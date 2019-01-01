漢文新聞列表 Chinese News List
- 中國人壽：四川地震賠付筆數為全球之最
- 油價大漲 勞委會7大措施防失業
- 酒桶山休閒農場 非假日特惠活動
- 6成企業願用新人 起薪成長率低於CPI漲幅
- 油價高漲 短期將有18萬人失業
- 金風暖頌五月紅 麴色釀韻粽飄香
- 觀光局將舉辦友善旅遊縣市票選
- 洄瀾薯道的創新產品
- 受害台商呼籲政府向對岸請求法律協助
- 日媒：中國請求日本出動自衛隊協助川震救災
- 維多麗亞夏日週末住房優惠開始 英式風情泳池開放
- 奧運倒數七十三天 北京空污達最嚴重等級
- 達賴代表：醜化達賴反而鼓動西藏分離
- 四川災區部分堰塞湖形勢依舊危急
- 提早宣布油價調漲 史亞平：怕民眾囤積
- 瑞士總統表示將參加北京奧運開幕式
- 送愛到四川 洛杉磯佛教界將辦賑災義演
- MLB 道奇1:3不敵小熊 胡金龍3打數無安打
- 夏令時間制挽救了甘肅文縣大批民眾生命
- 油價調漲 王金平：政府作為仍值得肯定
- 國際特赦組織：奧運後應繼續關注中國人權
- 四川地震導致中國煤炭庫存告急
- 四川強震軍工業受災損失近新台幣三千億元
- 四川震災區青川縣九成九房屋需重建
- 四川地震傷者出現氣性壞疽病
- 奧運赴北京為台灣選手加油？ 吳伯雄：很想
- 歐巴馬表錯舅公二戰戰功 團隊坦承錯誤
- 四川賑災 萬海航運將協助運送物資
- 唐家山堰塞湖恐潰決 中國已疏散近十六萬人
- 爭取奧運資格 刀鋒飛毛腿婉拒柏林黃金聯賽
- 巴紐案匯款 盧秀燕：蘇貞昌可能知情
- 史亞平：新聞局不做政治性置入行銷
- 四川堰塞湖下游化工廠遍布 危機四伏
- 吳胡會登場 討論兩會復談與國共平台
- 四川強震 陜西五十六處文物保護單位受損
- 兩岸四地道教界將為川震舉行超度大法會
- 汶川地震死亡人數增至６８１０９
- 吳伯雄：周末包機與陸客觀光應很快能兌現
- 香港奧運村將如期於七月下旬揭幕
- 四川教育廳：川震後校舍有缺陷因而倒塌
- 唐家山堰塞湖潰壩緊急撤離方案出爐
- 陳清秀：物價變動劇烈 支持公務人員調薪
- 胡錦濤邀吳伯雄出席奧運開幕 允促貓熊來台
- 櫃買中心北中南舉辦「上櫃、興櫃公司不法交易防制暨內部人股權宣導說明會」
- 土地銀行抱回睽違10年的全國羽球團體賽金盃
- 刷遠東商銀台塑聯名卡 6月汽油天天降3.1元
- 刷富邦A POWER卡 六月份汽油天天降3元柴油每公升降0.8元
- 經濟部推動LED產業國際接軌 制定應用標準有成
- 雄獅旅遊與遠見國際教育中心合作兒童『雄獅遠見領袖培育營』
- 工研院「U19全國創意競賽」發佈創意召集令 新世代競逐百萬總獎學金
- 扁政府執政八年 集團市值板塊乾坤大挪移
- 台灣工銀集團舉辦「亞洲投資論壇暨印度嘉年華」
- 「中華民國第十二任總統副總統就職紀念幣」延長預售至6月6日
- 玉山銀行獲The Asian Banker評選為2007年度最佳員工融入銀行
- 台商回台 彰化縣政府舉辦品牌招商座談會
- 「故宮晶華」竣工落成5月26日起對外試行營運
- 台灣大哥大與中國移動合作 奧運六城市免費補卡
- 謝長廷：馬上漲馬上好 成特級冷笑話
- 四川大地震謠言紛傳 當局澄清
- 中國官方：川震重建 國有企業巨大商機
- 外資：油電價格上揚 墊高內需產業成本
- 國安局：落實馬總統根絕非法監聽承諾
- 油價機制 政院：維持每月一調
- 吳胡會 胡錦濤同意海基海協負責人互訪
- 1200億追加減預算 政院今通過送立院審議
- 登陸觀摩奧運 高市官員首獲許可
- 布希出面為馬侃募款 反遭歐巴馬訕笑
- 中國：川震對GDP影響有限 宏調不變
- 李登輝：馬英九將謹慎處理兩岸關係
- 北京八月很悶熱 中華奧運考察協助適應場地
- 國民黨副秘書長詹啟賢到四川慰問地震災情
- 吳伯雄：兩岸天災難免但是不能有戰爭
- 烏龍新聞4月創新高 人事烏龍最多
- 民進黨決議不推薦考委與監委
- 吳胡會 胡錦濤同意海基海協負責人互訪
- 經濟部長：審慎評估檢討油價機制與調價頻率
- 江丙坤希望兩項議題能在13日簽署完成
- 尼泊爾廢除君主改行共和
- 交部：台灣郵政10月改回中華郵政
- 年長婦女缺乏維他命D 可能導致背痛
- 台塑化29日起漲油價 停止補貼加盟業者
- 油價機制 政院：維持每月一調
- 政院：明年實施一生兩次兩百萬優惠房貸
- 中南部豪大雨特報 持續一週
- 史前館週末活動訊息（如有更動以現場公告為主）
- 新光銀行端午節活動 贈送「一生平安 包『中』米」
- 文化觀光直通車‧雲林逍遙一日遊
- 美民主黨總統提名最後關頭 希拉蕊奮戰不懈
- 吉亭：樂見兩岸對話 台灣協助賑災
- 太平洋美軍司令稱四川地震後感受到中國改變
- 大陸海協會邀請海基會六月組團北京商談
- 為奧運拚資格 鄭潔力闖法網第二輪
- 李明博返韓前 將赴四川慰問地震災民
- 江丙坤希望兩項議題能在十三日簽署完成
- 擔心防疫過度 川震災區取消飛機噴藥消毒
- 防範貪瀆 四川千餘人報名監督救災物資
- 港論：北京對馬英九既拉攏又牽制
- 九八課綱延一年實施？ 鄭瑞城：近期定案
- 四川強震 甘肅保護區百餘只熊貓生死未明
- 藍營:國務機要費案可解密 總統有權了解
- 廣東向四川地震捐款超過34億人民幣
- 國務機要費案解密？ 總統府最快下午說明
- 油價調漲爭議 劉揆:施政不必在意一時褒貶
- 中國四川大地震十六天 四十名倖存者獲救
- 川震新聞 學者專家:台灣媒體應更有主體性
- 被批評經驗不足 歐巴馬考慮再訪伊拉克
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- 兌現馬蕭競選政見 政院列管考方案
- 吳伯雄一行抵上海 將訪台資企業
- 歐巴馬距贏得提名只差四十六張黨代表票
- 謝長廷：兩岸互動 台灣不必太急太委屈
- 司法院刑訴法修正案 司改會：犧牲被告權益
- 用創意做活路外交 大學生也準備好了台灣三組共12位大學生挺進巴黎 用創意+科技力拼全民外交
- 海協會邀海基會復談 史亞平：歡迎
- 海協會下週改組 陳雲林接會長呼聲最高
- 華時：美國應繼續提供好處 拉住台灣
- 川震災區汶川14000名學生無處復課
- 四川六官員救災不力遭免職
- 用創意做活路外交 大學生也準備好了 台灣三組共12位大學生挺進巴黎 用創意+科技力拼全民外交
- 貓熊何時來台？農委會：愈快愈好
- 日軍機救災 中國外交部：需防務部門協商
- 兩岸協商 賴幸媛：二軌不可能凌駕一軌
- 吳伯雄參觀旺旺集團 盼兩岸關係旺起來
- 中國震災區商貿流通企業損失逾300億元
- 粽葉飄香五月五 福華香粽慶端陽
- 喜博樂（SEBoD ）推動小組
- 四川大地震 台灣921「災民創傷後壓力疾患相關研究」做借鏡
- 華泰王子六月「華」「泰」國人優惠住房 兩天一夜只需NT$3,300！
- 民俗月 二八佳人喜宴專案
- 證交所「防制內線交易有獎徵答活動」得獎名單出爐
- 群益證券取得國內第一家獲准自行買賣外國債券業務許可
- 微軟與40家硬體夥伴攜手打造「It’s better with Windows」空前體驗
- 玉山財富管理旗艦分行 於信義計畫區登場
- 全球具規模最大WiMAX 專業展6月2日在台登場
- 台新銀行與永越健康管理中心獨家合作 提供財管貴賓尊榮健檢
- 櫃買中心研議建置「營業用資產服務平台」 邀承銷商赴美西海外招商
- 總統府:依法同意特偵組使用國務機要費資料
- 主計長:政府追加預算千餘億元 盼提振景氣
- 稱中國地震為報應 莎朗史東道歉
- 四川唐家山堰塞湖處於極高危險級
- 穆迪：這次國共會談有助促進兩岸經貿發展
- 林芳郁：吳胡會後有助台灣加入世衛
- 提前調漲油價惹民怨 尹啟銘道歉願檢討
- 馬蕭政見納管考 機關三年列紅燈處分官員
- 劉揆今報告施政方針 提五大施政重點
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- 王卓鈞接警政署長 任事風格獲肯定出線主因
- 吳伯雄參觀上海旺旺總部
- 李明博：探訪四川災區 體現韓中邦誼
- 走進川震災區 張娜拉籌建娜拉希望學校
- 歐巴馬公佈健康報告 凸顯對手馬侃高齡
- 美總統大選 歐巴馬預期下週贏得民主黨提名
- 鼓勵公營事業及集團企業申請上櫃 櫃買中心放寬不宜上櫃條款限制
- 吳榮義率證交所赴倫敦舉辦「2008臺灣投資說明會」
- 所得稅申報6月2日截止 郵局延長服務時間
- 大陸漁船越界嚴重 澎湖縣譴責
- 北市6至8月搭捷運持悠遊卡7.5折
- 保時捷榮獲「2008年度最佳性能引擎」大獎
- 四川地震 台灣已捐七億八千萬人民幣
- 劉揆：二度為油電漲價道歉 不引以為恥
- 台灣小提琴奇才石庭睿 奧地利大賽獲首獎
- 新瑞都案 劉泰英涉背信等定讞將入監
- 台灣學生獲波隆納國際青少年鋼琴大賽冠軍
- 侯孝賢獲頒法國文化部藝術及文學勳章
- 立榮航空總經理陳憲弘拜會鄺縣長說明班機調度 並表達願與縣府合作
- 勞工新政：退休、失業給付雙重 加碼退休金所得替代率達七成以上
- 媒體大亨評美選 歐巴馬像巨星 馬侃問題很多
- 詹啟賢入四川施援手 蜀人呵護贈台灣貓熊
- 協助救災 日本改由民航包機送物資到中國
- 首度立院報告 劉揆：盼向國人報告施政
- 川震後續 綿陽博物館古物緊急轉移
- 川震救災款逾580億人民幣 中紀委嚴懲占用
- 甘肅白水江保護區逾百隻大貓熊安然無恙
- 日本宣布不派遣運輸機前往中國賑災
- 吳伯雄抵江蘇宜興大覺寺 為川震災民祈福
- 郭泓志再登板 兩局無失分
- 吳伯雄訪問中國 國台辦評價：意義重大
- 驚豔福隆‧點沙成金
- 劉揆為提前調漲油價致歉 允肥料充分供應
- 高希均：兩岸若和解 馬、胡有望獲諾貝爾獎
- 劉揆提出五大施政重點 建立全方位內閣
- 兩岸選手共舉聖火進場？林益世：絕無此事
- 劉揆：兩岸軌道分前後 迴旋空間保障國家
- 劉揆：政見非聖旨 因調整後更能實行
- 2700件文物川震中受損 修復需57億人民幣
- 四川地震 重慶旅遊價格跌至歷年最低
- 四川唐家山堰塞湖下游近20萬人開始撤離
- 劉揆：若總統人民或自己不滿施政將辭職
- 四川擂鼓鎮漂白粉自燃 六十一名軍人中毒
- 災區救援政治化 日本叫停軍機赴中國救援
- 中國官方否認川震救災部隊有人死亡
- 日追加川震賑災物資 共達2億8千萬元
- MAZDA全民省油環保大作戰 4M省油秘訣大公開
- 總統府同意特偵組使用國務機要費資料
- 王金平：維持國會莊嚴 服裝應非常整齊
- 台北國賓‧美膳名饌風華宴
- 高雄金典酒店 “鮪”動奇蹟 仲夏宏 “鮪”上市
- 三十歲前一定要去的遊學台灣
- 賞機享清涼 勁夏星遊記開跑！
- 中科97年1-4月廠商營業額及營運概況
- 吳伯雄宴請台商 席開２８桌吃便當
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- 「義大利西西里橄欖油專家BARBERA家族」首度來台推廣特純初榨橄欖油
- 協禧、新揚科、國眾、統盟6月3日起暫停融資券；勝昱、天揚、華電網、撼訊恢復融資券
- 寶來投信與中銀保誠簽署合作備忘錄 攜手拓展大中華地區指數化投資
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- 馬總統卸任前將提報自己為境管名單
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- 政院提多項福利政策 劉揆:明年開始推動
- 劉揆：因應物價上漲 重啟物價小組提辦法
- 汶川地震已造成68858人死亡
- 馬總統暨夫人觀米勒展 體驗平凡人物生命力
- 香港向四川地震災區捐款超過十二億港元
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- 吳伯雄：地方興建館舍不應扯上馬總統
- 川震災區什邡六個堰塞湖水位急劇上漲
- 新加坡派軍機向中國運送地震救災物資
- 中國啟動汶川地震災後重建規劃
- 中國大地震死亡總數增至六萬九千多人
- 闢建馬英九奮鬥館被指拍馬屁 劉政鴻動怒
- 台北龍舟競賽 馬總統組隊領軍參賽
- 四川說明外國人士收養地震孤兒規定
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- 受困19天 四川震災區兩名重傷礦工獲救
- 汶川地震死亡人數增至６９０１６人
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- 北台灣傳芮氏規模6.0地震 基隆北縣無災情
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- 民主黨初選 美媒體預測希拉蕊會承認敗選
- 民主黨初選歐巴馬勝券在握 希拉蕊仍拒認輸
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- 民調：亞洲人最瘋奧運會 世足賽排第二
- CNN：卡特可望於今晚或明天宣佈支持歐巴馬
- 美大選大突破 希拉蕊首度表態願任歐巴馬副手
- 證交所六月再推三場高成長、高股息上市公司業績說明會
- 大展證券歡慶20周年 全員「愛的行動」助聽障奧運
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- 馬政府愛台12建設
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- 加強地方建設 擴大內需方案 應一視同仁南部縣市若被排擠 反會擴大南北差距
- 當一天老師
- 在鹿野龍田國小學習 是件開心的事
- 歐巴馬贏得民主黨總統初選 籲並肩作戰
- 『 回收家族齊團圓 環保龍舟迎端午』
- 馬總統：和友邦既有合作計畫不變
- 全民抗漲 美麗華祭出"加油"免費!
- 美國高中數學競賽 台灣拿下三冠王
- 育嬰津貼 60萬公教人員比照實施
- 周美青 任紅十字會名譽會長
- 中國外交部：日本自衛隊艦艇本月將訪中國
- 民主黨初選歐巴馬勝券在握 希拉蕊仍拒認輸
- 美國大選 希拉蕊陣營否認將於今晚承認敗選
- 美大選大突破 希拉蕊首度表態願任歐巴馬副手
- 超級代表紛表態 歐巴馬距提名門檻只差12票
- 地方統籌款增千億 有急用的先拿
- 出口民調：多數選民希望歐巴馬與希拉蕊搭檔
- 競選總部聲明：希拉蕊今晚不會宣佈退選
- 民主黨初選結束支持度 歐巴馬52%希拉蕊43%
- CNN宣布：歐巴馬贏得民主黨總統提名
- 六四感言 總統：大陸改革開放有一定成果
- 歐巴馬行情看漲 民調已超過馬侃
- 敗選 希拉蕊首度表態願任歐巴馬副手
- 歐巴馬宣稱贏得民主黨提名 敦促黨內團結
- 賴幸媛：同意李炷烽以金酒股東身分赴中
- 西藏官員：激進組織六月將再製造事端
- 歐巴馬創造歷史 將成為美首位黑人總統候選人
- 民進黨：馬總統六四感言立場倒退
- 美共和黨指民主黨分歧 歐巴馬未獲一致支持
- 美共和黨指民主黨分歧 歐巴馬未獲一致支持
- 希拉蕊：今晚不作決定
- 告謝長廷誹謗案 馬總統不撤銷自訴
- 勝選演說 歐巴馬籲全黨「開始並肩作戰」
- 傳達賴向北京釋善意誦經悼四川亡魂
- 賴幸媛：兩岸貨運包機複雜 配套要再談
- 震不碎的心 演藝工會率藝人拍賑災歌曲MV
- 歐巴馬贏得初選提名 顯示美國仍是機會夢土
- 陳肇敏：中共釋善意 不表示永久和平
- 民主黨初選結束 歐巴馬累積2156代表人票
- 經濟馬上好？ 劉揆：至少6個月
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