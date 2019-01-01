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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
颱風來襲 民進黨全代會延後一週舉行
中常委選舉嚴禁換票 國民黨：眼前考驗
工總提五訴求 黃營杉：應在經續會發聲
碧利斯逼近 台電:停電可撥1911通報搶修
預防颱風期間停水 北縣八鄉鎮市宜儲水備用
颱風來襲 量販搶攻葉菜 逆向特價行銷
小三通金泉航線明停航 金廈航線明早決定
工總續留經續會 五大訴求不成仍可能上街頭
瓊斯杯籃賽 美國大勝日本 哈薩克力克菲國
基隆市公告十九處危險區域
碧利斯颱風來襲 北市災害應變中心一級開設
碧利斯速度略快 豪雨可能持續三四天
颱風影響 花蓮縣府宣佈明天停止上班上課
貢寮國際海洋音樂祭 因颱風延期一週舉辦
雲林外海抽砂船擱淺 空警隊吊掛六人上岸
碧利斯颱風來襲 峨眉關西新埔勿掉以輕心
陳氏紅琛死於二次蛇毒 屏警方:像推理小說
亞洲東區男女排賽 首日中華男女排開紅盤
碧利斯颱風直撲而來 陳明文籲加強防颱工作
碧利斯來襲 嘉義市災害應變中心一級開設
2006年首季台灣經常上網人口963萬人
颱風將至 曾文水庫今晚九時洩洪
航空公司：明上午搭國內線班機請先向確認
保留盈餘加徵10%五年緩衝 財長:高度保留
張顯耀質疑台開案另涉背信 籲徹查
把醫院當避風港及辦案所？黃達夫:都不對
游錫（方方土）：不宜推二代健保
史哲案遭指糊塗長官 李應元：難得糊塗
國中基測是否延期 教育部14日上午11時公布
雲科大營建系 發表環保水泥研發成果
藥師靜坐爭專業認同 醫改會促藥界整頓人頭
台北－馬祖間空中航班明天十時以後全取消
嘉義市國中教師複試 若停班停課將順延舉行
台灣大宏碁攜手建置15所大學多網整合服務
台南縣 明天正常上班上課
因應碧利斯颱風影響 花蓮多項活動延期
紀錄片映演專案補助計畫 8月1日起受理申請
李應元指史哲限制性招標不宜 史哲：合法
工業總會決定出席經續會 行政院：感謝
史哲案 段宜康：行政院和勞委會要查清楚
胡勝正：投資中國上限 下週進入決議時刻
施振榮:品牌帶動台灣形象 走出台灣人的驕傲
金門男童遊港後暴斃 衛署:未接獲傳染病通報
桃園明天正常上班 高中以下停止上課
因應碧利斯 南投縣明日停止學校活動
太百案 李恆隆與章家對質SOGO經營權移轉
碧利斯平均風力若逾十級 北市公車可停駛
嘉義縣市 明天正常上班上課
民進黨指不宜推二代健保 政院：持續溝通
碧利斯颱風來襲 北市明天正常上班上課
中投區國中基測試務單位 密切注意碧利斯動向
颱風來襲 北金線明天上午十時後全部取消
北市十時三十分關水門 堤外停車儘快駛離
瓊斯杯籃賽 中華台北快制高69：61克澳洲
魏姓家族欠遺產稅和贈與稅6億多 又管收5人
中華職棒 陳金鋒連三轟 LA NEW4:1勝中信
北市府：相關單位做好防颱準備 籲市民安心
基隆市 明天正常上班上課
史哲帳戶金額暴增烏龍 土銀完成書面報告
二代健保 柯建銘：立院通過可能性不高
經續會分組會議：政策性公營事業可委託經營
櫃買中心與南非債券交易所簽署了解備忘錄
碧利斯來襲 台南市明天正常上班上課
公股原則支持召開復華金臨時股東會
新竹縣市明天正常上班上課
台北縣 明天正常上班上課
高雄市 明天正常上班上課
碧利斯颱風全面應災 中央調度抽水機具
彰化縣 明天正常上班上課
屏東縣明天正常上班上課
雲林縣明天照常上班 高中職以下停課
職棒陳冠任適時安打 兄弟4：3險勝興農
高雄縣 明天正常上班上課
碧利斯來襲 宜蘭花蓮台東明天停止上班上課
總統幕僚：趙建銘否認交保後到薇閣
趙建銘到薇閣旅館梳洗？薇閣：不置可否
施振榮：服務業要引入企管精神提昇品質
非洲行最終站 外交部長黃志芳訪問查德
憲兵鐵衛戰鬥營照計畫十五日結訓
台中縣十三日照常上班上課
輕颱碧利斯暴風圈逐漸進入台灣東部近海
綠島蘭嶼交通船停駛 近二百遊客受困
台鐵東線和南迴線對號列車 明中午前停駛
淡水男童遭綁架案 台北縣警方移送四嫌犯
碧利斯襲台 487條土石流潛勢溪流黃色警戒
台中市十三日正常上班上課
中央災害應變中心：仍有19名登山客未聯繫上
輕颱碧利斯將從東台灣登陸 南部下午有大雨
輕颱碧利斯將從東台灣登陸 南部下午有大雨
颱風暴風圈清晨漸入東部陸地 風雨漸強
台股短期難脫區間整理型態
法人：台股短線仍為整理格局 不宜追高
台股開盤下跌42.53點 為6591.56點
東北部出現豪雨 中南部午後防超大豪雨
蘇揆：防救災若做表面文章 絕對嚴辦
金門災害應變中心一級開設 防颱拉警報
台北市昨晚關水門 堤外近四百汽機車遭拖吊
中央防災中心：目前暫無人員傷亡
偵辦南迴鐵路翻車案 檢警再借提李泰安
日圓重貶 新台幣兌美元同步走弱
碧利斯來襲 環保署完成災後整備籲民眾儲水
颱風影響小三通 金泉航線停航金廈航線減半
碧利斯颱風影響屏東縣部份交通上午停駛
碧利斯颱風撲台 嘉義上午颳六級陣風
台股早盤量縮盤整 金融食品相對強勢
碧利斯襲台 487條土石流潛勢溪流黃色警戒
高雄小港機場國內班機全部取消 國際線正常
碧利斯颱風來襲台華輪停航高雄港警戒
徐旭東：與李恆隆只有備忘錄 沒有密約
颱風影響 東幹線南迴鐵路停駛 部分機場關閉
碧利斯颱風逼近 水利署呼籲民眾儲水備用
邱毅提兩新事證 盼檢調重啟調查台開案
台東上午無風無雨 但海陸空交通全停擺
親綠學界要總統下台？民進黨：謙虛傾聽
學界籲總統下台？政院：虛心傾聽謙卑反省
碧利斯颱風來襲 北市動員各單位防災
不滿醫藥分業政策倒退 百名藥師衛署靜坐
馬英九訪日順道出脫黨產？國民黨：不實報導
颱風來襲 量販店葉菜類特價行銷買氣增溫
親綠學界籲陳總統下台？綠營：要謙卑反省
周玉蔻自我推銷 選市長不貪不涉弊
親綠學者籲總統下台 台聯：人民盼清廉本土
碧利斯襲台菜價上揚 公平會：人為哄抬將查處
颱風來襲菜價漲 農委會：短期現象 勿須搶購
教部:颱風危險警示區基測考生 可申請安置
日圓貶值 新台幣兌美元午盤暫貶5.6分
林依瑩不滿檢調濫權指父親涉賄選 落髮抗議
高市登革熱確定病例曾到高縣 縣府進行消毒
宜蘭山區不到兩天累積雨量超過三百毫米
衛署：基層診所不釋出處方 即不給付診察費
親綠學界籲陳總統下台？綠營各派系：尊重
Mazda 6廣告不實 公平會重罰156萬元
徐旭東：將依法追究章民強父子誣告刑責
經部：國內砂石供應比去年增加 價格穩定
呂秀蓮：透過DPU與國際分享防疫經驗
受颱風影響 下午部分國際航班取消
台北股市收盤下跌66.49點
爭取正體字列人類文化遺產 學界發動連署
法人：台股短期區間震盪 個股表現為主
蘇揆視察北市抽水站 期許地方作好防災準備
7月台指期下跌63點 逆價差51.6點
台北股市開低震盪 收跌66.49點
蘇揆李應元關係急凍？政院：媒體揣測
7月電子期跌4.5點 金融期漲1.2點
同屬國際級旅館 台北與花蓮房價差一千元
上半年水泥總產量943萬噸 年減5.34%
海巡署南巡局查獲大批罕見槍械全部查扣
劉世芳出任總統府副秘書長
屏東農業生物科技園區廠商今天首批動土
徐旭東坦承透過吳清友見總統夫人吳淑珍
新台幣兌美元匯率貶8.9分 收32.576元
水利署:林邊海岸溢淹已緊急處理
馬祖北竿 中國漁船觸礁 三漁民失蹤
劉世芳接府副祕 台聯：新系介入政務仍深
刑事局偵破台灣愛鷗網非法吸金案
新台幣貶8.9分 收32.576元
颱風來襲 雲林台西五港村勸離獨居老人遭拒
演講人生要沾鍋 王金平否認諷馬
劉世芳接府副秘 橘營：應謹慎盡本分
久業廣告不實 公平會開罰100萬元
碧利斯颱風效應 花蓮觀光飯店退房率約二成
內政部：颱風天民眾闖入警戒區恐觸法遭罰
嘉義縣完成移動式抽水機及一萬個砂包佈署
颱風天請確認 部分國際航班取消或變更時間
劉世芳人事遭質疑中國政策 新系盼就事論事
颱風來襲 司法特考與軍法官考試順延一天
碧利斯暴風圈籠罩全台
曾文等6座水庫洩洪 石門水庫17時調節排洪
台積電增資新股明上市 法人：中性看待
碧利斯豪雨 苗栗瓜農憂心西瓜苗
教育部公布颱風警示區考生住宿安置學校
颱風夜趁隙走私槍械 海巡署屏東破軍火庫
臨櫃匯款留紀錄 警政署:洗錢防制與反恐需要
碧利斯直撲 台南市風大雨小無大災情
劉世芳接府副秘 藍營：習慣人事頻更迭
NBA尬一夏球星來台 為活動揭開序幕
雲門流浪者計劃受理申請 二十日截止
中央防災中心:全台劃設487條土石流警戒區域
藍軍：敬佩學者籲扁下台良知
登革熱蠢動又遇颱風 衛署籲災後加強清理
借提偵訊六小時 李泰安保持緘默
台灣50指數成分股納入南電華亞科統一
碧利斯直撲 台南縣新化高中設考生住宿區
親綠學者聲明 藍營：盼促綠營支持者深思
外資匯出 新台幣貶值8.9分
陳總統提出檢驗經續會成敗四大指標
元大集團天價標得中正區商業用地 每坪402萬元
經濟部14日開天然氣價格會議 漲幅不逾15%
史哲帳戶暴增烏龍案 土銀遭金管會罰200萬元
雅虎與微軟同步推出即時通訊跨平台測試版
第一銀董事會改選 張兆順續任董事長
北市消防局智慧勤務派遣系統十七日啟用
颱風來襲 雲林縣長蘇治芬提前返台
碧利斯直撲東台灣 花蓮撤離部分社區
立委黃昭輝服務處疑遭開槍 警方採樣鑑定
北市國稅局擬斥資百萬元 查核網路交易
李遠哲優遇條款？藍營：若屬實將力阻
防範碧利斯颱風侵襲 嘉義縣勸離452位登山客
高鐵颱風天測試 建立颱風期應變處理機制
丁守中：國防部擺烏龍 誤植預士報到地點
越南太平洋航空取消明天高雄飛胡志明市班機
侯勝茂:趙建銘純屬個案 社會應對台大有信心
瓊斯杯籃賽 哈薩克勝日本 韓國勝澳洲
救災指揮通信平台車亮相 台灣救災邁入新里程
親綠學界籲總統下台？總統府：虛心受教
颱風影響 台金班機和金廈班船半數取消
基隆市十四日正常上班上課
菜價聞風漲 農委會:已採穩定措施 勿搶購
台中市蔬菜價格上漲 青蔥每公斤150元
武陵宜蘭支線二十六點四公里處交通中斷
落實促參評估查核 政府設審議小組
苗栗縣十四日正常上班上課
花蓮縣府宣佈十四日正常上班上課
颱風來襲 北中南三科學園區正常運作
親綠學界籲總統下台？橘營：扁不適任
客戶信用紀錄遭誤植 土銀：已恢復客戶信用
微軟推出全新Live.com搜尋功能
趙建銘行徑惹非議 台大院方：認錯檢討改革
澎湖班機全部停止起降
中信銀台新銀委外催收不當各罰鍰200萬元
民進黨籲馬英九以實際行動證明不反軍購
碧利斯颱風來襲 北市蔬菜量價格小幅波動
海巡署屏東破獲軍火走私案 槍械118枝
茂迪與中國ReneSola簽訂3年購料協議
一銀新董事以安定為原則 與外資續談結盟
馬英九：訪日成果超出預期 未處理黨產
台北縣烏來道路坍方搶通 明恢復雙向通車
憂大雨 台東嘉蘭村民打包家當隨時撤離
台東十四日正常上班上課
澎湖縣十四日上班 高中以下不上課
碧利斯颱風來襲 北市成立土石流防災小組
暑假打工兼職結合專長 有助累積經驗
桃園縣 明天正常上班上課
新光產險違反保險法令 金管會罰鍰180萬元
自肥？李遠哲：未考慮美日高薪 應有公論
南投縣十四日上班不上課
立委陳秀卿涉掏空中櫃等案遭起訴
胡勝正:國際油價飆高 但不考慮調降經建目標
李遠哲優遇條款？中研院：延攬知名學者留任
誤植預士報到地點 國防部：已盡速補救
新竹縣市明天正常上班上課
外資作價炒匯 央行約見負責人並將處置
台北縣 明天正常上班上課
嘉義縣十四日不上課 是否上班晚上十時宣佈
台北市明天照常上班上課
史哲帳戶金額暴增 土銀遭金管會罰200萬元
颱風影響票據交換 可依規定從寬處理
台鐵各幹線明天恢復正常行駛
瓊斯杯籃賽 中華扳倒卡達 進四強機會濃
文教慈善團體需符合規定才能免稅
氣象局:明雨勢大又吹西南風 低窪地區防淹水
法務部：沒有干預檢方偵訊吳淑珍
雲林縣 明天正常上班 高中職以下停課
金門縣明天正常上班上課
金管會同意中國商銀增設墨爾本分行
ＳＯＧＯ案 徐旭東與章民強父子火爆對質
台中市十四日正常上班上課
台中縣 明天正常上班上課
利用自宅賣泡沫紅茶得辦營業登記
因應碧利斯 北市開放紅黃線停車至15日早上
碧利斯來襲 原民會與鄉公所隨時聯繫
台南市明天上班上課
屏東縣 明天正常上班上課
嘉義縣明正常上班 高中職以下不上課
巴克萊銀行：未參與外匯市場定價壓低美元
嘉義市明正常上班 高中職以下不上課
體委會：運動彩券最快明年九月發行
高雄縣 明天正常上班上課
彰化縣明天上班上課
台南縣明天正常上班上課
碧利斯來襲 台灣各縣市多正常上班上課
蒙代爾收購中央日報？國民黨：與事實不符
期交所人事案 呂東英釋疑
高鐵費率按物價指數調整 漲幅約7-68元間
中央日報：未與任何買家達成收購結論
碧利斯襲台暫無人員傷亡 受損輕微
賭博案要角入境後失蹤？檢警全力搜索
百家樂賭場案 檢方傳喚不到蔡育霖為之氣結
氣象局：今明兩天南投以南山區雨量最大
碧利斯晚間登陸 中南部嚴防豪大雨
中南部山區雨量快速增加 嘉義破四百毫米
台指期短線盤整 向下修正壓力重
苗栗縣因風雨加大更正為上班不上課
法人：台股若不補量攻堅 指數可能回測年線
屏東霧台鄉大武村嚴重落石 對外交通中斷
台股開盤下跌95.31點 為6472.29點
颱風尾掃台東 蘭嶼綠島長濱停止上班上課
氣象局：新竹至恆春半島及台東防大豪雨
碧利斯颱風發威 嘉義竹崎清晨降雨300毫米
碧利斯來襲 654條土石流潛勢溪流黃色警戒
颱風豪雨 阿里山鄉今天停班停課
美34州聯合控訴 茂矽：靜待司法調查
曾文溪等水位達警戒線 多座水庫續洩洪
油價飆高美股重挫 台股開低百點低檔震盪
日圓走貶 新台幣兌美元盤中貶逾1角
雲林縣大湖口溪一級警戒 台西海堤兩處塌陷
高雄小港機場國內線 下午二時恢復航班
花蓮風雨輕微 未發生颱風災害
水利署：高屏攔河堰濁度上升 尚未影響供水
碧利斯颱風帶來豪雨 嘉義仁義潭逼近滿水位
國中二次基測 15、16日如期舉行
碧利斯颱風過境 高雄市未傳嚴重災情
賴清德：民進黨空前困境 新系願共同承擔
碧利斯颱風過境 高雄縣災情輕微
颱風影響 台金航線下午二時前班機停擺
重啟拉法葉案調查？藍委：百分百選舉考量
詐騙集團套問戶籍資料 內政部籲勿上當
碧利斯登陸影響微不足道 防環流帶來豪雨
碧利斯颱風過境 南部山區多達超大豪雨標準
屏東沿海地區多處淹水 霧台鄉停止上班上課
民進黨盼陳總統約束趙建銘 少出入玉山官邸
台北市府從善如流 13、14日路邊停車免收費
為防豪雨 桃縣府撤離山區兩百多名居民
遠東航空：國內航班下午二時起恢復
5、6月營業稅申報截止日延至7月17日
台大醫院禁止趙建銘進入醫療管制區
碧利斯颱風遠離 教部宣布國中基測如期舉行
輔選陳菊 民進黨主委：跨黨合作派系共治
林中斌：反分裂法後 中國持續對台柔性作為
日圓走貶 新台幣兌美元午盤暫貶8.9分
台灣首次法拍飛機 6300萬元得標
碧利斯來襲 農作物損失初估364萬元
菜價回跌 農委會:觀察雨勢 適時採穩定措施
六十六歲老人走鐵軌 在苗栗遭電聯車撞斃
陽信銀未提供房貸戶選擇 公平會罰40萬元
親綠學界發聲明 綠營：民進黨須有新的運動
綠營學者籲總統考慮辭職 學運世代網路論戰
北市府政策急轉彎 颱風天路邊停車免費
海巡署高雄市機動隊查獲槍彈逮兩嫌犯
鮮聲奪人就博會登場 李應元：嘗試就有工作
林義雄支持籲陳總統辭職聲明？范雲：不知情
台北股市收盤下跌139.57點
國中基測如期舉行 彰女籲考生提早出門
馬英九：總合治水 洪水不入家門
法人：台股走勢疲弱 大盤指數向年線靠攏
台股開低測底 收盤下跌139.57點
7月台指期跌148點 逆價差60點
親綠學者擬發聲明 馬英九：肯定與感動
7月電子期跌6.55點 金融期跌25.2點
胡勝正：日本被動升息 經濟衝擊有限
變電所疑遭雷擊 高市府大樓等大規模停電
應否讓趙建銘復職？台大醫院正反意見交鋒
氣價諮詢委員會臨時喊卡 天然氣漲價暫延
日本升息 新台幣下午盤貶值擴大逾1角
劉世芳任府副秘 賴清德：新系不可獨善其身
張旭成駐印度？黃志芳：尚未決定
氣象局解除桃園以北與花蓮以北颱風警報
郝YOUNG選戰營 招募青年投入北市長選戰
綠營推新運動 藍營：盼綠內部促成扁辭職
北市兒育中心週末科學嘉年華等活動延期舉辦
新台幣兌美元匯率貶1.11角 收32.687元
投資人未領股息 集保查詢平台下週上線
新台幣貶1.11角 成交10.5億美元
嘉義仁義潭近滿水位 下午四時調節性放水
屏東多處淹水 山區坍方 一連長被樹壓死
將軍溪整治導致沿岸颱風淹水 南檢起訴三人
業者首推台中WIMAX無線寬頻各式服務
行政院：全力慰留證交所董座吳乃仁
交大百餘件無線通訊相關專利 將開放競標
高屏溪濁度攀升 大高雄明天下午減壓供水
南社:要總統下台者 缺乏全盤真相的公義基礎
颱風後南投蔬果受損 菜價微幅小漲
碧利斯輕掃南投 交通中斷警方救人
高市府人事異動 消保官鄭秋洪接任
碧利斯帶來豪雨 14條土石流潛勢溪紅色警戒
颱風天 嘉縣鄉民風雨中牛車迎娶新娘
酒後駕車撞死人 男子遭求刑15年6個月
颱風天不打烊 屏東海生館推私房觀浪景點
碧利斯過境 台南市僅小災害無大災情
電信展擴音器超高分貝 貿協開罰單制止
澄社否認響應倒扁 要求聯合報更正道歉
拉法葉艦弊案 馬英九：郝龍斌不可能涉案
馬英九護選風 中常委選舉餐會紛喊卡
高市下午滂沱大雨積水及腰 民宅進水
日本升息擺脫零利率 台灣央行:密切注意
趙建銘等台開三被告交保 北檢提抗告
國中基測二試 明天考國文自然英語
澄社：盼後扁時期陳總統淡出權力運作
陳博志:社會應檢討制度 非針對人物
國親合作？黃義交提議宋入市府郝入閣
待外資占成交比重攀升 可視為進場時機
親綠學者聲明 游錫（方方土）：鞭策黨進步
世界大學壘球賽明天開幕 賽程未敲定
雙卡呆帳提存水位高 高盛:金融股距谷底不遠
無畏風雨 海軍三項暑期戰鬥營順利結束
Fortinet發現微軟Office重大安全漏洞
碧利斯發威 農業損失金額8249萬元
全力投入選戰 周玉蔻請辭廣播主持
菜價上揚 公平會初步調查無人為哄抬
小三通金廈和金泉航線明天恢復通航
碧利斯颱風威力減弱 中南部山區降雨持續
日本升息 經濟部：有利於台灣對日出口
颱風過境 農委會:蔬菜產區受損輕微出貨正常
IDC:台灣路由器交換器市場首季下滑3成
越南央行邀金管會主管訪越 加強交流合作
高鐵申請基本費率調高百分之五點六七
中華職棒 鯨熊及獅蛇之戰因雨延賽
親綠學界明發聲明 學運世代立委：理解反省
公平會通過明泰科技與尚亞科技結合案
嘉義縣山區超大豪雨 土石流沖毀竹崎凌雲橋
日月光與力晶合資成立記憶體IC封測公司
中東風險增加 外資賣超台股史上單日第6大
颱風期間火車停駛挨罵 台鐵滿腹苦水
日本升息 外資：後續動向才是關鍵
颱風影響 台金航線八成班機被迫取消
國親合作？ 郝陣營:宋未宣布參選 無從協商
經續會:金融商品課稅一致性 併入財改研究
豪雨不斷 19條土石流潛勢溪流紅色警戒
雲林縣災害應變中心仍維持一級開設
去年自殺死亡率破紀錄 今年上半年9千人尋短
3G發展 遠傳看淡 威寶促銷全力衝刺
颱風取消訂房多 週末四折颱風價出清空房
管理風格受質疑 黃營杉:組織變革必然現象
外交部：黎巴嫩以色列旅遊警示提升為紅色
教育部：政府擬以直升機接綠島考生遭婉拒
復華金董事會激辯2小時 未通過召開股東臨會
美國銀行炒匯 央行調查中
黃營杉養雞生蛋論 經續會聯席會熱烈討論
總統十七日邀府院黨團聚會 討論政治情勢
北市警局：15日上午對紅黃線停車展開取締
林邊溪橋水位暴漲 台鐵南迴線中斷
工總:已申請遊行路線 11月工業節上街頭
謝長廷：選戰藍海策略 讓選民選人不選黨
薛琦:日本微幅升息 短期不致撼動新台幣
南部豪大雨 北市府派機具人員馳援嘉義
違反政風 調查局主秘柯尊仁記過調職
吳乃仁：請辭證交所董事長決定不會改變
多名親綠學者籲總統辭職 國民黨：感動
駐法代表楊子葆內定外交部政次
藏僧林喇嘛仁波切涉性侵詐財 內政部關切
瓊斯杯 美國擺平哈薩克 護送中華晉四強
聯合報：澄社相關報導並非報社片面作文章
經建會：8月開放律師等行業引進外籍實習生
防止電信人頭 內政部與NCC不同調
經續會聯席會修改產業組促產修法原則
台灣本島解除颱風警報 中南部東南部防豪雨
未分配盈餘加徵10%緩衝五年可望翻案
高層:張旭成沒駐印意願 黃光勳不駐以色列
宋入市府郝入閣？國民黨：協調要有客觀機制
馬英九拍板 中常委選舉首創發表視訊政見
高屏溪水暴漲 溪寮村河堤有潰堤之虞
瓊斯杯 曾文鼎掛免戰牌 中華不敵南韓
颱風過境 台南市黃金海岸 一民眾溺斃
高屏溪水位暴漲 南橫台27線交通中斷
屏縣晚間各鄉鎮都傳淹水 內埔達一層樓高
中國女子機場演出脫衣秀 遣返出境
趙建銘義診？林建隆：陳總統認為可行
屏東東港大鵬社區淹水 百餘居民撤離
高齡化社會 壽險業者：長期看護險是未來趨勢
6月底八大房仲總店數1669店 年增率22.18%
碧利斯颱風警報全部解除 氣象局發豪雨特報
西南氣流發威 阿里山清晨降雨170毫米
國中基測第二次測驗 逾十六萬名考生應試
黃敏惠視察國中基測考場 勉考生風雨生信心
豪雨不斷 40條土石流潛勢溪流列紅色警戒
嘉義縣超大豪雨 草瑞太平公路中斷
屏東好茶橋斷 兩歲孩童病急直升機救援
邱義仁：勿將族群問題簡化成政治人物動員
司法人員特考及軍法官考試明天舉行
加拿大國會議員團明訪台
民進黨團：盼總統聽基層聲音與民眾觀感
北市長選舉 蘇揆：比本質與品牌 謝長廷勝選
基測國文科7620人缺考 缺考率4.53%
假補助電話詐財專坑殘障人 六嫌被訴
林邊溪橋開通 台鐵南迴線恢復行駛
國民黨黨代表高雄座談 砲聲隆隆
降雨緩和 水利署：大高雄今天可正常供水
水利署：降雨緩 河川濁度穩定 各地供水正常
潛艦購案採兩階段進行？ 國防部：不置評
北市警方強力拖吊 基測考場交通順暢
總統邀約聽取意見 綠委盼總統聽真話
2006鐵駱駝單車環島15天 明天從台中出發
親綠社團促扁下台 吳乃仁：不應定位反扁運動
吳釗燮：投資上限續討論 不希望工總上街頭
基測自然科7679人缺考 缺考率4.57%
藍軍批扁滅火固權 肯定親綠學者良知論政
青少年創意塗鴉秀 台北電影公園展出
碧利斯過境 農業損失9754萬元
雨勢緩和 土石流潛勢溪流紅色警戒降為27條
中區治安檢討會 李逸洋：加強查緝民生竊案
基測第二試國文 考生：比第一次簡單
颱風過後 水利署：全台下半年供水情勢樂觀
第2季辦公室空置率下滑 租金穩定上揚
親綠社團促扁請辭 謝長廷：尊重他們的意見
板信商銀擬併購信合社 規劃明年底上市
嘉義市飢餓三十體驗營 讓市民的愛航向世界
經建會：美國若停止升息 新台幣未必轉強
板信商銀企業總部進駐新板特定區將成新地標
小金門四考生無船可搭 錯失第二次基測
親綠社團促扁辭職 馬英九：大家看法差不多
李慶元：若有爭取禮遇通關 他願辭職
阿里山森林鐵路交通中斷 最快18日搶通
台灣社：總統民進黨應反省 與財團保持分際
親綠學者籲扁下台 橘營：盼總統知所進退
嘉義縣鹿草鄉 一老翁落水失蹤
親綠學界籲扁下台 藍營：綠營大老應呼應
親綠學界聲明 籲總統請辭下台
親綠學界聲明 澄社：具正面意義但難有結果
親綠社團籲扁請辭 總統府：尊重與重視
學界籲總統下台 民進黨團：自省改革
國中基測 台南考區二考生違規攜手機應試
投資型保單要保人受益人不同恐涉贈與
黃志芳：非洲友邦建議舉辦台非元首高峰會
學者勞團籲人民發展自己力量 對抗貪瀆
民進黨南市黨部：基層難苟同總統下台訴求
親綠學者籲扁辭職 台聯：民進黨應深切反省
國中基測第二次測驗首日考完 未傳重大違規
國中基測英文科 考生：考題生活化
碧利斯過境 農業損失逾1億元
美國同意兩階段造潛艦？林郁方：可行方向
電鬍刀業搶食市場 促銷不手軟
基測二試首日結束 缺考率較去年低
氣象局:明苗栗以南及台東外島仍應防豪雨
美債避險需求增 業者預估台債下週偏多
親綠學者籲扁下台 親民黨團:總統不應戀棧
雨勢緩和 土石流紅色警戒全面解除
疑工業區排水管肇禍 高縣永安民宅傾斜
若總統未請辭 親綠學界：連署力量繼續集結
親綠社團促扁請辭 政院：虛心檢討反省
福利國：扁不須辭 新系：黨應與學者對話
國中基測 台北一區考場違規二十件
屏東台二十四線搶通 好茶大武兩村仍成孤島
親綠學界籲扁下台 民進黨：會謙卑反省
2006年數位內容系列競賽起跑 總獎金1200萬元
職棒牛象戰因雨保留明日再戰
金門機場能見度不佳 六成三班機取消
親綠學界感性籲民進黨反省 勿忘初衷
世界大學壘球賽開幕 天候不穩未公布賽程
碧利斯風災 五十處公路災害部分航班受影響
瓊斯杯 哈薩克送日本八連敗 菲律賓險勝澳洲
太百案 調局將移送 比照台開將不同事實切割
金門縣國小暨幼稚園教師甄選 明天照常舉行
颱風遠離仍有豪雨 中央災變中心一級開設
瓊斯杯中華再度撂倒卡達 明與美國爭冠
碧利斯遠離 土石流警戒全面解除
印尼籍化學輪台北港翻覆 八名船員救起
福林國小學童溺斃事件 北市懲處失職人員
中華職棒 統一獅一日兩戰 不敵誠泰
印尼籍化學輪翻覆 少量油污染基隆外海
王世堅轉述：陳總統不出席民進黨全代會
今晨6時5分 台東成功發生芮氏規模4.6地震
苗栗以南豪雨特報 19日以後天氣穩定
投顧：除息行情失靈 業績題材為7月台股重心
國中基測二試 24日公布成績
民進黨民調：馬英九賣黨產 逾六成認不恰當
國泰投信將推出國內第一檔全球貨幣基金
佛度盃青少年高球賽 八月二十九日展開
國中基測第二天 台北一區交通狀況良好
電腦為喉舌滑鼠作畫筆 漸凍人靠科技發心聲
美元走升 新台幣匯率本週預期仍偏弱
蘇揆：台日關係不應做為改善日中關係籌碼
國中基測數學考題 考生反應刁鑽題少
許世楷：台政局展現民主政治現象 日可理解
國防部發布第二梯次同心18號演習教召令
親綠學界籲扁辭職 吳澧培：總統不應請辭
綠營女立委連線：盼陳總統積極整合民進黨
李新接任跆拳道委員會主委 盼打造台灣英雄
郝龍斌辦公室揭牌 馬英九：國民黨全力輔選
屏東霧台鄉好茶村受困 今早空投物資
台灣參加國際生物奧林匹亞競賽 獲３金１銀
基測二試試題及參考答案 下午1：30上網公布
群策會提建議 盼經續會詳談落實積極管理
台灣1-5月能源供給增4.14% 消費增2.97%
確保田地品質 桃改場提供土壤健檢服務
印尼化學輪翻覆外洩香蕉油 環署:對人體無害
區域不安激勵金價走高 專家：短線可能震盪
國際生物奧林匹亞獲獎台灣學生 多才多藝
法人：電子股若止跌反彈 台股可望上攻
民進黨續批黨產 國民黨：轉移焦點
內需強勁 瑞信上調亞洲今明兩年GDP預估值
羅致政：北韓試射飛彈 美日更體會台灣感受
水保局網路票選土石流防災識別標誌與吉祥物
學者批經續會 定位不明又缺乏具體主軸
第二次基測落幕 台南考區六件違規
公務預算需求超額 經建會決嚴格把關
兩岸少年高峰會 天文館交流
六月全體證券商虧損9.6億元 月增120.88%
黃介正：台日可建立蒙特瑞plus對話
上半年集中市場股票成交值12.9兆 年增55.7%
張榮豐:單論總統下台太主觀 建立制度較重要
法務部：尊重檢察官偵辦個案 未干預
補教老師：基測自然科考題 四平八穩少創意
基測二試結束 七月二十四日寄發成績通知單
南開福科所強調 老人福祉科技是全球第一
教師:基測英語考題生活化 歷來最好的試題
今晚-明天 中南部東南部金馬澎有大雨或豪雨
自然損耗、滅失商品才能列報商品盤損
教師解題：基測數學科重觀念理解少繁雜計算
台南天候不穩 世界大學壘球賽程可能變更
職棒今天南部四場賽事因雨順延
教師解題:基測社會科難易適中 反映生活時事
陳總統：未來兩年用心推動競選政見
親綠學者籲扁下台 南社籲同標準檢視國民黨
總統明邀約 綠營立委有人不出席有人肯定
扁邀府院黨團聚會 蕭美琴：很好的溝通機會
保險業者頻挨罰 金管會為保戶嚴加把關
RSV病毒幼兒住院最常見 打免疫球蛋白降風險
李遠哲:民主社會成熟度 視營利團體扮演角色
基測共172項違規 手機違規佔六成五 3件作弊
卓榮泰：國政顧問認為陳總統不應考慮請辭
經部:對日招商鎖定策略性產業及服務業
水公司：各供水區都已恢復正常供水
農糧署：蔬菜供應量增多 菜價已下跌回穩
橘營：遺憾獨派犧牲台獨理想為貪腐護航
第一屆交通大學盃六子棋公開賽 今天開戰
學者質疑司法成哈巴狗 法務部：絕未干預個案
趙建銘贖罪義診？ 台大：正在檢討正反意見
王金平：見扁報告日本行 沒談國內政局
量販業與產地簽長期合約 颱風天菜價平穩
台聯：民進黨確應檢討 但總統下台否需慎思
國際物理奧林匹亞競賽 台灣獲３金１銀１銅
扁邀黨內聚會 國民黨：民進黨菁英有失期待
法人:台股偏向區間整理 忌追漲殺跌
碧利斯災害統計 51處公路受損22處搶修中
台日學者：中國因素影響亞太政經穩定
雪山隧道北上路段又見塞車 一度回堵4公里
總統宣示兌現政見 綠營：一定要說到做到
瓊斯杯籃賽 卡達勝韓國拿下季軍
南開技術學院蕭明哲冷氣回收 可節能40%
中華民國國際青年之家協會成功加入世界總會
亞洲東區男女排賽 中華女日本男分別奪冠
瓊斯杯籃賽 中華不敵美國獲亞軍
經續會在即 李登輝向政院高層表達嚴正立場
調查拉法葉艦採購弊案 特調小組傳喚蕭萬長
法人：外資賣超擴大 短線可能回測6200點
法人：降低持股 等待台股落底反彈訊號
台股開盤下跌25.26點 為6402.77點
台灣天氣炎熱 午後易有陣雨局部地區大雨
美元反彈 新台幣匯率早盤走貶
台股盤中爆量重挫逾百點 回測前低壓力未除
環保法規新訊電子報上路民眾可訂閱
臨櫃匯款留紀錄 警政署:有助遏阻詐騙金額增
土銀烏龍引質疑 勞保局：絕不影響勞保基金
調查拉法葉艦採購弊案 特調小組傳喚蕭萬長
碧利斯颱風尾豪雨發威 中南部防登革熱升溫
溫哥華台貿中心成立 強化台加貿易往來
總統考慮退黨？民進黨：毫無所悉
大學分發選填志願參考資訊十九日起陸續公佈
大學指考成績單19日寄發 也可上網查詢
指考開放冷氣？ 30考區僅6考區試場全有冷氣
中山醫大發現 香茅醇複方可減輕化療副作用
大學指考試場明年仍不可能開放使用冷氣
民進黨團：盼成員藉會談向總統建言 勿放話
證實扁王會 王金平：總統約我談日本行
投保中心今起受理合機案委任求償
涉拉法葉艦採購案？ 蕭萬長下午說明
九六年學科能力測驗明年二月二日起考兩天
油價創新高石化廠並未受惠
政院：兩岸政策 府院密切溝通沒有不同調
房市熱絡 消基會申訴案購屋糾紛竄升第一
外資匯出 新台幣午盤貶1.6角
放寬雪隧速限及車距？ 郭瑤琪：維持現狀
立委：未診斷強制住院 精神病患後送須檢討
藍營：史哲被逼退 勞委會：他自己要辭職
北市公佈飲冰品抽驗結果 三件生粉圓不合格
總統今晚邀約 民進黨立委出席與否看法兩極
李逸洋:清查使用桶裝瓦斯營業場所 維護公安
乳牛不再只有黑白花 黃褐色娟姍牛開放輸入
台北股市收盤下跌170.23點
蕭萬長：經長任內未涉及軍購
李應元:台商回流 預估今年失業率低於4%
台北股市開低走低 收盤大跌170點
7 月台指期下跌147點 逆價差36.80點
7 月電子期跌 8點 金融期跌7.2點
利空罩頂 台股跌破前低6268點
上週外資賣超258.95億元 聯電大賣13.66萬張
暑期工讀 台積電IBM台銀最受歡迎
朱樹勳說非醫療因素多現 趙建銘不適來亞東
性侵通緝犯潛逃日本五年多 跨國遣返歸案
高縣永安工業區箱涵造成民宅龜裂 協議補償
旺旺醫院和敏盛合作 計畫以醫控掛牌上市
維護公安 消防署:全面清查桶裝瓦斯營業場所
便民新服務 衛署加速核發藥物產銷證明書
新台幣兌美元匯率貶1.73角 收32.860元
立院內政民族委員一行考察金馬大陸小三通
總統取消晚間與府院黨立委餐敘
新台幣貶1.73角 成交逾11億美元
國內藝術大串演 將在中市戶外圓形劇場首演
李應元提月薪改時或周薪構想 勞團：荒謬
馬英九：調查拉法葉艦弊案和選情並不相干
花蓮只剩兩天庫存血 捐血中心告急呼籲捐血
五年公債標售符合預期 銀行業得標比例高
環保外交 環署助聖多美普林西比監測水質
南投縣成功申辦二００八年全中運
標準局:泰國香菜殘留農藥 今起逐批檢驗
北檢不服趙建銘交保提抗告 高院發回更裁
免費線上國中學測評量 樹立北市e化願景
許添財：總統應以實際改革表達反省誠意
台股重挫外資壽險匯出 新台幣收貶1.73角
台灣辦奧運？ 馬英九：應從基礎做起
國際樂觀型帆船亞錦賽 月底貢寮登場
JAGUAR職業高球賽 24名菁英選手出爐
北社：民意負面評價足以懲罰 總統不應下台
車險費率調降 影響產險業保費收入約4％
台股大跌 金管會：受美股下挫等因素影響
葉菊蘭將任陳菊競選主委 輔選團隊含謝系人馬
暫離台北政壇 王金平明赴馬祖賞鳥
總統取消聚會 綠營：避免和親綠學界對立
棒球選手增菘瑋與洪晨恩 前進美國大聯盟
總統取消府院黨餐敘 藍營：綠委亟欲切割
台灣美津濃和中華高協簽訂三年贊助合約
蘇治芬巡視台西海堤 全力搶修堤基淘空
阿里山森林鐵路恢復通車
中華電新員工首堂課 分享公司企業社會責任
總統為第一家庭事件向府院黨高層道歉
ING彰銀安泰合併荷銀投信 躍居台灣第一大
孔廟圍牆改造起爭議 北市將辦說明會
央行邀8公股行庫溝通 重申不得拒收定存
中華郵政與菲國郵政銀行簽菲勞匯款備忘錄
總統：中國820枚飛彈瞄準台灣 影響台海和平
高市登革熱病例新增六例 市府籲加強防治
經建會通過興建馬公海淡廠 水公司年虧1億元
碧利斯過境 農業損失近2億元
經建會:國道八號銜接西濱 力求明年底通車
台電：淡水關渡停電戶全部復電
兩岸經貿不鬆綁？台聯：盼總統落實
總統：支持美日向聯合國提出制裁北韓案
藍委：趙建銘若未續押 司法哀莫大於心死
賀陳旦：中華電海外釋股ADR上週四送件申請
花蓮壽豐鄉長涉賄選案 二審改判六個月徒刑
總統取消聚會 藍營：民進黨想切割又貪權力
郝龍斌指申奧不切實際 管碧玲批太悲觀
北縣市合作整治淡水河 二○一一年提供遊憩
台企銀6月營收微增 總座要赴港拼企金
高市長選戰 葉菊蘭：做好市政是最有力輔選
羅志明：黨對黨協調整合 沒被勸退問題
國際數學奧林匹亞賽 台灣獲１金５銀
財部：解任蘇德建 公股若有需要就可調整
科技政策中心研擬新世代淨碳技術及酒精汽油
陳啟川故居拆除 高市文資委員會遺憾
原民會增加原住民幼童托教補助
綠委質疑藉機發黨難財 沈發惠：可受檢驗
高志鵬：黨內有人發黨難財 凸顯清高
台北孔廟傳承文化 新移民親子讀經夏令營開鑼
勞委會：上半年職災死亡殘廢率下降
重塑圓環新方向 再造建成圓環大會談明登場
吳釗燮：積極推動中國觀光客來台政策
業餘好手增菘偉和洪晨恩 加盟美國職棒
區域不安增加美元需求 專家:新台幣短線看貶
第095073期樂透彩開獎結果
指考試場違規 最嚴重未依規定進出場不計分
國研院長職缺 四人投履歷
高院：地院裁定趙建銘交保顯無理由
捷運環狀線第1階段建設 北市捷運局統籌辦理
台北地院20日開庭審理趙建銘交保案
柯建銘：府院黨高層認為總統不必下台
台大名醫率隊赴中國發展 輸出管理經驗
工作規則修訂爭議 健保局勞資協調達共識
新系：盼黨內同志尊重不同意見表達
北市暑期泳訓班 120公分以上學童才能報名
資安事件頻傳 國研院建議設資安小組應變
法界：趙建銘案沒有法律空窗期
國親再提珠寶清單 監院明函府補充說明
技術指標出現背離 台指期短線有機會反彈
法人：台股短線探底機會大 宜觀望
台股開盤下跌0.35點 為6257.45點
關島附近一低氣壓有機會成颱
台股回穩 新台幣匯率一度回升後呈小貶
經濟部20日召開天然氣價委員會 決定漲幅
法人：台股技術面遭破壞 短期不易表現
大同遭樂金飛利浦求償17.2億元 股價重挫
兩岸不宜預設立場 工總再揚言退出經續會
調查拉法葉艦採購弊案 特調小組傳喚郝柏村
台灣買新型超眼鏡蛇直升機？國防部不予評論
檢調傳喚郝柏村 謝長廷：不打拉法葉艦案
關島附近低氣壓增強為熱帶性低氣壓
傳基層醞釀倒扁 蔡煌瑯盼給黨和總統時間
法人:中國為確保景氣不致失控 升息機率高
民進黨新系：部分人不許批判 讓黨陷入困境
侯惠仙宴黨代表 國民黨：取消選舉資格
經續會產業組爆口角 工總代表退席抗議
颱風天 北市不再全面開放紅黃線停車
印尼爪哇海嘯 外交部：無台灣旅客僑民傷亡
總統聚會取消 高志鵬林樹山互相指責
高職技專一貫彈性學制產學合作 95學年試辦
民進黨擬擴大黨政合議 政策人事常會先議決
何美玥:持續溝通 盼工總繼續出席經續會
美元走升 新台幣兌美元午盤貶值3.3分
台灣黃金雞排嘉年華登場 蘇嘉全現炸雞排
議員質疑周韻采藉授課請公假 周：確實去上課
台北股市收盤上漲27.51點
謝長廷探望紀政 交換申辦奧運意見
台股追價意願不足小紅作收 成交值待放大
7月台指期上漲45點 逆價差19.31點
7月電子期漲4.20點 金融期跌1.8點
電子及金融撐盤 台北股市上漲27.51點
郭桄甄精製袖珍藝術作品 本土娃娃屋受注目
工程會:追加預算無20%上限規定
葉菊蘭將出任陳菊競選總部主委
以黎衝突 駐中東外館和台僑保持密切聯繫
經續會分組 金控申設由主管機關與公會訂定
聖克里斯多福在台設大使館 總統:歡迎願協助
烏日王田陸橋施工鋼筋掉落 台鐵單線通車
新台幣兌美元匯率貶0.6分 收32.866元
新台幣貶0.6分 收32.866元
中縣神岡鄉長王(方方土)棠賄選 被判刑十月
遛狗留便祭重罰 不清狗便便最高罰六千
復育西拉雅語 萬淑娟致力催生工具書
郝柏村：拉法葉艦採購決定權在三軍統帥
葉菊蘭：要陳總統退黨只是凸顯個人英雄主義
今夏本土登革熱激增 兩週增八例全在高雄市
美元升值 新台幣兌美元收貶0.6分
李逸洋：凝聚共識 達成六個月改善治安目標
竹市公車票價不漲 市府吸收補貼價差
經續會:未分配保留盈餘加徵10% 縮為2年
蔡友才：兆豐金控未來獲利重點在海外
經建會：承接服務外包將成台灣經濟新動能
宏碁與王建民續約 成為唯一產品贊助商
金管會：金融機構負責人資格 將修法規定
許勝雄：經續會兩岸經貿若有共識 政府應推動
南迴案收尾 檢警對掌握事證進行最後查證
消基會：貴重行李托運前報值 減少損失
交通資訊網更便利 即時提供替代道路避塞車
凱德磊案重調查 外交部盼勿影響台美關係
說明吳淑珍病情？總統府與醫療小組研究中
玻璃娃娃摔死案 校方收到判決書決定是否上訴
立委：赴美考察美國牛肉安全 無法進第一線
東方果實蠅危害水果 農委會籲農民共同防治
東森S台19日復播 定位國際財經專業頻道
侯惠仙：不參選中常委 矯枉過正不近人情
多樣性科學季 展出台灣三次移民融合文化
廢除一審刑事案件合議制 司法院:全面評估中
中縣三機關入圍三項行政院服務品質獎決選
台灣ICT製造業附加價值率下滑 主計處示警
金管會：銀行不得拒收存款
男子以陳皮梅包裝海洛因企圖闖關被捕
佛光大學改制 前國科會主委翁政義出任校長
95年第2次基測 九人違規考科不計分
病患積極及家人支持 造就末期肺癌奇蹟
張榮發獲頒大英帝國司令勳章
立委不滿赴美考察牛肉行程 衛署:尊重美安排
葉菊蘭籲請高市民與市府攜手防治登革熱
民進黨籲中國速提香港特首普選時間表
李逸洋主持北區治安工作檢討會
中資天獅直銷對台採購 與長庚結盟進軍日韓
標普調升台股評等至「加碼」
玻璃娃娃摔死案被告盼落幕 病友爭無障礙
佳迪福人壽違反保險法 金管會罰60萬元
金管會：結構型商品不受存款保險保障
觀察公股意向 兆豐金收購台企銀暫喊卡
經續會產業組：投資抵減不超過實際支出總額
加拿大議員訪民進黨 關切牛肉開放進口時程
前民進黨嘉義縣黨部主委何金松連署倒扁
國中基測登記分發 八月十一日放榜
台灣各城市部份街名相似 源自早年改正辦法
新系：反對總統辭職退黨 盼黨內停止攻訐
國立高職申請入學各校科錄取分數普遍提高
王金平登東引島 推銷軍購案
第095057期49樂合彩開獎結果
第095130期四星彩三星彩開獎結果
蔡友才：中銀交銀合併 董事派任待協商
Sharp8代線9月量產 40吋液晶電視降價促銷
政院：黨政合議非以黨領政 人事不經中常會
督保盟公開抗議民進黨健保三不主張
政策人事常會先議決？柯建銘：高度困難
中華信評：利率緩升 不動產投資信託應審慎
拉艦案約談 綠營：郝家應說明有無海外帳戶
金管會增列股權選擇權為店頭選擇權商品
經續會分組：銀行設分行將採上限 微調開放
TAA音響大展 台灣業者研發全球唯一正切唱臂
瓊斯杯：義大利重創南韓 日本險勝澳洲
兆豐金暫停收購台企銀？ 公股：政策未變
銀行赴中國設分行需兩岸協商 提經續會討論
擴大黨政合議？民進黨派系：未達成共識
證交所董事會通過四合一 年底成立控股公司
郝柏村：拉艦議價付款流弊 不代表決策錯誤
全代會解散派系提案 綠營派系會議憂慮
瓊斯杯 中華女籃擊潰紐西蘭 拿下二連勝
未分配盈餘10%兩年緩衝 財部不贊成
MIC：新CPU問市庫存去化 Q3台灣NB可望成長
馬英九強調深化改革 修正公職人員提名辦法
金管會初步決定提高徵求委託書門檻
中華職棒 La new熊7：1大勝兄弟象
釐清拉艦決策 最快月底請李前總統作證
齊東街日式宿舍 北市府通過劃設特定專區
拉艦案 特調小組：擬以檢察總長名義聲請追贓
中華職棒誠泰蛇6：0吞鯨 拿下三連勝
量價背離 台股能否走穩仍須觀察
多頭謹慎 台股反彈氣勢仍待觀察考驗
台股開盤上漲32.27點 為6317.58點
強化護漁 海巡署逐步提升大型艦艇執法能量
廟口好戲作伙來 三歌仔戲團21日起台北匯演
美元續強 新台幣兌美元早盤小貶
95指考成績單早上寄發 考生可上網查詢
台股站上6300點 反彈力道唯量是問
中信銀:彩券經銷商簽約截止延至9月15日
指考各科成績人數累計表公佈 可上網查詢
馬英九：總統夫人若身體不適 應趕快就醫
民進黨團：郝柏村是拉法葉艦案的影武者
馬英九就任主席一週年 藍營將說明革新績效
奧運聖火到台灣？陸委會：應以會員身分傳遞
碧利斯颱風受損 可申請租稅減免
碧利斯降雨豐 水利署：下半年全台供水無虞
死囚紀俊毅與盧姓女子在嘉義看守所完婚
防治禽流感 疾管局查核醫院負壓病房
大學指考五標成績公佈 國文數甲乙地理都提高
2006大學博覽會週末登場 提供校系資訊
柯建銘：擴大黨政合議有困難 議題到此為止
法輪大法學會籲台大名醫抵制中國活體摘器官
不懼「雙鬼月」 北台灣房市推案上看千億元
政院:人事案不可能先經中常會 不符憲政體制
蔡煌瑯：黨政合議是政策合議非以黨領政
美元升值 新台幣匯率中午小貶1分
爭取同工同酬 建華銀工會赴金管會陳情
指考各科都有0分 數學甲乙物理化學有滿分
政院:中影違法侵官股權利 財政部抗議提訴訟
改章程賣黨產？ 蔡正元：中影是民營公司
司法院：沒有干預檢方傳喚陳春秋法官
北檢:若有新證據 台開案簽結部分可重啟偵辦
房仲業：投資店面 報酬率最高達15%
台北股市收盤下跌8.07點
國際因素尾盤現賣壓 台股反彈受阻
柯建銘：全代會若通過解散派系 將是災難
中市檢警聯手掃蕩色情 查獲七十三人法辦
7月台指期平盤作收 逆價差11.24點
台北股市開高震盪走低 下跌8.07點
蘇揆：應檢討建構台股國際板必要性及作法
家有扁平足幼童 多赤腳奔跑有助改善發育
台中縣府20日新加坡促銷新興梨等農特產品
7月電子期漲0.5點 金融期跌9點
中市環保局推出代燒紙錢服務 降低鬼月空污
政府將投入50億發展智慧車輛產業
主計處：今年前5月國內能源出口衰退17.6%
嘉義縣一對撿拾海瓜子的翁婿溺水滅頂
辜濂松:中信金不會參與兆豐金子公司董事會
新台幣兌美元匯率貶3.1分 收32.897元
外籍男子鬧機 華航班機安全降落高雄小港機場
新台幣貶3.1分 收32.897元
華航CI682班機越南籍男子鬧事 轉降小港機場
藥商疑勾結公立醫院牟利 台中檢方大搜索
李應元：年底前有機會開放外勞投入夜間工時
華航班機鬧機事件 班機轉降高雄人機平安
總統籲加國 將台灣納入普遍化優惠關稅名單
經建會：台灣在電動車輛發展競賽中不缺席
台北長庚員工健康競走 帶動走樓梯運動習慣
陳武雄：工總會參與經續會到最後一分一秒
彰女沈慧安大學指考名列前茅 盼唸台大醫科
馬英九：從人權與法治角度看靖國神社爭議
新系：黨政合議限制總統權力 回應親綠學者
蘇揆：台灣企業若遭傾銷 政府應調查及反制
銀行法修法 賣人頭戶者最重處1年有期徒刑
游錫（方方土）：政策可黨政合議 人事案不宜
輕颱凱米下午形成 對台灣影響22日較明朗
天然氣等費率若上揚 今年物價年增率接近2%
匯市狹幅盤整 新台幣兌美元收貶3.1分
明年起國中小教科書領照 3年內不得改版
漢光22號演習明天宜蘭登場 演習器材重環保
醫師涉毆前女友傳裸照？三總：靜待司法調查
中信金不介入經營 中銀工會:盼能守信
綠委：邱毅為吸金公司影武者 將蒐證舉發
吸金公司影武者？邱毅：不實指控
蘇揆：高鐵安全至上 若須封井立刻進行
國際科學競賽獲獎學生 明年起取消留學優待
高鐵台南沙崙站道路工程舞弊 南檢收押四人
黨政合議？謝長廷：不太了解
蘇揆：颱風災後復原 防止登革熱等疫情
中山高 南下北斗至西螺交流道段 20日晚封閉
國家地理國際攝影大賽 台灣區冠軍揭曉
大學指考雄中成績傲人 錄取醫學系約百人
經濟部:上半年新增民間投資5745億元
國民黨：結清中華日報 找買主
未持教師證書者 明年起不得擔任代課教師
乘客滋事 華航：美籍越人酒醉擊破飛機側窗
雲林破獲大型曳引車頭竊盜集團 六嫌送辦
美國海岸防衛隊到台中港查訪港口設施保全
蘇澳冷泉水質不佳？宜縣：輔導業者改善
營建署明辦新竹南港海岸濕地生態園區工作坊
中小企業處9月組團參加APEC中小企業論壇
北投空間纜車BOT案爆貪瀆 檢調搜索約談
扁允諾開放監院長人選？王金平否認
兩岸專案貨運包機 華航晚上首航上海
漁業署:漁船船主雇用中國船員應負送返責任
外貿協會21日與秘魯出口商協會訂合作協議
南迴鐵路翻車案 下週可能宣布破案
財部：漏開發票自行發現補開可免罰
大高雄雄好吃雄好玩十大票選活動熱烈展開
趙建銘交保案 台北地院明更裁
建中謝博丞北一女陳嫈怡 指考類組北市最高分
國民黨修內規 違反排黑條款經起訴者不提名
華航班機轉降高雄機場 航警調查非劫機
中華電信與生產力建設加入創意聯盟
顏萬進遭搜索傳喚 李逸洋驚訝
鼻咽癌復發 早期發現雷射治療可免破相
世新大學公布2006媒體風雲排行榜民調結果
縱火犯罪聯防機制 破獲詐領保險金集團
謝聰敏盼特調小組早日揭露拉法葉艦真相
避免放砲搶鏡頭 民進黨擬修民調辦法
育嬰留職津貼及補貼托育 經續會分組獲共識
北投纜車案傳弊端 北市府：按程序辦理
林萬億：經續會非大拜拜 有助政策規劃
指導經續會？中常委籲總統勿發表相關談話
宋楚瑜打麻將案 二審訂八月十六日宣判
NBA狼王賈奈特二度訪台 澄清轉隊傳言
民進黨北高競選架構 蘇游擔重任
指考數乙滿分1724人 自然組跨考比例高
邱毅提八張連號發票 質疑國務機要費作假帳
總統府：國務機要費依法核銷 擬制度更透明
審計部：元首若執行職責支出國務機要應合理
君悅飯店：應李慧芬要求改開立二聯式發票
指考國文作文694人 英文作文18987人近０分
蘇揆明聽取經續會各分組結論簡報
中華日報：依員工年資結算與資方協商
政院：中影資產爭議 不因財產移轉獲正當性
疑似精神異常 外籍男子鬧機 華航空中驚魂
查陳哲男案有大法官施壓？北檢否認
黨政合議 黨政核心：總統弱化後的黨政關係
補教老師：數乙影響學系錄取分將拉高30-40分
北投纜車BOT弊案 北檢首度動員檢察事務官
32吋及37吋液晶電視面板和零元件價格續降
北投空間纜車BOT案貪瀆 營建署:配合偵辦
兩岸專案貨運包機 華航首航上海
華航旅客滋事 航警局：破壞飛機窗戶首例
何美玥:可用自動化設備換取保留盈餘緩衝
浮報國務機要費？查黑中心接獲檢舉調查
北投纜車弊案 兩涉案廠商遭聲押
瓊斯杯 南韓三連敗 義大利三連勝
中信金若無意願公股不安排兆豐金子公司席次
呂秀蓮：醫療結合觀光 爭取對岸來台就醫
漢光演習明天宜蘭舉行 陳總統將視察
立委助理疑涉施壓醫院購藥案 檢方漏夜偵訊
瓊斯杯 中華擊潰澳洲 明與義大利爭后
中華職棒 興農牛4：3克獅
中華職棒 誠泰蛇7：3吞鯨
亞洲杯女足賽 中華首戰0：2負於中國
北投纜車弊案 顏萬進等被告遭聲押
北投纜車弊案 六被告官商全遭聲押
美股大漲 台股有機會擺脫破底危機
國際股市大漲 可望帶動台股反彈氣勢
台股開盤上漲146.37點 為6423.61點
漢光二十二號演習 今早宜蘭舉行
北投纜車弊案 顏萬進等被告遭聲押
北投纜車弊案 六被告官商全遭聲押
美元走貶 新台幣兌美元勁揚逾1角
「宋陳密會」案開庭 調查局長請假未到
鼓勵科技藝術創作 國藝會辦補助專案說明
台股八大類股全面上揚 電子股為主流
立委指瘦身美容業問題多 消保會促衛署管理
陳總統視察漢光演習 盼軍購案提升國防武力
扁王互動頻繁 馬英九下午見王金平
李逸洋：顏萬進涉北投纜車弊案 已自請辭職
大學選填志願共52種組合 招生科系共1646個
中市警方宣佈破獲擄人勒贖案 兩嫌送法辦
本週遠東區石化原料行情面全面上揚
顏萬進涉弊 民進黨移送廉政委員會
總統：堅持落實文化台灣人權台灣目標
看多台股？ 7月上半月外資淨匯入2.38億美元
大學分發名額與採計組合公佈 24日起填志願
政府部門餐廳禁免洗餐具 首週五張警告單
國機費成外交費？邱毅：秘密外交成遮羞布
蘇揆要求嚴辦北投纜車弊案 顏萬進自動請辭
漢光演習宜蘭上演 愛國者飛彈首度公開試射
橘營：軍情航空資料疑遭間諜外洩 應即徹查
雲嘉檢警查獲暴力討債集團 十五人送辦
邱毅將赴高檢署告發李慧芬君悅消費發票用途
東森購物廣告不實 公平會共罰527萬
財長：保留盈餘延課及縮減投資抵減可併同檢討
美元疲軟 新台幣兌美元中午勁揚1.57角
澄社學者發表聲明 籲民進黨約束陳總統
總統：台灣文化有中國漢文化基因 並創新發展
虱目魚營養豐富 夏令食補首選
顏萬進遭聲押請辭 行政院：尊重意願准辭
DisplaySearch：下半年面板景氣非常樂觀
大學指考填志願應考量興趣性向和未來
新黨年底市議員選舉提名四席
暑假防飆 竹市警局偵破飆車暴力犯罪集團
大學分發填志願要上網 可先下載單機版練習
漢光演習百餘傘兵空降 宜蘭上演城鄉守備
考試院反對公務人員可組工會 將與政院溝通
「宋陳會」案開庭 將再傳喚葉盛茂出庭作證
東森購物與得意購 廣告不實罰鍰累計近千萬
台北股市收盤上漲166.5點
立委紀國棟叔叔紀樹川持刀砍人 一死二傷
澄社學者：總統誠信受打擊 不應再重大宣示
台股勁揚166點 後市唯量是問
8月台指期上漲221點 逆價差104.74點
涉醫療爭議黃健庭強調絕未向相關單位施壓
八大類股齊揚 台北股市勁揚166.5點
8月電子期漲13.7點 金融期上漲17.6點
漢光演習 一拖式飛彈落在觀禮台前不遠海面
設生技公司經營老鼠會 28人被起訴究責
北投纜車工程弊案 業者李國書遭羈押禁見
提高女性薪資 經建會研擬兩性分擔家庭義務政策
南迴案李泰安等三被告被函送雄檢偵辦
北投纜車弊案 北院裁定顏萬進羈押禁見
新台幣兌美元匯率升1.57角 收32.740元
新台幣升1.57角 收32.740元
北院審理趙建銘交保案 陳幸妤出庭
台中精密機械園區動土 十一月供廠商進駐
杜絕偽造居留證 勞委會年底前換發外勞IC卡
王金平：國民黨拒經續會 不應該
趙建銘交保案開庭 律師:已作最充分的準備
大學分發入學有清大等七校十個不分系志願
經建會：女性薪資低 五大原因造成差異
二級毒品狄芬諾西來濫用增加 多自中國走私
謊稱簽中六合彩詐騙 婦人失金七百餘萬元
經濟部召開氣價諮詢會 同意天然氣漲15%
國務機要費用於對澳工作？黃志芳：不清楚
工總轉趨積極 全體理監事代表出席經續會
美元疲軟 新台幣兌美元量縮勁升1.57角
總統視導漢光演習 倡軍購肯定官兵努力
顏萬進遭羈押 蘇揆意外驚訝已准辭
北投纜車案爆弊案 北市：通車時程恐延後
北院:顏萬進犯罪嫌疑重大有串證之虞
高醫：華航鬧機老外還需住院觀察四週
大都會客運內部疑涉違法收購股權 檢警搜索
李泰安：保持緘默權堅信自己清白
台中市精密機械科技創新園區動土
恆春五里亭機場恢復每週三航班
經部氣價諮詢會同意氣價漲15% 待政院核定
生技中心執行長遴選委員15人名單出爐
紀念世界童軍百週年 萬人大露營27日登場
趙建銘交保裁定案 北院最快晚間七時裁定
顏萬進羈押禁見 藍營：盼綠營自省
高雄市電腦展登場 天天好康促銷
日眾議員：馬英九訪日讓日媒了解台灣重要性
NCC要求陽明山等系統業者 月底前改善收視
中市市場用地採BOT開發 美國好市多進軍中部
高市前鎮區多起登革熱 高縣鳳山市全面警戒
顏萬進請辭獲准 行政院強調尊重司法
打擊黑幫行動 嘉市檢肅三迅雷對象到案
勞研所新型電腦站 肩頸肌肉負荷減輕3-5倍
美國升息近尾聲 台北債市轉趨多頭
中華奧會頒獎亞運兒童藝術競賽優勝者
荷銀投顧：原物料行情樂觀 布局能源基金
趙建銘：名下僅有一棟房子與二百多萬元現金
澄社學者公開信 民進黨：以改革回應
建華銀與北商銀合併 更名永豐商銀
嘉縣2007台灣燈會 將邀請國際知名團體表演
國民黨提名排黑條款更為嚴格 強調廉能政治
北投纜車弊案 李武雄:追究陽管處行政責任
彰中馮淳毓第1類組444分名列前茅想投身教育
台北地院裁定趙建銘以一千七百萬元交保
嘉義縣破獲暴力討債集團 十人送辦
趴睡枕傳意外 經濟部擬訂檢驗標準
95學年度各大學新增38系組 兩學院改制大學
北市初核票價不調漲 公車業不接受並擬抗爭
投審會:上半年僑外直接投資大增 招商有成
量販業中元促銷 必買品約5.3到6.2折
標普：台灣貨櫃航運業面臨產業景氣下滑挑戰
金管會要中信金檢討辜仲諒適當性
遏止電線竊案 台電提高檢舉獎勵金
閏七月普渡以首個七月為主即可
黃昭順聲明棄選中常委 透露明年選區域立委
貢寮音樂季 大陸樂團唐朝黑豹來台飆音樂
趙建銘交保 藍營：社會自有公評
工總:要辦個可展現工業界處境的工業節活動
台幣匯率受國際匯市左右 短線仍震盪
非坐即躺 調查顯示台灣小孩運動量不足
金管會要求台新金檢討監察人吳統雄適任性
資策會推動ZigBee無線感測網路應用
台新金:監察人適任性 與當事人商議
亞太經合會生技政策研討會24日台北登場
謝長廷:當選台北市長 將爭取舉辦2020奧運
蘇永欽:媒體守候特定住所行為 超出NCC權限
王金平勸進經續會 馬英九堅持避免黨對黨
涉弊案被收押 顏萬進一度以為檢察官搞錯
中信金：對金管會處分 將深入了解檢討
中經院估:中國今年外貿出超逼近1500億美元
四星彩及三星彩開獎
趙建銘交保金被提高 律師:應無理由提高
社會組最熱門台大法律系法學組推估397.6錄取
工總出席經續會兩岸組 吳釗燮歡迎
涉嫌施壓醫院購藥牟利 張瑞伯30萬元交保
民航局：飛航管理計畫一切依法採購
顏萬進羈押禁見 新潮流決議除名
蔡百祿降調申請退休 半月批准多張建照
ZigBee無線感測技術 明年能見度大幅提升
纜車案 顏萬進涉接受廠商金援施壓部屬
交保案陳幸妤出庭 律師:有必要時應適時說明
金管會通過日新生銀行認購日盛金31.8%股權
結構債交易缺失 金管會檢討辜仲諒適任性
台北地院：羈押並非保全被告出庭的唯一手段
經續會結論 蘇揆要求各部會提草案報政院
瓊斯杯女籃 南韓四戰皆北提前敬陪末座
民進黨團：尊重司法 盼趙建銘謹言慎行
解散派系？柯建銘：通過機會高但可行性不高
黨政合議？柯建銘：沒提案如何在全代會討論
北院：被告是否惹人非議 非審酌羈押考慮事項
中信金明開董事會討論金管會處分案
瓊斯杯 中華女籃四分負於義大利 無緣三連霸
趙建銘交保案 不滿民眾抗議警方控制得宜
北院裁定趙建銘交保 趙建銘:尊重調查
金管會對中信銀開刀？呂東英：委員合議結果
吳漢成:李泰安做了最壞打算
纜車弊案與趙建銘再獲交保 北檢都將提抗告
中華職棒 統一獅3：0完封興農牛 中止三連敗
纜車案 溫泉會館利潤致使官商勾結貪瀆
馬關切北高選情 王金平允支持黨籍候選人
北檢盼提高游世一與蘇德建交保金 法院未採
台銀明對中影提民事訴訟 新聞局清查補助
中華職棒 兄弟象6：0完封熊
台銀將對中影提訴訟 蔡正元：不隨之起舞
顧立雄：律師提供趙建銘訴訟攻略並無不法
陳幸妤：趙建銘買機票赴日並非企圖潛逃
謝長廷發表競選logo 強調愛與信任
趙建銘交保檢方若抗告 律師:尊重並會作防禦
板橋地檢偵查警方包庇色情行業約談7員警
台指期成交量擴增 區間偏多操作
法人：台股上檔多重均線反壓 待放量突破
台股開盤下跌47.04點 為6396.70點
輕颱凱米速度加快 周日有機會靠近台灣
陳總統巡視高雄縣脊髓損傷者中途之家
北投觀光纜車弊案 力麒：絕無不法情事
中經院下修今年經濟成長率至4.11%
美股下跌衝擊 台股開低整理
趙建銘交保 橘營：第一家庭為共犯結構
邱毅：府方圓謊 國務機要費劇本一改再改
綠色連線：反對總統辭職 派系團結共赴未來
促進產業升級中鋼邀業界訂鋼鐵產業發展策略
橘營：高鐵未履勘通過 試乘違反國際慣例
江燿宗:中龍擴建完成 滿足國內鋼鐵需求缺口
專技高普考醫事人員等考試明天舉行
大法官解釋：NCC組織法第四條第二項違憲
自然人憑證突破百萬張 因應油價飆升新選擇
公平會:違反聯合行為規範最高罰2500萬元
北投纜車案 鄭文燦：馬英九決定不送環評
馬英九：北投纜車本來就不需環評
王金平郭瑤琪試乘高鐵 台中到高雄四十分鐘
高市破獲贓車解體集團 起出七輛貨車及引擎
綠營：不應再編NCC預算 下會期優先修法
金管會開鍘 政院：不會對辜家有差別待遇
屏東農科園區北上招商 尋找生技界張忠謀
台鐵:明年搭傾斜列車台北到花蓮 不到兩小時
陳總統赴高雄縣視察 地方鄉親相挺支持
黎巴嫩戰亂 中華郵政暫停收寄郵件
大法官釋憲出爐 NCC下午對外說明
卓蘭新興梨巨峰葡萄直銷 提高農民獲利
NCC違憲 台聯：不需緩衝期應立即解散
民進黨青委會 22日前往全代會諫言
日圓走貶 新台幣兌美元午盤貶值5分
修飾嘴角下垂 讓你擁有林志玲般的甜美笑容
中經院:卡債及政治動盪影響 經濟成長率下滑
NCC違憲 橘營：大法官淪為替政黨服務
大法官:NCC部分條文 違責任政治暨權力分立
首度試乘高鐵 王金平：平穩舒適快速
台北股市收盤下跌23.73點
大法官:NCC組織法有關覆審規定並無違憲
台股欲振乏力 法人：可逢低布局展望佳電子股
大法官:NCC委員由行政院長任命並無違憲
油價運輸費上漲 中經院:CPI年增率恐突破2%
NCC組織法釋憲文 有大法官提協同意見書
台北股市開低收黑 下跌23.73點
經續會兩岸經貿議題 政院:衡平看待不同主張
8 月台指期跌47點 逆價差128.01點
8月電子期跌3.2點 金融期收平盤
台聯黨慶將配合高市長選舉辦募款餐會造勢
李登輝辦公室：李登輝對國務機要費不知情
NCC釋憲案 有大法官提不同意見書
台師大校方拜訪馮淳毓表達爭取入學誠意
蘇進強：對民進黨已仁至義盡 高市長選到底
大法官:如立法設獨立機關 對行政一體有減損
藍營：盼NCC委員堅守崗位 不排除再釋憲
大法官：NCC為獨立機關 符合憲法意旨
陳總統訪視高縣髓喜家園 與美濃農民座談
大法官:NCC部分條文 剝奪行政院人事決定權
新台幣兌美元匯率貶 1分 收32.750元
大法官:NCC建制應朝越少政黨干預方向設計
NCC蘇永欽：論證錯誤 24日宣佈委員去留
新台幣兌美元貶 1分 收32.750元
主計處:6月失業率3.98%
民進黨團： NCC違憲 蘇永欽應率委員辭職
辜寬敏反對總統下台 籲大家給總統半年時間
陳唐山：總統從未想過要下台或要退黨
民進黨團：全代會討論黨代表提案 不必迴避
橘營：國務機要費不能用於秘密外交
環保署：北投纜車BOT案明顯違法 應廢建照
王世堅：趙建銘身旁黑衣人非公職
蘇宗粲接任奈米國家型科技計畫共同主持人
新台幣兌美元小幅回貶1分 收32.750元
陳唐山：總統擬與記者會面 分享最近心情
96年度政府科技計畫概算860億元
公平會通過不動產廣告行為處理原則
經續會召開在即 蘇揆：會堅持台灣主體性
親民黨：NCC為獨立機關 無違憲問題
經濟部開發利澤工業區二期用地優惠多
主計處:今年失業率可望低於4%
二級古蹟元清觀遭焚毀 三個月完成清運
管理基因轉殖植物 農委會8月抽檢木瓜種苗業
辜仲諒可望辭中信銀董座 由羅聯福接任
NCC釋憲案 法界呼籲立法院儘速修法
NCC蘇永欽：部分違憲解釋邏輯錯誤 遺憾
親民黨公布第一波北高市議員提名名單
高第建築藝術展開展 數位科技呈現聖家堂
呂秀蓮：藍綠和解 台灣民主才成熟
凱米增強為中度颱風 周休假日有機會發警報
主計處:實質薪資負成長正在改善中
南橫公路台東段 傍晚恢復小型車通車
陳菊造勢 葉菊蘭管碧玲陪同 象徵整合成功
國民黨明舉行北市議員黨內初選
李逸洋：疑義未清 北投纜車案不應繼續施工
工業局：自動化投資抵減率可降 不宜取消
辜仲諒辭中信銀董事長 副董事長羅聯福升任
茂矽南亞科被告聯合壟斷 公平會關切
經續會在即 群策會將發表四大堅持
總統府：總統運用國務機要費 絕無貪瀆違法
NCC委員選任規定違憲 大法官訂落日條款
北投纜車案 李逸洋：馬英九要負最大責任
士林運鈔車搶案失金二百多萬 警方布線追緝
三大都會區六月份民間借貸利率創五年新高
財長:對自動化設備與保留盈餘配套有信心
兩岸毛巾貿易糾紛處置 九月送行政院決定
NCC組織違憲 行政院：NCC委員應知所進退
復華金董監改選 公股傾向不徵求委託書
公股：中信金處分兆豐金持股不影響席次
若NCC委員全請辭 學者:傳播通訊業務恐癱瘓
陸委會：中秋節前後七天 兩岸包機成行
台灣奈米人才培育計畫參與教師達1900位
2次基測兩年百分等級PR值對照24日公佈
親民黨：盼NCC委員勿辭 避免運作空窗期
台鐵華航 皆有意加強與高鐵合作
優派20吋液晶顯示器降價 BENQ不受影響
消保會:黎巴嫩以色列 暫不宜旅遊洽商
總統任命蘇揆任特使 出席查國總統就職典禮
瓊斯杯日本女籃扳倒義大利摘后冠 中華亞軍
南山人壽與京城銀行聯手 打造民眾退休計畫
美術班是變相能力分班遭檢舉 教育部會清查
神秘黑衣人為趙建銘開道 警方訪查瞭解
NCC委員：心情如同孤臣孽子
邱毅涉四件妨害名譽案遭起訴
涉妨害名譽遭起訴 邱毅：檢調淪為打手
媒觀會:NCC組織法修法應去政治與商業干預
第095075期38樂合彩五合摃龜
龔照勝停職 政院：釋憲間接證明做法沒錯
瓊斯杯 中華女籃大勝南韓獲亞軍
家族詐騙集團非法吸金上億 祖孫三代被捕
中華職棒全壘打大賽 黃貴裕連打七支奪冠
總統：謙卑反省改正 完成未竟使命
總統：權力下放 中常會為黨政合議平台
總統「民主困境與政治道德」聲明全文
民進黨：落實黨政合議 政策形成更周延
總統：抗壓性強 不會遇挫折就灰心喪志
綠營立委：總統權力下放 黨政合議運作照常
金價短線仍震盪 長期投資可逢低佈局
本週加權指數跌幅約0.12% 觀光類跌幅最大
颱風外圍環流明影響台灣 北部東半部短暫陣雨
陳總統不辭 馬英九:民眾意向清楚 不需再說明
NCC委員任命違憲 馬英九：邏輯有問題
總統聲明完成未竟使命 橘營：國家將空轉兩年
雨夜花作者鄧雨賢百歲誕辰 北市辦紀念活動
聚焦改革 民進黨全代會今登場
陳總統訪南市慈善機構 關心弱勢照護
纜車弊案 下週提訊顏萬進等被告
總統聲明完成未竟使命 台聯籲少說話多行動
李文忠：總統支持黨政合議 回應親綠學者
府盼查珠寶適可而止？監院：媒體過度解讀
台聯：總統應先齊家 才能治國平天下
總統聲明不請辭 藍營：未反躬自省人民失望
總統發表聲明 藍委：若不下台 只是自我掌摑
代售飾品成分不實 郵局全面下架並接受退費
教部在北區大學博覽會擺攤提供獎助學金資訊
大學博覽會 各校使出招生花招吸引準新鮮人
民進黨青壯派聲明 盼架構制度化的集體領導
海水浴場水質監測出爐 福隆海浴場最優
柯建銘：派系自律替代解散 王幸男盼表決
黨政合議 蘇貞昌：不會以黨領政
蘇貞昌：此刻應多做事 不必多說
珠寶案 監院：府方高層未與杜善良接觸
不符人民期待 游錫（方方土）道歉
鋼筋市場空頭氣氛濃厚 產品報價持續探底
民進黨全代會 呂秀蓮提出三破三立
北市運鈔車搶案 警方懷疑歹徒曾任職保全
小馬聯盟少棒亞洲預賽 勝者赴美參加世界賽
北長南菊 民進黨全代會營造勝選氣勢
陳博志：卡債問題最壞時刻已過
學者：卡債問題值得警惕 銀行謹記信用分配
國道三號快官段 九人座小巴士翻覆 兩死五傷
吳乃德：下週回應陳總統政治道德聲明
憂心NCC委員請辭 電信業者聲援盼留任
兩岸政策 胡勝正:中國不願協商 非台灣設限
世界大學女壘賽 中華一分飲恨 獲亞軍
台南海邊溺水意外 國中生一溺斃一命危
氣象局預計明天發布中颱凱米海上警報
學者：卡債等利空衝擊 金融業市值急速縮水
蔡友才：卡債影響 國內銀行呆帳估2525億元
蒙藏文物展 嘉義市揭幕
高縣荖濃溪泛舟翻覆 一溺斃兩受傷
財政部：夾娃娃機屬電動玩具 得課娛樂稅
柯建銘提派系自律案 連署含綠營各派系
銀行移轉至陽光資產公司卡債債權約58億元
卡債問題 銀行業者：記取教訓 強化風險管理
福高車禍 廂型車翻覆 兩死五傷
中央存保：卡債造成逾放 對銀行業衝擊大
民進黨全代會派系解散改選常委明登場
中華電信網路遊戲中區賽 兩學生隊伍進決賽
高市議員選戰 國民黨黨內初選投票 提名17人
民進黨青壯派改革聲明 明全代會提案討論
經濟部：續檢討兩岸貿易 待經續會凝共識
中華職棒明星賽紅白隊雙殺打失誤都創紀錄
馬英九:公務員和政黨改革 台灣仍有希望
貢寮海洋音樂祭第二天 湧入十多萬人
蘇貞昌將訪查德賀總統就職
民進黨明改選中常委 各派系全力搶攻
國民黨北市議員黨內初選揭曉 提名二十六人
經續會兩岸組共識 對等談判循序兩岸直航
蘇進強：民進黨不應只論述 要有具體作為
五月天演唱會 一萬四千歌迷瘋狂擠爆小巨蛋
經續會兩岸組達成多項共識
小馬聯盟亞洲少棒賽兩地主隊大勝菲律賓香港
凱米朝台灣來 氣象局今白天將發海上警報
美元震盪 匯銀預估新台幣本週盤整
游錫（方方土）：人事案黨政合議須尊重蘇揆
馬英九為黨籍高雄市長議員參選人加油
柯建銘：面對挫敗 冷靜智慧處理派系問題
貿協與奈及利亞拉哥斯商工會25日簽合作協議
民進黨通過廉政條例 設「趙建銘條款」
氣象局預定下午2:30 發布凱米海上颱風警報
新纖維研發成果發表28日登場 年產值逾百億
中市舉辦環保方舟賽 美麗又有創意
金管會國際業務處副處長李新穎將轉調外交部
簡余晏選北市議員成立競選服務處 名嘴站台
芝加哥連鎖通路供應商大會徵求台灣產品型錄
民進黨提名條例鬆綁 刪除「二分之一」條款
民進黨全代會通過禁止代繳黨費 違者最重除名
經濟部所屬7國營事業上半年大虧306億元
能源局發布建築物分類用電參考指標
民進黨全代會通過解散派系提案
民進黨全代會通過解散派系提案 呂秀蓮贊成
段宜康:將派系當假想稻草人 黨錯失改革機會
WiMax前景佳 台俄印紛著手佈建服務計畫
游錫(方方土)：解散派系有助於黨的團結發展
法人：台股短線盤整 投資保守以對
海上颱風警報發布 東部海面巴士海峽警戒
蘇貞昌視察新莊水利工程 允補助整治經費
民進黨通過解散派系 呂秀蓮：符合社會期待
民進黨解散派系 橘營：綠營鬥爭將白熱化
民進黨通過解散派系 陳唐山：總統不管派系
氣象局：深夜至明晨可能發布凱米陸上警報
響應解散派系決議 正義連線即起停止運作
Zigbee無線感測技術增進居家生活智慧
綠營解散派系有助與台聯合作？台聯：不見得
陳博志:解除登陸40%上限 須依個案精細判斷
學者建議提高存保費率 促經營不善銀行退場
中颱凱米撲台而來 中央災變中心二級開設
毒癮愛滋禍延家族 五人共用針具全染愛滋
ETC收費誤差率高 遠通電收:說法離譜
凱米颱風逼近 農糧署：提早採收加強防颱
凱米颱風接近 水公司加強戒備並呼籲儲水
國民黨中常委週末改選 立委衝刺
五大廣播事業公協會盼慰留NCC委員
響應解散派系 福利國連線綠色連線停止運作
凱米颱風逼近 綠島近五千遊客返回台東
北市工務局否認北投纜車工程公文欺瞞馬英九
綜所稅未申報補稅案件 8月初發單開徵
李慧芬前夫邱達偉返台 指必要時會說明一切
民進黨中常委改選 泛蘇系最大贏家
民進黨全代會落幕 發表勇敢承擔向前走宣言
考慮傳承 NCC委員傾向暫留任
氣象局預定深夜11:30 發凱米陸上颱風警報
亞洲少棒賽 中華隊一天兩勝暫居龍頭
雪隧斷電安全堪憂 國工局:手動供電仍安全
凱米颱風警報 阿里山鐵路24日起暫停行駛
陳明文當選民進黨中常委 期許重建核心價值
氣象局深夜發布台灣東半部陸上颱風警報
台灣東半部及新竹至屏東進入颱風警戒區
台指期短底浮現 上檔壓力仍重
台股反覆打底機會大 注意半年報法說會效應
台股開盤下跌103.18點 為6316.83點
颱風警戒再擴大 今午夜花東地區防強風豪雨
化纖業醞釀調漲8月盤價每公斤2至3元
傳產股撐盤 台股早盤暫守6300點
凱米撲台 李逸洋：落實警戒管制強制勸離
颱風來襲 氣象局：花東及恆春半島風力較強
凱米颱風直撲而來 台華輪今停航
颱風來襲 外交部領務局提早發放25日護照
投顧:中國經濟過熱 升息不意外
傳染病專家：疾病模擬演習為防範禽流感之鑰
凱米颱風直撲台灣 高縣成立災害應變中心
國華人壽375萬股再度拍賣 底價4125萬元
水利署嚴控原水濁度 呼籲民眾小心防颱
民進黨：派系解散後 重要決策在中常會形成
呂副總統：民進黨脫胎換骨 各界拭目以待
凱米颱風逼近 花蓮警方取締海岸觀浪行為
情人節禮 業者建議以基金取代鮮花鑽石
凱米颱風來襲 蘭嶼下午停止上班上課
青蔥價格高漲 三星農會：供貨量大減造成
基測PR值穩定 明星高中分發錄取分差不多
因應颱風來襲 水公司呼籲桃園民眾事先儲水
民進黨通過解散派系案 謝長廷：應落實
量販店青蔥空心菜地瓜葉 持續特價
颱風近菜價漲 農委會:適時採調配措施
游錫（方方土）：通過解散派系也是一種反省
基測成績與兩年PR值對照公佈 供考生填志願
OTC:標借股票擔保品改以中央登公債或定存單
下午花東航班取消 明天國內航線停飛
北投纜車弊案推不知情 環團批北市府卸責
北投纜車環評爭議 馬英九：遭池魚之殃
日圓貶值 新台幣兌美元中午貶9分
台北股市收盤下跌60.38點
役政署：陸空軍兩梯次常備兵延後入營報到
台東龍泉堰塞湖岌岌可危 三部落考慮撤離
8月台指期下跌54點 逆價差121.63點
8月電子期跌6.05點 金融期跌 2點
台股收黑 法人：伺機布局低本益比業績股
台北股市開低震盪收黑 下跌60.38點
經續會產業組：應推動能源稅法再生能源法
凱米颱風侵襲時間正值滿潮 嚴防海水倒灌
凱米颱風來襲 公平會呼籲勿壟斷蔬果價格
台東下午四時後和明天停止上班上課
7月JF投資人信心指數下滑 樂觀轉持平
呂秀蓮：台灣應與世界接軌 成為世界美麗島
竹北生醫園區臨床醫學研究中心恐生變
前鎮漁港中國漁工安置所遭毆傷漁工無大礙
主流聯盟拆招牌 蔡同榮：民進黨模範
新台幣兌美元匯率貶1.05角 收32.855元
台灣金服暫定8月拍賣月眉主題樂園債權
凱米颱風影響 華信航空國內線明天全面停飛
新台幣收32.855元貶1.05角 成交7.88億美元
NCC委員：忍辱負重 留任至97年1月底
新式Ｙ型血液透析導管 降低洗腎血栓風險
英國調查顯示：手機簡訊改變人際關係
匯率波動 僑銀外幣組合基金3天熱賣千萬美元
台灣6月外銷訂單249.2億美元 歷年單月次高
台灣6月工業生產指數139.25 年增5.54%
經建會:96年度政府公共建設預算2056億元
凱米來襲 高雄機場班機紛離場避風
颱風來襲 秀姑巒溪上游堰塞湖潛藏危險
管碧玲:經續會分組今晚臨時開會 程序不當
外資委託台証收購偉全 創收購興櫃公司首例
NCC委員留任 台聯：戀棧權位
日圓貶幅擴大 新台幣收32.855元貶1.05角
JAGUAR職業高球賽 明起三天展開激戰
NCC委員留任 橘營：支持
蘇永欽：若不忍辱負重 傳播通訊業務將空轉
國立體育大學籌備處掛牌成立
計程車司機疑攜子自焚 子死父傷
凱米逼近 中南部縣市防災進入一級開設
第2次基測申請複查成績增25日起至27日止
監院：府未關切珠寶案 媒體報導不實
台中縣陸軍征集常備兵 因颱風延期
二次基測錄取分數 建中估281北一女估279
台灣生技月亞太生技國際研討會強化國際合作
北市議會臨時會開議 定期大會二十八日登場
金管會海外佈點 倫敦辦事處派員籌設10月成立
台灣棒球百年史新書發表 帶球迷重溫歷史
中華電越南胡志明市辦事處明開幕
台日合作栽植夢美人稻米 7月底進軍日本
颱風影響 小三通金廈金泉航線 明起停航兩天
經濟部：下半年外銷訂單金額可望續成長
國民黨團批政院干預NCC 揚言廢新聞局
中常委選舉 國民黨中央查涉賄選事件
凱米來襲 國際航班稍有變動
石門水庫排洪 自來水公司籲民眾儲水備用
凱米來襲 三科學園區成立緊急應變中心
南投成立防颱中心 禁止登山戲水
若凱米颱風關水門 仍開放北市紅黃線停車
今晚至明晨花東降雨高峰 嘉義以南明風雨強
台北縣二十五日照常上班上課
經濟部預估下半年製造業生產轉為中度成長
凱米颱風襲台 台北市明天照常上班上課
桃園縣明天正常上班上課
藍擬修法 提高監察等三院同意權門檻
陸委會諮委：應建立台商投資風險警示機制
大考分發填志願首日3945人完成 28日17時截止
前50大企業 高科技獲利6年來首度超越傳產
凱米襲台 金管會促保險公司協助受災保戶
二次國中基測 台北一區已知六名考生滿分
先導計畫傳瑕疵 衛署:不影響生物資料庫推動
拉艦案 李登輝：若有需要 配合調查
凱米颱風來襲高縣戒備 菜農搶收蔬菜
高市登革熱病例15例 市府啟動區域聯防機制
群策會民調：七成五民眾不知有經續會
凱米來襲 宜蘭縣明天照常上班但停止上課
黃營杉：桃園供水應沒問題 民眾仍宜儲水
黃營杉：自動化抵減與未分配盈餘應分開處理
生技月展27日登場 具凝血因子複製羊將亮相
經建會:台灣港口新定位 朝科技加值基地邁進
民進黨團：NCC修法恐成下會期藍綠攻防重點
群策會反對擴大開放兩岸經貿
財部公布四家價格具結中國毛巾廠商名單
黃營杉：政府致力不減產 繁榮石化產業鏈
屏東縣明天停止上班上課
澎湖縣 明天不上班不上課
苗栗縣 明天上班不上課 教師甄試照常舉行
黨政人士：蘇貞昌明示蔡憲浩不選中評委主委
巴黎銀行入股合庫？ 公股：不會只找一家
杜邦在台成立首座半導體材料研發實驗室
颱風來襲 台鐵部分列車停駛
生技月工業局八大主題區各有特色值得參觀
菜價漲 農委會:與公平會聯繫防止哄抬
超微併ATI 台積電:不影響與ATI夥伴關係
政院：NCC業務人事預算等應服膺政院規定
廢新聞局？鄭文燦：政黨對抗無助解決問題
財政部：台銀土銀明年編預算釋出復華金持股
金門 明天上午照常上班上課
柯建銘：解散派系後 黨團運作較不方便
NCC委員留任 學者籲速修法讓下屆委員產生
傳播學者肯定NCC委員忍辱負重 捨意氣用事
新竹縣 明天正常上班上課
台銀等5行庫6月新房貸平均利率創新低
蘇揆會見工商界大老 對經續會交換意見
北市擬四模式 有條件開放紅黃線停車區域
國防部：25及26日教召暫停報到
北投纜車弊案 傳喚北市府新工處四官員
台糖重新推出糖蜜酒精組合
黎文正絕食 呂秀蓮送飲水書籍籲重身體健康
台中縣明天正常上班 高中以下學校停課
颱風來襲 雲林明高中職以下停課上班照常
菸酒公司推出二合一DIY米酒
高中體總新規範 學生運動不得與職業掛勾
颱風天前往禁制區民眾 蘇揆：行使公權力
花蓮縣 明天不上班不上課
台南縣 明天正常上班上課
中颱凱米來襲 多吃根莖類蔬菜可省荷包
凱米直撲台灣 台南市明天正常上班上課
高雄市 明天不上班不上課
亞洲少棒賽中華奪冠 八月前往美國參賽
邱毅擬發函澳政府 促調查南線專案
高雄縣 明天不上班不上課
颱風來 嘉義縣市高中職以下停課上班照常
中颱凱米襲台 高屏花東地區明停止上班上課
台中市 明天照常上班 高中以下停課
台東深夜出現十三級陣風 一萬多戶停電
深夜颱風中心移至台東近海 東部風雨增強
拉法葉案 特調小組訊問前總統李登輝
凱米颱風中心昨午夜台東登陸 今晨嘉義出海
花蓮入夜風雨轉強 富里鄉四千六百餘戶停電
台鐵台北至花蓮列車上午六時恢復行駛
歐美股市反彈 有利台股止跌
法說會陸續登場 注意業績展望佳強勢股
台股開盤上漲73.69點 為6433.32點
花蓮入夜風雨轉強 富里鄉四千六百餘戶停電
全球第二季PDP面板出貨240萬片 季增3%
中橫公路出現颱風大雨 一車兩人受困
台東今風停雨歇 近兩萬戶停電交通陸續恢復
凱米颱風過境 花蓮地區累積雨量不大
凱米颱風侵襲花蓮 人員撤離一百六十四人
凱米颱風侵襲花蓮 全縣停電一萬一千餘戶
凱米颱風中心昨午夜台東登陸 今晨嘉義出海
台鐵台北至花蓮列車上午六時恢復行駛
基隆中元祭 老大公廟開燈展開一個月活動
凱米颱風虛幌一招 台中市沒有出現風雨
美元續強 新台幣匯率呈現盤整
凱米颱風來襲 高市無災情
氣象局:台灣本島傍晚後全部解除颱風警報
李逸洋：凱米颱風未造成重大災情
夏季高溫食物易腐敗 急性腸胃炎病號增加
凱米颱風侵襲 金門對外海空交通全面停擺
台鐵東幹線恢復行駛 國內線航班全天停飛
凱米颱風風雨減弱 南迴線恢復行駛
台股反彈 電子股籌碼沈澱 多頭點火目標
凱米颱風侵襲 高縣山區部分道路中斷
楊秋興慰問泛舟溺斃女學生家屬
水利署：高屏攔河堰濁度升高 暫不影響供水
蔡啟芳：蘇揆應立即裁撤NCC 以免勞民傷財
聯勸募集零錢兩千多萬 支持危機家庭過難關
凱米颱風輕掃 李逸洋:低窪地嚴防水患災情
國防新聞週刊報導台灣漢光二十二號軍演
高中職五專登記分發入學 27日起報名
凱米來襲 金門今天下午正常上班停止上課
橘營：不主動修NCC組織法 擬再提釋憲
NCC委員不辭 王金平：立院應儘速修法
查北投纜車弊案將傳馬英九? 檢方:尚無所悉
南線工作？黃志芳：府多人從事單線涉外事務
密謀一億保險金 刑事局破兩岸詐騙集團
凱米颱風漸離台灣 中南部花東地區仍下大雨
巨大贊助車隊蟬連環法賽團隊總冠軍
黃志芳：曾慶源駐馬來西亞 王豫元駐荷蘭
匯市觀望 幣兌美元午盤量縮小升2分
民進黨團籲NCC委員請辭待命 立院即刻修法
提高監委同意權門檻 王金平：不可行
行政院：推動修法 讓NCC運作合憲
颱風遠離 農委會:批發菜價明可望回穩
吳榮義接任期交所董座 持續擴大市場
蘇進強：李登輝對拉法葉艦弊案 深感痛心
凱米過境8萬餘戶停電 台電:今晚全部復電
陳哲男再度聲請停止羈押 法院擇日開庭再審
五、六月統一發票中獎號碼出爐
吳榮義:台股國際化程度高 受政局影響有限
大小金門離島交通船下午二時起停航
黃志芳：應跳脫反制中國打壓而辦外交
柯建銘：總統處理國防外交兩岸 無人可取代
柯建銘籲各派系徹底解散 言行一致
曾永權：應讓NCC繼續運作 修法不是重點
兒童局修法終止網路兒童性交易
量販店青蔥葉菜到貨量減 明起恐難特價供應
凱米過境 農業災損初估3092萬元
台北股市收盤上漲31.36點
若有必要出庭說明北纜案 馬英九願作證
性侵菲傭案 馮滬祥告發侯友宜瀆職
台股小紅作收 投顧：短線以投機買盤為主
台北股市開高震盪收紅 上揚31.36點
8月台指期漲77點 逆價差75.99點
8月電子期漲4.75點 金融期漲8.2點
國防周刊：勞里斯給李傑的信 意謂最後通牒
金門機關學校下午二時三十分提早下班
陳哲男喊冤 指六百萬元是政治獻金
邱毅：南線專案不存在 總統府說謊應道歉
凱米減弱為輕颱 花東屏東脫離颱風暴風圈
AMD併購ATI 雙方互補可創造多元化選擇
保險審查新制上路 產險新型態商品標準出爐
中科成立三週年感恩酒會 創造大肚山傳奇
酒癮戒治納兒少保護個案 下半年縣市試辦
中科園區3週年慶 進駐廠商投資額一點五兆元
NCC發言人改由副主委石世豪擔任
黃天牧：保險審查新制具有TAPE特色
新台幣兌美元匯率升5.5分 收32.800元
北投纜車案 李逸洋：馬市府做賊喊抓賊
新台幣收32.800元升值5.5分 成交4.87億美元
基隆中元祭 老大公廟開龕門 象徵鬼門開
促修NCC組織法 台聯：立即召開朝野協商
政府2010年財政平衡 中經院持保留態度
股市淡外資匯出 六月M1B與M2年增率下降
WTO杜哈談判中止 經部遺憾 盼早日重啟
衛署監測食品中戴奧辛 一羊肉含量不符標準
新聞局金援方芳？楊光友：聽立委說的
回應親綠學者 橘營擬推二次罷免
凱米颱風影響有限 水公司:全省供水正常
台聯：經續會共識應公開討論 反對私下協商
八座水庫持續洩洪 南投烏溪雙冬橋二級警戒
生技展27日登場 農業生技研發成果亮相
凱米遠離 曾文等多座水庫持續洩洪
JAGUAR職業高球賽首日 張澤鵬領先群雄
匯市交投清淡 新台幣匯率量縮小升5.5分收盤
颱風挾帶豪雨 南台灣登革熱蠢動上週添10例
北市選委會通過北市里長投票日十二月三十日
推廣台灣特色米 稻米交易中心新增服務
北纜案 北市質疑營署為何在環署函釋前發照
洛韶工務段搶修 兩人脫困
坡心市場承租案 台北市政府勝訴
日本包機擺不平 民航局建議日方不限家數
凱米遠離 北中南三科學園區未傳出災情
凱米過境 農業災損7738萬元
經濟部通過明基WiMAX行動寬頻業界科專計畫
凱米過境 受災中小企業可申請貸款復建
氣象局下午5:30解除台灣本島颱風警報
職棒台南兄弟和統一之戰 因天候不佳延賽
親綠學界明再開記者會 回應各界批評指教
印度營造環境 栽培軟體高階人才 可供借鏡
凱米颱風過境 金門607戶停電
北縣瑞芳鎮長顏世雄涉工程回扣遭聲押
學生黎文正絕食逾百小時 陳唐山等人探視
主計處:薪資成長趨緩 但實際報酬未減少
經續會召開前夕 環保團體拜會陳總統提建言
股市交投趨淡 6月活存減少 M1B年增率下降
公廣集團原民台客家台台長遴選 8月公告名單
凱米颱風遠颺 高市未傳重大災情
公車業者決撤運價調漲案 林志盈：將續溝通
消基會籲NCC 就收視調查垃圾郵件提解決之道
司法院院會通過冤獄賠償法修正草案
央行：全年平均物價不會超過2%
纜車弊案儷山林負責人獲釋 北檢今提抗告
公股:中信集團加碼開發金得用自己的錢
北縣警偵破女會計綁架案 逮四嫌
中評會主委選舉 蘇貞昌盼黨務安定介入協調
中正機場攬客黃牛多 員警:取締有績效無成效
6月雙卡逾放比續降 曾國烈:未來慢慢降低
垃圾郵件氾濫 NCC擬先設專責單位受理檢舉
票交所:凱米颱風影響退票 可從寬處理
胡勝正:2015年國民所得逾3萬美元有機會
ＥＴＣ案 蔡錦鴻指有立委關切
央行再標定存單 如額度不變 債市中性偏多
不動產投資信託基金審查期 縮短至3個月內
蘇揆與經續會資深顧問茶敘 兩岸經貿成焦點
學生黎文正靜坐絕食 馬英九探視
兩岸貨客包機議題 經續會兩岸組決議刪除
總統官邸內有豪華健身房？國安局：非事實
司法院:專家參審制以協助法官釐清事實為主
馬英九探視靜坐學生黎文正 盼保重身體
中華職棒 黃忠義適時一擊 興農3:2勝中信
夏日書香 永豐紙業數位出版暑假新書免費搶
檢察官人事異動 拉艦案台開案檢察官調升
財政部：退稅會先抵繳欠稅
蘇謝會 蘇揆允增體育預算盼台灣申奧成功
馬英九：不希望NCC任務與工作中斷
談話節目連線訪絕食學生 學者：不當
金車基金會辦看電影徵文比賽
企業赴中投資上限議題 經續會兩岸組刪除
黎文正遭輔大退學？ 輔大校長：將瞭解情況
大樂透頭彩再度連8摃 頭獎分配至下期獎金
黃適卓：台聯力阻 兩岸組投資上限議題未過
清晨海上颱風警報解除 氣象局發豪雨特報
外資法人操作轉趨積極 台股有機會持續反彈
台股月線反壓重 急跌分批佈局低本益比個股
集邦：NAND Flash7月底前價格上揚不易
台股開盤下跌1.50點 為6389.49點
協助蘇丹男童來台就醫 中醫大徵求阿語翻譯
美元走強 新台幣兌美元開盤走貶
低檔買盤不弱 台股早盤力爭上游
台經院上修今年經濟成長率至3.95%
友達估電視面板價格9月底反彈
廣州汽車展台灣館受矚目 商機湧現
友達：將依季節性需求配置產能
絕食學生黎文正遭退學 輔大上午再開會討論
友達釋出復甦訊息 面板股全面反彈
閃靈樂團團長澄清未參與七一五聲明連署
黎文正絕食六天 盼總統親自接受陳情書
黎文正聲明：陳水扁在學生心中已不是領導人
蘇揆：NCC最終歸最高行政首長指揮
經續會兩岸組刪除投資上限議題 政院：尊重
親綠學者今下午再發聲 民進黨：虛心接受批評
調查局破獲偽藥集團 起出大批偽藥並逮一嫌
黨代表送鳳梨酥拉票 國民黨：取消選舉資格
北纜開發弊案 民間團體抗議陳情要求停工
黎文正絕食逾130小時 血糖偏低血壓升高
國際配額取消 上半年紡織創匯45.8億美元
蘇揆關切台東堰塞湖 要求相關單位妥善處理
黎文正遭輔大退學 輔大:尊重老師計分方式
黎文正絕食抗議 府：總統盼黎以健康為重
中油台電虧損 蘇揆：致力調整結構開源節流
美元走強 新台幣兌美元午盤收貶4.4分
2006科學季展現多樣性台灣 蘇揆盼多宣導
量販店青蔥空心菜價上漲 預計數日後回歸正常
台經院估經濟成長率失守4% 籲政府提振內需
質疑美方誠意 藍委：兩階段購艦案不合理
外資正面看待友達應季節性需求配置產能
中大：展望物價及家庭經濟 民眾信心創新低
台北股市收盤下跌14.6點
台股欲振乏力 法人：逢低可布局基本面佳個股
台經院：原物料價格波動大 廠商看淡景氣
台北股市區間震盪 收盤下跌14.60點
黨籍立委喝花酒？馬英九：將進行調查
8月台指期下跌23點 逆價差84.39點
絕食學生黎文正血糖值偏低 送台大醫院急救
8月電子期跌0.45點 金融期跌3.2點
勝利潛能中心與壹咖啡合作 經營北市府餐廳
花蓮山區大雨 中橫坍方路段搶修困難
台中市文化城 8月推出閃亮文化季系列活動
絕食多日黎文正不支送醫 台大:目前狀況穩定
電線桿頻遭強風摧殘 台電研擬地下化因應
絕食學生黎文正體力不支 送台大醫院急救
台大醫院：黎文正血壓心跳正常 急診室休息中
鄭文燦：兒少人格保護權超越政府與媒體
國民黨推動陽光法案 期盼立院下會期通過
因應倒閣 民進黨中執會列討論事項第一案
間歇性大雨 高市消毒防治登革熱
新台幣兌美元匯率貶4.9分 收32.849元
經建會：6月景氣對策信號轉黃藍燈
軟性電子 台灣下一波高科技明星產業
新台幣兌美元貶4.9分 成交6.28億美元
趙建銘若回台大醫院 邱毅：顯示特權有用
趙建銘八月復職？台大醫院強調依法處理
中部學院所長猥褻女學生 遭檢方起訴究責
台灣神隆上半年營收亮麗 年度可望損益兩平
經續會 馬英九：與會黨員有不同意見就應表達
美元走強 新台幣兌美元貶4.9分收盤
黃營杉:台電中油開源節流規模不排除再擴大
親綠學者再發聲 綠委籲勿成泛藍政爭助手
避免侵入性採訪 兒少盟推動訪談同意書
台南市16名幽靈人口 遭起訴及聲請簡易判決
5年足不出戶 50歲婦人靠做志工遠離憂鬱
陳水扁訪視無障礙之家 關心身障學員
內政部營建署撤銷北投纜車宿舍湯屋建照
景氣燈號轉黃藍燈 經建會：有點令人擔心
親綠學者再發聲 藍營：維護民主是全民心聲
七一五聲明發起人 遺憾總統未辭職
NCC組成違憲 民進黨中執會籲石世豪請辭
黃營杉：新興產業獎勵檢討 經續會後再議
高速公路機場聯絡道二十七日凌晨封閉
親綠學者再聲明 橘營：全民遺憾扁不下台
呂秀蓮盼親綠學者尊重陳總統智慧判斷
民進黨團：盼總統和親綠學者面對面溝通
自行推動兩岸直航及包機？政院：錯誤報導
北纜弊案 周玉蔻：馬市府決標違法
周玉蔻擬告瀆職 北市府：不回應選舉動作
6月國銀逾放比2.39％ 較5月微降
居民憂環境衛生 台北寵物大街開幕喊卡
貿協跨海舉辦泰國電子展明揭幕
AMC8數學測驗11月登場 清寒學生可免費參加
民進黨籲石世豪請辭 NCC：多點專業少點政治
台糖放寬受災承租農戶租金減免條件
高鐵沿線地下陷趨緩 年底完成公有水井封井
生產履歷納豆綠橙上市 營養美味安全
社團：對身障者歧視報導易造成傷害
JAGUAR職業高球賽 兩人共居領先地位
樂生自救會抗議遭驅離 不排除更激烈抗爭
亞運培訓隊下月集訓 三位選手藥檢出問題
台東疑傳選舉暴力 太麻里鄉代座車遭槍擊
陳總統搭船遊港 葉菊蘭等市府首長作陪
債務協商機制 銀行公會確定持續至年底
南迴鐵路翻車案 28日起訴李泰安
中銀員工票選董事長 工會代表拿下最高票
高中職五專登記分發入學 明天起報名
凱米發威 農業災損金額近1.6億元
前五月來台旅客數日本居首 印尼成長最多
八掌溪忠義橋橋墩毀損 水利署:會勘後搶修
因應倒閣 民進黨立委暫行提名機制啟動
高市長選戰 羅志明:藍綠擺兩邊 人才出頭天
台聯：政院若執意推蘇修路線 將示威抗爭
中華美食八月開展 花東縱谷珍饈發表
工總:留下決戰經續會 如不受尊重 會有動作
親綠學者再聲明 台聯：交由選民判斷
藍營：經續會無約束力 盼蘇揆展現魄力
經建會:廠商對未來3個月景氣趨保守
黎文正絕食送醫 台聯：立場偏藍難有共鳴
金管會核准摩根士丹利證券設台灣子公司
藍美津擬選中評會主委 高志鵬盼協調
七一五發起人：不參與反扁遊行
凱米颱風過境 高縣農業損失逾千萬
715聲明連署人再發聲明 府：總統感受至深
橘營：盼蘇揆抗拒獨派壓力 兩岸務實交流
颱風災損向政府報備勘驗 可獲稅捐減免
民進黨團明開大會 登記若倒閣後參選意願
陳總統訪問盛餘鋼鐵公司 關心勞工福利
經續會在即 陳唐山重申積極管理有效開放
防未成年隱私曝光 社團擬建議判決書匿名
第095077期樂透彩開獎結果
陸委會：經續會兩岸組57共識 盼獲支持
去年亞太國家旅客人數 中國居首台灣第十四
開放外勞討好企業 勞委會：總量設有警戒值
生技大展明登場 三隻複製乳山羊活力亮相
陳總統明出席經續會開幕致詞
纜車弊案 北檢傳訊營建署主秘等7證人
生技月明登場 展出複製羊新品系螢光魚
娶越偶須面談 婚友業者：耗時排隊等面談
趙建銘二獲交保 北檢再提抗告
北市舉辦新型流感演練 檢視跨局處防疫措施
職棒 LA NEW投打俱佳5：0痛擊誠泰
鄭麗文住免費豪宅？游錫（方方土）批馬英九
馬英九接見樂生自救會 未簽署自救會聲明
掃蕩非法第二類電信 刑事局靖頻專案出擊
H.T.S.T.速溫殺菌的真相
台指期多方可能觀望 至下週再佈局
台股追價買盤不濟 留意潛在拉回壓力
南投縣重大車禍 疑飆車肇禍七人死亡
台股開盤上漲3.01點 為6379.40點
偏南氣流影響 中南部東南部東部局部豪雨
美元走軟 新台幣兌美元開盤回升
ＳＯＧＯ案 檢方傳喚李恆隆
中概觀光族群走勢較強 台股震盪打底機會大
黎文正:盼陳總統下午三時前接受陳情
陳總統：經續會台灣優先 人人是贏家
蕭萬長：盼經續會將台灣建設成加值島
經續會 蘇揆：應拋一己之見 尋求最佳答案
台聯質疑經續會程序 蘇揆：政院負決策責任
特生中心:拾獲傷病野生動物應儘速送醫
國泰世華與越南工商銀合作 匯款手續費減半
網路違規廣告排行榜出爐 減肥瘦身產品最多
大學志願選填系統故障 聯分會維修中
學者遺憾總統未辭職 綠委：學者應穩定社會
呂副總統搭蒸氣老火車 促銷台東觀光
總統：鼓勵各界正面思考 勿刻意誇大黑暗面
中部警方逮捕熟女殺手 至少三女被騙千萬
廉價中國製RU486 自行購買服用恐致大量出血
政院若開放投資中國上限 台聯揚言走上街頭
台灣水科技展 台肥推廣海洋深層水開發計畫
王金平：經續會凝聚朝野共識 再創繁榮新局
大學志願選填作業 延至明天午夜截止
台灣參與聯合國案 外交部籲維護亞太和平
藍軍聲援黎文正與親綠學者 柔性勸扁下台
勞工團體經續會場前抗議 批攏絡財團
曾燦燈：刪除藥價差 建立公平競爭環境
美元走軟 新台幣兌美元午盤暫升5.8分
橘營:國務機要費支用疑點多 檢調應介入查辦
李安妮:女性高學歷低就業 政府應提改善政策
國務費查核報告送立院 藍委批瑕疵多
查ＳＯＧＯ案 檢方傳喚黃芳彥
提高彩券盈餘分配社福比例 經續會達成共識
台大醫院前院長澄清地下街招標過程合法
台北股市收盤上漲82.86點
勞團抗議爭權益 勞委會：擬立新法保障勞動權
台股收紅 法人：量能是否放大為觀察重點
8月台指期上漲109點 逆價差58.25點
台灣生技月登場 邰港科技發表螢光魚新品種
台北股市盤勢堅挺 上漲82.86點
8月電子期上漲5.85點 金融期上漲5點
壓力造成「頂思族」 中年夫妻更要刻意浪漫
經續會達成國民年金2007年立法等五大結論
北市SOGO百貨火警 半小時撲滅 無人傷亡
醫療外交添一樁 馬偕醫院南太平洋義診歸國
原住民族特考十一月十一日舉行
經續會總統脫稿 投資台灣優先取代積極管理
黃營杉：建立完整產業鏈 支持鋼鐵石化發展
北投纜車弊案 周玉蔻告發馬市府圖利和瀆職
黎文正步行前往總統府 要求陳總統接收陳情書
試院修正警察升官等考試規則 限縮錄取標準
黎文正等學運成員進入總統府
住免費住所？鄭麗文：最快一週內搬離
新台幣兌美元匯率升9.3分 收32.756元
新台幣兌美元升9.3分 成交7.83億美元
促產租稅獎勵應否延續 經續會意見仍分歧
JAGUAR職業高球賽第三輪 呂偉智單獨領先
台灣四百萬成年癮君子 宜蘭縣吸菸率冠全台
施振榮:投資大陸限制 依產業別差異化
環保署:做好垃圾回收 一年可省27億元處理費
美元疲軟 新台幣兌美元升值9.3分收盤
調查：47.1%受訪者對經續會持肯定態度
黎文正宣布結束民國維新運動 暫停靜座
國泰房地產指數：第2季新推個案價漲量增
台積電第二季淨利340億元創單季新高
藍委指扁A國務費 審計部：已請高檢署查
國務機要費涉不法？總統府：配合司法調查
經續會促產獎勵無共識 決策權回歸行政部門
雲林破獲越南女子應召站 逮捕九人
健保費喊漲 擬自今年十月實施
把關美國牛肉 賴幸媛籲成立跨國消費者聯盟
生技月開幕 蘇嘉全大力促銷農業生技園區
門診服務最友善 調查：彰基等6家醫院入選
蘇揆允諾國民年金立法 橘營：樂觀其成
分時旅遊糾紛每年上百件 慎防業者花招
凱米過境 農業災損擴大至1.7億元
鮮乳大戰 義美:統一低溫殺菌廣告不實
鮮乳大戰 統一:數據會說話 敢接受檢試挑戰
企業未分配盈餘課稅緩徵年限 經續會無共識
企業投資中國上限 工總代表疾呼解套
橘營：經續會如鬧劇一場
林佳龍選市長助選人員賄選案 四人判有罪
府願代轉陳情書 黎文正堅持見總統未果
本土社團與台聯明抗議 反對開放兩岸經貿
外交部提升北韓旅遊警示為橙色
蔡力行:客戶庫存去化持續到下半年
企業保留盈餘加徵10%無共識 決策權回歸行政
嘉市警方破獲學生妹應召站 逮捕五人
學運團體未獲陳總統接見 傍晚宣布解散
應否開放金融業赴中國投資 經續會意見分歧
中華男籃傷兵過多 韓國移地訓練喊停
國務機要費怎麼用的？橘營：府會計長應說明
呂秀蓮籲停止政黨惡鬥 打造藍天綠地好台灣
鄉鎮代表會正副主席改選 金門檢察長反賄選
高雄釣魚池命案偵破 逮三嫌
藍營將推陽光法案 民進黨團：欺世盜名
雙卡繳款入帳計息方式 銀行須揭露
10月擴大意外險傷殘理賠 壽險業:保障應即時
SOGO：明天暫停營業 受驚喜憨兒無恙
經續會共識：創造環保能源產業三贏經濟
十月一日起 嚴格取締高快速公路慢速車
一般道路加強執法 攔截闖紅燈列優先項目
台銀公告標地近2萬坪 底價29億餘元
呂副總統：產業到中國 台灣會成澎湖第二
財務平衡 健保費率擬調漲至5.3%
黃營杉：支持促產條例延續 繼續為企業發聲
中市展開路淨專案 取締停車場週邊違規停車
中市特三號道路附近都計道路 改採一般徵收
房地產熱絡 六月房貸餘額續創新高
立委上KTV 國民黨：嚴加糾正告誡不再犯
許勝雄：盼政府鬆綁台商投資中國四成上限
2006多樣性台灣科學季明開幕 深度認識台灣
泛藍倒閣就解散國會？民進黨團會議意見不一
福衛二號延後發射罰款爭議 國科會澄清
台開案明開庭 攻防精采可期
台糖弊案龔照勝再應訊 檢方不排除起訴
國務機要費涉不法？民進黨團：尊重司法
藍委喝花酒僅口頭告誡？馬英九：還在調查
許勝雄:經續會意見 須由行政體系負起職責
國務機要費案 查黑中心證實收到審計部資料
二代健保難產 專家:健保現制公平性遭質疑
民進黨團：綠委不得參加2100全民與週末開講
放寬投資大陸40%限制 經續會列其他意見
放寬投資中國兩岸金融監理列經續會其他意見
英特爾推出全新酷睿雙核心處理器
許勝雄:大家都是贏家 財金組決議不受影響
中華職棒 LA NEW暴力打線發威13:3大勝誠泰
消基會：調漲健保費 加速消費者信心下降
經續會財經組 重大兩岸金融議題列其他意見
金門大橋不建了？謝長廷：政府有承諾就要作
兩岸經貿策略 總統重申積極管理有效開放
大樂透連9摃 下期頭獎獎金3.67億元起跳
網路援交成詐騙新手法 警方提醒民眾小心
大學網路填志願午夜截止 九成考生已繳卡
疏運平溪線 台鐵29日加開4列次
健保新費率八月可望定案 最高不超過5.4%
台指期短線轉強 向上攻堅蓄勢待發
法人：上檔賣壓不輕 台股短線箱型整理
台開案台北地院上午開庭 七被告將應訊
台股開盤下跌9.21點 為6450.04點
美元震盪 新台幣兌美元開盤小貶
南迴鐵路翻車案李泰安被求處死刑
台開案首次開庭 七名被告到庭均不願受訪
摩台指結算預期心理 台股開低緩步走高
世青田徑賽即將展開 台灣小將整軍備戰
台開案開庭 七名被告僅蔡清文認罪
台灣擬採購66架F-16戰機？國防部：不予評論
民進黨反對健保漲價 盼未來兩年也不宜調漲
台聯:經續會兩岸議題無共識 不得列入紀錄
立委上KTV 國民黨：書面告誡不得再犯
水試所:台灣東部海域發現4種新魚類
台開案 訂八月九日再開準備程序庭
列高捷公辦六標案被告 謝長廷：禁得起考驗
李逸洋：雲林縣防制暴力 全國成績最亮麗
橘營：經續會結論陳總統已定調 不開也罷
美國「德國馬歇爾基金」訪問團拜會北市府
鄭麗文住免費住所 國民黨：書面勸戒搬離
藍委捐發票 諷扁浮報國務費
環保團體批經續會不永續 退出經續會
橘營立委赴北檢 告發陳總統等人涉嫌貪瀆
新台幣兌美元午盤小貶2.4分 暫收32.78元
國務機要費爭議 台聯：公布國民黨時期帳目
總統：生態保育經濟發展兼顧 確保台灣競爭力
LPL控華映侵權初審勝訴 華映:續上訴
王世堅：另有集團內線炒作台開 檢調應查
台股6500點以下震盪 個股表現為主
台北股市收盤上漲20.82點
台北股市狹幅震盪 上漲20.82點
蔡清文翻供? 顧立雄:蔡清文說法前後相符
李泰安被求處死刑 李聚寶堅信兒子清白
兩岸議題激烈攻防無共識 台聯宣佈退出經續會
趙玉柱侵占案 檢方認定公益侵占
台聯：退出經續會 未來嚴格監督行政院
親民黨控告國務機要費支用違法 民進黨:尊重
陸行之:台積電第4季訂單回籠 重申買進
北投纜車弊案 北檢首度提訊顏萬進
8月台指期下跌5點 逆價差擴大至84.07點
8月電子期跌0.45點 金融期跌2點
台中警查獲大批偽劣農藥 逮捕兩名販售者
國務機要費風波 府：絕無貪瀆 配合檢調調查
邱毅質疑國務費核銷 籲檢調暫勿偵結SOGO案
趙建銘交保案 高院再度撤銷原裁定發回更裁
柯承恩:投資中國宜採動態標準規範
3時40分宜蘭南澳外海發生芮氏規模6.1地震
新台幣兌美元匯率貶3.9分 收32.795元
李聚寶有沒有涉案 檢方：沒有直接證據
南迴案證人供詞查證吻合 檢方：達直接證據
新台幣兌美元貶3.9分 成交 9億美元
櫃買中心董座總座人事難產 下月再議
健保費再傳漲？ 橘營：堅決反對
馬英九：首長特支費一半不需要單據報銷
樂生自救會持續靜坐 警方三度舉牌警告
出現登革熱抗體反應病例 高縣府籲提高警覺
蘇揆坐鎮經續會 生日低調
馬英九：國民黨沒有規劃中常委名單
南迴案檢察官：李雙全自2005年計畫謀財害命
南迴案曲折離奇 檢方喻為百年奇案
綠營拜會審計部 籲調查馬英九首長特別費
菲律賓MAKATI市長訪嘉市 洽談締盟事宜
挑戰世界七頂峰 台灣七勇士明天出發
北富銀8月1日起二個月 受理就學貸款申請
宜蘭南澳芮氏規模6.1地震 今年第二大地震
學者：在位者樹立廉能表率 比立法更有效
藍軍：綠委施壓審計部查馬英九 轉移焦點
所在地震度低 北中南3科學園區未傳災情
外資與壽險美元需求 新台幣匯率收貶3.9分
JAGUAR職業高球賽 呂偉智驚險奪冠
工總：對經續會感到遺憾 但也感受政府誠意
國務費爭議擬提彈劾倒閣？藍軍低調
學者：重大投資案環評應重權能分工權責平衡
審計部：一週內答復馬英九特別費問題
趙建銘交保案 台北地院31日更裁
李登輝：政策要有願景 勿向財團傾斜
蔡英文：兩岸經貿風險管理非開放與緊縮問題
因應倒閣 民進黨區域立委登記首日56人登記
纜車弊案顏萬進否認收賄 檢方續查環評
高市新工處:世運主場館 將如期完工
蘇揆：經續會共識達成優先擴大投資台灣目標
經續會政府效能組共同意見 研訂反貪污方案
職棒 中信打線爆發17：6大勝興農
職棒誠泰上演三振秀 12：2擊退LA NEW
國務機要費案 檢調訪查開票業者及領票者
蔡英文強忍父喪忙經續會
經續會共達成516項共識 社安組107項居首
MLB王建民完美表現獵魚 生涯首度完封勝
王建民首度完封勝 教練稱讚如寶石般亮眼
影星梅爾吉勃遜疑似酒駕被捕
農金局：6月底農信部平均逾放比降至9.57%
鮭鱒魚類貨品出口同意書 8月起由漁業署核發
國民黨中常委選風 馬英九:考績會將調查指控
與台聯合作倒閣？馬英九：專案小組評估
國民黨中常委今投票 胡志強一早到黨部投票
台南女子技術學院改名台南科技大學
施政報告書未提北纜弊案 馬英九：不需補強
紡織所研發推廣新纖維素材 合作廠商逾百
男子總統府前鳴槍 總統府：加強維護元首安全
國民黨中常委選舉 投票率預估逾八成
教育部遴選新任國立高中校長 名單出爐
菲總統雅羅育出院
總統府前開信號槍男子落網 稱不滿政局紛擾
謝長廷：不能說經濟開放就是勾結財團與中國
謝長廷：台北市未來需要多一點悠閒與文化
李登輝批經續會只提開放 被財團綁架
台聯：不可能和國民黨合作推動倒閣
中常委選舉 馬英九：掃除貪腐才能浴火重生
農產品原產地證明 未來可委由農會簽發
呂秀蓮：下週成立藍天綠地好台灣大聯盟
便利商店響應節能 目標 3年省電8500萬度
新光大樓登高賽 最佳成績 5分51秒
交通利多加持 南港房市持續看俏
呂秀蓮：嘉義市台灣心會要擔任文化大使
物價漲聲不斷 上班族兼差人數近年大增
非法外勞檢舉獎金擬再提高 一案最高五萬元
彰縣警方破雲林古坑無名男屍命案逮捕六嫌
陳總統訪雲林關心本土與弱勢
上半年房屋賣座排行 內湖中和居北縣市翹楚
珍惜台灣 讓改變看得見影像展國美館登場
拓墣：AMD併購ATI 強化產業鏈提升競爭優勢
李登輝批經續會 政院：哪項結論財團綁架？
呂秀蓮:年底將前往薩爾瓦多 開發台灣園區
制止蘇修路線？政院：府院互動溝通良好
綠委：政院有既定立場 經續會成效不彰
6月份34家上市櫃公司董監持股不足
文化大學華語中心學生 20人獲大學研究所錄取
美國可能停止升息 台債下週盤整偏多
王金平:目前未規劃回高縣參選立委
吸引外籍學生 台灣獎學金每月至少25000元
府前開信號槍男子 北檢認有再犯之虞聲押
開拓動漫祭台大登場攤位破千 同好擠爆會場
職棒中信打擊連貫14：6痛擊興農
中常委選舉落幕 立委系統最大贏家
男子疑遭鈍器重擊 陳屍台七十六線護欄上
職棒潘威倫八局好投 統一3：2力克兄弟
黨籍立委影響中常會決策？馬英九：不至於
1到5月交通事故死傷案比去年同期增2成
親民黨擬提彈劾總統案 不排除與台聯磋商
橘營擬推彈劾總統 藍軍：尚待評估
當選中常委：選風淨化 有助國民黨形象
中常委選舉 馬英九：未來將增弱勢保障名額
民進黨立委選舉意向登記 21選區無人問津
不選立委？陳其邁：政黨席次較重要
橘營擬推彈劾總統 台聯：未證實總統違法
職棒中信興農雙重賽第二場3：3言和
橘營推彈劾總統 綠營：宋楚瑜選舉造勢
樂生自救會絕食靜坐 警方晚間柔性勸離
檢驗行政院施政 陳總統重申投資台灣等指標
總統府前開信號槍男子 法院裁定收押
安檢不合格 北市府仍不准SOGO明天復業
職棒喬伊八局好投 兄弟3：1擊敗統一
外勞33萬 勞委會8月提減少外籍看護工案
台東成功晚上芮氏規模5地震
各地高溫炎熱 午後山區局部大雨
SOGO今第4天暫停營業 不會辦損傷品特賣
與台聯推倒閣？馬英九：現在沒有這樣的計畫
標準局：優良廠商免驗通關證號效期延為兩年
日商HIRATA近日來台採購機械加工件
農委會:豬禽貨源充裕 供應中元節無虞
呂秀蓮：正副元首安全工作應再加強
能源局與便利商店31日簽署節能合作意向書
機車5期排放標準明年上路 CO管制嚴格3.5倍
美元走貶 匯銀人士預期新台幣本週盤整偏升
高捷高架段合攏 總統盼高市發展帶動大高屏
信用卡分期預付交易 保留單據確保權益
橘營：宋選總統有實力 盼國親協商北市人選
工程會：推動公共建設方案 執行率87.14%
謝長廷：新聞自由不代表掌握欺騙執照與特權
營建署：城鎮地貌改造評選會議 8月1日登場
捷運板土線通車 業者看好土城房市
農委會研發黑白綠殭菌對付蟲蟲危機
農委會利用芽孢桿菌醱酵液防治芒果炭疽病
勞退滯納金比卡債利息高 勞委會將修法調降
支持王金平組閣？ 台聯：不見得
蘇揆巡視屏東治水工程 勉中央地方齊力完成
台聯：不隨藍軍起舞 倒閣有三要件
總統與文化界座談 允諾落實本土和公平正義
南迴案偵破 內政交通部長表揚有功人員
火燒心誤當心臟病 胃食道逆流患者白看3年病
美國8月是否升息 未來一週數據是關鍵
呂秀蓮：政府將推動十萬好管家計畫
橘營擬推彈劾案 藍營立委對連署意見不一
中興新村藝術村誕生 林光華回娘家見證
勵馨性別夏令營 啟發少女多元化性別觀點
高雄捷運將通車 房地產業者看好市場景氣
身材影響情路？ 九成男性婉拒與胖女性約會
一至五月 來台旅客停留夜數日本客最多
台北縣客家文化節 義民精神千人挑擔
外資雷曼兄弟:人民幣大幅升值機會不大
謝長廷推動信任與愛 盼台北化解對立充滿愛
周錫瑋：不會強制拆遷樂生療養院
南迴案偵結 屏檢：只看證據佐證能力夠不夠
NCC違憲 台聯要謝進男辭職
台聯要NCC委員謝進男提辭呈 NCC：明顯違法
呂秀蓮幕僚：藍天綠地聯盟 無關2008
藍營造勢晚會 馬王同聲支持郝龍斌
中華職棒王傳家再見安打 蛇8：7逆轉克熊
中華職棒 兄弟象7：4力克統一獅
期貨商：台指期技術面有轉強跡象
台股月線反壓有待擴量突破
台股開盤上漲48.16點 為6528.23點
美元走弱 新台幣兌美元小幅升值
SOGO第5天暫停營業 損失逾1.5億元
日電產三協集團到高雄設廠 金屬中心協助
台股早盤收復月線 維持平盤以上整理
金門籍台商曾文芳廈門工廠遭搶 被活活打死
半年拚治安期限過半 3到6月刑案減少近1成
投顧:國際油價短線高檔震盪 波動加劇
教師甄試錄取率低 學者：師培體制出問題
DHC蘆薈汁飲料含苯 衛生署要求廠商全面下架
土耳其汽車零配件展 台灣網路實體同步參展
北市導覽爭議 綠委：馬英九應向新住民道歉
投保中心今起受理銳普投資人委任求償
阿卿嫂薪水府方支付 民進黨中央深不以為然
邱毅：總統府國務機要費近億元有問題
消保會:現煮咖啡八月一日起須標示咖啡因
端正選風 馬英九主張政黨選舉適用選罷法
阿卿嫂薪水全民買單？ 王金平：由專家釐清
國務機要費遭浮報？ 邱毅籲檢調搜索總統府
法人:聯電第3季產品售價有下跌疑慮
民生寓所工友薪資爭議 綠委看法不一
阿卿嫂薪事 陳景峻：對民進黨的再次傷害
美元走弱 新台幣兌美元午盤暫升3.7分
阿卿嫂薪水全民買單？藍營要求追回已付公帑
OTC:159家上櫃公司賺得少 董監酬勞高
缺料嚴重 8月國內石化原料價格全面走揚
國防部澄清 雄三飛彈屬防衛所需艦對艦飛彈
明起匯款3萬元以上 需確認身分
能源局與5大集團便利商店簽節能合作意向書
新潮流轉型辦雜誌？ 李俊毅：不如另組政黨
財部:營利事業未分配盈餘 需按規定確實申報
土銀募集基泰之星信託基金 8月上旬掛牌
鼓勵港澳人士來台參加國慶 免徵入台證規費
民生寓所是官邸？ 藍委：府方硬拗
台北股市收盤下跌25.49點
三通添變數 豪宅市場備受考驗
主計處:台灣少子化速度較國際快
太平洋崇光百貨下午2時開館恢復營業
台股追價意願不足 挑戰6500點功敗垂成
台北股市開高走低 下跌25.49點
中選會建議北市選委會辦三合一選舉
8月台指期下跌35點 逆價差93點
高鐵以千億元請求權為擔保品 再聯貸407億元
8月電子期跌1.75點 金融期跌4點
綠營議員杯葛 馬英九施政報告受阻
高鐵再聯貸407億元 後續仍有國際融資計畫
阿卿嫂薪水府支付 總統府:民生寓所仍屬官邸
國務機要費爭議 陳總統願親自向檢調說明
亞太資優教育年會 20多國代表來台與會
鍾琴:太平洋SOGO絕不會開假發票
中選會建議三合一選舉 北市：提報討論
台灣不婚族近三成 男憂經濟女怕失單身自由
新台幣兌美元匯率升3.9分 收32.756元
新台幣收32.756元升3.9分 成交7.74億美元
SOGO忠孝店恢復營業 4天營業額損失近2億元
國內外資金挹注 台灣高鐵財務困難排除
網拍公會本週三開會討論遊行抗議雅虎收費
肅竊美意機車烙碼 警政署:通令不得擾民
會議支出高 黃營杉：持續檢討 當省則省
帳戶暫時止付遭退票 可檢具證明申請註銷紀錄
審計部：馬英九特支費一案了解中
法蘭克福書展台灣館 凸顯台灣出版自由環境
全民感恩心生活啟動 鼓勵民眾養成感恩習慣
經建會：消除蚊子館 公共建設已訂執行指標
台灣5月批發零售餐飲業營業額成長7.77%
台北室內合唱團獲匈牙利合唱首獎
茂迪獲全球最大矽晶圓廠REC 5年供貨合約
工程會：清查閒置公共設施 近期有成果
美元買賣力道相當 新台幣匯率小升3.9分收盤
上週外資買超5.41億元 友達買6.62萬張最多
審計部決算報告：全民健保財務面臨危機
中市抽查機關附設餐廳 三分之一餐具不乾淨
日盛證買華南金錯帳 估損失1250萬元
慶祝原住民正名 綠委邀全民總動原趴趴Go
PChome商店街將舉行第二場網路開店說明會
陳總統接見索國外長歐提
趙建銘更裁案 台北地院仍裁定交保
樂觀型帆船亞洲賽 中國大陸選手反撲
保發中心網站揭露保險業公開資訊
總統願釐清國務機要費 橘營：別施壓檢調
馬英九施政報告 歷年最長的書面報告
經濟部通過荷商投資日盛金控等投資案
台灣鵝肉首度銷日 全球第一個鵝肉出口國
現煮咖啡檢測 1杯義式濃縮咖啡因65毫克
企業社會責任 聯勸：看到需求發揮影響力
總統願釐清國務機要費 台聯：總統坦蕩蕩
前台東縣長吳俊立賄選案 一審獲判無罪
全台第二季預售推案近2千億較上季衰退一成
第二次電腦化華語文能力測驗 即日起報名
台灣規模最大國際標準舞大賽 六日登場
台北中華美食展八月開鑼 推出魚食創意料理
陳益民接任勞委會職訓局局長
汽機車改裝新規定上路 多項列明年臨檢項目
新卸任國立大學高中職校長 明天交接
女娃罹新生兒紅斑性狼瘡 醫師:避免過度勞累
曹為實廖龍一遞補開發金常董 張家祝監察人
中油高雄廠強調已全力整治地下水等污染
王幸男退出倒閣後區域立委參選登記
橘營：制衡當局 彈劾倒閣罷免相互為用
ING海峽盃高中籃球賽 八月十一日在台競技
經建會4.5億改善高雄碼頭 盼遊艇產值增1成
金門籍台商曾文芳 廈門遭劫匪活活打死
杜絕浪費 主計處：機關開會以內部辦理為原則
8月起外籍看護工調派環境限縮 違者罰3-15萬
顧立雄：趙建銘沒說過檢調算老幾
趙建銘聲押庭 法院外媒體與法警爆衝突
今年申報綜所稅無法提兌案件 近期發單補繳
總統府：僅支付兩件總統因公涉訟案費用
市場預期美國可能停止升息 有利台債走多
威盛電子商業間諜案 董事長王雪紅被判無罪
買兇潑情敵硫酸槍傷男友判賠三千多萬
違規競選廣告 北市建管處明天開拆
協助拘留泰公民返國 泰移民總局參訪團抵台
6月外匯交易日均量156.4億美元 歷史次高
4成中小學生缺錢當伸手族 理財可從小開始
總統府：未支付民生寓所水電費
證交所公佈去年董監酬勞過高者 限兩日內說明
經建會挹資改善碼頭 盼台灣遊艇業全球前3大
邁阿密風雲美國台北雙雙告捷 首週票房冠軍
媒體法警爆衝突 鄭文燦：採訪權應受保障
三立電視台譴責法警施暴 保留法律追訴權
第095079期樂透彩開獎結果
第095079期38樂合彩開獎結果
第095139期四星彩三星彩開獎結果
2010年SOGO年營業額目標500億元
王雪紅獲判無罪 威盛：感到欣慰
新光金監察人李天送出任開發國際董事長
台北地院：趙建銘仍無羈押必要
台北導覽一書引爆爭議 馬英九摃上綠營議員
金管會：匯款3萬元以上填個人資料 保障權益
游盈隆：海基會全力協處金門台商命案
總統：國務機要費用於國務 未流入私人口袋
知本飯店超貸弊案 前立委洪性榮被判九年
台北地檢署疑遭人丟爆裂物 幸未釀災
國務機要費 查黑中心:歡迎總統先用書狀答辯
吳釗燮：經續會非共同意見 持續溝通
與法警衝突電視工程人員被檢察官飭回
李慧芬：安全有顧慮 取消八月返台計畫
國際股市持穩有利台股反彈
台股量能未擴大 箱型區間整理
菲律賓一熱帶性低氣壓有機會形成輕颱
台股開盤上漲10.01點 為6464.59點
美元區間震盪 新台幣兌美元小貶
維安特勤警力擴編 有效打擊犯罪維護治安
法人：台股若站穩月線 上看6650點
房仲業：桃竹苗地區房價穩步向上
中山高北上安定至麻豆段 三日晚間施工封閉
國務機要費爭議 馬英九：總統要說實話
國防部飛行與震撼兩暑期戰鬥營登場
高電價時代來臨 中鋼提供省電撇步
台塑:8月牌價PE漲1.2元 PP漲4.5元
不痛不癢紅疹反覆出現 當心罹患皮膚淋巴癌
高市里長交接 葉菊蘭發起台灣看高雄
彰化芳苑三學童落水意外 尋獲一男童遺體
維安警力擴編 李逸洋期許戰技戰術精進
法警媒體衝突 馬英九:由相關司法機關處理
兒童健康手冊提供免費健檢 4成家長不知道
國立學校校長交接 蘇揆勉為學生的貴人
謝陣營推北市申奧 批評郝龍斌悲觀
王金平：總統給我看國務費單據
農委會漂鳥營啟動 蘇嘉全授旗
重整紀律 國家公園管理處首長大輪調
法警與媒體衝突 橘營：朱文正可提國賠
民進黨：總統擬向在野黨鞭說明國務機要費
中國收購TVB股權？吳釗燮：深入了解
外資回補美元 新台幣午盤貶4.2分暫收
法警和媒體衝突 司法院：依偵查結果作處理
消基會:節流藥價黑洞未改善 健保漲價不公平
北檢嚴厲譴責爆裂物事件
國務費爭議 綠委挺扁指審計部標準不一
阿卿嫂薪水全民買單？橘營：假公濟私
台新銀標售94.94億元不良債權 回收率5.76%
復華金:董監未領高額酬勞
聽取國務機要費說明？橘營：拒絕背書
健保費調漲風波不斷 衛生署長:費率不漲
不滿車輛改裝受限 改裝車主五日總統府抗議
嘉義縣鄉鎮市民代會正副主席選舉結果出爐
藍黨工賄選判刑 民進黨：馬英九欺世盜名
衛生署：全民健保調漲傳聞 絕非事實
芳苑三學童溺水 尋獲兩遺體
扁擬邀在野說明國務費 藍營：不參加
台北股市收盤下跌13.12點
台股量縮小跌 短線難脫盤局
因應少子化 五年精緻國教方案 預定明年實施
吳釗燮：中國觀光客來台 年底應可見成果
8月台指期上漲18點 逆價差62點
台北股市量縮震盪下跌13.12點
8月電子期上漲1.25點 金融期上漲 1點
吳釗燮：積極管理有效開放是兩岸經貿原則
媒體法警爆衝突 鄭文燦：盼法院調查清楚
台聯：願聽取國務費說明 盼證明援前例
衛署評估健保費率愈晚調漲 將來漲更多
雅虎今開說明會 化解網拍收費壓力
屏東縣新埤鄉代會當權派代表疑賄選被約談
花蓮水稻一期作後期褐飛蝨密度偏高
台灣去年604人次遭日本海關拒入境
總統：盼每位學童一台手提電腦計畫早日實現
防禽流感 防檢局核定嘉義縣443戶養殖場圍網
新台幣兌美元匯率貶6.3分 收32.819元
中國收購TVB股權？ TVBS：各界有指教可查證
新台幣兌美元匯率貶6.2分 收32.818元
開發新興水源 環署放寬廢污水回收利用規定
南迴案 被告李泰安律師今提抗告
世界杯女子棒球賽 加拿大兩分力克古巴
國民黨十月辦兩岸農業論壇 邀陳雲林來台
父親節貼心服務 全台署立醫院共推性福門診
國際漿價上揚 舒潔紙品8月起調漲5%到10%
法警媒體衝突 記協期待司法單位中立客觀調查
朱宗慶任台北藝術大學校長 提五項治校理念
壽險業匯出 新台幣兌美元收貶6.2分
智邦：董監酬勞包括薪資
橘營：國務機要費用於秘密外交 違反預算法
中研院聘首位原民學者 立委：送山豬感謝
農業論壇 國民黨：不排除兩岸官員自然見面
國務機要費 馬英九：涉總統名節應水落石出
邱毅：國務機要費挪用秘密外交 違反預算法
朱文正遭拘捕 衛星電視公會願協助控告地院
國內線航空站多賠錢 民航局:委託民營可行性
中華郵政學生返校開學包裹 八折優惠
7月新車銷售月增10.6% 業者估第4季回溫
經建會:日本若調高消費稅 留意對台出口衝擊
南台登革熱疫情拉警報 未來兩週重要觀察期
法警執勤過當 台北地院向朱文正道歉
陳雲林訪台先官方協商？陸委會：不評論
法警媒體衝突 媒體工作人員提告求償
交通部鼓勵航空公司合併 二至三家最適合
台商廈門遇害 海陸兩會籲注意人身安全
亞洲體操錦標賽 中華四位選手進決賽
國務機要費 台聯：李登輝依制度辦理
金管會：申報生效境外基金605檔可上網查詢
經續會合理調整水價共識 水公司:等政策指示
武俠作家黃易:作品化為網路遊戲 發揮空間大
黃營杉：水價今年不漲 一個月內提調整方案
SBL和UBA球員切割問題 籃協大專體總獲共識
農委會委外辦產銷履歷認證業務 8日截止申請
防登革熱蔓延 中央地方通力合作
債市醞釀美國停止升息氣氛 台債殖利率續跌
中國商務人士來台 陸委會：通案放寬處理
青年作曲家任真慧獲世界新音樂節作曲獎第2名
呂秀蓮：中國正挑戰並改變台海現狀
政院核定國教精緻方案 五年投入162.7億元
馬英九：希望北纜工程能如期完工
每年另編秘密外交預算？國安局：絕無此事
國際樂觀型帆船亞洲錦標賽團體對抗明續進行
台北地院：法警執勤將以現場蒐證為主
政院核定國教精緻方案 全教會肯定政府投入資源
舒潔八月調漲三支紙品促銷價 永豐餘將跟進
備戰杜哈亞運 八位射箭代表隊名單出爐
中國旅客脫逃? 團費糾紛業者報案
推動國教精緻方案 平均每年增300名教師缺額
政院核定精緻國教案 蘇揆:順勢改善教育環境
台東太麻里鄉鄉民代表涉賄 僅三人完成宣誓
總統府：阿卿嫂請辭獲准 改由總統私人僱用
女童打預防針引發骨化症四年後病因才發現
友達點亮首片7.5代廠產出42吋面板
日月光上半年每股盈餘2.27元
太百案 檢方收到調查局移送書 日內結案
開放0.18微米登陸？黃營杉：這個月評估處理
第095061期大樂透彩開獎結果
知名滑鼠製造商昆盈企業涉盜用美商軟體觸法
第095061期49樂合彩開獎結果
第095140期四星彩三星彩開獎
穆迪：中信銀財務實力評等展望正向降為穩定
積極管理政策審查門檻出爐 政院8月核定公布
廈門台商曾文芳遇害疑係感情糾紛引劫財殺機
台積電以4.24億美元成立子公司TSMC
落實經續會共識 經濟部提十大執行方案
電腦應用展各廠商推出新產品
友聯華南增提準備獲利縮減 但不需重編財報
南線工作？ 國安局：不知情
財部：攜帶超額外幣通關 未申報會遭沒入
立委轉述 扁：君悅等發票非總統府湊來的
台銀想參與台企銀增資 財政部：須整體考量
男子總統府前鳴槍 國安局：已加強元首維安
柯建銘：暫緩立委提名民調作業
荷爾蒙陰陽失調 中年男子易未老先衰
職棒陳金鋒再見全壘打 LA NEW5：3勝興農
昆盈：與參數科技協商中 對獲利影響不大
第095061期大樂透頭獎三注中獎
卓榮泰：總統未規劃向人民報告國務機要費
審計部：府盡快交代國務機要費用途 即可核銷
財部:年度中死亡 未抵減餘額下年度不適用
國務機要費案 檢調要借重SOGO案禮券資料
大型量販不調漲家用紙品及自營品牌價格
林正杰拳打金恆煒 賀德芬:林與倒扁總部無關
台指期逆價差縮小 多頭人氣尚在
台股量能不出 橫向整理格局未變
颱風外圍雲系影響 恆春半島台東花蓮陣雨
台股開盤下跌15.23點 為6426.23點
第七屆漫畫博覽會10日起在台北世貿二館展開
國際匯市盤整 新台幣兌美元平盤震盪
165反詐欺專線遭騙徒冒用 警政署提醒防騙
第三千次院會 蘇揆以謙卑執政和閣員共勉
台股早盤傳產人氣捧場 橫盤待變
DisplaySearch：監視器面板價格率先回升
阿卿嫂:為保護兒子 主動請辭總統府工友
國民黨：中常委選舉如有後謝 取消當選資格
扁安排羅太太進市府？馬英九：市府查證中
兩次婉拒總統約見？王金平：第一次就答應
嘉義空軍基地 舉辦暑期飛行暨防空體驗營
橘營發檄文 爭取連署彈劾陳總統
綠營：阿卿嫂非北市工友 廖正井聘羅太太
連署總統彈劾案？藍營：須黨團大會決定
赴遊樂園區設備遇維修 部分業者有補償
軍售利比亞？ 國防部：並無此事
綠委：合理懷疑馬英九挪用特別費當生活費
特支費當生活費？馬英九：公私費用清楚
阿卿嫂辭職 民進黨團：總統顧及外界觀感
台中縣參訪座談 陳總統親近群眾心情愉快
民進黨中評會明推舉主委 高志鵬藍美津相爭
支持橘營彈劾總統？藍委意見分歧
黃睿靚返台待產？葉宜津盼外界多給孕婦空間
捷運局:羅太太曾任雇員 北市議員:追回薪水
歐洲紫杉醇列為乳癌輔助化療一線健保用藥
李鴻源高金素梅同遊？李鴻鈞：看圖說故事
綠委：仙流公司疑設求職詐騙陷阱
求職詐騙？仙流公司：誠意解決卻遭污名化
羅太太阿卿嫂市府領薪案 府：與事實有出入
綠委：國務機要費使用於外交是國安需要
蘇揆：投資中國40%上限 目前不改變
政府打算調高健保費率？蘇揆：錯誤報導
美元買氣旺 新台幣匯率午盤貶3.2分
台北股市收盤上漲29.96點
蘇揆：投資台灣優先 協助企業降低成本
國民黨團：水價牽動民生 堅決反對調漲
開低震盪走高 台股終場上漲29.96點
橘營:被要求拆除討扁檄文 疑有外力干預
8月台指期上漲60點 逆價差32.42點
台北股市開低走高 上揚29.96點
蘇揆：經續會共同意見 月內提具體執行計畫
8月電子期上漲2.15點 金融期上漲5點
國民黨再邀陳雲林？政院：陸委會依機制審查
國務費決算報告 綠營：總統經得起考驗
陳總統與地方人士座談 談建設未提政治
國務機要費案 調查局否認被要求簽保密切結
李鴻源：與高金素梅僅是多年好友
選舉傳後謝禮？國民黨中常委：僅聚餐聯誼
藍營：嚴審國務機要費決算 看緊人民荷包
總統彈劾案連署 宋楚瑜：盼國民黨支援
羅東林管處：宜蘭神秘湖為自然保留區勿擅入
邱毅：機密預算剩餘多 不需用國務費拚外交
氣象局發台灣東南中部局部大雨特報
高雄港吸引航商租碼頭 租期五年以上
黃營杉：樂見微軟中國分公司員工來台交流
優良搬家公司 崔媽媽基金會發表授證標誌
新台幣兌美元匯率貶4.6分 收32.864元
峇里島爆雞隻感染禽流感 疾管局籲出國當心
新台幣兌美元收32.864元 成交量9.42億美元
總統：改變美國對台一中政策 事在人為
宋楚瑜批馬團隊四不一沒有 北市應土地改革
希望閱讀志工活動 22個團體與個人獲獎
聯電上半年每股稅後盈餘1.01元
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民航人員與國際經濟商務人員特考四日登場
調查局大規模搜索藥局 查獲大批知名偽藥
署醫9月送大禮 70歲以上老人門診免掛號費
聯電第2季營業利益較上季大幅成長18.18倍
營建署:輕軌捷運入規劃 淡海新市鎮土地翻紅
雲林破獲暴力討債集團 逮捕五嫌
美元買盤強盛 新台幣匯率貶值4.6分收盤
馬英九：端正選風 促成其他政黨接招
安泰人壽拓展銀行通路 目標佔營收三分之一
彰化和美排水溝排紅色污水 縣府追查污染源
農糧署：青蔥供應量增多 價格已開始回降
賴幸媛：國務機要費非機密費用應有單據
張顯耀：宋楚瑜參選北市長基調已定
作物永續發展協會中華民國分會今成立
未獲語言認證原住民 99年起降低考試加分優惠
市售食品七迷思 消基會:民眾應做聰明消費者
公視新聞改版 創無線台八點檔播新聞先例
宋楚瑜稱北市府四不一沒有 北市：聆聽指教
中國狂犬病疫情升溫 旅遊防治措施不可少
農委會：8月青蔥供應量微增 價格可望持穩
襁褓中檢測聽力並復健 聽損兒也能正常聽講
華南銀取得胡志明市分行正式執照
接受李登輝資助選舉？葉菊蘭：怎麼可能
何謂藍軍？ 宋楚瑜：我算不算藍軍
羅勝順:若施麗雲支領北市薪水不妥 願意退還
北市府：依規定市長特支費一半匯入薪資帳戶
聯電預估第3季營收將較上季成長6至10％
兒盟估台灣販嬰每年360名 黑市交易逾1億
墾管處拼保育 春吶音樂節向墾丁說再見
廖正井：不清楚羅太太人事案
聯電再加碼茂德 胡國強:現在是買進好時機
7月住展房市風向球60分 今年次高
德意志銀行估美國下週再升息 台灣九月跟進
中國以行政措施解決經濟問題 外資保守看待
微軟大陸員工來台 投審會：依職權專案同意
石門水庫排洪 桃園地區供水不受影響
受僱名不符實? 北市:視僱用契約而定
馬英九換身分證 宣導北市當天親辦可領新證
兒盟：網路匿名快速特性 易淪為販嬰媒介
量販明起6天不打烊 中元普渡商品下探5至6折
台聯立委：陳總統無對李登輝不敬言詞
投資中國40%上限爭議 陸委會續全盤檢討
微軟中國員工來台 蘇揆:務實推動商務和觀光
德意志銀行估台灣GDP今年4.2% 明年3.5%
縣府四日開會研商樂生安置 自救會拒絕出席
經建會將提2015年國家發展願景 作施政主軸
國務機要費爭議 民進黨相信陳總統清白
現代保險：台灣保險滲透度全球第一
台鐵擬取消通勤電車女性專用車廂
第095080期38樂合彩開獎結果
立法院資料 嚴家淦任內國務機要費未繳國庫
涉變相吸金 檢調搜翊凡金公司傳喚負責人等
全球百大品牌 豐田蟬連汽車榜首 現代進步多
父親節將屆 逛網路替老爸選好禮
暑假期間藥頭進貨狂撈一票 警方逮捕一嫌
綠委檢舉馬英九特支費 檢方日內分案
中鋼七月盈餘創今年以來的單月新高
北檢：遺憾聯合報社論斷章取義批評台開案
大學生扮駭客 北檢緩起訴要他宣教資安
疑義航搞烏龍 高市滯義遊學生返台
高中暨大專熱舞大賽 八十支隊伍角逐
北檢對社論感遺憾 聯合報無針對性答覆
第095080期樂透彩頭獎槓龜
國務機要費案 檢調比對前後任政府作法
蘇澳海巡隊查獲漁民捕捉海豚 數量上萬公斤
中華職棒 兄弟象6：3挫蛇 排名躍升第二
總統見獨派大老 指國務機要費未入私人口袋
審計部：馬英九94年特別費未發現違規
謝長廷對台北市長選情審慎樂觀
總統說明國務機要費 台聯：監督不等於背書
陸委會：小三通通航仍按台灣現行法規處理
樂觀型帆船亞錦賽 中國隊奪團體賽冠軍
林建隆：未說李登輝以國務費贊助葉菊蘭選舉
世界杯女子棒球賽 中華挫香港奪首勝
馬英九特別費 審計部覆函立委：未違法
MLB 洋基7:2擊退藍鳥 王建民拿下十三勝
台指期破底疑慮暫消 摩台指為先行指標
台股成交量未放大前呈個股表現
台灣西半部氣溫偏高 台東恆春半島局部大雨
台股開盤上漲24.59點 為6496.01點
亞幣疲軟 新台幣兌美元貶破32.9元
玉里醫院募集舊衣 精神病患需要舊衣捐助
台股成交量能擴增指數站上6500點
乙丙烯供應吃緊 五大泛用塑膠價格全面上漲
民間團體：內政部應訂辦法 落實黨產透明化
紀念八一四 空軍大規模開放各地營區
蜘蛛絲布滿雙腿 男性靜脈曲張比率不輸女性
中國鋼材產能2年半擴增1倍 仍呈供需失衡
消基會調查台北縣市大賣場公安 安全堪憂
王金平：李登輝使用國務費具體
遠見調查：53% 受訪者盼總統召開記者會釋疑
為王建民加油 謝長廷:小選手可成國際級選手
北縣八里戴奧辛羊全面撲殺 焚化廠非污染源
陳雲林來台？國民黨:現在就看政府的回應
總統晤獨派 亮國務機要單據是不得不回應
禁跨黨輔選制宋？王金平：奇怪黨內仍有例外
行政院:兩岸經貿風險管理立場沒變
公平會通過鴻海與普立爾結合案
赴港澳旅客注意 因颱風影響班機多變動
中油擬重提浮動油價?黃營杉:尚未看到提案
外資連3月淨匯出 7月匯出8.6億美元
民進黨：馬英九是說謊主席 上樑不正下樑歪
戶外圓形劇場租約爭執 教部與中市府達共識
外資匯出 新台幣兌美元午盤貶值5.2分
陳致中夫婦清晨低調返國
綠委：吳敦義市長任內聘大嫂工友 公器私用
吳敦義：聘大嫂任官邸工友 一切合法
颱風影響 航公司上午飛港班機折返或取消
國務機要費 台聯：見陳總統是監督非背書
國民黨團：黨員不得跨黨輔選 非針對特定人
汽車進口證明無紙化作業10日正式實施
家樂福大潤發:工安缺失 立即改善
北投纜車弊案 社區團體要求市府與廠商解約
橘營：銓敘部違法動支預算 擬告朱武獻貪瀆
王金平條款？藍委：外界過度解讀
黃營杉籲重視商業秩序與經濟紀律重要性
李家同：台灣應加強科技研發能力
日本早稻田大學提供台灣NGO赴日研習名額
樂士電機等廣告不實 公平會共罰148萬元
電腦應用展開幕 打造數位家庭無限可能
赴中投資40%上限不變 台聯：尚待觀察
台北股市收盤下跌9.10點
台股月線壓力沈重下跌9.10點
法人：台股短期難脫區間震盪整理格局
8月台指期下跌31點 逆價差54點
胡志強：特支費由秘書處理 依法核銷
8月電子期下跌0.55點 金融期下跌8.8點
游錫（方方土）：中常會討論兩岸政策非對個人
農糧署：一期稻作減產2% 價格略漲3%
夏日戲水當心細菌黏回家 一沖二洗不能少
呂游葉圍剿兩岸政策？蘇揆：沒有這種感覺
高雄海關簡化查緝贓車程序加速通關作業
新台幣兌美元匯率貶0.1分 收32.865元
新台幣兌美元貶0.1分 成交量8.19億美元
進修一指搞定 中小企業網路大學上線
台灣之光王建民風靡棒壇 北市擬製紀念T恤
國務機要費風波 蘇揆力挺陳總統
ETC標案生變 遠通電收得標案遭法院撤銷定讞
最高行政法院撤銷遠通電收最優申請人資格
楊秋興:台灣對中國投資過熱政府應扮剎車者
陳雲林來台？ 蘇揆：若搞統戰就不必費事
羊肉確認含戴奧辛 八里一養殖場羊隻全銷毀
ETC案 林陵三稱只負責決策不管細節
蘇揆：感謝台聯指教 施政不讓朋友擔心
企業赴中投資40%限制 蘇揆：沒講過要開放
午後雷雨 台南局部地區一小時雨量破50毫米
外資轉手拋匯緩和新台幣貶勢 貶0.1分收盤
陳雲林擬申請來台 陸委會：須事前磋商
國史館與日中京大學 再合作編纂總督府文書
北韓旅遊橙色警戒 消保會:建議暫緩前往旅遊
台灣路竹會前進東非索馬裡蘭提供醫療援助
甄審有瑕疵 ETC案遠東聯盟得標資格遭撤銷
經部：今年僑外投資可望突破80億美元創新高
馬英九：訪日回國未說過見過那些日本官員
外勞解約 勞委會：須縣市政府見證
下屆總統誰適合？蘇揆：最認真做事的人
蘇揆盼媒體 放過陳致中也放阿卿嫂一馬
南迴鐵路翻車案法務部慰問有功人員
茂德第二季EPS 0.21元 毛利率躍升為25%
調查局再度查獲販售偽藥藥局 九人被約談
勞退新制滿周年 半數投資人無退休規劃
陳雲林來台搞統戰？國民黨：勿受限於統戰觀
ETC弊案 法院要甄審委員加以審酌
再傳斃死豬非法流用 防檢局籲選購安全肉品
蘇揆:金管會主委代理不是辦法 將依職權處理
藍營：盼蘇揆給企業生路 鬆綁赴中投資
宏碁:不參加第二次ETC競標
民進黨中評會主委 高志鵬連任
ETC遠通得標案遭撤銷 藍營：政府應接管
國產局:北市小面積國有地 底價兩倍標出
競選總部設市府 北市府參事蔡茂岳記過一次
聯電再加碼茂德8.4萬張 陳民良:會留意
郭瑤琪：ETC定案前會要求遠通繼續服務客戶
茂德切入LED領域 與漢民合資成立光鋐科技
屏東縣政府計畫把「春天吶喊」引進大鵬灣
7月底上市股票平均本益比16.28倍
深耕選區 國民黨公佈選區經營協調辦法
學者：基礎加新創意 邁向全球化新藍海策略
蘇揆：六日訪查德 行程單純
經濟部：官股不支持月眉增資案
NCC決議中廣新聞網增加同頻轉播站
遠通：ETC將繼續營運至政府做出新決策
財政部：地方建設基金尚有67億元可供申貸
蘇揆：治安沒有惡化 朝好的方向走
主計處：中國印尼和越南為外籍父母前三名
增資引進外資? 台企銀:改善體質優先
葉菊蘭否認獲李登輝一百萬國務機要費獻金
教部:精緻國教計畫 中央補助地方人事費
四技二專日間部將取5萬9千人 錄取率約68%
高市府拚環保 觀摩澳洲蘭域市資源回收經驗
利用原住民頭目收買部落人頭資料 五嫌落網
十二年後再舞奧林匹克 劉紹爐展現精緻度
黃昭堂盼總統催生新憲 以台灣名義入聯合國
ETC生變 民進黨團盼盡快重新招標
亞東醫院成為台北縣第一家醫學中心
蘇揆：ETC曾飽受批評 車道功能現已浮現
寶華銀董事會通過與亞洲信託合併
澎湖傍晚大雷雨機場關場影響空運
中華信評：資本需求為下半年金融債成長動力
衛生署：流感疫苗廠BOO案 按既定時程推動
玉山銀中小企業放款績效奪冠 獲升格獎勵
呂秀蓮推藍天綠地好台灣聯盟 盼各黨魁參與
第095062期大樂透開獎結果
小三通客量增 郭瑤琪支持金門機場港口擴建
裸露畫面處理不當 中天新聞遭NCC罰35萬元
第095062期49樂合彩開獎結果
第095142期三星彩四星彩開獎結果
台北電腦應用展 創見資訊展出多款新產品
謝長廷發送首波競選文宣 強調圓夢最有經驗
雪隧通車利澤工業區搶手 主打觀光工廠
聯發科:第3季ASP下滑10% 毛利率滑落至55%
低價觀光團爆糾紛 觀光局追究旅行社責任
台灣研發出新抗皺成分15(月生)(月太)生長因子
鄭麗文請辭？馬英九：沒聽說
經部:中央地方合作解決遊艇業困境 推升產值
寶華銀與亞信合併 金管會：需新資本注入
ETC弊案第二波 9官商涉實測放水遭移送北檢
寶華銀與亞信合併 銀行界：著眼攤提年限
債券型基金持有本金債券放寬連結衍生性商品
生力亞洲九號球巡迴賽高雄站明登場
ETC相關弊案 檢方分三部分偵辦
新光金申請投資元富證 需金管會委員會討論
電腦應用展首日人潮逾5萬 成長10%
立委聽國務費報告 台聯：李登輝態度平靜
運動嘉年華六日在總統府前廣場登場
交部:確保用路人權益 ETC裝機與否自行考量
金門檢疫站：植物運出金馬應檢查合格才放行
總統：政策由政院執行 我不宜再衝第一線
第095062期大樂透頭獎摃龜
49樂合彩第095062期四合 6注中獎
第095142期四星彩正彩35注中獎
第095142期三星彩正彩40注中獎
戴奧辛羊肉 台電：污染應非林口電廠引起
南部本土社團籲蘇揆開放中國經貿須節制
中華職棒 興農牛13：3轟垮La new熊
消基會:遠通ETC資格遭撤 最大輸家消費者
交通部：ETC鑑價 半年後提出報告
中華職棒 守護神大德破功 兄弟遭誠泰逆轉
世界杯女子棒球賽 加拿大力克日本保持不敗
大德無力守成 誠泰逆轉擊敗兄弟
大德無力守成 誠泰逆轉擊敗兄弟
兄弟球團釋出蔡豐安
請辭文傳會主委？鄭麗文：沒有
蘇揆今可望宣布新一波內閣人事
美是否升息受關注 台指期持續震盪
台股持續狹幅震盪整理
氣象局:颱風外圍雲系影響 台灣局部地區大雨
台股開盤上漲20.75點 為6483.07點
呂秀蓮希望各界祝福陳致中夫婦
陳瑞隆：經濟部將營造有利產業發展環境
台股觀望氣氛濃 盤中指數狹幅震盪
葉宜津：尊重孕婦 相信黃睿靚會在台灣生產
2006生力亞洲九號球巡迴賽高雄站開打
後高鐵時代經濟發展論壇 南縣市各界意見交流
蘇揆：陳瑞隆接經長 施俊吉代理金管會主委
匯市觀望 新台幣兌美元小幅走升
經濟部卸任新任部長下午2時交接
政府將接管ETC設施 過渡期遠通中華電共營運
全國郵展登場 郵局發行紀念郵資票與信封
ETC案 蘇揆：交通部要檢討並追究責任
環保團體調查 海灘遊憩欠公德垃圾留滿地
接證交所董座 陳樹:感謝大家關心
呂副總統台中縣府視察 黃仲生建言
海水浴場大檢測 福隆西子灣旗津水質最優
財經人事調整 民進黨高層：事前掌握訊息
作業不及 經濟部長下午交接典禮取消
ETC生變 民進黨團：須先確保消費者權益
蘇揆：陳瑞隆接經長 施俊吉出任金管會主委
遠通:願配合政策共同接管 上午裝機高於退機
橘營：兩岸不三通 經濟部長換再多也沒用
ETC生變 台聯黨團：交通部應變能力差
綠委:馬英九應公布特別費公益與捐款用途
消基會:部分體重計不準確 誤差最大二公斤
雲林居民抗議建生質能電廠 立委籲重新審查
康泰基金募集假髮 免費供乳癌化療病人使用
審計部查馬特別費報告 綠委：連法條都錯引
ETC案 蘇揆：保護裝機者權益 損害降到最小
國民黨團：停辦ETC重新招標 郭瑤琪下台
蕭美琴攜愛貓倡修法 落實保護動物法規
鄭文燦：龔照勝停職 政院有派任主委權力
郭瑤琪：ETC交通部有接管準備 民眾暫勿裝機
過渡期與遠通共同營運？中華電:了解中
匯市觀望 新台幣平盤震盪午盤小升0.5分
內定出任經長 陳瑞隆:為產業營造有利環境
親寶貝要小心 避免感染皰疹牙齦口腔炎
綠委組百人團 赴美為台灣之光王建民加油
宋楚瑜新書發表 王金平到場祝賀
施俊吉：將落實經續會共識 暫不談國際板
工友到蘇縣長官邸打掃煮飯？政院：扭曲事實
吳敦義聘大嫂工友 管碧玲：處理私務違法
劉建忻入閣 游錫（方方土）樂觀其成
吳敦義：聘大嫂任工友合法
交部：中華電接管ETC 工會：無視公司體制
橘營：ETC改政府自辦 郭瑤琪下台接受調查
台北股市收盤下跌19.71點
TWNIC:台灣上網家庭525萬戶 6成5採寬頻
吳釗燮：陳雲林來台需事前諮商 相互尊重
兩套標準查國務費？審計部：絕對公正
8月台指期下跌42點 逆價差76點
台股觀望氣氛濃厚 量縮小跌
四度請辭經長獲准 黃營杉:心情愉快
台北股市開高震盪走低下跌19.71點
李登輝不滿進府？台聯立委：黨中央未提及
買豪宅當新居？連勝文：不實報導將提告
環保署:柴油車四期排放標準 十月上路
8月電子期下跌1.5點 金融期下跌2.6點
經部修正台電中油開源節流金額 再增10億元
官員：第二波內閣調整 蘇揆返國後展開
陳純甄失聯 撞協:再不出賽將失格
ETC重回協商或政府接管？交通部兩難
接任證交所總座 許仁壽：戮力以赴
呂秀蓮盼菇農不要將技術轉移到中國
國華人壽股票拍賣流標 將降底價擇期再標售
葉菊蘭拼經濟訪澳洲貿委會 行銷世運場館
ETC弊案第二波 北檢起訴3業者
新台幣兌美元匯率貶0.4分 收32.869元
宋楚瑜：內湖園區違建 肇因市府沒魄力不修法
中銀交銀整併人事優退 預計支出1.3億元
新台幣兌美元貶0.4分 成交量5.14億美元
主計處：台灣7月CPI年增率0.79%
央行：台灣七月底外匯存底2603.71億美元
嘉義縣市長特支費每月八萬八依規定支領使用
父親節代表花卉 火鶴向日葵非洲菊出列
嘉義市偵破詐欺集團 五嫌犯假冒老師行騙
林志玲病歷隱私代言人 元首院長病歷最保密
政院：ETC評選瑕疵要郭瑤琪負責 不盡公平
南寶杯青少年高球賽 施佳昇男子組奪冠
結核病十年減半送藥到手 關懷員颱風也無休
政院：ETC案交通部上訴 非法規會主導
鄭麗文請辭 國民黨：馬英九已慰留
超速質疑測速器 北市警局願配合送驗昭公信
矽谷明星青少年籃球隊來台 黃敏惠開球
宋楚瑜新書發表 王金平全程陪認購千本
匯市觀望 新台幣匯率平盤整理收貶0.4分
中華電:合法程序下受託維持ETC營運
中華電與遠通合辦ETC 橘營：須符合採購法
北市府:保護科技產業 限制過多商業進內科
主計處：若天候不異常 今年CPI年增率低於2%
周錫瑋：樂生院是否擴大保留區 由政院核定
月眉育樂世界現金增資案 臨時董事會未通過
親子日 蘇揆回憶向父親討五角買甘蔗趣事
暫管ETC？ 中華電信工會強烈反彈
主計處：7月WPI年增率9.09% 近21個月新高
日媒指馬英九未見安倍 民進黨要馬英九道歉
碧利斯颱風停車格收費 十四日前受理退費
陳瑞隆:加強與產業溝通 上任先拜訪工商團體
婦女健檢因年齡而異 自我乳房檢查比例低
樂觀型帆船亞洲賽落幕 蕭琛霖第35名最佳
中油盼油價回歸市場機制 陳瑞隆：重新檢討
以李登輝為主題的新書紀錄片陸續推出
央行：台灣7月外匯存底居世界第三 勝俄羅斯
中油：大潭電廠下週提前供氣 今年氣源無虞
大學招生不足 經建會:可參考日本改革經驗
主計處：若衛生紙麵粉漲1成 對物價影響不大
央行下週標售定存單 債市出現獲利賣壓
慶富造船投資馬紹爾浮動船塢 盼儘速完成
醫師國考錯字多?考選部:試題疑義依規定辦理
施俊吉：非金融證券期貨圈內人 絕非門外漢
政院培育中部大專青年 擬組青年團奉獻心力
電腦展次日人潮減 明起三天早上免門票
ETC檢測不實弊案業者遭起訴 遠通：痛心疾首
調降藥價掀起換藥風？ 健保局不以為然
飛利浦出售八成半導體事業部門獲利64億歐元
黃營杉192天去職 任期只比宗才怡長
台灣大支持企業大學 5年養成174名學員
聯電：和艦回饋的15%股權 已交付信託保管
總統：明年度經濟發展預算是否足夠應再研究
雅虎拍賣延至9月1日中午起收費 搭回饋配套
高公局：限制性招標 指定中華電信暫接管ETC
鄭麗文堅辭國民黨文傳會主委 黨中央了解中
呂秀蓮擬邀各黨魁參與三安論壇
第095081期樂透彩開獎結果
第095143期四星彩三星彩開獎結果
智慧鐵人創意賽 暫由台師大附中領先
職棒林智勝關鍵安打 LA NEW3：2勝興農
鏡頭下的人權 專家籲各台新聞主管檢討
獲基金會補助 焦點三百閱讀計畫提前達成目標
扁嫂借用親友珠寶 府：涉隱私不便說明
監察院：下週一處理總統府珠寶補說明文件
中華電信評估 ETC過渡期可能達兩年
身心障礙者出境 免牌照稅車輛應補稅
經部：聯電取得和艦股權就是投資 依法處理
鄭麗文堅辭文傳會主委 國民黨：暫無評論
職棒喬伊七局好投 兄弟6：1扳倒誠泰
第095081期樂透彩頭獎 5注中獎
ETC案 北檢：遠東自設高標作繭自縛
國務機要費案 調查局對李碧君限制出境
府未說明扁嫂珠寶借處 國民黨團：別再硬拗
民調:台灣無線及行動上網率偏低 成長空間大
智障女留宿相親對象告性侵 男方疑相親詐財
看到美好未來 呂秀蓮期勉珍惜蔣渭水精神
鄭麗文：請辭已向連馬報告 辭了就是辭了
台灣精品獎得獎名單出爐 金銀質獎即將揭曉
專家：金價反彈力道不足 短線可能高檔整理
氣象局發布大雨特報 中南部地區慎防大雨
中國輪胎業整合 台廠提升市占契機
老人斑非老人專利 過度日曬年輕人也常見
空軍新竹基地開放 雷虎小組特技飛行
李慧芬將返台說明機要費案 檢調做好準備
台灣每小時1.2人死於糖尿病
政院國家發展研究班及女性領導研究班結訓
節能績優廠商選拔 14日截止報名
邱毅:總統有密帳 府:總統大選設的公開帳戶
房仲業：第二季房價指數續揚 估第三季持平
ETC案 蘇貞昌:郭瑤琪只負責收拾善後
總統有秘密帳戶？ 總統府：子虛烏有
學者：獨立安全代價高 建設性交往有助和平
許永欽：邱毅若提出新事證 將進一步調查
罵警察被判拘役 王世堅:寧被關凸顯荒謬性
吳釗燮接受日媒訪問對陳雲林訪台持否定看法
侯友宜:監視器有利治安 可透過獎參鼓勵裝設
遠通：四日裝機數有3百餘筆 退機26筆
鄭麗文辭國民黨文傳會主委 馬英九全力慰留
學者:台海若發生衝突 澳洲扮演關鍵角色
看到美好未來 呂秀蓮期勉珍惜蔣渭水精神
農委會彙編農科報告 1504項研發成果供查詢
國防部：提升國防預算增加軍備 非人事支出
蘇貞昌：選舉期間設置帳戶是常態 不應抹黑
客家義民祭 馬英九期待客家鄉親共襄盛舉
侯友宜:治安已在改變中
李慧芬將在九日前返台
侯友宜：將加強參與小神捕學生安全與講習
誰是美在亞太好伙伴？學者：澳日韓各有千秋
提振暑假商機 屏縣北上宣傳 e化觀光服務
國科會十月增設捷克科技組 強化科技交流
消保會抽查剝殼椰子 未檢出二氧化硫殘留
陳瑞隆：協助產業排除障礙 提振投資台灣意願
美國升息近尾聲 專家建議投資公債與歐日市場
蘇揆明訪查德 國發班學員叮嚀別忘戴草帽
台北客家義民祭今登場 傳承客家忠義精神
總統訪嘉義聖心教養院 為重殘人士加油打氣
藍營：監院對珍寶事件態度軟弱 自廢武功
呂秀蓮：防腐肅貪應全面處理 不該有針對性
蘇澳漁船失火 海軍：軍艦未延誤搶救時機
工業旅遊風潮興起 觀光工廠商機無窮
總統開立秘帳？ 台新銀：客戶資料不予置評
呂秀蓮：政黨應進入廉能良性競爭
關島附近3個熱帶性低氣壓 對台影響下週明朗
藍天綠地大聯盟 游錫（方方土）：樂觀其成
2015年經濟願景 經建會前現任官員不同調
ETC案 橘營：郭瑤琪應負全責
居家黃金年 精緻寢具業者估市場年成長20%
陳總統參觀農業 陳明文建議成立農民電視台
ETC案 遠通電收：未來求償依法律契約進行
陳明文向陳總統報告法國考察心得
呂秀蓮談執政清廉 橘營：別光說不練
民進黨：維權人士改革訴求 中共勿污名化
家有身心障礙孩子 身障兒爸爸過不一樣父親節
氣象局解除中南部與北部山區大雨特報
桃園縣中壢市驚傳一家五口燒炭自殺
扁嫂珠寶爭議 監院：看到總統府復函再說
管線施工受損 中壢等二十萬戶用水受影響
中華職棒 王信民打擊火熱 中信力克統一
賀查德總統就職 蘇揆明首度以閣揆身分出訪
中市大型戶外圓形劇場 藝人熱情演出下啟用
交部下週啟動ETC甄審委員會 要遠通移交資料
中華職棒 陽森代打建功 統一中止三連敗
兩個熱帶性低氣壓今晚成輕颱 瑪莉亞與桑美
教育部：年底決定部編本教科書是否擴大實施
台灣宣布和查德斷交 蘇揆取消訪查
外交部宣布和查德斷交 國親:應速查明責任
中國挖牆腳 台灣宣布和查德斷交
台查斷交 外交官員：中國惡意操弄的結果
中油：續推查德石油探勘計畫
外交部宣布和查德斷交 台聯:可省援助固國防
查德與台灣斷交 朝野立委遺憾
外交部：查德外長今抵北京 為中查建交準備
外交部：中華民國與查德斷交 蘇揆取消出訪
兩個輕颱彼此距離近 對台灣影響待觀察
巴拿馬最高法院院長迪森訪台
台北賓館第二度對外開放
中秋國慶國內線飛機七日開放訂位
陸委會：除非陳雲林來台道歉 否則免談
台查斷交 外交部：撤館應不致發生危亂
台灣名義叩關聯合國？外交部不評論
中國打壓 台查斷交 台聯:主張西進者應深思
首爾國際食品展十一月登場 徵求台商參展
吳釗燮：台查斷交衝擊兩岸 中國應負全責
潘文炎:續推查德石油探勘計畫 維護中油權利
台查斷交 國民黨團：黃志芳下台負責
民進黨團:國際應正視中國打壓台灣流氓行徑
台查斷交 中油：查德探勘合約應不致受影響
台查斷交 陳唐山：中國打壓無所不用其極
投顧：台股區間震盪 短線題材股有表現空間
李登輝提條件助呂繼任？台聯：未曾聽聞
台查斷交 橘營:外交單位 敏感度不足
游錫(方方土)懇求黨員 堅定團結自信支持黨
蔣孝嚴：邦交國恐再降 政府應正視警訊
國防部澎湖兩棲戰鬥營等七營隊 開訓
國民黨：拒絕陳雲林來台 只會陷入惡性循環
謝長廷長工辦公室成立青廷工作隊
台查斷交 馬英九:改善兩岸關係 突破困境
台查斷交 游錫（方方土）：一味傾中者應警惕
外交高層：中國以叛軍脅迫查德與台斷交
李登輝挺呂繼任總統？呂秀蓮：空穴來風
台北市長選戰 郝龍斌:理性寬容 爭取勝選
台查斷交 呂秀蓮籲國人認清中國是真正敵人
大考分發八日放榜 考生可透過網路查榜
罕病患者感謝超級老爸辛勞付出
投信：反應財報產業前景 台股短期盤整
不滿設置垃圾場 水上義興村民控告嘉義縣長
邱毅再質疑總統帳戶 陳唐山：已初步說明
台開內線交易案九日開庭
蘇澳漁船岸際起火 海巡署：通報搶救無延誤
大學學生人數最多前十大學系 資管系居首
呂秀蓮為陳菊輔選「同窗」姊妹真情相挺
陳瑞隆：WTO杜哈回合談判不致無限期擱置
拉法葉案 李登輝：軍方決定後才提報告
台查斷交 馬英九：與對岸談判建立暫行架構
鄭麗文去職 馬英九：最遲明天宣布繼任者
嘉縣將舉辦2007國家燈會 陳明文籲發揮創意
台灣光碟機出貨量估計下半年單季成長率20%
台股國際板萬靈丹?學者:經濟佳資金才會回流
高層介入中止接管ETC？蔡英文否認
台查斷交 黃志芳致歉
高中職智慧鐵人賽 雄中、中一中分組奪標
陳菊公布競選主軸真愛魄力女市長
九號輕颱寶發下午形成 海上同時三個颱風
台查斷交 黃志芳譴責中國粗暴衝擊兩岸關係
台商被殺案 民進黨金門主委遺憾上陸遭拒
陳唐山不克出席橋本喪禮 游錫（方方土）代表
生力亞洲九號球高雄站 夏揮凱屈居亞軍
職棒葉詠捷七局好投 兄弟7：3勝誠泰
陸委會：兩岸包機觀光政策按既有進度推動
高公局將請政風單位協助增補ETC甄審委員
國民黨：鄭麗文請辭照准 黃玉振暫代
中南部診所連署退出 健保局溝通中有堅持
遠通電收有三分之一機會再成ETC最優申請人
台查斷交 蘇貞昌：看清中國卑劣手段
小感冒造成病毒性心肌炎 32歲男子換心
職棒中信和統一 鏖戰11局一比一言和
媒體人吳林林母子抗癌奇蹟 分享養生之道
蘇揆：外交重質不重量 不必計較邦交國數目
打者火力相挺 葉詠捷勇奪先發勝
獅鯨激戰11局 握手言和
台電合庫互不相讓 纏鬥九局台電勝出
成交量萎縮 台指期區間震盪
台股量縮整理 觀望氣氛濃厚
台股開盤下跌16.62點 為6425.99點
輕颱寶發外圍雲系影響 明迎風面零星陣雨
亞洲杯資格賽16日開打 中華男足整軍備戰
迎戰亞洲杯足球賽 南韓頂級陣容來台踢館
青年文學會議論文徵稿 8月31日截止
8月8日全球讀經日 台北國父紀念館大會師
美元疲軟 新台幣兌美元一度升破32.8元
大考分發明放榜 考生可利用網路語音查榜
台股量能急凍弱勢整理
黃玉振代理文傳會主委 首要工作馬就職週年
王金平：可走的路很多 選立委僅選項之一
監獄替代役男幫受刑人帶違禁品 判刑一年四月
宜蘭警方偵辦綁架勒贖案 北縣槍戰逮兩嫌
中醫師:高血壓骨質疏鬆患者 不宜使用按摩椅
國民黨：立法院需要王金平繼續領導
大考分發入學明放榜 中央社網頁提供查榜
央行10日標售定存單額度未擴大 債市偏多解讀
高市海洋局獲支持 開罰美商貨輪違反海污法
民進黨：邱毅抹黑募款帳戶 總統應提告訴
醫院設置草案壓縮人力 醫事人員抗議品質不保
九月提倒閣案？台聯：媒體報導純屬臆測
民進黨團：在野若倒閣 將建請總統解散國會
新型非破壞性水果品質檢測設備 準確度更高
藍營：總統應捐出金援與密帳結餘 照顧兒童
南科與勞委會共同簽署安全伙伴宣言
查帳指向扁家軍？國防部否認
台查斷交 行政院：兩岸政策目標沒有改變
年底黨內人事將調整？馬英九：不是事實
藍委質疑醫師法保護非專業醫師 衛署允檢討
證期局副局長吳裕群可望接掌櫃買中心總座
台查斷交 台聯：證明蘇修路線錯誤
美元買盤強 新台幣兌美元午盤小升4.9分
選購牲禮用品 北市衛生局提醒眼耳鼻口四到
藍營：阻陳雲林來台 無助外交反損兩岸關係
量販業普渡不打烊 營業額年成長1成
橘營：不與台聯合作倒閣 現階段推彈劾
臨床調查:抽菸易疝氣復發
陳雲林來台？政院：陸委會依政治局勢評估
台聯：加入綠委連署 力阻陳雲林訪台
大型量販店：持續抵制衛生紙調漲
東森看好無線電視 台視公股釋出不缺席
蔣孝嚴:國民黨執政時也有黑官 但用人專業
總統：司法獨立現代化與透明度非常重要
台查斷交 黃志芳：傷害已降最低願擔責任
上班族親子互動少 平均一週10.76小時
台北股市收盤下跌26.00點
因應國會改選變數 橘營完成徵詢參選意願
中元普渡 環保署建議採臥香或集中代燒紙錢
陸軍新作風 中山室像客廳 用餐還能吹冷氣
台北股市開低走低 下跌26點
8月台指期下跌16點 逆價差66點
違法聘黑官？總統府：嚴重偏離事實
國家棒球研究發展中心 掛牌運作
8月電子期下跌0.2點 金融期下跌5.6點
面板高價電子股走強 台股持續量縮整理
京城銀行中埔分行搶案 警方發現疑似搶匪遺體
嘉義縣中埔鄉銀行搶案 搶匪中彈 陳屍公園
氣象局最快今晚發布輕颱寶發海上警報
新台幣兌美元匯率升6.6分 收32.803元
游錫(方方土)：總統府人事任用合法沒有黑官
高公局:ETC若甄審委員不足 可能廢標再協商
交通部長郭瑤琪請辭 為ETC案負責
黃志芳出訪巴拿馬？ 外交部：規劃中
新台幣兌美元升6.6分 成交5.5億美元
台糖調降大包砂糖價格 每公斤降一元
內政部：老人長期照顧體系未崩盤
馬英九就職週年 國民黨邀許信良建言
嘉義縣中埔鄉銀行搶匪飲彈 警方追查行搶原因
高雄縣鳳山出現第二例本土性登革熱
律師夾帶藥物給收容人 法務部:全方位檢討
男子墜樓不治 檢警相驗追查死因
國家交響樂挑戰尼貝龍指環 台灣樂團新層次
請辭交長 郭瑤琪：人到無求品自高
佛度盃國際青少年高球賽 29日揚昇燃戰火
郭瑤琪請辭 綠營：盼忍辱負重 政院應慰留
財政部：台灣七月出口值創單月歷史新高
寶發颱風預計今晚發布海上警報
涉偽造文書炒地 房地開發業者蔡海龍被訴
郭瑤琪請辭 台聯：未能解決ETC善後問題
移山填海重建組織 困難缺牙患者重建一口牙
中經院：中國外匯存底今年底將突破1兆美元
民進黨：邦交國數量 非外交策略唯一途徑
台糖大包裝糖價降5% 小包民生用糖價格不變
郭瑤琪請辭 民進黨：肯定能力 盼續貢獻所長
亞洲體操錦標賽 中華隊披金戴銀創佳績
關懷原住民 首都客運大量進用原住民駕駛
三颱形成 氣象局：2002與2004年曾發生
中秋應景 公益彩券明推吉時樂及雙享樂
監察院將再發函總統府 說明珠寶出借人資料
國立新港藝術高中揭牌 杜正勝親臨主持
美元疲軟 匯市量縮新台幣兌美元小升6.6分
公佈胡志強病歷醫師 對於是否道歉各有說法
郭瑤琪請辭 國民黨團：早該下台
台灣7月出口創單月新高 下半年兩位數成長
北市事故傷害統計 老人兒童跌倒墜落最常見
蘇揆妻舅墜樓不治 原因待檢警相驗釐清
國民黨：八月中旬向陸委會申請陳雲林來台
妻舅身亡 蘇貞昌：私事 謝謝關心
郭瑤琪請辭 橘營：負氣請辭沒擔當
郭瑤琪請辭 蘇揆肯定工作表現將慰留
主計處：今年上半年國內航線旅客衰退11.8%
老爸爸性事難開口 成年子女應多關心
小便像蓮蓬頭灑水 可能是尿道口長瘜肉
ETC案 江昭儀：檢調應追查卓伯源是否收賄
卓伯源：民進黨公職應掃除貪腐勿用烏賊戰術
台聯明與李登輝慶祝父親節
交大：第三招待所木淑館並無公私不分
總統秘密帳戶？監察院將發函台新銀行查證
橘營：嚴審預算 杜絕總統府浮濫聘諮議專員
勞委會:愛滋病非法定健檢項目 勞工可不接受
檢察官涉逼女證人性交 雄檢不護短聲押獲准
嘉義縣民告縣長 縣府研擬提誣告訴訟
美可能停止升息前 央行未擴大標定存單額度
黃志芳：中國為與查國復交 援贈軍品
治安滿意度調查改內參？內政部否認
扁帳戶與選舉獻金不符?民進黨:不隨邱毅起舞
北投纜車開發案 馬英九：市府一定要做
台日關係 馬英九:台灣角色將使日本南邊無事
謝長廷：高雄經驗 北市續推老人裝假牙政見
四星彩及三星彩中獎號碼
量販店中元買氣增1成 提振下半年民生消費
北富銀彩券部預定明年4月22日熄燈
基隆中元祭放水燈遊行 數萬人夾道場面熱鬧
女子色誘珠寶商 警方起贓查獲兩顆巨鑽
輕颱寶發海上警報發布 暴風圈有縮小趨勢
普立爾黃震智：與鴻海合併 是對股東有責任
郭瑤琪閃電請辭交長 ETC案種下遠因
胡勝正：為財政收支平衡 縮減公共建設預算
民進黨副秘廖碧英 可望回鍋勞保局總經理
東元50億元銀行聯貸案簽約
亞銀估台灣經濟明年下滑 胡勝正：言之過早
兒少失蹤原因 兒盟：自行離家逾五成
警消分立傳反彈 北市將串連各縣市向上反映
兒失蹤30年 蔡父:能知道孩子如何就無遺憾
家樂福接收特易購既有店 估下半年成長10%
總統密帳風波 檢察官批評調查局洩密
趙建銘獲交保 北檢再提抗告
中壢警方晚間偵訊涉嫌暴力討債主嫌簡兆熙
蔡堆請辭政次 作風明快
台股增量攻擊訊號出現前將持續整理
台指期空方佔上風 月線成多方阻力
颱風外圍環流影響 各地有陣雨機會
大考分發入學放榜 錄取率 90.93%
台股開盤上漲26.07點 為6442.68點
大考分發入學放榜 15日前可複查結果
台師大特教系公費 大考社會組錄取分最高
美聯準會前夕 匯市觀望 新台幣開盤走貶
大學指考 跨組考生10300人錄取社會類組
大考分發 錄取生最年長59歲
高市府布里斯本招商 紐曼允諾明年訪高
台股盤中類股齊揚 穩步攻堅
大考分發入學2系增額2名 16系錄取缺額29名
851名原住民考生錄取大學 錄取率82%
監院促說明吳淑珍珠寶來源？府：收文後再說
郭瑤琪請辭休假 蔡堆一人做兩人事
世界大學五人制足球賽 中華28日首戰波蘭
大考分發放榜 八校十六系組不足額錄取
偵破京城銀行搶案 陳明文頒獎表揚員警
中嘉網路出售 綠委籲避免中資介入財團壟斷
民進黨再提證據 反駁邱毅密帳說
中元節 高華柱率退輔會祭悼亡故榮民
行政院：蘇揆從未指示ETC由遠通繼續營運
杜正勝籲大考分發若不理想可選輔系或轉系
蔡堆：ETC案 郭瑤琪與蘇揆目標一致
氣象局不排除下午發布寶發颱風陸上警報
兩岸合作打擊詐騙犯罪 金門協議遣返11嫌
橘營：政府是否接管ETC 政院要說清楚
官員：政院三月擬接管ETC 郭瑤琪講顛倒
美聯準會集會前匯市觀望 新台幣午盤貶2.2分
總統閣揆關係緊張？民進黨團：沒有這問題
郭瑤琪請辭 藍營：蘇揆藉ETC案一石三鳥
農糧署：工研院研發新技術 稻草製成板材
橘營：倒閣彈劾 雙軌並行
手機業者推商用對講機 搶攻商業用戶市場
綠委質疑彰縣地下水遭污染 環保署：未發現
梁國源：出口暢旺 台灣經濟最大支撐
政院：ETC案依判決處理 無方案再依促參法
大學分發放榜 自然組最高分落榜生489分
廢棄稻草變身綠色材料 前景看俏
北檢：不清楚調查局是否查總統帳戶
環保署發起籌募二手電腦贈弱勢學童活動
台查斷交 陸委會：中國派人給說法願推互訪
藍營：黃志芳見真主黨領袖 恐影響台灣形象
外交部：黃志芳僅禮貌性拜會真主黨領袖
台北股市收盤上漲85.53點
總統府：陳幸妤已將阿卿嫂五年薪資繳回國庫
民進黨建議告邱毅烏龍爆料 府：慎重考慮
台股收盤上漲85點 市場觀望量能略增
雅虎欲收交易手續費 網權會：不排除提申訴
台北股市開高走高 收盤上漲85.53點
雙颱將至 農糧署：農民應提早採收及防颱
8 月台指期上漲151點 逆價差1.14點
8月電子期上漲6.95點 金融期上漲15.6點
北纜重新送審 北市：收到內政部公文後研議
寶發逼近 農委會籲農漁民嚴防災害
邱毅告王世堅誹謗 求償一億
氣象局發布寶發陸上颱風警報
連換三面車牌仍遭偽造 車主接罰單苦不堪言
台師大特教系躍升傳統社會組熱門校系第三名
新台幣兌美元匯率貶1.3分 收32.816元
鹿谷鄉茶農求轉型 發展咖啡潛力農業
DHC蘆薈美顏飲汁再驗仍含苯 衛署籲民眾勿飲
擔心雙颱效應 千名綠島旅客提早返回台東
高公局長楊錫安：若與想法違背自然會請辭
新台幣兌美元貶1.3分 成交量4.91億美元
台中監獄管理員 包庇替代役涉不法遭搜索
中國打壓金融交流免談？劉憶如：施俊吉失言
台查斷交有骨牌效應？外交部：各國國情不同
台大醫學系自費仍是傳統第3類組最熱門校系
氣象局可能午夜後 發布輕颱桑美海上警報
交長請辭 可能影響中華電信進駐ETC時程
颱風來襲 水利署密切監控南台水情
財長向逃漏稅大戶宣戰 明年要追300億元稅收
匯市量縮觀望 新台幣兌美元小貶1.3分作收
大考分發入學錄取率 五年成長10%
大學聯考分發傳統第2類組最熱門台大電機
何志欽：2011年達財政平衡 將建立預估系統
藥師抨擊醫院設置草案縮減人力危及用藥安全
財長:次長人選尊重政院 內升合理選擇之一
台灣e學院網站 婦癌專家提供正確保健知識
花蓮進入寶發颱風警戒區
橘營：要搞好外交 先擺平兩岸
國防部成立防颱應變中心因應颱風來襲
施能傑真除研考會主委 以快狠準和同仁互勉
公平會調查雅虎拍賣收手續費 雅虎:做好服務
技嘉分割自有品牌MB 與華碩合資成立新公司
雅虎拍賣收交易費 公平會:如濫用獨占將開罰
台查斷交 外交部：繼續提供查德學生獎學金
寶發颱風陸上警報 李逸洋:提防雙颱效應
不分區立委提名 國民黨考量多項修改方案
中信金：雙卡風暴漸緩 獲利可逐步恢復
台灣國際重唱藝術節 人聲樂團捷運站開唱
公視原民台準台長非原住民 原民會憂心
台北縣九日照常上班上課
台開案九日開庭 法院與媒體達成採訪共識
松山機場是否遷移 經建會：尚未做決議
宜蘭兩獵人分屍案 主嫌黃旭弘被求處死刑
中信須加碼開發金逾15% 何志欽：年底前完成
陳雲林來台 國民黨：8月13日前申請
經濟部長明交接 政院將頒功績獎章給黃營杉
何志欽：立院下會期 先推動取消軍教免稅案
主計處：勞退新制提繳人數達410.9萬人
民進黨：原民台台長應具原住民身分為宜
寶發來襲 台東劃定管制區民眾違者將重罰
北商銀工會：不滿合併後永豐銀高層人事安排
勞保生育給付擬增加2個月 雇主可抵產假工資
寶發颱風逼近東台灣 花蓮午後逐漸變天
政院：外資投入有線電視系統 各部會詳審
國立大學指考建中師大附中北一女考取達八成
大學指考跨考不易 過來人建議早點了解興趣
櫃買中心董座呂東英總座吳裕群
大考分發採計國英數乙組合 台大財金最熱門
大學錄取率破九成 2類組5科考80分可進大學
雅虎：未來專注平台發展提昇服務功能
馬英九明會王金平 可能觸及倒閣與彈劾案
教育部創意學院計畫 十八校入選
高市九日正常上班上課
台聯轉述：李登輝沒有打算見陳總統
NCC行文電子媒體 使用模擬或資料畫面須註明
李逸洋：全面掃蕩地下錢莊及暴力討債
第095063期大樂透彩開獎結果
第095145期四星彩三星彩開獎
黃志芳見真主黨領袖 親民黨：病急亂投醫
代管ETC 中華電：待交部與遠東談清楚
外交部高層:黃志芳禮貌拜會真主黨領袖僅15分
民進黨反抹黑 籌組律師團鎖定十大寇
颱風來襲逢大潮 東南沿海低漥區防海水倒灌
職棒剛雷八局好投 興農3：1勝誠泰
NCC規劃公民參與行動方案 預計最快九月上路
證期局人事大風吹 副局長出缺 3人爭出線
第095063期49樂合彩 四合10注中獎
第095145期四星彩 正彩 9注中獎
職棒兄弟逆轉秀功敗垂成6：7不敵中信
恆春中元搶孤 雨中疊羅漢爬牛油柱緊張刺激
氣象局預定明晨2:30發布中颱桑美海上警報
交通部：影射ETC屬意遠通續營運 不符事實
施明德籲陳總統辭職 林義雄不評論
輕颱寶發清晨3:20台東成功登陸
台指期站上6500點 成交量擴增為多頭訊號
台股量能不足將維持區間震盪格局
南市社會局爆委外經營弊案 局長30萬元交保
營建署發文北市府 重審北投纜車開發計畫
集邦：NAND Flash現貨市場價格回穩
寶發颱風過境 花蓮發生間歇性大雨
屏東赤山巖汞污泥 凌晨運進台塑仁武廠
台股開盤下跌8.25點 為6493.89點
集邦：DDR與DDR2雙缺 短期價格漲勢不變
美國暫停升息美元反彈 新台幣早盤走貶
輕颱寶發中心出海 中颱桑美陸上警報將發布
二技日聯合登記分發招生明晨九時網路放榜
主持經長交接 蘇揆強調黃營杉是請辭非撤換
台開案開庭 律師：將聲請傳喚十幾名證人
台塑調漲桶裝瓦斯 陳瑞隆：中油暫不跟進
台股量能增溫 盤中多頭力道增強
施明德致函請扁下台 綠營：非人民所願
台東海空交通暫停 市區一小時降雨五十毫米
寶發颱風結構持續減弱 陸上警報將解除
颱風來襲 蘇揆要求部會確實執行防颱作為
黃營杉祝經部新團隊稱心如意 達成政院期待
美暫停升息 市場預期台灣有再升息半碼空間
ETC案 蘇揆：依平等立場與三家廠商協商
台查斷交 蘇揆呼籲朝野政黨看清中國手段
綠委質疑大學錄取率造假 是教育部誇大政績
陪產或返美？葉宜津：陳致中會做最好選擇
王金平列不分區第一名？詹春柏：可往正面想
馬英九特別費爭議 綠委與審計部官員激辯
全民國防教育日徵文活動開始
法人:聯準會暫停升息不意外 會後聲明待觀察
馬英九：感覺陳總統會繼續作下去
聯準會為升息留伏筆 不利全球股市短線走勢
ETC案後續處理 蔡堆：蘇揆沒有預設立場
藍營：陳總統應下台 還台灣清淨空間
要求還祖靈 高金素梅明率團赴日
呂東英：支持推動四合一政策
台北縣政府一級開設桑美颱風防颱應變中心
蘇揆期許陳瑞隆讓台灣經濟再發展
寶發颱風遠離 氣象局發布桑美陸上颱風警報
藍營：蘇內閣欲漲勞保費率 涉圖利資方50億
綠營：國民黨抹黑經續會 拿經濟發展祭旗
施明德致函陳總統 呼籲思考進退
農糧署：第二期稻作所需硫酸銨肥料供應無虞
美暫停升息美元轉強 新台幣午盤暫貶5.3分
轉戰區域立委？王金平：全力支持林益世
大考錄取率灌水？ 教部：考招分離計算不同
壽險業者：不婚女性更需積極理財
三義木雕節八月中登場 亞非雕刻藝術大匯師
蘇揆約見郭瑤琪盼打消辭意 郭同意再想一想
王金平盼藍營競選人事能以泛藍立場考量
呂東英:推動債券小額化 為債市添活水
陳雲林來台？王金平：台查斷交阻力變大
回應施明德 民進黨：會大刀闊斧改革
橘營：除非檢調硬起來 否則陳總統難下台
廖碧英回鍋勞保局？藍營：以黨領政不顧專業
蘇揆全力慰留郭瑤琪 ETC案處理獲共識
台開案將於九月八日再度開庭
台北股市收盤上漲71.08點
警員上網發佈誹謗上級文章 遭聲請簡易判決
基隆下水道施工崩塌 兩名工人疑遭活埋
台股價量齊揚 站穩6500點
8月台指期上漲79點 正價差6.78點
美升息暫停 投信:亞股具經濟成長動能
8月電子期上漲5.5點金融期下跌0.8點
護理界要求改善人力配置 衛署:協商折衷方案
陳唐山：希望安排總統與施明德見面
台北股市開低走高 收盤上漲71.08點
王金平允任黃俊英總部榮譽主委
台開案 合議庭呼籲媒體傳達法治教育
台開案開庭 被告游世一向社會致歉
殺害蟲無殘毒 本土生物農藥蘇力菌開發成功
學者憂心台灣社會貧窮循環 不利經濟轉型
王建民魅力發燒 馬王共看一局好投
桑美颱風警戒區擴大 寶發颱風警報解除
性侵冤案DNA洗沉冤 科技進步是主要原因
幕僚：郭瑤琪辭意堅定 沒有考慮不請辭
東台灣藍海策略 經建會研擬鐵路取代公路建設
公平會:積極調查雅虎收取網路交易手續費
趙建銘曾與趙玉柱談台開股票？雙方說法不一
寶發走桑美來 中央災害應變中心繃緊神經
2007台灣十大潛力人物 八月底前接受推薦
新台幣兌美元匯率升3.9分 收32.777元
新台幣兌美元升3.9分 成交6.59億美元
竹檢：鄭永金收受賄賂 求刑十年
陳水扁市長任內動支預備金 馬英九覆議失敗
故宮：南院在斷層許可範圍內 建設絕無遲緩
國防部成立桑美颱風防颱災害應變中心
友達捐1300萬元中小學生獎學金回饋社會
寶發走桑美來 高市嚴陣以待
宋楚瑜：如參選北市長 將以超黨派名義參選
學者：台灣青少年每週上網時間 東亞居冠
陳總統視察家畜衛生試驗所關心豬瘟與禽流感
台中檢方搜索華豐橡膠 約談五人調查炒股案
仁寶第3季NB出貨 上看400萬台
台中監獄懲處失職人員並全數更換警備隊幹部
友達看好下半年業績表現
雙颱未必威脅大 路徑預測難度更高
淡水出現每坪40萬元超高層豪宅
中油：台查探勘合約若毀約 訴請國際仲裁
廖碧英回鍋勞保局 勞委會：人才交流是常態
蘇揆：農產品驗證管理法 符合品牌驗證潮流
中小企業新產品新技術商機發表會11日登場
故宮南院選址案 陳明文：明智的決定
陳明文：故宮南院落腳嘉義是為均衡南北發展
陳純甄主動聯絡棄賽 撞球協會：不會懲處
載中國旅客到航警局事件 旅行社受處分
遭求刑十年 鄭永金：相信司法會還他清白
許信良籲勿怠慢王金平 馬英九：高度尊重王
普吉國際股份有限公司台南科工區設廠案通過
肉毒桿菌施打不慎 除皺不成反變鬥雞眼
追討國民黨黨產公投連署高縣人數全國居冠
針對媒體故宮南院負面報導 嘉縣府聲明澄清
尋找台灣生命力四十五天環島苦行 抵達終點
王金平：陳健治無意願任郝龍斌競選總部主委
馬英九建議彰化縣辦肉圓節 成世界肉圓首都
中常委聲援鄭麗文 馬英九：謝謝指教
日圓升台股勁揚 新台幣匯率升值3.9分收盤
中颱桑美強度增強 明晨至上午北台灣風雨大
農業補助款是否列為政府贈與有待爭取立法
颱風陸續襲台 公平會已啟動緊急應變機制
鄭永金遭起訴 國民黨：立即停止黨權
精英獎入圍名單出爐 謝敏男獲終身成就獎
北市十一時關水門 十日零時起拖吊堤外停車
鄭永金被控收建商百萬賄款 竹檢起訴求刑十年
颱風來 明下午三時前往返台北國內班機取消
華碩7月營收414億元 再創歷史新高
基隆下水道工程土石崩塌活埋工人 一死一傷
鴻海7月營收691.95億元 今年新高
華豐遭搜索 張瀛洲:公司禁止炒股
財部：7月全國稅收935億元 1至7月9925億元
陳瑞隆將致函美國企業 促請支持台美FTA
郭瑤琪辭意仍堅 行政院：繼續慰留
鼓勵投資離島建設 經建會將辦招商說明會
桑美颱風來襲 蘇揆要求各單位加強注意
國民黨中常會 中常委批評黨中央氣氛尷尬
馬英九：民進黨鞏固領導中心 喪失反省能力
總統參訪五股庇護工場體驗折衣關懷弱勢族群
美暫停升息 法人：債市多頭行情可期
黃營杉卸任前調動人事 陳瑞隆：知情且同意
颱風接踵而來 量販葉菜價穩定少數店推特價
中油桶裝瓦斯調漲？陳瑞隆指示再評估
郭瑤琪：從未改變請辭決心
維護檢察風紀 法務部將召開檢審會檢討
第095083期樂透彩開獎結果
消基會:電視購物 近六成消費者有不愉快經驗
聯準會暫停升息 外資擁抱台股加碼逾89億元
桃園縣十日正常上班上課
桑美來襲 北市：延至晚間十二時開始關水門
第095146期四星彩三星彩開獎
蘇黎世人薪水全球最高 台北消費力亞太第4
陳瑞隆：檢討油價前 先檢討中油成本結構
工總：輕裂登陸能開放最好 但也不太急
求償路遙 慰安婦阿嬤盼青年接棒完成心願
高雄海科大研發完成抽屜養蝦子立體養殖技術
經建會：台灣日益依賴對岸市場 經貿非緊縮
公共建設第2季績效 台北捷運工程達成率偏低
台北縣明天正常上班、上課
宜蘭縣明天正常上班上課 童玩節照常開園
基隆市明天正常上班上課
郭瑤琪辭呈引經據典 六月即準備好
台北市明天正常上班上課
第095083期樂合彩五合槓龜
ETC案 高公局明與三廠商溝通意見
職棒兄弟缺乏適時一擊 2：4不敵中信
宋楚瑜：泛藍觀念未變 現階段不會宣布參選
新竹縣明天照常上班上課
苗栗縣明天正常上班上課
本週公布財政部次長人選？財長：有可能
職棒高國慶致命失誤 統一LA NEW和局作收
牙科專用電腦掃描機 提高植牙手術成功率
金控持股認定標準 何志欽：一兩個月內說明
桑美來襲 北市各水門周邊紅黃線開放停車
國務機要費案 查黑中心傳喚李碧君到案
省道國道客運費率 最快九月一起漲
美暫停升息 學者估台灣央行年底前升息半碼
交通部：十月初召開高鐵全線履勘總結會議
鮮乳選購學問大 必要常識不可缺
施明德致函陳總統 台聯：總統應更積極回應
許信良籲陳總統聽取施明德的忠告
施明德促扁下台 本土社團質疑施動機可議
柯建銘：施明德數週前曾有意提建言給總統
基隆深夜氣爆威力猛烈 父子兩傷一人命危
高金素梅籲日本政府將靖國神社改為和平神社
施明德致函總統 綠委各有看法
中颱桑美快速移動 風雨威脅時間不長
中興銀超貸案外案 北檢起訴王玉雲父子
國務機要費案 檢調約談李碧君列為被告
桑美暴風圈清晨進入東北部陸地 風雨漸強
台指期轉正價差 挑戰季線反壓
台股拉回不破週線6480點前可偏多操作
桑美颱風來襲 馬祖空中航班今天全部取消
台股開盤下跌17.94點 為6555.28點
桑美暴風圈籠罩局部北台灣 風雨影響有限
外資匯入 台幣兌美元早盤勁揚逾1角
台股人氣回流 電子主流態勢確立
辦認領收養或出生地登記 可同時換新身分證
空軍花蓮基地12日開放 雷虎小組戰技操演
投信:俄羅斯與巴西經濟成長強勁 建議加碼
台北航班下午3:00後正常 立榮一航班提早恢復
颱風多 高雄維修器材業者提供自行維修法
桑美颱風影響 台華輪今停航
鄭文燦：王建民台灣之光 支持公親轉播
環署：含汞乾電池9月起 限制製造輸入販賣
邀陳雲林來台 國民黨：暫緩送件
嘉義破獲強盜集團 4名黑衣部隊成員落網
中華電信漫遊指定中國移動 話費最多省五成
因應桑美颱風 李逸洋：檢討石門水庫洩洪量
環署將選拔全國最優清潔人員 盛大表揚
陳樹接證交所董座 朝「六要四文化」邁進
中颱桑美輕掃北台灣風雨不強 宜蘭脫離警報
施明德籲總統辭職 綠營:可能引起社會不安
防颱 水利署：石門等水庫進行調節性洩洪
勞保支付產假薪資？ 勞保局:合社會保險概念
漫畫博覽會揭幕 六千漫迷冒雨排長龍
高縣大寮過溪村養雞場 雞肉檢出抗生素
鄭文燦：蘇揆慰留郭瑤琪態度沒有改變
高中職登記分發明放榜 提供網路電話查榜
邱毅：李慧芬一定返國 但模式未定
黃立成嘲諷立委遭起訴 鄭文燦:盼雙方和解
吳乃仁:退伍的人 話不要講太多
橘營：民生消費都漲 社會治安令人憂心
北高航線 下午三時恢復
外交部：尼加拉瓜應重視與台灣合作計畫
許仁壽：建立公平有效率市場 吸引企業掛牌
中常會發飆 胡志強：不是嗆馬只是直言無隱
羅志明轉述李登輝：台聯須因應總統下台準備
高中職五專登記分發入學 明天下午放榜
施明德促總統下台 謝長廷：每人有言論自由
密會藍委暗示轟郭瑤琪？鄭文燦：不實報導
外資拋匯 新台幣匯率午盤勁升1.11角暫收
福助針織銷售絲襪廣告不實 公平會罰81萬元
彰化鴨農陳情 籲追蹤戴奧辛污染
北縣環保局:淡水河魚群暴斃 應與污染無關
總統：普渡慶典多元 凸顯台灣文化兼容並蓄
證交所董事會通過新任董、總座人事案
台灣好米生力軍 南投仁愛鄉川中米問市
衛生署抽查民間救護車 品質參差不齊
謝長廷:北市街道家具更新 落後高市
橘營：藝人寫歌點名罵立委不妥
腳尾飯事件 王育誠等判賠商家三百多萬元
央行標售364天期定期存單 平均利率1.878%
府方提銀行證明駁密帳 民進黨將告邱毅
行政院：蘇揆續慰留郭瑤琪 未徵詢新人選
查到援外預算入私人帳戶？審計部：不知
邱毅指援外預算涉弊 民進黨：指控應有證據
台北股市收盤上漲5.39點
密帳風波綠營要告 邱毅：資金不明就是密帳
台股收小紅 多空震盪激烈重現千億成交量
王永興：審計人員到總統府查核承受壓力大
台股上下震盪取量小漲5.39點
8月台指期下跌25點 逆價差23點
橘營總召呂學樟擬出書 記錄罷免總統案原委
104外包網:上班族自己加薪 7月外包接案增加
8月電子期漲0.95點 金融期跌8.2點
外交部：所羅門群島總理訪台 加強兩國關係
氣象局下午解除台灣本島桑美颱風警報
嘉義縣調查站查獲偽劣農藥逾十公噸
民間團體提健保開源方案 籲勿調漲健保費
審計部查國務機要費飽受委屈？府方駁斥
四家庭構築肯納園 幫助肯納自閉兒自立生活
新台幣兌美元匯率升1.91角 收32.586元
中正大學資工系副教授林嘉文獲吳大猷紀念獎
試院修正不動產經紀人考試規則 採混合試題
公平會調查雅虎擬收費案 先界定獨占或寡占?
新台幣兌美元升1.91角 成交11.28億美元
奇美電第2季虧損9.44億元 每股淨損0.22元
台開檢察官被告瀆職 北檢:可攤在陽光下檢驗
北檢：匿名留言惡意攻詰檢察官 讓人嫌惡
高市31處困難停車區 學者盼勿盲目建停車場
抗流感病毒藥劑到位 衛署儲備10%人口份量
陳瑞隆：經濟部政次施顏祥 常次謝發達
林試所木材材質檢測新技術 獲台美日專利
奇美電看第3季面板景氣 明顯強烈復甦
二技日間部分發放榜 錄取率近72%
台聯：尚不考慮加入倒扁行列
主計處:國內砂石價格5年上漲4成 益依賴進口
台股基金7月僅3成正報酬 平均績效負1%
眾望所歸 政院：施顏祥謝發達升經濟部次長
阿瑪斯號污染求償達成和解 船東賠償3400萬
ING海峽杯高中籃賽 明在北一女中開打
林美珠任內政部政次 李逸洋盛讚能力超強
接任經濟部常次 謝發達：配合部長推動政策
呂副總統參觀三鐵共構 籲加強軟體服務設施
奇美電擬投資6代面板廠 考量產品佈局
台積電7月合併營收279.59億元 創今年新高
嘉義縣北回歸線環境藝術活動開鑼
清水鎮農會臨江分部遭歹徒持槍搶走四十萬元
ETC案 宇通和遠通傾向重回甄審
詩人羅青哲被控侵占公款 台北地院判決無罪
水門開啟 紅黃線開放停車區域明晨恢復執法
雙颱來襲有驚無險 自來水未受影響正常供應
首例本土登革出血熱 高雄縣一女性發病送醫
外資大舉拋匯 新台幣量增勁升1.91角收盤
漫畫博覽會首日湧進七萬五千人次
工總拜會陳瑞隆 重提解除登陸投資上限議題
亞洲職籃大賽明開打 中華男籃首戰韓國
富邦金估下半年消金風暴緩 獲利優於上半年
施明德：李遠哲擔心呂秀蓮繼任 未要扁下台
教育部公告明年度各項升學考試期程
福衛三號星系已初步獲得大氣及電離層資料
勞委會將修法 補助失業勞工眷屬健保費
工總登門拜會 陳瑞隆承諾解決產業缺工
府：副總統醫療小組召集人陳耀昌請辭獲准
督保盟促開源節流不漲保費 健保局:立場一致
雙卡7月底繳款率達九成 金管會表樂觀
央行標364天定存單利率1.878% 比市場預期低
陳純甄聲明對不起大眾 這幾天出現輕生念頭
台灣職業高球賽首回合 葉偉志領先群雄
百萬人匯一百元 施明德發動府前靜坐倒扁
蘇進強：李登輝關心政局 不介入政爭
陳樹：台股朝國際化努力 市場紀律重於效率
許勝雄倡議實施單一稅率
公平會調查雅虎擬收交易費案10月底結果出爐
勞委會:公共工程採購契約 提高施工安全標準
外交部：美國認為黃志芳訪真主黨一事已過
暫緩申請來台 官員：陳雲林被張榮恭耍了
調查局今天全台同步掃蕩地下油行
經建會副主委遺缺 胡勝正:須擅產業人力發展
經濟部新團隊成軍 業務分工重新調整
台銀標行有土地 總脫標金額達33.5億元
施振榮：打造農業為台灣高附加價值新產業
配合英美飛航安檢 旅客須提早抵國內外機場
假愛心真詐財 夫妻檔詐財警方布線追緝
太百案 北檢擬訊問李慧芬後再結案
前深坑鄉長黃明和涉貪污案 判十七年定讞
台東規模五點一地震 最大震度三級
中正機場加強防恐 飛英美班機設專區安檢
職棒羅伯森八局好投 統一5：0勝LA NEW
中正機場劃設專區 加強安檢赴英美旅客
詹宏志:PChome網拍暫不收費 擴充硬體增頻寬
央行：6月衍生性金融商品交易量破7兆創新高
趙建銘交保案 台灣高等法院駁回檢方抗告
新台幣匯率勁揚 後勢須觀察外資動向
民航局:飛英美班機即日起禁液狀膠狀隨身物
李遠哲澄清施明德對外所說兩人談話內容
國務機要費案 檢方因應李慧芬可能不返台
錦蛇闖進變電所 嘉義地區30萬戶大停電
台指期多空僵持 短線追價力道減弱
台股量能如持續擴大多頭仍有表現空間
台灣東半部短暫雨 西半部午後雷陣雨
台股開盤上漲33.87點 為6612.48點
812台聯黨慶高雄登場 李登輝將出席
美元回升日圓跌 新台幣兌美元開盤小貶
台股開高走低 電子股為盤面重心
清大研究團隊發現百公尺級小型海王星外天體
和王金平結盟？ 施明德否認
ETC案 遠東集團無條件捐贈遠通持股給政府
綠委:檢方起訴趙建銘後三度抗告 違反人權
台灣金服拍賣環華證金股票 開發金無意參與
國務費發票疑雲 邱毅：李慧芬十三日返國
遠東集團捐遠通電收股份給政府 蔡堆：歡迎
貿協醫療器材印度拓銷團成果豐碩
民進黨：總統台新帳戶為選舉專戶 將告邱毅
台新帳戶疑雲民進黨提告 邱毅：別湊熱鬧
嘉義空軍基地十三名士官兵疑似食物中毒送醫
查國務機要費案約談馬永成？高檢署不證實
內政部:施明德不得以個人名義 收受政治獻金
民進黨盼施明德勿以總統辭職為唯一檢驗標準
台聯黨慶 明舉辦台灣憲法草案模擬公投
阿卿嫂支領特勤加給？總統府：已繳回國庫
輔導中小企業 經濟部鼓勵研發協助取得資金
經部積極爭取美企業支持台美FTA
李呂王結盟？民進黨：相關說法意圖分化綠營
遠東集團退出ETC 投資55%遠通持投捐給政府
藍營勸退宋楚瑜？橘營：馬英九應直接與宋談
高中職五專分發放榜 錄取率94.68%
夜電施明德林義雄赴官邸？呂秀蓮否認
進口商買盤進場 新台幣午盤貶值7.3分
原民台台長非原住民 原住民籲公開遴選過程
遠東捐遠通電收持股 政院：不影響甄選程序
高雄縣第四例登革熱病例 衛生環保局急消毒
苗栗警方查獲擄鴿集團 嫌犯囂張無悔意
一人一百倒扁行動 賀德芬：不是捐款沒違法
阿卿嫂領特勤費風波 在野立委批評
利用觀光客夾帶毒品入境 海巡署查獲法辦
治療腰椎骨刺新療法 內視鏡微創術傷口小
空軍嘉義基地 13名官兵疑似食物中毒
IDC:台灣市場今年資通訊軟硬體 成長低於5%
台灣參與聯合國 今年推參與與和平兩案
台北股市收盤下跌7.51點
國民黨團：停辦ETC 官司確定後重新招標
台北股市開高走低 下跌7.51點
球員與職棒簽約又參賽 三民高中名次將遭取消
王永興擬申請退休 立院藍綠黨團各表立場
綠委：支持陳總統不變 也無恐呂症
獲利賣壓出籠 台股收盤小跌 7點
8月台指期下跌17點 逆價差33.10點
遠東集團無條件捐持股 ETC重甄審作業添變數
李呂王結盟？綠委不看好能解決問題
在野黨主席如飼料雞？橘營：非指宋楚瑜
嘉義縣布袋鎮 兩兒童溺水
8月電子期下跌0.15點 金融期上漲3.2點
詐騙集團監管帳戶 高市刑大攔截600萬元
抗流感藥液調劑演習 演練原料藥啟動機制
民宿瘋 截至六月底全台達1755家 年增42%
台灣參與聯合國「和平案」獲無邦交國肯定
衛署：修改醫療機構人力標準 不會爆裁員潮
高縣民進黨立委黨內初選 余政憲轉戰二選區
遠東集團捐出55%遠通持股 精業:待了解
消基會抽查吹風機 有高噪音高分貝問題
北市副市長陳裕璋遭撞 警方逮捕肇事醉漢
新台幣兌美元匯率貶5.8分 收32.644元
新台幣兌美元貶5.8分 成交量8.95億美元
中山高仁德段車禍 槽罐車甲苯外洩
台中縣調查站查獲非法輸入善存藥品
日圓走貶 新台幣兌美元貶值5.8分收盤
高中職五專放榜 錄取143400名缺額59163名
唐雅君:亞力山大創始店轉靜態館 不會關閉
世華聲樂大賽十週年 得獎者齊聚31日演出
中船計劃添購超大型吊車 增強營運能力
美國航線加強安檢 華航提醒乘客提早報到
嘉義市調查站查獲販賣摻有西藥的偽中藥
經建會：自由貿易港區業者年底將突破1百家
今年上半年台灣企業併購熱絡 金額逾500億元
陳菊遺憾施明德倒扁運動 盼尊重司法調查
國民黨：倒扁連署超過230萬人
暑假找同學打球 兩學童在水池戲水溺斃
李金龍:提升獲利 台肥評估赴卡達利比亞設廠
高公局:願考慮遠東集團捐遠通電收持股
遠通電收捐出 遠傳月底董事會討論認列虧損
立委選舉提名意向登記 民進黨完成高縣布局
行政院：是否接受遠通電收股份 交通部研究
研究：併用二種藥物降低壞膽固醇效果更顯著
ING海峽杯高中籃賽 松山大勝密雲中學
經濟部有限合夥法草案出爐 八月底報政院
下鄉體驗 農業漂鳥籲正視農業存在
雄檢檢察官涉逼證人性交 檢審會決議停職
宋楚瑜：支持施明德 讓陳總統下台
身分遭質疑 公視：虞戡平了解原民文化事務
施明德發動倒扁 政院：衝突不利政經發展
漫博會兩天湧入十二萬五千人 週未預期達高峰
宋楚瑜：歡迎和馬英九討論市政
農委會9月開辦園丁計畫 培育中壯年新農民
資策會甄選台商 10月赴美受訓進軍美國市場
蔡堆:若接受遠東集團捐股 ETC重甄審將修正
高中職五專放榜 最低分數建中281北一女277
台肥開發各廠區 南港經貿園區規劃商務住宅
第095084期樂透彩開獎結果
呂秀蓮：我的責任是協助陳總統完成任期
第095084期38樂合彩開獎結果
建研會新理事長顏文熙：續推兩岸關係正常化
ETC案遠東捐股 學者:恐有掉入另一陷阱風險
C肝對台灣肝癌影響日益明顯
國務機要費案 檢方即將完成第一階段調查
開架藥妝店暢銷排行：嚐鮮心態 新品牌勝出
勞委會：高捷招募本勞與引進外勞無關
數位內容系列競賽 四大獎項登場
胡勝正：官方評估 是否獎勵企業投資利比亞
生技中心籲更多國內生技界菁英角逐執行長
7-11:1至7月營收成長4.5% 估下半年買氣延續
中國信託悠遊聯名卡首波目標10萬張
高血氨病基因變異 罕病患者猝死找出原因
遠東集團捐股 ETC可能公辦公營或公辦民營
國防部否認將出售軍火給利比亞
南韓15名世界杯國腳來台角逐亞足資格賽
連戰是否答應見宋楚瑜？馬英九：不曉得
馬英九特支費 查黑中心分案查
第095084期38樂合彩 五合一人中獎
聯電再以近8億元加碼茂德 持股比率5.61%
第095148期四星彩三星彩派彩結果
李呂王結盟？王金平：謹守立法院長本分
工商建研會理事長交接 呂秀蓮提醒中國飛彈
聯電再賣聯發科125萬股 獲利約3.41億元
海峽杯高中籃賽 地主北一女暨松山旗開得勝
施明德發動倒扁 扁游明天回應
建研會交接典禮 馬英九期許國民黨重新執政
國務機要費案 檢調曾赴總統府閱覽機密文件
中正機場今起實施 赴英美旅客登機前安檢
中華職棒 林恩宇完投 難挽誠泰四連敗
兆豐商銀15席董事 公股規劃2至3席民股董事
針對低溫鮮乳質疑 統一食品沉默以對
面對倒扁聲浪 扁揭示任內願景
倒扁之火持續延燒 周末南北都有活動
亞洲職籃大賽 南韓首役大勝中華
陳純甄案 中和市代游象賢設簽賭站供下注
台東外海發生規模五點七地震 嘉南震度兩級
上午台東規模5.7地震 最大震度3級
未來一周台灣地區晴朗炎熱 午後局部雷陣雨
台灣保養品市場年規模429億 新品領先全球
金廈小三通因客船故障 今天減少為十六班
哈薩克建材五金用品展 貿協 9月組團參展
百萬人民倒扁運動 台灣國運動質疑動機
上半年全台房市交易較去年同期微增3.2%
落實民主政治 呂秀蓮提六要件
大成育樂公司違反公平交易法 被罰 8萬元
亞洲杯資格賽 16日開戰 南韓世足陣容踢館
馬英九就職週年 國民黨邀請林火旺建言
總統推崇感謝李登輝與施明德對台灣民主貢獻
總統：在野不堅持2/3高門檻 願重提名監委
李登輝晚間參加台聯黨慶 批扁與否受關注
施明德促扁下台 游錫（方方土）:封建觀念
高市長選情五五波 陳菊籲支持者要有信心
回應倒扁聲浪 陳總統：應遵守憲政秩序
陳總統重申催生新憲 用生命背台灣十字架
施明德倒扁 呂秀蓮不予置評
台東東魯凱部落破酒瓶齊喝水 防治B型肝炎
中山高新營嘉義北上路段 15、16日夜間封閉
高市長選舉泛綠未整合 游錫(方方土):協調中
李傑槓上薛石民？ 國防部：並非事實
許添財:吸毒販毒半公開 政府束手無策
陳總統：中正機場是否改名 值得深思
李登輝:國事由陳總統自己決定
總統：必須認真檢討 以台灣名義加入聯合國
施明德：司法調查若透明 倒扁民怨不會深積
李逸洋:改邪歸正 黑道唯一的一條路
央行22種刊物全文上網 供各界查閱
施明德發動倒扁 國民黨：敬佩支持
綠營籲泛藍尊憲 讓立院行使監委人事同意權
總統考慮重提檢察總長與監委 台聯：釋善意
倒扁行動 綠營：施明德未聽見台灣人的聲音
總統願重新提名監委 國民黨：原本就應重提
傳喚說明機要費？ 府：總統願親向檢調說明
人民有夢最美希望相隨？ 施明德盼總統反省
能源局：上半年台灣能源消費量年增2.52%
美國會研究報告憂台灣局勢 立委:警訊待觀察
總統重申催生新憲 綠營：有必要
蘇進強:人民可從台聯得到希望
節約能源績優廠商選拔 14日截止報名
民盟台南市祭拜討扁 王幸男反制險爆衝突
總統願重提監委名單 國親黨團:轉移弊案焦點
施明德倒扁 九○八台灣國運動提九項質疑
智慧財產局發行電子報 歡迎免費上網訂閱
台灣名義入聯合國？綠營：雖困難但還是要做
氣喘病患沒控制病情 老年易出現肺纖維化
台聯羅志明：參選高雄市長到底無協商餘地
中經院:開放中國觀光客 對經濟助益有限
國務機要費案 檢方：若有必要 會傳訊總統
拓墣:2007年白光LED NB產品起飛
台股本週漲幅1.99% 電子類漲幅最大
陳純甄行蹤成謎 簽賭組頭游象賢兩百萬元交保
職棒陽建福七局有效封鎖 興農6：4勝誠泰
甲骨文:亞太區網格運算成長速度冠全球
李慧芬明可能返台 檢方將先約談
張國政:國際機場不宜輕易改名
台灣職業高球台豐公開賽 詹益信三回合領先
呂秀蓮：911邀各黨主席評三安論壇結論
中油：13日零時起調漲液化石油氣價格
施明德倒扁 行政院：司法公正獨立應受信賴
全球股市震盪 大型電訊類股投資價值受重視
595人走完319鄉鎮 蘇揆盼用心用腳愛台灣
屏東縣出現今年第一例本土型登革熱
呂秀蓮：施明德是多愁善感的好男子漢
罕病確診困難 肉鹼缺乏症使病童險遭換心
宋楚瑜：始終支持倒扁
ING海峽杯高中籃賽 金甌女中力克清華附中
鄭文燦：國務機要費官邸人事需建立制度規範
吳淑珍短暫現身民生寓所
游錫（方方土）：以法律做為總統去留依據
鹿港笑傲台灣 榮登台灣微笑之鄉榜首
蘇進強：媒體報導扁李關係 李登輝不勝其擾
辜寬敏：在野發動罷免 為打擊本土政權
謝長廷：根據憲法回應一中 就是憲法一中
侯友宜頒獎表揚京城銀行搶案辦案有功人員
光華號四十周年 鐵道迷老車廂懷舊之旅
大台北瓦斯每度擬漲1.5元 待政院同意
總統：台灣面臨國家認同分歧等四大問題
金價走低 專家建議長線投資人逢低可佈局
職棒誠泰七局猛攻定勝基4：2勝興農
漫博會進場人數達高峰 今天湧進十萬人次
李登輝：蘇修路線違反民意
職棒曾兆豪九局好投 中信1：0延長賽勝兄弟
蘇進強：執政團隊弊案要追 也要穩定政局
馬英九：理念支持施明德 行動退居第二線
優良政府出版品頒獎 《書香遠傳》月刊 連續兩年獲獎
統一食品播送不實廣告 義美公司正式提出檢舉
艾琳達對於有關施明德發起要求陳總統下台運動之聲明
總統：蘇花高未取消 待化解不同意見
全台晴朗 中南部與北部山區午後雷陣雨
礦務局：國內砂石供應正常 價格穩定
貨輪與漁船擦撞 布袋海巡隊救回八船工
法人：台股持續橫盤整理 追高宜慎
施明德募款倒扁 綠委：施先公布自己財務
公平會將辦國外渡假村銷售行為規範說明會
綠委:市售礦泉水價格過高 品質參差不齊
超商免費供針具？綠委籲注重配套與治安成本
募兵文宣疏漏？海軍：志願士兵權益未受影響
公平會將在花蓮辦聯合行為規範說明會
嘉義縣破獲盜採國土案 六名嫌犯送辦
國民黨團：肯定施明德倒扁 黨不介入
四技二專日間部放榜 錄取率68%
國民黨團:扁推制憲入聯合國是模糊焦點
總統重申正名制憲 橘營：面臨危機的擋箭牌
呂秀蓮未回應副總統備位議題
反對三合一BOT案 阿里山鄉民拉白布條抗議
扁提台灣認同 馬英九：總統努力轉移焦點
李登輝批蘇修路線 政院官員：尊重
業者：高鐵通車和開放觀光將激化中南部房市
李登輝：扁李關係 平平靜靜
好書交換活動全國同步盛大進行
李登輝：九月訪日 出發前會說明行程
呂秀蓮：台灣處於空前浩劫 盼朝野共同祈福
四技二專聯合分發放榜 偏遠學校月底前單招
台北縣市淡水河淨灘 打造新「兩岸關係」
總統重申正名制憲 台聯：盼說到做到
高職護校成歷史 技專護理科開放高中生報考
施明德倒扁行動 台聯：個人英雄主義
陳總統：若做不好願致歉 反省檢討再出發
美元反彈 匯銀預估新台幣匯率本週恐走弱
李登輝批評蘇修路線 行政院：尊重言論自由
主計處：2030年後老人恐靠社福取代子女盡孝道
李登輝：莫說國民黨產都是我那時代花光
蘇進強：羅志明若當選 台聯黨部南遷高雄
因應經貿談判 陳瑞隆:儘速組跨部會專責團隊
陳瑞隆：下半年經濟展望佳 油價利率是變數
全球經濟成長放緩 通膨疑慮仍需停看聽
抗通膨求保值 不動產投資掌握店面等三方向
3G網卡熱賣 中華電信採購第3批網卡滿足需求
陳總統：蘇花高未取消 待化解不同意見
藍軍：總統應重提監委 無關審查門檻修法
白色巨塔慈善首映 言承旭亞洲紛絲擠爆會場
呂秀蓮：罷免案未通過 沒理由要總統離職
倒扁議題 謝長廷：總統自己作決定
台中港自由貿易港區全面展開營運
美國暫停升息 專家：債券與歐日市場可留意
陳總統探視花蓮脊髓損傷病患感觸良深
陳瑞隆:同意中油擴大探勘預算 加強油氣探採
中油評估前進巴拉圭與瓜地馬拉探勘油氣
呂秀蓮：弱勢族群渴望e化 成資訊業的新市場
白色巨塔受好評 蔡岳勳言承旭戴立忍相擁
債券業者：美債殖利率反彈恐壓抑台債表現
反擊綠委質疑 施明德：不花人民一毛錢
降低高油價衝擊 台灣加強探勘刻不容緩
台豐高球公開賽 詹益信技壓群雄奪冠
阿里山鄉民抗爭 反對森林遊樂區民營案
高雄褒忠義民節藍綠陣營都祈求國泰民安
南華大學陳致畬獲參加聯合國非政府組織活動
第十號颱風悟空形成 短期內不會影響台灣
馬英九廟埕開講 指高雄市年底需換人換黨
中華職棒 La new熊力克統一獅 拿下二連勝
美國暫停升息 短線資金回流亞洲
中華職棒 高建三好投 中信四戰橫掃兄弟
海峽盃高中籃賽 密雲挫南山搶下唯一勝績
MLB王建民先發5.1局吞敗 2度挑戰14勝失利
亞洲職籃大賽 中華重創菲律賓 取得二連勝
李慧芬返抵中正機場 警調大陣仗接機
台指期多頭氣勢逐漸增強
台股6600點附近震盪整理
台灣各地晴朗炎熱 午後局部雷陣雨
台股開盤上漲17.37點 為6588.47點
美元升值 新台幣早盤小幅走貶
電子強勢 台股在6600點上方整理
十一號輕颱蘇納姆上午形成 海面又兩颱
綠委：國務機要費具特別費性質
綠委：馬英九特別費執行率高應公布公益用途
大陣仗接李慧芬 民進黨：調查局小題大作
蔡煌瑯盼施明德尊重司法 勿引起社會不安
行政院：經續會結論不能被扭曲為開放政策
藍營譏綠委：不如比照袁世凱時代處理國務費
所得詐騙 刑事局:國稅局不會以語音簡訊通知
首起SPA感染退伍軍人症 疾管局:患者已康復
施明德倒扁 親民黨團：鼓勵支持者聲援
李慧芬返台作證 藍綠陣營各自表述
國民黨：黨產報告非針對李登輝
投顧:日本經濟好轉 股市第2波多頭可期
外交部：黃志芳訪問中美洲三友邦
美元買氣旺 新台幣兌美元午盤貶9.2分
總統：九月出訪帛琉 參加南太元首高峰會
蘇揆換財經閣員 民調:52%認同不適任者下台
王金平：黨產議題馬英九難與李登輝切割
特別費使用 馬英九：按規定支用支領
王金平籲總統主動重提監委
馬英九：國民黨二十三日討論黨產議題
台北股市收盤上漲40.80點
鴻海股價再創波段高點 17日除權息備受關注
任國民黨主席時黨產虧空？李登輝辦公室澄清
李慧芬接受檢調約談 提供未曝光證物
台北股市開高走高 終場上揚40.8點
鴻海集團股領漲 台股收盤站上6600點
棄土證明廠商造假 北市捷運局:依法追究責任
8月台指期上漲57點 逆價差16.90點
8月電子期上漲3.6點 金融期上漲5.2點
上週外資買超222.13億元 大買聯電7.38萬張
台瓜自由貿易協定執行委員會今成立
OTC總座吳裕群:ECB回台掛牌 先鎖定台塑中油
陳瑞隆:瓜地馬拉發現石油 中油評估探勘機會
蘇煥智要求撤濱南案環評報告 救黑面琵鷺
資策會董座人事 林逢慶:不回任 未推薦
新台幣兌美元匯率貶1.01角 收32.745元
新台幣兌美元貶1.01角 收32.745元
國科會估三大科學園區今年營業額上看二兆元
中研院受理國內學人申請短期來院訪問研究
台灣原創音樂大獎明天起受理報名
宏碁春季業餘高球賽 資格賽25位選手晉級
中科污水排放管強制施工 上千警力戒備
中小企業升級轉型成功案例叢書 10月推出
嘉縣擬成立中央廚房 共同供應學童營養午餐
台灣名義加入聯合國 呂秀蓮：今年可能性小
韓國濟州中轉中國客量成長 遠航再增班
消防員任用改制 銓敘部：不影響薪資
兩岸外交角力 駐查大使：台灣未允金援
日圓走貶 新台幣兌美元貶值1.01角收盤
公立學校應替代課教師提撥退休金
外交部：妥善安排總統九月出訪南太平洋行程
大甲媽首度小三通 李炷鋒要求做好海空聯運
馬英九：鼓勵黨員參加倒扁運動 但黨不介入
竹科上半年營收5400億元 年增率21%
教育部擬協商延長陸生來台文教交流停留時間
總統訂九月訪帛琉 藍營：應用心內政
呂秀蓮：民主太平洋國會連線年底誕生
兒盟：四成兒童早餐 三成晚餐經常外食
兒童外食 兒盟：注意肉蔬菜穀類一二三比例
超商供清潔針具引質疑 南縣府：加強配套
新聞局：全球數位機會評比 台灣名列第十
百萬人倒扁運動 首日承諾金近新台幣千萬元
台北市費率審議會決議 北市公車票價不漲了
戴謙:縣市申設新的科學園區 需龍頭產業投資
英國會挺台取得WHO完全會籍 外交部感謝
施明德批從根腐爛 民進黨：仍持高道德標準
漫博會明最後一天 漫畫廠商低折扣拼買氣
ETC重新甄審期間 交通部繼續委託遠通經營
瓦斯行先行漲價 公平會調查是否違規
兆豐商銀董監名單 公股：預計本週四公佈
少子化衝擊 北市教育局規劃減生不減班因應
行政院：濱南工業區開發案交內政部審查裁決
NCC協助防詐騙具成效 報案數減少金額降低
高檢署：保護李慧芬措施並無瑕疵
蘇揆：盼增強台索關係 提昇雙方邦誼合作
新版國產局國有土地處理原則預計8月底出爐
沈國禎：將建立訓練高級班隊 提升空軍戰力
ETC案辯論終結 台北地院八月三十一日宣判
交銀工會盼鄭深池領導兆豐銀 中銀工會反對
Visa國際組織：台灣觀光旅遊產業前景看好
第095085期38樂合彩開獎結果
經建會:核四停工損失72億 總投資增至2335億
第095149期四星彩三星彩開獎結果
初估15%勞工投保上限未被調高 勞保局將逕調
經部：重大投資 估生醫能源產業可接棒
農委會擬修法 虐待動物重罰
87年來第一人 陳維英將入祀孔廟弘道祠
中研院跨國研究證實恆星形成區有沙漏狀磁場
第095085期38樂合彩 五合無人中獎
台中世界青少年足球節 許恆賓當選MVP
玻璃娃娃案景文不上訴 明與家屬成立獎學金
國務機要費案 李慧芬僅攜回一疊發票影本
財部：外資自有資金投資收益才課最低稅負
亞洲職籃大賽 日本力克南韓 菲律賓不敵澳洲
蔡堆接任交通部長 感恩在心全力以赴
行政院宣布 蔡堆接任交通部長
國務費案 李慧芬不確定發票是否給吳淑珍
檢調詳提證物 李慧芬：相信檢調玩真的
外資持續買超挹注資金 法人：台股擇優佈局
台股補量至900億元 才有助化解上檔賣壓
宜蘭凌晨發生芮氏規模4.3地震 最大震度4級
兩颱離台灣一千多公里 是否交互作用待觀察
台股開盤上漲16.60點 為6628.50點
美元走強 匯市觀望 新台幣早盤盤整小貶
台股碎步驚驚漲 盤中電子持續強勢
施明德籲總統辭職 綠委盼停止行動
男子持利刃砍傷無辜路人 警網圍捕對峙中
第五梯次志願士兵體檢 即日起開始受理
失業憂鬱易蔓延 壓力管理技巧助紓解
高市議員選舉第四選區 國民黨將補提女參選人
李慧芬返台 王世堅：總統府樂觀其成
立委:考量女性生理期 泳池長期票應有折扣
民盟:歡迎與施明德共用凱達格蘭大道
精神異常男子砍傷路人 四人受傷一命危
總統將訪帛琉 藍軍：轉移焦點避談國務費
戴爾回收NB電池 代工廠新普獲急單
小泉參拜靖國神社 外交部盼日正面看待歷史
監院證實高檢署要求調閱總統財產申報資料
中國鋼品出口價持續走低 業者保守看待後市
VISA：外國旅客第一季在台刷卡增百分之八
綠委指意圖指揮檢調 邱毅：關心李慧芬健康
陳瑞隆:收回台電核四工程招標分層授權
疑精神障礙者砍傷路人 一男子傷重送醫不治
多實質需求交易 新台幣匯率午盤小貶3.8分
蔡堆接掌交通部？鄭文燦：以正式宣布為準
蔡堆接交長 橘營：能否抗壓待觀察
民進黨：邱毅妨害司法 高檢署應立即偵辦
成大中山研發台灣第一艘自製水下潛航器
台查斷交 79﹪民眾支持以台灣名義入聯合國
黃偉峰：中國對台外交打壓影響兩岸交流
李慧芬返台作證 馬英九：密切觀察情勢
中央機關美展頒獎 九十九幅得獎作品展出
網路釣魚新木馬程式 隱身免費程式中
想讓子女唸明星中小學 至少提前半年覓屋
國務機要費案 李慧芬：所有文件在腦袋
高市查獲詐騙集團電話轉接機房
捷運棄土案 政風處：五月已移送市調站
高中歷史課本納台灣未定論 杜正勝:呈現事實
台灣水韭搶救成功 夢幻湖棲地復育逾萬棵
府：未以皮草發票報銷國務費 勿再以訛傳訛
台北股市收盤上漲3.23點
中小型電子股熱絡 台股量縮小紅作收
8月台指期上漲12點 逆價差8.13點
橘營9月4日召開黨團大會 選新會期黨團三長
台股平盤上下區間整理 上揚3.23點
8月電子期上漲0.75點 金融期下跌9.0點
鄭淑勻:無障礙空間與協助 玻璃娃娃快樂上學
邱連輝建議陳總統公私分清楚 繼續走下去
市里長選舉不併 中選會請北市選委會再斟酌
亞洲杯足球賽資格賽 中華明晚對決南韓
男子持利剪亂刺 一死四傷
主計處：國際需求熱 工業原料價格大漲
多位藝文界人士參與百萬人民倒扁運動連署
陳明文：故宮南院遭批判 對政府最大侮辱
攻心為上 檢方細處著手改變李慧芬成見
國貿局：印度自產手機量增 未禁止進口
天熱猛灌珍珠奶茶消暑 小心20天長1公斤肉
新台幣兌美元匯率貶1.1分 收32.756元
交長換人 藍營：ETC案考驗蔡堆能力
新聞局：明年金鼎獎頒獎典禮 八月舉行
新台幣匯率貶1.1分 成交8.7億美元
蔡明忠請辭台灣大董座 蔡明興接任
宋楚瑜：我任秘書長時 國民黨持股逾千億元
經建會：台灣產學合作亞洲第二 僅次新加坡
高屏溪工業廢水污染大 環署新科技稽查出擊
匯市盤整 新台幣兌美元匯率小貶1.1分收盤
高縣警方破獲兩岸詐騙集團逮捕買賣帳號嫌犯
阿里山傳奇：一株野百合開八十朵花
返台旅客爆群聚感染痢疾 民眾赴印尼勿生食
葉宜津：李碧君沒交發票給吳淑珍
水利署：八年治水方案第一階段工程陸續發包
蘭陽舞蹈團四十週年公演 十九日起演出
雅虎奇摩即時通訊8.0版明上市 功能增多
拒絕膽道閉鎖女童入學 內政部：違反身障法
台灣建國聯盟集結民眾 NCC前抗議
倒扁 宋楚瑜：馬英九應拿出決斷力
國產紅龍果上市 台南農改場推薦民眾嚐鮮
證交所上半年每股盈餘1.83元 年增79%
不起眼小麵店志向大 免費招待65歲以上老人
提振下半年購物景氣 百貨頻特賣最低至1折
假倒扁募款真詐騙 賀德芬籲民眾不要受騙
中鋼旗下中鴻鋼鐵累計獲利三十多億元
橘營：新會期優先審農漁會法 修改總幹事選制
帶國旗幫王建民打氣被指圖利 卡神討公道
公平會將辦國外渡假村銷售會員卡規範說明會
國經協會:藉邦交國瓜地馬拉 進軍美洲市場
主計處：庫存高 去年半導體產值比重轉下滑
漫博會參觀人數突破42萬人次 廠商創上億業績
台灣深層海水商機可期 年產值估逾180億元
勞保精神障害給付 憂鬱症1年逾千件
匯豐台灣平台鎖定台商 上半年淨利近4億台幣
水利署：中部產業大廠用水缺口 101年紓解
中國商銀澳洲墨爾本分行11月開幕
失業憂鬱四大症狀 親友應關心警覺
財政部：中國毛巾7月進口量是5月千分之三
公平會將辦進口傾銷損害認定的評估方法演講
買氣趨保守 百貨彩妝仍占營收3成 精品穩定
內定交長 蔡堆自勉:是非當教育讚美當警惕
鄭深池:不爭取兆豐銀董座 盼員工理性看合併
王令麟：央行應維持低利 否則GDP3.5%很難
客語闖關大挑戰 線上比賽即日起開跑
推動退伍軍人福利工作 陳香梅獲頒榮光紀念章
威寶城市3G挑戰賽 十九日在高雄登場
中華男足明晚對決南韓 謝長廷為選手打氣
PHS超低電磁波廣告 GSM業者指有誤導之虞
蔡堆：ETC繼續營運 高鐵安全無虞才會通車
外銀發揮全球網絡強項 服務台灣中型企業
台銀29日標售 6處行有不動產 底價逾17億
職棒黃忠義再見全壘打 聯盟百轟百盜第二人
戴爾電腦召回全球410萬顆可能過熱起火電池
部屬眼中蔡堆不發脾氣 也有人盼莫成濫好人
莊哲男將出任國家實驗研究院院長
申請免徵進口特種車輛貨物稅不需向財部申請
國務機要費案 檢調2天內讓李慧芬李碧君對質
職棒誠泰首局奠勝基3：2勝統一
2015年台灣軟性電子產值32億美元 佔全球20%
亞洲職籃大賽 中華不敵澳洲 落居第四晉級
冤賠覆議委員會駁回施明德與張茂雄冤賠聲請
台指期仍由多方主導緩步上攻
美股勁揚台股短多可望持續
兩個颱風少一個 雙颱風效應不會發生
台股開盤上漲71.10點 為6686.23點
桃檢偵辦機場噪音回饋金案 今天續蒐證
南縣東山鄉公所傳工程舞弊 前鄉長被收押
涉包庇職棒簽賭 南縣刑警大隊副隊長2人聲押
美元走貶 新台幣開盤後小幅升值
95年公務員特考原住民族考試今起報名
台股價量齊揚 留意權值股是否續強
北市榮民服務處辦理就業媒合活動
台聯黨團幹部九一交接 廖本煙出任總召
醫師仲介境外器官移植 衛署開鍘祭重罰
施明德倒扁 王幸男討債車26日北上反制
馬英九就職黨主席週年 民進黨批墮落退步
綠委指李慧芬欠債 債權人將去機場討債
李慧芬被指欠債 藍營：敬佩李為正義發聲
農委會：油茶樹抗氧化效果佳 可研發保健產品
藍營立委訪印之旅 盼持續推動雙方關係
曾燦燈：屏東空軍439聯隊設賭博電玩
屏東空軍聯隊：基地內是合法益智性電玩
國民黨：馬英九以個人身分捐款給施明德
禽流感防疫大考驗 白鷺鷥演習明全台展開
法人:彰銀資產品質佳 今年呆帳可回收70億元
高市破販毒集團 主嫌女友疑吸毒胎死腹中
總統府：國務機要費年撥180萬供副總統使用
邱毅再質疑總統秘帳 民進黨：不隨之起舞
國務機要費案 查黑中心再度傳喚李慧芬
張國政:機場噪音補助執行有困擾 絕無圖利
海大水產研究中心明掛牌 期許躋身亞洲一流
取消打火兄弟超勤津貼？官員：絕對不會
美元貶值 新台幣兌美元午盤暫升4.6分
機場噪音回饋金案 橘營：執行單位應檢討
機場噪音回饋金案 行政院：請檢調盡速徹查
馬英九郵政劃撥捐一百元給施明德帳戶
公投討國民黨產 馬英九：23日交代清楚
台開內線交易案開庭 趙玉柱聲請傳喚八證人
蘇揆：檢討調挪駐外組織編制 強化台灣發聲
台北股市收盤上漲81.50點
電子鋼鐵中概股表現亮麗 台股氣勢轉強
8月台指期上漲85點 逆價差4.63點
教育部：蔣經國學術基金會應加強台灣研究
高齡化社會 照護養生理財等人才搶手
美股長紅 台股千億資金推動大漲81.5點
監院：吳淑珍說明翡翠耳環等向親友所借
8月電子期上漲4.15點 金融期上漲6.8點
蘇揆：整合資源 爭取舉辦2011世界設計大會
經建會：服務業結合資訊 點燃經濟成長引擎
高分院將駁回滋擾案上訴？國民黨團聲援邱毅
新台幣兌美元匯率升0.7分 收32.749元
張忠謀：0.18微米製程登陸 對台灣沒威脅
新台幣兌美元升0.7分 成交7.09億美元
美麗島事件入教科書 藍營：罷免案也該列入
台鐵嘉義貨倉區翻身 將列都市更新示範區
台灣金服18日拍賣東豐纖維950萬股股票
張忠謀促開放0.18微米登陸 經部：時機問題
宋楚瑜打麻將案 二審判李登輝敗訴
玉山國家公園受理原住民學生申請獎學金
馬英九：沒有馬團隊 只有黨與國家團隊
啟耀光電聯貸案新台幣15億元 土銀募集完成
日本退休族看中花蓮平林為海外長宿地
陳哲男不服遭羈押提抗告 高院駁回
小泉赴靖國神社 馬英九：日本應更謹慎
邱毅滋擾案二審駁回？院方：放話者居心叵測
85歲老病患胃癌仍治癒 醫師籲勿輕易放棄
郭瑤琪:政治因素ETC變模糊 下台是擇善固執
外交部：台帛關係正常 生變傳聞不實
麻將案李登輝二審敗訴 台聯：無助言論自由
優生保健法 未婚青少女人工流產增加限制
黨產報告不討好？馬英九：遲早要面對
壽險業尾盤買匯 新台幣僅小升0.7分收盤
台聯：支持總統出訪 泛藍勿臆測動機
行政院：國庫署長劉燈城接財政部常務次長
郭瑤琪：沒有黃營杉 雪山隧道無法通車
屏東新增一例境外移入登革熱病例
升任財部常次 劉燈城：有壓力才會成長
台北捷運再發現未爆彈 軍警進行移除
教部放寬課後照顧人員資格 九月起實施
打麻將案 高院：宋楚瑜精神受到莫大痛苦
95學年度校長領導卓越獎 楊寶琴等20人獲選
鳳凰盃IC設計競賽 中正大學資工系獲三大獎
兩岸直航公投辯論羅志明向黃俊英下戰帖
游錫（方方土）：倒扁造成藍綠對立 籲施明德自制
網友心目中天后之首 孫燕姿封后阿妹居次
高縣鳳山出現第五、六例登革熱
紐約市長捐40億反菸 台灣反菸團體積極爭取
外資重現單日百億元買超 法人:資金回流台股
央行開放中華郵政可申請中央公債主要交易商
監院財產申報 行政院：蘇揆財務透明穩定
張忠謀:台積電要成為客戶的虛擬工廠
土地取得不易 上半年全台造鎮推案僅157億元
國務機要費案 李碧君李慧芬結束對質未測謊
施明德募款劃撥專戶 郵局昨臨櫃劃撥八萬多筆
大學遠距教學辦法 啟動網路學位授予機制
橘營：扁蘇關係惡化 倒閣須審慎評估
國務機要費 呂秀蓮：地方中央一併改革
高公局：ETC將依公路法行政委託遠通續營運
財部加強查核民眾投資券商銀行結構型商品
經濟部：0.18微米製程開放登陸 無時間表
藍天綠地大聯盟拜會台聯 邀參加九月論壇
新光站前店封館特拍 營收8億可達目標10億
央行定存單總額減少 6月流動比率下滑0.44%
消保會:提前還款 違約金未磋商銀行不得收取
海基會盼港府早日在台設立辦事處
全球最長地下書城捷運中山雙連站書店將開幕
百貨化妝品季下殺4.2折 新品特價全球獨家
美債殖利率下跌 帶動台債多頭行情
華揚史威靈交機延遲 經濟部將派專家協助
麻將案李登輝二審敗訴 橘營籲政治人物警惕
教育部擴大海外推動台灣研究 爭取各部會投入
台灣首屆國際時尚展17日登場 國外廠商佔5%
施明德：倒扁運動非朝九晚五 絕不解散
海關查緝走私 打擊仿冒不遺餘力
徐旭東:捐出遠東電收56.5%股權 擬成立基金
宣示改革 民進黨推動新陽光政治運動
綠營籲馬英九面對黨產問題 勿混淆視聽
貧戶一家七口住河床鐵皮屋 苗栗縣府將安置
保發中心：任意車險純保費平均調降4.04%
高捷案方來進獲判無罪 民進黨回復黨籍
全台眼鏡市場一年200億 精品10%具開發潛力
國中小學電磁波建議值 經部建議暫緩訂定
法務部公布近五年中國大陸人民來台違法情形
綠營反制倒扁 施明德：人民接受才是重點
民進黨：反對降低消防人員應有權利
第095151期四星彩三星彩正彩中獎號碼
李慧芬：堂姐李碧君未怪罪她返台作證
政院推動ICT平台產業 目標2012年產值上兆元
劉燈城升財部常務次長 仍暫代國庫署署長
微軟捐贈軟體給100家社福及600個弱勢家庭
「希望畫室」藝術治療 助癌症病人走出焦慮
今年太陽眼鏡新品 機能時尚感兼具
消基會:瓦斯表保證金退費應給房屋所有權人
馬王會 藍擬不堅持提高監委同意權門檻
菸酒公司18日辦捐血送面膜果醋活動
民航局長遭約談交保 交部:暫不考慮職務異動
美方關心倒扁活動？外交部：不須過度解讀
第095086期38樂合彩 五合無人中獎
楊甦棣：台灣應進一步開放兩岸經貿政策
宏碁高球排名賽 陳銘鑫續居領先
入口網站各式服務 讓網友掌握暑假尾聲
四星彩正彩12注中獎 三星彩正彩28注中獎
佳迪福人壽與京城銀行推出第二代房貸保險
高金素梅抗議日相無功返台 誓言絕不放棄
監委門檻 國民黨考慮維持1/2但需有配套
保釣人士前進釣魚台 抗議日相參拜靖國神社
亞洲杯足球資格賽 南韓3：0贏中華隊
亞洲職籃大賽 中華小負澳洲 南韓大勝日本
黃志芳訪問哥斯大黎加
共同社：台灣保釣人士將前進釣魚台抗議
中華職棒 興農牛7：6險勝兄弟象
林哲民報假帳？陳瑞仁：媒體報導不實
量價齊揚台指期仍有高點可期
台股短多走勢強勁持續反彈格局
氣象局：台灣各地晴朗炎熱 悟空襲台機會小
台股開盤上漲56.36點為6752.99點
美物價指數低於預期 新台幣早盤勁揚逾1角
台股早盤價漲量增 法人：多頭趨勢成形
開放0.18微米登陸？ 陳瑞隆：需有配套措施
督保盟籲合理給付學名藥 健保一年省199億元
回應施明德 李文忠：反扁挺扁都應有格調
蘇揆：非爆料的正面建議才可形成健全社會
鄭文燦：人事新聞處理 對媒體一視同仁
蘇揆：政府要創造多元機會讓青年展長才
金融證照加考職業道德 證基會免費題庫下載
下車買早餐未熄火 轎車遭竊 小孩被帶走
扁蘇關係緊張？ 陳唐山：沒有的事
幼兒感冒咳不停 含可待因鎮咳劑速效卻傷身
綠委:倒閣就建請總統解散國會
杜正勝：大學非職訓所但辦學要考慮就業問題
本週泛用塑膠價格續漲 再創歷史新高
登陸投資上限 黃茂雄籲減少干預 積極開放
民盟：與施明德兩岸理念不同 合作倒扁遭拒
外資匯出暫止 8月至11日淨匯入2.1億美元
謝長廷下戰帖盼與郝龍斌辯論申奧
線上遊戲缺規則無保障 消基會：最好在家玩
遠通電收捐出ETC股權 黃茂雄：無意跟進
反倒扁力量集結 游錫（方方土）憂爆衝突
申辦二零二零奧運 郝龍斌辦公室：不切實際
總統：推動小小扁擔愛心撲滿運動 幫助貧童
王金平：組閣是假設性的事 馬英九未關切
反對原民台台長非原民籍 原委籲重新遴選
美元走貶 新台幣匯率午盤升值9.4分
王金平組閣？ 橘營內部意見分歧
交部：裝不裝e通機 民眾自行評估
施明德發起倒扁 橘營：難迫使總統自動請辭
兩度見王關切組閣？馬英九:僅交換時局意見
高公局:ETC遠通代管費 可能高於營運手續費
交部：ETC未來不排除結束BOT 改採OT模式
台北股市收盤上漲36.83點
詐騙新招 往生互助會 中市府提醒不要上當
反施明德人士：施曾寫信給蔣介石對當權示好
申請倒扁集會 馬英九:希望保持安寧
台股量能續增收盤上揚36.83點
橘營質疑藍營黨產說不清 反對泛綠清算
外資回流交投熱絡 台股後市可期
9月台指期上漲24點 逆價差38.46點
9月電子期上漲2.65點 金融期下跌2.4點
健康城市論壇22日登場 討論防疫與都市治理
動物中心耗時5年 本土繁殖無菌鼠 月產50隻
地方特考十二月二日舉行
陳博志:青年考驗是就業 大學應增學生能力
營建署：中科七星農場開發案未過關
試院修正建築師考試規則 規範應考資格
越南防範鄰國禽流感 禽類食品行情先波動
新台幣兌美元匯率升1.22角 收32.627元
台聯：不急於提倒閣 盼蘇揆改善治安表現
賤賣幸福人壽？國民黨：絕非事實
經建會：創造在地就業 擬推動青年返鄉計劃
新台幣兌美元勁升1.22角 成交9.67億美元
李慧芬被指詐用家族財產 債權人赴飯店討債
陳總統參觀協鴻工業 肯定根留台灣投資台灣
教育應重視專業技能實務經驗核心能力助就業
動物中心遷竹北園區增南科分院滿足實驗需求
虞戡平：原民台台長文化認同比血統更重要
嘉義縣苦命女童樊雅惠 獲美國醫師Adams收養
外資匯入 新台幣兌美元勁升1.22角收盤
大愛無國界 美國醫師Adams夫婦收養五子女
主計處:台灣今年經濟成長率4.28% 明年4.13%
義美要求調降砂糖關稅 陳瑞隆：進一步研究
國務機要費案 高檢署：媒體揣測居多
消暑「涼」方 農委會推薦國產蔬果冰品
衍生性金融商品6月底餘額逾36兆台幣 創新高
中科七星基地初審未過 月內補選址文件再審
林誠一：經營團隊重於持股比率 公股不認同
高地旅遊極限運動藏風險 7成2山難因高山症
中船獲四艘輕便型貨櫃船訂單 約46億元
凱道徹夜集會 北市：要求切結保持安寧
楊甦棣會橘委 美盼台灣政局安定軍購有解
消保會：英國列黃色警戒 洽商旅遊提高警覺
市北復北路穿越松山機場地下道可望年底通車
台債延續多頭行情 但換券疑慮短線恐盤整
因應金管會處分 中信金更換財務長
NB售價續降 宏碁台灣本季營收成長低於10%
麻將案李登輝判賠兩百萬 宋：保留上訴權利
保釣人士釣魚台附近海域施放汽球宣示主權
外籍配偶歸化 語言課程擬降低為72小時
陳總統與中部精密機械業者座談如何根留台灣
內政部清查桶裝瓦斯洗衣店 三分之一違規
多明尼加連署UN參與案 外交部感謝
防禽流感大作戰 疾管局今對馬祖無預警演習
國民黨團：扁邀王金平組閣可能性低
王文華新書快樂的50種方法 鼓勵大家快樂
內冷外熱 今年經濟成長率微幅下修至4.28%
公視祖師爺的女兒松山菸廠搭台 韓公視採訪
台灣西南海域天然氣水合物 足供全台用60年
往返台北成都有新選擇 機票價差可達二成
中央社新聞小百科：天然氣水合物
總統明令褒揚總統府前資政馬樹禮
基隆二信投資基金比例逾規定 金管會罰3萬元
設立雙語學校 馬英九不贊成
主計處：外貿暢旺 估台灣全年出超182億美元
面對質疑 施明德：政治有必要這麼齷齪嗎？
立委：中科七星基地廢水將污染良田 勿放行
中油明起調漲天然氣價格 平均漲幅15%
文建會爭取 維持縣市政府文化經費五億補助
許嘉棟殷乃平籲開放銀行業自由化國際化
蔡友才任兆豐銀董事長 徐光曦為總經理
中研院新探針觀測法刊在美國國家科學院期刊
中華信評調降明基電通評等
倒扁集會 北市核准二十四小時使用凱道路權
主計處：今年台灣CPI年增率估1.8%
市場對美國升息期待轉淡 外資回流推升台幣
主計處：明年每人GDP可突破1萬6千美元
工商協進會邀財經部長巡迴座談 陳瑞隆應允
第095066期大樂透開獎
主計處：去年台灣家庭所得差距增加至6.04倍
NCC：中華電允九月起調降二類業者出租價格
華碩3董信託2萬6162張持股 孳息分紅員工
NCC：中華電MOD年底完成開放平台
四星彩及三星彩開獎
公股：復華金改選 公股必有一席董事
中科七星基地初審未過 中科局速補件配合
提振下半年買氣 童裝量販業開學季加碼促銷
迎戰SOGO BR4館開幕 微風強化一線精品
宋批馬：今許可倒扁活動路權 當初為何驅離
政院：堅守崗位 施政不受倒扁倒閣議題影響
EPSON推輕薄便宜解析度高掃瞄器盼市占率45%
原民會:台長人選只要原民 原民會不介入人事
金管會：中信金控欲再加碼兆豐金 須重申請
Google全球程式設計大賽 十月決戰紐約
捐助中國小學 彭蔭剛須繳贈與稅案定讞
青年就業促進全國會議 達成四大主軸結論
省長結餘款贈與稅案 宋楚瑜敗訴確定
金管會：中信金821前 須提結構債疏失報告
鎖定120萬人憂心落髮 L'oreal新品進軍台灣
質疑中科七星農場計畫 后里民眾政院陳情
第095066期大樂透 頭獎一人中獎
吳統雄辭任台新金監察人職務
陸委會：世人應認清中國擴張軍備真面目
法務部修正公職人員財產申報法 提高罰鍰金額
國務機要費案 府方說明將是下階段重點
中油天然氣價格18日零時起調漲 平均漲幅15%
邵琪偉籲兩岸商討觀光議題 陸委會歡迎
台灣真行－第四屆千里單騎環島行劃下句點
日本相撲力士首度來台 19日起展開42場競技
亞洲職籃大賽 中華二連敗 提前與冠軍絕緣
謝長廷造訪蔣渭水大安醫院舊址
中華職棒 統一4：0完封誠泰
台指期有機會向上攻堅
外資大舉買超 台股震盪偏多機會大
台灣地區今明天氣不穩 局部地區有較大雨勢
台股開盤上漲27.94點 為6761.40點
美元反彈 新台幣匯率開盤走貶
與陳由豪見面？綠委：施明德應交代726行蹤
台股盤中電子回檔 塑化營建氣勢強
岡山空軍基地明有雷虎小組戰技操演
警政工作研討會 李逸洋：治安改善初見成效
倒扁捐款凱道靜坐 李逸洋：行政中立處理
馬英九允倒扁徹夜集會 橘營：做得對
李慧芬遭指積欠貨款 債權人控告涉嫌詐欺
北市准24小時集遊 綠委:變相增訂施明德條款
倒扁凱道全天靜坐 警政署：由北市警局審核
聯發科威盛通訊否認購併傳聞 但法人看好
避免河川整治工程觸法 水利署辦法務講習
給台灣年輕的夢想 東區青年國是會議揭幕
施明德籲總統辭職 綠委:非常荒謬
F16購案 國防部：已完成評估 仍在建案程序
游錫（方方土）：馬英九為倒扁 犧牲法治
鄭文燦:Discovery雪隧紀錄片 見證台灣精神
對流旺盛 氣象局對北部中南部發佈大雨特報
人事局續與哈佛大學甘迺迪學院合作菁英班
藍營：北市依法准施明德集會 只一套標準
兩竊賊跳高架橋逃避追捕 一摔死一就逮
公平會通過中華電信與是方電訊結合案
國民黨：馬英九確與施明德見面 但無密謀
國民黨團：民進黨應與扁切割求政黨生存
陸委會中市舉辦菁英座談說明兩岸政策
美元升值 匯市觀望 新台幣午盤小貶3.8分
邱毅衝撞法院案 高雄高分院二審一年兩個月
教育部:維護學生權益 基測作文將採一年兩試
有人要傷害施明德？綠營：反對任何形式暴力
立委：中國巧克力未標示原產地危害民眾健康
出賣巨鑽？ 趙建銘限期聯合報更正否則提告
糖尿病人避免洗腎截肢 控糖妙招生活要落實
周玉蔻申請北市府前廣場20天徹夜集會
台北股市收盤下跌12.38點
321滋擾案二審宣判 邱毅不服：政治力介入
趙建銘賣美鑽？藍營：檢調應追查
若量能不增 台股可能陷入橫盤整理
9月台指期上漲 3點 逆價差23點
台北股市開高走低 下跌12.38點
施明德見過陳由豪？倒扁總部：不值得回應
9月電子期下跌1.15點 金融期下跌2.6點
上市櫃公司7月營收平均年成長11%
橘營：宋楚瑜選舉結餘做公益 法院判罰無理
經部：2008年推出自有品牌自主整車工業
李慧芬將返澳 指許志仁曾天賜曾向她施壓
消保會：英國旅遊黃色警示 請民眾提高警覺
陳總統接見相撲力士 大合照分批來
蘇德建發聲明 駁斥變賣鉅額珠寶不實報導
固定收益證券款券同步交割21日上線
東豐纖維股票拍賣流標 降底價2週後再拍
體外震波新療法 延緩骨質流失效果逾一倍
顧立雄：趙建銘夫婦有搬離民生寓所考量
新台幣兌美元匯率貶 4分 收32.667元
宏碁業餘高球賽 潘福強奪總冠軍
新台幣兌美元貶 4分 成交量5.96億美元
立委籲衛署公佈開立不良幼兒用藥診所名單
穿梭村落四十年 一口黑皮箱記錄生老病死
陳瑞隆拜會中小企業協會 允解決資金缺工問題
新竹市第一村改建品質差 產權不清糾紛多
台灣擬爭取舉辦2008年國際中小企業年會
陳瑞隆:全力促成中科友達投資案
市場觀望 新台幣兌美元貶4分收32.667元
南投縣議員張啟訓組暴力集團 判處12年徒刑
中華女壘備戰世錦賽 爭取北京奧運資格
拖鞋蘭人工繁殖技術研發成功 有助量產普及
李慧芬離台 指回台談話踩到執政者痛腳
核准倒扁徹夜集會路權 市議員要求退件重審
標準局：市售內衣襪子等標示不符比率偏高
體委會推動上班族健康操
器官勸募工作跨步 捐贈人數較前年成長五成
第六屆全球華語歌曲排行榜公布入圍名單
基金分析師看好歐股醫藥消費產業族群
新人輩出 全球華語歌曲排行榜競爭激烈
專家:台灣應利用ICT全球服務 推展正體華文
李慧芬今晚返澳 指若有需要可隨時回台
氣價漲燃料支出增 台電估今年虧損180億元
中國逮捕維權律師 陸委會強烈譴責
職棒今晚南北兩場賽都因雨順延
李登輝：嗆扁倒扁有其政治性意義 但非關鍵
中國單位掛牌運作 陸委會對兩岸觀光樂觀
台日文化交流 蘇貞昌歡迎相撲力士
2006藏羚羊觀察報告 明晚大愛電視台播出
中國推商務自由行 陸委會：不符現行法規
國醫中心弊案 前省議員苗素芳等人改判免訴
許信良林正杰等人加入百萬人倒扁運動
看好台灣經濟前景 僑外直接投資額年增近4倍
兆豐商銀接獲美核准函 21日如期成立
民進黨：許信良老班底參與倒扁不意外
中國升息0.27個百分點 持續調控過熱經濟
徹夜倒扁路權 北市議員質疑馬英九雙重標準
社會倒扁運動 胡勝正：將衝擊台灣經濟成長
體委盃Futsal足球錦標賽 嘉義縣體育館登場
賀德芬：施明德確曾會陳由豪 但無關倒扁
柯承亨九月出席美台國防工業會議
民進黨籲中國釋放維權律師高智晟
聯分會：維持分發公正性 陳姓考生不補分發
賦稅署長林吉昌退休 副署長黃定方暫代
高鐵商業試運轉將縮短？高鐵局:法令無規定
監察院：陳總統台新帳戶未違法
主計處：台灣每千人口醫師數領先韓星及中國
人行突升息 外資:不意外 法人:影響亞股不大
胡勝正:若國光石化大煉鋼廠不成 提替代方案
第095087期38樂合彩開獎結果
貧富差距大？胡勝正：全球化致所得分配不均
電電公會：中國升息幅度在台商忍受範圍內
亞洲職籃賽中華小勝日本 兩隊明爭季軍
蘇黎世產險：日月光理賠產險業付款今天結案
李傑：國軍應堅守軍隊國家化原則
民調:選購汽車行為兩極化 客製化需求興起
中國升息引發人民幣升值預期 有利台幣升值
蘇揆：經續會結論落實為大投資大溫暖政策
保健結合保養風潮 膠原蛋白飲品暢銷推新版
員工分紅列費用配套 庫藏股可低於市價轉換
國科會候鳥計畫 有人做出掌上LED照明顯微鏡
葉明峰:中國籌資成本升高 歡迎台商回流投資
國家發明創作獎 工研院成績斐然
第095087期樂透彩頭獎摃龜
第095153期四星彩正彩 2注中獎
第095153期三星彩正彩14注中獎
國務機要費案 檢調查無國庫支票用於核帳
SKII品牌經營搶攻 台灣抗老保養品132億市場
行政院：處理集會遊行應一致 不能有特例
MLB王建民力抗紅襪六局 斬獲本季第十四勝
嘉義市地藏庵地下室發生氣爆 十四人送醫
嘉義市地藏庵地下室爆炸 十二警消二民眾送醫
嘉義市地藏庵爆炸案 警方初判電纜箱爆裂
嘉義市十二名警消救火受傷 黃敏惠漏夜慰問
對流雲系旺盛 氣象局持續發布大雨特報
核准凱道徹夜集會 馬英九：沒有雙重標準
印度商工部次長八月底來台招商
水利署加強追蹤石門水庫整治工程進度
環署:廢輪胎妥善回收有商機 還可防治登革熱
旺季來臨 沖壓件廠八月營運持續增溫
李登輝九月十二日訪日 觀光與文化交流
中部打擊犯罪中心 破獲人體夾藏毒品走私案
香港白鳳丸 吃多恐傷肝
台中航太親子嘉年華 滿足航太迷飛天夢想
教育部:學校福利社販售不合格食品將受罰
民進黨北市議員：馬英九罔顧市民權益
總統捐助女兒兩百萬元醫療費 施明德:感謝
施明德:和陳由豪是好朋友 出示同遊照片
律師串連發表聲明 盼總統知所進退自動請辭
監院指總統台新帳戶合法 藍營：嚴格審視
電纜被竊引發地區性停電 平鎮居民罵不停
慶祝八一四 空軍官校開放營區
陳其邁建議將陳由豪列要犯?蔡煌瑯:絕無此事
落實經續會結論 經建會將提五大套案計劃
陳總統:絕不會倒下去 勇敢堅持應走的路線
施馬會面口徑不一 游錫(方方土):一定有問題
陳總統：絕不會倒下 不必護扁但要護台
府：將對部分媒體近來不實報導採法律行動
台權會前會長魏千峰 哽咽籲陳總統知所進退
愛心無國界 台灣米援贈非洲與寮國
律師界：阿扁風格不等於律師性格 別污名化
氣候穩定 農委會估今年茶文旦柳橙椪柑增產
總統：和蘇揆穿同條褲 換閣謠言不中計
謝長廷:警察不應二十四小時保護抗爭者
游錫(方方土):若要總統下台 應回規法制解決
倒扁行動聯盟嘉市祝告城隍 險與挺扁者衝突
總統力挺謝長廷選北市長 感謝12年前承讓
不支持倒扁 龍應台:重要是健全台灣民主制度
林國慶：請施明德說明和陳由豪談了什麼
呂秀蓮：以群眾運動處理憲政問題 很不好
民盟嘉市倒扁祝告城隍 與挺扁者險暴衝突
徐旭東：SOGO案無不法 對混淆政商分際致歉
拓墣：台灣PC業整併 華碩技嘉合作固版圖
美債表現亮麗 台債下週行情盤整偏多
吃巧克力止經痛？醫師:止痛偏方九成錯誤
國家發明創作獎 工研院成績亮眼
馬英九：國民黨改革 快還要更快
倒扁凱道全天靜坐 中正一分局有條件核准
職棒潘威倫八局好投 統一6：0大勝誠泰
台聯：欣慰總統宣示剩下任期重台灣優先
呂秀蓮：盼施明德透過憲政程序處理問題
陳總統抵南投 訪仁愛育幼院及草屯玉皇宮
游錫（方方土）：現在倒扁行動是不對的
母親住院開刀 蘇揆無心欣賞相撲表演
日本國技相撲在台登場 朝青龍獲首日冠軍
苗栗三義木雕節開幕 呂副總統親臨觀賞
中國將公佈黨產總說明 投資不當表列其中
綠營盼施明德與總統見面 盼勿以媒體做判斷
職棒統一2：0勝誠泰 連三場完封對手
李逸洋：倒扁靜坐若出差錯 馬英九負責
對流雲系減弱 氣象局解除大雨特報
北市近年集遊活動 2004年人數354萬居第一
職棒興農前三局猛攻奠勝基 9：7力克兄弟
亞洲職籃大賽落幕 中華台北射日奪季軍
24小時靜坐 候友宜:首例一開恐衝擊警力佈署
國民黨團：黨產僅剩約七十億元
聯合報道歉 顧立雄：不滿意但可接受
聯合報道歉 普遍認為誠意不足
台灣各地多雲到晴 午後局部地區大雨
虧損機場擬委外經營 民航局請企業建言
台灣精品金質獎24日揭曉
泰國貿易投資觀光座談會本週登場
零體罰配套措施 曾燦燈擬提學生行為管教法
台北發明技術交易展 工研院將發表多項技術
少子促兒童市場兩極化 中高價商品倍數成長
宜蘭童玩節最後一天 雪山隧道又見車潮
公投討黨產第一階段連署 週三送中選會
房地產景氣北優於南 營建個股行情應不寂寞
飛上海看F1賽車選擇多 遠航九月起增班
綠委：深藍恐刺施明德 藍營：政治口水
青壯綠委：社會運動反扁 加深社會對立
台東外海規模5.6地震 最大震度2級
民進黨團：國民黨黨產是不義之財 應還人民
8 月下旬液晶監視器面板價格持續上揚
羅志明：人民關心馬英九賣黨產 非投資損益
轉帳未成退稅案改開憑單 應9月15日前提兌
23日公布黨產 國民黨團：對事不對人
台灣水果彩繪飛機模型抽獎 9月10日截止
公平會通過延展廠商合船採購黃豆許可 3年
全國高中數學競賽 台中一中林皆安個人金牌
經濟部 6家國營事業 1至7月虧損344億元
馬英九：國民黨將進一步退出企業經營
施明德靜坐 藍軍開會研判情勢與因應作為
全國高中數學競賽 中一中林皆安個人賽冠軍
台聯：李登輝將黨產制度化 國民黨應感謝
全國高中數學競賽 雄中獲銀牌獎
中經院：美國景氣轉緩 短期對台無明顯影響
利刃拒馬易傷人 議員擬提案要求警方不准用
拒馬利刃遭批 警政署:新拒馬用於反恐非遊行
李登輝辦公室：黨產提虧本不提賺錢 不公平
癌童看卡通聽故事 歡樂氣氛可舒緩病痛不適
留學貸款 教部提高額度及延長還款年限
違法投資致鉅額損失 北檢起訴亨達集團
大雪山國家森林遊樂區復園 門票半票優待
陳總統會晤苗栗人士 展現堅定意志誓守崗位
胡勝正:持續金控整併 立院開議前提檢討方案
美元貶加中國升息效應 新台幣匯率本週看升
民進黨將推黨產公投 國民黨：政治鬥爭
內建式攝影鏡頭應用延燒至NB 估3年成長10倍
倒扁靜坐將啟動 百名紀律服務員受訓
微軟中國員工今分批抵台 要求低調接待
產業外移紡織業跨足營建開發再造事業第二春
美國暫停升息機率增 債市展望趨樂觀
日本經濟出現通膨 外資建議加重日股投資
IOGEAR切換小精靈 多部電腦與設備即時互通
鄭深池自交銀退休 銀行公會明選新理事長
日本相撲在台獻技 朝青龍贏得總冠軍
藍營九月公布倒扁連署與問政說明會成績單
金管會：金融消費糾紛 5管道供民眾申訴
馬英九南下高雄輔選行程馬不停蹄
研發國產設備 盼2008平面顯示器產值630億
王金平：黨產有賺賠 批李登輝不公平
倒扁衝擊陳菊選情？ 陳菊：對市民有信心
警署新購刮刀鐵拒馬 要求北市警局二線使用
兩岸觀光 陸委會：循管道了解中國談判意見
宜蘭童玩節今天結束 八國兒童聯演丟丟銅
微軟亞太高級經理年會本週首度在台舉行
國民黨高市長黨內初選嫌隙 馬牽線泯恩仇
法人：台股年底行情可期 宜逢低佈局
國民黨高市長市議員清廉參選 馬英九背書
中華職棒鯨熊雙重賽首戰 3：3握手言和
馬英九:公佈黨產由社會公評不針對任何人
國務機要費案 本週進入偵辦關鍵
中華職棒兄弟1：6不敵興農 苦吞八連敗
中華職棒 黃俊中初試身手 熊九比一大勝鯨
Nike籃球首都爭霸戰 台北等隊晉級總決賽
施明德募捐違反政治獻金法
天文專家：星系碰撞 撞出研究黑暗物質的新希望
微軟：Vista作業系統不會再度延後上市
台指期若有拉回可視為買進好時機
台股短期震盪後有機會突破前波高峰
台灣東部南部雲系對流旺 有短暫雷陣雨
台股開盤下跌5.36點 為6715.72點
本週DOP現貨價每噸大漲175美元 再創新高價
美元疲軟 新台幣匯率小幅升值
政治面干擾 台股重挫逾百點
詐騙新手法雜誌廣告藏陷阱 警方提醒防騙
蘇揆：公務員應珍惜充電機會 用心回饋國家
投顧:中國升息有助資金流入亞洲
黃俊英捐百元倒扁 盼學校重視品德教育
賀德芬：倒扁運動第一波預計二十萬人上街頭
中國商銀更名兆豐商銀 藍委：去中國化
國防部否認追繳軍校退學生賠款不力
兩岸中秋節包機 上海最熱門
地下情報員簽領機要費？總統府：不回應個案
立委：獲庇護外勞應延長居留 官員：有困難
施明德倒扁 綠委：馬英九借刀殺人
毛巾業者陳情 籲經濟部立即實施進口救濟
與施明德別苗頭 洪平朗發起一元顧台灣
蔡哲雄接任銀行公會理事長
買童書報機要費？府：不實報導將採法律行動
台聯公布調查 民進黨勞工政策不及格
警署授權北市警使用利刃拒馬 藍營要求收回
推廣台灣 教部推動國際青年來台遊學計畫
928請辭副總統或退黨？呂秀蓮嚴正駁斥
參加遊行遭起訴 工運團體聲援楊偉中
中鋼寶鋼第4季鋼品盤價不同調 中鋼漲寶鋼降
雷射倍頻新顯微術 可望虛擬切片診斷癌症
疾管局:檢驗報告出爐 北部男子排除染禽流感
台股大跌 新台幣匯率午盤暫貶2.9分
米其林調漲輪胎價格 國內業者擬跟進
陳由豪贈施明德豪宅？賀德芬：隨王世堅去吧
國務機要費用於秘密外交？高檢署不願證實
綠委：馬英九任國民黨職業學生應面對歷史
出任國民黨職業學生？馬英九：拿出證據來
北市抽驗豆製品 二成六散裝豆干防腐劑過量
蘇王搶位子？王金平：想像力豐富
台北股市收盤下跌215.16點
曾志朗倒扁 李遠哲：表達對事情看法是好事
台北縣傳人染禽流感 疾管局證實虛驚一場
利空紛至台股重挫215點
9月台指期下跌238點 逆價差45.92點
台北股市開低走低 下跌215.16點
9月電子期下跌12.1點 金融期下跌25.2點
倒扁行動 馬英九：不憂心國民黨邊緣化
李俊毅：若有派系地下化就是民進黨公敵
馬英九：公佈黨產還原真相 不會歧視任何人
倒扁靜坐 警政署調500具舊拒馬支援北市
北大武山交通路況差 颱風季節請勿入山
台聯決議不介入暴力衝突的倒扁挺扁活動
朝青龍：下次帶家人來台旅遊
中華宏碁業餘高球夏季賽 女子組明開打
新台幣兌美元匯率貶2.3分 收32.690元
新台幣兌美元貶2.3分 收32.690元
最後一戰？郁慕明：北市不勝選 將解散新黨
台聯決定與民進黨合作連署公投討黨產
總統出訪 黃志芳：勿用內政角度看外交推展
國務費掩護情報人員？藍委：遮掩貪瀆
發燒喉嚨胸口腰部痛 提防病菌引發敗血症
程建人：不排除支持施明德百元倒扁活動
作文補救教學缺經費 高中校長:採融入教學
高縣警察局支援北市警局四十架鐵絲拒馬
陳雲林來台參加農業論壇 國民黨送件
檢察署首見 南檢海洛因替代療法9月1日上路
陳永正:時機恰當 促數百位中國微軟員工來台
農糧署三分署將同步標售進口稻米
吳乃仁告邱毅妨害名譽案 法院判邱毅無罪
氣象局發布東半部大雨特報
四十年外交生涯 程建人：外交官無說謊權利
市調機構聯景:9月資訊用面板價格續揚
財部：稅捐徵收期5年延至15年 研議未定案
倒扁行動 北市警方：勤務儘量不用新拒馬
賀德芬：倒扁運動上街日 由施明德決定
插旗兆豐金事件 中信金懲處名單函報金管會
醫療外交出擊 12國24資深護理人員來台培訓
台股重挫215點 新台幣由升轉貶2.3分收盤
內政部：施明德違反政治獻金法 監院應查處
政院23日討論總預算案 軍公教明年不調薪
藝文界號召二百人以上連署 籲陳水扁下台
台股單日大跌215點 市值縮水5229億元
台聯籲撤銷核准倒扁運動 警政署：合法集會
國防部：太平島工程絕無破壞生態
蘇嘉全：WTO新談判勢必更開放 需提早因應
吊大筒變身美白針 成為開業診所生財利器
非藥物稱療效 北市衛生局：最高罰2500萬元
毛巾反傾銷產業損害調查 正反雙方各陳己見
2006國際資訊奧林匹亞 台灣3銀1銅
民進黨勞工政策不及格？李應元：難以苟同
監察院：施明德是否違反政治獻金 待認定
北纜案新發展 儷山林決放棄素地開發
海外投資熱 第2季國際收支順差僅4.8億美元
經濟部：歡迎微軟中國員工依申請內容活動
李登輝：當年黨產部分用於金融危機紓困
美國貿易官員拜會陳瑞隆 就TIFA交換意見
君安投顧財務業務多項違規 證期局警告
金管會：8月18日止雙卡繳款率85% 繳款穩定
台博會可能捲土重來 經建會:考量2011年舉辦
經建會：各部會新十大建設執行進度須加強
北市國稅局局長張盛和接任賦稅署署長
高鐵公司：高鐵票價預計九月定案
總統：不會在任期中倒下 一定做到2008年520
實施毛巾進口救濟？經部：視反傾銷效益而定
交通部:高速公路鼎金以南拓寬段 九月底通車
經建會通過投入19億元興建台南仁德段道路
65歲劉金城挺陳總統 自高雄慢跑上台北聲援
台銀：同意歸綏街等土地住戶依原樣修繕房屋
經部:工業區租金優惠 歡迎地方政府優惠加碼
綠委：陳由豪贈豪宅 施明德未申報涉逃漏稅
財政部人事大搬風 張盛和接任賦稅署署長
施明德辦公室：房屋自購非受贈於陳由豪
倒扁活動後天展開 北市分三階段交通管制
農委會：農產品生產履歷2015年全面實施
陳雲林來台案 陸委會邀中國派員磋商
經濟部明天召開三輕更新溝通專案會議
高鐵第二階段履勘申請時程延後
國產局北區處一至七月預算執行率103.71%
為避開倒扁而出訪？府：沒有外交常識的說法
原能會:核三廠9月初核安演習模擬核燃料外洩
華亞科技徵300工程師 9月2日面試需網路預約
北市國稅局四大商圈查短漏開發票至8月30日
職棒誠泰和無名小站合作 介紹球員生活面
施明德否認受贈豪宅 籲謝長廷管好王世堅
非經濟因素影響 台股市值縮減5229億元
海外投資熱絡 國際收支證券投資多年淨流出
黃旺成日記授權委託中研院台史所出版研究
兩岸農業論壇申請登台 國台辦主管傾巢而出
政院官員：倒扁新聞變議題設定 未平衡處理
債市國際板將上路 未來擬有1萬美元小額交易
國務機要費案 檢方展開第二階段調查
國中生被罰交互蹲跳致病 校方判賠66萬元
要求媒體改革 大學生明赴電視台抗議
中央大學與夏威夷大學洽談合作泛星計畫
兩岸合作鹿林巡天計畫半年發現逾101顆小行星
王建民球迷赴TVBS前嗆聲
倒扁VS擁扁 謝長廷：各方當事人都應回答質疑 施明德也不例外
專家：人類正面臨水資源管理的危機
台指期空頭勢強 多方宜保守
台股跌破重要支撐 震盪幅度加大
低氣壓影響降雨機率高 台灣東半部大雨特報
台股開盤上漲18.80點 為6524.72點
日圓走弱 新台幣兌美元呈現貶值
高市反倒扁活動 千餘人響應北上護扁
台股跌深反彈 投資人宜注意外資動向
豪宅區效應 周邊房市水漲船高
藍委：台灣若是民主國家 用路障勿用拒馬
民盟出借場地挺施明德 批龍應台裝清高
加拿大魚肝油戴奧辛超量 衛署：下架待複驗
年底前改裝車身逾7000元部分需補繳貨物稅
行政院：內政部有權說明政治獻金法
營所稅暫繳申報 高雄市國稅局籲使用網路
施明德違法募款？藍委：內政部操縱法律解釋
製作人林一方：施明德褻瀆228先靈應道歉
科顧組：服務信箱遭冒用 內含後門程式勿開啟
質疑特支費入私帳 北市議員顏聖冠告馬英九
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