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News Archive | 2006
漢文新聞列表 Chinese News List
台北101千萬煙火 迎新年
扁馬碰面 扁籲軍購速過 馬說會理性
九十五年元旦升旗 扁呂馬同台並握手致意
投顧：台股波段籌碼未鬆動 盤堅趨勢不變
馬英九李遠哲剪綵 誠品信義旗艦店跨年開幕
扁馬短暫互動 馬英九：恭喜你長高了
扁在兩岸借重王金平？馬英九：很正常
陳總統：若社會條件成熟 2007年可新憲公投
陳總統元旦祝祠揭示凝聚台灣認同五大願景
總統為內閣團隊少數人偏差 向全民鞠躬致歉
總統元旦祝詞：不能違反主權在民
陳總統:盼軍購預算付委 絕不能再藉故拖延
總統：積極管理和有效開放是兩岸經貿新思維
總統：兩岸經貿新思維 積極管理有效開放
總統籲朝野政黨超越統獨族群 凝聚國家認同
台聯黨團盼兩岸管理與新憲公投不是口號
陳總統元旦談話後 橘委更決志立法推三通
馬英九出席總統府元旦團拜 堅辭第一排位置
台聯黨團:支持清廉執政 盼泛藍討論軍購
國際競相建置寬頻網路 電子商務蓬勃發展
IDC：估今年台灣ICT相關設備及應用積極成長
法人：估營建業獲利逐步壓縮 類股觀望為宜
戴謙：南科94年產值確定突破三千億元
避免消費糾紛 預付型交易應慎選店家
胡勝正：總統文告顯示兩岸經貿政策更明確
匯銀：總統文告兩岸經貿政策對匯市影響不大
農金局：農信部逾放首季底可望降至10%以下
新興重要策略性產業獎勵項目將減為305項
海巡署南巡局破毒品走私查獲六千萬元海洛因
天冷草莓正當紅 草莓季限定甜點搶鮮上市
五大重點水源區拆除養豬戶 環署追蹤無復養
法務部士林執行處成立 疏解未結待執行案件
台灣保健產品市場發燒 國外食品大廠紛搶灘
蘇澳籍漁船遭日艦登檢 海巡謀星艦交涉處理
崇尚自然生產 元旦寶寶熱潮不再
新年恐怖片惡狼ID 六日上映
票選十大新聞 兩岸春節包機直航居首
元旦健走愛心接力 馬英九紀政領軍開走
北市跨年晚會人數破紀錄 超過二十五萬人
台北縣跨年晚會 周錫瑋獻唱MY WAY
台南縣市跨年晚會 首長許下新希望
台中市明年考慮封街 擴大舉辦跨年晚會
早安台北 馬英九路跑象徵提升台灣互助合作
馬英九肯定用腳愛台灣挑戰團任務圓滿成功
高縣各界舉行元旦升旗典禮
台中市元旦升旗典禮 胡志強點燃希望之火
葉菊蘭元旦升旗 老兵贈國旗
高市飆車族逞兇 一人死亡
維也納新年音樂會 高市音樂館今晚同步轉播
黃昭順陳學聖與民眾相約重返高市府元旦升旗
雲層太厚 墾丁沒看到第一道曙光
苗栗縣府公布約聘人員裁撤名單 議員抗議
台中一中等校連署 促政府保留惠來遺址
台南縣市政府 跑步健行迎新年
美國青年台南市車禍腦死 捐出器官 6人重生
高雄捷運電聯車展一週逾七萬人參觀
葉菊蘭肯定柯旗化是知識份子的良心
馬英九批總統元旦祝詞 拼經濟不要拼政治
渥太華僑界新年團拜
台北縣元旦升旗 周錫瑋期望愛國不分黨派
全球青年機構來台交流 甄選台灣學生
中小型股魅力無法擋 法人忙尋寶
捐贈國外教育機構 申報綜所稅不得列舉扣除
陳博志：兩岸經貿政策 宜建構可行配套措施
總統兩岸經貿思維 何美玥:將與相關單位討論
親民黨：總統元旦談話極端不智 誤己害民
藍營：總統知問題在兩岸 卻為意識型態受限
總統提兩岸經貿新思維 工商界盼政策更務實
基隆市府元旦升旗 許財利與市民迎接新年到
呂副總統今到屏東三地門參觀原住民工藝
法務部士林執行處成立
周錫瑋檢查垃圾分類
駐美代表處舉辦元旦團拜餐會
美國玫瑰花車遊行在風雨中走完全程
俄羅斯首席男女高音 五日台中市中山堂演出
金廈文化交流 金城國中國樂團小三通打頭陣
曾金順漁船返台指護漁不力 海巡署:已盡力
高市聯合醫院舉行三週年慶
謝揆:行政院長永遠多頭 創造利多改善經濟
公股條例通過 藍委對華視公共化結果憂心
世運主場館被指評選不公 葉菊蘭：透明公開
台中地檢署雙喜臨門 兩檢察官同天公證結婚
高捷公辦六標案再開庭 勘驗開標錄影帶
二月六橘委出走？ 黃義交：尊重
無線電視公股條例三讀 華視南遷列附帶決議
姚文智：華視最快二月完成釋股
詹振寧轉述許財利堅持自己清白
保智嘉義分隊破獲仿冒精品 市價逾五千萬元
許財利正常上班 強調心情不受影響
查高捷和炒股 邱毅等人發起全民大告發活動
心理健康 謝揆：台灣投資人超越唱衰務實自信
立委指青少年失業率高 盼教育部追蹤統計
歌劇魅影道具陸續抵台
衛生署提供戒菸門診 成功率可達兩成
大陸住院5天以上核退需公證 健保局四月實施
張錫銘同夥林振興潛逃中國 刑事局遣返歸案
南投名間罕見黑面土地公 頻傳神跡
衛生署提供戒菸門診 成功率可達兩成
大陸住院5天以上核退需公證 健保局四月實施
高雄港迷霧 港務局提醒船舶注意航行安全
外資續匯入新台幣勁揚 台股展開資金行情
低溫特報 冷氣團南下台灣北部今降至十一度
「白米炸彈犯」楊儒門 二審判五年十個月
台北股市價量同創新高 高檔震盪恐加劇
俄羅斯電影展 音效大師操刀古董級斑點狗
立委民間團體呼籲政府勿賤賣國產
照顧菸農？ 菸害防制法修正草案泛藍內訌
交通部:ETC車上機難大幅降價 朝野立委齊聲批
質疑冒牌年貨 立委：有廉價花菇充本地香菇
身分證照耳朵未露即退件？ 內政部承諾改善
綠委：馬英九選前力挺許財利 應給社會交代
2006高雄讀好書 葉菊蘭為小朋友讀繪本
美人湯源頭泰安溫泉 讓泡湯客身心皆美
南投檢警 新竹查獲地下兵工廠
世運主場館評選不公之爭 聯鋼營造董座致歉
漁船濫採珊瑚 蘭嶼海域遭破壞
大湖草莓季 草莓香酒味醇還有香腸好滋味
署立台北醫院提供病患臘八粥
楊儒門案二審宣判 學界團體聲援遭舉牌制止
楊儒門案二審宣判 高院認為可酌減刑責改判
國民黨肯定許財利申請停止黨權
寒流來襲 獼猴相擁取暖
拉斯維加斯消費電子展登場 台灣廠商出擊
美國防部：美國未要求台灣重提軍購清單
教宗批准單國璽樞機主教卸下高雄教區主教職
高雄港髒亂船渠變妝遊艇碼頭 民眾流連忘返
李安獲提名角逐美國導演協會最佳導演獎
台指期高檔賣壓加重 大量換手仍有上攻實力
寒流來襲 今晚至明晨最冷
小六數學抽測不佳數據低 國際水準仍列前茅
台股資金輪動快速 個股表現
台股開盤上漲47.54點 為6757.41點
央行進場干預 新台幣匯率重貶逾1角
悄悄告訴她女舞者醒來 愛情潛意識變身俏偵探
崑丑匯演 七日壓軸鐵冠圖登場
佛光山聯合燈會一月下旬起登場
寒冬送暖 獨居老人圍爐
法國反恐法案施行在即 貿協5月組團爭取商機
朱宗慶打擊樂團三月赴舊金山盛大演出
王金平訪美將會晤參議員及美方官員
吳釗燮：國共論壇涉公權力 不應迴避政府
曾蔭權訪北市？吳釗燮：應對等准馬英九赴港
台灣業界在CES消費電子展聯手力推FVD
鄉親新春聯誼卡拉OK對抗
馬英九提直航公投 吳釗燮：推錯方向
吳釗燮：歐駐台代表好奇總統文告 非擔憂
吳釗燮：政策結構性問題導致中日關係惡化
立委籲嚴守偵查不公開 警政署：違規會查處
吳釗燮：民運人士尋求庇護 依標準流程處理
李大維：華府說客遭起訴 美國會氣氛大不同
貓熊若無法來台 盧秀燕：將發動公投
李大維指美方絕對沒有要台灣重提軍購清單
立院12日行使NCC同意權並擬表決總預算案
力爭華視等南遷 高市邀姚文智勘察軟體園區
立院明初審取消軍教免稅案 備受外界關注
除夕圍爐看表演正當紅 飯店競推歌舞饗宴
經濟部：今年僑外投資目標金額46億美元
施工忠昊個展「愛的結金」明起在台北展出
寒流轉弱為強烈大陸冷氣團 氣溫仍偏低
民調：赴中投資 6成6民眾贊成政府積極管理
台東下午發生規模四點二地震
政大校務會議通過停止興建高爾夫球練習場
全省美展進入第六十屆 二月下旬收件
教育部將推動建置高中職學生課外閱讀網站
法鼓山高雄紫雲寺舉辦冬令歲末關懷活動
北市外勞諮詢中心今起於例假日照常上班
新式管筏下水 南縣七股潟湖觀光添生力軍
金門縣政府將對外僑實施語文能力測試
台中縣立港區藝術中心義工舉辦義工授證典禮
媒體爆高市交通局長去職內幕 市府澄清
曾貴海演講詩與社會的對話 民眾反應熱烈
美元走跌 匯銀預估新台幣對美元本週趨升
債券業者預估台北公債本週偏盤整
帥哥職場較吃香 就怕被人當花瓶
經建會明討論高雄鐵路地下化計畫
檢舉動物用偽禁劣藥 獎金最高20萬元
動物用生物藥 擬在抽檢合格後才准銷售
首屆台北國際車用電子展四月登場
想靠整容變型男？ 專家說不妨內外兼修
失智人口增加 經建會：考慮設暫托服務
台灣金服11日將標售重整債權
台塑集團上市企業 年營收首度突破兆元
台北關稅局發布去年第四季查緝毒品成果
花蓮志願服務協會違規 勞委會撤銷多元合作
親民黨團：積極管理不應視為閣揆條件
民進黨團：治水條例等議案應於休會前三讀
典寶溪導覽設施上路 環署盼民眾加入河川巡守
日本哆啦Ａ夢與台灣遊樂園 攜手做公益
觀光局:台灣原民文化結合觀光可供巴國借鏡
麥加朝覲 台灣團員受戒開赴米納虔誠求恕
瑜珈經中文版問世 揭開瑜珈真諦和奧義
典寶溪導覽設施上路 環署盼民眾加入河川巡守
管理員為受刑人買煙收賄 判十年二月定讞
警方南縣查獲涉嫌販賣槍械案 兩嫌落網
為人民討公道 台聯黨團盼黨產條例能闖關
藍軍：兩岸條例直航條款列最優先法案
軍購預算全刪？交付立院院會表決可能性大
總統提內閣條件說？ 王金平：無法解讀
親民黨團：盼通信監察法修正案交付院會表決
台聯黨團：盼陳總統考慮台聯人才出面組閣
民眾希望政府清廉 馬英九：這點不能打折扣
副總統邀談 馬英九：黨籍縣市長自行決定
民調：赴中投資 6成6民眾贊成政府積極管理
翁金珠:反映基層黨員聲音 無關反扁
副總統邀縣市長開會 國民黨縣市長看法不一
學者：未來是兩岸年 攸關藍綠政治主導權
公投議題熱門 中選會：一切依法辦理
金門縣政府將對外僑實施語文能力測試
法鼓山高雄紫雲寺舉辦冬令歲末關懷活動
台商陳列於CES的產品廣獲青睞
CES會場儘是數位電視系統產品
關懷社會寒冬送暖迎新年
音樂劇約瑟夫神奇彩衣主角甄選十日舉辦
年輕編舞家伍國柱病逝 藝文界定11日追思
政大EMBA班學生用愛行動 寒冬捐款又捐血
姚文智：南部設電視台是既定政策
文化與時尚 龍山寺地下街商場再造西區繁華
芝山文化生態綠園 飽覽古蹟珍貴動植物
芝山文化生態綠園 飽覽古蹟珍貴動植物
當代藝術館公辦民營 形塑台北現代藝術特色
選北市長？ 歐晉德：有別的事情可奉獻
高屏溪自行車道 可行銷各鄉鎮觀光景點
高捷橘線路面又塌 立委質疑捷運肇禍
全球黑琵普查同步展開 台南縣市819隻
狗年生肖悠遊卡選號 80歲奶奶凌晨4時排隊
基隆北縣飯店業者推出中西式年菜美味佳餚
高縣府與水公司一同設法 讓澄清湖風華再現
花蓮理想大地度假村岩洞溫泉 泡湯野趣十足
民調：澎湖縣的治安滿意度再獲全國第一
台灣首座總統官邸 草山行館藏舊時代傳奇
水果奶奶汐止為病童義演 逗大小朋友開心
台中縣傳國中老師罹憂鬱症 悶死女兒後失蹤
陳金鋒參加La New熊隊訓練 爭取職棒總冠軍
光良香江人氣高 廠商砸2000萬邀拍手機廣告
2moro熱力火燒西門町
劉畊宏首場個人簽唱會 周杰倫到場祝賀
歌手不浪尤幹遺體返台 友人擬辦音樂會紀念
李如麟遇上懼婚男 單親媽媽一當20年
蔡卓妍情癲大聖扮醜 連媽媽都認不出
救掉髮勤抹保養品? 醫師:改善生活態度治本
學者監測重大發現 大地震前溪水氨濃度大增
學者監測重大發現 大地震前溪水氨濃度大增
金管會:消費性貸款年百分率上路
農糧署中區分署標售災害稻穀 每公斤二元
學者:發展鑑識會計 還需時間
第一金盈餘創新高 歲末聯歡主管變裝展鬥志
環保署河魚汞含量調查 數值較往年大幅降低
警政署民調 交通執法民眾滿意度上升
仿冒電子遊戲卡匣闖關失敗 遭查獲
重大違規旅客 防檢局通告海關加強查驗
基隆男子因錢莊逼債無力償還 燒炭自殺身亡
泛紫聯盟號召卡奴成立卡債受害者自救會
建立貨幣清算機制 立院明審兩岸條例第38條
總預算案刪除偏低？馬英九：不以刪除為樂
總統選舉 金恆煒：綠營若推林義雄勝算大
陳唐山弔唁阿聯故副總統兼總理瑪可通
楊青矗：過度開放兩岸經貿
許財利事件衝擊 馬英九訴求清廉化解危機
詹氏週刊：台灣完成雄風2E巡弋飛彈三種原型
八成九民眾認為兩岸關係不應設定最後要統一
游錫堃：黨政應合議 集體決策
觀光局:台灣原民文化結合觀光可供巴國借鏡
許財利事件衝擊 馬英九訴求清廉化解危機
游錫堃：2007立委選舉 台灣關鍵
游錫堃：黨政應合議 集體決策
南大成功研發脊椎損傷功能性電刺激踩車
謝霆鋒改變形象 情癲大聖展搞笑功力
陳水扁接見諾魯外交部長
游錫堃自詡具有國際觀
遭指協商預算放水 王金平：放話者太離譜
高雄副市長：四月以前高捷仍處較危險期
央行狗年生肖套幣 十二日發售
謝揆：不能放棄公權力 貓熊來台可能性低
桃園文化局出畫冊 紀念溫長順對膠彩藝術奉獻
選南市議會龍頭 親民黨不排除和民進黨合作
靈犬哈士奇寶寶 高市議員黃淑美認養
蘇澳海巡隊 查獲近九百萬元走私魚翅及鯊魚腹
澎湖古厝風華農漁情 值得細細體驗
鞏炳煌放棄營造事業 悠遊台灣毛蟹世界
前AIT理事主席夏馨十一日訪台
爭取南部國際機場遷建案 高市府地層鑽探
禮讓宋楚瑜參選台北市長 馬英九：不可能
中醫師特考將停辦 考生盼政府協助保障權益
鞏炳煌放棄營造事業 悠遊台灣毛蟹世界
蘇嘉全：若覺得我最適合 願參選高市長
金管會：近三年涉掏空案 127件移送偵辦
女性教授連署 籲民進黨員支持翁金珠任黨魁
宋選台北市長？王金平：馬整合起來應不困難
張顯耀：宋楚瑜參選台北市長機率很高
總預算爭議 王金平：有些人的看法太離譜
聯電案 何美玥：邀當事人說明後依法裁罰
高市台鐵地下化預計民國101年完工
葉菊蘭：政務官態度要柔軟 立場要堅定
高捷96年無法通車？ 葉菊蘭：目標不變
澎湖春暖賞鳥巡海墘 享受尋找奇木雅石樂趣
台東池上農友林龍山 榮獲今年冠軍米王
全國冠軍米競賽 台東池上林龍山奪冠
經建會：台韓航空自貿港 將出現競爭狀態
聯電案 投審會近日函請曹興誠等人說明
稻米品質競賽揭曉 冠軍米13日競賣
曹興誠辭董座改任顧問 金管會:不予置評
南台灣年度盛事 高雄資訊月即將登場
吳榮義：人力素質好壞影響經濟發展
金管會：債務協商勿找代辦公司
JPMorgan建議逢低買進奇美電
環球學院環球之光 表揚傑出師生
故宮公共藝術設置計畫第二次徵選
人文生態學習聯盟學習護照獎名單明公布
美元反彈 新台幣兌美元收32.021元貶6.9分
台灣最迷你學校 南投文田國小學生僅六人
學者：今年央行升息壓力紓解
虛擬實境 工博館推出月球漫步體驗區
雲科大科法所 推動產學合作實習參訪活動
去年全球平面顯示器產值740億美元 年增20%
95學年度起 中低收入戶優先申請公立幼稚園
雲科大技嘉簽約合作 派遣英文學習服務隊
扎根台灣 17家企業將獲金根獎
大學95年學科能力測驗 明公布試場分配表
李金龍:秉持專業審核貓熊是否來台 未受壓力
網友閱讀媒體調查 蘋果日報最常被使用
不滿18%改革 退盟將發動一人一狀提訴訟
JPMorgan維持友達加碼評等
二技統測 一月十二日起受理報名
新台幣貶6.9分 收32.021元 成交7.5億美元
經濟部：3家台商復工 越南罷工告一段落
業者：若有殺手級應用 將激發數位家庭需求
兩岸e-learning新聞網路票選十大 19日截止
高市長協調產生？蘇嘉全：曾和陳菊交換意見
立院初步共識 工地主任應組公會
台灣印刷業創新發展 引進國外先進設備
經濟部：3家台商復工 越南罷工告一段落
愛爾蘭兒童踢踏舞跨海來台 用腳演出騎士傳說
兩岸經貿不能管理？邱義仁：不認同
聯電利空引發賣壓 晶圓雙雄走弱拖累台股
蔣經國逝世18週年 國民黨12日發表紀錄片
台灣印刷業創新發展 引進國外先進設備
台北股市開高走低 下跌34.99點
兩岸政經學會 農曆年後開反分裂法研討會
年終歡聚 內政部十六日邀歷任部長回娘家
1月電子期下跌2.85點 金融期上漲1.4點
督軍NCC同意權 馬英九明出席黨團大會
東元壓縮機獲頒首張自願產品驗證證書
總預算協商 刪減400億創綠營執政新高
1月台指期下跌21點 正價差31點
夏馨來台十三日公開演講
邱義仁：與美溝通總統元旦祝詞 不可能退稿
劉世芳：成立兩岸政經研究學會無政治考量
蘇嘉全：打擊犯罪不分統獨 兩岸應積極合作
衛生署：禽流感疫情 台灣仍處於零級
姚文智：振興影視 研議提高自製節目比例
民進黨立委林為洲贊成貓熊來台
李慶安表態 若宋楚瑜不選則參選台北市長
宋楚瑜如選北市長 朝野議員：市民選擇更多
立院程委會 軍教免稅案列議程軍購案再失利
中影資遣比照中廣？馬英九：維持公平原則
卓昕賢曾認養三名家扶兒童 家扶中心感遺憾
宋選台北市長？王金平：馬整合起來應不困難
中醫師特考將停辦 考生盼政府協助保障權益
高縣山城花與溫泉季活動 定十四日開跑
再造民進黨行動聯盟 籲擺脫派系支持翁金珠
呂國華:北台聯盟 宜縣將提供環保與文化經驗
初鹿牧場 改由超能生化科技公司經營
督軍NCC同意權 馬英九明出席黨團大會
兩岸政經學會 農曆年後開反分裂法研討會
不滿員警攔查 男子對警噴防狼噴霧劑遭起訴
律師:法院與社福認知不同 扶助單位面臨兩難
親民黨願合作角逐南市議會龍頭 民進黨歡迎
建築師同意改善高縣鳳山國中新建校舍缺失
總預算協商 刪減400億創綠營執政新高
中市大慶國宅放寬承購資格開放成年市民申購
陳明文表揚獲得青少年志工獎三名學生
總預算爭議 王金平：有些人的看法太離譜
金管會：近三年涉掏空案 127件移送偵辦
民進黨立委林為洲贊成貓熊來台
李全教參選高雄市長
劉世芳：成立兩岸政經研究學會無政治考量
衛生署：禽流感疫情 台灣仍處於零級
選南市議會龍頭 親民黨不排除和民進黨合作
桃園文化局出畫冊 紀念溫長順對膠彩藝術奉獻
高縣燕巢鄉泥火山 特殊地質景觀
台股出現獲利賣壓 多頭氣勢仍強 宜高出低進
不動產證券化更多元業者：有利房市發展
台股開盤上漲9.17點 為6751.56點
北中北高火車票搶手 小年夜下午四時後售完
台股6750點以上賣壓重 短線可能震盪 宜低接
台股多頭氣勢仍強 注意量能變化
馬英九：國民黨青年團設計非常民主化
宋選北市長？ 有意角逐藍委盼國親整合
宋楚瑜欲選北市長 民進黨：北市應政黨輪替
蘇嘉全：警紀考核列為今年重點工作
蘇嘉全：內政部將推動鄉鎮長改由縣長派任
疑一氧化碳中毒 彰化員林傳四屍五命悲劇
無業男子虛購線上遊戲點數洗錢 遭警拘提
中央社新聞小百科：小額付費機制
電玩弊案 周錫瑋:違規業者該拆就拆
中國廉價皮草銷台 每年屠殺7萬毛皮動物
坊間皮草真假難辨 真皮草燃燒有烤肉味
不動產證券化更多元 業者：有利房市發展
台股出現獲利賣壓 多頭氣勢仍強 宜高出低進
杜塞道夫國際醫療器材展 貿協徵集廠商參展
微軟Xbox 360三月初在台港上市
台灣風能協會成立 協助風電產業發展
控制投資風險 平衡型基金資產配置不可少
美元反彈 新台幣兌美元午盤貶值6.5分
主計處：去年風災寒害多 蔬果躉售物價漲幅大
醫師:男子腰痛求醫 發現有4條輸尿管
新年假期生活不正常 大小女生要小心陰道炎
紀政:參選最大意義是讓中華奧會步向制度化
立院程委會 軍教免稅案列議程軍購案再失利
遊高雄旗津 吃海鮮拜媽祖祈福是重頭戲
黃淳豐 台北看守所愛滋病患的牙齒守護者
就服中心:中科許多工作 不限學歷年齡
醉不上道 高市警提供代叫計程車服務
關懷收容人 台南地檢署辦歲末送暖活動
電玩弊案 五員警停職 新莊警分局人事異動
長榮大學師生遠征斯里蘭卡 協助海嘯災後重建
駐美代表處將與亞洲協會合作放映台灣紀錄片
95年度藝術與設計菁英 海外培訓計畫開跑
台鐵：春節訂票不順暢 流量管制又有駭客
西部路網完成 高承載時段北高行車六小時內
高縣燕巢鄉泥火山 特殊地質景觀
中市大慶國宅放寬承購資格開放成年市民申購
陳明文表揚獲得青少年志工獎三名學生
不滿員警攔查 男子對警噴防狼噴霧劑遭起訴
律師:法院與社福認知不同 扶助單位面臨兩難
親民黨願合作角逐南市議會龍頭 民進黨歡迎
建築師同意改善高縣鳳山國中新建校舍缺失
高縣山城花與溫泉季活動 定十四日開跑
再造民進黨行動聯盟 籲擺脫派系支持翁金珠
呂國華:北台聯盟 宜縣將提供環保與文化經驗
初鹿牧場 改由超能生化科技公司經營
北宜高將最後履勘 林陵三：盼過年前通車
健保開放外籍或大陸專業人士的大陸眷屬投保
台灣性學會結合計程車隊發送熟男性福手冊
天然解毒劑 國人研發茶葉黑金可預防戴奧辛
醫師：處方壯陽藥物 使用前問清楚
為偶像李連杰拍霍元甲MV 周董允舞又允武
幾米動畫短片微笑的魚 游進柏林影展
紀政:參選最大意義是讓中華奧會步向制度化
中華奧會臨時執委選舉 蔡系人馬大獲全勝
中華奧會主席選舉 紀政提前出局
中華奧會28新委員不見紀政 確定無緣爭主席
衛署舉辦脊醫師法公聽會 正反雙方無共識
急診資訊民眾霧煞煞 醫改會籲建立完整體系
茶葉新革命 交大教授黃國華發現天然解毒劑
衛生署:弓形蟲感染屬國內罕病 國人無須恐慌
台灣康寧台中廠開幕 LCD產業更上一層樓
全民告發活動 北檢：秉公依法偵辦
陳總統籲國人重視中國勢力擴張
中央社2006世界年鑑 各大書店上架
歌劇魅影男主角布萊德今抵台
台鐵108歲竹仔嶺隧道改建完工
曾燦燈新書談溝通 盼引領讀者萬事通
陳總統期許海巡署 強力打擊春節走私不法
謝揆：國民黨中央黨部 做金融事業不適當
邱毅率眾發動全民大告發活動
前AIT理事主席夏馨今抵台訪問
陳瑩：廖源隆未真心悔過 交通部應予免職
宋進北市？王金平樂觀 橘營促國親協商
2006宜蘭綠色博覽會 三月十八日起舉行
彰化秀傳醫院推出七叔公養生蛋糕
金門巡防區舉辦展示與誓師宣示維護春節治安
台南縣永康焚化爐協調會 居民掀桌抗議
年節將近 竹市年菜外賣市場強強滾
掃蕩走私偷渡 海巡署鎮海工作誓師
佛光山平安燈會花燈創作比賽 將票選盟主
2006台灣十大潛力人物出爐 呂副總統今頒獎
飛捷董座看好今年KIOSK發展
立院行使NCC委員同意權
狗年套幣開賣 台銀總行前民眾排隊百公尺
美元走跌 新台幣匯率早盤升逾2角
謝揆：治安連兩年居末 警察局長調職
鐘文宏挺立三不管地帶 2006台灣十大潛力人物 醫學公衛類得獎人
姚文智：無線台自製節目有助振興台灣影視
年節防扒竊 北市警方年貨大街舉行肅竊宣導
打傷包小柏嫌犯交保候傳 是否教唆待偵查
保德信投信：日本經濟全面復甦 日股後市可期
王金平：依法行使立法權 兩院沒有誰大誰小
立院通過 加速公司重整流程與健全配套
立院修法 原民會聘用委員各族至少一人
白木耳混充燕窩販售？立委陪同業者說明
立院三讀通過 民營鐵路列車駕駛須有執照
覆議總預算？ 王金平：政院組織法可能生變
無盟：行政院應該不會提覆議案
江昭儀拜會賴士葆 盼續協商工廠管理輔導法
立院通過 農漁會批發市場管理費免營業稅
宋楚瑜感念蔣經國為民服務 未回應選北市長
綠委：蘇嘉全等政務官適合參選高雄市長
謝長廷視察台中戒治所 盼降低毒品犯罪
無盟：不讓綠營抹黑在野得逞 收回博弈條款
蔡錦隆當選立院國民黨團首席副書記長
馬英九為吳育昇緩頰 王金平：怎麼不約束？
馬英九率黨工頭寮謁靈 強調奉行三民主義
立院三讀 立委選舉選區變更案應經立院同意
政院覆議？ 親民黨：謝揆應表態願否辭職負責
涉國家安全民生預算被刪 謝揆考慮提覆議案
蔣孝嚴祭父報告參選台北市長 年後正式說明
立院決議 繼續協商離島建設條例與博弈條款
狗狗年貨大街開賣 獸醫公會籲愛動物別棄養
謝長廷視察中部打擊犯罪中心 維安現場演練
竊車賊猖獗 刑事局台南歸仁破贓車解工廠
跨國郵包藏大麻 刑事局全程監控逮兩毒販
林義雄：謝長廷表明不支持游錫堃
台股開盤上漲3.97點 為6729.58點
李建誠回台大向校長致謝
明基尾牙
詐騙集團後遺症 國稅局辦理退稅有人不相信
台灣現代舞將在紐約呈現前衛藝術
美國加州能源法過關激勵能源股大漲
台股早盤價跌量縮 傳產龍頭相對強勢
歐銀避談升息美元彈升 分析師看好日圓
李登輝：開放40%投資上限 台灣面臨空洞化
李登輝:開放投資大陸40%上限 台灣空洞化
姚嘉文：解決產業外移 應落實科技本土化
台北關稅局局長16日交接
美元反彈 新台幣兌美元午盤貶9.8分
郭進財轉任國光石化 何美玥：非常適合
南市酒客互毆結怨鬧區槍擊殺人 五人落網
海巡署查獲高雄漁船勝豐溢號涉嫌走私洋菸
嘉縣竹崎槍擊案主嫌落網 警方起出大批槍彈
涉嫌毆傷包小柏三嫌 警方移送北檢複訊
李登輝頒發台灣「金根獎」
迎狗年 送雞年
中研院:太空奈米鑽石可能是神秘星系紅光源
張兆順接任第一金董座 第一時間與工會溝通
桃竹地區房價仍有上漲空間
中國撤銷對未漂白牛皮紙反傾銷調查終裁公告
台北股市收盤下跌43.26點
台塑集團等10家石化廠去年營收創歷史新高
何美玥:台灣產業前景看好 經濟表現優於去年
1月台指期上漲 7點 正價差29點
台股短線回檔整理 無礙多頭走勢
1月電子期上漲0.55點 金融期下跌5.6點
金融及電子領跌 台北股市下挫43.26點
金管會:國內特別股外國公司債等可證券化
董座換人釋股預算遭凍 台企銀未來添變數
數位遊戲產值 2008可望達556億美元
新台幣兌美元匯率貶1.15角 收31.995元
年關將近 大批進口生鮮蔬果機邊緊急驗放
新台幣收31.995元 貶1.15角 成交8.36億美元
新春應景水果茂谷柑上市
證交所舉行總經理陳明泰榮退茶會
總統盃慢壘全國總決賽明起開打 共94隊參賽
北部東北部早晚較涼 西半部及金馬有局部濃霧
中央氣象局氣象報告
台灣燈會今主燈安座
中央氣象局 明天白天天氣預報
立法院三讀 學校運動教練待遇由教育部訂之
彰縣警方逮捕專搶彰雲地區早餐店強盜集團
嘉義縣仁義潭水庫附近輕航機墜落
輕航機嘉義墜落 只見殘骸傳兩機員自行離去
能源局：天然瓦斯收費新制絕非劫貧濟富
嘉義縣府舉行獨居老人平安幸福望年餐會
垃圾強制分類破袋稽查 仍有不少問題待改善
許財利校閱春安警力部隊期勉讓民眾好過年
金酒公司春節配酒展開 縣民笑領高粱酒紅包
大林慈濟醫院慶祝藥師節 藥師與民同樂
澎湖中央古街重建完工入厝 展現新生命力
泛綠抗議國親 要求解涷世運及巨蛋預算
大樓外牆清洗墜落意外 勞委會勒令現場停工
男子入山打獵 疑遭山豬攻擊失血過多死亡
勞退監理會未過關 政府潛在需撥補1億餘元
高雄縣警察局破獲竊車解體犯罪集團逮捕六嫌
營建署下水道工程處將以澎湖優先補助興設
日本資深銀器製作者石黑光南到高雄表演
議員郭建盟指控中大將校地違法營運飯店
澎湖縣長宣示重點工作與爭取短缺經費
比利時神父戴立林十四日在瑞芳彌撒告別
台北航空站春節前將開設北金線聯合補位窗口
墾丁海裡 去年撈出二千四百公斤垃圾
林佳龍將在台中市落地生根 做落選者模範
金門警方破獲職業賭場查獲六人聚賭
南方海洋園區 朝併入農業生物科技園區辦理
大賣場推無線上網 歡迎網路與實體比價
備司機遲未進用 高市議會擱置交通局預算
黨主席選舉 民進黨在屏東縣分八區投票
澎湖春安工作首日警力展示逼真士氣高昂
高市春安起跑 葉菊蘭打氣
桃園警方收賄案 兩人遭收押多人繼續被約談
看好台灣市場外商偏愛在台興建大店
基層檢察官團體肯定法院組織法修正三讀
澎湖海巡隊 查獲大陸漁船越界漁撈案
最高檢將設特偵組 重案偵辦權責統一
學者：若缺乏子女照顧 老人有高度貧窮風險
立院三讀修正法院組織法 法務部肯定
台灣業界異業結盟 創造消費者及業者雙贏
法院組織法三讀修正 落實檢察中立不受干預
擊斃匪徒反被控故意殺人 4警獲不起訴處分
彰化檢調破獲 直銷三Ｇ通訊節費案詐騙集團
何美玥：積極管理方案提報政院
何美玥:台灣不必忽略中國市場 但應分散風險
奈米鑽石應用生物醫學 未來應用層面廣
冠軍米競賣 身價1公斤2萬100元
北市交通局對阿羅哈執行斷水斷電
自來水公司：澎湖西嶼海淡廠年底開始供水
中山高嘉義水上段 台塑油槽車翻覆
嘉義清晨濃霧 機場暫時關閉
外交領事人員講習班16日開訓
台灣西部和金馬澎濃霧特報
美商Caterpillar16日再度來台採購
AIT邀美國嘻哈音樂大使 二月來台獻唱
年關將屆 海基會提醒台商注意安全
年假前電子信箱總體檢 郵件溝通不打烊
民進黨主席選舉 翁金珠盼黨員自主投票
游錫(方方土)：黨主席選舉輸贏千票之間
中國優勢不再 台商轉進越南新綠洲--「西進不如南進」系列專題報導之一
鄧傑等二十名劍道高手 入選世界盃國手名單
SBL緯來三分砲火猛烈 97：90擊退幼敏
TLPGA暨老爺女子高球賽 韓國朴喜映居領先
高縣內門鄉宋江陣為重要信仰活動
歷史是什麼？徵文活動今於宜蘭縣史館頒獎
高市破獲專偷ＡＢ車犯罪集團 估獲利數千萬
台中市兩分局在松竹路連破兩案 各逮四嫌犯
北市免費提供環保無煙爆竹錄音帶
光華商場搬遷前大清倉 人潮湧現
比利時神父戴立林追思彌撒場面哀傷
新社鄉七分窯主人張笠夫 研究罕見女書
徐登志退而不休傳承客家文化山城客家奇女子
ZAYIN展翼樂團擔任2006流浪狗愛心大使
壽公盃公益募款高爾夫賽 高縣信誼球場揮桿
半數銀髮族睡不好 多管齊下可一夜好覺
中信金盼楊蕙如事件儘快落幕
李慶安投藍 親民黨合併派立委反應不一
預算放水說爭議 王金平：過去式不再談
卡債協商機制說明會 卡奴哭訴生不如死
重回國民黨 李慶安：取得宋楚瑜的了解
馬英九：兩岸關係維持現狀最符台灣人民利益
總預算被大砍 呂秀蓮明邀黨內領袖會商因應
陸委會：促直航者砲口應對準中國
胡錦濤提三通 國民黨：球在陳總統這邊
蔡同榮高市造勢 對黨主席選情有信心
胡錦濤盼兩岸民間談三通 民進黨：統戰
胡錦濤盼兩岸民間商談三通 總統府暫不回應
陸委會：中國若有誠意應儘速商談貨運包機
台聯欲徵召汪笨湖選北市長 李登輝支持
胡錦濤促三通 王金平：樂意代表政府談判
胡錦濤促三通 泛綠批統戰 泛藍要修法直航
賣場少東被綁發英文簡訊求救 三十分鐘破案
茉莉二手書店舉辦募書捐款 讓舊書化愛心
農委會推薦選用台灣黃金雞烹調年菜
漁業署：綠島電桿礁復育珊瑚 存活率67%
延緩全球溫室效應惡化 學者：速謀補救之道
台新金旺年會 總獎金大幅縮水
馬英九：爭取松山與虹橋機場雙向直飛
中信金尾牙送出20萬刷卡金
辜濂松避談開發金股權問題
財部：禮券購物應否開立發票 依性質區分
蔡辰威當選第九屆中華奧會主席
台中市五百考生祈求考試順利 齊聚孔廟許願
買年貨 葉菊蘭為三鳳中街揭幕
周錫瑋表揚北縣打火弟兄：大家都是英雄
屏東熱帶農業博覽會開園
台南市舉辦「漫話二二八」漫畫展
彰化世界卡通博覽會今在花博公園開幕
嘉義女中學生城隍廟祈福
導盲犬協會募款義賣迎新春 推動導盲犬建校
谷關溫泉湯質優美 人稱生男湯
花旗英語教材設計比賽 高縣八卦國小獲首獎
支持范巽綠 近百名文化資產保存者連署
胡錦濤促三通協商 交通部暫不評論
兩岸直航機場 民航局：非單純技術問題
郭可遇愛蛙成痴復育台灣本土青蛙十二種
蔡同榮:相信自己會當選民進黨主席
DisplaySearch估2008年NB面板挑戰 1億片
獅子女巫魔衣櫥創佳績 納尼亞傳奇再出擊
台日稻米產銷交流研討會16日登場
因應立院大刪預算 呂秀蓮：依職責開會面對
橘委陸續加入？ 國民黨團:非常歡迎
民進黨主席補選登場 陳總統伉儷投票
否決政院覆議總預算？ 橘委看法不一
橘投藍營小心路況？馬英九：見仁見智
東沙海洋國家公園計畫預計 3月送行政院核定
就學貸款明起至 2月27日申辦
業者推行動保全產品 衛星定位守護兒童老人
都市發展及交通建設 影響房屋賣座排行
金管會：磁條金融卡跨行交易 3月起全面取消
網選 2005：瞎鮮殺悶樂 2006：財順安和新
中國商銀全省分行視訊會議系統18日上路
陳柏霖情癲大聖扮孫悟空 不讓星爺專美於前
廣電基金創意影音人才培育計畫招生中
李連杰帶新作霍元甲登台 提前陪觀眾過年
首次踏足好萊塢 鞏俐盼前導演看藝伎回憶錄
風之舞形舞團受邀 將赴紐約演出交流
兒育中心年味濃 春聯揮毫迎新春
民進黨主席選舉 台中市黨員投票踴躍
光華商場周邊路段 明後兩天交管
高雄市長人選 謝長廷提二好一少條件
倫敦商會考試局台灣培訓中心舉行授證典禮
華信航空班機盤旋一小時 平安降落高雄機場
部落格小遊戲 個人網站新年換新裝
楊瓊瓔展開送溫暖獻愛心送米送油活動
選高雄市長？陳菊：如有人比我更適合願尊重
北宜高命名為蔣渭水高速公路 馬英九連署
游錫堃當選民進黨主席
蔡同榮：配合游錫堃為民進黨打拼
馬英九：議題適當 不排除會民進黨主席
游錫堃穩健改革獲認同 黨政合議是挑戰
游錫堃當選民進黨魁 李登輝：「 很好」
謝長廷巡視高雄鐵路地下化工程
光華商場熄燈 橋下歲月走入歷史
總預算提覆議？游錫堃：須經黨內協調
黨魁選舉結束 翁金珠相信已找回黨員信心
游錫堃當選黨魁 將落實黨政合議
翁金珠恭喜游錫堃 盼黨員支持游
親民黨團質疑OBU價格遭業者剝削
美元疲弱 新台幣匯率早盤升值逾 1角
清泉崗機場濃霧籠罩暫停起降
總統接見美國民主黨政策菁英團
游錫堃：民進黨主席春節前交接
台灣省政府員工高爾夫球場 初學者上場首選
衡陽路舊建築存留問題 北市文化局費思量
台中市太陽餅認證 首波十店家 胡志強授匾
在押要犯張錫銘 製作彩繪燈籠祈福
台東漁船遭槍擊 漁業署:案情待了解
林義雄不滿 游：法官判刑也要讓被告陳述
高速公路試辦電子收費 通行車輛不多
游錫堃：沒宣布放棄2008 不等於參選
總統府：內閣改組事宜 陳總統仍全盤思考
台灣西半部今濃霧特報 二十日變冷
嘉義清晨濃霧 台北馬公航線延誤
「斷背山」獲金球獎 李安19日回台
離島環保團體論壇 關切島嶼水泥化現象
謝揆下週一率內閣總辭 將回民間從事文化工作
橘營民代擬發動千人退黨？ 橘委：做法過當
總統：強化對中投資管理 捍衛台灣核心利益
謝揆宣布下週一總辭 新揆熱門人選蘇貞昌低調
年菜型錄調查 消保官：同樣菜色價差近兩百
越南成立專責機構 強化台越溝通--「西進不如南進」系列專題報導之四
音樂劇歌劇魅影明登場 上百演員展魅影歌舞
彰化線西鄉民抗議 要求台灣鋼聯停止試車
建商出售夾層屋 北市議員質疑北市府放任
全國優質蓮霧評審 東港農會林進文奪冠
國民黨團：若為貫徹扁意志 閣揆換誰都一樣
台聯肯定謝揆 期許新揆提軍購預算覆議
呂游蘇謝坐下來談？游錫堃盼有機會
台聯黨團：軍購預算應覆議 總統應表態
清交研發藍光PLED領先全球
蘇貞昌組閣呼聲高？
立委質疑AMC問題多 銀行局:民眾可檢舉
萬芳醫學中心發表中醫養生成果
哺乳設備空間不足 台鐵:會檢討改進
國民黨廉能委員會掛牌 張博雅任主委
赴美就醫張家兄弟返高雄 親友熱情接機
總統接見21世紀經濟社會研究院理事長
海巡特考及基層警察特考 二月六日起報名
郝龍斌選台北市長 馬英九重申國民黨初選
台灣旅美導演李安今晨榮耀返台
陳總統宣布蘇貞昌接任行政院長
張氏兄弟回家了
李安會詹宏志
劉玉山將升任行政院秘書長
兩岸春節包機 華航滿載旅客首航上海
中山醫大附設醫院安寧病房今為病友辦圍爐
王金平慰問打火兄弟 贈紅包勉辛勞
宜蘭警方破獲北宜高工程機電竊盜案 逮二嫌
海巡署高市機動隊查獲女毒梟胯下藏毒品
勞委會發表宣導短片 謝長廷當主角
義務役預官考試 24日北中南十考場舉行
美學者指新內閣成立是台灣朝野和解契機
美對台灣成立新內閣無評論
美學者指出任閣揆對蘇貞昌是機會也有風險
海峽時報：台灣立委在印度做了指標性訪問
華爾街日報：台灣內閣改組可能令稅改失去動力
兩岸春節包機啟動 華航搭載病患自上海返台
蘇貞昌：蔡英文一級棒 選擇劉玉山總統欣賞
廖嘉弘指揮羅馬音樂學院交響樂團演出
曾永權證實希望二月底化解軍購監委僵局
美東地區旅遊業者參加台灣觀光推廣說明會
中市天津年貨大街開幕胡志強與木偶分身主持
楊添財捕魚30年從跟班變船東 卻嘆難脫苦海 台灣漁民的故事系列一
HITO流行音樂獎明登場 45首歌一飽歌迷耳福
兩岸春節包機啟動 一二六班機往返兩岸
林明泓作品在巴黎入選當代藝術家聯展
國防部營區新春參訪 首度開放小金門烈嶼
原料價格高漲 端子廠去年獲利多衰退
國際音樂唱片市場展坎城揭幕 台灣業者參展
低溫特報 嘉義以北明氣溫十度
李潔明看好蘇貞昌行動內閣
NCC行政院釋憲 藍營：謝揆留爛攤子給蘇揆
財經小內閣 藍營：關鍵在陳總統的兩岸政策
軍購案下會期做了結？橘委指馬英九放水
財經小內閣敲定 蘇貞昌：落實總統元旦文告
林義雄公開信籲總統與閣揆依憲法規定互動
政院提NCC釋憲 橘委：謝揆不尊重朝野黨團
游錫堃公辦初選解決人頭黨員問題
NCC政院釋憲 綠營：尊重憲政體制負責任作法
民進黨團盼府院黨共同推動路線辯論
寒假預防犯罪宣導 北市警局少年隊辦園遊會
寒流來襲 一男嬰被棄置在南市教會前
凌博志疑涉及風紀案 法務部：已派員調查
龍山寺年貨大街舉辦護眼義診
美輸日牛肉含髓台灣將再評估美國牛肉
貿協中亞投資貿訪團 4月赴俄羅斯哈薩克伊朗
智慧財產學院今年起每年培訓千名專業人才
台灣居民在廈門可申辦個體工商戶
看好退休金市場 國外壽險業與金控尋求合作
高齡化社會寵物也老化 狗兒白內障手術增多
丙戌迎春揮毫 書法家免費替民眾寫春聯
95年大學學測明登場 下午開放看考場
顏清標娶媳席開一千六百桌 場面盛大受矚目
香港旅遊局與中部旅行社合作推春節套裝行程
參選北市長？葉金川下午可望表態
南市水交社年貨大街開張 空眷村人潮湧現
信義輕軌案再闖關 向北市府第三度提案
拆光華橋偷跑？北市府：車道施工未損橋體
國家清潔週 周錫瑋帶領志工宣誓做環保
看好退休金市場 國外壽險業與金控尋求合作
高樓層名宅視野佳 富商名流最愛
吳澧培將率團參加祈禱早餐會
橘委質疑北市國道客運D1轉運站消防安檢
李登輝籲新內閣 落實兩岸經貿積極管理
葉金川宣布參選台北市長
年關近業者工作量增 線上徵兼職機會多
南山人壽：春節提前給付保戶滿期還本金
傳接政務委員 林全：溝通有誤
胡勝正：產業發展過度集中高科技 有好有壞
胡勝正：影響就業及關鍵技術產業均加強管理
今年台灣平面顯示器產值將較去年成長18%
三基金會為街友老人弱勢辦尾牙 450桌爆滿
外來劇與本國藝人權益 政府業者藝人齊努力
俄國動畫片「大力士阿羅夏」春節歡樂登場
傳葉金川參選市長 郝龍斌：公平合理競爭
創世為台中街友辦尾牙 請五星級主廚上菜
高縣國家清潔週起跑
北市府：光華橋29日拆除 8月10日完工
嘉義縣國家清潔週活動 陳明文誓師授旗
迎接北宜高通車 單車穿越雪山隧道場面盛大
北市環保局再生家具特賣 折扣促銷反應熱烈
葉菊蘭率首長及志工於草衙地區大掃除
葉菊蘭扮演超級推銷員 賣高市海洋三寶
關懷社區獨居老人 門諾醫院拜早年贈禮物
預約春節旅遊 還有便宜可撿
各地郵局即日起代售丙戌生肖個人化郵票
林陵三進交通部打包 堅信雪山隧道可通車
學測明登場 全台共123名身障生報考
大學學測明天登場基隆近三千四百位考生應試
許文龍：台灣音樂教育失敗 應強化欣賞能力
年節民生物資大增 高市貨源充裕供應無虞
世界糖果文化節南縣登場 全球糖果齊聚
顏清標娶媳席開超過一千九百桌
呂秀蓮:穩定兩岸關係引進大陸觀光客
討海人的宿命 拚贏大自然卻鬥不過險惡人心 台灣漁民的故事系列二
法鼓山辦萬燈千佛開新年點燈祈福求平安活動
北縣年俗節深坑揭幕 提前感受年味
葉金川角逐台北市長 馬英九一視同仁
狗年最好的狗禮物 板橋市寵物公園啟用
國家清潔週活動 胡志強與張國龍扮清潔高手
法人：建興電斥15億元併購 美隆股價有空間
金管會舉辦保險概念網路遊戲有獎徵答
防假民宿 網消會認證百餘家旅行社民宿
計程車司機遭劫案 警方尋獲失車採集指紋
蔡英文領軍財經小內閣 橘委：兩岸關係甭談了
葉金川選北市長 國民黨：樂見良性競爭
瑞士諾華集團展現對台生醫科技研發企圖心
府院互動 蘇貞昌：總統已說閣揆非執行長
仿冒郵局行動電話工程師來電 應防話費被騙
2005年 台灣在美申請及獲准專利件數排名第4
學者：中國經濟高成長代價高昂
動心臟手術 大頑家吳克群：會健康的回來
95學測寒冬中登場 16萬餘名考生上午考國文
因大雪被困機場 台旅客不滿日亞航拖延作業
港都鐵馬大會師 數千民眾飽覽高雄之美
南科管理局三週年慶 訂雙五目標
嘉義縣朴子配天宮 名家揮毫送春聯
北宜高未全通 春節疏運將設機動管制點
大頑家吳克群住進高雄榮總 明早動心臟手術
北宜高全線通車 林陵三:事實上已做到了
學測結束 嘉義考區今天仍有二人違規
金門縣府計劃引進民間力量 活化空置營區
陳盛泉:日前會見黃營杉 盼放寬投資中國限制
台灣生物基因資料庫 國科會衛生署同步啟動
即將離職 教育部政務次長范巽綠:尊重院長決定
春節封關日近 美股大跌 台股盤勢偏弱
台股短線震盪整理 急跌可注意買點
通車首日 北宜高頭城交流道塞車
年前大掃除 護目鏡可保眼睛安全
送愛給癌症病童
總統接見巴拉圭共和國參議院議長
氣象局發大雨特報 北部今仍溼冷
台股開盤上漲36.61點 為6418.58點
迎合消費者需求 歐洲最大有機超市在德營運
林義雄宣布退出民主進步黨
台股成交量大幅萎縮 賣壓有逐漸竭盡跡象
台股短線區間震盪整理機率大
陳唐山轉任總統府秘書長
春節北市果菜魚肉供應充足 魚貨均價略上揚
總統接見國際獅子會總會長阿秀克．梅塔
蘇貞昌宣示就任行政院長
上海航空春節包機返鄉過年
新閣聯誼 蘇貞昌蔡英文握手
郵局出售日本火影忍者個人化郵票
火星文入考題是否合適 歷任教長:由專業判斷
社運團體文建會陳情 盼保存惠來遺址
見證台灣教育史發展 教育部部史室今揭牌
刺繡結合古蹟 府城文化商品即將推出
全台最大尊土地公神像在宜蘭四結福德廟
歡樂宜蘭年 除夕夜炸年獸
高雄市議會民進黨團 市區賀年
親民黨團：政院拖延NCC成立 蘇揆須接手負責
蘇嘉全：中國打壓台灣 國人應深思貓熊問題
蘇嘉全：接農委會非降調 將全力為農業打拼
王金平盼與馬英九各自努力為黨加分
王金平：對林義雄退黨意外但不震驚
美參議員范士丹見王金平 促兩岸早日談三通
薛石民胞弟中國經商 親民黨團：依法辦理
美國關切軍購案 親民黨團：可理解
民進黨主席交接 游錫堃就任
王金平指中國阻撓 台美自貿協推動四年無進展
拘提邱毅(一)
明起天氣轉為暖溼有霧 注意行車安全
蘇揆清晨視察農漁運銷 讚蔬果漁貨充分供應
冷血告白獲金球最佳男主角獎 2月在台上映
邱毅拒絕夜間受訊 今天上午十時出庭
春節期間影片多 燦爛時光孤雛淚也繼續映演
邱毅被拘提 國民黨團質疑政治力介入
游錫堃：黨中央不是讓黨主席變明星
陳總統高雄訪視王明哲 赴兒童之家發紅包
三二一滋擾案開庭 邱毅質疑法官受指示辦案
蘇揆清晨視察農漁運銷 讚蔬果漁貨充分供應
北市地政及災害應變中心年底前完工
蘇煥智批環保署 不願通過濱南工業區開發政策
全國花燈競賽 南市崇學國小展示創意花燈
斗六市公所新年好禮 首創為市民投保意外險
旺旺來福春節特刊 掌握中市吃喝玩樂
春節何處去 新竹縣旅遊局推薦七大景點
高市警力制止迷走星球營業 業者控市府鴨霸
兒童展現美術才藝 利用回收資源創意無窮
高市鹽埕民俗趕集 舞獅街頭藝人表演
曹啟鴻屏東火車站 發福袋紅包
機車行老闆收贓 販賣失竊機車
屏東文化局 新春年畫特展
法文書銷售成長快 台北書展歐洲館熱鬧豐富
杜正勝:教部與學校行政部門一體 應密切合作
國民黨紐約海外青年團擴大爭取優秀青年參與
政院匆促通過國民年金草案 民間團體猛抨擊
民進黨年後舉辦兩岸政策大辯論
國防部年節辦知性之旅 開放馬祖小金門營區
黨政新局 游錫堃： 有信心喚起熱情
吳明敏遞補民進黨不分區立委
民進黨工收回扣？ 柯建銘：徹查嚴辦
周守訓投入青年團選舉 籲連勝文一起來
嘉縣查獲非法傾倒事業廢棄物 三公務員涉案
滿春億漁船事件 刑事民事問題難處裡
登革熱威脅不減 春節假期民眾清掃不可輕忽
雄院審理321滋擾案 邱毅否認涉案
民眾平安過好年 警政署:肅竊工作列重點
台北市消防局籲慎選合法爆竹
台電電纜遭竊 刑事局三隊雲林查扣大批贓物
94年度各類所得扣免繳憑單申報期限只剩7天
公平會應變小組 監控春節民生物價
新台幣兌美元匯率持平 收31.985元
上班族十大願望 贏得主管芳心營造融洽氣氛
新台幣持平 收31.985元 成交 7億美元
經建會：景氣燈號連5綠 短期景氣樂觀
經部加工區員工七萬多 以從事電子產業居多
中華電與微軟攜手進軍企業IT服務與數位家庭
王金平：美方勉強接受陳總統元旦文告
總統：合議分工集體分擔 黨強政強
總統：林義雄是民進黨精神領袖 黨內應慰留
公股轉讓審議小組 藍營推薦趙揚清等四人
總統：民進黨政策路線辯論 再開二次經發會
李逸洋：自己不會兼任台灣省主席
反軍購 李敖擬跨海告美國總統布希
總統核定蔡明憲出任國安會副秘書長
外交部：遭索馬利亞挾持台灣漁船 今晨獲釋
查德大使：台查加強民間投資有助邦交
總統勉府院黨 強化台灣主體意識政策
游錫堃期許民進黨 清廉改革團結
黃志芳：如不接外長 說不定會選台北市長
林義雄退黨 翁金珠：給予祝福
黃志芳：外交處境特殊 外館部署需精簡
黃志芳：推動利比亞實質關係意願未變
外交職缺 黃志芳：春節時思考佈局
公股轉讓審議小組 民進黨團薦施俊吉等四人
游錫堃掌民進黨魁 蘇貞昌盼黨多支持政
李逸洋：春節治安和防災為當前兩大工作
馬英九：蘇揆若不任命NCC委員就是違憲
嘉義市立委補選 泛綠將共推候選人
對立院決議提釋憲？試院交銓敘部研議
王金平赴美前 馬英九曾說明軍購案立場
馬英九：組閣議題發言並非針對王金平
馬英九：未來市長推動市政與現在不會差太遠
公股審議轉讓小組 親民黨團推殷乃平李桐豪
馬英九：可考慮讓中國學生來台接受高等教育
公股轉讓審議小組 台聯黨團推張山輝
黨務人事調整？馬英九：目前沒有考慮
馬英九：監院試院不能淪為總統內閣或幕僚
陳總統以誠心忠心恆心勉勵新內閣與國軍
行政院：積極處理蔡英文隨扈事宜
邱毅結束電視台錄影 警方執行拘提
法院拘提邱毅 馬英九：應符合比例原則
馬英九：中國學生來台就學有助兩岸關係和緩
台商春節聯誼2/6登場 總統閣揆出席
陸委會籲中國儘早解除媒體管控
三二一滋擾案 邱毅坦承參與但否認首謀
四橘委投籃 高思博：立院開議前加入國民黨
陸委會：在野黨砍預算 兩岸文教交流緊縮
行政院副秘書長由四組組長賴清祺接任
孫大千等四立委退出親民黨加入國民黨
橘營：立院自廢武功 政院才敢逕支預算
四立委棄橘投藍 親民黨團：好聚好散
四名橘委投藍 國民黨團：非常歡迎
謝長廷須還七天薪水？政院：依法辦理
蘇揆為母祈福落淚
孫大千加入國民黨 國民黨：沒挖角
空軍嘉義基地將於大年初二開放
陳總統明發表圍爐談話 愛犬勇哥亮相
陳總統頒授前行政院長謝長廷一等卿雲勳章
小年夜集體出走 親民黨：個人政治利益考量
連戰夫婦 晚率家人赴歐美渡假
林世嘉遭WHO拒絕進入
花蓮雙女棄屍案偵結 六嫌遭求處無期徒刑
棄保潛逃逾四年 南市美工刀之狼雲林被逮
基隆消防局 積極稽查違法爆竹煙火業者
被逼卡債男子仿千面人恐嚇賣場 警方拘提
嘉縣非法傾倒事業廢棄物 三官員一員警涉案
偶像劇欠薪官司 李濤獲不起訴處分
新春淡海關渡景點管制 警方籲請民眾配合
非法亂倒垃圾棄置廢棄物污染環境受罰
男子開贓車閒晃 遭瑞芳分局警網一舉成擒
干貝藏毒走私販台 北檢起訴毒販求重刑
性侵台籍女子並玩弄司法 北檢起訴1奈國男子
邱毅馬拉松應訊 休息時助理遞雞精補充體力
日修法賠償台韓漢生病患 2月1日可望通過
不滿遭拘提 邱毅提國賠求償兩元
大法官：勞委會增加勞保死亡給付限制違憲
基隆學生遊覽車疑剎車失靈衝撞汽機車 4輕傷
邱毅涉321滋擾案辯結 2月24日宣判
高雄地院：為確保邱毅到庭不得不強制拘提
勞委會：死亡給付限制原防巧取保費 已停用
經建會：景氣信號續亮綠燈 短期持續擴張
富邦投信違規 金管會：罰360萬元
中鋼九十四年營收及稅前盈餘 雙創歷史新高
世界經濟論壇：台灣環保績效 全球24亞太第5
交易清淡 新台幣兌美元平盤封關
合庫自動化服務春節期間不打烊
鴻海去年合併營收破兆 郭台銘看好上半年景氣
經建會調查：68%製造業者預估短期景氣持平
春節假期前一天 央行通貨發行創82年來新高
郭台銘實現愛妻遺願 鴻海旺年會溫馨同樂
郭台銘升格當阿公 嫁女兒不鬆口
經濟部：去年11月台灣自中國進口額創新高
經濟部：春節期間 油電水供應無虞
經濟部:去年11月批發零售餐飲營業額增7.7%
回家過新年
旅菲台商新春聯歡晚會
台灣出席WHA案未列入執委會議程闖關失敗
二００六環境表現指數台灣排名第二十四
中午前國道免收費 上午7至12時高乘載
今明兩天氣溫回升 各地短暫雨易有霧
林世嘉遭拒絕進入 吳樹民抨擊世衛有黑名單
未到寶島先吃水果 台灣水果春節走俏北京
長假期 精神病患人際互動招架乏力需先應變
春節廚餘動動巧思 環保回收又避免惡臭
國道車輛拖救防鏢客 注意標誌記得索發票
王金平參加宏都拉斯新總統就職典禮
春節假期旅遊專題一：全台玩透透篇(一)
春節假期旅遊專題二：海外華人區過新年篇
春節假期旅遊專題三：旅遊品質篇
狗是人類最親密夥伴 數千年來情感不變
新春踏青 豐山多吊橋多瀑布多巨石
政府贈勳表揚義大利友台人士蘇可禮
過年酒後駕車肇事率驟增 中外皆然
春節旅遊阿里山藍色部落 遠離塵囂
狗是人類最親密夥伴 數千年來情感不變
新春踏青 豐山多吊橋多瀑布多巨石
春節旅遊阿里山藍色部落 遠離塵囂
高雄港開放遊港 春遊多一項選擇
春遊高雄港畔 打狗英國領事館景緻幽美
高雄多家飯店春節無休 提供圍爐賀歲餐點
春節年菜佳餚 當季肥美秋刀魚入菜首選
新春假期 北市廟宇人潮蜂擁求好運
北市建國花市 提升市民生活水平
馬英九真好養 除夕與母親圍爐什麼菜都好吃
國立台灣史前文化博物館年初二起開館迎遊客
長假期 精神病患人際互動招架乏力需先應變
原住民風味年菜 健康新選擇
寒假期間 體委會與各部會辦多項青少年活動
李逸洋巡視空勤隊
張顯耀：春節後出書 說明扁宋會內幕
針對陳總統談話 美方重申其兩岸政策
美學者指陳總統新春談話可能造成嚴重後果
狗年到 府院黨首長狗經一籮筐
王金平：立法院未要求廢除國統會與國統綱領
國民黨：廢除國統會是否定四不一沒有的開始
對軍購案 王金平：立院將理性溝通做出結論
陳總統擬廢國統會 游錫堃：早該廢除
陸委會：蔡英文回任公職與國家安全網無關
馬英九通霄祭祖發紅包人氣紅
泛藍脆弱過半 新會期國會合縱連橫受矚目
新聞局人事異動 李南陽王振台分派紐約歐盟
馬英九桃園平鎮義民廟上香祈福發福袋
更生人褓姆薛鳳枝過年訪友為更保業務蓄資源
調查局反毒陳展館開放 反毒觀念紮根新所在
春節期間法律無假期 過年賭博小心觸法
31萬美元付贖 被索國扣二漁船安全抵公海
高雄愛河燈會二月十一日登場 主燈亮相
冷陰極燈管廠積極擴產 可望扭轉供需失衡局面
中華電：無線網路業務未來成長可期
減輕卡奴壓力 中華銀推出「彩虹專案」
學者：台韓國民所得消長 匯率是重要因素
團爐回娘家人際壓力大 預防大腸激躁症攪局
過年血荒 台北捐血中心只剩四天血液存量
超籃聯賽上半季結束 四強戰力重新洗牌
過年收到受刑人賀卡 警察感受大不同
過年踏青 親子適合河濱共騎鐵馬追風
展望新年 議員盼建構台北低噪音用餐文化
金門大膽島靈犬 茜露中尉英魂長伴官兵
原住民過年方式 與漢人大異其趣
紅包年終獎金到手 理財先理債
14種農產品實施特別防衛措施 不含砂糖
台灣傳藝文化行春活動展出十四位名家作品
台北國際書展二館 漫畫家同人誌熱鬧登場
捷運趕工測試 土城人年後不久就有捷運搭了
防治禽流 北市議員促提升治療藥劑安全存量
屏東熱帶農業博覽會自然之旅
郭瑤琪中午巡視台中火車站了解旅客疏運情形
祥獅獻瑞 吉祥臨門
高市恢復清運垃圾 環保局加班收運
王金平與美方會談四小時 議題是軍購與兩岸
台美續溝通 黃志芳：總統談話無關改變現狀
副總統車隊反向繞行 總統府：基於安全考量
中義218號漁船獲釋 為還債返台仍遙遙無期
總統春節談話 蘇揆不回應
李焜耀以無限探索 迎接最大挑戰
高縣佛光山寺人山人海看花燈
冷氣團影響 北部高溫明顯下降 中南部溫差大
金山青年圓夢 阿嬤秘密花園古厝重現新風貌
龔照勝：今年以推動新商品及國際化為目標
法務部新春團拜 施茂林：劍及履及提升效能
公懲會委員長交接 楊仁壽自同學手中接棒
金管會再度公開測試ATM 狀況良好
中視新春團拜 周盛淵期許中視再創風華
劉（田井）宏爆料 周董洗澡太久溫嵐吐白沫
台中市各界暨市府員工新春團拜今舉行
嘉義市政府新春團拜 黃敏惠期勉衝高就業率
高雄縣議會新春團拜互道恭喜
北部北部山區今有機會下大雨
王金平：蘇揆應能接受不提預算案覆議
宋楚瑜：軍購案 四月可考量
民進黨：國統綱領有廢除必要 未涉改變現狀
民進黨團：民親可在黨產處理條例合作
台聯：支持廢除國統綱領 盼總統說到做到
春節闔家團聚 外交官難圓的簡單夢想
外交官太太光鮮亮麗生活的另一面
外交官四處為家 下一代教育問題傷腦筋
蘇揆：再檢討二代健保國民年金 二週後報院會
嘉義市立委補選 馬英九陪同江義雄掃街拜票
南市春節六天假期九人自殺 一人成功
翁岳生勉同仁 以旺旺精神推動司法改革
北縣銀行搶案 警方追緝車號JE5-129機車
台南檢警破獲地下兵工廠 起出十一把長短槍
勞委會:健身中心意外 政府業者責無旁貸
唐雅君：今晚十二時起亞力山大停業三天安檢
紓解血荒 中華郵政捐血月5日起跑
減量見效 高市年後垃圾清運較去年減少
拿偽鈔小額購物換真鈔 女子被判刑一年八月
台東運鈔車搶案兩保全中彈 歹徒搶走四百萬
高雄警方逮獲一名屢次犯案的汽車音響慣竊
春節期間雲林消防加強戒備幸無重大事故發生
台中關稅局破獲歷年來最大毒品走私案
九二一重建會完成任務 明卸牌走入歷史
新春剛過重案頻傳 李逸洋指示警方速破
高市春節期間疑似食物中毒計兩件十七人
張榮味父親張清雄病逝
傢俱夾藏大批海洛因 刑事局破獲一販毒集團
高市清查室內泳池消防 亞歷山大等不合格
侵害漫畫灌籃高手著作權 公司負責人遭判刑
一氧化碳無形殺手 消防侷促場所全面裝偵測器
跨國毒品案 刑事局續追出八十塊海洛因磚
新莊襲警奪槍案偵破 吳姓搶匪就逮
龔照勝：將與MSCI簽訂資訊交換合約
台灣紡織業遇瓶頸 專家：須擺脫價格競爭
金管會與14家金控座談 7日展開
新台幣兌美元匯率貶1.09角 收32.094元
新台幣貶1.09角 收32.094元 成交7億美元
台灣1月外匯存底2572.98億美元
中鋼新春團拜 盼提升績效和工安環保
解除鳥類進口限制 農委會:歐盟應採同樣行動
美元走強 新台幣兌美元收盤貶1.09角
美國升息 國內多家銀行調高美元存款利率
經濟部全面檢討油水電價調整機制
美國公債影響 台北十年主流公債殖利率反彈
開工首日 經建會到勤率73%
台新金美商新橋入股定案 另野村擬投資40億
華銀：遭搶金額9成可獲理賠 損失不大
公開發行公司今年起應編半年度合併報表
台灣1月外匯存底2572.98億美元 再創新高
94年12月退票張數比率0.48% 近一年半新高
金管會：新橋投資對台灣消金市場有信心
軍公教退休金18%優惠將屆 退休人員趕續約
第095010期樂透彩開獎結果
第095010期38樂合彩開獎結果
四星彩三星彩開獎結果
匯銀：利差因素限制新台幣匯率後勢升幅
分析師:首季仍看淡金融股 可選個股布局
中華電缺少內容通路 尋求異業結盟
第095010期樂透彩頭獎1人獨得
第095010期38樂合彩五合1人獨得
第095020期四星彩正彩12注中獎
第095020期三星彩正彩37注中獎
春節後減肥 醫師呼籲勿用來路不明減肥藥
高市醫院春節期間急診人次較去年多
緯來我的兒子是老大 為檢場美秀補辦婚禮
日本動畫「植木的法則」明起播出 宣揚環保
恢復上班高縣風景區與各項活動人潮稍退
國民黨基隆市黨部新春團拜現場喜氣洋洋
北市三月起試辦汽機車彈性共用停車格新制
氣溫降低中老年人應防腦動脈瘤暴裂
台美公主余佳霓要將台灣文化帶進美國
中縣府新春團拜 局長組吉祥好運團發紅包
嘉義縣港口宮擲聖杯比賽 贏家獲百萬轎車
府城行春 古蹟區遊客數較去年增加64%
基隆市府新春團拜 許財利勉同仁努力推動市政
計程車司機見義勇為 機車搶嫌栽跟頭
中市恢復垃圾清運 首日量驚人
小三通女乘客途中身體不適金門緊急實施救援
台中市元宵燈會 雷射火焰水幕秀今晚登場
遊客駕車搶進太魯閣 春節期間園區塞滿車輛
中縣外籍配偶親親姊妹會 做小點心解鄉愁
台北捷運一日票 團購最高享七折優惠
忠孝東西路公車專用道下週一動工
中華郵政嘉惠學子 返校包裹八折優惠
高縣義大石雕藝術節 攝影寵物造型比賽登場
疑因液壓系統異常 復興班機驚險降落
農曆春節假期結束 花蓮對外交通大致順暢
高雄馬公間客貨輪台華輪將調漲票價
台金航線春節發燒 金門返台班機班班滿載
馬英九嘉義市發福袋 為立委補選造勢
陸委會出書 讓大陸配偶與觀光客認識台灣
嘉義市立委補選 馬英九全力加持
落實兩性平權政策 女性在軍中漸出頭
立委選區重劃五月出爐 政治角力重頭戲
政院聲請暫時處分 NCC成立變數多
立院新會期 軍購案監委案考驗藍營拿捏
兩岸議題NCC釋憲 新會期朝野關係指標
立院六日新春團拜 王金平扮玉皇大帝
綠營盼新會期在野勿杯葛軍購監委同意權案
制憲行憲朝野各有堅持 門檻高僵局難解
龍祥訴願獲勝 新聞局將儘速作出適法處分
廢國統會 游錫（方方土）：符合民進黨主張
台灣微藻品質德日青睞 貪便宜恐食入劣質品
性騷擾防治法明天上路 性騷擾最高罰十萬
男子疑似罹患高山症 嘉義海鷗直升機救下山
台灣人口密度高 人口千萬以上國家居第二
農委會：今年若無天災影響 估計蓮霧增產9%
第一金組織再造計劃下週啟動
中經院：東歐為台灣開拓歐盟市場捷徑
數位典藏科技計畫成果展10日起展出
貿協將組團參加哈薩克包裝展 開拓中亞市場
日通過漢生病修法 台權會表欣喜
新橋投資效應外資買超 金融股氣勢如虹
航站擬委外經營 強化休閒購物功能吸引人潮
華航春節包機今天復飛上海北京
春節收假 國公局預估下午二至七時車輛多
大年初七 郭瑤琪視察高雄陸空交通
郭瑤琪:應了解消費者 讓電子收費推動更順暢
大年初七高速公路北上車道實施高承載管制
孫運璿未脫危險期 台北榮總：情況尚稱穩定
孫運璿仍未脫險 呂副總統探視
台中市衛生局查封二十噸荷蘭進口豬肋骨
台北燈節尋狗妹妹福福 盼傳達希望與愛
荒木藝苑陳氏三兄弟 走過台灣木雕轉型歲月
年輕木雕創作家林進昌的民宿木雕夢土
陳進財兄弟開展沉檀高級木雕 力搏第二春
朱銘鑽研藝術修為 奠定國際雕刻大師地位
即將消失的地平線之一 紅毛港居民的宿命
即將消失的地平線之二 寡婦村變外籍配偶村
即將消失的地平線之三 紅毛港特色烏魚米粉
即將消失的地平線之四 紅毛港馬賽克產業
台中大里火警 父子葬身火窟六人輕重傷
台灣中小企銀太平分行員疑監守自盜一千多萬
中市藝文界團拜 胡志強：文化建設不會退步
動檢所：寄養寵物應慎選合法業者以保障權益
嘉義林管處舉辦森護台灣活動 植下希望樹苗
公平會主委黃宗樂勇於接受挑戰
立院新會期 藍營力推兩岸條例直航條款
橘營：新會期優先推動直航及國會調查權
台聯黨團盼蘇揆施政 落實清廉執政積極管理
軍購監委直航案 立法院新會期攻防焦點
四個小孩的爸 陳景峻享受甜蜜親子互動
北市長選戰升溫 國民黨：沒有人選只有初選
意外聲中接掌民進黨文宣部 蔡煌瑯一派輕鬆
內政部入出國及移民署今年掛牌運作
扁蘇游都愛台灣土狗
催生新憲 台聯傾向內閣制
北市長初選 蔡正元籲葉金川辭副市長
兼顧零體罰與管教 朝野立法仍須努力
葉金川：黨內初選未用市政資源 不辭副市長
國統綱領存廢 北京學者預估官方節後表態
扁談話布希不滿？黃志芳：報導無事實根據
能源局推行天然氣再生能源 盼降石油依賴度
台灣在WTO就關係企業問題提反傾銷修正案
工業局：006688方案可再吸引上千億元投資
台灣仰賴進口能源 來源集中問題不容忽視
全台工業區區域聯防 已有近2000家廠商加入
台灣花卉驚艷杜拜 中東新興市場待開拓
資金籌措管道狹窄是發展微型企業障礙
中正紀念堂2006迎春辦台灣精緻彩繪燈籠特展
農曆年後 南投賽德克族人將推動族別正名
台師大將再開泰國華語師資班 擬培訓120人
上萬台生參與全美學生數學AMC10與AMC12測驗
大阪中華學校活動中心舉行落成典禮
林桐毅捨高中擇高工 一圓追樂夢
舊濁水溪整治後恢復清徹 可騎自行車暢遊
高雄港處強大競爭威脅 自由貿易港助益待估
特殊勞工家庭支持服務方案 危機家庭新希望
國道全線上午順暢 預估下午出現北上車流
上班族收心操 睡個午覺安排年度計畫再出發
榮總：孫運璿肺水腫改善 未脫離危險期
金山養蟹達人 許俊德對寄居蟹如數家珍
總統送紅包
台灣之光 世界極地超馬總冠軍林義傑返台
天公生
西半部金門馬祖局部濃霧
a-Mei與Jolin的結合 新人aLin10日發聲
彰化縣警方逮捕一前科累累的竊盜嫌犯
路邊悠遊卡停車收費器啟用 首月使用享優惠
新年新氣象 周錫瑋安排系列課程為官員充電
漁村小孩張安然自創品牌進軍國際珠寶市場
新春團拜 原民會不免俗
文藻新春團拜 熱鬧溫馨
立院粉墨團拜 王金平盼軍購監委案塵埃落定
馬英九：2月底3月初提軍購案黨版聲明
蕭美琴力薦女刺客兵團 揮軍北市議員選戰
台聯立院幹部交接 支持廢國統會
反貪腐聯盟籲高階公務員財產信託
范姜群國殉職案 在逃嫌犯之一楊梅落網
南投縣埔霧公路紅櫻配白梅美景
高縣府消防局獲英雄無畏獎牌
30年不出國 張國森捐血千次獲南市榮譽市民
鹽水蜂炮 最大炮城接近完工
政院中部服務中心 設血壓測量站
彰化六信和美分社遭搶 歹徒得手二十八萬
新竹市舉辦花園城市慶元宵系列活動
金門警方破獲大型職業賭場 26人聚賭被逮
台灣南社赴AIT致函布希 聲明台灣不屬中國
台北國際書展登場 蘇貞昌主持揭幕儀式
蘇揆訪中央社書展攤位讚世界年鑑好用工具書
俄羅斯彩繪藝術家塔蒂安娜應邀來台教學
樂生是否為古蹟 北縣府:應可取得平衡點
迎狗年 國立台中圖書館展出吉祥版畫
全台首創 華歌爾將設男性內衣專賣店
佛教義雲高大師舊金山推出世界瑰寶級成就展
台股短線區間整理 個股表現為主
冷氣團到 晚上到明晨最冷
台股開盤下跌7.21點 為6712.87點
美饒舌天王五角領軍 兵團月底台灣開唱
萬事達卡邀楊千霈擔任理財大使
台指期漲多回檔 後市須觀察資金動能
民進黨團盼朝野修法 政務官財產強制信託
美不排除批台？民進黨團：媒體不宜妄加揣測
外交部：未接獲美要求重申四不一沒有
橘營：軍購案如何處理 在野黨無須操之過急
丁守中：化解朝野僵局 應以兩岸直航換軍購
加重酒駕累犯刑罰 謝國樑力主修法
王金平：在野黨提軍購清單會貽笑大方
住民自決 民進黨籲馬英九支持廢國統綱領
重申四不一沒有？王金平：總統能做最好
副總統及總統府三長比照政務官財產強制信託
重申四不一沒有？台聯黨團：沒必要
花蓮F16戰機轉降清泉崗機場 人機安全
總統：創新是台灣維持競爭力重要關鍵
政務官財產信託上路 王金平：等同法律
偶發命案一年未破 刑事局DAN立功凶嫌曝光
客語認證5千人報名 職業屬性參與認證成風氣
台北地院法拍陳由豪股票房產流標
環保署埋伏跟監 攔檢廢棄物車輛
消基會檢測 少數口紅含微量重金屬
烏日鄉長當選無效訴訟 台中地院公開驗票
餐飲業限塑政策三月起解除 免洗餐具仍限制
廣東台商主動脈剝離 SOS送回振興救回一命
春節假期病況多 中醫附設醫院急診忙翻天
衛生署：台灣口紅重金屬安全無虞
孫運璿住院十日 肺水腫改善
怪醫黑傑克聲優簽名會 擠爆台北國際書展
台維斯盃網球賽 台灣和巴基斯坦10日開戰
遷出老舊眷舍 高雄市二月起減少四里
高市議員選舉 二選區增一席 四選區減一席
台北燈節十一日登場 部分路段將交管
高市長選戰火熱 廣告看板掛滿街道
兒育中心11日開放夜間 午後提燈入園免費
歐洲四國主題書展 桃園同步展出
嘉義市身障者為琉璃珠開創藝術新生命
宜蘭美食節將登場 十多家知名小吃店參展
台北市免費手語翻譯 服務聽障市民
台南府城台灣燈會 12日元宵夜總統點燈
台北捷運工地意外 一工人摔傷
機車廠商推出新車型 搶攻市場
加徵健康捐 台酒高雄營運處籲勿搶購囤積
地方質疑性騷擾防治法宣導不力 內政部否認
台鐵列車三月十五日調整時刻
總統接見台灣傑出發明家得獎人
駐紐約經文處新大樓藝文軟硬體逐漸發揮功能
行政院會通過政務官財產強制信託
蘇揆：立院開議前 閣員留在台灣強化溝通
政務官財產強制信託 國民黨團：規範不完備
蔡英文債券與基金自願交付信託
民進黨新春團拜 游錫〈方方土〉許新春三願
吳釗燮：中國才是改變現狀的麻煩製造者
黃志芳：未接獲美要求重申四不一沒有
歐晉德：退選後鼓勵不斷 他會思考如何面對
蘇揆：搶案第一時間破案就是最好演習
親民黨團籲陳總統重申四不一沒有
蘇揆關切台灣中國日本地區性貿易失衡現象
直航換軍購 國民黨中常會：不適合討論
南檢偵辦正副議長賄選 傳訊南縣議員陳宗興
水保局改造農村風貌 舉辦攝影徵件活動
高縣兩家資源回收廠收購遭竊電纜線被移送
亞力山大意外 檢方：死因與業者過失有關聯性
台股價跌量縮 開低走低
國泰世華銀擬招募百名理財專員 拓展財管業務
台灣連續7個月貿易出超 中國仍居最大市場
新台幣兌美元午盤貶4.1分 暫收32.272元
呂桔誠：繼續推動調高營業稅 實施時程未定
中油：目前沒有調漲油價計畫
台北股市收盤下跌95.97點
利空紛雜 台股震盪收黑
台北股市震盪走軟 下跌95.97點
月台股期指下跌86點 逆價差5.11點
2月電子期下跌4.4點 金融期下跌8.6點
台灣資訊儲存協會籲飛利浦檢討權利金政策
陳總統：強化經營環境 讓企業加碼台灣
新台幣兌美元匯率貶1.19角 收32.350元
中芯宣稱最快可於今年第二季轉虧為盈
歐洲商會：台灣進口酒類檢驗規定不合理
酒類進口需檢驗 歐洲酒商揚言將轉售中國
新台幣貶1.19角 收32.350元 成交11億美元
中決恢復對台漁工勞務合作 農委會:有助管理
年輕人熬夜成性 當心雄性禿提早找上門
台灣兒童青少年很憂鬱 自殺前逾半有跡可循
鄭文燦矢言兩三年內解決電影問題
高縣農民節慶祝大會表揚163名模範農民
旅遊業者舉辦「馬祖之美」攝影賽招攬遊客
北市身心障者停車將限時收費
花蓮市公所會議室彩繪山水畫 減少枯燥感
民進黨彰化縣議員要求卓伯源儘速決定副縣長
F16戰機發電機警示燈亮 轉降清泉崗檢查
花蓮縣健康城市元年點燈儀式10日舉行
葉金川參加勞工新春團拜 新年與勞工打拼
遭盜挖百年七里香 獲新生半年後長出新芽
澎湖慶祝農民節 表揚模範農民暨歌唱聯誼
轉型成功經濟部加工區辦在職進修培育人才
科博館今起舉辦哺乳動物的牙齒世界特展
台師大新校長難產 校長迎新會落空
金蝶獎亞洲區新人封面設計獎日本創作者獲得
台北國際書展下午三館全面開放湧進人潮
四技二專統測今起報名 低收入戶免報名費
陳總統參觀台北國際書展
清晨氣溫偏低 海上陸上有強風
台股開盤上漲72.54點 為6696.65點
美股三大指數全面收紅 有利台股反彈
台指期多頭架構仍在 有待量能回溫
馬英九指從美方反應知道廢除國統綱領嚴重性
張顯耀：扁宋會後 四不一沒有已無前提
財產信託 民進黨團籲藍營支持修法及廉政局
馬英九終極統一論 藍委：即維持現狀
紅利點數逾期無效 消保官：有違消保法精神
外交部：台美溝通順暢
中國政策大辯論 民進黨團：有必要
外交部：媒體赴中東拍攝 需申請當地許可
藍營籲總統重提監委名單 提高審查門檻
黃志芳：給予外交人員更高頭銜對外交涉
黃志芳：美官方發言人回應才代表美政府態度
游錫堃：立委涉詐領健保費黨紀處分
陳總統盼台灣志工服務更邁步向前
張榮恭：國共論壇將化整為零 討論迫切議題
吃橘子敏感？連戰：笑話
國共經貿論壇受阻 連戰：可惜
行政院：研議油價調整機制 非回復公式
國防部文職與軍官轉任公務員考試 五月舉行
總統：觀光是文化產業 發掘地方特色
連戰：兩岸三通應原則開放 例外禁止
研考會爭取預算 建置國家政策網路智庫
誠品書店敦南店 明展出馮光遠攝影展
整建老舊校舍 教育部三年投入一百九十億元
任職台南大學12年 黃秀霜升任副校長
套上保險套吃元宵 文大疾管醫院12日辦活動
北富銀今推出3款吉時樂
高雄市武德殿 古蹟活化再利用
日月光將大幅擴充基板產能 提高自給率
國民黨高市黨部 邀市長參選人協商初選機制
台股盤中面板封測領漲 電子重登主流
迎接賞蜂炮遊客 鹽水鎮發動百人掃街
經建會:今年青年創業貸款續撥15.2億元
兩馬小三通旅客滯留福州港 今加班輸運
新台幣貶 7分收32.420元 成交13.07億美元
台東鬧元宵炮炸寒單爺十二場次時間排定
新台幣兌美元匯率貶 7分 收32.420元
中市大坑九號登山步道交通亂 市府加強勸導
台指期多頭架構仍在 有待量能回溫
天文館招募五十名志工 從事第一線導覽解說
國科會每年將補助二千位研究生出席國際會議
高市新光碼頭國家門戶地景 美不勝收
主計處：勞退新制提繳人數近4百萬人
程姓夫婦雙亡醋酸車 家屬疑救援不力
2月台股期指跌26點 逆價差37.13點
2月電子期上漲0.2點 金融期下跌8.4點
多頭近關情怯 台股尾盤殺低收小紅
經建會：建設污水下水道 財源問題宜正視
葉菊蘭承諾要大力為原住民藝品做行銷
台股震盪整理 收盤小漲 6點
情人花朵新鐵達尼玫瑰搶手 粉色系最討喜
台北股市收盤上漲6.02點
防衛措施取消 砂糖額外關稅可退
待售中古車違規停放路邊 台中市十五日開罰
南台灣首座自來水生飲檯 台灣燈會啟用
量販業：美國牛肉明抵台 上市日尚未確定
婦女不明經痛 當心深部子宮內膜異位作怪
高雄市韶光步道完工 添藝術氣息
外籍看護工新申請流程 勞委會半年後檢討
防詐騙 刑事局：手機門號申辦應嚴格把關
北縣偵破華銀搶案 主嫌稱積欠卡債才行搶
醫院涉詐領健保費 邱永仁300萬元交保
華銀新泰分行搶案 檢警宣告破案
台大醫院免費提供無線上網
原住民太魯閣族自治法擬保障三性平等
台灣研究：青少年常有慢性頭痛 缺預防治療
漫長春節瘋過頭 年後美容求診人數增3成
花蓮慈濟醫院 成立生殖醫學中心
罕見病例盲腸異位盲腸炎找不到盲腸險喪命
歐洲看台北書展小而豐富know-how是交流重點
陳總統接見95年回教朝覲團
南投縣欣榮紀念圖書館剪綵啟用
研考會：政院組織改造列立院新會期優先法案
內政部：棄兒行為最重可處五年有期徒刑
嘉義市立委補選 民進黨以清廉與團結為主軸
黃適卓轉述 李登輝十分支持廢統
王金平:林益世是國民黨青年團長最適當人選
王金平:尚未規劃參選高縣區域立委
竹山六兄弟斥資億元興建圖書館 九日揭幕
南投婦聯分會頒發就學補助金十九學生受惠
神農獎楊添得建議情人節送玫瑰順便送花器
統一集團夢時代高雄之眼摩天輪 預定六月完工
韓進口二型號電毯不符檢驗標準 業者應下架
高市擬在港區劃定管制區 把關柴油車空污
蔡辰威率台灣代表團參加杜林冬季奧運
電玩展華義女郎火辣
台指期上檔壓力加重 買盤轉趨保守
台股開盤上漲22.2點 為6652.33點
又見抗癌食品 立委：比詐騙還可惡
中山高統聯客運大客車發生翻覆意外三輕傷
環署：百貨專櫃情人節禮盒 七成過度包裝
郝龍斌入黨報到 國民黨：歡迎回家
立委：ETC儲值仍未比照回數票優惠不合理
主計處：三月一日起農林漁牧業普查
台維斯盃男網賽首日台灣和巴基斯坦戰成平手
板橋市公所送燈籠 首批提燈索取一空
草莓甜點DIY
聖覺寺辦國際花火天燈祈福法會 平溪登場
全副武裝賞蜂炮 不穿塑膠雨衣及易鬆脫鞋子
中國市場不穩定 農委會助台灣水果拓銷中東
台印協會成立 游錫（方方土）任理事長
謝挺宋選北市長？親民黨團駁斥
謝系橘營談挺宋選北市長？葉金川：權謀
台灣前途由兩岸人民決定？學者：不符民意
管碧玲：謝長廷沒有介入高市長選舉
連王會下週登場
軍購案美方不耐？ 台聯黨團：美對國親通牒
國統綱領與反分裂法神似? 馬英九:應速滅火
台聯黨團：NCC違憲 大法官應儘快裁決
台印國會議員交流 侯水盛十三日率團出訪
軍購案美方不耐？ 親民黨團：責任在執政黨
中國人入黨 游錫（方方土）：北京會有國民黨分部
NCC釋憲 親民黨團：政院違憲否亦應釐清
游錫（方方土）：黨政合議機制將啟動 總統支持
全國勞動者家長聯盟成立 反映勞工家長心聲
迎戰國民黨北市長初選 郝龍斌勤跑基層
北市長選舉 游錫（方方土）：先隔山觀虎鬥
游錫（方方土）：最快六月提新憲黨版
憲改辦公室三月下鄉 盼民間新憲今年出爐
中國人入國民黨？台聯黨團：木馬屠城
阮銘新書 從歷史錯誤探究台美中關係
馬英九：兩岸統獨 國民黨主張維持現狀
中國不撤飛彈就不談判？ 馬英九：完全同意
羅志明明天宣布參選高雄市長
行竊不成變搶奪 笨賊逃到警局門口被逮送辦
潮州警方逮獲一對專門騙取行動電話的情侶
愛情浪漫調查 1/4婦女去年情人節無浪漫感
高縣六龜鄉男子上山採草藥失聯消防局搜救中
箱型車在台十一線花蓮水璉路段墜崖六人受傷
金價短線震盪 專家：長線逢低分批佈局
ITIS：食品業應擴大產業布局 加強異業合作
資策會明率團訪印度 促進雙邊科技產業互動
房仲業：今年台灣房地產發展 中性偏多
買屋意願高 去年台灣家戶購屋比創 7年新高
台股上市市值15.76兆元 較上週略減0.01%
寢飾家用品已現早春氣息 淡雅桃紅皆有
台股本週食品類股漲幅最大 上漲3.06%
農林漁牧業普查 3月展開 農委會籲業者配合
消金緊縮 信用卡市場今年走向分眾區隔化
美林證券3月辦亞太投資論壇 龔照勝將演講
情人節活動多 參賽人也可一展才藝
台大財金系今成立系友會
龔照勝：外資持股32.42%已逾2008年目標
中國強索台灣農業技術 農委會：不利台灣
菸品健康捐非營業稅稅基 營業稅不會增加
衛生署:北市疑似肺結核病聚集 疫情已掌控
美國牛肉晚間抵台 下週可望上市
首批美國牛肉已通關 衛署：最快下週一放行
正月半客家聯歡獻藝 客家頻道明播出
孔子出招慶元宵 人間衛視推廣讀經猜謎
台維斯盃雙打 中華苦戰巴基斯坦二比三落敗
SBL 雷克斯寶刀未老 率老將擊敗新秀
SBL三分球與灌籃大賽 李學林張羽霖掄元
SBL明星賽 紅武士輕取白武士
美國嘻哈音樂大使東妮樂團 高市演出
清源專案 嘉市查獲四十名青少年吸毒
謝長廷將赴哈佛短期研究 主題是共生
李應元視察職訓局就業服務站週六門市
高雄草衙一路金飾店發生搶案
澎湖金面媽祖參加台北燈會
台中孔廟舉辦祈福許願 近千名考生參加
參加世界盃殘障桌球賽 中福桌球隊將集訓
台中市愛心公益團體新春團拜
彰化白沙坑燈排遶境 兩百年不中斷
雲林環保局 將公開甄試十名臨時約僱人員
南投龍眼林社區數位學苑 十一日開學
一刀見真章 吳德賢雕功深厚
龍眼林社區改造 提倡老有所用觀念
台中市西洋情人節活動多
北市府:台北燈會提燈 通過安全玩具檢定
雲林農特產品受竹科青睞 擇地推廣
澎湖中央古街 呈現現代視野意象
澎湖同鄉團拜 謝長廷：地方如有期待會再拼
高市布里斯本公園揭幕 葉菊蘭等種非洲紫葳
美國波特蘭市爵士樂團在佛光山演出
斗六高中建校六十週年首辦校友美術聯展
屏東縣慶祝農民節頒獎表揚模範農民
邱毅認真思考參選高市長 條件成熟就宣布
竹市國際玻璃藝術節開幕 八千餘人湧入
周錫瑋明赴歐洲與馬英九會合共同招商
高雄建築業界盛事建築園冶獎今天登場
台南漳州水仙花雕刻展才揭幕 花兒枯萎了
環保局:電池回收不確實罰一千兩百元
客家傳統元宵習俗攻炮城在屏東萬巒五溝重現
東勢林區管理處邀請大家一起來種樹
水岸城市論壇閉幕發表高雄宣言
台中縣文化中心在豐原火車站舉辦猜燈謎活動
大里市元宵晚會主題燈三公尺 由保特瓶組成
金山鄉老街亭仔腳藝術節登場燈籠美女現身
羅文嘉：戶籍還在台北縣 年底不選台北市長
陳水扁點燈 高雄燈會璀璨奪目
台灣燈會試開燈 數萬遊客齊歡呼
新縣長點燈 北港元宵燈會燈火燦爛
2006台北燈節今晚正式點燈
看戲賞燈提燈籠 元宵夜訪林家花園
苗栗（火旁）龍登場 蔡英文體驗震撼元宵
內湖攻砲台慶元宵 鞭炮響徹雲霄好熱鬧
書展倒數簽書會場爆滿 明書展最後一天
慶元宵 彩繪燈籠展活動晚上點燈
中研院院士林毓生：教授治校誤用了學術自由
財神開春暨藥師佛消災祈福火供法會台北登場
教育部：政院核定李國添任台灣海洋大學校長
嘉義清晨濃霧 能見度不到七十公尺
情人節傳情示愛 手機角色不可或缺
國道服務區歡樂慶元宵 特製大元宵免費請客
高速公路岡山收費站今天電子繳費車輛少
台灣燈會試點燈 點亮南市夜空
數百年頭一遭 天壇在台灣燈會安座祭天
國防部開放營區 邀國人慶元宵
廢國統會與國統綱領？ 民進黨團支持
台聯黨團要求立院新會期黨產條例儘速付委
政院：各部會應依預算法規定向立院報告
馬英九英倫行 多場座談觸及兩岸關係議題
民調：過半民眾不贊成國統綱領統一主張
撤飛彈才談判 國民黨團：台灣主流民意
馬英九撤彈談判說 台聯黨團：自相矛盾
黃偉峰：國統會設定統一目標 不符民主
包裹廢統 台聯黨團：方向正確
國民黨團：國統會是安全閥 廢除有戰爭危機
因應重大變故 保險金信託保障受益人權益
李友會新春餐會 李坤儀獻唱博得掌聲
駐義大利新任代表鄭欣抵羅馬履新
AIT台北辦事處新任處長楊甦棣 三月履新
馬英九倫敦忙裡偷閒 觀賞悲慘世界音樂劇
馬英九赴歐後續行程 是否再拋議題仍待觀察
港媒：中國涉台人士否認要台商提供新技術
荷蘭人韋傑理編寫「台灣公報」分送國際
學者：中共反分裂法 打破四不一沒有前提
成衣廠聚陽台南企業等元月營收亮麗
農委會擬放寬休閒農業區劃定面積限制
中油：今年仍是高油價
今年全球家具興起中東與印度設計風格
經建會：處理罷工 應效法美國設置專責單位
拼網路報稅 北區國稅局再辦集發票送讀卡機
貿協五月組拓銷團赴北歐 爭取通訊業商機
公司為員工購買投資型保單不得列報保險費用
達成今年失業率低於4%目標 經建會明提報告
中信金收購兆豐金股權 中銀工會強烈抗議
匯銀:日圓反彈 新台幣兌美元本週偏升
水利署：桃竹工業區備用水井 汛期前完工
債券業者預估本週公債呈盤整
投信：台股本周區間整理 與國際股市連動
調查:春節旅遊百貨消費旺 祝福簡訊滿天飛
華人漫畫家陳某今現身書展 書迷瘋狂
保障高職教師進修 科大研究所外加招生名額
情人節 科教館愛情實驗室活動推愛情試題
自小客在台十一線花蓮水璉路段墜崖六人受傷
就業中心：工作EQ重要性不下於專業能力
美國牛肉重上架 餐飲業者觀望民眾反應冷淡
西門町一銀樓連續遭搶 警方初判同一人所為
元宵節天氣多雲到晴 部分地區晨間易有霧
台灣東部今局部有雨 明起全台轉熱
活動多元化 外國旅客聞風來台慶元宵
台灣六大元宵活動 專家教你怎麼玩
元宵湯圓熱量高 四顆包餡湯圓等同一碗飯
過敏病症春天保健 烘曬被子多吃益生菌
冬末春初沙塵暴高峰 過敏族群當心掛病號
初春居家除蟲害 地下家蚊擾清夢最令人頭疼
週末瘦身族正流行 婦女有空要多運動
美國牛肉重上架 衛生署繃緊神經加強抽驗
陳學聖：若當選市長 將擴建大型運動場館
葉金川：愛滋寶寶上學不影響其他學生
北市動物園兒育中心猜燈謎音樂會慶元宵
羅志明參選高雄市長 清廉使命領航員為己任
野柳神明淨港信男扛神轎入海過火表現神勇
情人節11歲生日 KISS RADIO今天提前慶生
「人魚朵朵」男女主角 獲選最佳銀幕情侶
電影「當真愛碰上八卦」 戲外八卦比戲裡多
好萊塢缺乏型男 歐洲帥哥「玩火」冒出頭
台商提供中國農技？黃偉峰：蓮霧即是一例
在野黨魁出席國安會 台聯：徒增政治紛擾
國民黨東協訪問團抵菲
17日前NCC未暫時處分 政院擬先核定委員名單
補提橘營監委換過關？親民黨：蓄意放話醜化
馬英九倫敦二場重要演講將登場 未講先轟動
親民黨團：馬英九言論太隨性 並非好事
宇羿違反傳銷法令 公平會罰20萬元
北市百貨業飽和 商圈交通建設決勝負
鹽水蜂炮大茶壺炮城
情人節前夕 立委籲慎防情趣用品陷阱
郝龍斌新辦公室運作 市政藍圖初選前提出
公車安全門未關好 中市兩女學生摔出車外
「犀照」拍攝正值農曆七月 片場傳靈異事件
虛擬歌手新品種 小木偶本周登台發行專輯
柳真宣傳收視率狂飆 東森再邀韓星來台
一個人的情人節 阿妹擔任電台傳愛大使
北縣府：桃園中正機場火警非平溪天燈所引起
北市佛教會舉行新春團拜 葉金川期許做好事
澎湖情人節另類禮物－倒地鈴的成熟種子
馬英九拜會英國皇家國防研究所
新版台灣簽證貼紙將一○一高樓推向國際
立委促任命NCC委員 行政院：尊重
葉金川爭取支持 王金平：很有機會出線
反湖山水庫 七年級生拍網路連續劇凸顯訴求
大紀元時報絕食接力 譴責中國大陸暴行
油價漲 消基會:行政院授權中油決定作法不妥
台灣防暴聯盟:十對外籍配偶家庭 近八對受暴
脫去偶像外衣 黎明扮弱智
五月天阿信個人新書和MV 獨立製作嘆壓力大
日本贈河津櫻花萬株給南投 隔離一年後種植
高縣鳳西國中學生呈現各項數學比賽成果
退休所得新制將上路 民進黨團：泛藍應理性
總統譴責中國無情打壓台灣參與WHO
整合資源 外交部近期開會研擬WHO策略
推動新憲 姚嘉文主張總統制三權分立
姚嘉文：退休所得改革二月十六日如期實施
過情人節 無盟立委送花給高金素梅
泛藍抵制退休所得改革 政院盼理性就事論事
嘉義市立委補選截止登記 藍綠兩人對決
推二合一投票前 台聯黨團認應先制憲
退休變革案 姚嘉文：立法行政應相互尊重
國民黨團對NCC任命下通牒 不排除抵制蘇揆
姚嘉文：國統會國統綱領 台灣緊箍咒
橘營：不任命NCC委員 不排除阻擋蘇揆報告
考試院：修公務員退休法 賦予退休改革法源
張榮恭：綠營刻意簡化扭曲國民黨兩岸論述
管碧玲盼台灣出現首位女性民選直轄市長
NCC爭議 民進黨團：十七日前會有結果
親民黨團贊成下屆總統與立委選舉合併舉行
陸軍副司令趙世璋升任副參謀總長
馬英九祝太太情人節快樂 表達宣誓效忠決心
旅歐台灣人社團重申台灣為主權獨立國家
馬英九：見面官員層級不一 從基礎做起
廖萬隆：台商宣言連署行動純屬自發
蔡英文：油價機制以總體經濟管控為手段
接受Hardtalk專訪 馬英九與主持人唇槍舌戰
游錫堃：馬英九兩岸談話 態度反覆
惡海搏鬥三天二夜江鄉中在絕望中喜獲重生
開設神壇掩護地下兵工廠 花蓮嫌犯被移送辦
膠筏綠島海域翻覆三天二夜船員一失蹤一獲救
中壢發生兩名路人遭飛針刺中事件
消基會籲中油公開購油成本 檢討盈虧
全省正副議長賄選案 賄選情資三十餘件
涉嫌掏空公司 油源公司董座陳中和被訴
神棍貨櫃夾藏毒品闖關被捕 刑事局追查毒梟
疑患躁症男子大搖大擺襲胸遭北檢起訴
高縣六龜鄉民上山採藥失聯獲救下山
調整警政高層人事？ 李逸洋：沒有時間表
施茂林：北高市長選舉 將採新查賄模式
拼治安貫徹公權力 海巡署展現執法決心
疑因欠債 林昆良一家四口燒炭自殺
台北關稅局：機場闖關男未規避檢查 難定罪
降低風險 銀行擬對雙卡收取承諾費
聯電去年營收907.76億元 每股盈餘0.38元
龔明鑫：中油調漲機制 成本不應是唯一考量
日圓韓元回升 新台幣兌美元收盤升值7.4分
臉部易長痘痘 業者:保養重洗淨並做好保濕
油價漲聲中 台糖油品不漲又辦回饋送贈品
龔明鑫：國際油價能否趨穩 70美元是關卡
AC尼爾森調查 油價漲全球逾八成消費者受影響
央行標售364天期定存單 得標平均利率1.704%
經濟部擬具債務催收公司管理條例草案
台開控告遠百案 判決遠百應償還10.2億元
油價漲 台電：今年燃料支出增20億元
台電：高市四維路6萬停電戶復電
新橋投資台新 中銀協助融資添收益
奧多比今年營運目標27億美元
磁條金融卡 3月起僅有發卡行ATM功能
3GSM登場 超薄高階影音3G手機成趨勢
中信金如徵得委託書恐威脅兆豐金經營團隊
為美問診者增多 中醫：健康自然美
與金管會座談 金控業者建議增加分行
情人節禮品多樣化 訴求創意獨特性
經部:未來 3年面板總投資額逾9000億元
專存國際航班物料 保稅倉庫不受資本額限制
微軟Server 2003 R2系列產品在台灣上市
WTO否認貿易檢討將指控台灣兩岸貿易政策
花旗論壇:台灣金融應掌握策略 往區域化發展
OECD競爭委員會主席詹尼六月應邀來台
海關網路稅費繳納系統20日起開放繳納功能
專家：台灣應在WTO主動說明兩岸貿易政策
非洲台商總會協助台僑融入南非經商環境
財部：營利事業未分配盈餘減項須合規定
農委會籲農民勿用三苯醋錫防治福壽螺
農委會：加強維護南海學園科學教育館
中山大學企研所訪問團結束旅星台商拜會行程
遭勞家盟質疑批評 全家盟:關心教育不分階級
高縣義大外籍石雕家敲打過情人節
美國嘻哈音樂大使布蕾珂曼來台舉辦演唱會
學生讀五年未畢業遭退學 仁武高中將助轉學
原民會族語能力分級認證 擬分五級
中研院：新港文書解讀八成 促使新港語復活
副教授林源堂發明環安天燈 不會引發火警
中研院解讀新港文書 重現十七世紀的台灣
中研院考古指台灣是17世紀世界重要轉運站
情人節 貞潔酷兒純潔日活動宣揚貞潔愛情
白天氣溫偏高 十六日鋒面到北部轉陰雨
主辦單位證實：亞洲航空展下屆將移師香港
防天燈事件重演 中正機場擴大除草範圍
江蘇去年接待台灣遊客逾七十一萬人
交通安全團體提倡孩童坐後座綁上安全帶
繼網內互打免費 亞太再推分區計費資費
華航評估部分歐洲客運航線中停阿布達比
渡過ETC陣痛期 高公局籲遠通快衝申裝量
亞太行動用戶達83萬 年底目標125萬戶
市場頻推打破網內外資費 中華電：暫不考慮
宜蘭縣民紀慶忠獲觀光局熱心觀光事業個人獎
呂秀蓮與女性從政人員新春茶敘
前行政院長孫運璿先生凌晨病逝
孫運璿因病與副總統擦身而過 歷史早有定位
經濟推手孫運璿 投入公職五十年
美太平洋艦隊司令羅格海指中國不是威脅
BBC澄清中國未打壓馬英九接受專訪
美台關係低潮期林碧炤率團訪華府受注目
饒剛澄清絕未在馬英九倫敦演講活動收授捐款
馬英九：孫運璿典範令人懷念
下午鋒面通過東北季風增強 北部降雨變涼
祁錦慕：美台溝通管道有效且密切
吉里巴斯舞蹈團 台中市演出四場
中市破獲擄人勒贖案 五嫌犯體重都逾百公斤
台北縣調查站破獲保險套藏毒走私海洛因
民進黨團：蘇揆應盡速任命NCC委員
假日開放ETC車道？郭瑤琪：安全考量 不可行
60名SHOW GIRLS擺開大陣仗
化解兩岸危機 馬英九呼籲陳總統快踩剎車
謝長廷主張兩岸開放應以台灣主體為架構
馬英九赴比利時招商 將舉行國際媒體記者會
台指期技術面轉強 短線操作宜偏多
天氣轉涼 北部陰雨
台中警方破獲真刷卡假消費詐欺集團
烏來高砂義勇軍紀念碑引爭議 北縣府將拆除
桃竹苗就業徵才 李應元：有信心降低失業率
北縣府將追究建高砂義勇軍紀念碑者行政疏失
高縣樹德科大 出版性學萬有文庫光碟
新台幣升1.1分 收32.390元 成交8億美元
超女變啞女？陸委會：李宇春申請來台錄節目
美國會議員發表專文為陳總統仗言
台商提兩岸條例修正 陸委會：部分待商榷
王金平訪中？陸委會：關鍵在中國
美國在台協會二月二十日放假
立委要求郭瑤琪交代ETC案內情 處分涉案人
美國眾議員羅伯．席門斯二十日訪台
台獨選項 馬英九:中共非關切國民黨改變立場
李光耀致函弔唁孫運璿
總統府：盼軍購案過關 總是要讓一大步
台灣駐澳門機構舉行春茗 場面熱鬧
總統府：新憲民間共同討論 府不主導
國民黨軍購政策 馬英九:月底或下月初聲明
東森S台不換照處分 政院訴願審議委員會撤銷
蘇揆核定NCC委員名單 最快20日成立
廢國統會？ 國家安全會議二月底前明確處理
許世楷呼籲學者正確評價日本治台功過
呂秀蓮：四不一沒有的前提 二千年就不存在
陳唐山：民進黨應辯論如何積極管理有效開放
蘇揆施政方針：落實積極管理 有效開放
蘇揆任命NCC委員 民進黨團：樂觀其成
馬永成：政府支持兆豐金現有經營團隊
政院任命NCC委員 橘營：晚任命比不任命好
蘇揆核定NCC委員 國民黨團：盼NCC獨立運作
國安局設中國大陸地區情資提供專線
陳總統響應以色列小學 完成世界最大的書
推動台灣國家正常化 908宣示掃除四大勢力
NCC請辭學者：盼給留下委員多些鼓勵
蘇貞昌同意設高砂紀念碑？鄭文燦：張冠李戴
東森S台不換照處分被撤銷 姚文智：不解
政院施政方針：結合三項軍購 提升整體戰力
NCC委員：NCC面臨組織健全與士氣挑戰
巴西華裔青年來台突發重病 僑委會募款協助
國防預算閉門研討 立委：愛三飛彈共識低
馬英九：維持現狀並就和平進程進行談判
立委指台灣自殺情況惡化 衛生署籲全民防治
追健康捐5元差價 有發票就查得到
建準電機散布不實訊息 公平會罰20萬元
公平會委員率先與一銀完成財產信託簽約
台經院：台灣中小企業信保基金規模應擴大
外資匯入 新台幣兌美元小升1.1分
市場轉變 美國運通暫停發新卡
涉人為聯合哄抬或囤積菸品 最高罰2500萬元
主計處:與主要國家相較 台灣油費漲幅不高
AIG買下中央保 與寶來集團合作銷售產險
一銀獲六部會公務人員財產強制信託合約
刺激買氣 量販業者打折促銷美國牛肉
農委會諮詢會議 保育團體反對輸入貓熊
農委會:最遲4月3日決定是否輸入貓熊
遊戲天堂II肆章王者淬煉 運動國手搶先體驗
陳瑞隆：台美若簽自由貿易協定 互蒙其利
開發金:19日起公開收購金鼎證股票
保育團體批評紐西蘭漁業會議未禁止海底拖網
中銀工會將徵求委託書 爭取兆豐金一席董事
收到經濟部處分書 聯電：將依法提出訴願
2006年設計西遊記創意達人出爐
韓系中價彩妝品牌 在台展店擴大營業
兆豐金：中銀交銀合併 上半年完成
貓熊是否輸入 農委會最遲4月3日定案
第095014期樂透彩開獎結果
第095014期38樂合彩開獎結果
第095028期四星彩三星彩開獎
金鼎證反擊開發金收購 十九日開董事會因應
開發金對金鼎證說法表示遺憾
麗嬰房將拓展高價精緻品牌市場
周阿定：貿易失衡通膨問題 各國央行挑戰
華南金控代總經理李正義真除
去年十二月底衍生性金融商品餘額 創新高
第095014期樂透彩頭獎一人獨得
細雨澆不熄玩家熱情 電玩展次日人潮不減
第095014期38樂合彩五合摃龜
第095028期四星彩正彩10注中獎
第095028期三星彩正彩44注中獎
聯電與美商橡樺及Zoran公司和解
全國最小小學 生活像大家庭
文建會網路文化建設發展計畫即日起接受申請
台新藝術獎入圍名單揭曉 十四項作品入圍
教育部長送輓額題音容「苑」在 教部:會檢討
教育部輓額寫沈府謙 學者：絕對錯
提升兒少新聞品質 立委：須先定義清楚
華視公共化 媒改團體籲選任最適任總經理
大成報轉型週報 同步在大華人市場發行
交大臉型遮罩辨識系統 降低提款機盜領風險
提升兒童新聞 優良平面兒少新聞報導獎頒獎
南投縣前仁愛國中校長沈明仁 涉貪污被起訴
台南縣東山鄉 一對卡奴小木屋內燒炭身亡
因應中高階轉職需求 中區就服將開拓6千職缺
八德警方偵破黑道份子長期性侵青少年
澎湖一船筏翻覆 兩漁民失蹤正搜尋中
南市警方破獲改造槍械製售集團 逮兩嫌
稅務員虛開發票案 北檢起訴3業者並求重刑
世界蘭展日本大賞開幕 台灣作品獲特別獎
禿鷹案開庭 李進誠要求傳喚十八名證人
兒少團體公布94年度兒少新聞監看報告
中央聯辦下午傳火警 無人傷亡
預防今後施放天燈釀災 消防署擬定管理措施
善用緩起訴處分金 法務部推廣法治教育
水電工扮惡狼性侵翹家少年 刑事局嘉義逮捕
高雄民眾結束聲援全球維權接力絕食
邊緣重生 四樂手成立古今中外樂團投身公益
中國為贈台貓熊團團圓圓懸掛命名牌
勞委會：房間新裝潢或有新家俱應注意通風
名助產士贈與稅一點四億行政訴訟 高院駁回
海生館二度引進白鯨抵台 保育團體抗議
宜蘭市一家四口燒炭自殺 今被發現已成白骨
電纜線老是被偷 台電屏東營業處設破案獎金
宏森光電董座婚外情 北檢起訴女子妨害家庭
美商快遞UPS去年台灣市場貨量成長15%
兩岸四地民航界明喝春酒 台灣業者全出席
好鮮的路標 停下來看都未必懂
兩岸直航 業者建議試行七十二小時假日包機
台鐵復興號預計民國九十九年淘汰
許世楷：日可望近期內承認台灣國際駕照
高速公路電子收費使用率突破百分之四
郭瑤琪：電子收費車道違規闖關超速 明起開罰
金門縣府設航空公司？民航局：門檻不易過
老翁染肺結核 治療未改善 感染放線菌作祟
基隆長庚指鼻部黏液囊腫可能是視力減退元兇
換膚磨疤術後正確保養 避免皰疹細菌毀容
春節後小兒輪狀病毒活躍 病號大增
消保官：購買教學教材不滿意 七日內可退貨
基隆教育局推動校園創意空間獲肯定
金門縣議員選舉驗票揭曉 洪麗萍確定連任
配合二二八 台灣影像部落閣要播紀錄影片
北縣府要拆碑 烏來高砂義勇軍紀念協會無奈
高市無線網路ｅ難通 再等數月才驗收
高高屏三首長漫步塔羅留溪賞魚步道
台東警方列出八大交通事故肇事路段
葉金川競選台北市長工作團隊 週日公開亮相
葉菊蘭：世運國際總會將勘查世界運動會場地
台北縣烏來高砂義勇紀念碑 定十八日拆遷
行政院尋找台灣意象活動 布袋戲獲票選第一
正副議長選舉 金門地檢署籲請鄉親參與查賄
屏東卡債族 上門求助消保官情形越來越多
澎湖最大黃金龜傳靈驗 原乞得人再乞獲
雲林縣古坑鄉新興部落住家牆壁能吸附硬幣
財政部：繳清限制出境全部欠稅 才能出國
卡博賣性器官造型棒棒糖 彰化縣府檢討合約
雲林檢調單位拜會藍綠陣營 共同打擊賄選
金門縣府將函請民航局同意籌設航空公司
看準竹科英語商機 世界公民中心前進新竹
台南縣文化局架設網站介紹鹽業文化
國民黨高市黨部主委許福明拜會議長蔡見興
新竹市議會副議長選舉 國民黨輔選王明魁
板橋光復國中陸橋防滑條遭竊 危及行人安全
北部大專院校城鄉規劃系所台北縣府展成果
台北縣政府：樂生療養院可望保留百分之四十
台北縣水利局長李孟諺將任工程會工管處長
高高屏首長會報高縣登場 討論世運合作事宜
高縣環保科技園區招商 89天可完成設廠申請
海生館小白鯨低調運抵小港機場 轉往屏東
海生館自俄羅斯進口四隻白鯨 今晚運抵
高中足球聯賽 北門高中甜蜜復仇勝宜中
SBL幼敏連敗路不止 何時獲勝反成焦點
HBL八強賽 男子新榮不敗 女子四強漸明
SBL裕隆防守強悍 89：66大勝達欣
不要緋聞 香港混血孿生兄弟SOLER進軍台灣
S台原處分撤銷 東森：肯定
線上音樂風雲榜頒獎 雙J獲年度風雲男女歌手
親民黨：機會主義傷害國家安全與信譽
馬英九：莫讓外界認為台灣Trouble maker
馬英九：台海歷經風雨 到了解決方案時刻
馬英九：台灣對中國大陸開放才有生路
越南工具機展三月初登場 台灣十四家廠商參與
馬英九拜會歐洲議會人民黨團主席
外貿協會二十一日邀專家分享歐洲行銷經驗
兒育中心童玩教作 親子回味古早味
中華表演藝術基金會邀宋如音舉行鋼琴獨奏會
老人判斷變差記憶減退應當心為失智症警訊
美警告扁勿執意廢統？外交部：未聽聞
菲律賓土石流災情 中華民國捐十萬美元救災
陳總統若執意廢統 橘營：強推和促法反制
游錫堃基層黨務座談二月底啟動
安養中心照護糾紛 立委籲蘇揆防堵虐待事件
南市深夜槍響 12歲女童身亡 62歲男子命危
南市警員遭瘋漢砍傷開槍反制 流彈打死少女
少女遭警方流彈打死 警分局長:用槍無不當
員警執勤誤傷少女 警政署調查用槍時機
越南工具機展三月初登場 台灣十四家廠商參與
壽險與銀行合推壽險房貸專案 最低利率1.58%
去年九月底 本國銀行跨國債權939億美元
建立事故傷害監測機制 減少醫療資源支出
魏崢執刀三十年 換心手術親情科學中有靈異
亞洲壁球錦標賽 二十日台北揭幕
兒育中心童玩教作 親子回味古早味
長榮大學發起徵樹活動
白沙屯拱天宮媽祖 赴北港朝天宮進香
中區就服中心年度目標 提供逾四萬工作職缺
台博館徵文化志工
國民黨青年團選舉 候選人嗆聲傳統手法介入
民進黨擬推新憲版本 國民黨團：圖政黨私利
制憲觸國旗國歌國號？立委黃偉哲：時機不宜
廢統承擔後果？總統府：未獲美方相關訊息
民進黨團：新憲尊重台灣人民意願
台聯黨團：美不具名官員談話不符美國家利益
員警誤擊國中生 李逸洋：檢討正確用槍
吳釗燮：台灣應該迎向世界 而非鎖在中國
林佳龍：民進黨將加倍提名參選村里長
扁若廢統 張顯耀：美將全面檢討對台政策
美匿名官員頻放話 總統府:個人不能代表官方
台經院：孟加拉是前進南亞市場新中介基地
承辦政務人員財產強制信託 銀行業反應不一
94年底 農漁會信用部逾放比率降至10.92%
製造偽禁農藥處有期徒刑 防檢局籲業者勿觸法
二十年公債下週標售 業者預期短債仍將盤整
金價短期震盪大 專家建議逢低分批投資
小額信貸風險高 安泰銀介紹優良客戶低利轉貸
WTO秘書處報告曝光 可能有損台灣信用
台積電與人力銀行合作 透過網路徵求海外人才
財部：勞工職業傷害補償金不需報繳所得稅
國宅熱 全台待售僅 4千戶
石化原料業今年獲利率恐下滑
國巨：市場秩序優先 今年不排除仍是併購年
學者：中等教育如同升學工業
學測成績單22日寄發 網路實施分流查詢
大學新增36系組 考生選擇更多
大學10系組停招改招 81系組更名整併
95年大學甄選入學名額 共兩萬八千零五名
李昆霖簽書會氣氛熱烈 卡神楊蕙如現身
陶瓷鋦釘暨現代修復科技國際研討會24日展開
外偶若離婚喪偶 居留有效期限仍可勞保
樹林一染整廠暗夜排廢水 罰款六萬元
販售改造槍枝集團 中市警方破獲逮二嫌
草莓季嚐鮮 周邊製品琳瑯滿目
二十六歲台灣男子走私搖頭丸在印尼機場被捕
各地短暫雨 陸上海上有強風
氣象局發布北部東北部大雨特報
白沙屯拱天宮媽祖 赴北港朝天宮進香
中區就服中心年度目標 提供逾四萬工作職缺
國民黨高雄市長初選5月27日舉行
角逐高雄市長 參選人週末行程滿檔
嘉義市立委補選 陳麗貞成立競選總部
民進黨高市黨部 5月28日辦五合一初選
鱷魚王邱錫河 用愛心照顧動物
保生道教文化學院 開學
台中世貿圖書漫畫展 登場
創造力教育博覽會 卓伯源盼學子發揮潛能
提高醫療品質 健保局台東聯絡辦公室啟用
台北燈節展舊燈？北市府：業者額外提供展出
民進黨團不滿台北縣府年度預算僅微調5%
楊秋興葉菊蘭 浦來溪頭社步道健行
高市辦鮪魚創意料理賽 葉菊蘭促銷高雄三寶
國民黨青年政見會高市登場
鋒面過境 為金門帶來今年最豐沛雨水
台灣世界展望會舉行高雄縣中心開幕感恩禮拜
亞洲壁球錦標賽 二十日台北揭幕
資深藝人金滔病逝 侯冠群將回台奔喪
黃志芳為台灣搜救隊員加油
雪山隧道燈光指示燈皆已完成
女學生遭流彈打死 師生追思
蘇揆感謝民進黨團支持行政院
陳春山：公視推薦小野出任華視總經理
立院開議 蘇貞昌列席
台原偶戲團赴法國演出
學測公佈 建中三十二人滿級分
陳總統接見傑出建築師獎得獎人
中國觀光客跳機比率低 台聯：仍有努力空間
菲律賓進入緊急狀態 外交部：密切注意
國民黨明在二二八公園辦追思活動
嘉義市立委補選順利完成號次抽籤作業
陳總統出席美國商會謝年飯
捏造九二共識？台聯：蘇起辭職 否則提告
總統赴立院報告？綠營：樂觀其成
國防部：中國解放軍無異常舉動
託人傳話中國不踩紅線？吳釗燮否認
蔡英文：活絡股市列經濟發展重點項目
國親無盟黨團：不排除任何手段抵制廢統
廢統議題 立院國是論壇藍綠交鋒
中國軍演？李傑：對岸飛彈戰機一如常態
國親無盟黨團：抵制廢統有順序 先提譴責案
改西元紀年？蘇貞昌：可以做
反軍購大聯盟呼籲立院停會反廢統
明年提高國防預算？蘇揆：往這方面努力
正副議長選舉規定修正 藍委：將引發爭議
情緒性批余光中？杜正勝：不記得
立院程委會 軍購監委黨產案闖關失敗
保單轉換權益縮水？金管會：對保戶從寬處理
若入主北市府 宋楚瑜：必禮遇蘇揆
丁守中：四十五跨黨派立委連署罷免總統
廢統論爭議 蘇揆：國安會評估 不論政
成立青年委員會 游錫(方方土)向青年招手
郝龍斌拜會詹春柏 獲允提供北市黨員名冊
建議一沒有？李登輝辦公室否認
花蓮發現焦屍 警方初判疑似自殺
高捷案高雄檢方傳訊謝長廷
中正紀念堂及中正機場改名？ 蘇揆：慢慢來
嘉義大學28項課程獲補助 提供勞工在職進修
重大瑕疵新車不能換 消基會：不合理
蘇揆努力提升國家認同 未鬆口選總統
不滿銀行濫發卡衍生社會問題 卡奴告官瀆職
泛藍抵制廢統 民進黨團籲三思
偽造國外醫院診斷證明 詐領保險金 警逮四嫌
取締腳踏車違法喊停 北市警局：待修法配合
北市府：一月暴力犯罪率 全國縣市最低
ETC標案生變 遠東聯盟得標案遭法院撤銷
３２１高雄地院滋擾案 邱毅一審判一年六月
調查：台灣女性45歲最易罹乳癌 需家人扶持
癌症研究所掛牌 三總進行三種臨床試驗
男性無痛血尿數月 膀胱腫瘤作祟
國衛院三大臨床試驗 癌症治療量身訂做
衛生署儲備抗流感藥物預計六月底完成
莎莉麥克琳薑是老的辣 八卦演技反客為主
籃球飛人陳信安 重返SBL當球評
台灣國際馬拉松賽 228雲林開跑
台北世界杯24小時超馬賽 229位選手挑戰極限
全國第一次羽球排名賽 2月27日林口開打
中廣取得棒球經典賽廣播獨家轉播權
宏�硊~餘高球賽 謝瑀玲奪女子組總冠軍
傳藝中心志工服務團即日起召募新血
學者：台語文保有文言用法不能和文言文切割
大學生體能下降 教育部呼籲大學重視體育
高砂紀念碑事件 台灣族群問題的省思
教改團體：大學極度擴充 應重視招生品質
孫運璿公祭 天下雜誌發起Messenger致敬活動
高縣樹德科大材料性能實驗室校友熱心贊助
余光中：五四運動改革者全都飽讀詩書
文總66文化學園 推出多種創意課程
名畫家吳炫三、張鳳珠來訪巴西
王作榮再出書 批綠色執政及宋楚瑜
台經院：未來半年景氣 廠商看好比例攀升
台股賣壓減輕 追價意願待觀察
日圓反彈激勵 新台幣兌美元盤中升值逾 1角
NOVA廣告不實 公平會罰14萬元
貿協主辦泰國電子展 歡迎業者參與拓展商機
房仲業：「廢統論」對房地產市場影響有限
日圓反彈 新台幣匯率午盤升值1.1角
台經院：製造業對未來半年景氣樂觀
台灣蝙蝠種類多樣 保育課題值得關注
紡織所與達裕技術換股 首度參與企業經營
防杜禽流感蔓延 海關加強查緝防疫工作
台經院：今年首季出口佳績可期
台北股市收盤上漲63.53點
福衛三號發射作業停擺？ 謝清志：已有轉機
台股止跌反彈 法人：短線保守中長線可期
金鼎證要求同業說明購入股權外資身份
3月台股期指上漲34點 逆價差11.22點
3月電子期上漲2.15點 金融期上漲0.6點
台股開平走高 終場上漲63點
不動刀醫學美容商機大 搭6月新娘潮擴商機
簡化作業 離島建設基金融資將直接撥付
期貨弊案再遭攻擊 金鼎證：混淆視聽 動機可疑
金管會：卡債申訴將列管追蹤
新台幣兌美元匯率升7.8分 收32.492元
經濟部通過長春石化開發菸鹼酸製程科專計畫
央行：1月M2年增率7.2% 較上個月走高
台灣國際蘭展3月4日台南登場
台股漲日圓升 新台幣匯率升7.8分收32.492元
台中市精密機械園區第一期三十家廠商進駐
活絡股市列經濟重點 金管會將進一步研究
婚紗展今起世貿展開 發展時尚與國際化趨勢
追憶許遠東演講會 龔照勝哽咽
台電建置網頁紀念孫運璿
卡債族告龔照勝涉瀆職 金管會:尊重但需溝通
建議一沒有？李登輝辦公室否認
停會抵制廢統？游錫堃：非常要不得
呂秀蓮：總統有苦衷提四不 要解套自有妙計
呂秀蓮：政府出資八成仍BOT 高捷重大瑕疵
呂秀蓮：總統有苦衷提四不 要解套自有妙計
美國在台協會促請留學生 儘早提出簽證申請
王金平今赴新加坡進行私人行程
高捷監督聯盟：政院與高市府應負責
拚治安 蘇揆：加強訓練 也要時時打氣
解救卡奴 立委蔡其昌推動個人債務清理法
宋楚瑜：總統重申扁宋會共識可化解廢統風波
ETC標案遭法院撤銷 郭瑤琪：需請教法律顧問
國台辦再批廢統 陸委會：中國對台政策僵化
成大事件首度公展 馬英九：二二八官逼民反
陳建仲出任北美事務協調委員會委員
中國人民赴台旅遊辦法 陸委會：審慎觀察
台灣智利斷交後 首位眾議長訪台晉見陳總統
美國在台協會宣佈薄瑞光出任理事主席
希斯萊傑斷背山愛男人 濃情威尼斯改愛女人
協助養殖漁業布局 貿協 5月組團前進南亞
梅山地震100週年 經濟部將舉辦紀念研討會
投顧建議可開始布局非美元資產
鼎證股權保衛戰激烈 鹿死誰手待觀察
孫運璿公祭 覆蓋國旗
德國經濟部次長3月底將來台參加研討會
石門水庫原水濁度過高影響板新水廠七萬用戶
角逐南市議會龍頭 民進黨人選由許添財推薦
台灣北部東北部大雨特報 天氣濕冷
緯來兒童台尚未定頻 快樂Baby Q照常首錄
經濟部7家國營事業元月稅前大虧40億元
LED照明應用創意設計競賽報名起跑
李芸嬋首部劇情長片 人魚朵朵色彩瑰麗
電腦多媒體展週末人氣旺
原住民看228事件 原民團體籲墾殖者省思
李大維萌生辭意？ 外交部：絕無此事
公平會通過台亞衛星與弘開科技合併案
不參加黨內活動 王金平228追思楊逵
音樂加偶劇 國家交響樂團新嘗試兒童劇火鳥
馬英九三月訪美 首站過境洛杉磯
綁架有錢老榮民凌虐勒贖 三嫌被訴
蘇揆指示推動組織改造案須立法快 推動穩
經典賽王建民缺席 盼年輕投手冒出頭
教育部統計：四百三十一所學校尚未解除髮禁
游錫堃：嘉市立委補選 動員多就贏
ETC招標爭議 民進黨團盼交通部加強補救
民進黨團：全力支持政府組織改造案
中部地區民眾公害陳情案件 空污噪音最惱人
北縣復水時程未定 蘇揆下午視察石門水庫
嘉義縣擇定奮起湖至大凍山設置高山纜車
李炷烽：將把台中市社區環保帶回金門推廣
關切石門水庫原水濁度等問題 蘇揆下午視察
立委籲交通部撤銷上訴 立即停止ETC業務
反反分裂法週年 民進黨發動三一八大遊行
外交部：阿米塔吉三月上旬抵台 無關廢統
新竹地區新水源 寶山第二水庫蓄水 六月完工
台北101昨晚舉行「莫札特新故鄉」音樂會
推動健康城 計228人騎飛輪推動健身風
學生不滿髮禁 人本基金會近日接獲大批申訴
認識台灣文學 教育部三月推台灣青少年文庫
北京舞蹈學院跨海義演 助創世屏東分院
世界杯24小時超馬 日本選手包辦男女冠軍
SBL田壘和張智峰聯手 達欣88：73勝東森
台灣國際馬拉松 228在雲林78快速道路競賽
經典賽蘇揆授旗 盼中華隊打進八強
SBL台銀延長賽克台啤 笑納三連勝獨居第四
水牛二重唱228音樂會 悲情退位讓音樂說話
英勇戰士俏姑娘簽書會 阿寶尺度受關心
帕吉歐愛上腳底按摩 下次要帶媽媽一起體驗
品冠過生日 陪伴粉絲牧場一日遊
創作新人曹格 歌聲獲師兄阿信肯定
禽流感病毒中國落地生根 防堵候鳥已成重點
台經院：物價仍在控制中 利率短期仍持穩
匯市多空分歧 匯銀估本週新台幣匯率盤整
德意志：台灣經濟成長穩健 央行可望再升息
天母異國美食節 各國美食比巧思重健康
桃園北縣缺水 蘇揆赴石門水庫視察並表歉意
台經院：東協與中國聯盟 台灣GDP降0.0187%
壽險業今年獲利 決戰避險成本
宣導金融教育 金管會3月起走入社區校園
捷運施工意外 內湖萬戶斷話
多媒體展NAPA機種熱賣 業者看好後續成長
黃營杉:北縣桃園午夜後陸續恢復供水
多媒體展3月9日移師台中
台北故事館三週年特展 老行業歷史活化
周錫瑋視察板新水廠要求加速縣市共飲翡翠水
宜蘭縣政府後天舉行228追思音樂會
台南黑琵普查866隻 創歷年新高
北高市長選情多變 游錫堃：不急提名
二二八遊行 28日北市部分路段交通管制
南投青年向家人要錢不遂 放火燒自家
合歡山下春雪 五小時積雪兩公分旅客雀躍
高雄白水老人慈善會捐二救護車給南投
好心醫師劉峻溢重回南投災區
掃蕩治安亂源 警政署強力取締寄檯電玩
ETC爭議 國民黨團：全面聲討及追究責任
交通部為ETC提上訴 台聯：反對花錢買回設備
政院組織法修正案列優先案 國民黨團:待協商
岸國花統一？台聯黨團：不干涉中國內政
蘇揆盼政府儘速改造 橘營：全力支持
政府組織改造 台聯：盼海洋事務提升層級
政院提ETC上訴 橘營：非最好的解決方法
立委質疑：ETC金額不多為何採BOT
總統明聽取廢統報告 國親無盟反制升級
民進黨團：全力支持總統廢統行動
橘營：在野明集會反制廢統 不排除發動遊行
廢統行動 親民黨：陳總統應懸崖勒馬
李登輝：不必廢統 只要終止即可
政院：ETC案若敗訴 政府會做最後接管
李登輝籲拼台灣的法定地位 發展為正常國家
親民黨：廢統論生波 不排除再上街頭
邱義仁：總統明天召開國安會議聽取廢統報告
北縣桃縣無預警停水 蘇揆要求立即檢討疏失
黃昭堂肯定馬英九面對二二八事件態度
陸委會：中國須為改變台海現狀負責
親民黨：廢統將使台美互信破產
二二八事件 慈林基金會：腐敗政權濫殺無辜
台灣國運動草屯聯誼會成立 李木火任會長
丁守中開競選支票 台北賓館收費開放
週三行政院會 經濟部報告全台供水情況
沈富雄出席黨基層座談會
偵查ETC弊案 檢方傳喚林陵三出庭
中市清源專案 保安警察破獲持槍討債集團
老人憂鬱症照護 善用憂鬱症認證診所
原住民排灣族頭飾內襯夾香花 保溫又散熱
督導大樓公共安全 高市超高建築公安百分百
台中縣選委會召開立委選區劃分公聽會
國際蘭展將登場 業者估外銷訂單逾十億元
2006台灣燈會 678萬人次歷年新高
兩嫌破壞車窗偷財物 警網逮正著
台東市代徐秋蓉服務處 遭不明人士闖入
謝長廷分在北中南成立台灣長工辦公室
台中市智慧公車站牌 三月十日前拆除
高縣議會正副龍頭改選 民進黨爭取副議長席次
廢統？親民黨要求國民黨表態通過和促法
廢統爭議 王金平：將與在野黨協商因應
228受難家屬：盼促進族族和諧 撫平傷痛
郭瑤琪赴立院溝通ETC 如何善後不願多談
新台幣兌美元匯率升3.7分 收32.455元
花蓮平林養生園區BOT案 預計3月公告招標
新台幣升3.7分收32.455元 成交9.68億美元
周錫瑋主持派出所啟用強調施政重點拼治安
電子業者研發新型ETC收費系統 願提供政府
台中市將辦二二八紀念音樂會 傳送愛與和平
總統：今天國安會議 意在捍衛民主維護現況
主計處：1月失業率3.8% 創5年來新低
北市三月起實施汽機車彈性停車格等多項措施
Ｘ光接骨 不用開刀 膚外打鋼釘固定
懷孕初期水腫 腎臟可能有問題
央行3月初再競標364天期定期存單
金屬中心分散控制系統打進日本重工業市場
益通今舉行申購抽籤 中籤率0.04%
業績股上揚 台股盤中季線6503點附近止跌
鴻海出招重擊力銘 面板廠營運受波及
貿協籌組機電業赴中東貿易投資訪問團
台壽與逢甲產學合作 培育保險專才
央大調查：2月消費者信心指數創近4年新低
金鼎證:遠東證董座違約出售持股 依法追究
鴻準：公司運作不受主管健康因素影響
農委會：益全香米香Q 進軍日本市場具契機
日圓走強 新台幣兌美元午盤升值6.3分
開發金：中信集團履行承諾 持續加碼開發金
券商結構型商品開放放空操作
美麗與智慧二選一 近六成女性上班族選智慧
台北股市收盤上漲23.41點
台北股市開低走揚 上揚23.41點
高價股領漲收高 台股上漲23.41點
3月電子期上漲1.05點 金融期收平
石門水庫活化排沙 桃園縣六萬戶停水
性騷擾防治法上路 約會相親小心觸法
環保犯罪新手法 農地抵押後非法回填廢棄物
高捷案 陳敏賢委任律師 聲請傳喚陳菊作證
神壇負責人涉擄鴿勒贖 刑事局拘提法辦
遭處分獲平反 吳志裕平常心上班
消基會：深海魚油非萬靈丹 魚或紫蘇都有效
被求刑十四年 張子源盼法務部深入調查
教育部調查 嘉市南縣高市 兒童肥胖比最高
唾液腺結石作祟 婦人食不下嚥
治急性骨髓性白血病 先化療再考慮移植骨髓
經典棒球賽陳金鋒缺陣 中華隊打擊策略需改變
新竹縣長鄭永金遭檢調約談
加強精神病照護 24小時緊急連絡中心4月上路
展望會盼一千小時替一萬國外貧童尋資助人
北市高市南縣 發展新移民文化績效最優
週三低溫特報 台南以北低溫不到十度
黃姓華僑贈書屏東縣學校 推廣本土文化
陳菊：如對高捷案情有幫助願出庭作證
匯市觀望 新台幣匯率收盤小升3.7分
彰化腦中風病患整合服務 滿意度九成六
北檢：ETC弊案傳林陵三 與上週行政訴訟無關
95學年度四技申請入學 三月一日起受理報名
春季早晚溫差大 心血管疾患發病多
二二八紀念日群眾冒雨遊行
國統會檔案移國史館?總統府:可朝此方向規劃
金美齡：馬英九為2008大選 參加228活動
林義雄：政局昏暗與未從228記取教訓有關
總統：二二八是反民主反人權反人性事件
社團：追求228真相 不應政治操弄
縣市議員明就職 內政部：有罪定讞者解職
外省台灣人協會：回復和平精神實踐族群和解
高市悼二二八 葉菊蘭:拒絕非和平及暴力統治
228事件59週年 馬英九：認錯道歉與和解
陳博志：國民黨提罷免總統案 應先道歉
228事件59週年 蔣孝嚴：虧欠與不安沒有改變
嘉義市立委補選競選活動 明天起跑
毛巾業者進口救濟受阻？賴幸媛：經部誤導
國民黨紀念228 家屬盼補償改賠償條例
追思二二八 民眾手持菊花重返事件現場
機場管制區採訪新制明實施 48小時前申請
中樞紀念二二八 釐清二二八展現國家新方向
化解仇恨 二二八新黨號召民眾捐血代替流血
南投縣議會議長選舉 吳棋祥何勝豐有勝算
國台辦批終統 吳釗燮：預期之內
蘇揆：發覺228真相 才能跨越歷史悲劇
藍營擬罷免總統 新潮流系籲馬英九懸崖勒馬
總統：台灣前途決定權還給人民 阿扁錯了嗎？
鄭永金涉索賄 國民黨：一旦起訴將停止黨權
王馬兩人晚上同台 為台灣祈福
馬英九盼成立國家級二二八紀念館及調查真相
張榮豐：國統會終止運作 具象徵意義
李登輝憂政局 指領導者反覆搖擺成民主獨裁
呂秀蓮：反省228 了解真相不是製造假象
二二八 王金平：藍應道歉 綠勿陷白色恐怖
民進黨中國政策辯論 戰略和經貿為兩大主題
賴怡忠：終統爭議暫平息 朝野應避免內耗
新華社指台美要推翻台海現狀 陸委會：誤解
二二八受難家屬盼將二二八事件完整列入教材
立院明選各委員會召委 各黨團席次確定
為經濟把脈 群策會3月4日起辦全民經發會
馬英九代表國民黨概括承受二二八
質疑陳總統終統 國民黨312大遊行
228追思音樂會 向民主犧牲者致敬
橘營：雙管齊下 力推罷免案與和促法
台聯黨團：堅決反對罷免案與和促法
國民黨討論軍購案 黨版三月初出爐
綠營：終統未涉法律 蘇揆不必向立院報告
化解王馬心結 馬英九：我應該負更大的責任
涉嫌貪污交保 鄭永金致電馬英九保證清白
王馬兩人晚上同台 強調面對歷史溝通和解
馬英九：有誠意對二二八家屬道歉認錯和解
鄭永金涉索賄 馬英九：勿太早下結論
政院明討論漢生病人補償條例草案 最高185萬
行政院漢生病人補償方案 義務律師:具公平性
游錫堃:二二八應成立國家調查委員會
推罷免案 國民黨團盼衝高連署人數
回教先知漫畫爭議 進入美國加州大學校園
終止性暴力 名人限量商品競標活動開跑
中區就服受託招募一批焊接工 月薪約四萬元
高市KTV傳槍響 凶嫌尾隨舞小姐開槍重創兩男
瑞芳分局依據一枚指紋偵破連續住宅竊盜案
鄭永金遭檢方聲押 獲裁定一百萬元交保
不滿屢遭立委影涉 ETC案被告赴北檢陳情
男子擁槍自重 警方跟監逮捕法辦
獲裁定一百萬元交保 鄭永金：真理愈辯愈明
斗六沈姓學生遭綁架案偵破 警方逮捕四嫌
機場管制區採訪明變更 韓星來台航警嚴陣以待
鄭永金一百萬元交保 十名被告聲押全數駁回
樂生自救會：漢生病友補償應顧及居住權
太陽能類股業績一路攀升 見不到淡季
華文教育市場商機大 未來30年不會飽和
陳博志：經貿過度依賴中國 台商言論遭箝制
需求升溫 安全監控產業穩定成長
1月國銀逾放比2.31% 較去年12月微增
新十大特別預算若未過 多項交通建設陷困境
強制汽車責任險費率明起調降
品味台灣 永樂扶輪社將辦台灣民謠音樂會
經建會：美國升息可能年中結束
銀行放貸趨緊 專家提供爭取高房貸最佳策略
產能利用率滿載 封測業首季可望淡季不淡
3月1日起 磁條金融卡限在發卡行ATM使用
專家：高屏溪應注意汛期原水濁度過高問題
經濟部：毛巾業者進口救濟依程序進行
卡債影響 1月雙卡放款持續減少
手機零組件首季營運不淡 毛利賴產品調整
以色列辦事處將在高縣辦農業科技產業說明會
購物中心附設影城 推展會員制
經濟部屏東加工區歡迎廠商進駐投資
印度瑜珈熱興起 將走入IT產業拓商機
穆迪評等：亞洲鋼鐵業展望穩定
市場需求擴增 LED產業首季淡季不淡
高市標售抵費地 美術館園區青海段受青睞
SBL達欣田壘獲選二月份MVP
日圓勁揚 新台幣兌美元午盤勁升1.55角
屏東農業生技園區招商 64家廠商申請進駐
經建會:台灣研發支出比率與先進國家相近
2月份大台北地區成屋成交件數年增3成
林茂雄內升中信局總座 許嘉棟期許正面效果
利空出盡 台股震盪走高收復6600點關卡
調查：有車網友最希望獲得新車資訊
3月台股期指上漲52點 逆價差31.39點
3月電子期上漲3.35點 金融期下跌3.2點
彰化農林漁牧業普查今展開 卓伯源實地視察
玉山三月雪積雪十公分 下午颳起九級強風
開拓中東歐及獨立國協市場 研討會後天登場
高市國稅局籲納稅人協調由一人申報扶養親屬
國內自創品牌女鞋 2006春夏走出異國風
保單轉換 新保單保有10天契約撤銷權
開發金收購金鼎證今截止 股權爭奪勝負將揭曉
林百里罹癌？ 廣達公司否認
農糧署規劃農業專業訓練班 強化農民技能
苗栗縣議員報到宣誓就職過程平和
清源專案擾民？李逸洋澄清
智仁勇童軍歡渡百歲 三五童軍節排軍徽
氣象局發低溫及大雨特報 清晨淡水9.3度
氣象局發低溫及大雨特報 清晨淡水9.3度
搶搭奧斯卡熱潮 電信業者力拚手機圖鈴訊息
汽機車擬98年底換車牌 增雷射等防偽技術
玉山積雪十公分 為入冬以來降雪最多一次
中市副議長選舉跑票 國民黨部：將檢討與了解
蘇揆：法務部應速嚴辦ETC問題 政院不護短
行政院會今通過漢生病病人補償條例草案
總統贈勳林義傑 推崇台灣阿甘就是台灣之子
查黑心食品 蘇揆：衛生署應調整短中長期計畫
呂秀蓮關切罷免案 馬英九:笑咪咪無特別涵義
台股盤中高價股齊揚 挑戰6600點反壓
春之佐保姬
涉賄選 南檢連夜聲押台南縣議員陳宗興
台指期賣壓減輕 後市待量回溫
上有壓下有撐 台股可能狹幅盤整
台股開盤下跌43.63點 為6518點
冷氣團發威 玉山三月雪積雪七點四公分
民進黨團：馬英九擬罷免總統 總統委屈了
立院各委員會召委選舉 順利出爐
蘇揆：終止國統綱領適用是尊重人民意志
民進黨批馬英九只管政治不理市政 揚言罷免
民進黨團：二二八苦難日 總統終統時機恰當
涉賄選 南檢連夜聲押台南縣議員陳宗興
慶祝兵役節 顏萬進勉創新役政風貌
為中國大陸教育機構招生 男子被判拘役四十天
消基會調查市售衛生棉 品質禁得起檢驗
張建榮蟬聯宜蘭縣議長李清林當選副議長
立院新會期 杜正勝盼優先通過教育研究院條例
杜正勝：政策上不考慮開放採認中國學歷
杜正勝希望本土教育能成為全民教育
華語教學 杜正勝:台灣經驗具市場競爭優勢
張大千等大師名畫四月初將在香港拍賣
仿效牛津劍橋划船賽 清交梅竹賽走過三十載
長榮交響樂團明和德指揮舒馬富斯合作演出
西城男孩即將唱遊台灣 亞洲歌迷來台力挺
電影北國性騷擾 傳達尊重女性權益
抗葉酸製劑肺癌藥列健保 患者半年省50餘萬
德國貓染禽流感 疾管局：傳人危險性提高
三千名銀髮族從未用健保卡 養生保健很簡單
奇美醫院與國防醫學院合作19項研究
台灣女性吸菸率攀升 百分之三國中女生吸菸
議員就職前 許添財推薦黃郁文角逐南市議長
因應高鐵捷運通車 高市府舉辦運輸國土論壇
國民黨籍基隆市議長張通榮連任成功
南檢呼籲涉入副議長賄選案議員儘早投案
陳其邁選高市長？子弟兵表示評估中
金門縣正副議長由謝宜璋許玉昭當選
台中市第十六屆議會正副議長張宏年陳天汶
基隆市議長張通榮副議長曾水源連任成功
民進黨未爭取南市議長 市議員指有失尊嚴
無黨籍黃郁文蟬聯台南市議長
蟬連南市議長談弊案 黃郁文:掃興
桃園縣議會正副議長曾忠義邱奕勝連任
屏東縣正副議長周典論林清都高票當選
嘉義市第七屆議會正副議長：蔡貴絲邱芳欽
余政達張明達任嘉縣第十六屆議會正副議長
許福森陸淑美連任高雄縣正副議長
花縣議會副議長選舉爆冷門 無黨籍人士當選
吳健保蟬聯南縣議長 周賜海當選副議長
連江縣新任議員宣誓就職正副議長順利產生
李錦慧和饒慶鈴出任台東縣正副議長
葉菊蘭：昨探視李登輝表達不選高市長
獨居老人送餐服務不打烊 民政局辦義賣募款
葉菊蘭決定在高置產 不選市長想選里長
中縣正副議長選舉平順張清堂林士昌當選
許添財:推薦黃郁文選南市議長 正是掃除黑金
彰化縣議會白鴻森蕭景田成功連任正副議長
大甲九歲女童疑被父親施暴 嘴部縫了十多針
高雄地檢署檢驗高縣正副議長選舉選票
台東正副議長選舉賄聲賄影議員要自清爆口角
新竹縣議會 張碧琴張志弘高票當選正副議長
張碧琴當選新竹縣議會第一位女議長
三月兒童月 北市慶祝兒童節行善活動開跑
雲林縣正副議長選舉 蘇金煌沈宗隆當選
新竹市議會 鄭成光謝文進蟬聯正副議長
陳幸進陳鴻源當選台北縣議會議長副議長
台灣文獻館建築壯觀 休閒好去處
選高市長？ 湯金全尊葉並堅持三不原則
嘉市立委十一日補選 競選活動開跑
鄭成光順利蟬聯 三度擔任竹市議會議長
前台東市長賴坤成登記參選台東縣長補選
蔡貴絲生日又蟬聯議長 黃敏惠送蛋糕慶生
彰化農林漁牧業普查今展開 卓伯源實地視察
侯友宜掌警政署 將優先處理高階警官人事
帶動新風格 北市首位女性消防分隊長今到任
鋼琴王子陳冠宇為遲緩兒籌募基金
台南縣一對夫妻不堪債務 燒炭陳屍自家工廠
綠營：總統受委屈 副總統當然要關心罷免案
蘇揆報告終統？ 王金平：有助化解朝野緊張
總統罷免案應交協商？ 朝野意見不一
逾十社團挺終統 期許政府再接再厲
求生存 毛巾業者明上街頭
二二八紀念談終統 泛藍黨團：總統你錯了
不為終統背書 國民黨團：軍購應有新思維
ETC資料外洩誰負責？ 官員互踢皮球
劉文雄：ETC扣款失敗率太高已達解約標準
反軍購抵制終統？ 台聯黨團:國親是中國打手
台聯黨團：終統反映主權在民重要意義
國防部：共軍目前並無異常活動
蘇揆：終止國統綱領適用是尊重人民意志
民進黨批馬英九只管政治不理市政 揚言罷免
僑委梁藝在美遭槍殺 張富美：震驚與不捨
供水出問題 蘇揆指示比照颱風成立應變中心
總統府：呂秀蓮向馬英九提及不應掀罷免風波
國民黨工精簡案生效 23億5千萬分四期支付
縣市議員宣示就職 十四人連任議長
行政院會今通過「學位授予法修正」草案
鄭文燦：台灣堅持維護兩岸現狀 美方正面反應
張榮恭：北京曾疑美台唱雙簧 孤立扁成主軸
新舞台新年度節目多元 李寶春將改編曹禺原野
台北股市開低走高 上漲51.76點
黃茂雄:勿步泰國菲律賓後塵 動不動罷免
王金平：罷免總統 工商界盼冷處理
公益彩券元月盈餘18.33億元
新台幣兌美元匯率升1.72角 收32.283元
新台幣兌美元匯率升1.72角 收32.283元
華航提供美國及香港航郵訊息交換服務
教育與人力資源全球第38名 經建會:將瞭解
營建署：南港展覽館新建工程 統包商未棄建
法鼓山與亞洲大學簽約 設置人文講座
賴聲川擔任史丹福大學客座教授與駐校藝術家
兩岸毛巾聽證會業者針鋒相對 中國官員低調
第095018期大樂透頭獎一人獨得
第095018期49樂合彩四合31注中獎
第095035期四星彩正彩27注中獎
第095035期三星彩正彩45注中獎
中藥汞含量標準寬鬆？衛署：安全無虞
九層塔致癌？台北榮總：沒這回事
骨髓移植失敗病人垂死待援 植臍帶血更為難
台灣首次舉辦長笛藝術節 匯集四大國際名家
布拉瑞揚和胡德夫首度合作 演出美麗島
瑜珈大師：印度瑜珈是讓人心平靜的生活方式
中央社新聞小百科：AASFP
全國第一次羽球排名賽 土銀謝裕興男單封王
世界經典棒球賽開打 中廣實況轉播不缺席
嘉市立委補選 選舉公報用舊法條收回重印
奮起湖開發計畫 劃分八個發展區
救災結識 土石流防災專員締良緣
第095018期49樂合彩開獎結果
四星彩三星彩中獎號碼
東風興起 開架式洗髮品草本水果配方成主流
旺季效應 去年第四季台灣NB出貨持續提升
中國代表：銷台毛巾很多是台商生產回銷
資策會偕業者赴中東開拓商機
金鼎證將遠東證大股東以外換發股票提存法院
升息尾聲 多家銀行再推定存加碼
維護作業安全 漁業署補助漁船裝船位回報器
何壽川：將辭永豐餘董事長 專心擴展金控
新壽標下聯勤信義土地 估推案有10%上漲空間
金管會通過國華產險標售案
台韓每人GDP高低 3月底揭曉
聯勤信義飆天價可望帶動房市走揚
金管會通過台灣集保與票保結合申請案
台師大節能年省百萬元電費 將擴大實施
中華信評等調升台哥大與遠傳電信評等
毛巾聽證會兩岸激辯 經部25日完成損害認定
財政部：三月多筆公債期滿開付
漁港開放垂釣 基隆碧砂及外木山漁港試辦
誣指別人詐賭擄人勒贖 北檢起訴五嫌
索馬利亞民兵扣押漁船 兩船長平安返台
歌劇魅影外籍演員酒吧與人衝突 遭檢警約談
清源專案執行偏差？李逸洋：媒體報導非事實
新光標得聯勤信義土地 規劃推商務型住宅
信義聯勤土地天價標脫 房仲業:推案待價而沽
謝長廷參選總統？姚文智：媒體解讀言之過早
謝長廷將赴美國進修 盼和解共生理論化
國親看法不一 國民黨自辦312遊行
總統：部分在野黨與中國唱和 台灣發展隱憂
呂秀蓮盼催生太平洋婦女發展中心
公務員退撫基金：截至1月底報酬率7.21%
台灣贈消防車予菲華義勇消防隊
不倫戀老師張鴻鈞上吊自殺 警方報驗處理
高縣鳳山市洋酒專賣店衝突案 找到兇嫌
娃娃車倒車不慎 撞死兩歲男童
四職員高捷案遭訴 勞委會：相信清白
批官員偕女秘書出國 王世堅不起訴
高捷承造商工程師 涉偽造連續壁自主檢查表
金門破獲假台商涉嫌小三通運毒案
高市三信瑞祥分社二度遭搶 懸賞60萬破案獎金
台南縣後壁鄉長涉工程弊案 遭南檢聲押
法務部推動逐步廢除死刑 民間團體見解不同
假投資真吸金詐財 刑事局七隊瓦解詐騙集團
中華女壘代表隊 四日出發日本為世界杯備戰
大考中心宣佈各項考試不考青年次文化口語
中華信評調升台灣大長期信用評等
布拉瑞揚和胡德夫首度合作 演出美麗島
臉歪嘴斜 星狀神經叢阻斷術治鬼吹風
反終統 擱置軍購案？國民黨：持續凝聚共識
遠通電收：ETC裝機數量回升
海軍敦睦艦隊明基隆港開放參觀
宏�皏[碼 高球企業對抗賽冠軍獎金160萬元
瑜珈大師：印度瑜珈是讓人心平靜的生活方式
高捷申請引進外勞 勞委會四官員涉放水被訴
金管會：3月5日前銀行完成卡債協商簽約準備
奮起湖開發計畫 劃分八個發展區
台灣贈消防車予菲華義勇消防隊
經濟部：桃園及苗栗明德等灌區休耕停灌
清源專案效應 高市警公告風景區禁賭
前縣議員徐進德警員陳德惠涉貪污被提公訴
推動環保科技園區 環保署:污染應嚴格把關
國民黨：無意拉高反制終統戰線 盼統獨休兵
中藥摻西藥仍嚴重 汞含量違規比例升高
台灣首次舉辦長笛藝術節 匯集四大國際名家
高縣宏興閣皮影戲團新戲 螢光偶問世
阮銘新書：美國曾犯許多歷史錯誤
金門府會首長達成加強協調機制建設地方共識
2月集中巿場募資87.97億元 較去年減40.42%
嘉義市立委選前之夜 陳麗貞南區 江義雄北區
宜蘭民眾張議顯 意外購得變種雙頭大法螺
台北探索館特展 數位科技典藏文化資產
經建會:台灣國家競爭力優於韓國
第095018期大樂透開獎結果
捐地當公設 申請農業使用證明遭駁 地主封地
國中老師被爆師生戀自殺 校方協助處理後事
柏林獲獎 鄭文燦：盼台灣電影都像微笑的魚
世棒經典賽開打 台北巨蛋開放球迷觀賽加油
葉菊蘭：花藝聯展盼促進台日花藝交流
東北角風管處籲請民眾共同珍惜北關海潮公園
強烈冷氣團來襲 高雄百貨業冬衣買氣旺
聲押鄭永金遭駁回 新竹檢方將提抗告
警大新舊任校長交接 謝銀黨：感謝政府栽培
台中客運女學生摔傷案 駕駛涉過失被起訴
進口商買匯 新台幣匯率由升轉貶2.7分收盤
龔照勝:中低收入戶等債務人暫停催收3個月
經建會首度聲明:台灣經濟表現領先韓國
鐘樓怪人主角再次來台 獻唱月亮代表我的心
91高齡成功開心 微創手術置換主動脈瓣膜
行政院五年內對生活科技產業投資三百餘億元
司法特考增列考試類科 各等別都加考英文
科技顧問會議四一登場 蘇揆籲部會首長參加
專技高普考醫事人員中醫師等考試四日登場
終統改變現狀？新潮流：馬英九立場傾中
謝長廷表態選總統？謝系立委：全世界都知道
警政署長交接 侯友宜立即向犯罪宣戰
大考中心:學測或指考都不再考「火星文」
UKEAS為斯里蘭卡發起海嘯育幼院計畫
東森與特納廣播系統合作10年有成 今再續約
中縣府籲民眾利用加班時間領新身分證
中市公共場所遭外縣市遊民盤據市府加強管理
刑事局茶會歡送侯友宜 感性對話同仁感動
呂秀蓮小說將搬上螢幕 盼男人多了解女人
募禽流感監測基金 24小時賞鳥馬拉松4月登場
母罹癌五名小孩三餐不濟仍樂天知命堅強生活
綠營：檢調徹查ETC 交部應公布審議過程
詹春柏秦金生喝春酒氣氛佳 對扁不以為然
查ETC案有一點二億公關費？檢方:尚在查證中
親民黨團：ETC弊端 凸顯遊說法必要性
助教被性騷擾申訴無門？婦團籲政府積極處理
立院朝野同意儘快處理檢察總長同意權案
葉菊蘭3月5日率首長赴英做城市願景考察
王作榮新書 談總統終止國統網領有美方支持
行政院核定教育部主秘吳財順接任常務次長
王作榮下午發表新書 談現在台灣現象觀察
天氣轉乾冷 清晨淡水9.2度
玉山清晨出現零下六點三度低溫 陣風高達九級
台股開盤上漲65.07點 為6678.46點
機車疑似煞車不及衝撞大卡車 父子傷重不治
游錫堃明率黨工為中華棒球隊加油
台股技術面偏多 短期有利多頭走勢
台指月線為多方觀察點 現貨量能應維持千億
台灣文學獎即日起徵稿
中環新屋廠清晨大火 一人失蹤損失仍待調查
馬英九訪美為避嫌 國民黨支應黨務行程費用
本週遠東泛用塑膠價格全數走跌
美股上揚 台股早盤持續反彈格局
中環：楊梅廠火災僅波及CD-R產線 影響有限
小三通蔡姓男童排除染禽流感 可望明天出院
內政部社區旗艦競爭型計畫 三社區獲選
民進黨團：在野黨應支持總統赴立院國情報告
清源專案惹爭議 民進黨團：內政部應改進
青少年文庫作品漢羅夾雜？ 杜正勝:編輯選的
詐騙集團恐嚇科技公司 刑事局四隊破案
證期局：二月份外資淨匯入18.88億美元
外交部：終統案與台灣入WHA案不可並論
終止國統會 台灣與歐盟各國溝通密切
中華電民營化後首次優退 優惠給與最高16加1
竹子湖海芋季向遊客招手 三月二十四日開幕
終統引發各國反應不一 外交部：持續溝通
信義聯勤俱樂部國有地下午開標 業界矚目
身體病痛就醫時 是最佳戒菸時機
癌症病人變瘦不利存活 抗癌要補蛋白質魚油
ETC案 遠通電收委託律師陳長文說真相
引進北捷運經驗？ 葉菊蘭：北捷人才都在高捷
宜縣府三年內將完成無線寬頻應用開發案
李全教批高捷 指逾半高市民眾不放心捷運
台南縣政府發行雜誌型月刊「南瀛新象」
中縣去年消費申訴案以育樂金融消費糾紛居多
捷運碰碰車？高捷：Ｏ１７潛盾隧道安全無虞
台中市今年度將設置三十六處關懷照顧據點
高市星光水岸公園噴泉結合照明有水舞表演
農糧署十日標售一千五百多公噸進口糙米
全家便利商店搶攻單身女性市場商機
台電：手機繳付電費 彰銀加入服務陣容
歐洲線運量成長 4月起運費調漲200美元
嬡麗美奈米科技廣告不實 公平會罰40萬元
日圓回檔 新台幣兌美元午盤小升0.1分
2006春夏內衣粉彩掛帥 強化塑胸翹臀效果
活絡人事 中華電優退方案超優惠
毛巾聽證會今登場 台灣業者遊行疾呼救產業
證基會開辦企業內控基本能力測驗
財部：94年度新台幣人民幣折算率3.927比1
台北股市收盤上漲29.57點
龔照勝：卡債協商成功率8成 金額逾百億
電子股帶動 台股價量俱揚上漲29.57點
3月台股期指上漲35點 逆價差25.96點
3月電子期上漲2.75點 金融期上漲1.8點
台股持續走揚 小漲29.57點
高市三信瑞祥分社二度遭搶十多萬元
疑殉情 高市女子上吊自殺身亡
宋楚瑜控打麻將案二審開庭 法官勸雙方和解
中環新屋廠大火一女員工喪生 損失仍待調查
超商飯糰口味戰開打 拌飯豐富鹽飯口感佳
陸正撕票案更九審宣判 主犯邱和順仍判死刑
北桃停水補償方案出爐 停一天減免兩天水費
綠委籲王金平制止泛藍推動罷免彈劾總統案
藍委：退撫基金成護盤工具 收益比定存低
立院朝野協商決議 蘇揆六日報告終統影響
助教被性騷擾申訴無門？婦團籲政府積極處理
蘇揆同意報告終統 國親仍要罷免彈劾總統
毛巾業者陳情書 台聯轉交王金平
藍委批高捷將成碰碰車 官員說安全才通車
馬英九：國際社會對終統後續效應將逐漸浮現
南韓外長：希望台海兩岸和平對話解決問題
蘇有仁在押無法宣誓就職 周錫瑋：影響權利
鶯歌鎮長無法就職 內政部：依法處理
立委選區劃分草案陸續完成 中選會上網公布
蘇揆赴立院報告終統?政院:遵照朝野協商結論
政院：啟動毛巾反傾銷調查及進口損害救濟
高市星光水岸公園噴泉結合照明有水舞表演
許財利會勘長興堤後排水工程進度
罹癌老師住院 機會教導探視同學人生課程
涉包養女學生張鴻鈞老師在新社鄉上吊自殺
楊甦棣十八日抵台履新
中縣府籲消費者泡湯時選擇有溫泉標章業者
大甲媽祖國際觀光文化節 中縣府推套裝旅遊
基隆市17日舉行跨縣市社區規劃師交流論壇
大業中興隧道內積水坑洞多 基隆市府盼改善
中縣山線地區鄉鎮市長「陰盛陽衰」
北縣偏遠小型學校另類特色遊學 3日截止報名
東吳大學邀大陸學者吳景山辦絲綢之路碑拓展
監督媒體團體呼籲報導新聞自律避免媒體審判
中央氣象局氣象報告
中華電打造文大校園M化語音資訊整合系統
中央氣象局氣象報告
中華電信有意開發澎湖名下土地 縣長：歡迎
東森S台等議題NCC委員明天聽取報告
高公局：依法電子收費ETC甄審內容應保密
邱坤良建議扶植團隊蓄積能量 強化創造力
社區恐慌愛滋 馬英九：兼顧社區感受處理
教育部:95年公費留考將錄取454人 成長127名
五南文化廣場辦台灣文獻書展月
文建會將依文資法調查媽祖神像修復是否違法
台灣留學八主要國家總數32761人 創歷史新高
閱讀交流 北市國小啟動捐書分享活動
北市溪溝整治 成就都市人的山居歲月
達欣取得捷運松山線CG590C區段標
陸委會:透過管道協調廈門 加強小三通防疫
周錫瑋肯定牛軌糖博物館具台灣傳統歷史色彩
中華郵政寵物郵票3月8日發行
台灣流浪犬赴美就醫
終統話題 黃志芳：終止就是終止 別過度解讀
國有地猛賣 羅文嘉批中央與北市府都有責任
蘇揆：綠委批謝長廷決標售國有地僅看法不同
終統中英文意涵不同？ 蘇揆：總統已說清楚
質疑謝長廷是派系運作？林淑芬：勿模糊焦點
國土標售案圖利財團？謝系立委：勿挑起鬥爭
信義聯勤租轉售政策謝長廷拍板？綠委提質疑
刪減健保局員工年終獎金？ 蘇揆：研議中
台聯立委：ETC爭議恐成壓垮政府的稻草
反貪腐行動聯盟盼新任檢察總長能效忠人民
國民黨團成立ETC查弊小組
今白天起冷氣團減弱 明鋒面接近天氣不穩定
李逸洋：清源專案是打擊當前犯罪有效對策
反制終統 親民黨擬提釋憲
交長：ETC法院撤案若歸責廠商 政府不須賠償
台聯黨團：高公局拒公開ETC甄審 疑涉綁標
立院國事論壇 朝野立委終統議題交鋒
終統案 國民黨：中國人大政協兩會勢必批扁
台美終統爭議 國民黨：政府應收拾善後
謝蘇配？ 蘇貞昌：沒聽說
布蘭詩歌再度搬演 四月七日國家戲劇院登場
台股化解賣壓 量能至少須1300億元
上檔賣壓較重 台股可能區間震盪個股表現
國民黨辦312大遊行 強調拚生活 救台灣
勞委會員工被訴 李應元：對他們清白有信心
貿協月中在新竹舉辦印度孟加拉研討會
中韓棒賽 立委為中華隊加油
氣象局:今年三至五月台灣雨量正常至少雨
高公局:若九日裝機不足十萬台 縮減ETC車道
ETC十萬裝機門檻 遠通動員旗下員工挑戰目標
中研院前總幹事高化臣安息禮儀在聖家堂舉行
成大碩士班報考人數26311人 國內大學最多
台中彩墨節明天登場十八國百多位藝術家參展
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新聞小百科 哈瑪星地質不佳
寒流發威 合歡山今天凌晨降下三月雪
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被扣押漁船每船損失1200萬元盼政府專案貸款
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彰化縣成立全國第一個縣市卡債協商中心
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Discovery節目充當導遊 馬英九推銷台北
台北登上Discovery頻道 今年第4季推出
美國用高薪綠卡 向錢少事煩的台灣護士招手
有機飲食昂貴又得備齊機器? 專家破解迷思
台股開盤上漲0.83點 為6643.79點
台股價跌量縮 短線高檔震盪
茂迪晉級800元俱樂部 6年來首見
水果輸中後漲價 公平會:無人為哄抬
中鋼累計前兩月盈餘三十六億五千多萬元
中華電信不排除再實施庫藏股
記帳及報稅代理業務人登錄十日截止
經部:毛巾業者聘請律師費用 可申請補助
菁英留學計畫專案擴增留學獎學金
日圓走貶 新台幣兌美元午盤貶值4.6分
紅火蟻進入活躍季節 防檢局籲全民配合監測
台北股市收盤下跌89.30點
台股賣壓湧現 下跌89.30點
公平會通過統一超與統一企業合設統一百華
3月電子期下跌5.7點 金融期下跌14.6點
95年度菁英留學獎學金 6月受理申請
影響企業網路 特洛伊病毒Clagger-G居榜首
台灣去年對中國貿易出超年增35億美元
高齡勞工適合個人服務觀光休閒業職訓課程
台中市警破獲贓車借屍還魂解體工廠逮四嫌
瑞芳酒駕肇事男子回頭撿拾掉落物遭警查獲
毒蟲潛逃越柬山區 刑事局國際科逮捕歸案
信義聯勤標售案 游錫堃：尊重政策
諾魯總統史可迪六日抵台國是訪問
羅文嘉向郝龍斌喊話：盼表態挽救北市國有地
協助就業媒合 原民會人力普查盼民眾配合
買一億八豪宅？ 邱義仁：不實報導要求更正
總統府正大門上方介壽館名銜六月改為總統府
羅文嘉：政府必須找回執政基本價值
今年外交替代役男名額擴增為一百一十五名
國務院發表聲明 外交部：已向美方澄清
民進黨團提三項軍購說帖 強調潛艦重要性
312遊行319集會 國親分進合擊嗆聲反扁
大法官：再審議聲請期從被告得知裁判起算
北市員警包庇電玩弊案 涉案員警業者被求刑
彰化縣成立全國第一個縣市卡債協商中心
北市更新處二週年 今年將推動住宅更新運動
高捷案列被告 謝系立委：相信謝長廷清白
台美終統爭議 民進黨團：美國誤會了
副總統:協助單親媽媽就業 將推動好管家制度
蔡煌瑯:終統爭議外交部應向美說清楚
參選高市長 黃俊英重披戰袍
學者：94年新入監受刑人 累再犯人數近六成
廢統議題 呂副總統：大家不應該再吵
北高市長提名 民進黨將先觀察藍營情況
部分健檢項目未完成 陳總統再赴台大健檢
李逸洋訪成功嶺 視察替代役軍事基礎訓練
美債殖利率反彈 債市下週行情偏空
苗警查緝非法陪酒女子竄逃一死一失蹤
鋼索上的企鵝向命運宣戰 中止遺傳疾病悲劇
專家：金價可望再挑戰前波高點 逢高調節
老年化社會來臨 年金及分紅商品發展空間大
2006台灣國際蘭展三十萬株蘭花爭奇鬥艷
防蚊防淹水 驚蟄前北市號召市民動手清溝
呂副總統：女性撐起半邊天已是趨勢
台灣成功抗煞和登革熱經驗要與歐洲分享
去年第四季台灣製造業銷售2.7兆 年增9.13%
鋒面近 台灣中部以北有陣雨
投顧：3月可望延續首季股優於債效應
兒育中心今明教作娃娃工藝
去年台灣批發零售餐飲業營業額10.4兆元
第七屆青年才俊競演藝術節七日起展開
竹市玻璃藝術節舉辦戶外裝置藝術票選
防止性侵假釋再犯 法務部加強觀護社區網絡
綠委指繼承法規有缺失 律師籲尋求專業協助
馬英九：朝野統獨休兵 全力拼經濟
美要求確認未廢統 呂副總統：美方誤解
認識棕櫚科植物活動 5日起台北植物園登場
電影版蠟筆小新來台報到 集惡搞懸疑於一身
南市一男子駕贓車拒檢 警方開槍擊傷腿部
假交易真詐財 北檢起訴知名電腦公司人員
藍營縣市長聲明：總統立即停止拼政治
販售仿冒精品圖暴利 刑事局逮捕大盤商到案
國青團八位候選人 八問總統要求拚經濟
東京食品展14日登場 台灣農產品參展搶商機
藍委批國營事業浪費 三年逾兩千四百億元
台英文化交流 英國博物館專家將參訪陶博館
副總統:協助單親媽媽就業 將推動好管家制度
蔡煌瑯:終統爭議外交部應向美說清楚
國青團長候選人：降利解救卡奴與三兩族
台聯黨團將開公聽會 解決卡奴問題
曾永權：民眾盼拼經濟除貪腐 應尊憲行憲
藍營縣市長嗆聲 要扁說明國統會是否還存在
呂副總統：現在女性30歲結婚都算早
馬英九鄭永金同台 互動不多
總統表達推新憲決心 橘委:台海和平不樂觀
總統：中國片面改變破壞台海現況 鐵的事實
中國想贈貓熊給台灣 陳總統：依照國際公約
游錫堃參加民進黨南投黨務座談會
總統籲兩岸政府先對貨運包機直航對話協商
李登輝：政府若不重視經濟 將帶頭遊行
游盈隆：中國會藉終統向美國施壓
橘營擬虛級化國安會 反制終統及新憲
李逸洋視察替代役男受訓
藍委：終統案未回應美國 外交空間將限縮
政院：扣除利率因素 國營事業95年純益成長
美國關切終統 學者籲陳總統堅持到底
醫事人員高普考 首日到考率百分之八十六
美國之音更正報導 黃志芳：事件告一段落
終統爭議未平 藍委籲李大維即刻請辭
競選幹部遭起訴 林佳龍：盼司法秉公處理
扁決心2008年前制新憲？黃志芳：標題聳動
李逸洋：金融機構防搶 應雇保全或加隔板
高雄支持度落後藍營 衝擊綠營市長選情
李逸洋：內政部和衛生署將加強精神病患管理
美促澄清終統爭議 張顯耀：美方要求攤牌
中國批終統 吳釗燮：民主改革不受恫嚇影響
馬英九為江義雄站台 喊出一黨一席口號
販售仿冒精品圖暴利 刑事局逮捕大盤商到案
學者：94年新入監受刑人 累再犯人數近六成
房阿生羈押抗告案 高院發回板橋地院重裁定
清源專案執法 學者：不能只挑軟柿子吃
中國漁船涉嫌走私偷渡 海巡署安海專案立功
前法官疑涉貪污遭聲押案 高院撤銷羈押裁定
改善治安座談 學界認落實社區警政有助治安
母子燒炭同赴黃泉 是否卡奴輕生警方調查
曾姓商人女兒遭綁架案 高雄警方逮三嫌
證交所:二月底上市股票平均本益比為17.62倍
台股指數本週上漲0.24% 食品類股漲幅最大
IDC：2005年Q4雷射印表機出貨創歷年新高
財部：納稅人本人配偶教育學費不得列舉扣除
協助卡債族 經建會將成立社輔工作小組
寒假及電玩展帶動買氣 線上遊戲股淡季不淡
房屋市場呈朝小宅化與豪宅化兩極發展趨勢
業者：329檔期房市議價空間減少
鴻海投資印度案 待印度宣布
全球去年第四季電視面板出貨突破1000萬片
價位多元化 量少款式多 鞋品市場新趨勢
經部：國營事業績效受油價及政策因素影響
台中商銀工會通過罷工 行方：持續協商
中油：投資計畫僅少數案例因故未達預期效益
牛仔褲風格多元化 簡約龐克並進
台電:燃料價格大漲電價未調 投資效益受影響
立委批評硬體閒置 台銀土銀：持續改善
少壯年健檢意願抬頭 中壯年愛癌症心臟檢查
陳水扁赴台大醫院補作健檢 結果正常
疾管局：今年流感病例為近年來最低一次
台灣腦中風學會會員大會 高市舉行
奧斯卡將揭曉 暴力效應導演柯能堡看好斷背山
分享志工經驗 陳建州勉青少年志工堅持初衷
SBL裕隆得分創新高 大勝幼敏二十分
SBL台銀勝東森 擠進季後賽有望
吳文騫復出 五日參加金石國際馬拉松比賽
SBL台啤10分克達欣 僅差一勝晉季後賽
金門縣舉行慶祝婦女節大會近千婦女歡聚一堂
香水檸檬酸甜口味佳量少
施如芳熱愛歌仔戲創作黃虎印劇本
立委補選 嘉義地檢署宣導反賄選斷黑金
北市初擬生第二胎兩歲前 每月補助兩千五
台中商銀工會投票 決議將罷工
春作建立能源作物產銷簽約典禮 六日舉行
邱毅公義列車講座
嚮往中華文化 韓國博約會明赴台北孔廟祭孔
傳銷慈濟化 左志軍創單月營業額億元佳績
國民黨青年團總團長政見會 豐原熱烈登場
國科會整合學界 論證台灣是南島語族發源地
高雄第一科大辦產業研發碩士專班結合產學界
台灣是否南島民族發源地 將從考古找證據
歷來最大美加教育展 120校來台說明招生
中正大學調查：38%民眾不滿意警察機關效能
旅日膠彩畫名家姚旭燈個展 國父紀念館展出
高縣樹德科大與業界推出如意狗的創造力
台灣婦女代表團與紐約僑界交流婦運經驗
第五屆中華國際佛學會議 法鼓山莊嚴登場
台灣文獻館在台中市舉辦新書發表會
中華國際佛學會議 國際學者談觀音菩薩
青少年機器人世界盃選拔賽 台灣區初賽明登場
淡江大學教育科技學系七日辦畢業成果展
朱經武分享研究高溫超導心路歷程
吳錦發：關懷土地人民才能成就不朽文學
文大廣告系畢展 籲民眾發揮創造力遠離躁鬱
中央氣象局氣象報告
搶攻市場 電信業推3G上網搭配低價無線網卡
ETC想保現有車道 遠通電收須達雙門檻
中央氣象局氣象報告
日本櫻花季提前 黑部立山開山華信將飛包機
車上機買氣不振 ETC裝機數仍未破八萬
曾姓商人女兒遭綁架警方逮捕四名嫌犯
台灣婦運代表與國際交流移民權益保障經驗
證期局：暫不考慮調整新股公開承銷比例
賽門韋伯心繫奧斯卡 要為李安加油
「斷背山」編劇談慧眼識李安的經過
八大英檢走入歷史 LCCI納入公務人員英檢測驗
鋒面到 今明天氣較不穩各地短暫雨
台灣婦女前進聯合國 與國際交流成果豐碩
金石馬拉松開跑 周錫瑋葉金川鳴槍
李登輝：和解共生是不切實際的妄想
陸委會籲中國傾聽台灣主流民意 勿片面解讀
民調：87%受訪民眾要台灣人民決定台灣前途
瑞信證券：加碼台灣與馬來西亞股市
去年台灣租賃業營業額539億元 年增5.89%
日本腦炎疫苗已開始施打 衛署提醒按時接種
南投酒廠假日現場音樂秀 成功促銷紅葡萄酒
大里溪整治三期五座橋樑改建 蘇揆同意撥款
宜蘭冬山新寮瀑布步道 休閒好去處
台南運河開河80週年 府會共植150株鳳凰木
健保局高屏分局慶祝健保開辦十一週年
新光金校園徵才 專業管理職缺約200名
陳菊宣布參選高雄市長 管碧玲當仁不讓
陳菊宣布參選高雄市長 相信市民最正確選擇
蘇游同台 為陳麗貞造勢
台灣大紀元響應全球萬人絕食
消基會:多管齊下終止卡奴悲歌
師法學長李安成功之路
游錫堃陪陳麗貞騎腳踏車造勢
陳總統籲國人學習雷震對價值順位的選擇
林俊義盛情接待葉菊蘭 強調外交要一致對外
赴美進修 謝長廷：沉澱整理 暫離政治核心
國有地標售案 謝長廷：任內僅批示停止出租
陸軍將恢復32℃出操 適應各種天候狀況作戰
總統盼台灣農漁業經驗協助諾魯自給自足
航發會投資高鐵無效？ 謝長廷：為何不抗告
共軍發射導彈十週年 國防部公佈當年概況
鄭文燦：人事消息以正式新聞發布為準
馬英九：國共內戰是造成白色恐怖重要原因
民進黨成立性別主流化顧問團 宣示三大承諾
2006彰雲嘉校園企業徵才 明在中正大學登場
打造創意園區入口意象 文建會舉辦徵選活動
南台科大交換學生 前進歐洲奧地利
描述台灣女性舞台劇 週末到台中秀精準台語
經典賽投手表現差強人意 新生代強投浮現
診所慢性病處方箋釋出率低 健保幫病人尋招
新竹馬偕醫院童話故事屋 舊書立大功
2006春夏內衣風格趨向多元化
公共意外責任險 第三人財務損失可理賠
台北國際家具展捲土重來 國外買主可逾千人
進口菸酒未經消費 復運出口可申退菸酒稅
台東晚崙夏橙進入盛產期 香甜上市
日圓續貶 新台幣兌美元午盤貶值0.4分
進口菸酒未經消費復運出口可申退原納健康捐
玉山證：已開除涉案員工 協助司法調查
福衛三號延後發射 國科會：相關權益極力爭取
台北股市收盤下跌81.63點
台股偏弱盤整 下跌81.63點
台北股市開低走低 跌破6500點關卡
3月台指期下跌73點 逆價差19點
3月電子期下跌3.3點 金融期下跌19.6點
台經院:流通產業對經濟重要性與日俱增
南區就博會12日成大登場 逾二萬工作機會
鼓勵種樹 林務局10日贈送苗木
至寶捍衛智財權 擬對侵權同業提告
央行364天期定存單 得標加權平均利率1.715%
經建會:基礎建設完善 台灣網拍市場活絡
新台幣兌美元匯率貶5.6分 收32.529元
經濟部公司登記即日起跨轄區收件
兩名小偷屏東偷電纜 百名村民圍捕
多元就業展成果 勞委會將辦成果展示活動
婦女團體一萬元徵一句話 向美麗標準宣戰
紀念父親 新人選擇靈骨塔拍婚紗照
高捷案周禮良出庭 指公辦六標不適用採購法
役男小心 詐騙集團扮援交網路獵肥羊
環保署：小吃店塑膠袋解禁 確定五月上路
通緝犯窩藏廢棄煤礦工寮 遭警逮獲
婦女節前夕 婦團聲援室內公共場所全面禁菸
勞委會首位奶爸 寫育兒日記夢想寶貝成名模
憂育嬰留職強化傳統概念 婦團寄望托育政策
阿布(女吾)主婦到主委：原民婦女就業待提昇
員警執勤時性侵未成年少女 地院判刑十一年
鴻源案翻版 阜東集團被查獲違法吸金40億
證券業經營權之爭 林振義控張平沼背信等罪
婦女節前夕 婦女團體發表反性別暴力宣言
高市小港黃金雨 證實是蜜蜂排泄物
葉菊蘭考察倫敦舊港區 宣示打造高港新生命
高雄港船舶帶解纜業務開放業者申請
北市下戰書挑戰運動賽 周錫瑋接招組龍舟隊
高縣興達遠洋漁港降等引發縣府與區漁會爭議
高縣開徵砂石特別稅 公會：將轉嫁給消費者
慶祝婦女節 市醫免費提供婦女三癌三高篩檢
胡志強：將設法創造獨步全國的植樹景觀
台北捷運站設哺乳室 木柵動物園站明天啟用
快速道路沿線濫葬嚴重 楊秋興指示綠美化
鄧鴻吉發表ETC本土替代系統 願免費供政府
航發會：召開董事會決定如何善後高鐵投資
總統關切國營事業人事？蘇揆：總統不管這個
郭瑤琪：交通部仍支持航發會投資高鐵案
龔照勝在六月走人？ 蘇貞昌：外界傳聞
電玩家數逐年增加 經濟部：擬修法改設置制
國民黨青年團長候選人要求朝野修法救卡奴
馬英九向雷震家屬致歉 陳菊：肯定但不滿意
阿米塔吉將拜會馬英九 馬：什麼問題都可談
908台灣國母親節辦遊行晚會 強調建國決心
NCC釋憲案審查會 政院代表劉靜怡周志宏
陳學聖參加高市警生活營 體驗警察辛勞
內政部：女性國會議員比率 台灣居亞洲首位
國防部：共軍六個導彈旅 部署784枚飛彈
台北賓館將整修完成 朝開放參觀規劃
阿米塔吉明抵台 拜會台灣政要談台美議題
立委總統選舉二合一？蘇揆：須審慎研議
蘇貞昌：目前想2008總統大選不務實
航發會投資高鐵無效？蘇揆：若有違法不護短
國營企業人事與總統不合？蘇揆：非事實
柏林旅展明登場 青輔會將設攤推廣台灣
相隔十五年 鋼琴夫人蕾昂絲卡雅再度來台
95學年指考 考生須用0.5到0.7毫米粗筆作答
宣導多元入學 教部印製國中畢業生進路手冊
行政院文化獎 郭芝苑和林之助獲得
迎接白色情人節 義大推出巫毒娃娃獲青睞
鹿港龍山寺修復 文建會擬成立工程品管系統
鄭乃文捐畫中央大學
高雄第一科大百萬獎學金向績優生招手
氣象局發布西半部金馬地區濃霧特報
航發會主秘：不知現在航發會董事長是誰
航發會：修改章程與購買高鐵特別股無關
郭瑤琪奉行政院核定 兼航發會董事長
全中運資格賽 七項競賽週六起搶先較勁
SBL台銀奇兵陳順祥 首度獲選最佳鬥士
高中排球聯賽 北一女三信家商明爭第五
國際自由車環台賽 澳洲麥克尼蘭暫稱三冠王
高爾夫球對業對抗賽 勝華科技首日領先
好萊塢專家分析衝擊效應贏在真實呈現洛杉磯
斷背山未獲最佳影片獎 李安仍然耿耿於懷
李安強調以身為台灣人為榮
李安強調新鮮題材對拍電影的重要性
李安眼睛健康大不如前 種因於面對鎂光燈
國片巧克力重擊四月上映 嘻哈街舞為背景
毒癮者共用針具惹大禍 一家六人全染愛滋
余天代言減肥食品違規挨罰 移送公平會處理
台灣紡織產業與德國合作 躍進國際舞台
張國政呼籲全球貨櫃業者致力維護環保
自貿港區聘原住民比率降低 本會期爭取過關
金管會：信合社平均逾放比2.09%
台灣巴西蘑菇已有標章 可供消費者辨認
業者訴求塑身 機能內衣漸走紅
七年級女性最想進百貨零售業
經濟部：糖品自由化 鼓勵廠商擴大進口來源
台塑 2月營收106.8億元 較1月下滑0.58%
央行標售定存單利率走揚 反映月底升息預期
毛巾產業損害認定 經濟部：儘速處理
央行：一月匯率波動 外匯日交易量歷史次高
金鼎證股權爭議 林振義:自己沒有那麼重要
網路安全威脅研究：謀財犯罪軟體增加
經部：企業併購法施行後 企業併購案逾500件
主要債權銀行同意專案協商 須暫停催收
益通明掛牌能否站上千元 市場高度關注
市場區隔 會員制量販業者業績走揚
游錫堃陪陳麗貞掃街拜票
天氣穩定溫暖 週日下半天又一鋒面報到
NCC釋憲案 司法院今天上午九點召開審查會
高雄願景考察團 訪溫柏林奧運場館
葉菊蘭八日於倫敦政經學院演講並接受提問
呂秀蓮邀記者欣賞陳進畫展茶敘 共渡婦女節
酒商促銷 特獎可享世足賽決賽之旅
李格悌指揮 台北市交明晚演出英雄交響曲
紡織所與德BASF合作 可望開創百億產值效益
飛彈危機十周年 台聯立委：設反併吞委員會
天氣穩定溫暖 週日下半天又一鋒面報到
郭瑤琪:ETC車道是否縮減 視裝機情況而定
全球最大旅遊展柏林揭幕 參展規模破紀錄
教出會思考的小孩森小校長朱台翔將巡迴演講
北鄒族人今宣示傳統領域土地主權
經典賽中華新秀冒出頭 瞄準亞運和亞錦賽
熊貓樂團幕後主唱 新人何以奇身價千萬
滿載台灣歌迷祝福 賽門韋伯中午離台
冬春季節交替 創世提醒老人照護注意事項
善用健保IC卡 預防藥物過敏死亡悲劇
藥物過敏醫療糾紛 鎮痛消炎藥是大宗
老翁尬尷跨下癢二十年 才知病根在灰趾甲
台股能否收復6500點關卡具指標意義
台股多方須力守6450點 否則恐下探6350點
台股開盤下跌7.08點 為6487.07點
酒商促銷 特獎可享世足賽決賽之旅
益通一枝獨秀 台股盤中弱勢整理
日圓小升 新台幣兌美元午盤升1.5分
台北國際自行車展盛大開幕 共650家廠商參展
台北股市收盤下跌34.58點
台股持續震盪 指數小黑作收
台股開低震盪 下跌34.58點
綠色博覽會318展開 呂國華赴北市行銷
竹縣尖石溫泉新故鄉 山林美景泡湯最愜意
重現農村景 宜蘭冬山珍珠社區推廣竹圍種植
張麗善爭取增加能源作物面積種植高經濟作物
棒打鹹豬手 馬英九:婦女地位應尋求實質平等
宜蘭地主林松吉遭綁架撕票案 主嫌遭判死刑
羅斯福路塞車引發民怨 交通局採改善措施見效
NCC釋憲案審查會 邀行政院代表等十一人與會
消費者債務清理條例 司法院預計四月中提出
高雄海巡查獲肢障女子腿部夾帶海洛因闖關
兄向弟借錢不成惱羞成怒竟縱火洩憤
熱愛生命獎章得主 以成長故事為困頓者點燈
NCC釋憲案是否言辯 翁岳生:應由大法官決議
不滿催討卡債手法 女卡奴控訴銀行違法侵入
卓姓老師悶死腦麻女兒 檢方從輕求刑七年
司法院：消費者債務清理條例適用一般消費者
飛彈危機十周年 台聯立委：設反併吞委員會
男女用廁權利不平等 藍委要求修改建築技術
蘇嘉全：做大農委會 全力為農漁民服務
丁守中：未涉榮總殯葬招標關說
假外資購買金鼎證？ 金管會：查核中
取締非法BT下載成效不彰？ 官員:抓不勝抓
經濟部:科專補助比率 衡量業者獲利決定
民調：婦女感幸福但四成三不想再當主婦
國民黨團：婦女要三安 籲政府以全民為念
95台海危機肇因連戰訪歐？國防部：絕未影射
美首席參議員質詢美國是否防衛台灣
國防部： P3C反潛機先期作業費等辦追加預算
蘇揆指示金管會協助學生等卡債族解決問題
五億台幣金援諾魯？外交部：既定合作計畫款
雲林中午規模五點三地震 最大震度五級
中國擴武 國際戰略專家建議充實嚇阻武力
海基會十五週年慶
文建會規劃原住民文化雙年展
台師大前校長黃光彩交回宿舍但未還溢領薪水
「髮」力無邊 秀髮載重令人稱奇
小朋友幸福大調查 六成九覺得比去年幸福
邱坤良首度施政報告 強調文化政策落實執行
職棒熱身賽 陳金鋒今晚尋求首支安打
新加坡華僑中學籃網球隊訪台推廣
腹主動脈瘤新療法 九旬老翁成功治癒出院
腹部有跳動腫塊 醫師：當心是腹主動脈瘤
成醫完成首例血型不相容活體腎臟移植
台北富邦銀廣告不實 公平會罰33萬元
民生物價醞釀漲勢 量販業推早春週年慶促銷
匯市觀望氣氛濃 新台幣午盤升值0.9分
台北股市收盤上漲26.90點
李安效應發燒 拍賣購物網站競搭順風車
台北股市開平震盪走高 終場上漲26.9點
績優股撐盤 台股收小紅
3月電子期上漲0.8點 金融期上漲4.4點
保育人士要求中市府一週內改善留置狗設施
陽明山花季展開十三天 人潮已破五十萬人次
子女援交應儘早發現 警方透露五徵兆
屏東調查站查獲市價一億元毒品
大里金巴黎大樓震倒案 建築師二審改判三年
高雄港安檢單位加強警戒防堵禽流感入侵
國小女童遭性侵 警方逮捕中和放學之狼
基隆海關查獲進口馬桶蓋貨櫃夾藏走私香菸
台糖悄漲糖價 黃營杉遭批「狀況外」
綠營盼政府繼續訴訟和追討不當黨產
王金平：未涉ETC案 盼檢調加速偵辦
立委：澎湖吉貝土地補償爭議 不應全民買單
通聯紀錄有不法情事？葉盛茂：偵辦時未發現
納管室內空氣 環署擬訂室內空氣品質管制法
國民黨團：魏明谷若不實指控 應辭立委負責
魏明谷移送立院紀委會？ 綠營：開玩笑
ETC營運 立委意見不一
傳ETC有立委收賄 立委吵成一團紛自清
李逸洋：清源專案已查獲23件特殊重大案件
溝通終統 黃志芳：外館全部動起來
斷背山比喻台諾情誼 黃志芳：無不妥
雲林擬徵地方稅 黃營杉將拜會蘇治芬進行了解
開徵綠色稅 立委、環保署長力挺雲林縣長
李肇星嗆聲 黃志芳：台梵邦交目前不悲觀
國民黨團：撤換航發會官股董事 法辦林陵三
總統將視導 實地驗收打擊犯罪整備情形
旅台藏人明抗暴遊行 民進黨首度參加
海基會十五週年慶 張俊雄：服務兩岸人民
總統盼每人向李安看齊 贏得自己人生奧斯卡
阿扁總統電子報今起舉辦讀者意見調查活動
張俊宏涉全民電通案 海基會：靜候司法調查
總統：相信台灣堅持改革 做對的事走對的路
中油:與查德石油合作 無關經援
黃志芳吳釗燮報告美中台關係
北迴線凌晨慘劇 五名鐵道維修員疑似遭撞死
法龍希望台灣採取行動提昇防禦能力
法院重裁聲押案 鄭永金罪嫌不足聲押駁回
聲押駁回 鄭永金：檢調應更瞭解行政程序
台鐵證實自強號撞上鐵軌上五名工人已死亡
追價力道不強 台股反彈恐將受限
五名工人遭自強號撞死 郭瑤琪：管理需加強
前後任交長說法不一？郭瑤琪：一切概括承受
312遊行319集會 宋楚瑜：積極配合參與
杜正勝：規範校園網路侵權列入校規
郭瑤琪：遠通已達裝機量十萬台要求
定調國民黨三一二遊行 台聯：拚統一 滅台灣
中國願接觸鐵桿台獨說法 吳釗燮：假的
台灣列禽流感感染區 侯勝茂：最嚴正抗議
中央社新聞小百科：斯德哥爾摩症候群
ETC與高鐵投資案誰負責？蘇揆：絕不護短
資源回收業者稅務爭議 業者與財政部無共識
馬英九致電張顯耀肯定質詢表現
ETC使用者超過十萬？ 親民黨：有灌水之嫌
王金平重申：訪中須符合對等尊嚴等四原則
羅斯福路公車專用道第五天
葉菊蘭拜訪曼徹斯特榮譽市長
菲律賓官員拜訪周錫瑋
台灣列H5N1疫區 綠營提案立院名義發函更正
丁守中提議快捷巴士 交通局：待與業者溝通
議員要求拆除基隆路圓環 交通局：有困難
精神病患送醫途中跳車 高縣消防局全面防範
中縣衛生局抽驗麵條檢驗防腐劑 兩成不合格
海軍敦睦支隊停靠安平港 軍艦開放參觀
降低羅斯福路公車道衝擊 交警機動取締臨停
環保團體為台中市行道樹請命
金門植樹活動文化園區舉行上千軍民學生參加
民營化條件可望放寬 中船將再次公告釋股
渣打銀行看好台幣年底前升至30.90
吉時樂幸運星創單集送出400萬獎金新記錄
拍賣平台業者拒提供資料 國稅局開出首張罰單
貿協設農產品外銷網站 介紹台灣優質農產品
日圓貶值 新台幣兌美元午盤小貶3.1分
自殺事件頻傳 人籟三月號擘畫熱愛生命專輯
台大地質系籲民眾徵詢醫師後選擇適合的溫泉
海翁台語文教育協會：台灣文學應正名
生命勇士張恆鈞 高師大課業成績奪第一
打造愛的社會 慈濟感恩尊重愛講座18日起跑
亞東醫院發表微創手術應用椎間盤突出手術
鼾聲如雷老睡不飽 當心是睡眠呼吸障礙警訊
慢性病患年輕化 肥胖不愛運動是特徵
公視經典電影院 三月播李安父親三部曲系列
角川影展4月登場 5部風格迥異日片來台放映
嘉義市立委補選 兩黨候選人上午完成投票
今晴朗溫暖 明鋒面強烈大陸冷氣團到天轉冷
健康服務中心今辦衛教宣導 教民眾吃出健康
上班族三餐老是在外 女憂便秘男怕身材中廣
台電員工連生兩子皆貧血 預存臍帶血卻無用
台鐵重新調整列車時刻 去年改點未周延
春節工時減少 台灣一月能源供給消費均下滑
外貿協會台經網協助台灣高科技產品進軍歐洲
農委會公布農業科技計畫報告供民眾瀏覽
鳳甲美術館館藏精選第一章 展期到4月底
美國AMC12數學測驗 台中一中林皆安滿分
植樹節森護台灣 北市千人虎山種樹健行
嘉義國小提早入學鑑定考試四月二十六日舉行
阿里山花季將登場 櫻霙美逮誌今開鑼
新莊環保志工遭肇事車輛衝撞四人受傷送醫
台中縣警察局偵破減肥藥混合毒品
南華大學十週年校慶 見證e化校園時代
女子甲級足球聯賽 中華女足以戰養戰
青年盃太極拳賽 八百多位選手拼推甄入學
牛仔風情延燒 HBO再推出自製影集化外國度
李安奧斯卡致詞觸犯中國禁忌 電視播出遭刪
精神病患就醫狀況不斷 家屬籲警消接受訓練
經部：今年連鎖加盟服務業投資估逾40億元
台灣期市1至2月交易量逾1742萬口
郭台強：郭台成精神飲食狀況正常
不婚族遽增 宜早規劃退休後醫療保障
搶攻3G數據卡上網市場 業者推低價網卡
中國毛巾傾銷衝擊台灣 黃營杉雲林訪視業者
投顧：佈局美債 第二、三季將是不錯時點
胡勝正：中央與地方拼經濟抗韓流
南方朔：擘劃地方建設 政府要有新思維
為打擊洗錢犯罪 法務部加強洗錢防制工作
婦聯會土地還國防部 自建新家名美齡樓
95年度客語認證初級考試明天登場
綠委質疑醫醫相護 衛署：會關係迴避
民進黨團：歡迎總統赴立院國情報告終統
蔣孝嚴宣布投入國民黨台北市長黨內初選
總統赴立院國情報告 橘營：沒互動就不用來
總統立院報告終統？ 藍營：蘇揆已報告過
總統赴立院國情報告 台聯：依憲法不需備詢
吳釗燮：海基會不因終統停頓 盼陳長文留任
飛彈危機十週年 吳釗燮：台海和平仍受威脅
是否請總統說明終統 立院下週四黨團協商
飛彈危機十週年 蔡明憲：應有全民國防體認
嘉義市立委補選 投票率預估不到五成
呂秀蓮：所有弊案與我絕緣
邱毅宣布參選高雄市長要打造一流都市
張旭成：相信美日必要時會協防台灣
政院欲開經濟永續會議 台聯：反對三通直航
南方朔：擘劃地方建設 政府要有新思維
南方朔:台灣規劃觀光業 應重視附加價值成長
重溫李安得獎時刻 奧斯卡頒獎典禮明午重播
桐花探頭迎春 桐花迷可提早規劃行程
彰化縣舉辦萬人種樹活動提昇生活品質目標
馬英九為鄺麗貞造勢 要求清廉執政
環保團體護樹祈福活動 強調植樹更要護樹
金門文化局辦文化走春 民眾拜訪古蹟和春天
春遊香港正是好時機台中旅行業促銷優惠行程
台中市府今舉辦聯合徵才活動提供逾千職缺
韓導演朴贊旭以「親切的錦子」參與香港影展
李炷烽盼政府釋出善意 協助金門發展
龔照勝：過度消費卡債族應對自己行為負責
統計：大台北女性購屋年齡首度低於40歲
房地產景氣熱絡 購屋自保有訣竅
閒暇之餘 龔照勝拈花惹草有心得
朱景鵬：拼觀光 花蓮縣擬訂五大產業計劃
提升偵辦效能 法務部擬婦幼司法保護方案
呂秀蓮：中國崛起前 台灣要起飛
陳菊：歡迎熱愛高雄的人接受市民檢驗
國民黨團：三一二遊行人數將展現真正民意
立委：降汽油進口稅 反對中油台塑壟斷市場
白權創設生態園區 盼後代子孫體認生命真諦
南投社區大學 民眾漏夜排隊報名
屏東縣社團踩街宣導性騷擾防治法
陸奕靜列名杜維爾亞洲電影名人牆
319案家屬質疑辦案過程？刑事局：證據說話
強烈大陸冷氣團鋒面到 氣象局發布低溫特報
海巡署查獲利用機械鋼瓶夾藏走私毒品
中國軍事威脅增加 朝野應慎思軍購方向
「綺麗台灣」攝影作品在美展出
彰銀資訊大樓落成斥資七億三千萬元
319槍擊案舉行真相座談會
華郵大幅報導陳總統專訪
總統接見帛琉共和國眾議院議長
行政院治安會議
郭瑤琪:不定時抽查台鐵公安
藍委稱植物人換身分證難 官員：研究改善
ETC案 民進黨團：檢調應問問何煖軒與梁樾
郭瑤琪留校察看？ 蘇揆：完全沒有這種事
金門發展閩南建築民宿旅遊
馬英九看斷背山：感人
女性打破禁忌劇作陰道獨白 四月三重演出
拼治安 法務部宣示提高羈押率等配套
學者：民眾自負營養責任 政府應營造環境
學者：民眾自負營養責任 政府應營造環境
台駐美代表處四月起改變收費辦法
台指期盤前：無法補量續攻 仍有壓回可能
催討孫運璿官舍？ 財政部：絕無此事
台股盤前：短線選股難 宜先觀望
高捷橘線高縣路段潛盾隧道全部貫通
為高捷叫屈 江耀宗楊秋興指部分民代不專業
北台科學技術學院校慶邀壽星王金平一起慶生
台中市鎮南休閒專區開發案年底完成細部計畫
高雄市民進黨團訴求弱勢戶學童免營養午餐費
南港彈藥庫廢彈意外 議員要求軍方遷移
桃園縣槌球錦標賽明登場 九旬老翁登場較勁
防禽流感 北市將輔導傳統市場減少活禽宰殺
馬以南支持葉金川參選台北市長
中市開辦社區老人日間照顧中心 老人樂開懷
葉金川質疑教育部推動指考加考公民與社會
江耀宗：高捷完成七成 十月紅線部分試運轉
犯罪矯正協會中區分會誕生 為治安盡心力
金門查獲中國小舢舨 走私七十三箱私貨
紅毛港遷村 廟宇漁筏安置問題懸而未決
台南縣下營鄉25日蠶桑節產業文化活動
318大遊行 台南市動員逾1200人
彰化縣文化局辦婦幼文物展
定向越野公開賽 十九日高雄澄清湖登場
挺進經典賽四強 南韓球員獲政府兵役優惠
美商收購東森股權？發言人陳正毅：毫無所悉
心律不整作祟 老婦一日暈厥多次
健保中區分局明舉辦健康寶島演講比賽
擺脫產後肌膚鬆弛困擾 電波拉皮成美容新寵
彰基推胰島素幫浦治療糖尿病 但健保不給付
口腔癌早期發現有新法 唾液篩檢五分鐘搞定
彰銀明日上午資訊系統轉換測試 部分業務暫停
台股弱勢整理 選股不選市效應明顯
外銀對新台幣未來走勢看法不同
貿委會認定中國進口毛巾產業損害成立
睡眠減肥儀廣告不實 生利達被罰15萬元
美元貶值 新台幣兌美元午盤收升4.5分
台輸韓美日歐多晶片積體電路 4月起零關稅
台北股市收盤上漲23.59點
高價電子股止跌回穩 台股小紅作收
寶華綜經院上修台灣今年經濟成長率至4.3%
台北股市開平震盪 上揚23.59點
4 月台股期指漲30點 逆價差收斂為50點
防禽流感 農委會：協助業者興建屠宰場
基層員工備詢 財政部：釐清真相
花旗環球:台灣經濟成長今年有機會超越韓國
中華電鎖定企業用戶 會議電話推新優惠
新台幣升1.5分收32.430元 成交7.13億美元
調查局破獲毒品偽藥工廠 帶回兩嫌
ETC弊案 北檢首波起訴宋乃午蔡錦鴻兩人
雲林北港灌溉馬達遭竊案 刑事局破竊盜集團
中機組查獲毒品偽藥案 起出市值六億偽藥
台鐵殉職員工公祭 家屬不滿交通部無人參加
三月天美食換新裝 香花茶飲清淡入菜
花檢將全力清查異常遷入戶口 遏止幽靈人口
三一九真相用表決？侯友宜：須靠理性專業
民調：六成六民眾支持規範脊骨神經醫療行為
拚治安新績效 今晨查獲近兩億元迷姦藥丸
基層公務員備詢 民進黨團與杜文卿兩度致歉
侯友宜:警力落差七千名 十月增補三千人
杜文卿質詢海關官員 國親立委:羞辱公務員
扁蘇318上街？ 藍委反對 綠委勸斟酌形式
ETC案 蘇揆：三原則支持交通部整體規劃
李逸洋：改善治安33項行動方案 說到做到
拚治安為二００八？ 蘇揆：別太小看我
李國鼎故居挪為他用？蘇揆：張冠李戴不可能
立委：政院應善用國有土地 幫助社區發展
侵犯智財？ 立委質疑電信網路業者是幫凶
郭瑤琪：是否停辦ETC 還需評估
宋乃午被起訴 國民黨團要求限制林陵三出境
蘇揆：拚治安不畏嘲諷 不為喊口號選總統
外交部宣布即日起關閉駐汶萊代表處
歐洲議會友台小組籲挺台入WHA 外交部歡迎
三一八大遊行 十萬人向中國嗆聲
陳總統：積極管理有效開放 非緊縮政策
台商見總統 籲朝野重視台商在中國受害問題
總統府人權科技委員會五月終止？府：非事實
總統府人權科技委員會五月終止？府：非事實
蘇揆拼治安 親民黨：問題在經濟
航海人員特考 電腦線上測驗明登場
台聯擬辦女性制憲論壇 草擬性別平權憲章
許文龍事件明再現？陸委會嚴密監控
台鐵：列車出軌確定人為破壞
國際油價本週如坐雲霄飛車 獲利回吐後下滑
台灣民眾每年消費美國硬木5000萬美元
學者：經濟越開放 外匯存底外資比重越高
中經院：油元轉入印度市場 興趣日濃
市區道路使用費開徵 使用人 5月底前繳納
台新金寒假愛心捐血月 捐出38萬CC熱血
農委會：今年若無重大天災 茶葉梨桃將增產
趣味兼職 家教市場出現寵物保姆與訓練師
公平法擬修法 違規將依事業營業額比例罰鍰
農漁會信用部逾放比續降 1月底降至10.66%
業者：台北捷運二期沿線房價可望漲 2成
本週上市市值15.71兆元 塑膠股增幅最大
政院不排除ETC解約 藍軍擬追究政策疏失
解決台鐵問題 親民黨團：儘速派任台鐵局長
政院要求遠通22日前提公益作法 否則終止ETC
宣示參選決心 丁守中成立北市長競選辦公室
台鐵鐵軌遭破壞 蘇揆指示內政部儘速破案
反反分裂法 游錫(方方土)：每年三月民主遊行
總統：國親若上街向中嗆聲 我邀大家一起走
ETC可能中止契約？親民黨團：符合全民利益
回應總統三一八演說 橘營：勿為人民找死路
國民黨團：當家鬧事 318遊行違民主常態
民進黨團：ETC仍要做 須符合民眾最大利益
蘇貞昌：抵禦外侮 給人民幸福
鐵軌遭人為破壞 陳總統：趕快捉到兇手
反併吞遊行 主辦單位：十七萬人向中國嗆聲
美國在台協會台北辦事處長楊甦棣抵台
318遊行 國民黨：執政黨上街頭 不負責任
ETC解約？台聯：支持政府決議 但須究責
總統籲全民支持蘇揆團隊改善治安拚經濟
業者：台北捷運二期沿線房價可望漲 2成
農漁會信用部逾放比續降 1月底降至10.66%
公平法擬修法 違規將依事業營業額比例罰鍰
趣味兼職 家教市場出現寵物保姆與訓練師
農委會：今年若無重大天災 茶葉梨桃將增產
台新金寒假愛心捐血月 捐出38萬CC熱血
市區道路使用費開徵 使用人 5月底前繳納
跟周公搶時間 五成五高中生睡不到六小時
醫師：靠喝酒助眠 半夜容易醒
衛生署：醫師指示下使用RU486 安全無虞
尿毒性搔癢症 腎臟移植才能根治
成大：找出作用機轉途徑 有助治療恐懼記憶
319槍擊案被炒作 電影刺殺尼克森4月應景上映
國士無雙套票搶鮮賣 影迷體會祐祐扮醜滋味
名模陳思璇骨質年齡近半百 擔心名腿美名不保
王仁甫上海拍戲 好友季芹認命
UBA八強複賽開打 北體勝北科大完成122連勝
國中軟式棒球邀請賽 忠孝藍奪冠
職棒開幕戰 誠泰投打發威11：6勝興農
UBA八強賽 台體爆冷 扳倒台師大
2006宜蘭綠色博覽會 今天開園
豐原醫院成立全國第一個醫師專屬的醫友會
中縣原住民議員洪金福抗議原民會言而無信
救難譜戀曲 陳合德楊瀅玉辦土石流防災婚禮
陽明山花鐘慶四十 花季延至四月二日
八卦山賞鷹 愛鳥人士群集獵鏡
分靈曼谷 南瑤宮媽祖遶境彰化市
新竹高中奪全國高中地理奧林匹亞賽總冠軍
雲科大科法所 邀日學者演講智財權與國家戰略
金門機場濃霧關閉 人機被迫滯留過夜
交通部:ETC案傷政府形象 用路人暫停購機卡
ETC公益承諾 遠通：了解政策後再提
2006建築園冶獎評審起跑 葉菊蘭加持
毒品通緝犯擁槍自重又販毒 夜會女友落網
318反併吞遊行 過程平和
台鐵出軌事故 侯友宜南下坐鎮辦案
機場採訪證取消後 楊甦棣來台首度開放
刑事局查獲網路賭博 老鼠會型態招攬會員
台鐵南迴線出軌意外緝兇 懸賞五百萬元
NIKE台北國際國道馬拉松賽
觀世音菩薩誕辰
東北季風影響 全台陰雨多雲氣溫降
傳統藝術皮影戲 隨時代進步也創新
日圓升值 新台幣匯率本週預期盤整趨升
國際股市走強 台股可望擺脫偏空氣氛
319集會嗆扁 連宋王馬下午輪番上陣
台灣常見水生動物樹蛙個人化郵票出爐
台鐵：彰化大村車站三月底前通車
沙塵暴來襲 今天台灣空氣品質不良
立委籲建立寵物管理及防疫機制
橘委：依公共建設法與契約 ETC應立即停辦
洛杉磯僑界舉行「護民主反併吞」大會
僑委會中華函授學校四月一日起受理報名
橘委：依公共建設法與契約 ETC應立即停辦
技專校院光機電與通訊技術研發成果21日發表
氣象局發布濃霧特報
游錫(方方土)重申台灣前途由台灣人民決定
游錫(方方土)：318遊行向中國嗆聲 非鬧事
馬英九赴美會見官員層級 國民黨低調不證實
319集會馬先嗆扁 連宋王接力演講
三一九槍擊案疑雲 呂秀蓮：尊重司法調查
三一九槍擊案兩週年 呂秀蓮盼社會更祥和
漁業署：南緯28度以南延繩釣漁船須裝避鳥繩
農委會：雛鳥及種蛋只能自禽流感非疫區輸入
新款春夏內衣 講究機能性穩定性
金鼎證質疑開發金敵意併購綜效何在
陳裕璋接北市副市長？ 葉金川：不清楚
金門放流七萬尾史前活化石稚鱟加強生態保育
葉金川提環保政策 垃圾焚化廠除役
北市環保局：垃圾汽化取代焚化 具體可行
台灣常見水生動物樹蛙個人化郵票出爐
朱浤源：三一九案應由刑事局轉交調查局主持
李安妮：李登輝發燒已退 感謝關心
全民經濟發展會議提出十項政策建言具體作法
高雄縣林園鄉民抗議中油三輕廠擴建
五團體進入阿里山遊樂區未購門票遭法辦
台股本週盤整機會高 6600以上反壓不輕
DisplaySearch：4月面板價格持續下滑
紙藝家洪新富：紙張是夢想與實踐的架橋
追查鐵路怪客 警方發現疑似做案工具
全民經濟發展會議提出十項政策建言具體作法
品牌創投基金起跑 施振榮21日親自說明募資
傳統藝術皮影戲 隨時代進步也創新
邱坤良盼縣市文化局深耕 激發民眾文化熱力
文資法通過 五月前縣市完成遺址重新公告
高雄籠罩在沙塵爆中一片朦朧
葉菊蘭肯定七名科展女得主
陳總統:盼高層訪德禁令有所改善
張榮發以基金會名義買國民黨大樓
立委爭睹ETC評審資料
金門舉行祭典追懷吳稚暉
高價股茂迪疑遭刻意炒作 檢調發動搜索約談
馬英九：北京現在比較能容忍中華民國的存在
台指期格局偏弱 短線可能反彈
馬英九會見美國防部官員
台股弱勢格局上漲空間有限 保守為宜
台灣中部以北和東部大雨特報
325美術節 北美館推春天從美術館出發活動
公視推出綜藝音樂節目週日狂熱夜 范范主持
全台第一 華梵大學書法月全校動員寫書法
經濟部楠梓加工區 發展複合功能吸引投資
重大投資赴中 經部：擬採八吋晶圓管理作法
國防部明辦知性之旅 開放部分金澎基隆營區
內政部第四次治安滿意度調查 增鄉鎮項目
綠委組團訪美 盼化解美方終統疑慮
南迴鐵路案 蘇揆籲媒體自律
李昌鈺今返台 指任何歷史案件皆可重新調查
台梵將斷交？外交部：報導無根據
全台天氣不穩定 中部以北有大雨
搶攻日本銀髮市場 台灣保健產業7月赴日拓銷
救產業 經部評估收回女用內衣委外加工簽證
政大校長遴選28日投票 四候選人提治校理念
文建會南北管閣復原輔導補助計畫即日起申請
清明法會
游錫堃：民進黨是績優股 可逢低收購
游錫堃：黨政合議是處理黨政關係良藥
李昌鈺返國319論戰再起 民間真調會質疑鑑識
摺紙趣味多
台股盤前 法人：利空測底後 短線可望止跌
台指期盤前 期貨商：短線可能盤整或反彈
北台灣和中部山區持續大雨特報
音樂淨化社會風氣 中義音樂家合作日行一善
增進一技之長 新移民西式簡餐專班今起報名
橘營肯定馬表現 盼藍營支持兩岸維持現狀法
王金平:預算解凍案跳過立院程序委員會不宜
蔡英文出席民進黨立院黨團大會
台北捷運研發中心成效卓著
呂秀蓮出席大甲媽祖祝壽大典 新港萬人空巷
彰化縣成立絃樂團發展聯盟人人都能學樂器
涉詐領健保費被起訴 邱永仁：檢方不客觀
省水北水處達共識 北縣可增30萬戶飲翡翠水
楊秋興：創造乾淨健康城市吸引外人長住
假網咖詐騙新手法 高市議員籲民眾小心
台中市春祭國殤 黃紹武入祀忠烈祠
嘉義林管處將舉辦阿里山一葉蘭生態解說活動
文化創意產業新秀獎公布 作品充滿潛「利」
北市四月起加強取締違規營業攤商
議員指光復大陸會舊址遭侵佔 要求市府處理
培養閱讀 高市辦兒童悅讀 書香城市
北市：重新劃分水源與轄區 供水北縣可行
臺馬輪五一起改為基隆馬祖雙向夜航
台電贈連江縣政府發電協助金回饋地方
中華五人制足球隊出爐 教練高庸掌兵符
職棒中信台北主場活動多 邀盲人棒球隊開球
陳冠宇和如果兒童劇團合作 演出兒童故事
天心代言婦女健康嘉年華籲姊姊妹妹動起來
四家醫院涉詐領健保費逾三億 健保局將追討
另類減肥出新方 依排便油脂顏色調整飲食
草藥燒鼻後患無窮 新式手術可截除鼻過敏
台股盤中電子領軍 挑戰6500點反壓
美國升息一碼 央行明天可望跟進升息半碼
建研所：去年第四季房地產景指標燈號轉綠
台北股市收盤上漲44.18點
金門大停電 台電：已修復供電
電子股持續反彈 台股終場上漲44.18點
進口米混充台灣米販售 農委會：需依法標示
量能小幅增溫 台股開低走高
大台北地區成屋市場第一季呈現價量齊揚
兩岸經貿政策 4成廠商認不利房地產景氣
台鐵員工燒雜草引火警？ 檢警初步勘驗排除
四家醫院涉詐領健保費逾三億 兩立委遭求刑
地下錢莊暴力恐嚇討債 刑事局逮七嫌
南檢:尚有十多家醫院涉嫌詐領健保費
高市民宅凌晨火警一死一傷 疑雜草延燒波及
反湖山水庫興建 八色鳥演唱會四月雲林發聲
消保會查四分之一粉底液標示違規
馬英九：歡迎民進黨檢驗言行
海基會三十一日辦台商諮詢日 服務免費
降低投資風險 陸委會推台商投資實用手冊
國防部：中國如導彈攻擊 軍方傷亡將逾兩萬
馬英九：未計畫訪問中國
馬英九：本次訪美個人旅費全由國民黨負擔
檢視馬言論 台聯黨團：矛盾百出 自打嘴巴
國防部：中國大陸導彈數量達八百二十枚
中縣綠委力挺蔡英文 盼中科早日環評
青春達人口水戰延燒 李慶華再槓上杜正勝
國際包機需求 台中航站增設國際簡便候機室
台東關山站軌道遭刻意放置水泥槽
誠品故事樹 假日說故事活動四月一日展開
二技統測逾七萬五千人報名 准考證已寄發
青春達人爭議 杜正勝：立委不應只重視這些
去年學生濫用毒品 安非他命搖頭丸最多
大葉大學辦校歌創意大賽將電影劇情編入校歌
交通部：ETC四月一日起調降手續費
今明天氣不錯 週六起中部以北降雨機率提高
高雄港務局加緊審核開放加油業務
高公局:ETC案委任律師事務所退出蔡錦鴻辯護
大甲媽祖回鑾 嘉義新港恢復平靜
高市府廣場出現疑似爆裂物 虛驚一場
三一七南迴意外搶救有功人員縣府表揚
東湖國小秀歌舞 展現原住民語教學成果
郭瑤琪視察高市台鐵臨港線 允速拆閒置鐵道
台中市政府全面禁菸 癮君子須到吸菸區抽菸
高市通學步道成效佳 國中小爭取經費
民眾遊綠博遭員工嘲笑娘娘腔 宜縣府道歉
道路工程防弊 北市府成立專案小組全面抽驗
前立委朱星羽按鈴控告縣府圖利違章工廠
國父紀念館明音樂表演邀鋼琴家劉曉璉等演出
醫改會：若醫院設置標準放寬 恐爆裁員潮
早期胃癌免開刀 內視鏡電燒刀切除考驗醫術
徒步勞累跟隨媽祖遶境 提防橫紋肌溶解症
研究發現幹細胞可應用於腦心血管疾病
台灣再次獲選主辦國際醫院聯盟會議
台指期盤前 期貨商:近套牢區 短線可能盤整
台股盤前 法人：留意摩台指結算多空方向
台股開盤上漲42.78點 為6540.81點
早盤權值股走揚 台股量增上攻季線
金頻道與長德有線電視涉聯合行為 各罰600萬
北市漢中街國有房屋遭佔用 國產局:協調處理
出口商拋匯 新台幣兌美元午盤暫升6分
瞄準全球精品市場 故宮典藏商品網路行銷
經建會:不吃不喝7年 民眾才有能力買房子
台北股市收盤上漲48.03點
4月台股期指上漲47點 逆價差59.06點
開高震盪 台北股市上揚48.03點
台股價量具揚 指數中紅作收
4月台股期指上漲47點 逆價差59.06點
斃死豬非法流用頻傳 農委會籲業者勿觸法
4月電子期收平 金融期上漲7.4點
至去年底 43.1%購屋者使用央行優惠房貸
台商中小企業至德國投資 可享優惠
調查：房價信心指數降至2年來新低
雲林查獲斃死豬 查扣一萬兩千公斤問題豬肉
宜蘭地震連連 今凌晨又有規模四點六地震
台中市鐵路平交道車禍 一人當場死亡
警政署長侯友宜力挺基層員警取締私娼寮
學界：社工人力吃緊 1兒少社工承接逾80案
宣導兒童防暴 中市提安全DIY四不一沒有
日本新開發防救災系統 消防署考慮引進
高院陳姓法官涉收賄案 司法院籲慎重處理
青年團總團長選舉 林益世當選並出任副主席
扁馬會 馬英九：場面要公開地點不介意
國民黨青年團總團長選舉 林益世盼團員直選
黨是會議 游錫堃表達參與意願
游錫堃：盼林為洲留在黨內解決問題
開發金董座人選 蔡英文：須維護公股利益
調整駐外館處 黃志芳：非為精簡而精簡
林為洲發表退黨宣言 推動全民退黨中立運動
親民黨團質疑 ETC兩造律師同屬一事務所
總統府爆性招待醜聞 黃志芳：已要求嚴辦
黨是會議無效？民進黨團籲召開臨時全代會
林為洲退出所有政黨 籲人民節制政黨不當權力
橘委呼籲：ETC車上機最多用五年 能退就退
國民黨質疑民進黨高舉輕放涉弊民代官員
李南陽說明扁馬會規劃情形
北市中原街護士命案 警方清查死者交往對象
陽光加油站開站元老揮別燒傷邁向新事業
漢堡兌獎廣告引風波 麥當勞:海報均清楚標示
高雄捷運岡山宿舍區泰勞罷工 可望明天復工
陽光加油站三週年 與台科大簽約合作
悍匪持槍拒捕 刑事局凌晨成功執行拘提任務
六合彩賭盤一年賭金上億 警方蒐證掃蕩
嘉義市嘉北國小瓦斯外洩 七學童送醫無礙
清明掃墓 北市消防局：防火保林隨手做
贈品變抽獎 消基會：麥當勞涉廣告不實
黃清亮勒贖撕票案 高院認定員警張政春涉案
台股帶量走高 重回6600點
台股跳空站上季線 上漲67.91點
4月台指期上漲74點 與現貨逆價差52.97點
主計處：國際初級商品指數 連4年上揚
4 月電子期漲5.65點 金融期漲5.4點
接任開發金董座人選為林誠一
九二一大樓倒塌 台中縣政府被判國賠受災戶
大買家科技廣告不實 遭公平會罰款26萬元
台北股市收盤上漲67.91點
趙天麟譴責泰勞罷工行為違法無理
立委選區劃分 高市基於公平採甲乙案併陳
愚人節前夕 惡作劇病毒大行其道
央行:貨幣政策逐步回歸中性
IDC：資安軟體面臨需求轉換 市場成長有限
台指期盤前：多空膠著 月線多方宜守
台股盤前：留意摩台結算後多空方向變化
台股開盤上漲18.8點 為6564.86點
證期局：2月逾20家上市櫃公司董監持股不足
央行定期存單利率調升0.07個百分點
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耐熱抗病新品種番茄育成 推廣前景看好
外資匯入 新台幣兌美元午盤升9.1分
華視今討論小野任總經理案 公廣集團第一步
「微笑的魚」獎不完 金穗獎贏家今先睹為快
公視美麗人生敘述杜聰明 翁家明求教長輩
鄒族和布農族音樂研究講座明展開
慶祝婦幼節 教育部部屬館所提供優待措施
世新公廣系第12屆畢展7頭人活動明天舉行
全台白天晴朗 氣溫偏高
高市左營三鐵共構站 台鐵爭列商業開發空間
95年度師資檢定 考生應帶准考證身分證應考
教育部：國小課後照顧95學年擴辦
新托福測驗計畫生變 台灣最快四月22日上路
不滿高雄空廚伙食 632名高雄捷運外勞罷工
高捷面對六百泰勞罷工 指空廚供餐應已改善
清明節北縣提供四十六線免費掃墓專車
金門舉行清明節超薦法會祈祝地方平安
高雄空廚：高捷泰勞自訂菜單 飯盒重800克
富德公墓環境髒亂 市府：加派人力立即改善
衛生局：疑感染肺結核醫護員警已採痰化驗
胡志強力推台中肉粽 四月展開金肉粽票選
地上修路國宅地下停車場漏水 市府:下月改善
墾丁音樂季今揭幕 E化街車同步上路
打造旗津為觀光大島 高市編列一億多元預算
金門查獲逾四百公斤虱目魚產品企圖私運廈門
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扁馬將會 王金平：盼兩人見面能有更多共識
扁馬下週怎麼會 國是論壇藍綠立委提建議
內政部擬分類高風險家庭 有效分配資源
退出政黨政團 立委林為洲今現身立院
政治干預貓熊來台？ 葉金川籲專家退出審查
橘營：扁馬會代表性不如扁宋會
執行扁馬會共識？蘇揆：有利民生立場開放
蘇揆：不立即廢死刑 先做配套措施
推直航 張顯耀將率親民黨高市議員參訪上海
橘委質疑葉菊蘭不當介入高雄市選區重劃
綠營提案退文建會預算解凍案 藍營：鬧劇
立委與環團籲政府訂定電磁波防護標準
貓熊事件 馬英九籲勿政治化
報載草擬拒絕貓熊來台說帖 新聞局否認
林佳龍：游主席主張應開除林進興邱永仁
拒絕貓熊？國民黨：不利台灣國際社會評價
民進黨四五月間將舉行黨務興革會議
民進黨推出電視廣告 號召投入村里長選舉
民進黨號召女性參選村里長 化身社區好管家
總統府：扁馬會 雙方互不贈送禮品
駐星副代表譴責中國制定反分裂法
514母親台灣之夜
總統府：圓滿成功 是肯定羅曼菲人生意志
民進黨批鄺麗貞 馬英九：對台東縣民不公平
中華職棒 蛇6：1吞獅 中止三連不勝
林為洲：退黨 為喚起社會不要陷入政黨對立
鄺麗貞當選 綠營促馬英九為反黑金失敗負責
南市棺材店老闆被綁 家人付700萬元獲釋
以色列電腦展6月登場 徵求台灣型錄參展
金價再創25年新高 投資人應謹慎
歐洲學界交換台灣研究成果
英連鎖超市TESCO 25日來台採購
英駐台代表揭櫫助台商拓展英國市場三要點
高捷岡山區泰勞恢復上工
華南雲雨區接近 各地雲量增多氣溫偏高
張家祝施展交通專業 率先校門口人車分道
傳愛二十載 高國卿神父為病患走遍全台
消基會：ETC契約綁架消費者 籲交部重修約
宜蘭鴨對北京鴨 天廚平價烤鴨拼上全聚德
ETC修約 遠通要求政府支付1200萬處理費
北美館4月樂夜週末夜活動 藝文愛好者新場域
台灣原住民教授學會將赴北京學術交流
嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季開鑼
台東縣長補選投票 榮民熱農民冷
黃國章等見義勇為 獲蘇貞昌表揚
展示場新造景 棕熊打滾覓食驗收新環境
高捷泰勞罷工落幕 今天復工
高雄後期聖徒教會家譜展 歡迎大家尋根
台中市孔廟舉行成年禮 學子跨進人生新階段
嘉縣義竹鄉賽鴿笭 農村休閒蔚為文化特色
府城媽祖文化節 傍晚登場
掃墓防蚊蟲叮咬 醫師建議穿長袖衣物
第三屆星光盃青少年拉丁舞賽 明天競技
五六箱行頭往返兩岸 楊懷民為美甘心被罰款
潔牙至少三分鐘 正確刷勝過用力刷
潔牙三步驟 牙線牙刷漱口水清除口腔死角
專家：照顧過與不及易造成兒童發展遲緩
電腦薄層抹片精確度高 取代子宮頸抹片檢查
兒童氣喘率上升 自我保健及治療可棄喘
工研院創新開發新型液晶面板製程技術
日本資通訊運用到極致 資訊與服務隨時可得
世界健身廣告不實 公平會罰17萬元
農情萬種農業展示活動 明天總統府前登場
農信部逾放比持續下滑 2月底降至10.58%
國營會：國營事業預算經審查機制審慎編列
Visa國際組織：台灣晶片卡發展已趨成熟
卡債風波 發卡組織尋求多元化發展
經建會等估今年油價均價約60美元
台灣頂級豪宅當紅 兩岸買主青睞
亞洲漸成全球人造纖維主要產區
購地成本大增 營建業者調整因應策略
專家：六大生活關鍵應用更應重視人文社會
北市萬華槍擊案一死一傷 警方傳喚鬧事者
六月地方基層選舉 法務部啟動查賄機制
兒童團體設通報專線 籲重視兒童安全
兒童健康篩檢園遊會今天登場
首家桐花商品旗艦店開幕 客家文化產業契機
山友攀登玉山頭部受傷 空軍海鷗救護隊送醫
幼年喪父力爭上游 連佳欣入選全國自強兒童
萬華六興宮槍擊案 三方角頭混戰警方緝凶
裝熟詐騙橫行一年半騙得上億 警方逮五騙子
南市棺木業者遭綁架案 警方追查第二類電信
馬英九：在台灣的人都是台客 他的風格最台客
海巡安海專案 彰化外海逮捕十二名偷渡犯
高市警方破獲南部竊豬集團
李全教：梁柏薰預定今天深夜抵台
馬宋會曝光 橘營：拉宋楚瑜背書
師資過剩頻減班 藍委:小班制才能解決問題
陳總統盼大家做政黨園丁 綠營各派系肯定
林為洲：退黨 為喚起社會不要陷入政黨對立
中美洲議會議長三日訪台 將獲總統頒贈勳章
國合會與彰基醫院合作 赴史瓦濟蘭義診
民調：80.98%受訪民眾不滿當前治安狀況
馬宋明會面 親民黨：見面很自然 無特殊考量
國民黨台北市長初選 連戰表態挺丁守中
媒人斷他會當將軍岳母喜 劉志堅找到好姻緣
陳總統期待扁馬會 願與馬英九分享心得經驗
民調：蘇貞昌施政滿意度達四成
綠委退黨 陳總統盼大家作灌溉政黨的園丁
總統府：總統對蘇游表現表肯定與支持
游錫堃：總統四月召開黨政合議會議
回應黨內紛爭 陳總統打破沉默信心喊話
連勝文質疑總統誠信 寄望未來民進黨領導人
藍綠台北市長參選人大啖台灣烤鴨 笑談選舉
蘇揆：拼治安需要中央與地方合作
喜鵲高壓電塔築巢 北縣府搶救雛鳥大作戰
楊水源:調職是定期輪調 與淨水廠工程無關
慶祝婦幼節高縣表揚模範兒童
北市免費清明掃墓公車 首日上路方便快速
未勘查貓熊館即否決申請 北市動物園遺憾
張子敬視察垃圾強制分類 新莊市多數不合格
水公司說明七區處經理調職及內部升等程序
張文智接任高市建築師公會理事長
早療兒童 治療師：早治療減輕症狀
台東縣長補選 鄺麗貞自行宣布當選
周錫瑋企圖打造鶯歌為世界陶瓷藝術中心
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綠營修憲小組內閣制版本 縮短陳總統任期
親民黨：將透過立法推動高雄上海海空直航
台東地震 高市四級無災情傳出
香港黑幫吞海洛因球闖關 檢調追查販毒網路
網路俄羅斯輪盤簽賭站隱藏大樓內 警方逮三嫌
台東大地震民眾受驚嚇 房屋龜裂多處瓦斯外洩
台東大地震 四十二人受傷 搶救中心成危樓
外帶便當加飲料水果 垃圾分類最易混淆
台東地震中央成立災害應變中心 無重大災情
梁柏薰返抵桃園中正機場 立即遭逮捕
家居業結合在地生活型態 有助深耕市場
海關汽車進口證明無紙化作業今上線
內衣業者善用通路 降低卡奴效應衝擊
今晚地震 竹科中科南科未傳出災情
建構優質網路城市 交部：2010年目標涵蓋率90%
茂迪益通廠房設備未受地震影響
台積電南科晶圓廠部分機台跳機 影響不大
友達奇美電廠房未受地震影響
金管會責成產險公會加強處理震災理賠
謝震武越燒越旺 今起主持公視公民眾意院
打造有聲動物園 馬兆駿趙傳提前歡渡婦幼節
天心充當一日售票員 再拼「國士無雙」票房
NO NAME余憲忠出道首次簽唱會 恩師姚謙站台
全國國中軟式棒球十四強出線明展開決賽
中華職棒 興農火力旺7：3擒象
鄺麗貞成為台東首任女性縣長
大甲媽祖遶境彰化 一信徒抬轎被炸傷
是否再婚？ 鄺麗貞說形式不重要 吳俊立隨緣
台東縣長補選 代前夫出征鄺麗貞壓倒性獲勝
視障兒童遊動物園 愛盲籲民眾錄有聲童話書
貓熊無緣來台 六福村表達遺憾
融合傳統現代 保生文化祭慶祝保生大帝聖誕
北市教育局辦萬人幼兒健身操
爭取高市長黨內提名 國民黨參選人動作頻頻
世新公廣系畢展「7頭人」宣導防治未婚懷孕
教育部:師培多元儲備 保障受教權不保證就業
中小幼師資檢考考完 五月二日放榜寄成績單
ETC公益方案增加成本 遠通電收:自行吸收
台東大地震後四小時 餘震達三十六次
台東規模6.4地震 三分鐘後規模4.7餘震
台東規模6.4地震 第一時間未測到北部震度
蔡堆:ETC修約 二十三項承諾分階段完成
金管會：若違法推銷保單 保險公司也有責
農委會訂定動物收容處所設置組織準則
協助農漁民營運 農信保推兩種貸款保證產品
愛爾蘭踢踏舞命運之力 二十一日來台巡演
中等學校啦啦隊錦標賽 42隊參賽 歷年最多
貿協規劃 首屆台灣國際機車產業展十月登場
北部東半部有零星短暫雨
陪伴老殘病友四十載 鄭明滿樂當終生護理人
單一選區兩票制 民進黨拚多數黨挑戰高
單一選區兩票制 國民黨評估佔盡優勢
梁柏薰返台 檢調不排除藉此釐清其他弊案
梁柏薰返台 完成歸案程序立即發監服刑
規模六點四強震 南市未傳重大災情
垃圾強制分類開罰首日 社區代清業者挨罰
陳哲男聲明沒收政治獻金 委律師告李全教
清明祭祖掃墓 環保署籲少燒金紙改善空污
不堪生活壓力 祖母攜兩孫自殺
台東強震 自來水管線斷裂 骨灰罈震落
50餘名男同志開轟趴 高市警方帶回驗尿
掃墓遠離草叢 恙蟲病不上身
4個月大寶寶趴著遊戲 心肺機能較佳
爭取參選北市長 蔡正元公佈電視廣告
中市五星級飯店迎接春天 春宴吃出健康美味
張顯耀今赴上海 樂見朝野領袖會面
台中市里長選舉 四日起領表
馬宋下午會面 橘委：無特殊意義與任務
高縣慶婦幼節 澄清湖青年活動中心寫生比賽
公務人員初等考試明放榜 錄取率1.56%
屏東疑似情殺案 一死兩傷
扁馬明會 台聯籲少政治算計 多為台灣想
驗收風波 水公司七區處:與包商進行爭議調處
竊賊跳牆逃追緝 鐵條刺傷腹部
馬宋下午會面 台聯黨團：對宋楚瑜不利
金門健康寶寶春季運動賽 親子歡度兒童節
高市議員陳漢昇服務處 第八次遭砸
扁對行政院有意見？蘇貞昌：媒體報導不正確
高市議員林武忠 提供愛心晚餐
民進黨黨是會議 蔡其昌：黨籍立委反應不錯
投顧：經濟加速復甦 歐洲央行最快五月升息
扁馬會明登場 陳唐山：民主國家正常溝通
投顧：台股四月行情回歸基本面 個股表現
馬英九告知鄺麗貞 莫受其他力量干預
閒置國宅擬降價出售 購買前應比較注意品質
台客風在學生社群網站引起熱烈討論
梁柏薰案 蘇貞昌：社會不應讓罪犯過度膨脹
美元回檔 新台幣匯率本週預估區間整理
會扁前先見宋王 馬英九：不是要宋王背書
業者：台北債市本週預估仍呈盤整
經建會：2008年前發展沼氣發電技術
林益世攀柱 馬英九:遠看像無尾熊近看像貓熊
調查：台北市無殼蝸牛購屋意願增加
馬英九：從政需有道德 否則很快就下台
追風廣場變公園要41億元？蘇揆：報導不正確
小野：新華視目標 台灣影視文化創意龍頭
小野上任首先強化業務 月底提出具體報告
蘇貞昌化身主日學老師 籲尊重兒童生命權
總統府前農產展示會 陳唐山：民主深化證明
李逸洋:巡守人員納入警安基金照顧
今明兩天吹南風 各地氣溫偏高
中華郵政徵求設計集郵商品圖樣 獎金3萬元
金門機場開場 增開班機疏運返鄉掃墓人潮
中歐新興旅遊點 斯洛伐克來台推廣旅遊
氣象局行動服務 手機電腦隨時掌握即時訊息
逢甲大學籌拍校園浪漫愛情影片今天徵角
交大110週年校慶 系列活動熱鬧登場
大同國小捐書響應「知識讓愛更有力量」活動
推廣客家文化 第一屆客家新聞獎受理報名
媒體報導海生館弊案 教育部說明回饋金用途
換身分證須提供基本資料？ 戶政單位：詐騙
高市拆除48期重劃區抵觸戶 進行國小擴建
南縣家扶推卡債卡奴訪視月 關心高風險家庭
幼童遭祖母殺死 學校展開在校生心理輔導
盒餐業者入校園 主婦聯盟：營養午餐開倒車
助選員遭毆 李全教譴責暴力
高捷明年七月局部通車 將不再雇用泰勞
開放盒餐進入校園 北市教育局：有檢核機制
台中市府下嚴令 公務員午休及上班時禁喝酒
吃住玩樂逛亞洲 13日台北展演二館開幕
中市百貨週年慶提早開打 加碼送禮券
台南市國定古蹟大天后宮 台灣首座官廟
金門地檢署：兩項基層選舉查察賄選機制啟動
連江地檢署針對村長鄉代選舉成立查賄小組
立委考察林內焚化廠 當地鄉親同入廠區參觀
彰化縣推動結核病都治計畫 提高治癒率
新竹縣一級古蹟金廣福公館 見證族群合作
竹市里長選舉六日開始領表 保證金五萬元
遊憩性治療 繪畫折紙替腦瘤病童情緒找出口
搶救10萬遲緩兒 國內約8成錯過早療黃金期
遲緩兒家長：女兒教我學會生命課題
成人藥磨粉餵小孩 醫改會:兒童用藥權益受損
預測乳癌復發風險 台美共研發臨床預測模型
諾華對台投資加碼 台瑞生醫交流策略合作
2006台北電影獎 老將新秀盡出
台指期盤前：觀察多方季線能否守穩
法人：台股量價配合得宜 短線軋空持續
台股開盤上漲13.35點 為6627.32點
台股臨6650點套牢區 早盤震盪偏多
印度孟買工具機展11月登場 邀台灣廠商參展
北美生技展10日登場 台灣農業研發成果參展
中科管理中心動工 陳建仁期能超越南科
恆春洋蔥香甜多汁 盛產上市
吳澤成:石門水庫供水仍有隱憂 盼珍惜水資源
日圓走貶 新台幣兌美元午盤貶值5.8分
7900相機誤標790 PChome要求業者危機處理
首季上櫃股票日均量214.26億 年增82.48%
台北股市收盤上漲46.79點
台北股市開高走高 上揚46.79點
半導體股領漲 台股持續走揚 創波段新高
4月台股期指上漲77點 逆價差22.76點
四月電子期上漲3.85點 金融期下跌1點
新台幣兌美元匯率貶1.26角 收32.586元
新台幣貶1.26角收32.586元 成交9.705億美元
南市警方破綁架案 三嫌到案
非法冷媒破壞環保 高雄關稅局加強查緝
國鉅環保董座遭潑酸案偵破 五嫌到案
南市棺材店老闆被綁架案偵破 三嫌被逮
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消基會:南市公園管理待改進 南市府:立即做
宋楚瑜控麻將案 李登輝願提和解
商人遭擄破案 刑事局:兩岸打擊犯罪機制啟動
高縣男子喝酒後爬上屋頂 不幸墜樓死亡
聯合勸募統一超商合作 搶救百萬危機家庭
盧安．可菲被認養三十四年後 重返家扶感恩
藍軍質疑林誠一不適任開發金董座
蔡啟芳：李慶華口出穢言 應送紀律委員會
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民進黨團：林誠一夠專業 支持財政部決定
青春達人風波 李慶華擬向杜正勝下戰帖
兩綠委涉詐健保費 橘委質疑健保局縱容
立委質疑台灣延攬科技人才效益不及星韓
立院初審通過都更條例 公有土地處分更彈性
綠委質疑任用私人 財部：台鹽已民營化
葉盛茂：借提梁柏薰 查證相關案件
立委質詢健保浪費詐騙 要求重懲黑心醫院
國防部：光六案移送檢調 相關作業暫緩
藍委批台語教材用字亂 杜正勝：將編部編本
綠委訪美團：美盼馬英九正視國防及朝野合作
若ETC判決違法 郭瑤琪：收回不必負擔經費
修法增加村里長福利？ 內政部持保留態度
扁馬會 國民黨：一套劇本 非踢館嗆聲
扁馬會登場 民進黨盼營造朝野和解契機
政府將提供兒童緊急生活扶助 每月三千元
陳裕璋接任副市長 馬市府團隊重新整隊
外交部首位女次長 張小月宣誓就職
阿布達比首航儀式 黃志芳：未決定是否出席
外交貿協同工不同酬？黃志芳：說法不公平
扁馬會登場
索羅門群島大選 外交部：不介入
總統：國民兩黨非敵人 共同敵人在彼岸
扁馬會 馬英九：趨吉避凶 邁向雙贏
立委質疑開發金董座 金管會：將作資格審查
綠營決議：遠通若違約 政府應終止ETC
原民會：預算不解凍 原民電視台五月底斷炊
金管會:卡債協商不包括車貸房貸
台灣將贈勳美眾議員海德
台法文化獎頒獎
今全台多雲到晴 西半部東南部高溫可達32度
國醫研發靜脈注射器 兒童打針幾可一針命中
台股開盤上漲19.06點 為6679.82點
神奇寶貝樂園六月抵台 同樂會搶先登場
刺殺尼克森 911後首部在美機場出外景電影
法人：台股區間震盪 短線偏多操作
王金平：扁馬會是好開端
扁馬會後 黃志芳：尚未獲美方訊息
一中各表我們是中華民國 蘇揆:覺得很好
抗議廖本煙言論 移盟要求台聯停權處分
與扁會面後民調降？藍軍肯定馬英九道德勇氣
廖本煙發言引發爭議 台聯：願向各界致歉
外交部給予斯洛伐克三十天落地簽證待遇
一中各表 民進黨團：台灣單方面一廂情願
台聯八日辦女性制憲會議 草擬性別平權憲章
兩岸南太外交戰？外交部：台協助邦交國發展
一碗陽春麵故事感人 陳總統探視吳慧萍
橘營：陳總統要一中各表 胡錦濤早已答應
立委：垃圾處理費隨水徵收 民眾被扒兩層皮
立委指兩廳院涉圖利 教育部:屬實將究責
移盟要求懲處廖本煙 台聯黨團:一定給交代
雪梨晨驅報：澳洲同意出售鈾礦給台灣
歐盟對台參與WHO案態度 外交部：比往年好
台指期連7紅 分析師：短線醞釀軋空走勢
法人：台股區間震盪 短線偏多操作
北富銀今發行2款吉時樂
台股早盤狹幅震盪 6700點壓力漸增
公益彩券盈餘突破千億 2月分配18.83餘億元
日擬推動東亞經濟伙伴協定構想牽制中國崛起
美元走貶 新台幣兌美元午盤升7.6分
單親媽媽經濟壓力大 規劃保障不可少
薏仁保健素肉近期量產上市 發展潛力看俏
財部籲報關業者接受委任應謹慎求證 確保權益
生物活性碳 可助染整半導體紙業污水處理
台股連八天收紅
印尼配偶被騙欠卡債 盼家扶幫助更需要的人
查緝賭博電玩 警政署力挺基層
消基會:六成公園 遊具不合格
趙少康告總統案 台北地院：四月十八日宣判
葉雯之死 檢方：初步排除他殺嫌疑
瑞芳警分局 偵破網路盜刷案
藏毒走私 兩男子判處無期徒刑
台中市精明二街民宅火警 三人嗆傷送醫
台南縣意外 弟疑落水 兄找尋時車禍身亡
周錫瑋:侯友宜應尊重縣長的警政人事權
提供場所供人擺電玩 台北市建設局:違法
南市檢驗清明節應景食品
台電擴建變電所 李喬如率眾抗議
歡度兒童節 幼稚園小朋友參觀警局
竹市十八尖山擬調整林相 種植山櫻花
身障生活補助變尿片補助 台中縣府:郵政誤植
防範自殺 高市府成立精神衛生委員會
二零零九聽障奧運吉祥物台北樹蛙 徵求命名
台大教授陳正弦獲台法科技獎
2006 宜蘭綠色博覽會 和春天共舞
大武崙沙灘將保留原貌 避免破壞自然景觀
國立空大變數位空大 學生:數位學習真方便
猶大福音古文確定真實並完成翻譯 呈現世人
南投縣春茶展售會 日期敲定
推廣生質柴油 花蓮六十輛垃圾車將試用
大武山尋根之旅 鄉長澄清並無狩獵者混入
世運主場館經費被凍結 羅志明要發動抗議
屏東客家藝術論壇暨客家文化研討會十日舉行
中油與公視轉播洋基對運動家 為王建民加油
北觀處九日起辦觀音山欣賞猛禽英姿活動
中縣府委請樹醫治療石岡鄉五福臨門神木
防登革熱 高市八十餘公頃髒亂空地變綠地
高市議長蔡見興扮調人 盼重啟台糖物流園區
花蓮休閒捐血之旅 捐血可獲泡湯券
台北縣二重疏洪道波斯菊燦爛盛開
台指期盤前 外資續加碼 分析師：中多不變
法人：台股量價未失控 偏多格局不變
鋒面影響局部短暫雨 北部高溫降幅大
勞委會招考150名勞工安全衛生檢查員
台股開盤上漲59.37點 為6724.97點
網路犯罪猖獗 刑事局連三天掃蕩
國民黨北市長初選 蔣孝嚴郝龍斌登記
17縣市薪水斷炊？行政院：請財主單位了解
縣市財政困窘 財部:補助款均按期給付
藍營：二合一選舉不為政黨私利 盼朝野支持
民進黨團：回應社會期待 城仲模應辭職
國營事業設備閒置 經部:今年可見改善成果
民進黨團：總統應定期下鄉 了解主流民意
二合一選舉？民進黨團：總統尊重社會共識
美短期不簽FTA？外交部：持續努力
二合一選舉 橘營：不反對 但須建立制度
北市動物園擬提貓熊申覆案 蘇嘉全:依法處理
空軍：總統座機塗裝廣蒐資料 國徽並未誤置
外交部:光頭黨肆虐高峰期 旅俄人士留意
民進黨團：盼馬英九拼經濟 不要一味拼選舉
許榮淑:未涉阜東集團吸金案 將告邱毅誹謗
馬英九開始學習台灣觀點 謝長廷：是件好事
親民黨團：城仲模不適任應請辭
鄭文燦：台視釋股規劃報告最快四月底完成
總統專機國旗漆反？藍營：沒規矩
橘營：空軍一號漆綠色 意識形態治國
城仲模該不該辭？王金平不評論
城仲模請辭 國民黨團：有無說謊仍應調查
發展深層海水產業 農委會籌建水產種原庫
立院初審 取消縣市議員助理薪給齊一限制
韓人所得新高 藍營盼政府勿政治干擾經濟
城仲模辭職 台聯黨團：最明智的選擇
立院決議 解凍原住民電視台預算
代辦金融卡掛失業務？金管會呼籲民眾勿受騙
總統立委選舉二合一？台聯黨團：不贊成
敏感科保法藍軍爭議 李紀珠：積極尋求共識
敏感科保法引藍軍爭議 丁守中：法案不得人心
鋒面影響局部短暫雨 北部高溫降幅大
金門機場湧現搭機人潮 補位衝突一人送醫
船難因氣象預報不準？氣象局否認並澄清
東部海岸山脈橫貫公路玉長隧道 貫通
澎湖花火音樂節十五日開演 歌手美美代言
呂秀蓮：政院研擬透過考試制度產生專業管家
高鐵試車今達苗栗路段
立院初審農委會預算凍結案 決議擇期再審
氣象預報不準害死人？ 氣象局：有預報強風
法學者高敬文指歐盟模式可為兩岸借鏡
一名基隆船難罹難者與吳德榮三十年主顧舊識
陳永綽駐韓？ 黃志芳：人事作業完成再公布
預防禽流感 管碧玲鼓勵賞鳥了解候鳥狀況
迎接世界書香日 市圖總館辦得獎書籍書展
施明德：和陳文茜只有父女之情 無兩性之愛
卓伯源表揚獲醫療奉獻獎－血友病之父沈銘鏡
葉菊蘭歡迎民眾來高雄遊玩長住和投資
台中世貿國際家具大展 上百廠商展春夏新品
台日漁業會談 蘇嘉全盼劃共管區域
白金鑽石婚夫妻 胡志強代表馬英九贈中堂
高市植樹 週日種下2009的希望
中國重金挖牆腳 黃志芳：南太友邦不為所動
不讓黨員含淚投票 黃慶林擬投入北市長初選
曹啟鴻:屏東縣雖窮 但不至於發不出薪水
新官上任 陳裕璋巡視防汛工作
台北探索館 認識台北鄉土教學主動出擊
衛署疫苗BOO案 立院決議移轉技術才能簽約
泰北遊學團訪高雄 與泰勞父親相見歡
陳春拾金不昧 二十萬定存單流浪後物歸原主
桃園蘆竹一家投注站連莊兩次頭獎
陸委會：港府應不設前提 儘速來台設辦事處
台東發生梨木蝨疫情 專家籲農民防治
圓葉節節菜色豔小巧 適合盆栽造景
清泉崗機場華信班機艙門故障 換機載客
中市府臨時僱員陳屍家中 警方排除他殺可能
屏縣議員董啟智林玉如當選無效之訴 被駁回
蘇揆：照顧弱勢、嚴懲貪瀆等列內閣四大挑戰
台維斯盃中韓大戰明開打 中華兩大天王備戰
立院初審 運送毒化物車輛應裝追蹤系統
全中運下旬竹市登場 週六新竹漁港燃聖火
台維斯盃大戰明登場 陳迪擔綱迎戰李亨澤
總統傍晚批准城仲模辭呈
屏風莎姆雷特及新古典舞團布蘭詩歌明登場
敏感科保法爭議 李紀珠：版本迥異於台聯
國片「巧克力重擊」明上映 南縣府合力推薦
總統:王金平獲邀瓜國世界峰會 台灣最高榮譽
燃燒吧地板今晚開跳 三十位世界國標好手齊聚
心靈影展邀民眾打開心門 正視創傷後壓力
呂秀蓮批馬：一中各表 應坦誠說出兩個中國
本土成功自製膠原蛋白 植入比塗抹有效
蘇貞昌：各部會面對禽流感 不容防疫網破漏
婦女連生兩子 仍保有完璧之身
疾管局密切注意中國河南民眾集體發燒狀況
推廣產檢 醫師出書為台灣之子健康把關
台指期盤前 外資續加碼 分析師：中多不變
法人：台股量價未失控 偏多格局不變
台股開盤上漲59.37點 為6724.97點
台股早盤電金雙主流 跳空站上6700點
瑞銀：人口老化 刺激個別化產品需求
美元續弱 新台幣兌美元午盤升1.49角
淳淳魔鬼曲線廣告不實 公平會罰款207萬元
台壽標得國華產險 10年內投資20億元
LINUX仍有病毒和駭客 並非絕對安全
台北股市收盤大漲95.22點
推廣台灣好茶 全民喝茶日活動歡迎品茗
顏慶章:強化公司治理 政府宜適度介入
義大利雕塑家安卓紐作品 4月來台展出
台股開高收高 挑戰年初6797高點
台北股市跳空開高 上揚95.22點
台北股市跳空開高 上揚95.22點
國華產險標壽案 台灣人壽以10億5600萬得標
新台幣升1.43角收32.329元 成交11.75億美元
主計處：今年第一季CPI年增率1.35%
福衛三號火箭技術問題 可能延遲發射時間
業者塑身廣告不實 公平會再開罰
勞委會招考150名勞工安全衛生檢查員
網路犯罪猖獗 刑事局連三天掃蕩
偕女出遊 翁岳生：相信城仲模會適當說明
詐騙集團技術交流 刑事局偵三隊逮七嫌
城仲模出遊爭議 王美心：傳言止於智者
整合資通資源 刑事局成立科技犯罪防制中心
中華職棒 克提茲完投 興農7：1大勝統一
中華職棒 La new熊雙響砲 6：1擒兄弟象
藥師提醒吃藥配葡萄柚有害 配白開水較安全
大近視或熬夜 眼科醫師：當心青光眼找上門
卡債效應 百貨業提高紅利點數消費折抵
公股力拼8席兆豐金董事 不考慮讓出總經理
總統：國內仍存國家認同問題
阿里山專業鄒族歌舞隊太陽舞團今起開演
法律協會電信業合作 推出手機法律諮詢
高應大技職教育前進越南再創佳績
大考中心95學年指定科目考試十日開始報名
國民黨高雄市長初選登記 黃昭順拔頭籌
宜蘭傳藝中心 百人傳藝匯演
北市擬修法 自行車違停 移置要付費
時序入春 台南沿海冬夏候鳥交替達高峰
台中州廳附屬建物遭佔用 議員盼列歷史建物
動物園吹生態保育風 關心蟑螂與諸羅樹蛙
新竹家扶與賣場合作 提供居家修繕
涉案羈押4個月 台東縣議員林惠就補宣誓就職
葉金川：歐晉德若參選 應提出好的說明
朝陽科大師生參訪殯儀館 以慈悲心看生死
北市議員：中國人壽主管偽造保戶簽章借款
競逐高雄市長 國民黨初選四人完成登記
公黑猩猩遭囚禁？動物園:規劃興建圈養區域
高市府擬追加預算 秘書長拜會民進黨團
議員：北市自治規則與自治條例抵觸 應檢討
沈富雄：黃慶林言行嚴重傷害民進黨
葉菊蘭出席鄭南榕紀念會 闡述民主改革立場
南社反對總統立委二合一選舉 有損選風
彰基史瓦濟蘭行動醫療團達使命 返抵台灣
馬英九赴議會報告 卸任前推動六百億建設
全國大運會開賽 陳總統將主持開幕
大運會高球賽 台北體院3金1銀1銅
國台交入圍指揮邱君強 明晚登場演出
吃檳榔易患口腔癌 罹上消化道癌症機率亦高
醫學新知 骨折微創術用新固定系統恢復快
乾眼症惱人 藥廠研發出智慧型人工淚液
懷孕婦女嚼食檳榔 嬰兒出生低體重高出1.7倍
藍委爆料 綠營：立委勿角色混亂扮演法官
立委指兩廳院偽造文書 教育部:屬實即違法
綠委：美方解讀 馬未提軍購方案因宋反對
租頻道時段轉播立委質詢 蘇揆：可研究
夏季內衣輕薄無痕受青睞 新技術成商機關鍵
新台幣兌美元午盤升1.1分 暫收32.318元
SONY擴大產能 供應全球液晶電視
台北股市收盤上漲21.12點
馬英九：國民黨將擴大與勞工界接觸
晶圓雙雄領軍 台股最高登上6800點
4 月電子期漲0.95點 金融期漲1.4點
台北股市盤中突破前波高點 收盤漲21.12點
永信建設廣告不實 公平會罰96萬元
永信建設廣告不實 公平會罰96萬元
法律諮詢融入行動生活 55885律師帶著走
購油成本激增 中油首季大虧138億元
防堵經費浮報 經建會將嚴審建設計畫
新台幣兌美元匯率升0.1分 收32.328元
三月出超15.1億美元 比去年同期大增517.9%
友達廣輝宣佈合併 17時召開記者會
替代藥劑助毒癮者戒毒 蘇揆：可研議
蘇揆：今年經濟成長率絕不低於4.5%
蘇揆：經濟發展速度確不如韓國 政府要加強
轉播立委質詢？民進黨團：改善問政有限
兩廳院監察人：不識陳瑩 也未同意修改報告
國共論壇將登場 蘇揆：涉公權力應尊重政府
李雙全妻驗出罕見毒物？雄檢：釐清再說明
葉金川反禽流感記者會 籲政府積極防疫
教堂屋頂漏水 六龜山地育幼院需外界協助
調查局查獲走私槍毒案 市價逾億
查獻金疑案 北檢傳訊陳哲男與梁柏薰對質
中機組破獲濤京集團違法吸金炒股逮十六嫌
高縣茄萣國小三年級學生十三人食物中毒
世界兒童運動會1兒童染瘧 展望會：下午出院
獻金案涉嫌司法黃牛 北檢聲押陳哲男
廖本煙道歉 否認歧視越南新娘
X光檢查儀故障飛安亮紅燈？內政部否認
內政部：重大政策公益事項 將放寬機場採訪
游錫堃：鄭南榕揚棄中國幻想令人尊重
內政部：巡守隊員殉職 撫卹和保險金630萬元
宋楚瑜作梗？橘營：堅持反對凱子軍購
拉法葉艦佣金案 國防部：繼續循法律求償
呂秀蓮推動好管家制度 創造三安社會
總統府：迎賓軍禮 移至總統府前廣場舉行
傳多國考慮和中國建交 外交部：待查證
國共經貿論壇前夕 陸委會:兩岸恢復政府協商
電視轉播立委問政？國民黨團：須彙整意見
馬紹爾總統十日訪台 迎賓軍禮府前廣場舉行
五大國營事業董座難產？蘇揆：很快產生
台灣五大意象徵圖 玉山組黃建霖奪第一
李逸洋抵馬祖為綜合福利園區啟用剪綵
陳哲男遭聲押 國民黨團盼毋枉毋縱
民共兩黨對談？蘇揆：若不設前提 能談很好
呂秀蓮訪雲林傳承治縣經驗 勉做好治安環保
府院黨黨政合議下週召開 議題不設限
319案及謝文定人事 藍綠11日擬動員表決
謝國樑欲加入國民黨 橘營全力慰留
外交部：勿往索馬利亞地區洽商旅遊或漁捕
南投農產品8日及9日北市展售
通用電子年底前結束台灣廠 訂單轉向鴻海
台灣一葉蘭種球量產技術研發成功
蘇揆:施政四主軸 經濟治安照顧弱勢嚴懲貪污
畜試所:進行蘭嶼小耳豬保種畜群種原管理
台業者籲對中國毛巾課徵189%關稅 中方反對
金管會廢止聖堡威廉投顧公司營業許可
客戶疑遭前業務員詐騙事 中壽：深感遺憾
台中農改場成功培育新品種晶翠梨
議員籲馬英九總統路不能涉財色 馬：會努力
貓熊來台案 馬英九：將再提出申覆
魚池蛟龍溪封溪再延一年 地方看法不同
合歡山杜鵑花綻放 高山花季開展
桂竹筍盛產期 一日便宜一日
連江縣選委會公布鄉代暨村長選舉登記期間
府城健康嘉年華會九日登場 奇美總動員義診
桃園縣應選471名里長 222名鄉鎮市民代表
施政像童話？ 馬英九：城市需要有夢
南投兒福館經費短缺 家扶中心盼各界捐輸
馬英九盼中央落實北台松山桃園直航機場
康湖路隧道年底通車 東湖到內湖車程五分鐘
汐止江北二橋通車啟用 有助改善地區交通
香港傳媒高層參訪 讚賞高縣宋江陣及水果
北市既成道路將標購 金額達四億餘元
警方協助車旁守候二小時逮竊賊 市民道謝
中科園區東向聯外道路工程今天開工
積極爭取華視南遷 高市議會辦燒炭公聽會
建立不動產交流平台 府城易連網啟用
疾管局：染瘧剛果男孩治療中 無傳染之虞
花蓮衛生局突檢學校食物回收再利用未有違規
95年度客家語言能力認證初級考試十日放榜
重現失落聲音 旮亙樂團推廣阿美族樂舞
蘇揆：客家桐花創意產品成功將文化產業化
陳哲男被聲押 委任律師蔡建賢將提抗告
相親新模式 筆談型無聲約會木訥者最適合
大運會第二天賽程 國手級陣容全面登場
春夏交替猩紅熱疫情蠢動 疾管局加強監視
鎖定經續會議題 民進黨將辦政策論壇
陳哲男案 蘇貞昌：證據到哪裡就辦到哪裡
週休假日好天氣 下週一鋒面到轉陰雨
春季旅遊新話題 全台玩水去
台灣醫師歐洲發表研究報告獲肯定
台東地區上午發生芮氏規模4.3地震
遊香港大放送 香港旅遊局在台中旅展促銷
祝好國際公司向丹麥簽購亞太之星郵輪
第69屆台陽美術展在中正紀念堂展至16日
李錫奇走過台灣現代藝術五十年個展開幕
教育部:基測作文計分決策過程審慎專業民主
北市資助印尼亞齊數位學習中心啟用
促銷梅子 台南縣農會教授脆梅DIY
蘇盈貴登記參加國民黨高雄市長初選
中縣佛教界慈明商工辦浴佛大法會
豐原市福陽國小校舍落成典禮
台東大學女學生南橫古道掉落山谷 搶救中
迎媽祖跑大轎踩街活動 梧棲老街舉行
畢業季將屆 高雄飯店業界搶攻謝師宴市場
胡志強在閱讀活動中為小朋友說故事
聯合婚禮 馬英九：婚姻幸福關鍵在於新郎
高縣教育博覽會登場 文華蔡文國小策略聯盟
大運會 郭振維射箭資格賽雙局破大會
大運會羽球單打 國手鄭韶婕輕騎過關
大運會劉元凱男子百公尺破全國紀錄
大運會林家瑩女子鉛球勇破全國紀錄
掉髮治療求速效 台灣男性常錯失救髮黃金期
剛果染瘧男童已痊癒 展望會盼媒體勿擾
陳其邁被指A健保 高雄太順醫院發表聲明否認
健保局：陳其邁從未在高雄市登錄執業
慈濟骨髓捐受相見歡 分享換髓重生的喜悅
境外移入瘧疾個案 台北市再增三例
國營事業前2月虧損百億 國營會要求開源節流
購油成本激增 中油首季大虧138億元
3月進口減少 國貿局：油價原物料有回檔跡象
經部將利用航空照相及福衛二號監測盜採砂石
深化校園金融知識 金管會補助活動最高3萬元
蔡萬才：處理卡奴問題 公平原則最重要
新光摩天大樓登高 捐280萬元捐血車
空置加速去化 台北市純辦市場供需漸趨平衡
法人：台股短期上看7000點 需留意淡季效應
調查：半導體光電電子人才 入主竹科機會大
國營事業前2月虧逾百億元 國庫收入大縮水
329檔期來客成交同步降溫 房市出現警訊
台股下週可望續創新高 宜防短線過熱回檔
SOGO百貨今舉辦第二屆兒童彩繪嘉年華會
友達廣輝合併 威脅韓商產能優勢
債券業者預估主流公債走勢偏空
金價短線漲幅大 追高風險增加
本週台股漲幅2.54% 電器電纜類漲幅居冠
本週上市公司市值16.54兆 週增3.95%
百貨泳裝季陸續展開 時尚設計蔚為風潮
經台美安全評估驗證 福衛三號將如期發射
抗癌大作戰 治療照護保障二部曲
台九線花蓮豐坪橋路段兩車對撞 五人受傷
西門町撿屁股日 大學生拒為菸槍擦屁股
海諾南山山難科大女學生被直升機救出
高市刑大逮毒梟 起出三公斤k毒
李全教：陳哲男下場總統府應引以為鑑
沈發惠：盼十日提出黨是會議具體訴求
總統府要求李全教三天內道歉 否則提告
歐洲議會友台小組訪問團訪台
陳總統晤花蓮扁友會成員 強調全力拚經濟
葉金川登記黨內初選 發表台北宣言
蘇揆對財長不滿？行政院：非事實
台灣女遊客克什米爾失蹤 印度警方尋獲屍體
呂秀蓮籲成立口德評鑑委員會
蔡英文：國人莫自亂陣腳 台灣經濟穩定成長
父遭收押 陳其邁籲尊重司法辦案勿干擾
越娘言論風波 蘇進強：李安妮願指導廖本煙
報紙分類小廣告的陷阱
顱骨底窄 是東方人睡眠呼吸中止主因
鋒面近 中部以北東北部有大雨
呂秀蓮提倡口德運動
春季旅遊新話題 南印度和斯洛伐克特殊旅遊
鋒面雷雨 台南機場一度關閉
大雨特報範圍擴大 彰化以北有豪雨
4月號「人籟」月刊 探討族群仇恨與和解
客語認證錄取率93.79% 馬英九也上榜
逢甲大學硬網社勇奪東方錶盃女子雙打冠軍
中興大學畢業季活動開跑 宅男改造計畫登場
雲林推出資訊月高規格e化特展
軍禮迎馬國總統 總統府前道路明天上午管制
認識美麗農村 建安國小12日辦農村畫作展
彰化元清觀大火 重要文物幾乎全毀
提升國語文能力 北市擬提升國語文教學時數
大運會射箭 郭振維袁叔琪分別摘金
電影「恐怖旅舍」電檢過關 海報太嚇人喊撤
韓國爵士女伶羅韻萱五重奏五月來台
腦外傷昏迷八個月 醫護家人不放棄奇蹟甦醒
醫師：正常眼壓性青光眼可能導致失明
分析師：台指期高點仍可期 慎防技術修正
分析師：台股慎防拉回修正 個股具表現空間
台股開盤下跌22.56點 為6759.38點
台股開低走高 平盤附近整理
台電大林廠員工技能考驗
畢業季將屆 高雄租用畢業禮服市場熱絡
文創產業推動文化交流 德Nilg樂團明在台演出
北富銀「旺旺得利」專案 定存利率最高4.19%
兼職當家教 7成1認為最好具備教學經驗
栽培保育有成 港口馬兜鈴滅絕危機暫解除
新台幣兌美元午盤小貶2.4分 暫收32.352元
彰化市古蹟元清觀晚間大火 建築燒毀大半
外勞爭風吃醋 持刀砍殺情敵一死一傷後落網
警方：小心假中華電信語音催收話費詐騙
鄰居違規停車不滿 男子開槍洩憤被逮法辦
南迴鐵道案近日收網？雄檢口風仍緊
遛鳥博士李昆霖捐款助家扶弱勢兒
杜正勝：台灣學校教育堅持正體字教學
勸進謝長廷選北市長？謝系立委：誤傳
立委要求中山高停止收費 郭瑤琪:目前不可行
提前四個月選出新總統？張政雄：不適當
國共論壇召開在即 藍營：拼經濟救貧窮
提高毒品犯罪刑度 李進勇：研究修法
張政雄：立委選區案五月送立院不會多案併陳
杜正勝：補救技職生素質需從國中階段做起
總統府：與律師研究 盡速告李全教
李登輝明發表演說 抗議國共經貿論壇
陸委會：國共經貿論壇協議須遵循兩岸條例
吳釗燮：軟硬兼施成中國對台新兩手策略
兩岸毛巾貿易糾紛 賴幸媛槓上陳瑞隆
陳哲男案 李進勇盼外界勿指導檢察官辦案
呂秀蓮:台灣中小企業面臨三化挑戰
台灣IHA參加杜拜國際人道救援與重建會議
補償兵缺與護理教師 立委要求教育部提方案
高普考今起至四月十七日受理報名
藍不傳達一中各表 陸委會：默認無表述空間
綠營黨是會議 訴求落實廉能政府
立委關切陳哲男安全問題 法務部:會特別注意
高市長國民黨內初選 三參選人完成登記
吳釗燮盼連戰與中國政府協助 遣返通緝犯
提前四個月選出新總統？張政雄：不適當
國共論壇召開在即 藍營：拼經濟救貧窮
國民黨團決議 不同意謝文定任檢察總長
陳唐山：吳淑珍沒有收禮券 哪來編號
提高毒品犯罪刑度 李進勇：研究修法
綠委急推修憲版本 民進黨團歧見大擇期處理
公辦立委初選？張政雄：各黨有共識才行
張政雄：立委選區案五月送立院不會多案併陳
澎湖前望安鄉長申告現任鄉長與縣議員毀謗
國民黨反對謝文定人事案 無盟：意外
立院刪除 罰金服勞役依原數額百倍折算規定
組團赴美勸謝長廷選北市長？姚文智否認
國共論壇 台聯：應秉持對等原則勿出賣靈魂
黨是會議發起人：重大人事先經立院黨團同意
學者邵宗海新著兩岸關係 明發表
兩岸毛巾糾紛 台聯不排除凍結國營事業預算
立院初審通過 省府主席委員改無給職
介入阜東吸金案？ 馬永成不排除告邱毅
黨團參與重大人事？蔡英文：監督範圍可溝通
馬永成：若認識阜東集團或楊醫師 願辭職
北高市長選舉 台聯24日提名周玉蔻羅志明
民進黨團:若邱毅三天內提不出證據 應辭立委
檢察總長同意權行使 馬英九：黨團傾向開放
謝文定人事同意權 藍營：領票不圈票
杜正勝：補救技職生素質需從國中階段做起
葉金川抱怨馬不挺他 馬：葉出線定全力幫助
澎湖望安鄉官司 鄉長和議員被告提出說明
福州五月實行對台經貿政策 陸委會持續關注
一中各表 吳釗燮：根本不存在
謝文定人事案 橘營意見分歧
高捷公辦六標案 前交次陳世圯出庭作證
疑破壞家庭第三者 唆使四男教訓搶劫均落網
嘉義瑞里飯店土地爭議 飯店主控告林管處
偵辦陳哲男案 檢調分別提訊陳哲男梁柏薰
搶匪埋伏郵局行搶 北市警布線擴大追查
治安亮紅燈 北市驚傳強盜侵入民宅行搶
國民黨團不同意謝文定人事案 謝:尊重國會
瑞芳男子一氧化碳中毒陳屍浴室檢警排除他殺
檢察總長人事 呂學樟:開放投票機會是存在的
南檢檢察長朱朝亮慰問祖母殺孫案家屬
改裝車上路狂飆肇禍 花蓮警方將取締
呂崇民提供319案槍枝？ 蕭杰要胡志強查清楚
搶佔球場起爭執 南市國小學童動手割傷同學
類比式警用無線電監聽容易 治安易出漏洞
花蓮警方去年查獲毒品案達五百六十四件
親民黨團拜會謝文定 盼秉政治中立嚴守分際
亞力山大敦南分館氣體外洩意外 檢方起訴5人
新竹縣豪大雨 百餘遊客受困五峰鄉大鹿林道
清源專案查賭免遭民怨 北市警局訂取締準則
金門雷擊木麻黃
舒淇與韓女星玄英在「黑幫老婆續集」飆身材
分析師：台股短線有修正風險 選股重於選市
鋒面遠離降雨緩和 白天氣溫偏高
台股開盤下跌7.68點 為6772.96點
謝文定人事案 立院開始行使同意權
大運會傍晚閉幕 各校卯足全力拼佳績
期貨商：台指期多空膠著 技術面偏多操作
MLB王建民主場先發 表現不佳6局失5分退場
台股開盤下跌46.55點 為6710.62點
陳總統國宴款待馬紹爾總統伉儷
走出恐怖陰霾 台灣赴峇里島旅遊回溫
今氣溫仍高 明鋒面到台灣北部高溫降十度
法人：台股持續震盪整理格局機率高
高市國稅局促請速兌領近五千件退稅憑單
42首電影歌曲 義鋼琴家呈現古典與電影之美
居民抗議貨櫃專用道毗鄰民房
蔡英文：二次金改不喊停
漢生病友澄清抹黑
南投市火警 疑男女爭吵 點燃汽油自殺
專騙對岸人民 刑事局七隊瓦解兩岸詐騙集團
陳哲男遭羈押禁見提抗告 高院駁回抗告
白領外勞來台 專門性技術性工作居首
中部破獲暴力討債集團 嫌犯中三名中輟生
國泰世華銀行搶案偵破 在逃嫌犯落網
強盜嫌犯堅不吐實 警方採溫情攻勢奏效
警方破罕見簡訊詐財集團 專門詐騙中國人民
陳哲男抗告遭駁回 高院:仍有羈押禁見必要
法扶會和泛紫聯盟：金管會公布協商數據灌水
遠東集團：SOGO百貨改組後一切依法行事
中科放流管工程徵才 就業中心代徵百名工人
貨櫃專用道毗鄰民房 數百民眾高市議會抗議
馬英九：台灣宜避免在世貿體系被邊緣化
第一家庭禮券疑案 李全教：還有進一步證據
議員質疑警匪一家親 高市警局長:如違失嚴懲
馬英九招商報告 與綠營議員互槓
台南縣裁併偏遠小學 地方人士發起保校運動
民主老兵新書發表 燦哥講新聞
檢察官李子春上街頭 馬英九：不妥適
公墓管理員與包商打架 鳳山市長:將控告包商
總統府扁馬會記錄 馬英九：把我蒸發了
谷關湯饗－谷關音樂美食節 15日登場
台東農改場籲留意水稻紋枯病
建築板模技術人員訓練班 受理報名
亞洲都市網年會 四城八團明天登場
高雄偏遠地區肝病篩檢講座 16日登場
旗津天后宮三三三週年媽祖文化節週六登場
高捷北機廠周邊排水經費 議長：縣府應說明
瑞里飯店列震後危建 縣府依違章局部拆除
高市司改會:李子春不應球員兼裁判 誤導群眾
北市國中藝術資優班甄試 十八日起報名
南投縣長李朝卿宣導勤洗手預防腸病毒
馬告生態公園易主周年 推出優惠專案
信義商圈三處公有停車場將實施差別停車費率
內湖工業區變住宅區 北市府高標準要求回饋
大里市十九甲居民赴縣府陳情反對建納骨塔
兒童攝食炸雞高熱量食物 容易導致肥胖
台南縣府省錢大作戰 員工差旅費額度減半
躁鬱症男子酒後持刀砍傷妻子後悔莫及遭送辦
嘉縣爭取主辦二零零六台灣設計博覽會
墾丁復育珊瑚已長成 今年產卵將更壯觀
中市首次外籍人士歸化測試 超過九成過關
兒童受虐失依案增加周錫瑋盼社會多關懷兒童
國家級古蹟南鯤鯓代天府 南縣宗教觀光區
全中運竹市各校設選手村 中小學停課一週
環保署要拆除坪林露營區 北縣府籲配套措施
關懷愛滋遺孤輔仁宏仁學生慨捐便當錢
李全教服務處收到糞便郵包 已向警方報案
陳總統與馬紹爾總統參觀枋寮養殖場和藝術村
高雄關稅局爆發驗貨課關員集體舞弊收賄案
高捷公共藝術案起訴 高捷：Ｒ４依計畫進行
福建湄洲媽小三通巡安金門強強滾
中市議員黃馨慧 任國民黨市黨部女性副主委
澎湖縣政府辦生態工法研習
澎湖兩社區獲全國環保模範社區殊榮
澎湖將嚴格加強取締採捕澎湖特有章魚
文化之旅 湖口老街
梁靜茹為失家兒慶生
新聞處理不周 今周刊發表聲明向城仲模致歉
法人：台指期臨短壓6850點 多單斟酌調節
豪雨機會降低 中部以北仍有局部大雨
法人：資金輪動加速 台股可望震盪挑戰新高
台鐵電桿倒下 八堵至七堵單線通行
福爾摩莎絃樂四重奏榮獲首獎
法人：台指期守穩 5日線 多方優勢持續
天氣仍不穩定 北部天氣偏涼
分析師：台股短線指標過熱 個股操作為主
台股開盤上漲32.44點 為6888.18點
台股持續走揚 挑戰6900點
Google推出行事曆新功能
國際長笛藝術節艾肯特揭序幕 15日辦講座
兩岸政策府院不同調？鄭文燦：虛構報導
深耕南台灣 台糖揮軍高雄推優質掛保證產品
國共論壇與SOGO爭議 立院國是論壇續發酵
泉金小三通？陸委會：已有一定期航班報審中
毒品操控毒蟲涉搶奪 刑事局監控販毒集團取贓
兩岸經貿議題 癥結是協商非開放
綠營：國民黨應拋棄一黨之私返台參加經續會
二次扁馬會？國民黨：現階段沒有必要
走入峇里島當地生活 陽光外的文化饗宴 恐怖攻擊後的峇里島系列報導(三)
原住民高中畢業生保送師大教大甄試放榜
民生物價漲 蘇揆:尊重市場但不放任
連戰國共論壇談話 民進黨：捧中鄙台
兩岸青少年交流研習營 四月底截止報名
國際文化資產日 展出六大主題
擬片面開放觀光？蔡英文：是表達更明確態度
多種障礙改善 「大象男孩」變成快樂男孩
惡少深夜糾眾尋釁 警方查獲改造槍械
大安公園慢跑道
北美館「藝享天開」演講系列 品味獨特人生
中一中及女中學生學習製作史特林引擎
檢測學生數學程度 國北教大推出全民數檢
南澳大學台灣校友會理事長交接
台新藝術獎揭曉 國光劇團湯皇珍雲門獲獎
陳總統校閱地面部隊
丁渝洲：領導人誠信影響國家安全主因
游錫(方方土)：民進黨須強化深耕黨務組織
許添財：民進黨須品質管理 才能行銷市場
馬英九：國共論壇利多 政府莫破口大罵
胡錦濤沒談一中各表 綠營：國民黨莫再混淆
橘委：泛藍力推兩岸條例修法 年底前促直航
游錫(方方土)：連戰赴中國大陸作政治秀
朝野立委擬修國防法 第一擊須總統授權
連胡再會 綠營：胡錦濤未說清一中各表
中國對台新措施 吳榮義：統戰
台聯：直航條款架空行政權 盼綠營協力反對
國安會：兵推結束 首長表現達預設目標
台聯黨團：連戰成為中國去台灣政府化棋子
陸委會：中國的九二共識無一中各表空間
朝野推動國防改革 著重聯合作戰專業分流
空軍預警電戰機隊成軍 建構早期預警能力
海峽兩岸書畫名家 永平高中比畫
藉口簧琴傳情 泰雅族獨特樂音刻劃祖先精神
老杜部落格開張 杜正勝暢談教育理念
中正大學學士班轉學考 簡章21日起發售
城市桐花旅 新光三越桐花商品展音樂會登場
關切李恆隆限制出境？王幸男：陳唐山沒施壓
林為洲：民進黨立院黨團應參與檢察總長提名
綠營高層勸謝長廷選北市長？各派系表尊重
修改不分區立委提名 馬英九：沒理由反對
立委：新台灣之子喪父媽媽被遣返 不人道
游錫(方方土)：連戰不敢提中華民國令人遺憾
立委：台鹽CoQ10標示不清 衛生署應通令下架
總統府否認馬永成請辭傳聞
國共會談 綠營：向人民報告不容許私下交易
許舒博邀藍委茶敘 馬英九：很好
勞委會：將啟動兩性工作平等法勞檢專案
花蓮萬榮二指山受困民眾平安搶救下山
高層勸選北市長？謝系立委：尊重謝長廷意願
高雄潑水節解泰勞鄉愁
台指期盤前：順勢操作 勿預設多空立場
分析師：多方掌優勢 台股可望持續震盪趨堅
台股開盤上漲29.93點 為6982.47點
傳產股開高 台股一度進逼7000點
MLB王建民先發七局八次三振 獲本季首勝
探索凌日天象 天文館30日辦天文講座
逢甲大學碩士班學生繪製台中市公車網路圖
平地降雨稍緩和 氣溫回升
蘇揆評連胡會：勿長他人志氣
連戰遊福州鼓山 千年古剎湧泉寺題字留念
高市不動產代銷公會 招兵買馬挑戰百萬年薪
高捷O7站 下月展開連續壁工程
天琴座流星雨報到 二十三日凌晨最多量
全中運週五登場 竹市交通管制
國親第五十二度封殺軍購案
回任副主席？王金平：笑話 講也不必講
裝甲兵學校首度曝光 動感模擬器亞洲第一
蘇揆：假期包機模式一次談妥
連戰明接受廈大名譽博士學位
美再籲北京與台民選政府對話
王金平：見馬宋先談檢察總長人事案
郭瑤琪:高鐵十月至少從高雄通車到板橋
精進考選制度 考選部五月三日起辦研討會
藍委爆料多 國民黨盼幾分證據講幾分話
蕭萬長與台灣大企業家將參加博鰲論壇
蘇揆：只要協商好 端午包機就能成行
中國觀光客來台 蘇揆：政府態度開放
蘇揆：可惜連戰未要求胡錦濤莫打壓台灣
綠委：藍軍若拿直航換預算 政院應打烊一天
吳釗燮：不排除端午包機 否認密使說
立委連署提案 譴責中國盜摘活體器官
吳釗燮：由兩岸當局直接交涉中國觀光客訪台
民進黨團：黨對黨協商約束邱毅放話
馬英九盼王金平任第一副主席 增加溝通機會
兵推王金平遇刺？蘇揆：錯誤報導
國民黨廉能會推動黨籍縣市長受清廉指數評比
民代頻爆料 馬英九：指控應拿出證據
藍委籲開放觀光 吳釗燮：協商非操之在我
邱毅再指馬永成收林明成兩百萬禮金
總統府：馬永成已否認收受林明成禮金
布胡會將登場 外交部啟動緊急應變機制
蘇揆：高鐵若事故 由獨立委員會調查
簡錫（土皆）：兩岸未來 傾聽民間聲音
業者代操坑近三億？富邦：靜待司法判決
青商會擬公投修法 減徵銀行營業稅救卡奴
總統遮羞布說法 蘇揆：只是評論
鼓勵謝選市長為蘇排障礙？蘇揆：想太多了
蘇揆：採認中國學歷須考量台灣主體性
防搶 高雄市從打通騎樓做起
增補社工費用地方出六成 胡志強：中央霸道
北市一千七百餘神壇 議會:環保治安死角
爆料文化盛行 葉菊蘭:不實指控應火速澄清
北市推廣校園食品 學童點心更多樣
葉菊蘭明訪日 考察橫濱水岸開發
高市議員選舉 台聯黨內初選 明天起民調
高雄海關嚴查廠商虛報管制進口中國石材
江口洋介邀觀眾 隨「戰國自衛隊」穿越時空
搶救原住民樂舞文化財 百合起舞明公演
聚焦台灣原味 食趣設計案徵選開始
營業人短漏開統一發票 高市國稅局全面查緝
房仲業：桃竹地區房價長期趨勢平穩向上
方便考生 華銀網路ATM可繳大考中心報名費
台指期盤前：關卡有壓 高檔震盪
分析師：台股短多格局不變 拉回尋找切入點
電子權值股帶動 台股盤中創波段新高
橘營：玉山兵推官員怯於說明 抵制預算解凍
17日止 卡債協商成功7萬多件 金額1169億元
吳釗燮：初期中國來台觀光客一天限額一千人
詐騙新花招 假戶政機關電話語音詐財
中油調漲油價機車族也搶加油
近5成新鮮人考慮轉行 農學院傾向最強
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