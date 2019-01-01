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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
林郁方籲國防部與媒體互動 恢復定期記者會
國防部：尚未接獲空軍一號派令 油耗無虞
橘營：內政部指揮監院查倒扁獻金 撈過界
防疫對策研討會 越南學者分享抗禽流感經驗
曾志朗倒扁 妻子贊成:知識份子不能沈默
綠委擬公布施明德致蔣介石私函 施前妻阻止
賀德芬公布李恕權倒扁連署信
綠委：施明德募款違反政治獻金法
日圓貶值 新台幣午盤貶值6.2分暫收
旅遊消費有保障 台灣旅行購物保障制度上路
亂丟垃圾檢舉獎金提高 抓環境烏賊最高3000
施明德募款違法？監察院：監委認定裁罰
魚肝油含過量戴奧辛 進口商:屬實願下架
經建會：新交通政策 軌道將取代公路建設
郭瑤琪卸交通部長 期盼國家人民莫分藍綠
總統搭行政專機出訪？林郁方：燃料費府自付
少子化現象加劇 童玩業卯勁爭搶市場商機
周玉蔻抗議路權申請遭刁難 馬英九:依法行政
橘營要求北市警局表態 不使用利刃拒馬
郭瑤琪:早思離去時機 不容滿身臭泥黯遭撤換
高市防蚊大作戰 葉菊蘭籲勿抗拒消毒
倒扁運動 呂秀蓮籲嚴肅看待未來政局動盪
台北股市收盤上漲84.28點
台股反彈量縮上漲84.28點
台北股市開高走高 上漲84.28點
9月台指期上漲79點 逆價差51.2點
謝長廷：勸王世堅禮貌 施明德也應回答質疑
9月電子期上漲5.8點 金融期上漲5.8點
越南官員:雞鴨打禽流感疫苗 可有效保護人類
交通部長交接 林錫耀敬佩郭瑤琪讚美蔡堆
陳瑞隆：唐榮鋼鐵董事長由吳豐盛接任
兆豐銀一銀鎖定大中華市場 積極佈局兩岸三地
陳瑞隆盼吳豐盛率唐榮再創新里程碑
女大學生車禍毀容 母親控訴安全帽不安全
公投討黨產 提案連署書民進黨明送交中選會
台聯反對陳雲林來台 籲陸委會嚴格把關
烏日農會集體出遊賄選案 林啟森判刑一年二月
新台幣兌美元匯率貶7分 收32.760元
新台幣兌美元貶 7分 收32.760元
倒扁總部募款金額破億元 人數達百萬
勞委會通過團體協約法修正 增勞資強制協商
噪音惡臭公害民眾最惱 陳情案每4分鐘添1件
蘇貞昌邀民眾收看DISCOVERY 了解雪山隧道
長榮長定輪今在日本舉行命名下水典禮
台灣7月失業率4.05% 今年新高 6年同期新低
交通安全大使陳美鳳 錄製雪山隧道交通廣播
陳瑞隆：協助華揚史威靈維持營運 同步究責
蔡堆:高鐵十月通車審慎樂觀 春節前全線通車
陳義雄遭他殺？ 警方調查還原打撈過程釋疑
網路色情改善PChome最好 Hinet最須改進
319真調會報告 陳義雄疑似被殺後棄屍
宏碁業餘高球夏季賽 曾雅妮暫居領先
雲林地院判前檢察官徐維嶽無期徒刑褫奪終身
主計處：季節因素影響 7月失業率4.05%
主計處：有信心台灣今年失業率低於4%
宏福案 台北市議員陳政忠一審判二十年徒刑
華揚史威靈飛機 影星摩根費里曼也訂一架
匯市清淡 新台幣隨日圓走貶 收盤貶值7分
施明德：攻訐辱罵模糊反貪焦點
主計處：雙卡風暴對勞動市場衝擊已緩和
央行：國際收支順差並非越大越好
因應倒扁集遊 週邊學校規劃學生交通動線
提倡閱讀 圓神金石堂舉辦關機一小時書展
319真調會：警方重建槍擊熱區方法不科學
徐維嶽涉貪污判無期徒刑 徐：將上訴
教育部：明年教育經費預算總額4364億元
主計處:國際物料漲 上半年民眾實薪較去年少
中華信評：開發金控評等展望調升為正向
陳瑞隆：推動指標性投資案 重振工商界信心
內政部：依法行政處理施明德募款案
兆豐銀：尊重主管機關 考量最適資本額
代理期貨交易違法 建華證何佩涓停職一個月
宋楚瑜出書談罷免案靜坐 批國民黨放水
蕃薯藤股東會確定與WEBS-TV對等合併
安藤忠雄：現在的學生最缺乏的就是努力
跨黨派立委擬於新會期再提修憲案
球迷聲援王建民抗議電視台 TVBS誠意溝通致歉
逆向操作 衣蝶盼營造時尚與文化共榮商圈
反映國際糖價下跌 台糖即日起降糖價
結構型商品將課稅 金管會近日與財部溝通
集邦：DRAM合約價9月將持續調高
親民黨團：修憲案主張內閣制 立委196席
卡債風暴影響民眾消費 兆豐銀推VISA金融卡
疾管局：台中爆大學實驗室感染 1學生染痢疾
老兵重回金門戰場 呼籲發揚八二三勝利精神
嘉義林管處入圍行政院服務品質獎整體獎
集邦：NAND Flash現貨價呈緩跌趨勢
中華信評：台灣產險業評等展望穩定
倒扁運動 民進黨定調為319後群眾運動翻版
台糖調降糖價 三量販最快後天1kg糖降1元
民進黨婦女部十週年 呂秀蓮盼黨多重用女性
NCC考量在垃圾郵件管理條例草案加入罰責
周杰倫新歌千里之外找費玉清合唱 明首播
金管會規範內部人不得進行有價證券借貸交易
雪山隧道紀錄片 Discovery27日台灣首播
網站色情Hinet需改進 中華電:縮短移除流程
消基會:牛初乳不一定適合人類 過量可能輕洩
追黨產 民進黨明討論國民黨產議題
高公局八月底前公告ETC暫委託遠通營運
國民黨明公布黨產總說明 各方矚目
監察院：高檢署再發文調閱吳淑珍珠寶資料
王世堅指控向扁要錢 施明德辦公室不回應
郝柏村司機歸建 行政院檢討卸任閣揆禮遇
兩岸關係不佳 吳釗燮：應和解非對抗
陳義雄案 侯友宜：有新事證歡迎隨時提出
宋楚瑜聲援施明德：利刃拒馬不足懼
現卸任財長談稅改 方式不一均認促產該改
陳政忠涉宏福掏空案1審遭判刑 全案仍可上訴
金管會研擬開放TDR可融資融券交易
職棒統一3：2勝興農 連34局未被得分破紀錄
新醫藥品法規計畫執行成果良好
政院擬推大投資政策 黃茂雄:鼓勵投資是好事
李敖明拜訪施明德 表達支持倒扁立場
何志欽：研擬結構型商品一體適用課稅方式
海軍：軍事演習不會在他國領海操演
國防部新聞發布電子信箱遭駭客冒用
財部官員：中華電信ADR最快9月底完成釋股
侯友宜:若真調會發現新事證 歡迎提供給檢方
總統出訪行程底定 返程過境關島
李登輝九月訪日延期？台聯：沒聽說
監察院秘書長公開發言引爭議 各界嚴厲批判
申奧商機大 旅遊觀光業高度期待
Google搜尋引擎在美市場佔有率略降
官員：總統出訪行程未定案 請勿多加揣測
量能若未增溫 台指期將陷入盤整
台股須速補量上攻否則操作宜保守
低氣壓影響 台灣東半部北部山區慎防大雨
台股開盤下跌5.54點 為6584.66點
美元走強 新台幣匯率貶破32.8元
2006年廠商認製軍品展示登場
台股大跌百點 年線支撐強弱攸關後市
靜坐到聖戰 林國慶質疑施明德為誰為何而戰
王世堅：國民黨摧毀施明德家庭 施應醒一醒
倒扁募款 唐碧娥控告施明德涉違法吸金
施明德私德爭議 呂秀蓮：同根生相煎何太急
中市綠營代表聲援陳總統 籲施明德懸崖勒馬
呂秀蓮強調敬天惜地愛人 主張四生共榮
高捷事件週年 新外勞管理辦法近期上路
流感疫苗恐致癌？疾管局斥落選廠商扭曲抹黑
蘇揆:馬英九應說明黨產 國家檔案也將清查
編列預算用於機密外交？ 國安局否認
民進黨團：泛藍要總統下台應依憲法程序處理
王金平:319報告需經立院院會處理
施明德倒扁活動 詹澈李敖范可欽等人支持
行政院清查黨產 國民黨：稍安勿躁
319調查報告指319案疑點多 藍營盼重啟偵查
北市府：出訪韓蒙構想早就中止 與倒扁無關
嘉義市國中教師聯合甄試 九成以上受訪者贊同
台股挫跌 新台幣午盤貶值3.8分暫收
倒扁活動 蘇揆：北市府有權核准有責承擔
苞舌蘭易種植整年開花 農改場推廣培育
周玉蔻:民進黨追討不力 馬英九變賣黨產得逞
國民黨團：盼檢調硬頸徹查弊案
蘇揆：總預算案四大施政主軸 赤字大幅減少
台北股市收盤下跌33.87點
世新大學發現疑似爆裂物 警方處理中
賀德芬籲陳總統取消出訪 正面回應倒扁民眾
空軍四○一聯隊 15名士官兵疑似食物中毒
陳總統主持823紀念大會 證實93出訪帛琉
台股震盪劇烈下跌33.87點
投資人信心虛弱 台股下跌33.87點
行政院：卸任閣揆禮遇八月底取消
民進黨尋找金馬大頭兵 重遊戰地
9月台指期下跌24點 逆價差41.33點
彭明敏辦公室：彭母曾寫陳情書 非求饒信
9月電子期下跌1.25點 金融期下跌7.8點
民進黨宣布籌組全民討黨產大聯盟
總預算案 國防預算3235億元成長28.1%
房仲業：政治事件對房市影響有限
李家同:不是只有政治 台灣媒體視野應更寬廣
營建署:八里新店線通車延宕 影響台北港營運
世新大學假爆裂物狀況解除 警方循線追查
水利署開發深層海水 年產值上看180億元
宏碁業餘高球夏季賽 陸冠芝竄升領先
施政報告 蘇揆強調經濟治安弱勢清廉議題
施明德倒扁募款 李逸洋：違反政治獻金法
廢五金污染長期毒害二仁溪 環署清除廢電路板
高俊明：政治人物須抗拒錢酒色與爭權奪利
主計處：去年台灣LCD監視器產量全球居冠
國民黨公布黨產總說明 目前277億元
新台幣兌美元匯率貶1.9分 收32.779元
綠委：國民黨卸任閣揆不當得利 應歸還國庫
新台幣兌美元貶1.9分 成交 8億美元
摩根大通調升遠傳評等 看好中華電再減資
台灣7月工業生產指數139.09 年增7.91%
水利署引入水利用水 解決中部地區缺水隱憂
癌友多認為癌症可治癒 但擔心經濟壓力
台灣7月外銷接單240.7億美元 年增19.44%
北市交警大隊遭冒名 詐騙集團催繳罰鍰
總統：尊重包容施明德靜坐 不用寫救饒信
台新金下半年估再提95億呆帳 全年仍可獲利
財部：購屋列舉扣稅額 需設籍無出租無營業
衛署抽驗傳統市場麵腸 3成違規用雙氧水漂白
富邦金延攬統一投信林弘立擔任富邦投信總座
亞洲金融風暴 國民黨投資損失427億元
後勁居民反五輕 陳瑞隆：盼給中油溝通機會
總統：和平絕不能建築在敵人的善意之上
台股收黑 新台幣兌美元小貶1.9分收盤
李逸洋：沒說過集遊法是內政部主管
三合一選舉 花蓮壽豐鄉長判決當選無效確定
馬英九：2008前出清中投 落實黨產信託
宏達電GDR暫停 外資：對投資價值正面助益
引進外勞 未來雇主聘1中高齡以3名本勞計算
賀德芬：陳總統若尊重施明德 應撤除打壓
深坑國小附幼等七校 入圍幼稚園教學卓越獎
黃志芳：個人政治理念不應在外交領域發表
經濟部人事異動 主秘歐嘉瑞 投資處長邱柏青
國民黨中常委籲推政黨法 馬英九：完全贊同
女子攜馬國食品藏毒 中正機場闖關被捕
推廣保障型保險商品 保險局請謝震武代言
淡大強制住宿引不滿 消基會籲廢不合理條款
因應倒扁 民進黨：協助自發性反制活動
交大等4單位導入能源技術服務業節能 獲補助
總統府：邱毅不實指控 總統將提告
兼具保障投資 業者首推預約式保額調降方案
亞太影展今年移師台北縣舉辦 北縣表歡迎
棒球冬季聯盟12月16日開打 台日韓四隊參賽
日拋隱形眼鏡年規模17億 時尚彩色日拋上市
金鐘獎獎勵項目修正 新增年度創新技術獎
經建會：推動都市更新 提供2千億元專案貸款
淡大未強迫大一學生住宿 也不處罰未住宿者
7月民間借貸利率 北市續揚 中市高雄持平
國民黨：成立黨產處理因應小組追究人謀不臧
大蒜種植面積9月登記 農委會籲農民申報
蘇揆：強化中國大陸船員管理機制
農糧署：明年大蒜目標栽培面積5300公頃
調查：過半民眾盼行動電話費率調降逾2成
中華成棒亞運培訓名單出爐 王建民入列
扁密會美麗島大老防呂奪權？府：不實報導
親民黨主張內閣制 總統：不排除任何可能
PChome&Skype與3大社群策略聯盟
加強存款安全 郵局取消晶片金融卡磁條交易
ETC委託遠通營運 委辦費車上機價格有變數
經濟部估第3季製造業成長趨緩 可能低於5%
李瑞倉：國民黨應公佈帳冊 昭大信於天下
主計處:全國低收入8萬餘戶 占總戶數1.16%
辛苦產業第二波外勞引進 9月1日起受理申請
雙卡額度不逾月薪10倍? 銀行公會:未定案
台北站十月測試 高鐵是否通車到台北有變數
標普：法規限制負利差 台灣壽險業獲利偏弱
公投討黨產提案若未過 民進黨將提行政訴願
馬英九特支費案 檢調蒐齊市長任內支出憑證
疑運銷碰撞藥受潮 吉胃福適回收治潰定藥丸
企業第二代再傳6年級女創業 搶進化妝專櫃
日本倡議東協加六 經濟部研擬因應對策
財部：遺產扣除額以境內發生為限
台聯：尊重言論自由 不介入倒扁挺扁活動
信用卡廣告遭指不實 消保會要業者限期處理
財部：自用住宅享千分之二地價稅率 需設籍
防範危險性行為助長愛滋 病友家屬現身說法
卸任閣揆禮遇 謝長廷點名郝柏村籲政院追討
國黨北市黨部廉能小組通過陳政忠開除黨籍案
總統：強大國防及求勝意志才是和平唯一保障
總統：核廢料處理場公投決定 尊重蘭嶼居民
橘營：解決黨產爭議 應從法制規範著手
倒扁運動發酵？國防部重申軍隊國家化立場
國務機要費包含狗飼料？檢調：沒看到
空軍花蓮基地五官兵腸胃不適送醫 已無大礙
職棒LA NEW投打俱佳8：0輕取兄弟
職棒興農打擊猛烈10：6扳倒統一
總統府反抹黑 蔡煌瑯：將告四主持人三名嘴
資策會傳執行長柯志昇專斷 槓上代理董事長高成炎
總統府硬起來 「反抹黑小組」成立 亂報料媒體及名嘴當心挨告
王建民15勝到手 台灣之光再添光芒
親藍學者反對體制外倒扁
中國國民黨公布黨產報告 仍受質疑
星雲才說要退隱 卻又跳出來嗆扁下臺 恐引發宗教界紛爭
創新科技與蘋果達成協議 但財務問題未解
瀝青工程案外案 檢調搜索台北縣政府
宜蘭頭城搶孤深夜登場 二城王公廟隊奪冠
台股年線6475點須守穩 否則下探低點
台指期追高意願不強盤整格局
氣象局發布北部山區東半部大雨特報
台股開盤下跌16.30點 為6540.03點
美元強勢 新台幣兌美元匯率走貶
DisplaySearch：韓面板產值居全球之冠
台股狹幅震盪 造紙金融撐盤
全國教育局長會議登場 討論七大主題
台灣精品金質獎今揭曉 陳總統親臨頒獎
立榮航空首航馬公－香港國際包機
立院新聲會：百元捐款倒扁就是間接公投
龍應台撰文 馬英九:她不反對人民上街頭
乙烯供應吃緊 相關石化原料價格續揚
黨產爭議 馬英九：沒有針對某一個人
朝野領袖如願對話 單國璽：願當調人
外交部：陳總統出訪若過境關島很自然
修憲改內閣制？馬英九：暫時不宜修憲
許信良：馬英九應加入倒扁 呂秀蓮準備接任
中國經濟高度成長 中概基金績效傲人
賀德芬：倒扁總部未失和 不會辭發言人
龍應台專文盼體制內倒扁 國民黨團：尊重
軍購預算增710億 藍營：政府漠視民生經濟
橘營：政府偏袒遠通續營ETC 揚言刪預算
海軍南北4基地 26日辦親子活動並開放參觀
美元利空不跌 新台幣午盤貶值5.5分
總統搭空軍一號出訪？黃志芳：總統府安排
ｅ化救護車上路 醫師全程影像監控更有保障
扁保施不坐牢求饒 民盟：失德失言
游錫(方方土):不能披著道德外衣要求別人自律
陳菊：不贊成施明德倒扁 但盼綠營莫反制
家樂福併特易購門市今開幕 市占率升至45%
胡志強控告12名醫師洩漏病歷案 不起訴
周玉蔻九問馬英九 質疑黨產交代不清
立委林文郎涉炒股 檢方依違反證交法起訴
九五學年大考分發複查 11人獲改補分發
前妻陳麗珠公布施明德求饒信求饒衣
園丁計畫報名踴躍 農委會增開課程班數
台北股市收盤下跌5.69點
觀望氣氛轉濃 台股小跌作收
中鋼第四季盤價平均調漲4%
台北股市量縮狹幅整理 下跌5.69點
倒扁活動 台經院擔憂衝擊金融市場 影響經濟
9月台指期收平盤 逆價差35點
醫師被控偽造病歷 不起訴 胡志強：尊重司法
9月電子期下跌1點 金融期下跌3點
學生平安保險漲幅大 江義雄促查有無不法
中鋼全面調漲今年第四季鋼品售價反映行情
施明德發表倒扁信前 綠委：扁盼勿回應刺激施
侄子代施明德以雙掛號還陳總統兩百萬
繳學費 信用卡網路攏「ㄟ」通
陳文茜：沒有私事可阻擋施明德倒扁
新台幣兌美元匯率貶6.6分 收32.845元
施明德前妻：女兒未拿到陳總統醫藥費資助
黨產議題 國民黨成立小組統一發言
宗教的逆向思考 星雲：陳總統下台會更好
被指虧損黨產 宋楚瑜妻舅陳千山：惡意放話
新台幣兌美元貶6.6分 成交量8.58億美元
防盜公司老闆轉行種葡萄 黃良僖找到成就感
高俊明：陳總統有責任做到任期結束
奇美56吋液晶面板等產品榮獲台灣精品金質獎
新店戒治所受戒治人逃亡月餘被北縣警方緝捕
美元利空不貶 新台幣匯率貶值6.6分收盤
總統：百分之百保護合法集會遊行
種茶花找到美麗人生 蔡燦玉:農業是一塊樂土
地方建議檢討基測量尺分數 教部:將深入分析
青輔會發行青年旅遊卡 籲國內外青年多旅遊
陳總統頒獎 一媒體記者嗆聲要他下台
藝文工作者發表公開信 籲陳總統自愛引退
柯承恩證實請辭中經院院長
光動力治療新法 口腔癌前病變免開刀
韓最大社群交友網在台開站 虛實通路行銷
違反工作倫理 聯合報將丁萬鳴調離記者職務
台灣戲劇館系列 文建會再推出五本戲劇家專書
賀德芬：百元倒扁運動 午夜關閉三匯款帳號
李登輝辦公室：李辭黨主席時 黨產無虧損
彭明敏：未曾寫信給蔣介石或蔣經國
陳總統：台灣精品代表全體人民驕傲光榮
避免圖利書商 教部禁止學校團購作業簿
遠通股權捐政府 遠傳擬採一次認列虧損
7月指數利率升 台銀等5銀行房貸利率走高
李焜耀：台灣社會不懂品牌 事情做了不後悔
國科會快速疾病偵測晶片系統2小時檢驗4種病
奇美56吋電視面板獲台灣精品金質獎
中央社新聞小百科：微流體生物晶片檢測系統
10年公債殖利率再跌 換券報價可望在2%以下
監察院：總統府函復 未說明珠寶出借人資料
主計處：上半年信用卡預借金額大減568億元
倒扁運動衝擊 民進黨取消北市黨慶群眾場
新壽新壽證違反金控法 金管會各罰200萬元
中聯信託違反銀行法 金管會罰100萬元
金管會同意上海商業儲蓄銀行申設香港分行
李文忠：民進黨放任打施 深感羞愧
土銀董事會明討論台銀土銀合併評估案
記者嗆扁 鄭文燦：記者採訪角色應掌握
國稅局將調查二聯發票改三聯逃漏營業稅行為
聯名卡核卡過慢 北富銀提補償方案
涉詐百億健保 南檢偵訊生達製藥董事長等人
總統府委請律師團 評估對不實指控提告
金管會對 5投顧處停業或停止業務半年處分
明基品牌代工業務分家 分為三大事業群
推3.5G網卡上網 中華電2階段 遠傳搭NB
勞基法修法 雇主違法罰款擬提高5-10倍
台灣參與聯合國提案內文 登載聯合國網站
吳釗燮盼中國成理性政權 和平解決兩岸爭議
蘇揆請經濟部規劃專責經貿談判辦公室
宏碁高球排名夏季賽 曾雅妮有望摘下總冠軍
城市領袖建議由下而上動員 打造健康城市
歐盟EuP指令對台輸歐產值衝擊恐逾2000億元
財部向立院提修正案 債券附買回分離課稅10%
天闕大樓違法發照案 施治明等人無罪定讞
北市選委會：里長與市長議員選舉不合併辦理
記者可表達意見 採訪時須注意身份工作倫理
吳乃德籲民進黨 以更高格局回應施明德
中經院:非OPEC備用產能壓縮 不至於影響油價
勁永名片碟獲台灣精品金質獎
第095068期大樂透 頭獎 1人獨得
第095157期四星彩 正彩 2注中獎
中華職棒 兄弟再遭熊毒手 平隊史十連敗
捷運內湖線困難大 基樁面臨無法施作窘境
軍人匯款倒扁 聯勤指違反行政中立
國務機要費案 檢調約談十二名證人
中華職棒誠泰蛇3：1連勝鯨 排名躍升第三
疑詐領健保費數十億 生達製藥三幹部遭聲押
世錦男籃賽進入複賽 緯來體育台場場轉播
政論節目爆衝突 林正杰拳打金恆煒縫五針
節目來賓被毆 民視譴責暴力籲理性抒發意見
媒觀：政論性談話節目應自省調整製作方向
林正杰在全國民眾前毆打金恆煒 「天使隊」是否為暴力集團引質疑
蘋果電腦召回一百八十萬個筆記本型電腦電池
行星定義修正通過 冥王星降級九大行星不再
王建民下週出戰老虎隊後 恢復接受媒體訪問
2006大都會棒球場台灣之夜將在紐約熱鬧登場
台股非經濟干擾暫弱化 留意外資動向
台指期量能須擴增才能擺脫弱勢格局
低壓帶減弱 台灣中部以北午後局部雷陣雨
台股開盤上漲44.18點 為6594.82點
美元續強 新台幣匯率小貶
林正杰毆金恆煒 馬英九:應譴責暴力
台股盤中電子金融反彈 指數狹幅震盪
台經院：廠商看好未來半年景氣比例增高
涉詐健保費數十億 生達製藥5人聲押1人交保
與春節接續 教部建議明年寒假1月27日開始放
台經院：未來半年景氣 製造業廠商轉趨樂觀
府不說明珠寶借用人 藍營：財產申報成具文
凱道靜坐在即 侯友宜：嚴正執法絕不寬貸
游錫(方方土)譴責暴力 並籲施明德停止抗爭
陳雲林來台案 國民黨：政府不應採推拖手段
中國旅客來台另組對口單位 許文聖任董事長
軍人不得倒扁 藍營：李傑曲解法令應下台
倒扁總部譴責暴力 拒絕林正杰參與倒扁靜坐
侯友宜：靜坐警力調度 北市主導中央支援
林正杰毆打金恆煒 蘇揆：譴責暴力嚴懲不法
避免倒扁活動影響 軍方文宣加強宣導
台聯：譴責暴力 籲全民冷靜
總統九月三日訪帛琉諾魯 過境關島仍在洽商
法人:8月營收亮麗電子股 可率先表態
金恆煒被毆 市警局：依程序傳喚當事人到案
總統府：陳文茜惡意誣指總統 決定提告
研究:一綱多本學習壓力大 建議基測分兩次考
中國旅客來台 同步實施人民幣在台兌換
冥王星失去第九大行星地位 降級為矮行星
部分綠委籲黨紀約束反制倒扁
多個海外社團批倒扁運動開民主倒車
台灣發現50餘種新紀錄及新種菇菌
美元續強 新台幣午盤貶值2.6分暫收
金門和澳門國際直航包機九月十九日首航
賀德芬：藍綠對立激烈 談話節目難卸責
經濟部政次施顏祥常次謝發達今上任
數位學習國家科技計畫成果展 今起世貿登場
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會27日成立
食道癌治療新觀念 食道內近接放射線治療
綠委：郝家元月水費8072元 全民買單
郝柏村用水浪費？郝龍斌：房屋修繕特例
邱毅再爆國務費發票 府:邱有證據向檢調提出
黨紀約束反制倒扁？高志鵬：唱高調
林正杰毆金恆煒 藍營：譴責暴力但勿牽拖馬
倒扁總部：靜坐時機評估中 沒計畫闖紅線
林正杰毆打金恆煒 綠營籲停止倒扁靜坐
金恆煒遭毆 綠籍北市議員指馬英九捐錢所致
台北股市收盤下跌24.42點
郝龍斌請益選戰 王金平：我經驗僅高雄鄉下
台股買氣不佳 降低持股審慎因應為宜
9 月台指期下跌26點 逆價差37.22點
9月電子期下跌2.1點 金融期上漲3.2點
台北股市開高走低 下跌24.42點
台經院:金融法規不鬆綁 台商資金無法回流
政論節目全武行 NCC：應啟動延遲裝置
台灣中社:倒扁前 先過台灣名義入聯合國等案
高鐵公司:十月底通車目標沒有改變
金管會禁刷卡禮紅利積點? 施俊吉:未定案
遭愛滋感染者性侵 72黃金小時投藥可預防
林逢慶：打造台灣成為世界級RFID產業重鎮
新台幣兌美元匯率貶4.3分 收32.888元
新台幣兌美元貶4.3分 收32.888元
央行：7月日M2年增率5.72% 比6月下滑
肥胖加上生產 逾35歲女性每4人就有1尿失禁
環華證金股票拍賣無人投標 台新銀承受
中年轉業 陳鳶圳成功種出平地烏龍茶
宏碁業餘高球夏季賽 曾雅妮女子組稱后
全美台灣同鄉會等社團發聲明 反施明德倒扁
總統府擬提告 陳文茜：同時對扁提誣告
陳總統南下頒發孝行獎 推崇孝行楷模
綠委：遭電話恐嚇 憂倒扁靜坐釀暴力
中華電31日法說 3G手機續與宏達電合作
逾期居留港仔假代書詐財 遭警識破法辦
買兆豐金多付9億元? 中信金:無法證實
北市國音樂總監職務 邵恩接任
許志仁：未涉及不法 請邱毅爆料拿出證據
雞胸肉創意料理競賽明登場 30人參賽
陳明文：故宮南院工程推展順利
民間社團籲林正杰勿破壞民主法治
布萊恩下月初訪台 台大體育館和球迷同樂
國貿局通過開放15項中國物品進口
集全民大悶鍋演員舞台劇 死亡計劃10月登場
北市府否認將辦同志婚禮 同志不能辦婚姻登記
佐賀的超級阿嬤 工藤夕貴吉行和子九月來台
王幸男明率60輛遊覽車北上 向施明德要錢
婦團籲中市 落實性別平等概念
中華車外銷金額連4年居冠 裕日車回銷率第一
蘇揆期勉公部門吸收新知 帶動文官體系成長
卸任閣揆禮遇 謝長廷痛批
部分綠委籲黨紀約束反制倒扁 國民黨肯定
民調顯示過半民眾反對教師體罰和不當管教
威寶3G城市挑戰賽 總決賽明天登場
倒扁總部27日凱道集訓千名紀律服務員
金恆煒今晚重回民視頭家來開講現場
日圓走貶 新台幣兌美元貶值4.3分收盤
媒觀：民視反覆播放衝突實況 標準莫衷一是
長榮海運:僅約聘美市府官員任顧問 未行賄
票券業獲利壓縮 另闢財源為存活要務
消基會：代餐包不能隨便吃 應由醫師指示
西濱野柳隧道弊案定讞 翁孝倫被判七年六月
台塑上半年獲利衰退33% 每股淨利2.02元
綠委籲黨紀約束反制倒扁 王幸男要求道歉
陳總統參訪高雄遊艇廠 肯定業者投資高雄
綠委籲施明德撤除黑道介入倒扁行動
台股疲弱資金外流 7月M1B為3.12%近5年新低
綠委擬討債 倒扁總部：執政黨須維護安全
6星集腳底按摩年營收1.3億 明年海外展店
台灣與東京證券交易所簽備忘錄 推跨國交易
10月起 電話網路轉帳新增約定帳戶次日生效
中國人民來台旅遊 觀光局:九月中事務性協商
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廣明：理光控侵權是商業手段 不影響營運
高鐵通車前提 蔡堆:履勘和IV&V認證缺一不可
高價精品業者以傳奇女藝人為主題推系列新品
經建會：老有所終 速建立長期照顧財務制度
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南投台二十一線十八重溪橋至愛玉橋十月完工
調查局筆錄不具證據能力 蔡松雄無罪定讞
比獨家研發 保養品市場出現5奈米玻尿酸
原訂九月訪日 李登輝：身體不好 不去了
議員反對同志婚姻 同志團體:市民有不同看法
經建會：下週向政院報告經續會結論執行計劃
避免反制倒扁衝突影響黨譽 民進黨祭黨紀
胡鎮埔赴日軍事考察？朝野立委支持
人民幣在台兌換事宜 央行：會配合政策
防堵詐騙集團 金管會再出招 轉帳次日生效
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太陽系行星變8顆 教部:教科書以學界結論為主
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第095158期三星彩 正彩13注中獎
兩岸觀光協商代表已定？ 陸委會：尚未聯繫
政院九月推弱勢家庭脫困計畫 助近貧新貧
土銀董事會通過台土銀合併與否評估報告
解決投資招商問題 經濟部將成立兩個平台
職棒兄弟九局遭逆轉 11連敗破紀錄
職棒中信單場四轟9：8險勝誠泰
部分藝文人士倒扁 本土藝文界提道德質疑
武俠小說影展 「大俠」狄龍與影迷共賞開幕片
菲國史上最嚴重原油外洩 威脅海洋資源
環境污染導致法老雕像要搬家
大稻埕的前世今生
週休二日 中南部與北部山區午後局部雷陣雨
王幸男討債車北上反制施明德 追討兩百萬元
台灣最樂活的城市 調查:台北市台中市台南市
加強教化工作 監所加強推家庭支持功能方案
縣市長健康環保程度大調查 許添財奪冠
守護台灣挺扁誓師 台北二二八公園登場
國民黨推動清廉保台活動 九月辦大型說明會
台北農產公司販售過期品 公司坦承管理疏失
反倒扁活動展開 馬英九：合法集會依法保障
護扁保台 高市動員千人北上聲援
民進黨靜坐活動誓師 強調挺台灣顧大局
行天宮傳槍擊 警方比對監視畫面緝凶
爭取戒毒者就業機會 更生會邀企業訪戒治所
挺扁民眾北上 警方拒馬護衛倒扁總部
全天候倒扁靜坐未核准？倒扁總部：續提申覆
王幸男率眾北上討債 倒扁總部：不予理會
反制倒扁 游錫（方方土）：不對抗不動員
民盟竹縣義民廟起義倒扁 許信良全程參與
馬英九：憲法保障和平集會遊行 盼大家冷靜
倒扁挺扁活動 呂秀蓮：尊重集會結社自由
大雨特報 中南部與北部山區有局部大雨機會
中國崛起 呂秀蓮：應致力與對岸改善關係
社福團體聯合籌募1千8百多萬補助95個團體
原油走低石化業才有喘息空間
日韓NB電池瑕疵頻傳 台灣電池廠市佔率攀高
施振榮:本土品牌推展不易 主因信心不足
募款不易 社福機構擔子更沈重
社團募款 善款監督機制提升捐款人意願
腮腺炎致睪丸發炎 男子精蟲活力全失不孕
施振榮:打品牌需企圖心 付出代價在所難免
政院擬2008年傳統市集全面禁止活禽販售屠宰
傳統市場禁售禁宰活禽衝擊民生 推動難度高
傳統市集擬禁宰活禽 農委會:協助興建屠宰場
禁售宰殺活禽 攤商：不影響商機 願配合
中央社新聞小百科：禽流感
建設后里園區 中科擴大徵才
工研院31日發表全球第一數位噴印技術
調查：美容美髮工作機會成長 求職者激增
王幸男率眾向施討債無成 與汪笨湖會合挺扁
金恆煒被毆 總統：刻意挑動仇恨蔓延的結果
挺扁活動民眾情緒沸騰 現場有零星衝突
台菲澳跨國緝毒成功 台灣三毒梟菲國落網
藍天綠地大聯盟籲倒扁靜坐群眾理性自制
10年台債舊券帶動 新券下週行情看多
品格教育聯盟呼籲全民監督政治人物的品格
總統：不看電視報紙 還是活得很快樂
台灣人不願生小孩 調查:教改變成絆腳石
喝泡屍水惹恐慌 醫師:無急性中毒症狀就無礙
政院擬人力資源套案計畫 3年投入506億
美聲天使歌唱比賽 黃亮恩拿到冠軍
ITIS:台灣通訊產業今年產值可逾7千億元
月底拋匯緩和台幣貶勢 匯市下週盤整為主
馬英九：國民黨成立倒扁活動應變小組
氣象局解除大雨特報
挺扁大會氣氛熱烈 晚間和平落幕
職棒陽建福七局好投 興農3：0勝統一
呂秀蓮提四觀與五倫教育改革
職棒中信五局猛攻奠勝基8：1勝誠泰
金門農會與廈門農業團體簽署交流意向書
金峰獎頒獎 亞太固網等43家企業獲獎
呂秀蓮:過度傾向中國發展 不小心會被掏空
王金平:挺扁反扁嚴重對立 企業難安心投資
郭正亮：無謂的反制倒扁 會造成黨自己扣分
傳恐怖攻擊 台鐵局設應變中心 車站凌晨封閉
網路傳言攻擊台北車站 警方持續戒備清查
王建火宣盼藍營挺新黨選立委 馬英九未回應
台北少年運動隊泰國獲獎 國旗遭中國搶走
吳京獲美國會圖書館與科學雜誌兩殊榮
南方水氣多 東半部降雨機率較高
經部兩平台鼓勵投資台灣 盼下半年景氣更旺
台灣財政赤字近五年新低 再促BOT經濟可暢旺
第四季理財加碼歐日股市美債 黃金逢低布局
長短期資金外流 國際收支微幅順差漸成常態
內需有起色 台灣第4季景氣在挑戰中看到希望
雙卡協商繳款率維持穩定 卡債風波漸趨緩
量販專售民生物資 下半年業績不受挫仍成長
政經衝擊暨新館開幕效應 百貨下半年是硬戰
2006電腦應用展買氣強 下半年資訊業回春
反制倒扁？民進黨團：遵從不對抗不動員決策
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會 召開捐助人會議
投顧：台股短線有機會回穩整理
通訊行誰來管 專家:涉及門號搭售 NCC應規範
一機多門號划算？貪新機便宜小心高額違約金
通訊行買到非原廠手機 消費者怒提告
民盟九一啟動倒扁
倒扁總部：最遲九月九日發動倒扁靜坐
林佳龍號召 成立台灣大台中發展促進會
陳總統屏東探視肌肉萎縮生林育緯
消費者自保 業者建議詳閱契約注意個資保護
倒扁活動 民盟：在野黨不能只想收割成果
在野黨等收割成果？藍營：六月就倒扁
橘營：原則允許黨員參與倒扁活動
台灣第二季IC產業產值較去年同期成長逾3成
國民黨團：倒扁要成功 需綠營立委支持
五座太陽光電經典建築獲補助 明年申報完工
氣象局發布大雨特報
陳總統勉外籍新娘:再大的困難都可以挺過去
通路商備貨 網通廠八月營收普遍成長
選手在泰遭中國奪旗 北市府晚間說明
政策鼓勵推動教學 自行車島目標指日可待
立院開議提罷免總統案？民進黨團：絕不可能
油價恐居高不下 台灣經濟居安宜思危
兩台北市長參選人謝長廷郝龍斌 同日出國
台聯黨團：李登輝起碼幫國民黨賺兩千億
因應倒扁運動 府院黨曾會商
職棒象熊之戰 因雨延至十月二日補賽
民進黨：黨產條例被擋77次 公投迫國會表態
陳樹日本行 以佛學拉近彼此間心的距離
行政院：保障合法集遊 法辦暴力脫軌行為
倒扁靜坐 志工凱道前冒雨演練維安
追黨產 財政部：國民黨應公布財產總冊
大投資大溫暖旗艦計畫 政院九月中前公布
台旅會成立 盼中國旅客來台年底完成協商
法人：台股市場信心不足 短線審慎看待
航空公會：兩岸通航協商審慎樂觀
北市航空公會：下一步考慮協商週末包機
疼惜台灣 長老教會台南中會發起靜坐
世界女排大獎賽台北站 古巴擊敗義大利封后
中華職棒 興農7：3擊敗統一 拿下三連勝
金溥聰：中國代表搶國旗是小鼻小眼的動作
墜毀肯塔基客機 可能從錯誤跑道起飛
颶風安尼斯多減弱朝古巴前進 威力可能再增強
美Comair航空掙扎經營 空難發生再受重創
東芝微軟結盟 挑戰iPod全球MP3霸主
政府婦女團體共同推動加入聯合國CEDW公約
靜坐沒完沒了 施明德採激將法 馬英九應以市民生活為念
參與聯合國 手段更靈活
施明德倒扁總部前傳遭放爆裂物 暴力氣氛升高令人憂心
大稻埕的前世今生
施明德：九月九日起正式展開倒扁靜坐
施明德：九九反貪腐靜坐 凱道將成台灣劇場
淘兒音樂城衰落 象徵數位新時代來臨
凌晨宜蘭外海芮氏規模6.1地震 最大震度三級
台指期盤整消化上檔賣壓
政治因素干擾 台股難脫盤局
氣象局：強颱伊歐佳形成 對台影響待觀察
台股開盤下跌11.14點 為6515.08點
美元強勢 新台幣開盤貶破32.9元
台股盤中跌破6500點 觀光股逆勢走揚
捷運公司：木柵線不斷電系統電池維護正常
面板上游材料業告別高毛利時代
扁出訪前中國挖牆腳？ 外交部：如期出發
上櫃公司重要幹部離職 櫃買中心列實地查核
央行9月8日再標售一年期定期存單
空軍F5F起落架故障緊急迫降 人員平安
倒扁活動 藍營重申絕無隔山觀虎
胡瓜被控詐賭案 北地院再度開庭
橘營：倒扁非政黨對決 國民黨勿觀虎鬥
台北市七月泳池複檢 皆合格
李文忠：倒扁應循制度 反對施明德倒扁運動
農業用水水質監控系統10月全面啟用
財政部新陣容成軍 實現財長內升承諾
台灣推動參與聯合國 文宣以人權為訴求
台股走軟 新台幣兌美元午盤暫貶5.6分
面對倒扁靜坐 民進黨祭黨紀不動員不對抗
乙烯現貨價再漲60美元 下游叫苦連天
倒扁總部發現疑似爆裂物 賀德芬:不會遭嚇阻
蘇揆推五大經濟旗艦計畫 橘營：做得到嗎？
陸委會:中國動員組織 加強對台青年工作
台灣名義推動參與聯合國？外交部：嚴肅研議
前新系理性反倒扁 王世堅：方向一致就好
塵封20年 極機密營所稅選案查稅系統重啟
國民黨立委告侯友宜等人湮滅三一九證據
湮滅319證據？侯友宜指示刑事局回應質疑
中信集團三大案 檢調：正在偵辦
倒扁總部疑見爆裂物 警方處理虛驚一場
倒扁運動在即 調查:民眾對政治穩定性趨悲觀
台北股市收盤下跌81.46點
軍機迫降 F-5戰機三個月內第二起事故
中大調查:8月消費者信心指數創新低
台股觀望氣氛濃厚回測年線支撐
全球首架超大貨機 出廠交機
9月台指期下跌87點 逆價差42點
台北股市開低走低 下跌81.46點
三一九槍擊湮滅證據？郭珍妮不回應
9月電子期下跌4.3點 金融期下跌8.4點
柔性政變案 兩造對總統言論自由展開攻防
新國稅局長 許虞哲每站停 凌忠嫄首位女性
曾燦燈：中油內部管理不當 高層涉賣官
立委質疑中油高層涉賣官 中油否認
世錦男籃八強明開打 緯來育樂台看得到
國際少年運動會今閉幕 大會將歸還台北隊國旗
呂副總統苗栗地方座談 避談敏感政治議題
金管會通過中壽申請赴中國大陸設立子公司案
新台幣兌美元匯率貶 3分 收32.918元
經建會：7月景氣燈號續為黃藍燈
新台幣兌美元貶 3分 成交8.81億美元
施明德要馬別玩兩面手法 國民黨：謝謝指教
呂秀蓮：尊重媒體是第四權 盼莫成為哈哈鏡
國民黨：護貪腐還是反貪腐 蘇貞昌講清楚
民進黨:詐彈案製造不安 疑倒扁總部自導自演
央行擬再標定存單 債市無懼 殖利率走跌
倒扁總部詐彈虛驚 蔡姓男子遭警留置偵訊
最大連鎖藥妝店屈臣氏主打市占 今開第400店
經建會：金融指標趨緩 7月景氣燈號續黃藍燈
施批兩面手法 馬英九：可以體會施明德心情
319質疑 程曉桂:彈頭直徑大於槍管很正常
監院明發文倒扁總部 要求說明募款性質
台股跌 新台幣兌美元匯率收32.918元 今年新低
參與聯合國扁致函安南？外交部：存在可能性
中油：購油絕未收取佣金 歡迎立委檢舉查辦
專上教師借調限制放寬 歸建後可直接再借調
角逐世界杯相撲錦標賽 葉坤芳等入選國手
鄭愁予：古厝民宿是金門的特色
景氣調查：71%製造業廠商估3個月景氣將持平
北市環保局：北投區食米重金屬含量符合標準
人民幣在台兌換 彭淮南：陸委會決策央行配合
倒扁靜坐 民進黨民調88%不參加52%擔心衝突
總統不說珠寶出借人 監院請法務部解釋法令
施批馬兩面手法 王金平：不評論
不景氣 嘉惠開架彩妝保養品市場 業者搶進
陳瑞隆：重大投資所在縣市應獲稅收就業回饋
整形風四起 隆乳植髮躍居網路關鍵字寶座
金管會：至8月24日 債務協商雙卡繳款率89%
高市登革熱疫情續攀升 已有八十七本土病例
鋼琴家郎朗十月來台演出 首度開大師班
彭淮南：國際收支順差越接近零越健康
檢調調查中信集團 金管會:不對調查案件發言
海協會回應陳雲林來台案？ 陸委會：再確認
9/9倒扁靜坐 隔天游錫（方方土）訪美
九九反貪腐靜坐 行政院籲和平開場和平結束
百貨外自設通路內衣業 上半年不景氣仍成長
勞委會允高鐵引進52外籍駕駛 2年後國人接手
彭淮南：央行定存單不應看成市場游資
資策會:4年內5千產業研發碩士 進軍高科技業
經建會：國內約二成列管農地未解除污染警報
施明德：百萬人民非游擊隊 倒扁不能只靠民怨
四星彩三星彩開獎結果
蘇揆：中國持續打壓台灣 兩岸經貿需管理
華映正式取得廈華電子股權32.7%
長榮航太完成全球首架波音超大型貨機改裝
房地產熱絡 7月房貸餘額逾4.2兆 再創新高
民進黨團盼施明德靜坐避免衝突 早和平落幕
調查顯示各大報六月七月烏龍新聞達十五則
財部擬重建查稅系統 追回更多稅收
萬事達卡預期下半年亞太區零售銷售額仍成長
參訪南韓收穫豐 施茂林盼加強台韓檢察交流
金管會：盼2009年財富管理資產規模達8兆元
第095091期樂透彩頭獎摃龜
第095091期38樂合彩 五合摃龜
金管會：2009年海外分行目標營收2200億元
四星彩派彩結果 正彩 5注中獎
三星彩開獎結果 正彩32注中獎
104人力銀行：冷門科系就業機會高
國際債市多頭 台債不畏換券沖銷可能跌破2%
金管會：2009年盼上市公司再增90家
金管會：一家外資有意併購台灣一小型銀行
員工分紅列費用 金管會擬2008年起季報適用
彭淮南:雙卡問題影響內需 政院推大投資政策
謝長廷聯合國總部前強調愛與信任
夏立言:預防東亞衝突 聯合國應扮更積極角色
服務台灣近半世紀 呂道南神父返鄉享尊榮
馬里蘭大學電視台將放映系列介紹台灣紀錄片
數字會說話 蘇內閣改善治安受肯定
以「台灣」之名重返聯合國 政府務實作法受肯定
台股信心薄弱可能以盤代跌
市場雖有承接力道 台指期仍偏弱整理
台灣各地晴朗炎熱 午後雷陣雨
台股開盤上漲41.22點 為6485.98點
龍應台文化基金會思沙龍 9月2日談南北韓
美元疲弱 新台幣匯率開盤小升
尚比亞總統大選 外交部：台灣未介入
五成7年級求職者自傳填寫隨意 廠商搖頭
總統出訪專機與過境安排 外交部：繼續磋商
國防部：共軍2008年前如攻台較可能採威懾戰
國防報告：共軍對台部署784枚東風系列飛彈
綠委：肯定施明德反貪腐 但對象應為國民黨
台股反彈攻堅 量能未明顯放大
周錫瑋：台北縣犯罪率下降 破案率上升
乾電池汞含量超過5ppm 九月起禁限用
國防部：共軍飛彈七分鐘內即可攻擊台灣本島
基本金屬供給吃緊 後市展望樂觀
陳菊拜會高市議會及黨團 關心市政建設發展
凱道申請集遊誰先？ 警方公布監視影帶釋疑
首屆台灣國際機車展論壇 美義產業專家主講
台師大國際與僑教學院 明年開始招生
集遊申請 馬英九：主辦單位可與警方溝通
倒扁集遊申請吃案？ 馬英九：應無吃案
蘇揆:北市府應保護集會人民與市民的權利
交部核准新費率 省道國道客運九月下旬調漲
金門海域大掃蕩 查獲24艘越界中國漁船
藍營：總統不看新聞 不知民間疾苦
神捕專案見成效 李逸洋表揚查贓英雄
不滿台電核廢料處理 北縣四鄉長退回回饋金
民進黨籲施明德加入公投討黨產連署
健保局公布十項健保不給付指標
衛生署稽查藥局西藥房 一成賣假安眠藥
廢車棄置路旁 最高可處兩倍罰鍰
標檢局:加油需認明加油機檢定合格單標示
律師：趙建銘已提出變更限制住居地聲請
美元疲軟 新台幣兌美元午盤小升4.8分
陳瑞隆:台商不能先違規登陸投資 再抱怨政府
楊甦棣拜會許添財談台灣政局
金管會警政署聯防 11月起民眾可臨櫃報案
國民黨團：全民共同參與靜坐 盼依法行政
陳瑞隆:從全球佈局看 投資中國上限不嚴苛
民盟嗆馬：國民黨若不決議倒扁 將遭唾棄
國民黨：不願黨名義支持 就是希望倒扁成功
民盟質疑藍營 藍委：倒扁不能有本位主義
國民黨是反貪腐對象？國民黨團：轉移焦點
李傑尋求王金平支持軍購案
台北股市收盤上漲35.15點
范可欽：反貪腐靜坐九一開放試坐及網路報名
成交量未有效放大 台北股市上漲35.15點
9月台指期上漲37點 逆價差40點
台股反彈上漲35點 上檔層層壓力待化解
9月電子期上漲2.8點 金融期下跌5.6點
李傑：維持行政中立 官兵不得參與政治活動
陳瑞隆:協助台商投資中南美 政府可入股49%
台東南島文化園區 教育部行文停辦
民進黨雲林縣黨部:停止政爭 回歸理性
促進文化交流 鄭文燦赴韓參加影視展
橘營立委赴山東參加農業論壇
國防部證實F16編入年度預算 正和美方溝通
少奶奶團體慶十週年 歌舞泳裝秀出自信活力
新台幣兌美元匯率升3.8分 收32.880元
李逸洋：內政部對政治獻金解釋前後一致
新台幣兌美元升3.8分 成交6.56億美元
泰國發展一村落一產品 結束民眾貧窮循環
國防報告：中國戰機近年大量超越海峽中線
疑似卡債不堪負荷 拖板車司機燒炭自殺
立委民團籲政府正視身障生安置與教育
蘇揆：治安好人人好 治安壞任何行業都受害
施明德批台奸 辜寬敏：污衊
拼政績 葉菊蘭要市府各局處交施政成果
開設吸金公司詐欺投資人 兩陳姓男女被起訴
雅虎網拍公益關懷專案 免交易費關懷弱勢
學者：台北房價沒有泡沬化危機
北市修訂補習班退費規則 開課前退費訂三級距
入夏登革熱本土病例破百 較去年暴增29倍
輪胎業半年報亮麗 產業景氣走出谷底
月眉國際開發債權今拍賣 無人投標
國際少運會搶國旗事件 總統：兩岸認同矛盾
中國毛巾傾銷 貿委會最後認定產業損害成立
營建業拓展國際商機 外貿協會全力相挺
調查:25年不吃不喝 才買得起台北大安區房子
日圓升台股收紅 新台幣兌美元小升3.8分收盤
陳總統期望倒扁靜坐活動平和落幕
企業相中台灣農業研發新品 可跨足海外市場
衛生署讓步 醫院評鑑標準決維持人力門檻
財部：一月迄今查獲盜版出口光碟2萬6196片
嘉義市政府組織自治條例修正草案出爐
台電若無法解決核廢料最終處置場 將遭重罰
蔡堆:檢討航空公司合併好時機 考慮延長紓困
直銷業搶進台灣營養補助食品年600億元市場
陳盛沺涉掏空瑞智精密案 遭列十四大通緝犯
陳雲林來台案 陸委會委請海基會再發函中國
張榮恭：政府應珍視國民黨安排兩岸復談契機
台銀標地6筆逾26億元 中市近美術館土地熱絡
經濟部：上半年租賃業營業額增加14.2%
關稅總局：進口物資捐施明德 無法免徵關稅
財部：長期持有土地買賣 注意起迄時點認定
交部修法 明年起新領牌汽機車強制烙碼
大巨蛋案評審逆轉 北市議員要求政風處調查
李傑宣示裁軍 至27萬5千
優生保健法墮胎思考期 蘇揆要求衛署再研議
10年新台債收2%以下 舊券獲利賣壓利率走高
卡債風波影響 百貨公司上半年營業額下滑
7月國銀逾放比2.41% 較6月微升0.02個百分點
日月潭教師會館涵曦大樓房價營業半年後檢討
高鐵通車指日可待 蔡堆:聯外交通不能有差錯
蔡堆：只要使用過ETC 很難想拆機
蔡堆：ETC 收費成功率超過99.98% 性能不錯
開放中國旅客協商 蔡堆:不完全是澳門模式
信用卡逾放比7月降至3%以下 現金卡微揚
李逸洋：警民通力合作 改善治安見成效
呂秀蓮：反貪腐行動不應有針對性和獨立性
勞保年金費率擬採11% 給付納入物價指數調整
胡勝正:經續會逾千項執行計畫 明年完成立法
央行否認台灣游資太過浮濫
台灣7月退票張數比率0.53% 3年多新高
台電：願與周錫瑋溝通核電廠核廢料處理問題
政院明宣布 2008傳統市集禁活禽販售屠宰
高價抗老保養品市場大 台灣業者推松露精華
大霸電子涉違證交法 董座夫婦遭起訴
最有勇氣乳癌病患 復發六次具強烈求生意志
萬事達卡：亞太區出國旅遊人數穩定成長
10月電話語音網路銀行新約定轉帳戶次日啟用
央行：本國銀第二季存放款利差創歷史新低
台糖建國大樓招租 福容飯店年租1.13億得標
職棒剛雷七局好投 興農3：2力克中信
職棒LA NEW新洋投有效壓制2：0勝誠泰
民進黨貸款遭拒 蔡煌瑯批藍色恐怖
綠貸款不成批藍色恐怖 國民黨團：抹黑
第095069期49樂合彩 四合 6注中獎
第095160期四星彩三星彩派彩結果
科技創新 機器人踢足球 模擬器矯正揮桿
交通部預算縮水 土城捷運延伸線有變數
彭紹瑾殺傷案逆轉 林錦燦改判無罪
雅虎網拍收費 賣家腳踏兩船 網拍市場大洗牌
蕃薯藤HerCafe完美情人票選 斯文設計師奪冠
交通部修法 放寬汽車七天內覆驗車免收費
台股持續盤整 逢低可佈局
缺乏成交量配合 台指期格局仍偏弱
台灣各地天氣穩定 午後局部雷陣雨
台股開盤上漲43.77點 為6523.68點
總統專機過境關島遭拒？ 外交部:做最後努力
美元回軟 新台幣兌美元匯率開盤走升
爆料施明德要官 蔡煌瑯:非游錫(方方土)本意
台股大漲逾百點挑戰6600點反壓區
李炷烽盼遠航加強服務旅客 爭取國際客源
多個海外社團連署 以台灣名義申請入聯合國
中科院等國軍單位將參加2006國際發明展
蘇揆：呂桔誠請辭政務委員 另有安排
馬英九:國民黨員泛藍群眾不要退一百元
民盟公布良心革命第二版倒扁T恤
95年度教學卓越獎國小組入圍20校名單公布
陳總統出訪 蘇揆將率閣員送機接機
北市警方民調 九成以上受訪者滿意110表現
施明德嗆馬英九 藍營立委赴倒扁總部緩頰
前鶯歌鎮長許元和涉貪污判五年十個月
國民黨團要求就學貸款申貸期限延到九月十日
第二波3K外勞開放二十類特定製程 9月公告
台灣成就國人不知 蘇揆要求部會加強宣導
范可欽：景福門掛禮義廉恥 反貪腐精神堡壘
廠商參訪台中戒治所 爭取受戒治人就業機會
賴幸媛：集遊法箝制人民自由 將提案廢除
華航：尚未接獲擔任總統專機通知
縣市長施政滿意度 馬英九退居第八
陳總統宜蘭視察 一民眾企圖陳情被隔離
台聯黨團：國民黨應先凍結黨產 對全民交代
遭週刊爆料 王世堅：沒有的事別看圖說故事
倒扁活動秩序 蘇揆：市府加油 中央願幫忙
姚嘉文任總統特使 明出訪聖國慶賀總統就職
台股漲 新台幣午盤升1.8分暫收
蘇揆：治安不分藍綠 痛心暴力被美化
民進黨南縣黨部喝苦茶降火氣 盼靜坐祈和平
高市台聯黨團總召交接 蘇進強:落實台灣主體
台北股市收盤上漲107.21點
軍人薪給法制化 政院通過軍人待遇條例草案
台北股市開高走高 上漲107.21點
9月台指期上漲124點 逆價差24點
避免通路戰爭擴大 台鹽統一不同通路出貨價
9月電子期上漲6.6點 金融期上漲9.2點
政院：2008年4月起傳統市集全面禁宰售活禽
廣達上半年轉投資認損5.95億元 EPS 1.5元
立委與遭不當資遣身障員工 控富邦證券歧視
台灣成詐騙共和國？內政部：詐欺案明顯減少
黃志芳：總統出訪行程正進行細部規劃
台省府：中央若未派省主席 特別費將繳國庫
晟田科技南科投資案過關 投資三億元
從自殺未遂到輪椅雞王 陳全鴻拼出一片天
新台幣兌美元匯率貶 3分 收32.910元
東部八千多名學生無力繳學費 展望會伸援手
彰化縣永昱化工廠鍋爐爆炸兩名工人生命垂危
新台幣兌美元貶 3分 成交7.74億美元
鄭文燦：汲取韓經驗台灣影視拓展海外市場
王世堅購屋未申報？監察院：先瞭解
衛署:若爆禽流感 禁止養禽場販售活禽給個人
台灣第2季製造業銷售值2.6兆元 年增9.88%
施明德出示談話記錄 證明未向陳總統求官
世界杯十項運動舞蹈賽 下月底小巨蛋登場
主計處:預算案未悖離施政主軸 稅收編列穩健
經部:中國再對台灣雙酚A產品展開反傾銷調查
倒扁行動 馬英九：取締暴力保護和平靜坐
經建會：員工優惠認股有助促公營事業民營化
陳瑞隆:檢討台商回流機制 爭取增加投資台灣
美元空頭回補 新台幣由升轉貶值3分收盤
台灣去年出進口實績 台塑石化蟬聯冠軍
游錫（方方土）：施明德與扁談話 當事人最清楚
政院施政計畫：健全防貪機制 力推陽光法案
滿意度滑落 馬英九：黨務市政衝突須做犧牲
反貪腐靜坐將登場 本土社團辦10萬人集會
馬英九施政滿意度下滑 但北市幸福指數最高
佛度杯亞洲青少年高球賽 黃韜奪總冠軍
中央政府總預算案送立院 國防預算漲幅高
陳金德:擋人角逐大位引倒扁？ 總統了然於胸
統振進軍高功率鋰電池 2年內搶全球市佔5%
行政院施政計畫：建構更完善兩岸往來機制
文化局盼降低布幔高度 倒扁總部：遵照辦理
禁宰令改變養雞方式 市場溫體雞肉將絕跡
統寶子公司智寶與奇景合併 換股比例5比1
台鐵南港車站BOT案 潤泰取得最優申請人資格
中華電釋股案 賀陳旦：折扣幅度待政策決定
廣達產品多元化 2008年非NB營收占3成
宏達電上半年每股淨利25.5元 穩居獲利王
名錶發票核銷國務機要費？府：不評論個案
清廉滿意度獲全國第二 楊秋興：會持續努力
中國牡蠣低價搶攻 雲林蚵農拉白布條陳情
內政部：替代役男應政治中立
陳菊：承諾四年內設置高雄世貿展覽中心
總統：不容許非和平或暴力手段破壞憲政秩序
平價旅館不平價 交部要美麗信提報年度房價
淡海新市鎮再標售10筆土地 總價約20.14億
政院施政方針：強化防衛能力 兩岸互惠互利
優質台灣米禮盒設計競賽 「天生好米」奪冠
苗栗通苑將組隊到總統府挺扁 義賣籌經費
ETC委託遠通營運費認知差距大 首次協商未果
能源稅最快明年開徵 能源概念稅費同步取消
24家銀行辦都市更新優惠貸款 短期27案需求
不景氣 環繞北市增設OUTLET且擴大經營
投審會：台商盈餘轉增資中國有明顯增加趨勢
預防房屋買賣詐騙 公會研擬指定撥款程序
蕃薯藤webs-tv合併 華人最大影音入口網站
ETC案 宇通向高公局求償逾一億四千萬元
倒扁靜坐倒數 部分民進黨人士籲總統少講話
天下雜誌民調顯示八成三台灣民眾感幸福
台北發明展明登場 工研院展出超高頻RFID晶片
蘇揆：治安是大家的事 不是閣揆個人的事
公會：銀行不動產估價須請合格估價師估價
高價中秋月餅主打高消費力及企業體客層
經濟部：登陸投資被迫超限投資企業 不裁罰
中華電信贊助3千萬 打造喜憨兒歡喜農場
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公職人員隱匿財產不申報 修法最高可處400萬
不景氣 百貨秋季新品上市罕見同步促銷
第095092期38樂合彩開獎結果
中山大學擴辦學院延後分流 系所辦不好將整併
外省女性生活史寫作班出書 第2期擴大招生中
經濟部：開徵能源稅 須符合經續會共同意見
勞委會公聽會問卷 五成五贊成老年年金
施明德靜坐 民進黨定調冷處理
商週調查來283位青創楷模中逾1/4被淘汰
能源稅最快明年開徵 汽柴油天然氣全面調升
科學園區審議會通過5案核准資本109.5億元
鴻海告上海第一財經日報 改求償1元人民幣
聯想董事長楊元慶訪台 強調增加對台採購
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性侵害受保護管束人科技設備監控擬11月完成
職棒誠泰投打發威6：0中斷LA NEW連勝路
第095092期38樂合彩 五合摃龜
第095161期三星彩 正彩21注中獎
開徵能源稅做好配套 大眾及經濟享雙重紅利
鴻海:告上海第一財經日報 追求事實還原真相
國際發明展工研院展出逾50項專利可技轉成果
遭指控以國務費買錶 總統保留法律追訴權
民進黨版憲改 九月底前出爐
何志欽:入主公股金融機構 公司治理重要考量
MLB王建民打虎16勝入袋 並列聯盟勝投王
鄭文燦呼籲國際社會正視中國對台灣的威脅
菲報：陳總統座機如遇緊急情況可降落菲國
美國務院對陳總統是否過境關島暫無評論
台北發明展揭幕 總統盼台灣成創新研發總部
台灣與沖繩之間首度發現海底二氧化碳池
促車輛降低二氧化碳排放 歐盟揚言不惜立法
波音耗資一億在印度興建維修中心
中韓聯手推動TD-SCDMA通訊標準項目合作
Google提供古典文學作品列印版供網友下載
2010年前俄全球導航衛星系統將開始運行
嚴禁政爭拿古蹟作道具 馬市長態度應堅定
靜坐嚴重影響交通 交通局應妥善宣導以免引發民怨
前鶯歌鎮長許元和被控圖利建商 高院判無罪
台股短線區間震盪可能出現補漲
台指期轉危為安多方進場意願提升
台灣西半部午後局部雷陣雨 東北部短暫陣雨
台股開盤上漲60.55點為6647.67點
受虐兒日增 世展會盼更多家庭參與寄養服務
中船保證紀德級戰艦後續維修作業沒問題
禽流感及新興病毒研討會 明天台南市登場
台股續強 新台幣匯率由貶轉升
美股持續反彈 台股開高走揚
施政滿意度下滑 馬英九：願意做必要檢討
調查：台灣媒體生態變質 8成4記者想轉職
倒扁泛藍民眾要求退款 馬英九：不贊成
台聯：NCC違憲 政院應減列人事預算
台糖弊案 金管會前主委龔照勝遭求刑七年
靜坐跨夜不驅離?民進黨:國民黨主導市府決策
歐洲需求強勁 高盛調升宏碁評等至買進
聯成上半年獲利跳升 躍居二線塑化首位
反對施明德倒扁 美麗島受難者激動落淚
蘇揆治安支票將到期 警方民調瞭解民眾感受
醜化元首看板屬違建 高市工務局限期拆除
外交部：總統應不會過境菲國 關島洽談中
呼應施明德倒扁 藍營九月九日南市大遊行
減列NCC政務人員預算？行政院：不太可能
日擬延長課徵聚酯棉反傾銷稅 業者：影響不大
國民黨團:反對開徵能源稅 何志欽不適任
高雄縣市登革熱疫情吃緊 恐爆發大流行
民盟張亞中：未密謀倒扁 私德沒問題
日圓走貶 台幣兌美元午盤暫貶2.3分
蔡明亮進軍威尼斯影展 盼影片海報通過審查
倒扁靜座能否徹夜？北市警局：依法執行
凱道集會 北市五十一線公車受影響
營建署再審中科七星案 后里農民北上抗議
反對友達進駐后里七星基地 農民北上陳情
倒扁總部發起百萬信活動 盼檢調硬起來
台北股市收盤上漲24.65點
市售合板若甲醛含量過高 經濟部:依法銷毀
倒扁靜坐在即 警方提出警力配置計畫
9月台指期上漲58點 正價差9.23點
權值股撐腰 台股收盤上漲24.65點
龔明鑫:台灣半導體換印度製藥技術 創造雙贏
購買F16 國防部：按既定規劃推動中
9月電子期上漲2.8點 金融期上漲6.6點
台北股市開高走低 上漲24.65點
8月外資轉淨匯入 至25日淨匯入14.39億美元
總統首搭空軍一號出訪 過境關島改華航專機
營建署通過中科七星基地開發計畫
靜坐超過集會時間 北市警局：依法辦理
陳總統：絕不允許惡意攻訐總統職務與職權
台中檢警掃黑 查獲30家虛設行號
龔照勝遭檢方依圖利背信等罪起訴 求刑七年
興大教授廖思善以程式複製豹紋 受國際矚目
反貪腐總部：百元承諾金 可持收據退款
新台幣兌美元匯率升0.4分 收32.906元
騎機車戴安全帽 世衛援引台灣經驗鼓吹宣導
新台幣兌美元升0.4分 成交8.10億美元
2006宜蘭童玩節 約虧損五千萬元
九月倒扁動作大 民進黨南市黨部祈福保平安
ETC弊案 台北地院判決宋乃午十二年徒刑
保智大隊查獲三萬多片盜版光碟
綠委：徵能源稅可節約能源 帶動經濟發展
百萬人靜坐登場 馬英九將投書表達立場
外資多層轉投資有線電視 NCC擬擴大清查範圍
考選部明年預定辦二十六次國家考試
抗B肝口服藥種類增多 雞尾酒療法可望增療效
鴻海上半年淨利227.51億元 每股盈餘4.56元
越南副省長拜會行政院中部中心關心越南新娘
童玩節爭議不斷 宜蘭縣文化局長請辭獲准
北院:裁定准許趙建銘變更限制住居地址
總統首搭空軍一號出訪 府：具歷史外交意義
日圓疲軟 新台幣平盤震盪小升0.4分收盤
程翔判間諜罪 陸委會譴責中國打壓新聞自由
國民黨團建議放寬引進外勞 勞委會願檢討
遏阻台中縣溪流污染源 環保署稽查祭重罰
茂訊堅守台灣最後一條NB生產線與高毛利
茂訊董座沈頤同：做對的事情 堅持下去
台東縣議員涉嫌貪污案 花蓮高分院宣判
檢測適藥性基因 C肝療程將可量身訂做
中國7年首度出現環境趨優風險趨高雙漲現象
立院明集體報到 九月十九日開議
雲嘉南九百多公頃農地 將契作生產能源作物
ETC弊案 台北地院認定林陵三為共同正犯
靜坐跨夜不驅離見解 陳清秀:不代表市府立場
靜坐逾時不驅離？李逸洋：北市府不能開惡例
宋乃午被判刑 親民黨團：政府應停辦ETC
靜坐跨夜不驅離?蘇揆:執法者勿把法律當麻糬
ETC案 台北地院：宋乃午擔任林陵三傳遞窗口
身擁 4成高毛利 振樺每年賺 1個股本
堅持研發服務本位 振樺品牌立足全球
許勝雄：登陸40%投資上限 讓回台投資台商減
從鐵皮屋到智慧手機領導品牌 宏達電高歌
股王的新挑戰 宏達電要把亞洲品牌推上國際
橘營：提案修法劃集遊特區 不須申請
發明展國科會盼達成30個技術交易簽約案
龔照勝遭求刑七年 政院：證明停職正確
陳雲林來台 官員：事前磋商須排除不相干人
中國投資優惠多短期台商十大推薦城市變化大
官員：台灣民眾不樂見陳雲林來台統戰分化
久津違約交割案 前董座郭保富判十一年四月
藍委：總統出訪用三專機 浪費人民血汗錢
渣打強化網絡優勢 台灣上半年企金營收50%
蘇揆:台灣經貿亮麗 盼企業傳揚讓經濟更昂揚
營建署有條件通過中科七星基地開發案
電廠員工遭蜂襲 空勤總隊及時搶救送醫
收回產業外勞名額？勞委會：擬以換軌取代
指國民黨產是贓款被告 游錫（方方土）明出庭
邱毅告台北市議員徐佳青涉嫌誣告
重視品質與研發 鑽全很會幫股東賺錢
鑽全董座賴明達：無為而治 重視品質
明年4月起 行動電話 ADSL費率將有一波降幅
檢調在台中港查獲走私劣質柴油集團逮捕六人
蔡堆:無影響甄審具體事證 ETC持續辦理
蟲子咬一口 糖尿病患下唇爛掉
爆料頻頻 卓榮泰：記者千萬不能拿發明獎
助經濟弱勢學生就學 教部啟動三級補助機制
消基會抽查全台自助餐 花東業者表現較好
工研院獨步全球透明電極技術 提高LED亮度
聯電上半年每股稅後盈餘1.01元
ETC案 法院認定林陵三職權內配合廠商要求
寶來台灣中型100基金 掛牌首日週轉率13.7%
NCC檢討費率公式係數 電信業:影響大需討論
第095070期大樂透開獎結果
第095162期四星彩三星彩開獎
中鋼與金屬中心成立研發汽車用高強度鋼聯盟
程翔判刑 台灣記協: 中國打壓新聞自由
廣電基金: 大部分電視獨家新聞不具新聞價值
列ETC洩密共犯 林陵三：法官的認定有誤
手機板上半年獲利大幅提升 燿華成長力道強
工研院與韓國大邱科技園區簽合作意願書
手機用戶困擾事 垃圾簡訊推銷電話排第一
遭求刑七年 龔照勝：為清白奮戰到底
貨櫃三雄獲利衰退 長榮海運敬陪末座
毛巾業後 製鞋業赴財政部控中國反傾銷
台電:大台北供電有隱憂 盼支持輸變電工程
不景氣新品上市秀展登場 當日購7折起
50萬元以下 消費爭議案件評議委員會915成立
職訓局就業e網闢公務專區 每月近千筆職缺
9月將到 量販搶先推出大閘蟹預購活動
經部：LED照明展創意設計 帶動產業發展
涉ETC案遭判刑 宋乃午:政治判決 將提上訴
百貨通路買氣下挫 內衣回歸機能強化振商機
ETC案 法院認定林陵三知情ETC變更建置
智冠強化台灣研發團隊 站上浪的頂端
智冠董座王俊博:產業格鬥必殺技 創新
經濟部：台灣荔枝最遲明年輸銷紐西蘭
職棒兄弟1:4不敵統一 苦吞13連敗破紀錄
ETC案有罪判決 遠通:是間接受害人
4人車庫起家 奇偶要寫台灣版Google傳奇
奇偶董座戴光正 最愛挑戰革命性產業
聯發科紮根台灣 創造IC設計產業界傳奇
林陵三列共同正犯 檢方：ETC案仍在偵辦中
聯發科悠游藍海 蔡明介幕後推手
全球首款自動超音波除塵單眼數位相機上市
原住民青年要求重新遴選原民台台長
公廣集團:遴選原民台長過程慎重 無撤換理由
降低考生負擔 招聯會明研議減少指考科目
宋楚瑜：靜坐絕不缺席 倒扁後應開政黨峰會
新聞局長鄭文燦籲國際正視中國對台灣的威脅
西媒體刊出鄭文燦專文 呼籲國際關心台海
民進黨游主席訪美將會晤政黨領袖並公開演說
美國務院：將依慣例接待台灣領導人過境
景福門變「堡壘」 馬市長放任政治鬥爭污染古蹟
「中正機場」更名 「台灣桃園機場」妥當
九一記者節 記協籲記者共同反省
2004年台灣製造業勞動生產力 世界第七
投顧：外資翻多 可望淡化政治面對台股影響
量能擴增且台指期價差翻正 台股轉趨樂觀
台股開盤上漲20.06點為6631.83點
立院新會期今起報到 綠營李明憲拔頭籌
新會期報到搶頭香 李明憲：對選民負責
中正機場更名桃園機場？ 橘營：無實質意義
台股走揚 新台幣匯率小升
國民黨控告游錫（方方土）誹謗 北院今開庭
宏達電毛利率創新高 外資里昂調升目標價
國研院科普節目 美麗島錄音帶首度曝光
台股平盤上震盪 電子金融齊揚
蘇貞昌:現為政治最亂時代 但治安卻相對安全
蘇貞昌：現為政治最亂時代 治安相對安全
坐上備位元首？呂秀蓮搖頭否認
推二次罷免？藍營：與親民黨團行動一致
台灣金總補選理事長 簡鴻文獲選
中正機場更名 航空公司:配合作業不難但煩瑣
為台灣祈福 民進黨南縣黨部在總統老家靜坐
綠委連署 籲馬英九施明德疼台灣惜民主
境外移入瘧疾20例 民眾往東南亞疫區須當心
蘇揆：院會通過機場更名即定案 盼各界支持
陳總統出訪 王金平將送機
中正機場改名 旅遊業者：最好英文名不要改
游錫（方方土）被控誹謗 要求傳喚馬英九說明
記協與媒觀會籲記者將受訪者當人看
光明面新聞報導獎名單公布 中央社獲佳作
蔡堆：中正機場改名 但國際識別碼TPE不變
青年國是會議 學生排排站 大喊總統好
中正機場更名台灣桃園機場 黃昭堂肯定
行政院下週將通過中正機場更名台灣桃園機場
外資匯入 新台幣兌美元午盤暫升2.6分
國民黨團：應更名為台灣桃園中正國際機場
黃志芳：元首出訪中途轉乘華航 符經濟效益
倒扁靜坐前夕 施明德約王金平見面
凱道倒扁靜坐將展開 警政署掃黑掃蕩黑幫
假冒檢察官兩岸家族詐騙集團 六落網一在逃
重提戰艦命名本土化 總統：難改不是不能改
中正機場改名 王金平：應再審慎評估
網路散播警專老師洩漏考題 沈姓男子遭法辦
中科擬成立環境監督委員會 確保環評承諾
蘇揆:北市若默許跨夜靜坐 相信馬英九能負責
反貪腐靜坐將登場 總統重申軍隊國家化
台北股市收盤上漲39.69點
6700點關前情怯 台股震盪收小紅
台北股市上漲39.69點以6651.46點收盤
9月台指期上漲25點 逆價差5.46點
9月電子期上漲1.7點 金融期上漲4點
王金平：台灣與多明尼加邦誼穩固
施明德倒扁 許添財安平開台天后宮祭拜祈福
倒扁靜坐黑道混入 警政署掃黑警告約制
新台幣兌美元匯率升2.2分 收32.884元
新台幣兌美元升2.2分 成交6.74億美元
青年國是會議 總統特勤與記者發生肢體衝突
ICG搶國旗風波 馬英九：北京粗暴造成雙輸
黃志芳：總統過境關島 與美方交涉無不愉快
高檢署：偵辦國務機要費案絕無懈怠
北科大校長李祖添訪甘比亞 獲頒國家級勳章
教部擬修正教職員退休條例 取消五五優退方案
陳雲林來台案 陸委會籲中國指定代表磋商
網路恐怖攻擊言論 刑事局：防制並密切監控
葉菊蘭：與施明德有共同的政治理念
限用免洗餐具 北市展開學校餐廳稽查
中正機場改名 朱立倫：不應該有政治操作
機場改名 國民黨主張：台灣桃園中正國際機場
施明德反貪腐 高俊明籲同樣標準自我檢驗
外國專家：禽流感爆發 如何快速反應才重要
南投縣議長提案日月潭設觀光賭場
台股小漲 新台幣兌美元升值2.2分收盤
凱道靜坐試坐 北市警方部署謹慎因應
治療疼痛另一選擇 旅日醫師推廣遠絡療法
施明德：個人身體狀況與倒扁能量無關
外交部推正副發言人制 新聞司長內定王建業
嘉義縣爭取成為台灣第一個軌道產業縣市
游錫（方方土）指卸任閣揆印證民進黨清廉
搶購王建民悠遊卡 萊爾富4日公布遊戲規則
指考加考公民與社會 最快可望98年加考
標檢局抽檢數位機上盒電磁干擾 5成不符標準
嘉義縣裁併學校 警方派員護送童上下學
天母饕客多 兩大百貨強化美食振下半年買氣
民進黨20週年黨慶 將發表向台灣國民報告書
帛琉峰會 八大合作計畫反制中國金錢外交
反貪腐運動試坐首日 施明德到場致意
擅自授權出版古龍等人小說 兩人判賠定讞
中正機場改名 呂秀蓮：名實相符
高雄港區通行證網路申辦系統上線
核安演習強調務實專業及各單位縱橫向連繫
呂秀蓮：總統出訪是參加友邦元首高峰會議
慶祝軍人節 陳總統表揚137位國軍楷模
施明德罹肝癌 射頻腫瘤滅除術不開刀
橘營：國防部增軍情費搞白色恐怖 絕對刪光
國防部：反情報工作經費增加 非白色恐怖
反貪腐靜坐穿紅衣 范可欽：紅色代表熱情
黃志芳：因台美無邦交 空軍一號不過境關島
不景氣 女鞋業逆向操作結合公益行銷新品
金管會同意玉山銀申設越南胡志明市辦事處
呂秀蓮:現在的問題是轉型期症候群
民進黨：黨公職公開互批或攻訐黨 移送議處
總統特勤與記者肢體衝突 國安局道歉
東企信貸徵審寬鬆 金管會罰300萬元罰鍰
蔣方智怡：中正機場改名毫無意義
選購數位電視機 標檢局籲優先選擇驗證產品
倒扁靜坐試驗首日 現場秩序有些混亂
京城銀未落實委外貸款業務 金管會罰500萬
呂秀蓮訪竹市 認同傳產園區與國貿中心構想
ETC案列共犯 林陵三以簽到紀錄反駁法院認定
民進黨禁黨公職互批或攻訐黨 綠委反應兩極
綠委連署提案 要求中正紀念堂更名
百貨營收衰退 主打老顧客保養品業逆勢成長
交通部：高鐵六十二名駕駛全部到位
公會建議金控子公司不設獨董 金管會:再檢討
經建會：擬徵能源稅 促進節能及租稅中立
經濟部:印度經濟蓬勃 電子民生業發展可期
呂秀蓮訪竹市 欣賞風情海岸與舊港植樹
中正機場改名 蔡堆:可凝聚共識符合國際慣例
李登輝：政府應關心民眾 改善民眾生活
與扁切割？民進黨：給司法機關時間空間
金管會擬雙卡額度限月薪10倍 銀行盼勿限制
太百本票訴訟敗訴確定 須付豐洋一點九二億
民盟嗆扁 民主夜市開講
台灣印度研議設立合作基金 加強雙邊經貿
賀德芬提質疑 王麗萍：倒扁總部無內鬨
公股諮詢委員：台銀土銀合併綜效難顯現
財部:開徵能源稅 增稅首用在降綜所稅營所稅
百貨女鞋市場衰退逾10% 業者推新品反成長
黨公職互批將議處？民進黨：中常委建議
美國商會：台灣不開放投資中國是弱化競爭力
職棒中信五局猛攻奠勝基 6：4力克興農
呂秀蓮：台灣非鳥籠 是台灣人驕傲的鳥巢
職棒兄弟大逆轉10：9勝統一終止13連敗
SOGO:付1.92億本票予豐洋興業 要求履行義務
國務費案 檢調：一千多萬禮券核銷待釐清
陳總統：希望今年在非洲召開元首高峰會
倒扁總部鬧內訌 知情人士不意外
桃園國際機場正名 還原歷史正義
高俊明批判施明德對女性「三不」原則
台北市長馬英九有條件核准「倒扁」活動全天集會，恐引發後續效應
市售合板甲醛含量偏高影響健康 將納入檢驗
第六屆建華愛樂古典菁英獎明決賽
下周微弱鋒面報到 台灣北部高溫降四到五度
8月底止 17家上市櫃公司董監持股不足
鬼月買氣觀望 8月成屋銷售較 7月小幅衰退
馬英九：處理凱道靜坐 警局與市府一起決定
馬英九：因應倒扁 國民黨推陽光四法
郝龍斌騎自行車分神摔傷 臉手擦傷縫六針
吊食餵女父陳添汀盼申請低收入戶 官員願協助
官員協助吊食餵女父親陳添汀解困
越南國際商展12月登場 貿協將組團參展
范可欽：晚間試坐 號召一萬人替陳總統送行
范可欽：靜坐為群體合作 非展現個人創意
健保將刪減藥品支出 國內及外商藥廠角力
兩岸六大城市辦公樓售價評比 台北市居冠
中正機場改名 國民黨縣市長：桃園中正機場
WitsView：9月監視器面板價格強勁反彈
IDC:第3季標案需求回溫 帶動PC出貨成長
李昌鈺參訪新光保全 籲落實全民警政
新一代航管五家國際大廠競爭 傳出評審不公
卡債風波拖累3C通路半年報 盼下半年回溫
藍營次團新聲會 響應民盟與施明德倒扁
陳唐山:反對體制外的破壞活動
向中國喊話 呂秀蓮：不容任何勢力介入倒扁
台北國際發明展競賽 台灣獲287面獎牌
總統出訪浪費錢 陳唐山:不實指控
彌平數位落差 資策會回收二手電腦轉贈偏鄉
倒扁總部：不應混淆施明德的公私領域
六位小朋友溪邊戲水受困沙洲 直升機救起
倒扁總部：受理民眾提供第一家庭貪腐資料
總統府：勿以國內政爭影響總統拚外交
開放24小時靜坐？蘇揆籲勿將法律當麻糬
馬英九宣布 附條件核定倒扁活動24小時集會
國衛院:全球暖化 登革熱發生國家往北移動
光碟片廠半年報僅中環獲利 二線廠虧損幅度減
陳總統明出訪 蘇揆游錫（方方土）將送機
鶯歌鎮長蘇有仁補宣誓案 內政部：絕無放水
台股本週漲幅1.92% 電子指數漲幅3.06%最大
2006年綠色供應鏈應用展5日登場
證交所形式審閱半年報 4上市公司列全額交割
政治不確定因素 業者預估台債下週盤整偏多
國際債市多頭台股軟 有利台債表現
北市核定 倒扁活動十一日到十五日全天集會
法鼓山第二任方丈接位大典 果東法師傳承悲願
男童疑被拐七年 祖母懷疑涉及恩怨
環保署清查彰化非法銅鑄造業 首波5家遭處分
馬英九核定倒扁活動全天集會 李逸洋：痛心
北市核准全天倒扁 藍營：依法並無可議之處
北市核准全天倒扁 綠營：有損政府公信力
數位相機整合能力分高下 半年報華晶科居冠
倒扁總部：試坐成功 明天可能取消
民盟玉山官邸送瘟神遭阻 與警拉扯
醫師：國小兒童視力不良比例呈現城鄉差距
北市府准全天倒扁 台聯黨團：擾民
北市府准全天倒扁 橘營：支持
陳總統明出訪南太 六日過境關島返台
馬英九准24小時靜坐 侯友宜不予回應
王麗萍：反貪腐試坐滿場 明日繼續舉辦
中華職棒 吳偲佑主投發威 熊7：5勝蛇
MTV封神榜萬人演唱會 25組藝人卯全力飆歌
整體網路整備度 台灣躍居全球第七 進步幅度最大。
民眾希望馬英九中立 陳總統聲稱法律無假期
中國厚顏 稱王建民為「中國之光」 台灣球迷罵翻天
雷震案46週年看倒扁靜坐 恐再度傷害台灣人民
台灣中南部和北部午後局部雷陣雨
陳總統:公權力無雙重標準 不能任意曲解法令
陳總統：搭空軍一號出訪 元首外交一大步
美元貶值有利新台幣回升 但空間恐有限
農委會：農漁會信用部 7月底逾放比降至9.29%
農委會推廣能源作物 雲嘉南秋作大豆向日葵
夾層屋今年推案估達860億元 創新高
兩岸六大城市店面市場 台北拿下雙冠王
諾魯總統過境台灣 外交部：純轉機勿渲染
高雄都會公園 9月辦墾丁系列展覽及講座
諾魯元首密訪台灣？ 張小月：只是單純過境
扁媽參加官田靜坐 為總統外交之旅祈福
網路購屋 房仲業大結盟推整合交易平台
台北國際秋禮展10月登場 精品區參展踴躍
陳總統出訪南太 府院黨送機陣容龐大
工業電腦需求熱絡 上半年財報普遍亮麗
供給吃緊需求增溫 DRAM產業當紅
◆價格攀升及業外挹注 水泥業半年報亮麗
安全監控獲利佳 陞泰奇偶今年可賺一資本額
光碟機廠半年報 廣明獲利居冠 鼎大虧損
台灣品牌月 5日揭幕 現代集團分享品牌策略
總統搭乘空軍一號抵帛琉訪問 感覺很好
觀光工廠成為糕餅業新興藍海策略
青年國是會議 蘇揆肯定理性討論參與民主
總統出訪感謝日本 外交部：專機飛越日領空
單眼數位相機今年成長將逾3倍 邁入平價時代
曾華德未隨陳總統出訪南太平洋友邦
金援諾魯？劉世芳：子虛烏有
908台灣國運動 八日凱道辦萬人升旗閱兵
金價震盪整理 專家指後勢多觀察資金動能
跑馬燈氾濫影響畫面 NCC將管理插播式字幕
免切除腋下淋巴結 乳癌前哨淋巴切片助益大
中國施壓菲國 總統專機改道日本飛航情報區
蘇揆：沒有法治的民主將成為民粹
阿里山公路坍方 六人脫困
倒扁總部：試坐截止 全力衝刺正式靜坐
非旅行社禁網路賣機票 小心網路低價機票
倒扁總部：賀德芬缺席會議 施明德將懇談
需求不振 汽車零組件廠上半年獲利多衰退
國民黨：民進黨弊案連連 貪腐絕非個案
涉嘉義銀樓搶案 三菲籍搶匪中正機場落網
中華職棒 陳金鋒五局開轟 LA NEW4:3克誠泰
反貪腐試坐遇雨 王麗萍提前宣布解散
機械類股半年報 亞崴擠下鑽全成為獲利王
林郁方：帛琉要求免還四百萬美元貸款
諾魯總統外交勒索？黃志芳：污衊友邦元首
中華職棒 兄弟5:3勝統一 二連勝
榮成中國工紙佈局效益顯現 獲利居族群之冠
台電核廢場預設澎湖 王乾發誓死反對
鴻海與上海第一財經大和解 撤銷相關訴訟
吳釗燮明訪美 拜會華府及洛杉磯政學人士
李南陽：友邦元首支持台灣加入國際組織
馬英九：相信有和平結果 才核准徹夜靜坐
總統:給魚吃不如教釣魚 與友邦建立合作機制
馬英九:鄉鎮市長改官派 不如調整行政區域
陳總統抵達帛琉 出席太平洋友邦高峰會
法人：台股後市不看淡 可逢低加碼
多方轉趨積極 台指期可望持續攻堅
台股開盤上漲55.05點為6706.51點
台灣今明天氣仍熱 午後局部地區雷陣雨
日圓升值台股上漲 新台幣匯率走揚
馬英九: 爭議黨產交司法解決未來不經營事業
電子營建領軍 台股突破6700點
峰會意義 總統：建立長期合作機制 不開支票
警政署統計 今年一到七月電腦犯罪案件下降
黃志芳：台灣不是靠開大支票才贏得友邦信心
勤龍未公佈半年報 遭停止交易處分
藍營：總統任內少五邦交國 質疑出訪成效
外資調降明基今年手機出貨量 估虧損擴大
華航台北－休士頓貨運航線 月底開航
消基會抽檢市售電池 6件未標回收1件含汞
放行三項軍購？ 藍委：反潛機較可能通過
范可欽：九月九日納斯卡線成形 向天祈願
郝龍斌出院 醫師囑咐回家多休息避免感染
日圓升台股漲 新台幣午盤升值8.4分暫收
外交部：南太八大優先合作計畫尚未論及金額
三項軍購預算 馬英九：會非常認真處理
上半年國產車內需衰退 產值年減17.55%
中央畜產會即日起受理有機畜產品驗證申請
標準局免費檢測醫療院所及家用體重計
北市伴手禮鳳梨酥 市府今起舉辦鳳梨酥大賽
倒扁總部：總統與蘇揆勿恐嚇和平集會
全民討黨產聯盟遞交公投提案 蘇貞昌親受理
違約轉接非約定話務 中華電信被判賠上億元
台北股市收盤上漲99.32點
台北股市跳空越過半年線上漲99.32點
權值股領軍 台股大漲近百點
9 月台指期上漲92點 逆價差12.78點
9月電子期上漲5.6點 金融期上漲6.8點
兩岸經貿屈從台聯壓力？蘇揆：政策全面長期
美國商會批台聯 林志嘉:商人沒看到主權問題
空腹血糖值超過100 當心前期糖病尿警訊
黨產公投具針對性 橘營：反對
彰基組醫療團到巴布亞紐新幾內亞義診
保險業：準備子女教育金 從0歲開始
公投討黨產 游錫(方方土)：號召千社響應
陳總統：德不孤必有鄰 專機順利降落帛琉
謝長廷：台灣應多些運動少一點政治
廢汽機車回收獎勵金明年起將逐步取消
新台幣兌美元匯率升1.35角 收32.749元
上週外資買超268.64億元 買超宏碁7.94萬張
新台幣兌美元升1.35角 成交6.67億美元
女友失蹤乘機詐騙其母錢財 男子判刑十月
韓光州雙年展邀台灣藝術家林書民陳界仁參展
台大研發手錶大小心臟病即時監控系統
諾魯總統史可迪:未要求台免除400萬美元貸款
撫慰外勞 泰辦舉辦泰勞子女赴台省親活動
太平洋衛生論壇帛琉登場 共識挺台灣入WHO
水利署續疏浚大甲溪 便道明年完工
陳其邁允諾不計職位 全力輔選陳菊
立委羅志明：新彩券合約不利經銷商
員警因倒扁貼紙被懲處 民進黨籲勿小題大作
面臨遷廠壓力 台灣石油第一分會將陳情
博達案二審開庭 葉素菲表歉意
午後雷陣雨 嘉義山區出現豪雨
討黨產公投？國民黨：烏賊戰術 轉移焦點
嘉醫：糖尿病患者 中西醫合併治療效果佳
配合倒扁 橘營：不排除彈劾罷免倒閣三合一
動物星球主持人史帝夫厄文今被魟魚刺傷不治
台股大漲日圓走強 新台幣收盤勁揚1.35角
鐵路特考停辦？交部：列明年考試計畫備註欄
台北市文化局駁回申請景福門豎精神堡壘
異位性皮膚體質易染皰疹 不可輕忽異常紅疹
經濟部:尊重美國商會意見 認真檢討改進
高市防治登革熱總動員 成立防疫指揮中心
紀念莫札特250週年冥誕 胡乃元辦音樂節
穩定新竹供水 頭前溪上坪堰隆恩堰復建定案
監院：王世堅五月買屋未申報 近日派查
雄二可攻北京？國防部：制海作戰攻船所需
林郁方：國防部對在東沙南沙用兵轉趨積極
室內裝修勞工無防護 常接觸有機溶劑恐致癌
澎湖海巡擴大威力掃蕩勤務
民進黨團近日拜會翁岳生 促公投法速釋憲
辜嚴倬雲倒扁 辜寬敏：不應該
周董打造懸疑音樂品種 新專輯搖身扮偵探
RIM看好亞太黑草莓機市場 同步進軍台灣日本
東森集團與RCI簽約 分時渡假商品九月中推出
教部籲基層教師動起來 共同通報受虐兒
台聯：美國商會應多關心台海安全
ING安泰人壽明年第一季將遷入台北101大樓
吳釗燮：中國國際外交野心不限於打壓台灣
國防部新生南路大樓七日標售 最貴每坪85萬
國貿局：推廣貿易服務費 最快十月調降
宜蘭蘇澳一名員警搶劫農會 當場遭制伏
聯電獲AIG頒發傑出風險管理獎
台灣午後大雷雨 台北松山機場兩度暫停起降
國軍專業志願士兵暨儲備士官甄選開始報名
國民黨七日辦論壇呼應反貪腐 王馬不缺席
北市府明發文 倒扁圖騰不能逾活動範圍
扁與南太友邦簽帛琉宣言 建立全方位夥伴關係
台師大緊急宣布 開學時間延至9月25日
刑警搶農會 警政署：策訂防處措施檢討
上下班途中接送小孩配偶發生事故視為職災
經部：課能源稅需考量產業競爭力 審慎處理
宵小介入計程車排班 台中檢調逮三人偵訊
公投討黨產連署副本不符規定 中選會未收件
傳呂桔誠回任台銀董座 財政部：未定案
談倒扁風暴 總統：友邦元首力挺 盼化險為夷
李登輝：官員不上菜市場 沒資格談拚經濟
「傷風友」商標權訴訟 依必朗勝訴定讞
行政院四大方案 確保台灣為禽流感非疫國
陳建仁:台灣傳統市場禁宰活禽 獨步華人社會
世衛專家稱許台灣為禽流感非疫區 探究原因
家居業：台灣寵物市場規模 年達160億元
獲頒馬康富比世終身成就獎 李嘉誠明受獎
越南禽流感防疫 台灣汲取經驗加強合作
流感疫苗廠BOO案待定案 簽約後3年可量產
蘇揆：重視美商會建議 簡化中商務人士來台
美國商會：感受行政院正面回應
黃志芳:援助友邦計畫洽談中 談金額言之過早
美國商會代表見蘇揆 胡勝正：會談氣氛融洽
NBA 小飛俠布萊恩抵東京 七日來台訪問
亞洲杯足球資格賽六日開打 中華再戰南韓
MLB郭泓志再登板 兩局失一分飆出4K
南韓足球隊揚言重挫台灣隊
MLB洋基12：5勝皇家 王建民挑戰17勝未果
王建民挑戰17勝未果 總教練仍肯定投球
法人：台股價量齊揚 有利突破6900點
分析師：外資捧場 台股可望挑戰7000點
台股開盤上漲14.17點為6764.95點
台灣明天鋒面到 北部東北部漸轉陰雨
北富銀推出2款全新吉時樂
日圓續強 新台幣匯率盤中升破32.7
台股早盤狹幅震盪 法人：留意消息面變化
外資大幅買超日月光 持股近300萬張
刑警搶農會 警政署破天荒重懲縣警局長
鋼品報價走揚 中鋼第三季獲利看俏
藍軍定調不倒閣？國民黨團：完全是謠言
總統訪非開高峰會？ 外交部：規劃中未定案
國民黨團關切陳雲林來台案 陸委會:審慎處理
台灣社16日十萬人集會 展現正向力量
健保鷹眼專案半年揪出三百餘家醫院診所違規
借款藏9大陷阱 消基會籲政府修定型化契約
控公投廣告抹紅 法院二審判馬英九勝訴
李登輝：空軍一號他卸任後才有 沒搭過
全台危險平交道錄影監控 違規闖越罰一萬二
外交部：八大合作計畫僅大方向 談金額太早
面對倒扁靜坐 陳總統：尊重並感謝指教
王建民限量悠遊卡引發搶購熱潮
8月股票基金平均績效5.98% 超越台股漲幅
陳總統：希望有機會向李登輝請教
美元買氣強 新台幣午盤暫貶2.5分
倒扁總部成立指揮中心 施明德任現場總指揮
高鐵周邊房市 嘉義台南交易現況冷清
投信:台股體質健康 現階段分批進場好時機
高鐵周邊房市 新竹桃園搶翻天
行政院：警員行搶屬個案 盼給治安更多支持
台北股市收盤下跌16.05點
出訪被質疑金援外交 陳總統：沒談錢的事
高鐵周邊房市 板橋台中高雄交投轉淡
金融類股撐盤 台股震盪收小黑
9 月台指期收平盤 正價差3.27點
9月電子期下跌1.1點 金融期上漲5.4點
台北股市開高走低下跌16.05點
逼馬英九表態 無盟擬提倒閣
南太友邦元首釣魚比賽 陳總統贏得冠軍
現代副總裁金永一:發展品牌 勿忽略在地文化
警察搶農會 蘇揆：莫因個案否定基層努力
倒扁重頭戲將登場 蘇揆：保障合法取締暴力
橘營：力促陳總統下台 才算扮演忠誠在野黨
新台幣兌美元匯率貶2.1分 收32.770元
新台幣兌美元貶2.1分 成交9.44億美元
陳總統：出國拚外交 遺憾有人扯後腿
蘇花公路和仁隧道北端路段明天起交通管制
總統：台灣應掌握優勢與友邦建立夥伴關係
央行：8月底外匯存底2610.18億美元
陳總統：相信SOGO禮券案很快會真相大白
藍委批國史館寫史未守分際 揚言刪預算
公開出借珠寶親友身分？總統：於法無據
總統：國務機要費絕無入私人口袋
主計處：8月CPI較去年同期下降0.57%
國安局：未委託歐亞基金會從事情報工作
挺扁靜坐第五天 葉菊蘭與立院三寶參加
陳總統籲催生新憲 否認憲改換下台
陳總統：某行政首長特支費一半匯個人帳戶
個人支持度低 總統：民意如流水 不要太在意
陳總統：政治惡鬥卻舉政治道德大旗倒扁
陳總統：黃睿靚一定會在台灣生產
油商進口商積極買匯 新台幣貶值2.1分收盤
八大合作計畫成金援？總統：勿污名化
財部：加拿大把關嚴 加國進口酒查驗標準趨嚴
午後雷陣雨攪局 本土登革熱病例趨近200例
綠委：猥褻出版品難認定 警方應合理取締
只做忠誠反對黨？國民黨：媒體臆測
員警搶案連累處分 宜蘭縣警局長：欣然接受
御用律師幫婿辯護？陳總統：無限上綱太離譜
陳總統：連方瑀申報珠寶八件 為何不去了解
反貪腐靜坐 總統：尊重包容不打壓
接獲佯稱地檢署辦案電話 民眾遭騙數十萬元
勞思光等五學者 獲終生榮譽國家講座主持人
百萬人反貪腐上場 國民黨將說明立場
陳總統：對內閣制無成見與意見
無盟擬提倒閣 國民黨團：樂觀其成
小康計畫創業貸款大討債？內政部否認
總統：某年出訪擬搭空軍一號 因故取消
Discovery集團花園更名史帝夫厄文紀念花園
同志學生最不愛聽的話 男不男女不女
證交所：8月底上市股票平均本益比15.97倍
主計處：8月CPI年增率近32個月首度下降
總統：未來20個月做40個月的事 全速往前衝
茭白筍田放養菜鴨 防治福壽螺效果佳
因應靜坐 民進黨百場說明會訴求人民
劉燈城:導正中信銀回公益本質 經銷商為伙伴
經濟部產業科技獎揭曉 台積電獲卓越成就獎
金管會：上市櫃上半年營收及稅前純益均成長
台灣8月外匯存底2610.18億美元維持世界第三
中信銀與彩券商7日開協調會 化解約定書爭議
高鐵初期通車路段 不包括台北車站
主計處估全年國際油價每桶逼近70美元
核安演習模擬燃料破裂 以務實和專業為主軸
職棒中信六球星 走秀嘗試新體驗
經部明提國有地四免六減半等產業衝刺方案
核安演習採取固定吹東北風強化演練
空拍空軍一號 飛官遭停飛並移送軍檢署
寶華銀列全額交割 金管會：持續督導改善
央行標售10年公債利率1.98% 高於市場預期
經濟部：製造業缺工率2.8% 最缺基層勞工
親民黨設中央政策會 黃義交任執行長
無盟擬提倒閣 橘營：配合
疾管局：預防登革熱大流行 須提高警覺
高鐵通車擬邀小泉首相 交通部:應問外交部
無盟擬倒閣 綠營：倒閣就建請總統解散國會
肺炎鏈球菌疫苗100人份 公益捐花東弱勢幼兒
台灣保費收入亞洲第4 金管會盼發展多元商品
劉燈城：呂桔誠將回公股行庫 職務下週公佈
市話打行動話費歸屬 NCC擬兩階段促降價
工程會：BOT不等同政府零出資
曾銘宗真除金檢局長？金管會：政院尚未核定
中華電明年起停止提供國際電報交換業務服務
林郁方：飛官拍照不違法 空軍勿開罰
惠譽：台灣銀行業合併慢利差小 發展不樂觀
台鐵重新啟動新車採購 韓商可能列黑名單
塗藥支架增加血栓危險 病患應服抗血栓藥
吳淑珍感冒發燒送台大 陳致中一旁照料
謝長廷：倒扁對台灣沒有好處 屬體制外活動
中信銀放寬彩券商營業時間
總統再提催生台灣新憲 橘營：聽聽別當真
警員搶奪案 李逸洋：個案不代表全部治安
景氣低迷食品不受挫 百貨估月餅營數成長1成
能源稅草案 政院指示各部會九月中旬提意見
何志欽明啟程赴越南 參加APEC財長會議
馬英九開闢第二戰場 立院推動多項法案
蘇揆：台灣要更好 需要大家持續努力
中華職棒 林恩宇七局好投 誠泰6:2勝兄弟
保險公司財務狀況不理想者 金管會加強監控
防止倒扁靜坐釀衝突 北檢成立機動組因應
力晶中科12吋廠上樑 明年8月以70奈米量產
吳淑珍感冒 台大醫院：住院治療中
標普：亞太區政府主權評等展望看好
總統海外談國務費案 查黑中心不置評
台大醫院:吳淑珍感冒 住院觀察
特支費使用爭議 馬英九:扁當市長也一樣
民盟申請擴增路權 北市府部分核准
馬國選出人選明年搭乘俄羅斯太空船上太空
日本松下召回六千顆筆電鋰電池
英特爾宣布全球裁撤一萬零五百名員工
陳總統接受路透社專訪：台灣能反擊中國入侵
法人：若量能增至千億 台股可望挑戰6850點
分析師：台指期 5日線未失守前 多方優勢
台股開盤下跌21.93點為6712.80點
台灣今明鋒面影響 北部東部多雲短暫雨
總統：國家偉大與否 在於人民發揮力量有多大
寓教於樂 科技夢幻體驗特展週末登場
氣象局發布台灣北部等地大雨特報
北市住宅供不應求 缺口近9萬戶
日圓走貶 新台幣貶破32.8元
台股面臨6800點壓力區震盪整理
公司接獲爆裂物引爆一人受傷 北市警方清查
國內股票型基金績效佳 近2年平均報酬52.28%
邱毅違反選罷法 台北地院判四個月徒刑
吳淑珍住院 狀況穩定
無盟邀倒閣 國民黨團：一定參與連署
免費索取貨品？綠委：購物網站意圖規避法規
教部：大學代收代辦費 非完成註冊必要條件
監院：請府說明出借珠寶身份 調查必須程序
官田挺扁靜坐第6天 12縣市民進黨部主委參加
特別費入私帳？馬英九：審計部查核符合規定
民進黨：從未規劃憲改換下台
中華郵政釋出728個職缺 11月6日起報名
馬英九倡肅貪 強調應回歸國會與行政部門
國民黨團：扁拿禮券 應遵守承諾自請下台
投顧公司員工遭爆裂物炸傷 有失明之虞
亞太未來交流論壇17日登場 李登輝錄影演講
雪山隧道取締速限放寬與否 下午定案
國民黨立院黨團控告呂秀蓮等人涉瀆職等罪
洲際盃棒球賽 胡志強邀王建民擔任代言人
施明德：民進黨執政喪失理想 已成陳家政權
國稅局:股利所得應按憑單總額報稅
法界：製爆裂物傷人 最重可處死刑
王金平拍公益廣告 為聖心教養院募款
台股跌日圓貶 新台幣午盤貶6.5分暫收
中正機場改名台灣桃園機場 2至3月完成作業
邱毅：陳總統恐嚇檢調 盼陳瑞仁挺直腰桿
北市警：配合國慶 二十八日起凱道淨空
鳳梨酥源自台中 糕餅業要台中市政府正名
台北股市收盤下跌46.33點
施明德：陳總統若因倒扁下台 可換更多條件
官員：盼政院解釋國營職員適用勞退新制
民進黨控告鄭村棋誹謗 求償二千萬元
高檢署：並無政府機關拒絕提供資料
9月電子期下跌4.75點 金融期下跌12點
總統帛琉談話 施明德：為倒扁助燃添柴火
賣壓沈重台股下跌46.33點
投資人觀望 台北股市下挫46.33點
9 月台指期下跌85點 逆價差35.4點
馬英九：國民黨始終將倒閣和罷免當選項
經建會:續辦青創貸款 創造2200個就業機會
中區就業中心鎖定女監收容人 加強輔導就業
行政院核定金管會檢查局長由曾銘宗真除
行騙上億 兩岸詐騙集團五車手高雄落網
馬英九：救台灣經濟 不排除黨對黨協商
微創植牙新手術傷口小 較傳統植牙省時
新台幣兌美元匯率貶4.2分 收32.812元
風吹日曬待遇低 新進郵差離職率逾2成
軍校自費生未專長分發 官員：權利義務不同
新台幣兌美元貶4.2分 成交7.33億美元
霧峰警分局逮捕兩岸詐騙集團六名台灣車手
嘉義市二國中傳疑似食物中毒 15師生送醫
台灣4成6民眾沒運動習慣 平均每天久坐5小時
楊秋興信心喊話 阿蓮鄉農會異常提領暫平息
戰機護航照片外洩案 軍方調查釐清疑點
BERI最新投資環境評比 台灣維持全球第6名
高縣阿蓮鄉農會信用部異常提領 下午結束
登革熱發燒 高縣府籲請民眾清除防火巷環境
營建署:公辦及促參並行 加速建設污水下水道
自閉兒襁褓中現徵兆 父母留心有益早期療育
寶華成豐投信郵包炸彈案 證期局表關切
不畏政治衝擊 科技股基本面激勵外資歸隊
夜宴即將上映 章子怡周迅葛優將來台宣傳
馬英九宣示拚經濟 台聯黨團質疑誠意
橘營：歡迎馬英九力倡黨對黨協商拚經濟
8月海外債券基金 全部呈現正報酬
台股下跌日圓貶 新台幣收32.812元貶4.2分
台大醫院:吳淑珍情況穩定 仍需住院觀察
經濟部：今年僑外投資金額將創歷年新高
高縣麵食品三成不合格 楊秋興要求加強查核
討黨產 游錫(方方土)：國民黨比共產黨土匪
國際紀錄片雙年展 台灣作品醫生等入圍
嫌犯販毒三次 台中檢方求處無期徒刑
葉奇鑫用S平方與F平方搏露天拍賣社群感情
台灣國際動畫展安可場公布 文藝復興獲好評
PChome eBay合資網拍平台 目標全台最大
中選會：年底應選北市議員52人 高市44人
龍井鄉優印老人安養中心涉嫌非法營業
過境關島 陳總統：努力促成軍購案
中正機場改名 交部著手航約換文路標修改
綠營提憲改換下台？游錫（方方土）否認
馬英九宣示拼經濟 綠營：勿說一套做一套
中選會：北高市長選舉應納保證金200萬元
雪隧取締速限放寬至80公里 最快中秋節實施
辨識炸彈郵包 郵局:超資 無回信地址要注意
理查克萊德門9度來台 要挑戰AIR SUPPLY紀錄
蒼鷺現身台南沿海 黑面琵鷺可能提前來台
北宜高頭城收費站九月十八日開始收費
東京秋禮展揭幕 台灣是第二大參展外國
傾聽陪伴憂鬱症患者 葉歡和紐承澤分享經驗
加強查緝 關稅總局計畫成立緝毒犬培育中心
農委會許可8家農會重新設立信用部
台大醫院募款 捐助雲林貧困學童營養午餐
屏東籍現達一號漁船預定明天返回高雄港
反貪腐靜坐號召身障者參與 設專用廁所
金管會：信用諮詢機制彷照美國
投信爆裂物傷人 警方鑑識比對進行證物重建
百餘台南鄉親赴凱道 要求同鄉陳總統下台
回應倒扁 民進黨舉辦新陽光新契約說明會
債券利率昨標高又逢美債賣壓 10年台債逾2%
違反旋轉門條款 前台電董座席時濟獲緩起訴
翰林版六上國語 課本與樣書有出入
金檢局長曾銘宗盼建立廉明專業效率檢查團隊
經部將釋出一千公頃台糖土地 吸引5千億投資
兆豐金將按現有持股比率認購台企銀增資
張忠謀：終身學習才能進入贏者圈
蔡其昌：中信銀壓榨殘障券商 財部應把關
中正國際機場明起更名台灣桃園國際機場
與生命搏鬥 建中新生劉聖豪進行換心手術
馬英九提黨對黨協商 民進黨：樂觀其成
NBA 布萊恩旋風訪台 球迷可免費入場
活化偏遠小型學校 教部將補助50至100校
政院近日公布國家能源政策 番薯為再生能源
休耕田種番薯製酒精汽油 能源農業環保三贏
番薯變身酒精汽油作物 台灣獨步全球
國科會明年三億元研發再生能源 確保國安
德國發展再生能源成強勢綠色出口產業值參考
中央社新聞小百科：生質能源
陳建仁：防範禽流感 儲備戰備疫苗評估中
主計處：台灣平面顯示器市占率全球第二
網站購物不能退貨？雅虎與PChome均否認
勞委會:子宮切除勞工有排卵 仍可請生理假
證期局：寶華成豐投信炸彈事件影響密切觀察
菸酒公司:1至8月台啤熱賣 營收首度超越菸品
建中新生劉聖豪換心 須克服肝腎衰竭問題
中研院副院長賴明詔等4人 獲選TWAS院士
人頭戶損失銀行須賠償? 張秀蓮:徵詢意見中
民進黨財務危機 恢復行政公職募款責任額
核安演習落幕 評核委員擬成立演習狀況題庫
論壇網站會員免費下載電影觸法 移送法辦
曾銘宗掌檢查局 接受挑戰 整頓金融
法國興業預估明年油價每桶約65至75美元
馬英九願黨對黨協商 政院：盼支持法案預算
職棒誠泰三局猛攻奠勝基4：2力克兄弟
彩券經銷商簽約爭議 財政部明協調
經建會:2015年全台親水環境 水旗艦計畫上陣
中正機場更名 航空站連夜施工
專家：投資組合多元化 投資商品市場受重視
陳總統返台 趕赴台大醫院探視吳淑珍
英特爾組織重整 明後年各省20與30億美元
胡勝正盼法案速協商過關 協助經濟發展
核安演習全程使用視訊 速度快即時掌握狀況
職棒統一第三局雙響砲7：3擊敗中信
世銀評台經商環境退步 經建會：內容待了解
政院公共建設旗艦計畫 水資源取代交通建設
醫學保養品布局醫療兼連鎖通路 方可居優勢
陳總統關島晤薄瑞光：憲改不觸及敏感議題
結束南太行程返台 總統：締造歷史紀錄
吳淑珍穩定好轉 總統赴台大探視
國務機要費 陳總統已向檢方說明並提供領據
法人：台股若量能不繼 可能回測6602點支撐
分析師：短線觀察台指期是否出現價量背離
台股開盤下跌49.61點為6638.79點
台灣地區鋒面影響 北部東北部降雨機率偏高
國民黨組團赴中國 促開放觀光和週末包機同步
住展：8月房市首見黃紅燈 出現過熱警訊
康軒等四教科書業者涉聯合行為 公平會將重罰
國務機要費案 張文政今記者會說明偵辦情形
美元走升 新台幣兌美元續貶
馬英九：憲改與總統下台無必然關係
台股震盪走低 盤中營建股一枝獨秀
印度廠商11日來台採購食品加工機等產品
國務機要費案 檢方八月偵訊過陳總統與吳淑珍
德蕾莎修女96冥誕 大愛新聞採訪垂死之家
提倒閣？王金平：不切實際
19吋寬螢幕監視器 第2季出貨較上季大增147%
美國NBA湖人隊後衛Kobe Bryant今抵台
呂王拚救貧 王金平：和民眾站在一起
建置安心購 網消會完成200家購物網站認證
謝長廷：弱勢優先 關心都市原住民
反貪腐靜坐九日登場 游錫（方方土）發表聲明
ETC委辦交部遠通談不攏 蔡堆:協商或法律解決
國務機要費案 總統夫婦以關係人身分應訊
王金平：專注國會議長 從未想過組閣
施明德：反貪腐運動 盼重建社會核心價值
本土社團組宣達團 赴美力促台灣加入聯合國
監察院：短暫借用珠寶 不屬一般債務
北縣全面收購林口一牧場高戴奧辛含量羊隻
美元走升 新台幣午盤貶值5分暫收32.862元
邱毅：總統涉介入SOGO經營權之爭 總統府否認
紐約國際授權展 台灣館3天創3.9億產值
府凌晨發稿 澄清檢調偵辦國務費未受阻力
史上首例 康軒等4教科書業者聯合行為遭重罰
扁就任迄今國務費單據 府：七月底已給檢方
台北股市收盤下跌3.17點
馬王會達共識 軍購監委立院解套有望
外交部：中國蠻橫打壓台灣獅子會名稱
北市養工處弊案 被告許富男蔡聰興獲交保
央行明天標售364天期定存單1000億元
台北股市開低走高 收盤下跌3.17點
9月電子期上漲0.15點 金融期下跌6.6點
亞股全面下挫 台股小跌相對強勢
拚救貧 馬英九：願與執政黨交換意見
農糧署：各地文旦各具特色 將輔導建立品牌
檢調破獲貨櫃挾藏57公斤海洛因案
北縣衛生局：登革熱拉警報應戒慎防北上
新台幣兌美元匯率貶4.8分 收32.860元
X光檢查正常肺結核患者增 醫師籲加強驗痰
新台幣兌美元貶4.8分 成交7.50億美元
南投縣前議長鄭文銅涉背信 判刑兩年定讞
十大經典農漁村選拔 8日起跑
彩晶三代廠售予勝華 取得勝華一席董事
經建會：支持反恐 台灣將強化運送安全作業
長榮航太獲頒經濟部傑出創新企業獎
財部：1到8月出超107.7億美元 年增71.7%
台灣人地理知識調查 平均得分在及格邊緣
德信投信：此波台股高點上看8000至8400點
警方破獲職棒簽賭站 王建民出賽賭資上億元
旺旺減資 投審會:轉進投資中國仍需依法申請
美元強台股跌 新台幣兌美元貶4.8分收盤
高縣鳳山市登革熱病例增為48例
護扁倒扁活動 高雄市八日分別登場
7月底國際金融分行非金融機構存款創新高
防檢局:斃死牛非法肉品已沒入 不會流入市面
嘉義縣警方破獲仿冒阿里山茶 六人送辦
醫事人員養成計畫 離島山地醫學生樂回鄉服務
求財政平衡 經建會鎖定檢討交通建設經費
北市兒童育樂中心遷建案 落腳中山美術公園
背信案 鄭文銅遭判刑 廖志城遞補南投縣議員
總統：台灣外交憑藉對民主自由的信仰
陳明文：警方破獲仿冒阿里山茶有助台灣形象
中興新村打造世界十大農業研究基地
台北影視節展覽 徵展即日起展開
行政院推陽光七法 批國民黨陽光四法有死角
大宗蔬菜種植面積規劃 未登記者耕鋤不補助
遭公平會開罰 教科書業者：將提申訴
瑞士信貸:美國經濟趨緩不用怕 看好PC零組件
中縣95年度金手獎 17家優質廠商獲選
民眾認自殺問題嚴重 輕忽老人自殺遺族危險
環保大執法 中部地區查獲82件重大環保刑案
國務機要費案關鍵人李慧芬再返台
NBA 布萊恩首度來台訪問 捐球場做公益
涉養工處弊案獲交保 許富男:司法會還公道
網路詐財吸金集團17人送辦
主計處：安平及台北港前7月貨物裝卸量大增
新聞局推華盛頓郵報線上對話 說明聯合國案
友達8月面板出貨量突破400萬片創新高
林口再驗出含戴奧辛羊 縣府全面收購並複檢
交通部觀光局會勘2007台灣燈會場址
倒扁總部中外記者會 封扁為神秘發言人
餐廳居網站關鍵字搜尋榜首 平民美食賞上陣
反貪 馬英九指改革勝團結 王金平打經國牌
范可欽：九月九日施明德將領隊繞行納斯卡線
總統接見英國會議員 盼台英關係進一步發展
台灣鐵路革命 台鐵擬第三軌計畫
台鐵玉里東里曲線改善鋪軌 明年春節前通車
青年樂生聯盟陳情 文建會：評估案9月底出爐
原民會擬推動成立南島民族交流機構秘書處
施明德：若掌權者不手軟 人民可正當防衛
尼曼匹克症C型藥費驚人 患者為藥請命
中信銀彩券商赴財部協調未果 下週一續協商
鼓勵正面思考 自殺防治月系列活動開跑
總統：只要大家支持政府 沒有達不到的目標
央行定存單額度在預期內 債市預估盤整
課本與樣書不同 教部:調查書商是否刻意詐欺
布萊恩訪台 承認是洋基球迷欣賞王建民
蔡煌瑯：民進黨恢復行政公職分擔金
金管會：長期健康險應有風險控管機制
金管會通過台壽保申設越南河內辦事處
陸委會：中國給台農產品優惠 明顯政治操作
電協委託測試六地點 3G手機發射功率最低
2007全美最佳公立大學 柏克萊加大排名第一
大眾電:定點測量電磁波強度 有誤導大眾之虞
精品業者推翡翠玉版藝術展 秦孝儀也參與
國產局:國運新城16戶標出10戶 每坪60至80萬
縣市合併法律依據 行政區劃法草案出爐
金管會同意台北商銀向澳門申設拱北支行
異國節促銷搭配自營品牌 量販多元強力行銷
登革熱侵入雄中等校園 疫情獲初步控制
辨識新式身分證真偽 內政部教三招六式
禾豐集團資產掏空案 張朝翔張朝喨判刑定讞
穆迪：財務實力評等法調整 強調評等透明化
北縣林口牧場羊肉 驗出戴奧辛含量過高
勝華買彩晶一座三代面板廠 創造雙贏
興奇科技增資 董事長方國健 擬今年業績50億
民盟祭亡魂諷扁 赴玉山官邸遭警阻
中信銀：明年彩券將先維持現有商品
美大學新排行榜出爐 普林斯頓大學蟬聯第一
連鎖通路競爭跨業態 藥妝店鎖定量販店客層
金管會核准建華銀北商銀合併 更名永豐銀
戴堯燻獲裕隆木雕金質獎 作品春天
檢調查國務費案 總統說便宜措施為拼外交
金管會10日組團赴日 盼吸引日資來台
勞保監理會通過調降農保貸款利率
亞運球類分組抽籤 中華男籃未列種子
凱道前908集會活動 警方劃設交管與範圍
金控轉投資股東持股質押逾50% 需因應方案
檢調查國務費案 總統夫婦皆應訊逾四小時
不畏市場庫存價格紊亂 HP再推12吋輕薄筆電
中華職棒 陳金鋒突圍 LA NEW11:9克興農
馬英九：為倒扁靜坐運動好 不去喧賓奪主
易利信手機技術事業部大中華區總部設台北
台灣對中國出口值創新高 需專業管理降風險
布萊恩球迷會 傳遞籃球精神也教球技
國民黨反駁國發院土地產權賤買說法
兩岸農業論壇不在台灣辦 陸委會不評論
榮邦計畫首宗投資案出爐 政府入股尼國年興
國務費案 總統府一度希望檢方提早訊問
農業論壇無法在台舉行 張榮恭：政府作梗
機場噪音減震補助弊案 北檢聲押三官商
法人：政治紛擾 股市保守因應
分析師：6600點有守 台股後市不悲觀
台股開盤下跌21.12點為6664.11點
台灣天氣不穩定 局部地區大雨
南迴出軌事故路段加裝監視器 九月底啟用
美元走強 新台幣匯率弱勢盤整
交通部規劃淡海輕軌 期待開發淡海新市鎮
民間第一個著作權仲介團體成立 取締違法侵權
台股低檔盤整 盤中電子抗跌
台開案 檢方追加犯罪所得至一億七千萬元
法蘭克福汽車零配件展 台灣居第2大參展國
呂副總統：盼明天所有活動理性落幕
凱道反貪靜坐 北市警局提警力配置計畫
總統停職受調查？國民黨團：罪證明確應下台
研發抗癌藥 石全獲美國化學學會英雄獎
馬英九表明不到倒扁活動現場靜坐
游錫（方方土）：不容許本土政權任人糟蹋
艾琳達籲施明德勿讓台灣總統府變紅色廣場
反貪靜坐登場 警方：有違切結書將撤銷集會
呂秀蓮：只有輔佐的準備 沒有繼位的準備
凱道反貪靜坐 北市警局公布三階段交管範圍
扁珍為潛在性被告？林佳龍：不會過早評論
游錫（方方土）十日啟程訪美 十六日返台
匯市觀望 新台幣午盤貶值0.4分暫收
復華金改選董監 元大集團取得絕對優勢
反對月眉私募增資 台糖向法院提訴撤銷
民進黨向國民報告 明起舉辦百場說明會
台北股市收盤上漲7.88點
元大掌控復華金 元京證與復華金合併有譜
觀望氣氛濃厚 台股小漲7.88點
台北股市開低走高上揚7.88點
呂秀蓮：廉能是各黨派的最大公約數與價值觀
9月台指期上漲56點 正價差2.89點
台開內線交易案 十月十七日起密集開庭
人體標本展仿冒案大轉折 法院裁定交付審判
9月電子期上漲2.3點 金融期上漲6.4點
消基會檢測市售蜂蜜 品質待改善居多
國道易肇事時段 每天0到6時及周五比例高
殺尾盤打壓對手 吳燦坤二審改判一年四月
基隆西濱快速路 轎車失速撞護欄 一死兩重傷
國道服務區評鑑 國道一號中壢服務區奪冠
消基會：外觀難辨蜂蜜品質 應注重貯藏環境
新台幣兌美元匯率貶2分 收32.880元
新台幣兌美元貶2分 成交6.29億美元
經建會推企業併購成效佳 4年近3千億元
貴婷NATURALLY JOJO廣告不實 公平會罰35萬
質疑倒扁惹禍 民盟張亞中澄清私德問題
倒扁活動將展開 北市採三階段交通管制
市售手機相機充電器標示不全 消費者宜慎選
調整在台策略 菲律賓首都銀行裁撤高雄分行
台灣車輛研發聯盟研發複合動力系統有成果
908台灣國升旗典禮 萬人參加過程平和
府：總統夫婦強調國務機要費絕無不法私用
財部：1至8月稅收1兆790億 預算達成率73.4%
兩岸三地歌仔戲藝術節展開 馬英九敲鑼揭幕
抗議興建生質能電廠 雲林縣一里民自殘
住院第4天 吳淑珍營養狀況不理想短期難出院
水稻二期作雨水多 農政單位籲防治白葉枯病
經建會:星國打造資訊智慧國 台灣須謹慎應對
失業勞工子女就學補助 20日起受理申請
管碧玲籲施明德不要用群眾運動扭曲民主
雲林查獲25頭斃死豬與1.5噸豬肉 七嫌送辦
高縣鳳山市登革熱疫情發燒 成立特攻隊
倒扁靜坐明登場 吳乃德：不參與靜坐
95精英獎 高英傑王建民師徒同獲入圍獎
精英獎入圍頒獎 陳全壽肯定選手努力
宋楚瑜明參加倒扁靜坐
民進黨工發聲明促朝野合作 林佳龍：尊重
雲林破獲斃死豬 防檢局:查獲非法肉品已沒入
鴻海8月營收714.34億元 年增41% 今年新高
經濟部加工區積極招商 提供優勢經營環境
陳氏紅琛是否死於蛇毒 律師與檢方攻防重點
消保會要求農衛單位強化食米品質和衛生管制
華碩8月合併營收430.75億元 再創歷史新高
台灣黃金雞排嘉年華登場
陸委會：陳雲林申請來台案 審查決定不許可
月眉案 經濟部尊重台糖處置 官股不再增資
高速公路服務區評鑑 新營關廟西螺殿後
亞運中華成棒29人名單 郭泓志領軍出征
市場降低升息期待 央行標售定存單僅1.839%
匯市觀望 新台幣兌美元匯率貶值2分收盤
營建署：待售國宅戶數逾3千戶 將加強促銷
住展調查:北台灣雙十檔期推案量逾1600億元
鄭文燦嘉義演講 籲公務員應加強與媒體溝通
復華金12日董事會 顏慶章可望續任董座
兩岸首度城市對等文化交流 14日台北團打頭陣
中國觀光客來台綁包機？陸委會：尚無訊息
雲林斗六市長判刑十年 副縣長代理斗六市長
淡海輕軌捷運造價五十億元 交通部納入評估
公會討論無擔保授信限制 銀行盼維持現狀
反貪腐靜坐 民進黨團盼理性落幕
高市民進黨護台灣之夜 雨中登場
疑似債務糾紛釀殺機 花蓮一家五口遭滅門
營業稅收衰退 是否受內需不佳影響 值得觀察
歐洲議會中國報告納友台文字 外交部感謝
金門動感亞洲挑戰賽 開始接受報名
靜默之聲一點都不靜默 外國使節也駭翻天
紀萬生：僅林義雄能調解政治僵局
萬事達卡：亞太商務旅遊者最常造訪中星港日
陶（吉吉）最想和力宏杰倫組樂團作公益專輯
中華信評：中油無擔保公司債置入負向名單
花蓮一家五死案 自殺或他殺困擾警方
倒扁靜坐明登場 發表九．九運動宣言
前金馬獎執委會女會計挪用公款二千萬送法辦
內控未落實 華南永昌證遭警告處分
馬英九特別費案 檢調下週起展開約談
國務費案 陳瑞仁：現階段無搜索總統府必要
轉投資衍生金融商品 哈佛大學市值258億美金
TOYOTA萬人萬步走活動 明天在木柵動物園開走
消保會：手提式滅火器納入經濟部檢驗管理
馬英九不參加倒扁靜坐免被誤會為藍綠對決
IDC：Q2雷射多功能事務機出貨量連4季成長
新聞局要求電影基金會配合刑事局調查
新聞局安排線上對談 向國際說明聯合國案
因應政局變化 府院黨黨團四巨頭每週例會
復華金改選公股獲一董一監 公股：實力原則
職棒LA NEW攻守俱佳 4：3力克興農
國事家事兩頭燒 總統心情複雜
檢調：總統府以國務費供施明德女兒醫療
郭泓志美職權大聯盟首勝 7年生涯靠信念撐過
MLB 郭泓志先發六局無失分 奪生涯首勝
查黑中心：國務機要費未供施明德女兒醫療
蘇澳海軍士官疑與承包商盜賣軍油 昨遭逮捕
美國達拉斯市投資說明會25日登場
國內首檔 友邦投信拉丁美洲基金獲准募集
2006年台北醫藥生技展 近200家廠商參展
台灣北部和東北部大雨特報
九九體育節 馬英九帶領市民登山
施明德今下午靜坐 綠營呼籲和平理性落幕
馬英九:打開僵局 民進黨主動提案罷免陳總統
業者：台北市換屋熱區首推南港北投
倒扁靜坐活動遇大雨 蘇貞昌昐最終平和落幕
九月九反貪倒扁靜坐 不受風雨影響準備就緒
IDC：PC顯示器銷售連續兩季衰退
陸委會：陳雲林無法來台不影響既定兩岸政策
宋楚瑜今晚六時參加倒扁靜坐
民進黨團：絕不可能提罷免總統案
高市刑大緝毒 起出市價兩億元海洛因磚
特別費案將遭約談？馬英九：尚不知情
公平會通聯華氣體與聯通氣體結合案
金價震盪 專家：620美元以下可長期佈局
統計：來台觀光潮 旅遊休閒業求職大幅成長
毒癮愛滋者9成9有C肝 療效差肝硬化風險高
馬英九：希望循體制內方式讓陳總統下台
九九靜坐 王卓鈞：保障合法 取締非法
魔術剪影捏麵人 市醫和平院區溫馨過重陽
反貪腐靜坐 黃大洲李恕權高淩風等提前現身
呂秀蓮：總統職務特殊 盼國人重視憲法規定
反貪腐靜坐 民眾發揮創意表達心聲
總統返鄉謝鄉親 任期結束前推動三大運動
台灣先賢李友邦百年回顧展在國父館展出
秋冬時尚秀展 台北百貨購物中心熱烈展開
九九靜坐 警方暫不動用新型拒馬
蘇貞昌：人民合法申請集會 應依法保護
國際油價大跌 中油：再觀察 暫無調價計畫
呂秀蓮籲法界人士詮釋憲法第52條規定
宜蘭就業博覽會 呂秀蓮:青年選擇挑戰性工作
倒扁靜坐登場 國民黨新聲會率眾聲援
倒扁活動登場 午後二時先試繞行納斯卡線
總統訪「無米樂」主角 與台南農民餐敘
反貪腐靜坐登場 凱道和捷運站一片火紅
健保給付總額出爐 明年度醫療支出4430億元
總統宣示縮短貧富差距 經建會：朝長期規劃
嘉義縣政府與耐斯企業簽署合作計畫
反貪腐總部：靜坐人數已逾二十萬人
ETC案重組甄審委員會 今召開第一次會議
專家學者建議母語課從幼稚園實施 列國中必修
花蓮五死命案 警方尋獲劉姓屋主座車
反貪倒扁登場 馬致意宋靜坐王不參加
九九靜坐 集會人數北市警方循例暫不公布
反貪腐靜坐繞行納斯卡線 民眾不清楚動線
馬籲綠提罷免 游錫（方方土）：馬搞奪權
工研院發表竹炭生質能發電重大突破
花蓮五死命案 檢方解剖釐清死因
施明德：阿扁不下台 抗爭絕不結束
施明德率眾繞納斯卡線 動線擁擠提早結束
倒扁活動如何退場？ 謝長廷:下場大雨就解決
內政部成立倒扁靜坐應變小組 掌握狀況
花蓮五死命案 劉姓屋主曾告知員工要出遠門
九九靜坐 北檢坐鎮前線提供警方法律諮詢
登革熱病例154例 高高屏召開區域聯防會議
花蓮五死命案 警方急於釐清疑點
面對倒扁 游錫（方方土）籲黨內團結
反貪腐靜坐登場 國際媒體關注
反貪腐靜坐 張小燕等多位資深藝人響應
馬英九：綠營四大天王站出來 支持總統罷免案
反貪腐活動 馬英九宋楚瑜到場靜坐致意
倒扁靜坐 綠營籲支持者勿到場嗆聲挑釁
民進黨新陽光新契約晚會 嘉義北回歸線登場
反貪腐靜坐首日 藍營：陳總統該下台了
倒扁活動音效轟炸 台大病人請假回家圖清淨
謝長廷：罷免門檻高 國民黨佔國會多數可修憲
大雨攪局 中華職棒一場延賽 兩場保留
林佳龍：民進黨政府編10年30億照顧外籍配偶
施明德滿意反貪腐活動 強調堅持到底
馬英九致意 倒扁群眾歡呼中夾雜嗆聲
宋楚瑜：陪施徹夜靜坐 籲各黨支持二次罷免
倒扁靜坐首日 老人家昏倒雨傘刺傷意外多
協調倒扁退場？王金平：言之過早
九九靜坐 馬英九:治安狀況尚感滿意
倒扁靜坐將跨夜 施明德:貪腐者不倒絕不離開
靜坐首日景福門花圃遭踐踏 北市籲愛惜植栽
九九靜坐 北市警局：視狀況調減警力部署
全球首架LCF超大貨機完成試飛 近期飛美
精英獎頒獎 王建民詹詠然榮膺最佳男女運動員
陳總統在精英獎頒獎 期許於世界體壇繼續爭光
王建民捕金鶯17勝入袋 與郭泓志相互輝映
郭泓志:全力以赴 爭取更多勝賽
MLB王建民獵金鶯 17勝入袋並列聯盟勝投王
王建民談十七勝：球路變化多 更有信心
王建民十七勝入袋 洋基教練和隊友齊讚揚
王建民拚18勝亞洲紀錄 爭塞揚獎添利多
王建民17勝並列勝投王 三喜臨門成亞洲之光
九九靜坐傳天使隊出現官邸附近 北市警局否認
倒扁靜坐首夜氣氛平和 一度大雨傾盆
宋楚瑜冒雨徹夜靜坐 今晚再陪施明德坐下去
台灣北部和東部大雨特報 中南部午後有雨
雪山隧道違規 超速最多 未開頭燈居次
民進黨立委張川田今凌晨辭世 享年62歲
靜坐第二日傳施明德不適 總部將對外說明
民進黨：總統聽到民眾訴求 不需再靜坐
房仲業：台北縣換屋熱區 首推新店淡水
國民黨團：兵分多日 赴凱道向施明德致意
房仲業：台灣民眾一生平均換屋增至 4次
倒扁靜坐第二日 施明德近午回到民眾靜坐區
施明德：倒扁靜坐首日成果 沒人敢說不滿意
民進黨團：宣示反貪腐 各黨齊推陽光法案
避免網路銀行帳戶被盜用 金管會提供 7撇步
群慧菁華限制加盟店商品轉售價格 罰23萬元
蘇貞昌關心雨中靜坐民眾 提醒添衣保健
防禽流感入侵 農委會籲豬禽場架設防鳥圍網
農委會農業生技產業資訊網新增服務
高盛：明年全球GDP降至3.9% 估台灣4.5%
陳總統：施明德健康不是很好 盼多休息
美元強加上政治紛擾影響 估新台幣本週偏弱
IDC：台灣x86伺服器第二季出貨量下滑
倒扁運動高雄辦事處第三度申請集會場地
豪雨特報 菲律賓熱帶低壓可能變輕颱
北縣烏福路因豪雨坍方 今晚可單向通車
中華聯合電信公司傳銷違反公平法 罰51萬元
台灣1至8月僑外投資逾85億美元 創歷史新高
台聯立委轉述 李登輝重申：不挺扁也不倒扁
經濟部：外商看好台灣服務業 僑外投資暢旺
倒扁總部取消納斯卡線活動 民眾自發繞行
協助侵占國產汽車資金 張建安判刑兩年
陳總統花蓮座談 民眾場外嗆聲
花蓮五死命案 警方調錄影帶查劉氏夫妻下落
2006年H1台灣電機電線產業成長家電照明衰退
職棒大雨攪局 中信3：1五局裁定勝統一
消費電子需求增溫 被動元件成長動能強勁
鎖定服務業 經濟部積極推動國際招商
大英鳥展 台灣製紋身貼紙外國鳥友愛不釋手
職棒大雨打亂賽程 三場比賽順延
無畏大雨 施明德傍晚繞行納斯卡線
游錫(方方土)：不會以任何條件交換憲改
高縣鳳山登革熱再增三例 里長噴藥身體不適
黃偉哲凱道錄節目遭嗆 警方護送安全離開
亞洲大學籃賽明燃戰火 中華嗆聲留下冠軍
總統與花蓮觀光業者座談 瞭解觀光業困境
外籍看護工申請 醫師評估擬改長照到府評估
胡德夫加入倒扁靜坐 高歌美麗島
本土社團籲呂副總統明確表態挺扁
原物料需求大 商品市場漸成投資組合選項
秋天旅遊 賞楓看花嚐海鮮美食
秋季旅遊淡季 熱鬧節慶和偶像話題刺激買氣
何志欽結束APEC財長會議返台 與各國互動佳
台灣北部東部改豪雨特報 山區超大豪雨
機器人大賽台灣區選拔 九隊取得國際賽資格
北市警：晚間十時起凱道恢復局部通車
吳淑珍因電解質不平衡 仍需住院觀察
蘇進強：李登輝關心民生 不關心個人進退
行政院籲靜坐民眾回歸正常生活
大雨滂沱 倒扁總部：需要帳棚支援
醫師:施明德應留心感冒症狀 以免累出肝炎
靜脈曲張 雷射及無線射頻治療免住院開刀
倒扁靜坐失敗？施明德：笑話
內閣制換倒扁退場？馬英九：沒有換的問題
靜坐區縮限 北市警局長視察狀況
倒扁反貪腐 施明德：可能是我一生最後一戰
法人：若政治因素淡化 台股可望挑戰7000點
百萬人反貪腐 宋楚瑜深夜加入靜坐
全國首創最大宗引進國際青年人才至高雄市政府交流研習1年第1批研習生抵台
法人：台股下檔有撐 急跌可提高持股
期貨商：若政治利空淡化 台股高點可期
台股開盤上漲21.25點為6714.36點
倒扁靜坐第三日 面臨交通氣候因素考驗
全台降雨 北部東半部南部山區局部大雨
反貪腐靜坐首遇上班日 凱道路權交還一半
台股價量齊揚 盤中大漲逾百點
中秋月餅禮盒過度包裝 環保署將開罰
十月罷工？ 蘇揆:行使權利不能妨害別人權益
倒扁總部發動罷工？民進黨團：耗損台灣經濟
國民黨團：不希望激烈罷工 籲扁主動下台
十月發動大罷工？ 張富忠：目前沒有這回事
泛藍提二次罷免？陳景峻：應先處理民生法案
倒扁靜坐首遇上班日 外交部運作不受影響
瑞信：NB第3季出貨增 宏碁華碩緯創後市看好
馬英九：:靜坐維持和平基調 是場成功活動
倒扁靜坐915夜移師台北車站 行經總統府官邸
總統夫人吳淑珍出院
推擴產銷履歷 農委會線上活動送優質產品
美元走強 新台幣兌美元午盤暫貶3.2分
國民黨團：中國同意兩岸航線截彎取直
華亞科總座高啟全:DRAM產業好到2008年
十月大罷工？施明德：個別意見 不評論
15日圍城遊行 北市警局核准路線暫不公布
開發金財報納入金鼎 金鼎:非開發金子公司
第4季房地產景氣 4成4業者樂觀
工程會:處理履約爭議 建立仲裁配套機制
民進黨團拜會司法院 促公投法速釋憲
台北股市收盤上漲0.77點
油價貴金屬下跌拖累 金價跌破600美元
權值股賣壓出籠 台股挑戰6800點失利
兩岸航線截彎取直？ 陸委會：應經正式協商
9月台指期下跌48點 逆價差45.88點
台北股市開高走低收盤微漲0.77點
9月電子期下跌2.05點 金融期下跌4.8點
台聯黨團：反對罷工 不支持二次罷免
高鐵排班計程車 台灣大車隊速駁通運得標
檢調擬查馬英九特別費？國民黨團：烏賊戰術
反貪腐罷工？陳瑞隆：經部與工商界均反對
倒扁罷工？民進黨批手法惡劣 人民不會接受
倒扁總部與警方協調 下午將再度封鎖凱道
新台幣兌美元匯率貶4分 收32.920元
新台幣兌美元貶4分 成交6.96億美元
中小企業協會:罷工傷害全民產業界 堅決反對
學者：罷工衝擊經濟大 社會不宜貿然發動
金管會研擬交通事故特補基金可投資ETF
櫃買中心:明年起獨立董事適任條件趨嚴
上週外資買超199.93億元 大買中環2.41萬張
人潮湧進凱道再度封鎖 靜坐民眾情緒亢奮
日圓走貶 新台幣兌美元貶4分收32.92元
亞太影展台灣參賽片 英勇戰士俏姑娘等獲選
20日截止報名金馬獎催片 憂心動畫長片從缺
落實經續會共識 政院強化促參機制提升成效
倒扁靜坐兩人送急診 但無大礙
瀚歆國際職業高球賽明開打 高手拼10萬美元
消弭職災 勞委會補助中小企業設備
月眉國際開發債權9月21日二度拍賣
施明德籲連宋王馬與呂李會談 促扁下台
旅外職棒三投齊發光 陳總統發賀電祝賀
十月罷工？工商團體：勿傷台灣命脈與根本
台灣旅行團吉林死亡車禍 海基會協助善後
期交所明收盤後 調降黃金期貨保證金13%
倒扁集會遇下班車潮 交警全力疏導
農委會：75項農產品今年底導入生產履歷
漂流木變木炭用途多 解決石門水庫環境問題
雲林斃死豬流入市面 檢調懷疑摻雜合法販售
學生參與倒扁 建中校長：不鼓勵不禁止
重新封鎖凱道 馬英九:警方將說明
檢查局長曾銘宗上任 施俊吉盼塑造專業金檢
行政院：呂桔誠回歸民間財金領域
十月大罷工？行政院：衝擊社會安全經濟發展
呂桔誠:已向蘇揆婉拒任何公職安排 回歸民間
建中學生劉聖豪換心後 奮戰肝腎衰竭
農委會擬2009取消稻穀保價收購 改直接給付
台灣二旅客吉林意外喪生 家屬明赴中國善後
學者:若屬政治罷工 勞工要自行承擔責任
施明德：扁應自提下台條件 作為退場機制
旺旺蔡衍明疑涉違規西進 經部：查處難度高
花蓮減門血案 遺留菸蒂DNA比對非劉志勤所有
朝野會談促扁下台？國親：不排除任何可能
愛心食物過多反成災 靜坐民眾應防胃腸疾病
黨員參與倒扁靜坐 民進黨擬送中常會討論
中研院:院長保有美國籍有助推動國際學術交流
盧秀燕：美官員暗示軍購案最後通牒十月底
倒扁活動與規劃不同？施明德：修正不丟臉
民進黨：倒扁靜坐應準時結束 沒有交換條件
北台灣連日大雨 翡翠石門等水庫進帳豐
花蓮五死案 檢方否認有劉氏夫妻求救電話
反貪靜坐續提915圍城 北市警局核准路線
915圍城遊行 學生放學動線恐受影響
今晚至明晨 台灣局部地區大雨或豪雨
經建會:政治活動不應拖累經濟 罷工萬不可行
陳瑞仁：總統同意應訊 本案無涉憲政爭議
經建會：明年底在台舉辦首屆F2國際賽車賽
中華電領先開通HSDPA 宣告3.5G時代來臨
倒扁靜坐首遇下班車潮 車輛走走停停
消保會查25縣市118家KTV 逾3成消安堪虞
蘇起指P3C將放行 國民黨:一定程度代表黨意見
微軟：技術中心成立2年 產值達46億元
消費低迷 精品特賣折扣下至1到5折
央行：超額準備平均數降低 無沖銷不足
民航局提111件噪音補助違規案 檢調密集調查
原住民升學命題研習會 盼各族方言趨標準化
天使隊成員現身拒馬前 執勤員警一場虛驚
工總：不應罷工讓台灣產業發展停擺空轉
職棒中信投打俱佳 8：2力克統一
中國信託與彩券經銷商爭議落幕 將儘速簽約
第一屆亞洲大學男籃賽 中華首戰七分不敵南韓
嘉縣溪口鄉父女受困沙洲 消防隊員救出
原基法推動會：原住民族土地歸原民會主管
倒扁第三天 群眾擬占景福門圓環遭警攔阻
想從遊行變罷工 施明德天真浪漫過了頭
倒扁運動靜坐改遊行 失控機率高 馬市長不能掉以輕心
法人：台股6800點賣壓待量能消化
期貨商：台股短線面臨較大賣壓
台股開盤上漲4.50點為6698.38點
珊珊增強為中颱 是否朝台灣來再觀察兩天
倒扁民眾徹夜情緒高昂 六時歸還凱道四車道
日圓疲軟 新台幣匯率開盤走貶
倒扁狀況若升 警政署將介入拱衛中央
嘉義縣新港飴獲選台灣最IN在地美食
降油價? 陳瑞隆不鬆口 研議回歸市場機制
大型股疲軟 台股平盤下震盪
台灣旅行團罹難旅客家屬經首爾赴中國善後
癮君子戒菸不孤單 撥戒菸專線還有禮物拿
倒扁集會 馬英九：沒有嚴重到影響社會秩序
六大天王促扁下台？民進黨批施明德陽謀
陳瑞隆：國營事業不能罷工 也不許怠工
花蓮五死案 警方不排除劉氏夫妻涉案可能
邱毅擬提二次罷免 籲民進黨立委參與連署
圍城遊行申請獲准 蘇揆盼平和落幕
東雲紡織新市廠氣爆 一人送醫
日圓疲軟 新台幣午盤小升0.2分暫收
下半年電腦安全威脅增 業者籲防範間諜程式
身心障礙者愛心月餅 蘇揆賣力推銷
高檢署談馬英九？主計處：特別費核銷合規定
政治紛擾 台灣投資人信心指數創近21個月新低
投信:投資人信心指數創新低 長線佈局點浮現
原民團體連署反對非原住民原民台長
台北股市收盤下跌68.15點
亞洲股市疲弱 台股震盪收黑
9月台指期下跌60點 逆價差37.73點
油價跌中油未反應 消基會批違反油價調整原則
9月電子期跌2.15點 金融期下跌0.2點
投資人缺乏信心 台股收盤下跌68.15點
唐碧娥率加油團赴美 為王建民出賽加油
農糧署：今年文旦增產8% 品質高
斃死豬肉流入市面 嘉義查扣九十公斤排骨酥
瀚歆職業高球賽 鍾春興和謝錦昇並列第一
花蓮五死案 警方逐步釐清劉氏夫妻行蹤
小宅化盛行 低總價房屋銷售熱絡
橘營：扁先下台 再談共商政局
新台幣兌美元匯率升0.6分 收32.914元
新台幣兌美元升0.6分 成交7.65億美元
北市警：逾申請期限 16、17日反貪遊行不可
學校營養師不足 教部：明年編列2億元人事費
蘇進強：願與各政黨共商穩定社會
花蓮五死案 警方仍難以確認死亡時間順序
衛戌總統部隊指揮部 軍方：適度調整部署
無盟：開議後提二次罷免總統案
政院定調續推促參政策 擬建立促參專業中心
台灣社：916凱道10萬人集會 府院黨高層參加
蜂蜜真假難辨？ 農糧署：向蜂農直購最純正
花蓮五死案 警方亟欲查明劉氏夫妻生活習性
台灣之光王建民 南山人壽獨家贊助全紀錄
清大喜事連連 十位師生獲五大獎項慶豐收
油價調降否？能源局：讓中油去算
外資看好台灣DRAM族群 華亞目標價47元
全台大雨不斷 登革熱本土病例攀至163例
謝欣霓：馬英九特支費當生活費 涉貪污
財務困境 法院裁定重整月眉國際公司
NCC:新聞用舊畫面影響公共秩序 可個案處理
調查：台灣第四季聘僱需求下滑 居亞太之末
預防狼人再犯 法務部辦專業測謊人員訓練班
黃敏惠表揚國際數學暨心算比賽獲獎選手
王金平會楊甦棣 指美不干涉台灣內政
美元買賣力道相當 新台幣平盤震盪收升0.6分
台電近期發行無擔保公司債120億元
協商後扁？王金平：馬英九才是好人選
主計處：2005年台灣原油進口值占總進口1成
地價稅申請自用住宅用地稅率應9月22前申請
台電中油工會：尚無罷工規劃
在野擬提罷免總統案 民進黨團：不苟同
亞洲萬里通動感挑戰賽 民眾體驗極限精神
嘉基:中老年人便秘 中醫把脈調整飲食可改善
高雄港八月貨櫃裝卸量創有史來單月新高
台聯黨員籲台灣名義入聯合國 施明德：作秀
十月罷工？李應元：勞工生計才是關切重點
富時指數年度評量 台灣仍列先進新興市場
大林慈濟醫院引進正子造影 造福癌症病患
經部研議油價調整機制 維持亞洲鄰國最低價
高雄港八月貨櫃裝卸量 創單月新高
審計部：依法審核國務機要費 無雙重標準
英國富時指數未調升台股評等 政府漸進改革
李應元會王金平 未談倒扁罷工
花蓮五死案 劉氏夫妻可能列為犯罪嫌疑人
金管會：上市櫃赴中國投資收益匯回比率微升
富邦台灣科技ETF今掛牌上市
財經部會研議提供財政補助 鼓勵地方招商
聯貸競爭大 匯豐創新商品開發委託貸款業務
屏東商業學院演講 王金平:格局決定結局
台灣金融業赴越設分行 金管會:越方正面回應
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地方特產精緻化 網路行銷台灣三寶
簡錫(土皆)：續爭取十六至十八日圍城遊行
反貪腐靜坐第四天 零星狀況不斷
海關查獲進口仿冒品香菸LV皮件化妝品居多
傳查黑中心將約談馬英九 市府：暫不回應
倒扁靜坐持續 府院黨研商因應
主計處：今年前8月離婚逾4萬3千對
消保會指定衛生署為KTV空氣品管主管機關
有線電視擬2-4年內數位化 頻道分組付費有望
kijiji免費廣告網站舉辦神租大賽
辜仲瑩忙做善事 不回應開發金經營問題
民進黨提追討不當黨產公投案 送中選會處理
鄭運鵬：府院黨應提解決倒扁僵局議程
國防部：國軍官兵若有違行政中立 依法處理
顏慶章：復華金與元京證合併後設審計委員會
罷工倒扁？國民黨反對
陳瑞隆：國營事業工會無意發動罷工
府院黨：支援台灣社16日集會 慎防衝突
半年改善治安支票 蘇揆十五日說明
調查：退休生活安排 近5成屬於健康型
台灣工銀積極擴充事業版圖國際化布局
私劣菸酒查緝會報 國庫署提多項查緝措施
關心倒扁靜坐民眾 馬英九明送早餐
數位相機新技術 文字檔轉存隨身看
國際油價近日大跌 中油估下半年仍居高檔
稅捐處：以即期支票繳稅不加徵滯納金
胡勝正：全國性罷工將衝擊第四季經濟
職棒雷鵬八局好投 LA NEW3：1勝統一
官員：倒扁靜坐不影響既有兩岸觀光談判
亞洲大學男籃賽 中華大勝蒙古開胡
選北市長？泛藍高層：宋楚瑜九月底前決定
台灣設計師法國發光 獲酩悅香檳之邀 創新作
防劣質觀光商品充市 施茂林:加強取締鏢客
反貪腐運動 現場救護站服務150人次
台北縣府：捷運環狀線維持原規劃
反貪腐靜坐 一民眾辱罵警察遭逮捕
陸委會：中審查外國通訊社報導 大開民主倒車
台灣民主工程 進入震盪療法
倒扁縱成 對立依舊
馬市長應中立 以免重蹈覆轍
媒體渲染倒扁新聞 混淆視聽
退學生 假英雄 偽君子
倒扁活動看到台灣社會隱憂
倒扁 就是要動亂
施明德的盲點
憲改換退場絕不可行
要罷工 請泛藍媒體先罷工
纜車弊案 一廠商涉行賄遭羈押禁見
法人：台股回測6602點缺口壓力仍在
期貨商：台股技術面偏弱 回歸整理格局
馬英九凱道送早餐 帶領群眾喊阿扁下台
台股開盤上漲61.98點為6687.71點
全台天氣不穩定 氣象局持續發大雨特報
颱風東北風共伴 周休假日北部可能風強雨大
馬英九凱道送早餐 帶領群眾喊阿扁下台
凱道綁紅絲帶 范可欽：人民怒火包圍總統府
挽救坪林包種茶 坪林吵茶藝術季摸彩大放送
集邦：DRAM現貨價短線漲幅大 恐有下修疑慮
日圓疲軟 新台幣匯率狹幅震盪
推廣截切蔬果 台南農改場舉辦觀摩發表會
中芯反控 台積電：正在研究 暫不評論
台股跳空大漲 盤中中概新主流竄出
施明德：除上帝在後面外 沒有任何綠營大老
聯大開議拒絕台灣提案 外交部：將提出異議
否認蘇下王上傳聞 王金平：人不能不自量力
油價跌破65美元 牽動石化原料價格走勢
王金平組閣？馬英九：拉夫方式證明會失敗
反貪腐靜坐 蘇揆：勿影響民眾生活國家經濟
立法院將開議 蘇揆要求部會首長勿出國
王證實呂副為辦太平洋國會連線 邀宴各黨鞭
國民黨團：中油三天內不降油價 將大刪預算
消保會抽檢市售尿布 成人款品質不合格逾2成
呂王邀宴立院黨團 府：籌組太平洋國會連線
蘇下王上？ 國民黨團：組閣與倒扁是兩回事
叩關聯合國又失利 外交部：加入名稱非問題
余朝權：競爭消保政策加強合作 增進消費者福祉
中國審查外國通訊社報導 政院：走回頭路
日圓疲弱 新台幣午盤暫貶1.6分
國際油價跌 中油:慎重思考調降油價
ＧＰＳ追斃死豬流向 全台110部清運車全納管
聯大開議拒台灣提案 行政院：違反人權
台北股市收盤上漲39.14點
蘇揆籲立院支持陽光法案 完備廉能政治
十月換閣揆？總統府：不實報導
台股觀望氣氛濃 開高震盪收中紅
台北股市反彈 上漲39.14點
9月台指期上漲56點 逆價差20.87點
9月電子期上漲3.10點 金融期下跌1.0點
公職人員財產申報法修正 擴大對象加重處罰
陳總統邀宏國總統十月訪台 為國慶大典增光
招聯會下設甄選入學與考試入學分發兩委員會
外交部：未來聯大推案策略不排除任何可能性
新台幣兌美元匯率升1.7分 收32.897元
雨天助扁？ 倒扁總部：游錫(方方土)沒良心
有能力願組閣？王金平：別張冠李戴
經建會同意25億元 打造北彰化快速公路網
人壽業者推出全台首創專業骨折險
新台幣兌美元升1.7分 成交6.8億美元
王金平：義不容辭支持凱道反貪腐靜坐
總統接見宏國議長：國會議長是邁向總統的近路
行政院會通過金管會檢查局組織法草案
國中老師帶學生繞行凱道 北市教育局不同意
馬英九：若國民黨主導靜坐 可能一場雨就沖掉了
王金平：呂秀蓮邀餐敘 盼朝野黨團別缺席
台灣名義入UN？外交部：相關單位共同研議
清查電信詐騙 警政署發動第四波靖頻專案
施明德：反對罷工 堅持愛與非暴力倒扁原則
法務部:上半年性侵案起訴率五成三定罪率九成
首架兩岸直航醫療包機 明廣州飛台灣
中央日報網路報開台 馬英九：新的活路模式
精英獎得主詹詠然 拜訪體委會主委表謝意
躁鬱症病友莊桂香代言 書寫運動當心靈復健
監所人員穿制服倒扁 法務部：不妥
冤獄賠償法修正草案 死刑撫慰金最高3000萬
營建署:若縣市未課徵道路使用費 將減少補助
中國管理境內外國媒體發稿 台灣記協譴責
國親參加國慶穿紅衣？王金平：不干涉
若黨政軍介入原民台 虞戡平會清楚表態
駐索大使陳俊賢離任接受索國政府盛宴歡送
吳明基獲選為生技中心執行長
可待因咳嗽糖漿傷幼兒 衛署要求加註警語
財部:9至12月統一發票 多增100萬個中獎機會
北監:監獄管理人靜坐不違法 但違反行政規定
九一六凱道集會 民進黨決議發動員令
裴在美新書 從藝術創作者角度觀察文藝價值
民進黨南縣黨部招募北上挺扁團 半天額滿
貿協營建業中東拓銷團在阿聯大有斬獲
綠營議員抨教師帶學生倒扁 教局：瞭解中
遠傳試推HSDPA 9月底網卡上市
教育部開放成績優異大學生直接修博士學位
台股收紅 新台幣匯率止貶回升1.7分收盤
夜宴激情戲 葛優:手是我的 身體不是章子怡
避免假資優班 教育部通過修正相關辦法
壽險業者：必要外科整形 才能申請保險理賠
富邦金擬參股廈門商銀？金管會：將進行了解
民進黨民調:7成6反罷工 馬英九滿意度降至4成5
央行發函富時指數 強調未限制外資進出
首例兩岸緊急醫療包機 明天成行
觀光客運包機同步協商 陸委會不排除可能性
倒扁靜坐第五天 央行：外匯機制運作良好
重設廣電處向NCC搶人？ 新聞局否認
舞蹈結合數位藝術 古名伸舞團11月登場展創意
陳瑞隆鬆口 中油近日可望調降油價
學生登台倒扁 學者:激情過後 將承受大壓力
銀行員工會全國聯合會：不會推聯合罷工
中國商銀工會:罷工願結合倒扁 同業:不跟進
簡錫(土皆)：圍城無回應 非暴力包圍總統府
胡勝正：台灣油價應維持在亞洲最低價區
McAfee 提出巴克雷電腦病毒解毒程式
富邦金否認與廈門商銀簽訂參股協議
媒觀會:媒體過度報導反貪腐靜坐排擠其他新聞
府方人士：總統不排除參加916凱道活動
東森幼幼尼克國際兒童頻道 打造YOYO NICK
罷工擬結合倒扁 勞委會:訴求需考量適法性
巴黎我愛你 女主角金馬影展登台
男子恐嚇知名飲料公司勒索鉅金 人贓俱獲
陸軍排雷部隊可望月底 展開金門排雷作業
第095098期38樂合彩開獎結果
民進黨將發動員令 呂秀蓮陳唐山針鋒相對
協助弱勢脫貧 行政院社福旗艦計畫明天出爐
中油:14日零時起 汽油降0.5元 柴油降0.3元
標普澄清 未指台灣主權已達降等情境
僑銀工會澄清：未討論也未通過倒扁罷工案
中油：14日零時起 汽油降0.5元 柴油降0.3元
中銀工會罷工願結合倒扁 財部：看是否合法
國際油價大跌 中油宣布調降國內汽柴油價格
Lenovo聯想商用PC與AMD合作
最愛還是媒體 鄭優22日接任央廣董事長
金價盤中跌破580美元 專家：仍非有效支撐
醫療包機首載中風病人 後續送受傷台灣旅客
與北檢檢察長同桌引爭議 顧立雄：沒有不當
信用卡紅利積點取消？金管會：拋出議題討論
非暴力包圍總統府？府：尊重法制 盼和平落幕
拉艦案偵查已近尾聲 吳英昭：將給國人交代
微軟發布安全公告 用戶應立即更新程式
意圖篡位？呂秀蓮：不符事實 保留法律追訴權
王世堅：馬英九縱容 北市府選擇性不執法
何志欽宣示加強追欠稅 檢討實物抵繳贈與稅
業者發表全世界第一台為iPod打造液晶螢幕
亞洲大學男籃賽 南韓狂勝中國 香港擊敗蒙古
中油調降油價 法人：對台股影響不大
職棒羅伯森八局好投 統一7：3勝LA NEW
調查局全台同步掃蕩重利及暴力討債集團
台電輸變電所工程爆弊端 檢調展開搜索約談
中油調降油價 運輸業：不會產生立即影響
職棒兄弟九局大反撲8：6逆轉勝中信
中油降油價 胡勝正:台灣全年CPI可望低於2%
原油跌中油降價 石化原料價是否回檔待觀察
總統：以台灣新會員名義申請入UN 回應民意
台電人員涉行賄遭檢調約談 台電：配合調查
靜坐第五天熄燈後 群眾仍不肯散去
陳總統:台灣爭取二千三百萬人聯合國代表權
夏千福：美國關注台灣立法院下會期國防預算
IFJ譴責中國箝制外國通訊社新聞自由
波士頓新聞組投書強調台灣有權參與聯合國
陳總統：台灣與日本可成為安全合作夥伴
紐約太陽報記者：聯合國貪腐台灣為何想加入
台灣友邦認為台灣應思索新策略參與聯合國
夏千福：美國重視陳總統六八重申四不
夏立言：聯合國不能依政治考量做成決議
中國網球公開賽 王宇佐第二輪遭淘汰
民意要求中立 面對政治抗爭 馬市長不能裁判身兼球員 以免重蹈覆轍
歐洲議會「中國報告」 尊重台灣領土主權完整
允許交通要衝作政治集會 北市府處置失當
部分媒體渲染倒扁及罷工新聞 相關團體駁斥
輸變電所弊案 官員及廠商移送北檢複訊
男子凌晨攜美工刀進入倒扁靜坐區 遭警制止
法人：台股追價買盤無力 保守因應
期貨商：台指期技術面偏弱 行情可能下修
颱風明接近台灣 台灣北部連三天可能大風雨
台股開盤上漲22.70點 為6687.57點
李恕權伴宋楚瑜 徹夜靜坐並參加升旗
中油降油價 台塑石化上午10時跟進
美元回跌 新台幣匯率走升
陳總統高雄贈童書 遭倒扁人士抗議
台股紅翻黑 盤中金融股撐盤
綠委：政治性罷工 就以消費者力量抵制
扁友會：被動發動員令參與台灣社16日集會
富士康挹注 鴻海集團今年營收可突破1.2兆
施明德：納粹墨索里尼才會動員群眾
915遊行 北市警局:有安全縱深 未逾越集遊法
廣州製解結丸含馬兜鈴酸 吃多恐致腎衰竭
罷工倒扁？蘇揆：傷害台灣經濟 應知所節制
BDI指數創近期新高 穀物運輸旺季激勵續揚
倒扁挺扁活動匯集北市 馬英九籲雙方節制
因應915遊行 北市警局明擴大交管措施
消基會抽檢兒童餐具41%標示不合格
有心人士意圖升高集會衝突？警方：無所悉
更年期荷爾蒙療法 避損聽力應選天然黃體素
出席九一六凱道集會？ 蘇揆：有工作在身
考試院通過修正調查特考應試科目
花蓮五死案 警方全力重建劉氏夫妻行蹤
王金平是否參選區域立委 十六日明朗
915圍城916集會陸續登場 蘇揆憂心對立激烈
台灣社16日集會 民進黨立委籲把愛找回來
氣象局最快可能下午發布珊珊颱風海上警報
胞兄籲扁知所進退？呂秀蓮不滿並向總統致歉
因應明晚915遊行 3800名警力上陣維安
期交所10月起提供網路語音查詢交易部位服務
公投以台灣名義加入聯合國 外交部：不排除
提供名額招社區高中潛力學生 台大成大贊同
花蓮五屍命案死者死狀不同 令警方感到困惑
無懼政治利空 外資9月首周淨匯入5.71億美元
倒扁罷工？施明德：討論結束 細節無可奉告
反貪16日台北車站集會 容納人數警方再評估
新竹生醫園區設施 2008年底完成
台股翻黑 新台幣升幅縮減 午盤小升0.7分
除PVC外本週泛用塑膠全面走低
施明德：執政黨動員反制 若流血扁負責
因應倒扁圍城遊行 博愛特區將擴大交管
台灣精品米食季起跑 蘇嘉全示範烤飯糰
台北股市收盤下跌66點
政治動盪信心不足 台股開高走低
八大類股全面下挫 台股下跌66.00點
綠營916動員 倒扁總部：當家惹事會出事
9月台指期下跌65點 與現貨逆價差19.87點
9月電子期下跌3.25點 金融期上漲1.0點
氣象局下午2:30發布中颱珊珊海上警報
中油降油價 陳瑞隆：邁向市場機制第一步
陳瑞隆:台灣經濟沒有罷工本錢
杜正勝：激情場所非學生學習成長好地方
嘉義挺扁活動開始報名 民眾熱烈響應
新台幣兌美元匯率貶1.8分 收32.915元
新台幣兌美元貶1.8分 成交7.49億美元
陳總統與高市政商界餐敘 挺扁反扁人士對嗆
陳總統贈書七千冊 偏遠地區及弱勢兒童受惠
罷工倒扁？馬英九：希望不要走到這一步
中油台塑降油價 公平會將了解是否聯合行為
杜善良：監委出缺嚴重憲政問題
陳總統參訪高雄岡山螺絲工廠
四種手術須術前標示 否則健保不給付
陳總統與政商界人士餐敘籲為陳菊拉抬選情
地院審全民電通掏空案 張俊宏:只核章無經營
民進黨憲改版本 立法怠惰可發動公投
扁為圍城流血負責？民進黨批施明德不負責
MIC:歐式個人式衛星導航系統將成產品主流
台鐵:因應倒扁靜坐 必要時列車過台北站不停
親民黨發言人謝公秉請辭 李鴻鈞接任
消基會：汽油至少應降價1元 並應持續調降
台灣首見液態新興毒品 搖頭橘子水要人命
馬英九：很多公務員穿紅內衣 我也要買
公務員誤植殺人犯 男子打零工二十九年
拚治安社區座談會基層造假數據？警政署澄清
南社：台北變亂唯馬英九是問
卡債風暴 寶華降台灣全年經濟成長率至4.25%
衛星導航應用將朝向互動服務發展 商機無限
搶商機 統一超因應遊行 台鐵門市擴大營業
雪隧取締速限放寬十公里 16日起實施
台股下跌 新台幣匯率由升轉貶1.8分收盤
杜哈亞運 中華代表團372名選手角逐34種運動
花蓮滅門血案 刑事局公布跡證籲勿以訛傳訛
路竹會成立美國分會 拓展醫療救援關懷層面
蔡力行:未來10到15年 半導體產業年成長約8%
兆豐銀:罷工與政治無關 確保客戶權益
賴聲川作品暗戀桃花源 將推出大陸及英文版
劉文雄反對蘇揆施政報告 立院開議議程未定
兩岸都會兒童 兒盟:台北近視多國際觀較優
幼兒常染輪狀病毒 衛署核准兩口服疫苗上市
奈米科技助傳產降成本翻身高科技 產值驚人
施明德：何時推罷工 一切掌握在我這裡
標檢局:加強查核廉價文具商品 維護學童安全
台中榮總一歲男童等待換心 挽救生命
金管會核准新光金控持股元富證券16%案
呂傳勝：陳總統應立即下台 接受司法調查
Kuro與IFPI和解 盼創新數位音樂局面
瀚歆國際職業高球賽 汪德昌繼續領先群雄
梁國源：台灣人口減少 短期不易提振內需
中油：沒有本錢再降油價
台灣社：916集會非挺扁或反制施明德
劉宅命案 警方發現劉氏夫婦案發前後行蹤
被動員即道具？綠營：施明德別詆毀南部民眾
旅行公會：台灣機票網詐騙票務 民眾莫上當
圍城遊行 北市動員警力逾四千人
F.I.R擔任捷運音樂大使 編創公益歌曲演出
又見斃死豬 防檢局籲業者勿以身試法
無線電頻率執掌 NCC：交部應尊重權限劃分
總統：透過群眾運動未審先判 不符國家體制
愛心無疆界 教部肯定大學生從事海外志工服務
兩岸人道包機首航 中風病患廣州直飛抵台
消保會：勿餵哺嬰兒韓國阿爾卑斯山羊奶粉
柯建銘：不建議也不贊成總統參加916集會
永慶房仲：民眾憂心政局 影響購屋意願
李登輝：街頭運動不能取代民主政治
半年改善治安 蘇揆明向人民報告
施明德：執政者發動群眾運動缺乏正當性
倒扁將罷工 綠營：不能無所不用其極
反貪腐總部：圍城之戰者上看五十萬人
李應元：莫將藍綠鬥爭轉化為勞資對立
教部統計:七成學校 已無髮禁規定
加強清理欠稅 財政部宣示五大任務
無擔保貸款總額限制 銀行公會擬提三建議案
經建會：醫療照顧運動服務業 增列入認證制度
兩岸緊急醫療包機載病患返台 游盈隆接機
鄭文燦：蘇揆扮政府首長角色 不參加916活動
信用卡紅利積點 銀行公會建議續維持
政局不安 逾半民眾對房市觀望
銀行員工會全國聯合會重申無聯合罷工計畫
施明德：蘇謝呂不出席916活動 已跨出第一步
央行：七月衍生性商品交易量金額下滑
林佳龍籲倒扁與挺扁支持者自制 避免衝突
法務部行政執行署加強追討欠稅大戶
綠營估916集會逾十萬人 林濁水不動員
台電六輸弊案 檢調發現廠商另涉軍方工程
標檢局赴量販抽檢文具燈具標示 查2件違規
金管會核准台北富邦銀合併富邦票券金融公司
外資持續加碼台股 惟里昂憂慮政治衝擊
呂秀蓮：親友倒扁言論 與我無關
賣場低價創商機 易售標示不明甚至黑心品
金管會核准新光金控持股元富證券16%
業者推出科技突破的雙向旋轉平板電腦
花蓮吉安滅門血案 物證鑑驗指向父親涉案
國務費案 檢調指調查進度已過半
916呂蘇謝不出席 民進黨：考量責任與使命
建構長期照護體系 政院列大溫暖旗艦計畫
台灣大引進BlackBerry 初期推兩款手機
亞洲大學男籃賽 中華大勝中國二十七分
台北陷紅潮 民眾抗議
靜坐圍城前夕 施明德：奮鬥到阿扁下台
中華職棒 兄弟十比九逆轉勝中信
期貨商：台指短線保守 宜採避險措施
台股盤前：法人建議暫且觀望 靜待中線買點
台股開盤下跌13.84點為6585.03點
珊珊颱風靠近台灣 今晚至明北部東部防豪雨
倒扁第七天 宋楚瑜：會來參加圍城之夜
法人：內需股將躍居亞洲股市主流
交易清淡 新台幣匯率狹幅盤整
金融電子撐盤 台股止跌反彈
高盛看俏下半年科技業景氣 首選九檔個股
氣象局今上午11:30發布珊珊颱風陸上警報
民進黨桃園縣黨部動員99輛遊覽車916挺扁
民進黨高縣公職人員發動民眾參加挺扁集會
不動產經紀人證照看俏 7成業者願加薪
游主席：台灣六年政治動盪肇因國家認同分歧
綠營：九一六凱道集會 泛綠要角來否不重要
男子持槍闖埔里農會 對空鳴槍搶92萬逃逸
民進黨916動員令 蔡煌瑯：沒有抗命空間
大雨助威 登革熱本土病例3天內激增16例
游錫（方方土）：馬英九訪美避見美議員
圍城遊行 台北捷運公司：凌晨一時發末班車
新台幣匯率12時貶0.7分 達32.922元
大宗物資現貨價看漲 飼料廠第4季有賺頭
立院有條件同意 蘇揆週二可施政報告
防動員民眾攜武器 警政署：會善盡臨檢之責
施明德：罷工行動未到勢在必行
謝長廷：圍城若出意外 馬英九應下台負責
政院刊廣告挺治安政績 國民黨團：圖文不符
珊珊逼近 農委會：農畜產品供應正常 勿搶購
氣象局暫緩發布陸上颱風警報
因應圍城遊行 博愛特區各校今下午提早放學
916集會民進黨總動員 手護民主手護台灣
科技業景氣看俏 高盛推薦9檔投資首選標的
拚治安廣告用錯圖表 行政院致歉
匯市量縮盤整 新台幣兌美元午盤暫貶0.7分
雲林發生兇殺案 借錢惹殺機胞妹刺死胞兄
國華產險收藏31幅畫作23日拍賣
親綠學者：政治領袖應對話 創造協商空間
中國傳SKII含鉻及釹 SKII:疑非正品
拚治安非六個月為止 政院續提強化作為策略
軍購檢察總長人事權案 未排入立院開議議程
台北股市收盤上漲82.22點
蘇揆：半年拚治安 傻瓜帶傻勁完成
蘇揆：明年起新出廠機車加設防竊辨識碼
花蓮五死案 警方追查徘徊現場可疑車輛
50萬元內金融消費爭議 評議委員會今起受理
9 月台指期漲90點 逆價差12.09點
集遊情勢緊張 侯友宜：保障合法 取締非法
螢光圍城今晚登場 蘇揆籲勿發生暴力行為
陳總統：叩關聯合國失利 更積極規劃新策略
9 月電子期上漲3.15點 金融期上漲20點
台股八大類股齊揚 上漲82.22點
民眾治安觀感 蘇揆：民調顯示往好的方向走
傳統醫藥訓練營 22友邦專家來台交流
建商:優惠房貸停辦不影響房市
美國在台協會新聞科科長王樂仁抵台就任
司法院:所得稅法第108條滯報金相關規定違憲
工程會:台北捷運環狀線廠商未通過審查
新台幣兌美元匯率貶2.1分 收32.936元
新台幣兌美元貶2.1分 成交6.345億美元
916挺台活動 楊文嘉：報名人數上看15萬人
六工商團體聯名籲理性抗爭 罷工將重創經濟
圍城遊行 施明德晚間率學生隊伍打頭陣
經建會：想在北市購屋 需不吃不喝8.7年
監院明後天開放參觀古蹟 備有獎問答紀念品
簡錫(土皆)：若圍城無回應 將採非暴力抗爭
2008年台灣至少18座12吋晶圓廠 密度冠全球
特支費案 馬英九：若被傳訊一定會配合
航空郵包藏毒 海關查獲六公斤K他命
中央畜產會17日起舉辦中秋烤肉免費提供肉品
吉林車禍傷者 可望明天搭醫療包機返台
經建會：房市景氣呈穩定偏多
倒扁螢光圍城前夕 部分民眾不適送醫
大甲媽小三通 陸委會給予行政支持
所得稅法第108條等規定違憲 財部：遵照辦理
要為衝突負責？民進黨團：親綠學者未審先判
國民黨:執政黨主席出訪應拚外交 非批在野黨
匯市清淡觀望 新台幣匯率貶值2.1分收盤
國民黨團：治安沒改善 蘇揆大言不慚
圍城前夕 國安基金密切觀察沒進場
嘉義縣市將出動三十八輛遊覽車北上挺扁
經濟部估2010年台灣半導體產值突破2兆元
中國SK-II檢出重金屬 衛署要求台灣產品送檢
國民黨:無論倒扁或挺扁 誰先動手誰就是輸家
蘇煥智籲陳總統勿出席街頭挺扁活動
圍城出發 施明德：如我遭不測 大家繼續走
烽火下的記憶特展 傳達珍惜生命熱愛土地
公平會將規範收視調查需揭露調查方式等資訊
朱立倫：公民複決方式決定總統去留
消基會：威寶3G糾紛多 籲NCC與公平會調查
工業局:台積電竹科新設研發中心 用地有進展
民進黨團：施明德勿在紅色迷惑中過度膨脹
瀚歆國際職業高球賽 呂文德奪得冠軍
2006新浪月餅大賞晶華半島分獲傳統創意冠軍
允盛科技廣告不實 公平會罰18萬元
中國調高出口退稅率 高盛:反將擴大順差
國民黨發動反貪腐公投 追究貪腐國家領導人
美崙國中足球小將全紀錄 奇蹟的夏天做公益
配合應考類群 98年四技二專數學科測驗卷調整
反貪腐圍城遊行啟動 施明德籲持續奮鬥
915遊行 警政署長侯友宜坐鎮因應
國泰2號REITs申購達338億元 超額認購4.7倍
2006全民資安健檢 免費把脈電腦安全
倒扁圍城煙火口號帶動氣氛 秩序良好
農委會經部央行人事局 獲年度消保考評優等
915遊行 警方估算已有十五萬人參加
消保會建議銀行公會 信用卡違約金應寬限
第一期稻作收購完成 約增加農民收益20多億
倒扁圍城遊行 施茂林籲民眾勿有不法行為
主計處：1至7月金馬小三通往來逾18萬人次
城市文化高峰論壇 北市分享文化推動策略
915圍城遊行靜坐 周邊超商增人力及鋪貨量
蔡堆:搭火車民眾盡量利用捷運進出台北車站
防制電話詐騙 施茂林：查緝買賣人頭帳戶
915遊行 男子燃放信號彈遭警方留置偵訊
圍城遊行人數持續攀升 施明德返回凱道
ING台北國際馬拉松暖身賽 明天在高雄登場
雅虎奇摩全球同步提供進階版Beta電子信箱
吉林車禍 海基會籲海協會協助搭醫療包機
圍城完成 凱道人群未散
鐵路警察局維安警力增至千人
圍城之夜 府方人士：陳總統心情如常
雷曼:台灣金融股獲利觸底 營收走勢投資關鍵
擔心台北車站擠爆 台鐵籲主辦單位疏散人潮
亞洲大學男籃賽 中華預賽第二晉級四強
國軍捍馬車吊車採購爆弊端 陸總一上校收押
圍城遊行塞爆周邊道路 忠孝西路被迫封閉
915遊行 馬英九:過程平和 盼為今後集遊典範
圍城遊行擠滿人 中正紀念堂週邊成夜市
台鐵加開列車 協助疏運倒扁活動民眾返家
捷運塞爆 晚間總運量增二十到三十萬人
915遊行落幕 北市警局重點淨空凱道疏散人潮
中華職棒 興農延長賽不敵誠泰 苦吞六連敗
完成圍城 施明德下跪高喊台灣人民勝利
圍城完成 反貪腐靜坐轉進台鐵台北車站
圍城遊行人多垃圾不多 北市要求限期清理
倒扁圍城 遊行隊伍人潮不斷
魏耀乾：十八日至二十日晚間連續圍城
MLB 王建民戰紅襪 因雨延十八日凌晨舉行
美宗教自由報告：台灣是宗教自由國家
中國再度名列美宗教自由報告特別關切國家
紐約太陽報：台灣將以新策略推動加入聯合國
兩名吉林車禍台灣傷患抵北京 國台辦探視
宜蘭清晨發生規模4.6地震 太魯閣震度5級
倫敦台灣電影節登場 首映片獲熱烈迴響
環球音樂：YouTube等熱門網站可能涉及侵權
被驗出違禁成份 九款SK-II在中國可退貨
第四屆台灣國際動畫影展17日影圖館歡樂登場
圍城人數膨風 灌票戲碼翻版
北極臭氧層稀薄 去年冬季變薄百分之二十
印度將成立亞洲第一座人類基因銀行
圍城落幕 院黨慶幸沒有暴力發生
915遊行落幕 凱道入夜順利淨空
颱風加速遠離 台灣北部東部防大雨豪雨
圍城激情落幕 台北街頭恢復平靜
游錫（方方土）：不清楚呂蘇謝是否參加挺扁
打發心中悶氣 台中市二千多人北上挺扁
不只扶助弱勢家庭 台中家扶用行動愛地球
馬英九：與施明德有很多溝通管道
916挺台灣集會 雲林動員百輛遊覽車北上
響應環境清潔日 高縣掃街誓師大會
台灣社集會下午登場 楊文嘉：人數破15萬
915圍城成功 國民黨團：人民意志的展現
國道五號頭城收費站 18日零時起開始收費
圍城遊行 台北捷運總運量爆新高
螢光圍城後遍地開花？施明德：歡迎各地響應
馬英九堅持只要合法集會就提供方便與自由
楊秋興︰圍城人數出乎預料 值得民進黨省思
許添財不贊成凱道挺扁集會 但會參加
施明德：挺扁若成藍綠對決 台灣不可能安全
馬英九：盼台灣社集會遊行活動和平舉行
九一五圍城 民進黨團：尊重人民集會自由
施明德下午出席中外記者會 回答媒體提問
因應兩場大型集會 警方動員兩千八百名警力
颱風環流攪局 全台志工風雨無阻清掃台灣
珊珊颱風轉向 嘉義地區仍颳起六級陣風
環保署長帶頭清淨家園 掃除登革熱防疫死角
陳總統抵澎主持扶幼館落成啟用典禮
防範非法訂票 台鐵網路訂票增亂數圖片碼
陳總統：大家要珍惜得來不易的民主法治
氣象局14:30分解除珊珊颱風警報
經濟部 6國營事業前 8月累計虧損332億元
經建會:沙國與科威特 台灣外貿新星
陳總統與澎湖中小企業座談地方建設
上市櫃公司8月營收154家創歷史新高
無線射頻RFID最具潛力科技 創造台灣新國力
916集會登場 侯友宜:嚴正執法不容挑釁
紡研所:未來4年智慧型紡品商機500億美元
聯準會集會前夕 業者估台債下週盤整為主
銀行頭寸多 即使停辦優惠房貸 房貸利率仍低
陳唐山：陳總統保證做到二００八的五二０
IDC:PDA整合手機 台灣第2季市佔率攀升至87%
總統盃慢壘賽明開賽 參賽人數將達五萬餘人
倒扁風潮若蔓延 「馬立強」不擔心失控
民眾凱道高喊台灣加油 台灣社宣布現場15萬人
林義傑挑戰極地後 將再挑戰撒哈拉沙漠
保智總隊在金門破獲盜版光碟網路供應商
梁國源:台灣經濟成長率突破4% 存有3大風險
水保局推出土石流大富翁遊戲 強化宣導效果
王金平未登記黨內選區經營 視同不選區域立委
嘉義林管處破獲盜伐牛樟案 嫌犯聞風逃逸
倒扁靜坐移師台北車站 首日秩序尚稱良好
ING馬拉松暖身賽 鄭子健奪得三冠王
財部:大學附設托兒所教師薪資不能免稅
商品期貨走勢疲弱不振 原物料後市看法分歧
學者:資訊揭露宜主動採高標準 提振企業形象
金價急回修正 有助洗清浮額吸引實質需求
今年起購置自動化設備安裝費 無投資抵減
2006世界太陽能車賽揭幕
挺扁集會媒體遭攻擊 北市警局追查施暴者
外資：亞股具資產配置條件 價值不容忽視
倒扁總部18日設高雄分場 29日高雄圍城
竹縣下屆立委參選 國民黨將以民調協調人選
另類挺扁 民進黨台東辦新陽光新契約說明會
媒體遭嗆 鄭文燦籲尊重採訪權維護記者安全
916集會 游錫（方方土）：不能讓紅色恐怖打倒
吉林車禍傷者 十九日搭醫療包機返台
媒體凱道採訪遭干擾 國民黨譴責暴力
記者採訪遭干擾 馬英九：應避免衝突重演
黨籍立委提倒閣連署 國民黨團：再研議
竹市米粉摃丸節 成功挑戰兩萬公分長米粉
綠黨人員分至倒扁挺扁處 籲挺台灣生態環境
施明德：綠營內鬥已質變
陳瑞榮允諾毛巾業者提升競爭力開拓市場
916集會 民進黨：成功呈現不同於倒扁的聲音
採訪遭干擾 中天：台灣新聞史上陰暗的一天
施明德：罷工影響層面大 將秉持良心決定
陳瑞隆允諾湖山水庫保甲山土地救濟金發放
記者穿紅外套遭追打 民視：請多給媒體空間
916凱道集會群眾情緒亢奮 活動準時結束
旺季到 儀器設備業營運第三季屢創佳績
邱毅等五立委登記高市黨內選區經營
916集會 多位獨派大老力挺陳總統
中國要求台灣花協更名，AIPH取消瀋陽年會
媒體採訪916活動遭干擾 台灣社道歉
李登輝怒禁台聯參加916活動？ 台聯否認
倒扁挺扁活動齊登場 捷運運量未明顯增加
一起玩音樂也搞圍城! 沒看完28組表演不准走
中華職棒 統一獅火力全開 12：3大勝兄弟象
一挺扁婦女被倒扁群眾毆傷 施暴者趁亂逃逸
挺扁反扁街頭相遇 零星衝突警方處置未擴大
亞洲大學男籃賽 中華險勝中國取得爭冠資格
挺扁倒扁活動五人送急診 其中一女被毆傷
挺扁民眾遭毆送醫 民進黨台灣社譴責暴力
東北車禍 台灣傷患將自吉林乘包機直航回台
中華職棒 鯨熊之戰4：4握手言和
施明德：17日遊行可能性不大 堅守台北主戰場
台塑集團將在成都設立醫院
真正鳳梨酥始祖 原本是義美食品
媒體暴力遭實體暴力反噬 終於自食惡果
挺扁婦女遭反扁者毆傷 警政署:不容暴力尋釁
916凱道集會參與人數 北市警局估五萬五千人
台灣各地今短暫雨 天氣涼爽
朱俊曉擬提倒閣案 王金平：維持中立
王金平重申：支持林益世 不急著決定未來
反貪靜坐遍地開花？ 侯友宜：警力吃緊
監委同意權 王金平：馬宋同意二分之一門檻
國會將開議 王金平盼外界紛擾勿進立法院
國民黨團下會期推動四大陽光七大優先法案
PC旺季帶動 DRAM第三季營收可望續創新高
9.5億助聖文森建機場？外交部：經評估過
國合會與國內醫院組南太醫療團 18日出發
馬英九：如贊成倒閣會告訴國民黨立院黨團
王麗萍：倒扁行動不會移師外縣市
前7月國內能源供給增3.7% 消費增加2.9%
916媒體遭攻擊 施明德對粗暴行為感到悲傷
台灣生產愛滋疫苗 人體臨床實驗蓄勢待發
七大工業國促升人民幣 匯銀估台幣可望回升
馬英九：要讓阿扁下台 必須三股力量匯流
男子駕車拒捕遭擊斃 警方清查有無執法過當
數位相機廠商進入旺季出貨高峰期
中國東北車禍傷者 19日搭醫療包機返台
台股指數年增率落後日韓及香港
學校餐廳禁用免洗餐具 首波稽查2家違規
陳總統訪視南投縣 倒扁挺扁聲浪隨行
消保會明天了解台灣sasa售SKII來源
台聯明提優先法案 盼新會期朝野冷靜協商
柯承恩：中經院黑函風波非請辭導火線
反貪腐總部：避免升高對立 暫停大型活動
中研院:行政院228研究報告有些描述偏離史實
Vista明年首季上市 明年PC銷售量估成長15%
Fortinet:八月網路威脅驟減 疑病毒作者放假
美菠菜遭大腸桿菌污染 衛署要求賣場下架
專家:美明年恐降息 定存美元宜注意匯兌風險
挺扁黨員途中猝死 陳總統上香慰問家屬
立院新會期 四優先法案考驗財長溝通能力
部分電視台語音投票 簡訊資費偏高 NCC要查
游錫（方方土）探視遭紅衣男毆打婦女
反貪陽光青年團成軍 號召學子反貪腐
政院228報告偏離史實？陳儀深：不專業說法
海基會：吉林車禍醫療包機 19日返台
歡喜婆婆遭毆 民進黨婦女部譴責暴力
成功與景美兩所高中否認約談參與圍城學生
明零時起 車輛通過雪山遂道收通行費
南社再籲呂秀蓮支持總統做滿任期
亞洲大學男籃賽 中華失利南韓奪冠
賴澤涵:若有新證據推翻政院228報告 可接受
游錫（方方土）批紅潮 指警政署雙重標準
中華職棒熊3：2勝鯨 魔術數字降為6
處理倒扁雙重標準? 侯友宜:一視同仁
台灣名義入聯合國案 總統指示呂秀蓮研議
施明德：陳總統下台只是一剎那的事
全壘打對全壘打 中華職棒統一險勝兄弟
民進黨新陽光說明會 批倒扁挺陳總統
李登輝呼籲日本率先終結「一中」荒唐故事
日議員：從倒扁活動看台灣並非民主主義國家
石瑞琦盼二代台僑結合專長市場需求發揮優勢
IMF調查：亞洲國家受高油價影響最大
IMF：亞洲貧富懸殊日益惡化 出現社會兩極化
IMF新加坡會議 中國等會員國地位可望提高
台商權益保障會談明登場 將提土地稅務問題
程翔妻子：上訴將指出中國搜證程序出錯
倒扁是否演變成倒馬？廈大知名涉台學者關切
王在希：今年兩岸貿易額將突破千億美元
港評：台北圍城 震撼中國
江丙坤將與中共台辦談台商權益並發表共識
台灣同鄉參加渥太華泰利法克斯慢跑活動
全球首名女太空遊客準備升空
印度資訊硬體產品嚴重短缺
世跆賽個人賽落幕 中華隊戰績不佳
亞洲大學男籃賽 中華失利南韓奪冠
李啟源:電影具文化傳承要角 需政府投入保護
916多少人參與？讓照片說話
國道五號頭城收費站 今天零時起正式收費
法人：台股技術面轉強 業績股可望補漲
期貨商：台股可望重回基本面 不宜過度看淡
台股開盤上漲103.68點為6784.77點
十四號輕颱雅吉形成 中心滯留影響待觀察
國民黨宜縣黨部羅東服務社 玻璃遭人破壞
日圓震盪走軟 新台幣開盤貶破33元後回穩
政治疑慮降低 台股盤中大漲135點
李逸洋：群眾運動執法標準 紅綠陣營相同
誹謗案開庭 游錫(方方土)籲警方伸張公權力
民進黨團：圍城是警訊 應謙卑自我反省
李逸洋：追究嚴辦群眾暴力 不分藍綠
倒扁總部：暫停大型活動 回歸靜坐基調
傳陳幸妤出境 邱毅質疑檢方
莎莎：SKII商品下架 願全力配合檢驗
國民黨立委喊話 籲謝長廷支持反貪腐
四超市販售美國進口污染菠菜 全數下架
貿協與利比亞出口推廣局今簽署合作協議
避談倒扁 台聯訴求環保永續台灣
倒扁挺扁爭議 民進黨籍立委籲雙方和談
立院明開議 台聯促討不當黨產
馬英九：倒閣是選項之一 從來沒有排除
台股大漲 新台幣午盤止貶回升0.2分暫收
谷月涵：大陸投資限制 壓抑台股漲勢主因
南區國稅局號召高手 成立虛設行號查核組
高捷之腦 行控中心啟用
國民黨立委提倒閣 王金平：僅是委員個人意見
游錫（方方土）：倒扁是政治鬥爭非公民運動
北市超市販賣遭污染美菠菜已下架回收
台北股市收盤上漲201.39點
考試院預算未解凍 姚嘉文：會努力溝通
2006世界太陽能車拉力賽 重頭戲登場
9月台指期上漲226點 與現貨正價差12.52點
垃圾食物戒不掉 搭配蔬果能吃出健康
政治利空淡化 台股大漲201.39點
台股量價齊揚蓄勢挑戰7000點
9月電子期上漲11.35點 金融期上漲23點
水保局推出土石流防災闖關網站
民眾搭車被毆 李逸洋：馬英九應道歉
高雄漢神百貨超市有關美國菠菜商品全下架
蘇揆：街頭運動已表達意見 應回歸體制運作
特支費報銷 馬英九：可向政院建議全國修改
新台幣兌美元匯率升0.6分 收32.930元
新台幣兌美元升0.6分 成交6.32億美元
宋楚瑜保鏢要駕走賀德芬？ 橘營：沒這回事
台灣社：十月用更大能量 保衛本土政權
剛滿月雙胞胎姊妹公益捐款 創最小年齡紀錄
嘉義市將以地方風味餐 迎接國際太陽能車隊
花蓮劉宅命案陷膠著 警方續查劉氏夫妻行蹤
台股大漲逾200點 新台幣匯率小升0.6分收盤
議員質詢特別費入私帳 馬英九：用在公益
上週外資買超213.13億元 買超台積電最多
美國在台協會25日辦生技食品安全專題演講
開拓文化視野 許博允引進喉音長調等蒙古樂舞
美國疑遭污染菠菜 衛署估逾2000盒分銷全台
廣電基金:媒體勿因立場影響報導危及記者安全
主計處：地方債務不宜以歲計賸餘補助清償
中船民營化又流標 辦第三次招標
集遊現暴力 馬英九:取消集遊申請視情節輕重
李登輝：立法院才能讓政局安定
太陽能車賽明在高縣田寮到旗山比賽道路封閉
JASONS超市：疑遭污染美國菠菜已全面下架
王馬共識：立即倒閣後國會無法改選 不妥
倒扁總部向宋楚瑜道歉 暫不邀賀德芬決策
外資：遊行最激情時刻已過 台股上看7100點
投資處長邱柏青上任 全力招商海外布局
民進黨敲定憲改黨版 九月底前正式提出
舊制退休金結清後是否移入新制 由勞工決定
台聯：現階段不贊成倒閣 先留校察看
技專統測加考作文 高職校長全教會籲審慎研議
經建會：高雄港保世界第六大 挑戰性高
台灣社指中天新聞不客觀 中天：計算標準荒謬
施明德：十月十日包圍總統府 擋扁進出
倒扁集會頻傳暴力 馬英九：制裁暴力
中縣衛局抽驗麵製品 十二件違法添加防腐劑
頒技職獎 杜正勝:技職生學有專長畢業即就業
元富證中信證分獲2006最佳公司債公債交易商
公家機關租金高 國產局明年蓋聯合辦公大樓
陳幸妤出境逃亡？王淑慧：邱毅說法可惡
第4屆全國冠軍米競賽 台南後壁黃崑濱奪冠
台股大漲 台北公債殖利率反彈
國民黨內評估 提倒閣案機會微乎其微
杜正勝:技專校院專業化 一般大學產業化
中小企業透過列印管控和投影機 可節省成本
校友慷慨解囊 輔大棒球隊延續香火
兩岸規模最大醫療包機今晚啟航 明午返台
國內航空衰退 復興醫療包機地勤代理成優勢
高縣鳳山登革熱疫情侵入校園 國小師生感染
陳瑞隆：國營事業民營化需審慎處理
微軟Live搜尋功能登場 強化MSN首頁搜尋效能
親民黨：宋楚瑜明宣示力推倒閣
台電中油等國營事業將擴大投資汰舊換新
呂王結盟？王金平：不切實際
李應元明赴立院溝通勞退基金監理會法案
高市倒扁靜坐廣場啟用 挺扁群眾嗆聲
Visa等五大國際組織共創協會 強化持卡安全
財部:台視釋股需另一家顧問 年底完成很匆促
演活佐賀超級阿嬤 吉行和子駐顏有術
雙十倒扁圍攻？王金平：期待慶典順利進行
金管會未建議停辦優惠房貸或緊縮不動產授信
呂秀蓮：99與916等活動 台灣民主寶貴經驗
消保會:預付卡型會員卡遭冒用 業者自負損失
處理集遊衝突 北市警：立場堅定不姑息放縱
台鐵首位女站長上官慧珠 以柔克剛迎接挑戰
國內規模最大宏碁國際業餘高球賽二十日競技
金門戶政所十月七日上午加班受理換發身分證
橘營：不排除提案設反貪腐調閱委員會
雙十天下圍攻 呂秀蓮：有信心紛爭雙十前落幕
北市稽查有毒菠菜 未發現賣場架上販售
圃榮實業：消費者如有不適願代向美國求償
國務費案 查黑中心：案件不會封存
教育部推廣學童體適能 開啟校園體育週序幕
橘營：黨版陽光八法 鎖定總統府量身打造
林濁水：動員與否難兩全 向民進黨團致歉
高市挺扁倒扁群眾對峙 場面混亂
高市登革熱疫情延燒 苓雅區列重點防疫區
國親立委明穿紅衫 擬杯葛蘇揆施政報告
國親擬杯葛蘇揆報告 綠營：議長應主持秩序
經建會：鞏固提升排名為台灣商港發展政策
蕭代基將接任中經院院長
台灣首度參加國際穀類暨技術學會年會
蘇揆明赴立院施政報告 將對政局發表談話
台北地院裁定顏萬進延押兩個月
名醫Brandt訪台分享抗老要訣是健康飲食運動
北市府：市長特別費只用在公務及公益項目
財部：最低稅負制不影響企業在台設營運總部
La new逆轉勝興農 直接晉級職棒總冠軍賽
吉林車禍受傷旅客 明搭醫療包機返台
高市倒扁廣場 爆肢體衝突一人掛彩送醫
施明德選總統？反貪腐總部：不可能
單場19k創紀錄 中信鯨仍然擊敗統一獅
雙十倒扁圍攻？府：應以國家聲譽為重
弱勢學生公私立高中職學費差額規劃全額補助
強調環保容積率 義美月餅更具健康概念
首創台式月餅 義美食品是先行者
新聞局舉辦台灣參與聯合國有獎徵答
歐洲議會雜誌：國際社會排除台灣不公不義
無疆界記者組織譴責挺扁集會記者遭攻擊
白先勇青春版牡丹亭 柏克萊加大首演成功
首位女太空旅遊者飛向國際太空站
英特爾發展先進資料傳輸方式
中華選手在日本國際空手道賽獲兩銅牌
國家通訊社 處理「紅綠」抗爭也大小眼？
高雄挺扁倒扁對峙 警方動用警棍驅離人群
高市挺扁倒扁對峙 警政署重申嚴辦立場
葉菊蘭：尊重意見表達 反暴力衝突
高市倒扁廣場衝突 優勢警力控制狀況
法人：台股多方續攻 量能須維持千億元
期貨商：台指期技術面佳 多單續抱
台股開盤上漲15.11點為6897.59點
台灣各地多雲到晴 北部東北部早晚稍涼
國慶改中山堂舉行？ 王金平：還沒討論
日圓疲軟 新台幣匯率小幅升值
倒扁挺扁爆衝突 內政部要嚴懲 王金平籲冷靜
台股反壓沈重 6900點關前多空對峙
若馬核准雙十圍攻 民進黨團建議取消慶典
立院開議日 朝野聚焦倒扁挺扁
藍綠表述立場後 蘇揆上台施政報告
天下圍攻？馬英九：不容許國慶日有暴力活動
國民黨：陳總統重提監委 支持二分之一門檻
高市紅綠衝突 馬英九：已加強台北車站警力
呂秀蓮：六年來最挺總統 沒理由要她辭職
EPSON與震旦行異業結盟 擴增3G加值服務
蘇揆：走正道做實事 治安已往好的方向進步
中國人欺負台灣人？馬批游說法偏離事實
蘇揆：反貪腐法制化 不同主張交由司法裁判
林濁水：呂秀蓮若認同倒扁群眾 先辭副總統
主計處：9月油價較今年高點回跌18.6%
國慶慶典移中山堂？施明德：倒扁如影隨形
天下圍攻？外交部盼外賓參加國慶不受干擾
呂秀蓮：政治活動撕裂台灣的心 應關心弱勢
消基會抽檢市售太陽眼鏡 高達92%標示不合格
今年第一隻渡冬黑面琵鷺飛抵台南曾文溪口
財部宣布中國進口毛巾課反傾銷稅204.1%
嘉義縣破獲人蛇集團 帶回28名外籍賣淫女子
高雄倒扁挺扁滋擾案三現行犯送辦
不婚潮流襲台 3W1H規劃單身族退休生活
匯市觀望 新台幣午盤小升0.2分暫收
台聯：李登輝盼立法院上軌道 讓國家穩定
因應淹水防治 水利署增訂緊急工程機制
台灣靜坐登上加國網站 外交部：已向加關切
紅綠高雄衝突 蘇揆籲政黨領袖以蒼生為念
台北股市收盤下跌0.61點
調節性賣壓出籠 台股量縮小跌0.61點
南韓計劃對台灣產聚酯加工絲課徵反傾銷稅
9月台指期下跌19點 與現貨逆價差5.87點
台北股市狹幅震盪小跌0.61點
9月電子期下跌0.75點 金融期下跌0.2點
環控鴨舍通風又防疫 畜試所擬推廣
總統：人算不如天算 主觀意願強未必能如願
蘇揆：譴責暴力 要求警察公正執法
呂秀蓮：盼停止街頭運動 國慶日前朝野協商
蘇揆：盼朝野為人民共謀福利 讓政務推動
主計處:國際油價回檔 減緩國內物價上漲壓力
府城倒扁靜坐登場 挺扁民眾拒馬外怒罵
新台幣兌美元匯率升2.4分 收32.906元
新台幣兌美元升2.4分 成交6.4億美元
衝撞總統府護欄 警方調查單純酒駕肇事
花蓮劉宅命案 警方懸賞協尋劉氏夫妻行蹤
總統辭職適用卸任禮遇？馬英九：未明文規定
蘇揆：尊重立委職權 沒說倒閣是無妄之災
左營眷村改建遭抗議 軍備局：做不好就下台
鳳山登革熱入侵校園 民眾拒室內噴藥 防治難
倒扁總部：明晚八時施明德率眾散步回凱道
宋楚瑜：再提罷免案 不成就倒閣
農委會完成222種動植物疫病害蟲鑑定流程
本土登革熱劇增至213例 高雄市幾淪陷
兩岸最大規模醫療包機 載回吉林車禍傷患就醫
反毒抗愛滋活動 扶輪社籲國人挹注資源
社會光明面報導頒獎 王金平鼓勵新聞記者
鐵路捷運化票價出爐 短程計價類似捷運
國民黨工廉潔規範 家屬受餽贈視同本人收受
ESS成立十週年 將辦公益籃賽回饋社會
橘營三長交接 蔡英文盼朝野通力合作
調查:上班族最常攜帶照相手機 最想購買NB
台灣2006世界太陽能車賽第二天 日本隊得冠
今年秋節假期多 航空公司加開240架次航班
馬英九：沒改選機制 倒閣可能造成國會真空
主計處：近十年竹科出口值平均年增9.5%
日圓小幅回升 新台幣盤整小升2.4分收盤
監察院：高檢署已調閱馬英九財產申報資料
新聞局中小學生優良課外讀物推薦名單出爐
交銀超貸禾豐集團案 北檢起訴梁成金等5被告
馬英九盼澄清天下圍攻 施明德：像男人好嗎
凱道改名禮義廉大道？馬英九：不贊成
美國疑遭污染菠菜 衛署全台回收282盒產品
王建民帶動棒球運動熱 連鎖業創商機
兩岸秋節包機營運期十五天 實際申請飛航五天
點燃生命之光音樂會 為腦麻原住民兒童募款
吉林受傷旅客返台 送萬芳醫院治療
資策會:台產業與印軟體研發結盟 強化競爭力
十億元以上製造業投資案 地方政府可獲獎勵
兩岸最大規模醫療包機返台 海基會感謝
金管會：信用卡晶片化 業者自行決定計畫
董事長梁成金遭起訴 新光銀：營運不受影響
配備精密滾輪科技滑鼠上市 7秒可翻百頁文章
金管會：因酒駕傷亡 強制險不理賠
台對中國毛巾課反傾銷稅 進口救濟暫不並行
行政院明召開台灣政局和政策說明會
獲5年500億補助 交大中興跨領域研究尋求突破
李逸洋：集會藉慶典表達政治訴求 恐引發衝突
微軟發表新網路防火牆 啟用資安新品牌
勞退新制勞工逾410萬人 勞委會盼監理會速成立
宋楚瑜：我與施明德認同回歸國會解決僵局
馬英九特別費爭議 蘇揆：符合規定就無不法
經建會：國內服務業與國際接軌進展良好
交銀前董座梁成金遭起訴 金管會將了解
經濟部：未要求漢翔接手華揚史威靈
投資樂活概念金融商品 外銀引進台灣市場
四星彩三星彩開獎結果
辜振甫私生女疑雲 鄧香妹母女認罪願還錢
金管會周四討論中信金凍設海外據點是否解禁
海峽兩岸圖書交易會 兩岸作家較勁
蘇揆：譴責暴力 執法不分藍綠
證交所董事會通過林火燈出任副總經理
南韓擬開徵反傾銷稅 加工絲業者：影響有限
桃園新竹今晚地震 震度二級
財政部：調高金融營業稅可能性低
初秋好發憂鬱症 情緒管理搜尋關鍵字價格漲
倒扁挺扁爭議 王金平：非立院可解決
元智大學印度招生 領先台灣各大學
純麥占台灣威士忌市場逾四成 業者搶推新品
職棒鄭兆行適時安打 興農2：0勝LA NEW
促扁下台 國民黨萬箭齊發罷免案優先
930民進黨高雄集會 邀扁呂蘇參加
泛藍人士：施明德託人盼李登輝邀集談政局
倒扁群眾散步回凱道 延至21日零時出發
職棒兄弟投打俱佳7：1擊敗誠泰
台南市倒扁靜坐 侯友宜警署坐鎮因應
竊嫌拒檢遭擊斃案 檢方驗屍
彭宗平籲外交部放寬西藏流亡學生留學台灣
游錫（方方土）延誤起飛？民進黨華航否認
府城首場倒扁靜坐爆衝突 至少兩人受傷
南市倒扁挺扁衝突 民進黨譴責暴力
倒扁台南衝突 施明德：把怨發洩在我身上
金管會：金融業營業稅率應維持目前2%水準
國家通訊社 意識形態掛帥 誤導全球視聽
泰發生政變 軍警部隊接管首都曼谷
泰軍方廢除憲法 在曼谷實施戒嚴
泰國政變 民眾關切
泰國軍方宣佈今全國休假 將公佈新政策
泰國軍方宣稱已罷黜總理戴克辛
泰國政變總理身困紐約 尚未決定未來去向
菲國激進組織示威 抗議世銀與IMF政策失當
世銀IMF年會揭幕 星總理李顯龍避談爭議
芝加哥「顯影台灣」照片展呈現台灣打拚發展
紐新處在北新澤西舉辦綺麗台灣攝影展
MLB郭泓志明先發戰海盜 尋求本季第二勝
雪山隧道 台灣的驕傲
改寫宜蘭對外交通史
法人：台股挑戰7000點 唯量是問
期貨商：高檔換手 台股可望挑戰7000點
台股開盤下跌31.47點 為6850.40點
明東北季風增強 台灣北部東北部轉陰雨
倒扁挺扁衝突 侯友宜:警方執法不容怠惰
美元疲軟 新台幣匯率狹幅震盪
台股高檔整理 內需股強勢
台南市倒扁靜坐引爆衝突 警局長王文忠請辭
高市南市群眾事件 侯友宜道歉並懲處兩局長
泰國軍事政變 台灣外交部籲民眾注意安全
外交人士：哥斯大黎加考慮與中國建交
群眾運動如再有暴力脫序 侯友宜：絕不寬貸
台灣金服明二度拍賣月眉
馬英九：倒扁不排除任何選項 但需前置作業
經濟部通過中華電研發手機加值悠遊卡計畫
高雄民眾車隊大遊行 力挺陳總統做到2008年
國民黨團譴責暴力事件 籲政府嚴懲失職人員
倒扁挺扁衝突 綠營籲雙方約束支持者
泰國政變 外資：與台股關連不大
施明德：人民的憤怒只有阿扁自己才能化解
民進黨憲改啟動 陳總統24日出席憲政研討會
稻縱捲葉蟲現蹤 農委會籲農民加強防治
群眾衝突事件 侯友宜:貫徹公權力沒得妥協
房仲業：重劃區房市保值性佳 行情看漲
觀光局：台灣在泰國遊客未受政變影響
暴力頻傳 游錫（方方土）批馬英九始作俑者
消基會：毒菠菜事件 應深入追查產銷體系
屏東火車站嗆扁活動 今晚照常舉行
台鹽鹼性離子水遭仿冒 高雄市查獲近八千瓶
高市數百計程車挺扁護台遊行
府城倒扁爆衝突 民進黨市黨部促停止靜坐
國慶移至中山堂？ 府：絕未考量更換地點
李登輝出招解亂局？ 蘇進強：聞所未聞
水公司：水價調整能提高品質但暫無調整計畫
陳總統：期望台灣充滿愉悅微笑和平溫馨
警方辛勞處理群眾活動 蘇揆轉達總統感謝
哥國總統將晤李肇星 外交部：台哥邦誼穩定
台股小跌 新台幣午盤小貶1.3分暫收
施明德：高興見到朝野領袖聽到人民的聲音
推動離島招商 經建會明赴連江縣舉辦說明會
倒扁總部催生跨黨派族群委員會
蘇丹男孩阿努爾來台就醫 呼籲國人捐款援助
紅綠對立衝突 施明德：當權者不要飲鴆止渴
行政院會通過大溫暖計畫 3年投入近2000億元
台北股市收盤下跌4.10點
罷工倒扁？ 蘇揆：勿因政治立場消費勞工
王金平：身為國會議長應中立 許久未見李登輝
台股持續整理 尾盤買盤轉強
9 月台指期上漲 4點 正價差2.23點
台股狹幅整理 小跌4.10點
9 月電子期漲0.45點 金融期跌6.8點
泰國政變 經濟部：泰國台商未傳受損
消基會：接觸毒菠菜人車地應隔離消毒
反貪靜坐遍地開花 侯友宜:造成警力嚴重負荷
辜濂松：罷工對台灣經濟打擊太大
辜濂松：中信金規劃引進兩席外資獨立董事
游錫（方方土）：認同中國的人 要讓本土政權倒台
馬英九：二次罷免案是人民進場決定總統去留
新台幣兌美元匯率貶0.3分 收32.909元
新台幣兌美元貶0.3分 成交6.94億美元
鄧香妹坦承女兒非辜振甫生 辜濂松:阿彌陀佛
台北車站發現紙袋寫有爆裂物 證實惡作劇
華航重建桃園機場過境旅館 三年後開張
橘營推罷免等三案 拜會無盟藍營爭取支持
微軟東京電玩展發表110款遊戲部份在台上市
彰銀百萬元贊助101大樓登高賽 擬組16隊參加
一銀獲ISO 27001資訊安全認證
海基會：秋節台商聯誼活動十月四日展開
葉明峰：泰國政變目前對台商進出口影響有限
海基會十月二日啟用大陸配偶關懷專線
馬英九：非軟弱 是怕倒扁成果一筆勾銷
胡勝正：2015年台灣GDP達3萬美元
泰國政變 陳瑞隆：1800家台商營運未受影響
政院：軍隊國家化 不易發生新興民主國家現象
世界太陽能車賽 日本隊152km/hr創世界紀錄
鄭以萍等獲選2006年廣告傳播年度傑出經理人
洲際杯棒球場地 胡志強：一定如期完工
台灣菸酒公司涉搭售 公平會明天擬開罰百萬
土城與新莊兩國小 百餘人疑似食物中毒
逾六成心臟病患合併有慢性病 高血壓最常見
新台幣匯率平盤震盪 收32.909元小貶0.3分
陳瑞隆：汽機車烙碼新制不違反WTO規範
胡勝正：政情雖紛擾 經濟尚未受影響
高鐵通車磁吸效應 三鐵共構站最具投資潛力
氣象局：台灣今晚至明天局部地區大雨豪雨
金管會：境外基金未申報者投資人可隨時贖回
簡錫（土皆）：倒扁總部未與李登輝接觸
泰觀光局：曼谷機場和觀光景點正常營運
新纖百億投資TAC案 蘇揆指示全力協助
全民運動會十月二十七日台中市登場
助外籍配偶 中華電提供0800多國語言諮詢
去年增撥優惠房貸尚餘1337億 央行:用罄為止
三友邦高層聯大發言挺台 外交部感謝
台灣SK-Ⅱ檢驗出爐 衛署:符合規定
華航聲明機上餐點未使用美國菠菜
96學年起 弱勢私校高中職生獲政府補助學費
南市挺扁靜坐 兩男子鬧場被捕
衛署抽驗符規定 SKII:在台授權專櫃產品安全
經濟部：中國盤元10月起改為專案申請進口
南山人壽首創壽險顧問星光大道
台奧土石流防災研習會22日台北登場
財部:手開發票短溢金額新台幣1千元以下免罰
葉菊蘭等三縣市長 要求抽回支援北市警力
呼應京都議定書 政院提溫室氣體減量法草案
財部：綜所稅未報漏報 調查前自動補繳免罰
台灣Long Stay計畫 三年擬投入一億四千萬元
瑞典擬2050年成全球第一個不依賴石油國家
匯豐銀行突破分行限制 開拓網路銀行市場
民進黨憲改黨版 部分常委促修總綱
民進黨指控藍營接手遍地開花 國民黨否認
高鐵聯外公車定案 共計三十條直達路線
兩岸觀光 吳釗燮：若順利可能十月上談判桌
陳瑞隆承諾維持南部石化上游產能規模
蘇揆允促百億投資案 新纖:政府重視產業發展
南市倒扁挺扁群眾衝突 警逮捕三男子
921前夕 十大NGO提促進全球和平等四大呼籲
紅綠對立 十大NGO團體盼朝野對話化解衝突
台鐵中秋節加開一百八十二列次
施茂林:群眾聚會若有違法 檢方主動究辦
經建會：台灣每工時勞動生產力排名亞洲第四
1到8月外資直接投資台灣88億美元 年增近3倍
新纖百億投資TAC案 經濟部：全力協助
台聯：邀各行業促王金平出面化解政治僵局
95年勞宅貸款利率降0.533% 16萬戶受惠
政局難解 近李人士:李登輝態度開放但不主動
政院通過溫室氣體減量法草案 CO2減量有法源
期交所推公債交易獎勵活動 總獎金近千萬元
貿協：今年20大台灣品牌總價值逾2110億元
泰國政變 投信:新興市場暫觀望 長線仍看好
游錫（方方土）：對暴力事件感到遺憾
職棒兄弟七局反攻3：2險勝誠泰
大賣場備妥各式用品全力進攻中秋烤肉市場
九二一震災七周年 北市府盡力協助災戶重建
北市地方稅收表現好 全年可望超徵逾五十億
NCC與有線電視5大業者座談 決策者全到齊
職棒LA NEW3：2延長賽勝興農
台銀標售古蹟與歷史建築 北市文化局喊卡
財部:地價稅將開徵 部分用地可申請優惠稅率
北市衛生局再追疑似有毒菠菜 業者陸續銷毀
府城倒扁靜坐 警方強制驅離扁迷逮五人
市府指違法 台銀:先暫停標售北投天母等建築
屏東倒扁數波衝突 警方全盤掌控平安落幕
反貪腐活動散步回凱道 施明德徒步帶領民眾
桃園機場疑似工程弊案 檢調約談營建署官員
美譴責泰軍事政變 但未支持戴克辛復職
白宮：美期待與安倍晉三攜手合作
安倍當選自民黨總裁 獲選日首相成定局
安倍獲選自民黨總裁 強調繼續改革前進
分析家指泰政變雖損及民主但係因戴克辛而起
下任日相安倍誓言支持美國反恐之戰
世銀與IMF年會閉幕 獲得多項成就
學者：亞洲獲IMF更大發言權 實質投票權仍小
兩岸物流合作與發展大會將在廈門召開
李炷鋒：計劃申辦兩岸包機服務
天津辦媽祖文化節 台灣信眾跨海參與
首批零關稅台灣水果運抵廣東順德
政變領袖誓言在一年內恢復泰國民主
亞洲風暴至少二十五死數百人受傷
LVMH精品業控告eBay拍賣網站促銷仿冒
防止氣候變化 開發中國家年獲千億美元投資
MLB道奇6：10不敵海盜 郭泓志吞第五敗
雅虎與Current TV結盟 搶食影音內容市場
甜蜜的旅遊經驗
藝術與美景交織的文化魅力
從「窮人的原子彈」到「股東的大惡夢」
施明德率倒扁群眾重返凱道 籲扁反省
倒扁群眾凌晨默禱一分鐘 悼念九二一震災
法人：台股量能擴增 才能突破上檔賣壓
期貨商：若守住週一缺口 台股可望持續多頭
台股開盤上漲46.60點為6924.37點
東北季風南方雲系影響 全台天氣不穩定
美維持利率不變 新台幣匯率升破32.9元
台股開高震盪 6900點心理壓力大
美國不升息 央行下週升息半碼 市場看法分歧
消保會：泰政變不宜旅遊洽公 依法得解除契約
台灣菸酒公司不當限制交易 公平會罰301萬元
外交部：泰國政變大致平靜 列黃色警示適當
建中換心新生劉聖豪腦出血 病情危急
桃園機場疑似工程弊案 蕭文雄遭羈押禁見
馬英九：國民黨將提出解決政治僵局構想
台聯敦請王金平出面主持朝野政治協商
外交部：安倍與台互動好 盼台日關係更平順
花旗：台灣金融業明年獲利大增 亞太區首選
推廣國產米 優質台灣米秋季展售會明登場
行政院：政府體制屬憲政議題 需凝聚共識
美國利率不變美元貶 新台幣午盤升2.9分暫收
雙十圍攻行動？ 王麗萍：不需申請路權
倒扁衝突 總統籲以正向思考取代怨懟憤懣
南非發現致命肺結核病毒 外交部提醒民眾注意
台北股市收盤上漲12.12點
台灣菸酒公司不當搭售行為 公平會罰301萬元
哥國總統晤李肇星 外交部：雙方談經貿問題
10月台指期上漲18點 逆價差9.89點
傳產股走高 台股收盤上漲12.12點
台指期拉高結算 台股上漲12.12點
農糧署三個分署將同步標售進口米兩千多公噸
公平會調查：市場漸飽和 便利超商展店趨緩
宜蘭綠營：總統相信民眾會看清倒扁背後本質
2006亞太抗震盃模型賽國內外近百組參賽
新台幣兌美元匯率升1.4分 收32.895元
8月外銷訂單262.1億美元 再創歷年單月新高
新台幣兌美元升1.4分 成交量8.23億美元
台灣8月工業生產成長4.75% 製造業同步成長
台灣金服拍賣月眉案 再度流標
倒扁有其他勢力支持？府澄清非總統談話
恆春半島226公里超鐵賽 月底展開激戰
教育部表揚頻道媒體 籲多製作終身學習節目
送食物到凱道被勸離 郝龍斌：會自我檢討
色情網站線上付費 刑事局九隊循線查獲法辦
除弊 政院全面改革政府工程採購評選委員制
台灣8月外銷接單262.1億美元 再創單月新高
基隆市長許財利涉貪瀆 一審判七年有期徒刑
調解僵局？王金平：先努力穩住立院
台灣肝癌存活率 都會優於鄉村北部高過南部
世界太陽能車拉力賽 日本隊最大贏家
國安密帳案 徐炳強獲判無罪定讞
取消鄉鎮自治選舉 地制法修正草案出爐
何志欽:地方財政問題修法外 也應創造新財源
綠營議員質疑郝家A水費 郝龍斌：不實指控
美國維持利率不變 新台幣匯率小升1.4分收盤
營建署員工涉不法 李武雄：尊重司法調查
金管會：中信銀處分案前海外分支案可續申設
選購國產禽肉 防檢局:認明屠宰衛生合格標誌
許財利遺憾遭判刑七年將上訴 依法暫不解職
紅綠衝突不斷 總統：沈默大眾期盼安定和諧
黨政高層：民進黨不反對國會多數組閣
杜純琛接投信投顧公會理事長
黃志芳：台哥關係穩定 但不掉以輕心
偏頭痛一小時內快用止痛藥 可避免痛更久
台中挺扁倒扁活動將登場 檢方:從嚴查辦不法
王金平：修憲改內閣制時機要尊重朝野
台灣是否會政變？ 馬英九：現在看不出來
東星大樓管線爭議 九二一基金會暫停撥款
開放11梯調頻廣播頻率 以全區網 中功率為主
蘇揆：高雄爭取舉辦2011世大運 盼FISU支持
14號颱風雅吉轉為強度 氣象局:對台灣無影響
9大雜誌出版公會反對課徵進口道林紙反傾銷銳
經部估今年全年工業生產成長逾5% 比去年好
南台灣登革熱疫情 疾管局成立機動防疫隊
許常惠回顧展 二十八日巴黎展出
美國不升息 台債盤整殖利率小幅上揚
遠百集團零售擴大布局 2009年逼近新光規模
NCC:5大有線電視業者分組付費規劃費率略增
許財利被判刑 民進黨基隆黨部:馬英九應道歉
許財利遭判刑 馬英九致歉並開除黨籍
勞委會擬修法 30人以下事業可請育嬰假
黃志芳：與非洲友邦高峰會延至十月以後
林佳龍：倒扁拖越久 馬英九失血越嚴重
交大教授許炳堅獲教育部第一屆教育奉獻獎
國際油價續跌 經部：國內油價走向 中油處理
宋楚瑜：輿論應鼓勵王金平出面解僵局
ETC違規罰單 交通部：明起移送公警局舉發
澳洲美食時尚 今起至10月2日台北展出
倒扁總部要告民視抹紅 民視：報導經查證
市場資金需求低 台灣8月民間借貸利率持平
中科院技正黃正安涉共諜案 更一審判十年
兩岸秋節包機比一比 台灣飛機大提供座位多
國安密帳案 劉泰英仍為檢方被告
第095177期四星彩三星彩開獎結果
民進黨取消30日高雄遊行 集會改訴求溫馨
郝龍斌成立網站 化身網路漫畫人物大頭斌
飛雅高科技未申報財報 金管會罰72萬元
金管會陸委會談兩岸金融監理?張秀蓮:無所悉
配合國際無車日活動 北市部分道路交通管制
財部:企業未分配盈餘加徵10% 不宜單獨取消
政院啟動台灣前進中東計畫 七大策略賺油元
工程師網路自拍裸照獻寶 妨害風化罪嫌送辦
美國維持利率不變 國內美元定存利率不動
柯建銘：若王金平邀朝野解僵局 願參加
地震損失評估系統協助各地研擬震後各項計畫
倒扁行動何時了？ 馬英九：問主辦單位
勞資爭議處理法修法 電信等業罷工有冷卻期
北市警方不核准從928到1012凱道集遊申請
中信銀禁設海外機構 專案檢查合格才能解禁
施明德籲扁倡內閣制 優雅下台
中秋國慶疏運 台鐵明起受理中秋當天訂票
倒扁挺扁台南集會再爆衝突 兩人頭部受創
國際和平日各宗教願社會安全拒絕暴力
宏碁國際業餘高球賽 余珮琳躍升女子第一
凱道集會 北市警:周邊道路三階段彈性交管
北警局長未處分不公?李逸洋:尊重警政署決定
Web2.0國際研討會 探討新應用新浪潮
萬通票金不當計算資本適足率 金管會罰2百萬
公平會：2005年超商客單價應68.35元
外商建議鬆綁法規 讓民眾有更便宜能源可用
新電腦病毒鎖定天堂遊戲 台灣感染案例增加
金管會核准新光投信與新昕投信合併案
阿姨綁架外甥 警方安全救出肉票
遭批沒良心政客 游錫（方方土）擬提告訴
施明德：李登輝等若出面協商 應肯定
職棒杜章偉生涯首度完投勝 中信8：3勝統一
李遠哲返台 面對國內政情發展以三不回應
地方怨財政困窘 財部：中央財政也很困難
遭公平會罰301萬元 台酒：是誤解 將提訴願
宋楚瑜籲朝野峰會 不排斥李登輝出面召集
性工作者除罪 日日春協會籲修法刻不容緩
府城晚間倒扁靜坐爆發流血衝突 兩人受傷
府城倒扁靜坐開打 指揮官：警方無不當
警察雙重標準執勤 縣運會成倒扁會 國家公務員不中立令人痛心
陳正然及孔祥重 欠股東一個道歉
大提琴家馬友友獲聘為聯合國和平大使
法人：台股6900至7000點有密集套牢壓力
分析師：站穩多方跳空缺口 台股持續盤堅
台灣東半部地區和中南部山區大雨特報
台股開盤下跌17.63點為6872.26點
台股開低壓回 電子股持續疲軟
美元疲軟人民幣日圓挺升 台幣僅小升
國民黨團：三天不降油價 拒審中油預算
辭閣揆？蘇揆：純屬臆測 並非事實
美元買氣強盛 新台幣匯率由升轉貶
蘇揆：支持總統 目前無呂秀蓮繼任問題
虛設行號賣芭樂票詐財 警方掃蕩詐騙集團
國民黨立院黨團提反貪腐公投案送中選會處理
許財利應否停職？馬英九：要問內政部
馬英九：國家體制問題非少數人密室商談可決
民進黨：不支持泛藍組閣 重申三不一主張
台鐵秋節熱門時段東線南迴線自強號車票售罄
李遠哲直指媒體說謊 不希望見到天下大亂
施明德：不組黨不參選 不參與政治協商
遭冒名張貼反扁傳單 民進黨嘉義市黨部報警
苗縣環保局副局長墜樓死亡 檢方初判屬意外
台灣SKII安全無虞 中國市場暫停銷售
立委質疑治安數據造假 蘇揆：不會也不容許
蘇揆：不允許集會遊行暴力及損害他人權益
美元買氣強 新台幣午盤量增走貶2.9分暫收
王金平組聯合政府解僵局？蘇揆：不影響工作
國民黨宣示推動反貪腐公投
台北股市收盤下跌4.29點
英富豪呼應柯林頓籲請投鉅資研發乾淨能源
台股開低走高 小跌4.29點
10月台指期下跌22點 逆價差27.6點
民進黨中市前主委反扁 將推動罷免綠委
台股量縮盤整 外資動向攸關後市
10月電子期下跌1.85點 金融期上漲2.6點
府城倒扁靜坐愈演愈烈 府會研商撤消許可
2004年扁施會 施明德：總統明確主張總統制
施明德指扁主張總統制 總統幕僚郭文彬否認
林義雄：每人應反省自己是否真心要台灣和諧
南市議會收回路權 撤消倒扁靜坐集會
旺季來臨 竹科8月出口499億元創新高
新台幣兌美元匯率貶4.5分 收32.940元
新台幣兌美元貶4.5分 成交量10.11億美元
918高雄滋擾 議員質疑葉菊蘭縱容暴力
主計處：8月失業率4.09% 今年新高
台灣光通訊產業聯盟前進坎城歐洲光纖通訊展
央廣董事長交接 鄭優保證退休金沒問題
林國慶：顧及外賓與形象 提案停辦國慶慶典
黨史紀錄片刪除張富忠？民進黨：誤解
張忠謀任海基會新任董事
國民黨：政治協商需公開 不可能排除蘇馬
在野擬推罷免 蘇揆：應顧及政局穩定
陸委會民調：七成民眾贊成台灣名義入聯合國
內閣制？王組閣？國民黨：無助解決貪腐
倒扁活動音量過高? 北市環保局:管制標準內
民進黨中市議會黨團：不要反制倒扁活動
標準局：卡式爐避免使用過大鍋具 以維安全
迎接中秋 台糖加油站加汽油送文旦
台灣東半部今晚至明天持續有大雨
ESS公益籃賽練習 陳建州嗆聲給對手好看
民進黨雲林縣黨部開除王麗萍黨籍
主計處：1至8月失業率3.92% 全年可望低於4%
外資油商買匯力強 新台幣量增收貶4.5分
太陽能晶片被竊 廠商懸賞兩百萬協助破案
主計處：以韓為鑑 罷工造成國家三大損失
合法服藥墮胎超過手術流產 違法服藥恐更多
富邦金與台大合作 開設金控經營管理實務課
王金平組聯合政府？ 呂秀蓮：總統決定
日本JUSCO超市主管來台 評估採購台灣農產品
倒扁運動 蘇揆：謙卑回應民意 體制內解決
蘇揆：不贊成二次罷免 每月搞一次政局不安
談政局 李登輝：民主社會要用民主方法解決
府城靜坐流血衝突 警局長:逮捕過程有點過當
像個男人？李新代施明德向馬英九道歉
蘇揆：願會各黨領袖與施明德 談安定政局
台教會等社團譴責馬英九 馬英九：謝謝指教
消基會：油價仍有降價空間 籲持續調降
客視準台長徐青雲：不會放棄新聞雜誌型節目
調降國內油價？經濟部：積極評估中
美債殖利率大跌 帶動台債偏多行情
芭比世代來臨 台灣少女盼外表高瘦如名模
特支費付馬小九醫療費 馬英九：已改自費
再降國內油價？ 中油：再觀察2至3天
響應國際無車日 能源局籲搭大眾運輸工具
母親望女成鳳 影響芭比世代高瘦審美觀
小港機場地勤秋節罷工 民航局:協調他站支援
台灣前7月平均經常薪資3.6萬 年增率4年新高
馬英九：若要協商政局 也應有蘇貞昌
江美琪明台南開唱 籲歌迷避穿著避免紅綠
台銀等五大銀行逢鬼月 8月新做購屋貸款下降
蘇揆：定期評比地方政府社福工作
政治僵局 陳總統週日談憲改
財部：第四季發行甲類公債共1050億元
李登輝明出席兩場座談 闡述政治理念
金管會：新光產物銷售程序有缺失 罰60萬元
公股:中華電信ADR最快下週釋股 收入400億元
交通部：高鐵保險擇定富邦產險
董瑞斌任董座 菸酒公司1至8月純益率創新高
友達等企業獲勞委會人力創新獎
學者：東帝汶統獨爭議造成民主挫敗 值深思
職棒湯姆再見安打 誠泰2：1逆轉勝兄弟
第095102期樂透彩開獎結果
第095178期三星彩四星彩開獎結果
倒扁總部：許財利應請辭 國民黨須處理
花旗承銷中美洲銀行金融債 新台幣35億元
百貨斥資整裝美食區 投商圈所好口味全球化
宏碁業餘高球賽 台灣選手包辦男女組領先
台聯：敦請王金平政治協商 非組閣
品保協會公布第四季旅行團參考價 降幅不大
陳瑞隆：油價仍應回歸市場機制
邱毅控妨害名譽 自由時報：報導屬實
游錫（方方土）：馬英九應為紅色暴力負責
謝長廷：國民黨最沒有資格喊反貪腐
職棒曾兆豪完投九局 中信3：2力克統一
國務費案 檢方第三波大規模約談
檢調：國務費案SOGO禮券與太百案無關
施明德：貪腐政權下台 化解台灣對立
呂秀蓮：憲法固有疆域未包括台灣 荒謬
李登輝：民主國家領導人做不好就應下台
羅智成：馬英九免單據特支費皆列財產申報
七成五民眾贊成以台灣名義入聯合國
台灣今東半部中南部山區局部大雨
拖板車清晨闖平交道 台鐵長途車海線改山線
買氣低迷 百貨業斥資改裝迎週年慶衝業績
麻辣啤酒創新月餅力拚傳統口味 適口者為珍
台灣人愛嚐鮮 中秋糕點口味創新 銷量增一成
苗海線火車撞拖板車 台鐵海線中斷十小時
生物相關專利國際研討會28日登場
礦務局25日舉辦礦災防救訓練演練
保險業：教師退休保險規劃首重保本與醫療
以繳費機收取停車費業者 可按日彙開發票
台鐵：搭乘清晨事故莒光號旅客可辦全額退費
民盟：政治人物協商促扁下台 勿交換利益
中市倒扁集會 沈智慧敲鑼宣布活動展開
台鐵:訂票系統未當機 增防駭機制運作稍慢
綠委：虱目魚盛產價跌 平準基金無助漁民
總統視察員山子分洪道 支持民眾高喊加油
總統北縣參訪 倒扁挺扁群眾互嗆
馬英九指特支費認養馬小九 已從核銷換自付
反貪腐總部：930辦族群和諧反貪腐大遊行
台鐵苗栗事故路段提前恢復通車
調查：北台灣預售房價頻創新高
反貪腐總部930大遊行 林錫耀：盼和平進行
陳其邁任陳菊競選總幹事
金價下檔支撐強 專家預期下週仍橫向整理
陳菊競選團隊誓師 宣示雙運準點高雄好運
蘇揆：農民努力打拼 比政客偉大
台灣紛亂不利經濟 蘇揆盼停止抗爭
李登輝提政局四點看法 紛爭應以民主法治解決
高雄港強化石化品意外災害救災能力
高市明反貪靜坐 警方情資幫派參與強力約制
冠軍米競賣創新高 1公斤飆上10萬元
涉收賄遭判刑 王麗萍辭倒扁總部職務
自貿港業委外加工鬆綁 國產車配件商機增
搶救生命棄兒不捨 遠傳加入愛心活動勸募
民眾受困八掌溪沙洲 嘉義縣消防局搶救
李登輝：不滿意憲法 應推動憲改與正名
林佳龍南市籲支持者冷靜 訴諸暴力全盤皆輸
民眾受困八掌溪沙洲 空警隊直升機救出
宜蘭頭城一海豚疑遭鯊魚攻擊 擱淺沙灘死亡
高縣鳳山市再增六例登革熱病例
馬英九特支費爭議 施明德：公職皆須被檢驗
陳總統參訪台北縣 倒扁挺扁民眾各自表訴求
亞運成棒22人名單出爐 葉志仙：功能考量
茂德：Vista效應 DRAM產業具正面助益
2006抗震盃地震工程模型賽 規模日大國際矚目
台灣民主化之路 李登輝：要求道德的路
中華職棒 LA NEW7:1勝誠泰 獲下半季季冠軍
職棒吳保賢七局好投 兄弟6：1勝興農
消防隊員泳訓腦死 北縣消防局長請辭獲准
宏碁業餘高球賽結束 台灣包辦男女組冠軍
北市府澄清 馬英九從未用公務預算養馬小九
ESS公益籃球賽歡樂落幕 募款捐兒福聯盟
氣象局:今晚至明晨台灣局部地區有大雨
游錫(方方土):反貪腐運動 根本就是欺騙社會
施明德落淚 感傷被罵中國豬
倒扁活動現場開紅車離開 台中一婦女遭潑酸
與紅杉軍別苗頭 綠營台中辦晚會挺扁吐悶氣
台中市倒扁集會活動平和落幕
鐵道．人文．美食
獨木舟達人孫兆鴻遊遍台灣大小水域
登炮台 盡攬基隆美景
馬英九反貪腐 有雙重標準？
南投縣文化園區
陳幸妤返台 相關單位人員低調接機
台灣各地大雨特報 未來一週不排除有颱風
嘉義新港奉天宮開台媽祖 首度湄洲謁祖
游錫(方方土)：倒扁運動退場機制應問施明德
未來憲改 陳總統：全套內閣制或全套總統制
游錫（方方土）：憲改由下而上尊重各方意見
央行本週理監事會議 再升息與否看法分歧
憲法領土範圍 陳總統籲思考是否予以處理
歐日復甦 大投資啟動 台灣第4季景氣展望佳
美降息增溫日圓大升 新台幣才可望突破盤整
標準局受理新版家電產品標準檢測
艾凡達數位公司廣告不實 公平會處罰 8萬元
天下圍攻 反貪腐總部正式召募五千名行動者
親民黨：扁若想藉憲改解套 不排除癱瘓國會
金管會：購買地下保單糾紛 無法律保障
張富忠：反貪腐靜坐二十六日傾向不撤離凱道
施明德：正研究國慶日串聯全台反貪腐力量
交部規劃雪山隧道遊 卡在坪林行車總量管制
台電明舉辦國際研討會 探討溫室氣體管制
游錫（方方土）向施喊話：回家是最好的結果
行政院長蘇貞昌抵澎巡視建設
科技台灣新國力 施振榮談自創國際品牌
提高山防風產量 農改場研發栽培量產技術
處理領土問題？國民黨團：扁找人民墊背
抗震盃模型賽受重視 馬國七位記者採訪
青年學生號召尊師重道 重建禮義廉恥價值觀
早年客家中秋拜月華 青年男女祈求姻緣
再降油價？ 中油：觀察國際走勢再決定
千人馬拉松跑步機接力 籲國人注重心臟健康
電影看上去很美 董博文有機會爭金馬獎影帝
陳總統再談憲改 台聯橘營評價不一
著手處理憲法領土範圍？綠營立委各有看法
年輕癮君子又不愛運動 心肌梗塞病例日增
被指襲警違法 洪秀柱：請檢警依法處理
陳總統訪竹縣 警方紅綠隔離倒扁挺扁各表態
中和警方：阻擋洪秀柱是為安全 洪並未襲警
被李前總統推薦協商朝野 王金平：不敢當
與世界接軌 世界河川日在台灣 今在宜蘭舉行
馬英九：若變動憲法 兩岸台美關係將大變動
扁拋處理領土範圍 民進黨擬提台灣新憲版本
國際兒童繪畫比賽 台灣首次跨國際海港寫生
台中圖書館購上千外文電子書 提供網路閱讀
研究：高科技勞工早晨醒來 5成倦怠 3成頭痛
財政部：所得清單供報稅參考 非報稅依據
蘇進強：建議王金平召集朝野 與組閣無關
四台灣青年赴東帝汶參與和平重建
民進黨憲改黨版 十月四日送中執會定案
台聯：樂見馬英九響應以協商化解僵局
羅志明批扁遇危機就操弄正名修憲話題
獅子盃散打搏擊賽落幕 台中市包辦三冠軍
氣象局傍晚解除台灣地區大雨特報
職棒誠泰4：1勝LA NEW 為季後賽資格拼戰
鄭文燦：蘇揆盼邀政黨領袖共商國是
職棒葉君璋代打建功 興農4：3力克兄弟
抗震盃比賽 經驗傳承觀摩交流重於一切
亞運高爾夫球代表隊名單出爐 首見兄弟檔
民盟籲許財利辭職下台 否則推動罷免
陳總統再談憲改 反貪腐總部：為己脫身
國民黨明開除許財利黨籍 並對罷免案表態
慶雙十系列活動 巴西僑校學生成果展開幕
民進黨矽谷支黨部舉行20周年黨慶
紐約僑界恢復舉行祭孔大會
世界殘障桌球賽揭幕 台灣18名選手參賽
韓媒：王建民能夠打破朴贊浩紀錄？
旅日職棒好手姜建銘遭虎欺 5局丟4分首敗
世界輪椅暨截肢者運動會將考驗台主辦能力
MLB郭泓志七局無責失 平手退場無關勝敗
MLB郭泓志力撐七局 道奇獲勝重要功臣
花王研究所發現水果等內含有助齒垢分解糖類
台灣第一道 八通關古道
內洞森林遊樂區 別有洞天
體驗原始生態與人文之美
期貨分析師：維持盤堅偏多走勢
台股多空對峙 短線待量突破
台灣週三前局部短暫雨 中部以北較涼爽
台股開盤下跌5.92點為6879.68點
台灣媽祖進香團小三通專案 實施前站查驗
罷免許財利？國民黨：一旦成案將開放投票
王金平：中華民國是國際兩岸國內最大公約數
蘇貞昌擬邀朝野共商國是 王金平：樂觀其成
台股持續整理 中概傳產相對強勢
凱道後續申請集遊 北市警：無政治考量
國民黨刊登廣告：阿扁去留全民公投
處理憲法領土範圍？綠營：需凝聚朝野共識
許財利：不會請辭 將上訴爭取還清白
提早產生總統參選人？綠營：照內規程序即可
鄭文燦：蘇揆盼邀政黨領袖共商國是
施明德：環島反貪腐 把北市遊行變全台遊行
機場捷運北市段開工 雙子星大樓將聳立西區
環保署調查非法棄置場地下水僅一處不合標準
馬英九：希望許財利辭職
台聯刊登廣告 籲王金平出面協調化解對立
馬小九案 北市審計處：公務活動可合法核銷
立院程委會政黨比例確定 國親仍掌優勢
統一發票7、8月中獎號碼出爐
蹺班作瑜珈引爭議 周韻采辭職獲准
陳瑞隆：評估是否調降油價 儘快宣布結果
請辭北市研考會主委 周韻采：回應社會期盼
美元狹幅盤整 新台幣匯率午盤小升0.5分
施明德：陳總統勿飲鴆止渴 葬送台灣前途
菲傭砍殺僱主一家 疑因妄想症引起
橘營呼籲許財利知所進退
親民黨：二次罷免已過門檻 交立院排入議程
中美工商會總統賀辭:升競爭力 政府責無旁貸
企業邀中國商務人士來台上限 將放寬至50人
台北股市收盤上漲25.61點
蘇揆邀朝野政黨共商國是 府：了解後再評論
蘇揆邀朝野共商國是 國民黨團：盼解決僵局
探討中國潛藏問題 國研院28日辦國際研討會
雪山隧道納旅遊點 觀光局規劃百元半日遊
馬英九願和蘇貞昌會面 尋求安定政治之道
馬英九：不排除主動採取行動促使許財利離職
10月台指期上漲67點 正價差13.79點
橘委傅(山昆)萁將發動罷免倒閣活動
台股權值股走穩 力守5日均線站上6900點
陳瑞隆:鼓勵產業採新技術 減少溫室氣體排放
馬英九：國民黨不排除主動提案罷免陳總統
台股開低走高上揚25.61點
10月電子期上漲1.9點 金融期上漲12點
OTC新增多項重大訊息管理規範 防股市弊病
減重靠油水分離？醫師:購物台減肥藥耍噱頭
不滿被指曾說中國豬 游錫（方方土）控告中時
游錫(方方土)告中國時報誹謗
日本松下集團28日來台採購 尋求合作供應商
新台幣兌美元匯率升0.1分 收32.939元
新台幣兌美元升0.1分 成交6.27億美元
台灣11座12吋晶圓廠量產 居全球之冠
陳瑞隆下午五時召開油價議題記者會
外資：卡債問題漸緩 明年中以後可望收尾
8月貨幣總計數M2年增率5.43% 比7月下滑
投審會通過全懋東元等九件對中國投資案
凌陽32位元內嵌式處理器 獲卓越產業貢獻獎
台灣社質疑警方執法標準不一 籲撤換侯友宜
中油明天零時起調降油價
台中砍傷僱主一家四人菲傭 已被裁定羈押
傷害險旅平險理賠範圍擴大 保費不增加
中油25日零時起汽柴油每公升調降油價0.9元
王金平：蘇揆與馬英九若邀協商國是 願出席
消基會：油價每公升應降2.5元 降0.9元不夠
新台幣兌美元匯率狹幅盤整 小升0.1分收盤
中油降價 台塑石化明決定是否跟進
人工浮魚礁聚魚 基隆嶼紅目鰱漁穫量大增
亞運中華高球代表隊前往澳洲移地訓練
台灣金服10月9日再拍賣國華人壽股票
勞退專戶未達定額 終身殘 擬修法領一次金
中油26日零時調降油價 浮動機制試辦到年底
高公局：ETC甄審審慎進行 無廢標說
營建署:1100億打造2017年污水接管普及率43%
飛利浦調降可錄式DVD光碟片權利金40%
桃園國際機場跑道將整修 管控起降時間帶
飛利浦與錸德科技簽署VEEZA CD-R授權合約
瑞銀:開放財富管理範圍 扭轉台灣資金外流
上週外資買超245.91億元 台積電買11.79萬張
氣象局:菲律賓東方熱帶性低氣壓有機會成颱
洪奇昌：政治人物媒體不健康互動阻台灣進步
體委會將修正全運會不再由各縣市輪流主辦
馬英九致函泛綠立委 籲支持罷免在立院成案
勞退擬增公務員具勞工身分 選退休金制時機
亞運高球代表隊今晚前往澳洲移地訓練
8月M2年增率5.43%比7月下滑 低於中間值
超商義大利麵平價精緻度高 商機上看億元
與李呂兩人會面？馬英九：等見蘇貞昌後再說
陳瑞隆：油價將浮動 原則上調幅不設上下限
中華電將釋股 主辦證券商提供服務專線
謝欣霓指馬英九溢領特別費 北市府：不可能
德意志銀行申請發行公司債 10月3日生效
發展服務業 經建會提100億元優惠貸款
菸酒公司：首次公開募股盼與民營化切割
勞退修法放寬關係企業勞工調動可選適用舊制
馬英九明出席立院黨團大會 罷免案是重點
寶華銀與亞洲信託簽訂合併契約
蘇馬會 蔡煌瑯：反對討論總統下台或下台機制
誠品晒書節二十七日展開 前三十名有優惠
台聯：支持王金平出面協商非支持組閣
公股小組：中華電信國內釋股至少折價4%
美國運通：美國不會降息 明年維持利率不變
親民黨：政治協商須以扁下台為前提
馬英九籲支持罷免總統案 泛綠陣營：作秀
明年五月起 營業稅等國稅可由便利超商代收
蘇揆邀朝野共商國是 綠營立委各有看法
聯大五友邦為台灣執言 外交部感謝
Visa:台灣無限卡流通卡數至6月底止成長98%
不滿遭惡意抹紅 倒扁總部告王世堅誹謗
美國運通預估台灣明年經濟成長率4%
胡勝正：油價降 有信心全年CPI年增率低於2%
國產局：1至8月配合各機關撥用土地1714公頃
油價浮動機制啟動 挑戰仍多
蘇揆邀朝野共商國是 先拜會林義雄
施明德：內閣制朝野公約數 立院應修憲
反貪腐運動：9月29日起 7天環台倒扁
施明德：蘇貞昌邀政黨領袖協商有膽識
京華城盼市府善用交通建設助各商圈齊步發展
蘇揆邀朝野共商國是 府：總統不知情
美國務院：請陳總統履行承諾 美拭目以待
FAPA：美應重視台灣憲改結果 無須擔心過程
美第七艦隊司令：台灣所接收基隆艦表現優異
美參議員連署支持台美FTA 籲行政部門支持
陳永綽呼籲韓國與台灣加強互利雙贏關係
諾魯總統抨擊聯合國限制有關台灣提案辯論
駐斐官員投書籲南非在聯國推動東亞和平
僑委會客委會合辦世界客家青年文化營
台灣贈畫波蘭華沙國家博物館
胡元輝：台灣應擴展國際視野與全球華媒交流
胡元輝在非洲演說台灣公共廣電制度與發展
布農族八部合音團為台灣爭到主辦亞太合唱會
何大一赴矽谷為愛滋防治籌款
知性鄉鎮遊 徜徉東勢林場
花卉賞不盡 每月換主角
東勢客家文化園區 傳承客家薪火
安倍晉三獲選第90任日本首相
美拭目以待民進黨憲改版本
葉菊蘭：來到高雄是美麗的意外
台東署東醫院精神病房火警 二名病患逃跑
國巨高雄大社廠發生火災 仍在清查損失
國巨電子公司高雄廠火警無人傷亡
期貨分析師：摩台正價差擴大 後市偏多
台股高檔震盪 擇優擇強介入
台股開盤上漲33.83點為6945.04點
化解困境 蘇貞昌：與林義雄對談已向總統報告
台股上漲 新台幣匯率小升
台股7000點在望 關前整理難免
台塑石化上午10時調降油價 每公升0.9元
台經院：未來半年景氣 製造業廠商看法趨保守
全民計程車繞行市府 北市警方嚴加戒備
馬英九：相信蘇揆有勇氣讓人民感受政府存在
民進黨新生代黨工籲朝野回歸司法底線
橘營：蘇揆若願為清廉石頭 應予保護
蘇揆：修憲首重提升政府效能 變更領土不易
美方不允許台灣改變領土？外交部：不符事實
反貪腐總部公布29日起八天環島倒扁行程
蘇揆：邀集政治協商 沒有府黨不滿
倒閣彈劾 馬英九：完成準備該出手就出手
國巨大社廠遭祝融 調整兩岸三地產能因應
總統：台韓兩國人員往來今年可達六十萬人次
管國霖：台灣卡債問題今年底應可告一段落
陸軍司令：將採委商和自力併行清除外島雷區
蘇揆：高鐵通車無期限 安全是唯一條件
王卓鈞：倒扁集會二十八日後凱道階段性淨空
宋楚瑜：樂見政治協商 但須以扁下台為前提
美不允許台改變領土？ 府：錯誤報導
環台倒扁在高縣集會場地 楊秋興傾不核准
台經院：看好未來景氣廠商比例創今年新低
水試所開發海藻多醣液體皂 天然保濕抗氧化
台北股市收盤下跌9.46點
賽門鐵克：家庭用戶面臨網路攻擊威脅日增
台股近關情怯 小跌9.46點
台股開高走低 終場下跌9.46點
10月台指期下跌25點 逆價差1.75點
消基會：中油未真實反應油價 尚有降價空間
10月電子期跌2.4點 金融期漲4.6點
外交部：英國二十二日起放寬手提行李限制
罷免案程委會過關 監委軍購預算案再遭封殺
停辦今年國慶大典？ 藍綠立委言辭交鋒
十五號輕颱象神形成 外圍環流影響台灣
林季進打造鑫永銓 成為樹海中的輸送帶城堡
蘇揆邀朝野共商國是 蔡煌瑯：樂觀其成
綠六組促國務費案回歸司法 蔡煌瑯:絕不護短
中廣板橋土地出售？ 國民黨：土地非國民黨所有
新台幣兌美元匯率貶0.1分 收32.940元
交部：板橋站前土地已辦訴訟繫屬登記
新台幣兌美元貶0.1分 成交6.37億美元
台塑降油價 公平會:同幅調降難認定聯合行為
蘇馬會 蘇揆：著重化解當前僵局
馬英九特支費 李登輝：應照規範做才對
創新技術與投資媒合商談會27日登場
國是會商談倒扁？蘇揆：自有分寸
教育部：一百學年度國小每班擬降至29人
匯市盤整 新台幣兌美元小貶0.1分收盤
看好大陸觀光客消費力 店面市場再現投資潮
橘營：綠營若阻二次罷免總統案 改提倒閣
數位兒童圖畫書 獲新聞數位出版創新獎金牌
高高屏登革熱疫情不減 入夏累積248本土病例
總統賀安倍晉三任首相 將邀小泉來台訪問
教部：不過問學生環台反貪 尊重學校自主
蘇揆邀朝野會談 劉世芳：陳總統樂觀其成
統一超商設米飯實驗室 為鮮食品質把關
登革熱常識不足 6成5民眾不知拒噴藥會遭罰
台灣將舉辦有史以來最大型國際滑冰盛會
台東外海浮標氣象新尖兵 颱風掌握更精準
高速公路白河段獲交通部金路獎優良景觀
嬰兒包裹像肉粽及過度清潔 易造成皮膚問題
香港傳數家化妝品含重金屬 業者：安全無虞
蘇馬邀協商 王金平：樂觀其成
沈智慧申請三十日再倒扁 中市警：評估中
李登輝參訪經濟部加工出口區 肯定經營績效
外資再度建議放寬股市漲跌幅限制
氣象局：台灣今年冬天可能偏暖
中油明年推酒精汽油 北市公務車優先適用
馬:民進黨爭取集遊權 國民黨的馬英九在實踐
陳武雄：工總組織再造 重振營業額
北市警方：928凱道一定要淨空
信用卡市場區隔化 多家銀行搶攻商務卡
2006台灣設計博覽會30日開幕 15展館展16天
國家圖書館將設歐盟資訊中心
蔡堆：高鐵安全無虞才能通車
聯大兩友邦為台灣執言 外交部感謝
思考領土範圍說 劉世芳：總統未觸四不承諾
倒扁總部：樂見蘇揆拿起改革大旗
財部：明公布公股退出金融機構原則
職棒觸身球風波 統一總教練大橋穰公開道歉
916涉嫌占據主播台滋事男子獲1萬元交保
金管會：8月信用卡逾放比2.79% 較7月微降
毒菠菜與否 財部:進口蔬果需檢疫文件才通關
高雄縣鳳山 再增四例登革熱
原民會:盼石門水庫治水計畫早日執行
倒扁總部：馬英九成障礙 凱道靜坐不走了
陳博志：政黨對抗惡果 台灣競爭力退步
中油：近期說明油價問題
健保不滿意度提高 肇因部分負擔及自費增加
賽門鐵克：網路惡意攻擊背後動機是獲利
健保局：政策不調漲健保費
管制漏洞 宜蘭檢方:上千名大陸漁工不知去向
8月現金卡逾放比攀高 金管會:停辦新卡之故
外人台幣融資 公會增訂準則作銀行授信依據
凱道靜坐路權核准到27日 北市警依法行政
金管會：8月國銀逾放比2.41% 與7月持平
議員質疑路權核准不合法 北市府：合法申請
2007年第1期日製小汽車關稅配額申請將展開
金管會:維護保戶權益 保險公司收保費先告知
蘇揆邀朝野協商 鄭文燦：努力促成對話
民進黨慶擬辦遊行 立院黨團安全顧慮反對
蘇揆：盼促政黨對話 僅蘇馬會不妥
詭絲首映 鄭文燦:喜見國片走出自己風格
職棒蘇哲毅生涯完投勝 中信6：1扳倒興農
主計處:桃園機場貨物進出量年增率 亞洲第四
股東投票品質不佳 金管會研議強制通訊投票
漁業署:加強查核中國船員身分 清查管理資料
台灣WEF排名退步 陳瑞隆:虛心檢討 努力改進
管國霖：台灣家庭資產託專業管理有成長潛力
國北教大發表22x22乘法表學習技巧 下月出書
環島倒扁天使隊隨行？反貪腐總部：最好不要
台灣競爭力排名滑落 胡勝正:因評比方式改變
蘇揆邀朝野會談 葉宜津提質疑
國民黨版罷免案明啟動 預估立院十月處理
Web2.0時代首重經管財務規劃才能吸引創投
WEF變更台灣名稱 外交部：將溝通
職棒統一勝誠泰 林恩宇單季206K破紀錄
蘇揆邀朝野會談 柯建銘：民進黨要接受
經建會:台灣金融健全度評比落後 跨部會檢討
蘇馬會幕僚會議 溝通議題時間方式
達賴盼增獎學金名額 蒙藏委員會：歡迎推薦
李文忠：只談總統下台 在野將擔破局壓力
HEMiDEMi擬結合商務網站 發揮網路效益
WEF變更台灣名稱 經建會去函抗議要求更正
段宜康明提案 禁民進黨參選人赴倒扁現場
陳永綽頒韓國地區僑務委員楊鑑(王民)任命狀
全球競爭力報告片面改變台灣名稱為中國台灣
卜睿哲：台灣憲改結果應會在可控制範圍內
台灣紡織業成立e化聯盟進軍美國拓展市場
競爭力報告：台灣的銀行健全度退到100名
世經論壇：全球競爭力 台灣滑落至第13名
趙瑞代表政府在萬國祈禱會上為台灣禱告
兩部華語電影入圍首屆羅馬影展競賽影片
達賴喇嘛盼台灣增加西藏流亡學生獎學金名額
日內瓦將舉辦台灣藝術節呈現傳統與當代藝術
台灣廣告展在東京揭幕 水準深受日人稱讚
亞太網上軟體盜版減少逾六成 港台澳仍猖獗
MLB洋基強森因傷停戰 王建民先發日期不變
駐英代表處舉辦台灣之夜 推廣台灣觀光
MLB王建民明先發戰金鶯 挑戰破紀錄第19勝
鐵甲戰鬥營 學子大呼過癮！
反貪腐街頭運動該適可而止了！
台灣參與世界性組織受排擠 引發國際關注
國親再推罷免案 令人失望
警察維持集會遊行顯有雙重標準
安倍上台 台日關係將更緊密
電子未轉強 台股多頭仍有疑慮
台股盤勢膠著 觀察營建及中概股
台股開盤上漲55.33點為6957.08點
建研所：第2季房地產景氣續為綠燈
美元走強 新台幣匯率小貶
中華女足今赴美集訓 備戰年底杜哈亞運
民進黨高雄930台灣站起來活動 府院黨總動員
海關查獲三點二公斤搖頭丸
國科會與德國宏博基金會合設學術研究獎
台股早盤電子降溫 資產股活跳跳
施明德：明天以前撤回台北火車站
台硝桃園廠硝酸氣外洩 學生與民眾受害
蘇馬會 馬英九刻意排王？王金平：不會啦
親民黨：政治協商有倒扁前提 不接受保扁
乘車大不安全 半數兒童未用安全座椅安全帽
國慶停辦與否？ 王金平：視凱道情勢決定
建研所:房地產景氣判斷分數 創近7季新高
匯市盤整 新台幣匯率午盤小貶0.5分
泛藍擬提倒閣案？民進黨團：不苟同但會應戰
埔里農會搶案偵破 嫌犯搶92萬只剩2萬多
取消國慶慶典？王金平：盼各界以大局為重
化解對立 蘇揆籲各政黨放空自己停止開火
段宜康提案規範政治人物發言 民進黨團支持
總統:奈米技術需跨領域快速研發 適合台灣
蘇揆：處理集遊同一標準 嚴懲不法
反貪腐總部：警政署保證環島倒扁行程安全
台北股市收盤上漲44.52點
消基會:酒粕面膜價差3.8倍 62%未標示中文
李登輝：反貪腐不能和反扁混為一談
呂王同台互相推崇 共同推動陽光家庭計畫
台股挑戰7000點關前整理 上漲44.52點
10月台指期上漲55點 正價差8.73點
10月電子期上漲2.1點 金融期上漲8.4點
台股八大類股齊揚 終場上漲44.52點
金融市場套案八大計畫 蘇揆：二次金改延續
第3屆國際維基年會在台北舉行 中華電力挺
高雄檢方不證實鍾善藤、吳孟德坦承收賄
WEF金融健全度落到100名 施俊吉：很難堪
行政院會通過耕地三七五減租條例修正草案
新台幣兌美元匯率貶1.8分 收32.958元
新台幣兌美元貶1.8分 成交5.95億美元
北金航線秋節疏運 增開46架次加班機
身障者保護法修正草案 強化就業權益
經建會：8月景氣燈號續為黃藍燈
爆破加舞蹈 林懷民和蔡國強首度合作
國民黨通過罷免總統提案 馬英九未回應倒閣
蘇馬會 馬英九：不搞密室政治 全程公開
科學園區審委會通過益邦製藥等26.9億元投資
避免馬英九困擾許財利退還北市榮譽市民證書
登革熱疫情 衛署下週一成立中央防疫中心
金邊航點漸熱門 華航11月4日首航台北─金邊
醫改會揭露醫院自費五大花招 病人成冤大頭
醫改會:醫院帳單含糊 民眾健保局可能被坑
台新金進軍中國 台証上海辦事處成立
消基會促油價再降2.5元 陳瑞隆：無法認同
北市審計處：公正處理馬小九案 審核符規定
收賄？高市議員譏諷為吳孟德背書的官員
反貪凱道靜坐晚上轉台北車站 1500警力維安
OTC:首檔國際債券下週掛牌 3年千億目標可達
倒扁環島之旅 高縣嘉縣不歡迎
立法院預算委員會召委難產 其餘順利選出
日圓走貶 新台幣兌美元貶值1.8分收盤
首屆龍騰微笑競賽 台大電機奪冠獲獎200萬元
王建民榮光全紀錄 讓球迷更瞭解台灣之光
台北捷運板南線一男子跳軌 送台大醫院急救
呂桔誠轉任京城商銀董事長
金融市場三旗艦計畫 施俊吉:不動用公務預算
何志欽：公股退出金融市場目標首為開發金
十月心理健康月 北市舉辦活動落實健康議題
酒粕面膜標示警語不理想 甚至含防腐抗菌劑
施振榮建議政府留意台灣人文行銷能力
葉明峰：景氣連3月黃藍燈 成長趨緩非衰退
深植法律扶助概念 法扶會展開全國校園活動
環遊世界為台灣申辦奧運催生 將獲半數贊助
公教退休所得改革案 銓敘部主張維持原案
馬英九：蘇揆缺席916集會 蘇馬會成局關鍵
民眾感受醫院變相收費 健保給付實質縮水
台灣奈米展 產品多樣化讓生活更方便健康
倒扁群眾明轉至台北車站 台鐵加派警力
金融市場套案外資肯定 對金融產業前景樂觀
兒盟調查 國小校園過半兒童曾遭性霸凌
3年新增160家掛牌上櫃 OTC:戮力達成
公務人員高普考放榜 平均錄取率5.44%
國民黨立院黨團通過黨版罷免總統提案
陳添枝：推動金融套案 公股釋股對象是關鍵
潘文炎：中油營運艱困仍降價 盼鼓勵勿責難
中油:今年無法轉虧為盈 盼虧損降至100餘億
蘇馬會幕僚會議未達共識 歧見各自帶回研究
債券商：國際債券市場讓台灣金融市場國際化
體委會亞運奪金計畫向下修正為十五金
陸委會：中國對民主政治運作缺乏認知
陸委會：中國炒作農業交流議題 對台統戰
簡任十職等公務員赴中解禁 十月下旬實施
經建會:政治擾 看壞景氣廠商增 基本面仍佳
何志欽:公股金融機構整併無時間表 保留彈性
高鐵公司規劃 正式通車前先試營運
化妝品含鉻釹事件 消基會籲衛署更嚴格把關
華航董座魏幸雄獲國際航空貨運終身成就獎
中華信評調降中油長期企業評等至twAA+
機車闖越平交道 台鐵楊梅埔心單線通行
央行明天開理監事會議 升息與否受關注
化妝品含鉻釹事件 會否產生品牌效應待觀察
總統邀日前首相小泉 參加高鐵通車典禮
延續二次金改 業者反應不一 外資觀望
馬英九擋公園集會申請？北市府：因施工不便
吳釗燮向外賓澄清 台灣不會改變現狀
金融套案增加法人投資台股比重 券商表歡迎
林萬億：身障者保護法修正可增4800就業機會
倒扁總部：環島遊行 29日從台北車站出發
王金平：連戰建議停辦國慶 籌委會慎重考慮
反貪腐總部環台原擬租火車 台鐵調不出列車
馬英九私吞特支費？市府：有單據已送審定
壽險業者：金融市場套案有助保險市場發展
法務部辦座談會 推動地方毒品危害防制中心
領失業給付 經理人員等較去年同期成長5成
民進黨中執會肯定游錫（方方土）反制倒扁言論
國慶停辦慶典？外交部：正常邀訪國慶外賓
美國學者：北韓核武僵局具潛在危險
財部五大方案打造國際接軌金融產業賦稅環境
2006年十大台灣國際品牌 趨勢科技居冠
蘇貞昌：不撤罷免案 朝野談下去的空間很小
全球華語歌曲排行榜十強出爐 華仔阿妹入列
8月購屋貸款創新高 消費性貸款再降
WEF指台灣銀行健全度100名 金管會:偏離實況
經建會:WEF改新制 台灣成長競爭力亞洲之冠
消保會:瓦斯公司退還保證金執行率57.25%
立委:郝龍斌應還水電費 郝陣營籲回歸市政
客家音樂MV創作大賽 痛苦像井獲歌曲組首獎
施俊吉估2009年金融業產值1.53兆 成長近3成
惠譽信評調降台新金評等 調升彰銀評等
專家：Web2.0時代利基來自社群而非技術
國務費案 查黑中心：結案不會拖過十月底
職棒誠泰有效進攻7：4扳倒統一
林萬億：總統罷免案是蘇馬會路障
外資增資 花企自救可望有成果
證交所推動台股國際化 盼明年上市家數倍增
四壞球擠回致勝一分 職棒中信5:4贏興農
施明德帶反貪腐靜坐群眾 再移回台北車站
國務費案 涉秘密外交部分檢調已查證過半
金管會:促OBU成台商華人在亞洲資金調度中心
馬英九：倒閣案先連署 黨團適時提出
油價案 公平會：無法直接介入干預市場價格
社福團體盼立院解凍八億預算 王金平允協助
彰化鐵馬之旅 好山好水 好二水
MLB洋基大勝金鶯 王建民破紀錄19勝到手
陳總統提思考領土範圍說 美盼台進一步澄清
美議員海德要求美台儘速展開自貿協定談判
高低海拔景色迥異 垂直變化令人驚喜
黃偉基：台紡品不能殺價生存 應提升競爭力
巴黎台灣貿易中心舉辦台灣流通業招商會
台韓日中小企業異業種交流大會在首爾開幕
專家：台灣銀行健全度衰退反映企業領袖觀點
前董座陳淑珠停職處分撤銷 金鼎證:還公
慶祝教師節渥太華地區表揚華文資優教師
慈濟華府分會公演手語劇 頌揚父母恩
公視將與南非廣播電視交換節目擴大合作
花蓮高工學生抵韓教育觀摩
竹塹古城
美麗港都特輯
上帝遺失的藍寶石 嘉明湖 之戀
捐助四千萬 為善不欲人知
王建民19勝 亞洲勝投王
蘇馬會求解套 反被套牢
分析師：台股底部墊高 補量有助突破7000點
期貨商：多方主導 台指期可望挑戰新高
台股開盤上漲9.33點為6955.60點
台灣今天氣仍不錯 明北部東半部轉陰雨
美元回升 新台幣兌美元小貶
台股狹幅震盪 中概及資產族群相對強勢
恆春半島國際超級鐵人三項賽 明天點燃戰火
蔡英文：政院將提公共建設套案 強化競爭力
台北孔廟釋奠典禮 曲阜孔子後裔參禮贈禮器
未實施藥廠GMP認證 港製中藥十月起禁輸台
陳總統：台灣和中國是兩個完全不同的國家
美盼澄清領土說？外交部：台美溝通順暢
世台總會年會 總統籲支持政府拓展國際空間
資深優良教師及首屆教育奉獻獎接受表揚
考試院通過 增列高考二級需用名額一人
民進黨黨慶 蘇揆籲團結在陳總統領導之下
蘇馬幕僚會無共識 綠營：朝野關係未改善
邀小泉來台？外交部：駐日代表處已實務洽邀
BotNet網路病毒肆虐 警方提醒癱瘓攻擊
台商年會 陳瑞隆宣傳大投資 馬英九拚招商
倒扁總部:環台集遊不批准 會以創意方式突破
外資匯出 新台幣午盤小貶1.5分
電信業廣告大戰 中華電首遭公平會開罰
蠻牛案殺人兇嫌王進展 二審仍被判處死刑
陳總統：催生新憲 以台灣加入聯合國 討黨產
王建民十九勝到手 立院洋溢喜悅氣氛
大客車遊覽車上半年攔查合格率97.46%
吳釗燮：中國軍事和政治力擴張 增加區域不穩
王建民勇奪十九勝 總統：亞洲之光
王金平：視倒扁情資決定國慶是否部分停辦
表揚資優教師 蘇揆深深鞠躬向全國教師致敬
總統引林義雄祈禱文 盼以愛和寬容拋棄怨恨
陳總統籲資深教師以初入教育界熱忱繼續奉獻
民進黨20週年 施明德盼理想性使命感反省力
陳菊盼保持創黨風骨 謝長廷籲用生命護台
台北股市收盤下跌61.15點
民進黨20週年黨慶 陳總統率四大天王出席
北市大安區今年預售房價漲幅12.8% 勇奪第一
游錫（方方土）：未來十年讓台灣成正常國家
10月台指期下跌91點 逆價差21.12點
9月前3週外資淨匯入14.64億美元 連2月淨匯入
10月電子期下跌5.5點 金融期下跌3點
台股投資人信心虛弱 終場下跌61.15點
台股動能不足科技股走低 下跌61.15點
消基會：防蚊液使用標示不當 恐影響健康
高鐵公司：通過履勘才會試營運
馬英九：盼下一次蘇馬會幕僚會議有進展
新台幣兌美元匯率貶3.4分 收32.992元
馬英九：提倒閣前 盼立院做好改選準備
新台幣兌美元貶3.4分 成交量7.88億美元
中油台塑同幅調整油價 公平會決議去函警示
拉法葉案 檢方起訴汪傳浦全家及郭力恆兄弟
北市南海變電所故障2萬多戶停電 搶修已復電
台股跌外資匯出 新台幣匯率貶值3.4分收盤
南部倒扁遭砸毀紅車 僑胞標下捐倒扁總部
央行理監事會議決議升息0.125個百分點
歐晉德十月一日起接任高鐵公司執行長
兩岸分工 台灣自中國進口額連續5個月創新高
市議員質詢組閣 馬英九:國民黨不主動談組閣
大樂透秋節加碼 紅利獎獎金1億元
周錫瑋：捷運預算被杯葛 交部：比例不變
明基傍晚六時緊急記者會 宣布重大營運決策
調查：9月民眾對經濟及就業信心回升
農委會100萬盒鮮乳供3萬名低收入戶學童飲用
亞洲選舉官署協會代表來台汲取選制經驗
蘇揆：協商要有高度誠意 盼國民黨撤罷免案
呂秀蓮：顏色無辜 大家不要用顏色對立
大考中心96學年大學學測簡章明天開始發售
96學年大學術科考試簡章10月2日開始發售
中華電釋股 證交所電腦當機 延至19時撮合
世界杯十項運動舞蹈賽 明起小巨蛋登場
神捕英雄專案成績亮麗 李逸洋感謝全民努力
國貿局：1至7月台灣仍為中國第三大進口來源
全台中秋月餅大抽檢 衛署公布22件不合格
央行升息半碼 法人:台股影響有限
NCC核定十月國際電話促銷 每分鐘不到一元
學者：中國內部三農失業貪腐人口等問題多
中共十六屆六中全會動態 陸委會關注
王金平：國安警情單位建議停辦國慶大會
民航局:曼谷新機場不足懼 北京上海威脅大
中華電釋股認購踴躍 初估逾30萬筆
中華電信國內釋股價51元 國庫進帳61億多元
明基宣布停止投資德國手機子公司
彭淮南：央行貨幣政策逐漸往中性水準邁進
梁國源:物價壓力減緩 央行升息立論應更清楚
財部:中華電信國內釋股價51元 國庫進帳61億
遊說泛綠立委支持罷免 藍營要求立委認養
中華電信申購人數超過三倍 每人只能買一張
中華電釋股折價5% 申購逾36萬筆
消費做公益 台糖蜜鄰超商捐5日所得
高雄關稅局啟動ｅ路通便捷通關服務
消基會疑衛署放任 市售防蚊液安全使用堪虞
蘇揆籲撤罷免 國民黨：盡量找出共識
央行升息半碼 台銀等各行庫可望下週起跟進
李逸洋：動員警力維持倒扁秩序 小刑案增多
中央社新聞小百科：DEET敵避
聯大兩四友邦為台灣執言 外交部感謝
蘇揆：政局不安是政治人物在亂
拉艦弊案第二波偵結 購艦回扣至少5億美金
嚴防禽流感 金門防疫所舉辦防疫演習
民進黨籲勿穿紅衣參加930高雄集會
APEC中小企業部長會議登場 施顏祥率團出席
馬王會明溝通政局
台灣追風計畫受肯定列2008世界氣象研究重點
明基西門子整合不如預期 李焜耀夢醒
拉艦案 特調小組另分案追查其他犯罪
國內股權選擇權交易 中信證券拔頭籌
立院明處理罷免總統案 民進黨團動員應變
教官靜坐倒扁遭調職？教部：違軍人政治中立
消保會：美菠菜事件後強化市場緊急通報機制
中華電國內釋股 超額3倍認購
財政部：北市每年數千萬元退稅沒人領
民進黨團：陳總統做政治的領導者哪裡有錯
歐晉德:高鐵邀特定團體試乘 可在通過履勘前
健保調整五千多項藥價 一年最多省90億元
台灣名人賽暨三商杯高球賽 印度選手暫領先
中國指憲改破壞兩岸關係 民進黨：顛倒是非
北市中山區中美鐘錶行遭搶 警方追查嫌犯
ETC委辦費談不攏 未來可能訴訟解決
劉禎國販賣國防機密 被判徒刑八年定讞
金管會核准彰銀安泰投信與荷銀投信合併案
央行貨幣政策未來動向 觀察物價景氣
追風計畫正研擬運用大型飛機飛入颱風眼偵測
中風死亡率有城鄉差距 宣導搶救不二法則
二次罷免案明付委闖關 國親甲動力推
呂秀蓮為高市孔廟咖啡主持啟用式
銀行公會建議 無擔保債負債比維持月薪22倍
明年強制設獨立董事 泰安第一產險各設一席
央行升息 台北公債殖利率明天恐反彈
明基投資德國手機子公司損失6億歐元
中風病人谷宗元發明救命口罩奪獎 病友範例
台北市鐘錶行搶案 警方嚴防贓物出境銷贓
彭淮南：新台幣實質有效匯率指數仍呈升值
金管會鼓勵提高保險保障 14家保險公司獲獎
停辦國慶大會？親民黨反對 擬自行舉辦
國民黨仍盼促成蘇馬會 行政院：正面看待
雙卡額度維持月薪22倍 金管會：全面考量
雅虎關鍵字搜尋業務成長亮麗
永信杯排球錦標賽開賽 選手四代同堂競技
美康健人壽申請在台分公司資產移轉紐西蘭
特調小組：汪傳浦吃下湯姆笙所有軍購回扣
高捷案謝長廷要求中時道歉 中時未回應
媒體報導上面硬塞給我 吳孟德聲明深感憤怒
世代論壇批320公投 民進黨：民主倒退
倒扁環島明啟程 施明德：相信運動會成功
高雄貨櫃藝術節
旗魚 來了 ！
高鐵探索館 從陸地玩到天上
航空科學館 歡迎搞飛機
林淵紀念館 珍藏素樸之美
森林公園開麥啦屏東崁頂新景點
運動休閒教育 多元功能
水塘林列 蜻蜓飛翔
聯合國副秘書長：台灣入會程序依憲章處理
華郵訪問李大維 談台灣聲援反共產主義
聯大總辯論提前結束 12國發言力挺台灣
許常惠回顧展今起在巴黎展出
台灣九所大學到中美洲招生並提供獎學金
2006台灣電影展登場 馮賢賢等今抵舊金山
期貨商：收復 5日均線 台指期隨時可望反彈
分析師：外資仍站多方 台股尚無看空疑慮
台股開盤上漲2.27點為6887.39點
東北季風颱風環流影響 北部東半部陣雨
美元續強 新台幣兌美元貶破33元
央行升息半碼 定存單利率上揚0.07個百分點
美元買氣強 新台幣早盤貶破33元後貶幅擴大
馬英九促續辦國慶 王金平：尊重
台股小幅震盪 盤中金融類股表現佳
中華電釋股12萬張全為自然人 成交61.2億元
警方彰化攻堅逮捕張錫銘黨羽陳進雄等三嫌犯
馬英九：盼蘇馬多見面 不撤罷免案
立法院表決通過 總統罷免案付委審查
中華電釋股 自然人法人委買張數為6比5
環保署:雪隧一氧化碳濃度正常 氮氧化物略高
中科前8月營業額突破千億元 全年上看1500億
台中市警方拂曉出擊 逮獲張錫銘黨羽三人
加油優惠錯誤訊息流傳 中油籲民眾勿上當
蘇揆：明年預算依經濟治安弱勢清廉主軸編列
中華電海外釋股溢價9.9% 國庫進帳344.4億元
雪隧氮氧化物濃度高？國工局：安全範圍內
泛藍推二次罷免 總統府：不負責任
外資匯出 新台幣午盤貶6.8分收33.06元
8月公益彩券盈餘分配14.41億元 挹注社福
環台倒扁下午出發 施明德發紅花打氣
台灣角社座談會 比較倒扁行動與中國文革
台北股市收盤下跌2.07點
兩岸秋節包機今啟動 長榮首航台北上海
ETC談判破局成違法經營 消基會要告交通部
倒扁罷工？ 魏千峰：示威性質不影響經濟
台股陷入狹幅盤整 小跌2.07點
10月台指期上漲13點 逆價差6.05點
央行升息衝擊 台債殖利率反彈
10月電子期上漲0.3點 金融期上漲4.8點
台北股市狹幅盤整小黑作收
民進黨辦黨慶活動 府院黨高層明齊聚高雄
新台幣兌美元匯率貶1.06角 收33.098元
新台幣兌美元貶1.06角 成交10.46億美元
推銷公益廣告 王金平：不分紅藍綠
蘇揆：總統府國務機要費有必要繼續編列
陳總統訪心路基金會為生命勇士吳宜倫加油
Lenovo聯想和IBM回收SONY製電池並免費更換
中秋月餅禮盒過度包裝 君悅金典兩飯店遭罰
渣打宣布將收購竹商銀100%股權 每股24.5元
金管會同意渣打投資竹商銀51%到100%股份
環台倒扁啟程 施明德：台灣寫新民主運動史
富邦金出清竹商銀持股 獲利不到10億元
水保局完成聽證會程序 將儘速展開水患治理
業者：台灣機車面臨中國挑戰 外銷待拓展
政院下週公布產業套案 國際間積極競逐人才
內政部：舊式身分證明年元旦起停用
OBU對中旅客開放？陸委會：不清楚 無法評論
王金平：國慶大會繼續籌辦
竹商銀同意售股予渣打銀行 最低門檻51%
日月潭嘉年華系列活動 明晚揭幕
制憲後陳總統競選連任？蘇揆：不可能
經部：推廣貿易服務費十月起調降為萬分之四
國慶大會照常舉行 府：尊重王金平決定
勞委會：製造業人力缺8萬人 基層勞工占7成
蘇揆：維護裝機者權益 ETC專用車道不開放
世代論壇提修憲五原則 籲總統勿提名目台獨
李子春稱書類送審過程違法 法務部:實屬誤會
美元強外資買匯 新台幣匯率貶值1.06角收盤
上市公司本週市值16.86兆元 較上週減0.02%
莫斯科大馬戲團十月五日起在台公演
蔡英文:稅制優惠不再批發式 改集中重點產業
蘇揆：清廉執政須主張 法治仍待建立
亞洲杯足球資格賽 中華下月迎戰伊朗
雪山隧道滲水 今晚封閉北上外側車道修復
國慶預算不足？蘇揆：不排除動用預備金支持
王金平：續辦國慶大會 視安全狀況喊卡
王建民大放異彩 公視轉播收視率創開台新高
國民黨：蘇馬會應立即進行 化解罷免案僵局
渣打銀行收購竹商銀 金管會:具指標意義案件
外交部：國慶慶典邀訪外賓作業正常
國民黨版罷免總統案可能暫不提出
中元採購 7月份超市量販店營業額成長大
最低稅負影響層面小 高市受影響企業僅10家
工程會：至8月底公共建設方案執行率86.7%
中風病人神經再生 癱瘓病人踏出復原路
政院：公務員10月9日調整放假 中秋5天連假
勞退基金逾千億 無監委會國庫面臨補貼壓力
教官調職案 國防部：再和教育部協調
游錫（方方土）：我是華裔台灣人
中科前八個月累計營業額 打破一千億元關卡
高公局：ETC開通 部分人工收費車道排隊縮短
賀陳旦:正與相關部會溝通中華電減資
公股獨立董事擬專職 引進國內外專業人士
民進黨930高雄活動 台聯不動員
930呂游蘇高雄遊行 扁壓軸演說
國家地理頻道武術大觀週 帶觀眾見識真功夫
台灣名人高球賽 暫居第一選手查拉西亞失格
呂秀蓮：台灣國際評比退步 因政治紛爭激烈
中華電冠德合作土地開發 估3年進帳5億
威秀影城正名 鄭文燦期許成為電影界101
台銀合庫升存款利率0.07個百分點 下週1實施
2006年下期營業用使用牌照稅10月1日開徵
閩南語鄉土教學確定採台灣閩南語羅馬字拼音
雪隧局部滲水 國工局:不影響結構及行車安全
渣打銀行收購竹商銀100%股權 擴大在台規模
中華電萬華彰化土地開發 11月招商
紀錄片醫生首映 主角溫碧謙感動現身
陸委會：協商兩岸觀光窗口十月上旬掛牌運作
勞委會：10月9日勞資可協商彈性放假
呂秀蓮：立院提罷免或彈劾案都不可能如願
高雄世運暖身賽首日 中華台北隊表現不俗
10月9日公務人員彈性放假 金融業比照辦理
環台倒扁抵竹市 施明德：紅衫軍理性和平
台灣高鐵公司下週發表制服造型
施俊吉：花企與東企增資案將有結果
央行宣布升息 工商團體稱幅度溫和
消保會：禮券不得記載使用期限地點等限制
職棒兄弟單局豪取六分8：4逆轉勝LA NEW
台灣高級漁產消費驚人吸引北海道業者進駐
立榮高雄--廈門秋節首班包機明起飛
外商銀行併購國內銀行 關鍵在主導權與價格
十月九日彈性放假 台鐵雙十節加開電聯車
中秋雙十彈性連假 大學配合 中小學再協商
學者：中國商人政府結構下蘊藏社會怪現象
證交所：股市10月9日休市 改10月14日開市
蘇馬會？行政院：國民黨應以行動展現誠意
女教官調職懲處問題 教部未收到國防部公文
主計處：96年總預算案歲入審慎估算 無虛報
MLB郭泓志明先發戰巨人 尋求本季第二勝
環台倒扁首夜遇波折 經協調才進仙福堂過夜
馬英九金門晨跑 近五百老少粉絲參加
倒扁環台活動台中縣車隊遊行
台灣今明東半部短暫雨 其他地區多雲到晴
掌握市場脈動 台灣設計師品牌前進國際舞台
台灣設計師創意價格優於國際 需豐沛布種
台鐵：10月7至10日火車票退票 不收手續費
北埔事件百年遺骸出土
環台倒扁車隊 今晚改住彰化南瑤宮
立榮高雄－廈門秋節包機首航
全國中學田徑錦標賽 年輕好手挑戰紀錄
九三０台灣站起來 府院黨天王齊聚高雄
人事局：中秋國慶罕見接連 調假情況特殊
馬英九金門勞軍 向海龍健兒祝賀秋節快樂
支持倒扁又一教官調職？軍方：審慎處理
民進黨中央近日討論因應罷免總統案
反貪總部：十月九日全國柔性罷工
採購阿聯小潛艦已付訂金？國防部否認
陳瑞仁證實將暫調台北地檢署
民進黨黨慶三十萬人集會 高市交通面臨衝擊
國務費案陳瑞仁調一審 高檢署：確有構想
呂秀蓮期許台灣能有類似好萊塢優異製片廠
國民黨團：橘營拒協調 罷免總統案無法喊停
行政院：以罷工凸顯政治主張 不恰當
王金平:天下圍攻與國慶無關 盼倒扁人士自律
台灣南社將抵制親中媒體採訪民進黨黨慶
王金平：單一選制法令未過 國會解散會真空
雙十連續假長達五天 台聯叫好橘營有意見
罷免總統案緩表決？台聯橘營意見分歧
經部預估 台灣今年貿易出超可達203億美元
施明德反貪倒扁環台活動車隊 中縣遊行
國慶中秋彈性假期 王金平：宣布倉促
環台倒扁活動 警政署警力布防預為因應
金價跌破每盎司600美元 專家預期短線震盪
民進黨團：政治罷工動搖國家經濟
調查：邋遢情人排行榜 女老師男工程師居首
防詐騙 農信部新約定轉帳戶新規定十月上路
八月底農漁會信用部逾放比9.06% 持續下降
媽祖鑾駕返台 小三通人船創新高記錄
兩岸秋節包機疏運高峰 兩岸九家業者往返
馬英九指示 詹春柏再致電林錫耀促蘇馬會
花蓮縣與愛買攜手 推廣無毒種植老欉文旦
聯電盃大專籃球邀請賽 10月3日北科大開賽
主計處：台灣12歲以上上網人口突破1300萬人
央行升息公債殖利率反彈 下週有撐
10月1日起傷害險理賠擴大 保戶享更多保障
百貨業激戰 景美漢神租約到期11月底歇業
射箭大獎賽上海站落幕 亞運國手成績不佳
民進黨黨慶遊行 制新憲討黨產訴求醒目
全民運動會十月台中登場 參賽人數最多
總統出席設計博覽會 挺扁倒扁到場未衝突
蘇貞昌:執政要有辦法實現理想並讓人稱讚
交通部:中秋國慶五天假期 國道0至6時不收費
中秋活動熱鬧多樣 網路行銷彈性大 漸受重視
南科茂德力晶第3季業績搶眼 同創新高
游錫（方方土）盼民進黨完全執政 力挺陳總統
民進黨九三０黨慶遊行 高市熱鬧登場
週休假期 萬名後備軍人與眷屬挽袖淨灘淨山
蘇揆：中秋連假整體考量 勿政治化陰謀化
台灣同志大遊行 舉行亞洲首次同志集團婚禮
高爾夫球頭廠商走出淡季 第4季旺季可期
大學試辦學季制 教育部：不違反規定即可
工研院U19競賽 發掘眾多創意明日之星
民進黨黨慶 高市長經驗傳承 確保市政成果
民進黨九三０黨慶活動 警方估十餘萬人參加
民進黨20歲黨慶 總統許願2008繼續執政
民進黨黨慶 籲支持者團結克服困境
謝長廷：倒扁讓台北少了愛 願發揚高雄經驗
林錫耀：仍盼國民黨營造蘇馬會良好氣氛
吳再益:發電及汽電共生部門不宜免課能源稅
財報不實導致投資人損失 公司負責人應賠償
戴爾召回新力製造電池 增至420萬顆
世運暖身賽選手之夜 高雄展現歡迎熱情
外交部：楊甦棣返美與台灣政局無關
台灣名人高球賽 林文鴻第三回合躍居第二
職棒王傳家千安達成 誠泰一分不敵中信
國民黨團:總統不正視貪腐 選舉願望不會實現
職棒統一首局狂攻奠勝基 4：2扳倒興農
台日博覽會特展 北美館十月二日登場
王建民將擔任季後賽第一輪五戰三勝首場先發
馬英九反貪腐 有雙重標準？
「環島倒扁」人數不如預期 特定電子媒體出人力挺
貿然宣布休假 蘇揆決策草率 業界應變不及 干擾工商秩序
「環島倒扁」人數不如預期 特定電子媒體出人力挺
蘇貞昌決策草率 工商界反彈
馬英九反貪腐 有雙重標準？
王建民將擔任季後賽第一輪五戰三勝首場先發
七成五民眾贊成以台灣名義入聯合國
台灣站起來 35萬人相挺
施明德：立院應讓人民有決定總統去留的權利
國片再傳喜訊 單車上路入圍德國曼漢姆影展
台灣製造神選者 首創本土特效尋找明日之星
台灣北部地區今有短暫陣雨 明降雨範圍擴大
秋節前 蘇揆巡視金門期勉作好治安把關工作
每天猛灌奶茶當飲品 影響血管健康還長肥肉
秋風起蟹香飄 鮮腴膏黃盡嚐人間美味
中秋海鮮秋蟹正應景 國內外業者紛紛搶進
施明德批黨慶成保皇大會 民進黨：惡意批評
檢驗反貪決心 民盟籲馬英九迫許財利下台
國防部舉辦心理健康宣導系列活動
馬英九:盼與蘇揆會面 為台灣政局找解套辦法
形象廣告遭世銀要求改名 國合會抗議
經部調查：製造業者盼政府維持政局安定
台大研究首度證實 鼻炎越嚴重黑眼圈越深
第25屆世界華商經貿會議明天起台北登場
公務員男多於女 平均年齡四十二歲
華裔台灣人名詞 馬英九：不知道居心何在
海水浴場水質監測 福隆崎頂大安3處不適游泳
公平會通過美商AMD與加拿大商ATI結合申報案
民盟盼標準一致 馬英九：已要求許財利辭職
二次罷免暫緩？國民黨團：已啟動無法停止
蘇揆：不影響國安 小三通政策務實檢討調整
金管會：購買投資型保單 應先停看聽
促蘇馬會 林錫耀致電詹春柏轉達蘇揆態度
央行調高利率 各大銀行掀起升息風
蔡錦隆：有綠營立委考慮連署國民黨版罷免案
民盟要求下台 許財利低調指司法會還他清白
經建會明討論雲林石化園區修正計畫
花蓮發生芮氏規模五點三有感地震
蘇治芬：反貪腐應有落幕 如何收場考驗智慧
主計處：台灣每百人汽車數續增至29.5輛
苗縣府廣場倒扁民眾自發穿紅衣 過程平和
民進黨團：黨籍立委絕對不會連署罷免案
基金經理人：油價陰霾消除 逢低佈局全球股市
友達廣輝合併正式生效 市佔率全球第一
台北縣捷運房市優於交流道 漲幅差距逾10%
匯銀專家：美元偏強 新台幣短線弱勢整理
新款手機添動能 光學元件產業迎旺季
人脈變金脈 網路業者成立推薦專區
永信杯排賽落幕 台電男女隊雙雙衛冕成功
蘇揆盼晤宋楚瑜 親民黨：扁下台前提不變
2010年藍芽晶片出貨挑戰12.54億套
罷免審查 橘營擬邀李登輝李遠哲林義雄
罷免審查橘營邀李登輝 台聯：不可能參加
秋節連續假期 全台五大觀光節活動任你選
中秋連續假 遊樂園優惠價邀遊客賞月烤肉
台大發展本土企管教學 盼邀郭台銘任講座
南投行動中常會 馬英九：未來選舉靠募款
呂秀蓮：台灣沒有作亂的本錢
大陸長假到來 入境台灣的中國旅客暴增
入出境若應申報物品 需走紅線櫃檯通關
民進黨：憲改版本基調 維持現狀與兩岸和平
罷免審查國親擬邀各黨魁 綠營：不隨之起舞
端子廠第三季獲利可望持續攀高
中華職棒 誠泰不敵中信 季後賽路艱辛
古今刀劍展金門揭幕 展出王度珍藏名器
中華職棒 統一勝興農 取得季後賽資格
台灣名人高球賽 印度選手蓋伊封王
世界盃十項舞蹈賽 德國搭檔贏得冠軍
倒扁環島車隊抵雲林 執勤警官心臟病發身亡
詹春柏：蘇馬會越快越好 繼續溝通
部屬積勞成疾不治 侯友宜:心痛與不捨
七成五民眾贊成以台灣名義入聯合國
蘇貞昌決策草率 工商界反彈
危機觀察報告：台海重歸「情況未變」地區
明基撤資 德經濟部長批評西門子
西門子經理指付給明基嫁妝超過三億歐元
現金補助款 西門子考慮改付給明基德國子公司
西門子指明基撤資出乎意料
台灣偶戲與舞蹈表演倫敦登場 受到熱烈歡迎
北美大紐約地區雙十國慶活動陸續展開
印度亞洲智財權會議 台灣經驗受肯定
印尼中學將開辦華文課 至少需8萬華文教
中華女足與美國家隊交鋒 零比十落敗
倒扁集會執勤 虎尾偵察隊長劉天下病發殉職
台指期短線盤整 中線偏多不變
分析師：台股量能不足 短線恐回測跳空缺口
氣象局：菲律賓東方海面熱帶低氣壓可能成颱
天下圍攻演訓觸法 簡錫 (土皆)遭警函送法辦
台股開盤上漲24.38點 為6907.43點
日圓續貶 新台幣貶值幅度加大
金融觀光族群火紅 台股企圖挑戰7000點
國務機要費案訊問李登輝？高檢署不予證實
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