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News Archive | 2008
漢文新聞列表 Chinese News List
環保署擬將雙酚A列為第四類毒性化學物質
新生兒篩檢法布瑞氏症 解開家族心臟病謎團
研究：嬰兒行猶太教割禮易引發尿道感染
國人心臟病發生率升高 醫師籲民眾預防
OECD：中俄印經濟成長動力大幅減緩
振車市 工業局擬協調汽車零組件關稅減半
富邦金控擴展版圖 併購安泰人壽
銀行挺企業績效 財政部將訂獎懲制度
主權基金投資國際銀行虧損 李顯龍提出辯護
資訊月展便宜當道 低價機種熱銷
車市冷 車廠年終縮水 和泰2至3個月居冠
金馬獎入圍酒會登場 會場星光燦爛
請假出國被批 胡志強：該去的還是要去
陳菊視察國道末端改善工程 允改造中安路
綠營再點貓纜問題塔柱 北市：轉技師參考
嘉義野草莓靜坐營地 義工疑遭毆傷
拖延戰術滯菲十年 台通緝犯陳冠源今遣返
媒體指呂秀蓮觀禮歐巴馬就職 AIT不予置評
二次金改 台灣特偵組未列首波偵結範圍
江丙坤：九二共識確實有文件 可公開
達賴訪台不宜？ 蔡英文籲馬總統將心比心
內政部規劃 持通知單身分證印章領消費券
台灣消費券發放特別預算案 規模超過860億
台灣民進黨拋監督機制 史亞平:監督機制已存在
野草莓1207辦遊行 國際特赦組織關注
政府挺銀行 銀行挺企業績效將獎懲
大人出現了! 李登輝承諾協助學生訴求
全台第一罈高粱酒亮相 有人出價五百萬
呂秀蓮辦晚報 傳辜寬敏出資一億
臺韓交易所交流 李正煥來臺演講「從韓國交易所論交易所整合面面觀」
奇偶科技自結1-11月EPS 13.16元
中信金累計1-11月稅後EPS1.58元
「＄3600去旅行！你想怎麼玩？」 易遊網徵民意
Skype點數7-ELEVEN ibon正式開賣 24小時購點不打烊
台彩年終加碼大放送 大樂透頭獎連三期共加碼三億元
台新銀行「彩繪聖誕 心想事橙」 免費暢飲柳橙汁彩繪聖誕有機會獲禮券
兩在野黨民間國是會議 盼執政黨參加
擊敗美國US$350頂級乳霜 OLAY「新生高效緊緻護膚霜」奢華誕生
南投花卉嘉年華 蕭煌奇代言
台北富邦銀行基金會寒冬送暖 學太極Fun輕鬆
紡拓會「台灣機能性紡織品展售會」 12/5新光三越A8館登場
特力零售集團暢貨中心「家好康」 12/6歡慶開幕滿3千送3百
統一星巴克耶誕感恩 12/5、12/12兩天 85折回饋
頂級食材手工水餃「五福臨門金元寶」 台北晶華酒店創新年菜外賣
新光銀行榮獲《遠見雜誌》傑出服務獎 新光關係機構「牛轉錢坤」年終感恩活動登場
臺銀挺企業 總經理羅澤成親自領軍宣導說明
富邦金控股東臨時會 通過併購安泰人壽
智擎生技微脂體抗癌新藥 獲FDA核准第二期人體臨床試驗
台船民營化上市釋股競拍超額認購 12月8日起公開承銷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
托福近滿分 替代役男澎湖推廣英語教學
低溫特報到明晨 淡水11度 合歡山飄雪
合歡山飄雪 積雪約3公分
產業搭橋 大陸中草藥產官學64人將來台
兩岸經長APEC會晤 陳德銘願協助產業搭橋
兩岸合作 經部估台灣中藥製劑產值增兩倍
制定兩岸產業共通標準 標檢局也搭橋
60家上市公司董監事設質比逾50%
史亞平函孔傑榮 強調檢方執法無針對性
總統回母校建中 以歐巴馬傳記勉勵學弟
高捷沿線50公尺內 建案要送捷運局審查
總統盼日本續給台灣人民更多便利措施
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
劉兆玄勉公務員靈活創新 實現人民付託
參與APEC成果檢討 外交部8日赴立院報告
政院版立委版航空城條例 立院8日審查
強烈大陸冷氣團發威 玉山飄雪
農糧署：台南洋香瓜病害 每公頃補助2萬元
北捷內湖木柵線整合測試 11列車上線運行
放寬役男赴大陸就學規定 立院11日初審
今年至11月查獲私劣菸酒市價逾 2億元
中研院80歲生日 知識暖流對抗經濟寒流
新疆文物大展 見證東西古文明交錯盛世
新疆環境得天獨厚 絲路古物保存完整
木乃伊樓蘭美女登台 前衛戲曲樓蘭女輝映
高粱酒節嘉義登場 全台第一罈高粱酒亮相
修卸任總統禮遇條例？朝野不同調
王金平:兩岸互動 要維護台灣主權確保安全
台南野草莓學生 聲援東山環保自救會成員
抽驗市售玩具5件不合格 4件中國大陸製
中研院大樓地下室火警 2人嗆傷
被控違律師規範 檢方下週再傳鄭文龍
馬總統期許青年建立分享哲學 分享付出
木柵線接駁公車上路 比搭捷運多一倍時間
內政部模擬消費券發放 將明訂金額與張數
強化宣導 金管會網站將設金融知識普及專區
內政部優質新聞獎 獎勵媒體正面社會教育
提振農業 雲林縣舉辦台灣咖啡節3項活動
2008簡單生活節 赴一場音樂創意之旅
Simple Life音樂市集空間 展現創意能量
紛亂世界找簡單力量 從Simple Life出發
專注單純認真 歌手藝人分享心中簡單生活
謝國樑明赴美 說明偵辦扁案未侵害人權
修法加重行賄者刑責與罰金 朝野支持
蔡明憲：兩岸交流 須尊重彼此主權為基礎
新疆文物展登場 史博館:最佳文化教育展場
凝聚民間力量 民進黨台聯將開國是會議
綠營拋監督機制 黨政人士:蔡英文迴避對話
徐立德：投資大陸醫院資金 與國民黨產無關
消費券外再加碼 連江縣贈每戶半打老酒
胡志強：電影應遷就城市 非城市遷就電影
推動太陽光電普及應用 金羿獎19日頒獎
台中創業鳳凰成果發表 見證政府輔導成果
李登輝探視野草莓 承諾協助處理集遊法
世展會：北市寄養家庭計畫 盼推展全台
消費券定案 觀光餐飲一次用足專案滿天飛
西賽朗：將與好萊塢合作 拍科學電影
台灣學生波蘭學醫門檻鬆 低薪進醫界令人憂
九份過度開發? 居民:電影帶來人潮商機
內湖木柵線明年6月貫通 全球最長中運量
台中市民俗公園 多項民俗活動登場
呂秀蓮：募3億元 辦有媒體倫理的新報紙
陳菊盼台灣非一言堂 容得下不同聲音
宜蘭信大水泥廠工安意外 4人受傷送醫
茶與花饗宴 坪林舉辦包種茶節
合歡山首波瑞雪 積雪5公分一片銀色世界
立院將審議消費券特別預算案 朝野關注
路竹國小新建校舍 楊秋興期許成百年建築
台商返台投資 配偶就業子女教育成大問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
撞船案日方賠1050萬 何鴻義不滿意但接受
中縣都市原住民歲時祭 展現熱情活力
珍惜生命 牧愛生命協會宣導自殺防治
寒流來襲 北所：扁保暖沒有問題
高中棒球聯賽D組 中道三信晉級
陳鈺玲姐妹返鄉從事有機農作 體驗採收樂
新疆文物大展開展 樓蘭美女最熱門
抗癌圓夢助學金 周大觀基金會感謝各界愛心
殷海光故居開放 學者：續推自由民主理念
呂秀蓮：檢調只拿民進黨開刀 肅貪應全面
南縣黑腹燕鷗季開鑼 賞冬候鳥另一選擇
高雄市客家文化藝術季音樂會登場
留忠正：打造台灣成為全球研治肝病重鎮
十大抗癌鬥士 心聲化為勵志歌曲故事
中研院科學院長論壇 籲重視能源問題
玉山午後雲層漸開未再飄雪 積雪2公分
公車禮貌心運動 籲乘客向公車司機打招呼
內湖木柵線測試 北捷：大致良好
周錫瑋:協商釣魚台漁權 以免撞船事件重演
業者自行研發機能服飾新品 今起展售
貓熊專機長榮國航機率高 電視全程紀錄
半導體業吹降財測風 業者坦承苦日子才開始
外交部：樂見聯合號船長與日方和解
景氣差公務員夯 主播空姐轉行報考
宜蘭信大水泥廠牆面倒榻 4人受輕重傷
體委盃拔河賽大專男子組 明道大學奪冠
下雪了 南橫飄雪3小時
領取消費券 記得帶通知書身分證與印章
野草莓運動明遊行 凱道上演抬棺行動劇
長榮：若獲貓熊專機任務 將全力以赴
金馬獎最佳女配角獎 囧男孩梅芳獲得
海角七號馬如龍 金馬獎男配角獎入袋
衛生署：三聚氰胺容忍攝入量標準研議中
金馬獎星光大道 巨星齊聚星光閃耀
金馬最佳女配角 梅芳：得獎來得有些晚
金馬獎最佳男配角馬如龍 感謝眾神保佑
江丙坤結束訪日返台 向日說明兩岸關係
海角七號 奪金馬獎最佳電影音樂和歌曲
疑洗錢案 特偵組擬向美國請求司法互助
氣象局：冷氣團明減弱 下雪機率降低
郝龍斌宴請國際學者 推銷科技走廊
國境之南獲金馬獎 范逸臣：為演唱會加持
清水消防分隊救災翻車 警義消1死3傷
金馬獎最佳新演員 跳格子姜聖民打敗茂伯
姜聖民獲金馬新演員獎 榮耀與族人分享
金馬獎最佳原著劇本 九降風獲獎
魏德聖獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者
金馬獎年度台灣傑出電影 海角七號奪得
高雄人權晚會 質疑司法公正
警消蔡順堯因公殉職 廖了以慰問家屬節哀
海角七號樂團壓軸演出 金馬盛會掀高潮
電影集結號張涵予 榮膺金馬影帝
金馬最佳女主角出爐 劉美君喜獲影后寶座
張涵予獲金馬最佳男主角 高興到台灣
呂秀蓮辦晚報 傳辜寬敏出資一億
兩在野黨民間國是會議 盼執政黨參加
野草莓1207辦遊行 國際特赦組織關注
嚇阻索馬利亞海盜 歐盟將動武
彌補對日關係 國民黨主席訪東瀛
撞船事件和解 日本保安廳賠償1050萬台幣
恐共症? 親中的日本人僅31.8%
電腦選的近貧補助 內政部：已有18萬人受益
野草莓演出人權出殯 首次挑戰「報備制」
國際人權日60周年 千人騎鐵馬宣導
為教育播撒成功的種子
最佳導演及劇情片 陳可辛:對手強 得來不易
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
清晨嘉義8.3度 今年入冬來最低溫
萬巒豬腳香Q帶脆 傳香一甲子
冷氣團發威 嘉義8.3度低溫 阿里山下霜
金馬獎男配角馬如龍 公視人生劇展軋一角
科技連結古文明 手機成絲路傳奇展導覽員
高市千人自行車騎乘活動 官員民代共襄盛舉
網路大「災」問 金融危機居首位
國民黨首波縣市長名單 農曆年後出爐
頒完金馬獎 馬修亞瑪希台中展開拍片行程
王志剛：貿協南京廣州設點 盼提升層級
拓銷新興市場與大陸 貿協延伸海島經濟命脈
縣市長選戰布局 民進黨不放棄勸進蔡英文
巴洛克華麗建築 監察院開放新人拍婚紗
一早湧現賞雪車潮 合歡山玉山出太陽
吳伯雄上午率團訪日 盼台日關係更強化
縣市升格法源 立院將審地方制度法
普遍虧損 不少券商傾向不發年終獎金
2008聖誕紅特展 北市青年公園爭豔
半導體業普遍有年終 績效獎金恐大幅縮水
金控業不辦尾牙 年終獎金恐減半
景氣急凍衝擊塑化業前3季獲利 年終恐縮水
電信業年薪15個月起跳 中華電估18.6個月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
確保經濟成長 政院陸續提多帖藥方
關心文創產業 蕭副總統邀魏德聖提建言
父母贈與子女婚嫁不超過百萬 不計贈與稅
縣市長選戰將開打 兒童疫苗福利先放送
新興疫苗家長需求殷 衛署分段逐年補助
疫苗市場冷熱兩極 自費接種也盼消費券
中市府響應世界人權日 騎鐵馬宣導人權
製造業新創增資5年免稅？藍支持綠憂稅損
穩定晚夏及秋冬甘藍產量 台中 1號育成
元旦起取締營建低頻噪音 最高罰18萬
嘉市鐵馬精神 支持人權60周年宣傳活動
飛安會參與辦刑案 3D雷射現場重建立功
兼顧環保 台灣第一個無稃毛水稻品種誕生
中央社新聞小百科:三維雷射掃描
CI611空難與319案 飛安會刑事局跨領域合作
內政部規劃 設348發放所供新移民領消費券
消防特考搶手 北縣消防局詢問電話湧進
飛鷹航太財報不實 負責人判賠1億餘元
增進公共建設效益 經建會明起辦3天講習會
野草莓1207野給你看遊行 估全台千人參加
提高菸品健康福利捐 藍綠立委皆提案
好天氣 南橫高縣東縣交界（土亞）口雪融化
鎖定綠營支持者 總統將接受民視三立專訪
立院修法設國家疫苗基金 朝野立委共識高
扁辦:1210人權日北所前辦祈福晚會
近貧補助 內政部：已發放18萬人共24億元
新移民課程結業典禮嘉年華 展現學習成果
胡志強宴請知名導演 延續中市電影熱潮
焦雄屏：金馬獎典禮冗長 宜控制在3小時
台北遊一翻地圖小冊 城市旅遊另種樂趣
馬總統屏東中小企業座談 勉咬緊牙度難關
扶輪社去除刺青高縣義診 關懷受刑青少年
九降風吹出新竹米粉好味道 手工辛苦傳承難
消費券發放作業 內政部：編500萬買保險
張逸華市政辦公室揭牌 胡志強林政則同賀
F4進駐公視 心星的淚光明網路首映3分鐘
北縣家扶表揚自強家庭 籲社會散播溫情
高雄光榮國小蛙鳴蟲叫 都市叢林森林小學
扁辦:明年228辦台灣建國會議
馬總統：高捷延伸到屏東 沒有跳票
曬柿場伸展台 柿餅婆婆名模架勢人氣旺
野草莓遊行未申請 警方舉牌警告
北市警：野草莓非法遊行 全程蒐證
總統： 對台灣人民有信心 定可度過難關
公投縣酒 宜蘭紅露酒全台別無分店
政院擬推廣消費券搭配自付額享折扣活動
北市高中生消防體驗 100%認同與滿意
彰化縣小狀元經典會考 最小考生3歲半
屏東產業嘉年華 馬總統消費4萬多元
政院明加開院會通過消費券特別預算
環保觀念扎根 高市社教館與慈濟辦親子活動
特偵組：扁家瑞士7億 恐無法在結案前匯回
野草莓遊行 提出護人權5訴求
南投縣小狀元經典會考 近千名小朋友參加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中孝介推廣北市觀光 品嚐美食最想泡溫泉
新生高架橋改善工程 13日起封閉北上車道
谷關溫泉區聯外要道篤銘橋 將建新橋取代
范良?蛂G民間投資公共建設 目標4年8000億
中央氣象局氣象報告（更新）
范良??:擴大民間投資 促參新增通訊傳播類
野草莓在總統府前抬棺 過程和平理性
孤鸞年效應 花蓮11月結婚數創5年新高
消費券預算案明送立院審議 最快12/26通過
體委盃拔河賽女子組 北體取得世運代表權
5鰭像人掌 台東捕獲疑似新品種躄魚
澎湖觀光博弈研討會 產官學界訂12項策略
捷運站自行車違停嚴重 北縣府將拖吊開罰
日學者：發揚中國經典文化 台灣具優勢
學者：擴大內需愈快推動 GDP才能正成長
新書紀錄海角七號拍片過程 魏德聖好感動
WTO協議將首度呈現台灣重要政府機構名稱
網路調查:民眾憂心金融危機甚於地震
女大學生遭強押領款藏匿山區 自行脫困
財長：公股銀行對企業放款 列入每月管考
大學推甄不計德育成績 台大增4系
經建會下周公布總體經濟目標 謹慎偏保守
國防部:駐美軍事代表團調整稱謂 無關運作
捷運木柵線停駛測試良好 明晨6時恢復營運
消費券搭配自付額享折扣 業者：願配合
屏市寶正銀樓搶案偵破 搶嫌疑遭黑吃黑
資訊月吸引77萬人潮 營業額60億元
陳菊出席長老教會祈禱會為台灣祈福
出口負成長暨失業率攀升 央行可能續降息
零利率時代 善用擴張性財政政策救經濟
Never Stop永不放棄系列賽 林寰澤奪冠
野草莓靜坐一個月 明天起逐漸退場
不景氣牽連 僱用外勞減少營造業居冠
國際運動舞蹈台北公開賽 中華隊獲1金1銅
追扁家海外不法所得 特偵組艱難任務
資訊月買氣旺 廠商毛利遭壓縮 後效待觀察
發第二波消費券?財長:視首波發放情形而定
調查：台灣地區一年1101億件網路垃圾郵件
江丙坤明赴菲律賓 向台商說明兩岸新發展
財長：降遺贈稅後 編預算挹注地方財源
2009棒球經典賽 A-Rod將代表多明尼加出賽
英超足球 利物浦仍居首位切爾西緊跟在後
Never Stop永不放棄系列賽 林寰澤奪冠
新加坡馬拉松大賽 基貝特率肯亞選手大勝
國際運動舞蹈台北公開賽 中華隊獲1金1銅
體委盃拔河賽女子組 北體取得世運代表權
菲拳王在美擊敗金童 舉國歡騰 雅羅育致賀
科技連結古文明 手機成絲路傳奇展導覽員
日學者：發揚中國經典文化 台灣具優勢
最佳導演及劇情片 陳可辛:對手強 得來不易
金馬獎男配角馬如龍 公視人生劇展軋一角
胡志強宴請知名導演 延續中市電影熱潮
新書紀錄海角七號拍片過程 魏德聖好感動
焦雄屏：金馬獎典禮冗長 宜控制在3小時
曬柿場伸展台 柿餅婆婆名模架勢人氣旺
5鰭像人掌 台東捕獲疑似新品種躄魚
南投縣小狀元經典會考 近千名小朋友參加
搶救汽車業 阿根廷推90億美元融資買車計劃
景氣下滑 南韓現代半導體採無薪假等措施
范良銹：民間投資公共建設 目標4年8000億
范良銹:擴大民間投資 促參新增通訊傳播類
學者：擴大內需愈快推動 GDP才能正成長
財長：公股銀行對企業放款 列入每月管考
經建會下周公布總體經濟目標 謹慎偏保守
出口負成長暨失業率攀升 央行可能續降息
發第二波消費券?財長:視首波發放情形而定
屏市寶正銀樓搶案偵破 搶嫌疑遭黑吃黑
女大學生遭強押領款藏匿山區 自行脫困
特偵組：扁家瑞士7億 恐無法在結案前匯回
北市警：野草莓非法遊行 全程蒐證
追扁家海外不法所得 特偵組艱難任務
野草莓在總統府前抬棺 過程和平理性
野草莓靜坐一個月 今天起逐漸退場
扁辦:1210人權日北所前辦祈福晚會
縣市長選戰布局 民進黨不放棄勸進蔡英文
鎖定綠營支持者 總統將接受民視三立專訪
馬總統：高捷延伸到屏東 沒有跳票
總統： 對台灣人民有信心 定可度過難關
WTO協議將首度呈現台灣重要政府機構名稱
中國威脅適得其反 沙柯吉堅持見達賴喇嘛
公投縣酒 宜蘭紅露酒全台別無分店
九降風吹出新竹米粉好味道 手工辛苦傳承難
萬巒豬腳香Q帶脆 傳香一甲子
克魯曼：汲取過去經驗或可防止大蕭條重演
抗議警察槍殺少年 希臘憤怒青年連兩天暴亂
歐巴馬認經濟將先壞再好 反對任汽車業倒閉
泰晤士報：希拉蕊將帶領自家團隊進入國務院
最新研究：污染扭曲演化 雄性族群岌岌可危
塔利班民兵襲北約運補站 焚燒近200車輛
豬肉產品因戴奧辛汙染回收 愛爾蘭查根源
法泳賽 柏納男100米自由式奪冠 破世界紀錄
歐巴馬保證不會在白宮抽煙
達賴感謝法總統 不畏觸怒中國與他見面
愛爾蘭戴奧辛豬肉 可能出口至25個國家
「真愛囧冤家」 蟬聯北美票房冠軍
歐巴馬警告美經濟尚未探底
美林預測 國際油價明年第二季末緩步回升
駐教廷大使王豫元盼台海兩岸永久和平
美退伍軍人事務部長 日裔退役將領新關出線
LPGA資格賽魏聖美並列第7 取得明年參賽卡
洪山川籲助大陸天主教信友與普世教會合一
歐巴馬：汽車業老闆應改變行事 不然就走人
金融風暴衝擊 沙銀行業第三季出現衰退
搶救美三大汽車廠 國會兩黨議員面臨攤牌
贖金不到位 索馬利亞海盜威脅撤回釋船協議
動車比一比 歐美日大拚場
人民生活苦哈哈 試院再談十八％ 時機不宜 改革公務員優存 應考量社會觀感
台灣內閣加開院會 通過消費券案
武官降編秘書 國防部：非自動降格
武官降編秘書 國防部：非自動降格
府:沒有博弈小組 尊重經建會建議
李慶華:天然氣將降12% 經部:下午公布降幅
野草莓演出人權出殯 首次挑戰「報備制」
歐洲近年發生多起警民衝突重大暴動事件
祕魯製作世界最大生拌海鮮 列金氏紀錄
怕吃毒奶粉 廣東嬰兒吃粥骨頭鯁住喉嚨
車廠紓困 通用執行長被參院點名下台
新一輪北韓核武六方會談 今天下午北京登場
中國明年首建海底觀測站 可提前7秒報地震
戰國行宮遺址現身陜西 面積大過10個足球場
希臘員警槍殺少年引爆民怨 全國暴亂四起
愛爾蘭豬肉遭戴奧辛污染 星暫停進口販售
總統：98年度社福預算 僅次於教科文預算
選台北縣長？胡志強：若參選 只選中市
消費券面額組合 廖了以：願獎勵更好創意
日麻生內閣岌岌可危 支持率陡降至兩成一c
美國研究：電動人人愛 成年人五成在玩
媒體：洛杉磯時報母公司可能申請破產
橘盃國際網賽開打 楊宗樺年終球王機會大
槍械販售管制趨嚴 歐巴馬：免驚啦！
黑心商品醜聞不斷 「中國製」招牌受考驗
泰民主黨：國會開議將提名黨魁艾比希為總理
拿破崙家族遺物法國拍賣 賣得5000萬台幣
陳菊：高捷經營雖困難 不能放棄社會責任
印尼新法危及傳統 巴布亞原住民拒脫寶貝套
中國嚴禁濫用含可待因復方口服溶液
日媒：中抗議沙柯吉為轉移內部人民不滿
溫室效應發威 智利小冰河恐在50年內消失
投資高鐵認賠 中鋼寶來溫泉BOT也喊卡
選台北縣長？ 胡志強說沒興趣
審查總統禮遇條例 府副秘拍馬屁遭吐槽
修補對日關係 吳伯雄訪日受重視
藍營籲調降天然氣價13% 每戶可月省100元
Visa、ComGateway與DHL 攜手推出美國網站直購宅配服務
中華網龍歲末再推大作！《女神Online》官網12/5正式上線
寶來曼氏期貨累計前十一月每股EPS 5.71元
小屁屁大反彈! 王建煊忙解釋
台船民營化初次上市 12/8-12/10三天開放公開申購
PChome線上購物年終特賣12/9開跑 限時限量『1元商品』將掀搶購潮
北縣升格敲不定 議會把選舉經費全刪
公債組合交易12月11日宣導說明會 明年1月5日正式上線
老是掉眼淚! 被誤會淚水攻勢
頒獎傑出公務員 劉揆：效法孫運璿精神
陽明山中國麗緻大飯店 推出聖誕餐飲優惠活動
台灣品牌 深耕本土 迎向國際
隨時隨地手機看momo親子台 今天起美夢成真!
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮清晨規模6地震 全台震度1至4級
鋒面帶來水氣 台灣中部以北下午轉陰雨
台股開盤上漲53.54點 為4278.61點
核一廠乾貯設施建照獲准 台電盼儘速興建
台股漲 新台幣匯率早盤小升
陳明文返縣府上班 婉謝同仁列隊歡迎
行政院通過消費券857億元特別預算
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
美股大漲 台股開高站上4400點
總統府：不成立博弈小組 尊重經建會建議
政院通過消費券特別預算 快速送立院審議
促銷秋刀魚 高雄市將辦品嚐會免費吃
國民黨屬意選台北縣長？胡志強：異想天開
提昇高捷運量 高市府：加速興建輕軌
施顏祥:促產五年免稅 稅收淨收益反增60億
衝買氣 政府擬辦消費券創意賽設好康平台
申請列暫定古蹟 樂生聯盟向文建會遞公文
南部日夜溫差大 醫師籲慎防急性心臟病
合歡山玉山僅餘殘雪 上午偶見陽光露臉
助銀行提升風險管理 金融研訓院11日辦研討
T16遷移或塔柱檢測 施義芳:落實專業審核
銀行買匯 新台幣午收33.555元貶0.6分
查立委具美籍已回函 外交部：將速覆立院
藍營籲調降天然氣價13% 每戶可月省100元
健保局3.8月績效獎金 葉金川：會建議節制
失業勞工健保欠費 綠營籲展延一年
中鋼停止投資高鐵?毛治國:尚未定案
卸任總統一審有罪暫停禮遇？立院擇期再審
因應不景氣 省錢成熱門關鍵字
區域整合 鄧振中：台灣積極尋求加入P4
製造業營所稅皆減半 兩版本初審程序過關
教師分級？鄭瑞城：茲事體大 還在研議
夏立言：明年5月參與WHO為努力目標
中國航商參訪台灣 有意投資高雄港
藍營勸胡志強選北縣長？周錫瑋:誰都有權選
檢將對扁珍求處重刑？陳雲南：還沒討論
垃圾郵件多 毛治國:以股東立場要Hinet改善
台股收盤漲193.26點 為4418.33點
高市大眾運輸拚運量 明年目標日30萬人次
寶來溫泉BOT案喊卡？楊秋興：影響觀光業
IDSF台北公開賽 中華隊拉丁舞決賽失利
北市首創安全地圖網 可查社區不安全點
天然氣價降12%? 中油未予證實
若一審有罪暫停禮遇 賴峰偉：可引扁為鑑
遭假冒網路援交被判刑 警方還清白
立委質疑陳敏薰是否適任 財部:月內提報告
美股大漲帶動 台股勁揚193.26點
會考不及格再讀1年？教育部：有補救措施
賞鳥不花錢 台南沿海鳥友增多
金融電子帶動 台股今大漲193.26點
停車場效率差 監院糾正交通部及南縣府
江丙坤：貓熊來台仍有手續問題需協商
立院初審通過 國立高中可對外募款
王建(火宣)指陳情小屁屁？綠不滿藍籲道歉
北市戒檳班60%成功 檳榔攤老闆改賣涼麵
12月台指期收盤大漲292點 正價差52.67點
12月電子期收漲10.75點 金融期漲36.2點
國務費及疑洗錢案 特偵組提訊邱義仁
私接中油油管竊柴油 桃警查獲3嫌疑人
中縣新興產業 咖啡產業異軍突起
婦人腳無力誤認關節問題 醫師:腦瘤造成
消費券預算案 藍營可接受綠營要嚴審
中縣：網路勸募 須向所在地主管機關申請
高雄海洋三寶 秋刀魚盛產品嚐美味正對時
垃圾電郵滿天飛 民眾痛苦指數63.98
三大法人今天買超69.83億元
花蓮農改場成功研發澳洲茶樹精油萃取技術
廖了以：348以上發放所供新移民領消費券
調查：垃圾郵件內容 情色暴力居多數
新台幣兌美元升3.2分 收33.517元
多益測驗應考生要求 年底考試增900名額
都計法初審 容積移轉得以代金折繳
中國航商有意投資高雄港 船務業者歡迎
中國招商局擬投資高雄港 瞄準第六貨櫃中心
烽火中創廠金雞母 金門佳釀高粱冠全台
11月出口總值年減23.3% 連3月負成長
高縣茄萣鄉長籲設法防止大陸濫捕烏魚
民進黨：促產條例即刻落日 不能開後門
經建會通過嘉市公3主題公園工程12億經費
具美國國籍？李慶安：美國國務院調查中
肥美烏魚黃金時節 高雄茄萣饗烏金
馬賽克鑲嵌工藝牆 扮中潭公路藝術化先鋒
澎湖縣議會通過預算 學生搭公車免費
洗衣精補充包較貴 北縣府要求業者改善
中鋼:已停止投資高鐵 Q3即認列47億元損失
梁啟源:天然氣價降幅應逾2.99% 尊重機制
助業者搶消費券商機 花縣府規劃春節行銷案
上週外資賣超180.78億元 賣超日月光最多
立院財委會建請財部考慮撤換陳敏薰等
吳茂昆朱經武獲義大利科學和平獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
降低失業率 北縣推創業微利貸款
宜縣府轉贈4鄉鎮免費公車 明年元旦後上路
王建(火宣)：未說過人民陳情案是小屁屁
塑化業:中東廠產能開出 明年乙烯過量供應
李安訪史亞平 盼政策吸引企業投資電影
東亞足聯第二級比賽 明年8月南縣舉行
東勢山區小花蔓澤蘭蔓延 農民籲速剷除
醫師：常淚流不止 可能鼻淚管阻塞
陳菊接獲達賴親筆函 10日人權月活動宣讀
林內鄉公所設路障 反對焚化爐大車通行
響應檳榔廢園被罰8萬 屏縣府承認執法過苛
政風處貓纜調查結果出爐 北市府:內部參考
經部:天然氣平均降幅12.99% 溯自12/1生效
北縣特專四案乏人問津 調降權利金再招標
慈濟骨髓捐贈資料近32萬筆 盼更多人支持
扁家191萬美元 吳澧培：已匯回台灣
故宮國寶商品降價促銷 可收消費券
增加商機 高雄港航界歡迎中國航商投資
寶貝微笑暖冬季 創世籲響應愛心身分證
巴拿馬籍韓進阿德萊德貨櫃輪首航高雄港
國防部：安排總統視導聯勇操演 9月定案
涉詐助理薪資被起訴 前立委吳成典求刑15年
協助茶農 黃憲徽研發遠紅外線茶葉烘焙機
南醫：預防功能性消化不良 勿暴飲暴食
銀行拋匯 新台幣收33.517元升3.2分
駐星代表懸缺 外交部盼府盡快決定
點燃生命之火 中信金呼籲關懷弱勢
苗栗祭大獎爭消費券商機 消費5000抽汽車
屏東竹田驛站 中日文明信片領略古樸之美
航空城不限桃園 多數條文保留朝野協商
黃昆輝:稅制不合理 13日參與反財團減稅遊行
技職學生圓夢 朱佩麟黎小萍如願獲金手獎
曾雅妮揚威國際 立委籲爭取舉辦LPGA賽事
展現升格決心 北縣議會刪除明年選舉經費
桃園機場週邊地漲 不動產業者憂供過於求
感謝台灣愛心 蒙古兒童局拜會台灣家扶會
經建會：博弈報告月底出爐 下階段辦公投
民進黨：12月縣市長徵召 暫不公布北縣
北市推動TNR計畫 友善處理流浪貓問題
促地制法如期通過 胡志強黃仲生致函立委
防登革熱 高市府:不清除孳生源最高罰1萬5
不景氣 軍方招募大專新血詢問度大增
天天都是管樂天 嘉市國際管樂節20日登場
中鋼11月營收153.85億元 創28個月新低
美國土安全部官員訪台 關注安全合作議題
一年1172億垃圾郵件流竄 電子信箱勿外洩
文藻募款餐會 楊培安將為母校義唱助陣
日本浴衣翩然起舞 義守大學和風祭登場
天然氣平均降12.99% 家用戶每月約省百元
國科會明迎劉揆回娘家 擬爭取科技預算
合歡山晚間又見飄雪
世界髮型大賽 高縣中山工商翁駿威穿金戴銅
景氣冷 超商年菜預購熱銷
兩岸金融交流 廈門副市長盼金廈先行
輕軌有助高捷待評估 培養運量當務之急
韓劇真愛On air在台取景 帶動涵碧樓熱潮
空大與警專合作通識課程 嘉惠波麗士大人
11月進出口均負成長 出超僅15.2億美元
賦予消費券預算法源 府：5日已公告條例
建教合作急凍 教部要求學費減半另覓廠家
化解營運困境 高市府:將與高捷恢復月會
11月出口衰退 半導體面板大廠也一面倒
鋼品行情需求均下滑 鋼鐵業11月出口衰退
接單急凍 工具機產業呈罕見衰退
訂單減少 手機零組件業11月營收下滑
回饋高球 曾雅妮將提撥獎金培訓青少年
愛爾蘭豬肉遭污染 衛生署：台灣未進口
出口連3個月負成長 明年下半年可望止穩
中油降天然氣價 瓦斯公司同步調降售價
教育部鬆綁 大學可轉型一般技職學院
旅客減少 日本觀光協會結合4航空促銷
中鋼：高鐵表明無力贖回認股 認列損失
貓纜水保補強工法不一？北市府：技師建議
中鋼：轉投資在商言商 80%在鋼鐵本業
涉詐領薪資案遭起訴 吳成典:循司法爭清白
罕見臍尿管竇病例 國中生翻出肚臍塞不回去
國營會：三家轉投資事業正進行撤資中
5處停車場管理不力 監察院糾正交通部
財委會通過公股銀行不應對企業抽銀根提案
第097245期今彩539三星彩四星彩開獎結果
威力彩38樂合彩開獎
環署:宜蘭管線洩漏對二甲苯 委託業者清理
雙重國籍案 綠營籲儘速公布處理情況
出口連3月衰退 投信:電子淡季寄望補庫存
外交部：立委是否具美籍 將再向美方確認
二次金改案 林全：無不法 樂於配合調查
中鋼：認列投資高鐵損失 停止再投資
出口續衰退 國貿局:力推鯨貿與新鄭和計畫
新鄭和與鯨貿計畫 目標提振外需持盈保泰
新興市場外貿契機?打入內需市場才具效益
第097092期威力彩頭獎摃龜
第097245期今彩539三星彩四星彩派彩結果
男子疑遇害遭支解 警方尋獲2屍袋
為孩子量身打造的學習網
陳菊：高捷經營雖困難 不能放棄社會責任
洗衣精補充包較貴 北縣府要求業者改善
貓纜水保補強工法不一？北市府：技師建議
檢將對扁珍求處重刑？陳雲南：還沒討論
男子疑遇害遭支解 警方尋獲2屍袋
林內鄉公所設路障 反對焚化爐大車通行
選台北縣長？胡志強：若參選 只選中市
王建(火宣)指陳情小屁屁？綠不滿藍籲道歉
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李安訪史亞平 盼政策吸引企業投資電影
扁家191萬美元 吳澧培：已匯回台灣
王建(火宣)：未說過人民陳情案是小屁屁
江丙坤：貓熊來台仍有手續問題需協商
外交部：立委是否具美籍 將再向美方確認
曾雅妮揚威國際 立委籲爭取舉辦LPGA賽事
史亞平：台灣參與國際與兩岸進展是一體兩面
中鋼：認列投資高鐵損失 停止再投資
中鋼：轉投資在商言商 80%在鋼鐵本業
出口連3月衰退 投信:電子淡季寄望補庫存
新興市場外貿契機?打入內需市場才具效益
立院財委會建請財部考慮撤換陳敏薰等
韓劇真愛On air在台取景 帶動涵碧樓熱潮
文藻募款餐會 楊培安將為母校義唱助陣
日本浴衣翩然起舞 義守大學和風祭登場
申請列暫定古蹟 樂生聯盟向文建會遞公文
張栩奪回王座頭銜 成為圍棋四冠王
NBA 塞爾蒂克延長賽險勝溜馬 12連勝入袋
NBA 塞爾蒂克湖人雙霸繼續獨走
橘盃國際網賽開打 楊宗樺年終球王機會大
LPGA資格賽魏聖美並列第7 取得明年參賽卡
回饋高球 曾雅妮將提撥獎金培訓青少年
中油降天然氣價 瓦斯公司同步調降售價
聯合國：870萬北韓人民迫切需要糧食援助
美國論壇公司媒體集團可能申請破產保護
尋求金援 通用汽車發表公開信向消費者認錯
國際機構同意金援拉脫維亞數十億歐元
克魯曼：世界經濟蕭條恐將持續到2011年後
節能減碳 歐盟2012年後不用白熾燈泡
「自由大道」獲美製片人公會特別獎
希臘暴動延燒到雅典 政府否認將戒嚴
立委雙重國籍案 外交部搞神秘?
芝加哥論壇報母公司 申請破產保護
不滿沙柯吉 中國延後百億歐元採購訂單
先睹為快! 大陸名家貓熊畫作展來了
簡易筆電全球市佔率 宏碁+華碩占68.6%
不是屁! 反對黨監院陳情彈劾陳聰明
美將北韓列擁核國 台日韓也有能力
國民黨搞政治迫害?美方同情民進黨
「金盾工程」公安 顯示中國人權狀況更惡化
景氣急凍 日本公司破產5年新高
戴奧辛豬肉善後 愛爾蘭求助歐盟協助補償
本週起訴扁 台灣媒體在指揮辦案？
日一萬多家公司破產 創5年來新高
台旅美學者基因改造大腸桿菌製高效生質燃料
新聞局與國家地理頻道合作拍片介紹台灣
普立茲獎納入僅在網路刊出新聞作品參與角逐
陳雲林答應的 中國下單柳橙1200公噸
美參院通過財政部特別督察長人事 監管紓困
NBA火箭傷兵如林 不敵灰熊
眼前顯影的記憶不再 拍立得將走入歷史
台灣官員投書美媒 澄清戒嚴統治疑慮
註冊成功! 台啤明年2月可望登陸
國共經貿文化論壇 移師上海
搜尋效能增六倍 精誠資訊開發成功
橘盃國際網賽 楊宗樺過頭關年終球王在望
煉製結構更新 中油將投入79億元
新力業績惡化 電子業全球裁員8000人
北京著名異議人士劉曉波張祖樺遭逮捕
阿扁應該求刑30年? 反對黨諷媒體指揮司法
馬永成交保 扁案羈押剩三人
美國第一戶外運動品牌Columbia 70週年 OMNI-TECH全球首創洗車場發表新品
12月15日起 訂年菜到投注站嘛ㄟ通
台灣啤酒商標通過中國官方審查 明春登陸露曙光
台証投顧：全球經濟急凍 政府角色吃重
兩個藍燈 危機入市好點
黑橋牌搶攻台灣頂級肉品市場 「德意廚房」BR4設獨立櫃打造另類耶誕食譜
「2008年兩岸著作權論壇」圓滿落幕 成果豐碩
兩岸商標論壇達智財權共識 張平沼盼商標搶註問題儘速解決
花旗最新展望︰全球經濟陷入衰退 各國央行將採取「非傳統」經濟政策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
鋒面漸遠離 局部地區短暫雨
台股開盤上漲60.81點 為4479.14點
合歡山玉山雪停 再成銀色世界
開源節流 鋼鐵龍頭中鋼力抗不景氣
匯市觀望 新台幣早盤小升
楊秋興：高雄縣市不合併會被邊緣化
立院三讀 銀行資本適足率低於2%須退場
雙頻手機無來電紀錄 系統收訊引盲點
台灣金控公司創業預算 立院三讀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
金融續攻集團作帳 4500點壓力大
高捷屏東延伸線 高市府：交部回覆無財源
貓纜調查報告 北市:最高調查層級局處首長
黃慶林監院陳情 促解散特偵組彈劾陳聰明
楊秋興:研究邀請達賴來台參加宗教活動
陳菊楊秋興聯合聲明 支持高雄縣市合併
反對臨時家禽市場遷建 萬華居民清晨抗爭
簡易筆電全球市佔率 宏?眵臚@華碩居次
劉揆：樂見國家永續發展觀念扎根
立委雙重國籍案 歐鴻鍊：美方答覆不明確
劉兆玄S.H.E.國小宣導禁菸 迎接無菸台灣
中市福田水資源回收中心 另類休閒景觀
關懷弱勢 國寶人壽捐北市拾荒者百萬保險
王金平:未收到立委國籍報告 1月底有結果
台啤商標註冊成功 明年2月可望登陸
調漲健保費？葉金川：現在時機不宜
立委國籍報告 藍營說未收到 綠營籲詳盡
未稅菸酒查緝不彰 菸酒工會促監院調查
消基會驗電暖器18件2件不合格 將下架
貓纜疑慮 北市府:尊重政風獨立行使職權
不滿減稅 稅改聯盟今赴財部抗議
搶消費券商機 台中市研擬提供房子摸彩
北市春節清運方案 初一到初三停收垃圾
台灣民主基金會：中國人權狀況今年更惡化
兄李慶華具雙重國籍？李慶安：絕對沒有
消基會:天然氣應降價4成 經部宜徹底檢討
文化與科技博覽會明華山園區揭幕
澎湖舊監獄開始拆除 土地將改為商業用途
充實桃園英語村圖書 美國在台協會贈書
監察院通過組織法修正案 增設公共事務處
奈及利亞詐騙集團猖獗 外交部籲民眾注意
指扁家日本有300億元 姚立明挨告遭傳喚
機砲誤擊事件 國防部：懲處並發飛安通報
廖了以與立委考察東沙環礁國家公園
國防部：駐美人員銜稱無矮化 但會檢討
南投檢警查獲詐騙集團 涉詐騙逃稅近百億
量縮觀望 新台幣午收33.49元 升2.7分
2009年台北工具機展 參展規模將創新高
穿越80年 泰雅傳統服飾重回部落
年度10大人權新聞 台權會：7項人權退步
聽障奧運在台北 國家地理頻道將拍紀錄片
謝長廷領軍 影子政府廣播節目10日開播
海運直航 陽明長榮首選華北航線
熟齡未婚就是敗犬？ 近7成粉領族不認同
銀行BIS低於2%退場機制 學者肯定
2008網際營活獎109團體獲獎 成果展示
花旗估台灣2009年經濟成長率1.5%
所寶惟賢 史博館爽伯文物展獲好評
老人寒冬夜尿苦 醫師：應防跌倒及早就醫
台股收盤漲54.33點 為4472.66點
高雄縣市聯手行動要求與台中縣市同步合併
精健會：今年國人精神健康指標勉強及格
還錢於民 五甲國宅污水廠土地費年前發放
不畏景氣寒冬 車商高雄設旗艦店祭降價
金融股領漲 台股今上漲54.33點
聯合國氣候公約會議 台灣以觀察員參與
捷運木柵線停駛檢討 郝龍斌:後續謹慎因應
台股震盪攻堅 成交值突破800億元
高雄市立醫院大同院區 明年8月公辦民營
刺激買氣 高雄花市減價推新品種聖誕紅
12月台指期終場跌11點 逆價差12.66點
銀行法修正 金管會:銀行須強化體質
鼓勵更換老舊熱水器 宜縣補助3000元
高市府推小蝦米貸款 對抗景氣寒冬
12月電子期收漲0.8點 金融期漲16.6點
宜蘭車禍駕駛送醫不治 妹妹巧在醫院值班
花蓮門諾醫院：恐慌症 團體治療效果佳
連戰邀共同出席國共論壇 吳伯雄謙讓接受
王建(火宣):一年時間監察權讓人刮目相看
消費券預算案 排入12日立院報告事項
基隆女老師雙手反綁 陳屍租屋處
靖娟基金會：乘機車學童近5成未戴安全帽
找紋飾種苧麻 織布文化重回部落過程難
春節管制期間台金航線機位 10日開放訂位
國民黨：吳伯雄將出席國共論壇致開幕詞
勞保局：國民年金首期繳費單12月底寄發
魔鬼終結者4預告 明天網路先睹為快
北縣淘金達人淘金不為發財 盼傳承歷史
中縣農會拚商機 推出山胡椒精油沐浴乳
農委會:中國下單柳橙1200公噸 15日起出貨
疑洗錢案 特偵組傳訊前財政部長林全
彰化縣八卦山建史蹟館 展示乙未戰爭史料
作帳行情升溫 三大法人買超逾96億
台灣社：紅色戒嚴紀錄片記錄台灣民主倒退
毛治國：不用花很多錢 就可欣賞台灣之美
李文忠支持者送餐券 高院二審仍判無罪
全國官將首團隊 14日中縣文化中心大匯演
仲介疑賣人頭 南投檢警搜索10多家廠商
新台幣兌美元貶2.9分 收33.546元
抗低迷景氣 加工區向公私部門招手
重現清泉幽居歲月 張學良故居12日開放
11月稅收實徵1343億元 年減16.8%
菸害防制法新制上路 花縣招募短期宣導員
不景氣 高市開職訓課程助失業者創第二春
工會團體籲機場特區事業全面僱用本勞
吳成典涉詐領助理薪 藍營抱屈綠指應避嫌
北市低底盤公車 預算執行率達66.5%
對抗不景氣 雲林農產品前進新加坡
客家網路遊戲六堆風雲上線 盼再現哈客風
加工區累計前11個月招商成果亮眼
以員工當人頭躲債 恆加負責人之女被訴
貓熊將至 動物保母測試攀爬架堅固度
年關近 花蓮就服站加緊推動立即上工
銘傳大學成功研發低成本黑大蒜
透明組織：台灣行賄指數全球第14名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
羈押逾30天 特偵組提訊馬永成聲請解除羈押
景氣寒冬 83歲老鞋匠逆勢創佳績
資源回收業無利可圖 環保事業恐首當其衝
連江縣免費提供縣民施打流感疫苗
論文研究連續踢擊 朱木炎：盼成金牌寶典
搶攻消費券商機 中市祭出50坪房子
不堪虧損跑路 資源回收業度小月
林義守建議大陸資金投資南部觀光休閒業
民進黨團：監院擴編員額 社會觀感差
學者:行賄指數進步與政黨輪替相關性待研究
外商銀行買匯 新台幣收33.546元貶2.9分
旅行影展26日登場 觀眾感受不同影像旅程
梨山優質雪梨評鑑 李瑞瀤奪雪梨王
澎湖舊監獄 關過無數重刑犯陳進興名列其中
世運會暖身 高雄市運動會登場
行銷台北市 市府明年斥資2000萬拍電影
馬永成獲50萬交保 停止羈押
環署：提燈不忘使用合格電池
搶消費券商機 高縣溫泉業將研商優惠措施
對抗失業率 立即上工計畫職訓課程搶手
臨時家禽批發市場 北市府:有合法屠宰設備
北港東榮國小有機菜園 融入教學體驗農耕
投資台灣 中油明年三大計畫投資5300億元
見證歷史 台博館推古物修護揭密等兩特展
桶裝瓦斯兩波降價 業者嘆年關難過
立委籲明定藥檢法規 衛生署：無修法職權
北市教育局：小二小三學童書包超重率較高
運彩明起提早半小時接受投注
刺激買氣 台彩明年推出改版威力彩
高市警破全聯案 議會保安小組頒獎金
移民署無法辨識邦交國護照 險縱放通緝犯
環署:回收價1年內回升 先以工代賑助拾荒者
海角七號能否登陸？史亞平盼儘快有好消息
高市公費老人裝假牙 明年擴大補助
查洗錢及國務費案 特偵組明再就訊陳水扁
北縣愛滋匿篩 深入北市同志據點獲信任
年終4.6個月 中油:績效獎金反映去年成績
吳成典：沒詐領助理薪資 循司法爭清白
高中棒球聯賽 平鎮九局逆轉勝大理晉八強
民進黨譴責部分媒體公審扁案
打造人權城市 高市人權月活動明登場
搶攻消費券 縣市政府抽汽車送房子奇招百出
兩岸包機促銷票最多省3650元 年底前適用
楊瑞仁明出獄 情緒平穩
台北101：租金與今年實際營運均成長
二次金改傳弊案?馬永成律師:外界臆測過多
貓熊來台 陸委會：等大陸輸出許可文件
高市警破獲兩岸詐騙集團 逮12人
北縣抽驗市面火鍋料 4%不合格
財部：證交稅土增稅實徵淨額 創近年新低
台灣社北所挺扁 鄭勝助：特偵組明就訊扁
郝龍斌：貓熊將為北市帶來整體觀光效益
美國前運輸部長峰田明率團訪台
男子不聽妻言堅買彩券 抱回3.7億元
直航票價降？旅行社：是燃油附加費降
投檢:嚴查仲介賣人頭案 有助本國勞工就業
民進黨第2波縣市長徵召名單 最遲24日通過
金管會：目前無銀行資本適足率低於2%
政院：春節前5日擬延長銀行營業時間
服刑13年 國票案楊瑞仁明出獄並展開償債
談公司治理 上市公司負責人座談會明登場
航空公司促銷票量少限制多 搶便宜不容易
軍眷電費優惠明年起縮小 500度以上全價
兩岸金融業爭取金廈做為貨幣直接買賣試點
林秀偉：樓蘭女明年可望登北京大劇院
台泰文創產業展 偶劇猴子王跨國連演
提升投注站業績 台彩推出年菜訂購服務
貓纜公聽會 居民技師環團意見不一
彰銀董總人選 公股台新金協商無共識
第097246期今彩539三星彩四星彩開獎結果
補助原民浮濫？原民會澄清媒體報導
第097099期大樂透49樂合彩開獎結果
總統：請經濟部檢討國營事業考核制度
推廣國片 邱正雄率部會首長觀賞征服北極
銀行法修正 強化金融監理預警機制
貓纜21號塔柱水土流失 北市府僱工補強
二次金改 林全：吳淑珍從沒過問
台啤明年2月可望登陸 業績估逾台幣26億
總統：今年以前不會改組內閣
全球中央月刊徵封面設計 入選稿酬三千元
追不明氣體來源 大寮鄉民籲環保署說明
總統：貓纜有無瑕疵 由專業人員認定
達賴訪台 總統：雙方方便就是最好時間
捍衛北京經營權 新光三越香港提仲裁
第097246期今彩539三星彩四星彩派彩結果
第097099期大樂透頭獎摃龜
總統：將修正羈押法 區隔看守所監獄處遇
無遠弗屆的遠距服務 照顧偏遠及弱勢的師生
對症保養揮別敏感現象 台肥miss SHARK小白鯊推出『柔敏系列』新品
精健會：今年國人精神健康指標勉強及格
花蓮門諾醫院：恐慌症 團體治療效果佳
北縣愛滋匿篩 深入北市同志據點獲信任
美國研究：菸癮與酒量受同一基因標記規範
港爆發6年來首宗禽流感疫情 將撲殺8萬雞隻
愛爾蘭農業再受衝擊 牛肉也遭戴奧辛汙染
旅行影展26日登場 觀眾感受不同影像旅程
行銷台北市 市府明年斥資2000萬拍電影
穿越80年 泰雅傳統服飾重回部落
林秀偉：樓蘭女明年可望登北京大劇院
搶攻消費券商機 中市祭出50坪房子
北縣抽驗市面火鍋料 4%不合格
軍眷電費優惠明年起縮小 500度以上全價
郝龍斌：貓熊將為北市帶來整體觀光效益
服刑13年 國票案楊瑞仁明出獄並展開償債
二次金改 林全：吳淑珍從沒過問
NBA火箭傷兵如林 不敵灰熊
MLB 傳奇落幕 四屆塞揚名投梅達克斯退休
美職棒冬季會議首日凱許曼見王建民經紀人
打完杜拜名人賽 高球傳奇索倫絲坦將退休
WTO通過台灣加入政府採購協定 國際商機增
全球航空業2009年虧損將達25億美元
OECD：美經濟將進一步惡化 明年底才會復甦
台啤明年2月可望登陸 業績估逾台幣26億
貓熊來台 陸委會：等大陸輸出許可文件
李察遜任商務部長 袁健生：台美關係更增進
民進黨譴責部分媒體公審扁案
江丙坤出席亞洲台商年會轉達馬總統慰勉之意
總統：請經濟部檢討國營事業考核制度
達賴訪台 總統：雙方方便就是最好時間
江丙坤：兩岸經貿正常化對台有利就應去做
吳伯雄拜訪日朝野政黨領袖 增進交流理解
總統：台灣今年以前不會改組內閣
苗頭不對 美林老董坦恩放棄要求千萬分紅
度過欠收旱年後 澳洲小麥產量可望成長50%
美兩大房貸機構漠視警告 執意進軍風險市場
索馬利亞海盜猖狂 德國郵輪乘客搭機避險地
大主教喪禮冗長 俄東正教臨時領袖兩度不適
國際數科學力調查出爐 亞洲國家學子頂呱呱
調查指英國女性性生活複雜 活躍超過男性
意圖出售歐巴馬參議員席位 伊利諾州長被捕
希臘遭警槍殺少年下葬 群眾持續暴動抗爭
遭警槍殺希臘少年下葬後 各地衝突暴動不斷
世銀預測2009全球經濟情勢嚴峻 貿易量大減
台灣加入WTO政府採購協定 歐盟熱烈歡迎
愛因斯坦也嘆氣？ 以國中小學生數學成績差
未演轟動 瑪丹娜巴西演唱會歌迷搭帳篷買票
「瓦力」獲洛杉磯影評人協會年度最佳影片
雅虎尋新執行長 前伏德風執行長是可能人選
哈佛學者伊格納蒂夫任加自由黨臨時黨魁
加經濟陷入衰退 央行宣布降息3碼
台入WTO政府採購協定 美台商會指重大突破
阿扁應該求刑30年? 反對黨諷媒體指揮司法
國票案楊瑞仁出獄 兩度下跪道歉
便於管控？公視動支預算採「核可制」
香港爆發禽流感 SARS危機再現?
德總理:人權是德國外交政策基礎
北京經營權保衛戰 新光香港提仲裁
國營事業獎金已發 國營會將修正要點
服刑13年出獄 楊瑞仁向社會及長官道歉
陳雲林答應的 中國下單柳橙1200公噸
獎金已發了 馬總統狀況外?
去年美國高薪CEO排行榜 甲骨文艾里森掄元
遭抗議 總統：證明台灣集會遊行最自由
經濟不景氣 美網路商品折扣券大行其道
洛杉磯新規定 計程車街頭可隨意攬客
伊利諾州參議員出缺爆賣官醜聞 補選聲浪高
透明組織調查：加拿大公司最不會行賄
爭取海角七號大陸上映 魏德聖:不介意修改
行銷台灣 駐馬代表處贈百本好書給馬國雪州
四川省再度地震 團團圓圓平安
日圓強勢 11月遊韓日本客增加15%
劉揆：國土安全首重防護基礎建設
國營事業獎金受質疑 劉揆：會妥善處理
考察東沙 廖了以：個人花費3839元
台南農改場新品種甜玉米 生吃最夠味
總統：政院將提國際人權公約 盼立院通過
耶誕應景 台北花卉公司連續四天花禮展
吳伯雄：加強兩岸交流符合日本和亞洲利益
賣官州長嘴不乾淨 FBI監聽紀錄髒話連連
立委雙重國籍案 外交部搞神秘?
伊利諾州全美最貪 60年以來已有3位州長坐牢
台灣阿成親吻新加坡土地 祝福新加坡人民
天才褓母女星有意接希拉蕊參議員空缺
總統：人權保障制度化 政院將提2國際公約
胡志強：經濟最困難期未到 廠商要有準備
馬談人權頭頭是道 光說不練？
陳菊：全力提供市民優質休閒活動空間
房貸償還期延至30年 藍委籲民營銀行跟進
環境丕變 美報人指媒體經營要靈活調整
看好Google Phone 開放手機聯盟增14家新血
戰績欠佳 足球豪門皇馬教練被炒魷魚
去年中國科技人員期刊論文發表數世界第一
二次金改若有弊端恢復原狀? 陳沖：要提訴訟
綠委控告歐鴻鍊等人涉隱匿公文及圖利罪
高雄世運主場館命名 將進入網路票選
MLB斷棒問題嚴重 美大聯盟實施新安全措施
周阿姨說故事 台東原住民小朋友入迷
南韓外長：美誤將北韓列為擁有核武國
豐田汽車計畫在北美地區進一步減產
宜蘭牛年紀念紅包亮相 受理申購
陳致中送食物 藍委耶覦、綠罵沒人性
官員捐年終獎金 劉揆稱可考慮!
蘇花替設計招標 消化預算的假計畫?
國際人權日60周年 台灣人權倒退嚕!
「2008新光柏克萊講座」
洪璽曜長年深耕業界有成 推動台鹽商品挺進大陸
【征服北極】12月12日全省戲院上映 所得全數協助弱勢青少年完成夢想
李榮源接任Visa亞太區總裁
萬事達卡：未雨綢繆、備而不用為亞太地區消費者儲蓄首要目的
公共工程最高榮譽『金質獎』得獎名單出爐
集合台灣傳統美食以及地方特色小吃 「府城晶華」12月10日起開幕營運
專挑大學生行搶 嘉義縣2嫌落網
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
員警處理糾紛遭奪槍中彈 送醫不治
全台白天氣溫回升 好天氣維持3天
台股開盤下跌1.93點 為4470.73點
大雅鄉戶政所遭詐騙集團冒名 民眾勿受騙
勞工局聽障新聞人員培訓 明年聽奧展所長
省錢又浪漫 櫻花婚禮開始接受預約
桃園縣配合機場捷運 2015年將有新風貌
疑洗錢等案 特偵組上午將就訊陳水扁
放無薪假去上課 在職進修有補助
台股漲 新台幣早盤小升
基隆八斗子釣客跌落涵洞 平安獲救
考察東沙島花200萬元？廖了以：未逾15萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
電子強攻價量齊揚 挑戰4600點
不景氣 胡志強：勞資爭議考慮以勸代罰
北市動物園蘭嶼蝴蝶調查 再見東瀛青斑蝶
健保局擬發3.8個月年終 衛署：退回重擬
副總統：不景氣 文創產業可開新路
春節台馬空中管制航線 明晚受理訂位
扁案獲美方司法互助？特偵組：與事實不符
修正羈押法 法務部：檢討研擬中
監院擴編案 王建（火宣）籲民進黨勿杯葛
特偵組就訊扁 陳致中送食物到北所
陳沖：10號公報第2次調查 盼18日討論
紓困應考量企業高層減薪 陳沖:將溝通
工程會:外商採購得標率逾26% GPA衝擊小
公平會:不禁止富邦金與安泰人壽結合案
加水站水樣有12件不合格 1件含溴酸鹽
集邦：中國NB市場滲透率低 是市場必爭之地
20社區獲創新鄉村社區人文發展特優獎
尹啟銘:成本高於基準17.6% 電價無調降空間
台股大漲 新台幣午收33.482元升6.4分
救DRAM 經部:跨部會協商 做法不只現有機制
外交部：盼立院速審公民政治兩項人權公約
原物料下跌 南市多家資源回收廠商半停業
綠委：總統應帶頭捐年終
府：正副總統年終獎金 各領46萬及34萬
醫改會：宣導基本就醫權益 北桃屏縣最佳
13日反財團減稅遊行 蔡英文認同並將參加
台鐵規劃消費券買票打折或送折價券
台股收盤漲186.21點 為4658.87點
動支預算須逐項核可 公視登廣告表達不滿
公視預算受阻 馮賢賢：憂心公視未來
雙重國籍案 綠委:外交部立即公開美方回函
高捷36.2億物調款 高市議會有條件同意
北縣長選舉 周錫瑋：黨未考慮其他人選
台鐵26日起 每逢週末加開北花自強號
多頭強勢軋空台股今大漲186.21點
電子金融傳產齊揚 指數大漲186點
公視動支預算須核可 朝野立委各表立場
陳致中握有美超市？扁辦：瞎掰
12月電子期漲11.6點 金融期漲36點
台灣8年級生數學及科學成就 全球數一數二
台鐵站名英譯混亂 交通部：半年內改善
高市警自創宣導酒拳防酒駕 寓教於樂
TIMSS：台灣學生數理學習態度及自信偏低
財產申報 北市政府多位局處長存款千萬
消費券另類消費 捐公益兼助廬山溫泉業
景氣差 免費日曆少了 有人第一次用買的
縣市政府搶消費券市場 北縣擬加碼
搖到外婆橋 228遺族何欣怡錄像創作撫傷痛
手術導航及電腦修補頭殼技術 開腦更安全
受惠高捷沿線地產價揚 景氣衝擊又回穩
海角七號情書 監獄受刑人投稿多
雙重國籍案 歐鴻鍊:若立院決議公開會照辦
立委雙重國籍？王金平：兩人有這方面問題
立院初審 有惡鄰可請法院強制執行
年終搶錢 北縣民宿飯店業推好康優惠
減少空污 學者促北市府引導使用大眾運輸
成大校區有狼來了？校方籲師生提高警覺
謙卑面對藝術 廖瓊枝分享歌仔戲成就
搶反彈 三大法人合買126.29億元
花蓮玉里醫院招募志工 提供好福利鼓勵
烏日分屍案 死者父親質疑嫌疑人預謀殺人
心路：搶救失業 別忘智障勞工
暫置區衛浴沒水電 澎湖漁船主抗議
彰縣警方公佈奪槍殺警男子曾智勇照片
搶錢 各地餐飲民宿溫泉業好康優惠衝業績
行銷古坑柳丁 蘇治芬：吃柳丁有益健康
高市府徵求世運商品通路商 拼高額回饋金
醫改會評表現佳 屏縣醫療糾紛申訴一定辦
金防部古寧頭排雷 民眾抗議祖墳被剷
2008台灣文學獎出爐 台語小說胡長松得獎
機場捷運通車後 入出境更便捷
藍營：部會委託公視製播節目 應落實監督
質疑友人應徵受欺負 兩嫌持槍搶公司遭逮
台灣加入GPA 歐商會:有利歐商來台投資
新台幣兌美元升9.7分 收33.449元
失智老人基金會籲寒冬送暖 愛心活動開跑
史亞平：公視預算若解凍不成 申請保留
拚經濟不怕活動多 高縣促銷烏魚拚場
警政署長王卓鈞南下慰問陳國欽家屬
協助廠商技術研發 加工區推產學合作計畫
工業局建立資料庫 全國工業用地全都露
醫師：飲食不當 易出現脂肪肝
銷售柳丁 雲縣府整合7家連鎖業設120據點
民代建議政務官捐年終獎金 劉揆：可考慮
經建會:公共建設年審2000億 做好效益評估
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
休耕地變花田 橋頭鄉獲選全台10大花田
嘉義大林慈濟義賣所得 裝滿300支點滴瓶
需求降低 友達華邦電中科廠減產因應
火焰冰淇淋演奏會 張正傑帶來北國風情
富邦金延攬李四端 任顧問及基金會執行長
車票降價 搭公車上阿里山只要204元
中科二林園區明年如期動工 友達建廠擬延後
男子入侵高鐵桃園附近軌道 影響行車
日專家：澎湖仙人掌 可結合觀光與生態
扁律師：扁自認處境如同當年涉美麗島案
未查核冒名頂替服刑 監察院糾正法務部
總統盼通過國際人權公約 立院朝野支持
傳草屯夜市愛滋病患傷人 警方：純屬虛構
國家疫苗基金初審過關 公費疫苗擴增有望
經部明年投注30億 更新工業區基礎建設
宜警偵破一起詐騙集團案 不法所得逾1億元
陳聰明：沒看過扁案起訴書
研商吸金大法 屏縣加入搶消費券戰局
連虧2年企業董監仍領酬 金管會：公布姓名
高中棒球聯賽 南英西苑晉四強
民進黨：政黨二次輪替 台灣人權倒退
台股大漲 新台幣收33.449元升9.7分
賞花海 嘉市府邀民眾享受田園樂
網際營活獎 邱正雄勉得獎團體傳承經驗
景氣不佳 花蓮縣月日曆印刷市場減2至5成
三度來台 夏川里美將搭經濟艙住一般房
11筆高雄新市鎮土地標售 25日起陸續開標
創世增建文山植物人安養院 鎮瀾宮執香祈福
錦歡喜米禮盒 草屯農會搶攻伴手禮市場
早產兒大腦白質病變 成醫：需追蹤防後遺症
對抗裁員壓力 職訓局籲利用職訓提升競爭力
正修科大空軍航空技術學院 締結教育夥伴
竹市茶花產銷班 年產值上千萬元
央行明開理監事會 外銀：大幅降息機率高
檢方再次就訊 陳水扁仍否認涉貪及洗錢
鄒族獵戶座2人組 角逐央視星光大道總冠軍
消費券諮詢中心元旦後啟動 設免付費專線
法規擬鬆綁 張榮發仍棄設重粒子治癌醫院
台電中油搶發績效獎金？國營會：循例發放
淨海掃蕩 金門海巡查獲8艘撈過界福建漁船
確保機密安全 空軍官校辦資訊安全講習
到府坐月子 消基會:小心收費及隱私權保障
吸膠男子闖高鐵禁區 延誤6班次列車
關心早期療育兒童 呂秀蓮捐款做公益
王清峰：羈押法修正問題 全面性檢討
公視動支預算需核可 記協籲立委撤案
未妥適制定差勤管理配套 監院糾正法務部
農糧署補助台南罹病洋香瓜清園
台灣加入GPA 外交部：國際經貿重要進展
央行：房貸利率調整季轉月 完成近2萬戶
金門縣府建請將小三通列兩會協商議題
開鍘不力？ 高市環保局長特別費遭刪一半
高麗菜餵鴨暴斃 農糧署：鴨及菜葉送驗
羅森茲威：台灣國土安全首重防範天災
清泉崗直飛杭州 華信航空21日首航
香港再爆禽流感 防檢局:加強防疫
毛治國：高雄港一半碼頭 可容納大陸貨輪
台中高院駁回上訴 立委李乙廷當選無效定讞
調查:台灣逾半民眾認儲蓄重要 亞太區第6
李四端將任富邦金顧問 仍續主持101高峰會
李乙廷當選無效定讞 將依法補選
立委當選無效改三審定讞？ 藍營支持綠反對
違規高價售米酒案 財部新版裁罰標準降低
當選無效定讞 立委李乙廷：無法接受
教師會質疑迫害教師權利 蘇煥智反駁
台鐵東線尖峰日車票 嚴格執行身分證取票
財部:彰銀董事會本週開 爭取董座可能性高
人權音樂會 高雄真愛碼頭悠揚登場
胡志強21日搭乘台中杭州包機首航
兩岸畫家彩繪金門名瓷 表達追求和平心聲
李乙廷當選無效 民進黨：速徵召參與補選
陸委會：經濟類別官員受邀參加國共論壇
台鐵消費券專案 北花直達電車200元
文建會：樂生保留90% 將活化再利用
中央社新聞小百科：當選與選舉無效
基因篩檢研究 藥害救濟將朝事前預防
學生數理成就佳 教部:九年一貫政策獲肯定
衛署擬調菸捐 立院交付朝野協商
國營事業績效獎金1月內修正 納入經濟因素
海角七號旅遊熱 茂伯辦桌行銷滿州鄉
期交所調漲3期貨契約保證金 明收盤後實施
立委雙重國籍爭議 柯建銘：12/15揭曉
第097247期今彩539三星彩四星彩開獎結果
李乙廷當選無效 國民黨將重推人選
管碧玲質疑人事費過高 大考中心澄清
李乙廷當選無效 苗栗藍綠陣營瞄準補選
地球自轉問題 明年元旦全球同步多一秒
NCC要求中華電信 ADSL不得搭售市話
人權火高市點燈 王金平陳菊共襄盛舉
謝長廷復出主持廣播節目 批評時政
人權之夜 總統:讓刑求從台灣司法體系消失
總統：台美逐漸回復8年前互信關係
苗栗立委補選 民進黨葉菊蘭羅致政呼聲高
政策性因素 國營事業年終獎金難數據化
曾智勇涉嫌奪槍擊斃員警 桃園落網
第097247期今彩539四星彩三星彩派彩結果
被控不實傳單攻擊對手 生寶一審判賠1元
奪槍殺警嫌犯曾智勇 桃園縣觀音鄉落網
SHISEIDO Makeup 時尚色繪 2009.1.5 全新系列驚豔登台
SHISEIDO Makeup 時尚色繪 2009.1.5 全新系列驚豔登台
英財相：全球面臨經濟減緩與低放款危機
布朗口快自稱拯救世界 反對黨嘲弄有加
白宮和民主黨傳敲定150億美元車業紓困案
美大華超市否認陳致中為股東受益人
警民衝突外加大罷工 希臘危機惡化
駐洛杉磯辦事處未向美方洽取有關陳致中資料
2008年諾貝爾獎頒獎典禮在斯德哥爾摩舉行
國際人權組織新聞通訊 刊載馬英九總統專文
紀念人權宣言60週年 德批評北京逮捕劉曉波
美股震盪收高 道瓊工業指數上漲0.81%
美國大華超市發表聲明澄清壹週刊報導
美救汽車方案達協議 巴黎股市連漲三天
國際人權日 法國人權部長職位惹爭議
媒體：MLB洋基銀彈攻勢 沙巴西亞點頭入列
金融危機來襲 美前兩月聯邦赤字暴衝2.5倍
早稻田教授天兒慧：中日誤解與成見太深
CNN：歐巴馬將提名朱棣文出任能源部長
美首次全卵巢移植成功 順利產下女嬰
便於管控？公視動支預算採「核可制」
國際人權日60周年 台灣人權倒退嚕!
F1賽車太燒錢 國際汽聯與車隊協議削減成本
馬談人權頭頭是道 光說不練？
人權日紀念完畢 北市警「馬上」驅離野草莓
安樂死紀錄片惹爭議 英首相反對加工自殺
中國大陸觀點：台灣政壇08年8次震撼
美國每年超過900萬兒童意外受傷急診
美紓困整頓汽車3巨頭 「汽車沙皇」掌大權
綠委告洋狀 政府官員訪自由之家消除疑慮
扁案明天偵結？陳雲南：你說的
美官方調查：近四成美國成人使用替代療法
大自然壁畫如夢如幻 栗松溫泉蝌蚪也喜愛
歐巴馬可能提名 中研院院士朱棣文入閣
傳歐巴馬將提名朱棣文出任能源部長
馬總統告訴華郵：希望台灣明年參加世衛大會
韓媒：六方會談面臨破裂 中國角色褪色
地震破壞棲息地 四川臥龍貓熊今冬恐饑荒
中國盜版電影猖獗 全球年損失27億美元
傑瑞路易斯將獲奧斯卡人道主義獎
朱棣文關懷地球積極入世 將出任美能源部長
洋基擬1.61億美元網羅沙巴西亞 定案邊緣
史考克羅：70年代美社會尚未準備好接納中國
美洲華人博物館晚宴 貝聿銘李安獲獎
美籲中國加速匯改 並警告其經濟風險恐加劇
港府官員：無證據顯示社區有禽流感
共和黨杯葛 美汽車紓困案參院闖關面臨硬仗
韓銀行利率急劇下調至3% 歷來最大降幅
敗選的培林 榮登2008年Google關鍵字冠軍
球技差球品更差 火爆達利砸球迷相機洩憤
馬總統：不預期歐巴馬上台美台關係會改變
日執政黨決不以調高菸稅彌補社保費短缺
民調：科技性愛 美青少年5人中1人愛玩
歐冠杯足賽 兵工廠熄火勞爾為皇馬建功
雅虎展開裁員 投資人籲董事會同意微軟併購
夢不再是秘密 日研發腦部活動電腦影像技術
馬總統：台灣司法不分黨派一視同仁
愛爾蘭允許證明無戴奧辛污染豬肉上市販賣
倒閉潮擴大 11月官銀逾放爆增76億
李乙廷效應 選舉訴訟改三審有得吵!
台官方首度邀日青少年團訪台
豐田汽車調降明年全球銷售目標一成
受全球衰退影響 亞洲開發中國家成長減緩
古森5月出任雷諾汽車公司董事長兼執行長
控訴警察暴力12日開庭 野草莓學生組觀察團
鴻海精密成長趨緩 11月僅比去年增0.98%
優質的出版品 滿足決策、教學、學習的需求
選訟改為三審定讞 反對黨:將激起人民的公憤
台灣中部活動斷層 還有四條延伸至地表
台灣央行下猛藥 調降利率3碼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
預算須核可 公視董監事會籲立法院撤案
全台天氣晴朗 中南部日夜溫差10度以上
台股開盤上漲6.17點 為4665.04點
野草莓靜坐不散 北市警清晨強制驅離
業務費匱乏 高縣特殊學校募集物品義賣
謝國樑：曾有美國籍 2004年已放棄
美元走弱 新台幣兌美元盤初走升
李乙廷案 法務部：民刑事證據法則不同
遭驅離再返自由廣場 野草莓抗議執法不當
高市無人自動租賃腳踏車系統 月底上路
扁案明天偵結？陳雲南：無可奉告
撤扁傑出校友頭銜 南一中校友會:無此機制
立委雙重國籍案 王金平：這是法律問題
送愛到外島 慈濟基金會13日金門義診
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
陳添枝：振興經濟明年投入770億元
爭取消費券商機 北縣各行業摩拳擦掌
精緻客家收冬戲 客委會邀東部民眾觀賞
刑事局獲TAF 13項認證 鑑識能力國際標準
金融拉回電子續彈 平盤整理
工程會：推動電子領標有成 年省10億元
政院通過 小客車舊換新減徵3萬元貨物稅
財部：月內與民股協商 101董座人選
發放消費券手續費高？ 財部：有檢討必要
彰銀董事會明召開 董座人選仍協商中
北市地王 新光摩天大樓11度蟬聯寶座
官民攜手搶救 樹齡50年台東蘇鐵現生機
政院通過 陸配取得身分證時程縮短為6年
國防部:假想敵國是中華人民共和國 非中國
南一中傑出校友減引聯想 王金平:勿太敏感
北市公告土地現值 內湖區漲幅5.32%居冠
特偵組撰寫起訴書 7人分3組進行
陳良濬：建立全民國防概念 凝聚國防力量
立委當選無效 李乙廷：妻子願參加補選
在台藏人要身分 蒙藏委員會允諾協助
明年首季接單減七成？ 中鋼否認
腔調問題 7成4航管員與外籍機師溝通困難
駁績效差 台北101:大樓出租率成長5成多
減徵貨物稅救車市 稅收減少90億元
台銀正式發函解除陳敏薰開發金法人代表
李紀珠出席國共論壇？賴幸媛：應非實情
復興航空高馬班機主輪爆胎 旅客組員平安
立委雙重國籍案 歐鴻鍊：無隱匿公文問題
民進黨立院黨團：支持1213反財團減稅遊行
新生高架橋部分車道施工將封閉 公車改道
瞄準新興市場 貿協國企班首設葡語阿語組
開發金：101董座職務 由開發工銀決定
復興航空班機降落馬公機場爆胎 無人受傷
景氣寒冬 頭皮屑惡化病患也變多
亞幣走升 新台幣兌美元中午勁升1.23角
廢棄物再使用優於再生 立院初審增但書
檢肅流氓條例明年廢除 警政署將新一波掃黑
選舉訴訟改三審定讞？綠委反對 藍委支持
副總統:竹科廠商具活力 台灣經濟仍有希望
看廣播節目 跨媒體合作推出電視直播
明年春節假期長 離島航空還有空位
志工服務永不嫌遲 70歲趙月女樂在其中
綠營：總統應表態反對選舉訴訟改三審定讞
台股收盤跌3.30點 為4655.57點
全球首創 機器人劇場27日登場上演歌劇魅影
環保署長：貓纜當初未環評 雖不對但合法
復興爆胎班機拖離跑道 馬公機場重新開放
長榮航：尚未接獲貓熊專機通知 積極爭取
搶消費券靜悄悄 南縣議員盼縣府有作為
金融傳產走弱 台股今天平盤震盪
宣導公共場所不吸菸 劉揆擬戴禁菸胸章
漲多震盪 台股收盤小跌3.3點
搭消費券熱 中市服飾商圈也推消費券
12月台指期跌23點 正價差10.43點
宣導防治性騷擾 婦團製作囧公仔免費索取
七股廢棄鹽田 南縣府改造成濱海植物生態區
咖啡樹照顧傳親情 承諾成四代傳家寶
12月電子期漲0.75點 金融期跌11.2點
流浪動物保護專案計畫 開放申請
宣明智：這個景氣寒冬不會太久
苗栗立委補選 蔡英文:選戰策略小組處理
刺激運量 高捷:盼整合一卡通及台北悠遊卡
延續電影熱 中市推柏格曼影展免費索票
聽語障者119求助障礙 高市消防局:明年解決
調查顯示 準考生睡眠不足常自覺腦力差
學者：刑訴法有關羈押部分 三大不當
邱淑容截肢 德國路跑人士募6200歐元
景氣差 聖誕紅產量減業者不敢漲價
戰牆亞洲總決賽 台灣塗鴉代表隊YIA奪冠
政院促外交部與立院協商 速審國際人權公約
蔡英文：司法應尊重陳前總統的司法人權
跨年101煙火秀 搭配音樂施放188秒
全國特殊奧林匹克滾球賽 13日嘉縣舉行
涉貪污 嘉縣水利處長陳殿寶遭起訴求刑25年
網路貼嬰兒裸照遭法辦? 警署:有檢討空間
菸害防制新法採重罰 北市南市提撥5%檢舉金
高捷異業結盟爭食消費券 盼明年運量增3成
感謝愛心 越南辦事處副主任訪至善基金會
中縣府：托兒所違規營業 開罰
台股漲多整理 三大法人買超97.73億元
意外生日禮物 乳癌患者慶幸及早發現治療
兩岸直航 長榮立敏輪高雄出發碼頭就緒
台灣文學家葉石濤病逝 享壽84
瑞穗大型旅館開發案過關 業者估4年內完工
經建會:消費券諮詢中心主管月薪不逾5萬元
桃園縣計程車起跳價 維持現行80元
新台幣兌美元升1.4角 收33.309元
克服地心引力 高雄第一科大爬牆機器人奪冠
總爺廢校違反程序正義 監察院糾正南縣府
陳菊探視生命鬥士林美佳 捐助醫療耗材
奪槍殺警男子落網 稱緊張扣扳機誤傷警察
央行下午五時召開理監事會後記者會
蔡同榮質疑總統出生地 府：確在香港出生
科研成果推廣聯盟：國內研發能量70%在大學
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謝國樑出示AIT文件 證明已放棄美國國籍
不景氣 新竹市茶花銷售受衝擊
相逢有緣 陳菊與人權者西瑪薩瑪爾結姊妹
謝國樑:美國會議員理解陳水扁未遭政治迫害
寵物狗罹患萊姆病 飼主避免親密接觸
國中女老師命案 警公布監視器嫌犯盜領畫面
央行理監事會宣佈降息3碼
貓熊出口文件 陸委會：輸出地台灣台北
茂伯電視劇處女作 演內心戲壓力大
民進黨南市長提名人選機制 由許添財決定
晨昏定省電話 亞大外籍生享親情盡孝心
課堂播放野草莓運動影片 校方:僅討論教學
經建會:競爭大 消費券諮詢人員月薪恐降低
宜蘭冬山大進昆蟲生態館開館
大貓熊來台作業 羊曉東下週赴成都洽談
中山工商陳民智中餐烹飪奪魁 盼成餐飲達人
張學良故居明開放 大陸媒體高度興趣
金門排雷損村民祖墳 金防部溝通化解民怨
搶消費券商機 雲林縣徵選10大伴手禮
學一技之長抗失業 學士碩士轉念2專航海系
貓纜報告明送市府 郝龍斌：據以擬定計畫
技職院校再出發 海院發展海洋特色有成
UBA大專籃賽15日起8強複賽 設新人王等獎
漁業署：台灣鯊魚利用 未違國際組織規範
刑事局破獲標榜辣妹地下期貨集團
台東家扶募款銳減 盼各界寒冬送暖
央行提高明年M2成長目標區為2.5%至6.5%
央行降息 金融業:有利降低資金成本壓力
翁啟惠：朱棣文若掌美能源部 有利台美合作
假冒檢察官詐騙集團得手數千萬 遭警方偵破
搶消費券商機 高縣1月公布優惠方案
全國花式咖啡創意賽雲林登場 高手競技
邱毅告發陳水扁施茂林 法部轉權責機關處理
戴遐齡盼職棒早日成立二軍 邁向20人編制
選舉訴訟改三審？中選會：形同鼓勵賄選
央行降息3碼 房貸族每百萬月省息625元
選舉訴訟改三審定讞？學者與司法團體反對
環保署：廚餘回收 每年經濟產值26億元
扁案偵結在即？北所：陳水扁情緒平穩
年年傳唱貝九 樂興之時祈福音樂會7度登場
金門港埠發展計畫 金門縣府盼中央速核定
斯里蘭卡總統宗教顧問 拜會高雄縣議會
外資匯入 新台幣兌美元勁升1.4角收市
國際監測報告：台灣珊瑚礁覆蓋率漸減
關心世運安全 美國國土安全部代表訪KOC
上課播放時事影片 教部:尊重教師課堂自主
民進黨南市長提名 許添財：一切靠協調
辜仲諒回鍋中信金？ 辜濂松：無法回答
央行降息 外資：資金寬鬆 股市更具吸引力
金管會:企業連虧2年 應揭露董監事酬金
勞委會:200億勞工紓困貸款 15日受理申請
選舉訴訟改三審？台聯：破壞政治秩序
葉石濤病逝 陳菊弔唁慰問
高雄圓山聯誼會20日歇業 員工明年全部回聘
藍營擬擇期再論選罷法 綠營仍動員因應
公教年終獎金1.5個月 人事局：未規劃更改
不景氣 百貨業者:精品超市擬結束營業
高中棒球聯賽 平鎮高中逆轉打敗中道中學
考試院擬設紀律委員會 嚴格規範試委自律
總爺國小併校遭糾正 蘇煥智:應由司法定奪
鶯歌平交道 自強號撞倒1男子
選舉訴訟改三審？法務部：尊重內政部意見
國共論壇 賴幸媛：沒有二軌凌駕一軌問題
陳建州投資拍攝紀錄片態度 新加坡影展獲獎
央行宣佈降息3碼 史上第二大降幅
陳敏薰續任執行長？ 101：尚待最後決定
兩岸空運直航首週 客運101班 貨運協商中
尹啟銘：國營事業再造 台電中油首標目標
扁案將偵結 特偵組辦公室窗戶被砸
海運直航首週 兩岸大型船公司都開新航線
台灣4種抗蛇毒血清 外銷美國邁阿密
UBA大專女籃 台師大狂飆129分擊敗北大
復興飛機爆胎 民航局：疑機長煞車未歸位
央行降息 產業界:有助資金活絡提振內需
選舉訴訟改三審？吳敦義：黨團大會決定
防洗錢 通貨交易申報門檻降為50萬元
第24屆點燃生命之火募款起跑 目標7000萬
央行降息3碼 梁國源:台灣經濟狀況嚴峻
變裝社工專詐老榮民 刑事局逮捕10嫌
101與美麗華跨年煙火秀 規模擴大
第097248期今彩539三星彩四星彩開獎結果
蒙藏委員會：遭警方驅離藏人 無失聯情事
央行降息 投信:金融市場添活水 股市宜保守
辦不辦尾牙？經部一級主管罕見熱烈討論
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出席國共論壇？李紀珠：定位須釐清
出口衰退暨投資放緩 央行下猛藥降息3碼
地調所:中部8活動斷層 萬年前可能活動過
金管會：經濟因素 房貸戶得展延還款期限
扁家洗錢等案 特偵組最快明天下午偵結
野草莓學生今晚返自由廣場聚集靜坐
林誠一閃電請辭 將追究部分立委法律責任
林誠一請辭 公股恐無力爭取開發金董座大位
民進黨:南市長提名 選戰小組與許添財共商
彰銀董座花落台新金 總座由公股指派
開發金下週選新董座 辜仲瑩是否出線受注目
第097093期威力彩頭獎摃龜
公視新聞部:預算動支許可制 政治力將介入
第097248期今彩539三星彩四星彩派彩結果
彰銀董座內定陳淮舟 總座可望林維樑接任
雷曼連動債處理原則出爐 籲銀行與客戶和解
與財部達共識 台新金推陳淮舟任彰銀董座
扁家洗錢案 特偵組認定不法所得逾7億元
國立教育資料館 最「夯」的學習資源寶庫
輔助學習的好夥伴
為專業優質教學奠基
千萬國人頭頂長黴 醫師：選擇微囊分子深層抗菌配方能有效降低頭皮屑復發率
第一雙糖尿病患專用鞋 crocs卡駱馳Rxtm 推Silver Fox新款上市
國產乳製品內外兼顧 鮮乳好FUN－吃得營養‧用得漂亮
第24屆「點燃生命之火」正式起跑 全民愛心募款目標7,000萬元
66屆金球獎電影類主要獎項提名名單
延續電影熱 中市推柏格曼影展免費索票
推動小小理財家培育計畫 國際財商發展基金會前進桃園復興鄉
台灣文學家葉石濤病逝 享壽84
年年傳唱貝九 樂興之時祈福音樂會7度登場
克服地心引力 高雄第一科大爬牆機器人奪冠
第24屆「點燃生命之火」正式起跑 全民愛心募款目標7,000萬元
公視新聞部:預算動支許可制 政治力將介入
媒體：MLB洋基銀彈攻勢 沙巴西亞點頭入列
F1賽車太燒錢 國際汽聯與車隊協議削減成本
球技差球品更差 火爆達利砸球迷相機洩憤
NBA 賈索攻下28分 湖人射太陽
戴遐齡盼職棒早日成立二軍 邁向20人編制
UBA大專女籃 台師大狂飆129分擊敗北大
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寵物狗罹患萊姆病 飼主避免親密接觸
美近40%成人和12%兒童採用輔助及另類療法
菲國豬隻感染伊波拉病毒 現正檢測監控中
香港養雞場爆發禽流感 證實為H5N1病毒所致
中國專家發現心房顫動和猝死致病新基因
央行降息 投信:金融市場添活水 股市宜保守
台北動物園專案小組近日抵成都接團團圓圓
分析指中國經濟「保8」不樂觀
金管會：經濟因素 房貸戶得展延還款期限
開發金下週選新董座 辜仲瑩是否出線受注目
出口衰退暨投資放緩 央行下猛藥降息3碼
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吳伯雄會日自民黨高層 對訪日成果滿意
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野草莓學生今晚返自由廣場聚集靜坐
公教年終獎金1.5個月 人事局：未規劃更改
扁家洗錢案 特偵組認定不法所得逾7億元
扁家洗錢等案 特偵組最快下午偵結
推動醫療改革 歐巴馬提名達希爾掌衛生部
反恐專家：孟買攻擊嫌犯曾接受回教戰士訓練
拯救汽車業 瑞典推出35億美元紓困案
虔誠軍創始人遭軟禁 相關慈善團體遭查處
歐巴馬提名前參院領袖達希爾出任衛生部長
歐盟召開高峰會 比利時逮捕恐怖嫌犯
溫室氣體減量 瑞士主張訂定約束性承諾
汽車業紓困案參院受阻 美股下跌以對
難敵金融風暴 美國商銀將裁員逾3萬人
達賴訪歐惹惱中國 比國巧克力也遭殃
紐時：伊州最大工會疑涉州長賣官醜聞
哥倫比亞酒店老闆 勸人熄煙引來殺身之禍
國際評比 以媒讚台灣學生數理科表現優於以
金球獎電視類提名 HBO入圍22項最風光
華爾街日報：通用雇用專家研究是否申請破產
法國實施禁菸一年 香菸銷量未減
波音787客機又跳票 首架交機延至2010年
中國異議人士劉曉波被捕 美國務院關切
歡迎台灣留學生 美南卡大提供優惠學費
義大利豪雨成災交通大亂 水淹羅馬城威尼斯
韓國更猛! 降息四碼
控訴警察暴力12日開庭 野草莓學生組觀察團
南韓政府呼籲國人出遊防範禽流感
調查：台星學生數科學成績達國際標準或超出
IMF總裁警告 明年全球金融危機將惡化
以色列爆裁員潮 職業婦女首當其衝
貓熊來台 北京領導重視
溫室氣體減量 瑞士主張各國承諾
中國也有消費券 成都發每人100元給貧民
兩岸郵政直通 北京將舉行首發儀式
選訟改三審府喊卡 藍黨團稱暫不處理
搶救經濟下猛藥 傳日振興方案將加至40兆日圓
綠委爆馬出生在深圳 馬嫂生於南京
人權日中國逮異議人士 美國務院關切
網路媒體受重視 普立茲獎開大門迎接
創校42年 金門金寧中小學歡慶生日
女性罕見尿道結石 行房疼痛誤以為發炎
復興飛機人為爆胎 機長可能罰6萬至30萬元
阿里山鐵路通車97週年 25日慶生復駛
紀念森鐵97週年 阿里山鐵路恢復通車
涉以代幣買高鐵票再退票折現 失業男子送辦
對抗不景氣 恆春半島業者迎曙光拼跨年
台北市省電達人 夏月節電比率近4成
立院三讀 綜所稅4大扣除額提高
北雪南雨 義大利天候不佳成災
普立茲獎開大門 接受網路媒體參加
副總統：提振經濟靠行動 籲國人多消費
美參院各黨議員無法就汽車業紓困案達成協議
希拉蕊若出任國務卿 薪資將不及萊斯
聲請破產？通用汽車考量一切可行之計
厄瓜多總統弟弟涉貪 反控告發人毀謗
南韓2009經濟成長預估僅達2% 創11年新低
中國抗藥性肺結核病例高於全球2倍
胡錦濤：把民眾生存權放在人權首位
中國專利申請預計將於2010年超過日本
帕文接任2010年萊德杯美國隊長
美汽車紓困案受阻 日股跌 美元兌日圓創13年新低
丟罐砸特偵組玻璃 警方尋找阿猴
花東農情台九線 13日邀遊客悠遊花海
扁起訴無串證逃亡之虞 綠委籲應交保
南方上海國際3家航空 獲准在台設辦事處
高市變無蚊行動誓師 不讓登革熱疫情過冬
台東員警常訓安排砸瓷盤 紓解壓力
Google瀏覽器Chrome正式版上路 向微軟下戰帖
邀申請紓困企業赴立院說明?藍營: 窒礙難行
波音夢幻客機交期再跳票 首批延至2010年初
台灣前總統遭起訴 未具體求刑
除了陳幸妤及金孫 一家人都起訴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
扁案最快今天偵結 首波14名被告
東北季風增強 明晚起再轉冷
台股開盤下跌54.6點 為4600.97點
學會與自己對話 台大設生命教育研發中心
港都瘋鐵馬活動 騎遊高雄觀光休憩景點
美元走弱 新台幣兌美元盤初小升
央行降息3碼 邱正雄：符合當前經濟需要
自行車環台接力 挑戰24小時1000公里
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
扁案最快今天偵結 立院國是論壇焦點
績效獎金爭議 石油工會一分會盼公平看待
捷運木柵線週六日停駛 考選部提醒考生
中研院經濟所估明年GDP年增率0.56%
央行今調降定存單申購利率60至65個基本點
推動正確寵物飼養觀念 飛盤狗大賽將開賽
陳敏薰101董座難保?邱正雄:財部台銀處理
南港展館案余政憲部分 北檢最快下午偵結
選舉訴訟改三審？民進黨：杯葛到底
美股走低台股平盤下震盪
刺激景氣 高市擴大內需37億工程趕辦發包
林益世：國民黨團有共識前 不修選罷法
國稅局：個人引介土地買賣所得 需課稅
邀訪達賴訪台案 立院交付朝野協商
美元走弱 新台幣兌美元中午小升2分
立院三讀 兵役役期改為一年
折扣優惠奏效 7至11月全台省電23.5億度
立院朝野協商共識 今天不處理選罷法
張學良故居開館 總統：讓古蹟爭取觀光客
江陳會四協議 立法院交黨團協商
艾格蒙確認扁家投資大華超市？特偵組否認
景氣差 高職建教生自己排隊找工作
中研院估明年GDP年增0.56% 2002年來新低
潘孟安擬提案 政府紓困企業應先立院聽證
勞委會立即充電計畫 無薪假改辦教育訓練
統整醫療體系 北醫大:宏觀看兩岸醫療產業
齒顎矯正乾坤挪移 矯正爛牙缺牙不必砸重金
陳菊尋求議會支持預算 讓5新單位順利掛牌
李嗣涔：大考中心年終比照公務人員制度
台股收盤跌174.3點 為4481.27點
扁案將偵結 綠委籲法院讓陳水扁交保
企業接單少 立即上工計畫達成率僅25%
搶食消費券大餅 南市整合行銷不加碼
消基會：房貸利率若高於1.975% 應爭取調降
李登輝：水比石油更重要 水價應合理
選罷法今不處理 綠營指國民黨只是避風頭
台大超級地震周期大解密 獲登國際科學期刊
歐鴻鍊：達賴訪台 政府會做最好的考量
美汽車紓困案破局 台股今大跌174.3點
起訴陳水扁 最高檢下午3:15法務部說明
美汽車紓困案觸礁 台股大跌174點
扁家洗錢案 特偵組起訴並求處陳水扁重刑
疏解人潮 內政部鼓勵全戶一人代領消費券
綠委籲證明就職前棄美國籍 李明星:已出示
12月台指期下跌244點 逆價差56.27點
涉經營麻將賭場 嘉市議員判刑6個月
勞委會：無薪假要勞資同意 不能影響權益
大樂透加碼又連槓5期 外勞投注也加碼
12月電子期跌12.15點 金融期跌39.8點
水公司：景氣不佳 沒有調整自來水價計畫
楊瑞東:賭場可自訂賠率 博弈開放衝擊運彩
彰銀董事會 董總人選如預期
老菸槍咳喘痰 戒菸是治療阻塞性肺疾良方
嘉惠學子 台達電鄭崇華捐贈成大2.5億元
貓纜鑑定定稿：優先遷塔柱 結論不會更改
史亞平短片處女秀 與五月天共籲反盜版
中潭公路草莓紅了 售價不漲刺激買氣
新書電磁恐慌 告訴你電磁波可不可怕
農糧署：農田種生質柴油作物效益不如預期
扁案起訴 特偵組對陳水扁求處最嚴厲之刑
8位檢察官聯手辦案 扁案撥雲見日
扁案起訴 陳聰明：檢察官持中道依法辦案
扁案偵結 北所：陳水扁作息正常情緒平穩
扁遭起訴 總統府：不予評論 尊重司法
特偵組偵辦陳水扁國務費等案大事紀
檢察總長：檢方將請法院續押陳水扁
景氣欠佳 尹啟銘：明年民間投資目標1兆元
景氣差 高市汽車掛牌數較去年少3000輛
台股重挫外資落跑 三大法人賣超39.83億
新台幣兌美元貶0.6分 收33.315元
彰銀董總座人選 台新金：已盡力與政府配合
罕病患者程恆生故事出書 將拍成電視劇
經長與四大外僑商會座談 外商：好的開始
扁涉二次金改等案未結 特偵組請求法院續押
嘉市育幼院童13日暢遊台北 高鐵贈車票
綠營質疑政治介入公視 藍營否認
拍賣網站買空賣空詐財千萬 7嫌送辦
陳水扁遭起訴 卸任總統禮遇不停止
警力維安戒護 陳水扁移審北院開羈押庭
陳水扁被起訴 國民黨：尊重司法獨立
特偵組起訴陳水扁3案 不法所得約4.9億
歐鴻鍊：兩岸外交休兵 初見成效
外資估明年台灣重貼現率將降至0.75%
陳雲南：未對扁具體求刑是遵從法務部函令
貓纜鑑定團：第16號塔柱是邊坡崩塌受害者
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遭起訴 吳景茂：對耗費社會成本表歉意
接連降息基金會苦撐 教部:鼓勵同性質合併
中油宣布明起汽柴油每公升調降0.4元
張學良故居啟用 馬總統剪綵盼吸引觀光客
北市府:補強塔柱與選址遷移 讓貓纜復駛
軍校加強英語能力 中正預校雜誌社締盟
原住民羅浮國小校舍改建 泰雅族耆老祈福
台綜院估明年台灣經濟成長率1.53%
NASCAR賽車來台 職業車手從天而降代言
回鍋 陳木在接任開發金董事長
台灣咖啡比賽 嘉義縣農民最大贏家
熱衷文化 恆春人念吉成述說國境之南故事
台股跌 新台幣兌美元收貶0.6分
歹徒假冒洗錢案檢察官 老翁差點遭騙100萬
防範禽流感入侵 金門防疫所舉辦防疫演習
歐鴻鍊說外交回歸體制尊重專業
美國達拉瓦軍校與中正預校交流互訪
署立雙和醫院癌症中心 日間化學治療室啟動
陳水扁被起訴 扁媽足不出戶
新壽再購不動產 內湖區總投資百億元
陳淮舟：彰銀交專業團隊 一年內不談合併
中山高八堵至五堵段路肩 16日起封閉
龍潭案 起訴書載明扁稱辜仲諒拿1億元
台塑化:明晨 1時起 汽柴油各降0.4元
陳水扁遭起訴 國際媒體即時報導
澎湖海巡掃蕩越界大陸漁船 帶回4船50漁民
扁案扯出司法人權 民進黨版刑訴法付委
中油：13日起汽柴油每公升調降0.4元
外交休兵 歐鴻鍊：讓外交資源有效運用
本週指數漲幅6.06% 觀光類指數漲幅最大
過期海鮮重新分裝 消保官查獲黑心火鍋料
拆遷貓纜T16塔柱 法原廠派員來台會勘
青輔會：一日首長見習體驗 盼擴大至地方
陳菊：高雄市勇於改變 鼓勵青年遷住
走私假人民幣大陸關10年 吳江寅小三通返台
為愛而跑 東吳超級馬拉松幫邱淑容募款
神舟七號熱潮 太空科普遊學營寒假登陸
陳水扁遭起訴 國民黨團：尊重司法
稅改聯盟明反減稅遊行 財部：全盤考量稅改
扁律師：起訴不正確 被告都清白
彰銀新董總出爐 邁入公民股共治時代
扁遭起訴 民進黨挺扁反扁之爭考驗蔡英文
台銀土銀15日起調降新台幣存款利率
蔡英文：扁是民進黨的一部份 願概括承受
扁案審判長周占春 承審台開案判趙建銘6年
南港展覽館弊案 余政憲等人遭北檢起訴
陳木在出任開發金董座 童兆勤副董事長
扁案起訴 律師：吳淑珍憤慨 無法接受
教部：產學合作成果顯現 創新產品受矚目
扁家海外洗錢樞紐 先妻舅為主後子媳為大宗
交寄大陸快捷和包裹 中華郵政15日起受理
林誠一請辭 公股代表人選最快15日出爐
扁遭起訴 陳菊盼司法公平審判呈現事實
運動傷害隨單車而來 復健科醫師教你預防
新台幣隔夜拆款平均利率0.822% 歷史新低
高雄圓山會員要求聯誼會繼續營運
美汽車紓困破局 台零組件廠：有利委外
西濱快八里至林口段拓寬完工 31日通車
檢方:郭銓慶否認南展館案款項為政治獻金
政院：依例發給公務員年終獎金1.5個月
施明德：已打過反貪美好一仗 不評扁案
國泰世華：房貸利率契約議定 客戶可洽詢
特偵組：國務機要費與特別費不同
特偵組：扁任內自創核銷程序貪污1億國務費
陳木在人如其名 個性謹慎有阿木封號
蔡英文：扁國務費與馬特別費案 標準不一
陸委會:江陳協議明生效 據以實施海空直航
彰銀15日起調降新台幣存款牌告利率
瑞士駐台辦事處 15日起受理申辦申根簽證
法務部：特偵組起訴扁家未具體求刑無違誤
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貓纜正式鑑定出爐 學者:專業問題專業解決
洗錢惡性不輕 檢方認陳致中夫婦應從重量刑
開店大補帖 商業司估商店數兩年增9200家
扁案起訴書：辜仲諒曾交付3.4億給扁珍
馬永成林德訓遭起訴 扁傳奇綠營不勝唏噓
扁遭起訴 呂游蘇謝反應不一
南港展覽館案 檢方認定吳淑珍收賄9180萬
特偵組：陳致中黃睿靚曾兩度到7.4億保險室
特偵組：龍潭弊案由扁以總統身分直接指示
特偵組檢察官陳水扁合照 最高檢:未違法令
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扁案起訴 扁家以外被告多獲檢方建請減刑
人證物證具齊 特偵組壓縮扁家未來攻防空間
辜仲諒陳敏薰給扁家資金 特偵組另案偵辦
教育研究的知識寶庫
除了陳幸妤及金孫 一家人都起訴
巴西動用外匯 提4300億台幣振興案拯救經濟
陳木在出任開發金董座 童兆勤副董事長
WTO確定今年底前不召開部長級會議
紓困案未過 美汽車業前景暗淡
歐盟通過2000億歐元經濟振興方案
經濟學人：明年台灣經濟負成長2.9%
北市府:補強塔柱與選址遷移 讓貓纜復駛
龍潭案 起訴書載明扁稱辜仲諒拿1億元
扁案審判長周占春 承審台開案判趙建銘6年
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扁案起訴移審 法院裁定當庭釋放陳水扁
當庭獲釋 陳水扁：感謝法官與支持者
院長盃全國壯年軟網賽 高市揭幕
金門辦都市計劃研討 尋有競爭力的出路
修卸任總統禮遇條例？朝野立場不同
扁獲釋蔡英文欣慰 促速放邱義仁葉盛茂
扁獲釋 葉盛茂呢?
特偵組：扁家7.4億資金已追回1.7億元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
扁案移審庭 陳水扁全力為己辯護
防檢局:南檢查獲豬飼料用精料含高量瘦肉精
台北地院：陳水扁無逃亡之虞 沒有羈押必要
東北季風增強 全台傍晚氣溫下降
帛琉新總統1/15就職 馬總統將派特使慶賀
星光2班魏如昀 最大心願是蓋教堂
陳水扁獲釋 扁媽近日北上探視
拒絕債留子孫 反財團減稅遊行下午登場
陳水扁獲釋 國民黨團：太扯了
南檢破獲2公司售摻瘦肉精飼料 多流往北部
兩岸海運15日直航 開啟歷史新頁
兩岸港口航商合作 直航發揮加乘效益
不受金融海嘯影響 海運直航短多也長多
安倍晉三應允訪台 可望明年上半年成行
陳水扁獲釋 國民黨團15日開黨團會議因應
台灣萬名兒童罹糖尿病 有賴家長關心
中央氣象局 今天白天天氣預報
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北捷聯合開發案 預估吸引投資上千億
軍訓人員全民國防體適能競賽陸官登場
慈濟醫護團金門義診 散播愛心
榮民榮眷基金會98年度預算 立院15日審查
台大兒醫把醫院變童趣天地
看見希望的路口 視障跑者環台一周起跑
內政部:1-10月致人傷亡交通事故 13萬餘件
中縣鐵馬道觀光推展環島活動 車隊出發
平日客運包機第一周 中國13航點 台灣4航點
禽流感疫苗在台試驗 9成受試者能產生抗體
耶誕感恩 企業募集二手書玩具捐弱勢團體
13歲少女卵巢畸胎瘤 長17公分重1.2公斤
蔡英文:扁案其他在押被告羈押已久 應釋放
提升捷運運量 高捷推動捷運社區化
兩岸貨運包機直航 15日南方航空首飛台灣
促銷中寮柳丁 5000斤柳丁讓民眾免費搬
公路法擬增道路整平罰則 立院17日初審
努力拚經濟 蕭家旗表揚志工不忘鼓勵消費
馬祖南竿水庫亮紅燈 16日起實施供三停一
北市原民活動登場 民雄陳致遠將出席同歡
陳水扁當庭釋放 特偵組不提抗告
短期促進就業 教育部再釋4000個機會
自由貿易港區廠商進駐流程 朝兩階段推動
工程會:招標文件網路閱覽 達公告件數3成
國民黨：吳伯雄訪日 消除對台親中疑慮
民間社團義賣名牌服飾 善款捐助危機家庭
花蓮縱谷好米推廣 邱正雄掏腰包捧場
農糧署：蔬菜價格合理範圍 勿再搶種
以球會友 蕭副總統感佩陳河東推動慢壘
總統訪基市 要求儘速檢討捷運延伸案
啟發亞洲研究方向 傳播國際研討會政大登場
新光三越捍衛北京經營權 台灣今年獲利佳
陳水扁獲釋 民進黨立院黨團：欣慰
反財團減稅遊行逾4000人報到 明年將抗稅
農糧署：12月台北及西螺果菜批發價仍合理
拆T霸違建變巨盆栽過關？ 宜縣府下週會勘
陳水扁獲釋 律師：吳淑珍感謝上帝
金門學校民俗才藝觀摩 26隊薪傳鄉土文化
動物園準備接貓熊 擬管制入館參觀人數
探視陳水扁？蔡英文：先讓他休息
台大生命教育研發中心明揭牌 高峰論壇登場
特偵組查李登輝炒股？黃昆輝：放話抹黑
呂秀蓮:裁定陳水扁當庭釋放 合乎法治人權
古坑大埔登山步道啟用 縣府健行擁抱自然
瑞士情資款項未回即起訴 檢方：美中不足
獲國家工藝成就獎 黃塗山：續為竹藝獻心力
中央氣象局氣象報告
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陳水扁遭起訴 吳伯雄：哀矜勿喜
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選舉訴訟改三審？吳伯雄：會考慮社會觀感
搜索扣得關鍵證物 特偵組擴大國務費案戰果
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擴大輿情會議？總統府：無此事
亞洲運動科學研討會 發表學術論文不忘運動
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證明多面體共圓現象 鄭鉅翰獲旺宏科學獎
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最牛陳雲南 專業認真深獲讚賞
江丙坤:善用兩岸交流 對台灣經濟正面效果
北捷內湖木柵線故障模擬測試 結果良好
反財團減稅遊行平和結束 明年發起抗稅運動
陳水扁獲釋後 第一個行程先理髮
台俄美術系教授作品交流展開展 各具特色
吳伯雄：日方支持我從WHO觀察員做起
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國民黨黨慶 吳敦義籲高市早日藍天再現
彌賽亞神曲演唱會明登場 門票收入助貧困
台電今年虧千億 尹啟銘：明年仍續虧損
扁獲釋 特偵組：若影響後續辦案也沒辦法
兩岸貨運包機 華航長榮首航都有新鮮水果
澎湖忠狗感人 護主人遺物不離月餘
企業排球聯賽 台電下半季登基
高縣潮寮國中再遭氣體侵襲 環署查排放者
因應大三通 總統：航商應有新營運模式
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財部：稅改旨在促進租稅公平及健全財政
肚皮舞公開賽 陳秋諭獲完美舞神獎
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年關近捐款少30% 伊甸憂谷底還未到
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人蛇集團偷渡中國女子來台賣淫 9人落網
不景氣影響 聖誕紅減產仍無法提升價格
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郭富城小巨蛋開唱 high翻歌迷
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臺銀同步降息 定存最高1.540%
Discovery謎樣台灣 揭露金瓜石謎團
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北部東半部陰雨 中南部好天氣
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歌手王海玲出新書 用幸福感打敗不景氣
外資：台股短線防賣壓 明年3350到6000點
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苗縣立委 民進黨:國民黨公布人選後再處理
投信：台股明年第 1季觸底後展開反彈
券商：台股明年先蹲後跳 下半年挑戰10年線
追繳違法獻金 國庫意外進帳1億多元
Rain獲韓國金唱片大獎 專輯將以中文演唱
以物易物環保網站 1年減碳29.1公噸
另類募款 青少年演藝聯盟快閃做公益
蒲公英基金會傳遞希望 月刊網站雙管齊下
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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納稅人溢繳稅款2年內查明退還？朝野支持
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農村再生案60萬農戶受惠 藍支持綠籲周詳
把消費券變好康券 新聞局設獎金徵創意
保發中心公告出售國華產險 8幅畫作
內政部徵求消費券面額新組合 民眾創意多
節能減碳 北市懷恩專車將擴大行駛範圍
立院審消費券預算案 劉揆16日報告備詢
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高鐵加空中直航 可望實現兩岸1日生活圈
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審消費券特別預算案 藍綠各有關注點
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屏東發生重大車禍 3死5命4重傷
消費券發放 廖了以：擬分時段分散人潮
內政部：11月底人口數達2302萬餘人
背負人事等三大包袱 中油績效難與對手抗衡
東吳超馬 日選手奪24小時賽男女冠軍
YAMAHA機車VOLVO汽車有瑕疵 車廠召回改正
東吳超馬 吳勝銘秀國旗行銷台灣
溪阿縱走大會師 重建塵封近10年健行路線
金管會核准三井住友台北分公司分割案
陳水扁當庭釋放 陳聰明：原則上將提抗告
共創願景 台北車站雙子星案徵廠商投資
飛盤狗大賽高市登場 邊境牧羊犬成焦點
全家三代做志工 廖了以頒獎表揚
礦藏2000億？金瓜石能否再現淘金熱成話題
兩岸明直航 江陳4協議仍在立院協商
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98年聯合婚禮 北市民政局：明年辦兩場
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期貨商大發 前11月稅後盈餘逾去年全年2倍
兩岸海運明直航 總統出席高雄港首航儀式
生物畫家曾孝濂:生科繪圖要懂結構結合虛實
第4條路線上路 北市低底盤公車達百輛目標
海運直航明首航 基隆港務局：績效可期
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防失業潮擴大 劉揆要求加強執行三挺政策
北市獎勵宴客準時開席 今年已266件獲獎
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為締盟暖身 楊秋興參加美羅德岱堡遊行慶典
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改革司法人權 民進黨團提刑訴法等修法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸直航明啟動 航商估 1年可省6000萬美元
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兩岸直航明啟動 航空業盼為營運注入活水
兩岸直航 首批柳丁明天出貨 18日抵廈門
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文化志工樂在服務 8國遊客齊訪熱鬧滾滾
呂秀蓮呼籲陳水扁代表家人向全民道歉
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扁獲釋 特偵組：對企業匯款案影響有限
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扁案提抗告？ 呂秀蓮：特偵組應虛心檢討
大賣場進駐 台東本土賣場連鎖店結束營業
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投信：信心指標 國安基金不續護盤機率小
屏東老獵人獵山豬跌落山谷 送醫不治
三通新商機 台鹽搶先展開郵購業務
客語初級認證到考率84% 明年1月16日前放榜
兩岸15日全面通航通郵 最大好處省時省錢
檢方擬提抗告尋求再押 扁無特別看法
幸福人生專賣店 台大生命教育中心揭牌
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績效獎金高？ 台電工會明開記者會說明
企業五年甲級男排 台電力克台中銀行奪冠
學者專家籲重視生命教育 培養人文精神
國營事業獎金檢討 經部改革應一步到位
國營事業績效獎金公式應修正 並增列指標
聯準會16日開利率決策會議 外銀估降息2碼
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金融風暴受災大戶 中東巴菲特慘賠40億美元
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改革司法人權 民進黨團提刑訴法等修法
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國共論壇週末登場 台灣官員首度與會
檢方擬提抗告尋求再押 扁無特別看法
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求死於法不容 英人遠赴海外「尋死」
印度防治禽流感受阻 雞農不配合撲殺雞隻
60%受訪港人因金融海嘯投資失利情緒受困
美研究確認 婦女荷爾蒙補充劑增加乳癌風險
港大研究指大豆食品可降低心血管病機率
臨別之旅 布希第四度訪問伊拉克
美總統布希：伊拉克任務困難但為必要之舉
布希晤伊總理馬里奇 遭記者丟鞋子攻擊
布希突然造訪伊拉克 汽車業紓困案暫時延滯
馬多夫詐財案 受害人恐高達數千人
尋求解脫新天堂 瑞士自殺觀光業方興未艾
美伊利諾州長鬻官賣爵案 易曼紐遭質疑
歐泳賽 俄將多尼茨改寫男100米仰式世界紀錄
歐泳賽 男4x50米自由式接力 法隊破世界紀錄
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國際行賄 德西門子將付美政府8億美元罰金
油價頻創新低 阿拉伯產油國靜待翻轉契機
美國俄勒岡州驚傳爆炸案 造成2死2傷
美華爾街500億美元詐騙案 美參議員也受害
胡錦濤：中國明年就業形勢非常嚴峻
復興首航上海機長：兩岸直航政府德政
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韓10月製造業庫存率118.7% 創10年新高
調查房地產商土地違規 中國記者失蹤
醜聞纏身壓力增 伊利諾州長仍堅拒辭職下台
檢方擬再押 扁已有免疫力
海角瘋 恆春看到新彩虹？
中國黑心水龍頭 讓丹麥人多年喝毒水 台灣應嚴加堤防 中國製五金應全面檢測
拒絕達賴喇嘛訪台 無異自喪國格 馬總統嚴重失言 台灣民主形象蒙塵
感謝野草莓學子 推動廢惡法
巴勒斯坦哈瑪斯：不會延長與以色列停火
美聯準會準備調降利率 可能有史以來最低
新航路啟用 復興東航空中「接近」
前NASDAQ董座詐欺案 再重擊世界金融
兩岸通郵 大陸各地郵件經福州直達基隆
法中部大雪 10萬戶停電交通中斷數千人受困
哥倫比亞海盜將15名觀光客丟下海
高市府鼓勵捷運沿線容積移轉及都市更新
中國國台辦：兩岸關係將迎來大發展新局
笑看丟鞋抗議 布希卸任前突訪伊：戰爭還沒完
兩岸三通 業者預期香港轉機台客每年少百萬
兩岸直接通郵 上海首批航空郵件下午抵台
大三通 天津開出大陸第一艘直航台灣貨輪
日本驅逐艦與漁船相撞 無人受傷或失蹤
劉兆玄：海運直航節省時間 比快遞還快
兩岸直航省時間 台商幹部作息得調整
索馬利亞總統罷黜總理 國內再添新紊亂
日大製造業景氣大幅惡化 34年首見
野草莓學運前自焚老翁 昨不治死亡
海運直航啟動 總統：兩岸和解代替衝突
兩岸直航啟動 台中港大邦輪首航廣州
野村證券踩馬多夫地雷 損失恐達100億台幣
大三通慶祝行情 台北股市開高
泰反對黨領袖艾比希贏得國會總理選舉
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菲渡船翻覆 22溺斃28失蹤
伊朗婦女遭潑酸失明 肇事者被判以眼還眼
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愛爾蘭宣布100億歐元救6大銀行
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攤商偷斤減兩 北縣府:不排除依詐欺罪法辦
竹科資遣員工2400人 年底恐更多
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奧運金牌選手霍伊榮獲2008 BBC體育名人獎
歐泳賽選手表現搶眼 4天破16項世界紀錄
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筆芯寫手稿 扁託律師索回
布希未料伊拉克戰爭拉那麼長花那麼多錢
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第三季星人失業率增至3.3% 實際收入減
保存期長的麵包 四分之一不符規定
北市促參BOT 13案投資1300億
景氣差求職難 當心存摺成人頭戶
三通強渡關山 反對黨譴責
台灣官方民調 對司法信任度僅48.3%
兩岸大三通 蔣孝嚴上海見證航管交接
陽澄湖大閘蟹賣不完 上海超市降價求售
艾比希獲選泰總理 紅衫軍抗議首當其衝
馬多夫詐騙案 南韓金融機構可能損失1億美元
Electrolux無法達成獲利目標 全球裁3000人
踹扁撞許世楷 蘇安生判刑兩個月拘役30天
取得MSCHE準認證 銘傳大學將獲美國520所大學承認學分
央行五度降息 31,996房貸戶受惠
土銀關懷學童做公益 捐再生電腦予偏遠地區小學
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兩岸全面直航首日 北部陰天海上有強風
兩岸新航路 台北上海區管8時6分宣布啟用
復興航空上午飛往上海 兩岸直航新頁
台股開盤上漲123.23點 為4604.5點
砂石船翻覆7獲救3失蹤 海巡持續搜救
北市區公所單一櫃檯作業 年底擴大試辦
兩岸新航路啟用 8時47分復興東航相遇
復興航空：直航供過於求 元旦前可能降價
勞委會:無薪假致低於基本工資 民進黨政策
工作機會多 求職者進入服務業意願大增
台股大漲 新台幣兌美元盤初升值
北市戒檳班防治有成 戒除率達60%
見證海運直航 馬總統：兩岸不再對立
兩岸海運直航基隆港啟航儀式 開啟歷史新頁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
劉兆玄：基隆港巨輪帶領台灣航向新境界
兩岸直接通郵 限時郵件最快當天送到
台電工會：願比照軍公教制度
中央社新聞小百科：台北飛航情報區
大三通今啟航八大類股齊揚
兩岸全面直航 深圳航空抵台搶得頭香
兩岸海運直航 台中港貨輪首航廣州
相隔近60年兩岸航管首度交接 英文對話
兩岸平日包機啟動 華航滿載乘客首航杭州
深圳直航 台商會長：離家的路更近了
被指司法影武者 王清峰:不介入不干預個案
協助營建業者爭取GPA商機 貿協辦說明會
孔文吉：不具美國籍 盼美方查證清楚
陳水扁無保釋放 特偵組：最快今天提抗告
北市抽驗美白化妝品 半數標示誇大不實
扁獲釋特偵組擬抗告 民進黨團：訝異
兩岸郵件小三通啟動 金門縣長郵件拔頭籌
扁恢復上班 民進黨團下午送溫暖
賴幸媛：兩岸直航絕非朝貢式大三通
綠營:4協議未過三通賣主權 藍營:不需三讀
馬總統南下高雄 弔唁台大同窗沈碧霞
兩岸包機常態化 張國政：夢想成真
台股漲 新台幣兌美元中午勁升1.07角
北市交通資訊網升級 鐵公路航空皆可查
不抓大烏賊專罰機車族？高市府：兩者並重
雙重國籍案協商喊卡 綠營：王金平護短
黃昭堂：扁與陳聰明都應向社會道歉
審文建會所轄基金會預算 立委不滿主委缺席
北市推動民間參與 13案民間投資1300億
兩岸大三通商機 高高屏18日討論觀光配套
直航啟動 副總統：兩岸60年來大事
竹科前11月遭資遣員工2400餘人 年增7成
邱毅赴監院舉發周占春 遭抗議者扯下假髮
內政部發第6梯次工作補助款 2萬餘人受惠
台股收盤漲132.45點 為4613.72點
北市抽驗保存期較長麵包 24.2%不符規定
追回陳敏薰101董座薪資?陳沖:視委任關係
NCC擬垃圾郵件管理條例 朝野立委質疑效力
兩岸大三通 台股大漲132.45點
詐騙存摺當人頭帳戶 警方:民眾求職要小心
南一中校友會:後過不掩前功 不撤扁成就獎
檢方提無保獲釋抗告 扁辦：律師處理
開高收高 上漲132.45點
台指期大漲187點 逆價差3.72點
立院初審通過金控法修正草案 強化股權管理
台灣大車隊戒菸大使 50輛專車上路向菸說不
兩岸海運直航 高雄港增益競爭力蓄勢待發
金融海嘯殃及國藝會 股票類投資損失1.6億
三通搶市場 台鹽研發防偽避免登陸遭仿冒
胡志強輔選張逸華 強調結合竹市台中經驗
屏縣儲蓄率高 明年增社福經費鼓勵消費
靠泊基隆港4艘貨輪 啟航駛向大陸開啟新頁
扯掉邱毅假髮 警方依妨害自由偵辦黃姓男子
藍委指中華電網路服務太貴 NCC：會研議
12月電子期上漲9.85點 金融期漲21.6點
新聞局徵消費券創意 馬如龍鼓勵民眾參與
彰縣文化局收藏棟札 見證歷史建築
立院初審 放寬勞工未能還勞貸相關規定
女性菜花患者 罹患子宮頸癌風險高
大三通開跑 初期對兩馬小三通影響不大
類股齊揚 三大法人合買74.2億元
北市籲擴大統籌分配款規模 滿足地方需求
中市徵選消費券創意 首獎3萬元
北京文博會 台北故宮展示衍生商品成果
兩岸通郵啟動 金門寄福建郵件小三通上陸
明潭四秀十俊 歡迎持步道護照探索
曹公圳流域 高縣府擬登錄為文化景觀
中研院與美國學者合作 解棕矮星形成之謎
大專籃球聯賽 北體1分險勝台藝大
台船釋股成功 18日移轉民營將掛牌上市
兩岸直航 花蓮港估貨物吞吐量將大幅增加
新台幣兌美元升1.16角 收33.199元
海空直航通郵 兩岸大三通開啟歷史新頁
迎世運拚路平 高市孔蓋明年減量2.2萬個
金廈通郵 李炷烽：應充分利用小三通優勢
海運直航 麥寮港準備就緒等待船商申請
台灣首座8.5代廠 友達拔得頭籌
十大消費新聞 大陸三聚氰胺毒奶事件居首
中國直航證申請不易 貨輪業者籲政府正視
提升觀光餐飲品質 阿里山特色風味餐亮相
修選罷法？王金平：可討論是否延後處理
立委雙重國籍案 王金平明召集朝野協商
漂鳥返鄉 劉益嘉最年輕的茶葉特等獎得主
北捷木柵線 20 21日上午9時前維持營運
屏東立即上工計畫 75職缺待應徵
吳鳳技術學院獲國際發明展金銀銅牌獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
直航為基隆港注入活水 基隆港前景可期
兩岸通郵上路 紀念首日封高市受青睞
關懷新移民 移民署20日辦國際移民博覽會
國三生賴柏瑋小時早產 世界武術比賽奪金
扯邱毅假髮挨告 警方將男子移送北檢
研考會民調 政府改善兩岸關係最獲肯定
陸委會：依法執行海空運直航 非規避監督
周杰倫為新片刺陵蓄鬍 女主角屬意周迅
經建會:98年度計畫目標 經濟成長率2.5%
兩岸海運直航 高雄港長榮立敏輪首航
彰縣警破獲夜校生為主販毒集團
兩岸特殊航線航路未命名 船入港不掛國旗
苗栗縣招商亮眼 明年創造經濟好環境
兩岸大三通 觀光族群勁揚
兩岸海運直航 開台中港與大陸貨運直航新頁
綠營指4協議未生效 王金平:監督機制較重要
央行今宣布降金融機構準備金乙戶利率
花蓮港開放直航 砂石業受嚴重衝擊
台中餐館評鑑出爐 114家優質餐廳入選
兩廳院首創藝術e禮券 擴大藝文消費族群
福鹿冬茶競賽出爐 今年產量減半價格不減
抗告大轉彎 陳雲南：個人疏失非常抱歉
兩岸海運直航 基隆高雄港引水人受惠
特偵組提抗告 柯建銘：扁會面對
文學紀遊故鄉訪勝 文建會辦圖文徵選
砂石船翻覆3人失蹤 海巡持續搜救無所獲
幫助近貧戶 北市推動質借好溫暖計畫
嘉義縣朴子配天宮修復 神像喬遷臨時行宮
劉政鴻：兩岸大三通有利投資旅遊
兩岸直航高雄首航班機 載客率去多回少
兩岸大三通 蓮霧農盼商機
總統府歲末音樂會 12月20日登場
澎湖713事件紀念公園啟用 寬恕和諧為主題
大專乙組棒球邀請賽 20日展開
兩岸大三通 北市府松山機場設專櫃行銷
民進黨：開放大三通 應確保台灣利益
台塑等待時機 投資寧波大乙烯廠仍有意願
林口雜草火警延燒平房 無人傷亡
全產總聲明 反對機場特區條例歧視外勞
放無薪假辭職販毒 前南科員工1週被捕2次
大考中心24日寄發學測准考證
扯邱毅假髮 男子獲北檢1.5萬交保
全面直航差一步 定期航班半年內協商完成
曾銘宗：國安基金未延長授權護盤
為免扁遭重押 綠營北市黨部近期不造勢
馬總統施政 北市電腦公會打68.7分
兩岸中山大學交流 締結姐妹校
踹扁撞許世楷 男子遭判刑兩個月拘役30天
具港口優勢 麥寮港升級商業港眾所期盼
傅勝利獲選國際電子電機工程師學會院士
腸病毒疫情未退燒 北縣傳第19例重症
北縣小巨蛋BOT案 板橋市長反對
公視新節目台灣囝仔讚 小學生秀才藝
冷氣團報到氣溫降 高市登革熱疫情趨緩
宏?眥玨y業餘菁英賽明天展開
外資匯入 新台幣兌美元收盤勁升1.16角
避免再生爭議 高市議會要審軌道招商合約
環署：貓纜日後擴建需做環評
一家6口燒炭自殺獲救 高縣府援手
故宮換耶誕新裝 週休與元旦連假好去處
全產總：勞委會不應放寬無薪假解釋
客家電視跨年劇 梁文音謝宇威演唱片頭尾曲
立委雙重國籍案 柯建銘:盼17日水落石出
大三通啟動 金門縣府：小三通未受影響
搭海運直航之利 雲林柳丁銷大陸
綠營：民間國是會議 農曆年後兩階段舉行
陳建安奪世界青少桌球男單冠軍 載譽歸國
高雄大學德國交換生 發表高雄學園3D地圖
大三通開跑 南投縣府：將加強深度旅遊
國安基金不延長護盤 投信：行情好 影響小
98年國建目標：經濟成長率2.5% 失業率4.5%
經建會通過污水下水道第4期建設計畫
衛生署：未核准新加坡均隆驅風油進口
陳菊缺席直航儀式 市府籲中央強化高港定位
柯建銘:扁籲民進黨團結 議會群眾路線並行
南航首航桃園 兩岸貨運包機拔得頭籌
修選罷法及卸任總統禮遇條例？藍營明討論
2009聽奧 81國3965位選手報名參賽
國安基金不延長護盤 券商：中性持平看待
大三通 陸配樂見縮短返鄉旅程盼票價降低
行政院核定 胡懋麟接台糖董座
柯建銘：民進黨將成立小組因應大三通衝擊
財政部：發放消費券857.02億元 舉債支應
兩岸平日包機首航載客率 台灣高於大陸
明年印度等5國人持先進國簽證來台免簽證
第097250期今彩539三星彩四星彩開獎結果
馬總統：農村再生條例 將復興農漁村
威力彩38樂合彩開獎
大三通 經長:搭配法令鬆綁展現產業競爭力
新台幣將納入亞銀亞洲貨幣債券計畫
高市公告土地現值微漲 SOGO鄰地蟬聯地王
選舉訴訟改三審？黨政核心：總統反對修法
前新系組智庫發行雙月刊 討論公共政策
選舉訴訟改三審定讞？林益世：暫緩修法
2009台灣大目鮪配額1.42萬噸 每船約減30噸
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第097094期威力彩頭獎摃龜
教育資源任你尋寶
周杰倫為新片刺陵蓄鬍 女主角屬意周迅
公視新節目台灣囝仔讚 小學生秀才藝
中研院與美國學者合作 解棕矮星形成之謎
高雄大學德國交換生 發表高雄學園3D地圖
高雄大學德國交換生 發表高雄學園3D地圖
傅勝利獲選國際電子電機工程師學會院士
許芳宜重新詮釋「克莉坦那斯塔」愛恨情仇
兩廳院首創藝術e禮券 擴大藝文消費族群
故宮換耶誕新裝 週休與元旦連假好去處
曹公圳流域 高縣府擬登錄為文化景觀
彰縣警破獲夜校生為主販毒集團
林口雜草火警延燒平房 無人傷亡
98年國建目標：經濟成長率2.5% 失業率4.5%
國安基金不延長護盤 券商：中性持平看待
預期油國組織將減產 紐約油價漲破50美元
大三通 經長:搭配法令鬆綁展現產業競爭力
經濟學人專家：全球經濟蕭條重創台灣經濟
詐騙存摺當人頭帳戶 警方:民眾求職要小心
放無薪假辭職販毒 前南科員工1週被捕2次
踹扁撞許世楷 男子遭判刑兩個月拘役30天
扯邱毅假髮 男子獲北檢1.5萬交保
砂石船翻覆3人失蹤 海巡持續搜救無所獲
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財政部：發放消費券857.02億元 舉債支應
選舉訴訟改三審？黨政核心：總統反對修法
全面直航差一步 定期航班半年內協商完成
民進黨：開放大三通 應確保台灣利益
為免扁遭重押 綠營北市黨部近期不造勢
全面直航 紐時：兩岸關係另一引人注目發展
朝布希丟鞋記者 獲利比亞慈善團體頒勇氣獎
世銀：中國提振國內經濟 有助穩定全球經濟
法國持刀男子企圖進入總統府 遭警方逮捕
短跑名將波特放眼刷新400公尺世界紀錄
馬多夫詐欺案 歐亞大銀行損失數十億美元
兩岸展開直航 華郵廣泛報導
避免失業大增 白宮考量為汽車業紓困辦法
伊利諾州議會即將開議 討論彈劾涉貪州長
國際油價先漲後跌 現每桶在45美元以下
對抗信用緊縮 美可能降息以趨近零利率
兩岸展開海空直航 美國務院：非常正面
汽車業紓困懸而未決 美股收黑
進口汽車零件額外徵稅 中國在WTO上訴挫敗
朱棣文將掌美能源部 二環保團體寄厚望
歐巴馬幕僚檢討報告出爐 重申未涉賣官醜聞
卡洛琳甘迺迪力爭遞補希拉蕊參院席位
明年全球經濟嚴重衰退 成長率最多0.5%
黑暗騎士等片獲選美國電影學會年度佳片
金融時報：英鎊大跌 首相政治行情受損
歐巴馬公布新氣候變遷小組團隊
台灣官方民調 對司法信任度僅48.3%
海南新規 明年元旦起網咖上網須刷身分證
台美人社團聯合聲明 支持野草莓學運
呂慶龍：政府改善兩岸關係 全世界都放心
加皇銀若干客戶亦是馬多夫詐騙案受害者
央行五度降息 31,996房貸戶受惠
反對民族分裂 大陸中小學將設民族團結課
歐巴馬：調查顯示自己與幕僚無涉伊州長貪瀆
加政府對汽車業紓困 仍將流失二萬份工作
聯邦法官簽署命令 保護馬多夫案客戶
馬多夫詐騙案 法國四家銀行宣佈受害
野草莓前自焚老翁不治 家屬希望覆蓋國旗
陳聰明：不抗告是陳雲南個人意見
四川汶川地震7個月後再挖出18名遇難遺體
國安基金護盤到17日為止 回歸市場機制
歐巴馬提名二亞裔部長 日裔眾議員本田讚揚
慶祝行情高興一天 台股陷觀望
買氣差 LV東京銀座旗艦店不開了
歐巴馬警告 沒有預測經濟何時復甦的水晶球
港報：海角七號通過中國官方初審
影星傑克尼克遜等入主加州名人堂
上海世博會將有400個網上展示館
南韓大學畢業生首薪超日星遠勝台
南縣市合併升格直轄市?王金平:可一併考量
松山機場風華再現 明年新增東北亞航線
蘇聯瓦解後俄艦隊首度停泊哈瓦那港
日產汽車總裁古森指日經濟有三大危機
瑪丹娜離婚官司以7600萬美元解決
民主黨眾議員將提出6000億美元經濟刺激方案
名偵探淪階下囚 好萊塢名流最愛眼線被判15年
聯合國召開中東問題四方會談 寄望歐巴馬
分析師：亞洲經濟危機明年將惡化
國防新聞：台海兩岸和緩 快速改變美中關係
國防新聞：太平洋美空軍改善與解放軍交流
抗議資方立場 美聯社記者展開拒絕署名抗議
暴風雨侵襲南加州 造成1050起交通意外
國民黨團共識 卸任元首貪污一審有罪停禮遇
食網性也？美近半女性寧兩週無性不能不上網
台海兩岸直航 印度媒體顯著報導
美證管會睡著了？ 挨批是馬多夫騙局幫兇
星媒籲台海兩岸悉心維護和解局面 創造雙贏
受到馬多夫詐騙案波及 美多家慈善團體關門
南韓下調明年經濟成長率至3%左右
貓熊來台文件矮化台灣？動物園：兩岸認可
阿扁條款? 國民黨：卸任元首一審有罪停禮遇
凱瑞將接任美參議院外交委員會主席
馬多夫詐騙案 紐約每日新聞報老板也受害
禁售默片女星奧斯卡獎座 陪審團挺影藝學院
反將一軍! 藍營促查綠委國籍問題
NBA 國王開除總教練席亞斯
日相：曾被誤認為迷路老人 恐再惹惱銀髮族
馬多夫金融大騙局 IMF總裁：警察在哪裡？
香港首次民選亞姐選美 傳驚爆票數不實醜聞
德國天文觀測 驗證銀河系中心黑洞理論
NBA 塞爾蒂克15連勝
兩會互設辦事處？最快等到第三次江陳會後
南韓查獲以禁止進口的中國豬內臟製南韓肉品
駭客入侵 全球電子郵件90%是垃圾郵件
兩岸Visa卡上網購物 可手機認證密碼
政經分離? 馬總統說大三通無關統獨
再一次告別? 扁週五起訴說明會
增設海洋部 政院組織越改越虛胖!
「牛」轉不景氣 喜憨兒手工牛軋糖上市
王品集團2008逆勢成長9.4% 尾牙大手筆耗資2000萬元犒賞員工
新光銀行岡山簡易型分行喬遷新開幕
劍湖山耗資千萬 煙火倒數跨年迎接2009
晶華推出「消費券Best Buy」專區及「晶華酒店走九遍」專案 最低近二折超值回饋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
澎湖憲兵隊一士兵舉槍自殺身亡
天氣穩定 日夜溫差大
台股開盤下跌43.20點 為4570.52點
蕭煌奇變成消防局 姓名諧音成了主打歌
直航首日 桃園機場入境旅客增4293人次
高雄兩岸直航平日包機 復興航空打頭陣
古典音樂星光幫 全國音樂巡禮倒數計時
劉揆立院備詢 盼消費券預算早日通過
美元走弱 新台幣兌美元盤初升值
立委雙重國籍案 立院請外交部提供美回函
農糧署籲農友適地休耕 勿搶種大宗蔬菜
蘇澳港開放直航 1年至少省下5000萬元成本
用太極拳養生 林麗雲遠離疾病頭髮烏黑
兩岸海運直航 花蓮農產品出口大陸待觀察
澎湖1名憲兵舉槍自殺 研判係感情因素
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
大三通題材未能持續 台股陷觀望
玉井農會：水果到廈門 小三通較方便
美國在台協會：歡迎兩岸三通 有助區域和平
外交部：美國務院出錯 孔文吉無美國籍
高捷沿線土地公告現值 凹子底站漲最多
賀歐巴馬就職特使團成員 總統府近日決定
貓熊23日來台 成都起霧天候影響是關鍵
劉兆玄：促產條例落日 不會延長
旅遊業：景氣不佳 三通未刺激登陸旅遊
提升員工素質效率 勞委會推立即充電計畫
不景氣搶攻尾牙檔商機 家電特惠下殺對折
美誤指有美國籍 孔文吉:做法草率應解釋
高孔廉：貓熊23日來台可能性相當高
劉揆:故意使用偽造消費券才有刑責
美元走弱 新台幣兌美元中午升值7分
新竹縣長鄭永金被控貪污案 下午宣判
扁怨余政憲？扁辦：與事實不符
雙重國籍爭議 民進黨：外交部應儘快公布
海基會盼大陸暫緩徵收稅費 減少台商負擔
立委雙重國籍案 立院高層：美方還在查
兩岸直航花蓮無包機 旅遊業：市場不看好
總統:若無逃亡串證嫌疑 上不上手銬可討論
鄭新助探望扁 扁主張街頭及議會路線並行
劉揆：消費券若未增加GDP0.32% 會負責
台鐵元旦車票 明開放電話網路訂票
邱議瑩籲扁家人面對司法 勿玩弄同志感情
登革熱疫情未斷絕 高縣府籲防疫勿鬆懈
通關作業程序不熟悉 台東釋迦觀望大三通
藍營促查綠委棄美國籍時間是否違法
台股收盤漲3.17點 為4616.89點
技職之光頒獎 鄭瑞城勉學生發現自己
鄭瑞城：陸生來台方案最快農曆年前擬定
經部今說明DRAM紓困原則 可望引進美光
0800詐騙補助款電話筆錄 刑事局籲民眾小心
開低走高 台股力守4600點
開低量縮拉尾盤 收盤小漲3.17點
選罷法修正 立院程序委員會暫緩列案
12月台指期下跌22點 逆價差31.89點
爭取消費券大餅 高市推出折價券優惠
76歲生日 江丙坤：接海基會董座是命註定
MLB 鄭錡鴻與海盜隊簽約
北市考核救護車機構 核發合格標示
周錫瑋：馬總統明接見 爭取北縣升格
落實人權城市 高市將設公民社會組織會館
12月電子期跌0.5點 金融期漲13.6點
台灣遊艇客製化能力強 直航後商機看漲
11月國內投信基金規模增1.21%
觀光局：東北角演唱會迎接明年第一道曙光
台股中場後盤堅 三大法人合買41.66億元
大三通 副總統:發揮地理優勢凸顯觀光產業
通婚前先通車 台北客運新闢林口至新板線
連江縣政府名人講座 20日邀李家同開講
海巡署出動5艦14艇 搜尋聯盟號失蹤者
明年為觀光年 高縣各宗教寺院列入旅遊線
兩岸直航 中國新非洲輪首航抵高雄港
劉揆希望與在野黨建立直接溝通管道
促銷金棗青蔥鴨賞鯖魚 宜縣將組團登大陸
不同種交配無繁殖力?中研院解密上頂尖期刊
愛心作公益 高縣府籲多採購社福庇護商品
兩岸兩會互設辦事處？賴幸媛：仍有困難
新台幣兌美元升1.69角 收33.030元
IDC：2012年全球藍芽半導體營收可望倍增
兩岸大三通 劉政鴻:對台灣經濟正面助益
雲林縣府:加速麥寮港轉型商業港促區域發展
中鋼認購中龍中鴻現增股權
新竹縣長鄭永金被控貪污案 一審判無罪
夜景珍奶穿上身 中市4款意象T恤行銷國際
水利署：台灣本島明年上半年可穩定供水
兩岸大三通 嘉縣府:台灣農產應走高級路線
陳水扁無保釋放 特偵組向高院提抗告
扁獲釋不抗告？檢方：媒體誤植陳雲南說法
綠營憂無薪假現象 認受紓困企業應有三不
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
環署：環評認定標準將趨嚴 防堵業者規避
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
起訴後 陳水扁本週五首度對外說明
賞鳥帶動觀光 改變潟湖命運
開放直航桃園坐擁地利 業者看好商機
總統：大三通象徵兩岸追求和平 無關統獨
兒癌病童畫展登場 盼各界募集耶誕禮
全國動物疾病防疫聯繫會議 17日高雄舉行
環境影響書件查詢系統 環評資訊更公開
SBL新球季轉播 球欣聯誼會籲審慎處理
兩岸直航 高市伴手禮中心業績好轉
諸羅山盃少棒賽 20日開打
台灣文化尚讚 傳統創意雅集刺激文化消費
東航等6家陸籍航空公司 獲准在台設辦事處
少年On Light啟動 青輔會助青少年入職場
府城冬至進補美食節 19日登場
兩岸直航 雲縣:加速推動麥寮境外轉運中心
因應大三通 日月潭美食征服觀光客的胃
水利署:本島明年上半年供水無虞 南竿限水
兩岸平日包機第2週 大陸再增昆明等4航點
立委雙重國籍案 王金平:美方與外交部處理
長榮航空獲指派載運貓熊來台
減肥重少油 營養師助調整飲食不挨餓
兩岸直航啟商機 杭州陸客團來台觀光
大三通 陳啟昱憂大陸低價農產品衝擊市場
扁抱怨余政憲招供 余：為人社會有公評
紀錄片12.5公分的禮物 訴說林睦卿抗癌故事
研考會：明年3月提出行政院組織改造版本
兩岸直航 高縣活體石斑魚外銷行情看俏
美聯準會前夕 新台幣兌美元勁升1.69角
不景氣發票箱頻遭竊 華山創世發票少4成
被控貪污判無罪 鄭永金:感謝法官還清白
田中千繪前進校園當日語老師 學生瘋狂
台鐵斗六新站啟用 19日辦大型晚會慶祝
女子攜鉅款未申報 海關沒入港幣123萬餘元
蕭萬長：以文創產業再創台灣主體性經濟
放無薪假 勞委會：月薪不得低於基本工資
消費券怎麼用？營養午餐教科書費也可收
做喜歡的事 中輟生也可以走出康莊大道
兩岸大三通 彰化以芭樂銷大陸較有競爭力
前北檢檢察官柯金柱判刑20年 判決後瘁死
劉揆明訪台塑麥寮 瞭解企業經營現況
台灣愛滋母子垂直感染人數 逐年下降
無保放扁特偵組抗告 抗告書：扁有逃亡之虞
遊艇結緣 高縣與美國羅德岱堡結為姊妹市
孔傑榮：扁案是台灣強化司法民主的契機
吳伯雄明向中常會報告訪日成果
沈世宏：台灣資源回收業去年產值1000億元
鄭永金被控貪污案 法院：罪證不足判無罪
電影菸品訊息多 海角七號每4分鐘出現1次
查企業匯款案 特偵組搜索北中彰等地
陸委會:海峽兩岸將成為兩岸協議基本名稱
孔傑榮：若馬英九受邀赴美 中國應表達善意
團圓飯後看團團圓圓 貓熊館擬除夕開館
貓熊來台隔離檢疫 驗有無跳蚤寄生蟲等
旗山圓潭陸砂區 高縣議會要求限期回填
南迴公路冷凍車撞遊覽車 3死5輕重傷
長榮航空貓熊專機 22日桃園起飛
經部：促成整合 盼DRAM業者提具體方案
特偵組：不隔離扁 馬永成恐不敢吐實
高爾夫菁英比洞賽 楊斐皓險勝陳銘傳
南迴車禍 導遊:司機開車很穩沒想到會出事
施顏祥：DRAM產業 政府傾向台美日合作
農委會：免繳農地變更回饋金鄉鎮將剩42個
藍修卸任元首禮遇 綠指另闢戰場羞辱扁
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長榮航空：團團圓圓獲總統專機級禮遇
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擴大免費營養午餐對象 教部98年編12億元
UBA男一級 文大逆轉勝高師大
馬多夫詐騙案 金管會：國泰及宏泰人壽踩雷
長榮貓熊專機民眾可同行 100名額明受理
調查：2009年民眾渴望安定 消費求價值感
王德傳茶莊拓展有成 應驗消費首重價質感
劉揆明訪麥寮 台塑：禮貌性拜訪
經部提抒困原則 DRAM業者：配合政策辦理
助扁家開戶案 金管會:了解銀行是否違內控
金管會：外商保險申設辦事處應具評等等級
貓熊團團圓圓 預計23日傍晚抵台
台韓紓困DRAM 台灣整合後可望逐鹿產業龍頭
大寮氣體侵襲案 政府村民達成6點善後共識
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第097101期大樂透頭獎摃龜
特偵組搜索黃百祿鹿港老家
專業展示的櫥窗及服務窗口
獲FDA認可有效改善乾眼症狀 酷柏proclear® 1 day日拋隱形眼鏡來台上市
六大工商團體建議編列特別預算 吸納「勞保年金制」調漲費率
富邦保險越南子公司開業 未來續進軍中國及東南亞
景氣衰退 百略逆勢成長
建弘投信12月31日正式更名為第一金投信
兩會互設辦事處？最快等到第三次江陳會後
增設海洋部 政院組織越改越虛胖!
搶先消費券先「刮」為快 台彩推「拉斯維加斯」「賽豬公」新款刮刮樂上市
再一次告別? 扁週五起訴說明會
期交所12月17日起調整14項期貨及選擇權契約最後結算日及結算價
期貨市場交易量屢創新高 期貨商獲利大幅成長
抗景氣寒流 第一金投信推出「時來運轉」
群益：2009台股高低3800點-6500點 低點上半年高點第四季
寶來投信：台股明年二、三季落底機率高 為長線佈局切入點
芝加哥公立學校系統執行長將出任美教育部長
義大利警方大規模突擊 遏止黑手黨重整旗鼓
巴黎模特兒裸體抗議市府禁止收小費
與德美當局和解 西門子願支付近14億美元
巴黎百貨公司發現詐彈 威脅法軍撤出阿富汗
攻擊倫敦和格拉斯哥未遂 伊拉克醫生遭定罪
美中高層對話於華盛頓閉幕
以色列遊覽車墜谷 24俄國遊客喪生33受傷
歐巴馬：Fed工具快用盡 其他部門應加緊行動
歐巴馬提名芝加哥教育改革家鄧肯出任教育部長
媒體寒冬蔓延 加拿大太陽傳媒裁員10%
全球首例 美國完成幾乎全臉移植手術
OPEC計畫減產 國際油價再跌
經濟衰退 美台商會支持台政府紓困半導體業
聯準會降息空前新低 經濟衰退嚴重
歐盟發佈聲明 嚴重關切中國逮捕劉曉波
梵蒂岡官方媒體報導台海兩岸開始直航
將獲頒科學和平獎 吳茂昆拜會駐教廷大使館
馬多夫詐騙案對洛杉磯猶太社區傷害深
印度警民衝突頻仍 警方去年擊斃250人
暮光之城續集2009年底上映
羅納度可能改變巴西足球未來
印度學生製作洋蔥大蒜辣椒環保農藥價廉物美
金融風暴造成美國大學基金大幅縮水
美三大車廠若關門 加國將流失60萬份工作
瀏覽器出現嚴重安全漏洞 微軟將緊急更新
不景氣 就業網站傳電腦病毒犯罪是明年趨勢
總統的老師來了 孔傑榮：中國不應反對馬訪美
劉內閣第三次換人 傳蘇俊賓出任新聞局長
孔老師曰：扁案是強化台灣司法獨立契機
發現H5N1病毒 江蘇撲殺近40萬隻雞
劉兆玄說:不會有小朋友吃不到營養午餐
教育部:營養午餐教科書費消費券可用
高捷車站藝術化 專案管理成功典範
野村證券：星私宅2010年前可能暴跌三到四成
金融機構預測新加坡明年經濟負成長
哈林頓榮獲PGA年度最佳球員 歐洲第一人
反政府清左改革路線 韓教育官員總辭
楊秋興：或與台聯國民黨本土協商總統候選人
歐巴馬明宣佈農業及內政部長提名人選
巴黎百貨公司赫見爆裂物 法國全面加強警戒
古巴正式加入里約集團
世界氣象組織：全球氣溫小降 暖化趨勢未變
泰媒社論：催生共和國 陳水扁難再當吹笛手
不景氣 底特律自由報每週只送報三天
國台辦：貓熊承載大陸同胞一片深情
台參與WHO活動 國台辦：新形勢下更具條件
追查被告新途徑 試試社群網站 Facebook
日本宣佈流感進入全國性流行期
馬多夫案下波調查重點：有否共犯與詐財流向
新成立美國女子職業足球聯盟明年3月開幕戰
蘇入閣、史回外交系統 反對黨:內閣應全面改組
楊秋興：如果現在選總統、馬英九一定落選
養雞重地彰化縣 雞農加強防範侯鳥侵入
阿扁條款一審通過 反對黨尋求二讀翻案
開拓神經退化性疾病藥物 彥臣生技獲專利
北投水都溫泉會館重新開幕 聚會免續攤
英濟等18家上櫃公司通過公司治理制度評量認證
97年蔡萬霖先生紀念獎學金 再發1000萬元獎助學子圓夢
土地銀行「美哉台灣-華陽獎學生作品展」登場
家扶調查：低收入戶數近10年新高 家扶扶助兒少人數58年來新高
汎麗雅酒店更名 日月潭雲品酒店(Fleur de Chine)正式誕生
12月臺股期貨最後結算價4667點 期交所結算日與結算價重大改革正式上路
歐米茄家族最新成員 章子怡成歐米茄品牌形象大使
商務人士理想品牌 品質稱王
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大貓熊來台 北市府:23日傍晚抵動物園新家
白天氣溫回升 中南部日夜溫差大
台股開盤上漲89.34點 為4706.23點
傳蘇俊賓出任新聞局長 蘇將對外說明
兩岸大三通 阿里山高山茶防偽標章迎陸客
美降息邁向零利率 明年全球經濟更艱困
美日資金返鄉潮 商品市場短線可望反彈
邁向零利率時代 台灣銀行界恐再吹整併風
低利率時代保守為上策 債券儲蓄險出頭
聯準會大幅降息 新台幣兌美元盤初升破33元
北市稅捐處:97地價稅 北市尚有8萬多件未繳
糖尿病患椰子汁當茶喝休克 急救挽回一命
內定駐星？史亞平：謝謝大家關心
搶兩岸直航觀光商機 基隆廟口將整修
美聯準會降息 亞股台股上漲回應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
出任新聞局長？蘇俊賓：時間明確再回應
景氣不佳 台南市減薪裁員勞資爭議多3成
南縣傳禽流感疫情 高市嚴加監控防範
陸客不愛台客愛 南縣遊客量成長近3成
科技新產品 不織布垂直花園綠化節能減碳
紡拓會領13品牌北京秀時尚 搶攻直航商機
經長:研究DRAM產業整合 美光未提投資金額
陳菊盼高雄與台中同時升格 2010年完成
因應不景氣 奇美電提前解約部分約聘員工
國發基金紓困DRAM業? 陳添枝:尚未定案
特赦扁？總統府：未討論過此問題
消基會主張手機通話費應降44%
立院初審陸海空軍懲罰法草案 改刑懲併行
高市規範污染回饋金1/2做公益 基層不認同
潘孟安籲保障本勞就業 停止僱用外勞
立院初審 卸任正副元首貪污一審有罪停禮遇
迎接明年第一道曙光 阿里山辦日出音樂會
陸資來台 尹啟銘:須兩岸協商瞭解對岸意願
王金平：史亞平若任駐新加坡代表很恰當
高市4家有線電視違公平法 遭罰2060萬
人事局網站 可供高考錄取人員查職缺訊息
路竹養雞場疑染低病原禽流感 萬餘雞隻銷毀
3通前夕傳禽流感? 農委會判定檢驗中無隱匿
毒火龍果先賣後驗 監察院糾正衛生署
寶華經研：美降息逾3碼 央行仍有降息壓力
防疫 金門檢疫站:小三通旅客勿訪飼養場
煙火爆破模擬震災 8縣市聯合救災演習逼真
嘉縣無禽流感疫情傳出 家畜所加強監控
疾管局：H5N2禽流感病毒 不會傳給人
蘇煥智否認南縣爆禽流感 綠營盼釐清病源
美元疲弱 新台幣兌美元午盤勁升2.9角
年節住宿糾紛提前引爆 1業者收訂金後失蹤
要求員工留職半薪半年 聯電:各廠作法不一
黃仲生：中縣市居民多半贊成合併升格
羊曉東：天候配合 貓熊預計23日抵台
消基會籲2G話費降27%到44% NCC：再檢討
王金平揮毫多喜多福賀歲 盼各界和諧相處
電影義工要申報財產 胡志強：要檢討
陳明文案廠商在押 鄉親至地檢署陳情
無薪假付最低工資 花工業會:勞資共體時艱
台股收盤漲31.13點 為4648.02點
蘇俊賓入閣？朱立倫：樂見好人才為國所用
美降息3碼 台股上漲31.13點
寶華經研估明年台灣GDP成長0.52%
民進黨：內閣應全面改組
蕭副總統盼製衣業帶動不裁員
盤中創反彈以來新高 收盤漲31.13點
12月台指期上漲77點 正價差17.98點
養雞場出現禽流感？南縣家畜所否認
中醫師：治療關節炎 針灸可減緩病人痛楚
12月電子期漲2.85點 金融期漲3.8點
高市議員籲訂定不適任教師退場機制
邱議瑩：扁案發言 肺腑之言非批扁
元大涉背信案 北檢15日偵訊馬志玲後列被告
迎耶誕 中市出動免費耶誕購物專車
索取台北新年城地圖 可換花博手持物
彰縣雞農加強消毒 防範禽流感
檢舉車票黃牛 台鐵提供每案5萬元獎金
家扶扶助貧童創新高 亟需社會協助
外資買超90.84億 台股震盪小漲31.13點
立院初審 國家實驗研究院預算刪3000餘萬
蘇俊賓入閣？吳伯雄：再等幾天
花博主題建國百年？北市：中央專案補助
扁無保釋放抗告書 北院送高院審理
美國在台協會：立委孔文吉無美國籍
海峽兩岸現代書畫名家邀請展 南縣開展
基隆船難逾黃金72小時 海巡署持續搜救
不受景氣影響 馬友友新年音樂會票房佳
疑爆禽流感? 陳武雄:檢驗中無隱匿疫情
聲援賴文正 彰化鄉親赴嘉義看守所下跪陳情
與台塑高層座談 劉揆盼突破六輕五期瓶頸
中科管理局官員疑涉洩漏評委名單 遭搜索
馬總統盼企業減少解雇 一起度過難關
新台幣兌美元升3.1角 收32.720元
勞工抗議無薪假 勞委會：強化申訴檢查
高中生行動劇提市政宣言 胡志強歡喜接受
元大金:盼案情早日釐清 部分報導偏離事實
中草藥論壇為兩岸搭橋 經長盼達三大目標
高雄圓山聯誼會至交部抗議資遣 未獲共識
創業楷模出爐 劉兆玄將親自頒獎
大三通農產品長遠利多 農友應調整步伐
景氣寒冬 副總統勉產業把握時機發展品牌
成大將建全球首座亞熱帶綠建築教育中心
嘉義縣鰲鼓野保區 將朝溼地森林公園規劃
成醫:年齡與家族遺傳 攝護腺癌危險因子
鶯歌陶博館鄰舍節 邀吃冬至湯圓
債務糾紛押人拿錢 北市警逮捕13嫌
高縣路竹養雞場疑似感染H5N2 進一步檢驗
外交部：駐星代表人事 正徵詢星國同意
高市府抵費地標售 創6年來新低
壞死性腸炎威脅早產兒 醫師:益生菌有幫助
王建民化身理性飲酒大使 提倡理性飲酒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
增加石卓產業競爭力 吳鳳學院開課教日語
市售速食即食食品含鈉高 低脂榖片也過量
明華園蓬萊大仙國際版 20日嘉義縣首演
嘉檢：陳明文案 廠商再涉行賄中科官員
央行:5年以上債券名目利率仍低於美國
花蓮海洋公園拚消費券 全年無限次入園優惠
賀歐巴馬特使團 國民黨副主席等4人出席
保育專家反對 長榮貓熊專機售票喊停
打擊車票黃牛 台鐵提供5萬元檢舉獎金
駁特偵組抗告 扁：一定出庭絕不逃亡
環保署長：明年元月進用1234個環境美化師
密訊黃芳彥？ 檢方：黃芳彥11月間已出國
愛畫畫女大學生 獲國術南拳女子冠軍
基隆海巡搜尋翻覆砂石船失蹤3人 仍無所獲
白虎繼貓熊之後 明年6月進住壽山動物園
身心障礙者藝術巔峰創作聯展 北縣展出
疾管局：國內無H5N1禽流感 H5N2不會雞傳人
六輕5期計畫 劉揆實地考察盼台塑修訂
苗栗縣立委補選 國民黨明年1月7日提名
疑持人民幣偽鈔回台 桃園檢警偵辦
台大醫院:郭台銘捐贈百億給癌醫 近日簽約
搶消費券市場 北縣業者推年菜住宿專案
民進黨：期待扁省思自己及家人道德問題
陳水扁當庭秀319疤遭阻止 稱陳肇敏愛做官
勝華電子無預警裁員 中縣府將派員了解
立院委員會通過提高6離島機場機票補貼
董監事需申報財產 公廣媒體受影響
未支薪董監事申報財產 學者建議訂除外規定
養雞場禽流感？ 農委會：檢體仍在複驗
美元走弱 新台幣兌美元收盤勁升3.1角
疑補助款遭挪用？ 台中縣民政處等遭搜索
全國高中職部落格大賽 入圍名單揭曉
江連福被控賄選案 二審維持無罪判決
張惠妹明年3月重返台北小巨蛋
2008台北美術獎揭曉 王挺宇等5人得獎
2008國際國中科學奧林匹亞競賽 台灣獲6金
屏東越南新娘乾屍案 死者家屬火化屍體
扁無保釋放抗告案 高院發回台北地院更裁
防禽流感入侵 金門加強飼養場監測消毒
通學安全座談 郝龍斌:讓孩子快樂上學回家
小摺賣到缺貨 贓車集團從日本竊車販賣
免費營養午餐 金門已實施9年盼中央補助
台糖屏東區處老舊辦公廳倒塌 1人被壓傷
高院發回抗告裁定 特偵組感謝高院支持
直航包機 民航局：30天內票種降價
帶動觀光產業 楊秋興盼中央通過遊艇港法
萬里瑞濱快速道路等3案 監院糾正
國科會:降科學園區租金 無配套恐周轉不靈
政院：短期促進就業措施 迄今進用3萬多人
靖娟：家長應注意勿讓孩子靠近危險地點
未接衛工管遭徵污水費 北市衛工處允退費
勝華：遭無預警資遣員工可多領預告薪資
試委訪教育部 鄭瑞城：跨院共同選拔人才
失業率升高 勞委會將全面檢討外勞政策
中草藥搭橋 兩岸明簽 3項合作意願書
彎道情人廣告恐有不良示範 NCC發函改進
扁家7.4億元資金 特偵組近期可望追回
陳水扁當庭釋放更裁 最快明天下午開庭
宏?眥玨y比洞賽 15歲劉依貞打進決賽
瑞銀：台灣明年GDP預估值0.8% 利率趨近零
副總統：經濟不景氣 應致力都市更新
台大醫院開刀房火災 無人傷亡原因待查
公路總局:偏遠路線客運明年整併
立院朝野協商初步共識 明年1月13日休會
健保局高屏分局：海外自墊醫療 大陸占8成
央行降息房貸戶受惠 卡債族可轉小額信貸
緋聞事件議會要史哲下台 高市府：調查再議
立院初審消費券預算 小刪4936萬元
第097252期今彩539三星彩四星彩開獎結果
羊曉東：視貓熊適應狀況 決定開放時間
6個月以下徒刑易科罰金服勞動? 朝野明協商
大三通 台灣首發食品拓銷團廣州創佳績
營建署:Q3購屋者預期房價信心分數傾向悲觀
中縣和平鄉公所傳弊案 檢方傳喚30多人
金管會:銀行可評估是否調整信用卡循環利率
縣選委會：李乙廷缺額補選資格 依法認定
文明壓力病 高壓長工時者易胃食道逆流
立委疑農村再生條例損及農戶權益 明續審
日方暫緩進口台灣家禽 農委會:待檢驗出爐
中國11多萬噸級大洋洲輪首航抵高雄港
第097252期今彩539四星彩三星彩派彩結果
北縣府：總統接見縣長 北縣將實質升格
全球資金行情推升亞幣 新台幣中長期看貶
喪子3年 宜縣議員黃適超妻子疑跳河自殺
電影處：電資館董事不適用財產申報法
台大醫院火災 明起暫停開刀
消防局：台大醫院火警未釀傷亡 原因待查
多元館藏 創新服務
密訊黃芳彥？ 檢方：黃芳彥11月間已出國
疑持人民幣偽鈔回台 桃園檢警偵辦
陳水扁當庭秀319疤遭阻止 稱陳肇敏愛做官
養雞場禽流感？ 農委會：檢體仍在複驗
陳水扁當庭釋放更裁 最快下午開庭
羊曉東：視貓熊適應狀況 決定開放時間
消防局：台大醫院火警未釀傷亡 原因待查
政院：短期促進就業措施 迄今進用3萬多人
副總統：經濟不景氣 應致力都市更新
馬總統尊重新聞自由 無國界記者要求守信
馬總統接見周錫瑋 支持北縣實質升格
民進黨：期待扁省思自己及家人道德問題
美國在台協會：立委孔文吉無美國籍
傳史亞平將任駐星代表 旅星台僑歡迎
挪威央行大幅調降利率1.75%
陷入馬多夫騙局 紐約法學院控告投資公司
歐洲議會頒發人權獎 胡佳繫獄無法出席
中國可能派出艦艇 赴索馬利亞打擊海盜
美証管會前高官娶馬多夫姪女 成追查目標
紐約州預算缺口大 iPod下載音樂也要稅
超乎預期 OPEC決議每日減產220萬桶原油
OPEC減產難挽跌勢 紐約輕原油收40.06美元
歐巴馬提名沙拉薩和威薩克 出掌內政及農業
菲參議員指台日韓越境盜漁 地方要求嚴懲
中國少數禽流感案例 聯合國說不用太擔心
賭輸後裸奔裸泳 以國遛鳥俠造成轟動
不敵信用危機 克萊斯勒將停止生產1個月
布蘭妮新專輯發片第二週銷售暴跌約六成
熱衷「維和」任務 中國海軍將遠征索馬利亞
阿扁條款一審通過 反對黨尋求二讀翻案
安撫周錫瑋 總統允諾北縣實質升格
美法院下令馬多夫限制住居 並接受電子監控
台大醫院火警 環保署「警」張
北投楓漾麗緻飯店特別專案
尊重新聞自由 無國界記者要求馬守信
蕭登標父公祭 蕭副總統任點主官
扭轉歷史! 中共紀念改革開放30週年
義參議員費雷斯推崇馬總統務實坦率
調查顯示美民眾使用無線電話持續成長
IE網路瀏覽器安全大漏洞 微軟緊急更新程式
湖南漣源發生重大礦災 18人下落不明
美國今年上半年逾4000萬人無醫療保險
改革開放30年 學者：中國民主路遙遙
卡洛琳．甘迺迪首度公開表態爭取參議員席位
金融海嘯衝擊 廣東企業倒閉情況嚴峻
潘基文全球趴趴走 今年走訪35國
台駐聖露西亞使館協助募集耶誕玩具贈貧童
雅虎將縮短使用者紀錄保留期限為90天
振興經濟方案 歐巴馬考慮定調8500億美元
節能環保 高市氫油節能公車試行上路
隱形眼鏡理應更舒適更健康
免費無線網路 明天啟用
三星成功取得供應 台灣 與 科威特 的行動 WiMAX 服務
南島文化節新聞點-【南島大會烤】
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處新聞稿
(Prof.Rüdiger Steinfatt) 古華冬季音樂饗宴
活的黑心商品！徐乃麟道歉鄭弘儀撤告
不一樣的尾牙 華凌光電捐款家扶作公益
發回更裁同一法官 立委:設計有瑕疵
拉美高峰會議決議組成區域聯盟
民調：日人認為美日關係良好比例創新低
媒體寒冬 底特律報紙擬每週停送四天
傳歐巴馬將提名夏皮羅為證交會主席
基隆女老師命案 舊鄰居缺錢夥同友人下手
高市查獲偽卡盜刷集團 南科失業員工在列
曾振農告別式 張花冠泣不成聲
陳水扁案發回更裁 蔡英文：不予評論
政院公布消費券樣張 7大防偽設計
泰新總理就任 戴克辛越洋電話質疑新政府
歐巴馬就職大典 馬友友等音樂家應邀共襄獻藝
福特休工期延一週 布希：紓困儘量快速定案
韓三大船廠今年承攬489億美元 近目標八成
勞力士鐘錶執行長下台 傳聞受馬多夫拖累
馬多夫財產逐漸曝光 檢調大舉投入辦案
租借到義大利AC米蘭隊 貝克漢本週亮相
需求疲軟 南韓海力士半導體擬降低三成產能
童話北縣 北縣府推出嘻遊記介紹風土民情
內政部：消費券明年1月18日統一發放
KOC：高雄世運主場館 明年1月運轉
就是要跨年 來去美麗華百樂園!
本土社團為陳水扁加油 籲司法公平審判
程文宗「藝術介入空間---記憶門窗」
隱忍自重：南韓上班族今年四字真言
拒絕政治力介入 公視爭獨立自主
儘管經濟不景氣 歐冠杯球隊收入仍豐碩
頭別搖斷了 搖頭迷注意：腦擺動不得超過45度
桿弟罵米克森痞子 伍茲忙調停
英超足球 艾拉德希出任布萊克本隊教練
加大舊金山分校獲巨款資助幹細胞研究
胡錦濤盼40年後中國成為富強民主國家
連戰：期盼大貓熊團團圓圓平安順利抵台
立院提前過耶誕 王金平盼祥和降臨!
重開扁羈押庭 蔡英文：法院應注意人權
體會直航便利 吳伯雄飛上海會連戰
陸航特直昇機迫降5人受傷 陳肇敏致電慰問
扁羈押庭重開 蔡英文：法院應注意人權
陽明海運高雄港洲際貨櫃中心BOT 162億元聯貸超額認參41億元
兩岸議題利多 金門縣政府召開金門BOT開發招商說明會
ING投信贊助太陽劇團票券義賣 12月24日起雅虎公益網站「一元起標」開跑
蘇黎世國際人壽正式在台營運 滿足高資產人士需求
對抗不景氣 台灣微軟、中華電信、HTC攜手祭出「全民行動拼經濟方案」
因應金融海嘯來襲 臺銀推出「黃金撲滿」業務
台大醫院失火 11醫護2開刀病患嗆傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫暖天氣持續到21日 22日冷氣團到
台股開盤上漲26.34點 為4674.36點
巨輪大洋洲輪進泊 高雄港港埠人員忙翻
禽流感防疫 高市嚴密採樣監測防範
南市禽流感病毒檢測 未發現異狀
美元走弱 新台幣早盤勁升逾2角
日暫輸入台灣家禽 南縣辦促銷拉抬買氣
陳武雄：疑似禽流感 初步損失數千萬元
扁家疑洗錢案 特偵組新增兩名被告
陳水扁釋放更裁 北院下午2：30開庭審理
回應扁指控 陳肇敏：沒有任何求官行動
區間震盪 焦點由電子轉向傳產股
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
立院初審 配合修憲修正司法院組織法文字
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
發回更裁設計有瑕疵？謝文定：值得討論
宜縣府：無禽流感感染傳出 加強監控
北市府:貓熊23日專機來台 傍晚入住新家
雲林未發現禽流感病毒 業者反彈報導擬抗議
日暫停台灣禽肉進口 業者盼政府儘速解決
台大醫院失火事件 1名開刀病患凌晨身亡
日暫緩輸入台灣家禽 桃園縣：未受影響
軍用直升機高縣旗山鎮中寮山迫降 2人受傷
中西醫整合照護 結核病完治率更佳
大陸砂石船搶生意 澎湖貨運業壓力增
綠營指農委會隱瞞禽流感 藍營：謹慎查證
駐美武官名稱 陳肇敏：明年改為副組長
環署監測台大醫院失火地點 空氣品質無礙
陸航直升機迫降高雄中寮山 機上人員平安
北縣無禽流感感染 仍持續監控中
高雄疑似禽流感 台東將設置管制哨
邱義仁委任律師向法院聲請撤銷羈押
劉揆：擴大內需方案 盼年底全部完成發包
林郁方:扁晉升將領比退伍多 精進案無意義
澄社萬言書 五問馬總統
若複檢無疑 日本恢復進口台灣禽品需時數月
防檢局暫緩核發玩賞鳥輸出檢疫證明
國民黨團:家禽食用無虞 相關單位嚴格把關
台大醫院即起恢復6到7成手術 明恢復健檢
兩岸三通 首艘直航基隆港貨輪獲熱烈歡迎
勞委會:勞工權益基金明年成立先編5000萬元
美元走弱 新台幣午盤勁升2.5角
內政部：北縣實質升格 明年三合一照選
50座危橋整修 監院籲政院一次發包
李紀珠：盼第三次江陳會能簽2加1份MOU
兩岸直航 劉揆：要讓各行各業感受好處
陳明文案廠商家屬盼速偵 檢方:儘快處理
行政院通過鐵路不準時將賠償旅客
陳肇敏:漢光實兵演練 實施週期改隔年一次
兩岸金融MOU 李紀珠：國際標準版進行
總統：企業挺勞工 勞工赴湯蹈火都願意
台股收盤漲46.79點 為4694.81點
貓熊館動線10分鐘500人 遊客：擠趕悶
詐領機密外交款案 特偵組提訊邱義仁說明
太平島簡易跑道興建疏失 監院糾正行政院
「陳長文條款」初審通過 2.7億溢繳稅款可退
防堵禽流感 花蓮動物防疫所:加強基礎防疫
軍用直升機迫降中寮訓練場旁壕溝 5人平安
電子金融尾盤翻紅 指數進逼4700點
防堵禽流感 花蓮縣府籲養雞業者加強消毒
公平會：不禁止荷蘭商與八大電視結合案
立院審人口販運防制法 朝野未達共識
日暫緩輸入台家禽 鴨農盼農委會提澄清
12月台指期漲74點 正價差4.19點
雲縣促銷柳丁 中小學童午餐也喝柳丁汁
傳產股領軍 台股漲46點
公視和相關團體籲維護公視獨立自主
基層特考20日登場 金門考區錄取率不到3%
台大醫院失火波及 死亡病患賠償待死因相驗
疑爭風吃醋 大三男生涉嫌撞死前女友
中科管理局官員疑涉弊案 50萬元交保
明年1月電子期漲1.65點 金融期漲2.4點
周錫瑋：實質升格 北縣市生活無差距
國民黨幫北市府還錢？綠營質疑市庫通黨庫
遭質疑市庫通黨庫？北市府：作業疏失
羈押庭重開 陳水扁出庭前未發言
彰縣300家愛心診所 弱勢家庭看診免掛號費
我認識你 團團圓圓認得動物園管理員聲音
水利署：明年逐步輔導建物貯留雨水利用
家庭性辭典漫畫 集結出書
三大法人買超31.54億 台股上漲46.79點
寶刀未老 山豬王一天撂倒2頭山豬
直升機迫降 航特部：同型機停飛專案特檢
疑似禽流感 南投加工廠運作正常未受影響
台灣中油高雄廠火警 無人傷亡
立院明辦耶誕晚會 王金平巧扮信差捎祝福
牙醫聯盟:麻辣鍋 急性牙髓炎頭號殺手
台北花卉展 大安森林公園展至1月18日
清大旺宏館動土 打造新世代學習資源中心
陸軍直升機迫降 5人輕重傷無生命危險
陳武雄：禽流感檢驗報告週末出爐
改善二仁溪鹽水溪污染 跨縣市明座談
澎縣議員提議消費券加碼 縣長：錢從那來
新台幣兌美元升2.49角 收32.471元
海基會副董高孔廉明赴廈門探視台商
東勢砂石車疑剎車失靈 追撞兩騎士枉死
科學園區同業公會提5訴求 盼政府助度難關
綠委反農村再生條例 籲撤案重新檢討
寒冬送暖 謝雷贈桃園仁愛之家演唱會票券
中研院物理新研究 讓訊息傳遞更保密
基隆女老師命案 嫌疑人：我錯了
假的真不了 凍頂烏龍茶取得產地認證標章
外交部盼國際非營利團體來台設總部
陸航特部雙螺旋槳直升機墜落壕溝 4人受傷
癲癇遭歧視誤解多 衛教網站盼洗刷污名
桃園縣檢驗市售蔬菜 無含加保扶殘留
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
看中轉運功能 中遠規劃建巨輪將首航高雄港
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台大醫院火災病患權益受損 北市府願協助
直升機迫降意外 航特部：訓練狀況很安全
中市環保局元旦不連休 2及3日仍收垃圾
新竹市長選戰 林耕仁角逐國民黨內提名
高危險胃腸道基質瘤易復發 醫界試驗新藥物
舞蹈家林文中創團舞作 今世界首演
嘉義市國際管樂節 20日熱情登場
金門機場周邊BOT招商 日英業者表達興趣
HiNet光纖上網破100萬戶 較去年成長1倍
中華職棒回饋列車啟動 高國慶捐50萬元
劉揆：內閣改組沒有時間表
憂外勞配額遭取消 廠商恐先裁本國勞工
美元走弱 新台幣收32.471元勁升2.49角
中華職棒回饋列車明啟動 開往中南部
高市國道末端 交通部研設便道接88快速路
桃園跨年晚會眾星雲集 蔡依林范逸臣演出
中遠集團航線主要港口 高雄港入列
預防子宮頸癌 醫師籲抹片疫苗雙管齊下
藍營:未要求審查節目 公視應檢討管理問題
許添財工程弊案 台南地院:未無故羈延審理
達蘭埠部落炭焙金針 通過瑞士國際有機認證
劉揆:穩定金融衝擊後 須為失業潮預作準備
歷史重演 陸航特部直升機再度中寮山事故
馬總統：自殺率高 為政者要檢討
北縣查獲私釀紅標米酒 逾萬瓶流入市面
重新彩妝與大自然融合 阿里山宿舍煥然一新
內政部：申請跨國婚姻媒合證每件1000元
協助企業度寒冬 金屬中心祭3支援方案
金管會：10號公報如期自明年元旦實施
英語教師飛來橫禍 耶誕返鄉夢斷病床思親
MSL火星車模型 21日北市天文館亮相
政府5年80億元引進資通訊技術 產業加值化
海峽兩岸現代書畫名家展 南縣文化中心登場
梅花貝神祭 高雄縣桃源鄉賞梅滿山綻放
經建會:短期方案擴大 就業機會增至6.9萬人
廈門中藥廠簽合作意向書 台灣產品進軍大陸
讓愛發光 台師大蔣公銅像變身耶誕老人
美國降息美元大貶 金價飆揚再掀投資熱
南島文化節 章仁香史亞平鄺麗貞邀民體驗
北市公館自行車穿越線變彩色 單車號誌啟用
不景氣 勞委會：員工無薪假陳情案爆增
詐領機密外交款案 特偵組傳喚陳唐山說明
吳伯雄:經建會金管會等5官員參加國共論壇
10號公報明年如期上路 半導體廠:影響有限
10號公報如期實施 鋼鐵營建業：衝擊獲利
10號公報如期實施 面板業：影響不大
傳緋聞史哲致歉 高市議會同意續審預算
高爾夫菁英比洞賽 謝繼賢姚宣榆奪冠
公平會：持續調查飼料價格 違法嚴懲
勞委會:未協商實施無薪假 資方最高被罰6萬
總統：減少裁員 員工會一輩子幫企業賣命
政府補助中低收入兒少健保 明年元旦實施
中華信評：富邦金評等展望由負向回復穩定
台股明年1月10日補行交易 辦理結算交割
聲押扁 特偵組:陳水扁仍有逃亡及滅證之虞
標準普爾：中華電信國外長期信用AA評等
6月以下徒刑得改服勞動 立院下週可望3讀
零利率時代來臨 考試委員談18%低調
防偷斤減兩 留意磅秤貼檢定合格同字印證
兩岸中草藥業者簽合作意向書 穩定藥材供應
陸委會：出席國共論壇官員返台後需提報告
法庭答辯 陳水扁：絕不逃亡 起訴內容有誤
貨運直航包機運毒 航警局查獲30公斤K他命
北美館館慶 吳炫三巨型雕塑展20日開幕
首批大陸地方媒體 搭包機抵台駐點採訪
多元觀點公民發聲 公民新聞獎得主出爐
創世基金會第1張消費券 蕭敬騰捐的
薛琦將訪上證所 兩岸證券市場交流
台大醫院火災應變缺失 可為其他醫院殷鑑
貓熊館測試 動物園將改善噪音擁擠現象
美元續貶 股匯短彈 新台幣4天升值8.44角
早產兒基金會募款義賣 王建民加持
總統府財經小組：從服務業創造就業
雙國籍案 立院請外交部提供美回函公文送出
金管會:修正後10號會計公報明年元旦起實施
第097253期今彩539四星彩三星彩開獎結果
威力彩38樂合彩開獎結果
農委會:雞隻疑似感染禽流感 檢驗19日出爐
財政部國產局長由副局長張佩智升任
陳敏薰:與扁家往來是正常政商關係 無不法
金管會:荷銀台新銀內控缺失 各罰鍰300萬
金管會擬修正金控合併資本適足性管理辦法
國共論壇 邱柏青：擬就兩岸投資交換意見
老舊工業區更新 五股竹山臨海明年先推動
101董座陳敏薰:不強求不強留 要帶著成績走
登山者受傷升狼煙求救 引發森林大火
第097095期威力彩頭獎無人中獎
回應陳敏薰 羅淑蕾:101虧損無績效可言
第097253期今彩539三星彩四星彩派彩結果
羈押庭重開 北院仍裁定陳水扁無保釋放
陳水扁無保獲釋 北所警力記者皆鬆口氣
扁無保釋放 特偵組：再研究是否提抗告
最創新的教育專業圖書館
北縣查獲私釀紅標米酒 逾萬瓶流入市面
歷史重演 陸航特部直升機再度中寮山事故
不景氣 勞委會：員工無薪假陳情案爆增
貨運直航包機運毒 航警局查獲30公斤K他命
陳水扁無保當庭釋放 法官加附兩項條件
扁無保釋放 特偵組：再研究是否提抗告
馬總統：自殺率高 為政者要檢討
吳伯雄:經建會金管會等5官員參加國共論壇
零利率時代來臨 考試委員談18%低調
雙國籍案 立院請外交部提供美回函公文送出
周錫瑋：實質升格 北縣市生活無差距
內政部：消費券明年1月18日統一發放
總統：企業挺勞工 勞工赴湯蹈火都願意
基隆女老師命案 舊鄰居缺錢夥同友人下手
美元續貶 股匯短彈 新台幣4天升值8.44角
需求不振 國際油價跌破38美元 4年半新低
嚴凱泰:金融風暴不影響裕隆兩岸事業
金管會:修正後10號會計公報明年元旦起實施
陳敏薰:與扁家往來是正常政商關係 無不法
對產業紓困可能引發WTO訴訟 但救了再說
朝布希丟鞋伊拉克記者 寫信向伊總理道歉
太平洋美軍司令：金正日仍然掌控北韓
白宮：處理汽車業問題 破產列入考慮選項
柯林頓公布捐款人名單 台灣代表處在列
重建華爾街信心 歐巴馬提名夏皮羅掌證管會
油國減產行動失效 紐約油價跌至36美元
難擋利空衝擊 美股持續下挫
柯林頓基金會捐款名單公布 台灣榜上有名
強化玩具安全 歐洲議會通過更嚴格規範
巴黎股市續挫7.77點 跌幅達0.24%
內閣企圖影響司法 比總理陷政治風暴
應否刺激消費救經濟 英相和大主教針鋒相對
波札那製造業典範 台商周榮昌經營紡織有成
救經濟 加準備連續4年制定赤字預算
接受中國招待 諾貝爾獎委員會被控收賄
報告：2009全球經濟將緊縮 數十年來首見
巴西3大都會區3年伐林990個足球場大
又見白粉信 美18使館受威脅
關達那摩監獄快關了 美國防部著手擬計畫
立院提前過耶誕 王金平盼祥和降臨!
自殺多/馬說為政者要檢討 NCC函禁播自殺新聞
國共論壇 吳伯雄:一定往對台有利方向努力
躁鬱症高居人類失能原因第六位自殺率為精神疾病之冠
美勞工部長遲不發布 趙小蘭留任仍有可能
重慶患者被切除50餘公斤罕見神經纖維瘤
調查：近五成女性只要上網 不要性生活
改革30年 廣東再成為改革試驗區
北京奧運替聲女孩獲選2008最美聲音
日本預測 明年經濟零成長
北京14項措施幫助香港度過金融風暴
扁仍無保釋放 蔡英文：尊重法院決定
「誘惑」獲美電影演員公會獎五項提名
西藏文物防火有道：喇嘛組消防隊夜夜巡邏
廣東擬下調退休年限為男55歲女50歲
立院朝野協商 本會期延至明年1/13休會
歐巴馬宣誓觀禮人太多 手機有收訊不良之虞
蔡英文到葉石濤靈堂致哀慰問家屬
圖博難民在台陷困境 民進黨團籲專案庇護
賀卡印橫躺台灣古地圖 府盼勿政治解讀
歐洲版恩隆案 焦點人物：巴瑪拉創辦人坦齊
中國同意美國動物園貓熊租金減半
耶誕大禮 美發簽證給癌末非法移民父母
南韓情報局否認陰謀殺害北韓領導人金正日
經濟嚴峻 日政府預測明年日實質經濟零成長
布希可能宣佈拯救美汽車業方案
百業冷 苗栗強打觀光牌爭取就業與客源
環團質疑捷運南北線 要求作政策環評
雪山森林火警 雪霸多條路線暫停登山
耶誕將屆 印度防範狂熱份子攻擊基督教徒
美科技公司組聯盟 為電動車開發鋰離子電池
日月潭水岸幸福婚禮 爭取大陸新人商機
高雄圓山聯誼會關門 綠委:政府莫帶頭裁員
孩子不嫌多 阿肯色州婦人產第18胎
扁無保釋放 周占春:檢抗告高院不要再推了!
馬上效法杜正勝 府賀卡橫躺台灣古地圖
邱義仁50萬元交保 併限制出境出海
巴拿馬籍貨輪中毒意外 船員1死3傷
LiveNation回購U2股票損失重 樂界檢討長約制
吳宗憲捐120萬 幫助繳不起健保費學童
數位落差調查 農業縣、身障上網人口殿後
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
天氣晴朗 中南部日夜溫差逾10度
台股開盤下跌33.12點 為4661.69點
登山客燒狼煙釀火災 雪山延燒4公頃
鸕鶿數量增加 七股潟湖蚵架快不夠站
兩岸大三通 曹啟鴻：觀光農產無法馬上好
景氣差 雲嘉南就服中心服務流量暴增7倍
美元轉強 新台幣早盤小貶
大三通開跑 嘉市飯店業充滿期待
南市雞肉販售正常 價格未跌
諸羅山盃國際少年軟式棒球比賽 20日登場
陳水扁無保釋放 立院國是論壇焦點
雞飼料未隨油價玉米調降 養雞業者不滿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
十號公報如期實施 鋼鐵營建受影響
中年男子砸特偵組玻璃 遭媒體及法警制伏
立院三讀 都計容積移轉可以代金折繳
特偵組再提訊邱義仁 是否聲請停押受矚目
無禽流感 嘉縣養雞協會籲民眾安心食用
立院三讀 公益法人得購危險性醫療儀器
扁仍無保釋放 國民黨團籲特偵組再提抗告
扁辦：陳水扁取消下午說明會
立院三讀 設國家疫苗基金辦理採購接種
公股私法人董監事申報財產案 立院交協商
立院三讀 企業投資國片抵稅延到2014年
保發中心規劃年底前舉辦4場保險知識講座
立委回任教師得併計退休年資？立院協商
陸客團價殺50%？觀光局下週取締祭重典
南韓情報局否認陰謀殺害北韓領導人金正日
美元反彈 新台幣午收32.544元貶7.3分
簽約捐贈台大癌醫 郭台銘:150億只多不少
研考會：近1年網購成交金額逾850億元
國道3號增開ETC車道 樹林站明年1/6啟用
台大醫院大火未到場指揮 熊光華:掌握狀況
冬遊高雄 搭高捷賞花正是時候
扁無保釋放 綠委肯定法官道德勇氣
總統:落實公教分離 提升教育人才資源待遇
雲林縣首批銷往新加坡農特產品 裝櫃出口
阿拉伯聯合大公國瑪娜輪預報首航高雄港
特偵組聲請具保停押邱義仁
宜縣議員黃適超妻子跳河 屍體尋獲
公平會:調查米價變動 違法得處高額罰鍰
紐時：中國確認在亞丁灣的海軍角色
業界蕭條與日圓走強影響 豐田將首見全年虧損
高孔廉小三通訪廈門 爭取緩稅協助台商
再傳裁員？郭台銘：企業生存新陳代謝
台股收盤跌0.29點 為4694.52點
兩岸大三通 旅遊業者對阿里山有信心
吉亭：美關切中國發展航母 避免形成威脅
劉政鴻就職3週年 感謝團隊打拼縣民支持
日本央行將基本放款利率由0.3%下調至0.1%
聲援三鶯部落 侯孝賢台北賓館前落髮抗議
台股開低震盪走高 週線收紅
日央行調降基準年利率 由0.3%至0.1%
阿根廷法院下令釋放「死亡天使」 群情憤怒
布希被扔鞋 北韓官報奚落：他活該
看好三通商機 南縣副議長辭職經商去
巴拿馬籍貨輪船員中毒 空勤救援
新莊婦女倒臥住宅死亡 疑開瓦斯自殺
通用克萊斯勒告急 傳美政府最快週五宣布紓困
狹幅震盪 小跌0.29點
鄭瑞城:教育使命在傳播追求學術方法與智慧
明年1月台股期指下跌17點 逆價差14.52點
被狗咬傷破碎的臉 醫師妙手回春補容顏
美國會監督小組：金融紓困資金運用霧煞煞
全球企業購併與策略聯盟研討會 逢大登場
豐田總公司58年來首見虧損
明年1月電子期上漲0.3點 金融期跌3.2點
高價聖誕燈串暗藏電擊危機
中縣國小資優生降低入學年齡 明年1月公告
經濟急遽惡化 日央行將基本利率調降至0.1%
中國海軍航空兵據報在海南島修建地下基地
蕭敬騰單曲光碟 籲助創世建台東安養院
外資賣投信買 台股震盪小跌0.29點
農民上職訓班學網拍 賣農產自己來
火燒台大開刀房 死亡病患皮膚焦痕待釐清
全台首部動物救援車開跑 看到小綠請讓路
捐贈興建癌症醫院 郭台銘嘆法令多如牛毛
彰化市民族路蟬聯地王 1平方公尺跌5000元
兩岸大三通後 吳伯雄首搭直航包機抵上海
王乾發博弈專案報告 觀光為主博弈為輔
工人後腦遭手機擊中 6天後死亡
金防部古寧頭祭拜亡靈 化解排雷民怨
中國擬強化核能與風力發電 淘汰傳統產能
防禽流感 台東養禽場圍防鳥網
Panasonic收購三洋電機 總金額90億美元
美福爾摩莎基金會甄選青年親善大使
新台幣兌美元貶5.9分 收32.530元
資策會MIC改為產業情報所 新設智慧技術所
工程會:辛樂克薔蜜颱風 復建經費逾67億元
轉口櫃匿藏爆竹煙火 高雄海關依法查扣
陳明文就職7週年 談被羈押的心情轉折
經濟不景氣 公務人員考試花東區暴增3成
任期剩1年 林政則盼廠商不裁員共度難關
邱義仁：外界不實指控無異是人格謀殺
學者：助企業全球佈局分工成直航最大效益
雙重國籍案 外交部：下週提供美方回函
邱義仁交保 特偵組偵辦扁案被告全數獲釋
監督兩岸政策 蔡英文：修法收回行政授權
印尼軍警舉行聯合反恐演習
屏東跨年晚會 三處同步進行
能源局：再生能源法最快明年中上路
李宛玲走出家暴陰影 寄託皮雕創作
劉揆：近期擬開放政務官及軍人赴中國參訪
防禽流感 桃園農業處24小時監控
貓熊專機餐點巧思 命名融合團團圓圓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
工研院：2012年全台太陽能發電供應 2萬戶
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸續傳裁員 加工區協助企業與勞工度難關
北京房價漲幅回落首次超過2個百分點
扶不起！ 日麻生內閣支持率陡降至16.7%
扁重返民進黨？蔡英文：了解後再做討論
水門事件秘密告密人深喉嚨辭世 享年95
挽救生態 中國擬在珠江流域實施禁漁期
客家文化研習營 海外客家青年結業
中國大幅調降國內航線燃油附加標準
中油:20日起汽柴油每公升調漲0.7元
安徽煤礦洩煤氣 2死3被困
蘇治芬就職3週年 提出3大施政願景
經建會:政府就業計畫 擬以未曾參加者為主
日本降息經濟疑慮未去 亞股漲跌互見
國民黨中投招標 盼明年V型反轉以利出售
國有地標售退燒 中華工程危機入市
中油：12/20起 汽柴油每公升調漲0.7元
2008台北馬拉松 34國好手同台競速
率團訪台促銷前夕 青森縣知事拜會馮寄台
鼓勵民眾持消費券消費 彰縣決贈送土地
特偵組：從來沒傳過元大總裁馬志玲
國共論壇將探討兩岸產業分工
南市年終獎金發放日 視中央補助款而定
日月潭驚喜歡樂一整月 推出消費券優惠專案
阿公阿嬤圓夢日記 92歲林素清一圓大學夢
移民署副署長謝立功升任署長 22日佈達
傳奇夢達告急 如無資金挹注數日內恐倒閉
遠航案 胡定吾2000萬保證金解除限制出境
經濟疑慮未去 歐洲三大股市開盤下挫
經部：金屬製品前10月歇業家數年增62.87%
嘉義縣查獲人口販運集團 救出9名外籍女子
侯導抗議 北縣府：已輔導安置三鶯聚落
南韓統一部長官金夏中將訪北京
金門地檢署公布署徽 展現檢察精神
劉揆與媒體餐敘 史亞平高歌3曲
擁戴克辛節目停播 泰紅衫軍抗議電視台
專家:失業者勿創宅經濟 走出來才會有路
高雄縣跨年晚會 高捷元旦凌晨2時收班
就職7週年 胡志強喊出升格捷運拼經濟
台塑化：明晨1時起 汽柴油每公升各漲0.7元
業者籲免徵加值型營業稅 經長:與財部溝通
丹麥央行降息2碼至3.75%
南航春節深圳台北直航機票預訂率逾六成
北台灣最大抹香鯨標本 台博館開展
台塑化:20日凌晨 1時汽柴油漲0.7元
郭泓志獲選2008最佳布局投手
新聞局：盼公視基金會減少政治操作
廈門開放暫住民眾遊台首發團 20日啟動
俄央行：2008年全國資本淨流出恐達千億美元
哈瑪斯宣布與以停火結束 加薩緊張情勢升高
11月份香港個人破產數急升
以前將領：單憑以色列難全面摧毀伊朗核設施
蘇格蘭皇家銀行：中國明年GDP成長5%
雪山森林火災 窒勤隊空中陸地夾擊滅火
中國將擴大核心技術勞動密集工業產品出口
滴油不沾 瑞士工程師完成太陽能車環球創舉
美元反彈 新台幣收32.530元貶5.9分
經濟疑慮未去 亞股漲跌互見歐股下挫
2009大年初一日食 暑假有日全食
消弭街頭暴力亂源 新德里擬取締亂鳴喇叭
德報刊專文 馬總統籲中國撤對台導彈
SBL轉播權利金 回歸市場機制
財部：公股努力爭取101董座
高品質釋迦新品種 命名台東2號
張榮恭：兩會與國共平台 如雙腳交互前進
王貞治20日返台 戴遐齡將當面請益
政務官等可赴對岸參訪 王金平：時勢所趨
歐巴馬今將宣布勞工部長和貿易代表人選
中選會：苗栗縣立委補選明年3月14日舉行
履不升格下台承諾? 周錫瑋：時間到有答案
高雄深圳平日包機首航 陸客團北進南出
屏警查獲藥師涉製安毒
AIT官員參訪北縣 學習布袋戲操偶技巧
雪山森林火災撲滅 燒燬4公頃冷杉劍竹
中選會:藍綠陣營總統選舉文宣違規 開罰
副總統盼國際有機農業運動到台灣舉辦大會
回應侯導落髮 北縣府：農曆年前緩拆違建
廖瓊枝紀招治歌仔戲藝師 20日宜蘭同台獻藝
節能減碳 世界第一艘太陽能貨輪在日本下水
德明年初推新振興方案 規模近新台幣兩兆
可口可樂非法用工 中國勞動部門介入調查
貓熊專機飛行要求 長榮:安靜平穩
癡人說夢紀錄片影展開幕 名人擔綱講座
黃百祿:相信司法會還女兒清白
就職3週年 黃敏惠盼奠定嘉義市現代化基礎
曾蔭權：北京助港措施穩金融撐企業保就業
遊民學校周邊喝酒鬧事 北市府:依法可送辦
校園軟體設計創意競賽 應用軟體首獎從缺
扁參加扶輪社友會 社友轉述扁感傷無奈
春安計畫 高縣府稽查工廠工地
文化觀光手冊 藝文達人帶你南北走透透
新聞局盼減少政治操作 公視：認知差距
全國高中職部落格大賽 南縣永仁高中奪冠
北院：工會不具聲請資格 駁回遠航重整
立院耶誕晚會 梁文音歌聲帶來節慶氛圍
蘇俊賓婚禮桃園舉行 馬總統前往祝賀
保險業得配合政策 變更放款利率調整期間
對泰新政府內閣布局人選 工商界失望
每桶35.62美元 國際油價跌到四年半來新低
第10屆國家文藝獎得主傳記發表
星央行：星金融機構遭馬多夫詐騙案影響不大
上海2012年建成500公里地鐵網路
國共論壇明上海開幕 賈慶林會連戰吳伯雄
NHK紅白大賽公布曲目 一青窈唱初始
台灣捐助以色列友台環保團體保育野生動物
第097254期今彩539三星彩四星彩開獎結果
寒冬曙光 日計程車公司將聘駕駛6000人
張漢文:台商訂單減少 兩岸國際航線受衝擊
廉價航空虎航班機故障 乘客滯留廣州兩天
沈世宏：馬總統贊成減量期程不入法
德將通過第二項經濟支撐案 總額近2兆台幣
第097102期大樂透及49樂合彩開獎
蘇俊賓婚禮 馬總統期勉新人互信互諒
南迴公路車禍 現役軍人2死2重傷
北京台商會長：帶動台灣經濟不能光靠三通
因應下滑油價 泰航立即調降燃油附加費
英相：油價大幅震盪 全球經濟受害
法總理：法明年初進入經濟衰退期
光世代廣場揭幕 高市夜景添光
報載歐巴馬將以7750億美元刺激經濟
里昂：出口拖累 台灣明後年GDP均負成長
稻垣吾郎與菅野美穗交往8年分手
穆迪：台灣日本中國有通貨緊縮風險
重慶台灣空中客運直航啟動
商品價格滑落摜壓 歐洲股價急挫
葉門遭綁架3名德國人質 歷經5天獲釋
伊拉克法院調查擲鞋攻擊布希記者被毆傷案
內政部擬放寬公務員與政務官登陸規定
台新金：明年元旦起 高階主管減薪5%至20%
第097102期大樂透頭獎連八度摃龜
老翁不滿被控家暴 涉持刀砍殺媳婦致死
德國海波地產控股公司重整業務 將裁員1/3
南市警破獲未成年少女賣淫集團 逮4人
第097254期今彩539三星彩四星彩派彩結果
國共經貿論壇 5台灣官員將以個人身分出席
無薪假勞工參加職訓 勞委會擬薪資補貼
廣州民宅工地地基下陷 數千人無家可歸
中梵改善關係前提 北京：梵台斷交
油價跌破40美元 油國組織將持續減產
捍衛隱私 日本民眾要求Google關閉實景搜尋
國際油價跌破34美元 創四年半最低紀錄
中山高幼獅交流道晚間車禍 17人受輕傷
通用汽車與克萊斯勒獲美政府134億美元貸款
布希：任由汽車商倒閉非負責任辦法
挽救汽車業 美政府提供134億美元緊急貸款
布希：美國汽車業者必須改革
布希：將提供174億美元幫助汽車業渡難關
費爾特：協助扳倒尼克森的「深喉嚨」
深喉嚨去世 紐時：無他沒法揭發總統違法
馬上效法杜正勝 府賀卡橫躺台灣古地圖
台灣多數黨要增警衛權 反對黨指藍可恥
數位落差調查 農業縣、身障上網人口殿後
扁無保獲釋 「總統級抗告」還有續集嗎?
感謝政府紓困 通用汽車矢言努力爭取利潤
釣魚台由台日中研究？ 日石垣市長改口
美國汽車業需使財務可行 否則融資收回
受母公司拖累 拍立得公司聲請破產保護
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
政府伸出援手 美汽車業終可獲得紓困貸款
白宮紓困 通用獲94億美元 克萊斯勒40億
布希宣佈提供通用及克萊斯勒134億美元貸款
歐巴馬呼籲汽車業全體下決心進行重整改革
海底電纜斷裂 歐洲中東遭殃 台灣未倖免
中東海底電纜斷裂 歐洲與中東網路服務中斷
被控干預司法 比利時聯合內閣總辭
指控中國施行貿易保護政策 美國訴請WTO裁決
歐巴馬再提名三閣員 完成執政團隊拼圖
指中國非法補貼外銷名牌 美在WTO提訴訟
大車廠獲美政府緊急紓困 美股未大幅上揚
美國中西部及東北各州大風雪 飛機航班大亂
義工業出貨與接單金額雙跌 預測明年底復甦
歐巴馬擬再公佈大型經濟振興方案 金額保密
孟買襲擊事件 印度考慮軍事攻擊巴基斯坦
美汽車紓困案「不公平」 工會盼歐巴馬修正
中國人民銀行官員預測明年GDP增速至少8%
中國央企2008年利潤可能下降20%
週末氣溫回升 中南部濃霧 22日全台變冷
江西沉船事故 11死逾10人失蹤
葛福臨福音節慶精華版 GOOD TV今晚播出
投資設關卡 中國附加節能評估和審批制度
兩岸連江縣名重疊 更名馬祖縣成話題
重慶規定企業裁員超10%須上報
梓官國小創校100年 王金平為紀念園區揭幕
明天冬至到 中國古代重要性不亞於新年
大陸航空安檢新規定推出3天後撤回
三峽水庫蓄水後萬噸級船隊首次抵達重慶
歐巴馬宣佈四項提名 執政團隊基本完成
2008中國財經預測 人行行長周小川最不準
歐鴻鍊推有禮走天下 讓國人認識國際禮儀
暴風雪襲擊多倫多 數百架次班機停飛
高雄圓山聯誼會歇業 員工要上班簽到爆衝突
吳伯雄：讓台灣參與中國大陸擴大內需工程
多倫多股市今年沒有耶誕狂漲
高雄上海首航 台商肯定更盼增班
索里士獲提名美勞工部長 洛杉磯華人受鼓舞
經7個月搶修 川震災區映秀水電站恢復發電
芭莉絲希爾頓住處遭不明男子闖入
台船估今年賺60億 未來3年半訂單1200億元
高市鐵路地下化北延線 預定106年完工
大三通 爭取修船商機 台船將增設海上浮塢
擴大消費券商機 澎湖縣將推鮭鄉計畫
廣東偵破特大犯罪團伙 犯案120餘宗
景氣緊縮房價下跌 憂鬱症病號應聲增加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大陸認真研究簽署兩岸綜合經濟合作協議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
歐鴻鍊頻繁下鄉 講述活路外交理念
外界強烈要求下台 美伊州長依舊不走人
中國最美50人 章子怡居首 桂綸鎂上榜
調查：多個受訪國民眾反對美軍部署波斯灣
美汽車紓困案 專家：無法有效消弭破產風險
小黃趴趴走 計程車牌照制度世界大不同
計程車入行門檻低 成失業避風港
大環境欠佳 計程車牌照總量管制呼聲再起
婦女怕遇色狼司機 計程車隊形象大改造
上海嚴控牌照量 迎世博提升計程車服務品質
外交部：捐助美卸任總統紀念圖書館是慣例
馬總統出席小學校慶 分享助選體驗鼓勵消費
紐約黃包車聞名 生意難做司機多辛酸
美財政部：歐巴馬有權更改汽車紓困案內容
保全護衛馬多夫 法官採取24小時約束做法
德國計程車駕駛考照得先認路 不能有前科
深圳擴大自由行 預料香港可增收30億
增設議場警衛權？藍認有必要 綠指藍可恥
巴西台灣協會慈善晚宴捐贈公益機構運動服
駐巴西代表徐光普訪老人院捐贈衣物
磨難打造性格 中國公民意識漸增強
馬總統抵桃園 嘉許鐵道英雄涂人成
廈門開放暫住人員遊台 首發團375人遊金門
日本計程車過多 政府擬實施減車新制
誤認具美國國籍 孔文吉：AIT已有聯繫
歐巴馬執政團隊 17男5女平均54.5歲
陳水扁重回民進黨?許添財:出人意料之外
歲末送暖 中市自行車友為獨居老人送餐
景氣差觀光業低迷 泰計程車生意難為
馬總統投書泰媒：台灣是亞太和平締造者
北美人權團體籲中國釋放異議作家劉曉波
聯合國：辛巴威可能自民主剛果取得中國軍火
許添財就職7週年 賴清德致詞引傳承聯想
曼谷營業摩托車五顏六色 載客快遞抓姦全包
搶救台灣聯盟：巡迴全台 喚起民眾危機感
蘇麗文參加文教活動當大姊 秀英文壓力大
馬總統參加桃園大圳健行 呼籲珍惜用水
2008嘉市國際管樂節 創意熱鬧踩街
看好台灣市場 保險業拓展營運版圖
就職7週年 蘇煥智：南縣生態保育成就大
院長盃槌球賽 翁金珠手受傷王金平幫開球
國際移民博覽會登場 現場濃濃異國風味
日草擬明年度預算創新高
綠擬修兩岸關係條例 藍：方向應開放討論
新加坡計程車管理嚴格 但常遭乘客詬病
蕭副總統：客委會正推動客家基本法
赤壁2：決戰天下 春節前南韓全國首映
宋高宗敕岳飛起復詔重現杭州
南韓前國務總理金鍾泌腦梗塞住院治療
郝龍斌：不景氣 企業挑選好人才可成資產
嘉惠原住民 準醫師山地服務隊關懷老少
拯救汽車廠 美可能動用金融紓困資金
聲援中國零八憲章 台灣團體:尊重公民權利
江丙坤：相關部會可研究兩岸醫療合作協議
點亮希望之樹 惠蓀台灣杉化身耶誕樹群
百大服務業微才博覽會 釋出3千工作機會
蔓藤植物入侵 學者憂柴山生態瀕浩劫
再提抗告？陳雲南：收到裁定書再開會討論
星登革熱疫情打破20年循環 今年不升反降
新加坡眼科研究論文 人均產量世界第一
未流血而獨立 波札那政治穩定是非洲明鑽
台北馬拉松賽明登場 沿線彈性交管
高雄圓山聯誼會資遣員工要求工作權
廖了以:對等尊嚴 開放公務員政務官赴大陸
篳路藍縷25載 嘉市管樂風氣獨步全台
直航後起之秀 台北港地理建設優極具競爭力
伊官方稱丟鞋記者道歉 家屬斥不可能
商務飯店複品牌將開幕 晶華釋百工作機會
耶穌基督後期聖徒教會傳教士認養惠明盲童
防範中國毒玩具 印度採取嚴格進口措施
農委會:高雄雞場禽流感檢測 最快今天出爐
小羅納度是否轉會 皇馬與曼聯再掀口水戰
青年活化老社區 注入國際新血
保智大隊查獲仿冒知名品牌車用傳輸皮帶
北市動物園:團團耳似炒菜鏟 圓圓耳像飯匙
沙胖薪水夯 還沒開賽近千萬美元落袋
單驥：賈慶林對台釋出不少善意
加州同性婚姻面臨考驗 反對者要求宣告無效
單驥：尊重陸委會 將提國共經貿論壇報告
114週年黨慶 國民黨金門縣委會辦表揚大會
NBA塞爾蒂克擊敗公牛 17連勝
1957福利關懷專線 協助民眾走出困境
中國股市大跌 基金經理照領高薪
海南至台北包機直航首航正式開通
廈門市暫住人員赴台旅遊團金門首發團成行
消基會公布97年六大消費新聞
大貓熊或熊貓?北市動物園:大貓熊較合習慣
拉脫維亞獲國際援助 貸款75億歐元
油價再度大跌 紐約期貨價跌破34美元
廈門飛台中兩岸平日包機正式啟動
本田汽車總裁：若日圓續升 考慮裁正式員工
單驥參加國共論壇 陸委會：沒有違法偷跑
嘉市國際管樂節創意踩街金獎 北興國中蟬聯
冬令需求旺季 財部籲勿買來路不明米酒
金融海嘯 江西近47萬民工失業返鄉
大籌錢？ NASA打算出售二手太空梭
學者:不同法官審理更裁 不如高院自為裁定
台灣瑞典合製電影霓虹心 三芝飛碟屋開鏡
國共經貿論壇 單驥：兩岸共同參與擴大內需
起訴後檢察官無抗告權？ 法界：屬少數說
澎湖警方舉辦親子健行及趣味競賽
農委會：今傍晚公布禽流感病毒檢驗報告
好萊塢庸醫為美容仕女注射不合格肉毒桿菌
副總統：事故死亡人數高 兒童安全須加強
中部工商午餐會登場 產官界雙向溝通
反對23條立法 港民主派議員被澳門拒絕入境
協助豐丘部落發展精緻葡萄 永達捐扶植經費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奧運過後 中國再傳封鎖網路
台北馬拉松 13歲笠木裕梨奈要挑戰全程賽
高雄加工區300職缺 1800多人登記求職
因應金融危機 美國主權銀行將裁員1000人
中部工商午餐會 廠商盼政府補助勞工薪資
拜登：美經濟遠比原想像糟 需另一振興方案
芭莉絲希爾頓住處遭闖入 損失200萬美元
美國核准設立全球第一座商業太空港
海南島記者團訪台 點名要看台南孔廟
學者：兩岸直航開放幅度無法滿足現有需求
防中國 日本急著在琉球部署F15戰機
燕巢芭樂蜜棗上市 高縣辦活動促銷
北縣成立聯合服務中心 體貼偏遠地區民眾
卑南族猴祭 青少年刺稻草編紮猴趕走霉運
美降息 黃金本週一度攀抵881美元 恐回檔
歐元之父孟岱爾：中國每人發800元購物券
中部工商午餐會 毛治國宣布中部交通利多
檢方再提抗告? 鄭文龍：要求法院依法駁回
德個資失竊案 原來是送貨員偷耶誕蛋糕引起
陳菊：藝術家是城市最珍貴資產
油價走跌 調查：因原油不再是投資人首選
金門無愧亭意義遠 戰地軍民精神標竿
輔大遠距課輔團隊送暖 偏鄉學童遊台北
中國首例換臉患者不治 確切死因不明
思源親水通廊單車道啟用 公館河岸通行便利
副總統：推動海外傑出藝術家在台展創作
農委會:高雄路竹雞場為低病原性禽流感病毒
甲仙大橋新橋工程預定明年2月發包
連戰籲兩岸建立經貿合作機制
青少年叛逆未必真叛逆 有可能躁鬱症發作
俄汽車愛好者示威 抗議提高汽車進口關稅
全球重要性遞減 政府救DRAM產業出手要快
中國將跨國追訴外資惡意倒閉撤離者
泰新總理內閣布局 面臨黨內外批評壓力
南投辦岩上文學展 彰顯致力台灣詩本土化
中科經濟論壇 林聖忠與產學界對談
中縣鐵馬道觀光推展環島車隊平安榮歸
國民黨苗縣黨部:李乙廷妻獲補選提名機率高
國際足總恢復科威特等三國會籍
胞兄突然病逝 王貞治取消訪台行程
第2屆陽光公益獎 藉部落格作品推廣公益
台北市：未向問題雞場進貨 市民可安心食用
大連飛台北直航包機正式開通
武漢規劃興建「地下城市」
大學生鐵路媒婆計畫 盼提振台鐵業績
寒冬送暖 葳格基金會募款50萬助弱勢
業者盼大量引進外勞 總統：有困難
陳武雄：高雄雞場為H5N2低病原性禽流感
軍公教赴大陸 劉揆：不會無條件開放
中央社新聞小百科：H5N2與H5N1禽流感
想與貓王一起二重唱嗎？上網錄音完全免費
空大：澎湖社區大學明揭牌
黃昆輝：國家機密相關官員不適合赴大陸
中東海底電纜斷裂 各國受創程度不一
路竹雞場染低病原禽流感已銷毀 加強監控
日東部外海發生規模6.5地震 未引發海嘯
研究：美國人愈來愈不喜歡歡四海為家
辦世運 KOC規劃培訓5000名志工
迷走神經刺激術 有助頑固癲癇病童控制病情
活絡文化創意產業 劉揆消費3萬多元
面對21世紀挑戰 歐巴馬宣佈科技團隊成員
高雄雞場 農委會比照高病原禽流感防疫規格
美明年2月將挹注2000億美元挽救信用市場
負擔重 英請不起日相撲力士到倫敦公演
回歸9週年 澳門居民遊行要求民主反貪
香港學者籲港府撥資源 推動港台關係
禽品恢復銷日估需5個月 損失上千萬美金
韓華居善堂文化會送舊迎新晚會樂融融
高雄雞場禽流感 農委會啟動價格穩定機制
日東部外海發生6.5強震 未傳出海嘯及傷亡
統領商圈傳槍響 1男子受傷
病雞不下蛋？ 高雄防疫所：追查病雞蛋流向
受金融危機重創 德海波銀行將裁減近半員工
農委會:路竹雞場只售雞蛋 銷售流向待查明
防海盜攻擊 伊朗軍艦駛入亞丁灣護航
歲末關懷音樂會 總統向公益團體致意
路竹雞場禽流感 劉揆要求農委會妥善因應
王毅：明年上半年兩岸有望簽署MOU
王貞治胞兄病逝取消回台 體委會遺憾
王毅：兩岸大三通 經濟效果將越來越明顯
兩次禽流感檢驗結果異 專家疑病材取樣肇因
統領商圈槍擊案 男子胸腹部中槍急救
短水道男400米自由式接力 法泳隊締世界新猷
歐巴馬公布科技官員名單 具氣候與基因專長
王毅：兩岸論壇將公佈應對金融危機措施
中國大陸公布法令 鼓勵企業赴台投資
中央社新聞小百科：兩岸經貿文化論壇
亮橘假髮煙燻眼妝 范逸臣演唱會小巨蛋引爆
孟加拉部署近5萬軍隊 維護大選安全
酒吧老闆左胸腹中槍 警方展追捕行動
泰新內閣公布 下週宣誓就任
泰國公布新內閣 目標為振興經濟並化解衝突
俄即將增加部署白楊-M彈道飛彈 射程1萬公里
黨工難為 國民黨年終0.5月民進黨1萬元
菸害防制新法上路 立委帶頭戒菸
扁無保獲釋 「總統級抗告」還有續集嗎?
富邦銀行(香港) 完成對廈門商銀參股 台灣銀行業「登陸」拔頭籌
桃園中信為蘇俊賓局長辦婚宴 桃縣13鄉鎮市特產全上桌
台茂購物中心耶誕點燈 百萬打造全台第一座耶誕雪花街景與夢幻屋
耐斯王子大飯店配合嘉義國際管樂節 推出消費券優惠限時搶購專案
海底纜線受損 埃及今恢復逾半網路連線
傳英政府近日內紓困捷豹等豪華車廠
中東海底電纜受損 法派遣專家出海搶救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美參聯會主席穆倫：明年將增兵阿富汗3萬人
打擊海盜 中國將派兩艘驅逐艦到亞丁灣
加國宣布為安大略省美車廠提供33億美元紓困
德總理：下月將宣布第二套刺激經濟計劃
米蘭檢察官扮耶誕老人 將沒收魚子醬捐窮人
希臘暴亂進入第二週 警民衝突不息
印度媒體人：兩岸交流需慎防糖衣陷阱
全台白天好天氣 晚上開始轉冷
菸害新法將登場 王金平：立院依法辦理
室內場所將禁菸 立委嘆只能到馬路協商了
中國南海艦隊26日啟程赴索馬利亞海域護航
戒掉30年菸癮 蔡錦隆盼大家一起來戒菸
媒體：美退役海軍上將布萊爾可望任情報總監
景氣差 國民黨咬牙發年終獎金0.5個月
民進黨年終1萬元 蔡英文自掏腰包辦尾牙
邵宗海：兩岸三通後澳門經濟「冷到不行」
爭嫁豪門 廣州600美女參加甄選
監察院：后豐大橋斷後 砂石盜採仍猖獗
美濃白玉蘿蔔產季 農民擺攤叫賣成街景
ING台北馬拉松路跑 10餘萬人熱情參與
法國帆船選手伊萊斯澳洲外海落水獲救
高孔廉：爭取兩岸春節包機增至168班
大連副市長：大連首發團春節前來台
加國宣布40億加元汽車工業紓困計畫
士林官邸正房 最快明年底開放
中央氣象局氣象報告
不怕不景氣 溫恩度假公司再開豪華賭場
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
楊宗緯：和許安進已無合約關係
星外長擔心泰國動盪政局影響東協議程
DisplaySearch:韓面板廠市佔大幅領先台灣
經建會：離島建設投入規模達195億元
中國兒童搭火車買半票上限提高到150公分
江丙坤：經貿合作協議不列第3次江陳會談
中國銀行行長：增貸500億人民幣予台商
住宅補貼 營建署:有需求民眾可申請
俄國與古巴海軍舉行高階軍事會議
嬌客貓熊 有完整血統證明書
團團圓圓送做堆 繁衍下一代重要挑戰
貓熊將來台 搶商機業者不落人後
貓熊的新家 台北市立動物園新光特展館
團團圓圓來台 中國普查野生貓熊1600隻
貓熊來台 台灣野生動物保育新里程碑
貓熊來台 珍稀保育動物圈養新思維
墨鏡黑白熊 貓熊可愛造型驚豔世界
貓熊外交 中國大陸美化自身形象工具
中國貓熊來台大事紀
中國國企主管：樂於投資愛台12項建設
抵制擺一邊 北京一家樂福新店開張擠爆人
雪佛龍世界高球挑戰賽第3輪 金河珍躍居領先
大陸航空班機在丹佛滑出跑道 一人受傷
台北大連包機首航價 旅行團最多省1萬元
保險業推醫療健康險商品 搶攻商機
羅慧夫兒童文學獎作品 充滿老人關懷
兩岸談MOU共識高 設銀行分行仍有角力
歐巴馬擴大增進就業目標 矢言增300萬個工作
國稅局:鉅款匯他人帳戶 無對價證明需課稅
國泰人壽開辦兩岸異地核賠理賠
檢方引用總統誓詞 總統:代表司法尊重憲法
反農村再生條例 綠提對案說帖下鄉宣傳
弘道基金會寶貝阿公阿嬤 辦創意方案大賽
底特律繁華落盡 囚犯樂蹲苦窯回鍋吃免錢飯
逾半國營事業考懲甲等 研考會：擬改革
ING台北馬拉松 肯亞選手包辦男女冠軍
新聞週刊2009最具權勢人物─歐巴馬
美媒：洋基將與派提特簽一年約 薪水未定
日本長期累積債務將突破800兆日圓
香港小學生多因在家不准玩遊戲機不開心
選北縣長？蘇貞昌澄清：無參選規劃
推甄進醫學系 德育成績不能太差
陳定信：當醫生要雞婆 不要想賺大錢
黃崑巖：病人往生責任歸屬是醫德議題
民調：7成美國人對歐巴馬政策表樂觀
台大等百餘師生吉林展開北國風情冬令營
台中杭州直航包機首航 清泉崗機場起飛
南鄒族食材 取自溪流青苔
綠委：明審海基會預算 不應由副秘代表
2億元建地種菜 銀髮族享老圃樂趣
馬多夫害人不淺 連國際奧會也遭殃
台北花卉展開展 郝龍斌：一同牛轉乾坤
限制紓困企業經理人董監酬勞？朝野支持
青輔會鼓勵青年參與國際 2008年斬獲多
看見無資源的無助 青年參與國際感觸深
彭婉如基金會籲中高齡婦女當坐月子保母
開採賴比瑞亞鐵礦 中國業者將投資26億美元
台灣阿甘環台路跑抵嘉市 士氣高昂
日金融管理局警告 將懲處貸款不公的銀行
台北馬拉松 吳文騫許玉芳刷新紀錄
屏東竹田驛園 六堆客家古樸之美
巨星殞落 俄羅斯芭蕾舞者勒普辛斯卡亞過世
張志明表態爭取國民黨提名參選花蓮縣長
投資牟利未成 18所日私立大學虧250億
耶誕遊行加晚會 煙火繽紛迎跨年
世界冠軍球會杯足賽 曼聯與基多爭冠
NBA魔術力克湖人 相隔4年在主場贏球
范逸臣演唱會落幕 海外能否重現從長計議
山寨現象席捲中國大陸 各界褒貶不一
民進黨第2波縣市長提名 延至明年1月公布
環保團體船隻南極海域攔阻日本捕鯨船隊
66%香港青少年感受到金融海嘯影響
調查局破獲台商與民代走私大麻磚40公斤
穩健考量 中鋼發行鉅額公司債支應擴廠需求
本業虧 台電中油今年發債逾800億 歷年新高
LED路燈商機 點亮LED產業新希望
調高菸品健康捐 立法院明日再戰
利率走低 台塑集團發債 借新還舊
低利率時代 晶圓雙雄財務運作維持保守
羅致政：憂心黑心中國年貨進入台灣
現金為王 電信業謹慎迎接零利率
地中海海底電纜故障 印度網路通訊困難
各國電影擺脫好萊塢宰制 1德片票房30億
李紀珠：兩岸金融應共同合作 趕上國際
國家認同 江丙坤:跨黨派委員會求共識
中國大陸增加人民幣1300億元對台商融資
杜琪克獲外卡資格 進軍下月澳網公開賽
學生創意明信片 政院南部中心製成賀卡
梁志東：中信保願擴大與台灣輸出入銀行合作
青年志工行動雕像藝術 籲防治愛滋
降低裁員壓力 政院:勞委會最快本週提方案
阿利安火箭送兩枚通訊衛星進入軌道
花蓮太平洋觀光節 迎接2009年第一道曙光
連戰返台：國共論壇共識多 均對台有利
中國開發銀行：考慮支持台灣基礎設施建設
金正日連續第6天露面 企圖平息外界臆測
被扁指涉洗錢？ 李登輝：扁亂說話 不計較
國共經貿論壇 大陸宣佈10項惠台利多
洗錢案 特偵組近期內將辜仲瑩列被告
捷報連連 動畫片瓦力再獲選年度最佳影片
國共經貿論壇 建議包機盡速轉定期班機
馬總統：視原住民為兄弟 原漢關係會長久
日三菱重工及法艾爾瓦合作 生產核能燃料
取代石油又不消耗糧食 日開發成功生物乙醇
國共經貿論壇閉幕 9共同建議10利多
田中千繪新片 高市前1萬名觀眾全票半價
深耕創意產業 周功鑫文化行銷故宮
中央氣象局氣象報告
吳伯雄參觀上海世界博覽會園區
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國贈送台灣大貓熊首次裝籠演練
寄望三通長遠利益 學者：高雄基隆扭轉頹勢
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印尼回教長老熱中政治 造成信眾四分五裂
傳承志工精神 江丙坤受封原民榮譽副總頭目
幼稚園兒童捐撲滿 助辦獨居老人尾牙宴
金門阿婆潤餅皮 香聞全島
腸腸久久聯誼會 大腸直腸癌患者相扶持
台商民代涉漁船走私大麻磚 市價逾億
吳伯雄：國共論壇端出扎實牛肉
大麻危害大 調查局全力緝毒
兩岸金融合作醞釀實質突破
為癌童圓夢 最棒的耶誕禮物
強烈寒流侵襲大陸 北方氣溫驟降17度
高孔廉：台商受金融危機衝擊 盼共克時艱
中縣跨年煙火秀 請來北京奧運煙火小組
8歲女嫁58歲男子 沙國法院駁回離婚要求
王永慶有四房？王文洋：應該是真的
邱正雄：希望企業有愛心 讓員工穩定就業
奇蹟 國際足總並未感受到金融風暴影響
逆勢成長 網購市場規模年增逾3成
提振民間消費 宅男宅女功不可沒
低消費解憂愁 線上遊戲產業抗凍抗衰
低價成王道 迷你筆電明年全球出貨估倍增
消費力緊縮 彰顯價值感商品與服務為王道
人力派遣職缺6年成長6倍 以短代長成主流
李登輝:兩岸事務 應由政府對政府協商談判
珙桐樹苗贈台 動人傳說添佳話
2000隻寵物輪流與人合影 申請列金氏紀錄
大陸增加對台資企業融資 台商歡迎
李登輝:有人嘴巴愛台卻愛錢 支持者應認清
日本東部外海6.2強烈地震 未傳傷亡報導
情場失意 可撥張老師基金會輔導專線1980
人本與花蓮兩國小合作 教部落孩子玩數學
教改擴大城鄉差距？ 學者盼加強扶弱教育
英文不流利吃虧 澳洲職場移民升遷難
富豪名人賽林文堂獲第6 可望躋身美國名人賽
大陸10項新措施 單驥：對台商有直接幫助
副總統:建立非經濟面新秩序 克服經濟問題
英相親信：明年6月舉行大選 時機很理想
世界冠軍球會杯 甘巴擊敗巴楚卡贏得第三名
拒為大門外病人施救致死 港醫院遭批
中國釋10項惠台利多 經部:相關措施正推動
范良??:擬比照外資 開放陸資投資公共建設
南韓對日貿易逆差 首次突破300億美元
台灣民航局長：兩岸春節包機可望增加班次
北京學者：明年中國大陸GDP成長8.5%
澳洲將砸重金蓋國宅 盼10年內遊民人數減半
國共論壇利多 面板業:作法正面 後效待觀察
經建會博弈報告本週出爐 傾向新加坡模式
歐巴馬就職典禮可望吸引500萬人 華府忙翻天
大陸買台灣面板 黃崇仁：盼也協助DRAM產業
中國組成赴索馬利亞海域海軍艦隊
台灣民眾在大陸任律師 管理辦法即將施行
王毅：歡迎見解不同人士參與兩岸經貿論壇
陸委會：國共論壇建議僅具輔助性功能
北京台商會長：10大利多正面 台商要善用
遭恐怖攻擊重創後 孟買兩飯店重新開張
穩定就業形勢中國採取5措施減輕企業負擔
日皇明仁本週75歲壽誕 繼承問題更引發關注
完美球季 林文堂平常心看美國名人賽門票
中國釋利多 農委會:農業合作首重管理機制
嘉義布袋謝鹽祭 見證鹽場白金歲月
公債價格飆高 投資人可酌量承接優質公司債
零利率時代 黃金保值特性受青睞
政府紓困捷豹車廠？ 英官員：時候未到
澳總理陸克文說 2020年將無家可歸人數減半
非洲記者看國共論壇：中國以經促政效果有限
林文堂可望取得美國名人賽門票
廣東「水煮活貓」掀大陸網路論戰
面對晚婚趨勢 日四成未婚男女積極找對象
大陸推1300億元台商貸款 台商：有待落實
台灣飼養員和團團、圓圓相處融洽
新書爆料 二次大戰名將巴頓遭美蘇聯手滅口
高雄圓山聯誼會裁併 張學勞寧走人不讓步
報紙困境求活 反映媒介力量流失
世界冠軍球會杯 魯尼建功助曼聯封王
伊朗警方關閉諾貝爾和平獎得主艾巴迪辦公室
「沒問題先生」 登上北美票房冠軍
短水道男100米仰式 西班牙泳將締世界新猷
朝布希丟鞋記者控告伊拉克安全部隊傷害
波灣六國汽車銷售亮麗 成歐美大車廠金雞母
台灣主要日報頭條新聞標題
美大陸航空客機事故未釀死亡 官員嘖嘖稱奇
黨工難為 國民黨年終0.5月民進黨1萬元
喉嚨也會中風 講話不順暢是徵象
雙重國籍案內政小事 歹戲拖棚 立法院及外交部作法 國人不會接受
監委多老虎理所當然 人民陳情案也應重視 院長指導性格太強 加深民眾「辦綠不辦藍」印象
太平洋國際觀光節巨星10 晝夜接力演唱
財經施政 應與市場適度分工
風水輪流轉 中國十項利多救台商
國共論壇釋利多 高孔廉：不能抱太高期望
比照外資 兩岸將相互投資內需工程
國共論壇簽九項「建議」 將成馬政策?
國共論壇十項利多 台灣不能一面倒!
林文堂世界排名擠進前50 進軍美國名人賽
芝加哥將成立華語文數位學習中心
接團團圓圓 北市府貓熊迎親團啟程赴四川
台灣太陽光電年成長2.5倍 2015年有千座公園綠化效果
美韓情報：金正日康復 公開露面似確有其事
吳伯雄：將向馬總統報告國共經貿論壇建議
高雄圓山聯誼會員工陳情 縣府允保障權益
經長:均用水250公升為目標 不限水不漲水價
原住民產博會 木雕師街頭創作
海華基金會收入減 僑委會：擬引民間資金
陸委會：政務官赴陸事由 盼回歸業務常態
府：兩岸交流 接待場地不應調整國旗布置
景氣差街友多 高市行德宮籌措遊民尾牙宴
謝立功掌移民署 盼新移民把台灣當故鄉
台灣客家博覽會27日開幕 活動期51天
全國技專校院校長會議 金門召開
陳沖:銀行對企業放款存保減項 元月實施
高縣佛光山洗佛祝禱 盼新年人人生耕致富
美國裁員近200萬 台灣20萬人剉著等?
捐消費券救公視 25萬人可為公視募1年預算
來自大地耶誕燈景 上山感受另類耶誕氣氛
陳水扁台南健檢 醫師：肝指數偏高
前總統府顧問劉順天告別式 副總統弔祭
台東8級風吹砂 蘭嶼颳11級陣風宛如輕颱
金門鵲山空置營區火警 疑廢棄軍用品自燃
11月失業率為4.64% 失業人口衝破50萬
壞消息不斷 日本政府判斷景氣「急速惡化」
國際關切聲中 行政院開人權委員會
送國旗遭警暴力 楊蕙如告警23日開庭
「好客連年」客家博覽會27日登場
葡萄牙與德地方政府聯手 紓困奇夢達
法治規範迫使比利時內閣總辭
茅利塔尼亞軍事執政團解除對總統軟禁
歐巴馬振興經濟案 引發大蕭條「新政」爭辯
受國際金融風暴衝擊 義股市今年價跌近半
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日相佐藤曾要求美國 準備對中作核報復攻擊
國際貨幣基金警告：明年經濟或將更陰暗
因應裁員潮 德擬補助員工在職進修
歐巴馬設置專案小組 協助勞工家庭
地中海受損海底纜線 搶修工作已展開
德記憶體大廠奇夢達獲紓困 危機未除
德準備收容關達那摩囚犯 包括維吾爾人
近4000名耶誕老人現身羅馬尼亞 破台北紀錄
德國耶誕買氣旺 不受衰退影響
大陸冷氣團報到 北部溼冷氣溫驟降逾10度
多事的2008 加政治充滿投機冒險與混沌不明
全球金融領袖看衰明年前景 情況恐糟於預期
中央社網頁改版上線 全新風貌提供新聞訊息
台股開盤上漲40.65點 為4735.17點
歐巴馬經濟目標遠大 兩年創造300萬工作機會
移民署新署長謝立功上任
AP：獲紓困銀行主管高薪紅利沒少 專機照飛
西安電子大學擅為學生辦信用卡 引發不滿
媒體報導連吳較勁 吳伯雄：合作無間
歐巴馬將公布幕僚與伊州州長聯絡細節
匯市盤整 新台幣早盤小貶
河南1村長自掏腰包蓋別墅全村免費入住
台灣參加WHA 吳伯雄：鍥而不捨努力
珠海業者賣屋出奇招：買屋送海外產子
歐巴馬當選美國總統 2008年頭條大新聞
創造就業機會 香港計畫擴建迪士尼
華爾街日報：台灣科技產業景氣比預期更低迷
多空攤盤 季線壓回紅翻黑
美國東西岸遭暴風雪肆虐 航班與路況大亂
扁推薦曾勁元入特偵組？陳雲南：沒聽說
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
冷氣團報到 醫師：鼻過敏者要注意保健
韓美情治單位研判金正日可能巡視軍隊工廠
華爾街拿政府紓困錢 執行長照搭私人飛機出行
少林寺著手開辦醫院
哥倫比亞革命軍承諾釋放六名人質
楠梓榮塑園區開發計畫 2010年廠商進駐
調查：不景氣 上班族兼差增收入
水利署：大甲溪盜採砂石 近年幾乎沒有
防禽流感 高市及小港機場加強防疫
胡志強：支持周錫瑋續選北縣長
佐藤榮作曾期待美國能以核武報復中國
人都吃不飽遑論養寵物 英國也見棄養潮
元旦連假墾丁民宿冷 業者:大三通吸走遊客
期交所1月2日休市 10日補交易
雲南花卉經濟低迷 重創百萬戶蘭民
出口暴跌 日本11月貿易出現2234億日圓逆差
日調查：近八成七企業認為景氣急速惡化
北市公共自行車租賃系統 明年3月上線
高學歷憂失業 準碩博士生爭搶研發替代役
副總統該扮什麼角色？錢尼槓上拜登
林文堂打進名人賽 台灣高壇19年來第一人
檢便宜貨 中國國資委遴選國企赴外併購
報導：中國外匯存底五年以來首見減少
擴大內需 中國擬投資人民幣5兆元建鐵路
上櫃股明年2月2日起款券T+2日同日交割
伍茲作東雪佛龍世界高球挑戰賽 維傑辛封王
中共在私有企業積極建立組織網路
高捷：明年首季票價續採持卡85折
立院初審 放寬軍官轉任公務人員規定
外銀買匯 新台幣午收32.62元貶9分
護馬軍官落跑 府:總統人身安全不會有問題
NBA 塞爾蒂克痛宰尼克 追平隊史18連勝紀錄
Discovery 首爾紀錄片中有李秉憲和Rain
雇主性騷擾成立 高雄市將從重處罰
江丙坤：國共論壇僅方向 協商須兩會進行
家扶收到耶誕禮物 千名弱勢兒童歡樂過節
媒體預測留任 比利時總理排除可能性
台灣家扶歡迎捐贈消費券 幫助弱勢兒童
立委雙重國籍案公文 王金平：交院會處理
台大火警病患未獲安置致死？衛署：調查中
研究：過去450年間火山爆發使熱帶地區降溫
菸害防制法初審通過 菸捐金額送朝野協商
中國對台商融資加碼 塑化業正面看待
星國開唱 楊宗緯展現感性時而哽咽
馳援3大銀行 愛爾蘭政府注資55億歐元
總統府：馬總統只有親台 沒有親中
大馬媒體：馬總統指台灣為和平締造者
長榮貓熊專機抵達成都雙流機場
哥倫比亞革命軍：6人質近期將獲釋
台股收盤跌158.98點 為4535.54點
美國業界今年裁員近200萬 明年仍不樂觀
重利放款原住民 受害者有人中風家庭破碎
殉職義消傅家森公祭 胡志強及主管將出席
日女星澤尻英龍華傳將與大22歲男友結婚
立院初審通過不動產證券化條例修正草案
參加歐巴馬就職 不准攜帶嬰兒車和雨傘
勞工團體：勞委會應補足無薪假薪資差額
希拉蕊仍積欠640萬美元選舉債
管碧玲：接受貓熊就是承認台灣屬於中國
高雄圓山聯誼會資遣爭議 立委要求暫緩
北市租賃自行車特色多 停車柱全球首創
美科學家重建脊髓性肌肉萎縮症研究模式
日本政府判斷景氣惡化6年10個月來首見
現金孔急 北韓願釋南韓人質換取經濟利益
海基會等10基金會預算 立院初審全數照列
綠營:國共論壇以黨領政 藍營:未干預施政
搶救失業率 傳英相承諾至少創造10萬個工作
台灣暌違近20年 林文堂獲高球美名人賽資格
逢季線壓力 台股下跌158.98點作收
喉嚨中風誤為假牙脫落刮傷 應及早就醫
1月台指期下跌151點 逆價差6.54點
梅蘭芳在北京舊宅確切位置再引爭論
兩岸無通匯 台灣成衣商遭詐5000萬元
台股開高殺低 終場大跌158.98點
韓媒：南北韓北京密會 北韓願送還戰俘
1月電子期終場跌5.1點 金融期跌22.8點
8分鐘吞下46塊馬鈴薯餅 美男子紐約贏大賽
中低收入戶兒童健保補助 中縣7000人受惠
竹籤插入孩童腳趾 引發蜂窩性組織炎
林文堂與麥克羅伊雙雙擠進美國名人賽
台大醫院火災引爭議 北市消防局突檢8醫院
前NBA壞小子威爾斯 CBA處女秀首勝
因應兩岸開放 竹市府籌設大陸事務科
台聯：國共論壇不能取代政府對政府協商
肥貓減薪條款增列受立院監督 週四續審
遏阻盜採砂石 南投檢警空中監測
北京惠港政策生效 深圳外省居民團訪港
幼兒誤食狹心症藥物 緊急送醫洗胃
高市跨年表演連5天 天王與本土樂團並重
遏盜採河川砂石 水利署增設3監管中心
希臘國會表決預算前 雅典街頭再度爆發衝突
諱疾忌醫：南韓知識份子總結2008年成語
北部山區大雨 氣象局發布大雨特報
吳淑珍揚言不利兄嫂？ 扁辦：楊憲宏捏造
景氣比大家想的壞3倍？尹啟銘：有條件同意
台股紅翻黑 三大法人賣超31.41億元
搶消費券商機 南投草屯商圈先開跑
保育團體攔阻 日本捕鯨船兩天無斬獲
貓熊明來台 北市動物園配菜費思量
吳伯雄搭機返台 王毅送行
提升教學品質 教師專業發展研討會登場
外交界：馬英九兩岸關係政策應獲美國認同
更生人林進賢展陶藝 贈紫斑蝶飛行圖重保育
新台幣兌美元貶 4角 收32.930元
胡錦濤會見日本前首相福田康夫
屏東棗農拚經濟 首批外銷加拿大蜜棗出關
劉揆：施政納入保障人權作為 與國際接軌
貓熊明抵北市 直達動物園無紅燈
大陸對台商融資貸款 經長：聽其言觀其行
主計處:11月失業率4.64% 失業人數破50萬人
日11月出口創最大跌幅 連2個月赤字28年首見
貓熊抵台後在園隔離1個月 農委會派員督導
日本經濟正在惡化 近7年來首見
豐田本年度將出現1500億日圓虧損
中市義消傅家森公祭 王金平任覆旗官
免職員工不給資遣費 新光三越判賠
法院釋扁裁定書送特偵組 檢方不排除再抗告
銀行公會調查裁員狀況 金融業:不裁員
高市餐廳業把關 強調採用CAS雞肉
陳武雄：已無禽流感病雞 民眾可放心
姚大光：大陸遊客對台灣旅遊滿意度逾9成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央社政大簽合作協定 促進產學發展
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慶祝阿里山鐵路97歲 發行限量陶瓷列車
主計處：11月失業率4.64% 創5年同月新高
家貧受助 女兵回饋社會資助貧童
民進黨：農村再生條例缺乏防弊設計
總預算朝野協商綠提千案 藍籲審慎
高粱酒紅包 連江縣府送縣民春節大禮
清淨家園鐵馬行巡透透 南市展開
推廣服務精神 雲科大辦服務學習聯盟簽約
劉曉波遭拘2周 國際社會力促中國儘快釋放
總統勉公務員苦民所苦 助人民度過難關
桃縣議會日曆表印10/1國慶日 廠商已回收
長年對抗風吹砂 台東束手無策
希臘國會通過明年預算 預估赤字2%
台灣阿甘環台路跑 張文彥：明年擴大舉辦
98年假日 機關車輛禁入阿里山第一管制哨
11月失業率增 政院：續謀對策及道德勸說
大甲霧峰良質米 馬來西亞貿易商讚賞
感謝贊助體育活動 體委會將辦表揚
吳伯雄：國共平台不能取代兩岸兩會
11月因歇業失業者20.2萬人 創6年同月新高
獎勵優秀子弟在地就學 苗縣府頒獎學金
苗栗一選區立委補選 李乙廷妻登記初選
失業率再攀升 府：政府將更積極解決問題
長期捐款人大減 至善基金會再尋300認養人
河南出現中國最牛美髮廳 木板和稻桿蓋成
中國發生禽流感 金門防疫所加強養雞場消毒
高市辦機車抽獎活動 宣導汰換二行程機車
80%受訪港人認為金融海嘯加劇社會矛盾
經濟危機重創汽車業 豐田將首度出現虧損
防範禽流感 北縣98件採樣皆陰性
蔡英文：國共論壇利多 效果有限
法務部調查 58%民眾對未來政府清廉有信心
不景氣 400慈善團體瀕臨破產
告別無鹽的結局 布袋鹽田復曬
波灣國家主權基金 明年恐虧數千億美元
差點被封殺 海角七號通過大陸官方審查
見證台灣林業史 阿里山鐵路將歡度97大壽
歷經承包商倒閉 貓熊館完工迎嬌客
國民戲院帶動風潮 成就中市電影特色
遵循國際公約 中國淘寶網禁售魚翅
遊客小心 北京八達嶺長城狼來了
中國緊縮銀根 融資台商說假的?
中國無預警封鎖 紐約時報網站恢復開放
監察院巡察行政院 盼各首長重視彈劾案
國共論壇終止點?張碩文:兩岸簽和平協議後
綠委禁止家人看貓熊 藍委籲不必抵制
培養行銷創意能力 大學生體驗市場叫賣
企業縮減印製月曆 高市府月曆搶手
征索馬利亞海盜 中國艦隊配直升機特戰隊
馬總統：調查員應效忠國家而非長官
中國國防部正研究 建造航空母艦
國內產品雙語標示 外籍人士認不及格
視障路跑到中市 胡志強助義賣募得20萬元
金門學院圖資大樓落成 鄭瑞城勉發揮功能
建構軟體產業鏈 資策會成立Moblin中心
搶救失業大作戰 北縣擴大就業徵才1000人
中國駭客入侵網站 台灣反對黨強烈譴責
將發春節慰問金 高縣弱勢團體過好年
鄭瑞城：不排出再釋就業機會給大學畢業生
打擊海盜 中國艦隊將護航台灣船
景氣還要壞三倍?雙D及鴻海家族股價重挫
團圓利多出盡! 台股跌破月線
扁案換法官?反對黨指破壞司法體制
打人海戰術 保險業將增員四萬人
景氣寒冬 年節人人防自殺！
特偵組非再抗告不可 有審慎評估?
研考會調查/臺灣人友善 外籍人士都喜歡
OECD：2010年世界將多出2千多萬失業人口
大方餽贈友人遭女兒質疑 法女首富反擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西班牙樂透大放送 總獎金高達1068億新台幣
蚊子血液提供DNA 芬蘭警方逮到竊車嫌賊
紓困資金用途 美國各大銀行一問三不知
節前交易清淡 歐股收黑
白宮：如何處置擲鞋記者應由伊拉克決定
封鎖逾三天後 中國恢復開放紐約時報網站
白宮承認 布希政府將留下龐大預算赤字
經濟疲軟摜壓 國際油價再挫
利空消息不斷 美股收低
華盛頓公約秘書處：貓熊來台屬國內交易
騷擾克莉絲汀鄧斯特影迷遭法院下達禁止令
借貸不易 美大房地產商也籲政府紓困
英房價明年將再跌15% 10年內難反彈
聯合國四人權專家歡迎關閉關達那摩監獄
冷氣團籠罩 北台灣冷中南部溫差大
民調：1/4美國人指錢尼是史上最糟美副總統
比利時國王接受總理辭職 沒有提名繼任人選
高雄上午發生芮氏規模5.6地震
高雄地區地震 高雄港中鋼等無災情傳出
美國務卿萊斯忙找新家 將回史丹佛大學任教
拜登：參與挑選美內閣成員 希望參與決策
加消費者信心大降 27年來最低
台股開盤下跌18.49點 為4517.05點
卸任國務卿前最後出訪行程 萊斯將訪中國
中國再降息或為大規模發債舖路
經濟露疲態 中國國企前11月利潤降15.7%
油價跌不停 不利國際經濟長期發展
捍衛布希政策 萊斯：美在中印非洲受歡迎
大報被耍 紐約時報刊登巴黎市長冒名來函
國際金融組織：明年美歐日經濟持續衰退
高縣甲仙地震規模5.6 高市無災情
中國網民逾2億5000萬 官方加大控制力度
貓熊館舍國際級 工作人員輪值確保安全
繁衍生息 團團圓圓先做過親子鑑定
拍案驚奇 南京村官涉嫌製造小康假象
貓熊繁殖難 動物園不排除人工受精
貓熊飼養 北市動物園推動認養捐款專用
甲仙地震 高縣無災情
贈台貓熊啟運 四川上千當地居民歡送
報導：俄2011年前採購70多枚戰略核飛彈
台股大跌 新台幣早盤貶逾2角
分析師：受紓困美大車廠或忽略結構性問題
團團圓圓赴台 中國人工圈養大貓熊剩262隻
防家醜被掀 山西太原官方禁止民眾上訪
洋基與王建民簽一年500萬美元合約
貓熊熱齊拚商機 北縣推套裝行程搶遊客
七股潟湖膠筏觀光 漁民轉型契機
歐巴馬就職大典 前總統名列榮譽主席團
中國要求世貿成立專家小組 美國反對
常居上海外地人 明年可赴香港個人遊
MLB 王建民收洋基耶誕大禮 明年薪資1.65億
6位大導童年系列影展 挖出6部珍藏影片
幾內亞總統康特去世 享年74歲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
洋基與建仔達成1年500萬美元合約
團圓利多失靈 跌破月線作帳行情鬆動
美官方估計 約兩百萬人參加歐巴馬就職典禮
美駐智利大使館收到疑似含炭疽菌信件
中國大陸大貓熊數量緩步增長中 1860隻
助原住民發展觀光 原民會明年補助8部落
增強氣象預報 中國發射風雲二號06星
代管女兒布蘭妮財產 星爸獲法院裁定加薪
景氣寒冬 自殺防治人人皆守門人
溫家寶呼籲企業珍惜人才 不輕易裁員
高市成立觀光局等5單位 元旦掛牌
羅致政:貓熊來台是中國法理統一台灣的一步
穩定香港 傳北京指示中資機構不要裁員
星撞球總會否認挖角台灣好手吳珈慶
貓熊來台 半小時完成機邊檢疫
大風雪持續侵襲美加 耶誕返鄉人潮受阻
中國政府機構大學企業組團赴美搶留美人才
胡錦濤提新三不理論 中國網民熱議
胡志強:續爭第2組貓熊 擬借展企鵝無尾熊
美大陸航空事故飛航紀錄器 送抵華府調查
台經院12月景氣動向 廠商景氣看法保守
防範禽流感 高縣持續監測76處養雞場
團團圓圓來台 貓熊玩偶耶誕玩具爭鋒
扁案法官可能換人？台北地院：仍在協商中
炭焙金針國際有機認證 達蘭埠部落燃生機
防禽流感 高市籲勿恐慌安心購買禽肉產品
總統府成立廉政會 宣導春節不亂收送禮
扁二度獲釋 陳聰明：盼高院自為裁定
外國冀望美新政府新氣象 拜登憂心期待過高
學測准考證明寄發 考生應注意資料核對
台經院:未來半年景氣 多數產業相對悲觀
求職者增多 高市提醒防範假徵才真詐財
中國艦隊赴索馬利亞 護航對象含台灣船舶
降息利多失靈 滬深股市不漲反跌
藏中各持己見 西藏問題難解
勞團控訴科技大廠 連週休二日也列無薪假
協助脫貧 重慶武隆撮合富人窮人結為親戚
出口商拋匯 新台幣午收33.033元貶1.03角
海基會：貓熊來台按往例處理 不涉及CITES
古文物玉器創意設計展 25日中正紀念堂展出
歐巴馬要求賣官鬻爵案內部報告明天必須公布
朝野黨團籲政府提對策 創造就業機會
薄膜太陽能電池市場年成長達72%
海角七號26日大陸上映？ 萬達鄭重否認
屏東縣首座專業體操館動土
不受傷王建民才有條件續闖大聯盟
無薪假休到恐懼茫然 勞工無奈又憤怒
正視歷史 粵民逃港情節將首現電視劇
貓熊來台 防檢局:加強狂犬病檢疫施打疫苗
日媒：兩岸增進交流有助區域安定和發展
國防部：民國104年達成油電減量7%
加強進口物品安全 南韓制定3大核心對策
曼谷郵報社論：台灣與中國邁向和平
重回民進黨? 陳水扁：盼有機會 但非現在
希拉蕊塗銷1300萬美元個人競選貸款
捐血月開跑 鐵馬宣傳隊籲捐血救人
團團圓圓啟程赴台 四川學童不捨哭了
網站遭中國駭客入侵 民進黨強烈譴責
金融崩盤與詐欺吸金案令美國股民卻步
報導：美非正式要求南韓將伊撤軍調往阿富汗
紐時：貓熊赴台象徵兩岸關係持續改善
迎接2009 南市跨年晚會眾星雲集
IDC:台灣上半年資服市場規模年增3.1%
鐵腕統治24年 幾內亞強人康特去世享年74歲
立院協商航空城條例有共識 增加招商誘因
台股收盤跌129.68點 為4405.86點
成都台北26日首航將從國航改由川航執行
中國向聯合國通報中國艦艇赴索國海域護航
教育新視野 部落格成連結青少年利器
小兵變總統 幾內亞軍事強人康特謝幕
比利時國王要求前總理馬丹斯斡旋組新政府
綠營：若換扁案法官 民眾更不信任司法
雙D及鴻海家族股價重挫 台股跌破月線
預算討論變口水戰 加州2個月內可能破產
德州高速公路發生數起亂槍掃射案 兩人喪命
開低走低收盤跌129.68點
1月台指期收跌178點 逆價差56.86點
香水殺人？ 阿布達比警方連忙澄清否認謠言
1月電子期收跌8.2點 金融期跌14.6點
抗議企業濫用無薪假 勞團促政府介入調查
美眾院民主黨重要議員希望盡快釋出紓困基金
朴槿惠是南韓最熱門下任總統候選人
開羅附近發現兩個4300年前法老王式墳墓
中縣跨年晚會 縣立體育場演唱6小時
雙重國籍案 美查證結果明以密件送各立委
陳國欽執勤殉職 王卓鈞盼同仁記取教訓
陝西寶雞市區發現大面積西周城址
業務稽核引員工不滿 黃仲生：將了解調整
日皇明仁過75歲生日 健康問題受矚目
中縣警局設聽障者傳真報案專線
證交所:款券T+2交割新制 明年農曆年後上路
坐領雙俸人事爭議?高捷盼聚焦專業
打擊行竊銷贓 警政署大掃蕩逮捕157人
企業裁員波及 台中捐血中心捐血量降3成
竹市跨年晚會 休旅車摸彩田中千繪同歡
澎湖花宅古厝群 將成全國第一個重要聚落
團團圓圓下午2時許啟程 預定5時抵台灣
消費券特別預算案 排入立院26日院會議程
農曆春節血液調度不易 捐血中心籲捐血救人
台股續重挫 三大法人賣超55億元
貓熊黑白分明 學者：雪地竹林的保護色
搶救失業 金門縣府明年提供440個就業機會
貓熊身材圓滾滾外型憨 學者:演化保留而來
偽拇指抓竹爬樹 貓熊啃竹俏模樣遊客最愛
貓熊洗澡 泥浴沙浴驅蟲
貓熊糞便有功用 可觀察健康與再製加工
中視選出新任董事長林聖芬
獅會捐長毛象展門票 原鄉部落學童圓夢
豐田汽車預測營運虧損後 傳將更換社長
親自試吃台灣竹葉 臥龍官員：貓熊會喜歡
中國今起下調個人住房公積金存貸款利率
寒冬送暖 水利署員工捐物溫暖信義鄉原民
10年期公債今開標 得標利率創歷年新低
新台幣兌美元貶1.55角 收33.085元
南山人壽取得中市80市場用地承租權
古厝保存不易 澎湖花宅聚落走過漫漫長路
竹縣工程傳黑道圍標 鄭永金震怒查辦
香港迪士尼樂園擴建 擬花港幣35億
大林慈醫:婦女尿失禁成因多 應及早就醫
中國居民個人生活水準提升但信心度下降
傅棟成：兩岸直航 台灣金融體系大致穩定
明年春節大陸國內旅遊價格創最低紀錄
星今年11月CPI上漲5.5% 前11個月上漲6.7%
專家：預計台港中小企情況明年中好轉
爭取落空 莊文勤樂見貓熊定居台北
11月外銷訂單年減28.51% 跌幅史上最大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 三天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 一週天氣預報
中央氣象局 一週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
穆迪預期中國繼續減息至經濟復甦
緊張情勢升高 斐濟和紐西蘭驅逐對方大使
提高學力 日將大幅增加高中課程內容
花蓮和平電廠鋼板掉落砸中工人 1死2傷
經濟不景氣 彰縣遊民增至220人
高銀新任董事長期許帶領員工 迎戰不景氣
中國異議作家劉曉波下落不明 外國媒體關切
聯邦盃台維斯盃 中華網球隊積極備戰
拚經濟 高縣數位婦女創業班網拍農產品
拒用B肝帶原者 中國媒體首次被控就業歧視
印度巴基斯坦備戰氣氛濃厚 戰爭一觸即發
等待就業民眾多 職訓中心角色變強
動物保母手工製川味窩窩頭 一解貓熊鄉愁
政變？ 幾內亞軍方宣布凍結憲法解散政府
提昇在地文化 屏東縣府推八家將數位遊戲
港媒披露達賴與納粹、奧姆真理教關係密切
避新居家具裝潢散發有害物質 可延緩入住
新加坡去年研發經費逾千億台幣 增加26.5%
支援伊拉克日本航空自衛隊員全部返抵日本
面對裁員 科技新貴學習調整再出發
前亞齊叛軍指揮官涉綁架案被捕
調查：住家空氣87%含甲醛等有害物質
團團圓圓17時10分平安抵台 直接送往動物園
時機歹歹 菲國飢餓家庭增加
搶商機 台中世貿將辦消費券購物博覽會
景氣冷 台灣今年工業製造業生產恐負成長
央行進場 新台幣收33.085元 貶1.55角
引進白老虎?陳菊盼資源勿太集中明星動物
結合商機 中國新浪將購買分眾傳媒核心業務
阿里山森林鐵路水山支線月台即將完工
滴水恩湧泉報 北川贈珙桐謝台胞救災
送獨居老人年菜 小朋友擔任志工
苗縣消費券加碼方式出爐 刮刮樂抽大獎
儲備春節用血 高雄捐血月明上路
明年4月起 高鐵接駁公車收費27至76元
工銀證:續向違約戶追討債權 營運未受影響
北市雲林同鄉會返鄉義診 回饋桑梓
鄭瑞城訪視金門學校 肯定地方政府支持教育
提假處分 樂生院民要求捷運新莊機廠停工
南韓銀行同意貸給現代半導體公司近六億美元
中山大學梁定澎獲終生榮譽國家講座主持人
以外長將赴開羅與穆巴拉克再議加薩停火問題
宜蘭青少年發明展 得獎學生創意多
單國璽病情好轉 楊秋興欣慰
全球經濟下滑 紐西蘭經濟衰退進入第三季
柯建銘兒子年底娶媳婦 朝野政黨領袖受邀
景氣寒冬 勞工中縣府哭訴遭解聘
北縣兒童表演藝術巡演免費欣賞 28日登場
創意遊學經營獎 雲林成功樟湖國小獲特優
經濟前景不樂觀 亞洲股市大多下跌
耶誕假期近 歐洲三大股市開盤表現平穩
國共論壇成果 國民黨：馬總統欣慰肯定
需求疲軟油價續挫 跌破40美元關卡
卓勝利抗癌重生 體悟人生不要太計較
11月外銷訂單大減 電電公會提 3建議
反制美國 莫斯科揚言在白俄羅斯部署飛彈
試射多彈頭海基彈道飛彈 俄國再遭挫敗
四川地震落跑教師 范跑跑在北京找到工作
貓熊國內交易?民進黨：總統應向CITES抗議
農委會：貓熊團團圓圓輸入文件 並無矮化
團團圓圓同房檢疫 來台第1餐川竹搭配台竹
米迪亞涉打假球案偵結 板檢起訴33人
貓熊來台旅程 團團老神在在圓圓緊張
幸福的抉擇4演員捐血 只有莎莎通過體檢
果陀針鋒對決加演 群星做薑餅屋送暖
耶誕節近 全球股市漲跌互見
血液中有漂洋過海因子 團團適應新居較易
緩起訴球員能否選秀 中職：將再研究討論
失業率攀高 台大成立職涯發展中心
耶誕歌曲平安夜 今年慶祝誕生190歲
貓熊來台 半島電視台：兩岸關係回溫指標
金門盼金廈電話一線牽 列兩會協商議題
歐巴馬就職典禮 詩人亞歷山大將吟誦詩作
貓熊順利抵台 贈陸長鬃山羊明年春天完成
解決政治危機 比利時前總理馬丹斯出馬
布萊恩發威獨得36分 湖人逆轉勝灰熊
勞資沒交集 高雄圓山聯誼會自救會擬抗爭
總統府受贈禮物無奇不有 價值高者退還
團團圓圓順利抵台 睡夢中檢疫合格
江蕙首次創作 盼角逐金曲獎作詞作曲獎
宜蘭小二學生參加發明展 一口氣獲4獎項
工銀證28億異常交易 查核報告近兩天出爐
扮演更吃重角色 希拉蕊計畫打造強勢國務院
證交所：明年1/12起鉅額交易朝九至晚五
美學者：金融危機拖長將衝擊非洲銀行體系
英媒：中國送貓熊給台灣 兩岸關係暖化
教育部擬提高大學外國學生僑生招收總額
農委會：OIE認同台灣處理禽流感程序
監察院關切司法人權 但不評論扁案
調查：近半香港青少年耶誕夜易發生性行為
勞委會：無薪假非法律名詞 不可片面減薪
振興經濟 泰擬擴大預算逾千億銖
貓熊隔離檢疫期 著重傳染病和寄生蟲
無薪假定型化契約？工商界籲勞資共體時艱
第097256期今彩539四星彩三星彩開獎結果
外銷訂單衰退 學者：景氣復甦慢 莫輕忽
團團圓圓晚間平安抵北市動物園
第097103期大樂透49樂合彩開獎結果
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台灣20年來打入名人賽第一人 林文堂樂翻天
廉價航空捷星亞洲否認與亞航磋商合併事宜
曾勁元：絕無與陳水扁設計朱朝亮吳文忠
中央社新聞小百科：債券附賣回交易
千元泰銖偽鈔攤販怕 泰政府急思對策
主動申請複查 消防局：台大醫院安檢通過
教宗明年五月將首度走訪聖地
財部：2009年公債發債額度約4400億元
貓熊來台 陸委會：並無矮化問題
英國第三季GDP季衰退0.6% 18年最大降幅
星摩天輪故障 百餘名乘客受困兩小時
平安夜醒報全球網路現場 余天一家聽福音
英調查：WiFi獲選10年來最佳科技發明
大陸中影：海角七號必定能在大陸上映
印度一客運汽車觸及高壓電 乘客11死20傷
百餘名中外學者聯名 要求中國釋放劉曉波
入住台北新家 圓圓吃窩窩頭團團愛啃竹
信用緊縮持續發威 澳門威尼斯人裁員500人
11月赴澳門中港旅客增 台灣旅客減
天然氣輸出國集會 蒲亭警告低價時代將終
辭省諮議長 余玲雅：階段性任務完成
第097103期大樂透頭獎 9連摃
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