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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
NCC緊急會議：無線4台增加中華隊賽事轉播
中檢否決顏清標請假案 依未如期報到處置
王金平返台 爭取到亞洲國會議員論壇主辦權
故宮奇航第二季 公視14日起播出
教育部重申 缺額大學不能辦二次招生
身障機構月餅促銷 劉兆玄客串代言人
奧運射擊 中國陳穎女子25公尺手槍摘金破奧運
南非多數經濟專家預測利率將維持不變
奧運快報 中國跳水男子雙人三公尺跳板奪金
偷剪電線 一嫌逃跑摔斷腿成破案關鍵
中縣陳堯（土皆）顏振寧 獲教部教育奉獻獎
馬總統註銷國務費案機密 許信良肯定
新台幣兌美元升3.9分 收31.150元
北韓同意就綁架案展開新調查 日稱讚獲進展
醫師：婦女停經後骨盆鬆弛 可作提肛運動
奧運網球男單盧彥勳創驚奇 16強賽雖敗猷榮
與嘉南療養院合作 投醫開設減害療法門診
新竹市觀光月古蹟遊 16日登場
王金平返台 爭取到亞洲國會議員論壇主辦權
籌募照護植物人經費 小嫦娥義賣中秋禮盒
遭公平會罰20萬元 高市豆腐公會不服
奧運快報 中國劉春紅舉重69公斤抓舉破世界
上海世博園區工程展開 214個國家參展
陳菊抵馬祖 探視高雄市籍在馬服役子弟
奧運跳水 中國男子雙人三公尺跳板奪金
成醫：兒童血小板低下紫斑症 少數會復發
中國跳水首次包辦四面奧運雙人金牌
中縣石岡鄉前進中市行銷 單車美食相迎
中華隊首勝振奮 中市府前廣場明起現場轉播
台灣競爭力論壇籲政府重視創意產業
陳菊赴馬祖勞軍 探視高雄子弟
貓熊來台審查 動保團體籲公開資訊並辯論
北京故宮展105件清宮服飾 順治龍袍如新
保險殘障給付要等一年 蔡錦隆擬提案修法
協助農民推廣農產 彰縣辦花卉和菇類促銷
嘉義縣水利處長陳殿寶收押 調離主管職務
美國說故事大師麥可 來台獻藝作公益
高縣彌陀鄉漯底山解禁 縣府規劃開發觀光
標準局抽驗 市售紙錢25%含過量游離甲醛
台灣日本學生會議 18日成大揭幕
澎湖設免稅商店 期能增加稅收和就業機會
跳水選手郭晶晶月薪二千暴漲到年入千萬
奧運中華對荷蘭 苗栗球迷隔海加油助陣
開幕式對嘴風波延燒 中國實施新聞封鎖
北京奧運開幕原獨舞舞者 彩排時摔成癱瘓
迎接雙十國慶晚會 花蓮市道路將禁挖
就業多媽媽中市誓師 推動協助婦女就業
中國逾千萬人透過「手機報」看奧運
奧運快報 坎塞拉拉自由車公路個人計時摘金
台灣美食展15日登場 洪武宴黔菜先亮相
喬治亞總統指控俄羅斯違反停火
林木過密 嘉義林管處進行造林木疏伐作業
北縣府將推秀環保系列活動 邀蔡旻佑代言
男子射箭郭振維32強淘汰 教練：雖敗猶榮
吸引投資 高雄軟體區規劃為創新科技研發區
奧運女子舉重69公斤級中國劉春紅得金
台北榮總：顏清標開刀 需一個月復原
整治土壤地下水污染 高市邀學者獻良策
看漫畫也能增進知識 漫畫博覽會今開幕
許添財:學生不可體罰 教師不能替學生設限
古華喜從天降現金大方送
開發穆斯林新興市場 開拓台灣觀光新領域
馬總統引孟子盼兩岸化對抗為和平
行李工人停止罷工 布魯塞爾機場恢復運作
提升大學品質 教部擬草案高中大學從嚴把關
兩岸包機直航 澎湖擔心遭邊緣化
高縣電影明日之星競賽 十月中截止收件
台灣首張論文專輯 尚安璿拚碩士闖歌壇
NCC緊急會議：無線4台增加中華隊賽事轉播
雲林設防治地層下陷中心 開放教育學習
新竹義民文化節 推出節慶郵票和限量平安符
李明博盼中國在北韓核問題扮建設性角色
英國記者與支持西藏人士在北京遭拘捕
美林：消費成維持中國GDP高速成長動力
奧運快報 中國劉春紅舉重69公斤破紀錄摘金
日本鳥取縣文化觀光局長拜會黃仲生
國科會：中科四期 8月20日完成基地遴選
鳳山十大小吃票選揭曉 鳳邑麵線等出線
高市府辦夏令營 新移民親子搭捷運逛機場
奧運花絮 蛙鏡擺烏龍 費爾普斯水中抓瞎
林郁方：總統贊成跨部會整合改善台美關係
奧運之星 佩拉格利妮開創義大利女泳新紀元
縣市擴大內需細部計畫 內政部民政司審查
總統大選政治獻金馬蕭6億多 謝蘇4億多
奧運柔道 女子70公斤日上野雅惠衛冕奪金
國防部：支持政府取消軍人免稅方案
奧運棒球賽日隊可能由涌井先發對付中華隊
政院：史亞平表現很好 無更換發言人想法
奧會醫師:張泰山若用助孕劑會影響藥檢結果
女壘總教練張家興:奧運中華抗日差一點逆轉
劉揆：關注原住民 承諾編列相關預算
總統：過境美國方式恰當 盼修補台美互信
胡正堯：巴拉圭將與台灣維持邦交
奧運射擊 澳洲選手質疑中國裁判不公
奧運游泳 金童費爾普斯魅力席捲全美
男子桌球團體賽 中華險勝瑞典分組坐2望1
奧運網球 費德瑞與納達爾挺進男單八強
馬總統：兩岸和平和解應延伸到國際外交
喬治亞總統：俄軍企圖包圍喬國首都特比利西
奧運棒球賽 南韓再見犧牲打勝美國
奧運網球台灣黃金女雙跨夜苦戰 16強止步
中華奧運棒球今抗日 羽球謝裕興爭取晉四強
奧運棒球中華隊今迎戰日本 許文雄可能先發
奧運網球盧彥勳止於十六強 雖敗猶榮
中華奧運棒球桌球隊首戰皆捷 網球飲恨
舊金山僑胞籌備歡迎馬英九總統過境
首架運輸機飛抵 美展開對喬治亞人道救援
油價強勁反彈 紐約輕原油收每桶116.00美元
油價勁揚七月零售小跌 紐約股市續收黑
喬治亞官員：俄羅斯部隊明撤離戰略城鎮戈里
京奧前四天收視率漲翻 NBC冀望持續衝高
京奧排名 美媒以金銀銅牌總數指美暫居第一
美報：俄羅斯入侵喬治亞前先發動網路戰
券商：電子股挑戰季線反壓 類股輪動快
期貨商:台指期盤勢有利多方 持續震盪格局
奧運第6天 中國隊磨拳擦掌衝20金
魚與熊掌 俄要美在莫斯科與喬治亞間作抉擇
馬總統結束洛杉磯過境 搭包機飛往巴拉圭
費爾普斯迭創佳績 帶動美電視收視率飆高
全球首部活腦機器人 有助對抗腦部退化疾病
全台白天悶熱 山區午後雷陣雨
中元普渡 鹿港地藏王廟辦萬人放水燈祈福
李炷烽接見美青年政治領袖盼兩岸永久和平
雞籠中元祭迎斗燈遶境祈福 民眾夾道圍觀
奧運因素 中國漸轉為非現金工具國家
喜憨兒推精美月餅 盼獲得更多愛心支持
李念祖新書黃金天下 獲周錫瑋葉匡時推薦
高市空大78歲畢業生 學習精神不輸年輕人
中市工商界力挺胡志強 水湳興建會展中心
花縣農業局長杜麗華 獲同濟會選為農業專家
奧運快報 中國劉春紅舉重69公斤破紀錄摘金
新竹義民文化節 推出節慶郵票和限量平安符
雲林設防治地層下陷中心 開放教育學習
林木過密 嘉義林管處進行造林木疏伐作業
標準局抽驗 市售紙錢25%含過量游離甲醛
上海世博會門票9月28發售 票價暫定160元
台股開盤下跌27.33點 為7265.01點
布希發表談話 要求俄羅斯自喬治亞撤兵
中元普度四果日 水果價創8月新高
南三段失溫登山客 直昇機救援送醫
八爪魚？研究稱章魚八爪可能分為六手兩足
奧運航班延誤 中國要求業者免費提供食宿
馬總統與巴拿馬總統機場會談 重申兩國邦誼
奧運快報 男泳兩百蛙日本北島奪金
上網看奧運 中華電信開放隨選VOD免費看
美元走強 新台幣早盤小貶
觀光鋼鐵營建股反彈 台股低檔承接意願高
俄軍肆虐嚇壞老百姓 南歐希夏難民不敢返鄉
奧運快報 女泳兩百蝶中國劉子歌破世界奪金
高孔廉：優先開放陸生來台 再認大陸學歷
奧運快報 男泳一百自法國柏納摘金
北京奧運 美國空軍一號停留加油逾百噸
奧運羽球男單 謝裕興不敵陳金無緣晉四強
史前館六週年館慶 17-18兩日免費參觀
試院通過 稅務特考錄取分發區改為5個
美學者：奧運到來 中國經濟可能踩剎車
調查：京奧帶給日經濟效益低於過去平均值
2008台灣美食展 8/15-8/18美味登場
奧運曲棍球 女子組預賽荷蘭一比零力克中國
明月如飛鏡，團圓照滿天 把酒盡言歡，共享秋月前
Kitty造型悠遊卡亮相 16日超商預購
燒香紙不環保 民眾可集中請環保局代燒
馬英九過境巴拿馬 與陶瑞賀士短暫會晤
澳門旅遊局獻上「感受澳門～吃喝玩樂優惠券」超值好禮！
中原大學獲教學卓越補助經費成長5%
數位學習認證 中正大學六教材全過關
雲縣籲中元節少燒紙錢 用鮮花素果表敬意
中國六月份進口商品價格維持高檔
UPS北京2008年奧運
Sony Ericsson Z770i 真正"輕"鬆享受商務服務‧漂亮掌握精采行動生活
2008東海岸音樂季 簡約自然的島嶼音樂風
情侶夜闖砂卡礑步道溯溪 女子不幸溺斃
中華棒球抗日 民進黨團棒打桃太郎加油
通豪誠摯邀請您品嚐～德國啤酒．美食饗宴
Häagen-Dazs推「彩雲追月」禮盒 賴雅妍背部彩繪走秀造勢
雲林管制工地空污 粒狀污染物削減四成七
馬總統提兩岸外交休兵 巴拿馬總統：明智
洛杉磯市長維雅萊構沙政治前途似錦
第二屆鳳梨酥達人 世運食品陳建宏奪冠
展望會資助童節能減碳教育 高捷愛心贊助
美元走強 新台幣中午收31.290元貶1.4角
奧運射擊 50m步槍三姿資格賽杜麗平奧運
假親友詐騙一周20起 警方籲民眾防騙
降血脂藥致肌肉疼痛 換藥減副作用不減藥效
確保學生素質 教部討論高中重讀制度
重讀或留級 校長:為提升學生素質都可討論
馬總統抵達巴拉圭 盼鞏固兩國邦誼
大法官補提名 蕭副總統籲踴躍推自薦
黃金女雙吞敗 總教練：為國爭光壓力太大
綠營質疑830遊行遭抹黑 藍營反駁指控
人事局：明年放假110天 農曆春節假期9天
世界首例 中國轉基因抗癌奶牛複製成功
喝啤酒看奧運 一起幫中華代表團加油！
證交所：台積電早盤鉅額成交38萬餘張
狗兒遭勒頸 救援小組籲丟便當勿套橡皮
宜蘭羅東藝穗節 16日61支隊伍創意踩街
顏清標情況穩定 最快明天轉進普通病房
奧運 北京將八名支持西藏抗議人士驅逐出境
女子五十公尺三姿步槍 中國選手杜麗奪冠
民進黨：過境美國無僑宴 台美關係非升溫
綠營疑總統選舉獻金不實 營藍指政治口水
台股收盤漲33.73點 為7326.07點
政院啟動兩岸搭橋專案 3年內產業合作
奧運快報 楊威奪競技體操男子個人全能金牌
高市議員為友善自行車環境請命
中國旅遊局指赴台遊價格偏高 將促降價
赤壁亞洲票房破新台幣21億元
明年放假110天 農曆春節假期9天
馬總統抵達巴拉圭 盼鞏固兩國邦誼
卡玫基水淹旗山 鎮民抗議第七河川局失職
提供塗鴉創作園地 北縣開放公共工程圍籬
日調查：多吃蔬果 男性罹患食道癌機率減半
提升教育品質 劉揆要教部一個月內提對策
巴拉圭盼援助 歐鴻鍊：要提計畫並經評估
人口販運防制 劉揆要跨部會提改善方案
籌募台東安養院經費 彰化創世辦園遊會
提升教育品質 劉揆要教部一個月內提對策
奧運恐襲疑雲 香港警方引爆可疑物
另類北京觀點：奧運原來如此性感
北市聯合中醫辦小華陀營 帶學童入中醫殿堂
兩位前主席重回民進黨 蔡英文態度有別
三大法人賣超34.4億 台股上漲33.73點
萬事達卡:大陸為台灣商人旅遊最頻繁地點
未能晉級四強 謝裕興家人:已經很不容易
推動學客家話 高市客語初級認證班招生
台灣醫業看好港澳大陸市場
處理油電價遭批評 尹啟銘認委屈
國際奧委：中華台北選手興奮劑無關奧運
劉揆：人力素質下降 是動搖國本的事
飛利浦順利出清台積電持股
以花代香 台北花卉明辦萬花慶中元
中縣食水嵙溪工程弊案 官員一收押一交保
高縣旗山火車站修復中 週邊道路暫時封閉
竹北新瓦屋客家講堂掛牌 對外招生
北京奧運閉幕式定位為全人類狂歡Party
俄羅斯軍隊撤離喬治亞主要城市戈里
夜市工作坊揭幕 台美學子激發創意火花
新台幣兌美元貶9分 收31.240元
TRML高中數學競賽16日展開 193隊報名參賽
感謝軍方協助救災 謝深山前往花防部勞軍
職訓營開訓 盼更生少年學得一技之長
奧運快報 義凱恩洛射擊女子定向飛靶射下金牌
北京大雨 奧運棒球女壘比賽暫時中斷
台灣中部地區和北部南部山區午後大雨特報
陶博館舞台秀受歡迎 大人小孩都愛看
恆春中元搶孤 明晚登場
俄羅斯將為祕魯翻修米格二十九戰機
全台第一艘 明鄭仿古戎克船9/8招標
奧運射擊 義凱恩洛射擊女子定向飛靶摘金
加工區八月通過六投資案 共一億四千多萬
中華少棒隊獲美國小馬聯盟少棒亞軍
政院上火線表態支持離島博弈 掌握主導權
工總陳武雄:贊成窮人降稅 遺贈稅也應調降
中市打擊性侵害犯罪 美髮師加入宣導防暴
中秋賞月闔家歡 圓山月餅傳心意
施明德重回民進黨？彰縣議會黨團：先道歉
中國人行設匯率司 將發展人民幣離岸市場
俄軍改變心意 喬治亞部隊停止進入戈里
北島京奧蟬聯兩冠 國民榮譽獎引起關注
專家預測中國油價奧運後可能調整
劉揆：授權各部會核定職務 加強國會聯繫
無視美國反對 印尼不禁真主黨屬電視播出
張藝謀否認將出任中國電影局長
受大腸急躁症困擾 星狀神經節阻斷術緩解
國際奧會譴責中國公安對英國記者施暴
王金平:盼日漁權談判能讓步 增進台日關係
國際油價續跌 中油本週汽油可望再降一元
泳裝美少女選秀節目 吳克群獻主持處女秀
奧運角力 希羅式男84公斤級義大利選手奪金
奧運棒球裁定美國勝荷蘭 中國南韓之戰延期
中國對美國出口成長七年來首次降至個位數
中國股市「深強滬弱」
半工半讀照顧癱母 花蓮22歲學生肝癌病故
MV燒鋼琴案 中縣府罰專輯導演製片各15萬
國民黨基市黨部與民眾服務社慰問李家兄妹
竹警偵破重金屬竊案 廢料回收業者監守自盜
馬來西亞官員視察彈丸礁 中國表明立場
上海發生搶劫殺人案 一死二傷
奧運射箭 女子個人中國張娟娟奪金牌
陳水扁：部分選舉結餘款 吳淑珍匯往海外
思家兒獨立生活服務成果暨現況調查報告
陳水扁承認申報不實 監察院：將儘快調查
奧運棒球 中華九局崩盤1：6不敵日本
內政部取消外配歸化財力證明 報院後施行
劉揆：鬆綁政策 大開大闔重建
洪秀柱：黃睿靚疑似海外洗錢 籲扁說明
查黃睿靚帳戶？外交部：瑞士請求司法合作
呂秀蓮:馬總統首次出訪 大可更加堂堂正正
陳水扁：部分選舉結餘款 吳淑珍匯往海外
美泳將費爾普斯食量驚人 日攝一萬餘卡路里
奧運志工到位 京奧動員五十萬人
國際棒總確定 張泰山藥檢B瓶樣本亦呈陽性
張娟娟獲女子射箭個人金牌終結韓國神話
博弈除罪 經建會:須謹慎評估 年底提報告
奧運角力 瑞典選手抗議判決不公 拒領銅牌
奧運游泳 法將柏納克服心魔 一百自奪金
陳水扁承認申報不實 監察院：將儘快調查
奧運女壘中華三比○勝委內瑞拉
德國奪得奧運馬場馬術賽團體金牌
北京奧運棒球中華隊吞首敗 1:6負於日本
扁質疑馬蕭短報競選經費 總統府不評論
馬總統重申外交休兵 巴拉圭總統肯定
奧運網賽 世界球王費德瑞被布雷克淘汰出局
奧運男籃 美國甜蜜復仇 92：69大敗希臘
洪一中：投手調度失策 對打擊表現不滿意
中國軍團奪金勢猛超越四十金幾成定局
奧運網球 女單八強賽李娜爆冷擊敗大威廉絲
奧運棒球 許文雄：先發表現還算滿意
據稱法總統將接見達賴 中國籲法謹慎處理
奧運棒球 張誌家：表現給他們看
北京奧運棒球 中華隊今戰中國
烏克蘭球場工程紛爭 台商透過WTO平台關切
馬總統宴請僑胞 盼與巴拉圭加強合作
基隆舉行放水燈儀式 水燈頭漂得遠又燒得旺
美排除出兵喬治亞 但警告俄國撤軍
喬治亞指稱130俄軍裝甲車深入境內
美人口2039年破四億 少數族裔2042年成多數
巴拉圭候任總統會馬總統 稱將深化台巴關係
不景氣 羅馬名牌商品店業績劇跌
發展台文化創意產業 僑委會研習班受理報名
券商：台股欲攻上頸線 須量增電子股續強
加政府再捐三千萬加元 賑濟四川地震災民
期貨商：台指期震盪整理 整體格局偏多
加總理批俄侵喬具蘇聯心態 呼籲立刻停火
晤馬總統 加友台眾議員：兩岸關係正面發展
馬總統:陳水扁是否涉嫌洗錢 司法部門確定
馬總統：加強並尋求與巴拉圭更多合作項目
馬總統:推外交休兵 邦交國可能不會再增加
美國會議員擬提案 籲IOC取消俄羅斯主辦冬運
聖保羅國際書展開幕 75國350出版商參展
處理喬治亞危機 萊斯恐缺席奧運閉幕式
參與聯合國案 馬總統：今年會很謹慎
台日奧運棒賽 花蓮球迷聚集戶外螢幕觀戰
上海台商關心中日之戰齊聚為中華隊加油
雞籠中元祭放水燈 花車陣頭遊行熱鬧非凡
北市貓熊館準備好了 迎接貓熊孕育下一代
奧運射箭 中國張娟娟奪金打破南韓獨霸局面
吳伯雄：相信八成台灣民眾 根在福建省
陳水扁承認海外匯款 向國人道歉
北市立動物園審查出線 貓熊最快十月來台
國片海角七號22日全台上映 今晚高市首映
金酒公司生產823戰役五十週年紀念酒
呂秀蓮:擔憂向中國稱臣納貢 籲捍衛國格
吳伯雄祭祖：盼兩岸炮口相向日子不再
奧運桌球男團 中華1:3不敵南韓
花價慘跌沒市場 蔡英文：民進黨帶頭力挺
小Ｓ推荐第一烘焙屋智障青年自製養生月餅
台股開盤上漲48.31點 為7374.38點
馬總統會巴拉圭總統當選人 願增加對巴援助
南市府自行車日起跑 許添財騎單車上班
出訪過境美國 馬總統：該做的都做了
馬總統談出訪 帶著問題出國帶著答案回國
撒哈拉出土石器時代墓場 兩族群共葬啟疑竇
美法院裁定 911攻擊案沙烏地阿拉伯豁免起訴
中華跆拳代表隊出征 誓言爭取最佳成績
新政府續挺進聯合國 推案送達聯大
馬總統強調外援正當性 不容醜案再度發生
外資匯出 新台幣早盤貶逾1角
報導：歐巴馬座機曾緊急降落聖路易機場
奧運棒球賽 中華隊出戰中國先發名單
中華棒球隊出戰中國 潘威倫主投
配合捷運橘線通車 高市府自營接駁公車
台股早盤開高走低 營建股走勢疲弱
喬治亞要求國際法庭下令俄羅斯停止侵犯人權
龍捲風侵襲木瓜園 中埔鄉估農損逾千萬
喬治亞衝突 加拿大取消與俄聯合軍演
「2008台北縣淡水藝術舞動街坊」 8/16-8/30熱鬧登場
五棵松球場安檢緩慢 球迷抱怨不如鳥巢
謝維洲退役 加入管碧玲服務團隊
奧運泳賽屢破紀錄 設計師歸功於場館先進
人事局續與哈佛攜手開課 培養領導人才
下台爭議少 日前首相安倍晉三參拜靖國神社
華航那霸事故週年將屆 日將公布調查經過
扁家錢匯海外 檢察官赴瑞士了解案情
世界盃機器人大賽 成大奪四金二銀三銅
山東奧運安保升級 24小時監控市際客車
陳水扁匯款海外案 劉揆：依法追究到底
奧運游泳 兩百混稱王 費爾普斯第六金到手
蕭副總統：競選經費依法據實申報
南縣葫蘆埤休閒園區委外經營正式簽約
陳水扁：資金因承辦人異動移轉 絕非洗錢
扁家錢匯海外 陳聰明:將請拉案檢察官協助
扁家海外帳戶案 蔡英文致歉：不護短
奧運棒球 羅國輝開轟中華1:0領先中國
臺北縣傑出演藝團隊「新象創作劇團」年度巡演 邀您耍把戲!
陳水扁洗錢衝擊 高市嗆馬遊行民眾反批扁
陳菊批准邱太三請辭案 李永得接副市長
爭取貓熊失利 六福村將檢舉農委會官員瀆職
奧運快報 體操女子個人全能美國劉金摘金
江丙坤:兩岸經貿協議談判 將是最艱困一戰
面臨乾旱 洛杉磯對浪費用水重罰
陳水扁指妻子匯款海外 洪秀柱:應敢做敢當
特偵組：陳致中與黃睿靚九日已出境
陳肇敏拜會澎湖縣府 討論軍方用地釋出
台股收盤跌129.57點 為7196.50點
炎夏鬼月香煙繚燒 過敏氣喘誘發病例增加
研究：運動機能飲料紅牛恐提高心臟病風險
奧運田徑鉛球 張銘煌遭淘汰
台股開高收低 下跌129.57點
馬侃策士：馬侃當選美總統對台較有利
台股開高收低 下跌129.57點
扁匯款海外 王建(火宣)：氣得想踹電視機
公開歷任總統國務機要費 逾八成支持
中華對中國之役 奧運首場突破僵局制比賽
8月電子期跌5.7點 金融期跌16.4點
中元節以花普渡 郝龍斌：創意展台灣特色
奧運棒球 中華7:8遭中國逆轉
菲爾普斯輕鬆摘六金回應傳言指歡迎藥檢
北檢將查扣藝術品交付典藏 國美館辦特展
證交所：7月全體券商虧損17.01億元
台北捷運：貓纜因山區落雷 暫停服務
李明博：絕不放棄南北韓相生共榮夢想
俄官員：美國飛彈防禦網對準俄國
扁將發聲明 陳水扁吳淑珍將退出民進黨
奧運棒球 中華十二局下7:8慘遭中國逆轉
奧運潘威倫：中國打擊有進步 但力量不夠
陳水扁宣布與吳淑珍即起退出民進黨
大林慈院落實環保促進健康 評選委員推崇
台塑化：16日起 汽油降0.9元 柴油降1元
新台幣兌美元貶 9分 收31.330元
奧運棒球 石志偉：休息不足 但非輸球理由
向支持者與同志致歉 扁珍即起退出民進黨
高屏夜4技2專聯合登記分發 高應大5系額滿
新竹縣第50萬人口誕生 鄭永金前往慶賀
好兄弟也喜歡 五十年傳統紅龜粿普渡搶手
嘉義市鐵路高架化綜合規劃 今召開公聽會
陳水扁退黨 呂秀蓮：已經沒有意義了
李登輝駁扁：未利用人頭匯款十億元至國外
泰奧運首金得主返國 拳擊是下個焦點
中國財政部擬徵黃金增值稅但遭阻力
彰縣警方查獲賭博電玩 逮兩嫌
大專生放棄玩樂 暑期前往醫院當志工
劉揆視察工研院 4年將推廣10萬輛電動機車
李登輝駁扁：未利用人頭匯款十億元至國外
逆轉吞敗 羅國輝：這就是棒球
投信投顧公會:7月國內基金規模衰退0.27%
勝負一瞬間 教練心情大不同
廣東3600多家玩具企業退出出口市場
警政署有意見 台南市機慢車紅燈不准右轉
台塑化:明零時起 汽油降0.9元 柴油降1元
香港多個團體到日本領事館抗議二戰侵略
陳菊批准邱太三請辭案 李永得接副市長
奧運男子百米 三大飛毛腿均輕鬆晉級
高市木匠詩人陳自軒個展登場
桃園蘆竹鄉發現宵小利用挖鑿地道竊取油品
節能減碳 南市警局試辦騎自行車家戶訪問
台東發獎金 鼓勵民眾檢舉亂丟垃圾
竹警破獲奈籍女子滯台 專以詐騙維生
奧運快報 斯洛伐克兄弟檔奪下輕艇激流金牌
勞委會推蒲公英計畫 助小型企業減職災
華航飛仁川班機機身發現裂痕 旅客平安
卓蘭農會產銷履歷果品成果發表及展促活動
扁家匯款境外案 駐瑞士代表否認延誤公文
中油:16日零時汽柴油每公升各降0.9元和1元
南投縣府遭審計室糾正 議員批施政不力
奧運棒球落敗 球迷仍為中華隊打氣
外資匯出 新台幣收31.330元 貶9分
扁退黨 施明德:民進黨早該開除他黨籍
民進黨彰縣黨部：黨中央應和扁徹底切割
奧運快報 舉重女子75公斤級中國曹磊摘金
政院推離島博弈除罪 丁守中：金門為首選
尤多約諾：印尼成功創造安全與和平形勢
女子發現褲管一長一短 竟是自己骨盆歪斜
雲林6鄉鎮市明同步捐熱血 歡迎熱烈挽袖
基隆長庚調查:基隆學齡前兒童一成有氣喘
奧運禁藥 藥檢抓包 北韓及越南選手挨罰
屏風表演班明高縣鳥松鄉慈善公演莎姆雷特
部分肥胖與遺傳有關 醫界推基因減重新療法
奧運棒球中國勝台灣 中華隊妙答中媒提問
林華韋:輸中國 發生在最不該發生的時刻
中國曹磊獲女子75公斤級舉重金牌
醫師：基因減重理論有據 但尚未實證證明
馬祖海巡查獲兩名大陸偷渡犯 移送偵辦
扁爆海外匯款 楊秋興不願置評
史前館6週年館慶晚會 邀您與溫嵐共度週末夜
奧運女壘 中華戰澳洲 中華一比零暫領先
陳致中夫婦出境 王清峰：感到難過與遺憾
奧運輕艇激流 女單愛斯基摩艇卡莉斯卡摘金
香港第二季經濟增長減緩至4.2%
民進黨彰縣黨部籲民眾參加百日怒吼大遊行
慈協弱勢學童辦桌競技廚藝 共享美味
勞保退休金改制 退休議題再發燒
八縣市農漁特產聯銷 16日宜蘭首先登場
喬治亞官員：喬國與俄羅斯展開戈里移交談判
開吊車偷鋼鐵 警方逮兩嫌
8月17日凌晨月偏食 今年中最後日月食象
民進黨北市黨部18日開除陳致中黃睿靚黨籍
2008微型企業創薪獎選拔 9/5截止報名
毒販開車衝撞拒捕 警方開七槍逮捕
與波蘭達成飛彈防禦協議將使美俄關係惡化
中元普渡 南投警方祈求女頭顱命案早偵破
天文知識結合生活 北市天文館招募志工隊
奧運舉重 中國曹磊女子75公斤級摘金破奧運
私校法增訂公益監察人機制 強化內控
涉違商業會計法等罪 葉素菲被判四年徒刑
命中注定我愛你 收視破12 阮經天淨灘
監院廉政委員會8/18討論陳水扁海外匯款案
陳水扁匯款海外 民進黨南市黨部促說清楚
明道大學與台東大學校長參訪高縣義守大學
台灣微軟：未搭售Vista XP回灌率低
華航班機仁川落地遭不明物撞擊 旅客平安
記者目睹 喬治亞戈里市中心已無俄軍駐留
台北捷運：貓纜傍晚六時恢復營運
奧運女壘中華戰澳洲 五局中華1：2暫落後
屏東縣三原住民鄉 擴大辦豐年祭
旱溪五座橋樑改建拓寬 居民躲過淹水之苦
高市KOC 遴選世運開閉幕最優服務團隊
新台幣續貶 央行:新台幣匯率今天表現穩定
北市一對夫婦感染本土性登革熱
王建煊：扁若規避贈與 財政可開罰
閣揆16日赴平鎮 道賀台灣第2300萬人口
鳳山美食網路票選第一 鳳邑麵線一元優待
張栩擊敗日本挑戰者在碁聖圍棋賽三連霸
林宇中中元節開唱 師兄林俊傑搞笑主持
奧運射箭 男子個人決賽烏克蘭魯班奪金
台電招考養成班學員392名 19日報名截止
瓶瓶罐罐保養迷思 醫師:清潔保濕簡單不敏感
奧運田徑開賽首日 北京以晴空迎接各方好手
日本安田女子大學 參訪太極門台中道館
副總統：新政府加強對日關係 將採新思維
呂秀蓮：前第一家庭對不起台灣和台灣人
英國防官員：駐伊戰鬥部隊 明年之內撤離
遏止飆車 高市警安排飆車族參訪脊損之家
2008台灣美食展登場 劉兆玄親臨揭幕
保時捷60週年特仕版Cayman S、Boxster S限量登場！
海倫仙度絲給你大驚喜 充滿誘惑的終極秀髮
迎接夏天 買FIJI Water 讓你遇見幾米 換個角度過生活
中秋佳節 台中福華推出池畔燒烤活動
日華金典酒店[金典Bingo慶奧運]活動再加碼
「全年」都是皮膚敏感好發期 抗敏權威-理膚寶水持續推動“皮膚敏感專業檢測”
《風火之旅online》登台上市 搖滾天王伍佰狂野代言
扁珍退黨 蔡英文：尊重接受
奧運跆拳道隊抵北京 發揮實力平常心出賽
壘協秘書長：中華隊京奧目標要維持第6名
扁競選經費申報不實 中選會專案小組研究
奧運女壘 中華一比三負澳洲
奧運棒球戰古巴 李振昌可望先發抗敵
扁款贈與媳婦 財部:視檢調事證 由國稅局調查
柯建銘：民進黨進入無扁的新蔡英文時代
扁競選結餘款匯海外 吳伯雄：錢從哪裡來
星奪下48年來首面奧運獎牌 民眾欣喜若狂
陳水扁匯款海外 許添財：不能原諒
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巴國總統就職典禮 馬總統與他國元首寒暄
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國務費案 陳水扁向檢方強調絕無不法
奧運之星 十八歲美少女娜絲蒂亞躍體操巔峰
陳致中夫婦落腳紐約？ 駐外官員低調
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表彰希拉蕊 美民主黨全國大會將採記名投票
延誤函件 外交部:駐瑞代表處缺乏政治判斷
喬治亞簽署停火協議 萊斯抨擊俄未守諾
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扁家匯款案 劉寬平：公函沒積壓也不必急送
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奧運快報 男泳費爾普斯摘第七金平紀錄
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庫車爆炸襲擊事件一名攻擊者為15歲女孩
第32屆金鼎獎名單揭曉
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96年直撥退稅未成功案件 改開退稅憑單
北京奧運聖火首次拍賣 近30萬人民幣成交
緊急急救術向下扎根 北縣消防局推廣活動
奧運棒球中華戰古巴 李振昌先發抗敵
東莞下半年重點引進台日高科技機構
嘉義強風冰雹農災 農糧署將儘速專案補助
陳水扁疑似洗錢案 劉揆未作回應
高市試辦3景點押證免租金借用自行車
以悠遊卡看病 台北縣立醫院推動醫療e化
奧運棒球 中華對古巴打完三局0:0戰平
花縣15天完成颱風勘災 天災救助典範
新力東芝委台企業組裝生產大量液晶電視
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友邦和大陸發展經貿關係 馬總統樂觀其成
奧運女壘 中國0：3負日本 明戰中華隊
國務機要費案 特偵組前往扁宅展開偵查
僑胞凌晨迎總統 馬總統：大家辛苦了
調查局證實接獲陳致中夫婦涉及洗錢情資
奧運快報 男射擊彼得利夫25M快射手槍摘金
史前館6週年慶 標本典藏館開放限額參觀
24小時馬拉松數位攝影比賽 寫台北城故事
奧運游泳 費爾普斯第七金獲國際泳總確認
奧運棒球中華戰古巴 6局結束0:0勢均力敵
金管會核准新加坡商Toji申請設期貨自營商
奧運女壘戰美國 中華首局0：1落後
飢餓勇士大會師 各年齡層逾6600人參加
金管會:6月底信託業務總餘額較首季增加
扁涉洗錢衝擊民進黨形象？陳菊:非一人政黨
綠委肯定陳水扁退黨 支持黨調查清楚真相
奧運棒球 中華七局結束0:1落後古巴
奧運快報 羽球女單中國張寧摘金
奧運射擊 男二十五公尺快射手槍烏克蘭摘金
奧運羽球 女單中國張寧與謝杏芳包辦金銀牌
北京奧運閉幕式 宋祖英將和多明哥合唱
奧運女壘戰美國 中華0：7落敗
為中華棒球隊加油 球迷持緬甸國旗入場
奧運棒球中華奮戰九局 0:1惜敗古巴
教練擔心腳傷影響劉翔百十公尺跨橍成績
奧運棒球 遇左投 中華隊打擊就熄火
日蛙王北島：還沒想到京奧後是否退休一事
沈穩面對古巴 李振昌期待進軍美國
中華古巴一分定勝負 兩隊教練盛讚好球
奧運棒球中古之戰 石志偉扛五棒 表現稱職
奧運棒球明天休兵 中華隊外出散心
調查局隱匿洗錢情資？陳聰明下令徹查
奧運快報 美國韓考克射擊男子定向飛靶奪金
北京鼓樓襲擊案傷者已啟程轉運回美國
奧運快報 划船女子單人雙槳保加利亞摘金
劉兆玄參與好山好水讀好書活動 鼓勵閱讀
奧運快報 划船男子單人雙槳挪威塔夫特奪金
文史觀光 牡丹鄉規劃牡丹社事件紀念公園
廖英傑施秀菊 延續排灣琉璃傳承使命
奧運快報 划船男子單人雙槳挪威塔夫特奪金
排灣石板屋與頭飾 夏涼冬暖節能又減碳
奧運射擊 韓考克男子定向飛靶延長賽奪金
北市語言巢排灣族體驗 師生收獲滿滿
奧運棒球對中國之戰 張誌家:九個打十一個
張誌家：每天抱著豁出去的心情上場
奧運划船 女子單人雙槳保加利亞聶科娃奪金
奧運女壘 中華0：7負美國 四強夢碎
奧運划船 男子單人雙槳挪威塔夫特奪金
壘球總會長：美國太強不影響女壘重返奧運
奧運划船 男子雙人單槳無舵手澳洲選手摘金
斗高腦麻生楊仁勝考上淡江 各界捐款助學
朱宗慶打擊樂團加國演出 獲滿堂喝采
金門中秋博餅大賽 縣府獎助觀光業者擺攤
IEK：經濟減緩暨京奧結束後 鋼價可望回跌
新竹市觀光月古蹟遊 認識竹市十大古蹟
避免波及洗錢風暴波 瑞銀籲媒體用詞精確
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IEK:2008機械業產值估6768億元 年增8.6%
奧運快報 璜恩奪女子角力自由式48kg級金牌
奧運快報 女子雙人雙槳式紐西蘭雙胞胎奪金
中央社大規模招考 新聞同業報考踴躍
2008印尼民俗畫家展 國父紀念館展出
羅志祥代言捷運街舞賽 笑談與蔡依林緋聞
99體育節 北市運動中心免費使用
北台灣出現本土性登革熱 北縣噴藥嚴陣以待
受景氣差影響 創世公益標賣會不如預期
大台北房市交易量連4月下滑 議價空間拉大
高市史博館 展出石獅彩繪門神
一期稻新鮮米上市 網路可查產銷履歷資訊
定期不定額平均獲利高 需注意手續費較高
特偵組搜索扁住處 吳淑珍強調資金來源合法
中醫博大精深 高市辦認識中藥與彩繪創作
立委車遭竊破案快?胡志強:要求重視所有案件
導演魏德聖慶生 許願海角七號票房破億
台灣中部以北大雨特報
反對黨領袖安華參加大馬國會議員補選
南投火車節 縮小版小火車受歡迎
疑似遭遊民父親與同夥虐待 幼童昏迷住院
空中英語教室獲金鼎獎 再奪亞洲出版大獎
國民黨團盼政院提立法計畫前與黨團溝通
腎醫腎友出遊遇賣藥 自嘆護腎衛教要改進
震撼管樂團海外巡演 行前音樂會饗樂迷
70萬朵秋海棠爭艷 布魯塞爾展出巨幅花毯
823五十週年 國民黨8/18金門辦紀念活動
京奧角力女子自由式55kg級 日選手蟬聯冠軍
奧運之星 長江後浪推前浪 費爾普斯時代來臨
台灣國際兒童電視影展 南縣文化中心登場
台鐵電車線斷落 萬華樹林間列車誤點
期交所操盤人經驗分享課程 8月25日登場
星一男子以現金卡漏洞騙走銀行四千多萬台幣
星衛生部長擔心曲弓熱成為季節性流行病
騎鐵馬反菸毒反飆車 明早中興新村登場
奧運角力 女子自由式55公斤級日本吉田奪金
吳建豪新書簽書會 愛紗送藥酒祝賀
張泰山藥檢聽證會 17日舉行
麥當勞好朋友說故事 高屏複賽
飢餓勇士大會師閉幕 展望會救援工作持續
協尋陳致中夫婦？外交部：尚無單位要求
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新加坡愈來愈多學生因課業壓力尋求援助
職棒球星代言 推廣澎湖七美島觀光
明年飢餓勇士大會師 持續體驗飢餓30小時
國民黨團：外交休兵即盼務實加入國際組織
扁疑涉洗錢 施明德:還有更多企業供養
台灣美食展餐券特賣 貴州小吃免費嚐
洩資？薛香川要求柯建銘道歉
陳水扁匯款風波 民進黨美西黨部：痛定思痛
漫博會漫迷搶睹偶像 不忘為中華棒球隊加油
驗血驗尿算腎絲球過濾率 護腎三從四不得
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時尚月餅健康取勝 福容與白木屋再度攜手「時賞金秋」 傳統味中有新意
金典關懷公益
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奧運跆拳道秘密訓練 全力備戰
國務機要費案 檢方搜索吳淑珍兄吳景茂住處
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自由車領先計分賽 馮俊凱身體不適未完賽
陳致中如拒絕回台受訊 政府可採多項行動
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向扁通風報信洗錢案？ 施茂林否認
國務機要費案 特偵組下週一傳吳景茂到案
費天王圓夢拿到網球男雙奧運金牌
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調查局隱匿情資？葉盛茂：個人疏失
奧運田徑 女子七項全能烏克蘭包辦金銀牌
總統出訪落實活路外交 兩岸休兵待檢驗
國務費案 檢方發現扁有四個未公開選舉帳戶
來美繼續深造？ 傳陳致中夫婦曾現身曼哈坦
洛杉磯時報：陳水扁退出民進黨
國務機要費案 特偵組將陳水扁限制出境
多明尼加總統就職 馬總統著白色禮服出席
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北京奧運八月十六日戰報 男百米波特放光芒
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扁匯款衝擊 黃昆輝：台聯責更重 820不變
奧運快報 男泳千五自突尼西亞梅洛里鍍金
北美西部地區中華武術觀摩賽在洛杉磯登場
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奧運女壘 中華2:1克中國 為棒球失利報仇
工總籲鬆綁兩岸人員交流 經部：9月提方案
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陳致中黃睿靚公務門出境？國安局：非事實
北京奧運女子馬拉松 中國選手第三名
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美知名牧師華理克與歐巴馬馬侃心靈對談
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NCC人民陳情案 電視節目廣告化涉違規最多
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吳伯雄悼823砲戰 訴求確保和平兩岸雙贏
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民進黨團：參與830遊行定調 意志更堅定
提振海洋休閒產業 經建會：將訂遊艇專章
吳淑珍胞兄吳景茂：明天到特偵組說明
黃睿靚母親：陳致中下週返台
聯合號撞船事件 台日二十九日協商賠償
美國總統大選逼近 選戰聚焦經濟困境
奧運女壘 中華2：1力克中國隊
行動醫療團再出發 聖露西亞服務與技術交流
北京奧運進入後半段 中國奪金步伐將放慢
金門八二三戰役老照片展 軍民回顧歷史
日民調：麻生太郎是最適任首相的政治家
海巡查獲行李夾帶走私鳥類蛋體 逮一嫌
民主館牌匾再換？教部：法制化後可再討論
醫師：心血管疾病有中年危機 應及早重視
WRO機器人大賽南區選拔 高市科博館登場
扁海外匯款等案 馬總統：讓人想到馬可仕
驚人費爾普斯 奧運八金寫傳奇
中國奧運冠軍近三成具碩士以上學歷
馬總統拜會多國總統 將辦經濟合作研討會
陳致中岳母吳麗華帶外孫女提前返台
中元節後菜價跌多漲少 青蔥量減價漲
奧運游泳 美眾將力助費爾普斯創單屆8金新猷
國民黨團：中正紀念堂若復名具歷史意義
北歐名人賽第三輪 本地戰將韓森續保領先
財產來源不明入罪？國民黨團：有立法空間
98學測明年1/21展開 簡章10月上旬發售
費爾普斯奧運囊括八金 只想趕快見老媽
奧運女壘 中華力克中國 明戰荷蘭爭第五
高市府新任副市長 李永得明履新
PGA溫德姆高球賽第三輪 皮特森贏兩桿領先
馬總統：兩岸外交和解絕非推動雙重承認
扁海外匯款案 檢方鎖定清查資金上源
提升緊急救護品質 消防EMT教官班開訓
澳一市鎮陽盛陰衰 市長：歡迎醜女移居
奧運帆船 女子英鈴級英國奪得金牌
華府綠僑把與扁合照相片從牆壁上拿下
國際太陽能大廠協助印度建立第一座太陽村
陳唐山對扁家醜聞感意外
施明德：未計劃回凱道 籲修改禮遇條例
施明德促停扁禮遇 綠委憂誘發政治鬥爭
日本京奧柔道成績不理想 柔道王國面臨危機
奧運射擊賽結束 中國五金最大贏家
加拿大發現狂牛症新案例
擔心離婚分家產 澳伴侶流行簽署婚前協議
大雨特報 台灣北部地區中部山區局部大雨
高市空大舉行畢典 陳菊勉畢業生直奔夢想
中區全國供佛齋僧大會 萬名信眾參加
奧運游泳獎牌比一比 美國堪稱泳壇超級強國
奧運射擊 五十公尺步槍三姿中國邱健摘金
油價高漲 香港航空客貨量成長減緩
馬來西亞泛馬回教黨擱置禁賭與販酒建議
提升身心靈 自然教育中心深度旅遊正熱門
中國人民銀行首次建議民間借貸合法化
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八仙山景觀豐富 為中部環境教育注入新元素
台鐵松山南港9月地下化 北市平交道消失
無視全球經濟趨緩 印度企業宣布大幅投資
泰國總理薩瑪堅持國會不會解散
TRML數學賽競爭激烈 鄭鉅翰拿下個人賽金牌
奧運網球 女單俄國芝芙娜瑞娃擊敗李娜摘銅
以色列銀行手續費CPI指數上漲16.2％
網拍詐騙有跡可循 警方分析可疑癥候防騙
研考會：因應執政百日做民調 與扁無關
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醫師：長時間待低溫冷氣房 易發胖
奧運禁藥聽證會 張泰山:接受不孕治療用藥
江丙坤月底赴日談兩岸關係發展前景
鐵架崩坍 高縣鐵材公司負責人遭鐵材壓死
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敦煌現代石窟被盜壁畫失而復得
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新象及蘭陵藝團下周公演 門票被索取一空
高雄世運撞球賽 撞球運動協會全力推動
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總統盃全國慢速壘球錦標賽 高縣預賽登場
節能減碳 高雄市舉辦彩繪絹扇引風納涼
國際金價跌破800美元 投資人宜保守觀望
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擴大DNA採樣 刑事局:英美經驗有助提高破案
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泰總理薩瑪明天將赴普里維希神廟附近巡視
府院支持 經部擬每年10億元河砂收益作治水
河川疏濬 政院研擬明文規範供基層遵循
上海赴台遊九月推出觀光加體檢新產品
第九屆金手指網路獎8月25日截止收件
隱匿扁家海外密帳情資案 由北檢負責調查
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愛護地球 台灣影像部落閣推荐德國環保之旅
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中國選手王嬌獲角力女子72公斤級奧運金牌
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走過烽火 823火線快遞董國忠盼兩岸和平
北京奧運會藥物檢測樣品保存八年
陳水扁與馬可仕都在瑞士的銀行存有巨額資產
彰縣辦熱音熱舞嘉年華 籲青少年自我保護
北縣金山一日遊 集合焢窯泡湯知性之旅
中華棒球隊奧運休兵日 偷閒逛故宮透氣
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上海辦公樓成交均價大幅下跌
奧運體操 男子地板運動中國鄒凱奪金
數位音樂星光大賽第三部曲 莫去非奪冠
北京奧運棒球半程統計 中華隊表現投優於打
奧運划船 男子八人單槳有舵手加拿大奪金
晉級奧運棒球四強 中華隊必須自助人助
男子東北角九孔池戲水 行竊九孔鮑魚
世界水資源週下週集會 公共衛生是關注主題
奧運帆船 四十九人型丹麥奪金西班牙摘銀
烏來環山路一休旅車墜谷 五人受傷送醫
北京奧運 中國鄒凱贏得男子地板運動金牌
州與地方警察機構蒐集情資 美政府擬新方針
台灣骨牌挑戰賽 成功推倒27萬多片骨牌
扁家海外資金疑遭匿報案 再重創檢調互信
奧運游泳 飛魚奪八金暫消美國父老經濟苦悶
調查發現香港援交妹最小十二歲
因應扁風暴 民進黨明開廉政會與重大議題會
迷途白鴿愛站櫃台售票口 如同上班員工
分析家 美國房市二零零九年之前不會復甦
南非隊京奧表現不佳 在野黨：政治干預所致
奧運快報 西班牙天王納達爾男網單打摘金
巴基斯坦執政聯盟對穆夏拉夫提出最後通牒
向左走向右走簽票會 主角禁聲青峰獻唱
奧運快報 中國已奪32金 追平雅典奧運紀錄
韓駐中大使：「孫中山是韓國人」報導係捏造
奧運籌辦7年間 北京常住人口增加210萬
光華數位新天地 開幕慶抽出獎轎車得主
全球最貴別墅換新主 俄大亨普洛科羅夫買下
奧運體操 女子跳馬北韓洪雲仲奪金
巧宛然圓夢成真 加拿大表演載譽歸國
奧運游泳 泳壇新舊「水怪」超級比一比
奧運網球 納達爾男單奪金 榮登世界第一
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奧運之星 納達爾雙喜 男網奪金加世界第一
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美國務卿萊斯指控俄羅斯未遵守停戰協議
北京奧運獎牌統計表（至八月十七日）
泰國民盟要求英國無條件引渡戴克辛
奧運田徑 美抗議女子百公尺賽結果 奧會駁回
伊朗發射自製火箭 把測試衛星送上太空
伊朗提升戰機航程 可輕鬆涵蓋以色列
伊朗發射火箭上太空 美表憂心
伊朗首枚國造衛星進外太空軌道 以國關注
券商:台股短線區間震盪 台幣趨貶有利電子
期貨商:台指期短多未扭轉 短線整理機會大
花蓮近海凌晨發生芮氏規模五地震
喬治亞危機後 萊斯將赴波簽署飛彈防禦協定
查扁家海外資金 特偵組另分案有別國務費案
扁家密帳案 赴瑞檢方:如屬犯罪所得盼凍結
奧運棒球中華隊18日戰南韓 為進軍四強努力
奧運田徑 女子一百公尺牙買加包辦一金兩銀
台股開盤下跌6.82點 為7189.68點
劉翔今登場 中國民眾觀賽熱情空前高漲
熱帶風暴費伊前進古巴 美國佛州拉警報
區域領袖峰會無力解決 辛巴威政局陷僵局
中國高科技訓練系統助中國賽艇奪奧運首金
奧運解說員缺乏同理心 媒體痛批
奧運女壘 中華對荷蘭1：0暫領先
新生兒斜頸症及早發現 復健就可恢復
滬杭磁懸浮浙江段2010年興建四年峻工
增闢綠地 高市22公頃熱帶植物園明年完工
美元強台股跌 新台幣匯率早盤貶值
中國：奧運賽事盜播 85%發生在已開發國家
7成3上班族瘋奧運 其中1成7影響出勤
海地嚴重卡車翻覆車禍 五十人可能喪生
奧運女壘 中華對荷蘭2局1：2暫落後
門諾醫院：失智症需專業機構照護
杜邦的創新科技協助世界級運動員及業餘運動愛好者締造佳績
資金動能轉弱 台股早盤跌破7100點
扁風暴 民進黨中午開廉政與重大議題會議
第12號颱風如麗形成 朝台灣前進
奧運女壘 中華對荷蘭 1：4暫落後
建商涉違公平法案件日增 民眾購屋應當心
俄保證今起撤離喬治亞 維和計畫再添緊張
遼源妻子從五樓扔下錢讓丈夫運動減肥
扁風暴 民進黨中午開廉政與重大議題會議
李伯恩與璽恩大手拉小手 愛為「奧」運兒
前第一家庭涉洗錢 法部籲涉案企業自首
胡錦濤將出訪南韓等三國
北京奧運棒球中華戰南韓 陽建福先發
心臟不跳 署嘉醫師裝置心律調節器重生
7年以上2行程機車淘汰 北市補助1500元
奧運棒球 中華先發陽建福 南韓投手奉重根
美韓展開年度聯合軍事演習 北韓循慣例譴責
鳥取縣人文靜態展 中縣府中庭展出
長榮桂冠酒店揮灑台北不夜城 打造黃金週未精采夜
南韓駐中國大使：捏造新聞有損兩國邦誼
台鐵郵輪式觀光列車旅遊第二梯次21日推出車票即日開賣
一銀:並無邱毅所稱陳水扁祕密帳戶
奧運桌球女子個人賽 潘俐君首輪過關晉級
攣生姊妹同上台大醫學系 鳳山市長祝賀
北京奧運開幕式廢門票炒至人民幣數萬元
奧運女壘 中華2：4敗給荷蘭
戴爾推出突破性的全新LATITUDES商用筆記型電腦
吳淑珍骨折未癒 未要求開立診斷證明
扁匯款海外 王建(火宣):助紂為虐繩之以法
奧運快報 劉翔腿傷退出一百一十公尺跨欄賽
陳幸妤：蘇謝菊選舉款項有寫扁捐的嗎？
扁家海外密帳 法務部:確有人隱匿重大公文
不滿玩弄種族課題 馬民政黨擬退出國陣
台灣IC產業Q2產值3596億元 Q3挑戰4110億
醫師：攝護腺肥大病問題 不可拖
吳伯雄金門宣示確保和平兩岸雙贏主張
看病用悠遊卡批價 北縣領先北市率先作
被點名接受扁捐款 陳菊：問題不在募款
腦麻心不麻 黃健豪樂觀進取力爭上游
馬上關懷專案上路 預估全年逾29萬人受惠
外館延宕瑞士檢方信函？胡志強：令人費解
823砲戰50週年 吳伯雄金門獻花致敬
奧運棒球 彭政閔建功 中華六局8:8追平南韓
金融股領跌 台股面臨7000點保衛戰
情侶販賣威而鋼偽藥 依違反藥事法起訴
奧運帆船 男子四七零型澳洲奪金
奧運棒球 七局上中華8:9暫落後南韓
竹市仁愛啟智中心創辦人葉由根 歡慶98大壽
8月台指期跌238點 逆價差20.74點
8月電子期跌7.8點 金融期跌48點
前駐瑞士代表王世榕：聯合國推案過於草率
奧運女鐵人三項 雅典遺珠絲諾席爾風速奪金
美食展評選台灣菜 蝦捲花枝丸征服東西方
新光摩天大樓廣場熱舞競賽 初賽B場15支隊伍晉級
2008臺北縣淡水藝術舞動街坊－百人揮毫．瞬間永存
國外美食專家最愛的台灣小吃與甜點 首次出爐
美國台灣妙齡小姐選美 最上鏡頭小姐出爐
教練透露劉翔退賽是因右腳跟腱傷
吳伯雄：兩岸協商唯一管道是海基海協兩會
澎湖博弈列車啟動 將下鄉舉辦38場宣導會
馬總統過境舊金山 僑胞歡迎抗議兩樣情
奧運帆船 女子四七零型澳洲奪金
嘉義228國家紀念公園公共藝術 期民眾參與
北市黨部決議 吳淑珍陳致中黃睿靚停權
奧運棒球 中華苦戰9局 8:9飲恨負於南韓
三大法人賣超90.9億 台股重挫195.76點
中區職災診治中心揭牌 為勞工健康把關
黨紀法條爭議 吳淑珍案除名變停權
戶政員失察提供他人個資 依洩密罪嫌究責
門諾：安寧療護非等死 強調活得有尊嚴
嘉市參加JBL世界青少棒賽 獲第7名
日月潭青年活動中心推企業探索體驗課程
嘉義大學與新港香藝合作 研發健康安心香品
李永得：扁背叛大家對他的信任
李永得:客籍與在地性 獲任高市副市長
不受匿報情資風波影響 陳聰明坐鎮特偵組
大貓熊團團、圓圓在四川碧峰峽健康生活
中南部槍聲大作 治安再亮紅燈管制黑槍 劉揆應有具體作為
奧運棒球賽程安排對台灣不利 事實明顯體委會公開為中幫腔 自失立場
夏夜晚風 東海岸音樂季 星光下開唱 眾人齊High
他鄉變故鄉
馬總統過境 薄瑞光指台美回到溫暖關係
唉！這款的政權！
台灣社：830百日怒吼遊行如期舉行
奧運帆船 四十九人型金牌確定由丹麥奪得
巴基斯坦總統穆夏拉夫宣布辭職
蘇州近四百家台資企業大規模增資
北市黨部決議 吳淑珍陳致中黃睿靚停權
中科四期擴建基地決選簡報 各推甄單位全力以赴
奧運棒球 中華欲晉四強 只剩一線希望
三大法人賣超90.9億 台股重挫195.76點
美駐阿富汗基地遭自殺炸彈攻擊 九死十三傷
八月份北京示威遊行申請七十七件
謝辦：這次總統大選 謝長廷沒拿扁捐款
奧運之星 女鐵人絲諾席爾走過傷痛 擁抱勝利
全國高中校長會議 南縣北門高中進行兩天
「Fun暑假．瘋塗鴉．「ㄒ一ㄢˋ」創意」嘉年華
喬治亞呼籲俄羅斯談判 以免關係徹底疏離
1分輸南韓 洪一中：一局決定比賽勝負
因應扁風暴 民進黨決議廉政會盡速處理
全台最瘋狂的中日棒球隊首戰戶外轉播 台灣三星現場送出10支Anycall手機 high翻球迷
邱毅:一銀有陳水扁秘密帳戶 張兆順:非事實
遊說法實施 NCC主委彭芸籲師生朋友節制
貿協增設大陸據點 擬列入兩會協商議題
遠傳電信推出「無線數據卡＋輕薄短小Eee PC」超值方案
陳幸妤怒批蘇謝 民進黨：理解她情緒反應
奧運棒球中華傷兵成群 林智勝提前退場
竊賊撞車翻覆 警方手到擒來破電纜線竊案
勞委會創薪行動23日高雄登場 協助創業
保存黑蝙蝠中隊文史資料 竹市擬建陳列館
今年文旦採收期距中秋近 花縣府促銷壓力大
馬上關懷專案上路 逾29萬人受惠
劉翔退出比賽 大陸網民大都表示諒解
扁家密帳案 檢方發布葉盛茂列境管對象
雲林輔導羊乳業者 建立品牌加強行銷
防幽靈人口 高市九月查戶籍遷徙異常人口
兩會會前會預計八月底第三地登場
奧運棒球 彭政閔：希望還能再打四場
低腦壓頭痛 抽血填住脊椎硬膜硬損可治好
福建爭取第三個國家級台灣農民創業園
拼經濟大作戰 華漾101高檔海鮮定食 每日午間六折價輕鬆品嚐
奧運棒球 葉君璋：一局結束腦袋一片空白
福建將建成三個億噸大港
遼寧法庫煤礦發生事故24人被困井下
飛車行搶撞傷路人棄車逃逸 1落網1在逃
國人送外國友人禮物排行榜 琉璃第一名
南韓領事指中韓存在偏狹民族主義
南韓教練:原無必勝壓力 最後非贏不可
巴基斯坦總統宣佈辭職 後續效應值得觀察
央行阻貶 新台幣兌美元收盤升值2.3分
竹市（魚參）魚節南寮海鮮一條街23日登場
奧運花絮 「飛魚」小費 崇拜「飛人」喬丹
上海世博會聯合國展館開工興建
傳奧運後燃油上漲 中國官員指視情況調整
熱帶風暴逼近 古巴開始疏散民眾
中國已成全球第二大能源消費國
機車位不足猛開罰單 議員批北市府搶錢
呂學錦升任中華電信董座 20日交接
彰雲嘉校院聯盟赴大陸參與研討會 交換經驗
華信航空董事會通過 王華宇升任董事長
特偵組證實 陳水扁夫婦五人列洗錢案被告
鳳山美食網路票選第一 一元麵線糊搶翻
中小學資訊教育 教部公布資訊教育白皮書
心路愛心月餅買氣差 基金會籲踴躍訂購
胞兄捐腎助妹 陳秀梅告別洗腎迎新生
宜蘭三星安農溪泛舟 水量充沛歡迎飆水
六福客棧推出【好久不見點心買三送一大優惠】
吳伯雄金門禮佛 盼佛祖佑兩岸具慈悲智慧
奧運快報 自由車場地賽女計分賽荷蘭佛斯摘金
資策會推科技管家 籲整合平台創造商機
吳伯雄期勉金門建設不要輸給廈門
文史工作者在彰化花壇復育芡實成功
巴基斯坦總統穆夏拉夫宣布辭職但為自己辯護
尋求支持預算 陳菊官邸邀綠營議員餐敘
經部推動智慧管家創新服務聯盟 尋新商機
證人身分應訊疑壓力大 吳景茂妻服鎮靜劑
扁匯款案 民進黨廉政會一個半月完成報告
71歲漁工疑似急性肺炎 海鷗部隊出動救援
刑案現場指紋送鑑評比 高市警獲甲組第一
漁船改為載運活魚運搬船 漁業署重安全性
尼加拉瓜馬沙代貝市訪高縣美濃 研商締盟
中國滬深股市雙雙暴跌
北京市民期待都市淨化奧運後能夠延續
北市計程車服務品質評鑑 6家業者獲優等
黃百祿聲明 對扁家務財產處理均無知悉
菲軍方收復回游侵佔城鎮
關係人認定未盡周延 財團有機可趁？
劉翔退賽 香港專家認為合理
高縣樹德科大性教育師資班 學員反應熱烈
陳水扁財產申報不實 監察院：將調查
嘉義縣中元普渡紙錢 集中焚化廠燒化
抗癌八年 馬可助伯大尼之家開發羊奶香皂
煤炭供應緊 中國成立專組協調解決
頭一遭 法務部籲企業界當汙點證人
英國商會：經濟停滯 失業人數將高達兩百萬
民進黨擴大會議因應風暴 沒人替扁講話
北縣松年大學招生 二十日起受理報名
扁匯款海外事件 吳伯雄暫不願表示意見
雲林縣府辦高風險家庭服務網絡策略研討會
人權組織：中國在奧運期間鎮壓異議聲音
郝龍斌：考慮參加今年ING 馬拉松
傅爾布萊特12得獎人 抵高市任協同英語教師
協辦830遊行生變？民進黨8/20中常會討論
黃百祿：未介入扁家財務 已促黃睿靚返國
中縣新社農會研發韓國口味杏鮑菇泡菜
陳菊報監院政治獻金結算表 無扁捐款記錄
北京奧運中國摘第36金 陳一冰獲吊環冠軍
南方澳擴大大陸漁工整補場 今試辦啟用
防檢局擬訂定各縣市家禽違法屠宰查緝目標
花蓮一船員滯留國外27年 返台申請回復身分
中國選手陳一冰獲得體操男子吊環金牌
劉翔退賽：北京奧運最大憾事
高縣府辦地震災害消防救災組合演練
台聯：820抗議後 視情況處理賴幸媛問題
後穆夏拉夫時代 巴基斯坦情勢堪憂
高市楠梓登革熱疫情加溫 本土病例新增13例
媒體：未見俄羅斯部隊大規模撤出喬治亞跡象
奧運明晚中美棒球賽 高市西灣大螢幕轉播
全球電子書大熱賣 元太坐收漁翁之利
全球第三大MP3/MP4大廠「天鵬盛電子」(Keen High)將回台掛牌
寶來新台灣基金正式掛牌上市 產業型ETF成發行主流
台新金併彰銀涉不法? 台新金發聲明鄭重否認
定時定額折扣戰開打! 永豐、友邦、建弘、新光4家投信降手續費
奧運游泳：購澳教練訓練機密？中國輕描淡寫
海外密帳案 檢方：吳淑珍曾以地下匯兌匯款
奧運體操 男子吊環中國陳一冰奪金
吳景茂指檢對妻逼供 特偵組：訊問過程合法
涉扁洗錢疑案 星多家國際銀行下令噤口
吳景茂指妻子應訊意圖自殺 台大醫院未證實
奧運游泳 費爾普斯奪八金身價也翻漲
查匿報公文 葉盛茂接受特偵組約談
劉翔因傷退賽 習近平慰問
奧運男籃中國不敵希臘 複賽遭遇立陶宛
扁家涉洗錢陳聰明迴避? 法務部:北檢偵辦
金融圈：陳水扁洗錢疑雲可能有海外匯款
中國民眾：如此劉翔 沒金也光芒
奧運之星 貧民窟也能出頭天 佛瑞塞跑出金牌
扁家密帳案 檢方將補強事證請瑞士扣押疑款
中華女子壘球隊 北京奧運獲第五名
奧運花絮 劉翔退賽 黃牛重傷
奧運棒球中華隊今迎戰美國 預定許文雄先發
扁家密帳案 特偵組傳訊扁妻舅葉盛茂等人
奧運棒球 古巴南韓五勝領先 四隊墊底混戰
京奧舉重銅牌陳葦綾返家 先來杯波霸奶茶
維州大學：陳致中喪失入學資格
陳致中行蹤撲朔迷離 成美國僑胞談論焦點
葉盛茂聲明自己絕無遷居與隱匿行蹤
馬總統過境 薄瑞光指台美回到溫暖關係
馬總統過境舊金山 僑胞歡迎抗議兩樣情
北京奧運八月十八日戰績表
奧運田徑 女子百米跨欄美國牙買加將再對決
馬總統結束敦睦之旅今晨返台
台美日在WTO控歐盟要求成立專家小組
國際經濟惡化 法總理籲歐盟採一致反應
美代表：美日台要求WTO解決與歐盟關稅爭端
券商：非經濟因素干擾台股 盤整期拉長
美政黨大會前 總統選戰廣告密集開打
以報喻加薩為「中東台灣」 駐以代表澄清
克瑞強批加總理不參加京奧開幕係鄙夷中國
糧食期貨價格下跌 巴西通膨壓力減輕
期貨商:台指期短多格局破壞 月線附近整理
京奧奪金 加拿大男子八人划艇隊苦練雪前恥
人權團體：奧運贊助商未盡社會責任譴責中國
奧運男籃預賽落幕 美國立陶宛分居第一
美維州大學：陳致中未註冊 已喪失入學資格
熱帶風暴費伊威力持續增加 向美佛州島礁前進
俄軍入侵喬治亞 德將調整對俄政策
如麗增強為中颱 各地高溫炎熱
退賽後 劉翔：我一定會東山再起
奧運田徑 撐竿跳女王伊辛芭耶娃破世界衛冕
雷學明控誹謗案 北院上午傳陳水扁出庭
台股開盤下跌124.51點 為6876.23點
劉翔選擇退賽 體現中國競技理念轉變
中國移民作家紐約出書 細數移民無奈人生
奧運棒球賽肢體衝撞 美國和中國互相羞辱對方
白宮稱許穆夏拉夫對反恐的貢獻
屏縣籲農民做好防颱 採收期水果提前採
青藏鐵路年虧54億餘元 獲利受質疑
京奧銅牌陳葦綾返家 南市將頒榮譽市民
李顯龍：追加人民一半成長分紅應付通貨膨脹
上海市政府否認滬杭磁懸浮2010年開建
新台幣兌美元匯率早盤小升
國務費案 顧立雄：已與陳水扁解除委任
北縣疑情殺案 男殺女後自戕一死一傷
雷學明控誹謗 陳水扁：所說可受公評
鄰國開放賭禁 中國每年流失賭資數千億元
航空油價上漲 東航上航重組傳聞再起
意圖恢復前蘇聯大國地位 俄將步入死胡同
人民幣對美元匯率中間價走高66個基點
報導：歐巴馬夏威夷渡假時已定出副手人選
台股早盤開低震盪跌幅縮小 金融股略止穩
高捷紅橘延伸線 規劃23公里串連高高屏
李顯龍宣佈星人可戶外示威 獨立後首次
加州法院判決 醫師不得因信仰歧視同性戀
蔡同榮擬提案 來源不明財產全數沒收
傳北京公安安檢站曾有汽車爆炸
俄部隊戈里發放食物 喬治亞民眾喊滾蛋
明年大學指考 126系組採計公民與社會
美國指俄羅斯未遵守從喬治亞撤軍諾言
基隆情人湖民眾落水 送醫不治
雷學明律師：指控收賄 僅合理懷疑即可？
紀念建交150週年 英王儲查爾斯預定10月訪日
明年大學指考簡章 79系組訂最低入學標準
醫師：指甲變形不一定是灰指甲
澳發展出糖尿病新藥 可避免心腎纖維化
藍營立委籲成立特調小組 查扁海外匯錢案
京奧劉翔退賽 中國骨傷專家:明智決定
如麗海上警報發布 巴士海峽船隻嚴加戒備
晉江金門譜牒聯展揭幕 363冊族譜提供尋根
奧運快報 退出預賽 劉翔向粉絲道歉
求助未成年懷孕專線 16歲以下者佔一成
成本漲售價調 花蓮月餅業者憂銷量減
盧映錡返屏東 鄉親為她辦市區遊行
邱正雄:金融股下跌是心理因素
拉艦誹謗案 陳水扁雷學明各執一詞
監察院查駐處轉文延擱 外交部：會配合
為劉翔鬱結 心理專家：可寫詩釋放自己
民進黨另創政黨？綠委：非解決問題方法
奧運拳擊 南韓選手白種燮傷重退出比賽
勵馨籲國小中高年級 宣導防治未成年懷孕
扁家海外密帳案 呂秀蓮籲靜待司法調查
如麗海上警報發布 巴士海峽首當其衝
偵辦扁家匯款疑案 劉揆：依法方式都支持
阻楠梓區登革熱蔓延 陳菊下令拆違建消毒
被檢方列被告 陳致中頓時不見 一團迷霧
高縣鄰近高市登革熱疫區病媒蚊指數偏高
雷學明控扁誹謗案 台北地院九月九日宣判
跌一跤聽不見 中國病童來台裝人工電子耳
外資匯出 新台幣兌美元中午貶4.8分
奧運桌球女單 潘俐君敗北出局
北縣凶殺案 疑女子另結新歡遭男友刺殺
傳陳致中夫婦曾現身南加餐廳 但行蹤仍是謎
台鐵花東線第二班郵輪式列車明開賣
陳樹:銀樓匯款 若洗錢防制疏漏將檢討處理
基隆查獲走私香菇豬蹄筋 市價兩百五十萬
立法規範不明財產？王金平：有必要
少女廁所產子 小男友求助未成年懷孕專線
台股收盤跌22.14點 為6978.6點
澳洲官方網頁改對台稱謂 外交部：已更正
明年指考加考公民與社會 83系組採計6科
中國平安贈劉翔億元保單 能否賠付尚存疑
北市議員蔡坤龍當選無效定讞 林國成遞補
劉翔退出比賽 中港媒體表示支持
台股開低震盪收小黑 下跌22.14點
高市府檢查公用廁所 111座清潔品補充不足
美股重挫拖累 台股收小黑7千點失守
顧立雄：會自豪曾參與過扁時代民主經驗
郝要久久久？ 北市議員批馬屁文化
撤銷扁傑出校友？南一中校友會：未有提案
奧運花絮 劉翔退賽 可口可樂和耐吉沉重打擊
如麗海上警報發布 巴士海峽首當其衝
促進勞資和諧 中市24日辦勞資手牽手活動
明年指考加考公民與社會 83系組採計6科
中國發改委：下半年CPI仍有下降空間
中國近百人稱撿到奧運羽球金牌林丹冠軍鞋
劉兆玄參觀動畫公司 業者嘆人才難覓
奧運帆船風浪板 張浩名列第三十一
陳樹:收回股權法律構成嚴謹度高 可能性低
908台灣國：9/8辦守護台灣升旗典禮
官員：奧運期間 北京空氣品質十年來最佳
北京奧組委：奧運金牌非純金 獎牌未含鉛
派員警保護黃家？ 中市警方否認
中颱如麗增強 今晚明晨可能發布陸上警報
中颱如麗增強 黃仲生指示做好防颱準備
澎湖響應無菸餐廳計畫 籲提供優質消費環境
蕭萬長：低稅率是星港金改成功原因之一
日日春抗議政壇妓院說 張花冠抱歉
2008全球招商大會 期再造台灣產業新契機
澎湖休憩海域夏季水質 符甲類海域品質標準
辛巴威年通貨膨脹率達百分之一千一百二十萬
如麗海上警報 高縣警方暫停核發入山許可證
劉揆參訪 太極影音:樂見政府力推文創產業
桃園觀音工業區部分地區24日停水九小時
竹市九月米粉摃丸節 林政則錄製宣傳短片
行銷自由路商圈 中市府舉辦太陽星光大道
接任KOC駐會常董 劉世芳：因敬重陳菊
內政部馬上關懷急難救助 全面上路
連江縣觀光局徵求馬祖旅遊體驗驚句
檢體混淆誤判乳癌 日本女性失左胸
柏林消費電子展 台灣百家廠商包館展出
仿傚台中縣市 埔里建置整合性查贓系統
台鐵郵輪式列車 9月起常態化經營
天價月餅現身重慶 折合台幣逾萬元
宣導防災知識 彰縣消防局辦防災宣導比賽
探討澎湖迷你小學問題 影片迴旋曲殺青
全國高中數學競賽 嘉中表現優異
後穆夏拉夫時代 美國仍必須與巴基斯坦合作
奧運棒球中華美國之戰 美國推出奈特先發
北京奧運會 中共各世代領導人攜家人觀賽
首家海外企業簽約 明年第2季申請第一上市
上海環球金融中心觀光廳月底開張
中國女籃大勝白俄羅斯隊 進入奧運四強
竹市推古輕便車軌跡特展 展出懷舊文物
美兩黨副總統候選人人選呼之欲出
黃玉振訪高市 允補助客家文化園區工程款
2008全球招商大會 期再造台灣產業新契機
民進黨嘉義縣黨部:830百日怒吼大遊行不變
董監改選 李庸三:彰銀會先與財部取得共識
陳水扁洗錢疑雲 許添財再道歉
北縣社會局幸福銀行 募九千雙鞋贈弱勢家庭
競爭力論壇調查：不滿意政府施政五成五
日本央行判斷景氣停滯 十年來最差
賴幸媛二十四日赴華府 溝通兩岸新形勢
中颱如麗逼近 農漁民應速採防範措施
俄羅斯警告不會很快從喬治亞撤軍
奧運花絮 羅馬奧運銀牌近三十萬台幣賣出
泰國民盟至英使館抗議 要求引渡戴克辛
奧運田徑 希臘女將服禁藥遭正式逐出京奧
花旗銀行信用卡繳交學費 免手續費
總預算案擺不平 以執政聯盟面臨瓦解
高雄世運商品發售 吉祥物雄哥高妹亮相
國民戲院BodySong影展 挑戰觀影經驗
以色列擔心與黎巴嫩真主黨再度爆發戰事
減低肥料漲價衝擊 胡志強贈肥料給農民
黃敏惠：治水計畫 獲經濟部支持
颱風如麗來勢洶洶 高市提醒漁民加強防颱
巴基斯坦陸軍參謀長訪問阿富汗
嘉義縣東石鄉查獲無認可標示非法爆竹
中科擴建 雲林縣爭取虎尾園區為中科基地
奧運花絮 奧運之星摘金秘密與星座有關
英民調：多數選民屬意卡麥隆出任首相
印度138歲人瑞去世
奧運角力 男自由式55公斤級美國塞胡多奪金
國務費案 檢察總長要特偵組與金管單位聯繫
登革熱疫情北部延燒 衛生署：擴散機率低
花旗預估香港經濟最快明年下半年復甦
奧運採訪各國時差不同 京奧累翻歐美媒體
利明獻:亞太金融中心 金融服務法應早立法
監院：地方停車場發揮效能與否 巡察重點
男子遭學校電動門夾傷休克 送醫急救
法務部收容人中區花燈比賽 明在嘉監評比
劉揆參訪 智冠笑稱擬發行「上官鼎群俠傳」
吳淑珍大嫂昨服藥急診 今續住院
郭晶晶跳水服有排水槽可減少水花
中山大學道路工程發現未爆彈 軍方處理
男子闖回收廠行搶後因他案遭逮 警借提破案
汶萊高球公開賽 林文堂志在連霸
奧運花絮 老外人氣王 「大山」中國爆紅
公共工程委員會副主委陳振川拜會謝深山
台中市舉辦全國道路交通安全會議
八二三戰役50週年紀念郵展 22日金門揭幕
北京奧運明日精采賽事預報
逾四成民眾感到不幸福 中彰投地區最慘!
劉翔為奧運退賽道歉 誓言將重回賽場
賴幸媛：改善兩岸關係符合美國在台海利益
助民眾走出低潮 基市馬上關懷急難救助上路
日相撲界蒙羞 俄籍力士若之鵬沾大麻遭逮捕
扁匯款海外風波 吳伯雄定調哀矜勿喜
疑涉詐領健保費遭調查 醫師燒炭自殺
北京奧運男籃 吉諾比里得分王
穆夏拉夫下台後命運未卜
民進黨縣市長徵召作業 南縣副縣長建議暫緩
如麗警戒範圍擴大 明晨可能發布陸上警報
大考採計多 家長團體:不是選十項全能學生
行銷南投 縣府重新設計識別標章系統
紀念羅曼菲 越界舞團發表新作秋歌浮生
冠心病不易察覺 定期健檢切莫延誤治療
林務局補助生態影片紀錄入選每年最高100萬
認識客家文化 高市將辦南台灣客家菁英論壇
炎夏中醫養生茶飲 可有效提神又解渴
國務費案 李勝琛：未解除與扁委任關係
奧運角力 男自由式60公斤級俄巴提洛夫奪金
沙國否認派專機接送穆夏拉夫
奧運體操 男子雙槓中國李小鵬奪得金牌
超值經濟玩墾丁～線上限時搶購 NT$3399兩人一起省久久
永平高中暑假遊學交流 德國學生來台體驗
奧運棒球抗美拼4強 許文雄先發陳金鋒復出
降雨多開車人口變少 空氣品質近五年最佳
竹縣辦小徑木DIY創作 增添廢棄樹枝用途
財部：朱富春接台銀證董座 總座陳昌明
巴基斯坦醫院發生爆炸案 二十人喪生
安華：大馬反對黨當權將檢討執政計畫
成立特調小組查扁密帳？ 綠營：政治操作
桃園龜山南上加壓站漏電 蘆竹龜山停水
台灣外展教育基金會前進南台灣 高縣掛牌
四美籍旅客帶聖經未申報被中國海關攔截
恆春古城國際「豎孤棚」文化活動
8/13 中華棒球隊首戰荷蘭
盛夏沙灘煙火秀
美Integrated Memory Logic與元大證簽約 明年來台申請第一上市
證交所8月27日舉辦「2008臺灣資本市場投資人關係（IR）論壇」
奧運體操 女子平衡木美國強生奪金
奧運之星 九度征戰 61歲老將密勒躍馬中原
為何京奧失利？ 以媒體列舉十大藉口
李小鵬雙槓奪中國第40金
法部籲企業自首查扁密帳案 綠營:作法離奇
耐吉駁斥強迫劉翔退賽網路謠言
劉翔退賽贊助商損失人民幣三十億元
府:總統單純過境 仍與美意見領袖充分溝通
北京奧運中國選手鄒凱單槓奪金
外交部：內定馮寄台擔任駐日代表
扁海外密帳案 府：一切尊重司法
北京奧運桌球女單 黃怡樺晉級
研考會民調 馬總統執政三月滿意度四成七
倫敦接辦奧運 貝克漢將在京奧閉幕式代言
奧運田徑 劉翔吐心聲 坦言承受龐大壓力
美眾院議長拍廣告為歐巴馬爭取密州女性選票
解除扁委任 顧立雄動向給足外界想像
奧運棒球 中華負美國無緣4強 今戰加拿大
瑞士司法部公函郵戳顯示為隔日寄達郵件
奧運棒球對日美先發 投手許文雄表現受肯定
未晉4強陳金鋒願負最大責任 暗示第4棒交棒
中華隊北京奧運突破零金 就看今天跆拳道
民調：對付俄羅斯 美選民認為馬侃較勝任
北京奧運告別戰 中華戰加拿大 陳偉殷先發
北京奧運八月十九日戰報 中國43金傲視各國
女子租車未還竟遭挾持性侵 警方依簡訊救人
涉嫌走私軍事設備 台灣男子在美國被起訴
世界最貴別墅 俄羅斯大亨：買家不是我
研考會民調：馬總統執政三月滿意度47﹪
除五百人外 俄國總統保證三天內撤軍喬治亞
委內瑞拉可能要求減產 國際油價漲破114美元
美國防官員：伊朗假衛星發射任務失敗
美國否認偏袒喬治亞並要求俄國歸還擄獲設備
經濟憂慮升高 美國股市再受嚴重打擊
治安不佳 義大利政府怪罪外來移民
奧運獎牌數遽增 加國距16枚獎牌目標近
台股短線支撐6900點 期指將結算波動加劇
是否發布如麗陸上警報 氣象局持續觀察
期貨商：台指期多空交戰 橫盤整理機會大
埃及國會大廈大火 所幸無重大傷亡
處理喬治亞衝突 萊斯不參加北京奧運閉幕式
奧運游泳 日本蛙王北島否認有立即退休打算
歐巴馬陣營：馬侃置石油企業利益高於美人民
喬治亞爭端 聯合國支持六點原則 立即撤軍
奧運跆拳登場 朱木炎楊淑君全力搶金
中緬邊境五點五地震 尚無傷亡傳出
奧運馬術 馬場馬術個人荷蘭葛倫斯文奪金
奧運跳水 中國何沖男子三公尺跳板奪金
奧運彈簧床 男子個人中國陸春龍奪金牌
駐菲代表李傳通訪卡莫娜市
奧運體操 男子單槓中國鄒凱奪金牌
台股開盤下跌51.14點 為6927.46點
中華棒球京奧告別戰 晚間出戰加拿大
藏身垃圾壓縮機 美超商偷兒斃命
摩根大通：北京考慮提出經濟刺激方案
北京奧運跆拳道 楊淑君首戰過關
中國大陸七月份原油產量增幅創今年新高
CHIMEI 奇美廣色域W系列32吋液晶電視登場
如麗對台灣陸地影響減 陸上警報機率小
台股開低震盪 泥窯股一枝獨秀
中秋節假期疏運旅客 台鐵加開105列次
嚴防如麗颱風 台華輪停航港區企業戒備
颱風預警 南投山區8登山隊均取得聯繫
HTC Touch Diamond™榮獲歐洲影音協會頒發 「2008-2009歐洲最佳智慧型手機」大獎
國際唱遊節恆春熱鬧登場，國內外民謠團隊同台飆唱
高雄金典酒店 蓬萊美食省荷包，只要66折！
臺北縣傑出演藝團隊「馨雁舞集」年度巡演
許添財：扁任黨主席時 也曾受他幫助
大同大學志工前進越南 資訊服務送愛心
大坑嘉年華千人辦桌活動 胡志強捐車摸彩
奧運跆拳 中正大學明為校友蘇麗文加油
醫師：開刀傷口未癒 顏清標暫不會出院
抗通膨反失血 台聯下午到經濟部抗議
吳敦義抵美訪問 指黨政關係已改善
國防部紀念823戰役活動 延至24日
東社響應830遊行 22日花蓮沈默遊行發傳單
提供教師不當物品 康軒南一翰林3業者遭罰
中颱如麗路徑偏西 對台灣本島威脅降低
吳淑珍嫂嫂陳俊英上午出院
金門公眾無線寬頻網路暨地理資訊系統啟用
北京奧運跆拳道 朱木炎首勝晉八強
北京酒店價格奧運後將大幅下滑
男子缺錢偷剪路燈電線 遭法辦
習怪罪他人 醫師:外歸因人格 聊天紓情緒
買賣中古汽車 消保官籲使用定型化契約
上海交大公佈世界大學排行榜被指不公
奧運跆拳道 朱木炎首戰輕騎過關
星曾通知扁涉洗錢案？外交部將調查真相
台聯下午抗通膨陳情 上午先試爆氣球暖身
馮寄台內定駐日代表 藍委：適當人選
吳敦義：陳水扁夫婦應勇於面對司法
趙耀東病逝 享年九十三歲
三星啟用北京奧運會綠色奧運宣傳館OR@S
趙耀東辭世 尹啟銘不捨:永遠懷念他
生寶訊聯臍帶血廣告不實 各罰100萬元
張家祝接掌董座？ 中鋼主管:未聽說
匯市觀望 新台幣兌美元中午小升0.4分
男子多次酒駕被罰 檢求刑6月並禁戒處分
台開案吃案疑雲 法務部：週內查清楚
28歲司機戒檳成功 女友家人終肯接受
馮寄台內定駐日 歐鴻鍊：因總統信任
歐巴馬要求馬侃停止質疑他的愛國心
蔡啟芳指扁密帳案制度殺人 李文忠不認同
台股收盤漲62.30點 為7040.90點
奧運足球 阿根廷擊敗巴西 與奈及利亞爭金
研究：部分果汁會影響服葯葯效
換腎少女做志工 鼓勵病友要有信心
日媒：選馮寄台顯示台灣欲改善對日關係
許永欽：願接受調查 檢調不可違反程序
嘉義客家神豬比賽 冠軍1207台斤創紀錄
台股開低收高 上漲62.3點
國務費案 特偵組傳喚蘇志誠作證
節能減碳顧身體 董氏與醫師籲少喝冷飲
北京奧運 中國選手女子帆船RS-X級奪金
竹市擬建黑蝙蝠中隊文史陳列館 陳肇敏支持
李克強拍板 中國漲火力發電企業上網電價
醫學報告：女性高個比矮個壽命長
北京奧組委：中國領導人觀賽依程序進離場
捐血送月餅 高縣府邀民眾度健康公益中秋節
人民幣兌美元匯率中間價走高七十個基點
颱風近 鄺麗珍籲管制區勿入綠島遊客早離
打造陽光社區 高縣選衛武營都會公園示範
北京奧運桌球女單 黃怡樺第二輪止步
劉揆：盼台日合作拓展中國商
中國金牌暫列第一 可能創下近百年最多金
呂學錦升任中華電董座 張曉東接任總經理
中國試行非金融機構個人本外幣兌換業務
遭有毒魚刺傷 醫師：立即就醫溫熱水浸泡
如麗颱風來勢洶洶 陳菊啟動防災機制
三大法人賣超51.97億 台股上漲62.3點
中研院新建大樓火警 二十分鐘撲滅無人傷亡
北京奧運會已打破三十六項世界紀錄
協辦830遊行否？ 民進黨中常委意見分歧
北京奧運跆拳道 楊淑君晉級四強
奧運跆拳道 楊淑君再闖一關
奧運快報 帆船男子風浪板紐西蘭艾希禮奪金
中縣馬上關懷急難救助專案啟動
韓報：陳水扁一家五口淪為海外洗錢被告
糕點月餅原料上漲 社福團體嘆生意難做
大學生單騎上清境 體力不支獲警協助
台聯陳情抗通膨 經部次長代表收下苦瓜
內湖區停車位有剩 萬華區2.36輛搶1位
停辦初選否擬再議 以前進黨黨魁選舉暫停
奧運棒球 南韓預賽七戰全勝居首古巴第二
扁家海外密帳案 記協籲媒體勿侵入性採訪
前經濟部長趙耀東病逝 享年93歲
中國廣西桂林斥資建三座水庫
駐星代表處：未自星當局獲得扁家密帳資訊
喬治亞分離的阿柏克茲亞要求俄國承認其獨立
北京奧運跆拳道 朱木炎八強戰爆冷落敗
加薩居民擔心以色列不放寬封鎖再引發暴力
鄒族原住民父子 考上南大台研所成同學
林君潔屏東家扶第一位博士
高縣國中女學生凌晨車禍死亡 後座女子昏迷
奧運快報 游泳水上芭蕾女子雙人俄羅斯奪金
奧運跆拳道朱木炎奪金夢碎 京奧後正式退休
908台灣國：9月8日舉辦守護台灣升旗典禮
彰化警方破獲診所醫師詐領健保案
中鋼創辦人趙耀東逝世 員工聞訊不捨
菊島精英盃少棒賽閉幕 北縣興穀國小奪冠
專家預測中國固定資本形成總額增速將回落
勞委會南區職訓中心 免費法律諮詢服務
林懷民新作花語 為景美人權園區添繽紛
北京奧運跆拳道 楊淑君四強落敗無緣金牌
香港公司澄清與陳水扁匯出巨款案無關
書商違公平交易法 書商：應明訂遊戲規則
中鋼對趙耀東病逝表哀悼 將協助家屬治喪
老人照護關懷專車啟用 花蓮縣長謝深山肯定
房地產交易趨淡 北市稅收減少
衛署中醫藥寶典 電子版九月底前免費索取
台北入選知名紙盤遊戲世界地標城市
低砷濃度飲水 也可能導致糖尿病
俄羅斯國會準備承認喬治亞分離地區獨立
奧運跆拳道 朱木炎楊淑君雙雙落敗
國際棒總22日召開張泰山藥檢案第2次聽證會
印尼明年四月議會選舉參選政黨增至38個
社區老照片徵選 第一條農路通車奪冠
俄羅斯參院將辯論承認喬治亞分離部分獨立
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北京奧運跆拳道 中華女將楊淑君只能搶銅
慶祝義民廟220週年 節慶紀念郵票發行
江丙坤將率團訪日 重申總統無反日立場
北縣擬買測速器 民進黨團抨搶錢要刪預算
台聯到經濟部抗議 次長鄧振中接受陳情
桃縣節能減碳 電費比去年同期少166萬
中科四期遴選 國科會：彰化二林優先開發
外資匯出 新台幣兌美元收盤貶0.1分
目擊者：俄羅斯開始從喬治亞撤軍
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停車單成逃稅證據 北市輕鬆逮2500件
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衛生紙丟入馬桶 環保署喊卡
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中華迎戰加拿大 先發投手陳偉殷對決強森
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綠螢光豬胚幹細胞實驗 受損腦神經新療法
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海外匯款疑雲 扁迷怒燒陳水扁競選服飾
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國際無車日 北縣與捷運公司合推北縣悠遊
奧運田徑 烏克蘭七項全能銀牌得主藥檢未過
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大眾電信財務吃緊 NCC行政調查
醫師:眼瞼痙攣跳不停 可使用肉毒桿菌治療
布農族專業背工上路 擔任高山生態嚮導
印度京奧奪第二面獎牌 角力選手庫瑪獲銅牌
奧運角力 男自由式66公斤級土耳其沙辛奪金
日水上芭蕾昔日戰友各領軍對決 日本勝中國
幹細胞造血 醫療輸血補給無上限
中科四期坐落二林 卓伯源：續爭五期用地
奧運棒球 一局結束中華1:2落後加拿大
毛治國同意支付台中生活圈2號高架道經費
奧運棒球中華戰加拿大 陳偉殷先發
香港藝人畫不出五星旗 中國網友憤怒
北市登革熱疫情 一女子疑打球被感染發病
營建署:基隆新竹火車站都更 明年可望招商
奧運棒球 單局2轟 中華二局5:2領先加拿大
奧運快報 中國男籃不敵立陶宛 無緣晉四強
捐發票救植物人 隋棠化身愛心大使
扁申報不實如何處理 中選會暫無結論
Maggie Q飛踢 終極警探布魯斯威利縫28針
北台灣萬安演習28日登場 搭機民眾應提早
颱風近 李朝卿請林管處加速治理崩塌林地
國際棒總會長：全力促成棒球重返2016奧運
中颱如麗略偏北 氣象局密切觀察中
財部：未開價彰銀與台新金控換股比例
暑假尾聲 墾丁飯店住宿下殺五五折
經建會:中小企業專案貸款 核貸規模1647億
紅葉盃國際少棒賽 23日台東登場
基市舉辦民生必需品短缺演習 過程逼真
打造無障礙空間 基隆逐步改善橋樑設施
阿爾及利亞再傳兩起汽車炸彈攻擊 11死31傷
尹啟銘：中鋼董事長由張家祝接任
奧運跆拳道 朱木炎取得銅牌戰資格
北京奧運跆拳道 楊淑君僅獲第五痛哭落淚
奧運棒球 五局結束 中華5:4領先加拿大
北京奧運跆拳道 朱木炎勇奪銅牌
太極能源新廠落成 廣運未來母以子貴
一銀投顧新增代理英傑華環球可轉債基金和英傑華歐洲社會責任基金
各國獎勵奧運英雄奇招 免費香腸啤洒伺候
首度出訪 馬總統：成果豐碩圓滿
因應扁匯款風波 國民黨推財產來源不明罪
政院：張家祝接中鋼董座 盼發揮管理長才
北京奧運跆拳道 楊淑君僅獲第五痛哭落淚
接中鋼董座 張家祝：長官信任 義無反顧
北京奧運跆拳道 朱木炎男子第一量級摘銅
趙耀東辭世 馬總統前往弔唁
治理中鋼 張家祝:回歸專業 無政治考量
奧運跆拳道朱木炎告別戰 帶著一些遺憾
薛香川:政府上任百天拚經濟 寧靜革命已開始
劉揆：扁涉洗錢案 查到水落石出
劉翔放棄中國平安保險億元保單
政院討論總預算案 以擴張財政激勵經濟
美總統大選最新民調 馬侃超前歐巴馬
北京奧運搶金 最後寄望跆拳道蘇麗文宋玉麒
香港貿易公司為無辜捲入扁家洗錢案喊冤
奧運棒球 洪一中:球員表現佳 個人責無旁貸
奧運棒球 單場雙響砲 中華6:5克加拿大
洗錢案 瑞士警方可在報檢方前聯繫外國
奧運桌球男子個人賽 蔣澎龍出局
告別奧運朱木炎感謝教練 楊淑君要再戰倫敦
美國民調丕然轉向 馬侃小幅領先歐巴馬
美國4:2險勝日本 搶下奧運棒球預賽第三
奧運體操 中國建立蘇聯以來未見霸業
歐巴馬可能隨時宣布競選夥伴 各界屏息以待
奧運快報 美抗議成立 獲田徑男兩百米銀銅牌
奧運男籃 八強賽中國不敵立陶宛 奪牌夢碎
北京奧運男籃四強出列 美西阿立競逐王座
奧運之星 閃電波特包辦短跑兩金留名體壇
前第一家庭涉嫌洗錢案 吳敦義痛批扁夫婦
油價震盪上揚 紐約輕原油收每桶114.98美元
惠普財報緩和金融疑慮 紐約股市震盪收紅
京奧短跑摘雙金 德選手質疑波特服禁藥
巴西石油所有權歸誰引爭議
如麗暴風圈進台灣海峽南部 強度速度減弱
奧運閉幕 英相將向中國領導人提人權問題
台股反彈量未放大 券商:區間震盪機率高
韓上半年旅遊收支逆差五年來首次減少
南韓人愛喝啤酒 消費量位居首位
期貨商:台指期結算後多空表態 宜區間操作
挪威國防部：俄羅斯已凍結與北約軍事合作
如麗颱風警報解除 台灣海面風浪仍大
聯合國教科文組織指定格拉斯哥為音樂城
彰縣警匪槍戰 一員警頭部腰部中彈
檢方北上接顏清標服刑 救護車隨行
西班牙空難慘劇 拉美國家紛紛致電哀悼
台股開盤下跌50.96點 為6989.94點
朱木炎奪奧運銅牌 朱家大姊：弟弟已盡力
金廈小三通第二航道31日開通 航程減一半
中共元老華國鋒去世
台聯：千人參與抗議經濟部活動
台菜種子拿到日九州種植 日農民感謝又快樂
台灣藝術家李鳳如獲英藝術協會補助推特展
中科4期 國科會:2014年後 創5000億年產值
京奧搶金 跆拳蘇麗文宋玉麒桌球莊智淵登場
如麗颱風警報解除 今明天氣不穩定
公用電話新卡 推出鹿港文開書院 新化老街
全美注目 歐巴馬可能23日宣佈副手人選
驚艷米勒－田園之美畫展自本週五起，週五－六延長開放時間至晚間11時
TWNIC:餐飲店運輸場站發展無線網路潛力大
Taiwan Connection音樂節將展開 團員集訓
奧運田徑 北京上午大雨多項重頭戲全部延後
奧運跆拳道 蘇麗文首戰落敗受傷
奧運跆拳蘇麗文落敗部 中正大學惋惜聲四起
顏清標出院 檢方派救護車送地檢署報到
蘇麗文奪金夢碎 金門技術學院師生心碎
北京奧運村保險套只用三分之一 不如往屆
西班牙空難:客機墜毀 電台：至少146死26傷
西班牙空難:客機墜毀 傷亡增為153死19傷
書商送贈品 教育部：和教學無關不能收
民進黨：協辦830活動不變 蔡英文上街遊行
金紀玖三千萬買官？特偵組：將進行瞭解
文建會社區老照片徵選 得獎名單揭曉
高市會展中心2次工程減項8億元 9月發包
如麗颱風遠離 雪霸園區恢復入園入山
電子金融回軟 台股7000點關卡再度失守
力挺民進黨 賴清德號召60人成終身黨員
上海女歌手美國遇害華裔女律師調查遭槍殺
北京奧運閉幕式準備妥當 就怕雨搗蛋
奧運田徑 女20公里競走俄選手破奧運摘金
木雕競技在三義 欣賞各國大師即興創作
國科會：2014年後 創5000億年產值
花蓮慈濟：環狀切除術 治療痔瘡新選擇
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登革熱疫情蔓延 高市整頓亂源及危屋
遠東航空涉背信案 檢方起訴崔湧等九人
顏清標出院 檢方派救護車送地檢署報到
吳敦義：國民黨政策以台灣為主對人民有利
北回歸線每年位移 嘉縣豎立律動碑
吳伯雄：民進黨是否適合參加遊行自有公評
奧運馬術賽受颱風威脅
雅虎英特爾推Widget頻道 網路與電視無界線
透過網路約少女外出 男子涉性侵遭法辦
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駐美代表處舉行袁健生到任酒會冠蓋雲集
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紀念823 陳肇敏：無煙硝味不代表無威脅
金門公務員酒後落海獲救 原因待查
全美華裔支持馬侃聯盟總部辦公室啟用
薛香川前往朱木炎家中 道賀勇奪奧運銅牌
馬上任百日 五百大企業經理人僅一成五滿意
中秋團圓時刻 福華邀您一同細品月餅 共賞明月
軍公教 明年確定不調薪了
農曆7月鬼壓床 醫師：醫學說法睡眠癱瘓
濁水溪今年估疏濬610萬方 土石 平抑砂價
協辦830遊行 綠營：不會成為挺扁活動
衛署：北市登革熱確診15例 追境外感染源
陳致中依舊未現身 本週返台可能性愈加渺小
23日週末松山菸廠 台少盟辦塗鴉跨國大賽
昔日改名陳水扁 陳柏仁今日把名改回來
顏清標搭救護車回家 中檢：個案人道考量
大富翁遊戲世界新版出爐 台北入列地產城市
灰指甲不治療 家庭內傳染最易波及幼童
高俊明懺悔心聲明 盼扁家族誠實面對司法
奧運 麥可強生稱讚波特是「超人第二」
劉揆：積極查辦司法案 廉潔政府絕非口號
大學是否都應設門檻 郭義雄:社會需求不同
北京奧運跆拳道 宋玉麒首戰旗開得勝
政院：中正紀念堂復名案 公民論壇尋共識
盤查偷車爆槍戰 彰縣一員警中彈生命垂危
倫敦奧運籌辦人：京奧將是最後一次大型奧運
洪秀柱：是非需彰顯 籲檢調速辦扁洗錢案
蕭萬長:機器人產業前景 如同當年發展PC
20年來少子化最高峰 北市小一新生少4千人
研究：懷孕中急性壓力可能造成孩子精神分裂
公務人員職務列等 考試院請銓敘部擬方案
青少年愛塗鴉 興趣兼顧美化環境
台股收盤跌122.42點 為6918.48點
核發民宿登記證疑受賄 檢調搜索南投縣府
扁家密帳案 法部：瑞士新加坡允司法協助
巴紐案北檢擬分段結 近期先起訴吳思材
傳青島有人擬劫機飛撞奧運場館
科技新貴「星」方向 新加坡電子領導廠商來台徵才
鳳凰科技展示旗下筆記型電腦安全方案FailSafe 與虛擬化平台產品HyperSpace
瑞士公函耽擱 外交部：代表處非故意積壓
台股開低收低 下跌122.42點
劉揆：積極查辦司法案 廉潔政府絕非口號
劉揆：苦民所苦 擴大照顧至近貧族群
試院通過 國安局234個職務須特殊查核
鳳凰科技推出Phoenix MicroCore產品全力支援Intel Atom處理器
機器人展 多款產業用與服務型機器人登場
劉揆：如麗颱風大雨警訊 各地防水患
王清峰：政府一體不必組跨部小組查洗錢案
北部地區28日下午萬安演習 人車須管制
奧運桌球 莊智淵遭淘汰
金融業敵意併購 資訊揭露待加強
台股失守7000點 三大法人賣超81.35億元
蘭陽首選勁好米 中秋節前上市
奧運快報 男子重型帆船星型英國奪金
顏清標回家祭祖 警方部署數十警力
羅技推出V550 Nano筆電專用無線雷射滑鼠
中科4期基地嘉義落選 陳明文表無奈與不滿
邱正雄:弊案影響台股波動大 應平常心看待
顏清標回服務處祭祖 拱手感謝大家關心
郝龍斌將宣布 連勝文為悠遊卡公司董事
王清峰：財產不明罪應納貪污治罪條例內
民主館換牌匾？教部：公民討論半年內確定
顏清標台中地檢署報到 將發監服刑
新台幣兌美元升0.1分 收31.389元
中縣7年來人口成長5萬6千多人
奧運期間北京四星以下飯店住房率低於去年
加內閣官員批前總理親中談話出於私利考量
彰縣大家來寫村史 發表鹿港不見天等新書
世維大會：喀什一百多名維吾爾人被捕
診治小腸疾病雙利器 治好82歲阿嬤痼疾
立院東協團返台 多國議員允助台參與東協
慈濟醫院：肉毒桿菌治膀胱過動症 效果佳
傳承搶孤文化 蘭陽技術學院學生搭孤棚
高鐵特定區發展計畫恐生變 南縣極力爭取
傳承搶孤文化 蘭陽技術學院學生搭孤棚
西北大學台灣校友 將首次舉辦在台校友聚會
陳永綽祈願韓國中國學會永續發展
俄與喬治亞衝突 迫北約組織重新思考其角色
彰縣傳槍戰 警方:應和最近多起槍擊案無關
張花冠：中科評選不公 劉揆李羅權涉圖利
遭控涉圖利 國科會:李羅權從未干預
民主館換牌匾？教部：公民討論半年內確定
奧運棒球賽 中華隊投手三振能力第二名
簡錫(土皆)：不尊重專業 擬提議解散賦改會
亞洲減害連線肯定南縣推動毒品減害有成
羽田機場破獲安非他命走私案
菲律賓政府廢除與回教徒簽訂的和平協議
公共建設金擘獎特優 昇恒昌及桃園航空站
北京奧運跆拳道 宋玉麒逆轉勝晉級四強
嗅出癌症 美化學家以腫瘤氣味辨識皮膚癌
藥檢案 張泰山提前返台 等待國際棒總裁決
防水患 高縣加緊挖寬旗山旗尾溪河道
吳淑珍嫂嫂假吃藥昏倒疑雲 台大更正診斷書
雲科大機械系展成果 研發作品2度獲奇美獎
男子偷竊監視器 手臂刺青洩底
奧運跆拳道 宋玉麒逆轉晉級準決賽
統一發票誠實開立 台東縣農會獲績優獎牌
國際奧委會新委員名單揭曉 劉翔落選
3C通路商義賣助學 所得捐助展望會
山西擬投資千億建大秦運煤鐵路專線
涉殺害人權鬥士 印尼國家情報局前高官受審
教育部體委會從重點國中培育一流體育選手
消基會:買數位TV機上盒 認明商品檢驗標識
遠航:對崔湧等3人聲請財產保全
中國雄霸奧運金牌榜首 國際奧會主席不意外
巴基斯坦人民黨支持碧娜芝布托之夫競選總統
創世鳳山分院義賣文旦柚 籲民眾踴躍訂購
健康路國有地流標 房仲:違建太多建商止步
熱心人士修剪公園老榕樹 不慎摔死
調查：34歲以下新加坡人 3/4退休想移居海外
衛生署抗鎖鏈蛇毒血清 獲藥品認證
高醫檢驗醫學部實驗室 獲美國病理學會認證
伊拉克蓋達組織召募女性進行自殺炸彈攻擊
結合公益慈善 典美藝術週活動9月6日展開
八三０遊行 陳菊：鼓勵並協助
刑事局偵破販毒集團案 逮四嫌送辦
奧運跆拳蘇麗文忍痛奮戰驟死賽 銅牌飲恨
國際奧會運動委員會選舉委員 黃志雄落選
范志強接任台灣集保結算所董事長
立院法制局:推勞動所得租稅補貼 先充實財源
本週國內油價 汽油可能再降0.4元左右
幫助清寒學生 基隆各界發起捐贈愛心便當
人民幣對美元匯率中間價持續走高
奧運跆拳道男子第二量級 宋玉麒摘銅
美元轉弱 新台幣兌美元匯率收盤小升0.1分
北京奧運跆拳道 宋玉麒四強落敗 只能爭銅
改制直轄市案 中縣市決議後年12月25日完成
北市府規劃連勝文任悠遊卡公司董事長
幼兒不明頭痛 門諾醫院提醒可能腦瘤作祟
顏清標主動報到服刑仍喊冤
澎湖海鮮節 邀民眾體驗現代漁夫生活
誤將遊艇當媽 澳洲迷途小座頭鯨即將安樂死
北京奧運明日精采賽事預報
建築工人包牌大樂透 共中1頭獎6貳獎
夏立夫要求法官復職 否則退出聯合政府
比利時媒體不解中國領導舉辦京奧思維
馬祖南竿天后宮九月初赴大甲鎮瀾宮進香
奧運期間空氣質量好 北京擬徵機動車排污費
奧運角力 男自由式84公斤級喬治亞選手奪金
嚴長壽：台灣觀光業把陸客問題看得太簡單
NCC：持續關注大眾電信營運 保障消費權益
北京奧運跆拳道 蘇麗文帶傷奮戰闖過復活賽
打噴嚏排便太用力 小心滿天飛蚊
奧運跆拳道 男子第二量級宋玉麒只能爭銅
奧運田徑 銀牌遭追回 荷屬安地列斯考慮上訴
新加坡國內批發貿易指數第二季成長25.4%
暑假油脂分泌旺 醫師籲小心長針眼
油價貴 中國增加水力核能風力發電比重
追尋舞星夢 舞林大道選秀節目提供機會
汶川震後最強降雨 地質災害致部分道路阻斷
投資股票為幌子 擺地攤夫婦詐騙數百萬元
朱婉儀：朱木炎想先教書再攻讀博士
日本最高齡產婦和代理孕母 六十一歲生產
國產實業副總裁陳哲雄 出任復興航空董座
奧運跆拳蘇麗文負傷力戰 復活賽過關將爭銅
馬德里空難 西班牙奧運奪金選手佩黑布誌哀
奧運花絮 閃電俠波特 夜店王子變短跑一哥
洗錢案? 特偵組將以被告身分傳陳致中夫婦
參加全國社區照顧關懷據點賽 楊秋興授旗
腫瘤病房有春天 病友手製卡片傳心語
北京奧運閉幕式 周杰倫將演唱中國風
奧運角力 男自由式96公斤級俄羅斯選手奪金
扁帳戶案 劉揆:跨部會合作 必要時求助國際
奧運馬術賽不受颱風影響如期舉行
李嘉誠：香港經濟最壞時刻未到
涉接受五民宿業者賄賂 投縣官員遭偵訊
奧運海關嚴控 上海餐飲台商海鮮貨源不足
旅日僑領期望馮寄台增進台日關係
婦團辦電影公益首映 獲獅子會與電影業支持
西班牙空難:馬德里空難 調查人員開始搜索飛機殘骸
台韓華語教育與教材發展趨勢交流會揭幕
BlackBerry原廠手機0元擁有 台灣市場頭一遭
全台灣最年輕的電台CEO 洪家駿導入PMP讓創意產業更有競爭力
府：總統就職百日無活動 但會表達看法
扁海外匯款案 監察院組五專案小組調查
幫阿扁洗錢？ 香港公司透過陸委會喊冤
陳柏仁改掉陳水扁名字 強調做人要正直
奧運跆拳 蘇麗文負傷奮戰 爭銅戰飲恨
830遊行 總統府：尊重人民集會遊行權利
奧運田徑 牙買加康貝爾女子兩百公尺摘金
長老教會牧師帶扁珍禱告 扁：沒有貪污
奧運跆拳道宋玉麒摘銅 跪謝父親指導
蘇麗文負傷力戰令人動容 奧運精神最佳註腳
蔡英文:黨會協助支持者 參加830遊行
奧運田徑 男400公尺接力美國隊掉棒出局
奧運棒球藥檢未過 張泰山返台向國人致歉
扁涉海外密帳案 外交部擬說帖向各國說明
奧運女子10公尺跳台 中國奪得第46金
國際馬聯主席：禁藥對馬術運動造成重大打擊
賴幸媛今晚赴美 說明政府兩岸關係理念
奧運田徑 時運不濟 男接力美掉棒英遭淘汰
若無行賄對價或顯非贓款 洗錢案恐無涉刑責
倫敦市長：北京奧運很精彩 倫敦奧運絕不差
美總統大選 歐巴馬與馬侃將舉行三場辯論
調查匿報案 北檢晚間搜索葉盛茂住處
北京奧運八月二十一日戰報 宋玉麒跆拳摘銅
駐外館處轉文耽擱？ 監委訪外交部要求說明
奧運女壘日本3：1奪金 美國四連霸夢碎
西班牙空難:客機起飛失事 疑似由於進氣閥過熱
加拿大選手艾芮克奪奧馬超越賽個人賽金牌
奧運馬術 德國獲三金一銀一銅成最大贏家
喬治亞危機引齟齬 俄國停止與北約軍事合作
客機漏油緊急降落肯亞 265名乘客虛驚一場
美俄關係緊張 國際油價大漲近六美元
美學者：馬總統低調過境 展現重建互信誠意
俄羅斯國防部長宣稱 今天完成由喬治亞撤軍
歐巴馬與馬侃民調貼近 希拉蕊因素不可忽視
歐巴馬選定競選搭檔 有獨立思想和接棒準備
喬治亞殷鑑不遠 烏克蘭加速向歐盟靠攏
傳俄擬售敘長程飛彈 以外長關切
民調：逾五成法國人盼自阿富汗撤軍
天氣變熱 義大利啤酒消費量增加
丹麥國會議員投書 籲關注中國人權和台入聯
券商:台股考驗前低6809點 轉強觀察電子股
加拿大爆發李氏桿菌病 已有四人死亡
期貨商：台指期技術線型轉差 操作宜保守
中國掀反韓情緒 韓議員：中國領導人憂
反對聲浪低 專家指基改農作物或紓緩糧危機
媒體：馬侃丹佛競選總部收到白色粉末威脅信
馬侃又一個辦公室接獲粉末威脅信
颱風外圍環流影響 今明兩天有局部性大雨
輔大志工獻愛 前進印度垂死之家醫療服務
佛光山叢林學院畢典 星雲法師勉正派行事
新加坡去年珠寶貿易額達十八兆台幣
台北看守所人滿為患 劉揆：儘速遷建
台韓華語教育與教材發展趨勢交流會揭幕
澎湖海鮮節 邀民眾體驗現代漁夫生活
范志強接任台灣集保結算所董事長
台股開盤上漲47.64點 為6966.12點
與西方交惡 俄將承認喬治亞分離省份獨立
高市義民廟大米豬 捐助高縣鳳山弱勢家庭
2008澎湖菊島海鮮節揭幕 邀民眾一同「體驗心幸福」
受颱風如麗影響 長榮取消多班港澳航班
南投民宿核發貪瀆弊案 觀光處長100萬交保
台股漲 美元貶 新台幣匯率盤初升值
加油該怎樣翻成英文？外國媒體傷腦筋
蘇麗文奧運負傷力戰 中國網友批劉翔退賽
28日萬安演習高鐵正常行駛 旅客提早到站
鞏固邦誼 台灣捐贈聖露西亞醫療用品
7000點壓力重 台股開高盤中壓回翻黑
劉翔落選國際奧會運動委員與退賽有關
富比世王室富豪榜 泰國王一兆台幣身家居榜首
有愛無礙 高市表揚進用身心障礙者績優機關
達賴喇嘛訪法 將會晤法國第一夫人與外長
蘇麗文負傷奮戰 馬總統致電蘇家慰勉
馬侃競選辦公室接疑似危險函 虛驚一場
蕭萬長：中小企業融資研發 政府積極協助
暖化嚴重 格陵蘭冰河消失迅速
奧運閉幕式曝光 傳少林功夫將貫穿全場
奧運自由車 男越野個人賽拉脫維亞選手摘金
格蘭父子洋酒啟動「人間至美的團圓感受」魅力
中颱如麗外圍環流影響 嘉義颳起7級陣風
國宅難脫手 高市府將專案委外代售
歐巴馬：副手已定 但未到公佈時刻
婚紗業短漏開發票 國稅局將加強查核
蕭萬長出席史國雙慶？外交部：規劃中未定
美國泰銀行聲明與台獨金庫無關聯
台北有機素食養生展登場 搶便宜手腳要快
蘇麗文拚鬥 總統：比得金牌更令國人驕傲
台中上午10:55地震 芮氏規模4.1
中國提前贏得奧運桌球女子單打冠亞軍
總統：修補受傷台美高層關係相信很快恢復
成醫：3至4成住院病患營養不良
奧運體操 疑選手不足齡 國際奧會籲調查
八二三砲戰50週年前夕 老兵抵金門追思
蘇麗文負傷力戰 綠委建議授卿雲勳章
台灣評鑑協會訪美 取經高教評鑑
奇美電捐4.4億元 交大台南校區奇美樓動土
參加830遊行 陳菊：固台灣主權
劉兆玄肯定蘇麗文 表現精神遠勝金牌
社會新鮮人待遇 多數接受每月2.5萬以下
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美元轉弱 新台幣兌美元中午升值4.8分
廖了以：台中縣市一定合併升格 時間待定
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環署21週年 培養全民減碳成最大挑戰
本土材料科學團隊研究成果獲刊Science
力挺民進黨 中市資深黨員加入終身行列
美福爾摩沙基金會主任指洗錢為重大犯罪
嘉市議員涉經營簽賭站 檢方依賭博罪起訴
總爺國小併校爭議 監委錢林慧君前往了解
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信徒寄奉神像遺失 法院判廟方不用賠
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北京奧運近尾聲 中華隊成績近五屆最差
台灣智庫：從制度防貪污 儘速通過陽光法
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台股開高震盪 收盤小跌6.84點
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洗錢疑案 特偵組發出陳致中夫婦傳票
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北市牛肉麵節將開跑 16家獲評五星級
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東勢警分局執行關懷羔羊專案 成果豐碩
中國否認青藏鐵路旅遊列車只對外國人開放
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洗錢疑案 特偵組下午在扁住處訊問吳淑珍
北市警破獲強盜案 懷疑擄人勒贖
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北京奧運近尾聲 中華隊成績近五屆最差
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我電子化政府網站 獲全球第2名
NVIDIA 率先推出OPENGL 3.0
蘇麗文膝傷 醫師：至少要休養四個月
南市府：中秋月餅內餡檢驗 全數合格
主計處:7月失業率4.06% 1至7月失業率3.89%
吳敦義：兩岸應求同存異追求雙贏
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紀念八二三戰役 國軍文藝展覽金門揭幕
北京奧運閉幕式將啟動人工消雨
旅行台灣年「好客小主人 大家來比畫」 歡迎卡繪畫比賽得獎名單揭曉
紅絲帶基金會手護天使活動 推廣愛滋防治
永安酒駕死亡車禍頻仍 高縣警加強取締
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台新金告邱毅涉誹謗 邱毅:不受影響
民進黨民調：四成六認為司法辦扁案不公
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北京奧運成功 倫敦奧組委有壓力
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蕭裕正等人一審無罪 陳菊：大家委屈了
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上半年物價年增3.89% 實質薪資衰退2.36%
高雄港警偵破竊車案 逮四嫌起出八輛贓車
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中正大學讚揚蘇麗文 拚戰精神勝金牌榮耀
華府僑胞要求恢復大中至正匾額
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跆拳女將蘇麗文：戰死奧運場上也是光榮
劉翔矢言明年世錦賽復出
中油：23日零時起 汽柴油降價0.2元
奧運田徑 掉棒災難後 美田徑主管誓言檢討
主計處：今年GDP預估4.3% 明年GDP估5.08%
八二三戰役五十週年紀念郵展 金門揭幕
桃縣推優良豆干豆腐認證 四家廠商獲獎
奧運快報 輕艇靜水男雙愛斯基摩千米德摘金
弟弟與毒梟掛鉤 哥國部長大義滅親
竹仔鼓打擊樂器 打出甲仙鄉大田社區名號
蘇麗文不敢和家人聯絡 接獲總統電話飄飄然
上海體育局力挺劉翔退賽決定
主計處：2009年GDP估5.08% CPI年增1.91%
提升閱讀風氣 高市推動兒童閱讀指標
水試所：雨傘旗魚洄游路線 疑和黑潮有關
上海十一場奧足賽 觀眾達三十五萬人次
遠航對中華開發等法人提出損害賠償告訴
國際青商會全大會在嘉義 蕭萬長明出席
17歲女高中生 當北京奧運裁判
颱風正面襲港 所有交通暫停
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美元轉弱 新台幣兌美元收盤升值1.9分
台股週下跌3.96% 油電燃氣指數漲幅最大
江丙坤：明年兩岸協商重點在經貿
台灣光陽機車南韓促銷會掀熱潮
週上市公司市值17.62兆 較上週減少3.94%
奧運快報 輕艇靜水男雙加式1000m白俄奪金
因應中國擴軍等情勢 日將全面修訂防衛大綱
2008新竹市鰺魚節 南寮海鮮一條街活動8/23登場
主計處：2007年每戶家庭可支配所得92.4萬
奧運快報 輕艇靜水男四愛艇1000M白俄奪金
聽音辨人 彰化縣府將設自動語音辨識總機
萬華車站BOT案 亞太線上雀屏中選
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警政署長王卓鈞 南下彰化探視中彈員警
北市首座原民商場今起試賣 9/6正式登場
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涉收賄遭起訴求刑十年 黃健庭：意外遺憾
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客運司機颱風天救受困女騎士 劉政鴻表揚
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太保無名屍死亡多日 檢方初步排除他殺
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幹細胞再突破 日科學家由智齒取得幹細胞
科學家：哺乳動物可利用嗅覺察覺危險
石門水庫幾達滿水位 桃園十月前供水無虞
台灣無障礙協會義賣文旦 籌募殘奧團費
助創世籌建台東分院 林政則認購愛心票券
南部治安會議 王卓鈞：維護警紀提升效率
巴國前總理夏立夫重訂期限 要求將法官復職
解放鞋在歐美熱銷 賣75美元一雙
台東優質伴手禮 番薯綠豆椪酥餅獲選特優
中鋼投資興建越南冷軋廠 年產能150萬噸
九十七年社會光明面新聞報導獎得獎名單揭曉
蟳蟹季 台中福華端出十七道蟳蟹美食
蘇麗文不想出名 希望穩定工作回饋體壇
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830遊行 民進黨高縣黨部：未受扁案影響
扁匯款案 薛香川：立委爆料文件 非我流出
洗錢疑案 吳淑珍:海外資金來自選舉結餘款
政府全力促使陳致中返台 現實面有困難
蘇麗文負傷奮戰 蘇父盼政府協助安排就業
奧運跆拳道 女67公斤級以下南韓黃敬善鍍金
張怡寧衛冕奧運桌球女單冠軍
匯款海外遭質疑 陳水扁：政治追殺
奧運田徑 劉翔誓言倫敦奧運挑戰羅布雷斯
扁匯款案衝擊 蔡英文：民進黨跌倒會再爬起
奧運中華棒球隊敗給中國 羅國輝：賽前輕敵
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洗錢疑案 特偵組23日傳訊邱義仁黃芳彥
奧運男籃 西班牙力克立陶宛 取得爭冠資格
北京奧運八月二十二日戰報 中國47金續領先
奧運田徑 回應侯格批評 波特：只為自娛娛人
奧運男籃 美國甜蜜復仇 101：81宰阿根廷
奧運結束後 達賴喇嘛發起全球絕食12小時
柏南奇：金融危機未消退對經濟影響日益明顯
俄羅斯宣稱完成撤軍 喬治亞指責說謊
法國允許未出生便死亡胎兒登記戶籍
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奧運田徑 回應侯格批評 波特：只為自娛娛人
參與支持西藏抗議 中國判英婦女拘役十天
美FDA准許菠菜萵苣以放射線殺菌
美東地區華裔企業主力挺馬侃進軍白宮
以法院禁止猶太教徒翻修最後晚餐聖地
教廷發言人：目前談教宗訪問中國言之過早
維大已通知移民局陳致中不具學生身份
維大：將退還陳致中學費 無台灣媒體施壓
胡錦濤來訪 哥斯大黎加要達賴晚點來
袁健生：美方積極協助駐美處了解陳致中下落
奧運後 離北京機票全線漲價
熱帶風暴費伊重創佛州 七死
北京奧運閉幕式 煙火燃放二十分鐘
教練不滿劉翔將拍廣告當成第二職業
台灣1至7月僑外投資金額年減41.53%
景氣低迷 6月台灣租賃業營業額年增13.84%
金門八二三紀念晚會 上千軍民擠爆會場
IBM籲台灣投入雲端運算研發 累積智財權
奧運桌球 女子單打中國女將張怡寧封后
蘇麗文負傷奮戰 學弟妹最佳榜樣
中華奧運選手:蘇麗文拼戰精神 台灣人的驕傲
遠航掏空案 北院裁定崔湧九千萬元交保
金門陳景蘭洋樓重修開幕 重現僑鄉文化
郝柏村：823砲戰 奠定台灣民主經濟發展
台灣光陽機車南韓促銷會掀熱潮
賴幸媛告訴美媒體 台灣盼兩岸逐步建立互信
國際奧委會要求調查中國體操選手年齡
海外攬才團波士頓說明會 百餘人提職缺申請
歐巴馬競選搭檔 傳凱恩與貝依出局
牙買加「飛人」波特北京奧運後身價暴漲
逾百名以色列人在美國控告中國銀行
奧運曲棍球 女子組荷蘭奪金
奧運田徑 男子撐竿跳澳洲胡克爾奪金牌
無論動機多麼良善 傷害已難彌補陳前總統應接受司法與道德審判
企業兩邊壓寶 若徹底追查政治獻金 藍綠政治人物全倒提高競選補助 全面公費選舉 才能讓政治更清明
擺脫對金主的依賴 回復創黨價值
炫麗的ＬＥＤ
追查洗錢軌跡 艾格蒙聯盟：由會員國決定
北京上演中藏歷史宣傳劇遭西方媒體批評
洗錢疑案 特偵組傳訊邱義仁黃芳彥說明
原民全運會甄選會旗 9月1日截止
大葉大學新生校況說明會 校長提四心四力
中市大同國小推品德教育 學生全方位學習
好客小主人比畫揭曉 得獎作品製成歡迎卡
不明病毒導致香港三名小孩死亡
官方數據：新加坡手足口症疫情回升
國稅局：集發票 兌換民謠演場會入場券
假日精選好片 原民圖書中心邀民眾觀賞
奧運自由車 加奪牌希望退出女越野登山車賽
2008桃園客家文化節登場 文化館盛大揭幕
奧運快報 女自由車德史必茲越野登山車摘金
京奧明晚閉幕 電信業者戶外全程直播
內政部：身心障礙者人數 呈逐年上升趨勢
台鐵高雄郵輪式列車啟航 民眾踴躍搭乘
扁指錢乾淨 吳伯雄：每人心中都有一把尺
奧運自由車 德國史必茲越野登山車輕鬆摘金
國稅局：小心證交稅代徵新詐騙手法
簡訊宣布副手 歐巴馬開啟美政治超偶模式
北縣親子自行車活動 數百輛單車奔馳
加州寶爾博物館今起陳列雕刻家蕭長正作品
奧運棒球 美國擊敗日本贏得銅牌
北京奧運閉幕獻唱？王力宏周杰倫低調
京奧棒球日本四比八輸美國 無緣奪牌
大巨蛋案議員疑喪權 不排除送請監院調查
奧運足球 阿根廷成功衛冕抱走金牌巴西掛銅
洗錢疑案 黃芳彥:匯新加坡款項自己的錢
美國總統大選 歐巴馬指定拜登為競選搭檔
加拿大秋季大選可能性持續升高
羅福全：盼馮寄台盡速處理台日漁權談判
宋玉麒奧運奪銅跪父 宋媽：很感動及心酸
美元匯價堅挺 油價大跌超過六美元
中國民運人士王丹遭拒發香港簽證
李登輝辦公室籲扁停止不實指控 否則提告
奧運輕艇靜水 男單K-500M澳洲華萊士摘金
獅子會捐血活動 許智傑捲袖籲共襄盛舉
澎湖縣長盃沙灘排球賽揭幕
流亡英倫免尷尬 戴克辛請辭曼城董事會
美國大選 歐巴馬提名拜登為總統選舉搭檔
奧運輕艇靜水 男單C-1 500m俄歐帕雷夫摘金
浙江消協要求康師傅停播選取優質水源廣告
NAND Flash低迷 模組廠苦候需求爆發點
陸客觀光啟動 地方觀光硬體設施面臨考驗
湯唯取得香港身分 有望復出演藝界
陸客團進團出 經濟效益無法擴散
日本前海將：台灣前途攸關日本生死
宜蘭農田水利發達 綠美化具生態教育功能
北京奧運紀念品銷售稅收逾人民幣二億元
澎湖縣石友會展出奇珍異石
韌帶養身餐 為奧運國手蘇麗文打氣
北京奧運會最後一塊金牌將在手球賽場產生
中國發改委：多管齊下保障能源供應
振興中區經濟 中市辦太陽星光大道歌唱賽
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奧運快報 水上芭蕾團體賽俄羅斯摘金
洗錢疑案 特偵組將傳媒體名嘴等作證
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
評扁家洗錢疑案 星報：台灣民主仍多挑戰
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
邱義仁黃芳彥：扁選舉資金由吳淑珍調度
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嘉義縣長陳明文將率團訪美談國內政情
英選手京奧勇奪18金 首相：將授勳表揚
新黨15週年慶 盼台灣為非戰之區和平之島
行政院：擬將跆拳道列重點培訓項目
歐巴馬副手選拜登 馬侃諷尚未準備好當總統
建構台灣為非戰之區？綠委：不可行
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世界繪本插畫巡迴展 文資管理籌備處開展
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北京奧運明日精采賽事預報
宣導兒童保護觀念 彰化家扶辦童心影展
扁稱遭政治追殺 王金平：司法已在調查
台灣電影節在日登場 彭于晏大受粉絲喜愛
男子雙人加拿大式艇500公尺 中國選手得金
奧運快報 阿根廷擊敗奈及利亞摘金
獲台灣獎學金 19名巴拿馬青年赴台就讀大學
奧運閉幕英國歌手秀服 台灣女孩陳偉涵設計
高縣就業博覽會岡山登場 媒合率四成
壽險公會：節能減碳 推動契約文件電子化
北京奧運將落幕 熱門運動金牌戰掀高潮
營建署：713澎湖紀念設施工程完成發包
奧運拳擊官員企圖操縱賽事被終止執法資格
荷蘭銀8/25起調整英鎊及新台幣定存利率
陳水扁稱遭政治追殺 黨內人士各有解讀
奧運排球 中國女排擊敗古巴奪銅
清涼一夏 高市涼扇彩繪親子同遊
北京奧運棒球銅牌戰 美國8:4擊敗日本
遠航工會：擬籌劃活動抗議崔湧交保
奧運花絮 現代五項女選手拼獎牌也迷指甲彩繪
陳武雄學禪多年 觀景禪訓練有助身心平衡
京奧明閉幕宋玉麒掌旗 蘇麗文坐輪椅參加
申辦2016奧運入圍四城市 寄望元首出面相挺
金山紅心甘藷打入國際市場 外銷新加坡
照顧病殘費心力 家庭照顧者應多照顧自己
網路娛樂活動 MIC：線上影視拔頭籌
兩廳院藝術夏令營明辦成果展
青年安心成家中區座談會 中市登場
蕭副總統：中科落腳彰化 不知嘉義有爭取
石岡鄉自行車專用陸橋 正式啟用
中科遴選定案建構光電園區 新挑戰開始
奧運花絮 馬拉杜納砲轟42度高溫踢球不人道
美國聯邦參議員拜登生平大事紀
獎助台博館研究論文 即日起至12月底收件
金價反彈 專家:投資人可酌量逢低佈局
比利時手機市場 宏達電大幅領先黑莓
蘇麗文現身奧運跆拳道場 中國觀眾歡迎
228國家紀念公園公共藝術 民眾參與活動
衛署抽檢市售蔬菜 三十二件檢出禁用農藥
焦點人物：拜登 歐巴馬的競選搭檔
歐巴馬選拜登為副手 拜登主張兩岸和平協商
2008年衛生優良業者認證廠商名單
Sony Ericsson 時尚T系列 新款T303全新上市
乳酪界奧運冠軍~美國乳酪 限時3天展售會
新光銀行信用卡幫您大賺特賺抗通膨
股神巴菲特：股票比去年更具吸引力
星金融界：無台灣政治人物洗錢列管名單
歐巴馬簡訊宣布副手人選 故意先洩露給媒體
830遊行 蔡英文盼釐清訴求勿模糊焦點
陳致中夫婦未搭乘長榮BR167返台
北市中秋晚會取代烤肉 天文館辦賞月
為錢起衝突 老翁刺死同居人
分析家：歐巴馬物色拜登為副手顯示自信不足
解讀活路外交 府高層：以不作為累積善意
民進黨：3億4千萬競選補助款 扁全捐給黨
蔡英文：黨員信心恢復 責任感大過傷感
奧運田徑 貝寇爾男五千公尺勝出奪長跑雙金
提名拜登搭檔競選 暴露歐巴馬從政經驗不足
倫敦接棒 貝克漢與倫敦巴士京奧閉幕式壓軸
台灣區塗鴨決賽 YIA與T.F.crew勝出
奧運田徑 男子1600公尺接力美國七連霸
南韓3:2擊敗古巴 首度摘下奧運棒球金牌
日棒球隊輸美 星野仙一與王貞治表遺憾
紀念823 總統:深耕和平思維強化自衛實力
最後一跳失誤 中國包辦跳水八金夢碎
墾丁南灣戲水 男子溺水未尋獲
美媒體指拜登易失言 能否為歐巴馬加分難測
奧運田徑 美國吐鬱悶 男女接力賽跑奪雙金
奧運跆拳道 古巴選手攻擊裁判遭終生禁賽
與陳水扁有特殊關係？ 朱朝亮否認
奧運桌球 馬琳男單封王 中國囊括四金
劉揆：目前無調整閣員計畫
京奧八月二十三日戰報 中國痛失跳水第八金
希拉蕊表態支持歐巴馬選擇拜登為競選搭檔
奧運女籃 美國大勝澳洲完成四連霸
歐巴馬選定競選搭檔 資深參議員拜登出線
北京奧運八月二十三日戰績表
奧運田徑 貝寇爾摘下長跑雙金並刷新紀錄
巴基斯坦前總理布托丈夫將競選總統
美國呼籲中國釋放八名支持西藏美國人
市場環境不穩 印度企業推遲上市暨投資計劃
緬甸國營電視台：翁山蘇姬拒會見聯合國特使
俄羅斯同意歐安合作組織南歐希夏維和任務
歐巴馬正式宣布拜登為副總統搭檔人選
全台高溫炎熱 民眾請注意防曬補充水分
法總統沙柯吉籲俄羅斯撤離連結喬治亞道路
宣佈副手人選 歐巴馬讚拜登改變了華盛頓
烈日狂炙 歐巴馬拜登首次連袂登台雙雙口誤
823砲戰殉職6中外記者 入祀金門忠烈祠
海外攬才團多倫多說明會 近百人參加
接獲歐巴馬通知為搭檔時 拜登正在看牙醫
芝加哥演講 賴幸媛：兩岸須把握和平企機
奧運快報 肯亞瓦吉魯勇奪男子馬拉松金牌
在美巡迴演講 許世楷31日紐約講台美日關係
奧運快報 田徑男子馬拉松瓦吉魯破奧運摘金
北京奧運會今晚閉幕
總統：大陸人民赴金馬將採落地或多次簽證
盧彥勳25日美網賽首戰 盼延續京奧好表現
北京奧運閉幕式煙火將有新造型
遭謊報炸彈 瑞航班機中途降日內瓦
推展國際化 台科大成立翻譯中心
許添財：政治人物金錢匯存海外 不可原諒
瑪丹娜世界巡迴演唱會 英國火辣開場
傳中國年內不會推出刺激房地產發展措施
記取2次金改教訓 3次金改應尊重市場機制
三次金改 不能只把重點放在整併
中央社新聞小百科：二次金改
馬總統：讓金門從殺戮戰場變成和平廣場
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
加拿大試圖確認記者在索馬利亞遭綁架
823砲戰50週年 國民黨：兩岸和平才能發展
通膨嚴重 廣州月餅漲價百分之二十
墾丁南灣男子溺水 屍體上午尋獲
廣州公車爆炸案 公安拘捕一嫌犯
陳致中夫婦搭長榮班機25日清晨抵台
報導稱中國高層確在考慮擴張性財政政策
奧運馬拉松 吳文騫中途險抽筋 仍跑完全程
京奧將閉幕 國民黨：蘇麗文精神值得學習
香港積極為殘奧馬術賽事作準備
中國第一批殲擊機女飛行學員首飛
今晚搭機返台 陳致中夫婦直接面對檢調
水利署：第3季全台供水樂觀 澎湖水慌解除
民進黨：扁選舉補助款捐黨 不再公布財報
夜光天使點燈專案 9縣市96據點獲補助
新書：英國鐵娘子佘契爾苦於老人失智症
為員工購買投資型保單 不得列報保險費用
北京奧運落幕 人權團體嘲諷支持贊助商
暑期北市青春專案消防檢查 43家不合格
殘奧會九月登場 運動員四千兩百餘人
胡錦濤將出訪 回應奧運後中國發展方向
涉洗錢案 陳致中：清白 黃睿靚：不知情
IOC主席侯格：中國門戶因京奧被世界打開
民調：歐巴馬提名拜登為副手對選情影響不大
特偵組：樂見陳致中回國 依傳票時間傳訊
奧運快報 韻律體操女子團體賽俄羅斯奪金
洛杉磯機場可能罷工 營運雪上加霜
伊朗通訊社採訪京奧 女記者也得戴頭巾
侯格：京奧最佳故事 喬俄選手相互擁抱
陸客赴金馬將採落地簽 綠委憂國境洞開
洛杉磯西藏之友會會長強調永續追求自由民主
楊秋興：830遊行顧台灣主權 與扁無關
兩岸茶業研討會登場 共植和平茶樹
挺扁後援會為扁抱不平 指媒體未審先判
奧運田徑 瓦吉魯摘肯亞馬拉松首金吳文騫59
吉林圖們江區域將建中日韓俄自由貿易區
世界遺產京都醍醐寺觀音堂疑遭雷擊失火全毀
江丙坤明率團訪日 傳達馬總統無親中反日
日澳將共同對聯合國提出核武國家限武決議文
高縣光德寺辦供佛齋僧法會
奧運韻律體操 女子團體賽俄三連霸中國披銀
秀學生證駁維大 陳致中：單純的人頭
克什米爾緊張 印度安全部隊加強實施宵禁
NBA傳奇球星皮朋明抵台訪問
中國首顆青少年參與設計衛星擬明年發射
北京奧運部分減少污染措施今後將繼續施行
奧運拳擊 四十八公斤級中國鄒市明摘金
北京奧運中國拿到第五十面金牌
馬總統表彰美協防金門官兵 美眾議員感謝
奧運快報 男子排球美國擊敗巴西奪金
奧運花絮 牙買加飛人探視川震災民留下愛心
勞委會將修基本工資審議辦法 增勞資代表
倫敦舉行盛大戶外派對 慶祝接辦2012年奧運
法師信眾乘船遶行澎湖海域 灑凈祈福
奧運快報 拳擊五十四公斤級蒙古恩赫巴特摘金
奧運排球 男子組美國摘金巴西披銀俄國掛銅
南韓京奧奪13金 創歷史佳績
洗錢疑案 援外款項也將列特偵組清查範圍
搶頭香 雪梨打造澳洲第一個同志特區
強索鄉鄰保護費 雙胞兄弟遭檢方起訴
歐洲籲俄羅斯撤軍並讓國際觀察員進入喬治亞
奧運快報 拳擊60公斤級俄國蒂謝欽柯摘金
農糧署每公斤6元收購柳橙疏果 9月6日截止
日奪京奧9金6銀10銅 表現差強人意
廣東一年內註銷兩萬五千家企業
新加坡已接近爆發手足口疾病傳染疫情
奧運男籃 阿根廷87-75勝立陶宛掛銅
陳致中夫婦返台面對司法 民進黨立委肯定
中國推出援藏新政策
中國的變與不變 媒體網路開放仍有所堅持
金馬頒獎再落腳中市 林志玲化身赫本代言
喬治亞載運油料火車遇地雷發生爆炸
奧運拳擊 六十九公斤級哈薩克選手摘金
調查：日觀光客海外旅行滿意度台灣排名第九
王品好樂迪募員工 台北人力銀行明辦招募
奧運快報 拳擊81公斤級中國張小平摘金
基本工資26日檢討 勞工團體籲苦民所苦
易經大學風水學院落成 王金平姚嘉文揭牌
奧運籃球 美國夢幻隊如願抱走男籃金牌
中醫親子華佗營 推廣低糖低鈉健康飲料
國際奧會主席呼籲中國續給外媒更大新聞自由
排除小結石 可多喝水外加跳繩跑步扭扭舞
新增2例登革熱 北市計17人感染
侯格：中國體操選手年齡證明文件乍看沒問題
奧運快報 拳擊91公斤級義大利卡里瑞利摘金
水彩畫在台100年 中正紀念堂9月辦水彩展
年初雪災後遺症 廣西龍眼滯銷
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北京奧運 中國獲51金21銀28銅
奧運快報 水球男子組匈牙利三連霸
奧運男籃 美國隊重返榮耀
中元普渡後 北市蔬果價回檔7月颱風前價位
防範措施若有似無 新加坡成台灣洗錢地點
嘉縣男子陳屍家中 疑遭仇家打死
奧運快報 法國摘男子手球金牌
奧運帶進2萬用戶 中華電信MOD達56萬戶
北京奧運精采回顧
北京奧運幾無瑕疵 有利提升中國製品牌形象
原住民Super Star歌唱賽 排灣族蔡惠珍奪冠
洗錢疑案 檢方本週將向新加坡提司法互助
抗議進口美國牛肉 十九名南韓人被捕
奧運賽事結束 中國金牌最多 美國總獎牌居冠
微軟投訴 中國盜版WinXP網站站長遭拘留
陳致中搭機返國 胡志強：誠實是最好方式
陳致中25日返台 航警局演練維持機場秩序
研究：控制血壓 複方藥效勝過單一用藥
促勞資和諧 勞資手牽手活動中市登場
甲仙鄉芋筍節30日登場 高市商圈造勢熱身
醫師：走路會喘 可能是貧血引發
拜登出線 民主黨人鬆一口氣 共和黨緊張
北京市不排除長期實施車輛單雙號限行規定
中國擬立法保護個人資料
美國驅逐艦載運救援物質抵達喬治亞港口
工研院推出固態硬碟性能測試軟體平台
金山紅心甘藷外銷新加坡 盼開拓海外市場
南投林管處推植栽綠美化研習 即起報名
京奧中國成績優異 官員；與強國仍有差距
APEC經濟領袖會議邀請函已送達台灣
總統：建兩岸金嶝大橋 年底前完成評估
媒體追問扁家匯款案 混元：不要亂報導
張藝謀:京奧閉幕式是PARTY 表演非重點
北京奧運圓滿結束 亞洲國家收穫豐碩
陸委會：小三通擴大納入兩會年度溝通目標
北京奧運落幕 中華代表團成績不盡理想
奧運拳擊 中國破天荒摘兩金 古巴美國掛零
民意調查顯示 歐巴馬支持率略微領先馬侃
扁辦：機場秩序與安全維護 內政部須負責
總統勉金門開發戰地觀光 讓負債成資產
和平共榮 馬總統為823五十週年定調
閉幕式倫敦八分鐘表演 宣告2012年奧運起跑
奧運男籃 NBA球星願再戰倫敦 力保美國霸業
北京奧運的贏家與輸家
北京奧運謝幕 倫敦接棒
劉揆：金嶝大橋興建計畫 納入兩岸協商
京奧閉幕 中華隊進場蘇麗文坐輪椅受矚目
國際奧會主席：北京奧運是無與倫比奧運會
民主黨大會開幕前夕 馬侃歐巴馬民調平手
民調：拜登獲選副手無害但幫助有限
吉爾吉斯空難71死 機上83乘客含15外國人
吉爾吉斯客機失艙壓墜毀 六十五人罹難
陳致中夫婦返台 強調相信家人清白
陳致中：母親要我們怎麼做我們當然照辦
黃睿靚：自己只是人頭 不回台很奇怪
京奧落幕 加媒質疑中國能肩負更大國際責任
期貨商:台指期多空尚未表態 操作仍應保守
券商:奧運後首日交易 台股有技術反彈空間
陳致中夫婦返台 指金錢來源完全不清楚
陳致中清晨返台 出示維吉尼亞大學學生證
西班牙核電廠發電機起火停機 無傷亡與災害
瓜地馬拉空難 十人喪生
陳致中：坦然面對司法 心情沉重
陳致中夫婦返台 動員200警力維持秩序
京奧期間場館內 可口可樂狂銷2500萬瓶
堅持 黃寶雲率太極影音成功進軍國際
奧運結束 鳥巢工人現場觀賽心願未償
台灣國展油畫賽 「源」獲首獎
甲仙鄉芋筍節30日登場 高市商圈造勢熱身
促勞資和諧 勞資手牽手活動中市登場
奧運快報 拳擊81公斤級中國張小平摘金
金馬頒獎再落腳中市 林志玲化身赫本代言
馬總統表彰美協防金門官兵 美眾議員感謝
全國自由車場地菁英賽 台中縣隊大贏家
高縣全民植樹夏日音樂會 環保園區登場
澎湖漁船海上漂流七天獲救 船員父子均安
殺人犯畫像入列 倫敦奧運籌備宣導片遭批評
台股開盤上漲62.43點 為6974.07點
歐巴馬講笑 想當總統是為了有特勤保護女兒
海外帳戶案 黃睿靚：婆婆要我簽不便過問
京奧閉幕 星報：中國領導人接著應追求民主
菁鑽聯盟推廣『一券在握．全島旅遊』新概念
華航貨運部正式進駐中部科學工業園區服務廠商
遠傳電信榮獲FinanceAsia 雜誌 2008「台灣區年度最佳公司治理」大獎
中部科學工業園區四期用地遴選結果公佈
傳華國鋒遺體告別式八月底舉行
專家：奧運後中國經濟不會衰退
大華府區七名海外僑校教師將獲僑委會獎勵
對抗邊緣化 義大利神父辦網路修女選美大賽
美元轉強 新台幣兌美元早盤走貶
巴克萊高球菁英賽 維傑辛延長賽勝出封王
「馬新玩味新享受 雙SPA美食五日遊」 帶您暢遊馬來西亞
人性化照顧產婦 醫院引進樂得兒待產室
國際特赦組織：京奧在侵犯人權背景下舉行
美俄關係冷淡 美航太總署太空計畫將受影響
奧運中華代表團晚間返台
獲民眾支持 星國2011年將有太陽能國宅
觀光航運水泥等領漲 台股開高震盪整理
男子愛好杯中物 急性胰臟炎纏身
調查:企業曾經歷大風險 4成2應對準備不足
星媒體：反貪法能否通過實施考驗台灣民主
北京奧運 籌辦成功獲讚許 違反人權被批評
金門旅遊業肯定開放陸客落地簽是強心針
北京奧運展新貌 港媒期望持續下去
美施壓 八名京奧美籍示威者被中國驅逐出境
繼捷運紅橘線 高市輕軌招商最快十月公告
慈濟：深腦部刺激術 情緒控制問題已改善
傳藝中心邀您 夏日嘻遊傳習街
北京奧運中國金牌選手獎人民幣三十五萬元
高市旗津溺水少年 旗后山海域尋獲遺體
經部續推供電可靠度方案 縮短停電時間
胡錦濤出訪韓國、塔吉克、土庫曼
陳致中指不知金錢流向 張顯耀等質疑說詞
中國巴西首部合資電影「緣」在聖保羅放映
猜猜我是誰手法再現 女子誤認好友遭騙
一審判決無罪 蕭裕正可望重掌高市環保局
扁家海外帳戶案 民進黨立委：勿未審先判
不滿被比為獨裁者同類 馬侃陣營回嗆瑪丹娜
北市紅燈半數逾百秒 議員指不環保不人性
奧運過後 北京失落的星期一
與俄軍事衝突 造成喬治亞新台幣628.5億損失
金馬立委：大陸人民落地簽證有助金馬經濟
環南市場外圍豆製品 44%含防腐劑或雙氧水
菲律賓中部規模五點七地震 尚無傷亡損失
颱風後廣東茂名經濟損失人民幣兩億多元
鄭貞銘獲美中文傳媒頒新聞教育傳播成就獎
民進黨團反對給赴金馬陸客落地簽證
胡錦濤訪韓 南韓期望為兩國民族主義降溫
老外酒後爬水塔看風景 警獲報以為鬧自殺
陸委會：將放寬大陸配偶財力規範採證標準
遠見評比胡志強清廉度第一 高希均頒獎
搭乘人次少 高捷將取消23:30夜班車
稅改聯盟邀工總辯論 工總:不做無謂爭辯
警偵破暴力討債集團 逮蔡俊豐等12嫌
陳致中夫婦返台 特偵組將提前傳訊
賣場超市便當三明治 北市抽檢都合格
辜寬敏：830嗆馬遊行不會變成挺扁遊行
民進黨民調：馬英九施政滿意度36.9%
沙柯吉九月召開歐盟高峰會 討論喬治亞危機
台股收盤漲119.08點 為7030.72點
風光過後 北京奧運場館迎接嶄新未來
全美台灣同鄉聯誼會年會 強調團結服務決心
參加830遊行 高市報名逾六十輛車
民進黨：830遊行活動與挺扁無關
台股開高走高 收盤上漲119.08點
東門橋背後的感人故事 凸顯公共工程安全
傳產股領漲 台股上漲119點站上7000點
研究：全球暖化定時炸彈可能藏在北極土壤內
王如玄下鄉跑工會 憑酒膽博感情
醫師:骨質疏鬆男女都有 可多運動攝取鈣質
沙柯吉召集歐盟特別高峰會 討論喬治亞問題
9月台指期漲128點 逆價差42.72點
洛杉磯教會聲援羅梅洛牧師
為抗暖化發聲 中研院戶外展末代企鵝雕塑
烏來老婦登山墜谷 空勤隊直昇機成功救援
印度北方省爆發怪病 每天死亡逾十人
京奧台以金牌掛零 駐以官員投書把脈
Google行銷挑戰賽 高應大作品亞洲第二
中縣三成六婦女三年未做子宮頸抹片檢查
注射疫苗疑引發肢障獲賠 家屬不滿提訴願
漁船失聯 外交部：洽印尼等國協尋
金門醫療小三通接回台商病患 竟是通緝犯
胡錦濤抵南韓 商討貿易與北韓核子計劃
響應公共工程節能減碳 潤泰開放四項專利
孤女圓夢考上社工系 卓伯源勉勵用愛回饋
廣西潿洲島遭重油污染 美麗沙灘一片黑污
俄羅斯參院表決通過支持南歐希夏獨立
警方統計:暑假網路犯罪 購物詐騙是主流
優人神鼓20周年新作空林山風 9/6中市首演
尹衍樑:只有捐給國民黨合法政治獻金
泰億祥號失聯 漁會:求助漁署答覆讓人傷心
上週外資賣超355.09億元 賣超台新金最多
地下錢莊為禍被害人親友也受牽連 5嫌法辦
趕搭奧運熱 三隻熊貓寶寶誕生
被當洗錢人頭？ 陳致中夫婦抵特偵組應訊
北縣自編鄉土語言補充教材 融入在地特色
台灣原創流行音樂大獎決賽明登場
全國中小學科展 嘉義市獲團體第二名
美俄關係緊張 伊朗似乎坐收漁利
台鐵再推郵輪式觀光列車 旅客輕鬆遊花蓮
孫越總統府談公益 把握時光讓生命有意義
台灣7月外銷接單313.64億美元 年增5.52%
台灣7月工業生產指數113.88 年增1.1%
東京新規定 日製冷凍食品材料需標明產地
假律師招攬訴訟涉詐欺 刑事局循線拘提
上海遭百年一遇強暴雨60多條馬路積水
胡錦濤與韓國總統李明博會談
總統施政滿意度36.9%?賴士葆：會開低走高
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奔波參加豐年祭 謝深山與原住民同樂
台中農改場研發菊花染色 延長插瓶壽命
首爾與北京提升戰略伙伴關係
台北電影節：【夏日時光】 【鬪茶】 電影節閉幕片
台北電影節：台北主題獎 台北印象攝影大賽得獎揭曉
第十屆台北電影節閉幕 夏日時光 鬥茶 閉幕片劃下完美句點
以色列釋放一百九十九名名巴勒斯坦俘虜
專家：中國經濟不會出現驚人趨緩現象
北縣撒大錢徵創作短片 總獎金180萬
基本工資審議 勞工團體籲勞委會表明立場
民進黨民調：馬英九施政滿意度36.9%
陳致中夫婦返台 特偵組將提前傳訊
吳舜文安息禮拜預定9月5日舉行
資通科技業考察泰越 爭取兩億台幣商機
921全國古蹟日 北市規劃12條古蹟遊路線
收視率冠軍韓劇 愛也好恨也好明首播
夜光天使點燈計畫 嘉縣11單位提申請
九份說日韓語 要讓日韓旅客賓至如歸
投資熱絡 加工區屏東園區規劃擴區
陳永綽：台灣參與國際社會希望中國釋出善意
北京奧運落幕 中華隊成績不理想
節能減碳 中市宣導中秋節減少烤肉
高縣中小學校長會議 楊秋興強調國家認同
調查指關注香港立法會選舉民眾減少
四川地震孤兒今日起收養登記
萊斯前往中東推動和平 以釋放巴勒斯坦俘虜
日媒社論：京奧結束 中國開始面對考驗
揹科技產品單車環島 即時與網友分享見聞
攀登厄瓜多火山 兩登山客遭雷殛殞命
北市登革熱病例新增一例 累計18例
印度教徒領袖遭游擊隊槍殺 遷怒基督教徒
2008南區銀髮族高峰會 嘉義縣登場
828萬安演習 北捷旅客暫留站貓纜暫停運轉
推崇李榮春創作精神 宜蘭縣府購書贈學校
830百日怒吼大遊行 屏東縣約1500人參加
教育經費基準會通過 明年教育經費增214億
美大選民調：選民對歐巴馬與馬侃均存疑慮
德媒：京奧組織完美 卻虛構了和諧
台灣7月外銷接單年增率 SARS風暴以來新低
日月潭萬人泳渡將登場 縣府加強水質檢測
檢方提陳福海當選無效訴訟 金門地院駁回
推展中縣觀光座談會 促吸引大陸人民觀光
響應節能減碳 台東官員列席議會不穿西裝
浙江神奇石頭造紙 生產1噸挽救23棵大樹
民進黨清查扁執政期間捐募款 逾3.9億元
高市二行程機車汰換見成效 環局持續宣導
830遊行 民進黨高市黨部今增400人報名
奧運場贏尊敬 台師大中正爭取蘇麗文任教
日媒：日棒球選手平日多金 奧運無法奪金
美大選民調：選民對歐巴馬與馬侃均存疑慮
民進黨清查扁執政期間捐募款 逾3.9億元
馬總統上任百日 藉媒體專訪表達看法
美民主黨代表大會在即 各界聚焦歐巴馬
北京奧運閉幕式收視率略低開幕式
邱毅指特偵組未即約談陳致中 監院併案處理
7月工業製造業生產年增率 去年4月以來新低
引資回流免稅？ 賦稅署：需提賦改會
扁海外密帳涉逃漏稅?國稅局:夫妻贈與免稅
檢方海外查疑洗錢案 王清峰:會給全民交代
日銀總裁：日本經濟可望避免陷入嚴重衰退
NBA前公牛隊前鋒皮朋抵台會球迷
美民主黨全國大會 歐巴馬透過衛星發表演說
中國菸草兩巨頭合併 世界第四大菸草集團
中國央行:中國股市今年7個月內跌幅逾47％
拒簽查帳授權且說法待查 陳致中夫婦遭限境
焦點人物：歐巴馬賢內助蜜雪兒
陳致中夫婦拒簽授權書 不能阻擋檢調偵辦
親綠社團檢舉馬總統涉改國號 府：國號ROC
英格蘭銀行副總裁：金融市場衰退將持續下去
偵辦疑洗錢案 檢方有感法制面確有不足
洗錢疑案啟動司法互助 北檢27日啟程赴星
中正大學校長率員接機 歡迎蘇麗文返校任教
奧運中華隊返台 親友運動迷熱情歡呼
美七月成屋銷售反彈 房價續跌
北市搜救隊表現受肯定 再赴日參與震災演習
假冒書記官發出四張名片 判罰一萬二千元
失聯漁船泰億祥號 漁署:透過多項管道救援
漁船省掉輪機長 唯一台籍船長出海風險大
勞團：基本工資影響140萬邊際勞工所得
馬總統接受巴媒專訪指台灣不再從事金錢外交
民主黨開會在即 希拉蕊籲支持者擁護歐巴馬
指俄未遵守喬治亞停火 美檢討對俄整體關係
美民主黨全代會開幕 將提名歐巴馬競選總統
國際油價小幅上揚至115美元上下
維大澄清：陳致中有拿到學生證 但已註銷
美股挫 半年報公佈高峰 台指期短線仍整理
白宮遺憾中國未在奧運展現對人權尊重
券商：台股價量背離 持續震盪打底
美民主黨大會開幕 歐巴馬與馬侃民調相當
郝龍斌明訪紐約 會晤彭博與朱利安尼
德觀察家：俄國與西方關係恐進一步惡化
雖盛讚拜登 白宮：萊斯支持馬侃立場清楚
蜜雪兒盛讚老公歐巴馬將是超凡總統
新鮮人履歷表40秒被定生死 逾9成直接丟棄
新鮮人均薪2.4萬 較求職者期待少2600元
巴基斯坦總統參選人札達里洗錢案瑞士不起訴
李氏桿菌導致六死 加楓葉食品擴大產品回收
台股開盤下跌85.58點 為6945.14點
人力銀行：近六成企業今年招募新鮮人
俄國會要求承認喬治亞分離省獨立 布希關切
印度坦省漁民越區捕魚 120多人遭鄰省扣留
自安平商港砂石船墜地 中國船員送醫不治
楊愛倫出席民主黨全代會 爭取少數族裔福祉
西藏仲巴六點八地震 暫未發現人員傷亡
古典音樂星光幫 青年新秀個人獨奏會
歐巴馬夫人蜜雪兒感謝瑞典裔婦女支持
紀念艾奎諾遇刺25週年 菲台商總會捐輪椅
巴西十月選舉軍隊進駐里約挨批
民主黨大會將提名歐巴馬 安撫希拉蕊支持者
駐菲代表李傳通訪丹轆省政府 獲熱情接待
美元強台股跌 新台幣匯率早盤大貶逾1角
高市國稅局30日辦搭郵輪啖美食活動
節能減碳 高雄港務局九月實施電子化帳單
愛德華．甘迺迪現身民主黨全代會力挺歐巴馬
擔心媒體消音 共和黨在丹佛成立戰情中心
一審獲判無罪 蕭裕正重掌高市環保局
金門技術學院 將與俄遠東大學結姊妹校
G7支持喬治亞領土完整 對俄言行有所警覺
期貨公會網路行銷案例說明會明天登場
京奧安保國際警務聯絡中心結束主要工作
王金平：總統親信馮寄台駐日 日本會滿意
台股早盤開低震盪 食品觀光股相對強勢
勞委會召開基本工資審議會 勞資各說各話
開學季到 公平會:密切監控制服參考書市況
美網賽開打 台灣四好手做好準備求佳績
曾永權率團訪美 參加美國民主黨全代會
原鄉單一方言別族語班教學觀摩 教師交流
海角七號熱映 導演魏德聖戲院會影迷
中國銀行業龐大資金可望年內湧進韓股市
奧運會結束 廣州安檢依然
鄭瑞城：國家級選手生涯規劃 將跨部討論
農糧署：持續補貼肥料 但防低價肥流國外
中秋節勞軍包裹 9/4到9/10郵資8折優待
總統接見奧運代表團 稱許實踐奧運精神
新加坡曲弓熱疫情惡化 新病例增加
黃健庭聲明訴諸台東縣民 絕無收受回扣
本土性登革熱新增1病例 北市累計達19人
醫師：肛門長菜花 男同志性行為須戴套
愛上野豬妹開拍 周采詩不怕吊鋼絲怕騎車
蕭萬長：外交休兵共創三贏局面
星推出電子簽證 可上網申請自行列印
身心障礙者藝術創作聯展徵展 報名30日止
印尼爪哇外海發生六點六地震 海嘯警報發布
身障者指橘線設施不友善 高捷允調整
斯左諾克國際分齡賽 竹市女子手球隊奪冠
住展:928檔期推案量年減8.4% 近6年次高量
基本工資20年調11次 1998至2006年涷漲
強打減稅廣告 民進黨立委：官商唱雙簧
京奧開幕主題曲我和你 下載逾5700萬人次
世界最高觀光廳上海環球金融中心週末開放
涉中華職棒打假球詐賭 南縣議長遭求刑6年
北宜公路蛻成鐵馬路線 30日自行車賽登場
台灣社：勿用扁案模糊830遊行活動
因應經濟與環保需求 印度積極發展再生能源
二十七年來頭一遭 伊朗向美採購小麥
男子酒駕撞車 良心不安自首遭函送
日媒大幅報導蔣介石日記及金門炮戰史
北市教育局籲學生睡飽運動迎接新學期
過動兒及時治療 可導正行為減少社會負擔
馬總統：調整分配讓更多資源進入體育
外交幕僚：歐巴馬當選後與台維持建設性關係
男子涉販毒擁槍自重 警方查獲送辦
代夫出征 辛蒂代馬侃前往喬治亞訪問
白晝搶案一連兩起 警方會同巡守隊破案
王清峰：上節目談司法互助 不影響檢辦案
金門漁民盼職訓局在地辦理烘焙術科考照
新台幣匯率中午大貶1.1角
高縣老年人口將破10% 百歲人瑞52位
農村達人單車踩過39農村 有信心完成紀錄
鄭瑞城：教育經費明年成長242億元
許誠夫人李薰娟含淚代亡夫捐贈珍藏唱片
醫改會：收據符標準 國泰亞東署醫表現佳
總統兼國民黨主席？王金平：有利政務推動
北市銀行遭搶失金60萬 警方線上警網追緝
醫改會：97%醫療收據不合格 增逃漏稅空間
學習成就評量發現學生國文標點符號錯誤多
台灣社：830是新公民運動開始
基本工資審議 官方代表反對調高
台股收盤跌66.12點 為6964.60點
俄與北約停止軍事合作 阿富汗任務補給困難
社大十年 教部規劃實體完全社區大學
聖多美普林西比總理白朗哥九月六日訪台
拼觀光 讓國際旅客感受賓至如歸
人力銀行：近六成企業今年招募新鮮人
馥敦南京館中秋團圓宴 用餐附贈月光奶皇酥或柚香慕斯
為增加奧運獎牌 日擬新設國家教練制度
台股開低收低 量縮下跌66.12點
為馬侃爭取亞太裔選票 蘇思睿訪加州僑社
民主黨全代會 江俊輝劉雲平扮演重要角色
金針花季強索通行費 5人依恐嚇罪嫌送辦
歐鴻鍊：當事人同意才能接洽查美國護照
北市銀行搶案 警方調監視影帶查逃逸路線
洗錢疑案 檢方明啟程盼星國總檢察署協助
屠宰場惡臭遭檢舉 楊秋興指示輔導搬遷
丹麥研究發現 燒香與呼吸道致癌有關
9月台指期跌43點 逆價差18.6點
激勵民主黨 小甘期勉歐巴馬接棒自由主義
鼓樂美食加炫麗遊行 諾丁山嘉年華熱鬧非凡
登革熱病例從寬判定 高縣確定病例增到7例
創美學經濟價值 TADA設計師聯展28日開展
台灣社：勿用扁案模糊830遊行活動
馬總統：台灣不再從事金錢外交
醫改會：收據符標準 國泰亞東署醫表現佳
卡玫基颱風受災戶 高縣近日發放補助
全球電腦圍棋比賽 九月南大長榮大學開賽
查人頭帳戶 特偵組再傳訊扁妻舅吳景茂
客委會客家美食創意人才培訓 今展出成果
江丙坤強調重視美日 兩岸經濟雙贏政治和平
漁船失聯船長疑遭挾持 海巡署2艦全速馳援
北縣雙溪兩兄弟溺水 1死1命危
行動關懷老人 創世愛心天使站義剪義診
劉揆頒獎奧運選手 讚蘇麗文表現超越金牌
將開學 中縣府盼家長規劃作息幫小孩收心
桃竹苗第二季就業 求職者希望待遇少千元
2008牛肉麵節開鑼 郭台銘婚宴主菜登場
建金嶝大橋？陳肇敏：須考量國家安全
美民主黨全國大會 台灣觀選團應邀出席
台北藝穗節動物園故事 31日登場
花蓮就業博覽會九月登場 需更多廠商響應
扁家海外帳戶案 李應元：媒體罔顧人權
上海世博會特許產品玉璧典藏紀念冊上市
股隨國際股市拉回 三大法人賣超33.39億
830遊行 雲林民進黨部：非政黨對抗非護扁
建金嶝大橋？陳肇敏：須考量國家安全
第2季住宅需求動向分數下滑 看漲轉為看跌
泰媒社論：京奧後 將讓中國更開放民主
胡錦濤提推進中韓關係四點主張
男子騎贓車被查獲 將員警推落山溝被起訴
禪與音樂對話 菩提葉法相畫31日南投展出
英國消費者新買iPhone出現中國女孩照片
書包減重活動 北縣苗縣高市績優
京奧棒球金牌戰最令韓人印象深刻
高雄廣州包機9月停飛 陳菊：政府應挽救
捷運後期路網規劃案 北縣深坑線六選一
泰國示威群眾包圍總理府 佔領國營電視台
電話買保險若出問題 可要求調出行銷錄音
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海襲警案 法院開庭審理
消基會：一成美髮業剪髮未標示價格
公廣南部攝影棚啟用 陳菊擔心設台變卦
廣西校園霸凌 女學生交十萬人民幣保護費
彰縣和中華電信合作 MOD推出公益頻道節目
關懷老人身障 北投東華社區送餐6年不中斷
泰國示威群眾近逼總理府 癱瘓政府機構
港導劉偉恒加盟星城娛樂 成宋慧喬師弟
日華金典推出金典日出專案及亞歐週年慶活動
澎湖菊島海鮮節 30日全新風貌登場
北縣雙溪溺水案 兩兄弟先後不治
亞當山德勒指定 陳漢典代言特勤沙龍
中國增強空軍 日新主力戰機尚無著
餐廳禁菸標示物設計賽 龍華科大生奪金獎
民主黨大會 蜜雪兒矢言忠於美國夢
沙柯吉接見法國京奧代表團
陳菊:認同830訴求 會參加遊行
貴州高考生絞盡腦汁要零分 自稱零分狀元
北縣山東參展 秦慧珠：搶奧運後旅遊商機
民進黨：830活動是台灣而走 非藍綠對抗
北京政治犯胡石根入獄十六年獲釋
美俄基於自身利益考量支持或反對民族自決
中國三部門執掌反壟斷執法權遭質疑
許勝雄:電子業下半年成長動能弱 支持減稅
高市設防護系統 把關各級學校資訊安全
抗議美未履行義務 北韓停止非核化作業
央行尾盤阻貶 新台幣兌美元收貶5.9分
金改調查 李述德:4金融機構無行政程序瑕疪
101董座換人？李述德：現在談言之過早
聯合國推案 歐鴻鍊：讓北京感受台灣善意
總統：有信心告訴人民 跟著我不會錯
馬總統盼教育儘快開放 大學招收陸生
開拓聆賞歌劇視野 北市交演出兩齣喜歌劇
花蓮兩位病患臨終捐出器官 遺愛人間
垃圾清運線整併 北市中正信義大安9月實施
泰國抗議者突破路障 進入政府主要大樓區
竹科管理局企劃組長杜啟祥升任副局長
高雄市史博館推出李鎮成文字藝術展
楊淑君目標倫敦奧運 朱木炎讓機會給年輕人
體驗台灣民俗文化 波蘭學生高縣義大遊學
拉抬糕餅買氣 全台糕餅業者聯合展示促銷
泰國總理誓言採取果決行動鎮壓示威者
標點錯誤多 鄭瑞城：九年一貫應具體教標點
泰億祥號失聯 漁業署通報十一艘漁船協助
檢測高市工廠戴奧辛 採樣人員成蜘蛛人
成功農會辦營養午餐 學童天天吃到水果
金門油庫 實施火災緊急應變演練
台中女子花蓮尋短 員警尋獲阻止
彰市民權社區環保義工 清水溝拆廣告樣樣行
獎勵大學教學卓越計畫 31所學校獲補助
28日萬安31號防空演習 警方籲民眾配合
歐鴻鍊：總統指示研議設東南亞工作會報
駐瑞人員轉文耽擱 歐鴻鍊：考慮記過調部
工業局：工業區006688優惠年底期滿不再延
聯合國推案 歐鴻鍊：讓北京感受台灣善意
歐鴻鍊：享赴美免簽 台灣得先準備妥當
歐鴻鍊：盼九月展開首輪台日漁權談判
歐鴻鍊：外交休兵新思維 外館增減待評估
印尼國防預算減少影響軍方改革進程
兩千萬件京奧物品將拍賣 姚明大床買得到
多數教育局長同意舉辦國中小教師專業評鑑
張泰山禁賽一年 無緣明年經典賽
張泰山禁賽一年 無緣明年經典賽
助扁家海外開戶?金管會:美林在台公司稱無關
北京奧運獲四銅 蔡辰威：選手已盡最大努力
高市查獲地下電台行銷壯陽偽藥 4人送辦
歐巴馬女兒成為民主黨全國代表大會焦點
總統：有信心告訴人民 跟著我不會錯
朱木炎：北京奧運 中華隊選手都盡力了
金門九月一日萬安演習 警方提醒旅客注意
歐巴馬提名演說與金恩演說同日 禍福參半
綠營830嗆馬 總統:不必太憂慮 領導人要堅定
總統：肅貪決心無可置疑 但要毋枉毋縱
蘇麗文膝蓋積水 觀察兩週後手術
金門議長涉縣警局踢館案 遭檢方求刑3年
上任百日 歐鴻鍊：外交休兵已感受大陸善意
拼治安總統視察警政署 期杜絕匿報端正警紀
基本工資案 勞工團體要的是受重視
費爾普斯放話 明年世泳賽挑戰柏納
職棒 米迪亞4:2勝兄弟 王傳家完成1200安
網路商品老鼠會 刑事局破獲詐騙集團
新政府執政百日 網路公布十大施政實錄
傳四人陰謀暗殺歐巴馬 當局指無實質威脅
逃稅在瑞士非犯罪 不得透過司法互助查
身兼司法互助重任 慶啟人保平常心
美國公開賽 楊科維琪首戰開胡 挺進二輪
駭客竊個資 兩岸共同打擊犯罪管道追查
陳葦綾參加綜藝節目化身名媛 眾人驚豔
北韓核子設施去功能化喊卡 美指責開倒車
蘇丹太陽航空班機遭劫持 機上乘客八十七人
蘇丹客機遭劫持 幕後主使者不明
蘇丹班機遭劫降落利比亞 機上人員安危不明
通訊網絡出問題 全美20多個大機場班機延誤
颶風威脅產油設施 國際油價反彈上漲
俄國承認喬治亞分離省份獨立 布希強烈譴責
北約：拒接受俄承認喬治亞分離省份獨立
俄入侵喬治亞 白宮譴責為不理性決定
譴莫斯科承認獨立決定 歐盟盼政治解決衝突
德智庫：西方將力阻各國承認喬治亞分離地區
俄承認喬治亞二地區獨立 法國強烈譴責
印度醫院免費醫療眼疾 求醫55人全部失明
美公布：四千五百餘萬人沒有醫療保險
羅德島台灣日龍舟賽定九月六日登場
期貨商:市場觀望 台指期持續量縮橫盤整理
加拿大可能下周宣布聯邦大選
希拉蕊今晚民主黨大會演說 全美注目
泰千名警察清晨進入總理府一度引發衝突
券商：台股短線有機會反彈 盤整格局未變
查洗錢疑案 慶啟人赴星尋求司法協助
法航班機蒙特婁滑出跑道 五百餘乘員均安
新加坡七月製造業產值大跌21.9%
美網賽捷報 台灣三好手全部過關
氣象局：熱帶低壓可能成輕颱 密切觀察
台東凌晨1時發生地震 芮氏規模5.1
美網賽 詹詠然謝淑薇開紅盤闖進第二輪
馬侃民調支持度首度超越歐巴馬 意義特殊
殼牌：亞太超越北美成為全球最大潤滑油市場
泰示威群眾盤踞總理府 鎮暴警察包圍戒備
抑通膨 中國發改委：遏制電煤價格上漲
中國大陸保險資金看淡下半年滬深股市
台北華新兒童合唱團新加坡演出獲鼓掌喝采
中秋節將屆 開明工商奪創意月餅賽第一
阿公阿嬤健康活力Show 展現活力自信
華航上海代表處總經理交接
97年台灣原創流行音樂大獎得主出爐
花旗既出 誰與爭鋒－「花旗環球商務卡」在台上市
世銀：全球14億窮人每日不到1.25美元維生
謀刺歐巴馬？ 美司法官員查無實證
中國大陸股市下跌對實體經濟危害開始顯現
提供就業新資訊 高市廣設求職補給站
台灣微軟、中華黃頁攜手打造網路新地標
扶輪分享 送愛到忠義育幼院
830遊行 民進黨花縣黨部動員270人參加
扁洗錢疑案 特偵組傳喚陳鎮慧馬永成
蘇丹劫機者自稱達佛叛軍
美網女單 球后伊娃諾維琪闖過首輪
兩岸周末包機 上海統計赴台旅客近七千人
西藏仲巴地震7千多人受災 最缺帳篷和棉被
國中小小校併校 教部將訂整併處理原則
北韓續列美恐怖主義黑名單
爭取烤肉補助再拉票 李俊毅涉賄選起訴
林毅夫：中國應續市場改革 兩岸經濟可互補
扁海外密帳案 歐鴻鍊：配合檢調與外交涉
洪麗雯獲台德交換獎學金 中市家扶贈金鼓勵
曼谷郵報社論：民盟示威混亂 沒有民主
盧彥勳詹詠然謝淑薇三傑 挺進美網第二輪
工總明邀財長李述德午餐座談
林毅夫：中國幅員大 奧運後經濟不衰退
歐鴻鍊：清查瑞士公函處理流程是否洩密
扁洗錢疑案 姚嘉文：靜待司法調查
全國勞工行政主管聯繫會議 王如玄主持
副總統接見日國會議員 盼台日關係更密切
馬總統：總統要天下為公 不能有私心
台灣文學館常設展 作家真跡室受歡迎
北京奧運武術表演賽 中華隊彭偉群奪銀
總統大選前 男子散布陳明文不實文宣被訴
失聯泰億祥號船長失蹤 家屬盼船長能安全
馮寄台駐日 歐鴻鍊：有助台日高層溝通
希拉蕊盛讚蜜雪兒動人演說
連勝文接悠遊卡公司董事長 郝龍斌：已定案
南投美人腿節月底登場 李朝卿中市行銷
世銀：全球三分之一窮人在印度
高雄-廣州航線停飛 民航局：市場機制決定
希拉蕊演說 要求支持者支持歐巴馬
外交休兵 國合會：馬總統將說明援外構想
公車站週邊違規臨停嚴重 北市警重點取締
中華郵政:網路郵局個資未遭駭客入侵
美網男單首輪 費德瑞輕騎過關 力圖五連霸
張家祝接任中鋼董事長
東莞外貿進入拐點 前景不容樂觀
歐鴻鍊：海外志工傳遞台灣貢獻國際意願
稅改聯盟檢舉減稅廣告違法 NCC:開會討論
北市公車站違停大業路居首 交大加強取締
集團企業響應節能 估3年減排214萬噸CO2
九年一貫課綱微調 獨缺閩南語課綱部分
呂芳煙盼兩岸823老兵交流 化干戈為玉帛
外交部：尋獲泰億祥號 台籍船長下落不明
姚嘉文：卸下考試院長後將任民進黨顧問
金門追懷鄭成功 台灣族人跨海參加
美元續強 新台幣兌美元中午小貶1.8分
樓永譽毫芒雕刻技藝精 氂牛頭骨刻金剛經
高捷橘線將通車 高縣府工程分攤零付款
慶啟人抵星 未對洗錢疑案發表談話
民調：55%日人認為女人不結婚也能幸福
墓園變公園 高市府將遷葬楠梓三千墳塚
鄺麗貞出國考察案 台東議員籲徹查各縣市
美研究：皮膚癌患者 其他癌症高危險群
網購印度草藥 五分之一鉛汞砷含量超標
遠東集團:下午將對壹周刊邱毅李勝峰提告
台股收盤漲116.37點 為7080.97點
家庭照顧者心理支持中心成立 提供紓壓出口
萬安演習 高鐵桃園新竹接駁車明調整班次
友邦提案支持台參與聯國 中國說帖硬中帶軟
郝龍斌抵紐約 展開城市外交之旅
難敵抗議聲浪 義修女選美喊卡
日本三菱電機大舉擴充太陽能電池產能
台股開低收高 上漲116.37點
遠東集團:徐旭東下午召開記者會說明
電子股領漲 台股走高收漲116.37點
國際貨幣基金下修今明兩年全球經濟成長預估
希拉蕊籲民主黨團結支持歐巴馬
因應2012年倫敦奧運 體委會編十億元經費
反核廢貯存 北海四鄉居民赴環署抗議
環團質疑大巨蛋環評黑箱作業 市府否認
勵馨：每27分1孩童被性侵 9成3熟人加害
丁干城：文化交流 開創台以外交新猷
為保護鯨魚 美國計劃限制大型輪船速度
德意志銀行:兩岸建立友好關係 台灣將受惠
柯建銘：財產來源不明罪修法通過可能性高
全國每天回收廚餘近2千噸 減少興建焚化爐
調查國務費案 監委赴總統府了解案情
蘭雨節 玩透透 蘭陽文化新體驗
江丙坤澄清未談設簽證機構議題
加總理請總督取消出訪 大選可能下周開跑
希拉蕊演說籲民主黨團結 歐巴馬大加讚賞
新台幣兌美元升0.8分 收31.481元
香港鏡報:胡錦濤要求中國各地盡快化解民怨
海基會：金馬落地簽有問題 需與大陸溝通
七月景氣對策信號轉藍燈 19個月首度出現
IKEA宜家家居 09 年新品上市
分析家：委內瑞拉國有化政策嚇走外國投資人
烏魯木齊一屠宰場車間主任宰豬反被豬咬死
海南動物園倒閉 2千條鱷魚生存堪憂
「二二八國家紀念公園」公共藝術說明會圓滿結束
溫馨童住，親子住房超值推薦
陽明山國家公園提升便民措施 使用分區證明免附地籍圖謄本
2008臺北國際牛肉麵節開跑 歷屆四強爭霸火藥味十足？
「二二八國家紀念公園」公共藝術說明會圓滿結束
共和黨：希拉蕊未說歐巴馬準備好任三軍統帥
中鋼董事會 推選張家祝為新任董事長
郭富城450度旋轉舞台榮登金氏紀錄
港媒：胡錦濤將提出中國深化改革新構想
蕭萬長:台灣經濟浴火重生 應改善出口結構
東沙環礁國家公園 增添61新紀錄種
小朋友化身觀光大使 以畫作迎國際旅客
愛爾達NBA合作 賽事網路電視手機皆可看
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 一週天氣預報
圓夢之旅 彰化恩惠之家兒童搭高鐵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慈濟台灣之路人文展 高市登場
台灣經貿投資團參訪拉丁美洲
高市衛生局抽驗中秋月餅60件 未見違規
海基會：客運包機載貨將納入兩會協商議題
北韓也許指望由美國新政府取得更有利條件
蒲公英部落格徵文票選做公益 11月2日截止
不滿被指捲入洗錢疑雲 遠東集團告邱毅等人
中秋節將屆 中市大坑文旦柚上市
蘇丹航空劫機客釋放所有乘客 機員仍被扣留
花蓮文旦柚上市 傳統市場試賣測買氣
鼓勵搭乘 高捷橘線通車後一個月內單趟15元
加拿大宣布野心計劃 準備探北極地底下資源
陳聰明迴避疑洗錢案? 王清峰:做人應有分寸
慶啟人將向星方提出司法互助
參加830遊行？ 蔡英文：會帶兩條腿去
薩爾瓦多感謝台灣贊助成立環境檢查辦公室
97年度國中組教學卓越獎 10校獲獎
許舒博籌募百萬基金 推動雲林救國團活動
米希亞開唱兼拍寫真集 台灣美景入鏡
紅葉盃少棒賽 台東豐年隊奪冠
北市1999熱線月話務量 比開辦前暴增3萬通
台灣意象之旅海外巡演 史亞平吳忠明打氣
台灣是否廢除死刑 王清峰:非法務部能決定
販毒集團辦轟趴賣毒品 遭彰警破獲
郭雪湖廖瓊枝紀錄片 文建會30日首映
陳水扁洗錢疑案 特偵組訪談蔡正元
隋棠化身性感小喬 不讓林志玲專美於前
319案檢察官未升主任 王清峰:以後有機會
7月景氣轉藍燈 經建會:景氣情勢真得蠻低迷
經建會：七月景氣分數15分 創62個月新低
北京奧運 中國央視賺人民幣二十億元
涉及內線交易案 檢調下午搜索聯電
電錶設他處民眾要求遷移 台電:依法處理
南韓逮捕偽裝中國朝鮮族北韓女間諜
高市前議長黃啟川 可望任金屬中心董事長
JTI贊助百名流浪狗變身Dr. Dog 為老人福利更添一樁
避免失真 BOT公司財務資訊揭露更形重要
檢方欲調閱扁家星國帳戶仍有許多關卡待克服
蘇震清：應建立企業支持績優選手獎助機制
台北購物節即將登場 帶您聰明血拼IN台北
被指捲入洗錢 遠東集團告邱毅等人
涉及內線交易案 檢調搜索聯電
全國每天回收廚餘近2千噸 減少興建焚化爐
友達擬投資中科四千億 劉揆肯定根留台灣
S.H.E九月設網路電台 和歌迷空中相會
高市警破連續飛車搶案 逮2嫌
網路非法婚姻媒合 移民署鐵腕開罰杜歪風
新竹中學前校長辛志平故居 十月底正式啟用
響應拒菸運動 徐佳瑩不惜恐嚇友人
特偵組偵辦洗錢疑案 陳鎮慧馬永成訊後飭回
減稅廣告違法? NCC初研判屬保障言論自由
中國建行將在香港發行人民幣債券
台聯：黨中央不參與830遊行
竹中校友募集文物 豐富前校長辛志平故居
徐旭東:買中控股權價差來自2年半營運獲利
中國規劃發展旅遊業以促進就業
胡錦濤提中國與塔吉克發展關係五項主張
法外長：俄恐將製造分離矛頭指向烏克蘭等國
泰國對五名反政府領袖發出逮捕令
加強農藥殘留把關 雲林增11處生化檢驗站
徐旭東告妨害名譽案 邱毅：干擾SOGO案調查
張家祝接掌中鋼 中華大學舉行校長交接
出口商拋匯 新台幣兌美元收盤小升0.8分
希拉蕊誓言繼續前進 沒打算退出政治舞台
每27分1孩童被性侵 9成3熟人加害
七月景氣分數15分 創62個月新低
徐旭東:買中控股權交易正當 235億元買SOGO
太百案 徐旭東:有去見吳淑珍 但非徵求同意
馬總統：積極重建和美方高層互信
馬總統接見聖文森副總理 盼未來訪問聖國
周刊批縱放弊案 北檢：並非事實
景氣轉低迷 政策鬆綁利多 恐需明年才發酵
財部：庫藏股折價讓予員工 應列其他收入
中華奧會不贊同張泰山在職棒出賽
830百日怒吼遊行 民進黨北市黨部誓師
金管會:與特偵組優先調查洗錢管道與人頭戶
職棒 恰恰猛打賞 兄弟七比二擊敗米迪亞
奧運跆拳道奪銅密訣 宋玉麒堅持戰勝自己
提振景氣 政院提八大激勵內需措施
中國證監會促股東回購公司股票
立委指陳致中美國有豪宅 陳水扁不排除提告
專案小組:洗錢疑案 扁任內資助選舉金逾億
吳淑珍被控燁聯炒股案 特偵組:持續調查中
奧運閉幕式貝克漢踢出足球網友百萬元出售
蔡正元質疑不配合特偵組調查 金管會澄清
國防部證實 美將售台六十枚反艦飛彈
美國耐久財訂單六七兩月成長高
NBA傳奇明星賽 皮朋與崔斯勒保證精彩
美民主黨全代會 今提名歐巴馬為總統候選人
延續民主黨大會氣勢 歐巴馬將赴搖擺州競選
延續民主黨大會氣勢 歐巴馬將赴搖擺州競選
海底病毒作用大 驅動碳循環減緩全球暖化
泰民事法庭下令驅逐 示威群眾拒絕離去
偷渡船地中海沈沒 71人葬身馬爾他外海
颶風撲向墨西哥灣 紐約輕原油收118.15美元
美七月耐久財訂單勁揚 紐約股市收紅
北京奧運後中國違反人權 美國表關切
白宮：南歐希夏不是柯索伏 俄將付出代價
最新民調顯示 歐巴馬在多數搖擺州領先
美民主黨正式提名歐巴馬為總統候選人
微軟推出瀏覽器IE 8 beta 2測試版
希拉蕊提動議 民主黨推歐巴馬為總統候選人
專家：哈珀提前大選 意在摧毀加自由黨
富比世全球最有權勢女性榜 德總理三連霸
價量齊揚美股彈升 台股多頭可望再攻
期貨商:台指期多方掌優勢 觀察摩台指結算
歐巴馬獲提名 美國史上首位黑人總統候選人
中國下半年宏調首要任務「一保一控」
洗錢疑案 特偵組擴大與金管會合作範圍
大法官補提名 審薦小組提九人供總統圈選
如果天天不塞車 北京司機盼限行政策繼續
首爾佛教徒大遊行 抗議李明博宗教歧視
檢方欲調閱扁家星國帳戶仍有許多關卡待克服
慶啟人將向星方提出司法互助
旅日僑民對新任駐日代表馮寄台期待高
勵馨：每27分1孩童被性侵 9成3熟人加害
蓋洛普民調：歐巴馬正蓄積反彈力量
北京整治房價飆漲 嚴限商業房地產信貸
美網公開賽 楊科維琪淘汰阿維德森迎戰鄭潔
台東清晨地震 芮氏規模4.9
台股開盤上漲9.35點 為7090.32點
熱帶性低氣壓可能影響台灣鄰近海域
馬反對黨領袖安華勝選 總理下台呼聲再起
福建男子發誓欠錢被雷劈 一分鐘後真被雷擊
美網男單 喬科維奇克服傷勢晉級第二輪
美房貸業二巨頭股票連漲 房利美三主管離職
中國查中央部門問題資金2千億餘元
炒地炒成地主 香餑餑成燙手山芋
創意互動 二處國際藝術村開放參觀
屏東八八快速道路油罐車起火 駕駛卡車內
匯市觀望 新台幣兌美元早盤小貶
帶來新觀點 部落客進駐美民主黨全國大會
柯林頓讚歐巴馬 唯一美總統人選 比我還好
台股早盤7000點上震盪 類股輪動快速
海洋國家公園管理處召募解說志工
中國學者上書籲建改革開放紀念碑
上海復旦MBA學費今年再調漲人民幣兩萬元
SOGO:彩妝保養品前7月營收下滑3% 8月轉佳
榮光眷影紀錄片影展 30日起台北展出兩天
奧運前三名退役者 深圳確保就業
830百日怒吼遊行 民進黨金門黨部不缺席
台灣沒資格入聯機構？ 林郁方:權益要爭取
郝龍斌彭博相見歡 力邀出席台北聽障奧運
台灣紀錄片美學系列探究女性和心靈世界
年逾65歲 35%至45%一年跌倒一次
台灣表演藝術經典人物紀錄片 30日北縣播出
南縣府與Discovery合辦綠地球特展
新竹煙波首推 中秋0元續住專案
反式脂肪對心臟傷害大 您不能不知道！
北京改革廣交會 建立制衡監督機制
洗錢匿報案 葉盛茂遭起訴求刑兩年半
希拉蕊力挺歐巴馬 美民主黨大團結力拼未來
南韓出口廠商感受景氣創兩年新低
消基:近8成民眾搭私人交通工具 籲提對策
牽手護愛河扁贊助600萬？ 陳菊未正面回應
新片泡泡公寓四人行 同志鐵三角浪漫打造
農委會改良水稻植栽 建議疏秧少苗少肥
美網賽 台灣黃金女雙落敗 無緣晉級
830遊行 民進黨北市黨部：訴求顧民生
美對兩岸關係拋出新立場？據查恐非事實
2時30分萬安31號演習 人車請配合疏散
民主黨完成正副總統提名 歐巴馬出場掀高潮
焦點人物：美國民主黨總統候選人歐巴馬
高市觀光騎警隊復出 30日西子灣服勤
CGCM研討會召開 總統：中藥現代化是時候
李振江夫婦贈書漢城僑中 嘉惠韓華學子
精心算計搶版面 美共和黨馬侃本周宣布副手
AIT:不能暗示中對台有主權 外交部:非事實
中醫師等考試明放榜 共錄取840人
證期局:外資8月1-22日淨匯出46.22億美元
中國副總理王歧山與台商進行座談
關中任考試院長？府無法證實 黨樂觀其成
環團抗議 北縣府：特二號快速道路將續建
劉翔返滬 教練：他腳傷要養3、4個月
赴日履新前 馮寄台將參訪烏山頭水庫
出口商拋匯 新台幣兌美元中午升值1分
歐巴馬提早現身民主黨大會 黨員歡聲雷動
外交部：參與國際組織是長期努力目標
台灣派部落客串聯 響應830遊行
關懷近貧者 劉揆:建構完整貧窮帶關懷網路
慶啟人：星總檢察長指示提供必要司法協助
97學年度教學卓越獎高中職組 9校獲獎
節能風起腳踏車失竊率高 警方查收贓管道
洗錢疑案 特偵組下午傳喚葉玲玲說明
柯林頓全代會再展選將實力 預言歐巴馬勝選
行政院：確保糧食安全 限制稻米出口價格
北台四縣市推綠色共乘制 減碳省錢又環保
南縣取消國小低年級考試多元評量方案出爐
國內大學校長組團考察洛杉磯高教評鑑
登革熱新增1病例 北市累計達20例
媒體披露偵訊內容 扁辦:檢方違偵查不公開
廖了以：工作所得補助方案 分5級補助近貧
青少年志工體驗營發表成果 陳菊表示肯定
台股收盤跌47.6點 為7033.37點
延後一年高中98課綱 學者:應廢止非只延後
發展體育 劉揆要體委會提人才培訓計畫
俄羅斯抨擊西方國家製造喬治亞緊張情勢
無尾熊剩五隻 北市動物園暫不引進無尾熊
偵辦洪嘉聰涉內線交易 竹檢：無預設立場
泰示威群眾拒離去 警方採軟性訴求
民主黨大會團結戲碼 希拉蕊搶盡風采
台灣不能倒下去 陳水扁籲民眾參加830遊行
觀摩美民主黨大會 曾永權：學習創意與制度
台股拉回整理 收跌47.6點
大陸台商全球佈局 電電公會:越南躍居第5
太空人筆電遭病毒入侵 太空站運作安然無恙
民進黨團：政府執政百日成績不佳應換內閣
2006年吳淑珍海外資產情資 葉盛茂也匿報
萬丹鄉八八快速道路油罐車起火 駕駛死亡
北檢扣得關鍵影本 證明葉盛茂涉隱匿情資
愛的書庫跨海金門成立 推展校園共讀風氣
極冰融解快於以往 八月融冰面積史上第二大
隱匿情資 葉盛茂首位被起訴的前調查局長
9月台指期跌39點 正價差7.63點
北北基桃綠色共乘網上線 提供便利安心平台
民進黨批政院刺激景氣八方案是病急亂投醫
女乘客坐火車疑被手機偷拍 警籲勇於檢舉
中鋼Q4內銷盤價 平均漲幅3.92%
全球第一艘部分以太陽能為動力貨輪稍後下水
第11屆考試院副院長與試委 9/1走馬上任
婦女團體：暫緩將子宮頸癌疫苗列公費接種
群眾佔據總理府 泰政府保證不用武力驅離
綠營:馬總統對中國自我矮化 主權成績死當
裁罰台電違反環評行政訴訟敗訴 北縣將上訴
關中任考試院長？吳伯雄：非常適當的人選
關中任考試院長？吳伯雄：非常適當的人選
防腸病毒 展望會協助弱勢家庭環境清潔
嘉縣成立水土保持服務團 加強山坡地管理
台股震盪走低 三大法人賣超11.84億元
關中任考試院長？綠營質疑藍營肯定
盜伐牛樟山老鼠猖獗 關山站:不會坐視不管
馥敦南京館婚宴禮讚 訂席滿25萬免費送8萬元總統蜜月套房一晚
北市萬安31號演習順利完成 未傳出意外事
成大完成世界首份高空短暫發光現象分佈圖
要開學了 世新政大新生訓練營將開跑
日三民主黨參議員出走與無黨籍議員組新黨
海巡署高縣查緝隊查獲販毒集團 四嫌送辦
陳菊促銷身心障礙團體生產的中秋禮盒
工作所得補助方案 分5級補助近貧
加工區投審會通過十件投資案 總額近50億
卓伯源參加八二三戰役勝利五十週年大會
伊拉克與中國達成三十億美元石油交易
電子公司老闆車內燒炭 休假警員發現救回
南醫：短暫性血壓升高 注意生活壓力
中華電年合併營收看2100億 明年盼5%成長
調查：近七成港人表示立法會選舉會投票
吳伯雄：副主席應有一半六十歲以下
左右臉大小不對稱 牙醫師:缺牙補骨可矯正
黃百祿：保證沒有和扁家有資金往來
不當環境用藥危害人體 高市環局加強查緝
2008年調查:中國投資環境力下降 風險上揚
統計顯示 以色列失業率二十年新低
國慶煙火在嘉市 高空氣球先施放
獲民主黨提名 拜登帶頭抨擊共和黨外交政策
楊秋興：本勞與外勞基本工資應脫勾
民盟示威 泰國政治陷僵局
范逸臣協助做復健 為作家歌迷曹燕婷圓夢
蔡琴演唱會藝術味濃 拾穗配油麻菜籽
美歐日三方今年三月曾草擬緊急挽救美元計劃
網路取代電視 以色列青少年娛樂新選擇
大林慈濟腫瘤中心5週年 音樂鼓勵癌症病患
迪士尼搖滾夏令營中文歌曲 神木與瞳獻唱
港股表現未如奧運前想法悲觀
調查指香港半成老人有服食壯陽藥習慣
中國阻參與UN 府：突發狀況 不影響休兵
中國持續遭遇大範圍雨水天氣侵襲
賦改會 高志鵬:政府只顧財團
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
史艷文藏鏡人對決 黃俊雄30日宜蘭傳藝主演
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
出口商拋匯 新台幣兌美元收盤小升0.2分
官司落幕 85度C上海旗艦店重新開業
全國台灣文學營 清大登場
彰市邀畫家景點為題作畫 製成長條卷軸
關中任考試院長？吳伯雄：非常適當的人選
洽公優質環境 彰縣府美化廁所和電梯門
卡珊妮亞戲弄小布 炒熱威尼斯影展氣氛
中鋼:Q4鋼品內銷盤價漲幅3.92% 符合預期
國防部證實 美將售台六十枚反艦飛彈
台灣沒資格參加UN機構? 外交休兵破功
八月融冰面積史上第二大
京奧歸來 風浪板小將張浩持續苦練
陸委會民調：七成受訪民眾贊成兩岸先經濟
李嘉進籲成立對日工作小組 設北海道辦事處
溫馨開學禮 有線電視業者贈貧童二手電腦
中秋健康烤肉 署嘉提供調製烤肉醬撇步
嚴防油污染 台中港務局演練緊急應變
印尼民航客機又失事 不利歐盟撤銷禁飛令
嘉義縣府獲兩億餘元補助 推改造農村社區
政院8大措施 建商:將增加購屋信心
呂學錦:股利以現金為主 擬不再發股票股利
呂學錦:股利以現金為主 擬不再發股票股利
中反台入聯專門機構陸委會盼正視政治現實
中國和中亞四國支持俄在喬治亞軍事行動
沈文程將辦演唱會 籌措經費濟助貧困學生
吳奇隆戲裡戲外皆大哥 哭戲床戲傾囊相授
若無法改善農民生活 阿富汗將難禁絕鴉片
電電公會：大陸台商不再青睞珠三角
北市大稻埕將辦音樂會 歌廳秀風格慶中秋
空軍航空技院 啟用飛航管制模擬訓練器
馬總統盼外交休兵 兩岸在國際和平共榮
830遊行 艋舺公園頂好廣場下午一時起交管
泰億祥號疑遭挾持 海巡艦預計明晨會合
遠東集團今天再度對邱毅提出誹謗罪告訴
國際油價回升 中油本週油價恐漲0.6元以上
內政部人口販運防制法草案 助人口販運防制
光良的”第一次” 11/15 在台北小巨蛋唱給你聽
黃百祿:與扁家無資金往來 相信親家與女兒
海底礦產市價逾20兆 日30家企業擬聯合開採
高孔廉:機會財不再 台商升級轉型賺管理財
高市布袋戲創意大匯演 徵選演出團隊
保險投保金額最高6千萬上限 金管會擬取消
政院推8大刺激措施 科學園區公會盼速落實
歷來規模最大 台北國際藝術博覽會明登場
奧運加持 運彩日均銷售額月成長近九成
駐星代表處循正常外交程序向星請求司法互助
扁籲民眾參加830遊行 綠營：活動焦點不變
豐田汽車調降明年全球銷售預估目標
台灣社:830遊行五大要求 政見跳票總統道歉
陳樹:毫無信任危機 該迴避部分自己會迴避
美民主黨全代會將落幕 多位巨星登台助陣
陳水扁籲參加830遊行 國民黨團：轉移焦點
馬總統：台灣要創造機會 逆勢前進
台開案檢調互批 法務部:雙方均依規定辦事
隱匿公文遭起訴 葉盛茂向社會大眾致歉
尹啟銘：以補助取代投資抵減 不切實際
張榮恭:扁新聞稿轉移焦點 改不了涉案事實
綠830上街 馬總統當天促銷愛心月餅
美民主黨全代會將落幕 歐巴馬演說將是高潮
二次金改調查誰該迴避 邱正雄調資料決定
鴻海:未遭檢調搜索 循司法途逕追究造謠者
高鐵公布財務 累積虧損逾實收資本額半數
葉盛茂遭求刑 法務部開考紀會送監院議處
台新金董座吳東亮內部溝通 安定員工軍心
查隱匿情資 檢方:陳家海外設控股公司理財
美國公開賽 詹詠然與謝淑薇女單二輪止步
蒲亭控美導演喬治亞衝突 以利屬意總統人選
台灣爭取參與聯合國專門機構 歐議員表支持
美網公開賽 大威廉絲與莎菲娜挺進第三輪
駐教廷大使杜筑生強調請辭是個人生涯規畫
海地風災死亡人數增至五十一人
經濟成長意外傳利多 道瓊指數勁揚210點
風暴衝擊估計不大 世界油價反漲為跌
巴西男嬰三樓窗口跌下 尿布鉤住鐵刺保小命
美網公開賽 盧彥勳力戰失利 二輪出局
期貨商:台指期箱型整理 美股大漲有利上攻
給行人方便 多倫多試行行人自由行十字路口
台灣單腳舞者抗癌故事角逐國際抗癌影展
美股連3紅 券商:台股短線有機會挑戰7368點
郝龍斌拜會前紐約市長朱利安尼
琳賽羅涵在部落格抨擊父親丟臉到家
獲正式提名 歐巴馬民調領先馬侃六個百分點
美國大選停戰 馬侃恭喜歐巴馬獲總統提名
美網女單最大冷門 球后伊娃諾維琪二輪出局
張大同：美各界讚許馬總統請賴幸媛掌陸委會
達賴喇嘛因胃部疼痛住院治療 明將接受檢查
媒體參觀國軍模範團體 海軍安排實艦演練
駐星代表處循正常外交程序向星請求司法互助
歷來規模最大 台北國際藝術博覽會明登場
共同拚治安 陳菊聘里長為治安諮詢委員
台股開盤上漲59.48點 為7092.85點
傳馬侃已選定副手 可能是明州州長巴蘭蒂
美新總統尚未產生 貴賓狗先當選白宮第一犬
台灣三傑全輸 美網賽第二輪止步
歐巴馬正式接受美國民主黨提名為總統候選人
日公布華航事故調查經過 將續調查維修設計
節省燃料 加國爵士航空不再提供救生衣
食譜內容有誤引發中毒 瑞典雜誌全面回收
中國城鄉收入差距持續擴大 收入比3.33比1
美元轉強 新台幣兌美元早盤貶破31.5元
四川選手將拍賣奧運金牌賑濟災區
日本中部豪雨 一人死亡四十萬人待撤離
暑假結束 醫師籲家長慎防學童開學症候群
多頭轉戰金融 台股一度突破7100點
中共首次 派員考察美國民主黨大會
賴幸媛：兩岸政策不會太快 但節奏感可改進
山西五台山發現２３億年前巨型疊層石
中國投資環境力下降 風險上揚
中國阻參與UN 府：突發狀況 不影響休兵
北縣國小返校日 家長宜協助新生心理建設
上海樓價跳水式下跌
顧問：歐巴馬不會讓美俄關係重回冷戰形態
中國首張手機船票推出 可輕鬆來往粵港
歐巴馬正式接受提名 抨擊馬侃不知民間疾苦
南韓外匯證券投資額急遽減少214.4億美元
奧運退賽致劉翔世界排名落至兩年來最低
西尼羅病毒猖獗 加州橘郡相繼兩人死亡
洗錢疑案 特偵組再度傳喚陳俊英說明
830中市40輛遊覽車北上遊行 敲擊鍋盆嗆馬
歐巴馬丹佛提名演說夜 歡聲雷動似嘉年華會
2008世界科研論文排名 台灣5校進前500大
美網第二輪 台選手力戰強敵雖敗猶榮
鬼太鼓座響動 圓山大飯店「鬼太鼓座饗宴」
綠色週四免費公車9月屆滿 高市府擬停辦
中秋包機台灣客 上海蘇州吃大閘蟹打高爾夫
李炷烽率團參加廈門旅博會 促銷金門觀光
李炷烽率團參加廈門旅博會 促銷金門觀光
830遊行高市80輛巴士北上 綠營補貼40萬元
葉世文：考慮減車道 作為自行車專用道
郝龍斌邀朱立安尼 擔任台北聽奧代言
蕭副總統將訪史瓦濟蘭 出席史國雙慶
歐巴馬接受提名演說 呼籲美國人讓夢想合一
綠830上街 總統府：尊重人民權利
2008台灣WOS期刊論文表現 較去年進步
中研院醣化學生物研究4篇論文 登國際期刊
賴幸媛：女性從政較男性困難
太百股權爭奪案 台北地院下午一審宣判
隱匿公文案 法務部決議將葉盛茂送監院審查
證交所：第二家海外企業來台申請上市
中正大學與國防大學 9月1日黑天鵝聯姻
慶啟人演講人頭帳戶問題 獲熱烈迴響
泰國示威者驅離總理府院區警察
葉盛茂涉隱匿公文 監委：絕對可以彈劾
萬人泳渡31日登場 日月潭區交通大管制
美元轉強 新台幣兌美元午盤收貶4.8分
綠營：馬總統教育政見跳票 人民830站出來
賴幸媛：美對馬總統改善兩岸關係樂觀其成
本土社團明遊行 國民黨團:挺扁人士應檢討
大閘蟹來不來？ 衛署:檢驗標準與去年一致
馬侃夫人同父異母姐姐票投歐巴馬
張碩文籲加強查私菸 海巡署調查局有決心
秋意風情 墾丁大飯店推平日專案價格優惠
倫敦市長為北京奧運閉幕典禮隨意態度辯護
美網男單 頭號種子納達爾輕鬆晉級第三輪
紐約時報：美國將外國戰俘送往第三國偵訊
陳菊籲請馬總統落實政見 陸客南進南出
台股收盤漲12.74點 為7046.11點
洗錢疑案 陳聰明證實檢已獲澤西島洗錢情資
紙片模特兒引爭議 加出版商致歉回收雜誌
空軍：作維費持續投入 幻象妥善率近7成
台東市立游泳池關閉 民眾上街頭抗議
保險套潤滑劑治青春痘 柬國婦女美容新寵
耳鳴報導集成冊 期盼造福耳鳴患者
蔡英文定調830是挺台灣與本土 不是挺個人
彰縣南北戲曲館推出個人語音導覽服務
歐巴馬批馬侃支持伊戰 指伊戰讓賓拉登逃脫
台股開高震盪收紅 上漲12.74點
十月女嬰被家人傳染麻疹 今年本土首例
電子股軟金融股揚 台股震盪收小紅
澳航客機爆炸事故 氧氣筒爆炸所致
國內唯一的湧泉游泳池 泳客與魚蝦共游
LPGA強制女選手講英文 男子名將砲轟太超過
歐巴馬：率民主黨改變現況 贏回美國
宣導小學多元評量方案 南縣府辦研討會
歐巴馬表示將終結伊戰 約束俄侵略企圖
出獄角頭染毒癮為禍地方 警方拘提法辦
9月電子期跌1.3點 金融期漲12.2點
慈濟啟動四川震災中長期整建計劃
賴幸媛：來美傳達馬總統拓展國際空間決心
通膨壓力大 郵局儲金六月創新高
綠營：馬對中國自我矮化 主權成績死當
加薪問題談不攏 洛杉磯機場勞工展開罷工
消費者小心 下意識確會影響消費決定
高孔廉：台商在大陸投資額有下降趨勢
中國和中亞四國支持俄在喬治亞軍事行動
前第一家庭應以高標準自我要求陳總統無可迴避 若遇不實指控也應回擊
上任百日 想想當初對選民的承諾馬總統應回到台灣本位拚政績
陳水扁扮演政黨的角色
工廠觀光化 新風潮
南投縣長前機要涉肇事逃逸 檢方起訴
台股多頭追價無力收小紅 外資賣超55億元
冰冷格陵蘭 300萬年前曾是綠地
世界科研論文排名 台灣5校進前500大
彰縣府為身障民眾 辦中秋聯歡活動
傳郭晶晶明年九月下嫁香港富商霍家大宅
陳樹迴避金改調查 劉揆：有關係者才需迴避
奧運場館鳥巢功成身退 將改建購物中心
陸委會：五成三民眾認為北京對我不友善
98年國防支出3152億 較上年度減少百億
週六北市凱道遊行集會 警方公布交管措施
中國400萬少年沉迷不良網路遊戲
國防部:台灣是中共軍事現代化首要目標
新台幣兌美元貶4.1分 收31.520元
太百股權爭奪案 徐旭東一審獲判無罪
日20年來首隻人工授精貓熊寶寶僅活3天
國民黨要年輕化 吳伯雄:半數中常委應在五十歲以下
日本政府公布總額三點四兆台幣經濟振興方案
劉揆:促參民間投資3658億 政府收入3412億
日本藝人來台推廣鐵道旅遊
超級偶像美夢成真演唱會 即將於10/9登場
九三軍人節當週 史前館優惠國軍官兵免費參觀
旅美好手再折損一員 鄭錡鴻遭藍鳥隊釋出
日本公布經濟振興方案 總額三點四兆台幣
太百股權爭奪案 徐旭東一審獲判無罪
王豫元：未獲正式命令不便對新職發表談話
中油：8/30起 汽柴油調漲0.5元
港中簽訂能源備忘錄 各界表歡迎
台北草山藝術村明開放 石晉華展示行為藝術
9/1-9/30台北喜來登辰園「黃金燒鵝」驚豔登場
國民電腦轉贈儀式 馬總統化身愛心宅配員
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東科大舉辦外來害蟲撲滅演習
中油：8/30起 汽柴油調漲0.5元
奧運投手李振昌 澎湖縣長頒獎勵金
台灣首家纖維酒精工廠設屏東農科園區
傳南歐希夏將允許俄在境內設立軍事基地
對台有新立場？ AIT：美對台政策不變
李俊毅租T霸廣告 呼籲勿追殺阿扁
中市府帶頭做環保 擬每天關燈半小時
歐鴻鍊:外交休兵可行性高 兩岸與國際三贏
熱帶風暴古斯塔夫將增強成為颶風
高市書籍紫外線除菌機 40秒乾淨書帶回家
中油：30日零時起 汽柴油每公升各漲0.5元
宜蘭頭城搶孤 明晚烏石港登場
SOGO案徐旭東無罪 一審判決:正常商業行為
南歐希夏官員：俄最終打算併吞南歐希夏
遭指太快起訴葉盛茂？ 北檢：依法偵辦
澳門外匯儲備一百四十九點七億美元
男子爬電桿抓鳥 遭高壓電電死
石門水庫整治第2期特別預算110億舉債支應
布希總統可能取消與俄羅斯的核子合作協議
高市輕軌招商會 最快十月公告
廣東當局積極推動肝病防治工作
達賴喇嘛健康無恙 將參加絕食祈願法會
麥寮中學老師偕友環台 體會台灣活力十足
照南國中遇雨則淹 水利署縣府執行改善
法國經濟部盼駐外使節支持經貿發展
美元轉強 新台幣兌美元收盤貶4.1分
台塑化：30日1時起 汽柴油每公升漲0.5元
照顧失能學童 遠見伊甸推動象圈計畫募捐
大林慈醫腫瘤中心5週年 癌症患者感恩獻唱
金山醫院轉型核能醫院 北縣府補助一千萬
暫時性失憶疑中風前兆 醫師建議詳查原因
周美玲兩新劇本 入圍東京和釜山投資會
SOGO案 判決:徐旭東未藉府取得太百經營權
勞保年金臨櫃試算啟用 劉揆親自為民眾解說
民眾檢舉外勞持鋼珠彈射門窗 警方加強巡邏
海角七號上映一周 票房破千萬台幣
青島公辦國際學校 每生每年學費一萬美元
強力驅逐未果 泰警和示威群眾持續對峙
幻象戰機性能操演 考驗飛行員低空障礙
華信中秋後停飛台中花蓮 北高再撐1月
兩岸休兵 98年度外交機密支出預算減少6﹪
南市明年施政主軸定調 永續發展年
藝文門票扣抵綜所稅 財部：賦改會討論
民航局協調中秋假期 台金航線增開加班機
陸委會98年預算增1.98億 近半捐助海基會
98年度中央政府總預算 教科文支出躍首位
830遊行明登場 台灣社：無關挺扁或反扁
高能物理新粒子研究 陳凱風為台灣爭光
830遊行 高市民進黨部成立小摺正妹嗆馬團
SOGO案宣判 太設:將上訴籲檢調重啟禮券案
印度教徒攻擊基督徒 近五萬學校停課抗議
江丙坤今返台 兩岸關係進展獲得日方肯定
民主黨選戰定調 馬侃布希連體嬰無法分割
新加坡微電子研究院來台招募科技研究人才
這個秋天 在礁溪老爺 展開一場華麗的冒險
麗尊酒店九月份推出『食食樂饗好康』活動~人多力量大，省錢多多！
監察院:人民陳情案2712件 創單月最高紀錄
頒孝行品行獎 馬總統：有人天天犯同樣錯
總統：過去八年高層貪污比重高 令人意外
巡護一號押解屏東籍漁船泰億祥號返航
職棒暴龍隊更換總教練 李安熙取代林琨瑋
演說夜大賭注 歐巴馬是否更接近白宮待觀察
太百案徐旭東獲判無罪 太百：深表欣慰
政策房貸不夠優惠 經建會：下週全盤檢討
SOGO案判決 遠東律師:還遠東集團清白
市場成長迅速 台達電子增設第三座印度廠
慶啟人在星開始了解陳家族帳戶資料
蔡英文：830若有人挑釁 高喊台灣加油回應
美國職棒 道奇3A胡金龍敲本季首發全壘打
奇美友達對大陸增資案 投審會審議通過
陳水扁父子涉案 台大校長向社會致歉
特偵組原訂今傳扁 考慮維安因素取消
警方發射催淚瓦斯 驅散曼谷抗議民眾
洗錢疑案 特偵組傳九名疑人頭戶查海外資金
馬總統接受義週刊專訪 要求中國撤飛彈
馬侃：對共和黨選戰運作模式滿意
義週刊介紹馬總統富外交手腕及領袖魅力
NBA傳奇明星賽 皮朋領軍不敵西區明星隊
馬侃挑選阿拉斯拉女州長培林為競選夥伴
馬侃搭檔培林是反貪急先鋒 政治立場保守
美共和黨造勢大會 馬侃正式引介副手培林
美網女單 楊科維琪擊敗鄭潔晉級
亞特蘭大動物園貓熊倫倫可能懷有雙胞胎
馬侃副手人選出爐 布希感到激勵振奮
馬侃走險棋 挑選年輕女州長為競選夥伴
示威對峙入夜轉平靜 泰總理辭職壓力升高
提神飲料咖啡因含量高危害青少年健康
研究發現長期壓力會引發基因突變導致生病
布希讚揚馬侃選擇培林為競選夥伴
馬侃選搭擋出奇招 阿拉斯加女州長中選
美網女單 狄曼提娃晉級第四輪將對上李娜
黨大會結束 歐巴馬民調持續飆高
美網男單 費德瑞直落三晉級第三輪
疑似侵權 二台商柏林電子展產品被沒收
布希派退伍軍人部長率團出席北京殘障奧運
馬侃宣佈副手 布希未獲徵詢 前一小時獲知
喬治亞與俄羅斯斷交 白宮：不意外
颶風古斯塔夫來勢洶洶 布希政府提高警覺
馬侃競選搭檔培林 博得保守派熱烈喝彩
歐巴馬向培林道賀 發言人卻抨擊無外交經驗
新疆警方聲稱破獲喀什襲擊案擊斃六歹徒
白宮：布希共和黨全代會演說不會攻擊歐巴馬
動物園進駐旅店 台北旅館節九月登場
市場成長迅速 台達電子增設第三座印度廠
麥寮中學老師偕友環台 體會台灣活力十足
中國奧運金牌選手訪港 郭晶晶成焦點
高市社區治安會議 陳菊籲共同打擊犯罪
美國務院官員：希望泰透過民主途徑解決危機
科學家研究發現：水是健康長壽關鍵
聖保羅設同志街引爭議 同志群最反對
美網賽 史瑞波妮克擊敗庫茲妮佐娃順利晉級
氣勢如虹 3800萬人觀看歐巴馬接受提名演說
美國在台協會 9月1日放假
末代皇帝溥儀姪女認領「我的前半生」版權
原住民語言能力認證考試 9月1日放榜
藍營：社會不願見830遊行 為凸顯政黨立場
台美日在WTO控歐盟違規受阻 三方續商議
響應830遊行 洛杉磯泛綠社團走上街頭
殘奧會門票追加銷售 鳥巢水立方最夯
參加830遊行 台南縣市80輛遊覽車北上
海角七號叫好叫座 魏德聖不忘賽德克巴萊
台灣社百日怒吼遊行 下午登場
擴產值 台灣職業電玩賽開打 明年導入轉播
美俄兩架民航機波多黎各上空險些相撞
陳亮丞：星展銀行盼發展為全方位銀行
慶啟人返國前無法取得扁家涉洗錢案帳戶資料
雲南高官參加講座用八十分鐘開場白
國稅局：購地未辦理過戶即出售 仍需課稅
公務人員特考原住民族考試 9月1日起報名
最後一名一次大戰倖存女兵辭世 享年109歲
總統帶頭買社福團體月餅 盼各界共襄盛舉
是否採購F-35戰機 星將在二至四年內決定
830遊行 吳伯雄：改變不了貪污洗錢事實
830大遊行 綠營：台灣人喊出鬱卒的心
總統帶頭買社福團體月餅 盼各界共襄盛舉
嗆馬遊行 民進黨澎湖縣黨部不缺席
陶博館推節能減碳 持台鐵票根優惠門票
部會聯合就業博覽會 高縣體育館登場
日商擬設中台灣自由貿易區 中縣推台中港
養老與泰崗部落至善幼兒中心 5原民兒畢業
上半年中國高技術產業收入逾三兆人民幣
前日銀總裁福井轉任松下電器顧問小組
佔領總理府第五日 泰示威者闖進總理辦公室
深圳6萬人資產500萬美元 業者設私人銀行
本周人民幣對美元匯率震盪走強
印度比哈省洪災險惡 聯合國展開救援行動
北市信義區A10標售案 將參與該區2次成長
中國保鏢護駕奧運最大外國團隊
中國證監會救股市態度據傳轉趨積極
吳英毅：海外新設僑教中心以溫哥華最優先
830遊行 北市警局警力中午陸續進駐
扁家疑涉洗錢案 呂秀蓮籲吳淑珍說明財務
上海世博會特許產品估銷售額達50億人民幣
中秋將屆 政院：採購災區與弱勢團體產品
環保公司私設轉運站 北縣府重處撤銷執照
民調滿意度閣員第一 史亞平：平常心看待
落實國際機場 中部縣市盼確立清泉崗功能
新片殺手沒有假期超另類 流星花園粉絲愛
減輕負擔 廖了以籲善用青年安心成家方案
量販業中縣府禮堂徵才 人潮擠爆會場
打工加自學 25歲男子八次高考上北京清大
今年南極上空臭氧層破洞預料將維持正常
高捷光之穹頂攝影比賽 「成就」奪冠
分享外省庶民故事 榮光眷影紀錄片播映
陶博館推節能減碳 持台鐵票根優惠門票
彰縣辦國際母乳週活動 媽媽分享哺乳經驗
記者日均工時11小時 薪資滿意度僅40分
劉揆：2009年台灣燈會 宜蘭縣舉行
Mini車主獻愛心 助創世籌建台東分院
高市府：將投入更多資源扶植在地樂團
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中台產業聯盟首長早餐會報 通過八提案
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統化身烘焙學員做月餅 為愛心月餅促銷
近貧補助 政府主動通知十月起發放
近貧工作所得補助方案 民眾：不無小補
中秋烤肉污染空氣 環署籲純賞月最好
重慶重獎奧運得牌選手 給房給官做
宣導預防狂犬病 彰縣動防所辦預防注射
俄總理蒲亭再度指責美國介入喬治亞衝突
警方破獲販毒集團 起出安毒市價超過一億
喬治亞與俄羅斯斷交 危機情勢日益升高
深層海水價值高 精製鹽滷可調製酒及飲品
高捷橘線將通車 民眾參與馬賽克鑲嵌藝術
世界最高觀光廳上海環球金融中心開放
網路留言要殺皇太子 日男子遭警方逮捕
國道10號仁武交流道以東 9月起放寬速限
青海荒漠化嚴重 每年擴展近10萬公頃
慶啟人與星檢方承辦者討論司法互助細節
甲仙芋筍節登場 單車踩街宣示節能
身障者公民權利論壇 宣示走出自己的路
金門沙崗未爆黃磷彈自燃 軍方緊急移除
莊佳容男女混雙敗北 台灣選手美網賽全止步
2008全國中小企業會議盼向政府反映實情
蔡健雅梁文音為思家兒獻唱 鼓勵勇敢追夢
價格談不攏 小一生補種百日咳疫苗延下學期
示威壓力日增 泰國總理矢志不下台
全球性通膨 窮國與富國的窮人最怕物價飆漲
果陀針鋒對決票房展佳績 台北加演
行動娛樂資訊 男重電視電影 女愛美容保養
健康路國有地二度標售 9月11日開標
廣東增城死亡車禍引發聚眾向政府抗議事件
扁資金流轉四大洲？ 特偵組:太誇張了
四川攀枝花和涼山會理交界發生六點一地震
中台四縣市聯手行銷 年底前進港澳及北京
中輟復學輔導展成效 全國尚輟率創新低
MIC:台灣金融業7成資訊委外 明年預算續增
連戰：胡錦濤務實 兩岸愈走愈近是趨勢
普吉島機場仍關閉 華航取消飛普吉島航班
馬總統關心中部直航 中部4縣市開會研商
貓空路窄巴士撞電桿 23乘客送醫無大礙
慶祝814勝利 空軍官校裝備展示空中表演
挑培林為副手 美華裔支持聯盟讚馬侃決定
泰反政府示威 旅遊業者:台灣遊客安全無虞
公督盟首場公民評鑑立委大會 明天登場
高油價加劇通膨 全球經濟拉警報
NASA考慮延長太空梭役期至2015年
攤商不守規定 基隆市議長盼兼顧生機與市容
砸大錢買球星 歐洲足球隊財務狀況引發關切
客委會主委黃玉振：推動客語 從家庭做起
張榮恭：蔡英文批馬 見不得兩岸和平共榮
經長：經濟無特效藥 政策鬆綁明年可發酵
馬總統：七項武器採購 美國應會完成手續
胡志強：施政做好 嗆聲就沒空間
不明來源財產說明義務罪 法務部已訂草案
首屆台北購物節今開跑 推出折扣抽獎活動
美國航空公司延後一年開闢芝加哥至北京航線
台灣世展會兒童保護劇將巡演校園教會40場
記憶體價格續跌 模組廠待旺季回春效應
憂少子化 北市教師培養專長轉任輔導教師
台北國賓星光池畔B.B.Q HIGH翻中秋夜
經長：經濟無特效藥 政策鬆綁明年可發酵
張榮恭：蔡英文批馬 見不得兩岸和平共榮
陸資投資晶圓面板？經長：原則不准 有例外
印尼天然氣輸中國價格過低朝野領袖互責
國務機要費案 特偵組近期內再傳陳水扁說明
蔡英文：830後 民進黨快步走向下一階段
民進黨立委：遊行超人氣 提振綠營士氣
吳淑珍司法案件 台北大學:不表意見
任天堂預估營業額將首度達兩兆日圓大關
830遊行落幕 總統府：未來會更強化溝通
回應830 國民黨反問：是誰讓經濟倒下去？
台達電佈局全球化 商業環保並重
馬侃女副手培林形象清新 老少搭檔待磨合
民眾高喊護主權顧台灣 830遊行晚間落幕
美國總統選戰加溫 馬侃副手培林褒貶不一
中國四川規模6.1地震 喪生人數增至22人
全台高溫炎熱 明初秋鋒面報到高溫降5度
美國總統選戰加溫 馬侃副手培林褒貶不一
布希敦促國會 批准貿易能源減稅等計畫
反制俄支持分離 喬治亞退出阿柏克茲亞停火
泰國聯合政府領袖表態支持薩瑪留任總理
古斯塔夫颶風來襲前 紐奧良展開強制撤離
俄德同意緩和歐洲因喬治亞所產生緊張氣氛
頭城搶孤 宜蘭縣搶孤協會隊獲得冠軍
古斯塔夫颶風襲擊古巴 威力增強為四級
馬侃：共和黨提名大會可能因颶風而停止舉行
俄羅斯要求在喬治亞派駐更多國際觀察員
深圳業主抗議商場擾民
廣州增城車禍釀警民衝突
馬侃大膽挑副手 美大選激戰前進東部戰場
不受馬侃宣佈副手影響 歐巴馬民調持續領先
攀西地震 雲南永仁縣七十人傷亡
郝龍斌：台北與紐約有相互借鏡之處
中國民間紀念胡耀邦「光彩講話」
王建民本季再出場微乎其微 十一月返台休假
環西自由車賽首站 義大利波薩托披黃衫
紐約中華公所協助華裔辦理選民登記
吳敬璉：捲入間諜案屬謠言 覺得莫名其妙
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中國人民大學破格錄取三名奧運金牌得主
政策鬆綁 投資台灣 可搶占運籌金融商機
墨西哥全國大規模示威 抗議犯罪率節節升高
攀枝花市受地震影響損害嚴重
單車消遙遊澄清湖登場 數千民眾響應
防範腸病毒及登革熱 教部籲學校加強宣導
台彩 9月推出兩款新刮刮樂
自行車休閒運動節能 消費緊縮中逆勢發光
洗錢疑案 檢方鎖定查領據列報國務費流向
涉嫌非法重製資料庫 一審判決元照侵權
傳為免京奧覆轍 倫敦奧運聖火傳遞將僅限英境
總統兼黨魁？國民黨團：須尊重黨員意見
中國四川地震死亡人數增至二十五人
古斯塔夫颶風直撲古巴 朝美國墨西哥灣岸前進
攀枝花地震不屬汶川餘震
鄭蔡雄印度演講台灣全球務實策略
金管會擬開放投信投顧券商經營信託業務
小三通金廈五通航線開通 航程省一半
針對毒餃事件 中國進行工廠內部犯案調查
泰示威活動第六天 薩瑪重申不辭職
番茄產量過剩 貴陽下令幹部每人購百斤
溫哥華台灣文化節開鑼 參加民眾踴躍
喬治亞衝突危機 俄羅斯加入世貿組織生變數
國小課後補助 外籍配偶子女納入排富條款
中國熟禽肉九月重返歐盟市場
呂秀蓮十月訪墨 出席國際職業婦女大會
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澳80歲老翁性需索無度 判賠前妻六百多萬
聯合號撞沈案 外交部：續向日方爭取賠償
美食泡湯享不完 2008台北旅館節明開跑
推展法治教育 法治普及化研討會9月登場
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培林震撼 馬侃陣營一天募得七百萬美元
日月潭萬人泳渡 一萬八千多人完成壯舉
蔡英文9/2訪美 晤歐巴馬與馬侃兩陣營
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金門高粱酒糟養牛 李炷烽勉化垃圾為黃金
推展法治教育 法治普及化研討會9月登場
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中市表揚金婚以上夫妻 胡志強譽婚姻模範
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印尼警告激進團體 齋戒月勿擅自暴力執法
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給總統的簡訊首獎 請馬總統幫忙找工作
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金門技術學院馬祖分班 首屆招收57名新生
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亞青男籃賽 中華不敵黎巴嫩 首度無緣八強
中縣桐林集貨場啟用 評鑑優質龍眼果品
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中國地方金融機構發行銀行卡近2億張
第11屆試委明就職 馬總統主持宣誓典禮
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示威群眾遭驅離 泰國普吉與甲米機場重開放
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以巴領袖舉行新一輪中東和平談判
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新疆喀什襲警案偵破 首謀遭擊斃
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美國政府信心喊話可能挽救二房危機
經長:核四商轉估延至後年 評估核電廠延役
經長：浮動油價新制近日報政院 變動不大
登陸政策面審查擬9月取消 回歸專案審查
新疆喀什襲警案偵破 首謀遭擊斃
經長:核四商轉估延至後年 評估核電廠延役
經長：浮動油價新制近日報政院 變動不大
登陸政策面審查擬9月取消 回歸專案審查
中央社新聞小百科：政策面審查
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中正預校師生單車環島九天 返校受歡迎
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大陸離金門最近的碼頭新闢客運航線
普吉島機場重開 港龍航班傍晚恢復
總統兼任黨魁？ 學者正反意見皆有
南台灣客家論壇結業 挑擔儀式傳承客家精神
泰山ETC南下第二收費道整修 明起封閉5天
專家：精障家屬壓力大 尋求協助事半功倍
勞保斷保者福音 明年可領新制老年給付
大陸離金門最近的碼頭新闢客運航線
華國鋒告別式舉行 胡錦濤江澤民出席
普吉島機場重開 港龍航班傍晚恢復
總統兼任黨魁？ 學者正反意見皆有
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投信：若量能溫和增加 台股反彈可望延續
泰山ETC南下第二收費道整修 明起封閉5天
專家：精障家屬壓力大 尋求協助事半功倍
勞保斷保者福音 明年可領新制老年給付
華國鋒告別式舉行 胡錦濤江澤民出席
投信：若量能溫和增加 台股反彈可望延續
勞保年金有兩種計算公式 勞保局擇優發給
四川攀枝花再發生規模五點六餘震
日月潭萬人泳渡 5人身體不適送醫均已返家
高捷橘線車站開放參觀 兩天湧入萬人
法甲足球 曼丹達兩度成功撲救馬賽維持第一
賓果首度頭彩獎落金門 台灣進香客中獎
歐盟將討論喬治亞問題 俄設法緩和緊張氣氛
呂秀蓮：蔡英文應該用腦領導民進黨
涉盜鉅款外逃 中國銀行前官員在美被定罪
士林夜市與卡梅爾市場 市集文化互有異同
國民黨行管會新主委未定 擬副主委暫代
超級颶風古斯塔夫來襲 紐奧良居民緊急疏散
藝人參加搶孤 劉亮佐開先例並到法院公證
台灣醒報明問世 創刊茶會邀李家同演講
總統兼黨魁？ 國民黨人士：總統意願最重要
國務費案起訴與否 扁辦：特偵組稱未有心證
金門中秋博餅開賽 首獎333瓶金門高粱
消費與公益結合 弱勢者中秋禮盒才能創商機
日月潭萬人泳渡人數減少 與景氣有關
基隆老大公廟關龕門 代表中元祭圓滿結束
機場捷運已完成47.09% 3施工標9月招標
普吉機場開放 華航包機明天接回滯留旅客
出征北京帕運 馬英九明天為代表團授旗
出征北京帕運 馬英九明天為代表團授旗
立院委員會優秀立委榜首 國民兩黨各半
古斯塔夫降為三級颶風 可能再度轉強
東京大規模防災演習 台灣救難隊員參與訓練
泰總理求助國會 盼結束反政府抗議活動
美科學家破解關鍵酵素奧秘 開啟抗癌新途徑
白宮：布希與錢尼均不會出席共和黨大會
超級颶風來臨 布希取消赴共和黨大會演說
泰國國會緊急會議冗長 政黨互相抨擊無結果
古斯塔夫颶風來襲 紐奧良實施宵禁
共和黨大會開幕前夕馬侃民調落後六個百分點
布希呼籲墨西哥灣民眾配合政府防災準備
監督颶風應變 布希不參加共和黨全代會
颶風來襲 共和黨全代會首日活動大幅縮水
美網 戴維登柯挫圖斯諾夫 挺進四輪
美網 費德瑞發功輕取史提潘尼克 挺進第四輪
美網 羅迪克直落三挫瑟比 闖進第四輪
「黑暗騎士」北美票房破五億美元大關
颶風來襲 歐巴馬將發動支持者協助災後重建
俄羅斯產業未獲利 蒲亭將中止數項WTO協議
分析師:多空方向未明 台指期持續區間震盪
美股大跌 台股開盤蒙陰霾
颶風侵襲 共和黨暫停全代會首日大部份活動
台股開盤下跌78.89點 為6967.22點
日月潭萬人泳渡 一萬八千多人完成壯舉
金門高粱酒糟養牛 李炷烽勉化垃圾為黃金
中市表揚金婚以上夫妻 胡志強譽婚姻模範
楊科維琪晉美網女單八強 全力重返球后寶座
結合舞蹈音樂 新舞作觀自在27日登場
馬侃促美國人民援助古斯塔夫颶風受災民眾
結合舞蹈音樂 新舞作觀自在27日登場
韓元貶值效應 新台幣匯率早盤貶破31.6元
許世楷：美日不希望中國改變台海現狀
路面濕滑 墨西哥總統單車意外肩膀骨折
颶風擾議程 美共和黨大會異常冷清
第11屆試委就職 馬總統主持宣誓典禮
攀枝花地震災區中小學延後一週開學
中共安徽淮南原市委書記陳世禮涉嫌受賄
七人及一非政府組織 獲今年麥格塞塞獎
西北航空台北東京航線復航 早去晚回時段優
美工廠化學物外洩八患病 急診室隔離後開放
官方下發限貸令 奧運後中國房價持續盤整
美網女單 狄曼提娃八強出戰史妮德
麥維德夫：俄羅斯準備反擊歐盟制裁措施
美股大跌鴻海跌停 台股早盤跌破6900點
高雄巨蛋取得使用執照 將辦活動炒熱名聲
民調：福田內閣支持率跌至改組前水準
夏日戲水遊客多 花蓮消防局提醒注意安全
台商參展疑涉侵權展品 德將進行技術鑑定
傳北京訂定四項措施力保經濟增長
亞青男籃賽 中國隊疑因罷賽被判負敘利亞
金門萬安演習人員管制 警方籲旅客因應
打擊誇大不實 上海實施新食品化妝品管理
特偵組擬增加人手？ 最高檢：沒這回事
台日簽訂合作備忘錄 推廣IPv6技術與應用
航機滯留跑道 深圳寶安機場一度關閉
4日率團登陸 李炷烽：依新規定辦理
攀枝花地震已造成３３人死亡５０６人受傷
農委會畜試所長王政騰升任副主委
澎湖小門國小僅九名學生 師生面對面教學
人人都想當老闆 兩成三英國人想依興趣創業
颶風來襲 墨西哥灣油氣生產作業幾停擺
總統兼黨魁？ 王金平：利大於弊
勞保年金試算 勞保局24辦事處提供服務
高縣府推展地方戲曲 邀歌仔戲下鄉巡演
南路易斯安那已感受颶風古斯塔夫風雨
外交部:野鳥協會改回中華名稱 屬內部事務
無菸城市健康遨遊 網路有獎活動開跑
立院新會期 王金平：財產不明罪則須合情理
神緣120年 北台灣媽祖文化節6日登場
開學日 教部公布國小校園安全檢核表
紐西蘭北島五點八地震 尚無傷亡報導
民進黨團:新會期目標 要陽光顧經濟護主權
台灣省議會檔案史料巡迴特展 高雄揭幕
離島縣市長赴陸受規範 連江縣長：無意見
高捷夜班車停駛 陳菊：將向張家祝反映
高鐵左營站秋節加開9班 即日起預售車票
成思危：中國無需加速人民幣升值
NAKAYAMA中山日本料理餐廳
中市修正補習班規則 禁以保證班名義招生
帕運中華代表團明出發 馬總統授旗
哈爾濱一巴士傳爆炸焚毀
外交部：不組非洲友台協會 無關外交休兵
泰總理府附近小型炸彈爆炸 無人傷亡
上網登記結婚？法部：破壞登記婚立法美意
李文忠喊清黨 民進黨團：誰該清誰的黨？
金管會：私募基金投資陸股上限近期鬆綁
發揚傳統藝術精神 高市史博館辦數位展
江丙坤明抵雙子城 觀摩美共和黨全代會
維護校園安全 鄭瑞城：明年經費會提高
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歐盟峰會明登場 喬治亞預期獲支持
租廠房棄置廢棄物 南區督察大隊籲防範
颶風古斯塔夫侵襲海地 外交部表達關切
打好語文基礎 北縣國小生獲贈生字語詞簿
檢察總長：未打算切割國務費案與洗錢案
埔里亞締飯店火警 十餘旅客疏散
開學了 南縣總爺國小學生到他校上課
北市國小迎新 敦化光復人數居冠 湖田13人
俄羅斯喬治亞衝突 廣泛影響全球分離運動
中部地區萬安31號演習 九日上午舉行
北市登革熱疫情獲控制 目前染病20例
空城紐奧良 撤離兩百萬人
古斯塔夫颶風將對區域經濟造成廣泛影響
國小校園安全嗎？安全檢核表確認
涉詐領健保補助 前立委侯水盛夫婦遭求刑
考試院首長交接 蕭萬長伍錦霖提廉能政治
回應830遊行 總統:反省努力拉近雙方目標
民進黨團：馬總統應正視830人民怒吼
培林：颶風來襲提醒民眾 需要小而美政府
郭旭崧參觀工博館防疫戰鬥營 讚賞互動設施
黑手介入外籍看護 欺騙醫師詐領巴氏量表
路州州長金德爾：堤防可能擋住颶風威力
華航普吉島班機 下午載回所有滯留旅客
台股收盤跌233.02點 為6813.09點
共和黨代表期待在全國大會上認識培林
台北股市開低收低 下跌233.02點
戴爾及鴻海財報不佳 台股走低大跌233點
颶風來襲 考驗馬侃歐巴馬政治應變能力
颶風逼近 墨西哥灣產油作業幾乎完全停頓
委國失蹤貨機殘骸尋獲 三組員全罹難
三千八百年前埃及統治者墓室 開羅南方出土
古斯塔夫挾著強風進逼路易斯安那
北市代檢驗車查詢系統上線 22家可驗瓦斯車
墨示威民眾會見總統 表達反暴力訴求
俄羅斯喬治亞衝突 廣泛影響全球分離運動
國際清算銀行：全球金融業虧損尚未止血
高雄工地貨車撞傷三信家商學生 一人重傷
開學了 中縣10所國中小午餐未完成招標
G二十論壇檢討全球經濟減緩與通貨膨脹問題
以巴峰會 巴勒斯坦反對片面性和平協議
總統：期待考試院銳意革新 回應人民需求
獅潭禪院法會 三男假冒比丘詐財
朱潤逢接任中國輸出入銀行總經理
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非洲友台協會喊停 藍綠立委各有看法
國稅局：郵局定存單利息所得 需課綜所稅
美海岸開始遭到古斯塔夫颶風狂風暴雨襲擊
8/1新增保育動物 中縣府籲已飼養者登錄
美國網球公開賽 喬科維奇晉級第四輪
三大法人賣超157億 台股仍守住6800點
子宮頸抹片檢查率低 縣衛生局長下鄉服務
廖了以：政府有決心推動廉能政治
基隆社大到你家～97年秋季班開學招生活動
新光人壽慈善基金會贊助『小小金融家成長營』活動
廖了以：網路結婚後一定時間仍需臨櫃登記
颶風逼近墨西哥灣 國際油價應聲上揚
新台幣兌美元貶7.3分 收31.593元
高市巨蛋完工 工期延誤爭議仍待仲裁
蔡英文明天訪美 將在康乃爾大學演講
日媒：中日韓同意設核能事故緊急聯絡制度
台酒：續推民營化 擬明年底釋出51%股權
調查：近七成受訪港人關注立法會選舉投票
開學 台東新生穿越智慧門拜師學藝向前行
中國將確定三江源頭位置後建國家地理標誌
中國全面免除城鄉義務教育學雜費
開學日 永康勝利國小傳疑似食物中毒
多位企業家回饋故鄉滿州 組協會發展觀光
台北股市開低收低 下跌233.02點
回應830遊行 總統：反省努力拉近雙方目標
吳容明接台糖董座 期許活化資產提升績效
高市議長要求恢復高捷深夜列車
蔡同榮：國軍只圖防衛固守 台灣等著挨打
中國調整汽車消費稅 法拉利漲百萬人民幣
總統府：依警政署公式計算830遊行約5萬人
冷戰情況再現 俄羅斯轟炸機再度出現北極圈
兩岸貿易額三十年來成長兩千四百九十倍
利比亞：石油輸出國家組織可能維持產量不變
內政部：推上網登記結婚 會兼顧適法便民
傳訊陳水扁 特偵組:已派專人送達傳票
高捷深夜列車繼續開 待橘線通車再檢討
曹興誠批檢調 法務部：檢察機關辦案依法
福田閃電請辭 盼新首相實現政策
福田閃電請辭 日本首相兩年換三個
經濟趨緩影響投資人信心 亞股全面重挫
網路之狼檢方求刑近百年 一審判36年
吳思材羈押將屆滿 巴紐案北檢本週偵結
洗錢疑案 檢方發現扁家貝里斯設紙上公司
福田請辭 麻生成日相有力繼任人選
颶風進逼美沿岸 共和黨全代會調整活動計劃
古斯塔夫颶風減弱 油價跌破110美元
波特林籲歐盟團結 拒接受暴力改變歐洲版圖
歐盟舉行緊急峰會 稱與俄關係面臨重要關頭
股市重挫幣值急貶 南韓淡化金融危機疑慮
焦點人物：領袖魅力不足 福田康夫黯然請辭
古斯塔夫颶風登陸 紐奧良堤防受威脅
颶風侵襲紐奧良 飼主忍痛暫別寵物分頭撤離
布希：美對目前颶風處置勝於卡崔娜颶風期間
百萬喬治亞人示威 抗議俄國佔領領土
福田下台 盼挽救自民黨眾議院選情
英威廉王子與女友出遊照片失竊 警方逮一人
古斯塔夫轉弱為一級颶風 另一颶風漢娜形成
泰反對與支持政府群眾衝突 據傳出現槍聲
歐盟警告俄 不撤軍將中止新夥伴關係談判
泰示威爆發衝突傳出死傷 軍方協助維持秩序
古斯塔夫減弱登陸 布希赴德州視察救援中心
共和黨大會開幕日 馬侃民調落後六個百分點
培林女兒未婚懷孕 歐巴馬籲政治勿涉家務事
泰政府支持者反對民眾暴力衝突 數十傷一死
期貨商：台指期所有均線下彎 多方信心脆弱
券商：台股上檔賣壓重 短線測試前低6708點
據信載有聯合國人員小型飛機在剛果失蹤
肯特列傷兵名單 胡金龍重回大聯盟
尋求化解喬治亞危機 法俄領袖八日會商
幼兒久咳 當心異物入侵氣管要人命
融合畫與樂 丹青樂響音樂會7日登場
藝術與科技結合 業者推數位畫廊產品
非原民通過原民語認證 劉炯錫等接受表揚
金門雷雨成災 唯一國定古蹟險遭殃
高縣潘姓員警遭車撞死 警方懷疑鄰居涉嫌
轉型國際化 琉璃工藝產業與投影機大廠合併
長榮集團40週年慶茶會 正副總統出席致意
泰國宣佈曼谷進入緊急狀態 禁五人以上集會
示威失控 泰政府發布緊急狀態命令
裴洛西訪廣島 向原爆罹難者致意美最高官員
分析指福田辭職不改變中日關係基本方向
台股開盤下跌10.13點 為6802.96點
女兒未婚懷孕 美共和黨培林仍獲保守派力挺
中國大陸嚴防奧運期間停產企業盲目復產
郝龍斌返台 加強與哈佛大學紐約合作交流
高鐵板橋站整合資源 地下一樓櫃台購票
中國今年436人死於洪澇災害
第八屆台灣巴西經濟聯席會議召開
被指散播培林女兒懷孕謠言 歐巴馬嚴正駁斥
勵馨女兒工作日 12-20歲少女可報名
納達爾晉美網男單八強 平個人美網最佳戰績
Google推Chrome瀏覽器 挑戰微軟IE霸主地位
印度塔達車廠事件 影響企業投資意願
節能減碳 中鋼與工研院合作改善加熱系統
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墨西哥犯罪問題惡化引爆民怨 警界自清肅貪
巴拉圭政策轉向 不再於聯合國支持台灣
星副總理黃根成訪問中國五天
大眾電信預計11時召開記者會
兩颶風肆虐之際 大西洋出現第九個熱帶風暴
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市調:準役男8成2有意申請研發替代役
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四川加強行政效率 數官員遭免職
日本前外相麻生太郎暗示爭取總理大位
南韓外匯存底兩月遽減一百五十億美元
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內外在形勢不好 廣州企業利潤下降
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環保能源 竹市香山風力發電機組十月商轉
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日自民黨總裁選舉 麻生表態參選
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共和黨全代會開幕 颶風與懷孕新聞搶走焦點
外資匯出 新台幣兌美元早盤大貶逾1角
健康風吹進中國 茶飲料市占穩定成長
泰國總理：曼谷緊急狀態不會持續太久
大眾電信:昨跳票8600萬元 正與銀行協商
曼谷緊急狀態 緊急委員會將驅逐抗議者
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HiTaxi與So-net網路叫車 大台北8折起
交易紀錄顯示疑似陳幸妤曾售出洛杉磯房產
慶祝成立101年 UPS辦101分運務員活動
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暴雨侵襲 長江漢江出現入汛來最大漲水
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歷史一刻 美議長裴洛西向日原爆罹難者致敬
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美網男單 費希晉級八強寫下個人最佳紀錄
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增扁寓所監控系統？ 國安局：預算尚未支用
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巴國拒票投台灣 立委:外交休兵成外交休克
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政壇歷練與培林旗鼓相當？ 歐巴馬嚴詞反擊
美網女單 莎菲娜輕騎晉八強
拼經濟 陳添枝4日與工商團體座談
嘉義地區慶軍人節 軍方請國人安心過中秋
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伊朗總統將出席北京殘奧會開幕式
南島民族論壇預算 張花冠籲勿刪減
巴國不在UN支持台灣 外交部：不影響邦誼
標準局制定手杖國家標準 長輩安全有保障
高縣新建農地違建增加 楊秋興指示清查
蔡英文今訪美 籲社會冷靜看待陳水扁案
總統：不主張國防休兵 政府止戰而不懼戰
卸下考試院長職 姚嘉文掌台灣國家聯盟
曼谷緊急狀態 外交部籲台灣旅客注意安全
國慶煙火施放地點疑慮 籌備會:有防範措施
政院：物價壓力趨緩 盯嬰兒奶粉傳漲訊息
台股收盤跌113.27點 為6699.82點
防治登革熱 高市暑期環境大掃除成果豐碩
人行副行長：中國經濟面臨嚴重困難
重視外勞人權 電台安排越勞家屬來台省親
爆料人士助美國政府追回93億美元詐領醫療費
馬總統談軍人氣節 強調不貪財不怕死
台北股市開低收低 下跌113.27點
華信北高航線再減班 長榮停飛紐西蘭航線
星國司法互助 月內提供檢調扁家帳戶資料
醫師提醒攝護腺肥大病人 感冒勿亂服成藥
9月電子期跌2.8點 金融期跌5.6點
大眾電信:預計本周退補 15日與銀行團協商
台股失守6700點關卡 創波段新低
高市綠色星期四免費公車 續辦半年
830遊行人數有多少？民進黨國民黨各說各話
台股創波段新低 專家:景氣不佳所致
外國釣魚網站騙信用卡授權碼 警方提醒防騙
美保守派聯盟主席舉行酒會歡迎江丙坤等人
台北市立動物園傳喜訊 小黑腳企鵝誕生
前稻江總務長酒駕撞死學生 和解緩刑4年
遭假冒檢察官詐騙 北縣女子失金十八萬
百萬喬治亞人示威 抗議俄國佔領領土
卸下考試院長職 姚嘉文掌台灣國家聯盟
巴國拒票投台灣 立委：外交休兵成外交休克
中油宣佈調降9月份液化石油氣價格
總統：不主張國防休兵 政府止戰而不懼戰
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奧運選手露臉 受邀為北縣運動城市代言
1999市民當家熱線 北市44%受訪者知道
奧運奪金計畫 宋景宏:楊淑君等3人將負重任
公督盟：將與立院各黨團協商 建立評鑑規則
中縣消保官稽查餐盒業者 了解供餐情形
中縣百歲人瑞陰盛陽衰 最高壽一百零四歲
農改場測試菊花防蟲劑 選出六種教導施藥
台股破底 三大法人賣超152億元
北京學者：中日關係不會退到小泉時代狀態
兩岸髮型化妝賽 百名台灣選手獲中國證書
教學卓越獎國小組 北市萬興國小等19校獲獎
張家祝:初期兼高捷董座 未來聘專業經理人
李明博女婿趙顯範涉操縱股價 南韓檢方調查
工程會:鬆綁採購法等4法規 吸引民間資金
宋玉麒獲奧運銅牌 樹林市長贈獎金鼓勵
經濟部：3處核廢料潛在場址 8個月後公投
新台幣兌美元貶1.57角 收31.750元
勞委會公布台灣第4季人力需求 創新低
國務費案 北院919繼續開庭審理
福田辭職 中國：盼中日關係繼續健康發展
麥當勞「天天超值選」 傳遞「平價超值」新體驗 「麥香鷄飯香堡」新上市 1個銅板輕鬆享超值美味
高雄國賓美食e-coupon 六六折起輕鬆嚐美饌
『2008台灣歐米茄雙鷹業餘高爾夫球賽』 9月1日至20日接受報名
DHL運用運籌專業與全球服務網絡 協助運送義診物資至蒙古
勞保新制 家庭主婦可補領老年給付
日華金典酒店 鐵馬寄情住房專案
阿里山幸福出招，2008 阿里山的幸福婚禮，聖山見証愛情
Visa無限卡、Visa御璽卡友享尊寵禮遇
姚嘉文掌台灣國家聯盟
自行車路網網路合流 北縣府建車友踏診新制
日自民黨預料將在二十二日舉行總裁選舉
嘉義縣查獲製造煙火爆竹原料225公斤
張嘉郡質疑未利益迴避 公督盟要求道歉
悠遊卡公司臨時董事會通過連勝文任董事長
大眾電信傳跳票 銀行尚無動作
情資已告知總長？陳聰明：與事實不符
7月現金卡逾放比4.64% 2年來首度低於5%
林益世：預算審查時擬凍結陳水扁部分禮遇
銀行團初步同意降息 高鐵負擔利率估低於4%
勞委會調查 第4季人力需求保險業增加最多
扁辦：收到葉盛茂情資 但無所謂隱匿公文
台中發電廠C02排放仍居世界第一 麥寮第五
針對曹興誠文章 王清峰：全力支持檢察官
情資匿報案是否另構成洩密？ 北檢繼續調查
麻生第四度競選日自民黨總裁 備受矚目
符合法定工時規定 北縣府：中秋節應補假
洗錢案情資交扁 專案小組:不影響案件偵辦
颶風已過境 美共和黨代表盼全代會恢復議程
葉盛茂：兩次接獲情資後次月交陳水扁
國際油價重挫 倫敦油價跌破每桶105美元
喬治亞正式與俄羅斯斷交
陳致中夫婦留學期間帳戶資料 似列調查範圍
民盟無視緊急狀態續示威 泰國政治僵局難解
颶風過後 美共和黨全代會恢復議程
馬英九總統務實外交政策引起歐洲媒體注意
熱帶風暴漢娜侵襲巴哈馬
巴拉圭財長：將請求台灣減免債務
共和黨黨綱：期待中國民主化並履行國際責任
颶風過後 美共和黨全代會恢復議程
瑞典研究：婚姻有危機？都怪男人基因有問題
美共和黨馬侃與培林確定接受黨正副總統提名
牙買加鮑爾跑出史上男子百公尺第二快紀錄
美網 俄羅斯狄曼提娃拍走史妮德晉級前四強
古斯塔夫颶風破壞不多 國際油價跌逾5美元
美國航空班機爆胎 安全降落洛杉磯國際機場
歐盟凍結合作談判 但俄羅斯不停供天然氣
台商佈局東歐 面臨人才荒與高物價挑戰
美網青少年男雙 楊宗樺謝政鵬挺進第二輪
加大選可能提前 保守黨可望成多數黨
劉溪泉投書 籲助台灣加入聯合國專門機構
美網 穆勒爆冷擊敗戴維登柯晉級八強
期貨商：短線空頭強勢 台指期難有表現
券商：台股利空環伺 先尋求止跌訊號
美網 喬科維奇苦戰五盤驚險晉級八強
改善能源使用率 法將推出零利率貸款
低放射廢棄物場址遲公告 國營會明查明
阿里山舉辦十月婚禮 徵求22對新人
針對曹興誠文章 王清峰：全力支持檢察官
不滿西子灣沙灘收費 高市府要求強制接管
鎖定富人 日推出整套一億日圓純金中式食器
李炷烽：盼大陸供水大小金門一併考量
獲選低放射廢棄物潛在場址 台東民代反對
低放射廢棄物潛在場址 達仁鄉公所支持
遭警察逮捕時瞬間壓力過大 可能心臟病死亡
台股開盤上漲7.05點 為6706.87點
中國大陸近兩年物價漲幅創10年來新高
也算置入性行銷 劍橋大學請編劇幫忙入戲
印度塔達集團中止興建世界最便宜汽車工廠
國務機要費案 特偵組今再傳陳水扁說明
業績下滑 日本伊勢丹百貨緊縮中國業務
布希：馬侃已準備好領導美國
掌民進黨首度訪美 蔡英文：選總統太遙遠
巴拉圭總統稱發現政變陰謀 將罷黜國會領袖
中研院研發基因型疫苗 可望防阻禽流感
美網 費德瑞苦戰五盤搶進八強 力圖五連冠
共和黨全代會外示威者鬧事 近280人被捕
曼谷宣佈緊急狀態 星人多按計畫前往泰國
泰國局勢緊張 香港部分旅遊團取消
美網女單 楊科維琪輕鬆晉四強
金門秋祭國殤大典 軍民向烈士英靈致敬
廣東1330座水庫有險情 北京限時整修
美前司法部長險些洩露機密文件案 不起訴
金援大眾電信取WiMAX執照？中華電否認
嘉義縣朴子市查獲非法煙火爆竹
身心障礙人士藝術創作展 國父紀念館登場
美網賽楊宗樺明天連戰兩場 體力考驗
北京殘奧會 向比賽城市郵寄月餅須開箱查驗
兩項民調都顯示 歐巴馬領先馬侃8%
台南科技大學招收男學生 女校走入歷史
王建煊掏腰包 買喜憨兒月餅做公益
日相撲協會理事長外國弟子大麻篩檢呈陽性
醫師：年輕男性易得竹竿病 愈休息愈糟糕
不熟悉機械釀斷指意外 醫生籲注意職場安全
全世界最高建築物杜拜塔高度持續增長中
日媒：多數企業盼新政府注重景氣及財政重建
環保團體北縣府抗議 反對土城看守所遷移
美釋戰略儲油 助風災重建
無污染氣動機車 中央大學研發成功
外資匯出 新台幣中午收31.835元貶8.5分
中秋將屆 雲林推出老欉文旦共同品牌
學校擴音器擾人清夢恐觸法 高市環局籲注意
總統:兩岸處於一種特別的關係 但非國與國
中市禁止公園綠地烤肉 違者罰款
點亮生命之燈 馬總統頒獎肯定社教意義
菲國一省長馬尼拉遇伏重傷 疑有政治動機
監院查朱朝亮 王建煊: 查有無監督
總統參加97年中樞秋祭忠烈殉職人員典禮
貿協：台灣食品館驚艷吉林東北亞博覽會
健全移民業務管理 移民署北高辦法規宣導
總統：兩岸主權爭議 以92共識做暫時處理
高市府:已通知住戶 年底拆遷重劃區牴觸戶
福田閃電請辭 日中韓三方峰會宣布延後
熱帶風暴漢娜在海地海域近似滯留
共和黨為培林辯護 馬侃稱以培林為榮
可口可樂宣布收購中國匯源飲料集團
蘿拉為布希引言提振共和黨全代會氣氛
台股收盤跌114.89點 為6584.93點
徵才網站廣告不實 全球華人遭罰75萬元
配合立院決議 財政部等陸續改裝油氣車
環署：中秋禮包裝宜簡單 為環保盡心力
企業贈600盒月餅 台北南區家扶家庭受照顧
洗錢疑案 檢方懷疑扁掌握情資後轉移資金
總統：希望在2016年達到633目標
中市大都會歌劇院主體工程 9月中公開招標
勞動姐妹紀念碑落成 陳菊感念罹難女工
內政部要台灣社說明830遊行 綠營：荒謬
內政部：民眾檢舉830 依程序請台灣社說明
台北股市開平高走低 下跌114.89點
報導：中國中鋼集團申請開採澳洲鈾礦
台股續創波段新低 失守6600點關卡
成大團隊血液學成果冠全球 刊登權威期刊
中縣公老坪忠烈祠 秋祭革命先烈
強化身障者技能 中區職訓開設電腦裝修班
研究 HHV-6病毒大多經由染色體傳染給嬰兒
總統:國防不採取攻勢 戰略上一定採取守勢
櫃買中心推動台灣前3大蘭花業者掛牌上櫃
北京奧運期間曾驚現白色粉末信件
菲律賓廢除負責與伊斯蘭叛軍和平談判小組
泰國最大工會呼籲罷工 但沒什麼人響應
醫師：雞蛋花具輕微毒性 勿自行服用
北市失業勞工子女就學補助 受理申請
總統談生育率 盼2015年達千分之一點六
海外響應中國民主人士中秋節文化宣言
Google推Chrome瀏覽器 挑戰微軟IE霸主地位
洛杉磯瓦茨區十所中學提供華語文選修課程
敦煌博物館防護差 中國一級文物白天被偷
美副總統抵亞塞拜然 展開俄南部鄰邦訪問
上海學者：金牌堆不出體育強國
開學有禮 高市贈低收入戶子女腳踏車
泰政治動盪 輿論建議總理辭職或解散國會
姚嘉文成民進黨終身黨員 籲黨繼續運作
台股續破底外資小買 三大法人買超3.89億
中大：香港一成半兒童過重
美兩黨兩岸政策 共和黨對台政策較週延
想讀書孩子可讀書 教部夜光天使計畫啟動
駐韓代表：應讓台灣參與聯合國專門機構
教育部編228基金預算 國民黨立委質疑用途
建台水泥標售高雄八五大樓部分產權
疑洩洪不當 災民告白河水庫及第五河川局
罷工未成功 泰示威者拒與軍方談判
政府解散與回游和談小組 菲民擔心衝突擴大
南投秋祭典禮 殉職少尉李朋峰入祀忠烈祠
阿塞德：美選出新總統後以敘應可直接對談
反駁吳釗燮說法 官員指駐美外交官士氣高
總統指兩岸是特別關係非國與國 藍營認同
皇馬失血 挖角小羅納度不成羅比尼奧又求去
拯救單身人口 造福熟男熟女
民進黨：馬總統應為633政見跳票道歉
大陸海協會函謝台灣捐款重建四川地震災區
抗戰勝利日 親台團體到日本使館示威
睽違近三月 胡金龍重登大聯盟賽場
北海道旭川市長訪彰縣 簽訂國際交流協定
成醫：政府應重視美沙酮替代療法經費補助
中鋼8月營收265億 再創單月新高
風靡中國網友 李寧囧運動鞋賣到缺貨
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣省政府核定 明年房屋稅仍在五月開徵
特偵組：扁腰椎未康復 濃縮偵訊時間
吳淑珍傑出校友除名? 台北大:須校友會討論
北市慶教師節 莊汶湞蘇嬰珠獲選優良教師
小巨人獎暨金貿獎 經濟部今頒獎
嘉市退休校長推動體育教育 獲教育奉獻獎
台股續創波段新低 失守6600點關卡
總統：兩岸處於一種特別的關係 但非國與國
民進黨：馬總統應為633政見跳票道歉
全世界最高建築物杜拜塔高度持續增長中
Google推新瀏覽器 標榜速度和穩定性
報告：非洲式民主選舉先天不良後天失調
福田缺席自衛隊集會 似未盡最高指揮官責任
教育部規劃100學年度完成5歲兒受教全免費
茶葉新品牌上市 首屆紅烏龍評鑑成績出爐
巴基斯坦總理季蘭尼逃過暗殺攻擊
今年13歲 中國最小研究生上北京工業大學
香港立法會選舉在即 氣氛熱不起來
央行阻貶 新台幣匯率收31.835元貶8.5分
烏克蘭總理：烏克蘭親西方聯合政府已被摧毀
創世安養院申設大廈內 住戶擔心堵逃生
總統府：633主張 努力在2016年以前達成
台灣女性不愛避孕藥 使用者多半另有目的
633政見2016年前兌現 朝野黨團各說各話
一掃陰霾 保加利亞前鋒柏巴托夫跳槽曼聯
嘉市火車站都市更新 經建會支持100年完成
海協覆函海基提供專戶供匯款川震捐款
MV導演馬宜中出書 讚阿信可當副導
鼓勵節能 法國政府研擬給予家庭無息貸款
陳水扁:國務費支出大於收入 無不法貪污所得
福田請辭 本月下旬中日韓高峰會延期
蔡辰男桃園航空城建案 陸資擬投資近7億
港府呼籲市民不要前往泰國
上海推動國資國企改革 朝五大方面突破
媒觀媒體識讀課程 社大4日起開課
桃園捷運中壢站與台鐵高架化車站共構招標
農村達人單車環島 抵高縣感受濃郁人情味
統一發票9-10月起特獎組數增為3組
烏克蘭親西方聯合政府瀕臨瓦解
凍結陳水扁部分禮遇？國民黨立委各有看法
宣傳中科旗幟違法？民進黨抨彰縣府違失
伊甸籌募輔具基金 自行車環台邀捐款陪騎
總統府：兩岸關係 即台灣對大陸地區關係
睽違十年 汪明荃戲稱想在台開演唱會
北約代表團將在本月中旬訪問喬治亞
紅烏龍茶帶來鹿野福鹿茶區新希望
吳哥航空申請復飛 民航局要求提償債佐證
消基會：線上遊戲消費權不彰 籲加強執法
哈客家庭網路闖關大挑戰 歡迎組隊報名
共和黨全代會台灣觀摩團馬不停蹄
原民主黨議員李柏曼在共和黨大會抨擊歐巴馬
日民調：麻生太郎是下任首相最適任人選
多國發布旅泰警示 曼谷生活仍一如往常
葉盛茂指扁稱洗錢公文找不到 陳水扁否認
賴幸媛：中打壓台國際空間將傷害兩岸關係
朱雲鵬：六三三政策 是長期平均目標
總統匯50萬美金?府:扁不必旁生枝節推責任
國務費案 特偵組傳扁查國務機要費流向
培林在美共和黨全代會演說攸關大選成敗
陸委會證實廣三總裁曾正仁上海落網
中檢查證曾正仁被捕消息 回國就予發監服刑
兩岸非國與國關係 馬總統兩岸論述出擊
特偵組全面清查國務費及洗錢案資金流向
民調：馬侃副手選女性 無助於吸引女性選票
馬侃陣營火大 要求停止醜化搭檔培林
泰外長遞辭呈 總理薩瑪早上發表談話
準共和黨副總統候選人培林全代會登場受矚目
納達爾球場內外都出色 榮獲西班牙王子獎
重量級共和黨政要 今晚在全代會為培林熱場
美國務卿宣布 提供喬治亞十億美元經濟援助
國際油價小跌 紐約輕原油收109.35美元
經濟成長疑慮浮現 紐約股市漲跌互見
中國主權基金有意入股德國鐵路
最新民調：歐巴馬在兩關鍵搖擺州領先馬侃
研究首度發現受虐兒童易患氣喘
印度男子苦牢一蹲19年 法庭發現原來是冤枉
美網青少年組 楊宗樺謝政鵬挺進第三輪
期貨商：技術線型下彎 空方持續控盤
陳致中維州置產？ 美經紀人：不知買主身分
北極巨大冰架脫落
莎菲娜打進美網女單四強 盼達兄長沙芬成就
券商：融資大減外資轉買 初露止跌曙光
尼加拉瓜力挺俄羅斯 承認喬治亞分離省獨立
聖保羅居民推廣健康環保家庭菜園
全力捉拿殺人狂 洛城警察局懸賞50萬美元
愛彼錶比洞賽首輪 余錦漢等四人爆冷晉級
總統府：633主張 努力在2016年以前達成
Google推新瀏覽器 標榜速度和穩定性
劉揆率閣員當面與中小企業主溝通
與俄羅斯衝突 喬治亞付出二十億歐元代價
調查：美國八百三十萬兒童有情緒行為障礙
台股開盤下跌50.26點 為6534.67點
時序入秋 醫師：勤洗手防呼吸道感染
聯準會褐皮書：經濟緩慢 物價壓力持續
研究：尋找另一半 外型像父母的最速配
翁啟惠訪加 開啟台加科技交流新頁
大西洋颶風艾克增強為三級 對陸地尚無威脅
泰總理薩瑪電台演說 拒絕下台
薩瑪重申不辭職 泰國政治危機恐持續
伊朗邀請加入OPEC會員國 巴西稱暫無考量
韓元比價效應帶動 新台幣匯率早盤小升
高球名人堂傳奇人物波特過世 享年九十二歲
小池百合子冒出頭 可能成為日首位女性首相
副總統任特使 今晚啟程參加史瓦濟蘭雙慶
上海大學生性觀念開放 但性知識不足
美共和黨全代會 赫克比推崇馬侃犧牲奉獻
上海近四成年輕失業者 靠父母生活
培林飽受性別攻擊 共和黨女性領袖挺身護駕
擺脫醜聞陰影 共和黨培林炮火猛攻歐巴馬
台開案更一審開庭 趙建銘律師：有信心勝訴
台股開低跌破10年線 電子金融指數較抗跌
新聞分析：馬侃陣營打性別牌 請民主黨入甕
英國女子鉤掛肉身 抗議割取鯊魚鰭消費惡行
台灣之夜十二日紐約謝亞球場熱鬧登場
特拉維夫電影綜合館 將舉辦侯孝賢回顧展
美網 莫瑞再接再厲 躋身男單四強
拓墣:台安全產業產值2015年達台幣4千億元
泰總理薩瑪接受外長辭職 本身拒絕下台
美國務院駁日媒報導 指北韓未重啟核反應爐
農信保基金新任董事長蔡勝佳明上任
港深機場合作 旅客可異地辦理登機手續
台南市政令宣導多 垃圾車教英文暫停
兩岸中秋包機就緒 上航十三日開始飛航
泰億祥號漁船押返高雄 海巡隊蒐證
南科國際實驗高中校舍動土 邁向完全中學
MLB紅襪連續455場主場滿座 追平大聯盟紀錄
培林共和黨全代會演說 接受副總統提名
新片要命法則測驗人性 57%網友願為愛犧牲
北韓：南韓捏造女間諜元正華事件
田秋堇為板橋湳仔溪請命 盼保留綠地河流
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南韓軍方2013年配發影像傳輸防彈頭
影像導航放射治療 可更精準殺死腫瘤細胞
通緝要犯遣返 刑事局：無法掌握主動權
胡志強下週陪邵曉鈴赴美裝電子手
顧人權不執行迅雷作業 警政署:掃黑不手軟
保障消費者權益 教部查核海外留遊學契約
李炷烽赴廈門 促銷金門觀光
石原慎太郎長子表明有意參選自民黨總裁
633政見延後兌現 王金平：世界景氣所致
王金平肯定總統指兩岸關係是一種特別關係
歐米茄雙鷹業餘高球賽 開始報名
泰國局勢不穩 廣東暫緩出團
高市府：發展潛力區 土地交易價創新高
共和黨全代會羅姆尼呼籲將自由派掃出華府
總統府：2016年為633政見完全達成時間
聽奧明倒數1年 北市府邀成龍張惠妹代言
X JAPAN台北演唱會造勢 將在101大樓點燈
薩瑪重申不辭職 泰民盟誓言繼續示威施壓
新疆擬建寬軌鐵路通中亞 運輸時間省一半
908台灣國運動總部 7日辦國慶升旗活動
府：兩岸雖無法互相承認 但可互不否認
馬侃獲共和黨提名為美國總統候選人
農糧署週末辦精選國產品牌水果展售
自用汽車保險定型化契約範本修正草案出爐
男子遭強押毆斃案 家屬抗議警方辦案不力
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新加坡今年經濟成長率 花旗集團下調為4.1%
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何時遣返曾正仁？ 金門相關單位還未接通知
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洗錢疑案 特偵組再度傳喚陳鎮慧到案
培林演說 歐巴馬陣營抨擊與布希如出一轍
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台幣貶讓台股重摔? 央行指與事實不符
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國民所得三萬美元 陳添枝：規劃期程八年
台股收盤跌172.30點 為6412.63點
全國議長副議長聯誼 參訪澎湖古蹟
續查隱匿公文 北檢明傳陳水扁葉盛茂
洛杉磯今夏凶殺案大減盼擺脫犯罪之都醜名
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跌破10年線恐慌賣壓出籠 台股下挫172點
避免行道樹過度修剪 高市訂規範要求認證
總統：台灣與德國有成長空間 值得期待
2016年前兌現633 胡志強：儘早做到更好
阿富汗情勢惡化 美邀印商談合作
培林共和黨大會演說 強力自我推銷
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兩岸非國與國？ 賴幸媛：總統闡述兩岸關係
劉揆：3百億元成立能源國家型科技計畫
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陳淑慧南市設服務處 王金平將助陣
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政院通過修正公庫法 未來可至超商繳稅
綠委批兩岸關係地區說 藍營：說法沒爭議
市長選舉 國民黨南市黨部盼年底公布人選
刺激景氣 工商團體下週凝聚共識提特效藥
台股再破底 三大法人賣超逾72億元
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示威者籲總理下台 泰內閣擬以公投化解危機
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彰化海線角頭涉組織犯罪 警方提報治平
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高油價拖累 全球航空公司虧損五十二億美元
國片再傳好消息 NHK買下囧男孩日本版權
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單車上捷運 高捷紅線20日起開放
5歲幼兒免費就學 鄭瑞城：府院部一致政策
挑戰麻生 石原慎太郎之子爭取參選首相
台灣當代藝術在韓國與光州雙年展同步展出
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小三通常態化 澎湖盼實施陸客赴澎落地簽
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史努比動畫家梅連德斯去世 享年九十一
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日首相人選麻生最受青睞 派閥支持成關鍵
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友邦未支持參與聯合國 外交部:不影響邦誼
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關懷獨居困苦老人 雲林小太陽送月餅
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私立大學校院台日交流獎學金甄試 錄取15名
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男性荷爾蒙受體助長肝癌 抗癌新藥有眉目
「633」焦點 台股本週以來恰巧下跌633點
音樂劇向左走向右走 張鈞甯慶生催票
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健康九九優良教材 多國語言因應社會需求
人民銀行2007年反洗錢處罰350家違規機構
北市國稅局解除欠稅限制出境達6千餘件
銓敘部長：查核退撫基金營運 定期公布
葉公亮:賣房買股時機到 價值型投資當道
北捷貓纜營運合約至2010年 票價暫不調整
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司姓男子等3人 坦承涉及陳姓商人槍擊案
集集線濁水龍泉段恢復通車
亞幣同步升值 新台幣匯率收升7.4分
王金平15日訪日 可望會見安倍晉三
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開放陸客經金馬赴台 馬祖各界高度肯定
台中酒廠研發新品 紅麴味噌拉麵創佳績
星中完成自由貿易協定談判訂十月簽署
蘇煥智北上拚經濟 為南縣農產搶秋節市場
醫師建議：膽固醇偏高者 也應檢查甲狀腺
小孩服用轉骨方? 中醫師認為秋天最適宜
考選部：公務員加考英文 影響不到兩萬人
培林警告民主黨：她是鬥牛犬 隨時準備攻擊
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扁珍為海外匯款記者會爭執？扁辦：杜撰
政院八大措施不夠感人
【與國家公園有約～雪霸森之約 情鮭新武陵】、【武陵~親山賞瀑尋鮭觀星自然之旅】、【五峰鄉～竹林部落‧白蘭部落‧清泉文化生態之旅】等生態之旅活動
「內升」原則，新國家公園行政團隊就位
國家公園管理處處長交接期發揮保育經營更大效益
金門國家公園管理處新處長曾偉宏履新
百萬夢想金完成奇特夢想！遊戲橘子關懷基金會「植夢贊助計畫」全台四組得主出爐
「 雪霸之美 」特展
8月人民幣實際有效匯率升值5%
邱毅：港可協助調查扁家疑涉洗錢案
陳添枝:經濟成長率6%為平均數 拼633不變
陸委會：貓熊來台仍在討論 未確定十月成行
投信：台股跌破10年線 1年後正報酬機率7成
曾正仁持美國護照 上海公安指未辦他的案子
培林演說砲火十足 馬侃獲提名顯得黯然失色
張平沼：台股超跌 對台股有信心
調查局：10月艾格蒙大會 將說明情資洩漏
台股重挫 財長:國安基金進場需符條件
633惹爭議 總統將親上火線掃除陰霾
蕭副總統：633面臨嚴峻情勢 但不必悲觀
日首相人選麻生呼聲高 首相圖案產品熱賣
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泰億祥號船長李豐寶 疑遭船員推落海
馬總統註銷國務費機密案 陳水扁將提訴願
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520來市值蒸發7.4兆 法人：台股觀望為宜
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政院召開因應景氣會議 最快下週公布方案
汽油幫浦出問題 本田召回五十八萬輛小型車
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蕭副總統過境新加坡 轉機前往史瓦濟蘭
美失業金新申請意外攀增 零售多不佳
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培林魅力直追歐巴馬 演說吸引3700萬人收看
美股因經濟疑慮重挫 道瓊指數大跌逾340點
容安瀾：馬總統兩岸特別關係定位謹慎務實
美網 衛冕者費德瑞挺進男單準決賽
民調：共和黨大會未為馬侃加分
法媒體刊登塔利班殺死士兵照片引抨擊
傳加總理將解散國會 10月14日舉行大選
美網青少年組 楊宗樺男單進八強 雙打止步
期貨商：均線空頭排列 台指期可能持續下修
券商：止跌訊號未現 台股恐持續探底
楊宗樺右肩疼痛 美網青少年組爭冠有隱憂
633造成誤會 馬總統致歉並將努力衝刺
美網 前球王費德瑞力克黑馬闖進四強
是否減少伊拉克駐軍 白宮：布希已在考量
巴拉圭過去三年皆連署支持台灣參與聯合國案
中華台北羽球公開賽 22國237名好手參賽
愛彼錶比洞賽 林健斌葉彰廷等晉四強
北京帕運 中華代表團升旗 聲勢龐大
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宋玉麒返澎湖祭祖 宋家辦桌邀族人分享
揚州迎賓館主廚 來台示範淮揚名菜
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新竹市八二三老兵重回金門追悼陣亡袍澤
中國已向聯合國提交上年度軍費報告
粒子對撞實驗下週啟動 專家指無需杞人憂天
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馬祖天后宮進香團直駛台中港 回鎮瀾宮娘家
中國十省市調整黨政高層副職務人事
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美元續強 新台幣盤初貶破31.8元
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新力筆電VAIO過熱燙人 主動召回44萬台
美共和黨全代會 馬侃演說將矢言改革
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熱帶風暴漢娜肆虐 海地死亡人數增至136
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汐止台北縱貫線切換 20至21日部分車停駛
馬侃正式接受美國共和黨總統候選人提名
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懲罰俄羅斯 美可能廢止美俄民間核能協議
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德總統出席殘奧會 中國視為「彌補之旅」
北京殘障奧運會六日開幕
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洛杉磯南加州大學加入幹細胞醫學研究
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百年作家作品目錄資料庫 啟動發表
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