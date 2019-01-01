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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
人未到聲先到 歐巴馬風潮橫掃西歐各國
奧運籃球資格賽 克波德希四搶三
傳中日可望利用京奧開幕式召開首腦會談
金門海上長泳兩岸1700人報名明天照常下水
七月二十日 北京奧運多項配套正式實施
星設跨部門委員會確保食物供應
東協區域論壇下週登場 萊斯將首晤北韓外長
粵港澳聯手清剿52個黑幫集團
彰縣警方破獲賣淫集團 逮捕十多名嫌犯
颱風過後 衛生署教導漂白水簡易消毒
高捷光之穹頂攝影賽 數百人捕捉畫面
墨西哥軍人緝毒 紙尿布袋中查獲五十萬美元
總統：速提長期治水計劃 整合人力解決淹水
律師：已提不在場證明 安華未犯雞姦罪
大考登記分發名額公布 錄取率近百分之百
僑委會開辦僑胞企業營運規劃研習班招生
韓星權相宇將與孫泰英結婚
大考明年採計公民與社會 約一百多系
Ford QualityCare推出「福特新樂活 人車全服務」
台北老爺 花漾‧越南 美食節
引爆馬卡巴嗨 台東市HIGH翻天
台東縣卑南鄉東興村魯凱族收穫季19日起一連兩天辦理歡迎全國鄉親前往觀賞
7月18日大陸觀光客來臺正式啟動
內政部統計：上半年出生嬰兒較去年同期少
卡玫基襲台農損逾4億元 雲林縣損失上億
公告颱風受災區農漁民 可申請低利貸款
新店都更案動土 改善景觀提升生活品質
日派遣335名選手參加京奧 史上最大規模
IPPA大會通過三合一案 加強兩岸智財保護
接納聽損兒 專家建議態度和善 咬字清楚
颱風傷亡財損 金管會:保險公司應儘速理賠
豪雨成災 衛署環署提醒嚴防登革熱蚊害
金管會:銀行簡化貸款程序 助卡玫基風災戶
海洋大學鼓勵研究 創五年一貫博士學位
中經院:若油均價169美元 經濟成長率失守4%
四川震災造成中國央企經濟損失815億元
菜寮溪水患兩人溺斃 蘇煥智致贈慰問金
郭台銘26日婚禮簡約環保 張忠謀證婚
副總統視察高縣災情 指示盡快復建
奧地利籌辦機器人世界杯大賽
民進黨全代會明登場 黨權力核心將改組
大考分發繳費到27日 上網選填志願24日起
總統：一個月內就中央管制河川擬治水計劃
台中市災損約三億 民間損失難以估計
卡玫基颱風造成水電受損 陸續修復中
宜蘭清水苗圃 18萬株幼苗 供復育造林
總統下鄉勘災 陳明文：嘉縣府未接獲通知
莊智淵設乒乓運動館 與好手切磋球藝
加拿大盃女壘 中華不敵加拿大落入敗部
市調:面板廠減產可望改變供需狀況
LPGA州立農場菁英賽 曾雅妮躍居並列第二
五對五籃球友誼賽 北市府勝北市議會
玉井市區50年來首淹 蘇煥智允協助求償
輔導紡織專業貿易商計畫 25日起受理申請
LPGA州農菁英賽曾雅妮躍居第二 金楚籠續領先
男子被刺兩刀逃進派出所報案 送醫不治
颱風影響國姓鄉1200戶供水 傍晚可恢復
卡玫基災情 中央應變中心：十五死十失蹤
李炷烽提泳渡金廈海域 盼明年舉辦實現
補教老師預估:今年台大醫學系錄取分數513
英國公開賽第二輪 崔京周擠走諾曼站上領先
風災後恢復供水 南市府籲飲水須煮沸
中市九期重劃區淹水 懷疑工程阻河道釀災
永豐餘中國首家有機火鍋店登陸上海
日調查：油價糧價飛騰 景氣悲觀論急速擴大
歐巴馬抵達阿富汗 中東與歐洲訪問第一站
郭泓志登板代打 主投兩局無失分
世大棒球賽 中華6:4勝加拿大
中經院:人民幣今年升逾7% 奧運後升幅趨緩
加國「跑鞋斷腿」疑雲 DNA比對找出一原主
PGA美國銀行錦標賽佛蘭納根與強生並列領先
教宗為神職人員性侵道歉 受害者不領情
標本兼顧 總統：治水工作不能再蹉跎
股市跌物價高 中國民眾坦然面對財富縮水
房貸業者房地美發行新股 籌措五十五億美元
宜縣警分駐所設育嬰室 民眾可免費借用
越南外勞陳屍雞舍 疑似被捲入選蛋器死亡
通緝犯逃出派出所 藏匿民宿被警方逮捕歸案
王永慶孫女楊元寧 獲全球生命文學創作獎
中部災後清理 沈世宏：水退後立即進行
受理報案處置不當引爭議 議員揭弊警方檢討
受理報案處置不當引爭議 議員揭弊警方檢討
印城網賽 布雷克轟走盧彥勳晉級四強
POWER開講 身心障礙者大聲說出訴求
全球股市修正 金融業:財管收入不如以往
北京三條軌道交通新線正式開通
歐巴馬抵達喀布爾 擬會晤阿富汗總統
颱風災情 高縣甲仙活埋再確認2死者
零分上大學？ 分發會:不願意看到這種案例
週指數跌幅5.93% 油電燃氣類漲幅最大
颱風災情 最新統計16死10失蹤 農損逾4億
卡玫基颱風農損5.8億 雲林縣損失2億
台觀光協會花卉作品獲馬國主題設計展金牌
環法賽第十三站 神奇小子卡文迪希摘第四冠
許世楷：台灣應和日本維持好關係
台中市教師甄選筆試登場 缺考多錄取率增
綠委:刊救災廣告浪費公帑 應善用法令工具
總統勘災通緝犯看熱鬧 被警認出逮正著
大陸多處機場明起坐飛機須兩次安檢
台北數位新天地新開幕首日吸引3萬人次
金曲大贏家 周杰倫希望八月新專輯如期發行
聯外道路中斷 南縣關山村二百多村民被困
糧價飆漲 歐盟擬提撥十億歐元救助窮國農民
視察卡玫基災情 蕭萬長:以治水防洪為優先
日再傳未成年者犯案 15歲女學生殺死父親
搶救卡玫基災情 劉揆：停水停電已解決
聯外道路中斷 南縣關山村二百多村民被困
視察卡玫基災情 蕭萬長:以治水防洪為優先
歐巴馬柏林演說料將揭示美歐關係嶄新理念
勘災 馬總統:考慮由政府補助家戶防水閘門
強化府院聯繫 葉金川列席行政院會
氣象局檢討預報準確度 局長：改善空間大
馬總統勘災 同意調整擴大內需經費救災
國軍出動3705人次 助遭卡玫基重創區復原
美四學者撰文強調布希應信守對台軍售承諾
CNN專訪 馬總統強調改善兩岸關係 籲撤飛彈
豪雨特報解除 全台午後仍有大雨
奧運男籃資格賽 克羅埃西亞希臘前進北京
厄瓜多總統：中國與伊朗有意投資新煉油廠
報導：專家預測德國經濟復甦明年結束
傳中國特務施粉紅計 偷走英首相幕僚黑莓機
評估情勢 歐巴馬訪問阿富汗
索拉納：伊朗核子談判進展不足
CNN專訪 馬總統強調改善兩岸關係 籲撤飛彈
英老闆對女員工胸部出言不遜 官司敗訴判賠
洲際籃賽 安哥拉力壓中國 一分勝出
基隆田寮河一民眾跳河 警消搶救中
北觀處卸新任處長交接
台灣濟貧捐款遭挪用 哥斯大黎加總統否認知情
卡玫基來襲！Ford QualityCare提醒車主愛車防颱四字訣:高、慢、定、熄
澎湖國家風景區2代網站啟用及媒體製作物盛大發表
羅馬亞洲電影展揭幕 台灣十二部影片參展
神舟七號十月發射 運載火箭啟程前往酒泉
世界大學棒球賽 中華1:2不敵日本
2008台北國際牛肉麵節 周邊產業 商機無限
兩廳院藝術講座 從八月大戲閹雞談起
北京奧運 教堂設外語彌撒 12清真寺開放
打擊民間非法監聽 法務部將掃蕩非法徵信業
北京奧運開幕式 中國相關機場取消起降
台北長榮桂冠酒店 國人禮遇住房專案
國際生物奧林匹亞競賽 台灣四金排名第二
英公開賽第三輪 諾曼領先將挑戰最年長冠軍
國民黨團：政府應於年度預算落實治水
南縣關山村快斷糧 直升機空運九天份物資
北京奧運村開村運行 中國團將首批入住
馬總統不擬面會胡錦濤 藍營：避免被抹紅
南橫落石砸中自小客車 一死三傷
新筆電效應 802.11n產品世代交替可望發酵
布希與伊拉克總理達成協議美撤軍時間範圍
日本婚戒第一品牌I-PRIMO 首度進軍南台灣
墾丁也看得見熊貓 ?!
新筆電效應 802.11n產品世代交替可望發酵
GOODTV引進菲語節目 一解菲籍人士思鄉情
汽機車違規入自行車道 北市6月取締338件
日擬研發含中國空污資訊的新氣象預報系統
終止伊朗核計畫沒有結論 美警告進一步對抗
蕭副總統：治理水患 將列施政優先課題
金門海上長泳 1700兩岸泳士搶灘料羅灣
雲南警民流血衝突 兩死十餘人受傷
世運飛行傘暖身賽 6國29選手爭鋒
慶國科會50週年 高雄將辦研究船儀器展示
颱風影響供水 高市府籲民眾配合節約用水
青島海域藍藻泛濫 奧帆賽訓練已受影響
大陸投資鬆綁 中概收成股可望直接受惠
空騎旅2軍官因公殉職 總統頒發旌忠狀
災前搶收菜品質差量增價跌 短期菜價看漲
渣打銀併購美國運通在台分行獲准通過
副總統：環保與能源 台日合作重要項目
經建會：婦女免費電腦課程開課 歡迎參加
永和耕莘醫院：家人遺棄 病患成人球遽增
政府訂節能政策綱領 電梯照明使用擬設限
傳日本將給予外籍母親的非婚生子女日本國籍
房仲：大台北第二季內湖交易件數成長最大
防腸病毒 高捷每天消毒車廂
世界青年日閉幕人潮不如預期 下屆西班牙主辦
以色列破獲大學生結合恐怖組織謀刺布希
商仲：上半年商辦交易萎縮 較去年減15%
農委會：卡玫基颱風農損金額近7.4億元
網路攻擊頻繁 主題式社交攻擊尤須當心
響應節能 高市議員陳信瑜下週穿婚紗搭捷運
老翁欠債疑北上尋短 幸警方急尋阻悲劇
LPGA州立農場菁英賽 曾雅妮竄居首位
台灣人到上海工作 月薪一萬七千元搶著做
赴中國大陸求職台灣人每月增加一成
劉揆明開總檢討會 擴大內需預算治水優先
中華信評給予永豐金長期評等展望為穩定
伊拉克恐怖組織釋出遭綁架五名英人錄影帶
高縣甲仙鄉再尋獲1遺體 仍有3人失蹤
客語家庭標章LOGO徵選 8月15日報名截止
卡玫基影響 澎湖成功水庫儲水滿溢
英國首相布朗訪問以色列與約旦河西岸
高縣中斷省道部分搶通 農損約五千萬
加拿大盃女壘賽 中華不敵澳洲第四名作收
下令架離市議員 民主紀念館長獲不起訴
農委會已調升天然災害救助額度並調降門檻
打造零職災 中科展開工安環保月活動
網球名將胡娜 與老教頭楊明訓一笑泯恩仇
藝人佩甄明探視創世植物人 籲社會關懷
卓伯源參訪溪湖鎮社區 了解社造成果
南韓總理指責日本傷害雙方關係
首週陸客來台遊人數不如預期需三個月磨合
國慶日聚眾集會涉違法 林正杰一審無罪
中科廠商聯合徵才 要一千來三千
卡玫基颱風肆虐 楊秋興探視受災戶家屬
大小S買千張票 邀公益團體看態度紀錄片
台灣奪下美國IDEA設計獎 2銀 3銅
蔡英文：民進黨將變成比國民黨更好的選項
經部研訂河川疏濬順序 加速清淤減少水患
大陸福建210人參加金門長泳 想游回廈門
京滬高鐵上海虹橋站開工
台灣水果進軍日本 Fruits Power熱鬧豋場
出席民進黨全代會 王金平籲朝野互體諒
柬埔寨指揮官：柬泰邊界爭執陷僵局
鄭和一號月底交船 八月起航行台中─馬公
參觀機器人選拔賽 學童遭掉落窗戶砸傷
證商公會（TSA）與波蘭經紀業務員暨投資顧問協會（PABIA）簽署合作備忘錄
少年推理王競賽 卓函穎葉芃奪冠
加國旅館推新招 助顧客擺脫電子通訊糾纏
張光民：2008台灣獲國際設計獎可望逾200件
國會觀察基金會公布十大表現最佳最差立委
印度果阿蜜月勝地 限令深夜不得獨自行動
舞蹈星光大道 舞躍大地比賽8/31截止報名
亞太區少棒聯盟 台灣少棒隊大勝印度隊
北京奧運交通管制首日道路暢通
七夕將至 單身男女傳錯情10大驚句宜避免
台中縣立文化中心兒童書籍泡水 廣場曬書
社團指表現差 吳敦義陳瑩質疑評鑑標準
中日歷史共同研究報告書延至北京奧運後公布
陳水扁盼許信良快歸隊 許希望拿回舊黨證
河北廣宗縣公安局炸彈爆炸十人受傷
平溪鄉情牽七夕愛戀菁桐 開始報名
亞洲安全會議 北韓與緬甸是主要議題
名古屋首席管樂團首度來台 保科洋親率團
遭雷學明控誹謗案 北院明傳陳水扁出庭
北縣員警辦案假扮情侶 進而步上紅毯成佳話
投信：醫療生化具防禦與投資價值
訪美觸及軍購？王金平：視美方議題再說
民眾聞心臟病色變 但生病才知改變飲食
貓纜年度檢修順利 22日恢復營運
歐巴馬與美軍共進早餐 將會見阿富汗總統
北京舉行第十一次中澳防務戰略磋商
金針花季將登場 花縣府建議規劃深度旅遊
改裝LPG車補助 交部爭取8萬輛計程車名額
非洲關懷孤兒16年 慧禮法師帶孤兒回饋台灣
北京十條奧運公車專線正式開通運行
法輪功大遊行 力促政府支助爭取人權
大慶油田原油持續穩定年產四千萬噸
黃金博物館欲與日本石見銀山締盟 遭打回票
新10元幣蔣公換蔣渭水？ 央行:非事實
胡志強：中市停班停課否 6時半前會宣布
LED接單能見度 下游優於上游
奧運維安 北京公安出動十一萬警力嚴防
泰緬學生臨時外僑證 移民署兩天共發873張
日月潭水上船屋傳火警 遊湖民眾虛驚一場
農委會調度釋出冷藏蔬菜 豬雞魚價格平穩
台北農產：蔬果價格拉回 明休市有助抑價
迎奧運 北京多項措施上路
彭淮南：蔣公十元硬幣不會停止流通
展望會物資救援高縣桃源建山村災民
新片愛在波蘭戰火時 華依達作品首次登台
民進黨全代會通過明年縣市長選舉徵召案
南橫坍方1死3傷 台東縣府和公路局籲注意
8月開唱 盧廣仲首場簽票會謝票兼慶生
史科拉里率切爾西訪問亞洲 考驗球員實力
國際佛光會中華總會慰藉甲仙鄉油礦巷災民
曼聯極力挽留小羅納度 要他信守承諾
溫家寶要求控制物價過快上漲
調查：全球收費觀光景點 倫敦最昂貴
週日放晴 高雄海洋博覽會暨遊艇展擠爆
台北親水節泳裝才藝賽 推動環保節約水資源
馬總統聲望下滑？ 王金平：滿意度會回復
2008 微軟第三屆少年推理王冠軍賽 卓函穎、葉芃奪魁
「OPEN講」預付卡來勢洶洶 7-11成為最便利的電信服務中心
遠東集團電信事業群推出全方位「節能抗漲方案」
抗暖化從自己做起 7/27日邀請民眾騎腳踏車聽音樂會
華義Spider、橘子熊、電競狼角逐第一屆台灣E-SPORTS霸主
立院本會期表現 江義雄奪魁林炳坤殿後
重新出發 民進黨中常委名單出爐
全台晴朗高溫 中部以北和南部山區午後陣雨
法人：台股震盪築底機會大
西班牙觀光勝地遭巴斯克分離組織炸彈攻擊
期貨商：台指期多空震盪 宜待落底訊號
美總統大選：伊戰棘手 馬侃歐巴馬修正路線
化學奧林匹亞競賽 台灣摘二金一銀一銅
歐巴馬指阿富汗情勢危急 籲美須立即增軍
奧運男籃資格賽 德國勝出 搶下奧運最後門票
英高球公開賽 哈林頓技壓群雄 再次奪冠
歐巴馬會見阿富汗總統卡賽
南韓推動「有人島化」政策宣示獨島主權
聯合國官員：辛巴威朝野政黨同意危機會談
台股開盤上漲176.39點 為6991.71點
陳水扁今出庭應訊 北院維安戒備
克羅埃西亞網賽 佛達斯柯摘下生涯第二冠
蘇丹總統恐挨告戰爭罪 非盟秘書長奔走斡旋
FOSSIL復古鐵盒 高雄首展
「2008台灣運動曁休閒產業展」今最後一天
高雄金典酒店 推出農曆七月包廂７折優惠
網路賺人民幣 網勁有一套
洛杉磯時報刊出「勿矮化台灣參與奧運」投書
評選中國優秀創業者比賽將於上海舉行
綁架電視節目主持人 菲兩青少年被捕
拉法葉艦案前總統陳水扁出庭 警方全程維安
台股漲 新台幣兌美元早盤小升
胡金龍重返三A拉斯維加斯隊出賽
奧運男籃資格賽 德國搶下最後一張門票
2008 APEC生技研討會 促亞太轉譯醫學合作
劉揆：彈性調整擴大內需經費協助治水
整治河川排水 高市府擴大內需編5.5億元
人權組織：以色列中校塑膠子彈侍候被捕巴人
金融股領軍 台股早盤開高震盪收復7千點
三峽庫區支流香溪河優養化情況略見改善
陳水扁今出庭遭襲擊 徐國勇籲譴責暴民
扁出庭男子出腿施暴 警方依社維法送辦
中日開發東海油田 總統:共同開發資源共享
母親與男友尋短 女兒搖車窗向警方求援
718水災 中市府將印製救助與減稅單張
胡志強：中央應提出完整河川整治辦法
華航班機引擎故障 昨安全迫降那霸機場
王金平肯定劉揆勘災 盼政院多聽各界聲音
挪用擴大內需預算治水？綠批違法藍指可行
網拍遊樂園票券詐騙 警方提醒勿私下交易
台東又傳溺水 三童戲水一溺斃
黃慶林：縣市長提名不應以派系利益考量
李顯龍：東協可為調解亞洲紛爭扮演中立平台
新台幣兌美元中午升值0.5分
北市衛局：查獲性愛轟趴中 51%染愛滋
OTC:大陸台商回台掛牌最快明年上半年成行
高志鵬:民進黨有派系問題 新潮流一派獨大
亞太區少棒賽台灣擊敗泰國隊
富基漁港溺水學童尋獲 共三人死亡
曾雅妮驟死賽失利 州立農場菁英賽獲亞軍
陳水扁出庭遭襲擊 游錫堃籲譴責暴力
卸任元首出庭遭襲 綠營譴責籲馬總統回應
藍營：中常委選舉重候選人政策 與馬無關
馬總統撤回選舉訴訟 盼創造和解共生社會
助水災戶減免稅捐 中市府對通案主動辦理
華航包機轉降那霸機場 旅客另派飛機接回
昆明兩公車爆炸 二死十四傷原因不明
民進黨北市黨部籲動用四川賑災剩餘款救災
兩岸和平雙贏 江丙坤：機不可失時不再來
8月台指期大漲322點 逆價差78.67點
陳水扁遭踹 國民黨籲各界理性共推和解
朱銘美術館夏夜開館提供悠閒美食購物樂趣
台北股市開高走高 大漲270.35點
陳水扁出庭遭踹 國安局致歉並要求檢討
中時裁員 記協等籲全民連署挺中時員工
616未出庭 扁：臨時與重要人士會面
台股收盤大漲270.35點 為7085.67點
銀行公會推動 用晶片金融卡購物消費
美國大使館：歐巴馬抵達伊拉克
北京商品房價漲幅降至四年來最低
陳水扁：合理質疑評論拉艦案 竟成被告
印城網賽西蒙奪冠 圖斯諾夫衛冕失利
8月電子期漲11.85點 金融期漲58.6點
男子當街押人毆打 遭起訴求刑2年6月
生態浩劫 阿根廷外海企鵝全身遭原油污染
駐日代表人選 日盼為熟悉日政界資望人士
台中縣副縣長張壯熙慰問謬春美家屬
彰縣文化局推出「生命的行旅」展覽
中日推動官民的青壯幹部交流
陳水扁庭外遇襲 警方：未依規劃動線所致
胡錦濤：世界經濟不穩定因素增加
科學家：溼地如遭破壞 可能釋放碳炸彈
美空軍Ｂ─５２轟炸機在關島外海墜毀
雷學明：未收受拉艦案佣金 盼法院還清白
馬總統撤訴訟 徐佳青：檢方已偵結不起訴
電金合擊台股大漲 法人買超109.35億元
陳水扁：拉法葉艦案一定要查到水落石出
證交所:查禿鷹 若涉不法移送檢調
陳水扁出庭遇襲 綠委：特勤維安嚴重疏漏
電金合擊台股大漲 法人買超109.35億元
卡玫基颱風農損8.3億 雲林縣最多達2.1億
新台幣兌美元貶0.3分 收30.363元
大億集團創辦人吳俊億接任台鹽董事長
中石油中石化半年虧損人民幣五十七億元
馬總統撤回選舉訴訟 盼創造和解共生社會
中日開發東海油田 總統：共同開發資源共享
卡玫基颱風農損8.3億 雲林縣最多達2.1億
陳水扁：合理質疑評論拉艦案 竟成被告
劉揆：彈性調整擴大內需經費協助治水
陳瑞連陶藝創作展 顯現十二生肖的力與美
大陸台商回台掛牌最快明年上半年成行
撇清關係 國民黨聲明反對暴力
觀光局、Visa推動台灣觀光校園創意競賽 「iTaiwan愛台灣」勇奪冠軍觀
第七屆亞太經合會（APEC）生技研討會登場 轉譯醫學議題受矚目
土地銀行新增45處人民幣現鈔買賣服務據點
萬事達卡調查 9成1持卡大學生每月付清刷卡金
鹽工傑出子弟吳俊億 出任台鹽董事長
奧運頒獎音樂初定「茉莉花」
馬總統撤回選舉訴訟 民進黨：歡迎與肯定
兩岸包機直航 澎湖後繼無力
為奧運國手打氣 劉揆23日訪視國訓中心
連戰任特使參加APEC？外交部：人選未定
俄國總理蒲亭將出席北京奧運開幕典禮
總統撤回選舉訴訟 府：不含控告侯寬仁案
蔡英文批兩岸政策 陸委會發文駁斥
澳田徑隊再遭重擊 競走冠軍迪克斯退出奧運
擴大內需方案 綠營建議政院提覆議改編預算
氣象預測失準 劉揆要氣象局一周內提報告
馬侃：希望歐巴馬訪問伊拉克能承認誤判情勢
歐巴馬訪伊拉克 會晤伊國領袖與美軍指揮官
北京奧運解禁境外報刊 台灣中央日報將上架
馬英九撤回選舉訴訟 侯寬仁:尊重訴訟權利
昆明公車連環爆炸案 平安奧運敲響警鐘
陸媒稱台灣隊中國台北 出自中共中宣部
馬總統撤回選舉期間訴訟 綠營:慢半拍
颱風天巡田疑落溪 嘉縣消防局派搜救犬協尋
法人：台股價量背離 留意拉回疑慮
期貨商：台指期重回7千點 短線中性偏多
低價小筆記型電腦銷售量預期將大幅成長
美國家廣播公司爭取京奧轉播能有更大空間
美國防週刊：對台軍售恐將由下任總統決定
布希期許美奧運選手赴北京擔任自由大使
美股似乎底部已現 今收小黑
國際油價反彈 介於131─133美元間
父親節古華讓您爸爸養生又健康
中壢古華花園飯店推出超值優惠券好禮大相送
7/25~8/10 遠企購物中心遠企品味老爸+時尚情人 生活精品全推薦
蜜蜂姊姊率百名小朋友 節能減碳
日本第一品牌BUFFALO 全新推出SHD-UME系列外接式固態硬碟 (SSD)
新加坡衛生部考慮讓人體器官買賣合法化
北市蔬菜價格回檔 仍高於月均價17%
台股開盤下跌55.83點 為7029.84點
新台幣兌美元匯率早盤小貶
貓纜8月2日試辦抽號碼牌 10分鐘進場200人
美國肥胖人口再增 密西西比州胖子最多
名模錢帥君 與百名小朋友一塊「剪」碳樂活
聯繫新加坡Contact Singapore網址遷移
出遊搶便宜 燦星會招首日營業額破3千萬
亞洲網壇新一哥 盧彥勳追過南韓老將
台股早盤開低震盪 營建水泥反彈
歐盟：卡拉迪奇被捕是塞國加入歐盟重要一步
河川高灘地種高莖果樹 卡玫基水災禍首之一
九旬老翁滴尿不流 銩雷射手術一通就樂
違禁藥品EPO考驗北京奧運藥檢機構
洋基傷兵連連 波沙達肩傷復發
每天十分鐘 現代人養生靠自己
洛杉磯女網賽 詹詠然首輪勝
國中二次基測成績單寄發 嘉市最高分296分
廣東石油商業庫存量不足20天
旅美韓僑創立守護獨島遊說組織
經建會:中美基金修繕貸款 最高200萬元
MLB 洋基捕手波沙達列十五天傷兵名單
馬總統撤回選舉訴訟 綠營籲國民黨也撤告
高雄市中正地下道 下午開放通車
比基尼女郎不再尷尬露毛 雷射除毛受歡迎
王作榮促大一統中國 綠委：個人意見
政院擬調整預算 王金平:依法行政就沒事
亞太管樂節26日登場 逾百團隊輪番上陣
黃茂雄：對越南中長期投資仍按步就班
多起假租屋真詐財案 房東從未露面
潘石屹新書在台出版 胡志強序文推薦
台北國賓阿眉快餐廳 驚豔芒果香
馬國台商失蹤 外交部將助家屬提民事求償
假人站衛兵？國防部：是假設施非假衛兵
營區假人站衛兵？綠營：國防部胡鬧
「卡玫基」颱風已遠離本島
國軍投入卡玫基救災 清理房舍237間
副總統:新政府就職後 推動民主政治優質化
大學教師減肥蛻變型男 學生獻花
土銀「驚豔米勒—田園之美畫展貴賓之夜」 與客戶共享財富與藝術饗宴
卡拉迪奇落網 受難者母親：正義終獲伸張
台股收盤跌20.02點 為7065.65點
台灣各地高溫炎熱 北部高溫達36度
嘉義被毆媳婦訴請離婚開庭 婆婆:沒動手
計程車改裝油氣雙燃料車 每輛最高省3萬元
經濟解困 副總統：提高競爭力與擴大內需
公督盟評鑑國會挨告 社運團體赴北檢聲援
擴大內需改治水 王金平：政府應已研究法律
南投疑似落水司機失蹤多日 停止搜尋
藍營：擴大內需改治水合法 綠營應支持
綠營：擴大內需改治水違法 政院應覆議
匯市量急凍 新台幣兌美元中午貶值1分
改善河川揚塵 環署：將施行跳島式植生法
補教預估：今年建中296分 北一女293分
歐巴馬：伊拉克總理盼美軍2010年以前撤出
藍委指陳水扁遭踹是戲碼 綠委：不道德
出庭遭踹 陳水扁：絕不姑息暴力行為決提告
經濟解困 副總統：提高競爭力與擴大內需
高縣議員關心水患災情 爭取縣府改善
歐巴馬訪阿富汗伊拉克 民調應聲上漲
日方對馬總統有疑慮？ 吳伯雄：無反日問題
陸專業人士來台申請時程縮短為一個月
擴大內需改治水 王金平：依法就沒問題
設東部高技中心? 史欽泰:重新審視需求
為京奧暖身 詹詠然參加華美銀行盃女網賽
8月台指期下跌34點 逆價差98.65點
《新店都市更新》小赤壁得天獨厚、裕隆城展現新局
民進黨:蔡英文批馬政府兩岸政策 命中要害
8月電子期跌2.85點 金融期跌4.4點
馬總統撤回選舉期間訴訟 王金平：是好事
台灣善心人士牽成 緬甸女醫來台治眼疾
美股表現不佳 台股震盪量縮下跌20點
東吳大學隆重頒發LCCI世界冠亞軍獎牌
中國專業人士來台申請時程縮短為一個月
美股表現不佳 台股震盪量縮下跌20點
武漢大學招錄台港澳學生連續五年居大陸第一
基隆海關查獲仿冒名牌背包成衣 市值550萬
高捷工安意外 承商自列賠償吸收虧損
國慶煙火定名 2008來我嘉看煙火
梁朝偉劉嘉玲不丹婚禮圓滿完成
民進黨批馬政府治水構想草率 只想卸責
政院：擴大內需預算非全改為治水 無需覆議
亞洲選舉官署協會2008大會 我以ROC主辦
涉尾隨女子襲胸 吸毒男子體力差被逮
權值股守穩台股跌20點 法人賣超31.36億
卡玫基災情 黃仲生指示協助民眾善後
卡玫基颱風農損10.5億 雲林台南2縣重創
郭泓志登板 投一又三分之二局失兩分
貓纜8月2日試辦抽號碼牌 10分鐘進場200人
開啟E-SPORTS新紀元，第一屆台灣電子競技職業隊正式成軍
國中基測二次測驗寫作 三千多人拿滿級分
東星大樓倒塌案 五被告二審仍判決無罪
迎接奧運足球賽 上海奧運氣氛日漸濃厚
石榴有益洗腎病患？以色列醫院擬臨床實驗
Caesar SPA 邀您放鬆心情享受美麗
新台幣兌美元貶1.8分 收30.381元
加強行銷 台船規劃參加九月漢堡海事展
輕颱卡玫基過境 馬祖南竿地區旱象未解除
府城做十六歲 八月一日登場
奧運網球：詹詠然莊佳容雙打搭檔奪牌所繫
馬總統：台灣民主一步步變成熟
配合奧運 中國搭火車安全檢查更嚴格
男子欠債偷公墓鐵門 警逮送辦
歐鴻鍊：馬總統8/12出訪 去回過境美西
調查華航那霸事故 日發現缺失將籲波音改進
亞銀調降亞洲經濟成長預測 台灣今年4.7%
擴大內需變治水？王金平:不贊成覆議
歐鴻鍊：馬總統8月12日出訪 去回過境美西
大學考試各科缺考零分者 不能分發
號召天下、我i媽咪 網路票選頒獎
政院：擴大內需預算非全改為治水 無需覆議
基隆社區大學7月21日開課 市民可免費旁聽一次
國民遭綁架問題 日本盼中國續向北韓施壓
培養觀光業人才 澎湖選派學生赴星研習
高縣入夏後首例本土登革熱病例
遺愛人間 器官捐贈者家屬盼民眾響應
宜蘭港邊社區26日牽罟節 歡迎民眾體驗
卓伯源：民進黨縣長訪陸 重視地方政績
陳水扁出庭被踹 南市綠營譴責暴力
信義育幼院院童完成單車環台壯舉
健康飲食 高市仁愛之家宣導天天五蔬果
詐騙集團謊稱收購骨甕塔位 10多人受害
台彩高額中獎人捐款300萬人民幣 協助四川災區學校重建
基於政治考量 伊拉克提出美軍撤離時間
加強智產權保護 基海關辦真仿品辨識講習
歐鴻鍊：馬總統出訪 將搭華航班機創首例
林政則建議中央對水災戶改採慰問金救助
匯市觀望 新台幣兌美元收盤小貶1.8分
搖滾天王伍佰首次跨刀線上遊戲 《風火之旅online》未上線先轟動
土地銀行申購施羅德系列基金 手續費四折
未婚懷孕 北市社會局提供懷孕少女輔導處遇
主計處:6月失業率3.95% 近8年同月最低
對高縣農業學術貢獻 許福森感謝古源光
台北商業技術學院 預計在平鎮設立新校區
台灣二十七家出版業者參加香港書展
拓展身心障礙者就業空間 評估訓練汽車修護
刺客聯盟神槍手 安潔莉娜裘莉打電玩被K
打造友善影視環境 北縣要協助拍片借場地
ETF資產規模不減反增 寶來新台灣ETF7月28日開募
變調暑假 高市兩少女誤觸毒網遭狼吻
通膨危機當前 勞退基金下半年上千億投資
高市租賃自行車計畫變數多 年底上路難
服務指考考生選填志願 元智開放校園導覽
宜縣府擬邀安藤忠雄 設計興建國際美術館
鬥毆事件持續追蹤 白河分局破獲販毒集團
李朝卿將送9999朵埔里玫瑰 祝福郭董曾馨瑩
飛揚台北展智慧 中小學科學展覽會開幕
昆明警方懸賞十萬元徵求公車爆炸案線索
奧運保安 北京機場八月八日晚臨時禁航
數位優樂園 7/22-7/30歡樂遊戲任你玩
跨海來台就醫 印童脊椎側彎妙手回春
中國爭取北京奧運金牌數比雅典奧運多
主計處：前5月實質經常性薪資負成長2.01%
節省成本 香港汽車零組件將在長春檢測
敲鑼打鼓樂團8月登台 山海塾影見9月演出
彭于晏新書 帶領讀者認識不同面貌的墾丁
英八成民眾認為經濟將陷入衰退
中國第一位太空人楊利偉晉升少將
卡玫基颱風災情 高縣社會處全力協助善後
中國興建完成第一個台灣海峽海巡基地
保養有術 天心美顏不怕檢驗
經部：2012年半導體設備自製率將大幅提升
援助卡玫基颱風災民 花康乃馨聯友會捐米
各地高溫晴朗炎熱 氣象局失準頭籠罩低壓
南韓擬軍事演習 日警告不要挑起緊張情勢
擴大內需預算改治水 蘇煥智：不妥
上海首位執業台籍中醫師 開設中醫門診部
主計處：上半年大學及以上失業率4.42%
苗發生男子潑汽油搶劫銀行 警網趕到逮捕
偶像劇北縣拍攝觸動追星族 帶動觀光業
迎接2009世運 十月起辦韻律體操等暖身賽
金管會：上半年上市櫃公司營收年增11.95%
二次國中基測 南投多人大躍進擠入第一志願
彰縣警匪槍戰 警方懷疑嫌犯預謀再犯案
衛生署：高雄登革熱疫情 疑境外移入
老來得子 厄瓜多長壽巨龜可望升格作爸爸
報告：日本企業倚重非正式員工造成生產停滯
中縣超速違規照相取締最多十大路段出爐
股市禿鷹疑雲 金管會:四措施打擊異常交易
富比世：世界變遷最快國家 台灣名列第三
高市登革熱疫情增溫 黃昭順籲組防疫小組
獅子王北藝大排舞 演員：台灣演出很興奮
蘭雨節 7月19、20日國際衝浪大賽成績出爐了
政院：第二次內閣研討會週四登場
擴大內需改治水？林益世質疑挪用必要性
總統搭小型包機訪中南美 盼改變凱子形象
「避運」或「受運」 北京人2008的夏季抉擇
吳敦義：立院黨團傾向政院另提治水計畫
總統：美國不必再憂慮台灣會片面改變現狀
風浪板拼奧運 推展台灣帆船運動張浩當先鋒
奧運網球 詹詠然莊佳容黃金雙嬌台灣驕傲
北京奧運場館售票亭 25日起售票
紐時社論批評：中國管制奧運新聞報導
袁健生：未聞美方凍結對台軍售說法
歐鴻鍊：馬總統出訪 將搭華航班機創首例
歐巴馬：伊拉克總理盼美軍2010年以前撤出
法人：台股止跌跡象浮現 短多可期
期貨商：美股揚 台指期震盪反彈可期
油價大跌振奮市場軍心 美股三大指數勁揚
台灣和新入會員國在杜哈談判要求更多彈性
WTO部長級會議第二日緩慢 但總算有動
防止偷油賊 美油箱蓋鎖銷路爆增
馬侃陣營上載短片 諷媒體偏愛歐巴馬
歐衛關閉新唐人電視台訊號 法國會議員譴責
美將領警告俄羅斯勿以古巴為核子轟炸機基地
美國：伊拉克協議可能設定多個日期
好人冤屈 壞人逍遙潛逃 部分檢調是非不分又濫權 害群之馬應受譴責 王清峰部長應徹查並究責
美國必將支持以色列攻伊
網路開店 ＬＫＫ也瘋狂
北京奧運尚餘82萬張門票 週五發售
歐巴馬出訪搶走媒體版面 馬侃心急反攻
陳武雄視察果菜市場 促積極配貨穩定價格
台股開盤上漲128.57點 為7194.22點
農糧署:加強蔬菜供應 減緩風災農損衝擊
新台幣兌美元早盤小升
布希致贈夾克 英相布朗拒買
台中地檢署指派檢察官北上了解顏清標病情
傳顏清標身體不適住院 榮總十時說明病情
俞正聲要求確保奧運上海賽區順利安全
風災後隱翅蟲襲人 患者皮膚潰爛癢痛難當
中國奧運金牌選手可獲人民幣百萬元獎金
中國央企壓縮開支 國電領導層降薪30%
研究所學歷上班族 逾半認英文僅高中程度
上班族英語面試表現 調查：58%坦承很慘
顏清標住院 王金平：不可能是裝病
美股收高激勵 台股早盤開高類股齊揚
電腦書寫新科技 e筆數位書畫展見分明
爭取重返2016奧運 高爾夫協會積極運作
比爾‧蓋茲將花費億元觀看北京奧運賽
嘉義婦人疑似落水失蹤多日 停止搜尋
民國時期檔案變黃 東莞對外求助
總統出訪搭班機 藍委：肯定檢樸 憂心維安
顏清標入監日請病假 檢方審酌是否准假
歐巴馬現象發燒 週邊商品販賣成績遠勝馬侃
紐約市長裁示 中文等六外語列為官式語言
顏清標辦公室：昨晚餐宴後身體不適送醫
機場捷運疑佣金案 洪松茂另被控涉多起案件
鄭瑞城：爭取五億經費加強高職設備
北京奧運村台商開發中國文化創意商品
雅虎第二季營收略為成長 獲利未達預期
顏清標不適住院 待心血管手術
中國與沙烏地阿拉伯簽署海濱建設工程合約
廣東搶生奧運寶寶 預訂床位剖腹產
改裝油氣雙燃料車節能減碳 南投補助百名
史亞平：週刊求官報導不實 傷害人格
馬侃歐巴馬接近決定副總統搭檔最後階段
查維斯：向俄軍購是為防範美國野心
顏清標突發心臟病 榮總：至少需住院一週
四川官員：甘孜僧人遭武警擊斃純屬捏造
保育警察:颱風後一個月內 檢漂流木恐觸法
台北蔬菜價格回穩 高於月均價16%
劉揆：輕稅簡政 年底前有67項法規待鬆綁
綠委：總統搭班機出訪 沽名釣譽
劉兆玄慰勉國訓中心奧運選手及教練
府：總統出訪搭班機 避免凱子外交印象
顏清標有遺傳性血壓不穩宿疾 曾做心導管
應用材料公司台南製造中心擴建動土
藍委：翔展案不同於鐽震案 有必要執行
總統：開放務實鬆綁 台灣成功之道
父貪看電影幼子獨留高溫車內 警方送辦
教長:失業率高低因素多 不是簡單教育政策
女子罹憂鬱症 凌晨跳樓輕生
總統8月出訪 府：隨行人員將精簡
國會第一位立委PMP誕生 涂醒哲苦讀二個月拔頭籌
訪美行 王金平將主持紐約職棒隊比賽開球式
工業用地建案廣告不實 三傑及巨將遭罰
馬總統挽袖捐熱血 盼民眾響應
如果兒童劇823演出 8月9日起以發票換門票
顏清標原訂入監服刑前一週 心臟病二度急診
日本上半年連鎖超商營業額首度超越百貨業
吳淑珍聲請解除境管 高志鵬：爭尊嚴
張忠謀主張 對富裕人士加徵稅收
總統出訪搭民航機 民進黨：外交休兵思維
兩男子疑候客交付毒品 遭高市警巡邏查獲
搶奪犯犯案後換裝 警眼尖查獲
男子罹患氣管腫瘤 世界第六例 台灣首例
煙毒犯拒捕襲警 遭警開槍逮捕
技職有藍天 薛家雯謝佩妏選技職 追求夢想
節能減碳 南投林區推生態工程與植生造林
研究：恐龍多樣演化早在滅絕前數千萬年展開
成思危：務實推動兩岸協商
匯市觀望 新台幣兌美元中午小升0.5分
擴大內需改治水？王金平：依法行政最重要
綠營抗議翔展計畫遭退件 政院：不予置評
警破獲販毒集團逮2嫌 檢聲押獲准
卡玫基風災 高縣逾八千淹水戶達補助標準
顏清標入監前住院 藍綠立委各有看法
總統出訪搭班機 王金平：支持總統決定
台北縣將提升格直轄市案 擬改名新北市
登革熱病媒蚊指數高 高縣府籲清除孳生源
黃金女雙 洛杉磯網賽過頭關
推動全民英語 北縣圖書招募英文故事志工
少年心情向誰訴 衛生署網站專家視訊協助
北京奧組委：奧運安保 人員安全最優先
台股收盤大漲244.18點 為7309.83點
行政院上修全年物價年增率至3.5%
中正大學校長勉勵參加奧運的講師及校友
布希說溜嘴 指華爾街宿醉未醒
閣揆視察世運場館 體委會明年一月接管
台北股市開高走高 放量大漲244.18點
價量俱揚 台股開高買盤追價大漲244點
飆車族持槍搶地盤 警方拂曉出擊逮2嫌
8 月台指期漲222點 逆價差123.83點
印度國會通過政府信任投票 股市狂飆
8月電子期漲3.55點 金融期漲47.8點
大豆奶油等大宗物資關稅減半 實施半年
北京機場奧運開幕關閉五小時機票全額退款
高科技打擊作弊 義自由車選手用禁藥被抓包
民調：8成2澎湖縣民肯定縣府清廉度
國際特赦組織呼籲巴基斯坦解決強迫失蹤事件
張忠謀:出席郭台銘訂婚宴 戒指贈新人
宜蘭蘇澳冷泉文化節 25日登場
全民電通背信案 竹檢起訴柯建銘
陳金德：中評會依法選舉 若再攻擊送議處
總統肯定建中樂旗隊 讓國旗在義大利飄揚
第7屆海峽兩岸大學生辯論賽 東吳再奪冠
友善旅遊縣市票選 澎湖兩景點入圍
日調查：大學生基礎學力不足問題嚴重
忘憂花季八月登場 台東縣邀民眾遊金針花海
總統接見績優捐血人 戲稱自己是「血馬」
劉揆:台灣成亞太籌資中心 稅制需具競爭力
涉配合掏空太平產險 檢追加起訴陳凱聲
立委涂醒哲取得國際專案管理師證照
顏清標原訂23日入監服刑 突送榮總急診 引起揣測
台北股市開高走高 放量大漲244.18點
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總統8月出訪搭民航機 隨行人員將精簡
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金針花季將登場 花縣府建議規劃深度旅遊
司法院人事異動 劉壽嵩等九法官調新職
打造花博首部曲 北市先花1億元綠美化
北京奧運防矮化 劉揆：已有萬全準備
晶宇生技成功開發蘭花病毒晶片
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歐巴馬旋風訪以巴 行程滿檔 接待甚於馬侃
神七將升空 中國遠望號測量船隊就緒
北京奧運期間 中國嚴審七類廣告
高市議會同意市府先墊付擴大內需款
北宜高首個ETC收費車道 30日零時頭城開通
日媒：中華民國政府31日會商加強台日關係
新台幣兌美元貶1.3分 收30.394元
中威風力發電 大甲大安沿海設15座發電廠
馬祖神話之鳥卡管 明展開後續救援行動
網拍變色隱形眼鏡違藥事法 警方逮捕三嫌
北京奧運防矮化 劉揆：已有萬全準備
美國調查：中國人民擔心通貨膨脹失業與污染
記錄高雄港四百年開發史 高市出書見證
蔡英文：新中常會 具多元整合發展三面向
國際美元反彈 新台幣兌美元收貶1.3分
音樂劇獅子王 演員挑戰演動物
登革熱高峰期 南市50區里病媒蚊逾三級
卡玫基釀災 蘇煥智至議會提專案報告
期待風采再現 中華奧運跆拳隊鎖定全員奪牌
遭寄羊睪丸恐嚇開庭 郝龍斌:不知對方企圖
大學教學卓越展開始 供大一新生選志願參考
慰問陳水扁 蔡英文籲注意卸任元首安全
反對北京奧運 旅日蒙藏新疆人士將示威遊行
歐巴馬誓言加強美國與以色列關係
企業認養稻田 為台灣稻米文化注入新活力
雲林獲中央補助添購農機 受益農民3775戶
首屆金廚獎 耐斯諸羅宴劍湖山時尚餐奪冠
當代藝術徐邦傑 被遺忘的存在挑起人生片段
辦綠色奧運 中國為永續發展找生路
高鐵達人張順雄 鏡頭紀錄沿線四季風光
草屯女頭顱命案 將重繪畫像調整偵辦方向
朝陽科大研發益生乳酸菌 三合一受重視
奧運名稱爭議 陸委會：現在有商量餘地
台股大漲 陳樹：充分反應基本面
台灣6月外銷接單創去年3月以來新低
拼戰奧運注重紀律 舉重教練以身作則
婦人莫名高血壓腦中風 病因竟是腎上腺瘤
卡玫基颱風農損達11.4億元
工研院與半導體廠共建3D IC發展平台 開啟台灣半導體發展新紀元
台灣稻米產銷新平台 PayEasy台新金推動「我的一畝田」企業認養方案
國台辦指將依香港協議稱呼台灣奧運代表隊
拼戰奧運注重紀律 舉重教練以身作則
內閣研討會明登場 國民黨團盼關心地方事
周錫瑋25日登陸 擬與南京市政府簽備忘錄
林益世：黨團與政院互動法案數不足應檢討
陸客來台不如預期 賴瑟珍籲平常心看待
奧運射箭中華隊挑戰自我 穿金戴銀不是夢
桌球快手莊智淵 期待北京奧運奪牌雪恥
北京奧運開三地點專供遊行示威
陸客意見調查 希增鄧麗君及兩蔣墓園行程
政院：4年內民辦都更案 可帶動逾千億元投資
總統出訪與民同搭乘華航 華航：未鎖機位
胡錦濤習近平考察奧運備戰情況
第二次內閣研討會登場 馬總統出席打氣
歐巴馬訪戰區有感 阿富汗可能比伊拉克麻煩
總統出訪將過境巴拿馬 規劃會晤巴國高層
國務費案 總統府：將協助司法順利偵辦
澳門政府:兩岸三通對澳門經濟影響輕微
歐巴馬讚揚以色列為奇蹟 用心拉攏猶太選民
法國國會通過法案 終結每週工作35小時規定
法人：台股短多氣盛 有助類股輪動
期貨商：月線守穩 台指期可望續揚
美眾議員羅斯尋求連署提案支持對台軍售
致力反菸 彭博與比爾蓋茲將合捐五億美元
台北室內合唱團丹麥獻唱
美B-52轟炸機關島墜海事故 無人生還
強震侵襲日本東北部 68人輕重傷一萬戶停電
四川省凌晨發生規模五點五地震
油價重挫 紐約輕原油收每桶124.44美元
規模6.8強震侵襲日本東北部 至少24人受傷
日東北發生規模6.8強震 傳出受傷災情
歐巴馬讚揚以色列為奇蹟 用心拉攏猶太選民
迎奧運 天安門地區啟動一級火災防控預案
美眾院通過財政部拯救兩房計畫
馳援屋主與「二房」 美眾議院通過紓困法案
多倫多網賽 納達爾二十五連勝到手挺進三輪
台股開盤上漲47.32點 為7357.15點
昆明公車爆炸案 警方向媒體收集圖像證據
路易斯安那州長宣佈無意爭取副總統職位
鹽工傑出子弟吳俊億 出任台鹽董事長
南京機場現疑似爆炸物 貨運安檢緊急叫停
電腦應用展31日登場 筆電新平台衝買氣
集邦:7月下旬NAND合約價普遍走跌
熱天午後悸動為題 音樂會擊出震撼力
強度四年僅見 WTO代表徹夜談判企求解除僵局
新台幣兌美元早盤小貶
每天一海參 劉翔奧運餐享受超特殊待遇
洛杉磯女網賽 詹莊晉四強
經濟學家：美紓困法案可望為房市止血
非正式六方會談後 萊斯：是一場很好的會議
國務費案卷證降密 特偵組:將有利案件進行
奧運舉行在即 北京即時遣返上訪者
中國藏族作家批當局拖延護照申請
陸媒：昆明公車爆炸案具備恐怖襲擊基本特徵
電子傳產撐盤 台股早盤7300點以上震盪
到清境也可以泡湯 城堡民宿戶外SPA新主張
邱毅：歐鴻鍊稱兩岸外交休兵已有默契做法
2008聯合就業博覽會週六登場 4200個職缺
防炒股票 中國金融機構高層持股禁超過5%
防範奧運出事 深圳加強火車地鐵安檢
華美銀行網賽 日本杉山愛晉級詹詠然落敗
奧運臨近 廣州按摩場所須登記客人名字
高雄高旗工家停辦 教育部協助安置學生
綠委憂奧運被稱中國台北 促政府堅持國格
北京近六百戶奧運人家提供住宿接待
詹詠然在華美銀行盃女網單打項目落敗
中國央行否認發行成套奧運紀念鈔
五角大廈：是否增兵阿富汗由下任總統決定
強震過後 岩手縣再傳規模五點零餘震
試院修正薦任公務員升簡任官等訓練辦法等
史亞平:成立因應小組 確保參奧名稱不矮化
研究：多吃黃豆類食物 男性會有精蟲危機
古華元氣健身中心新開幕 持元氣卡折扣「享」不完
王金平：兩岸友好進展 仍續加強台美關係
彭淮南:波動如過大 央行將維持匯市秩序
加強反恐 上海奧運賽場周邊公車安裝監控設備
顏清標心衰竭住院 現有肺積水水腫現象
飛車犯案 夜歸女心慌 刑事局破案安民心
試院通過 建築師技師等考試12月舉行
多倫多網賽 費天王首戰爆冷出局
低氣壓恐轉颱 劉揆督促各部會勿蹈覆轍
奧運代表團名稱 王金平盼兩岸互相尊重
強震過後 日本救難人員搜尋傷者
外交部：總統單純過境美國 提升台美互信
政院:國民勞保雙年金 邁入全民保險新時代
三華裔選紐約州參眾議員 面對多元族裔考驗
五成大學生騎鐵馬環台 員警親切提供住宿
總統出訪與民同搭乘華航 華航：未鎖機位
陸客希增鄧麗君及兩蔣墓園行程
2008Fun心遊蘭陽，體驗農村樂活新主張
民進黨團：調降贈遺營所稅等是劫貧濟富
美車市嚴峻 克萊斯勒再裁千名白領員工
國民黨團：調降遺產稅等是為吸引資金留台灣
行政院宣布 薛琦接任證交所董事長
台中地檢：顏清標發監服刑改8/13
印度珠寶商千萬鑽石搶案偵破 4嫌落網
尹啟銘將赴日招商 宣傳兩岸經貿鬆綁商機
台灣在奧運稱謂 政院：透過各種管道溝通
海基會提醒奧運期間中國大陸停辦落地簽證
綠委憂奧運被稱中國台北 促政府堅持國格
旅遊歐洲傳遭拒入境 外交部提醒注意簽證
奧運隊名稱 府：相信對方會有善意回應
新台幣兌美元中午收30.412元 貶1.8分
政院：414項政見順位 內閣研討會後說明
期交所調高金融期等3商品保證金 盤後實施
國台辦指續用中國台北 陸委會遺憾 續溝通
台灣6月外銷接單創去年3月以來新低
慢性阻塞性肺病 做愛做的事需備氧氣筒
北極圈蘊藏九百億桶石油 大多分布在外海
兩韓關係再惡化 南韓要求民間團體取消訪問
高縣高旗工家停辦 學生教職員獲妥善安置
府：總統出訪安全無虞 盡力降低旅客不便
彰化國際傳統戲曲節 26日聖安宮揭序幕
陳水扁出庭遇襲 府:譴責暴力並祝早日康復
經營困難 浙江中小企業1200家企業倒閉
醫事人員中醫師等考試26日舉行
周美青帶山地鄉學童看畫展 共進午餐
蔡英文忙募款 田媽媽崑濱伯義助
美眾議員提案要求中國遵守奧運自由開放傳統
遭假考部隊鎖定 稻江學院回應不公平
蔡英文：聘前黨主席為顧問 助民進黨發展
政院：成立因應小組 確保參奧名稱不矮化
台股收盤漲58.25點 為7368.08點
不敗神話再破功 費德瑞球王寶座岌岌可危
週末包機紀念個人化郵票 郵局今起代售
蔡英文：Chinese Taipei就是中華台北
中華職棒 25日嘉市龍鯨大戰 安排球迷互動
戴遐齡：奧運會若稱中國台北 代表團退賽
台北股市開高收高 上漲58.25點
低價與跌深股反彈 台股震盪走高上漲58點
8 月台指期漲120點 逆價差64.08點
8月電子期上漲6.45點 金融期上漲9點
指保險公司為壽險金光黨 許榮棋一審無罪
維多麗亞酒店於情人、父親節推出好康優惠
「陽明山國家公園管理處保育志工甄選」活動開始
雪霸國家公園恢復入園入山
鄺麗貞：積極爭取南島文化展演場所計畫
首家台資券商登陸廈門獲准 統一證券拔頭籌
聆賞「豐年」 7/26雪霸國家公園管理處舉行
體委會：奧運會若稱中國台北 代表團退賽
湖南暴雨 五十萬人受災
四川青川縣規模五點六地震 一死十餘人傷
行政院宣布 薛琦接任證交所董事長
法人買超27.56億元 台股上漲58.25點
FC2部落格 中文版新登場
賦稅改革 高志鵬：應實現社會正義
朋友因錢反目暴力挾持 三峽警方南下救人
農政單位會勘嘉縣卡玫基災情
美國女星海瑟洛克萊已離開治療憂鬱症診所
辛朝野談判組聯合政府 困難重重
法籍盧安琪協助在台法人 獲頒法騎士勳章
迪士尼頻道明播孟漢娜演唱會 要戴3D眼鏡
泰柬衝突 聯合國安理會尚未決定開特別會議
張豐緒：北京奧運 中華隊名稱不會有問題
北京宏觀調控政策關係人民幣走勢
東方匯理預測今年中國及香港經濟成長減緩
奧運代表團名稱 李慶華稱對岸將有善意
週末可能又有颱風 高縣緊急清疏野溪土石
訓練憨兒清掃社區 無障礙之家一舉兩得
澎哥導演處女作 孩子王展現古早童年記憶
因應北京奧運 國安會與行政院設專案小組
人間音緣公益演唱會 藉歌聲打造真善美社會
莫斯科劇院人質事件 感受真實事件戲劇張力
法務部藝文走廊舉辦台灣口足畫家聯展
新書談愛國獎券 夢想與歷史的票根
星央行淨利幾乎倍增 逾台幣1600億元
小金門將軍堡29日爆破地雷 人員車輛管制
黑心人孔蓋案 官員記申誡 廠商列黑名單
省級選舉法遭否決 伊拉克仍難達成全國和解
薛琦:將致力推動台灣資本市場國際化
國片刺青9月日本上映 楊丞琳開心
恆基暑假為獨居老人募款飆創意
馬總統出訪 民進黨：未見所謂美方大禮物
東協區域論壇 北韓核子和泰柬爭執為主議題
防水患 雲林興安延潭大排潰堤河段先搶修
罕見案例 冷氣漏電加水氣導引擊斷男子鼻骨
北市中午37.3度 創下今夏最高溫
物權編修正 政院：土地分割彈性靈活
尋找颱風失蹤老翁 苗縣請北市搜救犬協助
懷關緬甸風災 成大醫院義診團出發
違規播豐胸減肥廣告 東森等7頻道限期改正
探視罹難台商劉守智家屬 周錫瑋贈慰問金
醫師：青春痘嚴重應求診 擠壓除疤更惱人
油價續維高檔 泰下半年經濟成長可能走緩
生技展農業館七大主題展64項成果
中國解放軍將首次在香港舉辦軍事展
基長庚情人湖院區成立高劑量放射核種治療
放棄鎖國 北韓簽署東南亞友好合作條約
大考分發填志願第一天 6095名考生完成登記
吳當傑升任金管會常務副主委
景氣寒冬 高雄機場貨機紛喊停
中國要求美國勿用人權問題干擾奧運會
新台幣兌美元收30.418元 貶2.4分
北市暑假公安大執法 兩天開罰24處
凍頂毛茶交易市場 提供安全可靠買賣平台
竹南2008台灣啤酒節 26日崎頂沙灘登場
國務費下週解密？民進黨：會有憲政爭議
總統：國家安全靠自身力量不能一廂情願
上海上半年CPI上漲百分之七點一
歐巴馬飛抵柏林 展開歐洲行程
菲南一公車站連環爆 二死近三十傷
嘉縣議長余政達涉及貪污罪 判刑10年6月
中國奧運游泳隊可著第四代鯊魚服參賽
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都市原住民成長快 北縣擬設實驗中學
綠營抨北縣違法掛政績廣告 縣府：未違法
台北藝術中心開國際標 環保節能列入評比
Lexus盃高球對抗賽 曾雅妮可望入選亞洲隊
台聯抗議經濟政策向中國開放 820上街頭
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NCC：24家小功率電台評鑑合格 財務待改善
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推動小班制公投 高雄市教師會快馬加鞭
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大陸首個非周末包機旅行團轉道香港赴台
幕前幕後創造驚喜 獅子王帶來非洲風情
經濟不景氣 英6月零售業銷售量創新低
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阿里巴巴進軍台灣 鎖定中小企業拓展海外
悠遊卡忠誠回饋 8月起開放網路查詢
量天度地千里呎尺 故宮古輿圖首次展出
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印尼女歌手大馬性感開唱 反對黨批傷風敗俗
卓伯源：彰濱千頃土地 規劃綜合娛樂城
摩通調低中國今年GDP成長預測至10.2%
停用六年 馬尼拉機場新航站展開商業運轉
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涉詐領縣府補助款 樹德科大黃坤祥判7年半
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西門徒步區擴大試辦範圍 警方26日交管調整
女乘客引發輻射警報 俄機場緊急疏散
提昇小港生活品質 陳菊提打造熱帶植物園
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王金平赴美 盼爭取與美簽署自由貿易協定
群策會8月舉辦台灣經濟困局系列論壇
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奧運名稱問題 國民黨指中國善意將明朗化
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馬總統會宋楚瑜 宋幕僚：未提人事議題
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中華奧運羽球 女雙目標奪牌 單打全力衝刺
顏清標心衰竭肺積水 可能要住院兩週
射擊之花黃逸伶 享受奧運挑戰
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北京奧運第一金射擊爭先 中華隊積極搶牌
馬總統：會宋楚瑜 人事問題隻字未提
國台辦奧運隊名稱說法 府方解讀善意
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歐巴馬會見德總理梅克爾 討論外交議題
歐巴馬選擇柏林演說 重溫美國光榮歷史
歐巴馬民調支持度雖高於馬侃仍需爭取信賴感
澳門演習協助香港運送奧馬參賽馬匹流程
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法人：美股重挫 台股短多面臨考驗
期貨商：美股修正 台指期震盪恐加劇
韓媒：中國媒體矮化台灣名稱 台灣立委抗議
汐止社區地下停車場火警 十人輕微嗆傷
IMF：美對兩房措施為正確方向
潘基文任命南非法官出任聯合國人權事務高專
美成屋銷售下滑多於預期 房價持續下跌
德媒體：歐巴馬是美國總統唯一人選
歐巴馬旋風橫掃柏林 逾20萬人聆聽演說
柏林演說為選舉造勢 歐巴馬號召全球大團結
高溫炎熱 輕颱將形成 隨時發布警報
中新社稱中華台北 體委會：感受大陸善意
中新社稱中華台北 戴遐齡：感受大陸善意
抱著核武密碼偷睡覺 美飛彈發射員面臨處分
魅力無法擋 柏林二十萬人熱烈歡迎歐巴馬
中新社稱中華台北 戴遐齡：感受大陸善意
台灣第2300萬人誕生平鎮 朱立倫將道賀
中新社稱中華台北 總統府：樂見善意回應
多倫多網賽喬科維奇晉八強 羅迪克慘遭淘汰
右踝扭傷 詹姆士缺席奧運熱身賽
民調：逾半美國人看好歐巴馬入主白宮
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中國奧運代表團成立 參賽人數歷屆之最
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國際美元反彈 新台幣兌美元早盤走貶
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馬總統率閣員晨運 賴幸媛睡過頭未同行
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專家預料威而鋼將在奧運會上被大肆服用
預先暖身 俄科學家開始嘗試探測貝加爾湖
青春專案 彰縣鐵馬少年青春之旅有創意
8月8日北京奧運開幕日 地鐵通宵營運
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台灣第2300萬人誕生平鎮 朱立倫道賀
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日商擔憂北京奧運後將有變數
一反柏林大仗陣 歐巴馬巴黎低調會沙柯吉
奇美醫院開辦安寧病房 許文龍獻藝祝福
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透過國共平台 中新網改稱"中華台北"
美猶他州礦坑坍塌案 業主罰一百六十萬美元
台灣2300萬人口誕生 朱立倫道賀
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南韓公寓疑遭縱火 喪生人數增至七人
花蓮民宅疑似瓦斯氣爆 一人重傷不治
三大法人賣超105.43億 台股跌134.46點
澳航客機機腹出現破洞 迫降馬尼拉機場
控制成本 中石油三年將裁員八萬人
中國奧運兵團面臨四大主場「劣」勢
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網路投資詐騙 警方165提醒謹慎擇友
專家：中國大陸調整國家安全戰略
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NBA傳奇明星賽將在台登場 四大球星來台獻技
新台幣兌美元升1.1分 收30.407元
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磁亞暴釋粒子壓迫大氣 北極光跳舞照亮夜空
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重慶積極吸引台灣IT產業前往當地投資
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反對建納骨塔 里民要中縣府勒令業者停工
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心路早療中心聯合畢典 笑中帶淚
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言詞衝突後 西班牙國王與委國總統首度會面
休閒節能 北市民政局前鋒鐵騎隊明成立
陳光誠妻子致函胡錦濤告地方違法侵權
曾蔭權支持香港記者在北京奧運正常採訪
輕度颱風鳳凰形成 27-28日影響台灣
巴西男孩遭狗攻擊 自衛咬狗反咬斷犬齒
台北市立高中聯合轉學考試明天登場
港政黨及記協不滿記者採訪奧運被粗暴對待
士林地區機車雙盜肆虐 北警循線逮人破案
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推廣共乘 宜縣府擬在交流道附近設停車場
張花冠慰問爆竹爆炸受災戶 法扶協助求償
男子溺斃 埋葬五小時再開挖驗屍
孝行獎頒獎 蕭副總統：孝是社會核心價值
基隆港女子跳海 港警英勇救人撿回一命
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高鐵之狼落網 前科犯竊盜案
鋅價大跌 中國大陸鉛鋅礦山大幅停工
南市少棒隊出征美國 各界募款湊經費
向美借鏡 立院議事電視轉播或明年初啟動
央行：6月M1A M1B M2年增率均較上月下滑
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朴子早期療育發展中心畢業典禮 三人畢業
高市交青少年管弦樂團受邀赴日演奏
新壽土地脫標 穩定房市軍心但差距恐擴大
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海外華裔青年觀摩團體驗宋江陣民俗技藝
主計處:前6月來台旅客191萬人次 年增5.6%
股市表現不佳 比利時個人資產總值大幅縮水
奧運倒數14天 北京空氣未達馬拉松標準
雲林肉品市場疑宰斃死豬 縣府：不可能
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高市偵破藏毒汽車安全氣囊 逮兩嫌
方岑重新飾演紀老師 擺脫壞女人形象
原住民升學優待 有人提議取消加分方式
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人間衛視明播揚州講壇 二月河打頭陣
申請補助要交照片 烏日卡玫基受災戶抗議
出口商拋匯 新台幣兌美元收升1.1分
澳航巨無霸空中驚魂 緊急迫降馬尼拉
暴雨襲擊三峽 200餘艘船舶投入清污
計程車改LPG車 中油:盼鬆綁加氣站法規
上海奧運期間停止產銷運輸易爆劇毒放射性物
家樂福台東店徵才 8百人搶160職缺
梨山水蜜桃促銷 明後天臺北希望廣場展售
追思懷念 導演宋存壽內斂質樸的電影人生
基隆偵破販毒集團 查獲毒品與改造手槍
劉泰英不滿發監提抗告 高院今仍駁回
北縣一老翁疑久病厭世 祖墳內燒炭自殺
行政院：未來4年推動全國計程車改裝瓦斯車
飛輪海代言台灣觀光 搶攻日韓年輕族群
北投焚化廠淨爐 郝龍斌主持儀式
台北教育大學與首爾教育大學聯誼姊妹盟
8月國內油價漲或跌？中油：現在言之過早
大漢溪人工溼地動土 縣長：讓生態更豐富
柏林盛大演說後 歐巴馬前往巴黎會晤沙柯吉
國民黨：溝通台灣奧運稱謂 黨未凌駕府
李遠哲鼓勵年輕人要有創意 大學要發展特色
日本今夏酷熱 多處超過攝氏38度
4子女沒報戶口沒就學 單親爸爸求助高市府
防治登革熱 花蓮縣府加強清除病媒蚊孳生源
雲林查獲疑似斃死豬 肉品市場：與我無關
世界第一女DJ首登台 電音派對為奧運加油
中縣淹水證明可由村里長村里幹事協助認定
敦睦聯誼會改選 蔣祖雄任圓山飯店總經理
國民黨立委：中常委參選人少 競爭反激烈
屏東林管處疏濬油礦溪寶來一號橋邊野溪
再戰奧運划船單人雙漿 汪明輝放眼2010年
劉揆：金融經濟等五大領域全面鬆綁
屏縣產業交流中心不如預期 高樹鄉要收回
萊斯將重返學術圈 不準備參選公職
計程車共乘 北市:公有平面停車場網路預約佳
總統接見本土畫家 強調會做全民總統
美味不打折、堅持不漲價
劉揆：金融經濟等五大領域全面鬆綁
總統接見本土畫家 強調會做全民總統
劉兆玄：啟動傾聽民意列車 納施政參考
初登奧運殿堂 張銘煌誓作亞洲鉛球第一人
教練青黃不接 鄭光錫將續掌中華男籃兵符
世維大會：北京監控奧運運動員到清真寺禮拜
兩岸週末包機8月計畫確定
政院：重大產業投資案 未來四年四兆元
北京奧運售票混亂 公安強力壓制
歐巴馬抵達巴黎 將與法國總統沙柯吉會談
中國官方新華社改稱台代表隊為中華台北
兩岸三地籃球邀請賽 台啤首戰吞敗仗
兩友邦大使：馬總統出訪對邦誼深具意義
台灣捐款疑遭挪用 哥國內政部遭搜查
王金平向美方喊話 盼支持台灣參與聯合國
美環保署將禁食品殘留加保扶農藥
焦慮競選聲勢低迷 馬侃考慮奧運前宣布副手
歐巴馬結束巴黎行 轉往最終站倫敦
歐巴馬短暫拜會法國
歐巴馬訪法 聯合記者會上大力讚揚沙柯吉
美六月新屋銷售 耐久財訂單較預期佳
台灣贊助瓜地馬拉保護文化遺產
周錫瑋率訪問團抵南京 南京副市長宵夜款待
官員列席常會？ 吳伯雄：政黨政治常規
歐巴馬抵世界之行最終站 會晤英國朝野領袖
王金平：訪美交流釋疑並促請軍售早日定案
閉嘴風波後 西國國王與委國總統握手言和
陸媒稱中華台北 吳伯雄：將受邀參加奧運
寵物首發團 愛犬與主人搭火車遊花蓮
台北賓館8/3開放 參觀民眾不須預約
協助廠商取得HALAL認證 經部29日辦研討會
重慶規定低保對象可以養狗使用手機
北京奧運村二十七日開村
明湖山色伴杵音 休閒寧適渡假勝地
陸客來台 澎湖灣與購物是商機所在
開放陸客來台 嘉市藝文休閒準備好了
雲林布袋戲西螺大橋華山夜景 享悠遊不二選
大學系所評鑑 8校273系所受評
國合會行動醫療團 赴索國服務友邦
經部：5月營造用機械設備租賃成長一成
FDA：沙門氏菌疫情受污染辣椒源自墨西哥
國際廢核壓力下 伊朗總統接受美電視網專訪
偽造單據 詐領區公所經費 技工被訴
國稅局：受災戶應把握時效申報災害損失
研究顯示肥胖也會「傳染」
歐鴻鍊：總統出訪包機返途須在美本土加油
貓熊傳奧運後運送台灣 棲所將由連戰決定
圓夢助學服務專線明啟用 提供獎助學金資訊
大馬購物嘉年華 不可不buy的潮流聖地 精打細算最好康
教育部設自然生態學習網 探索自然生態
馬總統：中央與地方應聯手解決災情
主持會議 扁硬中帶軟 蔡英文軟中帶硬
SUNTORY成立網路購物平台 三得利E-shop正式On Line
「eye上國家公園攝影比賽」7月25日活動宣傳開展
來萬安有機村 體驗米滿人生 有機生態
氣象局11:30分 發布輕度颱風鳳凰海上警報
兩岸兩馬航線擴大小三通後客流大幅成長
中市天津商圈夏日曬衣節 購衣撿便宜
民進黨籲馬政府 向中交涉我奧運隊稱台灣
天主教異議團體呼籲教宗取消保險套禁令
高金素梅率百位原民 8/8北京奧運開幕演出
深圳當局：樓房斷供屬個案 房貸業正常
幸福人壽以團體費率招攬個人保件 遭罰
鳳凰颱風海上警報發布 北縣做好防颱準備
菲律賓推廣英語 宿霧成遊學勝地
美密西西比河油汙事件 封閉河道已有限度開放
雅各枕舞蹈節近日登場 許芳宜應邀參與
金管會：留意匯款至國外新詐騙手法
白宮敦促大型新興經濟體支持杜哈回合談判
藝文結合計程車 北市500藝文車隊上路
加州率先推出既環保又節能住屋保險計劃
考選部：27日醫事人員等高普考無延後計畫
周錫瑋到南京中山陵謁陵 當場揮毫
瓜地馬拉再傳垃圾場崩塌 六死十失蹤
鳳凰海上警報發布 不排除增強為中颱
消保會:6月不安全進口產品 逾半出自中國
周錫瑋：台北縣與南京市交流是好的開始
日官員：問太多雅子妃動向恐使其病情惡化
元大背信案 杜麗莊等3被告訊後交保
薛香川列席中山會報 詹春柏:黨政仍有分際
高市橋牌運動菁英對抗賽 登場
消保會：仲介契約問題仍多 置產宜慎選
台北晶華酒店推出「三燔本家頂級美國燒肉禮盒」
關切鳳凰颱風動態 劉揆趕回台北視察
鳳凰颱風將襲台 總統：嚴陣以待 料敵從寬
失業男偷鐵管變賣 眼尖員警發現逮捕
國民黨中常委選舉 愈近投票日選情愈激烈
永豐餘久堂廠員工 整理舊鐵橋生態公園
宜蘭頭城傳出妻死夫上吊 檢警調查死因
淹水區設防水閘門 北市2005年曾補助
竹南啤酒節 喝啤酒體驗客家文化
響應節能減碳 彰縣警局成立大佛鐵馬隊
署立彰醫院推出防癌菜單 選用高抗氧化食材
紅棗觀光季開跑 劉政鴻:歡迎來「棗」幸福
鳳凰颱風侵襲 雪霸禁止入園入山
颱風受災復耕不及 甘藍菜大白菜撐市場
南韓出征北京奧運 志在衝進前十
紅棗採收期只三週 品嚐新鮮紅棗要趁早
印度情報員敵後被捕 返國求償無門
屏東模範父親 平凡中見偉大
薛香川：列席中山會報 有助溝通協調
星六月入境旅客 51個月首次下滑
柬埔寨明舉行國會大選 洪森料將繼續掌權
鳳凰颱風逼境 農糧署籲農民嚴加防範
鳳凰接近 蘇治芬指示加緊水溝清淤
中國警方：上海公車爆炸案與恐怖襲擊無關
高市槌球體驗營 全家總動員參加
鳳凰颱風逼近 太警隊緊急聯繫山區登山隊
鄺麗貞義大利取經 瞭解古蹟維護保存
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彰縣蔬菜類農損嚴重 農委會專案補助
美國六月份新屋銷售下滑 但優於預期
加國新移民逐漸轉往中小型都會區發展
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曼聯教練福格森不想帶領英國隊參加倫敦奧運
劉揆視察氣象局 誤認鳳凰已中颱
傳TNK-BP 執行長遭俄羅斯檢察官傳喚
鳳凰颱風來勢洶 劉揆:做最好的防災準備
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中國二次開發遼河油田 千萬噸產量再保20年
南縣觀光赤嘴園開幕 民眾體驗挖赤嘴
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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首批三十二隻奧運馬術參賽馬匹抵港
歐巴馬會晤布萊爾 為最後一天訪問揭開序幕
馬總統埔里視察投71線災情 指示徹底整治
鳳凰來勢洶 氣象局:颱風預報一天4次改8次
鳳凰颱風將襲台 台北縣府嚴陣以待
台北國際合唱音樂節 司徒加合唱團先登場
亞太管樂節南縣登場 國內外團隊踩街熱身
颱風鳳凰來勢洶 全台641部移動抽水機待命
加州禁用反式脂肪 衛署：已要求業者標示
領地爭議又起 菲政府與回教叛軍和談破裂
鳳凰颱風進逼 台水公司嚴加戒備穩定供水
以原住民為主 屏東盼設大武山國家風景區
北京奧運會中國體育代表團正式名單公佈
體大生挑戰非洲最高峰 募款捐貧校蓋廁所
鳳凰逼近 綠島交通輪明停航 三千人先撤離
第18屆東京奧運會 台灣以毛公鼎迎聖火
鳳凰恐直撲台東 副縣長彭德成指示加強防颱
高捷美麗島站璀璨完工 成為高雄新夜景
東方航空香港飛福州班機遇亂流6人受傷
遭辱罵台奸 許世楷將告呂學樟吳育昇
兒育中心馬戲團特展揭幕 展期至12月底
高縣培養電影編劇人才 協助本土劇團編劇
鳳凰已達輕颱上限 發展為中颱機率高
鳳凰直逼台灣 高縣災害應變中心二級開設
北京奧運賽事 HiNet免費直播逾4千小時
鳳凰颱風逼近 花蓮柚農擔心文旦柚又遭殃
棒球使用新延長賽規則 奧運棒球適用
全運會包九金 楊金桂要要奧運游泳發光
奧運游泳 美澳爭霸
民調：62%德國人肯定歐巴馬柏林演說內容
全台首座遠距照護諮詢健康管理社區開幕
自殺為青少年死因第二位 衛署籲多關心
國民黨中常委選舉 立委大獲全勝
新壽第27屆登高大賽 回顧921為四川賑災而跑
HiNet 2008網路擂台大賽 45萬高手過招爭搶 450萬獎金
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2008父親節最佳獻禮 La new推全新DCS專利動能氣墊鞋
崇越電通與Panasonic Communications正式發表「智慧型LED節能照明安控系統」產品
聲寶數位電漿．液晶 陪您共賞北京奧運賽事
PChome影城頻道推出「DVD出租」服務 20,000部影片送片到府看過癮
北京首都機場八月八日奧運開幕禁飛提前
國民黨中常委選舉 立院系統全數當選
颱風防災視察 馬英九：最壞打算最好準備
奧會：國際奧會來函 奧運入場序依規定
卡玫基前車之鑑 颱風風雨預測增為1天8次
為奧運形象 北京全市計程車司機穿制服
美總統選情緊繃 兩黨參選人支持度拉近
立院外交國防委員會明訪美 表達軍購立場
劉揆：鳳凰颱風逼近 防災工作分秒必爭
歐巴馬會晤布萊爾 討論中東和平及氣候變遷
胡錦濤對北京奧運提六點要求
出訪雖風光 歐巴馬坦承恐反損及民調支持率
泰媒專訪 夏立言：奧運名稱事件是小風暴
奧運籃球暖身賽 美國120：65痛宰加拿大
鳳凰轉中颱 劉揆晚間2度視察中央應變中心
馬侃會晤達賴喇嘛 敦促中國釋放西藏囚犯
陳添枝：反對油價凍漲 月調或週調待研究
郭董大喜 賓客雲集祝賀新人幸福
國際奧會主席：奧會無權干預兩岸主權問題
颱風外圍環流影響 北部東半部雨勢將漸增
印度古茶拉底省爆炸事件 台灣大陸學生均安
WTO談判有突破 主要貿易國難得和諧
鳳凰明籠罩全台 最高雨量預估達900毫米
吳英毅：兩岸若外交休兵 朝僑務休兵
田總大獎賽 波特跑出兩百公尺今年世界第二快
美參院通過救房市法案 待布希簽署生效
中國代表團第一批成員進駐奧運村
也是台灣之光 王金平美職棒大賽秀投
吳念真獻聲 為紙風車經典戲配音
花蓮應變中心一級開設 謝深山巡視抽水站
英國威廉王子二度參與海上緝毒任務
高雄科工館生物多樣性巡迴展 歡迎民眾觀展
鳳凰颱風來襲 中縣府公告禁止進入區域
鳳凰颱風威脅全台 不排除明天上半天登陸
柬埔寨今國會大選 預料仍是一黨獨大
國稅局：協議分配代替拋棄繼承 節省遺產稅
海關：免稅菸酒在國內轉售圖利 將受罰
鳳凰來襲 雲林災害應變中心一級開設
菲南穆斯林叛軍攻擊 焚毀十民宅傷及三士兵
全球五十主要股市的市價總額減少十兆美元
農委會監控土石流潛勢 森林遊樂區休園
鳳凰颱風逼近 北市蔬菜漲15%
颱風未到菜價先漲 葉菜根莖花果類全面上揚
鳳凰來襲 新竹縣府公告禁止進入區域
印度古茶拉底省爆炸事件死亡增至三十八人
洩漏瓦斯拒捕 男子遭法院判刑四月
遊太魯閣燕子口 少年被落石擊中受傷
國會倫理論壇 與會人士籲建立資深制度
不景氣 業者以台灣特色中秋商務禮盒撐營收
鳳凰逼近 小烏來林務局自然保護區休園
假殘障停車證充斥 北市議員籲查辦
白河水庫近滿水位 將視狀況洩洪
鳳凰颱風逼近 北市動物園17時關閉
美專家：分離主義份子真實威脅北京奧運
鳳凰直撲台灣 嘉縣災害應變中心一級開設
金管會：核准友邦產險經營健康險業務
付不出計程車資 男子反持刀搶劫司機被捕
不動產業者為創世募款 未來將持續做公益
鳳凰來襲 屏東東琉線交通船停駛
蕭副總統頒獎表揚健康促進典範醫院
台北縣與南京市首度簽署合作交流備忘錄
董貴山出任成都軍區副司令員
名模因裸體跨坐祕魯國旗道歉
印度等國與美國簽署月球探險合作協定
美國聯邦通訊委員會同意兩大衛星電台合併
元大寶來中箭 官員：結構債移送告一段落
洛杉磯女網賽 詹詠然莊佳容晉級冠軍賽
歐巴馬結束風光訪問 關切話題重回國內事務
在地人投標踴躍 斗六朱丹灣建地9成3脫標
周錫瑋今提前返台
民調：愛爾蘭選民反對再就歐盟條約舉行公投
提昇空氣品質 北京擬採更嚴格措施
海峽杯男籃賽 台啤隊大勝澳門福建隊
中颱鳳凰增強 暴風圈擴大 明天籠罩全台
王貞治任總領隊奪1300勝 日職棒史上第八位
花蓮縣今晚及明天全天 停止上班上課
防民告官 內蒙古一區政府聘下所有律師
世界冠軍壓陣 中國桌球隊盼包辦奧運四金
許世楷：政府派不出駐日代表 我很擔心
鳳凰來襲 基隆市晚間8時起紅黃線開放停車
開放人民幣兌換 台銀土銀推便民借施
南投防颱一級戒備 勸導四十餘登山隊下山
花蓮風力轉強 部分商家開始拆招牌
林中斌：新政府應尋求美中台平衡中間點
石門水庫晚間七時實施調節性排洪
洗腎病人新選擇 居家血液透析更便利
台灣漁船慶鴻一六八號失蹤 福建展開搜尋
港府重申香港暫時毋須提升保安級別
金融機構員工募集愛心文具 助家扶兒童
電視劇籃球火看不過癮 寫真書收藏偶像
北京奧運村開幕 中國選手進住舉行升旗典禮
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
鳳凰颱風來襲 陳菊視察高市颱風災變中心
日抗議國際棒球總會突然改變比賽規則
鳳凰來襲 雲林岸巡大隊勸離拾蛤民眾
鳳凰直撲台灣 阿里山小火車明全面停駛
受鳳凰颱風影響 花蓮鐵路交通晚間陸續停駛
澎湖縣明天停班停課
新竹市政府宣布明天停止上班上課
金門小三通客運航線明天停航
鳳凰風力預測發布 苗栗以北東部達放假標準
鳳凰颱風逼近 劉揆勉勵各單位做好防颱
台東縣二十八日停班停課
金門縣明天照常上班上課
兩岸港澳地區大學將聯合培養高端人才
中颱鳳凰行進變慢 入夜到明早後風雨增強
以五月失業率6.1％ 創21年新低
桃園縣明天停止上班上課
第19屆奧運紀政摘銅 亞洲女子短跑首面獎牌
張鈞甯演出日片Focus 導演讚賞聰慧氣質
蔡健雅8月轉戰台中開唱 體驗Motel滋味
劉揆:簽署回條 確定訊息送達首長的好辦法
大學考試分發登記志願不因颱風過境而延長
鳳凰來襲 宜蘭縣明天停止上班上課
新竹縣明天停止上班上課
雨后蕭亞軒一說雨字 西門町狂風驟雨
颱風來襲 北縣明天停止上班及上課
中國每年新發肝癌三十五萬例
台北市明天停止上班上課
97年7月27日 (星期日) 天然災害停止辦公及上課情形
到風景如畫的菲律賓宿霧學英文
優人神鼓應水磨坊藝術中心邀請駐村創作
傳中國警告世貿夥伴 不會開放糖米棉花市場
鳳凰颱風暴風圈籠罩 全台風雨增強
歐巴馬風光訪問歸來 民調創參選以來新高
鳳凰颱風中心即將於花東登陸
97年7月27日 (星期日) 天然災害停止辦公及上課情形
杜哈談判 海峽兩岸新會員待遇問題未解
拖板車凌晨衝落宜蘭頭城大橋下 三人受傷
鳳凰颱風清晨6時50分花東登陸
高鐵上午班次停駛 下午班次上午十時發布
伊斯坦堡傳兩起爆炸案 至少15死154人傷
美一男子闖入禮拜堂開槍 至少一死多人受傷
省道台七甲線三處坍塌 交通中斷
石門水庫降雨激增 今天持續洩洪
王金平抵華府強調美通過對台軍售案勢所必然
颱風來襲 北市公車隨招隨停 北捷調整班距
美華美銀行盃女網賽 莊佳容與詹詠然奪冠
加州野火逼近優山美地 地區居民奉令撤出
颱風來襲 台東未傳災情 海空鐵路交通暫停
鳳凰颱風來襲 高雄港關閉台華輪停航
鳳凰颱風罩全台 中央應變中心:無傷亡災情
鳳凰襲台 長庚醫院各院區急診照常
鳳凰颱風撲台 高雄機場國內線上午停飛
重要香蕉生產國揚言阻礙世貿全球貿易談判
鳳凰颱風來襲 屏東未傳重大災情
鳳凰颱風花東登陸 台灣中南部風雨將增強
鳳凰颱風侵台 花蓮停電四萬三千戶
歐盟與拉美即將達成協議 香蕉戰爭可望落幕
中颱鳳凰侵台 嘉市上午零星降雨
颱風來襲 中市公路客運減班或停駛
北京奧運支線二十八日起載客試運營
多倫多網賽納達爾封王 費德瑞球王寶座快不保
印度連環爆炸 全國風聲鶴唳
避免颱風危害 花蓮462人撤離安置
康師傅：除設上海總部 擬回台設企業總部
颱風襲台 高市開啟11處防洪閘門因應豪雨
鳳凰颱風登陸 水公司籲民眾儲水因應停水
國際奧委會主席：抵制奧運是虛偽表現
中央山脈阻鳳凰威力 嘉義僅四級陣風
石門水庫 洩洪量達1800立方公尺
鳳凰襲台 金門對外海空交通停擺
鳳凰登陸 南市瞬間風速十級 路樹倒招牌掉
花蓮美崙溪暴漲 超過抽水站負荷
馬總統:防颱整備訣竅 保持高度警戒
環法自由車沙斯特封王 西車手連三年披黃衫
縣市長颱風出國引爭議 藍委各有看法
味全擬辦增資 為發展大陸市場作準備
潛艦國造？國防部：優先考量對美採購潛艦
市調機構:1080P產品帶動PDP電視快速成長
美疑慮兩岸融冰 王金平此行盼提升美方信任
連江縣下午停止上班上課
時隔七個月 南韓經常收支首度順差
中國不滿美資壟斷澳門賭業過半收益
美專家：人民幣有30%升值空間
高金素梅率台灣原民舞蹈團 赴北京參加奧運
防範豪大雨 高捷車站設擋水板因應
97年7月28日 (星期一) 天然災害停止辦公及上課情形
大陸學歷認證 逾六成民眾不贊成
鳳凰颱風來襲 高縣風雨不大 未傳出災情
高中生海上科研體驗 颱風來襲前順利落幕
蘭陽大橋水位暴漲 公路總局人員現場警戒
和平鄉台七甲線及台八線坍方 交通暫中斷
舉報貪官被拘五百天 判無罪僅獲五萬賠償金
高鐵下午六時以前暫停各班次列車
颱風侵襲 高縣梓官蔬菜專區沒有供貨
鳳凰強度減弱 北部東半部風雨持續中
防止示威 河南安陽火炬傳遞路線大幅縮短
縣市長颱風出國 柯建銘：應兼程返國
中市上午飄細雨 市府加派119專線人力備戰
颱風來襲 溪湖果菜市場到貨量減三分之一
紐約海灘回流與下層逆流 造成多起溺斃意外
高鐵下午六時前停開 原訂票可退費
明年縣市長選舉 民進黨30日研商提名作業
雲林下午風雨將逐漸增強 全面警戒中
金門縣下午照常上班 停止上課
「黑暗騎士」蟬聯北美票房冠軍
陸軍2046梯次等常備兵延至30日報到
中國媒體：四隻熊貓寶寶誕生
鳳凰吹襲 多班來往港台航機要取消或延誤
鳳凰颱風襲台 北市花卉價不升反降
颱風來襲 北市風雨不大尚無重大災情
紐約僑教中心大樓通過市府總檢查開放營運
好萊塢男星西亞李畢福酒駕肇事被捕
鳳凰來勢洶洶 新店溪洲部落6戶不願撤離
南投仁愛鄉山區 清晨起雨量快速飆升
鳳凰颱風襲台 停電累計14萬戶復電逾八成
鳳凰颱風侵台 桃園縣復興鄉三千多戶停電
中國大力扶植本國私募股權基金
颱風夜 男子在墾丁自焚割腕死亡
李明博：徹查美國對獨島的立場
紐約佛光山賑濟川震再接再厲 腳步不停息
操盤退撫基金虧損？朱武獻：我任內有賺錢
朱武獻操盤退撫金虧損？藍委：濫權應負責
世界主要報紙頭條新聞標題之一
研究：特殊魚鱗防彈衣 美未來國防新利器
直潭淨水場原水濁度仍低 北市自來水無虞
台7線90km路基遭沖刷 蘇花公路多處坍方
中颱鳳凰強度減弱 全台仍籠罩在暴風圈內
線上遊戲蓬勃 服務和社群意見成發展關鍵
歐巴馬：副總統人選要協助治國 非僅象徵性
王金平訪華府展開國會外交
聯合國譴責印度爆炸案 美國表示慰問
溪洲部落憂迫遷 北縣府：因應颱風勸離
柯建銘：台聯應要求賴幸媛立即辭官
大溪後慈湖明天仍休園
中颱鳳凰侵襲 竹縣未傳重大災情
鳳凰侵台 各地撤離民眾158人收容437人
鳳凰颱風過境 林政則勘查竹市 一切安好
偷竊失風 男子燒炭尋短煙太大呼救
水保局:花縣光復秀林兩鄉土石流紅色警戒
澳航班機氧氣瓶爆炸 調查人員：前所未見
嘉市未傳災情 應變中心一員工身體不適送醫
馬祖上午風雨漸強 防災單位嚴陣以待
柬埔寨大選初步計票顯示 執政黨大幅領先
林政則：中央報訊要簽回條 建議秘書代簽
新任駐洛杉磯台北經文處處長龔中誠履新
鳳凰颱風大雨 台九線花蓮壽豐路段積水及膝
男子颱風夜攜槍飲酒作樂 警臨檢查獲
掌聲過後 歐巴馬選戰主軸回歸美經濟議題
台聯：盼賴幸媛在陸委會崗位繼續把關
北縣原訂明天入營三梯次役男 改30日報到
奧運門票熱賣 北京場次悉數售罄
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台東未傳重大災情 防颱運作正常
廣建自行車道 有利台灣成為自行車島
胡志強越洋關切防颱 強調團隊重於個人
遏止非法撈捕 西班牙出動軍艦護漁
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鳳凰颱風籠罩 廈金、泉金、兩馬航線全停
台北文林明德路坑洞 市府填補路況恢復正常
屏東消防員送病患就醫 回程撞護欄受傷
北縣供水暫無虞 山區嚴防豪雨落石土石流
要求回傳資料 民進黨：不如要求首長坐鎮
史科拉里發豪語 切爾西將拿下四冠王
北縣國小教師徵選名單延至29日公告
印度古茶拉底省爆炸 穆斯林祈望悲劇莫重演
鳳凰颱風影響 全國公教美展頒獎典禮延期
鳳凰颱風影響 屏東仍有四千兩百多戶停電
陳添枝：陸資來台投資 部分八月底可推動
鳳凰襲台旅客紛退房 南投觀光業者叫苦
新德里藏青無限期絕食抗議中共鎮壓
颱風期間遇損失 應於期限內申請減免稅捐
美核艦雷根號進佐世保 暫負責西太平洋警戒
水利署增援東部中南部共14移動式抽水機
中元普渡 彰縣環保局推動紙錢集中焚燒
鳳凰持續減弱 明天白天台灣可脫離暴風圈
鳳凰登陸 南市今天停收垃圾及資源回收
金邊郵報：柬埔寨人民黨可望主導政府
澎湖降雨不斷 無災情傳出
中央災害應變中心：十處道路中斷 搶修中
馬國海域獲疑似失聯台商殘肢 送回台確認
奧運期間北京可能禁止百分之九十私家車上路
颱風天竊鋼上千公斤 竹山警逮兩嫌送辦
嘉義縣竹崎鄉強制撤離10地基掏空住戶
油價高加元貴經濟緩 加旅遊受衝擊
鳳凰中心2:30出海 台灣明白天脫離暴風圈
牡丹水庫下午四時調節水量
花蓮嚴重積水11處 31條土石流紅色警戒
太平市農民上山採竹筍傳出失蹤
氣象局:鳳凰下午彰化出海 中南部風雨增強
歐巴馬成功訪問歸來 站穩進軍白宮腳步
颱風休假一日 各銀行ATM運作良好
鳳凰襲台 嘉市下午風雨轉強 路樹招牌倒塌
進軍奧運女壘 中華女子壘球隊盼以獎牌留名
19歲自由車潛力小將馮俊凱勇闖北京奧運
自由車搭上奧運外卡末班車 馮俊凱單刀赴會
電腦應用展即將登場 3C資訊通路業搶商機
史國邀總統參加雙慶 外交部：待府方決定
從先發到後援 賴聖蓉為中華女壘守護獎牌
陳日君指中國有意願開放採訪自由但未落實
颱風來襲 楊秋興希望緊急疏濬美濃三夾水
巴格達發生三次自殺炸彈攻擊 近百人傷亡
上海赴台灣五、六日遊 價格三萬一千多元
高雄地區停電兩萬多戶 台電搶修陸續供電
國際物理奧林匹亞賽傳捷報 台灣學生獲5金
外交部：友邦正副元首不出席北京奧運開幕
阿里山鐵路 明天全面停駛
南橫桃源村前路段中斷 台21線關山有落石
經建會：6月景氣燈號續為黃藍燈
北京奧運 中國羽球隊志在三金
奈及利亞殼牌石油公司輸油管再遭破壞
陸委會：兩岸雖回暖 一中仍內外有別
大考登記分發截止時間不延長 30日可補登記
台東傳災情 一死一浮屍 南橫中斷
北京奧運合作銀行新台幣可兌換人民幣
豐田汽車調降全球銷售預估數字
輪狀病毒傳染力強 注重衛生預防腸胃炎
桃園台茂與新光三越下午恢復營業
LPGA愛維養名人賽 龔怡萍並列11收場
鳳凰颱風影響 高雄壽山動物園29日休園
上海「公路大王」劉根山被正式批捕
風災視察 蕭副總統：真正考驗正要開始
鳳凰來襲 竹科風雨小 未傳任何災情
陳菊視察防洪監控中心 掌握高市災情
嘉義縣山區大豪雨 阿里山公路交通中斷
鳳凰出海 豪雨不斷 嘉義市永欽橋封閉
颱風天 高縣兩所學校校舍工程動土
高縣六龜等3鄉26條土石流潛勢溪流黃色警戒
雅加達基督教神學院遭攻擊 二十名學生受傷
新加坡天文發燒友將組團赴中國甘肅看日全蝕
北市今晚收運垃圾 廚餘併入一般垃圾
港媒：中共召開危機會議商討執政風險對策
鄭進一結新歡 慕鈺華之女合唱新歌
中縣災害應變中心尚未接到重大災情回報
颱風天出國？ 陳菊：視天候決定
天安門高價拍照敲遊客 兩男被判刑一年
颱風來襲出國落人話柄 考慮觀感能避就避
北市清查大賣場逾期食品 9件不合格
南非執政黨青年團：無人可阻止朱瑪當總統
棲蘭山莊約40位受困遊客 傍晚接駁下山
颱風遠離 北市紅黃線明早七時後禁停車輛
中南部雨量累積中 本島明晨脫離暴風圈
賺到颱風假 北市飯店餐廳業績大增
調查指上半年投資虧蝕港人增至13%
颱風來襲 彰化縣未傳出有人傷亡
保護稻田 越南將凍結新高爾夫球場興建
花蓮縣長謝深山勘災 將力爭中央補助
高鐵傍晚恢復營運 左營站湧現乘客
中國股市雙雙反彈 上海A股收復兩千九百點
男子掉落涵洞 警消垂吊救起只受輕傷
北市明日正常上班 台北匯市恢復交易
鳳凰來襲 台南山區大豪雨最大陣風10級
張亞勤:兩岸軟硬體合作 具雙贏加成效果
颱風遠離 北縣無災情 明天正常上班上課
以色列衛生部建議限制孩童撥打行動電話
比利時受虐待雙親逐年增加且多不願報案
颱風導致退票 票交所:從寬處理
採訪蘇花公路災情 電視台記者遭落石砸傷
鳳凰颱風襲台 高市三人受傷送高醫
鳳凰颱風農損1.7億 花蓮佔1.66億
颱風天屏東里港一銀樓被搶
台鐵除南迴線外 各線對號列車今晚陸續恢復
防強風 高捷首次實施高架段減速行駛
鳳凰颱風出海 台南市明天上班上課
颱風天騎機車出門 婦人摔落水溝喪命
經建會:6月股價指數負成長4.7% 37月來最深
高鐵今晚每隔半小時發車 明起正常營運
醫師:血液存在疾病訊息 活血檢驗有助治病
日本神戶地區暴雨 數名民眾遭溪水沖走溺斃
宜蘭大同2500民眾一度受困 傍晚路已通
陸客團到墾丁 體驗颱風當觀光
明天是否停班停課 澎湖縣晚間九時宣布
鳳凰颱風肆虐 花蓮農業損失達1億六千萬元
新竹縣市明天正常上班上課
嘉市長巡視湖子內抽水站 慰問值夜不適員工
因應北京污染空氣 日本奧運團自備防塵口罩
第20屆慕尼黑奧運 恐怖暗殺事件中斷賽事
星石油公司調降油價 降幅近五年最大
桃園縣：明天正常上班上課
宜蘭縣29日照常上班上課
胡錦濤引起中國官員網聊新風
監委8/1宣誓就職 重大案件調查受關注
北京奧運 中國舉重維持五金是巨大挑戰
鳳凰颱風災情 中央災害中心：一死六傷
胡志強出國爭議 陳大鈞：影響不大但宜留下
台北市明天恢復正常上班上課
雲林風急雨驟 樹倒招牌落幸無人傷亡
中國薪資升高 阿迪達斯被迫遷移生產基地
金門小三通航線客船 明天繼續停航
花蓮縣長謝深山勘災 將力爭中央補助
颱風遠離 北市紅黃線七時後禁停車輛
金門防颱 觀光團誤闖管制區被勸離
南橫及台21交通中斷 高縣今天正常上班上課
傳奧運前中國多個省市收到恐怖襲擊警告
鳳凰襲台 撤離1029人 收容682人
南投雨量未如預期 災情未擴大
總統今搭乘空軍一號 與劉揆赴花蓮勘災
鳳凰颱風減弱 航空今天恢復正常
鳳凰颱風大雨沖刷 高速公路和省道多處災害
美奧運男籃隊抵澳門備戰 詹姆士傷癒歸隊
奧運逼近 北京喧嘩更勝往昔
劉揆：嚴防颱風環流引豪雨 24小時內警戒
高金素梅率團參加奧運表演 駐地保密
日本史上最大規模 京奧日隊成員共576人
奧運前廣州十萬大軍巡防清查外國人
鳳凰颱風二死災情 馬總統籲仍不能掉以輕心
總統今視導陸委會 關鍵時刻行程備受矚目
北京奧運倒數11天 空污問題仍難解
台北基隆脫離颱風暴風圈 中南部風雨持續
世貿談判陷入破裂邊緣 強權國家相互指責
券商：若無大利空衝擊 台股築底有望
萊斯會見楊潔篪 商討布希北京行及台灣問題
期貨商：美股挫 7100點台指期短多空分野
屏東29日雨量高居全台排行 多處淹水
印尼籍貨輪擱淺屏東枋寮 十五名船員救出
美報負評中國對於採訪奧運記者的限制
鳳凰持續減弱 氣象局下午解除颱風警報
CNN民調：歐巴馬45%馬侃39%
金融問題再次引發市場不安 美股重挫
萊斯晤楊潔篪 商談布希出席北京奧運等問題
奈及利亞油管遭攻擊 國際油價反彈
伊朗總統在核子問題上示意妥協 美保持懷疑
鳳凰減弱為輕颱 台灣中南部金馬澎仍應警戒
巴國邊區疑遭美飛彈攻擊 蓋達化武專家喪命
塑造有禮形象 北京提醒市民對外國人八不問
媒體稱北京禁設法國公司 法外交部不知悉
澳航客機破洞調查 尋獲氧氣筒金屬碎片
澳航客機空中再驚魂 因機門開啟緊急降落
莊佳容與詹詠然約定八月六日共赴北京奧運
台股開盤下跌181.04點 為7052.58點
北京氣象局：奧運期間不會持續出現霧霾天
台七甲線26km路段坍方 交通中斷
台澎金脫離鳳凰暴風圈 最快上午11:30除警報
客家聚落變身 交大9月新瓦屋辦社區講堂
鳳凰遠颺 高市未傳重大災情
世青棒 中華10:0完封捷克
鳳凰福建登陸今晚入江西境內
北京奧運與殘奧會獎牌運抵北京
南航三班機延誤 滯留旅客大鬧昆明機場
醫師：減肥堅持半年 減輕百分之十體重
西南氣流旺盛 阿里山持續豪雨
台股跌 新台幣兌美元早盤走貶
高市應變中心受理報案140件 無重大災情
南迴鐵路上午停駛 南橫公路交通中斷
鳳凰風災2死6傷 印尼貨輪擱淺平安獲救
布希批准一士兵執行死刑 半世紀以來首樁
國際貨幣基金組織報告全球金融市場依然脆弱
金門天候不佳 台金航線上午班機停擺
中大：七月消費者信心指數較上月下降
奧運臨近 香港氣溫及空氣污染指數創紀錄
美大選民調：歐巴馬支持度維持高檔
市調機構:第2季全球面板產值季減2.2%
迎戰奧運 羅國輝、林哲瑄相繼離美返台
奧運在即 聯合國盼各方尊重休戰決議
綠營：避免裡外不是人 賴幸媛應辭官明志
北京奧運商機超過七百億美元
鳳凰颱風遠離 桃園縣未傳重大災情
人民幣對美元匯率走高七十二個基點
南投降為二級開設 雨量轉移信義竹山國姓
美股大跌拖累 台股開低震盪
氣象局11:30將解除颱風警報
蒙藏民族舞蹈比賽 8月12日截止報名
中共九常委各就各位 中南海進入奧運時間
總統：將致力推動台灣成為全球創新中心
開展台泰經貿投資合作 高雄將辦說明會
日媒：航空自衛隊將於年內自伊拉克撤回
台資企業和江蘇旅行社共推赴台婚慶遊
台經院7月景氣動向調查 廠商看壞比率上升
水保局:全台紅色土石流警戒區降為44條
颱風後蔬菜歉收 北市葉菜類價格大漲
豐興本週鋼筋型鋼盤價持平 廢鋼降300元
考監委配車爭議 林益世：應調減配車數
台師大和國家太空中心合作 辦空間資訊學程
中市刑案數冠全國 蕭家旗：改善幅度居冠
民進黨團：颱風農損 政府應專案補助
兩家遭聯邦接管美西銀行重新營業
老少咸宜 治療過動兒用藥也能預防老人跌倒
上海實施無煙奧運 飯店台商：已有禁菸標誌
急水溪潰堤元兇 水利單位指高鐵破堤建橋墩
南部豪雨特報 陳菊延後訪星
布希下週訪泰 將發表對亞洲政策演講
淡馬錫證實將再度注資美林八千五百萬美元
綠委：中國進口金紙恐含有毒物質 籲清查
民間消費萎縮 台經院下修今年GDP至4.27%
國防部：力推軍購 但美方仍無進一步消息
晤美官員 王金平：美台軍售案八九不離十
馬祖上午風雨仍強 未停止上班上課引爭議
劉揆:增加投資等5大政策推動台灣經濟發展
美副總統參選人呼之欲出 奧運前可望公布
高雄金典酒店「台北」－「美國」來回機票大方送
胡鄺颱風出國 綠營促總統道歉 府：扯太遠
印尼貨輪屏東擱淺 海巡署：盡速拖離
台鐵南迴線和屏東線恢復通車
訪日外國觀光客上半年增一成 台灣人第二多
歐鴻鍊會賴幸媛 盼藉兩岸平台向中方傳善意
雲林應變中心撤除 台西淹水可望下午消退
友邦高層不去奧運開幕 外交部：符合期待
8月1日將有日食 17日月偏食 台灣可見
大學供需出問題 何卓飛：市場機制決定退場
黃昆輝否認下令賴幸媛辭官 但不為她背書
港論：空氣污染為港辦「綠色奧運」添憂
奧運前一週香港出現日全蝕 星相學家籲別慌
鳳凰襲馬祖 介壽澳口海水倒灌
鳳凰颱風警報解除 中南部嚴防超大豪雨
擱淺枋寮的印尼貨輪為新船 失去動力漂流
避免倒閉潮 中國政府將出手救勞動密集產業
體能訓練員研習證照考試 延至明天截止報名
空軍一號換塗裝？ 池玉蘭：例行週期檢查
網路模仿貓王大賽 優勝者可至貓王故居表演
台北農產:蔬菜進貨減25% 短期菜貴貨差
假和尚真歛財 移民署破獲中國詐騙集團
鳳凰颱風農損達2.99億 花蓮縣佔2.47億元
馬總統視察災情 肯定謝深山防災救災快速
四度挑戰奧運 舉重王信淵在跌倒處爬起
奧運棒球關門戰 中華隊穩紮穩打盼再創驚奇
北京奧運舉重 中華選手目標闖進前八
屏東沿海地區淹水 撤離大鵬新村居民
外資匯出 新台幣兌美元中午貶5.8分
外交部：聯合國推案八月定案 不用去年模式
海外就醫指南台灣版出書 政府擬推醫療簽證
嘉市無重大災情 市府指示嚴防豪雨
爭取貓熊來台 六福村與成都基地簽約合作
馬侃例行皮膚檢查 去除臉頰一顆痣
旗津海岸線漂流木多 高市府將全面清除
看山看海看古蹟 竹市8月展開觀光月
貓纜檢修完成 下午二時開放營運
竹縣29條土石流區域仍警戒 勿靠近
台北藝術中心未用遭批 文化局：9月辦講座
台灣體大研究生將登非洲最高山送愛到小學
日媒：南韓總理突訪日韓爭議不下的竹島
台股收盤跌219.15點 為7014.47點
北京奧運上海世博有利中國酒店及旅遊市場
8 月台指期跌251點 逆價差98.47點
台北股市開低收低 下跌219.15點
昆明警方澄清：公車爆炸聲是車胎爆裂所致
首位女士官長美國受訓 畢典放中華民國國歌
美股大跌影響 類股皆墨台股重挫219點
鳳凰餘威 連江縣下午停止上班上課
8月電子期跌8.4點 金融期跌44.4點
鳳凰颱風大雨造成苗栗農損 農民忙搶收
罕見天象奇觀 「天狗食日」將重現中國
颱風過境 高市環保局冒雨清運垃圾213公噸
CTIN台灣旅盟與BabyHome聯手 親子自助行訂房更easy
搭阿里山小火車摔傷 聲請國賠獲准
澎湖水庫儲水滿溢 空中交通恢復
新奇醬油冰淇淋 金蘭博物館請你嚐
李輝何亞非升任中國外交部副部長
急回家 滯澎旅客塞滿馬公機場
四技二專日間部選填志願延至30日
2600萬辦國小小班制公投 高市府:增加負擔
中颱鳳凰帶來豐沛雨量 嘉市2水庫滿水位
台股跳空跌破月線 法人賣超184.94億元
卓伯源：組協調機制決定颱風是否上班上課
巴基斯坦總理呼籲美國勿單方對抗激進份子
外交部：聯合國推案八月定案 不用去年模式
夏天到八里談戀愛！
台北股市開低收低 下跌219.15點
2008南投火車好多節 攝影比賽獎金最高兩萬元
動物園夜間開放 歡迎來「蛙」寶
新竹縣29條土石流區域仍陷警戒
歐鴻鍊會賴幸媛 盼藉兩岸平台向中方傳善意
訪日外國觀光客上半年增一成 台灣人第二多
林郁方：美若不售台軍購 恐有背信之嫌
鳳凰過境 高縣道路中斷農田受害逾670公頃
陳明文考試潭大排勘災 嘉許救災應變得宜
鳳凰襲台 翡翠水庫進帳4200萬噸原水
高縣大發工業區無預警停電 多家廠商受損
天氣熱透了 想消暑一夏
總統劉揆花蓮勘災 救助與專案補助農損
北縣擬推觀光巴士 串連林家花園等景點
北京奧運倒數11天 空污問題仍難解
水保局：國姓地滑災害暫時度過鳳凰考驗
新台幣兌美元貶5.8分 收30.465元
防止亂丟菸蒂垃圾 北縣裝電眼跟拍檢舉
嘉義縣財稅局：颱風受損可申請租稅減免
港府批准華航長榮等航空公司調高燃料附加費
首例 8/5防空演習 北台灣熄燈30分鐘
求職愈來愈難 15年來求才增1倍求職增5倍
郝龍斌：颱風來準時關水門保障多數人安全
毒販大盤家中備點鈔機 警方查獲移送法辦
中山高路面整修 自小客車撞死施工人員
台東縣長出國 民進黨批民眾已忍無可忍
北縣客家節下月登場 中永和千人挑擔
民進黨與台大合作 創黨22年影音史料數位化
鼓勵奧運選手奪牌 肯亞提高獎金一倍
宜蘭太平山遊樂區封園 八條步道暫時封閉
新竹市米粉玻璃業者十月遠赴日本行銷
國內某宗教團體在緬甸賑災 集體染登革熱
天氣熱不愛戴安全帽 嘉縣將嚴格取締
總統劉揆花蓮勘災 救助與專案補助農損
許添財：防颱簽回條 官僚形式
求職愈來愈難 15年來求才增1倍求職增5倍
瓜地馬拉考慮在台設商務辦事處
首例 8/5防空演習 北台灣熄燈30分鐘
大量國際船舶停靠中國大陸港口加油
中市府告發鄉林 涉竊盜土方及竊佔不動產
俄羅斯請求進入中國海域搜尋沉沒裝甲艦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
竹市萬安31號演習 8月5日夜間舉行
陳菊訪星拼觀光 再轉愛丁堡觀摩
港府批准三十五家航空公司調高燃料附加費
鼓勵參觀台文館 第15萬人次幸運兒誕生
伊暴力事件減少 女性自殺炸彈客卻大幅增加
南市出現首例登革熱 183支採血無陽性個案
71000人完成填選四技二專日間部志願
爭取華僑第二代子女歸根 法促會籲政府重視
韓國富川電影節 鄭伊健余文樂雙獲影帝
印度愛滋病人一家三口疑遭親友殺害
靖娟：兒童夏日去溪戲 家長看顧要仔細
范逸臣新歌MV結局悲慘 張小燕不敢看
馬總統首度搭空軍一號 前往花蓮勘災
蕭敬騰製MV露天燒鋼琴違法 處十萬元罰鍰
泰媒專訪 夏立言：台灣想參與聯合國
聯合國：其他國家幫助阿富汗提煉海洛因
總統：開放不表示鼓勵台商到大陸投資
鳳凰颱風遠颺 氣象局發布豪雨強風特報
適量攝取乳製品 罹患腦溢血機率低三成
第21屆奧運 政治干預體育台灣無法入境參賽
總統：開放不表示鼓勵台商到大陸投資
中縣長表揚豐客司機 黃崧皓救人不為人知
金門今午脫離鳳凰 台金航線停2天旅客急
北京奧運 中國跳水將吸引世界目光
今年上半年中國宏觀經濟處穩定的綠燈區
安徽巢湖西半部藍藻擴大
國民黨:國共平台絕不可能代替陸委會
減碳抗暖化 經濟部頒獎績優企業及學校
歐巴馬搭檔副手 維吉尼亞州長凱恩呼聲高
小飛俠布萊恩：奧運金牌比NBA總冠軍更重要
奧運黨政不同調 民進黨：北京以黨制馬奏效
鳳凰颱風農損達6.5億 花蓮2.5億嘉義1.08億
總統指示陸委會思考海基會董事長支薪可能
總統親赴陸委會打氣 賴幸媛閃避下台質疑
劉兆玄：陸委會角色應寬緊適中 綜觀全局
府:總統定期約見賴幸媛 交換兩岸政策看法
鳳凰颱風造成省道37處災害 國道出口封閉
北京動物園指貓熊團團圓圓應在十月抵台
總統週日曾約見賴幸媛
俄奧運代表隊赴北京 總統麥維德夫信心滿滿
劉揆：農作物防風雨設施 災後要優先辦理
監察院長王建煊 擇定三委員會查案
馬侃揚言將俄羅斯逐出八國集團 俄高官回批
北京奧運 公車謝絕十分可疑者搭乘
北京奧運 中國體操期待再展雄風
明鏡：媒體採訪京奧受限 中國違背承諾
汽油桶灌水泥殺人棄屍 刑事局破案逮捕一嫌
洛杉磯感受強烈地震 USGS：地震規模5.8
規模5.8地震侵襲洛杉磯 無損害或受傷報告
洛杉磯地震規模下修為5.4 暫無重大災情
王金平：美國正檢討對台軍售 沒提凍結之事
國際油價跌2.54美元 收每桶122.19美元
國際油價跌金融業自助 推升華爾街股市大漲
洛杉磯地震規模降為五點四 餘震十一起
WTO秘書長宣布部長級會談瓦解
分析家：北京奧運奪金中國可能超越美國
伊辛芭耶娃再破撐竿跳紀錄 奧運奪冠大熱門
南加州規模5.4地震所幸未造成嚴重傷害
期貨商：美股強彈 台指期可望跌深反彈
法人：築底階段 台股將反覆測試7千點
颱風遠離台灣恢復典型夏季氣候 高溫33度
達成協議 國際奧會解除伊拉克奧運禁賽令
WTO全球貿易談判破局 中印成眾矢之的
王金平華府智庫演說 闡述美台關係新開始
鮑爾一週摘下百米三金 奧運勝利在望
台東海生館《全台優惠大fun送 》
台股開盤上漲132.79點 為7147.26點
中國大陸股市回暖 上週新增開戶19.51萬戶
浪漫七夕夜．浪漫滿通豪
福華雲采 七夕情人餐
台北農產：果菜到貨正常 菜價回檔水果漲
第24屆版印年畫徵選 9月25日開始
馬侃幕僚請王金平代轉馬侃私函給馬總統
華府智庫演說 王金平：美沒有凍結對台軍售
北市原住民12737人 阿美族四成占最多
杜哈談判破局 林義夫：對台灣不利
高雄麗尊酒店_爸氣食足
蒙特婁網賽 詹詠然女單敗北
北京奧運展演活動 台灣豫和舞耘舞團獻舞藝
醫師：馬侃臉上痣檢驗結果沒有癌症跡象
到海邊玩水降溫、東北角教你「Fun心游」
新台幣兌美元匯率早盤走貶
墾丁盃國際衝浪賽八月一到三日舉行
爆洩密疑雲 信義房屋10時20分召開記者會
王金平：全力支持馬總統但立院須監督政府
違反承諾 中國禁止奧運記者瀏覽特定網站
國民黨中常委廖萬隆爭取大陸台商權益
鳳山建城220週年紀錄片 重現清代常民生活
古典玫瑰園-英女王紀念古董瓷器收藏展
避免奧運遺珠之憾 大陸央視徵手機觀察員
美參議員：中國計劃奧運期間監控外國旅客
金融電子類股反彈 台北股市開高震盪
颱風後 嘉縣環局:淹水地區飲用水安全無虞
治水進度嚴重落後 藍委：監院應糾彈
陸客登台 台南縣市聯手印製旅遊DM
栽跟斗 美億萬富豪認賠拋售手中雅虎股票
二十二國七百名奧運選手陸續抵星集訓
鳳凰豪雨 創馬祖近四年單日第二大雨量
鈴木一朗擊出職棒生涯第三千支安打
重現殖民實況 台博館發表台灣顯影紀錄片
颱風過後 高雄縣葉菜類蔬菜價格飛漲
馬總統慰勉國訓中心北京奧運參賽選手教練
颱風天偷電纜 染上毒癮嫌犯落網
高捷36億物調款 市府盼議會支持解決爭議
8月8日逾8成中國民眾將收看奧運開幕轉播
北縣府指壹周刊錯誤報導汙衊 告加重誹謗
歐巴馬與鮑爾森及柏南奇討論美經濟主軸問題
查鄺麗貞出國頻繁？東檢澄清：未調查
全國各級學校學生智慧幾何競賽九月登場
中國附醫設腎臟醫學中心 下階段設小兒專區
奧運開幕式中華隊出場序 綠委：矮化台灣
大考指考成績複查結果 明寄出
8/2~8/7霞海月老來北縣!
比台北101高?! 上海環球金融中心8月開放
國道十號部分路段 8月起假日開放路肩通行
民調：歐巴馬持續實質領先馬侃
遭壹周刊報導陷貪污風暴 周錫瑋澄清並提告
台金空中交通和小三通恢復通航 湧現客潮
限時車位假日也限時 北市府將檢討
調查：每週運動275分鐘以上 女性減重有效
提供內線消息與簽賭 前NBA裁判判刑15個月
抽菸熬夜飲食不正常 心血管患者年輕化
馬祖水庫進水大增 南竿可望恢復每日供水
被指涉貪 周錫瑋麥安懷告壹週刊加重誹謗
大崗山龍眼蜂蜜風味獨特 完成評鑑將上市
2009年全國原住民運動會 12月採網路報名
白宮擬用反恐經費援巴升級F-16 美國會掣肘
伊比利和英航合併 將成世界第三大航空
王建民今拆掉石膏 復原情況不錯
卡玫基風災 婦聯會捐款1千萬賑災
台灣水果將進軍北京奧運 驚豔各國選手
涉強押被害人暴力討債 4嫌落網
高市舊城城牆倒塌 專家:地質及排水出問題
專家：震後一天仍危 洛杉磯應有備無患
百貨化粧品過期 衛生局：下架否則開罰
綠委批中油產能不彰 籲全面調降油麵等價格
深港聯手保障奧運供電 粵進入保電臨戰狀態
醫師：男性更年期可補充睪固酮
馬總統:奧運中華隊名稱排序解決 祝選手奪標
北市稽查逾期化妝品 專櫃小姐一問三不知
台北股市開高震盪收紅 上漲55.88點
胃水球手術減重顯著 術後半年須取出
美股反彈 台股開高震盪拉回上漲55點
雲林交通死亡事故降低 縣鄉道事故偏高
8月台指期上漲106點 逆價差48.35點
政院：7月油價較6月高 是否調整經部決定
8 月電子期漲4.4點 金融期漲11.4點
首長風災出訪 吳伯雄：主持救災應列優先
奧運中華隊入場序 奧會：依政府政策行事
鄺麗貞出國考察頻繁 國民黨立委各有看法
行政院：物價壓力七月高峰 八月後減緩
治水預算執行落後 民進黨：國會杯葛
綠營質疑參加奧運 吳伯雄：民進黨應反省
民進黨：賴幸媛立場轉變出乎意料 賴反駁
搭奧運便車 銷大陸水果今年目標成長一成
加強旅遊業外語解說 澎湖培育種子教師
彰化音樂季8/2登場 邀馬修連恩等演出
蒙特婁網賽狄曼提娃與芝芙娜瑞娃首戰遭淘汰
民進黨：賴幸媛立場轉變大 賴反駁
擴大刑事工作會報 廖了以：強化治安維護
台股追價力道不強收中紅 外資賣超3億元
新台幣兌美元貶4.5分 收30.510元
王建民拆掉石膏 復原情況不錯
台北股市開高震盪收紅 上漲55.88點
颱風前漁船沉沒 4台籍船員失聯5天獲救
萬安演習熄燈半小時 北市不關路燈
每週運動275分鐘以上 女性減重有效
七月歌仔戲最後壓軸 老將新秀齊飆戲
國際芭蕾獨舞示範 7/27中正藝術館
CROSS乳癌防治限量筆-最佳的七夕情人禮
北縣海洋初體驗活動PART 2,報名至7/31止!
Expat Show 9月上海舉行
落實"以黨輔政" KMT首長將列席中常會
台灣數位出版聯盟協會成立
「澳洲北方點子」慈善音樂會 爲導盲犬找個家
新光人壽慈善基金會適時伸出援手捐贈小腦萎縮症協會善款
日華金典--七夕情人節餐飲活動
溫暖阿爸心～東遊季享親情
慶祝父親節 神達電腦於台北電腦應用展推出Mio系列產品優加值購
新壽建國南路聯勤土地南基地53.4億元售出
全新NIKE SPORTSWEAR系列 經典新詮釋正式登台
證交所董事會推舉薛琦任董事長 許仁壽回鍋任總經理
寶來證四檔權證新加坡掛牌 首日交易熱絡
新光銀行西園分行喬遷新開幕
五分鐘充電新革命 達振能源(股)與日本TOSHIBA簽約SCiB授權
五分鐘充電新革命 達振能源與日本TOSHIBA簽約SCiB授權
歐巴馬：制裁若失敗 以色列可能進攻伊朗
四位大法官懸缺 總統府展開提名作業
經建會：穩定物價小組未討論油價調整問題
政院：釋出庫存調節 菜價回落
府可接受奧運出場序 蔡英文：標準低
廈門兩岸周末包機首月運載旅客四千多人次
8/1就職 王建煊：心情不錯努力做
兩颱風農業災害救助申請 從優認定
內定監察院秘書長 陳豐義回鍋
央視稱奧運報導將用「中華台北隊」稱謂
金門小三通恢復 旅客量創今年最高記錄
北京奧運前夕 澳洲泳壇黃金情侶分手
避免違反IOC規定 詹莊奧運加油網站喊卡
美百歲人瑞看遍選舉 認今年總統大選超重要
台金航線恢復輸運 返台班機班班客滿
國際奧會主席侯格：京奧將爆發多起禁藥事件
職棒 米迪亞九局連追六分 9:11惜敗La New
防各部會發言凸槌 政院開會研擬因應
治水執行不力？蔡英文：歸咎民進黨不公平
邁向亞太籌資中心 政院擬鬆綁陸資來台投資
奧運因素 北京天安門廣場今起展開安檢
布希簽署救房市法案 四十萬房貸受困戶受益
布希簽署救房市法案 專家：房市危機未結束
油價強勁反彈 紐約輕原油收每桶126.77美元
美台國會議長相見歡 王金平邀裴洛西訪台
王建民盼球季結束前登板 預祝中華隊創佳績
就業利多和聯準會繼續伸援 紐約股市收紅
美急診醫師學院警告 傳簡訊易分心導致受傷
WTO會員國普遍支持保留談判現有進展
馬侃轟歐巴馬魅力如八卦名人 無法領導國家
期貨商：台指期陷震盪整理 待買氣匯聚
法人：台股利空不斷仍有支撐 有利築底
周美青赴屏嘉 探望馬總統新資助兩名貧童
金門海巡隊颱風夜出勤護送病患受肯定
吳尊首爾會粉絲 為台劇公主小妹造勢
大稻埕煙火節2日登場 兩線煙火專車服務
台股開盤上漲64.69點 為7135.04點
布希會見民主運動人士 中國不滿
辛辛那提網賽 莫瑞布雷克直落二闖進第三輪
IMF：美利率應先不動 視通膨準備升息
MLB 洋基換來老虎鐵捕羅德里格茲
台北深坑假日飯店電影住房專案 陪您過七夕
王金平：八月赴日訪問 盼協助強化台日互信
兩項竹文化產業體驗營 8/1起受理報名
日媒：挽救支持度 福田或於八月初改組內閣
布希奧運期間照常禮拜 擬發表宗教自由演說
台北深坑假日飯店 父親節優惠享不完
金融與電子雙D反彈 台股早盤開高震盪
奧運在即 中國產煤大省山西鬧電荒
桃縣調查一月與七月易發生榮民受暴事件
WTO談判破局 新興國家改變全球貿易遊戲規則
中國城市義務教育學雜費 下學期起全免
喬科維奇擺脫失敗陰影 重回男網排名追逐戰
扮政策化妝師？吳伯雄：讓大家更清楚真相
聯合國節能減碳 放寬服裝標準及調整室溫
王金平：美方承諾 軍售案盡力配合國會時程
全球糧食吃緊 粵預料依賴進口需求趨難
吳伯雄：災害發生時 縣市長應留在崗位上
歐巴馬出訪效應遞減 支持度回歸原點
民調：歐巴馬外國行對民調提升沒有助益
大陸台資企業熱盼A股上市
二手車價大跌 美車廠不願再提供出租新車
涉嫌偷帶中國兒童入境 兩台灣男子在美被捕
總統：改善兩岸關係 發展和無邦交國關係
日華金典推出 七夕住房優惠
避免擾民 萬安演習挪至8月5日白天舉行
大稻埕煙火節2日登場 兩線煙火專車服務
總統：改善兩岸關係 發展和無邦交國關係
「原汁原味」部落手創DIY 到知本體驗手創樂趣
悠遊卡搭台鐵 8月1日起擴大至基隆中壢
高雄金典 颱風假業績成長約1.5倍
為奧運減壓 北京媒體籲平常心看待金牌數
公務員廉政倫理規範八一上路 劉揆誓言遵守
NCC原任委員今功成身退 七新委員明上任
接高市副市長？陳其邁：留在黨部打拚
查廚浴清潔劑2件含毒物超標 下架罰款
四技二專七萬餘考生選填志願 8月5日放榜
吳敦義：政院未考慮凍漲油價 不顧人民感受
善用優美景觀 中市美術園道商圈推婚紗餐
兩岸周末包機 8月起台灣縮減為三個航點
國際價格漲 星舊報紙回收價兩月漲近倍
PGA雷諾塔霍高球賽 魏聖美再與男選手對抗
消基:自來水檢驗不含壬基酚毒物測試 堪憂
金門破獲擴大小三通首宗運毒案 逮一女
打擊汽機車竊案 警政署明起推動肅竊專案
陸客最愛台北伴手禮 四成二指定鳳梨酥
貴重金屬矽熱賣 竊盜集團南盜北賣遭逮
台北縣府駁斥壹周刊報導 控告污辱公署
台東縣衛生局游泳池（溫泉）水質檢測結果 計有三十八家業者合格
政大暫續聘莊國榮 預訂9/10重開校教評會
燁聯唐榮8月鋼品盤價 每公噸調降7500元
綠營：肯定稅改報告 更盼採行負所得稅制
抽菸導致血管炎 年輕菸槍險截肢
上海閘北拆遷戶被列奧運抓捕拘禁黑名單
韋德寧：適當時機告知國會對台軍售決定
新唐人電視台控訴中國脅迫關閉媒體頻道
八月漲油價？ 民進黨：離譜
辛辛那提網賽 威猛納達爾46分鐘解決對手
政府學校帶頭節能減碳 年用油電須負成長
天喜一年送客日本逾10萬人 總裁郭正利日本橫濱愛之船受表揚
復徵證所稅？ 國民黨立委：股市低迷惹民怨
金管會：監理制度完善 陸資無法炒作台股
羅技電子台灣首款「千里佳音無線版」好康預購開跑
外資匯出 新台幣兌美元午盤重貶1.28角
邱太三等出席奧運開幕?民進黨:了解後回應
說管碧玲醜邱毅遭控誹謗 法院8/14宣判
新莊機廠招標流標 台北捷運局將重新招標
邱太三：未獲中國邀請參加奧運開幕式
監委明就職 試院將函請監院派員監試
台股收盤跌46.29點 為7024.06點
政院：萬安演習時間調整 國防部下午說明
鶯歌週日騎鐵馬 響應環保抱大獎
星報：解決兩岸僵局從承認台北政治實體開始
陸媒改稱謂 吳伯雄：反觀綠色執政無作為
劉揆：開放陸資投資台股 盡快完成協商
外交部：薩國體育官員出席奧運前先訪台
林哲瑄郭嚴文會球迷 下午向中華隊報到
台北股市開高走低 下跌46.29點
營建與部分科技股疲軟 台股走低下跌46點
鳳凰颱風農損10億 花蓮3億台南1億元
吳伯雄：出席京奧 有機會將傳達台灣心聲
民進黨推下鄉宣傳說帖 主席下鄉將常態化
8月台指期下跌28點 逆價差26.06點
8月電子期跌0.9點 金融期漲2點
國防部：萬安演習日期時段 明天評估調整
廈門兩岸周末包機首月台灣旅客占七成
中台灣多樣主題旅遊 滿足一家大小不同需求
中國堅持不會因奧運取消網路審查
國防部：萬安演習日期時段 明評估調整
力晶內線交易案 黃崇仁遭求刑4年6個月
長沙破獲製售假發票案 最高可開金額500億
中國堅持不會取消網路審查
觀摩北京奧運 高市府觀摩團八月初出訪
毒蟲專挑提名牌包女性行搶 警方緝捕歸案
台灣芒果當琉球芒果賣 警方搜查日商
國際貨幣基金預估明年美國經濟將逐漸復甦
渣打銀行：明年人民幣升值速度大幅放緩
2008「八月鯨奇」 體驗『賞鯨標章』的魅力
中國大陸上半年失業率4%
「水風之戀‧浪漫國賓」 打造專屬情人的神秘愛戀氣息
力晶內線交易案 黃崇仁遭求刑4年6個月
新疆昭蘇發現十幾個神秘麥田怪圈環環相扣
研究：全世界最古老笑話可溯至公元前1900年
國際奧會曾與中國達成審查網路協議
新任駐美副代表張大同今上任
彰縣文化局推出林淑貞浮雕人物寫真館展覽
探金沙漠迷路 澳洲除蟲人吃蟲活命
奧運簡體中文排序入場 綠營：矮化陷阱
京奧入場排序 藍營立委憂台未來港澳化
廣西全力打造北部灣經濟區
林淑芬質疑梁美嬌入股百清 麥安懷無法切割
被指涉入貪瀆 麥安懷：梁美嬌非百清股東
七成乳癌病友願花25萬元 換延壽1年
免排隊之苦 貓纜8月起假日抽進站時間號碼牌
煙霧再籠罩北京 中國公布清潔空氣新計劃
維多麗亞酒店推出情人節專屬活動
屏東農民種植台灣香檬 搶攻養生市場
三年出國十一次 李朝卿：拚觀光行銷南投
三大法人買超9.77億元 台股收跌46點
羅馬亞洲電影節 蘇慧倫以流浪神狗人封后
台北南區家扶12萬元鑽戒認捐 募得30萬元
三大法人買超9.77億元 台股收跌46點
史前館邀請孩子們一起遨遊在童話故事裡
奧運簡體中文排序入場 綠營：矮化陷阱
歐麥特辭以總理淡出政壇？ 實留再起伏筆
國立大學3校長 私立大學4校長明上任
南市第一所私立大學 立德大學揭牌
手工皂月餅 廖雪君巧製義賣造福植物人
涉內線案黃崇仁遭求刑 力晶:無法理解
當局管制油價 傳中石化獲300億人民幣補貼
北市打造300公斤鳳梨酥金牌為中華隊加油
備戰奧運 首批中華代表團帆船舉重選手出發
京奧進場遭矮化？府：盼未來想出雙贏方法
府城做十六歲節慶 明天登場
總統站上第一線？ 吳伯雄：至少不站第二線
江蘇遭受龍捲風襲擊造成五死三十九傷
彰化市公所送金鏟 預祝58位市民如願生子
夫妻離婚 仍要共同扶養子女直到成年
黃崇仁涉內線交易遭起訴 併科罰金六千萬
新台幣兌美元貶8分 收30.590元
香港女性勞動人口十年增加35%
溫哥華冬奧連結公路嚴重坍方 運輸成問題
鳳凰帶來助益 金門明年5月前不缺水
西藏恢復觀光採訪 外國人仍寥寥無幾
7/31台北電腦展 遠傳推出無線多網卡1元專案
通豪限量『手工月餅』、『象棋月餅』訂購中
洪傳岳接掌台北市立萬芳醫院
麥當勞率先業界 啟動「夏日節能自主性管理」3大綠色方案
新款保時捷911 Targa 4即將現身
涉違招募有價證券 北檢起訴前花蓮企銀董座
桃刑警大隊逮捕販毒主嫌 起出十把長短槍
奧運台灣稱謂 吳經國：不宜角逐政治議題
戴克辛之妻判刑三年 預料將上訴
國際信貸機構標普調高中國主權評級
苗族服飾爭奇鬥艷 科博館今推出特展
慰勞父親專案 只要2人同行 父親用餐半價
南拳媽媽月老廟求姻緣 彈頭分享結婚喜悅
偶像新戲無敵珊寶妹 張棟樑郭采潔搭檔演出
台彩8月推出三款新刮刮樂
嘉市泳池溺水男童 昏迷近月今告不治
研究發現：HPV檢測陰性者子宮頸癌風險低
羅馬亞洲電影節 蘇慧倫以流浪神狗人封后
緯來鬼系列電影8月首播 林立雯等演員演出
台灣水果F4登陸 澳航免費運送
美國提供巨款 協助非洲國家防治愛滋等疾病
議員質疑卓伯源出國太密集 縣府：拚縣政
標普將香港評級調至歷來最高AA+
父親節餐飲折扣連三天 主打務實簡約訴求
日本人長壽再創新紀錄 女85.99男79.19
吳敦義：政院未考慮凍漲油價 不顧人民感受
美智庫報告：單憑軍事武力無法擊敗蓋達組織
教授心臟裝支架率癌生 赴非洲攀登最高峰
三十年後中國區域經濟發展重點轉向中西部
簡約過七夕 飯店推出四吋情人節小蛋糕
彰化縣長卓伯源二年出國七次 綠營重批
桃園百貨公司未出現專櫃使用過期試用品
黃種人下顎臼齒牙根多一根 牙周病較嚴重
台日奧運棒球戰 奧組委制定突發事件預案
英國北岩銀行裁員一千三百人
水利署；大甲溪砂石便道是否修復 待評估
真善美音樂歌舞劇 十月三度來台演出
南市安順廠污染求償 中石化已付八千餘萬
嘉義縣漁業權劃定 將採簡化法加速核發
美元空單回補 新台幣兌美元收盤貶值8分
奧運棒球比賽將首度採用突破僵局制
工作機會短少一成七 以色列經濟出現反轉
高雄市立學校校長聯合布達交接
日媒：明天進行內閣改組
嘉市徵選健康城市意象LOGO 8/15前報名
斐總統否認辛朝野談判破裂 指8/1繼續談判
撲殺野馬提案 激怒動物保育團體
華信航空北東復航 推出一張票捐十元慈善
福建破獲四十多個以台灣人為首詐騙集團
不景氣 市調:逾4成上班族曾求神問卜
自營品牌清潔劑含毒性物超量 愛買:已下架
調查：星過半服務業者預期下半年景氣持平
學習謙卑 高市民進黨部8/8舉辦為爸爸洗腳
政院:98年度中央總預算案歲出1兆8300億元
鳳山教會協助戒毒 七位更生人脫離誘惑
慈醫：有機飲食健康吃 癌症病患零負擔
胡志強訪馬紹爾 府：樂見為台灣交朋友
調查：星製造業對下半年前景持謹慎態度
開放中國QDII投資台股 券商:好的開始
權衡安全與汛害 大甲溪宜建砂石簡易便道
林家花園與菽莊花園 簽訂姊妹園備忘
症狀類似登革熱 星又添一例曲弓熱病例
高市千噸級超低溫冷凍加工廠落成
南韓搶播奧運開幕彩排 國際奧會痛批
新興國家消費力強 全球汽車銷售量創新高
總統：兩岸應該在外交上和解休兵
哈瑪星取景 漂浪青春811在高市首映
中國國防部長梁光烈：不稱霸不擴張
反總爺國小併校 學長家長擬到縣府遊行
巴西聖保羅氣候乾燥創65年新紀錄
國合會人事異動 陳連君接任秘書長
鳳凰颱風農損11.2億 花蓮3億台南1.6億元
法務部次長稱許高縣調解成立比例全國第一
高縣三家獲評選為綠環境餐廳
涉侵占公款逾1500萬 1汽車業務員被訴
高市整頓捷運橘線市容 拆除違規看板建物
2008大稻埕煙火節 30分鐘燃放2萬發
新社溼地生態園七分荒塘生態之旅受理報名
總統教育獎得主 馬總統頒獎肯定
伊甸慈善音樂會8/24登場 視障音樂家獻藝
隊名"中華台北" 吳伯雄:比民進黨執政有進步
官員頻頻放話 高志鵬：賦改會徒具形式
HTC Touch Diamond 攻佔台北電腦應用展
8/7情牽七夕．愛戀菁桐 與你浪漫相約
北京圓明園九州新景區 即日起試開放
鄺麗貞出國爭議沸騰 國民黨送考紀會處裡
停擺三年多 第四屆監委明走馬上任
京奧因應小組：北京現場不處理政治議題
中國封鎖網站 國際奧會擬出面交涉
萬安演習引爭議 國防部：有必要檢討
歐巴馬致函達賴喇嘛 表示支持西藏人民
陸委會再開放五家大陸地方媒體來台駐點
歐鴻鍊:建立外交撥款控管機制 不容黑箱作業
陸委會將委託海基會與對岸協商MOU
中華棒球隊首批選手報到 調整生理首要之務
韓媒搶播奧運開幕彩排內容 中國網民聲討
台灣桌球隊薩國青少年公開賽大獲全勝
北京奧運會開幕 80餘外國政要將出席
將壓力轉助力 朱木炎挑戰跆拳奧運第二金
曹錦輝擺脫手傷 北京奧運一清雅典棒球舊帳
兩岸金融鬆綁 配套措施不可少
賦改會：降營所稅有共識 課證所稅列入研究
澳門暖身賽 夢幻八隊發威 114：82挫土耳其
陳肇敏：最快民國103年實施全募兵制
上航：上海飛台灣包機商務艙票價不漲
鴻海：富士康返台上市是大方向
監委上任 DPP將檢舉擴大內需預算違法
陳樹：開放陸資來台 鬆綁須基於兩岸誠信
國際奧會否認同意中國對媒體進行網路審查
艾克森美孚石油公司第二季營收創歷史新高
美鳳凰號探測器證實 火星上真的有水
美股止漲回挫 道瓊指數跌逾兩百點
辛辛那提網賽 費天王落馬 納達爾可能篡位
政黨尚未提名 歐巴馬與馬侃已展開論戰交鋒
智庫指杜哈破局反是開發中國家勝利
期貨商：台指期多空膠著 箱型震盪整理
法人：台股橫向整理機會大 操作難度升高
美財長：美經濟今年將持續成長
花蓮清晨連四震 主震芮氏規模4.7
台股開盤下跌103.31點 為6920.75點
周美青:期望讓原民學童 有學自己文化機會
陳肇敏：最快民國103年實施全募兵制
告別NCC 蘇永欽勉同仁對抗天真不純潔勢力
調高薪資扣除額等4大扣除額 賦改會定調
聽取社福社團經驗 周美青:需更多資源投入
中華棒球隊首批選手報到 調整生理首要之務
羅國輝：球是圓的 奧運棒球勝負場上見真章
驚悚劇 加男子巴士上斬首鄰座旅客再取內臟
101觀景台台灣遊客減 推影音導覽強化服務
肩傷 夏拉波娃奧運缺席
馥敦南京館 抗通膨出新招
全中國十個備用機場因應奧運特殊狀況
朱立倫任國民黨副主席？吳伯雄：不曉得
高市行銷考察團結束訪星 下午返台
港報：中華台北隊六日入奧運村升旗
世青棒 中華勝波多黎各 預賽第三
辛辛那提網賽費德瑞出局納達爾登頂近在咫尺
MLB交易截止日 道奇換來紅襪拉米瑞茲
台股跌 美元續強 新台幣早盤貶破30.6元
台中醫院榮獲健康促進醫院優等獎
日本自民黨幹事長證實 首相福田今改組內閣
總統主持新任監察院長暨監委宣誓典禮
美擔心巴基斯坦新型F-16戰機技術流向中國
三星上將梨開放體驗式DIY採果
2009世棒經典賽重頭戲 洛杉磯舉行
奧運上海維安升級 增派巡邏民警駐守
美股道瓊大跌 台股早盤開低震盪
農曆鬼月到 3G業者推出搞鬼專區
扮政策化妝師？吳伯雄：政黨做文宣很正常
黨章改總統得兼黨魁？吳伯雄：不排除可能
糧食收購價調漲 湖南稻農惜售致早稻搶購
王建煊就職 監察院恢復運作
八月油價 劉揆：多方考量作最適合決定
沈著應戰 民調：馬侃幾乎追平歐巴馬
監察院重新運作 民間團體場外表達訴求
國防部：最快民國103年實施全募兵制
政院副秘換人？劉揆證實陳美伶職務調動
王建煊：監察院只問黑白沒有藍綠
世界運營速度最快鐵路在北京天津間開通
復徵證所稅？劉兆玄：在討論階段
吉亭對台軍售論 林郁方：美行政高層不同意
北市蔬菜質降價跌 水果因祭祀價增
世界器官移植學會函星政府反對器官買賣合法
美國大選 馬侃猛烈抨擊歐巴馬打種族牌
廖了以鼓勵替代役男 發揮志工精神
薛琦:擴大市場 期晉升FTSE已開發國家之列
檢官疑私准黃郁文易科罰金 南檢報呈議處
卡玫基受災營業人申報災損勘驗減稅今截止
油價漲 七月台北捷運族日增六萬人
NCC新委員報到 彭芸獲選為主委
總統：北京奧運用中華台北 具有重要意義
兩馬航線今起增加一航班
中國新聞總署：奧運後將繼續對外媒開放
熱門景點 宜蘭仁山植物園 停車場收費了
十三行博物館太陽祭 戶外樂團聆聽多元樂音
菲國台商桶屍案 檢警解剖複驗查死因
3種新興毒品在台現蹤 強效迷幻興奮高風險
奧運奪金嘉年華開幕 為中華代表團加油
郭泓志再登板 1.2局未失分
辛辛那提網賽納達爾晉級 費德瑞王座難保
廖了以指替代役還是有存在的空間
立委：3.5G服務因地而異 業者應揭露資訊
台股收盤跌21.52點 為7002.54點
鳳凰颱風遠離 雪霸今起開放申請入園
蔡同榮：解決退場機制等問題 再談全募兵
台郵董事會通過復名 4日掛回中華郵政招牌
新政府首波檢察長交接 林玲玉北檢擔重任
台股收跌21點 量能創波段新低
林郁方：美看馬政府兩岸政策心情複雜
8月台指期下跌88點 逆價差88.54點
月電子期跌3.4點 金融期跌12.8點
「綠島浮潛休閒活動營」 帶您暢遊綠島
首次監察院會 王建煊:一定要做點事
台教會9日辦懸崖勒馬台灣民眾大會
中華奧運棒球第一重砲 陳金鋒任重道遠
旅日闖出一片天 陳偉殷北京奧運棒球挑大樑
送牙給監察院 環團提馬市長任內十案
蒙特婁女網賽 球后伊娃諾維琪爆冷遭淘汰
樂活一「夏」 池上綠野仙蹤休閒農業體驗營讓你舒活一整年
日週刊：皇室成員聚餐 雅子妃亮麗現身
國人罕有蕎麥過敏 一台商卻3次過敏險送命
外資續買台股力守7000點 三大法人買20億
復徵證所稅？李述德:僅納入研究勿擔心
男持槍搶信用合作社 依強盜罪嫌起訴
前中華奧會主席：不應輕言抵制奧運開幕式
黃崇仁:盼監察系統調查內線案監聽正當性
台灣優質生命協會成立 藝人共推關懷服務
農村達人陳宇潔盧映龍 單車環島123農村
麗尊「新人婚宴體驗日」炫麗登場 邀愛侶搶先預習
計程車改裝用心值得肯定 但不要淪為畫大餅行政院應尊重專業意見 做好配套措施
節省公帑固可貴 國家尊嚴價更高馬總統出訪不必當凱子 但應展現元首尊榮
台灣經濟怎能仰賴中國？
樂活減碳風 捧紅單車業
平安月要開運 福容獻上「好禮遇」
麗尊酒店推出中秋月餅禮盒 邀你一同靚巧時尚迎中秋
總統：北京奧運用中華台北 具有重要意義
自請退休 陳美伶：劉揆批准退休申請
力晶內線交易案 檢方曾考慮緩起訴處分
新台幣兌美元貶5.5分 收30.645元
高雄油廠國小改制 成第88所市立國小
嘉義縣將與故宮博物院合辦探索亞洲特展
台郵董事會通過復名 4日掛回中華郵政招牌
地下錢莊利用個資詐騙犯案 警方逮九嫌法辦
民進黨：油價不能漲 應立刻降價
古華慶週年 人民幣、優惠卷喜從天降
台北奧運嘉年華 三天三夜不斷電
臺博館 暑期活動「展」不完
「小小陶太郎」熱烈報名中 把握今年暑假最後三梯
濃情七夕 馥敦獻上「巧克力」情人專案
油價不漲 八月汽柴油調幅中油吸收
彰縣社會處辦說明會 盼志工了解志願服務法
地下錢莊利用個資詐騙犯案 警方逮九嫌法辦
多羅滿賞鯨公司再度獲得漁業署頒發「賞鯨標章」肯定
中國解除國際特赦組織等網站的上網限制
武漢動工興建第七座長江大橋
中國鐵礦供需失調 進口礦超量並積壓港口
自備盥洗用具 入住府城五星飯店最高45折
台商張子能命案複驗 初判死因是勒斃
失業勞工子女就學補助 10月受理申請
加工區中港園區 上半年營業額創新高
急水溪潰堤 南縣府盼相關單位儘速善後
高雄海調站破獲安毒工廠 起出三十五公斤
油價不漲 八月汽柴油調幅中油吸收
竹市伴手禮特展 促銷米粉摃丸玻璃三寶
基隆中元祭 老大公廟開燈開龕門揭序幕
南投縣第一家柑仔店綠色商店誕生
兼重中元祭祀與環保 桃縣舉辦網路普渡
超額工友 人事局：研議加速精簡措施
假賣屋真詐財二人組 70人上當得手數千萬
管碧玲：瘖啞人士可申請免費簡訊400則
土耳其女校宿舍倒塌 至少十三死二十三傷
泉州查獲台輪走私200多隻珍稀野生爬行動物
中國結束軍人和武警無身分證歷史
8月汽油應漲0.5元柴油漲0.6元 中油吸收
北市道路銑鋪 8月中起日夜皆可動工
標準局抽檢 市售手持按摩器逾八成不合格
民進黨：抗議京奧矮化 我方應拒出席開幕
美國軍售台灣 中國軍方發言人：堅決反對
前台南地院越籍翻譯員 控制同胞賣淫被逮
解放軍支援奧運任務部隊獲贈3G手機
監獄人權 法促會:與泰駐台代表處達合作共識
陽明海運董事會通過 盧峰海接任董事長
成大斗六分院院長吳明和 出任嘉基副院長
高中職五專聯合登記分發明入闈 11日放榜
台中會展案鄉林提假處分 市府今提抗告
物價漲 周功鑫：故宮南院工程需追加預算
涉國票案 高院裁定:楊瑞仁自首獲減刑
苗栗大手牽小手活動 二百學童學客家文化
嘉縣啟動環境藝術行動 人工浮島下水
出國次數冠全台 林政則：勿陷次數迷思
中共解放軍：奧運安保已掌握恐怖力量動向
民進黨高市黨部聘293黨務顧問 傾聽民意
後龍外埔漁港特定區道路拓寬 劉政鴻會勘
英航第一季淨利銳減百分之九十
民調：李夫尼若任黨魁 前進黨可得國會多數
原住民文化會館特展原飾之美 桃園展出
宜蘭冬山梅花湖環湖道 今起禁止汽機車進入
東華大學與花蓮教育大學合併 開創新格局
外資匯出 央行阻貶 新台幣匯率收貶5.5分
李朝卿頻出國 南投民進黨部要求監院調查
e化校園 中山大學整併圖書館和網路中心
第七屆吳大猷科學營 下週於溪頭展開
拆除護城河石板路引反對 竹市府:將做民調
四位大法官懸缺 馬總統盼順利產生
民調：英相布朗支持率15% 跌到新低
結婚登記 高市戶政所景觀佈置獲新人青睞
高鐵艷夏之旅徵文 首獎十張車票兌換券
移民運動人士批評美政府自願遣返計劃
奧運棒球 林智勝目標闖進四強
台塑化宣布八月份汽柴油價格不調漲
總統:台灣是寶島 寶貴的是頭腦與人力資源
出任國民黨副主席？ 朱立倫：無中生有
八月不漲油價 國民黨團贊同民進黨團質疑
擴大內需列槽化島改建 彰縣議員質疑不必要
總爺國小走入歷史 自救聯盟將遊行抗議
中市大樂透頭彩得主 捐一千萬回饋鄉里
日自民黨新幹事長：新內閣首重提升景氣
福田首次改組內閣 十七名中四名留任
北縣提治水願景 總統明視察新莊治水經驗
泰國七月通膨百分之九點二 再創十年新高
鄺麗貞送考紀會？國民黨：沒有黨紀問題
高高屏身障優惠停車 高縣4日起受理登記
日本菸草公司第一季淨利大減七成多
中油吸收8月汽柴油漲幅 月增虧6億元
經建會：陸客來台觀光 一年商機逾800億元
經部：八月起浮動油價改為每週調整
7/25~8/10遠企購物中心 父親節禮品推薦
澳門暖身賽 夢幻八隊120：84 重創立陶宛
英國女子高球公開賽 曾雅妮盧曉晴並列38
泳將楊金桂前進北京奧運 楊秋興加油打氣
考察報告惹爭議 民進黨：鄺麗貞應說明
胡錦濤接受外國記者訪問 籲勿將奧運政治化
中油八月不漲 政院：浮動油價機制未變
奧運獎金確定 棒球壘球前六名才有獎金
地方首長出國考察等24案 列監察院重大案件
總統宴監委 籲行政部門謙卑讓監察權發揮
爭取旅遊商機 金門宣傳擴大小三通優勢
馬總統盼國際媒體多報導台灣
菲總統將奧運金牌選手獎金加碼至千萬台幣
台灣郵政回復中華郵政 民進黨團:意識型態
中華奧運網球 突破零金就靠女雙詹莊
沈著應戰 民調：馬侃幾乎追平歐巴馬
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四位大法官懸缺 馬總統盼順利產生
英國女子高球公開賽 曾雅妮盧曉晴並列38
世界首例 德國施行完整雙臂移植手術
澳門暖身賽 夢幻八隊120：84 重創立陶宛
洩漏軍情予中國 美法院判刑康姓女子18個月
四川再傳強震 兩百多人受傷
布希：感受到反對他出席奧運壓力
白宮：七月失業率升高但長期經濟基本面仍佳
北市20%豆製品不合格 貨源多為環南市場
雅虎董事會改選 楊致遠等高層連任
北市府凌晨突檢 豆干商心虛棄貨逃跑
油價改週調 學者：下週油價調降機會高
第24屆奧運 陳怡安秦玉芳跆拳表演賽奪金
陳水扁辦公室 接獲揚言不利恐嚇信
建中校長吳武雄退休 轉赴東莞台校服務
花蓮凌晨地震 芮氏規模5.4 最大震度五級
油價漲 美國人開車里程數遽降
兩萬多天文迷聚集新疆觀看日全食
日全食與四川發生餘震引起關切
國安會試辦國安日報 未來將呈總統參閱
台灣9月辦研討會 APEC會員商減數位落差
僑委會委員長吳英毅訪視紐約僑社受歡迎
美議員致函布希籲速對台軍售 外交部歡迎
歐巴馬主張退稅一千美元 補貼油價上漲損失
台灣民主百景100位名家藝術聯展 4日展開
台北希望廣場雲林蔬菜農特產 今明登場
出訪效應歸零 歐巴馬大選民調被馬侃追平
馬總統8/4訪視 外交部：準備好了
大陸鐵路建設與孫中山實業計畫仍有差距
九份茶壺山區資產多 新編入風景保安林
花蓮凌晨發生五級有感地震 未傳出災情
市調機構：8月面板價格恐持續滑落
國民黨團：大法官應重個人操守與法學素養
政府倡導火化 內政部:納骨塔設施逐年擴增
台拉芳舞團美演出新作 舞蹈界矚目
宴請外長訪外交部 總統將提外交整體論述
台灣網站不當資訊體檢報告 兒盟明公佈
鬼月購屋 不動產業者：可拉大議價空間
副總統：生態保育與節能減碳 重要政策
亞太管樂節明閉幕 日本團隊壓軸演出
奧運聖火火炬首度來台 現身電腦應用展
蕭萬長為祖先生活智慧展揭幕 籲順天做事
台灣企業在中國大陸推廣赴台婚慶遊
國際油價回軟 大馬總理：近期調降油價
布裘龍鳳胎照片 三日全球公開亮相
中國公民力量在台港發起公民行
印尼火點增加 新加坡可能再度面臨霾害
結束訪美 王金平盼軍購案九月有結果
江蘇揚州引進台資投資項目達一千個
約會景點第一名 高市打造無菸愛河計畫
花蓮高農組原民舞蹈團到日本東北拓展外交
數千輛摺疊車高市集合 看夕陽旗津嚐鮮
大法官提名程序展開 民進黨團:完全沒期待
慶鴻一六八號落海船員 經馬祖小三通返台
蘇澳冷泉消暑 宜蘭縣盼成為陸客旅遊景點
號角響起 中華奧運主代表團3日啟程赴北京
中國觀光客搭愛之船 體驗愛河之美
迎陸客 金門致力開發新景點
大巨蛋交通說明會爆發口角 民眾離席抗議
邊境爭議不休 未影響柬埔寨國際旅遊潮
瞄準中元節商機 量販折扣深度可下探5折
北縣批中央治水政策 馬總統限期提對策
渣打併購美國運通 在台分行增至87家
慶鴻１６８號漁船４名船員獲救後返台
南亞峰會揭幕 印巴緊張情勢使會談蒙陰影
上海七月近半新房滯銷 量價齊跌
花旗併僑銀後首次家庭日 展現企業精神
彰化家扶中心表揚十位自強父親
英國女子高球公開賽 曾雅妮盧曉晴躍居第13
辛辛那提網賽納達爾晉四強男網NO.1篤定到手
蔡英文:不畏恐嚇 下鄉訴諸民意平反綠色執政
PGA雷諾塔霍高球賽麥克拉林領先 魏聖美出局
金門高中職校 辦理招收大陸台商子女就學
第25屆奧運棒球列正式比賽 中華隊奪銀
美小馬聯盟 中華青少棒隊九日首戰美國北區
男性受家暴求助少 男性關懷專線提供協助
中石油計劃發行人民幣600億元公司債
雲南宣威一煤礦發生瓦斯爆炸五死一傷
蒙特婁女網賽八強 楊科維琪出局
調查：男性若遭家暴 只有兩成願求助
國際奧委會追回雪梨奧運美男子4x400米金牌
人民幣對美元匯率上演貶值行情
PGA普利司通高球賽維傑辛領先 米克森緊追
國務費案卷證降密 特偵組:案件仍持續偵辦
雪霸國家公園入山4條路線 恢復申請
中國大陸繪製生態圖 216個生態區
度假人潮造成法國一年一度交通最黑暗期
法務部：民法留置權修法兼顧美德鼓勵善行
協助新貧家庭 台新金捐款百萬元
美男子4x400米奧運金牌被追回 奈及利亞接手
辛辛那提網賽古比斯再受教 喬科維奇晉四強
海巡署查獲九名外籍女子從事色情交易
中國電監會：大面積停電風險依然存在
中國氣象局：奧運開幕式天氣3日上午預報
香港警方說奧運馬術首天壓力會最大
金門新十景攝影展揭幕 展期至18日
菲國台商桶屍案 謝姓嫌犯赴刑事局投案
北京奧運會開幕式晚間第二次綵排
阿公阿嬤的智慧 工博館辦展提供科學解釋
罕病強悍弱女子曾晴 教父親省思人生八堂課
物價漲 搶購民生食品成趨勢 量販整併展店
港機管局追討台灣三間航空公司逾億元機場費用
金管會：六月國銀逾放比1.55% 月降0.06%
高縣原住民文化祭 勞工育樂中心登場
觀摩京奧 高市府會為明年世運取經
北京奧運註冊客人五萬兩千多名
嘉義縣假日學校開學 三分之一來自外縣市
奧運將近 民間團體籲中國重視人權
傳蓋達二把手受傷或喪生 巴基斯坦無法證實
高縣之美攝影賽 楊秋興期許行銷高縣
北京奧組委安保部長：遊行示威五日前申請
紫紅色千禧花驚艷 盛夏庭院景觀佈置首選
行政院消保會高雄宣導聰明消費權益
高樓疏散病人操兵演練 北醫另類健康登高賽
馬總統屏東視察治水：這一任內做出效果
葫蘆墩文化節登場 日美中葫蘆協會參展
郭涼花居巴拉圭23載罹病 慈濟人接回鄉治療
台中技術學院促國際交流 美大學生來台實習
江西公佈省長手機號碼受理舉報
法務部：公務員廉政倫理規範門檻適當
郵局復名中華郵政 北社:浪費公帑去台灣化
組頭周忠明開槍射傷簽贏賭客三人 高市被逮
加強國際關注緬甸 布希夫人將訪緬甸難民營
澎湖模範父親 林良存細說漁民悲苦
嘉義縣鹿草鄉鑽石婚表揚大會 婚齡最高73載
菲國台商桶屍案 嫌犯謝國雄移送雄檢
陸客不來景點無奈 高縣將參加上海旅展
福田新內閣上路 何時解散眾院改選受關注
歐巴馬調整政見 不再反對近海鑽油構想
侯格：運動選手可自由抗議 但勿在奧運場館
滯洪池計畫被吐槽?府:總統任北市長時未規畫
吳伯雄：鄺麗貞回國後 年底前不會再出國
馬總統：奧運過後 大陸觀光客來台會增加
港府籲觀看奧運賽勿穿有明顯「廣告」服飾
職棒La New克統一 強森15連勝破聯盟紀錄
國際奧會與北京奧組委磋商網站解禁問題
四個月黃金期交出成績單 監院大挑戰
國防部:幻象機維持妥善率 可有效執行任務
英國女子高球公開賽 曾雅妮龔怡萍躍居13
侯格：國際奧會從未同意北京封鎖網站
歐巴馬同意與馬侃進行三場總統大選辯論
與美溝通軍購案 王金平清晨返台
出席北京奧運開幕式外國政要可自選酒店
吳釗燮籲將對美關係列外交戰略最高位階
台商將在中國福清市建設台灣工具機園區
加薩激戰不敵哈瑪斯 法塔成員獲准入境以色列
給自閉兒一個家 義工媽媽汽球義賣換希望
旅美台美人社團致函侯格 籲奧運典禮稱台灣
中國節能行動開始 公務車每週停駛一天
慈濟提七月吉祥月觀念 盼替代傳統祭拜
懷疑電表不準?先找台電查 再向標準局鑑定
劉溪泉投書丹麥報紙 籲北京撤除對台飛彈
北京奧組委發動措施 遏制網路黃牛票
經部擬專案計畫 助弱勢產業善用貿易救濟
台灣網誌青年運動會 展開24小時創意生活
辛辛那提網賽 喬科維奇打斷納達爾32連勝
連動債糾紛消費者多敗訴 投資宜慎保權益
慶Mazda2獲銷售冠軍 MAZDA Taiwan推出優惠專案
新光金控資訊透明度佳 三獲最高等級A+肯定
長榮酒店國際連鎖推出『長榮杯環台大作戰』網路活動 好獎等你拿
夜市擲圈遊戲 警方：小心詐賭陷阱
凱撒大飯店歡度中秋佳節 推出人氣月餅禮盒
加騎警通話顯示 巴士殺手曾生吃受害人屍肉
美綁架女兒嫌犯落網 豪門後裔身分令人存疑
台南藝大學生 法潶島音樂節演出成功獲好評
普利司通高球第三輪 米克森後來居上並列領先
風災出訪引爭議 胡志強返台表歉意
馬總統823將發表金門談話 總統府：規劃中
油價飆升運費水漲船高 全球貿易受影響
避免連動債糾紛 投資人謹慎金服法速立法
菲台商桶屍案 謝國雄聲押獲准 檢警將對質
角逐北京奧運 中華主代表團出征
馬總統給旅美僑胞信函 袁健生代為轉達
福田改組黨政高層 日民調：有助支持率好轉
小三通航線增廈門五通碼頭 最快15日啟用
央視稱中國台北？總統府：意外將持續觀察
北京辦奧運 上海暴力毆打拆遷戶
國稅局:颱風災損 災害發生30日內報備勘驗
遊說法八日上路 遊說與被遊說都要登記
遊說生態大變革 社運團體趕忙惡補法令
社團憂行政程序繁瑣 恐影響遊說效率
治療骨鬆與癌症骨轉移 病患當心齒顎壞死
蘇煥智：總爺併校已定 尊重家長陳情權利
5日軍禮迎賓 總統府前道路交管
氣象預測：奧運開幕當天 北京陰到多雲
老花隱形眼鏡需求增 8/8前有免費體驗活動
總統府假日開放參觀 馬總統向遊客致意
默默奉獻令人感動 高市表揚15模範父親
科學季台東開展 國科會:應支持文化多樣性
英國工黨每下愈況 支持度遠落後於保守黨
泰內閣改組出爐 治理能力受質疑
胡志強拼外交 呂秀蓮：非地方首長職責
政院：絕不干預司法 未對判決案表達立場
印度再傳重大車禍 至少41名農人慘死
中國經濟學家信心指跌到四年來最低點
兩岸關係發展 呂秀蓮：待奧運後觀察
陸委會：台商投資大陸比重今年可能大幅降低
香港多個團體抗議中國政府違反申奧承諾
科學季特展 體現新石器晚期原住民科學觀
北宜高雪山隧道轎車自燃 無人傷亡
高市騎警隊租不到馬匹 騎馬執勤恐成絕響
加巴士血案死者親屬指出 麥克林善良愛交友
奧運馬會不開賭盤 700億投注額湧進外圍
日本主要廠商四至六月盈餘下降百分之十五
壽險業者:通膨壓力大 宜及早規劃基本保障
飛彈達壽限？國防部：各彈種達妥善標準
台北捷運內湖線電聯車 明試運轉測試
東京國際展示場電扶梯出狀況 十人受傷
澳反對黨主席醞釀換人 陸克文老神在在
男子吸毒 姊姊報警逮捕
中俄企業合作購得澳洲一鐵礦
拾金不昧 原地等一個多小時再交警方
319槍擊案真相 DPP黨團要請監院查清楚
山東遭遇十年來最大電荒
中國首宗貪污洗錢案 貪官被判死刑
農業尚讚優質農產展售氣氛熱 總統親臨選購
立委林郁方等探望 在美基地受訓健兒感溫馨
美國嚴重低估感染愛滋病毒人數
新馬戲一飽眼福 蘭雨節新團隊加入演出
魏京生洛杉磯領獎 籲各國抵制北京奧運
金門淨海專案 查獲福建漁船12艘45人
王榕生在南京創設中國首座時尚藝術學院
數名喜馬拉雅山登山客喪生或失蹤
兩岸開放政策 群策會憂心影響台灣經濟
夏日讀書天 誠品小說節推薦經典小說
中國可再生能源利用總量居世界首位
第26屆亞特蘭大奧運 恐怖爆炸案添陰影
高雄市機場咖啡休閒農場系列音樂會登場
高雄港自動化清潔船 取代手撈式提升效率
李炷烽頒獎表揚金門模範父親和新好爸爸
國民黨：央視日前已表明會稱中華台北
奧運助力 北京經濟總量可望破人民幣兆元
接見DPP黨團陳情？ 王建煊：明天再說
宜蘭國際蘭雨節 新增大高小三人秀
高雄市十大死因 自殺排名第九 男多於女
2008農業尚讚 金興紅象牙芒果新品種亮相
南縣入穀無米樂活動 民眾體驗插秧樂
中元普渡 太平市在921震災公園辦祈福法會
太平市公所表揚模範父親暨好人好事代表
以色列中學生取得大學入學許可者不及五成
台中業者推魔法婚禮體驗 破除鬼月魔障
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中央災防工作評比 北市獲第一創四連霸
浯島文學獎頒獎 李炷烽勉筆耕金門
吉哈比庵部落豐年祭 花蓮縣長謝深山同樂
娛樂商機俏 工研院展示概念技術研發成果
工研院研發取代滑鼠的神奇雙手技術 已技轉
氣象預測 北京奧運開幕時可能下雨
夫妻失和吵架 妻燒炭自殺 送醫獲救
Formosa女兒獎 12位台灣女兒活得精采
投信:技術面反彈機會大 長期投資危機入市
第一本土投手潘威倫 中華棒球奧運主力戰將
從成語發掘樂趣 老夫子新作10月在台上市
日本2006年3%新生兒雙親至少有一人是外國人
中市辦機車繞圈賽 蕭家旗：要賽車不飆車
亞太管樂節閉幕 2010年香港接棒
經濟放緩 歐洲貨幣下半年恐有貶值風險
摩加迪休炸彈爆炸 至少二十人喪生
體檢網站不當資訊 霸凌影片上網令人憂
藥頭夜店賣毒危害青少年 警方跟監破案
紀念八二三音樂會 空軍軍樂隊5日金門獻聲
便利商店搶量販商機 中元普渡燃戰火
印度海軍將取得俄製潛射型攻陸巡弋飛彈
推廣台幣黃金期貨 期交所舉辦獎勵活動
澎湖海巡隊再緝獲五艘越界大陸漁船
南非執政黨主席貪污案有可能拖到明年審理
板橋成年禮 一百五十名學子轉大人
蔡英文:馬政府執政兩個月 兩岸問題失籌碼
資深媒體人林意玲創醒報 要讓台灣醒過來
虛報助理費將遭約談 高市議員盼制度化
練戀舞開拍 蔡淑臻張孝全性感跳探戈
廖了以：婦權會拜會賴英照 不影響司法獨立
劉德華魅力大 演唱會特區限時搶購賣光光
鐵馬環島支持蘇花高 花蓮車隊抵終點
韓第一夫人堂姊涉詐欺 總統李明博否認有關
冀望貝克漢猛男身材 英罹厭食症男性大增
布希到訪前示威反美 南韓警方拘押11人
印度教徒朝聖發生踐踏 至少五十死三百餘傷
中國非正規信貸規模破十兆人民幣
兩週三度凸槌 民航當局將對澳航特別檢查
中國環保部：奧運後北京污染防治繼續實施
港警否認隱瞞恐襲危機 指報章報導失實
央視稱中國台北？ 民進黨：應向中方抗議
印度教徒朝聖發生踐踏 死亡增至七十人
台股技術面反彈機會大 長期投資危機入市
晶圓代工業第三季旺季不旺 季增率低於5%
鄺麗貞四日返國 支持者串聯接機送溫暖
馬總統邀宴歷任外長 闡述活路外交理念
英相計劃加徵能源公司綠色稅 協助窮人
反仿冒 上海建立多層次奧運商標保護網路
鄺麗貞：抵台後謙虛面對批評提出說明
菲科學家研發羽毛製複合建材 環保又抗白蟻
颱風期間出國考察 鄺麗貞致歉
抗通膨 逾半在台外商減少人事支出
8成上班族嚮往外商公司 花旗 Google 3M夯
拯救美國房市 馬侃與歐巴馬看法不一
綠色奧運 中國環保組織倡8月8日無車日
蒙特婁女網賽 莎菲娜輕取齊布科娃封后
籃球選手身材高 奧運籃館設備大一號
台股開盤下跌55.29點 為6947.25點
曾雅妮後勁足 勇奪英國高球公開賽亞軍
普利司通高球賽維傑辛封王創非美裔奪冠之最
辛辛那提網賽 莫瑞摘生涯首座名人賽冠軍
畜試所研發米糠飼料 降低飼養成本
人間音緣音樂會 8月16日登場
台股跌 新台幣兌美元早盤貶破30.7元
歐巴馬希望恢復佛州與密州黨代表投票權
調查：三成半港人憂奧運期間香港遭恐襲
復興航空與廈航簽訂免背書機票簽轉協議
英女子高球公開賽獲亞軍 曾雅妮：滿意
期貨商:台指期弱勢逆價差擴大 對多方不利
法人:台股短線量縮盤整 奧運效應待觀察
無畏鳳凰 2008 海之夏祭繼續HIGH翻天
遊說法將上路 王金平：累積經驗後再檢討
臺灣國際HI-END HI-FI音響大展 邀您體驗HI-END視聽新魅力
宜蘭縣玉蘭休閒農業區 邀您與「茶」相戀
台北電腦應用展 品牌大廠、通路商祭出年度最低價
三分之一奧馬隊員指香港空氣差阻礙表現
DPP縣市長提名 南市傳五人有意願參選
台股開低早盤失守7千 金融股相對強勢
一銀總座吳清雲猝逝 副總林英雄暫代
王金平：應邀訪美為增進台美關係
保奧運治安 廣州市數萬警力清理流動人口
3張圖片、1個故事 2008 BenQ真善美獎徵件倒數
減項發包又流標 物料漲衝擊高雄世貿工程
星桌球女將李佳薇眼疾 教練對奪牌低調以對
鄺麗貞回國 吳敦義：縣長應體會人民最大
豐興鋼筋盤價調降800元 跌破3萬元大關
8/1日止 上櫃股票日均值172.75億元
吳英毅盼僑胞出錢出力 共同致力僑社服務
總統：改善兩岸關係不會影響台日友誼
檢討中市水災 學界：應改推動生態工程
東方七夕 西式饗宴 與情人共織一場浪漫的美味關係
七夕情人節近 花卉價格攀高二成
不景氣想進外商 成功者:積極上進是訣竅
縣市長風災出訪 民進黨團批藍營唱雙簧
藍營：縣市長出訪僅報備 不須向院黨請假
營建署:砂卡礑步道受損 估封閉至少1個月
熱帶性低氣壓特報 台灣南部注意豪大雨
楊秋興盼速建R24車站 李正彬：今年發包
周錫瑋：取消參加京奧 年底前不會出國
胡志強：勿將出國污名化
PGA雷諾塔霍高球賽 麥克拉林摘生涯首冠
國產局5筆國軍老舊眷改國有地 7日標售
生活型態改變 鬼月傳說禁忌逐漸被忘卻
馬拉威孤兒院童訪外交部 感謝台灣愛心
吳英毅：僑領應有高度政治敏感度
王金平：出訪爭取更多友誼 對國家有幫助
勞委會推產業別社會對話 航空觀光先登場
水彩畫家王輝煌高雄辦藝遊世界畫展
奧運期間龐大錢流壓境考驗中國金融服務
訪美未遇 王金平祝王建民早日康復
奧運將至 中國近兩成白領計畫休假
夏日吃涼麵 北市衛生局籲注意衛生
歐巴馬與馬侃副總統黑馬人選喧騰得沸沸揚揚
颱風威脅香港 奧運馬術賽或受影響
李鴻源陪總統視察 周錫瑋：他不會被挖走
利益迴避使健保斷卡 健保局:就醫不受影響
南縣總爺國小廢校 家長至監察院陳情
中華郵政恢復原名 高雄郵局展開更名作業
明知不可而為之 吳釗燮─台灣的唐吉軻德
嘉基：胎兒高層次超音波檢查 產婦更安心
高雄世運開閉幕 設定台灣主軸在地特色
中華郵政復名 工會點名賴清祺為改名負責
大陸經商失敗加入走私販毒 判刑8年6月
中華奧運選手北京展開練習 羽球女雙狀況佳
民進黨團檢舉18案 籲監察院跳脫藍綠
遭民進黨檢舉 王建煊對個案不表意見
郝龍斌：有把握內湖線2009年六月底通車
捷運內湖線月台車廂安全 列行車監視監控
台股收盤跌25.18點 為6977.36點
不滿成為奧運人球 天安門廣場附近警民衝突
2年出國17次 高希均肯定林政則接軌國際
署嘉醫院:性行為時戴保險套 預防子宮頸癌
北縣號召減碳英雄 上網秀絕招拿大獎
中縣府:9月起 戶政所夜間彈性上班為1小時
研考會：8成8民眾贊成節能減碳政策
台股量縮震盪 收盤下跌25.18點
台股收跌25點 量能創今年新低
奧運點燃聖火機密 鳥巢壯觀獨不見聖火台
涉詐領環保基金被起訴 南市府秘書長喊冤
暑假陪爸媽上班 黃仲生與員工孩子同樂
早期療育與父母配合 遲緩兒也能展翅飛翔
民進黨：胡志強鄺麗貞忽略地方首長角色
廣達策劃米勒巡迴展 澎湖登場
中市府新任新聞處長布達 曹美良接任
國際奧會信任中國當局的安全措施
8月電子期漲1.55點 金融期漲10.8點
8月台指期漲19點 逆價差43.36點
小麥跌 經部：台糖量販先降價 盼業者跟進
飲食是肥胖關鍵 吃素和吃水果也會發胖
民調：歐巴馬漸得以色列猶太教徒好感
超迷你版陶藝雙年展開發商品 限量發行
金典七夕 五星級美饌讓您甜蜜久久
政院：物價小組擬討論調降麵粉製品價格
公園內賣偽禁藥 宜蘭衛生局查獲116件
外資轉賣台股失守7千點 三大法人賣超25億
國內首例 卡債族透過法扶解決卡債獲新生
抗漲 台中福華七夕、父親節推出晚餐優惠折扣
透過網路訂購奧運門票 數十名澳洲人被騙
台灣郵政復名中華郵政 綠營：消滅台灣
台灣郵政復名中華郵政 藍委各有看法
健保IC卡合約轉換空窗 80萬人暫用紙卡
台灣民主百景聯展 中正紀念公園風貌多元
有機耕作 高縣龍目井紅豆咖啡味香甘醇
新台幣兌美元貶2.1分 收30.666元
布希明天抵首爾 青瓦台全力戒備
中國七夕情人夜 麥當勞McCafé造就浪漫情事
數百人接機 天候不佳 鄺麗貞折返台北
民進黨檢舉18弊案 王建煊佔2案
節能減碳政策 8成8民眾贊成
北韓揚言驅逐南韓人 南韓旅遊公司削減人員
金門小三通機場包機出境 辦外籍旅客退稅
南縣總爺國小併校 家長立院陳情促辦公聽會
油費漲日人愛短程海外旅遊 唯迴避中國
高縣入夏第三例本土登革熱病例確定
恐落石危及遊客 太魯閣九曲洞步道暫封閉
韓警逮捕勒索偷拍男的女大學生
流亡團體証實新疆發生攻擊事件
黃碧端：文建會轉型朝文化觀光部規劃
單親媽媽維生小貨車遭竊 員警募捐伸援手
假裝購物台名義詐財 警方展開偵辦
行銷城市 高市府提供片商拍片住宿補助
伊甸高服中心繪本充電營 獲迴響
陳明文：大埔美園區可依永康模式開發
總爺家長監院陳情 蘇煥智：縣府立場不變
回加薩受威脅 以色列將法塔難民遣返西岸
央行8日發行千億元定存單
吸引投資加工區 中港園區減縮發照時程
淡水房市交易量下滑 議價空間變大
籲民眾重視交通安全 花縣8日辦宣導晚會
部落格手機簡訊當紅 學生未必不愛寫作
麵粉公會:下週標第12船小麥 11月麵粉價降
工研院微軟合作開發技術 可技轉晶片業者
高縣興昌環保公司 助身障者自力更生
洪一中：參賽就想奪金 但只要求全力以赴
房仲:捷運概念屋不受景氣影響 房價較抗跌
台灣16隻傷殘流浪狗 赴美重生
蔣渭水青年音樂會 五日下午宜蘭舉行
總統：活路外交 成功要素是兩岸互信
新疆疑似恐怖活動 京奧加強維安滴水不漏
真愛森林 溪頭情歌之夜 9日晚間登場
擁抱山林 溪頭情歌之夜9日登場
加強服務 高市設身心障礙者職業重建窗口
宏達電鑽石機搶手 電信業紛合作客製手機
中縣社福團體獲中華電信捐贈二手電腦
印尼三千回教徒示威促解散阿瑪迪雅教派
國民黨立委：中正紀念堂下會期可望正名
東莞台商子弟學校盼政府給予資金補助
逢甲大學與澄清醫院合作 以聲光治療失眠
北市調查:1/4國中生與4成高中生有戀愛經驗
彰縣府手語班展示成果 盼服務聽語障朋友
總領隊蔡賜爵:奧運代表團全團安全未受影響
查維斯證實因安全問題缺席反毒高峰會
戈巴契夫推崇索忍尼辛無與倫比的命運
馬總統：活路外交讓兩岸都鬆一口氣
高市國稅局辦第一批退稅 提醒勿受騙
切除膽囊 病患遲疑 醫師說明解疑慮
台灣航空燃油附加費計算公式調整 8月不漲
麵粉業者：6月已陸續調降 8月起全面降價
洪一中：參加北京奧運 只是要比賽贏球
中華奧運代表團8月6日選手村舉行升旗儀式
泡泡公寓四人行裸體海報 片商請影迷票選
節能減碳 省電燈泡國家標準2010年實施
七夕遊北港 情人自行車活動歡迎報名
苗栗破獲販毒集團 主嫌曾是補習班老師
證交所:外資上週集中市場賣超157.21億元
颱風總統巡視 曹啟鴻出國八天行程分兩段行
陶藝雙年展首獎迷你版 陶博館限量發行
約詢鄺麗貞 國民黨廉能委員會8/6開會
黏稠破布子不易消化 胃囊裡滾成雞蛋糞石
第三海巡隊驅離大陸漁船 確保漁民安全
鄉林大手筆 贊助奧運棒球集訓及比賽獎金
芝加哥大學教育學院學生高雄實習 收穫多
為求永續發展 東莞台商將共同打造品牌
泰安發生落石擊中員警 送醫不治
綠營向監院提檢舉 府:尊重權利 但皆為抹黑
高縣梅山無線電轉播站啟用 改善山區通訊
加油跳停後 不強迫加油 雲林列訓練重點
屏縣府函文內政部 商調施錦芳任縣府參議
菲政府與叛軍擬以土地換和平 最高法院制止
新竹市居住人口與戶籍人口差距 全台之冠
中華奧運射箭隊棒次排定 備戰完成瞄準奪牌
國民黨本週中常會 周錫瑋報告北縣經濟發展
台商桶屍案兩被告供詞不一 將對質釐清
熱帶低壓影響 台灣東南恆春半島防大豪雨
銀行買匯 央行阻貶 新台幣匯率貶2.1分
97年台灣原創流行音樂大獎 入圍名單揭曉
激勵為國爭光 鄉林基金會贊助西苑青少棒
傳蓋達鎖定攻擊哈利王子 英當局加強警戒
隨鄺麗貞出國考察官員 返抵台東即遭偵訊
亞力山大案1870件已確保殘值 5460件失敗
議會休會期間 高市官員議員忙考察
政府節能減碳計畫 明年度預算逾千億元
澎湖縣放流八萬九孔幼苗 盼回復海洋生態
台北探索館小志工結訓 說學逗唱樣樣來
運彩開放虛擬通路 財部：言之過早
日本北海道百貨業者高雄促銷物產
敲鑼打鼓劇院登場 鋁罐製成樂器代表台北
舞蹈結合陣頭 螺陽舞太平令人耳目一新
歐鴻鍊拜會王建（火宣） 提供巴紐案資料
聯合大學與京元電子 簽署產學合作計畫
泰柬邊界古蹟爭議另起 泰方致函宣示主權
建立生物特徵資料庫 以內閣表決通過提案
樹湖溪整治工程 謝深山認為須檢討
美國總統布希訪問亞洲 體育與政治並重
竹檢新任檢察長宋國業上任 盼做好竹檢遷建
健保卡利益迴避案 東元:不排除聲請釋憲
協助中華隊備戰奧運 中華職棒休兵三週
英女子高球賽亞軍 曾雅妮重登新人榜首
中華棒球隊全員到齊 全力備戰北京奧運
蔡英文：兩岸互動應以政府為主 政黨為輔
擴大小三通 金門縣府研擬對策爭取開放
小麥價跌 經長：工業局協調業者反映降價
參與WHA 馬總統：明年有希望
綠營:劉揆或劉兆凱辭職 解決健保斷卡問題
420位華僑華人代表受邀出席奧運開幕式
香港奧運馬術比賽各項籌備就緒
國務費案解密？府：這一兩天對外說明
油價每週六或週日調價？經部評估中
台東檢調大動作帶人約談 鄺麗貞行蹤成謎
民調：多數美國窮人支持歐巴馬
張志賢：台海互信須解決台國際空間等問題
趕搭奧運熱潮 運彩今起開放熱門運動投注
國台辦主任：奧會規定基礎上盡可能釋善意
總統：未改對美軍購立場 備戰是為止戰
持東航上航機票 可搭兩岸七航空上海包機
中正紀念堂復名？總統府：應先凝聚共識
折扣奏效 台電：7月205萬戶省電4.8億度
馬總統提活路外交 民進黨：空洞口號
高市男子酒後與妻口角 引爆瓦斯波及女兒
美國：六強威脅對伊朗採取新行動
台灣貿易團將在厄瓜多舉辦貿易展示會
法貿易部長懷疑 世界貿易談判能否迅即重開
需求疑慮增加 國際油價盤中跌破120美元
全球經濟趨緩 美股與油價同步走軟
國際奧會稱奧運記者上網權在中國史無前例
鳥巢體育館藝術設計批北京奧運背離自由精神
WTO秘書長拉米將訪印度 尋求挽救杜哈談判
期貨商:台指期逆價差縮小 震盪打底機會大
法人:台股若持續量縮整理 有利築底
火藥創作國際聞名 蔡國強北京奧運秀煙火
攀K2遇險 義大利登山者仍待後送
奧運兵臨城下 北京安保草木皆兵
火星土壤中某成份可能不利生命存活
台股開盤上漲27.81點 為7005.17點
國賓中秋月餅 極品禮饌上市
「耀五飛揚、立足國際」－中科五週年慶
來台陸客不如預期 自開放以來平均每月來臺299人
Hotel Royal Taipei老爺大酒店 彩蝶邀月中秋伴手禮與您歡慶中秋
懷舊簡約大作戰 「北中南」歡慶父親節
吳英毅：兩岸和解 僑胞仍應堅持主體意識
2008風與潮-國際唱遊節 讓旅人帶著蘊含在地元素商品回家
台灣大哥大 HTC 聯手進入smart新里程碑
台北蔬菜價微幅上揚 香菜510元掄元
冠祥四季推七夕專案、奧運特餐 邀您一同「享」應時事
北京台商會長林清發獲邀參與奧運聖火傳遞
黃志雄劉翔參選國際奧委會運動員委員會委員
匯市觀望 新台幣兌美元早盤貶1.4分
出國考察風波 檢調籲鄺麗貞速出面說明
中國神七飛船長征二號Ｆ火箭運抵酒泉發射場
健保IC卡不中斷 將向東元購買空白卡
精英電腦發表最新GeForce 9800 GTX+ Hydra水冷技術顯示卡組合包
第90屆印地安烏鴉慶典熱鬧登場
2008年暑期遊學台灣活動 「魅力台東返樸生態體驗營」
新馬戲表演好評不斷 宜蘭國際蘭雨節新秀登場
舊草嶺隧道自行車道即將於8/10正式開通! 邀您一起來見證這歷史的一刻
異國風情人節《凡爾賽情人夜》 七夕最高貴不貴的愛戀滋味
「2008台東客家文化親子之旅」即日起至12日受理報名
迎七夕 寵愛人 雙雙對對享優惠
「考試滿分．免費嚐鮮」 美麗信花園酒店 為成績優異小朋友鼓勵喝采
奧運效應 北京市民賺到難得假期
深圳不分關內外 戶籍可自由遷移
郭國文卸下黨部主委 接任南縣府主管
離婚夫妻列報子女免稅額 共同生活為依據
Visa將帶領相當於15架波音747-400飛機載客量的卡友前進北京奧運會
NBA總冠軍MVP皮爾斯駕車被攔 一度被捕
台股早盤震盪走低 券商:宜保守觀望
強化反恐 新疆特警配備身份證智能驗證儀巡邏
糕點大師加持 福華月餅推陳出新
墜樓重傷竟是同夥施虐 高市警偵破逮七嫌
東元免費供製卡機 健保IC卡保證不變紙卡
馬總統軍禮歡迎諾魯總統 盼分享建設經驗
美奧運男女籃球隊住宿開銷近兩億台幣
鄺麗貞仍未出面 書面聲明稱考察獲益多
青年家庭年收入未達218萬 可申請補貼
國際奧會稱奧運記者上網權在中國史無前例
台東檢調大動作帶人約談 鄺麗貞行蹤成謎
蔡正元質疑濫權解釋 NCC:依法規精神處理
前聯準會主席：各國政府可能須拯救更多銀行
秦厚修腦缺血住院 萬芳醫院：無大礙
上海環境能源交易所正式掛牌成立
馬英九：未改對美軍購立場 備戰是為止戰
北縣萬坪公園發包 追風廣場將消失
東元免費供製卡機 健保IC卡保證不變紙卡
中國邀420位華僑華人出席奧運開幕
萬安31號防空演練 改至28日下午實施
小麥價跌 經長：工業局協調業者反映降價
輕度颱風卡莫里形成 不會直接影響台灣
不滿報導受賄疑案 北縣府告媒體侮辱公署
俄羅斯文豪 索忍尼辛去世
林淑芬質疑圖利凌網 國家圖書館否認
邱太三今啟程赴京奧觀摩 放送世運文宣品
三桶水洗餐盤？工兵學校實際操作澄清
醫師：睪丸扭轉常發生於12歲至18歲青少年
蔡英文830嗆馬總統？民進黨：會適當安排
全球半導體50 ETF獲准募集 首檔上櫃ETF
布希七日抵達北京展開奧運行程
民進黨基市黨部 8/23辦募款餐會
民眾質疑到關島拚綠卡 胡志強：匪夷所思
國泰招募台籍空服員 4000人搶150席
國防部：工兵學校未用三桶水洗兩百人餐盤
新疆疑似恐怖攻擊事件後 中國封鎖訊息外洩
顏清標住院兩週 榮總：出院時間未定
消基會:亞力會員持契約掃瞄本 有權保殘值
北縣府：百清找民代施壓 議員：轉移焦點
六堆客家文化園區戶外紙傘展
直昇機違規飛航判2個月徒刑 民航局續取締
健保IC卡繼續發卡 東元犧牲成全公眾利益
親綠社團擬遊行 王金平籲莫成習慣性
台中市與南投縣聯合推廣中元紙錢集中燒
外資匯出 新台幣兌美元中午貶5.9分
鄺麗貞表現引風波 民進黨團籲馬總統道歉
目擊者：新疆襲警暴徒先丟擲炸彈後砍殺武警
總統為鄺麗貞道歉？府：縣長向選民負責
北京奧運 205會員競逐302面金牌
大林慈醫再度成功完成肝臟移植手術
颱風出國考察 王金平：鄺麗貞行程自主
爭取流音中心設址不變 高市府續協調航商
奧林匹克家庭大團員 2萬多名記者進駐北京
北冰洋噴湧攝氏400度熱溫泉 狀似海底黑煙囪
父恐嚇女兒撤回性侵告訴 違反保護令判7月
外交官員：總統出訪返途 德州奧斯汀加油
台股收盤跌163.96點 為6813.40點
就學貸款要排富？教育部：仍在研議
馬總統：蔣渭水熱愛社會後人景仰
蕭萬長劉兆玄肯定中科 看好台灣經濟成長
台股開高收低 下跌163.96點
原物料股領跌 台股震盪走低大跌163點
油價週五或週六調整？經濟部：明天宣布
政院：協調指標性業者調降促銷麵粉製品
馬出訪返途 德州加油 不會與僑界會面
政院：七月物價指數 麵粉等民生物資續漲
8月電子期跌3.45點 金融期跌21.4點
8月台指期下跌156點 逆價差35.4點
外交部：殘骸檢體非屬失聯非洲台商
控制他人行動未搶錢 檢方以妨害自由起訴
節能減碳有成 海巡署上半年節省公帑879萬
原物料股領跌 台股震盪走低大跌163點
開放兩岸觀光防人民幣偽鈔 刑事局辦講習
中華代表團聯絡員林清發傳聖火 負責第6棒
奧運開幕 蔡同榮希中華隊堅持名稱和出場序
攻擊事件後 中國加強新疆安全警戒
新疆喀什襲擊案歹徒使用東突恐怖組織裝備
雙胞胎課業表現較差 研究分析先後天因素
中科四期園區 中部縣市向蕭萬長劉兆玄爭取
民進黨團：陳豐義批評檢舉作秀應道歉
民進黨團作秀？陳豐義：語意不完整願道歉
橘線鹽埕埔出口危樓威脅 高市府要求處理
兩日本記者新疆遭拘留毆打 中國武警道歉
當代樂坊與聲納合唱團參加捷克藝術季活動
私梟走私管制藥品 高雄港警局追緝查獲
台股大跌163點 三大法人賣超逾57億元
4技2專放榜 永達技術學院生技系錄取20人
紀念蔣渭水 台灣新文化運動館籌備處辦特展
出國考察 檢調下午三時約談鄺麗貞到案
媽媽也能奪金！日柔道高手谷亮子想三連霸
關鍵一擊 兩度克韓 期待奧運又是高志綱
連鎖加盟前進東南亞 王品看中泰馬商機
醫師:禿髮困擾年輕化 應正確治療勿信偏方
馬祖南竿地區 今起放寬限水措施
蕭萬長:放寬兩岸經貿政策規劃 年底前完成
勞研所:受僱者工作疲勞排名 金融保險居冠
新台幣兌美元貶5.5分 收30.721元
高市鼓山亭捐贈文物展開展 活化文化資產
違法展延工期 前信義工務段長又涉圖利罪
溫哥華冬奧籌委會赴北京考察京奧籌辦運作
高志鵬：陸客來台每天183人 馬總統跳票
台灣7月外匯存底2908億美元 較上月減少
20年慶 副總統感謝工商建研會對經濟貢獻
中市親綠團體聲援紀政 拒參加奧運開幕式
李佩華當選全球法語教師聯盟首席副主席
蔡明忠:兩岸簽訂證券監理MOU 正是好時機
嘉市衛生局推動八八九九微笑恆久運動
開放陸資6成3贊成、中字排名6成8反對
籌措擴大內需資金 央行競標一千億定存單
兩岸週末包機滿月 陸客五千多人只佔1/10
政府促降價 麵粉大盤商:應注意中盤下游價
上半年壽險平均保額73萬元 3年來首度下滑
奧運柔道練習 注意控制體重選手狀況不錯
健保卡引採購法民法解套 法務部:見解有誤
劉揆：健保IC卡事件 首重不影響人民權益
泰國總理薩瑪將出席京奧開幕典禮
劉揆：油價調整有多元考量 不以公式治國
金管會：外銀6月逾放比2.01% 較5月下降
李振昌主投表現佳 洪一中：應多練變化球
奧運黑馬許文雄 亞職鬥火腿堪稱完美
劉揆：選擇國營事業領導人 專業為重
檢方偵訊鄺麗貞四小時 改列被告飭回
經部評估調油價對照基準 本週降價機會高
距奧運開幕僅三天 北京仍煙霾罩頂
台鐵萬華站BOT 法務部：劉兆凱無涉利益迴避
京奧男女短跑金牌 美國寄望狄克斯與李伊
能源政策當道 歐巴馬和馬侃展開激烈交鋒
中華棒球隊征戰北京奧運 洪一中：投優於打
女壘賴聖蓉出任北京奧運中華代表團掌旗官
王建煊：不願監察院變成政治秀場
奧運棒球若奪金 中華隊可獲額外獎金千萬元
鄺麗貞出國考察 王建煊：感覺有疑點
張伯倫今檢查右肩傷痛 建仔同一天複診
經部檢討油價機制 學者籲尊重制度少干預
首例卡債族更生案 銀行將提抗告
上半年稻米出口利比亞土耳其各3千餘噸
美國聯準會維持聯邦資金利率2.0%不變
國際油價跌Fed不調利率 激勵道瓊漲逾300點
石油需求出現減少徵兆 國際油價跌近三美元
與胡錦濤談宗教信仰 布希：他在聽
期貨商:多方信心不足 台指期仍有探底可能
德第二季負成長 經濟衰退疑慮加深
奧運火炬北京傳遞今展開 楊利偉首棒
台股醞釀反彈 仍有回測風險 嚴控持股比例
新書爆料 布希不睬英情報執意對伊出兵
華時評論：中國極度政治操作北京奧運
美國提醒中國莫忘奧運期間新聞自由承諾
憂成長與通膨 美聯準會維持利率不變
京奧聖火北京傳遞開跑 航天英雄楊利偉首棒
獲邀傳遞聖火 林清發：無心插柳柳成蔭
印度女子舉重唯一選手 藥檢未過無緣奧運
鄺麗貞率主管道歉 強調自己真金不怕火煉
吳釗燮返台：台美關係密切穩固
連戰抵北京 將參加奧運開幕式
聯想進軍Netbook市場 一線業者皆到位
7月外匯存底月減5.07億美元 世界第五
四川發生規模六點零地震 未傳出傷亡報導
陳凱歌：奧運開幕式讓人感受聲光電影效果
防火警及CO中毒 北縣為獨居老人裝警報器
鯊手輓歌特展 宣導保護鯨鯊重要性
第28屆奧運重返雅典 中華台北奪2金2銀1銅
中部科學工業園區營業額成長達51%
「中科五載，光榮滿載」 中科五週年慶
台股開盤上漲128.10點 為6941.50點
芥菜種會海外服務 愛心與物資送到柬埔寨
外資匯出 新台幣兌美元早盤走貶
圓山大飯店邀您與時尚韓星共度完美七夕
盧安達種族滅絕報告出爐 究責法國扮要角
供過於求 北京奧運場館附近房租跌五成
聖火展開北京傳遞 林清發為唯一台籍火炬手
前調查局長涉嫌洩密？特偵組：將持續瞭解
中國7月CPI漲幅或降至6.5%
中國啟用四顆氣象衛星觀測奧運期間天氣
北京奧運 女足率先登場
黨籍縣市長出國需黨批准？國民黨：不宜
本週油價怎麼調？ 經部今晚六時宣布
九日北市犯罪預防日 市警局歡迎民眾參加
警破獲竊賊專偷舊車 偽造證件賣給回收商
國科會:98年度科技概算成長率提升至9.18%
郭台銘:強化營運總部及興建環保科技城
諾魯總統參訪台體 示範舉重獲掌聲
暑假沈溺網咖 醫師提醒小心患網咖症候群
余政道等籲調高綜所稅免稅額與扣除額
公平會:興富發建案廣告不實 罰300萬元
愛之船溯航增樂趣 高市將造海底隧道景觀
廣島追悼原子彈爆炸63周年 誓言為廢核努力
2008科學季:蝙蝠特展 北市立動物園展出
鄺麗貞道歉後 縣府認可落幕 地方仍多指責
公安逮捕「鳥巢」外懸掛伸援西藏旗幟人士
健保卡斷卡危機解除 監委仍要調查
愛情恐怖分子初次暴力 萬人民調明天公佈
諾魯總統史蒂芬訪台體 當場舉重小試身手
西藏運動人士在鳥巢外示威 奧組委強烈譴責
台南縣山區風災公聽會 地方大吐苦水
巴基斯坦總統穆夏拉夫取消參加北京奧運開幕
公督盟評鑑立委問政表現 九月公佈結果
張花冠：農藥用藥標準不一 菜農受害
行搶竹科投標商 刑事局逮六嫌移送法辦
奧組委提點燃聖火人選條件 仍列最高機密
新台幣兌美元中午貶值1.17角 貶破30.8元
萬華車站BOT案 台鐵：待工程會核復
奧足賽上海首場賽明登場 賣出近9成票
南北韓層峰京奧會 北韓堅決反對
醫師：別養大攝護腺 定檢治療好排尿順暢
北京奧組委：開幕式準備妥當
颱風吹襲 澳門對外交通癱瘓
奧運入場序 北京奧組委:以簡化漢字為依據
二零零八年八月八日好日子 數千對男女結婚
台股收盤漲212.84點 為7026.24點
黃志雄：京奧跆拳 台灣可望奪下四面獎牌
蔡英文：不能以單一標準衡量治水成效
高志鵬：北高捷運未優惠外縣市老人違法
外地老人沒優惠？北高捷運：應由各縣補助
北京奧運會外語服務 提供多達十種語言
台股開高收高 大漲212.84點
男友做愛過猛 大學女生卵巢黃體破裂
外國人聲援藏獨被捕 北京：反對奧運政治化
美股勁揚 台股開高走高收漲212點
國務機要費案 總統府可望宣布註銷機密
胡志強主持文華公園啟用 民眾拉布條訴求
8月台指期上漲239點 逆價差9.24點
高市議員鄭新助將成立台灣扁友會
8月電子期漲11.85點 金融期漲32.2點
鴻海:富士康回台上市 高港設亞洲運籌中心
蔡英文:台灣處在民主轉型 不同意見是必然
布希呼籲中國不必害怕宗教人士
韓美青瓦台峰會 加強同盟達共識
行政院建議鄺麗貞 不宜動輒請假
進軍奧運 中華棒球隊兵馬未動糧草先行
三大法人買超129.44億 台股大漲212點
尹啟銘：油價每週五下午宣布 週六零時實施
國務機要費案卷證 總統府宣布註銷機密
阮剛猛：鄺麗貞若損害黨聲譽可以停權
「夜巡林布蘭」一刀未剪 三點全露 完整上映
麗尊酒店推出「靚巧月餅禮盒」，熱量減半，口感更精湛！
微軟與長宏合作「Project專案管理實務認證」 一年內培訓500位MCTS專家
國經協會舉辦「第19屆台泰經濟合作會議」 加強台泰業者技術合作
土地銀行統籌主辦啟耀光電新台幣30億元聯貸案
「溫」馨中秋「德」式風 溫德推出2008中秋節月餅禮盒
奇偶科技前七月EPS達8.19元
「有愛有夢想 捐血享福袋」訊連基金會慈善聯合捐血開跑
台北凱撒大飯店 讓您做省錢達人
遊戲橘子加碼休閒遊戲 韓國《紅不讓online》8月6日正式上市
8月7日至24日奧運期間 運彩投注站營業時間延長至晚間12點
證交所英文更名TWSE 網域更名 www.twse.com.tw
台彩董事會通過減資5億元
訊連基金會「885幫幫我 營養午餐」公益活動 贊助新店地區國小學童營養
國務機要費案卷證 總統府宣布註銷機密
油價每週五下午宣布 週六零時實施
猜！猜！猜！ 2008三義國際木雕藝術節獎落誰家
兩岸週末包機滿月 陸客只來五千人
《親子天下》雙月刊創刊 第一夫人周美青首度執筆寫專欄
第二季中國經濟學家信心指數走低
高市國樂團推系列音樂會 9日起展開
證交所：11日起英文名縮寫改為TWSE
布希斥中國與北韓人權紀錄 為參加奧運辯護
新台幣兌美元貶1.7分 收30.738元
業者封閉十分大瀑布 基隆地檢署會勘
海巡總局長林福安：持續掃蕩大陸越界漁船
白沙屯媽祖進香 客家採茶戲 登為苗縣資產
羅東林管處八條社區自然步道 部分開放
兩男子持刀行搶後染髮變裝 警網識破法辦
果農義賣上將梨 所得捐助聖嘉民老人院
懷疑中毒怎辦？成醫：保留藥物資訊快送醫
國務機要費案註銷機密 特偵組：非常樂見
國務費案絕對機密卷證 包含陳水扁供述證據
醫師：為生奧運寶寶搶剖違背自然規律
日韓貿易商拜訪 南縣府大力促銷農特產
監獄毒癮者血液 驗出不同台灣C型肝炎病毒
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高雄港區逮竊賊 警方籲車主財物帶下車
中國吉糧集團原董事長劉憲魯涉嫌受賄被查
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歐台會：政府對奧運開幕入場序應採嚴正立場
西國法院受理人權團體控中國領導人屠殺藏人
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大量服新型安眠藥 醫師:早發現洗胃防昏睡
落實教改 南縣擬取消小學低年級定期考試
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陜西藍田三女童捉迷藏反鎖櫃內窒息而亡
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國務費案卷證註銷機密 民進黨團：違憲
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回收廢食用油 高市環局製成肥皂提供兌換
鄺麗貞出國案 檢方不排除二次約談
骨鬆不僅是女人病 男性常輕忽有錯誤認知
次級房貸崩盤與後續金融危機 全球股市暴跌
府：國務費案卷證非機密 馬總統核准註銷
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基隆港務局臨時通行證申辦系統 中旬上線
青年成家專案 明年預算13.7億 補助3萬戶
法促會籲促台灣與泰國簽訂換囚條約
兩嫌涉連續多起搶奪案 遭基隆警方逮獲
全國首創 南市府每週五將實施自行車日
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雲林縣府發表雲林綺雞 推廣雞肉美食
運動員入境簽証被拒 美國向中國抱怨
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市交隨同出訪 被批排場大 胡志強喊冤
美參議員：伊拉克應歸還大型重建計畫援助款
南縣擬取消國小低年級考試 各界反應不一
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北京奧運期間維安 首重場館次為京畿
美奧會主席：中國奧運奪牌總數將超越美國
國務費案註銷機密 蔡英文：政治決定
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經建會:離島基金 4家業者申請7.3億元融資
鄺麗貞出訪惹爭議 國民黨即起停止黨權
陳雲林：願台灣健兒取得優異成績
義大利預測京奧最高贏得四十面獎牌
法檢方將拉法葉案不起訴簽結 尚須法官同意
吳伯雄今天啟程赴北京 參加奧運開幕儀式
亞太：劉兆凱與台鐵案無關 報導子虛烏有
油價對照6月均價計算 減輕中油虧損壓力
中華代表團選手村升旗 奧運村長台語獻誠意
英七月食品價格年增9.5% 20個月來最大漲幅
調查組織請願 籲歐盟要求北京勿迫害法輪功
急轉彎 巴基斯坦總統決出席北京奧運開幕式
油價小跌 紐約輕原油收每桶118.58美元
油價續跌 紐約股市三大指數收紅
載運消防隊員直升機加州墜毀 4重傷9失蹤
知名男高音大衛迪歐 雙十節為中華民國獻唱
台指期探底危機暫解 扭轉偏空須美股續強
台股帶量長紅扭轉測底危機 蓄勢挑戰月線
賴恩茲華時撰文指出 凍結對台軍售沒有道理
奧運開幕在即 加藏獨人士升高抗議行動
南市民宅火警 一男子陳屍陽台
張伯倫列傷兵名單 王建民本季恐難再登板
不滿贊助京奧 巴黎示威者衝入快遞公司抗議
830百日怒吼遊行 民進黨：會支持會參與
鄺麗貞再致歉：希望大家再給我一次機會
蔡英文：守護台灣主權 民進黨最大責任
七夕情人節 金門奎閣拜魁星
接見馬拉威孤兒院童 胡志強允提供協助
國際台北蕭邦鋼琴大賽 參賽者眾但憂經費少
南管名家王心心 獲邀北京奧運藝術節演出
海洋國家公園管理處辦理講座及親子美勞活動
印尼松巴瓦島今晨發生規模五點七地震
台股開盤下跌3.96點 為7022.28點
為京奧留註腳 聯合國發行奧運紀念郵票
新化國家植物園 8至10日父親免費入園
奧運開幕日 鳥巢所有座位配備雨衣
沙柯吉盛讚京奧籌備作業 將不接見達賴
觀賞英仙座流星雨 預估13日凌晨較佳
出席北京奧運開幕式 國際政要陸續抵達
台北藝術節登場 羅伯威爾森作品打頭陣
北京奧運上海賽區採最高等級保安措施
古華迎接北京奧運推出鳥巢漢堡
恆春兮來也！KUSO童樂會8/10於臺灣音樂中心壓軸登場
A CUT STEAKHOUSE開放式生蠔吧 現選現切新鮮上市
七夕情人節氣氛減 台北花市量縮價跌
公廣南部台落址高雄？藍營立委各有意見
港報：吳伯雄福建祭祖 王毅或全程陪同
醫學大驚奇 病毒也會生病
奧運開幕式 達佛男孩擔任美國代表隊旗手
女性偏頭痛伴隨特定基因突變 中風機率增高
被毒所害 疑吸毒情侶燒炭自殺一死一垂危
國賓大飯店折扣「食」足真享受 吃喝玩樂找優惠
布希泰國演說：台海進入安定和平時期
找黑衣人處理開業糾紛 兩醫師被訴
王金平啟程訪日 盼消除日方疑慮
台股開低買盤進場翻紅 早盤站穩7千點
民宅惡火半小時撲滅 老翁送醫未脫險境
奧運末棒聖火選手 體操王子李寧大熱門
潘孟安：油價應以7月均價基礎 降2.1元
布希：台海進入安定和平新時期
美男籃隊奧運首戰中國 布希料將觀戰助陣
奧運上海賽區氣象雷達提前半小時監測災害
金管局：香港經濟成長可能減慢
赴北京慰勉奧運選手 李朝卿：做該做的事
又發現17個病例 星曲弓熱疫情惡化
吳伯雄啟程赴北京奧運開幕 透露另有任務
慈濟提七月吉祥月觀念 九日辦祈福晚會
廈門、福州爭取成為兩岸海運直航港口
郝龍斌健檢 體重降0.8kg
民進黨團籲公開歷任總統國務機要費
七夕浪漫夜 連江縣辦月光音樂會
雲林文藝獎主題自由未限訂 歡迎參加
遴選校長歧視案 教部：收到判決書再談
吳伯雄：鄺案傷害黨 將多要求黨籍縣市長
鄺麗貞遭停權 藍委：黨危機處理得宜
布希:中國自行決定走向 美準備面對任何情況
七夕情人節 阿管處預約阿里山幸福婚禮
營建署：每月3千元租金補貼 15日申請截止
外交部：巴紐案不符專業 送監察院調查
國民黨縣黨部：鄺麗貞連任提名並非沒機會
布希：台海緊張已平靜 進入穩定和平新階段
劉兆玄：遊說法對廉能政府有重大意義
解鈴需繫鈴人 健保IC卡重招標仍要靠東元
新台幣中午貶逾1角 暫收30.847元
民進黨再籲缺席北京奧運開幕
馬反對黨領袖安華出庭否認犯罪獲保釋
內湖運動中心13日試營運 攀岩難度最高
健保局接手自製IC卡首日 監委到場關切
吸引資金 政院明年逾23項重大法規鬆綁
推銷水果 農委會推動台灣下單大陸取貨
劉揆：政府不容許不合理物價上漲
嘉市社大義剪隊跪著為護理之家老人服務
奧運官網：年紀最大選手108歲
北京奧運棒球 美總教練強森嗆聲奪金
台股收盤跌1.66點 為7024.58點
吳伯雄一行抵港 晚間人民大會堂會賈慶林
總統上任後首張電子賀卡 向全國父親賀節
北京奧運網球 詹莊意外僅列女雙第三種子
劉揆：鬆綁與重建 施政藍圖明年底前落實
台股震盪整理 收盤小跌1.66點
台股7千點附近區間震盪 收小黑
台股7千點附近區間震盪 收小黑
國際奧會下屆年會在南非德班舉行
國務費案 特偵組：將傳扁到偵訊室訊問
國務費案註銷機密 總統府：絕無政治操作
劉揆：奧運期間有萬全準備 不會損害國格
初遭愛人暴力 黃富源：立即尋求專業協助
法務部:遊說與陳情不同 依法申請避免弊端
8月台指期跌10點 逆價差18.58點
布希：反對中國拘禁異議人士
8月電子期上漲1.3點 金融期下跌18點
嘉縣各路線公車除達邦線外 其餘恢復行駛
金婚老夫妻過七夕 浪漫巧克力之戀初體驗
傳達愛與關懷 林隆璇與肢體音符舞團義演
法國籍瑞貝里當選德國年度足球先生
立委選舉里長預備賄選案 嘉義地院判無罪
胡志強宴請諾魯總統吃火鍋 賓主盡歡
註銷機密 扁律師：馬總統恐觸內亂外患罪
防治青少年性侵 彰縣社會處辦宣導活動
王丹呼籲北京政改讓人民分享人權
擔任北市1999服務人員 民眾控廠商不付薪
量販:清潔劑牙膏2品牌近已調價 其他不一
督戰京奧 體委會官員赴前線信心喊話
奧運網球抽籤 赫見青天白日滿地紅國旗
布希籲緬甸軍政府釋放翁山蘇姬
黃健庭：不會搞小動作 沒意願選台東縣長
女子慶祝戒毒滿周年 施打海洛因遭警逮捕
原社盼台灣原民團體奧運展演能正名
港府：奧運馬術保安風險評估維持中度
陳水扁：勿將國家機密作為奪權鬥爭工具
民運組織籲中國允海外異議人士回國看奧運
馬拉威布蘭岱兒童 10日嘉市慈善公演
以奧運為名？中國奧運寶寶父母選擇多不同
新台幣兌美元貶1.32角 收30.870元
中國大部分網站可轉播奧運
民進黨南市黨部走基層 將辦六場座談會
財部：7月進口232.8億美元 歷年單月次高
不出任海基會副秘 龐建國轉負責專案計畫
劉政鴻勘查後龍溪及老田寮溪河川整治工程
雲林明年中央統籌分配款增3.4億元
黃金博物園區9日推藝術家講座 展出運金獸
南韓SBS禁帶攝影機進入奧運開幕現場
姚明擔任中國體育代表團掌旗官
香港法輪功遊行抗議中共藉奧運加劇迫害
DHL亞太志工日 台灣員工為育幼院募集用品
票選前30名咖啡館 塑造台北咖啡新風情
王金平拜會日參院議長 盼台日互蒙其利
偷回收場東西 慣竊遭同一員警逮捕
續任華聚董座 江丙坤：辭呈隨時準備好
國務費案註銷機密 綠委擬提內亂外患之訴
嘉義縣兩次颱風農損補助可合併受理申報
魯凱族狩獵祭鳴槍 宣示對部落土地主權
台灣社辦830百日怒吼大遊行 籲全民站出來
華信航空台北-台東「週週抽 週週送機票」
2008花旗家庭日 超過4,500位員工參與
婦團：處理親密暴力 須事前預防及早處置
桃園縣傳出今年首起日本腦炎病例
關心健康 健檢預防慢性病 最佳父親節禮物
海洋大學校慶標誌設計比賽 陳世曄獲首獎
俄羅斯要求給伊朗更多時間考慮誘因方案
北京奧運 中國宣布已準備好了
諾魯總統史蒂芬參訪台中榮總 體驗健檢
農曆7月淡季 高市建設局與婚紗業合作促銷
伊斯坦堡再傳驚爆 一人受傷
30神秘客試吃 選60家問鼎北市牛肉麵王座
北京奧運中國首金看女子射擊和舉重
吳經國：北京奧運會將辦的成功順利
奧運寶寶集中八月生 上海作月子人手吃緊
蔡政廷理論與實驗一把罩 化奧奪金
中市宣導母乳哺育 盼達九成母乳哺育率
中國保經濟成長 下半年財政政策相機而動
奧運棒球熱身賽 鋒哥雙響砲中華大勝鯨
北縣衛生局推健檢 早期發現 早期治療
運動員致函胡錦濤 要求和平解決西藏問題
奧運棒球奪牌 許文雄抗日呼之欲出
央行定存一千億 順利標出
債留台灣錢進大陸 台灣南吉債權人抗議
科學園區高中以下雙語學校遞補入學規定放寬
文藻英語初戀營迎新 體驗全英語震撼教育
世曦內湖買樓案 檢調約談林振得等十一人
七成半港人相信中國名列本屆奧運獎牌榜首
高市查獲販毒案 起出K他命183公克
王如玄視察桃訓中心 視障學員按摩紓壓
抗愛滋病毒藥物全球普及化目標可能落空
彰濱秀傳醫院結合亞都麗緻 訓練醫護人員
非法仲介外勞業者剝削外勞 檢方求重刑
承認運動增加 吳經國:棒壘球可望重返奧運
中國大陸股市投資者信心喪失嚴重
七夕情人節 馬總統鼓勵買花送花
周大觀基金會與楊元寧訪病童 贈周大觀遺作
奧運開幕前夕 新疆地區情勢仍緊張
油價飆 7月入超4.1億美元 9年半第3次入超
六福客棧暑假省錢遊，每房2800元到六福村玩透透
父親節獻禮‧國賓美饌 慰勞父親的最佳禮讚
NVIDIA為筆記型電腦開創遊戲新世界
帝王般 豐盛美味
柔情鐵漢‧慈祥父親
綠委告總統內亂外患 總統府:禁得起考驗
蕭副總統盼加強台日科技交流
北京奧運開幕式傾力規畫 精彩可期
北京奧運聖火點燃方式人選 開幕典禮揭曉
吳伯雄抵北京 賈慶林代胡錦濤晚宴接待
奧運棒球中華隊不換人 投手廖于誠希望落空
奧運網球女雙籤運 詹元良：有機會沒把握
驚人！英出席京奧人數逾600 花費逾四億台幣
奧運棒球中華首戰荷蘭 荷教練視為必勝之戰
奧運聖火登上長城 全球傳遞近尾聲
吳賈會 吳伯雄:兩岸善意發展可做更多更好
北京奧運開幕萬眾矚目 內容保密到家
七夕夜 劉揆與首長看電影
胡錦濤將分別會見吳伯雄連戰宋楚瑜
馬侃廣告借力使力 以希拉蕊之口抨擊歐巴馬
出席奧運開幕式 外國領袖陸續抵達北京
吸引資金 政院明年逾23項重大法規鬆綁
出生台灣 蘇思睿任馬侃競選總部亞裔總協調
劉揆：奧運期間有萬全準備 不會損害國格
國務費案註銷機密 綠委擬提內亂外患之訴
國務費案機密註銷 蔡英文:總統應審慎再慮
台東縣政府考察團成員全列貪污被告
同一個世界同一個夢想 北京奧運今晚揭幕
北京奧運今揭幕 中央社專輯網站即時報導
輸油管爆炸消息刺激 世界油價走揚
中國取消齊克簽證 華時：侮辱美與奧運精神
京奧開幕 聯合國發行三種不同幣值紀念郵票
期貨商:台指期守住7000點 走強須美股配合
企業贊助京奧高達七億四千萬美元 創新高
券商:量價須配合得宜 台股續彈關鍵
加總理未參加京奧開幕 不影響加中修補關係
曾僑居芝加哥 吳英毅訪僑社獲熱烈歡迎
美國會議員團啟程訪台 五年來規模最大
不滿批評 中國不邀香港主教陳日君出席奧運
大學指考放榜 錄取率97.10%創新高
抗議中國 美牧師北京旅館房間書寫標語
北京奧運登場 民眾放假 地鐵夜不眠
蔡英文：中國未重視台灣人的權利
人權燭光照北京晚會 為圖博緬甸人權祈福
台灣長春高球公開賽 鍾春興寶刀未老奪冠
奧運今晚開幕 北京道路分時分段限行
奧運今晚揭幕 北京空中管制全面戒備
無疆界記者組織蓋台廣播 抗議中國言論自由
台股開盤下跌23.83點 為7000.75點
美商花旗鑽石卡率先打造兩岸直航尊榮禮遇
大學考試錄取缺額暴增 105系有4788名缺額
犯保花蓮分會心靈宅配 助被害人走出陰霾
為父親減壓 基隆醫院免費情緒健檢
社區生活營 花檢盼教育在需高關懷學生發芽
歡度父親節與七夕情人 Samsung Anycall推出手機精選
北京奧運今晚開幕 預計將出現陰天
自毀前途 前奧運短跑選手因強暴案重判21年
美遭驅逐奧運示威人士：遭中國警方粗魯訊問
奧運倒數 日本首相福田啟程前往北京
西藏阿里地區神山聖湖神秘面紗將揭開
美元走強 新台幣兌美元早盤重貶2.01角
大學放榜錄取生最年長62歲 最年輕16歲
金門舉行中元超薦法會 普渡軍民好兄弟
領養小孩 美男性人數高於女性兩倍
大學指考放榜 24人只填一個志願上榜
鳳凰颱風農損 彰縣農業處籲農民申請補助
北京奧運晚間開幕 鳥巢首度呈現世人眼前
擺脫更生人烙印 糕點師父馮國慶舞動人生
華漾101 Chic Summer繽紛夏日宴
歡迎尋寶 高雄海關公開標售私貨及逾期貨
電子營建領漲 台股早盤站上7100點
要求解密太過政治？特偵組：法院不願借卷
美情報組織：疆獨組織威脅攻擊奧運運輸工具
五位NBA球星奧運開幕為各自國家掌旗
7.69分可念大學 105系有4788名缺額
大學指考放榜 錄取率97.10%創新高
大學錄取分數創新低 7.69分可上大學
奧運今晚開幕 劉歡莎拉布萊曼合唱主題曲
奧運晚間開幕 台視中視全程實況轉播
捐款來歷不明 美總統參選人馬侃團隊展開審核
高捷營運不佳 寄望聯合開發又恐環評延誤
港媒期望中國在奧運後持續開放透明
遊說法上路 民間團體批流於形式籲修法
缺額1200人 興國管理學院:名聲比招生重要
大學指考放榜 稻江管理學院招生不到一成
北京奧運開幕式 霧霾與雨神可能來攪局
苗市廣告看板夾女骨骸 警公布衣物查身分
高市衛生局抽驗月餅餡料供應商 60件皆合格
奧運開幕在即 香港奧運熱潮進入高峰
量販業:平穩物價 不能只靠抑制末端售價
新台幣匯率盤中重貶3.23角 創5個月新低
羅淑蕾質疑虧損 漢翔：有心人士黑函攻擊
大學指考六科總分榜首 落在台大醫學系
內政部：六座國家公園 太魯閣遊客最多
陳樹：盼四年吸引200家海外企業來台上市
桃園確定登革熱病例 188人社區進行噴藥
總統當面讚揚王進旺 處置聯合號有禮有節
語音電話創舉 手機變口譯機中英對講嘛ㄟ通
奧運外交？歐鴻鍊：中國有展現善意
總統府親子日 總統：把握和小孩相處時間
國務費案註銷機密 綠營告馬總統涉外患罪
大學放榜台中一中成績耀眼 台大醫科11人
民進黨團告總統涉外患罪 府：禁得起考驗
世曦內湖買樓案 前董事長林振德聲押獲准
特生中心取得亞種黃腹琉璃鳥繁殖全記錄
3歲女童蚊咬抓破皮 不慎感染致燙傷樣脫皮
西藏青年台北和平遊行 促對中國政府施壓
PGA高球錦標賽首輪 卡森與積夫默辛並列領先
美駐馬大使館：美國關切安華遭控雞姦案
奧組委:全面佈署安檢 奧運揭幕杜絕意外
振興台灣觀光 勞委會1億5千萬培訓人才
中國官員：中國奧運不設定獎牌數
嘉女大學入學考試成績 大放異彩
為圓奧運夢 美籃球員奧運改披俄戰袍
連吳宋出席奧運外賓歡迎午宴 下午會胡錦濤
避免爭議聯想 連吳宋觀禮奧運座位安排週到
綠卡案出庭 謝長廷：人民有權利知道真相
7.69最低錄取分 立德：不強制設入學門檻
新台幣匯價中午暫收31.022元 貶1.52角
國務費機密註銷 呂秀蓮：扁應聲請釋憲
奧運開幕在即 布希再籲中國開放言論自由
奧運開幕典禮 中華代表團70人出席名單確定
號召萬人考大學 假考部隊：今年達到目標
奧運開幕 中華代表團70人出席
美國男籃記者會媒體蜂擁 球星人氣大不同
北韓第二號人物金永南與胡錦濤會談
註銷機密 民進黨：支持陳水扁提法律反擊
東南部東部和恆春半島將有豪大雨
情報專家呼籲重視東突襲擊奧運最新影帶
全國最年輕16歲考上台大 決放棄明年重考
自行車引道做半套 北市府：三個月內改善
日媒：北京奧運是空前戒嚴狀態下的大慶典
北京奧運今晚開幕 築起層層安保防線
台股收盤漲184.46點 為7209.04點
消保會:農委會查核休閒產業票券 多符規定
北京奧運倒數計時 全球抗議活動迭起
領勞保1次金反悔 2週內提出來得及
觀察京奧 民進黨：可惜未見中國走向開放
4.4公噸搖頭丸 澳警查獲世界最大數量毒品
2008北京奧運開幕 MOD戶外直播
台股開低收高 大漲184.46點
新航A380 歡慶第1000架次
奧運開幕前夕 北京嚴陣以待 街頭出奇安靜
行人路權遭漠視 花蓮車禍死亡16%是行人
電子金融雙主流 台股量價齊揚收復7200點
換個國籍再出征 奧運選手變節者眾
8月台指期上漲184點 逆價差20.04點
北京奧運開幕式今晚進行 全世界都在看
胡錦濤：北京奧運會是中國及世界的機會
8月電子期上漲9.4點 金融期上漲33點
京奧前夕 國際組織抗議中國未改善人權
慶祝父親節 花蓮縣府表揚模範父親
永信盃排賽將創金氏紀錄壯舉 即日受理報名
奧運今晚開幕 北京無雨
挺北京奧運 大陸男星郭曉冬提倡抱拳禮
奧運首日 中華射箭隊雙雙出擊
陸客必殺 十大景點之一逛人權園區 探白色恐怖
當初舉她的手 向台東人掛保證鄺麗貞事件 馬英九沉默切割 已傷及誠信
王聖人強力介入監院分案 濃濃政治色彩不分藍綠 真正打老虎 已被譏為空談
奧運的迷思
寵愛爹地 新光銀行父親節慶祝活動開跑
連吳宋分會胡錦濤 盼兩岸健兒奧運創佳績
池上竹筏豐年祭 8月9日熱鬧展開
台北華新兒童合唱團慶20歲生日
俄羅斯戰鬥機攻擊喬治亞領土
北京奧運將開幕 媒體仍關注空污網路管制
三大法人買超逾百億 台股重返7200點
台灣上萬少年學歷低缺職能 成工作飛特族
桃園劉小妹大陸探親受傷 小三通回台急救
移民署逮假結婚印尼男外勞不知假妻已改嫁
大學放榜稻江門檻提高 錄取率近一成五
大溫哥華再現熊蹤 一台灣移民日前遭咬傷
中國國家能源局：繼續加大緊急原油儲備
京奧登場 中國股市暴跌 跌幅逾4%
全中國八月八日完婚新人以數十萬計
農曆七月 馬祖旅遊團體數減少近三成
配合施工 竹縣部分地區13日停水11小時
印度小村馬陸橫行 村民舉家避難
毒蟲兄弟檔偷機車解體網拍牟利 遭警法辦
宜蘭盃橫渡黑潮全國帆船賽 明舉行
九國元首將參加多國總統費南德茲就職典禮
人民幣對美元匯率持續走跌 中間價6.8585
新台幣兌美元貶2.2角 收31.090元
維護高屏溪水質 環境督察大隊稽查養豬場
中區資訊展 吸引參觀人潮
農業新行銷 3國道休息站今起開賣台灣珍果
伊朗挑釁與貪腐橫行 以色列人重大威脅
劉政鴻獎勵縣府員工出國考察 增廣國際視野
中國大陸第三季GDP估增10.2% CPI漲6.6%
彰化田尾鄉感念鄭成功 八堡圳旁辦祭典
花蓮模範父親李阿土 曾代表參加東京奧運
喬治亞軍隊包圍南歐希夏首府
香港多個地方今晚直播奧運開幕式
建國國小獲日本合唱第一名 劉政鴻頒20萬
胡錦濤會連吳宋 祝台灣體育健兒獲佳績
外交部:近年首次大規模美議員訪台 深具意義
財部：7月全國稅收實徵814億元 年減25.9%
自按耳朵穴道反致發炎 醫師：小心耳朵變形
中國財政部長謝旭人：應調高個稅起徵點
大雨特報 台灣北部東部山區中南部局部大雨
北京奧運期間80多國元首都愛看的比賽
南歐希夏衝突升高 喬治亞總統下令全體動員
鴻海7月營收1302億 年增34.93%今年新高
志趣不合 屏女十一名學生寧願落榜
華盛頓的遊說街：K STREET
胡志強：持續改善治安 警方服務要像超商
父親節 新竹醫院捐血活動獲113袋熱血
大學指考放榜 高市新莊高中表現亮眼
菁鑽聯盟推廣『一券在握．全島旅遊』新概念
奧運求勝心切 中國跳水選手承受極大壓力
喬治亞宣布停火三小時 讓平民撤離
戴凡波膝傷所苦 退出北京奧運女網單打
錯誤報導菲立普親王罹癌 英媒體公開道歉
焰火開場 北京奧運會開幕
奧運男網 布雷克挺美選手羅迪克不參加京奧
印媒專欄：京奧政治意味重於體育競賽
奧運 汶萊缺席北京奧運 沒有選手參賽
拚奧運 中華棒球國手幾乎都帶護身符
新光金8月29日除權息 聘新任風控長儲蓉
鳳凰科技宣佈其韌體產品支援英特爾新款系統單晶片(SoC)聯手開創全新嵌入型方案市場
鎖定日韓旅客 觀光局再添代言生力軍
中秋團圓時刻 細品福華月餅 共賞一輪明月
檢方不排除二次約談 律師找鄺麗貞會商
余天散播馬英九全家有美國護照 遭起訴
指馬英九有美國護照遭訴 余天：尊重司法
王建煊：監院對重要案件會有交代
劉揆：不會馬上考慮調漲健保費
奧運求勝心切 中國跳水選手承受極大壓力
戴凡波膝傷所苦 退出北京奧運女網單打
奧運男網 布雷克挺美選手羅迪克不參加京奧
內政部：未經核准遊說案 被遊說者應拒絕
北京街道為奧運封鎖 各場館維安如銅牆鐵壁
北京奧運聖火點燃人選 體操王子李寧
奧運開幕式 中華代表團第24順位入場
北京奧運開幕 展現中國燦爛文明輝煌時代
曾永權參加奧運開幕 盼選手平安順利得牌
奧運棒球熱身賽 楊宗緯現身為林智勝加油
體委會主委戴遐齡等抵北京參與奧運會
奧運棒球熱身賽 中華隊昨晚表現最OK
香港奧運馬術比賽早上登場
網路直播奧運開幕 各平台皆推專區
北京奧運聖火 體操王子李寧凌空點燃
北京奧運開幕圓滿 神奇光影效果令人讚嘆
馬侃欣賞電視影集的美國黑人總統
劉揆：贊成大學分類 讓畢業生擁有技能
喬治亞稱擊落五架俄機 南歐希夏數百人喪生
游擊隊領袖：南歐希夏衝突一千四百人死亡
京奧華麗開幕式 美觀眾得再多等十二時
馬總統：台灣擁有拓展國際空間的權利
華爾街日報：馬總統出訪 測試中國容忍程度
華郵社論評北京奧運：民主為奧運付出代價
俄挺進南歐希夏 與喬治亞激戰 國際社會調停
油價大跌激勵 美股全面上漲
慶京奧開幕 中國駐以使館包場同賀
美國防機密間諜案 郭台生遭判刑十五年多
省錢又環保 加拿大人移愛兩輪交通工具
希臘奧運田徑選手藥檢未過 遭到召回
中華隊今日奧運賽程 舉重射箭羽球游泳出征
奧運官網馬其頓鬧雙胞 希臘不爽
兩次風災 南投香蕉木瓜菇類災損獲專案補助
中國媒體預測大陸奧運代表隊今日可奪金
京奧開幕入場引導牌 徐悲鴻再傳弟子題字
違法輸入禁藥 笙普公司負責人遭起訴
美女嬰八月八日八時八分出生 重八磅八盎司
帝國大廈點燈向京奧致敬 中華台北獲選其一
北京奧運地主國推向體育最強國
德國奧運代表隊精神指標─諾威茨基
多元利用 南港展覽館活動多 檔期預約熱烈
喬治亞首都告急 總統府和政府大樓淨空
加拿大華裔女射擊選手趙航志在奪金
等了一甲子 巴拿馬沙拉迪諾京奧奪金有望
金管會：擴大簡易型分行業務範圍
奧運開幕人工消雨 千枚火箭彈攔截雲朵
上海書展主打北京奧運四川抗災及改革開放
奧運快報 捷克安蒙茲女子射擊首破奧運紀錄
奧運快報 捷克女射擊選手安蒙茲摘京奧首金
新聞局：是否開放陸商廣告 目前未定案
零八年八月八日 星馬許多華人情侶結婚
杏輝與國衛院簽約技轉抗癌新藥技術 杏國2年內申請FDA臨床試驗
彰化孔廟親子讀經班成果發表會
奧運射擊 捷克安蒙茲破紀錄摘首金
鋼琴大師陳瑞斌Rueibin Chen將舉辦全省巡迴鋼琴大師班及鋼琴師資研習班
富邦保險董事長石燦明榮獲「2008保險信望愛獎—保險終身貢獻獎」
新壽總經理潘柏錚二度榮獲最佳保險領導人 新光人壽十年蟬連最佳社會責任獎
中信金穩健經營 97年上半年稅後EPS 1.0元
台哥大1-7月 EPS 3.23元
兆豐銀行認列RMBS損失準備新台幣30.5億元
櫃買中心8月8日起全省巡迴舉辦6場「全球半導體50 ETF」說明會
綠營告總統涉外患 國民黨團：社會有公評
吳伯雄稱中華隊享主場優勢 蔡英文：遺憾
北京奧運青年營 請來成龍師父指導太極拳
天津赴台旅遊推出日月潭中秋賞月團
專家學者紐約介紹新興網路科技運用
馬英九呼口號頒加菜金 為中華棒球隊加油
中華隊首面獎牌出爐 陳葦綾女子舉重摘銅
青年政策論壇 因應全球暖化為指定議題
油價調降 民進黨團:政府應有明確油價政策
奧運快報 女力士陳燮霞抱回中國首金
被降等？吳伯雄：官方代表可進出任何場館
奧運女子舉重：陳葦綾摘下中華隊首面獎牌
吳敦義定期訪問紐約
吳伯雄訪奧運選手村 贈20萬加菜
蕭副總統:奧運開幕 多元文化創意值得學習
吳伯雄明赴天津看台商 連戰今會賈慶林
持觀光簽證居留菲國 需注意次數與時間
外交休兵 蔡英文：自我繳械 無法茍同
第一屆全國警察美展 移師高市展出
高市南縣同鄉會議 蕭副總統推崇同鄉會精神
北市民進黨募款 籲政府堅持國格
原住民文物影像展 在大溪與桃源展出
搶攻中元節商機 量販業24小時營運開打
拚奧運 陳金鋒腰部不適 將休息四至五天
草莓高架床育苗新技術免受天候影響
蔡英文：執政高層參加奧運 民眾觀感不好
奧運射擊 捷克安蒙茲摘金 杜麗飆淚離場
PGA高球錦標賽第二輪 霍姆斯贏一桿領先
英媒推崇京奧開幕式有史以來最棒
馬英九總統親筆簽名函祝賀新加坡國慶
提振女性商品暑期營收 百貨推折扣拼出清價
2009高雄世運競賽展登場 受親子歡迎
國稅局加強查核營業人藉不實發票逃漏稅
馬總統視察大甲溪 要求相關部門統合整治
鬼月話題多 搜尋引擎關鍵字排行見端倪
慈濟建議孕婦進行篩檢 降低生唐氏兒機率
總統致賀舉重女將陳葦綾勇奪奧運銅牌
捷克女神槍手摘奧運首金 興奮之情溢於言表
進軍奧運 中華棒球隊倒吃甘蔗準備好了
首金「雙保險」均失靈 中國選手淚水決堤
江西首例台資企業跨省維權案勝訴
奧運快報 男10M空氣步槍中國射擊手龐偉摘金
北京奧運舉重奪銅 陳葦綾:死也不放掉槓鈴
蔡英文:小額募款接近支持者 傾聽民眾心聲
奧運 聲援西藏 五名外籍人士天安門被捕
罹肝癌獲新生 過來人勸病友要定期檢查
奧運射擊 龐偉為中國摘射擊項目首金
台中縣市合併問題 馬總統：說到會做到
拚奧運 旅美小將羅國輝打擊復活
溫哥華冬奧執行長：北京奧運激勵創意
男子射擊選手龐偉為中國拿下第二面金牌
奧運舉重 中華隊陳葦綾摘銅感謝教練張嘉民
奧運花絮 姚明出任環保鬥士 蘿拉遊紫禁城
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誰是世界第一飛毛腿 即將於京奧揭曉
北京奧運戰鼓擂 以色列帆船好手有贏面
美國泳將三度進軍奧運 奪牌數令人期待
參加京奧日本棒球隊 東京熱身賽慘敗
奧運快報 自由車公路賽桑傑士摘金
羽球男單謝裕興過頭關 自認只發揮七成
京奧奪金 義大利寄望女泳將佩拉格利妮
奧運女子射箭 中華隊可能提前遭遇勁敵南韓
奧運快報 羅馬尼亞女將贏得柔道賽首金
吳釗燮：總統單純過境美國 建立台美互信
盛夏墾丁旅遊入寒冬 飯店降價求售2折起
通膨高油價時代 旅遊大轉型
澎湖一岸巡弟兄跳樓自殺
彰縣環保局汰換二行程機車 籲民眾提申請
證交所：本週上市公司總市值18.36兆元
鄺麗貞出國考察 近九成不支持
孔子浮雕塵封七年 重現教育部大廳
銀髮族居家安全輔具應用巡迴宣導還有四場
巴拿馬總統陶瑞賀士將與馬英九總統會談
金馬國際數位動畫短片競賽 展開徵件
俄總統：俄軍在南歐希夏對喬國軍隊發動攻擊
降價首日 澎湖大小漁船湧進加油站
富邦金躍居金控獲利王 新光金仍墊底
喬治亞：俄軍空襲並摧毀喬治亞波蒂港
中國大陸股市空方發難 滬指一週跌幅7%
美商輪船業者捐贈53名家扶原住民學童餐費
證交所：台股週加權指數上漲2.95％
雲南馬關縣發生山體滑坡 2死3傷9失蹤
董智森幽默暢談環保節能話題
高縣盛祥門戰鼓團 將參加南韓文化節
總統：對的就該堅持 不怕人家告內亂外患
中國男子持械襲擊遊客後跳樓 兩死兩傷
大甲溪砂石運輸便道 馬總統：有存在必要
中元普度將屆 魚類水果漲幅大
馬總統視察 大甲溪豆腐渣工程
人民幣連跌8日 創匯改以來最長時間下挫
慈濟辦孝恩祈福會 倡農曆七月吉祥月理念
國際結合在地 花旗推台中勤美天地聯名卡
桃源原住民文物館 展出都市原住民影像展
美議員促釋放巴獨分子引發印尼軍方反彈
延續彬彬社價值 汪鑑雄期重振鹿谷文風
社區大學蓬勃發展 胡志強盼明年預算600萬
新聞小百科：南歐希夏
虧損成常態中國大陸基金公司冷淡「排名」
憂鬱症治療中斷比例高 醫師籲持續治療
陳葦綾曾任教斗南高中 師生同慶
日本廠商全年獲利下降超過預期
視察苗栗劉政鴻要經費 總統允核算再決定
北縣客家文化節明登場 黃玉振周錫瑋挑擔
陸空夾擊 俄軍宣稱攻佔南歐希夏首府
練戀舞西螺開鏡 雲林鄉土風情入鏡
中縣樂器節 百人樂團排列薩克斯風形狀
彰化學研討會今年定位文化觀光
港府發現五種澳洲乳酪食品含塑膠
三義國際木雕藝術節開幕 彭廣烺獲首獎
台聯反對12吋晶圓登陸 籲民眾赴經濟部抗議
兩岸直航談延遠權 民航官員:未來目標
汲取廉政經驗 法務部8/11辦國際研討會
印度醫師成功開發高跟鞋發電器和腳底燈
板橋一家三口疑似燒炭自殺 檢警深入偵辦
悠遊台中新八景之二 台中福華結合科博館、逢甲夜市推出住房專案
北市電腦公會邀您參加『2008物流與供應鏈管理國際高峰會』
Kitchen（K12）餐廳推出越南美食節 邀您品嚐異國美食
媽媽咪呀!創意合唱大賽 唱出台灣的年輕活力
金典Bingo慶奧運 中華健兒加油
2008奧運正式登場！麥當勞同步推出「奧運饗宴」
爭奪最「牛」榮耀 問鼎五星牛肉麵店之巔
卡神楊蕙如 遭大陸禁止入境
港府官員:市民體諒奧運馬術安保措施
陳葦綾京奧首日奪銅 劉揆贈一千美元鼓勵
奧運女子柔道48公斤級 羅馬尼亞摘金
男子公路賽摘金 桑傑士攀登生涯頂峰
京奧日本首面獎牌 柔道選手谷亮子奪銅
北京奧運男子射箭 中華隊後勢可期
劉揆：治水之道 應提科學疏砂計畫
奧運 南韓崔敏浩奪得男子柔道60公斤級金牌
英媒：京奧開幕史上最佳 中國外交勝利
紀念823戰役50年 副總統:兩岸問題和平解決
奧運王信淵 楊景翊登場 舉重寄望再奪牌
女子100蝶游泳預賽 楊金桂未能晉級複賽
奧運划船 汪明輝晉級24強
奧運觀眾熱烈加油 中華羽球選手謝裕興窩心
奧運游泳 費爾普斯四百混預賽破奧運紀錄
視察頭前溪整治 總統：不要把運氣當福氣
中華隊9日成績:陳葦綾女子舉重率先奪銅
楊蕙如北京奧運觀賽遭拒入境 不諒解大陸
陳葦綾奧運奪銅 五百萬獎金要送給母親
CNN報導陳葦綾奧運奪銅 出現中華民國國旗
北京奧運八月九日戰績表
北京奧運八月九日戰報 中國摘兩金搶得第一
美觀光客遇襲和喬治亞威脅退出 京奧蒙陰影
中國新疆發生多起爆炸攻擊 已知兩人死亡
抗議俄羅斯空襲 喬治亞考慮退出北京奧運
千五自由式無敵澳泳將赫基特拚奧運三連霸
熱帶風暴北冕重創越南 70餘人喪生30多人失蹤
菲律賓奧運不再抱蛋就靠拳擊塔納摩了
影星柏尼麥克肺炎病逝
印度飛躍羚羊蘇芭女子七項盼奪牌
俄國空襲喬治亞 國際社會加緊調停
布希再度對中國人權表示關切 肯定美中關係
俄羅斯與喬治亞交戰 德警告戰火恐燎原
喬俄兩國激戰 難民逃離家園焦慮憂心寫在臉上
國務費案 特偵組證實七月曾訊問陳水扁
吳英毅參加北美台大醫學院校友會年會
兩岸海運直航 業界中意小三通模式
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浮報免稅額扣除額 國稅局列查核重點
2010七月起 檢調辦經濟犯罪須具證照
木質地板等甲醛釋出量 明年起強制納檢
營業人檢舉查獲虛設行號 可獲獎金3萬
標準局：電子式充電器最快後年強制檢驗
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舉重射箭射擊今出賽 王信淵楊景翊是焦點
丟丟銅山洞重現 舊草嶺隧道自行車道開通
奧運快報 費爾普斯游泳四百混破世界摘金
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檢調辦經濟案未來需有證照 基層看法不一
中國外交部：全力搶救北京遇襲美國遊客
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陽管處與文化大學簽定合作備忘錄
奧運快報 男子游泳四百公尺自由式朴泰桓摘金
奧運游泳 費爾普斯男四百混破世界之姿奪金
經建會：風力太陽能發電深具潛力
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奧運游泳 費爾普斯八金之路闖過第一關
陳文村任IEET認證執行委員會召集人
奧運快報 女子游泳四百公尺混合式澳萊絲奪金
北縣客家文化節 千人挑擔展現硬頸精神
北京奧運 八達嶺長城首度實施安檢
中國選手異軍突起 首獲奧運男子游泳銀牌
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奧運游泳 朴泰桓男四百自破亞洲紀錄摘金
奧運射擊女子10m空氣手槍 黃逸伶排名22
立院休會跑攤 黃偉哲收集八百張婚禮謝卡
拚奧運 中華棒球隊信心滿滿出征北京
西班牙將在廣州設立領事館和商辦處
京奧禮賓有個李冰 留德學生當禮儀小姐
馬總統：逐步在全國各地設運動中心
奧運游泳 萊絲女子四百混破世界紀錄奪金
荷蘭隊勇奪女子游泳四百接力金牌
是否禁用塑膠袋 印度政府左右為難
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陳葦綾母親擔心出路 薛香川願協助任教職
袁健生到任茶會 三百僑胞到場道賀
外交部：薩支遠接任駐巴林代表
籃球場地不足 中市獲補助籌建籃球中心
胡錦濤與十四國元首舉行早餐會
菲神像身份雙重 是聖母瑪莉亞也是媽祖
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中俄邊境最大機電產品展覽交易中心十月啟用
外交部：歐鴻鍊檢視烽火外交 盼兩岸雙贏
地下爆竹倉庫爆炸案 受災戶撒冥紙抗議
獎勵教學卓越計畫 28所大學校院獲補助
中市勞工處辦外籍配偶彩繪指甲職訓
奧運游泳 荷蘭勇奪女四百公尺自由式接力金牌
奧運女子射箭團體賽 中華隊首輪遭淘汰
布希北京參加教會禮拜 籲中國開放宗教自由
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抓住夏天的尾巴 生態健康行邀大家瘋到底
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法務部擬逐步廢除死刑 國民黨籍立委反對
中國隊郭文珺獲女子十公尺空氣手槍金牌
樸泰桓勇奪奧運游泳韓國第一金
電影瞞天過海黑人演員柏尼麥克肺炎去世
下屆奧運主辦城市倫敦派員觀摩學習北京奧運
全球網際網路IPv6高峰會九月在台召開
旱災加上牛乳產業擴張 紐西蘭羊隻數目減少
日本三成民眾以礦泉水作為飲用水
十餘團體憂心去台灣化 籌組捍衛台灣論壇
核廢減容傲國際 說服多數擁核還須加把勁
照顧障礙家人無悔 18位長者獲大愛獎表揚
為水果找活路 農委會推台灣下單大陸取貨
全球股市震盪 台股基金抗震力優於跨國型
史上首位同時參加正式和殘障奧運選手娜塔莉
楊蕙如遭大陸拒入境 史亞平：深表遺憾
澳洲隊籲選手著隊服出遊 防遭無妄攻擊
投信：短線反彈可望持續 電子股重回主流
奧運快報 女子團體射箭四強南韓破世界紀錄
日本外相將訪中國 要求加速調查毒水餃事件
奧運籃球 NBA中國關係好 開啟另類乒乓外交
台港文書驗證 八月中旬可望簽訂
奧運花絮 布希看美泳將破紀錄 美國歌遭CUT
中國上半年財政收入人民幣三兆餘元
曾永權：政府應強化發展射擊運動
油品添加物如超過標準值 中市環保局將開罰
北京奧運開幕轉播 NBC創收視佳績
失業男子賭氣買毒注射 家人報警處理
兩岸四地青少年朗誦比賽 12日決賽
谷亮子未能在柔道三連霸 日本京奧出師不利
達賴喇嘛訪問法國 沙柯吉是否會見受注目
澳科學家將推仿生眼移植 助盲胞重見光明
義國服裝問題 中華女子射箭隊抗議被駁回
胡錦濤會見布希 祝賀菲爾普斯奪冠
沙鹿傳槍擊案 歹徒持衝鋒槍掃射2人受傷
中國銀行奧運綠色通道 兌換十六種外幣
國務費案 特偵組再訊問陳水扁時將提示卷證
以色列央行：明年以經濟成長率僅3.1％
奧運快報 跳水雙人3M跳板郭晶晶吳敏霞摘金
新疆庫車縣攻擊事件 造成八死四傷
舊草嶺隧道變身鐵馬觀光隧道 雷射光影造勢
奧運花絮 澳洲選手須穿制服 塔努遭逐出京奧
奧運快報 男子不定向飛靶捷克神槍手摘金
陳葦綾奪奧運銅牌 政院致贈為國爭光獎牌
中國跳水夢幻隊郭晶晶、吳敏霞拿下第一金
喬治亞與俄羅斯將續參加北京奧運會
巴西男子體操希波利多奪金大熱門
台灣旅遊服務人員素質 王如玄有切身之痛
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常民文化融入北縣客家節 忠義精神更顯多元
湖南桂陽發現價值683億元大型礦藏
加拿大輕艇好手范科威登 京奧拼金十足
香港商廈發生火災 兩名消防員殉職
設寵物公園民眾意見多 中市府:月底前定案
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中元祭祖心誠則靈 環保署籲民眾少燒金紙
中華電入股全球一動訴願 NCC八月下旬審查
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假公益真行銷？廖了以反駁但願檢討
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台南登山客谷關登山迷路受困 安全尋獲
秦厚修出院 萬芳醫院:要注意飲食運動與健檢
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強投史特拉斯堡:亞洲北美棒球風格明顯不同
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奧運快報 自由車女子公路賽英國庫克奪金
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印度安達曼島外海發生規模六點零強烈地震
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喬治亞首都郊區機場傳遭空襲
看完奧運開幕沒回國 泰前總理戴克辛恐棄保
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受大腸桿菌疫情影響 美知名超商回收牛絞肉
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駐丹代表劉溪泉向僑領說明外交休兵
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南歐希夏議題難解 阻礙俄加入WTO
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券商：台股下檔守穩月線 反彈可望延續
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期貨商:台指期突破整理區間 有利多方
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洛杉磯網球菁英賽 波特羅揮落羅迪克封王
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中華隊10日成績 楊景翊獲男子舉重第四名
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馬總統首度出訪 12日啟程訪中南美
收貨款詐騙手法鎖定工讀生 警方提醒防騙
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台鐵郵輪式觀光列車 花東首航獲熱烈迴響
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杭州西湖與日月潭簽署交流合作協議
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成醫：焦慮憂鬱也會造成胸痛胸悶
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視察蓮潭拷潭疏濬工程 陳菊:整頓周邊環境
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新疆籍偷渡客金門被逮 為找馬英九代討公道
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泰前總理戴克辛未出庭應訊 可能尋求庇護
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竹科上半年產值5533.79億 年增4.25%
涉賄選 前竹市議員古榮政更一審判8月徒刑
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受贈不得逾500元 法部：不考慮放寬
李明博京奧倒舉太極旗遭南韓各界譴責
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愛人分手成殺手 醫師：對愛得失重應求診
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百日怒吼大遊行 民進黨花縣黨部籲民眾參加
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中秋時刻細品福華月餅 共賞一輪明月
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被控恐嚇他人 林瑞圖一審獲判無罪
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景氣差發半薪 民進黨北市黨部掃街募款
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97年公費留學考試報名展開 預計錄取107名
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美國財長鮑爾森決定總統大選後不再續任
中山高鼎金路段連環車禍 15人受傷送醫
南歐希夏衝突 歐盟供百萬歐元人道援助
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菲國南部陷入戰火 十三萬人逃離家園
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退黨九年 許信良重新申請加入民進黨
台新金與陸銀策略聯盟 估明年首季傳佳音
朴子溪查獲埋暗管偷排廢水 業者自行拆除
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爭取選縣長 邱議瑩：曹施政滿意度不佳
女迷魂盜色誘 北縣老運將遇劫
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調查：近八成以色列高中生已決定就業方向
斗南查獲竊剪電纜線逮捕一嫌移送法辦
壽山動物園小黑熊徵名 17日揭曉創意好名
高縣輔導糕餅業 下月抽驗市售月餅
肌萎天使陶博館巡禮 無障礙空間步道受讚賞
BabyBoss第30萬名小市民誕生，送出「6錢6純金打造金牌」！
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學者調查毒癮者用過針頭 逾半有愛滋病毒
中國陳艷青獲女子舉重58公斤級金牌
南市傾盆大雨溪水暴漲 五工人受困搶救中
法總統沙柯吉明天到莫斯科 協調俄喬停火
高捷橘線通車 恐延到九月
北京奧運沖淡南京房市買氣
總統：台灣有難得優勢 可打造成M台灣
92支勁旅爭強 新光盃熱門街舞連續三週末登場
暑假溺水死亡19人 教部:注意水域活動安全
中部連續槍擊案 警政署長王卓鈞南下坐鎮
OTC:泰國企業有9家將回台第一上櫃及發TDR
中國毒餃案餘波蕩漾 日新閣起言語風波
中縣消保官協商學校團膳招標 未能達共識
俄總統宣稱 俄羅斯部隊已控制南歐希夏首府
教師法未過 中小學教師評鑑無法全面執行
北京奧運划船男子單人雙槳 汪明輝遭淘汰
消基會：超商便當多油少蔬菜 熱量偏高
蘇澳接駁船遣返大陸漁工 一死運回待相驗
中金將今年人民幣升幅預測降至8%
信義區商業國有地上權標售 10月14日開標
奧運舉重 中國選手陳艷青創下奧運新紀錄
防救水患 嘉縣水利處盼中央寬籌經費支持
七大工業國外長將討論南歐希夏危機
台灣社團參加全球愛滋大會 照樣被改名稱
跟隨母親腳步 年輕女子投身居家服務行列
奧運之星 蘇利文游泳世界紀錄再添一樁
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解決淹水問題 胡志強：全面檢討排水系統
心香一炷取代紙錢 南投慈濟志工籲護大地
奧運快報 射箭男子團體南韓再摘金
美元續強 新台幣兌美元收貶7.6分
不理會停火呼籲 俄加強對喬治亞攻勢
南市大雨溪水暴漲 六名工人受困溪底獲救
高縣肉品市場毛豬拍賣價格下滑 零售未降
萬安31號演習 花蓮八月十三日下午舉行
私校倒閉危機！ 立委籲應積極研議退場方案
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統聯客運中山高連環撞 15人受傷送醫
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全國農業金庫新任董事長暨總經理明交接
97年度甲5期中央公債 得標利率2.66%
電視轉播奧運賽事 NCC:優先考量觀眾權益
前泰國總理戴克辛將流亡英國 不回國受審
減少燒紙錢污染 北縣府籲民眾網路普渡
棄保赴英 泰最高法院對戴克辛發出逮捕令
95年度補稅金額近19億元 繳納期至25日止
宋楚瑜：願當志願者 營造兩岸和平發展
「台灣一朗」林哲瑄 中華隊最佳開路先鋒
奧運游泳 崔克特克服賽前緊張 金牌輕鬆落袋
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苗栗白骨女命案 疑似家屬:女兒失聯三年
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喬治亞危機提供歐巴馬和馬侃及時外交考驗
外交部未規劃更換駐WTO代表林義夫
京奧小組:已向北京要求儘速改回「中華台北」
外交部：總統出訪未考量具體援外計畫
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奧運柔道 女子57公斤級義昆塔娃爾爆冷勝出
奧運棒球中華隊被惡整? 體委會:予以否認
奧運柔道 男73公斤亞塞拜然馬馬德利奪首金
奧運曲棍球 56年來第一次 英國打敗巴基斯坦
總統過境美國將見國會議員 不排除會晤官員
布希看籃賽 喬了一區觀眾席給美方人員
劉揆接見美國議員團 強調兩岸漸入佳境
奧運網球男單 盧彥勳拿下史上首勝
京奧奪金 賓德拉在印度可終身免費坐火車
高度保密 中華棒球隊五棵松球場首次練球
奧運網球披上國家戰袍 盧彥勳：全力以赴
奧運網球女單 詹詠然首輪出局
瞄準奧運棒球獎牌 彭政閔大棒刻印中華日記
奧運網球 男單前三強過頭關 盧彥勳拍落莫瑞
奧運之星 世界蛙王北島康介爭議多
女子射箭個人 網球黃金女雙奧運搶牌
北京奧運八月十一日戰報 亞洲國家放異彩
北京奧運八月十一日戰績表
馬侃指責俄羅斯企圖消滅喬治亞
蕭副總統參加法會 盼全民環保過生活
中華隊網球盧彥勳游泳許志傑締造台灣新猷
安理會將再次磋商喬治亞危機 聽取情勢簡報
美國務院：依慣例接待馬總統非官方性質過境
喬治亞總統稱 多數領土已遭俄軍控制
市場憂心需求走軟 國際油價再挫
油價下趺激勵 美股溫和收紅
南歐希夏戰亂 難民公署將空運救援物資
布希為到中國官方教會做禮拜辯護
衝突升高 英相籲俄立即停火並自喬治亞撤軍
券商:台股量價配合良好 震盪加劇擇優佈局
期貨商:台指期多方勢強 仍有震盪走高機會
巴拉圭準外長：馬魯會將決定台巴未來走向
研究：跑步能延緩老化過程
沙柯吉將赴俄和喬治亞調停雙方衝突
布希斷然警告俄羅斯 立即停止侵略喬治亞
漂浪青春今高市首映 市府補貼一半票價
鄺麗貞出國案 馬以工調查層面比檢調還廣
高縣肉品市場毛豬拍賣價格下滑 零售未降
洪一中:五棵松棒球場令人滿意 大家放輕鬆
奧運游泳 許志傑闖進十六強
基測放榜 北市公立高職招到高分生
奧運女壘明登場 中華首戰加拿大先發吳佳燕
奧運舉重 男62公斤級中國張湘祥披金
台股開盤上漲12.05點 為7337.67點
中國首次發現西夏馬形瓷器
公共工程流廢標比率16% 工程會:個案檢討
研究：保育有成 座頭鯨和南露脊鯨數量回升
「班傑楚門秀」活動揭曉 蔡依林為海倫仙度絲新品牌代言
喜洋洋迎接陸客首發團 李朝卿縣長送每人伴手禮一份
節能減碳從教育做起 廣福國小、土城國小獲能源教育優良學校
中國伊拉克將恢復石油合作協定談判
新台幣兌美元匯率早盤小升
星報刊登李光耀與連戰吳伯雄北京會晤照片
國務機要費案 特偵組下午傳訊陳水扁
高速公路跳車 男子遭後方車輛輾斃
搶原油 美加下月將合作探勘北極圈大陸棚
2008台灣美食展熱鬧登場，台北晶華酒店延續去年高買氣與高人氣，推出限量商品超值熱賣！
日華金典酒店看好台中 斥資升級
基隆市長張通榮出席2008戊子雞籠中元祭記者會
2008台北台灣啤酒節壓軸登場 帶你『穿越時空 復古瘋』
奧運快報 女泳一百公尺蛙式澳洲瓊斯奪金
奧運游泳 美國佩爾索男一百仰再破世界摘金
奧運棒球賽程合理？楊秋興痛罵曾參寶
嘉縣水利處長陳殿寶疑涉貪污遭搜索
奧運射箭女子個人賽登場 袁叔琪力爭獎牌
登革熱腸病毒疫情趨穩 楊秋興籲提高警覺
消保會:遊覽車租賃修正草案 強化行車安全
男子假問路真搶劫 依強盜罪嫌移送
迴紋針男將來台 1小時換百書包助貧童
內政部：台灣共產黨依法完成備案
特教學校暨高中職特教班行政會議登場
研究：缺乏維他命D較易導致死亡
外交部：總統出訪未考量具體援外計畫
時代：台灣領導人馬總統低調出訪
NGO參與國際遭矮化 外交部籲盡速反映
總統下午出訪中南美洲 將晤多位友邦元首
奧運女壘 中華隊一比六不敵加拿大
郝龍斌將率團訪美 參訪都市更新環保計畫
暑假鬼月長 國民旅遊週日至週五住房5折
醫師：雷射矯正視力 一成二為矯正老花眼
體恤民生 郝龍斌凍結規費漲價案
吳伯雄明二度赴閩祭祖 王毅可能全程陪同
劉揆：維護治安非口號 讓人民有安全感
奧運快報 射擊男50空氣手槍南韓秦鍾午摘金
乳癌幹細胞研究獲突破 抗乳癌疫苗可期待
830嗆馬 蔡英文：我會上街歡迎扁謝參與
全國漁業會議 總統:政院多項措施照顧漁民
大紐約地區台灣攝影學會婦女攝影展揭幕
噱頭也是創舉 歐巴馬將以簡訊宣告副手人選
議員質疑北捷 免費供周錫瑋廣告宣傳政績
中國七月CPI同比上漲6.3% 漲幅放緩
奧運快報 中國勇奪體操男子團體賽金牌
民進黨團：應以台灣名義加入聯合國
外交部：聯合國推案會符合台灣人民期待
空軍士官涉開應召站 國防部：移送調查
紅會助偏遠川震災區 與當地政府簽約授權
成大斗六分院開放當節門診網路掛號
明首戰荷蘭 中華棒球隊二度練球
823砲戰50年 總統將赴金門參加紀念活動
迎許信良回民進黨 蔡英文明發黨證顧問證
監察院：組法規研修小組 提振監察功能
顏清標發監前夕開刀?檢方:將了解應否延期
內政部：有大陸黨政軍人士來台未據實填報
顏清標二度申請展延入監 續住醫院
台股收盤跌31.82點 為7293.80點
友力案 羅福助多項罪名高院更一審判無罪
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2種子宮頸癌疫苗先後上市 公費接種仍無望
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羅福助多項罪名 高院更一審判無罪
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奧運射擊 美國艾勒摘男子雙不定向飛靶金牌
女子柔道63公斤級 王沁芳二連勝
特偵組二度傳訊 陳水扁由律師陪同應訊
蔡英文：國民黨兩岸與國際思維應重新檢討
裝甲車停新聞中心門口 北京奧組委:安全為重
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印尼議員來訪 副總統：盼台印合作更密切
國家整體治水方案近期出爐 各部會總動員
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時代專訪馬英九總統談兩岸關係發展
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許信良重回民進黨 綠委歡迎肯定
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吳蕙如出局 奧運女子射箭全軍覆沒
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取消軍教免稅案 賦改會明召開工作會議討論
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奧運女子舉重 盧映錡摘銅
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奧運女子舉重 盧映錡為中華隊奪第2面銅牌
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總爺國小反併校聯盟 明南縣府前遊行陳情
富達基金預料台股繼續跑贏區內股市
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奧運舉重 台灣盧映錡摘女子63公斤級銅牌
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傳俄羅斯總統決定停止對喬治亞軍事行動
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副總統：政府重視文化產業 落實預算編列
水利處長涉嫌收回扣 嘉縣府表示尊重司法
奧運之星 世界蛙后瓊斯一償奧運摘金宿願
奧運輕艇激流 斯洛伐克馬提坎摘男C1艇金牌
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金門縣警局柔道營開訓
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盧映錡奧運舉重奪銅 教練肯定努力展成果
埔里計程車司機命案 警方不排除劫財奪命
前日相東條英機敗戰前夕所寫手札首度曝光
奧運快報 網球男單第2輪盧彥勳6:4贏第1盤
專家稱喬治亞大膽挑釁招來俄羅斯強烈反擊
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高縣溪洲大橋受損 楊秋興指示增設兩跨橋面
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維護治安 劉揆：加強中央地方縱向連繫
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金管處辦八二三專題演講 鄭有諒將軍開講
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英七月通膨率4.4% 16年來最高
聽取建言 陳啟昱拜訪高縣民進黨鄉鎮市長
青年安心成家專案 預計明年元旦實施
總統副總統電賀盧映錡奧運奪銅
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新光銀行西園分行喬遷新開幕
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舉重奪銅 盧映錡：贏的關鍵在相信教練
盧映錡奪銅家人驚喜 盼政府安排工作
國務費案 扁：主客觀均無貪瀆犯意與犯行
俄羅斯總統下令停止對喬治亞軍事行動
日奧運馬拉松女金牌選手腿傷將放棄衛冕
首度出訪 馬總統：與過去元首出訪大不同
副總統：以經貿為主軸 盼台日更積極合作
奧運網球男單 盧彥勳闖進十六強
奧運柔道王沁芳復活失敗 無緣八強
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奧運男籃 西班牙延長賽逆轉勝中國
德國隊奪得奧運馬術三日賽團體賽金牌
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喬治亞戰事告上國際法庭 法提決議遭俄拒絕
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恐影響電子設備 維也納醫院禁穿布希鞋
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回應喬治亞衝突 美國取消與俄羅斯海軍演習
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防範雷電襲擊 上海奧運場館佈滿監測網
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領導力與追隨力：職場必修新顯學
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計程車司機立院抗議百物皆漲 北社聲援
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B肝病毒研究獲突破 預防肝癌新契機
上海公布世界大學排名 中國未進前兩百名
中國A股交易帳戶不足千萬 創今年新低
推動校園正向管教 教部辦種子人員研習
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台股盤中平盤附近整理 電子為多頭指標
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地區醫院團體戰 三重宏仁祐民兩院將合作
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中檢否決顏清標請假案 依未如期報到處置
北京奧運開幕式DVD熱賣
關心中華隊賽事 中市議會暫停開會看棒賽
奧運快報 女泳兩百混合澳洲萊絲破世界摘金
世界遺產之美三場演講 十六日起跑
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中華首戰荷蘭 蔡英文吃荷包蛋加油
奧運快報 費爾普斯摘奧運生涯十一金
旺來 300公斤大鳳梨酥為中華健兒加油
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密匯三億？藍營籲陳水扁公布家人帳戶
陳水扁密匯三億出境？高志鵬代為澄清
檢調搜索中縣府水利科 帶走2官員偵訊
賈慶林陪吳伯雄 觀看奧運棒球中華戰荷蘭
奧運記者過勞死 平均每屆逾三人
男子莫名陰莖疼痛 結果是結石卡住
奧運棒球 中華4局下攻勢再開4:0領先荷蘭
洛城泛綠社團 馬總統下榻旅館前抗議表不滿
中字排序換陸媒稱呼？吳伯雄：絕無此事
正確用藥吃出問題 嘉市府：可以救濟
男子射箭個人賽 王正邦陳詩園32強止步
奧運快報 女子體操團體賽中國摘金
高雄市豆腐公會聯合漲價 公平會罰20萬元
奧運談判失格？黃昭順：不會有這種事發生
北島200公尺蛙式準決賽破奧運紀錄衛冕在望
取消軍教免稅？全教會盼導師授課再減1節
油款買匯 新台幣中午平盤暫收31.189元
嘉義蘭潭大雅商圈 納入國旅卡適用範圍
體委會：將聘盧映錡為左訓中心教練
彰化縣長卓伯源接見彰化家扶自強爸爸
新禽流感病毒H9N2可能成為人類威脅
貓熊來台？ 農委會明審查決定
毒鴛鴦南毒北運 海巡國道攔截查獲槍毒
男子桌球團體賽 中華隊首勝巴西
慈濟醫院:臍帶間質幹細胞 可助腦中風病患
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月偏食17日報到 凌晨最佳觀測
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蕭副總統：愛台十二大建設 縮短城鄉落差
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劉揆任身障機構月餅促銷大使 盼刺激買氣
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週刊指扁家洗錢境外 扁透過律師否認指控
台南縣府：總爺案兼顧地方發展與受教權
總統過境洛杉磯 與多名參眾議員交換意見
幫派合流犯案 刑事局將主嫌提治平對象
旗津觀光博弈 高雄聖陶沙計畫已報交通部
2008宜蘭國際蘭雨節進入最後兩週，總入園遊客突破52萬人次
高雄醫誌獲SCIE收錄 躍登論文期刊國際舞台
竹縣義民節16日起舉行 千人挑擔神豬花車
奧運快報 中國劉春紅舉重69公斤抓舉破世界
馬總統註銷國務費案機密 許信良肯定
張建銘掛外掛 奧運棒球首戰打擊搶眼
噪音牆不連續 北捷:音量大密集區優先施作
王金平返台 爭取到亞洲國會議員論壇主辦權
醫師：婦女停經後骨盆鬆弛 可作提肛運動
偷剪電線 一嫌逃跑摔斷腿成破案關鍵
奧運跳水 中國男子雙人三公尺跳板奪金
新台幣兌美元升3.9分 收31.150元
奧運足賽上海賽程過半 仍不敢掉以輕心
網路也開打 喬治亞政府網站受到密集攻擊
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