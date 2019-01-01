漢文新聞列表 Chinese News List
- 陸委會：漁船非法載中國偷渡客將依法沒入
- 中選會：1月2日起不得發布立委選舉民調
- 北市選委會新主委蔡天啟 控告兩記者誹謗
- 勞工新制 公部門臨時人員適用勞基法
- 政院：行文接受一階段 就不撤選委會主委
- 金庸新修版小說 明年三月上市
- 印度研究：常吃味精易引發腸胃癌
- 國民黨拒領1/12公投票 評估3/22也拒領
- 總統：過度投資中國 台灣M型社會主因
- 民主館開展 杜正勝：正義轉型自由翱翔
- 台北最High跨年晚會 點亮2008愛Taiwan
- 生育率下滑 元旦寶寶熱潮不再
- 白梅花海霧中紅櫻 南橫賞櫻賞梅正是時候
- 美國數學分級能力測驗 台灣小五生獲滿分
- 萬人擊鼓 北縣震撼聲中破金氏紀錄
- 報禁解除展 杜正勝：從報導檢視媒體改變
- 『千里步道』北台灣內山之旅紀實
- 『千里步道』北台灣內山之旅紀實
- 年度百首單曲票選 蔡依林歌曲蟬連冠軍
- 台灣中油：元月份汽柴油價續凍 不調整
- 玫瑰花車大遊行 華航花車獲國際首獎
- 嘉義清晨7.3度入冬最低溫 低溫特報到明天
- 胡錦濤新年談話 強調中國堅持一中原則
- 九十年歷史 華盛頓旅館歇業
- 掛保證 台水推出雪之泉飲用水
- 期交所「新臺幣計價黃金期貨」模擬交易競賽1月7日開跑
- 證交所將率30家上市公司1月15-18 日赴新加坡、香港招商
- 世界先進完成華邦竹科8吋晶圓廠交割
- 櫃買中心公告第一季符合認購售權證標的共94檔
- 提高綠地覆蓋率 農委會推一生一樹計畫
- 報禁解除20年 小報化及意識型態值得省思
- 創造數位機會4年計畫 政院投入40.27億元
- 春節中橫交通管制 太管處提供遊園專車
- 總統：拒絕台灣入聯是對台灣人民的歧視
- 韓報稱謝志偉是台灣年輕人的新偶像
- 中國絲路將申報世界文化遺產
- 罕見台灣藍鵲七隻入鏡 長尾陣如飛舞彩帶
- 2008年3成企業不調薪 4成採浮動薪制
- 玫瑰花車遊行 許多團體抗議北京奧運花車
- 黃志芳赴馬拉威鞏固邦交
- 教部將贈八千台電腦助低收入國中小生
- 我同意中國異議人士吳亞林延長在台時間
- 謝長廷輔選不力？民進黨團：媒體過度解讀
- 玉山清晨零下9度 創入冬最低溫
- Hotel Royal Taipei老爺大酒店
- 「2008迎春特賣會」 1月5日起於寒舍藝術中心登場
- 欣雲收費處同仁齊力 50餘萬捐淡水鎮公所冬令救濟
- 投名狀原始版「刺馬」 公視經典電影院本週日即將播出
- 涉賭博案 薛秋請辭中市選委會主委
- 「富貴養生一品鮮 十香桂花暖春意」
- 台北福華金鼠迎春年菜套餐 疼惜媽媽終年忙碌的雙手
- 福華雲采餐廳 「尾牙春酒」特別獻禮，「鴻運年菜」歡慶鼠年
- 熱鬧尾牙慶豐收 美酒佳餚喜迎新
- 大廚手藝五星美饌 當日現做常溫供應
- 台北國賓多款春節伴手禮 讓您選擇多更多
- 道地川菜 創意粵菜 招牌單點 任您選擇
- 貴團圓開運年菜 五星級主廚聯手獻藝 讓您在家輕鬆享用幸福美味除夕團圓宴
- 知名偶像明星藍正龍現身LAND ROVER展區 體驗豪華休旅風采
- 歐盟碩士課程講學金：歡迎台灣學生踴躍申請 !
- 立冬開始一次享有養生與美味
- 驚爆新春住房優惠
- 《天下雜誌》2008年國情調查 新聞稿
- 台北德國文化中心館藏展
- 趙永清母親出面 指張慶忠忘恩負義
- 溪頭明山冬遊季-尋找黃金冬筍
- 熊寶貝大手筆與全省瑜珈、健身中心合作 邀消費者體驗玫瑰甜心香氛
- 星巴克新品「經典紅茶那堤」與「如意茶那堤」1月3日起正式上市
- 拒領公投票 民進黨：馬、吳是詐騙首腦
- 悠遊卡預收款105%超額交國泰世華銀行信託
- 星巴克與傳藝中心合作 為消費者找回「過年味」
- 馮滬祥性侵菲傭案 高院更一審判刑4年
- 溪頭明山冬遊季-尋找黃金冬筍
- 教部新招 讓小朋友上網看卡通學台語
- 謝長廷南台灣總部5日成立 拉抬綠委選情
- 台灣赴巴西觀光簽證停發 外交部溝通中
- 上班族電腦族 當心膏肓痛
- 食物太油膩 北市小四小胖子較小一多
- 最新科技：瑞典新建大樓集合人體熱氣供暖
- 遭馬英九控告 特偵組：完全依法依證據辦案
- 杏輝斥鉅資為台北辦事處買樓 成立營銷中心大展鴻圖
- 戀戀胭脂紅 重拾鶯歌風華絕代的美麗
- All New JAGUAR XF 短短五天創下狂賣15台佳績
- 國立歷史博物館門票價格調整
- 『2008年春節黃金住房專案』
- 全球銷售前五名，將以純淨口感、輕盈酒體 ，一新品酒饕客耳目
- 國際肯定 限量禮盒 超值組合讓您送禮送進心坎裡
- 台灣溫泉文化世界聞名 週休旅遊好去處
- 2008台北保安宮歌仔戲匯演徵件截止日延至97年1月15日止！
- 熱鬧尾牙慶豐收 美酒佳餚喜迎新
- 參加2008金品旅遊行程說明會有機會免費遊泰國
- 精緻港式點心上市
- 吃香喝辣的調味師
- 年菜輕鬆帶著走 福容圍爐慶團圓
- 勞動合同法、新企業所得稅法雙新制實施，侵蝕台商獲利
- 本土社團提投票呼籲 民進黨盼台聯勿提告
- 馬英九告檢察官 陳景峻：司法不容政治干預
- 微波餐盒有疑慮 消基會籲用瓷碗微波
- 去年12月外匯存底較11月微增
- 不宣導公投?北市：加強宣導單一選區兩票制
- 吃素不會降低尿酸膽固醇
- 黃志芳訪馬拉威生變 外交部：非正常狀況
- 消基會：民眾對高鐵滿意度過半 但期望更好
- 業者：中國全面封鎖台灣部落格網站
- 李明博去威權 決廢除青瓦台鳳凰徽章
- 高鐵春節車票 5日凌晨起網路預訂
- 立委不開會名單公布 無黨籍及國民黨居多
- 行政院：農保權益不受損 盡力與農民溝通
- 愛河整治有成 高市加強推展帆船運動
- 高市跨年晚會花八千萬 藍營議員專案調查
- 台股重挫跌337點 收盤7883.37點
- 黃志芳7日返台 台灣馬拉威邦交變數仍多
- 基會擬代消費者聲請亞力山大破產
- 濱崎步自曝左耳失聰 靠右耳繼續奮鬥
- 去年逾4萬家公司倒閉 創新高
- 台灣首例 台北榮總完成連鎖換肝手術
- 能源局推廣生質柴油 再送出汽車大獎
- 涂醒哲發表新書 重提舔耳事件
- 96年度1-11月公益彩券累積盈餘達137.18億元
- 台彩首度引進「麻將」刮刮樂上市 同步推出「鼠來寶」歡樂迎新年
- 中選會：投票是權利 選民可決定領不領票
- 減輕青年租屋負擔 謝長廷提168住屋政策
- 1成外商上班族今年無年終獎金可領
- 民進黨立委選舉 陳水扁：確信會達50席
- 亞太代理董事長 官民股各推代表下周再戰
- 新銳導演鄭文惠遺作「心藥」接續完成
- 電子股殺聲震天 台股帶量暴跌337點
- 新力宣布 新款PSP月底加入Skype功能
- 統一證96年稅後盈餘創新高 獲中華信評調高評等
- 旺季發酵 耿鼎十二月營收創歷史次高
- 元大全球滿意入息基金一枝獨秀 奪3個月、6個月績效王
- 新興市場求”材”若渴 保德信全球基礎建設基金1月14日開募
- 風格獨具 輕鬆上手
- 知名暢銷女作家吳淡如親臨鑑賞All New JAGUAR XF的超凡魅力
- 國內首創珠寶設計與汽車工藝跨界結合
- 精緻港式點心上市
- 引爆設計新風潮
- 入住五星飯店 只要2008元
- 驚爆新春住房優惠
- 新光金控全國經理會議 展望2008「活力新光 超越巔峰」
- 2008 CES展ViewSonic 展現全球最先進的視訊技術
- 纏訟兩年多 「原創花雕雞」
- 新春圍爐、百匯 讓您輕鬆品嚐五星美饌
- 金豬迎鼠團圓宴
- 阿布達比將建沙漠羅浮宮 展出該館文物
- 自非洲返台 黃志芳：外交面臨選舉危機期
- 台灣期貨交易所「期貨與選擇權學刊」創刊號徵求論文
- 中國信託推出「五路財神」外幣定存專案
- 2008年亞洲股市整體表現穩健 內需、景氣循環股等8大產業前景看好
- 《Web三國》推出體驗伺服器 免費搶先體驗新功能、新服務
- 《路尼亞戰記Online》元月9日起『強化活動』震撼登場
- 訊連科技「PowerDVD 極致版」獲藍光光碟聯盟 BD-Video Profile 1.1播放認證
- MSN凍蒜機器人 最夯的立委服務選民工具
- 堤維西十二月營收7.89億元 創單月營收新高紀錄
- 華宏第四季合併營收14.7億元創單季新高
- 結合筆電與智慧手機 BENQ首款行動網路裝置2008 CES亮相豋場
- 怡利電子應用自有專利「Noahpad」首推多功能超可攜電腦Noahpad UMPC
- 東吳首度開辦台灣人權碩士學程
- 林義雄抗議國民黨拒領公投
- 楊清海涉恐嚇第一家庭 被提報流氓
- 吳釗燮：中施壓美降低對台支持
- 台股反彈上漲79點 法人：觀察道瓊指數走勢
- 近7成企業面試求職者英文程度
- 去年12月海關出進口金額 雙創單月新高
- 吳敦義前助理出面自首 指控吳教唆作偽證
- 金山萬里溫泉季 今冬熱呼呼
- 性別工作平等法放寬多項福利，中小企業人力調度浮現缺口
- 豐挺雙睫濃黑鉅獻 持久飆黑一夜不歇
- 資通旗艦計畫成果豐碩 全球製造服務整合方案揚威海外
- 泰國、香港破盤價8800，還享6期0利率
- 挺謝醫療界代表 批詹啟賢刻薄
- 馬特別費案 高檢上訴：二審判決違背法令
- 黃志芳：立委選後 中國恐給台灣外交難堪
- 百億勞工紓困貸款 農曆年前撥貸
- 澳門去年觀光客達2700萬中港台占多數
- 姚嘉文：國家考試應考工作所需語文能力
- 雅虎服務 Google手機軟體也適用
- 勞工春節紓困貸款 勞保基金準備100億
- 資策會執行長陳銘憲請辭
- 促進國際交流 台灣證交所邀東京證交所來台專題演講
- 彰銀台新換股比例有玄機? 彰銀工會反彈抗議公股瀆職背信
- 2008理想品牌大調查 群益證券獲證券類NO.1
- 美內州來台招募教師 2月1日前報名
- 王金世英在美二度出庭 拒答提問
- 台僑投書美報強調台灣應舉辦入聯公投
- 特別費案高檢上訴 馬英九：尊重檢方
- 兩馬小三通 20日起每日加開航班輸運
- 台灣西部空氣品質不良 持續到11日
- 提升大學品質 師資質量不符系所須減招
- 元大金控三喜臨門 獲頒Asiamoney亞太區三項大獎獨步群倫
- 花旗禮享家紅利回饋計劃再創新 首創多媒體網站體驗全新兌換經驗
- 遠傳「賓賓有禮」FUN寒假 吃喝玩樂折扣多多
- 免費交通車 新年服務多更多
- 流行任我連線
- 被控言論誹謗案 國合會助理秘書長李栢浡二審無罪獲判確定
- 公投與選舉對政局影響 專家與外籍記者對談
- 陸委會：中國配偶依法享有投票權
- 張揆：拒領公投票違反民主精神 令人遺憾
- 經建會：租稅優惠 吸引外籍人才來台工作
- 金球獎典禮取消 奧斯卡獎盼免遭波及
- 亞力山大會員私人物品 11至28號可依表取回
- 銀河裡可能有數百個流氓黑洞
- 台中國際觀光旅展 推旅遊套券及特惠方案
- 台鐵春節疏運19日起訂位 中部班次增多
- 大學校長會議 杜正勝：加強大學整併
- 聯合國報告 台灣通膨率亞太最低
- 投票日下午天氣轉涼 下周轉溼冷
- 侯寬仁：馬英九告我是希望不要堅持上訴
- 南社籲政黨票集中民進黨 勿分散給台聯
- 地球儀產品標台灣為中國領土 日商道歉停售
- 仙洲號交通船首航 將加入大小金門客運
- 綠迷雅晶鑽系列狂銷十五萬瓶 台鹽500萬獎品大方送
- 「刷土銀信用卡拿禮券」暨「96年度房貸卡利率減碼」公開抽獎
- 奇偶科技第四季營收創新高 自結去年稅前EPS15.31元
- 中華網龍96年營收拉長紅 創公司成立以來新高
- 智冠科技12月營收再創新高
- 寶來曼氏期貨96年自結稅前EPS 5.32元
- 露天拍賣成立「全國最大女性百貨」 天天保證160萬件女性商品
- 寶來：預估立委選後小漲 推升指數約100~200點之間
- 北觀處免費送你泡湯劵、住宿劵
- 醫師提醒過度早醒 憂鬱症恐找上門
- 台灣捐20萬美元予國際貿易資訊暨合作機構
- 鴻海去年12月營收1493億 連6月創新高
- 海底新能源 農委會投入海藻生質酒精研發
- 中選會：投票日 禁止任何從事競助選
- 中選會：競選活動至11日晚10時截止
- 平原候選人宋進財涉賄 聲押
- 監督媒體不灌票 廣電基金側錄各台開票
- 總統13日出訪瓜地馬拉 過境阿拉斯加
- 新式身分證隨換隨發 以利民眾投票
- 山梨糖醇成分口香糖可能引發慢性腹瀉
- 投票日 白天晴朗 晚上冷氣團報到
- 亞力山大將換人接手 消基會聲請宣告破產
- 林義傑移訓挪威 四月挑戰北極500公里
- 被列支持馬蕭台商 紐約僑領張亞鳳抗議
- 中選會預估今晚10：30公布選舉結果
- 花旗房地產投資部正式推出內湖亞太經貿廣場
- 速博、遠傳整合加速 楊麟昇、紀竹律分任速博副董事長及總經理
- 國泰人壽9連霸 『消費者理想品牌』人壽業第1名
- 外貿協會@CES 國際舞台閃耀登場
- 特力和家年終慶 推出「幸福御守」五大保證
- 原燒推出迎春新禮 禮券買20送1
- 尾牙獻禮 ikki歲末表心意
- 尾牙饗宴年節送禮 陶板屋真『新』意
- 饗新菜 嚐新味 王品冬季新菜登場
- 台新銀行 iM@bee卡 + 遠傳手機感應服務 聯手創造生活新趨勢
- 富邦「基優人生」定期定額 最低可享手續費終身4折起優惠
- 元大投信：立委選後政治面明朗化 有利台股表現
- 立委選舉 民進黨慘敗
- 小選區激戰 宣布當選鬧雙包
- 央行1月16日起發行「戊子鼠年生肖紀念套幣」 每套1350元
- 民進黨應痛定思痛 總統選戰再出發
- 立委選舉慘敗 陳水扁辭民進黨主席
- 原住民立委 國民黨4席無盟親民黨各1席
- 外資：選後短線防賣壓 總統選前押寶傳產
- 立委大勝 吳伯雄:絕不濫用多數
- 公投兩案投票率未過門檻均遭否決
- 第7屆立委選舉 區域及原住民立委當選名單
- 陳水扁請辭民進黨主席 謝長廷可望接任
- 李登輝親征 台聯仍難敵兩大黨夾殺
- 馬：國民黨成第一大黨 盼續贏總統推動改革
- 立委選舉結果 國民黨81席民進黨27席
- 選後清理戰場 謝長廷13日辦晚會重新出發
- 新任立委出爐 張內閣規劃28日總辭
- 中選會：立委選舉投票率約五成八
- 立法院國民黨一黨獨大 公民監督更形重要
- 團圓如意慶新年 珍饈美饌讚不絕
- XO醬正式上市
- 精緻港式點心上市
- 買Walkman或Cyber-shot手機，最高可連抽VAIO 50天
- 表揚成功駐區 花蓮駐區 白河通訊處 熱心公益回饋社會
- 浪漫瑰麗的西洋情人節
- 除夕美饌年菜外賣千元有找 圓山飯店要您大快朵頤
- 味覺與視覺交織的完美饗宴 圓山飯店星空伴飯客房年夜飯專案
- 圓桌圈親情 圓山圍溫情
- 豪華運動GT跑車 如今更具效能
- 總統陳水扁出訪中美洲 首訪聖露西亞
- 馬英九：不會濫用權力 也不會罷免總統
- 大陸冷氣團南下 全台天氣轉冷
- 謝長廷：總統大選若失敗 退出政壇
- 何美玥：稅改及農村改建等列優先送審法案
- 立委大勝 藍營認為馬英九下鄉策略奏效
- 北市夜店糾紛 兩職籃球員被控教唆傷人
- 僑委會：僑務委員不適用政務人員退職條例
- 北觀處免費送你泡湯劵、住宿劵
- 拿馬貨輪鹿港外海擱淺 救出14人 2死
- 金球獎揭曉 色戒鎩羽而歸
- 北市驗年節食品 蜜餞話梅醃漬菜不合格率高
- 接民進黨主席 謝長廷：勇於承擔敢於開創
- 台股價量齊揚 收盤上漲144.1點
- 薩卡重申台薩邦誼堅實穩固
- 冷氣團加熱帶性低氣壓水氣 全台溼冷
- 北市十大超速違規行駛路段 仰德大道蟬連冠軍
- 雅虎服務 Google手機軟體也適用
- 陶博館國際化 歐洲精緻彩繪研習表現亮眼
- 展望未來十年 中科：園區年營業額逾兆元
- 中馬上月已偷偷建交 扁出訪藉此打擊
- 六福客棧團圓年菜&年菜外賣，外賣提前預定享88折優惠!
- 榮耀世紀法國國立塞弗爾瓷窯展 陶博館開幕
- Zoom-Zoom旋風吹襲 MAZDA釋放你的駕馭感動
- 敗選究責閣員遭點名 行政院低調
- 溫德新年點心與賀年禮盒
- 陶博館舉辦歐洲精緻彩繪研習講座 學員表現亮眼
- 找年味，到傳藝
- 謝志偉：自責很深 選舉當晚就有辭意
- 三大法人持續買超 台股大漲255.43點
- 柯建銘：單一選區產生嚴重問題 必須修憲
- 視訊科技領導品牌美商優派ViewSonic三款投影機一次到位
- 高雄金典酒店推出頂級年菜外賣與NT$9,999魚翅佛跳牆
- 鼠歲山珍海味賀新春 五星料理歡慶豐收年
- 新年快樂~春逍遙 華泰王子豪華客房兩天一夜只需NT$3,333 net！
- 業界獨一推廣尾牙潤餅節
- 「六福客棧尾牙&春酒專案 每桌8000元+10%起」
- 申請檢察官迴避 民進黨:國民黨才兩天就箝制司法
- 都會海洋行旅 2008真”新”獻禮
- 兆豐跨海控告王金世英 律師團表樂觀
- 陳總統不反對友邦赴北京設商辦處
- 馬：若當選 兩岸關係不統不獨不武
- 台灣全球經濟自由度得分上升
- 馬：3都15縣 鄉鎮長不應官派
- 亞力山大與宜麗國際簽定合約
- 許添財特別費案 南檢偵結不起訴
- 謝長廷：喚醒人民危機意識 續推入聯
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- 替民進黨診病
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- 選制改革 看國民黨拿出誠意
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- 接黨主席 謝長廷:行政團隊該做的馬上做
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- 期交所1月17日起舉辦全省五場「黃金期貨商品說明會」
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- 96年成長最快速券商 宏遠證券EPS1.207元獲利創十年新高
- 中華網龍現金殖利率高 一月營收上看億元
- 2008上半年亞太區零售業 中國大陸、印尼與香港將持續兩位數成長
- 摩根富林明新增五境外基金總代理 新興歐洲、中東及非洲基金詢問度高
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- 灣大哥大祭出震撼業界新資費 破天荒12小時免費時段自由選
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- 北富銀財富管理以「通路為王」優勢 追求今年目標成長
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- 96年來台旅客人次再創新高
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- 高雄國賓除夕圍爐饗宴
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- 國泰人壽2008業務大會 3,000菁英齊聚台北國際會議中心
- 2007富邦集團謝年會搶搭運動彩券熱潮 員工下注「長官運動指數」猜輸贏
- 晶宇生技跨過單季損益門檻 今年成長可期
- 教育部長換人？ 陳景峻：沒聽說
- 健保大赦 低收入戶等健保欠費政府代繳
- Google設2500萬美元人道基金
- 台聯：堅持中間偏左路線 不會解散
- 莊國榮：與杜正勝同進退 傾向一月回教職
- 謝志偉：堅辭新聞局長 做到月底
- 尋找幸福味道 提拉米蘇蛋糕奪魁
- 高雄麗尊酒店「精選特惠蛋糕」大FUN價！馬上省$300
- 高雄金典酒店『頂級法式和牛牛排麵』 盡享入口即溶的極品滋味！
- 治療癲癇等病 交大研發獨步全球電子醫療
- 台灣捐贈巴拿馬600萬美元贊助多項計畫
- 罕見紫鷺 飛來台東琵琶湖過冬
- 藍營：三項人事案 應待總統大選後處理
- 年貨採購 異味鮮艷受潮食品不買
- 馬：當選總統不禁家人買股票 但禁炒作
- 年終送好禮 台灣大哥大北市推免費公車
- 營建署：造林逾16萬顆樹 減碳逾700公噸
- 民進黨民調：五成民眾憂國民黨濫用權力
- WEF民調：八成台灣人認政治領袖不誠實
- 美學者：台灣要求受到尊重是對的
- 消基會22日將對亞力山大代提團體訴訟
- 清華學院明年成立 林懷民等名家開課
- 歐洲議會友台小組主席：台灣足為亞洲典範
- 內閣總辭後CEO組閣 總統尊重謝長廷策略
- 歐盟宣布在台設立歐盟中心全面促進交流
- 2007花卉嘉年華 杉林溪賞花遊園健行
- 中國恢復對台出口天然砂 經部：樂觀其成
- 杜正勝教部打包行李 盼辭職替民進黨加分
- 尾牙春節近 3C通路業奮力促銷搶商機
- 張揆：行政團隊絕非不知廉恥想做官
- WEF：觀光旅遊競爭力 台灣排全球第30名
- 衛生署長：面對政治壓力努力尋求加入WHO
- 公路總局網站 提供客運春節售票資訊
- 台股震盪走低 下跌74.45點
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- 2008台灣燈會圓滿閉幕 參觀人數達六百七十萬人次
- 春日綻放-絕美春裝全新推薦
- 「昇起的虹橋--泰雅族織品工藝展」
- 深山大提琴渺渺之音邀您共與
- 春賞美饌‧嬉遊台北 讓您春日輕鬆出遊
- 陳唐山應邀牛津大學演講 談台灣民主發展
- 證交所將訪越南交易所及台資企業 積極推動台商回台上市
- 配合推動市場改造 券商公會擴大招募人才
- 台灣證交所與胡志明市證交所3月4日簽訂備忘錄
- 證交所3月10日至5月19日舉行「97年防制內線交易有獎徵答活動」
- 運動彩券3月6日起試玩 全民挺中華隊衝奧運拼金牌
- 農信保基金為農漁民災害紓困貸款提供信用保證
- 營收與獲利持續大幅成長 達方2007力拼精密元件霸主
- 證交所元大證合邀120家外資來台 台灣投資說明會3月12-14日80家上市公司登場
- 國片星光傳奇出爐 星光2班10強為主角
- 前醫師男友：黛妃劈腿 主動要求分手
- 綠營籲李登輝闡釋 投謝即投民主深化
- 陸資來台買房地產 馬英九：不比直航晚太久
- 興建蘇花高？ 張揆：一切依法執行
- 亞洲第一 南市打造電子腳踏車租賃城市
- 金酒公司將斥資30億元 闢建新生產線
- 謝偉森：美台持續合作防台海軍事向中傾斜
- 慢活大台北 相約關渡邊
- 天使行動美術館館藏展
- 心象──李重重現代水墨展 暨 天使行動美術館館藏展
- 明園西餐廳首推「頂級燒」吃到飽
- 春之美人
- 被控侵權播歌 檢方起訴東森電視公司
- 張揆宣布四利多 強調農民福利措施不縮水
- 黃志芳：重啟南向政策 經貿轉化外交利基
- 投資分析報告流於形式 日盛投信遭金管會處罰24萬元
- 宇達電通CeBIT展出導航新作Mio Moov 宣布全力衝刺德國市場
- 遠傳邀用戶與伊林名模共渡白色情人節
- 櫃買中心上櫃審議會通過佳穎精密申請上櫃案
- 中國信託首創撥薪戶服務部隊 深入企業就近提供金融服務
- 運動彩券建置直營店及虛擬通路 北富銀：依法並會兼顧經銷商權益讓「讓餅做大」
- 第一富蘭克林新世界股票基金獲准募集 預計4月8日正式開募
- 證交所赴越南舉辦招商座談會 力邀越南台商回台上市
- 行政院公布「推動海外企業來臺掛牌一二三計畫」 證交所：儘快公布相關上市標準及程序
- 2008台灣專業美容展 3/7-3/9 世貿二館登場
- 第九屆「台灣工業銀行WeWin創業大賽」吸引95隊報名逾500人參加
- 2007年新興市場基金買氣最夯 榮登淨銷售排行榜冠軍
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- 早晚氣溫低 6日白天氣溫回升
- 郭泓志再度傳出手肘疼痛壞消息
- 網路票選台灣女強人 陳敏薰拔頭籌
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- 陳明通：台商補辦許可資料 不做查稅用
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- 樂雅樂「春之珍饈、海鮮饗宴」登場 3月6日起至6月4日限時賞味
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- 聯合國記協決議 聯合國應公平對待台灣記者
- 北市永康街西門町行人徒步區 陸續擴大實施
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- 總統晤黃昆輝 允有條件協調大選公投脫鉤
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- 旅遊服務中心千人招募會3月8日開跑
- 2008台東-茶與飛行傘博覽會籌備會
- 福華雲采獎勵100分的小朋友
- 2008白色情人節‧情定通豪
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- 大同產品贏得「2008年iF設計金質獎」，與浩漢設計共創佳績
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- 台北凱撒大飯店
- 交通改善 遊玩鶯歌更放心
- 摩天輪、繽紛果漾下午茶 擁抱靜謐與幸福
- 『藺類巧編』
- 輕鬆享受不受限的網路生活
- 紐西蘭達德酒莊黑皮諾與白蘇維濃
- 腳踢轆轤 陶博館重現老祖宗的智慧
- 宇達電通於CeBIT 2008展出導航新作Mio Moov 宣布全力衝刺德國市場
- 鳳凰花開，驪歌輕唱，珍重再見，鵬程萬里
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- 溫德 春天新品糕點
- 溫德 繽紛春日復活節
- 邀您一起共度香氛白色情人節
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- 全球最大單件玻璃公共藝術「光之穹頂」
- 2008台北春季旅展 水都+寶格利 破天荒聯賣
- 酩酒美饌之夜
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- 勞退自提雙重免稅取消 高薪上班族把握自提免稅空間
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- 大華投信3月12日起正式更名為「永豐投信」
- 保護台灣氣候 匯豐銀行員工及客戶認養6000顆樹
- 宏遠證券8.6億元聯貸案 台灣工銀、大眾銀、台新銀共同主辦
- 公益彩券1月盈餘14.05億元 累積盈餘達169.39億元
- 中信金控累計前二月稅後盈餘31.70億元 稅後EPS 0.36元
- 奇偶科技自結前二月稅前EPS 1.94元
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- 致新科技合併圓創科技 國內首件類比IC設計合併案台証證券擔任財務顧問
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- 布希吳作棟呼籲中國與達賴喇嘛對話
- 環署飛鷹專案 污染無所遁形
- 補貼公共工程? 工程會:新政府決定
- 期交所取得美國CFTC核發非金電指數期貨交易許可
- 寶來曼氏第一季每股稅前EPS 1.41元
- 遠傳電信自結第一季稅後EPS 0.75元
- 台灣大哥大公布第一季稅後EPS 1.44元
- 中華電信結算第一季稅後EPS 1.12元
- 智冠科技第一季營收創新高
- 富晶通科技14日每股48元掛牌興櫃
- 澳洲政府廢除 WiMAX全國建網計劃
- 國泰世華「大樹計畫」捐贈500萬元助學金 累計四年二萬三千餘名學童受惠
- 第23屆「點燃生命之火」募得1.27億元善款 募款金額、捐款人次創歷史新高紀錄
- 涉違反旋轉門條款 檢方起訴顏慶章
- 美參議院決議 譴責中國西藏暴行
- 盧修一逝世週年 長昌讚盧是少數制衡典範
- 傳雅虎將與美國線上合併 抗衡微軟收購
- 金門縣議會不同意金酒投資遠航
- 環保署：鼓勵素食對抗暖化
- 中國因奧運升高難民遣返 聯合國不滿
- 台灣夜市節香港11日登場 府城美食全出籠
- 全球首張「雙」交通票證 TaiwanMoney Card正式通行高雄捷運
- 蕭萬長出席博鰲論壇 接待規格超過以往
- 迴避抗議 奧運聖火在舊金山傳遞路線改變
- 馬蕭就職郵票新設計稿 行政院可望同意
- 國際奧會主席承認危機 敦促中國改善人權
- 奧運言論自由範圍 國際奧會將提供選手守則
- 歐洲議會：中國不與達賴對話即抵制奧運開幕
- 聽取外交部陸委會簡報 馬營：未提訪美事
- 以台灣名義入WHO 馬營：做好概括承受準備
- 蕭萬長11日參加博鰲論壇 中國高規格接待
- 國際奧會主席侯格：北京奧運危機將會消失
- 西藏流亡政府指控中共假冒國際記者威脅藏人
- 北京奧運打擊禁藥 國際奧會將更嚴格檢測
- 奧運聖火將抵布宜諾斯艾利斯 警方嚴密戒備
- 民調：歐巴馬領先希拉蕊8% 連續四天超前
- 聯合國：潘基文可能不出席北京奧運開幕典禮
- 對立情緒高 西方記者在中國處處受限
- 聯合國人權專家聯名要求中國確保西藏人權
- 奧運聖火抵阿根廷 警戒嚴密防範抗議
- 西藏動亂後首次出訪 達賴喇嘛抵美國
- 馬侃加入勸阻行列 籲布希考慮抵制奧運開幕
- 聯合國秘書長潘基文可能不參加北京奧運開幕
- 奧運聖火將抵布宜諾斯艾利斯 警方嚴密戒備
- 有苦難言，老年人口乾症
- 危機就在您身邊
- 別把藥當飯吃！多重疾病之用藥
- 2008華泰王子大飯店母親節蛋糕
- 全世界最安全的豪華房車典範
- －國立傳統藝術中心『工藝雙年展-彩繪大展』新聞資料－
- 羅技LS11 2.0立體聲揚聲器、LS21 2.1立體聲揚聲器、Driving Force GT 力回饋方向盤
- 2008綠島人權藝術季 網路票選活動開始
- 溫德德式烘焙餐館－溫德西點主廚
- 2008全球品質研究系統報告出爐
- 加拿大美食歡宴
- 台大甄選入學放榜 明星高中佔逾七成
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- 劉兆玄證實將任閣揆 月底前確定內閣名單
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- 比利時媒體：台灣衛生人權受漠視
- 奧運史學者：北京奧聖火傳遞爭議歷來最大
- 教育部重罰常春藤 校長解職三年減招
- 曾文越域引水 綠團重批政策錯誤籲停工
- 爭鮮壽司 黑澀會美眉代言
- 王建民12日戰紅襪 挑戰開季三連勝
- 聯合國人權專家聯名要求中國確保西藏人權
- 林濁水：蕭萬長持台胞證去博鰲 令人痛心
- 歐洲議會：中國不與達賴對話即抵制奧運開幕
- 俄羅斯與東歐國家出現抵制北京奧運聲浪
- 英研究：勤做家事 有助降壓
- 走向和解 德法聯手出版二戰歷史課本
- 學童上網時間增多 三成難辨網路世界真偽
- 農委會：未來仍堅持限制800項中國農產進口
- 博鰲拒蘋果登陸 記協聲明譴責
- 國際奧委會期待聖火傳遞不再遭遇大麻煩
- 蕭胡會明天下午登場 兩人不會單獨會晤
- 劉兆玄盼拜會 王金平：雙方幕僚訂時間
- 台灣圖博會籲蕭表達台灣對西藏人權的關切
- 近四成挪威人贊成抵制北京奧運會開幕式
- 李顯龍：抗議北京奧運會聖火將造成深遠影響
- 奧運聖火將在阿根廷首都傳遞 應無嚴重阻撓
- 經濟學人：聖火傳遞 暴露中國政府黑暗面
- 府院九萬兆定局 執政團隊月底前一次到位
- 蕭胡明會 蕭萬長：將談兩岸經貿議題
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- MyCard讓你「樂」翻天 彩券、虛寶集點送
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- 遠東商銀16週年慶 知識講座與客戶共同圓夢
- 臺灣指數系列成分股季度調整4月21日生效
- 證交所九場「上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」4月18日起全省陸續登場
- 蕭萬長推愛台12建設 中國官員盼經貿正常化
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- 博鰲論壇 總統:中國主動邀蕭 轉移西藏壓力
- 多學語言者年長時認知能力較佳
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- 華郵：天安門事件教訓 中國派武警鎮壓西藏
- 美報：蕭胡會更增馬英九改善兩岸關係希望
- 北京奧運聖火抵達坦尚尼亞 傳遞行程大縮水
- 馬營：馬英九認同蕭萬長16字箴言理念
- 指美國白人勞工充滿恨意 歐巴馬挨批急自辯
- 北京奧運聖火受阻 達賴喇嘛：遺憾
- 中國人大反對美眾院通過西藏決議案
- 讀賣：達賴喇嘛老家親人遭監控軟禁
- 蕭萬長獲較高禮遇 龍永圖：無關會費
- 一中原則列兩岸圓桌會議結論？蕭萬長否認
- 八成三港人對干擾奧運聖火傳遞感憤怒
- 奧運官員 抵制奧運只會傷害到運動員
- 聲援圖博抗暴 陳菊在高雄為西藏民眾祈福
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- 評博鰲 總統：緩和緊張 一中各表言之過早
- 傳馬英九月底訪日？ 日方表示一切都未定
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- 結束海南博鰲論壇 蕭萬長返台
- 歐巴馬未受爭議性談話影響民調續領先希拉蕊
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- 設計師廖軍豪與工藝家劉俊卿容許成品有落差
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- 爭取馬總統落實政見 陳菊：陸客南進南出
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- 馬英九：劉兆玄任閣揆 江丙坤掌海基會
- 聖火抵達阿曼首都馬斯開特 晚間展開傳遞
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- 維安至上 巴基斯坦聖火傳遞路線也縮水
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