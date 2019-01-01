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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
違法遭函送 簡錫(土皆)：雙十將再和平違法
防登革熱擴散 中央成立流行疫情指揮中心
李傑：中國已有效掌控第一島鏈以西海域
蘇馬會 馬英九：罷免案表決前仍有可為
倒閣扁不解散國會？卓榮泰：不推演假設問題
倒扁全島遍地開花活動 明到高縣岡山中山堂
李傑：國軍武器籌建以提昇聯合戰力為核心
出借農十六 高市國民黨團批市府行政不中立
公投法修正案 立院待政院版付委後再審
秋節彈性放假 股市期市交割順延至次一營業日
民進黨團重申：若倒閣成功將建請解散國會
尋找台灣老虎伍茲 企業三巨頭將舉辦座談會
防登革熱擴散 中央前進高雄防疫
交通部：依最高行政法院判決 ETC合約無效
蘇揆：解散國會權在總統 身為閣揆專心做事
農委會：台灣畜產種原基因庫建置完成
馬英九否認明年辭黨主席準備2008總統選舉
黃志芳：不知道南線工作 沒有被檢調約談
政院決定中秋5天連假 蔡堆：929傍晚才知道
黃志芳：用中華民國或台灣參與聯合國都困難
中油：明天宣布國內油價調漲機會大
量販業：烤肉架鍍鋅未禁售 也不致危害健康
學校9日是否放假？ 教育部下午開會討論決定
蘇馬會？蘇揆：盼國民黨展現誠意撤罷免案
台新金：報載與彰銀換股比例 非事實
日圓走貶 新台幣午盤量增貶值6.7分暫收
太百案北檢起訴六被告 吳淑珍簽結
教官出現倒扁現場被調職 教育部：依法辦事
中選會：即使配套修法未完成 國會仍可改選
員警過勞 內政部:縣市警力不足明年陸續增補
黃得瑞：竹科將與中科南科打造世界第一園區
25屆世界華商經貿會議 張富美：追求三贏
倒閣扁不解散國會？總統府：不是總統本意
馬英九辭黨主席選總統？國民黨：空穴來風
太百案偵結 北檢另分案追查其餘禮券流向
不滿NCC主委列席 科資委員會爆口角
警察值勤過勞死 內政部：從優撫卹
台北地院解除龔照勝限制出境
警官執勤猝死 施明德：活動照常進行
國民黨立委朱俊曉倒閣連署過門檻
扁施壓貴婦團頂罪？卓榮泰：一派胡言
台北股市收盤上漲77.90點
國慶籌委會：大典籌備未中斷
李應元：高科技外勞逐年減少 2－3年內終止
今年至9月底止 外資累計買超台股3140億元
教官現身凱道 李傑：未表明身分就不處理
杜正勝：邀縣市教育局下午會商9日是否放假
金融傳產領漲 台股蓄勢挑戰7000點
10月台指期上漲82點 逆價差1.95點
台北股市金融股領軍 上漲77.90點
李逸洋：警力無法負荷 反貪腐運動適可而止
李應元:無柔性罷工說 政治罷工社會觀感負面
李傑：F16C/D採購案遭美國總統暫停
10月電子期漲2.95點 金融期漲28點
總統府：九月起取消領據支領國務機要費規定
藍委：教官沒違法 教部應收回處分命令
李傑：採購阿聯小潛艦胎死腹中 絕未付訂金
憲兵參謀長違規使用情報費？李傑：違法就辦
陳瑞聰：明年第1季前面板需求可望持續升溫
遭檢舉穿仿冒球衣 蔡煌瑯：事先不知很自責
陳瑞隆：台灣經濟經不起罷工 罷工支持度低
反貪倒扁車隊 嘉義縣政府靜坐抗議
中秋節連續假 台東至綠島蘭嶼海運增加航次
中藥治老年失智症有譜 中醫研究獲初步成果
屏縣府核准反貪腐活動 抗議電話連連
新台幣兌美元匯率貶2.9分收33.127元
新台幣兌美元匯率貶2.9分收33.127元
台聯黨團：紅綠停止惡鬥 勿讓員警過勞
SOGO案扁嫂無涉入實證簽結 總統府：尊重
教部宣布各級學校9日放假 高中以下14日補課
經建會將與各縣市政府合作推動服務業
施明德反貪倒扁車隊抵嘉義 倒扁挺扁人士互嗆
林一方關馬行動 籲馬英九為破壞法治道歉
日圓走貶 新台幣兌美元貶值2.9分收盤
台北紡織展3日登場 強調機能性及功能性
太百案今起訴 遠東集團總裁徐旭東今晚說明
海基會設立大陸配偶關懷專線 提供服務
李傑證實東部機場軍用跑道擴增
大考中心主任簡茂發與兩位副主任請辭
國民黨團：黨版罷免總統提案將暫緩列案
立委籲先抄政治性地下電台 NCC：帶回討論
警方與金融機構11月起建立警示聯防機制
民航局:新一代航管系統封閉系統 無入侵疑慮
建中換心新生劉聖豪腦水腫 昏迷兩週後不治
遭起訴 李恆隆：未讀新併案內容 不予置評
網友想看雙J復合 蔡依林：沒有想法
陳瑞隆：燃料油價暫不浮動
何志欽承諾兩週內放棄美國國籍
推行產銷履歷 農委會:儘速完成藥劑登記推薦
央行升息 10年公債殖利率續揚 短線恐漲破2%
全教會：連假決策模式倉促 希望是最後一次
中小企業協會：罷工傷害經濟 產業界反對
何志欽：金融商品課稅一致化可朝間接稅思考
島田洋七來台 介紹佐賀阿嬤樂觀人生態度
保發中心明邀保險業者座談 投資ETF可能調整
財政部：營業用車輛牌照稅節稅有技巧
二次罷免總統案 台聯：將投棄權票
台灣高球公開賽 陳浩均等三業餘選手獲參賽權
高公局上修中秋假期國道尖峰日交通量預估值
立委質疑中科污水管線 國科會：經評估決定
蘇揆弔劉天下 籲倒扁主導者還台灣社會寧靜
被起訴 徐旭東表遺憾強調清白 相信司法公正
大投資定案 經建會:雲林石化園區2008年動工
罷免案暫緩列案 國民黨：營造政局善意氣氛
新台幣匯率收33.127元 創9個多月新低
中油擬推計程車油價配套措施 經部：未確定
期交所：期貨10月9日休市 10月14日補交易
台銀合庫今起升息 土銀明起調高存款利率
彰銀與西聯匯款合作 提供全球最快匯款服務
諾貝爾醫學獎揭曉 RNAi技術開基因治療新頁
徐旭東：我是無辜受害者 司法會還清白
2005保險申訴1310件 健康險糾紛居壽險之冠
台灣在夏威夷建置公釐波望遠鏡 明天啟用
駐外館讓台灣旗代替國旗?黃志芳:瞭解後處理
北檢：第一家庭使用27萬元李恆隆所提供禮券
呂秀蓮：依據憲法分析議題 非主張倒閣
反貪車隊過境嘉義 紅綠都遭警舉牌幸無衝突
中選會明發布北高市長及市議員選舉公告
美國自由之家評比 台灣言論自由滿分
劉聖豪不敵病魔病逝 建中製作學生證相伴
MLB季後賽將登場 將可見證台灣兩大巨投風采
太百案 檢方：高層介入說乃林華德等佯稱
教育部宣布調整假期 北市教育局配合辦理
能源外交新進展 台灣阿聯合資計畫年底明朗
中油若提計程車油價配套 恐有礙市場機制
主計處：去年辦理留學簽證人數增4.7%
黃正一接任幸福人壽董事長
中國旅行團新中橫車禍 已知六死十四傷
罷免案審查 國親將提辦法邀政黨領袖列席
台灣珠寶市場年500億平均購買單價全球第2高
SOGO案偵結 藍營無法接受 綠營籲尊重司法
府院黨高層會商 民進黨憲改只提一版本
中國旅行團南投車禍 海基會：將聯繫海協會
北檢：李恆隆SOGO禮券有逾一千萬元流向不明
倒扁遍地開花活動車隊明至高雄市
大連旅行團南投車禍 蔡堆緊急南下處理
中華職棒蕭任汶投六局無失分 象1：0克熊
民進黨：反對二次罷免 黨籍立委不進場投票
國務費案 查黑中心:只會以證人身分問李登輝
風華再現 台日博覽會特展北美館登場
中信金若辭兆豐金董事 財部:不排除提前補選
SOGO案扁嫂無涉入實證簽結 民進黨：尊重
中國觀光團信義鄉重大車禍 六死十四傷
大連旅行團南投車禍 六死十五傷名單
貴夫人團透過吳淑珍所購禮券 與李恆隆無關
大連旅遊團車禍 觀光局：閃避轎車不慎
中國旅行團南投重大車禍 事出有因
倒扁車隊進駐南鯤鯓 今晨出發前進台南市
期貨商：逼近波段高點 多方佔優勢
類股輪動 台股蓄勢挑戰7000點
台股開盤下跌18.88點 為6942.07點
氣象局：菲東方海面熱帶低氣壓發展待觀察
台北秋節農漁畜產品供應量足 價格漲少跌多
美國在台協會六日至十日放假
蘇揆:國民黨不再提罷免 才有誠意
台股7000點在望 惟須帶量攻堅
榮民榮眷基金會 受理重大傷病救助申請
日圓反彈 新台幣匯率小升
今年第16號輕颱貝碧佳形成 侵台機率小
亞銀協會年會 總統邀業者參與金融套案計畫
僑銀：引進外資尚在洽談評估中
中國旅行團車禍 海基會協助家屬來台善後
王令麟：台灣是全球華商運籌總部最佳選擇
WitsView估10月上旬IT面板價格續漲
蘇揆:宣布秋節彈性放假晚造成不便 不好意思
蘇揆:修憲應循程序 考量國人是否有共識
暫緩二次罷免案？馬英九：朝野協商化解僵局
肺癌特定蛋白過量表現 可望成為抗癌新標的
亞洲大學帶進熱歌勁舞 戒治所收容人解鄉愁
陳瑞隆：吸引華商回流 優惠政策將陸續出爐
楊文嘉：台灣社25日辦晚會 重定義光復節
罷免箭在弦上不得不發？蘇揆：馬英九錯了
簡訊詐騙死灰復燃 警方提醒假信貸真詐財
蘇揆：首長特別費須用於公務 不應變薪資
倒扁環台隊伍抵南檢 控告蘇煥智等人瀆職
大連來台旅遊團車禍 將安排家屬來台善後
謝長廷：紅衫軍易聯想赤軍連 日人來台銳減
兩立委肢體衝突 立院議事短暫中斷
國慶酒會外賓進出受干擾？外交部：有備案
日圓反彈走強 新台幣午盤升值5.1分
倒扁環台隊伍過境高市 葉菊蘭：平常心看待
竹科交流道南下北上匝道今全面通車
蘇振平溢領專業加給？審計部：行政院核定
雙重國籍爭議 何志欽：辦理放棄美籍手續
台北大巨蛋BOT案市府與遠雄今簽約 99年完工
倒扁車隊車窗遭擊破 南縣警蒐證調查
蘇揆盼立委支持總預算案
橘營：黨版倒閣提案還需五人連署成案
原民台長爭議 原民會:簽約時會堅持原民身分
趙藤雄：結合專業團隊 打造最佳巨蛋園區
19萬人次警力因應倒扁 蘇揆：已達負荷極限
台北股市收盤下跌4.07點
長假前買盤縮手 台股指數空間不大
游錫（方方土）:討論憲改 過程民主結論開放
10月台指期下跌19點 逆價差16.88點
油價調漲？ 中油：下午五時宣布
10月電子期跌0.05點 金融期跌12.8點
林一方籲馬英九為核准24小時倒扁集會道歉
王建民拿下美聯勝投王 總統:英雄出少年
藍軍暫緩提三次罷免總統案 封殺軍購監委案
SOGO案吳淑珍無罪簽結 橘營質疑檢察官失職
中國旅遊團車禍傷者要求醫療包機運回大連
黃昭堂籲朝野政黨支持陽光法案立法
李永萍等質疑蘇煥智限制人民移動權利
董氏基金會:學子上網時間與憂鬱程度成正比
柔性政變訴訟案 高院將傳李傑到庭
台北股市狹幅整理 收盤小跌4.07點
因應罷免總統案 民進黨團通過三不政策
淡水發現未爆彈 軍方人員前往移除
施明德質疑SOGO案 籲人民參與十日天下圍攻
民進黨團建請黨中央 不急提出修憲版本
華岡之狼聲請假釋案 法務部：本週內決定
立委林鴻池等籲修改領據核銷特支費比例
立委指最有利標恐生弊案 蘇揆：嚴查嚴辦
新台幣兌美元匯率升值7.2分收33.055元
倒扁總部提告訴 蘇煥智：尊重
新台幣兌美元匯率升7.2分收33.055元
亞銀協會25週年大會 17國銀行界代表與會
倒扁明日挺進台東籲鄉親參加 挺扁取消集會
防污染菠菜事件重演 疾管局成立剝絲監測網
立院永續會幹部交接 蘇揆王金平致意
國際油價回跌 中油本週不調油價
央行11日再標售1千億元364天期定期存單
特別費不是薪資 馬英九：本來就這樣
曾國烈：外資有機會併購台灣金融機構
施明德率倒扁隊伍抵高縣
中秋及國慶連續假期 海關增派關員辦理通關
高爾夫希望工程再啟動 三選手將赴美日圓夢
美元走貶 新台幣匯率升值7.2分收盤
大連來台旅遊團車禍 公路局:疑人為操作不當
中秋國慶假期延長 台鐵加開列車
王建民熱延燒 檢察官辦公室貼王海報
南部登革熱疫情 病毒株可能從越南傳入
消基會反對中油假浮動油價之名行不當漲價
六日九日十日休假 央行外匯交易室仍上班
三十三項內視鏡手術 明年納入健保給付
台德菁英計畫獲認同 賓士汽車投資職訓中心
公視明播李遠哲的紀錄片 追憶在美32年生活
天使海亞笑中帶淚 片商捐票房10%助偏遠小學
期交所推造市大進擊 提升黃金期貨交易熱度
黃敏惠籲執政當局立即出面弭平緊張局勢
中油：國內汽柴油價格本週不調整
太百案 藍營質疑收賄無罪 要求檢察官說明
太百案 北檢：結案是依證據專業判斷
中國旅行團車禍 家屬中國官員最快明天抵台
修改領據核銷特支費比例？主計處：會檢討
梁文傑婉拒推薦 央廣總台長難產
明基1年來手機事業損失達8.4億歐元
警察壓力大 健康人生聯盟籲鼓勵代替苛責
公視將轉播王建民郭泓志所有比賽實況
金融業無限徵求持股 門檻由10%提高到12%
調查:2010年後全球液晶電視市場成長趨緩
推廣台灣米 農委會舉辦人氣餐廳網路票選
國務機要費案 蘇揆：尊重專業 依法嚴查
何志欽明與AIT面談放棄美國籍
彰銀明調升定期性存款牌告利率0.07個百分點
金管會：首宗國際債券今天生效
TFT產業由快速成長步入穩定成長
僑委會：呂麗莉溫哥華國慶演出非僑委會邀請
公司法修正 庫藏股轉讓員工最長兩年禁售
經部：國營會執行長黃重球 杜紫軍掌技術處
最新電腦防毒機制強化綜合防護及掃瞄偵測
太百案 檢察官：已盡調查之能 虛心受批評
柯建銘：修憲環境面未到 應讓各界先討論
蘇揆:陳總統金改綱領推動下 金改有具體成果
金管會與南非簽署證券保險監理合作備忘錄
東亞銀行副總裁：美國通膨之戰尚未結束
學者：製造業附加價值拉大台韓國民所得差距
輔導管教學生 教育部不主張中央訂統一規範
修憲法總綱？府院黨定調緩一下 不急著處理
分食月餅自製醬料 健康過中秋
兩位美籍科學家以天文物理獲諾貝爾物理獎
華碩LCD TV獲日本G-Mark設計大賞
民進黨修憲案 劉世芳：總統會遵守四不承諾
民進黨明討論憲改 黨中央擬妥各方案
公股：台新金彰銀換股比例一比一 不太專業
綠營成立因應罷免案小組 討論表決動作
中國旅行團車禍 死傷者家屬明晚抵台
台灣高球公開賽五日開賽 144名好手競技
央行標千億元定存單 公債殖利率可能再彈
民調:77%民眾認為台灣應更積極推動加入世衛
聯電盃大專籃賽 北科大旗開得勝
來台旅遊團重大車禍 人為因素居多
公股小組：由開發基金決定是否釋出僑銀持股
中港澳來台低價團充斥 恐影響台灣旅遊形象
遠百：章家涉嫌掏空太百 檢方為何不起訴？
政院明公布產業套案 擬延長工業區租金優惠
Visa：第二季外國旅客在台消費持續成長
消保會要求化妝品重金屬含量加標警語
打造活力員工健康企業 體育委推出活力企業賽
百貨賣場週年慶 各家現金加碼抽獎瘋狂送
倒扁車隊前進高市 沿途發生零星狀況
觀光局：大連來台旅遊團不算低價團
台灣角社: 拒絕惡質新聞 拒絕中國時報
SOGO案起訴 法界看法不同
中國旅遊團車禍理賠 罹難者五百五十萬元
王傳家雙響砲 誠泰9：5力阻興農晉級
中信鯨6：4擊敗La new熊取得八連勝
公視將轉播王建民郭泓志所有比賽實況
紐約時報：台灣掀起一股建仔風潮
世銀擅改台灣國合會名稱與識別標誌 不尊重台灣對國際社會貢獻 令人遺憾
王建民先發打老虎 全美進行實況直播
洋基三局火力大爆發 五比零暫時領先老虎
王建民投6又2/3局 成為勝投候選人退場
美國務院重申盼台灣憲改不逾四不
法學菁英謝笠天首位進入WTO秘書處台灣專家
台灣加強利用WTO平台拓展雙邊經貿投資關係
漢唐樂府在歐洲巡演 在法國將演出洛神賦
綺麗台灣照片展在荷蘭雅梅爾市府推出
拜王建民之賜 福斯電視台插播介紹台南
洋基八比四擊敗老虎 王建民寫下新里程碑
漫步 萬巒老厝邊
MLB 王建民8:4打虎 亞洲投手季後賽首勝
期貨商：觀察10日線是否有守
分析師：台股衝關7000點 有待電子股表態
氣象局：海面上兩颱風對台灣無威脅
台股開盤上漲10.89點為6967.77點
連戰伉儷赴中國旅遊 將出席國共論壇
北韓將核試 新台幣匯率隨日圓走貶
兩男子自越南攜7公斤海洛因 機場闖關被捕
台股量能不出 維持整理盤
施明德鵝鑾鼻燈塔前拍照 高喊倒扁口號
親民黨：民進黨憲改只是空包彈
標準局檢查水果攤磅秤 不合格率低於1%
中國傷亡旅客家屬26人 今晚搭澳門航空抵台
王建民先發打虎 立院跨黨派隔海加油
昨肢體衝突 陳朝容李鎮楠今喝咖啡大和解
印度航權擴增 長榮年底首航孟買客運航線
王金平:國慶大會為國家重要慶典 不輕易停辦
高血壓醫藥費年約250億 健保局嚴管用藥成長
阿里山森林鐵路 中秋節加開聯控列車
太百案吳淑珍無罪 綠營立委籲國親道歉
國親黨團：太百案簽結輿論撻伐 綠營應反省
蔡煌瑯:憲改黨版追求台灣前途決議文精神
修憲法總綱？ 民進黨立委態度保留
日圓走貶 新台幣午盤貶值4.7分
王金平敷木瓜面膜 促銷雲林木瓜
如何調整放假最好 蘇揆請人事局研究
蘇起：施明德應赴美 改變國際視聽
橘營要求中油 釐定油價漲跌換算公式
兩岸問題 總統:兩德與歐盟統合經驗值得借鏡
行政院產業發展套案出爐 經濟部即日起受理
謝發達:大投資目標 2009年每人GDP 2萬美元
消基會抽驗 市售兩件鱈魚丸殘留過氧化氫
馬英九：二次罷免若不成 倒閣彈劾等是選項
蘇揆：貿易便捷化 提供誠意服務並排除障礙
台北股市收盤下跌81.90點
蘇揆：加速國家通訊傳播委員會組織法修法
謝世芳小說爆博達內幕？葉素菲：內容非事實
長假前觀望整理 台股跌破6900點
內政部公告舊式身分證自明年起停用
行政院通過消防法 放天燈需申請許可
台北股市開高走低 終場下跌81.90點
紅軍7日中市倒扁 綠營擬辦活動反制未准
十月台股期指下跌73點 逆價差7.98點
十月電子期下跌2.65點 金融期下跌14.2點
馬父喪葬補助遭質疑 藍營市議員：綠營抹黑
國慶晚會移師高市舉行
國民黨：吳淑珍收SOGO禮券 陳總統應下台
葉明峰:政府致力改善經濟 促進國家永續發展
歐晉德：高鐵通車通得早不如通得好
吳釗燮:兩岸經貿須以國家安全總體利益為先
揪出柴油烏賊車 環保署加強高速公路攔檢
AIG總裁：持續看好 尋找加碼投資台灣機會
新台幣兌美元匯率貶6.5分收33.120元
新台幣兌美元匯率貶6.5分收33.120元
烤肉用竹籤含二氧化硫 改用環保筷不鏽鋼筷
何志欽：我現在是百分之百的中華民國公民
管碧玲指浮銷國務費 連戰辦公室：沒這預算
蘇振平批未盡責 府會計長馮瑞麟：尊重
盲歌手蕭煌奇現身說法 鼓勵收容人堅定戒毒
新聞局成立影視投資科 陳德旺任科長
華岡之狼第七度聲請假釋 法務部今駁回
藥價黑洞詐領健保費 南檢搜索全國12大醫院
警方破車手詐騙集團 搜出先進影像轉接器
勞委會投入上億經費 盼辛苦產業改頭換面
營建署：編列1億元改善嘉義市後湖地區淹水
北韓將核子試爆 新台幣匯率貶值6.5分收盤
蘇揆：台灣政治雖有紛擾 外資依然看好台灣
工研院：台灣第三季平面顯示器產值季增12%
台灣金服月底將再拍賣月眉案
預防性犯罪再犯 電子監控制度預定十一月啟用
工研院：2007年是中國TFT產業存續關鍵年
簡錫(土皆)：明11時45分捷運車站快閃倒扁
蕭代基:若政府招商獎勵污染產業 需詳述理由
美再傳瓶裝胡蘿蔔汁含肉毒桿菌 台灣未進口
陳武雄：投資台灣 不能無視中國市場存在
華岡之狼聲請假釋再遭駁 法務部：有再犯之虞
王淑慧籲拒看拒訂 中國時報：沒意見
台達電南科廠獲頒全國首座黃金級綠建築標章
「華岡之狼」楊姓受刑人七度聲請假釋回顧
金馬獎2部閉幕電影公布 男女主角將來台
憲改黨版是否涉更動總綱 蘇謝態度保留
財長何志欽放棄美國籍 證明毫無二心的忠誠
優質外資併購公股金融機構 何志欽:樂觀其成
主計處：近年觀光外匯收入攀新高
高鐵發表九類制服 大量採用柿子紅色系
倒扁車隊抵台東 上千民眾迎接和平落幕
花旗估台灣卡債問題年底落底 再推新卡
標準局抽檢烤肉架 60件有37件含鋅
施振榮勉李焜耀 記取教訓繼續努力
游錫（方方土）：憲改須落實黨基本價值
東北季風增強 嘉義颳起六級陣風
國民黨版立委選區劃分案 下週三前提出
蘇振平：連戰副總統任內用特別費 依法核銷
張俊雄：全力協助中國台商回台投資
海外僑民回台慶國慶 首日653人報到
央行再標定存單效應 十年公債殖利率彈破2%
大投資啟動 中央地方投資會報不定期召開
勞資爭議談不攏 台勤工會宣布秋節起罷工
何志欽：營業稅今年內不會調高
馬英九：蘇馬會談成後 才能多邊會商
簡錫(土皆)：天下圍攻以不破壞慶典為原則
施俊吉：金管會下波人事案很快公布
削價接待旅遊團無法可罰 觀光局盼業者自律
製造業引進24小時輪班外勞 開始受理申請
消基會籲政府重視旅遊品質和車輛管理
財部：在中國看病醫藥費可依規定列舉扣除
大連旅遊團車禍 觀光局罰安佳旅行社五萬元
高爾夫高峰座談會 體委會提兩項利多
蘇貞昌：我把中國當朋友看 中國當我是敵人
蘇振平：用他人發票核銷國務費 有不法嫌疑
SOGO案偵結遭批 民進黨:泛藍意在威脅陳瑞仁
台北市長選舉審議式辯論召募北市公民參與
亞運保齡球油路未明 理事長勉勵選手創佳績
蘇振平：審計長領專業加給 循例辦理
聯電盃大專籃賽 文化晉級輔大遭淘汰
陳瑞隆:已與李焜耀通電話 政府盡力提供協助
Kornberg獲2006年諾貝爾化學獎
花旗將併購僑銀？管國霖：不予置評
NCC邀電信業者座談 三業者降價意願不高
更動總綱府院保留 民進黨憲改先談政府體制
吳釗燮：協助解決中國台商關切問題
高血壓吃錯藥會要命 台灣15萬患者用藥異常
興農15：1狂勝兄弟 晉級季後賽只差一勝
有線視訊協進會更名台灣通訊傳播產業協進會
南檢查藥價黑洞 健保局:行政裁罰涉案業者
渣打銀：收購若成功 依規定竹商銀終止上市
國務費案 李登輝作證確有秘密外交工作
民航局:台勤工會調薪訴求獲同意 無理由罷工
台大與IBM共同發表RFID即時動態定位系統
經建會明立院報告 台灣今年經濟成長率4.28%
國務費案 李登輝期勉陳瑞仁為司法努力
中信鯨6：3再擒La new熊 平隊史九連勝
中華徵信所:去年台灣逾半產業財務績效下滑
北市街頭連續殺人案 北檢起訴兇嫌求處死刑
大連旅行團車禍死傷者家屬抵台 趕赴南投
陳瑞仁嚴正否認曾說贊成以罷免解決政爭
施明德籲立法院通過罷免案 將權力還給人民
非暴力抗爭 對抗制度 而非個人
中線保護短線 醞釀波段行情
十月摩台籌碼分佈圖
高雄水岸花香 葉菊蘭做到了
高捷苦盡甘來 市民福氣啦
打造國際水岸首都
舉辦世運 讓世界看到高雄
延續海洋首都戰略定位
公股既然要退場 為何留三家？
制裁暴力 豈容顏色差別
台灣駐愛丁堡辦事處舉辦國慶酒會
明基棄守 西門子與台灣形象雙雙受損
防大陸鞋氾濫 台灣通報WTO將實施標示措施
中國風景畫--相遇及再詮釋畫展在比利時揭幕
分析師：台股短線偏空 急跌再佈局
期貨分析師：外資買盤縮手 觀察月線支撐
台灣今明新竹花蓮以北雲多 賞月靠運氣
台股開盤上漲80.76點 為6955.74點
連續假期前夕交投淡 新台幣小升2.5分
台股高檔震盪 八大類股齊揚
因應天下圍攻 李逸洋：警方妥善規劃
內政部推脫困計畫 盼短期內縮短貧富差距
新聞局:府院尊重王金平國慶籌辦決定 不干涉
立院罷免總統案審查會 民進黨台聯不出席
張富美：計有五千多名僑胞登記參加國慶
陳總統台中弔喪 遭女子嗆聲
570名靖廬收容犯 秋節返鄉夢難圓
國安局建議停辦國慶並請總統不參加府外活動
經濟部:中秋節前物價穩定 民生物資充分供應
推倒閣橘營態度堅定 藍營保留
國安局建議停辦國慶大會 王金平：續辦不變
國防部檢討漢光演習：三項軍購有必要性
西濱快速公路通車 蘇揆肯定基層員工
天下圍攻 陳總統：應以珍惜台灣為前提
陳哲男涉司法黃牛案 法院裁定延押2個月
總統不出席府外的國慶活動？府：尚未決定
雙鬼月效應 房仲業第3季展店趨緩
民進黨與台聯黨團籲停辦府前國慶大會
國慶大會 民進黨僅游錫（方方土）率主管出席
李慶華質疑扁提供檢方假名單 府：所言不實
更改議事錄致中國商銀更名？立院財委會否認
銀行推低利房貸 施俊吉：恐違公平交易法
王金平：國慶按原定計畫辦理
日圓升值 新台幣午盤小升2.2分暫收
高鐵列車測試 上午首度進台北站
核四廠二號機反應爐吊裝 建廠邁向新里程
紅衫軍捷運站快閃 一度逼近總統府引虛驚
張富美：陳總統不會參加四海同心晚會
台北股市收盤上漲122.26點
國慶活動 高雄電音派對 台北國慶焰火
社團：媒體與政治人物應從群眾運動中退場
金管會：卡債風暴漸遠離 將提配套措施
立院初審通過 政黨不得經營或投資營利事業
試院通過 將停辦獸醫佐及助產等類科考試
民盟籲民眾秋節至凱道等處賞月 為倒扁加溫
台股盤中突破7000點 收盤價量俱揚
10月台指期上漲145點 正價差14點
蘇貞昌視察竹市青草湖 允諾協助水庫重生
大陸旅行團客死異鄉 家屬殯儀館悲泣
台北股市八大類股全紅 上揚122.26點
外交部：國慶酒會訪賓將採兩階段進場
台勤高雄分公司勞資爭議難解 罷工箭在弦上
試院:中信局民營化後 公保收回銓敘部自辦
10月電子期漲6.3點 金融期漲12.6點
證交所:上市公司9月營收公布截止日延至11日
鄭文燦：王建民堪任台灣代言人
胡志強與商業界同聲疾呼 不談藍綠只談經濟
新台幣兌美元匯率升2.7分收33.093元
新台幣兌美元匯率升2.7分 成交7.27億美元
國慶大典應否停辦 總統：評估中感謝關心
台北倒扁總部：七日台中倒扁晚會如期舉行
雅虎網拍收費案 公平會：先調查市場占有率
日政要八日訪台演講 評析新政府與台日關係
嚴懲獨占 公平法修法罰款額度最高5億元
新光金中國子公司明年開業 北京上海先設點
嘉有喜柿 嘉義縣柿子節七日登場
外資買超台股92億元 新台幣升值2.7分
總統核定21位公投審議委員會委員
追討不當黨產公投案 13日開首次審議委員會
長榮集團否認行賄前洛城市府委員
吳東進:新光持有第一金6%股權 計畫持續加碼
2007台灣燈會 國營事業將贊助兩千萬經費
IDF性能提升機種試飛？國防部不置評
友達9月合併營收278.95億元 續創新高
台灣骨牌協會成立 陳尚仁獲選首任理事長
國際大氣雷達學校進駐央大 培訓全球研究人
媒觀會公佈第4季兒童暨青少年優質電視節目
宣明智:聯電投資茂德純為賺錢
倒扁與反倒扁報導 專家認為仍缺客觀應檢討
高市總工會力挺台勤罷工將動員反制支援人員
邱太三段宜康 疑涉意圖使人不當選被起訴
國防部：未來支援外交任務 將由外交部付費
胡勝正:兩岸經貿開放與否 都有相應經濟對策
主計處:9月CPI連2月下跌 創3年半來最大跌幅
就業保險保費將獨立 勞委會擬定費率0.5%
台灣9月外匯存底2615.51億美元維持世界第三
中國旅行團車禍 家屬要求事故真相
馬英九特支費應補稅？北市府：非所得
中國旅行團車禍死者明天火化 家屬見遺容
大陸觀光團遊覽車翻覆 南投消保官加強稽查
國有土地標售 標脫金額平均底價兩倍以上
橘營：藍營擬撤簽橘營倒閣案 馬英九應說明
橘營質疑藍營倒閣轉向 國民黨團否認
大投資啟動 台糖1783公頃土地招租
房貸利率跌破2% 金管會盼銀行訂價策略穩健
施明德：司法已不能信 盼速通過總統罷免案
政黨法內有黨產條例？藍營立委批民進黨偷渡
金管會擬年底開放投顧保險業可售國內基金
經建會:自由貿易港原住民聘雇不足 免繳差額
明基經營台灣市場 不受德國子公司事件影響
合庫一甲子 陳沖:要發展為亞太區域性銀行
毒犯泰國迂迴販毒 台泰警方聯手遣返歸案
海巡署執行西北海域越界中國漁船威力掃蕩
基隆議員至辦公室要求許下台與里長爆發口角
經部：雲林兩大投資案待環評 續與地方溝通
中影11日開股東臨時會 台銀:反對所有議案
民盟基隆嗆聲高舉標語牌子要許財利下台
政府呼籲北韓在核武問題上保持理性與自制
倒扁車隊抵達中和錦和運動公園施明德靜坐
台勤勞資爭議協商達共識 罷工危機化解
德意志銀發行CBO不符原申請 金管會罰120萬
高市勞工局斡旋見效 台勤罷工平和落幕
蘇馬會 國慶日後再協商
倒扁車隊抵北縣 施明德：遍地開花成功
李傑再提軍隊國家化 要求不得參與政治活動
高鐵初期營運班表 每天南北各開十九班次
詐騙集團以催繳電費詐財 台電籲小心勿上當
台灣高球公開賽首回合 澳洲韋克領先群雄
2006台法科技獎得主 交大許千樹及法國勒峰
誠泰4：3險勝統一 保住晉級季後賽生機
李慶華指為總統假線民 龔金源：依法提告
La new熊結束六連敗 中信鯨中止九連勝
康福旅行社492本護照 遭歹徒持槍劫走
台銀中信局合併 一股台銀換兩股中信局
旅行社遭搶大批護照 北市警局擴大追查
492本護照被劫 康福旅行社：依約賠償旅客
中秋烤肉慎用爐具 醬料避免直接接觸烤肉架
施顏祥明率專家赴美 了解華揚史威靈運作
中秋節全台天氣晴朗早晚涼 適合賞月
中國旅行團罹難者聯合奠祭 中央地方致哀
台灣農業生物科技前景佳 傳統農業轉型契機
整合科學園區資源展戰力 科技業可再創奇蹟
台灣金改一路走來 資訊透明度漸改善
阿里山森林鐵路 聯控列車首航
紅綠陣營明晚中市對決 警方部署警力防範
中秋烤肉 燒烤加點檸檬汁減少有害物質吸收
大閘蟹管制攜帶入境 兩年前就解禁
介紹西藏文化 蒙藏委員會在社大辦免費講座
國慶連續假期 國防部多處營區開放
中秋應景月餅柚子 慢性病患淺嚐即止保健康
飛利浦新約光碟片業者觀望 盼爭取更佳條件
安全監控列重點輔導產業 成長趨勢明確
農委會建置種苗資訊平台網站 開放申請會員
國民黨團：SOGO案偵結 不利二次罷免案
中秋假期出遊賞月亂丟垃圾 當心罰單接不完
中秋假期首日凌晨高速公路交通量破春節紀錄
不鏽鋼產業景氣旺 鋼廠獲利連袂創新高
自來水公司 將在馬公西嶼興建海淡廠
中秋節 總統視導官兵戰備情形 贈犒賞金
秋節連假 保險公司提供保戶免付費電話服務
施明德推罷免民進黨立委 國民黨團：不介入
尼龍廠淡季不淡 力鵬集盛第三季獲利大增
四百餘本護照被劫 康福旅行社連夜通知旅客
橘營:媒體與全民監督 不怕藍營撤簽倒閣案
高速公路塞車 高公局:下午二時後應可疏解
黃志芳與北區兒童之家院童 共度中秋
吳東興：新光三越站穩台灣 前進中國
在野黨擬穿紅杉參加國慶 民進黨：適可而止
觀賞國慶璀璨煙火 台北101觀景台最佳
中秋連假首日 高雄對外交通壅塞
國研院台灣LED照明產業介紹 民視周日播出
經建會：投入百億 啟動台灣觀光醫療產業
參選台北市長？宋楚瑜:十月十日後擇機說明
賞月人潮多 擎天崗今明實施交通管制
立委籲拉艦案應偵辦郝柏村 郝柏村:訴諸法律
佔用房舍？ 郝柏村：國防部所配眷舍已歸還
施明德擬罷免民進黨立委 在野立委各有看法
財部：坐月子中心皆須辦理營業登記與報繳稅
醫師:中秋烤肉掛急診 吃壞肚子燒燙傷最掃興
蘇貞昌：盼馬英九營造良好氣氛 化解對立
天下圍攻內容 倒扁總部明天記者會說明
秋節送暖 卓春英轉達總統對街友的關心
棒球熱季到簽賭站蠢動 刑事局台中破獲盤口
秋節疏運巡視 蔡堆：與預期一樣
蘇貞昌盼大家放下歧異 讓國家好好過生日
自製南瓜酪梨蕃茄沾醬 中秋烤肉健康養生
韓宏裕泳訓腦死 返高雄縣燕巢老家後過世
國民黨：蘇馬會可談撤罷免案
高縣鳳山市再增五例登革熱 北鳳山出現首例
101觀景台凌空俯視國慶煙火 連觀光客也愛
康福旅行社清查被劫護照共501本
家事勞動者適用勞基法？殘盟指欠缺配套措施
中秋節 蘇貞昌早上騎腳踏車晚上賞月
勞退基金規模逾千億 監理會定位待凝聚共識
反貪總部基隆倒扁民進黨議員嗆聲爆發口角
宏都拉斯總統九日抵台參加國慶活動
本週加權指數漲1.66% 橡膠類漲幅最大
罷免民進黨立委？綠營：倒扁人士勿自我膨脹
101今起3天八部天文望遠鏡賞月 2部可拍照
第095108期樂透彩開獎結果
第095108期38樂合彩開獎結果
四星彩三星彩開獎結果
新光三越發揮連鎖實力週年慶首日吸金逾10億
台灣高球公開賽 美選手洛斯奈克躍居領先
中秋夜竹縣倒扁靜坐 施明德以客語高喊下台
興農9：3大勝兄弟 晉級職棒季後賽
最好的朋友捎來最壞的口信
民進黨民調：國族認同漸往台灣人認同靠攏
全台天氣晴朗 今晚月相圓
中央社新聞小百科：樂活
樂活風行 有機農業受重視 農委會擴大推廣
台灣千棟綠建築 亞熱帶首創綠建築法制化
樂活投資重社會責任環保 長期投資具潛力
德國推廣生態建築體現樂活主義 值得借鏡
竹商銀嫁「洋女婿」 事前守口如瓶
吐瓦魯邦交告急換大使？外交部否認
鋼鐵景氣第四季低檔盤旋 明年漲勢可期
南韓三星集團11日來台採購 規模罕見
鴻海廣達傳合併 土洋法人意見分歧
外銀併購頻傳 台灣金融服業發展不可小覷
馬英九：蘇馬會等國慶後再說
天下圍攻同步罷免綠委？民進黨：盼適可而止
銓敘部：持續與立院溝通18%改革案
經建會：卡債協商金額近 3千億元 成效顯著
國親逾50立委將著紅衣參與國慶 伺機而動
中秋假期首日交通量比今年除夕高
期交所調降黃金期貨各項保證金金額
金價走跌 專家：短線560-590美元區間震盪
民進黨：陳菊民調支持度穩健上升
信用卡循環信用起息日分三種 聰明選不吃虧
藍營：張碩文撤簽橘版倒閣案不影響國親互動
台聯：不參加國慶大會
中國南部豬隻不明熱病 嘉義縣籲加強防範
金管會宣導金融知識活動 獲熱烈迴響
罷免綠委 國民黨:不以黨名義介入
調查：中秋彈性連假 企業5成配合7成不認同
調查：中秋彈性連假 逾 4成上班族不感高興
高速公路北部壅塞 北宜高間歇性車多
花蓮加路蘭溪整治工程兼顧防災與環境永續
陳總統屏東送餐 慰問獨居老人
王建民熱 洋基商品大賣 智慧局加強查緝仿冒
反貪腐總部：十月十日上午九時天下圍攻
旺季需求增溫 被動元件廠商業績頻創新高
投信法人連袂看好台股第四季行情
陳菊民調緊追黃俊英 國民黨:會參考民調結果
工研院估：台灣手機板產值明年邁向全球第一
國慶日天下圍攻 蘇貞昌：不要讓外賓看笑話
蘇馬會？蘇貞昌：撤銷罷免案停止運作展誠意
簡錫（土皆）退出反貪腐？施明德：沒這回事
偽造拉案假帳戶？民進黨：將告郝龍斌抹黑
住展：9月房市風向球轉綠燈 928推案量暴增
罷免泛綠立委？蘇貞昌：恫嚇恐嚇最不妥
施明德批馬英九 無心制衡貪腐只圖坐享其成
天下圍攻 總統府籲以國家形象聲譽為重
景氣翻揚 線上遊戲股第3季獲利可超越前2季
陳總統視察海巡署第六總隊
外資看上中小型銀行股 先套利再考量入主
游錫（方方土）：禁民進黨員參加國慶大會
外資:日本經濟持續改革 與亞洲關係趨緊張
因應國慶天下圍攻 北市警方三階段交管措施
施明德批馬英九 國民黨：公道自在人心
安倍訪中韓 學者：北韓核試將成主議題
DRAM合約價看漲 南科力晶茂德第4季再登高
陳總統視察林園鄉 地方抗議中油三輕場擴建
政府助友邦醫療建設 蕭美琴:要對外交有信心
外資:新消費性電子產品提升台灣廠商市占率
郝柏村澄清未住官舍 徐國勇：說謊
綠營立委再指郝柏村說謊 郝龍斌：對手抹黑
藍營：倒閣首重出手時機
台北關稅局:至9月底 40人欠關稅限制出境
倒扁人士擬罷免綠委 蘇揆：只會讓社會更亂
半導體工業 工程師氫氟酸中毒年約30人
高市國稅局捐54萬元濟貧 中秋添佳話
車禍意外中國旅行團 第一批團員今返大陸
內政部：溝蓋格柵擬縮小為一點五公分
台鐵光華號40週年 嘉義站發行紀念月台票
秋高氣爽戶外活動增 醫師:遇蜂螫塗尿液無效
康師傅董座魏應州娶媳 禮金捐營養午餐基金
立委擬修兩平法提供彈性工時 學者:勞雇雙贏
海關:旅客攜大閘蟹入境以六公斤為上限
台灣高球賽第三回合 林文堂獵鷹領先群雄
中秋假期國道壅塞 高公局明起調整管制措施
統一獅火力大放送 13：0屠戮兄弟象
反貪晚會中市登場 施明德籲民眾參加天下圍攻
北宜高壅塞 北返車輛下午塞到夜間
法務部掃除黑金 六年來一千七百多人被判罪
公務員育嬰留職停薪津貼 銓敘部擬預算發放
連續假第三天 台灣各地好天氣早晚溫差大
雪山隧道再滲水 國工局連夜趕工今晨修復
總統府:機密國務機要費核銷 需會計人員參與
台灣政經局勢變遷 酒禮盒市場一葉知秋
政局紛擾 秋節酒禮盒市場衰退 業者看好春節
量販實惠多元策略 秋節酒禮盒成長逾兩成
價格優勢 量販秋節禮盒今年營收成長逾兩成
中秋品蟹清蒸濃烈任君選 切記料多合味哲學
秋蟹味美 大閘蟹進口蟹熱賣 沙蟹行家最愛
高公局研判 中午後國道車多 縮減匝道車流量
國軍歷史文物館將推出兵器典藏展
王金平到三廟宇 祈求國慶圓滿
技專考招變革 今年試辦技優入學新制
北市府安排接駁公車 便利民眾觀賞國慶煙火
外貿協會13日辦非洲貿易洽談會 邀非商採購
看好非洲市場 台商籌組協會鼓勵赴非投資
民盟要角 考慮退出天下圍攻
雙十斷交潮？外交部:目前正常 已提高警覺
美元強日圓重挫 新台幣匯率本週恐再下探
陳致中夫婦與陳幸妤母子下午搭機赴日
中油:未來5年擬投入160億元 探勘新礦區
掌握油源 中油擬參加利比亞等地礦區招標
美債表現不佳 台北公債市場本週偏空
金管會鼓勵法人將公司治理納入投資標的考量
期交所開放個人線上查詢期貨部位餘額服務
十日 國慶焰火彩繪淡水河三號水門夜空
倒扁天下圍攻 游錫（方方土）:為難中華民國
施明德:罷免案交公民複決 紅衫軍即可退場
陳致中陳幸妤赴日 府：私人行程謝謝關心
外界質疑拉法葉艦案 謝長廷籲郝龍斌說明
經建會:加強經濟趨勢調查 避免國際遺漏評估
反貪腐總部：十月十日啟動全面罷免綠營立委
呂秀蓮誠懇呼籲施明德識大體不損傷國家顏面
經建會：台灣醫師照顧覆蓋面 居四小龍之首
投顧:原油期貨多頭未重建部位 不建議搶短
國慶倒扁天下圍攻 北市警：五千警力執勤
國慶倒扁天下圍攻 法務部重申嚴辦暴力脫序
國慶大會預演 表演展現蓬勃朝氣壯盛軍容
高市長戰鼓響 參選人月底陸續成立競選總部
美食專家:啖螃蟹 把握中秋後兩個月肥蟹季節
國道5號流量仍大 國道1號及3號午後車漸多
罷免總統案交公民複決？綠營：致社會動盪
瑞信證: 台灣明年GDP估4.2% S&P不至降評等
罷免總統案 國民黨團：祭黨紀投同意票
港龍高雄飛香港班機延誤五小時 乘客抗議
花旗證：NB出貨Q4季增15% 投資首選廣達
久未露面總統媳婦黃睿靚今同陳幸妤姐弟赴日
兩岸秋節包機今由長榮飛上海圓滿落幕
謝長廷陣營五問郝龍斌 郝陣營稱一切合法
北縣喬選區立委互指放話 國民黨團：協調中
國民黨：讓罷免總統成案 人民進場
世界運動委員會主席Ron對高雄世運深表信心
罷免成案紅軍退場？親民黨團：支持
雪隧滲水分段處理 今夜再封外側車道
一批金鮫牌魚肝油膠囊戴奧辛超量將回收銷毀
雪隧漏水需搶修 今晚十時暫封閉北上右車道
陳菊允將左營萬年季推向國際
台聯黨團：紅衫軍再亂 不排除挺綠反罷免
總統是否出席國慶大會 卓榮泰：評估中
平沼赳夫：將全力協助台灣成為WHA觀察員
歹徒綁老翁勒贖三億 警方救出肉票逮八嫌
僑委會：國慶活動僑胞安排不因政治立場有別
拜會王金平 倒扁總部允諾天下圍攻絕對和平
國道5號北上流量大 國道1號及3號局部塞車
吳釗燮：盼港澳積極與台灣協調交流問題
玉澤德一郎:抵抗中國最好方法 台灣人民團結
La new熊錦上添花 雙重補賽連勝興農牛
安倍上任 黃志芳：深化台日關係是重要課題
倒扁總部擬罷免綠營立委 柯建銘：方向走偏
台灣高球公開賽 林文堂八年來首度地主奪冠
伊朗男足抵台 中場馬丹奇簽證出問題未入境
台灣微生物科學新境界 興大發現新種甲烷古菌
國防部示範樂隊與三軍儀隊將展現訓練成果
上任三個月 遲未處理雙重國籍問題
台灣在地英雄 打造中小企業新典範
台灣各地今晴朗適合出遊 明東北部有短暫雨
96學年 台北科大為甘比亞開設資訊科技專班
花蓮地區上午發生芮氏規模4.5地震
國有地標售創新高 房地產漲勢溫和未見反轉
房貸利率殺低警訊 銀行徵信應注意還款能力
退休理財關鍵 資產配置得當持之以恆
樂活退休靠自己 及早規劃無煩惱
北市府十日升旗與路跑 相關道路將封閉
蘇揆：明率閣員出席國慶大典 期盼圓滿順利
國工局昨夜再封雪隧一車道 今晨恢復通車
透過廣播指揮天下圍攻？ 蘇揆：違法
陳總統：重新評估提早開放加拿大牛肉進口
國民黨不分區立委提名 配合選罷法修正定案
台北國際馬拉松今年邀請企業組隊參加
陳總統是否出席國慶大會 府方：還在評估
房仲業：豪宅大賣 持續挑戰天價
秋電展開幕 蘇揆：推陳出新產品與世界分享
未投保強制險或效期不滿30天 不得換發牌照
918高雄滋擾案 黃萬閎否認涉案
美萵苣疑遭污染 台灣多家業者表示未進口
首開先例 台北國際電子展明年規劃前進中國
北韓完成核子試爆 外交部嚴重關切
李文忠等籲施明德適可而止 10日後回歸體制
日本居民包機組國慶祝賀團抵台慶祝
法人：北韓核子試爆 對台股影響有限
職校技藝競賽前三名學生 將可免試保送大學
農委會：農產品擅用CAS標章 依法追究
北韓地下核武試爆 國防部：注意關切
能源局舉辦省電抽獎活動 20日截止收件
倒扁天下圍攻 檢察官赴市警局瞭解勤務部署
花旗證：北韓核試 新的不確定時代來臨
民代退出天下圍攻 國民黨：順其自然
天下圍攻活動 高市響應不踴躍
918高雄滋擾案 警傳黃萬閎到案說明
谷月涵：Q4台股高點約7250 6500點有撐
倒扁總部籲軍警中立 勿護扁挺貪腐
國慶日天下圍攻 施明德呼籲民眾踴躍參加
台經院：短期內台灣無產業空洞化跡象
多家超市及量販業確認 未進口美污染萵苣
藍營：若未被干擾指揮 天下圍攻可和平落幕
加拿大牛肉重新進口案 有待狂牛症資料審查
調查：科技業工作機會減少 研發人員仍搶手
經建會：投入27億元 縮減城鄉數位落差
9成7網友用照片寫日記 多儲存於電腦硬碟
黃昭堂：天下圍攻製造社會混亂 不利台灣
NCC：反貪總部電台指揮是否違法 視情況而定
國慶大會民進黨團甲級動員 立委:非製造衝突
陳菊：避免兩極對立 握手言和回歸憲政體制
國道路況上午順暢 下午至晚上可能局部塞車
高雄倒扁違規廣告 11日將拆除
高雄倒扁違規廣告11日將拆除 陳春生要提告
101及微風週年慶衝億 600萬元精品刷手現身
倒扁國慶天下圍攻 北檢明天15位檢察官坐陣
職棒公布季後賽賽程 統一和興農13日開戰
王金平：藍軍立委承諾總統國慶致詞平順
樂樂棒球錦標賽 尋找下一個王建民
天下圍攻 府：總統行程決定 不受此影響
台北秋電展 22家韓國電子大廠組團來台採購
倒扁總部：廣播明若遭蓋台 釀意外政府負責
被列為罷免名單顏文章平常心以對
高市長選舉 黃昭順力挺黃俊英
龔明鑫：北韓核試 國際大廠恐考慮轉單台灣
避塞車 蔡堆籲民眾提早上路或走替代道路
北韓核試爆 陳總統代表台灣嚴厲譴責
簡錫（土皆）：明九時集結 路口廣播安撫群眾
高公局:連三天國道流量較年平均日增4至5成
外交部譴責北韓核子試爆
台灣南部外海發生規模六點四地震
北韓試爆 央行：隨時密切注意金融市場變化
傍晚屏東外海發生芮氏規模6.4地震
中秋國慶連假 收假車潮提前湧現
周阿定：隨時密切注意金融市場變化
陳總統明天將出席國慶大會
美國綠葉萵苣疑遭污染 初查台灣未有進口
北韓核試 學者關注區域互動對台影響
法院判黃信介與黃至慰父子關係不存在定讞
總統盼人民用智慧享自由 勿濫用自由致不安
謝長廷成立萬華後援會 發生舞台倒塌意外
總統明發表談話：罷免案 政黨惡鬥新插曲
立委指郝柏村佔用官舍 郝龍斌陣營：已說明
反貪腐倒扁 施明德：願就此嚥下最後一口氣
呂秀蓮：遺憾民眾只信媒體不信司法
諾貝爾經濟學獎新得主 胡勝正學生時曾接觸
天下圍攻前夕 紅衫軍反覆演練確保非暴力
放任黨籍立委嗆扁 不尊重體制
國慶未必要停辦 應揚棄形式主義
輕若鴻毛的國慶鬧場事件
干擾國家慶典 讓台灣形象受損
國慶日天下圍攻活動 警方逮捕一鬧場男子
胡志強:天下圍攻只對總統施壓 應不影響國慶
國慶天下圍攻聚眾 警政署:嚴正執法不容暴力
台灣東半部有雨 關島附近輕颱形成
反貪腐天下圍攻登場 紅衫軍北市集結
投顧：美國對亞洲經濟影響程度降低
不畏卡債效應 銀行業擬多樣化拓展消金市場
馬英九：集會群眾無暴力行為 警方會彈性處理
旺季效應持續 奇美電九月營收出貨創新高
總統：解密陳儀案江南案 政府堅持轉型正義
免費流感疫苗明開始接種 65歲以上老人適用
總統：罷免案是政黨惡鬥 反貪腐需相信司法
高速公路昨交通量降 預估今午後另波尖鋒
天下圍攻違法 北市警局:依比例原則執法
總統：中國堅持獨裁統治 兩岸關係難突破
馬英九：國民黨堅定支持二次罷免總統案
信合社8月底逾放比降至1.97% 財務顯著改善
陳總統建議 明年不再舉辦國慶大會
北韓核試 總統：台灣應納入東亞安全體系
國慶大會現場 朝野立委爆肢體衝突
陳總統伉儷及呂秀蓮接受外賓致賀國慶
施明德率眾天下圍攻 警方估約十二萬人
國慶活動發生暴力衝突 鄭文燦譴責
國慶倒扁天下圍攻 馬英九:是否驅離要視狀況
國慶活動發生暴力衝突 李逸洋嚴厲譴責
四大新興產業領軍 2009年產值挑戰400億美元
施明德：天下圍攻散不散是政治問題
天下圍攻透過電台發號施令 NCC全程側錄
雙十圍攻 總統府譴責違法活動影響國家形象
政院宣示 2009年服務業創造GDP逾10兆元
北韓核試爆 原能會：全台無輻射異常
國慶衝突 高市長藍綠參選人盼社會回歸安定
嘉義一士兵仰藥自殺 手握六士官兵名條
法人：總統國慶談話無礙中國收成股多頭走勢
產業發展願景 2009年中小企業營業額逾13兆
政院推產業發展套案 加強中小企業信用保證
北韓核試 法人：若亞股回穩台股將盤整偏多
傳綠委遭紅衣民眾追打 反貪腐總部籲非暴力
國民黨：總統主張不辦國慶慶典 明顯不適任
法人：台股短線走勢 視北韓核試後國際反應
九歌兒童劇團新作SAVRIN幸福小王子展善美精神
游錫（方方土）：國親紅衫軍讓國慶日變國恥日
前日防衛廳長官：台灣應加強防衛與國家團結
警政署：下午在台北車站前聚集群眾近四萬人
外資看台股 第4季最高7300點
Vista導致需求延後 主機板Q4出貨成長保守
網路攝影機需求大增 群光昆盈旺到年底
教育部:依照規定 學生參加國慶大會可補假
手機相機鏡頭帶動成長 光學4雄業績續揚
公視製播台灣棒球百年風雲 明首播台灣之光
陳鏞基立志升上美國大聯盟 返台備戰洲際杯
閉關練功2年 黃易群俠助中華網龍起死回生
親民黨：問題不在國慶慶典 在總統一人
登革熱334例 疾管局:兩週後疫情可望降溫
施明德率眾二度圍攻 警方舉牌改走北市東區
進入旺季 線上遊戲股第4季續揚
立委觀禮抗議 王金平：事先獲知 不意外
外資:倒扁行動持續過久 不利台灣投資環境
網路購物頻道加入百貨週年慶戰局
若馬無法處理天下圍攻 蘇揆：可向中央求助
響應天下圍攻 反貪陽光青年團著粉紅衣靜坐
歡迎宏國總統 吳淑珍半年來首次公開露面
中央廣播電台德語廣播二十週年文物展
國慶大會 宋楚瑜身著紅西裝嗆聲成焦點
北韓核爆衝擊亞股 外資動向視美股表現而定
郵局明起調升定期存款利率
立院明審罷免案 泛藍邀馬英九黃石城參加
中油：11日零時起汽柴油每公升降0.2元
立院明審罷免案 泛綠不出席
中華郵政升息 優惠房貸利率升至3.1%
紅衫軍東移 北市交警全員投入並隨行布崗
反貪腐總部：罷免綠營立委百萬份提議書發完
國有地資訊平台月底上路 開標大面積土地
天下圍攻紅杉軍聚集 台鐵便當銷量暴增十倍
藍營：貪腐才讓國慶日變國恥日
薄型DVD與藍光產品增溫 廣明建興Q4旺季可期
府方譴責天下圍攻違法活動 馬英九:倒果為因
NB廠9月營收大好 為第4季火紅業績暖場
停辦國慶? 馬英九：2008國慶非由陳總統決定
期貨商:負面效應淡化 台指期後市震盪偏多
罷免立委？綠營：不會成功 藍營：效果難料
中秋國慶假期收假日 交通狀況比預期好
馬英九：希望倒扁行動今晚適當時候告一段落
投信看第4季台股 電子領軍 指數上看7200點
民進黨民調：馬英九不滿意度超越滿意度
中油:11日起汽柴油每公升降0.2元
陳唐山：王金平保證國慶平順 事實卻非如此
馬英九盼天下圍攻11時結束 不解散依法處理
國工局：雪隧發現新滲水點 不需封隧道檢修
民進黨民調馬英九滿意度下降 北市府不評論
國慶倒扁天下圍攻 警方迄今僅移送一人
綠營立委：譴責泛藍立委紅衫軍國慶鬧場
國慶璀璨煙火 照亮台北夜空
投顧:政治影響淡化 台股呈中多格局
電視台人員遭毆 警政署:已組成專案小組偵辦
黃志芳：來訪兩友邦元首為陳總統加油打氣
第095081期大樂透開獎結果
第095081期49樂合彩開獎結果
第095190期四星彩三星彩開獎結果
明基併西門子失利 政府態度為品牌成就關鍵
第095081期大樂透紅利獎開獎結果
駐韓代表處舉行國慶酒會
蘇揆今晚取消高雄行程 密切關注倒扁活動
雙十國慶電音派對 高雄光榮碼頭熱鬧登場
楊甦棣：國家慶典不應隨便吵鬧
二次圍攻結束 倒扁總部宣布夜宿忠孝西路
金門發現廢彈藥庫 取出近兩百枚榴砲發射藥筒
倒扁活動持續開花 十四日重返凱道
倒扁群眾不散 檢察官應變組繼續坐鎮
天下圍攻集會遊行 北市警:違反集遊法
廣播配合倒扁指揮？鄭文燦：公權力不能睡覺
二次天下圍攻繞行東區 在SOGO百貨前演說
第095081期大樂透頭獎槓龜
第095081期49樂合彩四合12注中獎
四星彩第0950190期正彩26注中獎
第095190期三星彩正彩23注中獎
職棒下半季最終戰 謝佳賢雙響砲誠泰勝兄弟
亞足資格賽明開踢 伊朗強敵壓境中華難過關
民進黨團：倒扁不應無限上綱 應適可而止
法務部：群眾活動違法行為 檢方將依法究責
天下圍攻 北市府:待倒扁總部協商最後結果
天下圍攻 馬英九:晚間十二時前空出四線車道
聯合國研究是否動用憲章規定制裁北韓
姜建銘本季最終戰 7.1局失三分無關勝敗
金針花海 金黃幸福
夜宿忠孝西路 施明德凌晨宣布讓出一半車道
天下圍攻夜宿 馬英九：忠孝西路先讓四車道
天下圍攻傳中央接管處置 馬英九:絕無此事
天下圍攻夜宿忠孝西路 北市警：暫不驅離
天下圍攻夜宿忠孝西路 總部:自然溢出不違法
警方驅離民眾過程平和 忠孝西路恢復暢通
警方驅離民眾過程平和 忠孝西路恢復暢通
期貨商：格局偏多 可望挑戰新高
法人：台股可望站上7000點 後市震盪機會大
台灣各地好天氣 北部東北部雲量較多
台股開盤下跌12.79點 為6984.45點
亞幣重挫 新台幣匯率開盤大貶逾1角
利空淡化 台股盤中越過7000點關卡
罷免北市民進黨立委？謝長廷：民眾法律權利
王金平：國慶續辦正確 未被薛石民威脅
台塑石化上午10時調降油價0.2元
戀戀溫泉廣告不實遭撤銷 公平會:衝擊處分案
蘇揆譴責國慶圍攻 遺憾馬英九執法打折扣
天下圍攻 警政署：施明德簡錫(土皆)送法辦
英國貿易文化辦事處 公布獎學金申請辦法
國防部：雲豹甲車生產一切按計劃程序進行
立法院通過國親兩黨所提罷免案審查程序
台聯黨團：馬英九無能 縱容紅衫軍作亂
慶安專案檢討國安人員？總統府：不實報導
驅離東區倒扁群眾 馬英九：警方處理很好
雪隧滲水 蘇揆:交通部組專家團隊全面檢驗
李逸洋：盼北市府勿再核准紅衫軍遊行申請
國民黨團譴責預謀暴力 李慶華提告八綠委
施明德簡錫(土皆)送法辦 反貪總部：小事一樁
NCC:News98全程側錄 未發現違法內容
農試所成功開發舞菇保健飲料 營養豐富抗氧化
再核准倒扁總部集會？馬英九：紀錄納入評估
鄭文燦：執行公權力不能有差別待遇
日圓等亞幣重貶 新台幣午盤暫貶1.35角
蘇揆：努力解除登革熱每四年大流行魔咒
王建民代言世運 11月上旬拍攝宣傳片
國慶慶典衝突 民進黨立委：台北市已無政府
行政院通過民法總則編 禁治產修正為監護
反貪總部提議罷免 高建智：放馬過來
政院修正航業法 國內海運航線改登記制
王世堅計畫堵馬英九 藍營要立院駐警戒備
央行標售一年期定存單 平均利率1.849%
國慶嗆扁後恢復平靜 總統：台灣民主可貴
消基會檢測市售體脂計 未獲衛生署核可比例高
蘇揆：能源面臨枯竭 找替代能源為當務之急
天下圍攻 王卓鈞:警方驅離行動 圓滿達成
倒扁總部：決戰點視國務機要費起訴狀況而定
台北股市收盤上漲9.43點
處理倒扁聚眾事件 馬英九：依比例原則
中概傳產股擔綱 台股收盤站上7000點
台北股市突破7000點 上揚9.43點
10月台指期下跌 3點 正價差縮至2.33點
國親立委：主席台隔白布幔 國慶衝突導火線
10月電子期跌2.1點 金融期漲6.6點
管碧玲質疑連戰特別費 審計部：要再了解
今年流感疫苗培養不易 自費接種11月才等得到
雙十國慶天下圍攻 法務部發布四點聲明
馬英九列席立院罷免審查會 綠營進場嗆馬
陳儀等案移轉檔管局官員錯愕？研考會澄清
國安局：薛石民請辭說法並非事實
鄭麗文登廣告意圖使林佳龍不當選 判刑三月
馬英九：元首被嗆聲在民主社會不算特別
美國在台協會宣布調漲非移民簽證手續費
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會 國慶日低調掛牌
新台幣兌美元匯率貶1.97角收33.290元
部分紅衫軍不滿決策 簡錫 (土皆)：可檢討
台灣代表團參加韓國釜山影展 鄭文燦授旗
新台幣兌美元匯率貶1.97角收33.290元
財部：九月出口總值逾200億美元創歷史單月新高
國民黨：幸福人壽出售給軒景集團
嘉義殺警要犯王信福 逃亡十六年後落網
港澳人士在台工作 子女將可就讀外僑學校
學者：經濟過熱 中國恐提更強緊縮貨幣政策
體脂計切勿用在孕婦或體內有電子儀器者身上
李逸洋：北市中正一分局不得再核准倒扁活動
天下圍攻爭議馬英九喊倒楣 蘇揆批裝可愛
公費留考筆試十四日登場 預定錄取97人
宏國總統見王金平談國慶圍攻 讚台灣民主
馬英九：總統應重讀六月講詞 去留交公投
九月出口逾200億美元創新高 出超逾28億美元
經建會：提供百億元貸款發展流通服務業
嘉義縣農業局證實布袋海岸仍有鱟族群繁衍
二次罷免不成推倒閣？馬英九：需審慎評估
中小企業國際創業精神高峰論壇26日登場
新光新昕投信合併 吳昕紘盼短期躋身前10大
台灣巴拉圭經濟合作會議開幕 增進雙邊關係
高市市長市議員改選首日5市長56市議員領表
日圓等亞幣重挫 新台幣匯率大貶1.97角收盤
預期二次罷免將失敗 府院黨定調不參與表決
高公局檢討中秋疏運 北宜高將採匝道管制
新光集團小王子吳昕紘接棒新光投信
Xbox 360時尚展豋場 拍賣所得捐公益
鴻海9月營收887億元月增173億元 創歷史新高
揭露中國活體摘除器官黑幕 王文怡抵台訪問
泰瑞法克斯路跑賽 11月12日北市府前開跑
愛滋病患收容爭議 法院判決須遷出社區
被判決須遷出社區 關愛之家:要上訴
金管會同意建華銀申請設立香港九龍分行
營建署劃設台灣海岸區 生態保護區全納入
馬英九列席罷免審查會 綠委高嗆無能再退席
農業問題 陸委會再籲對岸透過貿協聯繫協商
金管會：大展證董座使用人頭戶 停職2個月
13日罷免案表決包圍立院？施明德保留
總統：國慶紛擾是一時 堅持走台灣民主路
學者感嘆 立院二次罷免審查會像黑幫惡鬥
民進黨將公布倒扁集團十大貪腐者名單
職棒17年例行賽落幕 年度MVP下月4日出爐
曾虛白新聞獎獲獎名單公布 20日舉行頒獎典禮
陳瑞隆：電價浮動是趨勢 如何執行待研究
國工局：雪隧滲水與開挖出水不必然有關係
金管會同意放寬郵政儲金投資總額與項目
北市：依法核准倒扁集會機關是中正一分局
工研院18日將舉辦建築節能研討會
消基會拜會中油要求降價到位 停止浮動油價
林佳龍：馬英九應為選舉抹黑造謠道歉
看好新興市場 匯豐新鑽動力基金募54.56億
公股：第一金釋出需金管會准許 經公開機制
德意志外幣債券今起開放認購 11月1日掛牌
WTO官員訪台盼杜哈回合談判明年結束
撤銷倒扁後續集遊申請 北市警:比例原則決定
林錫耀：國慶圍攻對立嚴重 蘇馬會難
關愛之家居住權敗訴 凸顯反歧視專章重要性
府院黨：13日罷免案不動員 泛藍鬧劇灰飛煙滅
八月衍生性金融商品交易量逾7兆 創歷史新高
王文怡今晚抵台 揭發中國強摘活體器官暴行
司改會：集會遊行法應廢除或改報備制
愛滋中途之家難覓落腳處 社團籲政府應作為
微軟發佈十月資安公告 用戶應安裝更新程式
生技中心與富聯生技開發治療肥胖口服藥物
外資高盛看好科技股明年下半年行情
施明德:國務機要費案結果 可能成下波決戰點
專家一致看好La new熊 會奪得職棒總冠軍
智障社團爭取居住權 訴諸法律獲勝訴
美元強勢北韓核子試爆 亞幣短線走勢偏弱
亞洲男足資格賽 中華0：2負於伊朗
國安基金：第三季沒有進場買賣股票
大腸直腸癌患者6%會再發 應複檢追蹤
天下圍攻集會違法 北檢：事證若明確會速辦
喚起環保意識 台達電贊助特映會
颶風預測失準 國際能源避險基金慘賠
陳幸妤母子三人與陳致中夫婦今晚自日本返台
期貨商：中線偏多走勢不變
台股區間震盪 傳產中概撐盤
台灣西半部晴天 東半部多雲短暫雨
台股開盤上漲26.09點 為7032.76點
外資拋匯 新台幣貶勢趨緩
台股早盤上檔壓力重 多空7000點角力
台聯中縣黨部縣府抗議 拒絕債留子孫
北市長與市議員選舉十五日起登記
考試院通過華語導遊人員考試取消口試
中華職棒季後賽 首輪明開戰 獅牛全力搶首勝
國民黨團：李逸洋干涉地方自治 應自請下台
蘇揆視察嘉義後庄排水工程 期許大家喝好水
官邸人士：吳淑珍健康很好 行程如常
環保署高雄縣市清除病媒蚊 開出323張罰單
外交部：中國施壓越南不派特使邀台出席APEC
陳瑞隆：外資考量政治穩定 應減少無謂抗爭
倒扁後續活動是否核准 北市警局:會綜合評估
投入北市選舉？宋楚瑜十七日前後宣布
民進黨籲反貪腐總部公布帳目
外交部盼新任聯合國秘書長積極維護台海穩定
游錫（方方土）：國親若倒閣 建議解散國會
北市續核准倒扁？民進黨團籲內政部介入
外資拋匯 新台幣午盤升值5.7分
蘇揆：違法擾亂市民權益行為 中央不再坐視
AIG 杜邦等6外商 獲頒投資台灣最佳夥伴獎
外資匯入轉弱 10月至5日淨匯入1.45億美元
立院罷免審查會 國親質疑弊案綠營不出席
民進黨籲公布帳目 反貪腐總部：不隨之起舞
看好台灣經濟前景 外資積極物色併購對象
總統軍禮歡送聖國總統 民眾高喊總統加油
陳瑞隆:今年僑外投資可望突破百億美元
二次總統罷免投票 親民黨籲民進黨開放投票
交通部國工局:修補滲水 無須封閉雪隧
鄭文燦：站在國家人民立場 罷免案應踩煞車
台灣新紀錄植物紫花牽牛 現身中海拔山區
為亞運奪牌加分 體委會啟用阿里山訓練基地
馬英九：北市集會遊行核准不需內政部管
王文怡:法輪功學員遭中國活摘器官酷刑迫害
台北股市收盤下跌22.09點
台股衝關拉回 仍有高點可期
台北股市開高收低 下跌22.09點
10月台指期下跌28點 逆價差3.58點
10月電子期跌 1點 金融期跌6.2點
宋楚瑜參選北市長？ 郝：支持者盼泛藍團結
消費者痛苦指數調查 教育醫療居家居前三大
新台幣兌美元匯率升5.1分收33.239元
新台幣兌美元匯率升5.1分 成交8.56億美元
廢照明燈泡全面回收 明年七月起清潔隊可收
稅收減少 9月僅1709億元 1至9月預算達成率85%
誰是北市警局老闆? 馬英九與王卓鈞各有看法
台灣金服公司明再拍賣國華人壽股票
勞委會電服中心創造身障者新職場 鼓勵仿效
天下圍攻 呂秀蓮：總統與政府都盡最大寬容
助癌童悠遊網路世界 IBM捐電腦給兒癌病房
後續倒扁活動核准否？李逸洋再駁馬英九
洲際盃開打在即 台中棒球場工程進度再延宕
倒扁靜坐 宋楚瑜：中央不出面 卻打北市府
活體器官移植無人性 王文怡:願挺身捍衛道德
王文怡控訴中國暴行 綠委:台灣民主應珍惜
愛滋印尼新娘落跑 台灣丈夫遭感染死亡
摩根士丹利看好台灣內需 尋覓合併本地銀行
海關第三季查獲毒品案件略增 海洛因為大宗
宋楚瑜選北市長？國民黨推馬宋會商談
陳憲中爭取大北港新生態生活圈獲蘇揆承諾
台灣國際影視博覽會 五大活動11月展開
NCC:林正杰毆金恆煒新聞不當 4電視台遭罰款
拒給國慶觀禮者名單？內政部：報導不實
兩岸觀光協商 吳釗燮籲北京儘快回應
買書貴了？專家指新書價格上漲 漲幅約3.7%
台灣第一座高地訓練中心 阿里山揭牌
經建會：離島建設基金使用延長至2020年
地下錢莊暴力逼債 刑事局依組織犯罪嫌送辦
美元逢高遇賣壓 新台幣兌美元升值5.1分
民眾指控昨晨進薇閣 施明德：胡說八道
保險公司與銀行合作 聯名卡繳保費成主流
職棒代訓球員選秀會 兄弟第一指定王勝偉
國民黨團拜會各黨團 籲支持罷免案
麥格理:台灣科技業技術門檻高 吸引外資併購
奇美董座廖錦祥:台灣TFT產業不能輸給韓國
外籍配偶來台居住 法定傳染病健檢須先過關
體驗鄒族傳統婚禮 阿里山生命豆祭14日起舉行
蘇金豐:台企銀增資與外資接洽 規劃策略結盟
亞足資格賽結束 中華男足18日迎戰聖多美
王文怡：BBC等媒體證實中國仍持續器官買賣
台灣四分之一小學生視力不良大學生九成近視
驚爆失竊5633萬元 達方:銀行額度可支應所需
工銀發行首宗海外應收帳款債權受益證券
倒扁總部：明天不會包圍立法院
全台前3季房市推案6553.3億元 年衰退4.9%
關愛之家遭判須搬離 疾管局將提供法律協助
二次罷免明表決 台聯出現不同意見
立院明表決罷免案 國民黨籲讓人民決定
二次罷免明表決 橘營祭黨紀 無盟明再議
二次罷免明表決 國民黨團祭黨紀投贊成票
勞委會藍海策略 身障者重新肯定生命意義
交部:圖形標誌指示高快速路網 避免走錯路
梁柏薰：與陳哲男六百萬元往來是借貸關係
農委會：輸入動物用藥品自用原料應申請核准
社福團體聲援關愛之家 籲保護弱勢權益
鄭至臻接財部主秘 蔡慶年接國庫署署長
馬英九:地方自治事項 中央對地方原則性監督
第三次罷免案？國民黨：視國務機要費案而定
施明德：堅持非暴力 有其他主張請到別處
蕭代基明接任中經院院長 暫停中國授課
吳釗燮：中國專注解決內政 有助兩岸發展
政府明年起推動全面網路化社會計畫
宋楚瑜參選台北市長? 馬英九:仍有機會協商
台宏聯合公報 禁止武力威脅解決國家間爭端
蘇馬會？ 馬英九：有人設了很多路障
柯建銘：明總統罷免案投票 不動員不進場
金管會：卡債協商平均繳款率維持九成
第五十一屆亞太影展簽約 林熙蕾為活動代言
國科會：台灣學術論文國際化鎖定中東歐國家
巴拉圭盼台增加進口牛肉 經部：待風險評估
宋楚瑜：倒閣罷免雙管齊下 給人民交代
經部：華揚史威靈10月底可交機 募資有進展
反貪後續遊行 北市中正一分局撤銷核可
瑞銀金弘毅：台灣金融整併未來3到5年更明顯
IPO三年內90家 施俊吉：品質最重要
歐盟取消對台DVD反傾銷調查 光碟片業利多
林萬億：盼衛署關注關愛之家案 及早因應
台企銀增資與外資接洽 今年不會1次轉銷呆帳
入股安源資訊？ 中華電:評估中
泛綠黨主席會面喊卡 北高選舉整合難
耶魯專家來台談稅 何志欽:提升稅務行政效率
政治受難者團體聲明 與施明德劃清界限
達方電子內控瑕疵 證交所首次期後事項審議
太平洋SOGO：判賠國泰世華4億不公平 將上訴
內海孚：台灣國際金融中心應思考與中國關係
台企銀董座蘇金豐：不確定是否與兆豐金合併
七大行庫九月逾放比 台銀逾放比1.42%最低
教育醫療住屋價格 消費者三大痛苦問題
台灣彩券與中國信託推電腦型彩券經銷商貸款
消保會籲乘客詳讀旅行不便險要件後再買保險
倒扁凱道路權被撤 藍營立委盼馬英九關切
教部：若社會有共識 推動中正紀念堂更名
橘營：二次罷免若沒過 倒閣勢在必行
劉燈城：若彰銀與台新金換股不成 公股釋出
花旗僑銀併購案 利明獻低調
財部：今年稅收可望超徵6% 約800億元
曾國烈：財富管理證券化商品為金融業商機
杜哈亞運報名完成 391位選手參賽是歷屆次多
國務費線民說 查黑中心澄清李慧芬說法
警方撤銷倒扁集遊 馬英九：因違反切結內容
照明創意建築美學新經濟 謝長廷談城市光廊
業界背書台灣環境佳 值得流通服務外商投資
微軟Office 2007軟體將於11月上市
國務費案 檢調追查對美公關費用流向及使用
台灣宜蘭外海今晚發生規模5.9地震
遭廢止路權 反貪腐總部：會有最好對策因應
陳瑞仁：司法決戰點靠證據 不受倒扁群眾影響
今晚宜蘭外海淺層地震 台北宜蘭震度明顯
男子以筆記型電腦夾帶毒品 航警局查獲
邀王建民為2009世運代言 尚在溝通中 葉菊蘭：外界勿模糊焦點
期貨商：盤堅格局不變
法人：中概與傳產股仍為盤面指標
蘇力轉中颱 氣象局：來台機率不大
台股開盤上漲75.61點 為7060.19點
王金平：國慶當晚確與施明德通電話
美元回貶 新台幣匯率盤中升值逾1角
高市府拆醜化元首廣告物 將移送聚眾首謀
台股重登7000點 高價電子股回穩
交通部：雪隧結構無虞 頂多部分封道檢修
二次罷免總統案開始投票 訂12時投票結束
泛藍籲人民公投罷免總統 泛綠盼政局安定
台灣七頂攀登隊歸國 征服非洲最高峰過程險
福吉沙芬橡塑膠展17日登場 台灣21廠商參展
邀王建民世運代言 葉菊蘭：展現台灣精神
立院二次罷免總統案投票結束 開始計票
親民黨團：續推倒閣 支持藍軍三次罷免
撤銷凱道集遊 馬英九：倒扁總部可提申覆
農改場開發新農機 粉碎果樹殘枝效率高
解答稅務問題 中區國稅局首創網路即時通
董氏基金會:市售稀釋發酵乳 糖多乳少熱量高
教育部研議修法 取消高中操行成績
主計處:前9月公開發行公司營收年增9.1％
倒扁總部：明起縮小靜坐規模 晚上六時開場
美元跌台股漲 新台幣反彈午盤暫升9.5分
釋昭慧:馬戲表演虐待動物 農委會:依法辦理
同意票未過門檻 立院罷免總統案不成立
特支費領據不全？馬英九：應該不會
送施政報告為選總統？ 馬英九：助了解市政
吳釗燮:政府譴責活摘器官 關切中國迫害人權
宋楚瑜選台北市長？馬英九：不放棄雙方對話
行政院：罷免案讓政局不安 各界應公評
立院再度否決罷免總統案 總統府：尊重
倒扁總部公布帳目 結餘6262萬元
無糖優酪乳難買到 董氏建議多吃水果加牛奶
台旅會揭牌 許文聖盼中國旅客來台早日實現
趨勢科技:13號星期五老病毒 較不具威脅
中國課氨綸反傾銷稅 台塑考慮轉銷其他市場
憲政史上第二次罷免總統案不成立
柯建銘：罷免案鬧劇結束 盼回歸法制
葉菊蘭十一月組閣？總統府：絕無此事
國務機要費案十月底偵結？ 高檢：未定時間
台北股市收盤上漲84.22點
二罷不成橘推倒閣 王金平：依程序處理
藍營：伺機推三次罷免總統案或倒閣
中國開徵氨綸反傾銷稅 遠紡:影響有限
台股隨美股同步上揚 短期可望高檔震盪
台北股市開高走高 收盤上揚84.22點
林國慶再指施明德進薇閣 張富忠：請提證據
10月台指期上漲99點 正價差11點
天下圍攻後民調降？馬英九：無法討好各方
10月電子期漲4.85點 金融期漲7.2點
澎湖離建基金使用遭質疑 縣府嚴正說明
汽機車採取總量管制？環保共識會議15日登場
罷免表決院外零星活動 午後拒馬陸續撤走
可轉債基金9月表現出色 歐債匯債雙贏
台南檢警在北縣查獲仿冒高粱酒近5000瓶
台灣金服今拍賣國華人壽股票 無人投標
國際城市盃壯年網球賽 明起在台開戰
凱道集遊被撤銷 反貪腐總部：會申覆
加國獨立調查 十八類證據證實中國活摘器官
紅衫軍包圍司法？林重謨：施明德指揮辦案
調查:台灣泥水工每七人中一人過敏性皮膚病
民進黨：罷免非民主國家常態 馬英九莫再錯
新台幣兌美元匯率升1.09角 收33.130元
新台幣兌美元升1.09角 成交8.51億美元
阿瘦健康走動員活動 11月19日淡水河畔展開
蘇揆：罷免案可休 倒閣案尊重立院運作
陳總統不信任駐美代表處？府：絕無此事
明基否認停止銷售自有品牌手機
國工局：雪山隧道出水清澈結構安全
反貪腐靜坐太勞累 腰腹帶狀性泡疹病號變多
全國新型農機展在雲林縣斗六市舉行
民進黨最新民調 郝龍斌支持度下降4.5%
台企銀找外資參與增資 公股：尊重台企銀
新防會:林正杰打人新聞 主要報紙未就法論事
蘇揆：全民反貪腐 靜待司法不要預設前提
蘇馬會？蘇揆：盼馬英九包容各黨別再反覆
美元貶外資匯入 新台幣升值1.09角收盤
外貿協會與哈薩克商工總會簽署合作協議
宋楚瑜：20日提倒閣案 持續到扁解散國會
陳菊：高市長選舉若失利 2008唯恐台灣再見
蕭萬長：中經院將加強與中國學術交流
市售發酵乳加糖多 衛署:糖非營養素不需標示
時尚產業品牌行銷 電梯女郎凡爾賽秋裝登場
禮券案成國中考題 出版社:題幹屬事實描述
中小企業免費法律諮詢 債權債務議題最多
罷免總統案未過關 呂秀蓮盼結束紛爭
經部11月頒獎表揚今年得獎節能績優廠商學校
國經協會籲台商投資 避免過度向中國傾斜
藍天綠地大聯盟籲停止社會動員結束政黨惡鬥
北市德惠段文化設施BOT案流產 誠品出局
二線NB廠營收成長停滯 業外收益成重心
財部：秋節獎金若非固定薪資需扣繳6%所得稅
圍攻夜宿薇閣風波 倒扁總部告林國慶誹謗
罷免案未成 馬英九:評估下一步不急出手
銀行新台幣台股選擇權結構商品可採實物交割
馬英九:不應將總統罷免案當成唯一能做的事
微風廣場：孫芸芸無恙 車禍是兩週前之事
2006薄酒萊產量減 台灣消費市場M型曲線發展
總統：兩年半軍購案未過 對布希政府抱歉
微軟協同運作平台盼協助企業提昇競爭力
橘營倒閣連署過門檻 藍營：尊重提案權
基層公職赴中不採許可制 陸委會盼各機關掌握
期貨商從事國外期貨交易額度提升至淨值30%
施明德提告 林國慶：將提更多夜宿薇閣證據
扁不信任駐美代表處？外交部：報告片面解讀
債務協商年底退場 公會擬設破產法前置機構
蘇揆：兩個月內列出五十項亟需修改的法令
蕭代基：開徵能源稅可減少基金運用浪費
莊嚴退出倒扁總部 批馬英九造成傷害
親民黨將提倒閣 國民黨：明天馬宋會討論
央行：第二季本國銀行跨國債權創歷史新高
中華女子高球隊出征南非角逐世界業餘隊際賽
經建會:台灣環保服務業3大願景朝國際化發展
SBL東森展現新氣象 洋將助陣下週報到
APEC觀光部長會議越南召開 兩岸首長將碰面
黃金甲耗資4500萬美元預算 改寫華語片紀錄
倒閣案 游錫(方方土)：不要再繼續鬥下去
藍營立委擬退回總預算案 國民黨團：未介入
世新大學50週年校慶 舉辦兩場高等教育論壇
債務協商機制將退場 金管會:月底提替代方案
中選會：北高市長電視政見2/3同意可採辯論
泛綠主席會面 北高選舉合作沒共識
MIZUNO馬拉松接力賽 即日起接受報名
行動電話資費降價 NCC:與中華電信相談甚歡
綠營：藍營擬提罷免退預算 癱瘓政府
馬英九:支持立法院改集會遊行為報備制
第七屆噶瑪蘭獎頒獎 黃春明獲殊榮
拉艦案法國結案 吳英昭：尋求其他司法互助
廢止路權 北市府：兼顧人民集遊權利與公益
重度憂鬱病患恢復期危險？醫師籲家屬多陪伴
馬英九施政報告送立委 蘇揆：做法較不正常
程仁宏將掌消基會 迎戰全球化力保消費權益
實支實付型醫療險 兩情況接受收據影本理賠
拯救人權 加國專家籲勿至中國做器官移植
儲存業者研發壓縮軟體加大隨身碟5倍儲存空間
黨產與反貪腐兩公投案 審議委員會25日討論
高市議員涉賄判褫奪公權緩刑 得登記候選
倒扁總部公布帳目 民進黨：含糊不清
ISU青年花式滑冰大獎賽 美國選手奪首金
NCC公布 手持式行動電視試播評選名單
中選會決議大逆轉 高市六議員重獲參選資格
職棒季後賽首輪 統一8：4轟垮興農獲首勝
民進黨：胡錦濤放棄武力犯台 才有台海和諧
聯電盃大專籃賽 南台科大首勝 中山大學首敗
期貨商：量能破千億元 偏多操作為主
法人：台股可望持續短多震盪格局
台股開盤上漲16.12點 為7084.92點
台灣東半部短暫雨 北部東北部早晚涼
馬英九：政局紛擾讓高市泛藍選民變隱性
週六匯市交易清淡 新台幣匯率小貶
馬英九高市健走遭零星民眾嗆馬
立委江連福：總統府應開放府前停車場
黨產條例併入政黨法草案？藍綠歧見大
中市蕭女綁票案 最高法院重判五嫌定讞
傳產股強勢 台股高檔震盪
花旗證：消費者信心指數可望回穩 首選遠百
親民黨擬倒閣 民進黨團籲懸崖勒馬
國民黨團：將召開黨團大會討論倒閣案
蘇揆參加張廖貴彰告別式 不回應倒閣案
李登輝：不反對兩岸農業交流
呂秀蓮建議總統 儘速召開朝野協商會議
兩岸農業交流 逾八成民眾指應透過政府協商
民進黨：帳目像糊塗帳 倒扁總部應再釐清
匯市交易清淡 新台幣午盤暫貶3.8分
游錫（方方土）：反罷免倒閣 盼嘜擱亂啊
呂秀蓮：解決人權障礙 人權修法最重要
主計處:前9月股票成交值21.2兆元 年增36.9%
游錫(方方土)：北高市長選舉盼與台聯整合
凱道路權最後期限已過 倒扁總部未提申復
唱名表決散會 朝野立委審政黨法一事無成
泛綠立委：馬英九提陽光法案 根本是騙人
台北股市收盤上漲8.05點
台聯彰化縣黨部車隊遊行 盼社會安定
看倒扁行動 游錫(方方土)：回家是退場機制
蘇嘉全:台灣農業不須刻意凸顯中國市場
台北股市區間震盪 收盤上漲8.05點
傳產股領漲 台股再創波段新高
陳總統參觀郭常喜藝術兵器文物館
國泰世華銀:SOGO聯名卡權益受合約保障
天下圍攻電台指揮路線? NCC:記者連線無違法
總統府前停車場閒置？府：已充分利用
十月台股期指上漲22點 正價差25.15點
國華產險資產處分 24件畫作明2度拍賣
玉米飆漲 農委會月底前增加供應18萬噸
十月電子期跌0.45點 金融期漲6點
衛生署：不鼓勵民眾赴中國接受器官移植
陳總統參訪高雄科學園區工廠 並與廠商座談
李應元：兩年內降低職災死亡殘廢率30%
農委會擬辦農業論壇 提升台灣農業競爭力
金馬影展台灣製造單元 見證台灣導演成績單
上班族腰背長期疼痛 可能僵直性脊椎炎上身
新台幣兌美元匯率貶4.4分 收33.174元
新台幣兌美元貶4.4分 成交1.22億美元
黃志芳17日訪美西 慰勞駐外人員
蘇嘉全:派員赴中國研究候鳥遷徙 防治禽流感
避免過熱 筆記型電腦不宜在膝上床上使用
金管會:台灣資產證券化商品53件 4265餘億元
匯市清淡量縮 新台幣匯率貶值4.4分收盤
黃俊英發表經濟白皮書 馬英九背書
孫大千：若國民黨不勸阻 就提倒閣案
9月全體證券商盈餘34.48億元 月增15.11%
劉世芳：連戰捧廣東貶台灣 人民無法接受
無盟立委陳進丁 撤簽橘營版倒閣案
全台10大經典農業產銷班獲選名單出爐
保險業：資金週轉 可善用保單借款
馬英九南下高雄全力拉抬黃俊英聲勢
立院擬邀司法院報告台開案 引爭議
蓋世五十 世新大學明歡度生五十週年校慶
升學壓力成重擔 中學生每10人有1人憂鬱
花蓮軍機噪音防制補償費 軍方:願研究調整
蘇揆籲在野考量全民利益 讓政府全力做事
李登輝：發展農業生技 創造農業IC產業奇蹟
瓦歷斯貝林：原住民產業將走出部落行銷各地
DisplaySearch:面板8代廠足敷電視市場需求
警政署：接獲詐騙電話 匯款前先撥165查證
北市長議員選舉明起登記 市長選舉八人領表
處理漢堡肉染鉤端螺旋體？疾管局存疑
黃茂雄:東元以創新精神迎向下個50年
本週台股站上7000點漲幅1.14% 造紙漲幅最大
全球快樂星球指數排名 台灣居亞洲4小龍之首
中華信評調降台東企銀長期信用評等至twBB
保險業：過勞死非意外險理賠範圍
中正大學教授主持二億三千萬學界科專計畫
台灣一遊客跌落江西三清山 傷重不治
十大經典農業產銷班出爐 獎勵金二十萬元
李遠哲主持中研院評議會 介紹翁啟惠新團隊
扁邀王金平共商政局？卓榮泰：沒聽說
親民黨擬提倒閣 劉世芳：國民黨壓力比較多
中研院修法 延聘世界級學術獎得主不限年齡
價格降 2006年台灣液晶電視市占率逾五成
馬英九：不要為倒閣而倒閣
北縣社會局：多關心高風險家庭 減少悲劇
星雲大師在印度主持二十萬人皈依大典
警方海關首次破獲 循小三通走私贓車零件
公股退席彰銀臨董會 財部盼台新金1週內釐清
台新金啟動換股機制 盼與彰銀儘早換股
馬宋會晚間登場 討論倒閣等問題
與國稅局贈與稅官司 聯發科董座蔡明介勝訴
國際城市杯壯年網球賽 台灣球隊居分組領先
游錫(方方土)：民進黨反對罷免與倒閣
遭判須搬離 關愛之家楊捷:十天內提上訴
中研院評議會通過成立下屆院士選舉籌委會
潘基文受推選為聯合國秘書長 台灣政府致賀
學生棒球秋季聯賽 文化砲轟北醫大進四強
東元獎頒獎 黃春明獲人文類社會服務獎
雪隧北上線今完成位移計裝設
聖國國家足球隊18日與台灣奧運儲訓隊友誼賽
國產局：明年起全面清查國有機關用地
第三季國安基金帳面價值比第二季增24億元
彰銀工會:臨時董事會程序不合法 不排除反制
台新金啟動合併彰銀機制 吳東亮展金融霸心
馬宋會 國民黨依黨內程序決定倒閣態度
馬宋會 親民黨：若推倒閣立委選區問題可克服
拜會李登輝？蘇揆核心幕僚：不清楚
赴越參加APEC會議 蔡堆:開放陸客來台會很快
台灣未來一週天氣穩定 早晚溫差較大
榮民榮眷基金會助學金 明天截止申請
馬英九:國親透過會談 建立合作機制
2005年台灣富戶所得是貧戶36倍 政府需因應
朱雲鵬：縮小台灣貧富差距 利貧政策是關鍵
以服務業協助中高齡弱勢就業 縮減貧富差距
台灣貧富不均兩極化購屋現象 政府應正視
房價飆 公平會應調查 建立不動產鑑定中心
公平會:房價漲反映景氣 目前尚無涉聯合炒作
房價雖高漲 銀行應謹慎考量房貸成數與地區
房貸利率下殺 金管會籲銀行業追求穩健訂價
消基會消保會質疑民生物資未隨油價調降
勞委會：明年開放國外投信操作100億勞退金
家族性失智症 1家19人都帶阿茲海默遺傳基因
參選北市長 李敖：代表正義的力量參選到底
李敖參選北市長 馬英九:郝龍斌陷苦戰
群策會募款餐會 李登輝可望發表政局看法
扁友會轉型志工團體 十七日誓師再出發
總統參加屏東客家嘉年華會 勉發揚硬頸精神
北市長議員登記參選首日 上午六人完成
橘營推倒閣 國民黨:現階段應與民生息
倒閣與否？國民黨團明開大會假投票決定
彈性放假影響 全民英檢考試步調大亂
聯合國安理會通過對北韓制裁 外交部贊同
蘇貞昌證實李蘇會 感謝李登輝鼓勵肯定
陸委會籲中國建立常態機制解決兩岸農業問題
在野擬提三度罷免與倒閣 蘇揆:該畫下休止符
立委指員警破大案不升反降 警署：深入了解
李敖出馬 謝長廷：代表泛藍候選人無法服眾
投顧：油價下跌空間有限
總統：國家認同一時無法整合 至少不能分裂
中華郵政:郵局設施不作租借政治活動考慮
市場新品牌口香糖 提神訴求鎖定上班族學生
財部：購買法拍屋仍需申報及繳納契稅
教育部公布台灣閩南語羅馬字拼音方案
反貪腐就此打住？親民黨：國民黨講清楚
航郵查獲名錶 經報案業者指認並非失物
馬英九率黃俊英簽署乾淨選舉三不公約
房價飆漲 消基會籲公平會調查有無人為炒作
房價飆漲 消保會盼建立不動產鑑定中心
財部:利用假發票 假慈善真免稅補稅957萬元
台北市長及議員登記參選首日 九人完成登記
需求可望倍增 DRAM廠成Vista最大受惠者
第五屆台北市樂樂安全棒球賽誓師開打
國民黨中央輔選黃俊英機制十月底啟動
李敖參選台北市長 郝龍斌：尊重與祝福
小馬哥旋風在高雄熱度依舊
青年朋友熱情相挺 陳菊成立青年軍
總統盃慢壘賽 台北市蟬聯縣市組冠軍
王金平：願見扁 建議鬆綁兩岸展現善意作為
陳其邁否認任陳菊競選總部總幹事只是掛名
總統：建立自己的國家 台灣人民正確的路
國外航空降燃油附加費 費用仍比國籍航空高
國際城市盃壯年網球賽高雄市稱王
李登輝：政治人物用權要節制 不能只顧私利
倒閣案 王金平：應待配套立法再談
引辜寬敏憲改主張 陳總統拋第二共和
公股:臨董會確有瑕疵 請彰銀依程序再開一次
慶祝50週年校慶 世新薪火相傳邁向卓越
夏威夷發生強震 州長宣佈進入緊急狀態
遭遇強烈地震後 夏威夷僑界未傳出災情
期貨商：均線走揚 盤堅向上
法人：電子陷入整理 中低價股當道
台灣今明好天氣 20日有鋒面北部降雨機率高
台股開盤上漲26.12點 為7102.97點
美國總統輪船公司高雄輪 今首航高雄港
新台幣匯率平盤附近整理 交易清淡
夏威夷強震斷電 華航今返台班機延後3小時
電子轉強 台股站穩7100點
近70名朝野立委連署支持遷都中南部
第二共和憲法 馬英九：對台灣人民沒迫切性
外島增建飛彈基地瞄準中國本土？國防部否認
研考會：年底推ｅ管家服務 整合生活訊息
投信:美股超級財報周登場 第4季行情可期
中國信託自辦北市公教房貸 年利率2.66%起
倒閣案 馬英九:立院黨團表決後提到中常會
國慶大典佈置白布幔 國安局：不關我事
王文怡拜會民進黨 游錫(方方土)聲援法輪功
余天組演藝總工會 鄭文燦：政府全力支持
國慶嗆總統紅衣人 官員：王金平發入場證
消基會代檢65件中藥 2件含汞超量
立委：中國旅客來台少數人把持 交部：要查
管碧玲指違憲查國務費 蘇振平：不擔心評價
發揮臻愛關懷情 北市招募志工走入社區防疫
左眼失明只賠3600元？遠航：尊重司法判決
橘營向藍營喊話 支持倒閣別瞻前顧後
台灣去年獲美國專利總核准數 全球第4
多項環保預算解凍 環保科技園經費仍凍結
寫歌嘲諷立委案開庭 黃立成決定不和解
買美元油款進場 新台幣午盤暫貶4.3分
納第二共和概念 民進黨研擬凍結總綱修憲案
寶來投信明年發行金融電子及中概3檔ETF
國工局：專家會診雪隧 兩週後公布安全診斷
第二共和憲法 國親：亂講會傷害國家利益
第二共和憲法？民進黨團：應先凝聚共識
總統提第二共和概念 薛石民：事前不知
體委會：若接獲要求 將安排王建民見陳總統
陸委會盼國共農業論壇勿傷害台灣利益
台北股市收盤上漲74.57點
施茂林:檢察官依事實辦台開等案 無外力介入
國慶大典立委衝突 薛石民：道歉自請處分
立委質疑提振體育成效不彰 體委會：將檢討
外島部署戰略飛彈？薛石民：沒有
雪隧開放大客車通行？ 交通部：有條件開放
台股開高走高 收盤上揚74點
晶圓雙雄領漲 台股再創波段新高
促男女平等 立委提案公立泳池女性月票降價
建仔公仔熱賣 公視:所得款項作體育轉播經費
十月台股期指上漲41點 逆價差8.42點
國民黨團共識：倒閣是選項 現階段時機不宜
十月電子期漲3.2點 金融期漲4點
李武雄:強制取締獵殺灰面鷲 絕不寬貸
彰銀董事會公股退席風波 立委促金管會調查
國泰班機故障延遲逾8小時 百餘旅客行程受阻
開放金融業赴中 陸委會金管會態度保留
北韓核試 學者：有助台灣凝聚軍購共識
新台幣兌美元匯率貶6分收33.234元
彰銀擬重開董事會 討論財顧公司甄選辦法
新台幣兌美元匯率貶6分 成交8.01億美元
駐美代表處遭監聽？薛石民：不可能
藍營緩議倒閣 橘營重申倒閣立場不變
渣打併竹商銀疑涉內線交易 金管會將調查
蔡東松出任穆迪評等台灣新代表董事
持槍搶劫清水農會 兩嫌被求處逾14年重刑
官兵高呼總統巧克力 憲兵司令：隊呼而已
第一支子宮頸癌疫苗在台上市 鎖定青少女
宋楚瑜明發表新書 暢談僕人領導哲學
黨團暫不倒閣 馬英九：尊重黨團運作
國民黨團籲總統重提監委 撤重大軍購案
ESPN轉播亞運賽事 四位選手盼帶回四金
全民運動會聖火點燃儀式 將於十八日舉行
嘉義市13歲少年林瑛傑 奪亞洲網球聯盟亞軍
返國參加亞運 郭泓志個人表達強烈意願
學者：內閣制是執政黨較可能成功的憲改項目
美元買盤較強 新台幣匯率貶值6分收盤
黃崇仁:本季DRAM價格可維持5.5美元水準
射箭國手王正邦獲聯邦快遞贊助三年
綠營立委支持修鐵路法 授台鐵土地處分權
扁拋第二共和憲法 台聯：執行困難
工研院研發口袋頻道 3G手機可發布即時影像
乾眼症新藥在台上市 治發炎又可增淚液
洲際杯棒賽11月9日開打 中華隊目標四強
中正大學取得全國第一所會計主管進修大學
亞股漲聲不斷 印度基金季報酬率近2成
併購傳聞不斷 金管會:如違法屬意圖操縱股價
全國農地滅鼠週起跑
陳菊總部民調 合計泛綠支持度首次贏黃俊英
洲際杯棒球場地18日勘查 胡志強有信心過關
經濟部六星計畫等多項預算解凍
郭泓志不參加洲際盃全力為亞運備戰
關愛之家受排斥 第一社福基金會感同身受
四名馬籍男女吞藏海洛因闖關被捕
抹片為子宮頸最佳篩檢工具 疫苗適合青少女
立院財委會決議財部立即停止台新銀合併彰銀
自然醫學及脊醫師盼衛署納管 解決亂象
洲際杯棒球賽中華隊名單 5位旅外球員助陣
專家:微型創業倍數成長 科技新貴也有興趣
世界大學羽球賽 中華隊拿下團體第二返國
中華隊洲際杯24人名單出爐 本土投手挑大樑
郝龍斌謝長廷周玉蔻明天上午登記參選市長
郵局:公視要求暫停王建民公仔捐款 並非當機
高縣鳳山市防治登革熱只開出一張罰單
台英經貿諮商會議閉幕 獲加強經貿關係共識
彰銀臨董會程序問題 證期局：依實質認定
復興南路和平東路一帶停電 台電搶修中
立院科資委員會同意經濟部科專預算案解凍
渣打併竹商銀是否涉內線 證期局主動調查
台新金：尊重公股 贊成彰銀重開董事會
新竹香山風力機火警 台電：未影響供電
立院財委會決議停止台新彰銀合併 財部:尊重
加國獨立調查指證中國活摘器官 國際矚目
立院財委會決議金融購併者應提社會責任計畫
國慶大典疏失檢討 薛石民：要辦四個人
開放金融業登陸 施俊吉：非台灣單方面可行
台中一中為看FIR合唱團推擠釀意外
兩岸城市藝術節 馬英九:文化為兩岸重啟對話
經建會：37億元打造北海岸旅遊線 旅客增9成
政院請託王金平協調 立委撤總預算復議案
疾管人員選舉熱恐令高市登革熱疫情雪上加霜
扁拋第二共和 世代論壇：凍結憲法無可行性
消保會完成海外渡假村會員卡定型化契約範本
詐賭案 丁柔安：與卓家金錢往來純粹為投資
台北縣竹圍國中學務主任遭學生毆傷頭部
經建會：污水下水道BOT建設 初期先推14處
彰銀遵照財政部要求 擇期重開董事會
墾管處：屏東違法獵捕灰面鷲現象已改善
標普寶來中國收成指數 衝量台商在中國表現
併購案內線交易？ 竹商銀：不知道此事
科特勒談品牌 不需砸錢 B2B也可做品牌
吸引海外投資表現不佳 經部:推動大投資改善
立委要求為國慶道歉 王金平：瑕不掩瑜
中華信評調降花蓮企銀評等為twBB
多家加入週年慶百貨公司業績成長最高增1倍
台開內線交易案 明天起密集開庭
巴伐利亞國家芭蕾舞團抵台 明起演出
英特爾與台清交三大學合作高級軟體開發課程
露天拍賣年底前將達成二百萬件商品數目標
氣象局發布台灣東半部地區大雨特報
施振榮：併購只是手段 非建立品牌的目標
國產局加速辦理未登記土地地籍測量登記
馬英九：倒扁不光是罷免 彈劾也有可能
宋楚瑜北市參選？馬英九：還在找機會和宋談
高雄前鎮漁港女浮屍命案偵破兇嫌移送偵辦
抽回預算統籌處理？行政院：絕無此事
業者：WiMAX建置成本遠低3G 適用新興國家
蔡英文：台新金彰銀合併否 政院未預設立場
陳瑞隆：台灣今年吸引外資投資可逾百億美元
施振榮：台灣企業建立品牌須循序漸進
中信金介入兆豐金案 前財務長張明田遭聲押
加油槍螺絲鬆動 嘉義市一加油站漏油五百公升
首位華裔當選巴西國會眾議員
期貨商：良性換手 盤堅走高
投顧：傳產當主流 緩漲機會大
氣象局:台灣今明好天氣 東半部大雨特報解除
台股開盤下跌17.57點 為7133.85點
蘇揆：修改憲法必須尊重全民共識
蘇揆：中字企業正名必須按部就班
傳北韓恐再核試 壓抑新台幣走升力道
宋楚瑜將宣布參選北市長 馬英九:不放棄協商
民間金控併公營銀行涉不法？蘇揆：依法查辦
李敖：馬英九軟弱 國民黨倒閣案放水
金融股走跌 台股拉回整理
中央研究院新卸任院長交接典禮十九日舉行
綠營立委：兩岸農業交流應為政府對等談判
台灣友邦聖多美造訪 將和中華男足友誼賽
台北國際旅遊展 退輔會將推聯合住宿優惠案
陶氏與紡織所合作開發XLA纖維 共創雙贏
民進黨團：馬英九應兌現放行軍購監委案諾言
台聯：扁第二共和吃豆腐 不排除退總預算案
骨質保密要加維他命D 國人相關認知不足
蕉價滑落 國民黨團籲多吃香蕉幫助農民
郝龍斌登記參選市長 要讓北市脫胎換骨
各類所得扣免繳憑單改格式 自行印製應注意
農糧署:大蒜超產時 只輔助一千多公頃登記者
游錫(方方土):高市長選舉 民進黨保衛戰
台北國際旅展十一月三日揭幕 展場創紀錄
民進黨衝刺北高選戰 蘇游領軍全力拚勝選
聯合國制裁北韓核試 外交部：研商落實
蘇揆：修憲照程序走 衡量台美兩岸關係
台股下跌 新台幣匯率午盤小升1.4分
蘇揆：中國不曾放棄併吞台灣 應堅守主體性
勞委會：順應潮流 修法刪除強制入工會條款
數位學習碩士在職專班 中正大學96年開辦
首都南遷？謝長廷：沒那麼容易
高市長選戰 陳菊登記參選 打造幸福海洋首都
IMD指台灣政策缺一致性 葉明峰:與事實不符
中信金：全力配合調查 辜仲諒下月回國
國際油價微漲 中油本週可能不調價
中信金併兆豐金案 前財務長張明田收押禁見
王建業接外交部發言人 交接儀式傳承意味濃
台開案 蘇德建聲請傳喚證人作證非內線
北市長選舉周玉蔻登記 強調參選到底
台北股市收盤下跌76.29點
監委同意權與軍購案再遭國親立委封殺
台北股市開低走低 收盤下跌76.29點
中字交通郵電企業:改名稱茲事體大 審慎評估
台列人口販運觀察國家 雷倩籲廢現行仲介制
獲利回吐賣壓湧現 台股回測 5日線
10月電子期跌1.9點 金融期跌15點
美商壟斷台灣進口米市場？蘇嘉全：檢討改進
羅聯福：檢調若約談 辜仲諒將提前返台
沙國SABIC公司第三季獲利創14億多美元紀錄
親民黨高市議員參選人連袂登記
紅潮漸退 沈富雄：民進黨度過第一個谷底
羅聯福：辜家不會淡出中信金
桃園國際機場搞創意 購物抽獎和畫遊阿里山
新台幣兌美元匯率升7.6分 收33.158元
新台幣兌美元升7.6分 成交9.21億美元
醫療外交再出擊 中山醫大援助吐瓦魯贏邦誼
宋楚瑜宣布超黨派逐鹿北市 要讓市長宅急便
宋楚瑜參選 謝營：仍視郝龍斌為主要對手
郝龍斌：宋楚瑜參選台北市長是權利
國民黨北市黨部:不放棄國親共推北市長參選人
國防部再否認外島增飛彈基地傳聞
彰銀:台新金入股時僅辦增資 未談合併
日圓回升 新台幣匯率升值7.6分收盤
陳明文：嘉義縣是遷都中南部首選
台電六輸弊案 涉收賄評委當庭繳不法所得
配合高鐵通車台鐵十一月一日起部分列車改點
北市小六國數基測 預計年底完成成績統計
中油：國內汽柴油價格本週不調整
勞委會放寬外勞聘僱期解釋 等待期不列入
台灣每年電池使用4億顆 廢電池回收率僅12%
陳總統：讓台灣製造成為品質保證金字招牌
富邦金嚴正否認涉及竹商銀內線交易
台灣新文化運動館成立 馬英九：重要里程碑
WTI微漲 中油：國內汽柴油價格本週不調整
教育部：國中輔導課 不能強迫學生參加
反對聲浪大 虞戡平婉拒任原民台台長
5年公債利率標在1.936% 預期公債仍盤整
藥品花費比外國人少 台灣人吃藥數量卻較多
李逸洋：新式身分證換證率達77﹪
建中換心新生劉聖豪告別式 建中送制服致意
宋楚瑜：郝龍斌背離泛藍 馬英九終結泛藍
鴻海富爸爸效應 群創今年營收目標千億元
涉嫌背信 檢調不排除辜仲諒一返國即訊問
宋楚瑜選北市長 謝長廷：讓市民有更多選擇
主計處：前8月合法民宿突破1500家
辜濂松明返台 是否出席三三會備受關注
立委吳明敏：兩岸農業論壇建設中國農村
改裝HID頭燈汽車 近四成未通過檢驗
軍購監委案遭封殺 蘇揆：馬英九應負責
美華盛頓州州長19日率商務代表團訪台
公股:兆豐金董事若補選 沒規定董事長得改選
蘇揆：正名不搞運動 不發函通令全國
台開案 古秋雄：台開土地開發案早已公開
台灣證交所與泛歐交易所簽合作備忘錄
世界業餘高球隊際賽 中華明出戰美國西班牙
宋楚瑜選北市長 國民黨：繼續協商
政院明可望公布產業人力套案 三大人才策略
金鼎證前董座陳淑珠 金管會改停職3個月處分
出席宋楚瑜新書發表 王金平：支持黨候選人
台銀月底再標售23筆土地 底價共16.68億元
台灣阿甘領軍 亞洲盲友下月九日登玉山
迎戰百貨週年慶 其他通路化妝品牌動作頻
併購案資訊保密 金管會成立專案小組研議
渣打併新竹商銀疑涉內線交易 北檢分案調查
台灣新力加入VAIO手提電腦電池更換計畫
二名逃亡嫌犯今自日本押解歸案
無人投標 金鐘獎延期頒獎
兩岸農業論壇建議 陸委會：舊調重彈
王金平19日召集協商 談軍購監委等案
交通部：暫緩高鐵嘉義台南站特定區開發
中華男足迎戰聖多美 教頭希望上演進球秀
財部研擬高科技人才租稅優惠方案已提至政院
台灣企業同步經營連鎖及品牌 兼顧兩岸市場
中信金遭檢調調查 金管會：行政已處理完畢
民生物價雖未隨油價調降 但量販週年慶降價
標普：台灣註冊基金第三季平均報酬率5.23%
政院修法 NCC等獨立機關委員不經立院同意
中信金案 檢方懷疑張明田本欲赴日會辜仲諒
中國輸台大閘蟹驗出禁用抗生素 恐流入市面
勞委會:外勞仲介有存在需求 有效管理為上策
薩爾瓦多總統薩卡訪台 兩國將簽署聯合公報
政院修優生保健法 醫師諮詢三天後才可墮胎
農委會籲中國加強查緝仿冒台灣水果行為
有礙人體之虞 水產品不得檢出硝基(口夫)喃
國營事業正名?經濟部：公司更名有一定程序
第四季SBL執行單位 由ESPN和緯來聯手拿下
日裔美籍旅客假冒僑胞參加國慶？僑委會否認
游蘇謝同台挺扁批馬 為年底選戰造勢
北檢：中信金案曾益盛承接前手案件 非新分案
三星彩開獎結果 正彩35注中獎
第095083期49樂合彩四合7注中獎
第095083期大樂透頭獎三連摃
四星彩派彩結果 正彩2注中獎
辜濂松明返台受矚目
彰銀董事會案 金管會未表達是否處分台新金
農委會:兩岸農業論壇建議涉公權力待政府協商
華揚史威靈飛機公司再度展翅
紅軍浩浩蕩蕩 影響輕若鴻毛
紐約智庫民調:多數不同意台灣應宣示主權
世界台灣人大會十二月在台北舉行年會
台灣友邦連署致函聯大主席及安南尋求解釋
日媒：王貞治同意再出任職棒軟體銀行隊監督
17歲的少女 松蘿湖
期貨商：漲多修正 仍須適時放量
投顧：台指期平倉前 台股有反彈機會
台灣今明天氣穩定 20日東北季風增強
台股開盤下跌53.17點 為7021.96點
翁啟惠掌中研院 全力延攬人才提升研究質量
高科技產業發展 翁啟惠：不能忽略生物科技
中研院將與研究型大學合作強項研究領域
台開案 再傳四名證人交互詰問
中鋼投資約九十億元設生產線供應特殊鋼板
台灣中美洲環境部長會議 尋求溫室減量商機
台股下跌 新台幣匯率走貶
電子金融疲弱 台股開低走低
蔡英文:檢討二次金改經驗 下階段金改更周延
中信金案 檢調搜索中信金控總部
泛藍分裂錯在誰？親民黨三問國民黨
軍禮迎薩爾瓦多總統伉儷 民眾高喊總統加油
泛綠立委籲給司法獨立空間 勿批評個案
英國Delkevic下周來台採購機車零配件
馬英九：不放棄努力泛藍共推北市長參選人
中油與日商簽署LNG船計時承租契約
手機算命也能詐騙 台中警方破獲逮十嫌
醫師考試試題遭質疑 考選部:努力改進
建請政院改採西元紀年？民進黨中常會將討論
郝龍斌民調下跌？ 國民黨：平常心看待
郝龍斌民調降 謝長廷:郝不一定是最後的對手
遠通限期政府提高ETC服務費 交部:合約有效
太百股權案 李恆隆：檢察官起訴與事實不符
大閘蟹含致癌物 昆山水產：已售出2000多隻
處理企業危機 辜濂松自日本返台
立院通過總預算案分組審查辦法草案
衛署：今起旅客禁帶大閘蟹 進口需檢驗報告
林義傑將挑戰撒哈拉沙漠 蘇揆授旗加油
民進黨推估謝長廷支持度應有四成以上
中國致癌大閘蟹流出 衛生局:未到致癌程度
娃娃車就地合法安親班接送車?交部:絕不可能
台股回檔 新台幣狹幅整理 午盤小貶1.3分
國民黨團：務實處理檢察總長人事同意權
農委會推銷香蕉 蘇揆率部會響應
台北賓館 22日第三次對外開放
部落格人口成熟化 樂多日誌新浪30歲逾4成
綠營立委：農產品登陸不符農民利益
大閘蟹致癌事件 消基會:政府因應失當 草菅人命
台北股市收盤下跌57.53點
ARGO衛星計畫有弊端？太空中心否認
大閘蟹含致癌物 蘇揆:檢討六公斤進關措施
李登輝欲拉宋滅馬？泛綠與橘營：沒聽過
電子金融轉弱 台股7000點大關幸未失守
褐根病蔓延台灣森林 立委籲速搶救
高市長選戰 葉菊蘭籲中間選民比較建設成果
電子金融疲軟 台股收盤下挫57點
民調下滑？郝龍斌：莫讓泛藍分裂謝長廷得利
郝龍斌謝長廷互批不適參選台北市長
子宮頸癌疫苗保護力 立委質疑不到三成
10月台指期收盤下跌51點 正價差7.4點
蘇揆：NCC落日期限過長 盼早日修法合憲
公家付電話費？郝龍斌：不知謝長廷說什麼
政院通過大投資人力套案 提升人力素質
10月電子期跌3.15點 金融期跌13點
新建台中市棒球場 國際棒總勘察過關
李蘇會談滅馬計畫？行政院否認
主計處：前7月保險給付 平均每件5.9萬元
台開內線交易案 北院再度開庭
總統建議台薩FTA簽署 可先行擱置爭議
李鎮楠：有民眾參加倒扁失蹤 盼社會協尋
辜濂松：公司正派經營 相信司法會還清白
百本新書英雄出少年系列 為孩子介紹典範
晚期肺癌治療新方 光動力刀存活時間提高2倍
政院修優生保健法 醫師諮詢三天後才可墮胎
中信金案 檢調搜索並約談兩被告
洲際杯棒球場勘驗過關 限十天內改善瑕疵
陳良宇遭撤職 阮銘：胡錦濤鞏固權力
NCC組織法儘速修法？國民黨團：不用急
新台幣兌美元匯率貶2.2分收33.180元
新台幣兌美元匯率貶2.2分 成交7.99億美元
販毒賺暴利 警方南投破獲大麻田逮捕四嫌
辜振甫私生女疑雲 鄧香妹一審被判五年
外交部呼籲民眾 慎防奈及利亞詐騙集團
辜濂松:司法會還辜仲諒清白 不影響引進外資
辜濂松盼中信金員工發揮團結企業文化
蔡堆今返台 雪山隧道結構安全無虞
虞戡平主動請辭原民台準台長職務
通訊行遭竊 宵小從30公分寬冷氣孔入侵
王又曾籲勿調高營業稅 何志欽:仍在評估中
扁不爽蘇動作多？總統府：勿分化
雷曼兄弟:政治風險壓抑內需 拖累亞洲經濟
蔡其昌溝通華信開闢台中直飛越南定期航線
全民運動會聖火今點燃 19項七千選手爭霸
經建會目標2008年台灣溫泉遊客達2500萬人次
大閘蟹風波 陳瑞隆：加強抽檢民生物資安全
鄧香妹被判五年 辜成允：夢魘告一段落
施明德住院健檢第三天 身體疲憊續留院觀察
王建民親筆簽名悠遊卡空運來台 21日義賣
NCC委員不經立院同意？橘營反對 台聯支持
張國政:航管招標案洛馬涉派間諜 交政風調查
海關：依據衛生署規定 禁入境旅客攜大閘蟹
質疑原民台遭黨政軍介入 虞戡平辭台長職務
金檢中信金 檢查局：一星期內完成報告
營建署：綠島明年可望成為第八個國家公園
中國含禁藥大閘蟹再添六批 醫師:少吃為妙
吳智明出任德意志銀行台灣環球交易金融主管
氣象局:台灣地區雨水酸化 基隆馬祖最嚴重
國民黨：撤簽橘版等倒閣案 另提黨版倒閣案
華語歌曲排行榜最受歡迎男女歌手前五強出爐
中信金案 施俊吉：未延遲調查
撞協舉辦捐血活動 民眾參加可獲簽名球
高雄市計程車費率 將調為八十元起跳
大閘蟹風波 相關部會近日檢討活體動物檢疫
第二共和憲法 陳唐山：非陳總統主張
BSA配合檢警查緝光電廠 侵權軟體金額4千萬
戴德梁行10月31日標售台中逢甲商圈土地
親民黨主席宋楚瑜明天上午登記參選台北市長
第十四屆亞洲乳業會議在嘉義大學舉行
國營會執行長黃重球 技術處長杜紫軍明上任
經建會：高科技人力缺口擴大 加強海外延攬
何志欽：中信金持有兆豐金股權依規定辦理
皮爾卡登和台灣19位設計家作品同台
外資：中信金雖遭搜索 營運不受影響
士林地院：鄧香妹十年來恐嚇所得逾兩億元
任亞太影展榮譽主席 李安拍短片邀影人參加
中華男足和聖多美之戰 雙方2比2握手言和
蘇永欽:NCC依憲法賦予權力運作
施俊吉:期貨市場發展應注重知識與技術
兆豐銀泰國挽那分行30日開幕
中市廖姓三兄弟恐嚇勒贖 被檢調逮捕法辦
致癌大閘蟹既無法管 應仿美牛事件禁止進口
蔡友才:兆豐銀合併綜效一年後展現
美外交政策雙月刊全球化指標 台灣排名35
台灣防暴聯盟促立委支持民間版家暴法修正案
李賢源赴印度參加期貨業協會研討會
黃俊英發表愛河文化經濟流域政見
陳瑞隆：中龍擴建案 經濟部全力協助促成
高鐵董事會通過票價案 北高約一千五百元
施茂林:期外界給檢察官辦案的空間
國共農業論壇 游錫（方方土）：口惠而不實
調查：35到44歲使用網路銀行逾4成 比例最高
中信金:張明田赴日購來回機票 非單程機票
綠營立委：中國大閘蟹輸台應附檢疫文件
建研會：泛藍在北市長選戰會協調出一候選人
政院盼NCC組織法儘速修法 民進黨團支持
太空中心:ARGO計畫台灣自主設計衛星 省公帑
游錫（方方土）24日訪問日本
中秋連假返高雄過節 板橋一男子染登革熱
郝龍斌民調跌 游：支持者認為宋楚瑜是正藍
財部：去年企業人才培訓抵減稅額高達28億元
併兆豐金事件是否對金改失望？辜濂松巧答
立委國慶嗆聲遭警方約談？親民黨：了解中
藍營撤簽倒閣案 橘營：致國親關係生變
國民黨團：倒閣保持彈性 積極推陽光法案
遊戲產業旺 美女沙灘排球賽為百款產品造勢
偵辦金融弊案 施茂林:與金管會強化合作關係
郝龍斌：當年擔任環保署長為拯救海洋
海關三小時沒入五十七點五公斤大閘蟹
選區劃分 立委協商將五縣市版本退回中選會
宋楚瑜擬邀學者賴岳謙任選戰發言人
台灣防暴聯盟提六大訴求 司法院提供看法回應
高鐵票價在航空和台鐵間 旅運轉乘各有所長
國務費案 檢調即將完成秘密外交查證工作
101調整40店櫃 強化精品目標國際購物中心
聯電盃大專籃賽十六強揭曉 明起展開複賽
台股獲利了結賣壓重 三大法人同步站在賣方
李遠哲院長任滿 全院同仁辦驚奇派對送別
名企業家藉可轉讓定存單逃漏稅 反補稅4千萬
副總統看一公升的眼淚 歡迎病友進駐陽光社區
外資大賣中信金 美林雷曼力挺 花旗重申賣出
高鐵公司總經理劉國治將於月底退職
何美玥：能源稅條例草案立法後 兩年內實施
中信金案 法務長鄧彥敦遭聲押
扁蘇關係緊張？柯建銘：兩人在同一條船上
扁不爽蘇動作多？總統蘇揆共進晚餐
法務部:公職人員財產申報裁罰案件增加
二次金改案 民進黨團：政院應說明辯護
蔡堆：ETC合約有效 遠通：未解決資金缺口
台灣自主衛星ARGO計畫可能延至2009年發射
司改審議委員會？柯建銘：將成太上司法院
搜索中信金提前曝光 檢調差點喊停
中信金案 北檢聲押財務副總及法務長二要角
軍公教福利若太好康 民進黨應加改革
降低高學歷失業率
大閘蟹含致癌物 禁止攜帶入境
洋基王牌投手 王建民年薪上看500萬美元
宋楚瑜棄橘參選 搶攻版圖
期貨商：中多不變 上攻需補量
投信：台股中線上升趨勢未變
天氣持續穩定 下週鋒面北部東部受影響
台股開盤下跌16.92點 為7000.68點
中信金案 財務副總及法務長羈押禁見
學術成就非凡 翁啟惠接中研院第九屆院長
美元走升 新台幣匯率小貶
歐嘉瑞：2009年服務業創造GDP突破10兆元
大林慈濟醫院:長期腹瀉 小心胰臟腫瘤作祟
羅志明登記參選市長 批破壞團結者是民進黨
台股盤中狹幅震盪 電子營建相對強勢
政治力介入中信金案？施茂林:不要過度解讀
追求轉型正義 總統：處理真相真正撫平創傷
蘇進強:民進黨承襲國民黨一黨獨大心態
解散國會重行選舉 中選會：應於60天內改選
台灣高鐵紀念幣亮相 配合通車時程發行
郝龍斌民調支持下降？李敖：還會往下掉
為台灣發聲 文建會推動台灣文化講座
大閘蟹檢疫隱而不報 侯勝茂道歉:追究到底
中研院長交接 李遠哲交棒翁啟惠
翁啟惠續建台灣生技製藥產業基礎
羅志明登記選市長 陳菊尊重祝福
香蕉滯銷 橘營批農委會失職
鄧彥敦遭收押 台灣樂彩群龍無首
羅志明登記參選高市長 游錫(方方土):遺憾
立委質詢自製衛星案疑違法 陳建仁:依法處理
宋楚瑜請假參選 張昭雄暫代親民黨務
多元就業外勞管理安定基金6億多元預算解涷
考試院通過 明年一月舉辦初等考試
軍購檢察總長案 立院擬付委 請總統重提監委
趙建銘復職受挫 台大醫院投票否決
中非論壇中國邀台邦交國 外交部：密切注意
部分航線受高鐵威脅 民航局:業者有權退場
考試院通過國防役得申請保留公務員錄取資格
支援高雄市長選戰 國民黨南市委員會動員
北市長選舉泛藍協調 馬英九：不會放棄
薩爾瓦多總統來訪 陳總統陪同參訪南科
游錫(方方土)積極拜訪 盼整合基層勢力
傳喚倒扁人士橘營質疑 警方：絕無政治動作
宋楚瑜：打造台北成對岸及世界刮目相看城市
美元反彈 新台幣午盤貶值4分暫收
婦權會委員為墮胎諮詢期請辭 政院將慰留
翁啟惠：持續改善研究環境等四方向
台北股市收盤下跌21.77點
二次金改案 蘇揆致電柯建銘說明政院立場
接任中研院副院長 劉兆漢:將加強與大學合作
施俊吉：監理機制有發揮 弊案才會爆發
中研院新副院長王惠鈞將推生命科學研究發展
台股量縮觀望 7000點附近震盪
中研院新副院長劉翠溶熟悉院務 輔佐新院長
金融疲弱 台股下跌21.77點
IBM擴大成立台灣系統與科技研發中心
賴士葆:馬英九從政迄今 已捐5300萬元
施茂林：沒有參加梁柏薰指稱的餐會
11月台股期指跌38點 逆價差14.83點
11月電子期跌1點 金融期跌2.8點
專案農貸農會利息補貼調降延至明年8月實施
府：若符合憲政 總統會思考監委最適人選
台大：趙建銘違反醫學倫理 不適任台大醫師
3大法人聯手再賣26.41億元 未能重回7000點
台經院:服務業停留在國內競爭 政策應更開放
MSCI台期指取得美國境內交易許可
新台幣兌美元匯率貶1.9分 收33.199元
謝長廷：馬英九特別費捐助公益應有收據正本
新台幣兌美元貶1.9分 成交8.52億美元
因應兩岸直航 黃俊英主張高市發展總部經濟
高市長選舉截止登記黃俊英盼是一場優質選舉
經濟部推廣貿易基金專業服務費等預算解凍
標準局:部分萬聖節商品含鉻量過高 要求下架
民進黨北高選舉主軸 北高向前走台灣動起來
藍營立委陸續撤簽 橘版倒閣案無法跨門檻
競選總部初亮相 郝龍斌：勇往直前爭取勝選
陳總統與薩國總統參觀愛之味食品工廠
陳麗香證稱：梁柏薰曾抱怨陳哲男拿錢沒辦事
民進黨盼民調決定參選人 台聯：霸王硬上弓
郝龍斌：主要對手是謝長廷
趙建銘申請復職受挫 總統府不評論
AIT：11月實施美國公民服務新上網預約制度
何美玥：二００九年目標 國民所得兩萬美元
豐興董座林明儒當選台灣區鋼鐵公會理事長
高品質人才重承諾信用 IBM加碼台灣研發中心
推廣香蕉 教育部籲學校向學生宣導香蕉優點
徐乃麟代言活氧機涉廣告不實 公平會調查中
美元升值 新台幣匯率貶值1.9分收盤
越南社福官員拜訪家扶基金會 感謝跨國扶助
生前契約業者僅十家合法 內政部籲民眾慎察
基層公職赴中不採許可制 今起實施
第一金與英國Aviva攜手 合設壽險公司
國泰世華銀鳳山分行遭搶 損失40餘萬元
陳總統陪薩卡總統賞交趾陶 為龍頭如意點睛
科管局:香山牡蠣銅含量高與竹科無關
宋楚瑜盼勸退郝龍斌 馬英九：尊重制度
民眾自攜大閘蟹返台 疾管局沒入385公斤銷毀
奇美自有品牌LCD獲德國IF設計獎 11月上市
立委國慶鬧場被警方傳喚 橘營籲勿秋後算帳
工研院技轉盛英公司燃料電池雙極板
北市選戰 國民黨希望和宋楚瑜維持君子之爭
經建會：推動地方特色產業 創造逾5千名就業
台大建議懲戒趙建銘 教育部:無權做決定
高市參選登記截止 市長五人市議員七十八人
立院初審共識 保險業海外投資上限暫不放寬
中信金爆弊案 財部:不影響中信銀彩券發行權
國民黨團：倒閣不是不發 是時機未到
NCC:台視日資限期退出 日籍董監事不予許可
台澳航約修約 連續兩年增加台澳往返座位數
中視擬採私募增資 NCC有疑慮
職棒總冠軍賽 熊隊嗆聲無對手
農委會尋求國際支持爭取恢復大西洋鮪魚配額
經濟部：吳靜雄將出任資策會董事長
國產大白柚香甜上市 嚐鮮正是時候
業界促加入知識產權組織 陳瑞隆：暫難如願
中央社新聞小百科：燃料電池
經建會邀外資負責人談金改 程淑芬打頭陣
國民黨盼續協調北市長人選 親民黨:選民公評
台北市長議員選舉 11月下旬公告候選人名單
海洛因偽裝成陳皮梅 調查局查獲運毒夫妻檔
陳瑞隆盼吳靜雄掌資策會 續推軟體業發展
財部：北市2004年退稅仍有1700多萬元沒人領
惠譽信評調升東森電視評等
北市參選登記截止 市長6人市議員103人
大閘蟹事件效應顯現 海關加強檢驗貨難進
曾虛白新聞獎二十日舉行頒獎典禮
北市府：謝長廷應清楚特別費的本質和支用
大閘蟹買者詢問退費手續 業者主動辦理退貨
連戰參加兩岸農業論壇今返台
金管會與亞銀辦APEC證券監理風險管理研討會
蔡英文：中信金事件不應有政治聯想
市政審議論壇活動台北起跑 建構公共討論平台
台澳經濟諮商會議閉幕 雙方承諾加強合作
施茂林：基層檢察官期待新檢察總長儘快產生
大閘蟹含禁藥中國不認 衛署:不合格就不合格
高鐵紀念幣 錢幣業：不如生肖套幣增值空間
金檢開發金 金管會：例行金檢 外界勿聯想
新竹縣長親臨北埔事件深壢刑場祭拜烈士
北埔事件烈士遺屬 陳情還原歷史建園立碑
中信金：鄧彥敦職務由代班人代理
台灣大哥大長春高球賽 沈忠賢首回合領先
財部:債務人逃匿收不回帳款 當年需列報損失
農委會：大力促銷香蕉 價格可望回升
腦瘤病人莉莉安來台療癒 週六將返回帛琉
陳定南肺積水住進台大 病況院方三緘其口
李遠哲欣慰能參與救災教改跨黨派討論
陳總統：台薩自由貿易協定內容全部敲定
慢跑風吹進台灣 選擇好鞋可減少傷害
民進黨高層評估 北市長選舉將成謝宋之爭
中研院院內座談 計畫提高博士後研究員比例
蔡英文：台新金合併彰銀案 政院政策一致
嘉義經濟發展論壇 蕭萬長提嘉義市新願景
中信金案 檢調懷疑中信金與紅火假交易
第一金Aviva進軍壽險 財富管理市場具潛力
世界電玩大賽首日 陳可偉晉級 林睿甫遭淘汰
期貨商：盤堅格局應已轉為橫盤整理
券商：台股呈箱型格局 可承接跌深個股
氣象局：台灣今明乾爽舒適 高溫可達30度
台股開盤上漲33.82點 為7029.65點
二次金改爭議 蘇揆：不應一竹竿打翻一船人
大閘蟹爭議 蘇揆：政府誠實檢討面對問題
台灣日郵碼頭公司所屬貨櫃碼頭獲准自主管理
美股創新高激勵 台股重回7000點大關
日圓升值 新台幣匯率早盤小升
中經院預估全年經濟成長率4.11%
水利署歷來最高階女主管 主秘田巧玲今上任
近60年來女性第一人 田巧玲出任水利署主秘
財長：公股市占率過高 釋出有助效率市場
大閘蟹爭議 立委建議政府全面收購銷毀
宋要求郝無條件退選 郝龍斌：完全不擔心
高普考筆試錄取者 實務訓練機關出爐
土木水利工程專家 雪隧勘查滲水原因
國民黨：國親溝通順暢 沒有破局或翻臉
馬王會 馬英九：續協調郝宋 國親不分裂
台聯促政院收購銷毀市售大閘蟹
高度近視民眾 當心黃斑部病變提早報到
第2批退稅198億元 10月底入帳
陳定南肺部積水入院 總統探視慰問
反貪倒扁 張富忠：23日重新出發
教育經費遭挪用？教部盼三年內落實專款專戶
雪霸觀霧設衛星寬頻 全國最高衛星網路
住院健檢第五天 施明德下午出院
日圓升值帶動 台幣午盤收33.184元暫升1.5分
橘營嗆馬英九亂爆料 揚言不惜分裂
中華職棒總冠軍賽 明開戰 獅熊爭霸搶首勝
施俊吉：整併過程 增加獨立董事有助透明度
倒扁總部公布帳目 十月十一日止餘四千多萬
蘇揆：兩岸開放觀光金融投資秉互利互惠原則
總統：善盡國際責任 通過溫室氣體減量法
台北股市收盤上漲43.54點
中經院:卡債風暴漸遠 民間消費止跌回升
大閘蟹致癌風波 超商固買氣 跨海控管流程
法人：台股量能未擴增 上漲空間有限
台北股市開高走高 上揚43.54點
美林程淑芬預估明年台灣經濟成長率4%
共星共碟浪費公帑？蘇揆：立即調查並究責
11月台股期指漲36點 逆價差22.37點
11月電子期漲1.85點 金融期跌2.6點
謝長廷:國民黨的廣告 沒有法律常識
富邦金投資中國？金管會：還沒做到最後一步
郝龍斌電話費政院買單？蘇揆：若違法應查辦
電話費疑義 郝營：應從優遇制度面檢討
侯勝茂：食品衛生處長調離主管職 靜待調查
國慶大典滋擾 北市警方約談移送三人
3大法人轉買超5.73億元 台股站上7000點
朱雲鵬:美中經濟火車頭恐煞車 對台不利
大閘蟹爭議 侯勝茂:食品衛生處長調離主管職
大閘蟹處理爭議 衛署食品衛生處長遭撤換
新台幣兌美元匯率貶0.3分收33.202元
保險業者響應國際奉獻日 募款250萬元
新台幣兌美元匯率貶0.3分 成文6.76億元
楊甦棣會馬王 關切北高選情
王建民悠遊卡義賣未演先轟動 主辦單位緊張
連戰訪中 蘇揆：公權力事項盼尊重政府
第一屆國際太極拳錦標賽 明天嘉義登場
陳菊簽署國都南遷約定書 力主勞委會遷高
總統：期待明年元月一日 台薩FTA能生效
開發金:轉投資瑞陞 非中信紅火翻版
教育部同意趙建銘停職 並移付懲戒
油國減產油款美元買盤強 台幣由升轉貶0.3分
大閘蟹爭議 蘇揆：進口政策從嚴
行動醫療團展成果 帛琉腦瘤患者手術獲新生
農金局進駐大埔鄉農會信用部代行理監事職權
健檢出院 施明德:紅潮稍退再來可能是大海嘯
體委盃拔河錦標賽 明天起展開兩天競技
下令調查中信金案？行政院：報導不實
民間NGO合辦和平季活動 推動和平願景
傳兩岸故宮聯手仿製出售國寶 故宮：非事實
開發金買金鼎恐面臨司法調查 金鼎:暫不回應
運動人雜誌創刊 帶給國內球迷新感受
全民運動會學術研討會 明天在台灣體院登場
蘇揆：金融弊案該辦就辦
全民運動會學術研討會 明起兩天台體登場
陸委會：兩岸農業去除政治介入才有空間
取消聯名卡優惠 金管會:應60天前告知持卡人
曾虛白新聞獎頒獎 得獎主題多關懷台灣社會
經部：200多家台商有意回台投資 製造業居多
面昌杯青少年網賽 男女四強全數出爐
府：將中信金案與扁蘇關係劃等號 無稽
Kuro宣布停止P2P服務 支持合法音樂
技專校院軟體創思競賽 朝陽科大隊伍奪冠
全球首例 台大發現靠岩石能量維生地底微生物
嘉義大埔鄉農會信用部經營不善 農金局接管
台中市新建棒球場啟用 更名為洲際棒球場
經部將率團赴印度考察 台商專區待評估選址
游錫（方方土）訪日 將會日本朝野領袖
羅志明倡議新高雄經濟允成立創意經濟局
原民共星共碟案疑不實裝設 原民會:無力複查
陸委會：直航障礙在中國定位兩岸為國內航線
政院版生育保健法草案 民進黨婦女部不滿
富邦金參股廈門商銀？金管會：資金未進中國
反批條件說 宋楚瑜：馬英九身邊充斥壞人
匯豐中華投信：基金管理鬆綁 健全行業發展
專家小組：雪隧沒有結構安全問題
台灣政治操作大閘蟹議題？陸委會：不太容易
勞委會:國公營事業應設獨立勞安單位
親民黨團：拒簽軍購付委協商結論
府院：扁蘇關係良好 遺憾部分媒體挑撥
今年1至9月僑外直接投資台灣逾93億美元
謝長廷：宋楚瑜代表紅軍 未來可能的對手
丹羽宇一郎：企業領導人需清白誠實良善
為大閘蟹爭議下台 蕭東銘:做得不好就應負責
洲際杯棒球賽中華隊開訓 16位球員完成報到
王金平：不是萬金油 當國親調人能力不及
瑞陞為紅火翻版？開發金否認
高鐵公司未如期提出獨立驗證報告
開發金大股東若有公司治理問題 公股不退出
藍營：盼橘營理解人民望治心切 共推法案
凌虐士兵致死 明德班主任判七年二個月確定
英式百年花茶在台深耕 足堪台灣茶業借鏡
農委會啟動農安專案 號召公私部門訂購香蕉
胡忠信不實爆料陳幸妤赴美洗錢 北檢起訴
交通部明展開高鐵履勘實地模擬演練
台哥大長春公開賽 陳志明第二回合躍居領先
全球海洋「死區」不斷增加 台灣當局應引以為戒
台灣之光全球首見 台灣科學家發現不靠光合作用維生的生物族群
全台週休二日假期天氣好 二十三日轉涼
政府推動光科技結合城市美學 節能活絡經濟
城市光廊光電遊憩城 打造光科技藝術不夜城
設計師主導光寧靜革命 打造城市夜景藝術
太陽光電與建築融合 陽光電城打造城市新風貌
金防部實施重砲射擊演訓 火砲精確命中目標
綠島人權藝術季受難者話當年 不要忘記歷史
橘營拒簽軍購生變 台聯籲國民黨勿被綁架
開拓動漫祭亞洲創作展 日聲優國府田明現身
蔡英文：盼開發金有好的治理 保護股東權益
邱創進：政府規範分時渡假步調慢 衍生糾紛
李逸洋：警員轉任移民署甄選絕對公正
明年春節放九天假？人事局：未定案
關懷銀髮長輩 內政部全國四區辦關懷活動
游錫（方方土）提國家認同與三正常目標
蘇揆：明年年假評估後會早早宣佈
蘇揆參加六堆運動會 感謝鄉親一路支持
遭警約談 施明德：承擔所有政治與法律責任
北高市長選舉 游錫(方方土)：綠營要團結
陳總統苗栗行 視察工程看蛇窯心情佳
民進黨婦女菁英成立挺菊拉票聯盟
學者:語文教育不加強 台灣將從華文世界退場
謝長廷：郝龍斌若證明自付電話費 我就退選
倒扁民眾零星出擊 陳總統不受影響
陳隆志：推動制訂10月24日為台灣聯合國日
教育部：部份縣市提早教英文 排擠國語課程
客委會：美濃客庄文化資源普查意義重大
標檢局：雷射測速儀明年起納入檢定
台積電運動會 張忠謀：今年應有不錯成績
蔡力行期許台積電 未來成為世界標竿企業
台積電明年20周年慶 邀邁可.波特來台演說
王建民2套簽名強投卡義賣 競標合計133萬元
謝籲提電話付費證明否則退選 郝：選舉策略
提升毛利 紡織成衣業轉進自創品牌市場
台少盟舉辦青少年創意塗鴉作品義賣會
風波頻傳 金融股短線恐整理 中長線個股表現
呂秀蓮：台灣太重政治 應追求社經正義
台北101國際登高賽明開跑 好手爭奪高額獎金
藍營：與橘營溝通前 軍購案付委與否未定案
第一屆國際太極拳比賽 嘉義市登場
債券業者:台北公債殖利率下週可望緩步下跌
登山勇士高銘和領軍 明年組隊再攀聖母峰
白色恐怖受難者重回新生訓導處種植台灣百合
GPS產業趨勢向上 年複成長率高達44%
金融購併 外資短線踩煞車 長期興趣不減
旅美職棒好手郭泓志返台 30日召開記者會
馬英九：說明國親兩黨多次協商 並非爆料
林信義期許工研院研發創新 成為台灣驕傲
金價走勢震盪 資金量能與油價牽動後勢
王建民悠遊卡客場版 28日四大超商首賣
法人:金融股第4季行情 不必過度期待
秋季遊花東 多住一晚有優惠
黃茂雄期許東元未來成為「百年新店」
明基品牌重心移回亞洲 液晶顯示器成長強勁
金融整併 外資籲建立公股退出評價機制
蘇揆指示農委會研議設置屏東冬季玫瑰專區
大投資大溫暖五大套案 蘇揆25日宣布啟動
屏東恆春女代書遭綁票勒索獲釋 二嫌犯被捕
民生通路大戰白熱化 量販超市跨業交鋒
溫文儒雅辜仲諒 併兆豐金呷緊弄破碗
開發如涉不法 官股擬取回 開發無回應
台灣大高球長春公開賽 重信秀人抱走冠軍
外銀覬覦財富管理市場 金融業招兵買馬應戰
高鐵明年春節運能 可能一天僅十九個來回
IV&V要等七至十天 高鐵通車目標恐將調整
辜濂松親上火線 低姿態面對媒體 護子心切
石志偉再見安打 職棒總冠軍戰熊隊克統一
金融弊案連連 證期局周六挑燈加班
冠軍戰熊隊一分吞獅 教練相信球員會漸入佳境
體委盃拔河錦標賽 永達技院公開組稱王
政院：成功鎮實地調查 共星共碟未浪費公帑
阿米塔吉遊說反潛機案？軍方：不置評
氣象局：台灣今晴朗 明鋒面到氣溫將下降
台大學生活動中心傳火警 疑施工不慎造成
飛安會：航空高鐵事故調查應合一
統一捐建時代大道 葉菊蘭肯定企業回饋
推第二共和憲法？ 學者：朝野共識是前提
嘉義保智分隊破獲仿冒名錶 侵權市值五億元
匯銀預期新台幣匯率本週持續盤整
分時度假糾紛多 公平會：簽約前勿支付費用
家用清潔劑壬基酚超量120倍 用多恐怕傷身
台北101國際登高賽 台灣李筱瑜獲女子亞軍
用愛彌補唇顎裂 羅慧夫基金會傳承海外服務
台大學生活動中心火警 火勢迅被撲滅未釀災
六國營事業中油台電大虧 台糖中船四家小賺
周玉蔻：李登輝從未支持謝長廷
進口車降價國產車看漲 年底買車正是時候
美國若再度不升息 美元存款利率恐再微降
林佳龍：遷都中南部可透過公投呈現民意
國共協議 兩千公噸香蕉近日輸中救台灣蕉農
郝龍斌競選總部成立 展現眾志成城團結挺郝
年底若敗選馬英九須負責？ 曾永權：沒聽說
民進黨六議員競選總部成立 黨政高層忙趕場
投顧：新興市場今年可望維持成長
金馬影展下月登場 影迷求生指南即將出爐
陳菊行程滿檔 街頭勸募發票幫助植物人
量販持續促銷紅蟳沙公沙母 不漲價
全球經濟走軟 新興市場債券中長期看好
蘇揆：社會繼續動亂 台灣競爭力會流失
中國採購台蕉 農委會：民間採購 不表意見
撞球搏感情 羅志明選舉不忘運動
經建會組專案小組把脈公共建設
宋楚瑜會王金平 表達盼暫緩處理軍購等案
七一五聲明親綠學者 籌辦公民社會聯合會議
渣打銀行：收購竹商銀已逾51%股份
蘇揆前往帝寶參觀稱讚公司默默做事造福社會
宋楚瑜：馬英九應先協調馬王問題
中國買台蕉救蕉農？ 民進黨團：統戰宣傳
歐洲開發復興銀行設據點 副總裁來台主持
推廣天天5蔬果 王金平父子挽袖扮大廚
國民黨團：國務機要費五千萬擬刪為八百萬
宋楚瑜盼軍購等案暫緩 國民黨團：再研議
台聯黨團：治水與軍購預算案 嚴格把關
宋楚瑜盼暫緩軍購等案 葉宜津：邏輯不通
立委質疑水電費 郝龍斌：謝長廷院長核定
軍購案協商破局？柯建銘：明仍提案交程委會
體委杯拔河錦標賽 台北體院完成男子三連霸
黃俊英駁斥拒絕馬英九南下輔選的傳言
面昌杯國際青少年網賽 地主黃怡萱女單稱后
何煖軒:高鐵演練尚稱滿意 十月底無法通車
首場造勢晚會 蘇游籲支持台北之子謝長廷
青輔會調查: 86%大學生 畢業後3個月找到工作
學者:產業人力套案 恐加深薪資族群差異
職棒總冠軍賽 陳峰民再見安打熊再勝統一
蘇進強批扁執政漏氣 轟民進黨為富不仁
熊隊連兩場先發崩盤 洪一中：意外但不震驚
修補國親關係 藍營立委：彼此不要口出惡言
李登輝：台灣領導階層品味教養有問題
馬英九：國民黨在關鍵時刻一定要團結
期貨商：量能不足 區間盤整
法人：未能補量 台股維持盤整
台灣今鋒面到 北部東半部漸轉多雲短暫雨
台股開盤上漲2.33點 為7041.70點
陸戰隊二十七日在高雄辦軍民聯歡晚會
高雄海關實施事後稽核防止逃漏稅 績效佳
高鐵何時通車？ 蔡堆：十月底可能有問題
渣打銀:已收購竹商銀逾半股份 預期不會裁員
美國聯準會集會前 新台幣匯率開盤偏弱
黃志芳：修憲不碰敏感議題 美瞭解台灣立場
深耕援外行動 國際醫療行動協會盼如蒲公英
台股持續整理 營建表現強勁
台北國際室內五人制足賽 四隊27日展開激戰
國親合作生變？藍營：不會讓親者痛仇者快
洗腎病患高磷酸血症新藥 無血管鈣化副作用
紀錄片雙年展 東南亞四天王導演作品全收錄
李文忠：軍購案非商購案 應尊重美國國防部
環保署:通過環評後違法開發 最輕罰款30萬元
交通部:高鐵第一階段改善事項 11月底前完成
藍營籲中國發函 協商開放陸客來台觀光
淡水河整治難 馬英九歸咎北縣長期綠色執政
高師大台史系申設通過？杜正勝：子虛烏有
內政部兩億五千餘萬社福預算解凍
民進黨團：泛藍應信守承諾讓軍購監委案付委
碎紙機應選具多種斷電裝置款 以防手指絞傷
交通部：高鐵手動煞車五公里煞住是合理範圍
台灣圖博之友會抗議中國射殺藏人
以色列四人猝死 台灣暫停施打法製流感疫苗
施明德拒接電話？馬英九：最近沒有
預算凍結逾一千億 民進黨團盼泛藍理性問政
航特部安排老將巡禮遭質疑 陳鎮湘婉拒
馬英九盼立院通過陽光四法與集遊法修法
立委:高鐵延期通車已違約 蔡堆:要再研究
美元強勢 新台幣匯率午盤暫貶5.5分
111人力銀行:不調薪 9成3上班族想創業
趙建銘送懲戒？杜正勝：依法行政不考量權勢
扁倡李登輝主導泛綠聯盟？陳唐山：沒聽過
反貪腐總部：黨產清查相關法案應盡速付委
施明德重申反貪腐運動堅持和平非暴力
台北股市收盤上漲0.89點
政院非法動支預算？劉玉山：絕無藐視國會
台北股市持續狹幅盤整 收盤小漲0.89點
淡水河整治難 歸咎綠色執政 謝長廷:外行
施顏祥:96年度科專經費184億元 年減1.5%
11月台指期上漲32點 正價差8.74點
台股觀望氣氛濃厚 指數陷入整理
擔保物權翻修有爭議 民法物權編修正再議
何志欽:公股釋出需兼顧效率
婦女團體:政院版生育保健法修正案 令人失望
建仔客場公仔熱賣 公視：資料比對完後送出
11月電子期漲0.3點 金融期漲4.2點
謝長廷：高捷案沒污錢 請郝龍斌說明水電案
五輕遷廠案 陳瑞隆:持續與居民溝通協調
教官調職教育部 杜正勝：依法行政
國務機要費案 邱義仁：相信陳瑞仁調查
林郁方籲停官邸人員特勤費 薛石民：盡力做
郝柏村眷舍爭議 朝野立委立院交鋒無交集
農糧署再推香蕉價格一把 協調以10元價收購
疾管局:全國醫療院所 停止施打法製流感疫苗
藥物食品謠言多 消費者資訊網開張解疑惑
龔惠君深研傳統調酒 朝擔任教職目標努力
土洋對作 外資小買 3大法人賣超13.81億元
工研院奈米共同實驗室獲認證 奈米新里程碑
新台幣兌美元匯率貶7.4分收33.276 元
鋒面影響 氣象局發布大雨特報
新台幣兌美元匯率貶7.4分 成交7.62億美元
主計處：9月失業率3.96%
中信金:辜仲諒返台行程未變 仍為11月18日
國民黨：黨產非貪腐問題 無法接受清算鬥爭
警力凌晨出擊 瓦解北區縱貫線販毒暴力集團
國民黨：國親都有溝通誠意 聯繫未中斷
蔡英文：協助嘉義縣推動重大投資開發案
主計處：前9月失業率3.92% 估全年將低於4%
日圓貶值擴大 新台幣匯率貶7.4分收盤
中信集團對開發金持股比例 宛如羅生門
竹科9月出口539.54億元 續創新高
青果社月底赴日 洽談香蕉輸日事宜
中華滾球代表隊25日出征越南 參加亞洲杯
多位大學校長不歡迎政治演講活動進入校園
中國阻參加健康城市聯盟大會 北市表達抗議
民進黨：黨產條例遭杯葛 藍營無誠意反貪腐
廣播金鐘獎入圍名單公布 正聲復興央廣前三
台半晶圓產能回移台灣 落腳宜蘭
疏失釀日籍乘客失明？遠航：無因果關係
立院委員會決議 蘇揆特別費支出須檢附單據
提升蕉價 農委會協調農民團體收購香蕉
雪隧26日深夜防災演練 南港頭城段封閉改道
立委促經濟部對所屬財團法人建立監督機制
秋冬天乾物燥 農委會籲小心火種避免森林火災
公益彩券頭獎得主獻愛心 捐贈山地巡迴服務車
查緝逃漏稅應據營業額大小 小吃店也不例外
台灣光復節慶祝規模縮小 今年只辦慶祝大會
鄧香妹被判刑 辜成允：尊重司法裁定
公投黨產案 民進黨：藍營六審議委員應迴避
台灣社：總統盼組泛綠聯盟 由李登輝主導
主計處：前8月平均實質經常性薪資轉正成長
泛綠聯盟？台聯：不可能 民進黨：沒聽說
勞委會:11月起雇主外勞關係終止 政府驗証
蔣夫人逝世三週年 婦聯會舉行紀念禮拜
國親：國務機要費案未偵結 緩議軍購等案
期交所宣導公債期貨 明起舉辦6場說明會
世界業餘高球隊際賽 中華女子隊載譽歸國
反貪腐總部籲清查黨產 橘營意見不一
金馬獎入圍公布 如果．愛入圍12項拔頭籌
職棒總冠軍第三戰 統一韓森挑戰熊隊蔡英峰
經建會：花東國際旅客2007年可達13萬人次
立院初審 保留閣揆視導車汰換經費
批號與以色列不同 台灣法製流感疫苗危機減
高鐵公司：時速三百高鐵 緊急煞車九十秒
巴拿馬運河擴建案 外交部：有意願參與
慧眼識英雄 李應元讚進用身障者獲獎企業
陳菊參觀好友作品展巧遇黃俊英
綠營：反貪腐應要求國民黨不得賣黨產
立院初審 刪國務機要費預算三千萬元
金馬獎入圍公布 如果．愛入圍12項拔頭籌
台灣歐銀辦事處明開幕 歐銀副總裁訪台
國務機要費案 法務部批准陳瑞仁暫調一審
國防部：明年起陸續強制拆遷軍機場周圍鴿舍
經濟部：電動碎紙機明年7月起實施檢驗
工商協進會發函美國相關單位協助台美簽FTA
工商協進會11月將搭高鐵到台中舉辦午餐會
網路銷售盜版軟體處重刑 有助降低盜版率
立院初審 刪玉山官邸總管等特勤加給180萬
陸委會諮委：胡錦濤已掌握中國未來主導權
經建會：八里五股公路2008年12月底完工通車
藍營：黨產透明化 將送資料給反貪腐總部
澳門模式兩岸金融監理?施俊吉:母國監理原則
高市長選戰 開放外勞造成失業引發口水戰
蘇進強：選前拋泛綠聯盟訊息 動機令人玩味
公股：明年華南金改選 必會掌握過半席次
兩岸金融監理採澳門模式？金管會：未討論
藍營迴避公投審議委員會？廖風德：不理會
何志欽 施俊吉不認為國銀會被外資買光
交通部：最快明年一月底選出ETC最優申請人
百貨週年慶第1波深度行銷奏效 第2波將開打
金管會：金檢採差異化 不排除駐點檢查
國產局推國有土地租金四免六減半 加強招商
苗豐強建議經濟部應思考法律範圍內兩岸策略
央行升息效應 九月民間借貸利率小幅上揚
法學出版商元照公司被控侵權遭檢警偵辦
屏檢力推護野鳥反獵鷹 施茂林勘查保育情形
疾管局:以色列排除老人死亡與流感疫苗有關
泛藍緩議軍購案 民進黨團：政治綁架司法
台師大婉拒施明德到校演講 擇適當時機再邀
諾貝爾獎得主夏普勒獲王光燦生物有機化學獎
新防會：烏龍新聞有增無減報紙專業面臨考驗
重陽節將屆黃俊英探望前高雄港局長李連墀
郝龍斌出具自宅水電費收據 謝長廷:魚目混珠
黨政協調：修法配合聯合國制裁北韓決議
國際學校圖書館協會年會 明年7月在台舉行
蘋果推捷運報爽報 可樂報樂見共同做大市場
期貨商：上攻力道不足 短進短出為宜
法人：台股上攻 首要補量
東北季風影響 台灣北部東半部陰短雨氣溫降
台股開盤上漲35.55點 為7075.81點
台開案 今起詰問同案被告
日圓貶 新台幣早盤走弱
軍購案生變 蘇揆籲馬英九說話算話
電子金融領軍 台股持續攻堅
知風草協會以教育協助柬埔寨貧童脫貧
法製流感疫苗危機解除 疾管局:即日恢復施打
蘇揆：團結愛台灣是好事 沒聽過泛綠聯盟
游錫(方方土)赴日 促進台日友好關係
五非洲友邦外長參加中非論壇？外交部否認
外交部：積極參與巴拿馬運河擴建計畫
歹路難行 消基會籲政府正視路面不平問題
反登陸計畫光碟外流？陸軍:不具機密價值
台聯:馬英九荒廢市政 悠遊卡業務涉圖利
馬英九擬不獨換不武？ 蘇揆:當選總統變特首
當台灣特首？馬英九：蘇揆不熟國際兩岸事務
以色列事件陰影波及 流感疫苗接種人潮稀疏
扁珍若涉弊總統下台？蘇揆：應該
台北國際秋禮展開幕 展現精品創意
愛河經驗整治淡水河？宋楚瑜:謝長廷吹牛
黃崑虎：李登輝不會對組泛綠聯盟表示意見
高鐵車站旅遊櫃檯進駐 旅遊事務一站辦好
太平洋島國論壇會後會議 張小月率團出席
大溫暖大投資計畫 蘇揆明宣布啟動
國務費案無罪報告出爐？蘇揆施茂林嚴正否認
馬英九:兩岸協商要對方先撤飛彈 才開始進行
日圓貶台股漲 新台幣午盤小貶3分
歐銀成立台灣辦事處 助台商拓展中亞新興市場
軍購監委等案黃牛？ 馬英九：一向說話算話
宋楚瑜:親民黨將為紅衫軍反貪腐法案背書
李傑不爽軍購預算難付委 橘營：我們更不爽
國務費案 總統府盼外界勿臆測報導
宋楚瑜：藍綠對決議題讓人厭煩
WTI跌 中油今天可能宣布調降油價0.7元
高鐵又延期通車 高鐵局:未構成違約
石門集水區疑有毒性廢棄土 北水局：會調查
黨產條例草案 立法院程委會闖關成功
台北股市收盤上漲57.16點
社團：社政衛生機關未準備好接納愛滋感染者
台股重回7100點功敗垂成
周玉蔻叫戰 謝長廷籲勿干擾秩序
美股走高激勵 台股收盤上漲57.16點
11月台指期上漲48點 逆價差0.42點
黨產條例案程委會闖關成功 軍購等案遭封殺
嘉義縣中埔鄉工廠火警 初估損失千萬元
葉明峰:政院討論修正貿易法 非針對北韓
11月電子期漲1.45點 金融期漲7.4點
立委偕體委會視察洲際棒球場 爭取追加經費
李敖催淚瓦斯鬧場 立院程委會建議送紀委會
黨產條例案排入議程 藍營：不影響國親關係
林重謨:政府應嚴查中國黑心蚵 確保蚵農權益
美股創新高 激勵外資買超台股77.5億元
每天暴露1包二手菸 罹子宮頸癌風險增3.3倍
孫大千質疑高捷案法官調動 高雄院檢否認
新台幣兌美元匯率貶3.2分收33.308元
●新台幣兌美元匯率貶3.2分 成交7.72億美元
無疆界記者組織新聞自由評比 台灣超越美日
黨產條例案橘綠二次合作？親民黨否認
台灣9月外銷訂單266.3億美元 再創單月新高
水電費爭議 綠營立委與郝龍斌再度針鋒相對
水電費移花接木?郝龍斌:謝長廷道歉否則提告
紅衫軍台北車站集會 北市警核准到11月1日
台灣9月工業生產比去年同月增加2.1%
中油:25日零時起 汽油降0.7元 柴油降0.8元
救蕉價 貿協廣送國際買主香蕉 啟動國際行銷
軍購案未排入院會議程 蘇揆譴責馬英九
台新銀與7家公益團體合作 推ATM即時捐款
首例流感重症 彰化17歲少女引敗血性休克
阿瘦禮品盃高球賽 首回合六選手並列領先
投顧:國際油價自高點回落 有利亞股表現
徐旭東:若價格合理 可放棄遠東銀主導權
謝長廷不排除告侮辱 林益世：歡迎
國民黨：黨產應列入政黨法規範
金管會：9月國銀逾放比2.40% 較8月微降
美元彈升 新台幣兌美元貶值3.2分收盤
紅葉盃國際少棒賽 台東豐年隊奪冠
勞委會提高標準 外勞飲食自主生活空間變大
衝刺服務業 經建會百億元服務業貸款啟動
海峽兩岸醫療論壇 台灣四百多名醫師參加
道奇球團放行 郭泓志確定代表中華隊打亞運
民進黨民調：謝郝支持度差距縮小為12％
尹伶瑛發起稅收在地回饋一半連署 獲響應
中油：25日零時起 汽油降0.7元 柴油降0.8元
水電費說謊？郝陣營：兩房屋郝龍斌家人所有
登革熱434例 疾管局:疫情11月有機會趨緩
桃縣環保局檢驗石門水庫廢棄物 無毒物反應
遠東銀今推台塑聯名卡 發卡目標150萬張
全台上網人口53%單身 網路交友市場潛力大
經建會：投入24億元 改善台鐵林邊溪橋下陷
台北服飾文化館開幕 提振艋舺服飾商圈繁榮
明基前3季每股虧損7.7元 第4季業績續下滑
台灣9月外銷接單 海外生產比 雙創單月新高
投審會通過英商渣打投資新竹商銀案
男子戒酒猛喝飲料 五千空罐意外成為裝飾品
國貿局通過開放中國製液體電蚊香進口
渣打台灣總座麥侃哲：渣打專注與竹商銀整合
網路賣機車提供服務不符廣告 將可依法開罰
金管會：現金卡逾放比年底前降到3%以下
台開案 蘇德建翻供指未透露內線消息
媒體受信賴程度 台灣在亞太地區排名殿後
金管會：9月底信用卡逾放比2.47% 較8月微降
民進黨團：27日甲動 讓黨產條例逕付二讀
中油降油價 台塑明天決定是否跟進
中國人士來台參加旅展 陸委會持開放態度
李焜耀道歉 明基收拾殘局再出發
經部:今年至10月僑外投資破百億美元 創新高
軍購案受阻 王金平：請政院忍耐等轉圜
邱義仁：無國務費調查訊息 相信扁沒貪瀆
李炷烽:盼金嶝大橋2009年前動工
財部：反傾銷稅課徵前應衡酌對國內經濟影響
黨產與反貪腐兩公投案 審議委員會明討論
經部明公告 中國毛巾進口救濟案暫時結案
LA NEW5：2再勝統一 總冠軍取得聽牌優勢
中信金案 檢方約談7證人 為傳訊辜仲諒做準備
金管會2010年主辦IAIS委員會會議
國民黨高層研判黨產條例付委機率不高
熊隊總冠軍戰三連勝 洪一中:領先心情篤定
脫隊中國旅客賈甲 今晚向觀光局自首歸隊
台銀等五大行庫九月購屋貸款利率再下滑
併購台灣本地銀行？匯豐銀行：不急
李焜耀：口袋不夠深 放棄德國子公司
政院啟動7288億元公共建設套案 水計畫領軍
政院將啟動公共建設套案 需補強橋樑逾4千座
反貪腐總部籲師生爭取反貪活動進入校園
黨產條例闖關 國民黨將積極和親民黨溝通
脫隊中國觀光客要求政治庇護 警方漏夜釐清
新竹 玻璃工藝館
期貨商：量能放大 有利後市
法人：量能持續放大 台股仍有上漲空間
台灣北部東半部天氣涼爽 中南部多雲到晴
台股開盤上漲2.52點 為7099.94點
日圓回升 新台幣匯率早盤小升
金介壽率保釣人士前往釣魚台 抗議日本侵占
台塑石化上午十時起調降油價
台股平盤附近遊走 個股表現
愛心不落人後 台灣奧比斯募款國際救盲防盲
橘營：未經立院同意 財政部不得出售持股
九十五年國防報告書將上網公告並提供下載
公視王建民五吋客場公仔 捐款受贈名單出爐
林志昇競選總部成立 升旗為台灣正名
司法特考與軍法官考試放榜 錄取236人
民進黨民調:中國黑心食品 九成民眾憂心
慶祝台灣光復節 總統賀電期許團結
郝龍斌擬提告 謝長廷：要告就去告
黨產條例付委 馬英九：持續和親民黨溝通
李應元：勞退新制滯納罰金不合理 修法改善
中薩發表矮化台灣聲明 外交部正視
台灣婦女 勞參率提升 李應元:女性專業提高
廣電基金統計：報導攜子自殺新聞 蘋果為最
藍營：二高中南路段施工瑕疵 交部應說明
立委:高鐵要求補貼老殘票 蔡堆:會公平考量
日圓升值 新台幣兌美元午盤小升2.5分
南線專案 駐澳洲代表：不知情
立院通過 96年度中央對地方教育補助經費
施明德：溝通黨產清查法案 朝野一視同仁
興大研發乳鐵蛋白鉻 造福新陳代謝症候群
拚政績 蘇揆啟動大投資大溫暖計畫
特首說馬英九批外行 蘇揆：傲慢與偏見
李逸洋：考量入出國移民署長人選沒受壓力
桃縣府員工感染結核病 未感染他人
橘營：黨產公投審查 尊重委員獨立行使職權
翁啟惠雙重國籍 總統府：於法有據
國工局：已檢討改善二高伸縮縫問題
李紀珠立院提案 秘密會議調閱國務費單據
醫師:肺炎鏈球菌可引發小兒腎衰竭 不可輕心
國科會每年延攬1800位海外研究人才不限國籍
貪瀆下台原則 蘇揆：相信總統看法也是這樣
台開案 趙玉柱：趙家被政治與媒體抄家滅族
黃志芳:台灣與卡西迪聘僱合約1年多前已終止
台北股市收盤下跌37.53點
王金平：黨產案我完全中立
國務費付卡西迪？審計部：11月底前會查明
親民黨：反對黨產條例草案逕付二讀
香蕉盛產 蘇揆：應解決後續加工與配銷問題
買盤觀望 台股短線可能陷入整理
活體動植物攜入境 政院：原則禁止例外許可
11月台指期下跌37點 正價差0.11點
11月電子期跌0.5點 金融期跌4.4點
台北股市開平走低 收盤下跌37.53點
親民黨推不當黨產條例 台聯表示肯定
陳定南住院 蘇揆盼部會首長寫卡片慰問
行政院通過公共建設套案 旗艦計畫以水領航
配合聯合國制裁北韓 行政院修貿易法等法案
紅潮後大海嘯？蘇揆:尊重司法不應放言恐嚇
蘇揆：北高選舉有賄選傳聞 加強遏止防範
聯電:市場庫存去化轉佳 本季產能利用率75%
民盟周玉蔻分赴國民黨 訴求反貪討黨產
施明德憂國務費起訴向上呈報 府：絕無此事
外資買本土法人賣 3大法人買超26.68億元
蘇花公路 和平至和仁路段 明天交通管制
新台幣兌美元匯率貶0.8分收33.316元
新台幣兌美元匯率貶0.8分 成交7.52億美元
羅聯福:中信銀今年恐難損益兩平
柳橙增產 農委會：加強促銷 穩定產銷
央行：九月M2年增率5.84% 比八月高
財部：趙建銘臍帶血廣告收入 已完成補稅
營建署：淡海新市鎮37.6公頃土地標售
健保藥價直直落 國外明星藥物可能退出台灣
中信金:交易兆豐金大股東代墊10億元已入帳
配合光復節 省諮議會推出地方自治史料特展
壽險美元買盤 新台幣由升轉貶0.8分收盤
健保局：藥價調整不損及民眾用藥權益
茂迪跨足上游多晶矽領域 並獲美國大廠料源
農糧署穩定柳橙產銷 必要時啟用農安專案
營建署:今年落山風來臨延後 恐影響洋蔥收成
卡債風波拖累 中信銀今年恐虧損
張七郎父子受難紀念展開幕 馬英九到場致意
林文伯:封測業明年首季淡季不淡
謝長廷：宋楚瑜大中國意識鮮明 是真正對手
水利署：湳仔溝溪廢土未污染水域 儘速清除
要求周玉蔻棄選？謝長廷否認
渡假村銷售爭議 公平會:強迫銷售欺罔可處理
十年有成 國際珍古德協會在台灣撒下根與芽
消基會指台塑加油聯名卡可用據點少誠意不足
理財休閒兩相宜 購買第二間房屋漸風行
消基會抽檢出萬聖節面具含遷移性瑩光物質
經部：水水水計畫3年投資2000億元 提振景氣
水電費風波 郝龍斌陣營到北檢告謝長廷
台灣職災比率高 勞委會檢查公共工程不手軟
股市交投熱絡 九月M1B年增率上揚
立委疑科資中心延攬深綠人士 陳建仁:會調查
大投資大溫暖經費 政院：新興計畫僅占27%
阿瘦禮品杯職業高球第二回合 林文鴻居領先
美元定存利率下調 九月外匯存款餘額減少
遠通要求調高ETC委辦費 高公局不回文
吳新發:車市今年觸底 明年車價只會往上調
追討黨產 民進黨公投國會雙線出擊
李逸洋：盡力照顧外籍配偶的新台灣之子
金管會：中信銀未提購買結構債買方證明文件
馬英九:不反對黨產條例付委 反對民進黨版本
老年人急增 壽險業:預先規劃看護險與年金險
藍營：黨產條例恐逕付二讀 明與橘營協商
柳丁盛產 國民黨不排除以國共平台緊急採購
趙建銘漏報1700萬代言費 補稅額待財部確定
年底選舉傳賄選 施茂林：依五原則積極查察
防範脫隊 中國旅客入境程序將再調整
黨產條例橘營傾向付委 未排除逕付二讀可能
台北國際旅展 中國旅遊協會副會長將來台
馬英九:國民黨擬提出政黨財產處理條例版本
胡勝正:政府與企業攜手 發展自有品牌不回頭
國民黨北高市長文宣訴求：清廉救台灣
無線寬頻接取業務釋照方案月底送行政院
中國旅遊團車禍受傷七團員 26日離台返中國
銀行放款殺價激烈 公會擬訂價政策降低風險
柯建銘：27日處理黨產條例 各方決戰點
梵谷白金卡再上市 估明年台灣信用卡量持穩
何志欽：彰銀台新金一比一換股不合理
銀行公會明可望通過破產法前置協商機構規劃
郭台銘積極進軍數位內容 前3部電影先學習
哄抬藥價A健保費 北檢搜索22藥商
體委會預估亞運中華隊可得15至20面金牌
中華信評將明基電通自信用觀察負向名單移除
LA NEW四連勝 拿下今年職棒總冠軍
提升稽徵效率兼便民 財政部加油
職棒總冠軍賽 LA NEW直落四擊潰統一封王
農業產銷失衡 供需雙管齊下徹底解決問題
謝長廷願與宋楚瑜政策辯論 宋陣營表歡迎
論壇網站非法下載電影觸法 遭警移送法辦
國務費案紅藍揣測結果 陳瑞仁：無聊
中信金案 北檢再傳3證人
公投審議會：黨產案和反貪腐案都受理成案
期貨商：短期恐難脫區間震盪
法人：買盤觀望 恐陷入高檔整理
台灣北部東半部雲多 中南部天晴
台股開盤上漲23.26點 為7083.15點
大連旅行團南投車禍八名傷者返中國
美不升息美元貶 新台幣匯率早盤小升
台經院：廠商對未來半年景氣持續樂觀
電子股轉強 台股重回7100點
連戰應美國芝加哥大學邀請前往訪問
黨產條例將逕付二讀？馬英九：交黨團協商
脫團中國旅客賈甲遭遣返 情緒不穩不願離台
范光群:司法改革以有形和無形朝民主化改革
台經院：製造業對經濟前景相對樂觀
因應高齡化 總統:政府要建立老人無障礙空間
辜仲諒不回台？蔡英文籲相關人配合司法作為
立委質疑蘇揆信箱花錢多 新聞局：系統維護
國親決裂？親民黨團盼藍營高層別亂放話
保釣二號故障停留外海待修復後再至釣魚台
中信金案 北檢：絕無政治力介入
藍營立委：台糖租地財團種香蕉 政府須解決
香蕉產銷失序 台糖籲建立作物供需監測機制
補貼高鐵優待票？蔡堆:不會雙重標準
美元疲軟 新台幣午盤小升3.2分暫收
宋陣營：謝長廷應放棄口水戰 辯論市政
謝長廷：遷移松山機場 打造台北成國際首都
因應高鐵通車 公平會通過北高機票可通用
前職棒選手淪為馬伕 立委怪體委會不盡責
朱武獻：18%改革案 約三萬一千人受影響
庇護工場靠烘焙運作 獅子會捐助更新設備
跨海爭台灣主權 林志昇：美聯邦法院已受理
趙建銘復職受挫 保訓會：可提復審
王金平：黨產條例案退回程委會空間不大
立院初審 刪除國家重大慶典預算百分之五十
外交部:歡迎萊斯重申美國協防台灣承諾
藍營：大投資計畫不可行 政府勿口號治國
考試院通過身障特考需用名額增為122名
催淚瓦斯阻軍購案 雷倩告發李敖妨害公務
周玉蔻籲測謊提告 謝長廷總部：沒必要回應
台北股市收盤上漲20.95點
外資匯入加速 10月至20日達12.18億美元
量能未放大 台股難破前高7159點
陳總統參觀桃園區農改場與大潭電廠
11月台指期上漲33點 正價差12點
台北股市開高收紅 小漲20.95點
全國大掃黑 十名治平對象檢肅到案
11月電子期漲1.1點 金融期漲3.4點
台經院：服務業景氣創16個月新低
民進黨中市黨部成立北長南菊後援會
過敏猛咳嗽 五成嬰幼兒有氣喘初期症狀
客戶存貨狀況未好轉 台積電Q4業績旺季不旺
外資買超62.55億元 三大法人買超68.77億元
王世堅質疑郝龍斌環保署長任內圖利廠商
署長任內涉圖利廠商？郝龍斌總部：依法招標
蘇貞昌挺菊 宣示推動世貿及鐵路地下化
郭正亮：九月時辜仲諒說會回台處理
台北國際室內五人制足賽 明燃戰火4隊爭霸
新台幣兌美元匯率升5.1分 收33.265元
高雄市長參選人黃俊英以平常心看待民調
大法官解釋：刑法第二百三十五條並無違憲
新台幣兌美元升5.1分 成交7.53億美元
政府盼發展保健旅遊 搶進每年77億美元市場
脫團中國遊客賈甲午後搭機離台
嘉義市破獲強盜詐欺集團 七人落網三人在逃
綠營立委再質疑水電費 郝龍斌：惡質選舉
鄭文燦：台灣自由開放 引領華文數位出版
體委會評估亞運15金 立委黃志雄批過於樂觀
嘉義縣接獲境外移入登革熱確定病例通報
人體也能成為創意藝術主題 國美館展典藏品
謝長廷：姚文智沒和周玉蔻見過面
嘉義縣北長南菊後援會成立 陳明文擔任會長
賴正哲：大法官解釋有遺憾但也有進步的地方
楊甦棣：美國認為立院這會期應通過軍購案
疾管局：台東兩老嫗不適 非關接種流感疫苗
大法官釋字第六一七號解釋明示兩類猥褻品
歐洲商會:兩岸經濟關係正常化 台灣發展關鍵
建置原住民人力資料庫暨職場安全網計畫啟動
秋季田徑賽明展開 國內老將集聚一堂見證歷史
台灣國際紀錄片雙年展 MOMA莎莉柏格來台
嘉義基督教醫院獲得第六屆國家公益獎
立院初審 凍結考試院與銓敘部部分預算
國際戲劇劇場聯盟亞洲區域會議在高縣登場
債務協商機制年底退場 卡債回歸個別協商
總統:台灣雖小志氣大 團結打拚國際嶄露頭角
第一社福會籲正視重度身心障礙者生命尊嚴
消基會：即使眼鏡行所售老花眼鏡品質也不佳
蘇貞昌宣示建世展中心 政府斥資30億元
國經協會：可藉由貝里斯進軍北美市場
宋楚瑜：反凱子軍購 美不應限期通過
勤練太極拳 修心強身好處多多
國民黨青年團街舞大賽 號召學子拒絕毒品
遭查稅高縣佛光山與國稅局處理中
杜正勝建議大學降低學分門檻 改善教學素質
寶藏巖聚落 兼具傳統與現代彰顯台北人文風景
楊甦棣：台灣現在不通過軍購案 就會錯過了
中國鞋靴反傾銷調查 產業損害聽證會明登場
台北國際旅展兩岸台北旅展 場地區隔一張票
美元疲軟 新台幣匯率升值5.1分收盤
茂迪入股AE取得10%股權 擬在台設多晶矽廠
立院財委會：開發基金不能再投資華揚史威靈
陸委會：兩岸直航協商應由中央整體考量辦理
宋楚瑜：支持黨產條例付委 不搞逕付二讀
民進黨批技術杯葛公投進程 公投審議會否認
林明樺犯罪集團宣判 兩人死刑一人無期徒刑
台北秋禮展閉幕 國內大廠國際買主採購熱烈
楊甦棣：馬英九宋楚瑜瞭解軍購案的重要性
施俊吉：銀行定價不得低於成本 非聯合行為
未回應收賄涉貪瀆否 高市法制局預算被擱置
立院明處理黨產條例 藍營：尊重橘營決定
穩定產銷 蘇嘉全：香蕉柳丁擬計劃生產
金管會:金融業無限徵求委託書持股門檻需12%
楊甦棣下軍購最後通牒？政院：不宜過度解讀
胡勝正:歐商躍居第一大外資 證明對台有信心
台聯黨團：全力支持黨產條例草案逕付二讀
勞委會:育嬰假限制將放寬 勞工還有錢可領
雅虎購物引進王建民親筆簽名照片和棒球
台糖：勸導租地蕉農改種其他作物
勝利之家院長：腦麻孩子媽媽的情緒需要紓解
金融業可辦理在台無住所外國人新台幣放款
刑法第二百三十五條合憲 大法官提不同意見
總統指示呂秀蓮 召開強化總體外交實力會議
HBL 晉級預賽男子十六隊女子十二隊全部產生
台北國際旅展與銀行合作 購物滿額免門票
楊甦棣:美打算和扁良好互動 直到扁任期結束
95年度電視金鐘獎入圍名單熱騰騰出爐
歐洲商會提建議書 經部：願給歐商最大協助
農委會:台灣香蕉11月增量銷日 蕉價可望持穩
十大經典神農選拔11月起跑
公會籲銀行明訂放款定價政策 減少惡性競爭
打造健康城市誓師 29日淡水漁人碼頭煙火秀
退輔會大幅預算減列萌生辭意？高華柱否認
何昭陽：明年面板市場估較今年大幅成長
兩平法無罰則 勞委會：以鼓勵推動育嬰假
茶葉鉅子陳天來故居 文資專家建議指定古蹟
歐洲商會：兩岸經貿不正常化 歐商投資減少
交部：高速公路伸縮縫分七年維修更換
辜仲諒：不放棄台灣及中信金
體育界明舉行齊劍洪逝世週年追思會
一年之初今晚首映 新聞局長鄭文燦到場鼓勵
民進黨團明提案設黨產調閱委員會
國泰世華銀大樹計畫 3年捐3000萬元
東企：盼金管會寬限現金增資期限
東企增資案盼再延期 金管會未鬆口
立院凍結明年國有非公用地處分預算128億元
東鼎觀塘開發案 劉泰英獲判無罪
軍購最後通牒？總統府：美憂心兩岸軍力失衡
楊甦棣為軍購喊話 柯建銘：幫助不大
朝野立委擬提案籲兆豐金民股董座鄭深池下台
蘇揆籲在野黨不要阻擋 早日通過軍購預算
政府明年擬釋股聯電台積電世界先進 68億元
國務費案 查黑中心月底完成偵查工作
新聞局：蘇揆電子信箱預算主要用於系統更新
楊甦棣促軍購 國防部:盼付委進入實質討論
金管會同意國泰世華銀行合併第七商銀
中信金案 施俊吉:無政治因素 未向蘇揆報告
胡勝正：歐商指台灣恐成呆帳中心 並不正確
楊甦棣下軍購通牒？王金平：了解後審慎回應
歐洲商會盼兩岸經貿限制減少增加金融競爭力
頒發建築金質獎 蘇揆：建築象徵國力
雅虎全球最古老社區封存時空膠囊2020年重啟
新聞局補助發行數位出版品及創新獎頒獎
webs-tv與Yam部落格整合增加影音分享功能
阿度仔看不懂中文？文魯彬：我是道地台灣人
國務費對美公關與空紅包質疑 檢方調查中
入圍2006金鐘獎 大愛電視戲劇類得獎大熱門
職棒總冠軍LA NEW熊隊 不堪虧損有意轉讓
外資併國銀 施俊吉：非常歡迎樂觀其成
施俊吉接金管會主委 壓力大仍保持規律生活
中信金案 北檢今天正式對辜仲諒發出傳票
內政部：明年起移民署面談紀錄送立院備查
中信金案 蘇揆重申政府不反商尊重司法
核三廠極微量核種輻射滲出 人員安全無虞
檢方發出傳票 中信金：無法代辜仲諒發言
葉菊蘭市政再添新頁 高市將與東京八王子市締結姐妹市
期貨商：追價力道不足 逢回仍可作多
法人：多空看法分歧 台股維持整理盤
氣象局發布大雨特報 台灣北部山區局部大雨
台股開盤上漲31.70點 為7112.54點
中華郵政：全台郵局ATM29日暫停服務16小時
台股開高震盪 資金重回電子
美元續弱 新台幣兌美元走升
美設軍購底線 蘇揆：早日通過預算才是正辦
媒體報導扁蘇因中信金案惡鬥 蘇揆：造謠
呼應黨產條例逕付二讀 兩團體立法院外聲援
蘇揆：應通過黨產條例 找回國家公平正義
服務公益組織 喜瑪拉雅基金會成就不必在我
楊甦棣剖析軍購案 王金平：情急發言
立法院表決通過 黨產條例付委審查
楊甦棣軍購案發言 立院國是論壇評價不一
楊甦棣限時通過軍購案 國民黨團：不妥
胡志強：楊甦棣作法少見 可能造成反效果
台灣本土緊急醫療團隊護送中國傷患回大連
退輔會預算遭軍購排擠？主計處：依實際編列
王齡嬌批閣揆政策賄選 葉菊蘭:民眾引頸企盼
黨產條例案 立院交付委員會審查
反軍購大聯盟前往AIT抗議 與警方推擠
國民黨團：三十日提政黨法黨產專章
黨產條例案付委 綠營：馬英九假付委真脫產
橘營譴責楊甦棣發言不當 建議美方召回
中央大學調查：民眾對就業信心連2月回升
楊甦棣談軍購案 馬英九：表達方式應自制
謝長廷：與郝龍斌民調差距在個位數
李文忠：在野若不顧美方提醒 軍購可能重來
再版王建民悠遊卡 4便利超商明開賣
日圓升值力道不強 新台幣午盤小升2分
大雅鄉潭雅神綠園道增加F-5E戰機展示區
蘇揆：楊甦棣談話非干涉內政或恐嚇
汽油雜誌及行動電話居個人日常消費前三大
黨產條例案 親民黨團：不與任何黨綁在一起
綠營立委質疑郝龍斌說謊 郝陣營：不回應
德國紐倫堡世界發明展 台灣六件作品參賽
綠營立委提案修法 企業贊助棒球運動可抵稅
趙玉柱涉侵占案 台北地方法院再度開庭
王金平：馬英九支持軍購 不受楊甦棣影響
事先已知總統沒事？ 蘇揆：可鄙的造謠手法
台北股市收盤上漲5.9點
台灣高鐵:通車典禮12/7 考量外賓時間與吉日
民進黨南縣黨部30日成立北長高菊後援會
蘇澳榮民醫院傳類諾瓦克病毒集體感染
扁授意中信金插旗兆豐金？府去函中時更正
電子股反彈帶動台股走高
職棒組頭收帳遇害 警方花蓮新城鄉尋獲屍體
國民黨：理解楊甦棣發言 但方式應婉轉
台北股市小漲5.9點 收7086.74點
疾管局：蘇澳榮民醫院爆集體感染 70人腹瀉
周玉蔻籲說清楚退選三條件 謝陣營不再回應
11月電子期上漲1.6點 金融期下跌1.6點
高志鵬：軍購美國表態 泛藍偷雞不著蝕把米
11月台指期終場收平盤 正價差6.26點
藍營立委批楊甦棣發言 籲民眾電話癱瘓AIT
新台幣兌美元匯率貶1.5分收33.280元
新台幣兌美元匯率貶1.5分 成交8.15億美元
經建會：9月景氣燈號轉為綠燈
小港航空城是蚊子館？葉菊蘭盼少批評多鼓勵
中央社新聞小百科：類諾瓦克病毒
長榮集團總裁張榮發今試乘高鐵 讚不絕口
總統：政府企業把握時機 發展太陽能產業
楊甦棣軍購案發言 台美國會聯誼會支持
詐騙集團跨國詐騙 台美警方聯手追查首謀
台灣首次研製AMiBa望遠鏡命名「李遠哲陣列」
品保協會推台灣優質購物環境 41商家獲授証
全民運動會展開競技 明開幕比照世運會模式
九度來台 珍古德:台灣空氣變好變清新
農糧署：大蒜種植面積已達上限 不宜再搶種
藍營提案設人事同意權審委會 綠營將復議
消基會抽檢萬聖節彩妝用品 3件含重金屬鋇
標準局抽驗市售鉛筆 5.5%重金屬含量偏高
新台幣兌美元由升轉貶 以小貶1.5分作收
姚文智出車禍 警方證實並非酒後肇事
馬英九：黨產不怕理性檢驗 反對清算鬥爭
消基會測萬聖節商品含鋇 通路商:屬實會下架
聯發科瑞昱等10家廠商獲竹科創新產品獎
經建會:景氣好轉 連三月黃藍燈後 9月轉綠燈
台聯自清 立委賴幸媛為刪總統府預算致歉
呂副總統明在世界女記者作家協會年會演講
19號輕颱西馬隆形成 北部東部降雨會更明顯
La new熊：尋求與大企業合作 絕不賣球隊
總統：盼台灣參加國際天文奧林匹亞
中國旅客被遣返 陸委會：政治庇護需有要件
立委指焚化爐案圖利廠商 郝陣營：依法辦理
疾管局：探親旅遊 北部5人染登革熱
經建會：廠商看好景氣比例 創62個月新低
蘇煥智北上促銷東山咖啡 太太示範咖啡面膜
國產局標售基隆路一土地 標脫總價近10億元
生活型態改變 醫界認為國人關節提早老化
金管會：至8月底 住宅地震險投保率達21.09%
棒協感謝道奇 同意郭泓治胡金龍參加亞運
水果盛產 量販幫農民促銷引人潮 創造雙贏
學者：楊甦棣發言重申美立場 應理性看待
體總與兩企業簽約 再為九名精英選手尋得贊助
邱復生委託律師對莊柏林提出誹謗告訴
阿瘦禮品盃職業高球賽 林文鴻逆轉奪冠
中華電前3季每股稅後盈餘3.52元
南華大學校園綠建築 獲經濟部節能績優獎
免費遊戲熱潮 業者再推免費線上射擊遊戲
台北詩歌節暖身講座影像展 明詩情畫意登場
台灣國際紀錄片雙年展定居台中 今晚開幕
施明德：楊甦棣言行儼然駐台總督 美應撤換
吳榮義：期交所是CME前進亞洲不可或缺夥伴
馬：兩岸若簽和平協定 仍維持美台軍事關係
林佳龍呼籲馬英九儘速讓軍購案通過
藥界陳情要求暫緩調降藥價 健保局未同意
徐乃麟活氧機涉廣告不實 公平會列急要件
軍購案 呂秀蓮：盼美尊重台灣民主憲政機制
客家鄉親齊聚台北 明參加世界客屬懇親大會
職棒熊隊傳經營不善 蘇揆：研擬租稅獎勵
央行：9月購屋貸款創新高 消費性貸款再降
全球中文熱 華語教學專家明齊聚高師大研討
立委質疑與辜仲諒餐敘 林錫耀遺憾被政治化
經典100影像展明中正紀念堂瞻仰大道揭幕
境管人員與人蛇掛鉤牟利 北檢搜索境管局
境管局弊案 女承辦人以立委請託函掩護不法
讓周玉蔻自動退場？台聯：外界不必臆測
東北季風強 週休假期台灣北部東半部有雨
北美汽車售後產品展 台灣54家廠商參展
貿協組團參加孟買工具機展 拓展商機
專家：未來最佳投資區域為新興亞洲
呂秀蓮：台灣要具備國防能力 應通過軍購
消基會成立26週年 新董事長程仁宏上任
境管人員勾結人蛇弊案 李逸洋：嚴辦到底
呂副總統：媒體應求真求善求美並尊重人權
解決卡債須付費？金管會：應透過銀行協商
蘇揆：軍購應速通過 國民黨勿說一套做一套
軍購案 蘇揆：楊甦棣忠言點出問題關鍵
攝護腺癌無形殺手 每年4000人未診斷出來
為3元信用不良？金管會：民眾可申訴
謝打鐵取火菊啟勝利之鑰 宣示2020申奧決心
藍營質疑謝長廷政商關係 徐國勇：烏龍爆料
呂秀蓮建議成立赴中接受器官移植關懷委員會
蘇貞昌：增加補助款 興建台中大都會歌劇院
呂秀蓮重申柔性國力 民主與和平解決紛爭
綠營擬組不當黨產調閱委員會 橘營台聯反對
蘇揆：計畫發行運動彩券 全面關心運動發展
馬英九：政局不平靜 等朝野冷靜後再談軍購
宋楚瑜：軍購案應透明 莫讓軍火商上下其手
調查：桃竹苗第三季房價指數漲跌互見
境管人員勾結人蛇集團案 憲調移送十人
為族群和諧獻力 公視製播紀錄片我們同國
穩定產銷 農委會輔導耕鋤大宗蔬菜做有機肥
南部農業生技展登場 農委會展出新研發成果
主計處：前9月來台旅客突破250萬人次
宋楚瑜行動總部巴士啟航 用行動找回希望
郵局明暫停提款16小時 週日郵局暫停營業
日飲一杯石榴汁 有助延緩攝護腺癌復發率
勾結人蛇案 吳振吉：非集體貪瀆 依法嚴辦
中經院:穀物減產 避險基金轉入農作期貨交易
蘇貞昌參訪后里鄉爵士鼓與薩克斯風廠商
黃義交派來選北市長？周玉蔻：勿羞辱我
懷孕陸娘入境面談 境管局:規定滿五個月以上
陳總統:堅持台灣主體 希望泛藍讓軍購通過
「米總統」邱垂昌要陳總統越挫越勇
動物嘉年華遊行 珍古德扮黑面琵鷺繞信義區
國民黨：朝野對合理軍購有共識 相信可解決
游錫(方方土)下周赴公投審議會說明黨產案
美債表現佳 台債殖利率下週下跌機率高
政院推動2015年前農化用量減半 農業產值倍增
境管人員勾結人蛇集團案 李若玲等遭檢方聲押
全民運動會開幕 蘇貞昌期許世運會辦得更好
金石堂發起捐書捐款 要幫助偏遠小學學童
北市議員參選人成立競選總部 為選戰增溫
通緝犯雲林縣議員梁銘忠 被警方逮捕歸案
黃俊英公布競選組織架構 展現泛藍大團結
殘障游泳選手國際屢創佳績 陳總統肯定
境管人員勾結人蛇集團案 李若玲等遭羈押禁見
涉嫌勾結蛇頭 境管局辦事員記兩大過免職
為泛綠助選？ 謝長廷：黨決議可為泛綠站台
蔡其昌提出「海線大躍進」五大請求
中颱西馬隆明間接影響台灣 北部東半部降雨
百貨週年慶聰明消費四原則 集資購買更優惠
週年慶優惠誘人 需求消費提振內需不生卡債
台灣百貨電梯女郎傳遞品牌精神引領時尚
台灣電梯女郎進軍中國 督導百貨客服發展
陳總統：建立台灣成全球客家文化研究中心
孟加拉街頭衝突 代表處人員與僑民平安
美元走貶 新台幣匯率本週升值機會大
民調攀升 謝長廷:下個月達成黃金交叉
軍購案 謝長廷:在野黨應把想法告知民眾
國民黨:黃俊英民調仍領先 但選情緊繃
學者：國民黨黨產不論型式都應回歸國庫
民進黨團:盼在野黨支持不當黨產調閱委員會
育成企業聯合展示會11月17日登場
方舟20 台北市立動物園歡慶搬遷木柵20週年
金管會：債務協商不須代辦 自己辦最安全
農糧署30日舉辦國產稻米產銷發展研討會
台聯黨團建請處理周玉蔻案 黨中央明討論
台北市長選戰 蘇進強盼周玉蔻回歸市政主軸
國民黨：事緩則圓 合理軍購遲早會通過
中經院：西門子財務虧損 壓縮明基喘息空間
亞洲寬板滑水賽 六國家地區隊伍來台較勁
協助職棒球團 蘇揆:發行運動彩券 稅捐優惠
IBM轉型成功 掌握知識經濟做好管理與獲利
蘇揆：軍購案再不過 幫肯忙的朋友會寒心
營建署：屏東農業生科園區進入開發期
周玉蔻落淚 強調不畏壓力參選台北市長到底
秀傳醫院諾魯義診 找出總統夫人病因
房仲業:高鐵站區房市看好度 首推板橋新站
境管局弊案 調查局：以證人身分請立委協查
藍營:綠營要黨產真相 應先支持319真調會
宋楚瑜:國民黨如想通過軍購 別拉親民黨墊背
協助艱困傳統產業 經部明年發布調查白皮書
台對中日非塗佈紙反傾銷產損聽證延至11月
王金平:台灣確有國防需求 應理性面對軍購案
馬英九:高市長選戰 藍綠五五波
呂秀蓮：謝長廷民調升 年底光復台北市
1至9月來台旅客成長 全年350萬人次待努力
大學生心目中領導人 王永慶郭台銘分居一二
國民黨團：國親平台明協商軍購案立場
游魁：不要讓國民黨新瓶裝舊酒執政高雄
1956年IBM進駐台灣 一路見證台灣經濟成長
美國三度不升息 專家建議股債投資均衡配置
魯凱族頭目屋落成 珍古德獲贈族名拉娃歐斯
親民黨團：反凱子軍購 不放行三項軍購預算
蘇貞昌：行政院送菊姐兩大禮籲選民支持
柯建銘：週二程委會甲級動員 提軍購案闖關
呂秀蓮：陳菊當選象徵台灣女性出頭天
境管局弊案扯出賣官說 檢方與境管局皆否認
財部：以未成年子女名義購屋需申報贈與稅
謝長廷：以高雄經驗 客家硬頸精神打造台北
日本醫師顛覆成見 溫熱療法治療心衰竭
陳菊競選總部成立 黨政四大天王相挺背書
財部：依家暴法分居夫妻可申請所得分開申報
周玉蔻猛批謝長廷 部分台聯市議員不滿
海峽兩岸台北旅展 中國先遣工作人員今抵台
全民運動會首日比賽 三項成績出爐
羅志明批藍綠總部白金級 兩陣營:環保建材
黃俊英競選總部成立 場面熱烈
國民黨行動中常會到高市為黃俊英拉抬聲勢
高市長民調藍綠五五波 黃俊英:平常心看待
藍綠議員競選總部競相成立 台北市選情加溫
中國民航界22人受邀來台 浦照洲未獲准
諾貝爾得主:已開發國家應助解氣候變遷衝擊
台北國際五人制足賽 日本旭川全勝封王
境管局弊案 副局長吳學燕遭申誡
中信盃大學棒賽 國立體院晉級複賽
移民署人事甄選 吳振吉:絕對公平公正公開
期貨商：台股挑戰波段新高指日可待
法人：美股下挫摩台指結算 台股震盪恐加劇
台股開盤下跌36.69點 為7050.05點
高鐵沿線房市 投資可暫採守勢
中鋼前 3季每股稅後盈餘2.43元
豪雨特報 台灣北部山區東半部宜防豪大雨
台股早盤順勢拉回測7000點大關
陳總統:和平不是免費的 應有堅實國防為後盾
美元疲軟日圓強 新台幣匯率早盤走升
總統：盼國際關注台海 促成多方對話平台
金融體系監督研討會開幕 11國高階人員參與會
國防部軍事投資預算攀升 佔歲出比例逾三成
異位性皮膚炎增多 家長多欠缺保養預防概念
吳釗燮：兩岸貨客包機協商進展延遲 未喊卡
親民黨團：台灣需要神盾艦不需要潛艦
台聯中午討論周玉蔻案 林志嘉：會通盤考量
李逸洋：移民署人事作業尚未請示蘇貞昌
蘇花高政策環評 蔡堆：三案併陳政院決定
醫院商店街生意興隆 小心潛藏傳染病危險
馬英九：國民黨支持63億軍購預算態度不變
陳菊不滿被醜化冬瓜菊 黃俊英坦承不妥
陳菊形象影片廣告咱的高雄 明起播放
軍購案付委生變 國民黨團：目前氣氛不對
王建民悠遊卡再掀熱潮 2400套逾10萬人申購
游錫(方方土)：馬英九應將反軍購理由說清楚
國內航空淡季減班 高鐵通車後擬促銷迎戰
陳瑞隆:登陸投資審查新制 正面協助廠商
美元疲軟 新台幣匯率午盤暫升7.2分
台聯立院黨團主張既已提名 周玉蔻應選到底
台中檢察官北上搜索金管會與開發金控
周玉蔻：北市民不會相信貪腐政黨製作的民調
金管會委員林忠正辦公室遭台中地檢署搜索
反貪腐總部推貪污治罪條例 國親共同連署
蘇嘉全:目前柳丁價格不錯 高於監控價格
爭取銀髮族認同 台聯擬提長期照顧法
謝長廷：與台聯共生合作 不贊成協商棄保
工研院96年預算遭統刪2% 凍結30%
境管局包庇人蛇案 藍營：吳振吉應停職受查
宣示乾淨選舉 高市參選人踴躍連署
馬英九為民生大樓特權發照？北市水處否認
台北股市收盤下跌91.54點
台股收盤跌破7000點 下檔宜守住6950點
何志欽:企業對體育補助可100%列費用
李傑：軍購案不過 台美軍事交流被暫停
開發金證實檢調前往搜索
11月台指期下跌112點 逆價差14點
台北股市開低走低 下跌91.54點
李金龍:台肥台中港新廠投資65億元 4年半完工
11月電子期下跌5.1點 金融期下跌15點
國共合作反軍購？ 藍營:總統不想讓軍購過關
首檔國際債券命名福爾摩莎 11月1日掛牌
監察院：去年公務員因違法罰鍰 累計752萬元
國務機要費爭議 總統府會計長自請調離現職
反潛機提昇案指定廠？國防部:美建議 風險低
立院質疑資策會營運房舍 未南北區域平衡
謝欣霓：蘇振平領專業加給於法無據
軍購案 馬英九：重視與親民黨合作
新台幣兌美元匯率升5.9分收33.221元
新台幣兌美元升5.9分 成交7.04億美元
是否接掌移民署 吳振吉強調都會全力以赴
郭泓志暢談七年辛酸 盼明年保持健康多拼勝投
郭泓志個性大而化之 成為突破困境最佳利器
工程會:1至9月推動公共建設方案執行率90.4%
立委疑郝龍斌岳父占宿舍 郝總部稱將依法辦理
國防預算審查 朝野立委批多項建案違反程序
台股失守7000點 3大法人聯手賣超105.52億元
北高市長選舉 國民黨民進黨互指控
謝長廷：將恢復（王留）公圳大安公園段
卡西迪簽約不符美國法律 李紀珠疑經費來源
張忠謀代表陳總統赴越南出席APEC
國家公益獎頒獎 蘇揆期勉持續照亮他人
國民黨：黨產總說明上網 歡迎各界檢驗
第一屆視障路跑運動賽12月3日鳴槍開跑
金管會：檢方搜索偵訊林忠正等人
誠泰投手林恩宇 明年投效日本樂天金鷹
消基會：旅行社代購機票 應提供無誤機票
張燦鍙出書記錄海外建國運動 陳唐山致意
台聯規範參選人不能只顧個人 周玉蔻致歉
油商買匯壓抑升勢 新台幣收盤升5.9分
勞宅貸款申請書表上網 11月14日起受理申請
備戰洲際杯 中華隊和熊隊加打兩場熱身賽
張忠謀：代表台灣出席APEC是榮譽更是責任
馬英九：二零一零北市可望達垃圾零掩埋目標
林忠正遭偵訊 蘇揆：盼嚴查嚴辦毋枉毋縱
高市出現首例出血登革熱死亡個案
APEC非正式領袖會議 總統指派張忠謀與會
九月大戶退票減少 退票金額比率下滑至0.58%
檢方初步查出 林忠正收取度假小木屋等利益
12項農業公共建設招商 農委會辦說明會
裕日車標準化作業流程 獲經濟部全國標準化獎
新壽贊助公視500萬元 邀王建民參加登高賽
金管會遭搜索 施俊吉指示充分配合檢調調查
王建民將參加新光摩天大樓登高大賽
蘇進強：第三勢力不會缺席2008總統大選
同一班機三旅客各自攜帶海洛因闖關皆被捕
被指中國鷹高市長參選人黃俊英陣營反駁
總統指國共合作反軍購 在野拒審國防預算
移民署長人事 蘇揆：要能做好移民政策
國際博物館管理委員會年會 11月2日台北召開
國共合作反軍購？國民黨：亂扣紅帽掩蓋貪腐
謝提免試入高中 教育局指非北市單獨可為
經建會:高雄世貿中心2009年完工 經濟效益高
國親共識 軍購監委與檢察總長同意權再緩議
Visa金融教育走入校園 今起開放線上課程
蘇揆：軍購案考驗馬英九是否關心台灣安全
國貿局：台灣8月對中國進出口金額雙創新高
台灣金服：月眉拍賣案 麗寶建設得標
連鎖通路興起保健食品熱 搶攻年300億元市場
立榮航空今獲頒IOSA證書
第五屆卓越新聞獎入圍名單公佈 11月17日頒獎
歌手催生 台灣新年之歌原創音樂大賽起跑
日本八王子市長拜會葉菊蘭 將簽署友好協議
開發金遭搜索 公股:尊重司法 明提書面報告
林忠正疑涉收賄案 開發與中信低調躲媒體
台北旅展中國參展團十一月一日晚間抵台
北檢協同搜索開發金 近日不排除約談辜仲瑩
總統：台灣將於APEC倡議數位典藏交流計畫
世界客屬第二十一屆懇親大會今晚閉幕
經建會：高雄軟體園區估可增加1277億元產值
北投纜車弊案案外案 檢方兵分十五路搜索
逾三成乳癌病友想重建乳房 費用令人卻步
立院對生技中心毒理實驗室去留與否起爭議
推公投法補正 核四公投促進會將拜訪各政黨
央行：八月信用卡簽帳金額小幅成長39億元
施茂林：明年底止至少偵辦三十件重大貪腐案
大考中心決議不追討溢領薪資 教育部反對
藥價將降 製藥研究協會:不輕言退出健保
結合悠遊卡 北市42萬數位學生證年底啟用
打擊金融弊案 施茂林:要求檢察官更主動偵查
央行金檢處朝金融穩定業務轉型
新聞局：96年度預算皆依實際需求編列
上週外資買超台股235.76億元 買超中鋼最多
陳瑞隆明向美僑歐僑商會宣傳產業發展套案
冬瓜菊事件 黃俊英晚間赴菊總部致意
經濟部：8月租賃業營業額年增16.84%
美國商會籲台灣各界回歸實際面 合作拚未來
匯豐強化聯繫 兩岸三地設台灣平台爭取台商
醫院地下街利字當頭 容易成為感染管控死角
張忠謀代表總統出席APEC 外交部：好牌
移民署成立在即風波不斷 吳振吉向蘇揆簡報
國有土地資訊平台明啟用 500坪禁售明年解禁
微軟Live Spaces平台舉辦萬人環遊世界活動
外交官員：軍購攸關東亞安全 非純內政議題
為不妥當稱呼黃俊英攜鮮花向陳菊致意
金管會委員林忠正交遊廣闊 驚傳涉關說收賄
甘比亞總統就職 外交部：尚未展開出訪作業
投影機業鎖定家用市場 打造家庭影音中心
林忠正涉不法關說案？金管會：不了解
民進黨團：嚴肅通過軍購案 勿流於情緒
帶頭前進改變世界 珍古德李家同對談
林忠正遭查賄 高志鵬：政治氛圍恐打擊財團
高雄捷運試乘活動開跑 民眾反應熱烈
林忠正涉嫌關說收賄 被檢察官聲請羈押
期貨商：台股橫盤盤主 待主流類股領軍上攻
法人：台股技術面轉差 宏達電為觀察指標
台股開盤上漲25.15點 為7020.35點
氣象局發布台灣北部山區和東半部豪雨特報
蘇揆：林忠正主動請辭 依程序辦理
美元反彈 新台幣匯率早盤走貶
李登輝擬邀籌組政黨？王金平：第一次聽到
林忠正遭聲押 金管會:目前委員會議不受影響
台股止跌回穩 上攻仍待補量
開發金法務顧問遭聲押 開發金股價跳空下跌
岳父佔用宿舍？郝龍斌:支持一切依法辦理
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
外交部：中非合作論壇無台灣友邦官員出席
拱王組黨？馬王配？橘營：都在消費王金平
豪雨特報範圍擴大 氣象局籲山區防範土石流
第三勢力 馬英九:不清楚 無法評論
宋楚瑜：民眾失望藍綠貪腐 第三勢力有空間
美國防部高官悄悄訪台？ 外交部：不評論
林忠正遭聲押 民進黨團盼勿枉勿縱
李登輝醞釀組黨？蘇進強：第三勢力選項
31部會自評績效特優 蘇揆：有自信是好事
林忠正聲押案 中午尚未裁定
宏遠證遭搜索 股價跳空跌停
第三勢力新政黨？蘇揆：不辨真假 沒評論
郝龍斌12場區政說明會 與市民共築台北城
總統接見阿拉斯加州長 盼台美FTA夢想成真
莫名小病小痛 原因可能出在慢性食物過敏
台中地檢署:林忠正案 無政治力介入
法務顧問遭聲押 開發工銀總座曹為實很訝異
高志鵬：偵辦林忠正案非扁蘇惡鬥
美元持續反彈 新台幣兌美元午盤小貶2.2分
蕭美琴籲重視同志婚姻權 推動同性婚姻法
宏遠證董座交保候傳 公司運作如常
蘇揆：楊甦棣軍購發言忠言逆耳 須嚴正重視
主計處:8月底勞保被保險人數863萬人
南社籲退選 台聯：本土社團勿陷藍綠思維
東部20年沒交通建設？蘇揆:不是事實
蘇揆：金管會不符社會期待 應好好整頓
施俊吉：金管會委員應自律 將准林忠正辭呈
近7成上班族薪水不增 2成4在外兼差
電扶梯意外責任 理賠不限人身傷害
高金素梅：原住不要軍購 楊甦棣回美國
林忠正涉弊案 蘇揆：徹底檢討改進文官任用
周玉蔻質疑胳臂外彎 台聯：相信參選人清白
南社勸退羅志明 陳菊:尊重 強調不屬任何派系
台北股市收盤上漲26.12點
法人：若無新利多激勵 台股大漲不易
國道員警酒駕撞人真相未明 侯友宜指示徹查
國民黨團：肯定蘇振平 擬再檢討國務費預算
海外渡假村定型化契約範本 實施
11月台指期上漲21點 逆價差19點
簡錫（土皆）：施明德亂講亂拉會把運動搞垮
台北股市開高震盪 上漲26.12點
開立承包核四工程延宕？台電:未嚴重落後
不受楊甦棣喊話影響 國親聯手封殺軍購案
11月電子期上漲0.3點 金融期上漲5.4點
綠營立委：提案刪除並追回蘇振平專業加給
內政部：嚴控外籍配偶面談風紀
北高市長選舉 南社重申周玉蔻羅志明應退選
土洋對作 3大法人買超10.03億元 重回7000點
教部公布96學年離島原住民學生保送大學簡章
軍購僵局 國民黨團：民進黨應負責
新台幣兌美元匯率貶3.9分 收33.260元
花蓮民進黨員傳聖火力挺謝長廷和陳菊參選
新台幣兌美元貶3.9分 成交6.81億美元
橘營質疑AIT租約遷址案 外交部北市府否認
台灣阿拉斯加經貿投資合作委員會議明登場
軍購案62度遭封殺 台聯：楊甦棣幫倒忙
焦仁和張懸父女首度同台 為李寶春新老戲代言
林忠正涉案 民進黨移送廉政委員會處置
故宮南院預算遭凍結 嘉縣議會明赴立院陳情
陳明文：將以生命強力捍衛嘉義縣發展的機會
中油：明日零時起 汽柴油每公升漲0.3元
林忠正聲押案 台中地院認無管轄權駁回
第三勢力？游錫（方方土）：兩黨政治是主流
美元走升 新台幣匯率貶值3.9分收盤
原民電視台長是否具原民身分 原民看法不一
遭指黑金團隊 謝長廷要求郝陣營道歉被拒
宏遠證:未贈小木屋給林忠正
高鐵左營站啟用 高高屏首長觀禮見證
立委質疑郝龍斌岳父占宿舍 郝陣營:依法辦理
冬瓜菊事件 民進黨促馬英九要求黃俊英道歉
舉辦登高大賽做公益 新光人壽明贈捐血車
台灣首檔外幣計價國際債券 明起掛牌交易
伊甸慢飛天使一日店長體驗 身障兒展現成果
群益證總座周康記獲選為今年度優良商人
救職棒 陳景峻建議陳總統召見職棒球團領袖
不公平現象多 消基會反對浮動油價新制上路
大樂透再加碼 紅利獎每注獎金500元
現煮咖啡茶飲1日不宜逾2杯 咖啡因擬要標示
高捷案始作俑者?黃俊英陣營:謝長廷才是被告
桃園展出蔣公120週年誕辰紀念特展
上班族最希望外包行政瑣事洗衣家事服務
鴻海第三季淨利創新高 前3季EPS 7.58元
外商關切兩岸三通 總統：應採漸進務實態度
高市登革出血熱死亡個例 再添一例
領導倒扁被質疑 施明德：看法不同很正常
角逐世界盃空手道錦標賽 中華代表隊出征
陳明文緊急溝通 嘉縣議會取消北上立院陳情
今年登革出血熱死亡病例增至二人
張榮發力薦台灣高鐵 預言營運半年後賺錢
接手林忠正聲押庭 北檢指派2檢察官蒞庭
國際油價上揚 中油:11月1日起汽柴油漲0.3元
標普：台灣銀行業風險程度中等
開發金大股東若有公司治理問題 公股不退出
蘇進強：第三勢力已存在 只缺集結組織化
竹科半導體設計廠非法使用商業軟體逾一億元
林忠正涉案 施明德：不應解讀為權力鬥爭
節目安排吃蝙蝠惹風波 檢方傳訊黃舒駿
林忠正聲押案法院駁回 檢方緊急移轉北檢
花旗聯合勸募明起跑 馬英九蔣友柏拋磚引玉
第一家庭出入境走公務門 國安局:一切依規定
廣達明年NB出貨目標2500萬台 搶攻手機市場
高市長議員選舉查賄 雄檢接獲二十九件檢舉
醫師陳克華詩而優則歌 推出文學音樂專輯
柯建銘：林忠正涉收賄案必影響北高選情
改善勞保財務結構 政府擬調整投保薪資費率
開發金疑涉弊案 辜仲瑩寫信向員工致歉
中信金案 北檢再傳訊十七名證人
廣達擬成立第三事業群 整合中國供應鍊
加強收容人戒毒決心 法務部送勵志書籍到監所
陳總統：思考推動台日簽署自由貿易協定
中信金前財務長張明田抗告案 高等法院駁回
金管會：如林忠正羈押或交保 建議政院准辭
渣打銀行收購竹商銀股份達95.4%
桃園機場改名非所願?陳景峻:張國政心在藍營
行銷奏效 美麗華台茂皆樂觀估計今年獲利數
羅志明成立屏東旅高後援會 宣示參選到底
雲林國際偶戲節十一月三日虎尾開鑼
國防部：在野黨支持合理軍購就不該阻撓付委
花旗聯合勸募起跑 目標8800萬元
經建會:引進外籍科技人才 宜以短期入境為主
台鐵明起列車改點 新時刻表開始發送
張榮發:台灣6家航空公司應併為2家
禽流感突變使疫苗失效 所幸克流感仍有療效
地價稅明開徵 全台應徵稅收538億元
國防部：美方要求 買潛艦先過3.6億美元預算
軍購案遭封殺 呂秀蓮：大家都太情緒化
九月外匯交易日均量164.9億美元 創歷史新高
全民討黨產聯盟成立 籲國民黨還財於民
國民黨：63億軍購預算案 盼立院本會期付委
蔡堆:張榮發航空公司合併構想與交部一致
偵辦金融經濟案 施茂林:全國尚有數十件
清潔針具計畫滿週年 南縣愛滋減害成效佳
利明獻：花旗分行網絡絕對要再擴充
國防部：反潛機購案盼以洛馬公司為主合約商
陳瑞隆向歐美商會說明產業發展套案
陳瑞隆：台美洽簽FTA是經濟考量
主計處：台灣老人占總人口比例將逾10%
今年地價稅新增晶片金融卡轉帳 手續費10元
林忠正疑涉替金融業護航 施俊吉：未感受到
國貿局推出印度經貿資訊網 提供商情資訊
紀念蔣公 海外38國家地區代表出席榮民節大會
國防部：共軍飛彈命中精度將大幅提升
高鐵左營站列車輕徵脫軌
高鐵倒車訓練發生列車脫軌意外
11月6日起 自歐盟出境轉機適用安檢新規定
筆記型電腦降價促銷戰開打 消費者利多
創第二春 污染農地試種能源作物與經濟花卉
台東泰源國小學童獲贈一年份奶粉
官員涉貪瀆 施俊吉致歉盼為殷鑑知恥近乎勇
長榮航空前總經理張國煒申讓持股 市值15億
金管會住院醫療險修正案增列必需流產納承保
高鐵倒車訓練脫軌意外 交部要求徹查原因
台電公司核電廠違反環評將遭台北縣府重罰
全球華文熱 台大研發教學軟體 搶攻中文托福檢定
世女排 台灣擊敗日本 贏得歷史性首勝
台北發行觀光護照 提供多項折扣優惠
涉重罪及串證之虞 北檢再聲押林忠正等3人
期貨商：台指期短期橫盤為主 進出宜保守
券商：台股量能不足 中低價股較有表現
林忠正等人涉貪瀆案 北院上午八時開聲押庭
台股開盤上漲14.75點 為7036.07點
台灣東半部恆春半島和北部山區大雨特報
海巡強力護漁 今年迄今執勤已達314航次
第一屆亞洲寬板划水賽 四日起微風運河競技
日圓勁升 新台幣匯率盤中升逾1角
首次發現銀行假網頁貸款 警方提醒防騙
台北預售房市具集中小宅捷運化三大特色
瞄準年輕族群 青輔會將於旅展設青年探索館
電子股財報激勵 台股盤中站回 5日線
陳總統：亞太工商總會總部在台 重要不言可喻
台塑石化十時起調漲汽柴油0.3元
四艘基隆級艦明成軍 海軍:與神盾戰力相當
疑似母親林真米納骨塔祭拜 警方:查所有線索
政府部門不環保 水電費預算增加國防部居冠
洲際盃棒球賽 台灣大送門票獨家3G Live直播
民航局：11月10日起國籍航空降燃油附加費
金管會事件 澄社學者：執政黨最後一次機會
郝龍斌松山機場記者會 臨時取消
高鐵局：高鐵左營脫軌意外不影響試運轉
反軍購 高金素梅率眾抗議AIT與外交部
扁蘇關係? 蘇揆:每天問夫妻關係 沒事變有事
三友邦出席北京中非合作論壇？ 外交部否認
財部:2個月內提出稅務違章裁罰倍數檢討
破軍火交易外界傳言多 王進旺:查主嫌釐真相
外幣計價國際債券命名Formosa Bond
呂東英:首檔國際債券掛牌 櫃買最佳生日禮
扁呂希望推動將立委與總統選舉合併舉行
日圓走升 新台幣午盤升值8.7分暫收
超商高度競爭 拼服務評比認證決勝負
吳育昇：加密隨身碟一支兩萬 陸總：誤會
印度化工展8日登場 貿協組團拓展商機
列車時刻改點遭指擾民 台鐵:營運所需
蘇振平：陳鎮慧領走國務機要費的機密費
呂秀蓮：不會參與第三勢力 也沒夢想過2008
國防部:7年42億元 掃除金門馬祖殺傷性地雷
水試所推鰻魚電子標識放流 追蹤保育鰻苗
蘇揆：高鐵安全才能通車 但不能拖
軍購案再受阻 蘇揆：在野黨團毫無誠信
台北股市收盤下跌7.33點
高雄捷運試乘 交通部：視為觀摩或工地視察
高鐵測試脫軌 高鐵局:營運前發生是好事
張忠謀：接受APEC特使為台灣也為APEC
電子權值股受壓抑 台股終場由紅翻黑
蘇揆：各部會應加強培養談判人才 有攻有守
復興北金線一旅客酒醉鬧機 妨害飛安送法辦
台北股市開高走低 終場下跌7.33點
11月台指期上漲1點以7003點作收
11月電子期上漲0.6點 金融期下跌6.4點
疑涉貪瀆案 北院裁定林忠正蘇俊吉羈押禁見
立委：高捷未完工即辦動態試乘 草菅人命
高捷局長：高捷動態體驗安全無虞
三項軍購年度預算未遭刪除 保留送朝野協商
蘇揆：經濟穩中帶堅 好消息要讓國人了解
不滿被勸退 羅志明籲尊重平等參政權
林忠正涉貪瀆羈押禁見 台北地院：罪嫌重大
藍委籲拒謝長廷入校演講 台大指與校方無關
施俊吉:林忠正遭羈押 辭呈核轉政院
勞委會：今起雇主國內招募甄選測驗項目備查
蘇振平：陳唐山要求換人查帳 府：說謊被換
新台幣兌美元匯率升9.3分 收33.167元
新台幣兌美元升9.3分 成交6.43億美元
立院初審自家預算案 小刪一百萬元
總統：政府應規劃健全社福政策實現公益台灣
公益彩券9月盈餘分配12.52億元
領加給風波？侯勝茂指僅領醫師不開業獎金
3大法人買超略增至13億
林忠正聲押庭 檢辯攻防24小時移送爭議
營建署:9月底全國污水下水道處理率達32.49%
傳巴黎銀行欲入股合庫 陳沖未正面答覆
嘉義縣新港國際社區藝術節開幕
美元貶值 新台幣匯率升值9.3分收盤
高市登革出血熱死亡 高雄長庚：應提高警覺
清雲科大學生見義勇為 力擒搶劫犯
王金平促政府改善兩岸關係 給工商界大溫暖
正館修建工程有弊端？故宮將提詳細費用報告
張孝威出任亞太商工總會會長
不滿遠通繼續營運 消基會控告交通部高公局
法務部官員：施茂林依規定領取司法專業加給
立院同意95年度六星計畫預算解凍
創造冬瓜菊綽號 國民黨南市議員謝龍介道歉
張恩煌四度榮膺國際警察搏擊大賽主裁判
因應e化 保發中心推保險產業憑證共通平台
張平沼：無端捲入開發金案 深感無奈
不滿電視政見未獲邀請 林志昇怒告TVBS
立委指國研院科資中心研究偏離主題保留預算
總統見美參議員 抱歉軍購案無法完成審議
職棒頒獎典禮四日展開 球星藝人表演多
SBL資格賽確定六日開打
北台綜合科技園區投資案露曙光
林忠正案送中評會 民進黨不排除開除黨籍
言承旭分享蒙古行愛的故事 願當世展會志工
政院准林忠正請辭 金管會委員會照常召開
禽流感威脅 疾管局購19萬劑疫苗年底到位
馬英九：黨產不當取得就回贈 爭議司法解決
經建會：花東日月潭朝規劃為台灣養生醫療區
蔡中涵違反集會遊行法案 北院判處拘役30天
原能會：主委是核工專業依法領取加給
首長領專業加給 公平會：行政院核定
消基會控ETC案涉瀆職圖利 高公局長：尊重
經部：油價浮動方向不變 12月完成評估報告
營建署：加強委外銷售桃縣及南市等國宅餘屋
游錫（方方土）領軍 下週進駐高市拉抬選情
黃偉益獲全運會太極拳冠軍
台銀將併中信局 中信局推最後一枚豬年銀幣
蘇揆批准林忠正辭呈 盼金管會重新擦亮招牌
登革熱出現死亡病例 黃俊英慰問防疫人員
黃俊英：再窮也不能窮教育政見
高雄長庚兒童醫院發現罕見梅格氏症候群
台銀中信局明年合併 擬成立貴金屬部
閃靈主唱Freddy民進黨中執會演講
出軌事故調查 高鐵局:高鐵公司自己查
世界花式撞球決戰馬尼拉 台灣撞士誓奪金盃
買氣觀望 10月新車掛牌數較上月衰退8%
中研院預算首破百億 刪二點七億凍結四億
立院財委會刪北區國稅局預算五區國稅局之首
國民黨黨產委員會成立 只建議不處理黨產
冬瓜菊事件落幕 陳菊：寬容以待不提告
賴清德：泛藍為政治利益無視中國威脅
週年慶新光打連鎖通路戰 SOGO攻強勢商品
國防部：台美軍事交流無異常
國際博物館管理委員會年會 明天台北登場
吸引港澳人才來台 政府放寬子女讀外僑學校
桃山國小發首張音樂專輯 捐款可免費獲得
高市與八王子市簽訂友好交流協議書
營建署：縣市政府將成立公寓大廈調處委員會
金管會盼立院支持提高保險業海外投資比例
蘇揆事前知悉偵辦林忠正？政院：錯誤報導
NCC同意速博增設E.164網路電話服務
調查：逾七成上班族想告別單身 盼朋友介紹
化療新藥延長生命 改變惡性腦瘤患者命運
立委質疑發函抹黑 國防部：保證沒有
立院初審通過 政府可開辦不動產證券化
陳總統明開會討論APEC 王金平受邀
太平洋SOGO忠孝復興店可望12月初開幕
審計部：國務費馬永成出領據 非直接領取
泰山神童吳伽慶成最佳瘦身代言人
台北市長選舉審議式辯論 參與公民三日抽樣
開發金控：開發金信譽卓著絕無不法
農委會：休閒農業蓬勃發展 今年產值65億元
違紀為羅宗勝站台 民進黨部擬開鍘黨紀處分
台灣農業走出去要正名 立院決議CAS更名TAS
反貪總部:台大政大拒施迎謝 顯進退失據
施茂林:戒治所若可收愛滋患者將有助減害
健保新藥價上路 衛署監控醫院換藥潮
地價稅今開徵 手續費如隱形稅 盼檢討改進
農委會與阿拉斯加林業合作備忘錄今換約
宋楚瑜：馬宋會無交換條件 曾反映遭監視
美商推展企業資料復原管理軟體搶救寶貴資訊
宋楚瑜：黨產要對全民交代 歡迎從我查起
林忠正涉收賄 北檢將追查期約賄賂
首屆兩岸旅遊展 中國五百人代表團抵台
中信金案 北檢提訊張明田再傳10餘證人
開發金弊案 高檢署統合北中兩檢聯合偵辦
高雄市行動圖書館 啟動
較北捷設施佳 高捷試乘 民眾稱讚有加
期貨商：台指期多方未棄守 短線區間整理
法人：台股量能不出區間整理 慎擇類股
台股開盤下跌5.57點 為7008.42點
全台有雨 台灣東北部大雨特報
房仲業：10月中古屋市場價量齊揚
基隆級艦到齊 陳總統今將主持成軍典禮
日圓貶值 新台幣匯率小幅走貶
台北國際旅展行前準備 省錢有門道
電子金融雙走揚 台股成交值擴增
中國旅客來台觀光 吳釗燮:完成技術性磋商
陳總統：馬英九有能力責任讓軍購案付委定案
蘇振平重申 沒有感受到總統府施壓
今年首例現役軍人染登革熱 自高雄北返發病
北檢：尚未對辜仲瑩發布境管
唐碧娥:王建民簽名會 資訊應公開透明
吉普休旅改裝車主陳情 籲交部暫緩取締改裝車
呼應高爾 總統：台灣以具體行動 盡環保決心
長跑挺台灣聖火顧大菊 聖火隊抵嘉義縣
WitsView估11月上旬OA及TV面板漲跌互見
總統籲通過軍購案 國民黨:支持合理軍購
外資定價拋匯 新台幣午盤量增暫升4.7分
國際旅展明登場 消保會籲注意履約內容
脫胎換骨新書 展現馬英九北市施政八年成果
江昭儀:公職財產申報 應列二等親中英姓名
放水開發金？ 財長：公股管理堅守既定原則
府視訊會議擺日旗不當？黃志芳：非正式場合
台北股市收盤上漲64.11點
立委促成立軌道事故調查委員會 交部未鬆口
獲利佳績優股帶動 台股開低走高收紅
國中女腰圍逾90公分 患糖尿病 臀部生瘡化膿
電子權值股領軍 台股上漲64.11點
立委指金融政風人員失職 施茂林：加強檢討
高鐵出狀況 交部:測試期間剛好可將問題找到
綠營立委：蘇振平違反貪污治罪條例
立委告發違法領專業加給 蘇振平：坦然面對
11月台指期終場上漲60點 以7063點收市
11月電子期上漲1.5點 金融期上漲2.6點
反軍購 高金素梅率眾到AIT和行政院抗議
余政道:蘇振平財產申報不實 蘇:舊事記不清
巧克力隊呼拍馬屁？ 總統：污衊扭曲人性
外資匯入 新台幣兌美元匯率升破1角
王建民旋風 迷哥迷姐當心英雄佔有現象
雅虎奇摩併無名小站？公平會：未收到申請案
總統：國家安全超越黨派利益 軍購須速付委
周玉蔻轉述：李登輝不可能支持謝長廷
新台幣兌美元匯率升1.22角 收33.045元
越南將加入WTO 經部：有利台灣拓展商機
林務局網站森林影像館開張 歡迎提供攝影作品
新台幣兌美元升1.22角 成交8.95億美元
青創貸款累計融資逾254億元 創造13萬人就業
天才世界科技豐胸廣告不實 公平會罰54萬元
兩岸關係暨大陸新聞報導獎明舉行頒獎典禮
黃俊英競選總部要求停止高捷動態試乘活動
阿里山二代神木票選活動 光武檜暫時領先
政府抽檢市售電湯匙全不合格 明年強制納檢
護士網路賣假減肥藥涉違藥事法 警方送辦
謝長廷競選總部四日成立 造勢晚會缺扁呂游
挑戰夢想梁鳳蓉創蚵殼藝術 張家毓造冰果王國
議員質疑設籍不實 謝長廷：不影響參選資格
外資匯入 新台幣兌美元勁揚1.22角收盤
政大:外賓演講標準一致 5日起校內禁選舉演講
氣象局將建外海地震觀測站 總經費近9億元
公平會決議雅虎拍賣不違法 雅虎：尊重決定
陳明文將率團參加上海國際旅展
319槍擊案記大過警官黃丁福涉收賄 求刑16年
奧地利學術交流主席訪台 將簽署合作備忘錄
美商大廠協同作業即時傳訊平台整合各種通訊
國民黨基隆市黨部主委 3日交接
法學者：台灣應扮演中國民主化的典範
開放性肺結核病人 明年起禁搭國際線班機
華亞科技會勘嘉縣智慧型園區 評估設廠可能
國民黨：沒規定不分區立委不能角逐正副總統
賴清德建議 整合台灣職棒加入日韓聯盟
盛治仁:政大又有學生社團邀施明德到校演講
北市選委會決辦一輪市長選舉電視公辦政見會
總統:支持APEC改革倡議 反對有損台灣的安排
國民黨中市黨部成立黨員服務處 取代區黨部
北高選舉 國民黨訴求以選票制裁民進黨
消保會籲用綠建材環保標章家具建材免受毒害
立院決議 農委會明年6月起設農業金庫分行
油源多樣性 台灣評估向阿拉斯加買能源產品
立院初審 外交部元首出訪國際交流費刪一億
台大:第二活動中心禁辦政治活動 無雙重標準
韓國現代新加坡輪首航高雄港
綜所稅退稅 高雄市國稅局提醒防範詐騙
主計處：國內港埠貨櫃裝卸量朝1千萬TEU邁進
報載巴黎銀將入股合庫 合庫：純屬臆測
嘉義稅捐處獲行政院英語生活環境評核特優獎
張學勞:兩岸台北旅展是赴台旅遊催化劑
立委質疑高雄發展聯誼會 管碧玲：烏龍爆料
內政部：各縣市得以行政協助方式換新身分證
農林漁牧普查工作表現 台南縣獲全國第一
三大法人買超逾36億 外資最捧場重押權值股
博物館是社會志業 文物收藏共享文化精髓
國民黨：台北市長選舉沒有第三名的空間
高鐵軌道巡檢發現異常 下午全線斷電檢查
謝林：台灣軍備要大到讓中國相信美國會協防
法國學者：台灣民主非常樂觀 陣痛過了就好
連戰：台美可為中國民主開放盡一份力
行員舞弊 金管會罰匯豐銀行台北分行600萬元
經濟部：明年民間投資目標金額9900億元
不是中風 醫師:甲狀腺亢進引起肢端麻痺
立院明處理貪污治罪條例 綠營支持逕付二讀
看準台灣年15萬台市場 美商推出最小橫式PDA
台藝大工藝設計系學生將赴米蘭參加設計大賽
國人感冒愛看病 一成患者七天內二度就醫
王金平推崇張忠謀適任APEC特使
國防部：軍事安全總隊不會監控媒體
黃俊英：高捷本勞不如外勞 陳菊：捏造事實
登革熱疫情嚴峻 高市衛局醫藥界聯手防治
追討黨產公投案 游錫(方方土)籲宋楚瑜表態
諾貝爾經濟學獎得主謝林：個人支持石油稅
林忠正效應 金管會將訂委員自律規範
東企處理進度 金管會：如確定會告訴大家
羅志明拍競選廣告 主軸產業發展規劃
高鐵行車感應器遭外力撞擊 全線斷電檢查
馬永成被限制出境？ 謝文定：對個案不了解
第三勢力？王金平：我是最忠貞黨員
不當黨產溯及既往？民進黨：馬英九賣最兇
鼎太未依規定公告財報 金管會共罰192萬元
張希欽:海峽兩岸險阻 旅遊平台攜手交流順暢
職棒頒獎四日舉行 球迷看好張泰山獲年度MVP
第095088期大樂透開獎
六輸弊案 檢調搜索約談兩名台電高階主管
高鐵連續三天發生狀況 今全線雙向封閉檢查
公股:開發金控若無大股東 公股可能增加持股
專家：金價農曆年前可望達每盎司640美元
旅展 部落之旅可望推上國民旅遊與國際觀光
謝林：台灣和中國放輕鬆點 兩岸非零和遊戲
La New林光宏被挾持恐嚇 洪一中:未查覺異狀
凍憲法制新憲？世代論壇：總統不該信口開河
職棒熊隊投手教練遭恐嚇打假球 刑事局追查
聯電盃大專籃賽 彰師大首度參賽奪冠
法商PLM企業軟體看中台灣 誓言三年內成龍頭
總統提凍憲法制新憲 國民黨：模糊焦點
吳育昇動怒散會 營建署部分預算下週續審
2006年上半年保險申訴案件 較去年同期為高
洲際杯熱身賽 中華隊打擊熄火1：2不敵熊隊
台灣文化創意產業法藍瓷今年獲7海內外獎項
檢調偵辦六輸弊案 台電：配合檢調調查
兩岸旅遊官員民間身份共餐 未談開放議題
第二共和憲法 綠營：以前途決議文描述現況
產業積極轉型 法商達梭看好台灣PLM市場
傳遭黑道脅迫打假球 林光宏強調絕對清白
投手教練被迫放水？ 洪一中：不清楚狀況
林忠正貪瀆案 北檢擬讓中檢遠距參與辦案
警方破案神速 悅氏董座向內政部致贈感謝狀
國務機要費案偵結 陳瑞仁15：30召開記者會
吳淑珍遭起訴 政局投下震撼彈
高鐵缺乏標準作業程序 危機重重
黨產案和反貪腐案 公投審議會24日表決
六輸弊案 北檢漏夜偵訊台電經理夫婦
期貨商：台指期恢復盤堅格局
券商：台股上攻待補量 留意利基集團股
台股開盤上漲1.61點 為7079.71點
台灣今天氣仍不穩 東北部有大雨
第二屆台灣菸酒盃全國調酒大賽 嘉義酒廠初賽
外資大舉拋匯 新台幣兌美元升破32.9元
黑道介入職棒? 蘇揆：影響台灣職棒 將嚴辦
高鐵有狀況全線停19小時 蔡堆肯定處理態度
六輸弊案 北院裁定台電經理羅錦松羈押禁見
旅展台灣攤位推動旅遊新觀念 飯店競爭激烈
資產營建領軍 加權指數開平走高
職棒再傳恐嚇案 侯友宜:專案徹查 嚇阻不法
誠泰球迷日 五日相約美麗華樂園
府:中國抗議英媒專訪陳總統 打擊台灣不手軟
高鐵通車選舉造勢？蔡堆:勿政治聯想
嘉義警方破獲詐騙集團 八名嫌犯落網
政治獻金法修正草案 逕付二讀
氣象局：今年颱風預測準確度提高
台北國際旅展揭幕 中國首度參展
登革熱通報祭鐵腕 最重罰醫師45萬醫院150萬
國民黨：不談勸退宋楚瑜 一切自然發展
綠營立委：進口狗食有黑心貨 消費者沒保障
消基會：中油液化石油批發每公斤應降3.8元
外資大量匯入 新台幣午盤暴量勁升1.57角
台北國際旅展 中國展區呈現各省市特色
林光宏遭黑道恐嚇案 鎖定南部職棒組頭
蔡堆：高鐵找出問題解決問題 正確態度
藍營譴責綠營不讓遊說法草案等逕付二讀
不適任教師處理 教部期修法調整教評會組織
總部成立未邀扁呂游 謝長廷：避免政黨化
國工局:雪隧兩處滲水 不影響結構安全
兩岸交流 媒體界：審慎準備留意國際脈動
兩岸關係暨大陸新聞報導獎 今揭曉得主
葉宜津：國民黨版財產申報法無罰則 故反對
台北股市收盤上漲83.51點
楊麗環切乳癌 術後現身籲婦女注意自我檢查
大芳中古車廣告不實 公平會罰36萬元
台股價量齊揚 創波段新高
國務機要費案 高檢署下午正式說明
蘇揆：救職棒 不容黑道猖獗
台股長紅作收 上揚83.51點
11月台指期上漲78點逆價差20.61點
11月電子期上漲3.1點 金融期上漲9.4點
總統：凍結中華民國憲法 不是與憲法一刀兩斷
悅氏董座獲救赴內政部致謝 李逸洋:警察天職
周禮良高捷案二審無罪 謝系立委：高捷無罪
無名小站對PIXNET網站大量存取行為道歉
消費意識高漲 量販業落實生產履歷制度
高鐵嘉義站啟用 殷琪：安全是無可取代原則
機要費案 府：部分因國家利益未向檢方說明
蘇揆：政治人物涉貪腐否 應待司法三審定讞
新台幣兌美元匯率升1.25角 收32.920元
新台幣兌美元升1.25角 成交13.2億美元
溫室氣體減量 張國龍:台灣應投入1%生產毛額
國務費案偵結 吳淑珍等六被告遭起訴
央行：台灣十月底外匯存底2618.21億美元
檢調偵辦國務機要費案大事紀
副總統重申澎湖國防重要性 小三通需考量
蘇揆：總統沒看到國務機要費案起訴書
總統夫人遭起訴 官田鄉親仍力挺
周玲妏邀陳其邁出任競選主任委員
高鐵嘉義站啟用 殷琪：安全是無可取代原則
渣打併竹商銀 竹商銀總座吳志偉留任新銀行
蘇揆:曾任府秘書長 國務費案若須負責不閃避
政府投資84億元 盼台灣為亞洲流行音樂中心
電玩展週末台北車站登場 炒熱年底遊戲市場
北富銀推出吉時樂大加碼 中獎率最高32.64%
國務費案起訴 檢方認定總統夫婦涉貪污
蘇揆：不會代表第三勢力選總統
張希欽訪台參展 吳釗燮盼促進兩岸協商進程
國務費案偵結 曾天賜：擔心後續政治風暴
金管會重申券商不得招攬投資人投資陸股
紅潮重返凱道？ 北市府：還沒有人申請路權
吳淑珍被起訴 橘營：提彈劾罷免 停審預算
國務費案偵結 馬英九：總統應儘快辭職下台
外資拋匯 新台幣兌美元匯率升1.25角收盤
台大教授克洛爾百年紀念歷史文物展今開幕
國務機要費案 檢方：吳淑珍詐領1400餘萬元
全國布農族運動會閉幕 東縣海端鄉獲總錦標
高檢署：部分涉國務機要費案被告已限制出境
台灣智庫明舉辦企業金融發展策略研討會
國務費案偵結 蘇揆：自己會有分寸與決定
國務費偵結 呂秀蓮等人趕赴民進黨中央開會
國民黨晚間召開中常會 視情勢提下一步做法
職棒賭風再起 體委會：支持嚴辦打擊犯罪
旅行社疑涉聯合削價哄抬 公平會:未違公平法
吳淑珍遭起訴 多數民進黨籍立委暫不表態
高檢署：總統所提秘密外交工作並非完全屬實
吳淑珍被起訴 藍營：扁下台否則提罷免彈劾
主計處：投資顧問業前8月營收破百億元
業者推新版辦公室系統軟體 舊版可加價升級
穩定產銷 農委會籲勿增種甘藍等大宗蔬菜
雲林國際偶戲節開幕 大型戲偶首日踩街
三大法人買超逾百億 外資捧電子內資抱傳產
蘇進強：總統應下台 台聯支持三次罷免案
La New熊隊停止林光宏職務 警方全力偵查
總統府與總統有關國務機要費說明重點一覽
消保會:若桶裝瓦斯重量不足 可向經濟部申訴
體委會通過郭泓志申請服補充兵役審查
葉菊蘭接見日本大阪府議會親善訪問團
傳遞美感生活 李國修等4人獲頒台北文化獎
王金平：尊重司法 總統自有定奪
身懷絕技有元氣 李應元為技能好手戴桂冠
國務機要費案 郝龍斌：陳總統應辭職下台
限縮鮪類漁獲案 高雄漁業界籲爭取恢復配額
陳瑞仁:感謝大眾配合調查 偵辦並無政治干預
國務費案吳淑珍等人遭起訴 AIT不評論
綠六組世代論壇 籲陳總統辭職
曾天賜遭緩起訴 陳瑞隆：不構成停職要件
穩定豬價蛋價 農委會採調節措施
法人:中國再度升息對台股影響有限
剖腹產理不理賠？業者建議產婦應檢視保單
葉明峰：中國籌資成本上升 恐有廠商外移潮
黃俊英：讓民眾試乘捷運是罔顧生命安全
渣打收購竹商銀成功 不裁員 吳志偉加入渣打
新台幣匯率大幅升值 周阿定：市場供需決定
第一夫人遭起訴 台中市朝野看法不一
國務費案偵結 周玉蔻：扁下台 呂游蘇謝道歉
檢方:第一家庭成員消費核銷國務費183萬餘元
宋楚瑜籲以扁下台為前提 召開政黨高峰會
2006年台灣電子商務規模1452億 明年商機大
台灣10月外匯存底2618.21億美元 創歷史新高
法務部:循六大查緝防範要點杜絕職棒簽賭
陳瑞仁受李登輝影響?李登輝辦公室:悖離事實
促產條例修正 將加強鼓勵營運總部資金回流
忠孝復興商圈百貨業整裝開館擴大商機
微軟協助硬體周邊廠商取得Vista Logo認證
蘇揆：不戀棧職位 盼朝野放空自己冷靜面對
民眾凱道集結 北市警：未申請會觸法
國務機要費案 部分款項確實用於秘密外交工作
財部：不同選擇與計算方式影響最低稅負多寡
國務費案 陳瑞仁認為沒有阻卻違法的空間
馬宋會：總統立即下台 啟動彈劾與罷免連署
連戰訪美返台 肯定檢調偵結國務機要費作為
資策會下週召開董事會改選下屆新董事
台北市長選舉審議式辯論 抽選公民代表20人
熱錢流入中國 匯銀：人民幣升值壓力大
紅衫軍重返凱道 施明德要求扁立即下台
10月31日檢方突破被告心防 國務費案起訴關鍵
台聯支持罷扁 辜寬敏盼李登輝三思
謝長廷：國務費案衝擊市長選情
國務費案偵結 陳菊總部暫停活動商討對策
立委林為洲擬重回民進黨
歐洲商會：台北生活品質亞洲第四
國務費案偵結 陳菊總部:更謙卑爭取選民認同
陳瑞仁：未二度訊問吳淑珍不影響案件偵辦
國務機要費偵結 總統府暫不表意見
紅衫軍重返凱道 警方三度舉牌警告違法
馬英九：將提第3次罷免總統案 預估25日表決
國務機要費案偵結 陳總統兩天內說明
國務機要費案 司改會籲總統即刻辭去職務
陳瑞仁：繼續保留案號追查後續案情
民進黨:吳淑珍送中評會 扁速說明起訴書疑點
凱道集遊未申請 北市警：和平靜坐暫不驅離
國務機要費案 總統因受憲法保障未列入起訴書
民進黨臨時中執會 呂秀蓮蘇貞昌強調團結
蘇揆向總統請辭？幕僚否認
陳唐山轉述 扁曾盼再向陳瑞仁說明機密外交
移送總統到中評會？民進黨內意見兩極
職棒案 警採集可疑指紋約談林光宏及2關係人
台灣地區週休二日假期有雨
紅衫軍遭驅離 林正杰：下午坦克部隊重回凱道
馬王會 支持審查總預算案與軍購案付委
紅衫軍遭驅離 施明德：馬英九是沒人性的法匠
何志欽:預防股市波動 國安基金可能開會討論
橘營籲紅衫軍冷靜 勿給陳總統藉口戒嚴
綠營立委：靜待總統說明 盼外界給點時間
郝龍斌:民進黨有基本盤 謝長廷是主要對手
起訴吳淑珍影響選情？ 謝長廷：會渡過困難
實體需求加基金買盤 金價持續上漲
美債殖利率反彈 台債下週行情偏空
台南縣柳營農會遭竊 失金五百八十萬元
蘇進強：支持三次罷免案 反對國民黨逼宮
國民黨團：擬11月7日立院程委會提三罷案
國務機要費案衝擊 高市長參選人籲理性抉擇
羅澤成:政府應放寬中小企業銀行投資限制
蘇揆擇機請辭？ 行政院：錯誤報導
長跑挺台灣聖火顧大菊 下午抵高雄
馬英九：反貪腐從高雄出發 終結貪腐政權
越南加入WTO 為台商紡織業帶來新利基
媒體再爆球員收賄 LA NEW領隊批報導不實
油價加重成本負擔 航空業今年恐虧損
黃道吉日 高市議員爭相成立競選總部
旺季效應 手機零組件第3季每股獲利均逾1元
教部首度辦理華語教學認證考試 到考率86%
中國調高存款準備率 投信:壓抑消費力道減弱
NB廠財報優於預期 本季出貨持續兩位數成長
國務機要費案 宋楚瑜：再給民進黨兩天時間
王永慶：小三通很方便 還有成長發展空間
游錫(方方土)：待總統說明 再開中執會討論
訊連獲選為富比士雜誌亞洲最佳中小企業
不願作品被蹂躝 蔡明亮宣布退出金馬獎
中常委建議辭北市長反扁 馬英九未接受
謝長廷辦遊行 上萬人共同表達申奧訴求
高縣新增三例登革熱病例 疑與高市疫區有關
杜英宗:外資投資台灣金融業900億只是開端
九典建築事務所陳志淵等 勇奪2006金羿獎
國務機要費案 法界人士:期審判公正不受干預
太陽光電與地標結合 激發創意
綠六組籲黨應以最高道德標準處置陳總統
業界:金融國際化需先登陸 金管會:無時間表
看好中南半島經濟發展 華航今首航金邊
驅離紅衫軍准遊行 宋楚瑜：選擇性核准 不妥
金管會:上市公司第3季獲利 年增25.94%
新陽光新契約 林佳龍:民進黨值反省重要階段
紅衫軍重返凱道 馬英九：依法行政酌情處理
臨時中執會 游魁一度裁示將陳總統送中評會
張果軍:公股銀行 市價被高估
扁蘇會 蘇揆強調不因政治事件影響政府運作
職棒17年頒獎 投手三冠王林恩宇帶走28萬元
蔡松雄總部成立 藍綠市長參選人趕場相挺
游錫（方方土）會見黨內高層 交換政局意見
職棒17年頒獎 金手套獎項熊隊包辦四人
陳聖德:高標準公司治理 獨立董事應過半
陳總統最快明天說明國務費案
馬英九籲高市長換黨換人做 高雄才有發展
賴英照:審計委員會取代監察人 新瓶舊酒
高鐵公司：機電系統承包商持續依約試運轉
柯建銘：起訴過程粗糙 陳瑞仁恐有定見
施明德：請辭比被罷免好 相信扁有智慧
李慧芬將告誹謗 蔡啟芳：要告快告
立委林岱樺：陳總統應審慎考慮是否下台
TVBS五日高市長政見辯論 陳菊缺席表遺憾
台北旅展 第二天湧進五萬六千人
職棒17年 最佳九人熊隊和統一各三人獲獎
吳淑珍被起訴 黃昭堂：陳總統不必下台
誠泰投手林恩宇 獲職棒17年最有價值球員大獎
施明德：馬英九只靠六法全書 無法治國
國安基金是否開會 視下週一股市狀況而定
穩定政局 蘇揆明天聽取治安經貿情勢等報告
國務機要費案 綠營人士期盼總統給一個交代
熊隊教練林光宏遭綁 刑事局坐鎮高雄查察
台灣東半部有雨 明中部以北低溫不到二十度
先付訂金才提供契約書 欽法建設被罰17萬元
立委林樹山：先聽總統怎麼說 非無條件挺扁
蘇揆聽取治安經貿簡報 游錫(方方土)赴院
泛藍今將大遊行 預計下週提三度罷免
房仲：明年台灣房地產 中性偏多
胡志強：總統應展現智慧 再拖傷害台灣民主
金管會：不滿保單內容 10天審閱期內可撤銷
蘇揆：爭議透過制度解決 政府扮穩定者角色
二高龍潭大溪北上 明起增開放路肩時段
美前國防官員：台灣資訊優勢用於國防是利多
國民黨團初步共識 續審中央政府總預算
行政院：蘇揆去留 媒體勿揣測編造
調查：付費使用線上音樂 網友接受度不低
拉丁美洲市場商機論壇 8日台中登場
國民黨北市辦反貪腐遊行 親民黨不動員
國民黨辦遊行 反貪總部擬不加入
施俊吉：國務費案對金融市場衝擊不會太大
媒體民調領先 郝龍斌：投票日的民調最準確
央行:若偶發因素使匯率波動過度 會維持秩序
胡勝正：基本面穩定 開發基金不護盤
英國第二大學名藥商Generics UK將來台採購
強化產業競爭力 中小企業品質月起跑
支持罷免總統案？ 台聯黨團：仍待凝聚共識
中小企業展望與對策研討會23日登場
陳瑞隆:國務費案不影響經濟 續推大投資計畫
連立堅競選總部成立 大賣香蕉造勢
金管會：上市櫃公司業績成長 基本面良好
國民黨反貪腐遊行 馬英九率隊準時出發
壽豐鄉長及富南村長補選 妻代夫出征均當選
中台灣餐飲品牌源自在地文化 大舉北進
肺癌住院 前法務部長陳定南病逝台大醫院
國民黨反貪腐遊行下午由馬英九帶隊出發
台聯橘營都主張不能停審總預算案
陳定南今因肺癌病逝台大 總統府表示哀悼
檢警截菲計畫有成效 國境逮捕兩名菲籍竊嫌
高市長政見辯論攻防不斷 捷運及失業成焦點
陳定南肺癌病逝 得年63歲 遺體送回宜蘭
陳定南過世 馬英九：非常遺憾與難過
中華女排再傳捷報 大破哥國榮登分組冠軍
陳總統晚間八時記者會 說明國務機要費案
法人：台股短線震盪難免 可擇優低接佈局
診斷糖尿病未來靠腰圍 國健局改準則取消BMI
總統記者會 將強調國務機要費未入私人口袋
財部：政策方向不變 國安基金不輕易動用
陳定南病逝 朝野立委哀悼
王金平：與馬英九共識 立院審總預算不中斷
北長南菊嘉義市後援會成立
FEI全國挑戰盃閉幕 楊宏宇陳澤芳分別奪冠
國民黨澎湖黨部將辦一百一十二年黨慶
馬英九：群眾運動要克制 現不應採過激行動
陳定南遺囑：死後三天內火化 不舉辦公祭
宋楚瑜：國民黨遊行假反貪腐之名 實為競選
陳定南病逝 民進黨：驚訝不捨
司法改革推手陳定南病逝 蘇揆無限感慨
謝長廷：陳總統對國務機要費案應說明清楚
洲際杯熱身賽 中華貧打四比六不敵澳洲
陳定南病逝 謝長廷:惋惜台灣失去風骨人格者
中信盃棒球賽 玄奘爆冷逆轉擊敗師大進複賽
國務費案 李登輝：民進黨應反省 重拾信賴
陳總統：若貪污歪哥 不可能面對司法
總統:國務機要費案若一審判有罪 我立即下台
陳總統：薪水減半奉天當陽繳庫 怎會貪污？
總統：若吳淑珍一審被判貪污有罪 我下台
總統：程序瑕疵與錯誤訊息才會拿發票核銷
國民黨團：扁向人民報告內容 凸顯戀棧權位
機密外交甲君曝光 總統：擔心甲君生命財產
李登輝:領導人要自律 不能用最低道德標準
備戰亞洲職棒大賽 LA NEW壯行宴信心滿滿
總統：甲君案說詞不一 願道歉
中國旅展參展團宴請台業者 陸委會官員列席
台北旅展最後一個假日湧進六萬餘人
總統：總統可以不做 外交機密不可不守
倒扁總部：總統所言是謊言 令人失望
陳總統國務機要費案說明記者會全文（一）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（二）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（三）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（四）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（五）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（六）
郝龍斌競選總部：籲民進黨立委解職陳總統
陳總統國務機要費案說明記者會全文（八）
陳總統國務機要費案說明記者會全文（九）
總統向人民報告 多數民進黨立委接受說法
林向愷：台灣經濟基本面不受政治風暴影響
蘇進強：台聯黨中央對三次罷免案態度開放
法界：法院審理速度 取決合議庭與被告態度
陳總統：國務費性質莫衷一是 須建立制度
總統說明國務費案 游錫（方方土）肯定支持
國務機要費案 政院：總統態度坦然說明清楚
總統：吳淑珍身體差 非故意稱病延宕庭期
總統向人民報告 國民黨：完全不能接受
葉菊蘭：總統已清楚交代國務機要費
宋楚瑜：民進黨如堅持和扁綁一起 將提倒閣
陳菊肯定總統國務費談話有釐清作用
總統親上火線回應 民眾認應選擇有尊嚴方式下台
馬英九與紅衫軍矛盾擴大
回應總統談話 陳瑞仁：檢方有檢方的原則
遭指是白手套 吳淑珍表姊王春香否認
期貨商：國務費案起訴 台指短線衝擊恐難免
投顧：台股短線觀望 長線可逢低建立持股
台股開盤下跌124.72點 為7036.89點
境管局統計 過去三年查獲假結婚16819人
東北季風增強 台灣北部東北部傍晚起氣溫降
立院國民黨團大會通過三次罷免案 明進程委會
首屆離島縣運動會聖火今天金門點燃傳遞
黃志芳：尊重總統處理外交事務裁量權
日圓貶台股跌 新台幣兌美元貶值近1角
防杜幽靈候選人 中選會將研擬規範
台股早盤利空測支撐 觀察權值股買盤力道
登革熱高雄人宿命？下屬發言不當 侯勝茂道歉
陳總統說明國務機要費 馬英九:沒有辦法接受
總統質疑起訴書內容 謝文定：尊重司法審判
央行10日標售364天期定存單1千億元
藍營籲陳瑞仁 查另一半國務機要費
親民黨：國親三罷立場一致 是否倒閣有分歧
國務機要費案 謝文定:支持檢察官依法辦案
瞄準業界菁英 台大等七校MBA招生開跑免筆試
SOGO新館開幕 忠孝復興穩居全台最大商圈
國務費案 謝長廷：扁珍疼子女不會陷其入罪
張學勞憂業者無誠信 台灣旅遊恐面目全非
陳定南病逝 蘇貞昌游錫(方方土)致祭
標檢局15日起受理深層海水包裝飲用水驗證
總統說明國務機要費案 呂秀蓮：光明磊落
台聯黨團建議黨中央 支持三罷與否應看民意
台灣證交所中央社攜手 推國際訊息揭露平台
侯勝茂:全力助高高屏 度過登革熱四年流行期
外資匯入緩和新台幣貶勢 午盤暫貶6.5分
跳島垃圾蟲專藉小島國網域散發垃圾郵件
徐生明:打好球是球員本質 教育很重要
立委黃偉哲：民進黨下封口令 不能批評黨
中國旅客來台 觀光局規劃南北進出路線
陳總統承諾一審有罪下台 橘營：緩兵之計
黃志芳：未發生解聘公關公司恐嚇將洩密情事
加強興櫃股票券商造市功能 新法13日上路
陳總統向人民報告 嘉義縣市長反應兩極化
台北股市收盤下跌41.17點
國務機要費科目爭議 審計部:主計處應說明
台北股市開低收黑 下跌41.17點
中國旅遊業籲台灣 莫蹈港澳新馬泰低價覆轍
11月台股期指下跌26點 逆價差5.44點
台股短線衝擊有限 逢低可擇優佈局
11月電子期下跌1.1點 金融期下跌4.2點
曹啟鴻：陳總統的說明 可以接受
陳定南辭世 府院黨高層前往致祭
台股下檔有限 三大法人今買超41億元
台聯中執會決議：三罷與否應看民意
新台幣兌美元匯率貶3分 收32.950元
新台幣兌美元貶3分 成交7.06億美元
立院初審 外交部對外捐助預算遭刪一億元
研究:特殊基因憂鬱症患者 抗鬱藥效較差
陳菊赴高捷工地關心本勞 盼黃俊英實地訪查
蘇進強：台聯暫停支持三罷 李登輝尊重決議
原民電視台台長重新遴選 原民會籲踴躍參與
HBL預賽明燃戰火 南部雙雄新榮和屏東開幕戰
中央社捐贈六部電腦印表機援助柬埔寨貧童
嘉義縣素人藝術家追念陳定南
張榮恭：扁拒下台 企圖爭取時間轉移焦點
台南都會公園預算遭刪 民進黨立委尋求翻案
外資續匯入 新台幣匯率收盤小貶3分
冬令進補猛吃羊肉爐 腹瀉便秘問題常見
洋基隊全隊簽名球衣 拍出20萬元高價
陳瑞隆：續推大投資計畫 營造良好投資環境
立院經濟委員會刪除並凍結經建會部分委辦費
主計處：10月CPI較上年同月跌1.19%
金管會研擬委員自律規範 傾向不得關切個案
陳瑞隆與工商團體座談 盼協助台美洽簽FTA
高市議會定期大會草草結束 多數預算未三讀
僑務委員會議 張富美：盼結合僑社推展外交
主計處：10月WPI較上年同月漲5.86%
國親：軍購監委緩議 檢察總長案明早討論
國產局:林忠正汐止小木屋用地已終止租約
部分綠委促扁請假停職 府黨低調
台北國際旅展落幕 逾17萬人入場破紀錄
全球貪腐印象指數 台灣清廉排名下降
高市防治登革熱不鬆懈 前鎮區仍是高度熱區
黃俊英要求衛生署調撥更多資源防範登革熱
央行再標定存單 公債市場中性解讀
陳哲男涉司法黃牛案辯結 裁定六百萬元交保
鄭文燦宣告國家電影文化中心今天起跑
施明德：三罷走出立院 紅衫軍擬退潮
總統府公布林忠正免職
林國全：股東會採電子投票 較少公司使用
梁國源:物價下降較預期快 但不會負成長
花旗:台灣青少年比韓國香港青少年會存錢
李文忠：廉政委員會應啟動調查國務機要費案
提升產業競爭力 高市將朝遊艇綠色產業發展
北院:陳哲男已無羈押必要 准以六百萬元交保
雅虎奇摩:王建民熱 週邊網拍商品達六萬件
中華信評授予台灣菸酒twAA+長期企業信評
申購王建民悠遊卡近16萬人 抽中率不及2%
立院初審 小刪資策會法人科專預算2862萬
王金平：國務費具特支費性質 於法爭議不大
立院初審通過六十一億元P-3C採購預算案
馬英九八日赴法參加全球論壇行程目前不變
展現國民黨團結 王金平郝龍斌合拍競選廣告
北檢斟酌公訴團隊因應國務費案日後開庭
主計處：歷史沿革 國務機要費具特別費性質
林國全：獨董發揮多少功能 值得觀察與探討
獲法院裁定交保 陳哲男：將為清白繼續奮鬥
王建民低調返台 預計明天清晨抵達國門
立院聯席會促停阻復華金元京證不合理換股比
挑戰美麗新視界 盲友明出發登玉山
陳萬水大病初癒 陪宋楚瑜錄競選歌曲
首長特別費全需檢據核銷 明年元旦實施
洲際杯熱身賽 林益全適時一擊 中華險勝古巴
腦梗塞用藥日本傳48人死 衛署加強監測
國務機要費案 北院：尚未分案
2005年美催收債權393億美元
柯建銘：八日民進黨中執會討論議題不設限
性罪犯科技設備監控將上路 法務部辦研習會
身心障礙生增單招升學管道 最快96年2月試辦
全民討黨產大聯盟向行政院提訴願
期貨商：逆價差收斂 市場未過分悲觀
分析師：台股若補量 有機會再走一波多頭
台股開盤上漲78.46點 為7198.90點
台灣北部東北部天氣涼 明天氣回穩
蘇揆：起訴不等於判決 總統及夫人有權說明
外資匯入 新台幣兌美元早盤勁升逾1角
開放綠營立委三罷投票？蘇揆：過程已不重要
蘇揆：自我要求 若涉貪瀆就下台
兩名台生多明尼加槍擊遇害 外交部協助處理
台股早盤量能大增 可望續創新高
台灣之光王建民 返台
兩岸台北旅展落幕 中國旅遊局張希欽 離台
亞足資格賽15日最終戰 中華對敘利亞拼進球
藍營盼泛綠立委支持三罷 人民複決總統去留
蘇揆：總統有義務向人民說明也有權爭取清白
中國民航高官明來台 航空公會:純聯誼
馬英九：國民黨專心推動第三度罷免總統案
府方人士：國務機要費從未用於購買精品
鄭運鵬籲總統請假 民進黨團：違憲的說法
消保會：錢櫃不得強迫會員舊卡換新卡
周玉蔻表態支持罷免案 籲台聯信守承諾
郵局轉帳限額十二月一日起調降為五十萬元
外資匯入 新台幣午盤勁揚1.13角暫收
宋楚瑜：倒閣是展現對民進黨的不信任
陳總統說明國務費案 外交部通電外館參考
蘇揆勸藍營立委 入府參加大會別鬧場
熱情球迷擠爆 王建民返家一波三折
綠營立委籲郝柏村說明暫緩採購蔚山艦轉折
總統：把機密外交支出和貪污劃等號 不公平
蘇貞昌否認曾有意請辭閣揆
王塗發：浮動油價採WTI指標應說服社會
台北股市收盤上漲64.21點
反潛機預算初審通過 陳總統肯定和感謝
王建民返台 高雄球迷熱情接機
罷免總統案與總長同意權案排入立院院會議程
工研院技轉茂矽超高頻無線射頻辨識技術
價漲量增 台股收中紅
人氣匯集價量俱揚 台股上漲64.21點
11月台指期漲68點 逆價差1.65點
參加世界盃太極拳錦標賽 美術老師黃偉益奪冠
藍營質疑蘇揆涉政策賄選 赴北檢告發
11月電子期指漲2.1點 金融期指漲12.6點
嘉義縣鄭氏三兄妹 世界盃太極拳賽放異彩
黃志芳：元首處理外交 有全盤制高點裁量權
新台幣兌美元匯率升1.1角 收32.840元
新台幣兌美元升1.1角 成交10.13億美元
APEC年會 高志尚布希 黃茂雄胡錦濤同組會談
受暴婦女就業困難 勵馨基金會籲各界伸援手
王建民商品熱賣 19勝紀念T恤近日推出
嘉市榮醫護理之家集體感染 排除食物中毒
資策會下周推選董事長 吳靜雄呼聲高
聯電10月營收90.5億元 較9月衰退1.99%
屏東半島藝術季11日展開 鄭文燦邱坤良推薦
統一擬收購德記19.5%股權 擴大佈建通路
中油:8日零時起 汽油漲0.4元 柴油漲0.5元
台語片巡迴影展 老牌藝人昔日樣貌大曝光
格蘭盃國際女網賽 詹詠然領銜力抗國外好手
蔡英文:不論政局變化 全力穩定延續政策
外資匯入 新台幣匯率收盤升值1.1角
黃茂雄:勿持續紛擾內耗 影響國家永續發展
國民黨團指控政策賄選 行政院：荒謬可笑
今年出超可創3年來新高 挑戰200億美元
勞委會明年徵4家國外投信操作8億美元勞退金
亞太觀摩影展開跑 14日起所有影片免費放映
金管會風波多 蔡英文:政院尊重自律與檢討
蘇進強：暫停支持三罷 不意謂不再提
中油:明零時起 汽油漲0.4元 柴油漲0.5元
入冬冷得慢 流感疫苗接種率較去年同期低
2006亞洲射箭巡迴賽 中華隊成績出色
蔡英文：政府研議推動永續及責任型基金
高縣義守大學榮獲嵌入處理器設計大賽冠軍
標普經濟學家估新台幣兌美元明年底前升5%
總統漏報鑽戒？監院調閱國務費案筆錄查明
戴謙研究鴨子貢獻 獲頒法國騎士獎
中華電信明年推中韓台跨國付費收看影音服務
連馬王會面 努力讓三次罷免案通過
嘉義縣警方偵破男子假冒縣府名義行騙
蘇揆：辭職不可怕 但須考量政局穩定
亞洲會展領袖論壇14日台北登場
政府放寬跨國企業中國員工子女來台取得學籍
宏碁10月合併營收425億元 創歷史新高
周玉蔻支持罷免案 台聯黨內不滿要求處理
茂德登陸案審查 陳瑞隆：最快年底前決定
全球電子商務論壇年會9日在台舉行
全國離島縣市運動會聖火傳抵澎湖
民進黨若決議挺扁蘇揆請辭？行政院：謠言
工研院正研發更高層次加值RFID技術
交部搬離古蹟違法未通知文化局 今忙補公文
高鐵新竹站啟用 鄭永金：形塑優質環境
壽險業意願低 20年公債得標利率高於預期
金管會10項委員行為自律規範出爐
連戰關心北市長選情 有需要願出面協調
高縣鳳山登革熱疫情轉緩 疫區可望解除警報
金管會放寬鉅額交易制度 增加配對交易
亞青女足資格賽明開踢 中華對越南全力求勝
檢協會：總統應回歸司法正軌勿再政治告白
消基會:中油調漲油價蠻幹 籲請立院凍結預算
心路籲購買愛心CD 捐助身障兒
金管會：百萬元以下罰鍰 僅各局公告
委員會開會人數規定 金管會請政院釋疑
驗證程序更嚴 菲勞赴台人數減少
HBL預賽開戰 屏中扳倒去年冠軍新榮高中
北檢：未搜獲紅火帳冊 近期將再傳辜仲諒
出席若未達標準 龔金源恐失公股代表資格
柯建銘：明討論扁是否移送中評會 不表決
蘇揆：台灣民主穩住 仍是有希望的國家
黨團幹部建議罷免案不投票 府院黨尊重
中華電信明年元旦將開放國際小額付款
政院修法 有期徒刑未執行完畢不得宣誓就職
136位僑務委員聲明認同陳總統國務費案說明
宋楚瑜：梁柏薰捐款秘書長專戶 檢方早查清
中鋼陳菊後援會成立 陳光瑞任後援會長
國研院儀科中心獲兩面紐倫堡發明展金牌
施振榮楊致遠王貞治登上時代雜誌亞洲英雄榜
呂秀蓮與地方座談宜縣提六大建設盼中央支持
宋楚瑜：倒扁如別無選擇須抗爭 我會在前頭
民進黨明中執會 處理國務費案各方動作頻頻
美國眾院出現一位「愛台灣」的女議長
閃靈：將以台灣八家將為圖騰巡迴全美演唱
張忠謀出席ＡＰＥＣ 辜濂松、高志尚同行
網路賣藥妝商品 未經核准觸法
追悼陳定南 蘇貞昌：Mr.Clean典範永存
全僑民主和平聯盟首度在台召開大會
期貨商：台指期短期均線上揚 呈多方格局
台股帶量突破盤局 可望再創新高
台股開盤上漲16.12點 為7200.77點
台灣中部東北部清晨氣溫低 全台白天氣溫回升
美元疲軟 新台幣匯率升破32.8元
台股早盤類股輪動 多頭緩步推升
洲際杯棒球賽明燃戰火 中華首戰義大利
連馬王會面 認同現在提倒閣案不適當
美國在台協會十一月十日放假
蘇揆信心喊話 標榜政府公正運作體制
連馬王會面 馬英九:沒有連戰痛批這種事
台塑石化11時起調漲油價 漲幅與中油相同
總統府：十日擴大國父紀念月會暫停
北縣警方偵破綁架案 救出被害人逮十二嫌
奧蒂嘉贏得尼國大選 外交部盼維持友好關係
高鐵獨立查核驗證報告今起送交履勘委員
南院進度落後 故宮一般行政預算凍結2千萬元
鄭運鵬建議總統請假 引發黨籍立委反批
世代論壇：不在乎扁下台 要民進黨講真話
鑽戒流向？ 總統府：進入法院程序不宜詳述
美元買盤進場 新台幣午盤小升2.8分
第三次總統罷免案 謝長廷：不反對
行政院院會追悼陳定南 Mr.Clean典範永存
蘇揆：行政只論成敗 工程主持人不適任就換
台北股市收盤下跌6.31點
台開內線交易案 檢方上午以投影資料論告
ICCAT將召開 蘇揆：爭取恢復合理漁獲配額
量能維持千億元 台股震盪整理
11月台指期下跌27點 逆價差22.34點
台北股市營建股強勢 終場小跌6.31點
林光宏綁架案搜出警用電腦 保管警官記大過
11月電子期下跌1.6點 金融期下跌5點
馬英九：北高市長選舉是對陳總統的信任投票
打造內湖 謝長廷:松山機場遷移捷運交通優先
公職人員四個月未宣誓就職 視同缺額或辭職
解決網路消費糾紛 SOSA推動全球信賴聯盟
長榮集團長偉輪獲頒年度最佳船舶獎
農糧署將標售三千多公噸進口稻米
民進黨擴大中執會 是否處理陳總統受矚目
農委會：全國農業金庫開辦信託業務
立院凍結NCC半數人事預算 要求重整基地台
主計處：10月蔬菜價格指數創近5年新低
中華郵政買盤進場 主流公債殖利率不漲反跌
斥責馬英九？連戰：和事實有很大出入
立院初審 軍事安全總隊預算全刪
消基會:食品有效日期標示亂 衛署應統一格式
新台幣兌美元匯率貶2.9分 收32.869元
新台幣兌美元貶2.9分 成交7.83億美元
周玉蔻：支持三罷 參選到底
農糧署：今年稻米小幅增產 可維持供需平衡
立院初審通過民選地方首長薪給退職撫卹條例
中國民航總局副局長首度率團來台訪問
隱形眼鏡高含水不拒菌 清潔不夠吸菌增5倍
盧超群:群聚實質垂直整合 IC產業新模式
營建署：保育自然海岸線 嚴控開發
農林公司利益輸送案 前立委蘇火燈改判無罪
投信棄養手機零組件 三大法人僅買超16.7億元
醫學會出考題 臨床技能比賽檢驗醫師基本功
王建民麥當勞攜手 打造麥當勞叔叔兒童之家
投資型保費逼近50% 業者首推後收保費型保單
高鐵試車噪音擾民 頭份居民抗議
洲際盃棒球賽明天開打 比賽規則有修改
洲際盃將登場 台中市首批雙語計程車隊成立
醫師:吸菸傷害身體免疫系統 降低抵抗力
民進黨：扁宣示高於黨紀標準 執會決議挺扁
學校專任運動教練職務等級敘薪標準確定
國民黨：興票案已結案 沒有新說法
財部：今年稅收可望超徵逾800億元
全球第二大汽車零組件廠Delphi下週來台採購
美元買盤增加 新台幣由升轉貶2.9分收盤
農委會：日本受理台灣毛豆植物品種權申請案
台灣石油工會赴消基會抗議抹黑中油
南檢偵辦藥價黑洞詐健保案 再搜索三藥廠
黃俊英體驗馬路顛簸 發表路見不平政見
立院初審通過 北中南科學工業園區預算
蘇進強：周玉蔻黨紀案黨中央下週一議決
王文怡：台灣人民應珍惜民主與自由的保障
立院財委會今天未審金管會96年度預算
法官公開評論國務費案 司法院：應謹守分際
謝明源召開大台中清泉崗與區域捷運公聽會
林忠正餘波 施俊吉坦承曾去過小木屋
新整合通訊願景與解決方案 語音也能聽MAIL
準備金下月缺15億 衛署:短期調整應急
核三廠預力系統弊案 北檢起訴7官商
央行:9月衍生性商品交易量逾7兆元微幅下滑
羅志明愛河電視競選廣告 訴求反貪腐
台開內線交易案 台北地院十二月二十七日宣判
兩岸民航高官相見歡 一致認為直航愈快愈好
讓愛喘口氣 民間團體訂11月為家庭照顧者月
立院決議 要衛署明年起加強管控輸台水產品
日本旅遊團價格再創新高 七天約十二萬元
高鐵驗證報告待補件 蔡堆:12月通車機會高
經建會：2008年台灣動畫產值可達近百億元
南縣破獲假投資真詐財 數十人被騙逾四千萬
路面不平車禍多 周玲妏為機車族請命
立院初審 新聞局預算刪6600萬元
藝享更生情 法務部力推監所更生事業
期交所公債期貨獎勵 兆豐票券造市組奪冠
美國選後 陳瑞隆：注意進口救濟案是否增加
高中以下學生家暴未及時通報 最重可記大過
蘇揆透露上週曾請辭 總統盼以大局為重慰留
陳馮富珍將任WHO秘書長 衛署盼正視台灣需求
台聯明黨團大會 擬建議開除周玉蔻黨籍
農委會擬4年內逐步禁用17種劇毒農藥
民進黨中執會多挺扁 前新系態度低調
謝長廷：國務費案是制度問題 反對三罷總統
解決問題金融機構 金管會提二方案
設計解決方案協助設計師以擬真快速發揮創意
黃昭輝：馬英九應公開向陳定南道歉
總統教育獎 國小學生胥景昕等27人獲獎
王金平盼大學生了解國會也說無王馬情結
MIC:印俄PC及NB出貨量 明年可望雙破800萬台
馬英九赴法分享北市無線寬頻城市成果
夏馨：台灣政情混亂根源不在總統被控貪污
景文案承辦檢察官逾期上訴 遭高院駁回
國務費案衝擊選情？ 謝長廷：想的都是當選
中華電前十月每股盈餘3.94元
景文弊案逾期未上訴 劉承武:工作繁重才逾期
首長特支費案 檢調有意一併了解通盤狀況
行政院四組和五組組長人事異動
前國策顧問高志明:總統應主動請辭 含冤下台
中國對外資優惠逐漸緊縮
北管大戲《秦瓊倒銅旗》月底登台演出
立法院別再推動三次罷免
馬英九的政治算計
陳定南遺願應早日實現
開辦勞保年金平議
災區地建觀光飯店 阿里山居民臥軌抗議
台灣史教科書 中國禁止台商學校使用
台經院：出口挑大樑 今年台灣經濟成長保4%
中共奪WHO秘書長 我高層關注發展
美國會4位台灣聯線主席皆連任成功
台開案延燒 追查炒股案
期貨商：台指期短期恐盤整 換手後再攻
分析師：台股個股表現 短線仍偏多
台股開盤上漲31.56點 為7209.90點
今晨水星凌日 嘉義蘭潭國小天文網站直播
明晚東北季風增強 北部天氣明顯轉變
加強偵辦金融弊案 法務部成立黑金專組等單位
台經院估今年經濟成長率4.01% 明年4.11%
市場觀望 新台幣兌美元小貶
民進黨中執會挺扁 蘇揆：身為黨員全力相挺
台股高檔整理 中概營建強勢
呂秀蓮：尊重黨決定 黨也要接受各界指教
陳總統:與民主社群價值同盟 是台灣外交主軸
柯建銘：國務機要費案黨員應尊重中執會決議
WHO入會問題 吳釗燮籲中國能予台灣更多同情
原住民族特考11日登場 暫定需用名額190名
李逸洋：將嚴辦違紀員警 檢討內部管理
鄭運鵬：盼總統幕僚及家人謹言慎行
蘇揆：台灣有決心做好生態工程
生態工程研討會 吸引歐日觀察員參與
橘營:民進黨仍力挺總統 病入膏肓沒救
台北醫療器材展 蘇揆：台灣醫療產業成績亮眼
認證待補件 高鐵公司:先處理板橋左營段
人事局e學中心網站開站 嘉惠公務員
台聯黨團建議黨中央立即處理周玉蔻不當行為
周玉蔻：以正統台聯市長候選人身分參選到底
黨員噤聲 游錫(方方土)：黨章規定
台經院:出口挑大樑 今年台灣經濟成長保4%
呂秀蓮宣揚四生共榮 強調追求五大正義
尼加拉瓜大選後的台尼關係 外交部審慎以對
立院初審通過解除金融機構投資中國限制
台灣將全面禁菲勞來台? 勞委會:無此事
WHO秘書長新人選 政府高層關注對台影響
謝長廷：我與阿扁是同輩 總統不能影響我
游錫(方方土)率黨中央幹部進駐陳菊總部一週
國民黨：三罷是民進黨與總統切割的最後機會
台經院:物價大漲警報解除 CPI成長率估0.95%
訂涉案停職解職標準？李進勇：非法務部職責
日圓貶 新台幣匯率午盤小貶2.2分
空勤總隊成立一週年 李逸洋：將再添新機
交部：高鐵通車無時間表通車典禮不代表通車
阿里山災區土地建觀光飯店 居民臥軌抗議
投顧:美國會期中選舉結果 有助美股回穩
台北地院裁定顏萬進一百萬元交保
台北股市收盤下跌27.21點
北投纜車弊案 北院裁定顏萬進等四被告交保
大盤開高走低 台股量增收黑
蔡英文:建立台灣成為全球ICT模範社會
台北股市開高走低 下跌27.21點
立委批台灣旅遊太貴 觀光局：可非假日去玩
11月台股期指下跌28點 逆價差23.13點
11月電子期下跌2.1點 金融期上漲18點
政院：扁蘇短暫會晤 未觸民進黨中執會議題
吳釗燮：確保台灣獨立現狀 未來方向開放
立院解禁銀行登陸投資限制 金管會:母國監理
王文怡：中共邪惡本質不變 不是人權政府
海巡署南巡局 查獲市價約七千萬元海洛因
陳菊：歡迎對民主有貢獻者南下助選
新台幣兌美元匯率貶0.1分 收32.870元
嘉義林管處:阿里山BOT案未辦說明會 有瑕疵
新台幣兌美元貶0.1分 成交8.07億美元
塗藥血管支架 健保部分給付 病患省2萬7千元
文大調查 四成年輕人困擾找不到發展方向
綠營立委籲中國兌現購買兩千公噸香蕉承諾
法官公開評論國務機要費案 司法院長當面叮嚀
電影大師李行系列經典影展今舉辦特映會
月初外資小幅匯出 後續資金動能增溫可期
北院裁定交保 顏萬進：相信司法會還他清白
長服阿斯匹靈抑制凝血 男子手術大出血
台北數位藝節明開幕 藝術品融合科技現魔力
勸退？宋楚瑜：連王四月曾邀我代表泛藍參選
職棒林光宏挾持案 竹聯幫分子出面否認涉案
公平會通過銀行廣告原則 列13項不實類型
兵馬俑再登台 28組一級文物將首度亮相
羅志明成立婦女後援會
地方特色產品展明登場 近300種工藝特產參展
吃太好不運動 心肌梗塞找上青壯世代
金融併購涉內線交易 金管會已調查逾1個案件
落實品德教育 教部要求學校從生活做起
宋楚瑜：三罷闖關前 盼與連馬會面
總統漏報鑽戒？監院：一週內調閱到筆錄
國際匯市盤整 新台幣匯率收盤小貶0.1分
台聯開除周玉蔻黨籍 即日起停止輔選
1股元京證換1.615股復華金 預定明年4月合併
吸毒竊嫌以BB彈犯案 雲彰學校宿舍大盜落網
周玉蔻遭開除 中選會:選舉公報仍印台聯推薦
國家廣播文物館無線廣播100年系列活動開跑
經建會:清潔能源商機大 台灣創投界新興標的
主計處：今年前8月製造業銷售值突破7兆元
財政部動支第二預備金查緝私劣菸酒
明年起 政黨及政治團體需向內政部申報財務
立院要求調查元京證併復華金有否損股東權益
內資獲利了結 三大法人賣超20億
遭台聯開除黨籍 周玉蔻：支持三罷 參選到底
產學攜手 每年為台積電增添200名生力軍
台灣研發出奈米技術檢測皮膚老化及皮膚癌
年底選舉廣告報導若違選罷法 NCC將主動提報
台灣中小企業資安重視電腦防護但委外安全弱
北高選情 國民黨：北市平穩 高市膠著
王金平：支持黨參選人 推崇宋楚瑜是往事
李紀珠：銀行到中國設子行可帶動經濟發展
體操菁英對抗賽11日登場 增加選手比賽經驗
復華金元京證換股比敲定 公股將研商後回應
全台坪效第一SOGO百貨週年慶首日可破7億
立院明處理罷免案 民進黨團堅決反對伺機而動
復華金董事會以5比3通過與元京證換股比例
央行：九月國際金融業務分行資產創新高
陳菊總部批黃俊英無招商能力 一事無成
菸葉協會：菸品健康捐恐將有重複課徵等問題
元京證復華金合併後 復華金為存續公司
解除金融業登陸限制？陸委會：若實施傷害大
嘉義市副議長邱芳欽涉跨國洗錢案遭檢方傳喚
立院明處理三罷付委 國民黨團甲級動員
立院初審保險法修正案 爭議條文仍待協商
呂秀蓮：盼為司法正義努力 毋枉毋縱無特權
立院初審 四十一億下水道興建經費凍結三成
日商影音大廠在台推出大尺寸高畫質液晶電視
微軟Vista量產 企業用戶11月底取得產品
教部:高一下歷史公民教科書 各4家書商送審
國際精品辦比賽引領台灣設計人走上國際舞台
綠色法規認證是台商進入歐洲市場的門票
開放金融業登陸 金融業感興趣憂心卡位不及
拚政績 蘇揆下周起密集與五大團體座談
延吉車禍重傷團員不幸辭世 海基會：遺憾
洲際盃棒球賽今晚開幕 中華對義大利開打
NCC:明年三月起行動電話號碼可攜二天辦好
新聞小百科：虫膠唱片
SOGO週年慶開打 各百貨業應戰狂推滿千送百
新聞小百科：QSL收聽證明卡
嘉義林管處：阿里山BOT案 依法審慎辦理
總統電召蘇揆？府方人士：蘇揆主動提會面
台肥：南港經貿園區土地開發依都市計劃進行
國民黨：兩岸同步協商陸客來台與週末包機
第十四屆台菲經濟合作會議 雙方簽訂備忘錄
2007新防毒軟體 對抗間諜程式釣魚攻擊威脅
江丙坤到高雄主持競選幹部輔選會報
立委轉述蘇揆：相信陳總統清白
北院:顏萬進等四名被告已無羈押必要
宏都公司:阿里山BOT案配合2008觀光倍增計畫
北市地政處調查 六大行政區地價同步上揚
黃俊英籲對手談政績不要口水戰
國務費案證人批評檢方洩密 陳瑞仁澄清
立委指銀行貸款要求擔保品連帶保證人已違法
洲際杯開戰 中華首戰十分不敵義大利
自動請辭 含冤下台 台灣政局 當前最佳選項之一
李 遠 哲 的 公 開 信
台灣大勝中國 陳金鋒雙響炮
客家藝術節 馬修‧連恩引吭唱山歌
明年起政黨須申報財產
捷運刻字1400次 惡客竟是大學講師
參加APEC與中國互動 張忠謀：不會熱臉貼冷屁股
撫慰身心障礙家庭 天使心家族基金會成立
「英語商店」吸引人 國小學童爭說英語
集集支線 鐵道懷舊之旅
台達電與意法半導體簽署太陽能合作備忘錄
期貨商：台指期短期盤整 不排除回檔整理
分析師：景氣好轉資金回流 台股高點可期
台股開盤上漲8.67點 為7159.80點
輕颱奇比形成 對台灣無直接影響
東北季風今晚增強 明北部東部高溫降6至7度
李遠哲發表聲明 蘇貞昌：昨已告知總統
美元走軟 新台幣匯率開貶後小幅走升
營建觀光走強 台股區間整理
李遠哲促扁考慮去留？ 呂秀蓮：虛心受教
全球第3季液晶電視銷量1080萬台 季增15%
立法院表決通過第三次總統罷免案交院會處理
李傑:國防部派員訪美 促潛艦重擬評估價款
霧季國道肇事率 國道1號新營至安定路段最高
李遠哲公開信 民進黨：尊重制度給司法空間
李遠哲請總統考量去留 綠營立委看法不一
李遠哲公開信 游錫(方方土):以偏概全
李遠哲籲考慮去留 謝長廷：總統應好好思考
取消榮民健保掛號費補助？ 退輔會：未定案
蘇貞昌:軍購是展現自我防衛決心
民進黨發表紀念陳定南CF 籲推廉政局立法
宋楚瑜：謝長廷林義雄應出面籲陳總統下台
台灣擬在APEC支持杜哈回合復談 倡建FTAAP
李永萍：有問題的總統沒資格任命檢察總長
美元疲軟 新台幣午盤升值6.2分
若APEC提台灣政局 張忠謀：會彰顯民主制度
黃河明:台商前進歐洲應強化通路和電子商務
林光宏遭挾持恐嚇案 檢警全力拘提魏士原
李遠哲促扁考慮去留？ 總統：感謝指教
部分氣泡酒含違法防腐劑 消基會籲消費者留意
SOGO台北店週年慶首日業績7億元 創同期新高
台北股市收盤上漲23.07點
三罷付委 民進黨團：不會成功 戲已散場
李敖：李遠哲該為推薦陳總統道歉
陳總統電賀尼國新任總統奧蒂嘉 全力穩邦誼
買盤觀望 台股量縮收小紅
台北股市走穩重回5日線 上漲23.07點
永久再生殺菌口罩廣告不實 又響罰鍰8萬元
11月台指期上漲34點 逆價差12.2點
台積電10月合併營收270.32億 較9月衰退0.6%
央行標定存單利率1.851% 與預期相當
11月電子期漲0.7點 金融期漲1.2點
研考會台中市稅捐處豐原醫院 獲金斧獎
黃河明:台商優勢電子可與德國機械強項互補
國民黨團要求交通部禁止高雄捷運辦試乘
闕枚莎競選總部成立 郝龍斌站台背書
內外資連2天對作 三大法人賣超9.74億元
經建會:台灣軟體品質認證數 明年達全球第5
三罷付委 國民黨籲民進黨拿出道德勇氣
台開案辯論終結 趙建銘被檢方具體求刑九年
新台幣兌美元升5.1分 收32.819元
營建署:台灣特有品種 舉辦帝雉命名百年活動
政院核定 明年農曆春節九天假
宏碁業餘高球秋季賽 13日男子組點燃戰火
總統急召？宴立委吐苦水？蘇揆：瞎掰
殷琪朱立倫主持高鐵桃園站啟用儀式
台灣旅遊界將組團赴中國 參加旅遊交易會
農委會：本土白殭菌可有效防治入侵紅火蟻
駭客販售Web Attacker軟體攻擊瀏覽器弱點
蘇揆：台灣絕不發展核子武器
謝長廷提南港空間解嚴政見 讓天空自由乾淨
市售MP3音量過大 標準局評估納入自願檢驗
涉貪污人數登榜首？內政部否認
蘇揆：政府未縮減榮民醫療補助
舞台劇版喬家大院 立秋十二月來台演出
美元疲軟 新台幣兌美元升值5.1分收盤
三罷態度轉變 林志嘉:李登輝要台聯冷靜看待
外交部：吉爾吉斯列黃色警示 請民眾注意
阿輝伯對台聯失望？羅志明批媒體誤導
總統：醫療結合資訊科技 台灣的創新競爭力
王金平：以德國為師 只要有心台灣可再站起
彰銀員工盜領ATM800萬元 金管會罰200萬元
消基會:三款氣泡酒含苯甲酸鈉 政府應促下架
總統教育獎宜蘭兩學子得獎 縣長頒獎嘉勉
周玉蔻遭開除黨籍將申訴 台聯向民眾致歉
政院跨部會活化閒置公共設施 掃除蚊子館
北高敗選後請辭？蘇揆：會負起競選主委責任
公辦電視政見發表 25日北市長候選人先登場
沈建德研究台灣主權問題 還原歷史真相
超商僅1家氣泡酒與汽水擺設相近 承諾調整
總統：民主需小心呵護 不注意可能衰退崩解
北高市長及市議員 15日候選人號次抽籤
台積電2009年員工分紅比例 擬提高至15%
智冠完美世界online 邀林志玲代言
曾志朗:盼陳總統慎重思考李遠哲的話
中國矮化台灣參與APEC說法 外交部駁斥
農糧署:加強二期稻作公糧收購 維持供需平衡
大法官：土地稅法施行細則第十五條規定違憲
鴻海10月營收破9百億元 再創上市公司新紀錄
中鋼外售蒸汽給中石化 推動區域能源整合
游錫(方方土)陪同康裕成三鳳中街拜票
商總改選理事長 張平沼當選王令麟卸任
原民會:原民台新台長 具原民身份優先考量
林忠正效應 金管會影音會議紀錄保存30年
創新生活型態研討會探索未來台灣產業新機會
農委會研擬區隔農產收購價格 鼓勵計畫生產
王金平：行政院立法院齊努力 強化投資環境
開放銀行登陸 金管會：先確定兩岸金監機制
李遠哲籲扁考量去留 王金平：總統自有定奪
大學系所評鑑 七所大學完成實地訪評
侯貞雄：提高營業稅率 取消所得稅
柯建銘：黨應考慮提憲法52條釋憲案
東企股票異常交易？ 金管會：需進一步分析
王令麟獲頒一等經濟獎章
涉作帳炒作股票 陽慶公司前董座被訴
原鄉學生求學資源貧乏 夜間課輔工作待認養
彰銀未落實內控 金管會罰200萬元
第一金獲利官股金控之首 三子公司董座調動
邱毅指控海外高額帳戶 陳致中陳幸妤將提告
施明德：新市長上任前紅衫軍不會有強烈行動
警方全國專案查緝走私 徹底打擊私梟不法
何志欽：取消軍教免稅相關配套已臻完善
傳訊總統違憲？蘇揆：政院暫不考慮提釋憲
立院備詢壓力大 何志欽咖啡消費量上升
提憲法52條釋憲案？民進黨立委看法不一
洲際杯棒球賽 中華不敵日本苦吞二連敗
亞青女足資格賽 中華八比零大勝香港二連勝
宴客幫郝龍斌拉票涉賄選？檢方約談五人飭回
中國對外資優惠逐漸緊縮陸委會應加強對台商示警
林光宏遭挾持案 主嫌田震宇等四嫌聲押獲准
東北季風增強 台灣北部東北部東部涼意明顯
李遠哲籲總統考慮去留 許文龍不回應
許文龍：液晶明年可望成為台灣最大的產業
奇美電：台灣光電人才培訓 跟不上發展腳步
靖紀專案 李逸洋:警紀敗壞如腐肉須切除
奇美捐贈成大奇美樓 許文龍:有發展就要回報
12月首航 長榮孟買客運 華航斯德歌爾摩貨運
整飭警風 侯友宜:端視主官的決心夠不夠
林芳郁：趙建銘態度應改變 變好不排除允回任
蘇貞昌：訂十一月十一日為全國健走日
游錫(方方土)輔選高市議員 不忘為陳菊拉票
綠擬提偵訊總統釋憲 王金平：有拖的味道
國工局請國外隧道專家為雪隧滲水把脈
美國會重組 黃志芳：對台支持力度未減損
陳總統去留問題 林義雄現在不願發表意見
羅志明競選總部成立 允打造高雄為三好城市
查國務費衍生的案外案 查黑中心昨搜索兩地點
北高勝選提四罷?馬英九:現在不考慮其他方式
橘營：宋楚瑜當市長 助馬英九選總統
95年科大評鑑下月實地訪評 明年6月公布結果
期待房價拉回 短期恐將落空
北縣府今起重罰台電3座核電廠 每天750萬元
蘇進強：李登輝未對台聯失望
國外專家：只要排水順暢 雪隧漏水不需擔心
新力PS3舉行體驗會 下週在台上市
萬步寶島有你真好活動 定今日為全民健走日
環島千里步道運動 1111「騎」步走
金價漲勢再起 專家：短線追價風險高
藍營：陳總統自願放棄豁免 綠營勿干擾司法
張忠謀：台積電未來四年擴充 多在台南
員工分紅費用化 聯電擬提高現金比重
還我土地 陳瑩帶八社卑南族人重回傳統領域
三罷案審查 國親擬邀李登輝李遠哲參加
施茂林:保障言論自由 釋憲案須依法處理
憲法52條釋憲？柯建銘：下週展開內部溝通
參加三罷審查會？ 曾志朗:不清楚此事
台聯：李登輝不可能參加三罷審查會
北縣府重罰台電 台電：已向環保署提起訴願
呂秀蓮：中國零邦交策略 弱化中華民國國格
憲法52條釋憲？李文忠：非聰明作法
與扁切割？謝長廷：做廉能市長不做切割市長
金控前10月獲利 新光金奪冠玉山金轉盈
李遠哲公開信 吳樹民吳澧培籲回歸制度
第七屆金馬獎國際數位短片競賽入圍名單揭曉
取材白色恐怖 刁毓能籌拍被出賣的台灣
憲法52條釋憲？蔡煌瑯：黨中央無此打算
檢察官公開評論國務機要費案 法務部：不宜
王金平：德國大聯合政府穩定政局 可借鏡
洲際杯棒球賽林益全關鍵安打 中華逆轉勝澳洲
三罷審查擬邀李遠哲等人 馬英九：樂觀其成
格蘭杯女子職業網球賽 會外賽明燃戰火
謝長廷：北市長選舉應是對國民黨的信任投票
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