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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
五千點保衛戰 台灣政府宣佈股市跌幅減半
誘導教育部鼓吹校園篩檢 萬人抗議董氏基金會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣北部東北部轉涼 中南部日夜溫差大
2008台北客家嘉年華 歡喜遊街紀義行
山林結合魯凱文化 屏東霧台豐富生態旅遊
招募運動志工 教部遴選40所學校培訓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
見陳雲林？賴幸媛：我就是陸委會主委
背20公斤茶水登山 黃柏霖樂當柴山奉茶隊
立院:公益彩券回饋逾20億 未編歲入應補正
賴幸媛：大陸民工安置非變相開放陸勞工作
中小企業善用政府資源 有助成長茁壯
e化帶來無限商機 鹿世界闖出知名度
台灣茶新飲法 謝坤展研發全球首支冷泡蓋
三兄弟團結釀酒 展現產品特色
鼻頭角潛水失蹤女子 警消海巡持續搜救
嚴己謙誠謹慎和睦 塑造可貿企業成長動力
中華電參與物理盛事 助全球網格研究計畫
貨車囤桶裝瓦斯規避法令 北市警消稽查
高捷車站帷幕玻璃遭破壞 警加強查辦
胡志強：中市願協助設立中醫研究院
高中籃球甲級聯賽 明起南湖高中點燃戰火
國稅局提醒受災民眾 把握時效申報災損
與加國簽租稅協定？僑胞憂在台所得曝光
如何看陳雲林訪台?研考會將做民調
賦改會10/14全天開會 商總籲降稅增競爭力
記錄百歲人瑞歷史 中研院台史所出書策展
蔡英文:未禁黨公職挺扁 有些人感情難割捨
呂秀蓮:正當程序三審定讞 貪腐就國法制裁
鳳山建城220週年 雲門2團將駐高縣兩週
2008台北客家義民祭 總統客語致詞獲喝采
衛生署調查：逾半老人患3種以上慢性病
可口可樂世界博物館 展現可樂王國古今
世界射箭賽傳捷報 中華小將至少一銀兩銅
打造乾淨城市 新店石碇鶯歌獲北縣環評首獎
工程會：年底促參將再增258億元民間投資
蔡英文：貿然開放陸生來台 滿危險的
總統府：內閣團隊很努力 目前無改組想法
漁業署:漁工岸置處從事整補不影響勞工權益
展現掃除環保罪犯決心 環保警察強力查緝
中國女子持偽造星護照欲赴美 機場查獲送辦
漁業署：今年ICCAT大會 台灣應可過關
個人化數位商品設計賽 資策會讓你秀包包
漁船員勞力短缺 漁業署獎勵國人上船工作
網購A好康 1.8萬種日用品全面9折優惠
營建署：41家金融機構開辦新優惠購屋貸款
配合世運 高市府投入4億元整建5場館
減少骨鬆症負擔 醫界籲健保衛教雙管齊下
郵輪式觀光列車受歡迎 中部十月加開一列
牽手過一生 北縣泰山鄉表揚金鑽婚
綠色包裝設計研習會 環署受理報名
第一屆呂金有紀念盃公益棒球賽 高雄登場
老闆兼廚師還表演變臉 年輕人創業拚經濟
台銀10/13起調降新台幣及外幣存款利率
簽自然騎士公約 玉管處免費提供單車代步
毒奶事件提振鮮食營收 超商加碼促銷
伍澤元追思會 屏縣鄉親舉辦千餘人參加
中華信評：台積電長期評等展望為穩定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
用行動支持國片 中市府招待員工教師看電影
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英歌唱選秀冠軍保羅帕茲 現身電視節目
大甲溪生態協會憂心台灣白魚生存危機
彩券盈餘未編歲入 財部：有編國庫署預算
調整內閣人事？胡志強：應全力支持閣員
高雄縣內門栽培火鶴花 要與荷蘭爭鋒
台南縣男子疑酒後毆妻 反遭妻刺死
外勞歌唱擂台賽 菲律賓多雷斯第一名
演藝界發聲明稿 聲援支持史亞平
摩杰座預購破9萬張 周杰倫：不怕盜版了
NCC:資通評比台灣起伏大 維持現狀恐落後
政院：10/13至10/17股市跌幅縮小為3.5﹪
陳水扁:我非民進黨壞帳 會參加嗆中國遊行
國慶收假 高速公路全天交通量估破210萬
政院三大救股措施 學者：合理作法
貓纜塔柱鑽探八米深 三米處起有良好頁岩
新移民子女逐年增 北市府將加強教育
陳樹：縮小跌幅限制穩定股市 無休市考量
國民黨立委要求改組內閣？政院：絕非事實
登嘉明湖 女子疑似在大崩壁附近失蹤
順風社在台辦年會 國際旅遊菁英先祈福
不景氣逆勢投資 香港公仔進駐台灣設2店
跌幅減半 投信：有助股市急跌轉為緩跌
3大救股措施 學者：財部央行應更積極作為
台股明起跌幅減半 券商：可抑制跌勢
亞洲大學籃賽 中華隊二連勝 中國隊二連敗
戴東原：有代謝症候群者易患心血管疾病
北市同志公民運動 選出優秀徵文作品
台股近10年6度實施跌幅減半 大盤漲跌互見
外銀：全球股市再重挫 將引發台股逃命潮
高鐵12日發出159班次列車 創單日新高
中美首個兆兆級海底光纜通訊系統開通
台灣工研院晶片型AC LED獲選全球百大研究獎殊榮
戴東原：有代謝症候群者易患心血管疾病
招募運動志工 台灣教部遴選40所學校培訓
台北愛樂合唱團月底上海演出兩岸雙城戀曲
鳳山建城220週年 雲門2團將駐高縣兩週
台灣演藝界發聲明稿 聲援支持史亞平
台灣長榮交響樂團黃浦江畔演出寶島情
2008台北客家義民祭 總統客語致詞獲喝采
魔杰座台灣預購破9萬張 周杰倫：不怕盜版了
2008台北客家嘉年華 歡喜遊街紀義行
郭晶晶「戰袍」 人民幣近十二萬元拍出
LPGA朗恩藥業高球賽 台灣曾雅妮躍升並列第三
世界射箭賽傳捷報 台灣小將至少一銀兩銅
印度高球公開賽決賽 台灣選手呂文德排名15
世界杯資格賽 美國與哥斯大黎加輕鬆挺進
克里姆林杯網賽 球后楊科維琪威風三連霸
F1日本站比賽 阿隆索亂軍中殺出重圍奪冠
MLB 馬拉松大戰11局分勝負 光芒9:8克紅襪
台灣衛生署調查：逾半老人患3種以上慢性病
日研究：綠茶中兒茶素可抑制大腸息肉再生
減少骨鬆症負擔 台灣醫界籲健保衛教雙管齊下
滬港科學家從雪蓮花中發現治療心臟病成分
中華信評：台積電長期評等展望為穩定
澳洲總理宣布：三年內全額保障存款戶存款
台灣政院三大救股措施 學者：合理作法
紓困方案啟動 英政府將買進四大銀行持股
礦泉水PH值不符大陸標準？ 台商康師傅稱合法
外銀：全球股市再重挫 將引發台股逃命潮
Eee PC外接硬碟中毒 華碩：不影響台灣產品
跌幅減半 投信：有助台灣股市急跌轉為緩跌
高捷車站帷幕玻璃遭破壞 警加強查辦
配合世運 高市府投入4億元整建5場館
新移民子女逐年增 北市府將加強教育
漁業署:漁工岸置處從事整補不影響台灣勞工權益
台南縣男子疑酒後毆妻 反遭妻刺死
大陸三家乳品企業負責人首次共同致歉
打造乾淨城市 新店石碇鶯歌獲北縣環評首獎
台灣可口可樂博物館 展現可樂王國古今
總統府：內閣團隊很努力 台灣目前無內閣改組想法
伍澤元追思會 屏縣鄉親舉辦千餘人參加
呂秀蓮:正當程序三審定讞 貪腐就國法制裁
陳樹：縮小跌幅限制穩定台灣股市 無休市考量
台灣前總統陳水扁:我非民進黨壞帳 會參加嗆中國遊行
蔡英文：貿然開放陸生來台灣 滿危險的
國民黨立委要求台灣內閣改組？政院：絕非事實
歐盟領袖巴黎峰會 研商金融風暴因應方案
因應金融危機 歐盟領袖通過銀行紓困計畫
英國銀行紓困方案 世界各國紛紛效法
歐盟15國緊急峰會 有條件擔保銀行同業拆借
台股開盤下跌134.65點 為4996.06點
國際金融風暴衝擊 中國力求一保一控
台灣股市開盤下跌134.65點 幾乎全面跌停
英首相布朗指銀行危機將在近日內緩解
世銀總裁：金融危機窮人受損最大
台灣總統馬英九出席APEC？歐鴻鍊：難度很高
泰國總理宋才重申 不辭職也不解散國會
娃哈哈集團有興趣收購三鹿奶粉公司
LPGA朗恩藥業挑戰賽 曾雅妮贏得第3名
台商無預警停業 科弘倒帳人民幣52億
挪威宣布提供410億歐元公債挹注銀行資金
美聯準會批准富國併購美聯
高球傳奇人物白爾斯特羅斯證實罹患腦瘤
歐元區十五國巴黎緊急峰會銀行紓困計劃要點
賴瑟珍北京辦旅遊推廣說明會 溝通交流
星等24國已向IMF遞交主權基金準則草案
薛香川：股市不須休市 穩定措施安定民心
物極必反 金融危機的元兇還是銀行
挺扁T霸被拆 李俊毅改放空飄氣球
財長：台股跌幅減半措施 閣員有不同意見
IMF和世銀承諾 不會忘記開發中國家需要
PGA德州高球賽 去年名人賽冠軍強生封王
休市救股市 台灣政府不放手
黃慶林率眾抗議黨中央 一言不合爆發衝突
危機來襲 世界交易所組織表示不應關閉市場
芝加哥馬拉松切魯伊約特與葛瑞歌摘男女冠軍
海協會長來台灣時間 蘇起盼在APEC之前
落實在地醫療 高醫百大名醫進駐署屏
台股收盤跌110.27點 為5020.44點
傳英政府將啟動紓困 四百億英鎊挹注四銀行
美大選民調：馬侃又逐漸追近歐巴馬
摩根士丹利與日本三菱日聯集團重開收購談判
台灣股市守住5000點 外匯升值2.9分
北京房市出現危機 15%恐慌性拋售
台灣細鯿復育成功 比美櫻花鉤吻鮭
美將北韓由黑名單除名 日相麻生受打擊
政府高估歲入 台灣反對黨：「缺口怎麼補?」
北市義民祭典 松山菸廠舉行
明潭大愛嘉年華 獅會邀弱勢兒少遊明潭
08年世界標準日 13日頒獎典禮
土地銀行青年分行開業 服務全新上路
吳繁治退休 王耀興12日接任土銀新董事長
法人機構即日起可於期市完全避險 近日開戶可享多項優惠
台灣大哥大再使殺招 推出0元BlackBerry® Bold™方案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：盤勢震盪劇烈 短線空方主導
東北季風減弱 台灣各地溫度略回升
法人：政策救市措施 可免恐慌殺盤
台股開盤下跌134.65點 為4996.06點
馬總統出席APEC？歐鴻鍊：難度很高
匯市觀望 新台幣早盤震盪走升
洗錢疑案 特偵組提訊林德訓郭銓慶
台股跌破5000點 防融資斷頭賣壓
警方：北市前9月交通死亡人數較去年減少
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
土銀董座:若台灣發生金融危機 問題應不大
交通部：國道差別費率明農曆年前完成規劃
鄭瑞城：大考中心應到立法院備詢
薔蜜颱風高縣農損專案補助 每公頃1萬2千元
兩岸周末包機表現 民航局：差強人意
遭點名不適任 薛香川：人在做天在看
農改場籲稻農慎防二期稻相關危害
大考中心能否退五億元？教部近期開會討論
校園滅火器鏽蝕 北市消防局：全面檢查
串聯要求內閣改組？國民黨團：空穴來風
高銀：受次貸連動債衝擊 前9月EPS負數
特偵組提訊林德訓郭銓慶 追洗錢案資金來源
NCC自家樓頂基地台電磁波 低於環署建議值
南港桂花節18日飄香 北市府歡迎民眾參與
新台幣暫收32.408元 小升2.9分
被點名更換 李述德：盡心盡力謙卑以對
陳雲林來台時間 蘇起：盼在APEC之前
獅情畫意公益嘉年華 邀5千弱勢兒少遊明潭
吳敦義：黨肯定行政團隊 盼團結一致打拚
胡志強：執政黨要團結 穩定政局走出困局
陳添枝:明年經濟成長5.08%難達成 11月下修
垃圾費加徵營業稅 環保署：不會轉嫁全民
2008六堆嘉年華系列活動 18日熱鬧登場
推綠色產業 北縣大同科技園區宣示清潔生產
流音中心設址 高市府會支持16與17號碼頭
台北股市開低收低 下跌110.27點
救市措施無助止跌 台股勉強守住5000點
10月台指期跌117點 逆價差75.44點
玉山園區生態秘境 楠溪林道蘊藏自然之美
嘉縣四歲女童跌落水池 生命垂危
新設河堤國小 陳菊盼國防部鼎新營區釋地
10月電子期跌2.75點 金融期跌19.8點
抗癌勇士單車環島圓夢 環保署長接見勉勵
證交所:上週外資賣超273.59億元
詹春柏:總統府將復聘無給職資政國策顧問
邱議瑩指發言歧視女性應道歉 盧嘉辰反駁
李述德:盼儘速完成中產階級減稅 後年適用
金管會密商富邦金？ 陳樹：一無所悉
慈醫：輪胎上做仰臥起坐 小心頸椎脫位
三大法人賣超18.14億元 台股收跌110點
綠營:總預算案應退回重編 藍營:不能接受
家扶：服務量不足 多數遲緩兒未獲早療
海巡署:攔查網路負面照片 非打壓言論自由
中市議會要求市府專案報告電玩發照程序
胡志強：印象中電玩發照公文上沒有紙條
林管處加強護管森林 協調直昇機空中偵巡
詹春柏：總統目前沒有改組內閣想法
雲林獲補助農產品加工設備 2577戶受益
消基會：受查賣場平價專區9成無完整品項
高朗證實 賴峰偉將接總統府副秘
劉揆：宗教自由化 內政部研議中
新台幣兌美元升4.9分 收32.388元
藍委質疑府公務員洩密 府：若洩密不寬貸
河濱車道管理疏失 北市府：一個月內改善
開發海洋深層水 台肥盼與花蓮縣府合作
不受景氣影響 台中市照服業人力供不應求
陳亭妃:夾層屋成違法投資陷阱 籲政府正視
鯤鯓王平安鹽祭周末登場
HBL開打 松山勝分得分雙創隊史新高
竹市獲2010年世界科技城市聯盟大會主辦權
薛香川：評價內閣表現 外界應考慮客觀環境
民進黨:1025遊行 認同活動訴求者皆可參加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
離基地台愈遠 使用手機時電磁波輻射愈強
TDK大專院校創思設計競賽 各隊摩拳擦掌
服裝設計師胡瑋哲 獨創墾丁民宿上海風
邱正雄:台股今天成交量不少 投資人很理性
陳樹:有意擴展規模者 慶豐銀可列優先考量
中科:二林園區受歡迎 三廠商將投資七千億
立院財委會凍結台灣菸酒公司釋股預算案
醫師：別忍受胃痛 當心忍出大麻煩
高市議員抽檢營養午餐 促採本國食材
提升品牌形象 國寶車聯誼會促裕隆重塑LOGO
水公司：水庫蓄水多 年底前供水無虞
蔡英文：幹部不得參與挺反扁活動或發言
西螺太平媽祖 起駕繞境十四天
高市府:計分系統 是配合世界運動總會要求
林德訓不服羈押禁見提抗告 高院裁定駁回
油槽車潤滑油外洩 基隆消防局警戒
台股收跌 陳樹：比預期好很多
十單位獲標準化獎 強化產業國際競爭力
低碳樂活勝地 北縣推坪林森呼吸旅遊
海外資產匯回 新台幣兌美元收升4.9分
消基會促政府督導物價降幅 經部：難干預
補助造林節能減碳詐騙頻傳 林農勿上當
陸委會：兩會預備性磋商本週不會登場
南科園區7、8月營業額 半導體業表現亮眼
闊別60多年 日籍高田兄弟高雄尋根圓夢
太平媽出巡遶境 庇佑平安秋收豐
油罐車翻覆 中山高鼎金交流道大塞車
國產局三筆土地地上權明開標 業者不樂觀
高利放貸為禍地方 警方破獲暴力討債集團
證期局核備台船上市案
跨國教室連結 網路拓展中小學生國際視野
中華郵政代售火影忍者個人化郵票冊
首位跑台灣民代 劉重迪獲微笑勇者獎章
中興寓所相關工程完工 高朗：總統將遷入
北縣府授證75組街頭藝人 請民眾不吝打賞
北北基聯測 盼採屬地主義納入國立及私校
彰銀14日起調降新台幣定期性存款牌告利率
流行音樂中心 黃昭順支持設11到15號碼頭
近距離量測 手機電磁波比檯燈電磁爐低
減少視覺衝擊 NCC推動基地台共構共站
星光奇蹟保羅帕茲抵台 傳達音樂感動
黃玉振新竹座談 籲支持客語國片一八九五
臺鐵空調客車更新弊案 監院彈劾四官員
回應鄉親 黃玉振將建議客家電視改善節目
苗栗婦女會送愛到泰安南三村 慰訪風災戶
台聯要求賴幸媛三天內請辭 否則開除黨籍
施顏祥登陸 與王毅等人談兩岸產業交流
預防重於治療 骨鬆協會籲放寬藥物健保給付
高市府迎全運會 比賽場館展開防蚊大作戰
小班制公投 高市府允設300投開票所
民眾送驗檢體 嘉市第三批未檢出三聚氰胺
吳思材涉巴紐案 台北地院預定23日宣判
毒奶事件專案門診 北市醫檢出32人腎結石
立院初審小刪行政院98年度預算625萬
身手敏捷勝婆婆媽媽 劉嘉良拿下採茶冠軍
賴幸媛宣布退出台聯 專心公務
登嘉明湖失蹤 搜尋無所獲
國家地理頻道拍攝滿州灰面鵟鷹紀錄片
避免疫病感染 醫策會籲民眾進出醫院要洗手
台壽保標下亞信大樓 對慶豐銀總部也有興趣
北北基聯測方案 教育部：預計年底確定
展望會:川震災區重建 需更多資源人力協助
劉揆：台灣外匯足儲蓄多 莫對經濟失信心
今彩539三星彩四星彩威力彩開獎結果
捕流浪犬引爭議 北市府允諾檢討
38坪隔11房出租無法管 北市將建議中央修法
台北購物節落幕 650萬元獎品大放送
日籍強盜殺人犯潛逃來台 台日警聯手逮捕
藍委提案凍結扁禮遇經費 府表態不贊成
蘇起：在國安會工作 心情是災害重建
讓災民看見希望 展望會籲關懷全球災區兒童
地方辦基測為北市解套？北市：扮觸媒角色
路旁辦喜宴 轎車衝進撞傷18人
劉揆:民進黨立委若沒施暴 薛香川才須道歉
北北基聯測 保留1成名額供全國2次基測招生
李景村四人遭彈劾 台鐵：士氣受影響
賴幸媛：退出台聯 已獲得李登輝諒解
蕭萬長:擴大內需始於建築 盼業界掌握良機
亞洲大學籃球賽 中華遭伊朗逆轉 首嚐敗績
禁涉挺反扁活動言論 蔡英文：限黨中央幹部
今彩539三星彩四星彩派彩結果
第097076期威力彩12.9億元頭獎摃龜
北市議員指光華新天地不符安檢要求改善
克魯曼獲經濟學獎 台灣學者：實至名歸
朝野共識 必要時立法院長邀海陸兩會說明
北縣府授證75組街頭藝人 請民眾不吝打賞
星光奇蹟保羅帕茲抵台 傳達音樂感動
地方辦基測為北市解套？北市：扮觸媒角色
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：擔心生活被打亂
2008六堆嘉年華系列活動 18日熱鬧登場
跨國教室連結 網路拓展中小學生國際視野
打造聯賽構想 NBA將在中國建12座球館
高球傳奇人物白爾斯特羅斯證實罹患腦瘤
PGA德州高球賽 去年名人賽冠軍強生封王
NFL紅雀全力阻擋棄踢 延長賽險勝牛仔
亞洲大學籃球賽 台灣遭伊朗逆轉 首嚐敗績
LPGA朗恩藥業挑戰賽 台灣女將曾雅妮贏得第3名
MLB國聯冠軍賽 道奇扳回一城
中國9月分傳染病死949人 愛滋死亡數居首
慈醫：輪胎上做仰臥起坐 小心頸椎脫位
醫師：別忍受胃痛 當心忍出大麻煩
發現禽流感 港府宣布暫停德國禽肉進口
毒奶事件專案門診 北市醫檢出32人腎結石
瑞士政府宣布中國食品發現三聚氰胺
第097076期威力彩12.9億元頭獎摃龜
諾貝爾經濟學獎得主：全球可能躲過經濟崩盤
跨足大陸觀光業 旺旺集團上海神旺酒店開幕
劉揆：台灣外匯足儲蓄多 莫對經濟失信心
歐洲股市強勁反彈 德法股市暴漲逾11%
紐約股市強勁反彈 道瓊漲幅逾百分之六
美經濟學家克魯曼 摘諾貝爾經濟學獎
國家地理頻道拍攝台灣滿州灰面鵟鷹紀錄片
捕流浪犬引爭議 北市府允諾檢討
台北購物節落幕 650萬元獎品大放送
林德訓不服羈押禁見提抗告 台灣高院裁定駁回
高利放貸為禍地方 台灣警方破獲暴力討債集團
台灣民眾送驗檢體 嘉市第三批未檢出三聚氰胺
日籍強盜殺人犯潛逃來台 台日警聯手逮捕
讓災民看見希望 台灣世界展望會籲關懷全球災區兒童
小客車衝撞神壇慶生宴席 19人受傷
38坪隔11房出租無法管 北市將建議中央修法
蔡英文：幹部不得參與挺反扁活動或發言
賴幸媛宣布退出台聯 專心公務
禁涉挺反扁活動言論 蔡英文：限黨中央幹部
王在希：陳雲林訪台計畫未變
朝野共識 必要時立法院長邀海陸兩會說明
藍委提案凍結扁禮遇經費 府表態不贊成
金融紓困喚醒市場多頭氣氛 美股漲逾930點
羅馬尼亞智庫讚揚馬總統務實彈性外交政策
十八歲藏族佳麗獲得2008年西藏小姐后冠
作家米蘭昆德拉否認為捷克共黨時期告密者
大反攻 美股狂漲936點
走中間偏左路線 台灣陸委會主委退出台聯黨
為財經加溫 美國總統布希明晨發表演說
MLB 道奇費城人衝突 兩隊七人罰款處分
拯救金融危機 潘基文：政府宜介入協調
830續集 台灣嗆馬遊行25日提前上街頭
MLB美聯冠軍賽第3戰 光芒四轟 轟垮紅襪
史上第二高 東京股市早盤暴漲13.04%
台灣經建會主委坦承 明年經濟成長5.08%無法達成
凍結陳前總統禮遇 台灣總統府不贊成
提供社福基金 辜家捐一百萬元給屏縣府
婦團赴衛署抗議 籲拒買中國大陸製品
中國海協會長來台前夕 台灣婦團籲拒買中國貨
金融專家：全球經濟體系還需至少兩年才穩住
全球經濟大國聯手救市 拉美股匯市報以漲聲
IAEA：北韓准許檢查人員進入寧邊核子設施
行動偵蒐系統 台灣反對黨籲停止招標
節能減碳 高雄第一科大研發風力自行車燈
審計長：政府債務餘額持續累增 有待改善
台股收盤漲271.12點 為5291.56點
台北市中華路疑有毒化學物外洩 43人送醫
全球政府救銀行 亞洲股市大漲
日本股市收盤大漲14.15% 歷來最大漲幅
美爆金融危機 中國對美經濟影響力可能增大
外資倒貨? 三大法人持續賣超59.87億元
大考中心要獨立 台灣反對黨批教育部無能
馬英九變馬一九總統? 台灣反對黨怒罵內閣
陶博館晒書節 每日限量推出一元商品
「鯤鯓王平安鹽祭-雲嘉南2008觀光系列活動」
2008白色風華再現平安鹽祭活動為您加持賜福保平安
海洋國家公園管理處週年慶成果展揭幕
阿里山鄒族部落婚禮....愛在十一月深情相約
海洋國家公園管理處週年慶成果展揭幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法人:台股跌幅已深 中長線投資可逢低布局
期貨商:美股大漲 台指期有機會跌深反彈
東北季風增強 北部東北部短暫雨
台股開盤上漲300.81點 為5321.25點
法人機構避險帳戶開辦 期交所推多項優惠
台股大漲 新台幣兌美元早盤走升
疑洗錢案 特偵組提訊林德訓陳鎮慧
美股勁揚近千點激勵 台股大漲挑戰5300點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
高捷22日起正常收費 持一卡通者可享優惠
中國冷凍章魚燒疑含三聚氰胺 高縣追查
台股大漲 邱正雄笑開懷 縮小跌幅不展延
立院決議 三聚氰胺補償條例草案逕付二讀
跨國詐騙集團扮老千行騙 刑事局蒐證逮7嫌
監察院：九月收受人民書狀2421件
陳明文:敏感時刻遭搜索 令人疑有政治動機
郵局自動櫃員機 18日凌晨暫停跨行服務
外交部：毒奶粉事件凸顯台灣須參與WHO
高市追查中國冷凍章魚燒 900箱已轉賣中縣
六大工商團體:對國內金融體系應有信心
消保官：開罰3艘超載渡輪 並修法強制投保
台股大漲 新台幣兌美元中午升值1.8分
副參謀總長彭進明任戰略顧問 嚴明接遺缺
亞力山大非持契約正本會員 申退殘值未果
黨鬧內鬨？柯建銘：民進黨有危機處理能力
民進黨立委籲調查局停止行動偵蒐系統招標
車輛中心：商機可期 廠商應進軍車電市場
整飭軍風紀 國防部逐月評核重獎重懲
調降遺贈稅率早有定見？ 高志鵬嚴正抗議
不明粉末致民眾不適 台大醫院收治十七位
台股開高收高 大漲271.12點
提供觀光客採購特產 高市設置伴手禮中心
副總統盼全球金融風暴儘速弭平 減少傷害
陳水扁籲民進黨廉政會勿選擇性辦案
國防部屆退官兵就業服務 明起辦四場次
10月台指期大漲345點 逆價差4.56點
教育部性平會：制服形式應尊重多元選擇
中西醫整合醫療 幫助癌症患者走過低潮
建金廈大橋？陸委會籲考量國防及成本效益
綠委：學術期刊搞一中 外交部：訴訟中
法人：台股可望跟進美股漲勢 持續反彈
全球金融風暴影響股市 立院國是論壇焦點
北市路口不明粉末 鑑驗初判一氯乙醛肇禍
10月電子期金融期力收漲停 同呈正價差
全國走動式社區觀摩南投舉辦 分享發展經驗
考監院人事案 列入十七日立院院會議程
葉盛茂：去年已告知扁調查局接獲海外情資
三大法人持續賣超59.87億元 台股大漲271點
欒樹黃花紅果映河道 中市秋季美景驚豔
台灣欒樹鮮紅果實 為蕭瑟大地添朝氣
信義計畫區A10地上權開標 富邦人壽得標
鹽水橋南老街 走過興衰再現古樸風味
農委會邀APEC經濟體召開農業遺傳研討會
毒品通緝犯窩身密室 難逃調查局查緝
高捷裁罰開出860件 違規飲食逾九成
新台幣兌美元收盤持平為32.388元
中縣封存17箱章魚燒 是否含三聚氰胺待化驗
搶攻台北國際旅展 花蓮縣府協調業者參展
高縣彌陀鄉虱目魚節 18日登場
爭取連動債理賠 高銀為投資人跨海提告
台北惜物網開辦半年 賣出456件物品
中市體二都市計畫更新案 將重新招標
擴大內需方案 中縣執行率暫居全國第一名
北捷昆陽站至南港站 預計十二月下旬通車
佛光大學山區道路 單車族挑戰新選擇
環署:北市不明化學品洩漏事故 成分化驗中
台獨聯盟:凱道散步遭驅離 警方:非法集遊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
加開院會處理調降證交稅率案？朝野無共識
前立委謝明源 宣布爭取中市長選舉黨內提名
促銷觀光 高雄港提供到港國際郵輪便捷服務
海軍：光六飛彈快艇 待時機合適拖回維修
白冰冰台中演唱會票房熱賣 楊麗花將到場
台大醫院：受不明化學品傷害民眾 已無礙
彰市東外環道車流量大 公路局將建高架路
副總統：開放非親中 為台灣經濟發展所需
東吳大學新任校長 黃鎮台接任
黃昆輝：台聯仍將開除賴幸媛黨籍
THES全球最佳大學排行 清大躍升至281名
政府出版品躍國際 明起參加法蘭克福書展
中央氣象局氣象報告(更新)
一萬一千隻 灰面鵟鷹過境墾丁創單日最高量
警方將錢調包引詐騙集團上當 逮兩名車手
NCC研修廣電三法 新聞兒童節目不置入廣告
屏東衛生局銷毀越南進口有毒火龍果
府：總統堅決反對非法監聽 相關指控非事實
盼成溝通平台 中區正確用藥教育中心揭牌
林政則:市政建設服務人口以五十萬人為標的
台中市長選情兩個樣 民進黨熱 國民黨冷
衛武營公園工程標價太低 楊秋興籲勿搶標
巴紐案 審計長：外交部違失已報監院處理
竹縣湖口新豐部分地區 18日停水11小時
國慶煙火圓滿 嘉市府向各界致謝
化學粉末波及 北市龍山國中3生1職工送醫
中市國民黨：可能參選市長者 應是現任公職
高雄港洲際貨櫃中心外海圍堤工程 11月開工
北市發生疑一氯乙醛外洩 46人治療後無大礙
陳明文:錯用私生活不檢點主管 致形象受損
中央社新聞小百科：一氯乙醛
司法院通過民訴法修正案 減少人民訴訟損失
府：中興寓所修繕與家具採購 依儉樸原則
警政署保三總隊 銷毀四萬多公斤走私香菇
節能減碳 竹縣推自備容器買飲料享折扣
工作難題 青壯年嘆薪低 中老年憂體力衰
43歲女子遭槍擊陳屍車內 桃警全力調查
醫師:正確呼吸好處多 促進健康兼甩掉脂肪
一天來回高雄台東 兩鐵郵輪式套票26日發行
副總統：政府資金整合運用不必稱主權基金
特偵組提訊陳鎮慧林德訓 偵訊後還押看守所
DHL增加專機航班 亞洲運貨量提升20%
賦改會決議遺贈稅率五版本 儘快送政院
谷關電廠復建完工 四機組年發電 5億度
歐鴻鍊期許替代役男 把國際肯定帶回台灣
東北角磯釣場一清專案 亂丟垃圾罰1.5萬元
薛琦出席WFE年會 探討金融危機因應之道
調查局：採購行動偵蒐系統主要用於緝毒
公園路樹2成5有毒 北市：未來不再種
貨櫃量減少 高雄港能否居全球十大待觀察
高捷通車 高雄縣市聯手開創觀光商機
遭指控虐待女收容人致死 台南看守所否認
無形文資保存動力論壇 台灣國際交流經驗
國寶音樂會茂伯領軍 各國傳統樂展風騷
傳承文化珍寶 茂伯的最愛是北管樂
司法院未接污水管 北市府：古蹟鋪管有困難
北市府：Julie’s Crackers 檢出三聚氰胺
銘傳生科系研發健康啤酒 創意獲金牌
首屆亞洲沙灘運動會18日揭幕 中華隊授旗
高齡化少子化 就業人口中高年增青少年降
北縣府發行樂活養生誌 提供休閒運動資訊
不景氣 國際品牌阿迪達斯集團併Ashworth
議員質疑噪音問題改善不彰 北市府允諾改善
FIDI投資國內證券500萬美元限制 近期取消
外資匯出 新台幣兌美元匯率收平盤
所得稅特別扣除額提高 360萬戶後年報稅適用
國慶疏運期 高鐵載客人數兩度刷新紀錄
經部下週舉辦回台投資座談會 歡迎台商與會
創世差5千萬張發票 資深美女鐵馬隊撩落去
研究：雌荷爾蒙能提高失血休克大白鼠存活
高市府員工染登革熱 市府大樓噴藥消毒
考監人事案排入院會 朝野黨團各有看法
府前廣場整修有瑕疵 府:工法改變所致
台股跌幅減半至本週五 吳當傑:未考慮延長
鹽埕風華再現 高市打造流行音樂發片基地
衛署：冷凍章魚燒成分待驗 民眾勿恐慌
李炷烽涉浮報妻子出國旅費 遭搜索約談
陳菊乘船視察愛河沿岸改造工程
認識傳統文化 傳藝中心辦與校園對話活動
2008紡織展明登場 環保有機織品成焦點
推動紅麴健康飲食 樹林市25日辦紅麴文化節
亞大籃 中華力克香港 明與南韓爭決賽權
台北車站雙子星大樓 開放銀行團保險業投標
坐收25分高利 北市警破獲地下錢莊
北市舉行國小國數基測 全市154校參加
虛驚一場 環保署:不明化學品是防狼噴霧劑
房市凍 A10成功標脫 信義計畫區熱度不減
第097083期大樂透49樂合彩開獎結果
第097206期今彩539三星彩四星彩開獎結果
高中職升學小組：多元入學不走聯招舊路
陸委會：常態定期航班列下階段協商議題
HBL預賽 南山松山等五隊二連勝
北市府：運送有毒物及爆炸物需事先送審
明星公益棒球賽1129開打 為防治癌症盡心力
台中澎湖定期客輪 海洋拉拉號明首航典禮
旅行業者出團遊基隆 將可獲獎助金
婦團擬撰消除歧視婦女公約 向國際發聲
民進黨：1025遊行定調反黑心顧台灣
挺扁反扁引紛爭 段宜康籲民進黨提明確立場
吳敦義：北京同意外交休兵 勸退台灣邦交國
傳播界大老葉明勳 世新大學明頒名譽博士
葉明勳聲望歷練成典範 名譽博士實至名歸
渣打公益接力17日登場 郝龍斌第一棒
第097083期大樂透頭獎摃龜
綠營指放任北北基自辦學測 教育部不回應
第097206期今彩539三星彩四星彩派彩結果
歡迎新鮮人 東吳大學制服日喜新念舊
前巴拿馬大使侯平福出任總統府第三局局長
客運開廣播被控侵權 社團:多宣導授權規定
生命的頌歌音樂會 詩音樂與繪本跨界合作
光復國小家長會虧空4百萬 教育局：盡力追回
搭載美富豪觀光客 俄聯合號順利連接太空站
大陸民眾赴台遊人數不如預期 原因複雜
作家米蘭昆德拉否認為捷克共黨時期告密者
台灣國寶茂伯領軍 各國傳統樂展風騷
歡迎新鮮人 東吳大學制服日喜新念舊
涉舉報學術抄襲 中國經濟學名教授遭停職
導演蔡明亮新作要以佛教徒的概念拍羅浮宮
客運開廣播被控侵權 社團:多宣導授權規定
生命的頌歌音樂會 詩音樂與繪本跨界合作
李炷烽涉浮報妻子出國旅費 遭搜索約談
公園路樹2成5有毒 北市：未來不再種
推動紅麴健康飲食 樹林市25日辦紅麴文化節
韓媒：毒奶粉之後中國再出現甲醛魚
屏東衛生局銷毀越南進口有毒火龍果
斐出血熱病毒傳染力強引恐慌 逾三人死亡
醫師:正確呼吸好處多 促進健康兼甩掉脂肪
浸泡高濃度福馬林 太湖銀魚嚼起來像橡膠
台灣衛生署：冷凍章魚燒成分待驗 民眾勿恐慌
世衛報告：全球普遍輕忽初級衛生保健
研究：雌荷爾蒙能提高失血休克大白鼠存活
MLB 道奇費城人衝突 兩隊七人罰款處分
MLB美聯冠軍賽第3戰 光芒四轟 轟垮紅襪
MLB國聯冠軍賽 費城人差一步登基
道奇國聯賽落後 郭泓志略感失落但信心不減
亞大籃 台灣力克香港 明與南韓爭決賽權
塔什干網球賽 盧彥勳闖頭關
休市三天恢復交易 冰島股市狂瀉逾七成六
中國審慎因應國際金融風暴
美將動用2500億美元 購買銀行股票救金融業
台灣賦改會決議遺贈稅率五版本 儘快送政院
歐洲央行挹注980億美元及3100億歐元至市場
俄羅斯股市飆漲逾百分之九
花旗等九家美大型銀行 同意政府入股注資
持改造槍枝射殺同事 涂姓男子遭警逮捕
穩定金融市場 日銀決無限制供應美元資金
台灣特偵組提訊陳鎮慧林德訓 偵訊後還押看守所
北市發生疑一氯乙醛外洩 46人治療後無大礙
綁架殺害台商案主犯一審被判死刑
虛驚一場 台灣環保署:不明化學品是防狼噴霧劑
台灣府方：總統堅決反對非法監聽 相關指控非事實
民進黨：1025遊行定調反黑心顧台灣
台灣民進黨挺扁反扁引紛爭 段宜康籲黨內提明確立場
瓜媒：總統柯洛姆指台承諾贊助建公路和監獄
台灣高縣彌陀鄉虱目魚節 18日登場
台股跌幅減半至本週五 吳當傑:未考慮延長
NBA公開上海建館計畫 台灣也可能列入考慮
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加拿大大選日 股市強烈反彈
美國官員：北韓公佈金正日照片應不是近照
北京同意外交休兵 勸退台灣邦交國
全美音樂獎提名 艾莉西亞凱斯最風光
台灣新任駐巴西代表徐光普參訪聖保羅
白宮：國安局若有不當電話竊聽 應接受調查
關中陳進利同意案 台灣反對黨有「異見」
印度採購新戰機 環保考量包括在內
美大選民調 歐巴馬贏馬侃10%
美大選民調 歐巴馬贏馬侃10%
老先生感恩送一兩金戒指 院方代醫師送還
瑞士發現胺 來源是中國食品
遺贈稅率調降 李述德：財部偏向降至10%
台灣陽明山國家公園 環境整建徵求民意
本報讀者:七成二不滿意馬總統國慶演講
台股早盤跌逾百點 邱正雄：大家要有信心
史亞平投書美媒體 宣揚台灣參與聯合國理念
菲美兩棲作戰聯合演習展開
冰島還在考慮是否向國際貨幣基金申請貸款
中國冷凍四季豆農藥過量 日本緊急下架
國台辦：陳雲林年內赴台是既定安排
國台辦：台商可租賃大陸農民承包地
國台辦：大陸方面將妥善處理毒奶事件
美國大選前二十天：五個搖擺州倒向歐巴馬
台灣稅改遺贈稅降至10% 綜所扣除額提高
處理台灣毒奶事件 國台辦將派員來台
中國冷凍四季豆含農藥 日要求提供資訊
冰島崩盤 股市重開暴跌76%
廈大台灣學生被毆 台商協會探視
MLB 光芒砲轟紅襪 晉級差一步
台灣駐港代表楊家駿高度評價港府對台新措施
耿鼎九月獲利較去年同期成長一倍 前三季EPS 0.55元
群益證獲全球第一家「完成營運持續管理國際標準」BS25999認證券商
一詮第三季稅後淨利QOQ成長9.97% 前三季EPS 2.31元
新光銀行東湖分行全新開幕
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MSI微星科技筆記型電腦杜拜GITEX電腦展驚豔
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劍湖山王子大飯店 晚餐499優惠券大FUN送
國賓大飯店旅展力推超值回饋專案
撿便宜純自住客出籠 “生活圈概念”崛起
台灣菸酒62週年慶 10月17、18日花蓮酒廠海盜園遊會邀全民來慶生
布希與英德法領袖通話 商談因應金融危機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
持改造槍枝射殺同事 涂姓男子遭警逮捕
期貨商：技術面可望續強 美股走勢為關鍵
法人：有機會持續反彈 5500反壓需留意
台股開盤下跌66.51點 為5225.05點
東北季風影響 台灣北部東半部有雨
被檢舉公費付妻子旅費 李炷烽約談後飭回
紡織展登場 廠商展示環保有機新織品創商機
台股下跌 新台幣盤初貶破32.4元
台股盤中下跌百點 僅營建股一枝獨秀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
海角七號田中千繪 高雄電影節會影迷
疑洗錢案 高院駁回蔡銘哲抗告
王郁琦：馬總統籲兩岸外交休兵 中國似接受
高縣甲仙大橋便道通車 限重二十噸
嘉義震安宮古石牌和壁畫 深具保存價值
自來水公司建置網路e櫃台 24小時提供服務
麻豆農會涉超貸 前總幹事交保
翁啟惠：將提名錢永健為中研院名譽院士
有機蔬菜銷路好 台糖將擴大生產面積
17日萬安演習 高鐵台南站接駁車調整
成大研發以海藻生產DHA 標榜純淨無污染
綠委提案修法提高扣除額 受薪者擴大減稅
綠營提台灣中國協議處理草案 納公民複決
匯市觀望 新台幣兌美元午盤小貶0.8分
學者：外交休兵非一蹴可幾 需建立互信
調查：癌症衝擊家庭經濟 親子關係受影響
醫師：長期作息不正常 當心全身肌肉無力
退輔會九十八年度預算 立院初審照案通過
國中參考書標示台灣特區 翰林出版社致歉
台灣之光 海角七號奪夏威夷影展最佳影片
陸委會:大陸人士專業交流檢討1個月內完成
調查局採購行動偵蒐系統 朝野立委都質疑
雲門2駐縣演出 林懷民：盼在各縣市駐演
台股收盤跌45.30點 為5246.26點
國民黨團：兩岸協商有機制 不需協議草案
台股拉回整理 收盤下跌45.30點
台中澎湖定期航線 海洋拉拉號揭幕剪綵
台股反彈暫歇 法人：短線賣壓待消化
王卓鈞：陳雲林來台 警政單位有準備
民進黨：認同1025遊行訴求都可參加
台生廈門遭毆 海基會函請海協會就近協助
10月台指期跌42點 逆價差1.26點
立法院解凍環保署逾1.4億元預算
海角七號夯屏東 縣府推伴手禮及巴士
10月電子期跌4.1點 金融期跌5.8點
外界質疑兩岸政策親中 陸委會：不客觀
半屏山水保執行不力？環團促更換審查委員
認識花東陸生軟體動物 花縣26日辦展覽
涉關說超貸案 前省議長劉炳偉聲押駁回
客委會：重返六堆光榮戰役18日屏東演出
南港展覽館弊案 余政憲出境不成遭檢傳喚
眼袋露疲態？ 立委送李述德眼膜保養
三大法人賣超2.92億 台股下跌45.3點
雲門舞集2團駐縣 林懷民楊秋興將參加演出
扁辦譴責壹週刊污辱扁家人 將提告姚立明
立委質疑近貧補助案無法源 廖了以允檢討
國台辦：相信大陸赴台旅遊人數不斷增加
經建會預算遭小幅刪減 驚險過關
瑞銀下修明年台灣經濟成長率預估至3.1%
薔蜜颱風花蓮水稻受災 農委會專案補助
全國技能競賽 台科大三學生獲選國手
議員促收購旗鼓客貨船 高市府允加速處理
反對承認中國學歷 台南大學生發起連署
嗆馬 高市民進黨部1025動員165輛遊覽車
余政憲高雄機場搭機出境 被攔下移送北檢
葉明勳獲頒世新首位名譽博士學位
新台幣兌美元貶1.2分 收32.400元
提供充分支援 陳雲南:再多十位事務官更好
醫師：幼童易感染輪狀病毒 家長勿輕忽
處理毒奶粉事件後續 葉金川:都慶派人來台
海釣船無法投保換照 指責漁署閉門修法
加強高山緊急醫療能力 花蓮縣辦示範演習
東吳大學校長交接 黃鎮台走馬上任
宏亞部分產品含三聚氰胺 桃衛生局再檢驗
北市各運動中心獲好評 使用率提升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
跨出本土領域 台灣文獻館展出蒙藏風情畫作
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
全國農業資材展雲林將登場 四百攤位參展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院財委會凍結海關緝毒犬培訓費6千萬元
國安基金延長進場至十一月十七日
南港展覽館弊案 北檢聲押余政憲
北縣山城電影節 客語電影1895榮膺開幕片
照顧老人 消保會主動傳授安全用藥知識
查洗錢案 特偵組搜索昇恆昌公司等據點
華航2009年月曆出爐 林志玲再度代言
經建會：長期照顧保險制度 研議規劃中
蜻蛉玉工房藝師成就琉璃璀璨 獲勞委會肯定
三聚氰胺研討會前 大陸都慶來台訪查毒奶精
高雄柴山遊客不當餵食 獼猴恐成生態隱憂
邱議瑩：拉余政憲下機 不尊重人權
逾六成上班族怕裁員 生技醫療較不受波及
站前高峰會貸款案 一銀指目前繳息正常
詐騙集團車手犯案多起 警方上網監控法辦
中央社新聞大舞台改版 徵校園記者及刊名
查洗錢案 特偵組對李扁兩前總統5隨扈境管
停辦15年 花蓮將辦農漁民聯合運動會
衛署擬助金車向都慶求償 金車：配合衛署
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收貶1.2分
涉弊遭聲押 北檢：余政憲涉洩密與圖利罪
路基掏空 林管處:阿里山鐵路明年才能修復
亞太藝術節 菲律賓卡里沐蘭舞團典雅莊重
迎聽奧花博會重門面 北市整頓違規廣告物
世界盃太極拳錦標賽 23國高手將在台較勁
全民英檢初級聽力測驗 99年部分題型變動
無照販賣保育類草原巨蜥 高縣男子送辦
光學虛擬加奈米探針 病理切片免動刀
金融風暴波及 財部：公股銀行投資323億元
男子涉刺死前妻男友 自首法辦
配合會計新準則 金管會：多數資產可解套
后豐斷橋傳意外 女子落水無生命跡象
江陳會談兩岸通郵 交部:時間費用皆可降低
會計準則修正 會計師：不景氣的必要措施
女性比較會忍痛 鴉片類止痛用藥男多於女
陸委會民調：六成四民眾贊成江陳台北會談
葉金川：藉毒奶粉案 表達入WHO重要性
調查局同步掃蕩違法地下通匯 搜22業者
葉盛茂不服羈押禁見提抗告 高院裁定駁回
北市1到9月稅收 比去年同期少11%
中職季後賽17日開打 首輪球評多看好熊隊
中國銷往日本四季豆農藥超標 未進口台灣
因應大量解僱潮 勞委會明首次跨部會協調
兩名台生廈門遭毆 一人傷勢嚴重縫百餘針
去年台灣外人投資81億美元 全球第42名
交部:路口紅燈右轉原則禁止 維持現制
三聚氰胺研討會明登場 WHO與FAO不與會
海角七號熱賣 吳念真：民眾情緒找到出口
參考書標示爭議 郝龍斌：不推薦參考書
顧台灣大遊行 民進黨高縣黨部將全力動員
98年歲出成長 北市府：財務穩健
中華電光纖電路費調降 但促銷價可能增加
屏南機場2014年遷屏北 市區禁限建將取消
立委南下彰化 了解國光石化設廠進程
聯勤員工檢舉軍備局扣獎金 軍備局：遺憾
國產四季豆不含二氯松 未進口大陸生鮮品
台中爵士音樂節 將挑戰千人吹薩克斯風
日人大量收購險滅種金花石蒜盛開 綻放美麗
農糧署:國產豆類 未檢出二氯松農藥殘留
總統府考慮成立法規會 處理法律問題
民進黨1025大遊行 陳水扁：與大家一起走
HBL 南山強恕三戰全勝 率先挺進十六強
山東都慶人員抵台 直奔金車拿毒奶精樣本
證交所：9月全體證券商虧損112.31億元
朱雲鵬:規畫特別條例設金融特區 讓財富回流
期交所擬11月推出有價證券抵繳保證金制度
余政憲遭聲請羈押 衝擊余家班地方勢力
民進黨宜縣議員謝志得 停止競選縣長
幫派分子涉強盜案凌虐手段凶殘 警方逮八嫌
議員：北市明年積債近2千億 每人背債7萬4
第097207期今彩539三星彩四星彩開獎結果
羈押原因消滅 北檢飭回郭銓慶
監院諮詢會議：應成立國中基測專責機構
國產紅龍果安全質優 糖尿病高血壓者可吃
台灣紡織廠今獲德商授權 強化PP競爭力
新聞頻道居台灣觀眾常看及喜歡收看首位
台商自大陸帶檳榔和柚子返台未申報遭罰
呂秀蓮籲食衣住行在地化 不使用進口貨
獲兩屆奧運金牌 陳怡安校園分享人生經驗
客委會推客家創意服飾 期世界再發現台灣
竹縣辦2008花鼓藝術節 將客家文化接軌國際
關切經濟情勢 馬蕭聽取台經院簡報
蔡英文下令動員 17日公布1025遊行人數
北市建置特定行業資訊管理網 明年1月上路
立院初審通過 近貧補助202億元預算
中小企業技術輔導成效佳 工業局擴編經費
呂秀蓮：任何人未被起訴前 都是無罪
NCC修法放寬委員資格 盼優秀公務員加入
學者：政府紓困 美國信用卡風險可獲控制
圓山飯店裁員 總經理:再不止血害了圓山
靖娟基金會籲索取檢核表 監督校園安全
台灣女子業餘高球賽 長春組黃秀花奪冠
毒販自家浴室煉安毒 警方攻堅手到擒來
中華郵政降息 優惠房貸利率降至2.775%
第097207期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第300萬名來台旅客出爐 幸運兒為韓籍旅客
小金鐘大視界 公視非常有藝思表現最優
重拾健康開個唱 謝雷將與蕭薔高歌一曲
台灣棄兒問題嚴重 兒盟明發表現況報告
勞健保欠款爭議 北市議員要市府向中央力爭
民進黨宜蘭縣長徵召人選 林聰賢希望濃厚
台北市縣原民文化館締結合作 開全國先例
前苗栗地檢署檢察官涉不當場所 監院彈劾
HBL南區預賽 三民險勝高苑旗開得勝
南港展覽館弊案 北院裁定余政憲羈押禁見
浦利葉小提琴獨奏會20日登場 名琴壓軸
為癌症家庭募款 林志炫辛曉琪將獻唱
HBL 松山基商出線 晉級十六強複賽
中華郵政明降息 半個月內第二次調降
挺反扁風暴 蔡英文籲黨員冷靜理性面對
海角七號雙喜臨門 票房破四億夏威夷奪獎
南港展覽館案 郭銓慶同意擔任汙點證人
楊麗環：近貧補助無法源 擬修社會救助法
亞洲大學籃賽中華力克南韓 取得爭冠資格
金牌台灣啤酒接軌國際 從SAPPORO代工經驗出發
布希：非常措施非只為華爾街而是為普羅大眾
台灣業者參加荷蘭國際花卉園藝展
不敵華爾街與經濟衰退疑慮 義大利股市重挫
法國股市重挫百分之六點八二
全球再現恐慌拋售 紐約股市暴跌逾百分之七
義大利總理警告：油元被用於炒作股市
嚴防中國毒奶粉混入市面 葉門找媒體幫忙
巴西聖保羅股市重挫
加總理推動和解 經濟是第一要務
美軍稱蓋達在伊拉克第二號頭目被擊斃
日本日經指數開盤下跌超過百分之七
經濟衰退疑慮籠罩 美股創史上單日次大跌點
記錄美國大選 YouTube邀網友上傳投票影片
台塑集團創辦人王永慶病逝美國 享年92歲
機艙內被攔下 台灣前內政部長收押
王永慶病逝新澤西州 遺體晚上運送返台
王永慶大體預計十七日清晨運抵台灣
台灣近貧補助通過 附帶要檢討「電腦選」
台灣陸委會：陳雲林10月底來台
機艙攔人違反人權？台灣檢方稱依法
王永慶辭世 美台塑集團完成接班
東京股市早盤重挫9.55% 暫收8635點
北韓宣布將全面中斷南北韓關係
股災奢風式微 佳士得仍天價售出兩顆巨鑽
中國主席胡錦濤下月訪秘魯 可望簽自由貿易協議
聯準會褐皮書：美國經濟普遍疲軟不振
食用中國毒奶粉 中國住院嬰幼兒還有5824人
北韓指控南韓政府含敵意 揚言斷絕雙邊接觸
前美國總統雷根遺孀跌斷骨盆住院治療
駐美處感謝近百位美議員賀中華民國國慶
台塑美國公司以垂直整合模式成功經營
安理會本週票選新成員 日本伊朗之爭受矚目
台中清新溫泉度假飯店 港點吃到飽
王永慶遺體今晚由長榮班機載運返台
日本最多產熊貓梅梅病逝 得年14歲1個月
美國經濟恐將面臨長期深陷衰退泥淖
MLB 十五年來第一次 費城人晉級世界大賽
台美專家：美售台武器政治意義大於軍事意義
研究：單一腦神經細胞就有活絡癱瘓肌肉之效
流行八卦正夯 挖苦名流新網站問世
CBS民調：歐巴馬贏得最後一次辯論
無量下跌 台灣股市再度面臨五千點保衛戰
南韓明年經濟成長 可能會下滑至2.9%
巨星殞落 台灣朝野推崇王永慶
王永慶辭世 工商界同感不捨與惋惜
念茲在茲 台灣經營之神生前重視美國台塑
府：馬總統籲兩岸外交休兵 中國似接受
海角七號雙喜臨門 票房破四億夏威夷奪獎
台股開低收低 量縮大跌170.29點
瑪丹娜與英國導演老公蓋瑞奇離婚
行政院通過專任教育人員可到營利事業兼職
王永慶過世 留下經營之神美譽
行政院通過遺產及贈與稅最高稅率降至10%
賴幸媛：絕對不會和大陸簽CEPA
國內百大企業2007年營收成長16.01%
海角七號名利雙收 台灣新聞局獎金八千萬
近5年派遣職缺成長數倍
葉金川：近日啟動專案小組推動參與WHO
東京股市暴跌11.41% 創二十年來最大跌幅
念茲在茲 台灣經營之神生前重視美國台塑
金牌台灣啤酒 代工生產SAPPORO
借力使力 養鹿場E化 商機滾滾來
保護著作權海報設計 智慧局頒獎
2008番路柿子節 半天岩紫雲寺開鑼
陳雲林來台 黃昆輝透露不能有台灣國旗
期交所：有價證券抵繳保證金、整戶風險保證金計收(SPAN)至客戶端11月上路
中華電信光世代大幅降價 10M/2M電路費降幅高達22%
「績優上櫃公司業績發表會」第三場太陽能產業10月21日於晶華酒店舉行
新款刮刮樂「璀璨鑽石」、「瘋狂888」上市 最高獎金200萬元
公司治理模範生再添新血 11家上櫃公司通過公司治理制度評量認證
宜特科技自結前三季獲利EPS 3.53元
異位性皮膚炎寶寶福音 Mustela®慕之恬廊®舒恬良®新品登台
美阿拉斯加攝影文化展國父紀念館10月25日登場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法人:台股短期築底 景氣未復甦長線仍保守
期貨商:台指期若守穩5日均線 有機會上攻
大雨特報 台灣北部東半部山區局部性大雨
台股開盤下跌177.19點 為5069.07點
台塑集團創辦人王永慶病逝美國 享年92歲
王永慶大體預計十七日清晨運抵台灣
近5年派遣職缺成長數倍 白領派遣時代來臨
新台幣兌美元盤初重貶逾1角 貶破32.5元
不景氣 派遣職缺增 8成上班族有意願
賴幸媛：仍規劃陳雲林10月底11月初來台
調查:國內百大企業2007年營收成長16.01%
茂伯賣聲 國寶來電答鈴下載第一名
王永慶辭世 台塑七人小組:續帶領台塑前進
阿里山國家步道尋蹤 18日起展開
疑洗錢案 特偵組再度提訊吳景茂說明
余政憲機上被攔 北檢：一切依法辦理
台股金融電子重挫 盤中營建股由黑翻紅
王永慶過世 留下經營之神美譽
投信:接班佈局完成 對台塑基本面影響不大
高市96年家戶所得118萬 可支配所得98萬
行政院通過遺產及贈與稅最高稅率降至10%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
高捷：附屬事業開發延誤 收入下修
王永慶大體明抵台 長榮航:尊重家屬及台塑
晚年心儀大陸市場 王永慶企盼兩岸三通
王永慶辭世 連戰深感悲痛
王永慶深謀遠慮 台塑接班布局創佳績
王永慶重視台塑運動會 下場跑步成絕響
賴幸媛：絕對不會和大陸簽CEPA
劉揆：積極辦理兩岸公共衛生食品安全協商
王永慶過世 政院表哀悼與不捨
王永慶過世 台塑集團股全部倒地
前檢察官遭彈劾 監委籲公務員引以為鑑
吳伯雄:王永慶奮鬥不懈精神 就是台灣精神
王永慶辭世 投信：對台塑及台股衝擊有限
醫師：王永慶養生有毅力 睡夢中辭世
馬總統不捨王永慶辭世 推崇對台貢獻卓著
外資匯出 新台幣兌美元午盤重貶1.4角
王永慶辭世 朝野立委同表哀悼惋惜
中央社新聞小百科：台塑集團擴張年表
葉金川：近日啟動專案小組推動參與WHO
行政院通過專任教育人員可到營利事業兼職
交部：昇恆昌機場免稅店標案 程序完備
蕭副總統推崇王永慶一生行誼和對台貢獻
利益社會人群 王永慶經營之神實在名歸
連江縣長爭取馬祖飛高雄及武夷山航線
政院提高綜所稅扣除額 360萬戶受益
王永慶辭世 外館完成死亡證明文書驗證
試院通過身障與司法特考增列需用名額
台股收盤跌170.29點 為5075.97點
新法明年上路 衛署：5成6職場已全面禁菸
遺贈稅率降至10% 工商界:可與鄰近國家競爭
台股開低收低 量縮大跌170.29點
台股量能急凍收長黑 法人:短期仍不樂觀
遺贈稅降至10% 投信:股市房市中長期大利多
清大團隊完成世界最短金屬鍵 登國際期刊
外資:台塑七人小組接班 關注集團資源分配
余政憲涉弊案遭收押 朝野立委各有看法
11月台指期跌180點 逆價差97.97點
11月電子期跌7.35點 金融期跌19.8點
貿協與工程技術顧問公會搶進沙國營建商機
王永慶發跡地台塑高雄廠 員工追念老東家
在日擁有300億？陳水扁告姚立明加重誹謗
婦團合寫台灣婦權報告 預計2010年送聯合國
故宮南院首部曲特展 龍藏經嘉義開箱
牛肉麵食神選拔初賽 18日北投登場
王永慶打造長庚醫院 促進醫療改革社會進步
台股重挫170點 三大法人賣超41.18億元
擔心全球經濟衰退 亞洲股市重挫
北市檢驗毒奶 下波鎖定羊奶粉餅乾等
疑洗錢案 特偵組再度提訊蔡銘哲說明
人人可以是食神 北市招募祕密客評鑑餐廳
疑洗錢案 高院駁回吳景茂羈押抗告
提振景氣 馬總統：適當時候帶頭鼓勵消費
詐騙偽造證件集團合流犯案 八嫌遭警法辦
議員質疑貓纜安全性 貓空地質不宜建塔柱
南開獲團體品質獎 校長:朝國家品質獎邁進
監控安全性 貓纜25塔柱裝置完成傾斜儀
陳水扁提告 姚立明：到法院說清楚
新台幣兌美元貶1.37角 收32.537元
馬祖悠遊卡車船合一 可搭台馬及離島客輪
陳昭義：王永慶長者風範 力行節儉
蕭副總統：兩岸改善 有利台灣與東協交往
強效抗生素治肝膿瘍 肺炎菌抗藥性警訊
陳雲林維安比照元首？國安局：無此事
政院拍板遺贈稅率10% 學者：已有定見
消基會及標檢局抽檢市售衣 一件含致癌物
為了種沈香樹 楊麗琦不嫁了
蛋白質新藥治肝癌 國衛院完成二期試驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
王永慶逝世 王金平：台灣一大損失
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
擄鴿勒贖有悔意 男子還錢被害人
國家設計獎擬更名 廣邀全民參與
王永慶過世 昔日恩人之孫感到不捨
腕隧道症候群 內視鏡手術解除困擾
貓纜塔柱基座邊坡滑落 吊放貨櫃屋防崩塌
全運會25日開幕 高市府歡迎民眾共襄盛舉
台船民營化釋股 工會憂股價偏高
宏亞：有疑慮產品已先下架 待複檢結果
台積電推動台灣企業永續論壇成立
王文淵致函集團 籲同仁不負王永慶深切期待
南投農業災害 農委會同意專案救助
九天民俗技藝團 25日中縣演出
黃昆輝：海協會要求陳雲林來台不能有國旗
強化里辦公處服務 北市府辦形象標誌徵選
江陳會談毒奶賠償?賴幸媛:先釐清責任歸屬
陳雲林來台不准有國旗?賴幸媛:對方未要求
王永慶辭世 尹啟銘推崇為台灣偉大企業家
王永慶辭世 民進黨：哀悼不捨
南展館弊案將就訊吳淑珍？北檢：依法處理
陳水扁強調與民進黨無法切割
國際小學生創意寫作 維多利亞蟬聯總冠軍
五峰張學良故居12月落成 結合文化與溫泉
台股跌外資匯出 新台幣兌美元收貶1.37角
長永紀念福園設泰山 北縣府:全力協助治喪
醫師：及早發現控制飲食 妊娠糖尿病不可怕
巫永福紀念展 緬懷文壇老前輩的文學人生
郝龍斌明登貓纜16號塔柱實地會勘
王永慶辭世 券商:台塑集團營運不受影響
陳明文：將徵詢王永慶家屬 命名永慶中學
保護著作權海報賽 多以不當下載為主題
三聚氰胺專家會議 衛生署:聽意見未設立場
苗栗南台灣觀光巴士啟動 劉政鴻帶頭行銷
台中1婦人喉部不適 醫師發現卡了3公分魚刺
卡列拉斯苗栗演唱會 18日起開放索票
立院初審通過法務部主管預算 凍結1700萬
老翁疑少妻出軌謊報搶劫 意外逮獲逃逸外勞
高醫發表罕見遲發性重度海洋性貧血病例
HBL第二輪預賽 能仁險勝開南
房仲：北市大安區9月房價回到近2年低水位
嘉市3所學校 獲教育部教學卓越銀質獎
投資人損失 高市議員:高銀應負責
扁辦：與3隨扈無金錢往來 籲特偵組澄清
96年區域教學資源中心計畫 5大學獲補助
富邦金蔡明忠夫婦推崇王永慶為人
地下電台抗議抄台 NCC：近將再開放頻道
陳水扁抵桃園 強調與南港展覽館案無關
亞太藝術節 菲律賓手工藝家宜蘭傳藝獻藝
寓教於樂 台灣科學教育館板橋辦園遊會
台鐵宿舍標租成績不理想 擬降價二次招標
張平沼追憶王永慶關心稅改往事 緬懷前人
馬祖書畫藝術家聯展 國父紀念館登場
家長參加講座學生記嘉獎 議員批學校離譜
大眾電信持續瘦身 依話務量調整機站
林志玲等藝人捐小禮服義賣 幫助弱勢家庭
央行：韓元重貶9.72% 新台幣匯率相對穩定
專家:2.5ppm足以判定三聚氰胺是否人工摻偽
王永慶辭世 中華信評:不影響台塑集團評等
台股續重挫 金管會:暫無展延縮小跌幅規劃
中縣府查扣六種酒品 被驗出含正己烷
總統：改善兩岸關係 不影響和友邦關係
王永慶靈堂設在長庚大學 十八日開放弔唁
立院初審通過陸委會預算 統刪100萬過關
郭台銘:效法王永慶 突破台灣困境迎向未來
工程會：未對貓纜地質提出調查報告
世新大學與國防大學締結姐妹校
金管會：成立金融特區 需跨部會協商
蒙古女童添新家 台灣家扶認養人認購蒙古包
國片九降風亂青春 攜手進軍東京影展
桃機場免稅店經營權限長 交部：廠商投資高
2008台北溫泉季登場 愛心義賣添佳話
尹啟銘憶六輕創建 感佩王永慶遠見魄力
調查:電視網路媒體 青少年使用超過上班族
第097208期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第一屆母語文學創作獎 書寫台灣多元文化
第097077期威力彩開獎結果
政院拍板遺贈稅率10% 朝野黨團各有看法
王永慶遺產稅多少？國稅局：依法不得透露
雖涉弊案 南港展覽館使用無重大瑕疵
刺激買氣 馬總統帶頭消費買皮鞋
亞大籃 中華不敵伊朗 連續兩屆亞軍
全台首座高球分享網站 GolfHome開台
劉揆：景氣低迷時要培元固本 等待趁勢而起
金管會：會計準則34號公報明修正發布
景氣低迷 政院：四家中型企業申請紓困
先進通訊列車抵台展出 郝龍斌體驗視訊會議
青少年媒體使用行為調查 網路世代崛起
歡慶白先勇七十大壽 台北人日譯本推出
旅行社週轉不靈 觀光局品保協會介入善後
百年樹人推手 王永慶栽培學子不遺餘力
新台幣創近1年新低 走勢受美元台股牽動
昇恆昌：若再遭惡意中傷 將採法律行動
2008 APEC青年營 台灣青年論文第一名
第097208期今彩539三星彩四星彩派彩結果
王永慶2006年交棒前夕 持股市值逾420億元
威力彩頭獎再摃龜 14億餘彩金累入下期
長永紀念福園未完成 台塑思索替代方案
北市中輟生比例逐年降低 復學率逐年提升
王永慶大事紀
兒童棄養創新高 棄兒照顧基金募集開跑
陳綺貞夏川里美 明年一月接連開唱
中華電光世代降價 10M/2M電路費最高降22%
考監人事案明付委 綠將杯葛藍全力反制
府：相關單位全力協助王永慶家屬處理後事
瑪丹娜發表離婚聲明
台灣國片九降風亂青春 攜手進軍東京影展
台灣故宮南院首部曲特展 龍藏經嘉義開箱
余秋雨：中國創意產業缺乏「文化環境」
第一屆母語文學創作獎 書寫台灣多元文化
台灣青少年媒體使用行為調查 網路世代崛起
2008 APEC青年營 台灣青年論文第一名
研究：上網搜尋有助中老年人維持大腦健康
清大團隊完成世界最短金屬鍵 登國際期刊
世棒經典賽星野仙一可望掌日本隊兵符
馬德里名人網賽 宋嘉不想被遺忘 力戰晉三輪
馬德里網球名人賽 費德瑞首戰勝出晉第三輪
蘇黎世女網賽大威晉級第三輪 力圖重奪后冠
MLB 十五年來第一次 費城人晉級世界大賽
道奇失利 郭泓志強調青山常在後會有期
美職棒三次救援表現傑出 球迷以郭泓志為榮
塔什干網賽 台灣好手盧彥勳晉八強
食用毒奶粉 中國住院嬰幼兒還有5824人
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新法明年上路 衛署：5成6職場已全面禁菸
強效抗生素治肝膿瘍 肺炎菌抗藥性警訊
腕隧道症候群 內視鏡手術解除困擾
專家:2.5ppm足以判定三聚氰胺是否人工摻偽
46年來首度解禁 日本許可沙利竇邁製造販售
貓纜塔柱基座邊坡滑落 吊放貨櫃屋防崩塌
醫師：及早發現控制飲食 妊娠糖尿病不可怕
老翁疑少妻出軌謊報搶劫 意外逮獲逃逸外勞
北市檢驗毒奶 下波鎖定羊奶粉餅乾等
今年前八月海外菲勞匯款破百億美元
尹啟銘憶六輕創建 感佩王永慶遠見魄力
德國專家：受金融風暴衝擊 台灣甚於中國
英稽核單位與多所大學大筆存款卡在冰島銀行
威力彩頭獎再摃龜 14億餘彩金累入下期
王永慶遺產稅多少？國稅局：依法不得透露
王永慶大事紀
王永慶2006年交棒前夕 持股市值逾420億元
詐騙偽造證件集團合流犯案 八嫌遭警法辦
婦團合寫台灣婦權報告 預計2010年送聯合國
擄鴿勒贖有悔意 男子還錢被害人
雖涉弊案 南港展覽館使用無重大瑕疵
王永慶過世 留下台灣經營之神美譽
刺激買氣 馬總統帶頭消費買皮鞋
劉揆：景氣低迷時要培元固本 等待趁勢而起
立院初審通過陸委會預算 統刪100萬過關
提振景氣 馬總統：適當時候帶頭鼓勵消費
王永慶辭世 民進黨：哀悼不捨
政院拍板遺贈稅率10% 台灣朝野各有看法
陳雲林：將積極與台灣海基會商談兩岸直航
陳水扁抵桃園 強調與南港展覽館案無關
南展館弊案將就訊吳淑珍？北檢：依法處理
王永慶大體運回抵台 王家全員機邊迎靈
王永慶大體運抵桃園機場 王家全員機邊迎靈
美股強震大落又大起 道瓊指數勁揚四百點
義總理重申政府協助金融安定與企業發展決心
經濟衰退恐慌加劇 FTSE 100跌到五年半新低
法總統控告前情報總局局長柏川德誹謗
三項民調：若今天投票 歐巴馬當選美國總統
西班牙媒體刊登史亞平國慶專文介紹中華民國
工研院AC LED照明技術獲全球百大傑出研究獎
美水管工人喬意外成名 成搜尋網站大熱門
巴西聖保羅軍警與刑警衝突上演全武行
捲土重來？微軟聲明無意併購雅虎
澳門少女被誘拐到日本賣淫涉及兩台灣人
台灣主要報紙頭條新聞(10月17日) Taiwan news整理
星馬宣佈對存款提供全額擔保到2010年底
景氣低迷惡性循環 台灣四家中上企業申請紓困
海協會長來台不准有國旗 台灣陸委會主委說NO！
嗆聲歐巴馬 水管工喬坦承沒有執業執照
傳中鋁謀求釋放因雷曼破產被套力拓股份
傳美國即將宣布給予南韓等七國免簽證待遇
美國FDA據報年底前在中國設辦公室
美國免簽證計劃新措施 旅客須上網登錄申請
可口可樂靠國際市場力撐營收成長
台灣中華電信10M/ 2M電路費降幅達22%
以毒攻毒 科學家發現毒菌可殺死胰臟癌細胞
東莞玩具廠倒閉 數千名工人上街討薪
九公斤巨無霸漢堡下肚 美廚師挑戰成功
在當代文藝實境脈絡中的高雄鋼雕藝術節
中國送貓熊是「境內轉移」 七成七讀者反對
追悼王永慶 台塑降半旗誌哀
管制進口食品安全 美國將在中國北京設立辦事處
國台辦：對王永慶逝世深切哀悼
日本驗出中國製蛋粉含三聚氰胺
工研院和宏達電獲知名顧問公司創新與研發獎
北京新規定 新手入網吧須拍照存檔
王永慶遺體運抵靈堂 迎靈過程一片哀戚
高捷運量低 張家祝：運務專才月底前進駐
中國製全蛋粉含三聚氰胺 日本全面回收
美客機引擎傳瑕疵 聯邦官員籲全面檢查
中國兩大業者杜絕毒奶：採取人盯人戰術
優人神鼓劇團十月下旬來美東演出
紐約市長彭博想做第三任 市議員批可恥
中國有關領導人對王永慶逝世表示哀悼
藝術指甲造成傷害案例在日本頻傳
大陸民眾赴台遊不如預期 配額過剩七成多
教育部：盼99年達成國中小營養午餐免費
港府歡迎台灣批准香港貿發局在台設辦事處
劉揆：接待陳雲林場合不能拿掉國旗
王永慶遺產稅多少？國稅局：依法不得透露
5000點關卡失守 法人：台股破底危機未解除
大陸經濟趨緩兩岸產官學探討台商轉型升級
劉揆：若要都慶賠償 須雙方一起檢驗
王永慶曾會晤俞正聲討論投資上海石化業
加拿大歐盟擬議明年展開自由貿易談判
中國南極考察隊將建第一座內陸考察站
美國股市反彈 亞洲股市漲跌互見
台灣反對黨1025遊行 訴求中國賠償內閣下台
國家紀念日 台灣教師聯盟籲應以台灣為主體
國家紀念日 台灣教師聯盟籲應以台灣為主體
王永慶靈堂設在長庚大學 18日開放弔唁
疑洗錢案 特偵組搜索中信金開發金等
台灣立委控告公民監督國會聯盟 不起訴
中油：18日起汽油降2元柴油降2.2元
新航A380 台北國際旅展嶄露光芒
押人取供？台灣反對黨立委批白色恐怖
黑心政府?開放中國廠商來台灣搶包工程
台灣能源局：設置加氣站最高補助1千萬元
預防大量解僱 勞委會將強化聯繫與預警
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：技術面轉弱 震盪恐加劇
法人：面臨5000點保衛戰 震盪築底機會大
王永慶遺體移往長庚大學 過程肅穆哀戚
台股開盤下跌82.18點 為4993.79點
東北季風影響 台灣北部東半部有雨
台股跌 新台幣兌美元盤初走貶
國家設計獎將改名 歡迎民眾上網提案票選
嘉縣前水利處長疑收賄案 一廠商遭收押
警政署：紅燈右轉有條件開放
信心不足台股疲軟 5000點關卡再失守
張家祝拜訪高市議會 盼支持捷運物調款
防治乳癌 醫師：除健檢外 丈夫也有責任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
IMF：亞洲國家應考慮保障銀行存款
雪隧火燒車 北上方向暫時單線通車
葉金川：都慶已釐清金車用他們的產品
百貨公司週年慶開打 北市20日起突檢公安
疑洗錢案 特偵組收到吳澧培帳戶資料
考監院人事案付委 民進黨團：將提復議
正副總統下午前往王永慶靈堂致哀
漁船如何省能減碳？漁署與成大研發撇步
高捷運量低營運差 張家祝：不會停擺
響應全民健走 紀政籲大家來挖金
蔡英文邀請 台聯同意共同發起1025遊行
王文淵：王永慶後事與下葬事宜仍未決定
降遺贈稅率助資金回流？朝野立委各有看法
在地良品好滋味 官方輔導國產牛肉店開幕
雪隧遊覽車冒煙事故完成清理 恢復通車
劉揆：接待陳雲林場合不能拿掉國旗
匯市量急縮 新台幣中午小貶2.9分
屏東警方破安非他命工廠 毒品市價一億
帥化民：直航若截彎取直 無國家安全疑慮
鄭瑞城：盼99年達成國中小營養午餐免費
都慶：來台抽樣 未討論三聚氰胺求償事宜
2010花博會展出8個月 將邀30國來台參展
台股收盤跌115.57點 為4960.40點
男子欲性侵晚歸女子 遭咬掉舌尖
台北股市開低收低 下跌115.57點
5000點關卡失守 法人:台股破底危機未解除
周錫瑋:統籌款不到位就不選 明年中為期限
疑洗錢案 特偵組搜索中信金控等地
11月台指期下跌174點 逆價差156.4點
呂秀蓮：扁要遊行是自由 過度反對是打壓
11月電子期跌7.1點 金融期跌19.2點
劉揆：若要都慶賠償 須雙方一起檢驗
搭遊覽車雪隧起火 宜蘭大學師生平安無事
20位抗癌勇士 不屈不撓面對疾病挑戰
確保飲用水安全 高市環局抽檢70校水質餘氯
疑洗錢案 特偵組搜索中信金開發金等
中縣封存中國冷凍章魚丸 未驗出三聚氰胺
台灣教師聯盟：國家紀念日應以台灣為主體
追查含正己烷酒品 苗栗業者已下架
三大法人賣超113.97億元 台股重挫115點
王永慶病逝 馬總統弔唁
大專院校創思設計與製作競賽正修科大登場
將破四萬 過境墾丁灰面鵟鷹數量破紀錄
防清潔人員墜落 新購垃圾車須無踏板
加護病房為家 15歲小英出生至今未下過床
南市議員劉益昌遭攻擊送醫 疑舅舅施暴
原住民竹箭獵鵟鷹 違反野生動保法遭法辦
新台幣兌美元貶1.3分 收32.550元
用地搶手 高雄軟體區：公開公平選商
三聚氰胺會議 專家促加強溝通風險評估
NEC在台設研發中心 總統：有助提升產業
民進黨：1025遊行訴求 中國賠償 內閣下台
澎湖尖山海灘遭油漬污染 初判疑來自電廠
劉揆明率閣員 故宮看展覽兼辦座談
遲緩兒早療多管齊下 中市三百多家庭受惠
縮短產業數位落差 雲林良品整合平台開站
禮品展23日登場 開闢海角七號商品專區
高捷鹽埕埔站 明起推出電影藝文活動
高市萬安31號演習下午登場 過程順利
標檢局測市售太陽眼鏡紫外線穿透率均合格
吳育昇籲政府凍結雷曼在台57億保證金
張花冠質疑關說走私案 郭素春促拿出證據
李行入行一甲子 金馬影展回顧經典作品
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公民記者興起 新台灣人基金會辦培訓活動
查洗錢案 特偵組搜金控證券傳訊鄭深池
車手集團提款洗錢 警方收網逮捕十八人
比劉揆更勝任閣揆？彭淮南：不可能
局部調整內閣？ 劉兆玄：目前沒有計畫
標靶藥負擔重 癌症媽媽自我犧牲顧家人
中油：明天零時起 汽油降2元柴油降2.2元
台中醫院：母奶愈哺愈多 不會分泌不足
高雄縣立特殊教育學校家長 要求改國立
金門率先實施免費子宮頸癌疫苗接種
促銷觀光 浪遊高雄專案向香港旅客招手
屏東受暴媽媽做麻糬 拚屏東經典伴手禮
環保與產業論壇 議長歡迎台商回流高縣
國民黨台東縣黨部：鄺麗貞尚未被黨停權
台塑化明晨一時起 汽油降2元柴油降2.2元
黃百祿：相信女兒清白 特偵組不應押人取供
首屆兩岸三地電影學校電影節 北藝大登場
調查：日商滿意在台營運 可藉以前進大陸
王永慶辭世 高雄長庚醫護人員植樹感念
勞委會:開放外勞前提 不得影響本國人就業
一卡通搭高捷 22日起至年底85折
經濟部核准香港貿發局公司設在台分公司
外交部：成立智庫 專責研究東協議題
救經濟 蕭副總統建議ABAC下設立互援基金
北縣第三季房市交易量下滑 較上季少兩成
稅改聯盟反調降遺贈稅率 籲立院嚴格把關
貢寮老婦疑巡菜園不慎跌落山溝身亡
器官捐贈障礙多 護理師盼各界調整觀念
開放陸客來台首例 小三通首發團旅客脫團
綠營質疑開放中國廠商包工程 工程會澄清
海碩盃網賽 伊達公子復出海外首戰
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收貶1.3分
鑽牆導致牆面崩落 工人當場斃命
劉兆玄：所有重建危橋 同時設計發包
貓纜復駛時間 安全鑑定團：快則明年3、4月
中經院：明年經濟成長率預估3.34%
台電97年第7期有擔保公司債80億元今決標
研修律師法 法務部期建立完善律師制度
顏慶章：金融整併應繼續 官股需退場
爭奪世界太極拳霸主 兩岸高手首度在台過招
日據時期台灣文化資產 大同分局找得到
總統重申遵守憲法 讓政府順利運作
馬總統與政經界人士赴靈堂弔唁王永慶
回味望春風 日據時期台語流行歌特展登場
政院：速提財劃法修正案 處理統籌款爭議
經部鯨貿計畫 首波瞄準大陸華北西部商機
文創產業熱門 文建會舉辦潮T設計比賽
火把遶境 清境火把節為仁愛鄉祈福
離婚越籍孕婦南投流浪 移民署奔走助返鄉
HBL 能仁泰山大勝和平開南 闖進16強複賽
NEC宣示CO2減量目標 盼參與愛台十二建設
HBL南區預賽 新榮三民獲分組第一晉複賽
含正己烷酒品 中縣府要求業者下架回收
台灣東北部和東部大雨特報
公督盟：監督國會無罪 盼與立委擴大合作
為視障者募資 郝龍斌參與路跑接力
全球經商排名差 經建會兩週內提配套改善
第097209期今彩539三星彩四星彩開獎結果
交通部盼桃園航空城 外勞比例和工資鬆綁
第097084期大樂透開獎結果
女性影展登場 閉幕片艾草受矚目
查洗錢案 特偵組將鄭深池改列被告
HBL 宜中撂倒滬江 搶下16強門票
朝野政經菁英弔唁 肯定王永慶對台貢獻
余政道為兄喊冤 北檢表示一切依法處理
檢調搜索 中信金元大金：全力配合
睽違28年 保羅泰勒現代舞團來台演出
民進黨人士：1025陳水扁僅遊行不演講
星空漁火作伴 澎湖時裡沙灘電影節揭幕
東北角芒花季11月展開 搶先報名一折起
玫瑰告白 第三屆蔡瑞月舞蹈節31日登場
台北紡織展落幕 3天吸引買主近2萬人次
為演唱會暖身 郭富城11月來台會歌迷
股市跌幅減半是否延長?陳樹:19日晚間宣佈
中職季後賽 彭政閔連三發全壘打 象首勝
考監人事案付委 綠營將提復議藍營有備案
監察院組專案小組 查二次金改
第097209期三星彩四星彩今彩539派彩結果
查洗錢案 檢方訊後將鄭深池飭回
運彩明起開放日本職棒季後賽單場投注
王建（火宣）：王永慶有愛心 受人尊敬
第097084期大樂透頭獎摃龜
陳樹：檢方搜索三金控 不影響營運
山城影視節九份開演 帶動電影觀光熱
搜3金控 特偵組：搜索行動與二次金改無關
北市社會局：協助有需要者申請近貧專案
老翁上山採藥跌落山谷 受困八天奇蹟獲救
屏東伯大尼縱火案 檢方傳訊院長夫婦
搜三金控 台灣特偵組說與二次金改無關
歷年最高 星去年科研開銷逾台幣千億元
台灣女性影展登場 閉幕片艾草受矚目
首屆兩岸三地電影學校電影節 北藝大登場
睽違28年 保羅泰勒現代舞團來台演出
綺麗台灣照片展在里昂揭幕 參觀人潮湧現
玫瑰告白 第三屆蔡瑞月舞蹈節31日登場
國民黨台東縣黨部：鄺麗貞尚未被黨停權
山城影視節九份開演 帶動電影觀光熱
NBA 雷霆行使選擇權 留住新人王杜蘭特
MLB美聯冠軍賽 紅襪大逆轉 扳回一城
世界盃相撲賽 台灣程秋蓉奪銅
台灣周俊勳謝依旻獲首屆智運會圍棋混雙亞軍
海碩盃網賽 伊達公子復出海外首戰
中職季後賽 彭政閔連三發全壘打 象首勝
塔什干男網賽 台灣盧彥勳闖進四強
以毒攻毒 科學家發現毒菌可殺死胰臟癌細胞
都慶：來台抽樣 未討論三聚氰胺求償事宜
毒奶事件迄今蒙牛集團銷售僅回升至約五成
減輕風險 歐盟著眼整頓信用衍生性商品市場
台灣伯大尼縱火案 李韻珊檢方傳訊飭回
危機入市 股神巴菲特買進美股
台灣器官捐贈障礙多 護理師盼各界調整觀念
研究：越小接觸毒品酒精 長大苦惱越多
標靶藥負擔重 癌症媽媽自我犧牲顧家人
台灣三聚氰胺會議 專家促加強溝通風險評估
朝野政經菁英弔唁 肯定王永慶對台貢獻
德國會快速通過4800億歐元金融紓困案
布希：下任美國總統 必須優先推動金融改革
歐洲三大股市收紅 漲幅逾百分之三
台灣貓纜復駛時間 安全鑑定團：快則明年3、4月
離婚越籍孕婦南投流浪 移民署奔走助返鄉
勞委會:開放外勞前提 不得影響台灣人就業
台灣老翁上山採藥跌落山谷 受困八天奇蹟獲救
台灣特偵組將鄭深池改列被告
搜3金控 台灣特偵組：搜索行動與二次金改無關
黃百祿：相信女兒清白 台灣特偵組不應押人取供
救台灣經濟 蕭副總統建議ABAC下設立互援基金
馬總統與台灣政經界人士赴靈堂弔唁王永慶
台灣民進黨人士：1025陳水扁僅遊行不演講
台灣行政院：速提財劃法修正案 處理統籌款爭議
總統重申遵守憲法 讓台灣政府順利運作
台灣監察院組專案小組 查二次金改
王建煊：王永慶有愛心 受人尊敬
跌幅減半是否延長 台灣金管會週日晚宣佈
中國進口膨脹劑含胺 凸顯台灣加入WHO的必要性
寶貝女生拒絕子宮頸癌 就從國一開始
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伯大尼縱火案 李韻珊檢方傳訊飭回
海角七號 台東只看到三十幾張宣傳海報
宜蘭游騰守「鐘」愛1600個 蓋成博物館
週休假期台灣西部天氣穩定 東部和山區有雨
中市凌晨民宅火警 祖孫兩死兩傷
全球首座 嘉義北回歸線立標100週年
馬總統:台灣感恩 由愛心輸入國成為輸出國
劉揆盛讚王永慶是台灣的光榮
資策會:台灣經常上網人口逾1000萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
台東最早戲院 腥羶路線仍無法走出困境
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
大武戲院 台東最早未播國歌戲院
南港桂花飄香歷年之最 元旦前都是賞花期
吳伯雄郝柏村:王永慶辭世是台灣損失
為罕病募款 21扶輪社友今起騎單車環台
資策會:行動上網用戶1338萬戶 3G佔64%
陳水扁弔唁王永慶:請益無法實現 深感難過
詹春柏:王永慶是劃時代人物 世界級企業家
空軍嘉義基地開放參觀 戰機表演驚呼連連
明日黃花？台東電影院36家僅剩1家
市調:景氣欠佳 面板價格再度走低
馬總統參加石門國小校慶 與國小同學見面
鯤鯓王平安鹽祭登場 免費送福袋
劉揆:專案小組明討論是否持續股市跌幅限制
內政部:1至8月火災1903次 發生率逐年遞減
陳水扁:王永慶為其工商界最重要指導老師
綠營：1025遊行報名踴躍 預計可達百萬人
總統參加石門國小校慶 與50年前同學見面
國防部:百億元剩餘款挹注軍保責任準備金
朝野政要弔唁王永慶 肯定對台灣貢獻
中國銨粉驗出三聚氰胺 衛署：即起禁進口
馬總統視察石門抽水工程 瞭解施工進度
能源局:設置加氣站最高補助1000萬元
刺激買氣 劉揆帶頭消費到百貨公司購物
嘉縣偵破矽晶塊強盜集團 逮七嫌疑人送辦
王文祥:王永慶在天國與祖父母相聚 得永生
亞洲抗失智症學會大會高醫揭幕
藝居淡水創作原鄉 藝文中心勾勒在地風貌
拼買氣 量販今起三天推出特價蔬菜
苗改場研發繁殖闊腹螳螂 捕食害蟲成效佳
高市婦女就業博覽會 應徵者大排長龍
中央社新聞小百科：碳酸氫銨
根絕地下電台 NCC:取締加輔導合法化
NCC強力抄地下電台 復播速度比取締還快
家扶光明行徵文比賽 監獄收容人勇奪首獎
邱正雄:王永慶為具大愛開創力偉大企業家
布局縣市長選舉 國民黨調整地方黨部人事
電鍍工人不慎跌入硫磺水池 警消搶救送醫
立院預算中心：部分公共圖書館預算偏低
教部閱讀植根計畫 強化公共圖書館軟硬體
公共圖書館預算偏低 朝野立委籲正視
呂秀蓮盼王永慶在天之靈保佑台灣
高市警查獲南部電纜線竊盜集團 7嫌送辦
建商認減稅有助資金回流 房地產市場受益
全國農業資材展揭幕 宣告農業新世紀來臨
卡列拉斯演唱會索票爆民怨 苗縣府:會改進
中縣尋找明珠就業博覽會 吸引近六千人參加
南縣皮革廠封七千公斤銨粉 業者:洗皮革用
中國銨粉含三聚氰胺 高縣查封進口商倉庫
南庄發生自小客車墜谷意外 二死二傷
在家為孩子復健 伊甸辦遲緩兒療育DIY課程
台彩推出兩款新刮刮樂 最高獎金200萬元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中市918人同吹薩克斯風 挑戰金氏世界紀錄
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涉隱匿通緝犯及洩密案 警員遭收押
大陸銨粉含三聚氰胺 北縣封存38包
釐清扁家帳戶 特偵組將約談3金控高層
中國銨粉驗出三聚氰胺 嘉市未被通知清查
台彩贈彩券給家扶兒 刮刮樂籌獎學金
銨粉含三聚氰胺？雲林未接通報 高度戒備
競爭力論壇 雲嘉南醫療觀光座談
北市抽驗問題銨粉 3業者產品內含三聚氰胺
王作榮：公務員懲戒權應屬監察院
全國少年科技創作競賽南區初賽 高市登場
陳水扁：據稱特偵組加快腳步 抓我進土城
吳伯雄：對岸慢慢體會到外交休兵道理
王作榮對馬總統提建言 王郁琦：尊重
旅遊市場兩極化 百萬郵輪和百元國旅熱賣
查問題銨粉 高市衛生官員拒透露訊息
中縣衛局清查銨粉 一化工廠作工業用途
銨粉工業用途多 跨部會決議必要時專案進口
六堆嘉年華登場 展現精緻客家文化創意
海碩盃網賽會外賽首輪 曹芳綺扳倒陳慕音
十月十二日至十八日一週大事
時尚廚藝競賽 外籍裁判長勉選手拿出自信
蘇麗文金門感恩之旅 簽約擔任金酒形象大使
消費者精打細算 飯店餐飲大打買一送一
阿里山步道尋蹤 虛擬人物為遊客解說
灰面鵟鷹過境墾丁 破四萬隻
台動物慈善機構提倡以領養動物代替購買
劉揆：行政團隊施政能力磨練後有長進
台北扶輪研習會 郝龍斌頒市鑰宣傳台北聽奧
HBL 南湖逆轉勝宜中 校史首進十六強
東(石咸)：問題銨粉曾送檢未檢出三聚氰胺
國際金價跌破800美元 專家：逢回可低接
中國進口銨粉 屏東衛局查封77公斤
馬總統:桃園航空城 政府將盡最大力量完成
中職季後賽 林明憲首支全壘打 象二連勝
基隆衛局:未查出廠商使用銨粉 將持續追蹤
醫師：三聚氰胺危害低 查明污染源才重要
白冰冰演唱會 馬總統與下鄉接待家庭同賞
疑洗錢案遭限制出境李姓隨扈 赴澳門遭攔阻
王清峰：檢方搜索3金控 無關二次金改
2008台北划船賽 京奧國手參賽增可看性
談人生哲學 陳敏薰分享內心深層想法
周錫瑋連任條件說 牽動藍綠北縣布局
涉貪污索賄疑案 蘆洲市長：遭不實指控
全民護眼親山活動 邀民眾關心眼睛健康
歐鴻鍊：APEC特使 盼在陳雲林訪台前敲定
王永慶靈堂開放弔唁 親人哀傷政要弔唁
被檢出三聚氰胺 東鹹：已封存銨粉 將釐清
與年輕女星角逐金鐘 柯素雲:我也是美少女
北市清除新生高架雀榕 橋樑外觀將列安檢
北縣升格爭議 周錫瑋：將面見馬總統溝通
東（石咸）下游廠商鳳山倉庫銨粉全數查封
中國進口銨粉含三聚氰胺 高市封存720包
調整外勞政策？王如玄：諮詢小組12月決定
兩紀錄片登場 導演柯妧青嶄露頭角
守護健康扎根環保 高縣推廣有機農業
首座低碳旅遊中心 坪林人潮再現
高雄世運暖身賽志工誓師 場面熱烈
1025遊行 陳水扁：不爭取上台講話
蘇治芬攜雲林農產品登玉山 攻頂成功
全民競輪邀請賽 車輛測試道自行車飆速
教部擬私校退撫條例草案 預計11月送政院
秋風起 到瑞芳礦山和草嶺古道賞芒花
政院宣佈 台灣股市續採跌幅減半措施至24日
東(石咸)：緊急進口歐美大廠生產食品級銨粉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東北季風減弱 台灣各地溫度偏高
金融風暴衝擊台股蒸發逾9兆元 簡約至上
缺席投票制讓美國海外公民權利不打折
台股重挫散戶無奈 餐廳券商人氣冷清
國際佈道家葛福臨 26日起在台佈道
連動債風暴重創投資者 理專也寢食難安
第3屆全國大專原民歌舞競賽 20日報名截止
財富管理市場急凍 理專年終獎金大縮水
信心危機 金融業展開穩定軍心大作戰
全球股市慘綠 基金投資應有風險意識
共同基金績效慘綠 自我體檢為首要
全球金融情勢動盪 公債黃金避險需求增
張銘清明來台 參加兩岸學術研討會
金融風暴緊縮民間消費 車市見底不是底？
響應節能減碳 坐火車暢遊彰縣南北景點
毒奶暨金融海嘯重創中小企業 危機即轉機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
全球金融風暴 政府應強化監理政策
釐清扁家帳戶 特偵組傳喚元大金控馬維辰
98科技校院日間4年制申請入學 11月售簡章
總統推動兩岸和平協定 藍營肯定綠營反對
蛋糕藝術作品 糕餅山水畫-豐原采風亮相
傳馬維辰等人到案 特偵組:訊問後對外說明
屏東六堆忠義祠秋祭 挑擔奉飯敬忠勇
景氣不佳 計程車行夾報擴大服務爭取業績
節能減碳 漁業署委託研發多項漁船改良技術
陳水扁參與1025遊行？蔡英文：還在處理中
需求點火 政策帶動 LED產業將大放光明
國家磐石獎 18家海內外企業明受獎
體驗與牛共舞樂趣 牛戀清境活動25日登場
江陳會談和平協定? 陸委會:不談政治議題
傅棟成：江陳台北會 對等地位商談
工商協進會11月理監事會 邀尹啟銘專題演講
親善環境 母乳媽媽盼公共場所歡迎哺乳
陳菊傍晚搭機赴港行銷高雄觀光
釐清扁家帳戶 檢方約談馬維建兄弟後飭回
加強便民服務 悠遊卡明起可在全家百元加值
薪心相傳成年有禮 北市聯合成年禮歡迎報名
傳馬維建兄弟作證 特偵組:應訊配合未境管
民進黨：因應陳雲林來台 縣市長提名延後
經驗分享 洗腎病患組腹膜透析志工團
海巡四二大隊搜救落海民眾 一獲救一失蹤
金融海嘯 台灣國際商港貨櫃貨物量減少
救國團中部社教研習成果 南投辦觀摩活動
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國際郵輪陸續抵高雄港 提振台灣觀光
台大EMBA新年度招生 23到25日現場報名
客委會：客語國片一八九五 11月7日上映
南投大腳丫森林馬拉松賽 逾千人競逐
偵探小說頭號粉絲 學者黃新生出書分享
李友會：李登輝是否參加1025遊行 待評估
法務部要求查洩密 特偵組傳訊三媒體記者
王永慶靈堂 企業人士持續前往弔唁
為併復華金送3億元？元大金：與事實不符
台北故事館玩傳統課程 傳遞古早生活記憶
首屆客語家庭表揚 表揚中區230個家庭
顏慶章:政府應強制上市櫃公司揭露投資損失
顏慶章:台灣可成為亞太資產管理及籌資中心
林佳龍辦公室喬遷 徵求愛台中百種方法
家扶奧斯卡頒獎 30學子不畏逆境堅持向上
北濱外環路工程 物價漲廠商施工意願低
大陸海協會副會長張銘清抵高 南藝大接機
搬家在即 總統赴中興寓所了解相關事宜
台股跌幅減半延長1周 投信籲長痛不如短痛
跌幅減半展延 外資:台股打底才有低接買盤
台股跌幅減半延至10/24 券商：利弊互見
促銷高雄觀光旅遊 陳菊下波瞄準韓國
金管會:若無重大事件 擬停止限縮台股跌幅
葉瑋庭林芯儀公益站台 籌募癌症關懷基金
跌幅減半展延 工總陳武雄：對台股有幫助
史亞平：公廣集團南部設台 既定政策目標
台股跌幅減半展延 外銀:產生投資遞延效應
呂秀蓮：每人都有集會遊行權利 應予尊重
跌幅減半展延 學者:可造成量縮及未來補跌
白冰冰台中演唱會 感謝本土藝術獲支持
政院：台股跌幅續減半 密切注意流動性風險
三金控遭檢調搜索 信心面衝擊大於基本面
衛署：含三聚氰胺銨粉 200餘噸流入市場
一公升眼淚台灣版 小腦萎縮症者自力更生
獅王爭霸戰 高雄兩廣龍獅戰鼓團衛冕成功
政策穩定民心 業者看好明年中古車市回穩
下屆屏東縣長選戰 民進黨將徵召曹啟鴻
陳樹:搜索三金控為查洗錢案 盼投資人理性
綠營支持者欲嗆聲 張銘清頻改行程因應
中華職棒 象三戰橫掃熊 闖進總冠軍賽
大專院校創思設計製作賽 明新科大大贏家
與扁同隊上街頭？蔡英文：目前不會有答案
渣打公益接力千餘人獻愛心 募款兩百萬元
F1上海賽事旋風 吹進高市
工商界領袖紛赴王永慶靈前弔唁 表達哀悼
台股跌幅減半延長一周 投信：效果有限
社團宣導兒童休閒安全 上網戲水騎車要注意
中華職棒 兄弟橫掃La new 挺進總冠軍賽
桃印良品嘉年華 朱立倫郝龍斌站台
期交所:股價類指數期貨跌幅減半延至10/24
跌幅減半延長 投顧：盼注重流動性問題
HBL十六強出爐 開南搭上末班車
嚴長壽:馬祖發展觀光須創造屬於自己的文化
陳文茜專訪周杰倫 建議邊變魔術邊唱歌
高雄巨蛋開唱第一人 江蕙十二月獻唱
元大少東證人應訊 檢方:有助釐清資金流向
馬拉杜納欠稅逾十五億 義大利索討無門
洋基高層會議 強化先發投手群列首要
英格蘭教練：貝克漢在國家隊中仍具重要地位
F1中國站比賽 韓密爾頓勇奪冠軍
中華職棒 兄弟橫掃La new 挺進總冠軍賽
MLB 紅襪再下一城 與光芒將第七戰決勝負
高雄巨蛋開唱第一人 江蕙十二月獻唱
教部擬私校退撫條例草案 預計11月送政院
偵探小說頭號粉絲 學者黃新生出書分享
台北故事館玩傳統課程 傳遞古早生活記憶
獅王爭霸戰 高雄兩廣龍獅戰鼓團衛冕成功
台灣大專院校創思設計製作賽 明新科大大贏家
台灣家扶奧斯卡頒獎 30學子不畏逆境堅持向上
化二公司：正在調查銨粉含三聚氰胺事件
經驗分享 台灣洗腎病患組腹膜透析志工團
澳洲研究：慢性疾病影響國家經濟甚鉅
國台辦：正在了解銨粉事件情況
衛署：含三聚氰胺銨粉 200餘噸流入台灣市場
主要延壽食物 咖啡和巧克力入列
金融海嘯衝擊 香港航空交通量持續倒退
台股跌幅減半延長1周 投信籲長痛不如短痛
分析家：美國房價觸底仍遙遙無期
跌幅減半展延 工總陳武雄：對台股有幫助
三台灣金控遭檢調搜索 信心面衝擊大於基本面
眼見油價腰斬 油國組織料將減產拉抬
台股跌幅減半延長 投顧：盼注重流動性問題
林佳龍辦公室喬遷 徵求愛台中百種方法
促銷高雄觀光旅遊 陳菊下波瞄準韓國
一公升眼淚台灣版 小腦萎縮症者自力更生
景氣不佳 台灣計程車行夾報擴大服務爭取業績
海巡四二大隊搜救落海民眾 一獲救一失蹤
社團宣導兒童休閒安全 上網戲水騎車要注意
傳馬維建兄弟作證 台灣特偵組:應訊配合未境管
元大少東證人應訊 台灣檢方:有助釐清資金流向
民進黨：因應陳雲林來台 縣市長提名延後
大陸海協會副會長張銘清抵高 南藝大接機
呂秀蓮：每人都有集會遊行權利 應予尊重
史亞平：公廣集團台灣南部設台 既定政策目標
政院：台股跌幅續減半 密切注意流動性風險
與扁同隊上街頭？蔡英文：目前不會有答案
日本製人工心臟 存活率不遜心臟移植
荷蘭政府援助安智銀行 注資134億美元
沙烏地提和平方案 以色列慎重考慮
加拿大禁用含雙酚A嬰兒奶瓶
法儲蓄銀行三高層為鉅額損失辭職負責
華府僑教中心將邀劉曼香演說三十年世界遊歷
搶救ING 荷蘭政府挹注一百億歐元
鮑爾宣佈支持歐巴馬 強調絕非因其為黑人
馬侃談落選可能 稱不會替自己惋惜
傳大陸最高人民法院副院長涉貪污被查
巴西聖保羅華商聯誼會舉辦雙十國慶健行活動
法國松鼠銀行虧損逾六億歐元 董事長辭職
香港行政會議召集人梁振英周三率團訪台
金融整併 台灣富邦金買ING人壽
山西茵梔黃注射劑出問題 新生兒一死
金融風暴導致更多美國大學生需要獎助學金
洛杉磯長堤港區貨櫃碼頭不復往昔忙碌
股市跌幅續減半 陳樹盼穩定投資人信心
張銘清南藝大演講 抗議民眾與警推擠衝突
張銘清來台灣 表示兩岸簽署和平協定不容易
荷蘭金融集團ING 影響力遍及全球
政府出手挽救外加深跌反彈 亞洲股市早盤小漲
不好救了！ 台灣股市開盤下跌115.09點
亞塞拜然總統選舉 阿利耶夫高票連任
金融海嘯衝擊 香港強積金人均虧損一成
不好救了！ 台灣股市開盤下跌115.09點
大手筆紓困金融 南韓政府投入1,300億美元
中國毒奶事件 禍害全球 北京政府終於認了！台灣標準不能一體適用 業者受害 民眾無所適從
反獨漸統 加深台灣危機
教育，還有更多選擇
印尼總統建議東協非正式峰會磋商金融風暴
馬德里名人賽莫瑞封王 躋身網壇菁英群
一架經國號戰機失聯 空軍全力搜尋中
麻生內閣支持率下降 解散眾院動向受關注
台灣澎湖外海 IDF戰機失聯
陳菊訪港獲禮遇 雙方善意互動
美大選高投票率可期 專家憂選務無力應變
星投入胃癌等五項生物醫藥研究計畫
台灣行遇抗議 張銘清：特別熱情的歡迎
鹹魚翻身 山棕從掃帚成為餐桌美食
美國大選分析：培林成為馬侃包袱
馬拉杜納仍欠義大利十五億稅金
MLB 光芒三比一擒紅襪 勇闖世界大賽
中國七大能源集團高層頻繁大換班
伊拉克政治高層集會 討論美伊安全協定草案
名雜誌人建議新加坡以台北與東京為師
綠營：陳雲林來台應對毒奶粉事件道歉賠償
金融危機打擊 日企業五年來首次減少新員工
南韓1300億美元救市方案 國際貨幣基金歡迎
處理金融危機得宜 澳洲總理聲望升至空前
美國大選剩15天 歐巴馬再度以二位數領先馬侃
六方會談本月恐難召開
中國東莞估計將有1800家玩具廠倒閉
法語系國家峰會閉幕 矢言減半溫室氣體
南韓前總統金大中將訪問瀋陽出席當地論壇
各國政府出手挽救 亞股開盤小漲
金融危機日本難躲 五年來首次減少新員工
爭彰銀董監席次 台灣公股首次徵委託書
清泉崗一架IDF戰機失聯 空軍全力搜尋中
東京國際選美 台灣小姐雙肩帶
中國駐南韓大使交接 程永華接替寧賦魁
印度四十八小時內發射探月太空船
保留竹籬笆眷村文化 高市將軍村體驗風華
周錫瑋是否參選連任？ 吳伯雄：民眾決定
台灣考選部 中國人民不能在台考照
台灣前9月僑外投資減少48.17% 對中國成長8.18%
歐盟召回中國玩具 台灣標檢局加強查驗
陳菊在香港推介高雄旅遊
台灣長流美術館長 北大講授字畫鑑定
國民黨棄守預算 台灣在野黨:等於完全護航
扶輪社60周年 聯合例會
反黑心顧台灣 台灣在野黨1025撼動上街
桃印良品嘉年華 朱立倫郝龍斌站台
陳雲林來台灣 五成民眾認為好多於壞
期交所10月20日起成立「單一服務窗口」
活絡興櫃股票市場 櫃買中心10月21日舉辦高峰論壇
兆豐商銀獲選擔任「我國境內美元清算銀行」
玉山銀行「一生一樹 玉山植樹」 六年內將種10,000株樹
利基型DRAM商力積電子10月21日以14元掛牌上櫃
台固網住雲海 阿里山全鄉有寬頻
減重成效不易又易引發糖尿病 肥胖學會發現作祟基因
日本最美麗村莊來台交流 資策會協助國內休閒旅遊群聚與國際接軌
中信觀光11月起更名雲朗觀光 打造君品、雲品、兆品新品牌上市
中信旅館台北旅展 雙人住宿2299全台悠遊1999墾丁泡湯再送限量好禮
福華大飯店 樂活全台灣“Fun”心瘋美食
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：空方佔上風 弱勢格局不變
法人：台股5000點失守 反復震盪探底
台灣各地天氣穩定晴朗 東北部有短暫雨
台股開盤下跌115.09點 為4845.31點
匯市觀望 新台幣匯率早盤小貶
期市新制陸續推出 期交所設單一服務窗口
出售安泰人壽 ING：使資金運用有最高報酬
台股續創波段新低 盤中面臨4800點保衛戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
尿少又血尿 醫師：小心輸尿管罹癌
宏亞:誤用毒銨粉產品 產品全數下架銷毀
一架經國號戰機失聯 空軍全力搜尋中
迎接貓熊 動物園辦明信片設計大賽
貨櫃輪阿拉伯巴哈輪 首航高雄港
包裹議決預算案？王金平：與政院無關
IDF澎湖外海失聯 機上人員古智賓與陳建廷
空軍IDF澎湖外海失聯 海巡隊搜尋中
毒奶粉求償 邱正雄:由海基會向陳雲林交涉
危機入市 富邦金購併ING安泰撿便宜
台股跌 新台幣中午收32.597元貶4.7分
景氣差 高市土增稅收不及年度預算一半
農委會:研判油價走勢 考慮調降肥料價格
扁參加遊行不發表談話 蔡英文表歡迎
張忠謀等企業家赴王永慶靈堂弔唁
衛生署抽檢2件油條樣品 驗出微量三聚氰胺
台股收盤跌28.56點 為4931.84點
毛治國：一定會執行總統交通建設競選計畫
歐鴻鍊：將檢討是否調漲新辦護照規費
刺激內需 農委會將辦全國花藝大賽
銨粉含三聚氰胺 衛署：若責歸大陸將求償
綠委霸佔發言台抗議 教育委員會議事停擺
江陳會選在台北賓館？外交部：未接獲通知
張政雄：明年縣市長等選舉 朝三合一考量
台北股市開低收黑 下跌28.56點
北市府：小朋友過敏原 塵(虫滿)螃蟹居多
亞股走揚跌幅縮小 台股收跌28點
北市國中生上學途中車禍 送醫搶救不治
股市跌幅減半延長 邱正雄:沒有政策轉彎
11月台指期漲19點 逆價差108.84點
內政部：政院11月將推緊急促進就業措施
減少食物過敏 醫師：多吃蔬果等5方向著手
75歲老婦流感重症死亡 今年首例
邱義仁給友邦元首密款？歐鴻鍊:檢調偵查中
徵召曹啟鴻 邱名璋：黨中央強迫中獎
11月電子期漲2.2點 金融期跌15.6點
林國正：高銀每股虧逾40% 應找專業董座
百貨公司周年慶 北市安檢大執法
最新男網排名 盧彥勳第65 再創個人新高
淡水漁人碼頭旅館BOT簽約 預計2012年完工
體驗軍校生活 建中南一中與中正預校交流
李述德:彰銀董監改選 將盡力提高公股席次
夫妻中年失業 接受職訓再創事業第二春
房貸戶延繳本金？邱正雄:與銀行公會協商
抗議民雄污水廠工程施工 兩婦人受傷送醫
扁挺陳唐山選縣長 李俊毅：造成提名混亂
先進停車引導系統 停車電腦代勞
台股收小黑守4900點 法人賣超48.37億元
女子臥軌 北捷板南線誤點八分鐘
立院初審 刪證交所股份轉讓僅限券商規定
考選部：依法 大陸人民本就不能在台考照
雲南少數民族文化 清境觀光旅遊另類風情
感念王永慶 楊秋興赴台塑仁武廠弔唁
1025遊行 民進黨高市動員百輛巴士
回饋母校岡山國小 退休老師捐1216萬元
新台幣兌美元貶 3分 收32.580元
金展獎企業真心話 僱用身障者企業收穫多
IDF戰機失聯 澎湖海巡艦發現疑似機上物
醫師:動脈硬化檢測 探知血管年齡預防疾病
97年全民運動會 25日高市揭幕
2008阿里山鄒族生命豆祭 11月1日登場
高市議員及文史團體籲搶救哈瑪星鐵道
預防流感 慈濟醫院籲高危險群及早接種疫苗
上週外資賣超213.44億元 賣超中鋼最多
節省經費 中鋼完成堆取料機汰舊換新
數十萬房貸戶恐遭法拍？房仲：沒那麼嚴重
警方破獲重利犯罪集團 借款月息高達10分
連江縣政府籲磯釣遊客注意安全
玻璃奶瓶安全疑慮 幼兒不慎摔破割傷
中央氣象局氣象報告
農業資材展逾八萬人參觀 成交七千萬元
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑洗錢案 特偵組傳日通高階經理人吳豐富
高高屏傑出企業經理人名單出爐 24日頒獎
立榮台中－南竿航線9月載客率居全國榜首
軍方尋獲失聯戰機機艙座椅及救生衣
楊嬌憶王永慶 難得的好人
ING安泰投信:在台投資管理業務 不受影響
總爺國小裁併案 學生代表第三次訴願遭駁回
元大少東贈禮扁家 特偵組：有無不法待查
中研院愛滋疫苗研究 獲國際組織獎勵
中正大學兩岸傳播圓桌論壇 張銘清等出席
清淨家園全民運動 環保署:擬成立專責機構
綠營指包裹議決護航總預算案 藍營駁斥
伊甸就服員林志善 獲勞委會金展獎肯定
高鐵台中站獲得中縣公廁評鑑總冠軍
匯市盤整量縮 新台幣收32.580元貶值 3分
遊憩產業成功招商 北縣欲脫胎換骨創雙贏
券商:台股維持率135%至139% 金融營建偏低
總統頒國家磐石獎 讚中小企業撐住台灣經濟
台灣選美小姐遭日矮化？外交部：了解中
私校退撫新制如實施 教育部:學費不會調漲
高捷信義國小站 帷幕玻璃遭破壞
陳唐山回鍋選縣長？ 蘇煥智：影響新秀出路
顏慶章:元大金馬家兄弟送禮曾徵詢熟識人
查洩密 法務部：落實偵查不公開非干擾辦案
海碩盃網賽 張凱貞爆冷淘汰金久慈
無辜受累 糕餅業者赴衛署陳情自清
立院初審通過考試院預算 凍結汰換車輛預算
高雄縣湖畔星光音樂會將在勞工公園登場
政院：國營事業年終獎金維持最高4.6個月
衛署:奶概多餅乾用中國起司粉 馬國應更正
寬頻讓生活改變 阿里山鄉村村寬頻普及居冠
中縣市何時合併 胡志強籲中央態度要明確
簽金融契約 消保會將督促銀行提供正本
本地連鎖飯店持續擴充據點 力抗不景氣
黃睿靚斥千萬珠寶洗錢說 譴責媒體渲染
1025加辦凱道守夜？民進黨明開會討論
西螺七崁武術顯赫 振興社阿善師流芳後世
連勝文拍廣告 宣導超商悠遊卡百元加值服務
立委蔡錦隆提案 王永慶告別式當日下半旗
歐鴻鍊：明年不漲申辦晶片護照規費
東鹼：庫存銨粉主動送驗 結果本週出爐
人事行政局：從未要求公務員穿制服
大陸進口銨粉 中市衛生局封存三千多包
陳明文交保檢方抗告 台南高分院發回更裁
安泰人壽：員工權益 保障至合併後半年
校園憂鬱防治執行粗糙？教育部：督導改進
遭賤賣？安泰人壽：6億美元是雙贏價格
馬總統將宣示：未來四年兩岸不會有戰爭
兩會預備性磋商 高孔廉盼25日前有答案
中華電信烏來通信中斷 緊急救護需親自報案
澎湖海巡隊尋獲飛機四件物品 交空軍鑑定
杜絕外籍人士假結婚 移民署訂認定基準
全國自由車公路錦標賽 23日登場
資策會：67%民眾知道何謂高畫質電視
澎湖縣政府：勿以百慕達形容澎湖
海角七號熱 觀光巴士追星遊千元有找
投審會：前9月僑外投資金額銳減4成8
推包裹議決預算？府黨否認
調整薪資結構 高捷工程人員月收入將縮水
義消競技賽竹市抗議 消防署:尊重裁判專業
章仁香明率明志科大原住民學生弔唁王永慶
學者：投資型保單投資部分所得宜課稅
研考會:6成民眾不贊成遊行抗議陳雲林來台
政院：絕無要求立院包裹議決總預算案
投保中心受理千興案善意投資人委任求償
總統18日視察桃園機場 驚傳炸彈恐嚇電話
兩家WiMAX確定明年下半年營運
第097078期威力彩開獎結果
第097210期今彩539三星彩四星彩開獎結果
創造力提升與落實 國際學術交流展成果
金酒公司董事長 前金門縣長李清正接任
失聯IDF戰機仍未尋獲 空軍：盡全力搜救
張敏玉任大眾電信董座 推動精實盼虧轉盈
IDF戰機國人自製 主力戰機中妥善率最高
金門海巡護漁 緝獲越界大陸漁船9艘23人
洗錢案 特偵組傳辜家親信調查扣案證物
詐騙新手法 假房東要求商家代墊緊急款項
中縣市合併升格 府院黨允儘快協助完成
安定民心 消基會籲政府速公布毒銨粉流向
賦改會檢討土地稅房屋稅減免規定
王永慶喪禮 初步選定11月8日
郝龍斌：藉都更案招商吸引國際企業來北市
SBL 米迪亞精靈隊易主 新東家暫時保密
北藝大成立「姚一葦專區」及「曹永坤專區」
第097210期三星彩四星彩今彩539派彩結果
第097078期威力彩頭獎摃龜
蝶谷殘夢創新歌仔戲手法 盼拓展更多戲迷
國家公園首位原住民課長 邦卡兒．海放南
球迷熱情不減 職棒總冠軍賽門票大賣
洋基投手張伯倫酒駕遭警方逮捕
蘇黎世女網賽 大威廉絲挫潘妮塔奪冠
最新男網排名 盧彥勳第65 再創個人新高
台灣全國自由車公路錦標賽 23日登場
SBL 米迪亞精靈隊易主 新東家暫時保密
台灣球迷熱情不減 職棒總冠軍賽門票大賣
MLB 坦帕灣光芒隊首度挺進世界大賽
台灣中研院愛滋疫苗研究 獲國際組織獎勵
北藝大成立「姚一葦專區」及「曹永坤專區」
私校退撫新制如實施 教育部:學費不會調漲
蝶谷殘夢創新歌仔戲手法 盼拓展更多戲迷
國片亂青春在東京影展上映 觀眾反應熱烈
加拿大禁用含雙酚A嬰兒奶瓶
尿少又血尿 醫師：小心輸尿管罹癌
減少食物過敏 醫師：多吃蔬果等5方向著手
75歲老婦流感重症死亡 台灣今年首例
醫師:動脈硬化檢測 探知血管年齡預防疾病
無辜受累 台灣糕餅業者赴衛署陳情自清
WHO十二月初開三聚氰胺緊急專家會議
遭賤賣？安泰人壽：6億美元是雙贏價格
受全球金融危機衝擊 中國經濟成長減緩
台灣學者：投資型保單投資部分所得宜課稅
歐盟與亞歐會議亞洲成員貿易七年約成長60%
王永慶喪禮 初步選定11月8日
第097078期威力彩頭獎摃龜
俄羅斯提供銀行上百億歐元信貸資金
聯準會主席：美國可能面臨長期經濟減緩
大陸進口銨粉 中市衛生局封存三千多包
陳唐山回鍋選縣長？ 蘇煥智：影響新秀出路
微軟打擊大陸盜版採用黑屏 網站已能破解
杜絕外籍人士假結婚 台灣移民署訂認定基準
澎湖海巡隊尋獲飛機四件物品 交空軍鑑定
周錫瑋是否參選連任？ 吳伯雄：台灣民眾決定
黃睿靚斥千萬珠寶洗錢說 譴責台灣媒體渲染
馬總統將宣示：未來四年台海兩岸不會有戰爭
研考會:6成民眾不贊成遊行抗議陳雲林來台灣
傳陳雲林訪台傾向以「馬主席」稱呼馬總統
台灣失聯IDF戰機仍未尋獲 空軍：盡全力搜救
洗錢案 台灣特偵組傳辜家親信調查扣案證物
張銘清南藝大演講 台灣抗議民眾與警推擠衝突
台塑美國公司設靈堂追思王永慶
阿巴斯：歐麥特同意歸還大部分西岸土地
台灣電影節將至俄勒岡大學巡迴展映
美國第二套經濟振興方案有望 柏南奇表態支持
美財政部：銀行可在下月十四日前申請注資
鮑爾表態支持歐巴馬 布希總統表示尊重
法國數位計畫 全民參與
加經濟學家：政府此刻容許赤字比削支增稅好
鮑爾挺歐巴馬 投入馬侃陣營的兒子處境尷尬
毛利族雕刻品在中國被竊 可能有咒語附身
IMF總裁發電郵 就婚外情對員工致歉
國防新聞：美軍事專家籲台重擬防衛策略
歐盟召回中國玩具 台灣標檢局加強查驗
探視重病外婆 歐巴馬本週暫停選戰一日
紓困方案奏效 布希指金融恐慌逐漸緩和
培林現身「週六夜現場」 收視創十四年新高
中國毒銨粉 台灣衛署隱匿10天公布
台灣進口蔬果農藥殘留 標準寬鬆
日本間諜衛星失靈 中國「神七」惹的禍？
中製情趣用品也含三聚氰胺 英食品局命停售
不容民眾蒙受損失 法金援國內銀行105億歐元
經濟趨緩 中國財政收入增幅劇降
中國中紀委中組部下令 買官賣官者一律免職
安全玻璃奶瓶 非安全玻璃?
意圖離間 共和黨稱拜登對歐巴馬領導沒信心
英國專家：全球經濟將陷入嚴重衰退
經濟蕭條 中國聯想集團啟動全球裁員計畫
台灣衛署罔顧國人性命 消基會痛批
參訪南市一級古蹟 張銘清：沒台獨不戰爭
疑洗錢案 特偵組再度傳喚郭淑珍到案
缺乏信心 過半法國民眾質疑政府紓困案效力
柏南奇支持美國經濟刺激措施 美元匯價大漲
中國海協會副會長 遭台灣民眾推倒在地
聯準會主席支持美國提出刺激景氣方案
日本政府報告顯示國內經濟邁向衰退
全球經濟放緩 馬來西亞宣佈多項穩定經濟措施
全球爆發金融危機 烏克蘭延後國會大選
中國海協副會長遭推擠 國民黨譴責暴力
兩岸局勢 馬總統：未來四年不會有戰爭
蔡英文:未來四年兩岸無戰爭 代表不戰而降
台灣海峽兩岸無戰爭 蔡英文:代表不戰而降
北韓女間諜元正華放棄上訴接受五年徒刑
華爾街日報：雅虎計畫裁員 人數恐破千
辛巴威政治談判因反對派領袖缺席而暫停
總裁爆醜聞致歉 IMF：調查十月底前完成
張銘清遭抗議跌倒 吳伯雄派中常委慰問
中國智庫報告提出中國未來亞洲戰略
華爾街日報：Google執行長支持歐巴馬
糖尿病治療新突破 紐人豬細胞移植臨床試驗
駐洛杉磯辦事處長龔中誠拜會洛杉磯郡長
墨西哥監獄暴動 二十一囚犯活活被燒死
能挨千枚飛彈? 美專家籲台灣重擬防衛策略
國防新聞：專家認為兩岸CBM仍多障礙
中國海協副會長遭襲 江丙坤:江陳會不受影響
辜濂松返台 未回答前第一家庭疑洗錢案問題
歐巴馬週四返夏威夷探視生病外婆
南韓總統敦促銀行共體時艱 減薪換政府金援
聲援台灣鰻魚業者 抗議統派立委替私梟關說
張銘清遭拉扯 南檢指派檢察官處理
邀請張銘清學術研討 中正大學開會決議管制
溫家寶將訪問俄羅斯 出席上合組織會議
中國公布東突8人名單 指參與京奧恐怖活動
日首度發現中國戰艦通過輕津海峽
兩岸局勢 馬總統：未來四年不會有戰爭
劉揆：兩岸若簽和平協定不影響台灣維持防衛
王永慶喪禮 初步選定11月8日
蔡英文：未來四年兩岸無戰爭 代表不戰而降
七成讀者認為 馬應以總統身分會見陳雲林
強迫消費 台灣近貧補助不發現金
台灣觀光巴士引領您到海角七號找尋生命的彩虹
大昌證券「易利通」上市 首筆下單手續費1元；首筆融資利率3％；首筆免借券費
台証證券歡慶20歲 “田在我心”百萬好禮回饋客戶
網路預約看屋更精準 抽獎活動量激增
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：破底危機暫化解 反彈不宜追高
法人：美股大漲 台股反彈有望
台股開盤上漲57.01點 為4988.85點
秋老虎發威 台灣各地晴朗 東北部短暫雨
匯市盤整觀望 新台幣匯率早盤小貶
接獲艾格蒙扁家新情資？調查局：不予置評
發行建設公債？劉兆玄：經建會已在考量
賴幸媛:江陳制度性協商 有助兩岸和平穩定
農民搶種蔬菜 農糧署：分批種植才有利潤
馬總統：未來四年兩岸間不會有戰爭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
IDF戰機失聯 國防部：持續全力搜救
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
金融止穩營建走強 台股開高震盪
凱基證否認涉入洗錢案
IDF戰機失聯搜尋失蹤飛官 家屬焦急
元大少東贈六百萬禮金 劉兆玄：超出常理
日籍強盜殺人嫌疑人在台落網 今遣返歸案
彰銀24日董事會 審查獨立董事人選資格
王水彰連任金門縣紅十字會長
馬總統期勉國軍幹部 端正軍隊風紀
賞鳥博覽會11月登場 展示台灣保育成果
歐巴馬代表：歐巴馬未反對售台F16戰機
張銘清訪南市孔廟被抗議 拉扯中跌倒
首屆鑑識楷模 警政署月底治安會報表揚
刑事局偵六隊破獲改造槍枝工廠 逮十八人
爭取多年 中正預校可望明年招收女生
國際快捷及包裹計費方式 郵局23日起調整
張銘清遭攻擊 賴幸媛：遺憾並譴責暴力
通用拼音改漢語 鄭瑞城：花費最多十億元
軍方搜尋失聯IDF戰機 還沒有新發現
橋樑補強 南橫六龜鄉建山二橋限小車通行
加工區裁員逾千人 高市領失業金者8千餘人
因債務問題勒斃前女友 簡姓男子遭警逮捕
搶種蔬菜恐產銷失衡 農糧署籲分批種植
劉揆:兩岸若簽和平協定不影響台灣維持防衛
綠營：兩岸攸關台灣前途協定須經國會監督
IDF低空拉升時發生意外？ 軍方：還在查證
新台幣匯率中午收32.647元 貶6.7分
李炳盛告別式 總統馬英九等政商前往致祭
總統府：暴力對待來客 不符台灣人核心價值
張銘清遭抗議跌倒 江丙坤:江陳會不受影響
張銘清遭拉扯跌倒 警政署下午記者會說明
台股收盤漲10.88點 為4942.72點
張銘清南市孔廟疑遭攻擊 警方:部署有瑕疵
連戰許文龍朱木炎弔唁王永慶
張銘清遭拉扯跌倒 陸委會譴責暴力
張銘清遭抗議跌倒 蔡英文：會去瞭解情況
台北股市開高收紅 上漲10.88點
江丙坤：陳雲林來台不受張銘清事件影響
11月電子期下跌2.3點 金融期上漲4點
黃昆輝：李登輝不參加1025大遊行
跌幅減半限制 台股反彈無力收漲10點
11月台指期跌4點 逆價差125.72點
公仔設計賽獲第一 吳姓受刑人獎金做公益
澎湖海巡隊再尋獲數片飛機殘骸
張銘清遭抗議跌倒 藍綠立委各有看法
新聞局：助海角七號宣傳 盼入圍奧斯卡
張銘清遭抗議 王卓鈞：譴責暴力依法嚴辦
海基會副董張俊宏：台灣民主化是野蠻化
國父紀念館25日辦免費假日音樂會
馬總統：台灣要靠擴大內需作為經濟本錢
連續恐嚇前第一家庭 警方逮一嫌犯送辦
醫師：好醫師要能站在病患的角度思考
劉揆：擬推儲值卡 促獲近貧補助者消費
高銀虧損 高市議員揚言明年要強制減薪
張銘清遭推 連戰籲警方速逮嫌犯還客人公道
中縣府爭取交通部補助新田登山步道整修
海大節能減碳 梁錦宏捐燈具改善圖書館照明
張銘清遭抗議跌倒 警署:後續維安滴水不漏
馬祖服役老兵重返舊地 尋找當年合照影中人
王永慶追思告別會 十一月八日舉行
王卓鈞：金門港警隸屬問題協調解決
腦部外傷造成顱骨凹陷 塑形鈦治療缺損
因應反恐 高雄港裝設放射性物質偵測儀
涉嫌擄人強盜 警方逮捕五名嫌疑人
張銘清遭抗議跌倒 王金平譴責暴力
景氣差 上班族進修蔚為風潮培養多技能
張銘清遭抗議 賴幸媛：不影響陳雲林來台
法人賣超69.86億元 台股上漲10.88點
張銘清遭抗議跌倒 國民黨團促蔡英文道歉
台中縣市是否合併升格 市議會爭論不休
新台幣兌美元貶1.17角 收32.697元
悠遊卡公司虧損5千餘萬 未來將開源節流
高捷橋頭火車站公共藝術 邀民眾共同創作
台灣水果月曆不褪色 明年仍是月曆主題
民進黨提締結協議草案 在程委會遭封殺
總統指兩岸四年不會戰爭 朝野立委各有看法
不老騎士紀錄短片上映 鼓勵老人追逐夢想
志工夫妻捐髓救人 女兒也將成捐髓人
陳雲林將稱「馬主席」？江丙坤未證實
男性攝護腺肥大 雷射汽化手術恢復快
議員質疑凱道牌樓適法性 北市：合法設立
失業率攀升 勞委會明端促進就業大菜
桃園地院判決當選無效 廖正井：將上訴
張銘清遭抗議跌倒 蔡英文:不影響1025遊行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
李炷烽赴廈門 將參加世界金門日活動
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男子墜樓身亡 檢警相驗排除自殺動機
小地主大佃農政策 農委會選定十區試辦
高縣眷村文化節 呈現懷舊風情
張銘清遭拉扯 胡志強：嚴厲譴責暴力
花蓮環保科技園區啟用 結合觀光環保開發
學者懷疑衛署延遲公布大陸銨粉含三聚氰胺
太超過成施政報告用語 議員批太驕傲
葉金川否認衛生署隱匿毒銨粉訊息
美國總統候選人亞洲政策 台美學者隔空探討
衛署：獲銨粉含三聚氰胺通報即追查 未隱匿
陳景川驗出銨粉 未以正式管道會衛生單位
促進產學合作 南開科大辦健康照護產學論壇
公路總局：老舊省道危橋52座 3年內改善
塵封醫院校園數十年 基隆頂石閣砲台將活化
迎接貓熊 北市立動物園辦黑白拍比賽
促進婦女就業 高市勞工局補助就業活動
法院判決當選無效 廖正井：司法會還清白
總統府：兩岸關係發展不受單一事件影響
廖正井案 王金平：待二審再決定如何處理
無患子抗菌抗病毒 台東農業改良場推廣造林
法務部：搜索三家金控行動是必要且合法
不知感恩反刺死友人 男子遭求刑逾20年
張銘清遭抗議跌倒 內政警政等官員探視
台東地檢署偵破假冒檢察官詐騙集團
守護青春健康 校園與醫院整合促進健康資源
中市加碼近貧專案對象 代付垃圾清潔費
外商買匯 新台幣收32.697元 貶值1.17角
高市暖冬計畫 助失業及企業就業紓困
赴大陸辦推廣教育 教育部取消師資限制
軍方尋獲失聯IDF戰機殘骸及疑似機員大體
中信金:配合調查 辜濂松提前返國
張銘清遭抗議跌倒 許添財:不隨便道歉
文藻42週年校慶 12學生壽星唱生日歌同慶
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）(更新)
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）(更新)
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）(更新)
不景氣 今年全台砂石需求量估創近7年次低
流音中心設址定案 高雄港工會：可接受
張銘清跌倒事件 民進黨籲各界冷靜以對
信評：富邦金併安泰人壽 長期評等列負向
張銘清遭攻擊 廖了以道歉並允調查嚴辦
陸委會：陳雲林來台維安 會有萬全準備
安泰賺錢卻遭併 富邦金應正視潛在利差負債
張銘清跌倒事件 南檢傳訊王定宇林進勳
登革熱升溫 衛署籲高雄縣市除蚊蟲孳生源
學校擬推指紋辨識遭老師反彈 督學:不違法
元大少東贈禮金應課稅？財政部：查明中
張銘清：已對肇事者提出告訴
魚販將鄰近攤位活魚換死魚 被告竊盜
台南檢警證實 張銘清已提出傷害告訴
放寬陸生來台研修一年 教部1學年限1000人
兩岸環保研討會 海內外華人學者交流經驗
基隆衛生局追查使用銨粉店家 查扣150公斤
張銘清跌倒事件 張榮發嚴厲譴責
張銘清跌倒事件 政院：不影響陳雲林訪台
張銘清跌倒事件 陳菊譴責暴力
刺激買氣 鶯歌陶瓷老街將辦藝術嘉年華
吳伯雄：相關部門應維護張銘清離台前安全
台灣火雞肉最新鮮 營養價值高不擔心發胖
國防部：規劃中正預校明年九月招收女生
陳菊：含淚接受流音中心改到11-15號碼頭
扁辦：與律師洪貴參李勝琛終止委任關係
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金管會：連動債申訴案400件 交評委會仲裁
投資糾紛偏袒業者？金管會：曾罰過銀行
王建民全票獲選為十大傑出青年
金管會:國內冰島相關曝險部位初估202億元
新台幣貶值 中華電遠匯合約自動終止
不用銨粉油條一樣脆 葉金川明與民眾吃油條
南展館弊案 吳淑珍余政憲共列貪瀆被告
廖正井被判當選無效 中選會：尚未定讞
尋找嘉明湖失蹤女子 搜救員撞見台灣黑熊
張銘清如何跌倒 檢方：還要查
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張銘清跌倒事件 台南警方加強戒護保安
竹縣早餐店稽查 查獲4435公克碳酸氫銨
范良?蛂G屏縣擴大內需明天若不過 另行委託
初步研判失事戰機應是失速後撞擊海面
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張銘清跌倒事件 南檢傳喚兩人訊後飭回
中信證匯扁家逾億元？特偵組：與事實不符
蒙古第一個自由經濟區向台商招手
鼓勵國片 政院：降票價不如協助取得資金
南展館洩密弊案 余政憲未提是否有人指使
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張銘清事件 南市警局長遭懲處調整職務
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扁辦:有人1025要刺扁 國安局:掌握情資
綠營：張銘清事件對1025遊行影響待評估
重視受虐兒 真實案例將搬上舞台
九歌小說獎首獎從缺 李昂：期待更優作品
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廠商捐150台兒童筆電給北市 郝龍斌表感謝
1025遊行凸顯主軸不變調 考驗民進黨智慧
中國製耳機傳冒火燒傷 代理商公告召回
公路總局清查新增危橋 逾半在高雄縣
張銘清決定提前離台 明早小港機場出境
張銘清遭推擠跌倒 旅行業譴責粗暴行為
非法電台增 新聞局NCC赴監院說明取締情形
美國愛達荷州長贈牌 感謝開南大學促進交流
海角七號演員中孝介 12月來台獻唱
第097211期今彩539四星彩三星彩派彩結果
參與希望閱讀計畫 AIT贈書盼嘉惠偏遠小學
第097085期大樂透頭獎摃龜
張銘清維安疏漏 政院高層：劉兆玄極不滿
S-70C反潛直昇機失聯 海軍通報救起三人
1分鐘走1公尺 布農勇士伍玉龍登頂卓奧友峰
榮麗擬轉讓逾千張中視私募股票給蔡明忠
S-70C反潛直昇機失事 一死 兩獲救 兩失蹤
海碩女網賽搭檔鬩牆 莊佳容等挺進第二輪
九歌出版社歡慶三十歲生日 嘉賓雲集
S-70C反潛直昇機失事 海巡單位全力協助搜救
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第三季淨利下滑 雅虎宣布全球裁員至少一成
全球人民三成盼歐巴馬當選 馬侃不及一成
美大選民調：逾六成拉丁裔選民支持歐巴馬
歐巴馬選情之夜 選在芝加哥舉行
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加拿大中央銀行認為美國經濟已陷衰退
英央行總裁：英經濟進入衰退 復甦之路漫長
金融風暴衝擊浮現 紐約市稅收遽減
第三季淨利暴跌64% 雅虎年底前裁員1500人
WSJ/NBC民調：歐巴馬領先馬侃十個百分點
美報刊載史亞平投書 宣揚台灣參與聯合國
入閣擔任科技首長？ Google執行長說不
張銘清遭暴力 台灣踹車男:國民黨教育出來的
張銘清提前離台 台灣海基會長送行
南韓美國元首熱線 就復甦世界經濟達成共識
葉盛茂洩密案 台北地院傳吳瑛吳景茂到庭
歐巴馬拜會Google及財金耆宿請益並宣揚理念
張銘清訪台遭襲 美國CNN報導民眾推擠
1958台灣海峽危機 美軍曾在琉球部署核彈
反潛直升機失事兩傷患 後送內湖三總
葉金川：合格銨粉一星期後抵台
培林拒絕與古巴協商 稱查維斯是獨裁者
日中韓建立金融監視機制 下月東京集會
巴西總統：金融危機有好處 促成歐巴馬勝選
曹興誠：台兩岸政策正確但經濟政策魄力不足
張銘清事件 中國記者：在多元社會算正常
紐約時報報導張銘清遭推擠事件
讀者意見調查 八成認為執政團隊應變差
印度登月計畫跨出首步 環繞月球探測器升空
48小時摔二機 台灣所有軍機停飛三天
張銘清離台 江丙坤高雄送行並慰問致歉
國安基金護盤不及200億元？曾銘宗:超過
張銘清事件 台灣觀光旅遊受衝擊!
汎麗雅更名雲品 台北旅展券7800元
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李顯龍訪北京 見證星中自貿協定簽署
埃及男子公然撫摸婦女 判罰三年苦役
報導：英國貸款冰島三十億英鎊償付英人存款
張銘清事件 大陸評論：彰顯台灣社會開放
達賴喇嘛將訪日八天 預定在福岡東京演講
美元走強 新台幣貶至33關卡
印度探月之旅 火箭升空順利
不景氣看過來 10元吃生魚片蓋飯
經濟不好火氣大? 台灣女立委動口也動手
葉盛茂洩密案 吳景茂:提供帳戶是基於親情
扁公布參加1025遊行旗幟 訴求兩岸一邊一國
支持植物人照顧 創世基金會籲捐出二手物
海軍司令王立申弔唁反潛直升機殉職人員
中國與東協互為第四大貿易夥伴
中國每十二分鐘據報就有一名女性死於乳癌
洛杉磯華裔少女李君慧獲選玫瑰皇后
扁辦:陳水扁曾赴黃先生辦公室 無關塔羅牌
台灣股市要跌到何時? 德意志證券說4500
蘋果手機與電腦銷售強勁 獲利大增
姚明：從未宣佈退出國家隊
價格談不攏 三星撤回併購SanDisk案
學者懷疑衛署延遲公布大陸銨粉含三聚氰胺
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台南三天行程 張銘清：終身難忘
大樂透連3期加碼 每期加 1億元
9月失業率4.27% 月增0.13個百分點
日本女性評選台灣F4 亞洲十大年輕演員榜首
葉金川：合格銨粉一星期後抵台
黃昆輝：李登輝不參加1025大遊行
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台北國際旅展 六福集團旗下四大品牌住宿3.3折起主題樂園券平假日適用
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體驗韓國超級炫動魅力 FUN SKI滑雪道與亂打秀ITF登場
2008台北國際旅展10/31登場 62國1,206個攤位參展規模再破紀錄
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反潛直升機失事受傷人員 無立即生命危險
期貨商：追價意願薄弱 持續震盪整理
法人：量能未有效放大 震盪測底格局
張銘清結束台南之行提早返回大陸
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台南三天行程 張銘清：終身難忘
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張銘清自高雄機場搭機離台 警力嚴密維安
張銘清離台 江丙坤送行
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台股開低早盤震盪走高 金融股轉強
反潛直升機失事搜救 海巡隊尋獲前艙蓋
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江丙坤向張銘清致意 盼不影響陳雲林來台
美元走強 新台幣匯率盤中貶逾2角
張銘清提告 王金平：進入司法處理得宜
百貨業盼週年慶衝高Q4營收 分攤促銷成本
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反潛直升機墜海意外 2名傷者三總開刀觀察
軍方偵測到疑似失聯IDF戰機黑盒子信號
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公平會:網路家庭廣告不實 罰20萬元
花蓮一舢舨宜蘭外海失聯 人船平安尋獲
立院經委會擱置農委會預算 促降肥料價格
13名潛逃大陸台籍人士 自大陸遣返馬祖
繁華不再 金屬中心協助製鎖業突破瓶頸
張銘清事件 交通部：觀光旅遊受衝擊
辦試吃促銷 農會:台產火龍果安全無虞
新台幣匯率重貶2.14角 中午收32.911元
經部明舉辦水五金產業輔導成果發表會
張銘清事件 國民黨團促蔡英文處罰肇事者
張銘清事件 綠營譴責暴力並籲關注對台飛彈
張銘清搭機離台 零星嗆聲不斷場面混亂
台股收盤跌80.13點 為4862.59點
高市議員嗆張銘清遭架離 航警局:依法辦理
章仁香：原民會預算4年增500億元 不會跳票
踩連動債地雷？劉揆：買保本型 影響還好
台北股市開低收黑 下跌80.13點
指標股弱勢與韓股重挫 台股收跌80點
11月台指期下跌162點 逆價差206.59點
央廣聲音史料展 宜蘭縣史館舉行
陳肇敏：光六擱淺 懲處海軍司令等22人
11月電子期跌6.75點 金融期跌18點
張銘清事件調整人事 劉揆：就事論事處理
府院黨：加強陳雲林來台正面效益說明
吳瑛:曾向馬總統報告國安情資 未報告個案
立院初審國科會預算 朝野爭執場面混亂
成醫統計：肺癌人數 暑假最多
立院教委會衝突 朝野陣營互要對方道歉
隱匿公文案作證 吳瑛:調查局無核極機密權
2500個臨時工作一下搶光 勞委會將再增加
7成上班族：多益考700分以上才有競爭力
問題銨粉流入市面 葉金川慢半拍獲知將究責
陳明文交保檢方抗告成功 28日開庭更裁
陳肇敏：全力以赴 達成零失事部長目標
高市府:營養午餐降幅由供應會及家長會決定
台股失守4900點 法人賣超46.11億元
布萊梅號郵輪 載運129名國際觀光客遊澎湖
廈門辦海上演練 金廈小三通今明班船調整
卡列拉斯免費門票被網拍 劉政鴻：法律解決
原民失業增 原民會緊急提供1500個工作機會
張銘清事件 南市警局提懲處名單
鼓勵電影取景 高市拍片網蒐錄百大拍片場景
三聚氰胺補償草案復議 朝野黨團各有看法
陳水扁：張銘清挑釁 陳雲林最好不要來台
民進黨南投縣黨部主委告張銘清涉嫌恐嚇
張銘清遭推擠跌倒 廖了以譴責暴力
劉燈城:心理衝擊大 金融業目前股價算委屈
陳雲林來台 台南市議員王定宇：會再抗議
國民黨澎湖縣黨部主委交接
新台幣兌美元貶2.93角 收32.990元
綠營民代：內政部違法發放工作所得補助
高市府籲民間企業多進用身心障礙者
內政部：近貧補助預算依規定送立法院備查
都慶報告再4天出爐 葉金川:確定污染將求償
張銘清提前返回 嘉義泛綠民眾照常抗議
蔡英文籲1025全民站出來 三問馬總統
立即上工計畫 中彰投將補助近兩千失業者
主計處:9月失業率4.27% 月增0.13個百分點
基隆港東防波堤延伸工程施放最後一座沉箱
民進黨雲林縣黨部 成立1025遊行義勇軍
傀儡戲三代傳人薛熒源 將偶戲表演推向國際
大陸偷渡人士遣返人數 今昔相較大幅縮水
台大和英劍橋合作研究 登上自然地科期刊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
輕忽骨質疏鬆不處理 當心脊椎一再骨折
桃園眷村文化節將登場 金馬風貌為主軸
螺陽迎太平 西螺福興宮推出唱歌媽祖公仔
全民運動會 24日引水點燃聖火
央廣董事會通過 高惠宇任董事長
立委提案設酒駕被害基金 交部:檢討現制即可
吃降血壓藥5年 確診才知頸動脈體瘤作怪
中正大學兩岸傳播圓桌論壇 一民眾鬧場
民進黨中市黨部:遊行動員順利 扁影響不大
北市男子感染弓形蟲病 今年首例
卓伯源推銷公益彩券 盼民眾買彩券作公益
搶救失業 勞委會：37億元助3萬人就業
高市議員指閱讀率低 促爭取設國家圖書分館
創新研發 嘉大推出野薑花香水
桃園破獲簽賭網站 簽注金逾七億元
主計處:關廠歇業人數增加 多數為中高齡者
主計處：前8月實質經常性薪資負成長3.01%
主計處：9月失業率4.27% 創四年同月新高
王建民獲選十大傑出青年 王金平:實至名歸
推動環保葬法 北市與法鼓山合辦植存儀式
華語文寫作測驗免費預試 報名11月5日止
減少農具失竊 中縣推廣農漁牧機具防竊刻碼
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歲月洗禮 金瓜石太子賓館仍展現美麗風華
偽造外籍船員證件辦預付卡 四人送辦
1到9月北市食物CPI 較去年同期漲9.53%
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偵獲疑殘存記憶體 證實非失事IDF戰機所有
男子製造安毒 海巡署查獲
廈金航線搜救演習 金門拖船掛演習旗參演
開闢財源 蘇治芬爭取中央修訂財政法令
張銘清事件後 台北旅展大陸團7人取消行程
總統接見法駐台代表包美城 盼增台法關係
高縣世界素食烹飪賽 各國選手將秀廚藝
韓股及經濟風險增 券商:不致蹈冰島覆轍
客語認證基本詞彙與題庫寄發 供考生練習
外傳裁員 中鋼：辦理優退並非裁員
貓纜停駛 北市議會決議要求市府懲處
1025大遊行 民進黨台北縣黨部號召黑衫軍
NCC:特碼申請單位 應說明特殊服務是否收費
國安局：陳雲林來台 已提維安部署報告
促進就業 王如玄邀企業參與立即上工計畫
民進黨：1025只遊行 陳雲林來台再守夜
民間消費緊縮 9月零售業營業額 近7年新低
央行:9月北市民間借貸利率平均2.08% 續揚
肺炎疫苗詢問度高 老人幼兒接種可交叉保護
小抹香鯨迷航麟山鼻漁港 現場監控
M台灣產學研發平台 推高雄學園成智慧學區
促廢死刑 法德英專家將在台辦系列研討會
學齡兒童高人一等 醫師提醒注意性早熟
劉兆玄：張銘清事件不影響陳雲林來台
立院初審中研院預算案 減列5000萬元
搜尋IDF工作持續 尚未發現黑盒子
民進黨1025遊行 馬總統當天視察新竹
IDF失聯 目擊者:轟然巨響後看到柱狀煙雲
國民黨:說明江陳會正面意義 府院黨達共識
歐鴻鍊今出訪甘比亞及布吉納法索
台北旅展31日揭幕 折扣戰搶業績
中研院全球頂尖人物演講 英學者打頭陣
張銘清事件 蔡英文：王定宇若蓄意 願道歉
吳伯雄：勿讓民進黨製造衝突意圖得逞
高惠宇：促進國際了解台灣 央廣身負重任
抱女嬰撞牆致昏迷月餘不治 女子送辦
NCC組織法修正 放寬NCC委員資格限制
南韓祭穩定金融方案 外資仍從資本市場流出
財稅中心通過軟體品質評鑑 蕭萬長表達恭賀
宜蘭收容所收容人逃逸 監院彈劾吳振吉
劉揆：各部會表現好壞 我心中自有衡量
大園鄉市場興建案 監院糾正桃縣府及公所
逾億元匯扁？特偵組：與中信金無關
動手做暑假作業 創意海洋想像無限
馬總統：台灣現在需要投資和消費
監院指取締不力 NCC修法加重違法電台罰則
失業率創新高 經建會：研擬長期就業方案
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立院教委會衝突 王金平：傷害立院形象
人力銀行：農曆過年前恐爆發裁員潮
高雄世運展開招商 贊助商可獲全額抵稅
陳肇敏弔唁反潛訓練殉職機員 允從優撫卹
劉揆:明年經濟下修 政府已注意失業率問題
吳當傑：資產發展中心條例已列優先法案
NCC:WiMax實驗研發網路將可移轉為營運網路
高孔廉赴深圳晤海協人員 洽談江陳會議題
離島博弈除罪化 經建會：本會期可望通過
台灣也有鐵達尼 國際旅展尋求原民感動
北市金輪獎 65歲得主：秘訣是笑口常開
莫名七年之癢 極可能是疥瘡被誤診
立院初審國防部預算 刪軍事人員預算十億元
詹宏志：網路是全新的印刷術
史亞平：數位出版品 讓閱讀變得更有趣
經部：工業區土地789折優惠出售 至2010年
第一本兩岸青年學生交流心得文集發表
陳水扁訪南投 怨歎卸任總統不如張銘清
陸委會：陳雲林來台不受張銘清事件影響
南韓會否成為冰島第二？投信：仍需觀察
立院審原民會預算 凍結原民台預算1.1億元
香港行政會議召集人明拜會海陸兩會
救失業 勞委會只能靠短期促進就業使力
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皇冠藝術節偶戲房間 明起登場
國安局未掌握陳雲林維安？張顯耀：無此事
謝文定：修法讓不適任司法官不得轉律師
海碩女網賽 詹詠然落敗無緣衛冕冠軍
大溪地土地爭議官司 外交部：盼物歸原主
漢堡王加碼投資台灣 與大成集團成立漢堡王全球第一個合資公司
英少女新秀羅布森職業賽初試啼聲深獲肯定
巴塞爾網賽費德瑞艱苦晉第二輪 爭取三連霸
群益『全球交易王』誕生 台商跨海交易半年獲利高達77倍
歐冠杯足賽 里昂與拜仁慕尼黑雙雙大勝對手
姚明：從未宣佈退出中國國家隊
亞洲溜冰錦標賽 台灣隊奪20金 衛冕成功
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日本女性評選台灣F4 亞洲十大年輕演員榜首
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台大和英劍橋合作研究 登上自然地科期刊
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葉金川：合格銨粉一星期後抵台
新技術 一秒驗出三聚氰胺
成醫統計：肺癌人數 暑假最多
輕忽骨質疏鬆不處理 當心脊椎一再骨折
運用噴墨印表機技術 日科學家希望製出心臟
莫名七年之癢 極可能是疥瘡被誤診
研究：吃飯太快過飽 變胖機率大增
台灣失業率創新高 經建會：研擬長期就業方案
人力銀行：台灣農曆過年前恐爆發裁員潮
瑞士銀行預估台灣今明年成長率為4%與3%
南韓會否成為冰島第二？投信：仍需觀察
世界金融危機峰會下月中登場 20國領袖與會
資金短缺 印度七家公營銀行將注資重組
吃降血壓藥5年 確診才知頸動脈體瘤作怪
台灣1025大遊行 民進黨台北縣黨部號召黑衫軍
陳水扁訪南投 怨歎台灣卸任總統不如張銘清
歲月洗禮 金瓜石太子賓館仍展現美麗風華
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卡列拉斯免費門票被網拍 劉政鴻：法律解決
大陸偷渡台灣人士遣返人數 今昔相較大幅縮水
搶救失業 台灣勞委會：37億元助3萬人就業
台灣搜尋IDF工作持續 尚未發現黑盒子
逾億元匯扁？台灣特偵組：與中信金無關
劉揆:明年經濟下修 政府已注意台灣失業率問題
陸委會：陳雲林來台不受張銘清事件影響
劉兆玄：張銘清事件不影響陳雲林來台
馬總統：台灣現在需要投資和消費
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台灣立院教委會衝突 王金平：傷害立院形象
台海兩岸爭土地 法國法院承認台灣地位
英維京集團總裁再冒險 挑戰橫渡大西洋紀錄
歐洲三大股市重挫逾百分之四
全球衰退疑慮升高 美股道瓊指數暴跌5.69%
工業產品談判 WTO放棄七月部長會議進展
紐西蘭央行降息一個百分點
歐巴馬大幅領先馬侃 政治民調準確性受關注
挽救金融體系 中東各國砸鉅資
優人神鼓紐約演講示範創作歷程
因應金融危機 布希邀20國領袖參加華府峰會
台灣新聞自由36名 中國167名
台幣續貶 跌破33元關卡
幼童誤吞螺絲帽緊急送醫 後來自行排出
農曆過年前 台灣恐爆發裁員潮
促廢死刑 歐洲專家將在台灣辦研討會
台灣國安基金護盤 40天套牢200億
冰島第二? 阿根廷瀕破產
台灣失業率創新高 政府研擬長期就業方案
人力銀行：農曆過年前恐爆發裁員潮
民間消費緊縮 9月零售業營業額 近7年新低
陸委會：陳雲林來台不受張銘清事件影響
1025集會遊行 凱道25日零時起交管
年收入19萬以下 誰理你？
台灣僑務委員長 訪問巴拿馬
擴大内需583億元 台灣工程會僅發包三成
盜版「海角七號」 不肖商人落網
救失業 勞委會只能靠短期促進就業使力
殺害台灣女大生 日被告判處無期徒刑
台股開低收低 量縮下跌132點
全台白天溫度偏高晴到多雲 入夜天氣轉涼
蔡英文：馬政府輕蔑民意 勞工1025站出來
踹車男自請處分 堅稱張銘清是敵人
立院教委會衝突 洪秀柱：將控告管碧玲傷害
民進黨收到子彈恐嚇信 揚言1025對扁不利
欣銓科技第三季財報 單季營收及獲利雙創歷史新高
ZEXSA集團將回台上市櫃 海外回台掛牌富邦證再傳佳績
友達第三季獲利8.6億元 前三季獲利近482億元EPS 5.62元
台灣科技產業邁向國際化及公司治理新里程 「台灣科技產業法務經理人協會」正式成立
打敗不景氣 花道家推出「全球送花」、「創意婚禮佈置」
高孔廉返台 不回應媒體詢問
土地銀行「小南方遊山玩水油畫個展」登場
高孔廉:江陳會預備性磋商 只進行一天
新疆考古出土文物「絲綢之路」12月6日史博館展出
福華飯店「住房驚喜，美饌饗宴」優惠禮券 旅展限量搶購
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：歐美股市重挫 多方壓力仍重
法人：國際股市動盪 台股整理時間拉長
全台白天溫度偏高晴到多雲 入夜天氣轉涼
台股開盤下跌156.46點 為4706.13點
新台幣匯率盤初重貶逾2角 貶破33元
高雄捷運85折收費 首日減少1.2萬人次
台開內線交易案 高院更一審再度開庭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
國際金融情勢不佳 台股早盤續創波段新低
集邦：10月下旬NAND合約價普遍持平
馬總統：盼中華民國早日加入濕地公約組織
面板廠：市值嚴重縮水 併購時機到
1025集會遊行 凱道25日零時起交管
金門衛生局市場追查 無發現食品使用銨粉
疑洗錢案 特偵組提訊蔡銘哲傳喚三證人
生態保育演講 談總統魚琵琶鼠外來種入侵
南港展覽館弊案 檢方不排除撤銷余政憲羈押
連動債糾紛 陳樹:希望銀行能與客戶和解
王永慶大體入殮 氣氛肅穆哀戚
張銘清提前離台 兩岸傳播研討未出現抗議
股市限縮跌幅是否展延 陳樹:週日前宣布
踩踏張銘清座車 林進勳向民進黨自請處分
金鼎證:盼金管會令開發金 停止併購金鼎證
保育協會辦海洋生物教育培訓班 報名中
清泉崗基地研判IDF墜機前 機員無跳傘跡象
合法掩護非法 環保業者以鄰為壑污染三峽河
慶祝湖心亭百歲 中市用徵文記錄世紀風華
台鐵11月初內部升資考試 190班列車停駛
銀行異常提領？陳樹:銀行同業拆借可賠付
國防大學遷建延宕 監院糾正國防部等單位
不景氣加毒食品 超商:反帶動鮮食成長2成
媒體指劉揆答問題態度輕蔑 薛香川:是幽默
單車車禍傷患增多 做足安全準備防摔車
禮品展與文創展 台北世貿同步登場
農委會:11月起 國內尿素價格每包降50元
美元空單回補 新台幣匯率中午重貶3.77角
高市改建龍心橋 健全愛河之心周邊交通
海陸兩會下午記者會說明預備性磋商時程
學校課輔違規收費？高市府查辦違規學校
陳雲林將稱馬主席？ 薛香川：要對等尊嚴
綠營盼協調提案權 王金平:先處理衝突問題
搶救失業 馬總統鼓勵多消費投資
台股收盤跌132.08點 為4730.51點
翁重鈞遭控誹謗罪 嘉義地檢予不起訴處分
穩定經濟 政院擴大國發基金至一兆元
立院財委會決議 違規銷售銀行應全額賠償
台股開低收低 量縮下跌132.08點
美股大跌 台股收跌132點創波段新低
推動實驗經濟學 政大設全台首座實驗室
響應立即上工計畫 工總陳武雄認養5千名額
工程會：擴大內需方案 盼年底發包率達9成
陳樹:二週內研擬房貸戶可提紓困申請
11月台指期跌162點 逆價差236.51點
澎縣查驗食品業者 未發現使用不合格銨粉
11月電子期跌6.6點 金融期跌17.4點
張銘清事件 部分學者稱凸顯不滿政府傾中
蔡英文：馬政府輕蔑民意 勞工1025站出來
志願服務金質獎 中縣林貴珠等26人獲獎
經建會:勞委會立即上工計劃 助失業者就業
陳武雄：台灣製造尚讚 25日辦農產品展售
史亞平：劉揆重視溝通 政院嚴肅看待裁員
蔣宋美齡逝世五週年 婦聯會辦追思禮拜
立即上工計畫 民進黨立委質疑沒配套
外配子女續增 高市議員促教育局追蹤輔導
亞協：台日漁權會談 今年恐無法召開
全球女性科學家會議 總統將應邀開幕致詞
陳添枝：台灣幾乎不存在美元流動風險
七股鄉民至監院陳情 要求撤氣象雷達
誇大保健商品專騙老人家 警破獲詐騙集團
民進黨1025遊行 政院：消耗台灣實力
國防部：總統強化國防決心 不容抹黑誤導
三大法人賣超8.42億元 台股下跌132點
馬偕:及早送醫 老人急救存活不亞於青壯年
立院初審通過 台灣省政府等預算一毛未刪
陳幸妤懷孕？扁：女婿已結紮 別無中生有
成大教授林裕城 當選英國皇家化學學會會士
刺激節能標章電器買氣 電器業促加碼補助
學生參加大胃王比賽 噎死
卡債案增 高市債務人關懷協會推24小時專線
雪霸復育有成 颱風期櫻花鉤吻鮭折損率低
新台幣兌美元貶3.06角 收33.296元
大胃王比賽傳意外 醫師：有風險不宜鼓勵
陳雲林來台日期 我方建議11/3
扁：一中沒有各表 馬總統應拒陳雲林來台
府:總統推動兩岸關係 實現扁做不到的承諾
伊甸參展國際旅展 邀日本輪椅旅遊達人分享
中職 米迪亞遭除名 清白球員歸屬未定
反潛直升機墜機 正駕駛開刀後暫無危險
立院初審司法院預算 小幅刪減過關
明年招收女生 中正預校將與北一女校際交流
兄弟檔竊盜集團偷遍大台北 警方逮捕法辦
綠委:警察權介入校園 中正大學:安全考量
王定宇：願向民進黨道歉 絕不向張銘清道歉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
課徵碳稅？ 工總陳武雄：不贊成
新優惠房貸端出 房仲:區段首購買氣增溫
1025遊行 警政署安排4600名警力執勤
苗警方破獲詐騙集團 詐騙贓款近兩千萬
反潛直升機墜海 花蓮海巡隊搜救無進展
中部打擊犯罪中心 查獲手槍五把 逮兩人
9月外銷訂單年增2.82% 創2002年3月來新低
立院初審青輔會預算 刪創業輔導100萬
消基會:天然氣等民生物資 應隨原物料降價
海軍殉職偵潛士朱俊德 遺體下午護送北上
新聞局全國巡迴書展 24日金門登場
海角七號熱潮 恆春滿州將打造成另一個九份
巴紐案被告吳思材 一審被判刑兩年四個月
監委28日巡察南投縣 受理民眾陳情
搜尋失聯IDF有進展 尋獲疑似黑盒子
台幣兩萬打造機器人 中正大學生獲創意獎
軍方尋獲失聯IDF黑盒子 將解讀失事原因
影印店非法拷貝書籍 警方查獲送辦
陳雲林訪台期間 藍營包辦凱道路權
台股低迷 民間團體提救市方案
海巡護漁連續三天掃蕩 處分對岸漁船36艘
監委巡視高市 世運及國際機場遷建案成焦點
大自然變裝秀 惠蓀林場舉辦樂活森林活動
絲路傳奇展12月登場 樓蘭木乃伊首度登台
開徵碳稅？ 經濟部：應由中央整體考量
台塑長永紀念福園都計變更案 公展一個月
陳明文主持國小教室動土 感念王永慶捐助
為兩岸直航作準備 華航調整東南亞線班號
台灣新電影現契機？影視業者盼環境友善
新台幣重貶3.06角 單日貶幅亞幣第二
馬總統見陳雲林？賴幸媛：身分就是總統
江陳會11/3台北舉行 10/27預備性磋商
國安局統籌陳雲林維安 警政署執行
重視學生中輟預防 96學年尚輟率再下降
1025遊行 民進黨高縣黨部動員近三千人
陳水扁：油價跌物價仍居高不下 人民更苦
總統：拉近公私校退撫 列目標繼續努力
秋天虎頭蜂最凶猛 金管處提出防範撇步
江丙坤：透過管道告知陳雲林適當回應毒奶
南社籲參加1025遊行於頂好商圈與扁同行
中部四縣市首長 爭取陳雲林參訪
私劣酒充斥 財部籲購買優質酒類認證酒品
不景氣賺外快 明年起烏賊車檢舉獎金300元
大胃王賽意外 教育部:危害健康活動應檢討
海碩盃網賽 詹詠然輕鬆闖進八強
立即上工計畫 全國工總允諾5千個就業機會
稽查銨粉原料 嘉縣查扣疑似產品送驗
自由車錦標賽首站 江俊堯奪冠 李育萱封后
法院裁定繼續羈押余政憲 余非污點證人
台股跌幅續減半？ 券商多反對
業者合作 提供上網與太平媽祖一起遶境
誤認為前妻 男子騎機車持刀砍傷人
大環境不好 吳伯雄為馬總統低民調叫屈
百貨週年慶賣況不一 戰戰兢兢看待Q4景氣
亞太線上放棄台鐵萬華站BOT案 樺福遞補
特偵組查金控匯款扁家帳戶 辜仲瑩告假
防2009消費力更緊縮 百貨推回籠消費活動
失事IDF戰機黑盒子尋獲 飛官家屬檢視遺物
屏東縣擴大內需預算 再被縣議會退回
綻放真台灣系列紀錄片 國際影展傳捷報
隱匿公文案 監院明開彈劾葉盛茂審查會
海碩盃女網雙打 台灣選手天下
9月大陸接單75億美元 年減10.79% 連2月衰退
張銘清事件 蔡英文：凸顯政府對中國軟弱
府：總統若會陳雲林 一定秉持對等尊嚴
農委會:行政院會通過農村再生條例活化農村
全球金融危機 遠雄：財務健全續建大巨蛋
金管會：明年連動債銷售 需先審查或備查
北縣搭橋樑 盼藝術與企業合作迸火花
子彈恐嚇扁 王卓鈞：指示北市警方偵辦
遣返外勞機場逃脫 航警緝捕到案
經部：Q4工業生產恐負成長 全年GDP恐下修
防堵洗錢 金管會：50萬元即達申報門檻
江陳會 毛治國:將談週末包機改平日包機
續限縮台股跌幅？外資：台股應與國際連動
毛治國:年底前朝每天一千名陸客來台努力
第097213期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097079期威力彩開獎結果
柯建銘：不談提案權 逼民進黨採焦土策略
美食之旅 香港名廚梁文韜率團抵台
立院要求農委會訂肥料機動調整計價公式
北市議會傳佳話 侯冠群李彥秀將共結連理
吳思材遭判刑 外交部：尊重司法判決
瓦斯下月可望再降價 天然氣近期降價無望
金視獎頒獎 新視波獲年度最佳系統獎
戶籍變動須換身分證 相片年限放寬為兩年
劉揆：適當時間會檢討閣員適任性
未立案電台聯盟盼政府輔導合法
投保中心受理安?硉蔆N投資人求償登記
陳添枝:國發基金非紓困非救股市 長期投資
航空公會：平日包機應每週單邊84班
亞幣比價效應 新台幣趨貶壓力大
台灣文創產業展 海角七號商品熱門
第097079期威力彩頭獎再度摃龜
劉揆：反黑心顧主權 政府正在做
第097213期今彩539三星彩四星彩派彩
檢方認不法所得逾億 台開案更審11/13宣判
廣播金鐘獎明登場 五月天樂團將表演
研究人類基因有成 中研院院士李文雄獲獎
外銷接單迭創新低 經濟成長恐難樂觀
男童遭表舅貨車撞死 生日與車牌號碼相同
和艦案曹興誠指檢調不法 法務部：查無此事
1025遊行 扁蘇游出席 謝長廷不出席
執政黨人士：內部建議陳雲林行程單純化
劉揆：陳雲林來台 一定要求對等與尊嚴
郝龍斌：北市道路6年內追上國際水準
家長抗議壹週刊報導 北市促通路商慎重處理
國美館回顧台灣美學史 盼望成立藝文資料庫
台巴混血兒吳憶樺 傳安置巴西寄養家庭
蚊子替人打疫苗 奇想獲蓋茲基金會贊助
台灣面板廠：市值嚴重縮水 併購時機到
九降風東京影展放映 台灣演員與觀眾交流對話
台灣優人神鼓紐約演講示範創作歷程
大胃王賽意外 台灣教育部:危害健康活動應檢討
研究人類基因有成 中研院院士李文雄獲獎
國美館回顧台灣美學史 盼望成立藝文資料庫
李遠哲當選國際科學聯合理事會下任理事長
MLB世界大賽 費城人拔頭籌 3:2擊退光芒
歐冠杯足賽 切爾西驚險擊敗羅馬
獲有力人士支持 馬拉杜納任國家隊教練有望
中職 米迪亞遭除名 清白球員歸屬未定
海碩盃網賽 詹詠然輕鬆闖進八強
自由車錦標賽首站 江俊堯奪冠 李育萱封后
海碩盃女網雙打 台灣選手天下
單車車禍傷患增多 做足安全準備防摔車
忘掉痛苦不是夢 美華裔學者讓老鼠選擇性失憶
雲南生產HIB疫苗造成山東男嬰一死
大胃王比賽傳意外 醫師：有風險不宜鼓勵
馬偕:及早送醫 老人急救存活不亞於青壯年
台灣消基會:天然氣等民生物資 應隨原物料降價
台灣開徵碳稅？ 經濟部：應由中央整體考量
新台幣重貶3.06角 單日貶幅亞幣第二
金管會：台灣明年連動債銷售 需先審查或備查
第097079期威力彩頭獎再度摃龜
經部：台灣Q4工業生產恐負成長 全年GDP恐下修
瓦斯下月可望再降價 天然氣近期降價無望
陳添枝:台灣國發基金非紓困非救股市 長期投資
海角七號熱潮 恆春滿州將打造成另一個九份
郝龍斌：北市道路6年內追上國際水準
台灣學生參加大胃王比賽 噎死
台灣1025遊行 警政署安排4600名警力執勤
江陳會 毛治國:將談週末包機改平日包機
台灣失事IDF戰機黑盒子尋獲 飛官家屬檢視遺物
府：總統若會陳雲林 一定秉持對等尊嚴
馬總統見陳雲林？賴幸媛：身分就是台灣總統
民進黨收到子彈恐嚇信 揚言1025台灣大遊行對扁不利
劉揆：適當時間會檢討台灣閣員適任性
台灣1025遊行 扁蘇游出席 謝長廷不出席
台巴混血兒吳憶樺 傳安置巴西寄養家庭
台灣檢方認不法所得逾億 台開案更審11/13宣判
法人：新台幣回穩前 台股暫難擺脫弱勢
台灣國發基金加碼至1兆 首次向郵儲借八千億
只漲不跌 台灣物價不合常理
胡佳獲頒人權獎 北京表不滿
台灣七大工商團體 將為江陳會造勢？
美再度呼籲中國當局釋放維權人士胡佳
接受政府紓困 德工銀逼離職主管吐還獎金
台灣9月外銷訂單成長 六年半新低
流動性拉警報! 台灣股票1/3賣不掉
救急! 法國再砸1,750億歐元
台灣行政院長改口 檢討閣員適任性
不信任度超前 台灣總統執政首見危機
日經指數跌破八千點 5年5個月來首見
李遠哲當選國際科學聯合理事會下任理事長
台北股市開低收低 下跌150.89點
追思王永慶 郭台銘行跪拜大禮
追思王永慶 郭台銘行跪拜大禮
九月失業者激增 多數為中高齡者
法國科學家首次測量到遙遠恆星振動
綠營明反黑心遊行 國民黨團促反扁貪腐
陳雲林來台藍營搶路權 綠營：執政黨心虛
兩岸包機將使家庭質變 4成台商願常住台灣
吃飯太快過飽 變胖機率大增
自由之家讚揚歐洲議會決頒人權獎給胡佳
預借凱道路權 台灣反對黨批「乾脆戒嚴」
日本日清與明星食品杯麵被驗出含防蟲劑成分
壹週刊：新聞處理未妨害風化 北市府太超過
加州付不出房貸的屋主愈來愈多
海協會長來台灣 學者籲北京應尊重台灣立場
陳雲林行經路線被包場 扁譏諷刺
股市暴跌10% 韓國一度休市
乖乖公司：孔雀餅乾遭污染 接受退換貨
你佔路權我插國旗 台灣反對黨:看誰敢取締
搶凱道路權 國民黨:為江陳會不受干擾
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：逆價差擴大 賣壓待消化
鋒面通過東北季風增強 台灣北部東北部轉涼
台股開盤下跌131.38點 為4599.13點
北縣八里清晨車禍 自小客撞斷電桿3死亡
台股大跌 新台幣兌美元盤初小貶
竹南冷凍工廠跳電氨氣外洩 警方警戒搶修
疑洗錢案 中信金董座辜濂松特偵組應訊
扁參加遊行 王卓鈞：特勤己完成必要規劃
馬總統出席千佛山水陸大法會 為台灣祈福
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
聖火點燃 97年全民運動會高雄登場
類股齊跌 台股早盤續創波段新低
購置節能標章電器 申請補助逾8200件
銀行團近日與高鐵簽約 同意降息
民進黨明辦遊行 朝野立委國是論壇交鋒
消基會:商家把關不嚴 售菸未成年人近 5成
張嘉玲：1025謝長廷不遊行 謝維洲會上街
房貸本金展延3年 房仲業:對房市幫助有限
國發基金規模擴充 公股行庫:有助企業融通
高市長昌總部原址 裸露地變綠地
不售菸予未成年人 超商:持續稽查改善
子趕母出門住香蕉園 里長報警處理安置
肯定國發基金構想 科技業:作法待觀察
1025遊行 北市警籲理性自律避免衝突
爭提案權 民進黨團：下周開始遍地開花
郝龍斌：涉及妨害風化書刊 要有適度限制
劉揆：政府會全力做好陳雲林訪台維安工作
綠營明反黑心遊行 國民黨團促反扁貪腐
應用樂高積木概念 成醫開發新奈米標靶技術
哀悼王永慶 郭台銘行三叩首跪拜大禮
陳雲林來台 學者：北京應尊重台灣立場
國發基金擴充 券商:政府關注企業經營
故宮南院首部曲開幕 國寶南台灣展示
違規售青少年菸品 檳榔攤店家比超商嚴重
新台幣兌美元中午貶值1.04角
審計處：高市旗津跨港纜車計畫延宕逾三年
陳雲林取消訪中南部？江丙坤：尊重對方
刺激買氣 華航送1年免費機票
八旬老父與五旬兒子互毆 父砍斷子拇指
兩岸包機將使家庭質變 4成台商願常住台灣
台股收盤跌150.89點 為4579.62點
1025大遊行 民進黨團籲全民參與
壹週刊:新聞處理未妨害風化 北市府太超過
吳憶樺送寄養家庭 林益世:前政府難辭其咎
湖心亭慶百歲 胡志強搭馬車重現昔日風華
竹南冷凍工廠跳電氨氣外洩 無人傷亡
台北股市開低收低 下跌150.89點
亞股重挫 台股大跌150點 流動性風險升高
議員爭取免費營養午餐 陳菊：財源困窘
謝長廷不遊行 綠委否認有扁謝心結
1025遊行 民進黨高市黨部動員106輛遊覽車
11月台指期下跌157點 逆價差242.62點
陳雲林來台藍營搶路權 綠營：執政黨心虛
11月電子期跌6.4點 金融期跌16.8點
政院擴大國發基金規模 綠委強力反對
民進黨中市黨部籲加入反黑心遊行
金管處野放保育類傷鳥 籲軍民加入保育行列
避免衝突 國民黨台東縣黨部卸下文宣看板
1025遊行 宜蘭綠營指動員車輛座位已額滿
三大法人賣超10.05億 台股續創波段新低
陳水扁：陳雲林所經路線被包場 非常諷刺
趙守博：職棒總冠軍賽未受米迪亞除名影響
介紹澎湖之美 縣府推出兩部景觀影片
台灣紅茶守護者 新井耕吉郎紀念塑像揭幕
快活不下去 屏東糕餅公會請政府減稅
癌童與球星一圓灌籃高手夢 籌募關懷基金
新台幣兌美元貶1.16角 收33.412元
前新竹中學校長辛志平故居 明開幕啟用
北市警局：1025遊行週邊道路交通管制
專利代理制度新紀元 首張專利師證書發出
1025遊行 台灣中社等社團要與扁一起走
紀政領軍 竹縣峨眉湖環湖健走明登場
9月M1A年增率較上月低 M1B、M2較上月高
民進黨明遊行 吳伯雄籲黨同志支持者遠避
六堆運動會 25日高縣美濃登場
勞委會創業鳳凰免費開課 餐飲業最熱門
藍營包凱道路權 蔡英文：限制言論自由
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
金融風暴 劉揆：將追究連動債開放責任
桃園渴望中壢平鎮等工業區 明天停水
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
新聞局全國巡迴書展 金門展出八千多冊好書
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高雄電影節揭幕 票房已逾百萬元
黃原亮接任國民黨金門縣黨部主委
高市府明年度預算853億 交付議會審查
防治登革熱 高高屏三縣市展開聯防行動
廖了以：結婚登記制確實不便 會深入探討
1025遊行明登場 蔡英文籲一起上街頭
中油：明起汽油降1.4元 柴油降1.5元
貓纜鑑定團隊：塔柱深入岩盤 無立即危險
央行標售5年期公債 得標利率1.95%
中市九十六年家戶所得 首度超過高市
孔雀餅乾檢出含三聚氰胺 北市府要求下架
黃仲生向港澳媒體推銷台中縣
馬總統：沒有光復 台灣人不可能當家作主
疑洗錢案 特偵組：相信辜仲瑩應該會回來
乖乖公司：孔雀餅乾遭污染 接受退換貨
AIT辦民主短片評選 邀分享多元看法
劉揆:陳雲林來台非國賓規格 但維安要求高
國語日報60社慶 周美青獲贈小二時投稿文章
道路坍方 宜蘭太平山遊樂區明天繼續封園
國民黨：申請凱道路權 非為陳雲林清場
立院公聽會 醫療界反對採認中國醫事學歷
英國經濟第三季出現衰退 十六年來首次
吳火眼：盼外交管道協助吳憶樺返台
張銘清事件 王定宇申請隨扈保護
台塑化明晨1時起 汽油降1.4元柴油降1.5元
台股跌 市場搶匯 新台幣兌美元收貶1.16角
第34屆曾虛白新聞獎 自由工商中時等獲獎
中大與泰國朱拉隆功大學遠距論文研討
1025反黑心顧台灣遊行 雲林誓師
李遠哲當選ICSU會長 中研院：學術界振奮
企業申請紓困 延票10件債權債務協商19件
台塑認養雲林興華國小 全校為王永慶默哀
東鹼：澳洲進口食品級銨粉 下週空運來台
北市要求孔雀餅乾下架 48小時後檢查賣場
搜索金控曝光 特偵組：記者依判斷撰寫
三大量販四大超商孔雀餅乾全數下架
壹周刊爭議事件 婦團：分級標準應檢討
指吳淑珍炒股被控 邱毅獲判無罪定讞
台股量價俱疲 大型股跌停賣單動輒數萬張
內政部將邀集縣市研商 訂定合併法源
海碩盃女網 詹詠然輕鬆晉四強
北市:輔導業者新法炸油條 民眾可安心食用
陳雲林將來台 工商團體下週發表共同聲明
馬國僑領楊忠禮 肯定擴大小三通政策
填寫不實身心障礙鑑定 醫師遭偽造文書起訴
陳雲林來台維安層級 劉揆：不會矮化自己
標檢局：市售兒童用頭盔一成不合格
屏東達巴里蘭生態部落復育有成 明年開放
日清杯麵驗出殺蟲劑 是否流入台灣待調查
海洋拉拉號客輪 29日首航台中─馬公
陸客不如預期 旅行業將向陳雲林提訴求
北縣網路人氣餐廳票選 第一階段結果出爐
九旬老翁拾金不昧 失主喜出望外登門致謝
NCC:美國拍賣頻譜挹注電視數位化 值得參考
救股市 徐旭東籲政府多做公共建設
張朝魁:失事IDF戰機家屬接受殉職事實
廣播金鐘獎 史亞平：榮耀屬所有廣播人
減肥新藥傳重鬱自殺危險 衛署:未核准上市
假塔羅牌算命師詐騙前總統 黃姓少年遭逮捕
總統：政府顧台灣 國防外交都守得很穩
馬總統：以中華民國總統身分見陳雲林
民進黨公布遊行三守則 不訴求個人議題
總統：直航縮短水果銷中時間 有利台灣
隱匿情資與公文 監院彈劾葉盛茂
1025遊行明登場 民進黨團:民眾報名踴躍
中油：11月桶裝瓦斯每公斤至少降一元
廣播金鐘獎 陳凱倫獲綜合節目主持人獎
涉洩漏情資給治平對象 兩員警遭中檢起訴
與南投基層座談 吳伯雄籲全力挺政府
台股跌幅減半滿兩週 跌幅沒有比較小
高孔廉：江陳會確定將簽四項協議
擴大兩岸包機 交通部調查：有助根留台灣
郭台銘尹啟銘等赴王永慶靈堂弔唁表哀悼
銅鑼九湖平交道車禍 幸無人傷亡
金管會放寬融資融券擔保品範圍 實施到年底
南港展覽館案 檢方安排余政憲蔡銘哲對質
第097214期三星彩四星彩今彩539開獎結果
壹週刊報導涉妨害風化？ 北檢分案偵辦
第097086期大樂透49樂合彩開獎結果
禁人口販運裝置藝術展 台北車站地下街展出
總統談兩岸議題 回應蔡英文質疑
總統闡述兩岸兩區概念 重申相互不否認
花蓮縣府：農發處長杜麗華調任參議
1025遊行 台東綠營大動員藍營指挺貪腐
澎湖離島免稅購物商店經營權招商案開跑
遠東集團紅利卡發卡破500萬張 延伸發新卡
高市府邀Jolin明赴香港 行銷2009世運
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紀錄片綠的海平線 獲日本文化廳電影獎
揭開萬那杜泥塑彩繪人形之謎 史前館檢測
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1025遊行 北檢派出七名檢察官待命
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有情阿嬤洪明雪 歌仔戲般人生
中華經企會卓越成就獎 施崇棠郭進財獲獎
台股下跌 9月外國人新台幣存款帳戶銳減
放寬房貸寬緩期 銀行公會今向會員發出問卷
史亞平：台灣偶戲歐洲巡演 大獲好評
殘盟：中低收入殘胞未蒙國保之利先受其害
新聞自由度提升 史亞平:繼續維護新聞自由
第097214期今彩539三星彩四星彩派彩結果
經長：電價基本上沒有調降可能
第097086期大樂透頭獎摃龜
陸委會:江陳會凸顯兩岸正視現實 互不否定
輔導農戶申請國際有機認證 花縣府發表成果
融資券融通期限 金管會授權券商展延半年
中華文化教材列必修 北市願向教育部建議
駭客攻擊將起 台灣微軟發布重大緊急更新
IDF失事 空軍:DNA比對證實兩飛行員殉職
王郁琦：馬總統專訪口誤向蔡英文致歉
企圖闖關 大陸女子動手術破壞十指指紋
蔡英文談1025遊行處女秀：戒慎恐懼
馬總統談兩岸議題 回應蔡英文質疑
二次江陳會 新聞局：政府會替人民爭利益
廣播金鐘獎揭曉 漢聲電台獲最多獎項
陽明公園辛亥光復樓 明天光復節開幕
國賓等九星級旅館組『星悅酒店聯盟』 迎接大陸頂級團體放眼海外市場
台灣廣播金鐘獎 史亞平：榮耀屬所有廣播人
台灣廣播金鐘獎揭曉 漢聲電台獲最多獎項
壹週刊:新聞處理未妨害風化 北市府太超過
中國發現早於甲骨文的文字距今4500年
李遠哲當選ICSU會長 台灣中研院：學術界振奮
深化校園金融知識 櫃買中心舉11月22日至23日辦證券探索營
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故宮南院首部曲開幕 國寶南台灣展示
伽俐略創意競賽 工研院、廣達分獲全球專題第一及台灣區第一
首爾男網挑戰賽 盧彥勳單日二連勝晉四強
亞洲沙灘運動會 台灣隊暫居第七
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吃了會讓人想自殺 歐盟禁售減肥藥Acomplia
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美股跌幅若過大 交易所將暫停交易30分鐘
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IDF失事 台灣空軍:DNA比對證實兩飛行員殉職
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台灣1025遊行登場 民進黨團:民眾報名踴躍
李登輝：兩會時代角色應結束 改官方談判
日本政府購買銀行股 台灣政府觀望?
DNA比對證實 台灣IDF兩飛行員殉職
台灣1025大遊行 執政黨憂心失控
台灣1025五路大遊行 阿扁大隊人氣最旺
臺銀24、25日舉行全行業務檢討會 年底前努力衝刺業績邁向新契機
1025大遊行下午登場 號召100萬人上街頭
委內瑞拉委託中國發射衛星
劉揆參加谷關溫泉節 台灣男子嗆聲
台灣1025大遊行 男子疑自焚30%二度灼傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
凱道集遊 綠營質疑牌樓違法與警發生衝突
台灣北部至東北部有雨 天氣涼
宜蘭南澳清晨地震 芮氏規模4.1
1025遊行 高市挺扁民眾北上嗆馬兼挺扁
蒲敏道神父遺願 重殘者家園明年元月啟用
辛志平校長故居 滿載竹中人的回憶
宜蘭設治紀念館 廣告與MTV熱門取景點
日本警察台灣殉道 嘉義鄉親刻神像膜拜
金門守護神李將軍用生命保台灣
超量人潮湧入嘉明湖 天使眼淚蒙塵埃
綜所稅繳納主體欲變更 11月底前申請
李登輝：海基會應畫句點 兩岸改官方談判
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
參加1025遊行？李登輝：身體不好走不動
經建會：買國產節能家電 每台補助2000元
蔡英文：涉公權力事項 不適合由兩會談判
金融海嘯衝擊 調查：6成5上班族投資失利
蕭萬長勉國內企業 努力經營化危機為轉機
中國製烤爐有瑕疵 初步清查台灣未販售
培育警消基層搖籃 警專63週年校慶
十三行博館夜未眠 周末晚間免費開放入場
股市跌幅限制是否持續 邱正雄：金管會決定
消基會28週年慶 將持續黑心商品查緝等服務
寧夏夜市4週年慶 業者取消大胃王比賽
總統：江陳會談直航 有利農產品快速銷大陸
到台中參加活動 蕭萬長：行程早排定
支持台灣農產 劉兆玄率閣員大肆採買
六堆運動會登場 黃玉振：明年擴大辦理
國民黨：李登輝曾說過一個中國各自表述
連動債引發問題多 預審恐難杜絕不當銷售
兩岸改官方談判？民進黨團：一貫主張
蔡英文：願就主權議題 與馬總統辯論
全國原民青少兒母語歌舞劇競賽 30日開賽
苦企業所苦 工研院技轉收費更具彈性
總統府：兩岸兩會協商是現階段最好安排
太陽餅文化日登場 蕭萬長胡志強同台促銷
胡志強：邵曉鈴還不適應功能手
1025集遊 警方指揮所下午二時起一級開設
防災觀念紮根鄉里社區 忠順里辦活動觀摩
黃姓少年涉嫌偽造文書 警移送檢方偵辦
宜蘭珍珠社區用田土片打水漂 環保新玩法
民進黨辦遊行 藍營籲支持者遇挑釁要忍耐
李鍾熙：工研院將加強推動兩岸產業合作
國民黨:遊行與陳水扁安全 蔡英文須扛全責
不當美白牙齒 當心造成一口過敏爛牙
馬總統：兩岸海運直航是江陳會重點
推廣優質鮮乳 彰化縣舉辦乳牛節
化喪子之痛為大愛 罕病校園故事媽媽起跑
1025遊行 廖了以:警方執法確保活動平和
單國璽告別生命之旅 高雄工博館座無虛席
民進黨1025遊行五路齊發 扁準時現身
女警執勤失言 王卓鈞：調查嚴懲
綠營遊行維安 蔡朝明:屬國安的戰略任務
服務乳癌病友 高雄榮總成立蓮馨關懷協會
嘉義大學校慶 校友捐贈永懷師恩紀念石碑
另類文學獎頒獎 盼激勵精障者走出陰霾
鎖定Windows漏洞 業者:提防駭客攻擊
全民運第一金 基市代表隊許美晨跳繩入袋
刑事局破獲高級汽車音響竊盜集團 逮三嫌
中市向晴單親認同卡 募集眾多商店提供優惠
海碩盃女網 詹詠然止步四強
民進黨1025遊行 陳水扁所到之處成焦點
國稅局:房屋法拍後餘額為所得額 需課稅
國民黨廣發江陳會說帖 民代跑攤強力宣傳
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中央氣象局 一週天氣預報
國定古蹟彰化元清觀 修復工程動土
兄弟檔釣客昨夜北縣野柳落海仍下落不明
國際金價反彈 專家：宜保守觀望
陳建仁：政府慈善機構應協助研發孤兒藥
台灣美展80年特展 國美館登場
追求卓越 中央研究院歡慶八十週年院慶
台北縣隊擠爆中興橋頭 蘇貞昌率眾衝衝衝
勞委會高縣就業博覽會 媒合率67%
97年2期災害稻穀收購價 每公斤提高2元
展開視野 女學生與女科學家中市對談
兩會預備性磋商 海基會代表團27日登陸
投資型保單急凍 壽險業轉銷健康還本險
高縣府赴美招商 邀請科技廠商投資擴廠
劉揆參加谷關溫泉活動 賣力為農民促銷
埔里紹興酒文化祭登場 遊客體驗酒神祭
高縣眷村文化節登場 民眾走入懷舊風情
全民運動會拔河室外賽 南投桃園各一金
掏空半導體公司資產 調查局遣返外逃經濟犯
吳念真出席九份山城影視節 分享拍片經驗
總統:推動新竹生醫園區醫學中心 全力以赴
孔雀餅乾檢出三聚氰胺 高縣稽查下架
中縣大安鄉溫寮溪出海口 三學生下落不明
2008寶島鵝肉節 網路票選激發鵝肉店生意
假毒品交易被識破遭凌虐 警方逮四嫌法辦
民進黨遊行會師凱道 蔡英文向群眾致意
回應1025遊行 總統府:全力以赴做必要改革
回應1025遊行 劉揆:不同聲音都應獲得尊重
北縣文學獎頒獎 歐陽嘉獲三項大獎
澳門媒體採訪南投 桂花樹下與縣長談觀光
企業排球聯賽 台電三連勝
大陸麻黃素加蠟 毒蟲轉由感冒藥萃取安毒
全國原住民木雕獎 得獎作品貼近現代節奏
南亞塑膠龜山廠火警 廠方：火勢已撲滅
臺灣溫泉美食嘉年華在台中谷關啟動
號稱台灣最大親子嘉年華 明天自由廣場登場
台銀業務檢討會 張秀蓮:善用品牌落實服務
海碩盃女網 謝淑薇莊佳容雙打晉級決賽
全民運動會 高雄巨蛋熱鬧開幕
南亞塑膠龜山廠竄濃煙 七時三十分獲控制
1025遊行發電機起火 一人送醫無礙原因待查
王雪齡:父親王永慶的企業 一定要傳承
1025遊行執勤女警失言 北市警全盤檢討
南亞龜山廠火災影響二條生產線 近日復工
民進黨遊行 蔡英文籲總統道歉內閣下台
美利達盃自行車賽 一車手心肌梗塞死亡
高雄世運香江行銷 蔡依林出任活動大使
國民黨:遊行表達不同意見 相信政府會接受
馬總統擊鼓 為竹縣國際花鼓藝術節揭幕
中職總冠軍賽首役 兄弟象拔頭籌
綠營刷牌樓 北市警：已蒐證配合後續處理
社福團體週末跳蚤市場 義賣加捐款獲數萬元
敏督利颱風墊高河床 谷關業者年年怕大雨
1025遊行晚會火警 一人送台大急救暫無大礙
反黑心護主權 政院：政府以實際行動落實
路修太慢 毛治國向谷關業者致歉
遊遍88國 木島英登：旅遊是最佳復健
農委會:不應以意識型態傷害台灣農漁業
馬祖老酒節南竿登場 邀星光幫徐佳瑩演唱
遊行落幕 蔡英文:陳雲林來台時 街頭再見
電信加值應用大賽 99隊入圍今明決賽
首度主辦大型遊行 考驗蔡英文領導能力
府：總統深信在劉揆領導下 定能戰勝逆境
台灣主體意識還在 蔡英文說民進黨會再站起來
蔡英文探視 1025活動歸途車禍傷者
國民黨：中國默認「九二共識」
台灣反對黨:總統府終於有回應
外電報導 港府在中國雞蛋內檢出胺
防資金流動性危機 台灣股市跌幅恢復7%
台灣北部東北部短暫雨 明轉涼
華信新闢高雄首爾航線 與華航合推行程
龍潭淨水場破管 渴望園區等停水到晚間9時
氣象局服務創新 氣象資訊朝客製加值發展
品嚐深海魚 高雄前鎮漁港物美價廉
國寶出宮 中南部鄉親一饗亞洲文物之美
第一家庭搬家 入住中興寓所
馬總統：傾聽人民聲音 為人民打拼
馬總統探視反潛機墜海受傷兩軍官
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江丙坤：海基會白手套角色仍有存在必要
蕭副總統：堅定信仰增信心 度過金融風暴
國家圖書館藝術暨視聽資料中心 明揭幕
三聚氰胺衝擊食品業 行政救濟立法影響深遠
1025遊行落幕 國民黨團籲綠營反貪腐暴力
中科鼓勵廠商創新研發 曜凌及全微獲獎助
王定宇電台播音涉違法? NCC:移檢調認定
節能減碳 北縣將舉辦萬人植樹活動
屏東泰武觀星咖啡農莊打出品牌
民進黨團：總統回應蔡英文 遊行大成功
房市短期內難復甦 寬限期展延幫助有限
高縣桃源鄉高山咖啡飄香 期待打入市場
高雄世運暖身賽 體操合球四競技將登場
2008幸福雞湯季 民眾搶購便宜國產土雞
中縣溫寮溪出海口落海意外 尋獲3學生遺體
北市優質商圈網啟動 逛街撿便宜資訊豐
曹興誠：台灣不會垮 一兩年景氣不會太好
日夜趕工 台中縣后豐溪底便道開放通車
勇闖宇宙活動獲佳評 北市天文館再延1個月
陸委會:兩會協商事務性議題 不涉主權談判
1025遊行昨晚落幕 部分支持者仍持續靜坐
1025遊行回程車禍 高縣40人受傷3人住院
總統府邀會商反貪腐 蔡英文：模糊焦點
北市府親子划獨木舟 郝龍斌感謝眷屬支持
兒盟調查：去年台灣不到2天1孩子死於非命
男子八掌溪網魚滅頂 警消搜尋中
龐建國：江陳台北會 兩岸制度化機制落實
人本募款餐會 蔡英文義賣3藝品募56萬元
質疑鰻魚基金會名稱 楊秋興:無涉意識型態
中國文學結合資訊化 羅鳳珠獲資訊獎肯定
男子爬獨立山猝死 醫師研判可能心肌梗塞
曹興誠：內線交易規範不清 金管會失職
預算中心建議勞委會規劃育嬰留職停薪配套
預算中心：職訓局應檢討推介就業成效
立院預算中心：勞保局提撥福利金 顯有未當
頭汴坑溪鐵馬健行 王金平鳴槍上千民眾參與
甲仙進香廂型車翻車撞入民宅 一死六傷
華航香港東南亞航線變更班號 旅客請注意
杜邦在台40年 培育本土人才 厚植研發能量
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
竹科前8月產值7358.37億 年減0.2%
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
士林國際文化節 外交使節共襄盛舉
澳洲代表：台灣可借鏡澳洲經驗參與東協
屏東東港查獲今年首宗大陸走私大閘蟹
澳洲肯定改善兩岸關係有助亞太地區安全穩定
量販業者洽詢廠商調降泡麵衛生紙售價
兩會預備性磋商明深圳舉行 協商陳雲林行程
北縣家扶頒獎學金 寄養學童重拾自信與自尊
幸福的泉源─雞湯
中市湖心亭百歲慶祝活動 劃下歡樂休止符
民眾參加1025遊行回程車禍 蔡英文探視
贈與他人境外財產 仍應依法申報贈與
客家文化藝術季暖身 六堆花車遊高雄
勞委會調查：未來1年逾4成3民眾想換工作
六堆運動會閉幕 明年屏東竹田鄉再見
廠商未降價前 量販下探促銷價搶商機
高縣世界素食烹飪賽登場 敲和平鐘宣傳素食
陳水扁：1025遊行訴求 執政者聽若罔聞
勞保局：定位為國營事業 提撥福利金合理
首屆客語家庭表揚 南區134家庭獲獎
金管會：台股跌幅明天起恢復為7%
1025遊行民眾未散 數十人持續靜坐凱道
周錫瑋表揚學校志工導護商店 83歲志工獲獎
台股跌幅恢復為7% 券商：有助宣洩賣壓
金管會：國際波動趨緩 不再限縮台股跌幅
金管會：年底前禁止放空 可適度減少賣壓
全民運第二天 高市謝宗庭臥舉破全國紀錄
中市大墩文學獎 胡志強頒獎
跌幅恢復正常 投信：流動性問題可獲紓解
葉明峰：恢復台股跌幅 市場機能才能發揮
網路世界找訂單 嘉縣十對親子創造無限可能
領失業給付無意就業 職訓局明年起擬停付
股市明恢復跌幅 政院官員:跌幅減半是權宜
疑洗錢案 檢方擬就企業匯款另分他案偵辦
福音節慶30日登場 葛福臨將駕機來台佈道
企業男排聯賽 台電四連勝 邁向隊史第三冠
盧超群盛讚王永慶對台灣產業界影響
社會組籃賽 一統徵信奪冠 文化大學亞軍
台股跌幅恢復 外資：消化賣壓才有買盤
官邸須大幅整修 蕭副總統傾向不入住
台股跌幅恢復7% 外銀：有助股市流動性
期交所股價指數期貨跌幅明天起恢復為7%
調查：上海及北京名列新興市場城市前兩名
氣象預報向前邁進 擬2012年試辦半年預報
北市小狀元經典會考 七百餘名小朋友參加
總統官邸代號從大安到中興 見證政權更迭
災害性天氣增多增強 長期預報刻不容緩
蔡英文邀辯論主權 府：人民已做選擇
中華職棒 獅5：4克象 總冠軍賽戰成平手
遊行民眾晚間轉往立院 凱道恢復淨空
海碩盃女網 賈度索娃封后 莊謝配雙打奪冠
國安局：特勤緊急必要時 才行使強制處分權
女網年終八強賽 大威和芝芙娜瑞娃搶得門票
塞爾維亞女網好手楊科維琪確定取得年終第一
巴塞爾網賽 費德瑞輕取羅培茲將挑戰三連霸
大新華女子高球賽 艾佛德森封后曾雅妮第二
德國國家足球隊內鬨 隊長槓上教練
亞洲九號球總決賽 楊清順奪冠
中華職棒 獅5：4克象 總冠軍賽戰成平手
MLB 費城人再見安打建功 險勝光芒戰績超前
海碩盃女網 賈度索娃封后 台灣莊謝配雙打奪冠
東京影展閉幕 德瑞跨國片鬱金香奪最大獎
圓明園獸首銅像將在巴黎拍賣 北京當局憤怒
國寶出宮 台灣中南部鄉親一饗亞洲文物之美
福音節慶30日登場 葛福臨將駕機來台佈道
日考慮外國人留日考試可以中韓文出題
首爾世界肚皮舞大賽 台灣一金二銅
台灣人本募款餐會 蔡英文義賣3藝品募56萬元
香港政府：中國雞蛋發現過量三聚氰胺
三聚氰胺衝擊台灣食品業 行政救濟立法影響深遠
北京二成五嬰幼兒曾服用問題奶粉
近四分之一北京家庭受到毒奶粉事件影響
陸「蛋」被污染 港府加強相關食品檢驗
陳水扁：台灣1025遊行訴求 執政者聽若罔聞
民眾參加台灣1025遊行回程車禍 蔡英文探視
台灣世界素食烹飪賽登場 敲和平鐘宣傳素食
北市小狀元經典會考 七百餘名小朋友參加
比利時聯合銀行尋求政府援助三十五億歐元
德意志銀行：七大工業國經濟明年走向衰退
高縣桃源鄉高山咖啡飄香 期待打入市場
屏東泰武觀星咖啡農莊打出品牌
提振股市 中國暫免個人股利所得稅
台灣量販業者洽詢廠商調降泡麵衛生紙售價
美聯準會料將再降息 以提振金融市場信心
裕隆計劃在杭州設年產二十四萬輛大汽車廠
台股跌幅恢復7% 外銀：有助股市流動性
中縣溫寮溪出海口落海意外 尋獲3學生遺體
兒盟調查：去年台灣不到2天1孩子死於非命
男子爬獨立山猝死 醫師研判可能心肌梗塞
屏東東港查獲台灣今年首宗大陸走私大閘蟹
台灣客家文化藝術季暖身 六堆花車遊高雄
領失業給付無意就業 台灣職訓局明年起擬停付
疑洗錢案 台灣檢方擬就企業匯款另分他案偵辦
台灣第一家庭搬家 入住中興寓所
馬總統：傾聽台灣人民聲音 為人民打拼
曹興誠：台灣不會垮 一兩年景氣不會太好
蕭副總統：堅定信仰增信心 度過金融風暴
江丙坤：台灣海基會白手套角色仍有存在必要
台灣總統府邀會商反貪腐 蔡英文：模糊焦點
民進黨團：總統回應蔡英文 台灣遊行大成功
台灣遊行民眾晚間轉往立院 凱道恢復淨空
蔡英文邀辯論主權 府：台灣人民已做選擇
IMF宣布將對烏克蘭提供165億美元貸款
傳美直升機越界攻擊敘利亞村莊 9死14傷
敘利亞官方媒體：美侵入敘境攻擊 八人死
敘利亞召美伊代辦 抗議美軍犯境攻擊
「歌舞青春３：畢業季」 登上北美票房冠軍
紐時報導1025大遊行抗議陳雲林來訪
李夫尼放棄組閣 以國會面臨改選命運
英哈利王子展開艱苦訓練 通過測驗將成飛官
敘利亞指控美直升機入侵 美國防部拒絕評論
IMF：匈牙利將獲得大筆資金援助
不理民調落後 馬侃堅稱問鼎白宮路情勢不錯
搶救烏克蘭經濟 IMF金援165億美元
台灣股市恢復漲跌7% 開盤跌278.29點
全球鬧股災 日經指數早盤重挫至26年來新低
日股一度跌破7500點 26年首見低水準
共和黨大手筆添行頭引爭議 培林宣佈不穿
女星珍妮佛哈德遜之姊 哀求歹徒放兒子回家
持續絕食靜坐 台灣教授協會要求公投法補正
美大選剩八天 馬侃籲選民記得他不是布希
網友爆料：山西礦難涉瞞報 記者領封口費
巴塞爾網賽費德瑞輕取納班迪恩 完成三連霸
南韓宣佈調降重要基準利率75基點 成為4.25%
景氣嚴重衰退 應慎防年關企業倒閉與裁員潮劉內閣短打因應 未見中長期有效措施 令人擔心
嗆總統 台灣國安局要祭緊急處分權
中國毒奶粉、毒銨粉事件 民進黨立委窮追流向
小心，專制極權借屍還魂！
致命的電磁波？
金融風暴受創慘重 冰島總理支持度下滑
結束巴拿馬行 台灣僑委會委員長返國
立陶宛大選第二輪投票 反對黨保守黨獲勝
放寬「股權分散」及「獲利能力」標準 OTC簡化外國企業申請第一上櫃程序
機廠土地未開發 高市府：高捷仍須付租金
美商花旗銀行e帳單 現在申請有機會得時尚家庭劇院等好禮
台北國賓萬聖節魔幻派對 奇幻料理10/31明園西餐廳登場
一桿進洞趣味挑戰賽 美麗華百樂園熱鬧登場
南韓企業多認為現況如同九七金融危機
加拿大財長不排除赤字財政
MLB 霍華德雙響砲 費城人隊聽牌
年頭變了 三分之一英國人不認同一夫一妻制
日本財政大臣：日圓過度波動
CNN：馬侃幕僚為培林逐漸失控傷腦筋
G7財長央行總裁憂心日圓飆漲
外甥失蹤 珍妮佛哈德遜懸賞十萬美元
美國總統大選民調：歐巴馬穩健領先
爭取蟬聯世界電玩桂冠 微星科技筆記型電腦與Fnatic聯手出擊
激情過後 台灣總統府盼停止內鬥
激情過後 台灣總統府盼停止內鬥
七大工業國集團誓言合作 謀求穩定全球市場
天主教宗計畫明年出訪兩非洲國家
我的墨西哥婚禮 金氏紀錄最胖男人迎娶嬌妻
美國三成選民將提早投票選總統
日本股市暴跌 創下二十六年來新低
台灣反對黨要求 瓦斯電立即降價
暖化效應 喜馬拉雅中段冰川持續消退
與中國會談沒信心 達賴希望藏民自治
國際花式溜冰大賽 法國老搭檔摘冰舞金牌
賴幸媛 希望與她的前任蔡英文會晤
台灣保護陳雲林 將派七千警力?
智冠科技第三季稅前獲利創單季歷史新高 累計每股盈餘6.27元
中華網龍前三季EPS衝上4.91元 第四季可望再創新高
健鼎科技前三季稅後EPS 5.35元
奇偶科技前三季稅後EPS 10.03元
土地銀行嘉興分行開業 服務全新上路
遊戲橘子前三季每股EPS 1.62元
不受金沙破產傳言影響 泰偉力推法規化市場認證營運計畫不變
奧地利國寶－維也納少年合唱團來台開唱 豐國商銀財富管理冠名贊助
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商:台指期跌幅恢復7% 賣壓仍待消化
東北季風增強 東北部大雨特報
台股跌幅恢復7%賣壓易宣洩 探底機會仍大
台股開盤下跌278.29點 為4301.33點
台股跌 新台幣兌美元盤初貶破33.5元
江陳會預備性磋商 高孔廉等啟程赴深圳
鎖定法人復徵證所稅？政院：報導不符事實
高孔廉：今與海協磋商馬總統見陳雲林稱謂
素食也能多變化 陳建草創新推廣健康料理
台股出現補跌效應 早盤消化賣壓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
調查:10月消費者信心指數創新低 指標全降
馬總統：活路外交大幅提升台灣的國際形象
馬總統：努力提升APEC特使層級
面對金融風暴 馬總統肯定劉內閣因應得宜
和緩兩岸我們做到了 馬總統展現執政自信
高市勞工局推暖冬計畫 提供職缺五百個
跌幅恢復為7% 券商:調整後與國際股市連動
橫濱顯示器大展 奇美:訴求綠色創新兩主題
陳雲林將來台 蔡朝明公布維安四不容許
全球女科學家會議 馬總統肯定女性傑出才能
世銀貸款九億美元予中國重建川震災區
海洋傑出女科學家研討會 海大登場
民進黨團：政府應立即調降瓦斯天然氣電價
南市府完成台灣船招標 最快11月開工
十字弓下倖存 熊鷹烏來逐漸康復
OTC:海外企業回台掛牌 獲利能力標準放寬
理論結合實務 國家搜救中心辦年度研討會
中市單親媽養三子 求援勞工處重燃希望
陳清秀：11月起額外增加公務員臨時人力
跌幅恢復7% 台指期等三大期指紛跌停
研究山苦瓜保健 澄清醫院徵求50人服用
iSuppli：高清電視年複合成長率達20%
北市抽檢美髮店燙髮劑 五成不合格
擴大就業層面 視障按摩師為公車司機舒壓
扁疑似帶走國安密件？陳雲南：再了解詳情
兩岸政策遭質疑 賴幸媛：願與蔡英文會面
大陸漁民東引海域遇難 馬祖岸巡救援仍不治
辜仲瑩今清晨自美返台 檢方未留置
匯市觀望 新台幣兌美元中午貶值7分
台灣紅茶的故鄉 日月潭畔貓（口蘭）山茶改場
台幣貶與電價漲 衛生紙業者:沒降價空間
豐興調降鋼筋廢鋼型鋼牌價 降500至1500元
台版搶救貧窮大作戰 寶島牛肉麵明重開幕
鄭瑞城:教部課程發展委員會今討論98課綱
立委關切瓦斯電價 尹啟銘:電價沒調降空間
消保會:前9月不安全進口食品 中國製近2成
指考增7標 教部：會有配套 考慮開放單招
香華天遭不實指控 鍾小平1審判賠登報道歉
台商食不健康 醫師建議烹調多蒸滷重睡眠
王金平:特勤可否強制處分應兼顧人權秩序
民進黨：陳雲林訪台時 白天嗆聲晚上守夜
府盼停止內鬥 籲蔡英文和馬總統共商國是
國安局草案授權特勤強制處分 朝野黨團反對
騙徒以求職投資詐騙 刑事局：勿信耳語
台股收盤跌212.75點 為4366.87點
俞新昌拜會李炷烽 就金廈發展交換意見
逢甲大學成立中科校區 為產學合作注入力量
高市後勁溪建益群橋 增加河兩岸交通便利
消保會:9月不安全進口產品 中國製近7成
台股開低走低 收盤大跌212.75點
跌幅恢復為7% 台股補跌收盤下挫212點
陳清秀：研議縮短卸任首長遷出官舍時限
卡列拉斯苗栗獻唱 民眾通宵索票住戶抱怨
賴幸媛盼與蔡英文會晤 溝通兩岸政策
辜仲瑩返台 特偵組:今發傳票通知傳訊時間
氣象局:2009年達成地震發生後30秒速報
十大傑出青年揭曉 王建民劉孟捷青年表率
11月台指期跌303點 逆價差332.87點
南投山區一登山客走失 中午平安尋獲
11月電子期跌12.35點 金融期跌32.6點
東園市場內販售未核准藥物 婦人遭法辦
辦餐會涉賄選 陳滄江一審判刑3年10個月
國際影響 台經院:廠商看壞景氣比例增加
立即上工計畫 綠營：莫變成產業安定基金
銀髮高峰會 老盟:活化蚊子館供老人活動
癌症末期病人捐眼角膜 讓生命繼續發光
子毆母趕出家門住香蕉園 警依遺棄罪法辦
高市小班制公投 明公告投票權人名冊
高市議員促追討高縣積欠24億捷運工程款
台股補跌加速趕底 法人賣超71.49億元
特勤條例草案擴權？蔡朝明：會檢討
台中縣單親家福中心助單親媽媽渡難關
上週外資賣超166.95億元 賣超中鋼最多
歐洲議會友台小組主席亞森柏斯基率團訪台
無固定工作 台東原鄉2成民眾繳不起健保費
屏東墾丁社頂部落 永續計畫行動獎第一名
立院初審 海巡署主管預算小刪千餘萬
陳雲林來台 蔡朝明：維安工作將滴水不漏
胡志強:中央剛撥款即限年底完工 不切實際
體委會：擴大內需方案由工程會統一管考
新台幣兌美元貶8.5分 收33.497元
經建會:9月景氣亮藍燈 2001年12月來新低
涉賄選被判刑 陳滄江：將上訴爭取清白
張銘清遭滋擾 立院初審國安局預算刪一千萬
監委巡察馬祖 受理民眾陳情
府邀共商國是 蔡英文促先回應1025訴求
宜蘭監獄受刑人八家將公仔 王清峰買下首套
3C賣場雙盜 警方大膽研判國道盤檢拘提到案
嘉大與泰國坤敬大學合作 提供交換學生
王卓鈞：將派七千人次警力保護陳雲林
APEC網路合作學習競賽 高縣大華國小獲佳作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
佛光大學碩士班甄試 11月報名 12月考試
邱正雄：部分亞洲股市今日跌得比台股重
學者:社頂居民保護生態 應獲鼓勵和尊重
密件遭扁帶走？蔡朝明：已調查但不便說
霧社事件78週年 南投紀念抗日英雄莫那魯道
未付捷運工程經費拗人?楊秋興:已表明立場
鰻魚基金會:會名沿用 無政治意義
毒奶事件 海協會向台灣消費者廠商道歉
政府放寬大學赴大陸及金馬外島辦推廣教育
稱扁槍傷非現場造成 陳肇敏被控誹謗1審無罪
破亞洲紀錄 魏書鋒13歲取得劍橋CPE證書
陳雲林確定11/3來台 預計停留五天
佳音電台傾聽音樂 咖啡貓再敲金鐘
繼北京奧運後 中華電信將轉播高雄世運
加強辨識揪幕後藏鏡人 遏人蛇犯罪雙管齊下
張銘清事件 王卓鈞：南市警局長未盡責
警局電話遭冒用 歹徒扮假警察詐騙
全國首座校內溫泉 湖山國小享受泡腳樂
9月景氣今年第2顆藍燈 領先同時指標均下滑
經建會：預估明年下半年景氣可開始復甦
國圖藝術視聽資料中心揭幕具展覽講座功能
國寶魚櫻花鉤吻鮭棲息地保育 獲初步成效
台股大跌 新台幣兌美元收貶8.5分
台北101：陳敏薰未被徵詢擔任海基會董事
李源泉預定三十日就任台灣省諮議員
做父母需執照？高市尋聲父母教育會辦辯論
台大醫院首創龐貝氏症新生兒篩檢 成果斐然
有線電視數位化進程慢 NCC委員業者明座談
工程會：公共工程物調門檻放寬至2.5%
法國指揮家與俄國小提琴家 明與北市交合演
高縣議員弔唁王永慶
98年牙醫師等考試 29日起受理網路報名
高市長輩搭捷運半價 楊秋興：高縣明年比照
縣市合併時程地方有異聲 林柏榕上書廖了以
國民黨：92共識在關鍵時期 發揮關鍵作用
淡大電機系與美商國家儀器簽產學合作計畫
台糖蘭花咖啡館案 監院彈劾龔照勝
銘傳大學推展金廈教育一條龍計畫
海協會為毒奶事件致歉 民進黨：沒誠意
高市府：舢舨船沒保險沒救生設備 勿搭乘
海協會為毒奶粉道歉 府黨肯定善意回應
郵政儲金轉存陽信案 監察院糾正中華郵政
高市前鎮苓雅登革熱疫情吃緊 市府高度警戒
達賴放棄中間路線？ 蒙藏委員會：無此事
高市票選資源回收認證標誌 小綠芽出線
北港水塔依舊 盼景觀再現
王卓鈞：警方已派員保護王定宇人身安全
證交所推動台商回台上市 目標4年200家
澎湖登錄傳統蒙面民俗為文化資產
經建會通過四年就業方案 年增5.5萬人就業
陳雲林確定11/3來台五天 不參訪中南部
王定宇遭恐嚇 南市警局:王未報案 很難辦
劉兆玄:節能減碳國土保育台灣才能永續發展
網路行銷 企業認養雲林谷坑柳丁樹 創雙贏
汽車機件脫落高快速公路 最快11月底開罰
2008年高雄食品展 11月初南台灣登場
安親班定型化契約落實度不佳 籲簽約自保
龐貝氏症家庭獲新生 感謝新生兒篩檢計畫
江丙坤:海協會就毒奶粉道歉 有助江陳會談
台鐵空調客車更新案 監察院糾正交通部
海協會為毒奶粉道歉 衛署：協助受害者求償
教部：高中98課綱除國文歷史外 99年上路
金管會：內線交易移送過程嚴謹 但會檢討
民航局:交叉補貼 續飛屏東恆春花東航線
金管會證期局長 代理局長李啟賢調升
高雄世運暖身賽 韻律體操明登場
蔡英文邀辯論 府院黨定調推賴幸媛接招
發片就慶功 五月天新專輯打敗不景氣
第097215期今彩539三星彩四星彩開獎結果
維也納少年合唱團明全台巡演 帶來天籟美聲
立即上工計畫遭批灑錢 勞委會:實質助勞工
第097080期威力彩開獎結果
電視金鐘獎開場舞 吳宗憲天心侯佩岑擔綱
貿協辦研討會 開發回教清真食品市場
太陽能未現泡沫先泡沫化?補助政策左右結果
北市工地視訊系統啟動 民眾可上網監督勞安
學者提案賦改會暫停 邱正雄裁示持續開會
賦改會通過賦改願景及稅制整合議題
第097080期威力彩頭獎摃龜
第097215期今彩539三星彩四星彩派彩結果
二次江陳會地點 高孔廉：原則安排圓山飯店
橫濱顯示器大展 奇美:訴求綠色創新兩主題
經建會：預估台灣明年下半年景氣可開始復甦
比利時挹注聯合銀行三十五億歐元
經建會通過四年就業方案 台灣年增5.5萬人就業
台股大跌 新台幣兌美元收貶8.5分
七大工業國誓言 共同致力恢復全球市場穩定
第097080期威力彩頭獎摃龜
台灣賦改會通過賦改願景及稅制整合議題
林茲女網賽 伊娃諾維琪輕取芝芙娜瑞娃奪冠
盧森堡網賽馬拉松三小時拚鬥 狄曼提娃封后
世棒經典賽日隊總教練可望由原辰德出掌
西甲足球 皇馬苦苦追趕排名仍居第三位
世界網球排名 盧彥勳重登亞洲第一
巴塞爾網賽費德瑞輕取納班迪恩 完成三連霸
MLB世界大賽第四戰 費城人十比二大勝光芒
研究山苦瓜保健 澄清醫院徵求50人服用
台商食不健康 醫師建議烹調多蒸滷重睡眠
癌症末期病人捐眼角膜 讓生命繼續發光
台大醫院首創龐貝氏症新生兒篩檢 成果斐然
對付抗藥性金黃色葡萄球菌 兩種新藥成效佳
巴黎觀光景點爆發退伍軍人症病例
海角七號31日在星首映 一票難求
發片就慶功 五月天新專輯打敗不景氣
電視金鐘獎開場舞 吳宗憲天心侯佩岑擔綱
破亞洲紀錄 魏書鋒13歲取得劍橋CPE證書
APEC網路合作學習競賽 高縣大華國小獲佳作
法國指揮家與俄國小提琴家 明與北市交合演
維也納少年合唱團明全台巡演 帶來天籟美聲
香港台灣月活動十一月即將開鑼
國寶魚櫻花鉤吻鮭棲息地保育 獲初步成效
南投山區一登山客走失 中午平安尋獲
子毆母趕出家門住香蕉園 警依遺棄罪法辦
無固定工作 台東原鄉2成民眾繳不起健保費
3C賣場雙盜 警方大膽研判國道盤檢拘提到案
稱扁槍傷非現場造成 陳肇敏被控誹謗1審無罪
王定宇遭恐嚇 南市警局:王未報案 很難辦
立即上工計畫遭批灑錢 勞委會:實質助台灣勞工
辜仲瑩返台 特偵組:發傳票通知傳訊時間
府邀共商國是 蔡英文促先回應1025訴求
毒奶事件 海協會向台灣消費者廠商道歉
陳雲林確定11/3來台 預計停留五天
陳雲林確定11/3來台五天 不參訪中南部
蔡英文邀辯論 台灣府院黨定調推賴幸媛接招
台灣政府派賴幸媛接招辯論 蔡英文不以為然
密件遭扁帶走？蔡朝明：已調查但不便說
二次江陳會地點 高孔廉：原則安排台灣圓山飯店
突擊敘利亞顯示 美在伊拉克改採攻擊戰術
晚盤賣壓出籠 美股在劇烈震盪下收黑
因應全球金融危機 英法領導人即將會談
全球衰退疑慮摜壓 國際油價朝60美元滑落
國防新聞：美國務院阻台中科院發展敏感武器
外資銀行緊縮衝擊東歐經濟
義媒體介紹台灣當前處境與未來發展
世衛預測至2030年交通事故死亡人數加倍
傳珍妮佛哈德遜失蹤外甥屍體被尋獲
第十二屆台法文化獎舉行頒獎典禮
李夫尼組閣不成 以國會提前改選
美財政部本週開始入股九大銀行
美國總統大選 近半數以色列民眾支持馬侃
南韓中國將進行外交次長級戰略對話
美日將討論北韓綁架日國民問題
陳明文聲押案 嘉義地院上午開庭更裁
美稱突襲敘利亞行動成功 敘外長指恐怖侵略
毒奶事件海協會道歉 台灣反對黨批無誠意
美國注資九大銀行 全球股市卻持續探底
心臟病發作病人自己駕車就醫易使無辜人受害
美大選剩一週 歐巴馬民調以二位數領先馬侃
日經指數跌破七千點關卡
拒屈從網路審查 雅虎等業者遵職業規範護言論
台証證券『超級大三元』開紅盤 個人化專屬秘書佳評不斷
王定宇遭恐嚇 台灣警政署長:已派人保護
日相麻生上任以來首例 日本今處決兩死囚
補跌加恐慌性賣壓 台灣股市一度跌破4200點
中國農業部將修訂飼料三聚氰胺標準
中國在尼日建煉油廠 每日產能兩萬桶
溫家寶：中央支持香港度過金融難關
東京股市早盤曾跌破7000點 暫收7095點
陳明文聲押案更裁 律師:對裁定結果有信心
上網一定要的啦 七成四員工拿公用電腦辦私事
廣東全省檢查蛋雞飼料是否含三聚氰胺
權力分享談不攏 辛巴威峰會破局
星科研人員以奈米技術研究抗病毒新法
替張銘清討公道 有人出賞金
麻豆電姬戲院 歷經興衰只剩建物屹立
北區國稅局辦民歌演唱會 發票換入場券
G7財長聲明抑制不住日圓飆漲 歐元仍在力守
納吉改口將繼續捍衛馬來人特權
王定宇遭恐嚇？北檢分案偵辦
台灣賦改會 半數委員不想開了
衛署：使用蛋白粉市售食品未檢出三聚氰胺
四川病危野生大貓熊地震後下山求救
聯邦幹員破獲企圖刺殺歐巴馬陰謀
加拿大魁北克省可能迎合民意 提前大選
經濟衰退陰影籠罩 全球股市血流成河
蘇丹政府：被綁五名中國石油工人已遇害
加拿大過萬聖節 中國製糖果不受歡迎
日本首相：北韓領袖金正日可能已住院
美八歲童試射烏茲衝鋒槍 子彈反彈冤成槍下魂
台教會靜坐絕食 台灣反對黨主席聲援
波音公司與工會達成初步協議 罷工可望結束
護盤出招 日本今天起限制無擔保放空股票
孔子第77代嫡長孫 孔德成病逝
劉兆玄:本週公布與原油相關物資降價方案
阿扁預言被關 臺北看守所整修「迎接」？
女護士車禍顏面骨折成戽斗 齒顎矯正恢復
阿扁預言被關 臺北看守所整修?
加拿大萬聖節 中國製糖果不受歡迎
馬里蘭州陶森大學將辦台灣現代美術名家展
日圓對美元與歐元匯價大跌
江蘇紡織廠倒閉引發上千工人堵路示威
微軟推Azure作業平台 跨足雲端運算領域
思科『先進科技 移動城堡』 環島行開跑
台灣光復50週年紀念碑 追憶當年慶祝盛況
反對設最低錄取 管碧玲：應先重建技職教育體系
台中縣市合併 本週定案
李靜怡奪柔術金牌 高縣文山高中師生雀躍
「花漾秋芒-2008草嶺古道芒花季」即將於11月1日展開
馬上好是口號引風波 劉揆:答詢盡量嚴謹
陳明文遭收押 民進黨：看不出有收押必要
江丙坤：陳雲林來台會談具歷史意義
陳明文遭收押 林派群龍無首影響縣長選情
「台灣休閒農業館」及「台灣好伴手館」 2008台北國際旅展盛大展出
紅葉溫泉免費開放泡湯
玉山黃金種子計畫 持續在嘉義縣東石、六腳鄉播下閱讀種子
韓國《十二之天貳Online》登台 金鐘入圍女星「陳喬恩」火辣代言
不給好禮就搗蛋 中華網龍旗下十款遊戲萬聖節活動即日起瘋狂登場
橘子代理休閒可愛風格遊戲《奪寶王》 11月正式營運
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商:台指期逆價差大 仍有下探壓力
券商:恐慌度創新高 台股隨時可能反彈
台灣東北部東部和恆春半島有雨
宜蘭蘇澳地震 芮氏規模4.6
台股開盤下跌206.34點 為4160.53點
新台幣兌美元盤初重貶逾1角 貶破33.6元
不回應誹謗案判決 陳肇敏：國防較重要
海協會為毒奶事件道歉 劉揆：遲來正義
曾金陵調戰略顧問 金乃傑接國防大學校長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台股早盤跌破4200點 創5年半波段新低
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
高雄世運主場館近完工 申請田徑場認證
屏東伯大尼之家遭縱火案 警方宣佈破案
劉揆：馬上好是競選文宣 不是具體政見
劉兆玄：陳雲林訪台期間 民眾可插國旗
總統接見陳雲林?劉揆:有規劃 細節待確認
海協會為毒奶道歉 劉揆:不滿意但可接受
大陸製蛋白粉含三聚氰胺 衛署：禁止進口
第一金推展台商回台上市見成效
四大DRAM廠股價市值跌破千億元大關
府院派賴幸媛接招辯論 蔡英文籲正視問題
海協會道歉 蔡英文：看不出真心誠意
府:只要不限議題 總統府大門為蔡英文開
高縣加水站水質 九月份檢驗不合格率6％
陳雲林維安 劉揆：兼顧秩序與民意表達
北縣野柳落海兩兄弟 今尋獲遺體
前考試院長孔德成心肺衰竭病逝 享壽89歲
減少資金流出 國內DRAM業整併可能性低
劉揆：台中縣市會合併 擬本週向總統簡報
尹啟銘：口號是中性名詞 外界不應扭曲
出口商拋匯 新台幣兌美元中午小升0.6分
美牧師葛福臨將來台 福音節慶為台灣祈福
高市拚觀光 國際商務旅館業績逆勢上漲
帛琉11月4日總統大選 外交部:不影響邦誼
總統受訪談陳雲林來台?府:可能範圍內安排
台股收盤漲33.10點 為4399.97點
總統帶頭消費不如創造就業？府：雙管齊下
海協會道歉有無誠意？朝野黨團看法分歧
張銘清遭推倒事件 南檢:偵辦無政治立場
11月台指期一度攻漲停 成交口數創新高
台股開低走高 收盤上漲33.1點
特定買盤進場 台股開低震盪走高收漲33點
議員關切小金門供油 縣府承諾一周提改善
薪資成長全台第1 中山:EMBA畢業生表現傑出
數位相機業者:相較亞鄰 台灣消費力足夠
11月台指期漲282點 逆價差83.97點
11月電子期漲11.5點 金融期漲15.4點
王定宇：遭約談 對方說若不道歉一槍解決
科技人愛捐書31日截止 仍待更多人捐書
王定宇遭恐嚇？刑事局:盼速報案釐清案情
台灣區名稱遭指矮化 高縣議員:楊誤導民眾
行銷高雄旅遊 陳菊明赴韓拚觀光
太魯閣馬拉松十一月登場 中橫公路交通管制
王定宇遭恐嚇？國民黨團籲王向警方說明
縣市合併有異聲 胡志強：不會因此改變
教部留學獎學金 首度提前公告甄試語言標準
澎湖秋風起 磯釣季節來了
因應民眾需求 農糧署平價供應國產大蒜
有備無患 金門辦海洋油污染緊急應變演練
台股由黑翻紅 三大法人賣超162.87億元
陳雲林將來台 七大工商團體提三點聲明
外交部：研議總體戰略 爭取與東協互動
偵辦張銘清遭攻擊案 南檢二度傳訊王定宇
新台幣兌美元升5.9分 收33.438元
拼觀光 陳菊明赴韓國促銷高雄
伯大尼縱火案 警方:院方似有誤導偵辦嫌疑
伯大尼之家縱火案院生所為? 院方存疑
陳雲林來台 謝長廷盼台灣主權不受傷害
尹啟銘：馬上好是中性口號 自認無失言
胡婷婷有男友？胡志強：女兒的事不要多管
桃竹苗職訓中心徵才 釋一千多個就業機會
陳明文聲押案更裁 下午3:40庭訊結束
彰縣警方破獲販毒集團 逮9嫌
查洗錢案 特偵組赴台北宜蘭等地搜索
不滿履約保證 有線電視可能不再預付優惠
北縣溫泉美食季 泡湯享受養生料理
隱匿公文案 北院1106傳陳幸妤和陳致中夫婦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統：二次江陳會協商內容無政治議題
總統：兩岸關係發展 政府會走得不快不慢
全民運 彰化隊陳玉梅自美回台連霸奪金
內政部：近貧補助案 第二梯次撥款
總統：肯定海協會道歉 應讓台灣百姓求償
史前館南科分館2年後動工 現台灣悠久歷史
整頓節目亂象 NCC：優先修衛星廣播電視法
公館出磺坑登為文化景觀 見證油礦業興衰
父子攀登合歡北峰 失蹤男童尋獲虛驚一場
王定宇遭恐嚇？ 黃如意金門小三通被攔截
老店新開張 100碗牛肉麵5分鐘內賣光
漢翔董事會通過 夏友夷升任總經理
役政署長拜會謝深山 肯定兵役業務成效
北市抽檢市售素食品 素攙葷不合格率17.1%
婦團指報導侵人權 蘋果日報:若不妥願改進
伯大尼縱火案警方破案 檢方:將視證據裁定
七大工商團體面見總統 建議取消遺贈稅
尹啟銘：桶裝瓦斯及燃料油有調降空間
賞楓品嘗咖啡 惠蓀林場歡迎民眾到訪
擴大融資 券商:台股低迷 額度用不完
國產柿子質優量足 農糧署:果體方型較佳
海釣客穿救生衣 北縣籲觀光局配合執行
單車環島兼測環境輻射 數值皆小於背景值
高雄縣積欠捷運分攤款 高市府要加速催討
歐鴻鍊:結合理論與實務 成立智庫研究東協
查封大陸製蛋白粉 高縣促衛署公布檢驗結果
王定宇:未和黑道掛勾 有證據就退出政壇
陳雲林來台 陳明通:江陳會4項協議淡而無味
后豐大橋 中縣府要求全部重建
洗錢案案外案 前竹科局長李界木列被告
全民運男子輕艇水球北縣打敗基市奪冠
南檢偵辦張銘清案 林進勳一度拒簽名離庭
中縣推動健康職場 5家入圍全國優良獎
苗栗遠雄健康生活園區案 內政部會勘
聲押更裁案 嘉義地院裁定陳明文與包商收押
夜市遷移營運被指違章 高縣府允1個月處理
登革熱病例激增 衛署：高雄縣市疫情險峻
暖身賽揭幕 陳菊:有信心能力辦好明年世運
打耳光風波 洪秀柱與管碧玲陣營互告傷害
台股翻紅 新台幣兌美元收升5.9分
夜光天使點燈專案計畫 11月全面擴大辦理
王定宇遭恐嚇？劉揆:主動調查積極辦理
遭人恐嚇 南市警局:王定宇正式向警方報案
農委會：國產雞蛋未檢出三聚氰胺
阿瘦職業高球錦標賽 林建斌首日領先
陳明文收押禁見 法院外有人放鞭炮
友邦國家護理人員培訓計畫 台中醫院登場
原物料降價 工程會積極推動建設擴大內需
伯大尼管理不當？ 屏東社會處組專案調查
私校學生有保障 教部擬私校投保履約草案
陳雲林若搭直航包機來台 將專案申請
鶯歌陶博館館慶晒書節 經營多元化創新模式
立委籲落實理專訓練 銀行局:督導銀行落實
原民會參加台北旅展 推薦12條原鄉旅遊路線
北市租借公共自行車 十二月起試辦
前10月政府工程決標3069億元 就業機會增
南投議員要求糾彈縣府 縣府:歡迎監委了解
江陳會可望排在十一月四日舉行
失業勞工房貸本金寬緩期 最長為 5年
巡察台北縣 監委:集中運用擴大內需預算
航商：兩岸海運直航省錢並提高掛國輪意願
美國職棒因雨延賽 運彩36小時內照常派彩
黃如意金門出境被攔 移民署管制出境
台中縣市合併 內政部規劃兩個時間點
海角七號道具義賣182萬 捐助原鄉急難家庭
孔德成病逝 內政部哀悼
睡夢中蟑螂鑽進鼻孔 男子疼痛難耐送醫
8月對大陸出口創歷年次高 下半年恐趨緩
打造大學城 銘傳大學興建金門校區
陳明文羈押 嘉義地院:政商勾結犯罪犯嫌重大
台指期小台指今天成交量雙創歷史新高
陳明文遭收押 張花冠：是政治事件
海基會董監事改選 首度增加六名董事
防同拆全額保障風險 11月起另收特別保費
疑感情糾紛 男子殺死女友上吊自殺
澎湖縣建議開闢馬公與廈門間定期空中航線
第097216期今彩539三星彩四星彩開獎結果
紀念樂評家曹永坤 北藝大舉辦音樂會
卓越新聞獎入圍名單公佈 41件作品入圍
登革熱險峻 高縣將加派人力清理陽性水溝
第097087期大樂透49樂合彩開獎結果
體委會支持中華職棒 各處室主管明晚看球
工程會：大部份公共工程可望11月底前決標
嘉義縣長陳明文遭收押禁見 律師決提抗告
台鐵青年環島899元起 高鐵秋季旅遊4折起
經部澄清 中油對釣魚台海域並無探勘計畫
洗錢案外案 檢方聲押前竹科局長李界木
北市公安抽檢 4處過關 1處不合格
大陸海旅會官員抵台參加旅展 航警維持秩序
消基會籲提神酒精藥品包裝註明含防腐劑
王定宇案 黃如意：沒說過要用槍打死他
陳明文收押禁見 檢方認為利於後續偵辦
陳肇敏：兩岸直航截彎取直不影響國家安全
總統：政府願嘗試和平協議 卻被批為投降
陳雲林來台 金管會:金融座談宣示啟動協商
世運韻律體操暖身賽 俄羅斯一支獨秀
甘比亞總統：堅定支持台灣參與國際組織
陳雲林將來台 張秀蓮：有助兩岸金融交流
陳肇敏：兩岸互信先經後軍 預劃兩軍交流
公股行庫：盼兩岸金融開放 雙方需先簽MOU
太平島跑道延長案 陳肇敏：視情況提出
找車位嗎？北市府提供手機簡訊找車位服務
台中縣市合併升格案 劉揆明向總統簡報
陳明文收押禁見 妻子廖素惠當場流淚
新聞局：六名加聘公視基金會董事出爐
中國食品安全證明都接受? 劉揆:不會這樣做
林憶蓮十一月台北開唱
前科登記有誤致人權益受損 判警署賠十萬元
第097087期大樂透頭獎 1人獨得
海角七號道具網拍182萬元 捐贈世界展望會
伯大尼縱火案 有待檢方更精緻查案
第097216期今彩539頭獎 3注中獎
學貸利率 劉揆：朝調降方向走
江陳會直航商機 法人:對航空業具漸進效益
陳添枝:國發基金操作人力不足 將尋求外援
金馬獎入圍名單將揭曉 魏德聖：沒有壓力
日籍身障旅人木島英登 拜會胡志強
世運暖身賽韻律體操 俄雙姝繩項目穿金戴銀
旅客攜外幣出境逾規定 沒入1370萬元創新高
世運韻律體操暖身賽俄娃皮秋金娜環繩雙金
花旗:下修明年台灣經濟成長預估值至3.6%
洗錢案外案 前竹科管理局長疑收賄遭聲押
中華職棒總冠軍賽第三戰 兄弟6比5險勝統一
陳明文收押 嘉義縣府發聲明憂慮縣政推展
連動債銷售糾紛理賠 張秀蓮：視個案而定
謝指馬文宣做不到 馬營：廣告與總部無關
微軟推Azure作業平台 跨足雲端運算領域
因應危機 冰島尋求歐洲央行和美聯準會金援
台灣失業勞工房貸本金寬緩期 最長為 5年
台灣經濟部澄清 中油對釣魚台海域並無探勘計畫
公股行庫：盼兩岸金融開放 雙方需先簽MOU
鋪設西伯利亞油管 俄羅斯與中國簽訂協議
陳雲林來台 金管會:金融座談宣示啟動協商
台灣連動債銷售糾紛理賠 張秀蓮：視個案而定
台灣金馬獎入圍名單將揭曉 魏德聖：沒有壓力
薪資成長全台第1 中山:EMBA畢業生表現傑出
教部留學獎學金 首度提前公告甄試語言標準
史前館南科分館2年後動工 現台灣悠久歷史
私校學生有保障 教部擬私校投保履約草案
紀念樂評家曹永坤 北藝大舉辦音樂會
台灣卓越新聞獎入圍名單公佈 41件作品入圍
原辰德欣然接任世棒經典賽日隊總教練
大雨攪局 美國職棒世界賽第五戰停賽
NBA新球季明開打 綠衫軍被看好衛冕總冠軍
第十九屆亞青女籃賽程出爐 台灣首戰日本
中華職棒總冠軍賽第三戰 兄弟6比5險勝統一
世運韻律體操暖身賽 俄羅斯一支獨秀
李靜怡奪柔術金牌 高縣文山高中師生雀躍
心臟病發作病人自己駕車就醫易使無辜人受害
大陸製蛋白粉含三聚氰胺 衛署：台灣禁止進口
星科研人員以奈米技術研究抗病毒新法
前考試院長孔德成心肺衰竭病逝 享壽89歲
台灣衛生署：使用蛋白粉市售食品未檢出三聚氰胺
女護士車禍顏面骨折成戽斗 齒顎矯正恢復
北京暫未發現三聚氰胺雞蛋
台灣登革熱病例激增 衛署：高雄縣市疫情險峻
台灣伯大尼之家縱火案院生所為? 院方存疑
台灣警方破獲販毒集團 逮9嫌
隱匿公文案 北院1106傳陳幸妤和陳致中夫婦
婦團指報導侵人權 蘋果日報:若不妥願改進
陳明文羈押 嘉義地院:政商勾結犯罪犯嫌重大
台灣洗錢案外案 檢方聲押前竹科局長李界木
疑遭恐嚇案 台灣檢方傳王定宇說明
總統：二次江陳會協商內容無政治議題
總統：肯定海協會道歉 應讓台灣百姓求償
打耳光風波 洪秀柱與管碧玲陣營互告傷害
總統：台灣政府願嘗試和平協議 卻被批為投降
陳明文遭收押 民進黨：看不出有收押必要
江丙坤：陳雲林來台灣會談具歷史意義
陳雲林訪台 兩岸關係走向互利雙贏時代
中國食品安全證明台灣都接受? 劉揆:不會這樣做
馬上好是口號引風波 劉揆:答詢盡量嚴謹
力促恢復信貸 白宮與財政部聯手施壓銀行
布希突訪共和黨黨部 為馬侃總統選情打氣
美國教授統計政府數據 1200萬人已完成投票
華爾街股市尾盤買盤急湧 道瓊暴漲近九百點
發言人：甘迺迪參議員恢復健康返回華府
OPEC暗示再減產 需求疑慮仍令國際油價小跌
台灣參加西班牙電機電子展加強拓展市場
聯準會召開貨幣政策會議 專家預期降息
紐時：王雪紅是全球科技最具影響力女性之一
參議員史蒂文斯被控貪污 馬侃培林籲其辭職
研究：高齡老人心臟手術後仍可活得健康
金正男找的腦外科醫生也是法外交部長好友
聯準會降息預期加持 全球股市連袂翻紅
國安基金拉尾盤 28日外資狂賣160億
法院裁定布蘭妮財產永久由父親代管
公司解散 台灣一個月超過七千家
中、台釣魚台海域探勘 台灣經濟部否認
七大團體支持江陳會 國台辦幕後推手
江陳會將登場 台灣22檔金融股開盤爆量漲停
APEC特使錢復呼聲高？總統府：沒有評論
陳明文收押 台灣嘉義縣府群龍無首
綠營指陳明文案政治打壓 藍營籲尊重司法
台灣反對黨要拿出國旗 藍批虛情假意
台灣政府採購金額 前10月3,069億
孔德成病逝 大陸南宗孔子奉祀官仍在世
香港雷曼產品大都血本無歸
寄望美聯準會降息刺激經濟 亞洲油價上揚
陳雲林訪台 柯慶生盼有助兩岸長期進展
陳雲林訪台 議題攸關兩岸民眾生活
Fed提供紐西蘭央行換匯額度150億美元
中國大陸國台辦：希望陳雲林訪台安全順利
中國附醫黃國欽：中藥治甲狀腺機能亢進
陳雲林拜會台灣領導人行程尊重海基會安排
貴州茅台酒前總經理喬洪因貪污出庭受審
日本拒絕援助北韓燃油 美尋求他國替代
日相撲橫綱曙太郎將訪台表演摔角
巴基斯坦西南部強震 死亡人數超過一百人
台灣自然人憑證 發證量突破150萬
台糖土地管理不善 台灣監院糾正
電價只漲不跌 問題出在天價購煤
海洋國家公園管理處週年慶成果展揭幕
兩岸空運直航 陳肇敏：不會通過R8禁航區
JF台灣投資人信心Q3創新低 香港同步走低
江陳會食品談判 葉金川：反黑心嚴把關有保障
中國涉外港口擬全面對台開放
總統府宣布連戰任APEC特使 歷年最高層級
港立法會議員料大陸二萬家港資工廠將倒閉
不怕一萬 只怕萬一
嘉義縣長遭裁定羈押 內政部：依法停職
金管會呼籲銀行業協助企業 共創銀行、企業、員工三贏局面
期交所10月31日辦理「證券投信基金經理人期貨業務座談會」
台灣第一個公益購物專區【24h購物--買給家扶】問世
明安國際前三季每股稅後盈餘3.9元
迎廣科技自結前三季稅後EPS 1.85元
洗錢案外案 北院裁定李界木羈押禁見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑遭恐嚇案 王定宇：恐嚇他的不包括黃如意
王定宇疑遭恐嚇案 檢方諭令黃如意30萬元交保
期貨商：逆價差大幅收斂 有助持續反彈
法人：歐美股市大漲 台股可望持續反彈
台股開盤上漲222.58點 為4622.55點
宜蘭短暫雨 其他各地晴到多雲
陳明文遭羈押 早睡早起食慾不錯
歐美股市大漲 十一月份三大期指開盤漲停
清晨重砲射擊操演 金防部：例行訓練
客家文化向下紮根 高市巡迴校園帶動唱
經委會:瓦斯等降幅未提出 暫緩審經部預算
台股大漲 新台幣匯率盤初勁升逾 1角
美股大漲 台股開高震盪類股齊揚
陳明文遭羈押 黃癸楠代理嘉義縣長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
尹啟銘:瓦斯燃料油可望調降 幅度待核算
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
許添財：張銘清事件是個意外
覆盆苺廣告不實 東森得易購遭罰130萬元
奇晶光電昐AMOLED電視取代平面顯示器電視
陳雲林來台利多?房仲:房市要看國際盤表現
中醫：調養脾肺治療孩童過敏性鼻炎
國民黨：民進黨勿虛情假意炒作國旗議題
陳雲林訪台 民進黨辦牽手圍城等活動嗆中
人力銀行：保飯碗 7成6上班族願進修
為成立海洋部獻策 海洋大學辦政策研討會
國安基金再護盤？曾銘宗：必要時會進場
台中縣市合併時機 蕭家旗：配合中央政策
安康高中生命教學 吳驛勇抗癌成勇哥
江陳會食品談判主軸：反黑心嚴把關有保障
新台幣匯率勁升1.51角 中午收33.287元
彭盛昌:2004大選多小額捐款 無力繳黨中央
台中戒治所創小提琴班 激勵把針筒換琴弓
人力銀行:6成1企業提供教育訓練 較去年少
行銷台北內容物化女性 北市坦承疏失檢討
高市採購中巴翻滾測試未過 交車時程延宕
國安警政勘察陳雲林入出境動線 確保安全
江陳會如實報導?史亞平:會與國際媒體溝通
土司有效期打在塑膠片 消保官：限期改善
台股收盤漲6.55點 為4406.52點
兩岸空運直航 陳肇敏:不會通過R8禁航區
金融股價淨值比僅0.67倍 提前反應利空
內政部：自然人憑證發證量突破150萬
裁外勞救本勞？尹啟銘:劉揆裁示暫不考慮
觀光局：歐美旅客來台增 未只鎖定陸客
台股開高走低 收盤小漲6.55點
火車好多節活動疑涉弊 南投縣觀光處遭搜索
雙D股弱勢 台股開高震盪拉回收漲6點
全國學生實彈射擊競賽 北縣奪冠
11月台指期跌28點 逆價差118.52點
連動債受害人赴監院 檢舉金管會監督不周
11月電子期跌1.5點 金融期漲7.6點
王定宇遭恐嚇?史亞平:反對媒體播暴力畫面
綠營：所有中國食品製品下架 確保人民健康
JF台灣投資人信心Q3創新低 香港同步走低
電信技術中心與台科大簽訂合作備忘錄
日輪椅旅遊達人木島訪高雄 鼓勵身障者圓夢
原住民傳統農作黑糯米 營養豐富適合養生
黃昆輝質疑總統直航政策 府:擱爭議創雙贏
尹啟銘:刪紡織品專章 不影響業者申請救濟
陳菊會見木島 歡迎檢驗高市無障礙空間
中部四縣市立即上工補助名額 增加近千名
葉金川:依中國轉知消息 都慶奶精顯有問題
臺馬輪大修 11月下旬停航明年一月開航
台德合作 阿氏夜猴台北動物園與遊客見面
立院委員會決議 閣員發言應列考核
分享攀登特殊經驗 玉管處徵選玉山之最
議員質疑車架比自行車貴 高市府：鋼價高
入圍柏林短片影展 台科大廖思婷展創意
環保署檢驗包裝水水源 均符飲用水質標準
三大法人賣超32.33億元 台股上漲6.55點
台糖土地管理不善 監院糾正經濟部與台糖
海角七號熱 田中千繪茂伯馬拉桑代言賣屋
藍營指蔡英文兩岸主張前後矛盾 綠營反駁
海洋拉拉號首航馬公 登船梯凸槌狀況多
全國首批官方認證鑑識達人 中縣兩員警當選
大老闆淪落成街友 放下身段當清潔工
柴山奇石浮現蔣宋美齡婚紗照 令人稱奇
宏通數碼標下合約 健保IC卡斷卡危機落幕
新台幣兌美元升1.43角 收33.295元
學生住宿感染疥蟲 慈濟醫院籲注意環境清潔
沾濕即用葉綠素有機電池 虎尾科大研發成功
台北市觀光景點 中正紀念堂最熱門
分辨國產大蒜有竅門 外形如蓮霧蒜梗較硬
唱片行老闆不敵盜版 寄情石木另覓新天地
科博館舉辦仙履蘭特展 展出近兩百盆
二期稻作災害稻穀收購價 每公斤提高兩元
陳致中要分家？陳水扁：報導瞎掰 深感憤怒
民進黨團籲江陳會談地點不在陳雲林下榻處
胃繞道減重手術 病態肥胖患者糖尿病症緩解
開跑車販毒受矚目 新店警方循線逮人
甲狀腺機能亢進 醫師:中西醫整合治療有效
劉揆接見法國代表 盼助台灣加入國際組織
洗錢案外案 特偵組傳訊魏哲和與林信義
警員涉及經營賭場 檢調搜索士林分局
全民運沙灘手球男子組 台中縣險勝台北縣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
伯大尼院生深夜疑欲縱火 警方：管理有問題
台海漁業資源養護管理研討會 明金門登場
ETC通行量逆勢成長 樹林年底前增開車道
火車好多節活動涉弊?南投觀光處:靜待調查
景氣低迷 永豐餘台東廠彈性停機引關切
防制人口販運 移民署將辦國際研討會
受毒奶粉之害 麵包糕餅業者赴法院告經銷商
關懷婦女健康 高縣府宣導女性自我照護
總統府宣布連戰任APEC特使 歷年最高層級
中市府編列神秘客計畫 議員批白色恐怖
四重溪溫泉美食嘉年華開鑼
吳伯雄：江陳會公權力要貫徹 做好東道主
竹筏港溪移除戴奧辛污泥逾三千公噸
紀念楊傳廣 台東31日舉辦全國田徑錦標賽
嘉市警方破獲兩起毒品案 逮三嫌
合作金庫大雅分行 失業男子搶奪被制伏
做國民外交 北市明贈友邦80台二手電腦
高市暖冬計畫短期職缺面試搶破頭
補貼接駁公車引質疑 高市府:爭取高捷分攤
全台唯一竹竿炮民俗 屏市林仔內11月登場
葳格中小學歡慶萬聖節 機器人同樂
全民運動會閉幕 台中縣勇奪第三名
高中生參訪空軍官校 體驗模擬飛行
張銘清受傷案 王定宇涉傷害遭送辦
花蓮縣議員提案通過 邀陳雲林到花蓮參訪
研發替代役暨就業博覽會 11月2日登場
成醫:孕婦應戒除菸酒藥物 減少早產
賴幸媛：保障紡織業公平貿易措施不打折
陳明文遭羈押 縣府員工在樹上綁黃絲帶
屏東縣府辦寄往海角七號的限時批徵文活動
出口商拋匯 新台幣兌美元收升1.43角
文藻與屏科大 締結姊妹校
全民運健力賽 高雄市奪10金大贏家
連戰任APEC特使 府肯定是最適合人選
台股跌營運虧損 券商否認裁員但撙節開支
新聞廣告化嚴重 NCC罰10家電視台489萬元
九十七年全民運閉幕 下屆相約台中市見
民航局官員：陳雲林來台專機已申請
陳水扁：陳雲林一來 就要提告
蔡丁貴絕食靜坐 黃昆輝游錫（方方土）探視
綠營：台電高價買煤致虧損 台電澄清
國際嘉年華會 高縣樹德科大飄南洋風
台電:購煤長約依市場機制調節 非高價採購
連戰任APEC特使 外交部：兩岸重大發展
阿瘦職業高球錦標賽 許孟男竄居領先
聯電：不排除合併和艦
北縣客家菜與特色小吃人氣餐廳票選出爐
陳雲林來台 警政署：強化車隊維安列重點
張希欽:陸客來台旅遊問題可望解決
勞委會學程班閉幕 學員提出6大企畫提案
台銀北市精華地標脫 房仲業看好後市
陸委會：空運直航將不經第三航空識別區
台指期小台指成交量連續第二天雙創新高
陳明文遭收押 內政部：依法停職
大學繁星招生名額確定 推薦資格設前20%門檻
角逐嘉義縣長？張花冠：沒有參選的打算
金酒公司：八二三50週年紀念酒延年底上市
南島族群婚禮系列活動 11月1日揭幕
前3季民間新增投資9432億元 達成率87.33%
深圳航空爭取飛台灣 兩岸包機可能有新成員
奉派任APEC領袖會議代表 連戰：黽勉以赴
立院初審新聞局預算 凍公視基金4.5億元
導演溫德斯監製一頁台北 與郝龍斌相見歡
美國職籃開打 運動彩券推出冠軍預測投注
高縣岡山警民合作 馬桶沖水器大盜落網
台股開高小紅作收 官員：國安基金有進場
公視中央社中華電信ESPN聯手報導高雄世運
買給家扶網站啟動 馬總統率先響應
高市警緝槍開七槍逮人 一落網一在逃
南檢破獲假米酒15萬瓶 傳喚26人
江丙坤：兩會目的在搭橋 不會有秘密管道
江陳會前夕 江丙坤籲民眾展現優質民主
糖果節弊案 南投檢方併案傳訊南縣文化局長
清華研發智慧網路傳輸及數位影片編修技術
陳雲林來台行程縮減 江丙坤：安全優先
台印勞工會議 直聘範圍將擴大至各行業
江丙坤盼讓海協會帶回成功訪台經驗
江丙坤：金融MOU只要談好 就開三次江陳會
遭監院糾正 經部:台糖畫分責任區全面清查
公益社團兒童慈善公演贈票 盼各界踴躍認捐
陳明文被押 民進黨批嘉義地院濫權羈押
中選會：公職當選人未放棄外國籍 當選無效
潮間帶稚鱟數量正逐漸減少 值得重視
活路外交三部曲 參與世衛大會下階段考驗
兩岸金融MOU 金管會規劃年底登陸交流
遛狗不留便 北市府教民眾DIY狗便拾取器
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農委會辦金推獎 鼓勵農會投入農業推廣
潭子鄉傳出一對情侶燒炭自殺
勝利體育慶祝四十週年 宣示邁向世界第一
公費流感疫苗開打近月 接種率不到五成
江陳會在即 經部盼交流產業議題討論方向
賴幸媛明赴立院報告江陳會 藍綠甲動因應
北北基聯測 北市:考題中間偏易概念性命題
連戰出任APEC特使 印證兩岸關係進展
海角七號受歡迎 魏德聖自認是最大幸運者
中國降息 學者：中國將持續寬鬆貨幣政策
世運暖身賽 韻律體操皮秋金娜獲4金大滿貫
府：總統重視王永慶意見 絕未忽視
連戰任APEC特使 藍營肯定 綠營指中國打壓
家衛所成功研發水禽雷氏桿菌症菌苗
民進黨：江陳會協議涉主權事項須公投
內政部：四年內完成台中縣市合併升格
牧師葛福臨來台佈道 藝人站台力挺
暖身賽累積比賽經驗 余佩倫盼世運有好成績
台灣月藝文活動 十一月香港登場
政院擬放寬外籍大學畢業生來台工作資格
總統：兩岸會談民進黨想做 為何現在反對
聯電併和艦？投審會：晶圓廠登陸額度已滿
陳雲林訪台 民進黨站前廣場三日靜坐守夜
賴幸媛明赴立院報告江陳會 將堅守對等尊嚴
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民進黨：連戰不適合擔任APEC領袖會議代表
故宮南院部分預算遭凍 朝野黨團各有看法
龍潭案 魏哲和向特偵組證稱與扁家無關
總統：合法集會能讓陳雲林了解台灣民主
總冠軍賽第四戰 獅5:0完封象 再度戰成平手
立委促徹查台電購煤 經部：深入瞭解
總統:政見兌現需要時間 未放棄六三三政策
陳可辛講座31日登場 新聞局歡迎民眾參加
陳雲林來台 藍搶路權綠擬嗆聲行動方案
英特爾總裁明來台 將與經長簽MOU
總統：期待陳雲林為毒奶向台灣人民致歉
中國降息 券商：對台股影響待觀察
總統：若沒做好陳雲林維安 不配稱為政府
面對國際金融風暴 總統：擴大內需標本兼治
廉能條款改一審有罪停權 國民黨獲共識
內閣是否改組 馬總統：可能性永遠存在
寶成工業自結前三季稅後盈餘51.70億元每股盈餘1.88元
《魔獸世界》全球會員人數突破1100萬人
台新志工社前進新竹縣寶山鄉三峰國小 捐贈圖書文具並與小朋友同歡
嘉義縣長遭裁定羈押 內政部：依法停職
馬拉杜納獲任阿根廷國家足球隊教頭
美職棒世界大賽第5戰 再度因雨延賽
NBA新球季點燃戰火 塞爾蒂克旗開得勝
日相撲橫綱曙太郎將訪台表演摔角
王建民右腳OK 下週返台休假
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金融海嘯肆虐 波灣六國十月股市大失血
因應景氣惡化 日本央行檢討調降基準利率
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國際貨幣基金將為匈牙利提供200億歐元貸款
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研究：小血管中風可損認知能力
中醫：調養脾肺治療孩童過敏性鼻炎
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張銘清受傷案 台灣議員王定宇涉傷害遭送辦
台灣龍潭案 魏哲和向特偵組證稱與扁家無關
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江陳會前夕 江丙坤籲台灣民眾展現優質民主
陳明文被押 台灣民進黨批嘉義地院濫權羈押
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台灣面對國際金融風暴 總統：擴大內需標本兼治
總統：期待陳雲林為毒奶向台灣人民致歉
降息利多帶動 倫敦股市暴漲逾8%
美聯準會調降聯邦資金利率兩碼至1.0%
義大利總理：二十國集團將決定股市新規範
聯準會如市場預期降息 美股未見大幅波動
洛時：民調顯示歐巴馬在關鍵州保持領先
葛來儀：連戰應促胡錦濤凍結對台軍事部署
金恩有夢 但恐不會夢黑人當總統
馬侃：洛時應公佈歐巴馬與哈立迪聚餐影帶
研究：食用紅肉易使人體受有毒大腸桿菌感染
歐巴馬宣示：當選總統將組成跨黨派內閣
連戰出任 台灣出席APEC領袖代表
連戰擔任APEC特使 中國大陸樂觀其成
中國應展善意 讓台灣總統親自參加APEC
明年製造業投資 台灣經部下修13%
三元集團首度透露併購毒奶粉三鹿集團
嘉大昆蟲館內容豐富多元 值得參觀
台灣一家上市董事長預言 半導體明年零成長
陳雲林來台 賴幸媛：先協商後參訪
張銘清被推倒 南檢起訴王定宇求刑1年2月
台北旅展搶客 出國5000有找 飯店點菜
MLB 多等兩天 費城人睽違28年世界大賽再封王
陳雲林就毒奶粉事件公開道歉
景氣下滑風險升高 央行再降息一碼
起訴王定宇 台灣反對黨批作給中國看
連戰出任APEC領袖代表 台灣反對黨說「中國指定的」
央行降息一碼 投信:有助台股跌深反彈
陷洗黑錢騙局 旅菲台商損失五萬美元
陳雲林硬咽談不能赴嘉義
精神有問題日本女性監禁女兒長達八年
歐巴馬發動最大波廣告攻勢 承諾恢復美國夢
綠民調：台灣總統不滿意度71.2%
商討貓熊議題 台北市長將會陳雲林
陳雲林就毒奶粉輸台事件首度當面公開道歉
陳雲林：在台拜會安排 高度尊重海基會
專家：遏止通貨緊縮 Fed仍可能再降息
研究：印尼泰國六百餘年前曾遭巨大海嘯侵襲
研究：暴龍嗅覺靈敏 夜間亦能狩獵遠距獵物
江陳會拼經濟 陸客來台將放寬為「五人成行」
互贈貓熊 台灣立委說要國對國出口證明
台幣兌美元大漲4.96角 收32.799元
消保會呼籲 中國毒乳受害者儘速登錄
台灣研考會澄清 未考評官員發言
接受電視專訪 馬英九希望中國海協會長稱呼他總統
賴幸媛：兩岸直達航路 絕非國內航線
陳雲林包機將降桃園 不公開談話直奔飯店
毛治國：兩岸飛航便捷 台商願根留台灣
南檢：王定宇等人推倒我國所建立民主價值
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：震盪洗盤打底 留意摩台結算方向
法人：美股漲跌互見 台股區間整理
全台晴朗好天氣 明晚北部轉有雨
央行宣佈降息一碼
央行緊急降息1碼 即起實施
台股開盤上漲41.99點 為4448.51點
央行降息1碼 新台幣兌美元盤初勁升逾2角
陳雲林來台 賴幸媛：先協商後參訪
推廣西洋棋邏輯思維 台灣與全球接軌媒介
橋牌兼具智慧技巧 國際友人溝通橋樑
中信盃大學棒球賽11/1開打 27支隊伍角逐
紮根傳統象棋 傳承中華文化不二法門
迎世運 高雄市舉辦徵詩文活動
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吹降息風 台股早盤類股齊揚大漲逾200點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
舉辦文化節涉弊 南投台南縣5官員交保
張銘清被攻擊 南檢起訴王定宇求刑1年2月
食品源頭管理 消基會籲兩岸建境外管制鏈
降息有利金融股 花旗:明年3月前再降2碼
台北旅展搶客 出國5000有找 飯店點菜120
江丙坤缺席綠委抗議 藍委以多數通過散會
景氣下滑風險升高 央行再降息一碼
期交所明年第一季推出黃金選擇權
央行降息台股大漲 新台幣盤中升破33元
連戰任APEC領袖代表 王金平：最適當人選
洗錢及龍潭案 特偵組明傳辜仲瑩說明
王金平：陳雲林如何稱呼馬總統尚待協商
板檢偵辦米迪亞打假球案 傳訊14名球員
投信:降息效果可望3至6個月顯現 有利台股
張銘清案遭起訴 王定宇:政治影響司法
三聚氰胺事件 郝龍斌：大陸應該道歉
民進黨：雙方互不否認 陳雲林應稱馬總統
高市警查獲50元偽幣工廠 三人送辦
吹降息風 券商:可刺激經濟成長及消費
米迪亞案 趙守博：球員被交保就不能打球
台北旅展尋找新鮮話題 老景點新玩法
綠委:台灣先加入聯合國再簽台海和平協議
新台幣匯率中午勁升4.05角
台北小巨蛋開唱 濱崎步延至明天抵台
張銘清案 南檢:王定宇廣播召群眾帶頭推擠
明年實施交割新制 款券取得時點趨一致
綠營指江丙坤規避監督 藍營反批杯葛議事
台股收盤漲277.12點 為4683.64點
民進黨質疑檢方起訴王定宇是做給中國看
推中選會組織法制化 劉揆盼早日完成立法
郝龍斌陳雲林將會面 商討貓熊議題
陳雲林來台民眾要嗆聲 郝：各種穿著不違法
國內景氣明年中復甦？彭淮南：希望如此
台北股市開高走高 大漲277.12點
台積電第三季淨利季增6.3% EPS1.18元
王定宇被起訴 綠指政治操控 藍籲尊重司法
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搶救活化石 澎湖成立鱟生態育成區
11月台指期大漲300點 逆價差89.64點
台中縣市合併 綠營要求中央訂定配套
政院通過促產條例修正 估新增投資五千億元
11月電子期漲12.15點 金融期漲32點
沈富雄：總統應與蔡英文對話 不必辯論
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