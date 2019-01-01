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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
蘇揆為高市議員黃淑美站台
體操菁英對抗賽 日本新體操男子隊表現搶眼
前國策顧問高志明:未曾建議組閣事宜
首長特別費案 馬英九14日赴高檢署說明
全國高中技藝競賽前3名 96學年起可保送大學
南縣新營衛生掩埋場大火 消防人員持續灌救
台灣北部東半部天氣涼 中南部日夜溫差大
減少保險糾紛 業者提供多項撇步
胡勝正:下半年民間投資力道轉強 全年正成長
美國在台協會明天起舉辦國際教育週活動
人事局明辦研討會 討論策略性人力資源管理
國民黨團：檢方約談馬英九 恐成政治問題
民進黨團：應以國務機要費案標準檢驗馬英九
第三屆全球徵聯比賽揭曉 前三名都出自台灣
蘇貞昌：馬英九特支費案已在偵辦 不予評論
謝長廷：只要宋楚瑜贏一票 公開促扁下台
出貨旺季 手機零元件廠10月營收多創新高
宋楚瑜批馬反貪腐無力 最大黨卻最沒作為
檢方傳馬說明特別費案 呂秀蓮：依法行事
柯建銘：釋憲是憲政問題 抽離藍綠理性討論
第四屆全球徵聯題目公佈 與三國諸葛亮有關
橘營：台北市長選戰 謝長廷會拿最低票
馬英九：謝長廷條件說倒扁不符合民意
蘇貞昌：政院大投資治水 筏子溪會逐步治好
遷都中興新村？ 蘇貞昌：不能解決問題
蘇貞昌：中興新村規劃案勿再拖 先保存活用
藍營：綠營提釋憲 恐有指揮辦案之嫌
專家：經濟結構健全 日股補漲行情可期
陳師孟促扁引退離職 府黨低調回應
調查：北台灣前三季桃園地區新成屋賣壓大
七大行庫10月逾放比 土銀下滑 一銀華銀持平
能源局：台灣前9月能源消費量年增2.33%
美專家：台灣資通訊優勢有利發展國防產業
連戰邀王金平組聯合內閣？ 立委：未曾聽聞
營建署：東沙海洋國家公園最快年底成立
郝龍斌：陳總統下台不應有交換條件
台聯：三次罷免如何表態 擬再議
美元疲軟 匯銀人士：新台幣本週仍看升
嘉義市民宅火警 一死兩傷
APEC年會今起河內登場 東北亞情勢受矚目
反金權救民生 數百名勞工上街遊行
APEC共識決 亞太高層對話雙邊交流 促榮景
獲坎城金棕櫚獎 新片吹動大麥的風12月登台
拋扁下台條件說 宋楚瑜：謝長廷已出局
104人力銀行：今年派遣工作機會成長六成
民進黨嘉縣黨部召開相信阿扁力挺台灣座談會
總統:台灣參與國際衛生合作 推動醫療援外
經濟部：推動產業發展套案 改善投資環境
女排世錦賽 中華不敵塞爾維亞 無緣四強
全美客家領袖挺菊後援會成立
重塑專業形象 醫師節首次表揚特殊貢獻醫師
生態建築與健康風交融 居家業大興樂活主義
洲際杯棒球賽 中華四轟9：7克韓國可望進四強
資產及中國收成題材 水泥族群後市不看淡
周玉蔻：馬英九應表態 若起訴就退出政壇
蘇貞昌要求竹山清水溪河堤發揮功效
藍營：盼陳師孟投書 讓綠營立委支持三罷
洲際杯中華勝韓國 潘威倫和陳鏞基投打定勝基
遭開除黨籍 周玉蔻：明天申訴 有同志聲援
財部：私人房屋供寺廟教堂使用不得免房屋稅
血友愛滋病患生命故事 促成藥害救濟制度
傳訊總統黨團擬釋憲 謝長廷：政治上有爭議
蘇貞昌胡志強惺惺相惜 不分黨派建設中市
格蘭杯職業女網賽 14歲小將阮庭妃克敵晉級
李遠哲:不考慮參與國民黨三罷總統案審查
假牙變黃金 助弱勢族群圓夢及安心養病
體委會辦酒會慶賀吳經國當選國際拳總主席
財部:首次購屋應注意房屋使用用途 減輕稅負
中研院分生所20週年 李遠哲期許再上層樓
921受災戶打氣 謝長廷：政治無情民間有義
APEC資深官員會議同意將FTAAP列為長程目標
外國人比賽講中國話:台灣是學華語最好的地方
呂秀蓮發願 認養貧童及推動助學脫貧
亞青女足資格賽 中華三戰全勝取得會內賽門票
台資診所進軍上海北京 開辦費用千萬元起跳
蘇進強：從政是偶然也充滿無奈
郝龍斌後援總會成立 國民黨展現團結氣勢
彭明敏為台聯議員站台
宋贏一票就退黨 謝長廷：為選舉負責
工漁農反金權遊行 路過凱道和平落幕
DPP兩名立委請辭 黨內震撼
期貨商：電子股若正式轉強 台股可望補漲
券商：台股多頭趨勢未變 短線可高出低進
台灣北部至東部早晚涼 中南部溫差可達十度
台股開盤上漲8.58點 為7182.78點
日圓走升 新台幣匯率盤中升破32.8元
台灣參與APEC 15年 展現資通信國際領先實力
東亞峰會是否衝擊APEC地位 學者看法不一
惠譽信評確認台灣主權評等A+不變
台股早盤多方出現調節力道 個股表現
林濁水李文忠宣布辭立委 本周內生效
賽夏族套幣 央行十六日起發售
二次大戰台灣少年工 15日齊聚台中話當年
李文忠林濁水辭立委 民進黨籲團結堅守崗位
民進黨團：黨危急存亡之秋 大家應相忍為黨
施顏祥:下半年國內投資看好 全年不致負成長
李謝會商保扁獲特赦？ 謝長廷：非討論焦點
政院高層：林濁水李文忠請辭 值得大家深思
林李辭立委 游錫（方方土）籲黨員共體時艱
林濁水李文忠辭立委 民進黨將減為84席
林濁水李文忠守諾又不違黨意 請辭立委
林濁水李文忠辭立委 國民黨團肯定
林濁水李文忠雙辭立委 橘營：為挽救民進黨
遭開除黨籍 周玉蔻提申訴 台聯:15天內調查
李文忠林濁水辭立委 前派系領袖各有解讀
消基會:無安全設計折疊桌椅應全面抽檢
興櫃市場加強造市功能 新規今上路
杜正勝：總統是否貪污 法院審判才可定論
贏一票說何不對郝？ 謝:國民黨不希望扁下台
藍營：馬與呂游蘇謝特別費案 應併案審理
立委質疑萬海取得華航常董過程 蔡堆:會檢討
美元疲軟 新台幣匯率午盤升破32.8元關卡
李文忠等請辭 王金平：產生的效應很難預料
杜正勝：軍訓教育改革將與學生事務重整結合
橘營：馬英九曾放假民調 若追究恐無緣2008
綠委請辭 國民黨：請辭且慢 盼挺三罷
李文忠辭立委 基層多表尊重與持續觀察
取消軍訓教官考試？ 國防部：如期舉行
台科大：未讓刑警直入校園偵訊學生
拒發藏人家屬來台簽證？ 外交部：依法處理
永豐金公布新企業識別系統 目標亞太市場
郝龍斌出版個人風格特質漫畫書｜大頭斌
台北股市收盤下跌38.14點
橘營指郝龍斌泛藍變色龍 2004未輔選連宋配
經濟部擬修法降低石油業者安全儲油存量
馬王連袂為吳碧珠造勢 順勢為郝龍斌請託
獲利賣壓湧現 台股下跌38.14點
逾萬人湧進河內APEC 飯店上演搶房戰 房價飆
SOGO週年慶4天營收達成率44% 力拼新光百貨
黃昭輝：陳致中護照非漢語拼音 邱毅應道歉
短線賣壓出籠 台股開高走低收黑
11月台指期下跌30點 逆價差 4點
11月電子期跌1.4點 金融期跌9.6點
台電:境外處理核廢料涉及政治 不易立即解決
台鐵建圍牆致消防車無法出入 嘉市里長提告
李文忠林濁水辭立委 青壯派立委看法不一
立院初審通過 檢察署符合條件得設副檢察長
施俊吉:問題金融機構疑涉不法 已移送檢調
立院:與本土無關特定人文社會研究 不宜補助
立院財委會小刪金管會96年度2千萬元預算
李文忠林濁水辭立委 柯建銘：自責
老窮病遠教育程度低 糖尿病治療有死角
外資本月首度轉賣 3大法人今賣超20.35億元
宋楚瑜首支台北市長競選廣告 主打省長光環
新台幣兌美元升8.3分 為32.736元
總統：台灣對身心障礙者保障 國際社會肯定
未受政治紛擾影響 惠譽:台灣主權評等維持A+
李文忠等辭立委黃俊英表示敬意
蘇揆：也許政局有點亂 行政團隊仍努力做事
合庫擬與法國巴黎銀行簽定合作備忘錄
台灣形象廣告 APEC領袖都看到
中油:編列預算改善加油站設施 無關購油成本
頭份農會被搶65萬 警方追查地緣關係
綠委請辭 羅志明：陳菊選情雪上加霜
立院初審 國防部凍結兩基金預算5501萬
金融業登陸 施俊吉：先建立兩岸金監機制
邁倫集團:房地產景氣趨緩 美明年可能降息
馬英九明赴查黑中心接受約談 說明特別費案
團隊照護心臟衰竭病人 節省健保又提高品質
環保署:垃圾清運委託民間 活化環保人力
洲際杯棒球賽 中華明戰荷蘭爭奪四強關鍵
工研院與聚昌合作開發磊晶設備
日圓升值 新台幣匯率升值8.3分收盤
綠營指施壓起訴謝長廷 曾永權：莫名其妙
游錫（方方土）籲請黨員團體共渡難關
邱毅指揭弊證人遭威脅利誘 調查局否認
國宅銷售按折價估 營建基金短絀近三十億
馬英九將說明特別費案 郝陣營：不影響選情
林濁水李文忠請辭 王金平惋惜
青年杯足球錦標賽 明起高雄開踢 24隊爭冠
林濁水辭立委 陳菊：危難時與台灣站一起
證券周邊單位四合一案 金管會將重新檢討
96年大考分發69校1553系參加 簡章15日發售
●葉明峰:今年民間投資逾1.7兆元 創歷史新高☆
台灣建議APEC加強維持天然氣供需穩定
埃及古聖鳥埃及聖環 近百隻現身台南沿海
鞏固邦誼 外交部次長近日率團赴尼加拉瓜
羅素克洛美好的一年 勇奪台灣週末票房冠軍
現代版水滸傳 林奕華邀9型男跨領域演出
國民黨立委檢舉高捷試乘涉賄選 雄檢追查
李文忠林濁水辭職 謝長廷：去留都是負責任
立委要求金管會一個月內提調查開發金報告
林忠正蘇俊吉不服遭羈押提抗告 高院裁定駁回
營建署：東沙環礁最快明年申請為世界遺產
新造型舊感情 王芷蕾重新詮釋自己經典歌曲
林濁水辭立委 中選會：收文後15日內遞補
陳瑞隆明啟程赴越南參加APEC部長會議
財政部：赤字改善中 盼2011年財政平衡
經建會：編列13億元 整建各縣市文化中心
殘盟快斷炊 王建民郭泓志捐簽名球球衣義賣
外國人新台幣放款 央行核備後實施
大學分發招生增57系組 一半是不分系或學程
李文忠告知欲請辭 羅文嘉建議直道而行
經部:依法辦理封測廠登陸投資案 未技術擋關
大考分發會:96年47系組更名分組27系停招合併
公股:合庫與巴黎銀行若涉入股 需採公開機制
特別費案應訊 國民黨：馬英九平常心看待
游錫(方方土)外界不要把陳菊和新系連在一起
李文忠林濁水辭立委 高志鵬代陳總統慰留
伊達紹觀光園區BOT案 原民會籲南投縣府暫停
國民黨立委要求速辦高捷案 謝長廷：造勢
黃淑芬當選國際志工協會全球董事
馬英九:民進黨立委辭職 勇氣值得肯定
特支費案 馬英九：按規定使用
立委抨擊科學計畫重複編預算 科發基金保留
華航:陳致遠任董事在先 萬海買華航股票在後
李文忠林濁水辭立委 府方低調未回應
高市前鎮等三行政區列為登革熱疫區
經建會：兼顧保育 湖山水庫延至2014年完成
澎湖亞洲盃風浪板二十三日展開競技
房仲網：都會區購屋民眾 青睞大樓華廈產品
林濁水李文忠請辭 行政院：意外和遺憾
布吉納法索總統19日訪台 將簽署聯合公報
中信金發言人兼併購小組召集人林孝平辭職
經濟部研擬措施 加強推動台商回台投資
馬英九首長特別費案 檢方釐清單據核銷
李文忠林濁水辭立委 柯建銘：總統也不樂見
高屏護理界肯定陳菊勞委會主委政績
中信金控發言人由王正新接任
交通部人事大搬風 觀光等4局長換人
APEC外長會結論若納入領袖宣言 台灣拒接受
北檢二度發傳票傳訊辜仲諒
格蘭杯職業女網賽 台灣小將會外賽全軍覆沒
國稅局:現金提領贈與有跡可尋 逃漏小心遭罰
大專籃球聯賽B組預賽 台師大砲轟輕取北科大
中小企業放款餘額 蘇揆承諾增加一兆元
藍牙最新用途 行動電話串流音樂至立體耳機
台灣主權評等不變因政治紛擾未影響償債能力
SOGO估週年慶營收破50億 新光三越目標160億
王獻極高建智籲國親及施明德停止三罷
全球網友15日可MSN收看碧昂絲東京演唱會
謝長廷：若當選市長 集遊只准至晚間十時
林濁水李文忠：此刻辭職對黨傷害最小
交部局長大搬風 觀光局長許文聖中箭落馬
南迴鐵路翻車案黃福來、李聚寶願再測謊
連戰與王金平等立委餐敘 籲多數黨組閣
林濁水李文忠：尊重陳總統對去留的抉擇
勞委會：大學生四成打工 平均月收入逾萬元
林濁水：馬英九特支費案若未起訴 無法接受
APEC領袖肖像砂畫未漏列張忠謀
魯塞爾影展閉幕 台灣影片「深海」獲大獎
台灣的榮耀 黃淑芬當選國際志工協會全球董事
未受政治紛擾影響 台灣主權評等維持A+
APEC領袖寶石肖像獨缺張忠謀？政院澄清
期貨商：台指期技術面轉弱 短期可能橫盤
券商：若未擴量千億元 台股短線仍區間整理
台股開盤上漲49.60點 為7185.66點
台灣北部和東北部傍晚天氣轉涼
陳瑞隆搭機赴河內參加APEC部長會議
蘇揆：民進黨應認真檢討思考才有前途
傳訊馬英九 蘇揆:尊重檢調 勿枉勿縱
美元反彈 新台幣震盪走貶
台股早盤傳產股續強 逼近7200點關卡
使用特別費被指不法 查黑中心今傳喚馬英九
李文忠林濁水辭立委案 總統低調不評論
勞宅貸款今起受理申請 三萬戶勞工可受惠
連戰推王組閣？國民黨：馬英九未獲告知
高鐵通車紀念銀幣 央行12月7日發行
王金平：盼林濁水李文忠緩提辭呈
藍營：林李辭職 蘇貞昌與林義雄應勸扁下台
林濁水李文忠向黨團告別 黨團慰留不捨
脊椎肌肉萎縮症患者 陳俊翰律師高考榜首
區政說明民眾相挺 謝:廟堂多憾事江湖見真情
立委勸跟進請辭 蘇揆：擔負國家重責
觀望氣氛濃 新台幣午盤暫貶3.2分
趙永全:台灣會展產業發展空間大
交通部三局長交接 蔡堆期許一棒接一棒
APEC 黃志芳：已有其他國願和台灣雙邊會談
台北股市收盤上漲67.98點
黃志芳：現階段台灣與尼加拉瓜關係還可以
工總會員試乘高鐵 蔡堆：IV&V需要試乘資料
國防部:教官甄選作業 視教育部需求辦理
買氣加溫 台股開高收高
多頭人氣回籠 台股上漲67.98點
陳瑞隆何志欽抵河內 明出席APEC部長會議
特別費案 馬英九結束應訊即離去未受訪
11月台指期上漲74點 正價差1.96點
11月電子期上漲4.5點 金融期上漲 7點
軍購案與總長人事案遭封殺 集遊法排入院會
檢方調查特別費案 馬英九：依法行政公私分明
追討不當黨產公投案 學者建議准許成立
游錫(方方土)缺席公投審議聽證會 主席遺憾
11月投資人信心回升 樂觀看台股全球景氣
三大法人聯手買超54.67億元 台股重回7200點
趙藤雄辱罵劉培森案 法院判賠一百萬元
馬英九被約談 游錫(方方土)：尊重司法
橘營不滿高鐵履勘未過卻搶試乘 揚言刪預算
暖陽計畫開跑 為育幼院募集小家電活動
處理器大廠推四核心伺服器及桌上型PC處理器
新台幣兌美元貶2.9分 為32.765元
長期服用類固醇 應定期檢測骨密度防骨折
黨紀處理李林請辭？民進黨：目前無黨紀問題
10月國內基金平均績效-0.36% 落後大盤
馬英九應訊4小時 為趕公務行程未用餐
環保署:蘇花高建不建 北宜高是重要指標
國科會盼第二期太空計畫衛星設計全面自主
馬英九選黨魁財產反增？藍營：不隨之起舞
中油：15日零時起汽油降0.3元 柴油降0.4元
經建會：2025年台灣高齡產業商機突破3兆元
亞太影展電影觀摩影片展 今天揭開序幕
市政獎頒獎 馬英九：我來了 沒被抓起來
溫暖樂音 鄭明勳首度登台指揮德勒斯登樂團
嘉義市葉明（屯耳）墓列入市定古蹟
涉弊就下台？蘇揆：總統有安定國家之責
工研院人力處黃秀娟獲國家十大傑出經理獎
游錫（方方土）缺席公投聽證會 民進黨澄清
27萬單親爸爸家庭 內政部：單親家庭都照顧
陳瑞隆抵河內 與越南墨西哥舉行雙邊會談
高速電腦斷層掃描影像 檢查心臟免導管
台灣青年智庫南台灣辦事處 17日屏市掛牌
美元反彈 新台幣貶2.9分收32.765元
歡迎王建民出席洲際盃 洲際棒球場美食特賣
經建會：2009年醫療服務業產值突破7千億元
光寶減資3成 每股將退還股東現金3元
台北影視節起跑 鄭文燦發27億紅包推動HDTV
開除林濁水李文忠黨籍？蘇揆：不適當
中油：15日起汽油降0.3元 柴油降0.4元
馬英九首長特別費案 主計處：不評論
法務部：檢警調積極蒐證查賄選
總統：民主國家真義 以民主法治做最後裁量
北市預售屋推案量 內湖和中山區年年上榜
周玉蔻：發動黨員連署 迫台聯支持三罷
光寶拓展液晶電視版圖 100%購併力信
網拍出師自創品牌 女裝銷售成績亮眼
迎接薄酒萊開瓶儀式 量販業薄酒萊大車拚
立委蔡其昌建議修法 貪污罪納入彈劾範圍
高鐵衝擊台灣民航業 高宏峰籲直航解套
黃俊英醫療衛生政見 打造高雄健康城市
吃克流感造成怪異行為？台灣尚無這類病例
台灣推動ADOC 助越南等培訓8000名資訊人才
羅志明推動中國觀光客三成南進南出
光寶併力信 搶全球液晶電視零組件市佔率
台灣研究論文被引用次數 亞太地區僅次日本
大專生拍片 創意宣導HPV與子宮頸癌防治
遭指施壓司法 國民黨團:拜會法務部盼查賄
黃俊英醫事團體後援會成立
台日積欠工資 社長顏文閂遭勞委會限制出境
手機保險不限門號 新增資料備份服務
陸委會：澎湖縣政府自訂小三通通航條例無效
郝陣營稱遭文宣抹黑 謝陣營：所言皆事實
台日社長顏文閂遭限制出境 記協：遲來正義
擴大小三通適用對象？陸委會：年底前檢討
保險廣告保費字體較小 金管會首度要求重登
格蘭盃女網賽 中華詹詠然率先晉級單打16強
女重憂鬱症 腦源神經營養因子蛋白質濃度低
吳釗燮籲中國依國際慣例處理台灣參奧事宜
國務費案 葉宜津：總統可能當特別費用
遠雄人壽擅自變更保單條款 金管會罰60萬元
超商看待今年薄酒萊商機不一 未若量販熱衷
林濁水李文忠辭職 綠營：黨與他們都受傷
長庚大學蕭長春找到卵巢癌血清蛋白體標記
香港會展業協會：兩岸合作辦展覽 商機可期
宏碁業餘高球排名秋季賽 詹世昌領先首回合
洲際杯棒球賽 中華戰荷蘭五局結束 1比1平手
立委吳成典建請金門商港回歸交通部管理
王乾發：將推動專案申請且密集兩岸互訪交流
金馬國際數位短片獎出爐 盧森堡作品獲首獎
標檢局23日研商制定折疊式桌椅安全標準
台俄高科技論壇明台北登場 探討創新研發
東部交通政策環評 興建蘇花高是選項之一
新款無線滑鼠鍵盤組支援Vista 抗菌效果佳
環保署對政策環評案無否決權
北市府:科員取巧拿大額發票核銷市長特別費
韓星李莞冰宮搞浪漫 重溫天國之樹示愛畫面
廠商開發書寫軟體 電腦上揮毫一點都不難
菸酒公司人事大搬風 副總賴舜堂升任總經理
對手發放文宣抹黑？北市選委會：可提出檢舉
戒菸成功 老菸槍訴說菸害既害已又害家人
金管會：竹商銀併購案涉內線交易已移送檢調
僑銀工會:月底前不簽團體協約 12月29日罷工
和樂擴大中國經營規模 強化全球競爭力
兆豐金需評估台企銀增資成果 購併案添變數
遭指接受軍火商招待旅遊? 郝陣營:不實指控
建華銀違反個資法 金管會罰兩萬元
北市長特別費核帳瑕疵 檢方：先前已掌握
大專籃賽 輔大贏得首勝 台師大吞下首敗
北市主計處：保隱私 未公布特別費犒賞名單
查首長特別費 侯寬仁訊問老長官
洲際杯棒球賽 中華延長賽2：4不敵荷蘭
馬英九主席應用陳水扁標準要求馬英九市長
馬英九特支費案疑點多，政壇矚目
賴清德：馬英九特別費報假帳 應立即辭職
馬英九特別費案 檢方迄未查出不實單據報帳
檢方約談馬英九時地曝光 市府官員封口
馬英九特支費遭傳訊 胡志強:相信馬英九清白
南海海域昨天發生5.1級地震
巴黎首都美展將台灣藝術家朱為白轉介到德國
不變的約定
科員取巧報銷特別費 馬英九向全體市民致歉
王建民:明年未設定勝投數 希望呈現最佳球技
斷尾求生？特別費假發票 馬英九道歉 稱事先不知情
北商銀與建華合併 永豐金控誕生
東沙海洋國家公園誕生 提升台灣國際環保形象
破產法解凍 保護債務人
期貨商：台股短期再上攻非難事
券商：台股資產營建陷整理 可留意回補
台股開盤上漲50.43點 為7254.47點
台灣各地短暫雨 北部至東部濕涼
台北市長選舉號次抽籤出爐
籲立委支持室內場所禁菸 董氏立院外發說帖
馬英九特別費 審計部：若發現詐偽可重審核
匯市盤整 新台幣匯率小貶
北市特別費發票核銷案 郝龍斌：不影響選情
台北市長選舉抽籤 郝龍斌五號舞動台北
台塑石化上午10時起調降油價
電子股走強資金回流 台股早盤越過前高
北市長選舉抽籤三號 謝長廷：投給三換新衫
高市長選舉抽籤 黃俊英一號 陳菊五號
馬英九特別費案 王金平：應是行政疏失
APEC部長會議 台灣促FTAAP列入明年工作計畫
中山高路竹段車禍 三死五傷
疾管局:台灣未發現服用克流感導致異常病例
北縣預售屋推案量排行 淡水連3年進榜
豪宅違建？簡太郎:願配合建管單位鑑定
立院初審海關進口稅則 財部：有助台尼貿易
台北市長選舉 宋楚瑜抽中四號提出四大改變
特別費案 親民黨：相信馬英九清廉
馬英九陷特別費風暴 橘營:力挺國民黨
江耀宗期許中鋼成為全球卓越鋼鐵企業
國民黨團：相信馬英九清廉 涉貪即黨紀處理
特別費核銷案 綠營立委：馬英九應列被告
遭高鐵池魚之殃 航港建設基金審查流會
李文忠盼通過合理軍購及國防四法修正草案
內政部:集遊法採報備制 警力調度恐有困難
馬英九特別費案 行政院:尊重司法
匯市盤整觀望 新台幣午盤小貶3.4分
資策會估2009年全球寬頻用戶逾3.5億戶
總統關心美期中選舉結果是否影響協防承諾
綠營促馬英九說明黨主席選舉經費來源
陳全壽以亞運15金牌定去留 蘇揆勉勵肯定
趙玉柱職務惹爭議 教部：12月開董事會處理
台北股市收盤上漲32.81點
電子股重回主流 台股開高收紅
經建會：4年投入20億 改善南科園區排水建設
台北股市開高收紅 上漲32.81點
林濁水：國務費及特支費制度不明 易生風暴
11月台指期漲41點 正價差10點
11月電子期漲 3點 金融期跌4.2點
中山高車禍三死五傷 路竹段一度封閉
人口販運評等再降 蘇揆：公權力要勇於執行
呂蘇：首長特別費案要用一樣的標準查察
王建民：未得金手套獎無所謂 表現佳最重要
新潮流有南北流？蘇貞昌及楊秋興駁斥
法官法草案 行政院司法院兩案併送立院審議
北長南菊雲林後援會成立
首長特別費案 檢方未查出馬英九蒐集發票
市長選戰今抽籤 台少聯盟考題六問未來市長
農糧署：稻田休耕種景觀作物 發展休閒農業
新台幣兌美元貶4.8分 為32.813元
金段宇升任保德信人壽董事長
特別費案 國民黨中常會一片護馬聲浪
美股續創新高 三大法人聯手買超84億元
兩岸APEC過招 陳瑞隆捍衛台灣參與FTAAP權利
台中歷史建築日治刑務所演武場 遭火焚毀
立院初步共識 室內公共空間禁菸交院會表決
馬英九特別費付生活費？北市府：沒聽說
台聯黨團：馬英九兩套標準 嚴批扁寬律己
長榮孟買客運航線 往返美印商務客為主客源
特別案費 游錫（方方土）:施明德為何躲起來
中正大學化工系教授胡啟章獲卓越研究獎
立委質疑龍潭園區購地案內幕重重
詐騙平台侵入公務電話連環騙 警方逮捕七嫌
首長相關費用 呂秀蓮:應前後任一起了解檢討
部分中常委提議辭市長 馬英九：太突兀
民進黨中常會移師高雄 呂游蘇謝拉抬陳菊
蘇揆：汲取美國經驗 強化安全防護體系
總統：兒童人權觀念有必要擴大宣導
海外法人回補美元 新台幣貶值4.8分收盤
公民團體等進行假投票 考問北市長候選人
羅志明籲馬英九下台並退出2008大選
APEC對話 黃茂雄將與胡錦濤廣泛交換意見
特別費案 涉不實核帳市府科員被飭回
病房大盜交保惡性不改續犯案 檢警訊後法辦
戴奧辛羊事件檢出污染源 焚燒廢棄物肇禍
女性步入中老年 心血管病死亡風險超過男性
北院公開人工抽籤程序 國務機要費案完成分案
假冒檢察官詐財 中部警方逮兩涉嫌男子法辦
台灣企業獎揭曉 施崇棠獲傑出企業家獎
立院初審科管局預算 無決議擇期再重審
中鋼董座江耀宗：未來五年投資逾兩千億元
嘉義大林慈濟醫院 成立臨床教學中心
藍營質疑蘇貞昌說謊 政院：特別費使用合法
經建會：大投資強心針 四免六減半獎勵上路
中華信評授予裕融三年公司債twA評等
陳菊黃俊英都表態反對課徵進城費
主計處：前10月柴油銷售上升 汽油下降
旅美棒球投手王建民 將獲一等體育專業獎章
留學生文化交流 美國在台協會辦攝影比賽
核銷馬英九特別費監督不周 鄭安國請辭獲准
高雄港務局統計 十月貨櫃裝卸量穩定成長
嘉基獲衛生署推動無菸職場最佳創意獎
實物抵稅花樣多 財部：不符規定就剔除
蘇揆視察左訓為國手加油
金管會重申股東會紀念品不得有差別待遇
克流感可能造成怪異行為 衛署要求加註警語
宜蘭農品網路超市啟動 選購名產輕鬆搞定
NCC同意重新檢視中廣和電視台換照附款
立院決議 中油探勘預算解凍
反菸團體將再遊說室內公共場所全面禁菸
市長特別費核銷案 綠營立委籲嚴查馬英九
經濟部：企業增資數大於減資數 投資活絡
太空中心升格為太空研究院？立委意見不一
馬英九特別費案 審計部：發現違法移送檢調
林誠一買7500張開發金股票 公股：不需報告
立院初審 國防部等遷建預算凍結十五億元
政府明年起查稅全程錄音錄影保障納稅人權益
台大慶祝校慶 表揚六位傑出校友李焜耀等
APEC領袖將發表聲明 籲重啟杜哈回合談判
宏碁業餘高球排名秋季賽 謝繼賢躍居A組領先
INFINITI New G35車款全球同步上市
陸委會盼立院通過補助基金預算 助兩岸交流
第4季全球NB出貨估達2210萬台 一線廠成長大
銀行公會月底檢討放款定價政策 不排除暫緩
2006薄酒萊16日全球同步上市 業者跨夜慶祝
飛狗巴士再肇事 公路總局勒令即日起減班
56%上市櫃公司10月營收較去年同期成長
呂秀蓮籲相信司法審理國務機要費與特別費
陸委會：開放中國人士來台觀光 協商未暫緩
劉金標獲2006全球華人企業領袖終生成就獎
廠商推出最小墨滴2pl印表機 搶攻市場
日系高價電腦大廠推低價NB 搶年輕人市場
民調：政局影響 逾半房市買賣雙方趨觀望
陳菊陣營：國務機要費案 陳菊民調受影響
海基會助失聯漁船家屬赴福建處理善後
市長特別費案 余文繳出全部實際公務支出發票
蘇揆赴國訓中心慰勉亞運集訓選手
僑銀工會公開下最後通牒 資方新聞稿回應
台灣微軟發布11月資安公告 6個安全更新
邀特定團體試乘 高鐵公司:配合IV&V驗證要求
整合資訊加強說明 外交部陸委會設聯繫會報
格蘭盃女網賽 謝淑薇袁夢晉級單打十六強
雲林傳國小男教師性侵女學生訊後五萬元交保
特別費案 檢方擬調陳總統市長任內資料做對照
高苑科大碩網資訊無線射頻辨識系統比賽奪冠
北市街道家具案三度跳票 北市府擬祭罰則
洲際棒棒球賽 中華14：0完封菲律賓
特別費案 余文遭限制出境
查航發會金援高鐵案 北檢傳訊林陵三
馬英九否認拿自家花費報特別費
美學者出新書 分析台灣等亞洲六大科技重鎮
馬英九特別費 再爆人頭報假帳 堅稱不辭職
加國總理：不會為與中國貿易犧牲人權
王建民將獲頒一等體育專業獎章
王建民代言高雄世運 協助高市在國際發聲
疑用特支費參選黨主席 馬英九被控違反政治獻金法
中研院院士余英時獲克魯吉獎
協助中小企業 勿獨厚大企業
台灣在全球防疫網的角色
為廉政局組織條例催生
興建蘇花高 沒有必要
馬英九主席無力領導 令人失望
期貨商：下檔有限 台指期可望持續高檔整理
券商：若持續放量 台股可望再攻波段新高
台股開盤上漲35.65點 為7272.50點
全台今有雨 明氣溫回升
美元轉強 新台幣匯率走貶
金馬有線電視業者申請節目製作 優先補助
電子金融股上揚 台股盤中震幅大
馬英九特別費案 蘇揆：不必未審先判
馬英九：市長特支費沒有用在家用
鄭文燦：蘇揆縣長任內特支費使用一切依法
特支費爭議 綠營立委：馬英九只會卸責
林忠正涉貪瀆案 檢方傳喚施俊吉等人說明
王建民代言高雄世運 11/21愛河畔簽約
1957福利關懷專線明啟動 蘇揆試撥代言
消基會:部分市售食品未標防腐劑或以別名混充
業者赴中設八吋晶圓廠 吳釗燮：政策面開放
新聲會要求集體領導？ 柯俊雄：助理誤解
勞委會：職訓將跳脫被動協助產業提升競爭力
宋楚瑜挺馬：國民黨穩住陣腳 別搞倒馬反馬
女子棒球賽經費不足緩辦 陳總統代為請命
吳榮義:台灣期貨年交易量13日突破1億口
綠營立委：馬英九特支費假發票不只一人收集
馬英九特別費案 台聯將告審計部官員瀆職
遠航泰航班機同一空層 遠航急降乘客受傷
馬英九特別費案 謝長廷:嚴重破壞審計制度
擴大小三通適用對象 吳釗燮：年底完成檢討
吳榮義:期交所擬研發油品DRAM等新商品
曹啟鴻：特支費有人切得清楚有人切不清楚
台東規模5.2地震 震央外海震度不大
美元反彈 新台幣午盤貶值2.8分暫收
羅志明打出北謝南羅口號 盼相互拉抬選情
立院初審 行政訴訟將收裁判費
高雄市議會議長蔡見興 獲頒外交之友紀念章
台北股市收盤上漲20.63點
轉機股活絡 台股今再創波段新高
蔡堆:會要求高鐵 停止非屬驗證必要的試乘
立院初審 小刪原能會應變基金預算一百萬
陸委會人員派駐華府？ 外交部：有幫助
退輔會:榮民掛號補助是否取消 尚未定案
台股高檔狹幅震盪 收盤上漲20點
12月台指期漲14點 逆價差9.48點
12月電子期漲1.2點 金融期漲2.6點
遠航包機韓國避撞急降高度 13旅客留院觀察
吳釗燮指政策擬開放台積電登陸設八吋晶圓廠
APEC企業代表致領袖建言 疾呼重啟杜哈談判
中央社新聞小百科：ABAC
三大法人買超80億元 台股可望緩步盤堅
中市府:組頭綁控球員純屬傳聞 警方加強保護
管碧玲：檢察官應查明犒賞費用及假發票流向
APEC外長早餐會排除台灣 台灣表達嚴正抗議
新台幣兌美元貶 3分 為32.843元
集邦:台系DRAM品牌廠 第3季全球市占率19.3%
辜濂松抵河內 動用安全人員護送離場
南市強盜嫌犯戒護就醫 突然拔槍脫逃
總統期許APEC代表團 彰顯台灣民主制度
台北縣戴奧辛羊 非法燃燒廢棄物是污染源
集體領導？國民黨：異想天開
周玉蔻籲北市長候選人簽署停編特別費切結書
新竹眷村改建弊案 南檢帶回三名大學教授
嘉義縣虱目魚產量過剩 陳明文促銷宅配
藍營立委：馬英九為善多不欲人知
特別費問題衝擊 馬英九分四梯次與立委會面
明年大學學測 個別郵遞報名明天截止
假監理站語音通知罰單未繳詐騙 165提醒防騙
嫌犯就醫過程脫逃 台南看守所坦承疏失
明年大學甄試名額近3萬3千名 簡章下週一販售
特別費案 馬英九：不便多說
馬英九特別費案 北市審計處：靜待檢調調查
日圓回貶 新台幣盤整小貶3分收盤
高鐵板橋站啟用殷琪指盼成縣府及民眾好鄰居
丹麥設計大師維諾潘頓作品回顧展十八日展開
馬英九涉案？國民黨：依黨規定處理
特別費當競選經費？國民黨：拿出證據來
陳菊提五大保證 四年內創造十萬工作機會
特別費案 審計部澄清未偏袒馬英九
藍營質疑呂秀蓮特別費核銷 總統府:均依規定
飛安會民航局派人赴韓 協查遠航急降事件
APEC部長聲明 重申強化多邊貿易體系承諾
主計處：前9月進口能源突破1億公秉油當量
交通部重新研議未用完火車回數票退票制度
組頭操控洲際杯？ 中市警局加強保護球員安全
北市提供弱勢幼兒免費施打肺炎鏈球菌疫苗
空中防撞現代飛機必要裝備 台灣1998強制安裝
警方查獲詐騙集團大型電信轉接平台
公股銀行赴港掛牌？財部：需金管會立院同意
台北市長選舉公民論壇 公民代表將提問候選人
影片吳清源退出金馬獎 張震發簡短聲明
立院初審 NCC預算保留公關費126萬元
高縣林園警方查獲李坤鴻李坤陵竊取電纜線
統一超商獲Cold Stone Creamery冰淇淋代理
央行發行賽夏族套幣五萬五千套售罄
僑銀工會揚言罷工 金管會:勞資雙方儘量協調
立委決議 推廣貿易基金部分預算凍結
高市府會龍頭宣布王建民代言世運
王建民代言洲際杯 車馬費捐伊甸基金會作公益
台灣國際影視創投會百萬大獎徵件 十七件入選
APEC採納FTAAP與美國支持 對台具正面意義
台灣赴美留學人數 較前一年成長7.6%
金管會委員會議要點出爐 利益迴避規定趨嚴
立院初審 公職人員不實申報財產最高罰400萬
花旗板橋分行喬遷新地 百萬美元裝潢打造
TSIA:今年台灣IC產業產值可挑戰1兆3770億元
辜濂松：張忠謀是出席APEC領袖會議好人選
林忠正涉貪瀆案 張秀蓮：出庭作證約一小時
外傳余文核銷馬小九費用不當調職 市府否認
高市LED路況及時看板赫見阿扁下台
資策會正副董事長出爐 執行長年底選舉確定
行動台灣計畫 竹科明年起提供無線上網服務
11月台指期結算 到期部位1萬1143口
匯豐銀行Direct網路銀行登上東森購物行銷
台北縣戴奧辛羊 非法燃燒廢棄物是污染源
營建署明舉辦都市更新投資座談會
馬英九特別費爭議 綠六組籲國民黨負責面對
財政部公告酒品二氧化硫殘留量標示新規定
馬紹爾群島共和國總統諾特訪台
國科會研發出快速檢測毒品毒氣新科技
雷曼兄弟估明年底前人民幣兌美元升至7.5元
林義雄參加音樂會 不願對政局發表意見
蘇揆：有效查賄是反賄選最好宣傳
辜濂松獲推選為APEC金融諮詢小組主席
王建民熱潮發酵 媒體追逐 建仔幽默看待
宏碁高球排名秋季賽 詹世昌第三回合續居領先
中央首長特支費明細 立院法制委員會全要看
林忠正涉貪案 檢方傳喚施俊吉等金管會委員
日商杯湯以品質口味輕鬆享用 進攻台灣市場
防貪瀆 法務部清查全國道路養護工程業務弊端
特別費假發票多人蒐集？ 市府：靜待調查
洲際杯棒球賽 中華力克古巴闖進四強
台梵文化交流梵蒂岡博物館藏品首度來台
一名遠航事故的骨折旅客返台在馬偕醫院就醫
議員疑立委出國費核銷不實 立委:依規定辦理
金管會無實質承諾 僑銀工會:22日總行前抗議
大專籃賽 台藝大逆轉贏首勝 台師大二連敗
特別費案 檢調比對核銷發票流向
財部:明年重點查核租稅減免 不影響企業營運
馬以南提供發票？北市府：絕無此事
台灣面膜年市場規模數十億元 各式產品上市
洲際杯棒球賽張泰山兩分彈撼古巴 中華晉四強
格蘭盃女網爆冷門 張凱貞扳倒久松志保晉八強
彰銀工會不滿台新金逼退彰銀總經理陳辰昭
台新金：陳辰昭表達辭意 將改聘彰銀顧問
洲際杯中華克古巴 耿伯軒張泰山投打功臣
錢宗志獲2006工藝之夢大展特等獎 即日展出
立院要首長特支費明細 政院：依規定處理
美國會報告：應有長期政策支持台灣參與國際
美國會報告：美應續供台灣強化防衛所需武器
保護記協呼籲APEC領袖敦促越南釋放入獄記者
杜哈回合復談 台灣籲展現政治意志與彈性
假發票案痛擊清廉招牌 馬英九光環褪色
獎勵學生運動讀書 校長九年請吃牛排花百萬
美國會報告：美應續供台灣強化防衛武器
辜濂松獲推選為APEC金融諮詢小組主席
美國會促應長期支持台灣參與國際組織
馬英九特別費餘款未繳庫 審計部：有貪瀆嫌疑
馬英九宣稱若遭起訴將辭黨主席與市長，國民黨內鬥山雨欲來
陳總統為官邸待遇遭雙重標準看待叫屈，任內將致力落實轉型正義
反貪總指揮施明德接受媒體專訪，呼籲馬英九應下台
期貨商：台指期短線多空拉鋸 後市仍偏多
法人：台股震盪盤堅 權值股為多空指標
台灣軟體業研發COBOL轉JAVA方案 商機可觀
台股開盤上漲24.90點 為7282.38點
全台白天氣溫回升 週末鋒面接近又有雨
馬英九特別費 蘇揆：社會應以同一標準檢驗
美元續強 新台幣匯率走貶
房市火紅 年底前北台灣房市推案量估達900億
國務機要費及特別費應全查？王金平:合理
高價股走跌 台股狹幅整理
李敖：馬英九應辭市長 化被動為主動
美國在台協會十一月二十三日放假
馬英九特別費爭議 簡余晏率眾到審計部嗆聲
余文：辦公室同仁給發票但不知用途
綠營立委:馬英九應即上網公布小額發票明細
2006年國際學生專題實作競賽 中正大學登場
台聯關切高科技赴中投資 經濟部：加強管理
陳總統：剩餘任期將完整建立總統相關制度
公布發票？ 北市府：回歸制度 證據交檢調
未頒贈榮譽市民證書給王建民 胡志強說緣由
未用完特別費不繳庫涉貪瀆？審計部：有嫌疑
洲際盃預測 4成看好中華拿季軍
橘營:ETC服務縮水 高公局:依合約處理
立委質疑為馬英九特別費背書 王永興道歉
市長主席雙辭？馬英九：按規定起訴停止黨權
與立委扮黑白臉打馬？ 謝長廷：此說不公平
美元買氣旺 新台幣午盤貶值8.3分暫收
王金平：總統昨約見 籲首長特別費法制化
原民會重點部落評選 即日起受理申請
蘇揆：不需單據特支費 以現金或支票領取
5成9上班族3個月內離職 情緒化主管最難相處
新憲討論 陳總統：以國家長治久安為優先
林濁水李文忠告別立院 盼同志奮鬥朝野信任
台北股市收盤上漲2.06點
國是論壇 泛綠圍剿馬英九和審計部
全球首創 施振榮號召成立品牌台灣創投基金
高價電子股續弱 台股收盤小紅2點
李文忠臨別籲停止空轉與三罷 回歸法案制度
葉宜津：國務機要費制度需要檢討
平盤附近狹幅盤整 台股上漲2.06點
12月台指期漲 9點 逆價差2.54點
12月電子期漲0.6點 金融期漲4.2點
寶寶常吐奶？勿忽略嬰兒型肥厚性胃幽門狹窄
陳總統致電祝賀藍格等三位美國參眾議員連任
北投纜車弊案 北檢起訴顏萬進等六官商
蘇揆：研究在三個月內開放中國專業人才來台
藍營：客家音樂會為選舉造勢 客委會澄清
三大法人買超28億元 台股收盤小漲2.06點
張忠謀搭總統專機抵越南河內參加APEC峰會
百年老樹生病 大龍國小請樹醫治病
語測中心不當對照分數遭罰 訴願撤銷原處分
新台幣兌美元貶9.1分 為32.934元
蘇揆：金控質押股票資訊 一個月內公開
金門查獲一千公斤中國走私農產品兩陸漁被逮
美國人的爸？馬英九：大女兒在美國出生
設立台灣經建資訊入口站 經建會網站大改版
謝長廷文宣奧運標誌遭質疑 總部：下不為例
APEC領袖代表張忠謀 搭空軍行政專機抵越南
特別費案 北市兩副市長及秘書長自請處分
遠航:機長向韓航管反映空中接近 航管未回答
蘇揆：任北縣長絕無用假發票核銷特別費
南華大學獲第一屆TVBS大學新聞獎
特別費沒用完應課稅？蘇揆：應追回非課稅
綠營議員質疑北市府竄改馬英九特別費帳目
議員疑特別費帳目作假 市府：統計基礎不同
張忠謀抵河內 總統專機首度飛抵無邦交國
金馬獎第4波頒獎名單確定 窪塚洋介大S同台
羅志明籲對手特別費檢驗通過才參選
美元續強買匯旺 新台幣匯率貶9.1分收盤
菸酒公司60週年慶 盼穩固台灣市場進軍國際
經建會：台灣民間消費結構居亞洲四小龍之首
為台灣銀行業登陸排除障礙 陸委會籲中協商
鄭文燦：特別費制度可檢討 個案仍應說清楚
金管會：利率變動型年金險 利率可自行設定
陳菊批黃俊英黑函抹黑 盼維持高品質選戰
第五屆卓越新聞獎公布 記協團隊獲平面新採獎
蘇揆：從政未在官邸談公務 家人只參與公益
立委質疑特別費用途 四部會首長:照規定辦理
台南看守所人犯脫逃 離職員警疑為共犯
特支費捐公益抵稅為逃漏稅？財政部：沒前例
高雄海關查獲走私冷媒兩千四百公斤
遠通縮短門市營業時間 高公局去函糾正
釐清特支費爭議 綠營立委將告發歷任副總統
中芯在北京提民事訴訟 台積電：尚無法評論
王建民簽名會 確定500美元起跳最高1200美元
蘇揆：制度化特別費 明年起全額檢具報銷
高捷CO2工地坍塌意外偵結 6人被訴
陳總統函覆立院 三罷不提答辯書
三高市長候選人允諾落實弱勢照護
睽違六年 中華職棒再度推出球員卡
總統專機抵越 張忠謀:我搭專機來 無需渲染
金管會獎勵保險公司提高保障金額
央行:9月底衍生性金融商品餘額逾38兆創新高
澳洲海關官員來台協助緝毒犬培育計畫
新光摩天大樓登高賽25日開跑 王建民代言
建研會19日贊助舉行亞特盃心智障礙者運動會
學者:傅利曼鼓吹自由經濟 助台走向浮動匯率
標檢局抽檢市售牛仔褲 均不符耐洗染污標準
黃俊英陣營質疑花大錢 陳菊陣營反駁
面對朝野政局紛擾 夏馨：我愛台灣
黃俊英相信馬英九 也肯定主席勇於認錯態度
國民黨停止黨權規定將暫停黨內職務
洲際杯四強賽中華戰古巴 潘威倫先發全力搶勝
不忘榮工栽培 台灣之光王建民明「回娘家」
市長獎金未開扣繳憑單?北市府:有規定就配合
蘇揆：支持台灣申奧
財政部：取消軍教免稅有共識 積極推動修法
總統行政專機抵越南 彰顯台灣經濟影響力
飛安會代表十九日赴韓 參加遠航事件調查
宋楚瑜：大直官邸早無蔣家居住 扁扭曲事實
馬英九辭市長待調查？蘇揆反問藍委為何要辭
扁談特別費 王金平：國務費一併規範也好
共犯結構報假發票？ 市府：法官裁量問題
聯想電腦標榜在台推出東南亞最大維修中心
農委會農產品產銷履歷制 成功案例全台亮相
涉四項弊案 顏萬進最重可判刑20年
首屆青年盃西洋棋聯賽 明台北教育大學開賽
民進黨下週處理涉國務費案四黨員 備受矚目
大學推甄將開跑 不分系學位學程門檻高
交部:高鐵若下週取得IV&V 有機會12月初通車
遠航空中接近事件 仍有三受傷乘客在韓治療
賴正鎰:明年豪宅可望出現每坪逾150萬元天價
立委黃淑英：暫緩禁用塑膠類材質包裝盒政策
北投纜車案偵結 檢方認北市府有行政疏失
台鐵新左營站大樓21日招商 委託民間經營
行政院：經濟部將協調國防部整治金門狗嶼灣
張忠謀：多邊貿易體制重要 促重啟吐哈談判
北檢：顏萬進將證交所交際費當私人零用金
24年來重大變革 特別費明年起先支出後撥款
格蘭盃女網 張凱貞愈戰愈勇闖進四強
淋巴癌抗癌藥莫須瘤 衛署盼加註安全警語
議員爆特別費遭竄改 政風處：配合檢調偵辦
接見馬紹爾總統 扁宣示參加明年太平洋峰會
竹山驚傳男子挾持安親班師生 十七人受傷
竹山安親班爆炸案 縣長等慰問受傷師生
遊戲機大廠今晚在台首賣最新款PS3遊戲機
特別費案 檢調不排除不只一人涉偽造文書
施工近十年 復北穿越機場地下道月底通車
政府擬修法 債券附買回將全面採分離課稅10%
田秋堇質疑台北體院天母建運動場違反環評
宏碁高球排名秋季賽 謝繼賢奪得總冠軍
中信金案 北檢籲辜仲諒如期到案
中央首長特支費明細全要看？審計部：有困難
馬英九：不需憑證特別費1500萬捐公益團體
消保會要求全面普查接待中國大陸團各種安排
馬英九捐千萬 民進黨團：亡羊補牢為時已晚
關懷盃少棒青少棒賽 二十三日台東開打
發票真偽與余文供詞為馬英九是否涉案關鍵
管碧玲：馬英九大量捐款意圖減少財產數額
捐款避財產暴增？馬英九：捐特別費證明清白
黃煌雄今發表新書
蕭美琴委員連任國際自由聯盟執委會副主席
優良政府出版品 邀民眾嘗鮮
2006數位台灣成果展
吳釗燮籲中國當局 依國際慣例處理台灣參加北京奧運
研考會教你如何網路創業
張忠謀在河內舉行國際記者會
接種流感疫苗 時候到了
洲際盃四強爭霸 台灣隊被寄予厚望
供需緊俏 農產品期貨吸金將成通膨隱憂
投顧：歐美景氣趨緩殖利率低 不利吸引資金
今晚鋒面近 台灣北部東北部金馬轉有雨
銀行業:VISA晶片金融卡使用方便 可節制消費
阿里山自行車大賽今登場 1146人挑戰65公里
工具機廠接單熱絡 明年營運展望樂觀
馬捐錢不下台 謝長廷：無法超越人性弱點
美國數學AMC8測驗明在台舉行 7700人參加
呂秀蓮:特別費制度 應通盤檢討
標檢局規劃建置平面顯示器驗證技術
研考會優良政府出版品 20所圖書館展出
捐特別費遭批 馬英九：建議從制度面思考
1957福利關懷專線啟動 增加民眾求助管道
單側乳頭長濕疹乳暈變大 婦女宜防乳癌上身
水利署投入四億元 推動南湖溪整治工程
馬英九要捐錢 呂秀蓮:尊重他的決定
被控竄改帳目 北市府：不實指控 污衊公務員
綠營批馬唯中有美籍 宋楚瑜：無聊 逢中必反
首長特別費核銷 蘇揆:明年起檢據實報實銷
濟州急降事件乘客要提告 遠航:不公平不厚道
馬英九：捐款非為保官位 是為符比例原則
藍營：前市長陳水扁特支費挪家用 府：不回應
橘營:宋進北市府 馬進總統府
綠營：馬違法領交通違規獎金 市府：中央規定
分配罰鍰收入遭質疑 北市：依中央規定分配
蘇花高興建案 蘇揆:支持興建但須完成環差
宋楚瑜批扁無恥 並稱絕對相信馬英九清白
參加伍顯靈官大帝祝壽大典 陳總統心情好
阿里山自行車大賽 賴冠華稱王 李雅慧封后
張忠謀接受國際媒體專訪 強調台灣民主成熟
藍營肯定馬英九捐1500萬元帶領改革
第一屆台北房地產交易會交投熱絡
北市府反擊 籲管碧玲公布過去特別費明細
花旗全球義工日 台灣近千員工參與回饋社區
張忠謀：樂見中日改善關係 增進區域穩定
國民黨團：檢討特支費制度 修行政命令即可
民視台灣新國力：科技帶動精準農業綠色養殖
中經院：歐元區經濟加速成長 12月可能升息
享受心靈沈澱 花旗台灣總裁利明獻愛上瑜珈
身陷特別費風波 馬英九:奉公守法公私分明
金價回檔 專家:下週還有下跌空間
高血壓藥遭假冒並流入醫院 衛署受理檢舉
干擾素加抗病毒藥物 BC肝炎雙重感染有救星
科管局:2039年科學園區作業基金零負債
邱創進：銀行與分時度假業者合作應謹慎
北市麗山高中生拍紀錄片 凸顯教育資源問題
國民黨團：法律黨紀一套標準 馬英九不例外
阿里山自行車大賽 選手途中休克 送醫不治
橘營：特別費案靜待司法 馬英九應可脫困
APEC峰會 張忠謀與雅羅育蒲亭同時進場
中國文化學術研討會 國際著名學者來台與會
張淑芬與蘿拉同遊河內文廟 互動頻頻
北市府籲公布特別費明細 管碧玲：政治動作
全國大學校院學生創意實作競賽
蘇揆送大紅包 台東太平溪整治作為全國示範
首長特別費全部檢據核銷 謝長廷：這是對的
易榮宗:APEC文宣品廣泛分送國際媒體
棄郝保宋？謝長廷：泛藍有藉此讓他退黨聲音
家扶基金會籲認養星願娃 關懷受虐兒
綠營猛打馬 謝長廷：種惡因 難阻惡果
立院20日審查黨產條例 藍營甲級動員
榮工公司高規格歡迎王建民回娘家
債券業者：下週台債可能持續盤整
綠島海域珊瑚染不明疾病 珊瑚覆蓋率降低
綠營疑馬特支費流入女兒帳戶 市府指非事實
游錫(方方土)：宋楚瑜護馬批扁 雙重標準
馬英九高雄輔選 泛綠候選人抗議特別費案
陳總統輔選北高選戰？呂秀蓮：尚未安排
胡志強支持馬英九也不認為連戰會復出參選
特別費法制化 綠營立委普遍支持但方向不一
蘇貞昌希望紅葉少棒再放光芒
推動特別費法制化 林佳龍：不一定要更緊縮
管碧玲籲檢驗標準一致 勿有台灣人自卑
花卉嘉年華 於埔里花卉中心舉辦開幕
全國婚姻節屏東縣表揚模範夫妻
馬英九：奉公守法依法行政
柯建銘：20日與政院討論特別費法制化
暢談整治淡水河願景 郝龍斌周錫瑋相約釣魚
台鐵施工 21日起冬山蘇澳部分列車受影響
高中時練球被操到吐 王建民如今成就驚人
新莊警分局偵破阿羅哈客運新莊站遭強盜案
立院20日審黨產條例 柯建銘籲藍營勿拖延
馬英九籲選民讓高雄市長換黨換人做
胡志強成立後援會預祝黃俊英高票當選
周錫瑋：並未特別瞭解蘇貞昌的縣長特別費
嘉義同鄉會餐會 推崇王金平是總統候選人
格蘭盃女網賽 單雙打兩項冠軍確定獎留國內
珍珠奶茶與魯肉飯 王建民求學時的最愛
遠航泰航空中驚魂 地理頻道再現2002空中浩劫
總統：政府與原住民新伙伴關係 國中有國
北高市長選戰熱 3成民眾看好選後房市
布希胡錦濤都對張忠謀說:我知道你是誰
郝龍斌：推動松山機場為兩岸直航機場
胡志強座車車禍 邵曉鈴左手骨折輕微腦出血
APEC 台美支持亞太自由貿易區 中國未表意見
飛安會：遠航空中接近初步報告最快24日公佈
洲際杯四強賽 中華一分不敵古巴明爭季軍
大專籃賽 台師大擊退高師大
降血壓藥脈優有假貨 老病患紛向醫院查詢
降血壓藥脈優辨識要點
洲際杯棒球賽 陽建福先發抗日爭季軍
馬英九自請調查 國民黨廉能會二十日啟動
美國年底前加入APEC企業主管簽證系統
張淑芬勤做功課 優雅展現代理第一夫人風範
國民黨：馬英九捐出特別費 凸顯法令不合宜
美國核准果凍矽膠隆乳 台灣無上市時間表
謝長廷也成球迷索取王建民簽名
王建民返北體參加校慶 獲頒技術副教授聘書
謝長廷：當市長是福報 服務市民是功德
APEC峰會今閉幕 領袖下午著越南服裝合影
張忠謀：樂見中日改善關係 增進區域穩定
張忠謀接受國際媒體專訪 強調台灣民主成熟
馬英九、黃俊英赴柳營奇美醫院探視胡志強
邵曉鈴左前臂截肢 術後仍未脫離險境
胡志強南二高車禍 疑小客車路肩超車肇事
鋒面影響 台灣北部東北部東部今有短暫雨
胡志強受傷震動下屬 市府主管趕赴醫院探視
馬英九匯款單外流 市府：受贈社團人員提供
跑過四分之一世紀 舒跑杯成中市路跑代名詞
資金加景氣 外資：台股明年上演大行情
防假藥進醫院 衛署:藥廠供貨商名單年底上網
飛安會：遠航空中接近事件疑點近日可釐清
聚陽台南前10月獲利亮麗 全年營運攀高峰
蘇揆將南下探視胡志強夫婦
高鐵效應 青埔及六家站地價漲幅驚人
台聯：藍綠天王被貪瀆所困 三罷已無正當性
辜仲諒未依原定行程回台
邵曉鈴再切除脾臟 未來24小時是關鍵
國民黨立委籲呂游蘇謝 比照馬捐特別費
高市長候選人辯論會下午登場 三人休兵演練
天涼衛生安全養生 溫泉住宅市場增溫
房市納入健康「樂活風」
張宏年：議員關心胡志強 質詢由副市長代理
消保會：食品應標有效日及添加物品名用途別
宋楚瑜：支持王金平組閣 反對分裂國民黨
調查：網友最愛EC網站 雅虎PChome列前三
中信金案 檢方傳喚辜仲諒22日上午到案
陳秋盛公款不明？市府：檢調調查沒特別問題
農委會預估：椪柑巨峰葡萄冬果增產約 2成
國際油價回跌 中油10月轉虧為盈
前北市交團長遭逼退？北市文化局：完全不對
匯銀：美元回軟有助新台幣本週止貶回升
游錫(方方土):宋楚瑜喊棄郝保宋 與馬有默契
蘇揆南下探視胡志強夫婦 盼早日康復
謝長廷推高雄政績競選廣告 凸顯施政能力
于宗先：社會變窮貧富差距擴大 經濟趨弱
中油著手研擬液化石油氣價格浮動機制
主計處：2004年台灣每人用紙量 全球第 9
李應元評估 北市長選舉謝郝得票差距小於5％
高市長選舉辯論會 三候選人陳述市政藍圖
遠航急降班機旅客今返台 心有餘悸不多談
胡志強夫婦車禍 馬英九難過一夜難眠
馬英九赴高雄向商界與後援會推薦黃俊英
洲際杯棒球賽 中華四比零勝日本獲季軍
橘營：審查黨產條例 絕不惡整國民黨
七成五台灣媽媽盼生2個孩子 實際只生1個
黃俊英：城市不會被唱衰 只會被無能者做衰
陳菊：民進黨主政高市八年 建設不能斷
財政部：未發行的股票轉讓屬財產交易需課稅
清廉與失業率議題 高雄市長候選人辯論交鋒
醫師:憂鬱症病患血液運鐵蛋白低 纖維蛋白高
丹麥導演尼可拉溫丁黑芬抵台參加金馬獎
退選保本土政權？羅志明：權謀說法侮辱台聯
高市三市長候選人辯論 羅志明自評九十分
陳盛泉：聲寶板僑3125坪土地評估出售或開發
邵曉鈴重傷 黃俊英自責
中華隊拿下洲際棒賽杯季軍 下階段要拼亞運
洲際杯結束 中華隊加新血備戰亞運拼金牌
高雄長庚 篩檢出與過敏免疫疾病有關基因
竹科10月出口586.92億元 連3月創新高
蘇揆指海科館一定蓋政府會努力協助解決問題
蘇貞昌：特支費爭議應總檢討 盼勿互咬
立院明初審黨產條例 民進黨團動員備戰
民進黨團：特別費應建立可長可久制度
邵曉鈴重度昏迷 仍未脫離險境
施明德：三十日赴泰國 宣揚紅衫軍理念
吳育昇：明審黨產條例 非不得已不提散會
蔡瑞月基金會提供匯款聯？ 市府:保留追訴權
特定人士提供匯款資料? 管碧玲:銀行員工檢舉
華濟醫院高血壓假藥案 健保局調查
公司列報未實現費用及損失恐遭剔除
藍綠政要探視胡志強 肇事者表達歉意
協尋失蹤老人 員警付出愛心做功德
國際棒總致函胡志強 表達關心與祝福
馬術協會為亞運代表隊授旗 期望爭金奪銀
健保局:華濟醫院每月開出1萬8千顆脈優錠
吳青吟舞蹈實力受肯定 赴歐洲任藝術指導
APEC領袖大合照 布希胡錦濤張忠謀都穿藍色
陳菊：已將對高雄的感情和抱負完全抒發
馬英九捐款 市府：立委指脫產涉公然污辱
台灣社相挺陳菊並籲泛綠團結反對封建
藍營立委:綠營拿哈伯望遠鏡檢視馬英九 誇張
竹山鎮日前挾持安親班嫌犯 傷重不治
APEC閉幕 張忠謀：總統交代的事都已完成
郝龍斌：感謝胡志強相挺 盼邵曉鈴度過難關
邵曉鈴活躍演藝圈近五年 圈內友人為她祈福
中油總座密訪利比亞 探詢探勘投資機會
新住民第二代子親共讀計畫展現成果
劉保佑期許棒球在亞運表現吸引觀眾看棒球
APEC領袖河內宣言 對亞太自由貿易區著墨多
布希憂保護主義再起 籲各國對農業議題讓步
刊登邵曉鈴送醫照片 鄭文燦籲蘋果日報自律
謝申奧政策 蘇貞昌:逐步申辦提早建設場館
黃茂雄：胡錦濤歡迎兩岸能源合作
蘋果日報：不接受鄭文燦批評 照片已經處理
蔡瑞月文化基金會：未透露馬英九捐款訊息
北市長選舉電視辯論 公民論壇產生六大議題
台北市長選舉審議式辯論26日登場
蘋果刊載邵曉鈴重傷照片 北市依兒少法處理
專家:兒少法罰則 受害主體必須是兒童或少年
APEC領袖宣言未談北韓 僅以口頭聲明表關切
洲際杯棒球賽落幕 古巴延長賽勝荷蘭奪冠
格蘭盃女網賽 詹詠然摘下雙后冠
特別費案 謝長廷：假發票領國庫錢就是詐財
王建民簽名球義助貧童 世界展望會網站義賣
胡志強夫婦車禍受傷 女兒胡婷婷趕回探視
張忠謀密集接受國際媒體專訪 表達台灣參與FTAAP之意願
棒球豐年祭 23日開打
接種流感疫苗 時候到了
優良政府出版品 邀民眾嘗鮮
立法院別再推動三次罷免 應將重點放在建立制度與民生法案
明年世界盃棒球賽 十一月在台中見
探視母親邵曉鈴病情 胡婷婷連夜從英國趕回
期貨商：台指期波段漲勢應未結束
法人：台股類股輪動震盪 拉回可酌量偏多
東北季風影響 台灣今北部較涼東半部短暫雨
台股開盤上漲6.86點 為7266.40點
美元下跌 新台幣兌美元匯率反彈
胡志強受傷請假 中市府主管祈福並堅守工作
國務機要費與特別費案 綠營：沒人能幫誰脫罪
解讀王建民現象 球評專家二十四日座談
胡志強請假未備詢 中市議長帶頭祈福
王建民25日參加新光人壽登高賽
排馬AB計畫？國民黨:毫無所悉
台股早盤回檔整理 力守7200點
假脈優錠若吃出問題 侯勝茂:可向醫院索賠
胡志強落下眼淚 期盼邵曉鈴仍有機會陪伴他
連王共治有譜？ 曾永權：絕無此事
看感冒得自費？ 衛生署澄清：絕對無此方案
中市府:胡志強寬大 不會怪罪任何人
國防部：解放軍對美軍不構成威脅
綠營立委：馬英九若坦蕩 應公布存摺明細
肅貪問題 謝長廷:支持法務部成立廉政署
房地產多？謝長廷:財產申報均註明變動情形
王金平澄清 未聞排馬英九A、B計畫
審計部：特別費餘額繳庫問題 由政院說明
總統：盼明年五月前主持布國醫學中心動土
教育部公費留考筆試成績揭曉 今掛號寄出
證交所國際訊息揭露平台 免費試用至月底
三罷在即 游錫（方方土）籲馬英九停止鬥爭
謝長廷:特別費爭議 宜修法解決
搶搭留學熱 國外大學用關鍵字廣告招生
美元走貶 新台幣午盤小升3.6分暫收
證交所:外資持有上市股票市值突破6兆元
蘇貞昌裁示台北看守所遷移到土城彈藥庫現址
邵曉鈴效應 立委推動強制後座繫安全帶
謝欣霓：馬英九特別費核銷女內衣 市府否認
台中市國中小學生 一起祈禱邵曉鈴早日康復
拒菸聯盟拜會立院 盼室內公共空間全面禁菸
市長支領道安獎勵金適法性 警方：依法辦理
邵曉鈴病情趨穩定 但仍未脫離險境
立委籲馬英九公布存摺明細 市府：都已說明
李登輝：金錢權力過眼雲煙 精神最重要
立院初審 高快速公路小型車後座強繫安全帶
黨產條例審查 藍綠兩陣營叫罵一事無成
立院初審 總統副總統未犯內亂外患仍可彈劾
台北市議員告發馬英九等人涉嫌偽造文書等罪
台北股市收盤上漲1.94點
台股震盪換手 尾盤拉高收小紅
台北股市狹幅整理 收盤上漲1.94點
12月台指期跌37點 逆價差41.48點
12月電子期跌0.7點 金融期跌10.4點
救治邵曉鈴 奇美醫院動員規模更勝三一九案
涉嫌供應偽藥 嘉義華濟醫院控告藥商
藍營立委：朝野勿再互咬 應為邵曉鈴祈福
嘉義縣梅山義竹鹿草三衛生所 脈優錠查封送驗
外資轉買為賣 三大法人今賣超10.66億
新台幣兌美元匯率貶0.2分 收32.936元
含汞乾電池 12月起販賣包裝須加註標示
新台幣兌美元貶0.2分 成交6.19億美元
特別費案 新黨：相信馬英九清白
央行：第三季國際收支順差11.3億美元
李炷烽：金門發展需中央開放小三通政策支持
辜仲諒仍未回台 金管會:若遭通緝檢討適格性
兩位委員出國 金管會本周委員會議明召開
加強科學教育 教育部將專案培育數理師資
考古新發現 舊香蘭遺址出土冶煉黃金技術
施俊吉:辜仲諒如遭通緝 金管會儘速開會處理
政院訴願會:追討黨產公投合規定 可展開後續
政院訴委會指黨產公投案合規定 藍營：無聊
美元買氣旺 新台幣匯率由升轉貶0.2分
避免領到假藥 榮總查詢系統藥品包裝看得見
森喜朗明訪台 總統將頒特種大綬景星勳章
首長特別費公務所需 半數領據核銷引爭議
嘉義地檢署偵辦偽藥案 一萬多顆流向不明
在古裝戲中博命演出 周董備受張藝謀肯定
粉碎傳言 李登輝22日約見台聯候選人
北縣老師完成鄉土DNA書籍 喚醒人們記憶
亞運棒球代表隊台中集訓 旅外球員入列
劉邦友命案屆滿十年 專案小組仍持續偵辦
馬英九特別費案 國民黨廉能委員會成立小組
台中加工區成績亮麗 投增資達一○七億元
中山高楠梓岡山交流道北上車道22日晚封閉
中正大學跑步型輪椅獲全國創新設計比賽金牌
中美基金補助用途立院爭議 經建會:續溝通
人文台灣主體價值 教育部文總推走讀台灣計劃
中正大學設計跑步型輪椅 獲創新設計金牌
蘇貞昌：台北捷運延伸頂埔案儘速核定動工
邵曉鈴車禍 呂秀蓮：為她禱告盼早日康復
勞資爭議期間資譴勞工 西北航空遭罰60萬元
核一廠乾式貯存計畫 用過核燃料可存50年
經部:前10月僑外投資突破百億美元 年增近3倍
海外投資盛 第三季國際收支順差11.3億美元
國際兒童人權日 內政部籲見義勇為通報虐童
出版共生繁榮新書 凱校為謝長廷選情加溫
陳菊批黃俊英操弄車禍意外謀取選舉利益
籌經費 殘盟義賣王建民簽名球
胡志強夫婦住院 政要陸續前往探視
原能會:乾式貯存廢核燃料 可為台灣帶來利基
全區廣播頻道開放 申請資格用途意見分歧
黃俊英到高雄元亨寺為邵曉鈴頂禮祈福
外交部：藏人申請簽證依法處理 盼遵守法令
台經院：台越關係短期朝更緊密有困難
頂埔科技園區將完成 蘇院長驗收蘇縣長政績
立院初審黨產條例 朝野爭執一事無成
二零零九世運識別logo誕生了
溫世仁武俠小說百萬大賞 16件作品進入決選
因應高鐵通車 蘇揆：改革小組提升台鐵競爭
黨產條例審查 藍營：綠營選舉造勢犧牲預算
討黨產公投訴願成立 綠營將展開二階段連署
立委質疑龍潭園區購地預算涉圖利 擇期再審
新店安坑一號道路 蘇貞昌裁示優先闢建
僑銀工會:資方迫員工不參與團協 22日抗議
經建會:卡債影響民間消費 台灣低於韓國
訪客絡驛不絕 醫師建議胡志強暫時停止會客
擅用奧運會徽恐停權？ 謝陣營:無常識又外行
已制止使用奧林匹克會黴 中華奧會不致遭懲處
對中日印尼提反傾銷控訴 造紙業者:攸關生存
明基上海廠年底前裁員5成 約400名員工
開發金辜家持股仍未達10% 傳國泰金也有興趣
放寬彈劾總統條件？立院初審引爭議條文保留
亞運棒球國手吳偲佑因傷退訓
鴻海與金喜來攜手進軍台灣組裝市場通路
陸委會諮委：中國油源外交可能影響台灣外交
行動內閣 蘇貞昌:做實事不回應聯合內閣傳聞
北市府：馬英九本週將再陸續捐款五百五十萬元
進口非塗佈紙大增 經濟部開損害公聽會
葉宜津：總統一定要有一筆機密外交預算
蘋果刊載邵曉鈴車禍照 北市去函要求改善
蔡堆:汽車後座強繫安全帶 提前至即日起宣導
中信金案 檢方再約一證人
馬爾地夫退賽 中華亞運女足延二十六日出征
總統豁免權爭議 學者建議釋憲解決
第095127期樂透彩 頭獎 1人獨得
蘇進強：李登輝鼓勵羅志明拚到底 勿受分化
網拍一元搶標藏陷阱 刑事局九隊逮捕三嫌
金馬獎 吳君如曾志偉蔡岳勳張鈞甯任頒獎人
郝龍斌：擔任環保署長沒用完的特別費就繳回
家暴法修正協商獲共識 同居關係納適用範圍
綠營指黨產交易涉洗錢 國民黨：拿出證據來
大專籃賽 高師大三連敗 輔大晉級八強
中部原水管滲水 大台中22日起分區停水
馬英九：快速反應小組回擊特別費案
體委會亞運最新評估 田徑等四運動具奪金實力
藍委：相信馬英九清廉 盼馬與連王多親近
期貨商：台指期中線盤堅格局未變
券商：台股7300點以上賣壓待擴量消化
南方雲系加上鋒面 今明全台天氣不穩定
台股開盤下跌2.85點 為7258.63點
追討黨產公投案 蘇揆尊重保障訴願人權益
總統試探蘇系？ 蘇揆：認真做好閣揆最重要
蘇揆：特別費如何法制化 應由主計機關說明
APEC專機返台沒國旗？ 蘇揆：做法還要努力
王金平組閣？ 馬英九：不評論傳聞
內閣改組？ 蘇揆：沒聽過 不是事實
高價電子股回溫 台股早盤狹幅震盪
橘營:尊重國會多數組閣 但不能有交換條件
討黨產公投案 蘇揆：尊重訴願會決定
特別費入帳未匯出使用？馬英九:不是事實
特別費案 馬英九：遵守制度應獲信賴保障
國產柳橙盛產 農糧署與水保局聯手促銷
討黨產公投訴願成立 廖風德：違法濫權
外交部：張忠謀搭專機飛越南 去返情況一致
陳菊控告加重誹謗罪 黃俊英否認散發文宣
趙玉柱任社教基金會董座 蘇揆:應該換
綠委質疑郝龍斌特權買農地 郝總部:過程合法
羅志明質疑為中國宣傳 黃陣營籲勿政治聯想
孫大千：管碧玲曾領特別費 一半入私人帳戶
孫大千質疑管碧玲特別費 徐國勇：非常可笑
訴願會指黨產公投合規定 藍營：提行政訴訟
APEC落幕 總統接見張忠謀盛讚台灣之光
蘇揆：張忠謀搭行政專機適當且必要
外資拋匯 新台幣午盤止貶回升4.1分
資通訊產業未來走向 能源網路與高齡化商機大
反貪腐公投案 學者：再行立法恐無濟於事
中信金案 檢方籲辜仲諒儘速返台接受偵訊
教授民調 67%認為5年500億無法培育頂尖大學
邵曉鈴狀況進步中 昏迷指數四未脫離險境
配合黨籍立委加強互動 馬英九：儘可能配合
免費流感疫苗 23日起擴大接種對象
蘇揆：高鐵驗證若沒通過 不參加通車典禮
張忠謀代扁轉達遵守2004就職承諾 布希關切
王金平組閣？國民黨：談組閣應跟政黨談
立委指偽劣農藥充斥 法務部承諾加強查緝
台北股市收盤上漲48.21點
雜誌調查：教改實現部分理想但不保障就業
立委質疑去留 蘇揆：人到無求品自高
台股人氣增溫 站上7300點
國民黨北市議員楊實秋：曾代馬英九捐款六筆
醫師：不要勉強孩童解尿 以免造成解尿障礙
扁邀選後組閣？王金平：天大胡扯
電子股表現強勁 台股上漲48.21點
立院排定24日三罷投票 軍購監委案遭封殺
華航修護廠員工勾結毒販跨國運毒 今晨落網
修護廠員工涉運毒案 華航立即解僱
藍委指三隨扈領超勤津貼 境管局:依法行政
白冰冰感念邵曉鈴當年伴她走過喪女之痛
12月電子期上漲5.2點 金融期上漲8.2點
12月台指期上漲86點 逆價差3.69點
王建民代言世運 真愛碼頭簽約
社區營造新思維 水保局建構魅力農村工作坊
經部裁定中國進口鞋靴產業損害成立
APEC代表團專機 張忠謀：去回都沒有國旗
詹啟賢:醫療團隊選擇 現階段看起來是正面的
楊甦棣：美國鼓勵兩岸談判 盡快開放三通
府：邀王組閣報導不實 總統對蘇內閣有信心
唸大學值得驕傲？ 調查：九成大學生不認為
外資買超52.98億元 電子股再扮主流
新台幣兌美元匯率升6.3分 收32.873元
新台幣兌美元升6.3分 成交7.69億美元
屏東加工區積極招商吸引二十一家廠商投資
台北市長八年捐款收據 馬英九：將擇機公布
楊甦棣：AIT盼未來幾個月與台灣簽署三協定
偽藥風波藥商返國 接受嘉義縣調查站偵訊
經部:第3季製造業銷售額近2.8兆元 年增9.6%
雲門新作風影首演前 蔡國強行動藝術先登場
台鐵新型自動售票機 12月下旬啟用
託市議員代捐款？ 馬英九證實確有此事
花蓮劉志勤兒女命案 花東警方聯合搜索飯店
中油：明零時起 汽柴油降0.6元
導演李行王童等人發起為胡志強夫婦祈福行動
類流感通報數上升 疾管局:老幼儘早接種疫苗
胡志強夫婦車禍 楊甦棣表達慰問
胡志強傷後公開談話 激動落淚盼幫忙救夫人
胡志強兒女發表公開信 請大家為邵曉鈴祈福
配合高鐵通車 台鐵新烏日站新左營站將啟用
接受軍火商招待？郝總部：立委烏龍爆料
溼地台灣特展 陳唐山捲袖種植萍蓬草
黃俊英陣營回告陳菊加重譭謗
楊甦棣：美高層訪台互動密切 台美關係強健
16歲青少年考機車駕照？蘇揆：檢討評估
總統教育獎 吳淑薇逆境向上朱節勻積極扶弱
中部警方破獲網路援交及強盜複合犯罪集團
專家：創新產品效率規模化 提升經濟效益
郝龍斌主張松山機場直航 帶動台灣經濟起飛
基隆海關五堵分局增設兩處應審免驗補收窗口
司法院擬國民參審試行條例草案 廣徵各界意見
台灣高鐵板橋至左營通過獨立查核驗証
立院調委會報告 應暫停進口美國牛肉
分析指台灣經費齊頭分配 大學難與國際競爭
高市檢方查獲第一宗涉嫌賄選案 已聲押陳嫌
外資拋匯 新台幣匯率升值6.3分收盤
蘇振平赴厄瓜多遭質疑 審計部澄清
中油：22日零時起 汽柴油均降0.6元
特別費延燒 南市議員控告許添財涉圖利
投審會通過第一生命保險投資新光金控案
為反扁反美國牛肉進口？藍營：綠營才不理性
嘉義華濟醫院偽藥案 衛署下令追回偽藥
義肢及美容外科手術 醫療保險可補健保不足
主計處：前9月國家森林遊樂區收入突破5億元
嘉義市衛生局：在家上網 可讓偽藥現形
邵曉鈴昏迷指數回升 醫師:關鍵在心肺功能
橘營:馬英九未還公款貪污 市府:依規定使用
十五國代表抵台 亞太影展熱鬧展開
李登輝：民主清廉道德 衡量政治人物三把尺
立委質疑移民署人事不公 李逸洋澄清
中央社新聞小百科：昏迷指數
蕃薯藤首頁全新改版 強調影音新聞直播
吳東諺指不清楚捐款來自馬英九待大伯說明
衛署:脈優錠假藥流入華濟醫院及3衛生所
陸委會樂見美國敦促中國與台灣政府協商
歹徒勒索遭逮捕 意外發現員警疑涉案
農委會台灣農產品尚讚計畫 行銷國際市場
自我關心 婦援會籲女性每天十分鐘身心舒活
立委指馬英九涉逃漏稅 北市府：依規定申報
蘇揆承諾兩年完成高縣沿海鳳屏公路拓寬工程
通緝犯中國罹病 專案小三通返台治療
黃俊英與里長座談允諾爭取更多福利
涉嫌提供脈優錠偽藥 蘇仁德遭檢方聲押
暫停美牛肉進口 衛署:開放處置適當
退選說羅志明要告 台灣社：沒提退選字眼
總統接見森喜朗：我是台灣森派
大學生箱屍案 廖健凱更二審改判三年十月
黃崑虎:政治亂局中 更需堅定認同台灣主體性
油價影響通膨 美明年降息與否 業者看法分歧
高縣積極規劃開發三座工業區三年後動工開發
大學指學費應漲 教育部明邀大學校長團體協商
中油為亞運選手加油 贊助加碼至725萬
北市府粗估馬英九從政捐款逾六千九百萬元
美偵探小說作家傑佛瑞迪佛十二月首度訪台
海巡署鳳山查獲民眾非法持有保育龜類
辜仲諒如被通緝 金管會:先發函金控解除董事
勞退基金監委會組織定位 立院12月1日表決
國民黨次團：組聯合內閣應經中央委員會決議
6成婚後不工作 2004年婦女勞參率四小龍最低
液晶螢幕結合iPod等多功能打造數位娛樂中心
國民黨廉能會有意調特別費資料 檢方認不妥
民進黨成立網路青年廉政局 召募特派員
沈富雄：馬英九處理特別費案有點笨
美津濃百週年馬拉松接力賽 26日金山登場
隨扈領超勤津貼？蘇揆：他確實超勤
經部：國營事業董事長總經理同進退
地下錢莊案 國防部：配合檢調偵辦
刑事局南投破獲職棒簽賭 組頭難逃十賭九輸
追查人蛇集團 警政署首波靖昌專案查獲48人
姚宏易首部劇情片 愛麗絲的鏡子金馬獎首映
謝長廷指不用重量級人物背書
謝長廷事馬英九捐款是好事而一切回歸制度
金管會籲債務協商勿找代辦 以免得不償失
金管會：金鼎期貨延至明年復業 逾期將撤照
財部:明年1月底前完成中國進口鞋靴傾銷認定
宏碁高球排名秋季賽 余佩琳首回合領先群雌
吳東諺大伯指有接受捐款但不知是馬英九所捐
司法院推國民參審制 司改會:期能有配套措施
施振榮：不吝於技術輸出 才可創造價值
王金平組閣？柯建銘：北高選前臆測沒意義
經建會：卡債效應舒緩 估明年景氣外熱內溫
北檢迄未接獲辜仲諒請假 傳拘無著擬通緝
遷建台北看守所創多贏 法務部期能早日完成
涉脈優錠偽藥案 蘇仁德遭法官裁定收押禁見
金溥聰：不應盯著馬英九帳戶看特別費問題
立院明審查三罷案 國親聚焦總統政治責任
反腐肅貪 調查局宣示每季至少辦30宗指標案件
懸缺2個多月 邵立中確定接任央廣總台長
保稅工廠進口管制中國物品加工外銷仍須受罰
南軟園區旺到不行 馬英九:投入努力有志竟成
獲國際電資館聯盟獎 侯導笑說以後負擔加重
金管會：未核准東企增資案展延
內衣發票報特別費？國民黨團將告謝欣霓
開發國際收購環華證涉違證交法 移送檢調
胡勝正澄清：未注意APEC行政專機有無國旗
謝長廷:如當選市長 將與國民黨執政縣市合作
是否加盟歐力士 陳金鋒明天宣佈
藍委建議北高選舉為信任投票 馬英九認同
台灣考古新發現 台東出土物發現最早煉金術
扁邀王組閣？總統府駁斥中時報導不實
老榕樹病重將砍除 淡大學生溫馨葬樹
刊登邵曉鈴車禍血腥照片 蘇揆籲媒體自律
七成受訪者認國民黨產需還人民
法界：馬英九被起訴機率超過6成
古坑更香醇
期貨商：台指期多方強力表態 注意高檔賣壓
法人：高價股若續強可望帶動波段攻勢
台股開盤上漲20.32點 為7330.01點
玉山今晨飄雪 積雪四公分
鋒面接近 今全台及外島降雨局部大雨豪雨
鋒面過境 嘉義、阿里山都颳起六級陣風
修起訴不提名內規？王金平：應考慮回溯問題
中信金案 檢方迄今未接獲辜仲諒請假
美元弱外資拋匯 新台幣匯率走升
轉機股活躍 台股指數再創波段新高
台塑石化上午十時跟進中油調降油價
立院通過審查總統罷免案程序 總統將不答辯
台灣智庫民調 七成受訪者:國民黨產需還人民
中信金案 辜仲諒以家庭因素請假未到庭
北高選舉定調信任投票 陳菊羅志明批馬英九
邵曉鈴已無立即生命危險 逐步脫離險境中
陳總統站台？陳菊:尊重總統決定
邵曉鈴車禍報導 蘇揆盼NCC地方政府盡責把關
何時公布捐款資料？ 馬英九：會適時公布
調閱呂縣長特別費 朱立倫:勿政治立場檢視
辨識要點出入多 分辨真假脈優民眾困惑
國務費案開庭 法院與國安規劃吳淑珍出庭動線
公共場所室內全面禁煙 婦團籲立委支持
淡江大學老榕樹病重將砍除 學生溫馨葬樹
藍營要求審計部調主計司法首長特別費明細
蘇內閣用人先請檢調瞭解？ 鄭文燦否認
國務機要費案 法院考慮轉播開庭實況
外資拋匯 新台幣匯率午盤升值5.6分
修起訴不提名內規？馬英九：應由黨內決定
綠營:公投審議委員會 無權否定人民公投權
馬若起訴2008出局？蔡正元擬提特別條例排除
邵曉鈴傷勢好轉 台中市議員振奮盼早日復原
市府六月起蒐集原始發票？馬英九：沒這回事
邵曉鈴事件 蘇揆：加強道安宣導 簡併選舉
橘營：歡迎檢調詳查宋楚瑜省長特支費
蘇揆：相關機關要為杜哈回合復談準備
藍營操作信任投票 橘營籲選民別含淚棄保
健保費積欠案 蘇揆:撤回對北市府假扣押
綠委：可考慮落日條款大赦有特別費爭議首長
台北股市收盤上漲39.08點
總統授勳 森喜朗：從政生涯最榮譽的一天
黨產公投案合規定 蘇揆盼儘早落實直接民權
國民黨若修改排黑條款？謝長廷:向下沈淪
電子資產雙主流 台股連七日收紅
羅志明將播放李登輝錄音及寄發支持推薦信
親民黨立委疑特考不公 中華郵政：研議改進
保馬修內規？ 曾永權：若有人提出可討論
個股輪動快速 台股上漲39.08點
修起訴不提名內規？綠委批國民黨不倫不類
調查綠營天王特別費 謝長廷：經得起檢驗
綠營北市議員要求開臨會 調查馬英九特別費
12月台指期上漲37點 以7343點作收
呂秀蓮與陳菊織夢高雄 打造城市願景
319真調會開罰 政院：不介入司法無處罰問題
回應319真調會 政院：不介入和干涉司法辦案
12月電子期終場上漲0.9點 金融期上漲11點
藥商回扣案 檢方:八醫師接受賄賂
中輟生過多縣市 蘇揆：杜正勝應致電關心
319真調會：一槍兩彈彈殼不符 應重新檢討
藍營擬改內規保馬英九 橘營：應反求諸己
台股電子類股確立主流地位 三大法人買超近百億元
吳淑珍是否赴北院應訊 陳總統未回應
陳菊籲馬英九 勿再凍結世運場館預算
選前總統站台助選？幕僚：目前沒規劃
謝長廷市政白皮書 讓台北成為台灣的驕傲
新台幣兌美元匯率升6.1分 收32.812元
立法大赦特別費有爭議首長？橘營反對
新台幣兌美元升6.1分 成交8.28億美元
嘉義地檢署偵辦偽藥案 已查出偽藥來源
主計處：10月失業率3.9% 近6年同期最低
工廠滅菌不全 全能隱形眼鏡保養液回收
雲科大科法所 首辦智財權法制國際研討會
打假球疑案 La New熊兩球員遭約談 否認涉案
為智障兒圓夢 新竹仁啟用王建民簽名球募款
工研院：2010年全球太陽光電供需結構趨平衡
日前首相森喜朗繪本書在台推出 首度會書迷
立委指特權變更地目 郝龍斌總部：依法變更
人權團體要求外勞納入勞基法 殘障團體抵制
偵辦台南市長許添財特別費 南檢有動作
第三次罷免案首場審查會 藍營唱獨角戲
2009世運會主場館工程奠基
特別費案 查黑中心派員赴市府帶走一箱資料
日本石川工藝台北展 台日兩國政要剪綵揭幕
白化症患者戴耀賽扮聖誕老人 為智障者募款
外資拋匯 新台幣匯率升值6.1分收盤
備戰亞運 中華軟網瞄準兩金 王俊彥肩負重任
修起訴不提名內規？馬英九：莫因個人修法
主計處:10月失業率3.9% 估全年失業率低於4%
玉山上午飄下初雪 不排除再降雪可能
文章引起紅衫軍反彈 夏馨：支持和平示威
華銀胡志明分行成立 林明成親赴揭幕
時序進入腺病毒好發季節 醫院籲請家長注意
中鋼集團總部大樓動土 蘇揆肯定經營績效
大赦特別費爭議首長?游錫(方方土):依法辦事
中山高岡山交流道北上岡山出口匝道明起封閉
解決離島醫師荒 衛署：持續推動保送政策
呂秀蓮：查首長特支費不要有針對性
聯勸和伊甸等團體指馬英九多年來默默捐款
陳金鋒將續留台灣 為熊隊效命
業者籲立院通過再生能源法落實太陽光電教育
竹科管理局獲頒傑出環保工程獎
嘉義縣農地疑似遭人掩埋廢棄物 檢警偵辦
台灣田徑協會積極操兵 盼重返亞運頒獎台
內政部邀集駐台機構人員 宣導外籍配偶政策
胡志強籲請各界 將鮮花費用轉作公益
中鋼總部大樓進駐 葉菊蘭歡迎業界投資高雄
技專校院入學統測 簡章二十四日起發售
國民黨團：世運主場館預算編列須合法令規定
審計部：特別費條領核銷爭議 由政院說明
華山創意文化園區宣告起跑 明年6月對外營運
台灣前9月平均實質經常薪資近3年首度正成長
2006台灣文學獎出爐 凌性傑等十人獲獎
總統赴柳營奇美醫院探視胡志強
中國對台日星甲乙酮產品展開反傾銷調查
陳總統陪同布吉納法索總統參訪吳郭魚養殖場
96學年技專入學統測簡章 24日起陸續發售
聖國總理訪國科會盼促進人才與科技交流
北市長競選活動明起開跑 謝營：選情穩定
李逸洋手語表演 盛讚身心障礙者成就
國軍花蓮總醫院醫師 疑收藥商回扣遭約談
有線電視分組付費 業者盼解除600元月費上限
林昭亮與Sejong獨奏家合奏團攜手26日起演出
嘉義育人國小學生 獲全國經典會考口試第一
宴請選民買票 高雄市議員蔡武男遭判刑確定
鮮乳入菜味美 農委會籲多品嚐冬季牛乳料理
預防性罪犯再犯 法務部開辦電子監控設備
高鐵台南道路案偵結 立委黃政哲涉貪遭求刑
涉弊案被起訴 黃政哲：將提事證討回清白
呂秀蓮走訪民進黨高市議員總部拉抬選情
辜仲諒離日新聞局爆料？鄭文燦澄清
特別費爭議 藍營：立特別法補救制度缺陷
北檢駁回辜仲諒請假 近日拘提無著即通緝
交通部:高鐵履勘小組28日召開總結會議
金門警方破獲職棒簽賭站 三組頭被送辦
法務部開辦電子監控 以定點式監控為主
教育部：96學年大學學雜費明年4月確定公佈
黃俊英陣營說文宣有憑有據未抹黑陳菊
澎湖海巡隊 驅離違法中國漁船二十二艘
偵辦偽藥案 嘉義地檢署聲押藥商郭嫌獲准
黃俊英陣營：藍營立院黨團未刪高雄世運預算
勞委會:不會輕率指定家庭看護工納入勞基法
高雄防治登革熱 市府施鐵腕開罰單祭重典
查黑中心赴北市調資料 市府未透露資料內容
僑銀工會：擬赴法院告資方涉違反強制罪
乾淨選舉聯盟訪雄檢 促積極查賄反賄選
十月民間借貸平均年息23% 北市月息五年新高
北縣婦幼隊巡官紀淑如 破黑金反賄選超酷
財部：臍帶血保存費不能列舉扣除
亞運跆拳道瞄準兩金 戰神朱木炎誓言復仇
父子同涉賄選被判刑 蔡慶源暫不回應
中華女壘勤練兵 亞運突破日本魔咒拼金牌
彰化縣衛生局宣佈 明起放寬流感疫苗接種
寶來證券在台推出羅素集團多元經理人基金
金門查獲兩名中國漁民越界電魚
大赦有特別費爭議首長？綠營：立委個人意見
科保法通過前 經部以現有規範加強登陸管理
大赦特別費爭議首長？葉宜津：純討論制度
衛署:影印病歷基本費逾200元 民眾可檢舉
綠營：國民黨擬修內規 等於承認馬英九有事
李登輝力挺羅志明 指本土政權最重要是台聯
板檢搜索台北縣府 懷疑公務員涉及不法
熊隊打假球疑案 兩球員一翻譯否認涉案
杜哈亞運12月展開 陳總統明赴左訓授旗
拉抬北高選情 民進黨將辦大型造勢活動
惠譽信評維持中信集團評等展望為負向
周錫瑋宴請亞太影展各國代表團
澎湖駐軍聯信二五一號演訓 逼真順利
吳淑珍黨紀案 民進黨明中評會人數不足取消
高中教科書 96學年起不得以樣書供學校選用
修內規保馬？部分國民黨立委指時機不宜
羅志明 徵求三十五歲以下高雄副市長搭檔
消基會檢測市售拉炮綵帶罐安全標示多不合格
李登輝親授台聯候選人選戰祕笈
經建會：亞洲第一 高雄市區纜車2009年完工
盼電影工作者取景 亞太影展貴賓北縣半日遊
高中軍訓改國防通識課 教育部修法提供法源
合庫董監改選 財部：公股爭取維持12席董事
李逸洋：蘇揆核定 移民署明年元月二日掛牌
消基會：拉炮不可與綵帶罐同用 易爆炸起火
特別費案 馬英九：適度反擊是必要的
謝長廷：高捷不適用政府採購法 不可能圖利
政院：公投審議會若否決黨產案會有爭議
林國慶：動檢所應於三日內瞭解馬小九近況
馬小九欠照顧？ 動檢所：沒證據但會去函了解
財部:資格不符 不得代他人處理商業會計事務
葉克膜奏效 柯文哲:邵曉鈴度過最大難關
蔡錦隆：周美青遭約談 馬英九坦然以對
公投討黨產二階段連署 綠營下月起展開
高鐵營運後增班 交通部擬借重IV&V專業把關
319槍擊案二屆真調會提新事證 警政署尊重
施明德：稱倒扁為反對黨策劃 完全偏離事實
檢方不排除拘提辜仲諒 中信金明緊急會議
特別費案 檢調:周美青證稱逐筆查帳即可查明
陳總統國宴透露呂秀蓮十二月訪布吉納法索
涉違法操作期貨 富邦期貨公司及營業員被訴
遠雄董座趙藤雄獲台灣2006年度創業家大獎
金管會：不排除由辜仲諒自行請辭中信副董座
特別費糊塗帳 審計單位最該被檢討
台灣政治文化應更人性化
蘇貞昌改革資策會不力
正視偽劣農藥充斥現象
經部協助遊艇產業發展
挽救中小企業 官民一起來
辜仲諒若被通緝 中信金控副董事職務將不保
梅西感恩大遊行 台灣醒獅團首度獲邀表演
民進黨立委建議：大赦特別費爭議首長
亞洲第一 高雄市區纜車2009年完工
扁透露呂秀蓮12月訪布吉納法索
影印病歷基本費逾200元可檢舉
屢傳不到 檢方不排除通緝辜仲諒
總統探視胡志強 關切邵曉鈴病情
「真相」越辯越糟，馬英九危機處理能力引質疑
全國半數縣市長 特別費入私人帳戶
顏萬進被控貪污案 力麒建設董座兩百萬交保
李前總統22日晚因高燒送榮總觀察
民進黨23日中評會取消 第一夫人黨紀案預將待北高市長選舉後處理
行政院將修地方制度法 本屆縣市長任期延至2010年
特別費絕非特支費，馬團隊大打迷糊仗
司法院擬實施民眾參審制，重大案件將由法官與民眾判決
國民黨欲修內規保馬，藍綠通批
查黑中心二度傳喚馬英九
外省族群返鄉照片故事徵集
吳明敏揭發國共農業合作交流真相
教育部與文化總會發表台北縣鄉土DNA新書
華山創意文化園區明年六月正式上馬
抱樸守真 – 聽見朱為白的心印修為
將攝影推向藝術的第一人 柯錫杰首次公開攝影美學
藝之森—九九峰生態藝術園區啟用
神怪情慾歌仔戲《飛蛾洞》本週末傳藝中心壓軸登場
國家文學館本週末 女性、母語書寫kap現代性對談
不滅的暗夜螢光新書發表
民進黨立委建議：大赦特別費爭議首長
無障礙設備不合格十大公共建物公布
李遠哲：台灣未來應致力質的提升
中華女排備戰亞運力拚晉級賽
坐骨神經痛 未必要動手術
醫改會：七成醫院變相拒給病歷
缺乏葉酸 易增結直腸癌機率
健康步道藏危機 新建公園全面禁設
婦女常吃紅肉 罹乳癌機率高
35歲後生產 新生兒死亡率增2倍
孕婦缺乏維他命E 孩子易喘
國內若確定驗出禽流感病毒 衛生署將管制活禽買賣
按摩浴缸藏污 細菌高達百萬個
神奇桑黃菇 有助治療前列腺癌
期貨商：技術面偏多 台股可望維持盤堅
投顧：類股良性輪動 台股頗有軋空氣勢
台股開盤上漲22.53點 為7371.30點
台灣北部東北部傍晚起氣溫下降
日圓走升 新台幣匯率升破32.8元
台股內需中概族群強勢 類股輪漲格局
免費流感疫苗今擴大接種 老幼手腳要快
藍營檢視翁岳生特別費 司法院開會研商回應
鄭文燦：台灣動漫產業將藉國際交流更上層樓
蘇貞昌：首長特別費相沿成習 大家一起解決
馬英九特別費案 檢調今天持續約談市府官員
台灣冷杉有助高山水保 特生中心擬長期研究
內政部：113婦幼保護專線絕無唱空城
李登輝發燒住進榮總觀察 初步評估應無大礙
黃政哲遭起訴 台聯黨團：送中執會懲處
吳淑珍黨紀案 游錫（方方土）:該停權就停權
曹啟鴻：特別費已設特別帳戶與薪水分開
特別費入私帳引爭議 謝長廷：將公布帳戶
立委指翁岳生特別費入私帳 按鈴告發涉貪污
美元貶 新台幣午盤升值5.6分暫收
吳淑珍案 謝長廷：中評會應儘速處理
大赦特別費爭議首長 綠營立委：時機不對
周玉蔻：反對特別費案大赦 檢調應徹查到底
陳總統為亞運代表隊授旗 勉勵選手追求自我
昏迷指數六 邵曉鈴復原情形樂觀
陳總統現身高雄經貿園區 比五號手勢挺陳菊
綠營立委告發歷任行政首長二十六人涉貪瀆
葉宜津：大赦說未因人設事 應解決制度缺陷
馬英九認同北高選舉是信任投票 謝長廷駁斥
客家後援總會成立 謝長廷：將訂客家日
職棒熊隊打假球疑案 警方再約談熊隊三球員
青輔會調查：青年創業最愛零售工業餐飲
特別費案 查黑中心今二度傳喚馬英九
鴻海毀損競爭者營業信譽 公平會重罰156萬元
胡志強進食正常 病床擺時鐘盼緊張時刻快過
陳總統南下 聽取高雄多功能經貿園區簡報
高志鵬：中評會暫時流會 不代表標準不一
台聯：李登輝醫院靜養 選前可能無法露面
拚觀光 聖克里斯多福總理借鏡牛軋糖博物館
特別費匯入私人帳戶 蘇煥智：考慮捐出來
嘉義農地挖出大量事業廢棄物疑似重金屬污染
台北股市收盤上漲35.92點
向尼加拉瓜提兩個使館方案？外交部：無所悉
屏東市代楊順安和樁腳涉製安毒 四人送辦
台股資金輪動 指數盤中再創波段新高
蘇貞昌視察淡海新市鎮允諾多項聯外交通建設
台北股市開高走高 上漲35.92點
休閒風興起 「休閒概念」成房市新寵
陳菊允落實多元文化並接受原住民巫師祈福
12月台指期漲51點 正價差9.31點
中華女排世錦賽增信心 備戰亞運力拚晉級賽
12月電子期漲1.05點 金融期漲 8點
蘇揆視察陸光一村工程 戲稱遭欠選票
綠委：特別費入私帳非貪污 須舉證用於公務
許添財:法國特別費風暴 既往不咎
陳總統訪中鋼 關心營運狀況肯定績效
中選會公告北高市長候選人名單 選舉開跑
台中市商業界為邵曉鈴祈福
特別費爭議 蘇貞昌籲誠實以對勿政黨惡鬥
總統：2300萬人堅守崗位 讓台灣邁向世界
三大法人買超128.36億元 台股再創波段新高
李遠哲獲中興大學名譽博士學位
台灣甜頭全紀錄 20優良糖尿病病友團體出書
內政部公佈無障礙設備不合格十大公共建物
李遠哲：台灣過度開發 未來應致力質的提升
319鑑定遭質疑 李昌鈺：歡迎真調會自己做
大學生利用王建民旋風網路詐騙 遭警逮捕
胡勝正：政府部會應以創新精神推動法制再造
特別費案檢調約談 馬英九：了解捐款情形
陳明文：縣長特別費使用都合乎行政院規定
蘇揆釋利多 東西快速路八新線經費中央負擔
新台幣兌美元升2.2分 為32.790元
特別費匯入帳戶算貪污？審計部：觀念不對
11月前17日外資匯入18.6億美元 逾10月全月
台灣10月外銷訂單272.9億美元 再創單月新高
專科醫師：最新三合一疝氣手術 復發率僅1%
不滿賄選判決 蔡慶源籲選民支持次子接棒
台灣10月工業生產比去年同月微增1.06%
南韓雞隻疑染禽流感 疾管局：對台衝擊不大
歌手于冠華金門開火鍋店盼帶給軍民溫暖冬天
聰明管理消費 銀行業推廣VISA晶片金融卡
付訂金才給契約書 公平會罰萬協43萬元
簽署政府採購協定？外交部：名稱問題待解決
女子貪小利運毒險遭致命危機 警方訊後法辦
赤壁只有兩句話？吳宇森:林志玲有吃重演出
罹病男子求職受阻 近百份履歷石沈大海
民進黨立委質疑國民黨賣黨產以回算機制洗錢
賣黨產遭質疑洗錢 國民黨：選舉花招
三罷總統案明投票 國民黨團發甲級動員令
楊秋興:特別費不夠用 絕無假發票核銷
財部:今年中央統籌分配稅款可望超徵183億元
代理主席取代馬英九？國民黨團：並非事實
丁遠超任馬英九辦公室主任？國民黨否認
大赦特別費爭議首長 王金平:社會共識未成熟
主計處：今年全年經濟成長率上修至4.39%
黃崑虎：李登輝明天應可出院
車手集團跨境詐騙 刑事局過濾通聯一網打盡
進口商買匯緩和新台幣升勢 收盤升值2.2分
經部估外銷訂單全年成長15% 逼近3000億美元
陳瑩要求主委下台 原民會:初鹿案處理沒問題
毒梟製毒 供稱技術是大學講師教的
特別費案二度傳喚 高檢：馬英九仍為關係人
嘉市府：黃敏惠特別費依規定核銷再入帳
楊祐寧天堂口表現搶眼 吳宇森指為靈魂人物
竹市警局防飆演練 實兵操演攔截圍捕
台灣第一所私立大學延平學院公佈復校計畫
國民黨:馬英九若被起訴 停止執行黨主席職務
中鋼微幅調漲明年首季棒線及電磁鋼捲訂價
台灣領先全球研發抗氧化水 減少體內自由基
藥價黑洞案 南檢搜索健保局懷疑人謀不臧
瑞士籍指揮史耐德鋼琴家林佳靜首度攜手演出
中信金案 台北地檢署今天對辜仲諒發出拘票
曹啟鴻：自擔任國代起 薪水全捐教育基金
原水管搶修完成 大台中明起全面恢復供水
聲寶等四公司涉使用盜版軟體 三巨頭送辦
藥價黑洞案遭搜索 健保局:全力配合調查
台北影視節貴賓 韓導演金鍾學來台分享經驗
扁菊會談 陳菊總部安排陳總統輔選站台
布吉納法索總統龔保雷參訪南區職訓中心
司法院:院長翁岳生特別費報支依規定辦理
黃俊英陣營質疑對手陳菊政策白皮書抄襲
王金平：目前談角逐黨主席意願不切實際
出口暢旺 主計處上修全年經濟成長率至4.39%
29機構節能有成效益近6億元 獲經濟部表揚
10月台灣製造業生產年增率創15個月新低
亞太影展邀名導吳宇森北縣與學子座談
消基會批申辦土銀金融卡放棄審閱權違法無效
房貸需求減緩 台銀五行庫十月新做房貸減少
北高選舉廣電媒體廣告 NCC列重點取締項目
鞏固北高盤勢 民進黨打出還台灣公道訴求
台北影視節起跑 今年規模亞洲第一
金管會:辜仲諒如遭通緝 10天內改派法人代表
職棒熊隊三球員否認被收買打假球訊後飭回
主計處估明年經濟成長率4.14%
金管會:明年3月起應揭露傳統型保單附加費用
邱怡仁明年元月接任上海商業儲蓄銀行總經理
公平會開罰 鴻海：研究是否提行政訴願
勞委會:家事服務者適用勞基法有困難
三罷總統案明表決 橘營不看好台聯立場未定
宋楚瑜：民進黨成功轉移焦點 三罷無聲無息
南社籲選民勿投羅志明 羅反擊為貪腐背書
高鐵IV&V限制條件迅速解除 履勘委員有疑問
總統：盼明年春天赴非洲參加友邦元首高峰會
主計處:卡債風暴漸息 明年民間消費成長估3%
罷免總統案明記名投票 民進黨團不進場
北高市長與議員選舉 警方蒐證管制中心開設
中信金：辜仲諒是否辭副董 未獲通知
許陽明住勞工中心惹質疑 管碧玲：一切合法
聲寶：參數科技軟體新年度授權協商中
土銀：辦理金融卡未強迫客戶放棄審閱期
彰銀明討論總經理人事案 工會將動員抗議
柯建銘：先討論制度 不急處理吳淑珍黨紀案
特別費案 檢調尚未查出馬英九單據核銷紀錄
日本專家來台勘察雪隧 指出水狀況輕微
蕭裕珍：郝龍斌陣營抹黑 將提告
中山區酒店槍擊案主嫌偷渡中國 起出槍械
台大研發非侵入產前診斷技術 篩檢胎兒基因
郵局設置便利商店自動櫃員機 明起停止服務
蘇揆：不戀棧權位 想做事才當行政院長
謝長廷發表國中小學雜費免費等七大青年政見
肌萎生陳俊翰律師高考榜首 呂秀蓮接見嘉勉
蘇揆：研議開放萬名外勞和觀光包機可能性
消保會籲消費者慎選唇膏及健康食品
反映二戰後初期台灣史 延平學院具歷史意義
胡志強夫婦捐字畫義賣 由王金平10萬元拍得
國民黨：北市長選舉坐穩4成 高市領先1成2
研考會：整體英語環境滿意度上升
高醫大等獻愛心 免費健檢百餘遲緩兒口腔
NCC核定中華電五項批發價 12月1日起降價
國新挺郝龍斌晚會 有如相信馬英九清廉大會
特別費案 馬英九向檢調說明帳戶資金流向
飛越2006客家金曲演唱會 台北東西區展開
毒品通緝犯公寓自製毒品販售被查獲
NCC：中華電MOD適用電信法
亞運射箭隊狀況良好 教練目標瞄準金牌
北縣市明天簽約 捷運環狀線正式交北市辦理
北市選戰形同對馬信任投票？宋楚瑜：民粹
蕭秋德涉嫌違反國家機密保護法 交保候傳
九年前與九年後 馬英九的道德標準只退不進
國民黨祕書長詹春柏：就算馬英九被起訴，還是國民黨主席
特別費半數入私帳是「最高」而非「必然」 朝野應先訂出強制規範
辜仲諒再不回台 檢方12月1日發佈通緝
總統公子被拍到在美出入高級餐廳 應注意社會觀感
環評失真 大煉鋼廠再度被打回票
醫改會調查 全台近七成醫院不依規定給病歷
勞委會擬規範外傭適用勞基法 將衝擊16萬家庭
黨產公投案是否成案 公投審議委員會24日議決
「千古神燈釋魔咒：另一個文化海權的崛起－西班牙新建築」
台語片五十週年 新竹影像博物館放映
第十屆「國家文藝獎」駐校藝術家計劃
亞洲表演藝術開放免費索票
台北影視節「台灣電影館」開張了！
228時遭關閉 延平學院尋求復校
特別費風暴焦土戰 查黑中心將傳喚翁岳生
蘇揆釋利多 允諾多項聯外交通建設
透過國際交流 台灣動漫再出發
讓老外來台生活便捷 翻譯專線24小時服務
台灣將出現高掛121克拉鑽石的聖誕樹
三罷總統案投票 民進黨團不進場
扁明年春天赴非參加友邦元首高峰會
國民黨:馬若被起訴 停止執行黨主席職務
金城武將與吳宇森合頒金馬最佳導演獎
第三次罷免案 國親再踢鐵板
公民團體赴蘋果日報抗議
內政部籲速換領新身分證
內政部舉行外籍配偶座談會
蘇揆支持鳳山鐵路地下化工程
台東縣舉辦就業博覽會
地價稅繳納期限將屆 民眾勿逾期
年度中死亡 投資抵減不得繼續列報
教育部推動軍訓教官退出大學校園計劃
國際文化聯誼會 哈台‧瘋台 逗陣來台灣
兩廳院明(11/25)點起「電子聖誕樹」
能源教育種子學校甄選方案開跑
透過線上直播 共分享盲人阿貴的故事
中華電信五項批發價 12月1日起降價
六福村樂園發現上千張偽造票券
抗議蘋果日報漠視人權 公民團體怒吼
憲政史上第三次罷免總統案不成立
2020年教官全面退出大學校園
防登革熱疫情擴散 高市決施鐵腕
「衛生署藥物資訊網」 12月1日正式開跑
兩性互動教學影片 教青少年愛情生活技能
每天花十分鐘 讓自己身心舒活
衛生署：拒給病歷影本、超收費用 醫院應受罰
高鐵又出軌 交長：事態嚴重
118票同意 1票反對 統罷免案三度失敗
紅麴可降低雞蛋膽固醇
每日13克纖維 學童不便秘
抗氧化醫學大突破 自來水可還原成「抗氧化水」
南韓疑有禽流感 日將禁止雞肉輸入
南韓証實國內爆發禽流感疫情
涉違選罷法 無黨籍北市議員林定勇遭百萬交保
市長選舉活動起跑 謝長廷一早到市場拜票
券商：台股看回不回 挑戰7476今年高點
期貨商：台指期應慎防獲利回吐風險
台股開盤上漲10.06點 為7394.75點
台灣北部東北部早晚天涼 明週末天氣好
壽險業持續買匯 新台幣匯率小幅回貶
罷免總統案記名投票 146席立委同意才成立
台經院：未來半年景氣 廠商看法趨保守
外資大買激勵 台股續挑戰7476點
馬英九：遭起訴會辭黨主席
因應大陸客來台觀光 屏縣府擬推南部旅遊
彰銀董事會討論總經理人事 工會數百人抗議
野蠻王妃尹恩惠上吐下瀉 晚間將抱病頒獎
游錫(方方土):馬英九賤賣黨產 應清楚說明
第三次罷免總統案開始投票 12時投票結束
馬英九宣示遭起訴辭黨主席 王金平：尊重
邵曉鈴聽到呼喚會張眼 昏迷指數進步到八
遠航EF306濟洲島急降 韓同意飛安會主導調查
天冷類流感病例增三成 急診人滿為患
抗議媒體漠視人權 公民團體要求報社不再犯
陳菊提海洋新都構想 偕環團宣示解放碼頭
賤賣黨產索回扣？藍營:綠營不實抹黑
胡志強精神漸好轉 與兒女合錄卡帶喚夫人
高鐵巡軌車出軌 雲林台南段單線雙向運轉
台聯不滿候選人批馬遭逮捕 警方願調查
27首長特別費挨告 馬英九:制度面有必要檢討
國內首例 13歲小留學生新加坡染曲弓熱返台
高鐵巡軌車 清晨嘉義脫軌
飛安會:遠航EF306班機濟州島40秒降2352呎
周錫瑋與馬英九簽訂台北捷運環狀線行政契約
邵曉鈴車禍效應 議員關切殘障設施不符規定
回應三罷 陳總統：這就是民主
同意票未過門檻 立院罷免總統案不成立
綠委告首長涉貪瀆 蘇揆:告來告去 相互毀滅
杜正勝:2020年教官全面退出大學校園
憲政史上第三次罷免總統案不成立
飛安會:遠航急降 客艙椅子損壞 天花板破裂
所得未增與卡債風暴陰影 服務業廠商信心急凍
美元買盤旺盛 新台幣午盤貶值2.8分
太空中心洩密案 國科會：將嚴密監督國研院
蘇揆祝亞太影展順利 各代表團有好成績
游錫(方方土)：北高市長選情樂觀
淨化選風 高市選委會與地檢署宣示強力查賄
台北股市收盤上漲42.67點
罷免總統案不成立 柯建銘：三罷已成笑話
台經院：製造業保守看待景氣比例攀升
藍營:陳菊文宣以假當真 陳菊總部:事實呈現
陳菊總部：國民黨對高雄的打壓證據確鑿
三罷不成 橘營：續推內閣不信任案
與蘇貞昌角逐2008? 馬英九：未來世事難料
台股連9日收紅 挑戰前波高點7476點
外資大買激勵 台股上漲42.67點
板橋市七家工廠火警 縣府消防局搶救中
12月電子期終場漲2.15點 金融期漲3.8點
蔡啟芳質疑北市府放任黑手伸入大都會客運
大都會客運再起波瀾 惠肇洪：經營權之爭
12月台指期終場上漲39點 正價差5.64點
辜仲諒請辭中信金董事
藍營質疑主計長特別費核銷 擬赴高檢署告發
台股站穩7400點 三大法人買超101.42億元
高高屏首長會議 三縣市長連袂體驗捷運
許德祥遞補民進黨不分區立委
新高屏大橋承包商撤離 公路總局限一週復工
廖林麗玲告檢察長涉不法 吳英昭：不便表意見
新台幣兌美元匯率貶4.3分 收32.833元
新台幣兌美元貶4.3分 成交8.98億美元
三罷不成 藍營：盼北高市民對扁投不信任票
神棍電視假法術真詐財 警方北中南同步掃蕩
中信金：辜仲諒請辭董事 黃丕庭任董事
央行:外資匯入 10月M2年增率5.95%比9月上揚
高鐵巡軌車嘉義脫軌 狀況下午二時已排除
嘉南療養院毒品減害門診能力有限 南檢傷神
智財研討會閉幕 籲注重法律人倫理素養
張秀蓮:辜仲諒辭董事 金管會處理暫告一段落
陶瓷人工髖關節健保補差額 可省一半費用
兩百公斤男子施腹腔鏡減重術 可減百公斤
更生之舞畫出乳癌病患活力 藥師方麗華獲獎
吳宗憲捐助營養午餐只聞樓梯響 學童空歡喜
開除周玉蔻黨籍案 台聯中評會決定再調查
跨國研究921地震將重複發生 登上Nature期刊
嘉義東石漁民 捕獲立冬以來首批烏魚
涉久俊及銅鑼弊案 何智輝一審被判十九年
台糖研發龍膽萃取液 除皺抗過敏 12月上市
流感季節到 北市流感疫苗擴大接種開始
不滿被指賤賣黨產 國民黨反控民進黨誹謗
近李人士：李登輝李元簇沒有副總統特別費
綠營立委：盛夏光年導演涉嫌侵害著作權
陳正道：盛夏光年並未侵權
調查局查獲偽辦小三通許可案 至少35人闖關
國產黑豬肉新鮮美味 農委會舉辦試吃推廣
外資回補美元 新台幣匯率貶4.3分收盤
陳瑞隆：強化民間投資是當前最重要工作
亞洲盃澎湖風浪板競速迎賓美食與選手之夜
國際影視創投會登場 17部作品競逐明揭曉
黃俊英促為高失業率負責 陳菊反擊唱衰台灣
廖本煙指控涉入太空中心內鬥 調查局否認
地調所：車籠埔斷層2340年可能活動誘發地震
台灣高鐵：十二月七日通車典禮時間不變
選戰開跑 羅志明市府前誓師
廣基: 媒體以兩套標準檢視機要費與特別費案
內政部：77年次役男可提早一年入營服役
涉弊一審被判19年 何智輝：政治干預司法
陳總統：盼退輔會升格為退伍軍人事務部
北市里長選舉選舉人名冊 下月中旬公告閱覽
央行：外資匯入 10月M1B和M2年增率上揚
高市乾淨選舉聯盟抨擊市府未取締違規旗幟
馬英九：性產業合法化 須由立法機關通盤考量
日本資金挹注 中華信評調升日盛金評等
張虔生日月光持股將轉予凱雷集團
南韓傳溫和型禽流感 防檢局：加強防範
高市長選戰膠著 陳總統是否站台受矚目
頂新董座魏應充 暢談布局中國市場致勝之道
陸委會：沒有觀光包機這項兩岸協商議題
中科園區預估年度營業額一千七百億元
涉久俊及銅鑼弊案 十五名被告被判有罪
房價攀升 央行：目前漲幅還不用警戒
勞退基金監委會定位 橘營堅持二級獨立機關
河內無間煉獄 獲亞太影展評審團大獎
邵逸夫岡田茂獲頒亞太影展終身成就獎
北市長選舉 綠營：國民黨違法播競選廣告
違法播競選廣告？國民黨：依法處理
違法播送競選廣告？中選會將媒體送NCC認定
彰銀董事會表決通過陳淮舟接任總經理
財部：彰銀通過陳淮舟任總經理 公股同意
台新尊重未出席董事 陳淮舟暫緩接彰銀總座
高鐵巡軌車出軌 交部:事故報告列履勘參考
學者：安倍改善與中關係 不致犧牲台灣
台灣參與亞太自貿區需克服中國施壓六大挑戰
太空中心:蕭秋德調職 ARGO計畫預付款全收回
經建會：明年經濟成長率目標可能接近4.5%
亞太影展星光大道 關穎鏤空禮服若隱若現
業者：創新招募方法是招得好人才關鍵
巡軌車出軌 高鐵公司：行控中心人員疏失
高市刑大跨海小金門 查獲詐騙電話轉接站
南迴翻車案吳漢成指黃福來應收押法官未接受
國民黨112年黨慶 馬英九與民眾為邵曉鈴祈福
馬英九向高雄漁業界推薦黃俊英爭取支持
彰銀工會：董事會程序和議案有違法之虞
謝長廷靜坐抗議國民黨廣告 潘家森：未違法
義的革命日記等三片獲亞太評審團特別獎
久俊及銅鑼案 法院認為何智輝犯罪明確
宋楚瑜總部：選情審慎樂觀 宋郝相爭格局
提升平價旅館品質 北市首批48家通過輔導
謝長廷：傳統市場附近應禁止大賣場設置
體育界後援會成立 郝龍斌：辦好2009聽奧
杜哈亞運登場 中央社推出中華隊實力分析專題
日月光：儘速召開董事會 評估凱雷收購案
亞太影展首爾奪6獎項 最大贏家
嘆三罷不成 宋楚瑜：國民黨讓反貪氣勢重挫
馬提北高選舉信任投票 謝長廷：非常自私
游錫（方方土）籲支持者團結 北高全勝利
公審會表決：追討不當黨產案不合規定
鄭文燦：政黨違規廣告由中選會與NCC處分
內政部：汽機車失竊率已大幅下降
青輔會舉辦創業趨勢大調查
環保署高空稽查高屏地區空氣品質
今年1月至10月出生率略減
亞太影展國際貴賓遊九份
每年五百萬婦女因墮胎後遺症住院
喉嚨痛高燒不退 可能是亞急性甲狀腺炎作崇
南韓雞隻染禽流感 疾管局：對台衝擊不大
澎湖縣流感疫苗 23日起擴大接種對象
新式靜脈曲張閉合術 復原快、外觀美
北市流感疫苗擴大接種 三歲以下、六十以上民眾可免費
塑身腰帶塑身 當心卵巢囊腫破裂
五十一屆亞太影展 首爾奪六金大贏家 台北僅獲兩獎
比利時媒體報導 台灣望新任世衛祕書長能摒棄意識形態
特別費風暴再捲一高官 主計長許璋瑤也挨告
王金平表示已無意角逐國民黨黨主席
扁公子媳婦被爆在美逍遙 綠委紛表不妥
民進黨立委指國民黨賤賣黨產 國民黨嚴詞否認
北市府法規會主委不問蒼天 為馬英九求得「逢凶化吉」
陳總統要求特別費法制化 主計處已擬三腹案
有被起訴準備？馬英九律師團成軍
三罷未過 外電以「逃過一劫」形容陳總統處境
台灣現代音樂沙龍 28日文化總會登場
台北縣深坑鄉立圖書館獲選大陸地區公共圖書館參訪
2006臺灣工藝節活動搶先曝光
明年國際書展大方送三百萬紅包給民眾
泰安鐵道節 邀您賞花追火車
府城十大伴手禮 下月新裝亮相
青少年文庫 多元呈現台灣史
數位藝術牆 繽紛亮相
女作家用紀錄來「書」解傷痛
金馬獎頒獎典禮今登場
日月光：儘速召開董事會 評估凱雷收購案
枯水期來臨 水公司未雨綢繆
台中加工出口區 展現投資活力
工業局推動BEST旗艦計畫
台糖研究所發表重要成果 「龍膽萃取液」
2006黑琵保育季
馬英九在高雄遇襲
陳致中發表聲明 指誇大言論將提告訴
出征亞運 中華棒球隊加強訓練締造佳績
研考會：整體英語環境滿意度上升
亞太影展 首爾奪6獎項成最大贏家
後龍沿岸風車景緻美 為苗栗海岸添風情
新竹內灣支線改建開工 繁榮區塊連成一線
涉多項弊案 立委何智輝一審被判19年
不受有線電視法約束 中華電信MOD適用電信法
馬英九違反政治獻金法？內政部轉監察院調查
亞運代表隊出發 葉志仙：希望順利奪冠
全台週末天晴 明晚鋒面接近
馬英九為黃俊英輔選拉票遭議員候選人抗議
60歲菸酒公司揮軍國際 鎖定中國兼顧美日韓
菸酒公司明年設廠量產 搶占本土保養品市場
菸酒公司年底重提民營化時程 先行組織改造
開拓生技產品市場 菸酒公司估明年營收增3%
菸酒公司董座蔡木霖受政院拔擢 原不識蘇揆
建商推案熱絡 建材廠歡喜豐收
中國需求旺水泥飆漲 台灣業者獲利轉佳
遊戲廠商週末上新菜 讓玩家好玩又有得拿
陳致中聲明澄清在美生活 誇大言論將法律告訴
馬英九違反政治獻金法？內政部轉監察院調查
陳總統出席嘉義縣大林國小一百週年校慶
台教會：查馬英九特別費應與國務費標準一致
高規格保全加專屬服務 頂級豪宅管理費可觀
邵曉鈴可自行睜眼 昏迷指數進步為九
謝長廷總部再批黑函攻擊 郝陣營斥選舉操作
消保會介入協調 新力PS3重大瑕疵可換新機
立委要高鐵限期改缺失 交通部:依法依約監督
以被告身分應訊？馬英九:尊重檢方看法
本週上市公司市值18.4兆 較上週增4120億元
封測大廠日月光外賣後 路更寬廣
綠委質疑洗錢買地 郝龍斌:炒作選舉令人不齒
鳴槍 起跑 義賣 王建民參加新光登高大賽
內灣支線改建開工 蘇揆:繁榮區塊連成一線
謝長廷抗議 國民黨市黨部：還有第二波廣告
1-10月北市高總價住宅價量齊揚
被質疑查案兩套標準 查黑中心澄清
台灣應善用APEC 爭取國際曝光與雙邊交流
國際半導體技術藍圖研討會 12月新竹登場
航鉅公司廣告不實 公平會罰 8萬元
巡視地方為大選鋪路？蘇貞昌：扯太遠
貿協啟動海外行銷 在港滬日韓促銷台灣水果
經建會：2030年亞洲石油需求量突破21億噸
南港運動中心啟用 馬英九：期民眾多運動
高市長候選人首場公辦政見會 先禮後兵
新光大樓登高賽 王建民助陣義賣61萬元
學者：明年中國恐面臨產能嚴重過剩問題
蘇貞昌為聯大客研院揭牌 客語致詞搏感情
房仲業者：明年豪宅市場持續看俏
中小企業品牌國際化論壇12月8日登場
余政道：郝家人頭洗錢購買土地 郝：炒作選舉
漁業署：20噸以上漁船年底前須裝航程記錄器
兩階段籌獲潛艦 海軍：設計不確定不會付款
陳總統天壇參拜 台南鄉親熱情歡迎
台灣地區星期一及五月份自殺死亡人數最多
陳景峻籲勿為選舉凍結世運主場館預算
北市長候選人政見發表 重視老人安養問題
游錫(方方土):親中媒體救馬 炒作陳致中新聞
柯賜海政見：關心基層 整頓媒體淨化心靈
周玉蔻：設免費幼兒托育機構 補助營養午餐
李敖：拉高台北 對抗爛的中央政府
松山機場遷移？北市長候選人看法各異
馬英九特別費案 柯建銘：應充分尊重司法
宋楚瑜：讓會做事的我把台北市動起來
政治老頑童林景元參選高市長最後一戰
郝龍斌：四年活化淡水河 單一版本教科書
謝長廷：要讓台北有故鄉的感覺 家的溫暖
黨產公投爭議 游錫（方方土）：政院說了算
如何營造台北國際城？候選人各有看法
火龍果大冒險獲影視創投百萬首獎
扁蘇攤牌？蘇揆：每天新版本 姑妄讀之
高市議員候選人控馬英九縱容隨扈施暴
遇襲隨扈恐遭懲處? 馬英九:沒聽說
游錫（方方土）：馬英九特別費說法前後矛盾
北市長選舉政見會 候選人滿意自己表現
陳菊宣示愛護水資源
蘇治芬盼大煉鋼廠等回饋 陳瑞隆允諾好好談
蘇揆訪劉興欽漫畫館 盼本土漫畫走向世界
陳菊公佈教育白皮書杜正勝簽署背書
寧浩獲金馬獎最佳原著劇本獎
花蓮台東傍晚先後兩起地震
童星吳景滔獲金馬獎最佳男配角
國民黨北市黨部駁斥黑函說 謝營反譏無知
金馬獎觀眾票選最佳影片 香港片放逐獲得
9歲吳景滔奪最佳男配角 金馬獎最年輕得主
港星謝欣穎獲金馬獎最佳女配角
身陷特別費案風波又遇襲馬英九輔選火力不減
台北市長選舉審議式辯論明天登場
福爾摩沙個人獎:郭禮杞 影片獎:一年之初
海報繪製大師陳子福獲金馬獎特別獎
自認入圍是踩到狗屎 謝欣穎得獎前卻掛彩
假冒司法機關打詐騙電話 北檢起訴6嫌求刑
張義明首次回台個展 陶博館深情展出
馬英九輔選遇襲？國民黨市黨部譴責暴力
一年之初獲獎 鄭有傑：最佳生日禮物
張睿家獲金馬獎最佳新演員獎
林強獲金馬獎最佳電影音樂獎 感謝身邊的人
彭明敏籲讓本土民主命脈在高雄續薪傳
奇蹟的夏天獲金馬獎 楊力州擬探望原住民男孩
獲金馬獎新演員獎 張睿家想挑戰精神分裂角色
負面新聞造成社會影響 學者籲媒體自律
高市里長挺黃俊英後援會成立
陳可辛抱走金馬獎最佳導演獎
特別費案 馬以南：對馬英九有信心
第四十三屆金馬獎 郭富城周迅封王稱后
港片父子 勇奪金馬獎最佳影片
郝龍斌：若當選將打造中正區成國際觀光區
郭富城周迅獲金馬獎影帝影后 興奮哽咽
陳可辛獲最佳導演 吳君如：你終於可匹配我
43屆金馬獎最大贏家 如果．愛獲四項大獎
跟著音樂快走15分 氣喘病患自我作評估
「長高藥」有效否？ 中醫師：古法不適現代
可樂加檸檬不能治感冒
一氧化碳受傷 比火災高23倍
陶瓷人工髖關節 明年起健保部分給付
藍色星期一 自殺死亡人數最多
新加坡設新實驗室 可在半小時內確認新病毒
香港再發現毒雞蛋和桂花魚
一夜醒三次 睡眠出問題
5200瓶全能問題藥水流入台灣市面
學者呼籲媒體應自律 勿再造假與製造負面新聞
馬英九遇襲成驚弓之鳥 粉絲想握手急倒退
特別費風暴襲捲檢察系統 27檢察長被告
陳總統訪台南創新園區 支持者大喊加油
李遠哲鼓勵年輕人投入科研 多開發太陽能造福人類
馬英九大姐馬以南：對馬英九有信心
郭富城周迅獲金馬獎影帝影后
第十四屆南瀛文學獎頒獎 三十二人獲獎
綠面跪射俑 12/1科博館露臉
牯嶺舊書街 再現昔日文化風情
韓國政府號召編劇以鼓勵生育
原民與自然生態走入課堂
故宮大英博物館收藏展招募志工
北縣阿美族豐年祭 今日熱力登場
第4屆亞洲表演藝術節
內埔創意藍衫 開發客家衣飾
中華女足出征亞運 挑戰前四名爭獎牌
鋒面影響 台灣明中部以北天氣不穩定
馬英九陪黃俊英傳統市場掃街拜票受歡迎
親民黨團發動車隊遊街 為宋楚瑜造勢
長榮航空贊助非洲阿福再度來台就醫
視察地方 陳總統:關心未來 股市萬點不是夢
義台量販購物中心化 朝向購物公園發展
迎合需求 義台量販業態多元化 自營品牌興起
義國量販開發專業化 集團內部交叉運作開發
高中排球聯賽開打 男女各取八強進複賽
漁業署：台灣大西洋大目鮪配額全額恢復
美元下挫 匯銀預估新台幣匯率本週走升
邵曉鈴復原速度趨緩 胡志強決定暫不轉院
馬英九市場助選 張禾宜與警追逐試圖闖入
北市長選舉審議式辯論 下午登場
蘇揆母親住進台大醫院檢查 目前無大礙
陳總統視察八里五股快速道路 勉2008年完工
兩郭相見歡 郭台銘現身郭富城慶功宴
中選會續推黨產公投 藍營揚言凍結預算
推黨產公投就刪預算？綠營：國民黨慣用伎倆
總統牌撼動高雄市選情？ 台聯橘營解讀不一
國民黨團：特別費是制度殺人
總統視察台北港 勉自貿區創造更多附加價值
審議式辯論 郝龍斌：會給公民提問滿意答覆
台北市長選舉審議式辯論登場 公民提問候選人
謝長廷:未來台北市五百公尺內有捷運站
青輔會：期許明年台灣達10萬青年志工
黃俊英與陳菊民調差距拉近 黃：平常心看待
郝龍斌：捷運大眾系統強調經濟交通和人本
李登輝促退選？ 羅志明：三立報導不實
打造便捷交通 宋楚瑜：檢討路網捷運票價
邀扁輔選？ 陳菊:尊重總統決定
老人政策 郝龍斌：居家照顧為主 安養為輔
大西洋大目鮪配額 台灣明年全額恢復
陳總統：別人關心誰站台 我關心高雄的未來
因應高齡化 宋楚瑜:3節發中低收入老人慰問金
因應高齡化 謝長廷：政府應扮養兒待老角色
宋楚瑜:要求警方重視竊盜婦幼保護及詐騙案
台商組後援會為黃俊英加油 創意有勁
改善治安 謝長廷：警察社區化 延長勒戒期
改善治安 郝龍斌:治安零容忍 應打擊小奸小惡
七年級畢業生 三成四想以創業為工作起點
謝長廷：推動都市更新 重視傳統現代共生
推動都市更新政策 郝龍斌：大膽放寬容積率
北市長選舉審議式辯論讓人民有機會參與選舉
都市更新 宋楚瑜：放寬容積率簡化都審程序
郝龍斌：推動L型走廊 發展北市文化創意產業
發展文化創意 宋楚瑜:5年內建10個特色觀光點
發展文化觀光 謝長廷：先本土化才能國際化
黃俊英：組成清廉團隊 力推高雄市海空直航
林景元：引進無污染水源 高雄人不再喝髒水
中央社新聞小百科：審議式辯論
解決財政困境 宋楚瑜反對加稅提開源節流
財政困境 謝長廷:增加資本門 設重大建設基金
解決財政困境 郝龍斌：松山機場應直航中國
美利達盃八卦山脈單車嘉年華 賴冠華奪冠
至寶電搶攻高階電源 明年拓展美國新興市場
研究：銀行規模大小與獲利能力無差異
林志昇：釐清主權問題 台灣安定經濟發展
陳菊：若當選 四年完成全台第一條輕軌捷運
政見發表 羅志明提產業升級願景改善失業率
全國校際溜冰賽 台東新生等校獲各組冠軍
馬英九高市國民市場拜票 市議員候選人抗議
鮪業配額恢復 學者:遵守國際規定可永續經營
謝質疑郝違規難以身做則 郝質疑謝防貪跳票
宋楚瑜當選先處理淹水 郝龍斌強調限塑成績
宋謝交互詰問 反貪瀆清廉問題成焦點
仁愛國中學生過馬路危險高 北市交大:將會勘
第19號輕颱榴槤形成 是否影響台灣待觀察
審議辯論結辯 謝長廷:選市長選能力與經驗
審議辯論結辯 郝龍斌:謝長廷政見好聽做不到
審議辯論結辯 宋楚瑜:有能力經驗領導台北市
許世楷：台日關係不變 未來只會更好
審議式辯論 郝龍斌：強調優質選舉
謝長廷:不應把市長選舉做為對第3者信任投票
審議式辯論 宋楚瑜：市民聽完 我就當選了
公民代表:審議式辯論有助瞭解市民關心議題
黃俊英澎湖同鄉後援會成立 馬英九親授旗
確保學童行的交通安全 北市交大籲禮讓行人
國際人脈雄厚 何志欽赴APEC財政外交成果豐
終止體罰 聯合國兒童受暴研究計畫在台發表
台灣建國聯盟高市遊行 宣揚制憲正名台灣國
馬英九三探胡志強：胡暫時不會出院
高雄市長政見發表 三候選人不滿在台北舉辦
越南主辦APEC年會商機大展 台灣應見賢思齊
高層施壓速辦特別費案？ 謝文定：絕無此事
王建民球迷握手會粉絲齊聚 義賣所得26萬元
每週酒精攝入逾400C.C 飲酒過量股骨易壞死
因應特別費案 馬英九明晚再與藍營立委座談
陳總統:一年半任內全力以赴 不會讓大家失望
美津濃馬拉松接力賽 吳文騫獲社會組冠軍
陳總統與本土社團茶敘 關心高市選情
今晚至明晨 台灣北部東北部中南部局部大雨
金門查獲走私中國大陸花生仁
台聯中執會明討論黃政哲案 最重開除黨籍
蘇進強：高市長選戰棄保危機 台聯不退縮
陳菊陣營籲黃俊英向馬英九追討黨產
遭不實黑函抹黑 謝長廷：借刀殺人競選手段
高層施壓速辦特別費案？ 高檢署：絕無此事
華航日本飛台北出現異常折返 虛驚一場
扁：任內全力以赴 不會讓大家失望
歐美立場使台加入政府採購協定更微妙複雜
漁業署：台灣大西洋大目鮪配額全額恢復
中華羽球亞運摘銅有望
決戰時裝伸展台節目 毒舌設計師桑提諾抵台
終止體罰 聯合國兒童受暴研究計畫在台發表
台糖研發龍膽除皺抗過敏 12月上市
牽手護高雄試牽活動 數千民眾熱情參與
追討國民黨黨產 民進黨將四路並進
呂秀蓮：民進黨期待陳總統做台灣之孫阿公
藍營立委擬刪光國務機要費
國民黨中常委批金浦聰 馬英九稱已書面告誡
愛滋患者達12000人 孕婦明年起強制驗愛滋
馬英九對若起訴退出政壇說法不以為然
法務部12年發3億5千萬賄選獎金
陳總統預測 台股兩年內上萬點
96年度中央總預算 1100億遭凍結
俄羅斯諜報作戰仍然活躍
資策會及時金援 翻譯開放課程
國際學生影展苦撐 金獅獎咬牙籌辦
第七屆青少年戲劇節 熱烈報名中
林榮三文學獎 展現台灣書寫活力
徐悲鴻油畫打破中國油畫世界拍賣紀錄
法國巴黎官方沙龍展 十二月移師國美館
到宜蘭尋訪當地深度文化
推動零體罰 專家建議從立法著手
《擁抱玫瑰少年》出版 正視性別教育
我與薩、宏兩國完成FTA諮商
聖克里斯多福總理拜訪研考會
菇類混充靈芝孢子 補身不成反致毒
飲酒過量 股骨易壞死
南韓將撲殺23萬家禽 以防疫情擴散
明年起孕婦將強制驗愛滋
創傷後壓力症候群 及早治療以免變笨
肺炎鏈球菌發威 小心兒童感冒轉為腦膜炎
心導管術止產後出血 可免切除子宮
寶寶常吐奶 勿忽略嬰兒胃幽門狹窄
多吃魚 有助預防憂鬱症及黃斑病變
隱形眼鏡清潔不夠 吸菌增5倍
自由時報林榮三 將以站穩本土進軍新聞台
廚餘回收再利用 年創24億元經濟效益
政大開辦全球青年領袖論壇
併購題材發酵 台股創6年來新高
吳淑珍將遭民進黨停權處分
馬英九以捐款做損害停損點恐難說服檢方
期貨商：台指期技術面偏多 軋空行情延續
券商：本週摩台指結算 台股震盪趨堅機率大
台股開盤上漲67.23點 為7494.59點
台灣地區天氣濕涼 北部東半部有雨
馬以無黨籍參選2008？ 藍營：個別立委意見
環保署:廚餘回收再利用 年創24億元經濟效益
美元上週五大貶 新台幣早盤勁升逾1角
電子權值股大漲 台股盤中站上7500
停權期滿復職 張伯欣:司法還他清白 至感欣慰
民進黨：週四處理吳淑珍等停權案非選舉考量
保馬參選2008？ 宋楚瑜：應先穩住陣腳
2成5國高中生肥胖 衛生署核准青少年減肥藥
馬英九退出政壇?獨立參選?國民黨:絕無此事
十二月九日前起訴馬英九？行政院：沒聽說
孕婦產檢 驗愛滋 疾管局考慮明年中強制上路
台灣薩爾瓦多宏都拉斯完成諮商 擇期簽署FTA
藍營立委：馬英九若遭起訴 仍應參選2008
花蓮台東今發生二起地震
民進黨選前召開中評會 綠營立委看法不一
施壓要求選前起訴馬英九？ 蘇揆：亂講
藍營：日月光出走 企業重打扁政府耳光
陳菊民調升 陳其邁:歡迎總統及四大天王輔選
黃睿靚返台待產？ 陳景峻：人民可有雙重國籍
美元弱勢 新台幣匯率午盤暴量勁揚1.41角
十二月九日前遭起訴？馬英九:沒辦法預測
邵曉鈴病情進入穩定狀態 進步速度趨緩
台北股市收盤上漲70.79點
台股突破前波高點 收7498.15點
併購題材發酵 台股創6年來新高
12月台指期終場上漲77點 正價差11.85點
12月電子期終場漲4.4點 金融期漲3.2點
李敖不滿未受邀電視辯論會 按鈴告六家媒體
江昭儀：陳致中前年才赴美 不可能有美國籍
南檢偵辦南市主管宿舍津貼案 一證人列被告
近五公斤海洛因偽裝成蜜餞闖關 兩人落網
金管會凍結花企人事晉用 增資後才能解凍
新台幣兌美元匯率升1.29角 收32.704元
ICCAT恢復鮪類配額 蘇揆肯定農委會表現
電子股衝 台股創新高 三大法人買超165.59億
無障礙設備十大違規公共建物 教學醫院列名
新台幣兌美元升1.29角 成交11.09億美元
經建會：10月景氣燈號黃藍燈
李敖告媒體 中選會：媒體公平使用NCC認定
重新遴選 馬紹阿紀獲選新任原民台準台長
美國豪宅？巨額存款？陳幸妤陳致中告邱毅
輸血快速配對 馬偕醫院研發專利玻片法
北市籲虛報戶籍民眾勿投票 以免觸刑責
總統：卡萊爾併購日月光 是對台灣的信心
國泰世華銀加緊布局越南 12月成立仁澤支行
農業生技產業趨勢與機會研討會明登場
黃政哲遭起訴 台聯決定停權送中評會處理
疑利用AIDS患者運毒 海巡破獲販毒集團
高市政見會台北辦 中選會:電視台南部無場地
美元疲軟 新台幣升值1.29角收32.704元
平埔族青年誤殺山羌將服刑 聯盟籲總統特赦
經建會:10月景氣綜合判斷分數去年8月來新低
翹翹郵票 勃起功能障礙在家輕鬆量測
經建會:看好未來3月景氣廠商比例 逾5年新低
台韓經濟聯席會議提升兩國實質經貿
紡拓會擬12月8日舉行設計研發成果時尚秀
女童罹患腹腔內疝氣 手術發現小腸全壞死
高縣香蕉木瓜價跌 縣議員懷疑有心人操弄
高市選委會已考慮市長政見在地舉辦
李敖告媒體 NCC:無法強制媒體邀全部候選人
新年郵票以可愛造型豬為主題 12月1日發行
網路上傳兒少色情圖影片 大學生觸法法辦
平埔族青年打獵誤殺山羌 社團人士請求特赦
日夜溫差大 醫師：民眾應慎防高血壓與中風
綠營立委：日月光總部若外移 恐有骨牌效應
日月光營運長致員工一封信：一切營運如往常
陪伴父母最重要 胡婷婷放棄女主角演出機會
陳致中陳幸妤提告 邱毅：明天反訴誣告
黃萬閎籲泛綠選民拒絕議長賄選案的家族政客
陳定南惜別音樂會 12月1日宜蘭舉行
寶來僑銀外幣CBO 獲財資雜誌選為最佳交易獎
高市交警執法e化 掌電系統十二月上路
外資：日月光收購價有上調空間 矽品受惠
高雄市長第二場政見會 依合約仍在台北辦
下波收購標的 高盛看好聯發科矽品可成等6檔
全國自由車協會舉辦高雄大會師 受理報名
葉明峰：出口及股市表現旺 景氣10月已落底
葉明峰：台股創6年新高 台灣政治利空出盡
收購日月光案 金管會：未申請即宣布屬異常
陸委會：兩岸政策兼顧國家利益與企業需求
高檢署：12月9日前起訴馬英九純屬子虛烏有
上週外資買超台股逾347億元 買超大同居首
藍營：欣慰高檢署澄清限時起訴馬英九傳聞
業者估未來3年境外基金每年增85至184億美元
一人一球再造台灣之光 王建民擔任代言人
陳其邁：陳菊政策白皮書沒抄襲
台灣康寧搶中科第一 率先與海關策略聯盟
民進黨30日處理吳淑珍等停權案 高志鵬迴避
高縣府座談會 產官學齊推動遊艇法立法
鳳山市光復路現登革熱病例 高縣府加強防治
綠營立委質疑為拉艦案關鍵 陳長文:清者自清
行政院：兩岸政策因素對日月光案無顯著影響
陸委會：兩岸文教交流有助中國人士瞭解台灣
平埔族青年誤殺山羌遭判刑 原民會深表遺憾
郝龍斌成立旅北鄉親後援會衝刺台北市長選票
企業遭外資併購下市 證交所近期檢討改善
周玉蔻：謝長廷操作棄保 明天提告
顧立雄:暫時不在總統夫人辯護律師團名單內
陳瑞隆：日月光併購案可見未來不致對台不利
衝刺選情 羅志明揮軍北高雄拜票
陳瑞隆：日月光併購案與40%登陸上限無關
質疑對手學歷造假蕭永達要求重印選舉公報
凱雷併日月光 政府尚無法評估對台經濟影響
連結復興北路大直橋 復北機場地下道29日啟用
好標的紛下市 高盛：台股面臨降等危機
日月光封測登陸需政策面審查 經部傾向同意
兒童人權宣言 政府防杜攜子自殺事件受關注
重量級企業下市 外資：台股恐失去競爭力
毒梟汽車零件藏市價2400萬元海洛因 遭逮捕
南韓爆發禽流感 陳建仁:台灣已啟動防疫計畫
南韓爆發禽流感 農委會籲養豬禽場速架圍網
張虔生致員工信:若收購成功 對大家承諾不變
金管會同意開發金控第三季財報不納入金鼎證
陳瑞隆：密切注意跨國併購對台灣中長期影響
開發金若無大股東 公股：不會比現狀差
新版Skype增加撥號一點通及百人語音聊天室
黃睿靚返台待產？府方：總統帛琉談話很清楚
政府斥資四億元 獎勵web 2.0創新研發
證期局:公開收購日月光 可同步向投審會申請
台灣之光王建民致函慰問胡志強邵曉鈴夫婦
金管會:台新金限期未增資 需釋新增彰銀股權
王建民任福特品牌大使 發起1人1球推廣棒運
北市公辦市長電視政見會明晚第三頻道播放
新農業運動貸款額 蘇揆允明年提高到450億元
今年資訊月強調數位生活趨勢 盡在展三館
檢協會：統一偵辦特別費案見解 有其必要
台新金：年底增資後 資本適足率可逾10%
民進黨：北高投票率必須突破七成 才有勝算
謝長廷：台北特色古蹟消逝 不尊重人民記憶
台中食品業者被擄人勒贖 中市警今晚逮兩嫌
高鐵履勘總結會議明召開 可望揭曉通車日期
稱奸佞小人遭科罰金 王世堅:不滿意但可接受
馬英九要求黨團向主計單位釐清特別費屬性
NCC年底公告電信資費調整係數 明年可望降價
盡快修法終止體罰 台灣將成零體罰第108國
立委轉述 馬英九認政院應作特別費行政解釋
六媒體說明邀候選人辯論無使人不當選意圖
李敖控六家媒體違法 法界人士:應不成立
首長特別費案 最高檢要求偵辦一致性
日月光擬登陸 經濟部將密切觀察
何時公佈捐款明細？ 馬英九：適當時機
選前起訴馬？ 施壓高檢署？ 蘇揆斥為胡扯
文建會舞台監督專業班 受理報名
首長特別費案 最高檢有意傾向「放寬標準」
追思陳定南音樂會 12月1日宜蘭舉行
外資搶進台灣 掀起併購狂潮
法人：台股線型強勢 留意美股下挫影響
台股開盤下跌50.48點 為7447.67點
北台灣中台灣有雨 北部東北部天氣涼
偵辦特別費案標準一致 蘇揆支持
匯市震盪 新台幣匯率早盤由貶轉升
中經院上修全年經濟成長率至4.23%
台灣民眾福州遇害 海基會協助善後
法人：台股若量能不縮 仍有機會創新高
黃睿靚在美待產？立委婦團籲勿政治鬥爭
寒單爺台東特有民俗 申請登錄無形文化資產
黃睿靚若不返台待產 段宜康:黨被迫承擔後果
合庫年底董監改選 工會將力爭2席董事
立委：台灣速駁通運違法抽頭 交通部應介入
高鐵車站接駁計程車繳費違法? 交部:合理
謝長廷：宋楚瑜民調隱藏性高 令民進黨憂心
放寬投資中國上限？ 蘇揆提三原則考量
2020年教官退出校園 國防部:尚未協調
陳博志:40%登陸限制遭扭曲 應開放外資併購
馬英九特別費 市府考慮明下午公布捐款流向
洪奇昌籲朝野放下政爭 關心自殺問題
國防部：F16購案待軍購預算過關才能定案
高鐵若未通過履勘辦通車典禮 蘇揆:我不會去
高檢署查馬英九特別費 陸委會：會提供資料
交通部傾向收回建明客運北高營運路線
外資匯入 新台幣午盤升破32.7元 升值2.9分
蔡錦隆質疑外交部拍總統馬屁 賴清德斥不實
修改護照條例為陳總統？外交部：不符事實
橘營：宋楚瑜清廉能力網路民調狂贏郝龍斌
蘇揆：陳致中夫婦是否回台應自己定奪
高鐵可否通車下午決定 履勘會議採共識決
久咳不癒肺部長腫瘤 胸腔鏡微創手術治癒
親馬立委拱當主席備胎？ 吳敦義：沒有意願
南市環保局資源回收辦公室 遭裝針孔攝影機
張虔生會陳瑞隆 強調對台承諾不變 不出走
王建民親筆信函慰問胡志強 蕭家旗今天送達
冬令進補時節 胃食道逆流病患增加一到二成
師法蓮葉效應 儀科中心開發生醫檢測應用有成
台北股市收盤下跌53.21點
辭閣揆參與總統大選黨內初選?蘇揆:言之過早
美股重挫衝擊 台股拉回整理
ICCAT恢復鮪類配額 外交部感謝四友邦
台北股市開低走低 下跌53.21點
邵曉鈴昏迷指數穩定 有自發性呼吸
張虔生：日月光併購案 非要赴中國投資
蘇揆：特別費認定爭議 將請主計處公開說明
12月台指期終場下跌56點 正價差9.06點
12月電子期終場下跌4.1點 金融期下跌7.2點
陳瑞隆：登陸投資上限不利廠商全球布局
探監說客語被制止？藍營要求徹查
法案清倉 十二月一日立院可能上演表決大戰
農業科技計畫商品化 農糧署徵研究構想書
台股回挫 三大法人買超36.61億元
歹徒持刀槍闖南縣柳營農會旭山分處搶11萬餘
中經院：投資中國 未造成台灣產業空洞化
管碧玲：許陽明將儘快公佈特別費明細
新台幣兌美元匯率升2.9分 收32.675元
樂透彩頭獎無人領 11月底未領獎金繳國庫
新台幣兌美元升2.9分 成交9.04億美元
特別費風波 陳菊：依法查察勿報復性處理
藍營明開公聽會 籲主計處說明特別費爭議
呂秀蓮婉拒訪非？幕僚澄清：絕無婉拒出訪
蘇揆：兩岸關係能更好 對台灣也比較好
908台灣國週六嗆馬捐黨產大遊行 台聯支持
陳菊提青年政策 鼓勵年輕人從事創意產業
家人得口腔癌 顏清標戒檳榔擔任防制代言人
蘇揆：始終反對政治力干預司法
聽奧主場地台北市體育場動工 可容納兩萬人
中油：明零時起 汽油漲1.1元 柴油漲1.2元
許添財指示成立專案小組 研議首都南遷
倒扁總部成立紅衫軍之家 明天移師重慶南路
中經院:兩岸金融往來停滯 國內銀行自尋出路
賴清德：馬英九選舉補助多捐自家基金會
捐給自己基金會?馬英九：基金會不是我私產
郝龍斌到國民黨團拜會感謝支持
釋利多準備下台？蘇揆：做該做的事
國人男性口腔癌發生率 推估將成世界第一
交通部高鐵局軌道工程預算 親民黨提案全刪
美元續軟 新台幣兌美元小升2.9分收32.675元
悅氏董座綁架案 北檢起訴三嫌求重刑
阿瑪斯號訴訟理律賺最多？陳長文：問心無愧
校園料理達人大賽成績揭曉 馬鳴國小奪冠
楊甦棣拜會王金平 關切馬英九特別費案
嘉義市國際管樂節12月起跑 鄭文燦邀全民參與
經長：日月光子公司上櫃 擴大投資 根留台灣
南台科大發表消防保全機器人
金管會：10月國銀逾放比2.39% 較9月略降
環保署查獲五處廢棄工廠土地 遭重金屬污染
外交部：呂秀蓮若訪非 以甘比亞行程為主
疑類諾瓦克病毒群聚感染 宜蘭又有醫院通報
詮釋栗林忠道 渡邊謙硫磺島備感壓力
陳明文率隊北上 爭取華亞科技台塑設廠
實驗高中設校標準擬放寬 700萬元基金可辦學
流感添一重症病例 12月起擴大疫苗接種對象
中油：29日零時起 汽油漲1.1元 柴油漲1.2元
總統接見監所教化有功者肯定奉獻
外籍新娘入籍考試題目艱澀 蘇揆：馬上改正
第300座 何明德行善團嘉市興村觀光吊橋動工
有線電視換頻 NCC:優先區塊化
黃俊英推許願卡為高雄祈福
馬英九盼兩岸交換區域合作經驗
美股如未重挫 摩台期明結算多方占優勢
旅美強投郭泓志在台唯一簽名會12月10日舉行
勞委會修法 短期工作定期契約延長至三年
蘇揆：日月光售外資不見得為進軍中國
教部通過勤益學院等三校下學期升格大學改名
施振榮:不拒絕私募基金入股宏碁 主導權留台
韓籍貨櫃輪韓進巴生輪 首航高雄港
金管會：10月底雙卡逾放比均較9月略降
中科園區營業額逾年度目標 全年上看1700億
柯賜海:若當選市長 松山機場拆遷改金融中心
勞委會修法 勞基法罰金大幅提高5倍
郝龍斌：設立專責服務站 服務弱勢婦女
台鐵南港專案傳施工意外 列車撞死工人
宋楚瑜：市長選舉失焦 提升台北需四大改變
報名逾兩萬兩千人 台北國際馬拉松再創新高
參與反貪腐靜坐 董姓教官遭軍檢署約談
台鐵:傾斜式列車明年春節加入東部幹線
蘇進強批新潮流親中路線 陳菊：派系已解散
日月光案 金管會:如不尋常買賣股票 送檢調
立院總質詢結束 蘇貞昌盼詢答以禮相待
福衛三號星系各國讚譽 台美再簽後續計畫
資訊外商今年採購733億美元 陳瑞隆頒獎感謝
金門烏坵鄉長重選 陳興坵和李毅強二搶一
蘇揆:高鐵履勘不過不能通車 與北高選舉無關
八卦山隧道 明年元旦開放大貨車行駛
羅志明盼愛河勿被染紅 籲陳水扁勿再輔選
低價資訊產品需求大 國際大廠增加在台採購
孟祥鈞：目前是投資台灣IC設計適合時點
北高選舉 國民黨定調北守南攻全力抓賄
消基會抽驗市售酒精膏 危險性標示均不合格
日月光登陸案 陳瑞隆:近日開政策面審查會議
金管會：金融機構董監質押資訊揭露將更嚴謹
特別費規範不清? 監察院40年前已糾正行政院
外資從事新台幣計價商品盈餘限額擬放寬
謝長廷：市長選舉不能被視為總統選舉前哨戰
花旗銀進出口貿易融資債權證券化商品准行
敦安基金會搶奪弱勢資源? 社會局:合規定申請
放寬投資中國上限？柯建銘：應在選後討論
周玉蔻：參選到底 揭發政客假面具
郝龍斌：活化淡水河 台北古城繁華復活
賦稅署：特別費為費用 特支費為免稅所得
彰銀公股董事適任性 財部：評估中
大同文化基金會明天頒發四項獎學金
華僑未經證照查驗闖關 航警安檢查獲
打擊網路犯罪 FBI官員:產官學合作是關鍵
兩岸直航不經許可？民進黨團：堅決反對到底
高鐵有條件通過履勘 最快十二月下旬營運
德國杜塞道夫市長訪台交流國際專業展覽經驗
吳淑珍等停權案 高志鵬：當事人大概不出席
連馬會 連戰選前在北高站台
北檢拘提辜仲諒將屆期滿 依法可發布通緝
20名原住民創業故事 北市原民會集結成書
倒扁火車站前最後一夜 施明德明出訪泰國
百貨業耶誕節購物季本週開跑
北市府30日舉行市長馬英九捐款說明記者會
放寬陸資？游錫（方方土）斥洪奇昌發言輕率
首長特別費案 檢方：馬英九案為辦案指標
交部：高鐵一個月零事故才能通車營運
逾五成台灣民眾支持台獨
南韓再爆禽流感 台灣應加強提高警戒
國際管樂節將登場
聯合大學客家研究學院成立
國家生態電影節 12月8日開跑
松山機場地下道 29日通車
塑膠容器回收成效良好 每年回收可堆滿4棟101大樓
台北關稅局增設出口貨物集中查驗區
林義雄認國務費若處理不當 總統該檢討
羅文嘉越洋談扁 綠委反批忘恩負義
民進黨週四中評會 珍不出席 林先退黨
經濟部長陳瑞隆公開表態企業登陸上限應鬆綁
台北市副市長金浦聰30日下午公佈馬英九捐款單據
高鐵最快12/23正式營運
紅衫軍退出台北車站 施認氣勢挫馬英九是關鍵
22名原民奮鬥史 集結成書
五湖、九湖國小 客家服當制服
文化音樂沙龍 談具有台灣精神的樂曲
嘉義市國際管樂節 暖身起跑預告精采
有機蔬果 活絡部落生機
全球自由化大潮
養雞、養豬場未架圍網 明年一月起將處罰
彰縣抽檢學校營養午餐 近一半不合格
青少年減肥應循正道 15歲以下最好勿吃藥減重
中醫加入急重症搶救 降低腦傷風險
中西藥並用 最少相隔2小時
宜縣再傳諾瓦克病毒群聚感染
消基會：市售酒精膏 全都欠缺危險標示
減肥喝醋 當心食道嚴重灼傷
走過二十八年 民生報宣布停刊
每天睡六、七個小時 較不易得憂鬱症
坐太直傷腰 最好斜坐１２５度
辣椒抗氧化力佳 多吃防癌又抗老
斷牙一小時內急送醫 免做無「齒」之徒
減肥體重上上下下 男性易患膽結石
防心臟病復發 不能只靠少油低熱量
生活型態改變 關節提早老化
期貨商：台股小幅整理後有機會再上攻
法人：台股高檔震盪 強勢股可望增多
台股開盤上漲31.60點 為7476.54點
台灣地區濕涼天氣持續一週
台塑石化上午9時調漲油價
施明德今赴泰國參加電視台座談會
美元走軟 新台幣匯率早盤升破32.6元
外資匯入 新台幣匯率暴量勁揚逾1角
台股多頭氣盛 摩台結算防震盪加劇
胡志強感謝成龍關心 有機會將邀成龍代言
外資大舉拋匯 新台幣升幅擴大逾1.5角
教育部:教官具軍人身分 依軍法相關規定約束
王金平澄清媒體報導：無涉速駁抽佣案
高市長第二場政見發表會 移師高雄市政府
公路總局處分飛狗巴士 12月5日起停駛北高線
羅文嘉海外批評陳總統 綠營立委：不適當
遭黨內圍剿 羅文嘉：難道沒有就事論事空間
頭份農會搶案今破案 嫌犯因負債鋌而走險
外資拋匯 新台幣匯率午盤勁揚1.49角
徐國勇籲政府儘速追贈尹清楓少將並協助遷葬
捐款帳戶明天公布 馬英九不出席
外傳民生報將停刊 報社下午召開記者會說明
歐晉德建議高鐵通車典禮延期
橘營：不放倒扁少校 全數凍結國防部預算
蘇揆指示做好相關工作 讓北高選舉順利舉行
竹市三歲女童遭娃娃車輾斃
邱毅指申請美國投資移民 陳致中委律師駁斥
蘇揆出席高鐵通車典禮？政院：待交通部報告
國務費特別費爭議 蘇揆：不應任何個人承受
國務費案聲復期限將屆 審計部：依規定處理
北市府明記者會 說明特別費用在公務及公益
謝長廷:郝龍斌女兒為美國籍 郝:留學時生女
林志豪：邱毅惡意中傷 將請檢方加重求刑
台北股市收盤上漲29.25點
中大調查：11月CCI創近5年新低
大目鮪配額恢復 蘇揆肯定農委會等努力
復北機場地下道啟用 內湖與市中心聯絡捷徑
法務部：特別費具實質補貼性質 不需繳回
合庫與法國巴黎銀行策略合作 12月1日簽約
台股劇烈震盪 摩台指結算拉高
馬英九與翁岳生併案 謝欣霓：藍營介入司法
倒扁軍官被收押 軍高檢：涉嫌煽惑軍人犯罪
主計處：國務費報支方式不應與一般費用相同
宋楚瑜批棄保 質疑郝龍斌入閣有失泛藍立場
台北股市開高震盪收紅 上漲29.25點
高鐵履勘有條件通過 藍營：為選票政治操作
12月台指期終場上漲11點 逆價差9.19點
12月電子期終場漲0.35點 金融期漲19.2點
羅文嘉對國務費案發言 呂秀蓮：不很妥當
主計處：特別費寬鬆彈性認定 成行政慣例
智財局:去年向美專利申請件數 南韓超越台灣
政院修法 私部門每滿150人進用原住民1人
北市府：應釐清已領出特別費是否為公款
復北機場地下道施工 女工地主任作見證
民生報結束階段性任務 12月1日起停刊
敦安基金會：馬英九夫婦捐款兩千五百餘萬
藍營指行政院修宣誓條例心虛 鄭文燦：無聊
高市議員候選人樁腳涉賄選 一收押一交保
陳菊陣營批黃俊英監督捷運不當 15億元蒸發
管碧玲為夫喊冤 籲羅文嘉返台奮戰
國民黨中止黨員保險遭質疑 張哲琛:無力負擔
新台幣兌美元匯率升1.75角 收32.5元
台中大都會歌劇院追加預算過關 胡志強感謝
新台幣兌美元升1.75角 成交13.03億美元
陳致中聲明 未申請美國投資或任何形式移民
摩台指拉高結算 三大法人買超54.43億元
施茂林：查特別費案若標準一致有助辦案
SOGO案 律師團聲請停止審判 合議庭擇日裁定
民生報走過二十八年 十二月一日停刊
謝長廷：延伸信義區副都心五分埔
車手詐騙集團網路轉帳領贓 警方破案逮六嫌
12月身障人士才藝大展 表揚無臂蛙后方姿雅
多位立委專家反對放寬赴中國投資40%上限
宏碁否認出售傳言 王振堂：保留主導權
外資拋匯 新台幣匯率收盤勁揚1.75角
修正宣誓條例心虛？內政部：過度解讀
陳博志：自貿港雇用5%原住民比例應鬆綁
無障礙設施不合格 高師大科博館列名
投顧：景氣趨緩 明年美股美債齊揚機會仍大
不滿邱毅誣指辦移民 陳致中再告邱毅求償1億
肛門藏毒闖關不怕死 警方小港機場逮四毒蟲
民生報閃電宣布停刊 資方：依法資遣員工
新台幣勁揚 彭淮南：美元兌所有貨幣貶值
一日志工協會推廣陪伴犬 行動不便兒優先用
柳營農會搶案一天偵破 台南縣警方逮兩嫌
陳瑞隆:浮動油價年前完成檢討 明年正式實施
國務機要費案 法院提供民眾旁聽席
馬祖生存遊戲發展環境 吸引日廠商來探路
法務部指特別費具補貼性質 橘營：解套說詞
高市海洋局 徵求海洋文物籌設海洋探索館
國籍歸化測試題庫 內政部允檢討修正
台彩明年推固定獎金新商品 現有6彩商品保留
古蹟重生 高市旗後砲台古蹟故事館開館
員山榮民醫院類諾瓦克病毒群聚感染獲控制
民生報無預警宣布停刊 記協:遺憾
中國盼協商兩岸金監機制 金管會：樂觀其成
業者：台灣紡織業應轉型研發中心 布局全球
經濟部加工區十一月吸引投資逾九億元
刑事局南打中心掃蕩詐騙集團一日兩起
環保署:賣場超市限塑政策 延後公告實施
馬英九選黨主席違反政治獻金法？監院派查
台視行動數位廣播網警廣全國治安交通網聯播
何煖軒:12月1日首次高鐵通車前督導會議
油價同幅調整 公平會將請中油台塑到會說明
報載城市交流論文集多為簡體字 北市府:遺憾
北高選舉最後階段 陳總統天天關心選情
高市出現第三例登革出血熱死亡個案
秦孝儀眷地爭議 陸軍：一切依法辦理
高鐵有多項缺失蘇揆:通過後才能通車營運
環保署限塑政策延後公告 替代容器業者苦待
金管會：外資放款有限制 非針對私募基金
國防部：將官特別費依法屬基本待遇
黃俊英願參加護愛河 台灣社:終極目標不同
抽驗五大超商 高達七成違法賣菸給未成年人
經建會：新十大建設預算執行率86.7%
國家地理頻道My NGc名人導讀系列曾志朗開講
沈富雄：羅文嘉批扁 個人利益考量
立委吳光訓妻子高市遭搶 警方追緝兩嫌犯
氣溫下降 一氧化碳中毒案增加且易有後遺症
彰銀工會：財政部不應撤換現任彰銀公股董事
特別費案風波 國民黨建議以行政命令處理
瑞銀看貶美元 預期人民幣再升5%領亞幣走升
黃俊英推動發展愛河為世界級水岸
民進黨中常委盼陳致中夫婦儘速返台
民生報停刊資遣員工未通報 勞工局明派員檢查
學者:民生報與台灣生活史發展息息相關
台一線段台十七線段拓寬蘇揆請地方配合
施茂林:說明特別費是提法律意見非著墨個案
羅文嘉：幫助陳總統 應協助他走正確的路
高縣林園鄉長提建議 蘇揆擔心無法做那麼久
黑幫暴力討債惡形惡狀 北市警蒐證掃蕩堂口
消費不振 百貨公司9月營業額較上月減15%
經濟部：前三季租賃業營業額年增14.43%
央行主管齊聚 為前央行總裁張繼正慶祝米壽
宏碁推王建民紀念機 限量2萬台
五大便利店將強化教育訓練不再違法賣菸
歐晉德：高鐵最需要努力的是人員熟悉度
美國特斯拉汽車與台灣合作生產電動汽車馬達
倒扁軍官被收押 北市教育局：收押日即停職
十月大戶退票逾18億元 退票金額比升至0.77%
法務部解釋特別費 查黑中心：先還原事實
蘇貞昌陪陳菊車隊遊街拜票
合庫年底董監改選 公股也將徵求委託書
藍營立委陪教官陳情 質疑教部綠色恐怖
立委籲釋放被押教官 李傑：尊重軍高檢職權
資訊月將展開 北市府籲民眾搭大眾運具前往
特別費案 司改會：必須依法論法 個案偵辦
陳瑞隆：法規鬆綁不能損害國家安全與利益
羅文嘉國務費案發言 民進黨調查後再處理
台電鎮北至中島輸電線路送電 強化南部供電
資訊月電子化政府展示民眾e管家創新服務
高鐵通車典禮延期 預估最快明年一月舉行
中藥重金屬污染難禁絕 膏藥布更成管理死角
熱錢炒作美元疲軟題材 激勵新台幣匯率勁升
高鐵期待 通車後十八個月全面本土化
央行統計：第三季本國銀行存放利差再創新低
政院國務費特別費會報 綠營立委看法不一
打鐵趁熱 宏碁電腦推出王建民19勝紀念機種
江昭儀質疑馬英九基金會支出多用於人事
民調顯示若台灣可自由選擇 六成二贊成獨立
保存卵巢新技術 女性可望預存生機
陳致中夫妻回國？ 謝長廷：不應有選舉考量
銀行公會明集會 擬維持原金控新設申請標準
檢方調查藥價黑洞 部分健保藥品將重新查價
台灣長跑好手林義傑 聯合國專訊報導
私校及民營公司 每滿150人應聘原住民1人
特別費寬鬆彈性認定 已成行政慣例
謝長廷：延伸信義區副都心五分埔
新農業運動貸款額 明年提高到450億元
聯合國網站報導林義傑遠征非洲壯舉
旅外國人請速換領新國民身分證
高鐵最快12月23日營運
民生報12月1日起停刊
2006許常惠音樂創作獎公布入圍作品及決賽音樂會
認識臺北縣 你可以再靠近一點
鼓勵私人興學 教部放寬實驗中學設校標準
推動兒童閱讀 稻香國小成效卓越
南藝大學生 學習與土地對話
美國防部長提名人認為應加強軍備 抵禦中國攻台
國務費案12月15日開庭 開放網路登記抽籤旁聽
台灣高鐵公司取消原訂12月7日通車典禮
紅衫軍搬家 一度與軍警在總統府前對峙
建商登廣告批逼人上梁山？民進黨要求馬英九說明
法務部主計處對特別費解釋 北市府盼勿混國務費
羅文嘉在美強調扁若貪污 馬也跑不掉
馬英九捐款成立敦安基金會 公佈馬英九夫婦捐款明細
收藏22萬冊經典漫畫 京都漫博館開幕
台灣綠光劇團應邀至香港演出「求證」
教部通過3校改制科技大學 96年2月1日起生效
教育部推動閱讀計畫 獎勵閱讀最多的小朋友
日本和太鼓劇團GO GO太鼓
全盲蔡旻諼用心拉琴 將愛傳出去
七成超商違法賣菸給未成年人
銀行第三季存放利差再創新低
羅文嘉不退黨 籲民進黨應承認錯誤
教育部：教官具軍人身分 依軍法規定約束
亞運中韓棒球大戰 郭泓志先發
馬英九委託會計師 公佈捐款明細
辜仲諒不返台 檢方即將發布通緝
不明中藥亂進補 少年患巴金森氏症
台灣生殖醫學邁大步 婦女可預留卵巢
禁用中藥市面仍流通 青草店、國術館成管理死角
與含鐵蔬果共煮 去除豆製品中雙氧水
到二○一五年 全球十分之一人死於菸害
大腦結構不同 女多話、男好色
日本醫界：抑制胃飢素可左右血糖
九九峰生態藝術園區森林音樂會
民生報停刊未通報 勞工局明派員檢查
企業邀請中國商人來台數放寬為50人
吳淑珍遭民進黨停權一年半
亞運棒球賽首仗告捷 台灣以4：2擊退南韓
觀音鄉長當選無效 將重新補選
學者籲政府補貼中小型優質媒體
放寬跨國企業中國人士來台 規定放寬
環保署調查發現5處廢棄工廠土地遭受污染
彰化縣提供免費圖書宅配服務
期貨商：台指期上檔壓力漸強 仍為多頭格局
法人：台股技術面多頭格局 爆量不追高
台股開盤上漲53.28點 為7527.47點
台灣地區濕涼持續一週 週末低溫十六度
美元反彈 新台幣開盤急貶1角後回穩
國親籲釋放被押教官 賴清德：侵犯軍法
特別費解套？馬英九：對自己清白有充分信心
新古典表演藝術基金會12月介紹法國舞現況
八大類股走揚 台股再創波段新高
家扶拍賣藝人球員簽名星願娃 王建民受歡迎
北市府：馬英九八年捐款六千八百零九萬元
銀行員工會擬串聯僑銀彰銀等展開抗爭行動
救倒扁教官 橘營立委揚言查軍方首長特別費
橘營：蘇揆為己解套 林錫耀：無意義揣測
會計師：周美青捐款視同馬英九捐款
柯建銘：陳致中夫婦從未對外說過不回台
施茂林：整體說明特別費 非為何人撇清責任
外資拋匯 新台幣匯率暴量止貶回升
佳事通廣告不實 遭公平會罰鍰342萬元
整體工作機會降低 電訊人壽環保業逆勢成長
邱毅指陳致中證件造假 再提誣告並求償三億
捐款六千八百多萬？ 馬英九不願多說明
政院：特別費各界解讀不同 無法讓人人滿意
民生報停刊 鄭文燦籲報業資料數位典藏
民進黨：勿因政院解釋而停辦馬英九特別費案
港媒報導布希懷疑扁誠信？外交部：令人猜疑
外資拋匯 新台幣午盤量增小升2.2分暫收
台鐵新左營站明啟用 發行紀念車票紀念便當
民進黨民調：呂秀蓮居女性參政代表人物之首
李逸洋至板橋慰問基層戶政人員
金溥聰：市長領用特別費後就完成報銷程序
特別費案 李述德：市府已懲處相關人員
洪秀柱：陳致中夫婦可能成選前綠營造勢嘉賓
柯建銘：不能原諒藍營利用國務費搞仇恨對立
外交部：中國阻撓 台灣今年參與WHO進度慢
藍營：反對政院解釋特別費挾帶國務費
台鐵新型日製通勤電車明年春季上路
蘇揆巡視屏東縣政府 送近六億元紅包
李述德：事先墊款 政府撥還特別費後即私款
南縣員警疑酒駕肇事 撞死同僚懷孕妻子
台北股市收盤上漲93.53點
車市冷 麥格里下修裕隆中華車和泰車目標價
國教師資培育提升到研究所程度 明年起試辦
八大類股齊揚 台股再創波段新高
離島建設基金融資額度尚有17億元 歡迎申請
台股開高走高 上漲93.53點
陳總統視察國內砂石供應與大甲溪疏浚
民進黨中評會今處置吳淑珍黨紀案
金溥聰：首長可裁量如何使用特別費
政府放寬企業邀請中國商務人士來台人數
12月台指期終場上漲77點 逆價差25.72點
12月電子期終場上漲2.85點 金融期漲16點
土測局建置e-GPS動態定位系統 與世界同步
愛在高雄守護台灣活動十二月三日登場
偏遠地區健保欠費免愁 在地服務10分鐘搞定
順應民意 台鐵開放前後驛車站免月台票半年
鄭文燦：將成立新聞記者扶助基金協助訴訟
陳總統與中科廠商座談 鼓勵企業投資台灣
楊實秋踢館 民進黨團辦公室：不歡迎作秀
高雄加工出口區繼往開來 展見證蛻變軌跡
主計處解釋國務費 審計部低調
三大法人買超141.39億元 台股創6年新高
高院判決觀音鄉長當選無效 將重新補選
908台灣國嗆馬捐黨產遊行 已號召三千人
CAS易遭誤認為中國農產 立委提議改TAS
新台幣兌美元匯率升6.8分 收32.432元
新台幣兌美元升6.8分 成交15.02億美元
綠營高雄愛河牽手 南市將動員40輛遊覽車
國務費案遭起訴 吳淑珍遭民進黨停權一年半
民進黨團指馬英九捐款兜不攏 市府:數字清楚
水利署補助辦淹水區疏濬工程 年底可望完工
監測水位高低 成大成功研發GPS遙測系統
工程會今公布金質獎名單 12月頒獎
從王菲女兒赴美治唇顎裂談長庚發展國際醫療
黃俊英：台灣民主政治不能走回頭路
工研院創意中心年度成果展 12月4日登場
榴槤颱風影響 華航明飛馬尼拉部分航班取消
辜仲諒拘提未到 檢方不排除近日發布通緝
花蓮農改場開發出可抗稻熱病水稻：花蓮20號
民進黨北市選戰策略轉彎 全力防宋楚瑜當選
中正大學台灣人文研究中心成立揭牌
宋楚瑜批特別費解套：官員只關心官不聊生
雪季 合歡山路段12月30到明年2月底彈性管制
立委妻子白晝被搶 藍營譴責高市治安未改善
投信:月KD再現黃金交叉 台股後市可期
民進黨公布女性參政民調 籲挺陳菊入主高市
脫貧學童劉藝楓獲總統教育獎楊秋興加油打氣
謝長廷:士林市場2年改建 社子島開發1年定案
廈門長庚訂明年十月開幕 定位平民醫院
勞退新制監委會朝野協商流產 勞委會遺憾
全國宗教博覽會 12月3日雲林縣登場
黃俊英陣營質疑違反中立動員 陳菊陣營澄清
陳定南友人擬為陳定南籌建紀念館
外資拋匯 新台幣暴量升值6.8分收盤
投資郵輪成泡影 上百人被騙數千萬
黑皮柳丁賣相較差 農糧署輔導收購榨汁
縮減原鄉的數位落差 原民會送教會液晶電視
總統辦公室：黃睿靚一定會回台灣待產與生產
北市府：國發院都計案 將再送都委會審議
世大會12月2日舉行 年會主題國家正常化
ING投信明合併荷銀投信 規模躍居全台第一
假綁架學生真詐財案件頻傳 教部籲家長警覺
民生報資遣員工 北市勞工局：未發現違法
陳菊與港澳記者會面：有把握贏得最後勝利
不滿妻遭搶吳光訓批高市治安差 警:虛心受教
直航條款等案明立院闖關 台聯橘營甲動備戰
NCC：台視日資股東限期半年退出
經建會：第三波高速路網明年陸續通車
吳淑珍等四人停權一年半 府方：尊重
以色列聲樂家迪歐12月11日來台演出
軍方支援防治登革熱屆滿歸建 高市府歡送
金門縣府向傳統市場飼養場展開防禽流感宣導
卓越師培獎學金開辦 教育大學6校錄取分提高
藍營：廢止銓敘部18%改革案 明甲動表決
主計處估第4季民間消費年增率2.21%全年高峰
假報紙人事廣告徵教師\xFF教育部:民眾提高警覺
96年度總預算案 立院新增1500項刪除提案
外籍愛滋孕婦及配偶成為最弱勢的感染者
動視團隊取得手持式電視南區試播執照
鄭文燦：行政院說明特別費 不為保扁或保馬
流感疫苗注射率偏低高縣明開放50歲民眾注射
審計部：國務機要費仍依現行法令處理
台灣佳麗邱玉丞載譽歸國 為乾淨選舉加油
日籍飛鳥Ⅱ號郵輪首航基隆港
分析師:明年全球經濟趨緩 資金行情多頭未歇
頂級法國餐廳執行長普蘭特訪中市探商機
醫療安全問題 醫師和民眾有認知差異
無線寬頻接取業務釋照規劃 交部和NCC不同調
高檢署查黑中心：辦案並無兩套標準
荷銀：亞洲近九成第一代企業家仍掌握經營權
藍營：拉法葉案廣告涉誹謗 綠營：可受公評
羅志明籲選民在選戰中開創高雄新價值
國產局標地標脫率92% 北縣林口鄉多人搶標
台灣領先全球 萃取廢棄牡蠣殼成保養品素材
公費流感疫苗接種對象 明起擴大範圍
金融機構委託書一般徵求 持股門檻回到原點
直航條款明闖關 綠營：不會呆坐等表決
國泰金：未與第七商銀員工協議發給資遣費
董監酬金逾億元 公開發行公司需揭露人數
愛滋收容人數增加趨緩 法務部:持續衛教宣導
資訊月電腦廠升級VISTA價碼異 消費者要留心
郝柏村已成拉案被告？ 郝陣營：涉妨害選舉
東企是否遭接管 金管會不願正面回應
電腦大廠資訊月優惠限量機種免費升級Vista
金融控股公司新設標準 公會決議維持不變
部落深耕 原民會辦研討會暨成果展
蘇揆：北市資源得天獨厚 應多發揮社福精神
郝龍斌：催生創意園區 更新北市文化面貌
友聯產險違反保險法令 金管會罰150萬元
特別費案 陳瑞仁：司法不會為特定案件讓步
互動電視與台灣有線電視簽約 推廣數位生活
蔡英文：未來十年製藥產業 政府提三大願景
吳淑珍停權案 高志鵬：證明無雙重標準
政院解釋特別費爭議 民進黨團：事先知情
施崇棠：華碩今年營收上看5千億元
謝長廷籲北高雙贏 讓游錫（方方土）留任
羅文嘉說法 游錫（方方土）：無謂發言不回應
特別費案 南檢檢察官陳明進拜訪查黑中心
吳淑珍停權 葉宜津：不得已還是要處理
立委轉述 呂秀蓮：應打破美中夾縫求生迷思
基因剔除小鼠 可提供心血管疾病研究
國務機要費案 陳瑞仁：隨時可以蒞庭
殺害女友灌水泥棄屍東港溪 男子自首
立委李慶華爆料 李碧君祕書送禮券
行政院堅稱主計處解釋權威 無意為馬解套
表決大戰山雨欲來 民進黨團做好接戰準備
馬公佈捐款自清 檢方仍認以特別費充抵有疑義
遭約談才捐款1150萬 馬英九說法猶如興票案
國務費案將開庭 陳瑞仁：可以隨時上場論告
行政院對特別費做解釋 陳瑞仁說司法不會為特定案件讓步
俄羅斯的表演藝術 從柴可夫斯基《奧涅金》歌劇談起
2006臺灣工藝節12/2展開
12月2日陳雪在北縣圖主講「小說家經驗」
森林博物館開幕 帶您見識原始林
社頭鄉二棧坪 變身優質戶外教室
賽夏族矮靈祭十周年盛大展開
彩繪廢棄軍營 喜見藝術長廊
政治勿拖司法下水
立委涉重案 應限制出境
舉辦亞運 卡達大手筆
資訊月2日起世貿登場
大眾、盛華投信合併 改名「台灣工銀投信」
生態電影節 12月8日開跑
感念陳定南貢獻 友人籌募建紀念館
台灣領先全球 萃取牡蠣殼成美白保養品
亞運揭幕 台灣目標摘15金
陳瑞仁：司法不會為特定案件讓步
總統府：黃睿靚一定會返台生產
東北季風增強 北部將降至20度以下
朝野論戰特別費 陳進丁說不如救農民
愛在高雄活動 3日登場
老人多吃玉米 補鈣、抗老、增強記憶
中藥含黃麴毒素若超標 最高罰三十萬元
世界愛滋日 台灣病例創新高
面臨驅離出境 染愛滋外藉配偶成為社會「黑戶」
卵子「量產」不是夢
英國公共場所全面禁菸 明年七月一日起實施
油價走高美元重挫 貴金屬強勢反彈
世界台灣人大會6屆年會 主題：國家正常化：民主‧法制‧安定
台灣薪資增加 全亞倒數第三
吳密察接台灣歷史博物館籌備處主任
陳慧坤百歲藝術人生 紀錄片發表
今年想另謀工作者近90萬人
報社陸續停刊 媒體度寒冬
提供吳敦義緋聞錄音帶？謝長廷：子虛烏有
亞運男子桌球團體賽打進四強
農委會十大經典農漁村選拔 蘇嘉全邀您來逛逛
台灣明東北季風增強 北部高溫可能20度以下
行政院主計處說明特別費報告原委
平息紛爭 陳致中夫婦今搭機返台
無戶籍愛滋感染者不能回台定居 歧視愛滋病患
預防小兒過敏 從懷孕開始
硑究：烹調方式與肺癌無關 通風不良煎炒炸最易致癌
造福藥癮愛滋患者 北市醫將開辦美沙酮替代療法
明年大學學費又要漲 最多漲一成
前AIT主席卜睿哲建議台灣 淺綠淺藍應合作
前祕書爆料送禮券 李碧君發表聲明澄清
法務部抓鬼大作戰 選前加強查賄
不負眾望 陳致中黃睿靚返台
中選會發現北高人口異常增加 已請內政部加強查察
市長選戰倒數計時 民進黨府院黨全力催票
表決大戰打不起來 立法院再度空轉一天
蔡英文憂年輕人喪失生存能力 認為教育過程太長
謝長廷痛批國民黨抹黑 因為知道北市長快輸
獨派大老質疑歷史共業說 行政院表尊重
審計部否認與主計處見解不一 強調兩單位相輔相成
選前最後星期天 高雄綠藍拼氣勢
羅文嘉批陳總統 大老罵無情無義不倫不類
謝長廷再打拉法葉 要求宋楚瑜說出內幕
斐濟軍事政變升高 外交部籲國人暫勿前往
台灣第一代客籍攝影家彭瑞麟作品 高雄展出
建築界國寶李重耀 力保台大育種室
兵馬俑特展 科博館亮相
國際老人交流 南陽義學推動
南瀛厲祠誌 拼湊出先民開拓史
孟姜女崑劇版 台灣戲曲學院力作
大學校院協會：大學學費要漲
全台第一座 嘉義縣政府檔案中心四日落成
「北臺灣永續校園環境教育高峰會」北縣展開
國樂團突破傳統 打造大眾音樂會
墮胎藥RU486 可抑制乳癌生長
預防戴奧辛 少吃皮和內臟
中藥薰洗 輕鬆享瘦
中醫藥膳加按摩 改善眼睛酸澀
美國亞裔移民 較不易罹患精神疾病
北市醫推出三九貼 幫體質過敏民眾過冬天
包皮發炎 小心糖尿病作怪
喝對紅酒 讓你長壽
癌症化療可能殺死健康腦細胞 弊多於利
防範愛滋病 布希倡禁慾 布來爾提用保險套
陳馮富珍：將以中立態度處理世衛與中國合作事宜
刷牙過與不及 牙齒都受害
藥物資訊網啟用 假藥、偽藥一目瞭然
市售糯米腸 7成含防腐劑
羅文嘉返國 澄清並無批評陳總統之意
陳總統:我已愛上高雄
律師林志豪下午3時 公開陳致中護照正本釋疑
羅文嘉回台 說民進黨需動大手術
中華棒球隊今晚戰泰國 不敢掉以輕心
再推新民進黨運動 獨派痛批羅沒市場沒價值
統一發票中獎專由郵局辦理
北部氣溫往15度探底 明晨更低
副總統出席世台會並發表演說
台灣文學獎 得獎名單揭曉
台大醫院副院長駁斥 無黃睿靚專屬九人醫療團
中華棒球隊大敗泰國 日本再見全壘打氣走韓國
陳總統希望卸任前 有八成民眾自認是台灣人
資訊月登場 廠家超低價搶生意
高鐵八車站 展現地方風情萬種
立院民進黨團選前大會 罵羅批蘇怪洪砲火猛
美國學者警告 泛藍如向中靠攏恐影響美部署
選前驚傳馬宋密會 郝龍斌選情恐受衝擊
蘇貞昌參觀資訊月 笑稱乾脆用電腦選閣揆
鄭麗文倡馬王配救黨 黃玉振：言之過早
《野葡萄》不堪虧損 12月起休刊
洪建全基金會 共讀學習召募志工
教部次長籲建立品管機制 培養學生的核心能力
廣播電視小金鐘 正聲、公視大贏家
超級星期天 藍綠決戰高雄
亞運中華男籃負日 女排克越 射擊、軟網等至少三銅
鼎金國小家長會重大車禍 十八人到院前死亡
鼎金國小家長會出遊梅嶺翻車20死
再傳遊覽車重大車禍 鼎金家長會22死24傷
扁蘇謝同台 天王輔選南成菊北破局
宋楚瑜萬華造勢 馬宋密會完照批馬
破馬宋會棄郝保宋說 馬英九替郝龍斌站台
密室政治再現 國民黨：企業界促成
沒站台照輔選 陳總統希望扁友變長工
立院將審放寬投資中國 民進黨團：反對到底
遊覽車再傳重大事故 蔡堆強調將修改公路法
外交部駁邱毅說法 稱未發外交護照給陳致中
本土漫畫季刊 做出本土風格
男性口腔癌死亡率 雲林居冠
買中藥 也要選擇認證
美學者：體重過重 有損個人財富
總統:台灣將對全球衛生作出更重大貢獻
「便捷貿e網」創造33.8億經濟效益
全台濕冷 東北、北部山區有大雨
「宋進市政府 馬進總統府」？馬英九否認
資訊月展場人潮擁擠 CO2超標有礙健康
先驗基因再標靶治療 七成肺癌患者有效
慈濟與歐美骨髓庫簽約 全球九成資料納入搜尋
近五成中老年民眾 不使用健保健檢
找出致病基因 有助肺癌早期篩檢
肺癌開刀 手術5年存活率可達5成以上
亞運第4天 中華隊一銀四銅排名十四
梅嶺車禍連環錯釀大禍 奪21命公路史最慘禍
警方查獲合法酒商製造販售非法洋酒
新生大排 列文化景觀
竹崎童玩館 熱鬧揭牌
新加坡讀書會訪台中市 書香經驗交流
文大校園建療癒花園 讓顏色放鬆心靈
台江候鳥生態季 四草登場
＜卡達亞運＞４比２勝中國 台灣棒球三連勝
陳澄波名畫 拍賣價1千萬
璩美鳳重返影藝圈？ 經紀人未否認
台灣攝影藝術學會成立 盼建立攝影藝術平台
69件違規隔空抓藥開藥案 衛生局開罰
張愛玲上海出生地被確認 但將遭拆除
吉時樂明推出末代產品 中獎率42.5%
陳總統赴台南 探視車禍受傷人員
營養醫學治療氣喘 澄清醫院徵病患試驗
競選ＷＨＯ秘書長受挫 日本決重擬國際戰略
謝長廷出奇兵 林義雄將站台
立法院決議 中選會中止連署討黨產公投
吳敦義要討回公道 告謝長廷毀謗
馬宋會曝光 宋楚瑜批國民黨有害馬之群
上週五休兵 立法院可能再現表決大戰
扁蘇同訪日月光 觀光利多大放送
台灣愛滋病防治先驅 醫師莊哲彥病逝
台灣上網人口1260萬人 竹市上網率最高
綠委：國親無視中南部安全 刪除飛彈預算
亞運中華男子體操全力搶金
高市府承擔鼎金國小罹難者喪葬費
透視溫泉療效 專家有話說
兒童愛速食 第二型糖尿病患逾來逾多
英研發男性專用避孕藥 阻精蟲活動
全台擴大接種流感疫苗 滿50歲民眾要打要快
農委會致力提升農產品形象
中油油價明可能調漲約0.5元
馬宋密會 國民黨撇清：無密室交易
紙價喊漲1元 造紙業抱怨無法反映成本
台股下跌37.11點 整理再攻機會高
減肥新妙招 改用小碗匙進食
低熱量飲食 可延緩身體老化
美國人的阿爸和阿公
打出北高信任投票為訴求 也牽制黨內反對勢力
在朝野形成共識 共訂明確規範前特別費應依法查辦 否則對不起全國人民
二○○六亞運是二○○八奧運試金石 只准成功不許失敗 也是檢驗體委會的最佳時機
他們是記者還是編劇？
馬英九不說清楚、不講明白
副總統與王金平邀立委餐敍
台灣棒球大勝菲律賓 7日戰日本搶亞運金牌
亞運棒球 台灣輕取菲律賓 與日爭金牌
疾管局：未來一個月流感病例將急增
馬英九為郝掃街 還幫忙替宋否認退選
主計處函覆不提供特別費明細 藍營立委大批權力傲慢
行政院搞綠色恐怖？ 鄭文燦：搞錯方向
施明德開始自囚 還要綠營支持者投藍
立院果然再空轉 選後再見真章
神主牌出馬 林義雄為謝長廷陳菊助選
呂秀蓮承諾選後各黨薦監委 王金平說的
訪甘比亞呂副變蘇揆 行政院說上飛機才算數
經建會看日月光 全球佈局非西進
賭盤賭他輸五萬票 謝長廷說賭博害死人
總統接見FAPA青年團
合庫與巴黎銀行簽MOU 將合資進軍投信市場
中小企業根留台灣座談會
花卉嘉年華
蘭嶼青青草原工程 引發關切
藝術家挺陳菊 打造生活藝術港都
亞運中華隊多項晉四強 全力奪金
安寧病房服務品質選拔 台中榮總與耕莘並列優等
原住民族文化基金會設置條例通過
林義雄力挺 陪謝長廷掃街拜票
林恩宇正式加盟日本樂天隊
再創5年新高 台股收盤指數7693點
中埔Smile向陽之旅9日登場
印度自來水含病毒 每日一千六百人喪生
中國食品雌激素多 稚齡女童來月經
專家警告 糖尿病將成廿一世紀流行病
明年四月前 歐盟暫不開放活禽進口
橘營立委選後棄橘投藍？親民黨忙消毒
昏迷十八天 邵曉鈴開口說話
蔡堆部長發揮魄力 整頓遊覽車管理
明年國中基測報名費不漲價
蓋茲：若中國攻擊台灣 美國應出面援助
避免創傷後症候群 高市衛生局設安心專線
故宮門票漲到160 元
高中生到臺北天文館免費看半球型銀幕電影學英文，12/6開始報名!!
丹麥：使用手機 不會增加罹癌機率
總統批示蘇揆任特使 出訪甘比亞
研考會：中小學生上網 玩線上遊戲最普遍
亞運軟網中華雙金落袋 挺進第11名
余英時：獲獎代表西方重視文化研究平等
文建會補助優良文學雜誌 十三種雜誌入選
不吃早餐 膽結石挑上你
歌劇劇院與文化政策國際研討會十八日展開
阿里山樹靈塔 見證台灣伐木史
陳菊衝刺 力拚七成投票率
明年七月起 紐約速食店禁用反式脂肪
紀錄平凡中的不平凡 吳青玉籌拍劉俠影片
退伍軍人參加升學考試加分 將有役期差別
退輔會：明年四月起 榮民看病取消部分補助
台灣留奧音樂學生近兩百人成果展
少年未婚懷孕不再無助 幸福9號門診伸援手
世界最貴凱蒂貓在日本上市
耶誕燈串抽檢 不合格率逾九成
台指期未見頭部訊號 持續驚驚漲
優良文學雜誌 補助名單出爐
執勤時間太長 三成四警察憂鬱
寄往回教家國家郵件 勿貼用「豬」生肖郵票
國安會介入北高選舉？邱義仁：有證據就下台
送愛到鼎金專戶 已募集1160萬
打告急牌 郝龍斌猛掃街衝票
台股創新高後拉回 下跌6.81點
外資11月淨匯入42.42億美元 史上第5大
台灣百大企業近半數前往福建投資
泛藍封殺重大法案 令人失望
國務費案 邱義仁：若身體允許扁嫂會出庭
林義雄助陣加分 謝營估勝負8千票
台灣近七萬人吸大麻 衛署：吸多會成癮
美研發新減肥藥 用噴的也可以
抗血癌癌新藥物Gleevec 病患五年存活率達95%
花卉嘉年華
林義雄挺謝氣勢漲 謝營估勝負八千票
B型病毒發威 應慎防併發肺炎及腦炎
假藥氾濫 馬來西亞市場近8%是偽藥
身心障礙者齲齒率高 國建局推潔牙計畫
防治毒品 高市「毒品危害防制中心」揭牌
墾丁賞雁鴨正逢時 系列活動熱鬧展開
謝長廷：與宋相差8千票 不是郝龍斌
力晶爾必達合資 在台設最大晶圓廠
亞運射日成功 中華棒球隊首度奪金
亞運棒球 中華隊首度拿下金牌
台灣首度奪下亞運棒球冠軍
凝視˙詩繪世界的陳克華
吳龍川「找死拳法」獲第一屆溫世仁武俠小說百萬大賞首獎
臺博館西班牙文化講座「西班牙美食盛宴」
走過21年 考選週刊也喊停
未換領新身分證者 九日持舊證也可投票
認養講義雜誌贈閱受刑人 教化成果受肯定
法扶紀錄片周六播映 免費入場
Discovery「台灣人物誌Ⅱ」黃海岱等六位入選
宗教文化觀光節 好戲連台
「城市‧河口‧人」 用鏡頭看關渡
亞運跆拳道上場 蘇麗文再添一金
磁共振影像掃描 可預測精神分裂症
青蔥惹禍 美東北三州百人感染大腸桿菌
台灣醫界聯盟訪日 籲美日持續支持台加入WHO
選前最後一夜拚場 高市長三候選人精英盡出
梅嶺大車禍 車主李茂璋遭收押
衛署：使用反式脂肪 明年起業者要加註
朱木炎跆拳道搶金 女網團體拚冠軍
嬰幼兒防肺炎 打疫苗最保險
民進黨：高市藍綠五五波 北市宋得票成關鍵
輕颱成形 台灣今明天氣轉涼
台東金樽獨特陸連島 景觀優美
春節機位大熱門 立榮航空18日起開賣
農委會生態電影節 推廣保育動物關愛土地
蘇貞昌南下參訪 肯定遊艇產業潛力
林義雄：關心選情 無關黨主席選舉
汽車節能潮流大勢所趨 環保署應建立認證制度
報社陸續停刊的省思
連續式軟性液晶薄膜 研發聯盟成立
中研院俗文學薈萃叢刊發行500冊
非常體制下的言論自由 座談會10日登場
游錫堃呼籲用選票決定北高未來
謝促馬應保證郝家清白 郝：不需要
懷念經濟學大師弗利曼
亞運獎牌榜 中華隊躍升至第8名
日本人過年來台旅遊將增加5 %
中華隊披金榮歸 球迷熱情接機
謝長廷遭抹黑買票 聯合報稱不知情
法務部與扶輪社聯手 促反毒抗愛滋
台化芳香烴廠失火 台化、南亞股價下挫
中華棒球｢金｣歡喜 光榮返台
財政部：11月底止累計稅收15,122億元 已提前達成年度預算102.9％
衍生性金融商品交易 外銀交易量超過本國銀行
北高市長選舉前夕 外資翻空賣超台股72.36億元
10月外銷訂單272.9億美元 再創歷年單月新高
連鎖加盟服務 3年來逾5,600家通過GSP國家認證
連鎖加盟服務 3年來逾5,600家通過GSP國家認證
雙城戰選前最後一夜 王金平力挺黃俊英
雙城戰高雄最後大衝刺 陳總統說菊當選買高雄屋
周玉蔻選前之夜痛批 李登輝台聯始亂終棄
雙城戰台北大車拼 陳致中是謝長廷神秘嘉賓
雙城戰選前最後一夜 馬英九要高雄政黨輪替
雙城戰台北大車拼 李敖寫信間接挺宋楚瑜
雙城戰台北大車拼 連戰站上郝龍斌台要全壘打
陳菊選前要公道 府院黨精銳齊催票
國民黨選前估票 郝大贏黃很拼
民進黨選前估票 謝拉宋菊衝票
交響樂串起跨界藝術 燃燒美麗港都夜空
南島民族論壇 12日登場
電視類比頻道 後年提早收回
認識彰化縣的地方文化館 彰化縣地方文化館串聯暨交流活動
換發新式身分證即將結束 內政部推出多項便民措施
亞運第9天：中華隊6金3銀11銅排第6
北、高選舉 9日上午8時至下午4時投票
北高選舉投票 今年起身份證不蓋戳章
聯電加強與Integrand公司合作 強化90奈米與0.13微米RFCMOS設計功能
台股本週小漲0.3% 觀光類指數漲幅6.1%居冠
廈門燦坤總座請辭 法人外資股獲深圳B股上市
高雄走路工事件 市長選情震撼彈
陳菊2213:黃俊英1724
中選會計票速報 陳菊持續領先
亞運獎牌榜 中華隊升至第6名
北市長第一票櫃 謝長廷衝最高票
宋楚瑜得票率低 棄保效應發酵
北高皆未變天 親民黨大輸家
高縣出現首例大學生流感死亡
溫差濕度變化大 異位性皮膚炎進入好發期
宋楚瑜宣布退出台灣政壇
罕病基金會籌辦慈善音樂會為罕病患者募款
黃俊英緊追陳菊 開票過程緊張
中國冬粉含致癌物 醫師：顏色過白，就要當心
老虎黴素上市 抗藥性細菌剋星
陳菊贏得辛苦 謝長廷輸得不難看
陳菊險勝 延續綠色執政
2006高雄市第四屆市長選舉開票結果
陳菊當選 高雄市民福氣啦
台聯旗幟首度插上台北市議會
2006高雄市第七屆市議員第一選區選舉開票結果
市議員席次滑落 親民黨在台北市議會式微
2006台北市第四屆市長選舉開票結果
2006臺北市第四屆市長選舉政黨得票數(率)
得票率逾四成 謝長廷雖敗猶榮
2006高雄市第四屆市長選舉政黨得票數(率)
2006臺北市第七屆市議員選舉政黨領先概況
2006高雄市第七屆市議員選舉政黨領先概況
2006老車文化季 台鹽打造鹽山成藝文新聖地
台聯高市出擊雙輸 市議員僅存一席
新壽熱門音樂大獎初賽 摩天大樓廣場熱情開唱
正副議長雙雙落選 高雄市議會換人當家
謝長廷雖敗猶榮 率先取得2008入場券
北市議員選舉結果 國民黨24民進黨18
蘇揆期勉不分黨派推動建設
陳菊：高雄價值獲得勝利
謝長廷：求仁得仁 支持者高喊：選總統
黃俊英陣營要求驗票 擬提當選無效之訴
北市長市議員投票率創新低
黃俊英不服選舉結果 提驗票與當選無效之訴
國民黨北高市議會皆坐居第一大黨
台灣華文網路學院將在巴黎推廣
外資：明年台股指數將達8900點
再見大驗票 高雄地院裁定封存839票匭
主席引退同志出走 親民黨頭殼摸著燒
學海飛颺、學海惜珠專案 教部補助優秀、清寒學生出國
雙城戰平盤收場 陳總統說選完大家好好做事
謝長廷得票四成 美國學者認民進黨未過氣
高市選舉走路工案 涉案司機訊後飭回
中研院史語所俗文學叢刊500冊 出版
台中市以行道樹為主角 打造「綠光路徑」
有影秀台灣 邀你當生態達人
首創故事派遣服務網 百位說書老師投入
金山萬里溫泉季開鑼 泡湯賞景任消遙
外電解讀台灣選舉 2008總統大選的前哨戰
親民黨立委鞏固領導中心 促宋楚瑜繼續領導
實現助選承諾 陳總統開始在高雄找房子
高市長選舉爭議 地院查封全部選票
坦承吸大麻 庹宗康與屈中恆流淚道歉
艋舺青山宮修復竣工 再現古蹟
高雄事件 台灣之音錄音選輯出書
民進黨團：四大天王應坐下來談團結
大投資東台灣500億元計畫將展開
溫世仁武俠小說推出 並錄製武俠有聲書
三級古蹟艋舺青山宮 修復落成
台南大學頒柏楊名譽博士學位
公共空間藝術再造 「萬里晴空」添地標美景
彰縣關懷鄉土台語演講比賽決賽
ㄅㄨ ㄅㄨ 陶博館陶藝列車上路
蕭壠-娑圓圓 相約來蕭壠吃湯圓
阿里山森林遊樂區「塔山步道健行生態之旅」開始報名
明年國中基本學力測驗第一次五月底舉行
假日田園市集 學習用心過活
明年經濟外熱內溫
環保署公布上半年政府綠色採購成果
經濟學人：台灣民主十分健康
民進黨考慮總統與立委初選合併舉辦
陳菊：用心不分黨派在地優先
馬宋會有簽密約？ 馬英九：有協議沒文件
高市小內閣 陳菊強調會用人唯才
黃志芳認APEC收獲豐 專機新聞處理不周延
高市再度敗選 馬英九說會理性檢討
黨內建議總統立委初選併辦 卓榮泰說不必馬上想選舉人選
選後內閣改組？ 卓榮泰說總統府未討論
年輕人易輕忽流感 疾管局籲自費接種
北京黑心假醬油 含砒霜水銀毒物
洗腎病患家屬 為潛在腎臟病高危險群
諾羅病毒肆虐日本 六萬人罹腸胃炎
研究：瘧疾助長非洲愛滋蔓延
減少愛滋傳播 凱醫提供口服美沙冬解毒癮
交通部應修法加重酒駕刑責
竊盜詐騙量刑偏低 有違社會期待
乳房專用造影機 可驗出０期癌細胞
優生保健法闖關 未來婦女墮胎無須配偶同意
市售米製品 逾半添加腐劑
蕎麥引發過敏 嚴重恐致命
96年北市公告地價 站前新光摩天大樓9度掄元
立院擬調高欠稅限制出境金額 個人100萬、營利事業200萬
晶華酒店進軍速食業 5億元收購台灣及北京達美樂
美元反彈 台幣重貶一角收32.49
集中市場電子交易 11月較上月大幅成長46.9%
合庫310.35億元不良債權標售 台灣金聯、第一金融資產得標
標準普爾指派福富大介出任中華信評評等長
亞運高球落幕 中華隊再添男女團體兩銅
台東知本溫泉季開鑼 多項優惠專案吸引遊客
春節班機即將開放訂票 民眾動作要快
廖風德請辭 被譏為「保馬棄廖」
親民黨出走潮將起 張昭雄可能接主席
合庫工會擬選董事遭干預 12日動員赴總行抗議
華頓投信：豬年台股8600~6500點 資金行情可期
日盛投信：資金湧入 2007年台股不可限量
蘇進強請辭負責 李登輝說無請辭問題
為李遠哲慶生非浪費公帑 中研院說是學術界慣例
行政院強調 不急著討論蘇謝配還是謝蘇配
藍綠合作再破局 國民黨拒和綠營組國安聯盟
林義雄選總統？ 田秋堇說他心中自有定見
民進黨下屆總統候選人 柯建銘認為應提早決定
華爾街日報認為 陳總統辭職壓力已舒緩
高市選委會駁斥藍營質疑 開票登錄並無錯誤
黃春明的兒童劇 16日於國家台灣文學館演出
台灣文學獎暨全國台灣文學營創作獎16日頒獎
山下好彥演講「漆器修護的新途徑」
2006青年文學會議 16、17日登場
嘉義民雄鄉東榮國小新建e化圖書館落成
竹科下月起開放海內外觀光 每天12梯次24車
台積電董事長張忠謀榮獲第二屆「潘文淵獎」
大阪迷你日經225指數期貨電子交易開放 寶來曼氏拔頭籌
校園偷哈菸 電話諮商取代記過
「三低一高」新療法 降低荷爾蒙副作用
高雄選民展現智慧 台北學者媒體太傲慢
麻醉止痛生產婦女 較難哺育母乳
立委勸進選總統 謝長廷說要謙虛
親民黨支持黨產條例二讀 張昭雄就留下來
媒體說李登輝不挺扁政權 林志嘉說過度解讀
美學者看選後政局 蘇謝兩人選總統行情好
亞運撞球 柳信美摘下金牌
標準普爾：台灣2007年投資環境持續受壓 但台股行情可期
全國大孝獎頒獎 總統表揚8位得獎人
莫札特生日快樂 樂譜免費下載
亞運最新戰況：台灣8金5銀19銅居第6
中華號老火車 重返太平山
蘇貞昌南下參訪 肯定遊艇產業潛力
年輕人正在喪失生存能力
亞運高球賽15歲小將潘政琮奪銀牌
內政部應落實人權立國主張
全球最高速超級電腦系統晶片SING 首次投片即通過認證
頂新集團3.5億美元出售40%大陸樂購股權予TESCO
接種類流感疫苗 保護力可達八成
吃生魚片感染食肉菌 香港女手臂肌肉壞死
男人身高年年縮水 健康亮紅燈
老番癲 可能為失智症前兆
新光傾集團資源挹注 為新光三越百貨聯名卡發行暖身
傳外資落跑 台股重挫153.56點破7500大關
光寶科技提供員工樂活 連續兩年獲健康職場競賽獎
普騰電子6.6億元聯貸簽約 遠東商銀統籌主辦
禁止校園體罰 立法通過
公教18%優存 明年2月16日廢止
南社：堅決反對總統立委二合一
選後馬英九會連戰 連力勸馬王合作
回應馬王合作 王金平說只有贏2008才是真的
范瑞穎請辭台灣固網總經理 遺缺許婉美代理
三天跌掉百元吃不消 股王宏達電決進場護盤
金管會與紐約州銀行局簽備忘錄 加強金融監理合作
冒名網站猖獗 趨勢籲網友拼字小心
國務機要費15日開庭 高志鵬說吳淑珍應會出庭
國家持續空轉！ 國親又封殺軍購監委與檢察總長案
行政院長蘇貞昌首度出訪 恭喜甘比亞總統連任成功
黃俊英否認委託「黑松」買票 並指黑松挺綠
13日立院審政黨法 國親民台各有盤算
民代批評研討會浪費 諾貝爾獎得主說好驚訝
放寬考照年齡 北市教育局傾向反對
96學年度「邁向頂尖大學聯盟」12校試辦繁星計畫招生簡章公告
積極推動地方特色產業與全球接軌
開創產業生態化及城鄉發展新典範-環保科技園區推動現況
立院三讀通過校園零體罰
莫札特樂譜 提供免費下載
華頓全球時尚精品基金1月3日開募 瞄準全球奢侈品市場
和大接獲美客戶25億元大訂單 自排變速箱輸出軸出貨到2012年
全國第一座e化節能便利商店 全家FamliyMart與工研院合作建置
《邂逅》北 插天山
《邂逅》北 插天山
新光銀行回饋頂級財富管理客戶 新光信義傑仕堡破例開放跨年
王建民限量琉璃組「光芒四射」 PChome線上購物今獨家首賣
出訪前談選舉 蘇貞昌說選輸就鬧不妥當
選前馬宋選後王宋 宋楚瑜願考慮暫不引退
立院審政黨法 對罵拉扯一事無成
高市小內閣 陳菊要學總統用人不疑
不受選舉訴訟影響 中選會週五公告陳菊當選
永兆操縱股價案委任求償 投保中心：登記至12月29日截止
選完變志工 謝長廷說談選總統傷支持者心
自己涉案還罵警察 國民黨團批檢警拖延串供
財委會初審通過調降米酒稅 每公升185元劇降至9元
國際研討會遭曲解 李遠哲委屈
首波冷氣團來襲 B型流感進入高峰期
奇美院長詹啟賢籲重視偏遠地區醫療資源
中國貨充斥 傳統市場巴西蘑菇鎘超量
衛生署：每8分鐘新增1癌症患者
南韓再暴禽流感 撲殺36萬隻禽鳥
防禽流感 保護動物協會籲控管工業養殖
藥罐內海棉及乾燥劑 開罐後就應丟棄
台灣每8分鐘增加1癌症患者
亞運空手道摘金 中華隊獎牌續保第六
蘇揆：選贏驕 選輸鬧 非選民期待
漁船擱淺 上百噸柴油恐污染蘭嶼海域
民進黨明提釋憲案並聲請暫停國務費案審判
明華園8子團 驚爆內鬥惡性削價競爭
首屆華語教學能力認證考試72人合格
4成上班族成卡奴 負債逾46萬
原民會明年起舉辦母語能力證明考試
選舉結束 龍馬之爭才剛開始
高雄勝選 民進黨仍應警惕
曹錦輝未獲洛磯續約 成為自由球員
英商渣打銀行全面入主 新竹商銀董事會通過股票下市
拔擢偏遠高中生上大學 簡章免費下載
藍綠吵翻天 黨產條例再被擱置
陳哲男司法黃牛案 一審判十二年
強烈寒流周六襲台 低溫九度
海基會民調：5成受訪者擔心 高度投資中國 不利台灣經濟
證交所調整明年休市 農曆春節2月14日封關 2月26日開紅盤
台聯選完鬧內鬨 李登輝說他們自己解決
劉世芳批葉菊蘭輔選不力 陳菊總部抱不平
總統府駁斥壹周刊報導 稱近期不會撤換蘇揆
6成5民眾不滿查賄成效 法務部：值得正視
國務機要費釋憲案 民進黨4立委未連署
綠營提國務費釋憲 台北地院15日照常開庭
美媒體說台灣越勞年受虐2500 勞委會嚴正否認
吳釗燮接受美國之音訪問 建議兩岸政府開始對談
7-11、宏碁等26個品牌獲選台灣「超級品牌」
中央存保公司12月15日將與越南存保機構簽合作備忘錄
北富銀告別彩券市場 大樂透瘋狂加碼送
巨大推出精品自行車 每台售價高達2.68萬元
新式身分證防偽辨識資料詳載於內政部網站
博物館博覽會 16日開跑
元智首屆桂冠文學家 陳之藩獲獎
電子書發燒 元太陸續開發新應用
提防中國作梗 蘇揆低調訪甘比亞
單獨留兒童於車內 加重罰3000元
重現六家風華 新瓦屋聚落文化節將登場
判定戴奧辛廢棄物 環署認定標準從嚴
國務機要費與SOGO案 同日開庭
亞運第13天 中華隊排名滑落第8
陳總統：搬到高雄住 不是隨便說說
副總統晤陳菊 賀當選高市長
《邂逅》北 插天山
走路工疑雲 「古意」改口：受人指使
陸委會：春節包機按614專案執行
網路訂票 依法7日內可退
兩岸觀光正式上談判桌時機已快成熟
NCC：明年取締50家地下電台
英研究：SCN9A基因 控制人體痛覺開關
買保養品 單價高未必效果就好
愛吃「麻、辣、燙」 男性食道癌暴增
微波10~15秒 熱鮮奶營養不流失
男性割包皮 性交染愛滋機率減六成
台北名列亞洲優秀管理空氣品質城市
逾4千名公費就養榮民長期住中國
總統府：吳淑珍原則上會出庭
高市正副議長選舉 民進黨將與無黨籍合作
一家五口投河 太悲慘
改革遲緩的政黨 人民不會再給機會
亞運不到十五金 體委會主委將如何自處？
公教一八％優存改革 充滿妥協色彩
法辦掏空負責人 司法也要硬起來
若續抵制法案國民黨將遭唾棄
味王推出強棒拉麵 挑戰進口拉麵市場
聲寶推新轟天雷 百分之「伍佰」的震撼
外資搶補買超52億元 台股止跌反彈多頭再見曙光
郝龍斌北市小內閣布局 預計馬團隊留任比例高
用路人照過來！ 元旦起多項交通新法上路
亞運倒數兩天 台灣9金7銀27銅名次掉至第8
生機飲食看體質 腎病患者需忌口
肉毒桿菌用途廣 除皺兼治偏頭痛
保德信歐洲組合基金120億元核准募集 投資目標：發現歐洲新價值
陳總統籲重視加碼台灣 放寬投資中國本末倒置
司法院受理國務費釋憲案 強調處理將超然公正
趙建銘復職復審 保訓會說三個月內有結果
劉世芳批葉菊蘭 黃昭輝反批劉不知感謝扯後腿
標準普爾確認台灣主權評等「AA-/A-1+」 評等展望維持「負向」
國務機要費首度開庭 地院籲旁聽民眾嚴守秩序
陳瑞仁協查特別費案 國務機要費案不出庭
電視上打金恆煒 林正杰被判拘役50天
辜寬敏讚謝長廷聰明 說呂秀蓮不適當三軍統帥
國務費案總統列證人 將成首度開庭攻防重點
金管會：金控轉投資金融機構擬修章 策略性YES財務性NO
吳淑珍準時出庭應訊
亞運中華隊共獲9金10銀27銅
毆打金恆煒 林正杰被判拘役50天
中小企業根留台灣座談會 圓滿落幕
庭訊一個半小時後 吳淑珍突昏倒
蘇揆：甘國「非洲微笑海岸」名不虛傳
鼓勵優秀新聞人才 扶輪社辦公益新聞金輪獎
強烈大陸冷氣團襲台 愈晚愈冷
國內投信基金規模11月止1.96兆元 成長幅度0.76%
杜哈亞運：中華9金10銀27銅落到第9
臺博館西班牙文化講座~「畫」說陽光國度—西班牙
第一夫人出庭昏倒 總統趕赴台大醫院探視
台大醫院稱吳淑珍情況穩定 何時出院看狀況
走路工案非菊營自導自演 黃俊英雲林同鄉幫倒忙
金門推展漆彈運動 帶動觀光產業
強烈大陸冷氣團傍晚襲台 今明兩天嚴防低溫
總統夫人吳淑珍應訊中昏倒 急送台大就醫
輪狀病毒威力強 每年近萬兒童腸胃炎住院
施茂林：希望有更多醫療資源進入監所
過期剩藥不安全 既無藥效反貽誤病情
國務費案下午持續開庭 若醫生許可 審判長仍希望吳淑珍回庭
國務機要費案 總統夫人確定無法回庭應訊
政治受難者申請補償 延至2010年
緊急救治 吳淑珍體溫血壓漸恢復
興大與台中高農 邁向合併之路
盲人妙音樂集國樂團 17日宜蘭演出
健保費漲聲響起 700萬人將多繳保費
烏克蘭與台簽署加入WTO議定書
大聯盟官網票選 王建民榮登最佳先發投手
台証證券：2007資金回流 台股多頭上看8,500點
期交所12月18日起主動揭露臺指選擇權波動率指數
杜哈亞運閉幕 台灣9金10銀27銅八年來最差成績
新光人壽第三宗不動產資產信託完成簽約 明年初募集發行上櫃
金融重建基金正式接管東企 董監遭限制出境、禁止財產移轉
郭台銘遭記者勒索100萬美元 一怒報案
每天30毫克茄紅素 改善排尿障礙
澳發現新化學物質 可協助戒酒減肥
變相汽水酒精含量高 美國家長憂心
企業放寬投資中國上限？ 蘇揆澄清「不是這個意思」
春節包機2月5日開始 3月5日結束
台灣競爭力排名下滑 呂秀蓮籲勿忽視警訊
總統談兩岸互動 認是幾十年來最好時機
二度探視吳淑珍 卓榮泰說總統心情沉重
走路工案撥雲見日 陳菊說信黃俊英不信國民黨
謝長廷看總統夫人昏倒 籲人性關懷超越政治
呂秀蓮看總統夫人昏倒 籲司法應尊重生命
蘇揆海外關心吳淑珍 希望大家多點人性關懷
壹週刊記者疑勒索郭台銘 依恐嚇罪嫌送法辦
馬永成自行答辯 檢察官稱欽佩其道德勇氣
臺北孔廟展新貌 中英日韓四國語言導覽
師資不足 台灣文史系所不宜增設
電玩新用途 復健有趣不枯燥
健保費喊漲 七百萬人將受影響
仿維基百科 台灣民眾在廣東創「大醫網」
吳淑珍血壓不穩 需繼續住院治療
低溫特報 今晚到明晨低溫九度
衛生署修法 「天花」重納入高風險傳染病
敏感時刻 陳致中突飛美惹疑竇
蘇揆稱扁肯定 無請辭問題
立委選區劃分仍具爭議 15縣市通過、4縣退回、6縣市保留
用路人注意 台北國際馬拉松周日登場 北市道路實施交管
冷氣團報到 棲蘭梅花盛開！
吳家祿捐退休金投入公益 太座夫唱婦關懷弱勢
黑面琵鷺生態保育季開幕
泛綠聯合提名立委？民進黨團：黨中央處理
李遠哲批評台灣媒體不重視人類永續發展議題
竹縣花鼓藝術節 創意樂器互別苗頭
廣播金鐘獎 復興得六項成最大贏家
製藥機械龍頭廠 元成機械林口新廠落成
大陸冷氣團來襲 心血管疾病患者增多
修改藥師法 藥師經營藥局需具備兩年經驗
老菸槍興訟 要求萬寶路支付肺癌檢測費
FDA：拜耳心臟用藥特斯樂 可能引發致命過敏
諾羅病毒肆虐 日官方拉警報
傳染性肺結核者 可能將管制登機
血壓起伏太大 台大醫院稱吳淑珍需持續住院
北高選舉外界認平盤 呂秀蓮覺得是雙輸應檢討
陳總統籲以原住民為師 包容不同文化族群
母親住院還赴美 黃睿靚強調陳致中很快返國
王金平說國親聯盟必要 但立委選前不可能
新北市府小內閣 羊曉東說近半數留任
李遠哲批台灣媒體 盡是問些不三不四的問題
台灣閣揆首度過境歐洲 蘇揆稱驚喜連連
限期將屆 220萬人未換身分證
冬天 鼻子過敏者 應保持溫暖
合歡山低溫不夠 光下雨不下雪
老人人權保障差 人權指標待加強
技專校院統測簡章發售
總統府：政風處將調查官員出入招待所原委
蘇貞昌返國 赴台大探視吳淑珍
出入招待所？ 高志鵬與余政道澄清
北社籲綠營先檢討路線 再討論總統大選誰配誰
八成民眾贊成修法 處罰財產不明增加公務員
本週前馬宋再會？ 馬英九說沒聽說這件事
國營事業歹年冬 前11月虧損近200億
台聯內鬨越鬧越渾 黨主席辭不辭得聽錄音帶
憲改運動再啟動 民進黨明年提第二共和
台灣與邦交國自由貿易協定 因名稱問題暫緩通報WTO
蘇揆向總統報告出訪結果 鄭文燦說未談及人事問題
4D影像 窺探哺乳動物子宮內日記
一窺故宮精華 宋朝文物盡出
文化資產局籌設計劃書 十二月底報行政院
邁向上櫃之路 櫃買中心與勤業眾信報妳知
店頭市場開放交換公司債上櫃
台灣工銀主辦仲航公司55億元聯貸案
交映樓落成啟用 華映與交大產學合作基業深根
南韓官員：南韓禽流感 不會傳染人
葉克膜續命 紅斑性狼瘡病患成功換肺
助弱勢家庭過冬 衛生署中南部聯盟醫院歲末送暖
一成小中風病人 七天內會再次中風
英研究：讀莎士比亞作品 可預防老人痴呆
陳全壽請辭 蘇揆：要看完報告
胡瓜被控詐賭案 求刑3年
逢甲大學成功挑戰4萬片骨牌紀錄
八吋晶圓登陸 經濟部鬆綁
中信金增提呆帳準備近80億 將與泰方合資成立信用卡公司
台灣窮人變多 每天9.7戶淪低收入戶
民進黨掃花 進出招待所公職全送廉政會
走路工關鍵人楊慶德到案 檢方認為賄選與陳菊無關
吳淑珍狀況趨穩 是否再出庭仍待醫療團評估
朝野立委大推減稅潮 財政部三月內提稅改方案
民進黨批低價出售三中 國民黨強調合法合理
宋楚瑜選後首現身 不過問國親聯盟的事
藍營北市議長喬不攏 國民黨可能辦初選
民進黨將提廢18%復議 在野黨將動員否決
企業投資中國上限如開放 本土社團認將對台灣不利
台北縣民升格 立院初審通過北縣適用準直轄市
第七屆文建會文薈獎--全國身心障礙者文藝獎 得獎名單揭曉
《龍瑛宗全集》中文卷 國家臺灣文學館21日新書發表會
水下文化資產保護成果發表會在台北召開
教育部協助中部地區縣市開辦住宿型合作式中途班
經建會估中國旅客來台 2009年可達520萬人次
主計處：景氣差去年81％廠商未調薪
台東企銀下市19日起改列上櫃管股股票
國畫大師歐豪年將赴華府揮毫演說
關懷扁嫂 旅美台灣人團體籲尊重人權
藝人蕭淑慎驗出吸古柯鹼
公教18%優存爭議 教師團體立院角力
國際機票明年7月起附中文說明
上班族5成7為扛債族 7成5自認貧窮
中華文化復興運動總會更名為「國家文化總會」
高鐵發表聲明澄清 指親民黨指控子虛烏有
業務重心移轉 大都會裁撤500餘員工
大家一起來寫信 中華郵政定每月28日為「寫信日」
呂東英：政府若開放登陸40%上限 港股將不敵台股
大樂透頭彩 連7期摃龜
外匯管制致泰股崩盤 泰國政府：外匯管制不實施了
泰實施外匯管制 泰銖暴跌拖累台幣重貶1.44角
大眾銀與外商策略聯盟 獨排私募基金
華南金、開發金明年董監改選 公股規劃徵求委託書
上班族近七成五有貧窮感 近二成靠舉債過日
大陸工程獲印度首都59億元捷運標案
民進黨不復議18% 朝野無共識不處理
連宋王馬便當會 馬英九有事缺席破局
便當會會不成 馬英九說他事先不知情
李登輝讚謝長廷表現好 會支持2008民進黨總統好人選
北檢澄清未建議吳淑珍視訊出庭 尊重地院裁量權
呂秀蓮籲2008領導人清廉重要 民進黨立委認應提早決定人選
吳淑珍血壓仍不穩 台大說要繼續住院
總統府參議出入招待所 陳總統要求盡快調查
台灣學生設計「紙手機」 獲設計奧斯卡肯定
綠委為國務機要費案 左批翁岳生右打張熙懷
總統公子陳致中 據傳20日凌晨已自美返台
海外掛牌又一宗 宏泰電工子公司South Ocean申請南非證交所上市
《文化台灣繪本》叢書出爐
凳子圖書館 營造書香校園
力力社古文書契抄選輯 出版
台灣學生「紙手機」概念 奪設計奧斯卡
經建會：明年經濟成長率4.6%
躍動的茂林
躍動的茂林
躍動的茂林
蘇揆盼體委會積極爭取主辦世大運
台北花市及站前地下街耶誕熱鬧滾滾
陸委會：若中國願協商 年底將可開放觀光
湯圓熱量高 4顆等於1碗白飯
中國專家警告 SARS、禽流感可能成為武器
中文大熱門 全美5萬學童搶搭學習
黑升麻無助紓緩婦女更年期不適
中國及港澳居民申請來台保證書取消對保
流感肆虐 校學拉警報
子宮頸癌疫苗到貨 鎖定青少女
「寵物當家」知名狗明星 雅夫病逝
為聖安娜之家募款
台灣6成青少年 每天運動不到1小時
日盛銀：半年報資本適足率0.97% 會計原則變更追朔以致
期交所：明年擬推出匯率期貨等新商品 擴大市場宣導與人才培育計畫
台灣大哥大黑莓即時郵BlackBerry服務正式在台上市
土銀慶祝改組60週年 回饋客戶有創意
財政部：96年度綜所稅各項免稅額、扣除額維持不變
政府國際招商有成 前11月僑外來台投資金額大幅成長280%
台啤首度上街慶耶誕 50綠精靈將街頭快閃
黃易群俠傳掀免費武俠遊戲熱 中華網龍鹹魚翻身擠身百元俱樂部
國際期貨市占率 寶來曼氏稱霸
電腦配藥仍會出錯 病人取藥應仔細比對
新型瘧疾疫苗 阻絶瘧蚊傳染源
塵肺病已造成中國農村嚴重社會問題
多動腦 有助老年人長保認知敏銳
農民非法養殖 越南再傳禽流感疫情
李登輝挺他選總統 謝長廷說他很光榮
宋楚瑜去美國 仍盼國親能合
陳總統力陳捍衛新聞自由 台灣今年超越美日
馬英九說大家後會有期 蘇貞昌道下台莫給人嫌
陳唐山說吳淑珍身體好會出庭 呂秀蓮說吳淑珍狀況令人擔憂
吳淑珍出庭昏倒 馬英九籲應關心
選前發表不同言論 黃慶林要求黨紀處份羅林李段
陳致中返台即探母 陳幸妤銷假已上班
林鶴雄駁多重器官衰竭說法 強調吳淑珍病情無變化
台灣對中國投資 經濟部說今年創新高
金鐘獎頒獎 資深演員包辦戲劇大獎
教長：北市自辦基測 資源分配更不公
刺繡聖經故事 張美筠鉅作享譽國際
台灣工銀與恩得利簽約主辦6億元聯貸案
大樂透加碼 頭彩衝破7億
12月台指期結算 多方大獲全勝
日盛投信：資金行情延燒 明年4月前台股行情樂觀
台灣乳癌篩檢率 遠不及美國
台灣居民明年起到中國免填入境登記卡
陳致中自美搭機經東京返台
世紀男高音卡瑞拉斯跨年來台演唱
新光人壽與寒舍簽約 合作開發信義區A12五星級旅館
遊覽車車籍資料明年起可上交通部查詢
寶華綜經院預測2007：台灣經濟成長率為4.20％ 民間消費成長一倍
清查黨產 財政部籌組顧問團隊
合庫、台銀、土銀、台灣中小企銀 董事長總經理大風吹
公益彩券買氣縮水 前11月銷售較去年減少57億元
兆豐產險前進塞班設分公司 金管會OK
台新金控40億元私募 索羅斯對沖基金全包了
11月份外銷訂單272.2億美元 創歷年單月次高
經濟部釋出台糖土地 中鋼承租拔頭籌
中油公司得標利比亞礦區 估藏量約5億桶
連8摃 大樂透頭獎8.75億累入下期各獎項
證期局：外資迄12月15日 買超上市股票5,278億元
日調查：便秘者大腸癌罹患率未必較高
美研究：維生素Ｄ可減少白人罹患多重硬化症機率
過度依賴衛星導航 大腦反應變慢
高鐵再發聲明 強調安全是通車最原則
王金平和呂秀蓮結盟 強調2008總統不只馬要選
高雄市新小內閣 邱太三捨陸委會當副市長
合庫董事長陳沖卸任 婉拒轉任政務委員
李登輝讚謝長廷 蘇貞昌說好事一樁
台北地院證實 吳淑珍將請假不出庭
馬英九說國民黨總統候選人 明年八月底定
交通部表將與履勘委員劃清界線 不再邀請回高鐵把關
南檢說許陽明也有問題發票 管碧玲說丈夫保證絕無浮報
林鶴雄建議吳淑珍 繼續住院治療
花蓮縣政府把關 國賓飯店力推花蓮有機美食
英美史料電子書 大學可檢索
《龍瑛宗全集》中文卷新書發表
「九九峰建築農耕隊」用藝術築巢
威剛否認採用瑕疵IC 與大陸瑕疵SD卡流通無關
選舉補助費 每票300元 杜絕惡質政商關係
永豐餘集團進軍RFID產業 成立永奕科技搶錢
台灣記協籲釋放程翔
吳淑珍請假 合議庭裁定 國務費審理不違憲
北市籌設全台首座婦女人權會館
NCC調降電信費率 電信三雄明年營運受衝擊
中華電信與Google策略聯盟 合推手機搜尋服務
國務費案 違憲主張遭駁回 被告律師不滿
汽車行駛高速路後座須繫安全帶 三讀通過
上班族月薪 工程研發職務最高
慶祝通車95週年 阿里山鐵路復駛中興號
教部：採認民間證照 最快明年起試辦
紐約公共電視台將首度播出台灣電影
我駐汶萊代表處明年3月復館
台灣啤酒站穩八成市佔率 年度目標提前達成
台灣菸酒前進中國 將赴北京、上海設辦事處
張忠謀功在半導體 榮獲第二屆「潘文淵獎」
台開：台北車站東南側都市更新案 下周送件申請
財富管理大調查 七成六財富管理客戶賺到錢 住桃竹苗自認最有錢
台糖江南渡假村迎聖誕 推巨型薑餅屋應景
全達股價一年暴漲30倍 王雪紅再寫飆股傳奇
乳癌新藥上市 癌末患者福音
惱人灰指甲 治療趁冬天
早期使用胰島素增敏劑 有助穩定血糖
兒童藥暗藏風險 家長應多確認檢查
12月29日吳淑珍再出庭? 顧立雄說要問醫師
蘇揆指高鐵通車安全第一 不必有政治口水惡意批評
高市小內閣正式出爐 近半數首長獲得留任
新任小內閣都已全部公佈 黃俊英仍求撤銷陳菊當選
游主席提總統立委二合一 蘇院長說人民現在不急切
行庫高層異動惹眾猜疑 蘇揆說完全不是看顏色
支持民進黨6年掉8% 挺台灣認同10年升2倍
馬英九臨去送秋波 向員工喊我愛你們
蘇揆：解決馬祖醫療需求
邱太三將任高市副市長
台權會痛批踐踏人權 說今年國滅人權元年
沒名履勘委員又出聲 高鐵聲明內容均偽造
移民署署長 吳俊吉接任
蘇揆說自己常見總統 是老朋友也是好夥伴
世界之女呂秀蓮發表 呂說女元首世界趨勢
參觀受難者文物展 馬英九盼真相大白
許財利支持者反罷免 國民黨說會繼續推動
高鐵何時正式通車 二十四日可能揭曉
國民黨地方官起訴多 游魁說應反省速改革
旗津 戰爭與和平 紀念公園 啟用
文化藝術節開鑼 當竹遇上壺 樂活
2006總統教育獎 中小學71人得獎
蘇進強將辭台聯黨主席
鴨隻屠宰場 查無瀝青去毛
高雄鄉親叫他總統 謝長廷說沒有想到
彰化鄉親叫游總統 游錫堃說先做黨工
總統立委選舉合併 行政院要中選會想
油健喊窮年終卻高 朝野立委均批不妥
高鐵營運許可 交部元旦前發
高鐵一月將通車 消基會發起拒搭
吉尼號宜蘭擱淺 蘇澳海域大污染
蘇揆力挺高鐵 高雄坐回台北
莊啟旺與黃石龍 當選高市正副議長
高雄首位女市長 陳菊宣誓就職
櫃買中心將與蕃薯藤網站合作 提供興櫃行情資訊揭露
櫃買中心網站改版 元月二日上線
北市長交接 郝龍斌走馬上任
提前使用標靶藥物 乳癌復發機率減一半
防治熱帶傳染病 高市催生熱帶醫學中心
研究發現：保特瓶裝水 化學成份隨時間增加
南投信義山地部落平安夜 熱翻天
台灣英語村 明年9月可望開村
吳碧珠連任議長 陳錦祥驚險當選副議長
文建會公告「文化創意產業投資申請作業要點」
《2005年台灣視覺藝術年鑑》新書出版
證交所與富時合作 編製「臺灣發達指數」與「臺灣高股息指數」
中央銀行資產外幣佔96.49 % 盈餘具高度不確定性
券商公會明年改選 黃敏助內定下屆理事長
券商公會慶祝50周年 捐50萬元做公益
中油、台電4.6個月「年終獎金」? 經濟部：94年度考核獎金與績效獎金
開放人民幣兌換 彭淮南：現在就是最好的時機
台彩公司：公益彩券開獎中心落成 週一至週五天天開獎
ING全球生技醫療基金 12月27日開始募集
埃及傳出第八起禽流感致死病例
紐約禁菸三年 菸害喪生人數大幅減少
愛滋孕婦不做篩檢 四成寶寶受到垂直感染
健保多項醫藥新制明年上路
南科減振弊案偵結 謝清志求刑15年
富邦最後第二大樂透 頭獎預估可上看九億
開放人民幣兌換 彭淮南說最好時機
陳總統想破朝野僵局 監委以政黨比例產生
游魁推總統立委合選 黨內初選也沒必要分
國民黨要罷免許財利 許叫馬英九不要管他
三中又賣掉了 趙少康接中廣
不再兼職馬主席 願景下鄉通通來
質疑張熙懷親中 綠委要求勿洩密
明年未換新身分證 不得辦護照及銀行開戶
台灣KTV二大龍頭 好樂迪、錢櫃擬申請合併
線上遊戲虛擬寶物買賣 國稅局：屬財產交易所得應依法申報納稅
精技電腦南區物流中心啟用 競爭力大躍升
行銷預算大洗牌 Yahoo：網路廣告大躍起
跨年倒數 101大樓將演出3分鐘煙火秀
健保調漲 春節後實施
中日歷史研究 許世楷：涉台部分一概不承認
高市聯合中央資源爭取2011世大運
傳接監察院長 葉菊蘭動向受關注
中華電信擬以每股15.1元 收購神腦32.5%股權
冷鋒來襲 台灣各地氣溫將明顯下降
金管會放寬期經公司代操外幣保證金交易
金管會點名信用卡現金卡逾放 台東中小等6家銀行上榜
本國銀行11月放款增加639億元 逾放減少55億元
經濟部開放複合防鏽顏料等20項大陸物品進口
去年賺錢最多：台塑集團 最會賺錢：中華開發
萬泰銀發行MoneyBack白金卡 最高10%現金回饋
恆春外海強震
新光金董事會組織調整 許澎升任首席副總經理兼風控長
地牛翻身！屏東恆春規模6.7地震
「傳藝兒童數位學習網」邀請大家上線體驗
國家臺灣文學館徵集琦君書信
大樂透頭彩九連摃 將再刺激買氣
健保調漲 春節後實施
免費流感疫苗將用罄 高危險群速接種
老是覺得累 恐為慢性疲勞症候群
癌症標靶新藥爾必得舒 治療頭頸癌
恆春百年首見強震 兩人死亡三十八傷
傳葉菊蘭任監察院長 總統府說不回應傳聞
軍購案終於開審 立院排入週五議程
總統政黨比例提監委 綠委說違憲堅決反對
總統說宋陳密會 調查局說有初步查證
中廣傳出將賣趙少康 新聞局說兩照不能轉
趙少康證實買下中廣 說要經營超黨派電台
七月總統候選人確定 蘇揆說尊重黨部決定
監委提名與軍購兩案 王金平認本會期應過
郭瑤琪驚傳疑涉收賄 約談後移送北檢複訊
何煖軒被檢調約談 稱不清楚郭有無收賄
趙建銘涉內線交易 台開案一審今宣判
在網路愛上台灣(一)
在網路愛上台灣(二)
文化藝術網站
前董事長捲入行賄風波 南仁湖股價重挫
北富銀28日大樂透告別秀 頭獎12億起跳上看20億
台鐵車站招標弊案 郭瑤琪60萬交保
台開案一審宣判 趙建銘刑6年罰三千萬
臉部除舊佈新 肉毒桿菌、玻尿酸業績爆紅
台開案 趙玉柱判刑8年4個月 趙建銘6年
美研究：骨鬆藥物「福善美錠」停用五年後仍有效
五大愛滋事件票選出爐 民團籲重視感染者人權
草屯茄荖山莊成為全國第一個藥癮治療社區
馬英九的驕傲 凸顯台灣數位落差問題嚴重
中廣又轉賣 交易疑點及爭議多
南台灣134所國中小校舍受損
慰問地震傷亡家屬 蘇揆：撫卹比照921
全國蘭展 十萬朵蘭花展嬌容
便利超商96年度起代收2萬元以下營業稅
1226地震損失 財政部：得報備勘驗減免各項稅捐
經濟部投審會通過力晶、茂德、日月光登陸投資案
大樂透熱透 上喊20億元
北富銀：已備妥5500箱彩券紙 1228大樂透不怕缺紙
恆春大地震海底線纜受創 亞洲匯市被迫停擺
新光銀董事會決增堤呆帳準備44.7億元
DRAMeXchange：2007 半導體後段測試產業榮景可期
104人力銀行：五成上班族決定年後跳槽 高階經理人放眼大陸工作舞台
金管會：明年起海嘯納入地震險承保事故 理賠上限提高為600億元
深藍．徇私．愛哭 翁岳生的三大特質
台新金控：QE資金到位 40億元私募順利完成
MasterCard「消費商數」報告出爐 台灣近五成三民眾具備良好 SQ
壹周刊說殷琪求扁 高鐵嚴正澄清
恆春強震震壞電纜 亞洲通信幾近癱瘓
六十萬交保候傳 郭瑤琪強調自清
總統府確定拒提密件 地院表交合議庭處理
傳情緒崩潰續請假 張熙懷周五不蒞庭
民進黨財務窘困裁員 黨主席減薪成十萬
雖仍未三審定讞 趙建銘繼續停職
連續六月景氣藍黃燈 經建會短期審慎樂觀
親家女婿遭判刑 總統府不便置評
涉違反政府採購法 檢察官起訴鄭永金
裝置藝術家<梁任宏>紀錄片 今日公視首播
鐵路改道 安通站將走入歷史
文建會學生美術館徵選結果出爐
英陶瓷修護師PAUL CAULCUTT臺博館演講
北中縣市走回一綱一本 教改團體反對
文化總會發行台灣史料集成
合歡山入冬來首度下雪
101煙火秀 SONY 三千萬得標
國際電纜遭震壞 聯外通訊大亂
強震嚴重破壞海纜 2日起展開修復
強震中斷亞洲通信 電話及網路至少3周完全修復
王建民獲頒一等教育文化獎章
旅美台灣社團促免除張熙懷職位
王建民獲頒教育文化獎章
腳踝痛 可能是心臟病前兆
若判刑確定 趙建銘醫師資格將不保
兆豐商銀否認對士林官邸土地融資超貸
央行十度升息 調高重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125%
銀行公會明年起增設「債務協商委員會」提供債務協商諮詢
台新金贊助卡瑞拉斯跨年演唱會 邀慈善團體一同迎接2007年
2007年理想品牌調查 9成不變 Panasonic「曝光率」最高
第095104期大樂透開獎出爐
華頓全球時尚精品基金 1月3日正式開募
建興電擴大與飛利浦合作 跨足車用光碟機市場
集保結算所與新加坡交易所簽資訊備忘錄
員工分紅配股所得稅 由面額改成現價80%
元京證、復華金臨股會通過換股比例 明年4月2日正式合併
鄉林：明年推案價增量減 房價仍有5-10%上漲空間
印度肺炎傳染迅速 醫護人員受害最大
總統會見日本團體 盼台關法成日國內法
立院處理十八趴復議 銓敘部:不成回舊制
民進黨以新聞常遭扭曲 將獨拒中國時報採訪
許陽明特別費案 南檢偵訊後飭回
新新聞:張熙懷被出賣 法務部:立委問政需要
立法院今處理軍購案 國民黨甲動付委審查
謝長廷籲08君子之爭 台灣民主就有希望
明年油價維持每週浮 水價確定明年不會漲
784檢察官連署 挺情緒崩潰張熙懷
民進黨蘇系立委反對 總統立委放在一起選
故宮博物院宋朝文物展 紐約時報大幅報導
大樂透頭彩3人獲得 每人分得6.25億元
29日國務機要費案 吳淑珍再度請假
富邦銀大樂透告別作 創四項紀錄
小西園掌中劇團元月赴美巡迴演出
國務費案 張熙懷請假 檢察官林達代打
明年元月起外籍人士簽證 改至移民署辦理
北市31日首見超巨大汽球跨年遊行
台股站上7800點 全年最高點封關
國務費案 明年1月12日再開庭
南韓科學家破解蛋白質謎團 治療愛滋有望
近半違規電視廣告為減肥豐胸產品
星發現接骨木萃取物可抗流感、登革熱
立院通過軍購案追加預算法源
證交所：95年台股指數上漲19.48% 總市值增加3.74兆元
期交所大幅放寬期貨、選擇權部位上限 明年1月15日生效
櫃買中心：2006年OTC指數上漲30.57% 總市值增加5869.84億元
財政部：個人以買賣房屋營利 97年起須課徵營業稅
314位樂透頭獎得主做公益 5年捐5億1843萬元
市售茼蒿菜 半數有農藥殘留
血糖機暗藏玄機檢 自我測血糖睜大眼
英政府明年起對各餐廳進行整潔評分
破解網路謠言 食品安全網測驗飲食ＩＱ
經濟部：開放8吋晶圓登陸 有助提升廠商大陸競爭力
鈺創科技將投資台晶私募案取得45%股權
為台商回台鋪路 證交所擬開放非本地註冊公司上市
倫敦奧運場館 游錫堃姪子蓋的
終於!! 檢察總長人事案付委審查
民進黨採焦土政策 18趴復議明年再審
民進黨有十一寇? 柯建銘盼外界勿分化
祕密總統競選辦公室? 馬英九:絕無此事
軍購案付委審查 親民黨打馬罵扁
2007年 黃志芳:外交部將成作戰單位
總統夫人吳淑珍漸癒 兩週內可望出院
選區劃分案未竟 王金平要與蘇貞昌協商
考試院長姚嘉文 任弔唁福特特使
國務機要費案審理 再駁北檢保全證據
開放人民幣規劃 蘇揆指示陸委會規劃
蘇貞昌年終記者會 表心中無媒體黑名單
李登輝反對晶圓放寬 批頭痛醫頭腳痛醫腳
蘇揆閣員齊赴陽明山 召開內閣年終檢討會
游揆大戰中國時報 謝:非打壓新聞自由
施茂林回應質疑 檢察官心唯法律
時代雜誌十大醜聞 國務機要費案列第五
李登輝反對開放八吋晶圓廠赴中國投資
台銀自96年1月2日起調整新台幣存放款利率
BERI：台灣投資環境評比 全球第六亞洲第三
聯盟團體呼籲築起線上安全網 讓孩子e塵不染
玉山金控獨家簽下王建民二年企業代言權
減肥可降低男性罹患前列腺癌風險
哈啾咳嗽問題多 醫界公布「慢性呼吸道疾病治療標準」
長期電腦前工作 小心頸肩綜合症上身
晶圓0.18製程登陸 蘇揆:企業可加碼投資
回應時代雜誌醜聞榜 總統府盼客觀看待
李登輝反晶圓登陸 謝長廷說要有配套
世界衛生組織統計 台灣自殺率全球第二
歲末內閣聯誼會 蘇揆大唱衝衝衝
立委選區協商未完成 兩院祕書長將先聯繫
2007「舞躍大地‧精華再現」1/9、10城市舞台演出
卑南遺址第四批出土文物完成移轉
教育部首度舉辦「2007教育影展」系列活動
101煙火秀 跨年188秒
太魯閣號試車 春節加入東部幹部營運
追思美國前總統福特 姚嘉文院長啟程
吳淑珍出院 仍需靜養
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