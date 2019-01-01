漢
En
News Archive | 2007
漢文新聞列表 Chinese News List
2007元旦文告 台灣優先 沒有蘇修
移民署開工 陸客來台 按指掃眼拍臉
新版卸任總統禮遇 前總統副總統禮不如前
元旦升旗 馬扁未同台
50萬人狂歡 台北市清出21噸垃圾
試辦人民幣兌換 非全面性
台銀自1月2日起調整存放款利率
國家文藝獎太精英 藝合團金星獎 3月頒發
林國華輕微中風 情況穩定
陳千武特展 元月4日開展
婦女勤做家事 降低罹患乳癌風險
老人家碎碎念 健康拉警報
國中二年級 青少年養成抽菸習慣關鍵期
破記錄！去年阿里山遊客接近百萬人次
總統：倡議成立全球新興民主論壇 深化民主
總統：兩岸政策無蘇修 憲法職權不可能下放
阿里山第二代新神木元旦加冕
原客台及宏觀加入 公廣集團添生力軍
大陸觀光客入境臉部辨識 移民署：不涉人權
國泰世華元旦起正式合併第七商銀 躍居民營銀行新龍頭
台灣彩券開賣首日電腦大擺烏龍 經銷商、民眾急得跳腳
公車業者 擬提票價調整案
虛擬天文館 啟用
到史博館一窺 蒙古當前美術風貌
入出境管理局正式升格為移民署
美學者：陳總統文告未提第二共和 美鬆一口氣
中國嚴辭批評扁元旦談話是鼓吹台獨
蘇揆：民進黨對總統候選人自有提名機制
公教18%復議案 藍綠達成共識難度高
台新銀97億不良債權一次提列 台新金股價利空出盡大漲
辦台港視訊會議 翁松燃：非插手香港事務
美國玫瑰花車遊行 「台灣最美」贏得國際首獎
櫃買中心：第一季符合上櫃認購售權證標共92檔
游魁強調扁蘇互動好 民進黨不會被分化
張熙懷銷假上班 12日將出席論告
馬英九提朝野和解 蘇貞昌盼說到做到
總統出訪尼加拉瓜 外交部說還在安排
十八趴復議今再開戰 王金平期國會勿再癱
高市五福國中傳出火警
金光閃閃 台灣金工大展 投保2億
2007最佳壽險公司出爐 南山第一國泰第二
朝野共識 暫不處理公教18%改革復議案
推遷都中南部公投 蔡同榮將展開連署
關心台灣兒童 姜建銘捐球衣作公益
高中生選修第二外語 日文最熱門
茂德2006大豐收 營收連7月創歷史新高
舊版網站2月26日起中止維護 OTC籲投資人以新版網站資訊為準
趨勢科技：07年網路威脅將大幅成長 社交網站成主要攻擊目標
開紅盤大漲近百點 外資歸隊三大法人買超逾百億元
新台幣開紅盤急升1.93角 收32.403元
活絡興櫃市場交易 券商造市籌碼擬由1%提高至3%
證交所：95年巿場募資總額逾685億元 衰退3.77%
95年台股報酬率 益航494.64%最高 玉晶光最低-64.94%
上週外資買超181.63億元 買超聯電7.91萬張最多
公益彩券開賣首日凸槌 財政部要求中信銀儘速改善
日盛銀行2006年EPS負8.26元
王金平看馬修 盼朝野真能和解
左手打右手 陳黃互控 同檢察官
馬英九強調沒馬修 只是不為反對而反對
總統元旦說無蘇修 鄭文燦說修蘇也無
民進黨總統候選人 謝認應透過黨內機制
馬英九熱情大放送 願為民中互動牽線
監委提名名單沒半個 總統府再請政黨推薦
解決機密爭議 檢方將引真調會釋憲
美商快捷半導體每股90元收購崇貿科技 創國內IC業最大併購案紀錄
一月底前資本適足率若未達標準 台新金恐須出脫加碼的彰銀持股
「TrendSecure」中文版上線 2月16日前開放免費線上掃毒
卑南遺址第四批出土文物完成移轉
流感併發症死亡率高 疾管局呼籲民眾儘快施打
經由童書讓各國友人咀嚼金門歷史
被指涉收賄 蘇貞昌：平常的政治捐款
姚嘉文：考試院沒有存在必要
台北國際藝術村 荷美日藝術家駐村
民航局：目前不宜開放松山機場飛港澳
布袋戲國寶大師黃海岱歡度107歲壽誕
若取巧賣黨產 馬英九總統路坎坷
尊重司法 不應有雙重標準 司法人也要拿出專業
104人力銀行：年終獎金平均1.45個月 前三名金融保險、醫療保健、批發零售業
2007年國際金價預測 均價500-753美元不等
國貿局：貿易總額2007將破4,200億美元創新高 進出口2位數成長
國貿局9國重點拓銷 新增馬來西亞、土耳其另鎖定二油元國
投保中心：太萊案委任求償登記 即日起2月2日止
大英博物館250年文明收藏 台新銀行卡購票獨享八折優惠
漢科系統1月4日26.5元掛牌上櫃
資方非法解僱工會幹部 僑銀工會向寶來集團宣戰
外資加碼買超近百億 台股差「一點」破8000
建弘策略平衡基金1月8日開募 上限100億元
監委名單何時出爐? 王金平說本會期難
國都若南遷 陳菊說將南北雙贏
總統內閣哪個好? 一月內憲改大辯論
壹周刊指行賄蘇揆 中藥商全聯會要告
同病相憐 游魁相信蘇揆清廉
投資上限遭美商批 經建會嚴指刻意曲解
扁蘇午餐會 沒談到請辭
總統訪尼行程未定案 黃志芳怨媒體造困擾
媒體指蘇貞昌收賄 謝文定表示毫無所悉
行政院新春團拜 蘇揆強調政府沒亂
力晶12月營收113.81億元 連9月破紀錄再創新高
精誠資訊全新出發 三年內晉升亞太前五大資訊服務商
小感冒不注意 當心引發急性心肌炎
印度傳統舞蹈 矯正兒童斜頸症
農漁產精品 最佳伴手禮
運鈔車搶案 衛豐提供高額懸賞金
嘉義縣奮起湖、瑞里風景區 將成立假日緊急醫療站
英文基測 民國100年起擴充為1200字
美：將依一貫原則接待陳總統過境
衛豐運鈔車9年4度被劫 恐被撤照
高鐵售票系統不穩 試營運期將延長
吳淑珍條款？珠寶古董將納入公職財產申報
澎湖創造力教育資源中心啟用
桃園機場跑道將整修 日韓包機擬改松山起降
國立臺灣交響樂團古典交響迎新春演奏會
臺博館「守護臺灣生態」系列講座
國中圖放映珍貴台語老片
文建會出版高一生傳記與音樂CD
閱讀年齡調查：大學生最不愛購書
元月起開放夜班1萬名外勞人力申請
教長6日赴英參加世界教育部長會議
馬吳配破局？吳敦義將接國民黨秘書長
品牌創投基金將投資3至5家優良企業
台資企業回台上市 有譜
五股濕地保育有成 黑面琵鷺重現蹤跡
運鈔車搶案 衛豐保全被罰100萬
經濟部通過耐美、凌群等七家科專補助案
金管會:財務欠佳銀行若有改善成效 業務可酌予放寬
法院裁定申請重整及財產保全 證交所：力霸、嘉食化即日起暫停交易
台彩天天當機 財政部要求中信銀儘快改善
開發金若無15%民股 財政部：不只不退還要擴大掌控經營權
去年55檔基金發行 吸金1950億元
印度大笑瑜珈走紅美國
年節大吃 體重付出代價
外交部4新代表宣誓 呂慶龍接駐法國代表
高階人才來台所得稅 胡勝正說考慮調降
總統指連戰聯共制獨 張榮恭回批不實指控
總統向人民報告 游魁說有立委恐嚇
國務機要費案被法辦 蘇揆:特別費案也應辦
蘇揆談扁蘇會內容 談羅文嘉總統歎氣
蘇揆強調相信陳總統 贊成總統豁免權釋憲
謝長廷籲台灣更友善 政府應更關懷弱勢
加速稅制改革 財政部今年施政重點
房地產利多法案通過 萬筆爭議土地全解套
全球首顆量產液體鏡頭 菱光科技量產問世
樂透彩再擺烏龍 彩金一度派錯
港澳中資媒體即日起可來台駐點採訪
蘇揆：相信扁沒貪污 贊成豁免權釋憲
首次原民語認證考試 逾9700人報
減輕壓力 失業者眷屬可享健保補助
強烈大陸冷氣團來襲 氣溫驟降
國民黨人事異動 楊渡出任文傳會主委
本土社團：開放人民幣兌換 中了中國的計
立院通過 消除對婦女一切形式歧視公約
府城開辦全運會 郭泓志擔任代言人
高鐵正式上路 民眾興奮體驗高速之旅
花企D-DAY遭重建基金接管 董監事限制出境
中信局北區首家財富管理旗艦分行 元月9日開幕
我聚酯加工絲遭土國課反傾銷稅5年
台糖扮手禮下五折搶市場 春節送禮目標破2億
中華銀行爆擠兌求救 金管會下令重建基金6日凌晨起接管
央行：我外匯存底2661.48億美元創新高
台大微創手術訓練中心成立 磨練醫師巧手
二手醫療器材新出路 助友邦充實當地資源
頸動脈支架置入術 腦中風治療新利器
食品健全認證立院過 黑心食品可望杜絕
游魁暗指新系脅退黨 憂客李林齊聲否認
黨主席請吃飯 綠委多表贊成合併選
汪笨湖十餘年後再訪 建議金門應做和平島
中時小內閣新人笑 國民黨舊人黯打包
高捷案再開庭 傳無重大進展
憲改雖會牽動台美中 蘇揆仍認為有其必要
證交所對力霸開鍘 中華銀8日全額交割
WHO新幹事長上任 衛署盼更多國際參與
藍營共治? 大事連宋王馬共決 馬認同
陳總統確定訪尼 舊金山過夜洛城過境
中時說新潮流想組黨 賴清德嚴辭否認
中時幫進駐國民黨？ 馬英九否認
力霸關係企業趁機擠兌？ 市場強烈懷疑
規劃14年 雪霸雪見遊憩區7月開放
強制改變不了人心
金管會：國家接收中華銀存戶免驚 合庫、國泰世華接管力華券
力霸集團又一被接管 力華票券1月7日9時起由合庫、世華銀接管
「DACH2007數位科技運用於文化資產國際研討會」接受報名
「永遠的文學者—陳千武」特展
老爸集團出事救不救? 王令麟：與東森非母子企業親情歸親情
澳洲青少年愛喝酒 都是父母的錯
陳馮富珍正式接掌世衛 宣示女性及非洲優先
中華銀一夕間股票變壁紙 小股東欲哭無淚
富邦金、開發金尾牙 冷熱二樣情
2007金融環境仍艱辛 蔡明忠：富邦「起飛的一年」
聯合報說要換蘇揆 陳總統說不用擔心
為總統初選公平換蘇? 行政院:一笑置之
公投挺台灣進聯合國 七成七受訪民眾認同
總統初選山雨欲來 游錫堃尚未決定參選
李前總統:把我視為台獨領袖看法不正確
修憲門檻太高 李前總統憂民主退步
全面清查力霸集團違法弊端 王又曾夫婦等19人遭檢調限制出境
陳總統過境舊金山 旅館確定
蘇揆促查辦中華商銀事件
顏面損傷者 勇敢走向陽光
恆春地震公設重建 蘇揆:行政院全額補助
重整資訊延遲揭露 證交所：力霸、嘉食化加重處置各罰100萬元
新壽2006創多項新紀錄 自結稅前盈餘首度破100億元創新高
帶職參選 蔡煌瑯:黨職公職都沒問題
援助計劃都經評估 外交部否認凱子外交
藍營要退回愛三預算 要求軍方編追加預算
鐘紹和挺蘇選總統? 親民黨說他講場面話
公開場合挺蘇選總統 鐘紹和:提醒菸農蘇政績
台聯親民都表同意 檢察總長可望過關
呂秀蓮建議免傷團結 總統人選協調產生
到7日為止 呂秀蓮說不想選總統
力霸危機王又曾出國 移民署解釋合法出境
陳總統晚間出發訪尼 呂秀蓮蘇貞昌都送機
勇哉!瑞士代表批中 王世榕:中國形同土匪
兼顧就業與生育 政院將提措施
中市為新移民編著語言補充教材
郝龍斌：一綱一本明年實施 不跳票
中國茉莉花茶含劇毒農藥DDT
英環境大臣：有機食品未必較好
窺看兒童心事 「會心一笑」兒童畫展信義誠品展出
天冷 痛風患者應注意心臟病
店頭衍生金融商品系統近期上線 初期開放債券選擇權與債券遠期契約交易
桃竹苗10院校聯合藝術節 公開徵件
小六生黃昶瑋 獲奧林匹亞數學競賽冠軍
啥人甲我比?陞泰去年EPS 14.32元 連八年賺一個資本額
奇偶科技連六年獲利成長逾二成 2006年EPS 12.05元創歷史新高
受力霸重整影響 東森聯貸88億案恐告吹
高捷10月通車 加速興建捷運出入口
無名小站涉公器私用 教育部將徹查
力霸風暴台股大跌98.86點 三大法人賣超116.22億元
力霸、嘉食化雙雙跳票 跳票原因：法院核准財產緊急保全
雅新參展 CE SHOW 獨步全球「奈米超導體散熱」打響台灣名號
查力霸案 檢調將全面搜索
中華銀各分行出現擠兌人潮
為中華銀止血 財金部400億到位備戰
Visa「2007台灣支付卡產業展望」報告 90%看好前景信用卡消費金額可望增加
綠色支持者勿隨媒體起舞
市府首長未到位 北市議員開炮
聯電擴大南科生產研發基地 第二座12吋晶圓廠動工2008年量產
中華商銀、花企雙遭CRT接管 中華信評調降信用評等為「twR」
茂德董事會通過赴大陸設8吋晶圓廠並提升技術至0.18微米
力霸風暴：中信、富邦、兆豐、開發、一銀、華銀稱財務業務不受影響
友聯：力霸風暴影響股東權益僅5.83億元 扣除後每股淨值仍有9.59元
王令一：力霸、嘉食化非惡意倒閉 將全力善後負責到底
出訪尼國 扁：突破中國封鎖 勇敢走出去
擠兌風暴漸歇 中華銀已有大戶回存40億元
台股回挫非關力霸? 外資：漲多回檔修正中長多不變
汽車零組件AM廠大豐收 堤維西、耿鼎12月營收創新高
陳總統抵達舊金山 僑胞熱烈歡迎
力霸嘉食化再退票 總金額約629萬
陳世憲開設與眾不同的人生書法營
高市府落實無紙化市政會議
櫃買中心：東森公告內容無誤 未發現異常情事
立院通過物理治療師法 強制6年換照
召開力霸紓困會議 經濟部：時間未到
中國經濟官員下週來訪 中經院：有助台商掌握「十一五規劃」
黃睿靚生女兒 總統已知悉
遊學公司評鑑 高達 6成不及格
都市更新區 眷村違占戶可受建商補償
3.1起搭國際班機提早3小時報到
台鐵管理不見改進 交通應痛下改革
倡議一綱一本 郝龍斌市長應三思
維護生態品質 要靠了解與合作
中華銀9日被提領50億元 將找新買主
力霸、嘉食化隱匿延遲揭露重大資訊 投保中心籲投資人妥善保存相關交易資料以利求償登記
投保中心4年來受理申訴案2690件 辦理歸入權案4338件總額24.3億餘元
金管會：會計師查核報告意見書型態 與公司虧損否無必然關係
彩券經銷團體與中信銀協商 獲一月底前解決當機問題等九大共識
財政部：95年全國稅收超徵1,249億元 證交稅成長逾三成最多
中華銀行8億餘元貸款 金管會：與中華銀行關係人無關
中華郵政宣布調升利率
外資歸隊 2007投資論壇接力登場
台師大將協助偏遠廢校學生就近就學
陳總統過境舊金山 僑胞藍綠對峙
永豐銀行九龍分行開幕 港澳地區四家分行居國內同業之冠
「永豐商務白金卡」上市祭出獨家優惠
《全台賦》新書發表會10日舉辦
尤清金門特行區構想 地方藍綠都樂觀其成
扁蘇越洋熱線 蘇揆:總統很辛苦
馬英九特別費案調查 國民黨廉能會將定案
接見傑出店長 呂副總統:最想逛便利商店
總統專機離舊金山 嘉欣前進尼加拉瓜
接受砲轟 財經首長赴立院報告
力霸垮蘇揆怒 要求好好解決
力霸四大弊案 檢調已查出異常資金狀況
中華銀恐影響競爭力 經建會密切注意
檢調否認力霸危機前 金管會曾移送案件
與馬競選學者揭曉 台大黃光國要選總統
健保局改行政機關 蘇揆踩煞車
立委選舉選區變更 綠營復議失敗
口傳文學展 聽原民和動物的故事
北市設排富條款 7月起取消部分老人健保補助
檢調偵訊中華銀副總王令僑
補過頭 當心口腔大血
過境和美高層通話 扁：感覺最好的一次
挹注中華銀擠兌 金管會：暫時墊付
小六生許願為老爸找工作 郵局為她圓夢
史前博物館推出原住民和動物的故事
東森媒體聯貸扯上官邸說 王令麟：壹周刊報導不實將告毀謗
協尋車輛變暴力事件 聯邦銀行：已與華信公司解除委託契約
標準普爾：2007年8家大中國地區企業表現將優於國際同儕
開發金95年稅後純益151.90億元 成長45%成績傲人
土銀『李奇茂大師水墨畫展』元月3日至31日登場
泰國再對外資出手拖累亞股重挫 外資大賣台股130億元
泰政府再擺烏龍 外資持股禁過半是「口誤」
二手菸害 每三人就有一人受害
憂鬱症患者家屬 罹憂鬱症機率高
20餘家上市公司投亞太固網逾80億元 財報面臨提損壓力
多層次傳銷95年度起個人全年進貨7萬元以內免稅
陳水扁總統過境美國 布希總統拍板定案
隔海看力霸 總統要蘇揆"好好管一下"
尼加拉瓜說買高雄屋 陳總統:托好友幫找
陳菊搭高鐵回高雄 盼中央部會南遷
國際費案 陳總統:不是不說實話 是實話不能說
立委修眷改條例 蘇揆批不公不義
中華銀行擠兌已緩和 金管會:將續查東森與力霸間有無不法
蔡英文:行政院會釐清責任 給社會交代
同志相批 蘇揆:會查是否行政失職
吳敦義確定接國民黨祕書長
台灣社會穩定 蘇揆:人民渴望民主
發現歐洲新價值 保德信歐洲組合基金1月15日開募
23家上市公司投資亞太固網 虧28億元
扁：不反對國際同時承認台灣與中國
遏阻經濟犯罪潛逃至中國 吳釗燮促兩岸協商
翁岳生九月下台 接班人忙卡位
改革一拖再拖 資策會一錯再錯
徹查力霸弊案 嚴辦官員及董監
北市老人達30.5萬人 老化指數全台新高
南投特生中心紀錄台灣原生種魚類
南市老夫婦捐出畢生所有興建老人養護中心
眷改條例修正案 蘇揆：不公平不正義
市售百元電熱水袋 通通不合格
學校類流感群聚趨增 幼兒速接種疫苗
蟲蟲危機 十萬株蘇鐵瀕絶種
醫療衣物送洗 承包商草率清洗
和平院區爆醫療糾紛 院長換人
最後期限 總統府仍未函復國務費機密資料
力霸掏空案 王令一、王事展羈押禁見
國務機密 扁：死也不能說
王令麟取消三個月內出國行程 協商債權銀行力扛個人背書保證責任
杜正勝：台灣願與世界分享資訊科技教育經驗
政院全面清查東森與力霸交易有無不法
立院初審通過軍購追加預算案法源
金管會：不侵犯隱私 檢討公布呆帳大戶
國務費案12日開庭 扁嫂因病無法出庭
東森集團88億元聯貸案告吹
獎勵優良客家出版品 客委會最高補助50萬
台股大跌洗牌 原相意外超越宏達電登新股王
Webs-tv收購台灣百事達更名「樂到家」 將推線上下載及隨選視訊影音服務
證交所調整台灣50指數成分股 新增增群創、台泥刪除華寶、長榮
台大「明達館」落成 明基、友達、台大產學合作邁大步
立法院：一年後全面廢除娛樂稅 財政部：不宜輕言廢除
友聯：資本適足與現金流量沒問題 員工有信心度難關
力霸關係人存款遭凍結？ 中華銀澄清：一般存戶不影響
立院12日將審銀行法修法 行政院：一通過就公佈銀行呆帳大戶
奈米技術 可望運用治癌
喝紅茶不加牛奶 健康更有保障
立委只顧打架鬧事 銓敘部預算再回冰箱
不評論異動傳言 李傑:說不定出門被車撞
軍購追加預算法源 立院初審通過
謝長廷:坦然以對高捷案再約談
扁蘇再熱線 蘇揆:好好管 好好講
修法公佈呆帳大戶 國民黨有疑慮恐難過
"中國台灣"? 總統:尼國無矮化台灣意思
中華銀風波 總統:行政院責任跑不掉
中國施壓 墨國拒絕陳總統專機飛越
國務機要費案 台北地院第四度開庭
王建民離台返美 續為台灣爭光
越南正式成為世貿會員國 台商受惠
僑教雙週刊改版增加華語文教學「AP專刊」
民進黨中央籲政院全面體檢金融機構
2006台灣期貨交易量突破1億口成長23.68％ 選擇權佔84.58%交易最活絡
中國公布60家重點水泥業者優先扶助名單 亞泥、嘉泥轉投資上榜
總統抵洛杉磯過境 13日清晨返國
爭取世界大學運動會 陳菊13日率團出訪
搶救寬尾鳳蝶 羅東復育棲地
高鐵局12日起派員查核高鐵公司票務系統
抓住主流 不會斷流
中廣股權交易爭議 政府不應坐視不管
彩券發行狀況連連 財政部應依約懲處發行公司
打破銀行業不能倒閉的迷思
國務費案19日再開庭 將傳喚總統府人員
高鐵飛快 台灣無限伸展
高鐵 高品質 安全掛保證
台灣元宵燈會主燈為本土山豬
資策會執行長 敲定陳銘憲
金管會邀證交所、櫃買中心成立「力霸及東森集團企業專案處理小組」
經濟部：霸及嘉食化帳戶解凍 員工薪資及退休金可正常發放
力霸案丟官：金管會主委施俊吉請辭獲准 曾國烈降調參事
王令麟與債權銀行達協議 10億元背書保證分4年償還
立院審銀行法 公佈呆帳黑名單沒過關
中華開發11主管自請減薪3成3個月 概括承擔行政處分案道義責任
原相一日股王破功 大立光接棒榮登新股王
行政院文建會「豬年創意豬造型」徵圖
總統府文化臺灣特展─交響樂團在台灣
第四屆 總統文化獎徵選開跑
2006僑外來台投資逾130億美元創新高 服務業最受青睞
銀行團決議力霸集團一周內停止聲請重整 否將遞狀
證交所1月15日將發表「臺灣發達指數」、「臺灣高股息指數」
金管會：施俊吉請辭獲准 曾國烈調參事
英研發新卡通影片 改善自閉兒童症狀
台灣逾6成兒童偏食
A型流感緊接B型流感來 春節是高峰期
中國打壓台灣出新招 總統:勇敢飛出去
國民黨果有疑慮 呆帳大戶公佈下週再說
呂秀蓮:協調黨內人選 總統責無旁貸
黃俊英選輸要驗票 法官認為暫時不宜
媒體民代指財產爆增 總統府回批混淆視聽
明年總統大選 謝長廷:至少要贏25萬票
檢方要調吳淑珍病歷 台大醫院:可以配合
金管會主委施俊吉請辭 蘇揆:痛失良才
避免不當聯想 柯建銘:不應討論蘇揆去留
施俊吉請辭 藍營追打蘇揆謝長廷
北海道外海八點三強震 西太平洋海域應嚴防海嘯
蘇貞昌親向總統報告力霸案 何時下臺受關注
美15位眾議員呼籲全面解禁台美高層互訪限制
人球事件一再重演 現行醫院急診分級制度徒具形式
就醫也要守規矩 醫學倫理會訂定「病人安全就醫須知」
中華銀"有問題十幾年" 蘇揆:在我手上爆
藍營17日決定陳聰明檢察總長人事案
美眾議員要求解除台美高層互訪限制
力霸案誰最該負責? 馬英九:陳總統
"明槍暗箭四面八方" 蘇揆:沒空理罵人者
許世楷東京演講 痛批中國毫不知恥
謝長廷籲共同實現李前總統"公義國家"追求
民進黨電子報:抵制不實媒體世界潮流
柯建銘:力霸案國民黨該怪自己人王又曾
陳總統要求蘇揆:大刀闊斧辦到底
台灣智庫民調 中央體制主張分歧
謝長廷:勿抹煞李前總統貢獻
蘇貞昌赴花蓮 拜會證嚴
陳總統:沒有要換蘇揆 我們要支持他
力霸案 李前總統:該辦就要辦
呂副總統看力霸案:相信蘇揆會處理好
蘇揆辦力霸案:勇敢面對轉型正義問題
柯建銘再批KMT:執政養大力霸
"人民有知的權利" 綠營:勿掩護呆帳大戶
親民黨不管國民黨盤算 支持公佈呆帳大戶
謝長廷看力霸案:法律責任法律解決
親民黨不管國民黨盤算 支持公佈呆帳大戶
"人民有知的權利" 綠營:勿掩護呆帳大戶
柯建銘再批KMT:執政養大力霸
蘇揆辦力霸案:勇敢面對轉型正義問題
呂副總統看力霸案:相信蘇揆會處理好
力霸案 李前總統:該辦就要辦
陳總統:沒有要換蘇揆 我們要支持他
金融機構被重建基金接管 轉掛管理股票將行不通
台灣銀行呆帳大戶有多少？ 1億以上1484位 10億以上27位
多吃豆製品 加速腫瘤生長
B型流感來勢凶 年輕患者增多
禽流感侵襲 日本撲殺八千隻雞
王又曾夫婦遭通緝 時效25年
檢方大陣仗 搜索亞太固網
證券主管機關應與法院連線
統刪ＩＴ預算 阻礙軟體業發展
高鐵警察穿梭車廂 有損國家形象
台灣重硬輕軟體的畸形現象 值得警惕
台聯主席改選 明起領表
春節國道4天部分時段免收費
王又曾夫婦逃亡美 蘇揆盼AIT協助
爭取世大運出線 陳菊赴義大利杜林
春節車票 台鐵1/27高鐵2/2 預售訂位
春節海上疏運 台東離島7艘客輪服務
經濟部：嚴密監控亞太固網 國營事業轉投資案18件撤回13件
金管會：力霸、嘉食化簽證會計師涉重大疏失
力霸集團大陸投資1600萬美元 經濟部：投審會核准在案符合規定
燦坤廈門申請停牌 將宣佈重大事項引揣測
開放陸客來台觀光 交通部：今年將有大突破
北市府與寶來簽約土地租金債權證券化 創政府資產債券化的先例
「臺灣發達指數」和「臺灣高股息指數」正式上市
蘇揆：清查王令麟個人資產和帳戶狀況
「ING全球生技醫療基金」報請成立 規模逾120億元創新記錄
橘子遭檢調搜索 外資卻爆鉅量轉帳
謝長廷:馬英九沒那麼厲害
黃光國失去參選資格 批馬不公正
馬王想選總統 過完年就得表態
國務費案19日再開庭 陳唐山將做證
蘇揆:徹查王令麟資產
銀行法修正公佈門檻 欠一億才公佈
國安局:絕無對民意機關進行政治情蒐
高鐵半價優惠期延至一月底
火鍋料含防腐劑 應泡水後再煮食
台灣獲世大運聯盟兩單項錦標賽主辦權
期交所大幅放寬交易人指數選擇權與期指部位上限
國賓賀年 推出系列優惠住房慶過節
台灣國鳥票選 歡迎民眾上網投票
考古新發現 台灣最早古錢幣出土
TVBS播死亡遊戲片段 廣電基金譴責
購買有機商品 認明4家合格認證標章
蘇揆：228國家紀念館 今年將正式掛牌
新竹眷村工程弊案 起訴4名大學教授
二技統測 18日報名截止
麻省理工課程 上網免費學習
高雄國家表演藝術中心徵求志工
金管會：96年4月起放寬利率變動型年金保險宣告利率訂定方式
國巨仁寶首創「STL協同供應鏈管理」 完美訂單率達99.69%
力霸集團衝擊 兆豐銀行：將從嚴提存投資損失準備全力追討債權
證將所將分二階段調整鉅額交易方式
金管會開鍘 撤銷單思達、郝麗麗二會計師公開發行公司簽證核准
獎勵學者投入教學研究 台新金控三年360萬贊助台大管理學院
國民黨不想公佈呆帳大戶 綠營不排除抗爭
馬英九:認真思考參選2008總統
2008民進黨總統參選人 6月出爐
天下雜誌:台灣最大危機是貧富差距嚴重
奧國官員表示 奧國願為台灣前進歐盟門戶
馬英九反對陳聰明任檢察總長
國黨總統候選人四月產生 王金平有意見
馬英九將向王金平說明初選時程
就學貸款照顧弱勢學生 還款期限拉長為十年
青輔會青年旅遊卡使用心得 徵稿活動開跑
枋寮F3駐村藝術家蔡明峰 將進軍法國坎城
賴瑟珍：發展觀光 深入遊客的心
推展中國觀光客來台政策
兩岸交流 來台深度旅遊
青年旅遊卡 青輔會擴大推動
蘇揆：適時依RTC條例 公布中華銀呆帳戶頭
中國名列經濟「普遍不自由」國家排行榜
經百年努力 撒奇萊雅族正名
國民黨團決議 不同意陳聰明任檢察總長
金門酒公司去年營業額突破一百億元
萬事達卡亞太區消費信心指數 越南93.7最高台灣30.8倒數第二
滙豐銀行收購迪和100%股權 成台灣最大國際應收帳款管理商
人民幣匯率收7.7750 連二日創新高
退撫基金去年收益140.96億元 累計實現收益818.74億元
投信發行基金總規模1兆9665.24億元 受益人逾146萬
蘇花高建不建環保署明拍板 侯孝賢、嚴長壽出面反對
證交所公告發達指數、高股息指數成份股調整
IPEVO發表第二代Skype專屬話機free.2 踏出台灣新品牌之路
江丙坤：三三會將改組 放寬非集團公司參與
中信金出脫3.9%兆豐金 下週董事會遴選財顧
身心障礙音樂家《發現不可能》音樂會 1月27日國家音樂廳登場
復華文教基金會與台大、政大舉辦首屆「EMBA校際個案分析比賽」
王金平:談2008要先贏民心
"鑽石台灣"新書發表 謝長廷:共生代替鬥爭
擺不平 國民黨總統參選人出爐日改5月25號
總預算本會期恐泡湯 柯建銘:開國首例
亡羊補牢 行政院研議產金分離
洪奇昌嚴詞否認"產經建研社"是"豺狼禿鷹"
童仲彥:新潮流久居要職 更要深入檢驗
呂副總統:國際應重新檢視錯誤一中政策
產金分離 龔明鑫:不如檢討公司治理盲點
北縣市中小學小論文專題比賽開跑
教育影片創作研習營熱情召募中
《鑽石台灣》看見瑰麗多彩的土地之美
呂秀蓮：樂見台灣出現首位女性領導人
慢性病處方箋 春節領藥放寬
新菸害防制法上路 青少年、孕婦禁吸菸
台灣新研發 竹葉香精可創高利潤
麻省理工學院課程 上網免費學習
爭取支持加入世衛 台灣醫界聯盟訪柏林
世界自由評鑑 台灣名列東亞三自由國
力霸案57人遭境管 檢方請美凍結不法資金
南韓矮化我主權 民眾嚴厲抗議
親民黨轉向支持 陳聰明出任檢察總長
國防部：眷改條例若通過 增加一兆元支出
曹錦輝將投效道奇 近日簽約
電磁波超量 環團籲校園無線上網喊停
4金融業不當約定加速條款 遭罰500萬元
ＮＣＣ電視新聞事後審查實效不大
民進黨游主席應主動公布中華銀呆帳名單
黎小弟弟案 台中縣社會局明顯失職
中國「和諧社會」需要「政治自由」
民進黨總統立委初選合併5月底舉行
蘇花高興建案 環評決「補正後再審」
對中武器禁運 歐盟無意解除
新光銀行主辦日盛國際租賃公司20億元聯貸案
金管會通過德國科隆再保公司來台申設分公司
光寶總裁林行憲獲富比士頒「亞洲最優五十家企業」獎
德商安聯收購統一安聯人壽47%股權 統一集團全面退出保險業
閩燦坤虧損超出預期 拖累母公司轉盈為虧倒賠10.5億元
光學元件新兵報到 揚明光學預定1月26日掛牌上市
東企、花企、中華銀行百萬呆帳戶 金管會：最快22日公佈
審計部：各縣市公共債務累計達6196億元 地方財政日趨惡化
證交所：中華銀股票1月22日起停止買賣
新任檢察總長陳聰明:將盡快成立特偵組
檢改會看新總長:盼檢察制度有良性發展
二二八官逼民反? 總統:否定民主
總長仁點名加入特偵組 陳瑞仁:沒意願
眷改修法引非議 國民黨:批評不實
朝野對峙 總預算案恐創開天窗先例
洪奇昌籲蘇謝配 行政院:總統合適出面協調
審計部:馬英九台北市財務違失最多
國科會推出「科技大觀園」科普網站
無線網路校園蔓延 環盟憂心
國務費案 陳唐山等5官員請假不出庭
國泰金控蔡宏圖 名列台灣首富
閩南語拼音 蘇揆指示採台羅系統
梅花盛開 台南縣梅嶺賞花正時節
財部：王家應辭去亞太固網10席董事
中樂透彩 兌獎竟「查無此券」
美名專欄作家包可華辭世 享年81歲
張熙懷要求搜索總統府 北院駁回
總統大選搭擋 蘇揆：須尊重有意願參選的人
量腰圍測代謝症狀群 三百萬人拉警報
喝濃茶解油膩 妨礙鐵質吸收
抗SARS殉職醫生林重威 國賠748萬定讞
總統六大外交工作 北院認定非國家機密
威盛跨足數位娛樂內容服務 CatchPlay正式上線
華頓投信全球時尚精品基金募集突破30億
投審會：95年核准僑外直接投資139.69億美元創歷年新高
銀行公會：金融知識宣導走入校園 今年目標200場
亞太固網首度臨時董監事會通過王令台暫代董事長
國際組織ABC認證 《商業周刊》榮登台灣菁英雜誌銷量之冠
立法院吵鬧扭打終日 午夜散會一事無成
台北地院裁定6外交工作非國家機密
立院空轉 朝野政黨主席循例互批
60名民進黨立委提案 初選民調只找支持者
台聯新任黨主席出爐 黃昆輝接任
為綁一案立院空轉 藍委:黨鞭斬首示眾
總預算當機 600億建設不能動
查黑中心為馬英九特別費案再傳市府官員
大同板橋廠關閉 工會下周抗爭
檢調大動作再約談18人 下一波鎖定東森集團
高鐵能否全線通車 台北板橋站履堪周一見真章
質疑用媒體公器政治鬥爭 洪奇昌要告民視節目抹黑
「菸害防制法」修正案被檔 反菸團體批立院怠惰
蘇揆盼立院加開臨時會 處理總預算案
空轉怪別黨 國民黨拒開臨時會
王金平被K 嚴詞譴責民進黨立委
亡羊補牢 蘇揆當面請王金平召開臨時會
王金平29日開談話會討論是否開臨時會
10多位台南黨員建議選總統 游魁未回應
總統指力霸案有疏失 蘇揆:會好好做
黨團說不開臨時會 馬英九:不排除要開
大老互批 蔡同榮說已與民視切割
謝長廷看立院空轉:馬英九無法控制黨員
美研究:大腿肌肉細胞修可復心臟功能
打噴嚏 用力過猛易閃到腰
重振金管會形象
追求社會公義 藍營不應反改革
公布呆帳大戶 立委不應阻撓
國共合作 掏空台灣
外交部：台梵關係仍很好
台灣燈會主燈 嘉義縣安座
東沙群島 海洋瑰寶
馬英九赴新竹縣與基層座談
九歌長篇小說獎 首獎200萬
希拉蕊表態參選總統 蕭美琴：對台影響不大
台灣女總統? 林濁水:前提是不要亂搞
法院認祕密外交非機密 學者:過份擴權
謝長廷:總預算和民生法案應擺第一
民進黨世代論壇提第三共和修憲
經濟部擬產業基本法 工總盼先與產業溝通
馬英九:台灣應朝併為北中南三都會發展
用機車鎖鎖王金平 蔡啟芳:避免他受傷
侯寬仁:馬特別費案尚未完成偵辦
王金平對國民黨立委未幫忙不悅
內閣出缺人事 蘇揆:和總統有共識
鄭文燦:蘇揆未反對台中縣市合併
馬英九:國民黨執政後可考慮改名
呂秀蓮:一生歹命 願為台灣承擔苦難
廣州疑數十人染SARS 疾管局促中速查
中部5大學組聯盟 為學生租屋把關
「三隻小豬」入成語？教育部：考慮取消
力晶自結2006年EPS 4.48元
教育部推出100條遊學台灣路線
恩智浦半導體宣布在台成立亞洲首座IC分析中心
國親締結聯盟 共推立委候選人
日盛金控董事會通過減資
公平法修正案 罰鍰最高10億元
大同：板橋廠關廠依法資遣 無外傳掏空福利金情事
國巨公司45億元聯貸案 華南等11大行庫共同主辦
台灣國民黨? 王金平:絕對不能改
馬英九聲明不贊成國民黨改名
總統府函復台北地院 總統機密權將釋憲
總統府雖已函復 台北地院仍決定開放閱卷
台北地院仍開放閱卷 總統府:損國家利益
台北地院對總統府指應究責說法不予置評
國親聯盟成立 國親合併差一步
民進黨立院黨團不看好國親聯盟
輝瑞製藥宣布將全球裁員一萬人
坎城動感音樂會 台灣三樂團受好評
今年全球黑琵普查 台南沿海759隻
青少年奧運會落幕 台灣10金12銀9銅創佳績
比媒體：教廷若與台斷交將違背基督社會價值觀
搶救烏山頭水庫 政院應介入
蘇花高決策位階應提高
本土遊學 教部規畫100條路線
亞太副董王令台遭羈押禁見
國防部：中國對台部署飛彈約980餘枚
台灣去年外銷接單2993億美元 年增16.74%
台灣最大購物網站PChome線上購物24小時到貨專區上線
證交所網站規劃「證券綜合資訊」查詢功能 投資資訊一指搞定
東企、花企、中華銀行100萬以上呆帳名單將曝光
傾斜式列車交車 台北花蓮縮短時程
捷運內湖線將延至2009年下半年通車
牙齒抽神經 同療程只需刷一次健保卡
豆類攝取過量 恐刺激腫瘤增長
傳統市場豆干 抽驗全含雙氧水
史上最大減資! 聯電董事會決議減資573.94億元每股退3元
大尺寸液晶面板關鍵設備研發聯盟成立 結合產業共創面板第2兆產值
遠紡板橋30公頃工業地變更數位園區開發案過關
友聯產險與美國TPG新橋投資簽訂投資合作備忘錄
國防部公佈中國軍力報告 籲立委支持預算
謝長廷籲黨內要參選2008者及早登記
中國武力擴張 呂副總統:民主是最佳武器
新聞局將修公視法 強化公廣集團管理
蘇揆:秘密外交有爭議就應釋憲
機密外交爭議 法界各有看法
討黨產公投 24日展開二階段聯署
陳總統:不應視穆斯林為恐怖份子
同一療程 健保卡只須刷一次
青春生猛 台灣原色
七星 柴魚博物館 復刻洄瀾風采(一)
七星柴魚博物館復刻洄瀾風采(二)
七星柴魚博物館復刻洄瀾風采(三)
周邊景點
經濟重犯外逃 陳總統應在若卸任前緝拿歸案
馬主席言行不一 難獲人民認同
檢察總長交接 陳聰明：繼續辦大案
高鐵2/15至3/1可買來回票
未出庭被裁罰 陳唐山：極端不平等
中國上網人數兩年內將躍升全球第一
146案未完成審議 蘇揆籲立院開臨會
總統府藝廊推出「喜福年年特展」
金庸2月2日現身書展簽名會書迷
台灣入世衛訴求獲歐洲電視台重視
「馬休」路線
改組行政院 回歸泛綠主流
創意本益比逾100倍 證交所將查核有不實訊及及不法交易
「大英博物館250年收藏展」2月4日於台北故宮正式展出
扣年終獎金為力霸埋單 交銀工會將向兆豐董事會陳情
土地銀行與大同高中簽訂 培訓女子羽球選手建教合作
統一發票開獎今年1月25日起改在中視播出
因應勞保條例修正 經濟部擬妥多項具體輔導措施
聯電減資股價飆漲 否認為私募基金瘦身
銀行公會:無擔保債務總額不超過月收入22倍 創業、留學、就學除外
出脫兆豐金3.9% 中信金：鉅額轉讓、盤後拍賣為主發行GDR為輔
大立光95年EPS32.06元 96年第一季將衰退二位數
李前總統訪許文龍:純聊天
國務費案釋憲? 陳唐山:總統提是方式之一
南韓前總統金泳三25日訪台
中投聲請假處分凍結中影董監事職權
臨時會議案順序朝野岐見深 恐再度空轉
行政立法兩院協商 選區變更17縣市有共識
公投討黨產第二階段連署 呂游蘇謝都簽
呂副總統對爭取女中間選民報告失望
經建會交離島成績單 完成203項建設
法務部擬提國務費案釋憲 檢察官不置評
民進黨舉黨同意總統提釋憲
經濟部將修公司法 加強管理集團企業
健保局澄清： 連續療程仍應每次刷卡
王令一坦承主導掏空力霸及亞太固網
澳洲網球賽 台灣女雙晉級四強
觀光局公布36家營運異常旅行社
無照保母 將禁止照護幼兒
不修銀行法也能公布呆帳名單
立院法定會期未完成中央總預算審查 應受嚴厲譴責
改名不如改心
禁不起檢驗的政客言行
國務費案 卓榮泰代表總統遞釋憲聲請書
國民黨總統初選 四月啟動
謝長廷：黨內總統初選登記可提前
綠委聲請總統刑事豁免權釋憲 大法官不受理
力挫中國 台灣雙姝首進大滿貫決賽
衛豐運鈔車搶案 李漢揚兄弟自對岸遣返
台灣女性地位 亞洲排第2
5位卸任外國元首訪台 催生民主論壇
總統：228將重返歷史現場 不容悲劇再生
胡勝正接任金管會主委 楊忠和掌體委會 湯金全接公平會主委
金管會主委 胡勝正接任
台積電2006年EPS 4.92元創新高 目前無減資計畫
大眾投信26日起更名台灣工銀投信 朝前十大投信目標邁進
台鹽2006EPS大幅成長20倍 2007擴大推出『太陽媽媽希望禮盒』
力霸風暴延燒媒體大戰開打 東森控告聯晚妨害信用
王令楣代理亞太固網董事長
行員盜用客戶存款逾億元竟不知 金管會對新光銀開罰300萬
國泰金與中華電信結盟 客戶樂透
台灣首次主辦亞太保險理財大會 「看見自己的力量」4月12日在台登場
中華郵政拋磚引玉 推動全民寫信傳真情
金管會主委胡勝正 總統蘇揆都背書
金管會主委胡勝正:我是四不一沒有的人
法務部暫不提釋憲
陳總統:成立民主國家交流平台
行政院:總統聲請釋憲是負責作法
立法院29日朝野協商臨時會議程
林瑞圖指控謝長廷圖利他人 罰一萬二
勞退組織法臨時會若未過 李應元:辭官
"大家力拱" 謝長廷:爭取更上一層樓
呂副總統:台灣陷入嚴重憲政危機
蘇花高興建若符合環境永續發展 蘇揆將名留青史
禁止孕婦抽菸兼顧善意與人權 衛生署應從菸害宣導做起
禁不起檢驗的政客言行
聯合報最新民調 謝長廷的接班人氣直逼蘇貞昌
泰世界日報：望馬英九堅守正道 好自為之
第15屆台北國際書展政府出版品豐富登場
普吉島傳退伍軍人病 心肺不佳、免疫差者應留意
長期不當使用隨身聽 聽力易受損
詹詠然和莊佳容 奪澳網公開賽亞軍
總統：催生新憲時機成熟
台產每坪487萬天價標環亞 標準普爾：不影響台產評級
12月景氣亮藍燈 經建會：景氣擴張力道疲弱
捲入力霸案下台一鞠躬 施俊吉許下台三願
港股重挫拖累台股長黑 三大法人賣超百億元
統一「夢時代購物中心」將開幕 富邦銀行搶先發行百貨聯名卡
背書保證第一期還款5億元全部到位 彰銀高度肯定王令麟誠意
馬英九民調持續下降 國民黨:找解決方案
如何追討不義黨產?陳總統:需政治協商
馬英九:我不是很高傲 起訴下台黨規定
民調領先蘇揆 謝長廷:逢喜而懼
李前總統看陳總統聲請釋憲:沒有意見
不義黨產處理政治協商? 王金平:只有宣示
陳菊:2008支持找回執政價值者
施茂林談反貪:從反企業貪瀆做起
若特別費案被起訴 馬英九:辭黨主席
陳總統看特別費案:透過修法解決
崩解的社政官僚機構 令人失望
馬英九主席言行不一 難獲認同
馬英九 把黨主席當官僚
蘇揆:沒有考慮撤換杜正勝
改組行政院 回歸泛綠主流
詹詠然、莊佳容 光榮返台
總統接受CNN專訪:不可能貪污
總統提特別費修法 王金平:非針對個人
總統看台美關係:關係良好 互動頻密
謝長廷讚扁培養人才 譏國民黨只有馬英九
王金平鄭重聲明:絕無獨立參選總統想法
馬英九重申 國民黨絕無必要改名
游魁:民進黨完全執政 台灣變正常國家
2008誰當選?總統:走台灣主體路線的人
民進黨成立20年 呂副總統:正是檢討時刻
看國務費特別費爭議 蘇揆:法制化解決
楊傳廣病逝美國
馬被起訴就選2012?國民黨:無法回應
臨時會 國民黨還是把中選會擺第一
陳總統:各界批評是改革泉源
王金平:清廉政府才能成就偉大國家
葉菊蘭將展開全國信心之旅
胡勝正30日接任金管會主委
國親堅持中選會排前 民進黨:臨時會不必開
陳總統與金泳三花蓮餐敘 未公開露面
蘇揆:故宮南院民國100年開館
經建會:行政院未做台鐵土地開發決議
預算沒過 蘇揆:等米下鼎 王揆:煮地瓜粥
馬英九消毒:從未說過改選或棄選
姚嘉文:總統候選人應打破四大天王迷思
「走向人民—俄羅斯文學三巨人」臺博館展出
高雄縣偶藝嘉年華2月10日衛武營展開
立法院不開臨時會了
電視台重複播送老師性侵學生新聞 ＮＣＣ應下重手管制
地下錢莊、討債公司惡行加劇 行政院應加重刑罰
男性也會罹乳癌 民眾莫別輕忽
殘留磺安劑豬肉流入市面 民眾批檢疫單位技術性縱容
國人自製禽流感疫苗 最快明年可量產
民進黨民調 王金平滿意度高於馬英九
馬英九是否棄選2008 視審判速度而定
高中歷史改稱對岸中國 編譯館：隨社會改變
中國污染物隨寒流襲來 台灣空氣變糟糕
三台商當選東莞政委 陸委會擬開罰
民進黨 2008選舉 四大天王先拚民調 扁最快三月底介入協調
中鋼五年投資逾兩千億元計畫全面啟動
央行副總裁梁發進退休 外匯局長周阿定接任
聯發科2006年獲利創新高 EPS 23.5元
聯電減資效應 世界先進暫不擬跟進
商業發展研究院展開籌募 創立基金二億元設五個研究所
上市櫃公司董監酬勞1月31日起大公開
公司轉投資 股東會點頭才算
保德信歐洲組合基金募集成立 1月26日止已達71.4億元
第15屆台北國際書展 政府出版品好書大方送
「丁亥豬年生肖紀念套幣」2月1日發售 共12萬套每套1350元
馬怕被起訴?吳敦義:眉宇間飄過一絲憂慮
謝長廷:總統候選人產生能協商最好
不開臨時會 蘇揆批馬英九:非常惡劣
外交部:謝長廷應邀出席美祈禱早餐會
呂副總統批立院不開臨時會:公然毀憲
王金平:中選會無權逕自公布選區
經建會歡送胡勝正 自許將成金融包青天
國民黨:綠營為保蘇才不開臨時會
地方政府年終沒了?財政部:努力調籌
總預算案未過 行政院憂衝擊經濟
公辦六標案 謝長廷：司法已證明清白
呂副總統請吃飯 部份綠委反二合一
國美館影音藝術廳30日開放
力霸案 王令可600萬交保 李政家羈押禁見
緬懷亞洲鐵人 台東擬建紀念館
新聞局研擬振興出版業獎勵政策
謝長廷透露擬參選總統 同意黨內先協調
金融業西進？胡勝正：由母國監理
台灣米銷日受歡迎 今年可望躍升至500噸
民進黨立委提案政府「去國父化」
馬祖小三通入境旅客 農產品不超過6公斤
楊傳廣喪禮在美舉行 另在台舉辦追思會
國立故宮博物院 重新開幕
王金平若參與黨內初選 王馬將在全代會決勝負
黃昆輝：台聯追求正名制憲 國家正常化
搭蒸汽火車遊平溪 為愛情久久加分
許瑋倫2月8日家祭 10日追思會
杜正勝強調教育部未介入教科書編撰
呂秀蓮：經濟起飛不一定得靠三通
選區劃分無共識 王金平：31日非解決不可
陳總統：增加誘因讓中國客到高雄觀光
辜寬敏：2008挺可信賴的人
陳總統;部會南移 行政院;可以討論
鄭村棋謗游魁遭訴 民進黨;適可而止
法務部：釋憲僅在研議階段
宜特迎接未來黃金五年 董事會決增設執行長
宏遠證券2006年轉虧為盈 估第一季淨值可回升至票面
群益證券推出興櫃電子下單 全力搶攻興櫃市場第一名牌
中華電與潤泰創新簽約 打造萬華新地標
中華網龍尾牙超慷慨 市價近700萬元股票犒賞員工
2006年度電子化政府全球排名 台灣被南韓超越
權力的分立與制衡
一流的高鐵建設三流的票證系統
免費青年旅遊卡 青輔會教你省錢趴趴GO！
微軟新作業系統Vista 台灣開賣
成大和台東大學創先例 簽訂交換學生協議書
文建會出版品於台北國際書展展示
「2007年文化資產保存審議相關法制研討會」
2007金蝶獎暨亞洲新人獎，「玩心大發」獲封面設計金獎
卑南鄉走一回 甜美回憶相隨
卑南鄉達魯瑪克社區
卑南小檔案
五星級飯店佛跳牆 外賣食材跨大不實
再查力霸案 檢方聲押王令僑
謝長廷抵美 出席祈禱早餐會
高鐵春節車票2/1預售 先領牌再排隊
蘇揆：國家認同的教育 不應被質疑
日盛凌域聯名卡上市 全國第一張提供5%教育基金回饋信用卡
搶搭保險停售效應列車 統一證券成立保代公司
國營企業整合有影 台鹽、台酒跨界聯盟邁大步
天氣風險管理時代來臨 富邦產險提供量身訂製天氣保單服務
聯邦銀未經客戶同意逕自扣款? 金管會：若違規若屬實將開罰
辜寬敏看李前總統談話:不解 遺憾
蔡同榮:排藍條款對黨發展很重要
台聯:李前總統堅持台灣要成為正常國家
行政院通過難民法草案
十五縣市選區定案 10縣市立委各選1席
選區爭議八縣市 抽籤定案
蘇揆:國民黨掏空中影 國民黨:告誹謗
李前總統:台灣早已獨立
民進黨不分區立委提名決採排藍民調
中國批我修歷史教科書 陸委會:歪曲事實
蘇揆:三中交易案 國民黨應說清楚
虐童事件通報不即時 通報系統需加強
女網雙打應列二○○八奧運重點培養項目
紅外線偵測掃瞄 偽禁藥無所頓形
「仔仔」周渝民傳出失聯 經紀人擔心他憂鬱症再起
涉嫌掏空中華商銀 王令僑遭收押
「瑋美絕倫」追思音樂會 改為二月九日
李威暫定不出席紀念音樂會
許瑋倫媽媽不怪罪助理林怡妏
許瑋倫難圓歌手夢
許瑋倫男友默默協助料理後事 許母窩心
新聞局：推動出版振興法 強化鼓勵機制
鼓勵台商返台投資 台銀融資最高額度2億
王心凌媽媽澄清只是投資
大學學測 今日下午2時~4時開放看考場
台北基隆春節計程車15-22日加成收費
仔仔傳話 要到瑋倫靈前上香
許瑋倫車禍關鍵 助理林怡妏限制出境
一卡在手 借遍北縣200萬本書
挑戰陸委會 吳小莉：以港人身分出任廣東政協
寒流挾污染物來襲 空氣中二氧化硫濃度暴增四倍
金庸：成語使用應適可而止
上任才月餘 北市衛生局長辭職
不滿郝市長專斷作風 衛生局長閃電請辭
台灣角社籲政府調查中廣交易案
郝龍斌上任月餘 批評聲不斷
台聯:李登輝未放棄制憲正名
CNN專訪馬英九 將在週日播出
游主席:民主的李登輝 不要走回國民黨的李登輝
力霸案再延燒 力華票券總經理陳義理遭聲押
媒體捕風捉影 謠傳王又曾2日返台投案
國巨董事會通過49.95億元出售信義大樓予信義房屋
一月期貨市占率出爐 寶來曼氏期貨持續居冠
百年瑞意銀行正式登台 元富證券總代理瑞意基金2月1日上架
荷銀首創DigiPass 提供企業客戶網路銀行新服務
「台北國際電玩展」2月8日登場 MMORPG休閒遊戲為成長動力
晶華酒店2日減資後重新掛牌 參考價362.18元穩坐傳產股王
外交部:對巴拿馬捐款透明公開
沈富雄:不應邪惡解讀李登輝談話
李前總統新論 藍綠各有解讀
台聯湧進大批民眾關切電話
趙少康:樂意說明購買中廣資金來源
高雄地院:312全面驗票
李前總統棄獨? 蘇揆:不知道他怎麼講
呂副總統:看公眾人物要看一生
沈富雄:不應邪惡解讀李登輝言論
李前總統新論 藍綠各有看法
王金平:李前總統理念從無矛盾
馬英九看李新論:正面看待中國有利台灣
2007文化行春─清心過好年
姚嘉文捐贈台文館台灣七色記手稿
臺博館贈送陳奇祿院士墨寶春聯
王又曾於今天早上06:35抵達新加坡
王又曾抵星機場 外交部：全盤掌握
王又曾抵新 外交部:會在適當時機對外說明
豬年紀念幣開賣 12萬套銷售一空
無疆界記者組織：台灣媒體多元但受政局影響
「臺北2007年貨觀光大街」為歡樂金豬年揭開序幕！
故宮試辦夜間免門票
今年寒假來市立天文館 免費借用無線導覽PDA
寒假出國旅遊 移民署提醒役男出境要申請
掏空大戶輕鬆落跑 卡奴深陷債務深淵
務實翻修歷史教材 杜正勝贏得台灣多數人民掌聲
二十世紀的遺毒--文化產業
哈利波特完結篇 預定7月21日發售
許瑋倫座車 先撞欄後爆胎
王又曾躺在地上拒絕登機
中資來台？李登輝：提高國內投資率救經濟
可能被起訴？馬英九：對司法公正有期待
王又曾夫婦仍拒絕登機 沒上13:10班機
王又曾夫婦搭16：00新航直飛洛杉機
大學學測 國文作文題目是 走過
總統核定國軍三位上將新人事
棄台獨？台聯：李登輝擬再說明
100萬份台灣觀光交通圖免費索取
中油將正名為「台灣中油」
搶救珍貴台東蘇鐵 救回1千株
擲筊結果許瑋倫說不 仔仔無法前往靈堂弔唁
許瑋倫今晚頭七 許家人將拒收奠儀
第一金孫女 取名「陳潔歆」
許媽媽同意李威以密友身份 參加家祭
若被起訴就辭黨主席？馬英九：無法預測未來
會不會角逐總統 游錫堃：不推辭
大英博物館文明瑰寶 4日台北故宮展出
台中市計程車 春節照錶加收85元
謝長廷:未來總統要強化台美關係
謝長廷:應肯定李前總統民主貢獻
馬英九:對司法公正有期待
台聯登廣告:李前總統拒訪中未棄獨
台灣社:無法接受半吊子台獨
起訴辭主席?馬英九:無法預測未來
李前總統訪中?陸委會:不評論
游魁回鄉 左批李 右打馬
吳小莉胡慧中當中國政協 陸委會:罰
辜寬敏:李登輝毀了自己和台聯
馬英九下高雄 黨員建議王馬配
王又曾夫婦抵美 遭美海關留置
王又曾被送進美拘留所 下周議處
李登輝明早與全國李友會分會長座談 闡述理念
國臺交4日於總統府前廣場演出
謝長廷:主事者不要話講太快
馬英九:國民黨與中共在一些問題上有共識
看特別費案 馬英九:自己沒有做錯
柯建銘:地方對李登輝言論反彈很大
國營事業正名 國民黨將繼續杯葛總預算
馬英九:有心貪污還會留證據?
李前總統將親上火線 台聯將修黨綱
亞洲鐵人楊傳廣 長眼美國加州
李友會不會解散 續挺李登輝
高鐵票證系統 實在太差
李登輝:應追求正名制憲與國家正常化
總統邀走春 陳唐山:能來就來
中國欲示好 民進黨:先承認台灣主權
不出席走春?柯建銘:媒體見縫插針
馬英九:6月底前解決黨產問題
李前總統:兩岸是特殊國與國關係
抓王又曾 蘇揆:要有耐心
台灣女壘隊4戰全勝 進軍奧運一步之遙
扁:總統出身地越來越往南 蘇:不知道情況
柯建銘:"台灣已是主權獨立國家"才是假議題
Vista上市 比爾蓋茲感謝台灣
總統出身往南?呂副總統:說蘇謝
北縣圖「2007寒假閱讀節-花現閱讀樂」活動開跑
台灣獼猴生態行動劇寒假開演
長期開車 罹皮膚癌機率大增
血管超音波 測癌症10分鐘即可知
台灣推保護智財權立法 AIT表歡迎
東企股票6日至15日停止交易
王又曾案 AIT：密切聯繫台灣司法單位
台灣未來將引進諾魯勞工
挺蘇貞昌選總統？扁笑而未答
統一證券去年獲利創新高
職場新優勢 電腦認證考照一年逾3萬人次
金管會：企業集團監理為常態機制 非針對特定行業
元月行情發酵 八成九股票型基金收紅
力晶一月營收117.31億元 再創歷史新高
欣技資訊與德商G-Hanz策略聯盟 進軍新興市場
崇越電通一月營收3.28億元 淡季不淡創歷史新高
陳總統調整 人事 邱義仁與陳唐山職務對調 許惠祐任國安局長
陞泰一月安控營收再創新高 停止代理ADI毛利不跌反升
櫃買中心大幅放寬上櫃認證購(售)權證行使比例條件
跨黨派遷都大台中促進會成立
姚嘉文看李新論:周刊標題下錯害死人
宣佈參選2008?馬英九:適當時機表態
謝長廷:總統初選可提前
府人事調動 綠委:2008戰鬥團隊就位
國民黨:廉能會調查未定案
押王又曾審慎樂觀?行政院:無此發言
陳文茜反訴總統誣告
王又曾案 AIT態度:密切聯繫中
李前總統解釋未棄獨 台聯：立場未變
下一任總統來自高屏？總統未進一步詮釋
是否角逐2008？馬英九：適當時機會表態
李前總統效應本土派陷盤整 對民進黨利弊未明
外交部：註銷護照不會影響王又曾被遣返
2008白熱化 傳謝系向扁建議民調協調
總統府人事調動 綠營：為總統選舉組成戰鬥團隊
故宮配合正館重新啟用酒會 八日提前閉館
王又曾聽證會未排入今日議程 將不會召開
邱義仁接總統府秘書長 許惠祐掌國安局
7天沒刮鬍子 仔仔：為紀念一位好朋友
許瑋倫紀念歌曲「天使的翅膀」歌詞出爐
頭七瑋倫回來了 家人有感應
許瑋倫家人擬將骨灰製成四顆生命寶石
許惠祐嫻熟兩岸事務 國安局首位文人局長
許瑋倫2007光芒音樂會 將發表瑋倫生前遺作
北市消費糾紛多 消保官僅兩人無法保障消費者權益
年關將近詐騙案頻傳 應提高警覺並強化宣導
英國爆發禽流感 各國紛暫停進口家禽
台北市政府英文網站推出「『豬』事如意」攝影及賀年卡設計活動
台北過年去哪裡--文學地標明星咖啡廳
力霸案 嘉食化財務長曾武彥羈押禁見
再抽檢 銀川米及池上大地米有機米合格
外交部：諾魯三月在台設大使館
林義傑橫越撒哈拉 將在18日完成壯舉
高鐵台北站14日起開放下車 不開放上車
全台民宿突破2千家 花蓮成長最快
洪新富紙雕藝術風靡德國
中正紀念堂改名？蘇揆：該做的都應該做
台鐵太魯閣號傾斜列車車票 10日起預購
借重大選操盤經驗 府方回調邱義仁
許瑋倫最後演出 「太陽的女兒」完整播出
台北富邦銀行主辦 錢宏企業13億元聯合授信案
林天時大師書畫展 土銀『館前藝文走廊』2月5日登場
台積電董事會配股利3.05元 現金股利3元股票股利0.5元
國巨2006年獲利總額達19.9億元 創5年新高
「妮基的異想世界」 2月10日起國立歷史博物館登場
坦伯頓全球股票組合基金募滿100億元上限 將報請金管會成立
台銀中信局7月1日完成合併 將成為國內第一大商銀
國防周刊:台拖延軍購 美拒售新F16
英國爆發禽流感
李傑:銅像沒廢 不要再吵啦
游魁:護航國民黨脫產 蘇永欽下台
再次組閣?游魁:不可能 黨主席更重要
林郁方:美國連叛將都有銅像
黃昭堂:李前總統立場沒變
游揆籲撤慈湖憲警 行政院:勿政治化
看慈湖撤警 呂副總統:值得深思
修排黑條款?國民黨:不贊成 不鼓勵
王又曾潛美 綠委向AIT陳情
外長黃志芳：王案仍很多法律問題需再研究
王又曾 據傳有泰國護照
王又曾羈押地 是違反移民法非刑事犯
文化力為國力之本 支持新聞局推動出版事業振興法
廣播業出現壟斷現象 ＮＣＣ應善分公共資源
我看到了「綠色恐怖」
力霸案 境管人數增至91人
虛實結合線上最大照片沖洗:7-11年底可達成
新農業運動 九件農業技術轉移授權
2007國際奧林匹克機器人世界大賽由台灣主辦
「斃死豬」問題展開全面清查
階梯數位學院 傳財務危機
黃昭堂訪李登輝 繼續推正名制憲
抗癌研究大突破
軟體業者籲以生態系統觀做好網管
高鐵啟動一日生活圈
徐瑋倫明火化 音樂會需穿白衣、持白玫瑰入場
送瑋倫先領號碼牌 限量400張
翁啟惠研創醣晶片 一秒測癌準確百分百
政院推動修法 補習班禁收6歲以下幼兒
台灣最美麗溫泉 南橫栗松溫泉
2007台灣國際鼓樂節在台南
台灣11月主辦2007國際奧林匹克機器人大賽
又見洪通 南鯤鯓新春嘉年華
涉恐嚇日籍密醫 台視記者羈押禁見
斃死豬 每年估計2600公噸外流
王丹擬與好萊塢拍攝六四民運電影
扁:文人國防部長人才一拖拉庫
陳總統:希望"喇叭"變"放送頭"
李大維:王又曾案 台美坦誠合作
馬英九將被起訴?檢方:不予置評
柯承亨:台美日是價值同盟
蘇揆:執政做好 黨員走路有風
侯寬仁三訊馬英九
總統為排藍民調"正名":過濾式民調
國民黨:選舉經費靠募款 黨產退休用
民進黨:去獨裁遺緒 行政院:權責單位評估
「豬年創意豬造型」徵圖得獎名單出爐
烏來溫泉櫻花季開鑼 為期一個月
學生網路非法下載 學校將連坐
華裔律師戴雯進入聖佩卓拘留中心與王又曾會晤
王聽證會下周四舉行 討論是否將王又曾遞解出境
中信金案 檢調傳喚辜濂松作證
行政院消保會應廣為宣導禮券使用規範
開放人民幣單向在台兌換 應積極研議
純屬巧合
高中職恢復打靶 教官問題無解
洛杉磯律師林英郎從美國法律層面談王又曾案
王又曾的聽證會 台北時間14日凌晨舉行
迎接台灣燈會 嘉縣製作中英日文網站
台灣外海強震損害海底電纜成現代災難
回顧瑋倫 鎖定MTV台、八大戲劇台
夢到微笑瑋倫 鄭元暢願把快樂延續下去
6千朵白玫瑰 送許瑋倫火化
統一企業併購維力炸醬麵
兩廳院除夕到初八服務時間將調整
濃霧影響 桃園機場30餘航班延誤
吳敦義：馬若遭起訴 一定會辭黨主席
龜山島再度開放觀光 9日受理申請
台聯立委黃政哲將請辭 林志嘉遞補遺缺
外館正名？外交部：務實推動加註台灣字樣
扁：國營事業外館法令名稱 未來都會更名
總統：以台灣人民為主體 才能擺脫過客心態
老來無伴 易罹患失智症
追查藥價黑洞 南檢搜索中北部醫院及診所
搶救1568棵老樹 松菸居民發出吶喊
銀行公會理監事補選 許德南當選新任理事長
春節新鈔兌換 2月12日至16日全省411處據點
金管會同意新光銀行申設香港分行
荷蘭銀行「商務白金卡」 首創無上限「春酒贊助金回饋」
友達2006年獲利91億元 每股盈餘1.41元
Visa：無限卡與白金卡為消費主力 消費金額佔總金額的66%
友聯產險：2007年度已獲得1.1億元船舶險續保合約
新光人壽培育保險英才 連續六年贊助「保險之星」大專營
104人力銀行：2007年逾八成上班族想進修 大陸證照持有率高於台灣
中華郵政將更名台灣郵政
保馬?親民黨:共推參選才是良方
王又曾聽證會13日舉行
藍營登批綠廣告 綠營:反黑為白
行政院:轉型正義策略方法可討論
許世楷:李登輝發言是文字調整
國務機要費第七度開庭 總統夫人告假
邱義仁:正名不用聯想改國號
涉特別費案 余文:道歉但不逃避
總統招走春 民進黨團:報名踴躍
李傑:媒體勿再斷章取義
呂副總統:去蔣不是游主席一人意見
王金平:連戰目前沒意願復出
蘇揆:清查蚊子館 該拆就拆
李前總統:朝野以統獨做武器 極度悲哀
高檢署:外界特別費案說法純屬揣測
謝長廷:現階段立委選舉較重要
國營事業正名 行政院:依國家利益推動
馬英九:9日不可能被起訴
吳繁治：土銀啟動第二階段組織改造 年底逾放比挑戰1.35%以下
追憶許瑋倫音樂會 影迷著白衣入場
美國連鎖店已禁用反式脂肪
學術研究應公開
北韓務實政策帶來曙光
許瑋倫追思音樂會將播3首新歌
依習俗敲棺3下送瑋倫 許爸爸含淚不捨
許瑋倫沒勞保 許家不能領喪葬津貼
「許瑋倫2007光芒音樂會」 華視全程轉播
台灣諾魯簽勞務合作 將促成諾勞來台工作
豬年悠遊卡 週日開賣限量一千套
噪音補助弊案 民航局長張國政遭求刑7年
芭達雅女網賽 詹詠然莊佳容挺進4強
＜柏林影展＞台灣片被標示中國 代表處抗議
吃鴨泡好湯 紗帽山溫泉好康相送
許瑋倫音樂會 助理林怡妏現身
YouTube售予Google 陳士駿等創辦人變億萬富翁
許瑋倫告別式 無主唱人的音樂會
力晶：台灣將成主要記憶體產品供應區
呂秀蓮：過去歷史錯誤更正應獲支持
吳釗燮籲美注意中國在非洲影響力膨脹
蘇揆：正名不影響員工權益 不會花大錢
市售燙髮劑 七成標示不清
免洗筷二氧化硫限量規範 年底實施
陳其邁接府副秘書長 劉世芳轉任國安會副祕
台北101公仔DAMPER BABY亮相
謝長廷:勿在同志間找敵人
馬英九:特別費是私款 民進黨:今非昨是
高志鵬:蘇揆不積極作為將成國民黨幫凶
姚嘉文:"中華民國"易被誤解 需正名
杜正勝:新版歷史教科書不會暫緩使用
游魁:民進黨不管誰選總統都會贏
行政院:要求NCC對中廣案從嚴把關
總統聲請釋憲案 大法官13日開說明會
陸委會:中國愚人節開放來台觀光是傳聞
黃志芳:去年下半年起 台美關係漸入佳境
蘇揆:公務員要做"入世佛"
教育部:聯合報杜撰發言 抹黑杜正勝
蘇揆:中油中船中郵依法定程序完成正名
台航陽明換股策略聯盟 官股防堵中航入主出奇招
新光金積極開拓海外市場 獨家贊助今年台北燈節主燈
大樂透新春加碼一億元 「金豬號」熱炒刮刮樂年節買氣
茂德成功發行3.5億美元海外可轉債 溢價高達19%
學者專家建議：台灣與新加坡二交易所聯盟提升國際競爭力
台灣惠普董事長何薇玲突傳請辭 3月30日生效
證交所：同開科技2月13日起打入全額交割
刮刮樂九成頭獎未開出 台彩公司打造「金豬號」全省巡迴刺激買氣
美:不支持台灣政府推正名
蘇揆:國營事業正名更有競爭力
外交部:正名與統獨無關 非改變現狀
陳總統:根本穩固 選舉就有更好機會
馬英九:國民黨誰選總統 四月2日就知
王金平:會慎重考慮未來方向
邱義仁:正名和"四不"無牴觸
協調總統候選人 扁:做牛做馬也全力以赴
民進黨團批美:正名是內政 請閉嘴
馬英九談2008:人選對了就能贏
李前總統:慢慢會看清誰真正為百姓
聯繫訪中?王金平:無可奉告
林行憲：光寶將由「優質性成長策略」轉向「聚焦客戶成長策略」
馬英九:連王會沒談王馬配
向黃海岱致敬 政府將辦追思會
2008藍綠配?王金平:以我講的為主
游魁:正名討論越多 台灣認同越強
謝長廷:2008應選擇最強者參選
談轉型正義 謝長廷:善惡要報
看特別費案 馬英九:不知從何說起
蘇揆:沒有時間想準備總統大選的事
李前總統支持謝王配?王金平:不相信
蘇揆:人家在跑場 我還在"大投資大溫暖"
跳過初選直接參選?呂副總統:沒這回事
美容整形 手術後保養仍不可輕忽
衛生局長走人 郝市長要加油
「以工代賑」幫助更生人、街友找到出路
修憲正名者 必也全民參與乎
九天年假 觀光局邀您賞東海岸在地文化饗宴
台開案二審將開庭 供民眾旁聽
高縣婦女求診注射後死亡 檢警調查
期貨商：外資偏多 可望化解台股封關前賣壓
興櫃公司資訊揭露管理即日起比照上櫃公司辦理
櫃買新網站226正式啟用 舊網站停止維護更新
青年公共參與獎 報名延至二月底
黃海岱生日 雲縣定為布袋戲節
台灣郵政揭牌 引爆衝突
台灣郵政上路 適法性沒問題
台南市加入國際組織「全球城市對話」
為台油揭牌 扁：正名追求名實相符態度與實踐
品保協會：喜洋洋受害旅客可依約理賠
台灣郵政揭牌 228發行首套台灣郵票
台大新研究 抗生素可治胃癌
睡眠不足影響記憶能力
日媒專訪 李登輝稱與民進黨劃清界線
財政部派令：許安雄接任合庫總經理
吳東進：支持林明成續任華南金董事長
加強公司治理 證期局：將要求董事會錄影存證
力霸財務長任佩珍追加交保260萬元
青春浪漫喜劇《女男變錯身》
王金平:及早協調2008
馬英九:參選人數確定再協調
李前總統13日會"手護台灣大聯盟"臨決會
謝長廷:民進黨應要有團隊觀念
連戰會王金平:先團結 再談2008
游魁:非為選舉才推正名
陳總統:正名是求名實相符 非全盤否定
馬英九批正名:執政後再改回來
李前總統:劃清界線 民進黨:無法理解
陳文茜:馬英九不起訴確定 林錦村:不是事實
吳敦義:沒聽過"馬吳配" 協調越快越好
呂副總統:盼正名爭議回歸理性
到國美館觀賞紀錄片過新年！
2007電玩展熱鬧閉幕 近33萬玩家共襄盛舉業者荷包滿滿
2007工藝所新春不打烊
王又曾聽證會 明如期開庭
嘉義轎車衝入民宅六人輕重傷
國務機要費案開庭
春節請來北美館體驗藝術饗宴
趨勢科技發現新病毒 呼籲情人節小心愛的email
抓王又曾回台 積極落實台美雙方互助模式
中廣中影交易荒腔走板 國民黨恐失去人民信任
紅了櫻桃 綠了芭蕉
兩岸春節包機首航上海 華信搶第一
PChome分級不確實 遭到民眾檢舉
二月十三日在大陸是「二奶節」
跨領域科技教育平台 29校加入遠距教學
＜總統大選＞吳敦義：協調馬王 越快越好
陳博志：正名避免涉外被誤解為中國企業
左耳聽甜言蜜語教易心動
總統聲請釋憲案 大法官舉行說明會
聖荷西網賽 盧彥勳輕鬆闖首關
特別費偵結 起訴馬英九
政院評估 華航中華電暫不更名
馬英九遭起訴即辭黨主席 國民黨忙因應
LG杯世界圍棋棋王賽 周俊勳進決賽
馬被訴理由 檢方：特別費支出不得納己有
聯電力晶跨足太陽能 新廠進駐竹科
銀行公會提醒民眾 新年使用ATM宜防詐騙
南韓電信加入Bridge Mobile Alliance 3G會員用戶達1.3億
馬英九遭起訴為台股添變數 春節長假期貨市場可供避險
馬英九請辭黨主席 同時宣布參選
蘇貞昌弔唁黃海岱 籌辦國家追思會
德國麻疹好發冬、春季 疾管局籲民眾接種疫苗
上班時間午睡 可降低心臟病致死率
李前總統:劃清界線 民進黨:先檢討自己
王又曾聽證會14日辦 外交部關心不介入
美學者:正名對台海關係無影響
馬英九被起訴 李敖支持王金平參選
高檢署:周美青查無犯罪事實
鄭文燦:初選時程 蘇揆尊重黨決定
連戰:支持馬英九繼續努力
馬英九:善良者徬徨無措 邪辟者梟叫狼嚎
看馬英九宣佈參選 王金平:最大尊重
馬要選總統 柯建銘:小偷變警察
殺"馬"儆百?陳瑞仁:不會血流成河
王幸男:4大天王特別費沒問題再選
馬英九被起訴 蘇揆:尊重司法
檢方:納為己有不符特別費宗旨
蘇煥智賄選案一審無罪
中國國台辦14日正式回應馬英九被起訴
馬宣佈參選 游魁:不尊重司法
國民黨退馬辭呈廢排黑
吳伯雄:將對馬王施壓 非團結不可
馬英九被起訴 總統密會四王一柯
節約消費才能永續發展
特別費制度不全 馬英九被訴
創作屬於台灣的新年歌
台灣短片「美」勇奪柏林影展銀熊獎
台灣非迫害國家 王又曾要提政治庇護不易
王又曾聽證會結束 律師拒絕評論
王又曾暫以政治庇護作護身
元智研發無人飛機 可執行監測任務
馬英九遭起訴 台股反應利空出盡
奇美與美商合作 開發3D立體螢幕產品
「好膽嘜走－海膽化石」特展臺博館展出
「生命密碼─拯救生物多樣性」特展
縮短城鄉差距 教部設三百個數位機會中心
金豬報喜 繽紛過新年
其他縣市春節活動
知性之旅 三大博物館開拓新視野
蘇揆：國營事業正名已籌劃半年
馬英九遭起訴 扁：感觸良深
未承諾見馬 王金平：黨走正道才贏民心
涉收賄護航業者 林忠正求刑16年
台視公股標售 投標人財力需逾10億元
亮麗封關 台股站上7800點
日媒顯著報導馬被訴 國民黨遭痛擊
新聞局情人節送獨立樂團一千萬補助
8成女性誤認子宮頸疫苗可防性病
打麻將久坐不動 小心腦中風
狗年台股上漲1,277.27點漲幅約19.55% 歷年春節開紅盤機會大
兆豐金控旗下兆豐國際投信及國際投信將合併
華立企業自結2006年稅前EPS 8.01元
台新銀推信用卡點數加碼送 刷1,500元有機會獲150萬點
王又曾聽證會 拒記者旁聽
日學者:馬案使李登輝"五五體制"構想大躍進
美律師:王又曾申請庇護難成功
呂副總統:對自己特別費使用有信心
跪求王馬合?王金平:我沒那麼偉大
胡志強:修排黑條款 陷馬於不義
游錫堃:呂蘇游謝都是清白依法
謝長廷:馬起訴就選總統有點民粹
民進黨總統初選三月初開始登記
王金平:走大路才能贏民心
連戰:馬參選窄化與王協調空間
總統拱呂表態 呂:總統也沒聽過我要選
民進黨5月13日公佈總統提名人
周錫瑋:王金平一定會選總統
王又曾閉門聽證會結束 律師:無可奉告
台開案二審開庭 趙建銘:我是冤枉的
連馬王小年夜會面
竹科去年總營收1.12兆元 再創歷史新高
中國胡錦濤名列全球第四大獨裁者
想認識台灣美術就到國美館
鹽水蜂炮長達13公里 將創金氏世界紀錄
扁：正名無關改國號 不牴觸對美承諾
陳總統：帶職參選沒太大問題
高鐵衝擊 華信將停飛台北－台中航線
明後天回暖高溫近30度
蘇揆：過年政府各部門不打烊
合庫標售台視公股 每股底價13.5元
台北─台中航線 三月停飛
公視類比頻道將收回 中南部受影響
2007陽明山花季 農曆大年初三展開
協調總統提名人選 連王馬吳16日會面
趙建銘3/1起下鄉看診 捐出全部薪資
全國公務人員33萬人 平均年齡42歲
張炎憲：228事件慘劇 蔣介石是元兇
杜正勝寫春聯「橫眉冷眼三夫指」暗批記者
辰欣旅行社惡性倒閉 受害者逾1400人
228與國家暴力
為馬徹底解套？國民黨擬再修黨章
九天長假 應慎防年假症候群
早一分鐘下床 多一分本錢抗癌
『二二八事件60週年說故事』比賽
冬戀宜蘭
蘇揆:馬英九有兩套標準
卓榮泰:總統無初選前勸退規劃
謝長廷:沒聽過協調謝蘇配說法
為馬修黨章?王:不能讓國民黨道德淪喪
扁說宋陳密會 法院判賠宋3百萬
陳總統:有女副總統是台灣驕傲
陳總統敗訴 總統府:收到判決書再說
馬英九被起訴後首度露面
馬王16日會 藍委:象徵意義大
1999年後首度 中央政府收支平衡
台開案過完年開實質審理庭
北投纜車弊案 顏萬進100萬交保
陳瑞隆:凱雷併購日月光持續進行中
主計處:預估今年台灣經濟成長率4.3%
陳郁秀 接掌兩廳院
中國體育人士來台可停留一年
觀光假日24小時免費服務專線啟用
第八屆台北國際連鎖加盟大展
蕭美琴：台向美保證正名不擴及國號
批扁不批馬？黃昆輝：台聯立場一致
故宮春節無休 除夕提前閉館
去年公債未償餘額逾4兆元 創新高
宋陳密會說 陳總統判賠300萬
中國狂犬病蔓延 旅遊須提高警覺
讓外籍生體驗傳統春節 各大學活動強強滾
高速公路除夕12小時暫停收費
高雄燈會攝影比賽3/1展開 獎金3萬
新生兒性別嚴重失衡 20年後台灣男人恐娶嘸某
王：連回任黨主席 對黨最有幫助
喜洋洋、辰欣旅行社倒閉後續處理情形
王金平:連戰回任黨主席對黨最好
辭閣揆參選?行政院:無此規劃
謝長廷:過年後就登記參選
連王馬會 年後協調"最有希望勝選組合"
自囚自放 施明德15日赴美
李前總統頻會藍營 台聯:闡述中間偏左
何時參選?蘇揆:時候到自然向大家報告
王金平:幕僚放話影響與馬互信
柯建銘:呂游蘇謝都登記也不意外
NCC未通過中廣股權轉移
金豬年初一 總統請吃炒米粉魚丸湯
王金平參選否 年後見端倪
年後開始登記 4大天王倍受矚目
蘇揆巡視桃園國際機場
邵曉玲回家吃團圓飯
春節9天長假 觀光業預估業績長紅
金豬年房產市場熱 高鐵高捷強強滾
警方提醒拜年電話防詐騙
美法院認王又曾不適憲法保護
民航局協調9班加班機 送700金澎客回鄉
總統賀節影片說話少 台灣人當主角
年初三大樂透拼3億
馬王初二再會
國家台灣文學館「作家真跡室」完成展品更換
鋒面到 北部氣溫降八度
蘇周郭除夕夜法鼓山同祈福
呂馬除夕保安宮上香
蘇揆一家行天宮祈福
陳呂同發紅包 人龍綿延逾里
謝長廷:搭檔未定 不一定是女性
蘇揆:媽祖指示繼續衝衝衝
台聯拜年 李前總統:持續與基層溝通
馬英九林口發紅包
基市長許財利今凌晨病逝 享年60歲
中山二橋開拆 北市府籲駕駛人避開圓山隧道
藝術燈區璀璨登場 回「嘉」真好
中選會將於5月辦基隆市長補選
前雲林縣長廖泉裕返台投案就醫
泡溫泉吃美食 冬戀宜蘭20日登場
發行運動彩券 就等財政部點頭
民進黨：基市長補選尊重市黨部規劃
印度班加羅爾女網賽 詹莊女雙奪冠
日研發一滴血30分鐘診斷遺傳基因
春節簡訊拜年 再創新高
基隆市長改選 親民黨不缺席
市府主秘許清坤臨時代基隆市長
馬拉松好手林義傑跑抵終點開羅
王馬會 喝交杯酒 表面一團和氣
陽明山花季登場 採海芋正時候
詹詠然、莊佳蓉女網再奪冠 20日載譽歸國
北市21日晚開始收運一般垃圾與廚餘
基市議長張通榮宣布參加市長補選
基市長補選 游錫堃：不排除任何人選
高公局預估：年初四國道雙向車增多
初四鋒面逼近 北溼冷南乾暖
12大學試辦受理高中推荐入學 繁星計畫報名
白金卡秘書 春節假期待命
春節腸胃保健DIY 中西醫有撇步
花蓮富里花海景色豔麗 春節旅遊好去處
主計處：國人消費自溫飽轉為追求生活品質
屏東熱帶農業博覽會將突破10萬人
為人類而藝術世界巡迴展
北市21日晚間開始收運一般垃圾與廚餘
王金平：交杯就是交心
國民黨：國共論壇四月舉行
鋒面今報到 全台濕冷
男運動量多 大腸癌罹患率低
旅遊塞車勿憋尿 當心膀胱破
腰粗女性 罹患子宮癌機率大增
陳唐山：國務費案受訊 總統覺得被騙
大樂透頭獎再摃龜 累積逾4億
蘇揆讚許林義傑是台灣之光
陽明山花季 仰德大道實施交管
扁：過年什麼都沒講 楊甦棣應可放心
謝長廷至屏東走春發紅包
台灣人的驕傲 林義傑完成橫越撒哈拉壯舉
古坑華山 春節旅遊山林好去處
選總統？ 扁逼表態游仍未鬆口
鋒面滯留 22日除南部外都有雨
高公局：初五收假返家旅次增加 車潮將湧現
大樂透連槓2期 初六頭彩上看8億
台灣人的驕傲 林義傑完成橫越撒哈拉壯舉
春節期間 小心多種流感交叉感染
台北雙年展進入尾聲 24日邀民眾體驗未來科技
春節各地計程車均加成計費
過完年 水電價蠢動
美議員致函萊斯 批國務院對台灣正名過度反應
醫學研究：腰粗女性 罹患子宮癌機率大增
柬埔寨皇家舞團 3月來台義演
游錫堃 宣布參選總統
外科醫生打電玩 開刀手更巧
中國就醫 單據須經雙重驗證健保才給付
台南鹽水蜂炮長達13公里 挑戰世界紀錄
施明德舉家赴美 遭紅衫軍痛罵是騙子
台南鹽水蜂炮長達13公里 挑戰世界紀錄
基隆市長補選 藍綠多人表態參選
謝英：二二八紀念館探究真相仍為主軸
春節看屋潮 較往年多3倍
玉山主峰飄雪 遊客遠眺雪景
表態參選首站到高雄 游錫堃動作惹注目
大吃大喝 年節病號多
美國首創中文AP 為中文熱推波助瀾
陳唐山：2005年李前總統擬訪美受阻 與陳總統無關
北市仍有九萬七千名市民未換身分證 戶所明加班服務
台北燈節燈海之夜24日登場
民進黨黨內總統初選 游魁:與謝長廷君子之爭
生技保健風全球 菸酒公司首瓶紅麴啤酒將上市
王金平抵澎湖走春
由邱彰代表提出的民事訴訟狀 已送達聖貝竹拘留中心
國立故宮博物院春節無休 今晚為試辦夜間開放的最後一次
吳伯雄：不考慮選黨主席
返鄉車潮 今午至晚最壅塞
施明德 二度獲提名諾貝爾和平獎
謝長廷:要搶國民黨的地盤
游錫堃: 爭取黨內提名 不考慮擔任副手
蘇揆向榮民拜年 榮民喊謝謝總統
大樂透頭彩7.2億 獎落台南1人獨得
喚回中小企業誠信美德
松山菸廠老樹面臨浩劫 郝市長應懸崖勒馬
全國農業金庫 獲利不俗
ＣＡＳ也要正名
二二八一甲子 國際研討會26日登場
全球加薪比較 亞太最被看好
監委人事延宕 後遺症顯現
勞委會效法尤努斯精神 推創薪計畫
全國公務人員 平均年齡42歲
紀錄片映演專案補助 3月起受理申請
琉球受難者 來台見證二二八
馬兆駿心臟不適 昨夜過世
台灣燈會 本土山豬成主燈
教育部：明年起每年5月15日定為全國家庭日
蘇貞昌明宣布參選總統
連戰回任黨主席? 藍營立委各有看法
金豬開紅盤 法人看好台股挑戰新高
環保署籲民眾提倡綠色飲食
228國際研討會 韓國學者來台分享光州經驗
美國指中國是台海不穩定因素
台北燈節期間 周邊交通管制
步道好風光 全民快意行
升大學學測成績單 26日寄發
台灣太陽能產值 成長性看好
特偵組預計三月掛牌
台鐵運量 雪隧衝擊比高鐵大
健保費漲價 延至六月
傳統藝術變線上遊戲 偶戲、工藝、民俗輕鬆學
大學學測成績單明公布
蘇貞昌宣布參選2008總統
今明各地氣溫回升
台灣藝術在紐約 2007數位及錄像藝術博覽會
花蓮二二八紀念碑 可能遷移他處
何時宣布參選 呂副總統稱因緣未到
蘇貞昌宣布參選總統 邀請大家幫忙推
蘇揆將帶職參選
蘇貞昌返鄉 受到鄉親熱情歡迎支持
游錫堃：這輩子要為台灣拚到底
證交所將團拜迎新春
加盟大展 今天最後一天 六萬元可圓夢
學測成績寄發 可上網查成績
塑膠袋回收 四月擴大試辦
中正紀念堂將改為台灣民主紀念園區
台灣民心指數 總統執政黨信任度上升
首張228紀念郵票將發行
學測滿級分人數減少 熱門科系門檻降低
228紀念日全國各機關學校下半旗
神達宣佈購併Navman GPS穩佔全球第三
新春紅盤大漲90.75點 三大法人買超近百億元
財政部長何志欽台大摘左腎
張溫鷹評估是否加入台聯
陳總統主張初選辯論與台灣社合辦
國民黨將不杯葛蘇揆施政報告
總統高雄新厝 一個月後決定
228六十週年 陳總統李前總統將大合唱
兩年後免試升高中 12年國教今年啟動
塑膠袋強制回收 4月1日起擴大試辦
兩廳院 新聘7名董監事
史柯西斯等了36年 最佳導演終於到手
馬兆駿音樂會3月舉行
彩虹燈海營造夢幻園地 展示至3月11日
台北燈海六個主題 個個精彩可期
基隆元宵主燈show
2007台北國際旅展 早起的鳥而有蟲吃 3/1日起可以報名
光吃菜不吃飯 傷心又傷腎
2007加盟十大創業趨勢分析
元宵猜燈謎活動 好康禮券 wii 數位相機快來拿
蘇揆宣示2009全面實施12年國教
國民黨主席補選暫訂4月7日投票
鴻海華新麗華等6件赴中投資案通過
美ConAgra花生醬遭污染 台灣也有進口
林義傑明年挑戰北極後將退休
「閃靈」樂團登上英知名搖滾樂雜誌
綠委擬修法 貪污一審有罪即不得選總統
四大健身房邀您免費體驗『228快樂健身日』
亞力山大家族健康日 2/27-28開放免費運動
因應「二二八60週年紀念萬人大合唱」將實施交統管制
馬英九追思228 兩度遭民眾嗆聲
擴大澎湖小三通 3月底實施
扁：思考調整禮遇蔣介石 非挑撥族群省籍
配合推動12年國教 國中基測將轉型
一月失業率3.79%創近6年新低
鹽水蜂炮炮城逾290座 鬧元宵強強滾
北縣凱蒂貓花燈失敗 將以燈箱取代
自來水公司更名台灣自來水公司
金管會金融教育宣導將深入國軍及原住民
法商科法斯信保公司來台申設辦事處
富邦新馬取經 台灣REITs受外資注意
不一樣的金凱瑞--靈異23
民進黨可依黨員投票與民調結果協調產生總統候選人
公布呆帳應說明其來龍去脈
外勞薪資與基本工資掛勾 嚴重影響產業競爭力
民進黨中執委有意見 游揆：登記後請假
媒體代表要求擴大排藍民調 游主席：尊重並聽取多元意見
蘇揆:台灣人要團結 做自己的主人
綠營推貪污一審有罪不能選總統 藍營反對
民進黨版228條例遭杯葛 綠營批藍惡霸
鹽水鞭炮龍 綿延13公里
高鐵台北站 本周五正式營運
228紀念館揭牌 總統盼成為人權交流平台
首張台灣郵票發行 集郵迷搶購
工研院估今年台灣醫療器材產值561億元
蘇揆：馬若真認錯 應將黨史228資料交出
12國教 明星高中將採全國性學區
全球股災 台股恐無法倖免
簡余晏：北市府不當補助楊渡拍228紀錄片
徐少萍明宣布參選基隆市長
3/1起搭國際航班提早3時報到 液體容器均要受檢
扁：228責任追究 國民黨應為戒嚴道歉
林宅血案27週年 林義雄辦追思活動
市場謠言澄清 滬深股市暴跌後雙雙強勁反彈
蘇揆:馬英九若真認錯 交出228資料
總統高雄新居全民買單?府:報導錯誤
連戰再戰?國民黨意見不一
馬英九:228補償應政府負責
蘇游謝批馬拒轉型正義
王金平:體諒馬英九立場
扁李不同台 黃昭堂:上帝安排
國務機要費買醬瓜?呂:莫名其妙
旅美台灣畫家施哲三推動文化下鄉回饋故里
正義無敵228馬拉松開唱 繆思壓軸 近萬歌迷HIGH翻
丹麥研究發現：吃維他命丸 反而提高死亡率
車廂無障礙設施完備 接駁系統竟無 台灣高鐵應更貼心
春節公園遍地「炮灰」環保單位應加強宣導
馬英九特別費案的矛盾
大豆蛋白--天然的植物性蛋白質
馬英九特別費案下週將移交法院審理
首枚台灣郵票炙手可熱 餘額將搶購一空
228未降半旗 金門縣府特立獨行
中正紀念堂轉型民主紀念園區 228受難家屬贊成
全球股災拖累 台股重挫223點
中船通過正名台灣國際造船 3日掛牌
搭機新安檢實施 大批飲料瓶被棄置
客語能力考試 語言認證另項選擇
台灣文獻館推出228紀念特展
徐少萍何聖隆角逐基隆市長 劉文雄暫不表態
未提及政府過去作為 馬拒署轉型正義宣言
春假 北縣推出兩人行住宿兩千有找
台灣國際蘭展10日登場 美日歐買主來台採購
台灣大哥大公開收購台灣固網 收購價每股8元收購門檻41%
財政部：公股不退出開發金經 將加碼收委託書爭取經營權
證交所：嘉食化及力霸股票4月11日起終止上市
台証證券協助金永合投資公司公開收購國際直線
台股重挫三大法人賣超327.51億元創新高
金管會：3月15日億元以上呆帳大戶將強制公開揭露
英特爾大舉砸下6500萬美元投資力成科技
中正紀念堂 將更名拆圍牆
謝長廷公佈他的「台灣維新政見」
民進黨巨頭扁呂游謝邱 都曾入國民黨
機場新安檢措施第一天上路 亂糟糟
高鐵今天全線通車
總統昨天再促中鋼須正名
王金平鬆口：準備選總統
扁新春團拜 三巨頭到場
台灣大哥大收購台灣固網
中共國台辦經濟局長何世忠 低調來台 談陸客觀光
新竹以北市話發免費簡訊NCC斥違規
Flickr繁體中文版 將在年底推出
國際獅子盃KEY IN王英文打字競賽開始報名
高鐵全線通車 台北站正式營運
高乘載管制有效紓解車潮 交通部長蔡堆專業應予肯定
老年給付不合理 不如修法或採平均值計算
金管會15日公布1500戶逾億元呆帳大戶
先起訴後特赦解決特別費問題
王建民春訓熱身賽登板 獲首勝
初選不提名11寇？游魁：各方意見皆重視
12年國教 8月底定案
冬衣先別收 下周濕又冷
日本腦炎流行季 衛局籲幼兒種疫苗
動員戡亂時期軍法審判紀念園區開園預展
新竹市十八尖山賞花月活動開始
紫藤廬修繕 3/12起閉館一年
歐洲新聞台連日播出台灣相關報導
2001年前成立休閒農場可取執照
蘇揆：將擬12年國教說帖說明
都市更新4/5持分者同意即可改建
零售業禮券 下月起永久有效
經建會：對博弈產業持開放態度
台灣大哥大遭中華信評列入「信用觀察負向」名單
徵求頂級國際化金融人才 台新金一級主管領軍海外擴大招募
新光金「豬光寶氣慶元宵」 3000「發財豬」燈籠免費送
劍湖山世界配合太保燈會 瘋馬戲加演至3月11日
美國運通新興市場債券基金連續第二年獲Lipper 傑出基金獎
勞退監委會組織條過關 逾千億勞退基金將成股市活水
陳總統:中國逼台灣人民走向獨立
過半國委擁連再戰 馬派:不予置評
游魁夜宴昔日內閣團隊
連主席再現江湖?連戰:希望大家團結
王金平:2008大選 外省問題將嚴重
陳總統:下屆總統一定是民進黨
蘇揆願當副手?鄭文燦:扭曲說法
馬英九:誰正誰副 盡量協調
教育部通過 中正紀念堂改名「台灣民主公園」
鹽水蜂炮 13公里火龍 挑戰世界紀錄
市售散裝元宵湯圓 ２７％含不合格
台灣郵政董座 賴清祺請辭獲准
元宵節好天氣 週一起變天溫度探低
七月一日起 公家禁用紙杯
慈湖撤憲兵 合情合理
慈湖撤憲兵 合情合理
3日宣佈參選總統?呂副總統:不會
吳伯雄:不可能與連戰競爭
自己結束自囚赴美 施明德:沒必要交代
李前總統:朝野現應投入正名制憲
馬英九:連戰很忙 這兩天不會連馬會
馬英九:政客勿操弄族群
陳總統:選呂秀蓮搭檔是最正確的選擇
立委籲蘇揆譴責日相不當發言
「清心過好年」圖文影音系列徵選活動徵件
台博館辦理「生命密碼：拯救生物多樣性」特展教師研習營
吳敦義:沒有要選立法院長
李前總統:民進黨口號治國 民進黨:不客觀
王金平:先求立委勝選
謝長廷:高雄經驗可解中正紀念堂爭議
陳總統:台灣只有統獨問題 要"四要一沒有"
謝長廷看四要一沒有:我們都支持
到底選不選?呂副總統:過年不談政治
台聯批四要一沒有:與李前總統唱反調
磁波超量千倍 環團籲校園無線上網喊停
又濕又冷中部以北、東北部大雨特報
教育部公布十二年國民基本教育說帖及相關議題說明
楊惠姍紐約琉璃展
台股早盤重挫逾百點 失守 7500點
中國成功栽種黑珍珠蓮霧 農委會應加強管制台灣農業核心技術
林義傑正港台灣英雄
加拿大作家利考克的幽默藝術
報稅季節將至 新措施報到
YouTube與多家電視公司結盟 提供更多元節目
兩高中生成功攀越南美第一高峰
史詩歷史紀實紀錄片-圓明園 四月即將上映
正副元首五院長等財產需強制信託
台股重挫 國安基金密切關注市場發展
義務役除役年齡從40降為36歲
資深律師得轉任二審法官檢察官
無痛、免麻醉內視鏡 大腸檢查不可怕
常用止痛藥 易增心臟病風險
光吃菜不吃飯 傷心又敗腎
王金平:連王馬會 無法說出心裡話
民進黨總統初選領表 四大天王三缺一
呂副總統6日登記總統初選
連馬會:總統候選人定於一 連無意再任主席
游錫堃:黨內瀰漫2008失敗主義
卓榮泰:四要一沒有與選舉無關
馬特別費案本週移審地院
李前總統6日將回應"四要一沒有"
學區畫分 教部公布原則
推動閱讀認證 不及格不准畢業
林強、閃靈、好客分享征服坎城榮耀
旗津將規劃觀光島 開設民宿
九歌文學獎 海洋題材得勝
同居與同志 可適用家暴法
高雄市將印尼、越南語 列母語教學
七年級女機師成華航招募人才活廣告
阿里山郵局百歲 盛邀身份證末3碼「100」民眾
富邦宣布買2.6％台灣大股權
辜家上下其手 辜濂松想要全身而退？
府：總統不是宣布台獨 事前未知會美方
寒流來襲 今晨淡水攝氏9.7度
台灣軍購遲未通過 中國軍費卻大幅增加
呂秀蓮表態參選 率先完成初選登記
台股跌深反彈 上漲106.5點 站回7450點
6月漲健保費？蘇揆：子虛烏有
外交部：台灣維持台海和平決心不變
教長：12年國教學區規劃1年內定案
蘇揆：考量公共空間解嚴 應拆中正紀念堂圍牆
文化總會新春文薈 藝文界饗宴
日相否認曾強徵慰安婦 政院表遺憾
台鹽白色海洋音樂祭 與貢寮別苗頭
籲關心地球暖化 新光金邀民眾免費看「不願面對的真相」
籲關心地球暖化 新光金邀民眾免費看「不願面對的真相」
保誠國泰等12家保險公司獲金管會新種商品送審績效獎勵
2007聯華電子萬人路跑健走 3月25日豋場
智原科技USB IP傳捷報 2006年底累計出貨破2億顆
呂副搶先登記 游魁:民進黨人才濟濟
蘇揆:依規定申報特別費無違法
到底選不選?王金平:還早 不急
陳瑞隆:中鋼正名評估中
陳總統盼總統初選民調暫緩
謝長廷:總統選對人 民進黨必能繼續執政
總統府:"四要"與"四不"不牴觸 也非回應李登輝
呂副總統:一年前就準備邁向2008
回應陳總統 黃昆輝提"新四要一沒有"
認識台灣數位藝術新浪潮
台大學者重提「日光節約」政策
中鋼將在3/28董事會改名為「台灣中鋼」
鼎泰豐 打出高薪吸引應徵者
清明4天假 國道0～6時不收費
金石堂英國節書展至四月二日為止
蔡明亮的黑眼圈 3/23上映 現在開放預購
南方之島 - 澳洲塔斯馬尼亞藝術家聯展
蘇院長指示加速政府e化 經部銜命全力推動「企業e幫手」計畫
104人力銀行：五成女性上班族肯定台灣女性地位上升
標準普爾：台灣證券商間優劣差距逐漸擴大
金管會：金檢開發金為例行業務檢查 無關護航官股
Gmail開放全球免費註冊 推出行動版Gmail服務
威爾許張忠謀談領導力 操守最重要
呂副總統批美聯社:惡言惡語 莫名其妙
王金平:先協調再談其他
蘇揆援呂:不正確 不公平 不好
民進黨不分區立委初選 採擴大排藍民調
黨主席擺不平 國民黨立委:爸爸媽媽要合作
蘇揆:公佈欠債一億元呆帳大戶
談不攏 民進黨總統初選民調規則未決
陳總統祈福:讓台灣成為人間淨土
傳藝中心「超級叫賣王」受理報名
國美館放映『台灣數位藝術新浪潮』紀錄片精華版
綠博驚炭館 秀神奇竹炭
溫差14℃ 走雪隧…像洗三溫暖
健保支付 明年起同病同酬
林海音、何凡 文物捐贈台文館
新光金控邀您與朱古力合影抽獎活動 送您汽車及多項大獎
TAO太鼓：聽覺與視覺的精彩饗宴
植樹節活動起跑:「愛林護土‧由我做起！」
新光人壽獎助學金開始接受申請
觀光競爭力排行不佳 台灣還要加把勁
全球ｅ化政府評比 落後韓國成第二
中國泡沫經濟破滅
正名的技巧
大球團強壓小球員
游錫(方方土)參選 蔡同榮代理黨主席
呂秀蓮致函國際媒體 限48小時回應
中國稱陳總統為地方官員 政院：粗魯
台灣蘭展10日登場 訂單可望突破20億元
全球企業女性主管比例 台灣排第七
全球女性勞工人數創新高 性別歧視仍在
中正紀念堂文資鑑定 北市府26日首次會勘
婦女節21署立醫院免費乳房篩檢
部分紅衫軍連署將控告施明德詐欺
另類垃圾 手提花燈廢電池估達120萬顆
傳花旗140億元收購 僑銀：洽談中未定案
力霸弊案 王又曾遭求刑30年
力霸案偵結 107人起訴 犯罪金額逾700億
教部閩南語羅馬字拼音輸入法上網 供下載
避開人潮 擁抱美景
步道好風光 全民快意行 嘉義篇
步道好風光 全民快意行 屏東篇
吳伯雄決定參選國民黨主席
立院三讀 228事件處理及補償條例改為賠償
健保住院 明年起同病同額支付
預防糖尿病腎病變 應每年定檢尿蛋白
高齡化社會來臨 花蓮門諾醫院希望工程開工
洪秀柱退出立委初選 投入黨主席補選
青春無敵！愛與淚水交織的【琳達!琳達!】
富邦金：95年稅後每股盈餘1.09元 最壞時機已過去
加強集團企業監理 金管會建置集團監理資料庫
國會上演女立委大戰 藍營敗 兩員掛彩
謝長廷登記參選:推動台灣維新
樂生院民赴官邸抗議 蘇揆:不是行政院處理
呂副總統:美聯社表達絕無不敬
陳總統:稱蔣民族救星是歷史大諷刺
吳伯雄選黨主席:扛起受苦難工作
楊甦棣:CNN瞭解這樣的處理讓呂秀蓮難堪
陳總統:國際媒體不應以北京觀點惡意評論台灣
金恆煒:張超英對新聞有崇高貢獻
洪秀柱選黨主席:擁抱群眾才能救國民黨
游錫堃登記:承擔後扁時代歷史使命
中選會組織法 國會下週續惡戰
餐廳油煙排入水溝 擬重罰
保存失散珍貴文化 紅毛港故事新書發表
拆遷樂生 蘇揆不讓步
中選會草案爭議 立院15日再處理
8位台灣富豪登上富比世鉅富排行榜
宜蘭8日深夜發生規模5.2地震
台灣燈會嘉義高空煙火 10、11日加碼演出
獨占影響消費者權益 公平會禁止好樂迪與錢櫃合併
獨立董事公司治理高峰論壇3月15日登場
高鐵宣佈3月底增班 20日起電話訂位
指對老蔣不敬 國民黨撤銷李傑黨籍
教育部規劃十二年國教 值得肯定
政商酬酢被抓包 檢察總長應更謹言慎行
都是國語惹的禍
鹿港知名攝影家許蒼澤 捐贈科博館攝影作品
釋股方案三管齊下 飛利浦即日起退出台積電董事會
蘇:會放空自己 謝:政治非盡如人意
蘇揆:中正紀念堂降級完全合法
蔡同榮代理主席 蘇揆:中常會通過才算
王金平:連戰秉公 吳伯雄是另一個課題
呂副看蔡同榮代黨主席:並無不可
新聞局:不會撤美聯社記者簽證
吳伯雄辭國民黨代理主席
雖未道歉 呂副總統接受CNN與AP說法
扁邀四大天王協商無結論 下週二再談
一代布袋戲大師黃海岱告別式 萬人相送
北宜高 年底開放大客車通行
未老先癡呆 可能是甲狀腺低下
貓空景觀纜車 6月初營運
蘇揆:4個人都喬不好還選什麼
呂副總統:欣慰國人支持
吳伯雄:不要把小我膨脹的太厲害
游魁:路線不同如何協調
謝長廷:社會自有公評
蘇揆看"蘇傑配":不要再為難李傑了
呂副總統:誰說女人不行
蘇揆:為照顧"三中"特別南下
謝長廷:有人不願意就很難協調
謝長廷:不要因為選舉耽誤政務
謝欣霓批公款助選 蘇揆:讓人民知道政府做什麼
台聯:不排除自推總統候選人
王金平:要配當然是"王馬配"
游魁:有人在搬弄是非
呂副總統:相互批評 贏初選也贏不了大選
馬英九:誰配誰會贏基層很清楚 不好意思說
總統府:未規劃邱義仁代理黨主席
院線片供下載 頂客論壇緩起訴
補充營養品 不是量多就好
孫少英 彩筆導遊日月潭
國立台灣交響樂團接管中興堂
「百年榮耀－黃海岱追思紀念展」
臺博館舉辦「生命密碼特展」及「植樹節苗木許願」
景氣不佳 6成企業不徵人
台灣製造業幾乎十年沒調薪
本土政權要延續 國民年金快上路
自行培訓網球選手 要胡娜自費 體委會該受譴責
中道政治的條件
今年台北燈節吸引六百萬人參觀 昨晚閉幕
40位蔡明亮『分身』走上台南街頭推銷《黑眼圈》
新光摩天大樓登高大賽大放送
高市長選舉訴訟今起驗票 6天後分曉
特別費案 許添財不起訴 許陽明遭起訴
李傑：共軍去年對台針對性演訓30餘次
李逸洋：三個月內讓社福黃牛消失
交部：研究高鐵台鐵票證合而為一
外資賣超549億元創記錄 台積電鉅額交易佔576億元
土地銀行188億元不良債權脫標
台灣期貨交易所獲AMF正式會員資格
太子建設10億元聯貸 日盛銀主辦
活絡興櫃市場 櫃買中心祭出券商競賽活動獎勵
鴻海入主新普 持股8.89%成為最大股東
花旗併僑銀是否涉炒作內線 立委要求金管會徹查
微星 CeBit 2007爭光 主打『MSI Your Vision』
許添財特別費案不起訴
許陽明特別費案被起訴
高雄市長選舉全面驗票 12日起連驗6天
陸委會關注連戰赴中是否簽署文件
吳退選主席換王不選總統?王金平:兩碼事
蘇揆:樂意參加台灣社辯論
游錫堃:追討不當黨產照顧弱勢族群
總統夫人吳淑珍親筆聲明駁邱毅指控
紀念俞大綱 戲曲界下月拚台
明華園公演 索「票」非真票
碩士論文 金庸要改寫出書
彭氏兄弟 2007最新驚悚力作-森冤
NICI公布：台灣資訊國力全球排名第七、亞洲第二
7年級出門上妝成趨勢 彩妝業蓬勃發展
三大超商電子錢包系統大決戰
萬事達卡組織公佈亞太區女性進步指數台灣第三
專制和腐敗是災難的根源
廢電池回收 有譜
北市府就業網「OK-Work 台北人力銀行」改版上線
特別費案南北檢不同調 蘇揆：尊重司法
薪資不如預期拒簽約 王建民仍具超人氣
總統黨內初選 扁今邀呂游蘇謝再協調
經部推動「企業e幫手」計畫 主動提供企業電子服務
台灣工銀42.8億元REITs「駿馬一號」3月底開募
法國巴黎銀行總行獲准在台募集發行第二檔福爾摩莎債券
明基財報虧損涉內線 金管會移送法辦
蘇貞昌:帶職參選到黨提名
呂秀蓮:協調要有耐性有信心 會放空自己
柯建銘籲呂游蘇謝放下心防交換意見
蘇總統配李閣揆?李傑:讓我休息
蘇貞昌:不見得非我不可
台灣社24日辯論會 蘇游謝確定參加
謝長廷:有權的人要累積對制度和社會的信賴
陳總統協調有成 呂游蘇謝簽署4點共識
公立高中 44% 集中基北高
光影嬉遊記皮影戲偶 真人演的！
台鐵清明預售票 21日開賣
今明白天氣溫偏高 週五晚另波鋒面報到
美股重挫衝擊 台股早盤大跌百餘點
涉內線交易 明基財務副總游克用聲押
日偶戲團拜會小西園許王交流偶戲藝術
贏回電子化政府評比首位 應對症下藥
報載「數位普及率」落後 ＮＩＣＩ小組不以為然
開放網路連署 推動電子民主
美國次級房貸違約激增 房市走向泡沫化
國內首座海洋國家公園
公衛支出挪用健保專款 立委：應追討回來
宜蘭弘道仁愛之家 期待您伸援手
民進黨民調：逾五成支持台獨
胃繞道減肥手術後遺症多 嚴重者可能失憶
健保今年短缺200億 將向銀行借錢
高齡社會來臨 政院10年長照計畫投入817億元
營建署長李武雄：海洋保育里程碑
期交所「期貨操盤人基礎人才訓練專班」3月15日正式開跑
「標準普爾2007年台灣基金獎」揭曉 富達最大贏家
P-Shares、P-Max、FMP 寶來投信2007年三大業務主軸
台灣大哥大發表CSR報告書 2007要當Triple Play大哥大
新光瑞安傑仕堡動土 打造傳世經典健康豪宅
全球股市再度暴跌修正而已 張忠謀：對全球經濟仍審慎樂觀
游錫堃:陳總統協調有正面意義
王金平:王馬合不等於馬王配
呂秀蓮:我是馬英九最好的對手
蘇揆:行政院無權准駁樂生院為古蹟
吳伯雄:選黨主席是最後一件政治工作
民進黨將辦總統初選政見發表會
蘇:沒有人敢犯大不諱 游:要把度量放大
連戰:大選最佳拍檔沒有什麼配不配
生命小鬥士 微笑對抗病魔
98學年起 高中課本分A、B兩級
洪秋蓮點子王 帶動漁村工藝
郭芝苑樂譜出版 樂得唱兒歌
新光美術館「豪宅展」知名建築及室內設計大師聯展
新光瑞安傑仕堡動土 打造傳世經典健康豪宅
八旬攝影家---吳紹同用鏡頭展現《鶴的世界》
扁二度協調 四天王同意先進行辯論會
若因特別費遭訴 蘇揆願退選
數位影像先驅 CASIO 多款新機繽紛上市
遊綠博住礁溪冠翔 吃住玩樂5折優惠
26銀行呆帳逾千億 長億欠最多
香港奧委會委員：奧運聖火將經台港澳
近5年兩岸地下通匯逾777億元
台視公股標售 近10業者領標
台灣資訊國力全球排名第七、亞洲第二
李遠哲籲共謀解決地球生態危機
PDA客語學習辭典上線 免費下載
長期照護10年計畫 社福界看好就業市場
研究顯示：職場男性抗壓優於女性
7月1日起兵役縮短為1年2個月
鄭文燦：蘇花高正在環評 各種建議都會考量
官方網頁加註台灣 行政機關通例
台灣期交所獲2007 FIA第三屆亞洲衍生性商品研討會主辦權
工研院啟動南風週 打造南台灣豐田奇蹟
ING贊助全球F1一級方程式賽車 發起全球品牌形象廣告
藍營:侯寬仁有意識型態 不辦呂游蘇謝
辜寬敏:支持鼓勵呂秀蓮投入總統選舉
謝長廷:追求獨立過程可以"稍微停一下"
蘇貞昌:初選協調成功就無需黨員投票
無意外 立法院"循例"繼續空轉
滙豐銀行發表「滙豐2007年亞太區資金及財資管理指南」
數位點子與國際泛亞合作 挑戰華人手機數位內容第一品牌
力廣減資涉內線 檢調追追追
選總統 王金平：一切交連戰協調
蘇揆：推動國家正常化與正名要一步步做
教育部提供美國中學華語文教師赴台研習
金門觀光公車 7月1日上路
台灣文獻館新書發表會17日登場
新聞局：2010年電視頻道全面數位化
國內航空業西部長程線大降價
拆蔣介石銅像 陳菊：空間單純化
全台億元呆帳戶逾3700億 朱安雄最多
青少年育樂中心「未來巴菲特---財商教育從小做起」講座
宜蘭市新福宮邀您天上聖母遶境慶典
2007竹子湖海芋季開跑～燦星會員獨享13家海芋園優惠券
2007花‧藝‧文化國際學術研討會
『畫梅話梅』緣聚陶博館 名字有『梅』免費體驗
台灣心料理 相思廚現身台北
天下企業公布「天下企業公民獎」得主
台灣網路極不安全 中國駭客頻頻入侵 行政院及國安會應予正視 全力防堵資安漏洞
李傑堅持「軍隊國家化」卻遭撤銷黨籍 國民黨討好深藍、遠離勝選
馬英九的假相與真相
看完電視就上床 影響睡眠品質
雨天戴隱形眼鏡 當心阿米巴原蟲入侵角膜
鄧肯現代舞台灣傳習巡迴
台灣大哥大公司治理有成 榮獲「CG6002公司治理評量認證」
兆豐證95年稅後EPS 1.53元 較94年成長2.4倍
寶來全球REITs基金獲准追募100億元
疑涉內線交易? 力廣澄清：檢方未傳喚董事長黃崇仁
B型嗜血桿菌高峰期 幼兒慎防腦膜炎
冬春交接腦膜炎好發期 嬰幼兒應速接種疫苗
蘇揆:呆帳難消都是國民黨主政時造成
游錫堃:民調不能做為判斷初選唯一標準
謝長廷:和王金平不用喝酒就很團結
呂秀蓮:越多人知道她狀況 民調就會好一點
馬英九工作室18日正式啟動
王金平:很期待馬英九的禮物
總統:合用台灣新憲何時產生有嚴峻挑戰
鄧肯藝術總監 巡迴播種
照顧新台灣之子 旗津4國中小資源聯盟
美進口肉品 漲聲擋不住
紀念楊傳廣音樂會 金下午登場
多重番茄元素 可降血壓及改善排尿
伴著香味入眠 可增強記憶力
總統:催生新憲不是邁向法理台獨
游錫堃:排藍民調可防藍營借腹生子
呂秀蓮:台灣廠商要3B
謝長廷:國內鬥爭像文革 在媒體上鬥臭
王金平過生日 遊泰三天
馬英九:選總統是為了國家
蘇貞昌:希望屏東也能出一個總統
行政院澄清 蘇揆未對基本工資調整方向做裁示
北台灣濕涼有雨 下午雨勢轉大
六年級創意作品 北美館展出
玩Wii過頭 腰酸背痛肌肉發炎
駐英代表處抗議經濟學人台灣文革報導
王金平不參加初選?馬英九:言之過早
游錫堃:排藍民調產生的候選人才真正代表綠軍
學者認吳釗燮任駐美代表有助台美關係
總統初選民調排藍?呂:未協調到 謝:沒有意見
考試院長姚嘉文開總統4條件
李大維:加強台美互信仍有努力空間
吳釗燮:總統說李代表工作告一段落 需要從國內有人過去
皮爾斯布洛斯南的王牌對決
李澤楷造訪台中刮炫風
100元買下保留樂生的小小夢想 部落客明登廣告爭取社會大眾支持
遠傳併速博 新加坡電信入股遠傳
《陰道獨白》與「創世紀」國際藝術家一同秀擂臺！
陽明山花季將於下週結束 海芋季將接力演出
台中縣大雅鄉小麥文化節活動 熱鬧舉行
鋒面影響全台有雨 北部東北部天氣涼
五星級觀光遊輪大河之戀皇后號 定五月初啟航
選總統「勇於承擔」 艱困選區「乏人問津」
王又曾夫婦掏空台灣 王令麟卻名列十大富豪
誰說愛滋流行減少了？
工研院與德國ExtraEnergy合作推動輕型電動車電池共通介面與安全標準
櫃買中心衍生性金融商品交易系統3月26日上線
「96年度興櫃股票績優推薦證券商暨證券經紀商競賽活動」 獎金連3送
臺博館「水水濕地工作營」接受報名
跳脫約定的劇場表演形式- TAO太鼓團長專訪
Wii自用兩台以下可攜入境
宜蘭綠博歡喜慶8歲 開啟51天”YOUNG綠活現”之旅
詹詠然莊佳容獲太平洋人壽網賽女雙亞軍
總統初選 民進黨四月辦政見發表
淡水河豪華觀光遊輪將啟航
牙膏若標示藥用 違反藥事法要重罰
台灣社2008電視辯論會 呂不參加
黃富明接任台灣工銀科顧董事長
速博董事會減資75億元 無合併議案
陳冲新舞台 接任中信證券董事長
開發金捐1200萬元照顧6縣市萬名貧困學童營養午餐
吳樹民:會問清楚游蘇謝令人疑慮的言行
王幸男:總統未完全放棄協調
邱義仁在319記者會說謊?總統府:以訛傳訛
游錫堃:贊同總統候選人直接黨內初選
放棄協調?謝長廷:難為總統了
鄭文燦:蘇貞昌未抱怨總統不喜歡他
FAPA:吳釗燮任務艱鉅 要有心理準備
白樂崎看新任駐美代表:我們認識他 他也認識我們
城邦集團投資PIXNET 舉行記者會 強調服務不變
MySpace開設政治性頻道 提供選民線上助選空間
要不要以鞭刑杜絕性侵案 法界與立委看法兩極
B肝盛行率全國之冠？ 宜縣府：嚴重不實
免費全省看「不願面對的真相」，2台汽車、100台任天堂 Wii等300萬大獎等你拿
新竹科學園區 開放觀光
悠遊卡「嗶」三聲 身心障礙者自殺
B型肝帶原者 應定期超音波檢查
搶救樂生行動-樂生自救會發函希望拜會院長王金平
PChome部落格將於3/21起，與PChome新聞台合併
4/1起電信費降價 降幅5.35%
AIEF十五週年學展贈禮
國際文化資產日-攝影比賽及老照片甄選作品展
投審會同意台積電0.18微米登陸案
吳樹民：世衛拒台入會構成防疫風險
國家語言法通過 鄉土語言名稱將調整
全台480萬人睡眠出問題
高鐵台鐵21日開放清明車票預訂
台視公股標售 鴻邦建設等五家投標
故宮獲2006 AVICOM最高成就獎
立院程委會封殺陽光法案等案
兩廳院27日選出藝術總監
台灣工銀獲美FED核准100%收購美國華信銀行
台灣工銀95年EPS 0.39元 預計配息0.25元
日月光獲選為DRAM大廠奇夢達IC基板供應商夥伴
奇偶科技95年EPS 11.16元 現金股息8.8元
明碁95年EPS-10.78元 董事長李焜耀請辭獲慰留
陳冲：不介入開發金股權之爭
馬英九提「五要」改善兩岸關係
國防新聞:台灣軍購陷於混亂
蘇貞昌:大家要有風度
蘇揆:沒有去國語化這樣的事
初選改黨員投票?游錫堃:沒有意見
呂秀蓮:行政資源使用與競選經費應有透明度
馬英九:西進應"原則開放 例外管制"
王金平:協調總是要有始有終
總統:建議台美中共管台海和平
小週末看電影--彭氏兄弟 2007最新驚嚇力作「森冤」
Silicon Image任命林明璋接掌臺灣區總經理
華航花車設計師Mr. Raul Rodriguez來台參加「花‧藝‧文化國際學術研討會
明基評等不受第四季虧損立即影響
Sony光學儲存女孩新誕生 命名募集中
樂生拆遷案真相無人探討
搶救中央政府總預算 蘇院長應主動出擊
民進黨總統初選的辯論
第十七屆國家品質獎 獎落誰家，值得大眾期待
2007基隆海洋兒童藝術季系列活動開始
台視代理董座 鄭文燦：和財政部協商
世界警消運動會 台灣隊再奪五金五銀
勞委會：基本工資擬調高11%
全球暖化 水源短缺問題更形嚴重
基隆海關首創標私貨及逾期貨網站
扁不放棄再協調四大天王
吳釗燮：不排斥美國對兩岸雙重承認
楊甦棣：台灣經濟向上提昇
大台北美食之旅 夜市吃透透
滙豐銀行台灣2006年營收133億元成長22%
信邦合併金橋 台証證券任推手
『凌渝英布畫展』3月21日至4月25日土銀『館前藝文走廊』登場
新光投信2007『四要一沒有』
王金平:登記歸登記 協調歸協調
陳其邁:總統近期內將兌現在高雄購屋承諾
陳總統:"蘇揆逼宮"完全是沒有的事情
馬:雙黃金航圈 吳釗燮:不符現實
謝長廷反對強制拆樂生院
軍購案綁中選會 立院協商無結論
國民黨3/31辦遊行 邀連王馬同行
蘇貞昌:謠言止於智者
面對真相 環署辦氣候變遷紀錄片巡迴播放
明日博物館HAPPY LIVING藝展22日登場
台灣文學捷克譯文計畫 14本小說捷克發行
高雄市文化局贈書忠僕號 隨船宣傳高雄
笑聲與淚光中「微笑小太陽—馬漢忠與他的同班同學」特展開幕
教部放寬原住民 退伍軍人考生升學優待
DHL宣佈成立台灣區品質管制中心
奧莉維亞紐頓強期待台北之旅 嘗試台灣美食
吸引外國人來台就醫 政府擬推醫療簽證
胡瓜無罪案爆發法官收賄疑雲
麗星郵輪重返台灣 今夏可搭郵輪遊澎湖
司法官負面新聞不斷 法官法應引進國外民間評鑑制度
台灣利率長期偏低 造成資金大量外流
保守勢力分裂台灣族群
樂生療養院案 行政院：廣納意見評估
基本工資調高 月薪17642元 時薪94元
扁：中鋼絕對要正名 盼勞資和諧
原住民及退伍軍人升學優待放寬
國民黨提名張通榮參選基隆市長
陳菊今起每兩週與基層對話一次
羅曼菲逝世週年 雲門宜蘭辦追思活動
馬英九後援會成立 目標遍及309鄉鎮
周俊勳獲首爾世界棋王戰冠軍
外交部：醫療申請來台 至多6個月
衝撞高雄地院 邱毅判刑1年2個月定讞
想創業嗎？中小企業助您一臂之力
達人出書分享教你快速成交好保單
世界先進斥資83億元購買華邦竹科8吋晶圓廠
優群科技1.7:1換股取得良澤95%經營權
東陽與日本三星化成品公司合資進軍武漢設廠
群益證券贊助Kenny G來台演奏會
寶華成豐投信遭處分停止二年新基金募集
總統:中鋼絕對要正名 中鋼:積極評估
馬:民進黨鎖國 蘇:三通已兩通半
馬英九:王金平不分區立委第一名理所當然
"揭弊天王"邱毅將入獄一年兩個月
蘇揆:不反對立委總統選舉二合一
蘇貞昌:黨內競爭不重要 贏得大選才重要
蘇貞昌批馬:支票開好多都沒兌現
總統何時再協調?辯論後再說
兩歲以下幼兒 擬補助保母費
竹子湖海芋季今登場 周邊道路例假日將管制
工程界的諾貝爾 中研院士馮元楨獲拉斯獎
不讓YouTube專美於前 福斯推出短片
精緻飲食盛行 苦了肚子
挑戰6公尺高台 紙風車當空中飛人
飛利浦選擇Blue Coat達成廣域網路最佳化
中華航空與法國雅高酒店簽約
陳武鎮 畫出政治犯夢魘
2007阿里山與螢共舞 阿里山國家風景區推出8大賞螢典藏遊程
水下考古中心 將在澎湖成立
2007中華插花藝術展 史博館邀您參加園遊會親子花藝活動
亞力山大三月朋友日3月31日開放民眾免費進場
燦星旅遊網4周年慶，八大好康 週週送您兩台Wii
政大教授陳清河接任台視董事長
民進黨團決議支持扁續協調呂游蘇謝
『樂生再現生機？』樂生保留自救會至北縣府陳情
竹子湖海芋季登場 例假日交管
新力易利信網賽 詹詠然首輪輕騎過關
首屆台灣十大經典農漁村評選出爐
邱毅即將入獄 中選會：無法參選立委
蘇揆：妨礙政務或總統認不適任 將請辭參選
馬英九提新四要：要吃飯要工作要治安要教育
台灣奈米標章制度 全球首創奈米驗證
封邱毅為英雄 國民黨團誓言動員營救
2G行動電話費 4月1日起降價
台灣光電半導體產業協會成立
永豐金控擬每股35.88元收購大華投信75.32%股權
信教受洗?馬英九:受不了講話被誤用
陳總統為樂生院事件道歉
呂秀蓮籲黨員支持黨辦政見發表會
蘇揆:我不宜對憲政體制表示看法
辜寬敏黃昭堂不贊成總統協調初選
中選會定調:邱毅服完刑前不能參選
蘇貞昌:不會因為人說選舉利多就不做
黃天麟:2008總統要有台灣經濟主體意識
呂秀蓮籲日本政府向慰安婦道歉
台灣社2008民進黨總統參選人辯論登場 天王三缺一
國美館數位藝術方舟於325美術節啟航
國中圖扮戲 故事劇免費欣賞
「高雄國家藝術文化中心國際競圖」決選結果公佈
紫斑蝶 救了林內成功國小
十大經典農村 苗縣奪2獎
汽水長期當水喝 68歲婦送命
台中縣立文化中心演藝廳「無獨有偶」
持青年旅遊卡暢遊三鶯 享便捷優惠
台北晶華酒店推出復活節自助大餐
游蘇謝同台大辯論 呂秀蓮缺席
謝長廷:中華民國台灣化後就可推動正名
游:三度請當事者澄清 蘇:游主席沒問過我
游錫堃:台灣不能再繼續承諾四不一沒有
蘇貞昌:團結最要緊
呂秀蓮:會把台灣打造成一個美麗島
邱毅被關不能選 改選不分區
辯論會學者質疑 游聲望略低 蘇謝不太獨
蘇貞昌:因競爭有各種長長短短的話很可惜
辜寬敏:游錫堃講的是事實
呂秀蓮主張成立"逼宮"真相調查委員會
游錫堃:誠實是最好的政策
蘇貞昌:真相只有一個
陳總統再為蘇貞昌澄清並無逼宮
蘇貞昌:反對二次罷免和總統下台
謝長廷"台灣維新"演講:若當選建立公平正義社會
鄭文燦:尊重富士電視處理台視股權自主決定
棋王周俊勳的心願 打敗世界第一
「開麥拉」募款 紙風車幫重殘病童圓夢
The Westin Taipei六福皇宮3/23-4/22【紐西蘭美食之旅】
全台部落客團圓大拜拜 4／14 台北華山文化園區一起Up！Up ！
台股緩步盤堅 挑戰7900點
台視投標人資格審查30日決標
台經院公佈三月景氣動向及財經趨勢
電子化政府之推動 要再度奪回全球一九八國之冠
教育部主動了解學生自殺傾向值得肯定
總統候選人「轉型正義」基測
僑委會：推動僑民不在籍投票 須修憲
中正紀念堂會勘 專案小組建議列文化景觀
胡瓜是否吸毒週三報告出爐
馬：支持吳伯雄角逐國民黨主席
鄭文燦：未要求日方將台視股權賣給自由時報
法務部：邱毅入監後無法行使立委職權
台視釋股風波不斷 財委會決議暫停釋股
台視公股標售 開標日延至4月11日
台視釋股風波 蘇揆：由蔡英文查清楚
2007國際帆船競賽--3/30報名即將截止
林務局即時影像系統 報您知阿里山吉野櫻開了沒
鋒面抵台 雨到周三
美國AMC12數學測驗 台灣2人滿分
辱罵施明德 林國慶黃昭輝被判拘役
紫斑蝶生物廊道 清明前後共賞奇景
府主導總統初選民調版本 蘇謝等10常委連署
台灣學童希望有任意門 不喜歡被比較
「康健雜誌」公佈兒童身心大調查
NTT Com選擇Fortinet提供安全管理服務
渣打併竹商銀 今宣布更名為「台灣渣打」
教育部核定100所 發展「校校有特色」
高脂鮮乳藏危機 2大杯脂肪量達一天所需1/3
交通號誌「小綠人」 年底全國統一
單親培力計畫 單親爸爸納入補助
破百年紀錄 台東出現罕見3月焚風
渣打併竹商銀 更名台灣渣打
滙豐銀行2007「年輕銀行家」培育計劃起跑
蘇揆:國安局監聽違法就查辦
王金平:社會雙峰化使族群被挑撥
呂秀蓮:總統換女性做不過份
馬英九:民主制度下挺人很自然
洪奇昌:總統與分區立委民調不應比照不分區
柯建銘:建議總統就職七週年大赦
台視公股釋出審議小組:撤換賴國洲算客氣了
藍營為選舉封殺"反恐怖行動法"
聯合利華關桃園廠 裁員130人
平民植牙風 ４顆人造牙根 替代整口植牙
六福皇宮逍遙週末假期，國人特惠價$6,666
健保卡 已淪為地下錢莊現金卡
台灣的世界第一 全靠單打獨鬥
高學歷、高失業情況日趨嚴重 教育單位應立即檢討
保護台灣！不保護環境？
水磨曲集崑劇團4月1日起演浣紗記
故宮翠玉白菜破損？故宮：清宮時就有的舊傷
胡瓜吸大麻 驗髮結果即將出爐
台大帶頭漲學雜費 政大跟進
兩廳院新任藝術總監楊其文：鼓勵本土創作
勞保年金化 保費將上漲 請領年齡提高
胡瓜、丁柔安驗出曾長時間吸大麻
Yahoo電子郵件容量無上限大放送
電視台播歹徒持槍恐嚇 媒觀：淪犯罪傳聲筒
webs-tv更名天空傳媒 以yam天空品牌經營
財部：賴國洲可否兼台視總經理 需董事會決定
府主導總統初選排藍民調案 八成中執委連署
杜正勝：語言政策制定 國語就不是現在說的話
王金平訪中?馬英九:樂觀其成
呂秀蓮:重要關頭應明辨忠奸
游錫堃:孤臣無力可回天
蘇貞昌:常不曉得邱義仁那抹微笑是怎樣
陳明通:第二共和憲草尊重中華民國
張俊雄:兩岸關係在可預見未來不可能正常化
黑道嗆聲影帶TVBS記者拍 鄭文燦:嚴厲譴責
記者特派免職 長官記過 TVBS公開道歉
高雄義大與武漢大學簽約推展教育學術合作
儀式婚改登記婚 蘇揆要求緩議
紙風車12生肖完結篇 跑吧！小豬明起6場
海上書城「忠僕號」 抵台中港
內臟脂肪與遺傳有關 運動不一定能改善
科博館《喜迎牡丹—牡丹芍藥特展》
科博館921地震科學教育研習活動即日起開放活動報名
「灰姑娘」兒童舞台劇公演 免費索票中
台北晶華酒店設立Skype客服專線以及You Tube. com活動訊息專區
329房市黃金檔期 買氣蓄勢待發從歷史之三波景氣高峰期回顧
上新光銀行網站 拿不完的好禮大相送
台視釋股案作業 惹來一身腥
調高基本工資時薪制 可造福相對弱勢族群
撕裂族群的黑手
四大天王比支持度 也要比風度
鼓勵向學 英華達OKWAP「金」援你第四屆OKWAP教育獎學金甄選開跑
TVBS製播黑道影帶 媒觀：新聞主管應下台
王金平獲授權訪中？總統府：純屬無稽
NCC：TVBS若情節嚴重 可能開罰並停播3天
遺失200張許可證 移民署懲處失職人員
公平會附帶條件通過雅虎與無名小站合併案
聯發國際挾15年成功經驗 再啟平民咖哩創業加盟風潮
Google推出Google Notebook繁體中文版
海基會董監事會解除王又曾董事職務
亮槍影帶事件 記協：媒體草率爆料應反省
TVBS自拍黑道影帶 蘇貞昌：不容媒體作亂
禮券使用無期限 定型化契約四月上路
謝文定調最高檢主任檢察官
通知程序有瑕疵 邱毅 延後入監
亮槍案主角 槍擊要犯周政保落網
第17屆國家品質獎
遠東商銀香港分行3月30日正式開業
李逸洋:明年中就可補足員額 紓警壓力
NCC:TVBS是初犯 不致停播
衛星電視公會:改收視率統計方式防惡性競爭
國內首檔亞美短債基金 4月9日展開募集
聯合報說高層施壓 謝文定:沒有感受到
總統:香港特首選舉是北京安排政治大戲
游錫堃:堅持低度排藍者真的挺本土政權?
蘇揆:經濟部應對協助中小企業有具體作為
施茂林:檢察長調動無政治考量
李逸洋:明年中就可補足員額 紓警壓力
NCC:TVBS是初犯 不致停播
衛星電視公會:改收視率統計方式防惡性競爭
紫斑蝶群遷 每分鐘300隻
光影的秘密花園 本週日於國家文學館演出
「綠島vs人權」印象─臺博館展出綠島老照片
陰道獨白即將於3月30-31日國軍文藝活動中心盛大公演
你「脆梅」了嗎？「甕藏春之梅－2007陶博館醃脆梅活動」邀您共同參與
萬事達卡整合交通與生活消費 電子支付消費新運動全面起跑
王又曾 最快下月4日交保
謝文定遭撤換 九名票選檢審委員集體缺席杯葛
美聯社改以黑馬形容呂秀蓮
調高基本工資時薪制 可造福相對弱勢族群
超級縣轄市人口多過許多縣市 卻無相對預算
民調決定總統候選人非明智之舉
檢察首長調動 蘇揆：絕無政治力介入
爭取加入WHO 姚嘉文聯合國人權會議成功發聲
台北電影獎 報名將截止 4月2日前還有機會參展
王又曾勝訴 即將獲自由 合法停留美國
台科大校園徵才博覽會 150家科技及傳產大廠共襄盛舉
陳總統財報 扁嫂股票全出清 新增儲蓄壽險
特偵組將於4月2日揭牌成立
綠營：TVBS不關台 將發動10萬人包圍抗議
富比士全球兩千大 台積電列台灣首位
厚大衣別收 下週二最低12度
TVBS作假新聞 廣告主協會籲媒體自律
中聯信託下週一起停止交易 打入全額交割
林鎮弘請辭華映董事長 林蔚山接任
到陶博館喝午茶、看展覽還送你到日韓
2007台北國際旅展 6月底前報名可享Early Bird優惠！
蘇揆:盼修法讓行政院管得到NCC
總統:兩岸經貿只有國家認同問題
吳伯雄:若當選 讓國民黨在手中站起來
總統協調越喬越火?總統府:不符事實
黃芳彥請陳聰明吃飯 法務部:未涉不法
前交通部長郭瑤琪遭北地檢以貪污罪起訴 求刑8年
塑膠袋回收 四月起擴及25縣市
腳踏車違規將取締 北市周日辦宣導活動
331遊行 凱道周邊交管
府主導總統初選排藍民調案 八成中執委連署
洪奇昌:總統與分區立委民調不應比照不分區
王金平:社會雙峰化使族群被挑撥
國民黨舉辦護蔣遊行 綠營質疑正當性
TAO太鼓即將首演 您一定會感動！
游錫堃:全民公投如來得及 總統立委一起選非常好
蘇揆:中廣土地案發回更審 討黨產重大突破
特別費案4月3日開庭 馬英九:參選到底
特別費案4月3日開庭 馬英九:參選到底
蘇揆:中廣土地案發回更審 討黨產重大突破
游錫堃:堅持低度排藍者真的挺本土政權?
游錫堃:全民公投如來得及 總統立委一起選非常好
蘇揆:NCC對TVBS懲處應符合社會期待
呂秀蓮成立牽手團 籲支持討黨產
謝長廷:希望初選參選人不要攻擊對手
郭瑤琪:茶葉罐裡沒有兩萬美金
鼓勵學子參與影像教育 教育札根計畫起跑
週日前全台高溫30度 下週一鋒面到 氣溫驟降
2007台北電影節6月登場 影壇大獎作品搶先看
施明德:無包容性 馬英九:無話可說
陳總統:誰在亂 社會大眾已有定見
蘇揆:NCC違法要自己矯正 否則行政院一定會處理
馬:一審被判刑也要選 謝:食言而肥
馬英九:王金平是第一搭檔人選
蘇貞昌:馬英九一切都是為自己
施明德:結束自囚 準備第二波倒扁
駐尼大使:尼國外長將於4月底訪台
台銀備妥300億元金援 中聯接管首日營運正常
專辦大案 最高檢特偵組揭牌成立
高雄中正文化中心正名案 議會同意查照
李濤辭TVBS總經理 李四端專任行政職務
曹錦輝短期可望重登道奇大聯盟
清明節假期 北市五處交流道高乘載管制
NCC：處分TVBS案沒必要調整
王金平質疑初選為馬量身訂做 決不領表登記
經部推動車用零配件電子化 切入全球市場
馬稱讚高鐵 綠委：應為曾批評高鐵公開道歉
馬英九特別費案 台北地院明首度開庭
特別費案開庭 馬英九：我沒有犯罪
台彩出現最嚴重當機 1400家經銷商無法連線
首部民間憲改版本出爐 國名台灣 採內閣制
王金平：拒初選是為團結 暫不考慮獨立參選
高雄出現十級怪風 狂風暴雨有如颱風天
政院：台視公股釋出作業 鄭文燦迴避
國民黨立委初選 5現任立委未登記
教部計畫 8千萬元助千所小校購設備
台灣中油與利比亞簽署礦區合約
藍營指特別費案司法迫害 綠營：雙重標準
北市國小課後照顧將延至晚上7時
蘇揆：鄭文燦參與富士宴 非我授意
VISTA效應 硬體廠商受惠成長可期
蘇貞昌同意鄭文燦請辭新聞局長
勞委會等五部會辦公廳舍擬遷至新莊
侯寬仁：馬偵訊坦承特別費屬公款
廣告主協會：20-26日移播TVBS廣告
北縣：政院不做新指示16日後隨時拆樂生
金管會：銀行負責人不得兼非金融業負責人
特別費案開庭 馬英九:我沒有犯罪
民調落後?蘇貞昌:人在做 天在喬
游錫堃:追討黨產用於兒童福利
蘇貞昌:出線找其他3人當副手 沒出線幫忙助選
謝長廷:政治人物不該摧毀司法
蘇揆同意新聞局長鄭文燦請辭
行政院初步規劃五部會遷至新莊
游錫堃:人民同意當然可以改國號
軍用直升機撞塔 機上8人全罹難
中廣案發回更審 蘇揆指示加速追討黨產
宜蘭員山鄉 田園樂無窮
蜂采館
吳東昇賣台視持股 傳李登輝震怒
台股站上8000點 創近 7年新高
國內航空再降價 遠航北高北南平日降價
育嬰留職停薪適用對象擴大
美律師：王又曾將獲得保釋
邱毅確定4月9日入監吃牢飯
清明四天國道凌晨免收費 疏運重點在北宜高
李敖對蘇揆丟鞋 婦女團體聲援蘇揆
雅新財報灌水 9日起打入全額交割
台股上8000 外資狂買168億元功不可沒
郭台銘賣股報稅 申讓持股1萬張市值26.6億元
游錫堃:讓挺黨愛黨的人有機會出線
陳總統:對美國與全世界的承諾不變
王金平嚴詞駁斥地方大老勸馬王配
吳伯雄:菩薩也有金剛之怒
王金平:兩雄相爭 結果可想而知
新檢察長人事案喬定 12日交接
吳釗燮:將向美傳達台灣未被公平對待
呂秀蓮:台灣應談國家認同 非族群問題
呂秀蓮:誰當副手都要解散派系 跟總統配合
母親辭世 謝長廷赴美奔喪
蔣方智怡:台灣絕對沒有族群問題
台灣社:政府及國營事業應停止在TVBS播廣告
馬英九:誰敢說我不是台灣人
法務部:循例辦理緩起訴金支應小秀才學堂
高分院再撤入監令 邱毅9日還不用關
綠營:退休將領在台灣佔官舍 到中國買屋 非常可惡
爭取勞委會南遷 高市府:利用管道繼續爭取
行政院預計6月開放賽車
台灣今明多濕涼 8日鋒面到降雨多
開放賽車賽馬 雲林將搭首班列車
文建會家族出版《年的愛恨情愁》
北縣圖書館推出「英文童書繪本展」
臺灣博物館展出「放風吹‧風箏」
中國開放台灣居民參加醫師考試
國立傳統藝術中心「台灣竹藝大展」
刊廣告救樂生 學界發動募款20萬
四月天旅遊 台灣南北賞花去
美研究：教育學習軟體無助學生表現
再生能源熱 台電推動太陽光電計畫
TAO太鼓首度登台 演出傳統技藝和武術
台維斯盃網賽 盧彥勳打頭陣迎戰孫鵬
初選之爭 總統府澄清無「拉蘇批謝」
公立幼稚園課後留園服務 4700多名幼兒受惠
樂生案拆遷大限將臨 政院：事緩則圓
台維斯盃兩岸大戰 盧彥勳拔頭籌
台灣茶協會辦茶會 邀民眾體驗採茶樂
游錫堃7日起辦百場公投討黨產演講會
蘇貞昌競選辦公室10日成立
國民黨主席7日補選 預估投票率低
王宇佐直落三獲勝 台維斯杯台灣2:0領先中國
蘇揆:五部會遷新莊 純屬誤會
運動博奕中南部開放?蘇揆:八字還沒一撇
王金平:國民黨現有馬特別費案、族群、黨產三問題
呂秀蓮:2008不要讓派系治國
民進黨團:行政院發佈重大政策前應先內部溝通
7日國民黨補選主席 馬英九籲票投吳伯雄
支持團體盼讓樂生院為暫訂古蹟 文建會:管理授權在北縣
架好護網 讓紫斑蝶放心飛
草山行館暗夜燒毀 館藏盡成灰
國民黨主席補選 吳伯雄得票86.97%當選
射箭大獎賽 台灣選手包辦男子金、銀牌
清明氣溫驟降 中風心肌梗塞患者增多
雙打惜敗 台維斯杯兩岸大戰8日定勝負
呂秀蓮:在不預設立場下 願與中國簽50年和平協定
總統:中部機場規劃應納入中國觀光客來台需求
草山行館付之一炬 呂秀蓮:不應將任何東西都陰謀論
國民黨黨主席補選 吳伯雄大勝
王金平:新主席切勿修改排黑規定
蘇貞昌:說人是非就是是非人 不要競爭變鬥爭
修排黑否?吳伯雄:不是黨主席能左右
王宇佐頂住 網球兩岸大戰 台灣力克中國
總統批謝拉蘇?謝長廷:對總統十分信賴
草山行館焚燬 總統:非常惋惜
蘇貞昌:自己最沒有黨派族群色彩
朱立倫:國民黨黨章修改不能漫無標準
呂秀蓮:規劃台灣行政區改為四省二特區
蘇貞昌:只有我能在台北縣拿下過半選票
呂秀蓮:民進黨總統候選人要拼馬拼中國
謝長廷:不能讓國民黨再做大家的頭家
草山行館勘驗 初步排除電線走火
明鋒面又來 全台雨不停
衛局擬新策 自我保健 可抵市醫掛號費
王否認將自行參選 馬重申馬王配
花旗併購僑銀 成為台灣最大外資銀行
5業者通過審查 台視釋股11日決標
氣象局：台灣暖化速度與全球同步
非正規教育9機構64門課程通過教育部認證
邱毅9日入監服刑遭撤銷 檢方再提抗告
陳明通接陸委會主委 交通部政次陳景峻
鋒面到 全台陣雨或雷雨 局部大雨特報
口筆譯證照考 年底登場
草山行館勘驗 下午公布調查結果
未成年性交易不報 電信網路業者將受罰
閩派畫家李霞畫展 即將於國立歷史博物館揭幕
台灣國與綠委發起414包圍TVBS
政院開鍘 NCC兩委員停職 正副主委書面告誡
勞保老年年金方案 遺屬也可以領
郵局定儲年息10日起調升0.03%
樂生拆遷現轉機 工程會：將發函建議緩二個月
宋楚瑜返台吳伯雄接機 避談馬王議題
台大同意學生參與學費調整機制
蘇揆：用無駕照親屬當司機 NCC委員太離譜
南市地下街舞弊 市長許添財求刑12年
部落客，我挺你！全台入口網站首度攜手合作，4 月14日 台北號召百萬部落客大聚會！
北市議員促市府工程應排除欠稅公司
【王牌對決】皮爾斯布洛斯南VS連恩尼遜 大對決
微軟大中華區宣佈新人事任命 蔡恩全出任台灣微軟總經理
【曙光專車】阿里山日出賞櫻之旅
市售醬油4 成8含防腐劑
大學學雜費 最多漲3%
三天一鋒面 今天雨稍歇
節食減重 三分之二復胖、半數更肥
新任台灣微軟總經理蔡恩全:致力台灣微軟成為全球之典範
台視今釋公股 鴻邦贏面大 賴國洲力搏
防堵層出不窮的詐騙電話應加強兩岸合作共同打擊犯罪
台灣永續工程 促進青年就業 政院有決心
冷眼看明星捅樓子
傳藝中心「台灣竹藝大展」
中國團隊3D還原「圓明園」 技術力拼「魔戒」
中央藝文公園 變身藝術實驗場
男為悅己者「香」三成三男性愛用香水增添個人魅力
政院副秘書長陳美伶兼任發言人
台視釋股非凡得標 政院：開標過程順利透明
大巨蛋案老樹遭砍 民間團體告北市府
胡瓜丁柔安吸毒 檢方聲請觀察勒戒
台灣之光 原住民黃康拿下維也納鋼琴賽首獎
台北－台中航線5月1日起停航
類股輪動良好 台股再創波段新高
政院：NCC兩委員停職 若有公務行為無效
吳伯雄上任黨主席 聘林豐正為副主席
曹錦輝重登大聯盟 迎戰老東家
你準備好Zero了嗎？可口可樂推出零熱量新口味
陳瑞隆:有見NEC東芝代表 未施壓
總統:過去七年每天都在逆流而上
蘇揆見樂生院代表 承諾會朝90%方案努力
葉菊蘭籲政策回歸創黨價值 謝:她出於好意
宋楚瑜:我是一個不再從事選舉的人
王金平:近幾個月不再談王馬協調
蘇貞昌:民進黨執政七年 一直堅持創黨價值
桃檢約談明基董事長李焜耀 1500萬交保
臺博百年風華攝影比賽徵稿
國美館播放「無米樂」
美移民法官拒絕王又曾保釋
鱷魚咬斷手臂 10小時縫合
KKBOX「不可能的Mix」五天內突破一百萬次下載
媒體改造缺乏整體戰略 狀況百出
營養午餐執行品質有待提升
林義雄14日宣揚修公投法千萬行腳
低度排藍如何不被借腹生子
蘇揆接見樂生代表 承諾努力保留九成
亞太固網提68子公司破產聲請拚董監改選
總統致函WHO 以台灣名義申請入會
吳家錄先生保險研究室 揭牌啟用
反對建蘇花高速公路 和平祭邀您共同參與連署
高教司否認升大學將考兩套教材
會連戰 王金平：短期間內不談總統初選
檢調搜索英華達是否涉及內線交易
回擊謝葉 蘇貞昌:前任做好不就沒事?
呂秀蓮:黨內排擠 謝長廷:競爭難免
違法任用小姨?蘇貞昌:是遠親 一切合法
前任做好?謝長廷:換新院長就是要做的更好 不用推來推去
游錫堃:大家君子之爭 要有雅量
蘇貞昌:我沒有官司 馬英九官司纏身
檢調搜索英華達 帶回十二人
蘇揆:樂生院16日不拆 新莊捷運通車也不延期
黃海岱先生紀念展於台北華山園區展出
工藝所「石破天驚－石雕工藝展」
「琉璃與光」總統府藝廊展出
4/15護樂生大遊行 部落客站出來
國立中正大學成立多益暨托福ITP紙筆測驗協辦中心
兩岸首次人才發展盛會圓山引爆 大陸頂尖人士來台搶先曝光
創見品牌Logo換新裝，酒紅色調展現熱情活力
支持債務清理條例 消弭不平等債務協商
因應美韓簽訂ＦＴＡ衝擊 台美簽署ＦＴＡ不能再拖了
台灣福衛三號升空 嘉惠全球氣象研究
2007紐西蘭教育展 即將展開
英華達涉內線交易 5人羈押禁見
鴻海控告力銘涉嫌侵權 檢調赴力銘搜索
保存樂生 台灣社團415大遊行
2007桐花祭「五月雪」台灣最盛大美麗的花季
CASIO EX-V7挑戰視野極限！超薄7倍光學變焦數位機種亮相
2007大甲媽祖國際觀光文化節
全國十多處警察分局警用電腦疑遭入侵
狀況不斷 台灣彩券總經理請辭
研究顯示：休閒時間愈多愈快樂
教育部12年國教網站正式啟用
林義雄選總統？ 蘇揆：未獲黨提名前願退讓
屹立歌壇三十年 奧莉維亞紐頓強四月21日與您相約台北小巨蛋
海淡場年底完成 解決澎湖西嶼缺水危機
北海岸成為國際熱門婚紗攝影勝地 六對香港新人專程來台拍攝
百年歷史台中醫院獲國家品質獎
食品工業研究所研發重組多穀米 兼顧健康與口感
智寶電子改選陳香嚴為新任董事長
台灣大哥大取得台固84.0358%股份收購成功
東元電機董事長黃茂雄交棒 劉兆凱出線
期交所4月16-18日再開財金資訊系統與期貨選擇權投資實務研習班
證交所臺灣指數成分股調整 復華金取代華映
呂秀蓮:我沒妻沒女 沒家族政治
蘇貞昌:做過行政院長的人 該知輕重
王金平:連戰未勸與馬英九簽協議
葉菊蘭:大家站出來毒打我 有必要嗎?
陳總統:期望大家言行多所節制
馬英九:政黨輪替 2011年國民所得兩萬美金
柯建銘:沒聽過林義雄有參選意願
游錫堃:如能當選就是窮人出頭天
林義雄：無參選總統意願 但不自我設限
王金平：無「二不一要共識」
0414TVBS關台 行動全民嗆聲活動遊行
樂生療養院後山火燒山 面積超過500坪
2007 年第三屆網誌青年運動會 熱鬧展開
「百年榮耀」黃海岱紀念展於華山藝文中心開展
民進黨四大天王論政見 各擅勝場
牯嶺街土地再以天價標脫，中正區儼然豪宅新戰場
號稱世界最長中山地下書街 每月虧損80萬
呂秀蓮:不能阿Q假裝中國不存在
蘇貞昌:台灣不能向一中低頭
游錫堃:不放棄就有希望
四大天王異口同聲討國民黨黨產
四大天王均表反對台灣與中國統一
蘇:前院長有編蘇花高預算 謝:沒有編 蘇貞昌要用功
呂秀蓮:希望超越派系 財團 停止媒體操作
蘇貞昌競選辦公室:提問人都很優秀 大家都可接受
挺樂生大遊行 提出三大訴求
林育生:謝贏18%民調提供者動機可議
王金平歎:相煎何太急
王:國民黨只會打自己人 吳:相信王金平不是這意思
謝長廷:我們做的民調領先更多
游錫堃:台灣前途決議文應廢除
謝長廷:廢台灣前途決議文 不如改憲法
行政院:十八日將通過公投法修正草案
謝民調領先逾18%?林育生:由社會檢驗
蔡同榮：府院黨將推公投大選合併舉行
反對一綱一本 彰縣教師提行政訴願
一綱多本爭議 北北桃縣市決聲請釋憲
馬王配成形？王金平：哪這麼簡單
澎湖風櫃蛇頭山 荷蘭登陸古堡紀念碑揭幕
富士通圍棋賽 張栩擊敗晉級八強
大眾電信斷訊 消基會籲賠償
馬英九:馬王配現在不適合再談下去
王金平:訪中談三通農產品觀光
陸委會:王金平訪中有助兩岸溝通
行政院:持續推動促參
蘇揆:窮不能窮教育 苦不能苦孩子
全教會建議12年國教2011年實施
泳救蘇女 游錫堃:是朋友就會互相幫忙
蘇謝陣營互嗆民調領先
「總統府文化台灣系列特展」－工藝有夢
傾聽竹子在唱歌－台灣竹藝大展「竹音樂館」
台灣大哥大榮獲台灣首屆資安貢獻獎 電信業者唯一
創見新推出2GB~8GB 1吋IDE介面快閃硬碟機
亞力山大復古風潮再現 鼓勵中年族群重拾運動樂趣與熱情
移民署雲林服務站正式 啟用
只要33000元 就可以環遊世界
經典巨星奧莉維亞紐頓強來台 要求吃得很環保
小三單親模範生遭法官訓斥令人鼻酸
吳伯雄當選中國國民黨主席
國民黨機制出問題
玩遊戲拿免費機票 兩人免費同遊峇里島
給我們一個理由，送您遊新潟 部落格徵文活動
美國校園槍擊案 無台灣師生傷亡
澎湖三小通包機 立榮16日首航
碩博士平均起薪31567元 港埠業47271元
大甲媽祖起駕日 提供免費接駁公車
遏止傳媒亂象 台灣社推媒體公民拳活動
專家：全球暖化恐引發戰亂衝突
花企東企預定5月及6月公開標售
SecuTech Expo 十年有成：成長與成就
臺北市長郝龍斌 接見荷蘭貿易暨投資辦事處代表胡浩徳
教長：今年大學學費漲幅不超過3%
凱雷集團撤回收購日月光公司申請案
力晶12C廠房讓與瑞晶 每股16元換49.82萬張新股
力晶12C廠房讓與瑞晶 每股16元換49.82萬張新股
4/23凌晨，天琴座流星雨報到！
柯建銘:互相攻擊應有節制
游錫堃:相信能在黨員投票得第一
謝長廷:這次一定不會退讓
呂秀蓮:已做好成為台灣首位女總統準備
五月請辭?蘇揆:做不好 總統不信任 就是離開時候
蘇謝民調爭議 游錫堃:初選不是幫派火拼
王金平:馬王配否 得看未來幾個月民意再說
謝長廷:做總統的人要很精確 講話才不會變來變去
蘇貞昌:奸巧的人跟宋七力關係不只一點
雷雨轉多雲 明起見太陽
台東特色校園 轉型遊學觀光
網羅在地影像 綠色影展新風貌
「Ｅ台灣」「Ｍ台灣」「Ｕ台灣」
寬頻管道建置 問題剖析
兩票制救民進黨
最新調查顯示企業最愛 台大擠下成大
ING安泰30億買了敏盛醫院大樓
台灣唯一的獨立地下影片展 「城市遊牧影展」四月27日即將開幕
苗栗凌晨發生規模4.6地震
防救災演練 雪山隧道23、25日短暫封閉
Google AdSense 推出繁體中文版 立志成為最大線上廣告商
微軟宣布以Silverlight迎戰Flash
凱雷取消收購 日月光大漲
王建民可望24日出戰魔鬼魚
NCC核發070網路電話執照
美國校園喋血 蘇揆籲建立校園安全標準
台灣學童六成蛀牙 齲齒率亞洲第二
李遠哲籲政府注意溫室效應問題
游錫堃:相信黨員會理性判斷
呂秀蓮:為搶副總統 2004有人對我人格謀殺
蘇貞昌:總預算沒過 府院黨黨團決議
王金平:是否修排黑條款 考驗國民黨智慧
李應元:台美簽FTA 美中台三贏
開拒副手三條件 王金平:我吃飽沒事幹嗎?
柯建銘:不應將外部錯誤與戰爭內部化
蘇貞昌:有信心從台灣頭贏到台灣尾
最大海上書展船 忠僕號今停泊基港
玉長隧道點燈 5月中旬通車
「臺灣工藝薪傳錄」26日公視首播
南市「五條港地方文化館－鄉土教育中心」開館
雙面張鈞甯從白色巨塔醫師搖身一變成為墾丁陽光辣妹
花旗．長榮哩上加禮 唯一優惠不減、加碼狂飆的聯名卡重裝上市
驚爆５５８８！燦星旅遊網與中國信託聯手 香港迪士尼 三天兩夜每人５５８８
二千億台商回台投資融資專案 迄今業績掛零
美校園喋血案 僑領擔心影響亞裔形象
金檢失靈 明基、英華達涉內線交易
台灣需要女閣揆
府院黨成立五人小組 推動總預算過關
基本工資最快7月1日調漲
立委突擊台大 蘇揆震怒要求追查責任
懷特「骨寶」抗老化新藥再獲台灣和澳洲專利
擁有國際學生證 最多可省1萬3元
內政部擬明年七月起發放托育補助
教部通過 私立高中職可跨縣市設校
民進黨總統初選及不分區立委抽籤
牌照稅開徵了！刷卡繳稅可要精挑細選
薰衣草森林 進入螢火蟲高峰期
5/5為防止地球暖化而跑 新光登高大賽即日起開始報名
阿里山光華地區發展生態旅遊導覽員授證成軍
Dandy雅仕系列腕錶 嶄新推出中型男女對錶
技嘉科技跨入UMPC市場 在2007漢諾威展大放異彩
散播金豬幸福年關島星砂祈願卡成果豐碩 圓滿閉幕
2007血友病友之「關節健康管理與自我成長獎助活動」報名開始
呂秀蓮:辜寬敏提總統條件 我最適合
蘇貞昌:大家明辨是非 以免親痛仇快
暗指宋楚瑜打麻將 李前總統敗訴定讞
謝長廷:尊重南社部份社員不同意見
總統:台灣與教廷和平慈善夥伴關係將深化
謝長廷:推動台灣維新 對外不鎖國
黃志芳:申請加入WHO 台灣全民意志
辜寬敏:蘇謝給人"他們只想做總統"觀感
藍海再現的台灣半導體製造業
工研院公布兩岸TFT LCD面板產業競合分析
寶僑贊助千名婦女乳癌義診 公益大使林志玲請您一起六分鐘護一生
2007臺北國際烘焙暨設備展熱鬧登場
台北故宮博物院院長林曼麗抵米蘭訪問
Rohm and Haas宣佈併購 Kodak光源控制薄膜事業部
母親節將至 兩成五民眾包紅包表謝意 四成母親盼兒女乖巧聽話
史豔文素還真22日「偶」像音樂會
公共工程最有利標本是防弊設計 遏止人謀不臧
開放賽車賽馬提振地方經濟無可厚非
危險的愛
【myfone行動創作獎】首獎15萬要您來拿
歹徒闖入行兇 喬治工商：突發應變難度大
國親聯手 排馬條款逕付二讀失利
網拍未核可環境用藥 最高罰30萬元
條件交換 國親同意兩週內速協調立委選區
駐美代表處官員赴維州理工慰問留學生
推動美台FTA和加入WHO 吳釗燮拜會美眾議員
綠委籲譴責國民黨卡住總預算案
專業醫療領導品牌法國雅漾 新一代專利防曬劑新上市
《2007台北春季旅展》開展 好康一籮筐
台灣和平基金會和台灣社徵求新國歌
衛豐運鈔車遭搶1600萬 一保全中彈命垂危
天生的藝人奧莉維亞紐頓強 亞洲巡迴台北演唱會開催
巴黎萊雅全新研發 讓亞洲女性由內而外 三重抵抗黑色素
關懷「小腦萎縮症」 陳瑞斌鋼琴三重奏慈善音樂會登場
櫃買中心、政大商學院5月14-16日舉辦「企業菁英領袖─哈佛個案研討會」
游錫堃:以正常國家決議文取代台灣前途決議文
王金平:別為一黨之私破壞國家體制
台灣省農會籌組台灣農民黨
謝長廷:怎麼可能贊成憲法一中?外界對我有誤解
辜寬敏:台上的人不要再互相批評 互搶功勞
王金平:農會若組黨 嚴重衝擊藍營基層
會見呂秀蓮 屠圖:男人可能要小心了
總統府:6億密帳杜撰情節 混淆視聽
世界最小數位單眼相機OLYMPUS E-410全新上市
美韓ＦＴＡ影響大 政府應即提出因應措施
避免動物園鱷吻斷臂慘劇再現
台電再度針對彰工火力計畫空污排放提出說明
甲骨文啟動Oracle Accelerate計劃
蘇花高建不建?環保署環評委員會正評估中
2007全球青年服務日 要號召10萬青年志工加入
彭蒙惠倡Give Me 10 每天說英語10分鐘運動
總統初選二場政見會 四大天王火力全開
馬英九:法令修正要具備足夠正當性
陳總統:蘇花高有興建必要 環評沒過就沒辦法
環保署:五月初進行蘇花高環評審查
謝長廷:若任總統 會組國家安定聯盟
蘇貞昌:民進黨的對手是馬英九及其代表的中國
游錫堃:當選總統會強調幸福經濟
呂秀蓮:金融危機 前後任院長都脫不了關係
蘇貞昌:唯有國家認同不被質疑的參選人 才能與馬英九區隔
謝長廷:東台灣領航計劃可代替蘇花高
呂秀蓮:蘇花高興建否要尊重環保
蘇貞昌:氣度決定高度 競爭而不鬥爭
謝長廷:接受中華民國憲法 然後辯論 改掉
呂秀蓮:為民進黨犧牲最多
吳伯雄:國民黨要有捨才有得
行政院25日公佈國民黨不當黨產清查結果
工研院:台灣封測產值全球第一位
日內瓦發明展 台灣獲俄羅斯優異獎章
台電推動放射性廢棄物貯存及處置計畫
六福皇宮結合Yahoo拍賣【謝師宴】一元起標好康競標
F4經濟 5千粉絲來台銷金
威而鋼可一藥兩用 防高山症
曹格友情跨刀 伊能靜「月兒亮彎彎」帶觀眾一探圓明園
2007嘉義縣行動旅展列車－全國首站、前進南科！
2007宜蘭綠色博覽會 八大展館各有特色 趕快來參加
23位自強學生 接受教育部表揚
大甲媽到彰化 霹靂嬌娃護轎
媽媽的節日，知本老爺宴請媽媽龍蝦美鐉
媽咪我愛妳 YOHO 超值渡假專案
王朝大酒店 魔法媽咪派對歡樂登場
多寶格『感恩的愛』珠寶展讓媽媽一起時尚一下
水美溫泉會館中西式母親節饗宴 讓媽媽水水美美
亞都麗緻大飯店 感恩赤子情 溫馨傳心意
母親節最璀璨的選擇 - CHAUMET New Frise月桂冠系列
古華花園飯店母親節哈燒甜蜜獻禮
台北國賓母親節體貼媽咪隆重獻禮
長榮桂冠酒店 迎春暉，慶祝媽媽節
致上金包銀 珍愛俏媽咪 長榮桂冠酒店(台北)為您巧製養生食尚美學
台北國賓Le Bouquet母親節蛋糕 溫柔婉約造型有著幻變的神奇美味
台北晶華酒店各餐廳推出母親節饗宴 挑動媽咪味蕾、盡享美食盛宴
喜凱亞溫泉酒店 推出幸福媽咪專案
慈暉五月 馨情牡丹灣
世界地球日 科博館帶您探索地球能源的奧秘
2007年《天下雜誌》 品格教育大調查 - 政治人物篇
MIKIMOTO台灣首家形象概念店開幕
台北的夜市 讓奧莉維亞多留一天
游錫堃:棄保應該棄中保台
蘇貞昌:總統和行政院長本來就要有最好的信任
蘇貞昌:謝長廷講的好像過去對 現在也對 好像大家是傻瓜
呂秀蓮:帶職參選的人應公私分明
蘇貞昌:先喬理念 再喬位置
趙天麟:蘇貞昌對憲改倒退搖擺才該解釋清楚
蘇貞昌:我清廉有魄力 會做事 還有台灣味
柯建銘:不會和國民黨有任何法案交換
「溫」馨母親節 山玥滿千送百
俏媽咪的奢華饗宴亞太會館 送媽媽頭皮按摩好禮
華泰王子大飯店1F楓丹西餐廳推出『精品折扣月』與您一起迎接母親節的來臨
養生風潮再起 小家電龍頭預備掀起「不銹鋼」風暴
美麗信母親節「時尚媽咪New一下」馨情饗宴
溫馨五月天 高雄國賓母親節大餐 讓您寵愛媽咪 共享幸福滋味
五月溫馨母親月六福皇宮「媽咪專屬、健康至上」週末住房優惠專案
北高減航班 國際線增班
亂針刺繡 陳嗣雪84歲不輟
瑞典研究：學校飲食禁糖可降低學童肥胖率
台灣學生 可以申請義比薩師範大學博士班獎學金了
薛德瑞B2P之旅 一萬五千公里長征開始
3月失業率3.94% 創半年來半年新高
省稅別忘了保險費可列舉扣除額2.4萬
莓來了 小紅莓主唱桃樂絲單飛訪台獻唱新歌 歌迷樂翻天
大觀無盡藏全球至精中國書畫 四月21日-26日 在師大畫廊展出
母女時尚GO 思薇爾慶祝母親節第三套省800元
2007年台北國際禮品暨文具春季展今日閉幕
PChome推出Sales2.0分紅網 號召全民電子商務時代
美網賽 詹詠然獲雙冠后頭銜
台灣手機簡訊收費高 消基會籲調降
疑涉校舍弊案 南市副議長遭聲押
指陳總統會死得很難看 馬不起訴
全中運 許志強十項運動摘金
納尼亞傳奇製作團隊又一巨獻:【奇異恩典】
五月慈輝照長園 馨香美饌表孝心
洋基四連敗 建仔25日復出受矚目
陳總統指示研議赦免事宜
年賣3000萬隻餃子的香港「灣仔碼頭」手工水餃搶灘登台
櫃買中心海外巡迴法說會5月6日啟航
櫃買中心將為英濟、九暘舉辦上櫃掛牌典禮
英濟4月27日52元掛牌上櫃
國巨量產0201厚膜二聯排阻 全年產能上看六億顆
台灣大哥大自「信用觀察負向」名單移除 評等調降為「twAA」展望「穩定」
友達第一季營收807.2億元 每股稅後淨損0.67元
打造健康休閒新天堂 「2007年台灣運動暨休閒產業展」7月19日至22日登場
遠東商銀歡慶15週年暨香港分行開幕 送出15把金鑰匙
台新金控第一季每股盈餘0.26元獲利持平
myfone行動創作獎懸賞百萬 鼓勵手機創作一字千金
國泰世華「台灣歌謠之夜」4月28日晚間Plaza 7 登場
呂秀蓮:明年總統大選應該要性別輪替
呂秀蓮:不會對抗陳總統指定接班人
王金平:國親合併不是那麼簡單
游錫堃:政見辯論並非不團結
吳敦義:黨中央不主導黨章修正案
蘇貞昌:國家定位問題講清楚是起碼要求
陳總統見屠圖:沒有真相 就不可能和解
行政院:國民黨不當黨產超過500億
MLB王建民不滿七局退場 洋基3：6落後
生技業者耗資千萬跨足醫學美容界 掀起「注射型膠原蛋白」熱潮
全球首支可前後換殼的3G Samsung 手機問世
新生代鬼后關穎「凶魅」與戴立忍飆戲
礁溪老爺大酒店２週年慶 為房客捐款給慈懷基金會
Free Time數位葡萄酒交易中心 開創可逐杯購買葡萄酒先例
若怕公投綁大選？ 籲國民黨主動降低公投法成案門檻
提款機遇外力侵襲 鈔票會變色 日本作法有助降低犯罪率
哀香港自由的隕落
公立幼稚園可享免學費就讀 中低收入戶認定月底截止
衛生署明年將試辦 可攜電子病歷
「為五斗米折腰」時代告終，員工要的是「健康職場」
提醒您 ! 50歲以後應定期接受大腸癌篩檢
臺北車站周邊增設「臺北－宜蘭間計程車共乘招呼站」正式啟用
紀錄片首度與汽車旅館結合 看「圓明園」讓您享受如同皇帝般的住宿
敬老津貼加碼交付朝野協商
洋基不敵魔鬼魚 王建民復出吞敗
中研院：台灣溫室氣體排放量倍增
邱毅告扁台新密帳案 總統府：不實指控
新光銀行宜蘭分行喬遷開幕
法式生活品味世界 PAUL & JOE 夏季全新彩妝發表
美女也有腦 隋棠代言新一代導航系統
里昂證券斥資70億打造亞太經貿廣場 創台灣商用不動產最大外資投資案
證券分析協會改選理監事 丁克華當選新任理事長
國泰人壽、國泰建設四度獲「信譽品牌」肯定
永豐金控舉辦碩士徵才說明會 首創北高連線視訊
第二屆『萬事達卡暨U21 Global 女性旅遊從業人員獎學金』正式展開
台灣大哥大蟬聯台灣區行動電話網路供應商金獎
迎接母親節 HOLA推出幸福好禮寵愛媽媽
華航空服員就業大熱門，預估錄取率2.25%
萬事達卡暨U21 Global 為旅遊業女性精英進修圓夢
遊戲橘子讓你玩免錢？係金耶！
Job For You 職有為你就業列車 週六徵才開跑
明基電通改名為佳達電通
順手牽羊DVD 名律師遭求刑10月
非人道宰豬 傷豬害己
與ＴＶＢＳ同犯製造新聞天條 時報周刊應公開道歉
拒做「貪腐共和國」國民
聖露西亞成為我第25個邦交國
世衛通知台灣不符申請會員資格
世衛否定我入會資格 升高對立
台灣整體醫療制度滿意度和就醫方便度居六國之冠
民進黨總統提名人選 最快5月12日出爐
僑委會補助海外華語教師進修學分
蘇揆：基本工資調升 盼7/1實施
政黨金援總統候選人 上限2500萬元
中華電連四年蟬聯電信服務白金獎
新壽菁英齊聚北京高峰會 2007高峰競賽成長27.6%
2007春季電腦展5月3日台北世貿一館登場
殻牌科技與戴姆勒克萊斯勒續訂三年供油合約 品質再獲世界頂級車廠肯定
明基改名佳達電通 獨立BenQ品牌
哈利波特第5集 台灣7/11全球首映
總統：國民年金7月若未立法 老農津貼加1千元
兩天一夜遊 盡賞東北角風光
剔光頭 邱毅終於入監服刑
寶來證券獲中華信評「twA/twA-2」評等展望「穩定」
聯傑、維熹申請股票上市
京元電子60億元聯合授信案27日簽約
央行否認外匯存底操作走淡馬錫路線
台灣工銀亞美短債基金募集近50億元 金管會核准成立
開創奇幻武俠新史頁 「星際浪子」5月2日破冰啟航
龍江路土地刷新去年信義聯勤之標售紀錄
體委會 拒奧運聖火來台
G-TELP英檢涉侵權 教部呼籲民眾注意
喜樂保育院創辦人瑪喜樂辭世
中華航空榮獲「信譽品牌」金牌獎
炎炎夏日將至 登革熱防治工作要開始準備了
檳榔子是國際認定第一類致癌物
遊艇業屬高附加價值之傳統產業 一定要讓其根留台灣
林義雄與總統之路
北京奧運聖火路線 中華奧會盼更改
外銷聯盟助台灣製藥業出口值增加6.2億
華信高雄直飛胡志明市29日首航
胞兄支持倒扁 呂秀蓮喊話盼道歉
力霸董監改選 王令楣任董事長兼總經理
光泉茉莉蜜茶 大手筆找SHE代言
工藝所帶你巡禮南投古窯場
蘇揆：若矮化我稱呼 不參加北京奧運
41位陶藝名家作品齊聚鶯歌 趕快來參加
涉關說疑案 胡瓜、李晉良不起訴
保險業激戰 誰能勝出？菁英齊聚北京高峰大會
新光人壽96年度獎助學金今公開抽籤
ZUJI足跡旅遊網站推出「你出國，我買單」活動
一起來參加「臺北邁向國際健康城市」親山淨山健行活動
「不願面對的真相」電影反應熱烈 播映日期延至7/10
拒接奧運聖火 謝長廷:尊重政府的決定
游錫堃:不當黨產是贓物 國民黨告100遍也堅持到底
為選舉先透露復交?蘇貞昌:英文好一點都能知道
呂秀蓮:如民進黨黨員都贊成蘇送紅包 考慮退選
蘇貞昌:部會南遷茲事體大待評估
縣市長表態 謝長廷:行政資源不該被濫用
初選挺誰?陳總統:我挺我自己
總統:奧運聖火應國進國出
遭批政策賄選 蘇貞昌:這是對一生清廉的我最大侮辱
謝長廷:我也反對憲法一中
台灣工銀創業大賽揭曉 環保、節能、無線通訊創業最熱門
台新網路銀行及網路ATM推出回饋活動
倫敦交響樂29、30國家音樂廳登台 戶外同步轉播享樂迷
台積電慶祝20周年 「科技論壇」、「音樂會」回饋社會
蘇貞昌:民進黨內部應該團結
聖火路線 呂秀蓮:值得瞭解誰決策?誰疏忽?
馬英九:台灣進入學習型社會
總統:初選拿刀互砍時力道要節制一下
日媒體認同台灣拒接北京奧運聖火
謝長廷:選後不管結果如何都會合作
蔡同榮:不出面對不起黨
游錫堃:維持現狀就是慢性自殺
文建會辦理『音樂人才庫』
下午鋒面接近 北台灣降雨升高
非對號車誤點 舉證可退費
總統正式向WHO提出抗議與遺憾
呂秀蓮:民進黨內總統之爭要回歸理性
蘇貞昌:初選不要3個打1個 2008國民黨勝選最糟糕
吳釗燮:中國擴軍拿台灣當藉口
金美齡:總統初選應從正面競爭
呂秀蓮:期各領域女性領導人積極寫屬於自己的Herstory
蘇貞昌:大家應給陳總統客家政績掌聲
杜正勝:中國開放台灣高校招生 需跨部會討論
工藝所帶你巡禮南投古窯場
台電私募公司債50億 由台灣郵政得標
台北觀光護照從5月1號開始降價
4/30不打小孩日 推動正面管教
5/1 世界氣喘日大家一起戰勝氣喘
花草也曾讓您重建自信心？來科博館就對了
5月1日起5元以下低價股異常將列入警示股票規範
「元大全球地產建設入息基金」5月2日開募
教師管教草案 教育部本周公布
國美館放映『銀簪子』紀錄片
陳怡蓉第一次給了林玉芬
我的家鄉小書創作大賽揭曉
NVIDIA 推出全新系列 致力打造極致視覺運算效能
陳菊輕微中風 需3個月復健期
王建民二連敗 曹錦輝中繼2局未失分
郝龍斌：一綱一本明年實施
名模同場較勁演繹 品嚐極致奢華的震撼
台灣第一個「社交購物」平台宣布開站
星期假日哪裡去？到東區聽聽古老的南音吧
倫敦交響樂團 悠揚樂韻繞樑台北
刷MasterCard，寵愛媽咪！
假日去哪裡？搭捷運去泡湯兼看書
台灣與聖露西亞復交
億元呆帳戶逾3300億 多為老銀行
總統：中國應直接與台灣民選政府對話
貓空纜車下月通車 北市推綠色觀光
美特別301報告 台灣仍列一般觀察名單
台船首季盈餘逾7億 表現亮眼
華郵：奧運聖火爭議顯示難避政治議題
李應元請辭 蘇揆：慰留 輔選可請假
蔡百峻台灣蝴蝶特展 美史密斯博物館將展出
宋出手 國親擋下排馬條款排入院會
美廉價機票 只要10美元
環署：9月起全面試辦回收廢食用油
李應元宣布請辭勞委會主委
2007春季電腦展5/3登場 全面免費入場
台北捷運代幣 八月全面上路
調查顯示國人購屋主要重點為生活機能
自由之家評比 台灣新聞自由亞洲第一
淡江大學學生榮獲無線查報達人表揚
想要去荷蘭留學嗎？-趕快申請羅益強獎學金
台灣國際動畫影展開始徵件
基本工資調整後經建會補助特定行業違反市場原理
接聖火還不如得獎牌
與共產黨「一個世界、一個夢想」？
聯電：第二季晶圓出貨量將可逐步回升
凌華科技與ITX-EG合資設立日本公司搶攻大型ODM訂單
陳詩舜轉戰寶源投顧副總裁 負責開發壽險通路
眾福科技上櫃案遭櫃買退件
台灣大開先河 新增泰、印、越外語專線
富邦人壽第一季保單分紅 保戶吃紅超出預期
只要有創意！ 微軟送學子出國比賽
群益"前進港香港投資論壇" 康師傅等六家台商股齊露臉
Intel全新新筆電Metro電子紙顯示器 元太科技為唯一供應商
游錫堃:沒有預留空間 有信心爭取勝利
蘇貞昌:台聖復交不是祕密外交
呂秀蓮籲總統通令檢調單位對初選違法行為蒐證
呂謝同盟?呂秀蓮:沒接觸
蘇貞昌:國共論壇政治干擾兩岸協商中議題
柯建銘:總統不可能表態挺誰
總統:初選不可能內定或作弊
蘇貞昌:選總統不是選縣長 支持一中的都不好
首屆DHL供應鏈管理論文獎報名開始
中原大學影展讓您彷彿置身奧斯卡
國民年金草案通過 65歲退休最多月領7603元
加國台僑推廣台灣烏龍茶
港股好熱台資大企業一起前進香港投資論壇
2007春季電腦展開展 完全免費參觀
2007春季電腦展 精彩活動天天熱鬧放送
2007春季電腦展 讓你擁抱數位 ｉ上科技
台灣首次「舞影展」光點開賣
年輕人創業交流快找青輔會
證交所：遠茂、碧悠、中華銀行淨值為負數將下市
櫃買中心：得捷、寶華銀、大宇、理銘淨值低於股本二分之一變更交易
挪電通五億炒股? 壹週刊報導不實力晶將提告
證交所：雅新實業、中華銀行5月7日起停止買賣
馬英九:下週無論如何要和王金平見面
總統:心中只有挺台灣
王金平:不急著談副手問題
王金平:總預算短期內恐難解套
學者:樂生院保留40棟建築物 不足以呈現歷史價值
國防部:國軍不會主動挑釁
中選會綁軍購案 楊甦棣:各政黨很難自圓其說
謝長廷批蘇:要國家尊嚴 也要參加奧運
屏東黑鮪魚文化觀光季 熱鬧豋場
台灣大哥大半年內連拿三大媒體大獎
台灣兩藝術家在巴黎國際藝術村展新作
時代雜誌百大影響力人物 王建民上榜
今年康乃馨批發價 較往年便宜
報稅季節又到了 報完稅來參加網路徵答拿大獎
北市將整頓捷運車站週邊人行空間
ResMed公司主動回收正壓呼吸器
今年首例境外移入德國麻疹病例通報
接聖火還不如得獎牌支持政府不為聖火失國格
總統特赦可具時代意義應兼顧理想特赦與人權特赦
證嚴、陳水扁、日本天皇
2007臺北市動物保護宣導－飛盤狗春季賽閃亮登場
總統府 星期日開放參觀
關懷罕見疾病病友需要您一臂之力
絕色影城五月三連發
與世界接軌 智慧機器人選拔賽開跑
《天下雜誌》公布一千大CEO大調查
澳洲證管會及美國商品期交會發布警告信籲投資人當心不法詐騙
銀行員工會全聯會大會 工會如何因應金融併購成焦點
國泰金公告獨立董事候選人 洪敏弘、黃清苑、郭明鑑出線
強化專業分工 力晶擬移轉八吋廠予子公司鉅晶電子
台北義民祭典20年紀念徵文活動
謝長廷:絕不讓幕後陰謀者得逞
蘇貞昌:不敢大意 會爭取最高的選票
柯建銘:大家不要想太多
王金平:曾提醒詹春柏馬案變數多 別急著提名
謝長廷:盼選民相信我的清廉
總統:政黨惡鬥是大家的事 我也有責任
總預算還是沒過 下週再說
近八成民眾贊成以台灣名義加入國際組織
到底有無逼宮?總統:點滴在心頭 心頭吊點滴
「夢工坊—台灣工藝大觀園」6日登場
竹編藝師李榮烈在傳藝展絕活
曾燦燈:李登輝從未放棄台獨
蘇貞昌:大家都應看出總統希望初選君子之爭的用心
葉菊蘭:初選用不好方式勝出的會輸大選
游錫堃:有信心黨員投票會過半
呂秀蓮:對我的投票也是對陳總統的投票
謝長廷:沒有辦法起訴我 就用洩密打擊我的選情
謝長廷:依我經驗 行政院可看到洩密公文
蘇貞昌:涉案的是謝長廷 受害的是蘇貞昌 公平嗎?
黨員投票落敗 蘇貞昌宣布退出總統初選
民進黨立委初選 新潮流僅贏3選區
王金平:蘇退選展現民主風範 值得國民黨借鏡
民進黨不分區立委安全名單出爐
北縣僅贏謝長廷百餘票 恐是蘇貞昌退選主因
呂秀蓮:我是民主運動家 沒有半途而廢的道理
謝長廷:選後已訪游錫堃談團結合作
謝長廷高雄市大勝 政績同情票為主因
蔡同榮:登記後就不能退選 民調依規定進行
全台百貨血拚大全 「catch愛女人」一把抓
升格準直轄市 北縣房市大利多
李蒨蓉率領媽媽一起六分鐘護一生
五月就是留給音樂的 快來參加
台北市4公車追撞 22人送醫
乳癌多媒體衛教光碟 滿足病友資訊需求
呼籲WHO，請給台灣一席之地
奇異打算併購本土有線電視頻道商
飛利浦寵愛媽咪內外兼具
台灣人最喜歡喝湯 一年可喝掉912億碗湯
不公稅制傷透廣大工農階級的心藍綠天王應表態
社福等社福制度應與基本工資脫勾
小心初選，請勿逾越
媽媽的節日，知本老爺宴請媽媽龍蝦美鐉
呂秀蓮退出初選 願成全謝長廷
媽媽的節日，知本老爺宴請媽媽龍蝦美鐉
媽咪我愛妳 YOHO 超值渡假專案
王朝大酒店 魔法媽咪派對歡樂登場
多寶格『感恩的愛』珠寶展讓媽媽一起時尚一下
水美溫泉會館中西式母親節饗宴 讓媽媽水水美美
亞都麗緻大飯店 感恩赤子情 溫馨傳心意
母親節最璀璨的選擇 - CHAUMET New Frise月桂冠系列
台灣大宣布減資120億元 股東權益報酬率提高三成
媽媽的節日，知本老爺宴請媽媽龍蝦美鐉
櫃買中心：觀測站新增財務重點專區7月2日上線
興櫃造市競賽4月成績揭曉 推薦組一銀證經紀組元京証最賣力
96年第一季公益彩券累積盈餘40.19億元
碧悠、遠茂光電、中華商銀6月20日下市
亞都麗緻大飯店 溫馨佳節 甜蜜媽咪的心
華泰母親節精品折扣月
華泰王子大飯店2007寵愛媽咪~母親節蛋糕
享受俄羅斯魅力舞蹈饗宴 現在都免費
孫翠鳳帶言素博會 要大家樂活一下
台灣大哥大、IBM共推企業行動整合方案
兵馬俑真品文物開展 世界第八奇蹟史博館再現
天下1000大企業調查 去年產業外熱內冷
A肝不要來 北市衛生局籲熟食注意環境衛生
奶水不足的迷思與解決方法
大陸也瘋網路下載 霹靂布袋戲大紅
台灣與薩爾瓦多宏都拉斯簽署自由貿易協定
國親再擋排馬條款 中選會案列總預算案之前
太魯閣號列車首航 縮短北花行車時間
全國課後照顧聯盟成立 推社區式照顧
被指228報導造假 三立：不排除提告
14縣市長籲早日通過總預算案
台薩宏簽署FTA盼助搶進北美市場
女研究生上夜班存錢 帶媽媽一起整型
2007客家桐花祭 連駐台大使都來參加
洋溢布吉採礦工業美學 <INDIGO PEARL>列入本年度「世界最佳新度假村」
地方交通環評鬆綁影響大交通部及各縣市政府應慎思
總統特赦可具時代意義應兼顧理想特赦與人權特赦
詩潛在安慰和焦慮的矛盾
國泰集團慶賀母親節 為媽媽打造全方位保障及理財
台新金贊助兵馬俑特展 卡友預購門票買一送一再95折
52%企業老闆使用老舊硬體、盜版軟體 節流 成效不到5％當心觸法賠千萬
謝長廷:總預算遲未過 朝野雙輸 同歸於盡
國民黨:中選會組織法要先過 絕無讓步空間
阮美姝:已事先告知三立影帶內容 不會追究
台灣競爭力排名下滑 經濟部:非經濟因素使然
何美玥:台灣排名下滑是受卡債、紅衫軍、力霸事件影響
陳博志:立法行政效率有無改善 公共建設是否足夠 才是攸關台灣競爭力關鍵
蘇貞昌:在野黨把人民福祉當肉票 應予譴責
明基電通董事長李焜耀被桃園檢方依違反證交法起訴
寶貝電視看太多 有礙智力發展
恙蟲疫情顯著 疾管局籲除雜草
舞影展 名舞家演出 許芳宜站台
周日周一 台鐵各加開一班往花蓮
Google在台啟動經銷通路 亞普達為首家授權代理商
微軟潛能創意盃由台大勝出 將代表台灣至韓國比賽
微軟送你去法國 趕快來參加
無名小站為回饋金和交大道歉
永豐銀行、永豐金證券贊助李真參加「威尼斯雙年展」
「富邦臺大英文MBA菁英獎學金」頒獎
台彩推出「萬能媽咪」刮刮樂 頭獎500萬一圓媽咪夢想
銀行公會將追討力霸、東帝士、安峰、廣三等四大呆帳集團債權
元大全球地產建設入息基金4天內募集突破百億元
建弘全球不動產證券化基金預計6月21日展開募集
呂秀蓮:謝長廷挑副手 要能坦誠相對 合作無間
民調相差十以內 馬英九:會更努力凝聚團結氣氛
蘇揆:行政團隊未來一年要全力衝刺
李前總統10日將赴立院門口表達對總預算遲未通過看法
王金平談王馬再會:不知道要與馬英九談什麼
吳伯雄:親綠節目污衊國民黨 講一次告一次
王金平談總預算遲未過:再打下去會出代誌
記協:三立應誠實面對疏失
王金平:國民黨全代會前決定是否擔任馬副手
前進捷克布拉格 馬上出發
老年生活怎麼過？房仲業者推出包租婆計畫
日系部落格搶灘台灣部落客市場
奢華風當道 電動硬頂敞篷跑車在台灣也可以看到了
未繫安全帶 前座乘客死亡率增5倍
豆腐減重法 讓胖媽媽瘦下20公斤
全球最大企業管理軟體公司之CA 宣示搶第一
夏日飲料市場大戰 邊喝邊保養才是王道
守護媽媽的腳 來沅陵街搶便宜A好康
呂秀蓮:立法院對不起全國人民
李前總統:政治空轉已讓台灣民主化走回頭路
王馬合不合?馬英九:應多做少說
王金平:連吳馬王很快就會再見面
謝長廷:台灣會再度成為寶島
經濟學人:台灣申請加入WHO應獲得幫助
新聞局:無圖利三立 發生情境畫面錯置令人遺憾
何美玥:台灣觀光業服務品質有待提昇
原鄉時尚競賽 搭起國際行銷的舞台
粉領族3成4 不願生兒育女
2007第六屆宗教文學獎徵文起跑
桐花盛開最高潮 週邊商品一次購足倒數計時
「大河之戀皇后號」頂級遊河六月啟航
關懷單親媽媽 數百位女性捐出舊內衣
總統與閣揆應指定無政治包袱者負責重新檢視
ＩＭＤ 二○○七世界競爭力排名台灣又倒退一名
副手人選是立法院過半的關鍵
台視釋股每股12元 22日起受理申購
聯合國拒發WHA採訪證 新聞局抗議
總統召開視訊會議 籲重視台灣集體醫療人權
台灣有220萬個單親家庭
王建民遭砲轟 失7分吞下第三敗
雲門資助年輕藝術家旅行 即日起徵選
陳明文捐10萬元 贊助319鄉村兒童藝術
南山人壽『一星一意』幫助星星兒(自閉兒)
Google提供即時搜尋建議 強化上網搜尋體驗
週末帶媽媽看電影 有免費親子套餐
英語高手照過來！演講比賽快來報名
游錫堃:台灣成為正常國家是這一代的責任
吳釗燮:中國利用美國分身乏術之際擴大影響力
謝長廷:正常國家決議文有利選情
總統:明年大選是台灣主體與終極統一的選擇
總統:不要看不起跛腳的人 還可以做很多事 走很多路
柯建銘:馬英九已登基成為黑金教父
中正紀念堂12日走入歷史 郝龍斌:打釘掛牌 立送法辦
降低能源浪費 張忠謀:設能源稅應是有效辦法
網路報稅 三種漏報要罰
鄉鎮市圖提前開冷氣 文化局：沒錢
518博物館日 參觀優惠擴大到月底
行政院長蘇貞昌請辭獲准
蘇貞昌請辭獲准
陳總統:最短時間任命新閣揆
馬英九:閣揆一直換不利國家發展
王金平:前天(10日)已聽聞蘇揆請辭
蘇揆請辭 呂秀蓮:不致影響總統選情
回鍋?張俊雄不證實
基隆市長補選 國民黨張通榮當選
基隆勝選 馬英九:未必代表謝長廷首敗
蘇揆請辭 謝長廷:感到意外
王金平:蘇貞昌在初選受很多委屈 請辭與總預算無關
華航與美國西北航空合作加速換取免費機票
玩部落格也能賺錢！V-Blog要您來分紅
辣媽比一比 小S穩坐榜首
想到紐約嗎?憑創意就可以免費贏得紐約行
愛心大使吳建豪與迪士尼攜手作公益
溫馨五月禮 德國原廠聽力師 提供免費聽力諮詢服務
中正紀念堂更名 杜正勝:象徵更客觀看待政治人物
高志鵬:蘇貞昌不是為謝蘇配辭閣揆
蘇辭閣揆 謝長廷:欽佩與敬佩
東方日報:蘇貞昌辭職反立不敗之地
謝長廷嚴詞否認建議總統讓蘇辭閣揆
防職棒簽賭 基澎檢方建議將賭博罪列監聽範圍
扁謝會談什麼?謝長廷:講了以後誰還敢找我聊天
日本福岡女網賽三連霸 詹詠然進世界前五十名
蘇辭閣揆 謝長廷:欽佩與敬佩
高志鵬:蘇貞昌不是為謝蘇配辭閣揆
中正紀念堂更名 杜正勝:象徵更客觀看待政治人物
東方日報:蘇貞昌辭職反立不敗之地
「聽‧傳‧說—臺灣原住民與動物的故事」特展於臺灣博物館展出
國美館放映《再會吧!1999》
原鄉時尚作品設計歡迎青年參加
關懷無國籍 0800外籍媽媽生活關懷專線
凶魅殺青 關穎超high
遇見台灣新朋友 萬元徵文活動開始
WiMAX 6張執照8家搶
太空中心責任重 內部人員洩漏資料 安全堪慮
初選展現民主風範 四大天王值得肯定
勿受銀行界污名「豪宅條款」影響
扛奧運獎牌 作政治騙子
黑暗元素來臨 黃金羅盤奇幻鉅製再現
捍衛媽媽健康 25縣市「無菸環境」大串連
愛媽媽 提醒她要做抹片檢查
我要去黃石公園 看圖說故事部落格徵文開跑
使用者如何與網站互動?Google Analytics一查就知
任新閣揆 張俊雄：全力以赴
「休閒旅遊」網誌 部落格最ㄏㄤ
亞太區首支信用卡手機問世
OTC首次海外巡迴法說會圓滿落幕 與會者均表滿意各有收穫
櫃買中心創新服務 「企業菁英領袖─哈佛個案研討會」隆重登場
台灣工業「駿馬一號REIT」5月15日掛牌上市
萬事達卡:2007年第一季亞太、中東暨非洲成長卓越
亞太產業高峰論壇 引爆WiMAX無線商機
新光人壽與台北大學簽約建教合作
「梅花便利店」推廣小額付款概念
亞太產業高峰論壇帶動資通訊產業熱潮
人事行政局與英倫敦政經學院合辦菁英領導班
寫下悄悄話 贈童書到學校
錯植228專題畫面 新聞局與三立解約
世衛叩關再挫 我第11度失利
社福糖衣 包藏多少毒藥
中國與世衛再醞釀涉台協議 台灣堅決反對
國內航線16日起北高機票通用
中國低價寢具銷台 7萬勞工恐失業
台灣稅率痛苦指數全球第七低
世台會年會九月將在台北舉行
國際連鎖書店Relay 進駐高鐵
高鐵端午車票 明天起預購
明晚鋒面到 各地雷陣雨
世界麵包大賽 亞洲總決賽台灣拿第一
台灣申請加入WHO 總統：成功走出第一步
黨政人士：內閣可望小幅改組
湯姆森併購路透 新台幣5700億成交
杜正勝：中正紀念堂更名仍定19日掛牌
陳總統訂515為全國兒童安全日
新光銀行苗栗分行開幕
西北航空宣佈與中華航空成為最新的合作夥伴
國內訂房 睡到飽1999起
好粽飄香過端午 端午佳節預購開跑
土銀與特力簽約主辦30億元聯貸案
長榮航空168億元聯合授信案兆豐等九家銀行主辦
台灣盜版率41%僅次於於日新 五年內首度下降2%
花旗新竹分行盛大喬遷 推出「Citigold Global Access 全球禮賓服務」
國合會成立TICTA聯盟 推動資通訊國際援外工作、拓展合作商機
威盛、技嘉、中華電信科技三巨頭首度攜手UMD/3.5G
櫃買中心通過陽程上櫃申請案
張俊雄:政黨任何作為都應對人民負責
游錫堃:應確保國家主權不因聖火來台軟化
蔡堆:交通建設政策延續依法辦理
爭取加入WHO失敗 蔣孝嚴:自取其辱
吳伯雄:王馬一通電話就可以溝通
張俊雄:上任最大任務是協助民進黨立委總統勝選
持續惡鬥 立法院無意外繼續空轉
鄉土語言認證 教師優先進用
聯營搶客 飛北高「買一搭四」
梅雨 今晚到
優人神鼓山中劇場 申錄文化景觀
內政部宣布5月15日為全國兒童安全日
魔法森林遊樂仙境 農場達人帶您瘋寶島
高達91%台灣女性不滿意下半身曲線
政黨輪替的實踐與展望研討會 趕快來報名
房屋交易排行榜出爐 北市中山區 北縣中和最熱門
新光人壽與台北大學簽訂建教合約
518博物館日 陶博館參觀免門票
林錫耀接政院秘書長 新聞局長內定謝志偉
總統：九月將以台灣之名申請加入聯合國
中國聲明IHR適用台灣 衛生署駁斥
台東36.9度 台北35.2度 創今年高溫
台灣民眾可在武漢、青島、廣州落地辦證
兒童教育照顧法通過 建構完整照顧體系
台灣閩南語推薦用字 教育部5月底公布
高雄五所學校共同成為微軟未來學校
汽車零組件市場景氣樂觀 台灣開億前四月獲利成長690%
東陽前四月稅前EPS 0.93元成長2成5以上
富邦金捐台大法學基金會100萬元成立「富邦金融法講座」
國泰世華財富管理「2007感恩回饋音樂會」5月17日登場
利差、費差、死差全都賺 富邦人壽紅利發放超出預期
台北國賓「明園1441」專案 週一至週四‧四人同行一人免費
沈耀初百齡書畫作品紀念展
蘇揆:感謝總統給他服務奉獻人民的機會
陳聰明:4大天王等首長特別費案正積極偵辦中
馬英九鐵馬進台中 藍綠全武行
林義雄19日到行政院、立法院與總統府要求速補正公投法
王金平:期許張俊雄以誠意化解僵局
游錫堃:民進黨如果不處理農漁會法修正案覆議 黑金會復辟
何美玥留任:全力拼中南部經濟發展
民主紀念館 周六掛牌
閩南語推薦用字 教部月底上網
四月望雨音樂劇 六月上演
文學館舉辦影片「美援臺灣與狄寶賽先生」放映座談會
5月19日大家一起來「寶貝臺北蛙蛙」吧
政大科管邀您 搶鮮體驗未來教室
和大技術獲國際大廠肯定訂單不斷 4月獲利大幅成長80.63%
2007新加坡通訊展六月登場 參展商家數創歷年新高
國際機車產業展 一連三天要您好看
【限量升級商務艙】6星級 燦星獨家優惠放送
傳台灣漁船在索馬利亞沿海遭劫持
林錫耀落馬 陳景峻意外接任政院秘書長
從2007 年十大熱門消費電子產品看未來商機
林義雄促朝野盡速補正公投法
民進黨不分區立委初選 蔡煌瑯排第一
投七局壓制白襪 王建民第二勝入袋
新光銀行卡友真好命 月月抽Wii
謝麗金 為本土產業升級站台
台灣6年發現80種深海新種生物
101年起牙醫師考試採分試考試
民主紀念館如何掛牌？教育部：掛上就知
吳釗燮：積極推動台灣加入聯合國
兩年七個月的等待 禪武不二
榮民工程240億元聯合授信案簽約 中國信託等五家銀行統籌主辦
台晶科技合併我想科技 換股比例一比一
友聯董事長朱立明請辭喻志鵬接棒 董事會通過將辦減增資
台北富邦銀行完成采鈺科技與精材科技33億元及30億元聯合授信案
廣州「2007國際橡塑展」11展館參展爆滿 主辦單位加建臨時館以應需求
總統府:總統全程了解演習過程與進度
民進黨不分區立委初選 蔡煌瑯第一
蘇貞昌:卸任後有很多時間自我檢討充實
張俊雄:派系是很不重要的因素
吳釗燮:我是台灣利益派
洪奇昌:一次戰役失敗不代表新潮流會在戰場上消失
游錫堃:指定不分區立委七月處理
謝長廷:內閣相關人事問題一無所悉
精品時尚風當道 徠卡台北旗艦店開幕
幫外籍新娘融入台灣社會 找尋職場新春天
醫師建議 ：六大類全面營養均攝取 雙好菌腸道機能更健康
雲科大歡樂英語列車活動開始受理報名
2007年台北國際現代書法展開幕
預測金曲歌王歌后 金曲獎倒數了
大家來動腦 機場捷運命名拚創意
看好PS3銷售 新力虧損將減少
亞太區首個豪華旅遊博覽獨特預約系統 正式啟用
世界高血壓日的叮嚀～健康飲食、標準血壓
房屋稅可用晶片金融卡繳納了
張俊雄約見 林錫耀留任政務委員
台東長濱玉長公路擬五月底通車
台開弊案2審宣判 王令麟1年10月蔡豪1年
鋒面到 19日至21日下雨天
紅毛杜鵑綻放 合歡山花季粉墨登場
媽祖紀念歌徵曲活動 初審揭曉
全球第一位雙腿截隻攻頂聖母鋒者馬克英格斯來台
精品奢華當道 好萊塢著名女星必備品台灣也找的到
民主紀念館明掛牌 228基金會辦特展
收藏家看過來 CAMPER限量紀念悠遊卡即將發行
李天羽接任國防部長 謝志偉接任新聞局長
期交所5月22、29、31日開辦「財金資訊系統與期貨選擇權投資實務研習班」
The DVD Forum Asia Conference 2007 解析DVD與藍光光碟產業技術與市場趨勢
希捷於微軟WiHEC 2007展示內建Windows Rally技術產品
5月19日大家一起來「寶貝臺北蛙蛙」
國泰客戶子女獎學金 逾10萬名學生申請總獎學金逾5000萬元
花旗國小理財觀大調查 近八成國小學生「不敢」使用「信用卡」
Apacer宇瞻科技Computex辦射擊大賽 讓玩家享受超頻記憶體極速快感
光金控總動員 5月24-27日與客戶共Wii「金彩人生」
張俊雄:內閣人事以超越派系及初選紛爭為主
游錫堃:希望當選落選的人都能團結
王金平否認王馬配破局:國民黨2008要贏 彼此要真誠
批不分區立委名單 許榮淑:感覺上民進黨已然墮落
呂秀蓮:黨中央應有勇氣全面檢討
王馬到底配不配?王金平:我親口說的才算數
邱義仁:盡最大能力落實總統的想法與政策
中正紀念堂正名 總統:使台灣社會真正走出戒嚴陰影
謝志偉:站在第一線和執政團隊一起作戰
呂秀蓮:期待未來總統有更多愛心良心
蘇揆:珍惜民主可貴 永遠不走回頭路
民主紀念館揭牌 杜正勝:教育下一代面對真相重要一步
民主紀念館掛牌 謝長廷:應站在不同立場思考
聖火來不來?陳明通:中國應拿出誠意提出解決辦法
總統:民主紀念館"大中至正"應正名為"自由廣場"
大中至正改自由廣場 教育部:會依法努力
蘇貞昌:黨不是只有選舉機器
總統:卸任後仍要當快樂志工人
總統:總統府祕書長卓榮泰暫代
張俊雄:關鍵時刻 勇敢承擔
鐵馬行結束 馬英九:用汗水愛台灣
黃輝珍接政務委員 陳重信暫代環保署長
呂秀蓮:民進黨執政七年 兩性共治徹底失敗
總統:台灣需另一個八年才能真正深化民主
「2007客家文化夏令營－遊學客家庄」開始報名囉！
好家教哪裡找？請先停看聽
豪雨特報解除 梅雨鋒面南移
國中女生搭計程車找網友 付不出車資遭送警
台灣二氣化碳排放量成長率世界第一
景文案上訴逾期太離譜
私募基金時代 看見新機會
當台灣故宮遇上義大利
科勝訊推出全球第一款光纖閘道器系統化單晶片
二手菸最擾人 申訴菸害案件五花八門
MBMJ 雙面孋人系列 繽粉初夏
日籍人士走私保育類星龜四百隻
園藝治療國際研討會 國內外專業人士一起分享實務經驗
謝長廷競選團隊 張揆出任主委
南市議員潑糞 被禁止出席市議會會議
今年夏季要怎麼玩？搭精緻郵輪最in
公司行號開始注重員工的人際禮儀與EQ管理
Visa 與您體驗澳門吃喝玩賞之旅
未來新欠稅 追稅期限最長不超過15年
文建會新科主委翁金珠主委走馬上任
萬事達卡推出「新加坡購物節」超值專案
Aruba Networks董事長柯萬柯訪台
西屋代理商太尹爆財務危機
張揆提出關鍵一年 施政四大方向
桃園RCA污染場址整治計畫露曙光
OIE行政委員會通過矮化台灣草案
洋基擊退紅襪 王建民拿下第三勝
一次一顆事後避孕藥上市
標靶新藥治療腎癌 扭轉高死亡率
北市府強制拆除民主紀念館布幔
協助企業召募海外人才 貿協29日舉辦研討會
台股價量齊揚 創近7年新高
那話兒問題 男性朋友除了清潔還能做什麼
總統：選舉將與台灣入UN公投合併舉行
王建民26日先發 迎戰天使隊
郝龍斌將凱道路段命名反貪腐廣場
精品奢華風 要你成為眾人目光
總統:以台灣名義加入聯合國公投進入第二階段連署
改名大對抗 謝長廷:受害是人民
張揆要求今年經濟成長率要達4.6%
謝長廷:要加入哪一黨是大家的自由
王金平:無法源硬逼我用警察權 不當院長也無所謂
呂秀蓮:總統副總統不屬任何競選團隊
賀錢森:台商與國民黨是威脅台灣的因素之一
杜正勝:北市府拆民主紀念館布幔是暴力行為
您今天R了嗎？垃圾減量運動開始
擴大綠色消費力量 碳粉匣回收再使用
公共工程又傳弊案 故宮傳出綁標圖利廠商
天下雜誌一千大調查 華商成長領先全球
中華電信與微軟公司宣布策略聯盟
國合會開始招募海外服務工作團
原『RICH工讀網』升級改版為『大專RICH職場體驗資訊網』
高雄麗尊酒店 夏日美味五月天
北縣議員吳善九遭槍擊死亡 張揆促速破案
凱達格蘭大道更名 台灣原社抗議
基隆市特色辦手禮選拔活動
南迴搞軌案 李泰安被判無期徒刑
外出教學正風行 陶藝列車出動
台灣研發災害防治系統 獨步全球
李泰安判有罪 台鐵局將求償4630萬元
傅天穎變身地產達人教消費者如何購屋
郭曉玲出嫁 世紀婚禮登場
國立臺灣歷史博物館標誌徵選 首獎十萬等你來拿
屏東縣九如鄉再度被查獲偷排廢水 將處以重罰
槓上地方「台灣民主紀念館」布幔再度掛上
故宮擴建弊案 前院長石守謙遭聲押
行銷台灣觀光 觀光局有請王建民
教部重掛布幔 指北市府毀損公物將提告
NCC委員劉孔中遭停職案 訴訟遭駁回
古坑即溶咖啡粉九成來自印度
慈林舉辦大專青年營接受報名
吳伯雄：倒閣蓄勢待發 非成功不可
【黃金羅盤】坎城重”金”造勢
台北熱翻天 高溫達攝氏37.2度
日本關東麻疹疫情擴大 觀光局呼籲可旅客退費
Google推出搜尋翻譯 包含中文繁簡體
國親立委提名激烈 5選區待協調
鄉土作家白聆 創作第三本台語工具書
鄉土作家白聆 創作第三本台語工具書
國美館放映紀錄片《醫生》
穿梭經緯間的織女-吳汶錡生活竹編
國美館展出《綠野仙蹤－台灣當代藝術的奇想世界》
金控業加值服務當道 客制化全方位理財服務來臨
Art Taipei 2007臺北國際藝術博覽會開幕
綠島好水 水質改善工程完工
全台白天悶熱 昨天37度創下歷年五月第二高溫
小心腰折 長期姿勢不良易傷腰椎
加考作文 國中基測明登場
WiMAX正 ㄏㄤ 摩托羅拉執行長來台
WiMAX大餅效應 摩托羅拉執行長來台
關東關西旅遊6/8前取消可退費
台北電影節 明起售票
雪隧路權 首都、噶瑪蘭勝出
卡麥蓉狄亞搭專機抵台 為史瑞克3造勢
禁捕 豆腐鯊明年起吃不到了
張揆：總預算案未過 經濟成長率拉下0.51%
台灣農業已不需農會
違反著作權法與妨害名譽 TVBS主管挨告
國民黨黨章加台灣未去統
國民黨：黨章修正加台灣未去統
台東大武焚風37.4度創今年紀錄
肉毒桿菌可改善攝護腺肥大症狀
誰是企業接班人？8成企業培養員工當接班人
音樂獨立了 今年傳統音樂獎首度與流行樂分家
做假牙也講究的時代來臨
呼吸整個台北城市的設計氛圍
太魯閣部落音樂會，占卜鳥現身舞曲中
神秘甲蟲中林氏埋葬蟲—現身太魯閣國家公園高山
武陵知性之旅 今在雪霸國家公園
紀念俞大綱先生百歲冥誕系列活動
民調：68%不滿政黨輪替後表現
民進黨下週正式提名謝長廷參選總統
馬王配不配？ 王金平：近日內會給答案
馬英九：若執政將重建台灣傳統核心價值
張揆：故宮弊案 尊重司法單位的調查
國中基測首日考試 作文缺考最多
謝欣霓質疑民調不公提申訴 簡肇棟不置評
盧天麟：基本工資調整案下周二可確定
王金平:與其談馬王配 不如談王馬合
勞動九五聯盟:強烈質疑新基本工資配套公平性與合法性
龍應台:陳水扁變麻煩製造者 呂秀蓮:國際瞎了眼聽北京的話
總統:七月前國民年金沒過 老農年金加一千
王金平:單一選區衝擊太大 有人蘊釀再修憲
黃志芳:外長不能一起開會和外交穩不穩是兩回事
馬英九:還是想跟王金平好好談談
民進黨29日正式提名謝長廷參選總統
黃昆輝:國民黨黨綱擬去統一 是擔心台灣被民進黨佔去
到底配不配?王金平:月底前會如期給明確答案
王拓:有人擬於臨全會檢討初選結果 代表民進黨有自我反省能力
總統:盼在生態環保無虞前提下 花東民眾能享受高速公路的便捷
游魁:將在艱困選區徵召高知名度人選參選
環保聯盟:盼政府以新思維審慎評估蘇花高興建問題
張俊雄:行政院會加速完成高雄建設
林濁水鄭運鵬:應徵召林佳龍參選艱困選區
台北電影節影展正式開跑
統聯客運中山高車禍 一死十一傷
新版台北捷運轉乘手冊今天發行
基測328件違規 一半為手機電子產品違規
YouTube創辦人出馬 陳士駿 六月初將回台考察
觀光局找偶像團體赴日韓推銷台灣觀光
中國「妃子笑」荔枝賣贏台灣「玉荷包」
威權法律遺毒揮之不去
競爭力衰退 問題在政治
武陵知性之旅風景甲台灣
所得稅結算申報倒數 你報了沒？
世界級高品質水蜜桃 拉拉山水蜜桃季 今年更特別
有傳染疫情將可禁養撲殺寵物
英國要求語言專門學校教授中文
強化跨文化研究 政大首創漢語口語資料庫
證交所、期交所、集中結算所29 日將聯袂與德國交易所集團(DBAG)在台分別簽署雙邊合作備忘錄
國泰世華首檔CLO 推出首日銷售一空
岱稜科技上櫃首日股價狂漲三倍站上百元
科博館義工期中徵募活動展開
5月31日至6月3日「台灣觀光博覽會」 中國信託獨家贊助
大樂透頭獎連續七期未開出 本期頭獎金額將上看4億元
賴士葆:期待馬王配到最後一秒鐘
蘇貞昌:熱帶氣旋 我覺得還沒有看到
農委會:不贊成放寬農地建物10%上限
總統:盼紐西蘭派觀察員參加南太平洋峰會
張揆:秉持公義 依法行政 必能獲得多數民眾肯定
配不配?王金平:和吳馬連見面後再說
段宜康:吳乃仁需要一點時間療傷
監察院否認對馬謝獻金專戶有雙重標準
夏季電費6/1開始 用越多電費越貴
國人自助旅行首選「日本」消費不手軟
戰國策與中時網路科技推出內容關鍵字廣告服務
陳郁秀談 認識並欣賞台灣之美
科博館義工期中徵募活動展開
台灣成功向歐盟申請植物品種權保護
列5大損害 張揆籲立院速通過總預算
新片情報站【奇異恩典】6/1上映
特別費起訴就退選 謝長廷：承諾有效
金控業全面理財健檢 要您樂活無限
李登輝明訪日 外交部提供必要協助
台中e卡通使用擴及桃竹苗
政大等5校獲准設區域教學中心
誰的貢獻令世界變得不一樣 ?CNN有解答
台灣十大暢銷藥 三高慢性病吃掉近百億
臺灣證交所、期交所、及集保結算所與德國交易所集團(DBAG)在台簽署雙邊合作備忘錄
永豐金控與美國國際集團攜手進軍退休理財市場
中信卡友專屬旅遊網站6月1日開張 大阪四日遊1元搶購
總統:如果杯葛國防預算的黨取得政權 對台美都將是嚴峻挑戰
總統:姑息是鼓勵邁向侵略的捷徑
謝長廷:凡事信任包容 大選最少贏25萬票
王金平:若對國民黨有利 會審慎思考馬王配
警方懸賞200萬抓槍殺吳善九凶嫌
王金平不分區第一名?吳敦義:用膝蓋想也知道不可能
李前總統今訪日 6月9日返國
玉長公路延通等總統?總統府:報導不實
開車族換照 超商可繳費
國美館展出＜妮基的異想世界＞
「田野、器物與繪圖─陳奇祿先生原住民圖誌」特展
愛美的女性有福了 抗老胜肽複合因子美裝品上市
環保署呼籲:遛狗繫狗鍊 隨手清狗便
六月吃頂級冰淇淋看仲夏音樂盛會
夏日炎炎輕食風 水果餐當道
線上遊戲玩家請注意 手機可購買虛擬寶物了
克萊斯勒集團慶祝概念車款開發計畫屆滿20年
教部公布閩南語推薦300用字
北市行駕照換照費用 超商代收
楊秋興施政滿意度蟬聯5顆星
吳善九命案 警方籲民眾提供線索
工研院將赴矽谷延攬高科技人才
「第16屆陽明山國家公園盃路跑賽」要開跑了！
智利舉行台灣電影50年回顧展
外勞在台工作年限可望延至9年
漁業署南遷高雄並規畫成立北部分署
美國移民申請費7月底起調漲
李登輝抵東京將參訪靖國神社
王金平：再請連戰協調 馬王配暫無答案
工程會：樂生原地保留39棟 10棟異地重建
農漁會法修正案 政院提覆議
搶食國際醫療大餅 政府將輔導10醫院提供服務
馬：國民黨擬修黨綱僅涉精神黨員加盟
模擬聯合國會議 政大邀近兩百名菁英與會
8月超商代收換汽機車行照
台灣美食月正式起跑 臺灣美食感動世界
合勤科技產品榮獲台灣精品獎
王金平婉拒馬王配 馬英九盼王續任院長
遊學不用錢？青輔會幫你出
雪見生態之旅活動報名開始
爸爸媽媽看這邊! 陽明山國家公園暑期兒童生態體驗營來了
司馬庫斯生態之旅來了 趕快來報名
民調電話作弊 游主席：遺憾且生氣
翁啟惠獲2008傑出化學研究卡頓獎章
4家客運聯營左營－墾丁直達車 6月上路
人資人員不被淘汰的必備認證
企業主:專業簡報技巧是成功的一半
MSCI調整成分股 台股31日收盤驟跌59.93點
大樂透頭獎連八期槓龜 本期頭獎金額3.7億元起跳
合世、華義、源恆、系統電、世紀、光聯、德記6月4日起暫停融資融券交易
證交所：中福、麗正、明碁、大同、華宇、精碟、友聯、萬泰銀、同開、和鑫暫停融資券
中信金賠付44.9億元得標花蓮企銀
新光銀行主辦 新興、新榮資產管理公司新台幣 28.5億元聯貸案
亞洲銀行協會6月21日首次在台舉辦2007 IT 研討會
呂副總統勉勵台鹽共同打造弱勢婦女的希望
運動彩券徵求發行銀行
王金平：婉拒副手 黨國兩全
翁啟惠獲得2008年傑出化學研究卡頓獎章
新竹地院裁定羈押太空中心主任
楊秋興籲多投資南部
報稅截止 逾期需至稅捐單位辦理
青輔會邀青年 暑假遊學台灣
教育部增加弱勢學生助學專款
4家客運聯營左營－墾丁直達車 6月上路
決定職場成敗最關鍵的因素 簡報技巧大公開
教育部增加弱勢學生助學專款
詹詠然莊佳容 闖過法網首輪
亞洲銀行協會首次在台舉辦2007 IT 研討會
陶博館6/4起休館11天 諮詢服務不打烊
佛州影城將推出哈利波特樂園
德國慕尼黑「TALENTE 2008 國際競賽特展」開始徵件
台北國賓 台灣美食月推出招牌粵菜應戰
清查初選民調 民進黨發函中華電信
台灣獲4項全球傑出建築金獎
台灣研發全球首創乳癌術後復健機器人
補貼特定企業工資 太離譜 勞委會應懸崖勒馬
合理反映成本 有效利用水資源
請國民黨拿出修改黨章的誠意
新光金控簽約協助優良企業資金融通
薛凌涉內線交易 判賠387萬
李登輝獲頒後藤新平獎 演講獲滿堂彩
台北電影節 選片指南
週末好片推薦--【奇異恩典】
李登輝獲獎 以和平推動台灣民主為傲
擺脫官司版權爭議 YouTube與EMI簽約
中研院頒發2007年輕研究學者獎
茶飲再掀新風潮 飲料杯媒體搞創意
E-HOME概念正夯 家裡也要很科技
蝶舞草山 陽明山中山樓驚喜無限 創意開幕
大樂透八連摃 頭獎上看5億
台灣小吃代表 蚵仔煎第一、珍奶第二
櫃買中心6月1日至12日舉辦上櫃、興櫃公司內線交易防制暨股權宣導說明會
華映推「無菸日」活動 營造「菸消霧散」優良職場
統一證資訊評鑑拿「A+」 透明度最佳
晶宇肺結核菌檢測試劑獲歐盟認證通過
洋基9:5勝紅襪 王建民奪第4勝
高碩泰:陳總統視訊記者會成功為台灣發聲
行政法院駁回樂生學聯行政訴訟
台灣農工貿易團下週訪美
謝長廷:台灣分六省對提升競爭力最有利
立委大選延至2008年1月12日
李前總統:身為領導人 最重要的就是隨時可放棄權力
謝長廷今展開全國走透透活動
胡志強:多數市民希望單獨升格
吳伯雄:會以慎重與誠意徵詢王金平是否列不分區立委名單
謝長廷:馬英九不論找誰當副手都要真誠 不要消費
黃志鵬:台灣面積雖小 經濟能力卻不小
誰當副手?馬英九:歡迎大家的建議
胡志強籲馬王配 王金平:天涯到處都是芳草
民進黨黨團半數連署倒閣 陳景峻:尊重立法院決定
王金平:讓台灣走出去 讓世界走進來
金曲獎傳統暨藝術音樂類得獎公布
您喜歡塗鴉嗎？五萬塊等你拿！
王金平含淚投馬 謝長廷:當事人有委屈才會這麼說
總統府:以台灣名義入聯合國國際宣傳已有規劃
王金平:2008大選要支持國民黨總統候選人馬英九
辜寬敏:謝葉配最適合 蘇游當副手浪費人才
馬英九:不會把副手人選當貨品看
王金平:含淚投馬 馬英九:不影響馬王合作
辜寬敏:不以總統身份命令黨 才能服人
張俊雄:希望達到打造無毒家園目標
萬事達卡全球之PayPass卡正式運轉
第二屆客家新聞獎入圍名單公布
南山捐血月開跑 捐血一袋幫助清寒兒童
Mercedes-Benz全新C-Class上市
國人只愛Wii 其他廠商面臨空前壓力
台北國際電腦展2007年6月5日至9日盛大登場
砂石利益衝擊社會治安行政院應改革
上網報稅行得通 網路公投也應推動
禿子效應的迷惑
蔣友柏誠懇面對蔣家功過
慶端午 成大語言中心7日舉辦包粽子 做香包
四大天王特別費案 高檢署持續查證中
j文建會工藝所展出楊彩玲金工創作展
台越簽署科技友好合作備忘錄
德國慕尼黑「TALENTE 2008 國際競賽特展」開始徵件
立院初審洗錢防制法 500萬列重大經濟犯
胡瓜丁柔安吸毒 將被勒戒50天
今明兩日將下豪大雨
加入聯合國公投 送政院下周公投審議委員會認定
北市11月將試辦持悠遊卡搭計程車
役男今年七月入伍役期一年
太魯閣國家公園燕子口隧道6月1日正式通車
來去宜蘭 特色美食與精緻茶點成絕佳伴手禮
馬英九澄清未拜訪林蒼生
台聯:後藤新平獎是肯定李前總統主政12年的努力
胡志強:不要講任何話傷害王金平
特別費案 謝長廷:尊重司法辦理 對自己有信心
洗錢防治法初審 經濟犯門檻下修為500萬
侯寬仁:謝長廷特別費案不會拖到明年大選前
柯建銘:不會以黨團名義提老農津貼調漲案
陳明通:台灣願重新協商奧運聖火來台路線
「超級星光大道」爆紅 浪潮延燒到行動音樂
台旅遊業者將參加韓國國際旅展推銷台灣
台灣所得差距倍增 貧富不均日益惡化
王金平:與台灣農民黨沒有關係
張揆:基本工資調漲七月一日實施
大豪雨 北市社子島再傳淹水 抽水機又失靈
海軍:邀搭潛艦出海是美國訓練官個人好意 未獲美國防部同意
謝長廷:副手人選目前只限內部討論
台灣農民黨:農漁民不是二等國民
基本工資調漲 7/1實施
歌手林曉培酒駕肇事 撞死一護士
促進教育交流 教部與加國再簽備忘錄
王建民7日先發戰白襪 嘗試新投法
好幸福，水果創意甜點夏季新上市！
台視釋股中簽率4.69% 9月6日興櫃市場掛牌
台鹽自行吸收成本 林靖承諾任內絕不調漲
荷銀證券新任總經理謝宗昆上任
友達光電發表全國最大65吋FHD 120Hz液晶電視面板
瑞軒VIZIO 60吋電漿回台上市二十萬元破盤價震撼市場
鋼琴大師Rueibin Chen鋼琴獨奏會6月9、10、15日全省巡迴登場
新光人壽獲工業局「96年度產業學習網獎勵」
張揆:基本工資調漲能促進就業與僱用安定
馬英九:不能因中國打壓就鎖國
吳釗燮:台美簽署FTA是時間問題
呂秀蓮:越晚宣佈副手人選越有新聞性
吳敦義:有沒有農民黨 都不會改變國民黨和農民站一起的立場
基本工資調漲 何美玥:配套措施有信心可降低產業衝擊
總統:對女性閣員未達比例感到抱歉
謝長廷:正常國家決議文草案寫得很好 但可能不利選舉
iphone 指尖觸控瀏覽新紀元正式展開
教育部中英文翻譯能力考試12月登場
我與哥斯大黎加斷交 黃志芳請辭
鈺創科技遭檢調搜查 鈺創：配合調查營運穩定正常
協禧：公司無不法情事 靜待司法調查結果
台積電6月8日除權息 指數開盤將減少31.45點
新光金控兒童夏令營 寫生、理財快樂Fun暑假
公益彩券本年度累積盈餘達49.41億
大聯大獲產業網站ESM評選 蟬聯「亞洲第一電子通路」的榮耀
耿鼎淡季五月營收創歷史次高記錄 較去年同期成長21.5%
【彩蝶計畫】邀您共同關懷特定對象女性
高鐵第二聯合授信募資完成 248億元雷曼兄弟、富邦、台新、復華四家銀行承包
勞退新制的挑戰 集中操盤無法滿足多元需求
國內股票基金前五名報酬率逾24%為台股6倍 元大投信包辦3名最優
證券暨期貨金彝獎揭曉 寶來獲得三項大獎為最大贏家
證券暨期貨金彝獎揭曉 寶來獲得三項大獎為最大贏家
財政部:今年預估超徵22億元
金管會:首檔期貨信託基金最快年底開放
蔡煌瑯接任體委會副主委
李應元:謝長廷一定會贏得明年總統選舉
防哥國效應 外交部通令外館嚴防斷交潮
南社:盼謝長廷儘速亮出"憲法一中"背後的底牌
台哥斷交 馬英九:中國打壓與烽火外交難辭其咎
李前總統:中國經濟已存在危機 將影響到世界經濟
教育部、文建會、新聞局合辦第一屆教育影展
網路電話 Pchome&Skype 每通1.6元暢所欲言
高捷案8日傳喚謝長廷說明
鋒面還要徘徊好幾天 全台防豪雨
深耕荷據台灣史 江樹生獲總統文化獎
澎湖監獄發揚工藝品「卍字笠」
為善不欲人知 企業主關懷街頭流浪街友讓他們平安過端午
家有發緩及身心障礙嬰幼兒 可洽第一兒童發展中心
陳重信任環保署長 蔡煌瑯體委會副主委
連日梅雨鋒面 進入太魯閣請慎防落石
太魯閣蛇類再添一種 羽鳥氏帶紋赤蛇現蹤畢祿山區
陶博館最環保 使用陶杯做環保
【彩蝶計畫】邀您共同關懷特定對象女性
2007 彰化產業葡萄季開始了
農委會表揚「2007年十大經典名茶」
高鐵嚴重誤點 首度全額退票
台哥大：9日全國首創關懷電信展因雨順延
荷蘭銀行宣布將併購東企 在台分行一舉擴增至37家
台新金控將與全球人壽母公司AEGON攜手合作成立保險公司
中楠企業順利完成日盛銀行聯貸簽約
第七屆光寶創新獎決選活動 即將於七月初盛大登場
花旗推出全球品牌計畫 Let’s Get it Done承諾幫客戶「夢想成真」
債清條例過關 50萬卡債族有救了
李前總統:明年再訪奧之細道
徐中雄:債清條款是金融改革重要一環
馬英九提直航時間表 呂秀蓮:痴人說夢
陸委會:中國軟表硬裡 絕對會讓兩岸更疏遠
特偵組:謝長廷並非政治獻金案被告
哥國總統:台灣援助太少 外交部:證明台灣未金錢外交
馬林配不成 林蒼生:專心企業經營 無其他規劃
雨害 農糧署估全國農作物至今損失六千三百多萬
呂秀蓮:對哥國總統大失所望
謝長廷:當前應停止政治惡鬥與民主內戰
總統:九月要以台灣名義申請加入聯合國
總統:九二共識活路外交是死路一條
李應元:謝長廷政治獻金絕無對價關係
李應元:馬英九應以謝長廷標準自我要求
李前總統:有人只出一張嘴 大家眼睛要雪亮
謝長廷:有心人抹黑 政績變弊案
法務部近七年查獲貪瀆金融291億4千多萬
和平基金會倡議兩岸應和平獨立民主統一
謝長廷:不可能用政治前途幫檢察官的公平背書
馬英九:應儘速推動兩岸直航
行政院:提農漁會法修正案覆議無意造成兩院緊張
謝長廷:台灣民主失敗是中國的利益
農糧署:一週豪雨 農業損失8304萬
賀陳旦:在台灣稱王不算好漢 將加速海外投資腳步
283位年輕學子一起體驗飢餓 一起體驗公益
客語認證考試圓滿落幕 詔安腔報考人數大幅成長
農漁會法覆議案 立院明記名投票表決
胡瓜丁柔安赴北檢報到勒戒
馬英九：先過總預算案再過中選會法
三審定讞才解職 綠委：農漁會信用部恐遭掏空
苗栗豪雨農損西瓜最嚴重 達337公頃
新光金控精彩暑期學生活動邀您快樂Fun暑假
疾管局免費之旅遊傳染病諮詢門診
朝野協商共識 勞保給付追溯權放寬至5年
馬英九:企業赴中投資應從技術管制著手
謝志偉:預算無條件 法案不違憲 兩者應脫鉤
行政院:儘快規劃成立東部辦公室
謝長廷:以台灣名入聯合國 讓國際社會知道台灣想成為一個國家
國民黨直航公投 謝長廷:基本立場與價值混淆
王金平:若協商順利十五日可通過總預算案
謝長廷:2008年大選不是在比賽誰對北京溫和
葉菊蘭:說當仁不讓是回應客家族群的期待
張俊雄:已成立豪雨災害應變中心
農糧署:豪雨農損達一億六千餘萬
六福皇宮東西燴創意涼麵狂想曲
台中福華大坑玉冷筍佳餚 譜出最適夏日爽口美味
農曆七月婚宴 願作美麗新嫁娘 長榮桂冠酒店(台北)”桂冠喜事”限時專送
開南大學新設休閒事業管理學系 領導迎向健康優質生活
創3G市場先例 3G也可以預付的時代來臨
921地震教育園區徵募義工倒數最後一天
天堂鳥號預計6/11下午駛入基隆港
大陸觀光客來臺旅遊滿意度高
農漁會法覆議 有其必要性
樂生案協調會破局令人遺憾
國民黨本土化的崎嶇道路
罷免立委救總預算
端午佳節飄粽香台北國賓以傳統手工精製有機粽
日本外籍旅客 台灣佔第二位
王建民13日首度出戰響尾蛇 尋求六勝
朝野共識總預算案列15日首案
北市公廁將全面提供衛生紙
台股價量齊揚 收盤創七年來新高
立法院否決農漁會法覆議案
黃志芳7月訪非 邀友邦參加台非高峰會
台灣國寶級藝術家珍貴史料 公視首播
如何將人脈轉為錢脈？
如何建立完善的薪資制度 專家告訴你
分紅配股課稅新制明年開辦，企業如何因應？
台灣中高齡就業困難 調查顯示僅有6％雇主願意雇用
減刑條例協商無共識 15日院會表決
中影糾紛 蔡正元告江海清
呂秀蓮:台灣發展3B產業 必能領先各國
農漁會法覆議失敗 許仁圖:為馬英九綁樁
謝長廷7月20日赴美展開愛與信任之旅
行政院:遺憾農漁會案覆議遭否決 人民自有公評
王金平:將為馬英九加油打氣並輔選
金管會:金檢彰銀因為呆帳大戶金額最高
台塑跨足生醫領域 臨床試驗標準化時代來臨
線上購物正夯 無店鋪銷售新紀元時代來臨
體驗西洋棋 出版社舉辦免費教學活動
成大企業管理碩士學分班 招生
政院通過農村改建條例 10年投入1千億
擺脫無「齒」之徒! 施打肉毒桿菌 預防牙齒骨骼老化新撇步
台北喜來登 夏日住房專案 住房搶先訂
F4代言台灣觀光廣告 具偶像劇效果
台灣光電產業崛起 產值超越南韓
王建民抓響尾蛇 第六勝入袋
郭泓志轟出首發全壘打 首嘗勝投滋味
低價航空台北-馬尼拉 單程588元
台灣農民黨15日成立 黨部設高市
經建會：造一萬公頃田園社區
今年3月起證券投資分析人員資格測驗改採「科別及格制」
峻凌香港上市 台新資本成功引薦兩家知名機構投資人
新光金控資訊揭露度再度獲評為最高等級「A+」
台灣票據交換所通過ISO27001/BS7799:2005資訊安全驗證
婦援會:台灣應徹底落實防制人口販運計劃
東元股東會通過分派股利0.7元 宣布七星計畫豐收戰績
陸委會籲中國停止對台灣民主不實污衊
施茂林:立委選舉查賄採重獎重懲原則
詹順貴辭環評委:環保署棄守環保責任 不屑繼續與之共事
李前總統:政黨輪替後不該想要除掉農會
馬英九:依一中各表促成兩岸互不否認對方
謝長廷:馬英九兩岸政策應先想好再講
蘇煥智:盼陳總統卸任後參選台南直轄市市長
張揆:加強農業敏感科技保護與管理
全球唯一可耐120度C高溫不脫膜安全鏡片 登台販售
華梵大學積極擴展國際佛教大學間交流
開架商品也推頂級美白產品 美白戰國時代來臨
網路購物市場激戰 虛實百貨之戰開打
竹科新貴最幸福 有殼比例最高
紅利義大利餐廳 限定3款義式粽子
端午佳節飄粽香台北國賓以傳統手工精製有機粽
端午創意粽 溫德粽子麵包「德包粽」
香粽『鮮』體驗，福容端出『麻油雞柳粽』
The Westin Taipei六福皇宮 粽香迎夏至 彩龍躍端午
華泰大飯店集團2007 年『椰香櫻花蝦粽』登場
福華 五月五飄粽香 極品香粽憶端午
知本老爺端午節活動 入住房客免費參加
台北晶華酒店以「頂級美國和牛粽」領軍「三燔竹筒燒肉粽」壓陣
高雄國賓端陽獻禮‧華『粽』取寵
『台中通豪大飯店 粽香傳情』
亞都麗緻大飯店 端陽佳節 香粽外賣
台北凱撒 ~ 端午粽飄香
台北長榮桂冠酒店 “粽”藝秀 慶端陽
古華花園飯店端午龍粽豋場
最健康的選擇 義美端午 粽飄香
拉法葉案 瑞士將3400萬美元歸還台灣
倒閣震撼彈 陳金德同意撤案
原民微型經濟活動貸款10月開辦
國道6號隧道貫通 中部觀光注強心針
AIT主席薄瑞光訪台 盼與兩黨總統參選人會面
駭客即時通暗藏木馬 盜取逾千雅虎帳號密碼
尤清將任駐德國代表
端午假期 國道16日凌晨暫停收費
電動自行車免考照可上路
地方政府特考 取消年齡上限
文化創意業前進紐約 盼打造台灣兆元產業
國人十大死因 癌症第25年蟬連首位
專家研究：罹患卵巢癌 有跡可尋
想要靠翻譯賺錢嗎？ 快來報名
不畏端午長假 台股續創近 7年新高
檢調搜索東森集團 將傳王令麟說明
教育部澄清 台灣民主紀念館布幔未違法不需拆
證交所「第四屆證券投資智慧王」臺灣大學Synergy隊拔得頭籌
全球REITs表現各異 亞洲REITs最具潛力
華南金董監改選 民股讓步官股席次確定過半
期交所與俄羅斯證交所簽署雙邊合作與資訊交換合作備忘錄
「興櫃股票績優證券商競賽活動」一銀證勇奪推薦、經紀雙料冠軍
夏馨:美國應任命台灣特使 以免履行安全承諾決心受質疑
衛生署:WHO應與台灣討論如何將台灣納入世界衛生條例2005
總統批馬兩岸互不否認說 馬英九:總統多慮了
總統:樂見行政院一星期一利多
總統:二次金改與選舉一點都沒有關係
吳敦義:國民黨15日一定會讓總預算案通過
陸委會:92共識能解兩岸癥結想法不切實際
薄瑞光:全世界只有美國對台灣有協防義務
東森集團:王令麟是主動到調查局北機組說明
三星數位機會中心 創造偏鄉數位機會
高雄市立美術館--KMFA視覺藝術市集參展對象招募中
成大都計系畢業生作品 超讚
東森案 北機組漏夜偵訊王令麟
東森巨蛋副總謝寅龍遭羈押
台灣數位典藏作品 全球最大紐約授權展展出
Konica Minolta 一口氣推出八款彩色雷射印表機
CASIO旗艦機種上市 宣告消費機進入千萬畫素時代
宜蘭兩列火車對撞 5死14傷
東森集團案 王令麟移送北檢複訊
35年老餐廳提供九折優惠 真的假的
大法官會議解釋 總統享有國家機密特權
高雄寒軒國際大飯店「驚喜一夏住房優惠」五折專案價
暑假去哪玩 高雄漢來邀您徜徉南台灣夏日陽光
大逆轉 高市長選舉一審宣判 陳菊當選無效
暑假哪裡去？ Welcome to Singapore !
德國百靈推出史上第一把 超淨音波電鬍刀
麥當勞「歡樂送」服務 首創業界外送優勢
富邦金控股東會通過每股配發1元現金股利
玉山金股東常會增選獨立董事 增進公司治理
台灣工銀股東會通過配發0.25元現金股利
新光金股東會通過配發現金股利1元股票股利0.3元
聯邦股東會通過80億元現增案
開發金控董監改選落幕 林誠一連任董事長
隆力集團將投資新台幣188億元入股安泰銀行
台新金控股東會通過95年度虧損撥補 並改選9董3監
上櫃公司重新劃分調整產業類別7月2日起實施
宏遠證券股東會通過95財報轉虧為盈
凌華科技股東會通過配發1.99元現金股利0.44元股票股利
智寶電子股東會通過虧損撥補案
權證退稅過關大利多 證券股價領頭向前衝
寶來集團股東會三喜臨門
聯茂股東會通過配發2.69元股利
日揚科技股東會決議配發股利2元現金股票各半
大法官會議解釋 總統享有國家機密特權
大逆轉 高市長選舉一審宣判 陳菊當選無效
宜蘭兩列火車對撞 5死14傷
天氣越來越熱 名模傳授防曬對抗紫外線
陳菊被判當選無效 蘇貞昌:被強盜搶還不能叫
呂秀蓮:陳菊當選無效 公平正義何在?
檢方認東森集團王令麟涉七大案
馬英九:若當選總統 將做和平締造者
張揆:玉長公路是台灣最美的連接
總統:對陳菊當選無效上訴有百分之百的信心
王金平:地方自治問政品質遭質疑 會侵蝕民主基石
總統:尊重大法官對國務機要費解釋意旨
「創意30秒」宣導短片徵選活動 開始起跑
上班族在職進修的聰明選擇--臺灣大學遠距教學課程
安捷倫與Teradata攜手合作 首次整合電信業網路和客戶資料
網路也可以包粽子
Google上海研發中心將於六月二十五日揭幕
十大經典名茶三星上將脫穎而出
暑期補才藝台中福華開辦游泳教學班
暑假到了 32家主題樂園提供新感受
洋基勝大都會 王建民摘第七勝
推台灣加入聯合國公投 民進黨9月辦大遊行
教授成漸凍人 靠眨眼寫出十萬字書
端午節7成企業發獎金 平均金額3041元
展現對台堅定友誼 瓜地馬拉總統19日訪台
陳總統盼2008大選併公投舉行
新店市長阻友跳樓竟踩空墜樓
南部七縣市綠委21日前往高市力挺陳菊上訴
王令麟滅證疑有共犯 檢方將深入調查
雅虎換將重振市場 楊致遠出任執行長
蘭嶼拼板舟橫渡太平洋黑潮 雨中啟航
淡大機器人 舊金山國際大賽奪兩金
總統：特赦白米炸彈客楊儒門
杜正勝抵華府 指將補強台語文化保存
謝長廷以總統特使身分赴日追思椎名素夫
吃鵝肝醬可能引起組織病變
中年女性長期用止痛藥 易患心臟病
越野及安全更升級 輕鬆駕馭所有路況
王金平:不可能謝王配
經濟部將輔導機械業成為第三個兆元產業
馬英九:希望謝先生兩岸政策事務說清楚講明白
杜正勝訪華府:台語文化保存需補強
陳明通:望北京正面思考大陸民眾來台觀光事項
柯建銘:老農津貼加碼將列臨時會處理議案
台聯:相信執政黨有智慧化解美方疑慮
美國國務院表示反對台灣進行以台灣名義加入聯合國公投
鼓勵大四學生選修黑手課程 補助3-5萬
頂級房車再度挑戰顛覆傳統的創意行銷
創意無限 台灣通用設計趨勢與商機也無限
當代藝術的玄妙 酷夏中尋找酷涼
吳榮義：台灣希望轉向俄羅斯購油
7月15日訂為解嚴紀念日 只紀念不放假
蘭嶼拼板舟14人大船 首次橫越黑潮抵台灣
雲門倫敦首演狂草 受熱烈迴響
吳澧培彭明敏 將公開呼籲美國承認台灣
政院：公投是民主人權最後防線 台灣不放棄
YouTube國際化 推出九種語言服務
東森集團案 檢調傳喚張樹森說明
布拉格劇場設計四年展 台灣館獲金牌獎
游錫堃:黨產還財於民 全用來照顧弱勢
陳景峻:國土重劃才能縮短城鄉差距
張揆:中國投資風險日高 將協助台商解決回台投資相關問題
若當選 馬英九:每年提一千億做地方財政重建基金
陳唐山:九月以台灣名義申請加入聯合國
謝王東京開記者會排除謝王配
行政院:台灣不可能放棄舉辦以台灣名入UN公投
瓜地馬拉總統訪台 陳總統:風雨故人來
台灣大哥大與Yahoo!奇摩聯姻 獨家手機搜尋服務第三季問世
花紋海豚擱淺 嘉義縣政府全力搶救
樣樣自己來 義守大傳系舉辦仙人掌影展
國人普遍缺乏正確配戴隱形眼鏡的知識
四年大學生涯取得跨國雙學位已經不是夢想
大哥大信用卡手機年底前可望上市
付蔡咪咪2670萬薪資 張樹森涉背信30萬元交保
第一頭冷凍胚胎台灣水鹿誕生
閃靈美國巡唱 為台灣加入聯合國發聲
惠氏菲律賓廠奶粉遭污染 未輸入台灣
夏至關燈 知名企業及建築響應節能活動
白米炸彈客楊儒門這兩天可獲釋
縱橫玉長公路 六套旅遊行程等你來玩
7/1替代役男役期縮短為1年2個月
總統批核16位中選會委員 張政雄續任主委
總統公佈中選會委員名單 主委張政雄
楊儒門獲特赦 爺爺:不希望他留在家鄉種田
中藥商政治獻金案 蘇貞昌等五人訊後飭回
趙天麟:馬英九應先為國民黨昔日的高壓統治與迫害道歉
一週一利多 本週:鼓勵銀行加強對中小企業融資 至2009提供1.6兆
王金平:盼國民黨全力輔選立委提名人
謝長廷:經充分溝通 台美可雙贏
邱地下院長?張俊雄:他一笑置之 我也一笑置之
美反對入UN公投 外交部:不致影響雙邊關係
蔡依林吳念真雙代言台灣觀光
兩天ㄧ夜雙人福容花海假期，超值價2700元起
台北長榮桂冠酒店邀您住宿豪華套房再飛往曼谷、獅城
台北長榮桂冠酒店 悠遊海洋卓然一泊二食住宿專案
結合搜尋與入口 Google搶攻本土入口網站市場
大手牽小手暑假溪頭快樂遊
陶博館暑假營隊 High翻天
童年大飯店--帶您享受無拘束的休閒渡假空間
東森集團案 北機組提訊王令麟說明
國親封殺農漁會法覆議案 將背負反改革歷史罪名
街道英譯名版本多 交通部也應加強推動正名
政府捐助之財團法人 屬私法形態組織
中正廟不妨改為「反共紀念館」
國師的開示
創意網e化競賽頒獎 高應大最大贏家
東港農會推出異位性皮膚炎專用手工香皂
彭明敏吳澧培籲美與台建立邦交
大學報名考生創歷年新低 高職報考人激增
關島觀光局募集創意求婚日記
福容花海假期 兩天ㄧ夜雙超值價2700元起
想品嚐法國M.O.F.得主精讚的手藝 台北吃的到
王令麟羈押抗告遭高院駁回 借提複訊後還押
中藥商政治獻金案 特偵組再傳前現任八位立委
第一階段環評後撤案合法 環評委員:鼓勵取巧
總統:8月中美洲元首高峰會未變
謝長廷:政府應實施農產品保證價格收購制度
總統:香港回歸十年 證明一國兩制全是謊言
總統:公投是民主深化 無意升高台海緊張關係
誰配馬?答案是:曾經連蕭配的蕭萬長
細膩精湛的精工奢華 高級訂製家飾品當道
澳客福音 七月一日起赴澳旅遊電子簽免錢
鹽山白色海洋音樂祭7月開唱 喚醒南方獨立搖滾樂靈
96年度客語現代童謠歌詞創作徵選 7月1日起受理報名
維基百科創辦人8月訪台
「2007台北國際食品展」濃濃異國味
農村改建不能純由建商觀點思考 行政院應有周詳配套與監督機制
發展WiMAX設備產業供銷全世界 無人反對
國民黨的四Ｅ擋住馬的活路
離譜的判決 令人失望的審判
台塩白色海洋音樂祭 解放南台灣熱情
來自天堂的美食-塔斯馬尼亞島
謝長廷:馬蕭配給我更大空間
蘇嘉全將任謝長廷競選副總幹事
台教會:馬蕭經濟主張忽略大部份基層聲音
不選區域立委 下一步?王金平:再說吧
林佳龍:馬英九用移民化解釋殖民化 扭曲真相
蕭萬長下半年訪中 馬英九:不要去比較好
馬蕭配不新鮮?馬英九:台灣需要的不是短暫的耳目一新
華爾街日報:軍購案下一波角力在華府
陽明山發生重大車禍 已證實9人罹難
柯建銘:國民黨修排黑是馬英九遮羞布
李前總統:立委選舉 台聯該拼就拼
謝長廷副手人選預計8月公佈
吳伯雄:中投將交付信託 孳息照顧黨工
馬英九:排黑條款未改變與降低標準
洋基5:6敗給巨人 王建民無關勝負
國民黨修排黑 謝長廷:做不對的事情 最後一定被唾棄
273位海外台裔青年齊聚成大
挑戰生命極限 23漸凍人攀上世界頂端
週末去建國假日花市 好康超級多
從《藍海策略》尋創意 朝陽科大校園電動公文列車啟動
中獎機率比樂透彩還高？ 7/28還有一次機會
台股站上8900點 類股齊揚改寫7年多新高
檢調展開東森集團 第二波大搜索
阿里山鐵路明隧道崩塌 公車7月加開班次紓解
馬英九第一支電視廣告 強調找回台灣精神
吳善九槍擊案嫌犯藍家偉舉槍自戕
國民黨修排黑條款 謝陣營：傷害政黨政治
汐止夢想社區印度文化節大放送
3G預付卡大戰 威寶台哥大預付交鋒
夏日炎炎 小心成為汗味戰士
成大邀李遠哲院士與海外台裔第二代青年對話
彩繪、捏陶樣樣行 舞台秀伴你暑假歡笑一籮筐
NVIDIA 開啟個人超級電腦新時代
台開案二審宣判 趙玉柱父子刑責加重
台灣法輪功成員入境香港被拒 遭遣回台
黃志芳將訪非洲友邦
台開案二審宣判 趙建銘判刑七年
溫布頓網賽 台灣四將單打首輪陸續亮相
台開案二審宣判 趙建銘判刑七年
大樂透六連摃 台彩董座：上看7億元
東森案 王令麟兩重要幕僚遭聲押
旅館像美術館 台北第一間黑白時尚旅館
中華徵信所(CCIS)公布台灣地區5000大企業排名大調查
薩爾瓦多美味醬料登台
謝志偉:NCC圖利中廣與趙少康
林俊傑擔任反毒大使 不當Baby Baby
環保署:石門水庫水質檢測結果正常
貓空太吵 環署呼籲市府改善
高科大獲奇美獎優選 學生成廠商爭取對象
港式下午茶五折 趕快來試試
Haagen-Dazs推出15年經典小熊及新口味
青春希望愛 人間音緣校園歌唱開始囉
公廁供免費衛生紙政策
選舉法規僵化 不符實際
離譜的判決 令人失望的審判
中國經濟崛起 世界付出代價
迎戰莎拉波娃雖失利 詹詠然：已打出信心
有線電視 6年後全台數位化
So-net 正式宣佈提供光纖服務
85度C去年盈餘超越台灣星巴克
國產夏季水果產銷穩定 有GO讚
吸引人才 政院釋利多優惠外籍人士來台工作
政院通過吸引外籍專業人士來台工作措施
美眾院外委會決議 籲解除台灣高層訪美限制
一臉菜色嗎？注射肉毒桿菌能抵抗憂鬱
入境美國更嚴格 美將採十指指紋辨識系統
中鋼基金會 設立體育公益信託
基本工資漲 工總再提三配套 張揆：將研究
五年創造公益盈餘1205億元 北富行獲頒「功著彩券」紀念獎牌
台彩新款刮刮樂「超速777」、「超級777」、「刮刮樂」七月上市
證交所：8月16日起外資開戶縮短時程
遊學台灣 邊玩邊學
外籍人士來台工作期限放寬為4個月
鴻海打敗蘋果 全球科技第四大
台灣法輪功學員遭遣返 政院：香港民主倒退
北北基啟動一綱一本共辦基測
歐盟：入出境攜帶逾1萬歐元須申報
紅豆幫蔡依倫代言保養品 素顏上陣
Google小工具設計甄選正式開跑
S.H.E. 攜手赴雲林探視偏遠地區學童
內定海基會董事長 洪奇昌：全力以赴
台北滷肉飯節即將開打
中廣案 政院：NCC瀆職圖利 一週內送法辦
呂副總統：八月將成立太平洋大學聯盟
政院通過有限合夥法 提供新商業組織形態
南大柏楊文物館開幕 開放四大主題空間
中國改稱中華台北 政院：樂見回到正常
暑假到了 來學布袋戲最in
星光幫效應 旅遊業者提供蕭敬騰專案
基本工資七月一日調漲，企業如何減輕人事成本？
樂活當道 EZ TECH新勢力崛起
張揆：維護主權為原則 協商聖火來台問題
王建民今戰金鶯 肩負中止洋基四連敗重任
謝長廷：台灣加入UN 不可能因選舉改變
經部裁定中國進口鞋靴對台產業損害成立
經部裁定中國進口鞋靴對台產業損害成立
南部首例 成醫完成心肝腎同步移植
成大開先河 自修工作遊歷也能取得學分
北北基一綱一本 教育部：等釋憲結果再定
聯茂電子3000萬美元聯貸案 臺銀等六銀行共同主辦
MasterCard “Say It with Fashion!” 邀 Denise Keller任亞太代言人
張惠妹代言台啤好成績 今年上世界第一高樓續杯
期交所股東會 董事長吳榮義下週轉檯證交所
台哥大「我的24小時」不打烊 catch邀你免費看
義大語傳學院推動數位教材製作種子教師研習計畫
高壓增強 全台未來一週愈來愈熱
貓空纜車通過履勘 7月4日正式通車
經部：中廣案疑涉空殼公司 已展開調查
太平山七月辦環境教育推廣活動
中美洲國會論壇7月登台 6友邦議長與會
《康健雜誌》公布19家醫學中心用藥e化現況
iPhone登場 首賣當天全美蘋果將營業至半夜
蘇建和等三人更審再判死刑
如何成為一流頂尖業務？
欠中央健保費 北市府判還百億
馬英九：將回歸一中原則 與中國對話
秀姑巒溪泛舟競賽 延長報名趕快來報名
旅遊業者提供去日本旅遊 打電話回家不用錢
馬祖賞鷗季 7月7日登場
機要費案續審不公開 馬永成律師:痛心遺憾
蘇案再判死刑 高院:李昌鈺見解有侷限性
環保署不同意六輕展延用水改善期限
總統:我一路提拔葉菊蘭
公投案遭否決 林佳龍:不排除請總統發動防禦性公投
李前總統:台聯會與民進黨誠心合作 讓台灣人當總統
以台灣名義加入聯合國 外交部:持續推動
總統府:陳瑞仁將總統當犯嫌疑人或被告 已有違憲之實
張俊雄:台灣現在最需要的是重視倫理的心
吳釗燮:呂副總統過境美國規格與陳總統一致
外交部:駐新加坡代表胡為真將個人看法置於國家利益之上
游錫堃:馬英九經濟主張將讓台灣被香港化
NCC委員停職?張俊雄:還在研究中
葉菊蘭:提客籍副總統人選 更彰顯民進黨對客家族群重視
謝志偉:資料到齊後 NCC與趙少康下週三一併移送法辦
陳總統:兩岸共同市場絕對是災難的開始
遊學台灣正式展開
六月驪歌季 墮胎率也提高
2007阿里山步道遊蹤開啟八故事步道
搖滾音樂首都南遷 海洋音樂祭超級比一比
時尚休閒風潮正夯 頂級豪華郵輪天秤星號抵達基隆港
國際漫遊服務大降價 推出打五折服務
打球兼做好事 樂助五所兒福機構
台灣固網股東會通過台信國際合併台灣固網案
房仲業者提出四大購屋保障向瑕疵屋說不
高美館第二層皮膚 當代設計新肌體開展
暢銷書的迷思
新瓶裝舊酒「黑心」遊覽車業者欺騙乘客
支持金改只保留兩家市占率百分之十以上的官股銀行
政院四大土地更新案 張俊雄盼吸引外資
蘇建和案3人面臨可能收押命運
呂秀蓮今啟程訪中南美友邦 去返過境美西
北市副市長吳秀光 申報借李慧芬200萬
楊甦棣：美國是台灣堅定不移的夥伴
阿里山鐵路民營化 嘉義北門車站停止營業
民進黨推雷雨奇兵計畫 十選區招募年輕人
鍾琴辭SOGO董事長 新人選近期董事會公布
蔡康永 蔡詩萍 林書煒聯袂代言 倡導有自信最美
休閒健康風潮當道 婦女族群成為下一波目標
電信業廝殺 打工族利多
三星梨動親子寫生比賽即將開跑
陳冠綸再度贏得世界標鎗冠軍
樹德意象化身為贈禮品
花蓮縣無毒農業推廣身分證 QR Code
外國人最喜歡夜市 有九成表示滿意台灣旅遊
國軍五大信念改為三大信念
國民黨應採陳長文建議徹底解決黨產問題
這是什麼世界
台達電子集團達創科技香港上市掛牌定價完成
批政府惹爭議 黃志芳要求胡為真提報告
安邦之旅 呂秀蓮過境舊金山 僑界兩百人喜相迎
溫布頓網賽 詹詠然混雙晉級第三輪
貓空纜車4日通車 將評估車廂加裝空調
台銀中信局合併 成為全台最大銀行
閃靈紙偶娃娃 將台灣傳統技藝推向全球
衣蝶百貨廠商自救會聲請重整 地院駁回
時代變了 年輕人幾乎不碰文言文
中國市場商機無限 化妝品市場即將超越美國本土
彭于晏街頭大玩夏日摸摸“茶”
武陵桃花源 四秀之美
呂副總統:總統8月出席中南美洲元首高峰會
總統:台灣不接受一國兩制 反對九二共識
何志欽:三大稅改案 9月前送立院
張俊雄:經建會將邀美國商會溝通
入聯公投遭否決 民進黨提訴願
台聯:堅決反對總統立委合併選舉
環保署:將以"緩開罰 查用量 慎查核 再處理"四大步驟處理六輕用水案
謝志偉:六輕緩罰高層授意說法是空穴來風
亞洲第一人 許芳宜舞進巴瑞辛尼可夫
客家語言能力認證初級考試放榜囉
白色海洋音樂祭開跑
去華山看無目的性開花行為
高科大與高雄港務局續約 提供英語人才服務計劃
星光幫合輯唱片 楊宗緯主宰四成買氣
比爾蓋茲讓賢？傳墨西哥電訊大亨成全球首富
找路指南不再頭大 可攜式GPS已成市場主流
研究：無法辨認味道可能是阿茲海默症癥兆
糖尿病侵襲下一代 自恃年輕揮霍本錢代價高
回歸10年 六成香港民眾表示經濟有改善
政院撤銷NCC核准中廣案 NCC委員法辦
入UN公投遭否決 民進黨提訴願
總統8/20出訪宏都拉斯 出席中美洲元首峰會
新光人壽香蕉月 登高大賽邀您同享香蕉
國泰世華銀行子行－世越銀行峴港分行開幕
期交所新舊任董事長交接 葉景成：全力以赴
全球景氣成長動能佳 下半年股市榮景可期
謝志偉:NCC中廣案處分不可能執行
民進黨:尊重中選會對總統立委是否合併選舉決定
尼加拉瓜總統奧德加:堅定支持兩國邦誼
羅智強:壹周刊應向馬英九道歉
成大暑期營隊今起陸續登場
樹德科大與美國奧本大學發表交流成果
勞退監理會七月上路 應推動廢除或修改保證收益率的不合理規定
台灣品牌記憶體模組 全球熱賣
男性也開始流行整型 脈衝光為首選
行政院清查工程補助款公帑使用
發展觀光事業 台灣必走之路
邀馬戲團來台 引發保育關切
貓空纜車初體驗 首日吸引近萬人搭乘
吃熱狗大賽美選手奪魁 小林尊7連霸夢碎
呂秀蓮贈百萬美金更新多明尼加兒童醫院
溫布頓網賽 詹詠然莊佳容女雙無緣進八強
來個不一樣的婚禮 體驗穿著原住民傳統華麗婚禮服飾
申請留學遭詐財 教育部：網站公告問題業者
小孩不笨導演梁智強現身CNN《亞洲名人聊天室》
每週四美食日 100元可享精緻套餐
誠品曬書節6日登場 超低價開賣
詹啟賢請辭投入馬蕭團隊？王金平：有加分
香港新世界16門市遭人同時間毀損
台股氣勢如虹躍過9100點
張揆：盼9日立院臨時會通過政府特別預算
勞退新制後 上班族流動率增加
您找到對的人上車嗎？
李石樵百歲冥誕 國美館推紀念展「讓畫說話」
高雄寒軒國際大飯店暑假推出住房優惠
不用等公車 e指掌握公車即時動態
到台灣刷Visa 盡享豐富禮遇
信用卡優惠大利多 2人同行1人免費
『炎舞II』─ Joy Huang 玻璃創作展
義大語傳學院舉辦夏令營 「星」光閃閃
提升學生就業競爭力 高科大圓桌會議群師獻策
票選台灣水果誰最讚 液晶電視等你拿
張揆：不動產是經濟火車頭 推4大都市更新案
溫翠蘋代言竹碳內衣電視購物涉詐騙
超越台灣 俄羅斯外匯存底居世界第三
海洋音樂祭 北貢寮南鹽山6日起開唱
觀霧山椒魚生態教育月開跑
北縣府籲勿違法葬郭台成在愛物園
政院：中廣案函送名單未列中投榮麗華夏公司
邱小妹人球案 北市兩醫師各判刑4個月
蘇貞昌：挺謝葉配 全力輔選不要位子
謝葉配成局？ 葉菊蘭：尊重總統提名人決定
關懷台灣農業 真心相交 關懷蕉農活動起跑
新光人壽蟬聯九屆最佳社會責任獎
吃泰食美饌 有吃又有拿
1 2 1 2 童玩最快樂 宜蘭國際童玩藝術節又來摟
精緻特點十味 高級食材出籠
興票案更一審宋楚瑜勝訴 無須補稅
夏日最hito的活動 去花蓮衝浪吧
台股價量齊揚再創7年來新高
減刑條例16日上路 釋放逾1萬受刑人
王令興遭羈押 王又曾家族在看守所增為6人
故宮博物院7月夜間開放 30歲以下學生免費
台酒42項自創品牌獲國際品質大獎
中選會通過 明年3月22日選總統
謝葉配定局？卓榮泰：謝陣營已說未決定
紐約媒體為台灣記者被剝奪採訪權抱不平
台灣木藝大展 木雕師陳正雄呈現眾生百態
滷肉飯大胃王賽 議員批北市府錯誤示範
研究：十餘萬年前溫度較目前高5度C
新世界七大奇觀出爐 中國萬里長城等入選
王建民9日將先發戰天使 追求本季第九勝
謝長廷：2008民進黨勝選 統獨爭議就會結束
工資漲 打工族應強化產能及工作態度
馬英九：合併是國親兩黨未來大趨勢
謝長廷再批馬英九兩岸共同市場架構
遊樂園嘉年華登場 觀光局促銷全台主題樂園
陳總統：三大軍購案將繼續編列預算
台巴建交50年 呂秀蓮：相信還有另一個50年
天使折翼 王建民拿下第九勝
當選無效官司 陳菊本週提上訴
聯合國教科文組織批評票選新世界七大奇觀
立院10日至20日開臨時會 中選會案列首案
紀念蔣渭水座談會 馬謝同台較勁
北市滷肉飯爭鋒 老外最愛永康街大來小館
宋返國民黨？ 王金平斥黨中央放話
彰化縣脫貧計畫 大學生為弱勢學童輔導課業
6月出口總值逾200億美元 創歷年單月新高
愛你就要吃掉你 老爺飯店推出數位影像蛋糕
輕颱萬宜是否威脅台灣 未來兩天是關鍵
去五星級飯店吃飯還可以拿500塊 真的假的
北市將全面取締遊動廣告車停放
夏天去飯店避暑 飯店業提出住宿特惠案
「上將梨達人」網路票選活動得獎名單公布了
盛夏享宴 澎湖七美九孔美食節開幕
環島步道東部路線完成 千里步道網站可下載
華盛頓郵報：台灣展開全方位外交攻勢
Google併購Postini 專攻大企業電郵安全保護
綠白紅 歡呼義大利周
府院黨共識：臨時會力推國民年金法草案
冰品界中的LV 在台搶灘
用音樂封城西門町 全省愛音樂校園學子 齊聚音樂聖堂
搭貓空纜車 用衛星導航查美食
王金平：郭台銘擬捐千億治癌症
全球首家 HTC Care 客服維修中心正式揭幕
北市首創集會遊行專區 隨時申請隨時放行
吳釗燮呼籲美國反制中國軍力擴張
呂秀蓮過境巴拿馬與巴國副總統歡談
台灣駕照最快今秋赴日適用 但須申請日文譯本
聖火來台 陸委會：國際奧會未要求重提路線
王建民美國小聯盟教練11日來台發掘球星
解嚴20週年 國民黨推崇蔣經國對台灣貢獻
乘著時光機 到台東體驗幸福
大天空下的新鮮事 蒙大拿州精彩可期
觀光局澄清自備酒水服務費爭議
新光買了Benq大樓 明基獲利約12億元
全國好書交換活動起跑 722一起換書
哈利波特五在台可望創下四億票房 吸引170萬影迷購票欣賞
探索未知世界 快上網來競逐
這麼好康 獎勵員工免費使用一年賓士車
在澳洲也可以吃到台灣芒果了 農委會成功開拓新興外銷市場
4名台灣學生啟程前往南非 體驗非洲之美
政院通過 7月15日解嚴紀念日 只紀念不放假
彭明敏籲歐盟人民關切台灣民主前途
三民書局慶生 哈利波特7與全球書店同步上市
日本高齡化人口比率高居世界第一
政院通過 工商服務業得進駐科學工業園區
何大一獲頒國際青年領袖基金會終身成就獎
萬宜增強為中颱 侵台機率不高
青少年不吃水果和魚易患氣喘支氣管炎
人車同向危險高 靠左走反而安全
瓜國：台瓜關係必須是雙贏 否則不妙
台灣芒果首次出口澳洲 開拓新外銷市場
新竹市六月份人口自然增加率 全台第一
樹谷園區將劃82公頃歸南科園區使用
渣打銀併竹商銀疑涉內線交易遭檢調搜索
陸委會:外界無需對海基會人事變化有過於政治化解讀
日本金澤工業大學至成大交流參訪
暑假好好玩:小小陶太郎夜宿陶博館
限量頂級24K藍芽耳機上市 搶攻金字塔市場
林懷民：雲門不參加北京奧運開幕
高鐵27日起增班 延長售票時間
醫療服務國際化旗艦計畫 八一起跑
出國避副手爭議 蘇貞昌：這建議很好
全球IT產業競爭力 台灣排名第六
康寧祥：小蔣未把解嚴當施政規劃重點
7月15日一起「沉浸」澳洲3D舞之影
50萬杯綠茶送你喝 連鎖速食店業者夏日大戰
涉內線交易 竹商銀常董詹尚德交保
世台會為戒嚴黑名單平反 籲立法公布加害者
台灣研發雙基因轉殖環保豬 減少排泄污染
陸委會：專案許可陸人循醫療計畫來台
楊麗花歌仔戲 國家劇院10月登場
減刑當天出獄人增至一萬零九百多人
頂級有機金煌芒果 三顆一千元
台灣與南太漁業夥伴建構論壇召開 六友邦與會
最高行政法院勞保案判決 北市得繳14億
股市熱 外資6月匯入64.15億美元 歷史第3高
財星全球五百大企業 台灣六家列名
台灣名義入UN公投案 訴願會認定符合規定
台12所醫院率先搶食國際醫療大餅
專職網拍生意好賺？75%賣家不建議辭掉正職
青輔會提供女性創業基金 彩蝶計畫起飛
全國首創專業租車結合衛星導航 消費者大呼方便
陳總統：副手應找會贏的人 謝長廷很清楚
解嚴20年 呂秀蓮籲馬英九面對歷史改過向新
追憶台灣戒嚴 駐日代表夫人新書感人
特別費案 陳聰明：尚未傳喚四大天王
懷念楊德昌 公視播出海灘的一天和恐怖份子
世界杯射箭賽 沈筱珺獲北京奧運資格
E3電玩高峰會 任天堂發豪語要讓人人成玩家
研究：戒菸藥Varenicline也有助對抗酗酒
機場捷運BOT仲裁弊案 蔡茂寅50萬元交保
週末假日去哪裡？來梨山嚐嚐香甜的水密桃吧
6成民眾忽視自殺警訊 四成表示無能為力
不畏外移產業傾銷競爭 三十年鞋廠推出本土品牌對抗
美股助威 台股價量齊揚噴出大漲
巴拿馬大視界 世界第一等
同理心可量測 台灣醫師破解自閉症大腦密碼
金管會通過金融服務法草案
森巴森巴 活力巴西一連六天給您天天驚喜
一千兩百斤超大麻糬 現身宜蘭工商大展
FUN暑假 來喝冰茶來消暑
木頭人彩繪比賽 快來報名
扁：美麗島事件與民進黨成立 促使解嚴
拚經濟 政府評估百萬名國外白領移民台灣
許世楷代表總統追贈褒揚令給八田與一
呂秀蓮：台塑將在瓜國造鎮開發工業區
禁歌演唱會15日高市登場 光榮碼頭周邊交管
阿里山鐵路嘉義─竹崎檜木列車15日首航
社運界：解嚴20年 社會仍戒嚴
扁：馬都站歷史錯誤那一邊
解嚴20週年 總統府715舉辦民主影像展
貓纜通車一周故障達55次
王建民奪第十勝和生涯最長七連勝到手
阿里山森林鐵路 蒸汽火車檜木列車啟用
時代週刊：亞洲不再發生類似十年前金融風暴
中華少棒奪世界少棒亞太區代表權
解嚴20週年影像展 扁：大家一起努力成果
張俊雄看解嚴：記取教訓 學習原諒
倡導人才投資 勞委會辦人力創新選拔活動
考古首次證實 台灣應是南島民族的發源地
李子春遭降貳級改敘 法務部：第三級嚴重處分
前進歐洲 金管會倫敦辦事處啟動金融外交
王淑慧:李登輝因為受蔣經國恩惠才會當總統 必然會肯定他
謝長廷:當選後要和小黨組聯合政府
馬英九:遵憲行憲不修憲的理念始終未變
台教會:移除民主紀念館內銅像 才能心靈解嚴
學者:政論節目競爭對立是社會更形對立的重要因素
謝長廷:我不入地獄誰入地獄
徐永明:馬英九在解嚴過程搭便車
謝長廷:憲法一中是對台海現狀最好的描述
成大校長奇美董事長共譜樂曲
暑假何處去?到「兒美館」找碴、闖關、玩搜密
捷克布魯諾國際工業展 開創中東歐地區無限商機
紙杯減量方案上路 減量方式各顯神通
台灣設計品牌讓夏日捕蚊超有創意又環保
貓空纜車未盡完善就搶通車 心態可議
台灣駕照暢行日本 為民進黨政府喝采
我是歷史罪人 我反對雙首長制
執政黨過度授權首長選擇副手
一周一利多 斥資6-10億 補助廠商參展
衛生署將儘速依據科學專業評估小麥之農藥殘留安全容許量
新享雙城 一次去兩國超值自由行
國際航空展九月登場 國泰榮獲官方指定航空公司
暑期來避暑蓮潭行 名勝思古幽情
結合日本領先技術 台灣業者發展薄膜太陽能電池
抗癌新藥 助乳癌媽媽生子哺育
台灣旅行團山東車禍 家屬今早赴當地善後
「勞資爭議處理機制」研討會，7/12圓滿落幕
中正紀念堂古蹟案 北市17日首辦公聽會
父親節禮品 電鬍刀獲理想禮物第一名
禁歌演唱會高雄光榮碼頭登場 民眾熱情迴響
臨時會排入馬英九條款 徐國勇批自認有罪
減刑施行 共釋放一萬零十六人
台灣旅遊團山東車禍 海基會協助處理
楊清順勇奪健力士亞巡賽新加坡站冠軍
嘉義市取得2011世界管樂年會主辦權
台灣創哈利波特系列電影開票紀錄 四天破億
陳總統將自提大法官名單?呂副總統:報紙登的不是事實
銀行推出超速貸款服務 十分鐘就知審查結果
客委會邀請國內外建築師塑造當代客家建築風貌
2007太魯閣地質研習營報名開始
7月底 鮮乳漲一至兩成
國民年金繳40年 月領8,986元
玉山園區原住民學童暑期環境教育活動開跑
暑假去哪玩好？ 關島暑期不漲價
釋放上萬名受刑人 16日擴大臨檢
銀行大手筆送保戶遊日港還送Wii
新光銀行東新竹分行開幕 深耕中部
烏來觀光台車 預計八月一日復駛
藝文滿屋 親子一同體會知性與感性之美
三星採上將梨 現在正是時候
國民年金草案 繳滿40年 月領8986元
北市民十大死因 惡性腫瘤蟬連榜首
蔡咪咪三次傳喚未到 檢方將直接通緝
台灣大地合唱團在西班牙表演受歡迎
新力及三井倉庫8月來台設物流中心
台北－海參崴包機18日首航
立院擬九月七日開議 審大法官人事
SONY將來台設遊戲軟體研發中心
小澤征爾9月來台巡演費加洛婚禮
澎湖第一家五星級觀光渡假酒店動工
美國回收4項中國製玩具 消保會籲民眾留意
鼓勵本地作家 台北明年國際書展首度辦書展獎
發展服務業 經建會擬引進日專門學校學程
金門觀光巴士啟動
啤酒業者推出 去東京看首映會活動
還有機會去美國參觀Google 小工具設計甄選延至9/30截止
誰最有創意結果出爐 冠軍將代表台灣前進巴黎參展
高檔餐廳進駐美食地下街 推出新餐飲空間慨念
關心自己的土地才是教育正道
母語教學未落實 文化滅亡大危機
歐洲的裸體運動
國泰航空「奇幻假期」米奇「鼠」假特惠活動
台灣運動休閒市場消費潛力驚人
暑期去哪 業者推出插卡式GPS國外旅遊導航系統
中美洲最大建材展即將開展 考察團開始報名
駁二夏日新宣言 手感年代來臨
亞太固網遞狀聲請王又曾等9人破產
自行車擬列為運具 將共享路權
靠創意可以拿100萬 趕快來參加
洛杉磯僑界準備熱情接待「閃靈」
為台灣爭光 吳興國成紐約風雲人物
預約低調奢華 寢飾週年慶特賣
企業捐贈2,000箱香蕉慰勞人民保姆
亞固聲請王又曾破產 如起訴王令麟將提求償
海外首場挺謝造勢大會22日在華府舉行
行政院推更生保護會創業貸款
本土社團籲教學台灣母語化 民進黨支持
你是文書處理員？還是老闆的超級特助？
熱熱熱 台灣北部預測高溫37度
阿亮擔任韓國夏季親子遊推廣大使
哈利波特完結篇曝光？律師：內容不正確
六輕用水爭議 環保署決定罰台塑等3公司
立院變更議程 擴大公建預算改列第二案
瘦肉精事件 衛生署將研議是否訂限量標準
運動暨休閒產業展開展 主推來台醫療
07年上半年中國汽車銷量漲幅高達22%
玉管處原住民學童暑期環教活動開跑
台灣野生赤芝也正名了
武俠小說首創手機閱讀 進駐便利商店搶攻市場
王建民20日再戰藍鳥 追求個人8連勝
委國拒給台灣優惠簽證 駐委代表受不平等對待
北市計程車漲聲響起 2-3個月後調價
紐約時報：台灣廠商是全球通訊器材生產主力
大學指考考生最熱門科系 財經學群居首
長期雞尾酒療法可提升愛滋病人免疫力
副總統籲朝野捐棄成見 合作公投入聯合國
泛綠選區協商 黃昆輝：七月底前仍敞開大門
舊金山列名恐怖攻擊六大危險都會區
張山的異想世界 回收現實
張曼玉為保養品在台二十週年慶站台
新10大建設5千億預算 預計20日可過關
訴願會撤銷環署六輕用水處分 政院：依法行政
馬特別費案 侯寬仁：將譯文交媒體報導不妥
美報洩露哈利波特末集半數人物死亡 羅琳表震驚
山東車禍受傷台灣旅客乘醫療包機從濟南返台
拍攝TVBS嗆聲影片主謀郭平輝落網
紅樓劇場21日推出三花官審石頭親子歌仔戲
Wii熱潮無法擋 日本銷售破300萬台
88節福容大飯店感恩回饋
考完了輕鬆一下 餐廳業者推出打九折專案
火鍋業者獲國家優質企業金鼎獎 推出回饋活動
日月潭汎麗雅酒店 9月1日開始試賣
電子領軍 台股再創七年來新高
台北熱翻天 20日高溫飆升到37.7度
檢警誣陷小民一日兩起 人權國家大諷刺
徵收塞車費 僅能治標
中國人的真心話
澎湖巴掌仙子後送 竟要總統出面解決
在中國要如何賣車：靠網際網路和車展
藍鳥勝洋基 王建民吞下第5敗
環保意識抬頭 北市府規劃推廣樹花海葬
101卸下世界第一高樓 魅力不減
哈利波特完結篇 中文版年底前推出
美學台灣紀錄片入圍 角逐國際艾美獎
馬英九特別費案 徐國勇：周美青應列共犯
學校工讀生95時薪？勞委會：依聘僱關係決定
北市保母托育管理法制化 將採登記許可制
大腸癌年輕化 發生率有超越肝癌趨勢
陳總統批馬蕭聯手說謊
豐田汽車上半年銷售471萬台 首居全球第一
樂活儒風美學 臺北孔廟公仔亮相
成大新任管理學院及理學院院長出爐
星光幫同學會將為身障小朋友實現夢想
泡溫泉湯屋 在八里找回新的能量
TNS調查：布魯斯威利老兵不死 終極警探4.0票房上看三億
台灣運動休閒產業展 圓滿閉幕
你家奶瓶安全嗎？奶瓶選擇三重奏
Back to list