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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
米迪亞涉打假球起訴33人 貝力獲不起訴
新加坡摩天輪電力故障 百餘人受困空中
國際知名作家籲中國釋放劉曉波
第097256期今彩539三星彩四星彩派彩結果
共謀殺害英國大使 三孟加拉暴徒判絞刑
貓熊館團隊 千挑萬選全心投入照顧貓熊
經濟衰退 比利時經理人信心指數創新低
IMF：避免大蕭條重演 各國需加強提振需求
美國第三季GDP年衰退0.5% 7年來最大幅度
波蘭央行超乎市場預期 大幅降息三碼
打擊恐怖期限將到 印度可能對巴國軍事攻擊
東協輪值主席國 泰國下週討論峰會準備事宜
彰顯傳承 歐巴馬就職將用林肯宣誓所用聖經
電子腳鐐鎖不住慾火 男子性侵假釋再犯回籠
好身材被狗仔偷拍 歐巴馬健壯體格曝光
自責誤入馬多夫騙局 歐洲投資經理人自殺
電子腳鐐監控 假釋男子仍性侵再犯回籠
團圓回顧/歷經承包商倒閉 貓熊館完工迎嬌客
內部調查報告：歐巴馬毫無涉及伊州長賣官案
關心台灣人權狀況 14美國會議員致函布希
縣市單獨赴陸設辦事處 陸委會不准!
台爭取免簽證訪歐有譜 德政府態度肯定
疑受馬多夫案拖累 法知名基金經理人自殺
11月外銷接單急凍 機械、化學業最慘
內部調查指歐巴馬團隊無涉州長賣官案
公布收視率不實 民視三立中視各遭罰10萬元
台灣主要日報頭條新聞標題：12月24日
台南都會公園完工 1月3日啟用
綠委：團團圓圓太統戰 應取台灣味暱稱
賴幸媛：貓熊來台須通關 非國內交易
東北角風管處元旦迎曙光 凌晨起跑
工銀證客戶違約事件 工銀董事會下午討論
環團促迴避溫減法審查 鍾紹和:無利益關係
大陸海峽訪問團：貓熊身心健康 精選來台
雙國籍案 美方、立法院誰在拖?
世界最大車廠 豐田銷售銳減21.8%
媒體跟拍陳幸妤險釀車禍 扁辦籲記協正視
台積電、客戶互相取暖 展開暖暖包窩心行動！
台北雙喜臨門 團圓+捷運南港站通車
台灣成人的最愛 AV女優飯島愛自殺死亡
民進黨：立院應即處理李慶安解職追回薪資
保險要有一套 吃避孕藥適得其反
貓熊來台萬眾矚目 台北晶華酒店推「貓熊團圓假期」共襄盛舉
阿眉快餐廳全新冬季午間特餐 不景氣年代最經濟的嚐鮮指標
全球首例 菲律賓豬隻感染雷斯頓伊波拉病毒
辛巴威霍亂疫情未獲控制 增至1174人喪生
美景氣寒冷 商場竊案增多 初犯人數激增
幾內亞總統死後軍人政變 總理與議長駁斥
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美經濟第三季萎縮0.5% 白宮說第四季會更糟
重金加強國防 巴西向法採購50直昇機5潛艦
印尼發現幼爪哇犀牛 為免於絕種添希望
美國11月新屋銷售量驟減 創17年新低
美國11月成屋銷售量重跌8.6%
菸商利用研究機構 影響中泰兩國反菸政策
內部報告：歐巴馬團隊沒有涉入州長賣官醜聞
台爭取免簽證訪歐 德政府態度肯定
蒂娜費獲美聯社媒體民調選為年度藝人
美國市場利空不斷 巴黎股市續跌22.95點
美第三季GDP萎縮 商務部長：嚴重經濟挑戰
需求憂慮揮之不去 國際油價下跌
憂心住屋及汽車市場 美國股市下跌
利比亞報復 瑞航的黎波里航線遭停飛
美國運通將獲美國財政部33.9億美元紓困
景氣差放一邊 英看電影人次逆勢成長
加州州長阿諾：預算危機盼能在耶誕節前解決
米其林：不與任何政府合作發行餐廳評鑑指南
廉價天然氣時代結束 輸出國家決定組織聯盟
冷氣團減弱 早晚較冷白天回暖
法知名基金經理人自殺 疑受馬多夫案拖累
中國大陸明年出口退稅率可望再上調
台股開盤下跌75.44點 為4330.42點
歐巴馬宣佈一批白宮幕僚 巴茨任白宮副顧問
外國領袖餽贈美官員禮物 國務卿萊斯最吸睛
大陸貓熊抵台 引起加媒體廣泛興趣
地方政府赴陸設辦事處？陸委會：依法無據
大陸東航與上航合併據報已箭在弦上
兩岸交流 南投擬藉農會系統赴陸設辦事處
縣市無法赴陸設辦事處 地方各有應對措施
中國公安部：對企業高階主管慎用拘捕措施
廣州將動用486億元發動全市人民治理污水
加總理哈珀當選加國今年新聞人物
天災肆虐後 巴西觀光城市致力吸引遊客
三鹿傳將破產經銷商追討10億人民幣墊付款
兩岸企業家聖誕聯歡會將在上海舉行
MLB 洋基砸60億台幣 補進強打泰謝拉
桃園國際棒球場動土 明年底完工
出口商拋匯 新台幣早盤小升
威名達成集體訴訟和解 最高支付6.4億美元
港媒曝周慧敏倪震十年前已秘密結婚
業者：北京「鳥巢」體育場工程品質無虞
黃芳彥幫扁家藏上億珠寶?特偵組:不便回應
南科:尚未提出申請紓困
火砲狂花 墨西哥選美皇后夥同大批軍火被捕
中國2008年原油產量1.89億噸 世界第5
解放軍將領：兩岸爆發軍事衝突危險大減
台股多空纏鬥 量能不濟 強攻不易
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
美企業亂花納稅人錢？參院將提案追蹤紓困金
總統視導三軍操演 強調備戰不求戰
洋基簽約巨砲泰謝拉 8年1億8000萬美元
加工區12月通過3投資案 總額逾億元
林毅夫：中國維持高成長對全球有利
政大釋出空間做公益 造福弱勢團體
失業比預期糟 拜登：振興經濟方案需加碼
美學者：美國面對財經困境 對中國有利
景氣寒冬 身障藝人盼校園提供表演舞台
乘客高空受困6小時 星摩天輪暫停營業
機械室變臥房 公平會罰允將建設60萬元
金門福田家園啟用 身心障礙者有溫馨新家
遭義法院判賠戰爭罪行 德向國際法庭提異議
元旦及春節連續假 高雄海關服務不打烊
港媒：團團圓圓揭開海峽兩岸關係新頁
團團圓圓來台 凌晨3時睡覺7時起床
中國A股2008年跌逾6成 蒸發20兆 股民慘賠
高縣大社鄉發現無頭男屍 檢警偵辦中
美國與中美洲各國陸續簽訂自貿協定
中國巨額外匯儲備5年來首次降低
星政府地產投資公司收購普洛斯在中日資產
國防部：眷村改建 延至102年完成
中國上海汽車考慮撤出南韓雙龍汽車
考古學家：新石器到戰國時代 洞庭湖擴大
NASA與民間業者簽約太空梭退役後運補作業
財團法人董監申報財產爭議 法部下午檢討
就業市場不景氣 農漁村出現回流人口
同性戀威脅等同氣候變遷 同志不爽教宗發言
大陸贈貓熊祖譜 郝龍斌:照顧牠們早生貴子
對付非洲海盜 日擬派軍艦護船
北韓防長：在南韓攻擊前 將搶先反制
NBA 塞爾蒂克19連勝 刷新隊史紀錄
消保會:11月不安全進口產品 中國占6成居冠
刑事局副局長高政昇病逝 享年50歲
評封機場惹爭議 泰國新外長致歉
刺激運量 高市12條接駁公車1/5加密班次
陳菊：高市2號運河改造工程 400天完工
王如玄：無薪假契約範本明公布
出口商拋匯 新台幣午收33.05元升3.5分
動物園：貓熊團團圓圓來台首夜 適應良好
洋基新約肯定王建民 建仔表達滿意
證交所:密切監控工銀證資金 目前無問題
首位法國女太空人企圖自殺 送醫治療中
扁無保釋放 邱毅到監院陳情周占春涉瀆職
熱心支持體育 體委會表揚贊助企業與個人
查核工銀證違約案 櫃買中心:內控有缺失
視導聯勇操演 總統:與大陸談判從實力出發
幾內亞政局混沌 軍方宣稱政變但情勢不明
竹科管理局:生醫園區估102年建設完成
藍營促涉弊銀行代表解職 金管會:配合調查
IDC:台灣PC液晶顯示器Q3出貨年減8.3%
台股收盤漲17.23點 為4423.09點
日相麻生：不會提前舉行大選
豐田11月全球銷售減21.8% 創單月最大跌幅
省錢達人大作戰 營養母乳隨身帶著走
英國第一個沒有乳癌基因小寶寶 本週將誕生
英格蘭切爾西隊中場艾先獲選迦納足球先生
SEC擬提告美貨幣市場基金公司涉違反證券法
日月潭觀光業推優惠 搶食消費券大餅
打擊犯罪英雄 刑事局副局長高政昇肝癌病逝
綠營質疑雙國籍案 李慶安：美方還在查
新聞局施政績效 史亞平：兩岸交流更開放
蔡英文：不會特意去看貓熊 但不排斥
胸腔病院創意尿壺袋 取用方便受好評
強化國務院角色 歐巴馬提名兩位副國務卿
台股量縮收紅 法人:短線整理型態居高
MLB 洋基上季薪資創新猷 戰績卻難成正比
台股尾盤翻紅 量縮小漲17.23點收市
妻女遭綁被逼犯案 愛爾蘭保全主管竊取鉅款
促進消費 勞委會推出創業小舖消費券型錄
1月台指期收盤上漲29點 逆價差44.09點
北教大實小寒冬送暖 義賣柳丁捐助家扶
1月電子期收漲0.2點 金融期漲12.6點
大陸擬更放寬來台旅遊 業者：放馬過來
交大規劃建置網路平台 開放分享大學教材
大陸安利萬人擬遊台 胡志強盼中央協助
搶商機 中市會展觀光產業研討會登場
切爾西隊傳內鬨 門將傑赫聲援教練史科拉里
培育學生改變未來5項實力 大學校長共宣言
香港樞機主教陳日君盼中國有真正宗教自由
日媒紛紛報導大陸贈送貓熊運抵台灣
外資續賣 投信轉買 三大法人賣超18.17億
奇美電:目前無整併計劃 人力精實有其必要
貓熊館除夕開館？北市動物園：朝目標努力
台灣競爭力論壇:簽和平協議 開啟台灣生機
無品牌做後盾 面板廠整合效益恐有限
5年斥資500億人民幣 福建擴建對台港口
中國大陸生活水準指數上海居首
南台科大用電影道德教育 抓住學生的心
善款濫買土地？創世：週刊報導太聳動
搜索黃芳彥 特偵組：與鑽石無關
高縣大社鄉男屍案 無頭無指紋偵辦難度高
新竹地區外國人協助中心揭牌啟用
追思外祖母 歐巴馬夏威夷參加追思禮拜
阿里山遊樂區清潔員工作 民眾應徵踴躍
發放消費券 高市要徵9000人
美方調查指有美國籍 李慶安：非最終結果
菲傳豬染雷斯頓伊波拉病毒 雲林高度防範
花蓮多起季節性流感 衛生局籲注意保健
立院初審 賦予國會議長警察權
新台幣兌美元升 4分 收33.045元
中石化污染地整治有成 可望提升資產價值
台北捷運南港東延段 郝龍斌明主持通車
明道大學萃取魚鱗膠原蛋白 製成保濕面膜
「鎖上愛情」獲選時代雜誌年度歌曲榜首
逆境圖存 華郵巴爾的摩太陽報分享新聞圖片
南華大學98學年度身心障礙生獨立招生
涉貪瀆案 中國外匯管理局司長遭調查
新竹外國人協助中心 揭牌啟用
工業局推廣綠色技術 年效益超過60億元
成醫:不明原因骨疼痛 當心是骨癌
今年中國大陸發生6起禽流感疫情
驚傳前AV女優飯島愛死亡 疑是自殺
「瓦力」獲選時代雜誌年度電影榜首
暖冬異常 府城鳳凰木土芒果開花結果
日本政府通過空前龐大預算案
歐洲央行總裁：金融市場信心已逐漸恢復
立院委員會要求交部 提高省道快速道路速限
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
花蓮漁農會推優惠專案 消費券買特產9折
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印度克什米爾選舉 數萬士兵戒備
就職3週年 李朝卿：讓南投的世界更寬廣
救奇美電？ 外資再點名鴻海
HBL高中籃球甲級聯賽明登場 海山爭4連霸
中國大陸農業部稱江蘇未發生禽流感疫情
墾丁飯店業者寒冬送暖 消費券搭順風車
高雄區資訊月26日登場 送好禮撿便宜
協助失業勞工 雲林媒合600人就業機會
八家將官將首大賽 27日屏東慈鳳宮展開
日本政府新年度預算88兆5480億日圓 創新高
救經濟 傳德國準備推出250億歐元紓困方案
雙重國籍案 北檢：已向外交部函調美方資料
馬祖白沙港大陸黃岐港航線 明年元旦首航
出口商拋匯 新台幣收33.045元 升值 4分
南非媒體刊登馬總統專文 說明兩岸關係進展
法人董監申報財產？法部：各機關自行認定
毛治國：蘇花高喊停 改建山線蘇花公路
集遊法初審通過 是否採強制報備無共識
引發毒奶粉風暴 中國三鹿集團申請破產
美議員關注台灣人權 外交部：加強說明
近年失業率攀升 嘉義街友有年輕化趨勢
失業率攀升 邱正雄：盼堅忍不拔 克服難關
青少年潘國隆失學失業 獲資助拾書本迎新生
消基會疑10大醫院消防設備不符現行法規
台灣優良工藝品 C-Mark掛保證
美國房市再傳利空消息 仍不見底
原住民幫派分子勒索行凶 警逮3嫌
無視經濟風暴 澳洲耶誕銷售額逾8500億台幣
中國少將：打擊海盜是提供公共產品
美聯銀行股東同意被富國銀行併購
武漢與台灣25日開通直飛包機
高市左營高中鳥類聚集 推動自然生命教育
基隆與寧德簽協議 建立緊密經濟文化關係
北捷南港站通車 貓熊彩繪列車上路慶祝
李慶安遭疑雙國籍 國民黨：尊重立院處理
中國大陸將企業出口預收匯比例調增至25%
經濟前景黯淡 國際原油亞洲交易漲跌互見
總統接見前台籍慰安婦 允續關切向日求償
美加徵進口關稅 中國向世貿組織抗議
散打搏擊拳王爭霸賽 26日南港登場
英女王耶誕祝詞 對經濟危機表關切
工程會：配合政策調整公共工程外勞比例
行腳台灣半世紀 美籍神父南投山區展大愛
港支聯會寄3千張耶誕卡予大陸獄中異已
拿撒勒城基督徒 等待平安真光降臨
台科大助學 盼每天捐10元助經濟弱勢學生
景氣寒冬 3業者退出數位廣播
搶救失業總動員 雲縣府跨局處端牛肉
訪日外籍觀光客銳減 台灣觀光客少了13.4%
中小學營養午餐教科書免費 民進黨決推動
失火案 消基會明控告台大醫院涉過失致死
港府：元旦實施新措施便利台灣人即興來港
從34樓墜落 幸運澳洲貓安然撿回一命
中華信評：寶來證評等不致受工銀債影響
11月訪港台灣旅客下跌5%
年關近 雲林縣2天傳4起超商搶案
職校校長：盼鬆綁普通班人數 成立技能班
高縣大社鄉無頭男屍案 警籲民眾提供線索
港團體籲日本為67年前耶誕節侵略香港道歉
拼營運績效 高捷鎖定異業結盟
美經濟數據下滑 亞洲股市震盪漲跌互見
歐洲股市開盤後 倫敦巴黎股市下挫
新埔義民廟220週年 蔡英文：台灣寶貴資產
毛治國：高雄圓山先資遣再回聘 不是裁員
貓熊商品發燒 酷卡彩繪列車悠遊卡陸續亮相
興建山線蘇花公路 花縣府：安全回家就好
電技中心密碼模組實驗室獲認證 亞洲居首
雙重國籍爭議 中選會已請李慶安提供資料
央行：11月五大行庫平均放款利率2.722%
俄羅斯明年將出現預算赤字 十年來首遭
國中生嚐老：老了真的什麼都很不方便
經濟數據顯示美衰退深化 全球股市漲跌互見
方寸之間念亡夫 越籍配偶敏銳筆觸獲首獎
史亞平：近日認定公視等董監應否申報財產
總統平安夜抵永和夜市報佳音 氣氛溫馨
交部將建山線蘇花公路 環團批換湯不換藥
違消防法致病患亡?台大:開刀房未變更使用
台灣等三島畫家聯展今在上海美術館開幕
台灣研發經費占GDP比重 連5年成長
96年山坡地保育利用管理績效 北市第一名
無視經濟衰退 東芝建廠生產環保馬達與電池
貓熊來台第一天 圓圓三搶團團竹子吃
防檢局與檢警破獲非法豬隻疫苗製造工廠
同胞遇害 席哈克越南裔養女抨擊法種族主義
失業率攀升 吳伯雄籲政府積極處理
南太島國東加發生規模6.3強震 未傳傷亡
團團圓圓亮相當天 中華郵政發行貓熊郵票
黃芳彥出國 最高檢：陳聰明不知情
縣市長徵召作業延遲 民進黨中常委憂心
飯島愛死亡多日 死因有待遺體解剖釐清
耿伯軒將參加中華職棒選秀
受刑人拼經濟 秀才藝參賽贏獎金
工銀證債券違約案 董事長林慶祥請辭獲准
耶誕前夕 歐盟聲明歡迎台海兩岸海空直航
葉盛茂案上訴 高院諭知500萬元交保
馬總統平安夜報佳音 盼用愛心撐寒冬
花旗信用卡業績逆勢成長 10月成長12%
全球最大學名藥廠Teva 購併美國對手巴爾
民進黨聲明：無薪假須經勞資雙方協議
碳交易爭議大 朝野立委明再戰溫減法草案
景氣雖欠佳 7成8民眾今年曾捐款
董座車禍喪生 達威光電：營運不受影響
今彩539三星彩四星彩開獎結果
總統盼不景氣快過去 重新恢復經濟活力
女大學生避孕自主性提高 仍有人信瞎知識
台鐵將更換汐止七堵間電車線絕緣材質
和平鄉公所挪用補助？原民會：司法處理中
東協高峰會泰國規劃明年2/13~2/16召開
韓航招募空服員重女輕男 被控性別歧視
國道明年春節提供旅行時間預報服務
中華職棒：涉案球員不能參加特別選秀
幾內亞政變軍官承諾 2010年12月舉行選舉
中國官員：經濟下滑是當前大陸主要矛盾
搖頭丸添加物PMEA 刑事局建議列3級毒品
全球經濟危機衝擊使工人不滿 俄國恐生動亂
工銀:工銀證RS案未涉利益輸送 不影響營運
中國大陸對港澳與東協試行人民幣結算
陳水扁二度獲釋 特偵組明天提抗告
三鹿破產清算進入法律程序
OTC工銀證查核報告 最遲明天送交證期局
高雄世運行動列車啟動 盼全民共襄盛舉
河北一鋼鐵公司煤氣洩漏 17死27傷
江丙坤：國共論壇成果 有助未來兩岸協商
泰明年新購屋人 所得稅扣抵額可望提高
拉薩公安局大抓傳播謠言者
立院初審 會議主席得指示警衛排除干擾
王拓請辭 民進黨秘書長蘇嘉全陳師孟呼聲高
郎朗鋼琴獨奏會 與台灣樂迷歡度耶誕
美攝影師致力環保回收 一年沒丟一件垃圾
故障維修 星摩天觀景輪元旦料難恢復營運
調查：星人平均僅3個月存款 供失業後過活
第097257期今彩539頭獎無人中獎
市場憂心經濟低迷 倫敦油價再創四年新低
陳敏薰請辭101董座 董事會延至明年1/5召開
三鹿集團申請破產 陸委會：了解中
丁字褲女王飯島愛過世 台灣粉絲震驚
治亂世用重典 伊朗吊死九謀殺犯
海盜使中國躋身海上強權之列
南亞海嘯四週年 泰仍有388具遺體身分不明
出任總理不成 索馬利亞議員退讓
上海招聘海外金融人才 台灣人也可應徵
陳敏薰請辭101董座 未來動向受關注
本週58萬6000美國人失業 創26年來新高
筆電時代來臨 Q3銷售量首度超越桌電
油價重挫至4年新低 紐約輕原油收35.35美元
比利時/真有耶誕老人 捐3億元樂透彩金濟貧
地球暖化 北極冰塊融化速度加快
2008年台灣十大新聞 阿扁起訴奪第一
2008年國際十大新聞 金融風暴、歐巴馬領銜
2008年中國十大新聞之首 非毒奶粉莫屬
駐UN代表：中國艦艇打擊海盜義不容辭
立委雙國籍案 美國務院說本案已結束
瑞士銀驚嚇預言 油價破20、金價300美元
無薪假定型化契約將上網公布 勞方談判有本
台北雙喜臨門 團圓+捷運南港站通車
李述德：台北101董事長 最慢1月5日出爐
安排讓周占春抽中扁案？ 謝文定：想太多
反對黨要求李慶安解職還錢 藍營要追前朝官員
總統府月會 馬總統聽取經濟挑戰專題報告
捷運南港站通車 郝龍斌：港湖發展潛力大
大陸藝人來台 余天說衝擊大
新鄭和、鯨貿計畫 台擬轉移大陸市場
大馬國會議員補選 華人選票左右關鍵
綠委：進口蔬果農藥殘留標準 應比照國產
就任2週年 郝龍斌:面臨挑戰 抱持信心
庇護西藏難民 圖博之友會籲立院修移民法
中國大學排行榜 北京清華大學奪魁
舔耳案全身而退 李慶安這回能善了？
李慶安:雙重國籍結果公布前 暫停立委職權
立委批評大考中心 要求減薪放無薪假
河北三鹿進入破產程序 負債11億
無薪假契約 勞工可隨時終止並要求資遣費
抵押市府建築籌三鹿欠款 石家莊官員落淚
遭質疑雙重國籍 李慶安:暫停職權停領薪資
扁案直接併案 北院批媒體影響司法威信
淡江大學資安 與調查局同級
企業盈虧互抵 立院通過延長至10年
蔬果檢驗一國兩制 進口寬鬆打擊國產
台糖董事長交接 吳容明缺席
97年全國好人好事代表今表揚
晶華加碼優惠！推出「消費券Best Buy」專區以及「晶華酒店走九遍」專案
散打搏擊拳王爭霸賽》自強搏擊隊全國冠軍方曉虎訓練時骨折退賽
台灣散打搏擊拳王爭霸賽》26日南港比賽與木柵熊貓爭寵
第四屆台灣區散打搏擊拳王爭霸賽》涼山之鷹江漢尋求連霸
蕭萬長副總統為陳河東盃加持
陳菊連任路 牽動綠營執政路
烏克蘭公寓大樓瓦斯爆炸 罹難人數增至17人
再遭氣體侵襲 大寮鄉民明圍污水廠抗議
中國赴索馬利亞護航艦隊26日啟航
國防部：陸海聯訓近年均實兵不實彈演練
教宗發表耶誕文告 呼籲中東和平非洲穩定
北院：特偵組起訴扁案 併入蔡守訓合議庭
特偵組押扁抗告若重裁 將由蔡守訓承審
扁案併案審理 法界：可避免判決1罪2罰
台鹽限量開運禮盒賀新春 綠迷雅年度新品驚喜優惠
到綠島見證跨世紀愛情 迎接2009年台灣第一道曙光
台塑關係企業發表企業社會責任報告書
幾內亞政變軍人組成執政團 宣布宵禁
美發電廠擋土牆崩塌 煤渣汙染160公頃土地
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
耶誕老人行蹤何在？北美航太防衛司令部知道
美國人獲取新聞主要來源 網路凌駕報紙
巴黎股市下跌0.39%
決心從良 法第一夫人：不再勾引其他男人
美股上演耶誕行情 道瓊工業指數上揚0.58%
贊助國際鳥盟保育 張小月代表台灣捐5萬美元
哈瑪斯連串火箭襲以色列 停火希望更渺茫
耶誕前夕 歐巴馬籲全美民眾團結共渡危機
蓋洛普：七成五埃及人不信美國中東政策
受不景氣衝擊 義旅遊業將加強服務重新起飛
美上週申請失業救濟58萬多人 創26年新高
與女王拼場 伊朗總統將在英電視台賀耶誕
東北季風增強 北台灣氣溫略降
NBA 法蘭西斯重回灰熊
幾內亞軍事執政團主席自稱新任總統
台股開盤上漲7.01點 為4430.10點
桃園成立待業關懷專線 提供諮詢服務
中央社2009世界年鑑 各大書店上架
重慶將實施中國首部促進開放地方法規
媒體：沙柯吉暫拋煩惱 攜妻帶子巴西度假
美元走弱 新台幣兌美元盤初小升
海外高層人才廣州創業可獲500萬資金支持
廣東順德施工拆遷 引爆警民衝突
印度舉行核武密會 強調不率先使用
耶誕景氣寒冬 中國網路購物異軍突起
法經理人疑因馬多夫案自殺 當局驗屍展開調查
廣州要求3千家建築企業簽約承諾不欠薪
耶誕感性演說 歐巴馬籲團結打造美好未來
南縣府：加班費變少 中途解約外勞增多
金融風暴下 上海募得逾800名海外金融人才
歐巴馬浸沐政治蜜月期 支持度高達82%
攔查通緝犯警槍掉落被載走 埔里警找回失槍
西藏旅遊業復甦 預計明年接客220萬人次
教宗耶誕彌撒祈禱中東和平 籲終結仇恨暴力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
量能不濟 市場觀望 台股陷盤整
威瑞森打贏網路蟑螂官司 獲賠逾3000萬美元
中國對外試行人民幣結算 規模逾千億元
奧運8金泳將費爾普斯2月結束休假重返泳池
建研所:Q3房地產景氣燈號藍燈 景氣不佳
失業潮求神增 經濟寒冬屏東縣廟宇影響小
司法人權救援協會27日成立 邀請蔡英文出席
雙重國籍爭議 國民黨籲民進黨應自我檢視
超過80%廣州受訪市民稱受金融海嘯影響
高市府民調:陳菊就職2週年 施政滿意度65%
江丙坤：兩岸走向和平共榮階段
菲總統耶誕三願：菲人樂觀團結創繁榮
經濟不景氣 風水周易之說風靡上海
中國鼓勵企業來台投資 要求勿礙兩岸統一
加拿大婦女受困暴風雪三天 奇蹟生還
調查:今年企業平均年終1.08個月
查雙重國籍？監察院：立委非監院職權範圍
縮減工時薪資減 政院推在職進修補貼
陳水扁二度獲釋 特偵組下午向高院提抗告
影迷無緣了 蝙蝠俠黑暗騎士不登陸中國
蘭陽山林步道情 北京參展推廣台灣觀光
景氣寒冬 高市民年度欠稅7萬多件
政院通過 放寬大陸高階政務人員來台限制
2009阿里山日出音樂會 免費接駁遊客迎曙光
阿里山鐵路97大壽 奮起湖阿里山恢復通車
台聯籲銀行放寬融資與貸款無息展延
景氣差 預估2009年大批中國地產商破產
無薪假未協商就違法 勞委會通令調查
勞工投訴無薪假 簽同意書懊惱未簽怕裁員
聯準會放行 通用旗下GMAC轉型銀行控股公司
日人在桃園機場被擄?追查是同學開玩笑
調查：明年四成企業不調薪 25%保障工作權
走過喜憂 中國網民票選2008代表字：殤
陳敏薰昨請辭 泣訴遭抹黑
中國擴大內需 敦煌莫高窟受惠
福建客家族譜明年來台展覽
北韓女間諜元正華南韓坐牢 上吊自殺未遂
南韓電影產業盼2009年景氣逐漸恢復
俄總統警告烏克蘭 可能斷絕供應天然氣
出口商拋匯 新台幣中午升值8.5分
鄺麗貞彈劾案遭關說？監察院否認
潮寮國中再遭不明氣體侵襲 20多名師生送醫
經營環境持續惡化 紐時公司擬售紅襪隊股權
高峰論壇 兩岸學者思考金門大未來
大陸出現現實版蜘蛛人售票員 網友疑造假
勞委會:充電計畫明年2月啟動 補助勞工進修
烏克蘭瓦斯爆炸意外已知2死 恐有80人被埋
星媒：貪腐惡化將動搖中國的成長
台灣畫作大陸首度參展 恆春古城具海角味兒
史亞平：大陸來台合拍節目 增本土演藝機會
飯島愛死亡約一週 死因尚未釐清
肥貓條款 受紓困10億元以上需向立院報告
心懷感恩回饋母校 周美青出席再興校慶
巴西足球名將羅納丁紐別墅遭小偷闖空門
無薪假定型化契約將出爐 半導體廠:配合辦理
總統接見好人好事代表 盼社會有更多愛心
糾纏女部下 日法官被法院判罪遭罷免
李慶安雙重國籍爭議 台聯籲妥善處理
台股收盤跌9.64點 為4413.45點
李慶安是否具美國籍？ AIT：無可奉告
王金平:雙重國籍案美方續查 立院依法處理
建研所:Q3房市景氣不佳 近7年首現藍燈
立院財委會通過企業盈虧互抵延長至10年
前閣員渡邊喜美：日本政治重組不可避免
面板業:休無薪假事前有與員工溝通
耶誕佳節 美血拼人潮少2成多 返鄉交通大亂
南縣副議長改選 陳宗興當選
彈劾案 鄺麗貞澄清未透過白冰冰關說
高捷案2審開庭 陳哲男:未涉足濟州島賭場
劉揆：加入GPA將可開啟龐大國際商機
反賭場人士另類報佳音 陳情總統反博弈
暴風雪襲擊北美 交通打結旅客受困
劉揆:失業情勢嚴峻 積極創造更多就業機會
印度平均每三分鐘一名女性受害
健全文官體制 考試院會通過行政中立法
報業寒冬 紐時11月印刷和網路版廣告營收雙跌
前阿根廷國家足球隊教練希望接掌英國曼城隊
塔里木天然氣首次突破150億立方公尺
台股量能急凍不足300億 終場小跌9.64點
台股量縮整理 小型股成人氣指標
1月台指期上漲28點 逆價差8.45點
男子重振雄風卻痛風 壯陽藥是禍首
元旦升旗擴大慶祝 結合民俗體育活動
金屬中心輔英科大結盟 推動生技檢測技術
服務鄉親旅客 金門縣府盼在廈門設辦事處
11月日本汽車產量減少20% 創最大跌幅
1月電子期收漲1.2點 金融期跌4點
立院修民訴法 解決普通行政法院管轄爭議
印度富商米塔準備賣掉保加利亞足球隊
巴金森氏症深腦刺激術等治療 明年納入健保
藍委為卡債族請命 銀行公會:春節暫停催繳
縣市升格法源初審通過 保留爭議條文
綠營：五成六民眾認為兩岸不宜黨對黨協商
耶誕節已成全美節慶 逾九成民眾慶佳節
攔查通緝犯失警槍8小時 策動家屬追回
景氣差 南市企業訂單減裁員增
開放大陸演員來台拍片 李行朱延平贊同
吳景茂赴寶徠？扁辦：完全無此事
涉放高利貸暴力討債 萬眾2審改判4年2月
北院:扁案不能直接併案
嘉市蘭潭風景區栽植蝴蝶蘭 爭相綻放
傳尼爾森將縮減中國業務可能退出大陸市場
不讓貓熊專美 南京市樹雪松將在台落地生根
景氣差 宜蘭辦弱勢族群尾牙費用募不足
多款除濕機安全恐堪虞 消保官籲回廠檢修
被指散播謠言 據報有59人西藏被捕
元旦4天假 南迴公路管制砂石車通行
台股量縮盤整 三大法人賣超18億元
教練喊話 勞爾可隨時回西班牙國家足球隊
景氣差 彰化第二果菜合作社估生意掉3成
醫師:眼睛小年紀大身高矮 易患急性青光眼
金門配售春節酒 民眾笑稱地方版消費券
新台幣兌美元升1.5分 收33.030元
流進腦部血液逐漸減少 可能引發阿茲海默症
詐騙新手法 刷卡沒換到現金卻揹債
大考中心繳回教部補助？李嗣涔:法律研究中
妥瑞兒不是調皮鬼 研究發現患者天份高
綠營：李慶安應即刻解職 繳回溢領公帑
中台灣產業聯盟 4縣市長將聯袂至港澳行銷
竹縣跨年晚會 汽車摸彩梁文音潘瑋柏演出
中國學者預測明年下半年金融市場趨穩
淡江大學資訊安全升級與調查局同級
赴索馬利亞海域中國艦隊今舉行誓師大會
打擊海盜 日本考慮派軍艦前往索馬利亞外海
青島206家韓資企業非正常撤離
台北之音將與台中FM91.5高雄FM90.1合作
馬陳會當夜涉襲警 北檢起訴5男子
任天堂將與電通合作 藉Wii播放影片、廣告
山線蘇花公路? 傅（山昆）萁：動工就對
傳哈爾濱有意申辦2018年冬季奧運
美專家：15分鐘可打擊中國境內任何目標
嘉大人才培育計畫 發表創意產品
滿意1999專線 郝龍斌：相信其他縣市會跟進
胡懋麟接台糖董座 吳容明請辭風波落幕
也拼台灣經濟 外勞多外食促消費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
涉售毒奶粉 三鹿前董事長12月31日將受審
泰紅衫軍28日大集會 誓言讓國會解散
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
毛治國抵馬祖考察 允改善南北竿機場
08憲章震動中南海 中共中宣部禁採訪
資金淨匯入 11月M2年增率5.05%
利空消息頻傳 美國人所得與支出雙雙萎縮
外國記者歡度耶誕 中國外交部記者會鬧空城
健保局釋利多 癌症治療器官移植納入給付
屏東文化處徵選樂團 重現海角七號場景
博弈政策明釐清 傾向觀光為主賭場為輔
新疆羅布泊確定1962年乾涸
圓圓打團團？ 北市動物園：將進一步觀察
超商跨足經營 清境小瑞士花園重新開園
今日上午13萬港人前往大陸過耶誕節
中研院邀諾貝爾物理獎得主 明年1月來台
為加薩停火 以色列外長前往會晤埃及總統
鐵路警察局查獲車票黃牛 逮捕2嫌
大寮學校再遭氣體侵襲 化驗污水廠廢水空氣
陳水扁二度獲釋 特偵組再向高院提抗告
竹科圓夢行動 溫暖2036名弱勢兒
劉揆：政府挺企業 盼企業也要挺勞工
配合世運 高市體育季擴大辦理
花蓮太平洋國際觀光節 26日登場
李慶安願停權停薪 王金平:尊重她的決定
旅日棋士張栩躍居年奪50勝最多次棋士
因應不景氣 北市府提財稅減免方案
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收盤升1.5分
澎湖縣民明年元旦起 免費搭公車
外交部設旅外國人緊急專線 提供急難服務
印度國際女網雙打賽 台港搭檔晉級決賽
大寮學校異味侵襲 綠委：妥善照顧受害者
日去年因病停職教職員8千人 62%有精神疾病
喬治亞將與美國簽署戰略夥伴關係條約
體委會：堅持職棒須組二軍與防賭機制
李慶安國籍問題 蔡英文:狡辯隱瞞徒增反感
環保署：官田鄉等5垃圾掩埋場不符合標準
開發金：尚未討論陳敏薰101董事異動
北京外貿首現6年來負成長
諸羅山盃國際軟式少棒賽 日本京都隊奪冠
高縣大社無頭男屍案 疑似嫌疑人自戕
雲林超商搶案偵破 2嫌稱為傳播妹扮強梁
日罹患及易罹患糖尿病者突破2000萬人
陸委會：91.8%民眾主張兩岸廣義維持現狀
失業潮血庫大失血 曹啟鴻籲公教人員捐血
OTC:工銀證違約報告已送證期局裁定
擔心經濟衰退期可能拖長 黃金價格飆漲
景氣低迷 民進黨中市黨部減薪共體時艱
思鄉音樂饗宴 台灣東南亞姊妹會辦演唱會
打擊假酒 大陸白酒業者與金酒公司達共識
聯大通過聯合國預算調升 總額約1600億台幣
霓虹心登上101 挑戰不可能任務
大寮學校時飄異味 楊秋興:已掌握可疑業者
立委免職 立院:須院會決議送中選會處理
工銀證董事會 推選林杇柴為代理董座
台中育嬰院出版繪本 分享身障孩童故事
鐽震案中被控違反公司法 吳乃仁獲不起訴
立院明處理立委雙國籍案 藍綠皆動員
國共論壇建議 陸委會：會參考
對抗登革熱 環保署啟動村里檢查計畫
郝龍斌就任兩週年 綠議員：施政乏善可陳
歐盟聲明歡迎兩岸海空直航 外交部感謝
消費券特別預算案 立院明天可望三讀
e通機明年初大降價 消費券可購買
美駐南韓大使館接獲不明粉末信件 疑似有毒
台北101：陳敏薰研議對立委提出誹謗告訴
賣年貨 高市大型量販店徵短期人力
鄒女在唱歌 5鄒族歌手籲支持部落婦女創作
劉揆:研擬降南科管理費 盼廠商保員工工作
金門書展26日揭幕 萬種大陸圖書上「門」
越南今年通貨膨脹達22.97% 遠高於去年
員警執法過當?北縣議會民進黨團籲還原真相
肯德基和家樂福在中國大降價促銷
不景氣 漢諾威電腦展恐將縮水
溫減法草案審查 保留碳交易制度及抵換專案
滯台藏民可申辦外僑臨時證 暫時合法居留
體驗文創產學園區 蕭副總統訪台藝大
管碧玲單車隊 28日邀謝長廷與民同行
阪神隊球員金本續約 維持日本職棒最高薪
中國社科院：金融危機不致變為大蕭條
台塑集團首度發表企業社會責任報告書
牙疼怕刷牙 牙醫：當心牙周病
就職兩週年 陳菊:為高市做未來100年的事
特偵組：扁兩度應訊無隨扈陪同 有逃亡之虞
明星公益棒球賽落幕 盼升格為亞洲盃
香港機場地勤員工不滿加薪幅度擬罷工
客博會27日開幕 客委會迎神護佑
教部鬆綁私校投資 董事將不用補足虧損
最低紀錄 日國民平均GDP在OECD跌至第19名
20多年來靠輸血活命 陳道怡籲捐血救人
大豆小麥跌5成 物價沒降 消基會籲政府徹查
金管會：工銀證停止新辦承銷業務3個月
福建寧德將與基隆合作打造三都澳物流基地
南韓神秘耶誕老人又現身 捐2000萬韓元
2009維也納新年音樂會 北中南戶外轉播
力晶擬26日向經部提報產業整併計畫書
土洋大對決 粄條挑戰麵食長度金氏紀錄
資金匯入 11月M2年增率回溫 1年半來新高
明年台灣GDP預估值 央行三緘其口
不景氣高科技台幹失業 加盟創業或為轉機
陽光加油站將熄燈 顏面傷友擔心失業
員工抗議裁員 萬泰銀:派遣人力可更新契約
崔媽媽基金會扶助弱勢家庭搬家 盼捐款支持
扁有逃亡之虞？ 扁辦：檢方勿憑空想像
運作林芳郁擔任榮總院長？葉金川喊冤
再提抗告 特偵組：曾在扁家搜出辦案密件
倪齊民肇事逃逸 二審改判6個月
第097258期今彩539三星彩四星彩開獎結果
美駐南韓使館接獲恐怖白色粉末信件
泰總理：政經問題解決 不排除解散國會可能
教宗發表耶誕節文告 籲世人放棄暴力與爭鬥
第097097期威力彩開獎
克宮幕僚：俄國明年預算赤字至少達GDP3%
禮品盃高球賽 林文鴻拉開領先差距
中國發布陸資赴台投資規定 加強對台關係
三鹿集團破產 各地經銷商聚集討貨款
李慶安雙國籍爭議 藍定調等明年1月底結果
因應匯率劇烈波動 人民幣加快國際化
俄羅斯外匯存底上周擴增154億美元
立委雙國籍案 AIT：完成回覆因此本案結束
越南2008年GDP估6.23% 貿易逆差估創新高
疑涉高縣大社鄉無頭屍案男子自戕死亡
視障跑者林崇榮 因路跑不再徬徨
吳淑珍揚言對兄嫂不利？律師：非事實
索馬利亞海盜又圖打劫埃及貨船 遭德艦嚇阻
以色列外長矢言 終結哈瑪斯控制加薩走廊
HBL 南山克三民 踏出衛冕第一步
泰大學調查：泰國3/4企業面臨現金流問題
教宗：貪婪將造成全球分崩離析
金管會:幸福人壽不動產投資違規 重罰450萬
11月三大貨幣總計數處低檔 通縮疑慮升高
工銀證債券違約案 凸顯金融業內控重要性
無懼金融風暴 大陸購物網站交易破4千億
第097258期今彩539三星彩四星彩派彩結果
踹死11歲男學生 埃及數學老師判六年徒刑
第097097期威力彩頭獎摃龜
工銀：近期安排適當人選 接任工銀證董座
幾內亞反對派敦促軍事執政團一年內舉行選舉
諾貝爾文學獎得主哈洛品特去世 享年78歲
大陸網友：網路購物意願不受景氣影響
裕德科技委請寶來證券保薦 港商赴台上市首例
花旗認購安心甜柿 支持台灣農業
工銀證券董事長 林杇柴暫代
2009總統府元旦升旗典禮 民俗體育歡樂嘉年華會全民同樂
一塊去旅行 雄獅旅遊LV大方送
Crocs開運三連發 超值精算好運到
美駐南韓大使館 接獲不明粉末信件
立院處理立委雙國籍案 藍綠皆動員
新鄭和、鯨貿計畫 台擬轉移大陸市場
疑含胺 中國輸美一批海產遭封殺
迎跨年 北市府周邊交管
雞肉價格不振 南縣養雞協會擴大促銷
轉向系統瑕疵 中國豐田回收12萬輛轎車
三鹿案開審 原負責人最高可判死刑
失業率物價指數雙漲 日本256萬人沒頭路
扁案抽籤變表決 綠委質疑政治力介入
洛城耶誕派對大屠殺 假耶老開槍至少6人喪生
爭議放一邊 中日韓發表宣言加強文化合作
幸福志工吳宛珊 任志工遠離憂鬱病痛
加工區推動寬頻管道 預定99年啟用
滯台藏民 將辦外僑登記證合法居留
獅子會勸募消費券 遊廬山作公益一舉三得
不滿氣體污染 大寮鄉民圍堵工業區抗議
年終居家服務 王乾發為獨居老人洗門窗
美誤指有美國籍 孔文吉要求AIT公開道歉
李慶安國籍問題 立院國是論壇焦點
古文物新創意 中正堂展張正芬玉飾作品
2008中國股民慘兮兮 逾2成虧損達70%
金門書展揭幕 兩岸業者構建圖書交流平台
女權團體培訓營開幕 陳菊：積極推動女權
提防中國糖衣破滅台灣將更加內外交迫中國獨鍾台灣面板意在取得關鍵技術
堅持立場 處理圓山飯店員工資遣問題張學勞揚棄公營事業管理心態 值得敬佩
移動的幸福
威力彩頭彩得主捐1000萬 助彰縣弱勢兒童
中國自顧不暇 還想扮救世主
電子郵件貸款詐騙多 刑事局籲注意
雙重國籍案 綠籲法務部假扣押李慶安財產
中國戰艦護航 外交上對台灣不利
中國造富大學排名 北大奪魁
錦村市場攤商盼降租金 胡志強：不便介入
日本11月工業生產暴跌8.1% 歷來最大跌幅
中國軍事專家：中國軍艦護航不必過度解讀
扁案特偵組抗告 律師:改變分案方式傷公信
不景氣阿嬤兜售野菜 台東主廚風味餐首選
軍艦出發護航 學者：中國海洋企圖心加大
與國民黨切割 李慶安自停黨權
疑開發金出老千? 金鼎証圖翻案
鹽埔蜜棗蓮霧 北上立院行銷
永豐銀行與永豐信用卡12月26日通過合併案
永豐金控高層人事大風吹 經營團隊陣容更顯堅強
PChome商店街年貨大街低價搶市 8人份豐盈年菜2千有找
選擇權新制度新商品明年1月上路 期交所再辦有獎徵答
巴基斯坦警方突擊 查獲大批炸藥逮捕8嫌犯
英女王耶誕文告勉勵民眾 艱難時刻切勿認命
巴勒斯坦主席籲哈瑪斯與法塔兩派系恢復和談
加州男子扮耶誕老人闖派對開槍 3人死亡
前海珊官邸共和宮 美年底前移交伊拉克政府
在校犯錯不敢回家 北縣2名小學生翹到宜蘭
扮耶老闖派對開槍 加州男子犯案後自殺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
幾內亞總理低頭 表態聽命政變領袖
菲律賓南部外海規模5.5地震 未傳傷亡
巴勒斯坦激進組織領袖遭以色列軍法庭判重刑
烏克蘭公寓瓦斯爆炸案 增至22人喪生
格達費之子被捕事件 利比亞要瑞士究責賠罪
共體時艱 以色列國會議員決定不加薪自肥
花花公子雜誌巴林踢到鐵板 國會議員籲禁
NBA 梅森壓哨三分彈 馬刺氣走太陽
奢侈品牌紛紛行善 但受經濟危機考驗
伊州長律師要傳核心幕僚 歐巴馬甩不掉賣官案
假日好天氣 下週鋒面到高山可能飄雪
耶誕夜狂歡變調 祕魯夜店5人喪命
台股開盤下跌14.92點 為4398.53點
法媒搶報 中國遊客巴黎耶誕購物一擲千金
耶誕節全美各地風雪 預測豪雨有助疏通旅客
北京明年起週六可登記結婚
杭州等10市獲選中國最具幸福感城市
南韓產業銀行：上海汽車應率先支援雙龍汽車
南縣跨年晚會打溫馨牌 在地樂團開唱
景氣太壞 浙江數百老闆潛逃欠薪數億
幾內亞政變領導人卡瑪拉 叛亂常客
新台幣匯率早盤升破33元
金融海嘯下廣州金融機構趁低吸納華爾街人才
天津股權交易所首批入駐企業26日掛牌
搭電影熱潮 十三行博物館推海角八里活動
幾內亞軍事執政團邀請國際團體代表會談
國軍將級人員定期晉任 趙一鳴等晉任中將
台股開低走高 面板族群全面反彈
心血管疾病 醫師提醒胸悶心悸警訊莫輕忽
瞄準直航商機 四川台灣風情週元旦登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
不景氣大風吹 2年內義大利近5000經理被炒
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
紐約老翁開車失控 猶太教慶典14傷收場
東莞出租車司機趁耶誕節「集體休息」
再遭不明氣體侵襲 大寮鄉民圍污水廠抗議
景氣差 高市動產質借所放款餘額反減
台灣美食週明年1月上海登場
南科否認今天提報產業整合計畫書
伊朗總統：若耶穌在世 會抵抗擴張主義強權
158名旅客27日首度從西安直飛台北
昆明咖啡館事故1死 警方認定自殺性爆炸
NBA耶誕節大戰 湖人中止塞爾蒂克19連勝
桃園全國書展31日登場 釋出多項優惠
李慶安案 王金平:視是否提喪失美國籍文件
卡洛琳．甘迺迪爭缺惹非議 紐約州長籲少臆測
歌手尤雅和原住民團體在星參加耶誕演出
中華郵政:明年2/7起 受理發放第2波消費券
委內瑞拉教會反對查維斯修憲連任總統
突破聽障學舞蹈 羅東聽障者28日展成果
美國安部明年上演實境秀 火拼「美國偶像」
台灣貿易援外計畫 獲WTO認定成功案例
時代週刊：2009中國經濟將硬著陸
台灣貿協在東莞辦活動 助台商拓內需市場
內政部網站設消費券問答集 供民眾參考
撩人歌聲成絕響 美歌手厄莎姬特辭世享壽81
日擬採新電費制 機動反映燃料價格
假期效應觀望 新台幣午盤小升3分
美失業者耶誕節最大願望：找到一個工作
齊齊哈爾零下20度凍斃了 供熱系統故障
李炷烽：金廈鋪光纖海纜實現兩岸電話直通
陳水扁暗樁？檢察官沈明倫：報導亂寫
工作中風 勞團抗議勞保局不列職業病
聯合號事件 台日兩船長緩期起訴處分
歐巴馬就職大典 紐約市警力缺席
立院三讀 消費券特別預算856.5億元
雙重國籍案 立院決議請外交部函美方查明
馬總統宣示普設運動中心 打造健康國家
NBA耶誕大戰 湖人中止塞爾蒂克19連勝
日本非正式職員就業情況正急速惡化
台東就服：尚有925職缺 基層勞力工為主
貿協拓展對中單一窗口 據點增至9個
李登輝遭告發疑洗錢 特偵組已提訊劉泰英
扁告發李登輝涉洗錢 台聯：烏賊戰術
初涉政治遇難關 外界籲卡洛琳甘迺迪公佈財產
健保局：雇主不得苛扣無薪休假勞工健保費
台股收盤漲11.63點 為4425.08點
泛客家群族 調查：台灣每4人有1人
北縣釋千名短期職缺 登記人數預估破萬
增加公視董事席次？立院決議交黨團協商
華府要求幾內亞立即恢復文人統治
扁案改變審理法官 扁律師：司法程序瑕疵
社福預算重分配 北市議員不滿政策粗糙
壽險資金入房市？ 金管會:尚未定案
力晶南科兩陣營爭取整合 茂德可望受惠
日相下令軍方加緊打擊索馬利亞海盜準備工作
陸委會諮委：政府應力爭台灣尊嚴與地位
開會打盹照片網上曝光 湖南6官員掉烏紗帽
中國海軍艦艇編隊赴索馬利亞打擊海盜
高市選定南星計畫區 打造遊艇專區
搶搭貓熊熱 捷運接駁綠1線推出貓熊公車
南亞大海嘯四週年 泰攀牙省辦紀念活動
雲南瑞麗市發生規模4.9地震 2人重傷
台股量能不足 攻堅無力
台股開低走高 收盤小漲11.63點
重慶錳廠發生噴爐事故4死14傷
中國11月鋼材出口劇降 景氣寒冬超乎預期
檢警破獲五旗太子會涉嫌勒索強盜案
預期貓熊館會擠爆 北市議員：動線應檢討
貓熊商機 北市議員:提3%造福其他保育動物
傳歐巴馬就任時北韓高官將訪美
前進大學生活 泰雅族小朋友當一日清華人
1月台指期收跌18點 逆價差47.08點
立院修正議事規則 提案權爭議解套
搶救雙龍 南韓產業銀行:中國母公司應先動作
中國證監會再批4新基金 今年獲批數新高
第三季全球筆記型電腦出貨超越桌上型
1月電子期收跌0.65點 金融期跌3.8點
雲林縣10大農產品伴手禮 結合消費券促銷
孟加拉破獲大批炸彈原料 逮捕7疑似好戰份子
周小川：消費內需是中國較薄弱環節
川震殷鑑 聯合國促建安全校舍抵禦天災
川航首飛台灣 感恩號機身印感謝助川震
扁案特偵組抗告 高院最快下午分案抽籤
健保監理會：北市應還欠款 否則拍賣土地
北京要求央企增加持股 穩定股市
遭移送紀委會 管碧玲：爭到提案權感光榮
看101煙火秀 大佳河濱公園貓空四獸山交管
看夕陽賞鳥賞生態 鰲鼓溼地生態旅遊新選擇
南韓20強企業：世界經濟2010年後才復甦
因應跨年活動 北市府提供5線捷運接駁專車
爬樓梯感胸悶 27歲青年發現冠狀動脈阻塞
台灣啤酒明年正式登陸 估銷量增1/10
台商貧病交迫淪落廈門 金門紅十字會接回
南韓人吃掉919噸含三聚氰胺餅乾類食品
調高進口車關稅 俄反對黨批是重大錯誤
專家：中國大陸擴大內需應著重救股市房市
客家樂舞與歌仔戲表演 27日宜蘭傳藝登場
連線遊戲引擎套件 雷爵授權嘉大使用
雲南瑞麗地震 疏散3萬人
台股量縮小漲 三大法人賣超5.03億元
禮品盃高球賽 呂文德一桿進洞
鄭州市民野炊失火 燒毀60公頃黃河濕地
大法官：羈押被告不得訴訟請求救濟 違憲
新台幣兌美元升0.5分 收33.025元
工研院:不景氣更應重視研發 尋求產業升級
經建會：11月景氣信號分數11分 維持藍燈
團團圓圓旋風 國航機身繪貓熊飛航蓉台
遭控賄選案2審開庭 蕭裕正:公務餐會無賄選
日相指示派艦前往索馬利亞對付海盜
AMF：油價續走跌 波灣產油國應警覺
平可夫：中國派軍艦護航想展示軍事實力
景氣不佳 嘉義街友爆增
陳沖:政府重視企業經營發展 落實三挺政策
中中彰投特色商品 明年初行銷港澳爭商機
氣體侵襲校園事件擴大 兩校半數學生缺課
醫師換照教育學分放水 民眾投訴醫界陋習
中國大陸啟動涉台文物保護工程儀式
拆小廣告換禮券 高雄市成功為市容除痘
進軍俄泡麵市場 日清食品將投入近3億美元
后豐斷橋事件 監察院彈劾陳伸賢
經濟危機影響 河南已有377萬農民工回流
遭彈劾 陳伸賢：心情沈重將檢討改進
國民黨：李慶安自願暫停黨權 黨同意
海角七號真實版 三重郵差阿家組樂團駐唱
立院三讀放寬違法收政治獻金返還繳庫期限
新加坡今年11月製造業產值下滑7.5%
老無所養 湖南老人為入獄養老持刀搶劫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不明酒精香料製偽米酒 薑母鴨店是大買主
經建會：11月景氣11分 近七年新低
北日本暴風雪 交通班次大亂
三鹿毒奶案開庭 6名「毒老大」受審
中油：12/27起 汽柴油每公升調降0.4元
經建會：景氣短期走出陰霾 難度高
世貿中心3度流標 高市府訂明年1月議價發包
中油：汽柴油明天起每公升調降0.4元
中國紀檢機關處分縣處級以上幹部近5000人
股票選擇權及台幣黃金選擇權 明年1月上路
師父教種瓜 徒弟青出於藍拿冠軍
農糧署：明年擬活化6萬公頃休耕地增產
大海嘯4週年 印尼亞齊全省下半旗3天
回收價格差 拾荒者轉向擴大就業方案找機會
高市完成消費券發放所工作人員招募
中國民眾最熱門話題由「理財」變「守財」
李慶安：國籍爭議釐清前 不參加黨團運作
遏止擅挖道路 郝龍斌:研議提高檢舉獎金
匯市量縮觀望 新台幣收盤小升0.5分
亞洲少棒賽 中華隊首戰不敵中國隊
首張狩獵公約 卑南族大獵祭簽定不濫獵殺
山東航空首發班機 搭載153旅客傍晚抵台
啟智協會:捐款急凍 身心障礙機構奄奄一息
福利加碼 金門縣府研議發放金酒消費券
搶救休學 高市空大以彈性學習模式招手
人事局：明年元旦推出最新公教低利消貸
涉毆前助理 嘉縣議員王金山獲判緩刑
北市勞工局:兩身障加油站 元旦新業者接手
日調查：家庭環境影響首次性經驗的年齡
搶消費券商機 農委會推農特產與旅遊商品
大寮學校遭氣體侵襲學生缺課 沈世宏視察
烏克蘭公寓大樓爆炸案 死亡人數增至27人
美安全評估 未來5年恐怖威脅來自中東非洲
上海就業外國人13年增13倍
國民黨同意李慶安自停黨權 籲速查明事實
研考會：政府拚經濟 短期就業獲75%支持度
加州男子扮耶誕老人闖派對開槍 至少9人身亡
川航台灣機師張魯珍 重返松山心情興奮
台塑石化：明晨 1時起汽柴油每公升降0.4元
中油與中海油今簽約 擴大探油合作
救斷炊 高市民進黨部受理消費券繳黨費
人事局：元旦起可持國旅卡從事藝文消費
泰總理籲前總理 勿煽動民眾造成政局不安
北縣1000個短期職缺 6459人登記
HBL 王智信助青年險勝和平
「馬利與我」電影巴西上映 預估將大爆滿
中斷10年 陸委會28日召開大陸工作會議
亞太地區面臨超級天災風險 可能百萬人罹難
研究：國中基測試題 符合公平性要求
政策確定 陳添枝：優先開放離島發展博弈
3度入圍葛萊美 唱片設計奇才蕭青陽出頭天
日商員工明春台北觀光 預估帶來4000萬商機
全台跨年迎曙光 演唱會煙火秀夜未眠
經建會：離島發展博弈 擬開放國人使用
印度國際女網雙打賽 台港女將搭檔奪冠
內政部：明年1月10日發放領取消費券通知單
公平會:加盟業主部分資訊得以電子文件揭露
渣打明完成亞洲信託合併案 分行增至95家
墨西哥販毒暴力事件再現 全國各地10人喪生
抓大寮空污元凶 環保署28日公布採樣數據
陳添枝:加強鬆綁重建 明年GDP經建目標2.5%
媒體：俄對利比亞等國出售地對空飛彈
中油與中海油簽4項協議 全面展開合作
日橫濱市長中田宏爆緋聞 遭前情婦提告
上海動物園：積極爭取飼養台北長鬃山羊
中油中海油簽合作意向書 不排除代煉原油
扁當庭釋放抗告案 高院晚間不做裁定
光譜儀未能監測 沈世宏：追究失職人員
基測試題研究 社經地位致學生成就差距拉大
特偵組指扁舉發李登輝? 扁律師:不實指控
高縣無頭男屍確定身分 警方追查是否有共犯
越南外資2008年成長3倍 台灣投資額居第二
濱崎步耶誕夜跌傷右手 緊急動手術
西非經濟體：絕不承認幾內亞違憲政府
中縣跨年晚會辦世界歌唱決賽 議會看法兩極
勞委會:實施無薪假企業應主動通報
泰國黃衫軍佔領總理府 新總理將提告
升學優待族語認證考試 74.2%原民學生合格
研究：男生幾何觀念佳 高階數學比女生好
兩岸合作探油 雙方皆預期一定會挖到油
快過年東莞租男女朋友回家過年風氣再起
力晶提整合建議書 工業局：盼尋求雙贏
菲國總統矢言 米糧危機明年不會重演
過勞認定 勞保局同意工會參與訪談調查
今彩539三星四星開獎
獲贈太陽馬戲團公益門票 郝龍斌感謝
星今年11月旅客人數持續下滑9.7%
大樂透49樂合彩開獎
新加坡破獲今年以來最大宗走私香菸案
大陸學者：兩岸探勘戰略資源具象徵意義
韓片「超速緋聞」可望突破400萬人次觀賞
伊拉克蓋達首領越獄脫逃 引起槍戰造成13死
遭彈劾 陳伸賢感沉重 尹啟銘：不代表有罪
英智庫：明年經濟負成長2.9% 1946年來最低
銀行公會：卡債族失業 可有條件緩繳卡債
台股本週跌幅5.74% 生技指數跌幅最小
新指令上路 歐盟將更有效保護環境
泰3000億銖刺激經濟預算 擬明年3或4月實施
台糖沙拉油降價 18公升經銷商價每桶降4成3
行銷台北聽障奧運 金牌選手代言宣傳
台灣中油向政府要求增資彌補虧損
刺激經濟 泰國明年擬投入87億美元
北加州發生規模5.0地震 未傳出傷亡
出任台北101董座？ 林振國：毫無所悉
中油台糖登陸？ 尹啟銘支持拓展海外商機
大樂透頭獎 3注中獎 各得3.3億獎金
民調：歐巴馬是最令人欣賞的美國男性
巴基斯坦部隊取消休假 印巴邊界增兵
上海台籍中醫師教導台商冬季養生
盧布兌歐元創新低 越南盾兌美元15年新低
2嫌綁女店員洗劫PUB 栽在遠端監控系統
今彩539頭獎2人 四星正彩5注三星29注
政院提報3都15縣案 總統指示月內細部規劃
智庫：英國經濟2009年將萎縮2.9%
農委會誤植禽流感爆發日期 致函OIE更正
經濟衰退 華府天主教堂耶誕餐會人數激增
塔吉克付不出帳單 烏茲別克減送天然氣
無視經濟危機 日本宣布建造新一代磁浮列車
孟買攻擊案發酵 印度籲民眾勿到巴基斯坦
菸害新法上路 逾50萬個室內場所受影響
疑開發金出老千? 金鼎証圖翻案
特偵組將約談？ 李登輝：不清楚不知道
國道6號霧峰草屯段通車 多數民眾不知使用
與國民黨切割 李慶安自停黨權
中國戰艦護航 外交上對台灣不利
中國戰艦護航 外交上對台灣不利
吳敦義遷戶籍 轉戰北縣長？
抗告結果何時出爐？高院：稍安勿躁
官員出國滯留不歸嚴重 中國下令嚴控護照
湖南長沙建築工地升降機意外 17死1重傷
中國外債 今年前9個月暴增18%
北市跨年晚會 邀阿妹五月天
一貫道神威道場落成 馬總統剪綵
專業塔羅師 28日結業授階
採購人員財產列申報 工程會樂見
鴻海拼了! 郭董率主管年薪領1元
消保會今全台抽檢大客車安全 違規率4%
菸害防治法實施 台酒煙品業績將掉10%
亞塞拜然國會通過舉行延長總統任期公投
經濟頹勢拉不回 今年購物季美零售業慘兮兮
伊朗船運物資至加薩走廊 救助巴勒斯坦人
耶誕節過後交投清淡 美股開盤走高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南非媒體報導：兩中國旅客溺斃東開普省沿岸
美在阿富汗反恐大業 四顆藍色小藥丸幫大忙
民調：近九成英國人明年將勒緊皮帶度日
印巴陳兵邊界緊張升高 巴國重申：無意侵略
印巴對峙美國緊張 白宮:雙方應避免升高情勢
阿聯準備減產 國際油價上漲
耶誕節後第一個交易日 美股上漲收盤
布希即將下台 75%美民眾感到高興
預判來年景氣 新舊年之交美股漲跌受關注
國道6號霧峰草屯段 上午9時通車
祕魯瑪利亞與木匠 耶誕節喜獲麟兒「耶穌」
世衛：辛巴威霍亂肆虐 死亡增至1518人
股市跌 中國證券交易印花稅劇減91.5%
年關近 中國大陸假金幣盛行
歐巴馬榮登美民眾最仰慕男性榜首
全台週休假期氣溫回升 跨年夜有冷氣團
中國大陸居民儲蓄存款驚人 逾人民幣20兆
大陸小學5年級起將接受性知識相關課程
籌募歐巴馬就職典禮經費 各界名流慷慨解囊
明年元旦起 台北賓館改為每月開放1次
新聞局:2009年簽約米其林發行台灣旅遊書
很新鮮！少林易筋經列入武漢一大學選修課
經濟趨緩後遺症 大豆價格暴跌 北京急收購
北縣建置印鑑e化系統 減少歸檔核對疏失
大三通後兩岸首度在廈門舉辦房地產博覽會
中國央行據研判明年至少減息81個基點
卡洛琳．甘迺迪電視專訪表態爭取參議員決心
馬總統悼念葉石濤 頒褒揚令表彰貢獻文壇
中山高五股交流道新增匝道 31日中午通車
最受美國人仰慕偶像排行榜名單
這個聖誕不太冷 陸客為香港帶來熱消費
專家：經濟衰退對人們心理及生活影響巨大
擔心工作 上海不少農民工留下過年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
廣東韶關前公安局長貪賄逾千萬被捕
加州耶誕老人兇殺案 警方找到第九具屍體
醫學倫理課程怕說教 醫界從電影找教材
醫學倫理搬上舞台 醫學生課程用演的
法國總理費雍要求內閣節省新春酒會開支
美零售業者多提早營業促銷 搶攻耶誕後消費
吉里巴斯糧食短缺 台灣捐贈200公噸食米
網購宅配逆勢成長不減 拓量販商機成定局
廣州加力力度吸引海歸科技人才
室內吸菸室標準苛 飯店餐廳改全館禁菸
設室內吸菸室 老福機構還沒準備好
無菸職場各顯神通 吸菸重則免職
國稅局：尾牙摸彩獎品應辦理扣繳
菸害警示菸品禁陳列 禁菸創意攏是為著你
台鐵中部新推郵輪列車 一日暢遊平溪線
戒菸靠自律易破功 門診加諮商助一臂之力
棄高薪 中國城市白領走入鄉村找尋平靜
飯島愛死亡 搜尋舊作不容易
中國海軍強大 菲律賓未感憂心
剛果治安惡化 1名中國男子遭射殺
廣東近兩月家具出口呈零成長
王郁琦會開飛機 馬總統虧說要先下機
春節行要安全 消保官全台大客車公安查核
新年新氣象 專家：美股明年可望復甦
河南濮陽雷管爆炸案造成13死10餘房屋倒塌
無患子產品熱銷 林務局補助設集貨展示中心
桃園全國春聯書法比賽 上千人齊聚揮毫
嘉義市運動元年壓軸賽 老爺盃馬拉松明登場
基隆7旬老翁買早餐 疑不慎跌落大水溝死亡
查雙重國籍漏總統府？立院：只針對政務官
廈門長庚醫院明年1月成為大陸醫保醫院
經濟不景氣 星耶誕節購物業績減少兩成
李慶安案 國民黨團:立院應明年1月底後處理
兩岸航空貨運效益 台商:3到6個月後顯現
工程會:採購人員財產需申報 可防弊案
貓熊體重降 動物園：一週可適應趨穩定
3都15縣政策 周錫瑋：全力配合
日本人元旦長假 前往韓國者大增2成5
2008環保政策體檢 環團：政府說比做還多
肇因電影宣傳 大陸南北武師互相叫陣
耶誕季後銷售不看好 景氣恐持續低迷
經建會:作業簡化 申請健保 目標3天完成
金管會修法規 信託業納入遵守法令主管制度
分析師：鋼價可望明年第二季反彈
前11月菲禁600外人入境 中國最多台佔近8%
中國大陸配偶抗議 要求修法比照外配人權
北縣長選情立委雙重國籍 吳伯雄29日說分明
耶誕老人兇案主嫌 生前工作與婚姻皆不順
宜蘭東澳海域2名釣客落海 已救起1人
李明博：南韓經濟明年上半年恐負成長
網路購物風行 亞馬遜網路商店假期業績長紅
香港機場地勤員工短暫罷工
福建接待台灣居民：今年底有望達1000萬人次
中國湖北恩施爆傷寒疫情 63人確診
湖南長沙工地發生意外 至少17人喪生
飯島愛喪禮已舉行 死因尚未釐清
中國建設亞洲最大的遠程醫療服務中心
好客連年 台灣客家博覽會三峽熱鬧登場
台大醫院兒醫大樓啟用 打造專屬就醫環境
蕭暉榮書畫雕塑展 國父紀念館展出
移盟提兩岸關係條例修正案 籲重視陸配人權
馬總統：台灣實現在大陸做不到的理想
印度信實石油集團啟用世界最大煉油廠
MLB 巨怪強森加盟巨人隊
弱勢兒童看長毛象 中市議員官員裝扮相迎
台灣雲南直飛今啟動首航
菲國漁民抗議鄰國漁船越境捕魚
蔡英文：司法人權未受重視 民主社會缺憾
能源局:太陽能發電裝置容量年底達5百萬瓦
刑事局偵破自稱黑道擁槍與販毒案
瀛社百年特展 展出台灣古典詩歌之美
蔡英文弔唁劉柏煙 慰勉家屬要勇敢
福建吸引台資逆勢成長
蔡英文：在野國是會議明年召開
國稅局:宴客索發票 莫被加收5%當冤大頭
扁舉發李洗錢 特偵組:全案目前僅為查字案
陸媒擔心仿瓷餐具安全問題重演毒奶事件
台灣之美人人愛 文建會將整合文創業轉型
金門戰地秘境之旅 參觀擎天廳叫好又叫座
香港機場地勤人員罷工 旅客未能取回行李
違反選罷法 蕭登獅更二審被判刑6個月
新鄭和計畫啟航 英國大廠下月中來台採購
福建湄洲島對台直航碼頭興建完工
李明博：南韓經濟明年上半年仍可能萎縮
40年漫漫求學路 陳仁和跨海6進6出讀南師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
六龜育幼院創辦人百歲生日 馬總統親賀
貼近在地文化 大學生體驗台灣民俗
李登輝：是非不明集體腐化 台灣心中之蟲
台灣電影發展受日本影響 黃仁新書印證歷史
陽明海運國際兒童繪畫得獎作品將巡迴展出
金門新移民歡樂嘉年華活動上千民眾參加
王金平:南縣市合併升格直轄市 條件有距離
后里風荷蘭情 15萬株鬱金香爭奇鬥艷
軍艦遠洋護航 共軍：不上岸 不受他國指揮
HBL 強恕姜仕峰罰球穩軍心 晉級8強
三鹿集團等22家企業主動補償毒奶粉受害者
拉脫維亞國會議員訪社大 經營模式感興趣
中國發生兩起意外事故 造成32人喪生
鹿谷冬季凍頂烏龍茶展售會買氣佳
寒冬送暖 舜心功德會送棉被備熱食辦義診
美國之音：地下教會影響力令中國當局不安
總統：各縣市生命線增設專線 發揮更好功能
西安至台北空運直航今啟動首航
馬總統：3年陸續釋出20萬工作機會
3都15縣敲定？王郁琦：馬總統仍在評估中
今年中國A股蒸發22兆 股票族每人虧183萬
金融危機下 中國西北國際運輸市場旺季不旺
王金平訪南大七股校區 允協助建校進度
照顧弱勢 教育部電腦送高縣低收入戶學童
元旦升旗及預演 總統府週邊交管
小提大奏 彰縣千人同台演奏小提琴
柳丁滯銷 古坑鄉長明年1/5率農民北上陳情
上海青年京崑劇團直航包機赴台表演
1995生命線 有人建議取諧音英九救我
買不到F22 日為購新一代主力戰機傷腦筋
馬多夫家族成員涉案狀況仍在調查中
扁案日後開庭 北檢部署4檢察官公訴論告
以色列空襲加薩走廊 至少120人喪生
跨年煙火熱門景點 北市接駁公車延後收班
高市警方偵破地下錢莊暴力討債集團逮4嫌
校務基金運作制度缺彈性 國立大學籲鬆綁
西班牙總理宣布停止與巴斯克恐怖組織對話
阻撓捕鯨 激進團體投擲臭彈攻擊日本捕鯨船
清潔隊員執勤遭攻擊 高市府譴責暴力
創意鐵人盃太陽能模型車賽 南台科大大贏家
空襲加薩造成至少140死 以軍稱行動才剛開始
明年中國全國人大會議3月5日北京召開
消費券繳黨費 國民黨出現可討論意見
本土社團：反對將台灣去國家化
新華社：毒奶廠商決賠償三聚氰胺受害者
南王姐妹花發片 展現部落女性文化生活
動物園：貓熊體重因環境差異下降屬正常
經濟不景氣 義耶誕節消費較去年跌2成
以色列空襲造成155死 哈瑪斯發射火箭報復
涉毒品軍火案 墨國選美皇后判入獄40天
高孔廉：貓熊來台 從未考慮單純接受贈與
金融海嘯狂襲 英四成房地產仲介商失業
花蓮太平洋國際觀光節 今晚正式登場
歐巴馬夏威夷度假引騷動 巧遇大停電
美電廠廢煤渣泥流外溢增至10億加侖
澳洲驚傳鯊魚攻擊浮潛客 海空搜尋出動
周華健金融海嘯中開演唱會 感謝歌迷支持
俄稱若帳款未清 有50%可能對烏克蘭中斷供氣
富通集團損失嚴重 小股東要求執行長下台
宜蘭東澳落海釣客 救難單位持續搜救
印度否認增兵巴基斯坦邊界
加薩遭致命空襲後 世界列強呼籲和平
鴻海拼了! 郭董率主管年薪領1元
菸害防治法實施 台酒煙品業績將掉10%
扁案抗告更裁 蔡英文盼維持審判獨立性
高院再度發回扁案 北院明天14時開庭
國際緊張情勢升高 黃金避險需求增強
糧食歉收 專家警告南亞慎防動亂
以色列揚言對加薩走廊採取地面攻擊行動
扁若再被押 陳師孟：恐有嚴重後果
中國護航軍艦駛離南海 將進入麻六甲海峽
美譴責哈瑪斯惡棍 挑起加薩暴力衝突
巴國總統稱無意與印度開戰 籲對話化解糾紛
特偵組再發新聞稿力挺沈明倫
以色列揚言持續對加薩走廊空襲行動
歐巴馬度假遇停電 軍方和夏威夷政府保安全
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
MP3播放器放微光 瑞士雪地迷路遊客獲救
餅乾樂透？ 加州婦女買盒餅乾內藏一萬美元
壓制哈瑪斯火箭攻擊 以色列空軍空襲加薩
高院：扁無不予羈押之理 盼北院妥適處理
以色列空襲加薩走廊死亡人數增至205人
著名美國政治學家杭亭頓去世
美指哈瑪斯掌握停止以攻擊加薩地區關鍵
以色列空襲 喪生人數增至228 哈瑪斯誓言反擊
歐巴馬密切監控加薩情勢 態度左右中東未來
無間道墨西哥版 總統隨扈疑似為毒梟臥底
醫療人員：以色列再空襲 兩哈瑪斯成員喪命
白宮籲以色列 攻擊哈瑪斯應避免傷及平民
萊斯：哈瑪斯應為加薩暴力復燃負責
加薩遭以色列猛烈突襲 病患與屍體擠滿醫院
30日冷氣團到 跨年至元旦先濕冷後乾冷
連番空襲加薩後 以國總理誓言避免人道危機
廣東明年起禁止家長讓未成年人夜不歸宿
加薩走廊暴力升高 瑞士譴責以色列和哈瑪斯
中央社政府資訊頻道30日上線 全球中央創刊
廣州女白領爭嫁阿兵哥
高院再度發回扁案 台北地院：將妥適裁定
扁案再度發回更裁 陳雲南：感謝高院卓裁
焦點人物：影響深遠的美國政治學家杭亭頓
國際需求減少 印度鑽石產業失業逾10萬人
中國艦隊將在索馬利亞海域設7個巡邏區
阿拉伯聯盟將舉行特別高峰會 討論加薩情勢
兩岸郵局通匯年後開辦 仍須花旗銀行經手
中國對加薩走廊局勢表示嚴重關切
民間國是會議 民進黨：歡迎政務官參與
民調：法人擔心社會越來越不自由平等博愛
當代藝術名家52人展畫作義賣 助抗癌學生
高院：檢察官在案件起訴後仍有抗告權
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
江蘇常州等地出現地震雲 專家稱無關地震
2008年中國10大經濟新聞 宏調政策轉向居首
廣東青少年犯罪5年倍增80%涉財
農委會:去函澄清 貓熊來台非屬國內交易
從政不忘運動 黃志雄洪佳君難忘運動好處
立委送暖不落人後 義剪贈米歡喜做甘願受
電信業續約多元化 3C產品可望都能搭售
各國呼籲以巴停火 美譴責哈瑪斯使用暴力
國民黨展覽廳1/7開展 重現孫中山廣東國語
鼓勵女性公務員懷孕 考績不再總拿乙
2009年中共中央1號文件 6度聚焦農業問題
南訓中心：民眾選職訓與就業市場有落差
被彈劾公務員退休金照領 監察院建議追回
威名百貨全美分店明起銷售蘋果iPhone
健身中心定型化契約 強化解約履約保證權
中國禁台灣砂石船入港？賴幸媛：偏頗報導
推動不在籍投票 內政部明年2月提修法版本
深圳港出口下滑 轉戰內貿與廣州港爭貨源
蘇煥智：農村是疏導失業人口最佳去處
賦改會明討論促產落日配套 預料有共識
「告示牌」：2008演唱會 邦喬飛樂團最賺
急救用傻瓜電擊器 北市跨年晚會守護安全
以襲加薩後可能發展 頑強哈瑪斯不太可能倒台
探討因應金融風暴 金融研訓院明辦研討會
陽明山計程車共乘黃金路線 估每天1500人
工程會:工程物調補貼款有餘額 籲廠商申請
中國嘉德今年創人民幣18億元總交易額
義媒體：墨西哥億萬富翁接手本田F1車隊
鄉村住宅修繕興建補貼申請 年底截止
福建擬開放台灣牌照小轎車入境
亂採地下水釀禍 浙江寧波地層嚴重下陷
元旦及春節假期 關稅局服務不打烊
扁獲釋案發回更裁 綠憂對立藍籲慎派法官
嘉義市運動元年 馬拉松賽壓軸
交部試辦計程車共乘 劍潭-文大31日上路
中國出現大量日製手機 疑與日店遭竊有關
自殺炸彈客攻擊斯里蘭卡維安檢查站 5死15傷
高院再發回扁獲釋案 北院最快明開庭審理
留予史家說遺緒 布希錢尼卸任前頻談8年施政
因應菸害防制新法 販菸場所自我評估表出爐
史亞平明演話劇 高喊後會有期再見不難
中國爭取明年跨國企業在大陸全面設工會
統計：伊拉克戰爭08年平民死亡數明顯下降
東協憲章生效 7年邁向共同體將面臨諸多挑戰
嗅到食物 玉管處發現台灣黑熊出沒登山道
廈門1/3辦馬拉松賽 金廈小三通班船調整
綠營：公教貸款超低利 紓困勞貸利率應降
日本巢鴨成為老年人最夯旅遊景點
中部4縣市將赴港澳促銷 行前先特賣
美國推理小說名家華歐去世 享年88歲
美官員：以趁歐巴馬上台前先教訓哈瑪斯
歐元10週年 憂慮的青春期恐接踵而來
砂石船遭對岸拒絕進港 胡志強:應了解原因
以色列哈瑪斯起戰火 外交部：僑胞均安
總統:發掘有利人民政策 再設法由兩會談判
今年3大風災致經濟困窘 古巴開始撙節支出
美中學數學分級測驗 台滿分比例全球第1
因應OPEC減產 厄瓜多要求阿吉甫石油停產
日本股市 外資出現8年來首見賣超
拯救汽車業 德外長贊成國家援助
改善室內空氣品質 立院明審專法
調動部隊坦克 以不排除對加薩發動地面攻擊
前馬來西亞國王端姑惹化去世
慢性骨髓性白血病第二線標靶藥 納入給付
認識多元文化 繪本閱讀手偶教學趣味多
回顧8年 布希略有遺憾 錢尼沒什麼好後悔
劉揆：各部會加強聯繫 主動規劃兩岸政策
洋基大筆灑錢 美媒擔心產生後遺症
總統：兩會不取代民間團體功能
台灣文學家葉石濤公祭 政壇文壇致哀送行
部分雙腔型人工心律調節器 納入全額給付
能源局:未來10年電價 實質年均成長率為2%
56%受訪港人預期明年香港經濟更差
日本可能放棄購買美國F-22隱形戰鬥機
加薩遭以空襲死傷慘 哈瑪斯籲巴人揭竿而起
總統府：民眾到車站購票 才符合時效需求
學者在上海探討兩岸關係發展新局
砂石輪大陸入港遭拒?交通部:未向對岸申請
捷運藝術之美 北市捷運局推出導覽地圖
維護林道 高縣扇平園區明年1月暫停開放
長江第一條公路隧道在武漢建成試通車
2009年中國大陸春節鐵路運輸仍一票難求
比利時政治僵局未解決 總理人選未定
擬協商年終獎金 台塑集團勞方估4.2個月
耶誕期間近130萬人次往返澳門
MLB 塔瓦拉斯與紅人隊簽下2年合約
中部7校高中生為創世義賣 潘慧如帶領誓師
王清峰：發回更裁很正常 裁判也可能有錯
陸委會:兩岸權宜輪平等參與 有問題將協商
防檢局：Taipei China參與OIE 無矮化問題
勞保局:勞工紓困貸款利率無補貼 立院決議
美自日秘密運回高濃縮鈾 可製20枚核彈
紙繡再創事業第二春 沈海蓉活得精彩
勉受刑人子女 王清峰:投資孩子即投資未來
冬病冬治 北市醫提供三九天穴位敷貼門診
以色列戰機對加薩走廊進行新一輪空襲行動
1對青森蘋果印招財貓 上海超市賣近4萬元
明年元月起 陳師孟串連名嘴廣播開講
毛治國建議台鐵 年節車票上網預付享折扣
防哈瑪斯生事 以色列警方高度警戒
迦納總統選舉進行第2輪投票
2008十大環境囧新聞 蘇花高蟬聯第一
總統：兩岸逐漸了解勿再割頸割喉競爭
台鐵:週休假日 重要節日售票餘額上網公布
杉林溪冬茶賽 劉嘉恩一家三代包辦前3名
大陸大學排行榜不客觀 錢給越多排名越前
財經專家從美國人消費行為看美中經濟共生
北縣兒童表演藝術節開鑼 紙風車等劇團巡演
越南北部家禽飼養場再度爆發禽流感疫情
私校校長：發展特色 吸引優秀陸生來台
全運會成績佳 彰縣府送1725萬元大紅包
台灣客博會 5萬4870公分粄條創金氏紀錄
亞洲少棒錦標賽 中華隊4連霸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
國美館數位影像建築投影 中市晚間登場
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓宣布新能源計劃 未來4年建12座核電廠
台灣製造尚讚 劉揆參觀客博會帶頭拚經濟
印尼藝人競選議員 觀察家：當選機率高
薪傳盃棒球賽 政大和虎尾科大晉級冠軍戰
特偵組續辦扁李4大案 盼明年3月底前偵結
聯合國要求立刻停止加薩走廊所有軍事活動
總統：不求戰不懼戰 絕對有備戰能力
俄羅斯警告烏克蘭 五成機會停止供應天然氣
靖娟基金會籲結合社區建置通學安全網絡
綠委擬修法 具外國籍不得為公職候選人
收藏達人劉偉勳 盼成立鴨子博物館
謝長廷:人民痛苦指數若未改善 明年519上街
哈瑪斯發射射程更遠火箭攻擊以色列
甜甜圈公益團隊 陪新台灣之子同樂
不理溫家寶 「最牛女學生」網路大紅
英王室惹爭議 愛德華王子對狗揮棒照片上報
日療癒系歌后夏川里美元旦與打擊樂手結婚
高市迎風單車隊上路 謝長廷領騎
央行：12月人民幣買入金額大於賣出金額
港都電台歲末獻愛 募款捐兒福聯盟
中華職棒選秀 考驗各球隊智慧
埃及試圖斡旋哈瑪斯和以色列停火
廣州5萬7千人爭做公僕 平均63人爭1職位
調查：明年數百萬名英人薪資被砍或凍結
郭晶晶成為香港小學生最喜愛運動員
泰新政府國會施政報告前夕 紅衫軍大示威
馬來西亞利用衛星監測 對抗違法盜伐
日刊體育報電影大獎 中居正廣獲頒影帝獎
以色列軍方：戰機擊中加薩230個目標
大寮空污案 楊秋興：10天後協調賠償
律師鄭文龍：地院更換法官 為扁案投下變數
揚言發動地面攻擊 以色列徵召後備軍人
哈瑪斯不准傷者離開加薩走廊 埃及譴責
中央印製廠：消費券預計明年1月16日交件
英相新年祝詞 籲民眾勇敢迎接經濟衰退試煉
大寮空污案 專家建議改善污水處理設施
報告：印度百業蕭條 增加就業困難
伊拉克蓋達囚犯越獄落幕 一人喪生兩人被捕
以色列坦克在加薩走廊邊界集結
金融危機 中國採措施支持農民工返鄉創業
教宗譴責加薩走廊暴力衝突
金融風暴後 紐約人明年應該最怕什麼？
阿富汗境內連串炸彈攻擊 至少12死50餘傷
巴基斯坦汽車炸彈自殺攻擊 27死15傷
新聞小百科：巴勒斯坦哈瑪斯組織
紅十字會警告：加薩醫院陷傷滿為患危機
扁若再被押 陳師孟：恐有嚴重後果
金融風暴明天過後 自由作家筆下一片悽涼
物價就是不降 消基會也沒輒
控陳肇敏加重誹謗案 陳水扁上午未出庭
中國圖騰龍換貓熊 引起烈討論
馬做得差 反對黨醞釀一周年提罷免
筆耕不懈的趙淑俠知交文友滿天下
外長：史亞平出任駐星代表非常合適
隨扈受不了? 國民黨團籲總統適度休假
立委籲NCC網站分級基金會合併 NCC:可檢討
搶陸客 台灣地方政府組團到北京
工程會主委:開放陸資投資愛台12建設 近期定調
歐鴻鍊：立院若要再查證雙國籍案 會照辦
迎新年 北縣府邀民眾碧潭玩運動拿獎品
經長:明年國營事業績效獎金不超過1個月
晶片護照正式發行 新照一率換發
強化公眾監督 公視董事長簽社會承諾書
金門縣警察局兩分局成立 警制恢復三級制
當街喊價販嬰 彰縣府：遺憾若屬實將告發
中國09年上半年 失業率可能升至11%
日三井住友等3家產險擬合併 將成業界龍頭
中市照顧服務員培訓 消費券可抵全額學費
花東外島 也能擁有日月潭祈福卡
日月潭湖上花火 跨年浪漫倒數
新年怎麼過才有Fu？遠傳電信陪你迎接2009
泰紅衫軍包圍國會 政府政策報告無法進行
內政部取消陸配申請定居數額限制
拓寬發展空間 金門縣長盼3縣改為特區
用生命影響生命 資深社工郭明珠獲IVAT頒獎
傳中共明日之星 習近平明年擔重任
立院委員會：勞工紓困利率不得高於1.92%
在野黨議員:北市首長消化預算似肥貓
知本老爺吃蕎麥麵跨年 祈願幸福迎新年
勞保費率開漲 全體雇主明年保費年增187億元
低薪資、低工時、低就業『職場新三低』時代來臨
長榮桂冠酒店(台北) 為您留下燦爛時分、美麗回憶
赴美炒房去! 中國大陸團1月出發
核四廠安全管制深受美國核能管制委員會重視
央行總裁:台灣不可能零利率
就是要審理拘押? 扁律師聲請法官迴避仍續審
中國毒奶事件 22家企業將支付上億美元賠償
營所稅降至20% 賦改會:有共識
拿美國退稅?李慶安:房屋稅無關國籍
外交部發行晶片護照 大幅提升防偽功能
王永慶明移柩暫厝南亞林口廠 謝絕媒體採訪
羈押庭 扁辯一樣是支出大於收入馬就沒事
大三通 2008中國10大新聞之第9位
馬嫂關心弱勢之旅 訪視屏東山地國中小
沈睡海底800年 南宋西沙沈船打撈上岸
健保費爭議 郝龍斌提修法解"除"舊債
給歐巴馬下馬威 北韓可能再度核試
明年英失業人數 恐20年來最多
保險業統計 08年逾22萬人因天災罹難
不羈押扁 特偵組：涉案5.7億元恐遭滅證
印尼外交部 譴責以色列空襲行動
以色列轟炸加薩與埃及間地道 濃煙四起
孟加拉船民99人海上漂流13天後獲救
以色列戰車集結加薩邊界 轟炸持續進行
荷巴特港帆船賽 野生燕麥XI隊四連霸
以轟炸加薩 導致敘利亞以色列間接和談破局
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
比利時國王責成眾院議長組閣 終結政治危機
早日脫離政治危機 比眾院議長奉命組新政府
以色列外長：該受譴責的是哈瑪斯
「馬利與我」 登上北美票房冠軍
住哈瑪斯火箭射程內 台僑劉秀蓮隨遇而安
近期赴以旅遊洽公 丁干城籲注意自身安全
鋒面冷氣團緊接而來 氣溫逐日降
關切加薩情勢 但歐巴馬堅持上任前不干政
以空襲加薩 國際間引發抗議 多國外長籲停火
台股開盤上漲4.27點 為4429.35點
台浙文化交流 弘一法師傳奇南投演出
俄羅斯最受歡迎歷史人物票選 史達林第三
歐巴馬就職 成都高中女生獲邀觀禮
美元走弱 新台幣匯率盤初小升
伯利恆迦百農 同為聖地兩樣光景
阿富汗爆炸炸死14稚齡學童 監視器全都錄
西南戰雲密佈 以民眾生活如常
三鹿將支付毒奶受害兒醫療費用直到18歲
川震背亡妻回家 四川男子娶深圳打工女
物價不降 消基會請民眾向政府民代反映
吸引投資 菲律賓向台灣機車廠商招手
台股走弱 觀光及DRAM族群為多方指標
真主黨籲埃及人民迫使開羅當局開放加薩邊境
泰國紅衫軍包圍國會 阻礙新政府施政報告
救失業創白領工作機會 政府擬推創意團隊
蘿拉：布希天生運動家閃飛鞋功夫一流
經濟衰退後 美國人對房子品味可能改變
雲林農會選舉疑傳暴力 檢方收押3人
深圳大芬油畫村訂單劇降7成
加薩邊界情勢緊張 埃及驅散企圖入境巴人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
總預算2700提案 王金平：朝野應求共識
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
泉州擴建驗關通道方便台胞往來兩岸
未來白宮顧問暗示 不會變成第二個羅夫
扁是否羈押下午更裁 陳雲南：有充分準備
調查:逾2/3員工期盼尾牙 4成願自費舉辦
NBA 諾威茨基禁賽 小牛依舊炸沉快艇
醫師：一氧化碳中毒 易導致遲發性腦病變
空污紛爭解決 潮寮國中小學恢復正常上課
國民黨團：讓民眾買票返鄉是交長職責
以色列動員預備部隊 擴大對加薩攻擊
野蠻韓婦為護酒駕丈夫掌摑警察
布希遭丟鞋 蘿拉：不好笑
不景氣中小企業融資難 寧波當舖大增
近貧補助 內政部：已發放21萬人共28億元
跨年晚會 高市大眾運輸到凌晨2：30
工程會啟動愛台12招商 明年目標2122億元
大寮空污殷鑑 縣議員籲徹底解決工廠污染
南韓進口美國牛肉步伐趨緩
北韓媒體報導 金正日出席交響樂演奏會
馬英九：提振景氣 主要靠擴大內需
嘉市管樂跨年晚會 31日熱鬧登場
扁獲釋再開羈押庭 6位檢察官研商論告對策
耶誕不速之客 美男子潛入民宅吃喝多日落網
弱勢外籍配偶將獲健保補助 6000家庭受惠
毛治國：不成體統是指台鐵非針對民眾
健保局寒冬送暖 民眾沒錢就醫免煩惱
洪百基貢獻基層棒球 獲教育部頒獎
匯市量縮觀望 新台幣匯率中午小升1.3分
2001年以來 孟加拉今舉行首次選舉
大湖草莓上市 採果嚐鮮正是時候
宜蘭市與羅東鎮公所 31日跨年活動迎2009
4成星青少年曾在網路被要求發生性關係
曲弓熱正式成為新加坡本土傳染疾病
新年度 本週美新經濟數字恐仍不樂觀
兩岸經貿賽局 學者建議民進黨參與
外國人服務櫃台啟用 宜縣提供全方位諮詢
李冰出任中國作家協會黨組書記
泰紅衫軍封國會入口 艾比希首場演說恐生變
勞委會充電加值計畫 立委籲把關訓練課程
泰紅衫軍抗議 艾比希首次政策演說被迫延後
明年指考分發簡章修訂 僅147系組採計學測
販運人口擬重罰 移民署：樂見朝野有共識
12月消費者信心指數跌破50點 歷史新低
台股收盤跌8.92點 為4416.16點
台電大林廠推微藻減碳有成 獲重視
指考系組自訂入學標準 不能低於分發會標準
扁案疑公務員洩密 司委會要高檢署提報告
以色列與哈瑪斯爆發衝突 國際油價上漲
法人董監申報財產 司委會:法部勿擴權解釋
成交量大幅萎縮創近年新低
彭淮南:美元仍是最主要準備貨幣
日本三家產物保險業者考慮合併
平溪天燈 北縣將申請列世界文化遺產
警員涉開單不實 北市警局依偽造文書函送
量縮走低整理 小跌8.92點
MLB 紅襪可望簽下潘尼
扁羈押更裁庭 扁律師請求法官迴避
高雄巨蛋日租金過高？業者：已不敷成本
南韓反對黨議員靜坐 議長下令靜空議場
緩和對峙局面 印度巴基斯坦軍方密集對話
1月台指期上漲9點 逆價差30.16點
維也納愛樂新年音樂會 衛武營藝文中心轉播
1月電子期漲0.3點 金融期漲5點
彭淮南:台灣須擴大內需 盼景氣明年中落底
中國危險校舍面積 相當134個鳥巢
扁律師：違反法定法官原則 聲請法官迴避
中油三輕更新擴建案 環評大會有條件通過
扁案換法官 民進黨：司法做壞示範
日月潭跨年倒數 徵有情人吶喊愛的告白
成交值創近年新低 3大法人賣超2.95億元
讓貓熊早日適應台灣竹 大陸竹僅進75公斤
反對3都15縣 許添財揚言抗爭
剛果伊波拉病毒疫情持續 累計11人死亡
不畏景氣寒冬 馬祖首次辦跨年晚會
全球中央創刊 中央社政府資訊頻道30日上線
成都11歲女孩遊歐29國後出書12萬字
北市衛局抽檢市售火鍋料 4件不合格
藝術名家愛心不落人後 捐畫義賣也捐錢
立院初審 連任後屆退國中小校長有條件續任
新台幣兌美元升2.5分 收33.000元
換取獲得協助 南韓雙龍汽車裁員2000人
陸委會：平日客運包機首週搭載率72.9%
民調：以攻擊加薩有利工黨選情
馬英九：刺激經濟沒有特效藥 須循序漸進
嘉義梅山公園 梅花盛開添喜氣
開心病童重生 越籍母親感謝台醫師溢於言表
跨年晚會 北市環保局15清潔隊備戰
索馬利亞總統尤素夫辭職
公益彩券回饋金2.8億 補助弱勢民眾就醫
金門金城鎮城區火警 百年古厝付之一炬
區公所單一櫃檯 郝龍斌:便民服務跨一大步
一念之差退還刮刮樂 頭獎落入他人手
以軍襲擊加薩 工商業每日損失逾3000萬台幣
增進學習能力 花縣擬推客製化家庭作業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓最大投資基金明年將減少投資股票
迎接2009年 台鹽元旦發送開運鹽
南投警方偵破橫行中部5縣市竊盜集團
骨質疏鬆者年前清掃要注意 以免骨折
迎接2009年 澎湖縣將辦跨年晚會
環署:潮寮空汙事件鎖定對象 尚缺直接證據
以色列空襲加薩走廊 已造成310人喪生
景氣不佳 尾牙刮刮樂餘興節目縮水
中行副行長：中國經濟可望出現V型反彈
原住民人口近門檻 南縣可能增加原民議員
上週外資賣超98.92億元 賣超中鋼最多
高市建商謹慎推案 建築師度小月
牛耳年賣12億元保養品 捐500萬元做公益
搶攻消費券商機 南投酒廠發表新產品
入口網站推領袖專訪 馬總統暢談民生經濟
高雄縣第一波年節食品抽驗 16%不合格
金門跨年晚會 31日晚在縣立體育館舉行
兩炒金公司捲走億元 廣州50受騙老人討款
防範恐怖攻擊 南韓計劃對外國觀光客採指紋
因應加州無鉛法案 金屬中心助業者申請認證
人事局:公務員拚經濟徵獎 元月公佈入選者
勞健保爭議 北市府：明年大幅編預算還款
點餐服務機器人 餐飲業好幫手
安迪沃荷作品展將登場 擬投影毛澤東畫像
春節返台機位緊 華航長榮各增24班次
花蓮縣跨年活動 明華園劇團今起演出
日相麻生寒假 享受按摩、研擬選戰策略
總統:團團圓圓除夕亮相妥當 有機會想去看
香港明年辦東亞運會 料吸引上萬遊客
澎湖推出貓熊參訪團 持消費券享優惠
南投仁愛鄉高山茶 通過生產履歷認證
東莞1名工人過勞死 數百同行今聚集抗議
讀者文摘選為亞洲英雄 李連杰婉拒表場
圓圓家暴團團？動物園：兩貓熊感情不錯
環球學院放異彩 獲技職之光團體獎卓越獎
雲科大遴選新校長 台大教授楊永斌出線
亞洲股市漲跌互見交易清淡 歐股開盤上揚
屏東縣消防局 建立瘖啞人報案系統
台中市消費券發放名冊 31日造冊基準日
電腦故障 日本東北新幹線列車停駛三小時
希望高球巡迴賽 林吉祥蟬聯遠距王
中銀料美刺激經濟方案明年下半年才見效
協助出口業 中國將提高出口退稅額
王永慶明出殯 身後地仍限8平方公尺
公益兼拚經濟 中華電信購柳丁贈社福機構
油國組織削減產量 國際油價反彈回升
室內空品管理法草案 不符標準場所將遭罰
金車基金會邀青年藝術家下鄉 徵偏區學校
不能沒有你入圍鹿特丹影展 陳菊盼行銷高雄
前檢察官被控猥褻等案 一審判刑8年6月
健保局改制行政機關 立院初審通過
景氣寒冬 群益證主管減薪逾10% 員工減5%
匯市量縮觀望 新台幣兌美元收升2.5分
以色列宣布加薩邊界地區為軍事禁區
景氣寒冬中暖流 5180手機捐款逆勢成長
協助辦案 工研院贈警方智慧車牌辨識系統
北京再度爆發公安非法拘捕記者事件
空襲加薩後 以色列可能搭配局部地面攻勢
長永墓園受矚目 不少民眾詢問申設進度
人事局研究總統年休 府：強制休假不重要
HBL 能仁上演逆轉秀 8強在望
前立委邱永仁涉詐健保費 1審判2年 緩刑5年
國民黨31日討論國籍案 李慶安將出席說明
國民黨:考紀會31日邀李慶安說明雙重國籍
美最年長男人瑞辭世 橫跨三世紀享壽112歲
金融危機侵襲都會區 印度市場商機在農村
以色列國防部長強調 與哈瑪斯全面開戰
扁羈押庭 檢：被告與律師混淆犯罪事實
飛安會今年調查事故10件 較去年增1件
聯合國：加薩走廊至少51平民喪生
原能會：核四廠最快99年5月正式運轉
經建會：兩年40億元 逾400個傳統市場更新
滯台藏人107人 移民署同意核發臨時證
央行：11月退票張數比率0.43% 創今年新高
經濟衰退 英商會呼籲凍漲下年度基本工資
王俠軍瓷器新店進駐上海 不畏景氣寒冬
98學年度 地方養成公費生取代醫學系公費生
大寮學校再遭氣體侵襲 疑工廠偷排廢水
葉金川：健保虧損不應怪罪健保局員工
新加坡與越南首次舉行國防政策對話會
傳墨西哥億萬富翁並未買下F1賽車本田車隊
跨年晚會 台北捷運24小時不收班
澳門失業率升至3.3% 博彩裁員最多
葉金川：地方積欠健保費補助款 一定會還
日今冬原則上仍禁10至19歲者服用克流感
英超 利物浦領先切爾西3分積分 續居首位
唐樹備手續趕不及 無法如期來台圍棋交流
大同明年實施無薪假 周休3日
中油三輕環評有條件通過 環團:程序有問題
費德瑞明年元旦開工 志在奪回男網球王寶座
歐巴馬振興方案 偏重基礎建設和創造就業
第097260期今彩539三星彩四星彩開獎結果
每人發300元消費券？ 57%大陸網友贊成
紅衫軍包圍國會 泰政府政策報告延至明天
辛巴威霍亂疫情死亡人數增至逾1500人
第097098期威力彩開獎
非洲聯盟暫停幾內亞會員資格
總預算協商綠營提千案 藍營盼統刪不逾1%
法總統總理同時度假去 反對黨批權力空窗期
日新幹線班次大亂 逾13萬乘客受影響
邁向公共化 政院明討論收購華視民股價格
以駐星大使：空襲加薩走廊對象是哈瑪斯
考紀會處理李慶安案 府方人士：府黨共識
美共和黨主席改選 將首度辦政見發表會
駐韓代表部送年晚會 祈願明年經濟會更好
港200家上市公司反對延長董事禁售股票期
中國對歐盟鋼製零件展開反傾銷調查
NFL 海豚維京人老鷹烏鴉電光晉級季後賽
券商得發行指數或台灣存託憑證認購售權證
宗教信仰幫助巴西人克服個人悲痛
史亞平舞台劇處女秀 演出藍與黑
第097098期威力彩頭獎摃龜
印度零售業度小月 折扣戰提前開打
第097260期今彩539三星彩四星彩派彩結果
日本將自法國運回加工處理過核燃料
陳水扁：李慶安涉詐領公款重罪也未羈押
昆山台商週年慶 書記宣佈9大台商利多措施
民調：對經濟沒信心 曼谷民眾節省過新年
日流行天后濱崎步受傷 仍盼參加除夕倒數
奧莉薇亞與傑克 2008英最受歡迎嬰兒名
英保守黨稱刀器殺人案件創新高
要檢察官小心小孩 特偵4檢擬對吳寶玉提告
12小時庭訊評議 北院裁定羈押陳水扁不禁見
北院：扁犯嫌重大有逃亡滅證之虞 應羈押
再遭羈押 陳水扁在戒護下進入孝1舍
扁清晨二度羈押北所 編號2185
沙洲退縮速度快 七股潟湖面臨消失危機
劉揆年終記者會 強調做好準備迎風而上
12/26~1/6 遠企購物中心日系OL品牌聯合特賣會 全面3折起
工程界金馬獎揭曉 掀起陣陣歡樂高潮！
馥敦南京館細緻服務再升級
通豪大飯店 飛犇牛年 歡樂旺旺來
陶博館志工團隊脫穎而出 服務獲全國特優
新光金訊息
信義黃金地段 感受幸福圍爐歡樂春酒
賀 2009新年之禮 與您共享
音樂結合公益 把愛傳出去
扁二度收押 陳菊盼司法不受政治干擾
美支持以行動 但繼續外交努力盼持久停火
國軍98年上半年 晉任5中將28少將
綠營：美退所得稅給李慶安 非房屋稅
劉兆玄：新加坡已同意史亞平出任駐星代表
財政部金門合署辦公廳舍新建工程動工
扁案審理就是要押人 蔡英文:政府應交代疑點
台灣參與WHA 馬總統：兩岸正在商討
扁律師：看電視得知扁遭押 吳淑珍心情差
告台灣同胞書30年 學者：兩岸統一漫長
抗爭有效! 高雄圓山資方明天前撤回資遣令
劉揆：2009新希望 振興經濟落實政策
花東花海季 1/18盛大登場
劉揆提三原則 助DRAM產業度難關
解除李慶安李明星職務案 列立院議程
展館工程開工 北市府:2010花博邁入新里程
獲新加波政府同意 史亞平出任駐星代表
毒奶事件禍首 三鹿集團4名高管明天受審
假期賞花田園樂 苗栗農田花海綻放
行政院：蘇俊賓接任新聞局長
爭海上霸權 中國著手建造兩艘航母
電金齊漲 量增大漲172.88點
透過加報 馬總統籲大陸尊重台灣國際空間
國民黨團：蔡英文評論扁案發言不適當
南部兩廳院設立 許博允：將與高雄港齊名
揮別08年 台北跨年晚會登場
洩漏標案底價 監察院彈劾前國安局中校
扁二度收押 南方縣市長指司法恥辱
環保署長：大寮臭氣持續追查元兇
把握汶川災後重建商機 兩岸可創雙嬴
綠營民調：66%民眾希望內閣改組
涉夜店打群架 利物浦名將吉拉德遭逮捕
國際社會加強施壓 敦促以色列停止攻擊加薩
以色列副總理：攻擊加薩意在推翻哈瑪斯
白宮要求哈瑪斯同意持久停火
白宮：以色列不打算奪回加薩
扁羈押庭 台北地院評議1小時後做裁定
扁:子媳願供出5.7億 檢:認罪協商應到法庭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
扁羈押庭 陳水扁坦承當初機密外交沒說實話
中央社新聞小百科：認罪協商
聯合國秘書長籲各國盡較大力量中止加薩暴亂
商品價格上揚帶動 歐股收紅
白宮：哈瑪斯須停止對以色列發射火箭
特偵組：陳致中夫婦有提協商但沒認罪
萊斯警告印巴雙方 勿使緊張情勢繼續升高
加薩緊張情勢推升 國際油價站上40美元
油價上揚和上市公司交易告吹 美股收黑
國際紅會醫療物資運抵加薩 救傷仍告急
梅克爾：哈瑪斯應為中東局勢惡化負完全責任
民意壓力與政治角力 以色列對哈瑪斯下重手
德報：台日DRAM業整併成功 奇夢達將受打擊
德商：太陽能模組價格明後年下滑逾10%
經濟慘澹 英人均國民生產總值不再居冠
明年八大工業國家高峰會將很環保
大多數巴基斯坦民眾視駐阿富汗美軍為威脅
德產業加緊研發 靜待景氣回春
以持續加薩軍事行動 各國紛傳民眾抗議
納粹大屠殺回憶錄造假 歐普拉也被騙
大象情事調查 馴養母象常與野生公象私奔
加拿大落磯山脈雪崩 6死2失蹤
外交部將設緊急聯絡中心 處理旅外國人急難
冷戰解密檔案：英國欲軍售中國 激怒蘇聯
大陸冷氣團南下 跨年夜至元月2日最冷
2008臨去秋波 新年遲到一秒
專家：加零售業明年與美國一樣慘澹
中國統計局專家：明年下半年經濟可望好轉
清境高山跨年原鄉特色 盧學叡與大家倒數
台股開盤上漲47.14點 為4463.30點
華爾街日報：台灣金融業盼速開放赴中設點
以軍加薩炸死8名訓練員 聯合國強烈抗議
中國信息中心：明年上半年PPI或現負成長
傳以新一波空襲加薩 鎖定政府部會至少10死
經濟差 美四大電視網廣告量明年恐受影響
騎士詹姆斯湖人布萊恩獲選NBA上周最佳球員
戰火暫難息？以色列揚言夷平所有哈瑪斯建築
NBA 違反禁藥規定 快艇戴維斯遭禁賽5場
蕭雨堅：北京百腦匯受經濟不景氣影響較低
緬甸與中國簽署天然氣銷售協定
經濟不景氣衝擊長江三角洲產業發展
1週賣出5萬張 淘寶網成中國第2大機票平台
美元走弱 新台幣兌美元盤初升破33元
卡債族非自願失業 明年起可申請緩繳卡債
新10號會計公報 元旦起實施
振興經濟 工業區006688租金優惠續辦1年
軍眷電價優惠明年起縮減 12萬戶受影響
受傷巴人獲准穿越拉法交叉口到埃及就醫
大宗物資進口免徵推廣貿易服務費 續延半年
綜所稅扣除額級距調高 明年5月報稅省荷包
北市僑安停車場啟用 納入交通寧靜區概念
攻擊哈瑪斯 以色列上海領事館對外辯護
耶誕不平安 星錶店遭竊損失逾億元
廣東6市今天PK 爭5億產業升級資金
民進黨屏縣黨部年終1.5個月 比國民黨優
東莞餅乾三聚氰胺超標回收
台股價量俱揚 指數站上4500點
北京奧運臨時場館將陸續拆除他用
廣州元旦起向獨身子女父母每月發150元獎金
阿拉斯加州長培林女兒布瑞斯特未婚產子
紐約市今年吸引980萬國際觀光客
難敵中央台 山寨版春節晚會胎死腹中
連江縣公告消費券發放所設置地點
中國大陸明年上半年看債市下半年看股市
上海開出台灣4日遊3千元人民幣超低價
南韓限制級電影取名重慶 大陸網友不滿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
油價下跌 中國把握良機加強儲備原油
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
廣東監獄囚犯全中國第1 再建26座監獄
立院三讀 金控大股東持股逾5%須申報
報導有誤 新華社加薩分社未遭以軍轟炸
韓報：馬英九稱台灣是兩岸和平締造者
經營深海魚餐館 陳泰隆堅持採用本土貨
立院三讀 6個月以下徒刑得改服社會勞動
中國發現全世界面積最大恐龍化石群
農糧署：元旦起調降8種化學肥料價格
機密檔案：冷戰時期英國無法抵擋蘇聯攻擊
ESPN：嚮往MLB 2名古巴棒球選手叛逃
李慶安案 王金平：依法處理
日媒：中國明年著手建造兩艘中型航空母艦
廢棄物再使用優先於再生 立院三讀增但書
共體時艱 南韓公務員明年薪資凍結
印度媒體指責中國秘密對巴基斯坦核援助
總統：建軍目標固若磐石 三軍不可或缺
健保局:待業民眾可免返戶籍地辦投保退保
2009首季台灣風調雨順？ 降雨有偏少機會
肢障阿嬤救不了孫子 4歲男童葬身火海
毒氣四度侵襲 潮寮國中師生移地上課
人為改變棲地 壓縮冬候鳥覓食空間
王永慶移柩暫厝儀式在長庚大學舉行
中國大陸發表告台灣同胞書將屆30週年
總統：台灣民主自由 兩岸交往軟實力
馬祖青少年寒冬送暖 老人倍感溫馨
機場捷運共構標明開工 國家門戶重要工程
2009元旦雲多 觀日出要靠運氣
扁再遭收押 蘇煥智：行政干預 司法恥辱
拯救通用汽車 美政府再挹注60億美元
雲縣跨年活動 虎尾飆晚會 古坑煙火夯
2009中國敏感日子多 安保更趨嚴
中國國新辦主任：地方幹部存在怕媒體現象
南京市樹雪松明年1月有望赴台
示威者阻撓 泰新總理移至外交部發表政策報告
台灣知識人書跡展 中正紀念堂明展出
內政部：79年次役男明年起出境應經核准
中國人行擬逐步讓人民幣融入國際貨幣體系
出口商拋匯 新台幣兌美元中午勁升1.35角
日股市封關 全年創最大跌幅紀錄
星媒：中國將嚴陣以待西藏抗暴等大紀念日
墨西哥版航站情緣落幕 日籍主角不知去向
金融風暴下閱讀行為 尋求心靈富足
查企業匯款案 特偵組再傳辜仲諒
不一樣跨年 桃園全國書展徹夜未眠
原民貸款全面降息2碼 原民會助原民度寒冬
美聯邦檢方要求交伊州議會州長賣官監聽帶
綠營明辦劉柏煙追思會 籲執政者聆聽死諫
告別2008 紐約10大新聞令人沮喪
台股收盤漲172.88點 為4589.04點
高市分年償還健保費 但欠款愈積愈多
用多少付多少 微軟申請即用即付電腦專利
縣市議長聯誼會 台東議會將提案民代有給職
上百名長庚醫護人員雨中恭送王永慶
美日研究人員找出1918年致命流感3組基因
基隆跨年晚會吹海角風 楊丞琳藝人一起倒數
阿德巴約再度獲選多哥年度足球先生
新加坡驚傳名錶大竊案 損失逾新台幣1.7億
前孟加拉總理領導的人民聯盟黨贏得大選
日股封關小漲作收 全年跌幅創史上新高
紅衫軍續圍國會 泰政策報告改在外交部
通用金融部門GMAC 獲美財政部60億美元金援
年底作帳 量能回溫大漲百餘點
曾志朗：正體字列世遺 可爭取兩岸合作
1月台指期漲177點 逆價差24.04點
綠委：追討北市健保欠費 政府怠忽職守
印度探月發現月球表面含鐵礦物質
宅經濟 網路看屋比例占一半以上
菸害新法將上路 嘉市府查訪輔導業者遵守
黃燈秒數短成違規陷阱 北市議員要求改善
福建加快5大基礎設施建設 加強對台海運
中國糧倉計畫5年內增產200億斤商品糧
1月電子期漲7.5點 金融期漲33點
響應節能減碳 Hi-Taxi推出定點叫車服務
鑽石讓波札那脫胎換骨 原住民卻瀕臨滅絕
力推經濟多元化 波札那期待觀光業發光
鼓勵搭大眾運輸 高市府加碼員工交通費
賴英照：尊重司法 給法官純淨審判空間
美國億萬富豪科克林 出脫所有福特汽車持股
社子大橋明年3月動工 促進當地觀光業發展
戴秉國：中美緊迫議題 加強金融政策協調
拼湊記憶拼圖 日人尋獲幼兒時期台籍保母
台聯：因應失業潮 政府應成立危機小組
濃濃彩繪父子情 澎湖古廟作見證
東莞工廠接連倒閉 周邊社會發生變遷
婦人喝酒跌倒 竟致膀胱破裂尿液流到腹部
中東緊張情勢升高 亞洲油價仍在40美元之上
台北地院:扁案併案程序依規定辦理 無不妥
三大法人買超67億元 台股大漲172點
北京學者：告台灣同胞書確定兩岸關係方向
經濟不景氣 野村証券不再贊助日本奧委會
醫師：懷孕感染性病暴增 年齡層下降
中縣府業務會報主管互嗆 氣氛火爆
北京63家企業欠稅逾半數房地產商
中國非現金支付工具業務金額首現負成長
拆除違規小廣告換禮券 賺外快又美化市容
穆迪預料明年上半年中國外匯儲備下降
揚州官場人事浮濫 臨時人員高達數千
金門馬拉松賽明年1/3鳴槍 近6700人參賽
廣東4家企業在美追討貨款官司勝訴
廖了以：警察應結合社區資源 加強治安
金融危機日外資抽身 今年前半減36%
成大愛爾蘭大學理工學院簽合作備忘錄
促銷安全畜產品 花蓮辦年菜加工發表會
中國11月工業生產指數亮藍燈 景氣冷
高市國賠案 道路及設施不佳占83%
新台幣兌美元升1.35角 收32.865元
兩岸光電產業將加強交流合作
景氣低迷 檢舉破壞環衛拿獎金也不錯
謀求終結加薩戰火 歐盟外長召開緊急會議
力挺加薩 沙國民眾自發捐血
北市藍色公路具潛力 估計明年載客量8萬人
歐盟輪值主席換捷克 數項重大問題待解決
老式中國鞋飛躍成為歐洲時尚新寵
希望高球巡迴賽 林文鴻獲推桿王
港府證實1名居住深圳女嬰染H9禽流感
高市街頭追逐開槍滋事案 1少年攜槍投案
中國駐東協首任大使薛捍勤出任
關懷原鄉小學 馬以南為布農族學童說故事
出任駐星代表 史亞平哽咽話別新聞局
台灣愛心鼓舞川震災民求生意志
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日將修訂防衛大綱 因應中國軍事現代化
迎接2009 北京人精打細算過元旦
以巴衝突 外交部籲民眾暫勿前往
戰事擴大 以色列阿什杜德列入警戒範圍
台灣愛心賑災 川震災區感念將立碑
關懷苦難民眾 慈濟人響應捐竹筒零錢行善
以連續第四天轟炸加薩 準備發動全面戰爭
回收廢手機及配件 15家業者2000門市加入
北所籲親屬優先見陳水扁 以免權益遭壓縮
台灣參與WHA 中國外交部：一中原則下協商
桃園跨年夜 蔡依林陪你倒數迎新年
傳澤尻英龍華與男友於元旦結婚
LEDinside：台灣LED路燈市場待開發
潮寮國中小學暫遷校上課 到學期結束
不景氣 台商美妝購物網站業績逆勢增10倍
嘉魚有機緣地明年元旦亮相 提供有機良品
景氣差 北市府:明年春節計程車不加價
外交部：深化國土安全合作 台美完成換文
南韓總統府選扶危定傾為明年新歲象徵成語
饒河街觀光夜市 43家業者獲頒OK標章認證
扁再遭押陳致中探視 扁辦：一定提抗告
台達電董座鄭崇華獲潘文淵獎
南韓反戰社團譴責以色列攻擊加薩地區
走過80年 央廣聲音史料特展嘉義登場
兩名台商大陸罹患重症 小三通接回金門
上海銀行金融協議 提供台商50億融資貸款
聯合國：烏干達叛軍在剛果殺害200人
澎湖加碼促銷消費券 無人島加轎車供摸彩
扁家洗錢案 特偵組：陳致中夫婦並未認罪
王永慶移柩暫厝儀式 低調莊嚴簡單
料理米酒噴濺到爐火 女子身體灼傷
蕭副總統：中央社政府資訊頻道 有助施政
班機迫降？華信公關室：以訛傳訛
外交部：明年WHO執委會不推案 對台較有利
屏縣跨年點燈 31日多場跨年晚會
出口商拋匯 新台幣兌美元收盤勁升1.35角
補助中低收入兒少健保等措施 明年上路
金控法修正 金控業：依法併購 正大光明
菸害新法上路 癮君子和商家小心別受罰
新年利多 健保增23項給付
勞保年金元旦上路 斷保族也可救回年資
鐵公路郵政多項新措施 2009年實施
第8次全國科學技術會議 明年元月中召開
不滿對以色列軟弱 葉門民眾闖入埃及領事館
立院三讀 軍人違失行為處理改採刑懲併行
談李慶安案 吳伯雄：為黨 有不得不做的事
職棒明天選秀 年度選秀會仍未確定
教育部招募外國學生接待家庭計畫起跑
金馬不同調 陳雪生:沒必要改設離島特區
亞洲股市漲跌互見交易清淡 歐股開盤上揚
新年新希望 雲縣府新措施服務民眾
腳踏車失竊案多 馬總統要警方研究防竊
高縣臭氣侵襲鎖定對象 環保單位全面稽查
以總理：空襲加薩只是數個階段中第一個
對加薩發動地面攻勢 以色列軍方做好準備
保護邵族靈鳥貓頭鷹 日月潭畔設人工巢箱
金控法修正三讀通過 金鼎證：應溯及既往
中央社政府資訊頻道上線 全球中央雜誌創刊
證交所：台股明年1/21封關 2/2開紅盤
捷運劍潭站到文大Taxi共乘 明起試辦1年
偷排廢水 高縣大發工業區電鍍廠將被罰鍰
劉揆促科技會議討論科技在金融風暴角色
副總統：明年待援人口增加 服務社團更努力
世界盃曲道賽 德滑雪女將利希封后
跨年演唱會 海角七號眾星忙迎新年
草根到全國性 客委會98年推客庄12大節慶
LPGA明年10月無檔期 盼台灣8月舉辦
張榮發：富人不需消費券 政府應多救窮人
陳亭妃：兩岸海運規範應各自許可互不否認
張榮發：員工是公司資產 景氣寒冬不裁員
消費緊縮 11月信用卡簽帳月減148億元
全台跨年活動處處有礙 殘友難同享歡樂
高雄縣市合併改制計畫建議書出爐
減緩失業 星教育部明年增聘7500名教師
南韓股市小紅封關 全年重挫逾40%
利明獻:台灣花旗投資銀行明年與企金部合併
重要里程碑 紐西蘭航空成功試飛生質燃料
經部：力晶提案有落差 要求廠商修改
台灣浙江文化節 弘一法師傳奇舞劇登台
經部要求修訂整合提案 力晶:與爾必達協商
港府通知大陸追查女嬰染禽流感源頭
法務部：社會勞動制 可紓緩監獄擁擠問題
匈牙利交換學生唱點仔膠 掌聲不斷
HBL 新榮中止連續7年晉級8強紀錄
向布希擲鞋伊拉克記者審判延期
星宣佈調低貸款利率協助中小企業資金週轉
巴基斯坦掃蕩邊區 阿富汗北約部隊補給中斷
吳寶玉涉恐嚇特偵組檢察官 北檢分案偵辦
金管會修正法規 簡化產險商品送審程序
電郵恐嚇飲料公司 千面人黃嫌落網
1至11月腳踏車失竊2958件 比去年同期增61%
計程車春節收費 高市跳錶加50元為上限
台灣企業永續報告獎 中華電聯電中鼎獲優勝
振興產業經濟 高市府明年元旦成立5單位
為退職金解套 正副議長會議提案民代有給職
捐款急凍 民眾賣二手用品捐消費券做公益
收藏家彭楷棟遺愛金銅佛像 故宮辦特展
高市聯醫大同院區民營化 預計明年8月上路
幾內亞軍事執政團任命銀行家為總理
景氣寒冬 張榮發寫新詩勇敢迎向寒風
預防腳踏車失竊？ 警方教民眾MARKS五方法
遊戲機明年出貨估負成長 任天堂仍居龍頭
社會新鮮人薪資 大學及研究所以上微減
消費券諮詢中心 明年1/5成立運作
省錢為要 跨年夜 近半英人將在家裡蹲
泰總理完成政策報告 紅衫軍誓言年後再示威
經濟不景氣 花旗2009投入更多心力推動公益
2008年台灣企業調降評等多於調升 6年首見
大陸客持2萬人民幣換9萬台幣入境被限制
王建（火宣）心律不整住院 預計明天出院
李慶安:為免國民黨受國籍案牽連 即日退黨
標普下修明年台灣GDP預估值 估0.5%至1%
第097261期今彩539三星彩四星彩開獎結果
台達電鄭崇華：大老闆不應口頭唱衰經濟
高鐵元旦票銷售不理想 春節票天天優惠
101董座人選未定 沈中華低調不回應
防制單車失竊 刑事局：應強制出廠前烙碼
IATA：全球航空運輸業11月份持續萎縮
澳洲議員推動禁止海灘上空日光浴引發爭議
第097105期大樂透49樂合彩開獎結果
陳水扁歐巴馬胡錦濤居中港台名人榜前3位
企業貸款採用基準利率 明年季調可改月調
李慶安:不忍國籍案牽連國民黨 即日退黨
無視國際呼聲 以色列尚無意與哈瑪斯停火
國發基金通過投資漢鼎大中華成長基金
台灣與巴拿馬農牧合作成果卓著
大寮空污案 村民要求遷校及改善污水廠
金控法修正案三讀 金管會：依法落實監理
美學界發現新基因變異 可望改善高血壓療法
上海市府宣布完成今年度為民服務9件實事
以色列巡邏艇攔路 與運藥品至加薩船隻相撞
冰島報紙：馬總統指台灣為和平締造者
樂極生悲 越南慶足球奪冠失控4人喪生
日本每年底常有貝多芬第九交響曲演奏會
波斯灣六國財長同意 2009年成立貨幣聯盟
迎接2009年 地方政府福利新措施開步走
泰總理政策報告擬解決社會分歧提供免費教育
關切加薩民眾 歐盟籲讓人道物資進入
李慶安退黨 國民黨明考紀會議如期舉行
陳水扁二度遭押 總統：哀矜勿喜深自惕勵
以色列駐台北代表籲台灣人民支持反恐行動
第097261期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第097105期大樂透頭獎摃龜
無國界記者組織：2008年全球62名記者殉職
上海浦東發展銀行將貸款上百億元給台商
馬總統：會給劉揆充分時間救經濟
以色列連續第四天空襲加薩 不理會停戰呼籲
李慶安遭質疑雙重國籍 馬總統：依法處理
解密檔案：佘契爾夫人出訪要使館備妥美髮師
巴基斯坦呼籲對談 印度否認軍備升高
總統首度接受三立專訪 兩岸議題言辭交鋒
經濟前景悲觀 全美大都會區房價再下探
北京插足印巴衝突 印度不買帳
台股開盤上漲38.94點 封關有機會收紅?
有過年氣芬! 跨年夜冷颼颼
大寮空污案 雄檢將約談可疑廠商
元旦假期 北京地鐵加強安檢
力霸掏空案 王令麟一審18年多人重刑
美國宣布將提供巴勒斯坦難民8500萬美元援助
天狗吃日 大陸科學家預告明年有日全食奇觀
報你知! 09年起中國實施多項新政策
綠委:李慶安應辭職 檢方應聲押
瑞士不相信筆錄 司法互助特偵組失算？
和艦案 曹興誠宣明智二審仍無罪
國民黨考紀會:李慶安准予退黨、註銷黨籍
胡錦濤承認民進黨 若停止台獨願正面回應
中共主席：兩岸可探討政治關係
力霸案宣判 林全李庸三張秀蓮在列
呂秀蓮探視扁 談邱毅恩怨史
「告台灣同胞書」30週年 胡錦濤：一中框架什麼都可以談
力霸案告發71人 前財長林全在列
破天荒! 胡錦濤呼籲與台灣進行軍事交流
憂加薩戰火 杜拜下令取消新年慶祝
高市老眷村不改建 乾脆讓景色上月曆
天下雜誌民調 大三通後贊成台獨12年新高
醫師：失業裁員讓人愁 紛紛湧現鬼剃頭
官員貪污包庇讓西非成為全球毒品走私中心
各國呼籲以巴停火 停止戰鬥
泰總理：戴克辛可返政壇 須尊重司法體系
胡錦濤籲放棄台獨 蔡英文:不符合民主原則
面對眾院改選 日本政局2009年是關鍵年
探望扁？ 蔡英文：適當的時候會考慮
2010亞運 蔣炳正：溜冰賽中華隊至少奪4金
向國人賀年 馬、蕭總統春聯及紅包袋發放
形勢大好 胡錦濤點出兩岸新局勢下一步方向
國保費、健保費哪裡來? 綠委要求緩繳
對經濟前景悲觀 美消費者信心指數創新低
以色列在野黨領袖尼坦雅胡矢言打倒哈瑪斯
南澳海灘出現美洲短吻鱷 來自何處警方不解
加薩作戰計畫 以色列守口如瓶
范宏畢今宣誓就任比利時總理
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
按一下鈕全搞定 福特披露嶄新自動停車技術
烏干達叛軍攻擊剛果東北部村莊 殺害逾400人
比利時新政府成立 范宏畢出任總理
布希致電巴勒斯坦主席 商討加薩停戰之道
哈瑪斯放話 更深入攻擊以色列
美政府拯救GMAC公司激勵 美股收紅
浪漫城市 威尼斯將辦情侶跨年集團接吻活動
義大利企業信心指數跌至歷史新低
德股封關 年跌幅達四成
伊利諾州長硬幹 宣佈參議員人選 全國譁然
景氣差迫使美國企業主管放棄商務專機
巴黎股市漲86.41點 漲幅2.76%
哈瑪斯怎麼打 以色列前將領：久戰不利
住以30年 王長老一家三代皆歷戰火洗禮
伊利諾州長逕自宣佈參議員人選 歐巴馬反對
蒲亭回鍋準備好了？俄完成修憲延長總統任期
民調：大多數加人信信滿滿迎新年
德2008出口額破一兆歐元 仍是最大出口國
2008巴西美元升值31.3% 股市大跌41.22%
美醜聞市長指派非裔前檢察長填補參院遺缺
法國11月失業人口增加6萬4000人
歐巴馬指伊州州長不應指派參議員人選
戰事波及 以色列業者提供免費兒童頻道服務
台灣替代役男異國趣聞 全球中央搶先報
反對黨聯手奪權鬧劇 獲選加年度新聞
法國卡拉市盼與義大利布魯妮市結為姊妹市
合歡山武嶺清晨飄小雪 玉山尚無雪跡
年關已至 中國大陸上市公司債務處置忙
利率競相打折 中國大陸銀行惡性競爭
蘇門答臘外海5.9地震 無傷亡未發布海嘯警報
2009中國新制：上訪 網路嘛通
花非花 吳大光油畫個展明年1/13起展出
接新聞局長 蘇俊賓感謝桃縣同仁共同打拼
一票難求 青藏鐵路公司積極因應春運
2008年中國10大經濟新聞
海外淘金夢碎 中國工人掀歸國潮
「神奇黑鬼」歐巴馬 共和黨玩笑反惹一身腥
廣東省長建議勞動節放7天長假以擴大消費
蘇俊賓離情依依 感謝同仁對環保盡心力
長期肌肉酸痛 醫師：可能為青蛙肢引起
旅遊淡 西藏重金獎賞旅行社拉旅客
搶消費券 南縣1/18起辦年貨大街和旅展
美元走弱 新台幣兌美元盤初升破32.8元
徵文10幸運兒 與名流連袂出席歐巴馬就職
高市跨年晚會設愛心專區 可納50台輪椅
台北股市開高震盪 指數力守4500點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中韓神盾艦戰力比較 韓艦雷達導彈較優
史亞平可能農曆年後赴星履新
紐約市新華埠 法拉盛的人潮錢潮和商機
2009年中國外交：與美俄日歐大國互動頻繁
英國女騎師特納年摘百冠 締造紀錄
上海世博會正在研究台灣館設計方案
逾五成南韓女性上班族餐聚時遭性騷擾
強烈大陸冷氣團南下 阿里山跨年注意保暖
馬總統：筆錄與審判過程應逐字紀錄
中國央行公開市場今年回籠7.53兆元創紀錄
賴幸媛：儘速建立兩岸經貿糾紛調處機制
美聯準會5000億美元一月起買抵押貸款證券
廣東3市長打擂台各贏5億元產業升級資金
蘇俊賓:接新職如履薄冰 期許做最用心局長
夢想韓劇般浪漫生活 80餘中國女子遭騙婚
HBL疑放水與比中指事件 高中體總擬處分
直擊殺戮 以軍YouTube全球放送空襲加薩影片
大寮毒氣案 沈世宏：採樣查證明後天出爐
HBL 青年高中校史首晉8強
新加坡房地產明年至少會下滑10%到20%
大陸中央級媒體中新社創先例狀告民間網站
數千人華府示威 要求阻止以色列空襲加薩
胡錦濤支持兩岸簽定綜合性經濟合作協議
出招活絡美車市買氣 通用和GMAC放寬信貸
蘇俊賓入閣 朱立倫：希望媒體環保一點
金融海嘯衝擊 星11月銀行商貸額首次萎縮
以軍空襲血染加薩 全球示威要求停火
南非新年度經濟成長仰賴擴大公共工程建設
以色列軍方發言人：第七大城遭火箭彈攻擊
成大教授向克強 獲傑出人才講座
國民黨團：李慶安自動退黨 是正確作為
農曆春節前 阿里山森林鐵路將接駁通車
NBA 火箭補強禁區 與老將穆湯波續約
馬多夫詐騙案 男星凱文貝肯也受害
元旦假期 馬祖乾冷氣溫降至10度以下
以空襲不斷 埃及仍拒重開加薩邊界引抨擊
一夕間戶頭欠債4.8兆 英男子嚇到腳軟
柯林頓夫婦參與紐約時報廣場跨年倒數
中國大量城市土地遭開發商囤積
美前總統柯林頓夫婦將參加紐約市新年活動
胡錦濤：願協商台灣參與國際組織活動問題
出口商拋匯 新台幣兌美元中午升值6.5分
澳洲迎春第一砲 雪梨除夕煙火大秀加量30%
國民黨：准李慶安退黨 註銷黨籍
「鐵達尼號」乘客書信紐約拍賣
消保會檢測木片便當盒藥劑殘留 樣品正常
收購費率爭議 再生能源發展條例本會期難過
金融風暴 全球股市總值蒸發近半
曼谷新年倒數 警方加強戒備防範炸彈
小三通貨船夾帶走私 金門查獲300公斤生薑
公督盟評選立院代表字黑 藍營：不應抹黑
馬漁民抱怨常遭海盜洗劫 當局稱已加強巡邏
97上半年大學系所評鑑 清華6班制待觀察
加薩衝突 猶太裔紐約市長支持以回擊
高鐵訂位有簡訊通知 台鐵網路付款95折
疑標籤浮貼偽造有效期 北市府擬移檢偵辦
增加偏遠醫療資源 無醫村小學將設醫療站
消費券商機 屏縣府盼持續到明年墾丁音樂季
隱形眼鏡族護眼有方 避免跨年狂歡症
台股收盤漲2.18點 為4591.22點
元旦假期何處去 國家廣播文物館聽歷史
內政部：全額補助中低收入戶兒少健保費
哥倫比亞號最後數分鐘 要命缺失劫數難逃
青年高中晉八強 為台中籃球沙漠注入甘泉
NFL 丹佛野馬總教練夏納翰遭革職
高屏多家廣告藥商涉違公平法 遭罰逾1億元
上百中外記者採訪前三鹿4高層受審
尾盤急拉 台股以小漲封關
韓明年外交著重救經濟 全面推動自貿談判
和艦案曹興誠宣明智無罪 聯電表示欣慰
國科會研發禽用三合一疫苗 全球首創
烏克蘭付15億美元天然氣欠款 防俄切斷供應
五色鳥列入台灣特有種 高雄鳥會催生
權值股拉尾盤 收盤小漲2.18點
漢字文化節挑戰萬人揮毫 號召民眾報名
澳洲股市今封關 全年暴跌41.3%
1月台指期跌22點 逆價差51.22點
王又曾夫婦遭通緝 時效至2031年
馬多夫財產明細即將曝光
上海世博會中國館完成主體結構封頂
先天性心臟病患不畏生命危險 平安產女
受邵曉鈴感動 蔡雪泥捐助中市弱勢民眾
英奧運英雄錦上添花 再獲新年榮譽名單表揚
貓熊為何黑眼圈？動物園：基因種源等因素
朝野歧見大 溫減法減量期程交黨團協商
巴西乙醇銷售量首次超過汽油
機場捷運共構 郝龍斌:台北將入列國際都市
元旦冷颼颼泡湯去 賞山品茗逍遙又愜意
陝西鳳縣耗資建人造星星月亮 遭民眾質疑
元旦假期也可驗車 8成代檢廠加班受理
1月電子期漲0.05點 金融期跌 2.4點
元旦假期 竹縣北埔老街感受客家風情
台股封關收小紅 三大法人買超7.3億元
美國研究：鯊魚大隻虛好看 咬噬力不及獅虎
牛轉薪希望 高市提供1000多個短期工作職缺
中職特別選秀 謝佳賢狀元 18人獲選
歐巴馬幕僚通知國防部90名官員將撤換
穩定經濟 美聯準會1月買回不動產抵押證券
全國學生美術比賽 高縣4人特優
力霸案 王又曾7子女及親信遭判重刑
台灣花旗：投資銀行業務營運正常 未合併
大學評鑑6班制列待觀察 清大：無法理解
強烈冷氣團來襲 農糧署籲農民嚴防寒害
大學評鑑18班制列待觀察 開南：已很努力
埔里賞花海日月潭慢遊 元旦假期樂逍遙
北市不動產數位資料庫 元旦改版上線
高市元旦升旗 陳菊邀市民迎接新年
以考慮暫時停火 但警告攻擊可能持續數週
蘆洲市民代表槍擊案 警方宣布偵破逮3嫌
黑面琵鷺保護區 元旦假期生態旅遊首選
高縣擴大內需完成發包 結餘款繳回中央
北市府前跨年晚會 下午冒雨彩排出現人潮
航空貨運業慘淡 新航擬要貨運機師休無薪假
點點梅花綻放 嘉南投賞梅趣
中職年度選秀 象隊選走曹錦輝
蕭珊珊押花藝術世界巡迴展 首站高雄登場
新台幣兌美元升0.5分 收32.86元
運砂船涉走私 嘉義查獲1651箱洋菸
毒奶粉受害家屬 將在北京組結石寶寶同盟
徵求愛台中百種方法 林佳龍公布評審結果
賽局理論解釋空城計 女大生盧姵君獲首獎
擴大內需 中國2009年擴大鐵路建設投資
消基會檢測面膜 1成防腐劑成分標示不合格
港股紅盤封關 但全年挫48%
以色列排除暫時停火可能性
絢麗後平凡 台東縱谷油菜花海洗滌心靈
一中原則？高孔廉：應務實處理兩岸關係
日本首相麻生下月訪問南韓
元旦趴趴走 老街泡湯逛花海賞鳥聽歷史
促進兩岸經濟合作 高孔廉：應推動TIFA
世運主場館命名倒數10天 票選拿現金
兄弟象總教練：盡快與曹錦輝談妥合約
20年修成正果 影星伍迪哈里森和女友完婚
阿里山生物多樣性DIY生態教室 元旦開張
魯凱族首位男織繡師彭春林 時尚中傳承文化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲縣公布兒少及家暴被害人消費券發放方式
研究指北韓國會大選 為後金正日時代做準備
呂秀蓮：台灣應成立國家人權委員會
閏秒調整 元旦早上近8點全球多1秒
民進黨團：台電應降電價 解救中小企業
跨年晚會人潮疏運 北捷：預估載運16萬人
府賀歲春聯紅包袋 馬總統親筆揮毫
消費券發放網站今天上線 提供發放所查詢
南韓2008年通貨膨脹率4.7% 創十年新高
馬總統提告偽造文書 侯寬仁獲北檢不起訴
除舊布新 南王部落喪家走出陰霾迎接新年
潘孟安：政府除紓困企業 也應紓困人民
單車無反光燈遭撞判拘役 婦人上訴被駁回
入境旅客攜新台幣規定 銀行業者:不合時宜
賞玩原鄉美景 浸泡苗栗泰安美人湯
吳伯雄:樂見胡錦濤承諾 盼未來獲具體成效
OECD：鋼市明年第4季可望回升
胡錦濤指避免內耗 歐鴻鍊：回應外交休兵
定存族購屋 12月大台北房市成交量微增
蕭瑟景觀中賞香澤蘭 冬遊柴山洗滌塵憂
以色列安全內閣討論國際間所提停火建議
因應98年選戰 國民黨通過提名審核委員名單
興農牛劉志昇:補進謝佳賢 會承接過去合約
亞洲股市封關 各國全年股價跌幅多達一半
教育部：大學評鑑連兩次未過 將要求停招
迎2009年曙光 三貂角燈塔興奮迎晨曦
金管會:明年1/5起恢復150檔股票平盤下放空
出口商拋匯 新台幣兌美元收升0.5分
歐鴻鍊：明年適時安排元首出訪 鞏固邦交
星錶店失竊案 警方目標鎖定前員工
薛琦：續推海外企業上市 發展新金融商品
出書被控洩密 前國安局副處長一審緩刑3年
安迪．沃荷世界巡迴展 中正藝廊元旦登場
薛凌轉述 陳水扁：國家司法機器全針對我
法國提議停火48小時 以色列回絕
聯合國：以國空襲加薩罹難者至少25%為平民
貓熊商機 金門監獄團團圓圓吊飾元旦上市
北北基聯測屬地主義定案 五專擬納入招生
張五岳：台灣國際空間 短期可見進展
原油交易封關 結束動盪的一年
健保局年終考績獎金定案 最多3.6個月
外交部:日本札幌土耳其伊斯坦堡 擬設外館
歡度新年 法國3萬5000名警察維安
被控關說圖利 台中地檢署起訴議長張宏年
黃重彥：哥哥黃芳彥如遭起訴 應面對司法
亞股今年全面走跌 台股跌幅46.43%
上海學者：胡錦濤將全力促進兩岸關係發展
辛巴威法庭下令繼續拘禁16名活躍份子
扁出2億給呂辦報？呂秀蓮要求壹週刊道歉
以色列考慮加薩永久停火主張 提出相關條件
陸委會：和平協議須待兩岸建立互信後推動
金管會:150檔股票明年1/5起恢復平盤下放空
大寮校園氣體侵襲案 縣議會限期查排放源
力霸案一審 法官：金融監督機關官員包庇
王建（火宣）：監委一定要能排拒所有關說
行政院：短期促進就業措施執行率達99%
酵素產品過期販售 北市衛局清查9件不合格
台股封關 集中市場今年市值蒸發近10兆元
金管會:住宅地震基本保險費率明年4月調降
北所：扁在所內訂自由時報 也可收看電視
屏警教女店員防身術 喊失火代替救命
婦人按摩腫脹右腿引發肺動脈栓塞 差點送命
金管會：一銀未確實執行內控 罰鍰200萬元
林中斌：台灣參與WHA 達陣有望
2009年元旦起 中國實施增值稅轉型改革
蔡慶年內定台企銀董座 蘇樂明接土銀總座
布希簽字批准 國際核監督措施在美生效
王如玄:全台20萬人放無薪假 製造業居多
中美建交30年 台灣問題最重要
中國發放消費券? 大陸學者： 要慎行
駱琳出任中國大陸安監總局局長
上海也將興建水立方 投資人民幣20億元
第五度調低 新加坡今年經濟成長率為1.5%
廣東省長：廣東對外經貿明年可能零成長
留學生就學貸款利率調降 逾5600人受惠
嚴雋泰夫婦同心創作 北縣辦聯合畫展
金融危機 今年布魯塞爾股市價值腰斬
王毅：做好對台工作 開創兩岸和平發展新局
政院推動關懷在地服務專案 關心中小企業
落實三挺 經部擬推動25縣市產業戶口訪查
香港郵政擬代大陸人及港人郵購日本奶粉
金管會廢止泛亞國際等3家投顧營業許可
移民署：新年度 役男出國前要申請核准
水保手冊招標涉圖利 水保局長等人遭起訴
泰智庫：泰人新年假期旅遊開支約146億泰銖
迎接聽奧年 台北新年城跨年晚會熱力登場
綠營籲全額補助營養午餐 教部：審慎評估
三鹿集團4高層今出庭受審
侯寬仁獲不起訴 府：視處分書決定是否再議
中國股市全年大跌65.5% 創成立18年最深跌幅
劉兆玄出席中市跨年晚會 欣賞蔡依林演唱
彭淮南:新台幣及物價相對穩定 有助競爭力
勞保年金明上路 劉揆夫人也是受惠者
元旦疏運 高速公路車輛增多 明天量更大
陳致中夫婦若不授權 要回鉅款有賴辦案進展
金管會宣布銀行證期保險局副局長人事案
校正公電（CAP127號）
命理家：2009年世局和平安定 但景氣難復甦
財部：台北101董座由林鴻明暫代
今彩539 三星彩 四星彩開獎結果
胡錦濤：中國奉行互利共贏開放戰略
飆晚會迎曙光煙火秀 全台跨年夜未眠
台北愛樂合唱團將在北京國家大劇院演出
校正公電（CAP150號）
力霸案遭告發包庇圖利 林全：遺憾與憤怒
力霸案一審 金管會：相信同仁依法行政
回應胡錦濤 府:兩岸真誠合作 爭取人民信任
新台幣兌美元今年貶1.27% 韓元貶25.68%
鮑爾森：過去半年全球金融體系三度瀕臨崩解
大陸官員：不存在封殺台灣船舶問題
香港今晚多處地方舉辦倒數迎新年活動
金管會修法 放寬公司資金貸與金額限制
澎湖縣府舉辦幸福啟航飛躍2009跨年晚會
人民幣匯率將合理均衡地保持基本穩定
Facebook移除會員哺乳照 引發網友抗議
彭淮南:台灣明年下半年GDP預估高於上半年
經長:研究在WTO架構下簽兩岸經貿合作協定
主計處：明年CPI年增率預測數 有下修空間
上海世博會中國館 造型富中國元素
迎接2009 雪梨大橋煙火揭序幕
第097262期今彩539三星彩四星彩派彩結果
澳洲率先迎新年 雪梨港大放煙火
上海市民：世博會對中國擴大內需有貢獻
告別2008 倫敦股市慘跌31.3% 表現糟透
國際貨幣基金暫定同意予白俄822億台幣貸款
總統祝詞：公務員勿以依法行政保守卸責
總統祝詞：企業儘量不裁員撐過不景氣
總統祝詞：藉大三通提升台灣全球經濟地位
不休也不行 美休無薪假人數創17年來紀錄
以軍空襲加薩使阿巴斯和哈瑪斯聲勢一消一長
高球戰績輝煌 美幼童可望媲美老虎伍茲
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