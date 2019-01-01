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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
財委會提案禁止外資借券放空 陳樹:會研究
成醫統計：兒童眼睛外傷 多在家中發生
江丙坤：海基會平台 各部會該好好利用
大潤發:今晚10時前下架123支商品 接受退貨
愛買下架100支商品 好市多暫無商品需下架
十軍團官兵閃避野狗 撞路樹四人輕重傷
匯市觀望 新台幣兌美元收貶2.4分
中信銀：企業聯貸市場今年萎縮近10%
劉揆：組團赴大陸查毒奶粉計畫不變
消基會籲消費者多吃天然食物 莫吃加工食品
追查毒奶精流向 嘉市一公司已零售一噸餘
台灣高鐵捐贈育幼院二手家具作公益
保障收視戶 NCC要求有線電視業提履約保證
南縣農特產品創意競賽 東海嶺東科大奪金
桃園縣查封六和化工4000多包奶精
強化台日關係 吳伯雄11月率團訪日
幸福城市排名大躍進 周錫瑋：未來要更努力
水淹核四 台電將請原廠技師檢修重要設備
歐鴻鍊：縮短艱苦駐外人員任期並實施健檢
黃金博物園區四連棟 充滿懷舊氣息
能源局：瓦斯公司不能向用戶收管線補助費
歐鴻鍊明赴立院報告 將提積極外交面向
毒奶粉風暴 高市府將組中國食品抽驗專案
角逐世界全民運動會 中華代表團授旗出征
買春趁機偷拍恐嚇取財 男子遭警逮捕法辦
連勝文:悠遊卡今年不賺錢 盼明年有好消息
府財經小組開會 產業界建議取消遺贈稅
廈門市委書記何立峰明率團經金門訪台
彰縣衛生局查封久津生產一萬多箱綠奶茶
大陸毒奶製品 中縣衛生局下架回收銷毀
公路總局：后豐大橋改建提前至2010年完工
調查：第2季筆電出貨占PC比重增至3成5
鄭瑞城：小朋友牙齒不好 影響健康
陸委會：開放大陸學歷不等同開放來台考證
台東毒奶粉特別門診 一男子驗出腎結石
三廠商向汎昇進貨 南投衛局查毒奶精流向
澎湖核廢料潛在場址 東吉島列自然保留區
馬總統：明年務必成為世界衛生大會觀察員
衛生署發布下架商品範圍 家樂福配合
陳聰明迴避洗錢案？法務部官員：不能干預
金門小三通今疏運7343人 創單日新高記錄
台糖黑五寶燕麥薏仁暫下架 接受退貨
史亞平：若大陸不配合 恢復進口時程難說
週轉不靈 觀光局關閉訂房網站台灣旅遊聯盟
5民眾屏東霧台山區採藥迷失 聯絡上明援救
李述德：遺贈稅宜降不宜廢 一次到位最好
五大銀行8月新承作購屋貸款 月減116億元
劉揆為2008熱愛生命獎章得主頒獎
國語日報創辦一甲子 推動讀報教育卓然有成
天下雜誌調查幸福城市 台北市蟬聯冠軍
第097192期今彩539四星彩三星彩開獎結果
北縣醫特別門診首日69人 兩人有腎結石
淡北道路納環評增變數 北縣府及地方齊跳腳
市長施政滿意度調查 林政則朱立倫居前兩名
開放陸資來台投資 劉揆：待兩會協商
NCC許可國家地理頻道在台經營音樂頻道
有線電視背書金額過高 NCC審照要求降低
我們的希望地圖活動 行政院回應41個希望
北市 1歲以下幼兒免費篩檢腎病採預約方式
政院：處理大陸毒奶 台灣較他國明快嚴謹
闖空門喝飲料留證據 警比對DNA蒐證法辦
來怡客 客語教學電視節目10/1開播
1至8月發布不安全進口食品65則 中國13則
上街抗議陳雲林訪台?民進黨:已獲黨內共識
NCC要求有線電視收費履約保證 業者反彈
地下期貨簽賭集團為禍 警方逮11人送辦
單國璽：新政府似小樹 應耐心給時間茁壯
2007機車整車出口77萬輛 外銷首度超越內銷
捷運新莊蘆洲線 跨越淡水河台北縣市接軌
六和銷售問題奶精 北市追查下游廠商碰壁
腎結石門診首日 未傳毒奶粉受害幼兒病例
陳義雄家屬赴監院陳情 王建（火宣）致意
民進黨籲標示中國原料 設China-Free標章
因應兩岸產業分工 經部規劃經貿營運特區
角逐印尼亞青女籃賽 中華隊陣容出爐
高縣查封購自六和進口奶精大豆蛋白粉
漁業署:魚飼料查出含三聚氰胺 將全面清查
知名訂房網台灣旅遊聯盟倒閉 4166人受害
十一黃金週陸客來台 單日終於破千人關卡
仰德盃高球邀請賽 職業男子組高柏松奪冠
兆豐國際投信資金缺口 兆豐金決全力支援
總統府：郝廣才業務628萬非國務費支出
第097192期今彩539三星彩四星彩派彩結果
助建創世文山分院 藝人阮經天認捐首張病床
私校董事會私相授受？教部：有監察人監督
清查毒奶精 北檢搜索六和化工總公司
組織再造 學者專家對文化及觀光部無共識
國慶連假 高速公路擬實施凌晨免收費
亞青女排賽8強出爐 紐西蘭搭上末班車
中國毒奶產品全下架 業者籲統一檢驗標準
台灣管樂界舵手梁振漢病逝
大陸乳製品下架 衛署：明起抽檢市售食品
屏東魚飼料含三聚氰胺 縣府官員不表意見
青少年網球世界組決賽 中華隊出師不利
毒奶粉事件也向WTO通報？衛署：待評估
水產飼料含三聚氰胺 封存兩萬多公斤
防毒害 學者籲建立週延食品檢驗與救濟制度
北市 1歲以下幼兒免費篩檢腎病採預約方式
十軍團官兵閃避野狗 撞路樹四人輕重傷
捷運新莊蘆洲線 跨越淡水河台北縣市接軌
中國大白兔奶糖含三聚氰胺 英超市下架
台東毒奶粉特別門診 一男子驗出腎結石
北縣醫特別門診首日69人 兩人有腎結石
衛生署：六和與汎昇公司進口大陸原料合格
史亞平：若大陸不配合 恢復進口時程難說
五大銀行8月新承作購屋貸款 月減116億元
開放陸資來台投資 劉揆：待兩會協商
兆豐國際投信資金缺口 兆豐金決全力支援
雷曼兄弟相關金融商品星投資人連署爭取賠償
中銀：次貸危機後遺症全球經濟需更深調整
地下期貨簽賭集團為禍 警方逮11人送辦
陳聰明迴避洗錢案？台灣法務部官員：不能干預
闖空門喝飲料留證據 警比對DNA蒐證法辦
清查毒奶精 北檢搜索六和化工總公司
台灣總統馬英九：明年務必成為世界衛生大會觀察員
政院：處理中國毒奶 台灣較他國明快嚴謹
上街抗議陳雲林訪台?民進黨:已獲黨內共識
台灣總統府：郝廣才業務628萬非國務費支出
日本故首相之女小淵優子入閣 成日本最年輕閣員
日本新財相中川昭一：全力解決金融亂象
中國網賽 楊科維琪旗開得勝 鄭潔爆冷克強敵
英國運輸大臣凱利宣布辭職 布朗內閣下週改組
中國毒奶效應 歐洲產乳國可望得利
巴基斯坦部落區激戰 政府軍7死塔利班25亡
美國總統候選人馬侃呼籲歐巴馬延後辯論 共同應付金融危機
民調：多數選民認為美國總統候選人歐巴馬將贏得首場辯論
美國兩黨總統候選人馬侃籲歐巴馬延後辯論 共同應付金融危機
全球國際油價小跌 紐約輕原油收105.73美元
美國民主黨總統候選人歐巴馬反對延後首場總統候選人辯論
美國總統候選人歐巴馬不同意延後總統候選人辯論
2008世界投資報告 台灣外來投資再創新高
中國總理溫家寶聯大演說 隻字未提台灣議題
台灣國寶級小西園布袋戲瑞典演出 轟動倫德偶戲節
加拿大總理駁斥美林預測加房市將崩盤
加拿大第二次宣布召回毒奶粉污染產品
醫學專家：生活型態改變 亞洲中風比例攀升
法國宣布爭取主辦二零一八年冬季奧運
研究報告：美國墮胎率降至三十年來最低點
疑密謀政變 委內瑞拉內國兩持有武器國民被捕
美國總統候選人辯論前夕 馬侃民調下滑
義大利國會友台灣小組讚鄭欣為台義關係創新局
美國自由車傳奇人物阿姆斯壯復出 宣導防癌
救經濟 美國總統布希邀兩黨候選人共商大計
中國社科院：經濟成長不能太依賴房地產業
台灣洗錢疑案 特偵組再搜前總統陳水扁住宅與辦公室
美國胖子更多了 佔全部人口27.4%
歐洲實驗：地球生命起源可能不是來自外太空
中國大白兔奶糖含三聚氰胺 紐澳下令回收
中國三鹿毒奶衝擊 上海液態奶銷量下降
廈門市委書記何立峰率團首發 經金門訪台
中國毒奶風波延燒 南韓禁止中國奶粉製食品進口
中國下調準備金率 釋放資金1500億
美國眾議員提案由國會自動通過對台灣軍售案
美國總統布希盼國會儘速通過七千億紓困法案
習相近 上海復旦大學依心理測驗分配宿舍
中華民國司法訪問考察團訪問美德拉瓦州
史亞平：台灣企望有意義參與聯合國
扁專機空機飛航另有任務？ 機長：無此事
防染污 高高屏三縣市擴大稽查柴油車
汎昇遭封存奶精粉將解除 暫時不會出貨
世衛矮化台灣 歐鴻鍊：將向WHO當面抗議
中國傳毒奶粉廠商三鹿集團被凍資8億元
西藏日喀則五點七地震 無傷亡損失
陳菊施政報告 三生有幸永續高雄施政主軸
中市大坑山區生態豐富 尋幽攬勝四季皆宜
台糖黑五寶燕麥薏仁 最快明天重新上架
與中國身份證相似 中國25日起簽發「新台胞證」
中國雲南農業職校21師生集體染病 確診傷寒
馬總統：明年務必成為世界衛生大會觀察員
台灣前總統李登輝離日前 再言及釣魚台是日本領土
抗議世衛正本寄中國 台灣要求直接聯繫
中國大白兔奶糖 紐澳回收 南韓禁止中國奶製品進口
屏東水產飼料含三聚氰胺 封存兩萬多公斤
國慶假期車票 台鐵25日高鐵26日開放訂位
檢驗標準下降 衛生署：六和與汎昇合格
蔡英文強調發揮創黨精神 走向再執政之路
高市查賣場中國乳製品 無合格文件即下架
解除查封 真口味:儘量不使用中國奶品原料
台北發明展開幕 教育部館創意作品商機大
毒奶粉事件 台東縣衛生局:沒儀器無法檢驗
奇美電子慶十週年 朝節能減碳方向努力
台灣總統馬英九接見同濟會會員 肯定對台灣貢獻
廈門市訪問團小三通到台中 展開參訪行程
消保官抽查通路 取3未下架奶製品帶回檢驗
四友邦元首力挺台灣參與聯合國專門機構案
台灣之夜取消謝亞球場改頒感謝狀給觀光局c
毒奶風暴 民怨沸騰 衛生署長林芳郁請辭
中國神舟七號太空船將進入發射前倒數計時
毒奶事件 蔡英文：政府應給人民合理解釋
國光客運與6家客運合作 10月1日推轉乘優惠
國光客運與6家客運合作 下月推轉乘優惠
以色列李夫尼組閣有進展 聯合黨堅持提前國會大選
全球熱愛生命獎章得主 為重殘兒童餵食
民進黨主席蔡英文祭拜黃信介 要找回前輩創黨精神
輪走台灣 自行車公益環台抵高
永信盃排球賽 將挑戰金氏世界紀錄
海協會同意台灣派專家赴中國瞭解奶粉事件
加拿大國民調：美國總統參選人歐巴馬選加拿大總理也會贏
全球熱愛生命獎章得主 為重殘兒童餵食
五歲以下幼兒 腎臟醫學會免費腎臟檢查
衛署：三聚氰胺訂2.5ppm已是相當嚴格標準
考選部：失業率高 不宜讓陸人來台考照
毒奶粉事件 國民黨:希望大陸與台灣正面協商
消基會：三聚氰胺檢測採香港標準 不合理
政院批准衛生署長林芳郁請辭
組專家團赴大陸 海基會:最快27日可成行
悠遊卡不賺錢？ 北市民進黨議員批連勝文說謊
扁家疑洗錢案 陳鎮慧遭檢察官聲押禁見
海洋國家公園管理處辦理講座及生態遊戲活動
愛之味生技研發大突破 領先雙酵微分解技術有成！
食用毒奶粉就醫 市醫免收掛號費
「2008千人足健體驗活動-最多人同時體驗足部反射療法」成功創新金氏世界紀錄
「2008嘉義市國際管樂節踩街嘉年華」
秋蟹蟳味美饌
土地銀行內壢分行開業 服務全新上路
群創光電300億元聯貸案正式簽約 兆豐國際等20家銀行參貸
中華職棒 獅隊3:4不敵鯨隊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：台指期短線震盪整理 中性偏多操作
法人：台股區間震盪 持續觀察美股走勢
今天白天高溫炎熱 各地都有短暫陣雨
台股開盤下跌75.90點 為6056.70點
署嘉醫院特別門診首日40人 1人有腎結石
東歐風格樂團STriCat 10月5日台北演出
國片當道 短片天黑夏午闔家觀賞聯合上映
台股跌 新台幣兌美元早盤走貶
推小班制公投 高市教師會將辦首場街頭宣傳
維護貨櫃船航行安全 高雄港改建二港口護岸
台股開低震盪 早盤電子股走揚縮小跌幅
台經院:未來半年景氣 廠商看好比例下滑
偽造證件集團詐騙地下錢莊 10嫌遭警逮捕
開拓原鄉特色產品 南投縣辦原民設計大賞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
毒奶事件 蔡英文:政府應給人民合理解釋
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
馬拉松數位攝影比賽 得獎名單出爐
活路外交 歐鴻鍊：將完成說帖說明理念
查封問題奶精 高雄縣衛生局今檢驗
台糖:沖調產品全面八折 嘉惠消費者
三聚氰胺含量標準放寬 合格業者求償無門
消基會:三聚氰胺檢測採香港標準 不合理
李登輝說釣魚台是日本領土 歐鴻鍊：遺憾
TCFA理事長李勝治:食品安全應採歐盟標準
總統：景氣愈不好 愈是創新改革時機
疑洗錢案 特偵組再度傳喚陳鎮慧到案
下架是否落實 中縣消保官稽查賣場
台灣明年主辦亞太經合會未來科學家會議
衛生署放寬三聚氰胺標準 學者消費者抨擊
國道3號新增南投交流道 公開徵求命名
檢驗標準放寬 廠商抱怨原料已遭中縣銷毀
毒奶標準放寬 高雄市批中央朝令夕改
處理中國毒奶風波 政院：一定會有人負責
五歲以下幼兒 腎臟醫學會免費腎臟檢查
疑喝一年香港帶回奶粉 宜蘭小姐弟腎結石
毒奶標準惹爭議 宋晏仁道歉 啟動賠償機制
為毒奶風暴負責 衛生署長林芳郁請辭
陳幸妤強調沒有內線交易 斥媒體污名化
總統：政府會檢討現制 做好食品安全把關
維也納少年合唱團 10月28日來台開唱
劉揆：政府管理運作與危機處理應檢討改進
警方破販毒集團追查流向 疑毒品流入校園
立委:弊端未改善 生技中心科專預算未解凍
新台幣兌美元匯率中午貶3.4分
高市警方破獲兩岸詐騙集團 八車手落網
農委會總動員 協助清查問題魚飼料及魚體
7-8月統一發票中獎號碼開獎 六獎增開2組
美國金融風暴 張哲琛：退撫基金影響約3億
台股收盤跌71.77點 為6060.83點
衛局:嘉市業者向六和化工所購奶精 符規定
毒奶事件處理致民眾疑慮 林芳郁書面請辭
搜尋后豐斷橋失蹤者 消防局出動潛水人員
楊朝祥:失業率高 不宜讓大陸人士來台考照
NCC：努力取締違法電台 困難在罰則太輕
台北股市開低收低 下跌71.77點
低價股活躍 台股開低震盪量縮收跌71點
社團籲審慎評估石門水庫第二階段整治預算
開平研發敬學餐 粗菜細做傳承孔子精神
10月台指期下跌96點 逆價差2.83點
10月電子期跌3.95點 金融期跌6點
釣魚台主權爭議 李登輝：不然是誰的領土
世運開閉幕開標 高市議員批官派委員不背書
政院通過修正商業登記法 僅審查是否同名
公督盟立委評鑑挨告 社運團體聲援陳明里
台經院:毒奶粉事件對經濟影響應不致太大
勞委會:技檢即測即評即發證 增25個試務中心
五名電話詐騙集團主嫌 刑事局小三通押回
人力銀行:11.5萬教育學科畢業生線上求職
汎昇成為合格業者 南投進貨廠商疑慮解除
瑞銀:電子業與美景氣連動 靜待台股落底
毒奶爭議 綠籲罷免總統 藍指見縫插針
接獲詐騙電話 高中女生匯一元凍結帳戶
三大法人賣超26.9億元 台股下跌71點
新竹縣湖口新豐 27日停水11小時
中央銀行理監事會 專家:或有降息空間
查毒奶 雄檢分他字案偵辦
審計部：巴紐案十億元通通不能認帳
血尿 醫師籲注意罹患尿道上皮癌
內政部簽署節能減碳宣言 油電負成長為原則
政院：ISP業者迅速移除侵權資訊 不須賠償
毒奶粉事件 陳水扁：應有人負責
為毒奶風暴設停損點 林芳郁基於誠信請辭
北市消保官:衛生署朝令夕改 執法無所適從
審計部:扁國務費沒單據部分減列逾五千萬
上興飼料：政府應訂定飼料三聚氰胺標準
高市小巨蛋27日啟用 邀駐台使節觀禮
陶瓷公會:中國黑心磁磚充斥 影響消費權益
疑洗錢案 特偵組搜索扁家多處保險箱
扁：健康許可又無危險 吳淑珍下次會出庭
新台幣兌美元貶3.7分 收31.998元
為公益而騎 輪走台灣車隊抵高縣
詐騙案猖獗 刑事局金門協議遣返5騙徒
三聚氰胺檢驗放寬 蕭家旗：地方無所適從
8月M1B及M2年增率較7月高 M1A較7月低
毒奶粉引發風波 台聯籲愛用台灣製產品
酪農協會：政府不該放寬三聚氰胺檢驗標準
因應毒奶風暴 南投6家醫院提供篩檢服務
扁：媒體應將心比心 不要再包圍陳幸妤
蘇治芬譴責中國政府 放任廠商添加三聚氰胺
毒奶粉事件 苗栗縣營養午餐停供玉米濃湯
研發環保車 王捷茹籲裕隆復產角圓舵盤LOGO
衛署:為解決現有問題 訂三聚氰胺檢驗標準
央行第三季理監事會 決議降息半碼
檢調再度搜索 扁:政治追殺 不信司法獨立
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
海角七號將破2億 國片參加釜山影展士氣高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政院修正就服法 外傭來台年限延至三年
扁：司法至今無證據 不能承受被控貪污
軍艦擱淺布袋外海 海巡署派員戒護
加強拓銷 貿協籌組利基產業南亞拓銷團
麗星郵輪處女星號 明天首航高雄港
加工區通過9月第2次投資案 總金額近兩億元
家樂福:自營品牌咖啡獲首張無三聚氰胺證明
毒奶事件 高市議員促自訂法規公告業者產品
高縣皮影戲劇團創新演技 展開全國巡演
優遊花蓮赤柯山 賞金針花海體驗農家氣息
民眾受困后豐斷橋下游 直昇機吊掛救出
政院批准衛生署長林芳郁請辭
扁家疑洗錢案 陳鎮慧遭檢察官聲押禁見
高縣萬安演習 南部觀摩示範演練緊湊逼真
反對三聚氰胺放寬 許添財發動縣市長連署
賴幸媛：專家團9/27前往大陸了解毒奶粉
蘇煥智：衛署三聚氰胺標準違法 南縣全禁
石素梅：國賠預算若不夠可動支第二預備金
飛彈快艇演習時擱淺 海軍:晚間漲潮駛離
桃縣稽查毒奶粉 部分產品符合新標準
調查局查獲一粒眠工廠 起出毒品市值約10億
疑喝毒奶 陽明附醫傳出四起腎結石病例
疑洗錢案 特偵組：陳鎮慧列貪污被告
金管會：台股本週借券比例已明顯下降
林芳郁辭職獲准 總統府：尊重政院決定
提供市場流動性 央行擴大附買回操作機制
央行降息半碼 學者：刺激景氣 物價趨穩
農糧署促南投縣府提報焚風災害專案補助
醫師：三聚氰胺對成人危害低 勿驚慌
陸委會：赴大陸專家團此行不談賠償問題
OTC:外資借券賣出 對店頭市場影響不明顯
防三聚氰胺 學者:改變檢驗蛋白質含量方法
海角七號票房贏赤壁 林志玲：下集會加油
匯市觀望 新台幣兌美元匯率收貶3.7分
央行降息半碼 房仲業：減輕民眾房貸壓力
金管會：考慮放寬消金爭議案件申訴門檻
毒奶事件 消保官:查核16縣市通路下架情形
花旗:降息穩定信心 估未來數月利率不變
金管會：慶豐銀存款全額保障 無流動性問題
取消免稅配套 全教會盼國小導師減課四節
兆豐銀承受雷曼虧損 工會:投信董總應負責
專家：三聚氰胺危害人體低 2.5ppm標準嚴
兆豐投信:逆向思考 寶鑽債券基金最安全
陳聰明密訪黃芳彥？吳敦義：民眾記錯時間
毒奶標準放寬？周錫瑋：中央應先凝聚共識
嘉縣要求清查校園食品 來源可疑者先下架
三聚氰胺放寬標準 桃園縣：尊重中央
化解三聚氰胺疑慮 高縣動物飼料原料送驗
三聚氰胺標準放寬 呂國華：尊重中央決定
市議員質疑污水進蓮池潭 陳菊允會勘改善
經部啟動緊急機制 協助受毒奶粉衝擊廠商
金門檢疫站展開小三通旅客防檢疫宣導
熱愛生命獎章得主 到嘉義與青年對話
除烏賊粉外 上興公司17種原物料無三聚氰胺
曹啟鴻:醫學證實無害 才接受放寬三聚氰胺
媒改社團為廣電基金發聲 呼籲改組不解散
悠遊卡擴大使用範圍 市議員批非法吸金
常飲奶茶和奶粉 台東10歲男童疑似腎結石
戴遐齡：世運主場館十月展開公開命名活動
台灣紀錄片雙年展 推出土本典昭紀念專題
擴大參與 非扶植演藝團隊10隊入選評鑑
毒奶風暴 中市持續抽查大賣場及學校產品
央行連16次升息後首度降息 維持金融穩定
核三廠核安演習順利落幕
搶攻行動音樂市場 中華電推手機哼唱點歌
蘇治芬串聯縣市連署 食品不准添三聚氰胺
全球金融情勢動盪 經長盼協助企業度難關
彰縣:檢驗標準權責在中央 盼做最嚴格把關
金管會:最快十月開放11檔香港ETF申請掛牌
北市聯醫：放輕鬆補氣血 減輕禿髮癥狀
毒奶粉風波 林芳郁蕭東銘請辭獲准
放寬三聚氰胺檢測標準 總統府事前不知情
中信金提供雷曼兄弟連動債提前贖回服務
馬修連恩新作義民塚 獲選新片1895主題曲
東部幹線一票難求 2010年增購48輛太魯閣號
第097193期今彩539三星彩四星彩開獎結果
問題奶粉事件應有人負責 吳伯雄有同感
交流協會：日本支持台灣以觀察員參與WHA
第097071期威力彩開獎結果
疑洗錢案 邱義仁陳唐山住處也遭檢調搜索
北縣聘水立方建築師為縣府顧問
專家赴中查毒奶 蔡英文：最好是執法人員
政院通過 政府採購不受三家廠商投標限制
三聚氰胺檢驗放寬 新竹縣市：遵照規定
蔡英文指釣魚台屬台灣法理上有根據
嘉縣府：貫徹三聚氰氨不得添加於任何食品
檢肅扒竊捷警奏功 舞蹈老師扮宵小遭逮捕
許信良：扁目前最好做法 是請求人民原諒
改變世界好創意 Google給千萬美元助實現
個人海外所得計入基本所得額課稅 後年施行
北市檢驗54件乳製品合格 下架28萬餘包
黃敏惠：嘉市遵照衛生署政策 建議採高標準
三聚氰胺標準何來？林益世要求衛生署解釋
國防總檢討明年提出 潛艦是否國造將明朗
大潤發:台威交貨混充三鹿 數量待檢調調查
對美軍購案 926是否送美國國會是觀察點
證交所：台灣借券放空機制較歐美嚴格
署醫腎結石門診第二天 十三名成人檢出結石
北縣本土性登革熱再添兩例 總數達五例
央行降息半碼穩定市場 續降息可能性不高
衛署放寬三聚氰胺標準 桃園仍嚴格把關
空大畢業典禮 畢業生有81歲也有全家福
內政部修法 放寬專技移民成年未婚子女居留
職棒 林正豐六局失一分 統一4:1宰中信
疑洗錢案 台北法院裁定陳鎮慧羈押禁見
裕隆日產汽車創新風雲賞 大葉台大奪金賞獎
如果兒童劇團新戲小花 訴說生命的奇蹟
悠遊卡公司官股代表 連勝文:依法申報財產
檢方: 須比對台威與大潤發對奶粉流向說明
林靜芸：林芳郁說話算話 請辭不抱怨
日本支持台灣參與WHA 外交部歡迎
銀行放款與投資成長 8月M2年增率較7月高
衛署：驗三聚氰胺只有一個標準
毒奶標準惹爭議 陳重信等學者質疑決策
輔大醫學系與敏盛醫療體系簽約建教合作
小學生晚餐調查 營養不均影響課業表現
中華職棒 飛鵬強力救援La New 5:4險勝兄弟
第097071期威力彩頭獎摃龜
黨政人士：馬總統力挺劉揆
第097193期今彩539三星彩四星彩派彩結果
李朝卿建議三聚氰胺應維持零檢出標準
松菸文化園區招商 富邦建設誠品聯手獲選
立委:NCC應注意有線電視有無與外資利益輸送
行政院宣布葉金川接任衛生署長
必勝客外帶粉調味包三聚氰胺超量 要回收
大師加持 台灣建案威尼斯建築展受矚目
薔蜜增強為中颱 28日到10月1日影響台灣
抗sars英雄葉金川 臨危受命掌衛生署
改變世界好創意 Google給千萬美元助實現
中信金提供雷曼兄弟連動債提前贖回服務
個人海外所得計入基本所得額課稅 後年施行
大潤發:台威交貨混充三鹿 數量待檢調調查
證交所：台灣借券放空機制較歐美嚴格
德財長：美將失去全球金融霸權地位
謠傳倒閉 香港東亞銀行新加坡分行擠兌
巴西乙醇市場火熱 料可創造千萬就業機會
疑洗錢案 特偵組：陳鎮慧列貪污被告
疑洗錢案 台北法院裁定陳鎮慧羈押禁見
除烏賊粉外 上興公司17種原物料無三聚氰胺
民眾受困后豐斷橋下游 直昇機吊掛救出
檢方: 須比對台威與大潤發對奶粉流向說明
拒不還錢 金紀玖聲稱擔任陳水扁外交密使
北市聯醫：放輕鬆補氣血 減輕禿髮癥狀
醫師：三聚氰胺對成人危害低 勿驚慌
北縣本土性登革熱再添兩例 總數達五例
毒奶粉事件影響擴大 兩國際機構籲哺餵母乳
衛署：驗三聚氰胺只有一個標準
黨政人士：馬總統力挺劉揆
行政院宣布葉金川接任衛生署長
毒奶風波衝擊大 葉金川臨危受命再次救火
駐德官員投書：毒奶粉案證明台灣應加入WHO
誤運核彈組件到台灣 美空軍六將領遭懲處
德國財政部長：未來十年全球經濟將由四大貨幣主導
美國軍方：駐阿富汗美軍與巴基斯坦部隊交火
渥太華消費者對食檢局及中國食品無信心
暫停競選牌奏效 美國共和黨總統候選人馬侃民調上揚
英國首相布朗將會美國總統布希 共商金融危機因應之道
索拉納：歐盟支持台灣有意義參與UN專門機構
瓜媒登史亞平專文 籲支持台參與國際事務
美大選熱潮 農人打造培林大臉玉米田迷宮
南韓首爾女子網球公開賽 詹詠然苦戰落敗
美國會推議案 限制企業高層支領優渥離職金
聯合國千禧年會議 聯大主席批評軍事花費高
紓困方案破局 美國財經首長急赴國會山莊搶救
中國毒奶風暴 紐華裔男子疑食用大白兔奶糖腎結石
拯救美國金融危機 白宮峰會尚未達成協議
毒奶粉效應 中國高官享用特供食品被批
亞特蘭大現石油危機 開車族加不到油
加強聯誼 留學丹麥學生擬組台灣同學會
白宮峰會破局 7000億美元金援方案未達協議
全國學童盃足球錦標賽中區聯賽 嘉市登場
麻生內閣支持率五成上下 自民黨好感度回升
新加坡曲弓熱疫情擴大新增13病例
美國民主黨總統候選人歐巴馬譴責政治干預金融紓困方案談判
美國危機處理果決 台灣領導人缺乏魄力大格局救經濟 才能振衰起敝
奶粉事件 台灣裡外皆輸 外遭矮化 對內產業重創 九萬兆團隊得不償失
審檢政治化 司法輓歌響起
必勝客外帶起司粉三聚氰胺超量 停止供應
海角七號紀念版琉璃珠 獲魏德聖授權
國民黨團促銷台灣自製乳品與古坑咖啡
毒奶風暴 台中市糕餅業者抗議政府無能
副總統:因應經濟衰退 要經濟社會政策齊下
北市議員發起China Free 籲抵制中國黑心貨
台灣師鐸獎九人獲獎 副總統讚揚教師貢獻
大馬網媒刊史亞平專文籲支持台灣參與國際事務
中國網球公開賽 第一種子費瑞爾首戰遭淘汰
辜寬敏：日相麻生認同台日安全相互依靠
民進黨團抗議衛署決策 立院下午繼續開會
全球排碳量創新高 中國超越美國居榜首
辜寬敏：明年選舉提名將嚴厲考驗蔡英文
南韓外長：北韓重啟核能廠 談判接近破局
三聚氰胺標準 行政院：就是零檢出
三重客運總裁李炳盛過世 業界尊稱客運教父
全球聯手抗瘧疾 三十億美元基金就緒
馬總統接見熱愛生命獎章得主 肯定典範
全球聯手抗瘧疾 三十億美元基金就緒
經濟不景氣 香港匯豐宣布裁員一百人
麻生重申日本應行使集體防衛權
陳雲林訪台灣 辜寬敏將遊行嗆聲
中國深圳「結石寶寶」逼近千例
雲林身障者圓夢行 體驗坐高鐵搭捷運
三聚氰胺標準 宋晏仁：林芳郁拍板決定
高中98課綱 文言文比例增加
台北股市開高收低 下跌131.2點
南區教學資源中心與人力銀行簽訂策略聯盟
賴幸媛：毒奶粉事件專家團七人 27日赴中國
必勝客起司粉含三聚氰胺超量 停止供應
禁止食品含三聚氰胺 綠縣市聯合抵制
政院修正就服法 外傭來台年限延至三年
署立嘉義醫院腎結石特別門診 今天無異常
世界衛生組織：中國毒牛奶死亡病例可能增加
美國海軍部長對中國海軍增強軍力表關切
三聚氰胺檢驗標準 綠營籲勿玩文字遊戲
世界衛生組織：中國毒牛奶死亡病例可能增加
三聚氰胺檢驗 政院：採取不得驗出的標準
海角七號掀國片熱潮 囧男孩票房也破千萬
中油：9/27起 汽油漲1.1元 柴油漲1.3元
建黨22年 蔡英文：以台灣認同 整合各族群
台糖黑五寶 重新上架並8折優惠
魔光幻影特展
歡渡國慶 墾丁凱撒送賞國慶鳥行程+僑胞住宿優惠
台北凱撒大飯店 ~ 樂音飄揚 醉心體驗 【極致爵對】 來自異國的新悸動
外澳服務區正式營運了 提供遊客更多樣化的服務
高雄國賓『秋蘊‧養生‧美食季』
Mio盃阿里山自行車大賽 號召千人騎鐵馬explore more
台灣證交所與上海證交所將推動兩岸三地ETF相互掛牌
人親土親 薛琦首度赴上海向台商招手回台掛牌上市
首家跨足海峽兩岸產險公司－國泰產險上海誕生
台証證券第二代「超級大三元十月上線 前1千名申請者送好米
土地銀行統籌主辦華航園區公司34億元聯貸案
杏輝獲衛生署核准為檢驗三聚氰胺之合格單位
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
超馬天后邱淑容今啟程返台 定明天午後抵達
台南清晨芮氏規模4.2地震 善化震度4級
全台炎熱午後局部大雨 北部明氣溫降
法人：央行降息 美股大漲 台股可望上攻
期貨商：利多匯集 台指期可望反彈
台股開盤上漲34.31點 為6095.14點
賴幸媛：毒奶粉事件專家團七人 明赴中國
台股跌 新台幣兌美元早盤貶值
爭取企業掛牌 OTC取消交易滿6個月限制
登山採藥迷路五民眾 直升機救下山
三聚氰胺標準 宋晏仁：林芳郁拍板決定
節能減碳 加工區推動建構生態園區計畫
AIT宣佈調漲美簽手續費至四千三百元
傳美國紓困案破局 台股早盤急殺破6000點
降息後 央行調降定存單利率5個基本點
高市藝文活動補助 將受理徵件
王爺 王醮 王船 台灣民間特有宗教信仰
毒奶事件 國民黨團：目前非換閣揆時機
疑壓力過大 彰縣員警從警局頂樓跳樓自殺
外交部：感謝歐盟支持台灣有意義參與UN
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新片羅丹薩夜晚浪漫 即刻毀滅小布挑大樑
雙喜臨門 大林慈濟醫院獲兩項環保大獎
毒奶事件 民進黨團於立法院議場抗議
葉金川上午赴衛署 下午就任將說明毒奶事件
台鐵北市精華地段宿舍出租 底價1.2萬元
民進黨團立院抗議 籲撤銷毒奶2.5ppm標準
綠營籲劉揆下台 藍營:劉揆可帶領超越困難
央行降息半碼 房仲業:有利提振信心
拒絕有毒物質合法 陳菊:南部縣市長有共識
美商卡夫食品聲明 在台銷售產品非中國製
赴中國調查毒奶粉 蔡英文:應由政府主導
民進黨：27、28日黨慶活動因颱風順延一週
鉅眾贊助視障團體 六十場義務按摩開跑
慶啟人：若特偵組要求協助 義不容辭
交易展秀LED新應用 工研院盼創第3兆產業
陸客經馬祖轉台旅遊首發團 近期可望成行
卡夫食品:麥斯威爾3合1咖啡檢驗合格
臉浮腫尿有泡 小心慢性腎絲球腎炎作祟
公費流感疫苗將開打 理財專家代言
投信:台幣走勢為台股前哨 轉升可逢低加碼
投資印度說明會 工商協進會鼓勵會員參加
高中98課綱初步調整方向確定 文言文比例增
新台幣兌美元中午貶值3分
海基會：赴大陸協商食品衛生專家團共七人
大法官人事案立院付委審查 10/3投票
街道改造引發民怨 高市議員憂陳菊連任難
私教界最高榮譽弘道獎 十位得主獲表揚
中市表揚優良教師 蕭家旗感謝教師辛勞
房仲:北市9月成屋銷售開價較上月降5.6%
查國務費機密部分 特偵組將傳馬永成林德訓
台東農會推在地品牌放山雞 強調合法電宰
農委會:清查37件魚飼料原料 不含三聚氰胺
台股收盤跌131.20點 為5929.63點
台北股市開高收低 下跌131.2點
世運場館命名太官樣 陳菊:市府擬自辦命名
美金融紓困案傳生變 台股跌131點
10月台指期下跌191點 逆價差63.63點
10月電子期跌7.45點 金融期跌15.6點
議員籲納編優秀代理教師 北市府:呈報中央
特偵組開扁家保險箱 未查出與犯罪有關事證
三聚氰胺檢驗標準 綠營籲勿玩文字遊戲
高雄縣查封六和奶精含三聚氰胺 將複驗
李朝卿：南投縣三聚氰胺 維持零檢出標準
台灣中南部地區和北部山區 大雨特報
原民會：政府關心泰雅紋面國寶林銀妹
台股跌131.20點 三大法人賣超106.67億
2008嘉義國慶煙火 市府籲配合交通管制
全教會籲政府關懷私校教職員退休制度
高市女議員衝突 議長允溝通是否送紀委會
衛署爭議 劉揆暫無法於立院報告總預算案
經建會：八月景氣分數19分 轉回黃藍燈
南縣公教聯合社 中國製食品全部下架
新台幣兌美元貶4.7分 收32.045元
中國考慮簽署多晶片半導體免關稅協定
三聚氰胺檢驗 政院：採取不得驗出的標準
糕餅業籲減免營業稅 財部：視情況調整
農委會:奶粉作有機肥 植物不吸收三聚氰胺
空大明畢業典禮 林花枝90高齡終身學習
建黨22年 蔡英文：以台灣認同 整合各族群
桃園衛局：免費流感疫苗 擴大接種對象
辛樂克颱風災損 南投初估超過75億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 一週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
總統出席引興公司25週年慶 肯定發展模式
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
石門活魚節10/4開鑼 在北市造勢宣傳
中油：9/27起 汽油漲1.1元 柴油漲1.3元
被控侵占公款無罪定讞 楊定國：無怨懟
第150萬張自然人憑證申辦戶 可獨得筆電
防救災宣導 北市消防局推消防小飛象代言
高中生資訊專題 IBM工程師一對一線上輔導
陽明海運常明輪高明輪分別命名交船
薔蜜來勢洶 高市海洋局提醒漁民加強防颱
中央存保：受金管會指派 接管慶豐銀行
亞青女排 中華晉四強
高市有線電視愛心尋寶舖 29日開播
高捷運量低 陳菊：不會讓捷運停擺
彰化縣政府人事異動 黃東烈將接任新聞處長
搶救國文聯盟：98課綱文言文比例仍不夠
台積電首度獲選為CDLI組成企業
蔡英文指政府對中傾斜 李建榮：顛倒是非
清大創新育成中心 歡慶十週年
三聚氰胺檢驗合格標準 葉金川：不得檢出
年底恐有大量解僱潮 勞委會跨部會預警
基隆海岸線滿目瘡痍 環保局出動淨灘
后豐斷橋受害家屬與交通部達成賠償協議
曾住福建喝三鹿奶粉 高雄一男童腎結石
薔蜜颱風欲來 28日玉山高山馬拉松延期
響應世界水質監測日 中市辦活動寓教於樂
三聚氰胺零檢出 南投原解禁產品不得上架
薔蜜颱風逼台 高縣多項活動取消或延期
署屏毒奶篩檢 4兒童潛血反應3成人腎結石
台科大首屆創新教學 陳秀玲等3人獲獎
鄭永金褒揚泰雅族黥面百歲人瑞林銀妹
經建會：八月景氣燈號 轉好為黃藍燈
台塑化:27日1時起 汽油漲1.1元柴油漲1.3元
匯市觀望 新台幣兌美元匯率收貶4.7分
開放大陸地方媒體駐台採訪近三月 無人申請
藍營:政院檢驗立場一致 遺憾綠營杯葛議事
三聚氰胺檢驗標準再變 汎昇：依規定辦理
不得檢出三聚氰胺 吳家誠:必須訂零ppm標準
薛琦拜會上海證交所 推兩岸ETF相互掛牌
麗星處女星號首航高雄 高市迎賓展現熱情
台股指數本週跌0.68% 紡織類指數漲幅最大
薔蜜颱風接近 經部初判花東受影響較大
國家文藝獎頒獎 馬總統親賀六位得獎者
國民黨：動員地方 國慶日全台旗海飄揚
鄉鎮市長選舉 民進黨高縣擬定提名時程
劉揆：維護人民健康安全 為政院最高考量
陽信銀行大業簡易分行遭搶 警逮獲一男子
颱風期勞工出勤問題 勞委會：應勞資協商
台東兄妹同檢驗出腎結石 衛生單位追查原因
桃縣衛生局查封必勝客近200公斤起司粉
黃彥男請辭資策會副執行長 龔仁文升任
行政院：毒奶受害廠商 債權可協商展延
駐台使節團訪高市議會 明出席小巨蛋啟用
院會數度休息 劉揆傍晚立院報告總預算案
毒奶事件擴大 北市抽驗餐廳起司粉
馬總統主持府月會 聽取節能減碳報告
涂醒哲：藥癮除罪化 有助毒癮者的治療
神舟七號升空 劉國松再畫太空畫
品王食品行問題奶精 嘉市衛生局再度封存
台灣旅遊聯盟負責人出面 盼轉賣網站償債
金管會:接管慶豐銀 每一塊錢存款都受保障
越南分行標售失利 慶豐銀虧損擴大遭接管
歐系奶粉擬調漲 消基會籲公平會調查
台銀：29日起 調降新台幣存款利率
副總統：危機就是轉機 業者現在投資最好
土銀主辦華航園區公司34億元聯貸案簽約
埔霧公路南豐段明晨可搶通
雲檢赴品高追查問題起司粉奶精 查封送驗
本週上市公司市值15.1兆 較上週減1174億
綠營：持續監督衛生署三聚氰胺檢驗標準
陳樹:獲越南央行函覆後 方宣布接管慶豐銀
必勝客起司粉來源岡山鎮奶精粉 查封送驗
廣播金鐘獎入圍名單出爐 正聲大贏家
葉金川：對中國進口食品 會採最嚴格標準
農委會函經部 增訂列管進口烏賊粉
第097194期今彩539三星彩四星彩開獎結果
中颱薔蜜逼近 農委會籲農漁民嚴加防範
觀測薔蜜颱風 追風計畫明晨啟動 美軍合飛
李炷烽致函陳雲林 建議訪台走小三通
研考會：政府網站 網友最常掛號與買車票
8月景氣黃藍燈 胡仲英：還看不到反轉跡象
第097078期大樂透49樂合彩開獎結果
局部豪雨特報 今晚將發薔蜜海上颱風警報
金曲歌王曹格和造型師女友結婚
三聚氰胺標準再變 蕭家旗：造成執行困難
雲科大智慧筷子機器人 將朝救護用途研發
綠委指用人頭匯款海外 李登輝：非事實
金門國家公園 兩棟傳統建築標租經營賣店
雲林縣農會古坑農會奶製品 不含三聚氰胺
程仁宏：三聚氰胺檢測標準決策 確有違失
特偵組:查扣扁保險箱 獲可供辦案參考文件
98年度總預算案 劉揆:嚴控歲出規模及短差
燈號轉好勿自喜 景氣尚低迷 投資應謹慎
北市衛局:市售12種咖啡包 未檢出三聚氰胺
接管慶豐銀 存保：賠付基金水位足夠
金管會：雷曼連動債 應暫停收取管理費
十一黃金週陸客來台4500人 2個單日破千人
總統府：派員協助辨識扁辦公文是否為機密
軍風紀案頻仍 陳肇敏提前召開例行檢討會
第097194期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第097078期大樂透頭獎摃龜
蔡英文：若陳雲林來台 影響比毒奶粉嚴重
陽信銀行大業簡易分行遭搶 竊賊晚間被逮
葉金川救火接衛生署長 總統讚老葉夠義氣
指陳幸妤姐弟在美置產 邱毅一審獲判無罪
毒奶粉案 高檢署：列為甲類重大民生犯罪
特偵組:未發現蔡鎮宇租用保管箱供扁家使用
健全期市 期交所多項新制近月擬陸續實施
中華職棒 彭政閔再見砲 兄弟4:2勝中信
國際獵才公司瞄準台灣菁英 CTPartners延聘台灣通王瑞克加入
阿姆斯壯將公布復出參賽期間所有藥檢結果
分發奧運獎金 中國足協倒數第一
美職 道奇打進季後賽 台灣選手胡金龍三打數二安打
首爾女網賽 台灣選手莊佳容謝淑薇晉四強
台灣超馬天后邱淑容順利搭機回台 定下午抵達
毒奶事件擴大 台灣台北市抽驗餐廳起司粉
台灣雲林縣農會古坑農會奶製品 不含三聚氰胺
台灣北市衛局:市售12種咖啡包 未檢出三聚氰胺
三聚氰胺檢驗合格標準 台灣新任衛生署長葉金川：不得檢出
曾住中國福建省喝三鹿奶粉 台灣高雄市一男童腎結石
台灣衛生署長葉金川：對中國進口食品 會採最嚴格標準
台灣特偵組:查扣扁保險箱 獲可供辦案參考文件
毒奶粉案 台灣高檢署：列為甲類重大民生犯罪
台灣副總統：危機就是轉機 業者現在投資最好
台灣綠委指用人頭匯款海外 李登輝：非事實
台灣總統府：派員協助辨識扁辦公文是否為機密
台灣軍風紀案頻仍 陳肇敏提前召開例行檢討會
台灣民進黨黨主席蔡英文：若陳雲林來台 影響比毒奶粉嚴重
葉金川救火接台灣衛生署長 總統讚老葉夠義氣
中颱薔蜜 台灣海上警報發布 上午發陸上警報
台灣盃暨大專盃帆船賽 金門揚帆改場地
高市小巨蛋啟用 陳菊:公私合作創雙贏典範
教師節前夕 南縣逾千名教師上街遊行
原聯勤302廠員工抗議獎金被扣 軍備局否認
各國食品工業痛批：台灣政府任意變動Melamine含量標準
國內外發明家 齊聚發明展
打造臺北歐洲精品街 就在晶華酒店周邊
中颱薔蜜海上警報發布 上午發陸上警報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣象局8:30發布中颱薔蜜陸上警報
連江縣期以「媽祖」民間信仰帶動觀光
布農南洋軍伕回憶錄 台東縣海端鄉開展
金城坑道 見證地下金門民防史
強颱薔蜜陸上警報發布 東部南部防強風豪雨
不狩獵的獵人 冰箱放的是文化獵物
台東防颱中心成立 海上交通停駛
天神的屬地 阿里山塔山傳奇
美金融危機是否影響需求 面板廠審慎看待
因應薔蜜襲台 國防部成立災害應變中心
颱風來襲 教育部:明教師節表揚大會延期
消費性電子旺季 手機零組件廠對第四季樂觀
總統推崇蔣渭水貢獻 盼蔣渭水學受重視
多晶矽料源仍吃緊 太陽能產業Q4持續往上
颱風影響 金門小三通僅開兩班船即停擺
強颱來 馬總統取消原行程 下午視察防災中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
鎂鋁合金業旺季續航力 觀察新機種訂單熱度
三聚氰胺檢驗依據 衛署:儀器未檢出為合格
需求推升 電腦週邊零組件廠Q4不看淡
NB板Q3旺季不旺 Q4訂單遞延業績將加溫
強颱來襲 同志遊行風雨無阻
查國務費案 特偵組提訊陳鎮慧約談陳家理專
食品衛生專家團赴北京 瞭解三聚氰胺污染
颱風預期心理 北市蔬菜批發大漲15%
強颱薔蜜來襲 北縣多處凌晨豪雨淹水
強颱薔蜜來襲 明後天嚴防超大豪雨
PCB手機板廠Q3業績回溫 Q4看法分歧
薔蜜颱風逼近 北市應變中心13時 2級開設
戴遐齡:世運主場館命名活動 中央地方合辦
薔蜜威脅大 南投仁愛鄉撤離危險部落居民
主機板廠估Q3為出貨高峰 Q4成長動力看NB
囧男孩愛心特映會 朱俶賢感動史亞平飆淚
重現泰山鄉為娃娃故鄉 文創產業帶動觀光
標檢局:美召回港製哈利波特書夾 台未販售
國民黨立委:三聚氰胺標準太學術 民眾難懂
本周音樂榜 S.H.E和丹尼爾專輯稱霸
楠梓加工區建再生水模廠 最快10月推動
國光客運擬招募200名司機 月薪逾4萬元
民進黨團將提修法 規範標示食品原料產地
結合創意和科技化服務 為台灣ICT開未來
保護兒童你也做得到 家扶籲加入兒保行列
豐丘明隧道坍塌 公路總局：難預防的意外
澎湖三代同堂健走比賽 無畏颱風順利完成
薔蜜颱風侵台 北縣多項活動順延或取消
慢性腎臟病患控制飲食 醫師:避免洗腎痛苦
光六快艇三度拖救失敗 颱風過後再努力
經建會：業者申請融資30億 澎湖建觀光飯店
花蓮縣長盃原住民射箭比賽 三百多人參賽
油電預算逐年增 北市府：仍朝節能邁進
金管會：保戶颱風損失 保險公司應儘速理賠
ING台北馬拉松中區暖身賽 中市鳴槍起跑
吸毒工具藏骨灰甕 仍被警方查獲
薔蜜來襲 高縣災害應變中心一級開設
經濟不景氣 減少開銷盼不影響小孩受教權
大陸毒奶人人怕 國產鮮奶搶著要
928祭孔大典 馬總統將上香致匾
毒奶挫傷麵包及沖泡品營收 替代品買氣上揚
毒奶風波 海關：暫停報驗項目一律不放行
毒奶案 高縣迄未檢出被污染奶粉與乳製品
不老騎士完成環台夢 紀錄片今天首映
野戰口糧疑含三聚氰胺？聯勤：未撥發部隊
澎湖大陸漁工互毆 兩人駕船逃往大陸
國際棒總首次公布世界排名 中華第五
未轉換登錄實體公債逾46億元 財部籲速轉換
職棒 強森一安打完封 La New8:0勝米迪亞
邱淑容法國超級馬拉松受傷截肢 下午返台
鄭優：遺憾被貼特定政黨色彩 請辭央廣董座
強颱薔蜜直撲台灣 胡志強提前返台
陳水扁：年底搬到高雄 樂當高雄市民
薔密來襲 高縣公路單位全天候監控危橋
台中美食嘉年華 異國風情美術綠園道登場
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
薔蜜強颱近 太魯閣山區已無登山隊滯留
認識多元文化 高縣越南配偶介紹家鄉米食
北縣檢出17腎結石者 仍難判斷與毒奶有關
曾文水庫今晚六時起調節性放水
中市創意影片大賽 曾新中獲金牌獎
因應薔蜜來襲 雲嘉災害應變中心一級開設
強颱薔蜜直撲台灣 中市籲做好防颱準備
全國古蹟日 金門重返明代古城追尋歷史
台東縣宣布明天停止上班上課
台灣工藝之家大展 呈現自慢活的生活態度
薔蜜襲台 水利署:全台5水庫排洪 全力戒備
續追機密費流向 特偵組提訊陳鎮慧後還押
水保局發佈85條土石流黃色警戒
勞委會多管齊下促就業 難保証降低失業率
颱風影響 金廈泉小三通客船明天停航
薔蜜颱風撲台 北縣府籲低窪地區民眾警戒
薔蜜威脅大 南投縣災害應變中心一級開設
薔蜜颱風來襲 竹市免費提供民眾沙包
受毒奶波及 金車買氣回溫 大潤發半價促銷
大學以上失業率逾5% 職訓局：大學太多
颱風假日侵襲 高縣寶來溫泉業者雪上加霜
薔蜜來襲 高市明天孔子誕辰釋奠典禮取消
蔡英文：政府應講清楚零檢出與含量零差異
今年最強颱風薔蜜來襲 全台進入警戒區
麗星郵輪天秤星號取消28日那霸航程
金門產學高峰論壇延到10月2日舉辦
阿里山森林鐵路二十八日停駛
慈濟成立防災協調中心 隨時協助颱風災民
推廣防災宣導 北市消防局推小飛象創意造形
薔蜜颱風來襲 基隆災害應變中心一級開設
莫讓私校教師成年金孤兒 北縣教師會聲援
漁民疑似非法捕捉海豚 岸巡單位調查
嚴防薔蜜釀災 馬總統指示各單位料敵從寬
真口味原料奶精及古道系列奶品將銷毀
全國高中地理奧林匹亞總決賽 林芳如奪金
陳明文：台北政壇派系惡鬥 令人憂心
印度神父創社會企業 台灣原民脫貧現曙光
金門縣明天正常上班上課
金門縣政府宣布金湖鎮長將由蔡顯清代理
薔蜜颱風來襲 公路總局全天候監控13座橋梁
屏東縣明天停止上班上課
毒奶風暴 財部：接受退貨廠商 可退營業稅
超馬女將邱淑容進高醫接受後續治療
薔蜜襲台 9/28至30日教召暫停報到
澎湖縣明天正常上班上課
扁：特偵組搜索 帶走連戰背書的億元支票
香港將有千名教授缺 大學校長憂人才外流
台中縣宣布明天停止上班上課
中華職棒 愛倫復仇 統一6：2勝興農
台中市明天停止上班上課
苗栗縣宣布明天停止上班上課
蘭嶼出現15級陣風 台東明天停止上班上課
薔蜜來襲 政院：封橋程序採更嚴格標準
外台會感恩會 蔡英文：共同符號是台灣人
薔蜜颱風侵襲 雪霸園區停止入園入山
第六屆SUPER教師獎 張舒美等四人獲得
葉金川逛賣場喝咖啡 強調邊境管制三聚氰胺
大學校長笑談蹺課 曾志朗強調應尊重老師
薔蜜威脅大 南投縣明天停班停課
花蓮明天停止上班上課
新竹市宣布明天停止上班上課
彰化縣明天停止上班上課
防薔蜜 高市防災中心一級開設
新竹縣宣布明天停止上班上課
高雄市明天停班停課
基隆市明天停止上班上課
署醫驗出3幼童腎結石 均長期飲用中國奶粉
薔蜜來襲 台北縣明天停止上班上課
職棒黃龍義適時安打 La New一日兩勝米迪亞
台北市明天停止上班上課
天下雜誌微笑台灣319鄉 分享行腳感動
薔蜜颱風來襲 北市明天祭孔典禮暫停
桃園縣明天停止上班上課
薔蜜颱風來襲 宜蘭縣明天停班停課
嘉義縣市明天停止上班上課
颱風來襲 高縣明天停止上班上課
強颱薔蜜明午到傍晚登陸 宜花東都有可能
強颱薔蜜來襲 鐵路航空班次調整
亞青女排 中華逆轉勝中國 史上第一遭
不實請領近貧補助 內政部：應負法律責任
雲林明天停止上班上課
扛降失業率太沈重 勞委會積極創造就業機會
扁指有連戰背書支票 連戰幕僚：荒謬至極
薔蜜颱風來襲 宜蘭縣明天多項活動延期
台南縣市明天停班停課
苗58線白布帆大橋禁止通行 汶水橋觀察中
台北縣28日9時封閉堤外道路 車輛儘速駛離
強颱薔蜜來襲 台灣本島明天停止上班上課
薔蜜襲台 台北縣開放全縣紅黃線路段停車
毒奶政策反覆 九成讀者歸疚馬總統
尼國前總統中飽私囊？ 民進黨澄清
最新上班上課情形
薔蜜颱風來襲 9月29日股市期市同步休市
劉揆視察北市應變中心指示與中央加強聯繫
強颱薔蜜直撲台灣 暴風圈進入台灣東部近海
主播辱罵風波 TVBS向陳水扁及觀眾致歉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
強颱薔蜜暴風圈正進入花東陸地
強颱薔蜜對台影響今最大 持續至明天
薔蜜來襲 台北孔廟祭孔大典延至十月五日
薔蜜颱風來襲 北捷發車班距拉長 貓纜停駛
嘉縣公告9鄉鎮6河川為危險管制區域
澎湖縣下午及晚間停止上班上課
高雄市自行車道 明年達總長150公里目標
中市15公尺以上道路 紅黃線開放停車
陳國基回饋母校屏中 半年捐三百多萬元
嘉市祭孔大典風雨無阻 首度取消佾舞
另類教師 北區家扶呼籲加入寄養家庭行列
翡翠水庫 上午11時洩洪
艦艇兵631陸戰隊709梯次 延至10/1報到
高市風雨小 立榮航空停飛離島 餘正常起降
北市明天是否上班上課 晚間六時宣布
慈濟建立全台防災機制 籲勿輕忽秋颱
九國族群故事影展 10/1原民圖書中心開幕
客委會舉辦客語一族競賽 10/3截止報名
IC設計Q3旺季不旺 Q4業績恐滑落
記憶體模組今年無旺季 Q4廠商盼減產穩價
台七甲線26公里與台七線89公里 交通中斷
推廣校外教學 教部補助9所環境學習中心
光碟片產業秩序重建 後續發展值得追蹤
彰化羅厝天主堂見證天主教在台發展歷史
穀物運輸進入旺季 法人：BDI短線可望反彈
薔蜜颱風逼近 花蓮上午最大陣風達十二級
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
台鐵對號列車 中午以後全部停駛
明年結婚20周年 李國修想為王月寫舞台劇
內政部：台灣百歲人瑞1075人 最高齡122歲
農委會發布437條土石流黃色警戒
台東海空交通全告暫停 南橫中斷
鋼價止漲回跌 鋼鐵業Q4業績恐將蟄伏
原料價格可望走低 第四季SM買氣視景氣而定
颱風來襲 北市部份百貨暫停營業
高雄縣祭孔釋奠大典冒雨舉行
青輔會青年職場體驗 3800個職缺供見習
中央氣象局氣象報告（更新）
立院將審大法官人事案 民進黨團:嚴格把關
水利署：東部北部雨量增 員山子分洪啟動
劉揆視察南投應變中心 指示撤離危險區居民
林政則：安全起見 溪州大橋傍晚將封橋
洗衣粉上游烷基苯業者搶進中國市場
利空頻傳 金融業Q4仍處整理期
溪水暴漲 宜蘭大同鄉田古爾橋封閉
薔蜜颱風襲台 北縣上午一人被風吹落受傷
反毒宣導電影第2集毒影 將巡迴校園播映
薔蜜來襲 嘉義市上午未見強風驟雨
受強颱薔蜜影響 國際班機變動大
薔蜜颱風來襲 兩岸國際國內航班受影響
高雄市明天入營役男 改10/1報到
中市開放陸橋停車 胡志強提前返國坐鎮防颱
大法官人事案 國民黨團將成立小組審查
強颱來襲 菜價聞風漲 空心菜大漲五成
台鐵對號車中午起停駛 高鐵下午3時起停駛
龍頭廠紛降出貨預估 筆記型電腦景氣現烏雲
網通廠Q3業績走高 Q4轉趨保守
軍購案 府:美國會未休會 即時送入來得及
果陀舞台劇針鋒對決 下午場次照常演出
藍營：台灣有自我防衛決心 軍購態度不變
花蓮風雨轉強 已有225人暫時撤離安置
颱風來襲 竹東舊中正橋與關西無名橋封閉
薔蜜颱風來襲 竹科供水供電正常
薔蜜來襲雨量大 員山子分洪道啟動
IEK：中國半導體產值達1521億人民幣
強颱薔蜜侵襲 總統籲各單位提高警覺防災
多項藝文活動受颱風影響變動
北縣各大賣場 上午照常營業
四分溪水位高漲 水位達九公尺將封南深橋
高雄世運暖身賽體操及合球門票開賣
薔蜜颱風暴風圈籠罩全台 山區雨勢驚人
抵制黑心貨 綠營鼓勵民間China-free認證
薔蜜颱風來襲 屏東到中午風雨都還不大
薔蜜來襲 基隆役男徵集入營時間延後
颱風影響 光點台北國片映演取消
颱風來襲 高中進修學校校務主任會議順延
颱風來襲 強行前往阿里山大陸觀光團折返
廣慈博愛園區BOT案 商仲：具開發潛力
96年度綜所稅第1批退稅憑單 月底前兌領
老食品新價值 老阿嬤米糊暫代奶粉派上用場
強颱來襲 嘉義縣過水橋封閉
活絡股票選擇權交易 契約規格交割方式調整
客製化 掌握目標市場 安全產業商機無窮
劉兆玄：救災宜早不宜遲 宜快不宜慢
谷關篤銘橋及后豐鐵馬道封閉
摸黑鬥虎頭蜂 布農青年首捷摘下八卦蜂巢
中潭公路傳機車騎士落溪 警消查證中
金門客貨兩用車翻車 七軍人受傷
澎湖風強雨小 對外海空交通中斷
連江縣明天全天停止上班上課
大林慈濟醫院 明天內外婦兒科急診正常
金管處傳統建築 二棟標租經營
台銀宣佈降息 預期土銀本週跟進
「追風計畫」持續 台日偵察薔蜜資料共享
薔蜜颱風雨勢不斷 北市疏散六居民
花蓮下午起吹南風 逐漸進入颱風背風位置
雲林古坑興昌橋無危急暫不封閉 專人監控
薔蜜來襲 中山高休旅車翻覆駕駛自行脫困
新竹縣舉行兩岸師生聯合祭孔大典
強颱來襲 擱淺飛彈快艇進水嚴重
薔蜜來襲 竹縣尖石五峰部分道路坍方
薔蜜來襲花蓮部分地區停電 台電積極搶修
廬山溫泉高度警戒 入夜前強制撤離所有民眾
劉兆玄關心后豐斷橋修建便道進度
四分溪超過警戒水位 北市南深橋封橋
薔蜜來襲 北宜高平原線一遊覽車翻覆
農委會發布宜蘭新竹26條土石流紅色警戒
強颱來襲 阿里山公路五虎寮便橋暫停修築
金門小三通客船全停 台金八成四班機停擺
薔蜜來襲 高雄港封港全面暫停作業
薔蜜來襲 彰縣淩晨起風漸強但無雨
頭前溪水流湍急 竹市溪州橋下午5時起封閉
烏山頭水庫 保安林涵養水源兼休閒觀光
高捷受薔蜜影響 高架時速減為40公里
台17國姓橋封閉 全台14處公路傳災情
嚴防花蓮土石流災害 水保局加強監控
台中縣明天全天停止上班上課
陸委會：陸資將視同外資 製造業優先
南投縣明天持續停班停課
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中市29日停止上班上課
薔蜜下午宜蘭南澳登陸 各地風雨持續增強
薔蜜瞬間風速大 北捷木柵線下午5時起停駛
食安資訊 兩岸同意建立協調窗口專人處理
彰縣宣佈明天停止上班上課
水利署：淡水河蘭陽溪水位達二級警戒
強颱來襲 嘉縣警方勸離615位申請入山民眾
北市陣風逾10級 中北部山區陡坡恐崩塌
石門水庫壩頂抽水機啟動 民眾請儲水備用
薔蜜颱風襲台 北市明停班停課
雲林明天停止上班上課
台九線花蓮和仁路段排水不及 積水一公尺
新竹縣市明天停止上班上課
桃園縣明天停止上班上課
金門縣災害應變中心提昇為一級開設防颱
基隆市明天停止上班上課
薔蜜減弱為中颱 蘇澳出現17級以上強陣風
屏東最大陣風十級 雨不多 一處山路坍塌
苗栗縣明天停止上班上課
吳英毅：兩岸僑務休兵 前提是外交休兵
吳英毅：研訂僑教法 提高獎勵吸引僑生
吳英毅打造僑鄉計畫 吸引專業僑胞定居
近八年最盛大 今年國慶估一萬僑胞參加
雙十國慶上萬僑胞將回台 總統談話受矚目
台北匯市9月29日暫停交易一日
雲林風雨增強中 縣府籲民眾嚴陣以待
台電：至18時 全台近30萬戶停電待修復
嘉義市明天停止上班上課
薔蜜颱風登陸 宜蘭縣29日停班停課
花蓮傍晚起風雨減弱 被安置民眾陸續返家
嘉義縣明天停止上班上課
薔蜜來襲 汐止一名女子遭強風吹落受傷
薔蜜颱風來襲 期貨市場明天休市一天
濁水溪溪水暴漲 西螺大橋晚間封閉
店頭暨衍生性金融商品市場9月29日休市
阿里山森林鐵路明天仍暫停行駛一天
中華信評調降陽信商銀長期信用評等
台北縣明天停止上班上課
花蓮縣定古蹟將軍府遭強風摧殘受損
薔蜜宜蘭登陸減弱為中颱 晚間風雨仍強
台東縣明天停止上課 正常上班
花蓮縣明天正常上班上課
復興國際線客機 轉降金門加油折返澳門
中市颱風災情不大 無人傷亡
澎湖縣明天停止上班上課
颱風來襲 台北股市9月29日休市一天
颱風影響 雲門水月9/30戶外轉播取消
薔蜜來襲 北宜高遊覽車翻覆12人受傷
不畏風雨 三食品業者赴衛署申請上架許可
薔蜜颱風發威 中視錄影遇停電
薔蜜颱風來襲 教育部獲報七校災損待估計
標示食品原料原產地 專家指應考量國際反應
台東颳焚風 民眾吹冷氣險釀火災
高市警方逮捕一持有搖頭丸南非籍教師
台東傍晚焚風 高溫35.3度
台北縣危橋橫溪橋晚間封橋
風雨中演出照舊 李立群謝幕後問候觀眾
台南縣明天停班停課
台南市明天停止上班上課
北濱公路卯澳段大批漂流木遭大浪打到路面
國際航班明陸續恢復 國內線仍受影響
蘇澳17級以上瞬間最大風 15年來第二大
世界青少年發明展 台灣表現優異拿下九金
屏東縣明天停止上課 照常上班
北市6417戶停電 大安信義部分居民疏散
台北榮總明開臨時門診 各榮院急診服務照常
高雄市明天照常上班 停止上課
薔蜜狂掃 全台77萬戶曾停電 42萬戶待修復
薔蜜颱風來襲 高縣明天上班停課
薔蜜豪雨 宜蘭多座橋樑封橋
南投埔霧公路再中斷 豐丘明隧道便道封閉
金門縣明天正常上班上課
薔蜜颱風襲台 台北多家醫院服務不斷線
農委會：土石流紅色警戒增至89條
亞青女排賽 中華抗日失利獲銀牌
小金門九宮浮動碼頭傾斜 已暫時修復
惠譽:消債條例對信用卡債權證券化影響有限
高鐵颱風停駛前最後列車 疑故障嚴重誤點
男子撿鑰匙落圳溝 土城沖到板橋獲救
蘇花公路部分路段坍方 暫無法通行
中颱薔蜜全台戒備 中南部山區注意豪雨
薔蜜挾帶豪雨 溪州大橋晚間封閉
亞青女排賽閉幕 日本奪冠 中華獲亞軍
薔蜜來襲 19縣市與高縣桃源鄉明停班停課
薔蜜來襲 大台北蔬菜價量齊揚
台鐵對號車和高鐵明中午前停駛
颱風天勞工出勤？勞委會：僱主應考量安全
苗栗縣汶水橋晚間封橋 請民眾改道
颱風來襲 高縣南橫中斷桃源鄉停班停課
颱風供電不穩 高鐵今北上列車誤點三小時
北市文山區萬壽路土石崩塌 緊急疏散居民
薔蜜颱風侵襲 總統籲各縣市防範坡地災害
吳英毅：兩岸僑務休兵 前提是外交休兵
雙十國慶上萬僑胞將回台 總統談話受矚目
中華信評調降陽信商銀長期信用評等
颱風來襲 台灣股市9月29日休市一天
風雨中演出照舊 李立群謝幕後問候觀眾
不畏風雨 三食品業者赴衛署申請上架許可
世界青少年發明展 台灣表現優異拿下九金
薔蜜颱風襲台 台北多家醫院服務不斷線
農委會：土石流紅色警戒增至89條
惠譽:消債條例對信用卡債權證券化影響有限
洛杉磯加大找到最大質數 贏得十萬美元獎金
男子撿鑰匙落圳溝 土城沖到板橋獲救
亞青女排賽閉幕 日本奪冠 中華獲亞軍
薔蜜來襲 大台北蔬菜價量齊揚
中國第三批液態奶檢測公佈 未含三聚氰胺
保護動物團體倡議人奶製冰淇淋 牛乳業跳腳
薔蜜颱風侵襲 總統籲台灣各縣市防範坡地災害
薔蜜颱風影響 谷關梨山武陵聯外道路封閉
美金融危機紓困方案談判接近完成
MLB 紅襪傷兵累累 季後賽前景堪慮
西甲足球 范尼建功皇馬最後一分鐘贏球
泰國網賽 宋嘉甜蜜復仇 技驚喬科維奇奪冠
台灣抵制黑心貨 綠營鼓勵民間China-free認證
藍營：台灣有自我防衛決心 軍購態度不變
拯救金融市場紓困案 美國會可望通過
布希曾面告胡錦濤 為何找達賴喇嘛麻煩
首場總統候選人辯論 民調：歐巴馬大贏
僑委會美中座談強調 兩岸中文教育恐需協商
薔蜜陸上警報解除 海上警報可望明晨解除
穩住股市 金管會調降融券賣出限額
「咖啡記憶 臺北時光」2008臺北精品咖啡大賞
團購抗漲! 旅展門票預購優惠折扣多
「台灣燈會」擠身全球最佳節慶活動 Discovery頻道向世界力薦台灣
薔蜜颱風來襲 公路總局封閉八座省道橋梁
薔蜜颱風來襲 新店山區坍方撤離多人
薔蜜颱風將於清晨出海 中南部豪雨持續
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
薔蜜颱風中心4時出海 暴風圈仍籠罩台灣
中南部豪雨不斷 台灣今晚才會脫離暴風圈
薔蜜大雨 中縣烏溪橋封橋
颱風出海 嘉義縣山區降下超大豪雨
疑騎腳踏車摔落農田 八旬老翁溺斃
超大豪雨 嘉義縣清晨封閉七座橋樑
高縣樹德科大 不上班不上課
薔蜜颱風過境 高市未傳重大災情
水位稍退 蘭陽大橋解除封橋管制
南橫公路搶通 小型車單線雙向通車
薔蜜豪雨 嘉義市多座橋樑封橋
薔蜜減弱為輕颱 屏東台東金門脫離暴風圈
海象不佳 台華輪今天仍停航
超大豪雨 嘉義縣撤離6戶22人 1失蹤1受傷
薔蜜過境 南縣市未傳重大災情
北縣土城工廠倉庫火警 無人傷亡
高市未傳重大災情 市府仍高度警戒
颱風影響 台金航線中午過後恢復輸運
薔蜜颱風來襲 竹市路樹倒塌部分地區停電
高雄地區六千多戶停電 清晨陸續供電
環保趨勢成主流 LED NB商機蓄勢待發
薔蜜豪雨成災 屏東霧台5村道路中斷
高雄市停課不停班 學生颱風假惹爭議
溪水超過警戒線 台三線烏溪橋封橋
海象不穩 金廈泉小三通延後開船
薔蜜颱風襲台 北縣傳零星災情15人輕重傷
薔密逐漸離台 劉揆籲各地注意封橋重啟時機
薔蜜颱風來襲 中縣2人死亡6座橋封閉
薔蜜漸離 公路單位搶修花蓮對外道路
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
擱淺馬爾他籍商船 恢復動力航向花蓮港
水利署:部分河川一級警戒 北中南供水正常
中市無強風細雨不斷 市容逐漸恢復
台東大橋封橋 離島交通輪持續停航
屏東低窪地區淹水 里港及力力大橋封橋
蕭副總統：基本面良好 外資仍看好台灣經濟
民調政治信心下跌 國民黨立委：很快攀升
薔蜜災情傷亡統計 2死1失蹤58傷
婉拒挺扁大會？圓山飯店：誤會一場
北市文山區萬壽路土石崩塌 撤離200餘住戶
搜扁家發現洩密文件? 特偵組:文件尚未拆封
教育部校安中心:目前接獲22校回報災損
北市今晚照收垃圾 資源回收暫停
莊金爐伸援手救起落水男子 行政院頒獎金
澎湖有雨無風 上午對外空運只飛高雄
國軍機動待命 協助地方縣市災後復原
氣象局：薔蜜颱風陸上警報可望今晚解除
美金融紓困案 學者:如通過對台股屬正面
新竹市溪州橋 重新開放通車
薔蜜雨災 嘉義市僅剩永欽1號橋封閉
薔蜜漸離 高市颱風應變中心撤除
台八線往谷關柔腸寸斷 梨山成孤島
薔蜜颱風農損1717萬 中縣彰化縣受損較重
颱風減弱 台鐵高鐵陸續恢復正常行駛
颱風影響 央行:支票存款戶退票從寬處理
薔蜜颱風停電累計逾百萬戶 復電88萬戶
北市自來水昨晚局部停水 今晨恢復正常
薔蜜災情 中央應變中心：停電達154266戶
苗栗多處道路坍方 銅鑼竹盛橋封橋
薔蜜襲台 土城新店坍方 周錫瑋勘災
金門未傳出颱風災情 應變中心中午撤除
央行外幣資金調度 不放假
山區雨勢未歇 高縣仍有六座橋樑封橋
保障民眾安全 北市採高標準撤離996人
管碧玲:國科會應致力於防颱橋樑安全研究
水保局發布244條土石流紅色警戒
終於盼到海角七號 屏東週六日放映四場
澎湖雨勢不大 民眾規劃出遊
關心受虐兒 正隆與家扶啟動兒童保護列車
薔蜜颱風影響 馬祖對外海空交通中斷
薔蜜來襲 北捷昨天正常發車載客22萬人次
綠營指總統應為軍購案不順負責 藍營駁斥
調查:1天颱風假 企業平均損失59.31萬元
薔蜜來襲 竹科救災中心:未傳重大災情
北迴鐵路中午恢復行駛 花蓮火車站湧人潮
綠營:陳雲林訪台前先道歉 藍營:談判創雙贏
若薪資加碼 5成6上班族颱風假願上班
颱風漸遠離 土石流紅色警戒區減為211條
認識基測新量尺 成就測驗協會辦7場座談
台鐵東西線下午2時起除集集外全線通車
美金融紓困案 外資:不能改變成長趨緩問題
中市澄清醫院 推出免費社區健康巴士
資金何處去？ 定存加碼獲青睞
高屏溪大樹攔河堰水濁 南化水庫加入供水
馬總統：橋樑恢復通車前須確認安全無虞
薔蜜災情 竹縣道路7處崩塌2橋樑封閉
美金融紓困案 券商:市場仍有疑慮
屏東枋寮海邊發現一女浮屍 身分不詳
颱風影響 中縣農作物損害面積達350公頃
江陳會舉行時間 陸委會：已有大致方向
薔蜜颱風陸上警報 可望晚上8時解除
薔蜜侵襲 公路總局已封閉11座橋梁
薔蜜過境 高市環局清除垃圾近180公噸
葉金川赴金車公司查毒奶精來源
重啟封橋 公路總局:會就橋身安全基礎檢測
鼓勵廠房更新改建 加工區提利多配套
薔蜜過境 高市完成行道樹扶正及清理
八掌溪暴漲 陳明文勘查危橋之一的厚生橋
紙建築Paper Dome 孕育災後重建社造思維
美商瑪氏:M&M's產品檢測未含三聚氰胺
不談主權陳雲林勿來?張榮恭:勿阻兩岸發展
薔蜜肆虐 嘉義縣農損粗估1670萬元
毒奶事件意外促成兩會聯繫機制全面開展
重陽敬老 高市九九蟠桃會活動熱鬧登場
校園災損不輕 宜蘭縣五所學校30日停課
雲林無重大災情 山區防範土石坍方
高市鼓勵學校規劃 騎自行車社區巡禮
環保署加強管制風景區週邊土石業污染
薔蜜遠颺 中市臨時交通措施陸續恢復常規
豐原市水源路南坑巷縣道山崩 百餘住戶受困
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
苗栗縣泰安鄉明天上班不上課
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局氣象報告（更正）
機場毒品走私查獲數量減少 值得關注
颱風薔蜜陸上警報預定傍晚5:30解除
颱風來襲 竹市無傷亡萬餘戶停電造成不便
薔蜜過境 南縣農損已逾1700萬元
北市坍方32處 撤離1074人
貓纜墩座安全 明正常營運
薔蜜颱風遠離 花蓮展開清理工作
營造自行車友善城市 高市廣設自行車號誌
拍賣網站販售盜版光碟 兩金門女子被送辦
苗栗縣明天上班上課 泰安鄉上班停課
毒奶專家團返台 通報食品安全機制有共識
嘉義縣超大豪雨 山區道路柔腸寸斷
勞委會檢討失業給付 破除不領白不領心態
氣象局傍晚5:30解除颱風薔蜜陸上警報
礁溪五峰旗風景區受重創 最快半年內修復
中央氣象局 明天白天天氣預報 (更正報)
颱風天仍上電台受訪 周杰倫明年拍新電影
北縣新店新坡一街山壁崩塌 縣府緊急搶救
薔蜜農損達3.1億 苗栗雲林屏東三縣受損重
雲林三十日正常上班上課
塔羅灣溪暴漲 廬山溫泉旅館再受溪洪侵襲
薔蜜未創基隆市 張通榮感謝老天保佑
颱風解除 北市應變中心17時30分解編
趁颱風天搶銀樓 男子遭移送法辦
中山大學財管碩士班獲世界排名第四十九
北市紅黃線停車 明天上午7時開始拖吊
接連颱風釀災 李朝卿勘查多處災情
斗六南聖宮五百年木雕關公聖像傳珍奇
薔蜜颱風143所學校有災情 部分學校續停課
高捷：美麗島站安全玻璃遭破壞 非薔蜜造成
冬山河公園樹倒上千棵 災情14年來最慘
大武海岸沖刷嚴重 南迴公路離海不到30公尺
金門機場湧現人潮 返台班機班班客滿
灰面鵟過境 屏東滿州鄉護鷹巡守隊成立授旗
郝龍斌：木柵坍方交由專業技師鑑定原因
桃園縣政府：明天正常上班上課
新竹縣市明天正常上班上課
薔蜜造成103萬戶停電 台電:95萬戶已復電
薔蜜災損經報備勘驗 稅捐得扣除減免
薔蜜颱風侵襲 高縣農作物損失五千多萬元
薔蜜遠離 土石流紅色警戒降為206條
殘障小泳將故事拍電影 楊秋興允協助
新太平洋網際光纜完工 連結台美中韓系統
史亞平：相關部會首長下鄉了解受災情況
宜蘭電力受損災情 近十年來最嚴重
薔蜜凸顯水保重要 周錫瑋:全面檢討老丙建
高縣明天正常上班上課
台北市明天正常上班上課
防登革熱 李永得：颱風後加強清疏孳生源
雲林續查毒奶 稽查429家烘焙早餐業
勞委會:除非急用錢 勞保老年給付莫急著領
金門小三通恢復通航 疏運旅客逾五千人
貓纜興建邊坡滑落? 郝龍斌:由專業技師評估
除仁愛信義兩鄉 南投明天恢復上班上課
薔蜜颱風 北市清出451噸廢棄物
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國家主權爭議 王郁琦：總統並未去台灣化
第097072期威力彩開獎結果
規劃泳渡金廈海域 何立峰：這是好事情
北縣明上班上課 疏洪道部分路段仍封閉
陳武雄赴苗栗勘查農損 指示全力協助復建
薔蜜颱風侵襲 淡水河系河濱公園受創嚴重
金管會:明起至年底 調降借券融券賣出限額
毒奶資訊得知慢半拍 衛署盼積極參與WHO
葉金川：毒奶來源若為大陸廠商 將求償
金管會擬成立專案小組 徹查股市不實謠言
擱淺海軍飛彈快艇 待海象許可即拖離
金門機場旅客無機可乘 航站提供過夜補位
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確保民眾健康 衛署：抽檢鎖定高風險食品
第097195期今彩539三星彩四星彩派彩結果
氣象局23:30解除薔蜜颱風海上警報
陳肇敏赴美參加國防工業年會並發表演說
薔蜜颱風143所學校有災情 台灣部分學校續停課
金門小三通恢復通航 疏運旅客逾五千人
迫在眉睫 德政府大手筆挽救銀行
紓困法案確定 美專家：長期整治措施一步
台灣金管會擬成立專案小組 徹查股市不實謠言
紓困方案表決在即 美股開盤重挫
台灣金管會:今起至年底 調降借券融券賣出限額
馬總統：全台橋樑恢復通車前須確認安全無虞
台灣機場毒品走私查獲數量減少 值得關注
勞委會檢討失業給付 破除不領白不領心態
趁颱風天搶銀樓 男子遭移送法辦
大武海岸沖刷嚴重 台灣南迴公路離海不到30公尺
MLB 釀酒人擊敗小熊 26年首度打進季後賽
大都會隊畫下休止符 席亞球場功成身退
聯邦盃青少年網賽 台灣女子隊獲11名
納維斯塔菁英賽 台灣女將龔怡萍延長賽失利獲亞軍
MLB 手臂傳不適 台灣投手郭泓志季後賽首輪將缺席
薔蜜警報解除 台灣中南部山區仍應防豪雨
史亞平：台灣相關部會首長下鄉了解受災情況
國家主權爭議 王郁琦：總統並未去台灣化
不談主權陳雲林勿來台灣?張榮恭:勿阻兩岸發展
毒奶事件意外促成台灣與中國兩會聯繫機制全面開展
毒奶專家團返台 通報食品安全機制有共識
薔蜜襲台凸顯水保重要 周錫瑋:全面檢討老丙建
宜蘭電力受損災情 近十年來最嚴重
颱風遠離 台灣北部仍有大雨特報
埃及安全官員：特種部隊參與拯救人質行動
美政府促成 花旗接收美聯銀行銀行業務
美與各國央行聯手 擴大換匯額度提升流動性
MLB 手臂傳不適 郭泓志季後賽首輪將缺席
美金融紓困計畫遭眾院否決
美眾院採公開表決仍無力迴天 紓困案遭否決
美眾院未通過金融紓困法案
年度美台國防工業會議開幕 陳肇敏致詞
美台國防工業會議開幕 議程安排緊湊
布希對紓困案未過關表失望 與官員商議應變
紓困案未過關 紐約油價重挫逾十美元
美眾院未通過紓困方案 布希：非常失望
紓困方案未過 華爾街股市暴跌
道瓊指數狂跌770點以上 創單日最大跌幅
擔心美紓困案受阻 歐股紛紛重挫
黑色星期一 布魯塞爾股市重挫7.98%
紓困案遭否決 美股重挫 國際油價同步下跌
史亞平投書丹麥冰島媒體 籲支持台參與國際
波蘭佛羅斯瓦夫動物園展出台灣蝴蝶
「中華第五」棒球排名並非國際棒總所做
辯論後聲勢上漲 歐巴馬支持度首次達50%
多倫多股市慘跌840點 創歷史最大單日跌幅
義大利媒體籲國際支持台灣參與聯合國專門機構
美聯準會再加碼 增加市場資金流動性
推動經貿文化交流 李南陽訪愛爾蘭科克市
股市暴跌 經濟議題再成加國大選焦點
美國經濟不景氣 口紅與面膜等買氣仍佳
歐巴馬信心喊話 指紓困方案仍有機會過關
東京股市早盤暴跌 盤中滑落逾500點
美紓困案遭眾議院否決 亞股應聲重挫
陸委會:一週內確立兩岸食品安全通報窗口
電價明調漲？劉揆：七月即已決定
新華網貼出吉百利回收銷往台灣巧克力訊息
新加坡反對黨領袖惹耶勒南今晨病逝
墜海F-16戰機飛官丁世寶出殯 馬總統致祭
薔蜜颱風遠離 上海赴台旅遊團今按時出發
陳肇敏：兩岸和解之路 國安應列第一優先
大陸客經金門小三通遊台啟動 首發團230人
吉百利中國總部稱在大陸銷售巧克力沒問題
建築大師倫佐．皮亞諾獲丹麥最高文化殊榮
港府料金融市場將波動 籲投資者冷靜
中國航太工程顧問：載人登月是戰略目標
民眾告紐約夜店淑女之夜歧視男性 法官駁回
美國對台軍售案 知情人士認為事情尚未結束
中國最快2010年發射天宮一號小型太空站
聯大總辯論落幕 14國挺台參與聯國專門機構
海大與江大締結姊妹校 推動學術交流
馬侃與歐巴馬首場電視辯論 收視表現普通
吳振偉解釋為何反對金融紓困方案
僑胞捐款設校 中市僑孝國小用校名紀念
台中大坑淨山健行活動 10月4日登場
民進黨立委籲凍漲電價 劉揆：會考慮
輕颱海高斯生成 不排除週末又襲台
廈門稀有鏘魚卵搭神七遊太空 提升繁殖力
陳肇敏：美國若停對台灣軍售 將受民主國家質疑
最後關頭空服員工會簽字 義大利航終免破產命運
印度大神梵天寺廟信徒踐踏意外 增至八十九死
分析顯示：馬侃把自己帶進政治死胡同
戰亂頻仍 阿富汗20萬孩童未接種小兒麻痺疫苗
媒體前窘態連連 培林擔任副總統資格受質疑
MIT科學家發展人工鼻技術獲得突破
美七千億美元紓困遭否決 台灣股市暴跌
美國放寬感染HIV病毒者入境簽證規定
提升經濟能力 加拿大原住民主動對外招商
台灣股市受美影響重挫 馬總統指示全力因應
北市府：已派員監控貓纜與坡地安全
台灣股市受美影響重挫 馬總統指示全力因應
比亞迪獲股神加持 台灣鴻海遇勁敵
參與UN專門機構 14國挺台灣
台灣政府要求少批中國 國營電台董事會改組
美紓困案遭否決引發恐慌 亞洲股市早盤重挫
中國十月將成為聯合國安理會輪值主席國
通用改漢語拼音 台灣反對黨批政府拼意識形態
台股大跌210點 融資維持率138%至142%
漁業署抽驗5縣市7種魚樣品均不含三聚氰胺
美眾院否決七千億美元紓困案 股市崩跌
輕颱海高斯生成 不排除週末又襲台
立委質疑都慶出席兩岸座談 劉揆：我方要求
通豪大飯店 年終大回饋
早一步 省一半 麗香苑 兩人同行 一人免費
國民年金10/1上路 台灣邁入全民保險時代
泡溫泉 玩農場 快意兆豐一日遊
勞保年金增加失能年金，勞工及眷屬更有保障
遠傳電信推出「遠傳無限飆網＋10.2吋 3.5G迷你筆電」超值方案
中國毒奶事件爭議 劉揆要求對岸道歉
電價漲 民進黨:台灣百姓將民不聊生
王金平：軍購案延宕因素多 應恢復台美信任
遠傳電信推出「狂Call猛飆」超值專案
環團指大巨蛋合約涉圖利 北市府：一切依法
2008阿里山茶之道 茶鄉初體驗
滿51歲勞工 勞保年金延至61歲請領
櫃買中心「高獲利上櫃公司業績發表會」 應華、台灣港建及台灣類比10月2日率先登場
玉山投信10月1日起更名施羅德投信
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：歐美股市重挫 台指期恐持續下探
法人：紓困案遭否決美股暴跌 台股大不利
老師演出舞台劇 探索學子的學習與成長
台股開盤下跌394.91點 為5534.72點
台股重挫 新台幣兌美元早盤重貶逾3角
美股重挫 各月份台指期盤中全部跌停
美股暴跌 台股跳空大跌早盤走勢疲弱
中國毒奶事件爭議 劉兆玄要求對岸道歉
建研所:Q2房產景氣訊號升2分 連5季黃藍燈
瓜地馬拉經貿團 10月13日高市辦商務洽談
漁業署抽驗5縣市7種魚樣品均不含三聚氰胺
擬遷居高雄 扁家高市置產2戶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
王金平:兩岸協議應由國會監督 籲政院提案
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
王金平:軍購案延宕因素多 應恢復台美信任
邱正雄：即日起限制借券融券交易
國民年金明天上路 月繳674元
期交所監視法人進出 嚴控部位上限
調查:9月消費者信心指數下降 6指標全降
蔬菜受損 北市批發價較颱風前大漲51%
143所學校災損 教部緊急撥1500萬協助
外籍人士歸化測試 北市明天起受理報名
美紓困案遭否決 券商:守5530點面臨挑戰
漁業署抽驗國產漁產品 未檢出三聚氰胺
豐興:本週鋼筋型鋼廢鋼盤價持平
小三通遊台便宜一千加送一天 業者:有誘因
胡志強：救信心比救經濟重要
薔蜜颱風遠離 高縣橋樑恢復通暢
索國海盜猖獗 外交部籲船隻勿入危險海域
國防部：軍購案未到最後關頭 繼續溝通
救股措施 劉揆：下午專家商討後再宣布
衛署：膽道閉鎖 應於出生後45天內篩出
衛署邀消保官學者研討三聚氰胺檢驗標準
軍購案延宕 胡志強：美國應說明原因
電價明調漲 國民黨團籲政院考量調漲時機
台股重挫 新台幣兌美元中午重貶2.2角
反人口販運影展 10月3日起5部影片免費看
行動上網新趨勢 雙引擎趨動ICT產業
政府基金護盤 法人:展現力守5500點企圖
議員指高捷鹽埕徒步區影響商家 市府允改善
張金鶚：明年開始 房價會比較明顯下修
史亞平：從未要求央廣不得批評中國
府財經小組下午開會 談健全資本市場
消保官反對亞力山大會員退殘值被扣手續費
蘇煥智:乳製品檢驗符合縣府規定 才准上架
星座影響理財觀 處女座追求完美富豪最多
台股收盤跌210.35點 為5719.28點
亞洲匯市早盤 韓元貶幅2.02%居冠
免費流感疫苗明開打 嘉義醫院服務到家
台北股市開低收低跌幅縮小 跌210.35點
10月台指期跌320點 逆價差170.28點
傳國安基金護盤 台股跌幅縮減收跌210點
10月電子期跌13.95點 金融期跌49.6點
南縣鄉土詩人白聆 耕耘台語文學十多年
改採漢語拼音？高市府估算須花費2.16億元
陳聰明向扁通風報信？最高檢：與事實不符
回顧地方自治 台中火車站展出省議會史料
美賭城博奕管理學院院長陸亮祖高餐旅演講
朝野黨團盼儘速提出兩岸協議處理條例
刁難陳界仁申請簽證？AIT：非事實
高縣查中國毒奶 六和下游廠檢出三聚氰胺
破壞制度任用小巨蛋人員？北捷：專案任用
政府措施 專家:政策利多須國際環境配合
高市環局:含三聚氰胺勿當廚餘 以免再污染
屏東賽嘉飛行場山上 兩男吊樹死亡多日
消基會:三聚氰胺檢驗精密度擬採ppb級待決
北縣土城土石崩塌 今以生態工法復建
立委質疑都慶出席兩岸座談 劉揆:我方要求
政策利多跌幅縮小 三大法人賣超54.33億
嘉大學生參加休閒農業創意比賽 表現優異
學童交通車安全標章 高市已核發524件
台17線國姓橋 內線車道續封閉檢修
財產來源不明罪修法 列10/3立院院會議程
陸客經馬祖小三通遊台首發團 抵南竿
工博館琉球設科學實驗站 嘉惠偏遠學子
警攔檢機車對空鳴槍 檢方查後座男死因
大湖草莓苗受損七成 農委會同意災害補助
新台幣兌美元貶8.5分 收32.130元
藍營指央廣抹黑政府 鄭優:已請辭不便回應
詐騙集團利用反詐騙專線行騙 警方驚訝
竹縣尖石五峰部分道路無法通行 持續搶修
盼買得安心 高市輔導賣場設台灣產品專區
台股大跌210點 融資維持率138%至142%
98學年度大學學測簡章 10月9日起發售
疑洗錢案 特偵組提訊郭銓慶說明
風災農損 農糧署啟動災害稻穀收購機制
隱匿公文案 台北地院決定公開審理
何立峰：建金嶝大橋政策面須兩會協商促成
2008國慶煙火 嘉市府推好吃好玩行程
鄉村型社區遠距健康照護 竹山社寮里啟用
環團指大巨蛋合約涉圖利 北市府:一切依法
涉謀不法佣金 台灣世曦前董座遭求刑4年半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
高市推動龍舟競賽活動為城市行銷平台
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
友善旅遊縣市 花蓮北市分居自然人文冠軍
雙喜臨門 姊弟同時抽中阿里山幸福婚禮
勞委會放寬雇主僱用失業勞工獎助
離島立委：本島若開放博弈 離島難生存
立委質疑調漲電價 劉揆：會整體考量
總統府：前政府贈勳是否浮濫 社會有公評
鼓舞DPP黨員莫失志 尤清勉年輕黨員
民進黨深耕基層 中市辦蒲公英民主研習營
高雄愛河布袋戲展演祭 十月四日登場
颱風造成堰塞湖 銅鑼十四戶居民強制安置
衛署快速備查六和奶精 楊秋興指包庇
高縣府批包庇財團 衛署：依規定行事
中二高發生自小客衝撞工程車 三人輕重傷
單車標誌亂失竊高 北市:3個月內提對策改善
一場秋雨一場寒 營養師籲均衡飲食抗流感
相中貓熊商機 台北縣擬推貓熊套裝行程
颱風天停電無法使用擠奶器 乳牛漲奶哀鳴
中正大學推動部落格當履歷表
民進黨團建請王金平籌組兩岸對策小組
APEC執行長訪台 強調無關領袖會議代表人選
ADOC 2.0民間組織運作 盼縮減數位落差
星巴克澎湖店結束營業 今晚惜別
嘉義縣六腳堤防遭掏空 下游村民擔心潰堤
出口商拋匯央行阻貶 新台幣匯率收貶8.5分
美職棒季後賽將開打 運彩推出系列賽玩法
屏枋寮警分局：破獲今年南部最大竊車集團
雨勢漸緩 谷關工務段出動機具清除落石
爭取升格直轄市 周錫瑋：提案將送內政部
毒奶衝擊糕餅業 民進黨部建議減免營業稅
埃及聖環現蹤南縣 民眾誤認為黑面琵鷺
歌手林俊傑新專輯宣傳期 身心承受壓力
中華電投資跨太平洋快速海纜TPE完工啟用
林貴榮辭板橋市副市長 江惠貞含淚難捨
屏市重陽賀節 4位百歲人瑞身體都硬朗
高縣清朝鳳儀書院 兩百年壁畫重現天日
屏東賽嘉山區上吊是一對林姓父子
國民年金柔性強制投保 逾期繳費加收利息
遺傳基因體成就傑出 中研院院士李文雄獲獎
陸委會：毒奶粉求償納入兩會架構
張哲琛：將與兩家退撫基金代操公司解約
全球金融風暴 總統:相信台灣有條件撐過去
南投縣府：仁愛鄉風景區遊客暫緩進入
慶豐銀遭接管 金管會：存戶提領狀況正常
高誓男接任竹科管理局主任秘書
消保會:全台衛生局稽續查上游工廠食品安全
立院明審查大法官人選 民間團體提評鑑
20大台灣國際品牌價值突破90億美元
斗六梅南斷橋便道未發包 居民抗議政府跳票
仁愛鄉萬豐等部落路不通 2千多居民尚受困
總統：從未失去信心 相信能衝破經濟危局
台股重挫 國安基金四大基金進場護盤
彰銀明起調降新台幣存款牌告利率
明年依95課綱命題 大考中心公布參考試卷
10/1起電價2階段調漲 估每戶月增18至53元
2008南島族群婚禮 徵求32對新人參加
毒奶效應 各通路替代飲料麵包買氣上揚
八仙山造林員氣喘病發 空勤直升機吊掛送醫
駐瑞人員轉文耽擱案 監察院彈劾劉寬平
總統府財經小組主張調降遺贈稅
公費流感疫苗明起開打 75歲長者打一加一
北縣議會開議 周錫瑋為百清案兩度道歉
朱宗慶連任北藝大校長 推動邁向國際一流
風災造成學校嚴重災情 教部：災損達上億
涉326中選會事件 邱毅等四人被判三月徒刑
薔蜜颱風全台農損13.6億 彰化嘉義最嚴重
土地銀行10/1起調降新台幣定存利率
警政署高階警官職務異動 刁建生調航警局長
蔡同榮檢舉學歷有問題 廖了以：絕無造假
大陸放長假 兩岸周末包機返台載客率逾9成
金門返台湧人潮 台金線單日飛航創記錄
民進黨團擬退回遭否決 總預算案付委
也是風災受災戶 各捐血中心庫存血量告急
颱風離境遊客減 貓纜今天旅次1300人
獲終身成就獎 常楓：進演藝圈就全力投入
漢光24號演習結束 國防部：提升整體戰力
大考明年公民與社會 老師:考生多吸收時事
自港追回全部不法金額 北檢辦世曦案創案例
新聞局製作國家形象廣告 CNN十月播出
獨角戲Solo 關渡藝術節10月4日登場
高縣寶來纜車興建案 以OT及BOT模式上呈
警員楊傳廣謝東閔背負溺水老翁送醫獲救
第097196期今彩539三星彩四星彩開獎結果
英國支持台灣參與專門機構 外交部歡迎
經部編5.3億 明起補助民眾買國產節能電器
第097079期大樂透49樂合彩開獎結果
觀光產業人才培訓 17縣市獲准補助1100萬
公路總局:封閉橋梁剩6座 泡水車減收汽燃費
台股近10年6度跌幅減半 大盤漲跌互見
遺贈稅調降案 李述德：賦改會儘快處理
周杰倫新專輯音樂被盜上網 報警處理
遷移貓纜塔柱？北市府：尚無規劃
年金新制陸續上路 逾半上班族不知詳情
長榮航空Hello Kitty彩繪機 10月合約期滿
挾IT優勢 台灣助APEC會員體縮減數位落差
97客語能力認證初級考試報名 延到10月6日
武藤敬司領軍 日本職業摔角首度來台獻技
傳統戲曲之美 八府巡按澎湖公演
公職人員財產申報明上路 台鹽董座閃人
毒奶檢驗沒共識 衛署：持續徵詢專家意見
電信費率爭奪戰 競相幫消費者省錢
大專體總再度推出優種子計畫 開始接受報名
民進黨：政府因應金融風暴方案急就章
財經小組建議降遺贈稅 藍綠陣營各有看法
雜誌調查台灣人健康 男性較容易罹癌
堅持無悔 女作家陳若曦發表七十自述
奶概多驗出29.8ppm三聚氰胺 全部下架封存
徐璐去職 林三元接中華電基金會執行長
國民年金明上路 內政部預估470萬人納保
第097079期大樂透頭獎1人獨得
第097196期今彩539三星彩四星彩派彩結果
美津濃高球賽首日 連啟偉飆64桿技冠群雄
塔杜瓦乳鐵蛋白 北市2公司進貨667公斤
利用職務之便代友查資料 員警涉洩密被訴
金管會：10/1至10/14 台股全面禁止放空
縮小台股跌幅？金管會：必要時採必要措施
經濟部新任常務次長林聖忠宣誓就職
中華職棒 熊2：1獵牛 穩住排名第一寶座
經部:7月對大陸出口67.4億美元 近半年新低
中華職棒 郭岱詠雙響砲 暴龍苦吞四連敗
救股市 台灣股市全面禁止放空
雜誌調查台灣人健康 男性較容易罹癌
遺傳基因體成就傑出 台灣中研院院士李文雄獲獎
台灣大考明年公民與社會 老師:考生多吸收時事
堅持無悔 台灣女作家陳若曦發表七十自述
三連霸 旅日棋士張栩就位日本圍棋碁聖頭銜
「中華第五」棒球排名並非國際棒總所做
劉翔十月赴美治療 期盼明年中復出
伍茲膝傷康復耗時 最快明年復出比賽
周杰倫新專輯音樂被盜上網 報警處理
MIT科學家發展人工鼻技術獲得突破
公費流感疫苗明起開打 台灣75歲長者打一加一
也是風災受災戶 台灣各捐血中心庫存血量告急
縮小台股跌幅？金管會：必要時採必要措施
法銀總裁：法國金融體系穩固 無須恐慌
經部:台灣7月對大陸出口67.4億美元 近半年新低
紓困案起死回生？美股三大指數同步走揚
涉326中選會事件 邱毅等四人被判三月徒刑
疑因警鳴槍斃命 北縣警局長慰問死者家屬
利用職務之便代友查資料 員警涉洩密被訴
台灣年金新制陸續上路 逾半上班族不知詳情
奶概多驗出29.8ppm三聚氰胺 台灣全部下架封存
北縣議會開議 周錫瑋為百清案兩度道歉
遷移貓纜塔柱？北市府：尚無規劃
塔杜瓦乳鐵蛋白 北市2公司進貨667公斤
總統：從未失去信心 相信台灣能衝破經濟危局
台灣新聞局製作國家形象廣告 CNN十月播出
民進黨：台灣政府因應金融風暴方案急就章
蔡同榮檢舉學歷有問題 廖了以：絕無造假
民進黨團擬退回遭否決 總預算案付委
台灣國民年金上路 內政部預估470萬人納保
台灣駐瑞人員轉文耽擱案 監察院彈劾劉寬平
泰國檢測奶製品 兩產品含三聚氰胺
盼美國紓困案通過 歐洲股市上漲
美國民主黨領袖致函布希 誓言儘速通過紓困案
國際油價反彈 漲逾四美元
華爾街股市收復失土 道瓊勁揚逾四百點
儲戶存款獲保障 歐洲銀行聯盟信心喊話
英國保守黨：若執政 不再援助中國
美金融紓困案未過 歐洲主要股市仍上揚
中國毒奶粉效應 德國擴大檢驗中國進口食品
美副助理國務卿：對台灣軍售案持續審議中
抄襲澳總理演說 加拿大總理講稿撰寫人辭職
美國金融紓困計畫可能復活 多倫多股市大漲
日本大阪市影帶出租店大火 十五死十傷
暫別黑色星期一 美股飆漲 市場盼紓困過關
跑票導致紓困案未過 美國民主黨議員不後悔
傳美參院明就修正版紓困案表決
美參院同意明表決修正版金融紓困方案
美紓困方案略作修改 明參院闖關
紓困案再闖關 馬侃歐巴馬明返參院投票
中國再傳毒奶 20家奶粉檢出三聚氰胺
為鐵道迷圓夢 台灣鐵道網闖出一片天
國發基金轉型? 台灣研議成立國家主權基金
動作快又準 台灣央行總裁爆紅
動作快又準 台灣央行總裁爆紅
美參院表決紓困法案 總統候選人將出席
世界青少年發明展 嘉市表現優異拿下2金
立院審查大法官人事案 被提名人都說勝任
台灣國民年金上路 總統：社會安全體系里程碑
消基會檢測市售57件奶製品均不含三聚氰胺
安全起見 貓纜下午三時起暫停營運
美國白宮盼媒體勿將拯救經濟案說成紓困救助
日本央行再挹注八千億日圓緊急資金
台灣民眾見證神七返回艙開艙
林成蔚：台灣民進黨在野仍支持軍購 不杯葛預算
因應金融危機 中美洲各國將集會商討
毒奶風暴擴散 澳洲、紐西蘭、馬來西亞淪陷
中國大規模奶粉安檢 31種奶粉含三聚氰胺
中國石家莊市：奧運前知毒奶粉致病 延遲通報
江丙坤提台商三大難題 盼大陸正視
專家：金融危機威脅全球免費報紙
攜動植物及其產品入境未申報 今起開罰
金融危機風颱尾 紐約太陽報熄燈關門
傳紐約市長彭博尋求推翻任期限制繼續連任
美金融紓困案再現希望 亞股早盤上揚
需申報財產 台灣公股董監紛走人
塔柱基座淘空 貓纜至少停駛1到6個月
遺贈稅10% 台灣股市將挹注五兆
知名品牌「Ritz」含胺 韓國下架
西藏流亡政府向聯合國控訴中國酷刑
中國指台灣參聯推案仍是台獨勢力作祟
日本銀行調查：日本企業信心降至五年來新低
台新銀遭接管謠言 金管會、法務部聯合徹查
衛署：奶粉奶精原料驗三聚氰胺 採最高標
劉揆：年底前預計鬆綁近百項法
台股開高震盪 三大法人賣超89.96億元
陳菊：堅持三聚氰胺零檢出標準 無政治考量
10月起電價2階段調漲 估每戶月增18至53元
貓纜塔柱基座淘空 將停駛1個月到半年
國籍航空國際航線燃油附加費 10日起調降
攜動植物及其產品入境未申報 10月起開罰
國民年金上路 總統：社會安全體系里程碑
台股禁放空首日 券商營業員忙亂
美官員重申美對台防衛承諾 但軍售案無答案
轎車晚間落海 駕駛死因待查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：短線空方仍強 不建議搶反彈
法人：政策積極護盤 有助盤勢回升
東北季風報到 全台今明兩天早晚天氣轉涼
台股開盤上漲134.72點 為5854.00點
洗錢疑案 特偵組再度提訊郭銓慶說明
國民年金上路 明才滿65歲者仍繳1個月保費
后豐斷橋失蹤情侶大甲火葬場舉行冥婚
台紐啟動公海相互登檢漁船機制
新台幣兌美元匯率早盤走貶
美紓困案重新闖關 台股早盤開高震盪
颱風帶來豐沛水源 多數水庫蓄水量豐富
孕婦不慎墜樓十公尺 醫療總動員母子均安
邱正雄:設主權基金有助經濟 下午開會討論
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
扁家暗藏四億現金？特偵組：不予證實
農民搶收道路搶通 北市蔬菜回跌17％
國父紀念館開放無線網路 民眾可利用
台灣設計博覽會4日開幕 總統將出席頒獎
台北國際旅展月底揭幕 門票預購75折起
台股全面禁放空 台指期量縮逆價差收斂
台灣太陽光電論壇7日登場 國內外大廠齊聚
監委2日赴嘉縣巡察 現場接受民眾陳情
證交所6日邀倫敦金融城市長 談法規鬆綁
談不適任教師處理機制 11場研習陸續登場
淡馬錫為例 經建會推演主權基金可行方式
議員：4成營養午餐有盈餘 高市府允檢討
國民黨團籲央廣董監事主動辭職
福衛三號升空2年 47國註冊使用
薔蜜颱風農損16.2億 彰縣中縣受損最重
劉揆：年底前預計鬆綁近百項法規
陳雲林月底來台？江丙坤：還在聯繫中
新台幣兌美元匯率中午升值5.2分
港龍秋季促銷 體驗香港萬聖狂歡月魅力
國泰航空設抵港貴賓室 賞心堂啟用
業者：進口塔杜瓦乳鐵蛋白未驗出三聚氰胺
衛署：奶粉奶精原料驗三聚氰胺 採最高標
張平沼:遺贈稅調降 將有效吸引資金回流
訂財產來源不明罪？大法官被提名人籲謹慎
靖蛇專案有斬獲 警破北部最大色情集團
全國散打搏擊賽明登場 近百名高手競技
台股收盤漲44.73點 為5764.01點
公費流感疫苗開打 高雄衛生官員率先接種
國文考題文言文比例 大考中心：依課綱走
醫師：三叉神經痛常被誤認為牙痛
綠營質疑因應金融情勢不當 藍營反駁
台紐啟動公海相互登臨檢查對方漁船
台股禁放空首日 券商營業員忙亂
美國在台協會康晟如澎湖追悼白寶珠
台北股市跌深反彈 上漲44.73點
政策護盤台股走揚 限制當沖成交量急縮
員警涉擊斃青年 家屬怒指蓄意殺人
10月台指期上漲130點 逆價差88.01點
衛署：問題未釐清前 不開放大陸乳製品
10月電子期漲5.85點 金融期漲6點
王鐘渝當選國經協會理事長
高縣百歲人瑞種菜穿針線 楊秋興稱讚
超馬媽媽邱淑容腳傷截肢 陳菊探視
高雄休旅展 原民會推部落旅遊套裝行程
政院縮減任務編組 委員會改稱推動小組
葉金川大口吃麵包 保證原料沒問題
捷運站旁店面招租 高市府允檢討車位供給
海洋拉拉號客輪 15日首航台中─馬公
小三通再開放 移民署放寬陸客赴金馬落地簽
花蓮副縣長佈達 東華大學總務長張志明接任
顏宗明:竹科太陽能產業聚落逐步成形
塔柱基座淘空 貓纜至少停駛1到6個月
黃仲生勘察豐原市南坑巷崩坍道路搶修情形
提升照護品質 立委籲保障監護工勞動權益
流感疫苗接種 彰縣採購20萬支疫苗
公督盟：王金平應盡速兌現議事直播承諾
挺本土產業 蔡英文帶領黨部主管喝鮮奶
2008國慶煙火 嘉市府辦攝影比賽
超馬媽媽邱淑容腳傷截肢 長女辭職照顧母親
警偵辦縱火案恐嚇伯大尼院生?檢方:不可能
賴英照任滿一年 司改會認為改革不足
施工路面下陷 中科:擴大地盤改良防護範圍
高市婦女同心會捐社工機車 陳菊共襄盛舉
台股開高震盪 三大法人賣超89.96億元
11月流感高峰期 衛署籲民眾踴躍接種疫苗
花蓮無毒農業產品 正式進駐桃園銷售
首批渡冬黑面琵鷺 七股保護區報到
央行澄清媒體有關主權基金之報導
陳樹：年底開始金融市場有很好展望
教育人員不得組工會 大法官人選認不合憲
新台幣兌美元升1.01角 收32.029元
鹿港古蹟入選友善旅遊 鎮長:將再進行美化
暫停放空 券商:壓制空頭可救急日後應恢復
成醫研究：菸抽得愈多 腹部脂肪愈多
陳菊:堅持三聚氰胺零檢出標準 無政治考量
劉揆:參照星韓港 建立競爭力稅制吸引外資
高市推戶政到宅服務專線 服務行動不便者
國籍航空國際航線燃油附加費 10日起調降
總統:落實犯罪被害人保護 促社會公平祥和
高市銀髮麻將賽 許傳盛巧扮雀王助陣
完成拷潭 蓮池潭五日放水並禁放養
醉漢涉嫌攻擊警員 竹山警開槍制伏
台新銀恐遭接管流言 金管會：絕非事實
東森得易購廣告不實 公平會罰180萬元
十大經典好米選拔 20農民入圍進入決選
全國技能競賽明登場 710人爭43國手名額
龍形刺青男子遭殺害 躺臥大溪產業道路
兒童劇團下鄉巡演 基層醫師搭便車做衛教
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
悅讀台灣 新聞局巡迴書展南投展出
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏縣議長為內需案 到民進黨中常會抗議
鼓勵部落格報導社區生活 參賽首獎三萬元
北市議會提案 三聚氰胺檢測標準訂為0ppm
賴比瑞亞籍德翔高麗貨櫃輪 首航高雄港
台新金吳東亮親上火線 澄清市場不實謠言
表彰板橋林家 台灣文獻館舉辦史料特展
教部辦祖孫週 推動年輕世代和祖父母互動
台中縣潭子街頭 發現受傷軍艦鳥
經建會：現在談成立主權基金 還稍快了點
高市國宅附設超市閒置 議員盼訂整頓時程表
原住民出草是保護而非殺戮
電視新聞措辭不雅 NCC督促加強編審控管
外銀急拋匯 新台幣兌美元收盤勁升1.01角
台中市議政大樓新建工程開標
蕭副總統讚揚同濟會台灣總會成功國民外交
明治18年日本步槍 見證布農族頑強抗日
雙十節連續假期 南迴公路管制砂石車
國務機要費案 特偵組傳五證人說明
設置主權基金？朝野立委各有看法
醫師:大便潛血反應篩檢 助早期診斷大腸癌
消基會呼籲醫院增加健保病床佔床率
南投警方破獲六合彩簽賭站 逮25人
郝龍斌：民眾疑慮未消前 貓纜暫停行駛
勞委會提高創業鳳凰貸款 50萬增至100萬
颱風後 中縣農損金額達兩億一千七百餘萬元
必勝客披薩起司原料奶精粉 未檢出三聚氰胺
國庫署：公股代表董監事請辭者近20人
國經協會今順利改選33席理事9席監事
雲林警方破獲持槍押人勒贖案 逮8人
投資客觀望退場 9月房市商辦成交比重下降
美國職棒季後賽 運動彩券推出新玩法
伊甸腳踏車公益環台募得輔具基金近618萬元
王金平：開放議事轉播方向不變
高市袋屍案 菲籍女兇嫌一審判處死刑
修法訂總長退場機制？大法官人選多贊成
后豐大橋改建決標 國姓橋局部通車
美國在台協會康晟如拜會澎縣長 交流意見
陸委會：大陸主權基金不在陸資開放之列
豪雨形成有前兆 升級雷達可提前2小時預警
連江縣消保官查核市售大陸奶製品陳列情形
櫻花鉤吻鮭殘存多少 專家學者將潛水調查
陳前總統三重取暖 上千人熱情相挺
廖運志冒險用鏡頭拍攝難得一見的深海生物
高雄餐旅學院將與拉斯維加斯博弈學院合作
經建會：設主權基金還太早 永遠是選項
學者:主權基金救股市緩不濟急 長期可討論
兩岸協議法制化？國民黨：黨內未達成共識
馬總統退居二線說法 大法官人選各有看法
薔蜜颱風農損18.2億元 彰化嘉義損失嚴重
病房比飯店貴?各醫院:一床難求仍不敷成本
陳雲林若不來仍上街頭？蔡英文：納入評估
陳樹：估4年內企業回台上市30家上櫃百家
蕭副總統：盼台韓有更多官方接觸機會
金管會法務部成立工作會報 移送趨嚴謹
反對遺贈稅降至10% 賦改會恐有委員退出
貓纜停駛 小巴士增班因應
台灣網路資訊中心：個人化中文域名供註冊
央廣董事會通過鄭優請辭 何乃麒暫代董事長
扁辦搜獲支票偽造？辦案人員:應為彩色影印
台鐵松山南港地下站 可通五家行動電話
台鐵萬華車站BOT案 亞太線上未放棄議約
入境旅客攜動植物需申請檢疫 首日無人受罰
政府協助企業經營資金專案小組 即日起受理
標購小麥 10/6進港每公噸較8月降逾百美元
經部國營事業財團法人官派董監115人請辭
美津濃高球賽 林文堂等六選手並列領先
外交部：感謝18友邦在UN發表友台言論
第097197期今彩539三星彩四星彩開獎結果
NCC通過WiMAX門號編碼 首創行動門號回收
客委會客語童謠節目 MOMO親子台明天首播
標靶新藥上市 衛生署核准治療轉移性乳癌
驫舞劇場新作「骨」 明起台北首演五場
貓纜停駛 監委：第一時間停駛 顧民眾安全
囧男孩票房破2千萬元 李烈:台灣觀眾挺好片
北市府：貓纜塔柱深入地層十五公尺
中油:10/2起 調降10月份液化石油氣價格
首屆空間母語建築金獎頒給迴院 悠活稻荷村
身心障礙看牙行無礙 十署醫連線上路
反怠速條例 汽機車空轉3分鐘不聽勸罰款
慈懷基金會募款興建中途之家 助迷途少年
余天:寧有洗錢總統 不願有讓百姓洗腎政府
央行：台新銀以定存單進行附買回操作
分店播放未授權音樂 白甘蔗負責人被訴
馬蕭聽取中經院簡報 因應經濟情勢
第097197期今彩539三星彩四星彩派彩結果
盧秀燕：李述德同意台灣金控暫不納入土銀
陳添枝:主權基金 重點產業及基礎建設先行
中央社新聞小百科：主權基金
陳聰明密會黃芳彥？ 法務部：質詢應有誤
海協會指新驗出毒奶未銷台 衛署審慎查證
中華職棒 統一雙響砲擒象 拿下對戰五連勝
官員：主權基金財源 發公債或私募皆可
中時媒體集團瘦身 電子報裁員併入時報資訊
市府:貓纜有水保計畫等 學界:須再評估安全
中華職棒 La new熊主場八連勝 創隊史新高
凱許曼續留洋基三年 薪資約六百多萬美元
MLB白襪擊敗雙城奪分區冠軍 打進季後賽
美國職棒季後賽 運動彩券推出新玩法
全國散打搏擊賽明登場 近百名高手競技
LPGA三星世界錦標賽 曾雅妮被寄予厚望
南投警方破獲六合彩簽賭站 逮25人
北市議會提案 三聚氰胺檢測標準訂為0ppm
貓纜停駛 小巴士增班因應
成醫研究：菸抽得愈多 腹部脂肪愈多
調查：亞太區逾五成男女對性生活不很滿意
陳菊:堅持三聚氰胺零檢出標準 無政治考量
必勝客披薩起司原料奶精粉 未檢出三聚氰胺
標靶新藥上市 衛生署核准治療轉移性乳癌
研究發現 維生素C製劑會減弱抗癌藥物效果
反對遺贈稅降至10% 賦改會恐有委員退出
經部國營事業財團法人官派董監115人請辭
台灣官員：主權基金財源 發公債或私募皆可
中油:10/2起 調降10月份液化石油氣價格
美參院將表決金融紓困案 各國領袖殷盼通過
高市袋屍案 菲籍女兇嫌一審判處死刑
扁辦搜獲支票偽造？辦案人員:應為彩色影印
中國藥材也有問題 南韓兩年來銷毀871公噸
陳樹：估4年內企業回台上市30家上櫃百家
外交部：感謝18友邦在UN發表友台言論
陳聰明密會黃芳彥？ 法務部：質詢應有誤
馬蕭聽取中經院簡報 因應經濟情勢
陳前總統三重取暖 上千人熱情相挺
郝龍斌：民眾疑慮未消前 貓纜暫停行駛
東京網賽 台灣好手盧彥勳與詹詠然雙雙失利
印度東北連環爆炸 傷亡增至二死五十傷
印度寺廟群眾踐踏慘劇 死亡增至二二四人
民調：首場辯論後歐巴馬在三搖擺州領先
美國參院今晚表決 白宮：布希勤電國會議員催票
證據不足 法國法官駁回拉法葉艦貪瀆案
美原油庫存意外大增 紐約輕原油收98.53美元
美國參院表決紓困案前 紐約股市震盪收黑
台大教授陳發林 愛爾蘭分享台灣能源發展技術
法國海軍兩戰機訓練墜海 一飛行員失蹤
股市震盪 義大利總理信心喊話稱金融體系健全
德克夏銀行執行長米勒大筆資遣費 震驚法國
美紓困案參院闖關 布希急催票有信心過關
歐巴馬引羅斯福爐邊談話 籲紓困案不能失敗
國際交流直接民主 學者寄望高市小班制公投
美國參院表決紓困案 馬侃歐巴馬籲同僚支持
美參院開始表決修訂版紓困案
74比25 增訂版金融紓困案美國參院闖關成功
台灣外交部 感謝18友邦在UN支持
處理金融危機 美國民調：統歐巴馬優於馬侃
中國上海展開神八太空船研製工作
好萊塢影星聯合Google 籲美國選民踴躍投票
星富豪平均財產值亞太第三高
挺本土 台灣在野黨主席率先喝鮮奶
驗出紐Tatua乳鐵蛋白含三聚氰胺 南韓禁進口
十一長假上海出境人數驟減 赴台遊最熱門
世界全民運動會 中華摘下二金二銀二銅
世界報業協會施壓 要求中國放寬媒體自由
門都沒有? 台灣央行總裁澄清報導不實
台灣央行總裁：主權基金應獨立央行之外
台灣印偽鈔再運到越南 中國婦女被判死判
台灣金管會替銀行背書 法務部要抓禿鷹
睽違20年 德國北德交響樂團再訪台灣
櫃買中心「證券發行交易題庫」授權治大商學院、台北大學會計系及中華會計教育學會使用
台灣僑委會 歡迎不分藍綠僑團回台慶國慶
中油2日起 調降10月份液化石油氣價格
扁匯款案 民進黨廉政會九日公布調查報告
中國工商總局下令三聚氰胺奶粉下架退市
美參院通過紓困案 台股量縮走低下跌60點
馬來西亞等國 奶粉奶精全都驗
毒奶風波延燒 澳洲下令第三種含奶產品下架
雀巢克寧奶粉驗含三聚氰胺 衛署要求下架
台北貓纜無照興建? 立委要求調查
台灣海基會接獲通報 中國奶品20家含胺
高鐵雙色優惠票價11月起實施 最低65折
美紓困案露曙光 台股不賞臉 三大法人賣超88.37億
外交部：波蘭與斯洛伐克人民來台免簽證
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王鍾渝當選 台灣國際經濟合作協會理事長
台灣「十大好米選拔」 前20名公佈
台北國賓秋季鉅獻․料理東西蟹
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：空方仍掌控盤勢 反覆測底機會大
專業賣家網拍日均成交逾30筆 年營業額近億
台灣多元優勢 尹啟銘鼓勵外商來台投資
法人：台股量縮整理 靜待紓困案結果
全台早晚天涼 海高斯颱風動向待觀察
台股開盤上漲0.47點 為5764.48點
疑洗錢案 特偵組再傳蔡美利等六人說明
美元轉強 新台幣兌美元早盤走貶
客語闖關大挑戰初賽550人晉級 5日決賽
員警涉擊斃青年 廖了以向家屬致歉
進口蔬菜發颱風財？公平會:進行瞭解
貓纜停駛 郝龍斌：消除民眾心理不安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
高雄電影節 城市紀事7部影片登場
淡水藝文中心15藝文展 勾勒在地藝術地圖
勞團明赴勞委會陳情 要求勞工颱風假
美紓困案過關 台股早盤拉高隨即翻黑
吳英毅：推動取消畢業僑生須離台兩年限制
投信:若美眾院通過紓困案 股市回歸基本面
美參院通過紓困案 券商:投資人審慎應對
吳英毅：歡迎僑團不分藍綠回台慶國慶
疑洗錢案 蔡銘哲蔡銘杰改列被告
李述德:台灣金控是否納入土銀 視綜效評估
美景配美人腿 三芝茭白筍盛產推採筍體驗
中部烘焙業絕地反攻 推出不含奶低價麵包
消基:悠遊卡公司呆卡獲利6億 機制不健全
燦坤否認燦星財務危機
官股董事紛請辭 政院擬修財產申報法
扁匯款案 民進黨廉政會九日公布調查報告
增進健康 國健局徵企業推廣健走計畫
民進黨團推China Free標誌 拒中國黑心貨
永信杯開打 總統讚揚李天德長期贊助排運
設主權基金？王金平：讓相關部門深入討論
北市高職生課外閱讀活動 偏重影視時尚
診斷國立大學校務基金 教部展開訪視評估
2008國慶煙火 嘉市府上香祈求好天氣
毒奶事件帶動母奶熱 醫師教媽媽如何追奶
行政院：是否設主權基金 經建會研議中
中鋼排放高CO2 高市府允諾嚴加把關
斷橋罹難者家屬下跪陳情 馬總統允諾處理
新台幣兌美元中午貶8.2分
風災農損 劉揆：加強蔬果調節避免哄抬
議員評世運維安計畫不及格 高市府允加強
立委:貓纜無照興建 范良??:適用當時法令
當街開槍逃逸三月落網 壯男消瘦判若兩人
台股收盤跌60.29點 為5703.72點
央行:彭淮南未對媒體發表主權基金意見
前政府送審公投法修正案 政院通過撤回
嘉縣5歲以下幼兒尿液篩檢 異常率2.9%
試院通過 試委將分區聽基層公務員心聲
貓纜停駛 交通局和北捷事先不知情
試院決議 98年中醫師等5項考試2月舉行
台股開平收低 下跌60.29點
阿里山幸福婚禮 22對新人完成終身大事
美參院通過紓困案 台股量縮走低下跌60點
雀巢克寧奶粉驗含三聚氰胺 衛署要求下架
雀巢:相關產品先下架 下午3時開記者會
雀巢克寧奶粉微量三聚氰胺 業者配合下架
高市立醫院民營化 衛生局允照顧員工權益
老夫婦畢生積蓄2000多萬遭騙 警逮6嫌送辦
10月台指期跌58點 逆價差85.72點
阿里山火車翻覆 林務局向列車長求償獲准
高鐵雙色優惠票價11月起實施 最低65折
外交部：波蘭與斯洛伐克人民來台免簽證
10月電子期跌4.45點 金融期漲6點
竊車集團犯案中古車行銷贓 警方逮四嫌
邱毅立院提案彈劾扁 議事處：卸任不適用
3分鐘免肝苦 星光幫宣導零錢捐及肝病篩檢
疑洗錢案 特偵組將蔡銘哲聲請羈押禁見
美紓困案露曙光 三大法人賣超88.37億
立院初審通過 噪音無法改善可請補助
65%大學上班族擬攻碩士 41%碩士:無助求職
台東縱谷出好米 三鄉鎮入圍十大經典好米
疑未稅洋菸自創品牌販售 高縣查獲7百多箱
貓纜25根塔柱 擬設土石流監測器
彰縣國中小免費營養午餐 擬明年二月開辦
政院：薔蜜颱風農損18億元 未影響糧價
新台幣兌美元貶1.31角 收32.160元
主權基金買國外金融業？ 財長：有此研究
民進黨屏東首座原民聯絡站成立 蔡英文揭牌
蔡煌瑯：處理連動債 金管會應有完善機制
高鐵離峰票價比自由座便宜 購票應注意
國營事業財團法人董監請辭潮 經長：尊重
培訓觀光人才 勞委會最高補助七十萬元
賣場:雀巢30支商品立即下架 無條件退換貨
包裝東北季風特色 澎湖推出小島兜風節
華航曼谷班機下午遇晴空亂流 傳十餘人受傷
吳伯雄心血管手術順利 北榮：週六可出院
嘉義縣薔蜜颱風農損1億8千多萬 達救助標準
以畫筆揮灑童年 兒童聯想創作畫比賽開跑
股市禁放空 期交所:外資操作期貨無異常
高市免費驗毒奶 檢出一件含三聚氰胺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
衛署下週邀美日專家商討毒奶事件處理規範
中市身障幼兒就讀私立幼稚園 受理補助申請
遺贈稅降至10%?財長:如有適當結論 不反對
男子遭員警擊斃案 檢方解剖取出子彈鑑識
北縣警了解毒品行情 盼有助辦案
促進區域產業發展 加工區推產學合作
鋼琴新秀胡（水靜）云 將往歐洲發展
節能減碳十大無悔措施 鄭瑞城率同仁響應
國小主任倒會一千萬 高縣府指示協調處理
雲林草嶺國小旁崩塌 另覓學童上課處所
薔蜜颱風農損達21.4億元 六縣列現金救助
鐵人三項四日舉行 台東市區部分交通管制
屏東韓愈文化祭4日舉行 開放索取文公絭
外逃越南丁姓通緝對象 今押解返台歸案
華航飛往曼谷班機遇亂流 二十人受傷
海角七號爆紅 舞動台中偶像劇點閱率破千萬
推動減碳 高市府與業界簽自願節能意向書
克寧及雀巢奶粉含三聚氰胺 中市緊急稽查
重陽敬老 陳菊訪視長輩賀節話家常
議員送檢奶粉不合格 高市府複驗勒令下架
不景氣衝擊 花蓮有機蝸牛達人擬另謀出路
國際金融風暴波及 九筆國有地全部流標
97年金視獎入圍揭曉 頒獎典禮23日登場
立院初審 農民遷移戶籍仍保有農保資格
中山大學新任校長 楊弘敦接棒
恆春今天首見國慶鳥 警方並查獲獵鷹槍
美元強台股跌 新台幣匯率收盤重貶1.31角
監委巡察 嘉義縣民陳情反對設置垃圾掩埋場
華航曼谷遇晴空亂流 平安降落14人受傷
巴紐案 法院將再傳黃志芳作證
雀巢克寧奶粉下架 業者籲檢測標準國際接軌
國台交培訓鋼琴家湯詩渝 明晚辦獨奏會
南投兩立體停車場閒置 監委約詢鄉鎮首長
投審會審議通過鴻海增資大陸1.3億美元
調降遺贈稅與成立主權基金？府：政院決定
吳伯雄心血管手術 馬總統將探視
立院初審台灣金控條例 政府資本不低於90%
檢方懷疑蔡銘哲涉與陳水扁共同收賄 聲押
芭比為原住民服飾代言 泰山鄉打造娃娃夢
嘉市:十大伴手禮 無使用大陸進口乳品原料
金管會：放寬企業海外投資專戶處理權限
金門海巡隊掃蕩越界大陸漁船 逮捕4艘16人
金管會：連動債申訴門檻擬放寬至500萬元
假冒司法人員半年騙上億 六嫌送辦
高市左營銀樓搶案偵破 兩嫌疑人送辦
政院修正專科學校法 放寬延長修業年限
斷橋罹難者家屬陳情 總統盼交部將心比心
17999張微笑照片打造嬉望牆 4日屏東揭幕
潘孟安為豬農發聲 促儘速自口蹄疫區除名
屏東金進興銀樓搶案 里港警分局偵破
傳詐騙集團以綠色造林行騙 原民會籲小心
台新中信金交互借錢?金管會:正常授信態樣
建置高山現況資訊 山協將縱走玉山雪山
陸委會：大陸金融機構來台政策仍在規劃中
克寧雀巢奶粉含三聚氰胺 北市9/28即檢出
倡導兒少保護 展望會校園演出兒童劇
因應澎湖小三通 毛治國林炳坤磋商相關問題
周錫瑋率縣府首長參訪法鼓山 體驗減碳生活
上興公司含三聚氰胺烏賊粉飼料 已銷毀
高雄活力路跑賽 奧運舉重銅牌陳葦綾代言
海角七號電影原聲帶 愛你愛到死大熱門
名人夫妻檔公益代言防治 乳癌病友舞翩翩
傳遭恐嚇 周錫瑋：不記得了
產學高峰論壇 探討金門未來發展
華航曼谷遇積雨雲亂流 21人受傷名單
立院經濟委員會考察廬山溫泉 期助復建
監委巡察金門 民眾陳情半數與土地有關
必勝客外帶起司粉未含三聚氰胺 業者受害
第097198期今彩539三星彩四星彩開獎結果
必勝客外帶起司粉檢驗結果不一 仍不供應
台鐵七堵段駕駛疑遭高壓電擊 送醫不治
教育部修法 大陸台商學校納入私校法規範
歌林公司聲請緊急處分案 法院裁准
第097073期威力彩開獎結果
大學考招 全教會籲勿成太上課綱指導中心
九降風口碑佳 戲院陸續加入重映陣容
貓纜塔柱基座續淘空 北市府:專業技師評估
金馬獎最佳新人獎 馬念先:非茂伯莫屬
全球景氣 張榮發預測2012年才好轉
雀巢克寧奶粉含三聚氰胺 桃園縣府稽查賣場
會勘貓纜 專家：若無風雨不致惡化
小三通金馬證 移民署恢復受理申辦
台北縣永和智光里 新增一例登革熱個案
藉川震詐財僅得手610元 男子被訴
培養另類閱讀能力 北市推人文生態探索路線
財部提遺贈稅10%15%20%三版本 下周一討論
工研院董事將速補派 台鹽董座范良棟暫代
北縣民進黨女議員 推薦蔡英文參選台北縣長
長榮海事博物館7日開幕 門票收入慈善救助
悠遊卡公司：押金制卡片並無6億元呆帳
出席金檔獎 薛香川肯定各機關保存施政紀錄
總統接見大愛獎得主 肯定照顧身障者精神
總統接見韓駐台代表 盼兩國關係持續發展
全國青年政策大聯盟將向政府提創意政策
立委考察肅貪 籲檢方儘速查明洗錢案
北縣擴大篩檢 永和新增登革熱個案明天消毒
美國愛達荷州長歐士杰 十九日將訪台
國際佛光會2008年世界會員代表大會4日登場
中華職棒 力歐再見轟 米迪亞2:1勝中信
監委:視北市府貓纜報告 再追有無行政疏失
北縣衛生局稽查大賣場 問題奶粉已全數下架
中華郵政 明起調降存款利率
中華郵政降息 新撥優惠房貸利率降至2.875%
證期局：鼓勵買好股票 自營商得長期投資
民進黨:降遺贈稅 也應調降受薪階級所得稅
中職 統一專剋兄弟 8:3拿下對戰六連勝
觀光局長13日首度赴大陸行銷台灣觀光
陳鎮慧被控貪污 扁辦：司法標準應相同
第097073期威力彩頭獎摃龜
第097198期今彩539三星彩四星彩派彩結果
毒奶檢驗前後矛盾 專家籲訂標準管控昭公信
威力彩連29摃 下期可能出現10億元富翁
整治水患 政院試辦四大流域管理委員會
三聚氰胺延燒 衛署方向明確逐漸控制局面
疑洗錢案 法院裁定蔡銘哲羈押禁見
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大學考招 全教會籲勿成太上課綱指導中心
金馬獎最佳新人獎 馬念先:非茂伯莫屬
培養另類閱讀能力 北市推人文生態探索路線
沙柯吉指政府應為媒體生存提供條件
海角七號電影原聲帶 愛你愛到死大熱門
九降風口碑佳 戲院陸續加入重映陣容
郭泓志健檢報告出爐 加入季後賽機會大增
斯圖加特網賽 李娜爆冷擊敗小威
亞洲盃女排 台灣不敵南韓
美國職棒大聯盟季後賽 道奇7:2勝小熊
瞄準世界新紀錄 杜拜重金有請馬拉松之王
台新中信金交互借錢?金管會:正常授信態樣
中華郵政降息 新撥優惠房貸利率降至2.875%
財部提遺贈稅10%15%20%三版本 下周一討論
擴大減稅規模 美參院通過新版紓困計畫
金管會：連動債申訴門檻擬放寬至500萬元
威力彩連29摃 下期可能出現10億元富翁
會勘貓纜 專家：若無風雨不致惡化
華航曼谷班機遇亂流 21人輕重傷 無台灣客
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假冒司法人員半年騙上億 六嫌送辦
台鐵七堵段駕駛疑遭高壓電擊 送醫不治
雀巢克寧奶粉驗含三聚氰胺 衛署要求下架
驗出過量三聚氰胺 德警告勿吃大白兔奶糖
比利時檢測中國大白免奶糖三聚氰胺含量超高
毒奶事件帶動母奶熱 醫師教媽媽如何追奶
北縣擴大篩檢 永和新增登革熱個案今天消毒
雀巢克寧奶粉下架 業者籲檢測標準國際接軌
吳伯雄心血管手術順利 北榮：週六可出院
吳伯雄心血管手術 馬總統將探視
政院修正專科學校法 放寬延長修業年限
調降遺贈稅與成立主權基金？府：政院決定
陳鎮慧被控貪污 扁辦：司法標準應相同
瑞士拒絕解凍汪傳浦帳戶 拉案發展對台有利
疑洗錢案 法院裁定蔡銘哲羈押禁見
民進黨:降遺贈稅 也應調降受薪階級所得稅
中國生產雀巢、克寧奶粉含胺 台灣下架！
市場觀望 美國股市三指數下挫
台灣立法院 今大法官同意權投票
斷橋案家屬下跪陳情 台灣總統緊盯交通部長
全球景氣 台灣船大王預測三年後好轉
中華郵政罕見降息 台灣房貸利率降至2.875%
中國新聞審查導致毒奶災難 人權組織要求WHO交涉
加強貿易關係 中國官方採購團將訪印度
搶衛生署長出席 台灣立院兩黨立委爆衝突
美股重挫 台灣股市膠著量縮
行銷台灣觀光 觀光局長13日赴大陸
台北股市開低走高 上漲38.51點
立院行使大法官同意權 5被提名人全過關
新加坡製造業 首次出現萎縮
整治水患 政院試辦四大流域管理委員會
羅智強進中央社 綠營：馬要專制掌控媒體
國務機要費案 特偵組將林德訓改列被告
遭國會議員推擠 台灣衛生署長住院
台灣國民黨主席手術 海協會會長來台有變數
台灣國民黨主席手術 海協會會長來台有變數
台灣前總統辦公室主任 遭檢方聲押禁見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：美股再度重挫 台指期震盪打底
法人：歐美股市欠佳 恐衝擊台股走勢
東半部南部有局部短暫陣雨 其他多雲到晴
台股開盤下跌92.21點 為5611.51點
海巡洋總局查獲K他命逾百公斤 市價上億元
立院行使大法官同意權投票 上午11時開票
國務機要費案 特偵組將林德訓改列被告
美元轉強 新台幣兌美元早盤走貶
刑警局副局長胡木源 接任彰縣警局長
美股重挫 台股開低震盪早盤跌破5600點
吳敦義：國民黨團一致支持大法官被提名人
台中縣警察局長交接 陳國恩上任
久咳不癒 醫師：恐引發氣喘 民眾需注意
全國祖孫週 教育電台重陽感恩晚會明登場
陳菊勉捷運局衝高運量 讓高捷永續經營
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
廣州氣溫上升速度比全球快
立法院同意黃茂榮等五人出任大法官
日月潭嘉年華今登場 十鼓擊樂團演出
陳菊：政府有責任嚴格把關食品安全
大法官同意權行使 民進黨團拒領投
新片鷹眼緊張刺激 異想天開幽默另類
傳承排灣族圖騰 工藝師忍痛刺青
葉金川立院遭推擠 頭暈血壓高
勞工團體再陳情 要求勞工有法定颱風假
民進黨團要葉金川說明政策 朝野立委推擠
立院行使大法官同意權 5被提名人全過關
胡志強挺國片 太陽餅文化節將與國片結合
老婦遭機車撞 傷數月後身亡 警釐清關聯
嘉縣下水道工程疑圖利 檢調兵分多路搜索
議員建議請李安為世運捉刀 高市府允嚐試
薛香川探視葉金川 陪同赴台大醫院檢查
北縣永和又增1登革熱病例 衛生局加緊消毒
配合國慶慶典 總統府十月十日開放參觀
廖了以：公平補助近貧 村里幹事把關
葉金川立院遭推擠 行政院：譴責暴力
兆豐銀:力霸集團擔保品冬山水泥廠2拍流標
里長結婚 前女友涉嫌恐嚇潑硫酸被起訴
金門排雷進度25.4% 監委肯定國軍自力排雷
新光銀董事會改組 李增昌接任董事長
匯市量縮觀望 新台幣兌美元中午收平盤
染髮皮膚過敏 北市衛生局籲染前皮膚測試
拓銷日本食品市場 貿協13日邀日商說明
海巡高縣查獲安毒工廠 原料疑來自中國
國民黨團：譴責綠委脅迫官員 擬送紀委會
朝野推擠 民進黨團否認打人指藍營栽贓
台教會25日辦台灣民眾大會
朝野立委推擠衝突 王金平：應互相尊重
國務機要費案 林德訓遭檢方聲請羈押禁見
台股收盤漲38.51點 為5742.23點
中醫師：秋冬可為青少年擬定轉骨計畫
財產來源不明罪修法 立院付委審查
海巡署破兩岸毒品走私案 數量金額創新高
議員質疑貓纜地底無硬岩盤 北市府否認
陳雲林若來台 民進黨：站第一線主導活動
陳水扁：未收力麒賄款 檢方勿羅織成獄
台北股市開低走高 上漲38.51點
美股重挫 台股啟動護盤開低走高收漲38點
民進黨團籲停徵糕餅業者八至十月營業稅
10月電子期漲3.1點 金融期跌7.4點
國慶日 高市將辦騎海飄揚自行車嘉年華會
曾告知陳聰明情資？檢方：葉盛茂搪塞責任
葉盛茂涉洩密案 北檢追加起訴並求處重刑
10月台指期漲25點 逆價差97.23點
林內焚化爐案仲裁結果 蘇治芬盼中央承受
葉金川遭推擠血壓偏高住院靜養 劉揆探視
立院下午施政質詢 葉金川請假未列席
中部警方破獲暴力討債集團 逮14人送辦
高市議員質疑KOC接受業者贊助 許釗涓否認
宜蘭舉行萬安31號演練 過程順利
東台灣第一個新聞媒體中心正式成立
台中海巡隊查獲大陸香菇四萬餘公斤
東北角風管處 周日舉辦鼻頭地質區淨岸
中和警分局破縱火殺人未遂案 3運將被移送
葉金川立院遭推擠 劉揆譴責暴力
台股震盪走高漲38點 三大法人賣超76.83億
建台水泥標售高雄八五大樓產權流標
新台幣兌美元貶2.7分 收32.187元
北市議員:檢出三聚氰胺再不公布 官員下台
疑洗錢案 高院駁回陳鎮慧羈押抗告
廬山溫泉夢魘 四河局疏通塔羅灣溪河道
農糧署促銷彰化芭樂 週休假期台北展售
嘉縣污水下水道工程弊案 陳明文到案說明
菲律賓及周邊國家傳統樂器展 傳藝中心登場
9月外匯存底2811.30億美元 較上月減少
貓纜岩盤不堅固？北市府：專業技師鑑定
劉揆：陳雲林是否來台還未成形
垃圾袋縮水?北市:若屬實擬退費或提高上限
2008第六屆設計博覽會 明起南縣展出16天
五峰張學良故居將落成 竹縣發售紀念郵票
劉揆：偵辦貪腐案件 絕不虎頭蛇尾
因應資金需求 中油發行184億元公司債
科技人冷漠？調查：逾7成3自認關心公益
影像部落閣油症紀錄片 回顧多氯聯苯事件
辛樂克颱風農損 南投獲專案救助11日前申請
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
華航推出米漢堡 食材都是在地生產
屏東情定小琉球婚紗蜜月季開跑
警攔檢擊斃民眾 初步鑑識應屬直接射擊
綠島監獄看診 慈濟醫師陳紹祖風雨無阻
中正大學李虹瑩 參加世界全民運動會奪冠
經建會:台灣中小企業營運效能 全球第四名
中油:4日零時起汽油降0.6元 柴油降0.7元
推廣運動風氣 天天瘋運彩 六日開播
全國十大經典好米選拔 嘉縣6農民入圍
陳乃嘉 台灣首位挑戰GP2賽車車手
竹炭塑身衣廣告不實 伊秀康遭罰30萬元
台企銀6日起 調降新台幣定存牌告利率
海角七號將超越色戒 成為十年來最賣座國片
經建會：物流法規鬆綁已有多項共識
北縣百餘億追加預算案 議會兩分鐘過關
賀八十大壽 中山大學辦余光中特展
中油:10/4起 汽油降0.6元 柴油降0.7元
王金平：國慶連吳宋出席 積極邀請蔡英文
電視金鐘獎 楊雅(吉吉)不愛練習曲入圍8項
國民黨團：綠營若不道歉 官員應抵制活動
期交稅調降 期交所:有利發展亞太金融中心
挽救國寶紅樹林 金門清除外來種互花米草
鄭文燦：蔡英文沒規劃參選台北縣長
立委推擠葉金川 朝野重回對立非國家之福
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收貶2.7分
北縣優質特色餐廳評鑑 六十五業者出線
民雄污水下水道工程弊案 檢調傳喚陳明文
高市議會批劉世芳陳郁秀缺席KOC專案會議
中美掩星計畫研究登上天文物理通訊期刊
疑洗錢案 蔡美利同意提供檢方海外帳戶資料
台塑化:4日1時起 汽油降0.6元柴油降0.7元
國慶連續假期 10到12日0至6時國道不收費
倡廉反貪拒煙毒 楊秋興勉公務人員以身作則
中縣警破獲跨國竊盜銷贓集團
嘉縣檢調疑縣府圖利廠商 搜索縣長公館
馬總統：台灣經濟體質不差 沒理由悲觀
高雄縣新任警察局長 李福順佈達交接
李金振：金門技術學院盼扮演產業研發智庫
屏東議會未審擴大內需經費 縣府訴諸民意
金馬影展11月登場 國際影人將來台助陣
員警擊斃民眾案 凸顯警械使用過當老問題
葉盛茂交付洗錢情資 陳水扁作證：扔掉了
雙十國慶 萬芳高中四部混聲合唱領唱國歌
台高院：陳鎮慧是吳淑珍處理資金左右手
高鐵推出優惠方案 台鐵暫不跟進
官員不參加綠營活動？綠營籲藍營收回成命
劉揆：重要兩岸開放項目 需經立院同意
李紀珠：連動債賠償審議結果 銀行須接受
華航擬增班短程線 並推出環球貨運航線
5大法官被提名人過關 謝文定感謝王金平
瑞士駐台代表呼籲台灣確定三聚氫胺標準
中央社董監事會通過羅智強任副社長
立院發生推擠衝突 公督盟譴責暴力
屏東縣府會失和 上演縣長選舉前哨戰
九十七年電視金鐘獎入圍名單揭曉
金管處推出金門古厝鸕鶿旅遊推廣活動
陳水扁：檢調要捉就來 不要凌遲
長榮海運月底重組澳洲線 提昇整體效能
9月底外匯存底2811.3億美元 連三月縮減
警槍誤傷人命案 北縣代理警局長遭記過處分
搶救貓纜塔柱旁社區 北市將設沉澱池並打樁
LED燈應用技術新突破 工研院獲美大獎肯定
中央社新聞小百科：R&D 100 Award
三棧弊案 北檢：葉盛茂直接洩密給柯建銘
鑽探機今上貓纜塔柱 明置傾斜管探測地層
移民署:赴日留學先申請簽證 以免被拒入境
劉揆:政策預算明年執行 加速建設再造繁榮
立院衝突 蔡英文：起因為內閣態度問題
范良棟暫代台鹽董事長
肺癌篩檢 高危險群可考慮MRI及螢光鏡檢查
台大公共論壇籲建立國土監測系統 預防災變
電視金鐘獎入圍揭曉 公廣集團為大贏家
全球女性科學家將齊聚 啟蒙台灣科學種子
第097199期今彩539三星彩四星彩開獎結果
大樂透49樂合彩開獎
勞工團體要求法定颱風假 勞委會：需審慎
雜誌調查顯示孩童專注力差 睡不飽是主因
技師團:塔柱結構未破壞 探測地層是否滑動
國慶音樂會 林昭亮和國台交將攜手演出
民進黨明辦22週年黨慶活動 扁呂謝缺席
葉金川住院觀察 可望明早出院
台灣高教私校經驗足 大陸盼兩岸合作拼教育
投保中心受理偉訓案善意投資人委任求償
大法官投票全過關 婦女團體譴責忽略性別
府：扁卸任前要求影印公文 已依程序銷燬
投資風力發電為名吸金詐騙 三人遭逮
扁扔棄情資文件 法界認不易證明涉毀公文罪
中華職棒 陽建福七連敗 興農2:7不敵兄弟
全球網格同步連線 台灣在亞太扮重要角色
歐洲商會籲歐盟台灣洽簽「貿易提升措施」
北市府將加裝傾斜盤 監測貓纜塔柱安全
甘百世三項草莓系列食品含三聚氰胺
大樂透槓龜 49樂合彩四合14注中獎
今彩539頭獎一人獨得
中華職棒強森飛鵬連手 La New平隊史八連勝
涉剝削外勞 警方新竹山區破人口販運集團
中央社新聞小百科：貿易提升措施（TEM）
花旗台灣投資論壇7日登場
國務機要費案 台北地院裁定林德訓羈押禁見
大型強子對撞機全球網格啟用 台灣扮要角
全球網格同步連線 台灣在亞太扮重要角色
網路字典充斥 加拿大牛津辭典裁撤編輯
國慶音樂會 林昭亮和國台交將攜手演出
台北愛樂合唱團在北京展現台灣民歌風格
行銷台灣生動活潑 台學子在丹麥大學奪魁
釜山國際影展 台灣電影界派對迎佳賓
金馬影展11月登場 國際影人將來台助陣
大聯盟季後賽 道奇二連勝小熊
LPGA世界錦標賽 曾雅妮暫居第三
溫哥華二零一零年冬奧門票開放網上預購
十號球世錦賽 吳珈慶晉八強
劉揆:政策預算明年執行 加速建設再造繁榮
花旗台灣投資論壇7日登場
暴力示威不斷 印度塔塔集團放棄汽車廠計畫
美眾議院以263:171票通過金融紓困法案
263贊成171反對 美眾院通過增訂版金融紓困案
FDA：微量三聚氰胺安全無虞 嬰兒奶粉例外
空氣污染易致肺癌 塞車時尤為嚴重
中醫師：秋冬可為青少年擬定轉骨計畫
美國自產乳製品量足 免於中國毒奶禍害
北縣永和又增1登革熱病例 衛生局加緊消毒
搶救貓纜塔柱旁社區 北市將設沉澱池並打樁
辛樂克颱風農損 南投獲專案救助11日前申請
員警擊斃民眾案 凸顯警械使用過當老問題
葉盛茂交付洗錢情資 陳水扁作證：扔掉了
警槍誤傷人命案 北縣代理警局長遭記過處分
勞工團體要求法定颱風假 勞委會：需審慎
劉揆：重要兩岸開放項目 需經立院同意
立院衝突 蔡英文：起因為內閣態度問題
府：扁卸任前要求影印公文 已依程序銷燬
葉金川住院觀察 可望今早出院
國務機要費案 台北地院裁定林德訓羈押禁見
扁批評檢調 王清峰：依法偵辦 社會有公評
重陽敬老 郝龍斌義賣牛肉麵99999標出
重陽敬老 馬總統探訪高市百歲人瑞
ING台北馬拉松東區暖身賽 三千多人參賽
毛治國：加強橋樑保固 四年完成危橋改建
228家屬嗆聲 蔡仲禮：總統微笑展現風度
紓困案過關利多出盡? 美股終場收低
勘查甲仙大橋改建 毛治國指示加速進度
廣西豆漿含胺 台灣也有輸入
經濟景氣差 馬總統籲培元固本
台灣執政黨 要求官員勿參加反對黨活動
123公里超鐵 台中浩捍隊好手楊茂雍奪冠
美軍購七項剩五項 台灣在野黨提醒政府警惕
美同意軍售案 外交部：證明台美關係良好
登記制後首場北市聯合婚禮 祝福155對新人
府挺官員不參加民進黨團活動 蔡英文:失望
蔡英文:美雖同意軍售 台灣政府應調整過去態度
陸生來台 台灣文大校長建議逐步開放
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
民雄污水下水道工程弊案 檢聲押縣長陳明文
史前文物 首見獸骨裸女高技術雕刻
週末天氣穩定 週日全台有雨
涉嫌洩漏工程底價圖利廠商 陳明文遭聲押
首屆客家粄條王冠軍爭霸 報名延到20日止
嘉縣中埔鄉凍仔腳有天然氣 村民不用叫瓦斯
運用IT優勢 台灣發展醫電新興產業有利基
醫療照護資源整合 相關平台年底上線
連動債糾紛 三大窗口受理申訴
宜蘭大洲火車站 緬懷太平山鐵道史及人文
戴勝鳥是為金門觀光代言的草地龐克族
國務機要費案 特偵組傳喚馬永成說明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
美同意軍售 府：台美互信新時期的開始
泰國駐台辦事處澄清泰勞未涉及虐狗事件
中央氣象局 今天白天天氣預報 (更正報)
疑涉一屍兩命命案 彰縣警方逮捕涉案男子
陳明文涉嫌圖利遭聲押 明年縣長選舉投變數
國產局長郭武博調非主管職 轉任參事
總統：創造國內外和諧 避免228事件重演
淨山反貪 王清峰：全民監督促政府清廉
全國祖孫週四區同步展開 鄭瑞城揭幕
AIG傳重整資產 邱正雄：南山保戶不受影響
1至8月台電中油合計虧損1423億元
郭武博花酒案 劉揆指示從嚴議處
美同意軍售 國防部：將儘速簽署發價書
百年湖心亭風華再現 台中遊子記憶的家鄉
府挺國民黨團 官員暫勿參加民進黨團活動
廖了以：全國百歲人瑞突破千人 達1075人
美同意軍售 王金平：重建互信的重要指標
AIG處理資產 南山人壽:保戶權益不受影響
礦務局1至8月培訓1716人次礦場安全人員
S.H.E蟬連華語榜冠軍 周杰倫稻香受歡迎
葉金川心繫毒奶事件 醫院告假回衛署辦公
軍售案送美國會 朝野立委仍關切台美關係
近日經濟情勢 宣明智陳沖不悲觀
企業指內線交易規範籠統 金管會允正視
負債拍片到票房冠軍 魏德聖:欠兩億多人情
金管會：南山四項承諾 不轉移資產至AIG
租屋市場熱度不減 中小坪數受青睞
國務機要費案 馬永成訊後飭回
校園行銷疫苗？台北醫院：已制止外包單位
百貨週年慶搶商機 先跑先贏業績亮眼
馬總統：查弊依證據辦案 總統不能干預
投信:美紓困案過關回歸基本面 短底未浮現
美國會通過紓困案 券商:台股下週震盪仍大
美將再度上演大蕭條？ 投信業：不至於
石岡壩將展開疏濬 實施採售分離方式
基隆秋季淨灘 九百多名志工共襄盛舉
超馬媽媽邱淑容截肢住院 馬總統探視
葉金川下午出院返家休養
學者:食物容器等會釋出三聚氰胺 難零檢出
心靈呵護之旅 川震學童參訪南投
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
吳伯雄心導管手術復原良好 下午出院
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
百貨週年慶 業者促銷品項多元化
金融情勢多變 政院主動出擊提因應措施
陳啟昱：爭取民進黨高縣長選舉提名
台彩推500元刮刮樂 總獎金逾5億元
高縣兒少保護宣導 楊秋興籲愛護弱勢族群
布袋戲百年特展 陳菊化身布袋戲英雄助陣
高應大鋼雕藝術展 充滿高雄世運風
宣導早期療育 伊甸基金會深入茂林多納村
海外投資風險增 壽險業減緩步調
民雄污水下水道弊案 陳明文300萬交保候傳
天心街頭募愛心發票 獻唱月亮代表我的心
鯨豚擱淺觀音海水浴場 搶救仍宣告不治
馬總統：文化創意產業是台灣未來旗艦產業
奶概多餅乾原料來自台灣? 衛署:訊息待釐清
歐美訂2.5ppm 衛署維持三聚氰胺不得檢出
基隆長庚:視網膜剝離應及早治療 挽回視力
搶救紅孩兒之家 關懷魚鱗癬協會街頭勸募
央行:主要預測機構估 明年台灣CPI下降
外銀:預期美國經濟 明年下半年擺脫谷底
弘揚孝道 三代同堂百戶孝親家庭獲表揚
後視覺化攝影展 疊影絮語北美館登場
馬總統提海運直航 增加高雄港競爭力
S.H.E簽唱擠爆西門町Hebe恭喜李威入圍金鐘
林熙蕾參加釜山影展 推崇全度妍演技
第二屆金馬澎離島運動會 今晚馬祖開幕
甘百世草莓產品疑遭污染 桃園稽查廠商
陳水扁：甘願成馬政府第一位政治犯
補助及碳稅軟硬兼施 北縣擬推機車電動化
桃園機場2007年全球貨運量排名15 下降2名
蔡英文:司法調查應注意比例原則 勿政治化
台北孔廟祭孔明登場 8佾8音12籩豆隆重祭孔
疑洗錢案 檢方：蔡銘哲態度鬆動有利偵辦
魏德聖低價回饋縣府 屏東人免費看海角七號
中國蔬菜有三聚氰胺？農委會加強檢驗把關
陳明文三百萬元交保 限制住居出境出海
陳明文：會堅強站起來 向鄉親證明清白
東亞當代水墨創作展登場 賦水墨繪畫新風貌
原住民祈福禮 2008關渡藝術節揭序幕
孝親三十年 林金石等獲弘道孝親楷模
單車日漸風行 北市議員憂違停酒駕無法管
軍購案確定 印證台美互信良好
辦扁案 呂秀蓮質疑偵察公開且媒體指揮辦案
陳明文獲交保 檢方：再決定是否抗告
中職 La New刷新聯盟單季對戰連勝紀錄
全台明天氣穩定 大雨延至六日
照顧三失老人 華山創世全台街頭募愛心發票
禮迎泰國富貴金佛 馬總統為台灣祈福
中華職棒 統一晉級總冠軍賽 M1
第二屆台灣樂團節開唱 high翻西門町
蔡英文提五大願景 強調保護卸任總統人權
民進黨黨慶 前黨主席籲找回建黨精神
減輕壟斷疑慮 Google延緩與雅虎廣告合作
因應時代潮流 藏語詞典愈變愈厚
中國小學校園流行惡搞詩詞引起家長擔憂
史前文物 首見獸骨裸女高技術雕刻
第二屆台灣樂團節開唱 high翻西門町
S.H.E簽唱擠爆西門町Hebe恭喜李威入圍金鐘
美國會通過紓困案 券商:台股下週震盪仍大
美國國際集團計劃出售非核心資產償還債務
馬總統：文化創意產業是台灣未來旗艦產業
外銀:預期美國經濟 明年下半年擺脫谷底
海外投資風險增 壽險業減緩步調
央行:主要預測機構估 明年台灣CPI下降
NBA 太陽史陶德邁爾眼傷 恐戴護目鏡迎季賽
123公里超鐵 台中浩捍隊好手楊茂雍奪冠
十號球世界錦標賽 吳珈慶闖進決賽
大聯盟季後賽 紅襪、光芒二連勝
LPGA世錦賽 曾雅妮暫居第六
馬總統提海運直航 增加高雄港競爭力
單車日漸風行 北市議員憂違停酒駕無法管
超馬媽媽邱淑容截肢住院 馬總統探視
研究人員：星登革熱病毒變種為星特有種
學者:食物容器等會釋出三聚氰胺 難零檢出
基隆長庚:視網膜剝離應及早治療 挽回視力
歐美訂2.5ppm 衛署維持三聚氰胺不得檢出
中國媒體：大陸蔬菜也含有三聚氰胺
ING台北馬拉松東區暖身賽 三千多人參賽
重陽敬老 郝龍斌義賣牛肉麵99999標出
陳啟昱：爭取民進黨高縣長選舉提名
基隆秋季淨灘 九百多名志工共襄盛舉
登記制後首場北市聯合婚禮 祝福155對新人
中國毒奶風波擴大 更多國家命可疑食品下架
照顧三失老人 華山創世全台街頭募愛心發票
馬總統：查弊依證據辦案 總統不能干預
陳水扁：甘願成馬政府第一位政治犯
辦扁案 呂秀蓮質疑偵察公開且媒體指揮辦案
陳明文三百萬元交保 限制住居出境出海
民進黨黨慶 前黨主席籲找回建黨精神
台灣金管會介入 南山人壽資產列管
司法調查 台灣反對黨主席籲勿政治化
警方破獲盜版軟體網站 侵權市值百億
張曉風：高中國文文言文比例應大於55%
基層挺扁？蔡英文：黨員不捨但是非分明
八佾舞祭孔 台北孔廟：適時適人適地
李登輝：毒奶粉影響民眾健康 中國應道歉
馬總統聽取青年建言 勉勵參與公共事務
蕭副總統：歡迎大家到嘉義看國慶煙火
毒奶粉事件 李登輝說中國應道歉
佛光會世界年會高市開幕 中央地方政要出席
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
太平洋高壓減弱 台灣東半部金馬短暫陣雨
繼承家業 巫俊德將捏麵人技藝發揚光大
全球招商大會明登場 逾千名企業人士與會
美召回中國製警車玩具 標檢局加強查驗
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
明年起國旅卡旅遊類刷卡 100%自由額度補助
電影館藏豐富 高雄影圖到館人次破160萬
薛香川視察 稱許馬祖美如地中海島嶼
台北孔廟大祀祭孔 馬總統獻匾道貫德明
曾虛白新聞獎揭曉 24日中央社頒獎
三聚氰胺微毒致恐慌 官員有專業不善溝通
環境毒物多 食品安全紅線應由專家制定
防杜黑心食品 參與WHO成立FED雙管齊下
太平公主號抵舊金山 中華帆船橫渡太平洋
金城桐花盃路跑開跑 周錫瑋鳴槍祝福健康
稅改聯盟籲賦改會停止討論調降遺贈稅
新社鄉傳出釣客落水意外 一獲救一失蹤
內政部：身心障礙者補助 以生活補助最多
參選北縣長？蔡英文：沒有規劃
齊聚中大學中文 語言學習並探索文化
鄭瑞城明赴立院報告 綠委籲勿改通用拼音
推升整體產值 Netbook成NB特效藥
建商灌虛坪嚴重 消基會籲政府正視
低價與行動上網 PC產業未來5年邁入高成長
遭聲押交保 陳明文嘆委屈質疑政治操作
賴幸媛：分階段放寬陸配工作權和居留權
氣候變熱浪襲人 學者:老人心血管疾病恐增
營業用牌照稅10月開徵 繳納期限至10/31止
馬總統：不會開放陸生來台考證照
教部：98課綱微調 月底召開課發會討論
賦改會聯席會議明討論遺贈稅率調降案
私相授受？國民黨：李登輝不了解國共平台
世界關節炎日 病友舞出生命
吳釗燮：目前氣氛陳雲林不宜來台
外台會拍外省台灣人紀錄片 社會融合橋樑
外省台灣人第二代紀錄老兵父親 代溝化解
外省台灣人第一代 遷徙台灣到落地生根
外省人來台 不同聚落空間有不同生命故事
台新金董座吳東亮 牡羊座個性不服輸
台灣大陸外省與台籍老兵 兩岸社會融癒合
王金平：蔡英文不出席國慶大會
立院明審離島博弈條款 朝野黨團各有看法
離島若設觀光賭場 警政署評估將嚴查毒色
廖了以訪南投人瑞 代轉總統敬老狀及禮物
推動文化觀光部 總統：有創意還要會包裝
台北縣街頭藝人審查 百餘組藝人大車拚
全民保險時代到 國民勞保年金銜接無縫隙
國保上路 不急領勞保老年一次給付
勞保一次金加國保 採勞保年金更划算
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中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
治骨鬆可選口服或針劑 宜長期用藥防骨折
風濕基金會:台灣1/4人為關節炎風濕症所苦
職場安全健康台中宣導活動 中市登場
颱風攪局延期 月冠全台晚會今晚中市登場
婦產科:少子化及避免醫療糾紛 剖腹產率高
高市國慶寶寶造型爬行競賽 趣味橫生
ITIS:今年台灣半導體設備產值年減36.6%
馬蕭明出席招商大會 向全球企業招手
高中地理奧林匹亞團體賽 羅東高中奪冠
壽山動物園黑熊寶寶命名揭曉 貝兒出線
七度受邀國慶遊行 太極門總彩排充滿活力
總統祭孔走中門 北市府：符合禮制動線
台積電16日舉辦綠色論壇
中華信評:ING安泰人壽評等展望為穩定
落實生產履歷 有助提升食品安全
憨兒造訪 高市圖書館鼓山分館贈兒童繪本書
江丙坤：陳雲林將如期來台
中縣新社鄉越野車溯溪翻覆 一獲救一失蹤
爭取參與WHO成立FDA 防杜黑心食品因應之道
高中高溫超導磁浮創意競賽 大明高中摘金
特偵組:國務費案進入後期 將研究結案方式
佛乘盃棋王段位賽 吳貴臨蟬聯冠軍
心導管手術出院 吳伯雄：復原良好
馬總統讚揚一貫道發揚儒家精神
貓纜鑑定團進場 塔柱基座鑽孔探測動工
中油重油輸送管漏油 污染高雄港區及前鎮河
專家：全球經濟走緩 黃金長線看多
永信杯排球賽 台電女六連霸 台電男四連冠
隱匿公文案 台北地院明公開審理
劉兆玄：政府施政 特別重視能源和人才
中華職棒 兄弟1：0完封興農 拿下對戰9連勝
金管會:AIG證券子公司 客戶權益不受影響
中華職棒 獅4轟擒暴龍 確定晉級總冠軍戰
除固態水還有什麼 美擬派人上火星探個究竟
馬總統：不會開放陸生來台考證照
佛乘盃棋王段位賽 吳貴臨蟬聯冠軍
蘇富比拍賣會 朱銘「太極」港幣362萬成交
高中高溫超導磁浮創意競賽 大明高中摘金
電影館藏豐富 高雄影圖到館人次破160萬
壽山動物園黑熊寶寶命名揭曉 貝兒出線
貓纜鑑定團進場 塔柱基座鑽孔探測動工
總統祭孔走中門 北市府：符合禮制動線
氣候變熱浪襲人 學者:老人心血管疾病恐增
治骨鬆可選口服或針劑 宜長期用藥防骨折
風濕基金會:台灣1/4人為關節炎風濕症所苦
婦產科:少子化及避免醫療糾紛 剖腹產率高
防杜黑心食品 參與WHO成立FDA雙管齊下
LPGA三星世錦賽克里梅竄升榜首 曾雅妮第14
MLB 釀酒人灌醉費城人 躲過季後賽首輪淘汰
MLB 道奇三連勝小熊 晉級國聯冠軍賽
建商灌虛坪嚴重 消基會籲政府正視
營業用牌照稅10月開徵 繳納期限至10/31止
中華信評:ING安泰人壽評等展望為穩定
ITIS:今年台灣半導體設備產值年減36.6%
專家：全球經濟走緩 黃金長線看多
英報：雷曼兄弟破產 肇因摩根大通凍結資產
台灣金管會:AIG證券子公司 客戶權益不受影響
中油重油輸送管漏油 污染高雄港區及前鎮河
中縣新社鄉越野車溯溪翻覆 一獲救一失蹤
台灣全民保險時代到 國民勞保年金銜接無縫隙
離島若設觀光賭場 警政署評估將嚴查毒色
瑪氏雀巢食品驗出三聚氰胺 大陸未回收
王金平：蔡英文不出席國慶大會
李登輝：毒奶粉影響民眾健康 中國應道歉
江丙坤：陳雲林將如期來台
心導管手術出院 吳伯雄：復原良好
基層挺扁？蔡英文：黨員不捨但是非分明
賴幸媛：分階段放寬陸配工作權和居留權
特偵組:國務費案進入後期 將研究結案方式
法國外長：以色列會先制攻擊伊朗核武設施
德總理力挽銀行紓困案 避免引爆金融危機
德國政府擔保 所有銀行私人存款絕對安全
吉爾吉斯南部遭六點三強震侵襲 尚未傳災情
規模五點七地震侵襲新疆邊境
公投倡議團體負責人：台灣是直接民主熱點
以色列敦促俄羅斯 勿破壞中東戰略均勢
駐巴拿馬大使柯森耀到任履新
金融危機急速惡化 德國政府出面擔保存款安全
台灣品牌夏姿登上巴黎時裝週
印度教種姓歧視 猶存「兩種茶杯」制度
避免骨牌效應 德國緊急加碼拯救海波銀行
AIG集團台灣子公司 友邦證列入金管會關注名單
華府僑界慶雙十 袁健生：軍售是美對台保證
美國通知國會對台軍售 袁健生：大門已開
黃金周期間全中國1829萬遊客出遊
美對台灣軍售 駐美代表:是遵守台灣關係法
法國巴黎銀行接管比利時與盧森堡富通銀行
美紓困案雖通過 台灣股市周一開盤重跌
王如玄：放寬陸配工作限制 較符公平正義
總統府缺智囊 台灣新政府功能不彰
台灣內外交困 前朝官員:陳雲林目前不適合來台
應對金融風暴 香港當局與人行保持聯繫
中方評析這波美國對台軍售武器性能
中日韓等國將建八百億美元亞洲貨幣基金
中國人民銀行否認助美籌資2000億救市
控歐美國民主黨總統候選人巴馬與恐怖份子交好被批 培林辯討論有理
調查：逾九成日本大企業老板認為景氣惡化
蓋洛普：美國民主黨總統候選人歐巴馬領先馬侃七個百分點
長榮海博館衛星氣象儀 颱風位置一目了然
台灣總統祭孔走中門 馬英九不當諸侯
巴西地方選舉傳槍擊 男子闖入總統府被捕
中國國慶長假 北京房市比去年下跌72%
溫家寶：強調「三保持」應對國際金融危機
比爾蓋茲：美國金融危機不會引發大蕭條
新加坡財政部長：美金融紓困案非完整解決方案
毒奶二．五ｐｐｍ背後大有玄機官官相護 林芳郁冤屈下台
毒奶考察團赴中 來去匆忙做白工 一事無成 反替「都慶」背書 台灣得不償失
藝術投資打敗不景氣
中國是麻煩製造者
賦改會動用表決 會議不開放媒體採訪
MLB 丹克斯扮功臣 白襪遮光芒扳回一城
孟代爾建議在中國參與下重建全球貨幣體系
德擔保私人存款安全 歐盟領袖備感壓力
落實國會監督 台灣立院在野黨力促成立兩岸小組
涉隱匿公文 台灣前調查局長遭收押
星媒指海角七號 凝聚台灣精神
統計：以色列各銀行外匯風險達五百億美元
諾貝爾得獎人之最
大聯盟 費城人出線 將與道奇爭國聯冠軍
年度諾貝爾得獎名單今起公布 醫學獎打頭陣
報導：雷曼兄弟倒閉前曾求助聯準會被拒
日本首相麻生：以提振景氣為要 暫不考慮解散日國會
貓纜墩柱安全鑑定 北市議員疑鑽探點不符
票房破三億元 茂伯開心海角七號創紀錄
台灣警方破偽鈔集團 查獲偽人民幣一億元
台灣農糧署 市售蔬菜未檢出三聚氰胺
巴西地方選舉完成 至少九城市將二輪投票
日本股市暴跌465點收10473點 創4年8個月新低
新台幣兌美元貶1.56角 收32.343元
伍澤元病逝 台灣友人12日辦追思會
台灣反對黨立委 批賦改會只替富人減稅
力積電子10月7日至13日詢價圈購 預計10月21日掛牌上櫃
證交所邀倫敦金融城市長 David Lewis專題演講「從金融開放到產業新機」
證交所與花旗環球證券10月7日至9日於台北共同舉辦「2008年臺灣投資說明會」
新光銀行董監改選 李增昌升任董事長兼總經理
「績優上櫃公司業績發表會」第二場數位內容產業10月9日晶華酒店舉行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：反彈力道薄弱 上檔壓力沈重
鋒面東北季風增強 台灣北部東北部轉涼
法人：美紓困案雖通過 震盪整理不變
轉職困難 3成6中齡上班族盼現職做到退休
調查:企業新進員工年齡上限平均38歲
台股開盤下跌175.67點 為5566.56點
謝文定報告司法院送審法案 尋求立委支持
美元轉強 新台幣兌美元早盤貶逾1角
擊幻遊樂園音樂會 11月2日台中加演
蓮池潭疏濬開始注水 潭岸改造為親水空間
男童感染放射菌造成肝膿瘍 背部出現腫塊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
美股大跌衝擊 台股早盤測試前低5530點
完成階段性任務 歐亞基金會人事改組
釜山影展紀錄片 台灣紀錄片雙年展看得到
彭淮南:主權基金應單獨立法 星是不錯方式
消基會：3成5市售蜂蜜不符合國家標準
高捷沒人搭？李正彬：協助全力衝運量
10月10日 期市休市一天
保障漁權 海巡署今起巡護中西太平洋公海
NTSO小提琴協奏曲大賽 卓家萱奪魁
廚餘零廢棄 環保署著手回收果殼等有機物
張鎮安出任星空傳媒台灣分公司執行長
陸生來台？鄭瑞城：依兩岸條例處理
蔡朝明：若私帶國安局文件未歸還應是違法
新社越野車溯溪翻覆 失蹤男子遺體尋獲
宏都拉斯外交部次長七日訪台
景氣衝擊 毛治國:民航業可朝區域航線發展
王金平：立院兩岸小組 執政黨須先討論
信心喊話 彭淮南:台金融機構流動性沒問題
鄭瑞城：下學年可望開放推廣教育對岸招生
功能萎縮？總統府：運作功能相當正常
北縣數位機會中心 提升偏鄉數位能力
作育英才 雄中老校長王家驥樹立典範
王金平：美軍售台灣 台美重建互信第一步
犬貓絕育補助北市追加預算 籲民眾申請
中油高雄前鎮輸油管漏油污染 將清理完成
美元需求緊俏 新台幣匯率中午貶值1.28角
會計師公會建議遺贈稅降至20%
總統府副秘人選 府方考量具選舉實務經驗
醫師：骨質疏鬆預防重於治療
苗改場基改作物檢測通過認證 為安全把關
國安局：9月約動用3百人次保護陳水扁
中市議會關切毒奶等事件 排八項專案報告
陸委會:近四成來訪陸人看過台灣政論節目
民進黨團：官員抵制活動 升高朝野對立
民進黨團：媒體違法指揮辦案 函請NCC查辦
立院初審調高雇主未盡防治性騷擾義務罰鍰
台股收盤跌236.53點 為5505.70點
落實漁業管理 巡護一號赴中西太平洋巡邏
毛治國：兩岸直線直航有高度共識
陳明文交保案 檢方評估是否提抗告
台北股市開低收低 下跌236.53點
美股大跌衝擊 台股再創新低收跌236點
涉洩密圖利扁 葉盛茂當庭收押禁見
10月台指期跌256點 逆價差118.7點
國安局：陳雲林來台不用特勤 警加強維安
10月電子期跌10.9點 金融期跌46.4點
全國文化論壇 黃碧端：推動文化創意產業
採認大陸學歷時程 鄭瑞城：仍在研議中
立委拱任閣揆 彭淮南:能力有限
竹市眷村改建工地鷹架倒塌 一死四傷
立院初審 離島博弈無共識送院會協商
中選會民調：八成七認為星期六投票方便
立院審查公辦政黨初選制 未獲共識交協商
高市刑案及犯罪率創新高 警方：加強破案
古坑華山咖啡業送驗咖啡 未檢出三聚氰胺
農糧署：國內市售蔬菜未檢出三聚氰胺
焚化爐弊案 大林鎮長被告瀆職獲不起訴
刑事局破偽鈔集團 查獲偽人民幣一億元
邱正雄：國安基金進場 大家要有信心
中鋼成功開發節能電磁鋼片 具競爭力
嘉縣太保國小學童疑誤觸發電機身亡
新移民快樂學習 數位機會中心創造機會
外資賣超逾百億元 台股下跌236點
貨車囤瓦斯桶恐釀災 北市將加強取締
台彩：公益彩券 8月盈餘14億元
鑑往知來 研考會辦百件經濟奇蹟檔案展
秋訪日月潭步道 放慢腳步悠遊山水之美
隱匿公文案 葉盛茂被法官問到數度語塞
農糧署：菸葉用肥已納入補貼
北縣永和再增二登革熱病例 累積為十二例
新台幣兌美元貶1.56角 收32.343元
環保署:生質柴油標準 可考慮採美規
文創獎61人獲獎 黃晨揚後起之秀獲特優
賦改會遺贈稅率調降未有共識 4版本再研究
陳明文：不會參選嘉義市長
嘉市佈設國慶煙火 部份路段11日前交管
導護志工無悔付出 謝深山頒感謝狀
伍澤元病逝 友人12日萬丹國中辦追思會
中市爵士音樂節 將邀集千人吹薩克斯風
主計處：9月CPI年增3.09% WPI年增6.64%
民進黨中市黨部：縣市長提名應有登記機制
明年進用比提高 職訓局:增4千身障者工作
鼓勵騎自行車上班 南縣府增設淋浴設備
雲科大公開徵求推薦校長候選人
簡誠明父子發明會轉彎木馬 獲發明獎金牌
招商會開幕 總統:現是外商來台投資好時機
感念棒球界耆老呂金有 12日辦紀念棒球賽
洄瀾單車節 11日舉辦挑戰極限200公里
江丙坤：陳雲林來台時間尚未敲定
假冒醫院騙取資料 基隆長庚醫院籲勿受騙
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中科廠商營業額優於去年 全年可逾3600億元
換病理檢體騙鉅額保險 刑事局破醫療詐騙
鼓勵員工騎腳踏車上班 北縣府增設100車位
高縣百萬植樹成果佳 未來著重提高存活率
陳家資產情資 澤西島曾要調查局交給法院
金防部副指揮官張榮中獲金門榮譽縣民證
第二屆離島縣市運動會落幕笫三屆澎湖接辦
主計處：9月CPI年增率3.09% 近8個月新低
鋼琴家陳瑞斌 十日起受邀加州辦大師班
3大工商團體再提遺贈稅降至10% 設主權基金
台灣最老人瑞 兩個秘密藏了一世紀
經建會通過客家文化中心苗栗園區修正案
環保署：屏東赤山巖汞污泥 就地處理
周錫瑋探訪百歲人瑞 代表總統贈送禮物
立院設兩岸小組？黨政高層交陸委會研究
清安客家美食文化節 邀您吃豆腐
太保國小學童觸電身亡 家長質疑校園安全
高中地理奧林匹亞競賽 明道中學林芳如奪金
大豪雨 金門民生用水不虞匱乏
高縣高屏溪畔自行車路網 可望年底完成
蕭萬長：台灣像航空母艦 可渡過金融風暴
基隆送驗奶粉 21件無三聚氰胺 22件待驗
世新調查：民眾媒體接觸率電視居冠
標示改漢語拼音耗5億 南部7縣市聲明反對
大林慈醫院長林俊龍 獲勞委會標竿領導人獎
江丙坤:兩岸3地台灣最有機會取得發展優勢
北港五路武財神廟 古燈畚金爐高40多台尺
高通膨時代 旅遊市場呈現區域化
長榮正利陽明聯營 闢中港岷爪航線
雙十節假期 航空疏運提供加班機61架次
友邦投信：投資人權益不受影響
台北縣舉辦原住民特色伴手禮選拔
券商:美衰退疑慮台股恐續挫 應多看少做
AIT：依照台灣關係法實現軍售承諾
台灣國際太陽光電展明登場 參展倍增
綠營放話攻擊陳雲林 高市警：蒐集情資維安
鼓勵民眾運動吃早餐 衛署明發五千份早餐
台股重挫 美元走強 新台幣匯率重貶1.56角
美林：景氣下滑 各國政府應強化金融監理
中央社新聞小百科：新加坡主權財富基金籌資模式
屏東伯大尼之家縱火案 五院生涉嫌
防疫總動員 高縣舉辦H5N1禽流感醫療演習
眷改工地意外 竹市府協助死者家屬處理後事
義大顯微鏡頭裝置 獲台北國際發明展金牌
2008台灣投資說明會10/7登場 規模史上最大
保護貓纜墩柱 北市移土方減壓持續邊坡補強
酒測前可喝多少水？北市府：一杯為原則
葉志仙出任世界棒球經典賽總教練
金馬影展開幕片停車 張震將首度校園宣傳
參展法蘭克福書展 台灣館展現文化時尚
聽障青年下顎發育過多臉歪斜 正顎拾信心
留澳化工女碩士學成回國 養大閘蟹有成
舞躍大地創作比賽 三支舞作獲年度大獎
農委會：緊急抽驗國內蔬菜 未含三聚氰胺
刑事局破獲偽造人民幣高速公路回數票工廠
AIT楊甦棣訪陳菊 支持高市辦明年世運會
洩密案 葉盛茂否認在新瑞都及台開案洩密
薔蜜颱風農損24.8億 彰化嘉義台南受損最重
民進黨：預借凱道路權 擬辦大規模抗議
主計處：油料食物類價跌 9月CPI漲幅縮小
理事長盃射箭賽 永豐高中稱王 台師大封后
兩岸正式確立食品安全聯繫窗口
涉公益侵占 北檢起訴前立委顏錦福
屏東伯大尼之家縱火案 檢警追查案外案
連戰指12月大陸辦國共論壇 安排理想
屏東擴大內需案 綠營展開第二波反攻
報載出言不遜 范良??:公共建設應全盤考量
近貧補助遭批評 內政部：篩檢剔除不符者
北市府：民眾送檢物含三聚氰胺 複驗再公布
調查:22%大學生自覺憂鬱 其中8成自己處理
國慶縮小管制區 3千警力排除人車侵入
期交稅調降首日 提升成交量效用有限
政院:是否出席立院黨團活動 首長自行判斷
第097200期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097074期威力彩開獎結果
提高內閣默契 劉揆邀閣員故宮看展加座談
羅永成：台灣應致力法規鬆綁 增進競爭力
謝玉樹當選台灣職業高協第六屆理事長
陳清秀：公務員應終身學習 不可傲慢
達霖數位提供電影下載涉侵權 北檢起訴
蔡朝明稱SARS列生化戰劑？國安局澄清
科顧組:整合資源 維護健康醫藥品優先研發
士林紙廠舊廠房活化 將引進文創旅館業
國稅局第2批退稅 10月底前退稅
為育幼院童圓夢 扶輪社餐飲集團義賣餅乾
央行：與10餘國際金融機構訂外匯REPO融資
證交所:外資上週集中市場賣超264.81億元
查國務費與機密外交虛實 特偵組提訊林德訓
第097074期威力彩頭獎摃龜
第097200期今彩539三星彩四星彩派彩結果
小金鐘得獎出爐 教育電台和公視大贏家
中華職棒 陳連宏達成生涯千安 獅勝牛
毛治國：兩岸直線直航有高度共識
鼓勵員工騎腳踏車上班 北縣府增設100車位
發現致命病毒 法德三科學家獲諾貝爾醫學獎
三星高球錦標賽克里梅封后 曾雅妮第十三
洋基高層雙管齊下 重整先發投手群
MLB 丹克斯扮功臣 白襪遮光芒扳回一城
大聯盟 費城人出線 將與道奇爭國聯冠軍
日本職棒30日選秀 台灣球員蕭一傑受矚目
葉志仙出任世界棒球經典賽總教練
亞洲盃女排 台灣勝澳洲將與越南爭第五名
男童感染放射菌造成肝膿瘍 背部出現腫塊
醫師：骨質疏鬆預防重於治療
北縣永和再增二登革熱病例 累積為十二例
聽障青年下顎發育過多臉歪斜 正顎拾信心
調查:22%大學生自覺憂鬱 其中8成自己處理
羅永成：台灣應致力法規鬆綁 增進競爭力
國稅局第2批退稅 10月底前退稅
央行：與10餘國際金融機構訂外匯REPO融資
投資人憂心全球經濟惡化 亞洲股市重挫
期交稅調降首日 提升成交量效用有限
金管會：每存款人最高保額提高至300萬元
標示改漢語拼音耗5億 南部7縣市聲明反對
綠營放話攻擊陳雲林 高市警：蒐集情資維安
酒測前可喝多少水？北市府：一杯為原則
屏東伯大尼之家縱火案 五院生涉嫌
涉公益侵占 北檢起訴前立委顏錦福
兩岸正式確立食品安全聯繫窗口
政院:是否出席立院黨團活動 首長自行判斷
民進黨：預借凱道路權 擬辦大規模抗議
AIT：依照台灣關係法實現軍售承諾
立院設兩岸小組？黨政高層交陸委會研究
洩密案 葉盛茂否認在新瑞都及台開案洩密
為安定人心 台灣金管會提高存保至三百萬元
查國務費與機密外交虛實 特偵組提訊林德訓
全球股市一片慘綠 道瓊跌破萬點大關
金融亂局恐使需求趨緩 國際油價跌破90美元
歐元區達成共識 不容大銀行倒閉
美國務院：美國沒有拒絕任何對台軍售案
連接台灣照片特展 歐洲議會展出
巴黎股市慘跌
黑色星期一美股重挫 道瓊跌破萬點
巴西聖保羅股市重挫 兩次自動停盤
德國宣布為全民存款提供擔保 金額逾兆歐元
歐洲央行承諾挹注市場所需資金
紐約市長彭博：金融風暴威力可比911攻擊
抗議對台軍售 中國取消和延後與美軍事交流
菲華僑界慶祝雙十節 創歷年出席人數紀錄
冰島總理：政府準備接管所有銀行
美國聯準會加碼注資銀行支付準備金利息
泰國反政府示威群眾聚集國會 警施放催淚瓦斯
丹麥慶祝雙十國慶大會出席人數破紀錄
連續十天 歐巴馬創領先馬侃最長時間紀錄
美國大選民調：逾六成年輕選民支持歐巴馬
駐美代表處本週末長假暫停領務服務
因應金融危機 OPEC可能調整原油產量
日本經指數開盤一度跌破萬點 四年十月來首見
SARS是中國生化戰劑? 台灣國安局長欲言又止
泰國警方發射催淚瓦斯 驅離反政府示威者
全球股災 中國基金業盼團結一致應對股災
疑洗錢案 特偵組傳喚吳景茂吳乃仁等說明
葉金川：SARS作為武器機會微乎其微
旺旺被指含三聚氰胺 股價大跌近11％
比911更慘 美股重挫道瓊跌破萬點
專家：中國可能進入地震活躍期
MLB 厄普頓雙響炮 光芒晉級美聯冠軍賽
前高盛副總裁將負責美紓困方案
抗議美售台武器 北京取消美中軍事交流
美大選倒數 阿拉斯加州議會緊咬培林特權案
劉揆發麵包牛奶早餐 保證食品安全
SARS生化武器說 台灣陸委會說與兩會無關
台灣向美軍購 北京取消中美軍事交流
大陸銀監會發表聲明否認中國可能幫美國救市
毛澤東座機求售 要價800萬人民幣
中國十大壽星平均年齡117.1歲
深圳男子見人就砍 數分鐘殺死三人
三聚氰胺事件 馬來西亞擴大檢驗中國蔬果
布希：落實紓困方案重整金融信心需要時間
日銀銀彈救市 再對市場緊急注資一兆日圓
台灣明年經濟成長僅1% 陳添枝說微乎其微
美國大選氣氛日益火爆 馬侃指歐巴馬為騙子
泰警朝國會外抗議民眾發射催淚瓦斯 65傷
總統喊話:冷靜沈著因應 必可安渡金融危機
劉揆：政府保障所有國內銀行存款戶存款
曖昧報導 台灣聯合報向女立委「致意」
阿根廷和智利有共識：金融動盪起於美國
菲律賓政府：近月反貪績效改善
軍售案 美專家：美向兩岸傳達平衡訊息
百年史蹟遭縱火 太平天國侍王府一隅燒毀
美財政部：G7財政首長將在華盛頓集會
上海世博會圖片展在聯合國總部開幕
2008胡潤百富榜 中國富豪黃光裕居首富
171位外賓將來台灣 出席國慶典禮
西藏新疆6.6級強震 30多人死亡
截彎取直通過禁航區 台灣國防部已同意
把關食品安全 高市府核發驗證合格標章
十一過後陸客少 台灣觀光局說上週六僅76人
台灣前總統大舅子 轉送北院合議庭聲押
三希科技香港掛牌大轉彎 回台委群益證券申請上市櫃
寶來曼氏期貨九月獲利續創新高 1-9月EPS 4元
寶來(香港)獲槓桿式外匯交易執照 外匯線上交易平台10月7日起正式上線
漢王電子書升空創新歷史 全球EPD霸主元太與有榮焉
北富銀基金會重陽敬老 帶長者遊故宮逛SOGO
亞洲信託Good Bank標售 渣打銀行獲賠付33.48億元得標
2008 台灣亞太產業高峰論壇 12國政經首長300位專家共創國際寬頻通訊商機
PChome 24h購物 10月8日上午10點起18000種生活日用品全面9折
工業局致力推動智慧化數位環境 從「安全」開始
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：道瓊跌破萬點 台指期有探底危機
券商：國際股市大跌 指數恐再下探
鋒面東北季風增強 台灣北部等地天氣轉涼
海軍旗津營區火警 起火原因待司令部調查
台股開盤下跌152.80點 為5352.90點
鳳山眷村凌晨火警 一男子被燒死
新台幣兌美元早盤重貶逾1角 貶破32.4元
歐美股災 台股開低傳護盤使跌幅縮小
待入伍役男塞車 高市逾兩千人
為挽妻子芳心謊報遭綁架 男子涉誣告送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
提升競爭力 北縣輔導計程車駕駛英語會話
金門縣府國慶返鄉包船 九日台中港啟航
郝龍斌宣布林建元接任北市副市長
邱正雄：歐美股市重挫 政府掌握訊息因應
賴幸媛：陳雲林來台按既定規劃磋商
調高保額 存保:安定信心避免流動性風險
衛署：三聚氰胺研討會 確認現行標準可行
警方鍥而不捨查無名男浮屍身分 家屬感謝
存款保障倍增保費沒動 存保：政府吸收風險
外交部：171位外賓將來台 出席國慶典禮
環團抗議東部鐵路座位少 交部:24日起增班
馬總統：台灣推動聽障者福利 盼國際了解
學童青少年手機使用率高 民間籲政府預警
第12屆台北文化獎 建築師謝英俊等獲獎
嘉縣太保國小學童遭電死 家屬考慮提國賠
高醫大暑期海外醫療志工團 分享服務成果
SARS是生化戰劑？蔡朝明為口誤致歉
SARS生化戰劑？民進黨：國安局應公布資料
遭毒奶粉波及營業人 可列報商品報廢損失
老人服藥風險高 藥師公會盼設藥事照護制
柯建銘：陳雲林若來台 蔡英文會上街頭
國慶酒會將走懷舊風 呈現台灣多元文化
NCC：擬強制手機標示電磁波輻射值
張宏年疑涉收取不法利益 檢調約談調查
破獲安毒工廠 警方查扣半成品400多公斤
97年公費留學考857人報考 11日起考試
SARS為生化戰劑？劉揆：國安局應說清楚
兩岸包機直線直航 國防部：安全無虞
央行阻貶 新台幣兌美元中午貶3.3分
雞價跌 養雞協會促銷土雞 幸福雞湯季起跑
鳳山眷村火警死亡男子 疑似他殺
美總統大選調查 台灣民眾8成支持歐巴馬
SARS生化戰劑？朝野立委籲蔡朝明說清楚
身心障礙同理心 秦羽助脊髓傷友創工作機會
劉兆玄：若與陳雲林會面 遵對等尊嚴原則
台股收盤漲18.96點 為5524.66點
經部：台灣太陽光電業今年產值將破千億元
疑洗錢案 特偵組聲押吳景茂
招商大會 愛台十二項建設等蘊藏無限商機
防治登革熱疫情永和市將進行全市大消毒
台北股市開低走高 上漲18.96點
吸引投資 高希均:稅制等問題需立即改善
國安基金護盤台股黑翻紅 法人:賣壓待消化
維護自行車騎士安全 楊秋興籲大車讓小車
10月台指期漲56點 逆價差79.66點
國際重唱藝術節 17日登場
高市乘船優惠 取消公民營機構人員免費
10月電子期漲2.7點 金融期收平盤
弱勢團體月餅業績成長 胡志強籲繼續支持
為流浪動物獻愛心 朱天心與獸醫惺惺相惜
跟上環保潮流 福德祠容許環保金爐超越主廟
颱風重創達觀部落 泰雅原民賣甜柿只為喝水
存款保額倍增 外幣及投資不在保障範圍
存款保額加倍 金融危機未除理財宜謹慎
醫師:皮膚搔癢紅腫脫皮 可能免疫疾病引起
國安基金點火台股翻紅 外資賣超19億元
花蓮海洋污染應變演練 謝深山肯定成效
慶祝重陽節 高縣老人公寓合製63公尺壽司
江丙坤：陳雲林來台時間確定後會堅持下去
福州廈門爭取成為中國首批兩岸直航口岸
高市整頓市容 拆除鹽埕區14戶危樓
中區就業中心主任交接 黃孟儒返鄉接任
精神病患讀經背詩 另類復健療法
海軍旗津營區火警 疑電線走火砲彈燒毀
死雞當飼料 男子違反廢棄物清理法送辦
江丙坤：貓熊來台將採互贈模式
綠營擬抗議陳雲林 江丙坤:會考慮這些因素
國慶音樂晚會移師中市 林昭亮與國台交演出
LED創新應用 台灣廠商新契機
國慶晚會花蓮將登場 縣府籲請配合規定
裕隆木雕創新獎 總統祝福精益求精創新局
愛心無國界 至善籲助雲南大山女孩上學
新台幣兌美元貶0.7分 收32.350元
金門風火輪車隊 9日小三通遠征南靖土樓
中鋼買回庫藏股三億股 將轉讓給員工
聖克里斯多福國會團抵台參加雙十國慶
都市計畫雜亂 高市議員促公開廣納民意
短期內內閣改組？劉兆玄：目前沒這想法
金酒杯鐵人三項運動賽 8日報名截止
台灣足球夢 盼2038年踢進世界盃
東縣家內性侵比率高 受害者不敢求救控訴
財部：9月出口值年減1.6% 出超8.1億美元
苗栗農損逾二億元 11日前完成申請救助
跑步機上42小時接力作公益 17日起舉行
北市修正國賠要點 字義更明確處理更迅速
減少觀光衝擊蘭嶼生態 遊客贊成總量管制
投資人協會提4項呼籲救台股 建議縮小跌幅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
全國十大經典好米選拔 嘉縣三農民獲獎
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳鳳成仁239年祭典 陳明文老人共飲菊花酒
亞洲信託標售未入底價 進入第二輪投標
澎湖古廟 保存不易
全國半程馬拉松賽 豐原12日交管
銀髮婚頌禮讚 高市銀髮夫妻重溫喜悅
雲林檢驗奶製品四十二件 未檢出三聚氰胺
巫俊龍出身貧困 用工讀薪水助學弟康建欽
日本三重縣安濃津慶典 台灣首度組團參演
中縣府籲現階段勿撿拾漂流木 以免觸法
十大經典好米出爐 嘉義縣翁文學連2年獲獎
吳敦義：國會監督兩岸談判 黨團可參與
國慶煙火在我嘉 黃敏惠上香祈求平安
醫師:腹腔鏡手術 大腸直腸癌切除有利選擇
善用產業鏈需求 台灣打造亞太金融中心
大陸胃腸肝膽科醫師團來台醫學交流
陸委會：國防安全為新航線談判最高原則
飼養販賣保育象龜 男子遭警方移送法辦
竹縣府發行觀光季刊 介紹地方風土人情
高屏舊鐵橋15日進行除鏽修復工程
醫師:椎間盤突出嚴重者恐癱瘓 應儘早就醫
台北縣牛肉麵PK賽 永和小伍牛肉麵奪魁
劉揆：政府全額保障公民營銀行存款戶存款
紀錄戰亂年代 黃孟侯楊以琳傳記印製成書
五月染腸病毒重症 八月大男嬰日前死亡
劉揆：桃園航空城與軍機場競合 盡快處理
王幸男提三聚氰胺補償草案 朝野原則支持
9月出口值年減1.6% 近6年半來首度負成長
台鐵十日起放寬寵物箱上車尺寸 不限車種
總統盼台美簽引渡協定 經濟犯回台繩之以法
警方查緝盜版光碟千片 海角七號名列其中
東台灣寶玉石展 10日台東開展
澎湖將設張雨生故事館
長50公尺不明平台船 綠島外海南往北漂流
台股翻紅 新台幣兌美元收盤貶0.7分
中信金案3被告 一審判8年到7年2月不等徒刑
金門檢方成立專案小組 嚴查大陸黑心食品
國慶日 蔡英文高市主持南方首長高峰會
涉弊滯外未歸 辜仲諒將被通緝至2031年
總統肯定蔡朝明 勉勇於任事審慎答詢
伯大尼縱火案 被告家屬指院方恐嚇院生
豪情鬥志不減 無惑橄欖球隊將征戰日本
張宏年遭約談 市府經發處：依法核發證照
設主權基金？陳添枝：積極研議計畫
拜耳等15家外商與經長簽署投資意向書
運彩開賣以來 單注賠率最高達4096倍
證交稅率減半？立院9日初審兩版本修正案
疑助扁家洗錢不配合調查 吳景茂被檢方聲押
雜草叢生噪音擾民 士林靶場三年後遷移
今天清晨20.2度入秋最涼 國慶日北部有雨
警方公布小額付款機制詐騙案 提醒學子防騙
福斯國際頻道進軍台灣 中華電MOD播出
高公局:國慶連假 國道5號將比國道3號壅塞
國產局:地上權招標 得標人可搭配信託融資
公督盟：立院落後地方 應速開放議事直播
海巡新兵酒後圍毆老兵 南巡局:嚴懲不貸
全球腦力激盪 歸納創新價值與發展趨勢
行政院原民會新聘14位族群委員上任
開打一週 60萬人接種流感及肺炎鏈球菌疫苗
存款最高保額 金管會：即刻起全額保障
9月出口負成長 經部：危機浮現 加強拓銷
綠營擬抗議陳雲林 國民黨：不敢與扁切割
12家創意生活業者週末獲工業局授證
「茶或啤酒」飲料 議員質疑誤導消費者
教部：推動漢語拼音 以最少成本分年實施
涉假徵才真詐騙 北檢起訴一男子常業詐欺
立院預算中心：賦改會多談減稅稅損恐加大
疑洗錢案 台北地院裁定吳景茂羈押禁見
立院設兩岸小組？陸委會：現行機制已夠周延
9月出口負成長 明年上半年經濟成長恐趨緩
陳雲林來台延後?賴幸媛:沒有感受到對方疑慮
國道服務區經營權版圖 新東陽4家奪冠
即刻起存款全額保障 由政院核定實施期限
金管會：全額保範圍 只要是存款都保障
惠譽：新光集團評等置入負向觀察
聲樂星光之夜 世界華人音樂家將同台獻藝
財訓所長王耀興內定出任土銀董座
貓熊互贈或交換? 動物園:須檢具輸出入文件
第097201期今彩539三星彩四星彩開獎結果
鉅眾長春高球賽月底競技 120名好手角逐
第097081期大樂透49樂合彩開獎結果
監院五人小組 研究院長應否參與彈劾審查會
總統府：馬連九月碰面 未談政事
漁業署公告辦理第二次漁船收購登記
金科國際遊輪和仙人掌旅行社無預警停業
存款全額保障可安定人心 大戶卻受益最大
澳洲央行降息 土銀明起調降澳幣定存利率
證交所：9月底上市股票平均本益比10.14倍
蔡英文：薛香川不適任 應撤換
民進黨列不受歡迎人物 薛香川：不予評論
劉揆：有新思維才編得出新預算
行動上網成長快 業者推出日租型費率
最佳聲望標竿企業調查 台積電蟬連第一
中華職棒 La New不敵兄弟 九連勝中止
天下雜誌調查：台灣企業家最佩服張忠謀
第097081期大樂透頭獎摃龜
第097201期今彩539三星彩四星彩派彩結果
中華職棒 林其緯首度完封 牛中止對獅7連敗
鴻禧大溪別館 10月31日吹起熄燈號
隱匿公文案 台北地院明傳陳水扁出庭
亞洲信託公司本體 渣打銀33.48億元得標
觀光局:金科遊輪旅行社撤照 仙人掌停業
北院：吳景茂為吳淑珍胞兄 有串證之虞
HP光潮秋冬限定版新裝登場
FREER僑蒂絲10/14~ 21 日感恩酬賓鑑賞會 破盤價最低0.8折起
群益證券九月認列評價損失14.72億元 前三季獲利由盈轉虧EPS-1.15元
MSI微星與威寶歡喜結盟 ０元迷你筆電問世
教部：推動漢語拼音 以最少成本分年實施
粒子物理學新創見 三學者獲諾貝爾物理學獎
大紅袍茶代表中國烏龍茶向聯合國申遺
最佳聲望標竿企業調查 台積電蟬連第一
日男星緒形拳死於肝癌引起的肝臟破裂出血
海角七號將跨海來洛杉磯參加台灣影展
台灣服裝設計師巴黎參展受矚目
亞洲盃女排 台灣第六
MLB季後賽 紅襪光芒美聯爭雄
台灣足球夢 盼2038年踢進世界盃
MLB 厄普頓雙響炮 光芒晉級美聯冠軍賽
王貞治最後一役 軟銀飲恨
MLB 郭泓志打國聯冠軍賽?今天確定
台北縣牛肉麵PK賽 永和小伍牛肉麵奪魁
中縣府籲現階段勿撿拾漂流木 以免觸法
金門檢方成立專案小組 嚴查大陸黑心食品
「茶或啤酒」飲料 議員質疑誤導消費者
9月出口負成長 明年上半年經濟成長恐趨緩
即刻起存款全額保障 由政院核定實施期限
金管會：全額保範圍 只要是存款都保障
因應金融危機 歐盟提高存保金額至5萬歐元
霸菱李森：各國政府顢頇 不瞭解金融市場
挽救企業 美聯準會將大量收購商業票據
警方查緝盜版光碟千片 海角七號名列其中
伯大尼縱火案 被告家屬指院方恐嚇院生
保育專家：氣候變化擴大人畜傳染病危機
海巡新兵酒後圍毆老兵 南巡局:嚴懲不貸
張宏年疑涉關說獲不法利益 檢調漏夜偵訊
綠營擬抗議陳雲林 國民黨：不敢與扁切割
立院預算中心：賦改會多談減稅稅損恐加大
總統府：馬連九月碰面 未談政事
日刊專訪 馬總統指兩會協商是兩岸當務之急
蔡英文：薛香川不適任 應撤換
劉揆：有新思維才編得出新預算
北院：吳景茂為吳淑珍胞兄 有串證之虞
隱匿公文案 台北地院今傳陳水扁出庭
老人服藥風險高 藥師公會盼設藥事照護制
醫師:腹腔鏡手術 大腸直腸癌切除有利選擇
醫師:椎間盤突出嚴重者恐癱瘓 應儘早就醫
醫師:皮膚搔癢紅腫脫皮 可能免疫疾病引起
衛署：三聚氰胺研討會 確認現行標準可行
華爾街日報：美對台軍售應有助兩岸和解
聯準會將直接購買商業本票 力抗金融危機
伊朗改口：強制降落境內飛機是匈牙利運輸機
泰國反政府示威引爆警民衝突 一死410傷
日本人獲諾貝爾物理學獎 首相麻生興奮致賀
美國：中國不滿對台軍售 仍將參與國際談判
日本推出機器人裝 造福癱瘓病人和高齡者
美聯準會主席：聯準會必須檢討利率立場
馬侃:美應持續對台軍售 與台灣人民站在一起
泰國政治動盪 傷亡增至三百多人
冰島瀕臨破產 續將銀行收歸國有並向俄國求援
中國抗議美對台軍售 美解釋：依據台灣關係法
比利時擬提高銀行存款戶存保金額至10萬歐元
波蘭副議長推崇台灣是民主典範
瑞典政要出席雙十國慶酒會推崇台灣
駐愛爾蘭代表處舉辦國慶酒會 創歷年最踴躍
市場恐慌未定 美股再重挫 銀行股受傷慘烈
國慶將屆 史亞平撰文宣揚中華民國政府理念
台灣駐印度代表處舉行國慶酒會 盛況空前
國際貨幣基金籲全球合作穩定金融系統
菲國九月底外匯存底近三百六十七億美元
巴黎畢卡索大展 一個展覽三個地點
憂心毒奶 巴西禁止進口販賣中國食品
保育合作 Google地球秀出海洋保護區
北韓七日發射兩枚短程導彈
布希總統與英法義領袖討論解決全球經濟危機
日股日經早盤再跌破萬點 跌幅逾百分之四
台灣9月出口衰退 對中國減少16.3%
閣揆加碼 台灣存款全額保障
涉貪瀆案以500萬元交保 張宏年:未涉關說
出庭作證 陳水扁:調查局很多情資都有問題
以色列僑政界賀雙十國慶場面熱烈
張宏年涉電玩業關說案 胡志強訝異
瓜地馬拉總統來訪 馬總統軍禮歡迎
台灣股市續暴跌318.26點 5206.40點作收
Gmail新功能Goggles 寄送電郵先把關
中國貓熊來台 台灣定位為「國與國互贈」
FIA主席警告 一年內不削減支出F1將玩完了
台灣飛機使用過期飛彈 劉揆希望新思維編預算
國慶第一位抵達元首 瓜地馬拉總統來台灣
狂賀！德明財經科技大學ACA-Flash國際認證錄取率高達八成
嘉義市國慶煙火晚會 禮賓大使亮相
打造健康城市 高市健康城市推動中心揭牌
薄海歡騰 台灣僑委會熱烈歡迎華僑
日本股市重挫952點 破史上第三高紀錄
美對台灣軍售 華爾街日報:有助兩岸和解
四海同心大會彩排 台灣辦國慶揭開序幕
台北客家義民嘉年華 千人挑擔儀式登場
奇偶科技自結前九月EPS 10.96元
「2008年臺灣投資說明會」 薛琦對外資演講「Your Gateway to Prosperity: Taiwan」
雷曼債權保全 台新金委律師向美國法院遞交出庭通知
國內首張期貨信託業務執照 寶來投信拔頭籌
百能新興市場債券基金捲土重來 即日起重新開賣
台灣首發『兩岸觀光健檢考察團』 10月8日正式來台
元大投信：歐美降息有影 快搶全球公債
2008富邦長春公開賽11/6登場 總獎金500萬元受矚目
情定小琉球婚紗蜜月季開鑼
第二屆王品盃托盤大賽 即日起10月31日截止報名
『台啤巨星演唱會』11月22日登場 天后張惠妹勁裝亮相
「鯤鯓王平安鹽祭-雲嘉南2008觀光系列活動」
2008 crocs卡駱馳大玩腳色繽紛樂 秋冬時尚新品閃耀登場
『2008洄瀾單車節/花東縱谷單車嘉年華活動』
【2008臺北購物節 浪漫婚嫁週封街活動】
陶杯也瘋狂 「生活好美麗」展出調皮花茶杯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：破底危機暫化解 但底部尚未確立
法人：台股有機會擴底整理 但盤勢尚未平穩
葉盛茂被控隱匿公文案 北院今傳陳水扁出庭
北部東北部短暫雨 高溫北部27度中南部32度
台股開盤下跌150.39點 為5374.27點
疑洗錢案 特偵組提訊林德訓陳鎮慧
葉盛茂隱匿公文案 陳水扁抵達法院作證
2008嘉市國樂節 結合說唱搖滾演出15場
遺愛延燒 羅曼菲舞蹈獎助金開始申請
台股下挫 新台幣兌美元早盤貶值
陳水扁隱匿公文案作證 法院周邊警力戒護
感念勞工貢獻 高市徵集老照片古早工具
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美股重挫衝擊 台股早盤八大類股全面下跌
渣打銀標得亞洲信託本體 據點增至95家
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
兆豐金併台新金？財部:不對個案表示意見
集邦:明年底DDR3在PC主機搭載率達20-30%
鄭崇華:明年盼節能事業支撐成長
中高價品牌筆電上市 強化個人風格為訴求
立院兩岸小組 王金平：黨政先善意溝通
嘉縣一男子涉嫌酒後掐死6歲兒 懊悔鑄大錯
總政戰局心戰文宣預算案 立院委員會解凍
冬山河公園復原 重新對外開放
民主基金會人事 王金平：歐鴻鍊未施壓
葉金川遭推擠事件 朝野各自提案要求調查
高鐵國慶假期加開列車 台鐵東線一票難求
Displaybank:明年Q1面板供需失衡達高峰
原風巡禮聯展 屏東來義鄉展出到11月
台股重挫 新台幣兌美元中午貶9.6分
集邦：10月上旬NAND合約價漲跌互見
防癌險不給付安寧治療？保戶指控三商違法
兆豐金:購併原則 應與股東利益一致
陳武雄:與他國互贈動物有前例 屬禮尚往來
兆豐金併台新金？ 台新金:無從評論
公平會:准許聯華實業等7廠商 合船買大麥
葉金川:樂見民間引新醫材 願與張榮發溝通
台股收盤跌318.26點 為5206.40點
陳武雄:赴大陸行銷台灣水果 將強化通路商
金門迎雙十國慶 10日舉辦太武山登山健行
證交所:富邦金交易無明顯異常 未大量賣出
馬總統會晤瓜地馬拉總統柯洛姆
新增10件三聚氰胺奶粉 北市要求廠商下架
教部海外培訓 台科大陳彥廷受美公司青睞
民進黨：十月底後舉辦大型活動嗆中國
高市小班制公投 選委會：投票所增為203處
台北股市開低走低 大跌318.26點
隱匿公文案 台北地院10月14日再開庭
美股暴跌 台股重挫318.26點再創波段新低
10月台指期下跌330點 逆價差94.4點
巡迴校園宣導菸害 青春宅急便列車啟動
10月電子期跌12.8點 金融期跌43.2點
客委會2009客家貢獻獎報名 11月30日截止
國定古蹟澎湖天后宮 緊急搶修工程開工
陳水扁：近兩百萬美元未凍結款捐給大老
張宏年：現在沒想選不選台中市長的念頭
陳明文交保案 檢方今天提抗告
府：未收到國慶邀請卡人士請和內政部聯繫
滿意度未過半首長不領年終?陳清秀:可研究
發起成立雲林社 李應元:守護台灣無關選舉
僑胞返國參加國慶踴躍 可望逾九千人
綠營指存保政策涉圖利銀行 藍營：亂放話
高捷及104合作 宣傳搭捷運去上班
慶祝世界金門日 金門將施放煙火迎華僑
高市環保稽查員難為 蕭裕正籲尊重公權力
省錢達人：客運搭配台鐵 948元完成環島遊
葉金川：立院被推擠頸部受傷 自費住院
減輕水患 花蓮鳳林溪分洪道完工啟用
97年高普考公告分配結果 正取2794人
陳水扁出庭 對家族疑涉洗錢細節多稱不知
蔡英文與中常委人手一杯 為古坑咖啡背書
教室面對泳池氯氣出風口 北市府要求改善
海外帳戶繁複 陳水扁：理財專員決定
台灣電影再傳捷報 亂青春入圍德國影展
新台幣兌美元貶9.8分 收32.448元
立院初審通過 103年起地方選舉七合一
宜蘭馬拉松賽 部分報名費贊助馬拉松基金
膀胱癌前兆血尿 醫師：勿掉以輕心
台灣之美玻璃創意聯展 彰化開幕
台股重挫318點 三大法人賣超100.9億元
9月全國稅收實徵2168億元 所得稅增加最多
台灣早期土地公神像多樣化 文獻館精選展出
南山人壽：獲美國AIG承諾 擬現增472億元
財部財訓所長王耀興接土銀董座 13日交接
近視造成眼睛早衰 白內障青光眼暴增
老翁臉部長怪角 醫師：皮膚異常角化
財劃法修法 立院財委會請政院速送共識版
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
全台碩果僅存 旗津三輪車成觀光特色
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
國慶晚會花蓮舉行 飯店空房和火車票難求
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉義市蘭潭風景區 處處可駐足賞景
隱匿公文案 法官與陳水扁審辯交鋒激烈
父掐死兒 檢方初步判定父親涉嫌故意殺人
宜蘭太平山國家森林遊樂區 明天重新開園
運彩與職棒聯盟10/14協商 回饋成攻防重點
「張老師」免費戒菸專線 歡迎老者撥打
扁仍任國家文化總會長 黃碧端：不適當
南山人壽：不排除引進策略性投資人
中國等參訪團 考察高雄軟體科技園區
南投議長涉嫌貪污勒索 檢方起訴求刑12年
國內航空票價醞釀調整 民航局審議中
投檢以貪污罪嫌起訴吳棋祥 吳：無法接受
監控污染源 屏縣府啟用首架本土製監測機
海邊徹夜唱歌 愛愛搖滾音樂祭11月開唱
離島原民師保生甄試 明年以指考成績為主
長榮航空全面開放定期航線班網路報到
NCC：頻道換照 將引進公民審議精神
兒童受虐死亡案 嘉縣府：如有疏失將懲處
家長利慾薰心 售孩子身分供人蛇集團使用
北市1-8月職災死亡15人 較去年同期少7人
檢調偵辦職棒簽賭案 暴龍7隊職員傳喚到案
先租用後徵收 中科二林園區用地簽約
政院：農漁機具失竊年增逾六成 擬推動烙碼
中油三輕開發案 環評委員會退回專案小組
義大日籍生福岡美惠子 撰稿宣傳台灣之美
台鐵高鐵國慶假期 明起加開列車
吳伯雄：再執政首次國慶 應視為團結開始
國慶大會預演 海角七號茂伯登場成焦點
房仲業調查:74%購屋者看跌第4季房價
高市造街工程混亂 市府允拆除改善
後龍地下爆竹工廠爆炸案 監院糾正苗縣府
漂流工作平台疑來自印尼 擱淺蘭嶼
台股暴跌 新台幣兌美元收盤貶9.8分
9月土增稅實徵淨額37億元 近6年新低
大學學測簡章出爐 工本費調漲十元
國慶四海同心大會彩排 主持人排練流程
奧林匹亞電腦賽局競賽 交大北京奪金
經部輔導農業生技產業化 業者投11億研發
兆豐銀工會強烈反對兆豐金合併台新金
亞洲信託總行大樓 台壽保30.3億元得標
仙人掌旅行社停業 苗栗分社稱不受影響
扁稱調查局情資有問題 調查局：不予評論
拒中國貨 關馬行動志工團護台行腳
被指控管教不當 伯大尼執行長:不怪院生
北縣山藥評選 四大品種各有擅場
民進黨：相信陳明文 清查司法是否不當
王金平：行政院應提兩岸協議處理條例草案
伯大尼院生指控被逼離院 院方:院生難管教
吉里巴斯國會議長游達陶抵台參加國慶
被質疑洩密 特偵組：檢察官未來不接受採訪
存保：標售亞信未賠錢 還有盈餘挹注RTC
存款全額保障期限至明年底 待政院核定
觀光局將提供旅行業 最高1000萬紓困貸款
長期在雇主一家食物下毒 北檢起訴1印傭
政院分段組織改造 明年520前設文化觀光部
WEF：台灣競爭力連續五年滑落 退居十七
農業生技產業化輔導 銳基及福壽成果豐碩
入秋呼吸道融合病毒感染多 嬰孩咳嗽如氣喘
補藤椅市場凋零 獨特樸實技藝恐失傳
開路切百年鐵道 高市府：兼顧歷史及發展
陳明文交保案 檢依被告有串供之虞提抗告
金融市場表現不佳 侵蝕台灣總體競爭力
薛琦：爭取台灣證券市場升等至已開發市場
疾管局年度防疫獎勵 六十位防疫戰士獲獎
蔡英文：兩岸協商機制應受立法院監督
台北車站特定區營建廢棄物 北捷允助清除
觀光局長下週登陸北京南京舉辦推廣說明會
拜耳：3年逾500萬美元 擬在台設2研發中心
國慶煙火燈飾暨高空投射燈 黃敏惠點燈
職棒暴龍涉打假球 聯盟：一切依規章處理
觀賞國片一八九五 呂秀蓮:值得年輕人觀看
致力文創產業 故宮爭取土地三年設育成中心
寶島魅力展 三度空間全方位展現台灣之美
第097202期今彩539三星彩四星彩開獎結果
多國央行齊降息 學者:台灣央行恐提前降息
央行齊降息 花旗:只是開始 可提振市場信心
全球同降息 券商:台股須視美日韓股表現
扁訪雲林 扁友會：不會和扁切割
台澳經濟諮商會議達成多項共識
寄情 林昭亮范雅志亞洲首演雙協奏曲
台電：離島用電補助未反映在電價調整
貓纜工程款未付清 北市:附屬設施未驗收完
台糖與中科簽土地使用協定書 擴建4期用地
職棒暴龍隊涉打假球 體委會籲毋枉毋縱偵辦
國際無車日全市封街？ 北市：努力的目標
總統：改善和大陸關係 也加強和友邦關係
扁辦：海外資金 陳致中非主動管理者
SBL第六季轉播權利金 談判再破裂
邀明眼人體驗失明 奧比斯基金會辦公益健走
科顧組:推動發展亞太醫療工程應用產製中心
投信:多國央行齊降息 有助信貸市場回溫
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名嘴違法指揮辦案? NCC:只能發函改進
映像公與義紀錄片徵選 入圍名單出爐
馬總統：目前無計畫與胡錦濤會面
富邦長春公開賽 11月6日登場競技
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公視重播白先勇作品孽子
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副總統盼台澳加強合作 研發生物科技
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多國央行齊降息 投顧:重振經濟 成效待觀察
NCC核定中華電國際電話卡促銷 折扣最高34%
金價重回900美元 專家:黃金避險價值大增
民進黨廉政會明公布陳水扁案裁決書
海碩盃女網賽 黃金女雙攜手出擊仍未定
中華職棒 統一逆轉擒牛 潘威倫幸運奪勝
中華職棒 La new熊12：5痛擊兄弟象
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日學者下村脩與美兩學者同獲諾貝爾化學獎
錢學森堂侄錢永健獲諾貝爾化學獎
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致力文創產業 故宮爭取土地三年設育成中心
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總統：改善和大陸關係 也加強和友邦關係
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SBL第六季轉播權利金 談判再破裂
海碩盃女網賽 黃金女雙攜手出擊仍未定
IMF：世界經濟今年將成長3.9% 台灣3.8%
獲諾貝爾化學獎 日學者下村脩驚訝
哈佛獲捐1.25億美元 創該校最高個人捐款額
黑莓風暴來襲 RIM推觸控式黑莓機
2008全球頂尖大學排名 哈佛大學再奪冠
巴西代表處辦雙十國慶酒會
歐盟推量子加密系統 號稱無法破解
各國齊降息 台灣央行降1碼
駐法代表處舉行雙十國慶酒會 場面盛大熱鬧
愛丁堡辦事處國慶酒會 蘇格蘭各界踴躍參加
俄羅斯部隊全數撤出喬治亞週邊緩衝區
駐義代表處國慶酒會 友台議員誓續拓展關係
聯大將柯索伏獨立合法性提交國際法庭審議
牛奶加矽膠 以色列食品公司罰五億
台灣中研院落選院士 錢永健得諾貝爾化學獎
日本央行續對市場緊急注資 日股早盤彈升
美喬治亞水族館舉行台灣照片展
旅居各國僑社 慶祝中華民國國慶
選舉失敗 香港自由黨瀕臨泡沫化
美中指部新任司令裴卓斯認為美應與敵人對話
立院初審證交稅調降修正案 稅改聯盟抗議
中國網友寫歌「我是免檢的」諷毒奶 爆紅
歐巴馬：樂見美對台軍售 讚揚兩岸降低緊張
歐巴馬：儘管經濟惡夢當前 美好日子已在望
掛「免戰牌」！ 台灣股市休市納入考量
周文重：陳雲林定訪台 洽談貨運包機與直航
奧地利網賽 龔薩雷茲救下五個賽末點晉八強
記者部落格揭山西礦難是人禍 驚動溫家寶
香港黑心肉商被查出非法添加防腐劑
金融風暴衝擊 星樓辦租金第三季首度下滑
學者：美對台軍售不會嚴重影響美中關係
利比亞石油公司：政府禁止運交石油給瑞士
中國廣東江門發生警民流血衝突
美國財政部長鮑爾森籲各國合作 指美仍有金融機構會倒閉
立院兩岸小組 王金平：國民黨內部待協商
力晶集團轉投資晶發光電 南科新廠落成
台灣央行降息 新台幣中午小升1.5分
中國侵略意圖不減 台灣有權軍購自衛
政院通過 被父母施暴子女可請求變更姓氏
金融風暴 美國籲召開G20會議廣納新興國家建言
股市影響 台灣國民黨財產不到150億
日本驗出中國製冷凍麵包麵糰含三聚氰胺
駐阿根廷代表處祝中華民國九十七年國慶
毛治國：安全與尊嚴下協商兩岸直航新航路
駐美處國慶酒會 三千嘉賓祝賀中華民國生日
南韓報導：北韓準備再發射約十枚短程飛彈
台灣駐美國代表袁健生：美台雙方對軍售案早有默契
印度專家：中侵略意圖不減 台有權購武自衛
三聚氰胺檢驗含量 衛生署應有貫徹標準的決心
高縣鳳山眷村改建動土 眷戶抗議造價偏高
阿姆斯壯獲准參加明年環澳自由車賽
中國三中全會推農民土地承包經營權流轉
冰磧石護土有功 防止西藏高原遭河流侵蝕
日本首相下令研擬追加經濟對策 規模龐大
面對金融風暴壓力 洛杉磯人解壓力強
美經濟不振 到圖書館消磨的加州民眾增加
大蕭條陰影幢幢
民主憲政逆流 危機重重
三聚氰胺檢驗標準定案 衛署應嚴令各界一體適用部分通路採嚴苛標準 廠商被迫害 消費者無所適從
若富人窮人搞不清 擴大內需變亂撒錢 內政部倉卒行事 好意反變成擾民
睽違八年重新執政 台灣國民黨總部迎國慶
日本料理鐵人帶路品嚐台灣美食
「響焰雙十-台灣大哥大日月潭花火音樂會」10/10登場
不畏景氣影響 台灣鴻海前9月累計破兆元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：線型明顯偏空 暫時觀望為宜
台灣北部氣溫回升 早晚短暫雨
法人：歐美股市續跌 盤勢備受考驗
央行宣佈緊急降息1碼
●【台股開盤】下跌22.97點 為5183.43點
日月潭花火音樂會明晚登場 實施交管
央行緊急降息1碼 新台幣匯率早盤小升
疑洗錢案 特偵組提訊葉盛茂蔡銘俊林德訓
央行降息 重量權值股挺立台股震盪翻紅
赴歐簽證規定相對嚴格 旅遊前應多留意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
防登革熱擴散 北縣將動員600人清除孳生源
國務費案 特偵組五度傳喚馬永成說明
方便單車族 高市愛河畔將設淋浴設施
民調決定年終獎金？尹啟銘：沒有意見
尹啟銘:基本面打好 台灣景氣可早點復甦
央行兩週二度降息計1碼半 刺激國內經濟
阿里山鄒族生命豆祭 體驗部落傳統婚禮
央行調降定存單申購利率10個基本點
節能減碳 北台灣五縣市綠色共乘網啟動
毛治國:推廣日韓來台觀光 非陸客單一市場
金管會:AIG售友邦證券 客戶權益不受影響
中華郵政明提供國慶紀念郵戳加蓋
中區就業助企業把人力變人才 提升競爭力
大陸國家級閩劇團首次馬祖中轉赴台演出
誠品敦南11日重新開幕 北市封街慶祝
博弈教學 高雄餐院將建教學型模擬賭場
客委會客語兒歌曲譜徵選 報名11月17日截止
慶祝國慶 國民黨北市黨部掛大國旗慶祝
研考會：總統滿意度民調按時程公布
央行降息 新台幣兌美元中午小升1.5分
政院通過 公共場所須符室內空氣品質標準
借打火機起衝突 陳姓兄弟持神像打死同學
綠委質疑政府控制媒體 藍委說回歸專業
政院:屏縣擴大內需預算若未執行 另行委辦
中央社聲明 新聞處理秉持客觀公正專業
新職類 身心障者居家值機客服專員招募
史亞平：新聞局未介入中央社人事
胡志強:不記得張宏年有關說 沒見過小紙條
台股收盤跌75.69點 為5130.71點
金管會:宣布全額保障後 異常流動資金驟減
慶國慶 北市明路跑 天文館動物園門票優惠
吳伯雄：股市影響 中投淨值不到150億
台積電Q3營收929.79億 季增5.49%優於預期
台股開低震盪收黑 下跌75.69點
降息不敵賣壓 台股下跌75點續創波段新低
助企業週轉 政院：延長購料信保期限
台鐵投資虧損 立委要求轉投資績效達10%
立委質疑網路犯罪一案多辦 警政署允檢討
越南返台登革熱病發 民眾自行通報獲獎金
10月台指期跌54點 逆價差68.71點
學校強制裙裝涉違法？教部：將開會討論
10月電子期跌3.4點 金融期跌6.8點
假車禍真行搶 警方破強盜集團六嫌送辦
劉揆：支援高市辦好世運 預算花在刀口上
陳菊拜會劉揆 盼支持流音中心及世運會
國民黨團：兩岸協商有機制 不需監督條例
來台健檢兼觀光 陸客考察團體驗優質服務
故宮擬於南院籌建西遊記主題樂園
台股跌破5200點 三大法人賣超15.64億
北市聯醫：運動曬太陽可預防骨質疏鬆
醫師:香港急性結膜炎激增 台灣要預防流行
中科園區週邊土地 今起禁建兩年
高市盼流音中心速定案落址 藍綠不同調
新台幣兌美元升1.1分 收32.437元
金融風暴衝擊大？經長:盼共體時艱度難關
國際佛光會會員大會閉幕 星雲勉用心深耕
創業鳳凰婦女貸款額度提高協助創業
加工區十月第一次審查通過投資逾三億元
北濱公路機車撞聯結車 高職生傷重不治
立院初審通過政院版證交稅調降修正草案
國安基金護盤期延長？李述德：15日討論
鋼筋價挫 高市議員促節餘款改善防洪
台灣出版設計大獎 金蝶獎即日起徵件
中年久坐不動別冒動 日行萬步循序漸進
第倫桃果實堅硬當公園樹 議員憂成國賠理由
迎高雄世運 高市無菸計程車上路
色情歪風 警方破兩岸人蛇販運集團
國慶連假營區開放 屏東基地軍機展演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全台特殊土地公廟多 辦案開銀行求考運
民進黨：10月底公布首波縣市長選舉提名人
表彰孔祥重 暨大將授予名譽商學博士學位
吉祥物高市造勢 西拉雅走鏢觀光季揭幕
加川興公司草莓粉未檢出三聚氰胺 今啟封
週上市公司市值13.08兆元 較上週減10.62%
暴龍隊涉打假球 板檢聲押球團與簽賭站6人
馬總統：鬆綁與開放政策 讓台灣經濟變好
南投員警疏忽縱放人犯 罰繳十萬元公益金
北縣家暴防治宣傳片 新人一人飾三角
經濟風險升高 央行未來持續降息機率高
台北溫泉季16日登場 養生與健康為主軸
綠島贓車天堂 警方再破機車借屍還魂出租
國民黨中央張燈結綵 慶祝重新執政國慶日
立院初審 襲警奪槍得加重二分之一徒刑
梅農古坑咖啡銷毀七萬包原貨 新設安全標章
高縣岡山警方破獲地下油庫
全國全方位英語能力競賽 中山工商四連霸
國際油價下挫 國內油價明可望調降逾2元
珠寶業檢定衡器 標檢局基隆分局到府服務
2009世運 高市獲閣揆允諾整合中央資源協助
交大智慧生活科技中心 推動健康樂活城
日本福岡縣古賀市參訪新店市 擬結姊妹市
傳陳雲林訪台時將會見馬英九總統
安排陳雲林見馬？海基會：必須兩會協商
台瓜總統為LUXGEN電動車模組揭幕
新台幣收32.437元小升1.1分 本月首度升值
賴瑟珍:今年來台旅客仍以400萬人次為目標
導盲磚指向圍籬路樹 北市議員指空間不友善
海角七號扣人心弦 邱若龍考究歷史功不可沒
內政部:申請社會工作師證書每件收費一千元
綠營檢舉政論節目引導辦案 NCC：速修法
綠營：民生凋何慶之有？藍營：政府會努力
房仲調查:未來三個月房價看跌比重達69%
越夜越美麗 花蓮PUB消費文化漸走紅
學生親栽芋頭南瓜 魯拉克斯部落背籃送師
NCC掃蕩非法電台 查扣19發射機1人送辦
澎湖兜風節 歌手陳昇代言
WEF排名下滑 經建會：持續努力改善體制
北京京劇院青年團訪台 巡迴演出六場
王宏恩高雄第一科大講唱會 勸學生少上網
退貨遭拒 消基會質疑雀巢枉顧消費者權益
王金平：立委確定出席 才發國慶邀請函
航空收選位費 民航局提醒勿因小失大
中華郵政:投資雷曼損失 不影響客戶權益
黃金週結束 上週兩岸包機載客率下滑
金管會：保險申訴已由去年高峰趨向平穩
工程會：擴大內需執行率8.48% 屬合理
無記名悠遊卡遺失 北市議員：押金退給誰
亞洲大學男籃賽11日開打 中華隊全力搶冠軍
民進黨廉政會：陳水扁若一審有罪即除名
巴紐建交弊案 監委約詢邱義仁
試院：95年中醫師特考 兩申論題重新評閱
總統:兩岸和解氣氛形成 盼僑務也朝此邁進
暴龍隊涉打假球 球團簽賭站6人遭收押禁見
涉圖利藥廠 北檢起訴健保局四官員
疑洗錢案 特偵組近日傳扁家人核對搜索資料
行政院客委會客家花車 雙十國慶亮麗登場
隱形眼鏡族眼部紅乾發炎 提防角膜缺氧老化
旅行業紓困和週轉金貸款 預計11月實施
消保會介入協調 台灣雀巢今放寬退換貨標準
第097203期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097075期威力彩開獎結果
尹啟銘：國光石化若要做 要能與六輕競爭
米迪亞球團涉打假球 職棒聯盟宣布停權處分
亞太傳統藝術節 展菲律賓文化之美
鴻海9月營收創單月新高 前3季營收破兆元
海角七號大賣魏德聖落淚 600萬獎金謝夥伴
降稅加行情波動 小台指連2天成交量創新高
民進黨團：反對調降證交稅
內政部：工作所得補助方案實施一年
雀巢克寧奶粉受理退換貨 另尋非大陸貨源
消基會驗54件中藥 11件含西藥甚至鉛超量
婦聯會慶國慶 響應環保做公益
渣打集團不準備申請英政府資金挹注計畫
總統陪同外賓觀賞雲門舞集秋季公演
國防部：爭取專案補助鳳山眷區改建
國慶假期疏運開始 鐵公路交通量約增二成
誠品敦南全新開幕 11日封街歡慶
NCC籲請廣電媒體 審慎報導偵查中案件
稻米研究與世界接軌 台大與IRRI簽合作協定
B肝帶原者全套檢查防肝癌 別忘檢測病毒量
廢死聯盟籲政府將國際人權觀念國內法化
第097203期今彩539及 3星 4星彩派彩結果
第097075期威力彩頭獎摃龜
扁質疑特偵組成員炒股？ 特偵組：絕無此事
北投纜車BOT案 北市府送陽管處審查
總統國慶談話：以堅強毅力 帶領突破困境
陳水扁：一審有罪除名 是怕我回民進黨
台中銀行慶55週年 舉辦鐵馬乘騎活動
克里姆林網賽 莫斯科寒意伊娃諾維琪感同身受
阿姆斯壯獲准參加明年環澳自由車賽
LPGA朗恩藥業高球賽 克里梅曾雅妮繼續征戰
王貞治將任日職棒組織會長特別顧問
米迪亞球團涉打假球 職棒聯盟宣布停權處分
托瑞明確表示，郭泓志將放進25人名單
台灣「如果兒童劇團」獲邀參加世界戲劇節
法國文學大師勒克萊喬榮獲諾貝爾文學獎
台原偶戲團匈國演出 觀眾熱情學童喜愛
誠品敦南全新開幕 11日封街歡慶
金管會：保險申訴已由去年高峰趨向平穩
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亞銀總裁：金融危機 亞洲情況比其他地區好
鴻海9月營收創單月新高 前3季營收破兆元
降稅加行情波動 小台指連2天成交量創新高
冰島金融危機惡化 三大銀行全由政府接管
傳美政府考慮收購銀行股權 使恢復正常放款
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星再驗出三中國食品含三聚氰胺
根除瘧疾有望 兩種瘧原蟲基因碼宣告破解
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暴龍隊涉打假球 球團簽賭站6人遭收押禁見
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陳水扁：一審有罪除名 是怕我回民進黨
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總統國慶談話：以堅強毅力 帶領突破困境
不畏景氣影響 台灣鴻海前9月累計破兆元
工作所得補助不公 台灣政府反惹民怨
台灣紅衫軍現凱道 批扁仍被擋駕
台灣總統國慶演說 反對黨主席說「馬距人民太遠」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全台今天氣穩定 明東北季風增強
鳳凰谷鳥園十月壽星台灣藍鵲 明熱鬧慶生
總統：施政與期望有落差 將加快改革
台灣文學家鍾理和遺孀鍾台妹過世
中市國慶升旗 胡志強籲要有信心
需求提升 數位單眼相機市場爆發力強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
國慶日維安高規格 王卓鈞赴制高點巡視
大環境差 郝龍斌：對國家和人民充滿信心
總統:遭逢金融風暴 政府積極應變認真打拚
總統：鬆綁開放政策不變 加強安全控管
總統國慶談話：要打贏反貪腐這一仗
2009法高等學院預備班甄試 台生10人獲選
林正杰國慶日批扁 前紅衫軍總部:個人行為
政大協助 翰大將設韓國第一所台灣研究所
電影正夯 新聞局在台中培育影像種子教師
股市跌 專家:長青基金獲投資人青睞
擱淺飛彈快艇上午拖離 軍方有信心修復
南市千人鐵馬遊行 訴求拚主權民主經濟
陳雲林訪台見馬總統？朝野黨團各有看法
國際青年年會代表 參加高雄雙十國慶升旗
學者:台灣明年GDP保4% 視國際經濟情況
國慶多部新片上映 謊言對決力拚無聲火
客家創意服飾推廣 客委會將辦2場成果發表
國慶日北市維安 林正杰闖會場遭警攔阻
消債條例上路半年 法院受理逾萬件更生案件
總統國慶談話 藍營高度肯定 綠營失望
寶來期經10月底解散 寶來曼氏期貨兼營
防含三聚氰胺食品 教部通令學校全面清查
蔡英文參觀台灣產品區 鼓勵買國貨拚經濟
籌募癌童抗癌基金 公益團體明赴嘉市義演
國慶日國道塞車 雪山隧道最長回堵至新店
評總統國慶談話 蔡英文：人民要的是行動
節能減碳造林補助？ 農政單位籲提高警覺
國慶大會 茂伯彈月琴高唱生日快樂
總統:改善兩岸不一廂情願 堅持台灣人尊嚴
西螺太平媽繞境文化祭 骨牌秀揭序幕
金融風暴 學者:政府應有勇氣嚴肅面對問題
毒奶風波 職場媽媽哺育母乳正夯
亞太傳統藝術節宜蘭開幕 展現菲律賓文化
工商界:金融風暴 政府反應處理能力漸佳
國慶籌委會：曾邀綠委出席但未獲回覆
葉盛茂首度坦承 扁家情資未告知陳聰明
上海長榮大樓明啟用 長榮中國營運總部
民進黨七縣市長 決議辦海島七好農產展售
國慶連假 百貨週年慶搶商機
建構科技台北城 北市消防局將辦國際研討會
蔡英文訪高市賣場台灣專區 籲民眾愛用國貨
免費外勞健檢 12日台北火車站舉辦
馬總統會陳雲林？蔡英文:應注意台灣人尊嚴
世運會暖身 全民運動會25日高雄登場
紙容器產業發展遇瓶頸 金屬中心協助創新機
國慶前後二百貨整裝重新開幕 盼提振買氣
勞保年金勞退新制不相同 兩者可同時領
農糧署輔導開發即食熟蔬菜 月底前超商開賣
邱若龍看賽德克巴萊 還原真相電影的責任
卸任後第一個國慶日 呂秀蓮：好輕鬆
林佳龍深耕中市基層 積極營造個人聲望
蕭副總統率鄉親 參訪蕭萬長院長資料室
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中油:10/11起 汽油降價2.3元 柴油降2.5元
國慶寶寶熱潮退 挑選國慶剖腹日益少見
遮蔽的天空 紀錄反彰工火力電廠過程
基隆北海岸和北部山區大雨特報
油價浮動最大降幅 汽柴油明降2.3元及2.5元
台產柿餅 低溫保存尺寸較小柿霜自然細緻
縣府包客船 疏運旅客回金門
台塑化:明凌晨1時起 汽柴油降2.3元及2.5元
疑廚師熱炒高溫 北市賣場餐廳火警
高市國慶嘉年華 自行車隊創意造型引人側目
澎湖小島兜風節揭幕 各國風箏好手競技
竹南衝浪客溺水 送醫不治
為健康把關 教育部推出學童飲料建議系統
兩岸週末包機 華航11月增開南京航點
華人線上心理諮商 反映現代人生活壓力
入侵馬總統及蔡英文電腦？國安局否認
國慶晚會花蓮體育場舉行 安檢嚴密
扁指控炒股？ 吳文忠:誰敢公開講就提誣告
遊海角七號場景加賞鷹 滿州鄉觀光正夯
雙十連續假期沾喜氣 北縣結婚登記驟增
優質台灣米博覽會 各式米製品好吃好玩有趣
股價嚴重跌破淨值 金融股實施庫藏股自救
晶圓雙雄積極買回庫藏股 股價同步跌逾2成
越南火龍果藥檢未過 1萬8千公斤流入市面
善牧基金會邀民眾寄發票得大獎
立法院預算中心：國合會薪資偏高應檢討
國合會秘書長：人員薪資合法編列
外賓賀中華民國國慶 馬總統致謝意
查扣雜誌銬商店店員 北縣警:防範人犯脫逃
台北賓館酒會 三千嘉賓與馬總統同慶國慶
歐盟呼籲持續為全球廢除死刑努力
中職La New再演國慶封王 隊史第四座季冠軍
第097204期今彩539四星彩三星彩開獎結果
低價促銷服務快 捷運地下街盼吸引消費者
第97082期大樂透與49樂合彩開獎結果
中華職棒 彭政閔挑戰四成打擊率失手
新聞局將聘楊憲宏等三人出任央廣董事
國慶假期首日 北宜高南下塞車十小時
八千發國慶煙火璀璨耀眼 照亮嘉義夜空
美景煙火交響樂 日月潭花火音樂會萬人參與
樂聲禮讚賀國慶音樂會中市登場 劉揆出席
第097204期今彩539派彩結果 頭獎0注中獎
第97082期大樂透派彩結果 頭獎摃龜
花蓮國慶晚會 馬總統：民主台灣感恩花蓮
襲扁人士蘇安生國慶貴賓？國慶籌委會澄清
東京倫敦股市慘跌 台灣休假逃過一劫
蘋果預計推出新款筆電 售價不再高不可攀
勒克萊喬：質疑現實世界好方法 須續讀小說
防含三聚氰胺食品 教部通令學校全面清查
為健康把關 教育部推出學童飲料建議系統
芬蘭前總統阿提沙利獲諾貝爾和平獎
美景煙火交響樂 日月潭花火音樂會萬人參與
世運會暖身 全民運動會25日高雄登場
LPGA朗恩藥業賽 曾雅妮暫居第五
中華職棒 彭政閔挑戰四成打擊率失手
中職La New再演國慶封王 隊史第四座季冠軍
MLB國聯冠軍賽 郭泓志登板 表現完美
毒奶風波 職場媽媽哺育母乳正夯
國慶寶寶熱潮退 挑選國慶剖腹日益少見
華人線上心理諮商 反映現代人生活壓力
越南火龍果藥檢未過 1萬8千公斤流入市面
港府指瘦身田柒減肥產品有副作用要回收
台灣文學家鍾理和遺孀鍾台妹過世
雙十連續假期沾喜氣 北縣結婚登記驟增
晶圓雙雄積極買回庫藏股 股價同步跌逾2成
股價嚴重跌破淨值 金融股實施庫藏股自救
支撐銀行間市場 歐洲央行挹注逾930億美元
投資人哭訴無門 富通卻仍奢華招待經紀人
全球股市崩盤衝擊 倫敦油價跌近77美元
金融危機 WTO邀世銀等機構商討貿易融資
消債條例上路半年 法院受理逾萬件更生案件
葉盛茂首度坦承 扁家情資未告知陳聰明
勞保年金勞退新制不相同 兩者可同時領
扁指控炒股？ 吳文忠:誰敢公開講就提誣告
疑廚師熱炒高溫 北市賣場餐廳火警
八千發國慶煙火璀璨耀眼 照亮嘉義夜空
花蓮國慶晚會 馬總統：民主台灣感恩花蓮
襲扁人士蘇安生國慶貴賓？國慶籌委會澄清
入侵馬總統及蔡英文電腦？國安局否認
總統:改善兩岸不一廂情願 堅持台灣人尊嚴
馬總統會陳雲林？蔡英文:應注意台灣人尊嚴
俄國總理蒲亭：將投注金融市場六十六億美元
醫師：達賴喇嘛腹中取出數百粒小膽結石
墨西哥披索兌美元匯率創新低
全球股市下跌 國際油價重跌至一年來最低點
華爾街股市劇烈震盪 道瓊下跌逾百點收盤
美國聯邦監管機關同意富國銀行併購美聯銀行
台美軍售中國反彈 駐以代表投書媒體反駁
股市恐慌 布希：美政府一定會解決危機
七大工業國宣佈計劃 聯手行動對抗金融危機
倫敦股市狂瀉 FTSE100創史上單週最大跌點
歐巴馬大手筆購電視檔期播競選廣告
崩盤華爾街 紐約觀光新景點
鋼琴家于時康在法音樂會演奏中華民國國歌
不受金融風暴影響 巴菲特擠下蓋茲成全美首富
美國金融危機 外資拋售中國房地產
東北季風增強 台灣北部東北部轉涼
因應危機 人民銀行研究改進銀行監管制度
石油醜聞風暴擴大 祕魯總統批准內閣總辭
台灣參加法國梅禮雅客國際發明展
西藏拉薩當雄縣今晨發生規模四地震
布朗軟性訴求 希望與冰島盡快解決存款爭議
客委會客家廣播人才培訓班報名23日截止
余光中呼籲設立世界華語文學獎
決策失當引民怨 冰島民眾要求央行總裁下台
九降風吹出新竹美食 也帶來生活記憶
女子公車遭性騷擾乘客竟起哄說摸了就摸了
台灣紅麴館 為紅麴揭開神秘面紗
鮑爾森：美擬購買金融機構股票 將盡快施行
廣州查獲歷來罕見萬噸糧食走私案
傳中國桌球手王皓將被開除出國家隊
台北溫泉季16日登場 溫泉燻黑銀飾先亮相
美政府將購買銀行股權 經濟大蕭條以來首見
多倫多台北經文處國慶酒會 賀客盈門
美國聖荷西水星報刊出專訪馬總統文章
疑洗錢案 特偵組提訊吳景茂到案
候鳥南飛 東石鰲鼓溼地賞鳥季來臨
上海深圳香港股市慘兮兮
鋼品交投趨淡 板鋼廠提前歲修或減產因應
報告：台灣銀行業居新興市場低風險第二名
NCC將示範量測基地台了解電磁波密度
調查報告出爐 培林濫權壓迫下屬確有其事
軟性顯示器等 4大新顯示技術商機大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
LPGA朗恩藥業高球賽 曾雅妮暫居第五
駐印尼代表處雙十國慶酒會 千餘來賓出席
雪梨雙十國慶晚會僑胞出席踴躍 顯現向心力
北韓電視台播出金正日視察女兵部隊照片
大陸出書介紹胡適等九位遷台文化大師
台東寶石之鄉 期待締造璀璨無煙囪產業
中國行反壟斷法 台商須自我檢討企業組織
油價高漲 收購遠洋漁船受理至二十日
高市洲仔濕地賞蝶正夯
股市暴跌 廣州憂鬱症個案增多
自貢地震五十五人受傷國寶級恐龍化石受損
米克斯犬變身檢疫犬 防堵動植物入境不遜色
楊振寧朱經武今世紀對談物理學的誘惑
智慧手機帶動 PCB手機板廠10月業績續旺
全真道發祥地據研究在山東牟平
東台灣寶玉石展展出東台灣及各國精品
G7矢言盡全力避免重要金融機構倒閉
內政部統計：經濟犯罪以侵害智財權最多
東協北部地區林火熱點可能增加 須防霾害
加開院會處理證交稅修正案？藍綠不同調
紐約華埠以慶祝會及遊行熱鬧歡喜過雙十
曾慶源：今年前八個月台馬貿易達88億美元
MLB費城人8比5再勝道奇 邁爾斯投打俱佳
賀國慶 中華民國駐聖露西亞使館創意獲共鳴
北縣衛生局與永和宣誓 清除登革熱孳生源
LED股520來跌逾60% 多數廠商庫藏股自救
MLB 邁爾斯三安打 費城人再克道奇
報導：通用與克萊斯勒展開合併談判
海大55週年校慶 開放參觀海研二號研究船
報導：美國計畫將北韓從恐怖黑名單除名
地方政府可自辦基測？ 教育部：未定案
總統：美助台軍購 象徵台美互信不足獲改善
蕭萬長：台灣一定要以務實態度參與東協
美國印度正式簽署民用核能合作協定
美國會下週邀經理人 擴大調查金融風暴原因
股票暴跌 港股市值蒸發兩兆港元
華府僑胞熱烈慶祝雙十國慶
大陸體育明星酒後惹事是非多
木笛演奏家米凱拉派翠來台獻藝
總統:兩岸航線截彎取直 幾個月內會有成果
立院將協商議事轉播制度 藍綠都表支持
塞佛里諾:台灣宜務實以經濟體名義參與東協
台北客家義民嘉年華今登場 介紹客家風情
北宜高昨南下交通量平日2.5倍 今仍有塞車
房市不景氣 業者：購屋留意保值及轉手性
檢提訊吳景茂 訊問扁家海外資金往來流程
印尼分離自由亞齊運動組織創辦人返回印尼
日百貨高島屋將與阪急阪神合併成第二大
重現原創精神 誠品敦南店改裝新開幕
美大選剩二十四天 歐巴馬繼續以二位數領先
奧地利極右派領袖海德車禍喪生
急難救助協會十週年 郝龍斌勉各界踴躍參與
陽明山車禍 北市警消前往搶救
房市調查：首購族比重下降 換屋族攀高
前百米飛人蒙哥馬利出售毒品遭判刑五年
上半年保險爭議處置 保險公司略占上風
經建會：體育類公共建設投資 年成長18%
籌措現金 福特汽車準備拋售馬自達股票
加大選執政黨氣勢止跌回升 各黨最後衝刺
克里姆林杯網賽 沙芬擊落戴維登柯晉級四強
台灣國際紀綠片雙年展將登場 志工先集訓
聆賞大提琴另類風情 周幼雯獨奏會12日演出
被動元件廠業績支撐 庫藏股護盤相對積極
今年前八月中國紡織企業利潤增長大跌
克里姆林杯網賽 頭號種子楊科維琪打進四強
駐日內瓦辦事處舉行雙十國慶酒會
IDC:第2季台噴墨多功能事務機出貨季增6.2%
省水標章10年有成 年省水量1.5億噸
富家女憂鬱症行竊15起 警方佈線逮捕法辦
情人碼頭藍色公路試航 楊秋興與民眾體驗
調查指金融海嘯影響香港四成青年就業
奧地利網賽 蒙菲爾斯淘汰龔薩雷茲晉四強
天主教青年日 蕭副總統許願安度金融危機
新聞局聲明 未介入中央社等媒體人事營運
軍醫院藥學官涉製毒 被逮送辦
陳永綽：盼活路和實用外交助長台韓合作
LPGA朗恩藥業高球賽金寅璟暫領先曾雅妮第五
扁質疑新政府 不了解人民痛苦
台灣戰後第一代建築展 中市登場
南投平山活動中心落成 設江丙坤文物陳列室
上海長榮大樓啟用 張榮發加強深耕中國
中國一家理髮店名「飛髮走絲」被責令改名
牙齒根管治療不完整 可能導致慢性發炎
1932箱越南毒火龍果 只追回34箱
特偵組傳吳澧培 查扁近兩百萬美元未凍結款
法式滾球101年慶 全國盃台灣公開賽競技
大陸配偶再割東勢大橋護欄國旗 被逮
籌募癌童抗癌基金 周大觀基金會嘉市義演
布希會見七大工業國財長 謀求化解金融危機
保羅帕茲抵台 演唱之餘想去故宮
甲仙大橋便道15日通車 中山高13日交管
美航太總署仍計劃明年發射火星科學實驗室
考院監院人事案 藍營下週請王金平召集協商
生死兩相安 安寧療護動畫盼民眾正視悲傷
日媒：華碩Eee Box遭病毒入侵 產品回收中
台灣政府干預媒體？ 行政院新聞局否認
兩岸航線截彎取直 台灣總統:幾個月內會有成果
板橋國際創作公仔展 百萬晶鑽公仔亮相
包機便利 台灣民眾入境北京人數創歷史紀錄
國慶酒會 駐斐副代表：台灣可克服金融危機
雪山玉山大縱走啟程 兼測行動電話高山信號
長榮中國營運總部上海長榮大樓啟用
江丙坤：兩岸關係不解決 繁榮經濟做不到
陽明山轎車遊覽車擦撞 五人送醫無大礙
世貿三館兒童博覽會 機器人展引人注目
董氏：北市動物園未全面禁菸 不良示範
亞齊獨運組織創始人泰羅返鄉 受熱烈歡迎
高縣農漁休閒體驗活動 情人碼頭熱鬧登場
高捷橋頭公共藝術歷史的三個孩子 月底完成
白冷圳淤積 中縣新社居民展開疏濬溝渠行動
PGA德州高球賽第二輪 史初勞德抓七鳥暫領先
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東北季風增強 台灣北部東北部轉涼
客委會客家廣播人才培訓班報名23日截止
九降風吹出新竹美食 也帶來生活記憶
台灣紅麴館 為紅麴揭開神秘面紗
台北溫泉季16日登場 溫泉燻黑銀飾先亮相
疑洗錢案 特偵組提訊吳景茂到案
候鳥南飛 東石鰲鼓溼地賞鳥季來臨
鋼品交投趨淡 板鋼廠提前歲修或減產因應
NCC將示範量測基地台了解電磁波密度
軟性顯示器等 4大新顯示技術商機大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台東寶石之鄉 期待締造璀璨無煙囪產業
油價高漲 收購遠洋漁船受理至二十日
高市洲仔濕地賞蝶正夯
米克斯犬變身檢疫犬 防堵動植物入境不遜色
楊振寧朱經武今世紀對談物理學的誘惑
智慧手機帶動 PCB手機板廠10月業績續旺
東台灣寶玉石展展出東台灣及各國精品
內政部統計：經濟犯罪以侵害智財權最多
至 9月底 私劣菸酒查緝總市值逾 1億元
黑糖群俠傳原聲帶開紅盤 周杰倫新歌熱門
加開院會處理證交稅修正案？藍綠不同調
北縣衛生局與永和宣誓 清除登革熱孳生源
LED股520來跌逾60% 多數廠商庫藏股自救
海大55週年校慶 開放參觀海研二號研究船
地方政府可自辦基測？ 教育部：未定案
總統：美助台軍購 象徵台美互信不足獲改善
蕭萬長：台灣一定要以務實態度參與東協
木笛演奏家米凱拉派翠來台獻藝
總統:兩岸航線截彎取直 幾個月內會有成果
立院將協商議事轉播制度 藍綠都表支持
塞佛里諾:台灣宜務實以經濟體名義參與東協
台北客家義民嘉年華今登場 介紹客家風情
北宜高昨南下交通量平日2.5倍 今仍有塞車
房市不景氣 業者：購屋留意保值及轉手性
檢提訊吳景茂 訊問扁家海外資金往來流程
重現原創精神 誠品敦南店改裝新開幕
急難救助協會十週年 郝龍斌勉各界踴躍參與
陽明山車禍 北市警消前往搶救
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上半年保險爭議處置 保險公司略占上風
經建會：體育類公共建設投資 年成長18%
台灣國際紀綠片雙年展將登場 志工先集訓
聆賞大提琴另類風情 周幼雯獨奏會12日演出
被動元件廠業績支撐 庫藏股護盤相對積極
IDC:第2季台噴墨多功能事務機出貨季增6.2%
省水標章10年有成 年省水量1.5億噸
富家女憂鬱症行竊15起 警方佈線逮捕法辦
情人碼頭藍色公路試航 楊秋興與民眾體驗
天主教青年日 蕭副總統許願安度金融危機
新聞局聲明 未介入中央社等媒體人事營運
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扁質疑新政府 不了解人民痛苦
台灣戰後第一代建築展 中市登場
南投平山活動中心落成 設江丙坤文物陳列室
牙齒根管治療不完整 可能導致慢性發炎
1932箱越南毒火龍果 只追回34箱
特偵組傳吳澧培 查扁近兩百萬美元未凍結款
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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專家警告股市將再跌兩成 世界領袖紛商對策
駐智利代表處舉辦國慶酒會約三百嘉賓出席
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疑似遭美軍無人飛機攻擊 巴基斯坦四人喪生
應付金融危機 法德兩國矢言團結合作
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傳李克強將主管中國農村改革政策
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魔杰座預購破9萬張 周杰倫：不怕盜版了
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