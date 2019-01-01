漢
En
News Archive | 2007
漢文新聞列表 Chinese News List
世界展望會提供全額學費資助補助
迷你震動發電禨問世未來手機可藉心跳充電
金門11月裁兵 將剩6千人
貓空纜車狀況不斷 郝龍斌道歉公佈懲處名單
2006南島文化節熱鬧登場
謝長廷華府造勢大會 千名僑胞參加
北市客家文化節8月舉行 推介客家美食
阿里山森林鐵路 24日恢復全線通車
馬英九揶揄提問 女記者委屈落淚
歐台會支持政府以台灣之名加入國際組織
大暑用電量再創今夏新高達3290萬瓩
教部8月宣布智財權測驗內容 強調不扣圖書證
國慶規劃不動員學生 以國防先進科技表演
勞參率上半年58.15% 近10年同期新高
國人一生可換屋12次 「一生一屋」土增稅優惠放寬
20大國際品牌總值達2,805億元 成長態勢強勁
中國8大學校長 聯袂訪台
聯合國退回台灣申請加入聯合國案
癮君子40歲時平均剩餘壽命 少了3.5年
比輕巧 610公克筆電上市
１４年以來最大規模日本留學展 本週末於北高登場
義大舉辦智慧機器人研討會
王愷水墨人物畫展登場
大飽眼福 史博館鼻煙壺精選展登場
混搭熱潮 台中福華端出嗆辣鮮果餐
大學志工到偏遠小學陪讀 為孩子搭一座希望之橋
聯合國退回台灣申請加入UN案 外交部表遺憾
王建民25日先發戰皇家 挑戰第11勝
農業生技展26日台北世貿精采亮相
台日農業生技產業交流 攜手共創市場版圖
大法官任期將屆 立法院不應全面封殺監委人事案
官員本位主義加上鴕鳥心態
台灣未來兩大發展產業
電腦安全公司：iPhone易遭駭客入侵
TNS調查：35萬散戶又將投入台股 多頭走勢明確但觀望氣氛漸濃
從事必躬親到放手放心
750 GB 硬碟上市 容量增加穩定度也提升
第五屆育秀盃創意獎開鑼 15萬獎金等你拿
去中化教科書 北北基將排除採用
2008台灣十大潛力人物開始接受推薦
謝：美無切身之痛故不解台要入UN緣由
歐華會聲明 堅定支持台灣民主自由理念
微軟雅虎縮短搜尋紀錄保留時間 保護隱私
麗星郵輪重返台 基港增設免申報通關檯
金管會開放期貨商可兼營證券業務
生態旅遊與大地共榮
雲科大舉辦【暑期藝術特展】
陶瓷V.S.廣達的跨界潛陶
台灣將推電子護照 人權團體批損隱私
辣媽陳孝萱擔任小藝術家圓夢大使
七夕情人佳節將至 華泰王子推情人餐
暑假出遊乘高鐵 住飯店還有專車接送
保險業者助身障兒 找回遺失的行動力
taYOGA 從動時代踏上心生活
鬼月結婚可享便宜兩成 還贈超值好禮
反町隆史 為演成吉思汗下足苦工
洋基攻克皇家 王建民獲第11勝
大眾運輸和計程車實施補貼油價
跟者小西園掌中劇團到處跑 體驗古典精緻布袋戲團
陽信案 薛凌夫婦遭聲押 民進黨：尊重司法
外交部：聯合國秘書處無權退回台灣申請案
國民年金法明年上路 張揆：加強宣導
勞工健保費8月微調 215萬人月繳約增15元
游錫堃：台灣入聯案天經地義 力推百萬連署
哈利波特銷售創紀錄 羅琳成為史上最暢銷作家
聯合國退回台灣申請案 UN小組：潘基文越權
低熱量飲料同樣會增加心臟病風險
柯俊雄擬串聯黨籍立委 脫離國民黨團運作
魔術瓶蓋節稅 台糖米酒一年要搶7千萬瓶市場
台北市宣布貓空纜車每逢週一停機維修
台灣孩子愛喝飲料超過水 比例高居全球第二
竹科與英國曼徹斯特科學園區簽署合作備忘錄
香港擬開放深圳人自由赴港
低調奢華風 2007台北電腦應用展新品亮相
書商凌域突然停業 矛頭指向金石堂 雙方互控
薛凌：陽信若損失一毛錢 願切腹自殺
旅歐華僑訪駐教廷大使館看到國旗感動落淚
鮑威爾會晤謝長廷 重申美方反對改變現狀
叩關聯合國 將首度以台灣入會案取代參與案
中華少棒再傳佳績 進軍小馬聯盟世界盃
台科大「發條女孩」榮獲2007台北電影節台北主題獎首獎與觀眾票選獎
中秋連假出遊 福容大飯店連鎖輕鬆住
福容大飯店與白木屋攜手 打造經典月餅禮盒
全球汽車零部件市場規模將於2012年達10兆美金 美國仍為最大市場
中壽合併瑞泰人壽 交易金額約4億元
健康醋功效超多 拿來保養頭髮也行
喜歡生態影像紀錄的照過來 百萬補助金等你拿
LED綠色環保能源時代來臨
WiMAX釋照競價 中華電與台哥大落榜
台灣環島鐵路 無線上網有譜
薛凌遭搜索 綠營批檢方濫權立院未尊重
到屏東扮海盜 體驗叢林探險
文建會：盡最大可能保存樂生院區
雙橡園晚宴 謝長廷和前後任AIT主席齊聚
台經院：今年經濟成長可達4.21％佳績
教育部：就學貸款利率下月起調降0.35%
叩關聯合國 將首度以台灣入會案取代參與案
經建會：弱勢族群醫療照護應獲支援
7月民眾投資股票信心 創近5年新高
高市交通局將闢公車專用道 明年底試行
臭氧影響植物使全球暖化加速進行
內政部：人口政策白皮書已刪除中國配偶限額
首例多重抗藥性結核病患搭機 衛署將開罰
入聯案遭退 台灣社發起一人一信嗆聲聯合國
搶WiMAX執照 僅遠傳上榜
暖化危害日趨嚴重 日本政府成立抗暖化對策指揮部
監委難產延宕迄今 無法查辦失職官員
避免淪為選前的「犧牲打」
台股氣勢虹 藍營無所適從
退稅了 95年度綜合所得稅第1批開始退稅
登革熱疫情發燒 全台88例 環署派員南下勘察
義守大學獲凌陽盃晶片創意全國賽最佳創意獎
小王子在等你 千萬不要錯過
李安新作色戒 角逐威尼斯影展金獅獎
台大副教授謝煥儒遺孀化大愛 捐募款設獎學金
高鐵27日起增班 售票時間延長
渣打併購竹商銀傳內線交易 蔣國樑500萬交保
台灣首度發現彗星與近地小行星
美股再重挫 台股下殺400點
8/15前用Google上網搜尋瀏覽網頁都免費
王力宏代言超級城市 坦言台北改變很大
喝英國茶 享受浪漫氣氛
新光金控資訊透明度佳 再獲最高等級A+肯定
十大台灣國際品牌 華碩掄元
暑假搭高鐵送台南悠遊手冊 古蹟門票半價
生技突破 林試所研發出抗癌喜樹鹼
工研院研發可分解微生物纖維面膜
越南茶含禁用農藥 立委促全面禁止進口
謝起訴徵蘇參選？府：時報不更正 將提告
馬英九：當選總統 絕不減刑
電鬍刀只要一元 競標大回饋
白歆惠率60位名模代言保健按摩椅
PUMA 2007大人國足枱賽 全國總決賽狂熱開戰
成大打造出國夢 王群榮拔頭籌成為首位跨國雙學位學生
七夕浪漫夜 圓山大飯店推出浪漫情人夜套餐
新光摩天大樓登高大賽 為關心台灣蕉農而跑
愛丁堡軍樂節專刊 大幅介紹北一女樂儀隊
謝長廷：這次訪美做到最好的自我推銷
結核夫妻搭SOS專機返台？疾管局三緘其口
蘇貞昌啟程展開學習之旅
義守大學在世界大學網路中排名前千大 亞洲百大排名四十八
吳啟章接任台鹽董事長
保麗龍不耐高溫 裝熱食易變形釋出化學物質
教授被毆致死案 顯示減刑作業草率
二○○八總統選舉趨勢
溫德 陽光八月父親節套餐
吳釗燮：傳達台灣聲音 謝長廷訪華府成功
台北國賓給您最溫柔的父親佳節
高雄國賓Summer Go歡樂假期 讓您放縱一夏
黃志芳：以台灣名義申請入UN不涉變更國號
強食線上大餅 遠傳首家推出Gmail服務
Jeep台灣新官方網站榮獲網路金手指獎佳作
南山人壽首創 Skype線上通話服務
華泰王子大飯店 推出七夕情人週專案
洋基勝金鶯 王建民第12勝入袋
卓蘭水果觀光季 快來體驗客家文化
郝龍斌：貓空纜車不全面停駛
台灣入聯案 黃志芳再致函潘基文據理力爭
台灣文獻館策劃台灣第一特展 林義傑代言
聲音甜美 上班薪水平均多領1747元
台股開低震盪走低 盤中一度跌破九千點
上班族 航空駕駛及領航員薪資最高
謝長廷選戰核心：國民黨最怕謝蘇配
台灣450萬人不看書 電視和網路全民最愛
一吐怨氣 台股強勢反彈214點
美若放寬90天免簽證 台灣民眾盼適用
原民會：台灣定八一原住民族日 符合潮流
陳總統及黃志芳致函潘基文 UN小組：處理中
中華代表團奪得世界聽障網賽金牌榮歸
美眾院通過解除台灣高層訪美限制
彰化 創意農業 點子不斷翻新
可口可樂 好拿手曲線瓶創新上市
全球最薄3.5G手機上市
台兩教授榮獲美國台灣客家文化獎
國際IEEE磁性協會主席至雲科大演講
台灣第一所財經科技大學 8月1日成立
手機業者新服務 中英文托福考都沒問題
台鐵發現逾百年日據時期鐵道文資
蘭嶼拼板舟 划抵北市大佳碼頭
馬英九特別費案辯論終結 8月14日宣判
司法負擔已經過於沉重政治人物
監委難產延宕迄今 無法查辦失職官員
時尚的啟示
華泰大飯店集團 推出父親節套餐
今年父親節 情人節 相約「原苑創意居酒屋」
高雄麗尊酒店 八月爸氣食足
邰智源談感恩憶亡父 哽咽落淚
國泰航空新增北美及澳洲航班
克萊斯勒新車款上市 結合設計與科技的代表作
渣打銀行併購案 蔣國樑仍以500萬交保
台鐵發現逾百年日據時期鐵道文資
教育補助措施 65萬8千人受惠
謝長廷：不為不公平不適當的檢察官背書
貓纜上路 滿意度只有一成四
愛地球 硬碟也講究節省耗電環保
蔣渭水高速公路紀念碑 2日動土
年收30萬以下家戶5歲幼兒免費進公幼
台灣8月天空可仰望流星雨觀看月全食
綠色隧道健康逗陣行 4日登場
十大經典國產水果票選 芒果暫居王座
小麥粉等七產品關稅減半 為期半年
台股大跌近400點 跌點 史上第五大
高鐵嘉義站─阿里山旅遊快線公車上路
快樂工作人大獎揭曉 11位快樂工作人傳授快樂秘方
眼睛吃冰淇淋 這麼好康在哪裡
上海航貨機 委長榮航太維修
陳總統二度致函潘基文 UN發言人避重就輕
北縣和北高共用統籌分配稅款？郝龍斌陳菊反對
台聯立委：國民黨黨產申報不實 出售黨部22億不知去向
全球上半年航空客運需求成長6.3% 中東居首
衛署擬成立國家疫苗基金擴增兒童預防接種
新結核病疫苗第二階段測試 ８年內問市有望
台北電腦應用展登場 首度免費入場
穩定國內紙價 廢紙1日起禁止出口
90天免簽證納入台灣？ 美尚在研議
推動台灣入聯 民進黨915全球連線
聯合國重申處理台灣入會案立場不變
台股重挫資金湧入債市 十年公債殖利率大跌
六福客棧自助餐五折 父親節套餐優惠多
勾動你的馭念 PEUGEOT 207 躍動登場
創意素食 讓您顛覆過去素菜的既有印象
民進黨擬草案 主張國號正名台灣
研究：麥當勞的沙拉比漢堡還鹹
青輔會彩蝶計畫 八月展開職前聯合講習
大學社區將荒廢空地變田園
七夕來去府城 邀您體驗轉大人
你也想變成穿著Prada的惡魔嗎 台北也買的到
不要以為環評委員換人就能解決問題
台灣加入聯合國 須長期奮戰對外加強宣導
國內法與國際條約
油品價格飆漲聲中 政府應更積極有所作為
最佳工作環境:制度公平與進修機會
客家新民謠種樹專輯 獲國際肯定
申請入聯合國案 陳總統：再接再厲
美：依準則與當時境況安排扁過境
府院黨共識：泛綠以民調共推立委人選
人工牙根具市場 金屬中心強化培植業界
統一及萊爾富明起代收汽機車換照
開錯門中門 果陀劇場好戲三度上演
陳總統：應建立大學評鑑和退場機制
臺博百年風華攝影比賽即日起徵稿
「2007台北電腦應用展」首日湧入7.5萬人次
文館於總統府內舉辦文學展 「文學‧台灣」呈現館藏及文學成果
七夕來享受紅玉茶宴 看牛郎織女星
觀光局：來台人數變少 房價卻變貴
夏天吃香甜的上將梨 拿滿手好禮
台灣「數位機會評比」躍升世界第七
父親節將至 買台好車送辛苦的老爸
帶領您的味蕾環遊浪漫巴黎 享受絕佳美味
新力收回Cyber-shot DSC-T5數位相機檢修
今起 可到超商換行照及駕照
維基年會今台北登場
公平會:鮮乳近日調漲 反應調高的生乳價
高雄世運會 陳郁秀任藝術總監
謝長廷：兩岸不能挑釁對方打仗
台灣駕照即起可免試換瑞士駕照
蔣渭水高速公路紀念碑動土
華裔工程師承認竊取美軍用訓練電腦軟體
八成孩童天天喝糖水 體重兩極化
代言植村秀來台20年 侯佩岑透露從小就愛化妝
精英電腦推出 玩家級電腦
8月的每個週末都是爸爸節 來台北凱撒就對了
台中長榮桂冠 感恩八月疼疼爸爸一下
胡德夫冒雨演唱感動人心 台啤女郎舞臺熱舞
運動後喝什麼 台灣人最愛喝水
數位照片當道 數位相框前景可期
全民上線幫建仔13勝
中秋桂花香 星月相約 月更圓
經濟部：燃料油價要維持全球最低價
彰化地檢署查扣1374公斤瘦肉精
平溪鄉推出七夕天燈愛之旅活動
北二高遊覽車追撞 34人送醫
千里單騎活動 5日自總統府前出發
帶頭天下圍攻活動 施明德等16人遭起訴
營建署補助自建國宅8百戶 受理申請
臺鐵南迴線鐵路電氣化可行性研究展開
英國泰晤士報記者將來台專訪國礎富裔山
高美館與廣達文教基金會合作推出當代藝術教育展
財政部何部長志欽參加亞太經濟合作財政部長會議
太平雲梯興建計畫年底前完成可行性評估
義守大學張耀祖教授發明全球最快3C解碼器
荷蘭港口杯 中華成棒擊敗日本搶下第一勝
主計處：今年物價高點將落在第三季
台灣工社運界 擬組黨選立委
10處休憩海域最新水質資訊
苗栗農產精品 進駐101
吳伯雄：王金平列首席不分區順理成章 王：還沒考慮
蔣渭水大稻埕行跡蓋大樓 文化局將立解說牌
TNS調查：父親節買氣低 送禮意願也較母親節低
熱舞競賽首場15支隊伍晉級
Akimi代言上空派對 心情緊張又忐忑
東岸酷熱搖滾音樂祭 首度在花蓮舉辦
不要以為環評委員換人就能解決問題
越南茶葉含禁藥除銷毀 應告知全民並強化檢驗
搖來搖去與手舞足蹈
油品價格飆漲聲中 政府應更積極有所作為
颱風帕布增強 傍晚發布海上警報
遠傳電信陪你巴結老爸 推出禮溫馨專案
華泰王子推出 七夕饗戀 雙人套餐
高雄寒軒 推出鵲上心頭~雙飛渡七夕專案
漫畫被擅自使用 幾米索賠人民幣30萬
記帳代理人之爭 記帳士要求財部提釋憲
一瓶運動飲料約吃下5.4顆方糖
台灣空中英語教室雜誌 獲亞洲出版經營獎
漫畫被擅自使用 幾米索賠人民幣30萬
台股9000點失守 下跌116.09點
台灣逾四成婦女未接受子宮頸抹片檢查
勞工平均退休金僅218萬元 應及早規劃理財
進口藥廠大動作抗議 健保局：如期降藥價
總統出訪過境事宜 外長：美方尚未回應
藝術2.0 作品也可以隨插即用
創意設計研習營 成功大學登場
加拿大台灣文化節 五月天 大囍門等受邀演出
帕布颱風陸上警報發布 東台灣進入警戒
謝長廷黃昆輝 今會商泛綠整合
台商『文化在地化』之趨勢
人力資源的下一步到底是什麼？
輕颱來襲 警戒範圍擴大 北部防豪雨
宜蘭童玩節 明年起停辦
2007台灣美食展熱鬧登場 好吃好玩又好拿
TNS：受美股股災影響 台股投資人改趨保守觀望
台北電腦應用展人潮買氣 雙雙創新高
颱風帕布來襲 台電成立防颱中心及語音查詢專線
特別費案宣判在即 馬：我無罪 參選到底
侯孝賢獲盧卡諾影展榮譽金豹獎
防災應變中心上緊發條 13縣市防颱
悠遊卡到基隆嘛也通 九一整合啟用
中國大閘蟹飼養含巨毒 每年走私來台300噸
豬肉漲價超過1成 農委會：漲幅與國際同步
帕布暴風圈傍晚進入台灣陸地 明午離開
商圈之美攝影比賽 價值九萬元數位相機等你拿
台北港連外道路通車典禮 張揆盼台北基隆港成國際窗口
調查:9成職場父親自認是壓力大的「熱狗族」
台電10月中將公開招考新血577名
麗尊七夕情人餐 催情食材助浪漫
奧運聖火路線 政院重申對等和尊嚴立場
海外文化盛會 台灣好歌美食帶到加拿大
大學指考8日放榜 錄取率逾九成五
馬祖蛻變 海上風情更嫵媚
義大推動水中有氧與銀髮族運動獲好評
「2007年泰國電子暨工業產品展」泰電展再攀高峰
長榮桂冠酒店(台中)給有情人「金」喜
行政院核定機動調降小麥等7項貨品之關稅稅率
薛瑞福訪台 陳總統今接見
馬英九再下鄉 體驗農民生活暢談勞工政策
翻譯宮保雞丁等名菜 北京徵高手
Makiyo 代言調酒 好心情藏不住
參山國家風景區 冷泉吊橋整修中
Lohas有機當道 樂活一下最健康
新複合式餐廳 涼夏感受
臺北e論壇探索企業如何從1.0變身2.0
梧提形成 氣象局發布陸上海上颱風警報
首見境外移入腸病毒重症 2歲女童在中國感染返台發病
二審逆轉 愛滋關愛之家 不必搬離
國民年金開辦，上班族退休享有三層保障
陳總統：入聯公投議題 盼與美再溝通
吳三連獎 延至八月中旬截止收件
伸卡球大對決 王建民明戰哈勒戴
近八成GPS使用者需要售後操作教學
帕布才走 梧提緊接來 氣象局海陸警報同時發
宜蘭童玩節停辦 陳金德不排除罷免呂國華
在美拘留所羈押近半年 王又曾獲保釋
奧運傳奇人物鄧亞萍現身CNN亞洲名人聊天室
帕布颱風災情 花東農損約677萬元
大學指考放榜 未足額錄取35校系522人
國發基金5年200億 發展數位內容產業
謝長廷11日訪問新加坡
新聞局籌設台灣國際頻道 預計明年成立
宜蘭童玩節將停辦 游：痛心遺憾
政院投入2.59億元 提供青年職場體驗
馬：台灣現狀是一個台灣 各自表述
經部常次侯和雄遭聲押 陳瑞隆：若收押將停職
研究顯示 麥當勞包裝左右兒童味蕾
客家音樂MV大賽 首獎三十萬引發競逐熱潮
華梵工設陳韋銓以太陽能燈罩獲光寶最佳情境應用獎
美妝品牌大車拼 三大名模比一比
王建民戰藍鳥 投不滿3局失8分退場
閃靈樂團接受美公共電台訪問為台灣國際發聲
王又曾需戴感應器 顯示司法程序尚未結束
星巴克即將進軍俄羅斯 挑戰傳統咖啡文化
氣象局：梧提已登陸台灣 籲民眾嚴防豪大雨
王金平:KMT應盡快通過監委人事案
奧運到北京 旅遊來台北
國際油價回檔台灣油價不變 中油：不會有折衷優惠
觀光賭場 開放三家
成熟民主國家應有成熟表現
可憐的少年凸顯社會邊緣家庭問題
細說「客家認同」的找尋
台灣開放賭場？政府評估報告最快九月出爐
王建民最黯淡的一天 單場失八分創生涯新高
中南部未來數日天氣變化劇烈
蕭萬長訪星馬 希望能積極參與區域合作
獎勵數位內容發展 國發基金將投資國產動畫
勞委會：青年體驗計畫 10月下旬入職場
勞委會：青年體驗計畫 10月下旬入職場
王又曾獲釋 美移民當局研究下一步行動
消費者嘴叼 連鮮乳都訴求頂級
女性28歲開始會注意皮膚老化問題
陳總統：贊成設置外語電視頻道
副手人選 謝長廷可望15日返國當晚宣布
開放賭場？ 政院：不會貿然實行
王又曾案 張揆：政府絕對全力以赴
張揆：軍公教明年不調薪
明年選舉投票時程 立委1/12 總統3/22
東莒發現古陶片 馬祖開發史可溯及唐末五代
世大運跆拳道 陳彥如進四強穩獲銅牌
入聯公投 薛瑞福：美國反對公投內容
經濟部積極協助國內企業延攬海外人才 提升競爭力
越南教育培育曁培訓部參訪義守大學
颱風季來了清除青苔污泥可消滅小黑蚊
舊藥新用 老年痴呆症有救了
人權人士展開全球火炬傳遞 呼籲抵制北京奧運
台大新鮮人 53%來自北市
高鐵五站區招商 釋地200公頃
漫博會開幕 近八萬人湧進
瘦肉精與假面膜事件 禍害社會無窮
利用北京奧運時機 推動國際人權對話
當公共工程遇上文化遺址 易引發爭議
蔣渭水不是台灣孫中山
山海家族8/10在童年飯店免費開唱
228元凶說告游錫堃 蔣孝嚴敗訴
中時電子報 推出關鍵字用講的
嘉義市國中小學生 將挑戰世界最大彈珠台
艾力克斯 李詠嫻 超甜蜜預約七夕
王文華玩公益創投 拿一億給你花
豪雨特報 台灣海上陸上有強風
政府規劃定點市集 協助特色產業通路
228元凶說 蔣孝嚴告游錫堃敗訴
詐領健保費 醫師貪2億求刑30年
遠企購物特賣 高貴不貴
國親共識 不送出監委名單
世大運 陳彥如跆拳道奪銅 中華首面獎牌入袋
謝志偉：國際頻道是台灣重要的一條路
亞太電子化成就獎 台灣奪兩大獎成贏家
美次級房貸 我投信基金損失近千萬美元
全自動城市 九月來台報到
運氣不夠好嗎？內衣廠商推出補氣內衣
越吃越健康 台北福華養生一夏
飯店推出紀念公仔 有玩又有得吃
WD公布第四季財務報告
沒有醜女人 只有懶女人 美妝品牌推新作
環保署展開新竹地區陸空聯合稽查行動
化腐朽為神奇 義大教授將污泥製成陶器
馬賽克立體拼貼大賽 8萬獎金等你拿
嘉義縣將推動阿里山高山茶產值倍增計畫
台灣寵物商機上看500億
力抗次貸風暴 台灣央行200億美元應變
特别費案14日宣判 馬英九做好準備
台灣查獲核武等零件輸出 國際關注
姚采穎代言子宮頸癌防護大使
黃俊雄演出功力不減 黃家三代傳承劇碼
八號輕颱聖帕形成 可能侵台
前國民黨立委張文儀押解歸案 大快人心
陳總統過境美國生變 外交策略應有彈性
決定自己的未來
台啤情人週 啤酒美食音樂陪你浪漫一夜
東森集團案 王令麟遭檢方求刑28年
馬英九一審無罪
謝長廷訪印尼 提兩國一制主張
呂副總統：DPU成立大學連線 人才培育搖籃
搶救台灣競爭力 財經學者齊發聲
花125億跨國併購PERLOS 光寶科躋身全球機殼一哥
留下相愛的時刻 飯店業者推出住宿送情侶素描
台灣建基因庫 11月開始採集血液
網路收音機 一圓網友廣播夢
新聞局和國家地理頻道合作 台灣形象短片13日起向國際放送
七夕情人節送什麼 ？給一個永恆承諾吧
台灣國家形象短片發表 由林義傑等代言
僑民子女申請中華民國護照須繳交姓氏約定書
休閒風當道 買修旅車成趨勢
洋基7：6力克金鶯 王建民無關勝負
刷7得金 紅利DOUBLE A 暑期刷卡優惠多
情定雙心 去澎湖七美度假吧
低調奢華風 藍芽耳機也做24K黃金版
周杰倫首度執導電影 刷新今年國片票房紀錄
陸委會：國家認同分裂導致行政效率低落
馬英九特別費一審無罪 台聯民進黨：司法已死
謝：造勢晚會延後 副手仍準時宣布
青少年叛逆 當心是精神分裂
謝長廷：815造勢晚會順延 副手如期宣布
名嘴收入知多少？
農地銀行開張 全方位媒合對農地需求的農民
全球最高齡人瑞 日本皆川老婆婆114歲去世
台灣迫切需要清潔能源法
補助中低收入戶的幼兒托育費用 立意佳
小週末看什麼電影：成吉思汗
小巨蛋涉圍標 北市府終止與東森合約
油價15日零時起調降0.7元 9月1日前不再調
週末臺北最熱鬧 跳蚤市場活動來了
綠色消費蔚為風潮 日益增多
卸下高縣副縣長重擔 吳裕文接任義大主任
謝長廷15日宣布副手 望蘇貞昌願意
游錫堃菲律賓行 成果豐碩
留台學生改編國歌上網 馬來西亞限期國慶前道歉
瘦肉精解禁 農委會:未來廠商登記動物就可使用
台灣人愛存錢 十年如一日
速食業者推出邊看邊吃 為王建民加油
你具備當主管的實力嗎？
西北航空因導航系統問題起飛又折返
謝蘇配成定局 葉菊蘭：全力支持
台股失守8600點 創波段新低
馬英九特別費案 侯寬仁：法官不厚道
竄改食用期 北海道名產白色戀人巧克力餅撤架
台銀土銀將合併 年底前成立台灣金控
謝蘇配成定局 葉菊蘭：全力支持
張揆：年底前成立國家級金控公司
入聯公投 總統：美國不應為台灣民主劃紅線
政院加碼9億 協助廠商拓銷
台灣代表隊贏得微軟球創意短片組亞軍
經建會：10年內投800億元 建構失能老人照護網
消保會抽查托兒所 不合格率達74%
約翰藍儂不朽作品 iTune也聽得到
北市府終止東森巨蛋契約 將訴訟追討欠款
北醫董事長改選 各方勢力覬覦
八成民眾有看牙恐慌症 僅三成多定期看牙
喝台啤 抽張惠妹慶功演唱會VIP
強颱聖帕0830海上警報 陸警預計下半天發佈
打擊黑心商品 標準局9月再抽驗市售寢具
輪椅族為圓環台夢 他在艷陽下曬8小時
屏東花蓮連續出現腸病毒重症 疾管局籲家長注意
建構全區服務 南北WiMAX業者結盟
施振榮將代表總統出席亞太經合會
央廣民視攜手合作 線上收聽王建民賽事
一般大氣之空氣污染指標時報表
七夕情人節 情侶裝用餐9折
到宜蘭採康乃馨 不同的生活體驗
美麗信寵女人 讓你由裡美到外
七夕將至 已婚者比未婚慶祝興致高
捍衛清白 侯寬仁：不想背不實指控過一生
立院高層：總統可望提名楊仁壽掌司院
氣象局發強颱聖帕海陸警報 全台警戒
台灣駕照９月起可在日本使用
全球航空旅客遺失行李年增85%
中秋節前夕 高鐵開放網路訂票
推展原民觀光 觀光局行銷南島族群婚禮
教部將投入近７億元 活化校園空間
謝長廷：邀請葉菊蘭任競選總幹事
Skype全球大斷線 估24小時內修復
教師領月退門檻趨嚴 杜正勝：考量國家負擔
葉明峰信心喊話 經濟沒有看壞本錢
經部：積極尋找海外民間業者投資華揚史威靈
追風計畫人員：聖帕 比強颱更強
調查：四分之一台灣民眾曾用過無線上網
「就業服務乙級技術士」證照專班，最後名額，請勿錯過！
調查指出 全台五成女性不知道自己是敏感性肌膚
一般大氣之空氣污染指標時報表
委內瑞拉拒我青少棒簽證 政府應持續抗議
一般大氣之空氣污染指標時報表 10時
強化高中職、大專院校退場機制
正視美國次級房貸危機
台灣獨立對中國的意義
葉菊蘭接總統府秘書長 楊仁壽接司法院長
股市重挫衝擊油市 世界油價大跌逾兩美元
全台進入颱風警戒範圍 今晚至明風雨最強
美聯準會再挹注台幣逾千億 緩和信用危機
新聞局創意文宣 籲聯合國終止對台政治隔離
微軟與竹市府洽談推動全球夥伴學習計劃
檢改會：法官審判本位態度對侯寬仁不公平
聖帕來襲 台中科博館颱風天不打烊
水保局發布742條土石流潛勢溪流黃色警戒
提前返台 蘇貞昌：長昌配可擊敗馬蕭配
強颱影響 18日國內線航班全部取消
台北老爺推出浪漫七夕 愛情久久
迎戰強颱 導航業者推出24小時路況即時通
強颱聖帕出現雙眼牆 颱風威力不可輕忽
聖帕颱風強度驚人 中心出現「雙眼牆」
貢寮萬人狂吼浪花音樂運動9月登場
教育部電子報改版 推出教育版YouTube
高市鼓勵舊建築改節能綠建築 補助200萬
台灣遞件申請加入UN 聯大9月19日討論
亞太經合會特使見總統 遞函邀請台灣與會
七成四民眾贊成以台灣名義加入聯合國
蘇貞昌返國 謝長廷接機 長昌配展現勝選決心
聖帕颱風中心出海 強度減弱
拿下球季第14勝 王建民：恢復一半水準
承認台灣駕照 在日開車規矩多
瘦肉精內禁外放？ 政院未定案
風雨襲 農損飆11.5億
古禮「三獻祭」 日師生妙體驗
加拿大女子高球賽 曾雅妮並列第五
蕭萬長：放下小我 仗才有得打
謝蘇會：未來分進合擊 截長補短
日銀宣佈再挹資1兆日圓 日股開盤大漲
華航客機那霸機場起火 乘客據傳無恙
宇達電通榮獲2007年iF中國設計大獎殊榮
鬼月禁忌多 業者推出開運水果陣
最溫暖 陽光加油站身障員工親手製作情人節禮物
鼓勵社區營造 台灣發展永續工程
國際童玩節停辦 各界惋惜宜蘭縣
廢除集遊惡法 也算紅軍正果
牙齒也要美白 乾式貼片上市
腿老是水腫 女性腿部問題多
華航客機那霸機身著火 所幸旅客機組員均安
Skype網路電話服務恢復正常
交通部：737-800客機全部停飛特檢
瑞士居留台僑可免試換發瑞士駕照
綠委與台灣社控告蔡守訓等三位法官
2007神木下婚禮 即日起招募22對新人
王建民打虎有成 第十四勝入袋
當選無效之訴明二審開庭 陳菊5理由提上訴
華航客機爆炸起火 趙國帥在日本向各界道歉
教育部補助國中小 Wii今年底進校園
核安演習今登場 模擬無法停機輻射外洩
阻擋企業赴港上市？金管會：沒這回事
新高 台灣第2季海外投資達5659億
陳總統今出訪搭747
戀戀竹縣 山湖海觀光季活動開跑
關島徵文比賽結果出爐 十對新人獲好康
來史博館近距離接觸日式茶道文化
Skype：大規模重新啟動引發大當機
陳總統啟程出訪中美洲友邦
阿里山公路坍方 交通中斷 森林鐵路續停駛
宏都拉斯外長宣佈陳總統即將到訪
農委會簽承諾書 維持原禁用瘦肉精公告
結合台灣大廠商 行政院組團23日赴美加攬才
北市計程車評鑑 台灣大車隊等四家列優等
台灣成為江蘇第一大進口市場
大雨風災 台灣農損13.6億元
高捷年底通車 公車捷運票證加速整合
美研究：感冒病毒可能造成體重增加
探索社頂的多樣生態
華航CI-120機組員返台 機長：活著真好
樹葬獻身環保展現大愛 家族樹葬別具意義
卡奴別想奢華 銀行祭出15誡
台北雙子星大樓招商 外資最愛
陳總統過境阿拉斯加 AIT榮譽主席上機會面
國際博彩基金進軍台灣
宏誼專案 陳總統過境阿拉斯加50分鐘 全程未下機
多元就業施行5年 張揆盼今年失業率能低於3.8%
看3G影音 孕育更多未來台灣之光
饗樂生活卡上市 全方位優惠 一卡搞定
台北凱撒預訂可享有9折優惠
全手工製作月餅上市 甜度少一點健康多ㄧ點
中式V.S.港式 台港月餅比一比
阿基師嚴選中秋御餅 抓住全家大小的胃
早起的鳥而有蟲吃 提早預定享88折
你的愛情有多少種花樣 創意大賽徵件中
調查顯示 小孩子獨處易發生意外
日劇韓劇已經不稀奇 看泰劇才in
九月邂逅小西園經典戲碼 巡演即將開始
老爺大酒店推出專案 讓您好住又好喝
10大節能行動 政院鼓勵1週1日不開汽機車
祕魯強震 台灣醫療團隊抵災區投入救援
陳總統：台灣早就獨立 不必宣布
王瀚率兩岸好手接力 展開泳渡台灣海峽壯舉
北市敬老悠遊卡 毀損遺失可換發替代卡
7月失業率4.03% 1至7月失業率3.88%
國際資訊奧林匹亞競賽 台灣獲2金1銀1銅
楊德昌將獲頒釜山影展亞洲年度製片人獎
自由軟體 教育部擬納入電腦課程
綠茶能夠提高人體抗癌能力
陳總統不滿過境待遇 美國務院指政策一貫
台電斥資百億與宏國合作水力電廠BOT案
國際飛安排名 華航雪上加霜
台灣醫療名揚海外 馬國患者來台手術獲新生
總統出訪稱台灣總統 致詞不用中華民國
2008大選 民進黨訴求正常國家與幸福台灣
TNS調查：台股最壞的時刻已經過去？
故宮工程弊案 前院長石守謙遭求刑15年
台灣投資環境風險全球第六
高捷年底通車 紅線五大公園景觀改造
怎樣最上像 45度角臉最小
社會光明面新聞報導獎 得獎名單揭曉
華航班機爆炸問題百出 飛安會督導不周
打擊中國黑心食品 進口商品
最難風雨故人來
電子化政府卻落居第三 顯示部分單位拖累執政團隊
立委高志鵬助理姚昇志涉貪瀆 聲押獲准
Google推出YouTube廣告服務
10.6萬大學及碩博士 失業
四物湯長期使用可減緩經痛
國際股市大漲激勵 台股收長紅
陳總統：宏國水力發電廠 台灣協力完成
日本夏普推出2公分超薄液晶電視
琉球班機旅客損失 華航賠償台幣6.5～8萬
立委選戰 黃昆輝：與民進黨協商大門敞開
台灣入聯合國影片 掛上西語搜尋引擎
APEC企業高峰會 陳敏薰王瑞華等人應邀出席
高學歷熟女 每4人1未婚
北市自辦基測 教育部修法封殺
上Google 用哈伯觀星
台灣與中美洲高峰會議 陳總統承諾10年科技人才計畫
蘇花公路147K路段施工 24日起實施交通管制
週休假日去哪裡 相招去馬祖吧
Yam天空傳媒首創網路廣告分潤計畫
台灣玩具反斗城：未售含鉛過量中國玩具
蘇盈貴誹謗謝長廷收獻金 一審宣判拘役50日
盧天麟：協助多元就業方案 提供5萬工作機會
製造業逾千億投資 第2季GDP達5.07%
義美中秋月餅 有濃濃台灣味
考古小偵探，揭開考古神秘面紗台南開展
59部教育電影24日放映 觀影心得可參加徵文
首屆教育影展揭幕
明星帶團：蚱蜢王子與你相約Pattaya
浪漫奢華新時尚「摩鐵文化」正發燒
Google地球推出繁體中文介面並新增天際功能
打造NEW社區 公民記者換你做
高捷圖利案 陳哲男地院一審宣判無罪
美國研究發現 曬太陽就可防癌
台灣7月工業及製造業生產年增率 近3年新高
台北－屏東航線 九一起立榮接手
消基會抽查95家賣場 24家銷售過期食品
我對宏國七大投資案 規模達132億
學校網連結清查黨產 杜正勝：落實轉型正義
聖帕颱風受災八縣市農漁民 可申請低利貸款
吳文忠傳吳孟德案 謝長廷：將聲請保全證據
王建民８局好投伏虎 本季第１５勝入袋
國民黨基層反彈 王金平盼化解誤會贏得勝選
游錫堃：正常國家決議文有利大選
高碩泰：僑胞返台投票 應注意戶籍等條件
IMF總裁：金融混亂不會嚴重影響全球成長
東亞、拉美國家召開會議 謀求加強貿易往來
陳總統抵尼加拉瓜訪問 尼總統伉儷親迎
吳釗燮：中國聯大提案台灣是中國一部分將引起嚴重後果
義民爺祭典 3任縣長挑擔奉飯
台灣M型趨勢 新富新貧變多
美研究獲突破 以人類幹細胞修復老鼠受損心臟
雞籠放水燈 中元祭高潮
郭靜化身拳擊手 龜毛保養脖子秘訣
香蕉哥哥帶領大朋友小朋友 一起愛地球
不老玉女楊采妮公布不老秘訣
推動台灣入聯 國內外宣傳應雙向並行
輔導青年提早體驗職場 青輔會立意佳
極簡的生活風格
中秋一定得送月餅？ 華泰王子給您別的選擇
喜來登推新菜 嘗鮮還送甜品
促使兩岸經貿正常化 蔡宏明：用APEC、WTO管道溝通
2006台灣學生獲日本留學簽證 首次打敗加拿大
多媒體手機最IN 9成6網友希望手機娛樂all in one
玉琳長大了 換個名字Ara攻日
物價上漲 影響中元普渡供品銷售
如何提高招募效率？
拉丁美洲前景可期 台灣參展團招募中
電力吃緊 60萬戶隨時會停電
235億併捷威 宏碁搶全球第三
金管會首次舉辦WTO國家級研討會 28日登場
運動彩券發行權獎落誰家 下周公布
黃志芳: 總統出訪沒帶任何支票 批灑錢不公道
扁低規格過境 台美關係降溫？吳釗燮：美方須要低調兩岸環境
威尼斯影展即將開幕 英美影片當道
防駭 台大博士生再奪國際資安獎
台中通豪中秋系列禮盒即日起接受預訂
觀光局：將代墊翊荃大陸團團費
把握暑假最後假期 帶家人到台南白河六溪影城體驗明星夢
遠企即起~9/6三樓天碟女裝皮件特賣會
關懷自閉症學童 給他多一份愛
中國不受次級房貸影響 3C市場仍熱銷
會跳舞的小孩不會變壞 還可拿大獎回家
媽祖紀念歌發表會 九月一日北港朝天宮舉行
創意鳳梨酥 佳德烘焙以蔓越莓好滋味奪下冠軍
探索蘭嶼獨特的自然與人文資源
梅花鹿園區開園 逐鹿綠島更添知性
公審會通過藍版返聯案 綠批雙重標準
華郵：宏碁併捷威觸及國安顧慮 但可望通審
台商回台投資增加 傳產建材為主
台非元首高峰會 9月上旬台北登場
28日晚上紅月亮高掛 上演月全食天文秀
美學經濟當道 藝術時尚最in
雲科大語言中心國際英語證照推廣班熱烈招生中
澳洲僑界歡迎台灣4城市參加亞太城市高峰會
2007「夢幻退休城市」大調查 花蓮最適合退休生活
台經院八月景氣報告出爐 整體持穩
知名啤酒商 聲名瑕疵啤酒重新包裝為單一事件
想搶當一日暗黑教主嗎？趕快來參加
買手機送限量專屬T恤 讓消費者一整身都有品味
醫界：掌握成長黃金期 突破遺傳潛能限制
故宮近代書畫16組件赴日 9月東京展出
3品牌平板衛生紙疑張數不足
中國黑手伸入威尼斯影展 陸委會強烈不滿
郭雨新百歲冥誕影像展 高市登場
台灣入聯915大遊行 民進黨邀扁謝參加
土增稅10%優惠稅率 不限1生1次
土增稅10%優惠稅率不限一生一次 營建業肯定
北社：公審會兩套標準 淪為政治工具應廢除
陳總統抵安哥拉治 薄瑞光登機迎接
開全國大學先河 成大延攬諾貝爾獎得主授課
張揆：82項優先法案 盼儘速完成審議
民進黨正常國家決議文可望增列民國改公元
客委會結合縣市 打造客家文化精緻化發展
國內首例 北市發行信義計畫區租金債權證券
美網公開賽 詹詠然莊佳容雙打首輪告捷
哪裡油價最便宜 GPS導航系統報你知
蔣公誕辰紀念日及逝世紀念日廢除
台灣電影遭改國名 陳總統：中國黑手打壓
APEC企業高峰會 台灣十位企業家應邀出席
鴻海50億美元投資越南資訊業
馬蕭競選總部成立「馬克杯」工坊 招募青年軍
蔣公相關紀念日遭廢止 藍：做法荒唐 綠：落實轉型正義
亞洲青棒賽 中華1：0完封南韓 二度奪冠
聯合國將台灣入會提案散發給所有會員國
聯合國將台灣入會提案散發給所有會員國
馬：入聯公投是選舉操作 將犧牲友邦信任
王建民再戰紅襪 挑戰大聯盟勝投王
政府援外遭曲解 外交部與新聞局有必要加強宣傳
尼國能承受中國壓力 雙重承認能成真
誰來審判司法惡霸
照顧勞工權益 工讀生也應一視同仁
多益測驗明年將改版 新增口說及寫作測驗
駭客散佈連接YouTube假網址誘使用戶中毒
陳總統：入聯公投非改變現狀 不涉改國號
海外僑民申請登記票選總統 明年2月截止
哈利波特第七集繁體中文版 博客來預購
教部將啟動高中職評鑑機制 加速轉型或退場
生技突破 台灣將向FDA申請新藥人體臨床實驗
台灣產失智症疫苗 年底人體試驗
打胎盤素 疑致庫賈氏症
網拍受騙灰色交易達6成 65%民眾未報案
蘇建和等被告提上訴 最高法院:已分案
日本失業率創9年來新低
民進黨通過正常國家決議文 增列「民國改公元」
白歆惠化身珍珠公主 展現絕佳自信
王建民16勝 並列大聯盟勝投王
中國黑心商品氾濫 政院設專屬網站揭露
政府投資中小企業百億元 千家受惠
顏聖冠到北檢補遞馬英九特別費案證據
總統任命楊仁壽為最高法院院長
鴻海上半年獲利312億元 每股稅後盈餘4.97元
不景氣寒冬記者失業 記協：媒體應定期揭露財務資訊
李安與劇組人員都對在「色，戒」中表現滿意
反貪腐總部控訴遭監聽 9月9日紅衫軍將再起
台北國際藝術村駐村計劃徵件延長
王金平院長慰勞記者朋友辛勞齊慶祝六十四屆記者節
世界呈現中國熱 翁金珠：台灣要突顯獨特性
政府投資中小企業百億元 千家受惠
陳明通：同意姚明來台從事體育交流
中國指台灣入聯案搞台獨 外交部：誤導國際
書包減重 教部每年撥5000萬學校設置物櫃
觀光局農委會合推台灣觀光巴士經典農村旅遊
民進黨正常國家決議文 訴求早日正名制憲
新光天地糾紛 海基會盼簽台商投資保障協定
謝志偉：不矮化台灣 聖火即可來台
維基百科創辦人將推出搜尋引擎
台灣運彩今開標 三雄搶聽牌
推入聯公投 謝長廷籲綠藍合作
華聯坑奪 媒體隱匿 中國網友痛批
陳總統６日將與華府智庫視訊會議 回應布胡會
開放果凍矽膠隆乳？衛署：待開會審查
以創意玩出不同的志工服務
『2007國際無車日』陽光彰化單車活動開跑
科學家發現第一個影響身高的基因祕密
兩岸共同申遺 保生大帝歸中國管
補助花蓮柚農 農委會堅持原則是對的
尼國能承受中國壓力 雙重承認能成真
烈士、奴才、狗
李玖哲向 Akimi 勇敢”錶 ”白
假日親子活動去速食店看免費電影
松山健一告別死亡筆記本 搖身成吉思汗長子
星雲大師欽點 沈建宏Rap揚佛法
京劇小生英姿難擋 楊乃文乘機揩油
布胡會將登場台灣APEC代表團高度關注
招聯會：大學錄取分數 明年擬加設門檻
台灣民眾不敢消費 閒錢1兆456億 創新高
台灣運動彩券明年4月開跑 下注最少100元
睡少於4小時 肥胖機率高出73%
進口中國巴西蘑菇 含鎘超標3倍
胡金龍隨道奇隊抵達芝加哥 迎戰小熊隊
高雄金典推出免費體驗五星級飯店婚禮
南山人壽保戶子女獎學金開始申請
陳總統：司法人士應反躬自省 互相勉勵
謝長廷：台灣以什麼名字走出去 公投尋共識
不用坐飛機 台北也可以看秀
行政院舉辦不當黨產巡迴展 值得喝采
避免勞保年金走上破產命運 不應交由立委決定
黑心商品猖獗 弊端知多少
深入牛犁社區玩得有品味
來港邊社區 請放慢腳步
台灣國際民族誌影展即將開跑
義守大學向國際學生招手
台電之美攝影比賽最高獎金5萬元
房仲調查：板南線最搶手內湖線增值潛力高
用手機看電視 將成潮流
4日台澳台美雙邊會談 澳關切水果檢疫問題
漁業署:國產上市前合格率達99.88% 民眾可安心
陳總統召開APEC行前高層會議 強調台灣尊嚴優先
海基會派遣台商法律顧問協助新光三越
MLB 王建民17勝到手 並列勝投王
週休二日去哪玩 苗栗黃金台六觀光節來了
侯勝茂：健保局改行政機關 年省一億元
政院修法 醫院和藥商交易應簽定型化契約
詹詠然、莊佳容勇闖美網女雙四強
政院擬啟動第三次稅改 營所稅盼低於16.5%
國民黨以中華民國名義返聯 扁：死路一條
3M創意行動家體驗車 開跑
2007秋節兩岸包機到燦星 可省3%手續費
中秋到了 做森林有氧享受日月菁華
馬英九：選台灣總統 絕非選台灣國總統
健保局回歸行政機關 取消績效獎金
葉菊蘭任民進黨中央輔選總幹事
謝志偉：法官退出政黨 司法才真正獨立
台視6日完成全民釋股 總座黃崧兼任董座
詹詠然、莊佳容勇闖美網女雙四強
胡錦濤：絕不許把台灣分割出去
學者把脈高教 大學應朝分類方向發展
台灣水果王票選 草莓躍居首位
明星帶團系列第二彈 跟阿基師嘗美食
新聞局在國際請願網設台灣入聯案
大閘蟹安心吃 衛署新規定把關嚴
大雨特報解除 全台天氣轉為多雲短暫雨
中秋節預售票 台鐵7日 高鐵8日開賣
全球生活品質調查：挪威居首 冰島第二
22國際品牌首度在台北展出22件百年歷史大作
北市每五對登記婚姻 即有一對為外籍通婚
北市擬將閒置教室設為身障運動及托兒所
美聲不再 帕華洛帝病逝
布胡會即將登場 黃志芳：不隨他人起舞
郝龍斌出訪新加坡聽取發展觀光與博弈簡報
Google與Yahoo的廣告遊戲規則之爭落幕
中秋雙十連假完善規劃旅遊 PDA手機不可少
到43樓看無敵海景 享受低調奢華假期
世界知名男高音帕華洛帝病逝
高雄寒軒週年慶住房祭優惠 客房買2送1
去雪梨更近了 明年起國泰航空飛雪梨增班
華漾中崙 新宴會廳 提供全新祝福
陳總統擬參加915遊行 宣示推動台灣入聯決心
入聯公投 台灣民意高度共識
台糖賣地維生 樹蛙岌岌可危
台灣主體意識者的政治動向
水電航空證券期貨 不得罷工
世界知名男高音帕華洛帝病逝
總統大選 僑胞返國投票登記11月8日起跑
七成六民眾認為台灣是主權獨立國家
全國電子廣告不實 罰鍰60萬元
政院：台鐵周內研定時刻表 1年內不得更動
總統府：入聯公投 不需極權國家領導人干預
綠委力挺台灣鰻 養殖業者將告中時
APEC外長會議排除台灣 我嚴正抗議
馬：不接受以中國台北名稱重返聯合國
網路辦理無照片健保IC卡 健保局擬10月開放
中選會：追討不當黨產公投案成立
蘋果月底推可上網iPod iPhone降價200美元
宜蘭外海七號凌晨發生芮氏6.6強震
法國頂級黑巧克力攻台 搶攻金字塔頂端
美網賽 台灣雙嬌詹詠然、莊佳容爭冠軍
一般大氣之空氣污染指標時報表
凌晨規模6.6強震 全台天搖地動
夏秋季節交替 保濕重要關鍵期
老爺酒店週末女人香 予妳奢華的嬌寵
史博館展出壽山石雕展
新光三越：工程發包經董事會通過 不知何來貪污說
布希在雪梨讚揚台灣民主成就
謝長廷：若國民黨支持台灣入聯 可談合作
APEC外長會排除台灣 引起國際媒體關注
威寶電信引進手機線上遊戲
奧運聖火來台 張揆：境外城市形式應可接受
馬英九促開放三通與陸客來台觀光
教育部長委託律師控告聯合報誹謗
東部未來一週仍有規模五以上餘震
林曉培酒駕撞死人 求刑1年2月
回應布胡會 黃志芳：台美皆反對改變現狀
林光常遭起訴 中醫師：食療排毒說法不恰當
替台灣入聯加溫 陳總統首度致函聯大主席
銀行員工會8日反金改遊行 號召上萬人
全球金價大漲 創4月底以來新高
粉樂町當代藝術展 夢時代再現
臺灣茶漾 捷克展笑顏
林鑾鳳接任台北大學企研所校友會會長
阿里山志工開訓
重溫五燈獎 做公益 為脊髓損傷者加油
不敵競爭梅花戲院停業
月餅裝「棋」怪 樂趣添食趣
充實國中小圖書館 教部明年再編兩億經費
閃靈11月展開歐洲巡演 將在英國音樂節壓軸
轉虧為盈 麗星郵輪創在台十年最佳紀錄
台灣去年購買力所得遙遙領先韓國
中選會：反貪腐公投連署份數 迄未達門檻
台非高峰會台北宣言 支持台灣加入聯合國
陳總統：第一屆台非高峰會深具歷史意義
美網雙打決賽落敗 詹、莊誓言明年捲土重來
王建民摘下18勝 再度並列勝投王
行政院東部辦公室 陳總統29日主持揭牌
台灣海生館發現30新品種海蛞蝓
廣告也能傳遞幸福 得主出爐
經濟部成立服務辦公室 加強服務台商回台投資
「以藝術之名」系列紀錄片全球首映盡在國美館
一般大氣之空氣污染指標時報表
台灣之光二度擒金獅 李安高喊我是台灣
中秋連假將至 燦星中午網路開賣高鐵票
公視南洋戲劇季 超感動完結篇
台灣視覺藝術「以藝術之名」 公視今晚十時首播
中華電信八月份營收創今年新高
關懷地球及社會公益 藍正龍跑第一
喜樂中秋烤肉趣 與六福皇宮一起跳躍森巴
《明星帶團系列第二彈》跟阿基師共享國宴主廚的佳餚美饌
紅衫軍蠟油破壞凱道路面 北市府求償
蔡辰威：聖火簽約前一刻 對岸又增兩條件
台非論壇 非洲39無邦交國代表出席
漁業署存證信函促中時更正鰻魚有毒新聞
陳總統對世台會發聲 喊出台灣要獨立入聯
台灣雙嬌 美網奪大滿貫亞軍
謝長廷：紅衫軍有雙重標準
2006年台灣十大世界第一產品 電動輪椅入列
消費者不該吃悶虧 立委籲禮券餘額應全面找零
美體小舖創辦人病逝 曾訪台與呂副總統相見歡
台灣13學子 揚名宇宙「星光幫」
郭時南終於獲准赴新加坡履新
台糖賣地維生 樹蛙岌岌可危
推展公益旅行 用腳體驗台灣
Skype警告使用者 聊天訊息可能傳染病毒
台灣不是南越
鴻海8月非合併營收首度逾千億元 再創新高
教長訪歐 邀歐盟官員訪台參與翻譯研討會
西門子自動化之城登台 精彩可期
台灣高鐵旅運即將突破1千萬人次
北市聯合醫院工程涉弊端 肅貪中心揭弊首例
中秋四天連續假期 國道零到六時免收費
紅衫軍破壞凱道路面 郝龍斌：求償50萬
工程整修疑涉弊端 聯合醫院主動移送偵辦
聯強士林電機榮獲 2007年宇達電通傑出代理商獎項
看緊你的錢 美商集團宣佈成立財富管理公司
秋季限定 華漾101推出『秋饞套餐』
高雄金典酒店推出五星級月餅
遠傳大寬頻週末免費體驗高速飆網
夏日最熱鬧的戶外宴會 高雄金典燒烤啤酒吃到飽
經部：禮券可以找零 違者禁止發行禮券
服用維他命D可延年益壽
城市中等學校廚藝挑戰賽 15日開鑼
總統透過馬紹爾代表致函聯大主席 遭退回
首次偵訊律師陪同？法務部：值得推動
銀行擬漲刷卡手續費 旅行社可能拒收卡
墾丁赤腹鷹過境進入高峰 今首度破萬隻
許世楷指日本可能支持台灣入聯
天涼好個秋 抹茶那堤新茶道
北京華聯致歉 新光天地事件雙方簽共同聲明
速食店激戰 麥當勞也推現做
異業結盟正夯 一起主打女性消費市場
安倍晉三正式宣佈辭去日相
開台媽祖渡重洋赴美 宣達台灣入聯
樂生院復工 捷運局：按工程會決議辦理
北縣桃園15日停水 最長達48小時
印尼兩次強震 印度等三國發佈海嘯預警
觀光局：印尼蘇門答臘無台灣旅行團
爭奪賽揚獎 大聯盟看好王建民
李登輝：大選不應綁入聯公投 不參加915遊行
哈利波特擠下007 高居影史第一
新光天地事件 政院籲赴中投資應謹慎
中選會：公投案得與全國性選舉同日舉行
張揆：百億元成立農業科技創業投資計畫
高鐵旅客將破一千萬人次 幸運旅客可獲獎
美國在台協會美僑領事服務 19日台中可辦
印尼強震 印度洋發出海嘯警訊
印尼強震 外交部：僑民台商暫無傷亡消息
印尼強震規模8.4 9死數百人傷
王建民16日對決貝基特 攸關賽揚獎得主
倫敦成為全球外食消費最貴城市
民宿業發展快 合法業者逾2千家
涉入北市聯醫工程弊案 副院長調離主管職
全國總經理蔡佳璋任台亞總經理未申報 公平會罰
蔓越莓醋獲證實 有效預防心血管疾病
南部學子有福了 中南部免費留美講座即將開始
「台客」商標爭議 智慧財產局撤商標權
女性內衣市場百家爭鳴 百貨公司為最大通路
陳總統：明年五月前 北京不會讓觀光客赴台
民進黨輿情小組簡訊 選戰重要利器
衛署與藥師共識 藥局不促銷嬰兒奶粉
阿里山火車站重建啟用 骨董蒸汽火車首航
總統：入聯公投不是為選舉 美批評視為善意
915遊行拚入聯 謝長廷：給台灣一個機會
打擊中國黑心產品 經部公開銷毀大批玩具
新光天地重慶店恐暫緩 雙邊高層人事待議
聯合國宣達團赴美 傳達台灣入聯心聲
林試所林木碳蓄存技術突破 減緩全球暖化
8月面板出貨量 友達站上全球第一
入聯公投 謝志偉：美國不能管台灣內政
入聯視訊會議 陳總統與歐洲議會議員對話
王金平任不分區首位 吳敦義：順理成章
台日相互承認駕照 持譯本即可開車上路
華語文教學計劃登場 台英文化交流寫新頁
開瓶即冷凍 可口可樂發明新技術
宇達電通簽下Maggie Q為中國地區年度代言人
宇達電通 與 和運租車作夥為消費者打造全新體驗
中國產品遭嫌 台灣用品拓銷會東京受注目
台灣人將在美國加州被列為亞太裔族群之一
Google有賞 私人公司登月球可獲3千萬美元
中國產品遭嫌 台灣用品拓銷會東京受注目
華岡之狼獲准假釋 王水案洪曉慧假釋遭駁回
郭雨新百歲冥誕影像特展 移往宜蘭舉行
台灣加入聯合國案 普受國際媒體重視
體育在中國從來是政治
揭開中國投資的十二大陷阱
915世界淋巴癌日 呼籲大家關心自身淋巴健康
3G不稀奇 一卡多用途才夯
印度開放世界最長高山冰川登山許可
立院通過審計長林慶隆人事案
半導體業每年維持6%至7%健康成長
鵝肉被驗出含劇毒瘦肉精
辦希望小學 永齡基金會和雲科大等9校合作
納莉增強為中颱 台灣北部降雨機率提高
續增高 杜拜塔成為全球最高獨立建築
詹詠然莊佳容揚威網壇 總統：台灣驕傲
九一五入聯遊行 陳總統謝長廷帶頭走
返聯公投 國民黨：915遊行號召10萬人
台中縣市併成院轄市 最快年底定案
普吉島空難 死亡人數增至６６人
蔡英文：遠距醫療網路未來努力重點
APEC會展產業研討27日登台
地價稅即將開徵 房仲業者提供節稅方法
大台北「超載」 連續3年沉陷
氣象局清晨發佈12號輕颱韋帕海上警報
台北媽祖節登場 民俗味濃厚
謝志偉投書美報 籲各國支持台灣入聯
中國國台辦：持續關注台灣入聯公投
不要爛法官 不要延宕審判
高利貸坑人 弱勢族群家破人亡
馬鈴薯的文化意義
品保協會居中協調 桂林遊旅客行程不受影響
陳進藝術文化獎徵件中
傳藝中心展出大型守護木雕創作
燦星推出新世紀鋼琴家凱文柯恩演奏會門票加住宿專案
韋帕颱風來襲 北市立聯合醫院門診將視情況機動調整
中颱來襲 北台灣警戒
韋帕增強為中颱 宜蘭基隆台北桃園警戒
決議文列正名台灣？謝營：尊重民主程序
大閘蟹21日前未報關 中秋節難上市
紐時報導閃靈巡演為台灣發聲
加國政論家籲總理：承認台灣 助台入聯
韋帕颱風登陸浙江 台灣海陸警報解除
中鋼正名重新啟動 明年初實施
國際中等學校料理王 台灣勇奪亞、季軍
美國輝瑞藥廠研發出新抗愛滋病藥物
台灣去年消失企業9萬家 增幅17%
2003年統計以來 全球禽流感死者達200人
飛代言彩妝品牌 一人分飾二角
聯合國秘書長：希望台灣入會案由會員國討論
赴加被拒 游主席：中國視我為眼中釘
大樂透中秋連兩期各加碼1億
高市忠孝國小5學童感染腸病毒 停課一週
台灣學童越來越矮 教部推高人一等計畫
守護澎湖自然海岸
來去七股護沙 留下潟湖希望
公共電視13頻道將於10/8起 週一至週四 晚間10點播出【為什麼要民主?】系列紀錄片
《Cheers》雜誌2007最佳研究所出列企管、電機與機械3大研究所 聲望排名大調查
《Cheers》 雜誌2007年「1000大企業對碩士生信心指數」大調查
東海岸音樂季套裝旅遊 好康又好玩！
現在在哪裡？ 創意陶門牌 一看就知道
台灣入聯案遭封殺 外交部：已達宣示效果
歐元再創天價 一歐元兌1.4006美元
東星大樓921倒塌重建 預計明年4月交屋
中國免洗筷不安全 台聯促嚴格把關
亞太固網廣告不實 罰款50萬元
富比世：亞洲前兩百中小企業 台灣最多進榜
台灣入聯案未列入聯合國議程國際媒體關注
入聯案失利 張揆：意志堅定 持續奮鬥
中國大閘蟹今年不來了
六福村首賣月餅 捐贈百套予新竹縣社會局
舒潔全新產品 獨家創新技術 塑造柔軟滑順新指標
巴塔爵Partager Restaurant推出中秋節家庭烤肉
維也納國家歌劇院首度訪台
The Mall週年慶 - 採購嘉年華
快樂度中秋 Mio陪您避開返鄉車潮 順利出遊
大明星到六溪影城陪你過中秋
關懷乳癌 傳愛不止息
當南管美人遇上英挺法國大提琴家…
布袋戲「特優」青年主演 傳藝頒獎
花旗世紀經典饗宴──慈善公益活動
BAZAAR 104週年慶 百年風華之夜
挑戰豪華休旅車超大承載量的極限
「96年傳統工藝雙年傳習展演計畫」
秋日漫遊阿里山，賞月觀星得大獎
Marks & Spencer登陸台北！ 超級名模 Akemi率先體驗07年秋冬新品
全新「潘婷Clinicare時光修護」系列極致登場
游主席返台 承諾全代會結束後離職
竹科8月出口620.78億元 創歷史新高
謝長廷：維持台灣主體性 兩岸經濟關係開放
教部補助4455萬元推動活化校園空間
色戒簽書會擠爆 李安率演員簽了近700本
教部推九九重陽學習月活動
台灣1至8月勞參率58.24% 近10年新高
美破獲重大類固醇偽藥案 原料來自中國
網路賣百年老店月餅 全台美味一把抓
許芳宜紐約駐村有成 拉芳首作將回台演出
謝長廷主張直航 馬：勿因討好深綠改變
中秋夜 中部以北和離島賞月佳
英研究：睡眠少於五小時 死亡機率升高
游主席：全代會後請辭 循司法捍衛清白
馬英九公布客家政策 主張倍增客家預算
鋼琴大師瓦薩里專程來台舉辦獨奏會
Giorgio Armani 新光三越信義新天地 A8 館 全台獨家登場！
決議文內容 游主席：本意符合文字可修改
政院訂法 中央推縣市合併不需地方議會同意
蕭萬長將應邀在華府美台商會演講
謝營辦台灣維新講堂 邀青年建構台灣價值
退休教師遺產贈宜蘭大學 獎助清寒生
求才Ｍ型化 近半畢業生失業
胡金龍9打數2轟火力超驚人
阿杜代言宣導器官捐贈
十月遊萬年．幸福迓火獅
警察與關務等考試27日放榜 錄取2565人
張揆：財劃法修正 錢權同時下放
浙江台商與工程業者糾紛 指當地法院不公
王建民27日對魔鬼魚再拚19勝
遭美法院判賠3050萬美元 台積：裁決不正確
民進黨決議文內容有共識 台灣正名取代國號正名
大學入學學測簡章增列 重大傷病3天前申請
中秋夜空氣污染 南市安南區居雲嘉南之冠
古禮祭孔 27菜色189碗祭品製作大公開
中國小三通旅遊團明首度由馬祖包機飛澎湖
請辭民進黨主席 游錫(方方土)走人
洋基勝魔鬼魚進季後賽 建仔19勝輕鬆入袋
中國人竊台積電機密 在美被控間諜罪
聖多美普林西比聲援台灣入聯案 海地未表態
總統盼游魁留任 籲即召開臨時中執會
游錫 堃：決議文拿掉國號正名是自宮
美連鎖業者主動回收中國製園藝玩具和火車
台北發明展揭幕 總統：腦力是產業競爭利器
扁盼游魁留任 籲即召開臨時中執會
東森得意購廣告不實 罰130萬元
免費流感疫苗十月起施打 老人幼兒優先
新版財劃法 財部：地方政府分配款只增不減
馬英九要求謝長廷勿迴避選前開放直航議題
洋基進季後賽 建仔連兩季19勝史上第二人
賴英照謝在全任司法院正副院長
名模推介客語教學電視節目 10月1日開播
司法特考新增司法事務官等類科
長榮航空12月台北-紐約改直飛 省近四小時
8月製造業營業氣候測驗點 創近3年新高
台北孔廟祭孔 曾子孟子後代日韓團體齊觀禮
12友邦再連署致函潘基文挺台 外交部感謝
大法官會議解釋 真調會條例部分條文違憲
所得稅法修正 薪資教育殘障扣除額擬調高
府城教師節晨曦祭孔 民眾搶拔智慧毛
姚嘉文：黨魁不應動輒請辭 反對總統兼黨魁
抗禽流感與流感新藥 中研院研發零流感
韓語被列為國際專利合作條約的國際公布語言
台灣首創酷文話百科 明上線徵E世代流行語
亞洲潛力大 匯豐陸續進軍兩岸保險市場
遠百中國達5店 將在香港掛牌上市
醬油成本漲4成 零售價年底可能漲3%到1成
服務在台明、行善在賓士、愛心留台灣
NVIDIA Quadro FX5600架構從高階到低階產品全線到位
遠傳電信10週年 10/1起至12/8好康連連
遠傳電信10周年 持續回饋社會
「雀巢」茶選 "世界茶旅"全新上市
高雄金典41F星鑽宴會廳 為您風光安排全套婚禮大小事
2007秋季『美國‧加拿大教育展』10月20~23日盛大登場
國泰及港龍航空大陸線 雙倍里數相送
陶瓷新品榮獲多項大獎
「候鳥之旅，墾丁之愛」— 恆春半島候鳥保護全紀錄
新防會：媒體濫用示意圖 不實報導仍不少
1至8月來台和出國旅客 同步成長
李安魅力橫掃台灣 色戒全台票房達9600萬
免費流感疫苗開始施打 接種須備齊證件
衛署：洗牙為醫療行為 助理不得代執行
許惠祐：美國對入聯雖不滿 基本立場未變
薛慶光舉國旗 倒跑完成柏林馬拉松
教育部中英文翻譯考試簡章公布
翁岳生任期屆滿 賴英照任司法院長
1500個職場半年實習機會 為青年就業加碼
台灣外匯存底報酬優於國際平均
教長：國號是中華民國 依歷史不同意涵
作者簽名全套哈利波特 台幣120萬賣出
游主席請辭准不准？ 張揆：中常會決定
馬英九：若勝選 520即著手兌現兩岸直航
台塑大煉鋼廠環評 環保署長裁示暫擱置
老花眼有年輕化趨勢 平均降至35歲
中國放長假 金門小三通湧現台商和觀光客
碩士班入學考時間 教育部：每年4月至5月
游錫堃堅辭 代理黨魁葉菊蘭呼聲高
教育部中英文翻譯考試簡章公布
婦女電腦教育訓練
天使太用力 一對母子勇敢面對生命的真實故事
冠軍甜點旋風登台
保時捷Cayenne S Transsyberia勇奪西伯利亞越野賽事冠亞季
層層把關 保證品質 宜蘭產品認證新機制
WEEKEND BY MAXMARA 9月29日 SOGO 忠孝館 2007
See America歡慶「世界旅遊日」
美國運通、長榮航空再攜手推出「美國運通長榮航空簽帳金卡」
「2007同志公民運動」「影」誘市民
「2007美國教育秋季展」10/13台北登場
台塑大煉鋼廠環評 環保署長裁示暫擱置
老花眼有年輕化趨勢 平均降至35歲
中央存保標售中聯信託 國泰世華銀得標
給付佣金超過銷售額5% 可列費用
228紀念館展出二次大戰台北空襲展
游錫堃：贊成總統回任黨主席
百人登島 看見烏坵
第三屆全球華文部落格大獎10/1開跑
外籍配偶重複學習 楊秋興指示整合課程
張揆籲中國促緬甸軍政府與民主人士對話
力霸案10被告 北院裁定再延押兩個月
政院核定10月24日為台灣聯合國日
所得稅法修正 薪資所得扣除額提高四千元
美國移民簽證 4日起受理登記抽籤
民進黨中常會決議 敦請陳總統回任黨主席
多芬潤澤柔嫩配方沐浴乳 讓美麗變得很簡單
聯大總辯論 17友邦替台灣入聯發聲
政院通過兩國際公約施行法 予國內法效力
北北基自辦基測 教部：不應以政見主導教育
美眾院通過決議 美應續供台防衛需要
與國際接軌 政院將設台灣交易所控股公司
國教司籲靈活運用時間 讓學生睡滿8小時
就是愛台灣 癌末美籍教師穿上入聯Ｔ恤
沈富雄退出民進黨
陳總統回任民進黨魁 最快5日確定
馬英九愛河看板用字不雅 國民黨擬漏夜拆除
老人麻將北市開打 98歲長者也瘋狂
不滿影射高捷有力人士 陳菊告黃俊英不起訴
雅虎推出搜尋輔助軟體 網路搜尋更直覺
香港影視聞人邵逸夫今慶百歲大壽
越南中國混充台灣茶 政府明年推動產地標示
子宮肌瘤以腹腔鏡手術處理 傷口小復原快
竹科盼IC設計產值3年全球占40% 居世界第1
柯羅莎轉強颱 周六、日影響最大
國慶煙火 首度在屏東大鵬灣施放
馬英九：專心國政 若當總統絕不兼黨主席
陳瑞隆：2015年紡織業目標產值5800億元
張揆視察八里新店線公路 盼明年底通車
三科學園區積體電路產值1至8月逾6千億元
柯俊雄拜會王文洋 籌組第三勢力
放寬留學貸款門檻 年收120萬至145萬可申請
愛國西路陸橋拆除後 平面車道4日通車
柯羅莎颱風結構完整 對台威脅大
強颱柯羅莎碰上鋒面 嚴重威脅台灣
全身健康 從口腔保健做起
一台裁縫車創造上億睡衣商機
王建民遭砲轟吞敗 印地安人季後賽拔頭籌
強颱柯羅莎侵台 東部進入警戒範圍
國務費案合議庭：陳總統核定機密無效
競選總統官網開站 謝長廷向世界推銷台灣
全台陸地颱風警戒 今深夜暴風圈碰觸陸地
刺殺江南案主角陳啟禮病逝香港
007年高雄食品展 網路活動『誰是辦桌王』熱鬧開鑼
台鐵花東北迴南迴晚上部分列車因颱風停駛
秋食賞 菇料理
『華漾中崙』新中華美食登場，匯聚川粵滬特色料理
「2007美國教育秋季展」10/13台北登場
2007非常樂活新加坡 跟樂活玩家蔡健雅「慢遊」新加坡
『慶雙十』回饋國人 華泰王子豪華客房兩天一夜加上早餐 只需NT$3,777
初秋品蟹正對味 台北喜來登推出「沙公蟹宴」
糯米紅酒加莓果製藥 降低四成罹癌風險
中正大學發表智慧型機器人 不罷工免薪水
子宮頸疫苗效果佳 越年輕接種越有效
涂醒哲放棄舔耳案上訴 號召公審李慶安
教育文化公益慈善機關銷售貨物勞務應課稅
國慶沒掛中華民國 馬吳不參加府前慶典
國務費資料機密無效 府：遺憾法官說辭
強颱柯羅莎襲台 6日深夜到7日清晨風雨最強
柯羅莎將來襲 全台九縣市6日停止上班上課
正統馬來料理原汁原味 婆羅州音樂舞蹈共度饗宴
與披頭四樂團共渡搖滾住房夜
國務機要費 律師：總統有權核定機密
杜華德總統：巴拉圭是台灣最堅定的友邦
國防部：國慶日將展示雄三與天弓三飛彈
柯羅莎颱風農損11.6億元 香蕉水稻受創重
教長：台灣民主紀念館預算政院通過即可
柯羅莎重創北市 市議員要求究責
洋基臨時換將 王建民9日應戰印地安人隊
張揆：今年經濟成長率可達4.58%
9月出口總額逾222億美元 連4月新高
紅衫軍幹部會王金平 允遵守國慶管制事項
消基會：市售中草藥茶包標示誇大
遠傳愛秀人氣王再掀高潮 小嫻、郭定文現身說法660遇見戀人
柯羅莎颱風來襲旅客參團退費處理原則
寒舍餐旅管理顧問與新光人壽 觀光旅館租賃契約之正式簽訂
臺北市中山區健康服務中心新移民支持團體
海外謝長廷總統後援會更名海外長昌後援會
故宮十月特展郎世寧 開啟東西繪畫新視界
歐元匯率持續升值 BMW宣佈調升2007年7月及8月生產車型售價
王建民吞敗戰 洋基季後賽首輪遭淘汰
諾貝爾醫學獎 英美三學者幹細胞研究獲獎
葉國興接任台糖董座 11日交接
大陸勞動合同法明年實施 台商勞動成本激增
張俊雄指示救災原則 現金補助及低利貸款
遭中國團員辱罵 外交部聲援台灣電玩選手
外交部將闢網站專區 聲援緬甸民主
台北國際秋電展 展現產業趨勢與創新實力
維也納少年合唱團將來台巡演
台灣第1部娛樂表演機器人 5年後登上國際
民進黨：入聯公投連署破百萬
泡麵10月起陸續調漲2至3元
10Days睡眠醫學床全球首創「量身‧訂做」概念 讓身體自己找到最適合的床
台灣觀光巴士推出南台灣秋冬三套特惠行程
中華職棒 LA NEW奪下半季冠軍
諾貝爾化學獎 德國學者厄特爾獨得
總統回鍋接民進黨魁 卓榮泰接黨秘書長
哈利波特7中文版20日上市
鴻海9月營收1151.6億創歷史新高
發現巨磁阻效應 法德學者獲諾貝爾物理學獎
香港藝人沈殿霞昏迷送院 情況嚴重
金控前三季獲利 國泰金傲視群雄
國慶煙火屏東施放 陳總統：縮短城鄉差距
美國教育展周末登場，留美申請及考試講座詢問度高
台灣線上購物市場規模達1855億元
台灣太陽能產值2009年上看500億元
Wii將推出健身軟體可玩四十多種運動
李遠哲被任命為教廷宗座科學院院士
YouTube影片上配廣告 網站將開始獲利
柯羅莎農損逾38億元 農委會收購受災稻穀
台灣將與太平洋友邦召開馬紹爾高峰會
謝志偉：入聯宣傳未動用其他部會一毛錢
英國女作家萊辛獲諾貝爾文學獎
擔任日職棒鷹隊總教練13年 王貞治明年交棒
陳總統抵馬紹爾群島 諾特總統親迎
阿里山神木下婚禮 新人參加告別單身派對
謝長廷復出 邀馬辯論入聯議題
M&M’s®薄荷脆心黑巧克力限量上市
陸委會：陸客來台協商持續 限額將機動調整
張惠妹將主演日舞台劇杜蘭朵
低年級開賽囉!
「網際網路之父」 – 溫瑟夫（Vinton Cerf）博士將於十月中旬造訪台灣
曼谷玩樂購物自由行4日
羅技電子在十月份所上市的新品
EqualLogic®委任Tim Yeaton擔任行銷長 強化其管理團隊
菲越泰印：東南亞民俗文物展
三鶯文化巴士新路線 暢遊陶瓷嘉年華不停歇
發現驚奇
行動 Turbo 3G 高速上網
世上最長最富生命力英雄史詩--西藏格薩爾王傳
《天下雜誌》第六屆「e時代行銷王」選拔活動
速度，細膩，極致的代名詞 - ViewSonic VX1940w
全球第五十間分店於倫敦New Bond Street開幕
菊島海鮮節七美、菜園活動熱絡登場
巴黎之聲 首度訪台
高爾與氣候變遷組織同獲諾貝爾和平獎
北市泉州街800多坪都更案國有地將公告標售
台哥大申請經營國際網業務 NCC審查決議不准
南科園區7、8月營業額逾千億 創歷史新高
垃圾費隨水徵收 明年調漲
美四公司回收九萬件含鉛玩具 台灣產品在列
政大調查：六成以上學生睡眠不足
花蓮縣府推廣蜜香紅茶 助茶農增加收入
提振茶業 台灣首度舉辦有機茶比賽頒獎
全台第一次 夜宿淡水紅樹林
「秋 風 送 爽 嘗 蟹 宴」
新壽96年終免息專案 保貸免息大方送
福華秋風蟹宴10/1~10/31 鮮嫩處女蟳端上桌
2007神木下婚禮，22對新人情定阿里山
嘉義縣聯手打造阿里山大自然系婚禮
時尚內衣La Felino 『抹黑』代言人Akemi
台灣溫泉美食嘉年華展開
胡錦濤呼籲兩岸達成和平協議
陳文成案 馬：國民黨若有檔案依法辦理
雪隧預定11月15日開放大客車通行
首宗跨國產學合作 成大協助沙國紅海養殖
台大EMBA報名 今年名額減收16名
政大斯拉夫語文學系 華人世界首創
扁：謝長廷是主將主角 定調長扁合作
遺贈稅率五年後將調降至20％
施明德違反集遊法 委任律師適法性待評議
總統自馬紹爾返台 成功開創多邊伙伴關係
金馬影展推羅馬尼亞新浪潮 金棕櫚導演來台
總統自馬紹爾返台 成功開創多邊伙伴關係
只為一句標語 總政治作戰局預算遭凍結
六堆客家文化園區 20日試營運
關島，多樣化的旅遊選擇保證讓您滿載而歸~
「2007台北國際禮品暨文具秋季展覽會」~台灣精品 美麗生活
首顆以台灣縣市命名 嘉義小行星誕生
胡錦濤籲兩岸簽和平協議 美國務院審慎歡迎
呂副總統：希望兩岸現狀以互補為前提
科學家揭開大蒜有益健康祕密
總統：兩岸簽署和平協議應具備三條件
林宅血案 林義雄：馬若當選也難查出成績
北北基計程車漲價11月1日實施
高鐵北上首班車 下月初提早半小時發車
台灣聯合國研究中心21日成立
美國線上計劃全球裁減五分之一員工
陳文成案 葉菊蘭：馬英九過去為何不查
單車環島 達人帶路
再一次 您專屬的夢想成真
Sony Ericsson 首款3.5G Walkman® 手機 W910i
獅頭巨擘施竣雄、台灣獅王吳登興聯手合作
Sony Ericsson Z750i 內外皆美
INTRALOT 取得澳洲維多利亞省彩券經營執照
「exiderdome 驅動未來 西門子自動化之城」圓滿成功
來台「觀光」旅客明顯成長
【2007年台灣最佳聲望標竿企業頒獎典禮】
長假不用煩惱 一家大小前進關島
2007 WiMAX Forum Taipei Showcase & Conference
7-ELEVEN好鄰居同樂會～邀請好厝邊逗陣來看戲！
台北福華大飯店「印度美食節」
王建民感謝球迷支持 盼明年分享勝利
東森欠款4億多元到期 擬處分崇聖大樓
入聯路跑24日啟動 陳總統擔任第一棒
全球新聞自由評比 台排名晉升 優於日韓美
洋基高層會議首日 托瑞去留依舊未獲共識
黃志芳：中國兩手策略 台灣人民不會接受
預防紅眼症 醫師籲勿亂點成藥眼藥水
配合增班 高鐵最快11月初推出自由席
台灣新聞自由排名 躍升全球第32名
張揆：十年投千億元農村改建
國安基金出清持股 何志欽：尊重委員看法
法國讀書樂在台灣熱烈展開
杜正勝：碩博士生視需求 會擴大人才培育
回任黨主席 扁：立委選舉拿50席
我工時超長 青年失業逾10%
台灣國際造船前三季獲利逾30億 創新高
李李仁與陶晶瑩 繫上粉紅絲帶 攜手與雅詩蘭黛集團一同戰勝乳癌
La New全新DCS舒適動能氣墊鞋 讓每雙腳"動靜皆宜"、"減少傷機"
花蓮外海17日規模5.7地震 全台有感
布希親自頒贈國會金質獎章給達賴喇嘛
財部下期統一發票加印宣傳台灣入聯標語
肥胖有環境因素 社會壓力會使體重增加
儒家文化與社區建設論壇 從欣賞孔子的故事開始
布希讚達賴是和平容忍普世象徵
教育大學整併 北教大可望99年併入台大
達賴：西藏只要求有意義自治
力拚台北紐約航線 長榮換新客機飛行
台灣新聞自由進步 新聞品質專業有待加強
果然無遠弗屆 網際網路準備進軍太空
政院推動新竹火車站更新 竹市府：樂觀其成
澳馬韓來台旅客增加 泰國客源流失
雅虎資料外洩使中國記者下獄？美眾院將開聽證會
蕭萬長：向美說明國民黨主力不統不獨不武
健保局：函送醫師法辦案件 起訴率達九成
YSL BEAUTE 重回台灣 新光三越台北A11館美容專櫃盛大開幕
紐約魅力品牌PTR首度來台 進駐新光三越信義新天地
《黃易群俠傳Online》「時空浪族--百人共遊香港」即日起抽獎活動熱烈展開
臺灣期貨交易所「10週年企業標語徵選活動得獎名單」揭曉
富邦人壽：市場反應熱烈 10月於北富銀再推「左右逢源」
「遠傳WiMAX體驗巴士」上路 08年底「北縣雙星城行動寬頻網」應用服務營運測試
雅詩蘭黛 2007固體香精暨金質粉餅璀璨上市
微星發表全球第一台超頻筆記型電腦 搶佔玩家超頻市場
統一發票中了沒？「e管家」馬上報你知
高雄金典酒店 「舞魅情迷-拉丁人文晚宴」魅惑登場
海中之最 華漾101推出嶄新美饌－『八頭鮑套餐』
「遠傳WiMAX體驗巴士」上路- 高速行動飆網和資訊分享
反應歐元大幅升值 Mercedes-Benz 07/08 年式車價調整
2007南山人壽兒童關懷年
什麼都有毒 吃什麼最安心？ 漢來大飯店引進田原香自然雞
波士頓通訊社論爭議 馬陣營將鑑定筆跡
高市紅眼症患者激增
英國老牌影星黛博拉寇兒病逝
榮獲最年輕圍棋棋后 謝依旻在日大放光芒
陳啟禮變成英雄？ 陳總統：媒體錯誤示範
台灣研發出視覺腦波操控器 可用念力操作
台灣1至9月僑外投資逾百億美元
練習曲代表臺灣角逐奧斯卡最佳外語片
行銷台灣 新聞局舉辦全民影音創作大賽
YouTube推出繁體中文網站 嚴審盜版作品
溫馨敬老耀重陽 10/15~10/21高雄麗尊酒店 嘉惠長者！
日月潭國家風景管理區內第一家擁有天然溫泉SPA的頂級休閒渡假酒店 － 汎麗雅酒店
兒童探索博物館10月『萬聖狂想曲』 Trick or Treat？一起變裝狂歡去！
古坑咖啡節 咖啡豆評鑑登場
陳昭宏·海灘 HILO CHEN‧BEACH
竹縣山水溫泉月 20日起展開
迪士尼斥資11億美元整建加州冒險樂園
全球首場WiMAX專業展在台登場
僑委會提醒僑生返台就學宜注意緩徵資格
謝志偉：入聯路跑已申請 沒問題
陳啟禮新聞 媒體監督團體：有違比例原則
宜蘭鴨香節 20日親水公園旁舉行
法國蘋果截獲蠹蛾幼蟲 暫停輸入
百貨量販週年慶起跑 玉山信用卡獻好禮
中國信託澳門航空聯名卡加碼回饋 台灣澳門來回優惠機票3,800元
中國信託首創「刷卡加油油保障」 新戶首刷每公升降7元
與溫泉有約 荷銀信用卡推出不限平/假日泡湯天天2人同行1人免費
iPhone手機開放安裝第三方軟體
Hello Kitty全頻道 台灣互動電視MOD播映
台灣彩券年終大放送 首波10台TOYOTA CAMRY 轎車饗彩迷
大都會人壽關懷安可族 倡導腦內運動五力修煉
中小企業領袖班國際研討會 擴大舉行規模空前
創業星光幫誕生 「少年頭家創業傳奇」全記錄
「全球一動」啟動「WiMAX數位內容聯盟」 集合四大內容業者共推WiMAX應用
ING亞洲投資氣氛調查報告 中國印度投資人最樂觀台灣投資人審慎樂觀
銀髮族齊動員練“五”功 電音骨鬆操防止骨頭變海砂
紅樹林四大天王現身台北街頭
台灣咖啡豆評鑑 阿里山方政倫獲特等獎
謝長廷力挺青年 宣揚我愛台灣新愛國運動
雲門舞集渥太華演出狂草 風靡全場
馬英九批執政黨做不好 籲大家為他找工作
紅透台灣林內木瓜 品嚐好時節
櫃買中心10月23-24日舉辦上櫃/興櫃應行辦理事項宣導說明會
中國信託7-ELEVEN ATM推出「秋湯氣爽．樂逍遙」活動
復華奧林匹克全球優勢組合基金說明會23日全省開跑
全國首宗殯葬設施公益信託桃園誕生 國泰世華銀行拔頭籌
北富銀獲越南國家銀行核准設立分行 明年第一季開業
Yahoo! 新任總裁荻克爾(Sue Decker)10月24日訪台
新光關懷婦女健康 11/17登高大賽為天生一對而跑
「新光柏克萊大學講座」啟航 華裔名師胡德偉抵台開講
巴伐利亞廣播交響樂團首度來台演出
入聯路跑 金門拒絕配合辦理
友達9月面板出貨 勇奪全球第一
中學生竟比上班族壓力大
總統府：聖火路跑體育活動 北市勿雙重標準
三大科學園區廠商逾600家 員工突破18萬人
扁：南部衝票 北部少輸 決戰中台灣
入聯聖火路跑 北市府：從寬認定 勉予同意
張揆：下月初 國產蔬菜將會上市
華語文能力測驗 報名延長到24日
辯論台灣名義入聯 蔣孝嚴下戰帖 張揆支持
預算流用宣傳入聯？ 財長：整體施政傳播
香港強積金績效亮眼，開放自選投資標的，提前儲蓄老本
台新金控獨家贊助2007兩廳院廣場藝術節
數位學習展成果 政府開墾有成業界耕耘有穫
遠傳10週年推出「10元帶走3G手機」好康抽獎
中國信託「財富管理研究院」系列論壇登場 日本經濟學家辜朝明應邀來台演講
全球慈善新觀點--國際慈善大師Dr. Salvatore LaSpada來台演講
日盛銀行信用卡推出多重好禮連環送
第四屆『永豐論文獎』得主名單出爐
2008年投資焦點由「成長」轉向「價值」 高股息股票將重回市場主流
銀行員工會與馬英九、謝長廷有約
達賴喇嘛成為美艾莫瑞大學教授
9月大學以上失業率4.97% 多屬自願
藍營返聯活動24日登場 凸顯與台獨對決
入聯路跑 中山南路忠孝東路 彈性交管
疾管局：中國惡霸 延遲通報防疫資訊
高鐵11月增班 尖峰時段每十分鐘一班車
秋遊菊島 聊聊生命的美好
全球慈善新觀點--國際慈善大師Dr. Salvatore LaSpada來台演講
新光關懷婦女健康 11/17為天生一對而跑
『美食照片特蒐』得獎名單公佈
中爪哇「甘美朗」---沉穩而獨特
走過好味道走過你我之間美好的回憶
羅技電子在十月份上市5款新品
蘇嘉全：如復耕不力自請處分 勿騷擾岳母
入聯聖火路跑 總統重申台灣中國一邊一國
政院調整國內投信業投資中國有價證券上限
青春鐵馬向前行 馬：返聯比入聯有彈性
內政部：北縣警官逕升無效 北縣：照升
雅詩蘭黛集團與台北101再度攜手
雅詩蘭黛集團粉紅絲帶行動 活力號召
標準局抽驗萬聖節玩具 65%標示不合格
光輝10月 粉紅色台灣之光閃耀夜空
乳癌躍居女性癌症首位
繁星計畫明年擴大 26校加入
經濟部與WiMAX國際五大廠簽署合作備忘錄
群益金融大學第1屆結業 董總勖勉親頒獎
公開收購程序完成 Perlos正式納入光寶科技旗下
Yahoo!奇摩運動「一億個加油」邀網友「化點選為力量」 為中華隊加油
WMC全球聯盟首次在台灣召開會員大會 由遠傳電信主辦
楊麗花歌仔戲 國家劇院25日戶外轉播
楊甦棣：不支持台灣入聯
市售合成洗劑含致癌物 消基會籲改用肥皂
陳建仁：2010年台灣可望自己發射衛星
陳總統交棒謝長廷入聯聖火 傳承意味濃
藍營鐵馬環台 馬英九打頭陣訴求拚經濟
外交部籲WHO恢復與台灣直接聯繫窗口
好玩多用途 手機將走向多媒體電腦
入聯聖火宜蘭再度起跑 近300人參加
羅文嘉：放棄民進黨不分區立委提名資格
趙少康退出經營中廣 新聞局：平常心看待
英國研究：抗拒巧克力可能讓你吃更多
飛利浦打造「簡單生活家」
歐盟關切 台灣承諾逐步放寬衍生性商品限制
研究顯示：保持單身和嚼口香糖可瘦身
台灣北部東半部短暫雨 中南部溫差十度
群魔亂舞萬聖節異想派對
2007 IAF國際設計師競賽&台灣時尚薈萃動態秀
全球紡織成衣產業趨勢，讓您一次掌握！
竹 炭 之 美 新品發表會
「機能性」與「流行性」採購舞台，塑造全球創新紡織品的採購中心
美國國際棉花協會
力寶龍的三大時尚美學
再次力邀甲級技術士協會結合毛紡織會員共同設計台灣高級訂製服
承大科技 2007年台北紡織展
台灣機能性紡織品驗證專區
理事長葉清來領軍-南台灣紡織研發聯盟
法國頂級品牌時尚內衣秀
barbara 品味時尚的都會女性
全球紡織成衣產業領袖齊聚一堂
捍衛人事權 侯友宜：周錫瑋授階警官無效
2007年BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽國際決賽 即將展開
Halloween鬼宴登場 饕鬼美食殿堂
台北溫泉季開跑 泡湯健檢優惠1元競標
洋基最快本週內宣布新教頭
入聯聖火抵花蓮 26日路跑
南台灣出好米 農糧署將展售16種優質米
全民電通案 張俊宏遭判刑11年
培養發明人才 教育部將補助設置發明學院
任天堂半年淨利翻增兩倍 上調全年財測
台北股市開高收高 大漲125點
總統：若藍營辦台灣入聯活動 我也願參加
2007台北國際旅展(Taipei ITF)12月14-17日登場
新光免費提供北投溫泉季遊客健康諮詢及乳房超音波服務
歐特耐廣告不實被罰150萬元
中國製成衣暫不開放進口
政院指中廣案假交易 中廣律師否認
歐洲議會84議員連署 籲歐盟國家挺台灣入聯
楊麗花歌仔戲首演吸引萬名觀眾
北縣警官授階 警政署：破壞警察人事制度
十八縣市主張二階段投票 國民黨團支持
美味鮟鱇魚鍋的秘密
2007年11月16日薄酒萊新酒全球同步上市
秋冬限定圍爐季節，饕客首選【秋冬戀戀火鍋】暖暖上市
『全新改款smart fortwo冬季購車專案』溫暖啟動
秋豐『柿』香、『蟳』美味
辰園 請客樓 Sukhothai 桃山 溫暖鍋品上桌
王建民明年再見 「遠傳實況野球轟不讓」現在接棒!
有限資金亦可兼顧財富累積與保障規劃
進軍中國 富邦金控擬設廈門總部
台股站上9600點 三大法人買超94億元
統一發票6獎中獎組數擬增1或2組
桂林與台灣和泰國、香港簽旅遊品保協議
拚入聯公投 長昌週日西門町踩街衝連署
中國書籍對台銷售金額五年增三十倍
NCC核准台灣固網與台信國際電信合併
呂游陳特別費案 北院11月19日首次開庭
金管會：開放券商發行海外認購權證
文壇星光幫揭曉 教育部文藝創作獎頒獎
跨國電子企業涉嫌使用盜版軟體遭查緝 估計侵權超過三千萬元
「2007年萬事達卡世界卡美食俱樂部」新增特約餐廳
頭獎500萬元刮刮樂「至尊王牌」尊榮上市 總獎金超過5億元
第三屆台中航太親子嘉年華會10月27、28水湳機場登場
台灣工銀貳創投近期將完成募資規模逾10億元
統一證42億聯貸 7行庫40%超額認購
中華職棒18年總冠軍 統一獅第五度封王
麥當勞「奇幻萬聖夜」 南瓜公車魔力起跑！
興建世貿展覽中心 高市府設定2010年完工
台聯開除廖本煙黃宗源黨籍
中國撤離 留下醫院汙染 聖露西亞盼台協助
站上9800點 三大法人買超257.89億元
全國大孝獎得獎名單出爐 7人獲獎
MLB 紅襪四戰橫掃洛磯 拿下世界大賽冠軍
台北市公布免洗筷檢測 二成六包裝不合格
Yahoo明年開設台灣首個專業體育頻道
台灣與義大利簽科學研究合作協定
東帝汶總統親信 下月來台講獨立公投經驗
謝：馬若寫反獨漸統 講法前後不一
金廈小三通班船時刻表 11月1日起調整
弘道國中有喜 2000師生見證老師結連理
臺灣期貨交易所11月舉辦北中南巡迴「96年度期貨商負責人座談會」
台彩年終大放送 首位幸運轎車得主獎落高雄
中信銀董事會通過吸收合併中信票券
國巨中國十周年暨蘇州二廠開幕 打造全球最大被動元件供應鏈
台彩推史上最大加碼活動 大樂透連八期共加碼八億今彩539連十期頭獎一千萬
色．戒台灣票房破兩億 李安感謝支持
國際金價飆漲 逼近每盎司800美元
王建民預定11月返台
不顧中國抗議 加國總理與達賴會面
吉拉迪出任洋基新教頭 馬丁利選擇離開
台灣又有「福」了 原始梵文「貝葉經」清楚記實
台聯開除廖本煙黃宗源 黨內震撼
反思主流媒體與文化 媒觀辦巡迴影展
「點燃生命之火」推動愛的循環 中國信託榮獲「國家公益獎」
新光人壽善盡企業公民責任獲頒第七屆國家公益獎
經典重現風雲再起 《六聖群俠傳Online》10月31日震撼開戰
TsuRuRu復興概念店開幕 與日本同步的零時差
為中華隊加油 台灣大哥大邀用戶用行動參與世界盃
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11/5開募
林正杰毆打金恆煒 民事判賠100萬
翁岳生特別費案獲不起訴處分
台北國際花卉展31日登場 長生不老花亮相
馬英九：執政後復辦宜蘭國際名校划船賽
文建會推地方文化館 發表12冊系列套書
議員批評北市天橋地下道使用率低
歐盟關切台灣以台灣名義入聯案
謝志偉：榮麗與中投假交易購買華夏
油價飆漲 謝長廷：政府應視民如傷
張揆：未來公務車汰換 以省油租賃小車取代
十月，候鳥與墾丁 美麗的約會
元大疑涉背信證交法案 北檢：偵辦中
總統：明年花卉外銷 有信心達1億美元
高鐵11月9日起增班 營運時間延長
政院修正證交法等5法 強化金融市場競爭力
放棄不分區 羅文嘉決參選大安區立委
張揆：水患治理計畫 明年6月執行率需達9成
高鐵11月推出自由席93折 回數票約88折
立院經委會通過決議籲年底前不漲油價
政院修證交法 財報公開期限縮短為3個月
台聯控賣問題床罩組 家樂福：將下架
日本早稻田大學台灣電影研討熱烈
謝馬辯論首次協調 11/13前敲定場次時間
貓王重奪富比世最會賺已故名人榜首
無敵推全新iSing99愛唱「宅Show版」 在家也能歡唱卡拉OK
台証證券整合全方位行動下單平台 打造行動券商第一品牌
九月國際期貨市占率出爐 寶來曼氏期貨稱霸
96年地價稅11月1日開徵 繳納期限11月30日截止
96年地價稅11月1日開徵 繳納期限11月30日截止
鹽埕長老教會出遊 梨山車禍34傷
Google股價首度突破700美元大關
重型機車今起可行駛快速道路 北市計程車漲價
廖本煙黃宗源指台聯向紅衫軍靠攏 台聯否認
台日NGO結盟擴大國際救援力量
永安石斑魚文化節 創意料理打頭陣
劉昭儀下週赴美 不陪羅文嘉選舉
買飯店送五百演唱會喔！
進軍全球最大設計團體 為華人設計圈代言
新光人壽獲頒第七屆國家公益獎
沉默中聽得到的喧嘩 「古早味」重現廟會風華
台灣觀光協會組團赴昆明參加2007中國國際旅遊交易會(CITM)
Hotel Royal Taipei老爺大酒店
發現谷關百年名泉‧泡湯美食招您作夥來
神達電腦與MIND Ltd. 成為合作夥伴 共同滿足兒童電腦市場需求
國立成功大學成立多益(TOEIC)暨托福(TOEFL ITP)紙筆測驗協辦中心！
World MBA Tour全球巡迴展即將來台舉辦
驚奇萬聖‧搞怪有賞
台北華國飯店推出就在”驚”夜 萬聖套餐
飯店住3天1999元 寶島周遊券超值優惠
The Mall 週年慶第二波 好康推薦！
台北福華邀你裝神弄鬼
國際趨勢－高薪高階主管MBA學歷必備
聯合參加2007 ITF台北國際旅展
全球競爭力評比 台灣高教及訓練全球第四
立榮航空增開北金線晚班機 2日啟航
前台鳳集團總裁黃宗宏遭拘提到案
櫃檯買賣中心美國公債報價系統11月5日起上線
櫃買中心形式審閱出爐 天騵、勝昱、九德、福葆恢復普通股交易
元大全球公用能源效率基金11/1開募首日募爆100億元
連接器新兵報到 凡甲科技11月2日66元掛牌上櫃
96年蔡萬霖紀念獎學金開跑 100名每人10萬元獎學金
9月定時定額人數飆近55萬新高 新光、群益、元大三家基金最受青睞
北富銀公告運動彩券電腦廠商招標 11月14-16日舉行經銷商遴選公聽會
露天拍賣與台新、兆豐、玉山、北富銀推出「付款快手」整合性轉帳服務
澎恰恰光碟案定讞 盧靚刑期減8個月
財務吃緊 民進黨通過黨公職募款責任額
國民黨去統？謝長廷：領導人要有中心思想
羅文嘉周柏雅選立委 北市黨部力挺
1至9月觀光遊樂區旅客衰退一成六
外籍年輕人評台灣美食 蚵仔煎菜脯蛋最讚
台美簽雙聯學制 呂秀蓮：見證落實全球化
台大13項領先國際多媒體技術 有助產學合作
台灣之光王建民預定6日返國
國民黨刪92共識 連戰：錯愕荒謬不解
宋楚瑜會吳伯雄 嚴正反對刪九二共識
環評會：蘇花高環差分析 不限期補件再審
九二共識不列入黨綱 國民黨內爭議擴大
馬英九：維持現狀 九二共識下與大陸談判
長榮將飛宮崎小松 申請大阪延遠洛杉磯
總統：入聯公投不是走向台獨 是拒統投票
哈利波特完結 羅琳完成新作
推展休閒農業 高市徵形象識別設計
發現關鍵酵素 中研院開發新抗生素
馬英九特別費筆錄爭議 合議庭不勘驗錄音
基因版羅倫佐的油 法團隊療法醫治ALD大突破
魔力“棉”延全球 台灣之光大顯創意
全新iSing99愛唱「宅Show版」 讓你宅在家也能Show！
中信銀證董事長鍾隆吉病逝 享年66歲
新壽感謝退休同仁卓越貢獻 舉辦長青會新光兆豐農場旅遊
王品集團登玉山淨山 籲用實際行動愛地球
中國生產力中心10月30日至11月5日SOGO舉辦連鎖加盟聯合促銷活動
國民黨中常會去統、刪九二共識引起各界重視
洋基新教頭吉拉迪：王建民是很傑出的投手
去統刪92共識 凸顯連馬兩岸路線分歧
國台辦：近40萬台灣人常住中國
看好小三通 兆豐銀行將在金門開設分行
嘉市挑戰世界最大火雞肉飯碗
陳定南逝世週年 展開紀念活動
吉拉迪接掌洋基 教練群出現大變動
國際股市拖累 台股重挫325點 失守9300點
吳釗燮籲美協助兩岸和平協商
2007華映運動嘉年華 好動派對熱鬧登場
2007東元科技創意競賽頒獎 機器人大賽今年冠軍從缺
11/2~11/25 遠企購物中心感恩慶
大神尪弄獅舞龍到傳藝，鑼鼓喧天祝平安！
２００７鹿港冬遊季
秋冬 傳來麵包香
溫德麵包主廚—林和正
北縣新發行教師卡 結合悠遊卡及休閒功能
台鐵基隆至中壢明年3月通勤車可用悠遊卡
尹伶瑛：一週未恢復廖黃兩人黨籍 將退黨
新光銀行大墩分行喬遷開幕
2007世界盃棒球錦標賽在台中
新人海航集團 合資5億人民幣攜手進軍大陸保險市場
台灣彩券年終大放送今彩539連十期頭獎一千萬即日開跑
華映與凌巨策略聯盟進軍小尺寸模組市場
倚天glofiish推新機 整合GPS軟硬體開創應用新紀元
王建民6日抵台 記者會後返台南
防哄抬物價 警政署全面清查幕後黑手
政院：中國黑心電器產品不合格率近3成
每天吃兩方塊黑巧克力可降低高血壓
台股紅翻黑站上9300點
陸委會放寬港澳生來台就學條件 明年起實施
台灣東北部豪雨特報
企業涉嫌使用盜版軟體問題嚴重 又一上市公司遭檢警大規模查緝
台灣大哥大、Bridge共推數據漫遊單一費率 10國10網優惠上市
荷蘭銀行財富管理中心推出「點10成金理財組合」
太陽光電明年五月上市 董事會通過辦理現增一億元
廢刑法一百條核心人物 林山田過世
王建民返台 有問必答 盼永留洋基隊
署立嘉義醫院 精神病友種菜治療成效佳
導演林靖傑獲頒高縣榮譽縣民證與獎金
張揆：穩定油價物價 負政治責任不逃避
全球63國有四分之一人口肥胖
綠黨發起全民call-in 反對朝野操控選罷法
林志玲奪得一般消費者與專業牙醫師一致的青睞
黑澀會美眉 造型PK大賽
台聯：將撤銷黃適卓 尹伶瑛提名
土地銀行主辦仲翔租賃為中華航空Air Bus客機售後租回購機融資55億元聯貸案
美方向台駐美處澄清 對台政策沒改變
陳總統：任內對中國40%投資上限不會修正
歐商會十項建議 盼政府即時行動再創榮景
林山田過世 游盈隆：知識界與社運界損失
台聯向民進黨宣戰說 陳總統：太過了
台聯：將撤銷黃適卓 尹伶瑛提名
文建會通過台灣民主紀念園區為國定古蹟
國內首款跨台平網頁線上遊戲問世 Web三國11月7日正式開戰
台灣菸酒公司再出新招 台灣第一家酒窖銀行在嘉義酒廠誕生
張揆：油價整套思考 浮動機制可檢討不廢除
李安色戒中國大賣座 四天票房台幣逾一億
台灣民主紀念館為國定古蹟 杜正勝：尊重
張揆：松山機場限建高度 放寬為90公尺
全台天氣不穩定 東半部北部局部大雨
楊致遠為師濤被捕入獄道歉 承諾改進
台北福華火雞外賣 共度感恩聖誕佳節
丹耶澧義大利餐廳「海洋美饌盛宴」
古典工藝 驚艷奢華
獨賣世界盃棒球錦標賽蛋糕
2007年薄酒萊搶「鮮」登台
寒冬送暖添新意，潤補滋養增元氣！
在台灣看見“澳大利亞”
PJ503D 經濟美學全方位投影機
VA2226w 智慧動態高對比（OptiSync雙介面）22吋16:10寬螢幕液晶顯示器
夢想M型化，階級決定機會？
海味鮮饌的冬日饗宴
國立歷史博物館「第八屆全國書法春秋大賽」
個人電腦產業大廠率首推出全新電腦週邊監控產業標準
業界領導廠商齊力推動行動裝置開放平台
秋遊知本 1,200元吃住玩樂全包了
張俊宏宣布參選下屆總統
台北晶華酒店ROBIN'S 11月15日起推出為期十天「薄酒萊精緻饗宴」
行政院修地制法 鄉鎮市長由縣市長派任
黃適卓退出台聯 民調如勝將加入民進黨參選
中國宣布兩岸合拍電視劇視同中國劇
政院修地制法 台中縣市最快2009合併升格
不分區立委 王金平洪秀柱列男女第一名
松山機場禁限建放寬 建築物可望多蓋十樓
與消費者建立互信 台東縱谷米不漲價
元大銀行發起Super ATM線上捐款活動
本年度公益彩券累積盈餘達110.05億
PChome《24h購物》 40週達成首億月營收目標
ING歐洲不動產證券化基金11月8日展開募集
台北晶華酒店ROBIN’S 11月15日起推出「薄酒萊精緻饗宴」
走趟富貴角 風與海相伴
楊致遠出席美聽證會 yahoo捱罵股價大跌
只顧都市消費者 媒體不關心農民？
台塑與中油不公平競爭 誰來管？
國民黨變相追回92共識 民進黨：騙選票
台灣瑞士簽署避免雙重課稅協定
申根地區擴大 9國12月加入歐盟
簡余晏、尹伶瑛、陳啟能退出台聯 周美里：遺憾
尋找幸福の味道
中國再向台商招手 歡迎溝通砂石出口
第三場禁歌禁曲演唱會11日三重開唱
鄭怡君2007鋼琴獨奏「變奏曲之夜」國家演奏廳及蘆洲中壢新竹巡迴演出
新光銀行越南胡志明市代表人辦事處預計今年底前將設立
「大樹計畫─讓幼苗長成大樹」 國泰世華基金會捐贈國小學童助學金600萬元
台經院「2008台灣總體經濟預測」 擴張力道減弱台幣有升值壓力
花旗基金會贊助10萬美元 推動大學生財金智慧教育
國際股市拖累 台股重挫362點
台聯4立委 9日加入民進黨
10月出口近227億美元 續創新高
ＮＣＣ擺烏龍 差點誤管政論節目
台灣雅虎將改稱香港商雅虎 附加限制負擔
中國修訂600項食品檢測標準
未列不分區立委 詹啟賢不滿 稱願說明319案
亞洲職棒賽 統一後來居上九比五擊敗中國
黃昆輝批民進黨 大綠要滅小綠
拓展台灣藝文人口 文建會推表演藝術巡演
百貨公司周年慶 逾150人刷百萬
溫泉醫療大利多 擬納入健保
世界杯棒球賽 中華隊16:1贏南非
建國黨等政黨 合組制憲聯盟
消基會：悠遊聯名卡應開放競爭
光纖取代微波 陽明山衛星電台禁限建解除
遭嗆關說 簡余晏陳建銘控告蘇盈貴誹謗
ATP台灣男子職網賽 會外賽程登場
高鐵12月推出戶外教學專案 全票7折起
蔡明忠：合理價格內 擴大有線電視系統版圖
台積電10月合併營收326.06億 歷史新高
追討不當黨產 政院展開新一波訴訟
慕名台灣山水 奧地利16登山客來台爬玉山
國泰慈善基金會舉辦新移民母國文化尋根之旅暨兒童營隊成果展
新光金控將實施庫藏股 全力推廣乳癌防治活動
醫院組織抗議藥價調查報告
台灣三星電子 中華電信 台灣微軟
SK-II Aqua Physics「超活水漾保濕系列」
11月壽星 ~ 生日快樂
信用卡卡友優惠
台語專家：國際尊重台灣地名用台灣拼音
遺贈稅最高稅率2010年將降至20%
曹興誠部落格開版 籲制定兩岸和平共處法
2007年（第二屆）台灣推拿鐵人爭霸戰開打了
季度營收超過10億美元，創下公司季度營收新紀錄
台新金控第三季稅後盈餘55.87億元EPS 0.79元
櫃買中心完成上櫃ETF商品建置 首檔店頭ETF最快明年第一季問世
遠傳3.5G無線網卡「境內日租專案」 國際商旅人士一天200元可在台飆網
拓展台灣藝文人口 文建會推表演藝術巡演
財部：調整綜所稅級距 最快2008年實施
遺贈稅最高稅率2010年將降至20%
台日互訪觀光客 較去年增加5%
教部：學生勿非法影印 學校執行成效列評鑑
往返宜蘭旅遊更便利，燦星旅遊與葛瑪蘭客運套裝旅遊行程上線
劇院軒 幸福草莓 季節限定
2007 LAND ROVER Discovery Family Day 發現新生活 快樂家庭日
體只眷顧都市消費者感受 新住民也無法體會農民辛苦
油價飆漲聲中 若要平抑物價 政府應更積極作為
放寬松山機場限建 若無飛安疑慮 有何不可
財經政策的兩難
2007年第三屆台北國際債券研討會（3rd International Bond Market Conference）11月15日及16日盛大登場
Yahoo!為台灣市場推出Yahoo!Go 2.0中文版!
「喜多郎亞洲巡迴演奏會」11月25日在台北登場
士林北投成功加入WHO健康城市
許歷農等退役將領佔用官舍 國防部提告
2008年台灣安全產業產值將達1018億元
總統：扶植國土安全產業是重要政策
飛柔十載好康第一彈－免錢加油10公升！
日本超人氣美容連鎖沙龍 明星、名媛們的最愛 原汁原味在台北呈現
3C家電健康訴求正”夯” ! 你家是”摩登健康家庭”嗎?
2007年11月15日薄酒萊新酒全球同步上市
台灣兒童貧富差距 達19倍
木柵內湖線12月20日接軌 將試車至大直
國民黨禮讓親民黨四席立委
新光人壽慈善基金會贊助80歲不老騎士圓夢 挑戰歐兜邁環台千里路
台北富邦銀行總經理丁予康請辭轉戰安泰銀行總經理
國防部籲合乎軍事審判冤獄賠償者儘速辦求償
陳水扁宣布討黨產五大好康
中國證實一律退回台灣入聯公投郵戳信件
高鐵台中左營免費市區接駁 候車區可上網
吳宋會 敲定國民黨禮讓親民黨四席立委
民進黨不分區名單出爐 凸顯照顧弱勢
行政院訂法 原住民族可成立自治區
傳雅虎與師濤及王小寧家人庭外和解
沃爾瑪將在中國推介台灣食品
藝人蕭淑慎吸毒 再度被捕
北市有線電視月租費降20元 明年月收530
台郵：中國退入聯戳郵件均屬平信 不涉賠償
媒體運作扁謝關係 謝長廷盼不要再擴大
不管官司輸贏 陳菊：判決即代表選舉結束
綠營：宋罵返聯公投騙人 泛藍矛盾發酵
北京新光天地總座吳昕達12月辭職
春節馬祖空中航線 12月20日起受理訂位
期交所櫃買指數10月份神機妙算 新莊廖先生獨得20萬元
2007第三屆台北國際債券市場研討會（International Bond Market Conference）超過150位國內外嘉賓熱烈參與
國巨公司獲選為中國市場電子元件「服務最佳廠商」
寶來(香港)金融創新 獲頒香港『2007年非凡服務大賞之年度最佳券商』
國泰世華財富管理贊助「卡列拉斯2007演唱會」
券商公會11月22日舉辦「台灣資本市場發展圓桌會議」
台灣大創低價簡訊每則1元起 還可開BMW抽百萬現金
雪山隧道開放大客車通行 客運同時上路
北海道「白色戀人」餅乾22日重新上市
10元黑心商品充斥 高市府將查緝
空中飛人喬丹一億六千萬美元贍養費
拉抬立委選情 府院黨高層週末高市造勢
治療骨質疏鬆 「骨穩」最具療效
台北西門商圈 27日起路邊機車停車收費
廖本煙李顯榮等五人加入民進黨團運作
45位教育科技官員來台觀摩數位教育
高雄市長官司判決 陳菊：勇於面對
勞保年金不實施 勞保虧損將加速
中國退回台灣入聯郵戳信件 行政院抗議
台大校慶余光中李家同等人獲頒傑出校友獎
宜蘭溫泉季明揭幕 礁溪好康護照享優惠
金管會再明確定義 投資陸股紅線範圍
藝人毒品案 蕭淑慎蔡裴琳交保
中國信託11月18日（星期日）凌晨5時至上午8時止進行電腦系統維護作業
新光人壽數位學習網獲單元學習服務品質及數位教材品質雙料【AA級認證】
國內服務業第一大盛事 第一屆王品盃托盤大賽報名隊數突破300組
南迴翻車案 李泰安改判18年20萬交保
mini Bourjois迷力巴黎 引爆哈迷你狂潮
總統：台灣是世界防疫體系唯一的黑洞缺口
高雄市長選舉官司定讞 陳菊當選有效
曹錦輝告別道奇隊 投入自由球員市場找伯樂
陳菊當選有效 張揆：盼紛擾到此為止
台灣大 調降簡訊牌價
細菌製成可分解塑膠專利 台灣價廉產量優
世界銀行：台灣知識經濟競爭力 亞洲第二
生質酒精減碳 1年創造550座大安森林公園
失業率居高不下 自創品牌小本創業崛起
新光人壽取得金管會核准 邁入財富管理市場
國泰人壽獲財富管理執照
慶祝成立二十周年 寶來喜事連連
櫃買中心11月26日至29日舉辦『債揭債利』宣導說明會
臺灣期貨交易所將開辦「期貨交易實務研習班」
櫃檯買賣中心推廣公司治理 鼓勵上櫃公司申請評量認證
玉山網銀推「您今天翻了嗎？」 王建民陪你試手氣
被控涉嫌詐領特別費 呂秀蓮：完全不承認
游路有餘 全新保時捷 Cayenne GTS
Mazda3獨特の記憶試驗」及「直擊！MAZDA滿載油桶車の立即捕捉」
法國皇室珠寶品牌CHAUMET
台北深坑假日飯店
國立自然科學博物館97年度義工徵募活動開始
日本鄉土藝能交流協會 日台傳統文化交流 臺灣公演
新光銀行豐原分行開幕
Mazda3勁黑內裝個性出擊
公視發行「對抗暖化‧寶貝地球」學習教材
玉山WebATM繳納地價稅 免手續費
遠銀「六錢致富、健康永駐」 與客戶共創健康理財新視野
史上最大手筆加碼活動 大樂透頭獎連八期加碼八億震撼登場
旺旺集團正式入主 友聯更名「旺旺友聯」再出發
台銀新人事 江士田、陳明章、楊豊彥3人內升副總
福客多與全家結盟 禮券可兌換使用
日本時尚藝術鬼才村上隆 30日訪台
繁星計畫擴大25校提供1742招生名額
台聯不分區名單出爐 李安妮列第15名
台鐵幸福快車南台灣首航 台南火車站啟動
羅志明宣布退選 未來協助台聯拚政黨票
馮定國退選 沈智慧堅持參選 宋：努力整合
企業輔導網啟用 申請獎勵輔導一站到底
新黨訴求含淚保馬保義投新黨
邱毅減刑出獄立即嗆扁 綠軍很感冒
MLB 洋基A-Rod榮膺最有價值球員
18縣市採二階段領投票 張揆：有法制可處理
台北國際旅展 月底前預購十張門票享優惠
柔性政變說訴訟案 二審仍判連宋勝訴
區域立委選舉 台聯共提14人參選
金鐘男配角獎失誤 新聞局評審團公開道歉
資通ciMes系統再度受到國際大廠青睞
感恩節外帶火雞禮籃
賽道靈魂之重生
關懷失親兒 聖誕心願圓夢
國泰航空增加多倫多及奧克蘭航班
高雄麗尊酒店～『饗樂省錢大作戰』
沈智慧：以無黨籍身分 參選到底
健康美力樂活展12月登場 一次購足所有樂活商品
海味鮮饌的冬日饗宴
台灣平面顯示器產值與出貨量 全球第一
陳總統：中市舊水湳機場軍營 年底前搬離
柔性政變訴訟案敗訴 陳總統將再上訴
抗議通傳法向財團傾斜 媒改團體拒背書
對入聯公投疑懼深 中國對日改打台灣牌
百老匯舞台工作人員罷工 相關業者損失慘重
米其林評鑑 東京成為獲最多星都市
紅黨提不分區名單 楊玉欣列第一名
日本要求外國人按指紋拍照
麥當勞世界兒童日 全球公益串連
重油價輕忽水、電價格 用水遠超標準 用電浪費 落實節約水資源及電力 政府要拿出具體辦法
豬價崩盤 撲殺仔豬政策有欠考慮 農委會應收購超產豬肉 將來才有本錢平抑物價
歷史殷鑑 東西皆然
小醫院撙節審慎 大醫院積極耗費
台北國際旅展看熱鬧也看門道
瘋狂搖滾 酩悅聖誕
C’EST BON金紗夢結婚會舘開幕
立院三讀 繳稅文書須繳稅日前送達納稅人
行銷台灣 新聞局購買四部國片海外播映權
吳釗燮：西藏自治訴求不能與台獨立現況相比
陳建銘李妍慧退出台聯
詐欺定讞未到案 警方拘提柯賜海到案
油價創新高 台股震盪走低 大跌196.75點
王建民行程滿檔 22日出席宏碁記者會
台北地區10月豪宅市場 量縮價跌
台灣再生能源科技2010年創造1590億元產值
全球首個冰雪迪士尼聖誕吉林省開幕
使用者自行校正 Google地圖開放編輯
詹啟賢任國民黨副秘 兼馬營執行總幹事
政院產業科技會議 節能研發鎖定三大產業
立院共識 漢生病人補償九億元
鄭文隆掌台船 吳啟章續任台鹽董座
櫃買市場海外說明會22日新加坡登場
十家上櫃／興櫃菁英出柙 新加坡法人興致高
櫃買中心與新加坡家交易所達共識 將推ETF相互掛牌
大中至正牌樓更名 最快一星期後施工
新聞局要求公平會調查中廣股權交易
花縣負債將破百億 寄望砂石公共造產開源
10組黃金手機門號拍賣 高達200萬
顛覆視覺感官 台北數位藝術節23日登場
馬：若當選總統 任內不與中國談統一
政院產業科技會議 節能研發鎖定三大產業
詹啟賢任國民黨副秘 兼馬營執行總幹事
強化婦女人權地位 台灣推動加入CEDAW
18縣市若兩階段領投票 將造成選舉無效
僑生轉外籍生？教部：僑生身分不能任意轉換
蔡正元買三立？國民黨：毫無所悉
旅遊書標明台灣遭中查禁 外交部：荒謬
鼓勵本土漫畫創作 新聞局補助發行定期刊物
日立推出輕量型機器人 可與人交談
長壽不是夢？ 抗憂鬱藥物可延長蟲類壽命
洽談三立電視買賣 謝長廷：蔡正元暴發戶心態
D&G Time 金色復古懷錶 帶你從重溫50年代時尚!
香港食神梁文韜帶隊，港人包團享台灣美食
Google小工具設計甄選贏家正式產生
張揆：公務員不依中選會執行 有法可管
學生聲援 鄭麗君籲李嘉進誠懇道歉
台北數位藝術節 西門町紅樓open play
政府明年編51億元 推動能源科技發展
上櫃海外法說會外資反應熱烈 遊戲博弈類獲詢問度最高
颱風外環加鋒面 週日起北部東部降雨明顯
前進新加坡設研發中心 智冠穩坐亞洲最大遊戲公司地位
巴伐利亞廣播交響樂團首度來台演出
北海道白色戀人餅乾 重新上市
洪山川接任天主教台灣總主教
防疫情擴大 台中醫院設痢疾快速隔離門診
土壤改良劑當保健食品？消基會籲網購謹慎
國民黨黨慶 訴求以台灣為主對人民有利
台股失守8400點波段新低
扁任內最後將領晉升 王天陽吳泰然入列
衣蝶百貨流標 售讓否將提股東臨時會
Google攻佔近六成美網路搜尋市場
呂副總統贈著作給全國圖書館
中視高價買裴勇俊主演韓劇「太王四神記」
香港藝人沈殿霞澳門昏迷送醫
總統：不會宣布戒嚴 投票尊重中選會決定
高捷拼年底通車 交通部28日南段履勘
冷空氣南下 淡水清晨15.3度
台股開低震盪收黑 下跌152.57點
蘭嶼綠島長濱三鄉停止上班上課 南橫中斷
北市抽驗散裝素食品 素丸蝦球含豬魚成分
逾期清償提存受取權人可聲請領取
華信下月2日起高雄-胡志明每週12班
嚴長壽：參與全球酒店聯盟行銷台灣品牌
花旗集團計畫大幅裁員
春節馬祖航線 12月20日開放訂位
本土意識強烈 港人對中國認同感減低
東南亞發現台灣玉 印證台灣原住民曾南下
一鄉鎮一特色 11件台灣伴手禮展地方創意
農村旅遊與文化體驗 讓您ｅ指就通
台股開高收低 下跌99.5點
換地方選委會主委？馬英九：權力大頭症
張揆：台灣推動民主憲政 不走戒嚴回頭路
總統明年1月12日可能再訪中美洲
前金管會委員林忠正涉貪污 一審判刑16年
台彩推新款刮刮樂 「拉斯維加斯」、「聖誕快樂」及「百萬年終獎金」成年終聚會派對新寵
富邦金推雙總經理制 高朝陽、總韓蔚雙雙出線
訊聯生技「脊髓性肌肉萎縮症SMA基因檢測」獲經濟部第十四屆創新研究獎肯定
開放交流20年 海基會：兩岸漸行漸遠
文化四季遊 文建會辦圖文影音徵選
台灣原民博覽會原味十足 銷售總值300萬元
資訊月主題館 展現數位生活便利娛樂品味
全民中檢 台師大規劃98年推出
扁：兩階段投票侵害人權 泛藍無法無天
2009年底受雇勞工將全納入勞基法
台灣少年工紀錄片29日在NHK衛星台播放
共同基金吹起配息風 ING投信五檔基金推出配息股份新選擇
傳跳票達3億元？中興百貨：廠商擠兌
冷氣團來襲 最冷嘉義12度
兩岸四地新聞人聚首台北 討論華文媒體發展
馬英九提任內不統 國台辦不直接評論
國安退休官員出書涉洩密 北檢50萬交保
前3季台灣對中國貿易741億美元 進出口皆增
賽德克族為正名陳情 原民會：兩週內回覆
前3季台灣對中國貿易741億美元 進出口皆增
兩岸四地新聞人聚首台北 討論華文媒體發展
楊麟昇榮升遠傳電信副董事長
智冠科技、大宇資訊宣佈聯姻 《仙劍online》將由遊戲新幹線代理營運
瑞智與大陸家電大廠TCL結盟 聯手進軍全球變頻空調市場
遠傳大寬頻正式進駐聯強、燦坤 與聯強共推優惠專案搶搭資訊展熱潮
華立企業自結前10月每股稅前盈餘7.07元
金門解嚴麻將大賽 12月2日開戰
台灣工銀、華銀共同主辦連展10億元聯貸案
《戀愛盒子Online》 榮獲東京『Avatar Business大賞』 中華網龍為國爭光
金格成立現烤長崎蛋糕體驗店 無油無負擔有健康概念
山水米公司與國際穀類暨技術學會(ICC)進行穀類食品安全與健康交流
部落客請小心 木馬病毒以脫衣舞孃遊戲破解驗證識別碼
手機答鈴自己唱 台灣大、滾石移動首創行動音樂新風潮
行政院鼓勵節能 雙燃料車貨物稅擬減2.5萬
台股站上8400點 三大法人買超83.98億元
傳大裁員 東森電視：新陳代謝
馬網站列未來內閣名單隨即撤掉
侯和雄涉嫌關說侵占遭起訴 檢方求刑20年
統一超與日樂天市場合資設台灣樂天公司
游芳枝：民進黨重視婦女 領先馬英九
小學生閱讀國際評量 台灣表現中等
公投領投票方式 謝志偉：一定一國一制
冷氣團威力強 嘉義低溫僅攝氏9.3度
中興百貨29日禮券兌現金額60萬元
馬提經建藍圖 強調不加稅不隨便減稅
謝：當選後大赦低收入戶積欠健保費
北市堅持2階段 投錯票匭效力中央決定
證商公會(TSA)12月3日將與蒙古國證券自營商及經紀商協會( MSDBA)簽署備忘錄
台灣成為國際貿易資訊暨合作機構觀察員
冬季過敏乾癢 缺鈣膚質疏鬆症作祟
地方政府局處長財產 首納監察院公開資料
高鐵通過單日127班全運能驗證
旅行台灣 寄明信片可抽獎 寫心得參加徵文
推動客家事務 高市將成立客家海陸協會
馬英九特別費案12月28日二審宣判
網路冷戰延燒 恐成全球最大安全威脅
向陽大崩壁坍方 南橫公路交通中斷
推廣e管家 研考會推資訊月百萬贈獎活動
外籍配偶歸化財力證明 內政部將從寬採認
亞錦賽首戰 台灣２：５敗給韓國
運毒、性侵、收回扣 軍方連爆醜聞
台灣之歌音樂會 歌詠土地之美
甚麼情況下「戒嚴」？
ｅ世代對媒體的認知已經改變
謝長廷：深綠重要 中間選民也一樣重要
花旗正式合併僑銀 在台分行增至66家
資訊月開展 筆記型電腦銷售兵家必爭
台北市新移民三萬人 萬華區最多
外籍配偶歸化財力證明 內政部將從寬採認
中藥調整過敏性鼻炎患者體質有效
肩負整合三大洲重任 開創視訊科技新格局
台灣應用材料為科技教育扎根 贊助半導體展示館
六溪影城好戲連連 強檔新片搶先上映
～GN 年度加碼大回饋 資訊月驚喜連連～
勞保退休金改制，勞保退休金請領年齡將延後至65歲
Yes To Carrots 耶誕公益 500人胡蘿蔔送愛
資策會傳出重大人事異動
亞錦賽 中華9：0輕取菲律賓
台北國際旅展部落客全民記者徵選活動12月2日截止
亞錦賽日韓戰 日轉播最高收視率36.7%
南部偏遠客運路線喊停 中北部業者擬跟進
鼎泰豐出征英法 黃志芳：台灣柔性外交
台日棒賽受關注 東京巨蛋設大銀幕觀戰
歡迎蘇貞昌 洛杉磯僑胞踴躍辦理選民登記
美國馬蕭後援會舉行班師回台護憲造勢活動
水湳機場區段徵收基金140億元 初審通過
東北季風增強 台灣北部東部轉濕涼
亞錦賽 中華２：１０敗給日本
華隊亞錦賽爭冠失利 明年拼奧運資格賽
聖誕火雞『茶』餐 美味登場！
中選會邀地方溝通獲五共識
東森電視董事會 新任董事長為唐子明
228究責草案 法界：恐違反法治國基本理念
村上隆選台北101唯一最新藝術裝置展示
華頓投信拔擢楊師銘任總經理 羅立群專任副董事長
CITY CAFÉ 1000店邁向新里程 邀桂綸鎂任一日大使免費送5萬杯拿鐵咖啡
券商公會12月10日將舉辦國際場圓桌會議「Taiwan Capital Market Roundtable」
字典功能整合網頁、知識+搜尋服務 「Yahoo!奇摩迷你筆Beta」全新上線
崇越電通自結十一月份營收約3.87億元 創歷史新高記錄
大樂透頭獎累積超過11億元 掀起全民瘋
張惠妹在日為「杜蘭朵」宣傳 盼見到李安
中選會案捲土重來 列7日立院討論首案
認識故鄉 文建會舉辦繪製地圖競賽
王令麟12億不法所得遭查扣
布袋戲大師黃俊雄 12月全台巡演
古蹟審查法通過修正 6日凌晨生效才拆牌匾
半熟乳酪布丁蛋糕輕盈上市
資策會：汽車多媒體平台整合 台灣有利基
馬英九：一中各表可解開兩岸僵局
防大中至正牌匾拆除 北市府架水泥護欄
全球最權威麻將盛事欲罷不能
中國規定KTV台語歌不能標註「台語」
全台氣溫略升 週五天氣將轉冷
拆大中至正牌匾 教育部：北市警會維護法律
政院修離島建設條例 澎金馬可設免稅商店
加統計報告：華語成為加拿大第三大語言
不同意局部通車 陳菊宣示力挺高捷趕工
行政院修法 運動彩券盈餘8成用於體育發展
行政院釋高中技職利多 3年投入14.64億元
拆牌激情 民眾開車衝撞記者多人受傷
7日院會 藍營：堅持中選會案為首案
核心物價飆漲 創近九年新高
降低畜禽戶成本 農政單位輔導農地休耕轉作飼料玉米
不景氣 慈善捐款也縮水
推廣乳牛產業 彰縣八日辦乳牛節活動
民主紀念館封館爆衝撞 記者受重傷
華泰王子草莓甜點來囉
Mercedes-Benz不同凡想知性之旅
聖誕祝福樂聲響 酩酒佳餚傳飄香 五星住房優惠享
國泰航空「即時遊香港」特惠活動 贈禮加碼
南山人壽現金流大賽 全國決賽
高雄麗尊酒店『聖誕.跨年樂high high』~「總統套房冬日戀鍊假期」首次提供尊寵精品禮遇：
Mercedes-Benz採用全新品牌識別系統
聖誕狂歡 請選擇華泰王子聖誕住房
民主館前遭貨車撞記者 暫無生命危險
冰火交融‧濃醇浪漫
大中至正牌匾開始拆除 警方嚴密戒護
公視董事長流產朱台翔暫代13日再開會
民進黨開除15名違紀參選黨員
呼應扁說法 謝長廷：明年大選只有民主效應
台灣及香港媒體駐北京辦公室遭檢查
曾文水庫馬拉松9日登場 報名人數創紀錄
點柳成金 台灣柳丁觀光文化季上場
「自由廣場」牌樓 採自王羲之書帖
中正堂牌匾拆除 蘇盈貴槓上莊國榮
民主紀念館大中至正牌匾正式拆除
台灣人權景美園區 10日開幕
呼應扁說法 謝長廷：明年大選只有民主效應
原民生語言證驗8日登場 43族語大會考
柯慶生：陳總統收回戒嚴說法 美國肯定
刑期執行完畢滿三年可更改姓名
行動條碼擴大應用 電信網路服務商具利基
認識故鄉 文建會舉辦繪製地圖競賽
Lexus GS及IS車型輸油管瑕疵召回
謝長廷視察嘉義縣治水工程 強調台灣優先
立院三讀 司法事務官得兼公證人
笨蛋，問題在秘密投票
台郵無專職董事長 離譜
資策會董事長不斷換人 軟體業怨聲載道
台灣民主紀念園區10日重新開放
亞力山大爆發財務危機 今起停業
Google年度搜尋名稱統計iPhone竄升最快
移靈案備妥 總統盼家屬尊重蔣方良期待
蘇貞昌：掛回「大中至正」就是反對台灣民主
宜蘭悠遊卡10日發行 整合北宜兩地票證
四川航空再引進十二名台籍飛行員
景美人權園區開園 總統：很多人打拚的結果
施茂林：走路工無罪是個案 不影響查賄
三大法人賣超31億 台股量能近期新低
南部5客運150條偏遠路線 22日起停駛
85度C上海店因租賃糾紛暫停營業
台灣爭辦下屆國際志工亞太區域會議告捷
亞力山大停業 刷卡繳會費者快向銀行喊停
今明台灣西半部晴朗 南部高溫近30度
亞力山大停業 10日退票金額逾1億
莊國榮：更名只是開始 園區展示會更豐富
總統：不會宣布戒嚴 明年大選不延期
總統：考慮台美友誼 才未提防禦性公投
汽車客運公會要求政府補足偏遠路線虧損
通訊監聽書 11日起改由法官核發
北市七公營泳池 11日起停止營業
麵粉漲聲響起 麵包店恐再掀倒閉潮
台灣學生認為中國對我最不友善
台灣有線與行動寬頻用戶 明年1比1
EMBA教育聯盟成立 6所大學合作提升競爭力
哈佛大學明年學費大幅調降
消保會籲亞力山大會員 刷卡儘速申請止付
三灣綠野仙蹤之旅 花田桔香 騎樂無比
北市逾23000人未換新身分證 明年無法投票
皇室茶第一品牌--唐寧茶進軍時尚派對建構事業版圖
「保險爺爺」吳家錄愛心捐贈20萬元助台南肌萎三兄弟
《路尼亞戰記Online》12月11日華麗開戰 林依晨代言體驗嶄新冒險風格
台灣每75分鐘增加一名貧童 「點燃生命之火」兩年來幫助18%受扶助家庭脫貧
世越銀行胡志明市堤岸分行及河內歐樂支行開幕
合作金庫商銀競爭全球金融的利器
知名藝人傅娟全家福及Hello Kitty特別自日本來台共襄盛舉
臺灣期貨交易所與新加坡交易所簽署雙邊合作與資訊交換合作備忘錄
2007ING臺北國際馬拉松 華映近600名員工眷屬熱情響應
原油期貨漲勢未歇 寶來曼氏期貨：仍有機會衝破100美元
莊國榮發言風波 教育部：非性平法規範
新相機隨身帶 可幫助失憶症患者恢復記憶
台灣上海通婚人數已達6500多對
高市府出版尋味高雄 老外分享高雄印象
唐雅君將簽約 亞力山大可望易主
交部民調：高鐵貴與接駁不便影響搭乘意願
台灣民主紀念館自由廣場15日辦音樂會
羽絨衣大車拼！
羽絨就是愛變化！ 厚薄、蓬鬆、流線隨天候、地點變變變！
當羽絨大師山頂鳥HILLTOP遇上時尚名模Liz 火速引爆旅遊保暖流行新趨勢
與時代並進的藝術創作者 謝棟樑
臺指選擇權波動率指數即時揭露12月17日登場
券商公會(TSA)與韓國證券業協會(KSDA) 簽署瞭解合作備忘錄(MOU)
期交所11月櫃買指數「神機妙算」預測結果揭曉 彰化市劉小姐獨得20萬元
台彩年終大放送乘勝追擊 大樂透頭獎再加碼二期各一億
板信銀行推出「獨享尊榮信託專案」保障旅展「禮劵消費權益」
ACE中泰人壽發表金美滿變額年金保險商品
萬事達卡推出年終旅遊優惠 刷出獨有無價旅遊印記
渣打工會12月15日進行罷工投票 要求簽訂團體協約
新光人壽數位學習網 獲「最佳企業應用獎」及「年度最佳數位教材品質獎」
軟性顯示器研發新里程碑 工研院發表可撓曲彩色顯示器
鄭同僚當選公視董座 強調經營獨立自主
北市府不淮101施放煙火具政治味
亞力山大2門市易主明朗化
選FAPA會長 楊英育要求美支持台入聯公投
東北季風影響 北部偏涼 中南部日夜溫差大
台灣青年盧易之獲貝多芬鋼琴大賽第二名
勝華取代三星成手機面板第一大廠
台北旅展台北館旅遊優惠 贈送福袋公仔
遊金山泡湯賞鶴 好康A大贈送
亞力山大信用卡爭議款 銀行公會籲持卡人年底前備妥文件提出申請
滙豐銀行收購中華商銀 擴大台灣營運版圖布局大中華成長
中央存保公司賠付近475億元標售中華商銀 匯豐銀行得標
兆豐銀行任意扣減勞工績效 交銀工會向勞工局提勞資爭議
台股本周重挫604.30點跌幅6.93% 電子通路指數下跌14.3%跌幅最大
證券商11月營運虧損居多
證券商11月營運虧損居多
台股本周重挫604.30點跌幅6.93% 電子通路指數下跌14.3%跌幅最大
滙豐銀行收購中華商銀 擴大台灣營運版圖布局大中華成長
中央存保公司賠付近475億元標售中華商銀 匯豐銀行得標
台灣青年盧易之獲貝多芬鋼琴大賽第二名
台灣青年盧易之獲貝多芬鋼琴大賽第二名
中央存保公司賠付近475億元標售中華商銀 匯豐銀行得標
台股本周重挫604.30點跌幅6.93% 電子通路指數下跌14.3%跌幅最大
滙豐銀行收購中華商銀 擴大台灣營運版圖布局大中華成長
證券商11月營運虧損居多
台灣民主紀念館自由廣場15日辦音樂會
工研院發表輕薄可撓曲彩色顯示器
張揆：明年第400萬來台旅客獎勵40萬刷卡金
立院三讀 弱勢繼承者採強制限定繼承
台北101跨年煙火秀 將會出現「Taiwan」
李永得向王金平致歉 譴責翁重鈞
謝志偉：政府不再稱兩蔣陵寢 改稱墳墓等
花東縱谷營造景觀花海 展現田園另類風情
台灣數位出版聯盟成立 適法性有疑義
落實轉型正義 一炮雙響
恐嚇總統 兩嫌落網
中研院:2007年台灣GDP估5.15%
亞力山大案 檢方傳陳武剛
南市挺長昌醫學界聯盟成立
黃志芳抵多明尼加訪問
中央存保公司賠付近475億元標售中華商銀 匯豐銀行得標
台灣青年盧易之獲貝多芬鋼琴大賽第二名
2007ING臺北國際馬拉松 捐逾180萬元愛心基金關懷社會
第14屆吳家錄獎學金頒獎 18保險系所123位同學受惠
台北國際旅展 劍湖山世界酬賓好禮
台北君悅大飯店參加2007年台北國際旅展
台北國際旅展12/14登場 長榮桂冠酒店送出國際航線機票大獎
北台灣最美的SPA花園渡假飯店
立德四館聯合住宿券 1,699元起暢遊全台
享受五星級頂級住宿與美饌佳餚正是好時機！
2007台北旅展 麗緻旅館系統 限量精選
「醉心藝術、注重幾何」的瞬間捕手－杜清祥
台北國際旅展 水都+寶格利 破天荒聯賣
全新墾丁凱撒 $3600限時超低價優惠
門票買3送1 113元圓星夢
「銀柳招財鼠」打頭陣 2007三星銀柳節揭幕
前十名購買者可獲瑞里山莊採果劵或六溪影城咖啡劵
「就是要你管」！
與環保團體座談 陳重信：希望成為伙伴關係
中輟生一成吸毒? 軍訓處已積極因應
台股鼻青臉腫 收盤為7830.85點
副總統：中國企圖增加航線向台海中線逼近
空軍官員:謹守中線分際 領空不容侵犯
總統：入聯公投過關 全世界都會改變
擴大競爭力 Google自創線上百科全書服務
休閒觀光餐飲業 上班族轉職首選
台灣線上調查市場規模每年1到2億元
101跨年煙火秀 188秒陪民眾倒數
許惠祐：中國規劃新航線 影響台海穩定
福華雲采 聖誕跨年饗宴，高空觀看101煙火
送歲末迎新年『羅技音樂繽紛樂』送歡樂獎好康
曠世鉅作 百聞不如一見
第14屆吳家錄獎學金頒獎
2007台北旅展拼買氣～高雄麗尊&麗景酒店祭超值優惠！
用愛打造夢想 扶助孩童邁步未來
高雄金典酒店歡度耶誕 製作大型城堡薑餅屋
教育部控告救國團不當取得國家資產
吳伯雄：贊成公投與大選分開 另擇日投票
電信業者每年提供北市府六則免費公益簡訊
張政雄：若堅持二階段 恐涉煽惑違抗命令
德意志銀行膺全球金融界的《國際金融評論》亞洲版(IFR Asia)頒發2007「年度最佳銀行」稱號
過動兒未及早診治 易衍生中輟生社會問題
SILVERSEA連續四年榮獲LUXURY TRAVEL GOLD LIST頒發「最佳郵輪公司」大獎
二階段有效？中選會秘書長遭砲轟
Web2.0數位潮流 全台上網率65.6%
教部提告追產權 救國團：願還1億多補助款
外交部：中國擬劃台海新航線 美方將有行動
台美人團體赴駐美處 盼台灣落實轉型正義
重症乾癬患者可能較健康者早逝
美國劇作家協會拒絕配合金球獎與奧斯卡
法國陽光劇團浮生若夢 未演先轟動
林義雄發傳單 呼籲拒投國民黨促修公投法
傳藝中心紙藝大展 創意無限令人讚嘆
冬山河畔 覓噶瑪蘭足跡
一般大氣之空氣污染指標時報表
最佳聖誕禮物：全新NVIDIA NFORCE 780I SLI MCP是Intel YORKFIELD處理器之必備遊戲平台
有機、自然、繁衍 廖昱誠述說海洋故事
全球公眾場所顯示器 View Sonic美商優派躍居前三大
買Sony Ericsson 手機或藍牙耳機就送聖誕樹吊飾
吳家錄愛心捐贈20萬元助台南肌萎三兄弟
萬紅繽紛聖誕佳節
2007「大海的禮物－秋刀魚饗宴」
白粥湯底養生 象拔蚌展露鮮甜好滋味
京式珍貴食材養氣補身
家有過動兒 家長認知是正確矯治第一步
舉發污染 環保署今年發出180萬獎金
台北股市開高收高 大漲206點
追討新世界戲院黨產 國產局告中影公司
南韓總統大選投票 李明博被看好
恐嚇扁及立委 楊清海：子彈來自前調查局代局長
直系親屬遭虐待可訴請離婚
亞力山大誰接？年底前可望定案
紐約經典電影博物館將放映台灣四紀錄片
在香港國際機場刷Visa卡購物消費贏得禮品及幸運大獎
三個第三 台中縣市合併升格有譜
看17台學客語 有機會得獎金10萬元
立院三讀 民宿免商業登記 鼓勵發展觀光
台灣上網人口創新高 網路族逾1300萬
立院三讀 民眾可登島礁海釣
兒盟：台灣攜子自殺案每月2.6起
行銷台灣 觀光局辦99合歡和千人腳底按摩
立院三讀 大客車客運業者應為乘客投保
高中學歷起薪竟比大學多646元
林義雄：入聯及返聯公投都領投贊成票
撤換地方選委會主委？行政院：已做準備
鄉鎮市民代表未來應向監察院申報財產
點睛品 閃耀金色風華
偏遠地區客運停駛 傷害弱勢權益 擴大城鄉差距行政院應協調相關單位 全力搶救
筆記型電腦與液晶螢幕最紅
亞洲武術巨星李連杰在香港現場觀眾面前
高雄麗尊酒店～耶誕.跨年樂High High！
59%年輕人沒有重大疾病險
Friendster 宣佈推出開發者計畫 強化使用者體驗
央行理監事會決議升息半碼
瞄準中國線上遊戲龐大商機 中華網龍武林群俠傳online 正式授權中廣網
國泰投信8檔基金定期定額免手續費
台北富邦銀行榮獲IFR評選為「2007台灣最佳聯貸及結構融資銀行」
手機行動看屋 買屋租屋一指搞定
元大金控推動偏遠地區學童理財教育
李遠哲：科技部遭廢除 令人遺憾
原民菁英赴日培訓返台 盼創新部落溫泉文化
楊清海擁槍彈具殺傷力 警方：勿做賊喊捉賊
謝志偉：地方若採行二階段 專案小組蒐證
明年起新領牌大客車限高3.5公尺
師大地下道 耶誕百老匯音樂狂歡夜
立院三讀 總統選舉得票差3/1000內可重計
台鐵20日推出每日限量平價阿福炒麵便當
電子吹反攻號角 台股8000點關前震盪收紅
不開會還錢來！ 綠黨立法院前抗議
黃志芳籲美相信台灣有能力處理公投問題
綠點合併內線交易案 柯文昌1億5千萬元交保
玩Wii每小時只多消耗60卡 減肥效果不大
立院三讀 離島地區得設免稅購物商店
研究發現 運動能降低痴呆症罹患率
近10年南韓民生痛苦指數高於台灣
立院三讀 黨政媒不得介入原民文化基金會
糕餅業者推出頂級美國乳酪蛋糕點燃聖誕熱力
走出力霸事件陰霾 友聯產物正式更名為「旺旺友聯」
2008前進花蓮Long Stay 天祥晶華住兩晚送一晚
年終最後利多 大樂透12月25日創紀錄加碼2億
劍湖山世界2008倒數跨年 首創百萬摩天輪煙火秀
德意志銀行入主 遠東大聯投信更名「德銀遠東投信」
台新銀行下月發行「大潤發聯名卡」 率先完成百貨、網路、量販三大通路聯名卡佈局
中國信託推出「高財生」親子理財計畫
兩蔣要移靈大陸 扁:裝孝維
鼓勵出席國際會議國科會補助款彈性增5%
馮賢賢出任公視總經理
台海中線劃航線 吳釗燮籲國際對中表達關切
消保官:亞力山大首批申訴案24日送消基會
消保官:亞力山大首批申訴案24日送消基會
林義雄：一階段領投票 較符合尊重選民精神
兩蔣靈寢考慮移中國 總統：欺騙台灣政府
高鐵一月增班 尖離峰日 班表不同
鋒面報到 耶誕節溼冷迎面
「大嘴鳥宅配通 刷新光卡嘛ㄟ通發表會」
陶博鄰舍節 喫冬至圓平安團圓
2008年劍湖山世界摩天輪 花CUTE夜
Visa推出各項澳門刷卡好禮
「第一屆青少年才藝逗陣大會」鳴槍開跑！
遠見調查：台灣民心指數下降1.1點 跌至調查歷來最低點
寶華銀勞資爭議調解失敗 工會12月29日罷工投票
台鹽股東臨時會 吳啟章續任董事長
明年國中基測首測嚴禁飲用水 違者扣分
莊國榮：教育部不會拆除民主館銅像
台北市呼吸照護病房開幕
領投票爭議 政院開會不排除提撤換名單
台北101：2008年煙火秀規模 歷年最大
大學系所評鑑結果 27系所未通過
外交部：中國挖牆腳 中美洲三友邦亮紅燈
馬英九：中央不依法行政 地方不一定遵守
玉山飄下今年入冬首場雪
近八成民眾不因美施壓而反入聯公投
安眠藥濫用嚴重 1年吃上億顆
鄭同僚獲選華視董事長 小野請辭總經理
評鑑不佳學校 教育部：應改進辦學方針
特別費案 特偵組已約談連戰夫婦
香港民主派絕食靜坐 民進黨聲援
蔣友柏：贊成自由廣場 某種程度贊成去蔣
芬蘭開設小精靈學院 促進耶誕老人觀光產業
本國銀對中小企放款突破3兆 創新高
經建會：2011年藝文產值估達550億元
入冬首波強烈冷氣團29日到 低溫10度以下
美國哈林巫師籃球隊1月來台演出
教部電子辭典重新開放 有疑慮詞語保留
黃志芳：台灣與馬拉威邦交沒有變化
花蓮 藝文芬芳取代酒香
熱情超越1250──王秀杞的銅雕與沈昆川的天目釉
王鑫生創作展──雨鶴惊香
新光銀行承德分行開幕
中、西式精緻年菜富貴年年來歡迎訂位
The RoboScooter 電動概念車
陳總統：兩蔣不移靈 政府不再看顧
就職週年 陳菊：打造高雄為亞熱帶綠色城市
東山泉水檢測 不合格率百分之七點五
高捷紅線南段跨年免費搭乘四天
張揆：內政部已釋疑 盼領投票爭議落幕
強烈大陸冷氣團29日報到 冷到明年元旦
打電玩影響腦部思考與情緒管理
陳博志：片面開放全台自由貿易區得不償失
垃圾電郵 每封可索賠兩千
元旦起國籍航空停收兵險附加費
宇達電通 Mio C230榮獲2008年iF設計大獎殊榮
「第一屆青少年才藝逗陣大會」鳴槍開跑！
2007 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽國際決賽 雪梨精采落幕
圍爐吃元寶 年節新選擇
隨扈偷拍 呂副總統：已處理勿再興風作浪
台北捷運員工疑長期溢領加給 政風追查中
陳總統電子賀卡 台灣入聯為主軸
高學歷高失業 調查顯示學生態度是主因
面對原住民發言風波 馬英九：願道歉
黃志芳：中國利誘馬拉威 外交部高度警戒
陳總統：嚴禁國軍為特定人士輔選
推動股票上櫃有功 周筱玲升任寶來曼氏期貨總經理
台新金控董事會通過 向彰化銀行提出股份轉換建議案
新光關係機構寒冬送暖 贊助創世基金會街友尾牙700桌
筌寶推出數位家庭多媒體產品
華映18.4寬螢幕新尺寸將為六代線帶來新契機
新光金控四合一電子憑證 交易快速保密再送多樣好禮
2008 Taipei Game Show 風雲遊戲網路票選開跑
2008富邦UP理專免費體驗營12月31日報名截止
96年蔡萬霖紀念獎學金12/28頒獎 1000萬助100位學子圓夢
兩階段領投票彈性開放？ 張政雄：沒這回事
民主紀念館蔣公銅像大廳 元旦新面貌展出
近六成港人認同2012年先行普選特首
強烈冷氣團29日罩台 低溫8度
觀光局與台鐵攜手 明年推蒸汽老火車旅行
北市跨年晚會60萬人潮 捷運疏運不打烊
台灣危險路段將可在Google Earth查
馬英九特別費案 二審判決無罪
巴國前總理布托遇刺身亡 各國同聲譴責
馬英九二審無罪判決 張揆：尊重司法
加強e化便民 台水電子帳單開辦
新光金控現金增資70億元
超大容量˙容Eee擁有
迎接2008 台中福華舉辦跨年Party
農曆春節包機熱鬧登場
本土內衣通路一圓女性創業夢 EASY SHOP每年創造100個千萬店長
福華養生四喜湯圓外賣櫃免費試吃 每人限一粒
全民來尬歌仔戲！廟口戲臺依舊風起雲湧！
台北亞都 台中亞緻 向醫護人員致敬
鼠年春節連假 台中福華搶先訂房即享68折
山歌、童謠、過年樂！
歡迎日本鐵道迷!平溪線蒸汽機關車CK124之旅
新光關係機構寒冬送暖 贊助街友尾牙
馬案判無罪 台股波動劇烈上漲83.23點
新壽欣雲收費處回饋鄉里 50餘萬捐淡水鎮公所冬令救濟
東元電機新台幣50億元聯貸案 台新銀行主辦6家銀行參與
陽明山水會館獲選北縣最優質溫泉旅館
牛奶火鍋不限搭配食材 湯頭味美營養加分
台灣去年SCI論文篇數 全球第17名
心靈調查 37%國人不滿意生活 經濟為主因
2008維也納新年音樂會 故宮化身音樂花園
元旦總統府升旗典禮 清晨5點半可入場
強烈大陸冷氣團報到 元旦寒流低溫7度
福田訪中 外交部：台日關係不受影響
元大新年禮讚卡友購票八折 收入捐助顏面重建
HOLA花開納福迎新春 2月8日前消費滿$3800送$300折價券
土地銀行 梁丹丰、梁銘毅老師「歲時的禮讚」母女聯展登場
第一銀行回饋社會 250萬獎學金鼓勵莘莘學子
員工創業自負成敗 謝金河帶領團隊成立「財信傳媒」
證交所六大產業法說會登場 投資人可上網同步收看
FN愛台灣社群網站 跨年夜開幕
投票爭議落幕 張揆:欣慰、歡迎
煙火、炮竹影響健康 環保署呼籲民眾注意
兩蔣陵寢 謝志偉：一月一日暫不開放
不景氣 逾半上班族沒安排跨年活動
2008年台灣外貿續加溫 出超上看300億美元
民主紀念館多項展覽元旦開展 二樓將開放
強烈大陸冷氣團寒流罩全台 預報低溫7度
國民黨接受折衷版本 中選會：欣慰
多項新措施元旦上路 行政院提醒民眾注意
總統：喉嚨沙啞 感謝各界關心吳淑珍病情
水質檢驗金字招牌 台水推出「水質代驗」業務
民主紀念館元旦開館 杜正勝：拭目以待
北市跨年晚會 捷運疏運不打烊
元旦總統府升旗典禮 清晨5點半可入場
101精彩絕倫煙火秀 規模歷年最大
台股站上8500點 三大法人買超34.38億元
北中南東16場跨年晚會熱鬧串連
Back to list