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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
預測歐元區經濟前景不佳 西班牙股市大跌
邱正雄：國際經濟情勢劇變 20年來僅見
醫生證實控安華雞姦的賽夫無遭姦跡象
馬侃接受總統候選人提名演說 反戰人士鬧場
高捷9日臨時董事會 將確定張家祝兼任董座
馬總統：運動員精神就是奮戰到底
新片冏男孩口碑佳 BodySong影展挑戰禁忌
泰版海角七號 愛在暹邏導演主角20日訪台
633誤會總統致歉 綠說無誠意 藍指說實話
指扁子女擁鉅款案開庭 邱毅:陳致中應出庭
翁金珠：原油價跌 政府應調降燃料油價格
綠營擬檢舉官員欺騙 藍營：勿持續鬥爭
兒少保護手冊 教育部盼教育單位宣導運用
嘉義市跳蚤藝術文化協會 明起民雄酒廠擺攤
促產落日所得稅制改革方案 最快9月底出爐
以色列前進黨魁選舉民調：李夫尼大幅領先
慶在台開教150年 天主教舉辦聖母環島巡禮
受美股大跌衝擊 日股早盤一度跌近4百點
美網男單 喬科維奇揮洛羅迪克晉四強
陳菊巡視楠梓污水廠 高縣民拒污水進典寶溪
旅巴爾的摩僑胞籌備慶祝雙十國慶
雲林啟用e化整合勤指系統 發揮鄉里守護神
糗大了 美野鴨保育郵票專線印成色情專線
知名作家德霖技術學院校長趙寧病逝
帕運明揭幕 桌球選手侯廷松掌旗
2009聽奧倒數活動 成龍林青霞現身添光彩
中國時裝品牌首度亮相東京時尚週
隱匿公文案應訊 陳水扁葉盛茂：庭訊屬機密
俄羅斯轟炸機現蹤北極圈 北約戰機警戒
迷網咖缺錢花用 兩男飛車行搶遭警法辦
因應危機靈活調整 有錢人去年變得更有錢
蔡英文康大演講 談兩岸關係及台灣主權
國務費宴請連戰 總統府：符合規定
謝金河:台股急挫 信心崩潰是關鍵
綠委：國務費宴請連戰 證明具特別費性質
刑事局破獲暴力恐嚇集團 逮8嫌
胡志強：馬總統如逆水行舟 已越做越好
農信保基金新董座蔡勝佳:積極強化服務功能
澳洲第一位女總督布萊斯宣誓就任
外資匯出 新台幣兌美元中午重貶1.3角
總統視察營養午餐 贈原住民學生月餅文旦
帕運取消F13級賽事未通知 殘總要IPC說明
八月稅收減少 以色列經濟現警訊
黃崇仁：外資大賣導致台股超跌
研究人員：怪異小行星軌道有助解釋慧星起源
角逐聽障奧運 盛治仁：以排名第三為目標
吉米罕醉克斯火焚吉他 1570萬台幣高價售出
阿根廷火車尖峰時間誤點 通勤族火大燒車
民進黨高縣長提名競爭激烈 民調決定人選
北市提供緊急救援配置 即時協助獨居老人
馬總統親製簽名月餅禮盒 網拍義賣
台股收盤跌105.35點 為6307.28點
高市警查獲暴力討債集團 逮捕11人
CBS民調：馬侃追平歐巴馬
聽奧五項測試賽 觀眾席民眾可持國旗加油
洗錢疑案 呂秀蓮盼吳淑珍好好說明
633誤解 總統再致歉強調無意火上加油
電子撐盤縮小跌幅 台股力守6300點
巴紐案 北檢起訴吳思材偽文與誣告
秋天花季主角登場 台東郊外白背芒如白浪
麻生正式宣布參選日本自民黨總裁
關懷弱勢 廖了以率替代役團特教學校獻藝
台東緝獲偽冒金門高粱酒 查扣330多箱
2008台灣芒果會議 蘇煥智籲打開日本通路
江丙坤偕立委與明尼蘇達大學校長會談
救血荒 高雄縣舉辦捐血送月餅活動
跨海祈福 馬祖天后宮進香團抵台中縣
兩岸三地青年週六墾丁淨灘
響應總統 吳伯雄訂千盒月餅送育幼院
象棋界年度盛事 佛乘盃系列賽明開賽
台股週線收長黑 法人賣超134.02億元
趙寧幽默風趣 主持女人女人叫好叫座
科技公司員工偷竊公司測試機台主機卡被逮
駐美代表袁健生宴請江丙坤及立法委員
中國人民銀行：保持貨幣政策連續性穩定性
巨蛋球場及時完工 高市保住世運主辦權
鐵板燒獻禮 非你莫屬
溫慶珠、黃淑琦、蔣文慈、賴玉青 四大服裝設計天后 同台展演2008秋冬時尚
旅遊金山投稿得獎金
邱正雄：國際經濟情勢劇變 20年來僅見
即日起入主09年式Ford Escape 只要63.9萬起
Sony Ericsson啟動環保回收計畫 宣揚”喜新不厭舊”‧與您一起用行動愛護地球
633誤會總統致歉 綠說無誠意 藍指說實話
南韓掀起「台劇熱」偶像劇受歡迎
麗尊酒店推出『限量港點半價』！
B&W Bowers & Wilkins品味英式經典 全系列揚聲器 聽得見聲音的感動 ~Listen and You’ll See~
威寶電信推出行動中文版「YouTube」
部分VAIO有過熱之虞 Sony免費檢修非換貨
馬總統：經濟基本面不差 要有信心
扁與南社社員座談 鄭正煜盼扁交待秘帳
970904失蹤老嫗待協尋
基隆社區大學秋季班於9月15開學
捐發票得大獎 善牧邀民眾不出錢捐愛心
替代役男捐百萬CC熱血 廖了以挽袖加碼
終南門派國際武術錦標賽 南投競技
加國大選開跑在即 三內閣部長宣布不參選
台灣8月外匯存底2820.87億美元 較上月減少
主計處:8月CPI年增4.78% WPI年增9.57%
兩子女入獄 七旬阿嬤拾荒獨力養三外孫
中醫師：嬰兒按摩促進親子感情又健康
併購寶華 星展銀行40家分行網絡在台啟動
高雄國際重型帆船邀請賽六日登場
湘浙分別發生大規模群眾抗議事件
台東釋迦果評鑑 品質勝過往年
台北希望廣場週休假日展售花蓮老欉文旦
展開重機環島 高志鵬：相信陳水扁清白
星雲主持佛大開學 勉學子有道德觀
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
拯救股市 邱正雄：政院下週端特效藥
卓伯源帶妻子出訪遭檢舉 監委約詢官員等
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
指南宮將蓋靈骨塔 貓空觀光發展疑出變數
歐盟執委會官員訪問金門關心小三通
湖南非法集資糾紛 上訪者圍堵火車站
證交所:8月底上市股票平均本益比12.53倍
中秋烤肉 台糖肉品在各超市平價專區促銷
中油:6日零時起汽油降0.9元 柴油降1元
門諾醫院：吃1/4個月餅 應少吃半碗飯
扁珍海外帳戶案 高俊明促司法公正審判
台股開低收低 跌105.35點
小朋友注意力不集中 中醫師：少吃燥熱食物
知名作家趙寧 膽囊癌病逝
國產局長喝花酒? 國產局:已向政風室報告
成都女子抱兒擬跳樓討到13萬人民幣貨款
謝金河：台股急挫 信心崩潰是關鍵
台股再破底 融資維持率132%至136%
台北大學創先例 增訂傑出校友除名依據
政院：政策推動需時間 經濟會倒吃甘蔗
印美民用核能合作協定 中國有意分一杯羹
綠營：陸客觀光績效不佳 政府應提對策
南韓十九處英語村去年虧損二千多萬美元
觀光局與明華園合作在星推廣台灣文化觀光
趙寧膽囊癌病逝 訂9月22日追思會後火化
消基會批金管會 2週內赴監院檢舉涉瀆職
中秋節將屆 花蓮縣府全力促銷文旦柚
免費工安輔導將滿 勞委會籲廠商把握機會
大雅中清路傳工安意外 一工人不幸溺斃
農糧署籲農友儘速辦理落花生生產申報
吞食海洛因球闖關 海巡署破跨國販毒集團
拯救股市 邱正雄：政院下週端特效藥
宅男宅女新福音 迎向人間四月天
台塑化:6日1時起 汽油降0.9元柴油降1元
幼童身體不適 出現症狀先後順序需注意
台8月核心物價年增率3.74% 逾12年來次高
離地280公尺 重慶將建世界第一高橋
經部:泰國水電供應正常 台商未受直接衝擊
高市電腦公會將籌募三十億建數位科技中心
彰縣傳一屍兩命案 女子有身孕疑被勒斃
中年人篩檢大腸癌 糞便潛血檢查簡便實用
中國環境一號衛星發射延後
外資匯出 新台幣兌美元收盤重貶1.14角
巴紐案 台北地檢署再度聲押吳思材獲准
馬侃強調愛國和超越黨派 企圖主導變革議題
尋求感動 蔡榮宗出任米迪亞暴龍隊總教練
早安少女安倍夏美 下周來台會歌迷
政院:公務員正常社交往來 收送禮上限3千元
台大教授劉啟群獲任金管會委員
環山道擋土牆坍塌且停電 政大新生營取消
2008臺北縣石門國際風箏節 讓你美夢成箏
廈門海峽旅遊博覽會 北縣府參展推銷景點
請農友儘速辦理落花生生產申報以維護權益
消基會:金管會偏袒銀行 民眾只能自求多福
德霖技術學院：趙寧讓學生獲益多令人懷念
青光眼找上年輕人 檢查視力用藥更留心
蘭情農家心體驗 親親水土找果趣7日登場
群益證:護盤減免退稅救台股 只能救一時
來臺北市住旅館 觀光傳播局送捷運一日票
830嗆馬遊行 七成讀者支持
扁接受高市電台專訪 支持者相挺喊加油
新象慶三十 馬總統讚揚對文化藝術貢獻
施明德：晤馬總統遭拒 見到權力的傲慢
拒會施明德?府:避免政治力介入司法的觀感
巴紐案首波偵結 北檢起訴吳思材續查資金
泰億祥號船長失蹤 家屬:疑被漁工丟下海
外交部澄清 未為推動聯合國案資助友邦
陳水扁：願死於十字架下 不願死於亂石堆
副總統晤史國國王 史國允支持台灣參與UN
扁再為錢匯國外道歉 指妻擔心他太闊綽
大眾電信:聲請重整 保護用戶
卓伯源：總統盼縣市加速執行擴大內需預算
美八月失業率飆升至6.1% 五年新高
633誤會總統親上火線 多管齊下盼彌平爭議
出庭隱匿公文案 陳水扁葉盛茂說法仍不一
美經濟疑慮浮現 亞洲股市伴隨華爾街重挫
如花綻放的年代 新象30週年活動登場
母隱血癌病情扶養子女 桃園警方伸援手
國際油價持續滑落 跌破一百零五美元
警察情急破門而入 發現叫救命的是鸚鵡
台裔企業家獲美全國商業發展峰會獎項
巴基斯坦明選舉總統 札達里可望勝出
台灣設計廠商參加巴黎家飾展 觀展人潮熱絡
郭泓志輕鬆休假 在洛杉磯攜女友逛街
日研究發現疲勞蛋白質 有助開發恢復疲勞法
全球經濟引發憂心 歐股全面重挫
消息人士：美下週可能廢棄美俄民間核子協議
以商：台灣好山好水 盼駕滑翔機一覽無遺
美網女單 楊科維琪直落二晉級決賽
楊宗樺攻城掠地 美網挺進最後四強
逆轉王子楊宗樺美網挺進四強 朝冠軍邁進
白宮對高失業率失望 但指美經濟適應力強
美援助古巴搶救風災 絕非改變孤立政策
美網女單 小威晉決賽 與楊科維琪爭球后
是否減少伊拉克駐軍 布希下週宣佈決定
泰總理府成市集 黃衫軍大示威暫無衝突
搖滾天后艾薇兒台北開唱 上萬歌迷超High
海洋朝聖基隆出發 呂秀蓮:速訂海洋基本法
台北精品咖啡大賞起跑 友邦大使站台
愛彼錶比洞賽 高柏松險勝葉彰廷奪冠
「海角七號」參加亞洲海洋電影節 受關注
林榮燦新觀念 擺脫農業宿命
2008年兩岸中秋包機十六個往返航班排定
台北國際聽障運動邀請賽 足球桌球先開打
帕運今晚北京揭幕 參賽國家和選手創新高
深圳港資幼稚園家長為高昂學費叫苦
中國「８０後」媽媽的新育兒觀衍生新商機
上海大學畢業生平均月薪2899元居中國首位
孤舟遠征北極失敗 英國探險家警告暖化嚴重
尹啟銘今赴美招商 鎖定資通訊太陽能產業
美商召回中國製瑕疵玩具 標準局加強查驗
波音勞資談判破裂 兩萬七千人將展開罷工
市調:產能增加 9月中尺寸面板價格續跌
中國學生在溫哥華頻頻失蹤將殃及留學簽證
張平沼:救股市 工商團體將建議停徵證交稅
民調：共和黨大會效應開始浮現
中年瘦身有成 尹章中分享健康減重方法
陸客商機待觀察 縣市政府需加強建設
李嗣涔：學歷互認將帶來兩岸大學頻繁互動
青少年自殺預防書 上海各大書店暢銷
墨國販毒集團策畫掉包越獄 瓜國警方抓包
劉揆:經濟基本面做好 股市自然會變好
馬侃接受提名演說收視率超過歐巴馬
公費買酒 報假發票 中國機關用公費弊病多
能源局放寬加氣站設置規定 推動設LPG站
美全國高球巡迴賽 破天荒四度一桿進洞
便利商店愛心串連 憨兒喜獲月餅送雙親
中國貴州金絲猴數量上升至約850隻
宜蘭環保局秋季淨灘 還海岸舒適清淨
福建南安黃氏族人 小三通到金門謁祖
大學校院系所評鑑 10月訪評交大等8校
總理馬里奇傳遭監視 伊拉克要求美解釋
歐拉朱萬尤恩等七人 進入籃球名人堂
內蒙古民族歌舞劇院登台與民眾歡度中秋
馬總統:行政機關埋頭工作宣導不足 將改進
綠委：九二八黨慶 走向沒有英雄的時代
公文交扁許惠祐在場？ 北檢：不便對外說明
中華冰協副理事長 獲選亞洲冰總協調負責人
王希哲懷念習仲勛 希望低調回中國大陸
星研發人造心肌細胞 在老鼠身上實驗成功
富比利及樂福兩廠商 投資6.5億中科設廠
開發40萬陸配外配人力 放寬就業獎助對象
世界大獎協會年度風雲女性 哥國貝丹考獲選
劉揆:股市是經濟窗口 經濟好股市才會好
奧運效應 擊劍和射箭運動在北京爆紅
房仲業:8月成屋交易價跌 持續盤整
解決行的問題 北京人建議廣建公車專用道
訴求救教育 南縣教師會27日上街頭
金門慶祝體育節 蘇麗文獲頒106萬元獎金
選手參賽需通過英語測驗 美女子高協挨批
美網男雙 布萊恩兄弟摘冠 重返世界第一
落實633政見 稅改能源及兩岸鬆綁至關重要
日媒：新任首相十月上旬解散眾院可能性高
尹啟銘將率團赴美招商 首站南加州辦說明會
被控涉洗錢 民進黨廉政會914前約詢陳水扁
展望會南區辦事處發放貧童助學金
瑞典男子囚妻九年 身分成謎
首屆華人社區精神醫學大會 強調社區治療
傳美政府即將宣布救援兩大房貸公司計畫
巴基斯坦選舉總統 前總理布托丈夫料將當選
高捷橘線通車後 全線15元票價優惠30天
馬總統:新政府查弊案 絕不會手軟
達賴喇嘛兄長塔澤仁波切去世
經濟衰退疑慮甚囂塵上 華爾街多頭鳴金收兵
劉揆：社福機構多接觸社會 強化專業多元
李述德:股市表現不理想 政府比大家心急
屏東腦教育博物館啟用 協助了解腦部運作
兩大飛毛腿對決波特再勝出 賽季圓滿落幕
香港立法會選舉明舉行 民主派爭取好成績
馬總統:六三三政見 沒有跳票
馬總統:國民黨黨政分際 以黨輔政
廣東化州村婦產下連體女嬰
劉兆玄訪育幼院 致贈秋節加菜金
土耳其總統訪亞美尼亞 展開破冰之旅
2008台北聽運邀請賽 桌球賽事競爭激烈
中國同步將兩枚環境減災衛星送入太空
馬總統:知法不能犯法 政府要以身作則
澎湖菊島海鮮節推出二崁古厝巡禮
利比亞石油部長：石油市場供過於求
OECD報告 七大工業國經濟指數仍疲弱
異業合作夯 業者重精緻化分眾行銷衝業績
新華社：萊斯訪問利比亞意在爭取選票
2008花蓮就業博覽會 媒合成功率僅三成
劉揆訪雲林 蘇治芬盼加速農業首都計劃
中國大幅提高汽車消費稅
公投渡政治危機 泰國學者：緩不濟急
解放軍091攻擊型核潛艇畫面 央視曝光
一掃陰霾 二大百貨1至8月營收正成長
日籍音樂家細數周華健「花心」一曲由來
總統秋節關懷 馬蕭月餅贈送金門弱勢家庭
太陽能產業夯 太陽光電人才說明會9日舉行
中國大陸24K黃金月餅問市售價人民幣萬元
中區就業開發有成 求職者有1.2個工作機會
期待更多陸客來 北縣府：籲對岸鬆綁政策
阿富汗和巴基斯坦遭到規模五點六地震襲擊
投信業:台股近6000點對長線買盤具吸引力
副總統訪台灣技術團 肯定助史國人民
調降證交稅率？ 財部:未接獲指示
印度北部水患疑爆發腹瀉疫情32死
鬧鐘型頭痛 止痛藥也難見效
南北管音樂及戲曲 今宜蘭傳藝中心開鑼
檢察官當街打記者？雄檢：靜待調查再處置
積極爭取學生 大陸長江商學院來台辦論壇
熱帶風暴漢娜在美國南卡和北卡兩州交界登陸
2008北台灣媽祖文化節 北市熱鬧登場
伊斯蘭齋月 中國嚴厲限制新疆穆斯林活動
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
台彩7月公益彩券盈餘為19億元
醫界：40歲起篩檢乳癌 家族遺傳再提前5年
李登輝身體不適？彩畫展開幕行程臨時缺席
專家：太陽能具有滿足全世界能源需求潛力
登太魯閣錐麓古道 登山客遭胡蜂叮咬受傷
福州爸爸看色情光碟 九歲兒子打電話報警
八月份失業率劇升 美國經濟衰退疑慮再起
花蓮火車站前促銷文旦柚 600箱一天賣光
無錫學生不滿學校搬遷 400多人停課退學
巴基斯坦總統選舉結束 新總統面臨治安挑戰
奧林匹克機器人賽台灣選拔 急缺零件奪冠
景氣低迷捐款銳減 學者籲企業多發揮愛心
震撼管樂團在東京中華學校獻藝贏得好評
巴基斯坦前總理布托丈夫札達里當選總統
非禽流感疫區 台灣拓展鴨肉外銷前景佳
消保會：唱KTV 可拒絕提供身分資料登記
集邦:9月上旬DRAM合約價續跌 平歷史新低
蕭碧燕:定期定額基金 熬字訣為成功心法
李星漢:股市大跌加抗通膨 加碼好時機
劉坤錫:投資理財 虛心接納新資訊
政院：救台股 四大基金及官股資金待命
協助強化治安 菲一省份里長配發霰彈槍
洪士民:投資理財等待時機出手 長期投資
諶怡寧:定期定額投資基金 17年獲利6倍
帕運開幕 中華代表團第15順位入場
台籍毒販鍾萬億在昆明被執行死刑
業者：英信用緊縮危機將延續到2010年
永豐金總座蔡友才 跟會啟蒙理財觀
少借貸 智冠王俊博以定存保守理財
瑞昱陳進興:投資水彩畫 興趣是必備條件
羅尤美:基金理財重長期投資與分散風險
失業者食堂方案遭打回票 中秋節萬人連署
邱文仁投資自己精進專業 工作與人生加分
景氣何時上升? 劉揆:等資金到位推動擴大內需開始
失業者食堂方案遭打回票 中秋節萬人連署
50歲前得乳癌 罹患第二個癌症風險較高
開放陸生來台 鄭瑞城:先放寬研修學分規定
劉揆訪明陽中學 勉以手中壞牌打出好成績
總統:官股銀行不會讓外資或財團合併
為免影響選情 培林涉案調查行動將提前完成
檢察官當街打記者疑案 王清峰：不護短
頭釘案老翁承認自己釘的 檢方：再查證
帕運開幕 中華代表團排成T字型入場
許惠祐外派案暫緩？外交部：不評論傳聞
經濟不景氣 2012倫敦奧運經費短缺
兩俄力士大麻篩檢再呈陽性 日相撲協會尷尬
碧娜芝夫婿札達里大勝 當選巴基斯坦總統
馬總統出席運動精英獎 為帕運選手請命
李登輝：馬總統連台灣地位都搞不清楚
伯大尼之家發生縱火案 廖了以南下了解
北京帕運揭幕 超過四千名運動員參賽
楊宗樺網壇露頭角 體能操練是下階段首務
培養國際觀 鄭瑞城:學生需受國際事務歷練
美促北韓接受核子驗證 可立即自黑名單除名
聯合國：熱帶風暴肆虐海地 超過五百人死亡
歐洲太空船羅塞塔號近身掠過小行星
札達里當選巴基斯坦總統 白宮致賀
神舟七號太空船九月二十五日到三十日間升空
核子供應國組織取消對印度核子禁運
開羅山區巨石崩落 至少31人喪命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
史瓦濟蘭慶獨立40年 國王承諾人民過好日子
錢尼呼籲北約團結對抗俄羅斯威脅民主
共和黨大會效應 馬侃民調再度逼近歐巴馬
教宗未邀中國大陸地區主教參加世界主教會議
尋求五連霸 費德瑞晉級決賽
消弭敵意 土總統赴亞美尼亞進行歷史性訪問
提振經濟 蕭副總統促速提應急對策
蕭萬長：總統會向我諮詢重大事務意見
股市跌幅比國外大 蕭萬長坦言須檢討
威尼斯影展頒獎 摔跤手米基洛克擒金獅
拚經濟 陳菊率團赴日本招商
全台白天晴朗 午後短暫陣雨
楊宗樺輸了！ 無緣挑戰美網冠軍
台灣旅遊業者將赴上海展示美食
花蓮發生芮氏規模5地震 最大震度3級
古斯塔夫風災重創 古巴籲美放寬貿易禁運
挑戰巔峰 四千餘車手前進台灣公路最高點
學校操場被出售 河南逾千學生怒砸縣府
廣東每年排放五十五億噸污水到大海
楊宗樺美網止於四強 輸的可惜
美俄領導人針鋒相對 兩國緊張情勢再升高
美網 費德瑞晉決賽 青少年組楊宗樺四強止步
前進大中華 五大外銀紛併購台灣本土銀
台灣本土銀行邁向國際 星展銀行可為借鏡 －外銀搶占大中華金融商機專題報導系列之二
外銀併本土銀 面臨整合考驗 籲金融大鬆綁 －外銀搶占大中華金融商機專題報導系列之三
劉淑英：企業到哪裡 銀行服務觸角就到哪
擴大青年政策參與 青輔會三部曲推動
艾克颶風威力增強 直撲巴哈馬與古巴
黑Girl首張專輯氣勢旺 媽媽咪呀持續熱賣
2009年台灣精品選拔 10月1日起受理報名
刺激證券市場 王金平支持調降證交稅
登陸投資產業別鬆綁 經長：至遲十月完成
美網四強賽因雨中斷 主辦單位承諾為球場加蓋
原民會：公務人員原民特考報名 十日截止
四億中央都更基金明年啟動 推動九大招商
中共艦載機部隊具超視距引導攻擊能力
福斯汽車結合科技與創新 楊秋興:值得借鏡
營建署:鄉村住宅修繕興建補貼 最高20萬元
轉戰職網 楊宗樺：發球與正拍急待加強
高補貼 營建署:一生一次優惠房貸為主
俄羅斯將首度與委內瑞拉舉行海上聯合操演
聽取黨章研修意見 國民黨座談明雲林展開
大陸將擴大居民赴台離島遊、經金馬澎赴台
聽奧邀請賽第二天 中華台北累計一金一銅
僑委會推多元方案 預估7500僑胞參加國慶
假碩士涉詐財 北檢起訴兩男子
第四屆香港立法會選舉開始投票
威尼斯影展揭曉 摔跤手奪金獅兩華語片落敗
委內瑞拉與俄羅斯將聯合海上軍演
中國大陸宣佈多項對台開放措施
民進黨28日黨慶 辦淨灘募款餐會系列活動
擴大房貸補貼 解決高房價難題有待提振經濟
組文件調閱委員會？ 國民黨籍立委有異見
經濟衝擊 華爾街華人主管出現返鄉潮
內政部：1至7月警察機關提報流氓674人
MIC:資服業者應轉型軟體代工 掌握商機
全家盟募月餅 將贈花蓮南投24小學
研究：分析基因組可解開腦部腫瘤之謎
工業局引民資 活化多功能工業區服務大樓
寶寶大學活動 張鳳書帶一歲半兒子出席
帕運桌球開打 胡銘福首戰過關
柯森耀出使巴拿馬 將全力以赴強化邦誼
蔡英文：二次政黨輪替台灣民主又進一步
國民黨立法研討會 行政官員將恢復列席
泰國政治動盪 薩瑪擬親至聯合國解釋
環保署:中秋節不烤肉是宣導非明文禁止
美國大選 培林炮口轉向 首度攻擊對手拜登
九一一將屆七週年 蓋達領導人仍逍遙法外
我和你不一樣 福田臨去名言商機大
LED景氣春暖 封裝廠先知
北縣就業博覽會提供三千多就業職缺
北農：中秋將屆 玉米青椒量多價便宜
股市大跌 劉揆：政府會做必要該做的事
北縣汐止家具工廠大火 大批警消搶救
帕運桌球女子F5級 魏美惠拿下首勝
外交部：瓜地馬拉總統將來台參加國慶活動
吳英毅出席北美洲台灣人醫師協會年會
工研院估Q3石化烯烴類景氣將下滑
世界杯資格賽 法國首戰輸給奧地利
外食族回家吃飯省荷包 家用調味品熱銷
馬國前總理馬哈地之子要競選巫統青年團長
分析：巴基斯坦軍方應不致對新總統施壓
奧林匹亞地科競賽 台灣2金2銀排名第一
內湖捷運明年將通車 廠辦拉抬售價買氣縮
涂醒哲歡迎旅美台灣人醫師加入民進黨
聯合國推案務實 外交高層:等著看美國反應
中國大陸非政府組織處境艱難
世界杯資格賽 德國六比零大勝列支敦斯登
利差偏低地雷頻爆 銀行企金業務難做
民進黨團：下會期力推退稅濟貧及陽光法案
趕行程見搶劫 中市議員曾木川制伏嫌疑人
中秋烤肉 門諾醫院提醒注意衛生營養
全國智慧幾何競賽 初賽北中南同時登場
文創品牌台北熱鬧滾滾 多品牌展覽陸續登場
司法人員個人資料磁片遺失 英國緊急調查
王毅：促進兩岸關係大發展
台灣研擬援外白皮書 強調國際接軌有效援助
菲國華僑義勇軍紀念建軍六十六週年
綠癌剋星銹病菌專一性高 初步研究露曙光
中國大陸西安市民買房可獲政府補貼
台商秋節座談聯誼十五日台中舉行
彈珠怎麼不見了？ 卡在男童鼻腔達六年
自行車挑戰巔峰林寰澤不到三小時完 成
自行車挑戰武嶺 十九歲林寰澤創佳績
美三大汽車廠求助美國政府 要求紓困
廈門菽莊花園與北縣林本源園邸簽交流協定
聽奧測試賽 選手戴助聽器上場違規
奧林匹亞地科競賽創佳績 4學生涉獵廣
行走姿勢不當可能腰酸背痛 醫籲足部健檢
大阪市長派人偷拍公共設施的利用度並查勤
王毅：盼陳雲林十月底赴台進行協商
黃仲生與寄養家庭孩童提前歡渡中秋佳節
擔心文化失傳 北京發行羌族文化學生讀本
世界杯亞洲區資格賽 日本與卡達旗開得勝
廣告大饕客 9月24日盡饗全球精選電視廣告
大陸開放赴台灣旅遊新措施 行政院歡迎
北縣星光超狗搶手 認養踴躍抽籤決定
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
錦山人參嘉年華會 台灣國民大戲班公演
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李進勇卸公職開律師事務所 奉獻地方公益
汐止一傢俱工廠大火 延燒四小時損失嚴重
防登革熱 王金平等宣導雨後清除孳生源
蔡明亮和班底賣咖啡豆 獨門點心大公開
泰國總理再度保證 軍方不會發動政變
王毅：盼國共論壇年底舉行 發揮更大作用
振興景氣救股市 投信:政府應有具體作為
助台加入國際檢察官協會 檢視對岸善意指標
與狗狗的10個約定片商在高雄市造勢
世界展望會助學行動 580餘萬元助花蓮貧童
國片海角七號 勇獲東京海洋影展首獎
台中市第一家精神專科護理之家成立
台股超跌 金管會擬採五大措施救市
聯合國專家：少吃肉對抗氣候變遷
韓國錦山人參祝祭已成聞名遐邇的慶典
四川籌措地震重建經費達7兆多元
西安市一鄉政府賒帳吃垮小飯館
陶博館現代陶藝展 展品釉彩和造形多元
印尼將興建專門囚禁貪污犯特別監獄
2008全國漫畫大賽增特別獎 主題節能減碳
結束訪史 副總統:台灣改善兩岸關係受肯定
北京殘奧會開幕式 用電負荷9500千瓦
克羅埃西亞大客車撞高架橋墩 十死三十傷
聲望日跌 英相布朗盼民眾再給一次機會
天主教來台150週年慶 聖母繞巡全台啟航
月餅聰明吃 營養師建議分切共享
馬總統至澎湖視導部隊 與民眾座談聽建言
2008桃園寵物節登場 朱立倫籲勿丟棄貓狗
武嶺單車挑戰賽 約2800人成功
華視和安徽衛視合作中秋特別節目
北市六成eBus上路 公車動態系統明年完成
分級與賽制更改 帕運桌球奪牌難度提高
大陸開放赴台旅遊措施 金門業者肯定利多
聽奧跆拳邀請賽 中華台北獲2金
DRAM廠投入代工 變相減產救市恐緩不濟急
國稅局:退稅憑單遺失可向稽徵所申請補發
豪華郵輪訪上海 船體太高無法進入黃浦江
慶祝天主教傳台150周年 屏東萬金聖母巡台
烏來泰雅族走出原鄉 北市凱達館展出工藝品
鼓勵參與公共建設 工商協進會18日辦演講
史無前例 南韓檢方起訴28名涉貪首爾市議員
艾克颶風肆虐加勒比海群島 漢娜侵襲美東岸
陸客赴台人數少 王毅：潛力非常大
加拿大總理宣布十月十四日大選
澳洲昆士蘭開墾林地 無尾熊等野生動物有難
美政府宣布接管二房 備妥兩千億美元銀彈
美兩大房貸公司房利美與房地美簡介
馬侃競選陣營：培林不怕受訪 但時機未到
美政府宣布接管二房 撤換其執行長
美政府接管二房 馬侃歐巴馬皆認同
以色列警方建請依貪瀆罪起訴總理歐麥特
塔達車廠危機解除 政府同意檢討補償措施
「無聲火」 登上北美票房冠軍
孫尚綺入圍德網路舞蹈節決賽
艾克颶風減弱為三級暴風雨
外長將挑戰總理 德國會大選選戰起跑
香港立法會選舉泛民主派表現不錯
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全台晴朗 東半部陣雨 中南部午後雷陣雨
保加利亞兩處夜店發生爆炸案 五人受傷
法人：台股趕底 短線保守 長線逢低布局
美網大爆冷 球王納達爾敗給莫瑞無緣冠軍戰
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NSG解除對印限制 中國盼有助和平利用核能
兩岸外交休兵 北京學者：台灣不能急於求成
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歐巴馬向培林下戰書 在籃球場上一對一單挑
台股開盤上漲253.45點 為6560.73點
美網女雙 布萊克與胡珀摘冠
考量經濟情勢 中國推遲出爐工資成長機制
大學文憑貶值 5成8企業調低大學畢業起薪
民調：會後大反彈 馬侃反敗為勝
美財政部二房救援計畫 國際貨幣基金歡迎
中秋佳餚 陽澄湖大閘蟹十日進入上海
陽澄湖大閘蟹九日最後檢測後將陸續上市
中國廈門建海滄保稅港區 明年封關運作
外資匯入 新台幣兌美元早盤勁升逾3角
香港立法會選舉泛民主派獲二十五席
蔡英文：民進黨敗選後重新站起是成長過程
世博村中國館等重點項目已露雛形
雷曼兄弟預測星今年經濟成長3.2%
中秋包機納入兩岸週末包機體系
艾克颶風撲向古巴 五十萬人撤離
四川旅遊九寨溝冷 雅安熊貓基地成新熱點
藉製造恐怖事端勒索政府 山東兩男子遭捕
台糖油品前八月營業額 已達年度目標九成
平息糾紛 湖南全面清查吉首市非法集資案
美救二房 台股早盤類股齊漲重返6600點
獲提名以來培林將首次接受媒體訪問
眼眶周圍腫痛 黴菌性鼻竇炎作怪
總統接見聖多美普林西比總理 感謝鞏固邦誼
千里共嬋娟 台北戲棚秋節應景送手絹
調降證交稅率？ 國民黨籍立委意見不同
秋節勞軍 金門縣府感謝金防部官兵辛勞
海角七號在日奪獎 范逸臣裸泳將很徹底
中國籃球神童連罰160球全中
十三日有地震海嘯？ 海南省政府忙闢謠
高雄玫瑰堂 見證天主教在台開教150年
陳菊赴日招商 盼引進日系軟體資訊業等
中部地區萬安31號演習 明天上午登場
醫師夫妻涉虛報就診紀錄 詐領健保費被訴
南航深圳飛武漢客機疑漏油需折返
沈富雄籲改組內閣 國民黨籍立委不認同
避免影響腎功能 醫師:青少年牛奶勿當水喝
東莞三天迎五批 中國各地招商團絡繹不絕
帕運游泳 羅小紅分組預賽墊底
小澤一郎連三度當選日民主黨黨魁
Displaybank估 公眾顯示器年成長率達40%
公家送禮放寬 胡志強：市府都按規定辦理
香港泛民主派在立法會選舉表現勝預期
從民主共和兩黨黨綱看美新政府未來亞太政策
總統指示演習不開火？ 總統府：並非事實
北市米濕製品抽驗 不合格率達三成
BMW高球錦標賽 維列加斯摘PGA首冠
傳經貿高級助理出賣敏感情報 歐盟全力調查
民進黨：樂見政府救股市 但應有長期規劃
美政府接管二房方案摘要
國防部：取消漢光火力展示 非總統指示
從老照片看高雄變遷 高市新書十日發表
高捷橘線秋節通車?視交通部履勘結果而定
烤肉要熟不要炭 北市衛局籲火勿接觸食物
原舞者舞團抵尼加拉瓜展開中南美之行
跨海祝福 王建民認養的菲籍兒童寫信祈康復
擴大內需經費未到位 中市憂無法如期完成
打造低碳城市 北縣環保局推低碳生活網
總統府：現階段沒有任何改組內閣的想法
MLB 郭泓志中繼稱職 道奇5：3捕蛇
華人寄居論引發馬國執政聯盟華人成員黨不滿
培林人氣旺 馬侃不嫉妒反而感到興奮
安徽和縣斥資改造劉禹錫故居引爭議
美網女單小威封后 重登世界第一
北市抽檢月餅及餡料 125件全合格
布蘭妮獲三項MTV音樂錄影帶獎
復育漁業資源 澎湖放流30萬粒象牙鳳螺
美政府出手救二房 亞股早盤全面勁揚
總統：政府努力防治自殺 盼今年會更好
監所超收嚴重 王清峰：全力降低收容人數
李述德:證交稅朝調降評估 確定再做說明
學者：擔憂物價上揚北京不再求高經濟成長
新台幣早盤升幅0.75% 韓元升3.1%冠亞幣
民進黨美東黨部募款餐會 力挺蔡英文選總統
無菸餐廳回娘家嘉年華 13日中市登場
劉揆滿意教育部施政規劃 盼注重執行效率
聽奧邀請賽 中華隊包辦桌球男單前三名
布希信心喊話 接管「二房」為經濟打強心針
新墨西哥州選戰關鍵 馬侃培林前往拜票
經濟未馬上好 王振堂:中長期策略應先定位
5週年慶 台糖加油降2.5元
北檢搜索新店清潔隊 追查是否收賄圖利廠商
港報：中國中尉軍官戴義彪涉台諜被槍決
一萬多噸美國牛肉已通過南韓檢疫將上市
學者指後奧運時代兩岸進入理性現實階段
櫃買中心信心喊話 投資價值浮現布局良機
北縣查獲減肥食品含西藥 籲消費者注意
亞幣同步升值 新台幣匯率中午勁升2.82角
無人申請 陽澄湖大閘蟹中秋來台機率低
媒體：工作壓力重鼻血流不止 加外長將辭職
詐騙集團架設運動網站詐財 警方提醒防騙
極地脆弱多變 專家促立法護生態
羅馬田徑賽鮑爾百米摘金 可惜未破世界紀錄
是否起訴歐麥特 將由以色列檢察總長決定
尹啟銘抵美招商邀請美國企業赴台投資
陸生來台研習時間延為一年 最快十月實施
低分進大學現象 劉揆盼強化高中畢業門檻
外交小尖兵選拔活動 九月底報名截止
相撲界醜聞不斷 日本相撲協會理事長下台
望族之後染毒偷消防栓出水口蓋 遭警逮捕
泰國新任外交部長沙羅吉經泰王批准上任
研究：數學能力取決天生數字感
台北股市開高收高 大漲351.41點
美救二房等利多激勵 台股勁揚大漲351點
洛杉磯華美博物館頒獎表揚傑出華人與團體
艾克颶風來勢洶洶 南佛州居民嚴陣以待
加國報紙社論聲援台灣入聯
9月台指期漲停大漲436點 正價差18.31點
李述德:八月小幅入超 經濟將朝正面發展
9月電子期金融期同步漲停作收
中市官員遭偷拍案 檢方起訴吳金達續追共犯
鄉代會祕書浮報購物收據 依貪污判刑4年
上海迎世博 何潤東徐若瑄合唱微笑說你好
以媒：逛以色列Ikea撿不到便宜
油國組織成員維也納集會 可能同意減產
公款私存 印度高等法院法官面臨彈劾處分
提前度中秋 周錫瑋慰問海巡署後指部官兵
小池百合子宣布角逐日本首相職務
九天民俗技藝團家將傳奇 宣揚家將藝術
雲門舞集 嘉基醫院表演 精湛舞蹈吸引目光
大閘蟹產季 台中關稅局籲民眾勿攜帶入境
中國海軍裝備最新型PL-9C空對空導彈
帕運射擊 林金妹未能獎牌祭亡師潸然淚下
韓國離婚率連續四年呈下降趨勢
外交部擬向PIF提案 要求完整對話關係
婦女以為增胖 手術取出卵巢瘤重4.5公斤
國務費案扁翻供？特偵組：被告答辯會詳查
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台股大反攻 券商:穩定信心後勢待觀察
中縣府採購庇護工場月餅 慰問守望相助隊員
男子疑涉糾紛攜槍防身 遭警攔檢查獲
英格蘭迎戰宿敵克羅埃西亞 球員不談報復
彰縣衛生局抽驗秋節食品 兩件金針不合格
第十屆中縣文學獎共有四類二十人得獎
肉販傷口未包紮 感染擠奶人結節皮膚病
善用資訊權利法 印度盲人揭發貪官污吏
台股大漲逾300點 三大法人買超11.91億元
廣東韶關傳公安局長疑涉貪被雙規
編織竹藝夢土 陳靖賦打造青竹生態園區
以色列駐台代表開先例 函賀穆斯林齋戒月
台股今大漲 財經官員：四大基金逢低承接
警消加強巡邏下 屏東伯大尼又遭縱火
桃園國際連鎖飯店開幕 搶客大戰展開
高捷橘線履勘 大東站月台間距大於標準
清乾隆閱兵圖將在香港高價拍賣
新台幣兌美元升7.6分 收31.799元
台灣國運動辦升旗典禮 籲制憲建國
人民幣對美元匯率繼續回落 報6.8455
主張改革 小池百合子盼成為日本首位女首相
石門水庫下游野溪遭污染 水利署：飲水安全
財部：8月入超0.3億美元 連續2個月入超
為新生載行李 成大板車考照傳統延續36年
中部縣市明天上午實施萬安三十一號演習
康菲石油斥資八十億美元買下原點半數股權
大陸五項兩岸交流新措施 國民黨歡迎
張通榮代表馬總統致贈中低收入戶愛心月餅
籲小朋友戴安全帽 陳明文騎重機車宣導
日股大反彈 飆漲412點
民建聯成香港立法會第一大黨
上週外資賣超487億元 台積電賣超最多
經部修塑膠餐盒國家標準 能否微波需標示
台中農改場研發生物性廚餘堆肥製作技術
客家之美 屏東徵選佳冬六根創作短片
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日親善協會聲明支持台灣參與聯合國活動
中市4員警涉嫌包庇應召站 遭起訴求刑2年
台奧簽署加強普通暨職訓教育合作備忘錄
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小池百合子宣佈競選日自民黨總裁
中央氣象局 一週天氣預報
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經建會:未來4年80億元改善人行與自行車道
總統決定 彭鳳至出任最高行政法院院長
高雄電影節徵求10分鐘高雄短片
府院黨午餐會 劉揆說明改善經濟體質方案
證交所成立專案小組 推動穩定股市措施
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吳敦義：國民黨勇於面對高期待反躬自省
蘇煥智出書搶救南方大作戰 傳承縣長經驗
軍車翻覆仁義潭環潭公路 兩軍人輕傷
國科會:全國科學技術會議預定明年1月召開
路途太遙遠 蒙古外勞只剩10人
前美式足球明星O.J.辛浦森再上法庭
松菸聯盟反大巨蛋毀老樹 環保局增保護量
北縣府徵創意新點子 歡迎民眾提施政建議
胃食道逆流症多易錯診 慈濟突破診斷瓶頸
卓伯源視察芳苑鄉 了解擴大內需執行情形
連2個月入超 財部：油價跌 9月有機會出超
屏東楓港外環線通車 往返台東省1小時車程
海角七號賣座 鄭有傑盼新片陽陽延續氣勢
全美台灣同鄉聯誼會 芝加哥盛大舉行
央行阻升 新台幣兌美元收盤升值7.6分
深圳機場首開往來香港貨運航線
蕭副總統結束訪問史瓦濟蘭返台
經建會:四年投23.1億元 提升喪葬服務品質
帕運桌球 魏美惠二連勝
花蓮看守所超收68人 戒護人力勉強維持
民進黨宜縣長提名登記 林聰賢拔得頭籌
中縣衛生局：菁仔不加添加物也會致癌
反對黨策反 馬來西亞執政聯盟國會議員赴台
高鐵台南站區土地和桃園站區開發 9月招標
台師大新生始業式 盧彥勳領軍拜師
花蓮下午4時31分 發生芮氏規模4.7地震
中國殘障人口就業比例約四分之一
工程會：公共工程節能減碳指標 年底出爐
逃難離鄉半世紀 村民陪同如意娘娘風光返鄉
核協議引發關係緊張 中國印度舉行會談
降證交稅救台股?短期見效 長期應擴大內需
餐後三分鐘刷牙三法則 吃酸喝醋不傷牙
中國附醫電梯意外 從21樓下墜2人輕微骨折
潘文炎續任中油董座 朱少華代理總座
高鐵秋節假期 加開十四班次列車
科學大實驗 大型強子對撞器本月十日啟動
巧奪天工 高科技增進殘障奧運選手表現
總統府：總統與蘇起從未要求研擬國家戰略
為支撐油價 伊朗率先呼籲油國組織減產
滯留海外返國船員胡文虎 否認殺人和性侵
經部:短暫入超 估台灣今年出超逾百億美元
沈富雄籲改組內閣 王金平：應慎重其事
聽奧邀請賽 中華空手道一哥呂金鋒摘金
政院：降證交稅是研究方向 未有定論
會考救高中生素質? 北市：樂意配合
施政從小處著眼？環團擬串連檢視環保政策
畜禽肉品價跌 農委會:調節供應量 多元促銷
振內需 財部9月下旬撥付200億給地方政府
政院：9/11公布八大刺激景氣具體方案
馬侃民調領先 美總統選戰轉趨熾烈
內閣是否改組？胡志強：政局安定最重要
超馬女將邱淑容法國截肢命危 馬總統關切
油國組織集會前夕 國際油價反彈回升
反貪腐總部：盼見到馬總統反貪腐決心
錢尼讚揚 共和黨副總統候選人培林超棒
沙柯吉：俄羅斯同意一個月內自喬治亞撤軍
涉收賄圖利業者 新店清潔隊涉案人員交保
馬總統弔唁趙寧 星雲22日主持追思會
春禾劇團謝幕 郎祖筠心境歷程如「梁兄哥」
代表台灣參加世界戲劇節演出 如果劇團振奮
法國總統沙柯吉支持率上升十一個百分點
疑似美飛彈攻擊巴基斯坦邊界 至少21人喪生
涉收賄圖利業者 新店清潔隊涉案人員交保
錢尼讚揚 共和黨副總統候選人培林超棒
美二房紓困計畫激勵 歐股以長紅作收
布希九日可望宣布裁減駐伊美軍人數
阿爾及利亞能源部長：油國組織將討論減產
萬那杜外海發生規模六點九地震 未造成海嘯
國際油價漲跌互見 介於103─106美元間
美政府出面收拾金融問題 道瓊大漲近三百點
推動台丹經貿交流 霍夫曼獲頒外交獎章
倫敦證交所停擺近七小時 交易商損失慘重
大會效應顯著 馬侃領先歐巴馬5%
爭取改善待遇 義鐵路工人十月將罷工一天
周秀玲即將赴美 接任金管會駐紐約主任
分析師：政府強力作多 台股短線可望續漲
法人：台股反彈行情可期 但不宜過度樂觀
俄羅斯同意至少兩百名歐盟觀察員進駐喬治亞
馬總統與恩師孔傑榮話家常 談兩岸談家人
輕度颱風辛樂克形成 是否影響秋節待觀察
支持扶搖直上 加保守黨有望組多數黨政府
泰政治危機未除 薩瑪又陷違憲風波
美網費德瑞五連霸 摘第十三座大滿貫冠軍
台股開盤下跌60.08點 為6598.61點
中國八月CPI漲幅預料降至6%以下
美國：北韓確實展開重啟核反應爐準備作業
美政府救援二房激勵 股市仍待觀察
教育111教師知省思 吳清山要幫孩子找舞台
布希凍結美俄民用核子協定 抗議俄侵喬治亞
牧童到教育局長 吳清山盼圓弱勢兒出國夢
未來十年上海高級研發等核心人才最吃香
信貸緊縮 美消費者借貸成長放緩
南韓扣留五艘非法捕漁中國漁船
吳建豪為動畫禁錮天使配音 錄製雙語版本
NFL甫開季 愛國者四分衛布雷迪膝傷整季報銷
馬總統訪高雄205兵工廠 向官兵賀秋節
貓狗119緊急救援 經費不足十月起恐喊停
美國廣播公司贏得培林獲提名後首次專訪
新台幣匯率早盤重貶逾1角 貶破31.9元
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中秋送愛 混障綜藝團11日台北看守所演出
中國再掀官員以公款出書批評風
阿聯：油國組織將維持油市供應充裕
秋節烤肉 高市府每公園派兩人巡邏取締
需求疲軟 集邦:9月上旬NAND合約價續跌
中國爭取聯合國非政府組織年會主辦權
Google擴大報紙數位化計劃
布希將宣布撤回八千名駐伊美軍 增兵阿富汗
舊糖廠變身藝術園區 十鼓文化村寫傳奇
洗錢疑案 特偵組再傳五證人說明
台股早盤又跌破10年線 券商:信心仍脆弱
基層特考 金門縣21個職缺虛位以待
台大雲林分院籲腫瘤患者早期診斷早期治療
美政府介入兩房 西班牙股市大漲
研究：五歲前兒童使用雙語 口吃比例較高
台股一日行情？專家:降稅雜音及景氣疑慮
中國附醫電梯意外 從21樓下墜2人輕微骨折
美民間團體要求法院下令保存副總統檔案文件
訪陸戰隊學校 馬總統與老長官敘舊憶往事
廣東選拔官員 英文作文題目：晚宴祝酒詞
雲門舞集新作花語 12日嘉義首演
象腿女孩王程康復 今天搭機返中國
一號國道接八號國道西行環道 將封閉2個月
降證交稅？邱正雄:審慎評估 11日會有結果
NASA警告 哈伯任務易被太空垃圾擊中
對懷孕婦女的特別照顧 教育服務業最體貼
星研究發現啟動RUNX3基因可抑制結腸癌
台中市萬安31號演習上午實施 過程逼真
萬安31號演習 台中縣演練過程逼真順利
傳金正日臥病 國慶是否露面受關注
紐約大都會博物館展出清代畫家王翬山水畫
布拉格郵展紀念信封 明天開始銷售
品牌通路業者辦特賣活動 吸引顧客
政黨領袖辯論會受排擠 加國綠黨揚言提告
美國法院不准哈利波特迷出版侵權百科全書
南京中山陵拒絕免費開放惹民怨
新竹市申辦WTA大會 林政則赴大陸爭取支持
雷學明等人控誹謗案 陳水扁獲判無罪
巴西阿根廷加強合作 為南美貨幣整合開路
海南三亞將建全球第二家七星級飯店
911事件七週年將至 蓋達指控伊朗與美勾結
台啤推聽奧瓶身 與聽奧選手籃賽10月登場
台啤推聽奧瓶身 與聽奧選手籃賽10月登場
古華明星主廚人氣料理
Hotel Royal Taipei老爺大酒店 迷火「舞境 & 夢境」住房專案
中秋墾丁唯一「莊滿月光」沙灘煙火BBQ
CROSS今年秋冬很丹第風 巧妙融合英式傳統與現代設計 讓您體驗王室時尚潮流
國賓中秋月餅 極品禮饌上市 口味強調傳統 設計充滿童趣 內外兼蓄返璞歸真的元素
縣府中秋晚會13日登場將邀蕭煌奇等演出 民眾可摸彩抽大獎
高雄國賓『星光池畔B.B.Q』 中秋月圓人團圓
全台文旦產量近七萬噸 風味好各具特色
CAS剪標抽獎活動 10月中預計抽頭獎5萬元
民進黨團：盼政府立即執行退稅濟貧方案
辛樂克速度加快 秋節可否賞月烤肉待觀察
帕運桌球 中華隊魏美惠無緣晉級
北縣公務員中樂透 捐近千萬回饋弱勢家庭
環團政院陳情 抗議北縣開路違反綠色運輸
北京帕運首起禁藥違規 巴基斯坦一選手禁賽
對岸情蒐延後飛彈試射？國防部：沒這回事
傳七屆環法賽冠軍阿姆斯壯將復出
大華府僑宴歡迎 蔡英文：民進黨終將再起
邱正雄肯定績優調解人員是現代魯仲連
國防部重申：漢光演習依計畫火炮射擊
星將辦F1賽事 旅行社業績不增反減
中部地區萬安演習 彰化演練過程圓滿順利
中華電信行動導遊 新增計算CO2排放功能
雷學明案判無罪 法院：陳水扁陳述並非無據
兩岸學生交流 復旦學生九月中淡大進修
勞工家長參與教育 全教會籲家長日給公假
俄承諾自喬治亞撤軍 與歐盟復談有望
兩岸正面互動 籌辦APEC災後重建會議
孕婦舌頭長肉瘤 原來是荷爾蒙作祟
袁健生：美助調查陳家涉洗錢案似有進展
偶像團體S.H.E當愛心志工 陪病童做月餅
民進黨：立法院應立刻通過退稅案
美食家教簡易肉品料理 適合中秋闔府共享
提高颱風預報準度 明年佈放深海氣象浮標
聯合國推案 外交部盼中國落實擱置爭議思維
袁健生：美對台軍售從來就不是問題
菲上半年外國遊客增6.1% 台遊客第五多
高捷橘線履勘 模擬機房起火隧道積水
報導：金正日是否出席北韓國慶閱兵受矚目
漢唐樂府洛神賦 十月北京故宮登場
高美溼地賞月 中縣府籲不要烤肉破壞生態
伯大尼拍賣總統贈車 有人開價200萬元
「恐怖社區」涉抄襲 史匹柏被控侵權
盛治仁：40億辦聽奧 明年5月辦田徑邀請賽
兩岸清華圍棋橋藝賽登場
李光耀：中國想將治理與行為符合國際標準
抗議政府宗教歧視 李明博向佛教徒道歉
副總統籲退稅補貼 國民黨團：政院應速推動
萬安31號演習 南投毒氣攻擊避難受肯定
陳菊受邀上海旅展 高市府：動態評估中
民進黨：立法院應立刻通過退稅案
高市防制營建工地空污 1至8月告發46件
台北股市開低收低 下跌233.92點
降稅未定賣壓出籠 台股走低大跌233點
放假消息擾亂股市 不如聽老蕭的話!
外交部：外交休兵遭誤解 目的是兩岸共存
倒數迎接百周年 加州聖塔蒙尼加碼頭活動多
中國男足戰績差 贊助商要求扣款千萬
施明德赴總統府 遞交聯合國反貪腐公約
袁健生告訴華府僑胞 馬蕭團隊不會讓人失望
高市府組織變革 18單位異動
沙烏地石油部長：原油市場供需相當平衡
人民幣對美元匯率報6.8399
總統稱中華民國台灣地區 綠藍見解不同
甘肅十四名嬰兒腎結石 疑問題奶粉所致
陸媒調查：逾半受訪者不再買康師傅礦泉水
三大法人賣超32.84億 台股大跌233.92點
北京上海多數居民房價收入比遠超國際水平
帕運田徑 陳玉蓮百公尺未晉級
康師傅礦泉水廣告不實 中國逾半受訪者不再買
雷學明案獲判無罪 賴清德表欣慰
札達里宣誓就任巴基斯坦總統
高市遊藝場槍擊案 一民眾中彈送醫
無人申請 陽澄湖大閘蟹中秋來台機率低
第二屆「世界麻將大賽」香港區重點選手介紹
世界麻將大賽
三大法人賣超32.84億 台股大跌233.92點
雷學明等人控誹謗案 陳水扁獲判無罪
重慶一大學一年三遷 寢室男女混住輪流睡
台灣地區發生規模6.1地震 嘉義震度2級
高血壓研究：換藥減少咳嗽不適 附帶療效
北市明萬安演習綜合實作演練 不實施交管
看好荷蘭地理位置 貿協將辦商機說明會
強化高捷周邊地利 市府開放28處容積移轉
無毒文旦柚有生產檢歷 花蓮縣府大力推薦
推全民國防理念 國防部等單位辦有獎徵答
請農友儘速辦理落花生生產申報以維護權益
擴大內需刺激景氣？陳明文：無法一體適用
劉揆與縣市長座談 務求擴大內需如期發包
北市獨居長者求救系統 緊急送醫案3135件
南非總統持續調停 辛巴威朝野談判仍無結果
札達里就任巴基斯坦總統 面臨諸多挑戰
8月全國稅收實徵806億元 證交稅年減55%
台灣憂鬱防治聯盟成立 喜樂月活動開跑
反可口可樂收購匯源 中國企業擬聯名上書
大華府僑宴歡迎 蔡英文：民進黨終將再起
北市將花40億辦聽奧 明年5月辦田徑邀請賽
總統稱中華民國台灣地區 綠藍見解不同
美食家教簡易肉品料理 適合中秋共享
漢和：中國新建西沙群島機場和情報監聽站
中銀香港:未來兩季資金大規模撤出新興市場
台灣發生芮氏6.1地震 今年以來規模最大
是否下台 泰國總理表示接受憲法法庭判決
BERI評比：台灣投資環境進步 名列全球第5
石原伸晃表明參選 五人角逐自民黨總裁
鹿港龍山寺13日修復竣工典禮 邀總統見證
旺旺:最快9月底前送件申請發行TDR
響應節能減碳 基隆關稅局1-8月省電近1成
北縣街友過中秋 阿吉伯人老料理功力仍在
高捷橘線履勘 營運前5缺失待改善
腸病毒死亡再1例 衛署：非流行期民眾勿慌
詐騙電話冒用健保局名義 民眾別上當
法庭如令薩瑪下台 執政黨將再提名他為總理
台法工業財產權會議 台灣保護智財權獲肯定
台中電梯墜落無人提告 檢方以他字案處理
竹崎鄉長王焜弘 調解績優連五年獲院長獎
問題嚴重 調查：近六成韓青少年曾想自殺
DHL中亞區轉運中心啟用 早安件服務擴大
防開戶逃稅 德英比調查列國銀行客戶資料
王郁琦：四六八方案是工作津貼和減稅不同
曼德拉基金會籲勿用曼德拉之名行商業目的
舊水管藏細菌 老太太疑感染蜂窩性組織炎
總統未見施明德 府：避政治介入扁案聯想
今年氣候正常 鳳凰花期卻不穩定
標準局抽驗市售卡式爐 四分之一不合格
金價漲 屏東潮州警分局憶起破案金牌故事
王清峰:檢察機關應借重媒體 多接觸溝通
焦點人物：巴基斯坦新總統札達里
孫亞夫：海空直航是兩會下次協商重點
中縣警方查獲保育動物龍貓 14隻待收容
工程會:擴大內需案執行率低 擬減大型計畫
金馬影展國際動畫單元 李玟當代言人
北縣警局調查 淡水及金九假日最塞車
總統訪兵工廠體驗手槍性能 實彈射擊全中
日月潭嘉年華10月登場 觀光結合藝文表演
泰國憲法法庭判決總理薩瑪違憲 必須下台
蔡春鴻:中央應補助屏東成立無碳能源示範區
過來人談憂鬱症 配合醫療一定可以復原
1至8月全國稅收1.21兆元 證交稅土增稅大減
威寶日商SEGA合作 台灣首推複合手機遊戲
女性影展起跑 奧斯卡紀錄短片一饗影迷
8月兩馬小三通航線旅客 突破9千人次
吸毒逆子違反家暴令 檢方求重刑
恆生銀行：中國樓市跌勢會持續數季
泰國憲法法庭判決總理薩瑪內閣必須總辭
高捷橘線履勘完成 中秋節通車列為目標
國民黨11月臨全會 邀劉兆玄政務報告
FAPA：美國務院確認台移民入籍原國籍為台灣
調降證交稅？史亞平：政院周四對外說明
金馬澎湖遊 上海旅遊市場反應冷淡
高縣脊髓損傷民眾 六龜泡湯圓夢
基隆警方偵破台鐵鐵軌墊板竊案 逮捕兩人
河北劫匪對被搶女孩求愛 被警方誘捕抓獲
師徒聯手推「柚」人料理 饗高市街友
威力彩中秋加碼 頭獎獎金估5.5億元
台股跌 美元轉強 新台幣兌美元收貶7.3分
考監大法官人事案 府：最快十二日公布
BERI評比台灣投資環境全球第5 政治風險降
府城反怠速 日本NHK電視台採訪報導
股市震盪 嘉義榮民醫院求助精神科多2成
林國成遞補北市議員 明宣誓就職
觀辛樂克 20年來首架美機穿越西太平洋颱風
間質幹細胞試驗上路 盼提升臍血移植療效
鄭瑞城：高中會考若實施 學測指考將整合
調查:台灣雇主對第4季人力需求較他國樂觀
中華餐廳東橋揭幕 為首爾唐人街拉開序幕
巴基斯坦一年半來重大政治事件
10萬元高價單車 業者推出1000元租車嚐鮮
穆迪給予台灣主權評級展望為穩定
成大台積電簽產學合作協議 加強人才培育
史亞平：工作所得補助方案 是468先期方案
歌手陳熙發片 音樂人父親陳彼得站台
財部：七大行庫四大基金 今各買超10億元
2008陽明山「古道秋芒之旅」活動
不景氣 拼買氣！新加坡旅遊局首度推出「非常週末新加坡」優惠
培林效應出現？白人女性支持馬侃幅度大增
俄將派7600名士兵常駐喬治亞兩個分離地區
美總統大選 民調顯示全球民眾多中意歐巴馬
布希宣布：撤回八千駐伊美軍 增兵阿富汗
帕運 南非刀鋒跑者百米摘金
陸委會:小三通擴大宣布前已知大陸將善意回應
救台股 券商公會發表聲明 鼓勵自營商買股
賴幸媛：兩會協商年底前完成
台灣加入UN機構訴求 更多歐洲議員表態支持
監察院：被彈劾仍當官 盼政府正視問題
調查發現基金經理普遍看淡亞太區股市
涉自越南走私販毒 6人送辦
檢察官動粗？法務部：要求高雄高分檢重查
金管會：大陸QDII投資辦法 九月前送政院
李述德：擬調降遺贈稅率 盼儘快定案
大眾電信聲請重整 NCC：持續監理營運
超馬女將邱淑容依然昏迷 醫生態度審慎
市場靜觀油國組織是否宣布減產 油價續跌
國慶未現身 美情報官員：金正日可能已中風
悠揚國樂詮釋國寶典藏 中秋故宮夜浪漫
魯戈不支持台入聯 ABC日報提異議
劉揆拜會蕭副總統 談刺激景氣措施
帕運桌球男女個人賽 中華隊全軍覆沒
升學審議會通過：學測指考科目不重覆參採
美總統大選 民調顯示全球民眾多中意歐巴馬
奧地利亂倫案翻版 波蘭男被控監禁性侵女兒
馬國總理：穆斯林領袖歧視華人 將遭到懲罰
北韓領導人缺席國慶閱兵 國營媒體隻字未提
OPEC暗示不減產 國際油價一度跌破百元關卡
美自由車名將阿姆斯壯復出 爭取環法第八冠
雷曼可能資金不足 道瓊工業指數跌近三百點
英政府公布新外勞規定
義總理籲西方國家與俄合作 避免再陷冷戰
商品價格下跌 多倫多股市重挫
蔡英文:陳前總統個案交由司法 無需過度批評
聯大九月中旬開議 台灣為明年世衛預作準備
期貨商：盤勢轉區間震盪 空方仍掌握優勢
英國水下中心：正測試中國海軍救援潛艇LR7
蔡英文：美樂見兩岸和緩 但未思考代價問題
法人：空方主導盤勢 留意短期政策利多
2008巴黎家飾展 台灣廠商創億元商機
2008巴黎家飾展 台灣竹椅脫穎而出
共和黨大會改變競爭態勢 馬侃優勢可望續延
NBA 湖人布萊恩延後右手小指手術
肯德基炸雞食譜暫移 高度戒備如臨大敵
馬總統:台灣環境更彈性 籲外資增加投資
財長:研擬降稅大方向 薄利多銷總稅收不減
薩瑪違憲解職 泰政治危機還未落幕
旺旺當年在台掛牌未成 蔡衍明發行TDR圓夢
辛樂克增強為中颱 台灣各地有陣雨
台股開盤下跌28.49點 為6396.28點
股市跌 中國證監會：新股發行放緩
俄副總理拜會OPEC尋求合作 西方國家側目
鐽震復活？國防部：無成立類似公司規劃
學生懶 中國校園跑腿公司生意火紅
節能減碳 上海公務車按尾數每週少開一天
中國財經專家：不宜過早放鬆宏觀經濟政策
匯市觀望 新台幣兌美元早盤小貶
天堂草原 內蒙古歌舞劇院19日來台演出
蘋果推新款iPod 史上最輕薄無毒零件製造
台灣人壽登陸 年底前廈門開業
全球經商環境新加坡No.1 台灣降至61名
洗錢疑案 特偵組傳喚李恆隆到案說明
台股開低震盪 早盤營建金融股相對強勢
陳雲林與貓熊一起來？ 賴幸媛：評估中
北韓外交官否認金正日重病 斥為媒體陰謀
李光耀八十五歲生日不退休要貢獻終身
北縣金山步道草叢起火 健行女學生跌落灼傷
高捷漏夜改善橘線五缺失 致力中秋節通車
胡志強帶頭簽署中秋不烤肉 烤肉不用炭
中華電信提供航空漫遊 初期阿酋航空適用
促銷宜蘭名產 楊家駿訂購牛舌餅當贈禮
王金平：盼年底前三讀中央政府總預算案
嘉市國小老師林鈺晏樂在教學 獲特教殊榮
降證交稅？ 王金平：行政部門應全盤考量
過站未停 高捷：電聯車訊號異常已修復
教部:98學年度起 高職菁英班併入技優入學
報導：傳金正日中風開刀 無性命之虞
許添財率南市府秋節勞軍團 前進金門勞軍
中國司法考試下旬舉行 800餘台灣考生應試
OPEC決定小幅減產 抑制生產過剩
王金平：經濟方向與政策 可多請教蕭副總統
陳義雄妻女哭訴 要求重啟319案調查
月光森林晚會 中秋節大安森林公園登場
八月中國消費者物價指數上漲4.9%
政府架網站倡資安 上網健檢有機會拿大獎
中國國台辦：已有大陸企業表達赴台投資意願
MLB 吉特生涯2519安 超越貝比魯斯紀錄
2009年十大神農選拔報名 入選獎金20萬
鼓勵服務學習 教部97年補助37校4173萬元
消保:亞力案 持契約正本可退殘值4993件
唐寧街否認布朗撰文支持美總統候選人歐巴馬
中秋假期13日上午14日傍晚 國道交通尖峰
帕運射箭 曾隆輝晉級十六強
是否調整證交稅 政院官員：明天討論
會商刺激景氣 劉揆下午進府見正副總統
服務失能老人 全國首輛到宅沐浴車啟用
林國成遞補北市議員 宣誓就職
貓熊來台爭議 王金平：政府應想彈性方法
立院協商共識 19日邀劉揆施政報告並備詢
遠雄集團考慮在新加坡購地興建飯店
消保:抽查39件大豆異黃酮 半數標示不合格
馬侃陣營指歐巴馬比喻培林為豬要求道歉
餘生相許守護憨兒 志工郭王慧美樂此不疲
高市動物保護生命教育 16日各中小學開跑
中秋不烤肉豬價下跌？ 農委會鼓勵民眾採購
兩岸是否簽訂CEPA 國台辦：兩會協商解決
苗栗高鐵特定區工程開工 預計2010年完工
劉揆：儘快落實擴大內需及工作所得補助
俄羅斯尋求聯合國對喬治亞實施武器禁運
中國貓熊來台爭議 朝野黨團各有看法
許添財訪李炷烽 合作交流陸客遊台行程
OTOP地方特色產品展售會13日台北登場
NSO新樂季 指揮家赫比希14日揭序幕
如意娘娘返鄉 見證台灣保育在中國開花結果
消基:電子帳單假環保真花錢 銀行應改善
中國國台辦：週末包機執行良好但仍有不足
環團批官僚粗暴 搶救湳仔溪明最後一搏
馬巫統討論處置煽動種族情緒者
中日關係是否良好？ 兩國民眾認知分歧
促進文化交流 台灣原舞者舞團抵瓜訪問表演
台股收盤漲33.24點 為6458.01點
台灣參加APEC 中國國台辦：盼妥善處理
月餅油脂高 慈醫籲心血管病患控制食用量
洗錢疑案 特偵組下午傳黃睿靚父母到案
帕運爆出首起禁藥醜聞 刀鋒跑者百米摘金
扁家海外有12億資金？特偵組：與事實不符
英國皇家愛樂管弦樂團十月來台演出
曾正仁是否落網 中國國台辦：調查中
印尼淪為淨石油進口國 退出OPEC
台北股市開低走高 上漲33.24點
配合世運會 台電允諾彩繪美化變電箱
泰國工商學界不支持薩瑪再回任總理
歐巴馬開重砲 批評對手談改變是幫豬擦口紅
醫師:自發性氣胸 好發於年輕高瘦型男性
9月電子期跌0.85點 金融期漲17點
聯勇操演提前舉行 藍綠陣營均不認同
奧運物資首次拍賣 全部處置需1至2年
印度考慮對進口中國商品課徵反傾銷稅
霍金小賭 大強子對撞器實驗找不到科學聖杯
轟動一時恩隆詐欺案 投資人獲72億美元和解
不滿週刊揭露孫子相關資訊 陳水扁擬提告
女學生健行跌落起火草叢 送醫不治
貓熊赴台 國台辦：兩岸正積極準備
陳彥廷中國風剪紙創作 獲17項國際大獎肯定
中國被美國資本市場套牢 恐難全身而退
突破秋冬旅遊淡季 澎湖推旅遊優惠專案
北市前七月異國婚姻 台灣女嫁日本郎最多
如有必要 安華會赴台灣會見馬國國會議員
OECD國際教育評比 以色列表現不理想
關懷官兵 謝深山勞軍贈秋節加菜金
日本馬自達汽車研發出乾淨柴油引擎
民進黨民調：54.8%對未來一年股市悲觀
小客車墜漁港 車輛撈起不見駕駛蹤影
促市民搭大眾運輸 中市擬辦免費搭公車
本土社團質疑馬總統非國與國言論 促道歉
本土社團質疑非國與國言論 藍委:符合憲法
泰國國會十二日票選新總理
智財權短片大賽 台灣包辦大專組金銀銅牌
世界最大的原子撞擊機開始運作
國稅局：綜所稅第1批憑單退稅 兌領至月底
北韓金正日傳已臥病 南韓正研擬相關對策
大林鎮安霞宮獲馬總統賀匾 舉行揭匾儀式
帕運健力林亞璇第六 喜極而泣
閩台中心漁港農水產品交易中心在廈門落成
中國愛滋病死亡人數連續三個月居首位
捐款助受暴媽媽 做公益還可獲贈眼膠
大學供過於求 教育部：仍有新大學將成立
北韓第二號人物否認金正日生病
陝西吳堡縣黃河沿岸發現特大煤層氣田
李大維獲加使館周報評為最勤奮大使第一名
吉林運蜂車事故4死 上萬蜜蜂阻路14小時
超導研究新里程 中研院發現鐵基超導體
國民黨高市黨部 明代贈弱勢家庭總統月餅
靜脈內雷射治療靜脈曲張 傷口小不需住院
想畫開鏡 是元介首度接演單元劇
大強子對撞機啟動 盼識破物質宇宙最大奧秘
林家花園夜間開放 夜遊賞月看古典戲曲
券商公會昨聲明救台股 自營商今呈現賣超
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
高中新生訓練女生墜谷燒死 校方:保險200萬
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
挑戰創意 安全產品精安獎競賽起跑！
中市小五生張永威 兩岸四地數學賽得獎
世銀：全球商業經營容易度 台灣排名六十一
五人角逐自民黨總裁 麻生獲安倍支持最有利
高市毒化災測試 中油前鎮儲運所表現佳
中秋節來BabyBoss做月餅、剝柚子
麥當勞叔叔兒童之家「活力補給日」 病童和愛心志工S.H.E一起做月餅 提前歡度中秋佳節
2008秋．樂 鼓舞日月潭嘉年華系列活動-10月3日開鑼
聯手”邁”台灣：觀光局異業結盟再出擊
南韓情報：北韓金正日中風但可康復
衛生署：月餅抽檢不合格率較去年低
專家：中國政策由控制通脹轉為支持成長
高市史博館新書鏡頭下的城市記憶 見證蛻變
成醫:尊嚴療法 協助病人找到生命的故事
文大數位影視傳播製作班 12日結訓播5作品
高市路平專案 今年齊平六千人手孔蓋
6歲男童近視四百多度 中西醫診治獲控制
辛樂克颱風外圍影響 蘭嶼出現12級陣風
中國A股股價水準已和香港股市接軌
參選宜蘭縣長 謝志得赴民進黨縣黨部登記
大安鄉一對夫妻疑似吵架 妻身亡夫昏迷
林豐正:中央委員與中常委50歲以下應達一半
擴大內需案未核定 高市11項6億工程未發包
萬人烤肉不再 北縣河堤節中秋一起看月亮
南方航空兩岸中秋包機訂座率達九成四
大強子對撞機完成首次重要測試
北市擴大弱勢生供餐 父母年收30萬納入對象
特偵組傳訊 黃睿靚父母等迄未到案也未請假
模擬宇宙大爆炸實驗 台灣不缺席
新聞小百科：大強子對撞器
全球第一具無碳排放火力發電機組啟用
深入319鄉鎮 紙風車與誠品型塑文化市集
兩岸簽CEPA？ 賴幸媛：一步一步循序漸進
民進黨聲明抗議兩岸非國與國說法
匯市盤整觀望 新台幣兌美元收盤升0.9分
立委考察金門醫療 提醒做好小三通防疫
吳釗燮:貿然接受貓熊 等於接受是中國一省
財部:若政府機關錯誤 擬放寬申請退稅期限
五星級飯店贈月餅 家扶受扶兒歡度中秋
人力銀行:9月後 家教新增需求日增逾200件
理論實務有差距 彭芸談有線電視法感慨深
高鐵免費快捷接駁專車 明年起要收費
配合政策兼顧獲利 公股行庫逢低加碼台股
馬國反對黨領袖安華來台？外交部：沒聽說
企業客戶戰場決勝千里 遠傳電信推出“Company Bill Zone”技術架構 深獲園區及各大公司青睞
是否聘用莊國榮 政大交回系教評會再討論
民進黨聲明抗議兩岸非國與國說法
新聞小百科：大強子對撞器
大強子對撞機啟動 質子束幾周後開始對撞
鎖定太百案報導 遠百將告壹週刊與李恆隆
王貞治重申不接世棒經典賽日隊總教練
總統：國軍若不堪一擊 協商和平是投降
置產資金遭質疑 郁慕明：帳務願公開
不利因素衝擊 歐盟下修歐元區經濟成長預測
吳伯雄:相信國民黨臨全會 會全力支持府院
鴻海8月營收1435億 年增43% 單月歷史次高
LPGA貝爾微菁英賽 曾雅妮有望名列前茅
台灣人俱樂部聯播網 今專訪陳水扁
專家：大強子對撞機一探宇宙黑暗能量
特偵組傳訊未到 黃睿靚父母等疑未收到傳票
美消費者改變生活型態 全球石油需求量看跌
日民主黨批自民黨總裁選舉 似玩扮家家酒
涉以不實單據詐領研究費 北檢起訴2人
北市擴大弱勢生供餐 一萬五千名學生受惠
大型強子對撞器啟動 科學家歡欣鼓舞
聽奧邀請賽閉幕 中華拿下8金
兩岸非國與國 府：基於憲法架構的闡述
政院：將向立院提案 證交稅減半課徵半年
證交稅減半課徵半年 工總:台灣經濟可回穩
SOGO禮券案 北檢仍保留他字案追查
徹夜會商 府院拍板刺激景氣方案
主治醫師：邱淑容病情明顯好轉 未脫險境
證交稅減半 外銀:台灣股匯市短線可望轉強
環法賽總監：阿姆斯壯接受藥檢便可參賽
欠缺資金 雷曼兄弟公司第三季虧損39億美元
政院將提案降證交稅 綠營盼同時退稅
國民黨立院黨團：支持修法證交稅率減半
最新民調：馬侃持續穩定領先歐巴馬
規模5.8地震侵襲智利北部 未傳傷亡損害
國際油價續跌 紐約輕原油收102.58美元
彰化殺警案嫌疑人蕭博壬 凌晨嘉義落網
投資人聚焦雷曼兄弟動向 紐約股市震盪收紅
俄轟炸機抵委內瑞拉訓練 查維斯將親自駕駛
彰化殺警案嫌疑人落網 警方騎腳踏車建功
肯尼薛士尼獲美鄉村音樂協會獎七項提名
最受移民歡迎國家 美國No.1 英國No.2
槍傷員警 男子蕭博壬凌晨落網
全球規模最大 德國胡蘇姆風力發電展揭幕
離岸風力發電潛力無窮 困難仍待克服
期貨商：證交稅調降激勵 短線可望反彈
吳英毅費城出席美洲協勝公會第82屆懇親會
駐歐官員張銘忠籲國際社會支持台灣UN訴求
邱淑容與死神搏鬥 親情友情最大支柱
分析人士：北韓已建立第二處洲際飛彈發射
中國指將以市場原則處理匯源併購案
法人：證交稅減半利多 行情可望獲支撐
辛樂克海上警報發布 可能增強為強颱
中國與46個國家和地區建雙向投資合作機制
科學家認刷牙有助避免心臟病
日北海道十勝外海發生芮氏規模7.0強震
台股開盤下跌19.52點 為6438.49點
中國大陸逾七成開放式股基跌破面值
焦點人物：北韓領導人金正日
巴西「杜象於我」聯展 探索透視圖法面向
高中女生跌落起火草叢死亡 警方仍調查中
辛樂克造成淹水 馬尼拉街頭男發雨天財
五星級飯店贈月餅 家扶受扶兒歡度中秋
行政院：修法證交稅率減半徵收半年
巴拉圭參議院通過台灣捐款案
雷倩請辭金酒公司董座 李炷烽：還未批准
印尼七點六強震 發布海嘯警報無傷亡傳出
中國官員：下半年貨幣政策應緊中偏穩
世界華商經貿會議即將在紐約揭幕
新竹縣女會計命案 警方逮捕嫌疑人
美大選 民主黨邀阿拉斯加官員揭穿培林神話
洗錢疑案 特偵組今傳張俊雄黃志芳馬永成
美元走強 新台幣匯率早盤大貶逾1角
中颱辛樂克強度增強中 中秋恐難賞月
王品中秋高鐵傳愛 10萬朵玫瑰籲全民關懷身邊人
土地銀行西屯分行新開幕 服務全新上路
笨賊侵入歐巴馬祖母肯亞住處 盜取太陽能板
售價人民幣4300萬 全球最貴車上海叫賣
中國央行上海總部：企業個人投資意願下降
全國大專生百萬租稅競賽活動開跑 賦稅署找來納豆、陳漢典代言
LPGA貝爾微菁英賽 曾雅妮將為新人王爭積分
嘉義林管處編列逾4億 改造歷史建物
IT強國南韓網路受病毒威脅程度世界居首
買盤觀望 台股開低早盤下跌逾百點
帕運射箭 曾隆輝晉級八強
IDC：全球中小企業關心經濟更甚新科技
台東富岡村如意娘娘 經兩馬小三通返鄉
證交所救股市 9月12日起上市業績發表會陸續登場
歐巴馬：培林是掩飾馬侃「豬」政策的口紅
911七週年 死亡與病痛人數增加中
日自民黨總裁選舉 麻生太郎拉大優勢
農糧署展延柳橙疏中果期限並增加繳果量
牛頭骨刻金剛經 樓永譽傳藝中心展出絕活
國際藝術學校創作營 台北甩尾為主題
救股市 證交所再赴日本、歐洲舉辦海外舉辦說明會
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沙柯吉次子在老爸發跡地完婚 新娘是女少東
竄改產地矇騙警政署採購 男子判刑5個月
高市1999求助電話倍增 申訴諮詢無奇不有
英EON主管發言被批沒心肝 發言人公開道歉
台南地檢署破獲仿酒集團 聲押兩嫌獲准
大馬公正黨：安華赴台與否下午決定
颱風逼近又出國 胡志強：若必要隨時返台
市售烤肉醬鈉含量高 專家籲稀釋再使用
廣州月餅一成不及格 又偷工減料
峇里女網公開賽 韓杜雀娃晉級八強立志封后
調降證交稅 零售業:與刺激買氣無直接關係
中颱逼近 農委會籲農漁民做好防颱措施
AIT：台灣可保護尋求政治庇護人士
美大選 培林執政資格 男星麥特戴蒙也質疑
西藏林芝發現14處15世紀中葉摩崖造像
荷包縮水 上海人今年不再搶購大閘蟹
慶高捷將全面通車 速食業者送漢堡
日本解除海嘯警報 無傳出人員傷亡或災情
涉槍擊員警 蕭博壬供稱誤傷
台股不漲反跌 券商:降稅未把握時機
政院宣布投入逾1千億元 十大措施振興經濟
擴大舉辦全民運動會 高市歡迎各界贊助
中秋台鐵加開太魯閣號 高鐵還有空位
板檢偵辦百清案 複訊麥安懷等北縣府五官員
白宮將美印核子協定送交國會審議
台股利多不漲 投信業:環境不佳效果有限
加強國中小藝術教學 教部編近七千萬預算
波音大罷工邁入第五天 不見勞資復談跡象
外交部：美發布與台灣互動準則 內容未變
神算民調專家鐵口直斷 歐巴馬將大勝馬侃
高捷橘線可望914通車
劉揆：因應辛樂克 開設中央災害應變中心
村長遭潑灑疑似硫酸 檢方主動偵辦
即將加入NBA 孫悅：請叫我美猴王
外交部官員：總統918視察國合會 說明援外
中市辦原住民文化季 訴求好吃好玩
玻利維亞情勢惡化 驅逐美國大使
消保:民眾就醫可拒絕教學門診實習生見習
立院將開議 劉揆指示首長儘量列席總質詢
陳添枝:振興經濟方案 有助提振GDP
寶來投信加入香港投資基金公會
房貸更優惠 學者：效果待觀察
外資匯出 新台幣中午收32.015貶1.52角
甜度計新應用 掌握病患胃部消化減少併發症
辛樂克速度慢 最快明晨發布陸上警報
總統歡迎澳洲新代表 強調台澳關係密切
籲保存海岸生態 環團政院抗議監院陳情
研究：上下班自行車事故多 應車道分流
外交部：堅持Chinese Taipei譯名中華台北
泰國陸軍總長阿努彭支持成立全民政府
醫師:小朋友拉肚子不一定是腸胃炎 應就醫
時光倒流場景考究 美影集「廣告狂人」正夯
台體大30度遠行計畫 學生:旅程考驗意志力
政大未來事件預測：今年陸客不增機率六成八
研究：中國大地震可能會誘發更多地震
政院通過勞工育嬰留職津貼 最快明年實施
劉揆：降證交稅經審慎研議 讓股市有活力
學者:救經濟優先 應擴大內需及外貿
時代變遷漸凋零 阿美族祭師文化逐漸消逝
竹縣抽驗零食與醃漬蔬菜 部分防腐劑過量
聯電:未裁員 鼓勵資深員工優退
民進黨團：證交稅擬降 總預算案應重編
國民黨團：降證交稅非常做法 在野勿抗爭
MLB 天使擊敗洋基美聯西區封王 率先進季後賽
菇戀花 陳明文為嘉義縣菇類推廣代言
北縣觀光季開鑼 石門國際風箏節與風飆速
馬總統：推動經濟培元固本 朝633目標努力
辛樂克颱風海上警報 台東海上交通暫停
高雄衛武營藝文中心 積極扶植演藝團隊
惠譽信評:下修2008年台灣經濟成長至4.3%
屏東縣藝術趕集13日啟動 表演30場
潘孟安：進口暴增與烤肉污名 豬農陷困境
民進黨：調降證交稅股市照跌 內閣應改組
財報現警訊？ OTC:單一衡量指標恐有偏頗
惠譽信評:台灣房地產尚不致泡沬化
考試院動起來 試委提案盼下鄉聽建言
小號演奏家安東生與北市交音樂會13日登場
韓國自中國進口食品檢測出新有害物質
台股收盤跌206.06點 為6251.95點
交部調查：近七成遊覽車 2007年業績衰退
多倫多影展 話題女王芭莉絲紀錄片搶風采
日棒壇人士：應求王貞治出任日隊總教練
比利時研究：原始森林有助抑制全球暖化
金正日健康成謎 美擔心核武控制問題
政院通過 身障中高齡可領九個月失業給付
證交所:鄧白氏報告失真 投資人勿恐慌
印度經商不容易 賦稅繁多法律程序緩慢
美內政部驚爆貪瀆醜聞 性毒品石油利益糾結
台北股市開低收低 下跌206.06點
國務機要費案 張俊雄等人赴特偵組訊後飭回
利多失靈 台股再跌二百點
辛樂克海上警報發布 可能增強為強颱
中颱辛樂克強度增強中 中秋恐難賞月
吳釗燮：貿然接受貓熊 等於接受是中國一省
馬總統：推動經濟培元固本 朝633目標努力
政院通過 身障中高齡可領九個月失業給付
高球選手魏聖美再出發 先打LPGA資格賽再說
政院提振景氣措施 優惠房貸圓民眾購屋夢
腰椎間盤突出新療法 患者免受開刀之苦
本土社團質疑馬總統非國與國言論 促道歉
大學供過於求 教育部：仍有新大學將成立
台北都會區最快10月試辦計程車共乘
蔡英文訪美 傳遞民進黨世代交替新形象
911無暴日 善牧基金會惟愛行動起跑
泰國執政人民力量黨提名薩瑪為總理
基隆傳國小學童疑似食物中毒 十多人送醫
仿冒猖獗 巴黎時尚業者採法律途徑保護創作
利多不漲 金管會官員:不能只看一天行情
金門技術學院獲教部補助 開設海洋法課程
洛杉磯將實施餐館菜單註明餐飲營養成份
李述德：股市短期變動 不能與政策效果聯結
雜誌票選 林志玲2008性感魅麗美人代表
獲贈總統月餅 中市三慈善團體驚喜感恩
外資續賣超110.61億 台股重挫206.06點
國際無車日 北市號召三千民眾騎單車
政院通過稅則修正 汽油等四油品進口免稅
加工區9月通過4件投資案 逾12億元
加工區9月通過4件投資案 逾12億元
南韓國防部長證實金正日中風後動過手術
旅俄鋼琴家陳丘祐 回饋鄉里中縣辦音樂會
南投溫泉季開幕地點 擲筊敲定埔里溫泉區
朝陽科大研發UHPC水溝蓋 成本低安全性高
馬總統百盒月餅 高市黨部代贈弱勢家庭
降證交稅利多失靈 新台幣午盤後貶幅擴大
防治腸病毒 高市宣導正確洗手寓教於樂
政院優惠房貸補貼 房仲：對自住者幫助大
辛樂克增為強颱 朝台灣接近預估雨量大
薩瑪接受人民力量黨提名為泰國總理
世界杯資格賽 美墨與哥斯大黎加續保不敗
又是奶粉出問題 甘肅出現多起嬰兒尿結石
新台幣兌美元貶1.77角 收32.040元
涉掏空高峰資產 高大川遭刑事局香港遣返
帕運射擊混合組10M氣步槍 劉文章第38
南韓：北韓尚無特殊狀況 不會提升備戰
配合高捷橘線通車 5接駁公車免費搭乘1週
江丙坤：金融監管將列明年優先協商重點
金門破獲竊酒集團 主嫌竟然未成年
中國南航將招收百名京奧禮儀小姐當空姐
江蘇開徵氨氮、總磷超標排污費
街友秋節聯歡 高市社會局長與街友圍爐
世界杯資格賽 俄羅斯與澳洲分別擊敗對手
王卓鈞頒發破案獎金捉蕭博壬有功單位
發展學校特色 致遠設5星級飯店供學生實習
陳水扁：遭凍結款項解凍後 將全數作公益
辛樂克颱風逼近 花蓮應變中心二級開設
國民黨基層建議 審慎評估總統身兼黨主席
兩岸簽CEPA？江丙坤：名稱不重要互惠即可
海角七號力挺囧男孩 盼找回國片希望
杉原海邊美麗灣開發案 台東縣府:依法處理
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
疑洗錢案 特偵組下週再傳黃睿靚父母
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳水扁回故鄉 參加民眾座談會
韓國中秋節「秋夕」 中國月餅也頗受歡迎
板檢偵辦百清案 台北縣府三官員遭聲押
雷倩請辭金酒董座 李炷烽：竭盡所能挽留
泰國示威群眾反對薩瑪回鍋 矢言繼續抗爭
邱淑容家屬希望健保局能出具擔保付費證明
吸引外資 證交所擬赴日本歐洲招商
二十世紀福斯與星空傳媒合作製拍亞洲電影
美發布與台灣互動準則 楊甦棣：內容沒變
監院副院長人選 王建煊：尊重總統
邢有光接任漢翔董座 盼追求獲利永續生存
券商:融資追繳壓力大 政院利多效果有限
中國大陸人士闖入 楊甦棣:AIT維安有問題
傳喬治亞叛離地區南歐希夏希望併入俄羅斯
機車定檢不翻舊帳 高市環保局籲車主安心
會計篡改公司報表私吞近九百萬 遭起訴
秋節送愛 托兒所幼童做月餅義賣助貧童
陳水扁返鄉 熱情支持者送暖
中科獎助晶旺與合盈 進行創新技術研發
高市造街減車位遭批 工務局交通局重修正
鄧白氏報告單一採樣有失偏頗 櫃買中心籲投資人善用「公開資訊觀測站」資訊
陳水扁：贊成重啟319案調查
中金公司：中國短期內不會放鬆貨幣政策
自殺成風？ 廣東珠海253天內242人自殺
台股重挫 融資維持率降至135%至139%
北捷內湖線劍南站油漆施工 9工人不適送醫
德福茲堡圖書館長 文藻分享經營成功經驗
副總統肯定政院措施 相信經濟能轉危為安
婦女昏厥家中 靈犬救主警方獲報緊急送醫
辛樂克來襲 桃園農改場呼籲農民加強防颱
證交稅減半 財部:若交易量提高未必有稅損
辛樂克颱風侵襲 雪霸園區暫停止入園入山
百清案 民進黨議會黨團籲北縣府莫斷尾求生
以色列總理歐麥特前進黨黨魁選舉後立即辭職
標普：亞洲銀行業不因經濟減緩出現危機
633政策何時兌現 近七成讀者聽瞴！
基隆東光國小疑食物中毒學童 陸續返家
辛樂克颱風逼近 高縣警局暫停核發入山許可
景氣差 上百農民九如鄉公所摔蔬果表不滿
辛樂克颱風逼近 鄺麗貞指示加強防颱準備
李俊毅抗議挺扁廣告被查報 高公局:依法行事
歐鴻鍊：拋外交休兵善意 迄今未有損失
陳聰明：查扁國務費案與洗錢案有相當成果
中秋月餅 營養師建議糖尿病患淺嚐即可
企業財報亮警訊？金管會：鄧白氏認定偏頗
美元強台股挫 匯市爆量 新台幣重貶1.77角
陳水扁:今天的下場 他如何相信司法
台股挫 官員:國安基金密切注意國內外情勢
證交稅減半台股重挫 陳樹：尊重市場
香港中聯辦涉台官員訪台 歷來第二人
陸民運人士滯台 陸委會：儘速通過難民法
洗錢案沒人被收押 王清峰：辦案講求證據
秀傳亞洲微創手術中心研討會 發表新手術
保障就醫隱私 衛署：教學門診應註明公告
政院加強中小企業融資 協會:增加就業人口
中秋月餅糕點熱量蛋白等含量高 享用宜節制
政院提10振興經濟方案 林益世盼民眾支持
辛樂克襲台 高縣民擔心淹水 觀光旅遊蕭條
北體建校連遭杯葛 奧運國手變帕運國手
水岸嬉遊中秋晚會 13日大佳河濱公園登場
拉攏執政黨議員倒戈 馬反對黨五代表明赴台
中國今年推六項財政措施引導中小企業發展
日自民黨總裁選舉 五候選人首度街頭演說
全球主要大銀行財務狀況逐漸改善
購屋族雖受惠 學者籲應全盤檢討住宅政策
雲門花語世界首演 林懷民為偏遠學童解說
邱淑容睜開眼了 醫生驚訝 家人興奮
國中基測新量尺 不需每科滿分也能上建中
吃定政府 外資賣超？金管會:瞭解有無異狀
長者自殺死亡率高 衛署籲多關懷少遺憾
節制飲食預備藥物排磷鉀 腎友秋節不掃興
柯建銘：政院提10振興經濟方案老生常談
MSN又當機 台灣微軟：伺服器維修
國防部：實彈射擊操演依訓練計畫進行
九一一週年 歐巴馬與馬侃休兵參與悼念活動
趙建銘3年匯款單 檢調初判無關扁疑洗錢案
辛樂克來勢洶洶 東北部嚴防超大豪雨
民進黨廉政會：約詢陳水扁不設定914前
陳水扁：若要再參選總統 會害死我
中國業餘高球賽 台灣選手黃韜謝瑀玲奪冠
考試院長人選關中 監察院副院長陳進利
趙建銘匯款500筆 特偵組：與洗錢案無關
氣象局最快今晨發布辛樂克陸上警報
百清案 麥安懷涉嫌貪污遭收押禁見
涉嫌向村長潑灑硫酸 兩名嫌疑人深夜投案
貨運列車起火致14傷 英法海峽隧道暫關閉
民調顯示：培林在三大搖擺州給馬侃帶來助益
國際油價飆漲 美七月貿易赤字創十六月新高
美股無視金融利空 開低走高收長紅
駐教廷大使館舉辦杜筑生大使離任彌撒
教廷外交團聯誼會主席獲贈中華民國外交獎章
文建會主委黃碧端拜會威尼斯市長
911七週年 以色列對中東和談期待又怕受傷害
教宗本篤十六世今抵法 展開四天牧靈訪問
期貨商：空方佔優勢 台指期恐持續底部震盪
法人：台股底部壓縮震盪 短線觀望為宜
北區水資源局防颱 石門水庫降雨量漸增
民調持續不墜 蓋洛普：馬侃站穩領先腳步
歐巴馬性愛電郵千萬別打開 當心駭客到你家
強颱辛樂克陸上警報發布 北部東北部雨量高
劉溪泉投書冰島晨報 籲助台參與聯合國
人才中草藥結合IT多元優勢 台灣生技商機俏
節能減碳 台哥大中秋關燈一小時
台股開盤上漲86.66點 為6338.61點
支持優質國片 立委包場請鄉親看海角七號
單國璽生命告別之旅 與星雲大師談大愛
賀吳文達獲日皇贈勳 日三體育組織合辦晚會
因應擴大小三通 金門航站辦火災防救演習
104人力銀行：剛畢業大學生勿進大陸
邱淑容的超馬跑友陳錦輝患難見真情
雲門花語世界首演 林懷民為偏遠學童解說
奧帕運雙棲 南非女泳將杜托伊特再摘金
日自民黨總裁選舉 五候選人首度街頭演說
培林稱準備好必要時接任總統 主張強硬對俄
辛樂克強颱未來路徑偏台 嚴防造成災害
辛樂克步伐慢 邱正雄:北基宜花嚴加防範
救亡圖存 雷曼向華爾街討救兵
今年中秋節「十五的月亮十六圓」
九一一馬侃與歐巴馬休兵改談服務國家
辛樂克來勢洶洶 台華輪今明停航
新台幣兌美元早盤小升
雲門新作花語 全台巡演16場
颱風逼近 北市水門外停車場只出不進
專家：中國三大類型古人類仍在繼續融和
繼玻國之後 委國總統也限美大使72小時離境
高市環保局:大執法後高雄港區環境改善多
營建股疲弱 台股早盤開高震盪走軟
貝爾微菁英賽首輪 曾雅妮兩桿之差暫列第七
金門雷區火警疑天燈引起 民眾盼禁止施放
許進林接任解放軍駐澳門部隊政治委員
劉揆:愛台12項建設兼顧經濟環保社會公義
辛樂克逼近 台東防颱中心一級開設劃管制區
國務費案 特偵組下午傳游錫 (方方土)等人
河北毒奶粉 上海緊急停售三鹿牌嬰兒奶粉
經部：基隆河淡水河戒備 員山子分洪整備
帕運射箭 曾隆輝晉四強
超馬選手邱淑容 中鋼動員全力協助
國防部成立災害應變中心 待命支援救災
強颱來勢洶洶 全台641部移動抽水機待命
颱風天胡志強出國 廖了以：尊重代理人制度
中國據報開始探討第三次思想解放運動
查維斯宣布破獲政變陰謀 下令軍方詳查
聯合國：2015年全球貧人減半
談判獲成果 辛巴威敵對派系達成權力分享協議
三鹿遭投訴曾涉多年前安徽劣質奶粉事件
營養師：慢性病患 勿被低油低糖月餅迷惑
因應強颱辛樂克 南投應變中心二級開設
國民黨立委：總統用國務費做公益無不妥
日民調：麻生人緣佳 可輕鬆勝選總裁
Volvo汽車在台灣 不斷轉動
「六三三、兩岸非國與國關係、中華民國台灣地區」談話馬總統應慎言 否則民意支持度還會下滑
兩岸關係的新危機
總統:台灣碳排放全球13名 應速採節能減碳
颱風來襲 台大明新生家長日活動取消
中國官媒讚譽三十年前廣東農民思想解放案
閱讀文學的喜悅 誠品校園講座以大師為題
韓劇出口台灣數量銳減 日本增加一成
福建各設區市將全部設立台灣民眾定點醫院
紀念911七週年 美感謝台灣人民慷慨捐輸
颱風來襲 鄭永金籲尖石五峰注意學生安全
高市公車司機疑心臟病發 車禍送醫未脫險
MIC:21%金融業 明年資訊科技投資可望成長
扳倒世界第一 帕運射箭曾隆輝晉四強
林政則出訪大陸電話關心防颱 今晚返台
颱風來襲 領務局：提早發放915應領護照
不再為虎作倀 YouTub禁上傳恐怖訓練錄影畫面
廖了以：明年起重大政策須做性別影響評估
泰新總理難產
麥安懷涉案遭免職 周錫瑋籲誠實面對問題
北京派員調研深圳樓市 料進一步改善宏調
印尼最高法院駁回淡馬錫違反壟斷法案上訴
葉盛茂隱匿公文案 台北地院15日開秘密庭
辛樂克逼近 太魯閣國家公園步道暫封閉
3D顯示器市場 估2015年達158億美元
袁健生出席美國防部長晚宴 曾談軍購議題
扁2012選總統？ 扁辦澄清：媒體錯誤解讀
陳水扁再戰2012？ 蔡煌瑯：只是反諷語法
古巴前總統卡斯楚獲頒南非人道主義獎
日本三萬六千多百歲人瑞女性佔八成六
以牙還牙 美宣佈玻利維亞大使不受歡迎
台灣UN協進會組宣達團赴美 訴求台灣入聯
勞工是否休颱風假 勞委會:勞雇協商約定
柯林頓盡棄前嫌 金口預言歐巴馬將輕易勝選
涉假冒特偵組檢察官騙取榮民老本 1嫌送辦
颱風影響 胡志強暫緩出國
警方破獲廉價黑心音響詐騙案 逮14人
中和爭取闢建數位科技研創園區 薛香川勘查
投信投顧公會:政策說明白 人民有判斷依據
颱風來 桃園竹圍永安漁港等五處列警戒區
中國和諧社會兩大挑戰 幹群關係衝突最大
外資匯出 新台幣匯率中午小貶1.5分
民進黨團：反對關中任考試院長
辛樂克來勢洶 劉揆:發揮團隊經驗加強聯繫
聯邦杯網賽冠軍戰 俄國派庫茲妮佐娃領兵
壽星幫母親洗腳 監察院慶生會溫馨感人
強颱辛樂克進入台灣東部近海 下午風雨增大
恐龍稱霸地球的秘密 新研究:純粹運氣好啦！
秋節兒童意外事件多 烤肉戲水要看好孩子
童醫院腎臟移植手術 捐贈者全國最高齡
帕運游泳 羅小紅女子SB4百米蛙式晉決賽
讓街友健康過中秋 公益團體送柚子義診
史上第一次 美國在南極洲測試夜視鏡降落
LPGA貝爾微菁英賽 曾雅妮首輪並列第七
廖了以頒獎基層民代村里長 肯定為民服務
辛樂克強颱逼近 周錫瑋：嚴陣以待防災
提振信心 證券業:政府基金買績優中小型股
希臘地鐵開挖意外發現一千四百多個古墓
政府提振經濟十方案 學者促吸引外資回流
中縣文化中心舉行染織藝術大型聯展
颱風來襲 好山好水讀好書活動順延至21日
台股收盤漲58.73點 為6310.68點
賓拉登之子911舉行開齋晚宴 未透露父親下落
高捷橘線14日通車 免費試乘一週
辛樂克颱風逼近 北市貓纜停駛 水門禁停
台股開高震盪收紅 上漲58.73點
集團與權值股領軍 台股破底翻收復6300點
辛樂克來襲 宜蘭縣今晚停班停課
慰勞八軍團 楊秋興致贈加菜金
南投應變中心一級開設 勸導危險區居民疏散
化腐朽為神奇 釋迦乾果彩妝成為可愛飾品
國民黨團：關中專業有風骨 適任考試院長
日本首相爭霸 傳小泉純一郎支持小池百合子
疑心臟病發不治 公車司機堅守崗位到最後
中國情報：金正日中風後偶有抽筋
強颱辛樂克來襲 嘉市應變中心二級開設
NCC彰市檢測大哥大基地台 籲民眾安心
颱風影響 宜蘭多項活動延期 太平山休園
袁健生已向美反映 對台政策指導原則過時
多倫多影展 「膚色」刻畫種族隔離的殘酷矛盾
颱風來襲 竹縣尖石五峰等地列管制區
玻利維亞動亂擴大 至少八人死亡
玻利維亞情勢惡化 驅逐美國大使
辛樂克來襲 苗栗多場中秋活動延期或取消
第二屆澳門世界麻將大賽十九日開打
帕運 前衣索比亞難民選手以身為澳洲人為傲
王建煊肯定監院副院長人選陳進利
想改球衣姓氏或背號 NFL球員得先付錢
勞工是否休颱風假 勞委會:勞雇協商約定
中和爭取闢建數位科技研創園區 薛香川勘查
「性愛聖經」新版上市 介紹21世紀性觀念
洛杉磯市長：九一一也是紀念美國英雄日
監委視察苗栗巨蛋 了解閒置改善情形
張家祝：高捷橘線通車典禮日期不變
辛樂克侵台 桃園今晚停止上班上課
辛樂克來襲 黃仲生要各單位做好防颱工作
慈善組織進駐雜亂巴黎十九區 愛心送湯
北市16時開放部分紅黃線停車 17時關水門
強颱【辛樂克】來襲 全台上班上課情形
辛樂克來襲 新店市童謠滾滾嘉年華延期
總統公布考監大法官被提名人 稱許一時之選
香港中華總商會拜會江丙坤並盼台港交流
立院19日開議 政院提出65項重大法案
辛樂克颱風直撲而來 阿里山鐵路明天停駛
輸運秋節返鄉旅客 高鐵加開全自由座列車
泰國總理選舉延後 政治混亂情勢進一步惡化
民進黨：總統府應公開說明馬總統送月餅
愛心月餅由地方黨部轉贈 府：感謝協助
辛樂克強颱侵襲 台鐵東部5夜間列車今停駛
全世界中國菜廚技大賽初賽 20日高雄登場
水利署：石門水庫今晚七時起調節洩洪
赴大陸旅遊跌傷 金門紅十字會接回兩傷患
海角七號男主角住處 屋主將改成民宿
關中：公務員須養廉 建立新倫理
保價值 中國瓷城銷毀500尊價值上萬元瓷瓶
辛樂克強颱襲台 北縣今晚停止上班上課
北市府宣布 今天晚上停止辦公上課
國民黨團：離島條例等可望列優先法案
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經建會：2016年台灣人口估轉為負成長
支聯會促北京釋放獄中異見人士
公平會：秋節應景商品價格平穩 供應充裕
苗栗縣今晚照常上班上課
台師大研發教育版Wii 可邊玩邊學
高雄餐院培訓原住民職場技能 推動觀光
楊秋興：岡山站快發包 高捷配合款才會過
319案 陳進利：本世紀最大案之一 要續查
奶粉遭污染 河北三鹿集團：奶農所為
中油:13日零時起汽油降1.3元 柴油降1.4元
前日相小泉支持小池角逐自民黨總裁 受矚目
躲避辛樂克颱風風雨 花蓮漁船均已進港
受辛樂克外圍環流影響 嘉義颳起七級陣風
美資印尼自由港公司採礦設施遭暴力攻擊
加工區推產學合作 協助人才培訓技術交流
法務部：公務員財產來源不明罪 不溯既往
因應颱風來襲 中市加強清疏河道及備沙包
北市府：今晚及明天學校日活動暫停
貓熊來台？ 台聯：須遵守華盛頓公約規定
衛生署立醫院愛心達人 為弱勢病患送暖
辛樂克攪局 北縣秋節活動紛延期
以色列科技理工學院校長到訪 成大盼合作
辛樂克颱風移動慢 將影響到十五日
颱風來襲 鹿港龍山寺修復竣工典禮改期
台中縣政府宣佈今晚正常上班上課
黨內外交相施壓 馬來西亞總理處境維艱
獲選銀行公會理事長 張秀蓮:做好官民溝通
辛樂克來襲 宜蘭縣明天停止上班上課
標準局中秋節前抽檢交易用秤 大致合格
台塑化:13日1時起汽油降1.3元 柴油降1.4元
颱風來襲 竹塹公主選拔賽順延至17日舉行
台中市今晚正常上班上課 明天停班停課
食品所斗六農技社合作 發表米糠天然植酸
OTOP地方特色展售會 帶你看25縣市精品
無垢舞蹈劇場訪法演出 解讀劇碼「醮」
颱風來襲前觀浪 岸巡單位開出39張勸導單
監委巡察農委會 關切肥料補貼農產履歷制
欠稅限制出境標準提高 高市6成案件解禁
強颱來襲 嘉義縣防災中心一級開設
辛樂克來襲 彰縣宣佈明天停止上班上課
網路拍賣詐騙案增加 嘉市警局籲民小心
辛樂克強颱來襲 嘉市馬拉松接力賽取消
嘉義縣政府宣佈今晚正常上班上課
邱淑容病況漸入佳境 但見遭截肢情緒惡化
台中縣政府宣佈 明天停止上班上課
匯市觀望 新台幣兌美元收盤小貶0.1分
帕運射擊 雅克布森摘下第三金
辛樂克襲台 劉兆玄視察員山子分洪
辛樂克颱風來襲 新竹縣防颱中心一級開設
顏江龍當選台灣聯合國先生 赴美宣達入聯
高市漂鳥學員滿載而歸 成果豐碩
辛樂克襲台 台灣東北角鄉鎮嚴陣以待
被控違反旋轉門條款 顏慶章獲判無罪
高捷橘線14日通車 免費試乘8天
7至8月逾半住戶學校響應節電 省17.4億元
全國巡迴書展啟動 史亞平籲全民多閱讀
受辛樂克颱風影響 國軍調整營區開放時間
佛拉明哥多元風貌 迷火夢中邊陲以詩編舞
颱風影響 歌仔戲匯演九月十三日節目延期
調查：秋節福利 2成上班族無禮金也無禮品
辛樂克侵台 桃園明天停止上班上課
金門縣明天照常上班上課
農糧署:平圴菜價尚屬合理 颱風後適時調節
畢業不再失業 銘傳推出標竿大師職場計劃
節能風挫傷秋節買氣 颱風來襲量販人潮回溫
新黨：郁慕明大陸及台灣銀行房貸證明無誤
新竹縣政府宣佈 明天停止上班上課
英金融時報：中國利用外匯存底遂其外交野心
林豐正：重新執政 提升國民黨形象為重
歐麥特下台成定局？ 各方揣測不斷
林郁方：台美未降溫 軍購案近期應有消息
辛樂克颱風來襲 新竹市明天停止上班上課
檢官准黃郁文易科罰金案 南檢將開考績會
第二季香港GNP升10.4% GDP升6.3%
監委巡察農委會 馬國國會議員拜訪
交通部觀光局輔導之觀光遊樂業營運大躍進
辛樂克颱風來襲 臺北市立聯合醫院9月13日及15日醫療服務措施
即日起至9/15止 公共工程金質獎接受推薦甄選
辛樂克來襲 高市全面戒備 愛之船停航
辛樂克襲台 劉揆:水庫洩洪應配合地區排水
北市晚上8時開放部分道路紅黃線 橋樑停車
總統巡視調查局 鼓勵調查員走出個案陰霾
財部:下週撥付200億專案補助 改善縣市債務
吳敦義：黨內討論提早進行縣市長初選作業
國務費案 檢方查陳水扁贊助公投護台二遊行
金融時報：中國逾900億美元外匯購全球股票
辛樂克颱風影響時間拉長 恐帶來嚴重災害
選2012年總統？陳水扁：請媒體重看錄影帶
峇里女網賽 詹詠然力戰三盤失利 八強止步
強颱辛樂克行蹤飄忽 總統：務必提高警覺
辛樂克颱風侵襲 全台21縣市今天停班停課
颶風艾克影響美國石油生產 國際油價上揚
北市公立醫院颱風門診異動 私立醫院照常
竹崎鄉村長被潑灑硫酸案 嫌犯聲請羈押
帕運游泳 羅小紅女子SB4百米蛙式第六名
台北藝術節閉幕劇 向左走向右走登場
Discovery旗津取景颱風湊熱鬧 主持人叫苦
世新大學校園獅子會成立授證 投身社會服務
介紹寶島風情 澳昆比顏市推綺麗台灣照片展
金融時報：外交主權戰 台海兩岸開打激烈
總統盃暨PGA錦標賽 林文堂張宏瑋並列領先
台鐵上午對號列車停駛 高鐵照常行駛
辛樂克強颱侵襲 台北出發班機多受影響
策反執政黨議員 馬來西亞反對黨代表抵台
氣象局:台灣北部東北部 13日強陣風13-15級
以牙還牙 美驅逐委內瑞拉駐華盛頓大使
氣象局:台灣北部東北部 13日強陣風13-15級
以牙還牙 美驅逐委內瑞拉駐華盛頓大使
趙岩再被羈押後獲釋
艾克颶風威力轉強 直撲德州休士頓
紐約原油價格跌破一百美元
專家：北京助孟加拉建飛彈武力旨在圍堵印度
馬來西亞當局展開鎮壓 逮反對黨議員與記者
辛樂克強颱暴風圈進入台灣中部以北東半部
力挺盟友 宏都拉斯總統緩收美大使到任國書
聯合國：喬治亞爭端導致近二十萬人流離失所
旅義台灣學者江國雄獲贈中華民國外交獎章
颶風影響 紐約油價漲跌互見 收盤漲回百美元
民調：歐巴馬再度追近馬侃
教宗到訪 法國總統沙柯吉夫婦親往迎接
玻委兩國驅逐大使 美國務院：孤注一擲心態
氣象局:辛樂克強颱 風雨將逐漸增強
台灣花卉輸出業者在義大利參展開拓市場
民調顯示 加保守黨有望組多數黨政府
連線報導颶風艾克 美電視記者險象環生
辛樂克來襲 馬祖列警戒區嚴加戒備
祝融肆虐後 英法海峽隧道今重新開放客運
石門水庫雨量激增 持續調節性排洪
連續地震又傳異象 深圳民眾恐強震前兆
洛杉磯火車相撞 二十多人受傷
西班牙藝術大師戈雅版畫在哥倫比亞失竊
英工黨議員公開挑戰黨魁領導權
日漸凋零 300年茄冬老樹遭雀榕纏勒
無聲的絞殺 纏勒植物奇特生存之道
連江縣今天照常上班上課
北竿大坵島梅花鹿 馬祖生態觀光新資源
台灣戲劇館 歌仔戲資料收藏豐富
河北毒奶粉大恐慌 上海各醫院泌尿科擠爆
浴火重生 英法海峽隧道開放貨運列車通行
山西襄汾潰壩事故死者增至178人
艾克颶風發威 俄太空船延後停靠國際太空站
宜蘭台七甲線26公里處土石流 阻斷交通
五鬼鬧銅鐘 象山添傳奇
颱風來襲 部分百貨今延後營業
劉翔腳傷治療方案擬定 專家研製「保護鞋」
台鐵對號列車18時前停駛 華信今國內線取消
台鐵對號列車18時前停駛 華信今國內線取消
三鹿奶粉毒擴散 中國各地傳出病例
辛樂克有風無雨 高雄港實施港口管制
金門博狀元餅寓教於樂 秋節最夯觀光賣點
變胖抽菸喝酒 瑞士人仍然自認最健康
中國官方認定三鹿毒奶粉是有人居中不法
近三百位全球代表參加世界華商經貿會議
全國特殊教育教材教具比賽受理報名
辛樂克侵台 桃園四路段土石滑落坍方
辛樂克減弱為中颱 各地風雨仍持續增強
高捷橘線將通車 週邊房市網路搜尋量高
中國一年內只能培養出三至五隻導盲犬
颱風襲 澄清湖視天候決定明開放時間
洛杉磯西北方火車互撞 至少六人死亡
颱風來襲 安東生與北市交今晚音樂會取消
竹市部分路段積水已退 林政則指揮防災
中華民國贈送紐約州及紐約市小學教科書
人權觀察組織籲大馬釋放三名被捕人士
準備防颱 宜蘭一婦人從三樓墜落送醫
疑美無人戰機越界攻擊好戰份子 激怒巴基斯坦
疑美無人戰機越界攻擊好戰份子 激怒巴基斯坦
準備防颱 宜蘭一婦人從三樓墜落送醫
辛樂克颱風來襲 花蓮上午風雨仍不明顯
颱風來襲 多家百貨延後開店或休館一天
颱風預期心理影響 北市蔬菜批發價漲11%
上海要求領導幹部提高與媒體打交道能力
颱風來襲 高縣兩項活動取消
颱風天 北市聯醫急診照常門診部分開放
港媒：奶粉事件考驗中國領導層
中市路樹倒廣告物掉落 幸無人受傷
測量基地台電磁波 NCC：應使用正確方法
辛樂克颱風來襲 竹縣未傳出重大災情
勞委會開辦網頁設計實務班身障者優先錄取
為增加稅收 亞特蘭大動網路旅遊業腦筋
颱風天高鐵12至18時減班 空中航班部分取消
培林疑濫權解職州警 州議會傳喚培林丈夫
辛樂克襲台 嘉市風勢轉強 路樹招牌倒塌
風雨漸強 基隆河逼近員山子自動分洪水位
帕運網路平台 收視創新高
郭晶晶將到香港檢查眼睛及調養
全面數位化傳輸 美丟棄舊電視量恐攀新高
幸福不打烊 北縣二十多對新人冒風雨登記
辛樂克來襲 台南市上午有風無雨
兩岸當代163件藝術品 上海台商開賣
三鹿奶粉輸入台灣25噸 進口商將回收銷毀
支持在地台灣農業 友達推出優鮮台灣農產品活動
證交所董事長薛琦率15家上市公司赴紐約舉辦「2008台灣投資說明會」
薛琦拜訪美新藥研發台商 促聯亞回台上市
響應政府節能減碳政策 崇越電通高功率LED節能燈特價優惠
台灣大哥大發起914關燈賞月 節能減碳過中秋
辛樂克侵台 水利署:持續監控員山子水位
高捷橘線正式通車 TaiwanMoney Card紅橘線轉乘通車第一週全線免費搭乘
辛樂克襲台 北市未傳重大災情
貝爾微菁英賽 曾雅妮第二輪並列32
洛城近郊火車相撞 至少十死百餘傷
反政府動亂加劇 玻國總統下令接管潘多省
辛樂克將來襲 中國東南沿海各省嚴陣以待
高捷橘線明通車 積極準備通車前工作
華航取消14:30到21:30桃園飛國際班機
颱風侵襲 高縣鳳山批發市場蔬菜價格平穩
北縣嚴防山區土石流 縣府做好疏散準備
馬吳通電談兼任主席？國民黨：沒這回事
雷曼風波 紐約聯準銀行緊急開會磋商
颱風影響 桃園機場午後二時起班機多取消
朱立倫黃敏惠接副主席？ 國民黨：未定案
颱風天結婚 人瑞阿公阿嬤牽手一生
美宣佈委內瑞拉駐美大使不受歡迎
辛樂克襲台 邱正雄：提防淹水及土石流
天公不作美 大都會台灣之夜因雨延期
辛樂克來襲 高市觀光遊輪部分班機停駛
帕運桌球團體賽 女子F4-5級中華晉級八強
水利署:水位逾63公尺 員山子分洪啟動
摩根士丹利：全球金融危機還未達谷底
辛樂克雨帶進入台灣陸地 山區防超大豪雨
辛樂克雨帶進入台灣陸地 山區防超大豪雨
颱風影響 新航班機延遲起飛和到達
宣導綠能 聯合國秘書長搭太陽能計程車上班
楠梓加工區電箱短路 2台電工人清理被灼
大馬政界與媒體促政府釋放被捕記者議員
施明德:盼總統抽空細看反貪腐公約
雲林草嶺149乙線坍方搶通 單線通車
蔡英文抵達洛杉磯 民進黨幹部接風
三鹿奶粉六百多包流入市面 衛生署追查
三鹿奶粉六百多包流入市面 衛生署追查
颱風天搶商機 北縣部分百貨賣場開門迎客
《超級大贏家online》祭重金 萬元獎金獎賞答題王
MasterCard尊榮秘書 「海外旅遊安排服務」六成持卡人喜愛
寶來投信加入香港基金投資公會 促進兩地業者共同發展
銀行、證券據點熱烈參與 台新金控今年度捐出34萬CC熱血
期交所9月24、25日續辦9月份「財務工程金融投資決策課程」
寶來ETF總受益人數突破6萬人 散戶買氣不減反增
日本大選可能提前於十月底舉行
颱風來襲 嘉義蚵農憂搶收不及損失慘重
趙耀東公祭總統頒褒揚令 黨政高層弔唁
金管會:颱風導致損失 保險公司應儘速理賠
俄羅斯開始從喬治亞撤軍
大陸「丐幫」一年可賺八萬人民幣
營建署:颱風期間勿入陽明山太魯閣園區活動
日橫須賀美軍基地附近驚傳爆炸 幸無傷亡
台電高雄變電所維修起火 一人灼傷送醫
特偵組傳票 黃百祿妻舅請友人代領取
阿富汗洛迦省省長遇伏喪生
毒米事件農相失言 恐衝擊日自民黨眾院選情
尼泊爾無身份證件流亡藏人將被遣送至印度
重慶成年人每年植3-5株樹否則繳綠化費
南投雨量小 除力行產道中斷未傳重大災情
帕運桌球團體賽 男子M4-5級中華晉級八強
墨西哥發現二十四具遭集體處決屍體
辛樂克災情 一人受傷兩省道土石流中斷
台電:4萬8000餘戶停電 全力搶修陸續復電
台鐵對號列車今天全部停駛
洛杉磯火車互撞 死亡人數增至十五人
兼任國民黨副主席？黃敏惠：義不容辭
提高素質 衛署：擬牙醫獨立執業前受訓2年
桃園台七線坍方 落石擊中一人正在急救中
蔡英文參選北縣長？民進黨：可行性不高
國稅局:秋節獎金禮品 應依規定報稅
近貧補助方案 彰縣兩萬九千多人符合條件
掛虎頭賣狗肉 印度狗皮當虎皮賣
蘇治芬巡視抽水站 勸低窪地住戶準備撤離
辛樂克颱風來襲 澎湖海空運多停航
艾克颶風登陸德州加爾維斯敦島
總統盃暨台灣PGA錦標賽取消第三天賽事
太平山雨量已550毫米 台東焚風溫度37.5度
洗錢疑案 特偵組15日再傳黃睿靚父母
台東焚風 空曠處三十七點五度市區三十八度
楠梓加工區3台電工人被灼傷 送醫觀察中
歐元區財長：金融危機還要拖延好幾個月
俄羅斯關閉五處哨站 開始從喬治亞撤軍
颱風影響 港台航線今天取消四十班機
國稅局：第二批退稅 10月底辦理退還
辛樂克打亂空中交通 華航等調整班機時刻
辛樂克颱風來襲 阿里山鐵路14日停駛
被通緝七年藏匿中寮 化名當代書被警識破
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
屏東裕軒食品進三鹿奶粉 賣給農民當肥料
關切三鹿奶粉流入台灣 海協兩次致電海基
網站有意販售印度虎 遭國際保護組織盯上
未成年女兒與男友親熱被撞見 將母砍重傷
颱風來襲 周錫瑋探視北縣安置漁工
金馬影展開閉幕片 停車及征服北極獲選
台証：台灣經濟國際連動性高 心態宜保守
辛樂克颱風來襲 新竹市明天(14日)停止上班上課
三鹿奶粉流入台灣 進口商：不知情下進口
高縣衛生局稽查大樹鄉廠商 未用三鹿奶粉
高鐵今晚10時收班 明天下午2時前減班
花蓮風雨輕微 氣象局：中央山脈屏障有關
颱風來襲 果陀劇場作品針鋒相對南部場延期
生技公司以三鹿奶粉製成鈣片 衛生局查封
現金充裕 日企業大肆併購海外企業
衛署:三鹿乳粉 未流入台灣嬰幼兒奶粉市場
問題乳粉事件 消基會:衛生署危機意識不足
辛樂克颱風來襲 新竹縣四百戶停電
新台幣本週貶幅0.52% 下週仍有貶值壓力
金門縣政府宣布 明天照常上班上課
颱風影響 台金航線近八成五客機停擺
立院新會期 預算人事與民生議案成焦點
立院新會期 國民黨團擬63項爭議低法案
陽光與退稅法案列民進黨團優先法案
印尼央行貪瀆案 總統親家將被列為嫌犯
辛樂克颱風來襲 新竹縣明天停止上班上課
辛樂克風雨未緩 宜蘭縣14日停止上班上課
立院新會期考驗執政黨政協調與在野制衡
問題乳粉事件 衛署若增驗項目 經部願配合
高市最大陣風九級 僅路樹傾倒零星災情
宜蘭台七線89K處路面裂開 禁止通行
北市府：明天已達停止上班上課標準
水保局發佈25條土石流紅色警戒
製造及出口合成毒品 比利時世界排名第二
印度成功試射空對空飛彈
水利署：基隆河員山子中午啟動分洪
泰國中文熱 華僑青少年熱中演講磨練
兼任黨副主席？朱立倫：救災為重不談政治
台東焚風溫度再飆高 下午4:33達37.8度
瑞典服飾H&M東京店開張 顧客大排長龍
石門水庫逼近滿水位 今晚六時進行洩洪
全台14日上班上課情形
調降證交稅照跌 六成讀者持悲觀態度
調降證交稅照跌 六成讀者持悲觀態度
辛樂克原地打轉 對台灣影響到15日
副總統：台灣經濟基本面好 不會大起大落
辛樂克颱風侵台 竹縣山地鄉居民撤離
胡志強慰問防災中心 市區巡視防災措施
遭指涉賭打放水球 ATP還戴維登柯清白
三鹿奶粉中市廠商有進貨 衛生局查封
中央社新聞小百科：三聚氰胺
大陸有害奶粉已造成嬰兒腎結石432例
防範辛樂克颱風 馬總統提醒不可掉以輕心
南非刀鋒跑者男200米奪冠 帕運第二金落袋
帕運桌球團體賽 中華兩隊晉級一隊淘汰
培林為希拉蕊抱不平 遭批虛矯搞分化
追查三鹿奶粉 汐止賣出48包衛生局查到3包
新西蘭：三鹿奶粉回收 未製成嬰幼兒奶粉
三聚氰胺矇混蛋白質檢驗 危害嬰幼兒腎臟
颱風災情 中央應變中心:2受傷近3千戶停電
颱風來襲 水保局發佈55條土石流紅色警戒
辛樂克雨量威脅大 行政院：防淹列首務
辛樂克強風豪雨 全台21縣市十四日仍停班停課
歐洲強子對撞機電腦有漏洞 駭客入侵示威
氣象局預測 辛樂克14日清晨將在宜蘭登陸
世界田徑總決賽 捷克標槍皇后擲破世界紀錄
布希取消燃料進口限制 抑制哄抬油價
達賴因健康理由 取消訪問德國瑞士行程
駐法代表呂慶龍受邀參加教宗巴黎露天彌撒
任內最後一次 布希二十三日聯大演說
台厄聯盟正式立案 推動兩國友好關係
調查:經理人看淡第三季亞股 增持現金債券
中國M2增速創19個月新低 宏調成效漸明
大型旅遊業者倒閉 英緊急援助受困旅客
看好台灣 羅立基盼鄧白氏在台規模3年翻3倍
掌握契機 用對方法 小公司創業展新局
三鹿奶粉流向九縣市 多數加工製成食品
教宗巴黎宣道 指貪財為萬惡之根
美空軍成功夜航南極 獲譽為歷史性壯舉
北市府籲士林區臨溪路聚落到至善國中避難
氣象局預測 辛樂克14日清晨將在宜蘭登陸
布希取消燃料進口限制 抑制哄抬油價
台灣原舞者舞團 瓜地馬拉演出圓滿成功
辛樂克逼近宜蘭 蘇澳出現16級瞬間最大陣風
世界田徑總決賽 捷克標槍皇后擲破世界紀錄
肯亞匪徒登堂入室 洗劫京奧馬拉松金牌得主
艾克颶風猛撲美墨西哥灣區 登陸後威力減弱
印度新德里發生爆炸案 十八人喪生
辛樂克颱風中心清晨1時50分宜蘭登陸
伊斯蘭好戰分子佔領巴國西北部政府大廈
印度新德里連環爆炸 死亡人數增至二十二人
民調：馬侃歐巴馬回到黨大會前短兵相接狀態
郭泓志左手經注射治療後可望今日現身球場
辛樂克颱風又打轉 強度持續減弱
印度首都新德里爆炸案 喪生人數增至22人
花蓮吹焚風 清晨氣溫33.3度
巴黎塞納河遊船沉沒意外 至少兩人重傷
提名關中掌考試院 近七成讀者不以為然
辛樂克襲台 翡翠水庫調節性放水
辛樂克襲台 嘉義縣山區出現超大豪雨
艾克颶風侵襲德州後 墨西哥灣區展開大搜救
洛杉磯通勤列車車禍 死亡增至24人
山西襄汾潰壩事故死亡人數升至254人
中國九部門高層人事調整 走年輕化路線
USGS：東帝汶附近海域發生規模六點二地震
貝爾微高球菁英賽三輪 曾雅妮打爆並列六十九
旅義台灣藝術家謝培德攝影展獲好評
國合會行動醫療團 9/29前進宏都拉斯
辛樂克颱風影響 多項藝文活動變動
王金平明訪日 可望會見安倍晉三
國合會十月環保研習班 台灣經驗傳遞友邦
俄羅斯客機墜毀烏拉山區 八十七乘員生死未卜
中國工商總局緊急通知：三鹿嬰兒奶粉下架
推動台參與聯合國 數民間團體紐約街頭造勢
辛樂克來襲 宜蘭出現零星災情
中橫大禹嶺106K路段 道路坍方交通暫中斷
彰化家扶社工成立壘球隊 帶領青少年成長
辛樂克颱風登陸後打轉6小時 中南部降雨增
中國浙江省政府秘書長涉嫌收賄移送法辦
焚風狂吹18小時歷年罕見 台東整夜熱烘烘
新港奉天宮媽祖契子女 風雨中回廟參拜
高捷橘線今通車 下午起免費搭乘至21日
台駐印度代表處與台僑歡度中秋佳節
財長：新金改不限時不限量 尊重市場機制
彰銀董監改選 財長:公股可能不徵求委託書
財長:台灣金控組織條例 列下會期優先法案
主要宗教寺院將啟用 高縣宗教聯合國成形
遼寧燈塔金航石化公司發生爆炸
辛樂克災情 台北市1人受傷 21處道路坍方
勞基法增訂颱風假？勞委會:仍應審慎衡酌
鄭中基專輯開紅盤 媽媽咪呀原聲帶受歡迎
踏實賣襪的故事 施純鎰發表新書
景氣不佳 建商推案轉趨保守建案腳步放緩
辛樂克侵襲 高縣山區大雨 南橫三處坍方
俄羅斯航空公司班機墜毀 八十八乘員全罹難
颱風雨勢減弱 北市多數百貨今正常營業
協助低收入戶學生 學產基金助學金申請
水利署：中南部雨量漸增 雲嘉南慎防淹水
高捷橘線通車 美麗島站公共藝術受矚目
中國航太科研團隊快速年輕化
蟹謝讓路救生態 墾管處護送陸蟹過馬路產卵
學產基金低收入戶助學金 10/15截止申請
大台北蔬果均價走跌 葉菜量減價漲
辛樂克侵襲 宜蘭台七線多處缺口阻斷交通
南投雨勢轉強 台21線等多處要道交通中斷
徹查毒食品 消保：須全面記載產品流向
台東縣今天下午及晚間停止上班上課
經部:各水庫持續洩洪 石門曾文加大洩洪量
賴英照任總統特使 將率團致賀聖國國慶
新德里連環爆炸 死亡增至30人
立院19日開議 馬總統將與國民黨立委座談
台鐵多數路線恢復行駛 高鐵發車時間調整
港媒：翟志剛是太空漫步熱門人選
辛樂克颱風登陸宜蘭後 花蓮清晨出現焚風
艾克颶風重創美國 估計損失80至180億美元
蘇花公路111公里坍塌 最快今晚前單線搶通
辛樂克颱風影響時間拉長 國際航班大亂
南投山區五村落紅色警戒 兩登山客失聯
立榮今部分航班取消 新航延後起降
絲襪濾渣 添加毒劑 江蘇發現假茅台酒
靖娟基金會：家長不可忽視烤肉潛在危機
廣州家樂福賣的月餅發霉
世界華商經貿會議揭幕 高長施顏祥專題演講
救經濟 外資：輕稅及加強基建可留住資金
辛樂克來襲 南化關山達超大豪雨標準
辛樂克一夜風雨 北縣未傳重大災情
農委會發布92條土石流紅色警戒
不懼大雨 中市民眾冒雨參拜福德正神
印度連環爆後提高警戒 巴基斯坦與英國譴責
面板廠致力節能減碳 支持在地農業
內政部：96年入出國境762萬人 較95年增加
隱匿公文案 台北地院15日首度開庭
板新水廠水源濁度升 水利署緊急調水支應
廈門破獲涉台電信欠費詐騙案
施顏祥：台灣環境改變 國際招商反應熱烈
颱風影響 港台航機今天取消逾十班
辛樂克來襲 彰縣農損面積初估約四十公頃
辛樂克打轉 台華輪因颱風罕見停航四天
問題乳粉事件 朝野立委要求衛生署專案報告
高捷橘線通車 高縣市盼中央兼顧票價一致
聯邦杯網賽 雙姝連勝俄羅斯冠軍在望
日全日空電腦當機 國內線14航班停飛
颱風災情 中央防災中心：13傷13萬戶停電
三鹿奶粉流入台灣 衛生署:掌握七成流向
辛樂克颱風減弱 鐵路航空運輸陸續恢復
高捷將換總座拼營運？范陳柏：平常心
嘉縣山區超大豪雨 阿里山公路多處坍方
經建會：五年後數位學習產值上衝250億元
台東焚風持續18小時 釋迦果烤焦
好萊塢最有勢力明星 布裘榮登金氏紀錄
颱風對蔬菜產區影響未明 菜價走勢待觀察
遭馬國警方逮捕女記者獲釋
雪霸國家公園當機 22日前入園改書面申請
期交所交易實務研習班近期開辦
高長：協商國際議題 需兩岸互信基礎穩固
台電：宜蘭逾 7萬戶仍停電 全力搶修
為網路與數位時代奠基 積體電路五十歲了
茶改場：月餅配好茶 順口無負擔
苗栗縣中港溪堤防掏空 泰安落石嚴重
墨裔美國太空人協助推展墨西哥太空計畫
辛樂克颱風 宜蘭山區累積雨量逾1000毫米
香港機場八月份客貨運量下跌
泰看守政府宣布解除曼谷緊急狀態
帕運健力 林資惠摘金
重新獲得人民信賴 蔡英文：民進黨最大挑戰
俄航班機墜毀罹難者包括二十一名外國人
馬反對陣營譴責警方逮捕記者和異議人士
陸客小三通到金門旅遊 奶粉成熱門伴手品
陳武雄訪史瓦濟蘭 讚農業外交省錢效果好
北迴線列車下午起恢復行駛 民航班機仍停飛
追查問題奶粉 北縣衛生局查進貨商要求退貨
泰國政府解除首都曼谷緊急狀態
南投婦女遭毒蜈蚣咬傷 路斷出動吊車送醫
帕運健力 林資惠為中華代表團贏得金牌
14包問題奶粉流入北市 11包製成糕餅麵包
德基水庫洩洪滿載發電 谷關聯外交通中斷
帕運男子射箭 曾隆輝勇奪銅牌
南投台電維修員 執勤勘查線路落水失蹤
英超足球 切爾西獲勝曼聯吃敗仗
遼陽燈塔金航石化公司爆炸已知一死兩失蹤
四川特大交通事故 五十一人死亡
辛樂克災損經報備勘驗 稅捐得扣除減免
辛樂克侵襲 中市131件災情 無人傷亡
MIC；2009台金融業資安投資 31.8%將加碼
高捷橘線通車 兩小時五萬兩千人次搭乘
三鹿毒奶粉受害嬰兒可能逾三萬人
吳佩慈主持央視秋節晚會 心繫辛樂克颱風
中南部山區雨量驚人 嚴防坍方土石流
城市琴人丹尼爾自爆 金曲獎預謀親蔡依林
智慧型手機越來越夯 安全控管成新趨勢
嘉縣山區超大豪雨 阿里山公路五虎寮橋封閉
帕運奪金 林資惠：不希望是二等國民
辛樂克來襲 翡翠水庫進水多 水處正常供水
辛樂克颱風強度減弱 陸空交通逐漸恢復
王媽媽尋失蹤女14年不放棄 期待團圓
嘉義縣山區超大豪雨 八掌溪超過警戒水位
網路醫院業者籲響應兒盟 協尋失蹤兒少
辛樂克逐漸影響浙江 將有大暴雨
港澳業界百人工商考察團 17日訪高雄
林政則巡視南寮海岸 慰問颱風避難大陸漁工
辛樂克颱風來襲 高縣南橫中斷農作物損害
美國與中國十六日在加州舉行貿易會談
超大豪雨 阿里山鄉豐山雨量超過1100毫米
農委會下午發布198條土石流紅色警戒
以國執政黨主席選前民調 李夫尼略勝一籌
行政院：即日起禁止進口三鹿牌所有產品
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
艾克颶風影響美國能源生產不大
氣象局：辛樂克強度略減 風雨持續中
新光無限卡年刷40萬 送超值「健康養生樂活卡」
辛樂克颱風受災戶 退票從寬處裡
衛署尋求三聚氰胺檢驗技術 待建預警制度
歐洲國家財長仍見不到金融危機結束跡象
太陽劇團熱銷 主辦單位籲勿購來路不明票券
麻生太郎：若當選首相將給予對手內閣要職
日媒：金正日病情嚴重 不時喪失意識
泰國人力黨擬支持宋才競選總理
美總統選戰益趨負面 培林面臨新指控
副總統：參與國際事務 開拓台灣能見度
辛樂克颱風最新災情2失蹤17傷 農損逾億
執勤落水失蹤 南投台電員工尚未找到
山區大雨 高縣甲仙大橋橋墩下陷封橋
超大豪雨 嘉義石磐龍單日雨量超過980毫米
南非女泳將杜陶伊特圓夢 北京帕運再奪五金
帕運射箭奪銅 曾隆輝：未發揮平常水準
帕運桌球團體賽 中華隊全數出局
台北羽球公開賽 簡毓瑾程文欣奪女雙第4冠
苗栗頭屋鳴鳳山走山 消防隊強制撤離居民
宜蘭農漁畜產損失超過1億 達現金救助標準
若食入問題奶粉 衛署專家建議多喝水
北縣土城國際社區土石坍方 8車滑落居民撤離
美作家瓦雷斯自縊身亡 享年四十六歲
英國間諜小說大師勒卡雷：一度有意投奔蘇聯
大陸停止設備進口免稅 大型台商首當其衝
外商主管：香港司法體系亞洲最佳 台灣第五
鳥巢建築師紐約蓋魔術方塊摩天樓 每戶上億
聯邦杯網賽 俄羅斯四戰全勝蟬聯冠軍
北縣三峽土石流紅色警戒 周錫瑋視察撤離作業
后豐橋斷 國道2站不收費 台鐵增開列車疏運
北縣土城道路坍方 八車滑落
超大豪雨 嘉義石磐龍單日雨量超過980毫米
南非女泳將杜陶伊特圓夢 北京帕運再奪五金
山區大雨 高縣甲仙大橋橋墩下陷封橋
聯邦杯網賽 俄羅斯四戰全勝蟬聯冠軍
峇里島女網賽 謝淑薇與彭帥搭檔雙打奪冠
北縣三峽土石流紅色警戒 周錫瑋視察撤離作業
后豐橋斷 國道2站不收費 台鐵增開列車疏運
公路局:后豐大橋今擬開放南線雙向通行
辛樂克颱風中心持續滯留 各地豪大雨
「布萊德彼特之即刻毀滅」登上北美票房冠軍
土耳其渡輪翻覆 至少一人喪生約二十人失蹤
辛樂克緩步移動 南台灣脫離暴風圈
苗栗縣泰安獅潭南庄三鄉停班停課
吸引國外企業來台 櫃買中心舉辦高峰論壇
期貨商：延續打底走勢 短線醞釀反彈
新竹縣尖石五峰 停止上班上課
主人癲癇發作 靈犬撥打911機敏救主
直升機大甲溪下游搜索失蹤人車
搜索墜溪人車 國道三道橋樑附近發現遺體
脫離辛樂克暴風圈 高市防颱中心三級開設
嘉縣山區超大豪雨 阿里山公路五虎寮橋斷裂
台股開盤下跌112.38點 為6198.30點
上海虹橋臨空經濟規劃現代產業服務業園區
深圳醫院擅自收錢治療腎結石嬰兒
嘉縣山區超大豪雨 六條主要公路交通中斷
俄運輸部長：俄航班機墜毀是因為機械故障
知名保加利亞考古學家基多瓦去世 得年65歲
災後復建 北縣府會勘國際社區土石流災區
紐約油價下探至半年以來新低
貝爾微高球賽曾雅妮並列第35 史丹福摘冠
美元轉弱 新台幣兌美元早盤小升
傳英國巴克萊銀行打消收購雷曼兄弟計劃
葛林斯潘：美國陷入一世紀僅見金融危機
為襄汾潰壩事故負責 山西省長辭職
北市研究院路土石衝入3民宅 1人受傷
上海迎接世博會 不文明陋習成頭痛問題
美投資銀行雷曼兄弟無人收購 今恐遭清算
資訊封閉 甘肅偏遠地區嬰兒還在吃毒奶粉
問題奶粉製成飲料流入竹縣 衛生局:已下架
橘線端點停車場 高市府相中臨港及建軍站
貝爾微高球菁英賽 史丹福封后 曾雅妮35
挽救義航 各方進行最後努力
美金融股利空 台股早盤破6200點弱勢整理
辛樂克颱風陸上警報 深夜至明清晨解除
李光耀接受心臟手術 狀況良好已出院
宣揚核心價值 港府擬為香港打造新標誌
葉盛茂：交付情資給陳水扁 無第三人在場
二次金改爭議 陳樹說 領導清廉才好做事
帕運游泳S6級50M自由式 羅小紅出局
查維斯說莫拉萊斯如遭攻擊他絕不袖手
以色列華人過中秋：月是故鄉圓
馬吳抗衡？吳伯雄：有些報導要反過來看
廚房清理完成 桃源國小營養午餐供餐正常
后豐橋斷 水利署：與疏浚或盜採砂石無關
辛巴威朝野簽署和平協議 穆加比權力外放
吳伯雄：任內完成培元專案及黨營事業歸零
胡志強指示 全力執行中市擴大內需方案
消保會:毒奶粉受害者可向進口商求償
颱風辛樂克預計不會在廣東登陸
大衛迪歐中秋夜華府音樂會 傳遞慈濟理念
辛樂克驚人雨量 中潭公路多處積水中斷
甲仙大橋橋墩傾陷 128縣道作替代道路
關切颱風災情 劉揆六度視察中央應變中心
消保會:毒奶粉受害者可向進口商求償
石門曾文水庫持續洩洪 濁水溪仍一級警戒
華商經貿會議圓滿落幕 後年在台北舉行
中共十七屆三中全會將討論農村改革問題
三鹿毒奶粉事件嫌疑人多為牧場等經營者
三鹿毒奶粉事件嫌疑人多為牧場等經營者
吸引國外企業來台 櫃買中心將辦高峰論壇
水利署：后豐大橋塌陷與河川疏浚無關
福建福州新增十二所台灣民眾就醫定點醫院
林資惠帕運奪金 劉揆請體委會代頒獎牌
辛樂克災情 3失蹤17傷農損1億1千多萬元
研究：治療失聰福音 聲道神經能記憶發音
消保會:毒奶粉3成待查 建議修法記載流向
馬來西亞一官員不滿政府用安全法逮人
彰化芬園鄉貓羅溪水暴漲 消防局疏散民眾
中國毒奶粉受害嬰幼兒擴及580人 兩嬰不治
國立大學法人化 教育部：尚無具體時程
陳菊日本招商 JUNTEN近期高市設廠
斯圖加特田徑場熄燈 奧立佛完成奪冠心願
水利署：全台3.6萬戶停水 北彰化分區供水
因應陸客小三通遊台 金門研商爭取商機
吳伯雄:與馬總統私交好 籲團結對抗分化
高捷橘線通車 上班尖峰時間約四千人搭乘
醫師:久站工作族群 小心靜脈曲張上身
MIC:逾2成金融業明年增商用軟體投資支出
綠委：問題奶粉事件 應追究行政官員責任
民主黨廣告嘲弄馬侃 共和黨指控年齡歧視
后豐斷橋發現雷毓琦遺體 五人失蹤待查
協助風災復建 國民黨投入黨內義工
衛生署：封存三鹿奶粉 今起就地銷毀
釋憲60週年 賴英照：屢發揮關鍵力量
颱風雨量驚人 石門排洪每小時發電八萬度
外資匯出 新台幣兌美元中午貶3.9分
銀行打壓工會？ 銀行局籲保障員工權益
台中市沒有危橋 僅一座需全面補強
英法海峽隧道營運恢復緩慢 目前僅及三成
教部：颱風受災學校74所 損失約1568萬
辛樂克颱風速度加快 中投山區豪大雨
扁不可用國務費推公投？ 藍綠營看法不同
聯電一度跌停 創歷史新低價
后豐斷橋人車墜河 動員近兩百人搜救
紓解信用危機 全球10家銀行集資700億美元
修復地方危橋 朝野黨團籲中央速處理
邱正雄:台許多企業淨值大於市價 值得投資
教育部捐大考中心5億 李嗣涔重申要退還
后豐橋意外 民進黨：遺憾 救人要緊
國民黨：媒體炒作馬吳關係 馬吳不以為然
桃縣衛局查獲攙有問題奶粉產品230箱
南投埔里婦女遭溪洪沖失 牛眠橋塌陷
中美經濟合作策進會 辜濂松為新任理事長
紓緩金融危機 聯準會宣布放寬緊急信貸擔保
辛樂克颱風農損2.1億 宜蘭彰化南投較嚴重
台股收盤跌258.23點 為6052.45點
保護資產價值 雷曼兄弟將宣佈破產
奶粉案 綠：總統閣揆應道歉 藍：作好後續
公路局:后豐大橋已列老舊橋梁整建計畫內
颱風漸離 注意環境消毒及飲水衛生
台北股市開低收低 下跌258.23點
美金融股利空 台股收跌258點近3年新低
9月台指期大跌323點 逆價差85.45點
雷曼兄弟公司將宣布破產保護
雅虎使出開放新招 吸引三百駭客上門獻計
首爾酒店住宿費亞洲最高 不利促銷觀光
泰國執政黨領袖支持宋才出任總理
調查毒奶粉事故 河北警方正式逮捕兩人
大甲溪水暴漲 中橫谷關篤銘橋岌岌可危
劉揆下午將視察后豐大橋斷裂災情
查人頭帳戶 特偵組約談黃睿靚家人
新加坡今年第二季失業率上升至2.3%
朋馳高球賽 萊德杯歐洲隊明星卡森奪魁
兩輛車五民眾受困埔霧公路 消防隊助脫困
愛看動漫 日本可能出現「御宅族」首相
土耳其渡輪沉沒 一人喪生二十人下落不明
隱匿公文案開庭 葉盛茂仍稱公文交陳水扁
雷毓琦家人認屍 痛哭失聲跪倒無法起身
印度稅務局查中國電信商華為涉逃漏稅案
中秋變盤夢碎 三大法人賣超57.5億元
工程會:后豐橋原定24日開標 發包無延宕
總統：停止與大陸外交惡鬥 資源轉到友邦
竹市昨夜持續大雨 徹夜搶修積水排除
美國銀行併購美林投資 成全球最大金融公司
颱風暴風圈縮小 陸上警戒剩桃園以北
后豐橋斷 邱正雄：加強全國危橋安全措施
監院：問題奶粉與后豐斷橋 列優先調查案
辛樂克災情 中央應變中心：4死7失蹤17傷
雷曼兄弟破產 歐洲主要股市開盤暴跌
勞委會災區就業協助 5千萬元1千個工作機會
廬山溫泉區重創 傳2人遭土石活埋1飯店傾斜
王金平：立院開議後 陽光法案會加速審議
劉揆宜蘭視察風災 農損研擬專案協助
2天發400多通簡訊給老婆？民眾申訴獲賠
受颱風影響停水 彰市預計18日恢復供水
阿里山公路五虎寮橋斷裂 民眾好奇圍觀
土城國際社區坍方 北縣府掛網噴漿穩住地基
明年改選黨主席 文傳會:子虛烏有
中華職棒 新莊龍象之戰延至10月6日補賽
歐巴馬陣營八月募款破紀錄達六千六百萬美元
中國政府：污染奶粉影響一千二百多名兒童
南島族群婚禮11月舉辦 9月底截止報名
綠島對外交通中斷五天 五十三名遊客滯留
太平山遊樂區持續休園 16條步道暫全封
迎鸕鶿過冬 金管處將取締非法網具
黃健庭勘災 要求政府提高補助
毒奶粉事件 桃園地檢署追查責任歸屬
石家莊萬餘噸受污染三鹿奶粉將被銷毀
高市自行車租賃招標 業者三搶一
美資印尼自由港公司所屬機場遭攻擊
總統早上致電高孔廉 瞭解三鹿奶粉詳情
新竹120縣道土石崩塌 鄭永金赴尖石勘災
辛樂克颱風災情 高縣農損三千萬元
外勞逃逸 儼然成為機場治安不定時炸彈
恆天然公司：三鹿牌奶粉遭污染是因破壞造成
對美採購F16戰機案 府高層：美國拒收
彰縣有七座橋樑需要改建 十一座橋樑待修
辛樂克颱風遠離 胡志強今晚搭機赴美
辛樂克颱風來襲 嘉義縣農損初估4300萬元
男子暴瘦盜汗肇因淋巴癌 化療重拾生機
中華職棒 暴龍隊補進新洋投韋伯
花蓮米棧大橋列危橋 將打除新建後年完工
毒奶粉事件 麵包業者遭池魚之殃嚴重滯銷
男童11聖筊 抱走高山巖福德宮大獎休旅車
核安演習月底核三廠登場 模擬6級強震應變
竹市衛生局：三鹿毒奶粉未流入竹市
雪隧南下多處漏水 國工局人員趕工處理
台東近五百橋樑 安全無虞
台糖招考13項專長38位新人 9/25截止報名
高雄市每年檢測橋樑 2010年改建七賢橋
台商在山東增資擴大規模
花旗、「張老師」攜手巡迴推廣家計財管課程 教民眾「做荷包的主人」
金管會：國內金融機構及投資人對雷曼證券投資部位約800億元
國泰金控：持雷曼兄弟相關投資曝險部位約15億元
證交所邀券商研擬救股市對策 外資、自營商提國安基金進場十大建議
聯準會搶救金融市場 雷曼兄弟宣布破產
國民黨基層座談會 嘉縣黨代表要馬硬起來
辛樂克颱風農損3.3億元 宜蘭1.14億元最多
劉兆玄視察后豐大橋 指示全力搜救失蹤者
劉揆視察大甲溪神岡鄉豐洲堤防掏空情形
地方188座鄉道橋樑需修繕 明年底完成改善
歐洲新足球季剛開踢 主力球隊紛紛中箭落馬
政府基金續逢低進場 金融傳產龍頭股為主
協助政院財經政策小組 府預估18日宣布
監委調查健保IC卡風波 傾向糾正衛生署
訪宜蘭受災農民 劉揆指示農委會專案協助
府：總統關切毒奶粉 指示陸委會表達立場
大眾電信緊急保全獲准 研擬5年重整計畫
參選黨主席？吳伯雄：若要老頭子賣命也可
蕭萬長：發展創新中心 鼓勵台商返鄉設總部
張榮恭：國共論壇年內舉辦 金融議題優先
匯豐:目前無裁員計畫 陽信:暫不回應工會
衛署:奶粉案清查近尾聲 市售食品安全無虞
毛治國：開放后豐鐵馬道 為機車替代道路
雷曼風暴 金管會：有買到需認列資產減損
特偵組:洗錢案年底前可偵結 辦不好就下台
亞洲鐵人三項競技 朱木炎宋玉麒跨行參賽
第一金：代銷雷曼兄弟結構債 本身未持有
副總統協助政院推動財經 邱正雄：好事
金融業投資雷曼兄弟股債 曝險至少60億元
部分黨部主委探視 扁：民進黨基本盤還在
邱純枝:東元目前未計劃參與亞太電信增資案
安潔莉娜新片陌生的小孩 金馬影展搶先看
駐日官員夫人張懿文登日國立劇場表演受好評
金管會:國內銀行持有雷曼兄弟部位逾百億元
因應919傳訊吳淑珍 法院請台大醫院協助
特偵組傳訊黃睿靚父母 對其說詞持保留態度
帕運運最佳男女運動員提名人名單出爐
央行：未持有雷曼兄弟債券 均持AAA政府債
詩人愚溪烏蘭巴托發表新書「路」蒙古文版
最高檢：法律上陳聰明無需迴避扁案偵辦
兩岸二次會 江丙坤將促大陸勿矮化台灣名稱
中央應變中心辛樂克災情:5死10失蹤19傷
南投豐丘明隧道崩塌1死9脫困 3車搶救中
雷曼兄弟破產法股跌 法財長將嚴重性極小化
雷曼美林不支垮台 華爾街版圖重新洗牌
金門青少女10/15起免費接種子宮頸癌疫苗
紐西蘭派大使交涉 中國才正視毒牛奶事件
挽救金融 美聯準會將為市場挹注七百億美元
玻利維亞總統出席南美峰會 討論玻國危機
金融地雷再爆使美股慘跌 道瓊破11000點關卡
雷曼兄弟破產利空衝擊 倫敦股市重挫收黑
雷曼兄弟破產美林被收購 道瓊大跌504點
利空罩頂 多倫多股市慘跌五百多點
辛樂克海上警報持續 台灣各地天氣好轉
雷曼風暴比股大跌 但對金融機構影響有限
民進黨主委探視陳水扁 蔡英文：人之常情
米蘭股市重挫 義央行：受雷曼風暴影響有限
嘉義市衛生局：三鹿毒奶粉 未販賣至嘉市
高碩泰接受匈電視專訪 籲支持台參與聯合國
期貨商：趨勢偏空 台指期恐劇烈波動
法人：美股狂瀉 台股6000點岌岌可危
彭博憂心華爾街風暴影響紐約景氣
股市雖跌 德財長：美金融危機對德影響有限
美財長信心喊話 但未考慮為雷曼兄弟紓困
台股開盤下跌304.28點 為5748.17點
雷曼兄弟一夕倒閉 紐約員工遷怒執行長
人民日報：中國大陸雙率齊降有利經濟發展
中國神舟七號太空人選定
陳雲林二十日赴東莞晤台商
專家：雷曼兄弟破產 延長金融動盪陣痛
台股重挫 新台幣兌美元早盤貶逾1角
惠普併購EDS 未來三年擬全球裁員2萬4600人
專家：中國兩率下調對股市利多樓市影響不大
翡翠水庫92%蓄水量 未來半年供水無虞
貝德：台灣將依據喬治亞事件檢視美國承諾
歐巴馬苦苦追趕 與馬侃民調打成平手
萊德杯高球賽今開打 歐美兩隊將演新秀大戰
過度投資次貸市場商品 雷曼兄弟走上不歸路
金門縣運會暨全國田徑菁英賽 點燃聖火
金管會:台灣對雷曼投資部位 粗估800億元
芭芭拉史翠珊支持歐巴馬 比佛利募款獻聲
嘉義市無危橋 有3座待整修橋樑
金融觀察人士：加拿大較易度過美金融風暴
中國專家：川震主因天然氣擠壓爆裂
吳英毅：擴大海外中文學校數位教學普及率
港股暴跌 恆指開盤下跌一千三百點
驫舞劇場舞作骨 展現男子舞蹈魅力
辛樂克影響 全國技能檢定18日前都可報名
危橋修建 毛治國：交通部將加緊催辦
國科會副主委陳力俊訪加 敲定多項合作計畫
疑洗錢案 特偵組再傳李恆隆到案
巴西舉辦「再現聖保羅」民俗文化節
南市地處平原 橋樑受自然界力量影響不大
旅美女畫家楊惠方將在華府展才華揚愛心
吳英毅：海外僑社對立緩和 持續溝通
金管會:對雷曼800億元投資 不至全部損失
北京奧運舊門票仍是「一票難求」
若歐巴馬當選 三位前國務卿認為可振奮人心
MIC:電腦病毒有得買 加強郵件安全敏感度
台股大跌 邱正雄：國內金融健全籲冷靜
巴西財長宣稱經濟穩定 不受美危機影響
中國三鹿奶粉工廠停產 忙於退貨理賠
南瀛總爺藝文中心 活化古蹟注入新生命力
河北毒奶粉案 港媒批評沒有官員負責
星金管局：貨幣與金融市場仍井然有序
俄兩年來最嚴重空難 傳機長違背塔台指令
美投資銀行相繼倒下 華爾街餘震難息
美股重挫 類股皆墨台股早盤失守5800點
安華：已有足夠國會席次可以上台執政
布裘再捐兩百萬美元 興建衣索比亞衛生中心
辛樂克災情 中央應變中心：5死10失蹤
寮國熊牌奶精與嬰兒配方奶同商標 父母混淆
新加坡金管局：AIA財務狀況達到監管標準
醫師:中秋烤肉後 修復牙齒矯正器患者大增
桃縣衛局銷毀三鹿奶粉424包 追查其他貨品
一天一個月餅 重慶男子吃出膽結石
協助就業 聘用外配陸配雇主可獲補助
毛治國：三年預算四年完工整建全台危橋
高捷拚紅橘線日運量17萬人次 仍虧28億
蔡英文訪舊金山 盼民進黨成為優質在野黨
后豐橋斷裂 民進黨：該有人下台負責
馬侃稱美國經濟基本面佳 歐巴馬嚴厲抨擊
原料漲工程難發包？ 毛治國：想辦法調價
左營菱角鬆脆上市 菱角伯傳授好吃撇步
FDA：中國製嬰兒奶粉在美販售非法
外交部助NGO推向國際 11月辦賞鳥活動
雷曼兄弟香港四家公司被限制交易
故宮吉祥如意巡迴展 屏東文化處展出
消保:複查電影圖書影帶定型化契約 皆合格
癌後病患易發淋巴水腫 引流按摩可緩解
邱正雄:是否調整股市漲跌幅 由金管會研議
美雷曼兄弟利空衝擊 公股行庫跌停開出
馬總統：地方政府要當土地公 有求必應
毒奶粉疑262包流向不明 衛署擬祭刑法威逼
台股金融指數創近5年新低
勞委會:未委辦勞安衛教講師培訓認證
靜脈曲張療法新效果 可能有助溫和減重
辛樂克颱風災損逾5億 宜蘭縣損失達1.72億
聯大將討論台灣參與案 外交部籲國際支持
新台幣兌美元中午重貶1.52角
馬總統17日到台中南投等地勘災
涉集體浮報加班費 北檢緩起訴31台電人員
北京帕運接近尾聲 中國八十金稱霸金牌榜
台南縣府：縣內無危橋 40餘老舊橋樑待修
毛治國：未曾評論后豐大橋斷橋原因
中央命名高雄體育場 陳菊：不利世運行銷
后豐斷橋事件 中縣消防局請海巡協尋失蹤者
江丙坤：年內找機會到大陸看台商現況
全國攝影團體聯誼攝影比賽 21日中市登場
英搖滾天團Pink Floyd創始團員賴特病逝
腿痛勿輕忽 可能是致命血栓前兆
雷曼兄弟香港四家公司被限制交易
陸委會研擬開放台商出任大陸省市政協委員
經濟學家：馬侃和歐巴馬健保計劃都有缺點
政院撤中華郵政正名修法 列19日立院議程
把關中國貨 綠委擬提案修商品標示法
華爾街股災 美總統候選人現實考驗
台股收盤跌295.86點 為5756.59點
美國雷曼兄弟倒閉 亞洲金融市場打擺子
宜蘭省道大橋安全 3座鄉鎮危橋將拆除重建
雷曼兄弟控股聲請破產 東京股市跌六百多點
嘉縣發現多具白骨 18日人骨拼圖釐清
台北股市開低收低 下跌295.86點
豐丘明隧道崩塌意外 挖出金姓夫婦遺體
台荷經濟合作會議中市登場 蕭家旗招商
雪霸國家公園園區 持續暫停開放入園
沙芬放棄台維斯杯四強 參加泰國公開賽
油價高漲改騎單車 供不應求下買車沒得挑
氣象局14時30分解除辛樂克海上颱風警報
金融業刮倒風 亞洲國際油價下跌超過三美元
雷曼兄弟日本分公司關門 戰後第二大倒閉案
國民黨北市委在上海進行黨際交流
美馳援華爾街大小眼？ 要看市況與政金壓力
慶獨立兩百年 墨西哥集體創作破紀錄藝術品
基隆市老舊橋樑進行整建或補強工程
綠委：總統不聞災民苦 忙剪綵宴立委
金庸封筆36年武俠小說仍一枝獨秀
日銀緊急挹注7700億台幣穩定金融市場
王金平在東京籲建構台日特別夥伴關係
花蓮四座危險橋樑 縣府已著手改建和補強
綠委:工商衰退劉揆應下台 藍委:應提升效率
綠營質疑UN推案 外交部：未涉名稱身分
土石流重創廬山 中油埔霧加油站遭掩埋
國民黨團：勿因正名搞民粹 對台灣不健康
台股重挫 邱正雄：國安基金密切注意
台中縣長黃仲生：持續積極辦理災後事宜
美國媒體工作者波特 20日來台交流經驗
華銀對雷曼台灣放款17億 聲請債權保全
國務費案 國民黨團：社會期待吳淑珍出庭
台中學研討會建築文化篇 18日登場
中國菜廚技大賽亞太初賽 20日高雄登場
中縣消費爭議申訴案 一至八月大幅成長
以色列問題嬰兒奶粉曾釀三死二十餘罹病
雷曼兄弟破產 泰國股市重挫
推動綠色消費 高市環局鼓勵販售綠色商品
高雄海關：攜帶動植物入境未檢疫 將開罰
南美國家領袖聲援玻利維亞總統莫拉萊斯
口腔護理師：台灣應建立口腔衛生師認證
墾丁凱撒花園客房再升級
三大法人買超32.98億 台股重挫295點
綠委：總統不聞災民苦 忙剪綵宴立委
擴大內需方案1億元 維修台北縣149座橋樑
毒奶粉疑262包流向不明 衛署擬祭刑法威逼
百度網站承認三鹿要求刪除毒奶粉新聞
千億擴大內需 改善橋樑僅1.8億
彰縣辦職訓成果展 學員展示學習成果
上證綜指跌逾4% 失守兩千點
嘉縣五虎寮橋斷裂 檢方主動調查原因
中縣農損金額 累計達二千七百多萬元
中國具戰略價值稀土出口價格不如豬肉
維持率128%至130% 券商:留意流動性風險
大甲溪出海口發現一具男屍
東京股市重挫605點 三年兩個月來新低水準
超時工作 康凱呼籲保障演藝人員合法權益
閱讀扎根 花蓮各鄉鎮市立圖書館評鑑出爐
台中捐血中心傳血荒 呼籲民眾踴躍捐血
毒奶粉事件 楊秋興籲留意中國黑心食品
台灣國家公園宣傳短片 全球120多國播放
辦不好就下台？扁辦：特偵組言論不適當
后豐大橋封閉 公路總局提供接駁公車
浙江貴州嬰兒腎衰竭死亡 疑與毒奶粉有關
淡大學習策略線上工作坊 鼓勵新鮮人自學
台大雲林分院發表頸動脈全閉塞支架治療
國總理溫家寶將出席聯大會議
高縣登革熱本土病例12例 衛生局籲防範
杜托伊特與高梅茲獲選帕運最佳男女運動員
馬祖福澳港列免簽證入境點 有利馬祖觀光
辛樂克災情 7死13失蹤
泰國法庭再度對戴克辛發出逮捕令
后豐斷橋搜救 德基水庫今晚六時停止洩洪
遠離塵囂 投入大自然的懷抱
雜誌調查：碩士生暴增 企業看重名校光環
嘉義縣獨立山路基掏空 洗腎老婦接駁就醫
錢塘江將出現五年來最大潮湧
苗縣4大危橋陸續改建 汶水橋10月施工
人行降雙率 評論：中國宏觀經濟調控正變奏
金融機構：中國減息不足以刺激股市復甦
雷曼兄弟日本法人破產 負債日本戰後第二大
922國際無車日 北市信義商圈封街
雷曼兄弟破產 數千高薪印度員工或失業
藉防疫領農委會經費 北檢起訴養豬協會9人
李登輝辦公室：未說過認同新政府兩岸政策
擴大內需方案1億元 維修台北縣149座橋樑
海角七號茂伯爆紅 19日板橋獻藝北管
養殖漁業發展協會籲政府協助漁民度嚴冬
劉揆明赴國民黨中常會 談辛樂克災後重建
助危機家庭 聯勸與百貨業者募款贈愛心禮
以國執政黨明選舉黨魁 民調押李夫尼壓倒勝
央行阻貶 新台幣兌美元收盤小貶3.1分
網購隱形眼鏡觸法 來路不明產品有害健康
颱風農損6.7億 南投宜蘭受創最重 各1.7億
1至8月加工出口區投增資額503億 年增34%
三鹿隱瞞真相 七月已停產毒奶粉
外資：台股超跌 重新檢視投資價值
雷曼引爆金球股災 國內投信業者紛自清
歐洲中央銀行對貨幣市場挹注七百億歐元
世界盃健力錦標賽 王俊淋奪二金二銀
SOA開發者新秀大賽 雲林科大IDSL團隊奪冠
劉憶如：雷曼800億元曝險 一定有大幅虧損
證交所:查核雷曼台灣辦公室 明起停止買賣
外人在台生活熱線貼心 捉蛇開鎖樣樣來
央行調降存款準備率 釋出二千億
台股跌 劉揆：政府準備好隨時進場救股市
雜誌調查：碩士生暴增 企業看重名校光環
南軟園區第三期啟用 「台北科技走廊」正式成形
外國人在台生活無煩惱 移民署24小時熱線增加日語服務
證交所、櫃買中心9月17日與政治大學簽「XBRL技術移轉授權合約」
群益證２０歲慶生 以愛心與感謝溫暖客戶與社會
行政院賦改會委員會通過「取消軍教免稅配套方案檢討」等五項稅改決議
新款刮刮樂「黃金麻將」、「全壘打」即日起閃亮登場
銀行公會債務協商成功率達68%遠高於預期
華南金1-8月EPS1.17元 踩雷曝險22.42億元不影響登陸決心
研究顯示雙酚A與心臟病等有關 FDA堅稱安全
流感疫苗十月一日開打 擴及小三小四學生
賦改會委員會議通過取消軍教免稅
帕運健力男子100公斤以上級 黃國泰第四
劉揆勘察南投斷橋 同意國軍架設倍力橋
健保IC卡風波 監察院糾正衛生署與健保局
詐欺集團虛設行號冒貸 44名人頭員工遭送辦
特偵組證實 監委約詢偵辦洗錢案檢察官
雷曼損失 金管會：必要時 協助集體求償
日本視覺系樂團YOSHIKI抵台宣傳演唱會
北院傳訊吳淑珍 台大醫院：提供必要協助
辛樂克災情 中央應變中心:死亡失蹤各11人
盼成八點檔清流 楊貴媚與檢場演戲重品質
雷曼兄弟公司利空衝擊 亞股幾乎全倒
央行降存款準備率 向銀行釋出2000億資金
APEC領袖代表人選 歐鴻鍊：九月底前公佈
英特爾六核心Xeon7400系列晶片問世
總統:台灣經濟基本面不錯 相信可衝過難關
總統宴請部分國民黨立委 盼支持考監人事
港府驗出伊利雪條樣本含三聚氰胺
台北故事館廣告特展 訴說老品牌的故事
副總統協助推動財經 朝諮詢小組方向規劃
網友意見相左 小胖請辭星光評審生變？
台灣名人賽高手如雲 呂文德尋求四度摘冠
市場憂心有破產之虞 AIG股價再挫七成
國光生技斥資28億 興建符歐盟標準疫苗廠
帕運男400米賽跑 南非刀鋒跑者掃入第三金
北縣出現首例本土性登革熱 今防疫大作戰
金融風暴越演越烈 料將迫使聯準會降息
大陸毒奶粉事件擴大 衛生署追查暫無所獲
美國聯邦準備理事會按兵不動 利率維持2%
美擴大免簽證進度落後 台灣短期內難被提名
面對市場動盪 FED堅持己見 維持利率不變
AIG獲救有望 美國股市震盪反彈
經濟動盪能源需求可能降低 國際油價重挫
邱淑容的病情進度令醫生滿意
無疆界記者組織籲聯合國尊重台灣記者採訪權
史亞平：聯合國可成為台海兩岸和解平台
因應金融危機 義央行總裁籲加強國際合作
憂成長趨緩通膨加劇 美聯準會維持利率2%
民調顯示 馬侃與歐巴馬選戰再度白熱化
穿低腰垮褲被捕 佛州法院判違憲
全球金融危機惡化 加財長續維經濟成長預估
期貨商：空方雖具優勢 台指期短線可望反彈
分析師：美股反彈 台股可望止跌
雷曼宣告破產 週邊商品在e-Bay買氣夯
聯準會維持利率不變 美股未跌反漲
台股開盤上漲197.29點 為5953.88點
22家中國有毒奶粉 未確定是否輸入台灣
三鹿集團黨委書記田文華被解職
高市成功電台發射台被拆停播 業者無奈
仁武宮諸羅城古廟之一 市定古蹟
培林與蒂娜費長相酷似 幕前幕後互相扮演
搜尋后豐斷橋失蹤者 2消防員落水1救起
第63屆聯大明討論台灣案 盼獲充分表述
丈夫騎車下班妻子開車上班 兩車相撞
颱風受損 宜蘭三星蔥批發價大漲70%
可口可樂自家人不愛 北美銷售量負成長
兩大甲消防分隊員救災落水 任偉明獲救
雷曼兄弟破產 中國區主席:為客戶盡力善後
掌握閱讀版塊 誠品網路書店改版
台股漲 新台幣兌美元早盤小升
聯準會出手 八百五十億美元挽救AIG
李復甸約詢洗錢案 陳雲南婉拒赴監院說明
幕僚誇馬侃發明黑苺機 歐巴馬陣營斥荒唐
邱幸儀邱俐綾堂姐妹 客家流行音樂創天地
吳大猷院長講座 葉永烜27日主講土星之旅
北縣中和路基掏空 七汽機車陷入大凹洞
第63屆聯大將決定是否增加安理會成員
美國務院：北韓不得測試長程飛彈發動機
巴克萊併購雷曼兄弟北美投銀和資本市場事業
中國嬰幼兒污染奶粉 已致病6244例
停車位不足 毛澤東專機停放處被要求讓位
聯準會提供八百五十億美元貸款救AIG
高市府將加速建輕軌 藍營促先拚高捷運量
逾億國務費轉匯新加坡？特偵組：媒體臆測
工博館響應節能減碳 獲節能減碳優等獎
美國會參眾議員熱烈出席歡迎袁健生到任酒會
專家：世界面臨金融危機 但應有能力解決
美國國際集團（AIG）檔案
住展:928檔期 北台灣預售推案量下修25.7%
高雄縣甲仙大橋將拆除重建
一銀對雷曼兄弟放貸4400萬美元
北京帕運今晚閉幕 中華隊成績1金1銅
南韓金融市場暫時恢復穩定
中國要求含三聚氰胺嬰幼兒配方奶粉下架
高檔藝術品收藏 全球金融股災中一處寧靜港
宜蘭蔥受損 政院：北蔥供應漸增可應需求
銘傳大學推創業就業學程 設格子鋪平台
美聯準會支援AIG 東京股市早盤漲241點
AMC8測驗報名展開 低收入戶學生可免費參加
台灣雀巢：乳製產品 經檢驗不含三聚氰胺
遭彈劾閣員宜否任用?尹啟銘:尊重長官決定
北縣中和路基掏空 七汽機車陷入大凹洞
調降存準率 券商:激勵心理面 效果待觀察
高市老人長期照顧機構評鑑 德安養護獲優等
大甲消防員盧瑞棋 搭艇救難反而落水失聯
Fed挹資AIG 學者：止血動作越早越好
美國禁止進口印度最大藥廠30多種藥品
經濟不景氣大學生打工多 8成2節省支出
消保:電信及網路整併 不得損及原用戶權益
醫師：現代人壓力大 應留意血壓異常警訊
婦女保持好生活習慣 死於癌症心臟病機率減半
工研院與IBM合作 研發新世代記憶體
廣東將嚴懲使用破壞臭氧層物質
劉揆：禁止進口中國問題奶粉
王建煊：監察院沒有干擾檢察官辦案
中國派人進駐嬰幼兒乳製品生產工廠監管
監控工地空污利器 高市啟用即時影像系統
縣四座老舊橋樑將拆除重建
鍾榮吉：台肥將積極發展生技事業
台中市民宅氣爆 三人重傷
海基會提大陸奶製品入台資料 請海協會查
綠營批約詢檢察官 監察院：未干擾辦案
德國再保險業者對接手AIG部分業務有興趣
辛樂克農損7.1億 南投宜蘭苗栗損失慘重
有海豚海洋才健康 專家籲保存白海豚棲地
任用被彈劾閣員遭質疑 府：法有清楚規定
北市平均所得全台第一 房租水費耗去26%
公路總局：省道橋梁一個月內完成普查
總統:鐵路地下化高架化重心移轉中南部
奚落華爾街大老紀實 紐約藝術家揮灑創意
台股收盤漲44.28點 為5800.87點
劉揆盼立院通過政院優先法案 王金平允支持
大甲消防分隊員盧瑞棋救難落水 已平安獲救
馬侃批歐巴馬只想與好萊塢名流一起用餐募款
路斷 空勤直升機載梨山學生到宜蘭上課
政大首例技轉 XBRL技轉證交所及櫃買中心
泰國國會議員推選宋才擔任總理
台股開高震盪收紅 上漲44.28點
美學者呼籲布希卸任前出售F16戰機給台灣
宋才獲選泰國第二十六任總理
劉揆:台灣景氣第4季可望因擴大內需好轉
玻利維亞朝野談判因逮捕反政府省長觸礁
國家交響樂團 20日移師高雄衛武營演出
雷曼破產 劉揆：鼓勵公股銀行逢低進場
衛署：停售大陸銷台乳製品 檢驗後解禁
落水消防員盧瑞棋平安獲救 送醫檢查
中華電信推手機電視 月租168元看10頻道
衛署：22家大陸問題乳製品僅三鹿輸台
馬來西亞總理表示可能提早下台
綠委質疑貓熊來台 經部:需中國出口證明書
檢官私准黃郁文易科罰金 被記小過二支
花東健保年度收支缺口 50萬增至37億元
花東健保年度收支缺口 50萬增至37億元
術前未禁食造成吸入性肺炎 死亡率30%
劉揆：有決心潛力在金融危機中乘風再起
高市公共腳踏車租賃系統評選 統立公司出線
雷曼兄弟破產令美國華裔金融業者人人自危
美國駐葉門大使館遭汽車炸彈攻擊
指吳淑珍洗錢世上排前幾名?陳雲南:沒說過
廖了以：關懷失智症病患 永不打烊
新台幣兌美元貶0.12分 收32.082元
曹興誠二度登廣告批檢調 竹檢:與事實不符
輔助WiMAX應用開發 北科大建置工具平台
鋼琴家陳必先 28日與國台交舉辦音樂會
美國副國務卿：美國經濟仍然穩健
高市教師會陳情投開票所少 選委會：已考量
疑因天雨路滑 葬儀社員工駕車撞電線桿不治
毒奶粉案河北結石患兒升至一千四百多人
東京股市上漲140.07點
綠營籲總統譴責中國毒奶粉 政府：禁止進口
竹市米粉節20日登場 摃丸節27日壓軸
馬祖查獲一通緝犯 試圖小三通入境馬祖
黃長燁：中國掌握解決北韓問題鑰匙
中國滬深股票指數再創新低
調查：經濟壓力大 非典型求職者需求大增
高雄戲獅甲藝術節弄獅比賽 20日登場
美中結束貿易會談 雙方達成多項協議
保證南山人壽沒問題 金管會:沒有作個別保證
吳伯雄：國民黨一定要做行政團隊的後盾
總統視察豐丘明隧道 允1週內釐清意外責任
廬山溫泉豐丘明隧道2處災害 南投檢方究責
推廣烏來旅遊 北縣府發行飛鼠護照
拒說明三鹿奶粉流向 旺達台威公司送法辦
雷曼兄弟破產 殃及中國首支QDII基金
英國最大抵押貸款銀行早盤股價暴跌超過三成
券商︰毒奶粉事件打擊中國乳業消費信心
港府抽查市面大陸品牌奶粉及奶類製品
被控侵占公款 法院判許舒博六個月徒刑
醫師：手麻無力 可能患了腕隧道症侯群
知本老爺推出中東美食節
南山人壽:營運一切正常 保戶權益不受影響
數位出版金鼎獎入圍名單 詹宏志獲特別獎
挺尹啟銘三人 國民黨:不必動輒更換閣員
全新的Sony Ericsson G705豐富您的生活
墾丁赤腹鷹出境突破單日3萬
台北凱撒大飯店 精緻爵對-住房新悸動
臺北購物節3C影音週開跑 光華新天地3C超值好康High翻天
土地銀行大發分行開業 服務全新上路
統一證券董事會通過買回4萬張庫藏股
中信金雷曼曝險約7,200萬元 2萬多客戶169億元雷曼連動債將委律師協助求償
花旗：為雷曼兄弟1,380億美元債券受託保管人非債權人
國泰人壽推廣校園安全活動 建構安全無虞學習環境
「台灣房屋104工作站」協助退休老爸婆婆媽媽找工作
雄獅旅遊、金紗夢結婚會館聯手打造「100%幸福感旅遊」
中華隊右投李振昌 大聯盟印地安人網羅
台股開盤上漲197.29點 為5953.88點
加工區招商亮眼 持續加強推動產學合作
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三國際組織申請成為聯合國觀察員
節能減碳 高雄港警局利用地利落實推動
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對台軍售案尚未送國會 美友台議員憂慮
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醫師:裝子宮內投藥避孕器 可兼治嚴重痛經
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路斷 空勤直升機載梨山學生到宜蘭上課
中華電信推手機電視 月租168元看10頻道
衛署：22家大陸問題乳製品僅三鹿輸台
綠委質疑貓熊來台 經部:需中國出口證明書
檢官私准黃郁文易科罰金 被記小過二支
花東健保年度收支缺口 50萬增至37億元
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劉揆：有決心潛力在金融危機中乘風再起
高市公共腳踏車租賃系統評選 統立公司出線
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鋼琴家陳必先 28日與國台交舉辦音樂會
高市教師會陳情投開票所少 選委會：已考量
疑因天雨路滑 葬儀社員工駕車撞電線桿不治
台股上漲44點 維持率微升為130%至134%
綠營籲總統譴責中國毒奶粉 政府：禁止進口
竹市米粉節20日登場 摃丸節27日壓軸
馬祖查獲一通緝犯 試圖小三通入境馬祖
調查：經濟壓力大 非典型求職者需求大增
高雄戲獅甲藝術節弄獅比賽 20日登場
吳伯雄：國民黨一定要做行政團隊的後盾
總統視察豐丘明隧道 允1週內釐清意外責任
廬山溫泉豐丘明隧道2處災害 南投檢方究責
推廣烏來旅遊 北縣府發行飛鼠護照
拒說明三鹿奶粉流向 旺達台威公司送法辦
被控侵占公款 法院判許舒博六個月徒刑
法務部：檢察官偵辦個案時 監委不宜調查
約詢檢察官遭反彈？李復甸：雙方合作良好
海角七號票房突破8千萬元 范逸臣18日裸泳
議員爭取裕誠路停車位 高市府：已恢復6成
假投資真吸金詐財六億 四嫌遭刑事局法辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
地方特考19日起受理報名
稅捐處：颱風受災 1個月內可申請減免稅捐
衛署公布17家今年進口大陸乳製品業者名單
魚腥草加工品多 抗癌抗氧化醫療用明日之星
北縣永和出現登革熱疫情 市公所全面消毒
地價稅特別稅率或免稅9/22前申請 才適用
外資匯出 新台幣兌美元收盤小貶1.2分
邱毅堅持毛治國應為斷橋負責
北縣無車日 920一起騎自行車
辛樂克颱風 全台農損增至7.3億元
鼓勵創新 入口網站創意日舉辦創意競賽
陸委會：開放台商任大陸政協暫不適宜
造價五億 副總統主持世明慈惠堂寶殿上樑
檢驗證明安全 衛署同意雀巢產品恢復販售
副總統見澳洲新任代表 強調兩國關係密切
2008來我嘉看煙火 設置大型看板
台灣倒跑之光薛慶光 出征義大利錦標賽
行動畫廊加入319鄉鎮兒童藝術工程
竹縣山湖海觀光季 單車風帆喫茶泡美人湯
遠傳手機應用進軍校園 借還書影印都可行
南投5落水尋獲2罹難者 另2名登山客脫困
民進黨：組專案小組 因應兩岸與立院情勢
雷曼風暴 中信金澄清總曝險7200萬元
垃圾電子郵件占8成 小心木馬偽裝安全軟體
北市府：大陸製奶粉全面下架 違者重罰
后豐鐵馬道18日開放250cc以下機車行駛
國家書店開幕 劉揆期許建立新文化地標
新式明隧道斜頂鋼構設計 提昇安全係數
標售地成果不佳 高市府：建商縮手
賴英照任特使 參加聖克里斯多福獨立慶典
金管會：買到雷曼兄弟連動債約5萬1000人
經部輔導紡織業綠色競爭優勢 年省8000萬
高捷輕軌台北招商 陳菊盼明年動工
金管會:國內保險機構持有雷曼曝險185億元
毛治國：本週來台陸客 可望超過2600人
檢調辦聯電案 王清峰：法部事後有監督權
國務費案將開庭 台北地院：已做好因應措施
台北縣衛生局銷燬1200多公斤毒奶粉
國際風箏節27日登場 國內外百餘好手較勁
盧瑞棋落水獲救 黃仲生盧母鬆了一口氣
馬祖南竿黃官嶼海面 發現一無名屍體
十多名台灣人出任大陸政協 陸委會處理中
蕭萬長：我們有決心有信心讓台灣經濟更好
廖了以南投慰勉救災人員 頒85萬元獎勵金
銀行仍銷售雷曼連動債？金管會：再了解
港澳工商投資考察團訪高雄 簽意向書
928民進黨慶 蔡英文先騎自行車再淨灘
台法首度大批助教交流 台16人到法教華語
國片熱 海巡尖兵與九降風同步重映
確定漢語拼音方向 教部先修譯音使用原則
台赴港遊客不降反升 港加碼推萬聖月活動
協助中科發展 成大評估進駐的可能性
政院：檢討中國食品檢驗機制 列協商議題
查毒奶粉 標檢局今起全面進行市場查核
第097187期今彩539三星彩四星彩開獎結果
乳房重建重拾自信 少奶奶不再唱哀歌
NCC放寬遠洋漁船無線電臺審驗期限
不景氣 微風週年慶先跑 SOGO破例促銷應戰?
台中縣府：縣內14座橋樑 全部發包施工
黃仲生取消赴中國常州經貿交流
金門小三通班班客滿 增開加班船疏運
金門免費接種子宮頸癌疫苗 校園宣導
北市扶助弱勢國中生升學 不納入明星高中
快樂是什麼？ 無獨有偶劇團搬演快樂王子
房仲業:房市第4季應比第3季好 視股市表現
荷蘭銀行18日起調降新台幣定存利率
南縣議員陳情 政院允諾補助偏鄉受災農民
知名東河包子再度漏開發票 2度勒令歇業
東勢鎮慶福里土石流災情 一家8口及時逃離
新加坡旅遊優惠 週末住房買二送一
鴻海集團郭台銘與總財務長赴香港
黃仲生：罹難家屬如申請國賠縣府全力協助
基隆港警局查獲仿冒火星塞 市價五百萬元
在台日商呼籲推動羽田松山機場定期包機
毒化物質海洋污染演習 麥寮港逼真演練
斷橋罹難者國賠？劉揆：依程序但考量放寬
受母公司AIG拖累 友邦產險評等遭調降
觀護盃籃賽躍升為小瓊斯盃 24日花蓮開打
總統：電費折扣案有創意 應給劉內閣掌聲
聯邦快遞推雲林直達服務 延長收件時間
花蓮創意文化園區 夜生活節20日展開
台灣文創產業副品牌 獲國際高階客層青睞
台北捷運旅館業者祭優惠 鼓勵片商取景拍片
后豐橋斷裂案 檢方赴第三河川局調閱資料
高市查2進口中國乳品商 產品非黑名單之列
百年中藥舖捐贈祖傳器材 科博館展出
第097187期今彩539三星彩四星彩派彩結果
鍾榮吉：台肥不排除大陸投資設廠可能性
拚經濟 台北購物節週末推出工藝市集活動
苗栗新港大橋通車 聯絡苗栗後龍生活圈
200萬元長篇小說徵文 入圍名單揭曉
家和與陽明山有線電視換照 NCC：再討論
為浮萍兒圓愛 中華基督教救助協會課後陪讀
台鐵高鐵價格戰 最快11月開打
廬山溫泉區遭淹沒 福衛二號拍下驚心畫面
台中市民宅氣爆意外 傷者一人不治
監委約詢特偵組檢察官 檢改會質疑不當
總統：截彎取直新航路等 下個月會有結果
馬總統：財經諮詢小組 將由蕭副總統召集
中華職棒 熊2：1捕鯨 拿下對戰11連勝
全台首例 遠傳與元智大學推出「遠傳嗶嗶Go」校園服務
PChome隔日配專區限時優惠36折起 全台店家12:00前下單隔日到貨
工研院與IBM共同攜手Cell平台應用與Racetrack記憶體技術研發
垃圾電子郵件占8成 小心木馬偽裝安全軟體
國家書店開幕 劉揆期許建立新文化地標
金管會：買到雷曼兄弟連動債約5萬1000人
毛治國：本週來台陸客 可望超過2600人
檢調辦聯電案 王清峰：法部事後有監督權
國務費案將開庭 台北地院：已做好因應措施
台北縣衛生局銷燬1200多公斤毒奶粉
盧瑞棋落水獲救 黃仲生盧母鬆了一口氣
十多名台灣人出任大陸政協 陸委會處理中
金管會:國內保險機構持有雷曼曝險185億元
銀行仍銷售雷曼連動債？金管會：再了解
國片熱 海巡尖兵與九降風同步重映
台法首度大批助教交流 台16人到法教華語
袁健生：台灣改採彈性外交 不再挑釁
政院：檢討中國食品檢驗機制 列協商議題
快樂是什麼？ 無獨有偶劇團搬演快樂王子
知名東河包子再度漏開發票 2度勒令歇業
鴻海集團郭台銘與總財務長赴香港
消息來源：美對台軍售案留給新任總統決定
斷橋罹難者國賠？劉揆：依程序但考量放寬
馬總統：財經諮詢小組 將由蕭副總統召集
總統：截彎取直新航路等 下個月會有結果
北京帕運落幕 中華代表團1金1銅排名第50
中國家具疑導致濕疹 法零售商停止販售
台灣參與聯合國案未過關 期待明年叩關世衛
投資人擔心更多公司倒閉 歐股重挫
歐巴馬大打廣告 矢言搶救美國經濟
日在美首度成功試射愛國者三型飛彈
台灣提案未過關 索羅門及中國一對一陳述
美大選：歐巴馬重新站上領先地位
華爾街風暴 美總統候選人最關注選戰議題
國際油價強勁反彈 紐約輕原油收97.16美元
泰新總理宋才與反政府勢力協調面臨大考驗
廬山溫泉區遭淹沒 福衛二號拍下驚心畫面
馬國前部長伊布拉欣：不會辭去國會議員
功在體壇 吳經國獲韓檀國大學榮譽哲學博士
巴拉圭眾議院通過台灣捐款案
世界古蹟日 高市辦古蹟之旅見證活化再利用
王金平：黨政立法三足之鼎 共同提升經濟
查毒奶粉 標檢局全面進行市場查核
丁干城：台灣以色列觀光交流市場待開拓
政院：檢討中國食品檢驗機制 協商議題
衛署公布17家今年進口大陸乳製品業者名單
衛署：停售大陸銷台乳製品 檢驗後解禁
總統：鐵路地下化高架化重心移轉中南部
大順等20座問題橋樑 高市府:今年發包改善
辛樂克颱風 全台農損增至7.3億元
馬總統：財經諮詢小組 將由蕭副總統召集
自打嘴巴 陸委會：開放台商任大陸政協暫不適宜
牙周膿腫勿大意 自行處理恐引發細菌感染
成大發表抑制病毒感染腦炎研究 降低死亡率
毒奶粉事件 台聯組律師團協助受害者索賠
蕭萬長:盼台北國際塑橡膠工業展每年舉辦
李述德：國際影響台股重跌 國安基金可進場
台灣二代導盲犬將出生 惠光急徵寄養家庭
橘線身障樓梯扶手再遭詬病 高捷:符合規定
總統：轉告受援國 台灣總統重視清廉
彰縣府辦重陽敬老系列活動 邀老人同樂
中國反對台灣UN推案 歐鴻鍊：預期反應
檢驗證明安全 衛署同意雀巢產品恢復販售
垃圾電子郵件占8成 小心木馬偽裝安全軟體
蔡英文：政府回應變局應有全盤性對應計畫
黨政運作研討會 吳伯雄:國民黨只有中華民國派
廬山溫泉何去何從 李朝卿:依都計通盤檢討
台商美昌科技與寶來證券簽約 年底回台登錄興櫃
德淵公司跨入再生能源領域 大陸廣州廠明年上半年量產
提振市場投資信心 櫃買中心10月2日起再推四場「績優上櫃公司業績發表會」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：空方控盤 台指期短線震盪打底
美股狂跌 分析師：保留現金靜待台股落底
休閒觀光學術研討會 明在靜宜大學舉行
全台多雲到晴 南部有陣雨
台股開盤下跌242.82點 為5558.05點
人事局：徵民意 尋求公務人員拼經濟良方
衛武營藝文講堂 9月24日展開
中縣議員:后里設創新育成中心 成大有意願
騎鐵馬探社區之美 文建會網站活動送小摺
DisplaySearch：9月下旬面板價格多止跌
台股跌 新台幣兌美元早盤走貶
喉嚨痛半年當感冒 男子罹鱗狀上皮細胞癌
參與UN案未過 外交部:推動過程美日歐支持
美股重挫 台股開低震盪早盤指數創新低
寶華:下修2008年台灣經濟成長率至4.1%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
外資匯出 新台幣兌美元早盤重貶逾1角
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
政院：必要時動用國安基金 安定金融市場
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
便利通行 甲仙大橋斷橋替代道路整修路面
高雄捷運開新橘 21日通車典禮
AIT：美方支持台灣有意義參與專門機構
睽違20年 侯麥經典電影綠光將在台重映
經典老歌慈善演唱會 尤雅高凌風共襄盛舉
檢方聲請保護管束矯正援交女 院方不採納
中國反對台灣UN推案 歐鴻鍊：預期反應
台股FTSE評等未晉級 外資：暫無影響
消基會赴監院提4大失職 檢舉金管會涉失職
吳伯雄：全球經濟嚴重衰退 台灣難獨免
簽賭欠債自導自演綁架 警方識破伎倆法辦
雷曼破產 信託公會明研商跨海求償可行性
劉揆:不容許人禍 一週內檢討有無人員疏失
98學年度大學學測 十月初發售簡章
虔誠基督徒車禍身亡 捐器官遺愛人間
母乳團體鼓吹母乳最好 呼籲把關嬰兒奶粉
帶班像經營企業 國小教師黃鍊金獲表揚
新台幣匯率中午重貶1.9角 貶破32.2元
賣壓出籠 券商:台股融資餘額恐破2000億
辛樂克颱風農損已達7.5億元
金融指數今年自高點跌46% 本週跌逾160點
基隆警方偵破電解銅板竊案 逮三名嫌疑人
IBM:持續投資台灣 研發中心運用在地智慧
吳伯雄：只要活著一天 為國民黨全力以赴
后豐鐵馬道開放機車通行 利用率相當高
台股收盤跌158.92點 為5641.95點
辛樂克災後檢討 劉揆十大裁示不容許人禍
景氣趨緩 寶華下修台灣經濟成長率至4.1%
蔡英文：政府回應變局應有全盤性對應計畫
台北股市開低收黑跌幅縮減 下跌158.92點
國安基金可進場 台股跌幅縮減收跌158點
10月台指期跌224點 逆價差119.95點
后豐斷橋事件 水利署將配合移水道尋人
蔡英文:黨慶將正式宣示 讓黨走到下一階段
蔡英文盼建構兩岸關係監督體制
10月電子期跌7.7點 金融期跌50.2點
外交部籲大陸展現彈性 讓兩岸在國際共存
金門醫療小三通接回台商病患 竟是通緝犯
考選部明年預定舉辦23次國家考試
進口陸乳製品若不送驗 衛署擬祭霹靂手段
風災重創南投 吳敦義支持查歷任縣長疏失
竹聯地堂高雄擴展地盤 警方掃蕩11人送辦
處理辛樂克災情 毛治國陳伸賢均說虛心檢討
人事局上網徵求創意政策 藍綠營各有看法
政院通過財產來源不明罪則 將送立院審議
台灣南社：陳水扁未貪瀆國家公帑
梁國源：央行有可能降息
研發成功褓母機器人 華夏學院洽談技轉
總統：設財經諮詢小組 蕭副總統任召集人
三大法人賣超38.71億 台股重挫158.92點
劉友威:外資借券放空 台股暴跌因素
政院修正毒品危害防制條例 供來源可減刑
海角七號票房將破億元 男主角范逸臣裸泳
參與UN案未過 馬總統：遺憾 將繼續努力
車手集團行騙 刑事局中南部出擊逮捕10人
人事局：上網徵點子拚經濟 對象為公務員
醫師:腹部疼痛疑罹癌 竟是結核惹禍
中部出現水稻白葉枯病 農改場籲注意防治
國務費案 北院：法官仍請吳淑珍準時出庭
扁辦：吳淑珍辯護律師未向地院請假
總統:台灣作為與UN規定若合符節 意義不凡
獎勵藝術文化傑出華人 文建會將設台灣獎
政院通過修正農地重劃條例 回歸行政罰
宣導誠實報稅向下紮根 竹市辦表演活動
淨水場清淤 桃園六鄉鎮水壓不足
新台幣兌美元貶1.36角 收32.218元
邱正雄：國安基金進場 台股相對安定
颱風影響 竹市17公里海岸單車道部分坍塌
行賄面談官 移民署籲民眾勿聽信流言觸法
婦產科仿韓劇 連醫護人員也與演員神似
投資人協會提國安基金立即進場等救市建議
有果肉的冰棒 春一枝商行推農民公平交易
盧瑞棋安返永和家 受街坊鄰里歡迎
手機中文手寫新機種 記憶使用者字型筆跡
為社會盡心力 周杰倫新歌稻香具勵志色彩
關懷失智症者 紀政21日為記憶而走
中央氣象局氣象報告
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嘉市管樂節 徵求玩家結合音樂創意踩街
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
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920無車日 高市自行車暢行無礙
北市光復南路火警 消防局119出動人車搶救
鼓勵國片 史亞平：票房破5千萬發補助金
UN推案未過 蔡英文：外交部應檢討策略
總統：現在無意兼黨魁 但產生方式可討論
副總統領軍財經諮詢小組 朝野提建言
廬山溫泉勘災 李朝卿建議政院組重建小組
科技業者百萬美元贊助台大設白先勇講座
證交所:外資借券多採議價 無法得知成本
響應世界無車日 竹市21日騎鐵馬遊城
BSA：2008年IT產業競爭力 台灣居全球第二
副總統領軍財經諮詢小組 供政院決策參考
總統：遭彈劾三官員已申誡 不影響任公職
高捷橘線隧道坍塌案 一審判決六被告無罪
外資匯出 新台幣重貶1.36角 貶破32.2元
國產局仁愛路國有地 每坪近237萬元標脫
中華電信新加坡電信 合資建造中新2號衛星
高市身障協會：高捷出入口樓梯扶手拉不到
辛樂克颱風受災中小學 統計仍有8校停課中
海角七號票房破億 可獲兩千萬新片補助金
高雄港貨櫃塞港 協調部分轉儲台中港
北縣旭日專案 貧戶女一圓美國自助旅行夢想
颱風遠離 高雄地區平均菜價跌多漲少
風災後屋頂維修多 高市勞工局籲加強防墜
白先勇作品集發表 校友捐助台大開文學講座
陸委會：食品檢驗機制納入兩岸協商
台股續重挫 融資維持率降到128%至132%
帕運代表團返國 劉揆明舉行歡迎會
領軍財經小組 副總統：財經老兵責無旁貸
七項軍購案 馬總統：就看美國如何做
東京和釜山影展爭邀國片九降風參展
寫情書正流行 碧潭水岸嘉年華設愛情郵筒
陳水扁：特偵組檢察官辦案不應有立場
央行：銀行資金充裕 流動性無虞
學測不綁指考 待招聯會10月會員大會確定
台北愛樂慈善音樂會 收入捐助弱勢學童
總統：不小看金融風暴 也對人民深具信心
進口豬肉多 高縣毛豬拍賣量減 價格疲軟
安定民心 衛署擴大清查大陸進口乳製品
中市府順利接管國際會展工地 將另行招商
國安基金機制啟動 官員不透露進場與否
辛樂克颱風農損8.5億 南投宜蘭苗栗最嚴重
歡樂幸運星慶800集 胡瓜送出百萬獎金
北市伴手禮票選出爐 鳳梨酥列入代表商品
S.H.E網路電台開張 張惠妹當頭號嘉賓
中國菜廚技亞太初賽揭幕 百位高手同台競技
受傷檢疫犬恢復良好 年底前評估復工
亞洲9號球廣州站明開賽 台灣4撞士力爭王座
消基會控失職 金管會：已積極保護投資者
小紙張演繹大世界 偶劇演出紙有你真好
法院明傳吳淑珍 檢方：不到將建請拘提
馬總統：節能減碳有成效 財經小組拼經濟
金管會：銀行負擔雷曼訴訟費 屬道義責任
外資:台股應更開放 尊重市場機制
中市府接管會展中心案 鄉林：循法律救濟
富時維持台股等級 金管會:鬆綁盼明年升級
巴紐案吳思材涉偽文誣告 十月二日宣判
扁涉洗錢案 總統：相信檢調會辦出成果
北市清查9家進口商 未發現進口大陸毒奶粉
扁質疑勘災慢 馬總統指應尊重分層負責
盧瑞棋獲救後返家 靦腆向女友求婚
全國田徑菁英賽 跨海金門開賽
內政部：上半年家暴通報案 婚姻暴力最多
928北市祭孔大典 歡迎預先索取參禮證
南投松林部落有斷炊之虞 直升機空投物資
台灣名人賽首日 宋孟璋與阿賈那瓦並列領先
違法攜動物血清入境遭查獲 將沒入銷毀
消保會:日本工業用米流向調查中 小心購買
嘉縣查扣毒奶粉今銷毀 受波及業者損商譽
颱風受災戶土石未清理 東勢請國軍協助
吳淑珍將出庭 台大醫院醫療待命
雲林縣將設立農藥殘留化學檢驗站
中華電與台大合辦電信網路技術高級學程
農地銀行滿週歲 成交件數達1258筆
證交所:台股五項目受限 富時評比未升等
證交所：外資借券不應視為融券
企業評碩士生 台大整體最優 成大最打拚
仁愛鄉受困部落面臨斷糧 直升機空運解危
迎接陸客小三通 澎縣府派員赴福建研商
928台北孔廟祭孔大典 八佾舞三獻禮祭孔
高雄地檢署將追查偵辦偽造刑事傳票
金管會：第一檔期貨基金 最快年底上市
中華電新加坡電再合作 發射商用ST-2衛星
UGA及奇揚網科獲DEMO秋季展評審大獎
第097188期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097069期威力彩開獎結果
蕭副總統召集財經諮詢小組 各界期待藥方
嗅覺失靈也有危險 感冒鼻塞宜妥善治療
議員:松菸老樹遭不當移除 北市:派員稽查
斷橋搜尋 水利署大甲溪河川引道以利搜救
陳啟昱：十月初決定是否角逐高雄縣長
北醫牙齒銀行將揭幕 保存成人恆牙幹細胞
雜誌調查：企業最愛台大和成大碩士生
衛署：台灣未進口加拿大受污染熟食肉品
歷年首見 百貨週年慶開跑前 先促銷搶錢
辛樂克風災 交部和公路總局提檢討報告
控制外籍女陪酒賣淫 一郵差遭刑事局法辦
部分日商米製品含致癌物 衛署籲業者自清
因多年前恩怨 男子涉嫌持刀砍傷祖孫四人
全球金融情勢動盪 新台幣續有貶值壓力
中國女持偽造日本護照來台賣淫闖關被捕
衛生署：進口大陸乳製品業者增為18家
第097188期今彩539三星彩四星彩派彩結果
四軍官涉與地下錢莊高利放貸 警方掃蕩
拓展市場 悠遊卡公司降低聯名卡合作門檻
第097069期威力彩頭獎摃龜
中華職棒楊松弦攻守俱佳 統一5：4獵龍
南投仁愛鄉晚間來電 因雷雨合作村再斷電
台灣參與國際 總統盼兩岸能更具創意
基隆復興路傳瓦斯外洩意外 幸無人傷亡
明年五月大陸在WHA態度 檢驗外交休兵
中華職棒 兄弟4：2擒牛 季後賽在望
綠地經歷高溫年 需兩年才恢復正常吸碳能力
IBM:持續投資台灣 研發中心運用在地智慧
學測不綁指考 待招聯會10月會員大會確定
台北愛樂慈善音樂會 收入捐助弱勢學童
雜誌調查：企業最愛台大和成大碩士生
海角七號票房破億元 男主角范逸臣裸泳
海角七號票房破億 可獲兩千萬新片補助金
東京和釜山影展爭邀國片九降風參展
母乳團體鼓吹母乳最好 呼籲把關嬰兒奶粉
醫師:腹部疼痛疑罹癌 竟是結核惹禍
大陸伊利牌奶製品含三聚氰胺 港全部回收
嗅覺失靈也有危險 感冒鼻塞宜妥善治療
衛署：台灣未進口加拿大受污染熟食肉品
部分日商米製品含致癌物 衛署籲業者自清
衛生署：進口大陸乳製品業者增為18家
北縣晚間動員稽查 掌握33包毒奶粉流向
吳淑珍將出庭 台大醫院醫療待命
英國駿懋銀行宣布購併房貸銀行HBOS
全球金融情勢動盪 新台幣續有貶值壓力
各國央行加碼 融資三千億美元拯救金融市場
1日3道金牌救股市 中國學者:滬股回2500點
比專家：目前金融危機與經濟蕭條時代不同
法國一圖書館發現 莫札特從未面世作品
巴紐案吳思材涉偽文誣告 十月二日宣判
盧瑞棋獲救後返家 靦腆向女友求婚
颱風受災戶土石未清理 東勢請國軍協助
仁愛鄉受困部落面臨斷糧 直升機空運解危
控制外籍女陪酒賣淫 一郵差遭刑事局法辦
四軍官涉與地下錢莊高利放貸 警方掃蕩
七項軍購案 馬總統：就看美國如何做
陳水扁：特偵組檢察官辦案不應有立場
扁質疑勘災慢 馬總統指應尊重分層負責
蕭副總統召集財經諮詢小組 各界期待藥方
領軍財經小組 副總統：財經老兵責無旁貸
扁涉洗錢案 總統：相信檢調會辦出成果
華時：台灣上正軌 中國無理由阻台參與國際
美國總統布希矢言因應金融危機挑戰
泰國新總理宋才宣誓就職 呼籲舉國團結合作
馬國反對黨呼籲國會 對總理進行不信任投票
吳淑珍未出庭 法院擇期直接進入審理程序
總統接見帕運選手 盼體委會加強照顧
埔霧公路42.4K涵管便道 上午搶通
電影連戲劇帶動墾丁觀光 港客增五成
副總統肯定四月望雨舞台劇 期許跨海交流
Google手機下週亮相 最快十月上市
日媒：麻生獲選自民黨總裁已是定局
日本銀行再挹注兩兆日圓 累計已達十兆日圓
柯林頓讚賞培林政治技巧 迴避希拉蕊再選問題
美女金主認為歐巴馬太菁英 轉向支持馬侃
美國研究：遭遇威脅 保守派比較容易緊張
調查：穆斯林支持自殺攻擊和賓拉登人數減少
駭客入侵 培林雅虎信箱內容曝光 FBI要查
匯豐銀行放棄併購韓國外換銀行
珍依台大醫院密件請假 林芳郁：應沒有密件
律師李勝雄：台大指吳淑珍出庭恐危及生命
廢止中正紀念堂條例案付委 藍營將提復議
台大醫院：二度函覆地院 未開吳淑珍診斷證明
衛署：台灣未進口加拿大受污染熟食肉品
衛署：飛燕煉乳等10家乳製品 不含三聚氰胺
廢止中正紀念堂條例案付委 藍營將提復議
衛署初步清查 日本三笠事故米未流入台灣
台鐵高鐵價格戰 最快11月開打
國片囧男孩和兒福聯盟募愛心
北市平均所得全台第一 房租水費耗去26%
電影連戲劇帶動墾丁觀光 港客增五成
后豐斷橋事件 黃昆輝指政府應正式道歉
學者：各種茶都有茶多酚 具保健功效
吳伯雄：新政府施政落實不夠明快 非無能
商戰兩用台灣船 開啟台灣四百年的歷史
一樣造假欺騙 卻有兩把量尺
永遠的菊姊 真實的市長
救股市沒章法 劉內閣亂了調?重新思考經濟基調 再重新開藥方
北富銀透過協合國際法律事務所 協助客戶登記債權事宜
智冠、中華網龍與澳門環球博彩研究中心簽訂博奕產業策略聯盟合作書
亞力電機慶祝40週年 20日假台北科技大學舉行慶祝大會
南台灣第一家 Sony Style高雄直營店開幕
商務、知識、娛樂、數位四大類型俏秘書同台較勁 3C嘉年華「年度俏秘書選拔大賽」熱鬧豋場
立法院開議 綠委嗆劉兆玄下臺
致富有撇步 群益理財達人私房心得大公開
「2008彰化縣媽祖遶境嘉年華」
北海道帝王蟹、大沙公一起來爭鮮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加央行聯同各國央行 注資國際貨幣市場
分析師：美股強彈410點 台股有機會喘口氣
期貨商：短線超跌 台指期醞釀反彈契機
全台晴朗 中南部午後有陣雨
台股開盤上漲268.81點 為5910.76點
國務費案吳淑珍昨晚請假 地院今傳她出庭
吳淑珍再請假 地院周邊仍部署警力維安
吳淑珍不出庭是否拘提 王清峰：不便評論
國務機要費案 吳淑珍未到台北地院出庭
魯賓斯坦的榮耀音樂會 10月12日兩廳院登場
台股大漲 新台幣兌美元早盤走升
吳淑珍未出庭 檢方聲請法院拘提
軍官涉嫌放高利貸 陳肇敏致歉允加速清查
賴幸媛：食品安全列兩會協商第一優先議題
吳淑珍未出庭 律師10：30分記者會說明
美股大漲激勵 各月份台指期盤中均漲停
邱正雄：國安基金昨進場 對股市幫助大
國內外利多激勵 台股開高走高
埔霧公路南豐村路段仍封閉 幸有替代路
響應古蹟日 竹縣北埔四處古蹟明導覽參觀
發揮產業群聚效應 加工區推專業園區
國務費案 法院下次審理傳喚趙建銘陳致中
高市南北貨三鳳中街 明辦養生美食活動
北縣府與北區技專校院合作 啟用通識護照
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
駐貝里斯大使：台貝9/29簽石油探勘協議
吳淑珍未出庭 台大醫院下午說明健康情形
無大陸毒奶粉 陸客遊金門不妨帶奶粉當伴手
亞青女排賽明在台競技 中華首戰哈薩克
立院國是論壇 國際經濟情勢成焦點
陳菊為公寓大廈認證標章揭牌 提升居住安全
瓜地馬拉總統柯洛姆 10月7日訪台
劉揆施政報告 施政方向廉能專業永續均富
黑心商品當道 消保會明辦消費安全活動
北藝大秋季公演 費加洛婚禮展新風貌
新片世紀交鋒巨星飆戲 鬼4虐驚嚇指數高
MIC:明年台灣WiMAX CPE全球市佔率估近4成
衛署初步清查 日本三笠事故米未流入台灣
高市議會定期大會23日登場 歲出遽增成焦點
北醫成立牙齒銀行 可提供發展幹細胞研究
助弱勢兒童 國片囧男孩和兒福聯盟募愛心
國軍高雄總醫院 醫療大樓新建工程動土
軍人涉開錢莊 國防部：全面清查從嚴懲處
MIC：可攜式導航應走向加值服務和差異化
政大EMBA提前招生 10月15日開放網路報名
內湖土石流垃圾崩洩而下 議員疑不當開發
進口商買匯縮減升幅 新台幣午盤小升3.2分
幾米創作十年展 台中展最具幾米味
販毒集團挾帶毒品入境 刑事局循線逮2嫌
衛署:飛燕煉乳等10家乳製品 不含三聚氰胺
中國農產變裝進口 農委會助海關鑑定產地
美聲明支持台灣聯合國推案 外交部樂見
台股收盤大漲328.43點 為5970.38點
吳伯雄：購買電台時段宣傳 將從南縣試辦
中油:台貝石油探勘 先確定雙方協議內容
李俊毅抗議挺扁T霸拆除 高公局：依法查報
北市調查 八成三學童天天吃早餐
台北股市開高走高 大漲328.43點
多方強攻漲停逾600家 台股收復5900點
10月台指期大漲386點 逆價差62.38點
扁家洗錢疑案 特偵組傳喚龔照勝說明
10月電子期漲15.9點 金融期漲46.8點
高市府人事異動 史哲改調文化局長
廢止中正紀念堂條例案付委 藍營將提復議
牙醫：一次治療牙齒問題 可選擇全身麻醉
亞太電信董事會決議 不參與萬華車站BOT案
立委指行政效率差 劉揆：上緊發條續努力
北縣追查毒奶粉流向 銷毀76箱半成品
律師李勝雄：台大指吳淑珍出庭恐危及生命
珍依台大醫院密件請假 林芳郁：應沒有密件
台大醫院:二度函覆地院 未開吳淑珍診斷證明
國務費案吳淑珍未出庭 遞狀要求暫緩審理
青輔會南區青年政策論壇 20日嘉大登場
台股大漲328點 三大法人買超96.99億
成功大學藝文季 10月2日登場
屏基與超商業者合作 設24小時血壓測量站
彰縣媽祖廟聯合遶境 27日起8天8夜嘉年華
南縣鄉鎮長盼與中央座談 吳伯雄允協調
人事局：97年高普考 採上網選填志願
921古蹟日 大稻埕辜宅陳星堂等開放參觀
避免疑慮 北市府提供免費檢驗奶粉
成大自強校區撥用 賴世聲:請總長父親促成
新台幣兌美元升6分 收32.158元
男子砍殺祖孫4人 幼童清醒急問阿嬤在那裡
男子受困南投東眼山多日 直升機救援送醫
鄧成連：台灣設計人才五年後呈現飽和
拉斯維加斯博覽會 明年初高縣情人碼頭舉辦
國防部發佈同心廿號演習動員命令
林芳郁：國內目前無日本毒米製品流入
布農族耆老余山福 打2次戰都和布農族無關
北市颱風延期中秋活動 明天重新登場
劉揆宴請帕運代表團 讚許為國人楷模
遊府城易上手 成大編印文化藝術地圖
微軟推全球首款可折疊滑鼠 體積縮小4成
副總統赴立院報告財經國情？林益世：不宜
澳底外海發現浮屍 疑落海釣客
優良立委領獎 公督盟盼推議事隨選視訊
林芳郁：台大未給吳淑珍秘密診斷書
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
送愛心午餐到東岸 獅子會捐款原鄉五小學
李俊毅抗議挺扁T霸遭拆 南工處：無關政治
協助清理部落土石 國軍增援南投仁愛災區
副總統立院報告國情？王金平：不一定正確
經濟部力推本土製品 鼓勵民眾買國貨愛台灣
吳淑珍出庭恐命危？林芳郁：擴大解讀
苗栗銅鑼興隆橋 啟用通車
樹谷園區服務中心 工業區管理機構委外首例
高雄軟區ｄｅｆ坵塊受理投資開發
小導演失業日記 魏德聖自傳舊作熱賣
愛釣魚 許文龍建議政府解除出海管制
2008末場大型就博會明宜蘭登場 1200職缺
陳菊首度鬆口 尋求連任下屆高雄市長
中油:20日零時起汽油降1.6元 柴油降1.8元
外交部：10/1起台灣駕照免試換發日本駕照
林柏榕認養豐丘災變司家 共11位小孩3大人
鳥松鄉獎勵碩博士生 鄉長貼紅榜發獎學金
范逸臣墾丁裸泳 海角七號旋風吹進高師大
中縣社會處王秀燕 訪視后豐大橋失蹤者家屬
高市環局:水肥廠已允遷 過渡期做好綠美化
考不考高中畢業考？教部：明年2月底公布
國務費供詞事實出入? 檢聲請傳扁子女詰問
北縣無車日 永和到新店部分道路明晨交管
展望會送物資入災區 解決原住民斷糧危機
進口商買匯 新台幣收32.158元升值6分
北縣文化季傳統戲曲之夜 29鄉鎮市巡演
台股上揚5.82% 創2000年來單日漲幅第二大
陳水扁向友人表示不會再參選
北縣永和市全面消毒 防本土性登革熱疫情
本週上市公司市值15.2兆 較上週減8601億
辛樂克造成銅鑼八燕坑崩塌堰塞 縣府會勘
台塑化:20日1時起 降汽油1.6元柴油1.8元
辛樂克颱風農損8.8億 宜蘭南投苗栗最嚴重
經建會:振興景氣方案GDP提升0.22個百分點
廬山災變遊客看熱鬧 仁愛鄉長斥離譜
前8月 僑外與對中國等投資較去年同期減少
北市檢驗市售35件奶粉 全數不含三聚氰胺
大雪山林道土石淹沒交通中斷 黃仲生勘災
陸客來台觀光 毛治國:年底目標一天一千人
金馬影展市川崑專題 石(土反)浩二將訪台
新明財漁船喋血案再議 印尼漁工仍獲不起訴
鄧天祐：不在籍投票制度是未來施政重點
歌手夏恩華德下周訪台 與王若琳同台演出
Conexus聯盟會員擬聯合採購智慧手機
賴正鎰:三通後 歡迎港澳來台投資交流
公路總局：台八線至谷關路段搶通
擴大小三通 新加坡觀光團搶先上「陸」
中橫落石砸中車輛 緊急煞車造成兩人輕傷
基層盼拼經濟 吳伯雄：完全執政完全負責
總統勉新任駐外使節 著力經貿文化行銷
中橫谷關篤銘橋路基塌陷 谷關工務段搶通
北縣出現第3例本土性登革熱 明永和大消毒
高高屏三首長會議 騎鐵馬呼應節能減碳
史哲掌高市文化局長 許銘春接新聞處長
新濠國際擬斥資千萬元投資台灣博弈
大台北公車路線決定分家 北縣市各管各的
Sony高雄直營店開幕 首度跨出台北市
托福多益台灣排名落後 學者:從國高中調整
工業局4年編16億 補助購買電動機車
中正盃運動舞蹈錦標賽 21日開跳
中縣消防局續搜尋后豐斷橋失蹤者仍無所獲
日本毒米製品 流向一台灣業者
文薈獎得獎名單出爐
金門小三通旅客上「陸」 嬰兒奶粉整箱帶
農糧署辦十大經典好米選拔 取樣過程嚴謹
陸客自由行商機 業者:盼速開放簡化通關
大法官等被提名人咨文送立法院
劉揆說自己未持股 立委建議愛台灣買台股
財產來源不明罪則增訂何處？各方看法不一
陳肇敏：推募兵裁兵員將考量財力戰力
證期局等積極研商交易所控股公司條例草案
發展博弈產業 學界業者:管理配套先準備好
聯合國推案獲美國歐盟支持 外交部歡迎
搶商機 百貨業推促銷活動進入第二輪比價
吳經國獲任命為奧運申辦城市評估委員
新聞局邀弱勢團體欣賞國片囧男孩
萬華站BOT案亞太棄權 台鐵：沒收保證金
賴正鎰：估房市明年好轉
第097189期今彩539三星彩四星彩開獎結果
第097076期大樂透49樂合彩開獎結果
受毒奶粉影響 北市糕餅業籲恢復信心
劉揆：投入擴大內需經費將提升第四季景氣
遠百:提告請求損害賠償 壹週刊:不回應
總統：人民對執政當局有意見 會虛心檢討
談世衛議題 總統：台灣健康人權應被重視
李勝雄：吳淑珍請假正當理由 無藐視法院
田徑菁英賽成績不理想 周宜辰標槍落居第3
海協副秘書長王小兵週日訪台
最大規模 海峽兩岸圖書交易會明開展
台灣名人賽林文鴻63桿 飆破球場紀錄
小三通旅客入境帶動植物產品 10月起開罰
全勝論壇明登場 研討兩岸和平互信機制
因應不景氣 零售業跨業經營拓展商機
台鐵舊山線將復駛 老火車變旅館餐廳
中華職棒 中信5:0完封米迪亞暴龍
國務費案吳淑珍持續不出庭 考驗法院智慧
國務費案 游錫（方方土）:對民進黨已影響
吳淑珍不出庭 法官：莫低估法院結案決心
第097189期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第097076期大樂透頭獎摃龜
王力宏台北開唱 MUSIC-MAN魅力征服全場
周杰倫新專輯魔杰座 煙燻小丑妝亮相
立委關切裁軍案 總統：裁軍數量可再討論
中華職棒兄弟11：1屠熊 季後賽幾乎到手
后豐斷橋案處分名單 毛治國仍在長考
黃慶林：遺憾蔡英文缺席募款餐會
后豐斷橋 公路局長陳晉源記過兩次
Google手機下週亮相 最快十月上市
美國研究：遭遇威脅 保守派比較容易緊張
微軟推全球首款可折疊滑鼠 體積縮小4成
星部長：F1賽車等將帶來二十餘億元旅遊收入
台鐵舊山線將復駛 老火車變旅館餐廳
后豐斷橋 公路局長陳晉源記過兩次
商戰兩用台灣船 開啟台灣四百年的歷史
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幾米創作十年展 台中展最具幾米味
考不考高中畢業考？教部：明年2月底公布
美國職棒 道奇官網：郭泓志傷勢無恙
劉翔將以中西醫結合治療腳傷
台灣名人賽林文鴻63桿 飆破球場紀錄
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周杰倫新專輯魔杰座 煙燻小丑妝亮相
衛署:飛燕煉乳等10家乳製品 不含三聚氰胺
研究：兒童時期患鼻炎與過敏 成年後易氣喘
北縣出現第3例本土性登革熱 永和今日大消毒
日本毒米製品 流向一台灣業者
遠百:提告請求損害賠償 壹週刊:不回應
發展博弈產業 學界業者:管理配套先準備好
美政府承諾解決壞帳危機 全球股市強勁反彈
美財政部：將對貨幣市場基金提供擔保
保護股市提振信心 美證管會禁止放空金融股
海基會：海協會通報中國液態奶未流向台灣
吳淑珍不出庭 法官：莫低估法院結案決心
廬山災變遊客看熱鬧 仁愛鄉長斥離譜
金門小三通旅客上「陸」 嬰兒奶粉整箱帶
中縣消防局續搜尋后豐斷橋失蹤者仍無所獲
總統：人民對執政當局有意見 會虛心檢討
陳肇敏：推募兵裁兵員將考量財力戰力
聯大追認總務會報告 台灣案未列入議程
美財長：拯救金融業需要數千億美元
立委關切裁軍案 總統：裁軍數量可再討論
立委關切吳淑珍未出庭 總統：不干預個案
陳水扁向友人表示不會再參選
吳淑珍出庭恐命危？林芳郁：擴大解讀
台大醫院:二度函覆地院 未開吳淑珍診斷證明
國務費案吳淑珍持續不出庭 考驗法院智慧
國際發明交易展 25日登場
「922無車日舉行能源報導30週年慶•能源教育週系列活動」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
超馬媽媽邱淑容最快下星期五可以回台灣
伊甸輪走台灣起跑 上千人為公益而騎
颱風哈格比形成 22日外圍環流影響台灣
少子化 都市學校大者恆大 偏遠學校受衝擊
高市議員吳益政帶12公斤小摺遊歐洲
甲仙阿嬤帶兩孫溪邊拾廢鐵 一童溺水送醫
台灣打造亞太金融中心暨觀光品牌 商機俏
莒光樓屹立半世紀 遊覽金門第一站
全國古蹟日 台東尚有數千件文物流落在外
用摃丸拿碩士 小小摃丸改變黃靜惠的人生
佯稱標購醫院詐財 北檢起訴掮客與醫師
製香達人陳文忠 打造新港香藝文化園區
台彩辦愛心捐血送彩券活動 今起登場
朱豐璋推展輪標舞 摔倒扭傷仍堅持理想
與時間賽跑的澎湖花宅古厝聚落
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中部郵輪式觀光列車27日啟動 每月開行一次
財部：國有地承租人颱風災損 可減免租金
陸生來台就學 教部修法比照特種生類認定
金門文化創意產業研習 蔣勳開講
國防部業務報告 募兵制國防法制化列首務
房市低迷 國產局：不影響國有地地上權標售
仁愛鄉中風民眾受困多日 消防人員救出
搶商機 貿協秋電展將設全球採購中心專區
教部修法 明訂大學校長遴選委員會性別比例
新竹米粉成功挑戰36,000公分 呂秀蓮見證
九家進口中國乳製品業者 獲繼續在台販售
颱風過 營建署：太魯閣風景區步道陸續開放
國務費案 檢方：吳淑珍審判程序必須到庭
貿協率螺絲螺帽業者前進巴西 商機浮現
讓自行車四通八達 北縣將耗鉅資建構路網
馬總統：清廉是國家必要條件
高鐵左營站停車中心被搶案 另一嫌投案
內政部盼立院修法 吸引外籍人才留台
王金平：立院應求議事和諧
醫師輔導網路成癮者 網路諮商最終仍須親診
王金平：府院黨關係漸和諧 立委受尊重
全台首座川流式發電站 宜蘭展示
高雄戲獅甲藝術節開鑼 陳菊號召民眾參加
高雄國際無車日 陳菊騎單車響應
中央機關員工運動會低調開幕 五千人參賽
邱義仁：動用機密預算案 支持外交部調查
調查局緝獲自大陸走私香菇挾帶K他命案
速食業者組百元俱樂部 助學關懷國內外貧童
總統：行政團隊優秀 會帶台灣衝出經濟困境
鎖定被騙民眾再詐 警方籲小心二次受害
為環保盡心力 中縣環局舉辦單車通勤活動
王金平籲民眾相信政府經濟政策
通路：配合政府調查 有疑慮商品會先下架
國民黨：中投年底招標 市值與景氣連動
劉揆22日將說明后豐斷橋責任報告
颱風影響捐血活動 花蓮嚴重缺血
中市原住民文化季 20日熱鬧登場
國民黨黨章研修座談 成討論時政會議
后豐斷橋尋獲男屍DNA比對 可能是沈承輝
統一超：台灣星巴克未使用中國大陸牛奶
腳踏車政策落後高市？北市府:不能相提並論
因應風災 農糧署：大蒜收購延至24日截止
慈濟醫院建立半倍型基因庫 有助比對幹細胞
鼓勵員工推動環保 李焜耀參加無車日活動
下屆高縣長 王金平推薦許福森參選
高市表揚優質保母 陳菊頒獎肯定保母貢獻
南區青年政策論壇 推選64人參加全國大會
優質生活產業 生技中心將辦研討會
國科會明年歡慶50周年 徵文活動22日起跑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
吳淑珍將申請回準備庭？扁辦：沒這樣說過
吳淑珍未出庭 蔡英文：每人都要尊重司法
呂秀蓮參加台灣心會活動 強調台灣主權
展望會宣傳113專線 演出哈哈熊的神奇電話
兩岸圖書交流座談 史亞平籲合力打擊盜版
鵝肉美食廚藝決賽 高雄餐旅囊括冠亞軍
中國輸出入銀行簽署節能減碳十大無悔措施
龍柏樹價格走俏遭盜砍 警方逮獲兩嫌送辦
藝人隋棠號召搶救棄兒 百人愛心拼圖沙畫
甲仙大橋將原地重建 以斜張橋型式設計
邱正雄：已全面清查毒奶粉毒米製品流向
洗錢疑案 特偵組收到新加坡司法互助資料
輪椅網球星光選秀會 選出17名培訓選手
北縣本土性登革熱防疫 設抽血站篩檢
邱正雄：國安基金發揮作用 大家已有信心
導正青少年避孕知識 性學專家設計教材
直接進入審理程序 法界：不影響被告權利
漢光實兵驗證 機步旅偵蒐部隊搭高鐵北上
馬總統下鄉 將以拚經濟為主軸
沒有自助旅行不算真正旅遊 女王最愛脫隊
韓籍化學輪與二艘台灣漁船擦撞 三人受傷
捐款私校興學 教部將修法放寬100%抵稅
華航飛峇里島班機遇亂流 初估8人受傷
本土社團擬聯合陣線 反對兩岸簽署CEPA
金門縣運會閉幕 田徑成績多項破記錄
日本阪神紙教堂移築台灣 副總統參加祝福
工程會：后豐大橋審查時間無任何延誤
養豬協會:口蹄疫區越南鮮豬肉恐轉運台灣
防檢局:全面查緝越南轉運的加國生鮮豬肉
關懷不只是捐款 青年團體陪伴心智障礙者
工程會:后豐斷橋復建 建議獎勵法縮短工期
游錫（方方土）籲吳淑珍勇敢面對司法
華航飛峇里島班機遇亂流 30人受傷6就醫
中華職棒獅吞牛 穩住下半季第一
台灣名人賽 呂文德重回領先 邁向第四冠
閩南文化叢書在台北舉行的大陸書展發表
華航CI786班機遇亂流 原機深夜返台
中華職棒 象6：3擒熊三喜臨門
氣象局：颱風哈格比 明可能發布海上警報
亞青女排賽 中華首戰哈薩克旗開得勝
高縣錦飛鳳傀儡劇團傳承三代 掌中舞乾坤
國際無車日 北市單車活動3萬人熱烈響應
吳伯雄與教授座談 願將意見轉給從政同志
響應國際無車日 中市單車騎乘活動上路
瑞士全力防範洗錢 掃除洗錢天堂負面形象
開車夜遊撞上測速桿 三人輕重傷
蕭邦鋼琴大賽 少年組徐筠芷奪魁
樂雅樂紐西蘭牛肉美食季10月上市 上網可下載八折優惠券
響應2008大台北國際無車日 明基電通騎單車作環保
花蓮創意文化園區 藝術踩街開跑
中國毒奶持續擴大 台灣廠商損失慘重
馬英九支持率 跌到百分二十八
華航遇亂流 處置是否得當遭質疑
廬山勘災慢半拍 馬英久遭嗆
150檔股票 平盤以下禁止放空
洗錢疑案 特偵組收到新加坡五個帳戶資料
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鐵路地下化切換延誤 台北南港列車誤點
ING台北馬拉松南區暖身賽開跑
哈格比颱風23至24日接近台灣 各地有陣雨
屏東三地門馬古都莊園 秘探德文咖啡
消保會：食品安全管理列兩岸協商優先議題
鹿港不見天街 曾為台灣最長商店街
瑞士駐台代表：國際化是台灣保持競爭力關鍵
第11屆全球熱愛生命獎章得主 將會師台北
中央氣象局氣象報告
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鐵路地下化切換完成 台北市平交道成絕響
馬總統參加關懷弱勢路跑 義賣簽名T恤
住宅自有與景氣連動 2007年自有率創新高
考院監院大法官人事案 朝野黨團態度未定
交通部:陸客來台觀光平均滿意度91%
落實活路外交 經建會:應善用貿易援助
青年政策論壇 王昱婷勉公共領域發光發熱
華航遇亂流 外交部：提供旅客必要協助
房仲：申請房屋自用 地價稅最高省五倍
政院：進口食品從嚴把關 讓民眾安心飲食
空大全校社團幹部研習會 新竹登場
林試所選育及超臨界萃取 茶油量質俱佳
今年1至8月台灣對外及對大陸投資金額均減
經部:前8月僑外投資額49.8億美元 年減46%
外交部：UN推案獲美歐支持 盼激勵民心
陳菊圖連任 謝長廷:依慣例連任者優先提名
台新金總座：雷曼破產衝擊 不及雙卡風暴
國民黨彰化座談會 黨代表盼放寬送禮限制
台博館典藏原民飾品 南市原民文化館展出
國片海角七號加持 范逸臣專輯創佳績
余光中重申撤98課綱 憂教育部態度模糊
知名三合一咖啡含三聚氰胺？ 衛署下午說明
ING馬拉松南區暖身賽 吳文騫蟬聯男子冠軍
板橋地檢署緩起訴金 助貧生求學展希望
氣象局下午2時30分發布哈格比海上颱風警報
零拒絕和禁止不當管教 列校長考績項目
國際失智症日宣導 紀政籲民眾多運動
失智症病患漸增 花蓮慈濟醫院籲民眾關心
IDC:需求未如預期 第2季台灣面板產值微跌
打造半屏山生態生機 濕地保護聯盟淨山
922世界無車日 經部辦活動倡能源議題
橘線通車 高雄捷運路網雛型初具
高雄捷運橘線通車 連結高雄縣市生活機能
量販：未售菲仕蘭等疑含三聚氰胺商品
全國攝影比賽台中市登場 角逐200個獎項
公平會:亞昕建案廣告不實 罰200萬元
哈格比海上颱風警報發布 明風雨增強
金車:罐裝咖啡無疑慮 先回收3合1沖泡產品
國家防災日 邱正雄主持地震災害推演
詭譎多變年代 電源供應器廠商表現M型化
阿美族豐年祭 周錫瑋:擴大內需編預算照顧
使用大陸毒奶精 衛署：金車公司8產品下架
馬總統劉揆廬山溫泉勘災 促儘速恢復生機
衛署禁大陸奶粉乳製品植物性蛋白產品進口
東星大樓重建延宕 北市府:包商財務危機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑含中國毒奶粉 金車今起回收沖泡產品
資策會:手機晶片業整併風潮持續延燒
NGO團體發表和平宣言 要求和平權入憲
龍井鄉古董傢俱店負責人身中十刀不治
總統：二林基地讓彰化縣成為工業大縣
金門代表：國民黨章台灣地區應改台澎金馬
成功嶺餐盤油汙？役政署：已暫停使用
李登輝明訪問日本沖繩 25日返台
基隆長庚:天氣轉涼 防範呼吸道心血管疾病
消基會籲禁止中國產製2歲以下食品進口
恆春警分局查獲盜採七里香案 續追查2疑犯
廖了以：馬上關懷專案與急難救助性質相同
哈格比增強為中颱 最快今晚發陸上警報
無車日明封街 郝龍斌以身作則搭捷運上班
休閒或通勤？單車定位不明無車日秀味濃
落實節能減碳 英法荷政策引導綠色運輸
馬總統參觀廣鎵光電 肯定業者增加投資
海協副秘王小兵訪台 考察地震災後重建
基隆東明路晚間火警 火勢撲滅無人傷亡
新台幣上週貶幅0.36% 本週貶值壓力仍大
上海副市長楊雄率團訪台
維護食品安全 通路商盼政府嚴格把關
台北蕭邦鋼琴大賽 視障生張晏晟獲特別獎
Yahoo!創意日落幕 科科科團隊獲首獎
相撲人偶捏麵人創作 體驗民俗創作樂趣
第一金董座陳裕璋 熱愛慢跑爬山
總統接受陳情 承諾透過都計檢討發展廬山
哈格比颱風接近台灣 邱正雄:加速災區復原
中華職棒米迪亞9:2勝中信 中止六連敗
海角七號破億 魏德聖讓看國片成全民運動
九降風吹落哀愁青春 林書宇喚起成長記憶
囧男孩並不窘 楊雅(吉吉)打造奇想世界
國北教大學生赴柬埔寨當志工 展出成果
首屆客語家庭表揚 客委會表揚北區255家庭
長老教會為921震災與台灣入聯祈禱
中職 興農強打7:5扳倒統一 中止四連敗
桃園衛生局查封金車公司九千多箱產品
928台北孔廟釋奠典禮 27樣193道祭品祭孔
撞球九號球亞巡賽廣州站 王泓翔亞軍
行動醫療團巴紐撤團 外交部考績會將懲處
哈格比陸上颱風警報明凌晨發布 南台警戒
國軍救災為總統勘災鋪路？救災指揮官澄清
哈格比颱風來襲 公路總局:封橋時機將提前
洗錢疑案 特偵組發現扁家維京群島公司帳戶
亞青女排 中華勝印尼拿下二連勝
金管會:明起150檔股票平盤下暫不得放空
遇晴空亂流 華航機組員返台
毒奶精流入市面 北市明派員稽查
台灣名人賽 呂文德衛冕成功勇奪第四冠
中國IP位址告急 新網友兩年後恐難上網
台北蕭邦鋼琴大賽 視障生張晏晟獲特別獎
928台北孔廟釋奠典禮 27樣193道祭品祭孔
MLB 小熊國聯中區封王 搶下季後賽門票
泛太平洋網賽 莎菲娜擊敗庫茲娓佐娃封后
MLB 光芒打敗雙城 11球季以來首度打進季後賽
台灣名人賽 呂文德衛冕成功勇奪第四冠
念念洋基！ 貝比魯斯之家球場今晚熄燈
國軍救災為總統勘災鋪路？救災指揮官澄清
九降風吹落哀愁青春 林書宇喚起成長記憶
海角七號破億 魏德聖讓看國片成全民運動
使用大陸毒奶精 衛署：金車公司8產品下架
基隆長庚:天氣轉涼 防範呼吸道心血管疾病
港驗出大陸生產六款雀巢奶粉含三聚氰胺
食用問題奶粉 大陸12,000餘嬰幼兒住院
桃園衛生局查封金車公司九千多箱產品
毒奶精流入市面 北市今派員稽查
衛署禁大陸奶粉乳製品植物性蛋白產品進口
法國財長警告 金融市場應注意系統性風險
資策會:手機晶片業整併風潮持續延燒
香港逾三百名雷曼債券投資人集會遊行
新台幣上週貶幅0.36% 本週貶值壓力仍大
金管會:二十二日起150檔股票平盤下暫不得放空
歐專家：美金融風暴不至導致全球經濟衰退
李登輝今訪問日本沖繩 25日返台
哈格比颱風接近台灣 邱正雄:加速災區復原
洗錢疑案 特偵組發現扁家維京群島公司帳戶
海基會函海協會說明禁止大陸奶製品輸台
遇晴空亂流 華航機組員返台
哈格比陸上颱風警報凌晨發布 南台警戒
總統接受陳情 承諾透過都計檢討發展廬山
山東都慶毒奶精客戶？統一與頂益否認
台維斯杯網賽 西班牙擊敗美國打入決賽
化解黨內逼退壓力 英相布朗承諾要表現更好
478克拉 賴索托發現歷來第二十大粗鑽
毒奶粉事件 近一萬三千中國嬰幼兒住院治療
中國食品問題多 南韓近三年回收逾40公噸
南非總統姆貝基宣布辭職
姆貝基同意下台 南非執政黨明提名新總統
金融風暴衝擊 慕尼黑再保險將大幅調高保費
世界倒跑錦標賽 薛慶光獲長青組三項冠軍
焦點人物 以色列總理歐麥特
斯洛維尼亞國會選舉 社會民主黨一席險勝
哈格比暴風圈接近 花東山區有超大豪雨
國際無車日推減碳 周錫瑋騎腳踏車上班
中國祭孔大典28日曲阜舉行 金庸撰祭文
中國祭孔大典28日曲阜舉行 金庸撰祭文
研究：古生物潘氏魚有手足雛形 非演化增生
四川災區幹部「節約喝茅台」遭媒體重批
洋基球場最後賽事 球迷球員揮別
專家：腎結石患兒不能吃巧克力和菠菜湯
老外觀點：在中國生存的九個「絕不要」
社科院金融所所長：中國工資將持續上漲
上班日封街交通塞 郝龍斌：響應環保要犧牲
「靈感城市CITIES INSPIRING, ASIA」東亞國際城市論壇
高捷橘線通車 沿線地價持平上漲皆有
解台灣綠蠵龜身世謎 學者籲蘭嶼設保育區
李登輝訪琉球受到台僑和友台人士歡迎
北京籌建高鐵直達台灣 前期工程已啟動
中共中央下令追究深圳舞廳失火責任
高雄戲獅甲藝術節 舞出在地文化藝術風華
保羅帕茲決戰星光演唱會
麻生可望當選自民黨總裁 幹事長傳細田出線
嘉市強制拆除文化路違規攤販 過程順利
水庫未清淤廬山釀禍？立委要求陳貴明下台
深圳二線娛樂場所無證營業行內普遍
貓熊跟著陳雲林來台？海協會：盡量爭取
中共建政後首次將四書作為大學必修課
駐星代表郭時南三十日離任返國
胡錦濤與布希通電話關切經濟金融情勢
傳深圳火災舞廳幕後老闆是公安局官員
高盛與摩根士丹利獲准轉為銀行控股公司
日自民黨今選出黨魁 麻生太郎呼聲高
北京專家：中國航太產業規模人民幣數千億
香港中企協會考察團訪高雄 稱許值得投資
隱匿公文案開庭 葉盛茂：會據實陳述
毛治國為后豐斷橋道歉 公路總局長辭職
國軍首次使用高鐵運輸 遂行戰鬥任務
業者進貨未用毒奶粉 北市衛生局願發認證
議員憂負債高 陳菊：盼大家全力拼經濟
王建(火宣)感動生命獎章得主帶給社會信心
胡錦濤：盼美國金融措施速見成效
子宮頸癌測試新法在開發中國家推行
洋基球場最後一役熄燈走人 建仔仍念念不忘
中國大白兔奶糖含三聚氰胺 星宣佈禁售
以色列總理歐麥特請辭 總統肯定貢獻
財長：星可能面臨兩季的經濟萎縮
處理毒奶粉事件 邱正雄：官員都很盡職
阿公店水庫自行車道動土 明年中啟用
922無車日 能源局辦教育週宣導節能
財部：今年稅收預估超徵382億元
馬侃抨擊歐巴馬對金融風暴與伊戰缺乏領導力
西班牙巴斯克地區再傳爆炸案 一死一傷
日控股龍頭野村證券傳出價購買雷曼歐日部門
麻生太郎大勝當選自民黨總裁
麻生太郎當選自民黨總裁 將成為日下任首相
財團撤回收購案 義航傳將開放國際公開招標
隱匿公文案開庭 葉盛茂仍稱公文交給陳水扁
總預算債留子孫？高志鵬：應撤回重編
雷曼等牽累台資800億 金管呼籲金融機構盡責處裡
「改善台灣英語教育、提升國際競爭力！不需要多花半毛錢！」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣象局凌晨2:30發布哈格比陸上颱風警報
期貨商：技術面有利多方 台指期可望續彈
歐美股市大漲 法人：台股可望持續走揚
台股開盤上漲186.48點 為6156.86點
前總統李登輝訪日 馮寄台送機
中颱哈格比來襲 嘉市應變中心二級開設
監委十月三日巡察嘉義市 民眾可預約陳情
如何與全球接軌 台灣現階法學教育養成重點
突破窠臼學以致用 台灣法學教育改革關鍵
台股漲 新台幣兌美元早盤走升
中颱哈格比來襲 高市應變中心二級開設
蘭嶼十二級陣風 綠島千餘旅客疏運回富岡
哈格比颱風影響 萬安31號演習延期
后豐斷橋事件 公路總局長陳晉源請辭獲准
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸委會:毒奶精事件比照毒奶粉協助求償
王金平：應清查奶粉與食品來源 趕快檢驗
台股早盤持續反彈 營建水泥漲勢強勁
陳武雄:檢驗有國產鮮乳標章的鮮乳均安全
哈格比颱風影響 台華輪今明兩天停航
哈格比陸上警報 屏東成立災害應變中心
南部某部隊軍火失竊 外流軍用手榴彈追回
總統:結合台北矽谷上海東京 發展高科技
訂財產來源不明罪？王金平：立法應周延
交易展將登場 研究機構技轉年創200億產值
高雄市明年總預算 增141億元
2008台灣室內設計大獎9月底截止報名
清大將設開放手機實驗室 提供教學研究
環保署全國水污染防治檢討會 金門召開
醫師：身體過度肥胖可能造成腕隧道症候群
颱風來襲 南部萬安31號全民防空演習延後
全國校園國語文線上閱讀語文教材徵選開始
立委提案授權證交稅全免 財長:會一起考量
哈格比接近 高縣颱風應變中心二級開設
立德大學:新生報到率73% 不辦二招
陳肇敏：國軍全面清查 未發現問題奶粉
調查毒奶粉案 監委程仁宏：本週開始約詢
疑似問題奶精 中市封存五百多包送驗
北市府抽驗連鎖餐飲店含奶精飲品
哈格比颱風近 山區含水量高須防土石流
中國毒奶事件效應 中市全面稽查及抽驗
哈格比速度快 台灣明天下午脫離暴風圈
交部：16座高風險危橋 颱風季將提早封橋
日勝生:私地主抗爭 不影響小碧潭聯合開發
台股漲 新台幣兌美元中午升值9分
求職熱降溫 線上求職數月降12個百分點
平盤下禁放空 金管會:暫不考慮縮小漲跌幅
游錫（方方土）：內閣應改組 史亞平不回應
賴幸媛：與國際接軌 無法跳過中國大陸
電視購物遭騙 老翁失金850萬 警方籲小心
民進黨24日將通過縣市長選舉徵召協調辦法
台股收盤漲140.22點 為6110.60點
托兒所違規經營安親班 中縣府加強稽查
台北縣英速魔法學院 打造全英語學習環境
台北股市開高收高 上漲140.22點
利多齊拱 台股上漲140.22點收復6100點
颱風來襲 台東縣劃定向陽山等管制區
承接高市規劃案遭質疑 曾梓峰:未違採購法
扶輪社友聲明：陳水扁916到台大為探病
10月台指期上漲181點 逆價差21.6點
10月電子期漲5.45點 金融期漲23.6點
哈格比颱風逼近 雪霸園區停止入園入山
裁軍七萬？陳肇敏：精算後才能確定
澎湖縣萬安31號演習實兵演練
經長：中小企業信用保證成數提高
同志有意競逐選高市長 陳菊：歡迎
農委會：國產鮮奶及生乳均不含三聚氰胺
趙寧追思會 總統褒揚 星雲發起紀念會
哈格比來襲 國防部取消聯雲聯興操演
上週外資集中市場買超7.21億 台積買最多
興國管理學院大考新生報到僅90人 創新低
雷曼兄弟波及公股銀行 曝險金額約百億元
醫師：小心使用隱形眼鏡 避免角膜潰瘍
哈格比將來襲 倒塌綺麗飯店48小時內拆除
綠營批總預算五大問題 藍營:國民黨不會犯
毒奶粉事件 藍綠營皆表示中國應道歉賠償
台東晚上停止上班上課
衛署：6業者進口大陸問題奶精 檢體已送驗
毒奶粉效應 新竹市酪農業績成長
台股持續反彈 三大法人買超84.16億元
SmartPay結合悠遊錢包 部分超商將可刷卡
維護世運空氣品質 水泥鋼鐵塑化業停工減產
新台幣兌美元升1.28角 收32.030元
8月失業率4.14% 較上月增0.08個百分點
金車含毒奶產品下架 花蓮派員稽查大賣場
台經院:各國齊救金融可望止血 經濟不悲觀
曾文水庫下午五時起調節性放水
列保育動物 台灣原生種八哥禁止買賣
哈格比將來襲 仁愛鄉加強部落儲備糧運補
韓國世界藝術節 宜蘭兩位藝術家參展
嘉義縣查扣進口山東都慶公司問題奶精送驗
嘉義縣奮起湖阿里山線公車 恢復行駛
台北市議會開議 議場轉播遊說資訊啟用
中央氣象局氣象報告
彌補自己遺憾 李樹根捐助家鄉子弟補英文
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
施顏祥：政府妥善因應投資環境相對穩定
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
府院黨高層午餐會 強調團結互相支援
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
主計處：實質薪資負成長2.72% 28年新高
醫師：評估老人麻醉風險 年齡非絕對因素
檢調查軍方工程採購案 搜索官員與民間業者
賦改會24日討論遺贈稅 立委促降吸引資金
主計處：台灣勞動市場有成長趨緩徵兆
為身障朋友籌輔具基金 輪走台灣抵南投
后豐斷橋失蹤者 百位警義消搜尋仍無所獲
毒奶風波 高市提供市民免費檢驗三聚氰胺
哈格比颱風警報 嘉縣召開颱風前整備會議
哈格比颱風環流影響 花蓮傍晚間歇性大雨
民進黨團檢舉王建(火宣)案 監院立案調查
大智市場自救會陳情 高市府允延期拆遷
輔導轉型 教部開放缺額逾五成3學校辦單招
劉揆：台宏交流應擴及教育文化 分享經驗
颱風來襲 公路單位加強大津六龜大橋監控
加工區落實法規鬆綁 吸引廠商進駐投資
為后豐斷橋事件負責 毛治國請辭
廚藝賽10月登場 為明年台北國際美食節熱身
參加毛利國王加冕 原住民生返台分享心得
屏東縣明天照常上班上課
小黑蚊防治推廣中心 中興大學揭牌啟動
台股漲 美元弱 新台幣收盤勁升1.28角
追三聚氰胺 高雄縣全面稽查飲料與奶粉
金車八種問題商品 金門清查賣場都已下架
稻江今年單招 興國來不及明年採特色系單招
勞團要求 颱風天勞工比照公務員停班給薪
衛署封存30.5噸大陸奶精 檢驗報告明出爐
中市府大賣場稽查 可疑產品是否下架
農委會:持續檢驗小型乳品廠 結果近日出爐
今晚明晨颱風影響最劇 明午以前解除警報
沙志一：漁獲減少 正濱新魚市場宜重考量
哈格比颱風來襲 屏東傍晚風雨仍不大
台灣雀巢澄清:台港產品皆不含三聚氰胺
信義鄉濁水溪浮屍 疑是仁愛松林公墓遺體
3廠商進口山東都慶奶精 衛生單位動員調查
消費低迷 台灣8月零售業持續負成長
中颱哈格比來襲 嘉市明天正常上班上課
阿里山茶鄉體驗活動 27日揭幕
台灣國際紀錄片雙年展 台灣映像18部入圍
雲門與麥斯基合作水月 30日戶外轉播
澎湖縣明天正常上班上課
高市新草衙專案 議員反對課徵土地補償金
台東入夜後風大雨大 五人滯留山區
機場港口檢疫特偵犬把關 動植物難越雷池
政大書院揭牌 大一新生集體住宿學習
台東二十三日正常上班上課
勞動市場恐趨緩 學者:應加速負所得稅補貼
台鐵郵輪式列車十月開4班 十天前售票
禁止中國乳製品進口 經濟部協助海關把關
考監與大法官人事案列議程 朝野沒有共識
為后豐斷橋請辭 毛治國：去留由劉揆決定
中油在中壢工業區首設油氣雙用加氣站
陸委會諮委建議建立兩岸政策意見整合機制
南市男子夜遊返家 遭鐮刀攻擊頸部死亡
信評：台灣金融債及公司債市場將持續成長
花蓮縣政府宣佈 明天正常上班上課
屏東國民黨人士建議中常會發揮輔政功能
8月失業率升 勞委會：畢業潮季節因素影響
雲縣衛生局查扣49公斤大豆(月太)採樣送驗
屏東封存真口味公司進口中國問題奶精
桃園縣衛生局查封疑似毒奶精四千多包
金門縣明天正常上班上課
信義商圈封街 北市監控管制區空氣品質變好
IDC:去年亞太區磁碟磁帶儲存產值38億美元
后豐斷橋事件 毛治國請辭獲劉揆慰留
郝龍斌:世博會雙館展出 帶領台北走向世界
身體不適 鋼琴家傅聰來台演出取消
SBL 雲豹隊勵精圖治 補強多名戰將
第097190期今彩539四星彩三星彩開獎結果
中華電推無車日 半數以上員工願低碳通勤
統一超：台灣星巴克牛奶來自台灣紐西蘭
第097070期威力彩開獎結果
新竹縣明天正常上班上課
高縣明天照常上班上課
北市清查奶精成分 知名連鎖店受檢
后豐斷橋案 監委：盜採砂石等是調查重點
后豐斷橋檢討 交部：封橋時機未應變調整
立院預算中心：油價政策未盡合宜應改善
台達電與紡織所跨界合作開發先進儲能技術
四歲男童腸病毒重症死亡 今年第13例
發現下一個桂綸鎂 無名小站推動影音創作
除金車外 衛署：確認另5公司進口都慶奶精
軍備局工程疑綁標 國防部:若涉不法不寬貸
節能減碳 台灣2大超商融入經營有成
哈格比颱風範圍未及 北市暫不設應變中心
專案小組：未發現企業匯款扁家海外帳戶
新豐高球場40週年慶 仰德盃邀請賽明登場
焦元溥新書上市 樂來樂想暢銷願表演
觀賞海角七號 蔡英文：感覺非常暢快
第097070期威力彩頭獎摃龜
威力彩連26摃 下期頭獎上看8億元
幕僚：張俊雄2002年收扁兩百萬元退職禮金
中華職棒 統一5:2逆轉獵鯨重登下半季第一
哈格比颱風來襲 馬總統:各機關應全力防颱
亂流受傷華航旅客2人返台就醫
第097190期今彩539三星彩四星彩派彩結果
陸軍200旅 今晚演練部隊移動擔任跨區增援
亞青女排賽 中華擊潰泰國 提前獲分組第一
立院預算中心：減稅利益集中高所得應改進
洋基球場最後一役熄燈走人 建仔仍念念不忘
NFL愛國者遭海豚痛宰 跨季二十一連勝止步
角逐兩項網球大賽 中華小將抵墨西哥備戰
中國祭孔大典28日曲阜舉行 金庸撰祭文
趙寧追思會 總統褒揚 星雲發起紀念會
雲門與麥斯基合作水月 30日戶外轉播
焦元溥新書上市 樂來樂想暢銷願表演
身體不適 鋼琴家傅聰來台演出取消
「超級製作人」「約翰亞當斯」艾美獎大贏家
后豐斷橋事件 毛治國請辭獲劉揆慰留
立院預算中心：油價政策未盡合宜應改善
幕僚：張俊雄2002年收扁兩百萬元退職禮金
立院預算中心：減稅利益集中高所得應改進
軍備局工程疑綁標 國防部:若涉不法不寬貸
亂流受傷華航旅客2人返台就醫
專案小組：未發現企業匯款扁家海外帳戶
隱匿公文案開庭 葉盛茂仍稱公文交給陳水扁
台灣雀巢澄清:台港產品皆不含三聚氰胺
信評：台灣金融債及公司債市場將持續成長
G7：準備採取任何行動 確保國際金融穩定
三菱日聯金融集團決收購摩根士丹利股份
舊時代落幕 高盛與摩根士丹利轉型控股公司
毒奶風波 高市提供市民免費檢驗三聚氰胺
四歲男童腸病毒重症死亡 今年第13例
衛署封存30.5噸大陸奶精 檢驗報告今天出爐
后豐斷橋失蹤者 百位警義消搜尋仍無所獲
信義商圈封街 北市監控管制區空氣品質變好
8月失業率升 勞委會：畢業潮季節因素影響
罹癌不減壯志 67歲潘炳華挑戰鐵馬環台
毒奶粉效應 比利時對乳製品來源嚴格管控
加拿大各省教育廳長聯合招募外國留學生
「海角七號」大賣 引起美媒及李安注意
巴黎外國文化週揭幕 巴文中心參與受重視
歐巴馬：華府政壇隨華爾街破產
紐約時報駁斥馬侃陣營指其為歐巴馬宣傳機構
北京奧運禁藥事件迄今查獲九例
哈格比颱風影響 金廈泉小三通全天停航
世衛矮化台灣 歐鴻鍊：已表達嚴正立場
十一名外國觀光客埃及遭綁架 目前狀況不明
西藏流亡政府議會將審議前途決議案
溫家寶啟程赴聯合國會議
鮑爾森7000億救援方案 專家憂幫倒忙
美民主黨州眾議員之子 涉嫌入侵培林電郵信箱
劉揆指示衛署組專家團赴中 蒐集毒奶資訊
高市新聞處長交接 陳菊:做好市政即易宣傳
單車載幼童絆斷小腿骨 醫師籲用安全座椅
傳江澤民兒子辭任神七高層
南韓醫學教授申榮洙接掌世衛西太平洋辦事處
世衛稱呼中國台灣 劉揆強烈抗議
美三項民調 歐巴馬都領先馬侃
美兩黨外交策士辯論 肯定台灣促進兩岸和緩
地球生態越界日 提醒人類透支自然資源
吸金十多億人民幣 億霖傳銷案北京開審
民進黨928黨慶 舉辦追思會淨灘等活動
毒奶精訊息發布搞錯進口業者 林芳郁致歉
雷曼兄弟倒閉牽連星展集團結構性金融商品
中國劣質產品禁之不絕 黑心棉又出現市場
美八成四民眾認為還有更多投資銀行將倒閉
點字雙視桌曆 用指尖悠遊另類文字世界
研究：有腦癌家族史 腦瘤風險也高
深圳火災悲劇 上海緊急安檢娛樂場所
深圳「綠卡」遊港 11月成行
近萬港人受雷曼破產影響 涉百億港元
SanDisk推音樂記憶卡 挑戰音樂CD產業
2008海峽兩岸圖書展 中市文英館開幕
蕭副總統盼台日建立特殊夥伴關係
力挺毛治國 劉政鴻：要留好人才
陸軍空降暨反空降作戰實兵演練 清泉崗舉行
哈格比颱風影響 漢光演習未見傘兵空降
Google Phone將上市 微軟副總裁老神在在
中國毒奶事件是殷鑑 印度表示將記取教訓
中國第一架自製支線飛機將在天津首飛
日本準首相著手確保與執政聯盟夥伴關係
太郎和一郎 面對日眾院選戰都變成拼命三郎
日本縣知事籲中央政府停止進口中國乳製品
國民黨17次全代會 11/22日舉行
第二屆「可口可樂 惜水樂活行動」起跑
違規小廣告 一年可堆疊十座101
六福旅遊集團與王德傳茶莊異業合作推出獨一無二的六福茗茶禮盒
扁用人頭匯五千萬？ 高志鵬約邱毅賭前途
土地銀行大灣分行開業 服務全新上路
10/9~11/2 遠企購物中心週年慶 - 採購嘉年華
北台灣科技學院「觀光與餐飲旅館系」與天喜旅行社共同成立「天喜旅遊產業知識學院」
前源科技申請上櫃案遭櫃買中心退件
遊戲橘子首次跨足武俠遊戲市場 台港聯手推出《赤壁online》
PChome、博客來、中華電信、HTC共推E movie $99元合法下載開啟台灣國片網路新格局
美國迪士尼世界搖身一變成為沒有藩籬的教室
光寶科技完成150億新台幣暨1億歐元五年期聯貸合約
氣象局估23日2:30解除颱風哈格比陸上警報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
期貨商：底部型態漸成形 但應避免追價
氣象局8:30解除哈格比颱風海上警報
法人：台股瀕臨反壓 恐陷入盤整
哈格比遠颺 高市撤除颱風應變中心
哈格比颱風影響 金廈小三通首班船停開
台股開盤下跌94.04點 為6016.56點
屏東撤除災害應變中心
特偵組檢察官赴港查案？陳雲南：私人假期
華銀對雷曼債權採取設定抵押等保全措施
大林慈醫:綠光攝護腺汽化術 降低手術風險
美元走弱 新台幣兌美元早盤升破32元
愛台12建設違法?王金平:評估報告僅供參考
厚植產業實力 屏東加工區推動產官學合作
颱風前後菜價漲 香菜1公斤350元重登菜王
期交所今盤後調高兩黃金期貨保證金
音契時代篇24日登場 以音樂探討愛與死
毒奶粉疑流向大賣場? 業者:查察中
黃豆油混充苦茶油販售 北縣消保官突檢
台股早盤一度翻揚 觀光IC設計跌深反彈
海峽兩岸農業論壇開幕 200多人與會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
毒奶粉疑流入大賣場? 業者：送驗無毒
劉揆：若與陳雲林會面 將自稱劉院長
追查毒奶粉 南市府南檢清查量販店
分類廣告陷阱 警方:勿因小失大淪詐騙幫兇
世衛矮化台灣 外交部嚴正抗議
避免價跌 農糧署籲冬季大宗蔬菜適量種植
麻生太郎獲選自民黨總裁 馬總統電賀
議員:問題學生學校怕 轉介學生成人球
追毒奶粉 基隆市衛生局查大賣場進貨資料
農業知識入口網 號召菁英參與建立小百科
原料安全受關注 3大超商重申安全無虞
勞工要求颱風假 勞委會：須兼顧公眾利益
業者送驗擠爆實驗室 衛署籲由衛生局代收
愛在發光 教育部表揚優良特殊教育人員
高市戴奧辛加嚴管制將上路 中鋼配合受肯定
3量販業者:烘焙產品原物料非中國製
美元走弱 新台幣匯率中午勁升1.07角
中醫師等考試明放榜 及格率38%
中縣三歲以下兒童 免費腹部超音波檢查
陳雲林來台？ 蔡英文：非好時機
彰縣府成立服務聯盟 提供專業稅務諮詢
童子賢：確保獨立性 和碩夥伴自己找
花蓮衛生局全面稽查烘焙食品業原物料來源
帛琉總統初選 外交部：密切關注
愛之味:關係企業買到問題奶精 產品未上市
安民心 學者建議政府收購市售大陸乳製品
台股收盤漲71.61點 為6182.21點
人力接駁物資 萬豐村民遭落石擊傷頭部
籌募身障朋友輔具基金 輪走台灣抵嘉市
台北股市開低收高 上漲71.61點
推動降證交稅 劉揆：延長股市交易活力
大型權值股穩盤 台股開低走高收漲71點
10月台指期上漲49點 逆價差47.21點
企業認養稻田 明年一期西部35公頃待認養
10月電子期漲3.85點 金融期跌1.2點
季節交替氣喘易發作 可採中西醫整合治療
國務費案 特偵組傳喚蘇貞昌李逸洋說明
張宗仁將退休 新書中山傳奇紀錄治校心得
嫌疑人開槍拒捕 緝毒員警中彈無生命危險
陸委會：待衛生署組團後 海基會將全力協助
埔霧公路南豐村路段 預計一週內搶通
海基會：大陸配偶不需再申報流動人口
大陸學歷採認和招生 李遠哲：應整體配套
高市購鴨子船與2代愛之船 世運前加入服務
台灣中醫藥博覽會 28日中市登場
楊秋興選高市長?陳菊:他是我兄弟不會相殺
台中北屯三分埔石碑 追念先民墾荒辛勞
政策作多台股開低走高 法人賣超7.68億元
南市府清查大潤發 未查獲中國毒奶粉
重陽敬老 北市10/4辦百叟宴請吃牛肉麵
清華企業家網絡協會盧崑瑞任第一屆會長
DPP縣市長徵召 顏純左：應加入黨員意見
南橫公路中斷 台東大橋封橋
愛台建設違預算法? 經建會:依規定執行
花蓮2員警涉收賄包庇砂石盜採 遭裁定羈押
甲仙大橋上游高縣月眉橋完成圍固
毒奶粉引憂慮 中市社團發起拒買中國貨
海角七號掀國片熱潮 囧男孩票房也破千萬
大陸毒奶事件連江縣衛生局查乳品下架情形
悠遊卡公司:是否轉虧為盈須年度會計師簽證
新台幣兌美元升9.3分 收31.937元
北縣市店面市場價跌量縮 成交價跌逾一成
金門翟山坑道發生老翁滑倒送醫意外
台灣8月外銷接單321.3億美元 年增5.38%
紙風車劇團週日鳳山演出貼近民眾
大法官等人事案 列立法院26日院會議程
毒奶粉事件 史亞平：盼對岸公開資訊
台8月工業生產年增0.41% 製造業年增0.97%
工研院創新蜂巢計畫啟動 18學研單位加入
世界青少年發明展26日登場 700名選手較勁
石門國際風箏節 27日登場
金管會：台灣的銀行健全 僅慶豐情況較糟
慶豐銀行：沒買雷曼債券 續提自救計畫
縣議員涉嫌毆打前女助理 檢依傷害起訴
彰縣衛生局供民眾申請檢驗奶製品
特偵組傳喚 蘇貞昌：扁捐326遊行2千萬元
北縣釣客落海 警持續搜救調查失蹤者身分
劉兆玄：主動為后豐大橋罹難者推動國賠
海軍小艇翻覆7人落水 海巡隊馳援救起
免證交稅獨厚大戶？盧秀燕：百萬股民受惠
世界柯蔡宗親會懇親大會 金門舉行
哈格比颱風影響 港澳班機傍晚起變動多
涉挾帶海洛因闖關入境 2人落網
Mio盃阿里山自行車大賽 11月1日登場
路竹會與北醫大合作 醫療團十月緬甸義診
開發綠色有機產業商機 經濟部辦分享會
第11屆全球熱愛生命獎章得主 拜訪新竹市
南投稽查毒奶製品 未發現採大陸有毒產品
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
賴幸媛：食品安全檢驗列江陳會優先議題
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
北市衛生局抽查大潤發 檢驗結果三天後出爐
台南醫院：痛風好發於中年老人 男性居多
財產來源不明罪也規範立委？王清峰贊同
紅橘線運量偏低 高捷尋刺激客群方案
毒販企圖以現金2百萬行賄 員警當場拒絕
愛台12建設 農委會明年編65億元 年增22%
疑不適任教師處理機制原則 高市有共識
林義傑義大演講 鼓勵學子多參與國際事務
因颱風延期 陳冠宇交響情人夢25日竹市登場
推動不在籍投票 學者：朝野要有共識
民宿良莠不齊 北縣府將票選十大民宿
衛生署抗議名稱遭WHO矮化 不排除激烈抗議
高市會展中心第3次招標 完工期改2011年底
遠東餐廚達人賽 內外場廚藝服務齊競
中縣水利官員涉嫌圖利包商 遭求刑十年
台灣盃暨大專盃帆船錦標賽 27日金門競技
車手詐騙重操舊業 警方循線各地逮捕15人
佛光大學之美攝影賽揭曉 得獎作品10月展出
出口商及銀行拋匯 新台幣收升9.3分
透明組織公布2008年CPI 台灣廉潔度排39名
經部盼台灣歐盟簽FTA 歐洲商會願協助推動
府財經諮詢成員盼政府說明經濟風暴衝擊
屏東塔樓國小 參加日本名古屋飛盤賽奪冠
毒奶粉恐慌 高市代檢奶粉首日受理106件
要求重啟調查319 陳義雄妻女明赴立院陳情
疑食用毒奶粉就醫諮詢 北市聯醫免掛號費
核四2號機廠房淹水 台電:調借人力 搶修中
核四廠房因颱風淹水 台電明赴原能會報告
金管會：開放期貨交易以股票抵繳保證金
國稅局：結婚不登記規避租稅 未必有利
台灣透明組織：修法改善台灣廉潔形象困境
專家團赴中了解毒奶事件 劉揆盼盡快成行
花蓮豬肉品質良好 謝深山籲繼續維持信譽
央行：8月全台民間借貸利率續上揚
受傷狗安全島餵哺6幼犬 志工搭救過程驚險
毒奶粉事件 王郁琦：總統盼政院有效因應
府方人士：查無國務費單筆付郝廣才兩千萬
海象好轉 金廈泉小三通客船明恢復通航
毒奶粉事件 桃衛生局持續稽查縣內大賣場
台北醫大路竹會合作 學生走向國際展視野
8月外銷接單年增5.38% 自大陸接單負成長
禁止外資借券放空 金管會:隨時做必要檢討
黃健庭：反對台東專校併入東大或屏科大
張惠妹首度日本開唱 男星岸谷五朗助陣
監院彈劾前花東管理處長廖源隆行為不謹慎
金管會：AIG沒有要出售在台子公司資產
高雄縣府：所有橋梁預定明年完成檢測修復
多元就業開發 王如玄盼再創10萬就業機會
陸客團進團出 觀光局：行程可排自由活動
陳聰明曾訪黃芳彥住處？最高檢：絕無此事
擔心食用毒奶受害？中市委託醫院免費篩檢
戒毒中心緊鄰國小 邱垂益要求年底前撤離
核三廠核安演習 今起一連舉行三天
國民黨團設新聞回應小組 助政院政策說明
廢止中正紀念堂條例案 國民黨團提復議
參選高市長？楊秋興：支持陳菊競選連任
總統：台日關係非常緊密 是特殊伙伴關係
台美日控歐盟違反ITA WTO成立審議小組
高志鵬賭政治生命 問邱毅是否為爆料負責
毒奶粉事件 糕餅業者籲台紐公司道歉賠償
雲林稽查151家賣場 問題奶製品均已下架
慶豐銀難題 金管會：會在最適當時機處理
處理毒奶粉事件 郝龍斌:北市未「軟趴趴」
國民黨：蔡英文應說明民進黨對主權定義
張菲看海角七號落淚 向魏德聖毛遂自薦
玉山馬拉松28日開賽 千名好手挑戰高山長跑
安民心 署醫開設免費腎結石特別門診
美津濃高球賽月底登場 呂文德誓言連霸
連動債銷售爭議 金管會:四月後爭議已很少
中縣府召開后豐斷橋受難者家屬協調會
國片再現商機 電影數位化供網路付費下載
台灣8月製造業生產年增率 去年4月以來新低
聯勸與法律事務所愛心義賣 25日起義賣2天
調查：逾9成台灣大學生每月還清刷卡金額
千人足健體驗活動 已獲金氏世界公司認證
新象30年 音樂歌舞劇阿伊達掀高潮
賦改會明開工作會議 遺贈稅調降案列議程
希望種子 多元就業開發方案助失業者就業
2008台北國際發明展9/25登場 盼國際接軌
資深音樂人韓賢光發片 寫歌向鄧麗君致敬
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99元合法下載國片 電子商務平台今首賣
糕餅業者籲台紐道歉賠償 台紐：自己也受害
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違規小廣告量驚人 堆高達十座台北101大樓
流浪狗脫胎換骨 變身檢疫犬表現出色
中衛中心董座換人 谷家恆取代謝明達
海基會函海協會 表明將組團赴陸查奶粉事件
擬賣富邦金股票 郝龍斌:34元以上都可考慮
周錫瑋：麥安懷事件督導不周 向縣民致歉
投信公會:境內基金皆無持有與雷曼相關ABCP
毒奶粉案 北縣立醫院腎結石門診協助檢測
官員遭指疑介入工會選舉? 郝龍斌指示調查
嘉義特產行問題奶精製成咖啡 部分已銷售
第097077期大樂透頭獎一人獨得
第097191期今彩539三星彩四星彩派彩結果
劉揆下令 大陸進口植物蛋白原料產品下架
仰德盃高球邀請賽 曾國錩首日領先群雄
郝龍斌:一綱一本推薦本 北市多數學校採用
衛署：大陸產植物性蛋白食品24小時內下架
擴大清查毒奶粉 北檢分案加入偵辦行列
一歲以下幼兒 北市聯醫免費篩檢腎結石
亞青女排賽 中華挫澳洲 4戰全勝居分組第1
王信博劉倢伶食尚鴨肉3重奏 廚藝挑戰摘金
中華職棒 熊10：0完封象 排名重回第二
淡馬錫與中國博時基金在境內外基金業務合作
自掃門前雪 德拒絕為美銀行買單
調查：逾9成台灣大學生每月還清刷卡金額
野村將再收購雷曼歐洲和中東地區事業
投信公會:境內基金皆無持有與雷曼相關ABCP
擴大清查毒奶粉 北檢分案加入偵辦行列
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毒奶粉事件 糕餅業者籲台紐公司道歉賠償
周錫瑋：麥安懷事件督導不周 向縣民致歉
李登輝琉球演講日本文化 聽眾爆滿獲好評
府方人士：查無國務費單筆付郝廣才兩千萬
陳聰明曾訪黃芳彥住處？最高檢：絕無此事
推動降證交稅 劉揆：延長股市交易活力
毒奶粉事件 史亞平：盼對岸公開資訊
賴幸媛：食品安全檢驗列江陳會優先議題
特偵組傳喚 蘇貞昌：扁捐326遊行2千萬元
史亞平籲支持台入聯合國 開創兩岸雙贏局面
股神巴菲特五十億美元入股高盛
紐約州參議員函潘基文 支持台參與聯合國案
美無人間諜機疑墜毀巴基斯坦
大衛布萊恩倒吊第二天 健康狀況良好
大型強子對撞機故障 明春才能重新啟動
丹麥人民黨大會展出台灣國情照片與觀光資料
宏達電代工Google手機問世 挑戰蘋果iPhone
專家：兩岸關係和緩 中國立即攻台威脅大減
小三通恢復通航 金門碼頭增班疏運
嘉市圓林仔生態社區 都市世外桃源
詹春柏等拜會立院 盼盡速處理考監人事案
讓清寒孩子有魚吃 張嘉郡發起愛心活動
汎昇奶精粉驗出有毒 衛生局將要求銷毀
發展休閒農業 農糧署評選出十大景觀花田
南市孔廟文化節27日登場 御展首學為主題
中國毒奶粉事件 嘉市衛生局全面稽查抽驗
生日快樂 陳菊賀前雄中校長王家驥104歲
麻生即將出任首相 傳大半內閣人事大致底定
中國三鹿毒奶粉 李維一：持續查入台灣奶粉流向
大陸奶媽最高價飆到月薪逾八萬台幣
山東入台奶精 李維一:未檢測出三聚氰胺
菲調查嬰幼兒腎病住院是否因中國毒奶造成
毒奶事件 李維一：盡力降低對兩岸關係損害
中國毒奶粉效應 泰國全面檢測奶製品
日眾院選出麻生太郎擔任首相
高縣府九月底前 免費檢驗奶粉與乳製品
上海朱家角據稱已成中國第二宜居城市
台灣319案陳義雄家屬陳情 王清峰:特偵組調查中
中國毒奶粉風暴 真口味九種產品下架
毒奶特別門診熱門 詢問電話湧至
總統：譴責毒奶粉製造商 兩岸應有安全熱線
今年至8月底 勞保基金投入股市損失205億
量販業緊急與衛署協商 商品下架項目縮減
賴幸媛：兩岸兩會將每半年會談一次
高孔廉：陸客小三通遊台踩線團25日啟動
農委會：台灣製鮮乳均不含三聚氰胺
中國製植物蛋白食品不下架 重罰15萬
發展休閒農業 農糧署評選出十大景觀花田
2010年上海世博會 台北暖身
阿里山幸福婚禮
泰偉電子挑戰網路娛樂極限 史上最豪華線上娛樂平台PLAYLAND 9月25日開桌
全面抗三聚氰胺 杏輝藥廠國際認證實驗室可提供檢驗服務
土地銀行「薪傳獎大師李煥章剪綾布展」9月24日登場
『饌』到了！秋季限量新品一次到『味』！
2008臺北國際牛肉麵節 醫生(義診)「麵」診 健康滿「麵」
衛生署：六和與汎昇公司進口大陸原料合格
雄獅旅遊與昆士蘭旅遊局合推獨家「神鬼玩家 飛行計畫」
北海道昆布鍋「快來聚Bar」 就有機會4人同行免費聚餐
WEDGWOOD跨足寢具舞台 08年秋冬新品舞出時尚庭園舒眠風
台灣光纖用戶滲透率 全球第四
『響焰雙十-台灣大哥大日月潭花火音樂節』10/10歡慶登場
國務費案 特偵組傳兩秘密證人說明
陸產食品摻毒事件擴大 不合格率過半
素料含植物蛋白 學者:正面表列管制大陸貨
含大陸製植物蛋白食品不下架 重罰15萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台南凌晨地震 芮氏規模4.2 善化震度4級
期貨商：台指期6200點以上賣壓待消化
美股持續大跌 法人：台股恐震盪整理
台灣西部山區午後有大雨 注意雷擊
台股開盤下跌45.23點 為6136.98點
特戰官不跳傘？國防部：漢光後擇期傘訓
半屏山隧道別有洞天 環團促保存維護
美元轉強 新台幣匯率早盤走貶
伍澤元病逝？伍錦霖：希望消息不是真的
捷運完工通車 高市捷運局計畫瘦身
因應毒奶粉 嘉義醫院成立免費腎結石門診
台股早盤跌幅縮小 營建股一枝獨秀
農委會：台灣製所有鮮乳均不含三聚氰胺
退輔會：以股東身分強烈要求天然氣降價
黑松聲明未使用毒奶精 產品不含三聚氰胺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台灣20大品牌入圍名單揭曉 總統30日頒獎
高市議會開議 莊啟旺憂心市府財政
國慶邀陳水扁觀禮？王金平：依慣例處理
汎昇為毒奶精致歉 委律師向都慶求償
未遭毒奶波及 百貨的麵包店業績逆勢成長
南港471坪國有地 10月2日標售
新片保持通話 金馬影帝劉燁首度詮釋反派
今年至8月底 勞保基金投入股市損失205億
金管會：希望慶豐銀自救計畫成功
斷橋失蹤者家屬陳情 中檢：全力司法協助
高縣衛生局建議禁止中國乳製品進口
亞太傳統藝術節 菲傳統樂舞工坊開放報名
寶鑽基金銳減 兆豐投信:流動性暫無問題
金管會:兆豐投信不會把損失轉給兆豐銀
陳樹：外資借券不見得就是放空台股
關島熱帶低壓可能轉為颱風 下週接近台灣
增進邦誼 漆彈協會27日辦駐華使節盃聯誼
港龍航空台港航班 上午陸續恢復正常
雷曼連動債損失 陳樹：我感同身受
寶鑽基金踩雷 兆豐金:儘速完成投信增資
藍委要陳聰明迴避 王清峰：若是我已離職
讓公廁更環保 中市宣導四不一好如廁環境
陳樹:若法律許可 考慮撤不當銷售財管執照
嘉縣衛生局赴穀物養生粉廠採樣化驗
美元轉強 新台幣兌美元中午小貶 1分
高孔廉：陸客小三通遊台踩線團明啟動
台鐵國慶假期列車明起受理訂位 加開109班
毒奶特別門診熱門 詢問電話湧至
北市清查校園食品 午餐暫停供應含奶製品
27人赴署北醫院檢查 兩人驗出腎結石
毒奶粉事件發酵 改喝豆漿民眾增多
量販業緊急與衛署協商 商品下架項目縮減
疑似食用毒奶粉 上午30人求診北市聯醫
台股收盤跌49.61點 為6132.60點
至善雲南大山女孩助學計畫 募集300認養人
高縣府今起免費為民眾檢驗奶粉乳製品
台股拉回整理 下跌49.61點
紡織與電子相對強勢 台股收跌49點
政院：禁中國奶粉進口對業者衝擊不大
澎湖衛局輔導賣場下架有疑慮乳製品
10月台指期上漲20點 正價差22.4點
10月電子期漲1.1點 金融期跌6.2點
高孔廉赴廈門晤海協會官員
融入景點意象 嘉市府發表國慶煙火紀念T恤
專家肯定國內檢驗毒奶品質 促整合資源
毒奶效應 茶舖業者亮出奶精來源自清
全國原民博物館館際聯誼 彰化原民館舉行
三大法人賣超94.58億元 台股下跌49.61點
落實節能減碳 高雄海關省電逾95萬元
國慶日澎湖風箏表演 將升起巨幅國旗
中縣一女童疑似腎臟鈣化 追查與毒奶關聯
大陸指都慶產品沒問題 衛署:對檢驗有信心
綠營籲上街反陸生來台 藍營：不該沒信心
立委質詢是否開放陸勞 王如玄：不同意
追查毒麥芽精 嘉市一公司75公斤已售空
王振堂:遺贈稅率降至10% 可吸引資金回流
綠營拒考監等被提名人拜會 總統府遺憾
毒奶粉事件 嘉市提供奶製品免費檢驗
台北市民比10年前壽命增加5年8個月
中市議員游民哲涉詐欺取財 1審判7年2月
促蓮池潭文化園區 薛香川允成立推動小組
傳伍澤元死亡？ 家鄉親友仍不得而知
廖了以：台中縣市合併 年底會有具體時程
毒奶粉效應 花蓮縣府推無毒農業產品
台七線89公里處修路 明起實施交管
續查隱匿公文案 北檢再傳葉盛茂說明
退輔會：研議降低具榮民資格服役年限
新台幣兌美元貶2.4分 收31.961元
賴幸媛：兩岸兩會將每半年會談一次
陳幸妤涉內線交易？特偵組：沒有這種情資
中市通過中科特定區計畫 擬公告禁建兩年
陳聰明應迴避扁案？王清峰：尊重他的選擇
總統:譴責毒奶粉製造商 兩岸應有安全熱線
毒奶影響業績滑落 中市餅店抗議政府無能
馬總統電賀麻生太郎出任日本新首相
世界辛柯蔡宗親會懇親大會 金門舉行
調查:光纖視訊安全監控 民眾付費意願最高
毒奶粉事件 王清峰：政府協助民眾求償
六輕欠房屋稅 雲林維新會要求立即補繳
立院要求迴避 陳聰明：無迴避事實及理由
屏縣衛生局要求 古道奶茶今晚10時前下架
釣魚台是日本的？歐鴻鍊：李登輝個人言論
雲林農業處：三合一咖啡 奶品來源無虞
颱風過後 賞鷹正是時候
國家影視產業資訊平台 開放上傳作品
再創皮革產業新生命 金屬中心26日辦座談
綠委指專利登記涉圖利 張俊彥:與事實不符
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
毒奶風波不斷 宜蘭博愛醫院免費腎臟檢查
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
苗栗發生搶民宅凶殺 屋主夫婦被砍重傷
白楊步道明隧道遭巨石壓毀 中橫交通中斷
雪霸國家公園園區開放 武陵路況不佳
金馬影展網羅大師新作 完整片單明公布
高縣勸導 未有合格證明中國乳製品下架
高捷西子灣站停車難 市府：已有增闢計劃
動植物防檢疫映像展 檢疫犬表演可看性高
國慶假期車票 台鐵25日高鐵26日開放訂位
銀行業者:流動性不足 美元放款市場凍結
內政部：今年國慶典禮陳水扁李登輝不出席
毒奶粉事件 高市封存1429公斤問題奶精
城市幸福指數大躍進 陳菊：團隊努力成果
監委南縣視察 蘇煥智針對教師考績提說明
民進黨團：應組團赴世衛指控中國黑心食品
立院初審海岸法草案 朝野立委意見分歧
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