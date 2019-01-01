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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
李逸洋赴南市宣導廢鐵回收買賣登記制
農產品銷中困難 吳釗燮：願與經濟部協調
陳總統：聖文森由下而上憲改 可供台灣借鏡
考試院明討論黨職併公職年資計算改革案
行政院會通過警察勤務條例修正案
游芳來:假期若不長 端午包機不一定可行
導正風氣 內政部允修正公務人員受餽贈辦法
農委會：協助農會到中國註冊台灣水果標章
立院委員會解凍研考會預算
三中買賣生變？馬英九：都解決了
2006桐花祭登場
民進黨取消行政公職募款責任額制度
期貨商：台指期拉高結算機會大 逢高可調節
北部東北部短暫陣雨 天氣稍涼
分析師：台股短線有拉回可能 逢低承接為宜
銀行搶攻房貸 房仲業：郵局升息無礙房市買氣
台股開盤上漲22.60點 為7061.38點
蘭嶼核廢場續約3年 環團拍片諷刺黑箱作業
定期與王金平溝通 馬英九：只能這樣
女學生昏睡不起 胰島素瘤作祟
台股高檔震盪 盤中電子金融雙主流
黃營杉:電價不調 台電虧損全民負擔 不公平
賴士葆：將提案修法承認中國高等學校學歷
央行引導利率走高 十年公債利率突破2%
成大畢業生企業首選 台大生領袖國際化最高
退休改革18%變12%？銓敘部：未定案
精品店賣槍 刑事局嘉義破獲地下兵工廠
台開與板橋明翠里簽定都市更新合作意向書
勾結人蛇縱放越勞？警政署:初查無航警涉案
產業用紡織品檢測驗證成果展示25日登場
荷商飛利浦違反公平法 公平會罰六百萬元
迎接端午 統一超將推出名廚料理名菜入粽
民進黨團：盼朝野支持公務員退休制度改革
兩岸人才交流困難 陸委會:中國設限
國共經貿論壇企業出席踴躍 黃營杉:沈痛
檢察總長案 民進黨團盼總統重提謝文定
布胡會 張榮恭：台海議題中國大陸列重點
考量國共論壇共識 民進黨團：府院沒不同調
超商販售預付卡？橘營：應開罰遠傳電信
布胡會 外交部：盼勿影響台灣利益
國民黨團：盼總統速提檢察總長人選
布胡會 外交部肯定美國對台海和平的承諾
賴怡忠：布胡公然不同調 會談氣氛應不佳
期貨商：台指期沿5日線上攻態勢未變
法人：台股可逢低佈局具題材獲利佳電子股
羅文嘉哈佛歲月冷靜思考未來方向
中經院上修今年經濟成長率至4.17%
PRC成ROC？綠委籲台灣中國各自正名
財部：持禮券購物金額為零的發票不能兌獎
台股盤中突破7135點 創 5年半來新高
一碗陽春麵罹癌媽媽吳慧萍凌晨病逝
嚴選台灣紀錄片大賞 老中青作品隨選隨看
「黑社會以和為貴」獲坎城青睞 杜琪峰連莊
呂崇民將控邱毅涉嫌誹謗 並公開說明
蘇貞昌：是否承認中國學歷須考量整體面向
自行車協會兩項比賽開始報名
全民守時運動 北市獎勵100名市民準時宴客
一碗陽春麵罹癌媽媽吳慧萍過世 陳總統哀悼
陳總統：樂見二次扁馬會
國共論壇 民進黨團：府院沒有不同調
陳總統：國家永續發展 堅持稅制改革合理化
為台灣永續發展 陳總統：樂見扁馬二次會
水產品產銷履歷 手機上網皆可查詢
杜正勝扮志工爺爺說故事 勉勵兒童多閱讀
台北股市收盤下跌9.69點
南台灣紡織研發聯盟成立 產官學界結盟合作
石原慎太郎：葉菊蘭應代表台灣女性選總統
李俊毅：謝長廷不會新組政黨
縣市長治安會報
蔡煌瑯：游錫堃沒意願參選台北市長
游錫堃中市登山 貼近基層傾聽心聲
台股開低走高 盤中傳產領軍站回7100點
日圓大漲 新台幣兌美元盤中大升逾2角
國際機場管制疏漏 警政署檢討改進
女模性侵疑雲 消防署：黃姓辦事員請辭
聲援千萬人退出中共遊行
吳釗燮出任駐美代表？ 陸委會：空穴來風
林郁方：不同意也未參與三項軍購私下協議
顛覆有理 新版「小紅帽」今夏笑翻全台
戴珍珠耳環的少女躍登大銀幕 巧遇達文西
布袋嘉應廟辦衝水路迎客王慶典
戀戀風塵 照片見證基隆歷史建築
幼教界學界:幼教券政策成效不佳 應檢討
蘇起：政府有意換李大維 為2008大選練兵
立委質疑機場安檢亮紅燈 顏萬進：加強檢討
立委籲蘇連會 落實國共經貿論壇共識
馬祖畫派巡迴展 25日起基隆文化中心展出
顛覆有理 新版「小紅帽」今夏笑翻全台
台股開低走高 盤中傳產領軍站回7100點
戀戀風塵 照片見證基隆歷史建築
吳釗燮出任駐美代表？ 陸委會：空穴來風
女模性侵疑雲 消防署：黃姓辦事員請辭
日圓大漲 新台幣兌美元盤中大升逾2角
蘇起：政府有意換李大維 為2008大選練兵
防制黑心商品 標準局明起舉辦系列宣導
林郁方：不同意也未參與三項軍購私下協議
幼教界學界:幼教券政策成效不佳 應檢討
海巡署金門查緝隊 跨海偵破走私毒品案
立委籲蘇連會 落實國共經貿論壇共識
同額競選村里不辦投開票？中選會:仍應辦理
台中市公車脫班嚴重 胡志強要求改善
陳博志：新台幣短期波動對出口影響不大
扁出訪過境 藍委：請向美宣示一邊一國
全中運第三天 袁平游泳破大會紀錄
民進黨團：中國多方圍堵台灣 意圖癱瘓政府
日圓走強 新台幣匯率午盤量增大升1.81角
扁蘇出訪過境美國 外交部洽商中
總統出訪過境美國 民進黨團：馬英九勿唱衰
李全教助手座車遭BB彈攻擊 警方調查
管局：B 肝疫苗保護力無虞 不須全面補種
肺結核通報略過北市 疾管局:榮總通報有瑕疵
警方偵破首件以金門為中繼站電話詐騙案
李登輝肺結核未報北市 馬英九:台北榮總違規
油價漲新台幣狂升 電電公會：對出口非常不利
外資預估年底台幣匯率升值至30元水準
立委反駁陸委會斷炊說 官員：尊重立院決議
總統：國共共識是糖衣毒藥 蘇修效應非事實
按指紋規定 法務部建議適用中國觀光客漁工
電子股匯損疑慮 台股尾盤壓回
環盟為車諾堡核災二十週年默哀
女童吊死意外 兒盟:兒童高處取物需長輩協助
蘇貞昌宣布 五月一日起擴大小三通
外交部:台日未獲共識 第16次漁業會談延宕
黃營杉：電價確定調漲 5月中旬公告
台經院下修今年經濟成長率至3.91%
電子成交比重回升 台股早盤高檔震盪
高市刑大破獲討債及改造槍枝集團
母親節檔期 購物中心強化促銷
黃志芳：華航闢新航點 有助多國邦誼
產婦喝生化湯 須視體質病情
老布縱橫影壇 終極人質再與男童結緣
文化大傳「拾圓」畢展 有限資源展無限創意
日月潭二十九日起開辦四梯次賞螢生態之旅
氣象局發佈大雨特報
鋒面影響 中部以北降雨到週六
綠委：給發展遲緩兒機會 盼解凍早療預算
黃營杉:有信心解決砂石缺口 再求穩定價格
遭控妨害名譽案 周玉蔻向顏清標致歉撲空
李雙全父親前往枋寮醫院拿陳氏紅琛病歷
2006世界智慧財產權日台灣向世界嗆聲不仿冒
陳總統出訪過境地點 張小月：規劃中
民調：七成七民眾贊成台美中談台海和平
廢棄工廠成棄置廢棄物天堂 環保署全面清查
澎湖大停電 台電：預計中午全部復電
華語文教學系所學生赴國外實習 可獲補助
郵局快捷限時郵件 勞動節照常投遞
陳總統四面向觀察布胡會 感謝美方立場堅定
傳接駐美代表 吳釗燮：一點意願都沒有
綠營基層籲天王當刺客參選 提振民進黨士氣
葉俊榮請辭研考會主委 掛念政院組織法修法
民進黨政策論壇 明邀吳釗燮談兩岸經貿
張小月：沒聽說要撤換李大維
汐止殺警奪槍案 二審改判王姓兄弟均死刑
捐贈未上市櫃股票需待受贈單位出售才能申報
總統接見法國參議院友台小組訪問團
金融資產引領 台股指數再創波段新高
飼養流浪狗 婦女染頭癬掉髮
因測試可找出遺傳性運動感覺神經病變
蘇揆與工商團體領袖早餐會
初選不公？ 葉金川：濫用行政資源應譴責
立委串連修憲 游錫(方方土)：憲改不能回頭
國共論壇醫無是處？ 葉金川：媒體錯誤解讀
無盟黨團：立委減半 國會將鬧成一團
李復興宣布退出國民黨高雄市長初選
串聯修憲？國民黨立院黨鞭蔡錦隆否認
夜間腹瀉3個月 糖尿病引發自律神經病變作祟
旅遊團漳州車禍 金門紅十字會小三通接傷患
總統主導國會席次修憲？民進黨團：無稽之談
青輔會台灣青年參與國際行動徵選活動 開跑
表演藝術精華再現 五表演團體台中輪番上演
教科書再降價？業者:無法生存
杜正勝：國中基測走樣 教育部正思考解決
跨黨派串連修憲 台聯立委提名策略可能生變
胡勝正：核四將繼續興建
民間辦國小基測 杜正勝:督導台南大學不參與
呂秀蓮：能源危機衝擊主張非核的民進黨
電價調整 行政院：不要一次變動太大
民調：北市二成六國小高年級生曾想自殺
民進黨將檢討反核？國民黨團肯定呂修路線
廣納建言 台中市明辦治安論壇
橘營:台電調漲電價沒道理 反對到底
橘營:台電調漲電價沒道理 反對到底
立委質疑高鐵安全 籲莫政治化通車
反核可能落伍說法 馬英九:可討論的公共議題
基隆市查緝私劣菸酒連續三年獲評優等
美元走跌 新台幣兌美元午盤暫升8分
二技學測29日海大登場 基隆區報考人數銳減
慈濟和康軒文教合推童書「地球的孩子」
與工商團體早餐會 蘇揆宣示看重產業決心
黃營杉：電價非漲不可 盼基本民生用電不漲
郭瑤琪訪阿聯 考察觀光設施
美元買盤強盛 新台幣升幅縮減成交量放大
國防部將辦暑期戰鬥營 山訓兩棲特訓全都來
五峰鄉小二女童救人遭溺斃 清晨尋獲屍體
親民黨：無所謂修憲版本或連王宋同陣線
陳總統勉勝利之家院生 創造生命意義與價值
確保記者拒絕證言權 國民黨團將提案修法
徐國勇力挺謝長廷 任綠軍北高選舉總幹事
橘營：開發南科政策錯誤 比貪污還可怕
蘇進強：李登輝身體已康復 感謝各界關心
吳釗燮：放行兩項目赴中投資 政府沒不同調
電價每度調漲0.2元？ 台電：調幅尚未確定
勞委會雇主僱用身障補助加碼 每案最高九萬
內政部：身分證舊換新 民眾勿信不實通知
中國升息抑制經濟過熱 水泥業：未來價格看漲
工傷團體陳情 籲為職災受害人立碑
竹縣桐花祭 音樂會客家大戲週末假日登場
華磐管理員妨害自由案開庭 泰勞證人已離境
許舒博：若不許討論修憲 不排除走自己的路
向勞動者致敬 台聯發表勞動者萬歲電視廣告
未接送機引關注 馬英九近日內拜會連戰
橘營：首長若接受華航招待不適任 應下台
施顏祥：力爭或確保世界第一 開放重要思維
遠傳違法賣預付卡 橘營質疑NCC不敢辦
高市一女子疑輕生跳樓身亡
李逸洋：增補警力 全力支持台中市拚治安
學童悶死案被告翁秋華夫妻 疑躲花蓮開麵店
買氣沖淡美元走貶氣氛 新台幣午盤暫升2.8分
高市狗公園難產 將增設二十九處狗狗沙坑
總統府：吳淑珍出清基金股票 獲利捐贈弱勢
六甲村公司廣告不實 公平會處26萬元罰鍰
高市十二號碼頭工程 環團抗議未保留廢倉庫
林華德是否涉太百案 北檢：查證中
華電信飆速追風抽獎 雲林送出四部機車
中國毒奶粉在台販售？衛生署：加強檢驗
總統批示三一九真調會條例 部分違憲應釋憲
319條例總統批示有違憲爭議 橘營：心虛
319條例總統批示有違憲爭議 藍營：不當
319條例總統批示有違憲爭議 綠營：提釋憲
319條例總統指違憲 台聯：支持釋憲
政院：專業任用穩定經營 李金龍接台肥董座
謝長廷明晚返國 週日可望和陳總統會面
行政院：研考會主委由副主委施能傑暫代
五月四日李安與蘇揆同台 談台灣電影
飛車搶奪性侵少女網友 高市兩嫌落網
高捷泰勞暴動案開庭 華磐員工作證說詞不一
溫馨五月 心路母親節e卡轉寄活動開跑
年代網際掏空案 一財務主管遭羈押
李文成被指涉司法黃牛案 高院：李未曾關說
華磐公司求償一元 堅不退讓
史坦巴克斯咖啡商標異議行政訴訟 法院駁回
消基會：國際電話卡標示應加強 建退費機制
太百案 北檢傳4銀行團證人 林華德是全案關鍵
花蓮上午發生芮氏規模3.5地震
台灣各地今仍降雨明稍緩和 下週進入梅雨季
國內親子遊要省錢 善用環島票和學生機票
新聞大舞台五月號封面故事介紹中國宗教現況
身心障學生12年就學安置今辦智障類能力評估
台博館長毛象命名活動 明頒獎
開拓動漫祭登場 日本聲優草尾毅明現身
雲科大學生影片 入圍捷克與喬治亞學生影展
馬英九:修憲不是黨團決定 還需人民複決
73P/SW3彗星 五月中下旬來訪
嘉義縣5月1日起 回收廢食用油及廢塑膠袋
彎Touch演唱會 晚上旺福圖騰等樂團高歌
走出憂鬱迎向陽光 人型粉臘筆淡水趴趴走
2006年台灣精品選拔開始報名
台中寶成營運總部與裕元花園酒店開幕
外幣變額保單 滿足保險和資產配置需求
金價再創25年新高 投資留意回檔風險
台灣仍列特別301名單 經部：遺憾 將再努力
核四議題激辯 凸顯台灣能源政策需再思量
油價飆 台灣亟需提升能源經濟效益
邁向節能國家 專家籲油電價反映市場機制
花蓮平林養生園區BOT案 收件時間延至八月
台灣聚酯加工絲業者不滿南韓課徵反傾銷稅
蘇揆：尊重電價調漲機制 不會行政干預
文林郵局搶案偵破 憂鬱症嫌犯主動投案
花蓮三重型車連環撞 一人輕傷
北市博愛發展中心邁入21週年 籌建第一家園
消基會籲美國牛肉有風險 立即全面禁止進口
告人瑞老父 高育民:家門不幸 為護先母名節
勞動節前夕 日日春辦遊行 性工作者求生吶喊
南韓法院宣判個人信息被洩露案遊戲玩家勝訴
網購詐騙 立委籲政府保障消費者權益
戲言當真？ 邱毅：可以理解梁柏薰立場
蘇揆：電價調漲 盼多考量民生用電
黃志芳返台 澄清出訪機票是外交部負擔
月租30萬辦公室一人使用 藍委質疑預算浮濫
黃志芳：家屬機票自購 外界有誤解
國合會台灣經建研習班 37國學員共襄盛舉
陳總統：台糖事業部民營化一定要推動
橘委：星國營企業疑涉高捷案 1.5億資金可疑
謝長廷今晚返台 牽動綠營北高市長佈局
陳總統:口水有時盡 汗水不會白流
國民黨紀念五四運動 將展出毛澤東手札
橘委：部會說謊比首長接受華航招待還可惡
北台灣房市 第一季銷售率連續兩年下滑
工研院主辦首屆U19創意競賽 即起報名
台灣藝術家創作與國際品牌結合展示
台電成立一甲子 蘇揆：台電史是台灣發展史
丹楓國際違反多層次傳銷法 公平會罰29萬元
高縣召開改善治安強化作為治安會報
加油送愛心
林成蔚內定外交部政次？ 張小月不清楚
馬連會面為修憲爭議求解套？ 馬英九否認
獲選時代雜誌最具影響力人物 李安欣然接受
綜所稅申報首日 民眾大排長龍查所得資料
民代勞工連署促勞委會南遷高市
年報季報明截止申報 上市公司僅 7成5完成
梅雨季開始 週三前中部以北天氣不穩定
金門馬祖清晨有濃霧
國樂演奏家陳中申王世榮六日首演賴德和樂曲
業者：營建股狂飆 房地產投資保值客湧現
總統過境美國遭刁難？ 張小月：磋商中
扁嫂介入台肥人事案？總統府：外界以訛傳訛
黃志芳攜幼子出訪 張小月：並無不妥
王金平：修憲案不容曲解 也不延宕拚經濟
利用不動產合法節稅 業者有撇步
民進黨高雄市長初選登記 陳菊拔頭籌
慶祝母親節 郵局五月提供國內快捷郵資優惠
報稅首日 高雄市國稅局籲早報稅早安心
經濟部推動U-Care計畫 提升銀髮族照護品質
「陽台前的夏天」姊妹合侍一男好笑又辛酸
詹春柏：此時推動修憲不適當
台電施工挖損管線 板橋土城約四萬戶停水
北市府狗仔隊 專抓遛狗不清理狗便的民眾
綜所稅開徵 刷卡繳稅先比較手續費高低
尤清：修憲非罪惡 重點是該不該修
王金平拜會宋楚瑜 宋：對上次修憲有顧慮
總統出訪記者會 延至明天召開
高高屏就業博覽會民眾爭取千餘就業機會
扁謝會後 謝長廷今見游錫（方方土）
中國拉攏南太友邦 外交部：台灣應審慎因應
中市老人日間照顧成果豐碩 五星飯店贈蛋糕
勞工團體到行政院陳情 列扁政府十大惡政
張顯耀拜會連戰 轉達宋楚瑜國親團結觀點
李逸洋：兒少緊急生活扶助津貼 盼本月實施
LCD TV帶動 電源供應器變壓器廠業績翻揚
網路假賣油票真詐財 刑事局逮捕騙徒法辦
胡志強呼籲市民利用週六上午申辦身分證
台商回流動近視手術 台灣眼科可技術登陸
游謝會討論北市長選舉 謝長廷以大局為考量
復華金經營權爭議 金管會：尊重小股東權益
甩贅肉 健走教室明天中正紀念堂齊步走
台南縣府今起實施員工自掃廁所
台指期中長線偏多 留意量價變化
台股震盪加劇 逢低擇優買進
台股開盤上漲3.16點 為7174.93點
凌晨強風大雨 氣象局清晨觀測到颮線
信義投顧違反規定予警告處分
今天中部以北東北部有局部性大雨或豪雨機會
勞動節 寶利得勞工陳情爭飯碗
飯店端午粽飄香 頂級限量手法大搞噱頭
親民黨：若修憲須優先考量閣揆同意權問題
嘉義市政府南棟大樓直升機停降測試成功
陳學聖發動連署 反對立委修憲自肥
李金龍：台肥人事紛爭結束 將發揮專業經營
考選部明辦研討會 討論駐外人員考試
嘉義縣警察局長交接
醫院器官移植手術可先自審 爭取時效救病人
豪雨特報 嘉義以北東北部有局部豪雨或大雨
葉菊蘭：有緣有幸任職高市 暫無參選計畫
大型百貨摩拳擦掌搶食母親節商機
攜子出訪風波 外交部:外長已深自檢討
詹春柏約見立委 修憲案引發立委不同看法
楊秋興宣示掃蕩賭博電玩決心
總統出訪過境美國不入境？ 藍營：不無遺憾
漢翔形同退役將領董事長職訓所 工會抗議
台灣政府體制 馬英九：贊成雙首長制
中索建交？ 外交部：台索情勢穩定
葉菊蘭：調酒賽可讓青年找到創新和活力
李金龍盼台肥回歸專業 兼顧員工股東農民權益
林成蔚轉任外交部政次？ 外交部：純屬臆測
士林輕軌遭中央退回 信義輕軌北市原則同意
乳癌病友防淋巴水腫 康泰基金會開班教復健
民進黨團：爆料文化傷害第一夫人 形同凌遲
外資匯入 新台幣兌美元午盤收升1.23角
國民黨團：第一家庭縱容三師與財團糾葛不清
楊秋興：高屏溪上游河床以公共造產方式疏濬
綠營：319條例違憲 聲請釋憲與緊急處分
五月馨香 法鼓山將每週舉辦朝山浴佛禮觀音
柯建銘：若台肥有弊案可查 但盼勿過度延伸
中市警方破高價珠寶竊案 主嫌是被害人鄰居
連江縣衛生局組校園小尖兵防範登革熱
法院駁回康橋中小學疑似不當體罰訴訟案
立院決議支持政府推動台灣為WHA觀察員
馬英九：現在修憲時機不對
台南市治水經費爭議 市府立委互槓
黃清晏：盼台肥董總紛爭早日落幕
立院三讀 應稅與郵包零星物品稅率降為5%
金鼎證股權爭奪戰預定下午2時揭曉
北富銀：公益彩券累積盈餘達1027億元
台鐵怪客案 雄檢：不排除傳喚李家人
證交所：上市公司尚有124家未上傳首季財報
中市公墓露天燒棺材板 議員與住戶要求改善
調查：逾七成企業CEO認為兩岸情勢不利經營
陳總統出訪行程 陳唐山可望下午在府說明
總統指違憲 王金平：重啟真調會程序照走
王轉述 宋楚瑜選定北市長但怨藍軍不讓
泛紫聯盟要求立院儘速通過納稅者權利保障法
檢察總長 黨政人士：扁仍屬意勸進謝文定
泛藍聯手擋監委同意權案 台聯質疑行憲誠意
馬王會前 王金平：個人意志不應凌駕政黨全民
總統：以愛鄰如己原則建構美滿婚姻家庭
總統：推動勞動三法修法 勞動三權入憲
參選台北市長？ 謝長廷仍未鬆口
傳吳淑珍身體微恙 邱毅：清心寡慾遠小人
黃志芳：總統出訪 不排除延後出發
藍委籲明確規範改裝車標準 警署：研議中
范振宗返台 告訴接機鄉親一定討回公道
基層走透透 宋楚瑜展開北市跨區座談
質疑馬有定見 王金平：黨團擬決議反修憲
婦團：立委修法墮胎前強制諮商 視女性弱智
教師團體藍委批教改朝令夕改 無所適從
游錫(方方土)關心吳淑珍身體狀況
清流案暗潮洶湧 法國總理表示不會辭職
黃志芳為攜子出訪阿聯向國人致歉
民進黨：林文郎遞補立委 簽專職切結書
馬英九邀立委談修憲 王金平：很難暢所欲言
馬英九邀立委談修憲 許舒博質疑黨有既定政策
林文郎遞補民進黨不分區立委
民進黨20日憲改辯論會 擬邀朝野參加
立委：婦女有足夠智慧 盼支持墮胎思考期
蘇貞昌：台灣不鎖國 也不能將資源鎖在中國
台肥人事爭議 柯建銘：無涉總統府高層運作
復華金爭議 綠營：國民黨應出清捐持股
可愛kitty航空餐點
分析師：類股輪動迅速 台股中長線偏多
券商：電子籌碼鬆動 酌量轉進金融傳產
台股開盤上漲42.44點 為7242.04點
台灣中南部和東部今陣雨 全台明晴朗炎熱
重大工程看法與蘇揆不同 陳光雄自稱會下台
卡債族行政院陳情
國際化 高市要引進十國際青年協助推動市政
孔廟入祀 馬英九：講究有教無類定位思考
綠營：吳淑珍堅強樂觀 但外界攻訐影響精神
重林志豪請辭台肥監察人 蘇嘉全:尊重當事人意願
卡債自救會促行政院推動立法 給予債務折扣
葉金川籲黨界定賄選 市黨部：會討論
游錫（方方土）：若有徵召機會 謝長廷可能參選
股市禿鷹案開庭 傳喚龔照勝出庭作證
營建署：淡海新市鎮委託標售 高力國際出線
費時一年半 梵谷水晶鑲嵌畫登場
飲料含苯疑慮重創銷售 韓商要求衛署澄清
復興商工畢展 12日起展現創意結合未來產業
長榮樂團首席郭維斌獲贈名琴
期貨商：高檔換手 偏多操作
法人：台股多頭氣勢強 慎選個股擇優介入
台股開盤上漲38.45點 為7280.82點
陳總統啟程出訪巴拉圭哥斯大黎加 鞏固邦誼
全台午後有陣雨 高溫逾三十度
法輪功學員嘉縣靜坐 譴責中共迫害法輪功
美國爆發腮腺炎疫情 赴美民眾應提高警覺
韓星李準基來台 強調自己很man
漢光電腦兵推 美方顧問：非常卓越
五月上旬觀星 木星流星慧星齊現身
陳總統出訪過境點生變 馬英九：遺憾
職災預防與安全文化研討會今天登場
電子金融雙漲 台股盤中迭創波段新高
國防部：漢光電腦兵推顯示聯戰進步大
總統出訪友邦 重申願和平對等與中國接觸
馬英九：祝福總統有一趟順利的旅行
中檢署首辦高中法庭劇賽 參賽學生有模有樣
54運動 馬英九：紀念先賢在民主運動的精神
參選北市長？ 沈富雄：游錫(方方土)未勸退
美汽車售後服務零件展參展團 5月底截止報名
立院司委會同意司法院可動支原被凍結兩預算
宏泰將在信義計劃區推千坪豪宅建案
外交部：目前不便證實總統出訪專機過境地點
廚餘油煙排放影響生活 高市議員要求改善
總統不過境美國 藍營：為一人尊榮犧牲全民
民進黨團籲支持總統拼外交 勿幸災樂禍
力行補習班違反公平法 公平會罰43萬元
母親節盡孝心？商家小心遭變造劃撥單誆騙
毒品泛濫 高市議員批員警緝毒不力
2006台灣西瓜節週六於台南市政府舉辦
原油創新高帶動 石化原料價格持續走高
索國新任總理出爐 外交部：台索邦誼穩固
提憲改 民間團體主張國會兩院內閣制
朱凱生：目前沒看到與阿聯有正式軍事交易
氣喘兒不宜吃冰 運動後灌冰水最易氣喘發作
李安：振興國片希望在下一代
財部提案修法 料理米酒降價七點八元
被指離婚是為脫產 邱毅下午狀告蔡啟芳
輪船公司短漏銷售額 補稅加罰款700萬元
范光群：將提升任職智慧財產法院法官專業性
工研院下週舉辦2006軟性電子技術研討會
不修憲引爭議 馬英九：該改革的還是要改革
金管會：未評論台肥案
基隆市民政局呼籲民眾慎防詐騙身分證資料
淘汰不適任老師 立委家長團體籲修法
周國端今接任宏泰人壽董事長
日圓回跌 新台幣兌美元午盤貶值7.4分
工研院榮獲NBIA頒發年度最佳育成中心榮銜
減少免洗筷 南市府推動公務員自備環保筷
橘營：總統出訪別像頑童執意爭鬧
學生語文能力差 立委要求調整授課時數
立委：近三億稅該退未退 財部：將公告召領
郭瑤琪：高鐵擬採分階段履勘
民航特考五月十六日起受理報名
台中5歲男童墜樓身亡 父母疏於照顧痛心自責
地理資訊展 馬英九：全民共享資訊建設成果
台北股市收盤上漲102.67點
資金簇擁內需股 台股再創波段新高
馬英九：不修憲 朝野協商行使閣揆同意權
「志永」最後一堂課 康永志玲感傷相擁而泣
新店新烏路坍方 縣府呼籲假日改走替代道路
國是論壇 藍批總統「謎航」出訪綠認全民受辱
資金充沛 台股續強
蘇揆：總統讓台灣站起來走出去 全民應支持
洲盃五人制足賽21日開踢 中華隊陷苦戰
嘉義縣中埔鄉哇莎米工廠爆炸 二人受傷
南迴鐵路出軌案 專案小組封鎖李泰安家蒐證
藍委：扁出訪邊飛邊看 卸責媒體美方不配合
分析師：多方進場積極 大盤持續輪漲
總統：出訪過境過程辛苦 是為捍衛國家尊嚴
券商：未見巨量長黑前 台股多頭仍有可為
台股開盤上漲64.61點 為7409.65點
台灣西半部午後雷陣雨 氣溫偏高
嘉義市老翁遭潑強鹼生命垂危 妻子跳樓身亡
創造台灣茶品牌價值 首屆名茶大賽開跑
陳夙雰伊正 細訴愛與希望的「貞愛人生」
總統過境安排生變 外交部：不影響台美關係
大陸學歷採認案敗訴 杜正勝：研究是否上訴
橘營：總統外交迷航 越「錯」越勇
總統過境不順 台聯指泛藍配合中國「劫機」
總統專機過境阿姆斯特丹 外交部：實務需要
謝長廷：沈富雄如登記參選 會支持也會助選
是否登記參選北市長 沈富雄：還在掙扎
中國駐聯合國代表抹黑終統 外交部嚴正駁斥
呂秀蓮：外交困難來自中國 盼國人感同身受
警方查獲鴿園涉嫌走私大麻活體種子
中縣：鄉鎮市民代選舉投票當日不核發身分證
陸軍使用爐石鋪路程序未備？國防部：將檢討
嘉義縣中埔鄉哇莎米工廠爆炸 二人嚴重灼傷
選市長？葉菊蘭：黨內有人願承擔會支持
淡水紅毛城七日舉辦體驗磚雕活動
謝長廷：總統外交困難是全民的事 不應嘲笑
台聯：馬英九說要行憲 卻不行使監委同意權
立院通過 成立美國牛肉進口決策調閱委員會
台股大漲 新台幣兌美元午盤升值4.6分
勞保局中區管理中心成立 提供在地專業服務
員工平均年資30年 台肥憂退休潮影響業務
中縣學生視力正常率 隨年級增加而減少
胡志強：外交當局要理智思考修復台美關係
國立台灣交響樂團九日嘉義大學民雄校區公演
行政院：台灣經濟永續成長會六月十八日登場
鐵路怪客案案情升溫 蒐證人員封鎖李泰安家
中藥商弊案傳有立委收賄喝花酒 高檢署否認
台東農工將改制專科 杜正勝主持籌備處揭牌
捷運光氣外洩案 涉不實廠商遭法院收押
豐原市飆車族砍人案 警方偵破逮七嫌
杜鵑花后網路票選 台灣杜鵑奪冠
基隆中正公園大佛禪寺起火 無人傷亡
立院修法 選定合意審判法官制再延兩年
立院通過 加重走私動物犯罰鍰與罰則
南市96個里 四月登革熱布氏指數達一級以上
原住民控太管處 天祥BOT開發案圖利財團
糧食管理法修正 政府應儲備安全存量稻米
長期肌肉關節疼痛不能輕忽 小心恐是癌症
偵查中為智障被告指定辯護人 立院三讀通過
台北股市收盤上漲25.40點
立院三讀 護理教師待遇福利準用教師法規
提供P2P傳輸歌曲業者違法？立院交朝野協商
泛紫聯盟催生 綠委擬提案助卡奴更生
傳銷入侵校園 消保官:以學生做直銷行為不當
台北股市開高震盪收紅 上漲25.40點
傳產金融股領漲 台股再創波段新高
5 月台指期上漲46點 正價差50.56點
金管會放寬境外基金銷售機構資格條件
買到七年「新胎」 消保官教民眾看編號
陳總統會晤巴國總統杜華德
橘綠立委海外同步拚外交
乳癌媽媽給學生上課 男女生看待乳房更健康
厭倦好萊塢商業片 吳宇森想拍藝文感情戲
藍約翰奇異果樂團將赴雅加達公演
中華藏友會「馬背上的醫師」紀錄片首映
中央日報今起停刊 將轉型電子報
SBL 裕隆一分險勝台啤 完成三連霸壯舉
馬英九晚間祕密行程 由星外交部長設宴款待
巴拿馬國合之友會參觀台灣技術團農作栽培
馬英九：台灣與美日友好 和與中國友好不衝突
期貨商：盤堅上攻 波動加大
投顧：台股買盤強勁 續漲機會大
台股開盤上漲67.97點 為7438.41點
全台炎熱 山區午後易有大雨 金馬有霧
日圓大升 新台幣匯率勁升逾2角破31.5元關卡
總統：美國在中國壓力下處理過境 令人遺憾
馬英九：國民黨重新執政 提升台灣競爭力
戴珍珠耳環的少女 呈現畫家維梅爾一生
MLB 洋基橫掃游騎兵 王建民拿下第二勝
新台幣大升 工總:產業出口競爭面臨壓力
龔照勝：放寬投資中國上限 權責屬經濟部
美續支持台參與WHO？高英茂：立場沒變
呂東英:大股東投資中國資訊強制揭露
台南企銀更名京城商銀 將跨出雲嘉南
考選部：今年中醫師特考申論測驗題各半
Dell宣布2007年度在台採購金額逾120億美元
晚安祝你好運推手 老爸讓克隆尼又愛又糗
失聯順正漁號現身巴紐海域 政府盡力救援
黨產爭議 立院內政委員會藍綠立委爆口角
軍購生變？國防部：一如往昔
過境受阻否決軍購案？ 高英茂：媒體猜測
呂東英：三類企業投資中國40%上限研議取消
惡意囤積砂石 公平會11日裁處 最高罰2500萬元
消基會：服特殊藥物不宜擦美白品照射紫外線
馬英九：兩岸關係星從未傳話 站在中間立場
婦團聲援吳淑珍 呼籲以康乃馨取代言語暴力
美在台協會月中在台中市提供美僑領事服務
台東一名受刑人重度肺結核死亡
傳與王清峰搭檔選總統 馬英九：沒這樣想法
爭奪女兒 阮女聲請台中地院暫停執行
打通騎樓 高市議員質疑法令紊亂
橘營：二代健保不合理把中低收入者當提款機
總統撤軍購反制美？王金平：不要當一回事
陳總統與中美洲元首雙邊會談 推動簽署FTA
台中市私立幼稚園合格教師不到六成要求改進
消基會:美白乳液檢測皆符合規定
戴爾電腦全力發展消費和企業端低中高階產品
快樂的傻子─沈順從發明兩截筷贈慈濟行善
楚瑜：當年銜命勸阻 鄧麗君無緣登陸
蘇揆：台灣入WHO 盼今年有好消息
家扶六名志工媽媽 服務當作母親節禮物
重症海洋性貧血症 重獲新生感恩謝母親
母親十三年淚 換得兒子戒毒成功
另類麥克風 榮總護理師將聽診器變助聽器
五大洲公視總裁 籲請尊重多元文化
NIKE舉辦籃球訓練營 亞青好手一網打盡
全民計程車抗議張榮發言論 長榮深表遺憾
全香港旅局：中國旅客觀光香江 實力不容小覷
金門查獲1200公斤台灣咖啡粉 打算走私大陸
陳總統出席哥斯大黎加總統阿里亞斯就職典禮
陳總統出席哥國總統就職典禮
檢調偵辦劉冠軍案 約談兩人到案
分析師：外資未縮手 後市輪動上攻
台股量穩價增 有利漲勢延續
台股開盤下跌4.04點 為7470.01點
全台白天高溫 週六鋒面到北部東半部轉陣雨
檢調偵辦劉冠軍案 約談兩人到案
小三通抽檢中國藥品 都含壯陽藥鎮靜劑偽藥
人工電子耳大手術小傷口 聽障兒好福音
半數媽媽覺憂鬱 單親養子年輕媽媽防自殺
心理壓力大 南部精神科護士流動率偏高
台北電影節國際青年導演賽 鄭有傑來勢洶洶
盧耿鋒挑戰整場演奏帕噶尼尼無伴奏隨想曲
陳三義獲九歌少兒文學特別獎
四技二專統測入闈 十八萬考生二十日上考場
中一中高一生王俊凱獲亞洲物理奧林匹亞銀牌
四技二專統測今入闈 20、21兩天考試
原民團體點名 原民立委的原名在哪裡？
托福最快5月20日上路 舊托福7月取消
陳氏紅琛姐妹淘:上火車後 阿琛一直未接電話
美國務院：瞭解陳總統回程不過境美國
分析師：台指期正價差收斂 多方宜謹慎以對
法人：持股可逢高獲利了結
台股開盤上漲9.33點 為7398.27點
輕颱珍珠外圍環流週日可能影響台灣
總統出訪驚異奇航 隨行媒體情緒煎熬
民眾網選中正紀念堂最本土台灣原生植物
華梵大學五月感恩首創網路浴佛為慈母點燈
北市府暑期工讀名額146人 15日起接受報名
迷宮天使演唱會 舞台上的幾米大型繪本
今日之星台南澎湖首航 安平商港揭序幕
讓弱勢孩子有午餐吃 銀行基金會捐400萬元
陳總統出訪專機抵多明尼加中轉加油
台股開高震盪 資產股續強
宜蘭大同茶香節 二十日起玉蘭茶區登場
母親節前夕 北市交推出三人演藝音樂會
感謝身心障礙者的母親 士林夜市有義賣活動
勞委會：檢舉非法外勞獎金提高至五千元
世界宗教博物館慶母親節 媽媽免費參觀
衛生署：未來使用新藥材 民眾須付部分費用
消保會:香港八寶驚風散四種成藥微生物超量
高雄縣 邁向國際觀光大縣 楊秋興主打城市行銷 盼吸引更多旅遊人口
立院處理直航條款 吳釗燮盼所提版本獲共識
北市長人選 游錫堃:先觀察藍營人選
台聯黨團:直航不能表決 馬勿換位置就換腦袋
打擊犯罪 警政署辦網路防竊防騙創意票選
勞委會推動就業多媽媽 職引迷津關懷失業
消基會調查媽媽關心問題 物價漲不停排第一
期貨商：空方疑慮未除 觀察價量表現
投信：台股短線盤整機會大
台股開盤下跌91.53點 為7269.92點
基隆長庚醫院周六辦健康享纖嘉年華活動
女性比男性易失眠 對症治療不再夜夜數羊
「海神號」呈現真實災難 演員天天掛彩
泥儂我儂泥塑彩繪展 明天台中圖書館展出
綠委：趙玉柱強調集資買台開股票非內線交易
建立兩性平權 內政部將訂定婚喪禮儀範本
民進黨促趙建銘向總統道歉 若不法將祭黨紀
總統約見龔照勝？行政院：請大家拭目以待
謝公秉出馬 爭取北市大安文山市議員
行政院會通過就服法修正案 嚴禁年齡歧視規定
總統:台海為互不隸屬各自獨立國家 捍衛現況
總統：總統府任務編組諮詢機構均終止運作
行政院：陳美伶接任行政院副秘書長
蘇揆：推動台灣參與WHA不因中國打壓妥協
珍珠颱風 蘇揆促相關部會不可掉以輕心
謝長廷：陳菊出線會很難選 我必須留在高雄
丁守中拜會北市議會 強調維持市府人事安定
珍珠颱風帶來豪雨恆春半島公路積水
充實天文知識 北市天文館舉辦暑假天文營
技專校院發表納豆面膜等十幾種醫護研發成果
恆春半島大豪雨 花東高屏地區多處豪雨
受颱風影響 金馬小三通澎湖離島海運停航
颱風速度加快 台南台中將進入陸上警戒區
珍珠颱風陸上警戒增加馬祖及台南至台中
台金航線：下午四時至明天中午前班機取消
中興大學與台中教育大學今簽署校際交流協議
台中農改場籲果農注意葡萄露菌病防疫情擴大
陸委會:觀光等議題中方口頭宣傳 未積極協商
民生用電調漲 CPI最多上漲0.05個百分點
歐盟暫不對台灣DVD產品課徵臨時反傾銷稅
戀戀 五分仔車
珍珠颱風暴風圈進入金門澎湖 風雨漸增
期貨商：7000~7200點區間整理
台股初步止跌 區間震盪整理
台股開盤下跌127.35點 為6989.48點
珍珠減為輕颱 新竹以北陸上警報解除
珍珠颱風來襲 高市無災情傳出
珍珠颱風減弱 嘉義仍颳起八級陣風
布袋戲匯演甄選出爐 十團隊七月傳藝中心演出
嘉義縣各界追悼草嶺潭74位殉難官兵
美元彈升 新台幣兌美元開盤重貶逾3角
高雄港擱淺油輪 港務局擬先抽取船艙殘油
屏東加工區開發與招商同步 歡迎廠商進駐
台灣消保會將教導民眾消費節能撇步
颱風影響減小 屏東昨晚十時後至今沒災情
國際股市重挫 台股一度破7000點
游錫堃南下協調高雄市長初選人
廣電新興媒體寫作理論實務研討會 20日登場
農委會：蔬菜產區受颱風影響不大 供應正常
發放補助金為幌子騙殘胞 刑事局破詐騙集團
杜正勝：資優大會考違法 地方政府應誠實面對
北縣警方裝設六百餘具監視鏡頭 協助辦案
黑鮪魚季節登場 生魚片饗宴鮮美搶上桌
胡志強：正研究智優班合法性 再決定是否續辦
舒壓槌廣告不實 家福公司遭重罰214萬元
珍珠颱風影響不大 南市今晚恢復上班上課
報稅說明錯誤？ 財政部：確有解讀困擾
颱風暴風圈進入馬祖 縣府宣布下午不上班
質疑趙建銘不法 藍營籲檢調約談趙家
外交及調查特考九月九日舉行
颱風威脅未解 中央災害中心提醒防災莫輕忽
珍珠颱風減弱度超快 遠超乎氣象局預期
氣象局解除台灣本島及澎湖陸上颱風警報
珍珠颱風掃過金門 風雨交加幸未傳人員傷亡
六成媽媽自認孩子偏食 卻常用錯誤矯正方法
卓伯源：資優生考試不違法 力爭學生權益
初選廣告風波 丁守中：已收到告誡書
興揚之旅未過境德義不悅？ 外交部不評論
綠營：應開除標竿黨員黨籍 展現自省能力
台南縣颱風影響不明顯 僅一人受輕傷
海巡特考與基層行政警察特考明放榜
總統召開首次法定國安會議 審查首部國安報告
颱風走 屏東菜價回軟 250戶養殖設施受損
國防部：面對非線性衝擊 需建構全方位戰力
資優考試政策轉彎 立委要教育部賠償報名費
台開案 蘇德建列被告 檢調續約談蔡清文
五二０台灣志工日 總統將到石門白沙灘淨灘
總統期盼二次扁馬會 並與其他政黨領袖對話
美元反彈 新台幣兌美元午盤大貶2.61角
葉菊蘭重申不逃避責任 尊重同志承擔意願
世新公布滿意度民調 總統一成六蘇揆四成八
珍珠颱風造成農作物損失 初估近二千萬元
趙建銘案 民進黨北市黨部明開執委會處理
蘇貞昌頒文化獎 讚賞林之助郭芝苑等貢獻
外委會解凍預算 駐外技術人員薪資免斷炊
總統：出訪未過境美國 為維護國家利益
勞退自提未從所得總額扣除 可自行扣除申報
珍珠威力減弱澎湖僅風大 民眾鬆口氣
2006華盛頓世界郵展 中華郵政印紀念信封
四技二專考卷無法運抵馬祖 不排除擇期補考
工程會:濱江市場改建案尊重北市府裁量權
資優考試政策轉彎 立委要教育部賠償報名費
台開案 蘇德建列被告 檢調續約談蔡清文
高縣梓官鄉春星工業公司鹽酸外洩 三人嗆傷
強化遊客留宿意願 宜蘭06音樂季夏天登場
台北國際休閒旅展今登場 馬祖也未缺席
台灣發展生質能源？ 藍綠立委看法不同
央行：意圖營利 銷毀硬幣觸法
開除趙建銘？游錫（方方土）：北市黨部處理
樂生療養院因捷運施作的保存替代方案獲核定
麻將官司 宋楚瑜不接受李登輝和解內容
台北股市收盤下跌82.80點
國安會秘書長邱義仁將說明台灣首份國安報告
立院初審通過 明文列管世紀之毒戴奧辛
受國際股市拖累 台股收低短線可能整理
彩券盈餘騙殘胞 警方解析犯案手法防詐騙
台開案 邱毅扯上林明成 指趙建銘是政治肉票
台北數位藝術節十一月登場 串聯跨界藝術
國際股市大跌影響 台股跌82.80點
台積電年度首場技術研討會在矽谷舉行
居家電磁波安全知多少 環保署網站查得到
2006國際田徑邀請賽 20日起台南縣舉辦兩天
中華隊出征烏茲別克 角逐亞洲盃五人制足賽
陳總統強調必須堅持台灣的主體性
立院初審 維持最低基本生活所得不得課稅
許財利遭起訴 馬英九：起訴就停權
疑涉台開內線交易案 蔡清文遭裁定羈押禁見
宜蘭獵人分屍案 警方昨夜在桃園逮捕黃旭弘
台股開盤上漲6.39點 為7040.42點
法人：多頭試圖反攻 觀察季線支撐
期貨商：技術面仍未有反彈跡象
丹麥家禽首次爆發Ｈ５禽流感疫情
世衛報告：兩小時致命延誤台灣SARS傳染失控
颱風殘留雲系 北部東半部陣雨
未雨綢繆 瑞芳警分局無預警超商防搶演習
華神教師：達文西密碼有助探討真實的信仰
颱風過後 金廈小三通恢復通航湧現搭船客
搶灘料羅灣金門海上長泳活動 開始受理報名
幫助內蒙孩子受教 歌手烏仁娜捐專輯版稅
台股抗跌 7000點以上狹幅震盪
醫師：注重夏季個人衛生 遠離異位性皮膚炎
高雄大學特區退縮建築線管制 百餘居民抗議
南檢偵辦南市警政大樓招標弊案 聲押四人
中華郵政25日發行台灣螢火蟲郵票
關渡自然公園將辦夏令營 教學童辨識生態
竹市動物園蝸台瘋 推出陸生蝸牛特展
馬利兄弟變圖利兄弟？台聯：馬英九須道歉
際田徑邀請賽 明天起台南展開兩天競技
環保署加強稽查廢棄物非法傾棄
國安報告等同法律？ 台聯：邱誤解法律定義
蘇有仁遭延押提抗告 台灣高等法院駁回
赤腹山雀全多錄 八仙山嬉遊記一次看個夠
珍珠遠颺 農委會：產區恢復採收 菜價回跌
黃營杉:相信張有惠信守承諾 修改糖協章程
許財利案 馬英九：檢討提名與輔選程序
台開內線交易案 邱毅：趙建銘是首謀
主持銷毀毒品儀式 蘇揆宣示反毒作戰
葉宜津：吳淑珍可能要求陳幸妤返官邸休養
胡志強：資優聯招成績下週公布未踩煞車
教部：鑑定資優特質 非僅依據紙筆考試
婦幼保護專線不只113 警方110一樣也會通
國安報告侵犯立院權限？ 綠營：應該沒有
台電完成94年顧客服務白皮書歡迎索取
橘營籲檢調 查明趙建銘是否涉內線交易
橘營：五二０總統淨灘無意義 應先清君側
台教會政情報告：國親聯共制台 台灣陷危機
亞洲最大 台北國際汽機車零配件展今登場
中國居民來台探親罹病 專案小三通返鄉
反賄從小開始 桃園教育局辦視訊宣導
外資陸續匯出 新台幣兌美元午盤小貶4.4分
高市里長選舉查獲首宗賄選案 收押一樁腳
珍珠颱風過境 馬祖豐沛雨量讓旱象稍解
呂秀蓮：趙建銘涉世未深被蒙蔽 勿再給壓力
台北縣汐止聯邦銀行遭搶 三人中彈送醫
教部：依法監督地方 未違反信賴保護原則
做保釀巨債 債務人向銀行喊冤
教改團體呼籲台中市停辦資優班小聯考
中區夏季電腦暨數位3C大展今起台中市登場
高市名牌包包大盜落網
影印偽造高鐵假股票圖利 警方將三嫌法辦
歹徒開槍搶劫聯邦銀行汐止分行 三人中彈
保險業者徵求創意生日賀卡 最高獎金1萬元
總統:若配套完備 兩岸往來沒什麼不可以開放
微軟電玩遊戲99夜中文版下週搶鮮上市
財部:退稅一定得申報才能退
台北股市收盤上漲40.12點
電子股強勢表態 台股守穩7000點關卡
謝長廷重返高市府 指談共生開放須有承擔
立院通過 軍審法刪除常業犯規範條文
謝長廷：與陳菊是老同事 對她沒成見
台北股市開高走高 上漲40.12點
6 月台指期漲42點 逆價差32.15點
蔡煌瑯：有中執委建議以民調決定高市長人選
女人30拉警報？調查顯示七成女性有不婚念頭
立院通過土地登記資料變更無須報上級核准
呂秀蓮發表英文新書柔性國力 盼致贈胡錦濤
呂秀蓮：今年八一四成立太平洋國會連線
6月電子期漲2.75點 金融期漲14.4點
嘉義國中十二名學生疑似食物中毒送醫
男子頭部塞進排水溝死亡 初判疑似酒醉意外
假民調？民進黨高市黨部：循機制反映
證嚴法師與楊秋興參觀慈濟國內外分支會展
全國登革熱防治研討會高市舉行
延長補助期限 離島建設基金今年起額度縮水
彰化市元清觀玉皇大帝神像 大小合體
北縣新莊市民宅火警 兩人急救無效死亡
購股訊息來源交代不清 北檢聲押游世一
疑涉台開內線交易案 北院裁定游世一羈押禁見
2006靈犬萊西 尋找台灣愛心小天使
以色列天后大舔兒子小臉蛋 媲美胡適母親
以色列天后大舔兒子小臉蛋 媲美胡適母親
週末假期全台天氣晴朗
國安報告 中國軍事崛起威脅台灣
國安報告 中國積極竊取先進科技
520 總統赴白沙灣做環保志工
國安報告：台灣財經安全深受中國威脅
國安報告 建議兩岸建立可能的政治關係
港香蘭生技公司南科廠動土 明年底量產
國安報告：建立兩岸和平穩定互動架構
國安報告：台海情勢穩定 2008裁軍十萬
國安報告：國家認同歧見 是國安重大困擾
總統：國家安全必須成為全民共同語言
勞委會放寬門檻 勞工帶病投保可領殘廢給付
台中市數理資優考試照常舉行
95年教育基金會八部終身學習列車今天啟動
總統為第一家庭遭指涉及某案 向全民致歉
四技二專統測登場 十八萬名考生應試
國安報告：加速建構有利知識經濟發展環境
長榮樂團明演出台灣三位年輕作曲家作品
國安報告：資安威脅日增 專人專責統合因應
國安報告：強化資料分級保密 建立內稽制度
國安報告 構築資訊時代的資訊安全體系
夏季溪邊戲水要小心 北市消防局加強防溺
藍軍：淨灘不如清君側 扁執政六年不及格
胡元輝主張建構公民新聞寫作典範 提升媒體
世足賽6月開賽 直徑4米限量足球在南市展示
國安報告:中國以經逼政 台灣經濟安全受威脅
國安報告：知識經濟輔導農產品提高附加價值
國安報告：貫徹稅改 活用國家資產健全財政
十度叩關世衛組織 台灣寄希望於普世原則 台灣第十度向世衛叩關專題 (一)
擴大國際合作 民間倡議直接爭取世衛會籍 台灣第十度向世衛叩關專題(二)
醫療外交闢蹊徑 TaiwanIHA要走出台灣外交路 台灣第十度向世衛叩關專題 (四)
國安報告：台灣須積極開發替代及再生能源
照顧獨居老者 救援系統主動救援達六十一人
國安報告：持續推動金融機構整併
2006全球熱愛生命獎章得主為重殘兒童餵食
新聞受詬病 實務工作者：記者並非沒有良心
政大與哈佛大學簽約 引進哈佛商學院個案集
四技二專統測首日考試結束 共同科缺考率約6%
澎科大辦日本文化體驗饗宴
資優聯招違法 教部：公務員若失職依法懲戒
民調選市長 葉菊蘭：不失為黨內團結的方式
陳菊首支競選文宣凸顯為台灣民主打拼三十年
羅志明肯定總統認錯與道歉 籲馬學習
立委選區劃分案再遭否決 台中市府表不滿
職棒LA NEW6：3勝誠泰 上半季二十勝到手
尋找台灣探險王活動 五月底前公布入選名單
高球趣味活動 五歲小弟擊敗陸冠芝奪大獎
片商：達文西密碼首周票房可望創台灣新高
國安報告重視禽流感 疾管局:克流感六月到位
亞東醫院懷恩節感謝器官捐贈者場面感人
胃癌篩檢基因晶片亮相 預測準確率達七成六
捷運帶動房價揚升 內湖線漲幅30%最高
農委會研擬新農業運動 加強農業創新行銷
台灣東南亞產業高峰論壇6月5日台北登場
國安報告倡設專責經貿談判代表 經濟部規劃
看好女性內衣商機 歐洲品牌進駐百貨公司
宏碁渴望園區建築用地競標 成交1.8億元
暴力色情靈異沮喪成癮 青少年上網須防5不當
國安報告：加速國土計畫法、復育條例立法
國安報告 民主台灣永續發展是國家總體目標
陳博志：中國若經濟抵制 台出口衰退恐近2成
國安報告 中日關係是東亞安全關鍵變數
今山區午後陣雨 明鋒面接近降雨機率提高
95年四技二專統測 第二天第一節考數學
法人:台股區間整理 逢低佈局資產主流電子股
經續會議題 金管會將以推動金融整併為主
面對民進黨腐化 馬英九籲黨員哀矜勿喜
兩廳院暑假推出音樂戲劇活動 認識表演藝術
台灣禽流感防治 十國語言教材分送國際參考
補習班模擬基測寫作測驗 近半國中生不及格
法務統計數據 去年相驗自殺死亡案大幅增加
李泰祥和兒子媳婦同台23日和國台交合作演出
退輔會提醒榮民注意婚友社詐財陷阱
軍史館舉辦憲兵特展 8月31日前開放參觀
日本關東麻疹疫情 疾管局籲民眾赴日須注意
補習班測寫作 一半國中考生文章寫不到四段
馬籍男子攜海洛因二點三公斤闖關失敗
台糖推出糖業文化兒童夏令營
兩岸航空人員座談 兩岸民航法比較列入議題
掌握油源 中油海外探勘前進非洲
媒體改革輸貞操說 姚文智：沒有人身攻擊
掌握自有油源 中油擬與國際合作赴利比亞探勘
以色列塑橡膠包裝工業展 參展團開始報名
推動人權立國 國際人權法文獻選集新書發表
四技二專統測第二天上午考完 數學缺考7.28%
美元反彈 匯銀預期新台幣匯率恐回貶至32元
修憲案再攻防？ 藍營：盼國親一致
輸貞操說 謝長廷：會勸姚文智不要再批評
全民健保引進市場機能 藍綠立委看法保留
聽見台灣聲音李泰祥作品 二十三日雲林現音
聽障奧運籌募經費 舉辦愛心蛙漂浮賽
世衛大會明登場 官員關注美日歐盟挺台方式
轎車急煞車 五遊覽車閃避不及27人受傷
期貨商：多方承接積極 持續橫盤整理
台股力守7000點 量能攸關走勢
台股力守7000點 量能攸關走勢
台股開盤上漲37.27點 為7111.42點
台灣氣溫偏高 午後短暫陣雨
屹立歌壇近半世紀 保羅安卡今抵台
台灣百合蟾蜍與鳥屋 梁永斐打造生態保育環境
交大授瑞士物理學家葛茨維勒名譽博士
修憲案？ 橘營：僅認可閣揆同意權回憲
老師下跪抗議藉資優大會考行能力分班之實
台股狹幅整理 LED表現亮眼
國立台北藝術大學初夏展演二十五日起演出
調查局北機組上午搜索第一親家趙玉柱宅
台開：董事會未圖利董座蘇德建
中國學生暑期來訪 清大徵求接待家庭
騰格爾演唱會落幕 張全勝不適送醫無大礙
外交部：實施替代役男海外服勤成效良好
瑞典國會議員團今抵台訪問
貿協10月組團赴尼加拉瓜薩爾瓦多拓銷
外交部：評估擴大外交替代役來源與運用範圍
蘇謝之爭檯面化？ 李俊毅：擦槍走火
Word XP及2003有零日攻擊弱點 勿開不明檔案
鐵改局拆舊軌道 台鐵電車駕駛室玻璃遭擊破
日圓貶值 新台幣兌美元盤中貶值逾1角
經續會將舉行 群策會辦徵文籲全民提建言
騰格爾鐵漢柔情 不忍親眼見女兒斷奶
北檢：趙建銘未被限制出境 擇適當時間約談
總統釋出兩席監委？ 橘營：不屑
環保署預算未解凍 六月起恐空轉
立委:成立國家控股公司 與民營化背道而馳
歷經五年 高雄市捷運潛盾隧道全面貫穿
亞銀商機說明會 吸引近百位廠商參加
四度角逐世足賽 卡富將創多項紀錄
查內線交易 檢調二度約談台開董座後飭回
德國門將萊曼批評世足賽用球
揮軍世足賽 南韓教練聲稱為最堅強勁旅
國際足總主席布萊特重申維護世界盃安全
期貨商：短期空方取得主控權
法人：台股多頭氣弱 初步尋求6910支撐
台股開盤下跌64.17點 為6874.09點
台灣中部以北大雨特報 金馬濃霧
大批友人助陣 趙玉柱夫婦快閃離開住處
查內線交易 檢調二度約談台開董座後飭回
人本支點計劃 苗栗汶水國小教學童數學想想
慈濟大學25日舉行華語文教學春季班成果展
美元回貶 新台幣兌美元早盤小幅回升
立院三讀 護士施打疫苗不須醫師在場
台股早盤賣壓延續 季線6829為觀察重點
立院三讀 政府依法可積極管理菜蟲
高雄市國稅局辦粽葉飄香慶端午租稅宣導活動
台灣首季製造業銷售值2.5兆元 成長8.72%
金門縣兩項基層選舉候選人號次抽籤順利
綠委：修憲為降低修憲門檻 非法理台獨
橘營表明 立院程委會不支持台聯修憲案
出口商拋匯 新台幣兌美元升值擴大逾1角
台灣十度叩關WHA受挫 外交部：不特別意外
三個月不除弊請辭？綠營：呂秀蓮說法遭誤解
調查局：絕無事先知會趙家搜索行動
南市抽檢端午應景食品 未發現異樣
親民黨：辭職道歉都無濟於事 問題在總統
男子爭風吃醋改造槍械報復 刑事局據報逮捕
台開案 蘇貞昌：分三個面向儘速查辦
民進黨團：藍營只敢罵民進黨 卻與中共交心
蘇揆：成語用錯事小 硬拗引發爭議不足為訓
台聯：黨版修憲案未觸統獨 盼外界勿污名化
偵辦台開案 馬英九：外界不要干擾檢察官
神農大帝聖誕 台北大龍峒保安宮舉行慶典
質疑北市長初選 丁守中要求停止民調
敦安申請補助遭質疑 馬英九：並未獨厚
外界疑國民黨初選不公 馬英九：可選後檢討
罄竹難書風波 蘇貞昌:勉強硬拗引起爭議不好
高市長提名方式 民進黨輔選小組明開會討論
高屏縣長挺陳菊 陳菊堅持初選制度
詐騙電話催話費 按9有詐 中華電教用戶判斷
弊案不除呂秀蓮請辭明志？ 橘營：早該辭了
美元回軟 新台幣兌美元午盤勁升1.96角
呂桔誠:趙建銘曾電話詢問國票金釋股
榮邦計畫 外交部：台商即日起可申請投資補助
亞東醫院教外籍媽媽包粽子協助融入台灣社會
杜正勝：即使總統用詞不妥 外界不必嘲弄
蘇揆期許工研院 讓大家看到台灣的未來
人工水晶體變聰明 活力銀髮族治白內障新選擇
甲狀腺機能亢進 女性是男性五倍
假牙處理不當 引發牙齒根尖病變臉部腫脹
腸病毒高峰期來臨 家長宜提高警覺
假藥猖獗 真藥防偽包裝升級打假多管齊下
伊朗警察保證 世界杯期間民眾可上街狂歡
MLB洋基不敵紅襪 王建民先發6局苦吞第2敗
世界杯開賽前 多哥隊要進行四場暖身賽
NBA季後賽小牛客場揚威 扳倒馬刺進西區決賽
NBA季後賽太陽勝快艇 連兩年闖進分區決賽
豪雨特報 全台有豪雨或大雨
雲科大獲美協力車大賽多功能車組總冠軍
謝清志畢生貢獻航空太空事業
失聯多時順正漁號印尼尋獲 船上僅輪機長一人
台開案 彰銀處長被移送北檢複訊
台股開盤上漲60.30點 為6904.28點
鋒面影響 氣象局持續發布大雨豪雨特報
台開案 彰銀處長陳允進移送北檢複訊
北縣府：趙福來行事低調未張揚與趙建銘關係
失聯順正漁號印尼尋獲 船上僅餘輪機長一人
醫師：肺臟長結節應立即處理不要蹉跎
蘇德建遭聲押 官員：將解除蘇德建職務
台開案 趙建銘涉內線交易遭北檢聲押
第一親家辯稱合法投資 與檢調掌握事證不符
台開案第一親家委請六律師協助 仍列被告
趙建銘涉內線交易聲押案 法院迄未作出裁定
涉內線交易 法院裁定趙建銘蘇德建收押禁見
期貨商：以盤代跌 區間整理
台股加速趕底 具反彈契機
台股開盤上漲15.26點 為6892.27點
施茂林：高層未關切趙建銘聲押過程
美元回升市場觀望 新台幣貶勢趨緩
紅毛港遷村 尚有三五九戶未辦登記
台股多空攻防激烈 傳產金融撐盤
趙建銘捲台開案 調查員約談兩名隨扈
罷免總統？ 綠營：總統未犯錯 不支持罷免
趙建銘遭收押 卓榮泰：總統公務一如往常
周錫瑋不參加縣警局長林國棟的交接典禮
身分證換新 屏縣府籲當心詐騙集團套取資料
聲押趙建銘 施茂林：完全讓檢方放手一搏
趙建銘蘇德建遭羈押 台北地院說明理由
報稅倒數計時高雄市國稅局籲納稅人儘速申報
實踐大學交響樂團由歐陽慧剛30日指揮演出
財部：最快今天宣布台開新董座
中國大陸台商端節聯誼六月一日台北君悅舉行
民進黨高市長初選 葉菊蘭:勿用派系之爭看待
試院通過 最後一試應考人複查成績辦法
毒蟲雲嘉沿海偷電纜 警方逮兩嫌
台中市對冷氣機滴水開罰 違者至少罰一千二
民進黨高雄市長初選 管碧玲宣布停止競選
趙建銘遭收押 台大醫院依法停止其職務
公平會通過光寶與敦揚科技結合申請案
在野提罷免總統案？馬英九：時機不適當
趙建銘被羈押 馬英九：王子犯法與庶民同罪
金門下湖排雷復工 村民不滿未補償堵路抗爭
橘營肯定檢調硬起來 但別忘了舊弊案
綠委：台灣不能倒 不支持罷免總統案
第五屆台美TIFA登場 討論多項經貿議題
中山高南下中正交流道段車禍 一人死亡
搜索官邸？施茂林：尊重檢方 性質待釐清
清查可疑資金 調查局追查疑與某藥廠有關
國民黨團：不推動罷免盼總統請辭下台
瘦身廣告充斥 婦團：處份效率緩不濟急
北縣警局長人事 李逸洋：依法行政
接獲趙玉柱關說電話？ 杜正勝：沒那回事
考試院審議通過明年施政計畫
外交部：多個非邦交國在WHA委員會發言助台
欣欣客運推出端午香包公車 明天起上路
正義連線綠委 籲民進黨強化共同決策
立院初審 撞球場保齡球館免徵娛樂稅
廚餘製成飼料 環保署委託試養雞隻健康良好
北市熱門國宅帶動周邊房價上漲
奮勇冒險救災 災防會表揚十四名消防人員
台北股市收盤下跌15.36點
橘營建議陳呂雙辭 正副元首全面改選
太百案 李恆隆複訊後50萬交保限制出境
兩岸直航條款 馬英九：不主張硬闖過關
全台炎熱 北部和山區午後陣雨
市府員工疑假考察真旅遊 馬英九:我把關很嚴
高雄電影節6月展開 研習營明率先登場
林青霞從影處女作窗外 電影資料館6月呈現
寬恕極限何在？「上帝的私生子」發人省思
美元回軟 新台幣兌美元開盤走升
政大兩岸發展模式比較研討會 29日登場
南迴案大收網出招 高雄台東同時傳訊對質
台北看守所：趙建銘正常作息 無特別待遇
高雄市議員批評用人標準不一 葉菊蘭駁斥
美股強彈 台股開高重回6900點
墾管處辦恆春半島民俗植物之旅
光寶創新獎初選入圍作品在新一代設計展亮相
鄭清文國際學術研討會明登場 鄭清文將出席
綜所稅申報不踴躍 南區報稅僅四成二
調查：台灣面對中國崛起 應減少政黨惡鬥
老榮民中國探親罹病來不及小三通返台辭世
立院國是論壇 焦點圍繞趙建銘涉弊遭押
台聯市議員參選人：各政黨應清廉自持
罷免總統案？馬英九：罷免理由的正當性不足
詐騙新招 留下政府機關電話博取信任
南迴案 李泰安雄檢應訊神色凝重
媒體追拍趙翊安 兒童局：侵犯隱私
蘇揆：趙建銘坦然面對司法 總統沒有護短
專業志願士兵金門八人上榜獲縣長李炷烽接見
小黑痣異樣變化 老婆婆臉眼長出大毒瘤
彭金勇番茄生意經 引人留人留錢留心
蘇揆：提升國際競爭力 金改腳步不能停
提升搜救犬水準 消防署屏縣舉辦評量大會
北市長黨內初選疏失 馬英九:交選監小組處理
管碧玲雖退選 高市黨部稱黨員投票仍有效
宋擬提總統罷免案 台聯：勿擴大為領導危機
趙建銘生子代言儲存臍帶血廣告 收入千萬
調查：2006新鮮人最想進台積鴻海台塑任職
罷免總統？綠營：橘營趁火打劫為選舉造勢
日圓小升 新台幣兌美元午盤升4.1分
畢業求職熱季 警方提醒小心被騙還被利用
私校招生旺季到來 中部各私校競爭激烈
重要決策合議？ 林濁水贊成 沈富雄反對
宋楚瑜擬推總統罷免案 王金平：尊重
委外催收自律草案出爐 不當催收可送法辦
釐清複雜利益 檢方下週密集提訊趙建銘等被告
李泰安律師與雄檢 鬥法也鬥體力
首批銷日芒果啟運 貿協拓展大阪及福岡市場
台中市單車勇士 挑戰往返霧社飢餓三十行動
歡渡母親節 北市兒育中心邀親子挑戰默契
北縣警方裝設六百餘具監視鏡頭 協助辦案
吳釗燮：出版國安報告是透明負責的執政思維
大腸外科醫師大腸經 預防腸癌多蔬少油不炸
期貨商：價平量縮 多空對峙
法人：技術面偏弱 台股區間操作
台股開盤上漲90.11點 為6951.76點
陳明文：2007台灣燈會將在嘉義縣舉行
一連三天全台有豪大雨 金馬今濃霧
國民黨高市長初選 參選人對選情多表樂觀
兩岸經貿 蔡英文:風險可管控就開放
總統府：SOGO禮券案司法偵辦中 勿揣測報導
陳隆志：制憲有必要性與迫切性
橘營擬提罷免 姚嘉文:會被誤解為借題發揮
陳總統出席國家祈禱早餐會 帶領全民為國祝禱
泛藍提罷免案？連戰不願意發表看法
暑夏火鍋戰 內蒙古「小肥羊」渡海來台
疑似電視機爆炸引發火警 中風老嫗燒傷送醫
報載總統夫人介入北縣警局人事 警政署澄清
適用新法 趙建銘若有罪難獲緩起訴或緩刑
台韓聚酯加工絲反傾銷案 台不排除訴諸WTO
工程會突檢 高雄多處公共工程安全措施不足
趙建銘事件 蔡英文：研究公股管理改善空間
急性白血病藥物缺貨 衛生署緊急找藥
今年頭四月5593人自殺 211人自殺身亡
五穀雜糧蒟蒻 包出低卡高纖健康粽
嘉南療養院推動失智症家屬醫療照護技巧
醫院辦新移民健檢 增加外籍配偶健康意識
HBO推出付費數位頻道 滿足不同生活型態觀眾
蔡依林對感情不急躁 盼媒體別再幫忙趕進度
龍祥坎城大手筆購片 買下黃金羅盤日本沈沒
劇作家曹禺女兒萬方抵台推薦雷雨具震撼力
故宮摩登T恤設計大賽 掀起Old is New浪潮
民間發起基層音樂藝文展演場所合法化連署
國中基測登場 馬英九巡視考場為考生抓龍
東北角峰迴路轉自行車賽 近千選手競速
國民黨北市長初選 郝龍斌丁守中籲踴躍投票
助街友過端午 創世與人安基金會送肉粽香包
端午節將至 金西旅辦懇親會
德國慕尼黑TALENTE國際競賽特展 受理報名
國中基測首日 國文科兩千零九人缺考
基測第一試逾三十一萬人報考台北縣考生最多
國中基測國文考題 學生反應閱讀測驗不好答
國中基測自然科試題 多數考生認為偏難
民進黨市長初選明舉行 管碧玲:心中已無初選
橘營：罷免案是要總統對台灣形象受損負責
南迴鐵路案 屏東地院裁定李泰安當庭釋放
電價諮詢委員會議29日召開 討論電價調漲案
首屆台灣機車產業展10月登場 參展踴躍
西瓜盛產 標準局將展開交易用秤檢查
印尼發生強震 特搜隊中午授旗趕往救災
民進黨高市五合一選舉 陳菊籲黨團結
消保聯盟：民眾別誤信壯陽食品廣告
郝龍斌展開黨內拜會 盼療傷止痛促團結
印尼強震 外交部：國家搜救隊今出發
民進黨初選投票 北市黨部預估投票率五成五
藍營五六七聯盟發起嗆聲 促總統自行請辭
親民黨推罷免案 要求陳總統為台灣形象負責
高海拔森林火警空窗期 災防會考慮軍方支援
葉銀華：金控公司應設審計委員會
投顧：台股震盪整理 資產中概股具空間
工研院首次推出機械領域專利專屬授權
吸入型胰島素在美上市 台灣糖尿病人先觀望
康泰基金會為醫學生推出好醫師先修營
淋巴癌治療新準則 健保給付可省病患29萬元
豪雨驟降 苗栗多處道路淹水嚴重
基測一試第二天 數學科三千多人缺考
基測國文科試題本空白？試務委員會：誤會
滯留鋒影響 今明全台防大雨豪雨
期貨商：季線支撐 持續整理
法人：大盤要反彈 先看權值股
軍購追加預算攸關戰備 朝野宜慎思處理
民進黨北市長人選 綠委籲徵召中生代出馬
台聯：直航條款協商絕不妥協
直航條款 藍營：若未依程序處理 不延會
直航條款 民進黨團：盼與泛藍繼續協商
橘營：直航條款不過 延會預算解凍案免談
泛藍北市長人選？郝龍斌：民調為方式之一
端午節愛心行動 獨居長輩感溫情
檢調將借提趙建銘？ 北檢：不便證實
兩少年高市飛車搶劫 賺外快不成被移送辦
強化司法保護 南檢擴大推動社區生活營
豪雨特報 災防會主委蔡英文指示防災
聲押李泰安不成 高碧霞：不押對不起良心
印尼爪哇島強震 消防署特搜隊馳赴搜救
林全：二次金改論述不足 需重新凝聚共識
二次金改 薛琦:防壟斷 要靠市場或金管會
邱正雄：金融機構規模大小各有優勢
二次金改 朱敬一：金融業經營成功規模變大
WTO完成台灣入會後第一份貿易政策檢討報告
WTO：兩岸往來須進一步自由化 有利台灣經濟
養刺蝟當寵物 少女手臂長癬
印尼強震 台灣IHA醫療隊28日午趕往救災
南韓名模丹尼斯 以粽子香包向台灣觀眾賀節
何耀珊西門町簽唱 與歌迷分粽共享幸福
蔡依林高雄簽唱會 粉絲擠破頭
幫助家暴婦女 立威廉邀請民眾齊戴惟愛手環
職棒十七年首次在台東開打球迷爆滿
觀護盃籃球賽 裕隆87：74勝韓國封王
職棒獅鯨之戰 因雨延到六月二十一日補賽
觀護盃籃球賽圓滿落幕 後山球迷明顯成長
中華職棒台東首戰 林恩宇送兄弟象六連敗
民進黨高市議員初選 黨員投票部分結果出爐
不滿被醜化 無黨籍立委林進興要告趙文男
初選續辦民調？陳菊陣營：法令解釋問題
北東區心障者啦啦隊比賽 34隊舞出生命音符
民進黨高雄市長初選 陳菊領先
2006台北國際龍舟賽 約40支隊伍爭勝部冠軍
台藝大電影系畢業影展 學生上街剃頭救國片
補教老師：基測英語科太過簡單 鑑別度低
教師:基測自然考題具創意對思考靈活考生有利
基測社會考題貼近生活時事 台灣題相對少
杜正勝依國中教師基測解題 籲勿送孩子補習
國中教師基測解題:各科試題概念學校都會教
太魯閣族自治 尋求國際組織連署支持
梅雨鋒面南北徘徊 各地應防大雨或豪雨
直航條款延會攻防 朝野明對決
台開聯貸案 呂桔誠：致電三銀行溝通未施壓
借提趙建銘為開啟電腦解密 北檢：仍了解中
花式足球冠軍禹熙龍來台 推廣足球風氣
台股開盤上漲31.42點 為6910.30點
台灣各地仍有大雨或豪雨 端午節雨中過
Discovery「瘋台灣」 呈現台灣各種面貌
清水鎮中山路一男子疑遭槍擊身亡
新聞大舞台六月號封面故事介紹世足熱
匯市交投清淡 新台幣匯率隨日圓小幅貶值
直航條款修法 政院：盼勿過度限縮行政權
直航條款三度闖關 立院休息協商
六月十日中縣基層選舉戶政所暫停身分證換發
台經院：下半年國內經濟 廠商趨樂觀
傳產弱電子穩 台股持續盤整
高市海洋局規劃聯合海軍和企業加強防污演練
商業電影3G手機為平台 拉升本土票房
水利署：全台水庫進帳豐 有助疏解旱象
傳藝中心魯班公今移駕 明參加鹿港魯班公宴
鹿港龍舟賽明登場 中市府陸上行舟操練
直航條款修法 民進黨團堅持許可制
林國棟參加縣務會議 周錫瑋要求全力拚治安
賣將官傳聞 國防部：已函請檢調偵辦
直航闖關爆拉扯衝突 綠委杯葛院會喊停
報載耐斯集團與趙家資金往來 北檢:清查中
郝龍斌拜會國民黨團 黨籍立委熱情支持
李泰安：草船借箭滿載而歸 不擔心檢方抗告
匯市交投清淡 新台幣兌美元中午暫貶2.4分
台聯：無法延會 國親最大在野黨須負責
去年三合一選舉馬祖十三選民被判刑
台對琉球歸屬認定立場轉變？駐琉球機構更名
趙建銘日本置產？ 外交部：沒相關資訊
2006戒菸就贏比賽 學校職員贏得60萬大獎
追弊案 馬英九:持續揭弊 監督檢調辦案
召開第十六次漁業會談？ 台近期向日提要求
馬英九：支持北市員警提告保障合法權利
民進黨團復議案被否決 兩岸維持現狀法付委
柔性司法 南檢邀假釋中受刑人關懷身障學童
聲押李泰安屏檢抗告 高雄高分院分案審理
台灣戒菸比賽世界肯定 繼續打擊菸商促銷
國防部：美方研判兩岸軍力已向北京傾斜
台電：人事作業依規辦理 無量身訂做情事
農試所建立台灣金線連優質種苗量產技術
政院擬放寬開發基金 協助傳統產業發展
陳由豪獻金案 馬英九:在野黨會持續監督
橘營籲檢調 別因顧立雄出面動搖辦案決心
台灣第1季IC總產值3070億元 年增27.6%
杜正勝施茂林侯勝茂合演布袋戲 宣示反毒
余連發被指炒股 國防部：將比對國稅局資料
藍營：反貪腐不分黨派 綠營立委站出來
鹿港鎮有意將役政大樓改建為社區活動中心
台北股市收盤下跌31.93點
資產累積脫貧方案 助單親媽媽二度就業
立法院這會期通過七十五項議案
法務部公布廉政指標民調結果 期能改善施政
職棒統一打擊全面爆發 12：4大勝LA NEW
最低稅負 個人未上市證交所得辦法下週公布
金門古蹟水尾塔 造就古寧頭人才輩出
中小學生優良課外讀物推介評選明起報名
農委會：農信部四月底逾放比降至10.08%
台開案 總統電子信箱塞爆總統心情平靜
嬰幼兒每日攝取逾兩千單位維生素D 恐中毒
憲改辦公室解散 總統仍堅定推動憲改
中央日報今起停刊 將轉型電子報
陸委會：中國對台農業伎倆口惠而實不至
藍營567聯盟府前快閃嗆聲抗議 要扁請辭
蘇益仁:竹北生醫園區是黑洞 為配合高鐵營運
端午藥浴茶飲 古法養生有新意
端午節粽子別當飯吃 一顆逾500大卡熱量驚人
兒虐案不應只是一日新聞 寶貝兒童全民有責
鞏固炒股事證 北檢將安排多方對質
屏東地院二日傳訊李泰安 傳票一大早送出
業者投資包裝機能設計 提高用品使用效益
四月31家上市上櫃公司 董監持股不足
張景森：竹北生醫案 絕沒有說過是高層交辦
端午掛艾草菖蒲 據傳源自客家婦感人情操
鼓勵清寒學生出國進修 教部開辦學海惜珠計畫
立院把關 二代健保應開源節流雙管齊下
台中工業區不時傳出臭味 環保局將加強稽查
小小鐵人競賽為荖濃溪飆山競水追風季熱身
總統：家人除奉獻公益 不許涉入公共事務
總統權力下放 賴清德:行政院兩年拿出成績
總統允諾權力下放 國民黨：毫無憲法常識
總統權力下放 台聯擔憂總統被國親軟土掘深
柯建銘：新決策機制由院黨及黨團三角決策
總統宣示下放權力 府院黨高層尊重
台股站穩6900點收紅K為反彈指標
馬英九：總統權力下放說 等於承認過去違憲
全台持續發布豪雨特報
台股開盤上漲27.71點 為6874.66點
調查：下半年房市可望「價漲量穩」
台博館徵展場文化志工
美元升值 新台幣兌美元匯率開盤貶逾1角
北市工廠校正暨營運調查今起訪查
長鴻投顧簡訊推薦個股 處分警告罰鍰60萬元
七萬警察百萬熱血 南市警局長帶頭捐血
呂秀蓮：黨政權力下放是總統的藍海策略
台股反彈上揚 資產DRAM買氣旺
綜所稅今截止申報 69處郵局窗口延長服務
綜所稅申報最後一天 南區尚有30萬人未報稅
總統權力下放 蘇揆：感受改革努力與用心
總統權力下放 葉菊蘭:尊重憲政體制
遭檢調搜索 天馳：公司營運正常
市府宣示擴大遊藝場管制計畫不變
台商端午座談聯誼 官員台商面對面盛況空前
台中市環保局全面維護風景區清潔
捷運土城線首個上班日 湧入逾萬乘車人潮
總統下放權力 新潮流：尊重且支持
總統權力下放 馬英九：踐踏憲法
餐盒公會宣布將聯合漲價 公平會共罰159萬元
藍營：總統宣示又一場騙局 應辭職下台
馬英九：看不出總統有反省
衛生署抽驗防曬化妝品 二成八不合格
王金平：蘇揆免除總統執行長印象是好事
中華聯合勸募舉辦KUSO公益短片徵選
高市高中職夜校教師員額不足 鄭進丁允諾增編
國防部大動作 現役將領為買官說告立委
台東上午發生規模四點六地震
總統罷免案 馬英九：還不到扣板機時刻
沈富雄：四大天王 今起蘇貞昌遙遙領先
總統權力下放 黃昭堂：應避免閣揆權力過大
李泰安是否羈押賭盤下注 屏地院:不影響判決
習慣性打鼾 併發症多 醫師籲勿輕視
新能源「昶電」利用太陽能 發展潛力十足
總統權力下放 蘇煥智：問題沒解決
桃醫買官疑雲 衛署要求何豐名儘速出面說明
權力下放 外交部:外交事務總統負責
權力下放 謝系立委:祝福總統決定
蘇揆：總統支持 潘文炎專業獲肯定
陳邦治否認與陳哲男關係密切
福建省府首次有中國官員來訪 黃呈建：訪友
張顯耀指控買官 中將提告訴盼還公道
陳唐山：不樂見禮遇條例訂趙建銘條款
蘇揆：油價回歸市場機制 物價不宜受衝擊
貪污弊案多 泛紫籲全民支持退稅運動
陳玲俐籲民進黨向民間NGO學習 重新出發
李遠哲要求道歉 蘇益仁不願再回應
馬英九四問陳總統 有無威信行使憲法職權
國防部：將對買官說等不實報導採法律行動
向在野傳善意 經續會預備會議延至610召開
蘇揆盼開立院臨會 王金平：癥結在直航條款
消基會檢測麵類鈉含量 逾三成標示不符
財部：網路報稅突破200萬件 創新高
美元走強 新台幣兌美元午盤貶值5分
總統權力下放 台聯：肯定轉為改革推動者
聯合調漲學童午餐 3餐盒公會遭罰159萬元
總統權力下放 學者：可挽回低迷士氣
潘文炎：油價回歸市場機制 中油獲利可提升
李遠哲：未參與生醫園區決策 蘇益仁應道歉
蘇揆定調尊扁 內閣暫不改組拚經濟治安
馬永成林錦昌向總統請辭獲准
職棒興農九局猛攻破僵局4：2擊敗誠泰
教育部:學雜費調降機制96學年起正式實施
中長期失業者 勞委會補助80%訓練費用
高市SMILE公園髒亂 葉菊蘭允諾兩週改善
肚臍環當耳環 楊丞琳個性裝扮創新潮流
推動罷免案 馬英九：彈已上膛找時機扣板機
挑戰恐怖極限 台北電影節膽小者請勿入場
國民黨一中全明舉行 馬英九談罷免與倒閣案
邱毅：趙建銘應補繳稅額逾億元
在野籲總統辭職 民進黨團：別搞政治鬥爭
新黨立委：總統須公布自清具體作法
新竹縣霄裡溪自行車道 明舉行揭牌儀式
新興毒品台灣現跡 合成容易恐造成流行
民進黨團:馬永成 林錦昌 可過正常生活了
公平會通過詮鼎科技與振遠科技結合案
龍潭椪風茶文化季明登場 茶農烘焙較勁
國民黨：罷免總統案應由立法院黨團推動
經續會討論發展台灣為區域籌資及資產理中心
台中縣環保低污染 雙燃料公務車交車
高捷公辦六標有白手套？謝長廷澄清
郭瑤琪：高鐵通車以安全為考量 半年再增班
友人涉高捷弊案？謝長廷籲檢調查明真相
明眼人尬輸視障童星 真摯演出令人動容
總統罷免案已送件 王金平：依程序處理
華信航空台中－香港定期班機開航
ETC車上機即日起可辦理車輛異動
罷免總統？郝龍斌：倒閣是另一個選擇
邱義仁是否該請辭？林濁水：應知所進退
演國標老師 安東尼奧班德拉斯自爆不會跳舞
王金平：陳總統落寞難免 吳淑珍身體不佳
餐盒業者疑涉聯合不參標 公平會立案調查
高市大樓氣爆男子引爆瓦斯自殺 住戶虛驚
賣官傳聞 柯政盛：有藍轉綠條件沒金錢交易
美元回軟 新台幣兌美元午盤升2.7分
北市中學畢業典禮展創意 畢業生留回憶
蘇貞昌:肯定內閣部會首長的努力和成績
親民黨遊行若逾時未解散 馬英九：依法辦理
金管會：將推展市場波動性低新金融商品
原民會研擬擴增原民公務員考試類別
今年全球黑琵普查1679隻 台灣826隻居冠
半數民眾不量血壓 衛生署號召設血壓測量站
高鐵後龍段下陷有疑慮 立委及工程單位會勘
手帕帶菌量高 專家建議用抗菌濕紙巾替代
立委：癮君子為牙齒健康 應戒菸
升官疑雲？ 侯勝茂妻劉秀雯否認曾電趙建銘
陳菊確定代表民進黨參選高雄市長
北院：全案仍在偵辦中 有必要延押陳哲男
新台幣收32.080元 升值3分 成交6.91億美元
中彰投降下豪雨 明天苗栗以南局部大雨豪雨
台中市里長選舉十日投票 將選出２１４人
連勝文支持罷免案 中常委將推百萬人站出來
王金平：倒閣案的問題在於解散國會
新興毒品PMMA 法務部將列入毒品管制查緝
總統：反毒工作獲國際肯定 令人欣慰
台北賓館六月四日開放參觀
國民黨一中全會 贊成罷免倒閣聲浪大
友邦菁英來台深造學成歸國 創造雙贏
游錫堃：橘營罷免總統遊行有企圖
中國人權惡化 民運人士籲台制定政治庇護法
橘營下午集會抗議 籲總統下台
總統府：偵辦中案件勿無限上綱成政治危機
馬英九：弊案連連 陳總統應主動辭職
呂秀蓮：民主和平繁榮核心價值格外重要
罷免總統與倒閣案 馬英九：謀定而後動
王世堅：謝長廷考慮選台北市長
李泰安在看守所情緒平和
運鈔車防搶 保全業者舉辦強化裝備展示會
統計：大台北地區五月平均房價持續上揚
太陽光電產業研討會八日台北登場
信義房屋社區一家贊助計劃 第三年擴大啟動
西班牙大型食品集團二十日來台採購包裝產品
管制劇毒農藥 農委會擬修法限制購買資格
蘇益仁：竹北生醫園區三百億開發 玩玩而已
今年首例日本腦炎出現 疾管局籲防蚊
林青霞父安息禮拜 宋楚瑜夫婦到場哀悼
用血最多的恐怖片 緯來電影台明播恐怖夜車
高縣飆山競水追風季 鐵人三項競賽冒雨進行
陳唐山：總統沒做錯事 罷免案不可能成立
國安會小改組？ 陳唐山：邱義仁留任
多數黨組閣？民進黨團:不隨之起舞
向黑道通風報信警方掃黑 員警被訴
嘉市兩位里長候選人涉賄選 檢察官聲押獲准
讓多數黨組閣？ 陳唐山：未聽總統說過
馬英九：罷免或倒閣都有正當性
陳唐山：第一夫人壓力大 社會要有愛心
多數黨組閣？王金平:早這樣作 政局更安定
考選部再核定公告五款國家考試電子計算器
馬英九：憲法本有設計多數組閣 未來難預料
台北賓館開放 陳唐山:民主成果的一部分
政院:沒聽說多數黨組閣 現以政局安定為優先
多數黨組閣？民進黨：時機尚未成熟
紀念六四 馬英九:中國不應畏懼民主改革
多數黨組閣？台聯：民進黨恐內鬥加劇
中評委指郝龍斌背叛 郝柏村:污衊
建議馬英九組閣？ 呂秀蓮：絕無此事
馬英九支持多數黨組閣 卓榮泰:不符憲法精神
釐清陳金珠死因 橘營明邀相關單位說明
扁找馬多數組閣？藍委斥為權謀放話
多數黨組閣？台聯黨團反對到底
多數黨組閣？綠委:條件尚未成熟
多數黨組閣？ 親民黨團：釋利益誘惑在野
總統若不辭 橘營揚言本週再嗆扁
某美容連鎖企業違法？勞委會:工時應符規定
家扶才藝隊成立 黃志雄朱木炎等捐版稅支持
匯銀：新台幣本週32至32.2元間盤整可能性大
紡織品首季進口金額較去年同期衰退4.5%
台灣首季醫療器材出口金額年成長17.6%
吉園圃標章 蔬果安全有保障
房地產業者：車位套房及店面成為投資新潮流
公平會6月底辦OECD對競爭法同儕檢視研討會
金管會：5月底債務協商繳款率達85%
推廣節能衫 黃營杉陳郁秀明天客串走秀
菲律賓採購團19日來台採購食品及包裝機械
北醫：民眾最關心黑心食品和養生健康議題
小胖威利減重 挑戰不可能的任務
新片獨領風潮 男主角自爆沒學過舞
國道五號雪山隧道路跑 三千多人參加
高捷紅線R4站 凝聚的綠寶石下月運抵
接高鐵總經理？歐晉德:沒這回事
高捷招考 管理員錄取率千分之三
交大六號榮獲奧林匹亞電腦競賽六子棋金牌
台師大西瓜節 學生送西瓜表情意
心靈工坊5週年 免費身心靈健康講座
了解學校特色 北市高中職博覽會登場
鋒面滯留 未來一周全台易有豪大雨
台股拉回疑慮暫除 挑戰7200點
豪雨特報持續 未來一週全台易有豪大雨
台股可望持續反彈 月線反壓待擴量克服
台股開盤下跌2.87點 為6956.77點
吳釗燮訪日 將談兩岸及台日中關係
杜可風掌鏡 奈沙馬蘭執導 水中的女人誕生
央行九日標售364天期定存單800億元
二次大戰無名英雄 小白花海盜幫銀幕顯威風
大學指考准考證寄發 八日未收到須洽詢
金門機場順風強 影響航機起降
宏達電跌停 量能不濟 台股弱勢整理
顯影台灣圖片展 邀民眾感受台灣生命力
六合夜市生意直直落 議員要求廢除徒步區
指考考生退費近七千人 總考生數約十一萬人
蘇揆邀游柯會面 建構穩定鐵三角關係
央行將標售定存單 額度符合市場預期
DisplaySearch：OLED與LTPS中小面板成長可期
台北國際電腦展明登場 規模再創新高
六合夜市徒步區問題 葉菊蘭率官員離席
國民黨團提議召開臨時會 優先審治水條例
泛紫赴財部抗議稅制不公
張旭成蔡明憲外放？外交部：無相關訊息
全國技能競賽南區初賽 六百好手拚全國賽資格
防用火不慎引發火災 北市火燄表演從嚴管制
有意找多數黨組閣？蘇揆：沒聽過
重新考慮參選？ 姚文智：謝長廷有使命感
吳乃仁擬辭 綠委有質疑有肯定
中興大學與中部14所優質高中 簽訂策略聯盟
吳乃仁請辭 蘇揆：會找他談談
馬英九拼城市外交？綠委：拼總統選舉
六合夜市徒步區案被趕出議事廳 葉菊蘭:遺憾
立委：高鐵嚴重沈陷 應提供全面鑽探報告
回收碳粉匣 捐贈心路基金會做公益
林信義:發展ICT 台灣是東南亞理想合作夥伴
台北市將啟用新消防派遣系統
法律系學生導覽檢察世紀文物展 請民眾評分
法律系學生導覽檢察世紀文物展 請民眾評分
律師探視李泰安 談話被中斷
黃營杉:台泰攜手協助APEC會員 發展特色產業
政情瞬息萬變 馬英九週末訪美可能性低
十日選舉投票日 北縣府文化局所屬館室休館
王金平：倒閣只對國民黨有利 通過難度高
姚文智：謝長廷擬告林瑞圖 遏止爆料歪風
台電中科超高壓變電所獲頒耐震設計標章
邱毅涉高雄地院滋擾案 高雄高分院開庭
OTC:海外可轉債發行滿月 可申請回台掛牌
陸委會:許可制 兩岸直航有效管理重要依據
公布扶台興資料 國防部:為澄清絕無買官弊端
釐清買官傳聞 國防部週內訪談指控者
呂秀蓮:台灣正面臨第四次危機和三大挑戰
消保會抽查加油站贈水 安全無虞
台股下跌 新台幣兌美元午盤暫升7.8分
南亞海嘯援助 紅十字會舉辦國際搜救訓練
蘇揆盼國人參與永續活動 國家地球生生不息
苯乙烯上週每噸大漲110美元
呂秀蓮籲朝野峰會 國民黨：扁請辭再談
醫師：老人突然沈默寡言可能罹患失語症
潰瘍性結腸炎易誤為痔瘡 耽誤治療時機
規劃赴美掛牌 駿林科技台南廠啟用
施茂林：台開案近期應會偵查終結
駕駛人低頭點菸不慎追撞前車 造成三死二傷
歌林液晶電視搶攻北美市場 佔有率逾6%
吳乃仁請辭 新潮流：化解黨內疑慮促黨團結
橘營：直航條款不過 不開立院臨時會
宏達電：收購多普達符合股東權益
陳金珠生前抗爭曾遭關切？警方：依法辦理
涉收賄不實診斷 檢方起訴兩軍醫
游錫（方方土）：若倒閣將建議總統解散國會
吳乃仁擬辭 福利國：新系從扁核心大撤退
台北股市收盤下跌244.37點
六月結婚旺季 消基會:婚宴定金付一成即可
金馬濃霧特報 台灣西半部下午有豪大雨
喜來登飯店冒濃煙 黨政要員記者疏散
深入印尼災區 慈濟醫療團5天義診上千災民
薄瑞光本周訪台？外交部：不必過度解讀
國親嗆扁 高雄台北十日分別辦活動
橘營籲國親齊嗆扁 馬早該硬起來
台指期趨勢轉變 空方較占優勢
外交部：遊說台美洽簽FTA獲初步成果
民進黨仲裁會後 謝長廷參選態度可望明朗
呂秀蓮邀喝藍海咖啡 蘇揆：全力支持
蘇揆：北謝南菊 民進黨還是很有希望
藍軍推罷免 民進黨：忤逆民意搞鬥爭
外交部：美國對台灣民主深具信心
蘇揆：罷免難 造成社會動亂安什麼心
教育部：學生與職棒球團簽約 不能打學生隊
邱毅指接管中興銀涉弊 中央存保澄清
台開案近日偵結？橘營：施茂林干預司法
台開案將偵結？ 藍營批施茂林預設停損點
罷免時機已到 國民黨明黨團大會確認
王金平：立院臨時會最快十三日召開
罷免總統案 馬英九：我下午才講
靖頻專案 警方掃蕩兩岸電信詐騙平台
消基會:聯合休診 健保局是醫療網破局始作者
凱校開辦青年領袖班 提供百萬元獎學金
美重申台灣政治發展是內部事務 美不介入
王金平：參加藍海咖啡會談 國民黨樂見其成
退伍軍官改造槍枝上網販售還提供售後服務
看台灣政治現況 舊金山僑界有聲音有期盼
台北市再度入圍全球七個最佳「智慧型社區」
台指期短期賣壓未消 格局偏空
台股反彈恐有賣壓 宜分批逢低布局
台股開盤下跌38.77點 為6691.50點
美國升息預期 新台幣匯率開盤走貶
調查局否認陳總統密會葉盛茂
竹科與泰國科學園區簽署合作協定
台股持續弱勢 盤整打底格局
兩種子宮頸疫苗下半年將在台上市
電腦展軟性PC板可捲可收鍵盤亮相 方便攜帶
減肥違規廣告出籠 堅持五不 免花冤枉錢
土撥鼠式微創手術治療腰椎狹窄復原快
章子怡將簽新片約 演出花木蘭與七武士
萬那杜奧會主席訪台 體驗台灣體育文化
亞洲職籃大賽八月開打 五國爭奪亞洲第一
芒果大豐收 台南縣府推動內外銷
96學年度招生考試 原民考生錄取名額改外加
台南市議員建議 里長只能連任一次
范克萊本國際鋼琴賽金牌歐嘉肯恩將來台
南橫落石交通中斷 高縣議員受阻喪失質詢機會
澄社：第一家庭若涉案 總統應辭職
金防部兩新官訪李炷烽 表達願配合地方發展
高市府釋利多 發展三大園區 議員支持
偵辦台開案 北檢約談趙玉柱夫婦
立院臨時會處理罷免總統案？綠營：不能接受
瑞芳警分局11日開放參觀
中部診所假日休診 健保局與醫師公會再協商
藍營九月倒閣？書記長：在考量範圍內
薄瑞光今晚抵台 黃志芳：將會晤總統
美元續強 新台幣兌美元中午貶值8.8分
ETC直營門市明起進駐北中南都會區
感念當年「關說」 吳清友有機會想去看陳總統
北市縣合作辦聯合海葬與緊急救護為民謀福利
推動罷免案 馬英九籲民進黨大義滅親
創世台中分院對中發票頭獎二十萬元獎金
親民黨擬提案修法 罷免案表決採無記名投票
台北市議會通過決議 取下議場陳總統玉照
調查：逾四分之一受訪學生願作假帳
檢警加強補強南迴案證據 不急借訊李泰安
羅世雄等泛藍立委再遞總統罷免案
台指期短線具反彈空間 惟恐仍須測底
台股落底整理期恐拉長
台股開盤下跌50.64點 為6562.10點
今北部中南部局部豪雨 十二日前都不穩定
風勢大難停降 吳釗燮取消出席金泉小三通首航
飛航天候不佳吳釗燮取消金門行
台聯：李登輝贊成王金平組閣 近日將會談
輔導原住民利用醫療資源 北市將辦衛教活動
美元續強 新台幣兌美元貶值逾1角
第一屆兩岸西藏學研討會 明天淡江大學開幕
文建會選出績優義工七十五名及團隊獎五名
呂王同盟？王金平：媒體想像力太豐富
呂王同盟？ 藍營：王金平是忠貞國民黨員
一成花生製品含黃麴毒素 均來自越南
傳呂王結盟 馬英九：對王金平非常有信心
台南縣下營鄉查獲現金賄選 收押一人
馬英九：副總統繼任還是民進黨執政
聯合訂價 國光客運4業者共罰355萬元
北市議會拆元首照片 馬英九：還要了解
泛藍在野黨推罷免 陳總統：干預司法壓迫司法
呂王結盟？林濁水：很多困難前提待克服
邱毅：貴婦人買SOGO禮券細目 送檢調釐清
中市警桃園逮捕擄人勒索案嫌犯
台指期短線未見止跌訊號
台股回穩視國際股市動向而定
豪雨不斷 145條土石流潛勢溪流列紅色警戒
昨天重貶 新台幣兌美元早盤小幅回升
嘉義降下超大豪雨 阿里山森林鐵路停駛
全台持續豪雨特報 山區超大豪雨
全國青年人力資源發展會議受理報名
北美館市民美術研習班 95年度第2期招生
嚴選台灣紀錄片大賞 40部影片上陣
嘉義阿里山和竹崎山區超大豪雨 慎防災情
陳永誠出任金管會主委？行政院：絕無此事
阿里山超大豪雨 達邦國小停課
偵蒐副總統言行？呂秀蓮盼國安局長出面澄清
鐵路迷漏夜排隊 買模型火車
王齡嬌藉故要拆總統肖像 未得逞
嘉義大豪雨 鐵道淹水 火車雙向不通
和平鄉德芙蘭橋溪水淹沒 松鶴部落交通中斷
專家：第一志願高中錄取成績比去年降1至2分
原民保留地所有權取得 原民會內政部不同調
全台大雨 嘉義高雄山區超大豪雨破500毫米
周玉蔻鎮瀾宮上香 發誓表清白
世足：羅納度發燒集訓練球缺席
世界杯開打前夕 慕尼黑充滿台灣味
世界杯：隊醫說羅納度僅因呼吸道感染未集訓
世界杯：官方網站FIFAworldcup.com起跑
世界杯：荷蘭首戰遇塞爾維亞硬碰硬
世界杯：墨西哥首踢伊朗穩操勝券
世界杯：伊朗球員接連受傷 影響首場對墨戰力
世界杯：阿根廷首役戰象牙海岸 球員備感壓力
世界杯：日本隊新前鋒卷誠一郎愛穿綠鞋
世界杯：主將維杜卡賽前受傷 澳洲隊大為緊張
世界杯：葡萄牙對安哥拉 宗主國與殖民地之戰
世足賽：巴拉圭首戰出奇招 將以土語欺敵
世足賽十日凌晨開踢 歷史紀錄站在德國這邊
世界杯足球賽令俄羅斯與烏克蘭靠的更近
世界杯即將開踢 日本總教練迫不及待
職棒統一和中信之戰 因雨延至6月27日
世足賽即將開打星國球迷引頸企盼
民調：六成新加坡足球迷看好巴西隊奪冠
英賭博業者：世足賽總賭金將超過10億英鎊
世足賽開幕戰 上半場結束德暫以二比一領先
世足賽：開幕式五彩繽紛 歷屆冠軍隊現身
足球明星謝夫成柯讓烏克蘭團結
世足賽開幕戰 德國四比二擊敗哥斯大黎加
世足賽開幕戰 壽星克洛斯率德國拿下首勝
花蓮山區雨勢大 三人失聯受困大禹嶺路段
世足首日第二戰 厄瓜多2：0爆冷扳倒波蘭
親民黨嗆扁活動 強調風雨無阻
升學壓力下尋找自我 危險心靈搶鮮特映
豪雨釀災 台鐵一早接連三災情
檢察世紀文物展明模擬偵查庭 大家一起辦案
豪雨不停 嘉義縣基層選舉投票冷清
世足賽焦點人物：克洛斯
經建會：經續會可凝聚共識 促進經濟穩定
豪雨成災 全台5300戶停電 黃營杉：儘速復電
再度踢進四強？ 前南韓世足球員不看好
世足賽首夜尚稱平靜 逮捕行動皆與足球無關
世足賽：英格蘭上半場一比０領先巴拉圭
德國首戰大勝 但承認防衛力空虛
約四萬英格蘭球迷齊聚法蘭克福 無鬧事跡象
世足賽：馬威納接掌多哥隊教練
世界杯 巴拉圭擺烏龍 英格蘭1：0獲勝
世足賽：巴拉圭擺烏龍 英格蘭一比０險勝
世界杯 巴拉圭奉送烏龍球 英格蘭首役獲勝
世足賽：巴羅斯是否上場 捷克教練明決定
世足賽：英格蘭首戰1：0擊敗巴拉圭
世足賽焦點人物：巴拉圭後衛賈馬拉
首戰險勝 英格蘭隊教頭艾瑞克森感到滿意
世足賽：英格蘭對巴拉圭摘要
世足賽花絮：西班牙教頭迷信見黃輸球
世足賽新兵千里達意外逼和瑞典
世足賽：英教頭自認表現欠佳 巴拉圭嘆運氣真背
中國禁評論台灣政情 陸委會批不民主
全台數千戶停水停電 經部：下午5時前修復
地下電台刺馬言論 警政署：一定保護機制
豪雨過後 高雄今雨勢持續 菜價飆漲
近三年學生死亡因素 意外事件佔七成
豪雨影響近六百人受困山區 直昇機設法載運
總統府：媒體虛擬友人 與呂秀蓮無關
日本健康長壽縣長野縣知事到高雄促銷
出路傾聽人民的聲音 公廣集團首次聯合製播
世足賽：千里達固守城池 ０：０逼和瑞典
世足賽：阿根廷上半場二比０領先象牙海岸
世足賽：阿根廷攻勢旺 2：1踢倒象牙海岸
世足賽：阿根廷首戰 2：1小勝象牙海岸
世足賽：藍巴德矢言英格蘭隊將更上層樓
世界杯創造驚人經濟效益 獲利史上第一高
世足賽：多哥隊與謝佛討論接掌教練兵符
世足賽：德警方讚揚英球迷守法「無懈可擊」
世足賽：墨西哥隊渴望重挫伊朗挺進四強
世界杯非洲隊伍出師不利 多哥總教練辭職
索馬利亞伊斯蘭民兵禁看世足賽引發民怨
世足賽：國際足總證實英巴之役進球為烏龍球
世足賽：荷蘭隊上半場1-0暫領先
世足賽：首戰尚未輸贏 伊朗民眾已準備狂歡
世足賽：荷蘭一比０小勝塞爾維亞
世足賽：荷蘭一球定江山 1:0踢敗塞爾亞
世足賽：上半場墨西哥與伊朗暫以一比一平手
台股短線反彈可望挑戰6600點關卡
苗栗以南今有豪大雨 全台明降雨趨緩
台股開盤下跌60.31點 為6384.32點
業務人員上電視分析 聯華投顧遭證期局警告
立院場外 民眾要求儘速通過罷免案
行政院籲立院臨時會 以民生經濟議題為主
民進黨高市議員發出扁迷召集令
民進黨團：立院臨時會應以民生議案為主軸
東西文化碰撞 法片無名指改編自日本名著
國民黨搬新家 中央黨部舊址走入歷史
AIT主席薄瑞光上午低調離台
政局不穩紛擾多 高市府首長：不會喪志
楊秋興籲儘速通過治水特別預算
兒盟：學童校外表演 校方須為安全把關
黃志芳：下半年為非洲友邦廣設台灣資訊中心
全國鄉鎮市長聯誼會籲統籌款調升至18%
高危險群乳癌婦女切除乳房絕後患
6月電子期下跌1.35點 金融期上漲4.8點
低接買盤進場 台股尾盤跌幅縮小
台北股市尾盤拉抬 小跌1.73點
胡國強：和艦回饋15%股權辦理信託 無損權益
清大校長陳文村獲頒加大柏克萊分校傑出校友
驗孕劑衛生套 確認醫療器材許可證才有保障
北市道路弊案 許富男等人涉嫌瀆職遭起訴
世足賽射腳榜
世足賽：布拉佛率墨西哥以三比一擊退伊朗
世界杯Ｄ組首戰：墨西哥3：1踢跨伊朗
世足賽：墨西哥3：1擊潰伊朗旗開得勝
世足賽：葡萄牙上半場一比０領先安哥拉
世足賽Ｄ組：葡萄牙1：0小勝安哥拉
界杯：美隊12日首戰捷克 球迷緊張期待
世足賽：C組冠軍搖籃？看來此說有所本
世足賽：葡隊1-0贏球 教頭斥媒體期望過高
世足賽：南韓一心要證明上屆踢入四強非僥倖
世足賽：日本戰澳洲 上半場1：0暫領先
世界杯Ｆ組首戰：澳洲3：1逆轉勝日本
世足賽：澳洲後來居上三比一踢倒日本
世足賽 澳洲戲劇性大逆轉 三比一勝日本
世足賽：捷克上半場二比０領先美國
世足賽日本落敗 教練奇哥大罵球員
世足賽花絮：巴西瘋足球 恐全國停擺
台指期呈反彈格局 技術面仍略偏空
台股短線6400至6850區間弱勢整理為主
空勤總隊直昇機空投物質到梨山新佳陽
世足賽：日本慘敗 矢言在下一戰討回顏面
世足賽：捷克大敗美國 兩隊教頭兩樣情
世足賽：法教練杜曼奇指責法媒體是間諜
MLB 洋基王建民明天先發力抗印地安人
中華職棒 LA NEW新洋投魔銳報到
世足賽：日澳對決日國內收視率高達四成九
世足賽：黑馬捷克痛宰美國 澳洲驚奇逆轉日本
世足賽：義大利教頭贏球滿意 迦納下役雪恥
世足賽：巴西場場皆決戰
世足賽：澳洲人狂歡慶祝撂倒日本
世足賽：墨西哥可得賣力維持世界排名第四
世足賽：義國展現新球風 球評看好可晉級
世足賽：日澳一仗兩隊教練指揮調度分出高下
世足賽：瑞士首戰法國 全國屏息以待
世足賽：南韓隊今晚開打 百萬球迷湧入街頭
世足賽：地主德國氣勢旺 波蘭面臨背水一戰
世足賽：巴西隊挑戰隊史第六座冠軍盃
世足賽Ｇ組：南韓首戰2：1逆轉勝多哥
世足賽：東方紅魔南韓逆轉勝非洲黑馬多哥
世足賽：南韓旗開得勝 兩百萬人上街歡慶
世足賽：法國對瑞士 終場０比０踢和
電子金融領軍 台股早盤逆勢反彈
全台偶有短暫陣雨 金馬濃霧
剖析解放軍三戰 國軍精神戰力週26日起實施
台灣數位典藏創意產業將參加紐約國際授權展
黃志芳將率團赴美 參加年度世界論壇會議
刺馬言論 ＮＣＣ查出播放電台頻率
消息來源：王金平未能訪美非僅軍購案因素
消費觀念向下扎根 消基會辦消費營寓教於樂
逾期申報綜所稅可向戶籍所在地國稅局辦理
經濟部加工區走過四十年 徵求老照片和文物
新台幣兌美元開盤小貶後轉小升
郭台銘：鴻海面臨人才不足等三大挑戰
世足賽焦點人物：巴西中場卡卡
世足賽：巴西球評認為巴西初賽表現平平
複雜成因青春痘 醫師分工提高治癒率
馬祖賞鷗之旅七月一日啟航
世足賽：巴西法國平盤開出 南韓摘下亞洲首勝
台中縣交通旅遊局 公布易溺水地點
婦人牙痛兩年 竟是罕見鼻竇癌
豪雨之賜水庫蓄滿 台南今年不缺水
台灣童趣工藝展 童話紛圍呈現生活工藝趣味
高雄樹德科大95學年轉學招生簡章開始發售
罷免案發言不妥 馬英九道歉
蘇揆要求馬英九：群眾活動不容有暴力行為
王金平：尊重總統不提答辯書的決定
蘇揆：原民會與客委會納災害應變機制
北檢:趙家帳戶是否入帳1億2千萬 檢方調查中
台開案 北檢：檢方偵查迄今未發現境外洗錢
防範土石流 鹿谷和雅村將修截水溝
南迴鐵路出軌案 扣押李泰安李雙全座車
中部學者：發放津貼及給公假 鼓勵國人生子
台灣印尼部長級會議結束 承諾加強能源合作
台股大漲 新台幣兌美元收盤小升4分
南科明晚辦露天音樂會 台客風當主題
人道包機上路 中轉時間及包機費用節省大半
全台一成大學未禁菸 廁所宿舍吸菸最嚴重
失戀陣線聯盟招募150位失戀胖妹免費減重
歌劇費加洛的婚禮 賴聲川帶觀眾進歌劇殿堂
東亞國家盃馬術賽 台灣選手成績亮眼
首屆教育奉獻獎 6月30日前受理推薦
布魯樂谷開放夜間營運推出超值星光套餐
北台學院推廣高球運動 符合企業需求休閒趨勢
太魯閣族提自治法 學者籲政府放棄本位主義
嘉義縣再獲台塑補助六億元 改善老舊教室
吳清友：對誠品不實說法 將保留法律追訴權
花蓮舊火車站設噴泉廣場帶動觀光商機
舞躍大地停辦 賴秀峰盼政府支持藝術活動
彰化明舉行萬安二十九號演習 火車正常行駛
樹德科大學馬來西亞境外學生 首次返校上課
中縣環保局在台中港舉辦海洋污染應變演練
國際舞蹈夏令營 西班牙印度等名師來台教學
高雄高工畢業週水火箭比賽別開生面
視障者蔡兆能透過職業輔導評量找到人生方向
南市崇學國小女老師被家長騷擾半年
觀光旅展明登場 青輔會設攤推遊學台灣行程
高市第一份越南配偶專刊誕生
陳威仁：雖警力不足 但北縣警員仍獲殊榮
兩岸四專案包機開放 業者:歡迎但遺憾限制多
台旅遊業展團抵港參加「香港國際旅遊展」
交通部16日前提報專案包機申請作業程序
萬安防空演習明起實施
台北縣政府簽署路邊停車多元繳費委託方案
國民黨喬遷茶會 馬英九：開源節流臥薪嚐膽
東北角 戲水趣
世足賽：指定用球有利前鋒 令門將傷透腦筋
世足賽：羅納度首場一無是處 能否回春受矚目
世足賽：球評認為巴西雖贏狀況未達高峰
世足賽：西班牙上半場2-0領先烏克蘭
巴克之役球迷闖入球場 國際足總擬開罰
世足賽：西班牙首戰4-0大破烏克蘭
世足賽：西班牙火力旺 ４：０完封烏克蘭
世足賽：大英國協上演內戰 英格蘭穩操勝券
世足賽德波開戰前夕 警方拘留40波蘭球迷
世足賽：捷克前鋒巴羅斯對迦納之役將缺陣
世足賽：南韓前鋒李天秀指法國隊不足懼
世足賽：沙烏地阿拉伯前鋒安巴因腳傷缺陣
世足賽：西班牙擊潰烏克蘭 創本屆最大勝負分
世足賽首戰打平瑞士 法國媒體罵到沒力
世足賽花絮：英國球迷乖多了
世足賽：小勝對手一分 巴西隊遭媒體批判
世足賽：突尼西亞上半場1：0暫領先沙烏地
世足賽：突尼西亞對沙烏地 2：2戰成平手
世足賽：德國力戰波蘭 1:0小勝
世足賽：德國對波蘭摘要
台股開盤上漲62.80點 為6531.81點
期貨商：外資反賣為買是台股轉多關鍵
全台高溫三十度以上 午後易有陣雨
金門機場雲層低風力強 台金航線班機不正常
國道5號通車 中華郵發行紀念郵票
四專案包機 吳釗燮：獲美歐盟恭賀肯定
美元回貶 新台幣兌美元反彈突破32.5元
總統：不接受利用司法案件 行政治奪權鬥爭
李慧芬指前高層曾天賜所言不實 將告蘇拾瑩
台中市大樓管理員命案偵破 逮九嫌
台糖優質蛋白粉採購弊案 兩人收押
是否傳喚吳淑珍 北檢：一切依法處理
不當使用吩坦尼止痛貼片 用藥過量恐致死
朱宗慶打擊樂團兒童音樂會 推出糖果的秘密
台北縣藝文中心 展出文化志工美術創作展
淡江大學成立學習與教學中心 提升教學效率
正體字難寫易記 學習中文宜先正後簡
世足賽：老將紐維爾建功 德國1：0擒波蘭
藍擬邀涉弊者答辯 罷免審查方式談不攏
綠委質疑太管處工程弊案 內政部：了解中
SOGO禮券案公聽會 受邀人員全數缺席
立委提預算凍結 石門水庫治水預算案待協商
賴清德：李慧芬承認對李濤爆料 籲NCC調查
綠委:健保藥價差大形同凱子 健保局:改進
石門水庫治水預算案初審 因凍結案待協商
國親駐美代表：美方歡迎王金平來訪
總統：雪山隧道單純工程建設 不應泛政治化
推動罷免黃昭輝柯建銘 國民黨：研究中
軍史館向民眾徵求各類國軍文物史料
檢調傳訊吳淑珍？國民黨：辦案不應有紅線
外交部：兩岸專案包機 國際指有助亞太和平
徵召參選北市長 游錫堃下午拜會謝長廷
史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世訪台
行政院籲立院臨時會速通過重大交通預算
身心障礙人員特考十一月四日舉行
金門天候不佳 陳總統專機被迫折返
試院通過調整地方政府特考普通科目
試院通過擴大原住民族特考提報職缺機關
馬英九：護衛完善 相信刺殺只是傳說
馬英九：可能見過李慧芬但沒印象
馬英九：高度肯定婦女貢獻 將成職場主力
謝長廷願承擔責任 宣布參選台北市長
查SOGO經營權之爭 馬永成陳哲男對質
馬籍男子以沐浴乳瓶走私海洛因被捕
南檢：台糖購入優質蛋白粉標示不可食用
台糖爆弊案 南檢:歷任台糖董事長都要了解
中鋼股東會通過4.1元股利案
燦坤廣告不實 遭公平會罰128萬元
外資近午匯出 新台幣匯率午盤暫升5.6分
全台第一個稻米交易中心 22日掛牌運作
8代辦貸款公司廣告不實 公平會共罰124萬元
豪雨成災 農業損失金額已達10.8億元
台北股市收盤下跌42.62點
優質蛋白粉採購傳弊案 台糖:嚴懲失職人員
台股開高走低 未脫區間盤整
SOGO董座鍾琴:沒接過總統夫人電話
六月台股期指下跌56點 逆價差17點
6月電子期跌3.6點 金融期跌2.4點
Creative Taiwan授權展讓台灣精品滿天下
公平會委員王文宇與陳榮隆將離職
標準局加強查核廉價兒童衣物刮鬍刀等產品
新台幣兌美元匯率升7.9分 收32.541元
台固亞太固網合作 寬頻纜線電話互打免費
新台幣收32.541元 升值7.9分 成交8.4億美元
學童早餐調查：熱量過剩 鈣質不足
加強照顧服務員素質 衛生署公告新管理要點
婚友社：趙建銘事件影響男醫師相親約會
衛署：台灣未販售香港偽藥追風透骨丸
英國女皇草地網賽 王宇佐擊敗世界第六好手
MLB 郭泓志中繼三分之一局 失兩分吞敗仗
愛心媽媽生活困頓 總統府協助申請補助
鳳鼻頭如何開發 楊秋興:文建會勘察後再決定
議員：耗資七千多萬北市社福大樓養蚊子
高雄市長盃踢踏舞全國賽 受理報名
台北縣土城部分地區十七日起 停水三十小時
台中市警察節慶祝大會 胡志強感謝員警辛勞
新竹急缺售貨員 一人平均四個工作機會
中區萬安二十九號演習 下午二時台中市登場
雪山隧道通車 改寫宜蘭對外交通史
雪隧通車後宜蘭警力吃緊 賴配套強化治安
蘭陽一日遊新熱門 業者應規劃豐富觀光行程
北宜高刺激宜蘭房地產 民眾宜慎選地點多比價
交通便利帶動宜蘭農舍激增 蘭陽平原破相
宜蘭納大台北生活圈 兩地學子受教權待觀察
解脫交通桎梏 宜蘭產業發展進入利多時代
雪隧通車影響北宜公路石牌餐飲業者榮景不再
謝長廷參選台北市長 綠營基層振奮
花蓮吉安鄉橫斷道路開鑿至今近九十年
中華郵今起擴大網路ATM功能 服務更多元
固網有線電視合作Cable Phone用戶網內免費
郵局首張分紅保單 7月推出鴻運高照還本保險
交部次長何煖軒在港與邵琪偉見面 氣氛融洽
傳出刺馬言論 NCC今提供7家電台內容供調查
澎湖漁翁島渡假區BOT案簽約 三年完工
何煖軒出席香港旅展巧遇邵琪偉
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雲科大設中區英語教學中心 英語咖啡屋開幕
尋社區接班人 企業獎助大專生投入社區營造
義大製作水翼船奪下全國模型競賽冠亞季軍
泡茶謝師 鹿谷茶鄉特有文化
台大English MBA第一階段放榜 10人優先錄取
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查SOGO經營權之爭 馬永成遭檢方約談後飭回
薛球與陳益華擄人勒贖 被判無期徒刑定讞
基隆殺妻兒案 男子鄭文通被判死刑定讞
港都聯合助學生許焜峰 獲選玄奘十大青年
批勞委會鴕鳥心態 陳情業者牽鴕鳥抗議
南投兩起致命意外 一落溪失蹤一落石砸頭不治
聘回鍋外籍監護工 勞委會便民措施明年上路
環亞飯店工會：今通過罷工投票預計明起罷工
太百案 馬永成陳哲男對質 供述不盡相同
協商破裂勞方發動罷工 環亞飯店低調未回應
航警局查獲走私海洛因近六公斤和二嫌犯
借款趙家涉背信 陳鏡堯獲200萬交保限制出境
謝長廷參選 橘營：敢承擔責任要扁下台嗎
吳釗燮：赴中投資前 做好風險評估
北高市長選戰 國民黨主打高捷弊案
太管處工程弊案？營建署：政風等單位調查
四十八村里十七日補投票 雇主應給選舉假
刺馬言論 親民黨：嚴厲譴責
澎湖北上爭觀光博弈 獲部分政黨支持
行政院：經續會7/27 28 召開
藍營推直航 陸委會：修法與達成直航兩回事
蘇揆明當三前閣揆司機 今晚先載蔡英文熱身
國共平台啟動採購機制 購買1萬6千多箱香蕉
年底選舉台聯與民進黨合作？李登輝持保留
台聯內部會議 統一發言管道並定調政策
頂前閣揆光環 謝長廷角逐北市長有實力一搏
世足賽：地主幾晉級16強 西班牙展現強大火力
世足賽：法國出師不利 前鋒亨利不以為意
世足賽 德國幾乎晉級 球評認為教練用人獨到
羅納度突感不適緊急送醫 檢查沒問題後返隊
如何兼顧工作和世足？ 英工會有法寶
世足賽：厄瓜多上半場1-0領先哥斯大黎加
日本對克國之戰 奇哥將派小笠原滿南上陣
世足賽：厄瓜多3-0完封哥斯大黎加
世足賽：死亡之組阿根廷面臨塞爾維亞考驗
世足賽：南韓和澳洲 亞洲希望所寄
世足賽：迎戰法國 南韓眾好手嚴陣以待
世足賽：德國和厄瓜多率先晉級十六強
世足賽：厄瓜多大勝哥斯大黎加 挺進16強
世足賽：巴西隊堅稱羅納度健康沒問題
世足賽：厄瓜多締造歷史 首度踢進十六強
世足賽：厄瓜多大勝哥斯大黎加後氣勢如虹
世足賽：英格蘭上半場0：0與千里達打平
世足賽：英格蘭戰千里達 2：0勝出
世足賽：德國厄瓜多率先晉級 波哥兩國出局
世足賽烏克蘭輸球 球迷傷心但不氣餒
馬英九將拜會國政顧問團 尋求支持罷免案
期貨商：台指期短線仍須站穩年線
券商建議台股中長線布局跌深業績成長股
高鐵台中─樹林實車測試達時速二百五十公里
遠見民調:逾五成民眾不滿政府辦弊案進度
太平洋高壓增強 全台高溫炎熱
九千大專生暑假深入教育優先區輔助弱勢學生
2006台北生技獎開始報名
作弊老師介聘到高市 太平國小通過不聘任
今年首位來台好萊塢巨星 休傑克曼令粉絲瘋狂
今年首位來台好萊塢巨星 休傑克曼令粉絲瘋狂
侯佩岑突破尺度代言髮品 與男模零距離擁抱
台股開盤上漲163.31點 為6589.70點
美元疲軟 新台幣兌美元盤中升逾 1角
歐美股市大漲激勵 台股盤中站上6600點
蘇揆駕車通過雪山隧道 象徵回鄉喜悅
雪山隧道通車 蘇揆謝長廷互動趣味多
刺馬言論 國民黨:馬英九平常心看待
中選會:延後投票48村里 明辦基層選舉
未來政府體制 學者：應採權責分明總統制
施工近十五年 蘇揆宣布雪山隧道通車
北宜高全線通車 蘇揆主持殉職紀念碑揭碑
NCC：依法處理廣電媒體爆料新聞
遭質疑未利益迴避 NCC委員劉幼琍要立委道歉
國美館展出台灣當代藝術與當代哲學的對話
駱香林攝影畫境展 17日北美館展出
遊學團須通報教育部 留遊學代辦可依規退費
紙風車劇團二十四日起到台中市慈善義演
教育部與留遊學業者提醒學子停看聽
高中體總推出一系列夏日籃球饗宴
多層次傳銷公司吸收會員 申辦信貸詐財
反毒戒毒 高市府多管齊下查緝宣導
十九甲反建納骨塔自救會 台中縣議會陳情
智齒闖禍 少女下顎骨骨折 嘴巴張不開
高市議員選舉 二選區民進黨提名劉俊雄三人
促銷台中大坑玉冷筍 各大飯店設計筍宴
阿勃勒賞花野宴 明晚高市文化中心登場
台北啟智畢業生 帶著感恩的心展開新旅程
拆總統玉照風波 造成雲林縣議會流會
議員：電子遊藝場家數由市場機制決定
奇士勞斯基等大師作品饗宴 台北電影節強片
經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室掛牌成立
蔡英文:內部差距縮小 兩岸政策有擴展空間
台積電南科廠徵才四百名 報到送禮加抽獎
台股大漲 新台幣兌美元午盤升8.3分
台糖採購弊案 黃營杉:國營事業應考慮全民利益
美股大漲激勵 台股開高收紅149點
大量客製化國際研討會30日登場
6月電子期上漲6.5點 金融期上漲34.2點
6月台指期漲171點 正價差4.23點
雪山隧道通車 消基會建議加強檢視消防安全
搶救國土 環保團體串聯倡議環境權入憲
南市三位分局長升職調往他縣市 今交接
酒醉起口角 丈夫殺死妻子
是否傳訊吳淑珍 北檢：檢察官尚未決定
國民黨市黨部副主委李玉文座車遭BB彈射擊
高市查獲安毒工廠 私藏瓦斯烏茲衝鋒槍
北宜高全線通車 雪山隧道前回堵一公里
18日參觀檢察世紀文物展 檢察官換你做做看
高師大腦性麻痺生林英玔 苦讀六年明畢業
青年探索台灣旅遊作品徵件 延至八月上旬截止
日本腦炎進入流行期 花蓮衛生局籲民眾注意
彰縣自殺防治中心 盼提升自殺未遂通報率
烈嶼鄉文化館開館 首開金門各鄉鎮風氣之先
運動人口倍增計畫 林政則期許參與破十萬人
李慶元：陳致中結婚 江耀宗送百萬賀禮
祈院號列車啟動 創世籌建草屯植物人安養院
弓鞋小茶師以茶會謝師
世界杯足賽熱 南投西餐廳推出果雕足球
南投名間老羅漢松 命在旦夕
台中醫院護理師詹宜盈 不畏艱難印尼救災
科技配合生技 養蝦王國將重現生機
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新竹縣警局新卸任分局長聯合交接典禮
高市打通騎樓專案 十七條路共一五八件違規
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高市打通騎樓專案 十七條路共一五八件違規
高市打通騎樓專案 十七條路共一五八件違規
南投警官人事大調動 今天交接
竹市觀光月 籌製紅尾圓(魚參)大模型造勢
胡志強期勉國小畢業生面對挑戰不怕困難
新型人工水晶體 白內障者不必再戴老花眼鏡
落跑病人急診居多 自覺病情好轉是首要原因
接受菸商贊助植樹 反菸團體批台大淪為幫兇
台大實驗林不再接受菸商或其他有爭議的贊助
台灣與尼加拉瓜今簽署自由貿易協定
公平會：結合申報案件審核時效縮為14工作天
豪雨成災 農業損失擴大至11.2億元
新台幣兌美元匯率升6.1分 收32.480元
新台幣收32.480元升值6.1分 成交8.27億美元
江耀宗否認李慶元指控 不排除採取法律行動
台積電台南12吋晶圓廠 將招募400名菁英
復華金：已針對中投聲請假處分案提抗告
壽險業者:專業規劃可達低保費高保障
美元疲軟 新台幣兌美元收盤升值6.1分
暴力討債集團涉改造槍械 三人落網
高市非法電台被抄 主持人喊冤
涂鄭春菊:拉案台灣佣金可能超過新台幣380億
推廣導盲犬權益 協會請牧羊犬任親善大使
推廣導盲犬權益 協會請牧羊犬任親善大使
海巡署船艦與興隆號漁船會合 22日返台
海巡署戒護興隆號 押解涉案大陸漁工返台
竹縣萬安29號演習 動員近500名人力
蘇治芬到虎尾高中首頒林淑藝熱愛生命獎學金
黃埔建軍82週年 陸官校慶開放營區參訪
立委：雪隧緊急救護 燒傷病床僅四床
治水預算三讀通過？場外抗爭團體意見相左
綠委：馬英九先清黨 再南下嗆扁
農民赴立院展示受損作物 籲速通過治水預算
綠委連署籲NCC調查李濤全民開講言論
謝系立委：謝長廷就是要贏北市長 不想2008
民進黨立院黨團支持北謝南菊
台聯立委與李登輝餐敘 聚焦國會提前改選
罷免綁案爭議 治水預算案立院恐延後通過
SOGO經營權公聽會 遠東太設代表言辭交鋒
賴清德：NCC不查李濤爆料 另有隱情？
開發中科七星農場 立委質疑圖利友達光電
友達：中科廠投資案 全力配合政府環評要求
中科:備妥五項補充說明 因應第五次環評
朝野協商罷免審查無共識 泛藍譴責綠營拖延
徐國勇：拉艦案佣金 7法公司轉入台30多帳戶
綠委掌握拉艦案證據？郝龍斌：公布涉案名單
張顯耀：若體制內罷免審查無共識 訴諸民意
健素糖弊案 橘營要求余政憲向全民道歉
總統：堅持走正確的路 走向成功
民進黨籍立委前往國民黨 訴求公投討黨產
游錫堃：北宜高通車是蘭陽史三大事
蘇貞昌：經續會共同意見 行政院會劍及履及
民進黨明起廣告 籲停止惡鬥改拚民生
王金平：國親未參加經續會 相信仍重視結論
民進黨：馬永成否認涉及收受金控不當利益
NCC抄地下電台 民進黨：不成比例的處罰
陸軍官校 歡慶八十二年校慶
民進黨籲郝龍斌勿口出惡言
蘇揆：經續會共同意見 落實為政策形成法律
本土社團明號召五萬人集會 訴求穩定政局
總統罷免案對決 屏東國民兩黨動員
政院：經續會共識將成政策 經建會定期管控
蘇揆指示擬定2015年台灣經濟發展願景
泛藍18縣市首長將發表聲明 支持總統罷免案
胡鎮埔：陸軍將朝特戰化聯戰化轉型
倪文亞琦君過世 總統頒發褒揚令
槓上王金平？黃志芳：尊重王人事安排意見
馬英九：罷免案過關不易 重要的是過程
治水預算觸礁 綠營：泛藍假治水真鬥爭
綠委十七日在彰化員林發動譴責馬英九大遊行
藍委：扁疑安插曾天賜現職 破壞文官體制
總統府：曾天賜任貿協副董事長 依規定借調
劉幼琍任先進科技董事？賴清德徐國勇更正
立院空轉 四大預算案繼續協商
民主基金會人事 王金平黃志芳爭主導權
高縣樹人醫專兩學生 疑遭拖板車輾斃
假造國安單位印文詐貸上億元 北檢起訴5嫌
環亞飯店：對罷工感到遺憾 目前無資遣計畫
涂鄭春菊:拉案要查水落石出的可能性不高
涂太太願幫助調查尹案 特調小組：幫助有限
海關查獲市價近六百萬元的生鮮鹿茸
涂鄭春菊:願與郭力恆對質 盼有利案情發展
嚴防暴力逼債死灰復燃 警政署今年持續掃蕩
台開案 趙建銘仍否認與父內線交易購股
工研院將台灣夜市文化變身為科技創新舞台
LED車頭燈上市 散熱與法規問題待解決
央行同資系統期約轉帳最長期限放寬至一年
世足賽：英格蘭2:0破千里達 挺進16強賽
世足賽焦點人物：厄瓜多前鋒狄加度
世足賽：瑞典戰巴拉圭 1：0險勝
世足賽：瑞典1：0力克巴拉圭
世足賽：瑞典一鎚定江山 1：0力克巴拉圭
世足賽：貝克漢拯救英格蘭 千里達獲得尊敬
世足 貝克漢：英格蘭最好的一面還沒拿出來
世足賽：瑞典遙望英格蘭 巴拉圭含恨出局
世足賽焦點人物：英格蘭隊長貝克漢
世足賽 日本將以新戰術迎戰克羅埃西亞
世足賽英格蘭晉級 球評認為魯尼活絡攻勢
世足賽花絮：晉級16強 南韓球員免當大頭兵
世足賽：阿根廷上半場3-0領先塞爾維亞
世足賽：摧枯拉朽 阿根廷6-0大破塞爾維亞
世足賽：伊朗踢葡萄牙 期待奇蹟出現
世足賽：日本中場中田英壽接受訪問不假辭色
敗給英格蘭 千里達人仍以「足球戰士」為傲
世足賽：阿根廷6：0狂勝塞爾維亞
世足賽花絮：羅納度自信會越打越好
足賽：荷蘭上半場2:1 暫領先象牙海岸
世足賽：阿根廷火力驚人 6：0狂勝塞爾維亞
世足賽：荷蘭2:1 踢倒象牙海岸
世足焦點人物：阿根廷前鋒梅西
世足賽：阿根廷大勝 教頭樂觀下一戰
世足賽：阿根廷對塞爾維亞比賽摘要
世足賽：墨西哥遭頑強抵抗 0：0踢和安哥拉
F5F教練機墜毀嘉義 一死一傷
週休二日全台炎熱 金馬易有霧
貿協九月組團赴哈薩克等國 開拓油元國商機
屏東小琉球清晨地震 芮氏規模四點七
台南規模4.6地震 佳里震度五級
健康自療法新書 作者索米斯來台演講
國民黨「貪腐下台清廉保台」連署 高縣展開
船奇廣告不實 公平會罰15萬元
埃及商Shof將來台採購烘焙餐飲設備
逾五成上市櫃公司五月營收較去年同期成長
空軍F5F教練機墜毀 傷者情況穩定
F5戰機墜毀 軍方將組專案小組調查
本土社團集會 綠營：人民盼泛藍不搞政爭
媒體持續守候超過一週 黃芳彥仍未現身
泛綠攜手挺扁 穩定政局集會下午登場
拜會爭取支持罷免案？馬英九：林義雄重品德
台北賓館開放 外交部徵導覽服務志工
美國阿肯色州長哈克比十九日訪台
交大畢業典禮 頒贈沈呂九宋恭源名譽博士
霧鎖金門機場 上午台金航線班機停擺
台南佳里規模4.6地震 各地未傳災情
高市府促銷旗津 涼爽海風新鮮海產成賣點
墜機中校周傑偉家住屏東
扁迷保台灣護總統 高市熱鬧登場
馬英九頒市長獎鼓勵國中畢業生博學不窮
台聯立委何敏豪及郭林勇台中成立聯合服務處
金門放流四十萬尾梭子蟹苗復育海域生態資源
台灣日東及勝華科技將在中市徵才活動
投顧：全球股市波動加劇 提高債券比重
秋冬五大彩妝風格：朦朧甜美中性古典另類
友達：整合面板上游材料 順勢而為
農委會:若無重大災害 預估龍眼荔枝今年增產
統計：豪宅漲幅約一至二成 未如想像高
中小企業處招募企業服務志工
投顧：國際股市止跌 台股有反彈空間
不婚頂客族增加 小宅成交比重大幅成長
國內投信資產管理能力不遜國際知名公司
Office軟體Excel出現弱點 導致下載惡意程式
調查：高學歷女性積極搶攻高科技工程師職務
金管會同仁登山健行 巧遇張景森探勘步道
中經院：美可能再升息 全球資金提高警戒
消基會要求台糖為健素糖事件道歉賠償
反核搶救福隆沙灘 環團號召集體裸體抗議
F5F戰鬥機嘉義墜毀 志航基地停飛特檢
李傑指示對F5F戰機殉職飛行員從優撫恤
東亞五大城 台北幼兒最晚睡且睡最少
歐洲議會自由黨團主席華生 19日訪台
綠營：罷免程序要合法合憲 不得違法擴權
捍衛本土政權力挺阿扁 彰化千人大遊行
空軍：失事F5F戰機 不排除鳥擊
赴中投資淪為台流風險大 台商宜審慎評估
空軍：F5F情況正常 不考慮淘汰
台商成歹徒覬覦肥羊 兩岸應正視權益保障
行政院：蘇揆肯定交通部與國工局辛勞
墨西哥遭頑強抵抗 0：0踢和安哥拉
荷蘭勝象牙海岸 荷教練讚球員拼戰精神
義兩員大將歸隊 將參加對美之戰
亞洲實力待證明 日韓澳面臨世足關鍵戰役
阿根廷狂勝塞爾維亞 全國欣喜若狂
巴西即將迎戰澳洲 準備接受體能考驗
葡萄牙勢在必得 伊朗背水一戰
英國國教會領袖：貝克漢是標準現代父親
捷克兩大前鋒負傷 迦納準備偷走一勝
巴西隊中場卡卡表現不負眾望
墨西哥應勝未勝 Ｄ組戰況仍有變數
碧根鮑華指裁判判罰黃牌過多
美國隊表現差 連國務卿萊斯都知道
日本將在第二役調整陣式背水一戰
世足賽 勇哉安哥拉 世足晉級希望不墜
日本對克羅埃西亞上演殊死戰
六比零大勝塞國 阿根廷仍戰戰兢兢
葡萄牙2-0擊退伊朗
美國戰情告急 義大利不敢大意
國際足總下令荷蘭球迷脫褲才能進場
台灣北部東北部午後短暫雨 各地高溫34-35度
靈犬萊西首映供癌友觀賞 收入捐癌症基金會
宣揚偶戲之美 兒育中心推出手偶教學
動物園辦營隊 帶學童探訪諸羅樹蛙棲息地
糖尿病高血壓沒控制 拖累腎病成台灣新國病
慢性病患用藥行為偏差 傷腎又傷心
慢性腎臟病成新國民病 全台86萬人患有腎病
預防慢性腎病上身 三高控制不可少
因應中國貨品進口威脅 經部邀專家提供建議
國網中心透過新科技 快速提供防災應變參考
水星東大距 21日是最佳觀星期
美商森美公司23日來台採購食品及廚房用品
白色螢光OLED發光效率 清大創世界紀錄
民進黨團：罷免程序依法 不隨泛藍起舞
第一屆全國沙灘巧固球賽 暑假苗栗通霄登場
台灣社下午成立 李登輝任榮譽總社長
內政部:違法採食墾丁魚貝 七月強力執法
實踐大學畢業典禮 馬英九勉畢業生誠以待人
基測首度寫作測驗僅1名考生因簡化字遭扣分
南投縣百人口琴大合奏 聲勢壯盛
學校教正體字 學生考試應書寫正體字
搶救迷途學生 人本基金會發表工作經驗
提升表演層次 薛熒源延續傀儡戲藝術文化
活到老學到老 75歲翁福居從實踐大學畢業
中山大學畢業典禮 校長勉畢業生做社會菁英
扁媽哽咽:台灣人團結 讓總統好做事
高雄市長選舉 蘇進強:台聯參選到底
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關懷扁媽 總統老家湧入上千名支持者
台聯成立高雄選戰中心 宣示7-UP
遠眺河岸風光 萬華騰雲人行陸橋啟用
健全幼兒教育照顧法草案 教育部辦公聽會
雲林縣府扮月下老人 舉辦婚前聯誼
加速推動生技醫療器材專區 楊秋興啟程訪歐
基隆外木山海上長泳一千多人參加 水母擾局
遇警盤查 毒犯吞食安毒卡咽喉送醫取出
台灣原生朱槿花開雙層 路人稱奇
溪頭千人在大學坑種樹 為臺灣肺加入氧份
南投市荔枝文化節今登場
國民黨嘉縣青工會 布袋辦淨灘嗆扁連署活動
高縣阿蓮鄉玉庫村每逢大雨淹水 縣府將改善
中縣警察局公佈金融詐騙集團六大手法
台灣婦女罹癌 專案小三通到中國治療
周錫瑋指金九地區纜車輕台車 應儘速興建
反對阿里山三合一BOT案 鄉民拉白布條抗議
阿扁下台清廉保台連署 高縣兩萬多人支持
風帆橫渡小琉球全國賽 選手高難度挑戰
沒錢唸書學技術 造就吹糖國寶翁登賢
高雄電影節 侯孝賢：電影是另一種語言
高雄陳啟川故居傳出將闢建停車場 外界惋惜
北市綠色版圖逐漸浮動 同室操戈似難避免
體委會：爭辦奧運決心不變 按部就班達目標
職棒統一勝興農完成14連勝 封王數字降至M5
台壽朱炳昱：壽險業未來三年獲利成長不易
結婚熱季 業者：新人應以保險為後盾
胡勝正：台灣PPP評比 領先韓國近6千美元
國稅局將辦憑發票看台啤台銀籃球明星賽
7成7網友盼看世足賽 近半能辨認品牌形象
經濟部所屬7國營事業1-5月虧306億元
台灣1-4月能源消費增3.17% 供給微增0.36%
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美升息前 匯銀預期新台幣本週震盪偏弱
調查：時尚精品業工作 吸引社會新鮮人目光
北宜高通車 調查:宜蘭土地價格漲幅逾二成
中鋼改造扁鋼胚連鑄機 提升鋼品品質
房市專家：土城新莊淡水房價增值空間大
因應蔬菜天災農糧署設法分散產地推廣盆栽法
吳茂昆差點遭電話詐騙 籲學者多關心社會
陳瑞隆赴日內瓦參加貿易政策檢討會議
環亞罷工 消基會:尊重罷工但不可犧牲消費者
竹北一啟智中心瓦斯中毒意外 三死
德國酸痛貼布新品 廠商在台選拔廣告代言人
助更生人就業 求職顧問將進監所傳授秘訣
環亞工會：未獲資方合理回覆 罷工持續
環亞飯店罷工 工會：明起埋鍋造飯
對趙建銘從重求刑？北檢：全案仍在調查中
台聯：藍營不還黨產於民 沒資格推罷免案
319槍擊案 楊憲宏：呂秀蓮寄望監察院追查
藍軍有意見 立委選區劃分案臨會難過關
選區劃分案 橘營：爭議仍大待協商
張俊雄明開記者會批馬英九推罷免致政局不安
十餘位學者發起學界連署 籲陳總統辭職
立院委員會明審查選區案 中選會盼儘早同意
馬英九:登罷免案廣告 讓大家知道提案主因
彰化罷免活動下午登場 馬宋同台對扁舉紅牌
北市選戰兩強相爭或三足鼎立 是選舉關鍵
擺脫弊案陰影 北長南菊勝選關鍵
周玉蔻北市母雞帶小雞 待發揮最大功效
綠委喝喜酒避扁媽？ 侯水盛：絕無此事
謝長廷提政見 爭取2020年奧運在台北舉辦
台灣社與手護台灣大聯盟 捍衛本土分進合擊
世足賽：日隊背水一仗 今迎戰克羅埃西亞
世足賽 中國球迷六人熬夜看球猝死
世足賽 澳洲抗巴西 體力拚技術
世足賽 藍巴德批前球員不應嘲諷英格蘭隊
世足賽 法國背水一戰 南韓磨刀霍霍
世足賽 迎戰強敵巴西 澳洲做好準備
世足賽 揮拐擊中美國球員 義隊德羅西道歉
世足賽 日本對克羅埃西亞 上半場0-0
世足賽 日本0-0踢和克羅埃西亞
世足賽 日本0：0踢和克羅埃西亞
世足賽美義踢和 義大利教頭坦承低估美國隊
世足賽花絮 貝克漢場上表現遭指責
世足賽 巴西上半場0:0 與澳洲打平
世足賽 日隊埋怨出賽天氣熱 克隊嘆運氣背
世足賽 日本踢和克羅埃西亞 同時保有出線權
世足賽 日本對克羅埃西亞比賽摘要
世足賽 魯尼將先發為英格蘭戰瑞典
世足賽 日本和克隊言和 球員寄望下場比賽
世足賽 巴西下半場開胡 2：0勝澳洲
台駐菲代表處所在大樓 接到炸彈威脅
期貨商：台指期短線若能守穩可望持續攻堅
法人：台股短底確立 有利反彈
台股開盤上漲0.78點 為6576.55點
中華台北羽球賽明開打 各國高手來台踢館
世足賽：南韓1：1逼和法國
世足賽 南韓逼平法國 晉級16強希望濃厚
北美館拍張好照片教育展 徵展場學生義工
楊慧玲紙塑展 紅樓展出
高中申請入學21日放榜 基測二試27日報名
台北捷運忠孝復興站火警 電扶梯冒煙
台南縣萬安29號演習 明日下午二時舉行
台股平盤整理 非電子股為主軸
日韓元大貶 新台幣貶值逾1.5角
東鋼宣布調漲H型鋼報價每噸500元
窄胸天牛進入孵化旺季 農改場:柚農加強防治
國親拉攏支持罷免案？台聯：分化伎倆
呂特赦換扁下台？台聯：不該假設性推論
登廣告嗆檢調？馬英九：向檢調打氣鼓勵
國民黨：一旦罷免失利 將聯合泛藍倒閣
辭市長帶人民上街頭？馬英九:沒這回事
大愛電視辦兒童電視體驗營
動物電影再出擊 生命奇蹟小狐狸賺人熱烈
氣象局發布大雨特報
白天氣溫偏高 午後局部地區短暫陣雨
台北股市收盤上漲7.27點
國際美元走強 新台幣兌美元午盤貶值1.34角
「原」來是這樣 順益暑期親子體驗半日遊
世界發明獎獲五面金牌 鄧鴻吉破格直升教授
高市六議員表態挺黃俊英 不滿對手黑函不斷
台中市國中資優班鑑定結果公布
防治日本腦炎 南市豬隻完成疫苗接種
捷運忠孝復興站火警 疑電扶梯機械故障釀禍
老翁中國探親罹病 專案小三通返台治療
北市健康服務中心 21日辦糖尿病友飲食示範
暑熱腸胃免疫能力下降 吃多生冷食物易腹瀉
高市貨櫃專用道 9月動工 97年底完工
上櫃公司每年7月需申報董監酬勞
吳燦坤創業30年交棒 盼為燦坤再創高峰
OECD對台競爭法同儕檢視研討會22日登場
防毒業：擔憂電腦資安 阻斷網路威脅為上策
台北巨蛋聯盟通過資格審查 近期與北市府簽約
法人：台股短線仍具反彈機會
台北股市狹幅震盪整理 上漲7.27點
6月台指期下跌 5點 逆價差 8點
6月電子期跌1.75點 金融期漲3.4點
睽違四十年 黃襟（手弄）蝶在太麻里重現
是否再度傳喚黃芳彥 北檢：尚未決定
工人團體槓上全產工會 籲莫淪為政黨附庸
雷學明等控告陳總統和立委誹謗案 北院開庭
解民眾疑慮 環保署輔導廢棄物掩埋場公園化
吸膠後縱火為樂 四天內九次縱火 黃嫌落網
南迴案掌握關鍵證人證物？ 雄檢不證實
空軍F-5F戰機失事飛行員夏文裕今轉院治療
空軍F-5F戰機失事飛行員夏文裕今轉院治療
藉徵才向應徵者詐財 詐騙集團14成員被判刑
查南迴案關鍵證人證詞真偽 雄檢不排除測謊
張俊雄:馬英九推罷免違反憲政先例 首創惡例
中選會：國會解散 立委改選屆期重新起算
綠委：42帳戶匯出拉法葉案佣金約166億元
謝系立委：謝長廷不可能勸退周玉蔻
王建民飲恨敗投 綠委遺憾之情溢於言表
藍委明赴總統府 請扁提罷免答辯書
政院：通盤考量金管會主委證交所董事長
謝長廷：罷免有機制 權謀促成不好
橘營：總統若迴避國會答辯 不尊重憲法
馬英九率國民黨縣市長聲明：罷扁是全民共識
史國投資貿易說明會 陳總統稱讚當地治安好
總統府：總統明晚在府電視直播向全民報告
學者林文程出任台灣民主基金會執行長
雷射顯微手術治靜脈曲張 免住院復原快
整形外科聲稱重建G點可讓女性達性高潮
世足賽花絮 波多斯基指控電台廣播內容低俗
世足賽 烏克蘭上半場2：0 暫領先沙烏地
世足賽 瑞士2：0踢倒多哥 並列Ｇ組領先
世足焦點人物：瑞士前鋒佛瑞
世足花絮 足下針鋒相對 身上針針刺青
世足 澳人睡眼惺忪加油 讚菜鳥代表隊表現
世足賽 南韓踢和法國 教練稱讚球員表現
世足花絮 青年異想天開發明足球語流傳
世足賽：日本晉級只存一線希望
世足賽花絮 多哥「薪」事解決 罷賽風波落幕
世足賽 多哥狀況連連 出戰瑞士凶多吉少
世足賽 烏克蘭企圖谷底反彈擺平沙烏地
世足賽 擊敗巴西晉級 日本渴望奇蹟
世足賽 多哥罷賽危機解除 如期出戰瑞士
世足賽 多哥罷賽危機解除 如期出戰瑞士
世足賽 迦納後衛揮以色列旗 埃及媒體撻伐
世足賽 瑞士2：0擊敗多哥
高公局:雪隧全天待命拖吊公開招標辦理
期貨商：台股補量才有利續攻
投信法人看好營建資產中概股後市
台灣各地晴朗炎熱 午後易有雷陣雨
環亞飯店勞資達成協議 今起正常營運
迪士尼卡通明星 7月進駐便利超商
台股開盤下跌46.93點 為6536.11點
世足賽 烏克蘭上半場2：0 暫領先沙烏地
世足賽 瑞士2：0踢倒多哥 並列Ｇ組領先
世足焦點人物：瑞士前鋒佛瑞
世足賽 烏克蘭火力四射 4：0大勝沙烏地
世足賽 採科技判斷進球 國際足總仍說不
世足賽 瑞士贏球稱慶 多哥自認倒楣
世足賽 佛瑞慶幸二比零獲勝 但對多哥致敬
世足賽 烏克蘭火力大放送 4：0痛擊沙烏地
世足賽 英瑞大戰熱滾滾 七萬英國球迷捧場
世足賽：下一場無論好壞 巴西穩進十六強
世足賽 突尼西亞上半場爆冷 1：0領先西班牙
世足賽美對迦納背水一戰 唐納凡擺脫低潮
世足賽黃牛票猖獗 決賽門票喊到六千歐元
世足賽 西班牙3：1逆轉勝突尼西亞
陳佐鎮：要學功夫必先尊師和自己的國家
世足賽 西班牙勝突尼西亞 提前晉級十六強
世足賽 日隊教練排除祖國巴西放水可能性
世足 烏克蘭四分大勝沙烏地 重燃晉級希望
世足賽 多哥德籍教練肯定雀鷹表現百分百
世足賽 烏克蘭谷底翻身士氣高 沙國一息尚存
世足 烏克蘭教練讚球員 捲土重來大勝沙烏地
宋楚瑜再赴立院 為罷免喊話倒閣暖場
總統今晚向人民報告 馬英九：請大家來公評
天文館七月之星講座 介紹流過天際的銀河
台積電除權息走強 大盤續呈修正走勢
新台幣匯率早盤小幅貶值
高縣考察團參加德國傑人會成立大會
泛藍擬提倒閣？ 綠委：沒有正當性
中華職棒明星賽票選 白隊先發投手競爭激烈
世足賽 西班牙攻破突尼西亞 訂妥二輪門票
世足賽 西班牙封王呼聲高 突尼西亞退無可退
世足賽焦點人物 西班牙前鋒托雷斯
台鐵汐止號誌故障 10班列車延誤170分鐘
台股賣壓沈重 測試底部支撐
高捷外勞分批返國 高捷人力告急
鴻海購併普立爾 拓展光學版圖
綠拼上街頭 林為洲：民眾應中立
高市府標售公有地 精華段每坪近五十萬元
小包裝國產生鮮蔬果上市 免洗免切即煮即食
宋楚瑜：罷免案不過 加開臨時會推倒閣案
李泰安律師申請撤銷羈押
夏日太陽毒辣辣 出門慎防紫外線傷害
高市票選優良公車駕駛長 盼提升服務品質
六成民眾認為要有總統具體犯罪證據才能罷免
台糖健素弊案 消費者抱怨申訴湧向消基會
鴻海合併普立爾擴大業務面 外資肯定
倒閣後出任閣揆？王金平：不用考慮
總統不提答辯 泛藍立委總統府抗議與警推擠
左里克請辭 外交部：密切注意但無評論
民進黨：27日若暴動 馬英九要負全責
中華郵政明發行第三套卡通明星郵票小熊維尼
只要陳總統下台 宋楚瑜：不惜退出政壇
外交部：秦日新涉司法案件 改調駐斐濟顧問
青春美少女戽斗所苦 正顎手術變臉成功
台北食品展明登場 全台美食群聚一堂
議長質疑高捷工程與誠意 市縣府：積極處理
忘記帶鑰匙 退休教師請民代調雲梯車協助
南迴案查新事證 專案小組首度提訊李泰安
檢調搜出教戰手冊？北檢：仍清查證物中
二次臨時會處理倒閣？綠營：宋馬之爭
台灣眼科名醫技藝高 瑞士病患慕名來台治病
游錫（方方土）：罷免倒閣都不會成功
國三少女坊間穿耳洞當畢業禮 卻發炎變形
宋楚瑜：不處理禮遇條例 治水預算別想過
台股大跌 新台幣兌美元午盤貶值5分
太平國小畢業典禮 馬英九勉學生誠實做人
總統電視開講 國民黨質疑是否心虛默認
南迴案偵查內容疑洩密 雄檢嚴懲究辦
連續侵入大樓地下停車場強盜婦女 李嫌被逮
陳總統今向人民報告 馬英九明同規格回應
罷免案 藍綠立委上午總統府前對峙
學校及文教機構需求成長 流浪教師有去處
行政院：反對罷免與倒閣 倒閣不具正當性
換發新身分證 北市府提醒市民小心詐騙新招
提前倒閣？藍營：現階段全力推動罷免
台灣人口老化提前 胡勝正：應朝知識經濟發展
導護阿嬤鄭彩鑾 用智慧與福氣保護學童安全
「倒扁」外島延燒 議員質詢時拆除總統肖像
台開董座洪寶川:板橋明翠里都市更新案續推
外交部：薩國總統十月訪台 可望簽署FTA
倒閣？國民黨：精力放在罷免以免混淆焦點
立院程委會決議 27日院會只處理罷免總統案
台北股市收盤下跌219.43點
是否再次傳喚黃芳彥 北檢：一切依法處理
國防部：不評論任何國防新聞週刊報導
高雄市籌備明年起國小免營養午餐費
法人：台股賣壓湧現 市場信心不足
台北股市開低走低 下挫219.49點
6月電子期跌8.4點 金融期跌22.2點
朱宗慶打擊樂團演奏家謝家豪將開獨奏會
宋楚瑜：絕無意出任倒閣後的任何職位
築巢引鳳 高市釋出零零三三五五租稅優惠
世足賽 澳洲隊風格與克羅埃西亞相似
世足 阿根廷克瑞斯波：我們什麼都還沒贏到
世足賽焦點人物 西班牙前鋒托雷斯
麥當勞叔叔拜訪台中醫院 為病童帶來歡樂
世足 西班牙教頭否認曾被突尼西亞逼到角落
世足賽 賽事進行及半 十六強出爐八隊
世足賽：為國家爭光榮 為個人拼身價
世足花絮 世足賽讓紐約凸顯地球村
世足花絮 球星被換下場 痛不欲生
世足賽 週六迎戰瑞士 南韓信心滿滿
世足花絮 南韓週六可能下雨 影響球迷觀戰
世足賽 迦納教頭飆狠話要讓美國痛苦不堪
世足賽西班牙進16強 球評認為展現新拼勁
世足賽花絮 厄瓜多教頭：把牛給殺了！
世足賽 德國搶分組第一 波蘭拚勝場開胡
德國女性也瘋足球 超過一半看球賽轉播
世足賽 義大利隊瑜亮之爭歷史重演
世足賽 德國球迷湧入柏林 觀賞德厄之戰
世足賽 英格蘭戰剋星瑞典 千里達拚進球晉級
世足賽 南韓對瑞士背水一戰 力求分組出線
世足賽 英學童赴德觀賽落空 首相承諾協助
世足賽 澳洲隊邱威爾獲准出戰
世足賽 德國3-0完封厄瓜多 拿下分組冠軍
世足賽 警方在科隆逮捕十五名英國球迷
陳總統向人民報告全文（一）
陳總統向人民報告全文（二）
陳總統向人民報告全文（三）
陳總統向人民報告全文（四）
陳總統向人民報告全文（五）
游錫堃：杜正勝和龔照勝是我用的
陳總統向全民報告 美國務院沒有進一步評論
總統反駁罷免理由 民進黨團：可獲人民信賴
外長黃志芳訪紐約智庫談美台及兩岸關係
台股近前波低點 投顧：暫宜觀望
股市重跌 張秀蓮:諸多因素造成
台股重挫 券商公會呼籲朝野停止政爭
兆豐金:公股失主導權 不應由董座負最大責任
明年起投顧公司淨值低於面額 不得公開解盤
央行:公共外債增加因附買回交易產生
台北國際食品展明登場 台灣館展出優質農產品
Windows Live Messenger問世 體驗通訊魅力
法人：台股後勢仍受朝野態度影響
台股開盤下跌9.12點 為6354.43點
經濟部與海基會辦台商拓展中國市場要訣
台股震盪上揚 新台幣兌美元匯率早盤小升
台股平低盤開出 反彈有賴量能擴大
開業眼科名醫國際級醫術 蔡瑞芳籲法規鬆綁
豪雨病媒蚊激增 南部各縣市登革熱拉警報
腸病毒重症疫情上升 疾管局籲家長當心
郭台成罹患白血病 可望在國外移植骨髓
民間聲援健保追討百億溢付款 醫界仍反彈
學生車禍無生命跡象仍送醫急救挽回一命
高雄輕軌 年底公告招商
馬英九：人民信賴 是政府最重要資產
正體字具文化傳承功能 推行簡化字得不償失
聚焦台灣原味食趣工藝設計 7月15日前報名
作家吳祥輝芬蘭驚艷 盼帶給台灣啟發
技能檢定30餘年 勞委會首度公開徵求試題
SOGO禮券案 北檢:30日以證人身分傳喚黃芳彥
全台高溫炎熱午後有雷雨 宜做好防曬工作
台灣水果彩繪機法國交機 二十二日抵台
炎夏熬夜憋尿 多喝水及蔓越莓汁防尿路感染
輕忽皮膚異常小症狀 小心皮膚癌上身
世足賽 波蘭2：1勝哥斯大黎加獲Ａ組第三
世足賽 英格蘭遭瑞典2：2逼和
世足賽 巴拉圭2：0挫千里達 同時打包回府
綠營退出罷免審查會 全院委員會休息協商
台聯黨團會議決議 不出席罷免審查會
國民黨公告中常委選舉事項 7月29日改選
聚焦台灣原味食趣工藝設計 7月15日前報名
台股震盪上揚 新台幣兌美元匯率早盤小升
罷免審查會程序 立院決議依國親黨團提案
台股平低盤開出 反彈有賴量能擴大
沈富雄：陳由豪獻金案 不會水落石出
高雄輕軌 年底公告招商
馬英九：人民信賴 是政府最重要資產
技能檢定30餘年 勞委會首度公開徵求試題
作家吳祥輝芬蘭驚艷 盼帶給台灣啟發
輕忽皮膚異常小症狀 小心皮膚癌上身
傳國民黨北市初選貪瀆 市黨部:沒這回事
台聯29日出訪美國與多明尼加
SOGO禮券案 北檢:30日以證人身分傳喚黃芳彥
高市警逮捕殯儀館汽車大盜
投信:台股第2季末超跌 醞釀第3季反彈
林瑞圖:江霞賤賣華視土地 華視:董事會決議
光學產業進入鴻海時代 花旗:賣亞光買大立光
被指縱容違法 北市中正警一分局:依法行政
歐洲議會自由黨團主席肯定民進黨對民主貢獻
綠營罷審查罷免案 呼籲27日到台北嗆藍
台北國際食品展開鑼 台灣小吃各國美食競豔
台北縣長盃桌球賽 開幕
蘇揆疑在野清廉保台正當性 籲速過治水預算
藍營南縣府快閃嗆扁 蘇煥智：負面影響
國防大學戰院國防戰略組入學考試本週舉行
性侵害查閱系統 學校兒福機構可多利用
兆豐金公股不過半？藍委：圖利中信及鄭深池
綠委：雷倩吳育昇妨害公務 籲馬英九法辦
民進黨再推電視廣告 訴求關心民生停止政爭
販毒給泰勞 刑事局破獲鴉霸販毒集團
指考命印題人員 明早入闈
高縣旗山查獲一對中國返台夫婦夾帶毒品
豪雨造成瓜農損害 桃縣即日接受救助申請
中部打擊犯罪中心破獲販毒 起出五萬顆鴨霸
世足賽 巴西隊將改變陣容迎戰日本
世足賽 巴拉圭臨去秋波 千里達處女秀告終
世足 波薩基獨進兩球 波蘭敗哥斯大黎加免墊底
世足賽 荷蘭專注全力對付阿根廷
世足賽德國預賽全勝 球評指16強賽氣勢過人
世足賽 葡萄牙2-1擊敗墨西哥 拿下分組冠軍
世足賽 日本巴西裔球員三都主矢言擊敗祖國
世足賽 德教練自信滿滿但認為仍有改進空間
世足賽 安哥拉1：1 與伊朗戰成和局
美國阿州州長推崇總統深化台灣民主成就
法務部:研擬修正國家賠償法 防全民埋單現象
世足賽 阿根廷踢和荷蘭 C組第一出線
世足 象牙海岸逆轉塞爾維亞 會內賽史上首勝
學者：美助陳總統穩住陣腳 符合美國利益
學者：政治紛爭多 新憲公投短期不可能
馬英九：總統向人民報告避重就輕 推卸責任
馬英九回應總統 謝長廷：馬英九言行不一
馬英九：罷免案未決定前 不談倒閣
總統盼各界爭取參加國際比賽 為台灣宣傳
侯清山將升任外交部常次 呂慶龍接主秘
高雄清廉保台活動 馬宋將參加
綠委:科工館廣場供休憩 不宜辦政治集會
南迴案專小組 再度前往李泰安住家蒐證
展望會飢餓三十列車與大會師報名開始
新裁罰標準上路 機車規避攔檢排氣罰五千
法務部:擬定查緝作為 加強緝捕海外經濟罪犯
寄養家庭供不應求 家扶盼招300戶新家庭
北檢提訊陳哲男查三大案 陳哲男仍未鬆口
與犯罪無關 北檢簽結陳由豪官邸獻金案
禮券案 北檢傳訊SOGO專櫃人員作證
高院:霸王馬案可受公評 難認侵害金溥聰名譽
興隆號喋血案 兩中國漁工押往宜蘭地檢署
澎湖砂石輪擱淺 人員獲救
雪隧手機暢通電磁波高？ 量測結果符標準
NBA熱火奪下總冠軍 韋德當選最有價值球員
世足賽 葡萄牙爭分組第一 安哥拉搶晉級門票
NBA熱火一圓冠軍夢 球員各司其職是關鍵
豐田杯青少年高球賽 中華隊第二回合排第三
職棒蔡士勤六局好投 誠泰6：1勝兄弟
世足賽 伊朗戰安哥拉 1：1打和 俱遭淘汰
世足 象牙海岸逆轉塞爾維亞 會內賽史上首勝
世足賽 阿根廷踢和荷蘭 C組第一出線
世足賽 象牙海岸逆轉致勝維持尊嚴
世足賽 阿根廷荷蘭言和 雙雙晉級
世足 葡萄牙戰績傲人 阿荷保留實力邁向16強
吳乃仁辭證交所董事長 繼任人選未定
經部通過國光生技基因載體研發聯盟計畫
營造地方特色米 全台首座稻米交易中心揭牌
稻米交易中心成立 台灣米價差逐漸拉大
IDC：休閒遊戲未來成長性看俏
漁船非法載運偷渡 漁業署執行沒入重罰
OECD競爭委員會主席:重視競爭法為全球趨勢
台北股市收盤上漲185.56點
健康捐調漲 違法超帶菸品入境大增
四大基金委託代操達740億元 挹注台股動能
活絡公債期貨市場 期交所縮小可交割債券範圍
流感腸病毒疫苗研發 國內仍在起步階段
救災返台 衛生署表揚援助印尼震災醫護人員
台糖以飼料製造健素糖 遭行政罰鍰二十萬元
健保向醫院追討百億溢付款暫緩一個月
屏東衛生局 暑假將培訓三百位防溺小勇士
台大雲林分院 心導管手術破一千例
台北電影節24日開幕 影展得獎片觀眾飽眼福
日歌手河村隆一個人演唱 有望移師台灣
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睽違3年 貝絲吉本為無名指獻出配樂處女作
布袋戲匯演 十家劇團七月傳藝中心劇場演出
已逝編舞家伍國柱作品斷章 雲門將全本演出
澎管處推出2006澎湖石滬觀光文化祭活動
長隧道救災考驗消防能力 北縣府籲重視培訓
台北縣府規劃成立戒毒中途之家協助戒毒癮
建中錄取跳級生萬芳國中部學生朱永載
國民黨高市長提名第二輪初選 25日黨員投票
家暴防治八週年 社工籲受暴婦女勇於通報
促銷芒果 蘇煥智:日本市場穩定度高
世足賽 義大利2：0擊敗捷克
會員身分加入WHO？政院專案小組審慎考量
兒童局：經濟弱勢兒童七月可領取扶助津貼
南迴案李泰安認罪？ 檢方不證實
世足賽 巴西踢垮日本 三連勝晉級十六強
馬王會質疑政院延宕軍購案
綠委：檢調應查富邦宴是否涉內線交易
鄭深池廣告要求肯定 藍營批抹黑國會
總統：27日後對內政治協商 對外兩岸和談
蘇貞昌籲在野黨不要只顧政爭 要顧民生
教部簽協議 同意國民黨借用科工館場地集會
民進黨團：陳由豪應回台處理債務 接受審判
重大國防投資條例 馬英九質疑蘇揆延宕送審
行政院：依立院意見調整軍購案 沒有延宕
蘇貞昌籲在野黨不要只顧政爭 要顧民生
內政部推親密關係紅綠燈檢測 遠離家暴危機
淡水小二男童遭綁四天 晚間平安獲釋
碾米廠經營地下銀行30年 業者一百萬交保
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六二四嗆扁防意外 高市警方做好萬全準備
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日圓大貶 新台幣兌美元開盤貶值逾1角
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反收購中信金？ 鄭深池：非個人能決定
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兆豐金公股規劃8席董事 另獨立董事為吳榮義
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出口商拋匯 新台幣午盤貶8.6分
奇美電股東常會 確定配發股利
和艦案開庭 聯電:全案已與聯電無關
台北股市收盤下跌32.84點
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中經院25週年 蕭萬長：見證全球經濟巨變
第三期大腸癌病 開刀後莫忘化療防復發
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維持端正姿勢避免彎腰駝背 遠離膏肓痛
高市無牙男童進食無異常人
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女嬰全身紅斑點 原來是新生兒血小板過低症
工作不孕Ａ片誤導 男人陽痿三大壓力源
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花蓮兩員警感染肺結核 經調查疫情未擴散
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小提琴家穆特抵台 演出莫札特作品
台北電影節明開幕 參加影片和票房創新高
新任007丹尼爾克雷格 10月攜龐德女郎來台
桃園拉拉山水蜜桃季七月一日登場
第十屆台北文化獎 李曙韻等四人獲殊榮
水湳機場是否設大型會覽中心 中市仍待評估
台北縣府經貿訪問團抵紐約 展開城市外交
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暑期工讀與新鮮人就業 北市明天聯合徵才
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南投縣原住民國幼班聯合畢業 原味十足
超馬林義傑將以三個月徒步橫越撒哈拉沙漠
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隱藏翻車危機？ 高公局：中山高結構安全
ETC公益方案有虧損 遠通指要與交部重談
遠通盼重談ETC方案 交部：仍照公益方案處理
高鐵完成雲林-台北時速280公里系統整合測試
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新聞局：台視民營化時程延至九月
勞委會：視缺工情況考量特定製程外勞釋出
兆豐金董座退休辦法 爭議聲中通過
美可望升息 日本升息時程不定致日圓走貶
台開案調查局下週移送北檢 近期可望偵結
世足賽 突尼西亞可能派頭號戰將桑托斯出馬
世足賽 踢和就是大勝 澳洲奮力挺進第二輪
世足賽 巴西晉級 羅納度進球平穆勒紀錄
世足 羅納度功力再現 日本技不如人失望而歸
世足賽 迦納黑星人爆黑馬 要讓巴西吃苦頭
蘇揆指示 播映原住民紀錄片每小時三萬元
職棒LA NEW勝誠泰 上半季爭冠緊追統一
中華台北羽球賽 台灣選手都在八強止步
世足賽 艾瑞克森警告 貝克漢並非動不得
世足賽 胖羅迦納澳洲出頭天 捷克黯然出局
世足賽 法國生死存亡一戰 總教練樂觀看待
世足賽出局 日本足協立即物色新總教練人選
世足賽 澳洲教練考慮再起用門將施瓦澤
世足賽 澳洲晉級日本淘汰 足球強權南移
世足賽 法國一戰定生死 瑞士南韓晉級險中求
世足賽 義大利中場德羅西遭罰禁賽四場
世足賽 踢進追平球 澳洲隊向邱威爾致敬
總統：有信心全年失業率百分之四以下
南迴案秘密證人現場模擬 將與李泰安對質
呂秀蓮：擁有權力後 不應傲慢或違法
世足賽 西班牙上半場1-0領先沙烏地
世足賽 西班牙1-0擊敗沙烏地 獲分組冠軍
世足賽 西班牙1：0終結沙烏地
世足賽 烏克蘭1：0力壓突尼西亞 挺進16強
世足賽 德國氣勢如虹 瑞典信心滿滿
義大利足協證實 德羅西遭禁賽四場
世足賽 法國表現菜 同胞也看衰
世足球星動態 雖遭議論 小貝拒談自己表現
世足賽 西班牙終結沙烏地 三戰全勝晉級16強
世足賽 烏克蘭1：0氣走突尼西亞 挺進16強
呂秀蓮：擁有權力後 不應傲慢或違法
政院：政府掌握兆豐金發展 確保公共利益
檢警提訊李泰安 模擬搭乘事故列車實況
世足賽 瑞士淘汰南韓 拿下分組第一挺進16強
基因解密 中研院生醫所主導生物基因資料庫
全台高溫炎熱 午後山區陣雨
證券周邊單位陸續開股東會 相關人事受矚目
遏阻違法舞弊 法務部加強發掘重大貪瀆線索
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民調：八成民眾未感受三個月來治安改善
多明尼加總統費南德斯二十六日訪台
美元走高 專家：金價短期將區間整理
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罷免案朝野緊繃 陳總統赴寺廟祈求國泰民安
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推二次罷免？藍營：全力推動27日罷免案過關
AIT舉辦美國獨立紀念日線上有獎問答活動
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台中兩百多件犯罪被害人 獲補償一億多元
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台灣首季噴墨雷射事務機出貨較去年同期成長
失智症保健 醫師：多動多蔬果多閱讀
僑界關心台灣政局 盼媒體多報導正面消息
台北縣議員親自赴洋基主場為王建民加油
世足賽 瑞士二比零送南韓回家
世足賽十六強 歐洲仍主宰 亞洲全軍覆沒
世足賽 法國挽狂瀾驚險晉級 多哥全敗不喪志
世足賽 菜鳥烏克蘭晉級 西班牙維持全勝
礦工金采節開幕 極限金屬工藝現身
星光兒童育樂中心 週末夜間開放迎暑假
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台北縣都審會：消防通道將全面納入審查規範
高縣議會聯席會 全數刪除捷運工程配合款
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白河蓮花節今開幕 不見高官貴客蹤影
北市丙戍祭祖活動三獻古禮展開 為期兩個月
傳承中華文化 兩岸應統合使用漢字正體字
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高鐵苗栗後龍段試車因行車電腦故障功敗垂成
農委會近期發表新農業運動 提升競爭力
仲夏水果國際化 銷量較冬季多50%
國民黨高雄嗆扁 場外嗆馬與警零星小衝突
罷免案後 呂秀蓮：馬英九答應推藍綠談話會
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總統赴龍山寺參拜 祈求國泰民安兩岸和平
楊秋興參加佛光山日內瓦會議中心落成典禮
室內空氣品質糟 未來公共場所得掛警示牌
台北縣經貿訪團參訪紐約市議會
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中鋼總經理陳源成:樂觀看待鋼鐵產業景氣
陳有蘭溪高架橋白天開放夜間封閉趕工
高鐵苗栗沉陷段第三次試車成功 時速300公里
高鐵成本92%政府負擔 藍委批財團享暴利
罷免案表決在即 年輕人紛表達看法
金針菇蛋白治過敏 過敏性鼻炎不再噴涕不斷
首季房市台北推案價量齊揚 高雄價揚量縮
工程會訪視中市棒球場 市府：十月如期完工
工研院與聖格研究院締盟 發展精密基因晶片
美台可能升息前夕 台債下週預期盤整
豐原醫院超人醫友會成立 七隻狗醫生與會
證交所董事長總經理人選可望 7月10日前敲定
生物資料庫計畫起動 人權保障溝通社區先行
證券主管人事面臨異動 券商：政策較重要
高市科工館封閉戒備 國親嗆扁過程平和
廖咸浩王童宣佈台北電影節起跑
中銀交銀合併再延 因美國分行合併耽擱
杜正勝：鄉土語言輔導員制度95學年起實施
中華職棒 林恩宇強投 統一中止十七連勝
良知八十 大學生到中正紀念堂靜坐反貪腐
國民黨科工館嗆扁 商家幾家歡樂幾家愁
世足賽 阿根廷對決墨西哥故佈疑陣
世足賽 南韓出局 熬夜觀戰球迷沮喪返家
世足賽 敗戰藍武士回國 球迷英雄式歡迎
世足賽 英格蘭對決厄瓜多揚言必勝
世足賽 十六強首役德國上半場2-0領先瑞典
世足賽花絮 日本淘汰 球迷對貝多芬訴苦
世足賽 十六強第一戰柏林湧進75萬球迷
世足賽 德國2：0力挫瑞典 率先晉級八強
世足球星動態 森德羅斯負傷退賽
週日全台晴朗炎熱午後雷陣雨 出遊要帶雨具
全台未來一週氣溫偏高 山區午後易有雷陣雨
世足賽 墨西哥不敵阿根廷 雙方球迷悲喜對比
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畢業生租屋 網路民調：九成盼租金低於1萬元
虛設公司 專騙中年求職婦女 北檢起訴十嫌
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罷免失敗再推倒閣？民進黨團：少點政治鬥爭
中小企業信保基金甄選總經理 7月受理推薦
能源局推動能源產業環境會計帳 徵求示範廠商
7月22日 龍潭渴望園區別墅用地公開標售
刺馬傳言 馬英九:台灣人沒這麼激烈
美國聯準會可能升息 新台幣本週預期走貶
陳由豪隔海反駁 學者：不影響政局走向
預防結石減少濫用震波碎石 夏日要多喝水
總統返鄉重申 願為台灣做任何犧牲
保德信人壽預定徵求20名儲備業務經理
學者：國親執行能力不足 罷免案表現不佳
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綠委：通緝犯找台灣清廉正義 啼笑皆非
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法人：股市震盪 宜重新檢視債市投資價值
科技民主台灣探索 285位候鳥學員齊聚高雄
國民黨高雄市長二輪初選 黃俊英將獲提名
呂秀蓮指罷免案過不了 憂心政爭停不了
黃俊英：建立公義社會 勇敢無懼接受挑戰
國民黨：無調整路線問題 未排除倒閣可能性
李遠哲署名發聲明 對當前政局表白
雪山隧道今開十七張罰單 多數因車速過慢
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世足賽 德國勝瑞典 教頭與碧根鮑華同聲讚
世足賽 墨西哥上半場1：1與阿根廷打平
世足賽 阿根廷延長賽2：1淘汰墨西哥
世足賽 葡萄牙對決手下敗將荷蘭禍福難料
世足賽 阿根廷延長賽淘汰墨西哥 挺進前八強
世足賽 阿根廷對墨西哥摘要
呂秀蓮盼學界業界成第三勢力 籲黨魁對話
陳由豪爆料 府:總統已說明沒有的事就是沒有
陳由豪隔海放話 橘營：應立即回台協助調查
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陳由豪隔海放話 台聯：應回台接受測謊
高市警荷槍攻堅 要犯楊雙伍及十餘黨羽落網
預售屋與中古屋存價差 購屋者須比較合理性
電價漲 水泥業調高外銷價及業外收益因應
十年後台灣國民所得上看3萬美元 學者表樂觀
罷免案凸顯憲政問題 學者籲朝野全面修憲
台北電影節青年競賽評審全員到齊 展開評審
四隻導盲犬成功上路 500盲胞仍盼狗兒帶路
藍營嗆扁 宋楚瑜短暫露面 不與馬英九同台
雪山隧道下午北上續回堵 加強取締慢速車
民進黨：陳由豪要找回清廉 應回台灣
呂秀蓮：陳由豪記者會各說各話兩回事
青輔會徵外籍青年旅遊志工 檢視台灣旅遊環境
七月起：海外台灣人回台住滿四個月始有健保
烏龍院金指環四格漫畫大賞 吳宥慧獲金指環
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台灣勞工應聘至大陸台資企業 變相佔健保便宜
太百案 檢調約談黃芳彥再決定後續調查
中華台北羽球賽 中國名將包辦男女冠軍
候鳥計畫改實習單位審核 增強專長實際媒合
高雄電影節昨閉幕 曹仕翰「Chase」獲最佳影片
中正機場聯外捷運系統 明由蘇揆主持動工
二次金改受詬病？呂秀蓮：憲法影響政府績效
世足十六強賽 德國強勢晉級 阿根廷艱辛勝出
淘汰仍值得肯定 世足賽官網選出落選明星隊
世足 菜鳥教練克林斯曼領德進八強 漸入佳境
世足賽16強展開 球評：德國展現奪冠實力
世足賽 墨西哥無緣八強 教練仍感欣慰
世足賽 墨西哥烏龍球算克瑞斯波踢進
世足賽 德國巴拉克等不及迎戰阿根廷
世足賽 英格蘭上半場0：0踢平厄瓜多
世足賽花絮 枯坐冷板凳 德門將卡恩滿腹勞騷
世足賽 英格蘭1：0淘汰厄瓜多
世足賽花絮 克林斯曼無意轉任美國隊教練
世足賽 貝克漢一腳定江山 英格蘭淘汰厄瓜多
世足賽 英格蘭對厄瓜多比賽摘要
券商：台股醞釀反彈 上半週恐仍震盪
陳由豪：總統夫婦說謊 請履行退出政壇承諾
馬英九：民進黨必須站在歷史正確的一邊
國民黨嗆扁大會 民進黨：盼最後一場
世足賽 葡荷九人對戰 葡一比零勝荷
未來一周晴朗炎熱 午後雷陣雨
台股開盤上漲12.09點 為6464.40點
陳總統出席將官晉任授階典禮
張得明出任多國總統訪台榮譽侍衛長
美台本週可望升息 新台幣量縮小貶
台經院調查：44.9%製造商看好下半年景氣
立委：高藥價差圖利外商？健保局：提供誘因
智利大型資通訊廠商訪問團明來台採購
政院：朝野共思李遠哲談話 要安定勿政爭
奧斯卡影后妮可基嫚梅開二度
溫布頓網賽開打 台灣四將會內賽亮相
世足賽 葡荷火爆大戰黃牌滿天飛四人罰下場
柯建銘將提二次臨時會 蘇揆：樂觀其成
育嬰津貼給付時間太短 綠委：需配套措施
黃敏惠頒發嘉義市第七屆里長當選證書
台經院：下半年景氣 製造業廠商轉趨樂觀
馬英九夜訪宋楚瑜 有人喊加油有人喊滾蛋
世足賽 瑞士車拚烏克蘭 勢均力敵五五波
世足賽 各國教練頻頻詢問澳洲隊職缺
世足賽 葡隊菲戈頭撞人 國際足總擬不開罰
世足賽 奇哥警告日本隊必須彌補體型缺陷
世足賽 英格蘭晉級八強 教練:實力仍未發揮
世足賽 巴西迎戰迦納 羅賓荷確定無法上陣
世足賽 迦納對決巴西 夢想再爆冷門
世足賽 德隊長巴拉克腳傷癒 可迎戰阿根廷
日足球隊監督奇哥：日隊有成長 程度提升
世足賽 義大利上半場0：0與澳洲相持不下
世足賽 巴西迎戰迦納 羅賓荷腿傷休兵
世足賽 德阿大戰在即 克林斯曼樂觀
世足賽 義大利十二碼球氣走澳洲晉級八強
台北市議員羅宗勝疑索封口費 檢方聲押
羅宗勝疑索封口費案 法官裁定80萬交保
期貨商：台指期貨技術面略轉強
罷免案今表決難過關 藍綠備戰支持者較勁
券商：台股醞釀反彈力道 量能為關鍵
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總統勸子勿返台？葉宜津：沒聽過這種說法
台股開盤下跌2.91點 為6520.77點
福隆沙灘上反核 環保人士露屁股排字抗議
國際匯市看升歐元 新台幣匯率早盤小升
李遠哲聲明 馬英九：肯定他的勇氣
罷免案 王金平投票藍委鼓掌歡呼
世足賽首度上演PK大戰 烏克蘭3：0踢垮瑞士
罷免案藍綠對決 近五千警力嚴陣以待
世足賽 瑞士對烏克蘭摘要
世足十六強賽戰果與賽程表
世足賽 烏克蘭ＰＫ大戰征服瑞士崇山峻嶺
世足賽 經驗分出高下 瑞士不敵壓力16強止步
世足 勞爾：法西之戰不會讓法國與席丹好看
世足 義大利教練李彼：我們的幸運是贏來的
罷免總統案119票未過關 藍綠支持者激情
總統：個人進退不重要 盼對內推動政治協商
罷免案失敗 藍營誓言修正卸任元首禮遇
罷免不成 橘營推倒閣改選再罷免三部曲
金管會：任意車險費率 7月15日起調降
太百案 黃芳彥未主動與檢方聯絡
學者建議幼托機構非營利化 李逸洋支持
健保安全準備金見底 解決方案再等一季
LA NEW拿下職棒17年季冠軍 成功絕非偶然
職棒統一不敵中信 LA NEW奪上半季冠軍
世足賽 西班牙氣勢旺 法國大勢不妙
世足賽 小蝦米迦納不見得畏懼大鯨魚巴西
世足賽 烏克蘭狂賀世足代表隊晉級八強
世足賽 澳洲球員：尋找著名教練極為重要
法總統民眾全力支持法隊世足杯晉級賽
世足賽 塞爾維亞教練證實辭職
世足賽 義大利後衛內斯塔不克出戰烏克蘭
世足賽執法狀況多 國際足總遭到批評
世足賽 巴西上半場2：0領先迦納
世足賽 八成七德人預測德國能擊敗阿根廷
羅納度寶刀未老 取代穆勒成世足賽進球王
世足賽 巴西3：0大勝迦納 挺進八強
世足賽 羅納度創進球紀錄 巴西3：0淘汰迦納
世足賽 巴西克迦納 兩隊教頭勝不驕敗不餒
輕颱杰拉華朝海南島前進 全台炎熱午後有雨
拉法葉艦案 郭問天六十萬元交保
總統權力下放訴求黨內團結 化解罷免危機
國民黨暫退藍綠戰場 等待時機再進場
世足 老將席丹發威 法國3：1擒西班牙晉八強
台北縣與美國巴爾地摩郡締結姊妹縣
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蘇揆：30日前立院一定要通過四大預算案
世足賽 法國逆境突圍 老將席丹終吐怨氣
世足 法國甦醒 踢走西班牙搶進八強末班車
七一環保新制上路 機關餐廳禁用免洗餐具
農委會:輸日香蕉未違反日本農藥殘留標準
民調下降 民進黨：馬英九不是打不倒的
聯想電腦進駐101大樓開設全亞洲最大旗艦店
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氣溫飆高用電激增 台電南部電廠全力發電
國際標準舞台灣大獎賽 世界拉丁冠軍來台
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ETC公益方案虧損？高公局：遠通應自行承擔
今年前4月台灣對中國貿易總額266.49億美元
台視股東會決議 賴國洲兼總經理
香蕉價格慘跌 農委會加強內外銷穩定產銷
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太百案 禮券比對近完成 有無犯罪對價待查
總統：目前是台日關係三十年來最好階段
職棒誠泰勝LA NEW 上半季賽程結束
香蕉滯銷 法務部收購供收容人食用
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核四停建電價上漲？藍營提案譴責陳總統
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台灣與多明尼加2007年簽署自由貿易協定
周錫瑋訪德州儀器 協助解決在台擴建問題
全台上午炎熱午後雷陣雨 金馬濃霧
防阻愛滋蔓延 嘉義縣七月免費提供清潔針具
台開案 調查局上午移送北檢近日將偵結
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綠委:應訂定免洗筷檢驗標準與規範
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李遠哲：台灣產業應朝高附加價值努力
內閣異動 台大經濟系教授何志欽接財長
期限將至 國稅局:若TWNIC拒提資料將開罰
問稅法問題 陳慧遊現身財政部
宜蘭烏石港電纜遭竊 港區照明停擺
國道警察局三隊 破獲高速公路搶劫集團
調查：暑假家教老師需求成長近二成
氣喘病人如何棄喘 醫師：把握治療黃金期
北市明起三天集會遊行 部分公車配合改道
金管會主委人事 呂東英張秀蓮均否認被約談
愛滋減害免費提供乾淨針具 七月擴及全台
台鐵工程招標弊案 俞長壽被求處二十年重刑
二零零六菊島海鮮節向饕客及玩家招手
台灣32家主題樂園暑期促銷
交通部澄清 並未要求汽車駕駛人戴安全帽
中研院下修今年GDP成長率至4.13%
蘇嘉全提新農業運動 盼台灣農業亮起來
兩性作家黃越綏宣布選總統 籲政黨輪休
黃色多焦點人工水晶體 白內障老花一次解決
利差擴大與實質利率偏低 專家:央行升息未止
電價7月1日起調漲 台電籲節約用電
陳添枝：新任財長何志欽為人圓融擅長協調
呂桔誠秘書：呂桔誠請辭獲准很感謝
台大校長李嗣涔:何志欽辦事能力強 溫文儒雅
七月一日新制 電價調漲 台瓜FTA生效
呂桔誠：謝謝指教
任財長 何志欽應游刃有餘
教部籲立院通過大學教師薪資彈性相關法案
金融業徵委託書門檻與董監質押比可能調整
愛滋減害免費提供乾淨針具 七月擴及全台實施
橘委拜會北檢 檢察長籲立委給檢方辦案空間
蘇內閣財經人事改組 財長由何志欽接任
期貨商：台指期站穩6600點將持續上攻
券商：台股6630點為短線多空觀察指標
新修刑法71上路 犯罪代價更高
勞退週年 李應元:修法開放自營作業者選新制
台股開盤上漲123.68點 為6731.07點
全台晴朗炎熱 山區午後局部大雨
國民黨團：臨時會應可通過治水等預算案
立院臨時會多項議案未協商 朝野明天再議
SOGO禮券案 檢調約談黃芳彥
美股大漲激勵 台股開高越過6700點
立院三讀 第一期治水預算309億6500萬元
全台晴朗炎熱 山區午後局部大雨
全台晴朗炎熱 山區午後局部大雨
橘委拜會北檢 檢察長籲立委給檢方辦案空間
中科核廢場兩案闖關 鄉民赴環署抗議籲退件
金融業徵委託書門檻與董監質押比可能調整
陳添枝：新任財長何志欽為人圓融擅長協調
任財長 何志欽應游刃有餘
加拿大在WTO撤消有關台灣禁止加牛肉進口提案
央行升息半碼 定期存單調升0.07個百分點
美國升息近尾聲 央行9月仍有升息空間
美股大漲激勵 台股開高越過6700點
強盜通緝犯畏罪潛逃南非 台斐警方遣返歸案
愛滋減害免費提供乾淨針具 七月擴及全台實施
輪狀病毒感染成為四季病症 易造成小兒腹瀉
內政部多項新措施七月一日起實施
調降洗腎支付標準 腎醫界健保局各說各話
狂暴天災 任立渝：人無法勝天但能降低傷害
貢寮音樂祭將登場 交通局籲搭大眾運輸
帶動觀光旅遊經濟效益 南縣成立觀光旅遊局
高捷O1站完成底版 高風險工程結束
暑假到 關渡自然公園兒育中心週末夜間開放
創意發想與實踐巡迴大學課程創意決賽6隊得獎
第3屆吳大猷科學普及著作獎20本佳作七月決審
台灣史料集成 預計94冊 呈現完整台灣史
奇美基金會藝術人才培訓獎助 9人獲選
交通處罰新制明上路 多項處罰趨嚴少數放寬
2006創投論壇矽谷舉行 資策會率團與會
氣象局：今年可能四至五個颱風影響台灣
立院三讀 卸任總統待遇月領二十五萬元
立院通過擴大公共建設特別預算970億元
74%上班族選勞退新制 47%薪資結構遭更改
台開案最快下週首波偵結 被告可能再增加
台北縣與美國德州哈立斯縣締結姊妹縣
立院同意放寬基層公務員赴中申請規定
外資匯入 新台幣兌美元收盤勁升2.21角
新瑞都案 劉泰英被判刑合併執行八年徒刑
職棒吳復連真除誠泰總教練
石門治水預算通過 泰雅族要求參與執行
金門水試所研發銀耳花蛤精 盼成特產第四寶
讓世界看見台灣 中央社十月印度舉辦影像展
更換財政部長未先告知 蘇揆赴民進黨團致歉
SOGO禮券案 黃芳彥遭移送台北地檢署複訊
倒不倒閣？ 馬英九：國民黨看法一貫
新潮流變金潮流？賴清德：不實指控
呂秀蓮對新聞界提出三知權利
潘文淵基金會10週年慶 張忠謀孫震親臨致敬
行政院已要求各縣市 設毒品危害防治中心
黨鞭不知換財長？蘇揆：願檢討改進
治水預算三讀通過 嘉義縣希望把水患變水利
富邦企業足球聯賽 大同尋求開季五連勝
上網號召刺扁？陸軍儀隊士兵移送司法調查
杜絕門前藥局A健保 七月全面刪除處方釋出費
新瑞都案 劉泰英所涉收取佣金等案情均無罪
好熱 全台用電量再創新高
公平會通過2件有線電視系統業者結合案
核四停建致電價上漲？ 立院通過譴責陳總統
民進黨團：軍購與預算解凍案未過 高度遺憾
豪雨受災河川地使用費減免 7月20日前申辦
李登輝辦公室：呂桔誠遭調職與李登輝無關
呂秀蓮催生藍天綠地好台灣聯盟 提七大呼籲
南迴案被告李泰安家人暫時寄居他處
石門水庫治水 原民會籲各部會尊重原民權益
友訊D-Link職業高球賽 張澤鵬順利封王
王金平盼惜民脂民膏 蘇揆允落實預算
中華電:減資不違法 釋股發ADR同步不同價
為兆豐金案請辭？蔡英文：呂桔誠已盡責
7月1日起電價新制上路 平均漲幅5.8%
秦金生拜會詹春柏 轉達推動倒閣的訴求
台灣金服下週拍賣國華人壽華國飯店等股票
7月1日起 雙卡發卡機構應全面實施差別利率
數位電視硬體預算半數通過 電視邁向數位化
放寬基層公務員赴中 台聯：對事不對人
梁國源：新台幣升值滿足點仍需觀察
法人:美國升息已進入尾聲
台指期連續多方缺口 化解短線空頭走勢
連惠心告段宜康損害賠償案 台北地院駁回
張錫銘連犯多起擄人勒贖 一審判無期徒刑
SBL委員會5項決議 上季5到7名球隊可請洋將
蔡英文：期許中央社成為新聞界仰望的101
中華電提高內容產業營收比例 消費端可降價
衛署出手管理醫師收受紅包 規範守則8月出爐
立院放寬警察公務員赴中 陸委會：幅度過大
吳東進涉內線交易案 台北地院判無罪
北市研議推動中學法律會考 盼遏止少年犯罪
史上首例 經續會邀請外商參與提建言
4月批發零售餐飲營業額9075億元 年增6.85%
何志欽:財部人事以穩定為原則 盼外界給時間
台灣童書跨足國際 娜娜的煎餅賣出巴西版權
馬英九訪靜坐學生 勉勵學生做對的事
化泛綠爭議 游錫（方方土）下週會蘇進強
立委：檢討身障鑑定標準 照顧魚鱗癬患者
立院取消正副總統終身禮遇 總統府：尊重
宜蘭童玩節明揭幕 高公局：多利用替代道路
中華電 5年投500億建NGN 年底國際合作成形
何志欽演講 談遺贈稅改革
台灣十大死因統計 癌症連續24年蟬聯榜首
畜產試驗所複製羊第二胎 外源基因順利傳遞
台灣科技百強 掌中產品業者後來居上
中華電將提高CP抽成比例 近期CP投資案成形
治水預算過關 屏縣府：八月可見初期成果
4月台灣租賃業營業額53億元 年增14.07%
新瑞都案 劉泰英律師指檢方誤信蘇惠珍指控
升息誘因減弱 美元恐逐步走貶但暫有支撐
高醫大校長王國照榮退 校方歡送離情依依
輸入動物用疫苗 7月1日起實施檢疫
中小企業協會理事長交接 林秉彬就任
數位城市論壇落幕 全球城市代表相約明年見
香港七一遊行 民進黨籲馬英九支持港首普選
橘營：審查中油轉投資公司預算沒放水
七月海關多項措施上路 牌照稅未繳展開查核
是否驅離靜坐學生 馬英九：由分局決定
台美升息 銀行美元及新台幣存款利率跟進
勞退週年 勞委會調查：薪資總額減少不到1成
科學園區審議通過迅宏科技等九件申請案
新瑞都案 台北地院：劉泰英侵占國民黨等款項
台灣長期順差 國際投資淨資產全球第四
台開案最後對質 趙建銘依舊否認內線交易
藝人王宏恩與飢餓大使 明有辛巴威關懷行
台聯：勿以政治綁架民生 反對二次臨時會
紛爭頻傳 外交部盼展開第16次台日漁業會談
受助者到資助者 達悟族學童體驗飢餓三十
立院三讀 95年國營事業預算繳庫2219億元
中華電5年內斥資5百億元 投資下一代網路
財長換人做 藍委疑有影武者
兆豐金案蘇揆與辜家私相授受？政院：抹黑
培養外語人才 北區大學將提供24種語言課程
新瑞都案 審理期間創多項司法紀錄
臨時會後未致謝 藍營批蘇揆過河拆橋
杜正勝：升學機會多 指考考生勿試圖違規
黃芳彥稱太百案與吳淑珍無關 檢方不排除對質
節能有成 北市百貨業者提早因應
節能有成 百貨善用綠建築 控溫減少照明
95指考明天開始考三天 試場不得開冷氣
職棒下半季開打 興農扳倒統一
施壓中科環評案？行政院：絕無施壓或介入
黃芳彥向北檢解釋 赴美確為治療攝護腺
經續會分組共識 金控執照與分行朝開放方向
職棒雷鵬八局好投 LA NEW 5：1擊敗兄弟
調查局發布人事異動 61名局站處主管調動
新瑞都案 檢方證據不足 多項案件無罪
蘇揆拜會忽略在野黨？政院：與事實不符
世足賽 迦納教練希望球員不要畏懼巴西隊
重大議案未決 朝野攻防延長戰線
少子化問題 跨黨派立委催生公共幼托政策
立院三讀 95年國營事業預算繳庫2219億元
立院三讀 第一期治水預算309億6500萬元
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黃芳彥向北檢解釋 赴美確為治療攝護腺
藝人王宏恩與飢餓大使 明有辛巴威關懷行
冷門科系畢業生抱持學習態度 易創職場新局
新瑞都案 檢方證據不足 多項案件無罪
新瑞都案 審理期間創多項司法紀錄
台開案最後對質 趙建銘依舊否認內線交易
泰國投資座談會四日高雄登場
經續會分組共識 金控執照與分行朝開放方向
台灣長期順差 國際投資淨資產全球第四
七月海關多項措施上路 牌照稅未繳展開查核
杜絕門前藥局A健保 七月全面刪除處方釋出費
衛署出手管理醫師收受紅包 規範守則8月出爐
台灣十大死因統計 癌症連續24年蟬聯榜首
張藝謀新片滿城盡戴黃金甲年底推出
足球熱GOOD TV不缺席 探訪球星內心世界
躍動台灣主題月 國家地理頻道向亞太呈現
貝嘉現代舞團再來台呈現新作 愛舞精華版
數位電視硬體預算半數通過 電視邁向數位化
台北電影節 幼齒演員比演技
世足義烏大戰 義三比零勝出晉級四強
世足賽 德國PK大戰踢垮阿根廷 率先挺進四強
世足賽 八強賽勝負 德國阿根廷悲歡兩樣情
世足賽 唐尼梅開二度 義大利踢進四強
世足賽 義大利不滿足於四強 烏克蘭技不如人
世足 德國阿根廷八強賽 混亂場面難堪收場
三號輕颱艾維尼形成 對台灣影響待觀察
中華電提高內容產業營收比例 消費端可降價
氣象局：今年夏季氣溫正常偏高機率大
宜蘭童玩節明揭幕 高公局：多利用替代道路
遠通電收 明起退儲值卡押金一百元差額
澎湖海鮮節白沙丁香季 七月一日展開
中華電5年內斥資5百億元 投資下一代網路
大學指考首日首節考物理 考生五萬餘人
培養外語人才 北區大學將提供24種語言課程
台灣童書跨足國際 娜娜的煎餅賣出巴西版權
搶救威尼斯 台德義三國簽訂跨國合作協議
復名政策效果不佳 原民會研擬誘因
受助者到資助者 達悟族學童體驗飢餓三十
蘇進強：台聯與民進黨是友黨沒有切割問題
胡志強：罷免案未過 不能怪馬英九
三號輕颱艾維尼形成 對台灣影響待觀察
台北縣經貿訪問團抵達姊妹縣洛杉磯
大學指考首日首節考物理 考生五萬餘人
國民黨中常委選舉將登場 馬英九強調乾淨選舉
許勝雄：調降遺贈稅符合世界潮流 可討論
大學指考第一節物理缺考2302人 缺考率4.38%
法人：台股TFT 手機 PC等族群可逢低布局
金管會提醒 新辦信用卡一定要在背面簽名
油價漲非法油品猖獗 環保署查獲高雄地下油行
蘇揆：台灣曾受外援發展經濟 今回饋國際
指考題首度部分出自題庫 物理命題顧問:滿意
海軍高雄港展示戰艦吸引民眾登艦參觀
審賄選案涉收賄 台南高分院法官徐宏志收押
華航復航日本大阪及首航札幌航線
台灣2006年第一季行動電話出貨量微幅上揚
嘉市升格24週年黃敏惠宣佈開辦生育津貼附
謝長廷競選團隊 沈富雄洪奇昌可望任總督導
黃志芳：台灣是曾受國際援助最成功案例
太百經營權案黃芳彥被飭回 藍營：檢調加油
夏季電費漲 環保聯盟提供省電省錢妙招
天熱省電有撇步 善用電器小技巧電費少三成
南迴案四日再傳李聚寶 釐清是否知情
大學指考首日上午順利考完物理化學
台灣公共廣播電視集團揭牌 公廣元年展開
阿里山神木倒伏九週年 鹿林神木成阿里山樹王
美台升息 業者：台北公債下週行情偏多
陳總統返鄉參加西庄陳氏開台始祖誕辰祭典
何志欽將接財長 藍委：要有抗壓肩膀
農漁會信用部五月底平均逾放比降至9.88%
電價漲 能源局推動輔導產業節能措施
蘇揆籲立院通過勞退基金監理委員會組織法
新制勞退金700多億 勞委會遺憾無法有效運作
防曬品市場持續成長 高係數成主流
補教老師:指考物理鑑別度高 生活化題型不多
初次上市櫃有價證券今起採無實體發行
宜蘭童玩節揭幕 北宜高速公路大塞車
師大登山隊攀登南湖大山斷糧 空消入山救援
台經院：2015年台灣經濟願景 GDP2.7萬美元
輪狀病毒夏天威力不減 小兒腹瀉別輕忽
台聯籲橘營追討國民黨黨產 止住立委出走
工研院推出高畫質FVD影音多媒體系統技術
嘉義市國中教師甄試明後天受理報名
游錫（方方土）：中執會建議開除羅宗勝
大學指考生物科 考生: 閱讀題難作答
命題顧問:指考生物科試題中等偏易很少難題
環保署會同彰縣環保局採樣疑鎘污染農地土壤
國光石化台塑鋼廠案 經續會分組會意見分歧
整合高市長選舉 游錫(方方土)將再訪蘇進強
因應勞動力缺口 業界建議放寬引進基礎外勞
扁李交惡？蘇進強：李登輝不針對個人
李遠哲：遠離是非政治媒體 台灣依舊美好
游錫（方方土）宣示黨務改革
民進黨北港遊街 追討國民黨不當黨產
八輕等重大投資是否繼續 經續會將尋求共識
卸任禮遇修改 呂秀蓮：有人得天獨厚
新潮流代表大會移師高雄 陳菊致意
機場捷運台北段通過環評 全線可望同時完工
謝長廷批評北市建成圓環規劃錯誤
補教老師分析：指考生物考題創新 陷阱多
大學指考物理科具鑑別度 分析統整強吃香
指考建中試場被偷開冷氣 監考將注意關冷氣
塞爾維亞因故缺席 瓊斯杯男子組賽程變動
新系籲建立黨對黨協商機制 力挺北長南菊
職棒LA NEW投打俱佳 6：2擊敗兄弟
雷倩張建農補請喜宴 連王祝賀
國合會十週年 總統期勉蕃薯仔精神拚外交
職棒林恩宇八局飆12K 誠泰9：1勝中信
海巡隊員處理漁船糾紛 遭中國漁民挾持
王金平：立院九月開議應可處理直航條款
澎湖海巡員遭中國漁船挾持 海巡署了解中
大學指考化學科難易度不均 題目長鑑別度低
北宜高速公路晚間北上又現車潮
澎湖海巡隊員遭大陸漁民挾持 巡防艇攔截救援
遭日方攔截的富祥十六號漁船平安返回金山
馬英九訪澎湖離島 民眾熱烈歡迎
洛杉磯僑界熱烈歡迎北縣經貿參訪團
海巡艇員遭對岸漁船挾持 海巡艦艇全力救援
遭日艦追逐 富祥十六號船長控訴日方
世足賽阿根廷8強落敗 球評；教練心態保守
英格蘭教頭：英隊在世足杯奪冠機率極高
世足賽 德阿之戰混亂收場 國際足總震怒
世足賽 英葡大戰前 球迷衝突有升高趨勢
法國巴西決戰法蘭克福 全法氣氛熱絡渲染全民
世足賽 烏克蘭無緣四強 全國仍感自豪
世足賽 八強賽英格蘭對葡萄牙 上半場0：0
世足賽 英葡大戰前球迷先開打 53人被捕
世足賽 足總將調查德國與阿根廷球員互毆案
世足賽 萊曼帶小抄 封殺阿根廷
世足賽八強戰 葡萄牙PK戰3：1擠落英格蘭
世足賽爆最大冷門 法國1：0淘汰衛冕軍巴西
世足賽 法國爆冷終結巴西 第五度踢進四強
世足 巴西媒體：劊子手席丹二度讓巴西哭泣
美女子高球公開賽2輪索后領先龔怡萍暫列第7
世足焦點人物 席丹魔術表現 巴西惡夢重演
世足賽 巴西中箭落馬 歐洲獨攬最後四強
胡勝正：沒有政爭 台灣經濟會更好
反高學費聯盟赴教部抗議 要求學雜費不調漲
總統千金陳幸妤產下男嬰 母子狀況均安
教部：五所大學有意調漲學費 漲幅約2%
幸妤產子 李南陽：總統伉儷探視外孫心情好
協助台商轉型升級 海基會五日免費諮詢
行政院擬修法 獨立機關首長增列免職規定
游錫堃：與台聯整合北高會有好結果
游錫堃：民進黨一倒 台灣也會倒
李扁決裂？ 藍營：盼陳總統下台是全民心聲
藍營：不替政府不作為背書 不參加經續會
橘營：國親同意 直航管理辦法可納許可精神
澎湖海巡兩隊員遭中國漁船挾持 平安返回
千里苦行隊伍抵台北 環保社福團體列隊打氣
13歲少年到八旬老翁 千里苦行走不一樣台灣路
全國收容人技藝作品大匯集 台中廣三將展售
陳文成逝世二十五年 學者感嘆正義尚未實現
陳文成命案25週年 胞姐陳寶月盼真相能大白
陳文成命案二十五週年 檢方辦案仍陷膠著
推動人本理念 人本教育基金會募款義賣
薪資內含勞退金舊制未提撥 賴政府加強執法
勞退週年 李應元評實施成效甲上監理會零分
中油：國光石化投資案無圖利民股情事
新農業運動推動有機農業 生產面積3年倍增
美元疲軟 匯銀：新台幣匯率本週預期走升
澎湖海巡兩隊員遭中國漁船挾持 平安返回
台灣各地上午高溫炎熱 山區午後局部雷陣雨
指考第二天第一節考數學乙 考生近十萬人
外貿協會將組團參加伊朗國際橡塑膠展
指考第二天第一節考試 四考生求助交警解危
薩爾瓦多國際商展 可助台商搶攻美洲市場
法人：台股投資價值浮現 可逢低承接操作
磁磚商品標示基準過關 消費者權益保障升級
千里苦行隊伍抵台北 環保社福團體列隊打氣
爭取路權 數百輛重型機車到北市府前陳情
酷熱指考 高師大頂樓澆水降溫
國防部教召令
中油：國光石化投資案無圖利民股情事
大學指考數學乙 考生反映考題簡單
全國收容人技藝作品大匯集 台中廣三將展售
台聯：李登輝沒要陳總統知所進退
李扁決裂？ 藍營：盼陳總統下台是全民心聲
新農業運動推動有機農業 生產面積3年倍增
美元疲軟 匯銀：新台幣匯率本週預期走升
反高學費聯盟赴教部抗議 要求學雜費不調漲
陳文成逝世二十五年 學者感嘆正義尚未實現
機場捷運動工 泰山十八甲重劃區可上漲1-2成
台糖農地擬降租 近期舉辦座談會說明
九月處理直航條款？ 台聯：王金平說說而已
羅志明：八月辭秘書長 全力拚高雄市長選舉
陳文成命案二十五週年 檢方辦案仍陷膠著
指考作文想飛 考生指抽象也有人說好發揮
神奇無患子廣告不實 公平會開罰
行政院擬修法 獨立機關首長增列免職規定
業者：預售屋將主導北市未來房價趨勢
首屆台灣國際機車產業展10月登場
橘營：國親同意 直航管理辦法可納許可精神
胡勝正：沒有政爭 台灣經濟會更好
游錫（方方土）：扁李為台灣大局的目標一致
游錫（方方土）：與台聯整合北高會有好結果
游錫（方方土）：民進黨一倒 台灣也會倒
總統千金陳幸妤下午產下一男嬰
重型機車路權 交部:年底研究報告出爐再決定
指考英文缺考率4.79％ 命題顧問:難易適中
宋楚瑜選北市長？橘委：時間差不多了
美升息近尾聲 專家建議可提高短債投資
央行升息 政策性優惠房貸利率預估升破3%
網路交易盛行 銀行消費者均應加強資安
嘉義飢餓三十活動 中正大學登場
外資:調整股債市投資比重 保留15%現金
嘉義市舉辦口足畫展 口足畫家現場揮毫
大學指考 數學甲3061人缺考 缺考率5.32%
上週台股漲幅3.91% 營造建材類漲幅最大
大考中心：指考生物第29題 答AE或ABE都對
大學指科考嘉義考區3人違規 3人補發准考證
大考中心公布指考首日三考科參考答案
總統千金陳幸妤產下男嬰 母子狀況均安
指考命題顧問：數學甲著重概念 難易適中
謝長廷批龍山商場美食街動線規劃不當
大學指考第二天考試結束 明考歷史地理
投顧:逢低加碼美股價值小型股
國民黨要求政府兌現各縣市選舉支票
蘇進強訪美：不接受無條件開放三通
病媒蚊指數激增 高高屏台東登革熱拉警報
總統第三金孫趙「意外」 頭好壯壯健康寶寶
補教老師：英文科單字難 文法不刁鑽有鑑別度
外資花旗:亞洲將是高油價受惠者之一
補教老師：數學甲題目容易 用功的考生有利
中華職棒 黃貴裕開砲 中信大勝誠泰
青藏鐵路通車 蒙藏會：西藏的雙面刃
歌仔戲小生黃香蓮與中研院院士吳成文好事近
中央研究院院士會議明揭幕 會期四天
中研院與5年500億12大學合作送學生出國進修
馬英九承諾由專業團隊 讓建成圓環重新出發
罷免危機過 總統盼以監院人事重啟朝野協商
中華職棒 興農牛10：0狂勝統一獅
謝長廷指市民才是建成圓環的專業團隊
日媒：中國海洋調查船在釣魚台近海從事調查
罷免危機過 總統盼以監院人事重啟朝野協商
青藏鐵路通車 蒙藏會：西藏的雙面刃
蘇進強訪美：不接受無條件開放三通
病媒蚊指數激增 高高屏台東登革熱拉警報
人本教育文教基金會義賣活動 圓滿落幕
台指期多頭佔上風 有機會挑戰七千點
台股有機會持續反彈 成交量美股走勢為關鍵
網路交易盛行 銀行消費者均應加強資安
總統千金陳幸妤產下男嬰 母子狀況均安
亞東醫院：有腦中風徵兆應速送醫減少後遺症
公視今晚起播出兩岸故宮行系列紀錄片
攝影師林盟山展出作品 陳珊妮等歌手力挺
中華職棒 黃貴裕開砲 中信大勝誠泰
中華職棒 興農牛10：0狂勝統一獅
馬英九承諾由專業團隊 讓建成圓環重新出發
謝長廷指市民才是建成圓環的專業團隊
癌小鬥士單車環台 父親給予超高滿分鼓勵
中央研究院院士會議今揭幕 會期四天
中研院與5年500億12大學合作送學生出國進修
爭取路權 數百輛重型機車到北市府前陳情
重型機車路權 交部:年底研究報告出爐再決定
台指期多頭佔上風 有機會挑戰七千點
世足賽 葡萄牙門將里卡多會看穿對手心思
台指期多頭佔上風 有機會挑戰七千點
台股有機會持續反彈 成交量美股走勢為關鍵
台股開盤上漲22.82點 為6727.23點
大學指考第三天 六萬多考生考史地
日圓升值 新台幣匯率開盤後勁揚逾1角後縮減
大學指考日第三天 一考生忘准考證交大解危
造紙資產股聯袂上攻 台股早盤狹幅整理
指考歷史科4371人缺考 缺考率6.37%
指考歷史考科 橫躺的台灣地圖入題
施政讓李遠哲和人民失望 陳總統表示歉意
人事官員促立院同意監委案 化解金管會懸案
馬英九：台灣不論中央或地方首長都是本土
台聯：李前總統盼經續會納全民經發會結論
環保達人活動20日截止 好點子可拿萬元獎金
連馬配續本土政權？ 藍委：不要再操弄本土
扁李關係生變？ 泛綠立委：早有耳聞
陳幸妤產子 總統府：感謝外界關心與祝福
綠營：經續會不預設立場 朝野應坐下來談
中研院院士會議開幕 陳總統肯定長年努力
櫃買中心：承銷掛牌參考價改採1個月均價
美元貶外資匯入 新台幣匯率中午升1.09角
認識台灣海魚 水試所標本資料庫網站好幫手
中信集團持有開發金逾10%未申報
邱毅：柯尊仁曾送禮券給高雄商人吳長生
柯尊仁駁斥邱毅不實爆料 願接受最嚴厲檢驗
生技中心新執行長預計 2個月內遴選產生
台聯：參加經續會但不背書 反對兩岸直航
櫃買中心：7月起股票及公司債採無實體發行
東海大學學生宿舍發生小火警 沒有學生受傷
台北太陽光電論壇明登場 全球大廠齊聚一堂
扁哲互動 陳總統再致歉並允擴充中研院土地
市民申訴萬事皆可達 台北萬事達網啟用
指考歷史科命題顧問：考題不湊政治熱鬧
大學指考地理科4292人缺考 缺考率4.9%
大台北地區6月份成屋交易呈「價平量縮」
陳垣崇：個人化醫療契機 台灣基因研究有優勢
台北股市收盤上漲14.09點
非洲情勢敵長我消 黃志芳明訪非洲六友邦
台北股市開高收小紅 上漲14.09點
營建及資產等股持續扮演台股多頭指標
7月台指期上漲11點 逆價差52.5點
大學指考地理科 多數考生認為生活化好作答
7月電子期漲1.3點 金融期漲1.6點
新卸任財政部長7月4日交接
指考命題顧問：避免城鄉差距 英作文曾改題
大考中心10日開會 討論指考試題疑義
經建會：出席經續會代表 政府未預設立場
指考試考生：數乙題目簡單拉近跨組考生差距
新台幣兌美元匯率升8.9分 收32.310元
放寬登陸投資上限？黃營杉：經續會討論
新台幣升值8.9分 成交8.5億美元
拓展家用市場 彩色雷射印表機破萬
司法黃牛案 北檢提訊陳哲男
陶瓷理事長林榮德：產業需升級 再創第二春
雇主聘請2位外籍看護工 勞委會將有條件放寬
黨中央要求處理羅宗勝案 中評會最快6日舉行
中鋼完成高雄捷運首批維修平台吊車
連馬配競選2008？王金平：值得思考
新創事業獎報名起跑 總獎金120萬元
南檢對南縣四基層選舉當選人提當選無效之訴
重返國民黨被拒？沈智慧：盼誠意化解不愉快
壽險匯出減緩升勢 新台幣收盤升8.9分
指考提前至六月？ 大考中心：八字沒一撇
天氣晴朗炎熱 用電量再創新高
顧立雄探視趙建銘 告知陳幸妤生產消息
職棒明星賽票選十人出爐 彭政閔當選人氣王
綠營青年立委訪日 與自民黨青壯派議員交流
沈智慧重返藍營被拒？橘營：歡迎回娘家
民進黨不排除在全代會提案解散派系
勞委會首度兩平專案檢查 逾四成不合格
標準局抽檢民生用品 中國製品近九成不合格
國家文藝獎得主公布 後續推廣活動次第展開
第十屆國家文藝獎公布 李喬等7人獲獎
連馬配？王金平：第一次聽到
央行升息 華銀一銀明起調升存款利率
美國慶酒會 楊甦棣以台語高呼美台關係萬歲
許富男羈押禁見提抗告 高院裁定駁回
防西方花薊馬入侵台灣 防檢局明辦防治演習
網路交友須慎選對象 才能促成好友誼或戀情
唐榮公司勞資簽訂團體協約保障工作權
韓進海運與高港簽約 續租高雄港78號碼頭
台中市甄試兩百七十名教師 約一萬人報考
土銀華銀明天起調升定存利率0.07個百分點
李遠哲肯定研究成果 盼新院長翁啟惠再提升
夏馨：美國關切台海安全 盼台灣通過軍購案
高英茂黃瀧元宣誓就職 黃志芳盼拓展外交
證交所：至6月底市場平均報酬率2.38%
環保局抽樣鎘米田附近工廠水質 無鎘污染
北市限時車位 九月起恢復限停一小時
李逸洋：若飆車事件嚴重 撤換轄區警察首長
被指詐財 前台鹽董座鄭寶清勝訴獲賠百萬
世界中學生運動會落幕 台灣總計奪三金兩銅
健保年底費用不足29億元 經建會：須打平
補教老師：指考歷史簡單 中國史西洋史各半
陳建仁：科技基本法修法 鬆綁研究人員任用
選市長？宋楚瑜擬文宣強調正面思考
沈智慧投藍被拒 國民黨：地方有意見
經建會：96年健保給付費用成長上限為5.1%
軍方漢光22號演習 部分航班將受影響
吳釗燮：願以更開放態度處理兩岸事務
李遠哲：台灣人口政策應減少住在台灣的人口
95年度電影輔導金受理申請 10月12日截止
上週外資集中市場買超180億元 友達居冠
央行將再標售定存單 債市反應冷淡
李傑：聯戰指揮機制將成主導戰場勝負關鍵
經建會：台灣產業重心轉由服務業領銜
法務部行政執行署徵起金額突破千億元
經續會分組討論 金管會提金融整併等建議
蘇揆：開放觀光改善中國對台敵意 比賺錢重要
陳哲男涉司法黃牛案 近日偵結起訴
央行與巴黎證券否認貨幣政策致金融經營不易
財政部調高菸酒公司考核指標目標值
央行：五月外匯平均日交易量創歷史新高
公股:中信集團法人代表開發金持股須逾15%
營利事業捐贈體育活動列支不受金額限制
第095067期38樂合彩開獎
5月本國銀行逾期放款比率 較上月降低
5月逾期放款比率信用卡3.33% 現金卡7.84%
輕颱艾維尼增強為中颱 是否影響台灣待觀察
車市6月較5月略回溫 上半年銷售衰退25.4%
中研院將進行台灣總體學術研究競爭力分析
翁啟惠十月掌中研院 以院務為主以專業服務
漁船越界遭菲扣押 海巡署澄清非護漁不力
世足賽 迎戰法國 葡門將里卡多戒慎警惕
世足賽 柏林球迷特區意外傷者增到二十五人
世足賽 德義四強賽對決 各有球迷和戰史撐腰
世足賽 決戰前夕 四強養精蓄銳策劃戰術
世足賽 狠踩對手鼠蹊 國際足總要魯尼解釋
世足賽 法國前球星普拉提尼對世足水準失望
世足賽 克林斯曼時來運轉 率德軍迎戰義大利
世足賽 中田英壽宣布揮別職業足壇
世足賽 英格蘭遭淘汰 小將華柯特無緣表現
世足賽 四強賽法葡之戰由烏拉圭主審執法
世足賽 法國教練杜曼奇：不能輕視葡萄牙
世足賽 克林斯曼：德國有必勝信念
世足賽 國際足總判定德國佛林斯準決賽禁賽
扁哲互動 陳總統再致歉並允擴充中研院土地
台股量能若溫和放大 有助漲勢延續
法人：台股短線營建資產較有表現機會
台股開盤上漲29.97點 為6748.47點
中二高嘉義段遊覽車翻覆 十二人受傷
北市預售屋中古屋平均每坪價差達11.5萬
大學指考歷史橫躺地圖題 杜正勝：與我無關
外資匯入 新台幣匯率升破32.2元升逾 1角
台股盤中站上6750點 6800點有短壓
檢方再提訊趙建銘 律師：研究是否聲請交保
發行標準草書70年 于右任書法展7月7日開幕
南迴搞軌案 李聚寶：希望檢調辦案速度快一點
嘉義遊覽車擦撞護欄 二十二人受傷送醫
合庫併農銀 福益批嚴重損害民股權益
北富銀今推出2款吉時樂彩券
調查：55%進出口業者不滿台灣貿易經營環
扁拿弊案恐嚇李？ 台聯：泛藍挑撥扁李關
西班牙地鐵列車翻覆 外交部：無台旅客傷
謝長廷：過去支持陳總統現在也可支持蘇貞
馬英九告知沈智慧從地方黨部開始申請入
扁李交惡？ 王金平：僅理念及對政局看法
王金平晤安倍晉三？ 外交部：樂見國會外交
美日共同聲明 外交部：有助穩定台海和平
經續會分組會議共識 適度放寬鉅額交易制度
外資匯入 新台幣兌美元午盤勁升1.15角
交部：雪隧即使開放大車也不因溫升影響安全
綠高層恐嚇李登輝？綠委：扁李應談一談
明年軍公教不調薪？ 行政院：錯誤報導
外交部：七月起台日航線增多 交流更密切
解散派系？ 游錫(方方土)：不迴避討論
調查：逾四成貿易商受積極管理政策影響
倒閣案連署未過門檻 橘營盼藍營支持成案
外國作家撰文在台賞鳥體驗 特生中心出書
審計部：赴總統府查帳工作暫結 細節不公布
中研院院士建議大學校院培育年輕研究人才
高市長泛綠整合 游錫（方方土）:將訪蘇進強
警方偵破叫唆搗毀案 嘉義鄉代邱銀海送辦
查獲十噸象牙高雄海關將與國際組織聯手追查
台北股市收盤上漲16.01點
法人：短線以個股表現為主
台北股市開高震盪收小紅 上揚16.01點
7 月台指期上漲 2點 逆價差66.51點
經續會分組會議建議國民年金納入老農人口
統一：與匯源終止合作 不影響大陸布局
7月電子期漲1.25點 金融期跌5.4點
趙建銘得知妻產子 望能停止羈押或具保責付
呂桔誠：時時感念這段美好時光
杜正勝：從經費上慢慢引導 大學分類漸成形
馬英九：倒閣須有配套 條件尚未成熟
新台幣兌美元匯率升6.2分 收32.248元
全國首創 監所收容人特色作品在台中市展售
中國配偶打工遭遣返 北縣訴願會:有裁量空間
糖尿病黑腳趾治療新法 自然壞死脫落免開刀
新台幣兌美元匯率升6.2分 收32.248元
虱目魚價跌 嘉義漁民建議降低平準基金
施茂林建議學校 委託監所製作營養午餐
消基會：八成發卡機構以入帳日起息佔人便宜
王金平籲監委同意免高門檻 馬英九：再研究
馬王會 王金平：軍購案可望下會期盡快處理
動物保育 北市動物園將辦迷你馬拉松路跑
鄭寶清告邱毅勝訴 盼勿錯誤解讀言論免責權
雪山隧道打掃粉塵瀰漫 封閉約半小時
兒少收養資訊中心 內政部籲民眾多利用
行政院治水特別預算通過高縣二十七億元
高市中正地下道 可望明年11月通車
言論免責誹謗不罰？邱毅：綠委張冠李戴
蔡英文：歷任財長專業望重
民進黨解散派系？綠委：不易做到
尾盤回補美元 新台幣匯率收升6.2分
台灣上半年僑外投資增幅大 估年逾80億美元
經續會分組會議 中國投資相關議題均無共識
解散派系？鄭文燦：黨內已有政務官中立條款
少子化高齡化問題 呂秀蓮籲保險業者思考
經續會政府效能會議 業者籲發展非銀行金融
雪隧因粉塵封閉 郭瑤琪：一定要檢討責任
中國爆發流腦疫情 疾管局呼籲台商接種疫苗
台北縣出現第六例境外移入登革熱確認病例
心懷感恩 新任財長何志欽盼能實現夢想
2006科學季特展 了解生物多樣性價值
嘉義市都市更新案 營建署改列非優先辦理案
天氣炎熱 用電量再創新高
Q-Cells：今年太陽能電池產出目標255MW
法院審理賄選案件牛步化？司法院澄清
新設金控門檻提高？呂東英：尚未決定
2006年台灣國際招商會議10月12日登場
日本奈米塗料大廠與台灣業者合作
頭份虐童致死案 檢方羈押生母與同居人
國人消費結構改變 娛樂文化支出創新高
彰銀調整牌告利率 幅度0.06％至0.25％間
國泰集團號召捐血 預定募集1萬袋
台犬當道 第一代本土培育導盲幼犬明露面
推正名制憲 本土社團十二月辦牽手活動
夏日高溫 汽車內莫放置噴霧罐 以維安全
信用卡起息日爭議 銀行公會擬與消基會溝通
生物多樣性價值 引發生物多樣性公約建制
中研院全體院士向李遠哲致敬 感謝卓越領導
南港里長盼四分溪加蓋 北市考量安全不同意
林萬億：提供生育誘因是為減緩出生率下降
調查:52%大學同意指考加公民 55%不採計成績
北市擬委外經營建成圓環 促重整再出發
經續會政府效能組 建議限期完成融資公司法
中環與勞委會簽署安全合作夥伴合約
經部公告95年資源貧瘠地區投資抵減適用範圍
卓春英赴宜蘭 探視十大傑出愛心媽媽劉玉英
公平會：94年每百人有17.73傳銷人 創新高
黃志芳今晚出訪非洲六友邦 首站馬拉威
電視股票節目主持人涉炒股 張世傑求刑六年
太陽能廠商預期 缺料問題2-3年內無法解決
李聚寶知案情？高碧霞：不方便說
惠譽信評：面板價格跌 製造商差距恐加大
雪隧粉塵惹禍封閉 國工局：明提檢討報告
王金平轉述 馬英九探詢軍購解套可能性
蔡英文讚財部堅持專業 勇於面對挑戰
台新銀：信用卡起息日依主管機關決議
楊振寧伉儷晚間抵台 感謝各界關心
美林投顧：外資將回流新興市場
全球最大網路音樂平台與HiNet合作 進駐台灣
柯建銘：藍營暗搞倒閣 民進黨應及早因應
王金平明訪日 拜會政要行程受矚目
南迴案專案小組出示證物照片供李聚寶指認
威寶捐贈門諾醫院山地巡迴醫療服務用車
綠營：馬若放棄同意高門檻 總統願調監委名單
台南棺木商綁架案 刑事局遣返主嫌受審
穆迪信評調降中環公司家族評等
內政部:兒童及收養資訊中心 牢靠的尋親管道
經續會分組會 農委會提2015年農業發展願景
總統盼水利會與政府合作 推動農業政策
滋愛小組聯盟成立 社福團體赴關愛之家打氣
黃志芳晚上赴非洲六友邦訪問
水利署建議農田水利會成立水利公司
何志欽：遺贈稅與營業稅改革無先後問題
翁啟惠：中研院各主管對外講話勿超過專業
法務部：並無積壓賄選案件多年未結
勞委會：農業人力高齡化 應加強人力培訓
經續會全球兩岸分組會議 台聯立委提質疑
總預算案籌編 蘇揆：做不到的建設不要硬做
經續會兩岸分組會議 開放銀行業登陸成焦點
農委會:台灣香蕉持續銷日 全年可望成長25%
職棒LA NEW7:4勝統一 下半季三連勝
調查局長葉盛茂指示政風室調查柯尊仁案
中研院院士會議開始院士選舉分組審查
楊振寧妻翁帆:台灣天氣熱像大陸家鄉
職棒史密斯七局好投 兄弟7：1勝中信
院士會議決議 中研院規劃學術科技發展藍圖
世足賽 巴西老將卡洛斯退出國家隊
貝克漢年收入逾2500萬英鎊 最會賺錢足球員
世足賽 四強之戰將登場 德國先戰義大利
世足賽：阿籍裁判：魯尼因行為暴力吃紅牌
世足賽 中田英壽退休後打算進哈佛商學院
世足賽 英格蘭兵敗ＰＫ戰 克勞契稱激戰兵疲
世足賽 葡隊教頭稱將破31年魔咒 擊敗法國
世足賽 義大利延長賽2：0撂倒德國
台指期短線盤整 中線盤堅格局未改變
台股可望持續震盪整理換手
台股開盤下跌25.30點 為6709.21點
北韓發射導彈 外交部：不利區域及國際安全
台鐵台北｜南港間雙線不通 預估十時單線通車
北韓試射飛彈 新台幣匯率早盤走貶
台鐵南港｜台北兩小時雙線不通 9時28分恢復
北部地區萬安防空演習 明天清晨五時舉行
台股6700點上下狹幅整理 營建資產股走強
總統恐嚇王金平？綠委：分化本土勢力的算計
國安會副秘書長仍在任？橘營：權力未下放
北韓試射飛彈 行政院：積極密切注意
雪隧堵車一氧化碳飆高 環署擔憂進行檢測
普及金融知識 小小金融家成長營即將開鑼
台北市弘安診所疑販嬰 士林警方搜索約談
爭取改裝吉普及休旅車合法 立委籲暫緩取締
王金平今赴日 並指報載「恐嚇」傳聞誇張
製造假車禍詐領保險金 中部警方逮七人法辦
評估解散派系提案會過 民進黨中央做好因應
日治時期台灣美術展 25件作品將往日本展出
外資回補美元 新台幣午盤大貶1.03角
嘉義檢調查獲偽農藥50噸 毒性可致腫瘤畸胎
馬英九：時機還不成熟 目前不會推動倒閣
全方位應戰禽流感威脅 國家流感中心啟用
銀行局：債協機制成功解決近2470億元卡債
嘉義火車站地下道 按警鈴11分鐘沒人理
SOGO：陳總統未介入SOGO經營權之爭
台鐵又出狀況 郭瑤琪：研議對施工廠商停權
審計部：國務機要費用 總決算審核報告中說明
引用中國宣傳帶報導青藏鐵路 媒體應深思
台北悠遊打啟動 宣示北市邁向網路電話時代
台北股市收盤下跌74.55點
北韓試射導彈利空 台股趁勢回測半年線
總統府要求中國時報道歉否則採最高標準行動
台北股市開低走低 下跌74.55點
嘉市身心障礙團體產品展示爭取網路採購平台
7 月台指期下跌98點 逆價差89.96點
國安會：張旭成規劃外派 蔡明憲休年假中
7月電子期跌4.75點 金融期跌7.2點
卓榮泰：扁王關係良好 扁李關係沒有改變
蘇揆：推動公共廣電集團 正媒體亂象
立院臨時會過四大預算案 蘇揆表示感謝
科博館暑假推出探索生命的律動特展
指考非選擇題閱卷今展開 預定11日前閱畢
環署雪隧發言 郭瑤琪:官員應弄清事實再發言
Taipei Easy Call打造台北為全球網路電話城
國民黨團：要給審計部壓力 但也要給點鼓勵
佈局立委為倒閣？藍營：先做好準備
大潭電廠缺氣 經部：有替代方案 不影響供電
北市明晨萬安演習 高速及快速道路不管制
外資回補美元 新台幣盤中貶值擴大至1.4角
新台幣兌美元匯率貶1.42角 收32.390元
3產險公司違反保險法令 金管會共罰240萬元
新台幣貶1.42角 成交8.76億美元
6月底外匯存底2603.51億美元比5月少5.88億
炎夏避暑 林務局推介國家森林遊樂區
主計處：6月CPI年增1.73%
天氣晴朗炎熱 用電量創新高
黃俊英選高市長 亟待整合黃昭順勢力
銀行公會：債協機制若終止 一定有配套
賴聲川新書 首創以金字塔結構開啟創意門
國民黨中常委選舉 提供百萬以下檢舉賄選獎金
呂秀蓮：媒體爆料有如小說 民眾不用相信
丘成桐分享數學世紀之迷龐加萊猜想解密過程
香蕉價格跌 蘇游謝大啖香蕉促銷
國民黨中常委選舉 馬英九：止謗莫如自修
神鬼奇航2 場景有看頭 明搶先美國一天上映
工研院歡慶33週年 頒獎鼓勵傑出研發團隊
羅宗勝後援會明陳情 盼民進黨刀下留人
外資匯出 新台幣兌美元重貶1.42角收盤
洪秀柱：王金平曾說新瑞都案不怕陳總統調查
主計處：全年CPI年增率能否保2% 颱風是關鍵
台灣六月外匯存底小幅縮水 仍居世界第三
台鐵工會：外界誤解台鐵 鐵工局惹禍應道歉
防藍營奇襲倒閣 府院黨成立因應小組
WPI走高 主計處:短期內不會帶動物價上揚
疑遭販賣女童健檢 醫院：無受虐受傷情形
雪隧塞空氣要命？學者：公布監測數據釋眾疑
瓊斯杯籃球賽八日開打 中華隊鎖定前三名
諾貝爾獎得主楊振寧明後年可能來台講學
登革熱病媒蚊指數高 高縣府籲清除孳生源
診所涉販童 北市社會局緊急安置五名幼童
少子化衝擊 北市國小教師聯合甄選明年停辦
氣象局:中颱艾維尼轉為強颱 離台1千多公里
楊振寧：李遠哲對中研院巨大貢獻有目共睹
聯電與台大合作研發出Wimax射頻晶片
SOGO刊登聲明澄清質疑 籲靜待司法調查
南迴案 李泰安妻子七日以證人身分應訊
全教會評指考 肯定大考中心邀教師參與審題
營建署：高雄新市鎮展開委外標售土地
阿里山森林遊樂區收費站 陳明文:應往內搬遷
央行開放法人團體可辦赴大陸觀光旅行匯款
營建署：2千億元都市更新貸款啟動
省農會香蕉銷中壞了形象 屏東要自拼品牌
貿易環境滿意度降 國貿局：續檢討改進
導盲犬本土培育發展計畫展成果 有請八寶粥
網路電話需強化加值服務 應用齊頭並進
變電站跳電 雪隧部份路段下午停電約20分
央行放寬外幣計價期貨 國人可用新台幣
萬里瑞濱快速道路瑞芳段 將開放通車
談與翁帆婚姻生活 楊振寧：牽手感覺安全
醫師：夏日痘發 抗痘切忌過度洗臉聽信偏方
偽劣農藥流入市面 農藥中毒案件有增加趨勢
金管會核准富邦產險赴泰設保經公司
北縣教師甄選 考生因台鐵意外錯過應考時間
復華金臨股會議題 公股小組：尊重台銀土銀
侯和雄：中油應投入研發 提升效益
台電：雪山隧道兩端 台電電源正常供電
吳春台人事未調整前 續凍結開發金業務申請
高院駁回檢方聲押羅宗勝抗告
銀行公會：信用卡入帳日起計息 並無不當
品牌台灣輔導措施 黃營杉7日親自宣傳
外交部籲朝鮮半島問題應透過協商和平解決
雪隧連兩天出狀況 郭瑤琪：離譜 輕忽造成
總統：爭取入UN 是台灣2300萬人基本人權
北韓飛彈試射 民進黨籲中國勿以此為籌碼
民進黨中央擔憂 若倒閣泛綠思考可能不同
心情不爽持刀砍人 四年輕人求刑13年
施工造成台鐵不通 鐵工局道歉公布懲處名單
財部：告發或檢舉獎金按給付額扣取20%
提升雪山隧道防救災 北縣邀學者專家座談
匯銀：新台幣重貶為短期因素
民進黨：派系如人頭黨員 要迫切改革
交部:雪隧供電系統維修發生跳電 未影響通車
中油提油氣價格調漲方案 經濟部尚未核定
油價漲2元？行政院：經濟部評估
馬英九:解決外交困境 需先改善兩岸關係
試射導彈 學者：北韓無意回六邊會談架構
債務協商成功逾16萬件 6月繳款率達85%
郵票上的物理學史 獲吳大猷科普金籤獎
黨政人士轉述 吳淑珍剩26公斤總統憂心
政院：經建會一個月內提產業園區規劃報告
柯尊仁案 葉盛茂下令一週內查清楚
調漲油價？ 中油低調不表意見
公營行庫員工13%優惠存款改革 可能限縮
台灣媒體鍥而不捨 楊振寧伉儷接受採訪
陳哲男司法黃牛案 檢調傳梁柏薰女友
職棒興農投打俱佳 5：2擊敗誠泰
親民黨：倒閣越快越好
艾維尼減為中颱 是否影響台灣尚待觀察
職棒統一6：4勝LA NEW 終止五連敗
涉嫌偽製農藥販售 三公司負責人交保
吳淑珍體重降到26公斤醫師: 狀況有異應住院
有線電視系統頻道挪移 NCC將訂中程規劃原則
比基尼大賽激情熱舞 警方依妨害風化罪函送
台北榮總：販嬰主嫌醫師不曾在榮總任職
中研院院士陳定信獲發展中世界科學院科學獎
NCC呼籲媒體秉持新聞專業 善盡社會責任
經營職棒網路簽賭 法院判首腦徒刑十個月
世足賽義大利進決賽 球評：總教練調度靈活
世足賽 德教練克林斯曼：德國雖敗猶榮
世足賽 對頭相見分外眼紅 法葡可能火爆激戰
世足賽 義大利闖進決賽 義媒體大幅報導
世足賽：德隊吞敗陷入「無止盡的空洞」
世足賽：法國隊擔心黃牌效應減低全隊表現
世足賽 義大利隊教練：踢進決賽一圓夢想
世足賽 德國球迷焦慮等待克林斯曼決定去留
世足賽 法國行情俏 葡萄牙被看衰
世足賽 德國哀冠軍夢碎 總統欣見愛國精神
世足賽花絮 法小將人氣旺 消防員齊歌頌
世足賽準決賽 法國中場1：0領先葡萄牙
世足賽準決賽 法國1：0勝葡萄牙挺進冠軍戰
世足賽 席丹一罰定江山 法國踢進爭霸戰
世足賽 法國闖進決賽 巴黎等大城夜不眠
熊隊致命失誤 勝利拱手讓獅
疑販嬰案 弘安診所負責人王精明遭檢方聲押
台指期未平倉量減少 區間整理機會高
分析師：台股未到回升行情 仍有可能盤跌
台股開盤下跌29.92點 為6630.04點
國民黨高雄市議員初選下週民調 722黨員投票
王金平：中時若道歉 恐嚇事件應能落幕
谷月涵：金融股明年獲利看俏 可長線佈局
美元反彈 新台幣兌美元早盤回貶
台股多空交戰 早盤開低震盪
北韓導彈威脅解除 亞洲股市可望回穩
ＳＯＧＯ案 檢方傳喚李恆隆與章家父子
王金平：陳總統確兩度要我不接連宋競選主委
重大表決涉案立委遭關切？劉文雄：屢見不鮮
富邦企業足球聯賽 大同男足有機會提前封王
不滿扁遭指恐嚇 綠營質疑某報資金偏藍
中油擬漲價 消基會：政府不應見樹不見林
國中基測第二次測驗今入闈 准考證明寄發
疑販嬰案 士林地院裁定王精明夫婦羈押禁見
網路遊戲購虛擬寶物 警方提醒可能買到贓物
居民愛嚼檳榔 台西口腔癌死亡率居中部最高
全世界首次六子棋公開賽 十六日交大開戰
經續會若鬆綁外勞 民團：要求官員下台負責
段宜康：解散派系全代會若通過 新系遵守
扁恐嚇王 馬英九：總統府應澄清
苗栗檢調兵分多路搜索 偵辦饒鴻奇涉貪瀆案
現榨果汁 消基會抽檢30件樣品皆不合格
美髮師林鈺釧走過苦痛 訓練腦麻生學技藝
市郊交通樞紐地段 房市黃金潛力區
經濟部：國內油價預定本週內調漲
申張正義 法律扶助基金會嘉義分會成果豐碩
北韓飛彈效應 美元走強 新台幣午盤暫貶5.8分
世足賽 義大利晉決賽泰球迷買球衣慶祝
扁恐嚇王金平？ 蘇揆：媒體沒有常識
油價漲2元？蘇揆：尊重經濟部職責
嘉基醫院完成第一例上網配對成功換腎手術
檢察官國際研討會 施茂林期同仁善盡職責
總統府：中時仍須道歉 否則律師採具體行動
油價擬調漲 行政院下令機關學校落實節能
世運主場館動土 葉菊蘭盼為台灣經典地標
解散派系案 蘇揆：民黨歡迎任何主張與講法
少女繪癌父面容雙手 動人畫面宣導防治口腔癌
家福公司5度廣告不實 公平會加重科罰
北市政風處長交接 馬英九：清廉首重首長決心
工總與香港總商會簽署合作協議備忘錄
企業家贊助 千手觀音表演團來台演出
總統府：總統夫婦本週完成財產申報補實
中油上午開會討論調漲油價 結論呈報經濟部
國際油價飆漲 中油上半年大虧196億元
北韓試射飛彈 總統府：強烈譴責
台北股市收盤下跌0.89點
健保給付藥續增 健保局查價削減藥價支出
台股成交值低迷 營建股一枝獨秀
台北股市開低震盪收小黑 下跌0.89點
7 月台指期上漲 9點 逆價差80.07點
7月電子期漲0.7點 金融期跌5.4點
6月外資淨匯出17.74億美元 較上半月呈減少
工研院研發抗氣喘藥物 技轉鴻亞生技進行臨床
投審會通過美商卡萊爾轉投資東森集團案
太百案 北檢安排李恆隆黃芳彥林華德等對質
熱 台北下午37.4度創入夏高溫 基隆37.1度
總統建議選拔小朋友公費送至巴西練足球
核四工程統包轉分包 環團:追加預算弊案重重
檢調搜索苗栗前議長饒鴻奇查扣帳冊進行複訊
新台幣兌美元匯率貶6.9分 收32.459元
新台幣收32.459元 貶6.9分 成交6.90億美元
雪隧粉塵斷電 郭瑤琪：國工局要徹底檢討
經建會：國際學生來台實習法規將再鬆綁
蘇揆表揚模範公務員期勉做實事 勿應付了事
曾永權赴中國協商中小型台商貸款事宜
教部公布教學卓越補助名單 總經費35億餘元
甲狀腺機能亢進 引發毛毛樣腦病
高中職女生20人中1人吸菸 半數購自超商
高雄關稅局又查獲走私象牙三千公斤
民進黨中評會決議 羅宗勝許富男除名
公益彩券頭獎中獎人 捐贈台南縣消防車
北韓試射效應 新台幣匯率收貶6.9分
黃鼠狼現蹤關渡自然公園 寫下記錄
調查：外商工作職缺少 七年級生偏愛應徵
國貿局估 今年台灣貿易出超逾181億美元
玉山銀宣布升息0.07個百分點
安泰人壽違反保險法令 遭金管會罰420萬元
高雄烘焙食品暨設備展登場
2007國際自由車環台賽 規劃嘉義縣第三站
游錫（方方土）：黨不迴避派系問題
NCC:掛牌後已將有線電視頻道異動列優先業務
輔導轉業 嘉義縣將開辦農漁民第二專長訓練
總統：台灣像成長期青少年 不斷衝突進步
中央研究院選出第26屆院士15人 歷屆最少
郵局明起調存款利率 調幅0.05%-0.07%
魚鱗膠原萃取技術研發成功 近期辦理授權
投資中國上限束縛 企業有意赴香港上市
花蓮台九線出現空氣槍怪客 BB彈攻擊汽車
期交所7月7日起放寬美元計價商品代結匯業務
公投施行細則修正：提案連署不需身分證影本
今年第一批退稅金額超過273億元
高普考試登場 暫定用379人錄取率1.55%
高市出現今年首例本土登革熱病例
內政部：國旗下半旗將有明確規範
中華郵政升息 優惠房貸利率升至3.04%
雅虎提供公益團體部落格空間 科技結合公益
澎湖第一家酒廠開幕
黃志芳訪馬拉威 探視染瘧疾外館人員眷屬
北韓試射飛彈 台聯：朝野應儘速通過軍購案
中部打擊犯罪中心破地下錢莊案逮五十多人
國民黨高市黨部廉能小組 江綺雯任召集人
苗栗縣前議長饒鴻奇貪瀆罪嫌移送偵辦
國際知名漢學者夏志清最高票當選中研院院士
唐榮鐵工廠公司明掛牌上櫃 推動民營化
財部:無營業額仍應依法辦理營業稅申報
經建會宣佈放寬自貿港委外加工限制
中鋼主導成立條線手工具研發聯盟
雲林將成立專案小組 處理彩券商失業問題
保險商品審查新制9月上路 90%採備查制
韓國前檢察總長拜會法務部 交流多項議題
入夏首例本土登革熱現跡 疾管局籲加強清掃
交部有條件放寬終身吊銷駕照人重新考照
運將自導遭搶詐領保費 警方識破得不償失
陸委會將修法 以生物特徵區分中國人民身分
吳釗燮再籲港府在台設立辦事處 提升關係
扁恐嚇王金平？親民黨盼總統府清楚交代
橫跨物理歷史領域 黃一農當選中研院士
保險業者頻受罰 保險局:法規遵循很重要
謊稱操作國民黨密帳 詐騙集團獲利八千萬元
新店戒治所人犯脫逃 法務部:已派員處理
行政院：國民黨須據監察院調查報告歸還黨產
莊敬隧道十日起維修 市區往木柵車輛請改道
教育部明天公布大學學雜費調漲核定名單
若有危安事故 金融機構年內將不准新增業務
法人連袂賣超 外資：資產壽險為資金避風港
金管會放寬外資券商在台機構負責人資格
生命科學組新科院士國內三人都肯定台灣教育
茂迪宣佈終止與MEMC原料供應協議
鄭文燦：NCC未來須加強行政效率
台電：核四工程標案決標無違法情事
政院宣布 吳榮義接台灣期貨交易所董事長
金管會不反對提前結束卡債協商機制
中研院恢復名譽院士選舉第一次 決議暫擱
頻譜釋照誰執掌？交部與NCC各有看法
主計處:油價連漲 今年物價年增率接近2%
職棒興農完封誠泰 獲下半季四連勝
配合趨勢 政府應全力推動華文數位學習市場
2018進軍世足32強 體委會:仿菁英選手作法
金管會三位新委員 首度與媒體會面
台中希望廣場租期屆滿 農委會覓新場地遷建
禮券案 北檢安排黃芳彥李恆隆對質
捷運新莊線 蘆洲及台北市區段將先通車
農委會：花生價格可望在採收期後回穩
民進黨決議除名 羅宗勝：欣然接受
太百案四方對質 全說與總統官邸無關
台灣晉升世足32強 足協：整體推動才能紮根
職棒中信首局適時安打4：3險勝兄弟
解散派系？民進黨盼營造為改革性議題
戒治所人犯脫逃通報延誤？警政署：清查中
經建會:核四計劃工期延長案到最後審查階段
司法黃牛案 北檢提訊陳哲男查資金近期偵結
ＥＴＣ案決策過程 林陵三出庭說不記得
中研院新院士 楊泮池發現國人肺癌特有基因
新店戒治所三收容人逃逸 警方協助追捕
國內油價可望明天宣布調漲
行政院籲歸還黨產 國民黨：有意見請提告
總統府要求道歉否則採取行動 中時不回應
家庭代工幌子詐騙 刑事局桃園逮捕四嫌
新科院士陳培哲專長肝炎病毒及肝癌基因研究
吳榮義接任期交所董座 期貨界表認同
世足賽 德國球迷迫切期待克林斯曼續掌球隊
世足賽法國進決賽 球評：席丹扮重要功臣
世足賽 金杯夢碎 菲戈將黯然退出國際賽
世足賽 葡隊教練指該隊踢進四強足以自豪
世足賽 法義柏林決戰倒數計時
台灣要踢進世足32強 日本經驗可借鏡
世足賽：德門將卡恩可能取代萊曼先發
世足賽 南韓後衛名將崔鎮哲宣布退休
世足賽 最有價值球員候選人多屬義法二隊
世足賽 德前鋒克洛斯金靴獎志在必得
世足賽 義法球員主宰金球獎提名榜單
世足賽最佳新秀獎 羅納多波多斯基搶得兇
法人：外資對台指期後市看法趨向保守
法人：台股可望持續進行盤整 波動區間不大
台股開盤下跌8.05點 為6651.02點
今天白天氣溫偏高 颱風外圍雲系晚間起影響
美元回軟 新台幣兌美元開平走升
台股平盤下狹幅震盪 紙類股表現佳
總統：北韓試射飛彈如96台海危機 應受譴責
黃芳彥坦誠收禮券 邱毅:檢調應速約談扁嫂
蘇揆：國民黨要講清廉 應歸還不義黨產
興票案不起訴 橘營：非總統功勞
縱橫全台連鎖地下錢莊被查獲 逮五十一人
兩岸專案包機申請辦法 交通部下午將公佈
外交部：捐助多國科學園區 符合共同利益
唐榮掛牌首日 盤中大漲53.33%
黃芳彥坦承收受百萬元禮券?北檢:仍查證中
SOGO案約談扁嫂？橘營籲檢調不能心軟
媒體追問威脅說 陳總統未回應
蘇揆今主持就業多媽媽誓師大會
匯市觀望 新台幣兌美元午盤小升5.2分
是否給黃芳彥禮券？ 李恆隆未正面回應
模擬雪山隧道事故 萬芳醫院舉行救護演練
真調會批評行政院妨害國會調查權行使
總統引七七事變：和平不能寄望於敵人的善意
小傷口竟引發全身敗血症 老年病患日益增加
陳哲男涉嫌貪污等案 北檢起訴最重求刑八年
鼎太未申報結合案 遭公平會罰30萬元
戒治所人犯脫逃 警政署指示教案檢討改進
中國反對制裁北韓
台北股市收盤上漲1.54點
蔡英文:若調漲油價 對物價衝擊仍可忍受
立委：醫審會疑醫醫相護 衛署：屬司法程序
台股觀望氣氛濃厚 量縮狹幅盤整
下午1時24分 台北37.6度再創今年入夏高溫
蘇建和案 律師團指警大審查報告無證據力
「科技台灣新國力」讓全球認識台灣科技實力
台股狹幅盤整量能低迷 收盤小漲1.54點
7 月台指期下跌21點 逆價差102點
7 月電子期下跌1.5點 金融期上漲0.2點
工總擬退出經續會 蔡英文盼跨組會議繼續溝通
桃園中壢下午發生芮氏規模3.9地震
暑期出遊防疫 隨行幼兒宜先完成疫苗接種
吳榮義:掌期交所並非酬庸 在意能否貢獻社會
有氧運動可降膽固醇 過猶不及反效果
雪山隧道狀況多 橘營：關閉一個月 強化消防
新台幣兌美元匯率升6.2分 收32.397元
國民黨立院黨團：不會主動處理軍購條例
新台幣升6.2分 收32.397元
央行沖銷擴至千億元 公債殖利率反應不強
油價調漲？橘營：政府把人民當提款機
瓊斯杯籃賽明開打 中華首戰日本全力求勝
八大綜合衛視西片節目違反分級規定 NCC開罰
國華人壽股票1100萬元拍賣 華國飯店流標
外貿穩健成長 六月出進口皆兩位數成長
中油：今晚10時起 汽柴油每公升漲1元
化學槽車被追撞 中山高南下交通中斷近兩小時
遭民進黨除名 羅宗勝宣示參選到底
吸引青年投入農業 農委會8月啟動漂鳥營
法律扶助基金會兩週年慶 公布全國法扶日
匯市觀望 新台幣兌美元量縮收升6.2分
國民黨：黨產經得起檢驗 如有弊端歡迎檢舉
油價漲 藍營：公權力介入使民眾與市場雙輸
馬英九網站改版 網友點選換企業公益捐款
嘉市16號公園預定地拆除 住戶阻擋爆發衝突
黃敏惠:拆除只是手段 建設繁榮才是目的
陳哲男涉貪污與內線交易 檢方求處十二年
南迴案專案小組今天偵訊吳春芳近三小時
PUMA和足協合作 提供大銀幕和球迷同樂
兩岸專案包機申請作業公布 即日起生效
梁啟源:油價未足額反映 將是經濟成長負擔
總統伉儷珠寶372萬元更正申報表 送交監院
府方更正申報吳淑珍珠寶 監院審核追溯三年
花縣長補選頭目津貼賄選案 維持無罪原判
台北牛肉麵節九月初登場 邀國際好手同競技
受惠國際景氣轉佳 6月出超大幅成長166%
中油:汽柴油每公升漲1元 燃油每公秉漲2千元
網上發言刺扁 屈姓士兵軍法審判
中時未道歉 總統府：將委請律師處理
NCC開罰 八大綜合台表遺憾將申訴
95學年大專學雜費 教育部准7所私校各漲2.3%
七月八月血荒期 總統呼籲大家踴躍捐血
多媒體展如賣場 果菜機登山杖應有盡有
中油漲價 台塑石化暫不跟進
經濟部品牌台灣輔導措施正式啟動
北韓試射飛彈 陸委會籲國際關注中國擴武
中選會重申 立院若解散改選屬第七屆
呂秀蓮:中國計畫設台灣農業專區 農民勿上當
總統更正申報 藍營：金額過低
真調會適用國會調查權？行政院：有疑義
央行：5月國際金融分行資產712.06億美元
經濟部將聲請法院解任武智基金會清算人
油價漲一元 政院：研議降低大眾運輸業衝擊
黃宗樂籲東亞各國 共同打擊國際卡特爾行為
經濟部下週召開天然氣價格諮詢委員會
涂醒哲：吳淑珍看起來更消瘦 應無特別疾病
油價調漲 中油估下半年少虧122億元
兩岸專案貨運包機 限台商投資設廠所需設備
黃志芳訪馬拉威 莫泰加總統熱烈歡迎
中油調漲油價 補助計程車大眾客運業
學者:下半年經濟展望樂觀 重大投資應落實
兩岸緊急醫療人道包機 起飛三工作日前報准
北市動物園明晚首度夜間開放 ICE園區迎遊客
越南盼公平會提供公平法等技術支援
民進黨：紀念七七抗日不應等同提倡仇日
中油漲油價 台電全年虧損擴大至142億元
醫事人員染愛滋 外界促政府保障工作和隱私
馬英九：釣魚台問題最好送國際法庭仲裁
中船新造貨櫃輪ＣＨＡＣＡＢＵＣＯ輪交船
雪隧未驗收就通車？ 交部:通車驗收是兩程序
台糖加油站8日至12日加油不漲價 送砂糖
95公費留考簡章10日起網路下載及發售
樂生療養院保存案 文建會協調台北縣市對話
張忠謀：不對中國開放 是台灣致命矛盾
新店戒治所人犯脫逃 法務部：全力緝捕
藝人白冰冰被騙四千萬元 警方逮捕友人到案
軍方製造長程戰術飛彈？國防部鄭重否認
張旭成派駐印度？外交部不評論
工總提四大訴求 盼獲經續會正面回應
兩岸專案包機辦法公佈 華航貨運包機有譜
擔心影響陳其邁前途 陳哲男曾要楊振豐頂罪
補貼計程車用油 社會公平說法民眾難認同
氣象局晚間11時30分發佈中颱艾維尼海上警報
KURO線上音樂 下載網路美少女dodolook單曲
李恆隆坦承送黃芳彥禮券但屬私人情誼
拒攔檢 男子駕車衝撞員警 遭開九槍制伏
彌補虧損非僅漲油價 中油更應加強開源節流
向危險情人說不 施明德：相愛不要相恨
職棒林恩宇八局好投 誠泰9：1擊敗興農
國道客運票價 初步研擬平均漲幅15%
北市寧夏夜市入口意象地面彩繪揭幕
聯合報：社論引用調查員網站 並無不實
國民黨中常委選舉 106人角逐31席
職棒兄弟拉尾盤10：2逆轉勝中信
技專學雜費僅3校調漲 收費最高五萬六千餘元
回鄉耕作實踐夢想 鼓勵青年投入農業
法官李文成與陳哲男談案情 高院暫不回應
氣象局發布中颱艾維尼海上警報
世足賽：決賽當晚 星酒吧紛辦活動吸引球迷
世足賽 德國前鋒波多斯基獲世足新人獎
世足賽 義大利狄皮耶羅警告不應只提防席丹
世足賽：下屆主辦權 德國今將正式移交南非
世足冠亞軍戰 斐將播短片緊抓二十億人的心
世足賽：德國九成民眾希望克林斯曼留任
德國世足賽足以成2008歐洲杯典範
世足賽 精采不足 碧根鮑華對世足賽失望
世足賽 義門將布馮挑戰最長零失球紀錄
世足賽 前法國教練指席丹為奪冠關鍵
美國大聯盟職棒印地安人簽下台灣投手增菘瑋
陳哲男遭起訴移審 法院裁定繼續羈押三個月
颱風影響 今明中南部可能有局部大雨豪雨
高縣美濃鎮發生兒子刺死父親悲劇警方偵辦中
1至5月台灣占中國市場比重11.19% 微幅成長
受惠原物料上漲及IT榮景 台灣 6月出超大增
颱風影響 台今明中南部可能有局部大雨豪雨
悠遊聯名卡廣告戰開打 捷運站區競爭激烈
助保戶遊學進修 保險業者推助學貸款優惠
颱風暴風圈近台灣東北部海面 南部已有豪雨
法人：消費性電子業 下半年高成長族群
法人：資產股有機會成為第三季盤面主流
科管局：竹科放流水質低於國家標準 處理佳
專家：黃金維持長多格局 短線可能震盪
建議特定代表不出席經續會？ 陸委會駁斥
多明尼加眾院議長巴契哥明率團訪台
鼓勵醫學研究 白蘭氏百萬論文獎受理報名
住展：天候及政治影響 6月房市風向球下滑
美債價格上漲 緩和台債下週偏空行情
國民黨：馬英九未勸退辜濂松等人參選中常委
馬英九反日？馬英九：這是日本某些人的看法
民進黨20週年黨慶 北高辦造勢晚會
中常委選舉傳勸退 馬英九：他們是自願棄選
利多彙集 台中七期重劃區房市具增值潛力
計程車用油補貼引爭議 經濟部認無不妥
農糧署：6月豪雨農業災害救助金已陸續發放
王幸男：全代會提案解散派系 綠支持者贊成
邱毅：吳淑珍珠寶不只372萬 應為4257萬
總統府：總統伉儷珠寶是購買價格均詳實申報
總統府：依法儘速更正申報總統92年93年珠寶
第一家庭珠寶是否據實申報? 馬英九:無法判斷
工總暫時退出經續會？台聯：只為個人利益
南非驚傳台商滅門血案 外交部證實
第16屆國際HI-END HI-FI音響大展21日登場
農產品產銷履歷認證 農委會得委託民間辦理
宜蘭出現歷史高溫 攝氏38.8度
908台灣國運動赴國民黨 追討黨產行動
總統:沒恐嚇王金平不要接連宋競選總統主委
經續會研擬提昇勞動力和服務業就業對策
氣象局:高屏地區 嚴防超大豪雨
本週加權指數跌0.65% 造紙類漲幅最大
導彈不重要 外資更關心美國超級財報周結果
府內炒股不辦燁字輩股？邱毅：再告發新事證
炒股案不辦燁字輩股？ 北檢:已清查所有事證
大學雙聯學制規範 兩校修業32月以上可獲學位
政黨比例內閣制？綠營：體制變革需修憲
專家：兩岸直航強化觀光業帶動服務業起飛
挽救立院形象 王金平塗口紅夾睫毛
政院訂目標 2015年GDP達32000美元
政黨比例內閣制？國民黨團：不可行
蘇揆：預算執行籌編不必考慮2008選舉
陳瑞隆：油價格調整 回歸市場機制
李逸洋勉警方拚治安再接再厲
颱風速度加快 明天上午前可望解除海上警報
政黨比例內閣制？游錫（方方土）：須經過憲改
黃志芳訪史瓦濟蘭 獲史國國王贈勳
關島一熱帶性低氣壓可能發展為輕颱
賴勁麟：先有人力規劃 再談開放服務業外勞
查府漏報珠寶？民進黨：目前沒必要
民進黨中評委蔡天啟：曾給趙玉柱30萬顧問費
「一年之初」奪得台北電影節百萬首獎
環保署水利署視察武洛溪 肯定水質淨化成效
台北電影節明落幕特映春光乍洩10週年紀念版
動物園首次夜間開放 馬英九：若成功將繼續
鄭文燦：目前沒有內閣改組構想
開除羅宗勝 游錫（方方土）宣示改革決心
防泛藍奇襲倒閣 游錫（方方土）憂心台聯動向
馬英九十日赴日本參訪 考察文化及防災建設
政黨比例內閣制？台聯：可行性低
瓊斯盃美國擒澳洲 卡達小勝菲律賓
政黨比例內閣制？橘營：政治分贓
呂東英:未提辭呈 長官若覓適當人選 願交棒
中華職棒 中信鯨11：5轟垮兄弟象
游錫（方方土）宣示全力推動公投討黨產
謝長廷:拉案若向上發展 會與郝龍斌家人有關
瓊斯杯 中華男籃狂勝日本43分創歷史新高
愛國比賽：世足賽期間法國人暫時忘卻不滿
世足賽 德國主力缺陣 葡萄牙無心戀戰
世足賽 義法決賽防守可期 席丹成贏球關鍵
世足賽 主辦單位有信心決賽如期上演
世足賽 德國中場佛林斯對禁賽仍憤憤不平
世足賽 德國媒體懇求教頭克林斯曼留任
足賽：克林斯曼的金龜車網拍飆高價
世足賽 踢踹對手 英前鋒魯尼遭禁賽兩場
世足賽 義大利教頭：冠軍誰屬端視求勝意志
世足賽季軍戰 德國葡萄牙中場0：0平手
世足賽 德國三比一大勝葡萄牙奪得季軍
世足賽 德國3：1擊敗葡萄牙奪得季軍
世足賽季戰德國對葡萄牙摘要
中南部嚴防西南氣流帶來豪雨
海上颱風警報解除 今明中南部嚴防豪雨
豪雨特報 今嘉義台南高雄山區防局部大豪雨
水源保育回饋費運用 水利署將赴各縣市說明
中國信用風險與規避技巧研討會11日起登場
豪大雨 屏東南迴公路與台二十四線坍方中斷
壽險業者提醒社會新鮮人 需投保終身醫療險
鈊象比較廣告不實影響交易秩序 罰鍰24萬元
專家：擔心油價漲利率升不利經濟
民進黨和台聯組綠聯盟？ 民進黨團：趨勢
泛綠組綠色聯盟 藍營：綠營想框住台聯
組綠色公義聯盟？游錫（方方土）籲泛綠團結
調查：多層次傳銷營養保健食品漸趨飽合
綠色公義聯盟 台聯：民進黨先找回清廉本土
民進黨籲組綠色公義聯盟 台聯：別一相情願
柯尊仁升調查局副局長？ 法務部:並無此事
北韓試射飛彈 馬英九：凸顯台海和平重要性
蘇貞昌：呂東英從未口頭或書面請辭
房仲業:台南市房市逐步復甦 平均漲幅1.86%
企業再拱連馬配？ 馬英九：沒聽說
苗栗以南有大雨 嘉義台南高雄山區大豪雨
集水區大雨不斷 曾文水庫下午一時起洩洪
調查:上半年北台灣新屋推案3516億 年增9.3%
美元疲軟 匯銀估本週新台幣匯率回升
各行庫存款利率調升 指數房貸利率將上揚
天王互鬥爭搶2008？ 蘇揆：贏回民意最重要
預算不考慮競選支票 蘇揆：總統同意這樣做
全國農漁業及金融資訊中心預計明年首季營運
組綠色聯盟？ 蘇揆：游主席多方結盟是對的
農試所9月推出台東休閒農業PDA行動導覽系統
與財團保持距離？ 蘇揆：不正確
毒癮愛滋感染者與日俱增 未來治療需要自費
呂秀蓮期待二００八年國家脫胎換骨
南非台商滅門血案遇難者家屬近日將前往善後
台灣旅客在菲翻船一失蹤 家屬下週前往善後
北市仁愛路價格有別 選對路段可輕鬆進駐
呂秀蓮期許一貫道研習營學員弘揚實踐道義
營利事業回報扣免繳退查通知 七月底到期
民進黨與台聯組成綠色聯盟 呂副總統：很好
謝長廷政見 開挖(王留)公圳成親水空間
催生健康觀光團 呂秀蓮近期與業者討論
呂秀蓮：志工是台灣新興勢力
小小金融家成長營 台北場圓滿結束
四技二專技優保甄10日放榜 推甄11日放榜
輕颱碧利斯形成 14至17日可能影響台灣天氣
遭總統恐嚇？王金平：已清楚說明 不再發言
豪雨不斷 阿里山鄉8土石流潛勢溪流紅色警戒
長期嚼檳榔 易口腔肌肉纖維化無法張嘴吃飯
瓊斯杯籃賽 美國勝韓國 澳洲勝哈薩克
群策會將辦座談會 提經續會看法
遠航明天兩班台北濟州班機取消
高縣山區間歇大雨 南橫公路多處落石搶修難
游錫（方方土）：盼與台聯組綠色公義聯盟
中苗六線大雨 貨車遊覽車對撞二死十一傷
馬英九明赴日訪問考察防災設施 十五日返台
台旅客在菲翻船 品保協會：水上活動要小心
遊民酒後鬥毆一人死亡 警方逮獲三嫌
職棒六局因雨提前結束 LA NEW5：0勝統一
副總統倡健康觀光團 旅遊公會：樂觀其成
中華電信社區環保日 賀陳旦帶頭做環保
瓊斯杯籃賽 中華險勝菲律賓拿下預賽2連勝
遠航明天台北往返濟州取消四班機
輕颱碧利斯對台影響程度 最快11日明朗
雪隧又塞 週日北上路段下午塞到晚上
2008奧運前後 中華電加強中國台商電信服務
中國客小三通遊金門 涉算命詐欺被移送法辦
北縣查獲百家樂賭場 警政署鐵腕懲處五員警
副總統倡健康觀光 醫界促推美容健檢近視團
世足賽 決賽即將上演 各界引頸期盼
世界杯冠軍戰將登場 法義兩國深陷足球熱
世足賽冠軍戰 法國席丹十二碼首開紀錄
世足賽冠軍戰 義大利頭鎚1：1追平法國
世足賽冠軍戰 義大利法國中場1：1暫時平手
世足冠軍戰 正規賽結束義法仍以1：1平手
世足賽冠軍戰 義大利PK戰勝法國四度封王
世足賽 義大利PK大戰5：3擊敗法國封王
中國研製出雷射透明陶瓷
NASA：發現號太空梭一切正常將在十七日返航
多方保守 低量 台股易出現急漲急跌
成交量若無法增加 台股將狹幅盤整
西南氣流影響 中南部雷雨機率仍高
台股開盤下跌50.75點 為6609.86點
日圓升值 新台幣匯率開盤走升近1角
夏日海水浴場水質檢測 大安及墾丁跳石不合格
馬英九今赴日訪問 他不了解連馬配也不評論
量能急縮 台股6600點附近整理
氣象局:輕颱碧利斯侵台機率大增
雨勢緩和 阿里山8土石流潛勢溪流警戒解除
王金平：馬英九也盼軍購案早日過關
民進黨:公義聯盟合作非合併 泛綠主席今會面
李逸洋：員警包庇賭場 立即停職嚴辦到底
行政院：支持游錫（方方土）組綠色公義聯盟
台開內線交易案 北檢起訴趙建銘等七人
台中市將引進法國頂尖餐廳
加強台非關係 黃志芳抵甘比亞訪問
泛綠組聯盟或合併？綠委：談合併還太早
匯市交易清淡 新台幣兌美元午盤升值7.6分
基測2試恐遇颱風 危機小組13日討論應變措施
呂東英以行動證明未請辭金管會代主委
夫妻離婚 子女免稅額只能由確實扶養一方申報
有線頻道大風吹 北市議員盼確保收視戶權益
競逐橘營下屆黨團三長 馮定國鄭金玲等表態
中國旅客十月來台？ 陸委會：沒具體時間表
新聞局指NCC效率低 NCC:悖於公務倫常
烏石坑蛙類恢復生機 首度發現黑蒙西氏小雨蛙
犧牲暑假換學習安心 自閉症兒入學準備班開課
中國旅客來台觀光未落實 藍營批評政府消極
台開案北檢起訴七人 趙建銘求刑八年
台開案偵結趙建銘等七人遭求刑 府:尊重司法
銷日芒果農藥殘留 蘇嘉全：找出害群之馬
台北股市收盤上漲21.85點
中研院與交大合作成立光電科技專題中心
7 月台指期上漲101點 逆價差23.46點
法人：待拉回後 再進行布局
台北股市開低震盪收紅 上漲21.85點
謝長廷打首波文宣 訴求愛與信賴
趙建銘遭起訴求刑 政院和民進黨團：尊重司法
7月電子期漲4.5點 金融期漲12.2點
台開案偵結 彰銀與趙母等六人獲不起訴
藍委籲與橘營切割？ 藍營：國親合作無歧見
台開案偵結 相關人不法獲利逾一億
緝毒 警犬進駐貢寮國際海洋音樂祭會場
中經院：2025年國際油價將達每桶107美元
馬英九批軍購案政院延遲送案 柯建銘：說謊
NCC行政機關歧見不斷 蘇永欽憂NCC狀態不定
總統：台、多簽FTA與美發展新三角經貿關係
是否開放銀行赴中國設分行 提經續會討論
組公義聯盟 蘇進強：不和民進黨跟著陪葬
業者播中國國歌 吳釗燮：顯見台灣自由一面
趙建銘被起訴求刑八年 橘營：為總統解套
副總統提健檢觀光團構想 陸委會肯定
新台幣兌美元匯率升5分 收32.347元
中市議員邱素貞選舉捐款給寺廟 求刑一年半
蘇進強：領導人誠信清廉 扁李關係問題所在
新台幣升值5分 成交 6億美元
呂秀蓮：促政黨領袖化作千手觀音解政治恩仇
經續會兩岸組 外商與台商激辯三通
台開案移審 法院決定趙建銘等人續押或交保
趙建銘求刑八年 台聯：損執政黨形象
南投地院判決南投縣議員鄭文銅當選無效
燒炭自殺奪走幼女生命 憂鬱症母親判刑三年
台南縣農會座談 蘇嘉全：加強補助農產加工
匯市交易清淡 新台幣兌美元量縮收升5分
衛署:趙建銘若經判刑確定 最重將失執業執照
財部：6月稅收年增57.6% 預算達成率61.2%
兩隻黑琵滯台 保育人士關切是否成留鳥
為台灣找藍海策略 遠見天下文化出三本新書
台開案未起訴賣家 藍營：為趙建銘無罪預備
職棒明星賽前全壘打賽 眾砲手準備就緒
金控業者:不宜因個案限制徵求委託書
台開案偵結 趙玉柱游世一被求刑十年最重
邱毅：微風爭SOGO經營權 余政憲陪見吳淑珍
微風董座為SOGO見吳淑珍？府：有證據請檢舉
陪微風董座見吳淑珍？余政憲:只是朋友聚會
微風廣場：從未想取得SOGO經營權
台開案偵結 綠營：公眾人物應自我惕勵
清大現職教授校友四人當選中研院新科院士
消基會：中油虧損調高油價 難說服消費者
中央日報七月底清算 將轉型網路報
台開案偵結 國民黨：追查到底勿枉勿縱
JAGUAR職業高球賽 7月25日點燃戰火
台開案偵結 內線侵占背信構成三大犯罪態樣
兩種台灣米可防癌 但防癌不能單靠吃米
北高市長選舉 台聯:沒有退的問題
四技二專技優入學明年試辦 技優生可免試升學
四技二專技優甄保今放榜 錄取率七成七
瓊斯杯籃賽卡達勝哈薩克 澳洲勝日本
台北縣府:樂生案兼顧文化保存與交通需求
民進黨：軍購案未過關 國民黨應負最大責任
蘇永欽：NCC釋憲若違憲 恐群龍無首
陳建州赴辛巴威濟貧 聽到范范受傷心都涼了
國內投信基金投資中國列經續會財金組共識
經建會通過投入23億元改善離島供水
業者：網路電話及相關設備銷售加溫
央行：五月衍生性金融商品交易量創新高
社福團體同濟大愛童心影展 十部電影免費看
國際化學奧林匹亞競賽 台灣3金1銀世界第二
世足賽帶動 運動商品營業額大增
台塑仁武廠處理汞污泥 鄉公所開會協調
台開案偵結 檢方認彰銀與趙母等人無涉犯罪
法院拍賣股票仍應由買受人代徵證交稅
民進黨擬修提名條例 女性立委提名至少1/4
雪山隧道照明系統下午九次跳電
台開案 趙建銘所涉賣官回扣等案均證據不足
泛綠組聯盟？柯建銘：要尊重台聯主體性
台開案趙建銘確有關說金控人事 未通過測謊
天文界第一次 中研院發現行星形成的證據
張秀蓮:證期局邀金融業討論委託書徵求議題
趙建銘求刑八年 總統心情沉重但尊重司法
以李登輝為主角 台灣民主化之路紀錄片上映
勞保局：暑期工讀生應參加勞保和提繳勞退金
阿里山與日月潭今年中國觀光客可達8萬人
勞委會工會法修法草案擬允公教人員組織工會
孩童感冒時都不應打預防針？醫師：似是而非
勞委會：上市上櫃職災停工處分將列公開資訊
台開案 趙建銘否認涉及內線交易
黃營杉：天然氣擬漲15% 桶裝瓦斯不漲
六個產業公協會受輔導完成070網路電話建置
中華電：緬甸燈可能使電話線絕緣不良
油價調漲 黃營杉：台電未提再漲電價計畫
第095070期38樂合彩開獎結果
第095124期四星彩三星彩開獎結果
雅虎奇摩首頁大改版 訴求多元化個人化
鴻海持續高成長 6月營收661億元 年增4成
台開案 法院裁准趙建銘一千萬元交保
台開案偵結 趙玉柱涉侵占逾1300萬
中油租用LNG船 日本三井得標
清潔保養食療偏方一籮筐 戰痘先要觀念正確
桃園華亞科技園區海淡廠報政院核定
北檢：台開案 律師為趙建銘製模擬訊問題庫
華信航空明簽約購買八架巴西製客機
信保基金保證7成案件 銀行避免另徵提擔保品
趙建銘等三人獲交保 律師:正確的裁定
榮民醫療補助限縮？退輔會：會盡量減少衝擊
瓊斯杯籃賽 中華不敵美國 吞預賽首敗
台開案 兩造移審過程攻防激烈
趙建銘獲交保 檢方:視裁定書決定是否提抗告
勞委會修法允教師組工會 家長團體:反對到底
台開案被告 法院認為無羈押必要
涉包庇賭場警官檢方交保 警政署停職處分
台灣世展會把愛傳至辛巴威 籲響應飢餓三十
高縣鳥松鄉長林榮宗涉賄選 一審判當選無效
趙建銘交保 向總統和社會大眾道歉
台股低檔支撐轉強 中線仍為箱型整理
成交量若增加 台股指數有機會挑戰季線
台股開盤下跌10.14點 為6672.32點
西南氣流減弱 台灣西半部仍有午後大雨
輕颱碧利斯暴風圈擴大 明可確定發布警報時間
美元反彈 新台幣匯率小幅走貶
夏天汗斑患者多 醫師籲注意身體乾爽
第2季面板廠稼動率創近年新低
國民黨縣市長協調會報 將在北高兩市舉行
法人：台股狹幅震盪整理可能性較大
氣象局：最快明天清晨 發布海上颱風警報
趙建銘交保 綠營：要警惕並重拾清廉形象
中華郵政14日發行台灣珊瑚礁魚類郵票
健保局：民眾出國逾半年可辦健保停保
游錫(方方土)：道歉沒意義 難原諒趙建銘
台大醫院尚未收到趙建銘申請復職
拍張照片教育展藝術家打造影像藝術教育空間
油氣調漲 黃營杉：不考慮再調漲電價
趙建銘交保 藍營：檢調配合演出政治大戲
柔性政變 國親律師:可以和解但不能歪曲事實
中山附醫引進導航螺旋式光子刀精準治療腫瘤
北市中正區上半年房價漲幅22.9%居冠
質疑經續會有黑箱 社運團體籲公布推薦名單
趙建銘交保 王金平：尊重司法
橘營指控 檢調草率簽結台開弊案
匯市交投清淡 新台幣兌美元午盤貶值6.4分
橘營：趙建銘為犯罪嫌疑人 不可享安全隨扈
桃園蘆竹國際獅子會獲全球最佳獅子會獎
邱毅：檢方多項疑點未查 將告發重啟偵查
小兵批總統被軍法起訴 橘營：拿大砲打蚊子
反映成本 台塑石化中午起油價每公升漲1元
趙建銘到玉山官邸看妻兒 向岳母說生日快樂
資安廠商：駭客及惡意程式威脅成長快速
北高選舉 游蘇會共識：君子之爭相互尊重
提升價值 農委會推動海鱺等產業技術包裝加值
投顧：新興市場PC銷售升溫 科技股可望受惠
台北股市收盤下跌43.33點
台北股市狹幅盤整走勢 下跌43.33點
觀望氣氛濃厚 台股持續整理
7 月台指期下跌61點 逆價差41.13點
7月電子期跌2.8點 金融期跌 6點
大面積國有精華地可望重啟標售
醫治罹患罕病女兒 家長刷爆六張信用卡
民進黨:立委改選 南市泛綠未整合將是隱憂
經續會產業組：保留盈餘五年未分配 加徵10%
葉菊蘭：警官調動以高道德標準及排名序考量
總統：北韓試射飛彈 對美日兩國嚴重挑釁
台塑跟進漲油價 公平會調查是否涉聯合行為
未獲通關禮遇議員槓上外交部 外交部：遺憾
新台幣兌美元匯率貶1.08角 收32.455元
北檢：7月9日以證人身分就訊吳淑珍
黃志芳結束甘比亞訪問 轉赴布吉納法索
新台幣貶1.08角 收32.455元
產業租稅獎勵 何志欽：有限資源須有效分配
SOGO案密訊吳淑珍？總統府：檢方說明為主
暑假兒童看好書 環署小綠芽優良圖書出爐
扯上游世一換地案？謝長廷：不實抹黑
桃園縣衛生局檢測市售冰品 二成二不合格
中華電44個黃金門號明標售 最低底價480元
原住民豐年祭菸酒需求大 花蓮縣查緝假菸酒
公共建設優先順序不清 經續會:加強專業評估
愛滋感染者追蹤有新法 疾管局引新檢驗技術
2006科學季 用觸控螢幕了解各年代產業經濟
8月1日起 逾3萬元國內匯款應確認客戶身分
日圓擴大貶值 新台幣兌美元收貶1.08角
華信租用八架巴西新客機 兩岸直航列入考量
瓊斯杯籃賽 韓國痛宰日本 菲律賓勝澳洲
報考台灣研究所 陸委會：可在港澳直接遞件
貿協銀髮產業拓銷團 在福岡大受歡迎
蔡明忠帶頭 台灣大將電信展資源轉作公益
經建會提供研發及流通服務業優惠貸款
瑞芳棄土案 前鎮民代表更二審判九年
百家樂案殷鑑 周錫瑋：徹底整頓風紀
司法特考延期？考選部13日晚上8時前宣布
台中市精密園區A區工程招標 瑞鋒營造得標
主計處：今年前4月直接外銷比率上升至48%
碧利斯颱風可能撲台 北市府因應防颱
省道客運最快八月漲 基本票價二十二元
基測是否延考 教育部：十四日宣佈
經續會分組會議：BOT政策應繼續推動
金管會：開立存款帳戶 依認識客戶原則辦理
中華美食展八月開鑼 茂林山麓風味菜打頭陣
中常委選舉 國民黨：查賄絕不手軟
就學貸款拉長還款年限 承貸行庫願研究
門前藥局爭議再起 健保局提出以價制量對策
金管會放寬業者自行找指數編製公司發行ETF
農糧署：個人與家庭宜優先選購小包裝米
涉台開關說？ 證期局：不隨爆料起舞
台東休閒農業PDA行動導覽系統 9月推出
台大化工系教授徐治平遭通姦罪起訴
央行標定存單利率低於預期 債券利率走低
課後遊蕩浮萍兒 救助協會設陪讀班免費課輔
台開三被告交保 北檢研議提抗告
趙建銘介入台開收入認列?證期局:絕無此事
今年追風計畫首度起飛追蹤碧利斯颱風
荷銀看好消金市場 有興趣併購國內銀行
法官要連宋與扁和解 親民黨：絕不姑息
第七屆南島文化節 十五日台東揭幕
經續會分組結論 建議設立國土規劃專責單位
訊問吳淑珍 北檢於醫院設偵查庭 未發傳票
金管會將公布人頭戶比例過高銀行名單
經續會分組 建議檢討都市容積移轉政策
立委拜會北檢 舉發台開案其它不法事證
馬英九：排除中國民主化前兩岸統一可能性
蘇揆：發展綠島成為國際海洋生態旅遊島
國防部重申部隊正副主官不得在外進修
未獲禮遇咆哮日本機場？李慶元否認
氣象局12日凌晨2:30發布碧利斯海上颱風警報
瓊斯杯籃賽 中華不敵哈薩克 苦吞二連敗
遠航招考空服員 懂日語韓語可加分
保險商品審查新制9月上路
七大行庫六月底逾放比 台銀合庫小幅上揚
學者建議綠島劃定保護區 蘇揆現勘
經續會分組 建議取消地方小型工程補助款
黃志芳訪布國 獲頒司令級國家勳章
職棒兄弟單局五分奠勝基7：6扳倒興農
IBM SOA新秀大賞 台大智慧型家庭服務奪冠
中華職棒 統一打線爆發13:5輕取誠泰
徐治平外遇案 台大將成立倫理委員會瞭解
太百案 吳淑珍否認介入 未收不明禮券
檢調明後兩天密集傳訊 太百案將收尾
史哲帳戶烏龍增四億？新系：盼無關派系惡鬥
奧萬大瀑布 負離子饗宴
海上警戒擴大 氣象局上午將發陸上颱風警報
台股上檔賣壓重 低檔支撐強
成交量低迷 台股狹幅盤整
台股開盤上漲42.77點 為6681.90點
氣象局清晨2:30發輕颱碧利斯海上颱風警報
海上警戒擴大 氣象局今上午發陸上颱風警報
氣象局上午8:30發布碧利斯陸上颱風警報
碧利斯颱風陸上警報 黃敏惠籲做好防颱措施
中國聚酯棉遭美反傾銷調查 台灣業者可望受惠
華航7月19日起新增河內貨運航線
嘉義市舉辦京都意象城市遠見公共論壇
太百案 檢方傳喚李恆隆與章民強到庭
電子金融雙主軸 台股盤中站回6700點
氣象局：碧利斯雨量可觀 高屏山區1200毫米
喝水好健康新書推出 適當多喝水可防疾病
外資匯出 新台幣匯率盤中貶破32.5元
南市頂美三街住家驚傳三人死亡 警方調查中
藍軍：傳大法官將判NCC部份違憲
徐國勇：北市也和游世一換地 馬英九要說明
保障弱勢學生權益 嘉大堅持學雜費不調漲
氣象局:全台進入颱風警戒區
邱毅：吳淑珍間接拿李恆隆禮券 扁應下台
屏東海生館暑假推出二日遊套票
傳帳戶增3億 史哲：部分長官糊塗造成的烏龍
史哲案 賴清德：比舔耳案更烏龍政院應徹查
陳總統探視總統教育獎得主連佳欣
邱毅將提台開案新事證 批吳淑珍特權
陳菊：相信史哲清白 尊重勞委會人事權
教育部：基測若延期 最晚14日上午宣布
夢魘症病因多元 精神病癲癇均可能惡夢連連
呂副總統籲司法單位務必毋枉毋縱
新台幣匯率午盤量增小貶1.6分
史哲案 政院:勞委會本於權責調查 勿枉勿縱
周錫瑋：台電應限期移除放射性廢料
因應颱風 國中基測延後？蘇揆:請教育部研議
台北股市收盤下跌5.04點
防颱 竹科成立救災及復建緊急應變中心
趙建銘是否涉重罪將為法院辯論爭點
台股受亞股拖累 指數紅翻黑
台北股市開高震盪走低 下跌5.04點
碧利斯颱風逼近 花蓮海域已出現長浪
台南市民宅三人死亡 疑似兇手報案後自殺
呂秀蓮籲司法用事實讓人民信賴
花蓮颱風災害應變中心公告危險區域
7月台指期跌19點 逆價差55.09點
7月電子期跌0.85點 金融期漲4點
碧利斯來襲 十四日漢光預演暫停
花蓮土石流應變中心開設 因應處理颱風災害
蘇揆母語「三化」原則 促在地耆老參與教學
碧利斯颱風逼近台灣 花蓮相關活動暫時停辦
颱風逼近 農委會：農畜產品供應正常 勿搶購
碧利斯逼近菜價上漲 農委會協調農民加強採收
碧利斯將襲台 北市府籲堤外停車儘速駛離
用電屢創新高 經濟部：今夏可正常供電
行政院會今通過台尼兩國簽署FTA案
台灣打造國際首座全球IP電信認證服務
公共工程金質獎增設生態工程獎項
明後天颱風影響最明顯 嚴防大豪雨超大豪雨
復華金合併評估報告 中投與元大看法分歧
台灣寬頻網路用戶420萬戶 xDSL用戶佔九成
颱風來襲 領務局明天提早發放14日應領護照
印度孟買火車爆炸 台灣外交部關切
為風水砍藤蔓？ 黃營杉：不信風水
碧利斯來勢洶洶 阿里山鐵路13日起暫停行駛
新台幣兌美元匯率貶3.2分 收32.487元
雲林麥寮外海抽砂船擱淺 空警隊救援
中油：油價未足額反映 暫無再漲計畫
新台幣貶3.2分 成交9.4億美元
碧利斯颱風 萬里至瑞濱線延至18日開放通車
中油:盼天然氣漲15% 須經氣價諮詢會討論
原民特考今年起新增18個考試類科
碧利斯颱風來襲 貢寮海洋音樂祭延期
強制遷離樂生病友？綠委：違背聯合國公約
颱風侵襲 台東縣政府宣佈明天停止上班上課
營建署：今年污水下水道接管普及率15%
南投成立防颱中心 農民緊急防颱
受碧利斯颱風外圍環流影響 嘉義颳七級陣風
碧利斯颱風逼近 仁愛鄉花農搶收
颱風逼近 水利署籲台北桃園民眾儲水備用
碧利斯來襲 自來水公司籲桃園用戶儲水備用
颱風逼近 水利署監控水庫水位 隨時準備洩洪
中油訂開源節流行動方案 全年目標約107億元
胡志強：將台中市打造成一座超藍城市
日圓貶值 新台幣兌美元小貶3.2分收盤
日亞航明起 在中正機場二航廈辦理入出境
營建署：獎勵優良營造業 協助降資金成本
減肥貼布宣傳過頭 衛生署要求學者恪遵規範
史哲帳戶暴增 橘營：烏龍說法牽強 應徹查
外交部推動 加入聯合國消除對婦女歧視公約
颱風來襲基測延一天？ 教育部：14日決定
北市：碧利斯颱風來襲 工地應加強安全措施
颱風來襲 花蓮仍有33支登山隊滯留山區
台南市防災應變中心 一級開設
漁業署：鯨鯊漁獲達限額 即日至年底禁捕
防颱 高市政府局處上緊發條
請辭中廣工作 連詠心：純粹個人生涯規劃
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