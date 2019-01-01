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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
台中縣市合併升格 胡志強:縣市民長久期許
高捷董事會今通過總經理由顏邦傑接任
海大與北縣24所中小學策略聯盟 推海洋教育
總統：國家安全台灣尊嚴 第一順位考量
國旗懸掛期滿 郝龍斌：循例依法拆除
出任APEC特使 連戰：責任重大 全力參與
爭取提名選台南市長 王定宇:還有心情嗎
周美青觀賞原住民族母語歌舞劇競賽
海角七號盜版 史亞平：絕非新聞局流出
監察院98年度預算案 立院初審照案通過
陳雲林將下榻圓山菁英樓層 獨立餐廳用餐
黃金博物館煉金樓整建 闢金屬工藝家工作坊
吳釗燮：海運直航港應僅限台灣大型國際港
台積電:明年半導體業產值恐衰退4%至9%
監察院：積案年底前可處理完畢
政院通過菸品健康福利捐 額度調高為20元
908台灣國赴江丙坤南投老家嗆聲抗議
挑眉眨眼操控家電 中大新研發照顧身障者
金門警方查獲一台灣偷渡嫌犯竟是通緝犯
貪污不只國務費？ 扁對中時和陳茂宗提告
政院提桃園機場園區條例 盼今年底完成立法
高捷公司人事異動 顏邦傑將接總經理
英特爾與經部簽MOU 在台設Moblin技術中心
嘉義縣情人公園 蔣公銅像遭噴漆破壞
三大法人買超16.24億元 台股收漲277點
供應量吃緊 花蓮捐血中心籲民眾捐血
央行今起調降定存單申購利率10個基本點
公有閒置土地房舍 北市擬開放民眾社區認養
賴幸媛：兩岸直達航路 絕非國內航線
毛治國：兩岸飛航便捷 台商願根留台灣
a-ha客家藝術節演收冬戲 客委會邀請觀賞
后里豐原免費接駁公車 行駛至明天
南檢:王定宇等人推倒我國所建立民主價值
中縣府：11月1日起開放民眾撿拾漂流木
新台幣兌美元升4.96角 收32.799元
貓熊來台 立委：互贈也要國對國出口證明
陳雲林包機將降桃園 不公開談話直奔飯店
機場快遞專區 查獲156公斤K他命毒品
高縣警方破獲軍火庫 起出大批改造槍械
印尼工作拖板船沉船 廖國棟要求儘速處裡
淨化治安警方第六波掃黑 六治平對象到案
央行再降息一碼 房仲業：對房市有幫助
性工作者團體赴政院陳情 籲廢除罰娼條款
賴峰偉:人口販運防制法草案 本會期送立院
億滿鴻號漁工遭砍 海巡艦艇成功戒護抵台
田中千繪代言房仲業 覓屋首重治安與便利
東勢鎮為鄰長保意外險 黃良一首位獲賠百萬
中國學生列特種考生 高市府反對
長期奉獻心力 凱薩琳林肯獲頒睦誼外交獎章
滿竹自行車道啟用 將辦騎單車追火車活動
中央氣象局氣象報告
刺激消費意願 業者紛推促銷方案期待吸金
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
王定宇因張銘清案被起訴 許添財:意料中
NCC推動身心障礙者近用電信服務無障礙
高縣積欠捷運分攤款 高市議員促反制催討
未出席立法院委員會 江丙坤：遵守慣例
婦女腹腫就醫 開刀取出五公斤子宮肌瘤
疑洗錢案再爆案外案 特偵組再發動搜索
張銘清案偵結 南檢:絕無政治力介入
張銘清案 王定宇:向中國表忠的政治案件
南投縣運1日登場 聖火今起點燃傳遞
台大成大研發抗癌新藥今簽約授權藥廠開發
陳雲林就毒奶事件道歉 江丙坤：肯定 歡迎
學者籲兩岸應建立漁事糾紛與救助協調機制
神母勇士陳揆文獲周大觀抗癌圓夢助學金
舊台鐵花蓮管理處 見證花蓮都市繁華滄桑
台股創2000年10月底來單日最大漲幅
屏東內埔民代涉暴力討債 警方送辦
張宏年：縣市合併工程浩大 先拼經濟為宜
黃癸楠：陳明文暫離職務 很快會回來
投名狀入圍金馬獎12項 海角七號9項居次
勞委會修法 擬延長中高齡失業給付期間
糖果文化節疑涉不法 南縣府：過程坦然
板檢:米迪亞暴龍傳暗號要求球員打假球
刑事局破獲五十圓偽幣工廠 十年流出50萬枚
台北縣將成立全國第一支自行車救護隊
假想陳雲林來訪 澎湖縣警方演練維安
投資五十億 高雄大立精品館完工將開幕
濫用笑氣造成全身無力 三總接獲三起病例
台東縣議員陳幸民涉詐領補助款 遭聲押
考試院：研擬放寬法醫師考試應考資格
清涼滋補 漁業署促銷國產七星鱸魚
江陳會前 海空運業者籲總統落實兩岸直航
台中縣市合併衝擊選情 議員反彈
草嶺古道芒花季 套裝行程滿足民眾需求
高市府規劃增建兩條輕軌 議員批草率
金管會：9月國銀逾放比1.53% 與8月持平
西螺泰山石敢當 見證先民開拓史
樹林紅露酒故鄉 打造紅麴文化方興未艾
蔡篤恭:台DRAM若無法存活 影響不亞於雷曼
新台幣匯率勁升4.96角 創匯市第三大成交量
陳水扁苗栗取暖行程 擁抱苑裡群眾熱情
南縣農會假日農市 移師高縣鳳山市
經部：麵粉和沙拉油仍有降價空間
蘭陽劇團冬季公演11月舉行 安排三齣好戲
磯釣不穿救生衣 北縣11月開罰最高25000元
餐飲業油煙管制評鑑 高市表揚績優餐廳
海空運界力挺江陳會 馬總統：我最親台灣
業者:總統熟悉國際海洋法 江陳會為民興利
縣市合併議題 林政則:應清楚說明合併因素
張壯熙:中縣稅收九百億 留在中縣僅1百億
陸委會：兩會金融座談 李紀珠將上桌
勞工無薪休假 勞資應協商工資給付方式
北縣府表揚金鑽婚楷模 陳棟樑夫妻最高齡
運輸公司應徵司機再偷車 恐嚇支付保證金
涉弊案交保 台南縣文化處長否認勒索廠商
新聞局：海角七號盜版光碟非新聞局流出
阿里山自由車大賽將登場 參賽人數創新高
陳雲林訪台促兩岸交流 黃山市長陳強寄厚望
菸品捐提高 衛生署：省下菸錢賺健康
服務ETC用戶 遠通電收增設六都會直營店
查雙重國籍案 立法院:有一立委未簽授權書
明年指考設門檻 總和分數後5%不能填志願
金管會：兩會金融座談 不涉具體合作內容
西門町新世界大樓11月26日標售 底價20億元
英特爾斥3.86億元投資威邁思電信
菸捐擬加倍 董氏:以價制量降低青少年吸菸
小三通更有保障 水頭碼頭海水滅火站啟用
駁回綠營圓山集遊申請 郝龍斌：有信心維安
金管會:明年3月 汽機車強制險保費降7.64%
陳雲林來台 北檢成立機動組因應突發事件
中縣市合併升格案 胡志強:不一定接受延任
陳雲林允協助毒奶求償 金車：細節待瞭解
立法院初審通過立法院預算 減列150萬元
雷曼衝擊 9月國銀存款流失2852億元
推動運動消費免稅扣除額 體委會樂觀其成
陳雲林如赴王永慶靈堂弔唁 下月三日或四日
航空業者促兩岸直航 航班航點愈多愈好
台銀土限明起調降新台幣存款利率
馬總統接見葛福臨牧師 肯定宗教慰藉人心
毒奶粉案陳雲林道歉 衛生署:協助業者求償
兩岸協議處理條例案 王金平賴幸媛無共識
爭取升格直轄市 周錫瑋落淚反對3都15縣
多國奧會受邀 參觀世運暖身賽
土銀未來經營方向座談 不排除自組金控
警方推動網路安全日 謹記三不二留保安全
涉包庇遊藝場 嘉市兩員警收押禁見
第097218期今彩539三星彩四星彩開獎
迎接貓熊 北市動物園貓熊館明天完工
第四十五屆金馬獎入圍名單出爐
圓山飯店中國宮殿式建築 22萬條金龍裝飾
直航有望 業者有信心實現亞太海空運中心
推動登山環保 無痕山林活動11月登場
外國留學生做異國年菜 關懷台灣流浪遊民
第097081期威力彩開獎結果
擴大來台陸客範圍 大陸海旅會：不會很久
健康捐調漲 菸業協會:不支持不合理調漲
陳雲林來台 將見連王吳宋
大陸偷渡女不識海角七號 遭海巡人員查獲
免費檢查天車 勞委會籲廠商速申請
深圳航空準備飛台灣 台籍座艙長首航隨行
男子持槍酒店圍事兼販毒 遭警法辦
江陳會期間 圓山飯店客房全滿
阿瘦職業高球錦標賽 林建斌重回榜首
新聞局台片正夯活動 國片熱潮前進校園
鉅眾長春高球賽首日 盧和財等並列領先
失業率攀高 民間消費弱 央行續降息機率大
菸酒公司促銷高粱酒 伍佰再度代言
周錫瑋轉述:明年台北縣長選舉照常舉行
台北縣議會籲中央正視升格心聲 莫厚此薄彼
威力彩頭獎 2注均分 各得9.8億餘元
劉揆：馬陳會若不能維持對等尊嚴 不如不見
北市警方三重攻堅遭歹徒刺傷 一人送醫
第097218期今彩539三星彩四星彩派彩結果
屏東內埔郭姓鄉代涉暴力討債 五萬元交保
劉揆：王定宇遭起訴求刑 不宜政治化解讀
交部:桃園機場園區外勞僱用不受就服法限制
劉揆:兩岸關係非國內或國外 直航是兩岸航線
郝龍斌：北市府擬出脫富邦金台肥股票
中華職棒總冠軍賽 獅7：4吞象 率先聽牌
寓賽於樂 驅動納達爾努力不懈出賽
賈西亞相信自己世界排名正逐漸接近伍茲
巴黎名人賽 費德瑞與納達爾雙雙挺進十六強
東京有明女網賽 詹詠然晉級八強
台灣阿里山自由車大賽將登場 參賽人數創新高
中華職棒總冠軍賽 獅7：4吞象 率先聽牌
NBA 湖人重創快艇 率先二連勝
美國職棒世界大賽 費城人力克光芒奪冠
台積電:明年半導體業產值恐衰退4%至9%
投信:台灣降息效果可望3至6個月顯現 有利台股
田中千繪代言房仲業 覓屋首重治安與便利
蔡篤恭:台DRAM若無法存活 影響不亞於雷曼
專家：遏止通貨緊縮 Fed仍可能再降息
台大成大研發抗癌新藥今簽約授權藥廠開發
台灣經濟部：麵粉和沙拉油仍有降價空間
台灣威力彩頭獎 2注均分 各得9.8億餘元
學者：連戰出席APEC凸顯台灣爭取國際空間
台灣調漲健康捐 菸業協會:不支持不合理調漲
投名狀入圍台灣金馬獎12項 海角七號9項居次
新聞局：海角七號盜版光碟非新聞局流出
印度西洋棋高手成功衛冕世界棋王頭銜
台灣明年指考設門檻 總和分數後5%不能填志願
蘭陽劇團冬季公演11月舉行 安排三齣好戲
郝龍斌：北市府擬出脫富邦金台肥股票
台中縣市合併衝擊選情 議員反彈
新藥貴病患增 美治療糖尿病費用六年內倍增
研究：食用紅肉易使人體受有毒大腸桿菌感染
婦女腹腫就醫 開刀取出五公斤子宮肌瘤
濫用笑氣造成全身無力 三總接獲三起病例
台灣菸捐擬加倍 董氏:以價制量降低青少年吸菸
南檢:王定宇等人推倒台灣所建立民主價值
嘉義縣情人公園 蔣公銅像遭噴漆破壞
台灣性工作者團體赴政院陳情 籲廢除罰娼條款
張銘清案 王定宇:向中國表忠的政治案件
台灣破獲五十圓偽幣工廠 十年流出50萬枚
台灣洗錢案再爆案外案 特偵組聲押邱義仁
總統：國家安全台灣尊嚴 第一順位考量
貪污不只國務費？ 扁對中時和陳茂宗提告
海空運界力挺江陳會 馬總統：我最親台灣
陳雲林就毒奶事件向台灣道歉 江丙坤：肯定 歡迎
陳雲林不參訪中南部 嘉義鄉親反應兩極化
王毅：毒奶粉事件會合理賠償台灣
劉揆:台海兩岸關係非國內或國外 直航是兩岸航線
薛瑞福：希望台灣民選總統早日出席APEC峰會
陳水扁苗栗取暖行程 擁抱苑裡群眾熱情
樹林紅露酒故鄉 打造紅麴文化方興未艾
美本週日結束日光節約時間 時鐘倒撥一小時
貝克漢為保國腳地位 年初將暫借AC米蘭隊
美國務院：期待連戰參與亞太經合會領袖會議
美大選剩四天 歐巴馬領先馬侃五至八百分點
正面解讀經濟成長數據 美股強勁上漲
美飛彈發射井傳火警 軍方稱無核子災難之虞
出口民調：以色列美國籍公民大多支持馬侃
以色列國會明年二月十日改選
新力筆電電池可能過熱 電腦製造商回收
美男子拒付七美元餐費 遭致兩天牢獄之災
歐巴馬關鍵州閃電掃票 猛批馬侃經濟無能
沈智慧:申請來台觀光中國將取消存款證明
查雙重國籍 台灣立法院有1人未簽授權書
爭院轄市先來後到 台北縣長淚灑議會
9天與53天起訴 王定宇蘇安生待遇不同
中華電信 前三季較去年成長3%
中華電信 前三季較去年成長3%
疑涉貪瀆案 法院裁定邱義仁羈押禁見
毒奶粉案陳雲林道歉 衛生署：協助業者求償
劉揆：兩岸關係非國內或國外 直航是兩岸航線
劉揆：馬陳會若不能維持對等尊嚴 不如不見
美民調：歐巴馬選舉人票已超過當選門檻
台北旅展31日揭幕 折扣戰搶業績
陳雲林來台 將見連王吳宋
筆電用鋰電池異常 日本新力召回十萬個
筆電用鋰電池異常 日本新力召回十萬個
兩會會談前夕 台灣股市兩岸概念股走強
台灣海峽兩岸江陳會 台企聯公開表達支持
中國海協會長來台 將造成台灣社會分裂?
美聯邦準備銀行官員:低利時代來臨
中國海協會先遣人員 今晚抵台
台北股市開高震盪走高 上漲187.02點
總統：目前不開放管制中830項大陸農產品
五道防線 台灣嚴密保護陳雲林
美國召回 中國製萬聖節玩偶1萬4千件
中油宣布調降油價0.8元
汪誕平接央廣總台長 蕭旭岑任副總台長
黃絲帶行動 台灣反對黨號召民眾靜坐三天
臺灣銀行董事長 當選亞洲銀協會長
軍師遭收押 台灣前總統：乾脆來抓我
臺灣銀行董事長張秀蓮當選亞洲銀行協會會長
TASTy徵創意 4萬元液晶電視大獎搬回家
英特爾看好台灣WiMax市場 與威邁思電信簽署投資協議
精打細算樂活紐西蘭聰明遊 紐西蘭觀光局”金旅獎”保證
參加原燒【記憶大挑戰】網路遊戲 把2萬元自行車騎回家
省錢拼經濟 crocs卡駱馳outlet開幕過季商品七折優惠
現省八千萬元有找 台北旅展馬來西亞超值選
帝亞吉歐榮獲商總「優良外商獎」 為有史以來唯一獲獎酒類企業
首款支援注音輸入BlackBerry Bold開賣即告缺貨 第二波10日到店
台北福華珍珠坊搭配ITF 推出平日每天一菜半價
秋冬祭 大板根推出「輕鬆住房專案」
北市員警越區查毒品案遇襲 送醫無大礙
洗錢再爆案外案 特偵組聲押邱義仁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑涉貪瀆案 法院裁定邱義仁羈押禁見
期貨商：短多氣勢轉強 拉回偏多操作
法人：台股展開中級反彈 初期目標5000點
全台白天晴朗高溫 晚上北部轉有雨
台股開盤上漲24.11點 為4707.75點
出口商賣匯 新台幣匯率盤初升逾1角
配合央行降息 合庫今起調降定存牌告利率
森林火災防救 林務局雲林陸空聯合演練
營建金融領軍 台股早盤一度上漲逾百點
洗錢及龍潭案 特偵組傳辜仲瑩說明
LGD 9月重回全球大尺寸面板單月出貨冠軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
迎接1111全民健走日 紀政舉辦多項活動
北院:邱義仁涉詐領50萬美元 犯嫌重大裁押
江陳會朝野意見分歧 立院國是論壇成焦點
高雄世運暖身賽膳食不供豬肉 只給牛雞肉
邱義仁羈押台北看守所 情緒平穩
市調機構:面板供過於求 持續到明年Q2
油價跌 長榮明年1月復航台北巴黎客運線
台聯行動劇抗議大陸毒奶 要求賠償
馬陳會 劉兆玄：相信一定會維持對等尊嚴
中研院天文所與日本天文台簽合作備忘錄
邱義仁遭裁羈押禁見 柯建銘:不符比例原則
新台幣匯率中午收32.818元 貶1.9分
邱義仁遭收押 綠批司法 藍籲勿政治解讀
清大台達館動土 2010年啟用
非台灣電影工作者 金馬獎撤銷提名金城武
中華亞青女籃出征印尼 目標重返亞洲三強
馬總統：對歐洲議會友台小組友誼深為感動
總統：目前不開放管制中830項大陸農產品
NBA騎士擒山貓 新球季勝場開張
鄭崇華：台達電擬開發替代能源
田秋堇:LPG氣價應隨油價調整 維持價差誘因
邱義仁遭收押 蔡英文憂司法人權遭傷害
醫療展下週登場 協助推廣台灣醫療服務
醫師：頸椎人工椎間盤 改善傳統手術缺點
若見陳雲林 劉兆玄：不會在行政院
陸客來台不如預期 海旅會：形勢很快就到
台股收盤漲187.02點 為4870.66點
議員質疑演奏曲目搞統戰 北市府:好聽就好
江陳會 大陸台商代表明公開表達支持
劉揆：江陳會應推動簽訂金融監理備忘錄
台北旅展揭幕買氣旺 民眾排隊搶便宜
台北股市開高震盪走高 上漲187.02點
江陳會前夕 兩岸概念股走強台股收漲187點
11月台指期上漲250點 逆價差26.66點
查雙重國籍 王金平：立委都已簽授權書
11月電子期漲6.25點 金融期漲34.2點
吳敦義：南部朋友盼向陳雲林表達愛和平
劉揆:盼年底前啟動開放陸資相關議題
龍潭土地案 游錫（方方土）：一切依法沒人交辦
三大法人買超31.91億元 台股大漲187點
江丙坤:連戰去APEC 兩岸關係改變重要指標
海協會先遣人員搭華航包機 今晚抵台
兩岸共同基金?劉揆:用其他方式達同樣目的
發現金門新興產業 產學論壇展現幸福料理
百年傳承工法細緻 澎湖推廣西衛麵線
中壢創億彩券行開頭彩 顧客絡繹不絕
國安與警政首長機場勘察陳雲林抵台動線
馬祖Ｂ肝帶原民眾 肝功能異常率逾七成
資策會:台灣網友經營部落格平均時間2.1年
食品安全 學者建議定期召開兩岸專家會議
慶祝榮民節 金門表揚榮民楷模慰問清寒榮民
嗆陳雲林 民進黨花縣黨部動員青壯加入
工程會:兩颱風災後復建經費 核列65億元
新台幣兌美元貶2.01角 收33.000元
亞洲盃溜冰賽 高縣鳳西國中范芷綾奪1金4銀
賴峰偉:兩岸兩會協商 澎湖可望大幅受惠
兩岸三地優質雞研討會 嘉大登場
漁區糾紛？高雄一船隊疑遭貢寮漁船攻擊
大腸直腸癌發生率僅次肝癌 預防工作重要
第三屆蔡瑞月舞蹈節 在玫瑰古蹟登場
陳雲林將來台 王定宇籲支持者台北靜坐
隱匿公文案開庭 法官質疑調局懈怠職務
製造商召回筆電電池組 SONY支持
國中基測洩露個資案 林宇量遭判刑一年半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林全:勿將二次金改污名化 經手案子都乾淨
衛署：兩岸互動正常 有助管制中藥材源頭
教部:陸生來台讀大學與承認大陸學歷未定案
兩會第二次預備性磋商 預計11/3下午舉行
與陳雲林不期而遇？劉揆：媒體報導不實
中油：11月1日零時起 汽柴油各降0.8元
台南16:38發生規模4.8地震 最大震度四級
「海角七號」追星行程 單車族也很HOT
台東家樂福近百員工離職 爆發勞資糾紛
北縣童軍大露營 明起金山熱鬧登場
洩密案開庭 法官與調查局人員言詞交鋒
汪誕平接央廣總台長 蕭旭岑任副總台長
嗆陳雲林 民進黨高市黨部將動員千人北上
中市六名小學生疑似食物中毒 送醫無大礙
總統：21年前建議蔣經國 開放老兵回鄉探親
南投民進黨部批縣府弊案連連 李朝卿指作秀
匯市震盪 新台幣收33元貶值2.01角
全國法規資料庫競賽活動明天頒獎
五輕遷廠 高縣府反應大社石化廠缺料問題
金門航站增免費服務 打包打氣充電都有
經建會:明年起核發外人三卡 吸引優秀人才
鄭瑞城：九八課綱各學科完整 跨科整合強
改善美麗島站周邊廣告物 高市府專款補助
台塑化11/1凌晨1時起 汽柴油各降0.8元
作證洩密案 柯建銘：只關心自己有無遭竊聽
歐巴馬當選不是新聞 他的挑戰才是新聞
暑期青春專案檢討 花蓮縣府肯定執行成效
濱崎步抵台歌迷熱情接機 明天小巨蛋開唱
阿瘦職業高球賽 林建斌抱走冠軍
男子製安毒無師自通 引紅磷法除臭仍落網
蔡丁貴絕食靜坐 民進黨彰化縣議會黨團聲援
周錫瑋落淚為哪樁？藍綠解讀不一
陳雲林將來台 台灣社發起捍衛台灣週活動
男高音卡列拉斯來台開唱 想嚐苗栗美食
體委會舉辦運動攝影比賽 12/10截止收件
觀光產業代表面見劉揆 支持江陳會
總質詢在即 北縣新聞處長為百清案請辭
唐台生涉性侵女教友 一審判處十年徒刑
副總統：原物料成本下降 現在是投資良機
減少企業裁員 經建會研擬穩定就業短期方案
海生館阿德利企鵝 成功孵化寶寶
11/3桃園機場週邊交通管制 民眾及早因應
政府投入近百億元 明起實施短期就業方案
陳明文羈押禁見案 律師提抗告認侵害人權
台銀董事長張秀蓮當選亞洲銀行協會會長
蕭萬長：陳雲林來訪 台灣應發揚好客美德
台南地震震度四級 高鐵下午停駛8分鐘
證交所：第三季財報均公告申報 歌林除外
洩密案開庭 葉盛茂與證人對質說詞不一
廖了以：不會參加中縣市合併後市長選舉
虎頭蜂狂螫七十餘針 男子恐須長期洗腎
本週上市公司市值達12.4兆元 週增幅6.14%
律師轉述 邱義仁：被羈押是奇恥大辱
菸商走私私菸逃稅 警方追查移送法辦
台籍通緝犯偷渡金門被查獲 解送回台歸案
綠營提圓山集遊申覆 北市警1102前給答案
苗警偵破仲介壓榨外勞案 獲利估達八億
貢寮外海發生漁船捕魚糾紛 海巡隊調查
嘉縣申請還我土地全遭退回 張花冠要求檢討
台股本週漲幅約6.36% 觀光類股漲幅最大
地價稅明天起開徵 戶數成長稅額反減少
劉兆玄：將大幅調降就學貸款利息
城市便利遊 北縣啟用公共自行車租借系統
邱義仁羈押 扁：衝著我來 勿假反貪真鬥爭
台日職棒交流賽 巨人由吉村領軍來台挑戰
要求連戰變更宴陳雲林地點？ 府：無此事
楊培安演唱高雄世運主題曲 11/2簽唱會
表揚義行 警政署頒獎善行義舉及創新楷模獎
摩登高雄活動暖場 哈瑪星百年鐵道點燈
3大外國商會歡迎江陳會 盼協商有實質進展
主機板第4季出貨衰退 價格戰可望停火
大法官釋憲 非視障者不得從事按摩違憲
安亞專案一團迷霧 只有名稱文號內容不詳
鄭立中率領海協會先遣人員抵台
涉坑騙外勞 警方將仲介公司依洗錢罪送辦
第097219期今彩539三星彩四星彩開獎結果
陳可辛：海角七號是華語電影強心針
第097088期大樂透49樂合彩開獎結果
南機組破紅磷法製毒工廠 續追查毒品流向
明眼人可從事按摩 勞委會:加強視障者就服
監察院：專案小組下周勘查竹科龍潭基地
法人避險帳戶有價證券抵繳保證金上限擬調高
周錫瑋：中央若先讓台中升格 執法偏差
金鐘星光大道 陳喬恩阮經天現身粉絲歡呼
江陳會 鄭立中：兩岸關係邁歷史性一大步
光復國小家長會款疑遭掏空 北市允協助追討
邱義仁涉貪遭押 智多星始料未及
總統讚揚連戰任APEC代表 能為台灣加分
大法官：對營利事業逕予設算利息收入違憲
第097219期今彩539三星彩四星彩派彩結果
檢方查扁案 總統：維護司法 不能訴諸民粹
第097088期大樂透頭獎摃龜
視障按摩法令違憲 殘盟請政府保障生存權
馬總統：任期結束時 台灣一定比現在好
鉅眾長春高球賽 陳滄德等三好手並列領先
洗錢案爆侵吞外交款 特偵組不排除傳扁訊問
劉揆：江陳會後 政府致力振興觀光產業
總統：扁曾提簽和平協定 可見是應做的事
打破不景氣 台北旅展首日民眾多買氣旺
北捷南港站將通車 隧道口加設防水隔艙
綠營質疑路面銑鋪迎陳雲林 北市:排工巧合
Google Knol向維基宣戰 推出多語線上百科
美國人罹患糖尿病十年增長逾九成
南非病毒性出血熱 屬全新致命沙狀病毒
醫師：頸椎人工椎間盤 改善傳統手術缺點
大腸直腸癌發生率僅次肝癌 預防工作重要
衛署：兩岸互動正常 有助管制中藥材源頭
馬祖Ｂ肝帶原民眾 肝功能異常率逾七成
百年傳承工法細緻 澎湖推廣西衛麵線
「海角七號」追星行程 單車族也很HOT
海生館阿德利企鵝 成功孵化寶寶
周錫瑋落淚為哪樁？台灣藍綠解讀不一
總質詢在即 北縣新聞處長為百清案請辭
貝克漢為保國腳地位 年初將暫借AC米蘭隊
巴黎名人賽羅迪克晉八強也取得名人杯資格
中華亞青女籃出征印尼 目標重返亞洲三強
NBA騎士擒山貓 新球季勝場開張
偉大球員不一定是好教練 比利祝福馬拉杜納
釜山男網賽 台灣盧彥勳止於八強
台日職棒交流賽 巨人由吉村領軍來台挑戰
中油：11月1日零時起 汽柴油各降0.8元
經建會:台灣明年起核發外人三卡 吸引優秀人才
林全:勿將二次金改污名化 經手案子都乾淨
副總統：原物料成本下降 現在是投資良機
IMF總裁：新興經濟體是金融危機下波受害者
衰退疑慮加深 日央行加入全球降息行列
台灣地價稅開徵 戶數成長稅額反減少
香港壹傳媒證實擬擴大台灣媒體業務
法專業外交官貝松獲法蘭西學院小說大獎
第三屆蔡瑞月舞蹈節 在玫瑰古蹟登場
男高音卡列拉斯來台開唱 想嚐苗栗美食
非台灣電影工作者 金馬獎撤銷提名金城武
陳可辛：海角七號是華語電影強心針
海角七號若獲台灣金馬獎 魏德聖：有助海外宣傳
台灣法院:邱義仁涉詐領50萬美元 犯嫌重大裁押
台灣男子製安毒無師自通 引紅磷法除臭仍落網
律師轉述 邱義仁：被羈押是奇恥大辱
台灣貢寮外海發生漁船捕魚糾紛 海巡隊調查
洗錢案爆侵吞外交款 台灣特偵組不排除傳扁訊問
總統：台灣目前不開放管制中830項大陸農產品
邱義仁遭收押 蔡英文憂司法人權遭傷害
邱義仁羈押 扁：衝著我來 勿假反貪真鬥爭
馬總統：任期結束時 台灣一定比現在好
台灣檢方查扁案 總統：維護司法 不能訴諸民粹
陳雲林來台 民進黨：發動螢光圍城行動
台灣金鐘帝后雷洪林依晨 吳宗憲獲娛樂主持獎
中國海協會長來台 將造成台灣社會分裂?
軍師遭收押 台灣前總統：乾脆來抓我
兩會協商 王金平:不能逃避國會監督
江陳會媒體近千 恐非人人有採訪証
台灣科技教父 張忠謀說經濟衰退已開始
慘! 日本今年經濟成長率下調至0.1%
中國大幅放寬 台灣媒體採訪
江陳會4日登場 回程前見馬總統
金鐘帝后雷洪林依晨 吳宗憲獲娛樂主持獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東北季風影響 北部東部東北部馬祖短暫雨
查減振案搜索高鐵公司？ 特偵組否認
阿里山自由車大賽 嘉義公園鳴槍出發
阿里山鄒族生命豆祭 鼓勵族人結婚生子
金融風暴衝擊 面板廠抱現金 力撐難關
金門成功坑道見證軍民一家保衛家園歷史
宜蘭三星青蔥文化館 展現特有產業文化
景氣嚴峻寒冬 DRAM廠減少現金流出 比氣長
金融風暴 券商上半年獲利第三季全賠光
藝伎魚虹彩鯛 色彩艷麗長虎牙
債權協商展延 政院協助中小企業度難關
台北大學校慶 表揚十七位傑出校友
用心堅持信用品質 老店勇渡金融危機
李述德：碳稅應屬中央稅 賦改會討論
中央氣象局氣象報告
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市調:今年TFT設備支出估逾130億美元創新高
副總統:大學教育精神面與知識面同等重視
大學系所評鑑 98年度新增專業學院模式
2008太魯閣峽谷馬拉松今天清晨鳴槍開跑
海基會今天下午宣佈江陳會行程
副總統:興大農業教育反映台灣農業發展歷程
陳雲林來台 因應突襲抗議警力調度靈活運用
嗆聲陳雲林 綠營擬十八套方案機動出沒
海協先遣進駐 圓山飯店警力維安秩序平和
呂秀蓮:層級不對等 總統閣揆不宜見陳雲林
總統：鹿港龍山寺修復完工 對台灣是大事
張忠謀:金融風暴尚未結束 經濟衰退已開始
抗議陳雲林 民進黨發動包圍博愛特區計畫
呂秀蓮：密集式的收押 讓我揣揣難安
地價稅開徵 逾期繳納將罰滯納金
疑丟汽油彈縱火 警方逮捕五人
台北旅展人氣高 劉兆玄對台灣經濟有信心
張忠謀:兩岸半導體業合作空間大
北縣阿美族聯合豐年祭 千人會舞展現力與美
明年房市景氣若未好轉 建商獲利受影響
卡列拉斯演唱會 苗縣府籲多利用接駁車
王金平：兩岸任何協議應經立法院認可
江陳會兩岸金融座談 第一金表達與會意願
98大學學測 三日起受理報名
高捷光之穹頂 語音導覽服務上路
經建會:善用重分配工作策略 改善所得差距
蔡英文：兩岸協商代表 應揭露在中國利益
落實防災教育 北市消防局邀高中生自救救人
研究所博覽會各校較勁 開南總獎學金100萬
馬總統：陳雲林來台 台灣人應禮貌面對
失業率高升學增 研究所博覽會多校參展
江陳會媒體報名近千 新聞局：恐非人人有證
總統:以台灣為主 沒有作過出賣台灣的事
賴幸媛11/4下午接見陳雲林 馬陳會未確定
大雅小麥麵食文化節 各式麵食嚼勁十足
阿里山鄒族生命豆季傳統婚禮 展現生命力
總統：台中縣市合併升格 沒理由再等候
總統緊盯政見落實 下週輪流聽取首長報告
金門觀光公車 新增路線走訪太武山擎天廳
了解政見執行進度 總統下週起聽部會報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
衛署：WHO新版兒童生長曲線 較健康的標準
葫蘆墩漆藝聯盟成立 盼再展豐原漆器風華
國際聽障自由車環台賽 明總統府前暖身賽
農產品登陸 農委會:江陳會後晤中國通路商
客語生活學校觀摩賽 北縣客家園區競技
中油明降液化石油氣每公斤5.5元1桶省110元
地價稅今起開徵 七種管道方便繳納
二次江陳會4日登場 將就四議題簽署協議
茂伯代言 籲雇主勿歧視中高齡求職者
2008台灣線上購物規模估2430億 年增逾3成
網購行為轉變 比價後直接購買不愛競標
世運體操暖身賽 IWGA主席讚公視轉播作業
百貨前3季營收狀況不一 毛利普遍下滑
疑似迷航 落單黑面琵鷺飛到綠島
消費緊縮 集團零售品牌續擴大規模卡位
國際金價下跌 專家：現階段宜觀望
菁英盃國術賽開幕 缺場館有待資源挹注
陳雲林3日抵台 航警加強維安工作
金馬影展神秘場 將放映屬於我們的聖誕節
打造優質公廁 沈世宏周錫瑋帶頭示範打掃
工博館11週年慶 3D電影院彩繪活動衝人氣
海基會宣佈談判團隊名單 我官員直接上桌
高餐Fighting隊 獲遠東餐廚達人賽冠軍
疑洗錢案 特偵組由錢追案鞏固3大案情區塊
簽定兩岸金融監理備忘錄 台灣金融業新契機
江陳會金融座談 兩岸互探底牌關鍵接觸
兩岸互贈動物 農委會:人工繁殖 依法不審查
布袋鎮長蔡啟東病逝 蔡英文弔唁
國家地理知識競賽 湛政中奪得冠軍
強制磯釣穿救生衣 首日稽查勸導未開單
打造台片新高潮 8部國片本月起陸續上映
金融證券業登陸拓商機 應先簽金融監理MOU
若簽金融監理MOU 中方台商台資銀行可三贏
台北動物園明園慶 800份蛋糕與遊客同樂
江陳會即將進行 辜老墓園一如往常靜謐
陳雲林來台第一晚 海基海協台北101風雲會
陳雲林來台吃什麼？紅豆鬆糕先嚐甜頭
陳雲林來台綠營圍城 警政署:機動因應
扁：馬總統裁示收押我 府：子虛烏有
卡內拉斯深情演唱 四萬多觀眾如癡如醉
陳雲林5日訪竹科 將參訪友達與華晶科
總統考評政策落實 王清峰：真金不怕火煉
貓熊可望來台 台北動物園已準備好迎接
漫畫家老瓊病逝 親友哀悼規劃整理紀念輯
渣打公益接力 累積募集基金234萬餘元
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扁籲支持台獨人士 向陳雲林嗆聲
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贈對岸動物 長鬃山羊梅花鹿象徵台灣富貴
教化聯展 劉兆玄王清峰拍賣教化作品助公益
融合運動會為心智障礙孩童創接納學習環境
中華職棒 象5：0完封獅 總冠軍賽明晚決戰
鼓動蛋洗陳雲林 法務部：恐涉煽惑犯罪
企業注入文化活力 金車辦首屆青年藝術獎
副總統盼陳雲林來台 再為毒奶事件道歉
巴黎名人網賽 納達爾費德瑞因傷退出八強賽
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近百萬費城球迷 上街慶祝奪得世界大賽冠軍
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票選中國四大最有情調女作家 瓊瑤等入選
鑽石骷髏頭在阿姆斯特丹開始世界展示之旅
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打造台片新高潮 8部國片本月起陸續上映
專家：中國經濟成長率可能繼續回調
地價稅開徵 七種管道方便繳納
國際金價下跌 專家：現階段宜觀望
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台灣華航週末包機首航南京 盼未來有定期班機
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陳雲林來台綠營圍城 警政署:機動因應
疑洗錢案 台灣特偵組由錢追案鞏固3大案情區塊
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馬總統：陳雲林來台 台灣人應禮貌面對
扁：馬總統裁示收押我 府：子虛烏有
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陳雲林明訪台 綠營嗆聲抗議活動多
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貓熊最快月底來台 明年大年初一見客
陳雲林明來台 航警加強盤查部署3000警力
圓山飯店見證兩岸動盪史 江陳再會翻新頁
BPW2010亞太年會 呂秀蓮盼在高市舉行
貓熊來台 大陸飼養管理員將隨行
陳雲林來台 警政署：維安勤務滴水不漏
疑洗錢案 特偵組下波擬傳喚陳致中說明
江陳台北會談 兩岸邁開歷史性一大步
永豐信用卡拼經濟 旅行社刷卡紅利三倍送
聲寶秋季福利品特賣會 全面震撼超低價
玉山三年高粱酒新品上市 酒齡三年「上厚工」ㄟ堅持
土銀全行會議 取得維持國營獨立經營共識
週日好天氣 明天台灣北部至東部有雨
江陳會談直航包機 租車業短租商機看俏
海基會企業董事增 扮演兩岸政經諮詢角色
房市價跌量縮 業者盼江陳會效應注活水
孔德成病逝 馬總統弔唁慰問家屬
高市府結合影視偶像人氣 拉抬鹽埕商機
彰市不老泉和紅毛井 記錄市民生活演變
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社頂生態旅遊上路 陳美惠落實保育紮根社區
孔德成治學嚴謹 勤儉持家風範長存
金融風暴 味全擬逆勢購併擴充版圖
金融風暴波及 油脂廠面臨供過於求窘境
太陽能產業恐提早洗牌 體質佳者先勝出
金融風暴重創消費需求 NB產業景氣現疑慮
財富管理市場萎縮2至5成 保本商品成主力
年底恐爆裁員潮 進修調整自我待景氣回春
投資失利暨裁員壓力 多關心親友以防萬一
警方：因接獲暴力情資 圓山架蛇籠備用
遷園木柵22年 貓熊成北市動物園慶週年主軸
國民黨：陳雲林維安規格 民進黨逼出來的
陳雲林明訪台 台聯立院前柔性抗議
財部加強查緝 提醒民眾勿購來路不明菸酒
國際醫療新商機 台灣醫療產業展現新風貌
第二次江陳會談 敲定圓山飯店舉行
業者期待江陳會協議貨運包機客機腹艙載貨
11年前鋪路 業者:有助經濟 海運直航不嫌晚
兩岸通郵若簽協議 郵局快遞時間省一半
江陳會開啟對話 兩岸食品安全首重建立機制
資策會：今年台灣線上遊戲破百億規模
航班航點擴大 旅遊業者看好陸客來台商機
鄭立中赴台塑 安排陳雲林弔唁事宜
田秋堇：馬陳會應要求中國停止迫害西藏
財部：戶籍遷出不符自住優惠規定 應補稅
試委印度考察？ 考試院：未定案
近五年人口遷入 桃縣北縣中市居前三名
陳雲林來台 新華社記者進駐圓山飯店採訪
外交小尖兵甄選中區初賽 六校晉級決賽
台灣農產品熱銷 茂伯助陣民眾捧場
觀世運暖身賽 陳菊考慮規劃常態滑水賽
客訴暨裁員壓垮理專 應回歸簡樸等待時機
江陳會將登場 北市警局：刀片型拒馬移除
流感疫苗剩四成 疾管局籲儘快接種
三歲女童掉落洗衣機 溺水昏迷
食品展六日登場 高市海洋局推廣鮪魚美食
陳雲林明來台 高孔廉將赴機場接機
世運合球暖身賽預賽 比利時勝加泰隆尼亞
電子商務武林大會明登場 產學合作創商機
與陳雲林見面？副總統：目前無規劃
江陳會 張漢文：簽署航運協議有利台商
保發中心擬設理賠糾紛諮詢室提供當面服務
建國聯盟反對馬陳會 明起高市公園靜坐
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莊瑞雄：至少四位綠營人士訂到圓山飯店
日官員否認日本侵略行為 外交部抗議
大甲媽小三通返台 金門民眾膜拜祈福熱絡
蔡英文:若陳雲林維安傷害人民 政府要負責
擴大內需 中小企業信保基金提高融資保證
護眼嘉年華 台北縣立醫院篩檢黃斑部病變
海協會先遣人員臨時取消竹科勘查行程
小女童跌落洗衣機溺水 陷入重度昏迷
屏風表演班新戲六義幫 八日台中市登場
金門文化局新書出版 西瓜哥哥導讀引爆熱情
特偵組：邱義仁違反國家機密保護法規定
陳水扁：台灣若簽和平協定 會被對岸赤化
原民會將追頒王永慶原住民族一等獎章
新社花海節八日登場 弱勢民眾先睹為快
台鐵7至9日百餘列車停駛 客運高鐵將加開
中華職棒統一4：0完封兄弟 蟬聯總冠軍
陳雲林搭三日上午七點半包機來台
江陳會前夕釋善意 教部研擬多項開放措施
學者看江陳會 有助兩岸教育學術交流
在台陸生肯定江陳會 兩岸和平最重要
體驗自由開放 大陸交換生看見台灣的好
小芝麻大學問 多管齊下邊境管制黑心食品
黑心食品防堵重時效 兩岸通報系統待驗證
大閘蟹無法來台 兩岸食品檢驗標準待溝通
兩岸食品安全 業者應思考產險理賠可行性
蔡琴解開秘密 讀你原來讀的是聖經
星光幫高市義賣簽唱 歌迷共襄盛舉
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中華職棒海克曼完封兄弟象 統一獅六度封王
台東兩起人倫悲劇 子棄母屍 母棄幼嬰
跨校跨系職前模擬訓練 破解畢業即失業魔咒
長鬃山羊梅花鹿落腳處 海基海協協商而定
蔡英文:警力包圍 陳雲林住圓山有圍城效果
中國活體器官移植非法買賣現象嚴重
援助布吉納法索奶粉含三聚氰胺？ 森永否認
中日韓通過共同因應流感大流行行動計畫
專家呼籲 飲食均衡最重要
護眼嘉年華 台北縣立醫院篩檢黃斑部病變
台灣流感疫苗剩四成 疾管局籲儘快接種
資策會：今年台灣線上遊戲破百億規模
瑞士央行總裁：限制金融高層薪資無意義
太陽能產業恐提早洗牌 體質佳者先勝出
台灣年底恐爆裁員潮 進修調整自我待景氣回春
客訴暨裁員壓垮理專 應回歸簡樸等待時機
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擴大內需 台灣中小企業信保基金提高融資保證
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百年疑案破解：清光緒帝死於砒霜中毒
河南洛陽首次發現西周初期有字卜骨
屏風表演班新戲六義幫 八日台中市登場
兩幅仕女畫經過分析 證實是大師梵谷真跡
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英超足球 曼聯險勝教練不滿
NBA 綠衫軍意外負溜馬 盡失衛冕者丰采
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台灣高球女將龔怡萍 走出陰霾揚威國際
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陳雲林來台 航警加強盤查部署3000警力
疑洗錢案 台灣特偵組下波擬傳喚陳致中說明
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日官員否認日本侵略行為 台灣外交部抗議
陳雲林來台 呂秀蓮:媒體和維安動員太超過
陳水扁：台灣若簽和平協定 會被對岸赤化
陳雲林訪台 港專家：對兩岸關係意義重大
江陳台灣會談 兩岸邁開歷史性一大步
蔡英文:台灣警力包圍 陳雲林住圓山有圍城效果
陳雲林啟程訪台 王毅送行
美大選剩一天 歐巴馬維持穩定領先
紐倫堡發明展 台灣拿下12金24銀16銅
BBC主管坐領高薪 英首相布朗相形見絀
談話被當催票工具 希拉蕊砲轟馬侃陣營
巴黎網球名人賽 地主選手宋嘉封王
美大選賓州關鍵 共和黨推負面廣告批歐巴馬
製鼓過程吸入炭疽熱 英男子身亡
韓媒報導龔怡萍在LPGA南韓高球賽奪冠
台灣銀行業盼儘速協商解決在大陸展業問題
因應陳雲林抵台機場安全 3000警力加強維安
行賄袒護假造學歷部長 伊朗政府助理遭革職
病原體查清楚 海南省霍亂已告平息
社會恐慌氣氛蔓延 內閣改組勢在必行面對信心潰散危機 民選馬總統備妥第二波閣員
二大媒體預測 美國將民主黨一黨獨大
報告馬總統 人民生氣了!!
頭痛醫腳 腳痛醫頭
追火車 賞鐵道文化
中、台江陳會前夕 日本報紙注目
中、台江陳會將影響本周台灣股市
石油與原物料價跌 南韓十月貿易出現順差
經濟議題以外 馬陳會會談撤飛彈嗎？
王毅：兩岸關係堅冰已打破 道路已開通
美大選分析：參院選舉民主黨上看六十席
芝加哥成大校友會明年主辦北美校友聯合會
中國衛星明年九月踏上火星探測征途
驚險摘下F1世界冠軍 漢密爾頓強忍男兒淚
中國海協會長來台 桃議員持國旗機場迎接
港媒：陳雲林訪台有利台灣經濟民生
推上網共乘 中華電信送泡湯券
王毅：希望有機會前往台灣訪問
非洲人瘋歐巴馬 選舉排外現象值得深思
陳雲林展開歷史性訪台行程
陳雲林來台 台聯立院擺攤柔性抗議
桃園機場三千警力維安 拿國旗也被驅離
陳雲林中午抵達圓山飯店 將發表談話
中國海協會長抵台 大陸媒體頭條新聞
陳雲林今抵台 兩岸新局就此展開
蔡英文力邀向中國嗆聲 呂秀蓮：義不容辭
江丙坤：陳雲林踏上台灣土地 歷史性一刻
歐巴馬：將利用外交手段促使中國改變
澳幣兌美元匯率狂貶 澳洲iPod最便宜
興大育成中心進駐中科 盼成綠建築示範
陳雲林機場書面講話 盼兩會持續制度化協商
江陳會登場 法人:台股短線反彈格局確立
突破封鎖 四綠營議員圓山飯店掛布條
激烈減重 慎防越減越肥
陳雲林拜會辜振甫遺孀 法輪功人士抗議
達賴喇嘛 對中國政府越來越沒信心
台灣反對黨施放氣球失敗 僅零星升空
中小企業放款 臺銀今年得第一
台大研發領先全球 超高速通訊晶片商機大
為台灣守夜 呂秀蓮支持反對黨主席
期交所交易量再創歷史新高 尋找今年第115,150,625口交易人見證
期交稅大降6成效應顯現 台指期成交量創新高
臺銀辦理中小企業放款 績效奪冠
土地銀行在花蓮「與客戶有約」
櫃買中心懸賞最高100萬獎金 籲投資人檢舉市場謠言及不實訊息
櫃買中心11月3日起舉辦『債揭債利』宣導說明會
江陳會明登場 國安團隊協和專案全面啟動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：能否站上月線 是台指期續強關鍵
分析師：台股短線止穩 江陳會為本週焦點
陳雲林來台 優勢警力部署機場 防抗議衝突
陳雲林訪台 桃園機場加強周邊警力
台股開盤上漲55.08點 為4925.74點
陳雲林中午抵台 海協會先遣小組出發接機
鋒面通過東北季風增強 北部東北部轉涼
陳雲林中午抵台 高孔廉前往接機
陳雲林來台 王卓鈞坐鎮勤務指揮所
陳雲林來台 民眾持國旗桃園機場表達意見
匯市觀望 新台幣兌美元早盤小升
高市捷運接駁公車 低運量路線將整併
國際鋼鐵技術研討會登場 鋼鐵族群走強
陳雲林維安規模大 藍營：因綠營發動抗爭
江陳會效應 台股開高震盪早盤類股齊揚
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抓禿鷹 OTC提供百萬獎金懸賞
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江陳會談受矚目 逾五百名記者投入採訪
大陸石獅市老體協自由車隊 4日到金門交流
陳雲林來台 綠委批：花七億搞警察國家
江陳會將登場 投資專家:預期台股震盪加大
國際鋼鐵技術研討會 中鋼宣導綠色產業
王金平：將與陳雲林會面 表達台灣人心聲
太管處將辦減碳中橫健行 推廣國家公園保育
北市綠營擬施放黑心氣球 警方曾沒收後歸還
捍衛台灣學生權益 民進黨阻審教育部預算
陳雲林來台 民眾機場抗議高喊台灣要獨立
台鐵升資考減開列車 高鐵7日9日加開四班
二次江陳會 焦仁和：兩岸尊重現實開啟新局
陳雲林來台 桃園機場維安規模罕見
陳雲林抵台 胡志強籲做讓台灣人民鼓掌的事
陳雲林下午訪辜嚴倬雲 台泥大樓警力聚集
外銀拋匯 新台幣兌美元中午勁升1.79角
氣象局發布大雨特報
二次江陳會 海空業同盼互設機構直接通匯
立委質詢食品安全 葉金川就都慶案譴責中國
蕭介夫：中興大學積極爭取設立醫學院
四名綠營議員赴圓山會勘 與警方爆發推擠
市議員質疑搞戒嚴 郝龍斌:維護民眾權利
高市暖冬計畫進用六百人 陳菊激勵士氣
陳雲林來台 青年團體將以喇叭聲表達不滿
南投車埕 蘊涵木業鐵道電力人文風采
搶救失業 勞委會:南區職訓輔導就業率9成
南市府政風處:張銘清案無法證明是一個局
張銘清事件持續發酵 南市議會藍綠互批
兩岸若直航 台肥:廠區集中台中港可望受惠
兩民眾桃園機場舉台灣獨立標語 遭警架離
四中市議員圓山掛布條 警方沒收
許添財:陳雲林若到南市會破例陪同
農業金庫投資虧損 經委會要求專案報告
台股收盤漲124.40點 為4995.06點
貓纜塔柱淘空 1億3千萬元復舊
陳雲林：二次江陳會有利兩岸同胞 不涉政治
11月台指期漲154點 逆價差3.06點
張銘清事件 許添財：我第一個受害
台股開高震盪走高 上漲124.4點
全國原民健康照護管理計畫 98年將規畫完成
11月電子期漲4.7點 金融期漲36.6點
醫師：減重不宜太快速激烈 以免愈減愈肥
平地造林計畫補助不同 南縣地主多觀望
司法院預算案勘誤 立院司委會准予修正
豐原污水下水道系統 採BOT方式辦理
圓山:議員懸掛抗議布條過長 影響其他房客
江丙坤圓山迎陳雲林 兩岸六十年來第一次
學者：江陳會政黨觀點不同 經濟密切是事實
辜嚴倬雲:兩岸關係跳脫低潮 冬去春來
高市府盼公共工程承包商應進用1%失業勞工
台股基金規模增 江陳會提振外資信心
陳雲林來訪 台灣社發送氣球凸顯主權獨立
三海浬內開放捕撈？ 立委要求召開公聽會
4中市議員涉違社維法 警方護離圓山飯店
綠營民代圓山嗆聲 陳雲林座車逆向進飯店
疑洗錢及龍潭案 特偵組提訊吳景茂蔡銘哲
陳雲林訪台 圓山飯店出現零星民眾欲迎接
停辦案大法官優遇於法有據 立院解凍預算
陳雲林抵台 王定宇:號召車隊北市遊行
史亞平宣佈台北影視節起跑
台灣影像部落閣推出青春影展 播20部國片
立院初審石門水庫整治第二期特別預算案
辜嚴倬雲:陳雲林來台 兩岸冬去春來已不遠
Discovery節目赴投縣拍攝 特色美食入鏡
台股續強 三大法人賣超16.46億
來我嘉看煙火攝影比賽 28件優選入圍
陳雲林抵台 3民眾機場高喊台灣獨立遭架離
桃竹苗就業博覽會 提供千餘工作機會
新台幣兌美元升1.02角 收32.898元
監委巡察經濟部 關切台商回流輔導等業務
買中視或中天?旺旺:不清楚大股東個人投資
陳菊：兩會會談結果 應受立院監督
北縣十六日萬人種樹 黃志雄洪佳君代言
陳雲林：邀請辜嚴倬雲適當時機赴陸訪問
北市議員嗆一邊一國 陳雲林表情平靜
新社花海吸引人潮 中市議員要求借鏡
台泥大樓前 法輪功人士抗議
綠委：陳雲林藉媒體感性訴求 未識民意
陳雲林預定六日在圓山飯店欣賞海角七號
楊儒賓夫婦與清大簽協議 催生清華博物館
東部山地陸稻量少珍貴 備受原住民族珍藏
辜嚴倬雲:與陳雲林會面 完成辜汪未竟心願
尹啟銘：台灣將建設為全球創新中心
台灣法輪大法學會 籲陳雲林退出共產黨
鳳山建城220年 楊秋興宣佈城慶活動起跑
台電節約用電競賽 全台18社區創意獲獎
兩會舉行二次預備性磋商 敲定協議文本
抗議馬陳會 民進黨嘉縣黨部明北上靜坐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
醫療展 6日登場 工研院展出創新醫材
北市綠營施放氣球遭警制止 僅零星升空
蘆洲有座尼加拉瓜公園 尼國也擬建蘆洲公園
半島電視：兩岸關係改善 促成陳雲林訪台
綠營：圓山飯店應確保音響大展記者會舉行
高金素梅籲效法原民包容 友好接待陳雲林
全球半導體業估明年零成長 回春尚需一年
海角七號暴紅 馬拉桑幾成信義農會代名詞
黃玉振：電影1895是認識客家精神最佳入門
兩會預備性磋商啟動 高孔廉主動提馬總統
聖彼得堡愛樂團演出 衛武營中心實況轉播
王雪紅拜會陳雲林 感謝海協會的慰問
中山大學陳曉慧奪聽障學生運動會桌球金牌
油價下跌 國籍航空燃油附加費12日起調降
酒糟飼養豬隻 花蓮酒糟豬成消費市場新寵
兩岸四項協議敲定 空運直航航班增為108班
邱義仁羈押禁見提抗告 台灣高等法院駁回
顏思齊傳奇仍是謎 開台立碑紀念供追思
陳雲林來台第一餐 圓山台灣牛肉麵
立委關切大學退場政策 教部：有轉型輔導
參加圍城 民進黨南縣動員逾20輛遊覽車
綠營指集遊申請被駁違憲 府:保障合法活動
張榮發重感冒 臨時取消與老友陳雲林會面
中市女議員住圓山掛抗議布條 行前保密到家
房仲業:賣方讓價 10月房市交易量回溫
江陳會 警政署:傍晚為止出勤5000人次值勤
外銀拋匯 新台幣兌美元收盤升1.02角
爭取南部國際機場設彌陀 高縣研究可行性
總統府：保護訪客安全 但執法不需過當
宴請陳雲林 連戰吳伯雄指定金門陳高
總統：無法入世衛 是政治也是人權問題
飼料玉米聯合壟斷？公平會：列入重點查察
陳明通：民進黨不反對兩岸協商但堅持主權
中華郵政明起降息0.1至0.14個百分點
侵吞外交款項案 律師：邱義仁沒碰過這些錢
王永慶擬長眠泰山 當地民眾樂觀其成
竹市綠營將發動群眾 前往竹科抗議陳雲林
要求飯店收國旗？府方人士：從未要求
陳雲林明赴王永慶靈前弔唁
台北旅展低價策略奏效 凸顯消費緊縮心態
金門小三通運量創記錄 11月起增開班船
陳雲林維安大陣仗 記協：傷害採訪自由
反共標語 綠島吸引中國觀光客賣點
海基會宴請陳雲林 蔡明忠徐旭東等與會
民進黨高縣黨部發動守夜 北上抗議
兩岸直航航班擴大為108個 業者:符合期待
謝長廷：盼總統說出台灣前途台灣人民決定
中華郵政降息 2千億元房貸利率降至2.675%
小三通研增夜航船 李炷烽盼海巡維護安全
抗議陳雲林來台 高市有零星抗議靜坐
立院初審 教育部主管預算刪6千萬元
總統指示 陳雲林在台場合原有國旗不應撤
台灣最大國際賽會 世界花式溜冰賽八日登場
北市將辦優質商圈試遊 民眾評鑑最優商圈
航空增班 業者對直航市場表樂觀
陳雲林洗塵宴 台北101週邊零星嗆聲
央行今起調整存款準備金乙戶利率
海空運直航協議 立院:涉修法應送立院審議
消基會籲監院徹查台電是否天價購煤
中小企業處明頒金書獎暨碩博士論文獎
尹啟銘：短期內電價不會調降
情侶相約殉情 男子依幫助自殺罪判三年徒刑
台灣期貨市場年度總成交口數 明創歷史新高
陳雲林：台灣的反對聲音 聽到了也看到了
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周華健將登小巨蛋 五月天送駝鳥蛋祝賀
威力彩38樂合彩開獎結果
江丙坤：兩會台北會談 展現對等協商意義
綠營籲警柔性執法 莫讓中國誤判台灣民主
北市動物園將設計專屬貓熊logo
富邦薪傳比洞賽 業餘小將贏長春名將
清大學者捐贈歷史文物 國共合作文件受矚
反對陳雲林來台 民進黨展開三天靜坐守夜
綠營：將要求海陸兩會專案報告江陳會協議
台北旅展參觀人潮與業績逆勢大幅成長
3都15縣 周錫瑋：北都市長恐有葉爾欽效應
葉金川：請陸委會促大陸確保兩岸食品衛生
王建民下週返國 新廣告五日上檔
掛抗議廣告遭警關切 北市綠營議員不滿
陳長文：陳雲林若稱馬總統 兩岸發展可期
進口農產農藥殘留偏高 葉金川：標準應改
江丙坤七十六歲 體力勝過年輕人
反共堡壘高孔廉 天生的談判高手
過動兒傅棟成 兩岸經貿政策大辭典
六十年分治 陳雲林抵台創兩岸新猷
第097082期威力彩頭獎摃龜
兩會明簽四項協議 兩岸定位特殊航線
江陳會維安遭質疑 陸委會：相關單位檢討
兩岸直航開放貨運包機 業者：符合期待
第097220期今彩539三星彩四星彩派彩結果
兩岸通郵 高孔廉:開放小包包裹快遞與平信
蔡英文：六日一定圍城 展現台灣真正民意
兩會食品安全磋商 確保受害人權益獲協助
旺旺入主中時集團？旺旺：有談怎麼合作
對岸港口大開 海運業：樂觀期待千億商機
旺旺回台投資 展現愛台灣氣魄
大陸配偶歡迎陳雲林來台 盼江陳會保權益
歐盟估計 歐元區經濟已步入衰退
2008年F1世界冠軍出爐 英漢密爾頓榮耀加身
巴黎網球名人賽 地主選手宋嘉封王
NBA 進攻不敵防守 尼克負於公鹿
韓媒報導龔怡萍在LPGA南韓高球賽奪冠
台灣最大國際賽會 世界花式溜冰賽八日登場
王建民下週返台 新廣告五日上檔
台北旅展低價策略奏效 凸顯消費緊縮心態
中華郵政降息 2千億元房貸利率降至2.675%
尹啟銘：台灣短期內電價不會調降
德報：聯想擬收購富士通西門子個人電腦部門
旺旺入主中時集團？旺旺：有談怎麼合作
國際金融危機加劇 兩岸金融議題有急迫性
搶救失業 台灣勞委會:南區職訓輔導就業率9成
疑洗錢及龍潭案 台灣特偵組提訊吳景茂蔡銘哲
邱義仁羈押禁見提抗告 台灣高等法院駁回
江陳會 台灣警政署:傍晚為止出勤5000人次值勤
台灣女議員住圓山掛抗議布條 行前保密到家
陳長文：陳雲林若稱馬總統 兩岸發展可期
六十年分治 陳雲林抵台創兩岸新猷
陳雲林：台灣的反對聲音 聽到了也看到了
綠營籲警柔性執法 莫讓中國誤判台灣民主
反對陳雲林來台 民進黨展開三天靜坐守夜
兩會明簽四項協議 兩岸定位特殊航線
英媒體普遍報導台海兩岸展開歷史性會談
蔡英文：六日一定圍城 展現台灣真正民意
民進黨向中國嗆聲活動 第一晚300人守夜
把握最後競選時間 歐巴馬和馬侃密集拜票
外婆選前一天過世 歐巴馬徒留遺憾
英相：美新總統需立即帶領全球度金融危機
推動姊妹市交流 丹麥女畫家將在台南開畫展
義媒體稱陳雲林訪台旨在推動兩岸關係
瑞士財長籲問題銀行主管歸還高額紅利
義學者：陳雲林訪台 有利兩岸關係發展
歐巴馬外婆過世 馬侃與妻子致哀
郵寄已來不及 美通訊投票選民趕著親繳選票
包道格：陳雲林訪台 開啟兩岸互信新階段
美大選競選經費創新高 歐巴馬吸金超人氣
NBA 金塊送走艾佛森 換來活塞畢拉普斯
駐義經貿官員促義商與台合作拓展亞太市場
巴西兩大銀行合併 將成南半球最大金融集團
加駐美大使：無論誰當選美總統 加都有準備
泰學者看江陳會 兩岸雙贏局面
台大研發領先全球 超高速通訊晶片商機大
報告馬總統 中華民國國旗不見了！
入主中時集團 蘋果換成旺旺?
用音樂克制毒癮 吳文棟開闢另類戒毒途徑
江陳會 江丙坤：兩岸實質與形式大大靠近
挪威擬貸五億歐元給冰島紓困並調解與英糾紛
三鹿集團出售方案敲定 三元集團是贏家
美國防新聞：台灣正考量與中國軍事交流
小室哲哉涉嫌詐欺五億日圓遭日警逮捕
金融海嘯沖到自己 阿拉伯股市資本額大幅萎縮
麻荳古港文化園區 重現清代港口風貌
紐約市長彭博簽署法律 打破不得三任限制
台灣大學發明芝麻晶片 10秒下載2小時電影
司法發功 雲林縣長被檢方逕行拘提
兩岸包機直航 華航長榮：合理修正票價
美大選明投票 CNN勤測試務求萬無一失
嗆陳雲林 綠營放沖天炮要求撤飛彈才談判
綠營質疑警察成中國公安 籲人民1106站出來
陳雲林來台 陳菊：人權不應倒退
巧！陳雲林到台灣 「雲林」縣長遭拘提
高孔廉：第三次江陳會 簽MOU機會很大
陳雲林:兩岸三通簽約 告慰王永慶在天之靈
江陳會登場 綠營續在圓山週邊嗆聲
海協會長來台 美國希望恢復經貿部長互訪
雲檢拘提蘇治芬 李應元抗議違程序正義
公督盟:兩岸協議應送立院審議才能施行
警方保護陳雲林行動 陳水扁批太超過
布倫特原油跌破每桶六十美元
遭中國消費者巨額索賠 華碩稱被抹黑
南韓外匯存底2122億美元 世界第6
日音樂製作人小室哲哉 傳詐欺五億日圓被捕
兩岸簽協議 台灣反對黨要求送國會監督
廣州毒奶粉善後處理成頭痛問題
罕見! 台灣正考量與中國軍事交流
植物園臘葉館 北市登錄古蹟
蘇治芬被拘提 蔡英文：司法應該公平
林義守：帶動南部發展 歡迎大陸投資
馬英九通敵? 台灣陸委會:扁曾邀江澤民喝咖啡
加入亞太城市旅遊組織 陳菊允增加交流
國臺交 音樂作品徵選結果出爐!
台海兩岸4協議 等同國際條約
面板產業寒冬中一枝獨秀 元太EPD出貨量創新高
期貨市場避險功能發揮 總交易量再創歷史新高
台鹽海洋鹼性離子水獲選江陳會飲用水 品質口碑雙料第一
扁告馬外患罪 台灣法務部長說NO
一網打盡? 馬永成遭聲押
不准攜帶國旗? 總統、院長:管制區內不可以
火燒島 今年秋冬正在發光！
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期逆價差大幅收斂 續攻5000點
法人：江陳會概念股夯 台股中級反彈可期
抗議陳雲林來台 昨圓山地區入夜趨於沈寂
兩岸今簽四項協議 大三通正式實現
受東北季風影響 東北部北部山區有大雨
台股開盤下跌3.81點 為4991.25點
劉德勳上談判桌 首長級官員首度與會
江陳會登場 江丙坤：兩岸距離大大靠近
陳雲林：將盡最大努力 滿足台灣民眾需要
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
雲林縣長蘇治芬 被檢方逕行拘提
疑洗錢案 馬永成列被告
908台灣國運動動員5遊覽車北上歡迎陳雲林
江丙坤：金融台商投保協議 下階段優先協商
劉兆玄：陳雲林訪台期間 不會安排會面
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
陳雲林：逐步建構兩岸經濟合作制度化框架
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
反陳馬會 民進黨台東黨部6日北上抗議
市調機構估 全球今年PDP面板出貨1550萬片
今年彩色濾光片需求 首度達 1億平方米
醫師:媽媽保母肩膀腰部易痠痛 應注意姿勢
觀光股早盤觀望 業者:簽署協議陸客將大增
台股早盤獲利賣壓出籠 5000點關前整理
江陳會登場 航空雙雄出現獲利了結賣壓
劉揆：兩岸特殊航線 國防方面沒問題
拿國旗抗議遭架離？劉揆:合法區域內獲保障
府：未要求撤國旗 肯定民眾攜國旗愛國心
陳雲林訪台執勤過當？員警嘆執法難為
陳雲林抵王永慶靈堂致意
國民黨團:陳雲林維安規格高 民進黨應負責
陳雲林弔王永慶 肯定促進兩岸經濟貢獻
成醫：憂鬱症人口年輕化 平均發病年齡24歲
關注美國大選 外交部成立狀況室因應
東吳和赫爾辛基學院合開全球EMBA碩士學程
政院：江陳會維安 保障合法取締非法
高孔廉：江陳會不談政治 更沒有帶話問題
兩岸今簽四項協議 綠營要求送國會監督
江陳會共識高 四項協議可望順利簽署
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午小升2.5分
邱義仁羈押 律師聲請法院重新更正羈押裁定
陳雲林哀悼王永慶 讚揚對兩岸交流貢獻
陳水扁等遞狀告發 陳雲林馬總統觸外患罪
高孔廉:兩會對降低陸客組團人數有共識
陳雲林來台 嘉市電箱遭噴漆抗議
兩岸直接通航 桃園到上海最快81分鐘
高市警破獲偽卡集團 9人落網
蔡英文：警方執法過當 馬總統應負責
台股收盤跌2.43點 為4992.63點
促產修正 工業局:可望帶動新增投資五千億
高市訂12月為人權月 辦座談邀人權人士來訪
割除血管瘤 少女重拾運動夢想
江陳簽協議 衛生署：從源頭保障食品安全
三聚氰胺補償草案遭封殺 朝野黨團各有意見
高市稽查過度包裝商品 食品禮盒居多
台股回檔整理 小跌2.43點
賣壓出籠橫向整理 台股收跌2.43點
11月台指期下跌12點 逆價差14.63點
衛署：兩岸食品安全交流正常化 互利雙贏
陸委會：陳水扁指馬總統通敵 是昨是今非
江陳簽署協議文本 完成四項議題協商
11月電子期終場跌0.3點 金融期上漲1.6點
宜蘭兩農民獲優質好米獎 呂國華表揚
國際聽障自由車環台邀請賽 今彰縣出發
兩岸包機直航擴大 民航局將儘速分配航班
兩岸簽協議 朝野立委邀賴幸媛江丙坤報告
貨櫃夾帶毒品 警方查獲101公斤K他命
台股盤整收跌2點 三大法人買超1.53億元
毛治國：兩岸航班航點增加 有助陸客來台
經建會：江陳會簽四協議 可望吸引新投資
石獅市老體協自行車隊 人車小三通遊金門
證交稅調降草案 列七日立院院會議程
廣告歡迎陳雲林遭批 高金素梅:原民不分藍綠
新台幣兌美元升2.9分 收32.869元
兩岸4協議 學者:條約性質具國際法效力
食品安全協定將啟動 受害求償待建共識
兩會簽署四協議 互贈紀念品象徵和平協商
台聯：兩岸簽協議應經立法院審議
屏縣議員抗議警力北調 屏東警分局否認
方文山故宮開講 音樂MV首登文化殿堂
陳雲林來台 法輪功籲大陸停止迫害學員
楊奉琛:政治經濟及文化應三足鼎立
陳雲林稱賴幸媛 台灣中國大陸事務負責人
江丙坤故居加強維安 未再出現嗆聲抗議
王定宇遭起訴求刑揚言提告 南檢不回應
血尿一年多 原來是膀胱移形上皮細胞癌
卓伯源：反對興建彰工火力電廠 立場不變
四協議效益待觀察 投信:概念股恐漲多拉回
亞洲蹼泳賽我1金3銀3銅 獲下屆主辦權
中華職棒年度票選 熊隊強森獲年度MVP
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
江陳簽署四項協議 食品安全協議全文
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江陳簽署四項協議 海峽兩岸空運協議全文
中央氣象局 一週天氣預報
中縣市合併升格 中縣：應速成立籌劃小組
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江陳簽署四項協議 郵政協議全文
江陳簽兩岸空運協議 高市旅行社業者歡迎
二次江陳會 兩岸空運定期航班半年內完成
兩岸四項協議 陳菊：應受國會及民意監督
黃金博物園區慶生 請附近居民遊館吃便當
江陳簽署四項協議 海峽兩岸海運協議全文
金門學院盼明年升格 縣長承諾送大紅包
屏東萬丹泥火山噴發 田地淹沒五百坪
毒奶案 鄭立中:都慶會將檢驗結果告訴台灣
男子酒後駕車 撞死等紅燈一對母子
前法官周慶光辦案態度草率 監察院彈劾
民進黨澎湖黨部籲加入靜坐抗議 表達心聲
雲檢以疑涉貪污拘提蘇治芬 不排除聲押
高市府爭取鴻海運籌中心設高港
總統：未下令撤旗 保障民眾合法言論自由
綠批警方維安不當 劉揆：有無不當可調查
毒奶粉事件 江丙坤：可透過海協會求償
2008新港國際社區藝術節 結合產業行銷
國務機要費案 馬永成遭檢方聲請羈押禁見
連戰夜宴陳雲林 菜色濃濃台灣味
兩岸北方直達空中航路 六日磋商技術問題
蘇治芬遭拘提 律師李進勇:將維護程序正義
兩岸空運截彎取直 北航路突破南航路再協商
鄭立中：設置赴台旅遊辦事機構 協商中
蘇治芬被拘提 陳菊籲法務部保障司法人權
許嘉棟：兩岸換匯機制 可共同對抗金融海嘯
彰縣警破獲賣偽壯陽藥集團 估計千人受害
陳菊出席活動 視障失業男子下跪陳情
為植物人而唱 歌手黃建為籲網路點擊傳愛
消基會：江陳會協議無助於提高食品安全
民進黨南投縣黨部動員 明後天北上嗆聲
賴陳會 賴幸媛表明陸委會主委身分
最早採收加上獨特九降風 竹縣烏魚子受青睞
府：總統不排除再接受專訪 定調兩會協商
江丙坤:四協議不涉修法 送立院審議或備查
周錫瑋：應邀與陳雲林聚餐 身分立場明確
匯市觀望 新台幣兌美元匯率升2.9分收市
食品安全把關 量販:進貨須提台灣檢驗證明
高鳳學院數位遊戲設計團隊 高雄世運出鋒頭
台東檢驗加水站水質 不合格率百分之十
岡山警破獲泰勞販毒集團 七泰疑人送辦
疑涉環保科技公司行賄案 蘇治芬遭檢方聲押
王俊友：台中港已經準備OK
雲林縣長蘇治芬遭拘提 綠營選情引關注
江陳簽署協議 券商:中長線有利台股
航商：直航成本降 有助提升營運效率
98學年大學系所招生總量 減少近3000人
兩會簽協議 區域營運總部明年估增至800家
辜成允缺席法說 台泥:龍潭案與公司無關
江陳會海峽兩岸海運達協議 高雄港航歡迎
旺旺證實蔡衍明以私人名義投資中時集團
蔡衍明入主中時 中視尚未接到股權變更通知
兩會簽協議 張平沼:樂觀看兩岸經貿正常化
中時集團：為永續經營 蔡衍明接棒經營
電影一八九五 屏東爭取首輪放映
高市嗆陳雲林遊行過程平和
連戰宴請陳雲林 國賓飯店前多人抗議
屏東警方逮捕襲胸男 半年內襲胸30多次
登陸需求殷切產業 經部研議優先鬆綁
王金平：明邀陳雲林早餐會 反映人民心聲
陳雲林軍職隨扈情蒐？國安局：無相關情資
會見賴幸媛 陳雲林不稱主委
證交所：前三季光電業稅前盈餘成長居冠
兩岸金融座談無預設議題 金管會隨機應變
陳雲林來台 中市議會意外有共識擁護國旗
兩岸海運開放直航 花蓮相關業界反應不一
金管會:陸客持銀聯卡在台消費 待對岸放行
兩會簽海運協議 陽明海運：完成大三通
江丙坤：賴幸媛雖新手 表現令人刮目相看
蔡英文：總統應要求陳雲林放棄武力犯台
維安陳雲林執法挨批 警政署：虛心檢討
兩岸互設分公司 海運比空運快
大陸建京台高速公路？毛治國：相信沒規劃
520嗆馬時被控踹警 梅峰一審獲判無罪
抗議陳雲林 台灣建國聯盟高市遊行
漁業署:兩岸漁業合作議題多 樂見兩會商談
兩會四項協議 立院：應送立院審議或備查
劉揆:盼全民以全新思維 面對兩岸嶄新未來
蔡洐明入主中時集團 NCC:電視須獲特許轉讓
大陸赴台旅遊省市 毛治國：至少增五省
劉憶如：1930年代經濟大蕭條不會重演
連戰宴請陳雲林 國賓飯店外500警力維安
簽署四項協議 兩岸經貿關係仍未完全正常化
立委質疑健保虧損嚴重 葉金川允設法解決
兩岸海空運直航 台灣可望成為亞洲門戶
第097221期今彩539三星彩四星彩開獎結果
記協會員控警執法過當 警政署：全程蒐證
蕭丁訓：直航後基隆港競爭力及排名將大增
兩岸四協議 陳雲林：未來要走得更穩更好
斷掌裸屍案 檢方求處主嫌楊永德無期徒刑
第097089期大樂透49樂合彩開獎結果
江陳會後 金融鬆綁必須進入兩岸互動期
賴清德質疑兩岸食品安全協議未提賠償
上千法輪功學員和平煉功 籲陳雲林退黨
北市勞工局：按摩場所每3人須雇1名視障者
兩岸經貿座談 台灣盼談投資保障和產業標準
馬祖海域新紀錄 漁民捕獲身價千萬黃唇魚
兩岸兩會簽署四協議 江陳完成歷史性任務
兩會四項協議正式簽署 往三通邁出一大步
客家音樂MV創作賽 張世明創作面帕粄奪首獎
兩岸經貿座談 工商界盼簽投資保障協議
兩會四項協議 立院後續處理仍待凝聚共識
地院審理蘇治芬羈押庭 支持者持燭光抗議
掌握直航契機 更多台灣農漁產可進軍大陸
獲外野手獎 周思齊：幫一些球員一起得獎
水公司：水價目前不會漲 未來不敢保證
二次江陳會 房仲:有助商用不動產長遠發展
中油:若國際油價續跌 天然氣明年初可降價
陳雲林維安 台灣圖博之友會譴責執法過當
連戰夜宴陳雲林 抗議者國賓飯店外與警推擠
立院如通過兩岸海空運協議 交部2週內落實
維修吊橋不慎失足 工人摔落溪床傷重不治
江陳會簽四協議 法人：可加強台股信心面
第097089期大樂透頭獎摃龜
賴幸媛:向陳雲林表達 去軍事威脅才有和平
兩會簽4協議 連戰:象徵兩岸邁向和平穩定
魏德聖籌拍新片賽德克巴萊 信仰角度切入
陳雲林會見不稱主委 賴幸媛:未影響我身分
第097221期今彩539三星彩四星彩派彩結果
江陳會簽四協議 外銀：有助台灣經濟發展
兩岸郵政直接通匯 交部：省時省手續費
直航權宜輪條件設限 交部鼓勵回歸登記國輪
毛治國:兩岸直航航路 市場競爭力將發酵
連戰陳雲林互贈紀念品 鄉野土產取勝
陸委會:反對大陸片面向國際民航申請新航路
賴幸媛：九月就想送海角七號光碟給陳雲林
涉國務費案 法院裁定馬永成羈押禁見
三次江陳會簽MOU機率大 陸銀盼來台設點
陳雲林明訪竹科 警方擬派近二千警力維安
男孩特區復出 明舉辦亞洲唯一歌迷見面會
世運暖身賽法式滾球個人賽 泰國最大贏家
綠營11/6圍城 呂秀蓮：不見不散
世運合球暖身賽循環預賽中華荷蘭都四連勝
高港排名直直落 兩岸直航可望止跌
流感重症曾打疫苗 疾管局:疫苗非病因
台灣國家貿易風險評級A1 列負面觀察名單
貓熊來台文件 動物園送國貿局轉海基會協商
媒體經營環境艱困 中時集團易主
江陳簽署食品安全協議 有受害廠商將求償
今年彩色濾光片需求 首度達 1億平方米
台灣漁業署:兩岸漁業合作議題多 樂見兩會商談
劉憶如：1930年代經濟大蕭條不會重演
掌握直航契機 更多台灣農漁產可進軍大陸
中油:若國際油價續跌 天然氣明年初可降價
江陳會簽四協議 外銀：有助台灣經濟發展
台灣國家貿易風險評級A1 列負面觀察名單
江陳會後 金融鬆綁必須進入兩岸互動期
醫師:媽媽保母肩膀腰部易痠痛 應注意姿勢
成醫：憂鬱症人口年輕化 平均發病年齡24歲
割除血管瘤 少女重拾運動夢想
血尿一年多 原來是膀胱移形上皮細胞癌
越南調查蛋與飼料 若遭三聚氰胺污染即銷毀
藥品標籤鉅額賠償爭訟 美國最高法院開審
台灣衛生署：兩岸食品安全交流正常化 互利雙贏
流感重症曾打疫苗 疾管局:疫苗非病因
球王納達爾退出上海名人杯網賽
NBA 國王開季四連敗
國際聽障自由車環台邀請賽 彰縣出發
亞洲蹼泳賽我1金3銀3銅 獲下屆主辦權
中華職棒年度票選 熊隊強森獲年度MVP
世運合球暖身賽循環預賽中華荷蘭都四連勝
世運暖身賽法式滾球女子個人賽 泰國金包銀
岡山警破獲泰勞販毒集團 七泰疑人送辦
屏東警方逮捕襲胸男 半年內襲胸30多次
維安陳雲林執法挨批 台灣警政署：虛心檢討
台灣法院審理蘇治芬羈押庭 支持者持燭光抗議
連戰夜宴陳雲林 抗議者國賓飯店外與警推擠
涉國務費案 台灣法院裁定馬永成羈押禁見
總統：未下令撤旗 保障台灣民眾合法言論自由
兩岸北方直達空中航路 六日磋商技術問題
賴陳會 賴幸媛表明台灣陸委會主委身分
江丙坤:四協議不涉修法 送台灣立院審議或備查
蔡英文：總統應要求陳雲林放棄武力犯台
立委質疑台灣健保虧損嚴重 葉金川允設法解決
兩岸兩會簽署四協議 江陳完成歷史性任務
賴幸媛:向陳雲林表達 去軍事威脅台海兩岸才有和平
台灣綠營11/6圍城 呂秀蓮：不見不散
美國大選 肯塔基州馬侃勝出
古巴前領袖卡斯楚認同歐巴馬比較有智慧
美國大選 佛蒙特州歐巴馬勝出
第一波預測 馬侃歐巴馬各贏一州
美國大選刺激股市 道瓊工業指數漲逾三百點
江陳會啟兩岸互動新頁 中東媒體關注
台海兩岸簽署協議 歐盟表示歡迎
螺絲出問題 波音787夢幻客機延後首航
出口民調：歐巴馬佔上風 經濟議題最受重視
美國大選 西維吉尼亞州馬侃勝出
江陳會簽署四項協議 美國務院表歡迎
美參議院選舉維州變天 民主黨籍前州長勝選
美國大選 伊利諾州歐巴馬勝出
中、台簽四協議 美國務院表歡迎
去軍事威脅才有和平 中國海協會長聽到了?
在港美國公民關注大選情況
不僅選總統 加州一併就同性戀婚姻法舉行公投
去軍事威脅才有和平 中國聽到了?
選務官員：美總統大選關鍵州投票率前所未見
輸港毒雞蛋 瀋陽廠使用三聚氰胺配飼料
中國強調一中原則與中南美國家建立關係
"您"代替頭銜 台灣陸委會主委不介意!
克服金融海嘯 江丙坤:台灣關鍵是讓錢進來
中、台二會會談 陸媒報喜不報憂
王金平提撤導彈 陳雲林：先做好經貿
紐約帝國大廈以藍紅燈光呈現總統選舉結果
德國十六年來最嚴重車禍 二十人死
CNN預測：歐巴馬贏得美國大選
創造美國歷史 歐巴馬實現無畏的希望
愛家男人無緣選總統 拜登意外入白宮
蘋果iPod之父卸下現職 轉任左伯斯顧問
希望陳雲林稱呼院長 王金平作到了!
未傳即拘提 台灣雲林縣長拒絕交保
美國大選獲勝 歐巴馬發表感言
貝爾斯登前風險長轉任紐約聯邦準備銀行
美國大選 馬侃承認敗選
歐巴馬接下布希爛攤子 任重道遠
倫敦酒吧至日本小漁村 美總統大選舉世矚目
一黨獨大 參院民主黨席次上攻六十席
美大選 媒體選邊站
胡錦濤溫家寶電賀歐巴馬當選美國總統
歐巴馬印尼母校 歡迎他當選總統後回校參觀
歐巴馬發表勝選感言 改變已降臨美國
歐巴馬在西部各州贏得壓倒性勝利
麻生發表談話 祝賀歐巴馬當選美總統
協商MOU 台灣金管會：年底成立金融專業窗口
感謝關懷川震 中國海協會長將拜會證嚴法師
押人取供 台灣反對黨警告將造成「官逼民反」
媒體經營艱困 旺旺接手中時集團
蘇治芬拒絕交保 雲林地院：尊重家屬意願
李紀珠：年底成立兩岸金融專業窗口 協商MOU
江陳會四協議 民進黨團：包著糖衣的毒藥
圍城行動估十萬人上街 蔡英文願負全責
週刊披露安亞專案內容 綠營告特偵組洩密
海霸王『金牌爽爽鍋』鎖定上班族 全新推出
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雲林地院裁定蘇治芬六百萬元交保但遭拒絕
民進黨向中國嗆聲活動 第二晚人數下降
期貨商：台指期上檔動能減緩 波動相對劇烈
美股勁揚兩岸簽署協議 法人：台股反彈可期
王金平：盼陳雲林以官銜稱呼他
兩會今開金融與工商座談 準備下階段協商
台股開盤上漲84.38點 為5077.01點
東北季風減弱 東半部短暫雨 各地氣溫回升
台股漲 新台幣兌美元早盤升值逾1角
疑洗錢案 特偵組傳喚郭銓慶郭淑珍兄妹
張希欽願代言三高特色 推廣台灣觀光
營建金融領軍 台股早盤上攻突破5045點
王金平建議陳雲林多和不同政黨交流對話
陳雲林：兩岸簽協議對共度時艱有正面作用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
兩會協議送立院審議 王金平盼早日通過
金融危機 陳雲林：兩岸兄弟相扶過難關
遞補當選南投縣議員 劉一平宣誓就職
麥寮港列兩岸直航港口 台塑集團年省25億
海巡署高市機動隊查獲槍毒逮4人
江丙坤:兩岸外匯存底機制 可安定金融信心
龐建國:金融座談交換意見 具體合作等下次
建輕軌 高市府:將視景氣好轉再公告招商
民進黨號召抗議陳雲林 國民黨團籲別再亂
楊秋興：有志之士要有坐牢的心理準備
嘉市民進黨記者會 警方舉牌警告一度衝突
銓敘部：退撫基金未實現損失逾300億元
民進黨中市黨部號召民眾北上響應圍城行動
民進黨:警方將出動鎮暴警察 圍城行動不變
台商投資中國受害 籲政府正視協助解決
綠營送書陳情籲總統顧主權 府方代表接受
民進黨團:警察執法公然違法 王卓鈞應下台
食品安全協議遭批 衛署:請律師助廠商求償
全台最大搖擺銅鐘 9日捐贈成大
史亞平:海協會代表明看海角七號 可望登陸
高市府規劃黃棕線及水岸輕軌路網
行長參訪？OTC:若來訪將介紹債券興櫃業務
學者：歐巴馬重經濟 美中台三角往中國偏
歐巴馬勝選 歐鴻鍊：台美續朝良性互動
蘇治芬案 民進黨質疑司法程序正義不嚴謹
圍城 宜蘭綠營擬以遙控直升機表達訴求
蘇治芬拒絕交保 雲林地院：尊重家屬意願
立院初審 文建會衛武營籌備業務凍六千萬
歐巴馬勝選 王金平盼關心台灣安全兩岸和平
資金匯入 新台幣兌美元中午勁升1角
民進黨團:六日圍城活動盼所有人民站出來
降電價 尹啟銘:待燃料成本跌回調價前水準
海洋文化國際學術研討會 6日海大登場
江陳會四協議 民進黨團:包著糖衣的毒藥
馬陳會 邱毅：將向陳雲林建議 稱呼馬總統
農委會:輸出台灣長鬃山羊需先申請
抗議陳雲林衝突事件 綠營議員:警執法過當
新港奉天宮明年首度遶境至北港朝天宮會香
台鐵高港站變身鐵道文化園區 百年風華再現
歐巴馬勝選 陳一新：美對台軍售會更謹慎
警力維安 竹科管理局便利商店業績激增5成
台股收盤跌14.37點 為4978.26點
歐巴馬勝選 歐鴻鍊：馬總統親筆信函致賀
歐巴馬當選美總統 民進黨祝賀
陳雲林來台 台中市藍綠議員爆撤護旗風波
李紀珠:年底成立兩岸金融專業窗口 協商MOU
國民黨：集會者主張權利也應負社會責任
11月台指期終場下跌82點 逆價差78.26點
台股開高走低 收跌14.37點
兩岸航運業盼聯盟合作互投資 莫惡性競爭
一度逼近5100點 台股震盪走低收跌14點
器官捐贈對象放寬 腦死器官可指定受贈血親
北院明傳陳致中等人 釐清葉盛茂是否圖利
陳雲林：兩岸關係可慢不可停 不進則退
府：警方排除觸法行為 應即時對外說明
曹啟鴻:無法接受蘇治芬未傳訊遭檢方拘提
法務部：將修法規定律師推展業務方式內容
11月電子期終場跌5.9點 金融期上漲9.6點
陳雲林一行明天下午拜會慈濟證嚴法師
立院要求台電公布燃料成本 調漲前一月預告
金管處金水學校和僑鄉館 10日起暫停開放
產業共同標準 標檢局：兩會可能下次協商
災防科技中心五周年 邱正雄盼續科技移轉
毛治國：兩岸直航分配航點 交由市場決定
江陳會初步共識 兩岸合推高科技產業標準
總統：警方應對民眾說明維安要求
南投議會為陳雲林議題交鋒推擠 草草散會
兩岸金融座談 央行提議成立亞洲共同基金
永久性脊椎腔藥物注射 改善車禍肢體僵硬
陳雲林訪問竹科 法輪功成員現場抗議
國片2分20秒取材自高縣 今發表會盼創佳績
高市電影節明閉幕 觀影及票房創歷年最高
台電外包工人施工遭曳引車撞擊 送醫不治
蘇治芬拒絕交保 支持者籲無罪開釋
兩岸工商及航運座談 40官員業者與會
經部官員:座談會未明確討論台商投資保障
國民黨嘉縣黨部否認毀嘉計劃 保留法律追訴
SOA開發者新秀大中華比賽 雲科大奪亞軍
宣揚和平文化 高縣正修科大辦人性變革展
外資:歐巴馬勝選 美股選後行情值得期待
歐巴馬勝選 藍營立委:美對華政策基調不變
民進黨明圍城 黃昆輝率隊參加
台股下跌14點 三大法人賣超11.84億元
馬永成遭羈押禁見 扁辦羅文嘉力挺清白
成大電漿與太空科學中心成立 將研究核融合
訪查全民國防教育 國防部：金門是模範縣
警支援江陳會 中縣民進黨議員集體退席抗議
彰化縣肉圓節 票選人氣肉圓店家
黃仲生：縣市合併案應重配套 非針鋒相對
綠委憂民主黨親中 台美關係恐有變化
歐巴馬當選 券商:美股若有慶祝行情屬短線
壹週刊報導安亞專案 特偵組分案查洩密
2008竹崎椪柑追風趣 自行車與小火車同行
新台幣兌美元升3.9分 收32.830元
不明酒類含有害物質 花蓮縣府籲勿購買
水保局農村再生試辦行動 盼社區配合
高雄左營萬年季將登場 陳菊授旗祈福
江陳會簽署四協議 工商航運業者肯定
首例小三通返台早產兒 與陳雲林相見歡
繼醬油後 屏東監獄麻油和牛軋糖再創口碑
10月外匯存底2781.52億美元 較9月減少
馬總統祝賀歐巴馬當選美國總統
防範中國黑心電池 高市環保局抽查把關
陳雲林來台 北市警局同意民進黨遊行申請
中市民進黨議員帶五星旗進議會 藍營譴責
綠營指民進黨人士遭押媚中 藍營籲尊重司法
歐巴馬勝選 投信:美股後市回歸基本面
圍城 民進黨高市黨部動員50輛大巴士
江陳會座談共識 速建立兩岸金融監理制度
陳雲林參觀富茂蘭園 吳寶玉穿紅衣嗆聲
綠營要求調回北上支援警力 中市:彈性調派
高雄銲接基礎班 歧途青少年開創新生
立院初審 汽油航空燃油煤柴油免關稅
北市一綱一本 全教會調查：補習人數仍增
冬令進補 義大醫院養生藥膳保健康
馬祖海巡嚴查大陸越界漁船 漁民肯定
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
圍城行動估十萬人上街 蔡英文願負全責
AIT高雄分處設大選中心 關心美總統大選
吳伯雄宴請陳雲林 綠營赴晶華酒店抗議
陳雲林訪竹科 盼兩岸交流共創雙贏
林中斌：歐巴馬不會為討好北京犧牲台北
週刊披露安亞專案內容 綠營告特偵組洩密
歐巴馬勝選 劉揆：台美關係持續穩定發展
陳雲林到訪 友達華晶科贈送數位相機
陳雲林來台民進黨遊行 北市調動三千警力
海空運業者：二次江陳會協議 總體正面
台灣10月外匯存底2781億美元 排名世界第4
成醫：老人急診人數逐年增加
陳雲林來台 北市藍綠議員為維安國旗爆口角
工總：兩岸三通商機 五年估上千億元
舞動東海岸 原住民表演團體東海岸駐點
聲援蘇治芬 李應元：明到雲林地院圍城
證交所:10月底上市股票平均本益比10.2倍
蘇治芬拒絕交保案 雲林地院裁定羈押
劉揆：厚植閱讀力政策 提升國家軟實力
中山高旁拉布條抗議陳雲林 遭警制止
大陸海航會：若有需求 中國港口可全開放
歐巴馬當選 學者憂台對美工作增添困難
李炷烽：兩岸擴大三通 金門也受益
倒扁期間被控妨害名譽 王麗萍一審無罪
中鋼獲第十七屆中華民國企業環保獎
兩岸海難救助合作 李炷烽建議金廈做起
歐巴馬當選 陳樹：對台股有利
吳伯雄：賀歐巴馬 盼台美維持友好合作
人本教育基金會等單位籲民眾加入圍城行動
陳雲林訪竹科 維安規格首見
陳雲林安排收購台灣柳丁 農委會:樂見其成
銀行拋匯 新台幣兌美元收盤升3.9分
民進黨圍城 中縣發動20部遊覽車並備雞蛋
直航 基隆港鎖定對岸客輪業務商機無限
營運不佳 高捷：開源節流 擬提高運量策略
吳伯雄：江陳會達重大成就 有利兩岸發展
陳水扁：未接獲圍城邀請 盼能達預期成功
財部:出租房屋從事營利 明年起課營業稅
質疑警方執勤違法 民間司改會狀告警局長
10月CPI年增2.39% 13個月來最小漲幅
工業局推污泥資源化 年省4500萬元公帑
流感疫苗接種率吊車尾 金縣衛生局喊冤
立院初審通過公路總局預算 凍結百分之五
龍潭開發案 特偵組傳訊辜成允林百里作證
陳樹：循四協議模式簽金融MOU 可擱置爭議
赴晶華嗆陳雲林 1綠營議員混亂中頭部受傷
法反死刑律師：政治領袖應引領民意廢除死刑
美金融問題尚待處理 台灣應設法提振內需
中時集團易主 媒改團體籲交易透明化
民進黨團：將檢舉王卓鈞縱容屬下濫權
包商施工誤觸偵測器 高鐵26班列車誤點
歐巴馬勝選 蔡英文:盼美對亞洲事務投入心血
百清案偵結 麥安懷等九人遭起訴
台日職棒交流賽明登場 雙方火藥味濃厚
史亞平：國際媒體高度肯定第二次江陳會談
呂東英:期待兩岸共同建置亞洲最大金融市場
中選會：公投與大選合併舉行 世界潮流
台大醫院研究：膽固醇愈低不一定愈好
蘇治芬押解看守所 支持者加油聲不絕
馬以工等監委赴竹科了解龍潭園區開發狀況
預防洗腎 醫界提醒檢查不要濫用顯影劑
被批執法過當 北市警:為造成民眾不便致歉
警政署:台北賓館附近管制區 不容民眾闖入
將國旗丟垃圾桶 周柏雅:政治手法表達沈痛
未告知病患罹肺癌 南檢起訴高雄長庚醫師
蘇治芬羈押 支持群眾持燭光走向看守所
工業局提供50個短期就業機會
第097222期今彩539三星彩四星彩開獎結果
歐盟肯定兩岸簽署四項協議 外交部歡迎
央行提議成立亞洲共同基金 穩定區域金融
安亞專案恐變為國際醜聞 嚴重傷害台灣形象
陳雲林參觀竹縣富茂蘭園 建議蘭花交流
歐巴馬勝選 投顧：投資主軸可能改變
嗆聲陳雲林 部分抗議者圍追陸媒記者
賀歐巴馬 總統：美應在東亞扮演積極角色
中國兩行長拜會國泰金 交換金融業務心得
北縣警政人事解凍？周錫瑋：兩周內確定
總統：廉政規範宣導不足 法務部應加強
蘇治芬被羈押 雲縣府：李應元代理縣長
向中國嗆聲 民進黨高縣千人守夜
歐巴馬勝選 投信業看好歐巴馬概念股
LPGA美津濃菁英賽 曾雅妮最具冠軍相
第097222期今彩539三星彩四星彩派彩結果
總統深受客語電影1895感動 籲國人都來看
高雄世運合球暖身賽 中華台北勇奪B組第一
高雄世運合球暖身賽循環預賽 A組排名出爐
世運暖身 亞洲滾球男子3人組中華2隊晉4強
世運暖身 亞洲滾球三人組 泰國瞄準大滿貫
陳雲林將參訪動物園貓熊館？北市府否認
麵包超人授權解凍 11/5起天天與小朋友在24頻道相見歡
新光銀行積極拓展現金管理業務 協助企業建構完整現金管理平台
證交所與元富證券11月17日聯合舉辦權證宣導說明會
玉山志工基金會頒發第四屆「培育傑出管理人才」獎學金
永豐推「八通卡」現金回饋0.3%~6% 首刷禮送11.68%現金回饋上限200元
陞泰自結1-10月EPS 10.66元
台灣電影研討會在日早稻田大學登場反應熱絡
海洋文化國際學術研討會 6日海大登場
SOA開發者新秀大中華比賽 雲科大奪亞軍
北市一綱一本 全教會調查：補習人數仍增
台灣圖書業海外打造圖書館國際形象
謝依旻首次衛冕成功日本女流本因坊頭銜
NBA 貝爾彈無虛發 太陽大勝籃網
NBA 馬刺不敵小牛 35年來首度開季3連敗
LPGA美津濃菁英賽 曾雅妮最具冠軍相
高雄世運合球暖身賽 中華台北勇奪B組第一
世運有氧體操暖身賽 法3金1銀1銅最大贏家
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成醫：老人急診人數逐年增加
台大醫院研究：膽固醇愈低不一定愈好
預防洗腎 醫界提醒檢查不要濫用顯影劑
歐巴馬當選 陳樹：對台股有利
台灣10月CPI年增2.39% 13個月來最小漲幅
美金融問題尚待處理 台灣應設法提振內需
台灣央行提議成立亞洲共同基金 穩定區域金融
歐巴馬勝選 台灣投信業看好歐巴馬概念股
不景氣中 大陸台商力爭上游努力突破困境
楊秋興：有志之士要有坐牢的心理準備
北院今傳陳致中等人 釐清葉盛茂是否圖利
壹週刊報導安亞專案 台灣特偵組分案查洩密
陳雲林來台民進黨遊行 北市調動三千警力
被批執法過當 北市警:為造成民眾不便致歉
北縣警政人事解凍？周錫瑋：兩周內確定
蘇治芬拒絕交保案 台灣雲林地院裁定羈押
台灣馬總統祝賀歐巴馬當選美國總統
台灣圍城行動估十萬人上街 蔡英文願負全責
陳雲林訪台 分析指胡錦濤對台政策收效
歐巴馬勝選 劉揆：台美關係持續穩定發展
劉揆：厚植閱讀力政策 提升國家軟實力
陳水扁：未接獲台灣圍城邀請 盼能達預期成功
歐巴馬勝選 蔡英文:盼美對亞洲事務投入心血
安亞專案恐變為國際醜聞 嚴重傷害台灣形象
陳雲林被困晶華人身安全無虞 對台灣警方表諒解
陳雲林被困晶華 警方凌晨展開驅離行動
巴黎股市重挫百分之一點九八
義朝野齊賀歐巴馬勝選 股市卻無慶祝行情
洛時：歐巴馬應善用選民託付帶領美邁向未來
尚未就任就可能被彈劾 反歐巴馬團體網站現身
女鋼琴家張安麟獲頒國際青商會傑出青年獎
立場轉變 華府或邀歐巴馬出席經濟危機峰會
好萊塢巨星與媒體力挺 為歐巴馬加分不少
歐巴馬高興不到一天 積極籌組行政團隊
歐巴馬創美國史上總統候選人最高票紀錄
受困晶華酒店 台灣國民黨譴責暴力
喬治亞州聯邦參議員難產 十二月初再戰高下
英專家：確保美民眾安全 歐巴馬首要工作
加拿大盼與歐巴馬簽訂北美氣候變化協定
美眾院選舉 民主黨大贏家
傳歐巴馬鎖定白宮幕僚長人選 凱瑞爭國務卿
嘉市樂活特質 適騎乘自行車愜意悠遊
抗爭不斷? 台灣股市重挫
法院傳陳致中夫婦陳幸妤作證 準時到庭
歐巴馬當選 中情局將開始簡報機密情資
歐巴馬當總統 弟弟深圳躲避記者
中市議員率眾嗆聲反中 路過婦女不滿遭毆
中國媒體淡化報導陳雲林被困晶華酒店事件
陳雲林昨遭困 總統:民進黨未負起承諾責任
＜獨家＞圍堵事件中共高層不滿 陳雲林行程有變數?
吉亭：相信歐巴馬會持續關注亞太安全穩定
兩岸互贈動物 農委會盼動物園速提申請
觀光局與Visa共同推出「台灣溫泉美食」活動
稱呼喬不攏 馬陳會五分鐘結束
避免訴訟 Google終止與雅虎廣告結盟計劃
南韓：歐巴馬上台 北韓可能推外交新招
馬、陳會 馬盼二岸更多高層互訪
＜諜對諜＞馬陳會提前 綠營:不夠光明磊落
林源泉:蘇治芬稱若有貪污 寧被槍斃
胡志強：暴力形象傷害台灣國際形象
邀陳雲林訪高市？陳菊：地方政府不適合
印尼學者：歐巴馬當選讓美恢復在中東形象
人鳥大戰 老翁全天靜坐稻田十小時驅鳥
對抗經濟不景氣 台日業者聯手進軍寵物市場
杜哈網賽 大威廉絲高水準演出擊敗狄曼提娃
圍城行動提前 蔡英文率隊遊行
圍城行動 翁金珠手臂骨折送醫
民進黨圍城遊行 民眾衝破封鎖線現場混亂
民進黨圍城突破封鎖 警民衝突各有受傷
台灣反對黨圍城遊行 民眾衝破封鎖線現場混亂
圍城緊張對峙 中國海協會取消記者會
壓驚! 台灣工商界中午款宴陳雲林
歐巴馬當選 日本股市無慶祝行情
陳雲林等人凌晨兩點零九分離開晶華酒店
陳雲林晶華赴宴被困 警方凌晨二時狀況排除
凌晨約三點半 海協會成員全數順利返回飯店
受困晶華七小時 郭台銘：陳雲林能理解
期貨商：台指期逆價差擴大 回檔可能轉大
法人：台股挑戰5千點失利 仍屬空頭架構
受困晶華7小時 郭台銘：陳雲林能理解
陸委會呼籲國人理性面對兩岸關係
台股開盤下跌279.17點 為4699.09點
眾所矚目 馬陳會下午台北賓館登場
野柳外海漁船失火 船員跳海逃生獲救
今明兩天秋老虎發威 8日起天氣轉涼
馬陳會下午登場 馬總統十時召開記者會
台股大跌 新台幣兌美元盤初走貶
圍城專車 民進黨高市黨部拂曉發車
馬陳會提前到上午十一時舉行
總統：台灣前途當然由兩千三百萬人民決定
總統：江陳會4協議對人民有利 無任何矮化
海基會與海協會互贈珍稀動植物
馬陳會 總統：會以中華民國總統身分接見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
兩岸大三通 面板業兩岸分工受惠多
馬陳會提前 蔡英文：圍城計畫提前11時舉行
高市民進黨團聲明抗議警察變武警
雲林圍城民眾聚集地院二監聲援蘇治芬
馬陳會提前 民進黨團:不夠光明磊落
台股開低重挫逾5% 回測4700點
馬陳會提前 警政署:警力提前進駐
陳菊：政府保護陳雲林也應尊重民意表達
陳雲林見馬總統 微笑致意未提稱謂
陳樹:兩岸和諧互動 期待加入國際組織
綠營：提前馬陳會再核准遊行 是兩面手法
薛琦：兩岸交流可創台灣契機
馬總統接見陳雲林 盼兩岸有更多高層互訪
茂伯前進成大 11日現身國寶座談會
國民黨團：蔡英文應讓抗爭行動和平落幕
全國原住民暨離島地區籃賽 明起北市競技
台經院:民間投資成長 明年GDP升至4.11%
馬陳會提前 江丙坤:一切都在國安會安排中
高鐵擠軌意外 14時前台北站暫停上下車
圍城行動提前 蔡英文率群眾靜坐
陳雲林受困晶華酒店事件 綠營譴責警察暴力
東南亞大學校長論壇 十日成大交流
晶華衝突事件 劉揆譴責暴力撕裂台灣社會
台北影視節開幕 近百廠商共襄盛舉
晶華衝突事件 警政署：勤務值得檢討
立委促推台灣生產標章 區隔黑心品
蕭萬長：台灣發展生技醫療產業具優勢
郝龍斌：貓熊來台 最快明年農曆春節亮相
總統接見兩會代表 陳雲林避稱馬總統官銜
匯市觀望 新台幣兌美元中午貶值3分
民進黨圍城行動提前 蔡英文率隊展開遊行
晶華衝突事件 工商界:不影響兩岸經貿合作
晶華酒店事件影響 總統拍板提前見陳雲林
出庭作證 陳幸妤：我們全家遭司法迫害
涉毆前助理 嘉縣議員王金山被判拘役50天
立院初審 交通購物規費一卡通儲值限1萬元
政院盼民進黨遵守遊行承諾 避免暴力行為
陳致中出庭作證 法官要求勿再耍嘴皮
台股收盤跌284.14點 為4694.12點
朱少華真除中油總座 未來強化體質與績效
聲援蘇治芬 支持群眾法院前綁黃絲帶
總統:集會遊行應和平合法 兩岸政策未讓步
總統：民進黨不能不顧集遊法 只動員不負責
招待長官到聲色場所？ 高縣動防所長否認
陳雲林維安協和專案 已有27名員警受傷
高鐵擠軌意外 台北站復駛延至16時
台股開低收低 大跌284.14點
美股大跌 台股同步重挫回測支撐
立院初審 中高齡及身障失業給付可延至9個月
陸委會：海空協議送立院決議 否決就失效
11月台指期跌停收市 逆價差137.12點
中縣綠營議會升五星旗 議長提案送紀委會
全面改採限定繼承？法務部司法院態度保留
11月電子期收跌13.35點 金融期跌40點
廢墟美術館藝術嘉年華 8日野台演唱
晶華宴被圍 鄭立中：度過一個很特殊的夜晚
家扶小舖義賣將結束 花蓮家扶盼民眾支持
政院促進就業方案 創造近20萬就業機會
工商界款宴 為陳雲林遭困事件致歉
台股跌破月線 三大法人賣超90.94億
遭暴力攻擊 大陸記者：終於體會張銘清感受
郝龍斌：北北基依法自辦基測 待教部審議
高市議員指1999成路不平專線 陳菊允改善
高市求職防騙宣導徵件 優勝名單出爐
國民黨團：江陳會協議明送立院備查決議
立法院：海空運協議若不送立院審議即違法
新台幣兌美元升1.1分 收32.819元
空海運郵協議行政命令 交部下週報行政院會
群眾抗爭緊張對峙 海協會記者會取消
促銷國產豬肉 中央畜產會票選爌肉王
吳澧培：收到扁捐款很感動 沒過問來源
金酒杯鐵人三項賽9日金門登場 213人參賽
板新水廠檢驗設備 北縣桃園部分區域停水
陳致中黃睿靚遭恐嚇案 北檢傳訊作證
陳雲林訪慈濟 數十名法輪功成員抗議
出庭作證 黃睿靚：不敢過問婆婆資金的事
小股綠營支持者現蹤 圓山周邊道路封路
陳雲林明早十點華航包機返北京
哨兵豬 監控豬群疫情把關肉品品質
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高鐵:擠軌意外屬人為疏失 台北站明恢復
世運暖身賽亞洲滾球女子3人組 泰國金包銀
世運暖身賽亞洲滾球男子3人組 泰國2隊摘金
因應維安需求 花蓮80名警力抽調北上支援
著作權糾紛MUST警廣言和 智慧局將通盤檢討
民進黨遊行衝突頻傳 警方架起第二道防線
高雄世運暖身賽亞洲滾球賽 泰國大滿貫
王定宇涉推擠張銘清受傷起訴案 南地院分案
陳雲林明離台 防機場道路堵塞旅客及早準備
亞洲減害連線成員桃園觀摩減害實施成果
彰化清水岩寺志工組車隊 阻止濫捕鳥類
挪威草根大使訪嘉市 讚台灣人熱情友善
如何邁向奧運之路 蘇麗文：勇於面對挑戰
圍城遊行群眾前往圓山 警方:已違法籲自制
高應大弘心毅志講座登場 林仁益母校開講
受困晶華七小時 陳雲林：盼兩岸矛盾解決
外資匯入 新台幣兌美元收升1.1分
金馬影展開幕片停車 導演盼影迷加油打氣
疑洗錢案 特偵組搜索太流公司等處所
遭吐口水獲慰問 胡志強：台灣與民主受辱
馬陳會提早算破局？郭台銘：主政者避衝突
民進黨圍城傍晚解散 部分群眾轉往圓山
周錫瑋：陳雲林稱我為最大縣的縣長
洩密案 法官質疑陳致中非單純人頭
台灣製造尚讚 週末三天端出MIT優質產品
圍城爆衝突 內政部譴責暴力將依法嚴辦
圍城遊行脫序 廖了以:盼蔡英文有智慧解決
陳雲林：期待證嚴法師訪問大陸
兩岸兩會協議將送立院 綠營：應接受審查
雲林地檢:蘇治芬案未偏藍綠 可望下周起訴
圍城傍晚結束 蔡英文預告街頭再見
台北縣升格 周錫瑋：最快12月20日宣布
陸媒遭民眾推擠 記協遺憾籲尊重採訪自由
高市國民黨團譴責民進黨是暴力黨
員警北上支援遭攻擊受傷 黃仲生譴責暴力
總統接見陳雲林十分鐘 雙方協商定案
夢想資助計畫得主揭曉 趙自強等5人獲獎金
美國在台協會表揚新思科技
圓山飯店交通管制 房客提早返回
景氣差 第三季上市櫃稅前純益減3270億元
葉景成：期貨商今年獲利將比去年成長一倍
民眾圓山抗議 警方認定違法三度舉牌警告
內政部修地制法 縣市改制有法源
李炷烽邀請 陳雲林允諾小三通訪問金門
消防車受困遊行現場 119：獲報前往救人
財部：電動自行車為腳踏車 不需課貨物稅
陳水扁：不要為包機等小利益犧牲台灣主權
客家粄條王冠軍爭霸戰初賽 36隊入圍總決賽
蔡朝明譴責遊行脫序 籲蔡英文準時結束
特偵組搜索 遠百：股權移轉透明正當無不法
2008亞洲盃風浪板大賽 澎湖登場
還押嫌犯挾持員警 搶警車逃逸
立院院會明起處理法案 經濟議題優先討論
陳雲林維安狀況不斷 江丙坤：應徹底檢討
半導體航運產業拖累 第三季上市財報難看
金管會：放寬券商買庫藏股規定 10家受惠
富邦長春公開賽首日 鍾春興陳滄德並列第一
晶華酒店衝突 郝龍斌譴責民進黨非法集會
週年慶易刺激躁症發作 手機簡訊關心患者
上市公司獲利減少 逾四成受員工分紅等影響
抗議陳雲林來台 台灣建國聯盟高市遊行平和
少數外國人參加圍城遊行但不能接受激烈抗爭
第097223期今彩539三星彩四星彩開獎結果
金管會：考慮開放非前十大銀行也能登陸
還押嫌犯搶警車逃逸 警車白河鎮尋獲
威力彩38樂合彩開獎結果
江丙坤：看海角七號能更理解台日歷史背景
抗議活動不斷 江丙坤:不影響兩岸關係發展
圍城遊行 警民記者多人掛彩送台大急診
照料受贈貓熊 郝龍斌：已派人到對岸學習
前中市議長張廖貴專涉貪 判刑7年半定讞
海協會答謝宴 陳雲林感謝員警和媒體辛勞
專家：綠營抗爭不影響兩岸未來協商進程
陳雲林答謝宴 邀江丙坤北京再相逢
兩會領導人一致看好兩岸合作交流前景
IBM捐贈電腦軟硬體設備給全台24所育幼機構
金馬影展星光大道 海角七號成焦點
高雄世運合球暖身賽 中華台北挺進冠軍賽
貓熊可望來台 動物園與竹農訂約供應竹子
第097083期威力彩頭獎摃龜
葉景成：期貨電子盤後交易 明年應可推出
蔡英文：圍城行動未違法 遺憾被誤為暴力
圍城餘波 群眾與警方北美館前續對峙
第097223期今彩539三星彩四星彩派彩結果
陳雲林訪台抗議不斷 江丙坤表示歉疚
葉菊蘭南下聲援蘇治芬 支持者將長期靜坐
釐清洗錢案與禮券等案 特偵組再搜企業
歐洲各央行紛降息 台灣對歐出口恐受波及
台日職棒交流賽 鍾承佑雙響砲逆轉勝巨人
蘇治芬：拒絕交保原因 不願被公器宰制
圍城餘波 警方逮捕一丟擲燃燒物滋事份子
雲朗觀光與新莊農會簽約合作 催生新莊兆品酒店誕生
秋冬平底我最In crocs平底鞋也趕甜美休閒時尚風
台灣經濟研究院估2009台灣GDP成長率將達4.11%
英專家：民進黨圍城抗議 造成台灣民主倒退
抗議愈夜愈激烈 台灣警方入夜展開強勢驅離
台灣警方凌晨以優勢警力噴水車驅離非法聚眾
NBA 艾佛森暫緩上場 活塞仍擒暴龍
歐冠杯 曼聯逃過一劫老將吉格斯扮演救世主
亞洲冠軍杯 日本大阪甘巴隊距封王只差一步
高雄世運暖身賽亞洲滾球賽 泰國大滿貫
Lexus盃高球對抗賽 龔怡萍四度入選亞洲隊
NBA 派克飆新高55分 馬刺兩度延長挫灰狼
台日職棒交流賽 鍾承佑雙響砲逆轉勝巨人
高雄世運合球暖身賽 中華台北挺進冠軍賽
金馬影展星光大道 海角七號成焦點
女鋼琴家張安麟獲頒國際青商會傑出青年獎
陳瑞斌緬懷蕭邦音樂之旅東南亞首站香港
廢墟美術館藝術嘉年華 8日野台演唱
台北影視節開幕 近百廠商共襄盛舉
張栩衛冕名人頭銜成功 第四度奪得頭銜
王定宇涉推擠張銘清受傷起訴案 南地院分案
洩密案 法官質疑陳致中非單純人頭
陳雲林：期待證嚴法師訪問大陸
前中市議長張廖貴專涉貪 判刑7年半定讞
釐清洗錢案與禮券等案 台灣特偵組再搜企業
雲林地檢:蘇治芬案未偏藍綠 可望下周起訴
蘇治芬：拒絕交保原因 不願被公器宰制
受困晶華七小時 陳雲林：盼兩岸矛盾解決
圍城爆衝突 台灣內政部譴責暴力將依法嚴辦
台灣馬總統接見陳雲林十分鐘 雙方協商定案
台北縣升格 周錫瑋：最快12月20日宣布
陳雲林來台維安狀況不斷 江丙坤：應徹底檢討
蔡英文：台灣圍城行動未違法 遺憾被誤為暴力
眾議員艾瑪奴耶點頭 將任歐巴馬幕僚長要職
IMF下調全球成長 已開發經濟體明年多負成長
歐巴馬十日訪白宮 布布指示合作完成交接
歐巴馬明晤經濟顧問 舉行選後首次記者會
美股三大指數重挫逾4% 道指再跌四百餘點
經濟衰退恐影響需求 倫敦油價跌破58美元
選後第二天 投資人憂心衰退 美股再重挫
國科會與德國萊布尼茲協會簽署合作備忘錄
前WTO秘書長蘇巴猜否認被台灣買通
多家英媒體報導馬英九與陳雲林歷史性會面
慶賀歐巴馬當選 嘻哈饒舌藝人威爾推新單曲
兩岸關係加溫受矚目 張小月英媒體密集受訪
執法過度！ 台灣學生靜坐抗議
會面五分鐘 峰火五日夜
陳雲林搭機離台 桃園機場出境大廳平靜
歐巴馬致電麻生 就加強美日同盟等達共識
終於鬆口氣! 中國海協會長搭機離台
華爾街日報：陳雲林指抗議不影響兩岸對話
開會了! 台灣立法院開始處理法案
協和專案結束149警員受傷 北市警派員慰問
台灣秘密演練 模擬「中國民航機襲台」
WTA年終錦標賽大威晉四強 小威淚灑球場
歐股全面重挫 台灣股市開盤大跌
為蒲亭重返克宮鋪路？俄國修憲延長總統任期
歐巴馬明召開勝選後首場記者會
揮手搭機離台 陳雲林：千言萬語一句謝謝
陳雲林離台 圍城活動濟南路會場恢復平靜
御製紹興酒「華甘丹」 在台灣重見天日
南韓再度降息一碼 利率下調至4%
加國傳媒報導台灣警民衝突
圍城行動失控？蔡英文：控制在合理範圍內
日媒：馬陳會面 遭反對人士激烈抗爭
民眾抗議陳雲林來台 集會自由應獲保障
來澎湖，當一天漁民
時代叛變 環境亂變 潮流錯變
廣西植物人孕婦產下男嬰
海角七號年底大陸上映 可能刪台灣髒話
台灣學生持續抗議 警方三次舉牌
城市綠化 可降低貧富間死亡率差距
聖保羅雙年展：「赤裸裸」的接觸引爭議
陳雲林走了 綠營:還我雲林縣長!
分析家指胡錦濤仍面對派系及保守阻力
陳雲林走了 台灣股市翻紅漲48點
保護陳雲林 149警員受傷
江丙坤：兩岸終極目標是兩岸和平 經濟共贏
台灣企業首次參與海峽電子商務博覽會
中國將制定建國來首份國家人權行動計畫
郭石吉接任 台北市漁產公司董事長
李鴻禧法學藏書捐台大 盼增競爭力
圍城受傷手臂骨折 翁金珠：不告警察
總統：陳雲林來台重要意義 雙方互不否認
前中市議長張廖貴專涉貪 判刑7年半定讞
數百學生抗議警察執法過當 政院：會檢討
降息利多失靈 倫敦股市大跌逾5%
中、台兩會協議 王金平：該修還是要修
本報讀者:圍城造成暴力衝突 馬、蔡都有責任
台灣反對黨聲援 大學生抗議警察暴力
抗議愈夜愈激烈 警方入夜展開強勢驅離
北美館前抗議 員警記者民眾20多人掛彩送醫
警方7日凌晨以優勢警力噴水車驅離非法聚眾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
警方戰術成功 凌晨驅離抗議民眾
期貨商：台指期反彈結束 短線有利空方
分析師：美股再重挫 台股觀察4500點支撐
白天氣溫偏高 入秋最強冷鋒明天報到
台股開盤下跌226.04點 為4468.08點
江丙坤：兩岸終極目標是兩岸和平 經濟共贏
陳雲林：歡迎台灣朋友遊大陸 保證和諧
台股大跌 新台幣兌美元盤初走貶
陳雲林抵桃園機場 周邊警力陸續撤哨
美股大跌 台股開低早盤緩步走揚跌幅縮減
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
檢測大學生國文程度 中教大建構評量工具
民眾抗議陳雲林爆警民衝突 藍綠營互相指責
還押嫌疑人挾持員警搶警車逃逸 檢方拘提
2008高雄鋼雕藝術節 歡迎民眾共同創作
調降證交稅率案 民進黨團提異議交協商
李鴻禧法學藏書捐台大 盼增競爭力
圍城流血衝突 陳菊:追求民主要和平非暴力
蕭副總統：台灣要強大 須全民社會和諧
抗議衝突頻傳 綠營指政府圍堵 藍營批卸責
圍城衝突 陳菊:不致影響陸客來台觀光意願
立院三讀 投票所應具備無障礙設施
國民黨：兩會完成互訪 奠定歷史性里程碑
油罐車撞砂石車 爆炸起火所幸無人傷亡
陳菊：保障世運暖身賽中國選手安全
外資匯入 新台幣兌美元中午小升1.5分
遭控扼殺原民台言論自由 原民會：不符事實
消基會：使用隨身杯裝熱飲 小心變形
任期屆滿不能再選？ 胡志強：法律有時會改
政院調降遺產稅率草案 立院付委審查
綠營：代議制度式微 重回街頭是必然趨勢
騎單車追阿里山火車 嘉義滿竹自行車道啟用
漁業署推廣烏魚產業文化 盼促進漁村繁榮
高市破獲機車竊盜集團 逮捕五人
立院決議11/14行使考監人事同意權投票
投保中心受理鈺創等投資人委任求償
數百學生抗議警察執法過當 政院：會檢討
台股收盤漲48.21點 為4742.33點
支援圍城維安 高市員警遭石頭打傷縫18針
綠營圍城爆衝突 總統認同須由蔡英文負責
內政部：十月底人口數達2301萬餘人
林益世:江陳會協議送立院決議 未必要修法
台股開低走高 上漲48.21點
戲劇化 特定買盤進場台股翻紅收漲48點
11月台指期上漲76點 逆價差109.33點
立院三讀 調降業者抬高米酒售價罰鍰
11月電子期跌0.2點 金融期漲25.2點
聯電10月營收79.06億 近 7個月新低
高鐵擠軌意外 高鐵局要求懲處失職人員
外交新聞特考第一試等11日放榜 錄取113人
中山學術著作獎 中正大學教授王志誠獲獎
放寬買庫藏股 券商:肯定政策將進行評估
警方檢討陳雲林維安勤務 不涉個人職務異動
金瓜石礦山芒花季登場 黃金山城體會秋意
罹癌凍存精子13年 不孕男子喜獲雙胞胎
宜蘭傳藝中心 明起辦大神尪遶境祈福活動
國務機要費案 特偵組傳劉世芳說明
圓山流血衝突11人遭移送 未發現黑幫背景
民進黨支持者：陳雲林已走 還我蘇治芬
趙守博：將開辦台灣童子軍金門體驗營
馬總統：未來可安排陳雲林拜訪民進黨
癌症轉移到腹壁 易誤診粉瘤延誤治療
300年歷史西藏唐卡 中縣港藝中心展出
健走運動好處多 強化心肺功能又能減肥
農委會:休閒農場標章明年核發 助民眾辨識
風災重建 羅東林管處多條步道仍封閉
股權出售？南山人壽：將保有經營主導權
稻江商銀股東臨時會通過更名大台北商銀
台股翻紅漲48點 三大法人賣超134.57億
第四屆全球僑務會議九日台北召開
台彩：9月公益彩券盈餘19.8億元
立院三讀台灣金控條例 政府資本至少90%
新台幣兌美元貶0.5分 收32.824元
中華電信寬頻服務 復興鄉偏遠部落開通
圍城受傷手臂骨折 翁金珠：不告警察
總統：陳雲林來台重要意義 雙方互不否認
10月出口總值208.1億美元 連二個月衰退
自閉症音樂天才李尚軒 今晚屏東與師合奏
貓纜鑑定 李咸亨:塔柱安全 重點在保護邊坡
漁業署:野生烏魚逐年遞減 養殖量遞增
今年前10月外貿出超114億美元 年減45.5%
調查:7成上班族首份工作不到1年離職
公益洗車募款 青年志工籲民眾洗車做公益
高市警支援圍城維安遭砸傷 馬總統贈花慰問
中央氣象局氣象報告
林務局：木柵動物園規劃貓熊食物無虞
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
三讀通過 襲警奪槍得加重二分之一徒刑
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
振興台中中區經濟 英國洲際酒店集團進駐
百件經濟檔案展登場 重溫台灣經濟奇蹟歷程
還押嫌疑人挾持員警搶警車逃逸 發布通緝
圍城衝突 郝龍斌：違法行為會依法送辦
學生行政院前靜坐 警方下午展開勸離
立院三讀 提高雇主未盡防治性騷擾義務罰鍰
王金平：兩岸協議若涉及修法還是要修
鋒面報到氣溫下降 泡湯享美食假日好休閒
波音：航空貨運長期成長 衰退為短期現象
陳水扁：江陳會四項協議 為小利犧牲主權
帕運金牌林資惠 返和美實驗學校分享心得
中油:8日零時起柴油降0.1元 汽油不變
立院三讀 農民遷移戶籍仍保有農保資格
中縣市改制直轄市 暫維持21鄉鎮市中市8區
AIT首任處長葛樂士辭世 外交部表哀悼
防止高齡自殺悲劇 照護團體籲民眾助通報
行政院前靜坐學生 警方兩波驅離百餘人
劉揆：做好溝通 整合國內對兩岸發展共識
標檢局：非醫療用口罩檢驗 不合格率25%
海基會報告江陳會談 陸委會高度肯定
營造客語生活環境 屏縣內埔國小放異彩
文藻將出訪美陶沙市國際兒童節獻藝
宜蘭蘇澳漁民 捕獲近兩噸大白鯊
火燒船離奇之旅 太平洋漂流7個月回蘭嶼
外界質疑外勞宿舍管理不當 高市勞工局清查
匯市觀望 新台幣兌美元收盤小貶0.5分
日本讀賣巨人棒球隊與La new熊隊中市交流
台塑化明晨一時起 柴油降0.1元 汽油不調
國小女學生以整人墨水滴午餐 多人送醫
陳明文涉圖利收押 高院駁回抗告確定
王永慶告別式明舉行 正副總統親臨追思
圍城之夜圓山飯店週邊交管 住房意外搶手
亞洲盃風浪板賽首日賽 香港選手領先
台灣記協:主張言論自由 反對粗暴抗議手段
NCC：建置50個偏遠部落寬頻 今年底前完成
今年球季表現出色 郭泓志盼明年健康出賽
富邦長春公開賽 鍾春興繼續領先群雄
政院靜坐學生轉往自由廣場 民進黨聲援
陳雲林談以合作代替對抗 呂秀蓮肯定
台灣國際紀錄片雙年展 彩虹的盡頭獲首獎
私校退撫草案將送政院 最快明年八月實施
工程會:颱風復建補助 全台提報90億元
陳雲林訪台五天 動員近一萬七千人次警力
朱經武與輔大師生分享香港科大逐夢之旅
金融風暴波及 10月台灣對中美出口均衰退
行政院前學生靜坐 警方抬離235人
公務人員貢獻獎揭曉 范佐銘等十人獲獎
史亞平：短期無規劃馬胡會
日本樂見江陳會 盼兩岸對話和平解決爭議
金門研設免稅商店 期讓觀光客上門血拚
騷擾防治裁罰提高 提升勞動者職場權益
米糠油事件禍延下一代 影響生長及生殖力
媒觀：民眾抗議事件 媒體過度渲染暴力
景氣差 國貿局：今年出口成長率下修為8%
議員質疑不敢辦蔡英文 郝：該辦一定辨
內政部：去年台灣人民平均壽命78歲
監測口蹄疫 高縣動物防疫所:哨兵豬無異狀
馬總統：陳雲林越來越台灣化
拯救受虐兒 家扶29日單車遊邀民眾參與
台灣旅客大陸遭軟禁 台旅會發函海旅會
國民黨：學生靜坐不合法 應依法申請集遊
高雄大榮小學編製英語音樂劇 獲英國迴響
2008世界公視大展精選 高市影圖館登場
江丙坤:兩會協商最終目標 讓民眾安居樂業
龍潭案 特偵組傳喚劉世芳等人說明
國泰港龍推自助列印登機證 即時遊北京特惠
中信鯨螃蟹球投手沈鈺傑 赴日測試
第097224期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097090期大樂透49樂合彩開獎結果
涉圓山流血衝突 律師李永然兒子2萬元交保
議員民調不及格 郝龍斌：檢討改進
外交部向駐台使節說明二次江陳會成果
遠百嚴正聲明：未曾賄賂吳淑珍
蘇治芬絕食83小時 戒護就醫
立法院議事網路轉播 預計11月底前上路
台灣取得2010年國際中小企業年會主辦權
下次介紹見陳雲林？蔡英文：總統弄錯焦點
原住民籃賽 宜蘭縣兩戰全勝 連江縣被淘汰
總統探視受傷員警 不容許北市成暴徒天堂
北捷木柵內湖線12月至明年2月離峰時段測試
議員主張遊行要課稅 郝龍斌：樂觀其成
蔡英文：陳明文遭羈押 令人懷疑司法濫權
朱朝亮：最高檢署未來應設中央特偵處
陳雲林維安 王卓鈞否認執勤先硬後軟
旅美職棒球星林哲瑄郭嚴文 明天球迷會
陳瑞仁：檢察長應有拿捏辦案時機的智慧
捐款20萬元 北區獅子會送愛到北區家扶中心
IMF下修全球經濟成長率 學者:失業危機升高
明年親自出席APEC？總統：呷緊弄破碗
王清峰：馬總統以身作則 司法獨立現契機
辱罵李慶安 立委林淑芬遭起訴
綠營：兩岸兩會四項協議應交立院審議
中小企協辦國際年會 曾惹出不少笑話
學生自由廣場靜坐 20名教授到場聲援
陳雲林維安 廖了以：有檢討空間
台斐經貿會議 雙方將在太陽光電領域合作
台灣電影困境 侯孝賢魏德聖吐苦水
台灣金控條例三讀 台銀不排除併其他金控
期貨單日交易量突破30萬口 創歷史新高
江陳會四協議 政院送立院決議及備查
蘇治芬案關鍵人陳勇兆 七十萬元交保
第097090期大樂透頭獎摃龜
柏格曼影展28日登場 大師經典一次看個夠
沙拉油未反映黃豆降幅 經部將邀業者說明
北市府：暴力集遊 嚇跑觀光客
第097224期今彩539三星彩四星彩派彩結果
台日職棒交流賽 熊隊火力旺 二連勝巨人
蘇治芬絕食 法務部：依法給予必要處置
賞鳥博覽會 北市府邀民眾一同重視生態
涉圓山流血衝突 名律師兒子赫然在列
罹癌凍存精子13年 不孕男子喜獲雙胞胎
癌症轉移到腹壁 易誤診粉瘤延誤治療
香港公立醫院爆發上呼吸道病毒群體感染
城市綠化 可降低貧富間死亡率差距
米糠油事件禍延下一代 影響生長及生殖力
健走運動好處多 強化心肺功能又能減肥
台灣電影困境 侯孝賢魏德聖吐苦水
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台灣國際紀錄片雙年展 彩虹的盡頭獲首獎
李鴻禧法學藏書捐台大 盼增競爭力
私校退撫草案將送政院 最快明年八月實施
聖保羅雙年展：「赤裸裸」的接觸引爭議
學生轉戰自由廣場 20名教授到場聲援
日本讀賣巨人棒球隊與La new熊隊中市交流
MLB金手套獎 鈴木一朗八年蟬連
劉翔赴美問診返北京 腳傷是否開刀仍未定
WTA年終錦標賽大威晉四強 小威淚灑球場
台日職棒交流賽 熊隊火力旺 二連勝巨人
今年球季表現出色 郭泓志盼明年健康出賽
台灣取得2010年國際中小企業年會主辦權
國際貨幣基金與歐洲國家將金援冰島60億美元
遠百嚴正聲明：未曾賄賂吳淑珍
美國福特汽車第三季虧損逾一億美元 將裁員一成
全球金融高峰會登場前 歐盟領袖展開準備
金融風暴波及 10月台灣對中美出口均衰退
監測口蹄疫 高縣動物防疫所:哨兵豬無異狀
沙拉油未反映黃豆降幅 經部將邀業者說明
台灣金控條例三讀 台銀不排除併其他金控
陳明文涉圖利收押 台灣高院駁回抗告確定
涉圓山流血衝突 律師李永然兒子2萬元交保
調查:台灣7成上班族首份工作不到1年離職
陳雲林訪台五天 台灣動員近一萬七千人次警力
行政院前台灣學生靜坐 警方抬離235人
蘇治芬絕食 台灣法務部：依法給予必要處置
陳水扁：江陳會四項協議 為小利犧牲台灣主權
劉揆：做好溝通 整合台灣國內對兩岸發展共識
江丙坤:兩會協商最終目標 讓台灣民眾安居樂業
史亞平：短期無規劃馬胡會
總統探視受傷員警 不容許北市成暴徒天堂
下次介紹見陳雲林？蔡英文：總統弄錯焦點
蔡英文：陳明文遭羈押 令人懷疑台灣司法濫權
陳雲林維安有缺失?監委赴內政部視察
大陸遊不和諧 蘇州旅行社董事長道歉
強逼購物 蘇州旅行社董事長道歉
台灣反對黨領袖 聲援二收押縣長
台灣反對黨魁:走上街頭是被逼出來的
淡江大學58週年 High 校慶
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
配合兩岸空運協議 國籍航空完成班次分配
鋒面通過東北季風增強 各地有雨溫度降低
宜蘭員山軟埤仔湖光山色 散步登山好景點
秋高氣爽 阿里山五奇向遊客招手
原民會：98年原民特考提前於明年9月考試
印度神父創社會企業 台灣原民脫貧現曙光
金門國定古蹟欽旌節孝坊 見證慈母光輝
經營之神王永慶告別 留給台灣美好典範
以色列攝影展北縣府展出 體驗宗教聖地風情
王永在祭文悼阿兄 細述心內非常悲傷
雷雨影響 金門機場一度暫停航機起降
總統讚譽王永慶是台灣之光台灣之子
竹東蕭如松藝術園區 喝咖啡感受人文氣息
外資飯碗難捧 金融風暴引發分析師寒蟬效應
房市景氣未落底 不動產業：四類物件不要碰
推動愛台12建設 工程會：規劃公共建設基金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
總統感謝王永慶貢獻 盛讚台灣之光台灣之子
疑與人結怨 嘉縣父子遭槍殺
拓墣：2009年全球LCD TV出貨將逆勢成長25%
日本德國文化研習營 學員體驗異國情境
合球世青賽 中華與荷蘭爭冠
王永慶告別式 總統褒揚四院院長覆國旗
孤鸞年前搶結婚 美容婚紗線上職缺爆增
羅芳華曾霖炳獲教育奉獻獎
陸生來台就讀 劉兆玄：以審慎漸進步調推動
台中市社區文化季暨社造聯合成果展
迎城慶 高縣鳳山展開美食展等活動
遊覽車桃園翻車 十餘人送醫急救
食用油降幅不足? 近日台糖將降第二波
茂伯鼓勵學童學習海角七號樂團人精神
廖了以：不換王卓鈞 學生靜坐先以柔性勸離
蘇治芬絕食逾100小時 陳菊疼她自苦明清白
總統:教育是立國根本 外語競爭力待提升
陳定南紀念園區動土 預定明年底落成
民生物價降幅不足 消保會:物價小組下週集會
提升台美關係 學者籲加強國會草根外交
集會遊行法修法？ 藍營不反對綠營支持
研究：從小胖到大 心血管罹病風險較高
大學生靜坐 史亞平：柔性勸離 盼學生守法
高市親子習武健身活動 術德兼備神采奕奕
圍城爆警民衝突 民進黨團:馬總統才應負責
新社花海節登場 警方籲勿違規停車
遊覽車翻覆龍潭 消防局：有三人死亡
國立大學基金會成變相金庫 教部促解散更名
哈雷機車全台大會師 台中市登場
為金門找出路 三所國立大學10日辦研討會
人口販運防制法政院版通過 送立院優先審議
高屏舊鐵橋進行修復 高縣府籲遊客注意安全
兩岸食品安全協議將生效 受害業者觀望求償
秋風起烏魚肥美上市 一魚多吃價廉物美
大學生靜坐 教育部長鄭瑞城關心學生安全
日媒：陳雲林離台 兩岸焦點將移向政治
男子身中二槍 陳屍台南縣仁德鄉
宜縣文化創意中心揭幕 邀藝術工作者進駐
圍城衝突 王金平：不良示範應調整改進
王金平推崇王永慶對台灣經濟發展貢獻
歐鴻鍊談APEC 盼對岸善意延伸外交場域
綠島椰子蟹快速減少 三年前約剩八十餘隻
總結1106圍城 蔡英文：人民的勝利
海基會：第二次江陳會開支約八百萬元
新社花海節開幕 黃仲生歡迎民眾來賞花
罕見意外 越南籍女子清豬糞昏迷送醫
航空業者：盼兩岸直航 台灣成轉運中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
副總統頒東元獎 期許科技發展兼顧環境永續
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
學生持續中正紀念堂靜坐 警方籲合法申請
台灣社聲援蘇治芬 籲無條件釋放
喜事變喪事 趕赴喜宴翻車3死40傷
遊覽車事故 薛凌籲體檢管制老舊遊覽車
企業獎助人才東元獎頒獎 石昌杰等人獲獎
漢寶德：缺乏美的公民素養 台灣城市變醜
高市汽車怠速罰則擬明年上路 環局加強宣導
莊清和號召親友吃喜酒 不幸國道車禍意外
民間團體辦感恩體驗學堂 助偏遠學童遊台北
鋒面南下 台南沿海渡冬黑琵激增
搶救存款大作戰 民營銀行爭推定存加碼
建城220週年 高縣鳳山辦雄獅表演爭霸賽
張嘉郡提案修法 落實國會調查權
施明德：案情單純清楚 對蘇治芬有信心
北市府籲自由廣場靜坐學生提出申請
男子疑要錢不成砍傷父親 依殺人未遂送辦
辜寬敏：上週建議馬總統暫緩陳雲林來台
陳水扁：反對民進黨黨紀處分不聽指揮同志
府：辜寬敏晤總統提兩岸建言 但可行性不高
劉兆玄慰問受傷警員林旻賢及許世男
王建民11日返抵國門 最想品嚐台南米糕
蘇治芬絕食110小時 無力抵抗強制治療
蔡英文總結圍城 府批推卸責任轉移焦點
修法落實國會調查權？綠委疑慮藍委支持
談人權 柴松林：盡義務權利才能獲保障
普立茲獎得主演講 強調觀察記錄與人類關懷
警民衝突 北市警：另鎖定40名涉滋事份子
救企業 府財經小組：不宜再採紓困方式
國務費案 馬永成抗告遭高院駁回
直航加平日包機 千名陸客來台指日可待
300名青年志工公益洗車 一天募得5萬餘元
大雨幫忙 鍾春興蟬連富邦長春公開賽冠軍
馬國華僑與失聯義母家人會面 了卻心願
亞洲盃風浪板賽第2天 業餘公開組張浩領先
半導體廠緊縮資本支出 設備廠苦日子未了
推行人權受肯定 陳菊獲國際人權團體頒獎
總統盃慢壘賽 總統指示每年補助400萬元
減產效應影響 國內DRAM市場版圖大洗牌
黃武雄探視蘇治芬 勸放下十字架
投顧：歐洲明年恐再降息 歐股可逢低布局
蔡英文:保護主權團結人民為前提 朝野對話
台灣防暴聯盟授證防暴之友 推廣安全教育
總統盃慢壘賽 逢甲大學衛冕氣勢如虹
洗錢疑案 特偵組擬妥題目近期再就訊扁家人
國際聽障自由車環台賽 美國選手為最大贏家
世運合球暖身賽 加泰隆尼亞勝英格蘭奪第5名
世運合球暖身賽世青賽 比利時克俄羅斯摘銅
世運暖身暨合球世青賽 荷蘭奪冠完成5連霸
原住民暨離島籃賽 宜縣金門南投獲分組第一
兩岸打擊犯罪 法務部盼相互提供調查證據
世運合球暖身賽落幕 中華奪銀 史上最佳
兩岸司法互助 文件採認與主權爭議最棘手
副總統關懷成骨不全症患者 聆聽感恩音樂會
台日職棒交流賽 暴力熊三連勝巨人
中風老翁陳屍住家附近 警方調查死亡原因
研究：從小胖到大 心血管罹病風險較高
兩岸食品安全協議將生效 受害業者觀望求償
美研究：偏頭痛惱人 但罹乳癌機率較低
MLB 休士頓太空人簽下台灣投手羅嘉仁
WTA年終錦標賽小威胃痛退賽 本季宣告結束
王建民11日返抵國門 最想品嚐台南米糕
NBA 艾佛森披活塞戰袍 首戰籃網吞敗仗
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世運合球暖身賽落幕 中華奪銀 史上最佳
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陸生來台就讀 劉兆玄：以審慎漸進步調推動
總統:教育是立國根本 外語競爭力待提升
宜縣文化創意中心揭幕 邀藝術工作者進駐
茂伯鼓勵學童學習海角七號樂團人精神
台灣數位影像創作者黃東明赴星開攝影展
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民生物價降幅不足 消保會:物價小組下週集會
葛林斯潘預估美國第四季GDP跌幅加劇
美汽車業失火了 通用汽車不久可能周轉不靈
各國期待新金融體系規範 IMF總裁澆冷水
航空業者：盼兩岸直航 台灣成轉運中心
搶救存款大作戰 民營銀行爭推定存加碼
喜事變喪事 趕赴喜宴翻車3死40傷
蘇治芬絕食逾100小時 陳菊疼她自苦明清白
哈雷機車全台大會師 台中市登場
男子疑要錢不成砍傷父親 依殺人未遂送辦
國務費案 馬永成抗告遭台灣高院駁回
台灣警民衝突 北市警：另鎖定40名涉滋事份子
洗錢疑案 台灣特偵組擬妥題目近期再就訊扁家人
旅美台灣人社團聲明 批政府討好中國傷害民主
台灣圍城爆警民衝突 民進黨團:馬總統才應負責
台灣圍城衝突 王金平：不良示範應調整改進
歐鴻鍊談APEC 盼對岸善意延伸台灣外交場域
總結1106圍城 蔡英文：台灣人民的勝利
台灣社聲援蘇治芬 籲無條件釋放
蔡英文:保護主權團結人民為前提 朝野對話
江陳會談 台灣海基會:實際只花800萬元
救企業 府財經小組：產業不升級不再紓困
辜寬敏晤馬總統 阻江陳會建議遭拒絕
自由廣場淋雨 學生苦等、政府漠視？
靜坐學生:不是針對單一政黨
「花旗全球義工日」 超過1500名員工全台上山下海奉獻愛心
耗資六億日本認證「黃金美人湯」 大唐溫泉物語立冬開湯
國共平台發功 國民黨：避免台海爆衝突
台中院轄市長 胡志強可參選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全台豪大雨 淡水清晨19.4度晚上更冷
基隆八斗子釣客落海 一獲救一失蹤
陸生來台與採認對岸學歷 教部有初步方案
海運直航下一步 吸引貨到船來 創經濟榮景
郵政直接通匯 包機運郵件 讓民眾更方便
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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士林官邸菊展 16日至30日展出
綠營嚴審考監人事案 藍營盼理性審查
全國中小企業會議明登場 共商提昇競爭力
海巡署安平港區查獲走私香菇六百箱
馬總統將接見周錫瑋 北縣升格可望明朗化
江陳會後攻防 綠營明甲動藍營說不怕監督
學生靜坐 高市空大校長吳英明北上關懷
空勤總隊慶3週年 廖了以:將增預算添設備
聲援台北抗議 近20大學生成大門前靜坐
海角七號追星 細細品味恆春古城文化
中小企協：盼訂防止貨款延遲給付等法源
監委查毒奶粉案 擬以政策反覆糾正衛生署
屏東演藝廳預訂地 彩繪圍籬成公共造景
江陳會四協議 綠營籲嚴審 藍營歡迎討論
北縣原民運動會 冒雨展開
直航往來頻繁 兩岸明研討飛安協議架構
內政部：詐欺案增加 電話與簡訊詐欺最多
蔡英文願對話？ 總統府：目前未接獲來電
中山大學校慶 楊弘敦期勉學生樂在學習
圍城衝突 蔡英文再次接受街頭運動洗禮
防治地層下陷 119單車騎士宣導護國土
經建會：綠色造林 年底培育1200萬株苗木
室內公共空間將禁菸 董氏提供上網申訴
國民黨：蔡英文雙管齊下破壞兩岸和平發展
經建會：貨櫃電子封條 提升運籌競爭力
財部：私立學校資金遭不法挪用 不能免稅
全國最大搖擺銅鐘贈成大 將成台南新地標
中國停止部級人士來台？ 陸委會否認
荷銀明天起調降新台幣定存利率
遠洋漁船帛琉海域失動力 海巡艦趕往救援
家扶才藝隊成軍三年 弱勢孩子展專長
英學者籲台助低度發展國家建立長期醫療制度
鳳山建城220週年 系列活動連番登場
休閒農場管理有漏洞 認明合法登記最基本
嘉縣槍擊命案 查獲嫌疑人棄置逃亡用車
自由廣場學生持續靜坐 訴求聚焦修集遊法
金酒杯鐵人三項賽 王顥翔稱王 柳怡卉封后
洗錢及國務費案 特偵組最快本週傳扁家成員
北宜公路土石崩落 交通中斷
央行稍後召開記者會 是否再降息受矚目
經部協調 四量販業者麵包立即降10%至15%
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
移民署辦專業人員測驗 本月20日寄成績單
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
愛心義助植物人 歌手黃建為蝴蝶迴響大
食品安全協議將生效 都慶案成觀察指標
央行緊急降息一碼 明天起實施
靜坐學生訴求修集遊法 陳水扁籲總統回應
氣溫轉冷 百貨業：有助週年慶後勢發展
衝營收 跨領域八大連鎖1200店聯合促銷
機場查獲星籍男子走私近七公斤大麻
民調：7成民眾支持制度化協商兩岸交流問題
吳英毅：聘任僑領 將提高政黨人士比例
券商：江陳會協議對台經濟短期助益有限
世界花式溜冰錦標賽11日登場 全球好手報到
賴瑟珍:抗爭脫序事件恐影響觀光客人次目標
教宗欣慰兩岸趨緩 府：國際歡迎兩岸和平
市議員侯李聯姻 總統趣稱喜訊保密撂倒狗仔
全台大雨特報 中部以北明低溫17度
企業排球聯賽下半季 台電拿下第七勝
陳菊允諾為台籍老兵保留完整史料
展兩岸通航利基 發揮高雄港地理位置優勢
地理優勢與工業條件 兩岸空運高雄新契機
海巡署明擴大威力掃蕩 取締越界大陸漁船
海空直航角色扮演 高雄市府會當務之急
民進黨走議會路線？謝長廷：需經討論決定
內政部：中縣市合併升格後 胡志強可參選
風浪板賽雙冠軍 張浩給自己生日禮物
法人：國安基金近多順勢點火 拉抬嫌不夠
排斥動手術？ 迷你骨釘加強齒顎矯正效果
民進黨人士陸續探蘇治芬 謝長廷叮嚀保重
議會路線優先？綠委：蔡英文期待可能落空
口腔癌篩檢成效佳 耳鼻喉科助一臂之力
央行再降息一碼 券商：效果仍待觀察
李永然：兒子未碰觸拒馬 錯當現行犯移送
貓纜邊坡補強無效？北市府：搶災發揮功能
出口連兩月衰退 央行降息一碼 提振內需
邱正雄：央行降息是適切措施 激勵經濟
另類期中考 開平舉行學生餐服刀工鐵人賽
國內景氣是否衰退？彭淮南：希望不會
教宗讚許馬總統降低台海緊張 外交部：欣慰
強化飛安管理 陳肇敏明指導國軍飛安檢討會
央行降息 外資：出乎意料 影響待觀察
野間口一安打完封 巨人3:0勝La New
亞洲盃風浪板大賽 澳洲名將抱走冠軍
台灣期貨市場3項新制度 明天正式實施
紮根客家文化 高高屏客音飛揚擂台賽舉行
鐵人三項奪冠 抗癌鬥士何亞倫綻生命光輝
服務一世紀 哈瑪星高雄港站最後尾班車發出
靜坐學生定名野草莓運動 明全台串連
央行再降息一碼 投信：短期激勵效果有限
洪門南華山歡慶七十七週年
出口衰退 失業率攀升 央行持續降息機率高
世界女子網協年終錦標賽 大威生涯首進決賽
花式滑冰大獎賽中國站南韓金妍兒女子組稱后
NBA籃網迎戰溜馬 亮眼新星哈瑞斯暫休兵
NBA 霍華德主宰禁區 魔術四連勝
英超足球 兵工廠擊敗強敵曼聯爭冠有望
美津濃高球菁英賽 申智愛封后魏筠潔第四
亞洲盃風浪板大賽 澳洲名將抱走冠軍
野間口一安打完封 巨人3:0勝La New
日職棒總冠軍賽 西武獅隊逆轉勝打贏巨人隊
中國第一個網路成癮診斷標準通過論證
世衛組織發表北京宣言 促傳統醫藥發展
室內公共空間將禁菸 董氏提供上網申訴
英學者籲台助低度發展國家建立長期醫療制度
排斥動手術？ 迷你骨釘加強齒顎矯正效果
口腔癌篩檢成效佳 耳鼻喉科助一臂之力
台灣慈濟捐造血幹細胞急救大陸病人
金融風暴衝擊研究：拉美與新興市場受創輕
經部協調 四量販業者麵包立即降10%至15%
衝營收 跨領域八大連鎖1200店聯合促銷
法人：國安基金近多順勢點火 拉抬嫌不夠
券商：江陳會協議對台灣經濟短期助益有限
出口連兩月衰退 台灣央行降息一碼 提振內需
台灣遠洋漁船帛琉海域失動力 海巡艦趕往救援
嘉縣槍擊命案 查獲嫌疑人棄置逃亡用車
洗錢及國務費案 台灣特偵組最快本週傳扁家成員
台灣海巡署明擴大威力掃蕩 取締越界大陸漁船
李永然：兒子未碰觸拒馬 錯當現行犯移送
洪門南華山歡慶七十七週年
民調：7成台灣民眾支持制度化協商兩岸交流問題
台灣民進黨走議會路線？謝長廷：需經討論決定
內政部：中縣市合併升格後 胡志強可參選
邱正雄：央行降息是適切措施 激勵台灣經濟
教宗讚許馬總統降低台海緊張 台灣外交部：欣慰
北京暫緩高幹訪台? 涉台官員：未聽聞
議會路線優先？台灣綠委：蔡英文期待可能落空
台灣靜坐學生訴求修集遊法 陳水扁籲總統回應
歐盟財長：二十國集團同意世界金融須改革
G20財長矢言採一切必要措施 恢復市場穩定
「馬達加斯」續集 登上北美票房冠軍
優人神鼓美國巡演 締造票房佳績
海地校舍倒塌 死亡增至93人
陳張莉液態樹脂創作紐約展出 意境迷人
找得到就是你的 英藝術家倫敦散置千幅作品
易曼紐駁共和黨批評 強調歐巴馬跨黨派執政
WTA年終八強錦標賽 大威纏鬥三盤首冠拚到手
難兄難弟 台灣、韓國央行拼降息
美綠卡抽籤矮化台灣？歐鴻鍊：已要求改正
台中院轄市長 胡志強可參選
「野草莓運動」 靜坐學生10日全國串聯
殉職飛官陳建廷南市公祭 追晉少校
張銘清：大陸仍願與綠營接觸對話
IMF：金融危機衝擊新興國家 各國央行回應快
失血! 台灣政府鬆綁 第3季匯中國522億
俄羅斯潛艦專家：失事核潛艦防毒面具不足
報導：AIG與美國政府達成新紓困方案
星財長：明年星預算案將助企業渡過難關
海角七號熱 郵局明起代售郵票明信片組合
江丙坤：民進黨嗆聲不會令兩岸關係變化
防提煉毒品 北京感冒藥單每次限購五盒
馬總統：要與對岸達成不互挖邦交國協議
疑涉種族屠殺 盧安達總統親信德國落網
快樂從軍去 宋玉麒周士淵服12天補充兵
擴大內需 中國二年將投入四兆元
紓困DRAM產業 經部:擬提供短期資金協助
開放陸生來台 鄭瑞城提出三限六不原則
北縣主計處長兩個月交接兩次 林祐賢接任
央行降息 學者：可望強化資金流動性
都慶檢驗報告遲未出爐 葉金川嚴重抗議
號召群眾赴圓山？王淑慧：公親變事主
賴幸媛：對岸不否認中華民國主權國家事實
星媒投書 史亞平指江陳會對區域和平影響大
菲駐台代表處積極挽救被判死刑女菲勞
抗議爆發流血衝突 星媒：台灣民主最大輸家
海角七號熱 悠遊梅子夢工廠品嚐馬拉桑
蘇治芬身體狀況恢復穩定 送回看守所
北市府：貓纜塔柱基座補強工程恐將延後
研究：MP3耳機恐干擾心律調整器正常運作
與達賴特使會談無進展 中國卸責給達賴代表
英超足球 切爾西重回排名榜首
二戰結束水手擁吻護士經典照片 女主角現身
集遊法修正草案 立院內政委員會19日初審
辛巴威敵對兩黨無法共享權力 僵局仍未突破
非裔歐巴馬入主白宮 美國人稱傳承林肯精神
各說各話? 藍：過去修集遊法都遭綠阻擋
張銘清:願和認同一中的民進黨員對話
執政黨團回應 集遊法公聽會歡迎學生參加
打預防針? 邱毅說扁、珍擬求政治庇護
吳英毅:兩岸關係解凍、雙方僑團漸有互動
大同公司90週年慶祝 馬總統親自出席
土地銀行97年北區員工秋季健行活動熱鬧溫馨
力抗低靡景氣 智冠10月營收年成長59.64%
中華網龍10月營收再創新高 年成長率達114%
首款大型機台遊戲線上化 《天關戰記》正式出擊搶攻街機迷
省電燈泡不省電? 能源局:不宜汰換日光燈
推動海外企業回台上櫃 櫃買中心改採鎖定目標策略
台灣大哥大1-10月EPS 4.51元
中華電信1-10月EPS 3.56元
運動彩券多投時代來臨 加入運彩會員網路、電話都可投注
追求絕對報酬 寶來曼氏11/11成立期貨經理事業
遊戲橘子10月合併營收較9月再成長18.84%
台新金控參與「我的一畝田」企業認養 同仁家眷體驗割稻樂趣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣主要日報頭條新聞標題
期貨商：台指期站上10日線 短多可為
分析師：非經濟因素落幕 台股回歸基本面
東北季風影響 中部以北東北部金馬較冷
台股開盤下跌30.72點 為4711.61點
調查:景氣冷 2成企業Q4要裁員 1成3擬收攤
高市賣場搶案 一女員工遭槍擊不治
央行降息一碼 新台幣兌美元早盤走升
國務費案約談扁家？陳雲南：尚未發傳票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
央行無預警降息 台股震盪劇烈
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
高市議員促課碳稅 陳菊允聯合其他縣市爭取
圍城事件影響 總統取消11日嘉義更生會活動
涉嫌槍殺大埔盧姓父子 賴忠清晨投案
副總統:盼政府與民間合力推動綠色產業
貓纜塔柱邊坡新坍方 議員會勘質疑安全性
馬總統強調內部團結 願與反對黨對話
舢舨翻覆 漁民綁在船底舷外機9小時獲救
傳訊蔡英文？王卓鈞：警方目前沒有規劃
經濟部屏東加工區輔導廠商加速建廠營運
野草莓運動 中午公佈下一步策略
朝野對話?民進黨:政府先回應三次遊行訴求
亞洲民主人權獎 阿富汗醫師薩瑪爾獲獎
探視靜坐學生？鄭瑞城：規劃當中
抗議稅改有名無實 稅改聯盟退出賦改會
總統府：修集遊法前 應先凝聚社會共識
修改集會遊行法？ 王金平：有提案就討論
兩岸食品安全協議明生效 衛署:跨出一大步
兩岸可能簽飛安協議 飛安單位先技術研討
台灣饒平大埔詔安客語辭典 網路版公告試用
民進黨團提案修集遊法 改採報備制
民進黨：協助參加圍城權益受損民眾求償
修改集會遊行法？國民黨團：值得討論
學校設吸菸區？ 鄭瑞城：了解後依法處置
AIG出售100%股權？ 南山人壽：不可能
匯市量縮 新台幣中午小升3.1分
盧虎生等12人獲選優秀農業人員 各獲30萬元
馬蔡會 綠營有但書 藍營籲蔡英文先道歉
吳英毅：兩岸關係趨緩 雙方僑團漸有互動
調查：不景氣 9成上班族緊縮消費
訂喜宴糾紛多 消基會籲擬契約範本規範
台股收盤跌2.06點 為4740.27點
量販自製麵包降價 盼帶動民生物價降
亞洲藍調音樂節 週末汐止夢想社區登場
楊秋興:兩岸不緊張前提是國家主權要確保
劉揆:研擬配套 由金融面著手活絡經濟
福積祥767號漁船鵝鑾鼻翻覆 救起七船員
高港局：兩岸海運協議為高雄港帶來契機
身障者求職困難 中市勞工處轉介業者僱用
台股震盪量縮 後勢以拖待變
台積電10月營收283.71億元 月增0.4%
台股開低震盪收小黑 終場小跌2.06點
監委調查連動債銷售爭議 明約詢陳樹
私校可考試招生？鄭瑞城：應再嚴謹一點
11月台指期終場上漲2點 逆價差108.27點
小學生捐銅板 認養宏都拉斯六歲女童
11月電子期終場跌3.15點 金融期跌4.4點
壽險經理涉私募存款 高市府：南山應負責
永揚掩埋場案 環保團體控告陳唐山圖利
分局長妻子參與圍城?王卓鈞:不需調查處分
墾丁南灣OT案今投標 水上活動業者抗議
顧立雄關心學生靜坐 晚間百位學者連署聲援
陸生來台政策 立院委員會通過三決議把關
歐鴻鍊：已請駐外大使代表協助特偵組查案
恆春翻覆漁船福積祥767號 剛檢修完成
國際氣候交流 黃若亭將宣揚台灣節能減碳
邱正雄：賦改會延長半年 至明年底
立院經委會審查通過農委會757億元預算
重新改造廬山溫泉 業者期全面徵收土地
機器乾燥取代日曬 農糧署輔導提升柿餅品質
中部學生響應野草莓學運 持續綠園道靜坐
國民黨：過去修集遊法都遭民進黨阻擋
台股小跌2點 三大法人買超8.4億元
集遊法修正公聽會 立委歡迎靜坐學生參加
台灣明年參加WHA？歐鴻鍊：可能性很大
殺盧姓父子嫌疑人夜宿國小 校方：有管制
新台幣兌美元升0.1分 收32.823元
大慶二十一號失聯半個月 29人生死不明
全台大雨特報解除 乾冷空氣到 天氣更冷
紅毛城舉辦滬尾砲響清法印記法國年特展
營所稅調降？ 企業界盼降至17.5%
台閩生活圈研討會金門召開為小三通尋出路
蔡英文：朝野對話應多層次 雙方先做功課
宣導省電燈泡節能易遭誤解 經部:立即改進
澎湖海巡隊擴大掃蕩越界大陸漁船
陳明文收押禁見 張花冠：地方欲禁食靜坐
台聯：支持集遊法改為報備制
思家兒募款僅4成 育幼關懷協會籲踴躍捐助
治癌利器 台大醫院成立螺旋刀放療中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
用愛改變世界 教育部社教公益獎揭曉
中科成立資安監控中心 強化資訊安全防護
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
黃玉振:政治有輪替 客家事務不分政黨顏色
府：黨團開集遊法公聽會 讓學生體制內發聲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
客語電影一八九五 今年國片首週票房冠軍
納編前公立幼稚園教師年資採計 待立院協商
93歲出專書 成大馬承九創全國紀錄
福積祥767號漁船事故 已救起9人 1人死亡
議員憂貓熊來台矮化台灣 郝:交換就是對等
上週外資賣超199.92億元 賣超中鋼最多
南部學生呼應野草莓 高雄城市光廊靜坐
全國安寧療護畫作巡迴展 虎尾若瑟醫院登場
胡志強重申 不參選中縣市合併後直轄市長
朱俶賢參觀新社花海 讚嘆大開眼界
修集遊法 郝龍斌：若有配套措施同意修法
運動彩券虛擬通路投注 明天開放上路
中台灣產業聯盟首長會報 建議組經貿特區
菲駐台代表處挽救死刑菲勞 法院:獨立審判
胡志強盼中市靜坐大學生移到室內
瓦斯行堆滿瓦斯 鄰居向北縣議會陳情
漁業署全力搜救福積祥767號漁船28名船員
修改集遊法？內政部：不預設立場
黃玉振:客家事務推動遇瓶頸 應法制化
10月全國賦稅收入1103億元 年減14%
修改集遊法 立院法制局建議限縮禁制區
海運直航管理辦法 交通部預定一週內完成
運彩明起開放虛擬投注營收回饋實體經銷商
大慶二十一號漁船失聯 外交部持續協尋
迎接世運 澄清湖風景區中興塔整修暫停開放
世運商品旗艦店開幕 KOC：朝80家賣店努力
勞保局民調：逾半勞工選月領勞保老年給付
金門海巡隊威力掃蕩 擒8艘撈過界大陸漁船
台糖調降沙拉油加工肉品小包裝砂糖價格
虎尾鐵橋 見證五分車虎尾發展風光史
鐵路法將修法 民眾危險行為最高重罰5萬元
貓纜基座淘空 郝龍斌：調查有弊要究責
富比士亞太最佳中小企業 台IPC廠3家入選
員警洩漏機密給情婦 遭判刑兩個月罰五萬
跳上陳雲林座車抗議 立委助理被警方函辦
王金平:盼行政機關提合情合理集遊法修正案
能源局:推省電燈泡 汰換白熾燈而非日光燈
奧運跆拳道銅牌得主宋玉麒 入伍服役
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收升0.1分
APEC對話 連戰布希同組 黃茂雄胡錦濤同組
鄭瑞城探視靜坐學生 盼尊重現行法律
王金平：兩岸海空運協議涉修法
資深退休外交官：活路外交為台灣開出新路
台北辦公室預算擱置 范巽綠：認真瞭解市政
立院將聲援慰安婦 王金平盼日本正視事實
防範登革熱 高市衛生局推變無蚊專案
運彩進入多投時代 會員可網路或電話投注
經濟部：擬立法規範貨款延遲給付行為
特偵組明約談 扁緘默應訊並預告被押
鼓勵對抗病魔 智勇秀明擬圓二次環島夢
陳添枝：救企業 下月起三方案三管齊下
角逐亞洲職棒大賽 統一獅誓言奪總冠軍
陳添枝：無全面性紓困危機 是打預防針
全聯福利中心提供百萬破案獎金捉拿兇手
福積祥767號獲救船員 三人出院回家休養
陸生來台三限六不原則 大學多持肯定意見
葉金川同學鄒國英 接任輔大醫學院院長
雲門舞集2演出斷章 駐高縣活動劃下句點
綠竹筍改名貓筍？北市：趣味手法
銀行大降新台幣定存利率 定存族荷包失血
木柵線測試停駛 議員：提早公布紓運方案
彰銀明起調降新台幣定期性存款牌告利率
第097225期今彩539三星彩四星彩中獎號碼
威力彩38樂合彩開獎結果
福積祥767號船難 交通部：繼續搜尋失蹤者
周錫瑋：北縣升格 鄉鎮市改官派區長
警民衝突誰該道歉 郝龍斌槓上綠營議員
扁稱將緘默應訊 特偵組：緘默是他的權利
五百多位學者連署 聲援野草莓運動
中國旺旺發台灣存託憑證明生效 港股首家
府主動聯繫 總統願與蔡英文共商國是
金控業1至10月獲利 開發金國票金盈為虧
金馬影展嘉賓石(土反)浩二 遊故宮嚐國寶宴
劉揆：集遊法修法方向與靜坐學生訴求相同
劉揆：陸資可組團考察愛台十二建設
工商團體樂見政府6000億元新增放款方案
喜憨兒光復烘焙屋重新開張
福積祥767號沈船家屬 恆春鎮靈宮祈福
第097084期威力彩頭獎摃龜
今彩539三星彩四星彩派彩結果
因應陳水扁應訊 凱道周邊明實施交管
中國旺旺發TDR明生效 旺旺:不急著掛牌
二戰結束水手擁吻護士經典照片 女主角現身
台灣饒平大埔詔安客語辭典 網路版公告試用
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陸生來台三限六不原則 大學多持肯定意見
客語電影一八九五 今年國片首週票房冠軍
反隔離象徵 南非女歌手米瑞安馬卡貝去世
聖保羅台北文化中心客家世紀印象展觀眾踴躍
防提煉毒品 北京感冒藥單每次限購五盒
有沒有搞錯！維他命C,E無助預防心臟病
研究：MP3耳機恐干擾心律調整器正常運作
治癌利器 台大醫院成立螺旋刀放療中心
降膽固醇藥冠脂妥 降低四成四心臟疾患風險
WTA年終八強錦標賽 大威纏鬥三盤首冠拚到手
NBA 尼克開季猛 爵士吞首敗
MLB 派提特成自由球員 坦言仍願效力洋基
NBA 快艇擊退小牛 中止跨季13連敗
上海名人杯八強 宋嘉吞敗怒飆嫌遞毛巾太慢
角逐亞洲職棒大賽 統一獅誓言奪總冠軍
機器乾燥取代日曬 農糧署輔導提升柿餅品質
運彩開放虛擬投注營收回饋實體經銷商
台糖調降沙拉油加工肉品小包裝砂糖價格
陳添枝：救台灣企業 下月起三方案三管齊下
銀行大降新台幣定存利率 定存族荷包失血
中國旺旺發TDR明生效 旺旺:不急著掛牌
營所稅調降？ 台灣企業界盼降至17.5%
總統:企業韌性強 台灣應可渡過金融風暴
雲門舞集2演出斷章 駐高縣活動劃下句點
胡志強重申 不參選中縣市合併後直轄市長
瓦斯行堆滿瓦斯 鄰居向北縣議會陳情
貓纜基座淘空 郝龍斌：調查有弊要究責
台灣福積祥767號漁船事故 已救起9人 1人死亡
議員憂貓熊來台矮化台灣 郝:交換就是對等
蘇治芬身體狀況恢復穩定 送回看守所
扁稱將緘默應訊 台灣特偵組：緘默是他的權利
台灣特偵組明約談 扁緘默應訊並預告被押
台灣明年參加WHA？歐鴻鍊：可能性很大
府：黨團開集遊法公聽會 讓台灣學生體制內發聲
劉揆：陸資可組團考察愛台十二建設
劉揆：台灣集遊法修法方向與靜坐學生訴求相同
台灣總統府主動聯繫 總統願與蔡英文共商國是
旅美職棒投手 王建民返台
美房利美公佈第三季財報 虧損近290億美元
俄羅斯潛艦致命事故 印度海軍拒表態
俄總理蒲亭：俄應設法積極影響國際油價
國際油價持續反彈 來到60美元上
丹麥報紙：兩岸重啟對話降低武力威脅
美媒關注南韓與台灣央行降息動作
歐巴馬發言人：布歐白宮會談豐富友好
國科會專家赴華府僑社推廣數位典藏
美政府擴大重整對AIG紓困計畫
波蘭總統譴責國會議員對歐巴馬種族主義談話
國際調查：加拿大國家品牌名列世界第二
台灣經濟部勒令 台糖沙拉油降價
約談陳水扁 特偵組博愛特區交管
洗錢及國務費案 特偵組再傳陳水扁說明
鴻海營收增近三成 股價創新低
陳水扁：關得了我的身體 關不了我的心
約談陳水扁 三千警力戒備
陳水扁應訊 民進黨團籲司法單位依法辦案
台灣前總統:我是統一之路最大的石頭
NASA：鳳凰號火星探測器任務圓滿結束
五度傳扁 特偵組認定國務費與特別費不同
陳水扁稱將入監 國民黨團促勇敢面對司法
007量子危機挨批出包連連 無損票房叫座
日本媒體：金正日可能二度中風
傳金正日十月下旬又出現腦中風症狀
日民調；麻生內閣不支持率首次超過支持率
星媒：兩岸簽四協議讓台灣成進入中國跳板
美稱許台灣辦中國震災研討會堪為APEC模範
台灣警方濫權 台聯赴監察院檢舉
海地校舍倒塌九十三死 現場已無生命跡象
亂服消炎藥 近九旬阿嬤牙痛險送命
高雄市長：收押前總統應有嚴謹程序
課桌椅與中小學生身高不符 北市將專案更新
南韓總統李明博：不反對歐巴馬和金正日會談
APEC領袖峰會 美重申促成杜哈與亞太自貿區
日媒：兩岸會談未來涉及政治議題可能性高
研究：心跳在未來也許可成心律調節器動能
白宮：布希和歐巴馬會談氣氛佳具建設性
來台發展跌一跤 港人小曹成功更生
質疑警察過度維安 高市議員剪五星旗抗議
王建民腳傷痊癒返國 期望明年拿下二十勝
福積祥767號沈船 18名船員仍未尋獲
徐旭東登廣告 撇清與前總統府關係
壓不扁的玫瑰 楊逵紀念館強化新化旅遊深度
立院決議要求日本道歉賠償 慰安婦阿嬤感謝
不滿拿國旗被抓亂象 老人自由廣場前自焚
李明博：明仁天皇應為日侵略行為真心懺悔
加州安全太平洋銀行倒閉 今換手經營
聲援靜坐學生 12社團加入發起靜走
江陳協議、集遊法 火速排入立院議程
日首位媽媽太空人山崎直子2010年升空
紐約市民靜坐抗議及遊行都須謹守規範
聲押陳水扁 特偵組把難題丟給法院?
紅到不行! 中華郵政代售海角七號典藏組
住六福莊送六福村 「莊」「村」聯手 共享優惠
證交所11月13日起推出「臺灣基本面指數」與「臺灣伊斯蘭指數」
工研院2008「U19全國創意競賽」成果揭曉 618件未來生活科技發明競逐百萬總獎學金
渣打鎖定商務人士推「昇利卡」 提供中小企業諮詢服務
全球最大豪華郵輪『鑽石公主號』11月13日靠岸 基隆陶板屋賞郵輪兼嚐美食
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期短線未明朗 恐反覆測底
法人：台股近期恐震盪 宜買黑不買紅
淡水清晨16.3度 今年入秋最低溫
台股開盤下跌87.64點 為4652.63點
南投茶大陸發光 業者：通航後前景更可觀
台股跌 新台幣兌美元早盤走貶
立院決議 要求日本政府對慰安婦道歉賠償
釣客八斗子落海失蹤 清晨遺體尋獲
美股跌 台股開低震盪回測4600點
交通部擬推動高鐵新竹台南站計程車共乘
高市議員促建構輕軌幹線公車 陳菊允辦理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
陳菊:收押前執政者 應有充分證據嚴謹程序
搶救福積祥767號船員 海巡艦艇擴大搜尋
立院三讀通過 交通噪音無法改善得執行補助
逗牛秀搭配生態體驗 清境農場秋日遊程登場
蘇麗文宋玉麒獲台北縣榮譽縣民
台聯赴監察院檢舉 警方失職濫權
台東杭菊價格創新高 未採收已預購一空
農委會慰問福積祥漁船船員家屬
衛生署公告 化妝品禁用鄰苯二甲酸二辛酯
聲援靜坐學生 台灣人權促進會等發起靜走
巴拿馬籍貨輪擱淺石門外海 船員平安獲救
綠卡抽籤誤植台灣名稱 美國務院派專人改正
五度傳扁 特偵組清查國務費案等五大案情
副總統:3大措施因應金融風暴 盼景氣再起
總統府空下時間 邀蔡英文和總統會談
量縮觀望 新台幣兌美元中午貶2.5分
台北看守所周邊堆置拒馬 警方加強維安
高市議員批職訓沒方向 陳菊允掌握人力需求
羈押扁? 民進黨籲注重程序正義與司法人權
交通部：外籍郵輪經特許 可直接往返兩岸
政院:江陳四協議不需修法 加強與立院溝通
本土個案研究 政大和Ivey發表首批6篇個案
內政部：加速推動愛台十二建設用地取得
男子中正紀念堂前自焚 留書表達不滿亂象
何時雙英會？鄭文燦籲府方應正式有誠意
台股收盤跌101.70點 為4638.57點
美國牛肉全面開放？外交部:國安會審慎評估
洗錢及國務費案 陳水扁應訊時行使緘默權
高縣再傳登革熱疫情 美濃鎮2例感染
外交部：歐巴馬國安策士陶伯特月底訪台
野草莓：反對權謀算計 期府院正面看待訴求
外交部：加總理函復李大維 高層溝通順暢
台股開低收低 終場大跌101.7點
禁食禁水陷昏迷 男子小三通返署金醫觀察
11月台指期終場下跌160點 逆價差164.57點
北觀處推金山石門等十條解說旅遊經典路線
11月電子期終場跌4.75點 金融期跌38.6點
尾盤急殺 法人:台股難脫盤局
江陳會四項協議 列十四日立院院會議程
79歲老翁自由廣場自焚 台大醫院急救中
中央社小百科：緘默權
律師會計師等考試放榜 錄取1873人
卓伯源：高鐵彰化站 預計民國102年底完成
中正紀念堂自焚長者燒傷面積80% 生命垂危
中市員警涉嫌侵占現金贓物 貪污罪嫌起訴
國發基金協助DRAM廠合併 行庫:樂見其成
台股大跌 三大法人賣超24.63億元
客運車禍重大傷亡 罰9萬元並吊扣牌照3個月
宜蘭綠營推林聰賢為明年縣長參選人
獨居老人尾牙宴 田中千繪籲各界贊助
蘇治芬續絕食自清 辜寬敏囑路還長要保重
花蓮黃昏市場傳奇 民眾和政治人物都愛去
新台幣兌美元貶5.1分 收32.874元
洗錢及國務費案 陳水扁遭特偵組聲押禁見
陳水扁國務費案及洗錢疑案大事紀
美食節推廣台灣美食 週末中市登場
圍城虐小豬 動保團體籲農委會調查依法處置
成大77歲校慶 7人獲頒校友傑出成就獎
台北詩歌節15日登場 歐亞詩人同聚交流
聲押陳水扁 特偵組：扁涉犯貪污及洗錢等罪
職棒中信鯨走入歷史 宣布解散
因應擴大小三通 葉金川：加強防疫宣導
田中千繪忙台灣工作 短期內沒時間回日本
世運開閉幕全綠色節能 場館自給發電
貨輪擱淺石門外海 海岸遭污染面積擴大
蘇治芬餵兒子老照片送進看守所 盼蘇轉念
遭聲押銬手銬 陳水扁喊政治迫害台灣加油
控制高血壓 改善生活型態 飲食三少二多
自由廣場靜坐區附近老翁自焚 學生震驚
彰化一男子疑缺錢買毒 涉多起飛車搶奪案
陳水扁引以自況 巴士底獄歷史意義再受矚目
彰化縣開辦跨所申辦簡易登記案件服務
借書也可升級 中市推出小兔彼得白金卡
總統:贊成修改集遊法 問題不在報備在暴力
福積祥767號船難 漁業署協商菲律賓搜尋
高雄左營萬年季重頭戲 人偶棋造型賽報名
巴拿馬籍貨輪溢油 環署：明天可獲控制
扁遭聲押 民進黨南市黨部：押人取供
大學生熱愛布袋戲 自製戲偶角逐精品創意賽
中市有人放鞭炮 支持特偵組聲押陳水扁
中央氣象局氣象報告
連戰14日APEC行前記者會 強調參與區域合作
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中正大學戰略碩士專班 歡迎政府人員報考
視訊關懷志工服務 東吳梗枋國小學生相見歡
葉金川：金門醫療目標 做到吸引台商陸客
監察院決議 財產申報裁罰由審議小組決定
央行邀銀行業者開會 降指數型房貸利率
對抗電磁輻射公害 陳椒華記錄漫長苦行路
特偵組聲押陳水扁 民進黨團：非常遺憾
陳水扁遭聲押 胡志強籲尊重司法排除政治
上萬信件寄海角七番地 為蓋海角七號戳章
新光三越否認撤北京店經營權
證交所13日推台灣基本面指數與伊斯蘭指數
工程會:政府採購徵人系統 供求職者查詢
響應野草莓 嘉義地區大學生明228公園靜坐
匯市量縮 新台幣兌美元收貶5.1分
拾荒業者陷寒冬 環署釋出700名額輔導就業
冬天來臨 中醫師提供養生七法
陸客來台受益不大 高市旅行社業者吐苦水
議員指不適任 台東教育處長黃子騰請辭
陳水扁遭聲押 蘇煥智:未判決前不應上手銬
陳水扁被聲押 楊秋興：應符合比例原則
全聯社搶案遇害者家陷困 高市社會局慰問
新領照大客車車身結構強度檢測 年底實施
投信公會:10月股票型基金 中概類跌幅最輕
確保貓纜安全 郝龍斌：遷移塔柱也是選項
副總統向海外僑商喊話:參與愛台十二項建設
立院明審考監人事 藍營關注18%綠營促嚴審
陳水扁遭聲押 檢改會：外界應平常心看待
葉金川：照顧好離島病患 政府責無旁貸
聲押扁 陳菊：司法程序如不完備恐引動盪
財政困難仍出國考察 監察院糾正台東縣府
陸委會：直航協議已有授權 不涉及修法
屏科大師生創作 獲德國紐倫堡國際發明金牌
總統：盼朝野對談 為經濟攜手往前衝
金管會：住宅地震險 擬增定全損鑑定要點
中央調動縣市警力 楊秋興:應由縣市長抉擇
黑麥口糧含三聚氰胺 北市通知業者下架
旅行業紓困利息補貼和週轉金貸款 今起實施
噪管法修正通過 環署：車輛噪音可罰1800元
北所大批警力進駐 土城交通打結
台糖降價 消保:量販等調降麵粉與食用油
老翁自焚 民進黨團：人民以死諫表達不安
府：修集遊法是總統政見 一定推動
經建會：APEC將報告縮減數位落差計畫成果
聲援蘇治芬 支持者二度前往雲林地檢遊行
教育部升審會通過 北北基100學年試辦基測
陸委會：未來兩岸協商 官員直接接觸
消保會:協調通路商 平價專區銷售民生物品
計程車共乘 交部：總車資不能因共乘增加
遭監察院糾正 台東縣：有瑕疵將檢討改進
搜尋福積祥767號失蹤船員 白天仍無所獲
中華郵政明起降息0.25個百分點
陳水扁遭聲押 民進黨北市黨部聲援
陳水扁遭聲押 民進黨基隆黨部仍發扁行程
職棒中信鯨解散 戴遐齡：或許是契機
來自台灣 混障綜藝團震撼星馬華僑界
漁業署:持續搜尋福積祥767號漁船18名船員
政院：物價該降就降 沙拉油降幅最高二成
竹南工廠產口糧含三聚氰胺 苗縣：已下架
民間社團聲援野草莓運動 自由廣場靜走
教育部同意北北基聯測 北市：高興獲認同
副總統：台灣硬體領先 需開拓軟體實力
第097226期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097091期大樂透49樂合彩開獎結果
陳水扁遭聲押 台灣南社等將串連支持
客委會客家藝文團隊補助申請 30日截止
中華郵政降息 2000億房貸利率降至2.425%
民眾財產遭塗鴉 議員籲以重大刑案偵辦
經部參考歐日法規 防杜價金延遲給付
證交所13日推伊斯蘭指數 68檔股票符標準
調查:第三季大台北首購族下滑 換屋族增
第097091期大樂透頭獎摃龜
第097226期今彩539三星彩四星彩派彩結果
陳水扁稱移送途中被打 法院聲押庭暫停
趙守博:再有一隊退出 中華職棒將吹熄燈號
中信鯨球團大事紀
陳水扁驗傷 台大醫院：結果將呈報法院
日立慈善盃女子高球賽 曾雅妮等好手將參賽
國科會專家赴華府僑社推廣數位典藏
田中千繪忙台灣工作 短期內沒時間回日本
平成小天后倉木麻衣將炒熱台灣聖誕氣氛
本土個案研究 政大和Ivey發表首批6篇個案
台北詩歌節15日登場 歐亞詩人同聚交流
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重見天日 埃及出土四千三百年前金字塔
台灣衛生署公告 化妝品禁用鄰苯二甲酸二辛酯
研究：心跳在未來也許可成心律調節器動能
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控制高血壓 改善生活型態 飲食三少二多
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新研究：睡眠不足會升高心臟疾病風險
上海名人杯 西蒙粉碎費德瑞三連霸美夢
NBA 詹姆斯與史陶德邁爾獲選最佳球員
MLB 隆戈利亞蘇鐸分獲美聯與國聯年度新秀獎
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米克森喊話 高球界期盼球王伍茲盡快出賽
亞洲職棒十三日開打 統一教練表示力奪佳績
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王建民腳傷痊癒返國 期望明年拿下二十勝
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孫中山與日本友人梅屋庄吉文物上海亮相
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中國通膨創十七個月來新低 提供降息空間
紐約時報：歐巴馬要求布希立即伸援汽車業
總統：盼朝野對談 為台灣經濟攜手往前衝
台糖降價 消保:量販等調降麵粉與食用油
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男子中正紀念堂前自焚 留書表達不滿亂象
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聲押陳水扁 台灣特偵組：扁涉犯貪污及洗錢等罪
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扁遭聲押 台灣綠營人士:不會對民進黨有新傷害
陳水扁遭聲押 台灣府黨同聲尊重司法
聲押庭恢復 台灣特偵組公布錄影無人施暴扁
法院裁定羈押 陳水扁不上手銬送看守所
華爾街日報與紐約郵報關注陳水扁案
比利時通訊社報導陳水扁被聲押
傳布希將貿易協定與振興方案掛勾 白宮否認
國際油價在紐約跌破每桶六十美元
通用汽車與企業消息不佳 華爾街股市下跌
王豫元重申將致力推動中華民國與梵蒂岡合作
觀光局倫敦世界旅展促銷台灣 受熱烈迴響
MLB 巨人投手蘭斯康榮獲國聯塞揚獎
歐巴馬團隊否認金援汽車業附帶條件說
陳水扁在重重警力戒護下抵台北看守所
法官押扁有不同意見？ 台北地院否認
扁收押 三點聲明放棄抗告
加經濟衰退 專家預測將流失十萬份工作
嘉義市彌陀寺 嘉義八景之一彌陀曉鐘
台灣前總統遭新政府收押 成世界新聞頭條
關中:若出任考試院長 三年推動三大法案
台灣菸酒危機入市 買績優股
陳水扁羈押禁見 進入看守所獨居房
群組審判 楊瑞仁擔心「政治操作」
墨西哥科學家新發現 龍舌蘭酒提煉鑽石
台灣參加WHA? 檢驗外交休兵成果
國台辦：沒有暫緩兩岸交流的事
國台辦：爭取大熊貓十二月能赴台
二十國集團金融峰會 潘基文將提三項立場
美紐英崙中華專協年會將介紹不平凡的故事
國台辦：仍歡迎台灣民進黨人士到大陸走走看看
漢城僑中紀念國父誕辰 盼台海兩岸和平共榮
北韓將嚴管並切斷南北韓陸路 關係更僵化
收押前總統 台灣反對黨：理由不足社會不服
感受壓力 二會協議與集遊法排入議程
向低看齊 中華郵政今起起降息一碼0.25%
野草莓學運播放影片 指陳雲林維安執法無據
野草莓：政府應正視警方執法過當事實
台灣社：司法已死 台灣回到白色恐怖時代
絕不開放陸生在台參加國考？ 關中表認同
扁遭上手銬 呂秀蓮等美麗島受刑人批侵人權
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救出口! 人民幣傾向貶值
景氣冷 2成企業Q4要裁員 1成3擬收攤
國父誕辰 台灣總統府銅像復位
關中:當上考試院長、退出政黨活動
警方執法過當 靜坐學生:總統還在坳
台灣美食藝術協會 參加2008湘台美食大賽
小心！ 腦中風的高峰期又來了
台北國賓首創情境舞台 打造最唯美浪漫劇場婚禮
天祥晶華買二送一 每人每晚平均只要$2,000元
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期交所11月10日至12月14日舉辦「預測12月臺股期貨最後結算價獎勵活動」
Office 2007家用版全面下殺六二折 免費簡訊、千元巨匠電腦上課劵大方送
網路購物刷卡安全升級 中國信託、VISA推出「網路刷卡OTP認證服務」
跨越傳統與創新 統一星巴克傳遞濃濃耶誕祝福
SWISSPA進駐永越健管中心 引進歐洲醫美第一品牌瑞士PAUL NIEHANS來台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聲押庭恢復 特偵組公布錄影無人施暴扁
聲押庭答辯 陳水扁稱對力麒及龍潭案不知情
台北地方法院裁定前總統陳水扁羈押禁見
期貨商：台指期盤勢偏弱 短線有利空方
法人：台股區間震盪 避免追高殺低
各地早晚氣溫較低 中南部日夜溫差大
律師：陳水扁抗議檢方 放棄抗告
台股開盤下跌51.37點 為4587.20點
陳水扁遭羈押 國民黨籲國人相信司法
台股開盤下跌 新台幣兌美元早盤小貶
國安局：陳水扁羈押期間 護衛禮遇暫停
法務部：是否獨居 看守所尊重陳水扁意願
陳水扁遭羈押 馬總統：哀矜勿喜 自我警惕
台北看守所前機車撞拒馬 虛驚一場
陳水扁遭收押 陳菊盼公平公開審判
扁收押 民進黨團籲釋放同案其他被羈押人
台股震盪劇烈 面板股成盤面主流
讓秀明再圓環島夢 智勇盼民眾愛心協助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
陳水扁遭羈押禁見 國民黨立委籲哀矜勿喜
扁收押 高市民進黨團抗議司法已死
拓墣：低價電腦高成長 NB取代DT效應加速
醫師節 郝龍斌肯定北市聯醫團隊努力
立即上工計畫上路3週 1500多家企業響應
扁遭收押 許添財:民進黨最黑暗的一天
連戰:兩岸凝聚共識堅持和平 走向雙贏
台灣社：司法已死 台灣回到白色恐怖時代
響應野草莓 嘉義大學生228公園靜坐聲援
陳水扁遭羈押禁見 國民黨團：司法歸司法
貓纜興建涉人謀不臧？北市議員赴監院檢舉
陳水扁遭收押 扁媽低調未現身
預測12月台指期最後結算價獎勵活動開跑
突破不景氣 花蓮觀光業者異業結盟促銷
陳水扁收押 嘉市經國新城社區放鞭炮慶祝
派出所長查援交案被控性侵 裁二十萬交保
陳水扁遭收押 基隆行程被迫取消
中央社新聞小百科:軟實力
扁收押 民進黨團:抗議司法不顧程序正義
獅子座麒麟座α流星雨 15到23日可同時觀測
台電:倉庫遭竊資料屬採購曬件 正本存放安全
扁遭押禁見胡志強表遺憾 籲民眾和平理性
國高中藥物濫用人數增 教部輔導改善
扁遭收押 扁辦：特偵組罔顧當事人基本人權
學生促國安警政首長下台? 總統:檢討不免職
不景氣衝擊醫學美容界 僅頂端客層業績紅
馬總統:不設前提條件 盼儘快和蔡英文會商
政院強化宣導每週辦政策說明會 教部今登場
消保會:6家網路契約違規 已改善
扁收押 關中:對國家文官是很大的啟示
APEC企業諮詢會 辜濂松再倡亞太債券市場
外銀回補美元 新台幣中午貶1.16角
總統:有信心衝破困境 對閣員表現心裡有數
陳水扁遭收押 楊甦棣盼透明公平公正處理
台股收盤跌23.00點 為4615.57點
冬戀宜蘭溫泉季 邀民眾一塊泡湯
台灣石化合成董座捐億元 助建成大研究中心
美憂慮兩岸關係改善？ 楊甦棣：絕非事實
台股量縮 法人:短線區間震盪機會高
歐巴馬當選美總統 AIT：台美關係持續穩固
台股開低震盪收小黑 終場下跌23點
馬總統主持揭幕儀式 國父銅像重回總統府
關中簽署考試院長中立承諾書 退出政黨活動
野草莓學運提集遊法四訴求 盼獲明確回應
扁收押 民進黨:羈押理由難說服社會
11月台指期終場上漲44點 逆價差94.57點
外交部長歐鴻鍊率團訪問中美洲友邦
扁遭羈押 吳伯雄:哀矜勿喜 盼司法歸司法
扁遭上手銬 呂秀蓮等美麗島受刑人批侵人權
11月電子期終場漲3.5點 金融期跌4.4點
中華電入股資拓科技 公平會:不禁止結合
減碳全民接力做 綠騎士展開接力環島行
翁金珠圍城受傷 彰化鄉親打氣
絕不開放陸生在台參加國考？ 關中表認同
美光參股華亞科 公平會:不禁止結合
豬血加石灰 嘉義酒廠重現古老封甕技法
提高身障體育獎學金 陳菊要研考會列管
野草莓學運播放影片 指陳雲林維安執法無據
金門多年國小校外教學 獨輪車代步展特色
三大法人賣超35.01億 台股收跌23點
2020年風電裝置擴增 商機估逾2000億元
楊甦棣：盼台灣全面開放美國牛肉進口
第五屆總統盃跆拳道錦標賽 嘉市登場
捐扁高額政治獻金？辜濂松：去問辜仲諒
若任監院副院長 陳進利:落實廉政保障人權
扁遭羈押 劉兆玄籲給司法獨立運作空間
因應國道6號通車 中潭公路營造為藝術大道
新台幣兌美元貶1.2角 收32.994元
野草莓：政府應正視警方執法過當事實
明星公益棒球賽 29日中市開打
高市府散發不同意公投文宣 教師會抗議
農會經營殯葬業 台東殯葬業者反彈
邱義仁涉詐領機密外交款案 特偵組未訊問扁
消防署救護技術操作評比 26支隊伍參加
陳水扁稱遭政治迫害 李登輝：哪有迫害
93歲獲頒社教公益獎 王金河：人生才開始
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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陳水扁遭羈押 依法仍享相關禮遇
賴幸媛：兩岸就共同打擊犯罪交換意見
就服中心：7成竹科產業 明年上半年募新人
台北縣十五日大停水 民眾應儲水備用
中市警支援陳雲林維安 綠營議員喊刪預算
基隆港務局10月營運實績出爐 較去年衰退
民進黨聲援扁 指地院裁定羈押草率濫權
大眾電信聲請重整 NCC：技術面傾向支持
若任監察院副院長是否查案？陳進利:看情形
朝野對話？蔡英文：黨員不願我此時見總統
從小患糖尿病 高醫學生籲病友聽醫師指示
聲援扁 鄭新助號召支持者15日赴土城
大學學測報名進入倒數 大考中心提醒注意
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台中市警方破獲暴力討債集團 逮四人
兩岸直航在即 波音副總裁看好前景
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金門查獲走私上岸大陸不知名魚卵 逮兩嫌
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大溪土地開發案疑收賄 檢方約談20多人
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指標百貨業者力拼週年慶 營收進度如預期
公視:預算遭凍影響營運 藍委:資料送太晚
士林觀光夜市 62攤商獲衛生自主管理標章
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印度2050年將超越中國 成世界人口第一大國
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國際油價重挫 紐約輕原油收56.16美元
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司法告一段落 台灣股匯仍然暴跌
李述德：推專案貸款 助中大型企業調度
工研院成功開發4.7吋電晶體印刷技術
集遊改報備制？內政部：加重警察負擔
押扁、珍身體狀況差 護士視線不離
葉耀鵬：使用戒具應建立在防範而非羞辱
日媒：陳水扁被捕 朝野對立加深 狀似南韓
台日韓電子廠商合謀定價在美遭罰5.85億美元
肯尼薛士尼獲美鄉村音樂協會獎年度最佳藝人
辦案群組化 辦綠「羈押」辦藍「積壓」?
重建海角七號場景 海角彈唱15日中市登場
探蘇治芬 呂秀蓮籲特偵組「藍綠都辦」
民間參與寬頻網路建設 列入促參
研究：溫室氣體可能反有助地球免進入冰河期
亞洲職棒大賽 統一獅逆轉勝中國獅
封殺葉耀鵬 綠委:立場搖擺不適任監委
預算遭凍結 公視12月薪水發不出?
聲援縣長有請媽祖 朝天宮萬人祈福
挽救台灣司法信心 學者建議成立委員會
陳明文絕食檢方封鎖消息 反對黨：漠視人權！
亞太電協大會 台電接棒
台証期貨兼營期經業務 營業範疇愈臻完備
2008花旗聯合勸募活動起跑 推『台灣有愛13大社福建設』期募一億善款
歐洲AWP市場商機正旺 泰偉業績不受Casino營收衰退影響
台鹽綠迷雅晶鑽DiAMOND ReVIVE新妝登場 頂級特惠5.2折全台瘋狂搶購中
全國唯一「火鶴花園劇場」11月8日劍湖山新登場
台北福華尾牙春酒饗宴 享受中西美食無負擔
高額中獎人每5位就有1人作公益 累計捐款金額近5億元
永慶房仲網『特惠專區』正式上線 提供全台五千筆超值好宅即時資訊
公視：已盡最大努力向立院溝通營運計畫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期多空對峙 盤勢偏弱
法人：量縮觀望 台股區間震盪格局不變
東北季風減弱 台灣各地氣溫回升
開展區域金融合作 APEC可望發表金融宣言
台股開盤下跌190.32點 為4425.25點
台股大跌 新台幣盤初貶破33.1元
陳水扁遭羈押未進食 閱讀卷宗打發時間
葉耀鵬：監委是人民保護神 非打虎英雄
國安基金是否延長護盤 明定調
國道3號基汐段南下14日深夜封閉
基層人事革新論壇 14日台南縣市舉行
辜仲諒返台說明案情？特偵組：未與辜聯繫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美股重挫 台股大跌逾200點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江丙坤:兩岸未來協商 先經濟後政治
楊秋興：贊成高雄縣市合併
台北牛肉麵節 十國料理達人較勁
台開內線交易案 趙建銘更一審判七年徒刑
就學貸款利率調降 教育部:預估80萬人受惠
陳水扁遭押上手銬 葉耀鵬:檢方有檢討空間
外交部：中南美代表處若無功能 檢討存廢
史亞平籲民眾尊重司法獨立 保持理性
扁弟陳文狩 懇請外界勿擾扁媽
港地產商:兩岸三地各有所長 具互補性
衛生署：都慶承認奶精含三聚氰胺 願負責
台鐵汐止南港間上午斷電 20列次誤點
兩岸制度化協商 學者籲建立監督機制
投資人連動債損失 陳菊:高銀專案小組因應
中石化安順廠戴奧辛污染 15年完成整治
扁委任律師：扁提十點禁食理由
呂秀蓮探蘇治芬 籲特偵組偵辦國民黨縣市
葉盛茂解除禁見 十二月四日宣判
議員指問題重重 高市原民會主委俄鄧否認
扁友人：吳淑珍身體狀況不佳 護士看緊
江陳會落幕 劉揆促警政署檢討維安勤務
李述德:大膽舉債救經濟 財政政策未來方向
行政院通過 開放民間參與寬頻網路建設
蘇治芬二度戒護就醫 上午補辦住院手續
台股收盤跌177.74點 為4437.83點
葉盛茂：不知扁涉多起貪污 否則一定嚴辦
探視陳水扁 律師：扁感謝外界關心
馬凱憂台灣經濟惡化 籲政府妥善因應
劉揆：各部會應以創新思維促進就業
士林官邸菊展 首見象徵日皇家徽的一文字菊
戀戀竹情在溪頭 竹文化節15日展開
因應不景氣 施顏祥:持續強化企業研發能力
台開內線交易案 高院更審:犯罪所得逾億元
高院：趙建銘為前總統女婿更應潔身自愛
青年勞動九五聯盟籲修改集會遊行法
試院決議 公務員初等考試明年二月舉行
野草莓促馬英九道歉 週六台北擴大集結
綠營批司法辦綠不辦藍 藍營指政治未介入
黃茂雄盼減稅 吸引台商返台投資
扁辦：22日圓山公園辦晚會 聲援陳水扁
台股重挫 終場大跌177.74點
扁律師鄭文龍轉述 陳水扁遭押是未審先判
強化通關服務 台中關稅局設中科辦公室
北縣議會民進黨團將聚集台北看守所抗議
台開案高院更審判7年 趙建銘:繼續上訴
葉盛茂：對總統盡忠誠 非服務陳水扁
11月台指期終場跌237點 逆價差152.83點
圍城警民衝突 李鴻鈞指私心民代煽動
11月電子期終場跌10.8點 金融期跌32.4點
美股重挫賣壓出籠 台股收跌177.74點
日本岡山觀光產業寫真展 新竹市揭幕
星光三班歌手 黎礎寧自殺送醫不治
顏慶章:莫逼銀行為企業紓困 應助企業整併
狗毛惹禍紅眼大半年 醫師籲飼主當心
北縣桃園部分地區15日停水
泰億祥號漁船喋血案 一印尼漁工求處死刑
台股跌 三大法人賣超80.73億
江丙坤:三次江陳會時間地點未定
風災休園至明年6月 今年奧萬大賞楓泡湯
客委會：客語兒歌曲譜徵選 17日截止收件
新台幣兌美元貶1.83角 收33.177元
高縣岡山鎮透天民宅火警 兩姊妹死亡
金門馬拉松賽明年1月3日開跑 歡迎報名
嘉市教師曾秀鳳 獲教育部閱讀推手個人獎
陳明文也絕食 律師下午公佈遺書
DisplaySearch：明年下半年面板恐缺貨
靜坐學生：三訴求獲正面回應 才考慮退場
台灣今天3起地震 氣象局：有助能量釋放
江丙坤:兩岸交流 有助台灣東協區域整合
洛神花正紅 台東金峰鄉花季22日登場
疑洗錢案 特偵組明傳陳致中夫婦與陳幸妤
腦部手術幹細胞試驗 迎戰年輕型巴金森氏症
立院協商江陳會四協議 藍綠無共識
證交所與富時揭曉 68家伊斯蘭指數成分股
民進黨立委探視 吳淑珍認為扁上銬是羞辱
嘉義看守所證實 陳明文自11日中午起絕食
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
劉燈城:DRAM業者繳息正常 合庫不會抽銀根
集遊法公聽會未獲邀？ 藍營:下週將邀學生
總統肯定連戰出席APEC 為台灣國際參與加分
過黃金72小時 海巡續搜尋福積祥767號船員
SWIFT:基金自動化平台 提升服務降低成本
北投扶輪募千份貧童耶誕禮物 籲各界響應
高市行銷世運 5場嘉年華會走入基層
台東縱谷福鹿米參加日本米食鑑定
台大校慶 15日頒李亦園漢寶德名譽博士
陳菊：支持高縣市合併 盼與中縣市同步
民進黨第一波六縣市長提名人 蘇治芬在列
陳水扁遭收押 郝龍斌:上位者應引以為鑑
舞躍大地藝術舞蹈得獎作品 中市明上演
合庫持有17家分行執照 明年底執行完成
民進黨南市長提名人選 可能延到年底揭曉
花旗聯合勸募活動起跑 盼募 1億元善款
江丙坤勉台商 正派經營照顧勞工回饋當地
陳明文要求送書 所方發現標紅線買新書替換
德國第三季經濟又萎縮 進入衰退期
野草莓運動上演行動劇 批警方維安過當
陳明文絕食 嘉義檢方要求看守所特別注意
民進黨號召群眾聚集看守所外 抗議司法不公
兩鐵夾殺 1到9月國籍航班人數雙雙銳減
中華電央廣合推3G如意卡印尼專區加值服務
讀報教育調查 逾九成學童指有助獲取知識
南京大學校長:兩岸大學可就文化與通識交流
高雄鋼雕藝術節 15日古蹟磚窯廠開展
林佳龍選中市長 謝明源:民進黨提名應暫緩
馬總統：建立廉潔政府 有決心就可做到
全國輕艇水球錦標賽 彰化登場
民進黨譴責看守所隱匿陳明文絕食消息
特勤草案國安局指揮國防部 林郁方批擴權
星小學生訪台 楊秋興盼雙方增進語言能力
合庫將不抽銀根 DRAM業者肯定
彰縣警方破獲家族詐騙集團 逮8嫌
碳稅徵收自治條例未獲核備 花蓮縣謹慎因應
陸委會：大陸毒奶事件 求償沒有期限
嘉縣偵破社福黃牛詐騙集團 12人送辦
國中基測個資外洩案 監察院糾正教育部
苗栗美食嘉年華 邀民眾南庄吃鱒魚賞美景
陸委會同意大陸東南衛視福建日報來台駐點
標檢局：商品安全資訊網可查瑕疵召回資訊
馬總統：兩岸關係需靠智慧面對
外資匯出 新台幣兌美元收盤重貶1.83角
野草莓運動:獲捐贈計五十萬元 無政黨捐助
台彩：高額中獎人捐款已逾 5億元
議員質疑江陳會期間遭跟監 警方澄清
航空業國內國際航線衰退 兩岸包機是利基
上揚唱片事件 北投分局長：被外界抹黑
特偵組：聲押陳水扁程序合法
總體經濟環境影響 台灣航空國際航線衰退
副總統：用APEC身分 爭取加入東協
王卓鈞：北縣警官升遷異動 月底前定案
進軍燃料電池車賽 高應大積極備戰
依艙等收取不同燃油附加費 台籍航空觀望
助企業度難關 副總統拋企業再造取代紓困
江陳會協議送立院 委員會審查後經院會決議
陳清秀：中央公務員人數 目標員額零成長
竹科污泥焚化爐案 監院糾正國科會科管局
基測個資案監院糾正 教部:尊重並接受建議
改善空污 高市推廣柴油車加裝後處理器
立院明行使考監人事同意權 朝野各有立場
藝人黎礎寧疑自殺 林務局全力助黎父善後
胖到血液變粉紅色 小胖子當心糖尿病危機
王拓向詹春柏表達：扁上手銬 刻意污辱
法務部：依法給予絕食者強制營養戒護就醫
威力彩中獎人理財保守 年收利息逾2000萬
嘉義地檢:先釐清供詞真實性 再提訊陳明文
萬寶投顧董事朱成志遭金管會罰停職一個月
扁律師：吳淑珍希望陳水扁不要禁食
立院明處理江陳四協議 藍綠動員
惡性競爭 雙D產業嚐苦果
疑洗錢案 特偵組明傳陳致中等查海外資金
學者籲大陸APEC展善意 促成連胡雙邊會
連戰：連胡會形式未定 雙邊會可以期待
高市警方查獲空頭公司詐貸集團 7人落網
台彩明年調整威力彩獎金配置
第097228期今彩539三星彩四星彩開獎結果
財政部公布 4類報稅不實案例 籲誠實報稅
威力彩38樂合彩開獎結果
1999每通12元太貴 郝龍斌：協調業者降價
許仁壽:持續開發指數型商品 提供投資選擇
品保協會與韓國觀光公社推出雙認證制度
台北縣與南京市文化交流 相互舉辦藝術週
扁遭羈押 連戰：哀矜勿喜 尊重司法
聯合勸募13大社福建設 盼民眾響應捐款
97年度客語能力認證初級考試准考證寄出
廢止檢肅流氓條例 法務部：無法律空窗期
連戰：台灣是國際組織資產 能提供貢獻
農委會多方促降飼料價 助農民省成本
貓熊來台警車將開道 機場抵動物園40分鐘
高雄圓山聯誼會不堪虧損 月底結束營業
劉揆明宣布取消外籍配偶歸化42萬財力證明
中國官方代致歉 葉金川:都慶應給台灣交代
NCC：撥打19XY 費用依一般電信費率計費
高鐵局將增辦高鐵臨時監查 防意外頻傳
證券商資本適足新制 金管會擬兩階段推動
迎接大貓熊 北市動物園:進入最後準備階段
金管會通過北富銀申設河內辦事處
食品安全事件接二連三 葉金川靠運動抒壓
兩岸電子商務 業者:強化行銷和網購品牌
下週起壽險指數型房貸利率 季調可改月調
市況不佳 興櫃公司掀起一波撤櫃風潮
詐騙集團稱檢察官凍結帳戶 警民合作逮共犯
第097085期威力彩頭獎摃龜
第097228期今彩539三星彩四星彩派彩結果
APEC代表團十三日起陸續出發
跟監議員 高市政風處預算難闖關
調查：逾6成民眾 購屋預算200萬至800萬元
國片渺渺首映會 史亞平站台推薦
台北餐館評鑑 五星等餐館從缺
衛署預告瘦肉精法規 豬農揚言激烈抗議
星僑領張允中金門祭祖 肯定兩岸兩會協議
國際級條碼印表機製造廠商－鼎翰科技 預計11/26掛牌上櫃
公視：已盡最大努力向立院溝通營運計畫
台美合製六紀錄片 哥倫布影展獲獎
台大校慶 15日頒李亦園漢寶德名譽博士
高雄鋼雕藝術節 15日古蹟磚窯廠開展
嘉市教師曾秀鳳 獲教育部閱讀推手個人獎
台灣影片「亂青春」入圍德國曼罕海德堡影展
國片渺渺首映會 史亞平站台推薦
研究：基因改造食物影響老鼠繁殖
日本男子仲介器官移植 中日兩國同調查
台灣衛生署：都慶承認奶精含三聚氰胺 願負責
德國醫院案例 骨髓移植可能遏制HIV病毒
腦部手術幹細胞試驗 迎戰年輕型巴金森氏症
胖到血液變粉紅色 小胖子當心糖尿病危機
狗毛惹禍紅眼大半年 醫師籲飼主當心
威力彩中獎人理財保守 年收利息逾2000萬
標檢局：商品安全資訊網可查瑕疵召回資訊
金融危機重創 日本百貨業預測獲利再減
馬總統：台海兩岸關係需靠智慧面對
英電信營運商BT營利增加 但將裁員一萬人
馬總統：台灣建立廉潔政府 有決心就可做到
惡性競爭 雙D產業嚐苦果
連戰：台灣是國際組織資產 能提供貢獻
兩岸電子商務 業者:強化行銷和網購品牌
調查：逾6成台灣民眾 購屋預算200萬至800萬元
大陸黑心鴨血用豬血加甲醛製成
辜仲諒返台說明案情？台灣特偵組：未與辜聯繫
台開案台灣高院更審判7年 趙建銘:繼續上訴
過黃金72小時 海巡續搜尋福積祥767號船員
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台灣特偵組：聲押陳水扁程序合法
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陸委會：大陸毒奶事件 求償沒有期限
劉揆將宣布取消台灣外籍配偶歸化42萬財力證明
台灣APEC代表團十三日起陸續出發
疑洗錢案 台灣特偵組將傳陳致中等查海外資金
總統肯定連戰出席APEC 為台灣國際參與加分
MLB光芒總教練麥登獲選美聯年度最佳教練
MLB旅美球員陳鏞基遭水手釋出 獲運動家吸收
歐雀雅高球邀請賽明開打 曾雅妮盧曉晴參賽
中央高層指示 中國足球改革措施12月公布
NBA湖人捕黃蜂 保持不敗金身
逆轉勝 亞職棒賽首仗統一七比四打敗天津
亞職棒賽首日：統一勝天津 飛龍勝西武
自由廣場學運蔓延 政府挺二天就好?
油價跌 美貿易逆差減少但對中逆差新高
世貿成功調解中美歐盟財金資訊管制爭端
美股走勢如雲霄飛車 道瓊指數暴漲550點
布達佩斯推出綺麗台灣照片展
美官員：中國同意解除對外國財經媒體設限
加安大略省歐文灣市展出台灣兒童手繪燈籠
外交部長歐鴻鍊抵巴拿馬訪問
華郵：希拉蕊納入新任國務卿考量人選之一
烏鴉嘴唱衰 明年台灣經濟負成長!
海角七號場景 15日台中酒廠重現
要喝就喝最好的 台灣『鮮奶茶』！
蘇治芬案 綠營向監院檢舉雲林地檢
刺激消費 經建會建議退稅改發放消費券
抓人不需理由？ 綠營要監察院儘速調查
國民黨讓步 民進黨版集遊法立院付委
菁英遭押政治追殺? 綠營反彈力量正在凝聚
搞錯小數點 萬寶投顧董事朱成志停職
科學家首次發現一億年前的琥珀
媒體頻曝光 培林意圖引美各界看法分歧
中國官員：經濟下滑趨勢感受到了
蘇治芬案 顧立雄向監院檢舉檢方違法失職
高雄市小班制公投15日登場 七天內公告結果
疑洗錢案 陳致中夫婦簽署海外查帳授權書
劉揆宣布取消婚姻移民42萬元財力證明
G20高峰會今登場 為金融危機制訂共同策略
陳致中黃睿靚特偵組應訊四小時後飭回
集遊修法爭功諉過—黑心政黨下架！
集遊法立院付委 江陳會四協議退程委會
戀戀竹情在溪頭 竹文化節15日展開
失業勞工訓練 成果發表會
野草莓：周六全台串聯 號召千人靜坐
處分投顧董事停職一個月 金管會：專業考量
綠前不分區立委 林文郎涉嫌炒股遭羈押
聯合勸募13大社福建設 盼民眾響應捐款
蘇治芬遭起訴求刑15年 褫奪公權8年
消基會：燃油附加費調降 6旅行社未調整
顧台灣品牌 綠委禁放寬瘦肉精標準
國安基金護盤 延長一個月
台文金禾獎 國家模範老爸頒獎
拿陳明文遺書違法？ 法務部要辦律師
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：多方低檔抵抗 台指期不宜過度追空
美股勁揚 法人：短線有利台股反彈
台股開盤上漲99.60點 為4537.43點
嘉義清晨低溫14.9度 全台中午氣溫高
台股漲 新台幣兌美元匯率早盤走升
陳致中夫婦到特偵組應訊 陳幸妤告假
立院處理江陳會協議 王金平盼和諧
廖了以參加警大運動會 肯定基層員警辛勞
陳雲南：陳幸妤約診請假 下午傳喚辜成允
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
登山客受困大雪山 空勤總隊救出
台股開高震盪 水泥鋼鐵股走強
龍潭開發案 特偵組傳喚辜成允說明
中油遷南星?陳菊:南星擬打造自由貿易港區
高雄市小班制公投明登場 七天內公告結果
蘇治芬案 顧立雄向監院檢舉檢方違法失職
遭收押人士絕食抗議 王金平憂擴大對立
北市勞工局:清洗溫泉儲槽 注意作業安全
發放消費券刺激消費？行政院：未定案
陳明文絕食血糖血壓正常 支持者聲援
蔡英文指示協助聲援扁晚會 凸顯司法迫害
總統：讓台灣變成和平締造者 創造多贏
扁收押 藍營籲司法歸司法 綠營指司法已死
大陸舢舨金門外海觸礁翻覆 兩漁民獲救
民眾登大雪山失溫 空勤總隊救出送醫
集遊法立院付委 江陳會四協議退程委會
兩岸包機新航點 華航長榮都屬意深圳杭州
考監人事案下午投票 藍營支持綠營拒投
婦女團體聲援蘇治芬 促檢方說明聲押原因
陳水扁持續禁食 健康狀況正常
台灣美食節暨女性創業博覽會週末台中登場
陳明文絕食 妻子送書盼放棄灰色思想
陳致中夫婦屢稱人頭戶 特偵組要求釐清疑點
日媒：陳水扁涉不法遭收押是台灣民主污點
台股漲 新台幣兌美元中午勁升1.13角
綠稱江陳四協議一併修法 藍營指願聽意見
扁委任律師：將與律師團研議提出抗告
出席APEC 連戰：重點推動亞太自由貿易區
APEC峰會 連戰：以胡總書記稱呼胡錦濤
小孩鼾聲如雷 提防睡眠呼吸中止症
貓纜安全評估 技師公會:月底公布鑑定初稿
新港奉天宮媽祖文化祭 廟口百人圍棋對奕
台北看守所外抗議聲不斷 群眾聲援陳水扁
醫師：東南亞天熱 旅遊須提防登革熱
遭收押人士絕食 薛香川籲民主表達意見
涉賄選無罪判決確定 羈押男子判冤獄賠償
議員批最有利標問題多 陳菊：歡迎檢舉
陳致中夫婦到特偵組應訊 綠批政治追殺
總統赴國防部餐廳用餐 關心官兵伙食
消基會:燃油附加費調降 6旅行社未調整
工程會:不會開放中國廠商承包公共工程
台股收盤漲14.87點 為4452.70點
逢甲：產氫夢工場 生質產氫率具世界水準
陳致中黃睿靚特偵組應訊四小時後飭回
劉揆宣布取消婚姻移民42萬元財力證明
疑洗錢案 陳致中夫婦簽署海外查帳授權書
投醫:青少年罹糖尿病增加 血糖控制卻較差
高市小班制公投明登場 陳菊：會去投票
綠委：絕食是最嚴厲控訴 明將聲援陳明文
高鐵增班 12月起每晚南北各增一班車
立院三讀 擴大保障原住民子女取得身分權
鄭新助服務處掛銬扁照 支持者盼北上聲援
台股開高走低 終場小漲14.87點
澎湖鱟生態育成區啟用 復育保護珍稀物種
野草莓：明全台串聯 號召千人靜坐
處分朱成志停職一個月 陳樹：專業考量
11月台指期終場上漲100點 逆價差72.7點
11月電子期終場漲3.65點 金融期漲1.8點
航空業:油價跌獲喘息 面臨經濟衰退挑戰
信心不足 台股開高走低 中概股表現亮麗
絕症生之希望 智勇計畫帶秀明再環島圓夢
陳雲南：陳致中夫婦主動提出授權查帳
三大法人賣超29.08億 台股收漲14.87點
陳雲林效應 屏東崁頂鄉代會拿黨旗換國旗
營造業質疑違法操控 工程會:指控不實
盼物價調降 消基會籲經部調查中上游廠商
陳明文妻遞交請願書 盼地檢署速偵辦
民進黨前立委林文郎 涉嫌炒股遭羈押
天平上的馬爾濟斯偶像劇 佛光大學取景
曾銘宗：國安基金護盤延長至12/17
小三通優勢 茂鑫金門太陽能生產基地啟用
新台幣兌美元升9.8分 收33.079元
台北捷運經驗擴展 台中捷運三方簽營運協議
英劍大出版社：數位化學習是未來趨勢
綠營22日辦晚會 北市核准使用圓山公園
曾銘宗：國安基金資金夠 延長護盤至12/17
張忠謀:刺激經濟 財政赤字暫可不顧
弱勢家庭婦女擔家計比例高 亟需技能脫貧
蘇治芬遭起訴求刑十五年 褫奪公權八年
放寬美國豬肉牛肉進口標準?葉金川:無此事
辜成允：匯款四億佣金 是私款不涉圖利
中國提振內需 業者:鋼價止跌有望
金廈小三通末班船16日起提早半小時開船
立法院同意關中任考試院長
南區大專院校創業提案成果 高市府展示
瓜國總統府秘書長拉里奧斯16日訪台
立法院同意陳進利任監察院副院長
板橋市首任市長劉順天過世 享年82歲
宜蘭傳藝民俗大展 學生體驗水族陣樂趣
國務費及疑洗錢案 特偵組最快明就訊吳淑珍
紐倫堡奪銀牌 正修科大展出壓電發電裝置
張忠謀:歐巴馬可能尚未考慮到台灣
高市府設創薪行動窗口 提供創業諮詢
台灣產業群聚發展評比 連3年排名全球第一
41屆自來水節 郝龍斌:自豪北市自來水生飲
蔡力行：半導體業前景依然看好
蘇治芬遭求刑15年 移往地院聆聽法官裁定
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中油明起汽油降1.3元 柴油降1.4元
出口商拋匯 新台幣兌美元收升9.8分
高市毒化災演習 過程逼真
股東會通訊投票平台命名活動開跑
台塑化:明1時起 汽油降1.3元柴油降1.4元
雙和醫停機坪啟用 演習空中緊急醫療轉診
醫師:絕食應評估醫療介入 並考量醫療倫理
週上市公司市值11.3兆元 較上週減6.11%
準備就訊吳淑珍 陳雲南：已聯繫醫療院所
蘇治芬遭起訴 檢察官求刑15年褫奪公權8年
玉珮警報器冠帽杯 數位典藏創新設計超炫
高市無菸渡輪啟航 彩繪船身呈現新風貌
國安基金護盤延長 外資:不利股市落底
關中任考試院長 王金平：人脈廣聲望高
週指數跌幅6.11% 電子通路類跌幅最大
關中任考試院長 陳進利任監察院副院長
六名警察受困山區 空軍海鷗直升機救援
聖彼得堡愛樂明台北登場 衛武營同步轉播
金管會：AIG完成對南山人壽451億元增資
郝龍斌:捷運路網完成 評估新生高架橋改建
吳伯雄贈匾金門海印寺為名山古剎添光彩
國安基金護盤延長 投信:邊際效益縮小
劉柏園入鏡紀錄片「征服北極」下月上映
江陳協議退回立院程委會 陸委會:持續溝通
王建(火宣)：對司法行使監察權 必須小心
民進黨:徵召蘇治芬參選雲林縣長 不受影響
觀光局:機票附加費調幅逾1成應多退少補
贊助高爾夫 百齡罈舉辦慈善揮桿及義賣
電台鼓吹聲援陳水扁 NCC：尊重言論自由
超收機票附加費?旅行社:若查證屬實願退費
勞工可請領傷病給付 北市府局處也不了解
施明德：扁禁食也無法從貪污犯變政治犯
觀光局:全台遊樂區前三季營業額逆勢成長
發放消費券刺激消費？ 朝野立委各有看法
尹啟銘:月底中油可能調回所吸收油價漲幅
第097229期今彩539四星彩三星彩開獎結果
11月及12月統一發票六獎 中獎數增為5組
第097092期大樂透49樂合彩開獎結果
經部組專案小組 研擬助DRAM業者度過難關
外勞增加或縮減 勞委會12月檢討
10月國內投信基金規模 月減15.74%
蘇治芬是否續押？雲林地院今晚開庭裁定
赴APEC 尹啟銘盼進行6到10國雙邊部長會議
疑洗錢案 陳致中夫婦授權調閱2銀行5帳戶
勤業眾信捐贈第十屆愛心義賣所得168萬元
踢館四藍委復權 綠營：國民黨未反省
北體校長學務長涉貪？北市府：政風將調查
法務部查律師代被告傳話 鄭文龍:恐嚇律師
第097092期大樂透彩及49樂合彩派彩結果
姐妹市交流不力？北市近期將再添一姐妹市
李述德:發放消費券救經濟 未有定論
第097229期今彩539三星彩四星彩派彩結果
野草莓運動明全台大會師
中華電信宣布 年底前推3G iPhone服務
世界花式溜冰賽青少年組 義大利隊成績亮眼
台馬輪「詐」彈案偵破 嫌犯惡作劇恐嚇
亞太資產管理中心 財長:減稅吸引資金回流
克立夫李獲美國聯盟最佳投手塞揚獎
NBA騎士擺平金塊 結束對戰五連敗
渡邊久信以台灣經驗帶領西武日本封王
拒陪校長吃飯遭打壓？陳詩欣否認周刊報導
世界花式溜冰賽青少年組 義大利隊成績亮眼
西武隊總教練稱讚統一獅投手潘威倫表現
亞洲職棒大賽 統一獅1：2飲恨負西武獅
劉德華為了台北演唱會 開始過無味人生
布達佩斯推出綺麗台灣照片展
英劍大出版社：數位化學習是未來趨勢
于丹：未來二十年中國將更重視理性秩序
紐倫堡奪銀牌 正修科大展出壓電發電裝置
聖彼得堡愛樂台北登場 衛武營同步轉播
野草莓運動明全台大會師
疑遭三聚氰胺污染 美發布多種中製食品警示
西班牙育成超級鼠 抗癌且老化速度減緩四成
小孩鼾聲如雷 提防睡眠呼吸中止症
青少年罹糖尿病增加 血糖控制卻較差
台灣放寬美國豬肉牛肉進口標準?葉金川:無此事
醫師:絕食應評估醫療介入 並考量醫療倫理
台灣產業群聚發展評比 連3年排名全球第一
國安基金護盤延長 券商:穩定台灣投資人信心
中油今起汽油降1.3元 柴油降1.4元
台灣金管會：AIG完成對南山人壽451億元增資
能源總署：一旦經濟回春 油價漲破兩百美元
歐盟統計局報告：歐元區難逃經濟衰退
中華電信宣布 年底前推3G iPhone服務
琉璃工房與和成攜手合作開創衛浴新局
鄭新助服務處掛銬扁照 支持者盼北上聲援
高市無菸渡輪啟航 彩繪船身呈現新風貌
澎湖鱟生態育成區啟用 復育保護珍稀物種
疑洗錢案 陳致中夫婦簽署海外查帳授權書
陳明文妻遞交請願書 盼台灣地檢署速偵辦
台北看守所外抗議聲不斷 群眾聲援陳水扁
陳雲南：陳致中夫婦主動提出授權查帳
蘇治芬遭起訴 台灣檢察官求刑15年褫奪公權8年
疑洗錢案 陳致中夫婦授權台灣檢方調閱2銀行5帳戶
雲林地院深夜裁定釋放蘇治芬但限制住居
APEC峰會 台灣代表連戰：以胡總書記稱呼胡錦濤
劉揆宣布取消台灣婚姻移民42萬元財力證明
立法院同意關中任台灣考試院長
王建(火宣)：對司法行使監察權 必須小心
施明德：扁禁食也無法從貪污犯變政治犯
收押扁 菲報社論籲以台灣為反貪模範
總統赴國防部餐廳用餐 關心官兵伙食
代表台灣出席APEC 連戰：重點推動亞太自由貿易區
菁英遭押政治追殺? 綠營反彈力量正在凝聚
王建煊再度保證 監察院辦案不分藍綠
在押第四天 扁未進食吐酸水
陳水扁遭押 日本媒體呼籲公平審判
野草莓南北串連 政府仍然無回應！
富邦集團總裁蔡萬才獲母校台灣大學表揚為「第三屆傑出校友」
大成集團品檢大樓正式落成啟用 從源頭拒絕三聚氰胺
遊戲橘子基金會【征服北極】12月12日全省戲院上映
中壢中信尋夢谷西餐 五星級晚餐半價吃得到
集保公司推出「通訊投票平台徵名暨票選活動」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
追風抗鬱 葉金川籲多運動保持健康
今天氣溫回升 18日冷氣團報到下探12度
北市新生北路大樓火災 5人嗆傷送醫
疑洗錢案 特偵組到扁家就訊吳淑珍
搶救失業 北市環保局短期就業徵才57人
立院議事轉播月底上路 會議內容網路一把照
立院議事轉播相中ISP 目標10萬人上線
新竹三寶攜手合作 傳統產業創新局
野鳥天堂 冬季金門賞鳥正是時候
行銷時尚藝術冰塊 中正大學四女學生獲獎
東海岸鏢旗魚 風浪越大肉質越甜美
馬總統向扁等人喊話 盼繼續進食面對挑戰
民進黨：起訴書無法證明錢流入蘇治芬口袋
扁禁食第4天吐酸水 北所評估予強制營養
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
陳明文持續絕食 健康狀況正常
高市小班制公投 陳菊籲踴躍投票
中縣市合併升格市長人選? 總統:無口袋名單
最壞時刻還沒來 台灣明年經濟恐陷入衰退
金融地震後實質衝擊 明年恐湧現失業潮
單驥：若景氣復甦 失業率3%不是不可能
金門全民健走日 上千民眾參加
馬總統參觀中縣甜柿農作 掏腰包買18箱
預估捐款減兩成 心路籲線上捐款送愛心
馬總統：外交休兵策略正確 APEC是例子
竹縣溫泉護照 尖石橫山五峰11業者推優惠
特偵組就訊 檢方三年來五度訊問吳淑珍
聖彼得堡管絃樂團台北演出 衛武營同步轉播
野草莓學運串聯不如預期
偏僻魚塭交易毒品人贓俱獲 警逮3人
立法院17日邀賴幸媛報告 藍綠動員因應
醫院調理治療 蘇治芬精神狀況改善
劉揆：擬擇部分區域 推示範國土治理
總統：政府一分鐘都不耽誤 全力恢復景氣
縣定瀑布公園 欣賞十分瀑布不用付錢
學者:嚴峻世代需全民對話及領導人新思維
特偵組就訊吳淑珍 三醫護人員陪同
特偵組結束偵訊吳淑珍 離開扁家
國稅局:綜所稅填報扶養親屬不實 補稅罰鍰
慢性阻塞性肺病上身 老菸槍咳嗽別輕忽
李亦園漢寶德獲頒台大名譽博士
吳淑珍：海外資金都是政治獻金 扁不知情
毒奶受害業者擬向中國求償 衛署將聘律師團
黑潮流向異常 旗魚銳減一半
陳千武文學展開幕 朗誦詩作分享創作經驗
是否發放消費券 總統:由行政院決定及宣布
三問馬總統 野草莓盼速回應學生訴求
發起人權律師聯盟 謝長廷：反對清算鬥爭
台大校慶大會 一學生舉海報聲援野草莓
總統:兩岸海運協議 農產品銷大陸三大好處
台灣跑水祭慶典 引水人過火遭灼傷
補助中小學建午餐廚房 教部98年編1億經費
消保:汽車及中古車買賣 契約違規比率偏高
富邦集團總裁蔡萬才獲頒台大傑出校友
透過鏡頭關心動物 張茵嘉攝影展北市展出
台新銀11月底前舉辦國民年金試算活動
新竹就業博覽會 854職缺3千人搶
馬總統視察台中港務局 強調直航利多
機車族爭路權反污名 抗議人數不到十人
吳淑珍：蔡銘哲經手政治獻金 她均不知情
因應景氣寒冬 航商紛調整航線及運能
郝龍斌：牛肉麵節行銷台北 也行銷台灣
吳淑珍:曾收郭銓慶九千萬獻金 不知南港案
新市鎮橋新六路通車 高雄縣市交通更順暢
蔡英文：陳明文遭押檢方不作為 司法濫權
施振榮17日說明民間參與ADOC 2.0明年計畫
涉假冒警察強盜性侵 台東警拘提1男子到案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
胡志強：發放消費券 有助擴大內需
陳明文持續絕食 賴清德：身體出現警訊
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保護腹膜透析導管 透氣膠膜減少皮膚癢
2008桃園馬拉松明登場 周邊實施交管
APEC首見馬總統頭銜照片 外交部歡迎
蔡英文：維持徵召蘇治芬參選下屆雲林縣長
馬祖FUN輕鬆創意競賽 明在台北決戰
蘇治芬案 雲檢：一審全力反擊 對判決樂觀
黃金十秒地震警報器競賽 柯嘉杰奪冠
小三通夾帶中國水果 金門檢疫站首度開罰
天母商圈消費大餅 百貨業爭食競爭恐加劇
外交部：大陸對台參與國際仍傳打壓
道教教主張源先過世 黃籙大齋壇法會登場
台中捷運今簽署三方協議書 預定明年動工
原住民貧童受資助 長大成人回饋社會
屏東家扶資深寄養家庭 庇護孩子十多年
郭富城台北簽票會 重現對你愛不完舞步
小港醫院10年院慶 陳菊肯定公辦民營績效
草屯農田趣味賽 體驗玩泥巴滾稻草滋味
高市小班制公投未過 陳菊：市民都是贏家
馬總統：兩岸氣氛已朝和平穩定發展
查國務費案 特偵組以證人訊問陳幸妤
國民黨臨全會下週登場 擬增設指定中常委
退役上校投入保全業 四年擁有250名員工
美夏威夷州長訪台 尋求能源等產業合作
高市小班制地方公投投票率不到一成 未過關
陳水扁持續禁食 台北看守所外鬧哄哄
跑步機接力籌募輔具基金 視障教師請命
中山樓歡度42週年 音樂會園遊會熱鬧滾滾
國安日報有扁案情資?府:國安情資無司法資訊
亞洲短道滑冰錦標賽 林瑋雙破全國奪銀牌
線上付款知名廠商有假網頁 網友小心遭駭
當代傳奇劇場樓蘭女 15年後再登舞台
響應野草莓學運 高雄學生靜走
陳綺貞太陽演唱會 向日葵花海造勢
前3季企業外包量增11% 欲接案會員增30%
學者：因應金融風暴 台灣可採取赤字財政
野草莓運動大會師 籲政府正視訴求
社團企業合辦愛心園遊會 義賣助失親兒
預防注射凝血針 血友病童長大免殘廢
挺蘇治芬 蔡英文:團結面對司法及選舉戰場
劉揆進總統府 向馬蕭報告提振景氣方案
追風抗鬱 葉金川籲多運動保持健康
慢性阻塞性肺病上身 老菸槍咳嗽別輕忽
上海達美靜脈輸液針問題產品已被控制
保護腹膜透析導管 透氣膠膜減少皮膚癢
除皺產品引發嚴重問題 美FDA將諮詢專家
預防注射凝血針 血友病童長大免殘廢
郭富城台北簽票會 重現對你愛不完舞步
陳綺貞太陽演唱會 向日葵花海造勢
黃金十秒地震警報器競賽 柯嘉杰奪冠
中山樓歡度42週年 音樂會園遊會熱鬧滾滾
當代傳奇劇場樓蘭女 15年後再登舞台
野草莓運動大會師 籲台灣政府正視訴求
美職棒自由市場開市 洋基首要鎖定沙巴西亞
東方名人高球賽武漢站 蔡佩穎獲亞軍
男網年終八強賽 戴維登柯擒莫瑞 挺進決賽
NBA 活塞踢館 湖人首敗
英超足球 曼聯不急於和小羅納度延長合約
伍茲等球星力挺 促奧運將高球納進比賽項目
歐雀雅高球賽史丹福躍排頭 曾雅妮暫居第二
台灣統一獅4響砲轟垮南韓飛龍 今爭亞職大賽冠軍
國稅局:綜所稅填報扶養親屬不實 補稅罰鍰
世銀成立危機基金 日本率先投資二十億美元
金融危機衝擊下 大陸企業投資轉向中西部
G二十高峰會公報 強調刺激規範與管理
溫家寶：中小企業經營難 官方決給予支持
美至少110家銀行申請紓困 金額逾1700億美元
報告：科技業寒冬 預估今年裁員將達18萬人
學者：因應金融風暴 台灣可採取赤字財政
吳淑珍：蔡銘哲經手政治獻金 她均不知情
台灣野草莓學運串聯不如預期
蘇治芬案 雲檢：一審全力反擊 對判決樂觀
蔡英文：陳明文遭押檢方不作為 司法濫權
查國務費案 台灣特偵組以證人訊問陳幸妤
馬總統向扁等人喊話 盼繼續進食面對挑戰
馬總統：台灣外交休兵策略正確 APEC是例子
立法院17日邀賴幸媛報告 台灣藍綠動員因應
總統：台灣政府一分鐘都不耽誤 全力恢復景氣
台灣是否發放消費券 總統:由行政院決定及宣布
APEC首見馬總統頭銜照片 台灣外交部歡迎
挺蘇治芬 蔡英文:團結面對司法及選舉戰場
劉揆進總統府 向馬蕭報告提振台灣景氣方案
G20領袖達成六點搶救經濟計劃 加強合作
IMF總裁籲全球提經濟刺激方案 金額約2% GDP
歐巴馬：美已進入衰退 應採第二波經濟方案
乘滑翔翼空拍山川生態 張大川樂當鳥人
李登輝：政府應建立產銷履歷 確保食的安全
蔗糖鐵道文化節 體驗白甘蔗製糖過程
迎貓熊 北市動物園辦百人繪百熊圖活動
俄羅斯盼與美國建立戰略夥伴關係
G20同意改革IMF與世銀 建立新金融制度
老車文化季高市登場 古董機車重現風華
麻生：由日本帶頭建立新全球金融體系
澳科學家研發防皮膚癌疫苗 明年人體實驗
司徒強紐約畫展 隱喻玫瑰是寄不出的情書
亞洲職棒大賽 統一獅奪冠失利獲亞軍
搶肥缺? 中縣38人登記農會總幹事候聘
消費券發放 經建會：最快本周公布細節
學者：刺激景氣 消費券發放不應排富
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全台今起轉冷 冷氣團到 19日低溫下探12度
國際兒童人權日前夕 社團為兒少權益發聲
阿嬤舞姬 84歲李彩娥舞出人生
溫馨接送情 身障司機開溫馨巴士載身障者
陳明文持續絕食 民進黨三縣市長下午聲援
拓墣估2009年全球NB出貨成長17.19%
不景氣 拓墣:手機業可望成為抗寒科技產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
前檢察官徐維嶽涉貪瀆案 監委擬提案彈劾
記憶體模組廠壓力低於製造廠 續降庫存減壓
圓山飯店淨空一棟樓 迎接31隻狗房客入住
家扶:攜子自殺創新高 經濟壓力因素居冠
吳育昇：19日初審集遊法案 僅大體討論
永昇106號漁船遭日扣押 政府交涉儘速釋放
民進黨團：與其發放消費券不如直接退稅
青少年近三成過重肥胖 校園健康亮紅燈
陳水扁持續禁食 拒絕接受注射點滴建議
家扶統計攜子自殺創新高 孩童:莫成犧牲品
國安局：若扁送醫 特勤人員病房外戒護
民進黨團：野草莓立場中立 盼速修集遊法
集遊法修法 馬總統:支持修法但權在立法院
疑似越界航行 宜蘭蘇澳一漁船遭日本扣押
兒盟:不景氣致出養兒增加 募款更困難
因應不景氣 醫界推平價健檢
舒跑杯路跑今登場 中市兩萬多人一起開跑
中縣到中市促銷甜柿 胡志強捧場
關懷腦中風 台北榮總將辦免費篩檢
南洋舞蹈大賽 外勞朋友角逐舞林高手
建商搶進都更發展 商機大進可攻退可守
導盲犬咬人？視障社福界：錯誤報導
醫療團成功搶救 諾魯新生兒取名Taiwan
永昇106號漁船遭日艇碰撞 船上九人平安
中國附醫28週年慶 邀美七癌症專家交流
3C通路業促銷衝買氣 民眾消費意願待觀察
台灣PC產業競爭力關鍵 DRAM產業需力保
DRAM廠整併渡危機？業者憂恐面臨更大風險
教部：調查大學教官需求量 非為員額擴編
日本31隻導盲犬來台 桃園機場引起騷動
世衛三聚氰胺會 台灣學者出席官方無緣參加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
營養保健國際研討會登場 討論熱門保健食品
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸直航新航路航管交接點 共同取名SULEM
中央社新聞小百科：飛航管制
副總統頒獎林良材 讚揚吳三連獎意義非凡
資源回收短期就業徵才 北市提供57名額
貓熊來台專機 華航爭取出線機會大
中央氣象局氣象報告（更正）
DRAM產業陷困境 公股行庫盼政府力保
蔡英文:黨對司法案件立場一致 都要求公平
因應氣候變遷 馬總統：沒到束手無策地步
無記名可轉讓定期存單為存款 應申報遺產
節能減碳 台北縣三萬人植樹
世界花式溜冰錦標賽 辛佳伶奪直排花式第三
宣導愛滋病防治 重型機車兵團高市上路
投信：信心不足 台股短期恐仍持續盤整
具結繳納50萬日圓 永昇106號漁船明可返台
一生一專長 吳清山以身作則打桌球帶動風氣
蔡英文：馬總統應該感受人民心聲
南部三縣長聲援陳明文 籲司法單位放人
愛台十二公共建設基金 擬公私營雙管齊下
南韓公共建設基金 五年規模擴大十倍
台北牛肉麵節 傳統與創意兩組選出新食神
東海女學生疑不勝酒力 嘔吐物阻塞猝死
野草莓運動走入人群發放傳單
防檢局宣導博覽會 籲飼主勿任意棄養寵物
陳水扁出現心搏過速現象 被戒護送醫
世界花式溜冰賽成人組開幕 展開7天賽程
貓熊專屬logo曝光 背對啃竹拼出北字圖樣
金馬影展數位動畫獎 俄羅斯作品掄元
陳水扁未施戒具送醫 三層戒護安全無虞
陳水扁絕食送醫 馬總統未作評論
扁送醫 藍籲依規定處理綠盼檢方速辦速決
扁送醫 國安局：特勤與警方全程戒護
兒童樂園民國100年完工 飛行塔作地標
華航載活體動物經驗豐 波音747貨機迎貓熊
日本視障團體帶導盲犬遊台 圓山國賓級禮遇
經部已核准貓熊輸入 待中國核發輸出許可
長型籠子運貓熊來台 食物水及空間需足夠
陳水扁戒護送醫 部分群眾聚集看守所外
洗錢案 特偵組可能再就訊吳淑珍後分段結案
視障者經驗談 導盲犬讓視障者願意走出來
高縣彌陀槍擊案 警方調查是債務糾紛引發
部分大學教官遇缺不補 改聘專業校安人員
教育部編列十億六千多萬元 促進短期就業
總統：面對人民站第一線 面對立院站二線
迎貓熊 北市動物園辦百人繪百熊圖活動
八大山人即朱道朗？ 大陸專家提出新證據
台法合作舞蹈作品在安亙湖藝術中心演出
台灣野草莓運動走入人群發放傳單
教部：調查大學教官需求量 非為員額擴編
副總統頒獎林良材 讚揚吳三連獎意義非凡
司徒強紐約畫展 隱喻玫瑰是寄不出的情書
世泳賽 美馬歇爾再破男百米仰泳世界紀錄
NBA 76人全員上陣 25分大勝雷霆
西甲足球 皇馬再度輸球教練恐被炒魷魚
世界花式溜冰錦標賽 辛佳伶奪直排花式第三
男網年終八強賽 喬科維奇擊敗戴維登柯奪冠
亞洲職棒大賽 西武獅1：0險勝統一獅奪冠
亞洲職棒大賽爭冠失利 統一獅雖敗猶榮
青少年近三成過重肥胖 校園健康亮紅燈
因應不景氣 醫界推平價健檢
澳科學家研發防皮膚癌疫苗 明年人體實驗
關懷腦中風 台北榮總將辦免費篩檢
中國附醫28週年慶 邀美七癌症專家交流
世衛三聚氰胺會 台灣學者出席官方無緣參加
營養保健國際研討會登場 討論熱門保健食品
世銀IMF歡迎G20峰會承諾 指後續行動重要
台灣PC產業競爭力關鍵 DRAM產業需力保
DRAM廠整併渡危機？業者憂恐面臨更大風險
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愛台十二公共建設基金 擬公私營雙管齊下
消費券發放 台灣經建會：最快本周公布細節
家扶:台灣攜子自殺創新高 經濟壓力因素居冠
疑似越界航行 宜蘭蘇澳一漁船遭日本扣押
導盲犬咬人？視障社福界：錯誤報導
東海女學生疑不勝酒力 嘔吐物阻塞猝死
陳水扁未施戒具送醫 三層戒護安全無虞
洗錢案 台灣特偵組可能再就訊吳淑珍後分段結案
陳水扁戒護送醫 亞東醫院：扁無生命危險
歐鴻鍊：巴拿馬重視與台灣邦交關係
台灣集遊法修法 馬總統:支持修法但權在立法院
蔡英文：馬總統應該感受台灣人民心聲
台灣南部三縣長聲援陳明文 籲司法單位放人
扁送醫 藍籲依規定處理綠盼台灣檢方速辦速決
總統：面對台灣人民站第一線 面對立院站二線
蔡英文:黨對司法案件立場一致 都要求公平
台新生代導演嶄露頭角 「亂青春」德國獲獎
「007量子危機」登上北美票房冠軍
強震侵襲印尼 房屋傳倒塌 海嘯發布又取消
歐巴馬再宣佈一批人事任命
胡錦濤抵達哥斯大黎加進行國事訪問
烈焰風暴橫掃南加州洛杉磯等4大郡
從天下第一泉到明星災區 廬山樣貌只堪回味
台灣司法正義受質疑 美國31台社團發聲
林中斌將應邀在美東智庫及大學演講及座談
美國兩黨為汽車業紓困案爭執不休
發行無擔保公司債 鴻海提前發佈3Q財報
達賴特使：西藏自治計畫提交北京遭拒絕
「綻放真台灣」系列紀錄片獲哥倫布影展獎
面對學生訴求 說出「撐兩天就過去了」 凸顯不了解學運本質 劉兆玄不經意顯露權力傲慢 印證象牙墱學者心態與社會脫節
只有陳雲林 沒有馬總統
請立即停止濫權羈押
歐巴馬 逆風前行
擴大消費刷卡系統 永豐金願免費提供
消費券題材激勵傳產股 台股早盤開低震盪
擴大消費錢從哪裡來? 財長：從銀行爛頭寸借
科顧會議登場 劉揆:盼提供良善能源策略
陳水扁轉北縣醫板橋院區 住進戒護病房
劉揆:經建會正規畫消費券細節與作法
APEC連胡會 學者：關鍵在兩岸關係改善
歐雀雅高球賽史丹福封后盧曉晴第10曾雅妮18
喬科維奇名人杯奪冠 費德瑞老2地位恐不保
變身史博館 老高市府見證古蹟活化再利用
民進黨團：發放消費券不如直接退稅
原住民噶瑪蘭族新台幣套幣 20日公開發售
剛果叛軍領袖同意和談 成立監督停火機構
NBA德國佬發威 國王延長賽逆轉尼克
陳肇敏：海運直航設6檢查點 確保海域安全
醫師:糖尿病患須注意足部傷口 嚴重恐截肢
廣東三水出土魚化石群 正遭嚴重破壞
韓報：林聖忠指兩岸會談是台灣經濟的轉機
美台兩黨制 李顯龍：新加坡不適用
美媒體結合新科技鋪天蓋地採訪歐巴馬新時代
日GDP連兩季負成長 景氣進入衰退局面
台灣出席APEC 連戰將過境紐約 美方禮遇通關
南韓經濟低迷 保險套銷量卻大增
高盛執行長主動放棄年終分紅 少領17億台幣
扁律師自行抗告 將申請釋憲
蘇貞昌：民進黨努力以赴 人民會有所期待
G20峰會行動計畫 全球媒體回應冷淡
非洲足球冠軍聯賽 埃及阿赫利6度封王
消費券專案報告 立院經委會19日增排議程
加州野火延燒第4天 800屋毀數萬人撤離
收押20天不開庭? 嘉檢籲陳明文保重身體
歐巴馬狂熱席捲全球 世界各地商人獲利
義甲足球 卡卡罰球建功AC米蘭繼續向前邁進
基金救股套牢千億 國民黨:將來會好轉
國民黨團書記長爆 農委會找黑道施壓委員
觀光客印度吃餃遭騙 被索千倍原價
陝西定邊飲水困難 兩岸三地捐資造水井
G20行動計劃受質疑 亞太股市漲跌互見
南非人壽命預期不足50歲比伊拉克還低
威脅立委？農委會：溝通不良導致
蘇貞昌訪僑社:國民黨執政6個月人民痛苦
爆財務危機? 台灣中油:資金調度無虞
辦綠不辦藍 反對黨:人民大問號
綠委：4大基金救股虧千億 拖全民下水
王文洋要求公布王永慶遺產 台塑：法務處理
硬是要上 消費券專案19日排入議程
櫃買中心「營業用資產交易服務平台」11月20日起啟用
新臺幣硬幣原住民族系組合─噶瑪蘭族篇11月20日發行
台彩公司11月17日推出「超速777」和「淘金熱」兩款刮刮樂
富邦金控贊助漢唐樂府 廈門海上花園重現《韓熙載夜宴圖》
2009年台灣GDP成長率預料降至1.3% 創八年以來新低
國貿局、國際合作發展基金會與外匯局共同舉辦「亞洲開發銀行商業機會說明會」
台北國賓粵菜廳時尚變身 打造「茶逸食尚」品粵親茶空間
《魔獸世界》「巫妖王之怒」美台同步上市 百家網咖、魔獸小屋同慶賀
《魔獸世界》旅遊季 回饋玩家免費遊「扇平」
響應政府發行消費卡 永豐金願負擔製卡成本
新光銀行信用卡繳納地價稅 好康三重送
經濟情勢尚難樂觀 台証投顧建議：多保留現金、持盈保泰
戒護送醫檢查 亞東醫院：扁留院觀察
扁留院觀察 亞東醫院：8時再評估是否住院
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南市自小客車撞民宅 3死1傷
美股持續重挫 分析師：台股保守操作為宜
期貨商：台指期短線震盪 箱型走勢待突破
今天起氣溫下降 19到21日下探12度
警力戒護 陳水扁上午轉送板橋縣立醫院
APEC年會秘魯登場 亞太領袖關注金融風暴
台股開盤下跌90.17點 為4362.53點
墾丁音樂季 即日起受理申請
新任行政院陸委會副主委趙建民上任
北市府:犬貓絕育補助將用罄 飼主動作要快
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
金管會：本週內不會解除股市禁空令
陳水扁轉送縣醫板橋院區戒護病房 警力進駐
特偵組傳訊扁媽珍媽 兩人均請假
中國部署新飛彈？陳肇敏：進一步蒐集資料
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
綠委批江丙坤上次缺席 李嘉進澄清未邀請
協助建立信心 勞委會提供免費職訓課程
聲援阿扁 400台南縣民眾明北上
大學生壓力大罹帶狀皰疹 誤為蜂窩性組織炎
景氣低物價漲 近半數上班族想兼差度小月
王金平：行政部門應思考兩岸協議處理事宜
中彰投就業中心:明年上半供5.6萬短期就業
OTC與工研院合推營業用資產交易服務平台
貪瀆定罪率低 法部將修法評鑑淘汰司法官
退輔會:進氣成本未降 現無調降天然氣空間
推動加入WHO安全校園 ISS委員訪視淡大
絕食7天 檢方籲陳明文保重身體
北市泳池浴室業者OK認證 郝龍斌:共創三贏
立委關切國營事業年終獎金 經部:未決定
王金平：歷經兩次政黨輪替 非藍皮綠骨
匯市量縮 新台幣中午貶值4.1分
女性尿失禁就診率低 嚴重時尿布不離身
高鐵年底修正財務計畫 毛治國審慎樂觀
陳菊：無法接受員警恐嚇學運學生
代發聲明違律師責任? 鄭文龍:威嚇噤聲
立院初審 榮總臨床教研經費12億遭凍結
市議員促擱爭議拼經濟 陳菊：務實辦理
王文洋要求公布王永慶遺產 台塑:法務處理
張碩文：農委會找黑道恐嚇撤預算凍結案
消保會:金融業務定型化契約複查 仍有缺失
2008年材料科技博覽會11月21日登場
威脅立委？農委會：誤解 將加強溝通
電價物價雙漲 高捷年支出約增5億元
人力銀行:生產製造相關工作機會 銳減4成
導師播放地獄變相圖 北市府及專家:不恰當
長庚醫院：近期召開董事會補選董座
出席APEC 領袖代表連戰今晚啟程
台股收盤跌12.90點 為4439.80點
綠委：4大基金救股虧千億 拖全民下水
綠委指基金救股虧千億 藍營:未來會好轉
中央氣象局氣象報告（更新）
藍營指扁絕食送醫耗資源 綠營:沒人權概念
台股開低震盪收小黑 終場下跌12.9點
美股大跌與消費券題材激盪 台股跌12.9點
11月台指期終場下跌23點 逆價差82.8點
消費券專案報告 立院經委會19日增排議程
11月電子期終場跌3.35點 金融期漲18點
漁業署:遭日扣押漁船永昇106號 明返蘇澳
成大教授李偉賢 獲選中國機械工程學會士
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鄭文龍探視轉述 陳水扁堅持繼續禁食
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新台幣兌美元貶9.1分 收33.170元
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奇美大方借名琴 南藝大學生有福氣
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布袋鎮長病逝 縣府指派遺孀代理
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空姐辦美簽遭拒？AIT：已與華航協調解決
金讚高餅 高雄糕餅爭霸賽徵烘焙高手
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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蔡正元質疑前金管會委員操盤推銷連動債
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