大林鎮代主席遭起訴
農曆年前內閣改組？總統：目前無任何決定
心情告白 洪曉慧：感謝社會給我自新機會
元旦春節交通疏運挑戰高 國5東鐵列重點
油價下跌衝擊？高捷11月運量減90萬人次
資策會科專計畫成果豐 今年取得專利35件
調查：景氣差影響轉職意願 換跑道多降薪
出獄返家 洪曉慧：努力做好該做的事
地方辦免費安親班 教育部樂觀其成
前香港廉署官員：應建立制度讓人不能貪
江丙坤：若家族在大陸投資 願全數捐公益
匯市盤整 新台幣午收33.497元貶0.8分
人潮醞藏商機 賣場結合捷運卡固客源
王如玄：勞工紓困貸款利率降至2.95%上下
總統：秉持憲法與九二共識 推動對外關係
調查：企業徵才趨保守 關鍵職缺仍熱門
民進黨團:降遺贈稅應有配套 不採單一稅率
被指收受扁1000萬元 黃慶林告陳文茜誹謗
總統：讓憲政機關充分發揮功能 總統要務
貓纜還有問題塔柱？北市府：沒有訊息
台股收盤跌49.72點 為4307.26點
總統：歐巴馬322賀函提台美要恢復互信
環團：環評審查旁聽設限 封殺人民聲音
扁辦：譴責立委惡意捏造專機運鈔
何時實施10號公報？陳沖：短期內宣布
兵役法修正初審 役期改為一年
電子股殺聲震天 台股終場下跌49.72點
12月台指期終場跌42點 逆價差119.26點
陳沖：告知金融機構連動債9態樣法律思維
樂生拆遷後 衛署：將轉型為漢生園區
迎接陸客來台商機 學者籲先改善基礎建設
貓纜案 民進黨籲馬總統誠實面對調查
12月電子期終場跌5.5點 金融期跌2.6點
王金平：朝野有共識 消費券條例5日三讀
北市新生高架橋施工 13日起陸續封閉車道
傳產股獨木難撐 券商:台股仍有探底壓力
樂生院拆遷 200名聲援群眾遭警驅離
撤換蔡朝明？總統府：並非事實
4業者違公平交易法 共處96萬元罰鍰
15年漏尿所苦 少女患罕見完全雙套輸尿管
家暴性侵防治績效 花縣獲考核第一
藍委批莫瑞報告 國防部：不影響建軍立場
中央社新聞小百科:財務會計準則第10號公報
出獄返家 洪曉慧：想陪媽媽 在家自修
救車市貨物稅扣抵3萬元 需報廢才能扣抵
生技業者立院陳情 籲明訂藥檢法規
聲援樂生團體指控遭限制自由 警方否認
方便查詢觀光資訊 花蓮10車站設導覽系統
台灣視障選手首度赴那霸參加馬拉松賽
美學者:美新政府將支持台灣爭取國際空間
總統與外媒座談 聲援樂生學生場外抗議
台股震盪走跌 三大法人賣超75.88億元
善牧：邊緣學生趨增 教育部應重視
鄭瑞城:師資培育問題 盼半年內提解決方案
內政部:12/6模擬放消費券 規劃外配發券所
新台幣兌美元貶3.9分 收33.528元
賴幸媛:不與大陸簽CEPA 江丙坤:名稱不重要
桃園獲選2009全球21大智慧城市
倏忽50載 林山忠從牽罟漁人到牽罟藝人
蕭副總統：台灣民眾對兩岸關係仍有疑慮
中市擬試辦尖峰時間免費搭公車 議員質疑
銀行：對房貸客戶有寬限期 可隨時申請
龍潭土地案 檢方認定辜仲諒只是單純引介
立院初審 教師借調後回任 退休年資併計
東部永續發展博覽會 6日登場
國發基金融資1000億 投資策略性產業
南科園區9至10月營業額 較去年同期減14%
兩員警包庇非法六合彩簽賭站 移送法辦
腦麻內閣具歧視意味？傅(山昆)萁：無此意
航空城限桃園?毛治國:客觀條件夠都可適用
北市拒繳勞健保費 議員批利息由市民買單
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
天然氣降價 有利瓦斯公司明年推展業務
前香港廉署官員：台灣有條件把廉政搞好
迎耶誕節 中市府廣場妝點銀色耶誕樹
樂生院爭議觸動記憶 省思人權文史意涵
98年春節馬祖管制航線 11日開放電話訂位
葉金川盼中藥材與飼料列下階段兩岸協商
人權公義晚會6日高市舉行 陳菊將出席
女子抽脂休克送醫 靠葉克膜獲救
涉違反證交法 檢調搜索歌林公司
環團要告郝龍斌 忽視北投纜車環評
立院初審通過 投資國片抵稅延至103年
教育文化推動 陳菊盼民間長期參與關心
立院初審 公股私法人董監事仍應申報財產
涉違反勞檢法 北縣前議長許再恩遭起訴
立院初審通過遺贈稅率10% 免稅額送院會
葉樹姍理解債權人心境 盼官司能善了
年終加碼 大樂透頭獎連三期加碼一億元
洪曉慧假釋出獄返家 更保會一路用愛相隨
大陳珠繡巧藝 藝人華麗秀服幕後功臣
少量口水可驗26種疾病基因？ 醫師憂武斷
世界青年客家文化研習營 1895成討論焦點
扁再添工具書 囚室有如工作室
金門做開放陸勞陸資試點? 高長:時機未成熟
台灣主教團6日赴教廷述職 將邀教宗訪台
大河之舞來台巡迴 明晚苗栗開舞
洪曉慧出獄 高雄女監人員表祝福
植牙市場亂 衛署促牙醫自律
歲末送暖 兄弟象球員陪獨居長輩享年菜
不滿被指拿扁辦錢辦事 鄭新助告陳文茜
澎湖農曆春節機票訂位 網路1/4 電話3/4
台積電12月起無薪休假 保護員工工作機會
網咖交友不慎 少年涉擄鴿遭逮
明年元旦連休 高中以下學校1月10日補課
美元走強 新台幣收33.528元 貶值3.9分
經建會:消費券有6項防偽技術 偽造機率低
何志訪金門 重申美國支持兩岸和平發展
募偏遠學童早餐費 羅國輝捐簽名球義賣
男子持3把手槍 遭高縣警方送辦
首本中縣山城區人物傳奇故事書出版
NCC通過中天新聞台綜合台換照
遠見10大服務業評鑑 王品牛排總冠軍
非法電台聯合取締小組位階提升至行政院級
經部功能別輔導計畫 今年經費逾72億元
張銘清案 南檢:庭訊日期未定 何來認罪協商
海角七號拍攝民宅成景點 屋主遊客兩樣情
敬老禮品採購欠周延 監院糾正雲林縣政府
民進黨北市議員辦晚會 抗議警方執法過當
防治白蟻 澄清湖風景區灑矽藻土保護樹木
母雞帶小雞選北縣長？蔡英文：怎麼可能
海角七號旅遊熱 從島內延燒港澳
高市啟動車牌辨識系統 機車定檢率大增
高長：大三通不會影響金門利益
舊車報廢買新車省3萬 經部:有總比沒有好
陳雲林來台衝突案 蔡英文:總統勿推給監院
學者：舊車換新車省3萬 僅有車階級受惠
NCC核定中華電信國際電話預付卡促銷案
口腔癌侵襲青壯年 戒檳班走進鄉鎮
總統：胡錦濤提和平協議 目的結束敵對
報廢買新車省3萬 汽車業:可減碳 車市仍冷
回饋忠誠客戶 悠遊卡刷300次可獲紀念品
任由廢水排入霄裡溪 監察院糾正桃縣府
貓空遊園公車 6日起例假日復駛
特赦扁？總統：尚未定讞沒有特赦問題
降貨物稅救汽車業 輪胎業者：樂觀其成
劉揆促擴大就業 年底前再增4000就業機會
高市崛江商場工地坍塌 自來水瓦斯外洩
瀕臨艱困產業 寢具業入列
元旦休假調整 綠光劇團舞台劇被迫改期
伊甸13日辦永不放棄募款餐會 助失能長輩
農委會明年以CAS及吉園圃為外銷戰略標章
拓墣：明年面板需求價格均降 業者續虧損
扁辦：30億金控匯款說 子虛烏有
22廠商獲頒CAS優良農產品證明標章
教育部:高中畢業考與大學入學考脫勾處理
統一證集團捐165萬元 助家扶學童
元旦春節交通疏導 交通部明天開會討論
墾丁國家公園管理處獲國家永續發展獎
舊車換新車扣抵3萬元貨物稅 期限至明年底
出獄返家 洪曉慧足不出戶
黃碧端:文建會明年增東京據點 展現軟實力
高市野草莓：12/7北上遊行後轉進校園
賴幸媛澄清參與WTO入會談判只是執行者
台聯促勞委會放寬勞工紓困貸款申請條件
立院明續審江陳會4協議 朝野黨團甲動因應
張秀蓮：明年Q1兩岸簽金融監理MOU機會大
連假補上班致婚宴紛爭 消保官：可申訴
長榮歐洲班機明恢復停曼谷 華航仍停清邁
第097242期今彩539三星彩四星彩開獎結果
墾丁國家公園整治銀合歡 自然演替造林復舊
民進黨團：天然氣大幅降價前 不審中油預算
總統：DRAM產業有自救計畫 政府隨時協助
新莊傳一女嬰遭虐致死 家暴中心介入安置
總統：台灣持續向美方要求購買F16
天氣多變 北縣流感疫苗將用罄
台銀標地 杭州南路每坪216萬餘元標脫
蔡英文：法務部成人權殺手 政務官應辭職
達賴喇嘛訪台？總統：目前不適宜
台大戲劇系畢業作品話 票房開紅盤
辜仲諒：未提供金控行賄名單給特偵組
國安局:蔡朝明堅守崗位 抗議週刊報導不實
LED路燈國家標準 經濟部明天正式公告
李昌鈺：若有需要 願返台協助辦案
參加晚會遭挺扁者嗆 蔡英文:DPP要往前走
第097242期今彩539三星彩四星彩派彩結果
三聚氰胺德國現蹤 官員：沒有健康疑慮
樂生拆遷後 衛署：將轉型為漢生園區
15年漏尿所苦 少女患罕見完全雙套輸尿管
樂生院爭議觸動記憶 省思人權文史意涵
女子抽脂休克送醫 靠葉克膜獲救
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口腔癌侵襲青壯年 戒檳班走進鄉鎮
神奇幹細胞茶包奏效 中風患者再度開口說話
葉樹姍理解債權人心境 盼官司能善了
台灣觀光局贊助韓劇 真愛on air女主角將來台
跨國電影愛在世界末日前 前進台中取景
搭高鐵做田野 猶太教授結緣台灣
大河之舞來台巡迴 苗栗開舞
元旦休假調整 綠光劇團舞台劇被迫改期
教育部:高中畢業考與大學入學考脫勾處理
台大戲劇系畢業作品話 票房開紅盤
報廢買新車省3萬 汽車業:可減碳 車市仍冷
降貨物稅救汽車業 輪胎業者：樂觀其成
拓墣：明年面板需求價格均降 業者續虧損
張秀蓮：明年Q1兩岸簽金融監理MOU機會大
辜仲諒：未提供金控行賄名單給台灣特偵組
台積電12月起無薪休假 保護員工工作機會
天然氣降價 有利瓦斯公司明年推展業務
張銘清案 南檢:庭訊日期未定 何來認罪協商
高市崛江商場工地坍塌 自來水瓦斯外洩
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不滿被指拿扁辦錢辦事 鄭新助告陳文茜
洪曉慧出獄 高雄女監人員表祝福
住獨居房懲罰扁？ 王清峰：媒體誤導視聽
陳雲林來台衝突案 蔡英文:總統勿推給監院
總統：胡錦濤提和平協議 目的結束敵對
特赦扁？總統：尚未定讞沒有特赦問題
扁辦：30億金控匯款說 子虛烏有
參加晚會遭挺扁者嗆 蔡英文:DPP要往前走
賴幸媛澄清參與WTO入會談判只是執行者
達賴喇嘛訪台？總統：目前不適宜
美經濟引發憂慮 倫敦油價跌破45美元
華爾街日報：美財長考慮撥發下批紓困經費
美聯準會展延三項融資計畫以對抗信貸緊縮
投資失利 哈佛校產基金縮水80億美元
孟買火車站發現爆裂物 疑為恐怖份子遺留
歐巴馬提名李察遜出任商務部長
怕了 歐盟禁進口含大豆成份中國嬰幼兒食品
中國維權律師張思之在德國獲獎
英11月服務業指數大跌 央行可能降息四碼
歐巴馬盛讚李察遜 首屈一指美經濟外交官
救經濟 紐西蘭大幅降息六碼
美股開低震盪收高 道瓊工業指數大漲2.05%
是否發消費券 德國國內爭論不休
金融風暴拖累哈佛 前四月校務基金損失22%
義外長：八大工業國峰會應彈性擴大
昔日天王09新計畫 費德瑞大幅刪減紅土賽
日北部海域發生規模6.1地震 中級震度搖撼
海外僑民29日起可開始申請晶片護照
台灣贈車供巴拉圭生態區急難救援
褐皮書報憂 全美各地經濟更惡化
孟買攻擊被活捉槍手：戰死後家人拿1250美元
協助房貸戶度難關 英相公布紓困方案
企業匯款案 特偵組傳喚陳敏薰說明
這樣的國共和解? 央廣訪馬遭陸蓋台
治療青光眼用藥可增長睫毛 美藥廠看好市場
想像變身別人？瑞典科學家創造交換身體幻覺
埃及擬參與聯合國打擊索國海盜行動
希拉蕊不得任國務卿？民主黨老神在在沒問題
馬拒達賴訪台 中國媒體提醒「千萬不能見」
LPGA資格考最後一關 魏聖美暫列第6
加反對黨奪權行動造成兩極反應
李察遜獲歐巴馬任命 西裔美人一致叫好
南非男子神秘疾病死於巴西
周守訓籲內政部修改規定 讓僑胞領消費券
中油：年終獎金最高4.6月 若不合理應修法
天然氣降幅低 立院委員會拒審中油預算
美媒體：布希胞弟計劃2010年進軍參議院
「哈利波特」作者推新書 預料將引爆購書潮
酷玩樂團與小韋恩等入圍葛萊美年度最佳專輯
省錢大作戰 Google也開始勒緊腰帶度日
年終加碼 大樂透頭獎連三期加碼一億元
歐盟禁進口含大豆成份中國嬰幼兒食品
澳門今年賭收已破1000億澳門元
葉盛茂判10年還押 妻喊「沒有人權」!
台積電12月起無薪休假 保護員工工作機會
達賴訪台此時不宜 府：總統考量國家利益
拒達賴訪台 反對黨質疑馬總統在怕什麼?
綠營擬提案歡迎達賴 藍營：意識型態考量
加碼捐助社福團體 馬總統樂當搖錢樹
中經院:今年經濟成長率1.68%
溫室氣體惡化海洋噪音 危及海洋哺乳類動物
CEO太奢侈 美國民調不贊成紓困三大車廠
科幻片真實版 歐盟衛星中心追蹤海盜叛軍
泰政局動盪 部份赴泰就醫者移轉至星
全球趨緩疑慮 南韓經濟持續面臨下降風險
記者遇害率居高不下 墨西哥發起保護運動
葛萊美提名揭曉 小韋恩八項入圍稱霸
第51屆葛萊美獎主要獎項提名名單
回收防毒建議 蘋果：用麥金塔不必防毒軟體
曼谷國內機場恢復起降 國際線明正常營運
驚天詐案 紐約帝國大廈90分鐘輕易騙到手
原住民青少年歌舞競賽 總統夫人場邊加油
中國首個火星探測器預計明年10月發射
英國醫師利用簡訊指導 在剛果為病患截肢
洛杉磯動物園大象棲息處引發人道關注
台灣/中華電信榮獲ISO-14064-1授證
海基會副董：貓熊趕在除夕前露面
毛治國講太快 安利萬人遊台生變？
反對威權時代產物 綠委要求裁併軍訓處
股市開放陸資 個股持股不得超過10%
行政院版集遊法院會通過 採5日前報備制
當大陸政協委員 台灣陸委會：不准!
AIT處長：美支持台灣參與WHA觀察員
判葉盛茂圖利罪不得交保 法界譁然!
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台股開盤上漲40.40點 為4347.66點
全台白天暖 傍晚鋒面到轉有雨氣溫降
美元轉強 新台幣兌美元盤初小貶
江丙坤下午訪日 說明兩岸關係發展
音樂人陳國華首次主持節目 盼成三棲藝人
達賴來訪時機 賴幸媛：國安單位審慎評估
葉盛茂洩密案 上午11時一審宣判
面板反攻 電金有撐 台股平盤上整理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
被控洩密等案 一審判葉盛茂10年徒刑
平盤下放空解禁 券商普遍歡迎
10號公報準時上路? 陳沖:端視調查結果
中經院：舉債造成不安 促進投資為上策
外交部:亞丁灣海盜猖獗 船運業提高警覺
回復平盤下放空 投信：有助成交量擴增
民進黨團將提案 盼國會決議歡迎達賴訪台
國共經貿論壇 暫訂20日上海舉行
政院通過開放大陸合格機構投資者來台投資
達賴訪台？王金平：應從宗教角度重新考量
今年降雨多 水利署:治水計畫有效改善淹水
公益社團募款邀清寒新移民兒童新春圍爐
街友人數增20% 社團盼民眾捐款助過冬
中經院：今年經濟成長率1.68% 明年1.24%
政院通過修正草案 集會遊行改採報備制
黃崇仁籲扶持台灣DRAM業 避免韓廠獨占
安利萬人遊台生變？海基會：願和大陸溝通
查洩密問洗錢影響偵查？陳雲南：尊重法院
民進黨團籲水及天然氣基本費 應抵使用費
金管會人事案爭議 陳沖:無效 本月補實
匯市觀望 新台幣中午小貶3.6分
總統指達賴此時不宜訪台 民進黨：遺憾
歌林：經營不善但絕無掏空
洩密案違法亂紀無悔意 葉盛茂一審判10年
貓纜T20基座覆土縫隙 北市府:表土回填即可
劉兆玄:連戰出席APEC 提升台灣國際能見度
陳沖:研議郵儲金轉存中小銀行 鼓勵放款
政院通過 大學生懷孕生子可延長修業年限
政院通過陸生來台 劉揆：採三限六不原則
立委潘孟安：勞委會應出面保障在職防失業
國安局：陳致中出國情形 據實提供特偵組
尹啟銘:擬推車商先降價 後補貼貨物稅機制
無陳致中日本行程紀錄？藍營籲國安局說明
陳水扁飲食正常 北所外出現扁釘十字架圖畫
成大教授李清庭 獲國際電機電子學會會士
台股收盤跌52.30點 為4254.96點
鼓勵重回社會 陳致遠幫街友刮鬍子洗臉
陸資來台有譜 外資:可望挹注台股資金活水
緊盯進度 政院專案列管10項重大建設
法官：吳澧培與扁家涉洗錢 移請檢方偵辦
陳沖：爭取國發基金購銀行次順位債
台股開高走低 面板族群聚集人氣
清境溫馨情 高山耶誕樹群6日點燈
港務局:海洋拉拉號將換大船 經營兩岸航線
金門縣紅十字會廈門市交流 了解台商需求
交部:高雄港貨櫃量可能跌落至全球第10名
醫護人員每週工時逾50小時 護士最操勞
台股開高下殺 終場下跌52.3點
12月台指期收跌50點 逆價差115.96點
貓熊明信片設計揭曉 專屬網站5日開站
12月電子期終場漲0.85點 金融期跌18.4點
未列小地主大佃農 南縣議員:縣府努力不夠
唾液凶槍吻合 高市全聯福利中心搶案偵破
金管會:金融海嘯影響 QDII可來台資金縮水
陽明醫學中心土地案 立委盼先統一規劃
考選部：導遊領隊人員考試 明起受理報名
男子平溪山區捕蜂 遭虎頭蜂攻擊螫傷致死
愛河愛之船浪漫風華 發展高雄觀光新契機
中市立即上工計畫 304人農曆年前上工
新竹地區外國人協助中心試營運
法院：扁家4人洗錢 部分為貪污國務費所得
翁岳生：法律人若一味想賺大錢 很危險
捷運木柵線週六日停駛 考選部提醒考生
駐台使節暨商務代表參訪金門
桃園警方破獲強收保護費組織 逮治平對象
八卦山美利達盃國際自行車賽 6日舉行
賄扁？ 華南金：絕無涉及不法情事
海大海生所25項研究生成果 5日展出
外資續賣投信買 三大法人賣超59.46億元
不滿扁辦指捏造專機運鈔 邱毅提告
雲林園藝生產專區招商 最高享1/2設備補助
行銷兼美化 高縣大社推棗子型舊衣回收箱
台新金：公開競標彰銀 無行賄情事
高縣電影明日之星競賽 高苑科大學生奪冠
北市與布吉納法索首都瓦加杜古市締姐妹市
新台幣兌美元貶2.2分 收33.550元
高孔廉：貓熊耶誕節前來台
總統：盼歐洲國家給台灣免簽證待遇
疑違律師倫理規範遭北檢傳喚 鄭文龍請假
江丙坤赴日說明兩岸關係進展
福州納入對台包機直航 馬祖業者憂衝擊運量
台東工商團體發起消費券在地使用運動
黃仲生籲社會大眾關懷接納新移民
客家文化藝術季 陳菊歡迎到高市做客
QDII買台股 券商：金額雖不大仍有幫助
波斯菊花海驚豔 花蓮吉安鄉正值賞花期
公股銀行中小企業放款績效 列公股代表考核
花縣府加強兒少保護宣導 避免老人家觸法
IBM：金融海嘯衝擊出口 企業創新時機
立院協商 明年3月底前出生國民可領消費券
進口貨物的木質包裝 明年起需檢疫
陳沖:國外分析師分析 股市落底最長25個月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高縣98年公告土地現值敲定 捷運沿線未調整
景氣差 伊甸高市扶助失能家庭紓困款用罄
葉盛茂被控瀆職與洩密等案大事紀
花蓮鳳榮農會超市轉型 推廣無毒農產品
高雄世運反恐實兵演練 場面逼真
風管處草嶺古道芒花季落幕 遊客創新紀錄
禁見被告會見律師全程錄影音 鄭文龍促改進
林百里匯款辜仲諒抽佣?特偵組：均非事實
桃園11日徵才 釋出558個工作職缺
台師大籲教師捐3600元 助14萬貧童就學
楊甦棣：台灣加入政府採購協定是雙贏
桃縣八德國中推動榮譽考試 老師不監考
高市推台灣製造產品專區 歡迎業者加入
野草莓：行政院集遊法修正草案 換湯不換藥
港貿發局台分公司明開幕 主席總裁專程來台
2008台灣咖啡節 山海一家親6日登場
阿里山雲瀑 絕妙奇景可遇不可求
調查:小兒腸胃炎1/3染輪狀病毒 防病從口入
25週年館慶 北美館精選館藏34件展1年
陳子強傅天穎婚禮 獲99台斤黑金剛賀禮
郝龍斌：勿政治謀殺貓纜 應給專業空間
台南公園蔣公銅像將遷移 藍營齊聲反對
北縣家戶所得停滯 消費支出逐年成長
台船競價拍賣熱銷 承銷價訂13.41元
2009府城10大伴手禮及傳統美食出爐
回鍋選南縣長?陳唐山：若獲提名全力以赴
屏東蓮霧病蟲害 農委會允全縣列入補助
澎湖發展仙人掌創意產業 邀日專家演講
教師捐3600 教團肯定但非解決問題之道
企業匯款案 陳敏薰等6人訊後飭回
外資匯出 新台幣兌美元收貶2.2分
發現宗教之美 高市坐捷運逛大廟活動起跑
新防會公布10月烏龍新聞 塔羅牌事件上榜
茶與花饗宴 坪林包種茶節推薦300種茶花
泰偉：楊南平以證人身份應訊 與公司無關
扁流產政變說被控妨害名譽 北檢不起訴
新光金年終獎金大幅縮水 今年不辦尾牙
胡志強今返台 感嘆政治難測
9-10月發票19人中特獎 有人花10元中200萬
立委回任教職得併年資 教育部：早已研擬
陸委會：台灣居民不得任大陸政協委員
立院初審通過江陳4項協議 送院會處理
旺旺友聯產險獲准經營健康保險業務
內政部修法 中小學應辦性交易防制課程
元旦連續假期 金管會促銀行加強ATM管理
刻劃眷村文化 舞台劇寶島一村明開演
免費流感疫苗搶手 疾管局:月中用罄
楊甦棣：美支持台灣以觀察員身分參與WHA
2008ISDF亞洲運動舞蹈錦標賽 6日台北登場
總統指達賴此時不宜訪台 台聯：態度反覆
郝龍斌：貓纜總體檢 安全沒把握前不復駛
政院加碼 470億元加速整建補強老舊校舍
葉詠捷：不認識黎礎寧 盼媒體還清白
畫皮明上映 周迅趙薇展媚力
追侵襲學生不明氣體 鄉民盼明午公布來源
考試院：22日表揚10大傑出公務人員
年度典藏 北美館館藏台灣藍鵲與歸鄉
立院明處理消費券條例案 朝野動員因應
藍委提案大陸商品可在台登廣告 立院明處理
不滿北縣遲未升格 廖風德靈前縣議員告狀
吳伯雄：強化台日關係 彼此都要努力
中華郵政：銀行若信評不符 郵儲不會轉存
氣價決策粗糙 經長要所屬末梢神經靈敏點
提振中華職棒活力 體委會有請王建民
引介中東資金來台 寶來證與外銀簽MOU
元旦4天連假 國道每天0至7時暫停收費
法院判決葉盛茂圖利罪 法界有異議
今年至11月集中巿場募資168億元 年減75%
第097243期今彩539四星彩三星彩開獎結果
威力彩38樂合彩開獎結果
楊甦棣：美國歡迎台海兩岸擴大經貿關係
擴大內需發包落後 劉揆明邀11縣市長座談
社團籲檢討連帶保證人制 解決夫債妻還
台鐵17日高鐵18日 開放預訂元旦假期車票
大學教師審查 持國外學位應修業逾160天
經部 8日開會 天然氣價可能再降6%至7%
貓纜10根塔柱水保不良 北市：儘速改善
政府不救DRAM 韓國科技勢力恐竄起
具戰略地位 雙D產業升級為國家間競爭
大陸QDII可來台 金管會:有助增加市場動能
使用電毯若摺疊 消基會：部分產品恐燒焦
考試院：18％會改革 退休最低生活應保障
民航局：兩岸平日包機票價 平均降1成
達賴來台 核心人士：未來可尋找適當時機
中國安利遊台 交通部：可專案協助
多國央行續降息 學者:央行大幅降息機率高
凱莉米洛演唱會 魅力征服上萬歌迷
第097091期威力彩頭獎摃龜
失業率攀升 總統盼速成立勞工權益基金
第097243期今彩539三星彩四星彩派彩結果
貓熊耶誕節前來台？ 動物園：隨時可迎接
新防會公布10月烏龍新聞 塔羅牌事件上榜
25週年館慶 北美館精選館藏34件展1年
原住民青少年歌舞競賽 總統夫人場邊加油
年度典藏 北美館館藏台灣藍鵲與歸鄉
畫皮明上映 周迅趙薇展媚力
客家文化藝術季 陳菊歡迎到高市做客
刻劃眷村文化 舞台劇寶島一村開演
凱莉米洛演唱會 魅力征服上萬歌迷
昔日天王09新計畫 費德瑞大幅刪減紅土賽
LPGA資格考最後一關 魏聖美暫列第6
富比世調查：NBA最值錢還是紐約尼克隊
貝克漢隨隊訪問紐西蘭 仍希望代表國家出賽
張栩三連勝獲天元頭銜 成為圍棋三冠王
2008ISDF亞洲運動舞蹈錦標賽 6日台北登場
NBA 朗度生涯首度大三元 塞爾蒂克10連勝
葉詠捷：不認識黎礎寧 盼媒體還清白
提振中華職棒活力 體委會有請王建民
南非男子神秘疾病死於巴西
醫護人員每週工時逾50小時 護士最操勞
英國醫師利用簡訊指導 在剛果為病患截肢
免費流感疫苗搶手 疾管局:月中用罄
治療青光眼用藥可增長睫毛 美藥廠看好市場
調查:小兒腸胃炎1/3染輪狀病毒 防病從口入
風管處草嶺古道芒花季落幕 遊客創新紀錄
郝龍斌：貓纜總體檢 安全沒把握前不復駛
貓熊耶誕節前來台？ 動物園：隨時可迎接
氣價決策粗糙 經長要所屬末梢神經靈敏點
楊甦棣：美支持台灣以觀察員身分參與WHA
引介中東資金來台 寶來證與外銀簽MOU
經部 8日開會 天然氣價可能再降6%至7%
具戰略地位 雙D產業升級為國家間競爭
全球經濟衰退 多國央行持續大幅降息
國際油價跌到44美元以下 近4年來最低點
挽救經濟 法總統提出逾1兆台幣振興計畫
巴西恐難在金融危機中繼續獨善其身
不滿扁辦指捏造專機運鈔 邱毅提告
高雄世運反恐實兵演練 場面逼真
林百里匯款辜仲諒抽佣?特偵組：均非事實
翁岳生：法律人若一味想賺大錢 很危險
洩密案違法亂紀無悔意 葉盛茂一審判10年
唾液凶槍吻合 高市全聯福利中心搶案偵破
日日春要求合法工作權 希望馬政府別跳票
陳沖:國外分析師分析 股市落底最長25個月
總統：盼歐洲國家給台灣免簽證待遇
陸委會：台灣居民不得任大陸政協委員
胡志強返台 感嘆政治難測
楊甦棣：美國歡迎台海兩岸擴大經貿關係
達賴來台 核心人士：未來可尋找適當時機
緊盯進度 政院專案列管10項重大建設
企業匯款案 陳敏薰等6人訊後飭回
強烈大陸冷氣團到 氣象局發布低溫特報
歐洲央行降息0.75% 主要放款利率為2.5%
美財政部可能購入房貸機構証券搶救房市
經濟衰退 美國電話電報公司將裁員萬餘人
達賴喇嘛：中國缺乏超級強權的道德權威
日產汽車通知全球近43萬輛汽車回廠檢修
美2011年撤軍協定 伊拉克總統委員會認可
通用汽車尋求國會明年初 再提供40億貸款
美3大車廠高層謙卑求紓困 眾院是否同意難料
阻止政治危機惡化 加拿大總督同意國會休會
阿根廷郵輪擱淺南極洲 122人受困 尚無危險
布希卸任後住哪裡？答案：德州達拉斯
傳印度國際機場發生槍擊 官員：查無此事
阿根廷總統宣佈39億美元振興經濟計畫
LPGA資格賽第二輪 魏聖美愈戰愈勇並轡領先
路易14後代反對 凡爾賽宮當代藝術展惹爭議
全球信用緊縮拖累 傳本田車隊將退出F1賽車
判葉盛茂圖利罪不得交保 法界譁然!
CEO太奢侈 美國民調不贊成紓困三大車廠
股市開放陸資 個股持股不得超過10%
沙國驗出三聚氰胺 雀巢中國區稱安全無虞
毒奶衝擊 中國乳製品出口下降9成
擴大內需發包落後 劉揆急了!
經濟衰退建設作一半 明年油價可能跌到25美元
海基會副董：貓熊趕在除夕前露面
打破信貸僵局 美財部擬加碼注資金融機構
太陽能車環球壯舉 瑞士教師創世界紀錄
中國上班族流行省錢達人風 每週僅花百元
野草莓1207辦遊行 國際特赦組織關注
美三大車廠再赴國會求援 盼政府月底前注資
彭淮南將了陳樹一軍 中央銀行澄清
MLB 紅襪簽下日本業餘強投田澤純一
洪天宇：視覺顛覆與驚悚救贖
中美繼續加強醫療衛生合作交流
馬國副總理：明年不會提前大選
挹注陽信100億還在查 陳冲這回要轉郵儲4.2兆?
為貓熊來台加溫 木柵動物園啟用貓熊網站
FBI：失蹤索裔美國人可能被訓練成恐怖份子
阿根廷和智利元首紀念兩國締和30年
美五角大廈頒布命令 提升非傳統戰爭重要性
王貞治將回巨人隊擔任資深隊友會會長
尹啟銘：天然氣價格該降就會降
星加薪幅度 職工總會秘書長認為不切實際
美明公布就業報告 企業續傳裁員噩耗
聯合國記協60週年 潘基文感謝媒體監督
泰機場恢復營運 出動偶戲拼觀光
歐洲人權法庭：英不得儲存無犯罪紀錄者DNA
11名學生中毒身亡 定邊縣教育局長被免職
湖南太子集團千人衝擊株洲市政府
確保太空地位 中國明年與俄國合作探測火星
總統：改善兩岸關係 有助國際漁業合作
立院三讀通過消費券條例 每人3600元
最高檢察權無人制衡 律師公會憂極權傾向
達賴訪台被拒 綠委擬發起一人一信邀請
涉洗錢遭移請檢方偵辦 吳澧培喊冤
「追擊者」囊括韓國電影七項大獎
台灣繼續捐贈救濟巴拿馬水災災民
中國神舟七號太空人抵港訪問
研究：快樂會傳染 同事間例外
為扁傳訊息違規? 律師公會挺鄭文龍
閣員又說錯話 無薪休假大家「無心休假」?
前雅虎主管接手微軟線上服務部門 增添聯想
今年最大上市承銷案 台船釋股30億
請假出國被批 胡志強：該去的還是要去
響應「銀行挺企業」臺銀總經理親自領軍
消費券條例三讀 明年3月底前出生可領取
風水輪流轉 經濟部導引台商回台投資
15年最大滿月 就在12日晚
慘澹經營償債1億 民進黨黨工發1萬年終
台灣11月底外匯存底 2,806.85億美元
天敵昆蟲 無毒農業的好幫手
男子疑酒後駕車撞上機車 一幼童當場死亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台股開盤下跌41.89點 為4213.07點
受槍傷男子摔落溪谷 空勤直升機吊掛送醫
立院處理消費券條例草案 朝野動員
匯市觀望 新台幣兌美元盤初小貶
郵儲4.2兆轉存銀行？立院國是論壇焦點
張良任：推動全募兵制 建立堅實國防力量
外交部：慶賀歐巴馬就職特使團成員未定
美股跌 台股盤中開低震盪
陳唐山涉洩安亞？陳雲南：沒有這樣懷疑
大溪豆干近90年歷史 因兩蔣陵寢更聞名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
明年世運前引進鴨子船 高市府：有困難
外資續撤離台股 11月淨匯出24.89億美元
疑洗錢案 特偵組將蔡美利改列被告
呂秀蓮參加歐巴馬就職特使團?藍營樂觀其成
男子販售海角七號等盜版光碟 警方查獲
服務中心善意回應 高縣潮寮村民暫停行動
貓熊輸入審查 綠營立委向監察院檢舉違法
無薪休假可遊台 立委：毛治國用詞應檢討
赫見八掌湖拍攝半年 入圍peopo公民新聞獎
基隆碧砂漁港釣客落海 1死1獲救
高市府會拚節能 節省電費近200萬元
消費券怎麼領？內政部明模擬作業動線
天然氣再降7%? 消基會:還有4成調降空間
胡志強出席議會臨時會 綠營議員要求道歉
大陸商品可在台登廣告 立院退回程委會
匯市量急縮 新台幣兌美元中午小升5.7分
藝文中心水電工程綁標？高縣府：將會調查
馬總統：時機適當時 非常歡迎達賴來台
動物園：貓熊來台驗明正身後 將快速通關
陸委會：兩岸關係邁入互不否定
呂秀蓮參加歐巴馬就職特使團？府樂觀其成
北律：鄭文龍為扁傳訊息 不構成懲戒事由
飛行帽當安全帽賣？消保官：違法應下架
台北律師公會：扁案突顯三大司法問題
綠委：發起一人一信 邀達賴訪台
宜蘭三星鄉銀柳節 13日起舉行
中油：天然氣再降價未定案
南檢查獲7家瓦斯公司 灌裝涉嫌偷斤減兩
陳致中赴日13次涉洗錢？扁辦：惡意杜撰
天喜旅行社：明年跨足日人來台旅遊市場
台股收盤跌29.89點 為4225.07點
民進黨：盼與宗教團體共邀達賴來台弘法
品保協會公布寒假春節團費 景氣差多調降
加強擴大內需發包率 11縣市向劉揆掛保證
產前遺傳診斷 基因缺陷媽媽產下健康男嬰
兩岸城市藝術節 南京市文化藝術週揭幕
學界守護民主平台 聲援野草莓7日遊行
嘉基泌尿外科醫療服務 獲國家生技醫療獎
法人:量能萎縮 短線攻堅不易
高捷岡山站工程 高市府：付款依據有共識
貓熊將來台 台北動物園貓熊飼養團隊成軍
薇薇夫人油畫展 北市長官邸藝文沙龍登場
第一座太陽能車站 台鐵大林站啟用
12月電子期漲2.1點 金融期漲12.2點
杜建德接任國民黨台中市黨部主委
台股交投低迷 收盤量縮下跌29.89點
松山機場免稅店啟用 映象台灣與念戀寶島
12月台指期收盤漲37點 逆價差46.07點
環保署擬將雙酚A列為第四類毒性化學物質
呂秀蓮參加歐巴馬就職特使團？綠營：適合
新生兒篩檢法布瑞氏症 解開家族心臟病謎團
化小愛為大愛 姚媽媽為亡子捐愛心午餐費
天文館：12月12日晚 15年來超級大滿月
總統贈匾南市孔廟 明上午揭匾
讓在地產業被看見 屏北社大推花筆記
日本青年五度來台參觀消防單位
寶貝我的阿公阿嬤 弘道邀民眾一起來
財部：彰銀董事會預計下週召開
85℃點1涉侵害商標權 一審判賠47萬餘元
鹿港摸乳巷封巷整修竣工 重新開放
不理百業蕭條 嘉義醫院從谷底躍升
東部永續發展博覽會 宜縣明起備免費接駁
台股量縮 三大法人賣超縮減
新台幣兌美元升0.1分 收33.549元
央行：11月底外匯存底增為2806億美元
中信金案 3被告要求傳辜仲諒 檢方盼緩審
軍火走私通緝犯陳冠源 押解返台
中市府與法電影公司合作拍電影 行銷城市
屏文化處再創銀合歡 生態殺手成社區產業
WHO西太平洋健康城市聯盟會員 苗栗縣入列
竹市長選戰 張逸華角逐國民黨黨內提名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣第一特展 6日起宜蘭縣史館舉行
南非大學與修德國小交流 以彩繪交友
陳菊視察國道末端改善工程 允改造中安路
中油：6日起 汽柴油每公升各調降0.1元
吳東亮:台新金與彰銀合併案仍溝通中
嘉義野草莓靜坐營地 義工疑遭毆傷
降成本 台灣應材彈性休假裁員雙管齊下
台聯：達賴訪台不影響兩岸關係
運動選手車禍遭截肢 戴遐齡慰問並安排工作
受天宮廟埕茶業祭典 學生取水泡茶敬獻
吳鳳學院師生街頭募發票 助創世照顧植物人
中油明起調降汽柴油價格 每公升降0.1元
淨水廠施工 高縣南縣8至9日分區停水
蔡明忠：清者自清 否認涉及行賄
在野監督 蔡英文下週邀內閣官員對話
警政署決定推動廢止檢肅流氓條例
北縣府建議：升格後再選一屆鄉鎮市代表
國人心臟病發生率升高 醫師籲民眾預防
東港漁船鯓進福10號 楓港外海翻覆人員無恙
芭樂票詐取貨物 刑事局破詐欺集團
港貿發局台灣分公司成立 盼台港攜手創商機
郭泓志勉年輕人學好英文 分享點餐糗事
鄭文龍不懲戒處分 法務部：深表遺憾
絲路傳奇新疆文物大展 明在史博館登場
教育部：同一財團法人將可成立多所學校
匯市交投清淡 新台幣兌美元收升0.1分
台中電影研討會登場 中市取景最佳選擇
華航長榮都暫訂15日首航杭州
11月CPI年增1.88% 主計處：物價回復平穩
建議無薪假旅遊遭批 毛治國致歉稱出於善意
鍾佳濱澄清 屏東擴大內需發包率22.34%
青輔會文化創業 推銷背包客遊北海岸
板橋商圈12米耶誕樹 展現平安刺激買氣
蔡英文：政治獻金法陳義過高 支持修法
李昌鈺獲頒正修科大名譽博士 全球第18個
大法官解釋 土地徵收補償應於2年內完成
減緩荖濃溪沖刷 高縣植藤疏濬雙管齊下
米勒畫展後 史博館再推新疆文物大展
結合觀光與歷史 張學良故居12日開館啟用
劉揆：8日開院會處理消費券預算 即送立院
媒體指呂秀蓮觀禮歐巴馬就職 AIT不予置評
不滿前妻琵琶別抱 男子僱人行兇棄屍落網
台鐵郵輪式列車新力軍 中部至平溪旅遊線
高市議會刪除156萬元流浪犬委辦費
稅改聯盟下戰書 工總：尊重
台灣11月外匯存底2806.85億美元 世界第四
台塑石化：明晨 1時起 汽柴油各降0.1元
達賴訪台不宜？ 蔡英文籲馬總統將心比心
朱木炎楊淑君為愛而跑 為受虐婦女盡心意
綠拋監督機制 府：總統仍盼和蔡英文對話
動物園迎貓熊 僱工整理竹林
尹啟銘:加工區將增經貿功能 為經濟開新局
南檢查獲瓦斯偷斤減兩 不排除擴大偵辦
內政部規劃 持通知單身分證印章領消費券
台股本週跌幅5.28% 觀光類指數漲幅最大
前駐台外交官夫人滿里子 出版台灣旅遊書
呂秀蓮參加歐巴馬就職團?王金平:就讓她來
超馬媽媽截肢後重新站立 戴遐齡感佩
拚經濟 證交所祭出權證市場大利多
銀行挺企業 台銀辦全省說明會 加強放款
溫世仁武俠小說獎 中國黃健來台領首獎
陳國榮:若3萬補助簡化 明年車市可達27萬台
消費券擬採紅包袋發放 財部印刷廠趕印
野草莓：12/7遊行後 擬結束靜坐抗議
舊車換新車抵稅3萬 修法後才施行不追溯
農委會：貓熊輸入依法審查 願向監院說明
中國安利員工來台 海基會函請海協會協助
安研所推動機能工作姿勢 改善痠痛症狀
振車市 工業局擬協調汽車零組件關稅減半
富邦金控擴展版圖 併購安泰人壽
證交所借鏡韓國 釐清周邊單位整合問題
銀行挺企業績效 財政部將訂獎懲制度
二次金改 特偵組未列首波偵結範圍
台塑四寶11月營收較去年同期衰退4至5成
工會促還公積金 南山人壽：不可能挪用
第097244期今彩539三星彩四星彩開獎結果
蔡英文黃昆輝明會面 談發起民間國是會議
吳舜文新聞獎頒獎 吳舜文紀念文集出爐
高市小巨蛋首場演唱會 捷運站流量增2.5倍
第097098期大樂透49樂合彩開獎結果
MVP經理人頒獎 凸顯倫理專業邏輯重要性
絲路傳奇新疆文物大展明登場 辦晚會暖場
綠營再點貓纜問題塔柱 北市：轉技師參考
金馬獎入圍酒會晚上登場 會場星光燦爛
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車市冷 車廠年終縮水 和泰2至3個月居冠
虧損企業捐贈違法 綠營提案刪除藍營反對
第097098期大樂透頭獎摃龜
第097244期今彩539頭獎 1注中獎
貓熊18至23日間來台 細節由兩岸兩會敲定
消費券發放特別預算案 規模超過860億
民進黨拋監督機制 史亞平:監督機制已存在
LPGA資格賽第二輪 魏聖美愈戰愈勇並轡領先
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哈利波特作者新作問世 所得全捐給慈善機構
結合觀光與歷史 張學良故居12日開館啟用
大陸官方重申要求央視春節晚會要「真唱」
產前遺傳診斷 基因缺陷媽媽產下健康男嬰
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