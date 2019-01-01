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News Archive | 2005
漢文新聞列表 Chinese News List
鼓勵電影尖兵取景 高市出版Zoom in南台灣
南投縣勞工運動會場地凸凹不平 選手有怨言
日籍郵輪首航馬公 創澎湖海上國際旅遊紀錄
王金平：出席APEC會議 安排妥當就義不容辭
晶晶書庫負責人妨害風化案 高院首度開庭
家長團體：李遠哲坦承錯誤為教改開另一扇門
228家屬訪國民黨 馬英九：家屬與國民黨和解
國民黨團籲健保局查明立委涉健保詐騙真相
民進黨團：黨籍立委若涉不法 建請開除黨籍
24小時長期照護才核配外勞 預計明年上路
96位綠委連署 要求限期處理退休官員領雙薪
榮邦計畫檢討 陳唐山：確有改進空間
謝長廷：政府這次不資助 高鐵將變廢鐵
追查弊案 民進黨團催生廉政公署
53名綠委連署 要求公路總局主秘立即調職
稱讚扁媽健康 蘇貞昌不忘誇自己媽媽也漂亮
追繳官派董監事分紅？ 謝揆：一視同仁
蘇貞昌：民進黨絕對支持陳總統改革決心
謝揆：股市禿鷹案檢調查案拖太久 令他不滿
總統府早知中國反對 馬英九為王金平抱屈
工研院六甲院區開幕 總統：台灣發展更均衡
林佳龍提自訴 控告馬英九妨害名譽求償一億
台中縣警察局偵破假護膚真詐財集團
民進黨團提改革方向 將成立十個專案小組
綠委：計軸器案卓伯源收賄 檢調應起訴
民進黨南縣堵馬 馬英九：縣政爛還抗議
謝揆參加阿里山生命豆祭 期章Q族人口倍增
林佳龍總部成立 蘇貞昌力挺
金山醫院開幕 改善北海岸醫療資源
性騷擾防治法將上路 立委指配套不全
國民黨團：官股領高薪 林文淵林宗勇兼職多
國民黨南縣輔選 馬英九王金平互動受矚目
何美玥期勉經濟部員工：提升台灣競爭力
紅毛港遷村爭生計 舢舨竹筏集結高港抗爭
全運會在雲林 觀賞比賽觀光遊覽享受美食
金防部戰力展示登場 上千民眾叫好
蘇嘉全表揚全國特優村里長
謝揆：全盤檢討官股代表雙薪分紅問題
林文淵經營績效 立委針鋒相對
中縣防範禽流感 成立通報機制與對口單位
綠營市議員揭露評估報告 大坑不宜飼養貓熊
農委會屏東農業生技園區21日台北招商
中央日報赴中國大陸發行？馬英九：評估中
李文忠：光華六號計畫有疑點 國防部應追查
李敖火爆質詢 質疑馬英九將在軍購案放水
三合一選舉反賄選宣導短片 謝揆擔綱
謝揆：總統六大改革過半以上民眾支持
兩廳院：歌劇魅影票價依場次成本定價
白米炸彈犯一審宣判 楊儒門被判刑七年半
白米炸彈犯楊儒門將宣判 彰化鄉親北上聲援
宜蘭冬山茶米節 二十三日起登場
台南縣學甲慈濟宮葉王交趾燒文化館開幕
李敖指國民黨軍購案放水 馬英九：謝謝指教
解散台糖還地於民 周秀月訴求選民呼應
北市府與鳥會鳥街業者合力防堵禽流感威脅
學者媒體人籲立院儘速通過NCC草案
民進黨綠色連線立委擬修法 廢除遺產稅
疾管局：克流感是處方藥 民眾勿囤積
民進黨團：國民黨團不應搶功\犧牲台灣利益
56位泛綠立委連署要求成立禿鷹案調閱\委員會
立委賴士葆：郭清江坐領高薪 挾公器自肥
民進黨團：將提案修法加重走私禽鳥刑責
法鼓山開山大典 萬名信眾參與莊嚴肅穆
法鼓山佛教教育園區啟用 總統前往聆聽開釋
防範疫病 麥當勞叔叔前進金門校園推廣洗手
呂秀蓮籲有財富者多關心民間疾苦
嘉義縣總統開講列車 人民做主拼未來
鄭運鵬：邱毅不應惡意中傷謝長廷
邱毅：高捷報告謝長廷涉及六案草率簽結
綠委指卓伯源涉台鐵計軸器案 檢調應起訴
呂秀蓮盼國家人權委員會儘速成立
農委會ＣＡＳ驗證 國人吃得更衛生安全
杜正勝：自殺非良策 樂觀奮鬥珍惜生命
台灣驕傲 李萬柱研發再生軟骨組織造福病患
胡志強頒榮譽紀念章表彰柯杜瑞琴
謝揆：擴大人民幣兌換須經陸委會國安會確認
鑿井災變獲救工人 獲邀任工安宣導大使
台鐵松山汐止交通中斷 鐵工局全線停工檢討
台灣北部東部今濕冷 北部山區和東北部有大雨
禽流感效應 流浪賽鴿淪為危險份子
加強雙邊經貿交流 印尼商工總會應邀訪台
主計處：禽流感規模大才以追加特別預算因應
台北縣轄境內市區公車即日起禁攜禽鳥
司法院：大法官專業加給受憲法保障
台中看守所:陳曦無禽流感症狀 下午解除隔離
預防禽流感 衛生署：若有流感症狀 立即就醫
教育部與衛生署呼籲學生生病不要上學
外資匯出 新台幣兌美元重貶值1.62角
木馬程式植入管道多 提高警覺慎防網銀盜領
台越人口家庭合作計畫十週年 見證兩國邦誼
送愛到菲律賓 嘉基海外醫療義診隊授旗
婦援會：日政府處理慰安婦問題宣示多做得少
高雄市府民調：八成七市民盼續建捷運
台鐵機車頭出軌意外 求償金額將逾千萬元
高縣府財政管理成果豐碩 赤字減少十九億元
建中生輕生 校方安撫學生避免情緒感染
記者平宗正殉職一年 友人感性追思
泛紫聯盟提稅改意見 盼朝野政黨真改革
古寧頭大捷56週年 金門各界追懷陣亡將士
衛署：明起自中國入境旅客 自主健康管理十天
漢生病友勝訴 人權團體籲政府改進不當政策
台灣北部東部有雨 中南部日夜溫差大
金馬影展套票最後100套影迷請把握機會搶購
昔日練武場所 彰化武德殿整修完工
台灣光復六十週年座談 學界省思光復節由來
調查：兩岸四地城市競爭力台北居首
李進誠遭檢方求刑8年 金管會：依法行政
中塞建交 朝野立委批外交部後知後覺
呂東英：曾說李進誠是寶貝 沒說保證
防治禽流感 謝揆指示成立統一防疫資訊中心
塞國斷交立委砲聲隆隆 陳唐山：願負責
台東深夜砂石車疑闖越平交道撞及火車兩受傷
高雄捷運首批電聯車廂運抵高雄港卸儲
嘉義竹崎椪柑節 柑橘促銷列車啟動
小三通入境旅客今起自主健康管理十天
金門小三通自主健康管理機制啟動旅客很配合
兩列六節白綠相間的高捷電聯車運抵高港
三合一選舉賄選嚴重 台東檢警調遊行反賄選
東亞企業人高峰會明年北縣舉行促進區域經濟
陳敏賢籌措扁競選經費？葉菊蘭：不要無限上綱
陳文宗：若陳哲男91年11月出國府方總統不知
總統府：陳哲男91年11月無休假或出國紀錄
雙陳遊韓照曝光 高檢：不影響偵辦方向
台股弱勢盤整 不排除有持續下探風險
總統:由連任不再競選的總統推憲改 最好選擇
謝長廷王金平品嚐麻油雞 支持台灣安全禽肉
綠委:TVBS董事長是前中國香港特區新聞局長
總統府：台灣與外國簽約行政院會通過要報府
謝揆：高捷爆料轉移焦點 藍委也涉關說
大陸客來台觀光首選 日月潭料多
中國旅遊局長抵台 邵琪偉要感受台灣情境
邵琪偉率旅遊考察團來台 觀光局長出席晚宴
蘇貞昌為翁金珠站台 批評對手不誠實騙選票
台灣南社譴責民進黨腐化悖離人民期待
葉菊蘭總預算報告未提高捷案 藍反感 綠護航
南大遷校定案 國民黨民代赴南市府抗議
林佳龍：將在中市東區打造流行影音商圈
馬英九：抗戰勝利不等於台灣歸中國違背事實
微笑之鄉票選 高雄縣美濃鄉奪魁
台灣高鐵列車時速300公里 今天達陣
林陵三邵琪偉同在國父紀念館 未不期而遇
考古遺物結合線上遊戲 創造數位典藏新價值
國姓鄉搶成功\活動氣氛熱烈
南投國際竹文化節熱鬧開場 創意具「竹」
周錫瑋：台北縣重大工程不開放外勞
翁金珠掃廁所宣導環境衛生 拒絕傳染病上門
台北健康城市論壇登場 分享都市發展經驗
馬英九為林政則站台 籲讓國民黨贏回台灣
蘇煥智成立競選總部 蘇貞昌站台助勢
陳明文成立競選總部 強調讓嘉義更進步
羅文嘉推客家電視文宣 太座擔綱訴求族群融合
蘇貞昌：陳哲男是陳哲男 民進黨是民進黨
姚文智:TVBS資本結構違規 下週發文要求說明
民進黨中評會決議開除陳哲男黨籍
民進黨人獲授勳多 國民黨團：濫用國家名器
醫院發出馬鶴凌病危通知 未來一兩天是關鍵
學者：台灣禽流感防治兩大瓶頸應趕緊修正
嘉義梅山輕航機墜毀 未婚夫妻一死一重傷
陳哲男為越勞赴越？ 檢調：證據到那辦到那
台灣和國際勞團抗議菲律賓軍警殺害社運人士
高雄港十三號碼頭光榮退役 移交高市府
南投國際竹文化節開幕
一百零八位律師組服務團力挺卓伯源
林益世成立胖胖後援會並簽署青年政見
馬英九上午取消行程 下午仍擬接見金泳三
捍衛新聞自由 親民黨團將發動百萬人遊行
高捷案 陳菊否認有力人士介入
查TVBS有無中資 謝揆：無戰略戰術 依法而行
中國旅客跳機與不排隊文化挑戰台灣人觀感
原民會：水風災重創 九十四年預算執行受挫
台股開盤上漲59.85點 為5692.82點
台灣北部山區和東北部大雨特報
南縣黑筍O護區十月肉毒桿菌檢測無異狀
強化動植物防檢疫 農政司法檢警辦研討會
經濟部盼產業界提出全球布局問題
調查：民眾平均收看電視時間增長
面板DRAM股走勢強勁 台股大漲131點
前菲律賓總統羅慕斯二度訪台
金馬影展4日登場 保留影片場次公佈
保險商品審查制度改革 黃天牧：儘速實施
陳總統：三合一選舉後 將籌辦第二屆經發會
大地之美畫展五日在清水鎮港區藝術中心展出
馬祖野生黃魚現蹤 象徵海域資源復甦
彰化縣辦原住民豐年祭以泰雅族紋面為主題
經建會：台灣產業結構朝「輕巧環保」邁進
駐台使節酒駕違規 北市擬採人車分離措施
台中市石綿水管問題 林佳龍要求胡志強負責
TVBS爭議 沈富雄：選戰在即有點不好收拾
金屬中心強化風力發電設備認證機制
台聯立委:邵琪偉訪團要求撤國旗 應驅逐出境
重視數位學習 各國紛投入資源盼提升競爭力
吳育昇質疑康橋新建校舍違法使用
馬鶴凌病情危急 馬英九：心情沉重
藍營疑政府製造禽流感恐慌 衛署：防患未然
林陵三:台灣高鐵臨時股東會 明年元月一定開
赴濟州島賭博？ 龔照勝：看世界盃未賭博
謝揆遭恐嚇 蘇嘉全：警方加強巡邏保護
吳釗燮：春節包機跨部會協調後才定案
台指期技術面轉多 盤堅緩步上揚
聲援受暴教師 立委催生師生爭議仲裁機制
呂秀蓮：台灣女性政治參與不輸男性
陳哲男違法指派府內會計 總統震怒收回勳章
APEC替代特使人選獲美支持？ 外交部不評論
立委籲防走私禽鳥 農委會：將修法加重罰則
陳哲男韓國行 蘇嘉全：沒有禮遇通關公文
屏東國民黨立委爆料有人用台糖禮券賄選
李永得：客家NGO將尋求加入聯合國
林益世率眾抗議 楊秋興反駁砂石與黑金指控
黃昭順等立委要求高縣警調嚴查賄選
新竹市環保局前垃圾山 鄭貴元率眾丟垃圾抗議
金門傳一票五千元 檢警調鎖定目標
不滿被指涉入高捷弊案 楊秋興告林益世誹謗
不滿被指幫舅洗錢？ 陳哲男外甥女告邱毅
高捷召募新人 近六千人應試
胡志強競選總部抓賄 成立抓鬼大隊
東勢鎮長參選人涉賄二十多人被帶回調查站
邱太三誓言 將賭博電玩 趕出台中縣
SBL籃球表演賽 十二日台中市登場
台中縣富春國小近千學童彩繪燈籠
公車評鑑出新招 北市交通局員工當探子
任內核准ＴＶＢＳ設置 胡志強：依法辦理
亞洲大學學生紀廷儒 拍攝黃仲生紀錄片
北市道路紅線臨停管制鬆綁 計程車可上下客
明年高雄燈節 仍維持十六天
北市文化局盼中山樓主管機關 提BOT作業資料
蘇貞昌：民進黨雖不好 但還有救
李登輝：中國崛起如希特勒 世界應聯合對抗
客語認證考試登場 謝揆應試心情緊張
呂秀蓮：全民監督施政 為民進黨加油
海軍陸戰隊開放營區參觀吸引人潮
馬鶴凌今火化入塔 家人相伴
馬鶴凌火化晉塔 馬英九感謝各界關懷
陳總統首次到苗栗站台 開出支票福利老農
蘇貞昌澎湖造勢 強調民進黨勇於改革和負責
閣揆抵澎造勢 談政績與公教退休金公平正義
金門文化藝術節活動今晚圓滿劃下句點
台灣原住民詩歌吟詠之夜 引領進入美麗世界
民進黨團：北市府箝制新聞自由 應公開說明
父喪後首日上班 馬英九只談防疫議題
高捷證實民代為外勞仲介公司引薦
時序立冬 高雄賣場促銷冬令進補食品
台南天候漸冷 渡冬黑琵\突破七百隻
北市衛生局加強稽查 防制販售不法藥物
馬英九：北市密切配合中央防治禽流感
新竹地檢署首度查獲現金買票賄選案件
高市審計處糾正高捷六大缺失 湯金全：不深入
馬團隊輔選 何鴻榮任卓伯源總部執行總幹事
羅文嘉指提案凍結客委會預算 周錫瑋:非事實
神圳國中落成 家長感謝縣府用心
邱太三發表關懷老人政策
中縣完成各鄉鎮交通瓶頸路段改善規劃
高雄審計處:依規定向葉菊蘭報告捷運六大缺失
苗栗市民宅氣爆 屋主重傷
劉文雄：兄弟登山各自努力 橘子不曾變綠
檢察官李子春：陳總統出庭作證時並未被罰站
遭指箝制新聞自由 金溥聰：願公開受檢驗
宜蘭南方澳四家博物館 150元暢遊
高捷C3顧問 未盡監督之責 湯金全:研議究責
台灣東亞運風光摘十二金 實質項目仍須加強
中國擴增產能 遠東區乙丙烯價格下跌
韓中央日報APEC峰會元首專輯缺台灣代表
金門小三通客船偏離航道 擱淺
施茂林：有效查賄是反賄選最佳宣傳
中國人行代表：台灣金融發展值得中國借鏡
中鋼下週一董事會 江耀宗將接任董事長
連江地檢署鎖定一千三百名幽靈人口
獲利回吐賣壓湧現 台北股市終場小跌10.76點
羅氏表示已就製造克流感與台展開初步討論
駐芝加哥新聞組投書美報強調中國對台威脅
紐倫堡發明展 台獲七金六銀十銅
台印稱短期內可量產克流感 製藥聯盟表懷疑
王金平出席APEC議案列立法院會討論第一案
中科院大樹廠爆炸聲 軍方：例行處理廢彈藥
台中市政府試辦大型門牌 具夜視功\能
合庫農銀合併後市占率近10%
雲科大與貝里斯大學簽署學術交流協定
遭民進黨開除黨籍 周禮良：不知情但尊重
民進黨阿綠幸福婦女助選團為翁金珠助選
蔡啟芳籲李慶華兄妹承認澳門開賭
邱太三成立小蜜蜂車隊 宣傳反賭博電玩
etaiwannews.com全新改版
游錫堃:林信義出席APEC韓方同意
李慶華兄妹澄清澳門開賭報導
游錫堃：總統無意藐視司法僅陳述事實
農業信保基金與北商銀簽約 方便農漁民申貸
張政雄：身分證不戳記 中選會將再研議
謝揆：中華電信手機打市話十二月起全面降價
鄭貴元提出青年政策及遷建棒球場計畫
宋楚瑜為徐耀昌站台 盼苗栗縣民不要變綠
金馬獎頒獎頒獎人底定 名導巨星齊聚一堂
羅金瑩涉恐嚇金馬獎執委會 遭移送法辦
哈利波利步入青春期 丹尼爾隨之成長
立院初審 刪愛國者三型飛彈109億元預算立院初審 KTV全面禁菸
獲廣播金鐘獎五項獎 漢聲：差強人意
游錫堃為陳建銘站台 盼民眾支持
周錫瑋：民進黨北縣執政政績是口號跳票抹黑
超級蔣公明星臉 李登科助選魅力無法擋
廣播金鐘獎今晚頒獎 漢聲獲五項最大贏家
中央電台盧光宇榮獲廣播金鐘特別獎
蔡振南蔡詩萍落選 熟男輸得心甘情願
敲響廣播金鐘閃耀縣府大樓 頒獎典禮圓滿
教育電台花蓮台獲廣播金鐘獎服務貢獻獎
漁業電台鄭明祈獲金鐘獎研究發展獎
廣播金鐘獎部分得獎名單揭曉
金鐘獎頒獎 姚文智調侃自己最近像脫韁野馬
澎湖亞洲盃風浪板賽 因風弱延後一週舉行
正聲電台南方音樂城獲金鐘獎非流行音樂獎
財部核釋分割公債課稅規定
地方財政困窘 學者：正本清源是修法
卓伯源陣營率眾抗議 籲翁金珠不要發黑函
社福團體評比縣市 高雄縣居冠新竹縣吊車尾
周禮良：短期不出國 配合檢調約談
蕃薯籐性愛調查 提供兩性更健康觀念
救人反被撞成重傷 陳銘傑父親獲戒護探視
議員：北市6年後將減少10間敦化國小學生
高縣社會福利 連續四年獲社福團體評比第一
客家音樂MV甄選頒獎劉劭希獲哈客薪傳獎
FAPA：TVBS爭議 應依法處理
今天全台仍偏暖 金馬有濃霧
桃園縣長號次抽籤 朱立倫籤王鄭寶清二號
亞洲職棒賽興農隊旗開得勝六比Ｏ大勝中國隊
台聯黨團將提案替漢生病友爭取國家賠償
黨職併公職領取退休金 目前仍有人可適用
二次金改 林全：不會金融財團化
執政黨立委籲民眾支持退休所得合理化改革
新聞局Discovery再度攜手合作台灣人物誌 II
言午宜愃蒙混師資 國科會將究責追回補助款
治平專案對象組兩岸詐騙集團 六人落網
府院黨聯合推薦林佳龍
宜蘭蘇澳警方破獲槍械案 起出29把長短槍
國父紀念館變身大台北東區的璀燦新明珠
金門李氏祭祖 洋溢濃濃選舉味
羅文嘉競選廣告 指周錫瑋反對有利北縣預算
金鼎期貨爆交易糾紛 檢警查獲一離職人員涉案
電視金鐘獎登場 林志玲傷後晚會首演
外國人說中文比賽 國父紀念館登場
馬英九表揚內湖國小校友陳健治
台灣今年前10月原油進口值大增37.7%
小巨蛋國旗事件 市議員要馬英九道歉
求學就業自立自強 原住民表現備受肯定
不捨胡志強被批評 邵曉鈴站台難過落淚\
庹宗華王琄分獲金鐘獎連續劇男女主角獎
樊光耀方文琳分獲單元劇男女主角獎
TVBS詹怡宜 獲金鐘文教資訊節目主持人獎
打敗妹妹 趙美齡獲金鐘獎單元劇女配獎
電視金鐘獎登場 林志玲傷後晚會首演
兵庫縣議長率團訪中縣議會
台中縣長候選人政策答辯會 邱太三唱獨角戲
景美溪慶生PARTY 上千親子義工淨溪
呂秀蓮盼團結支持陳建銘及民進黨議員候選人
出租約定租金偏低 稽徵機關可依標準調整
退休所得合理化 民進黨團：盼各界理性看待
北市官員涉蹺班賣藥 市府召開考績會懲處
黃敏惠:打造嘉義市成台灣京都
台鐵兩員工 涉嫌利用磁卡票揩油
澎湖查獲一里長涉嫌為人賄選
運達一號漁船機艙進水 四十名船員安全獲救
卓伯源成立青年騎兵團 籲泛藍大團結
三合一選舉 身分證可能仍要蓋\戳記
國民黨：18%爭議不應波及中低階層公務人員
環保署徵求永續發展議題 歡迎民眾建言
農業信用保證基金明年元月起改隸農委會
姚文智盼台灣影視蒸蒸日上與世界接軌
總統批宋楚瑜黨職併公職 橘營：絕非事實
七星禮讚登山 慶祝台北建城一百二十一週年
IDC：僅36%企業已建置資訊災難復原措施
國民黨團公布行政院規避立院監督五大奇案
民進黨團：國民黨團轉移焦點 應速還黨產
民進黨團：執政黨光明磊落 不製作不實光碟
列舉保費以納稅人本人 配偶與直系親屬為限
姚文智:TVBS節目得獎 不代表其公司可違法
藍營：國親將協調推薦NCC委員 確保專業性
公平會通過台新金與彰銀合併申請案
總統卡車之旅下午開抵南投北縣等四縣市
預防水蕹菜青炫f 調整水位奏效不需農藥
異國佳餚飯店搶灘 台北冬季美食飄洋味
台股相對便宜 外資看好業績成長電子股
新竹縣查獲現金買票 每戶三千元
胡勝正：台灣所得差距 今年可降至6倍以下
陳立夫四子陳澤寵喪禮十五日舉行
秋冬季節登山應防範虎頭蜂 維護自身安全
醫師：女性長期使用護墊 陰道過敏機率高
檢方查察 約七成新竹選舉幽靈人口遷出
蔡夙穎研究老年眼疾流行病 國際眼科界矚目
周錫瑋：打開胸襟智慧 建設台北縣邁向國際
行政院：預算全程受監督 未違反立院決議
政院：公務人員公保養老給付優存屬行政範疇
交部：國營事業投資高鐵依獎參條例並無不妥
行動電話基地台電磁波疑慮 社區居民抗議
華航推出日本廣島等地直飛花蓮包機航線
上週台股集中市場 市值續增3871.13億元
羅文嘉：發展多核心都市 台北縣市共繁榮
金門生態美食季揭幕 世界貢糖王讓人驚奇
法人：明年應謹守分散操作策略
胡志強：因姚嘉文的合法說法 才捐一百萬元
中市好人好事理事長江達隆 獲頒慈光獎章
中市好人好事理事長江達隆 獲頒慈光獎章
財部：行庫投資高鐵為自主判斷範圍
胡志強自曝可能成非常光碟抹黑對象
胡志強自曝可能成非常光碟抹黑對象
軍公教退休金改革 陳總統：消除階級對立
金馬最佳原創電影歌曲獎 翻滾吧！男孩
黑社會 拿下第一座金馬獎─最佳音效獎
黃秋生 元秋分獲金馬獎最佳男女配角
周杰倫獲金馬最佳新演員獎
侯孝賢獲年度最佳台灣電影工作者獎
舒淇以最好的時光 拿下第42屆金馬獎影后
郭富城以三岔口奪得第42屆金馬獎最佳男主角
周星馳功\夫了得 奪得第42屆金馬獎最佳導演
功\夫勇奪第42屆金馬獎最佳劇情片獎
金門海巡隊截獲 首見大批中轉中國香菸濾嘴
兒權高峰會登場 討論兒童如何幫助兒童
六名中國漁民越界作業 涉攻擊金門海巡被逮
抽脂減肥上癮？ 一成二病患抽脂二次以上
民進黨團再籲國民黨主動歸還溢領退休金
總統盼王建民接受國家代表隊徵召為國爭光
葉菊蘭：合約是以契約為主 口頭只是議約
新聞局多數預算凍結 姚文智63萬特支費全刪
日本新幹線投資高鐵未到位 在野立委質疑
新聞局預算遭凍結 綠委譴責泛藍不理性
立委：民眾檢舉電玩 疑縣府洩祕遭業者逼死
中選會淨化選風創意影音徵選 得獎名單揭曉
西門子未投資十億元 湯金全：合約沒問題
APEC藥政會議台北登場 藥品相互認證成重點
工程會和媒體合作監督公共工程
亞洲最具影響力設計大獎陳俊良21日香港領獎
炒股中心？總統府：勿抹黑 有證據給檢調
新聞局預算砍逾三成 姚文智：人刀俎我魚肉
英國偵察機半世紀前墜毀花蓮 英方立碑憑弔
陳總統盼史景遷寫一本改變台灣的書
審預算退席又列席 姚文智：忍辱負重
卓伯源：立委發黑函還跟檢察長談案情有特權
勞委會限南山人壽1個月申報勞退 否則擬重罰
不向貧病低頭 檢察官俞\秀端獲十大傑出青年
金鼎期貨詐欺案 檢警約談總經理釐清案情
第094091期大樂透彩開獎結果
唐麗輝競選總部成立 民進黨跨海金門造勢
台指期短線整理 仍有新高可期
綠營評估總統卡車開講喚回熱情 最佳十一席
台大創校77週年校慶 今有一連串慶祝活動
陳總統接見紀惠容
立委：政府約聘僱人員應納入勞基法保障
總統：紀惠容獲世界兒童發展獎 台灣NGO驕傲
保險業啟動禽流感應變計畫 確保業務正常運作
亞洲滑輪馬拉松 接受報名
國防部民調 七成受訪者支持軍購案付委
謝揆：高捷案不應本案不查 只查案外案
公辦六標案 周禮良涉圖利廠商一百萬交保
高捷工程沒有海砂 葉菊蘭:信口開河者應道歉
四草候鳥驗出禽流感病毒 南市檢測養禽場
西門子未入股十億元 高市府明向議會專案說明
民族風庭院音樂節 19日推出口琴之戀
有人將對馬英九不利？馬：已加強安全維護
身分證十二月起換發 戶政司：周六加班受理
後援會成員是中國政務委員？馬英九：不知情
總統：台灣對兒童福利努力逐漸步上軌道
委質疑陳哲男涉內線交易 龔照勝：會了解
綠營要求退選 胡志強：請政府專心國政
國防部民調 七成受訪者支持軍購案付委
松山機場飛港澳？政院：首都安全最優先考量
政院盼明年老農津貼每月5千元 70萬人受惠
民法親屬編修正草案 子女從父姓原則將改變
有人將對馬英九不利？馬：已加強安全維護
蘇貞昌晚間恆春造勢 呼籲選民顧票及催票
羅文嘉追擊永洲案 銀行員出面指證周錫瑋
姚文智盼影視文化發展不要有政治干擾
中國官員訪台 陸委會盼建構常態機制
秀柱服務處被噴漆 姚文智：觸法行為
馬英九連續八天輔選行程 幕僚：馬是不鏽鋼
松山機場飛港澳？陸委會：待交通部專業評估
馬英九：並未收受中國政協委員捐贈金錢
民進黨大遊行主場設北縣 全力拉抬選情
民兩蔣移靈日期 內政部：尊重家屬意見
民黨部小秘辛:孫中山不高興 馬英九忙敬禮
外候選人涉嫌賄選 台聯要檢調拿出證據
陳唐山拼外交 密訪中東國家
詹春柏：馬英九選黨主席時無港澳後援會編組
外國人歸化測試明年開辦 題庫出爐
陳唐山：照立院決議懲處台塞斷交失職人員
民進黨中評會通過開除周禮良方來進黨籍
三合一選舉 中選會明討論身分證是否蓋\戳記
非常光碟案 馬英九：全民應譴責選舉惡質化
立委籲勿裁聘僱人員 人事局:重視聘僱者權益
周禮良請辭仍搭公務車 高雄港務局：未違規
永洲案 周錫瑋：將控告羅文嘉交由司法公斷
警方偵破竹北綁票案 蘇嘉全：破案最高境界
北市學校家庭教育課程明年二月起每年四小時
市政總質詢 馬英九安全問題成關注焦點
李伯元澄清不會也沒想過要當下屆基隆副市長
葉宜津：金門戰地觀光資源可吸引年輕人
古籍經典啟發數學觀念 丘成桐肯定華夏文明
北市議員疑市醫濫用醫療基金 市醫嚴詞否認
日關西電廠感謝南投地檢署辦弊案
桃園縣長選舉人數達131萬 較四年前增13萬
周錫瑋：羅文嘉應回歸縣政討論 停止口水戰
陳昭安獲美國少棒聯盟完全比賽證書
內政部提升服務品質觀摩會 今在金管處舉行
台北縣有線電視業者推網路電話 搶電信市場
北市福安兒童中心玩具圖書館 供孩童免費玩
台大校友聯歡晚宴 馬英九致意後旋風離去
獲頒台大榮譽博士 孔德成：台大校訓自勵
丘成桐演講時空的幾何歷史 聽講人滿座
書香滿校園徵文比賽揭曉 40名學生獲獎
96年實施基測加考寫作 分數採計明年1月公布
慶祝校慶 台大將撥款推嬝疙g典與全人教育
第28屆吳三連獎得主 陳總統：實至名歸
誠品卡上市 強調經典價值和推廣效益
陳總統：吳三連獎認同台灣精神
丘成桐演講時空的幾何歷史 聽講人滿座
薄酒萊魅力燃燒 量販店增加款別與進口量
被指收受周亦卿金錢？ 施茂林:由檢察官了解
金鼎期貨詐欺案 北檢複訊正副總經理後交保
警方偵破竹北千萬元綁票案 救回肉票逮三嫌
書香滿校園徵文比賽揭曉 40名學生獲獎
搜索光碟案 林一方:桃園警方非法濫權
搜索錄音公司 檢方：經同意不是非法搜索
工研院發表環保空調 預計一年後上市
立院解凍國安局情報補助與情報行政預算
分秒必爭 蘇貞昌屏東市千禧公園拜票
中大2006衛星影像主題月曆 覽盡台澎13港口
勞工團體秋鬥20日登場 號召公民嗆聲
北市去年傷害死亡比率 交通事故佔44%
吳釗燮：先期協商為陳雲林來台必要程序
最快年底前 計程車兩側車門可刊登廣告
防禽感準備萬全 呂秀蓮籲國人應有信心
謝揆：高捷決標選商禁得起考驗
加重賄選處罰 王金平十八日邀朝野協商
電總:網路電話預計明年可接受市話手機撥叫
國家考試考舊金山和約 姚嘉文認同
施顏祥：34家財團法人95年度收支短絀29億元
陸委會預算遭刪 吳釗燮籲馬英九表態
2005台灣兒童人權調查 教育權表現最差
司法之恥 陳金寶強調凸顯司法程序人權問題
台電維修跳機 金門大停電
民進黨團：馬英九應說明收多少中國官員捐獻
立院審卸任元首禮遇條例 總統府：支持改革
吳孟德不滿口水的公辦六標取代民辦公開六標
張國政:松山機場直航港澳 只能做短期包機
農委會:輸英禽鳥未染H5N1病毒
高縣大樹污水處理廠今落成
獲頒台南市榮譽市民 王建民:很意外
警方查獲竊鴿勒贖恐嚇取財集團六人落網
不滿遭抹黑 周錫瑋控告羅文嘉違反選罷法
國親黨團：刪陸委會預算與陳雲林來台無關
議員質疑保險公司理賠拖拉 消保官介入協調
總統希望卡車到澎湖 左批馬右打宋
邱毅出示與謝揆通聯紀錄 政院:邱毅話不可信
台聯蘭嶼分部成立 盼深耕原住民
預算遭凍結 陸委會：盼國親理性
第三梯次志願役士官兵明早成母頁}訓
國民黨願提供胡志強黨職資料
謝揆提12月實施退休合理方案 銓敘部：純建議
麻將官司勝訴 宋楚瑜：盼遏止抹黑文化
馬英九爆光碟影射同性戀 民進黨質疑自導自演
黨職併計公職年資決議 銓敘部建請試院廢止
中選會：第七屆立委選區維持九月劃分完成
總統府：台美立場一致 盼兩岸對話解決歧見
李登輝指宋打麻將敗訴 馬英九：還連宋清白
指宋楚瑜打麻將敗訴 李登輝：上訴討公道
陳總統特使林信義 赴韓參加APEC領袖會議
總統府把陳哲男調查報告寄高雄檢察署
陸委會籲中國應把禽流感疫情透明化
加重賄選刑責 中選會盼盡速完成修法
判決賠償宋楚瑜一千萬元 李登輝：會再上訴
APEC資料獨缺台灣 國民黨：總統惡性操作
陳雲林訪台申請案 陸委會：非有心刁難
陸委會：協商才能為陳雲林來台提供必要便利
改革顧台灣大遊行 民進黨動員六十萬
國民黨反貪污救台灣大遊行 全民嗆聲
民進黨廉委會展開運作
謝揆：和邱毅通話一分鐘 邱毅造謠
陸委會預算遭刪 馬英九：應多與立委協商
政院：謝揆歡迎邱毅公佈兩人通話錄音
台北縣三峽塑膠模具工廠大火 兩義消輕傷
超級盃世界花式撞球賽 吳珈慶首戰驚險過關
台股多空膠著 大型電子股為指標
卓榮泰：謝揆有無戲劇性發言 邱毅心知肚明
謝揆：與邱毅兩次通電話加起來不超過五分鐘
台聯在屏東縣新園鄉設服務處 壯大南台力量
姚嘉文：試院77年黨職併公職年資決議違法
姚嘉文：未計劃全面取消18％的優存利率
銓敘部將推出試算退休所得的電腦程式
馬英九否認曾指非常光碟是民進黨賤招
新聞局：台灣媒體採訪APEC下榻四星級旅館
謝揆：痛心台灣公部門排名不佳 籲朝野和解
陳全壽說奧會認可賽會須採奧會模式
呂秀蓮:馬須證明光碟與民進黨有關 否則道歉
陳哲男炒股票事件 馬英九：恃寵而驕
黨職併公職年資問題 考試院二十四日討論
縣市長選情 馬英九：七個縣市領先比較多
曾永權：國親催促 政院才發文組NCC審查會
台聯黨團：NCC採政黨比例違憲 不推薦人選
行政院函文立法院 請各黨團推薦NCC委員
核後回饋金與半數能源基金委託研究費遭凍結
立院初審通過二次金改目標 依實際狀況調整
張顯耀籲檢調約談謝長廷說明高捷案
阿里山開發案疑利益輸送 施茂林:由政風了解
李登輝判賠宋楚瑜千萬 橘委：終止謾罵歪風
綠營傾向選前立院停會 國親反對
搜索非常光碟案 立委籲呂秀蓮勿有兩套標準
立院初審 政院組織精簡案96年元月實施
李登輝判賠宋楚瑜千萬 台聯黨團：政治判決
立院初審發卡機構逾放比2.5%以上 停發新卡
立院初審 政院預算遭刪一千四百多萬元
邱毅籲謝揆二十四小時內公布兩人通聯內容
以不法影帶競選 法務部列查賄重點
吳英昭：拉法葉艦案資料 高規格保密
中信局分割出售案 吳榮義:未撤案沒有放棄
藍綠立委：科專預算弊端多 刪減有理
國民黨團質疑羅文嘉北市新聞處長擔任白手套
抗議政府忽視母語教育 民間團體十九日陳情
吳榮義：停止中信局分割出售案
立委：國道電子收費OBU若不降價 鼓勵抵制
打麻將官司李批宋對號入座 橘委：遺憾
民進黨團：國親媚共 自己帶紅帽子
駐俄代表：台灣應加強經貿攻勢促進台俄關係
中油違規處理P37油槽區底槽瀝青混凝土挨罰
薛凌違反證交法案 最高法院駁回上訴
推銷未上市股票 刑事局偵七隊破獲詐騙集團
造型師：燙髮前護髮 有助延長髮型壽命
連續強盜殺人犯曾國龍 判處無期徒刑定讞
毒販採擾敵戰術 北市警方鍥而不捨一舉成擒
銀行員全聯會提爭議調解 不成將罷工投票
補習班女名師淪為毒鴛鴦 販毒落網
百貨公司角色多元化 餵魚秀結合社教?
高縣警方破獲強盜集團 逮捕四嫌
不滿女友提分手開車撞對方 留洋碩士遭起訴
台中縣警方破獲老牌金光黨 逮捕六嫌法辦
被指售地圖利 陸]利按鈴控告求償一億元
南投水里鄉長候選人黃明達 涉賄選遭聲押
台北縣社區發展活絡 成為友邦學習對象
制止公共場所哺育母乳者 北市擬開罰
北縣國小運動會揭幕 縣府表揚詹詠然等選手
南投縣孟宗竹蟲害 將進行用藥防治
瓶鼻海豚迷航誤闖基隆正濱漁港
北市議員：觀眾帶國旗加油 奧會模式不規範
高雄縣府澄清林益世總部百萬植樹指控不實
調查顯示 中國客遊金門對整體服務滿意度高
感恩蘇洪月嬌晚會在西螺溫馨舉行
第4屆亞洲觀光促進年會今在台北市登場
嘉義檢警調首長赴台銀了解有無資金異常提領
高台竹縣追討老人年金行動聯盟 縣府前抗議遊行
高捷澄清 刊登廣告無抹黑民代之意
高捷澄清 刊登廣告無抹黑民代之意
巔峰電信惡性倒閉 消保官籲民眾提申訴
高縣議會十九日晚上辦雷射水舞及藝文活動
國立台南大學遷校七股定案 57億經費中央買單
楊秋興林益世分獲長老教會打字工會加油打氣
海巡署查獲大毒梟 起出市價五千萬元毒品
嘉義市破獲詐欺集團 十四人送辦
政風司：全民主動關心政府活動 提昇廉能度
柏林愛樂戶外轉播活動提前到17:30
東北季風影響 ２５日前北部東北部天氣較涼
台指期多頭漲勢減緩 傾向盤整格局
六龜鄉長二候選人 涉嫌以金錢暴力介入選舉
陳哲男涉炒股案 高雄檢方分案偵辦
連續性侵乾女兒 王姓男子遭判刑9年6月
宏總馬前卒？邱毅否認
百名被搶婦女 台中市府前嗆聲要求改善治安
皇帝娘爭議 邱毅：願主動測謊
民間社團籲馬英九 不應杯葛加重賄選刑度
台灣女留學生猝死 外交部駐加館處協助處理
衛生署：禽流感為有限性人傳人傳染病
嘉縣北回公園太陽能車展 陳明文將勁裝尬車
台灣走透透 外籍背包族：英文標示須加強
謝揆：提刑事訴訟 邱毅就有機會可以測謊
高醫電腦竊案偵破 校方致謝
南韓KBS電視專訪楊秋興 讚高縣風土民情佳
台東地檢署開鍘強制拆除最高的違建寺廟
鄭貴元推出政策白皮書 以市政藍圖爭取認同
蘇貞昌陪羅文嘉開記者會 贈工程帽象徵傳承
南投水里鄉長候選人黃明達涉嫌賄選遭收押
因應高鐵時代 台中縣市合推烏日站聯外公車
議員指亞力山大俱樂部片面解約不顧會員權益
屏東選情緊繃 國民兩黨高層大車拼
選前倒數兩週 王金平南部輔選行程滿檔
三合一選舉決戰 府院黨聯合造勢全力催票
羅文嘉競選廣告 指周錫瑋特權超貸
內視鏡手術考試 考驗醫師保障病人安全
立委籲訂定HID燈標準 交通部：明年出爐
一銀中國商銀工會投票通過 取得合法罷工權
曾為骨折所苦 林志玲為玻璃娃娃募款代言
陶（吉吉）演唱會簽票活動 千名粉絲加油
歌仔戲藝術節宜蘭登場 百年歷史展風貌
台北市民運動會今登場 內湖區奪六冠最耀眼
攝影師麥可山下介紹鄭和歷史並辦攝影展
捍衛母語傳承 母語教師協會向教育部發聲
腦的美麗境界在台中開展 透過腦促進精神健康
民進黨團公布黨職併公職六國民黨員
國民黨團：執政黨兩套標準喪失理想
呂秀蓮：政府準備到中南美洲友邦種水果
宋楚瑜：內心雖掙扎但全力支持鄭永金
碧潭水上分列式 北檢大規模宣導反賄
基隆海巡人員查獲來路不明松鼠已銷燬
吳淑珍今偕女兒全家赴日度假
外交部成立專案小組關注布希訪中動態
選舉激烈 綠委指控周錫瑋家族經營企業
林信義今率APEC代表團返台
選舉公報夾帶防疫文宣 中選會：無政治考量
藍營：選舉公報夾帶防疫文宣 黨政不分
因應綠營轉守為攻 國民黨文宣組織戰齊發
藍營NCC審薦小組名單出爐 NCC委員未定案
外交部成立專案小組關注布希訪中動態
綠委擬指控同黨同志？柯建銘：已掌握資訊
吳釗燮:美未關切春節包機與否決陳雲林來台
吳釗燮：國家安全報告選後可望對外公布
柯建銘：排除政治色彩明顯人士任NCC委員
王金平:藍軍重新執政 弊端真相才會浮現
吳淑珍今偕女兒全家赴日度假
民進黨打藍營弊案 府院黨拉抬搶攻8至11席
政黨推薦NCC委員 黃義交：親民黨仍在徵詢
決戰北縣 府院黨造勢陳總統上街頭拚勝選
政府拒絕陳雲林來台 李登輝：這才對
藍營抗議日提案限制台漁獲 批評政府無作為
馬英九陪許\舒博深入雲林拜票 不擔心安全
北市外勞大眾交通工具一日遊 體驗台北之美
周錫瑋：綠委公布家族企業是抄家滅族行為
謝長廷為陳光復向澎湖旅高同鄉會電話催票
吳榮義：經濟穩定發展 勿隨人唱衰台灣
台南黑面琵\鷺普查739隻再創今年新高
彰化縣推動機車烙碼紋身服務 盼降低失竊率
嘉義太陽能車展示 陳明文與大學生尬太陽能車
美式籃球風格 形塑藍世聰美式領導問政風格
台灣非禽流感疫區 北市假日農市土雞免費嚐
搶救宜蘭行動大聯盟 呼籲支持陳定南
台聯主席夫人丁碧嬋 陪同陳建銘妻掃街拜票
柯賜海競選宣傳車違規 花蓮警方開單告發
邱太三大里市區大遊行 向賭博電玩業嗆聲
台中市搶救治安大聯盟 下午舉行市區大遊行
林益世與青年對談 推縣長任內五大青年政策
國民黨台中縣黨慶造勢大會 高喊贏回台灣
楊秋興觀音山健行拉票 決擴大推展登山活動
楊瓊瓔楊瓊珍為惠明盲院辦愛心園遊會募經費
周錫瑋淚\灑造勢會場 反擊羅文嘉不敢反省
陳建銘競選廣告 訴求一展新基隆風貌
金馬獎紀錄片「翻滾吧！男孩」繼續校園巡演
屏東永達技術學院仁武校區新建校舍動土
金門高粱酒獲中國註冊商標 全面登陸有保障
翁金珠設婦女後援會 強調提昇縣民生活品質
大學校長教授加油打氣 支持陸利連任
郁慕明到國民黨金門縣黨部拜票 雙方沒交集
民間捐贈六輛警車 胡志強代表接受
南縣副議長郭秀珠遭收押 家屬上街頭喊冤
林錫耀：卸任後要當志工 服務社會分享經驗
鑑定具辨認星座能力 天文館發證書鼓勵
劉文雄：當選後老人福利只會增加不會減少
林佳龍：請胡志強不要將治安問題推給中央
胡志強：舉辦遊行無助改善治安反增員警負擔
高市警方查獲飆車族持毒槍 三男子移送法辦
林佳龍發表給警察一封信 細數治安主張
李炷烽成立小金門競選總部 郁慕明跨海輔選
男子邊抱女兒邊彈煙灰 竟不慎讓女兒墜樓
副總統宜蘭助選 指民進黨民主聖地絕不能輸
呂秀蓮對朱立倫不明就理的批評提出嚴格警告
謝揆：國民黨以特權借貸等十大賤招淘空台灣
陳總統：馬英九應撤銷國民黨對周錫瑋提名
陳總統:馬英九包庇 人民怎放心交付國家重任
馬英九：彰化贏回來 台灣就可以贏回來
加拿大總頭目鼓勵台灣原住民族主動參與憲改
謝揆：國民黨以十大賤招淘空台灣
馬英九：給民進黨教訓 票投卓伯源
呂秀蓮：年底選舉是台灣安全保衛戰
非常光碟案 呂秀蓮對朱立倫提出嚴格警告
連勝文與周守訓抵澎湖為王乾發加油打氣
徐國勇：邱毅應說明是否曾收宏總政治獻金
嫖妓說？總統府：陳哲男已告媒體 尊重司法
馬金管會:如銀行外洩私密資料 查證後依法處分
馬英九：總統府應查明陳哲男赴韓是否嫖妓
謝長廷：政府未計畫取消優惠房貸政策
橘委：周錫瑋銀行資料外流 龔照勝應查辦
國民黨推薦邵玉銘等四位NCC審查委員
台聯NCC人選 明中執會討論定案
蘇貞昌：馬英九莫當遮羞布包庇操守有問題者
國民黨：高捷弊案損失 是否應向民進黨追討
宋楚瑜兼職風波 橘營：總統違法兼黨主席
民進黨批連宋黨職併公職 應追繳溢領金
台灣鮪漁獲配額減少 謝長廷：台灣願配合
姚文智：非常光碟可發行 享言論自由
林信義：台灣參加APEC所獲待遇與他國無異
美濃農地遭盜採 高縣府:土地所有人自行回填
南縣府持續數位學習下鄉服務
北市防治禽流感 馬英九盼中央地方加強合作
胡志強：蘇嘉全參加治安遊行打擊員警士氣
民進黨要求道歉 馬英九：周錫瑋被抹黑
免於遭制裁 葉菊蘭籲漁民勿飲鴆止渴
高雄市議員鄭新助 為阿輝伯抱不平
立委質疑總統府黑金中心 馬永成：無法接受
醫師:換發身分證 引起皮膚美容風潮
高捷營運 江耀宗：做好內控不重蹈弊端覆轍
樹齡250年七里香遭盜伐 警方逮捕三嫌
美濃農地遭盜採 高縣府:土地所有人自行回填
南縣府持續數位學習下鄉服務
北市防治禽流感 馬英九盼中央地方加強合作
胡志強：蘇嘉全參加治安遊行打擊員警士氣
免於遭制裁 葉菊蘭籲漁民勿飲鴆止渴
羅文嘉總部：瑋哥部落格網友自由創作 未介入
高市議員陳漢昇力挺高捷及陳敏賢
瑋哥部落格竄紅 網誌言論空間成話題
高捷案偵結 馬英九：仍有許\多問題未解答
媒觀基金會呼籲原民台不應淪為選舉工具
全國社區評鑑 金門縣府和北門社區獲甲等獎
非常光碟未現身藍綠陣營嚴陣以待
加強漁業經營管理 高雄業者盼漁業署南遷
北市議員質疑力拔山河執行單位未確實投保
高市將興建全國首條輕軌 議員建議停建
高市府明年初 發放紅毛港遷村補償費
明年技專入學統測簡章 25日起發售
茂迪南科廠氣體爆炸引發廠房起火
空中勤務總隊今揭牌 吳榮義重申改革必行
台中助選 陳總統指國民黨不敢開除貪污腐化
來台第三百萬名旅客清晨從美國搭機抵台
高雄縣長縣議員選舉 選票開始印製
謝揆重申 黨職併公職退休金應停發
葉菊蘭：謝長廷勇於任事 高雄市民應支持
宜蘭礁溪湯圍溝溫泉公園 12月初啟用
台中助選 陳總統指國民黨不敢開除貪污腐化
拉法葉艦案 民進黨團籲郝柏村等人公布帳戶
總統要游錫堃2008出馬？游錫堃：亂說
總統府：現階段總統不曾思考內閣人事問題
調高教育學費特別扣除額？立院決議不處理
新光人壽理財新人王 交大學生李耿維奪首獎
台商綁架案偵破 謝揆勉員警
陳唐山代表政府捐款賑災 獲美媒體廣泛報導
2005華人教育學術研討會 釐清教改得失
林一方光碟記者會延到二十六日舉行
媒體搶播警方攻堅 廣電基金將檢討妥善性
皇馬三大巨星加持 疾風禁區如虎添翼
出清節目用書和禮物 中廣主持人26日辦義賣會
人間衛視26日辦中華文化經典教育國際研討會
降血壓新選擇 鈣離子阻斷劑降壓並減少中風
台股上攻動能減緩 下週回檔整理機會高
12月電子期上漲1.8點 金融期上漲 1點
台北股市開高走高 終場上揚16.31點
台北股市開高走高 終場上揚16.31點
電子股領軍 台股小紅作收
資策會調查：網路消費市場成長潛力可期
台北股市收盤上漲16.31點
日圓走貶 新台幣兌美元午盤暫貶7.3分
張伯欣:如續任彰銀董事長 會遵守勞資協約
台灣國際船舶展12月登場 展現遊艇產業實力
協助視障兒 南山人壽投入防盲救盲醫療計劃
合歡山台灣二葉松火災林木培育更新
台經院：物價上漲疑慮 廠商營運展望看法保守
高價股轉強 台股小紅震盪
台經院：製造業廠商對景氣看法趨於保守
台股開盤上漲21.81點 為6133.7點
外資持續買超 台股動能無虞
體會老潛艦 催生新潛艦
高縣康復之友會 與遊民慶祝國際身心障礙日
胡志強:中央給警力 市府就編預算
梨山公車復駛 一天對開一個班次
國際身心障礙日 高縣康復之友會與遊民慶祝
股條疑雲 李永萍：周錫瑋從未買賣何來炒股
林益世控告楊秋興 涉圓潭採砂弊案
屏東造勢拚場 宋麗華請百位僧人祈福
嘉義大學蘭花失竊案偵破 嫌犯致歉和解
台北牛肉麵節創意牛肉麵大王明天開賣
愛犬成造景 青年公園展出各種狗狗綠雕作品
議員指圖利高捷 葉菊蘭:出租訓就中心有合約
南投縣長候選人李朝卿妻涉賄 一百五十萬交保
閱\讀小超人－劉書琪四個月讀完180本書
拉法葉艦案 民進黨：國共合作腐化台灣
秋冬時節日夜溫差大 台北成霧都
海大優良水產品博覽會 京華城明登場
涉賄選交保 吳俊立喊冤指被司法迫害
嘉義市長選舉電視政見 訴求找回繁榮
北市遊行公車改道 現場員警解除交管後恢復
羅文嘉：台北縣市合併 北縣將成邊陲附庸
三選戰倒數一週 桃園藍綠候選人掃街拜票
羅文嘉：縣市合併 北縣邊陲
鎖定二三四級戰區 陳總統全台步行掃街拜票
民進黨遊行扁蘇北縣牽手 呂游謝固守中南東
台東縣長候選人吳俊立涉現金賄選百萬元交保
新壽與龍華科大產學合作 提供實習機會
神探李昌鈺明後天在台北大學文化大學演講
馬英九到大甲鎮瀾宮上香祈福
花蓮檢調辦賄選連三元也查扣 遭民眾抗議
內閣團隊相挺 民進黨中市大遊行訴求換市長
民進黨屏東大遊行 一萬五千人參加
民進黨嘉義縣大遊行 陳明文何美玥帶頭
蘇治芬遊行繞西螺 國民黨虎尾遊行大嗆聲
台南縣藍綠遊行拼場 隊伍碰頭但平和無火花
周錫瑋：民調領先仍將小心應戰
馬英九到豐原市長候選人張靜分總部加油打氣
中和南山溝分洪工程啟用有效解決地方水患
北市論壇 探討台灣殖民時期現代化建設
陳總統冒險走入夜市 強力推荐林佳龍
呂國華籲陳定南回鍋法務部 創造宜蘭三贏
國民兩黨高縣同步舉辦遊行 候選人相互嗆聲
南投縣一鄰長簡瑞隆 涉現金賄選遭聲押
國民黨竹市反貪污遊行 18%行動劇諷時政
國民黨竹縣反貪污機車遊行 拉抬鄭永金聲勢
竹市民進黨遊行 強調福利第一建設第一
北市外勞舞蹈賽 中山堂廣場舞出濃濃南洋情
國民黨反貪污救台灣大遊行 台中縣熱鬧舉行
民進黨竹縣光華再現遊行 訴求追討老人年金
國民黨南投同步大遊行 百輛車隊齊嗆聲
泛藍立委跨海金門力挺李炷烽 遭陳福海抗議
劉文雄指國民黨反貪 但許\財利五豐案未處理
吳俊立疑涉賄選交保 是否衝擊選情待觀察
國民黨基隆擊鼓鳴冤 舉行反貪污救台灣活動
周錫瑋參加北市大遊行盼以選票唾棄民進黨
國民黨彰化大遊行 卓伯源扮超人嗆聲反貪污
第三屆台灣咖啡節閉幕 盼建立未來發展目標
陳建銘辦重型機車隊大遊行 盼爭取路權
東勢鎮長候選人劉慶得涉賄選 十四人遭傳喚
花蓮縣長選戰 三黨候選人陣營大遊行拚人氣
蘇進強率候選人拜票 期盼給台聯一個機會
民進黨金門遊行 議員候選人唐麗輝隔海響應
配合國民黨反貪污遊行 胡志強扮包公掃街
翁金珠：改革是一條艱苦道路 盼民眾支持
呂秀蓮：民進黨會繼續進行全面政治大掃除
鋒面晚上到 北部東半部陰雨氣溫降
台指期貨持續高檔震盪整理
全球華人邀請賽閉幕
高市三大園區停?葉菊蘭承諾加速解決
羅文嘉陣營控告誹謗 周錫瑋:選民看得清楚
羅文嘉陣營控告誹謗 周錫瑋:選民看得清楚
呂副總統：人口販運問題衝擊台灣
中大明年設光電系 台達電捐兩億蓋\光電大樓
泛藍立委指羅文嘉玩兩面手法 籲選民別再被騙
居家景觀水生植物 花蓮農改場推廣輪傘草
葉菊蘭:目前沒有變更輕軌建設計畫
國民黨台東縣黨部 堅持輔選吳俊立
朱立倫:鄭寶清絕食 模糊選戰焦點
屏東地檢署:催票員太多 有賄選之嫌
林益世率眾 抗議圓潭採砂
蘇貞昌：說陳定南賄選 選民會笑沒常識
跨越障礙 國際身心障礙者日嘉年華開幕
高雄檢調週休假日查賄 九人交保
高市府會龍頭變妝為歡慶聖誕ＹＡ代言
全國身心障礙運動會 陳和信任封面人物
高市無線上網如廢鐵？葉菊蘭：不合格不驗收
日圓貶值 新台幣兌美元午盤暫貶4分
游錫堃發動宜蘭遊子返鄉挺陳定南
陳定南：宜蘭河濱公園無關總部
美學者來台 呼籲正視墮胎後遺症與貞潔教育
馬英九悼抗日英雄 諷陳哲男無前人情操
開發金股權 辜濂松：全力支持辜仲瑩
馬英九陪許\財利基隆市區車隊拜票
鄭寶清控告襄閱\主任檢察官 持續靜坐
台中縣梨山地區選票 十二月一日運上山
葉菊蘭宣示不選高市長 湯金全否認接棒
選舉倒數 馬英九澎湖輔選拜票
台北市衛生局 擴大免費流感疫苗接種對象
抗議辦案不公 鄭寶清控告檢察官 持續靜坐
公教優惠存款爭議 湯金全:可提行政救濟
內閣選後改組？謝揆：會考慮社會需求與政局安定
鄭寶清控告襄閱\主任檢察官 持續靜坐抗議
孫大千質疑特權 羅文嘉：妻子任董座只出力
勞委會即日起對13萬聘僱外勞雇主電訪
國防管理學院辦理傑出校友推薦表揚
國防部：軍方不介入選舉 若有不法 依法查辦
內閣改組？謝揆：會考慮社會需求政局安定
陳總統嘉義市場輔選拜票
胡志強扮岳飛 盧秀燕題字 好的市長再當四年
男子誤吞筆?存留扁桃腺26年
台北市衛生局 擴大免費流感疫苗接種對象
北市流感疫苗接種 擴及重大傷病等高危險群
台北縣警局江翠派出所長楊富文舉槍自盡
宋七力被控詐欺案 高院更一審判無罪
游錫堃：陳定南選情已提昇
金門八吋榴砲首度野外射擊
中正大學：五年五百億審議委員 未迴避利益
教育部:5年五百億計畫審議結果可受社會公評
今年跨年 北市府盼信義商圈人潮延續到元旦
南投檢調查賄赴學校帶走家長 學童飽受驚嚇
白色巨塔高雄取景 葉菊蘭推薦好景點
優良志工暨志工團隊金鑽獎
政府拼經濟 有助提振台股投資人信心
蔡明亮天邊一朵雲獲法國南特影展導演獎
鄭寶清遭架離 仍在地檢署外持續靜坐抗議
台東離島選票警方護送 下午空運送達
離島選票運送
謝揆盼農曆年前舉行第二次經發會
金牌選手為國爭光
卡爆族負債多
不滿被指無恥 醫師控告蘋果日報求償一億
高市議會變更議程火爆演出 副議長槓上議員
花蓮縣長選戰最後階段 各陣營全力造勢拉票
高市污水接管率提前達成行政院列管40%目標
運將感謝劉文雄 協助業者免納計程車燃料費
台聯高市議會黨團 推薦黨籍中市候選人最清廉
詐騙集團謊騙證件詐財 社會局籲提高警覺
拉攏工商企業界 黃仲生推出五大保證
外埔鄉長候選人 劉圳總部遭潑油漆
當年學運人士挺林佳龍 盼野百合在中市生根
中山高永康段拓寬工程 民房疑受震損害
馬祖觀光前景可期 首家民間遊覽車公司上路
台電將在馬祖南竿設二座風力發電機組
鄭寶清結束靜坐絕食 全力投入選戰
新竹市選委會今將完成選票印製運送
議員指市府顧問承包工程 北市府：議員誤解
搶救斗六人文公園 自救會縣府遞交連署書
高捷董事長 12月2日市議會專案報告
羅文嘉悼念黃信介希望支持改革延續民主香火
緊咬採砂案 藍營公布照片 高縣府:動土儀式照
涉賄選 斗六警分局組長陳榮燦遭停職
新加坡旅遊團 南投水里車禍 九人送醫
高雄市將加速推動213億元的ＢＯＴ案
辜成允盼工商協進會延續辜振甫理念
海巡十三巡防區緊急後送澎湖兩村民就醫
澎湖綠營行動劇諷對手任用私親 藍不回應
荷蘭眾院支持台灣為WHO觀察員 外交部感謝
三合一選舉法定競選活動 明晚十時截止
北社：桃縣檢警查扣非常光碟 違法違憲
邱毅告扁蘇求償五億 民進黨：邱毅自抬身價
憂心選風 施明德：台灣不能成謾罵共和國
泛綠社團：票投台灣 搶救台灣自由民主
陸委會開放香港文匯報來台駐點
吳釗燮：若泛藍贏將推和促法 不利兩岸
國民黨團：林光華機要攜不明鉅款應退選
學者：三合一選舉 地方議題反被淹沒
李登輝:有人嘴巴說改革但根本沒有做
國民黨團促退選 林光華：藍營應先自清門戶
縣市長不過半辭主席?總統:馬操作選舉想落跑
曹啟鴻：唾棄暴力 不參與棄保議題
陳總統：三合一選舉不是期中選舉
選前一天 府院黨全台造勢會師北縣
親民黨中央及劉文雄喊出北台鐵三角救台灣
走路工疑雲 李文忠：羅文嘉總部若賄選應退選
林義雄：亂下跪的候選人 不需投票給他
陳杰等人力挺卓伯源 宣示泛藍彰化大團結
拉抬陳定南選情 林義雄今天赴宜蘭輔選
南投檢調搜索縣府 縣長林宗男未露面
多明尼加駐聯合國常代贈畫給駐紐約台北經文處
宋麗華團隊猛打「棄王保宋」
屏東王進士告宋麗華 雙方支持者爆肢體衝突
選將衝刺 掃街拜票
高縣梓官鄉長候選人涉嫌買票 查扣千餘萬元
世界愛滋病日宣導
高市啟動左營眷村文物館修建工程並美綠化
前局長比一比 姚文智：林佳龍勝過胡志強
高市爭取亞太流行音樂中心設於十三號碼頭
台北資訊月週六登場 車流壅塞警方交通管制
泰國昌島釣魚賽邀台灣遊客參加
跨年夜倒數何處去 飯店派對動靜皆宜
遭控誹謗收取政治獻金 林益世反控誣告
民眾贈包子粽子祝福羅文嘉
台北市小巨蛋啟用
選委會選票點領人員忙點票
姚嘉文頒二等功\績獎章 肯定吳英璋卓越貢獻
馬英九打辭職牌 邁向泛藍共主迎戰扁呂蘇謝
綠營指控15縣市長候選人涉弊 藍營：抹黑
陳總統：兩岸經貿政策不因選舉結果而調整
泛紫聯盟：政府減稅措施是選舉考量
謝長廷：政務官輔選天經地義
退休所得合理化方案中旬實施 可能仍有變數
屏東市債務爭議 王進士：民進黨不懂財政
屏東市債務爭議 民進黨團：王進士誠信破產
謝長廷巡視澎湖醫療大樓關切病患
抗議箝制性言論
總統鹿港掃街
布魯塞爾大廣場變身立體聲光劇場
連勝文為黃敏惠助選 訴求嘉義市換人執政
蘇貞昌：縣市長未守住十席北縣若敗辭黨主席
選前衝刺 藍綠新竹市長候選人遊街拼選票
大南客運AG238公車 暫放周錫瑋總部看管
不用替身電腦 電影殺破狼盼帶動功\夫片潮流
台股開盤上漲74.53點 為6254.35點
蘇貞昌：未能守住十席或北縣失利 辭黨主席
中原客屬協會踢館 抗議周錫瑋陣營栽贓
江耀宗缺席捷運專案 高市議員不滿
台灣國際物流全球布局有成
倒數計時！ 蘇貞昌陪羅文嘉掃街拜票
投票前小三通湧現旅客
小三通湧現投票人潮 金門檢方緊盯幽靈人口
蘇貞昌落笙~支持羅文嘉 用選票打倒抹黑
投顧：台股選後應可維持多頭格局
今晚起天氣轉變 明冷氣團籠罩台灣四天
鄭寶清偕妻子投票 籲選民給桃園新希望
嘉義市選前之夜 藍綠陣營自律結束遊行
總統母親陳李慎女士投票
金門三合一選舉上午投票秩序良好
馬英九陪同同許\財利投票 強調沒有違法
蘇貞昌完成輔選 心情輕鬆全家投票
三合一選舉 游錫︵方方土︶夫婦完成投票
嫁到彰化 台中新娘完婚前不忘投票
業者：房市選前壓抑 選後買氣回籠機會大
陳定南姪女今天文定 先投票再訂婚
謝長廷：三合一選舉選情激烈 賄選案件減少
蘇嘉全大哥涉收身分證? 檢察官:誤會一場
宜蘭縣長選舉 陳定南呂國華各表信心
謝長廷:資訊業應強化軟體研發 縮短數位落差
羅文嘉：期許\各政黨展現成熟民主風範
地主收回耕地獲補償 所得應依法報繳稅
澎湖縣投票過程順利 票匭靠太近老人險誤投
選務人員陳靜儀車禍死亡 台中縣長前往弔唁
新竹市議員當選名單
嘉義市議員選舉 張榮藏等二十四人當選
台南縣鄉鎮市長及縣議員當選名單
台南市議員當選名單
新竹縣鄉鎮市長及縣議員當選名單
嘉義縣鄉鎮市長及縣議員當選名單
苗栗縣鄉鎮市長及縣議員當選名單
馬英九牌奏效及棄保發酵 言午財利連任成功\
黃敏惠當選嘉義市長 期言午廉勤政愛民
建設新基隆 言午財利感謝馬英九相挺及民眾支持
言午添財當選:民進黨應利用這次選舉全面檢討
言午財利宣布蟬連基隆市長
言午財自行宣布當選台南市長
中央社網站 手機版速報 提供選舉即時開票數
今晚起天氣轉變 明冷氣團籠罩台灣四天
公平會通過台灣集保與票保公司結合申請案
朱立倫謝票 感謝選民支持
呂秀蓮：與總統概括承受失敗 台灣民主勝利
輔仁大學八十歲生日系列慶祝活動明天開始
縣市長選後 曾永權：國親合作鞏固無盟
民調專家：隱性選民留給候選人想像操作空間
台北101引發地震？ 氣象局:無足夠資料認定
周錫瑋宣佈當選台北縣長
大南客運影帶硬碟送檢調 檢方:內容須查證
男子強拍前女友裸照製光碟要脅遭警送辦
北高市長選舉 馬英九：沒有人選 只有初選
選舉結果不理想 台聯黨團：不放棄本土理想
台聯黨團：民意要求經濟發展 內閣應檢討
泛藍地方版圖優勢 衝擊綠營立委總統選戰
陸委會：不因地方選舉結果改變兩岸政策
馬英九：陳總統若道歉 有助修補藍綠關係
吳釗燮今赴美訪問 拜會華府智庫
國親怎麼合? 親民黨團成員互有看法
馬英九：願意拜會宋楚瑜 修補國親關係
辭意堅決 蘇貞昌回中央黨部打包
專家籲留意國際媒體及北京解讀三合一選舉
游盈隆：民進黨推三合一選舉改革付慘痛代價
管碧玲：民進黨應團結並慎重考慮內閣改組
選後國會生態 藍綠合縱連橫啟動
馬英九祭拜父親 嘆馬鶴凌無法看到選舉結果
不滿女友被調戲聚眾尋仇 一死一傷
逾八國兩百多種造型泰迪熊台北展出
選後多空夾雜 新台幣兌美元匯價估區間盤整
業者估台北公債市場殖利率本週先上後下
強化市場廣度及深度 期交所明舉辦研討會
公平會：金控家數減半不會立即影響市場
選後回歸基本面 投信認台股行情可期
印度營建市場大 台灣工程業者良機
2005年全國冬茶競賽12月底登場
iPod耶誕熱銷 激勵英華達股價創歷史新高
桃竹地區黃金店面投資報酬率高
農漁會信用部逾放比續降 10月底11.9%
經濟部施政成果展總統府前登場
台股短線上檔有壓 中多格局不變
學者：金融機構不應一味衝刺高風險業務
主計處：台灣 7月行動上網人口年增40萬人
食研所：飲品應用薄膜過濾技術年產值10億元
政治獻金可依法列舉扣抵所得稅
選舉不確定因素消除 台股可望引爆資金行情
GPS產業火紅 台灣業者受惠多
外資：選後台股回歸基本面 電子股後市看好
台灣抗瘧成功\ 歸功\美國日本台灣的做事精神
防溺水 簡易緊急救生器材可救命
台灣根除瘧疾40年 撲瘧經驗援助友邦
光良香港金曲榜大豐收 勇奪四項大獎
劉德華代言服飾廣告 明天推出
七年級Circus 10日與實力派歌手較勁
朱立倫想與家人去旅行 鄭寶清想好好沈澱
嘉義市長當選人黃敏惠謝票 期許\歷史定位
連江縣議員蟬連者過半 議長陳振清可望續任
南市議員改選綠營席次成長 府會將更和諧
南縣長改選勝負差距縮小 綠營基本盤鬆動
連江縣議員替換率低 府會將維持良好關係
陳麗貞：先回歸家庭 尚未思考參選立委
周錫瑋：上任後首要解決財政工商與照顧弱勢
高票當選連任 胡志強一早車隊謝票
曹啟鴻上午開始謝票
林佳龍：短期不回中央任官 會從台中站起來
羅文嘉：民進黨堅持改革才能浴火重生站起來
民進黨縣市長選舉失利 藍綠再拼高雄市長
高縣國民黨議員過半 正副議長可望連任
藍軍勝 明年北市長選舉利於馬英九嫡系出線
三合一選舉警惕民進黨力拼北市選情谷底翻揚
宜蘭縣長敗選 陳歐珀辭去民進黨縣黨部主委
澎湖縣議員選舉結果衝擊議長連任
澎湖縣各候選人謝票都低調展現純樸一面
澎湖縣議員結果未來府會的關係分析
法鼓山舉行歲末大關懷園遊會
基隆議會生態變化不大國民黨仍具主導優勢
選後回歸基本面 投信認台股行情可期
南縣議會藍大綠小變化不大 府會關係靠協調
高捷07站地下集水井大量湧水 高捷搶救灌漿
黨主席誰出掌？民進黨選後重要課題
台北縣議員大量換血 老將落馬議會生態丕變
史博館五十年慶 歷任館長見證輝煌歲月
行政院：二次經發會邀請在野領袖 可能延後
第6屆全球華語歌曲排行榜 首季15金曲公布
澎湖縣長選舉結果 受主客觀因素影響
苗栗縣議會無黨佔半數 府會和諧考驗劉政鴻
行政院：若謝揆留任 內閣將改組
花蓮縣長選戰結果底定 選將頂著冷風謝票
北市聯合醫院世界愛滋病日 宣導套了再上
泛藍議員三十五席逾半 屏東府會和諧待考驗
告別菸HIGH 癮君子挑戰戒菸八小時
資訊月展天冷人氣旺 買氣待增溫
調查：製造業亟需政府協助培訓研發人才
南投縣長選舉變天 府會關係趨樂觀
中縣議員選舉結果 府會未來仍維持和諧現狀
李炷烽：將與議會加強溝通凝聚建設金門共識
議長整合藍軍協助卓伯源當選府會關係更和諧
屏東下屆議員泛綠近半 議長選戰變數大
南投縣新科議員無黨居多 議長選情待觀察
經濟部調查：中國為台灣製造業外銷最大對手
法人：台股選後行情不看淡 個股表現空間大
選後兩岸政策及人民幣走向備受關注
邁向國際化 台大外籍生人數兩年成長達25%
總統府文物展 今天起在華梵大學展出
金門基層選舉國民黨最大贏家 民進黨待努力
雷射可淡化黑眼圈 濃妝不當卸妝反欲蓋\彌彰
威尼斯建築雙年展台灣館策展案徵件
明年NB趨向64位元運算低價寬螢幕機種
慈濟全球靜思語教學研習營明起登場
金管會：債務人透過理債公司理債徒增風險
許\財利連任成成功\謝票 將一生一世為基隆服務
台東吳俊立換跑道 正副議長多人躍躍欲試
台商盼選後政府積極拼經濟 兩岸經貿政策鬆綁
資金充沛 台股波段漲勢可期
經濟部加工區加速開發閒置園區
在台瑞士家庭到北市動物園與耶誕老人過耶誕
雲林下屆議會藍佔優勢 議長選舉藍勝綠一籌
台東綠苗能否開花結果 考驗民進黨所施肥料
嘉義市議會藍綠席次未過半 無黨籍有空間
冷颼颼 國健局教導民眾安全使用瓦斯免中毒
馬英九：為了台灣未來 應逐漸放寬兩岸政策
活到老學到老 六旬老翁獲國中作文比賽優等
德國名石雕家托貝爾在竹北創作石雕公共藝術
下屆花蓮縣議會仍由國民黨主導
雲林綠軍縣長一枝獨秀 藍軍議會鄉鎮掌優勢
李炷烽成戊s任縣長 全天展開大小金門拜票
嘉縣議會綠色團隊獲勝 有利陳明文未來施政
楊秋興：林義雄聲望高 足以領導民進黨
黃仲生感恩謝票
四所國立高中生上街義賣 勸募救助貧童基金
林佳龍決定根留台中 將在台中市成立辦公室
新竹縣議會議長副議長雙雙落選 勢力重整
卓伯源謝票從故鄉田中出發 感謝民眾支持
泛藍掌握宜蘭縣府會 縣政推動可望更順利
嘉義市二合一選舉 七人不發還保證金
胡志強感謝宋楚瑜為國民黨候選人輔選站台
謝明源輔選功\力不凡 七人選中六名市議員
葉菊蘭：承認敗選 面對敗選堅持清廉與改革
台中市議會泛綠席次大增牽動議會派系生態
藍軍新竹市府會全勝 「重回國民黨」成主流
身心障礙牙科就醫不易 衛署建立服務網絡
高縣選委會審議三合一選舉投票結果
教育部宣佈95學年起試辦中小學教師專業評鑑
台股短線可能偏多震盪
行政院：若謝揆留任 內閣將改組
台股短線可能偏多震盪
台股開盤上漲51.86點 為6280.81點
冷氣團罩全台 乾冷到週四
蔡英文:民進黨應檢討路線問題
台股回歸基本面 技術面走多
企業民間團體呼籲多推動大學生憂鬱防治宣導
原住民族教育國際學術研討會揭幕
大學生：讓想法正面問題簡單化可遠離憂鬱症
交大與美國卡內基美隆大學 簽學術交流合約
兩岸關係暨大陸新聞報導獎頒獎典禮明舉行
冷氣團罩全台 乾冷到週四
兩岸資訊傳播研討會明舉行 探討合作契機
羅馬的榮耀受歡迎 HBO明晚重播1-4集
瀰濃戀情和劉三講古獲廣電基金評為優良節目
迷走星球超越野蠻遊戲 兩小童星深獲讚賞
印度一影迷免費供餐\為開刀的偶像祈福
氣溫驟降 輪狀病毒感染病童增多
南縣歸仁鄉長當選人陳特清涉行賄遭南檢起訴
環保署消基會共建環保產品線上購物網
台南17名當選人涉行賄 南檢考慮提當選無效
環署：今起民眾可上網查詢周遭環境品質
濃霧影響視線 花蓮一工人駕車墜谷死亡
法務部：對涉賄選當選者將提當選無效之訴
愛心遠播 台灣家扶瓜地馬拉設認養貧童專區
高捷橘線Ｏ７站塌陷 險波及凱旋污水截流站
扁謝兩度會 謝揆口頭請辭 總統盼安定為主
羅文嘉：政務官辭官參選 政黨對決下未勝出
教育部94年公費留考放榜 錄取八十四名
高捷Ｏ７站集水井湧水 中正路下陷數十公分
金門縣議員選舉同票抽籤 洪麗萍幸運吊車尾
胡志強：將理性無私循法律途徑處理選戰口水
高捷工安意外 開挖地下集水井湧水肇禍
胡志強：清廉效率便民為今後施政最大前提
自由港區加工物流輸往課稅區得按月彙報通關
林益世祭拜左上用後謝票
高捷：工安意外無人為疏失 重建經費五億元
不滿羞辱 高捷Ｃ３顧問與市議員言詞衝突
澎湖落選議員顏重慶遞狀聲請驗票
首都客運成聖誕公車 司機變身聖誕老人
南投兩縣議員候選人遭收押仍當選
歌劇魅影來台 台北捷運今推限量一日套票
金門縣議員選舉同票抽籤 洪麗萍幸運擠上榜
葉菊蘭：承認敗選 重申不參選下屆市長
北市衛生局免費口腔黏膜篩檢 防治口腔癌
Ｏ７工安意外 葉菊蘭：安全為先 高捷善後
陳麗貞明起請假 黃敏惠上任面臨施政總質詢
馬永成：總統深切反省 目前不談人事
林全：沒有規劃也無意願參選台北市長
接任民進黨主席？張俊雄：沒有意願
國民黨團：泛藍勝選 持續揭弊興利
民進黨團：謙卑面對民意 反省改革
國防部：光華六號專案執行可能延宕
國民黨團：國親合作更重要 合併順其自然
國親合併 王金平：人事安排需解決
宋楚瑜暫不出國 國親議題農曆年前將有結果
海基會成立律師志工團 提供民眾諮詢服務
外交部頒南非駐台代表睦誼外交獎章
泛紫聯盟籲總統 面對貪腐重拾人民信心
周錫瑋拜會連戰 連：智庫就是周的智囊
北高市長參選人 馬英九：依黨內初選產生
柯尊仁壓高捷弊案？ 葉盛茂：儘快了解
陳菊看選戰 媒體發揮中道社會才有公義
統取消公開行程 徵詢政局發展意見
選舉結束 台灣省選委會九日公告當選名單
吳英昭：公開走路工影帶不符偵查不公開
介入鄭寶清靜坐? 吳英昭：前往了解社會多贏
林全：民國100年 國家財政可望收支平衡
秦金生：宋楚瑜祝賀馬英九 國親溝通無障礙
張俊雄沒意願接黨主席盼民進黨深切反省
判有罪又准參選 施茂林：與中選會研究法條
周錫瑋願協助修補國親關係 馬英九讚?
立委指應活化國家資產 財部:朝這方向努力
北市橋樑美化照明 初期選定百齡橋等六橋樑
嘉義縣健康促進學校 展出社區保健成果
刑事局參與跨國緝毒 破全球第三大毒品工廠
台中縣一女子 涉嫌失手打死親生男嬰
美元兌日圓可能邁向1979年來年度最大升幅
選後行情展開 台股指數挑戰6300點
羅澤成：持續推動台企銀資本重建與組織改造
今年來上櫃股票日均值119.67億元
日圓貶值 新台幣逆勢走升午盤升3.7分
經濟部高雄軟體科技園區全面開發
冷氣團報到 農委會籲農民嚴防寒害
隨冷鋒南下先頭烏 水試所提醒漁民準備捕撈
新上櫃及興櫃公司明年7月1日採無實體發行
外資今年來買超集中市場4961.88億元
國際油價再度走升 逼近每桶60美元關卡
尾牙贈品 時尚3C產品及禮券最受歡迎
印尼最大百貨集團Matahari 7日來台採購
台北股市收盤上漲119.36點
低溫籠罩 農糧署建議果樹加強套袋及施鉀肥
中國前三季防控金融大案減少十億人民幣損失
中國投資人民幣70億元開發鹽湖資源
買盤積極 台股勁揚119點
12月台指期上漲140點 正價差14.69點
12月電子期上漲8.65點 金融期上漲13.4點
中國採購空巴飛機 空巴裝配線考量移往中國
台北股市開高走高 收盤勁揚119.36點
工程會宣佈第四屆金擘獎得獎名單
新台幣兌美元匯率升3.7分
新台幣升3.7分收33.493元 成交7.98億美元
台灣11月外匯存底2517.83億美元 比10月減少
主計處：11月CPI年增2.47% WPI年增0.91%
台企銀羅澤成：續推動資本重建與組織改造
明年元月起天然瓦斯取消基本度 改收基本費
外資匯入 新台幣兌美元收盤升值3.7分
張衛健：面對誘惑 走為上策
非洲拍片 林佑威籲歌迷捐筆當地兒童
吉時樂週年慶 獎金加碼1億元
中國信託音樂魔法耶誕樹 點亮信義商圈
關心外勞飲食 高市府抽檢高捷外勞營區餐\盒
連任成功\ 許\財利指調整人事將以安定為主
關心Ｏ７搶救工程 葉菊蘭漏夜三探工地
被控掏空 國華產險董事長王錦標獲交保
外資持續買超 台股仍偏多
回歸基本面 台股挑戰6400點
各地冷颼颼 清晨淡水10.6度
台股開盤下跌29.18點 為6319.13點
被控掏空 國華產險董事長王錦標獲交保
李大維：美肯定台選舉再度展現民主活力
馬英九可望明年二月訪美
緯來自製電影鬼媽媽 吳辰君安雅首次演媽
台大打造臨床技能中心 新手醫師學成再出師
大賣場紛進駐 中山高仁德交流道週邊塞車苦
台灣Q3 PC顯示器出貨61萬台 季增25.8%
消基會驗茼蒿農藥殘餘 有吉圃園標章也超量
中市國中生闖廢棄實驗室 遭灼傷送醫無危險
政大傳院舉辦座談 探討選舉政治公關與媒體
承攬高捷變中鋼 高市議員要吳敦義說清楚
立院歌仔戲團今天成立 擴大傳承本土戲劇
立院廢止農銀交銀與中國商銀條例
金星十二月九日將達近三年最亮時刻
大葉大學太陽能省電涼風扇獲金羿獎
清晨花蓮發生規模四點六地震
冷氣團加上華南水氣 北部東北部今轉溼冷
台股多方信心仍強 新高指日可待
南投竹山傳虐童案小姊弟遭母親同居人凌虐
私密對話被公開 林郁方:宋楚瑜秦金生不知情
謝揆：高捷行政上我要負責
讀醇酒入菜寒冬正時興 飯店酒香套餐\登場
高市海洋局和鮪魚公會促銷冬遊品嚐鮪魚美食
消基會:抽查濕紙巾 一半含螢光劑
高中縣文化局長陳志聲被指不適任 提口頭請辭
高市議員勘察坍塌工地 要求高捷保證安全
北市圖週日講座 提供市民新型托福測驗資訊
中市醫懲會議處公布病歷案 涉案醫師低調
高捷O7站坍塌 交通管制擴及中山及中華路
屏東縣成立漁船用柴油流用聯合查緝小組
高捷隧道坍塌 日籍營造商勘驗地下道存廢
南市95年公告土地現值平均調降0.9%
台中市醫懲會下午開會議處公佈病歷醫師
連江縣三合一選舉六候選人保證金被沒入
中市原住民議員落選人質疑勝選者涉幽靈人口
李文忠:支持羅文嘉民眾私自發放動員誤餐\費
鄭淑麗數位互動作品進駐巴黎東京宮
親民黨拜會 馬英九：誠意處理國親合併
質疑走路工說謊 國親籲綠委道歉辭職
視障同學捐愛心 失明孩子新希望
呂秀蓮思索黨務問題
葉菊蘭籲市民體時艱 中正路闢便道搶救捷運
周錫瑋主導縣府新人事 陳威仁任北縣副縣長
小三通返國就醫早產兒小安安今出院
券商錯帳擺\烏龍 玉晶光電盤中創下千元紀錄
冬令慈善捐贈 北市進出口公會捐670萬元
泛紫聯盟再籲稅改 盼政府莫迴避
停業一年 林進興：不接受政治操作將提覆審
防禽流感 向下紮根
游錫堃審慎評估參選民進黨主席
NCC委員聽證審查會
NCC委員聽證審查會登場 開放民眾旁聽
顏忠誠頒發金門縣長當選證書給李炷烽
游錫堃評估參選黨主席 尚未決定
陳總統祭拜黃信介 省思改革方向
消費性電子需求 推升晶圓代工產業成長
祭拜黃信介 陳總統省思
呂秀蓮明起三天 約見黨籍立委及派系領袖
三合一選舉負面選舉失效 媒體表現不及格
吳忠吉：消基會和NCC委員角色有互補作用
鋼鐵景氣低迷 明年下半年可望觸底反彈
張顯耀：2007年國親合併改選黨魁很自然
高捷坍塌 呂秀蓮致歉籲市民共體時艱
回應劉文雄指控 許\財利：人在做天在看
劉文雄：許\財利涉非法雇用中國籍女看護
呂秀蓮：代看守執政黨 沒參選黨主席意願
軍公教上街 國民黨團：陳總統應道歉
國民黨中市新科議員茶會 馬英九勉清廉執政
學者專家：二○○五中國人權呈倒退現象
王金平：未說過國親合併後黨主席要改選
政院盼民眾繼續支持稅制改革
憲改辦公室：樂見民間提憲改人權清單
休士頓僑教中心主任林渭德走馬上任會僑胞
學者：人民幣仍有升值空間
1111人力銀行調查 8成3上班族有經濟壓力
所得稅法修正案通過 民眾應做好節稅規劃
農漁信用部提升經營績效 農委會19日頒獎表揚
中油估明年第1季國際油價持平 約60美元
11月本土股票型基金平均報酬率達11.7%
財部：捐贈私學 方式不同列舉扣除額有別
竹科嘉年華 官員承諾儘速改善園區交通
謝進男:如當選NCC委員將秉公開公平誠信處事
教育部爭取50億經費推動大學教學卓越計畫
哈大教授威金森：教師應不斷學習改善教學
全教會與教師退盟萬人遊行抗議
忘情寫生的姚遠 16日起展出生命的悸動
保障外勞不受剝削 私人仲介宜廢止
外勞問題層出不窮 有效管理亟待建立
鋒面明早到 下週又有強烈大陸冷氣團
台中市發生丈夫勒死妻子再自殺命案
21世紀憲盟提人權清單新觀點 凝聚社會共識
今冬均溫北部正常 中南部正常至偏暖
台北捷運：海龍1301非毒氣且已主動移送偵辦
垃圾強制分類明年全面上路 環署加強宣導
冷天吃鍋 竹市大飯店推出冬令進補餐\
世界人權日 男同志公開訂婚爭取伴侶權
戴耀賽走出白化陰影 看見生命太陽
醫師聲明道歉 胡志強：應向社會大眾道歉
街頭藝人全民公投 中正紀念堂洋溢表演風
罕見鳥飼病 養鴿子當心得肺炎
國際人權日 呂秀蓮抱病視察高捷坍塌工地
彰化縣衛生局配合世界愛滋日辦宣導活動
高市關懷同心會 澎湖義診
展望會仙度拉的聖誕奇蹟為貧童募集聖誕禮物
花蓮環保局計畫輔導拾荒業者改善安全和形象
和平鄉長侄子護魚不慎摔落山谷 直升機救援
澎湖縣立游泳館啟用 擬中長期計畫培育選手
馬英九盼成立中部區域委員會讓施政更上層樓
男高音帕華洛帝來台演唱 展現舞台最美歌聲
不一樣的婚禮 太陽餅與紅茶異業結盟
NCC委員聽證審查會最後一天 晚上公布結果
馬宋會明晚登場 兩人將對談三小時
投顧：台股短線6000點之上震盪 電子為重心
民眾甩手健身無畏風雨
鄭東興：美國高中華語教學台灣不能缺席
橘委：馬英九心中若沒泛藍 馬宋會形同浪費
金廈紅十字會 協助一台商小三通返金治療
身心障礙者牙齒爛 健保牙科給付美意待落實
謝勤益：明年面板景氣比今年更好
前高雄市長議長願共同面對高捷問題
NCC委員聽證審查會最後一天 晚上公布結果
陽明山區取水難 工程人員與蛇共舞
馬英九：可組區域委員會 讓黨籍縣市長交流
許\財利：盼藍軍盟友共同提昇基隆共築藍天
總統不滿？呂秀蓮：有人刻意傷害
藍營主張高捷停工 綠營：停止口水
NCC委員名單通過 準委員：任重道遠全力以赴
3天密集審查 NCC委員公開聽證審查會落幕
陳明通：越近2008 連胡公報議題越受關切
馬宋明會 秦金生：不迴避任何問題
NCC委員選出 國民黨推薦6人 民親政院各2人
學者：3合1選後 執政黨要務是展現施政能力
劉幼琍 劉孔中等13人通過NCC委員審查
呂秀蓮提黨務革新會議 黨內建議補選後再談
監察院唱空城 蕭新煌：對憲法一大諷刺
陳銘祥：規範網路應從通道與內容兩方面著手
李登輝籲每人捐一百元 捍衛台灣民主家園
亞太平洋國家領袖明起在吉隆坡舉行高峰會
李登輝：應慎重考慮是否如期舉行二次經發會
吳釗燮：汕尾事件凸顯中國充滿不安定因素
品牌經驗 正新 巨大：有品牌才能自主經營
資訊月NB廠銷量營收成長 國產品衝新高
身心障礙人士模範家庭表揚 十二組家庭獲獎
花蓮兩名女子赤裸陳屍河床 疑遭勒斃後棄屍
反奴工遊行 外勞以舞蹈表演行動劇爭權益
慶祝耶誕節 百貨各式溫馨熱鬧活動陸續登場
台股開盤上漲8.25點 為6272.61點
衛生署發表年度母嬰親善醫療院所認證名單
美加牛肉申請輸台 日歐也關切牛肉解禁
台灣人公共事務會由李青泰接任總會長
10部歐洲電影 打開歐洲奇情魅力之窗
國民黨搬遷？民進黨團：應將黨產歸還人民
93學年度第二學期 大學退學率0.94%
李安獲洛杉磯影評人協會評選為年度最佳導演
捷運內湖線地下隧道貫通 全線九十七年完工
中研院設立腦磁波實驗室研究大腦運作
馬宋會 橘營：不迴避多數黨組閣等議題
亞洲前瞻論壇明登場 探討中國崛起議題
馬英九證實 國民黨規劃遷出中央黨部大樓
身分證全面換發 戶政所陸續發出通知
馬宋會 國親都說議題開放不設限
呂秀蓮眼睛不適 取消黨部座談
農委會：WCPFC對台灣制裁的可能性不高
橘委：抽樣耶誕節應景商品標示違法
高捷官商勾結致趕工釀意外？橘委要求徹查
馬宋會晚上登場 藍委樂觀看待
橘委:馬宋會不談國親合併 談人民期待的泛藍
馬永成赴立院 不評論扁呂關係
買氣不如預期 耶誕紅價格可能略跌
呂秀蓮眼睛不適 取消黨部座談
生活管理狀況不佳 LA NEW請宋肇基離隊
基隆大樓火警 夫婦兩人躲陽台遮雨棚幸獲救
花蓮兩名女裸屍命案 警方全面查訪死者身份
彰化洋子厝溪電鍍業13家違法遭環署告發處分
馬宋會 馬英九：議題上沒有任何限制
37位各階層好人好事受表揚 善行義舉燃希望
總統:推動18%改革 不因選舉結束或遊行改變
陳家樺等人涉嫌詐欺 金鼎期貨提出告訴
12月電子期上漲1.15點 金融期上漲4.4點
金融股尾盤拉抬 台北股市終場小漲1.93點
12月台指期上漲33點 正價差6.71點
台積電金融股禮? 台股小紅1點
何美玥今赴港參加WTO部長會議
日圓走貶 新台幣兌美元午盤暫貶5.1分
外資今年來買超集中市場逾5000億元
台日電子商務推動委員會議13日台北登場
墾管處舉辦緊急醫療救護技術員進階訓練
櫃買中心：今年來上櫃交易日均值121.3億元
購併新光投信 新光金發行2.2億美元可轉債
衛生署：不承諾也未訂恢復美國牛肉進口時程
AIT盼衛署十二月下旬開放美國牛肉重返台灣
燦爛時光長達六小時電影 體力大考驗
鄭文隆：高捷不會全面停工也不考慮解約接管
南市中正橋改建一波三折
胡志強：內政部承諾明年底增五百名警力
台灣綠竹筍真空包成功\打入日本及新加坡市場
胡志強呼籲中央兌現選前各項建設承諾
北一女102週年校慶 托兒所幼兒化身小小綠
日方報價過高 捷運北投支線不引進磁浮系統
捷運內湖線地下隧道貫通 全線九十七年完工
強烈大陸冷氣團籠罩 氣溫一路下滑
台鐵：彰化台南段鋼軌抽換 九十七年完工
內政部：不明公司招攬移民業務 民眾多注意
北高市長立委選舉 台聯不缺席積極備戰
2005海洋年成果展 吳榮義:邁向海洋永續發展
歲末轉職旺季 中彰投就服中心幫轉職者圓夢
男子積欠卡債持刀搶銀行遭警民合力制伏
司法黃牛案 司法院：避免病急亂投醫而受騙
職訓局青年展翼計畫 70%如願進入休閒領域
博達案 士林地院判葉素菲應執行十四年徒刑
前3季司法黃牛案2件 司法院籲相信公正審判
桃園龜山縱火案 造成十多輛機汽車遭燒毀
101大樓今晚亮燈 四面樓面皆可見耶誕樹
農委會：WCPFC對台灣制裁的可能性不高
雪山隧道搶年底通車 橘委：拿人命賭官位
權證成本扣除後課稅案 立院朝野將再協商
松山機場飛港澳案黨團協商 綠營未出席
馬宋會 王金平盼馬英九有容乃大
台日電子商務推動委員會議13日台北登場
法人：外資仍有加碼空間 台股後勢不看淡
中船工會改選常務理事 持續維持勞資和諧
新台幣兌美元匯率貶3.7分 收33.554元
花蓮農改場選定當歸為保健作物進行推廣
高高屏三縣市巨頭齊聚 為明年招商活動贊聲
高金門瓊林里保護廟奠安大典十分熱鬧
幸福雲林e網通全國第一線上申辦服務
台灣省選委會 頒發台中縣長黃仲生當選證書
宜蘭蘇澳鎮公所蔣公銅像 遭人破壞
馬英九：工程建設不分藍綠 北市願協助高捷
搶救十萬株珍貴台東蘇鐵 啟動生物防治
土城納骨塔竣工 市長盧嘉辰指不負市民所託
北縣換身分證人數逾三百萬 縣府籲民眾配合
高雄捷運爭議不斷 原住民勞工暫停僱用
花縣議會將動員群眾北上 要求興建蘇花高
新城雞病 動防所：低溫 雞隻抵抗力降低
成功\連任高雄縣長 楊秋興今獲頒當選證書
福建石碼薌劇團 小三通到金門演出受歡迎
濱海公路燈桿遭撞斷 瑞芳警方循線急找元兇
北市大城市小人物活動 尋各角落打拚勞動者
靜宜大學聖誕活動 傳遞祝福與關懷
高市議會審議市府總預算 捷運局預算最後審
湖口鄉長當選人疑賄選 竹檢提當選無效之訴
中縣議員陳清龍催生后里中科大學城推委會
中縣議員建議縣政府 制訂基地台管理條例
金門縣府獎助維護歷史建築 擬重賞五百萬元
高市議會朝野議員為高捷工安事件爭執不休
經發會委員建議北市府捷運局轉型都市更新局
澎湖縣啟明派出所試辦新識別標誌 民眾驚豔
高縣議員孫祈政遭指控干預選務 教師道歉
處理高捷 葉菊蘭：不讓政治口水淹沒專業
高捷LUO09潛盾隧道南側便道 14日可望完工
確保工安 高捷公司將組專業團隊加強監造
總統教育獎得主鄭韻婷紀念畫展 高市府揭幕
全教會三代表以NGO身分赴港參與WTO部長會議
全教會：18%改革方式有多種 盼總統勿被矇蔽
胡志強贈達摩木雕像給帕華洛帝
95年留學獎學金甄試簡章 14日起發售
青少年學生科學奧林匹亞競賽 台灣五金一銀
外交小尖兵選拔賽 武陵高中奪冠
推動客語生活學校計畫成果觀摩谷關登場
台師大學生模擬投票選校長 戴海龍出線
馬祖已有十度以下低溫 今晚全台都寒冷
高雄一家飯店展示珍藏藝術品受矚目
交通部：雪山隧道內塞車車距不足 罰三千元
環保署罰坪林交流道案 國工局：將提申覆
職棒鯨換總教練 李來發代理徐生明另有任用
國中排球聯賽明起展開 男女共27隊爭晉複賽
大專籃球聯賽賽程場地略作更動
國中排球甲級聯賽明天展開預賽賽程
正聲我為你歌唱演唱會 17日國父紀念館登場
台灣明與全球全球同步首映金剛
台灣記協：NCC應設立機制避免受政商干預
新一代排磷藥不含鈣 減少洗腎病人死亡率
歌手何方走出憂鬱症 發起肯愛協會關懷病友
衛署要求嘉寶胡蘿蔔泥罐頭嬰兒食品全面下架
衛生署：嘉寶胡蘿蔔泥罐頭含鎘疑為農地污染
民眾中國就醫返台申請健保費用流程將簡化
高縣消防局澄清 未強迫推銷瓦斯警報器
高糾眾施暴傳員警縱放 北市警局調查嚴正澄清
博達案 法院：葉素菲從事假交易罪證確鑿
環署開罰 限期交通部改善坪林行控中心車況
高市警攔檢贓車險遭撞傷 開四槍逮兩嫌
偽造證明文件申請外籍監護工 八人遭起訴
勞委會：優先規劃國家重大建設直接聘僱外勞
法院組織法修正草案 檢協會提3項主張
建基地台將須建築物區分所有權人過半數同意
北高市長立委選舉 台聯不缺席積極備戰
北馬宋會登場 宋：就重大問題 無話不談
蘇嘉全：中市若提案編預算 明年補500警力
蘇貞昌無事一身輕 幫女兒送麻油雞
馬宋會 馬英九：民眾盼國親合作 甚至合併
呂秀蓮請辭民進黨代理主席
馬宋會登場 兩人同入會場握手數分鐘
總統：最低稅負制明年實施 實現租稅公平
呂秀蓮辭代理黨主席 部分中常委籲全力慰留
NCC組織法聲請釋憲？姚文智：與黨團研究中
呂秀蓮：若忍辱不能負重 不必忍辱
姚文智：積極推動無線電視公股釋出作業
馬宋會：國親合併問題以加強合作為優先考慮
橘營立委集體出走？ 詹春柏：相信不會發生
國親合併聲四起 馬宋會互試水溫
國民黨團十五日黨團大會 馬英九與會
民進黨團明開會 討論選舉查賄議題
台聯黨團：支持陳總統持續推動改革
呂秀蓮辭民進黨代主席 黨內派系各有看法
黨政協調會報決議 以追加預算調高老農津貼
黨政協調會報：不應以法律限制雙卡利差
呂秀蓮辭民進黨代理主席 柯建銘：將慰留
第094099期大樂透頭獎六連摃
第094197期四星彩正彩15注中獎
台股開盤上漲3.95點 為6270.24點
何美玥率團抵港 盼世貿部長會議有結果
斷背山獲紐約影評人協會最佳影片導演等三獎
秦金生：會談氣氛良好 曾推敲合併法律爭議
測試方法大突破 台灣託福考試明年將採新制
台股6200點低接買盤強勁
台股短線箱型整理機會大
台股短線技術面整理 可酌量擇優低接
婦團點名王齡嬌道歉下台
蘇嘉全宣導身分證換發流程 籲民眾配合
法人：抗通膨 佈局全球債券可收穩定獲利
農委會建構灌溉水質監測網 確保灌溉水質
保全業首推隨身衛星定位協尋服務
新台幣兌美元午盤升值6.8分 暫收33.486元
年度創業楷模得主揭曉 呂秀蓮馬英九明頒獎
台北股市收盤下跌5.11點
竹科高科技論壇本週登場 張忠謀等人與會
台股失守10日線 小黑作收
台北股市震盪走低 終場小跌5.11點
12月電子期下跌0.9點 金融期下跌1.2點
12月台股期指下跌32點 逆價差20.18點
線上金融行為 24歲以下族群最具成長潛力
創業楷模出身不一 不服輸成就事業
李界木:竹科致力環保 創造競爭優勢
兩岸優良家庭用品禮品博覽會十五日起登場
台經院：高鐵通車跨縣通勤 中部民眾期待高
營建署明辦全國景觀綱要計畫研討會
新台幣兌美元匯率升5.6分 收33.498元
秦金生：宋楚瑜如戰地指揮官 不能拋棄同僚
學者：國際應正視中國開展新安全外交
代主席傳出心結？ 扁呂上午仍無互動
杜拜客機通航 外交部:航空業者願配合政策
日學者：中日關係欠佳 但經貿深化必然
學者：中國企圖引導輿論 營造放心外交氛圍
外交部：國人在法國轉機要備妥申根簽證
橘營出走潮 馬英九：親民黨有所諒解
宋楚瑜明訪大馬 參加全球和平論壇
新身分證有21項防偽 換發近1900萬張
馬英九：推動國親合併 須儘快完成政黨法立法
張俊雄：民進黨內部問題不應放話方式解決
走路工事件 李永萍告民進黨四人誹謗
邱毅：高捷忽視安檢警訊才坍塌
國民黨團再籲高捷停工體檢
立院決議要求嚴查權宜國籍鮪釣船
公益社團贈教育部五十萬劑毒品測試劑
張俊雄：民進黨內部問題不應放話方式解決
楊儒門獄中絕食反WTO 學界社運界聲援
呂秀蓮辭民進黨代主席 黨籍立委各有看法
國親合併？橘委：北高市議員提名是重要指標
立院通過 老農津貼每月提高為五千元
限制雙卡利差案待協商 立院未處理
戒檳榔贏大獎 士農工商參賽者贏回健康
南華部落阿美族老頭目帶動三十位老人戒檳榔
北縣衛生局檢驗市售武當壽麵線含苯甲酸
第十七屆金曲獎15日起報名明年1月14日截止
鍾楚紅張曼玉莎朗史東 台灣男人最哈的熟女
燦爛時光獲選紐約影評人協會年度佳片拔頭籌
入夜明晨冷氣團最強 氣溫週五緩步回升
吸引觀光客 駐俄代表處舉辦台灣旅遊座談會
台鐵傾斜列車徵命名 優勝者免費搭一年火車
福爾摩沙藝術節票選 金門藝術節最受歡迎
提升生命品質 中原大學開個人健康管理課程
成大明舉辦歐盟台灣科研架構專案合作研討
中央大學下屆新校長 中研院院士李羅權接任
吳京患壺腹癌低調住進成醫 今康復出院
中原大學耶誕點燈 萬顆燈泡妝點全人教育村
中央大學成立全球第一個琦君研究中心
無菸校園計畫 五大專院校獲績優表揚
雲門舞集新作狂草 十六日起台中市演出三場
淡江化學系友企業以獎學金認養優秀學弟妹
江耀宗：中正地下道將儘快修復
高市海洋局辦東沙研習營獲金鯨獎 員工振奮
台中縣豐南國中學生午餐\菜餚中發現小老鼠
范陳柏:高雄捷運車站公共藝術經費考慮加碼
楊秋興贈江耀宗觀音像 祝高雄捷運工程順遂
蔡同榮：尊重呂秀蓮意願 強力慰留不太好
消基會:儲值卡糾紛多 經濟部應儘速公告規範
三合一選後 環署推動區域整合解決垃圾問題
高雄港三業者將工作船當廢油槽 首例開罰
花蓮兩女棄屍案 警方逮獲四名在逃嫌犯
華彩掏空案 北檢起訴負責人及財務長等高層
花蓮少女命案省思 學者:社會資源宜妥適分配
調查：台灣明年首季聘僱需求最樂觀為金融業
修法明訂檢察總長任期 檢協會尋求首長支持
柏格進口精油爆炸案 台北地院判負責人無罪
全球限量泰迪熊價值168萬元 獲收藏家青睞
助馬拉威飢兒 直銷商愛心捐贈生根外交
台灣工藝展暨草月流花藝展13至18日展出
台中縣娃娃車悶死男童案 雙方初步達成和解
高捷案一審首度開庭 周禮良等五被告全喊冤
反貪腐行動聯盟成立 訴求檢察總長須具民意
消基會募集逾期公話卡北市公車票做公益
高教5年500億尚未審過 12校聯署籲立委支持
廣電基金：選舉民調精確度不應過度演繹
大學法修正 已開始遴選校長學校仍按舊制
九天民俗技藝團十七日起揹鼓環島表演
一起來寫台灣大百科 國美館號召全民參與
大學法三讀通過 杜正勝：有積極面也有遺憾
2005台灣文學獎 17日頒獎
高雄縣義守大學應日系 舉辦和風藝文祭
台股須留意法人籌碼鬆動
台股開盤上漲11.30點 為6272.48點
張俊雄：相信扁呂有智慧解決問題
何美玥出席WTO非正式會議
琦君及同輩女作家學術研討會明起展開
李大維：美樂見陳雲林訪台 但應會晤吳釗燮
竹縣竹東民宅火災 四死一重傷
冷氣團威力強 週日前都很冷
寒病熱治三九天灸療幫助氣喘鼻炎患者好過冬
醫改會：病家三問八思確保落實手術同意書
寒冬血荒 台北捐血中心血庫只剩三天存量
醫改會調查:手術同意書多簽具不全說明不清
南一中校慶 王金平勉勵學子堅持原則邁進
台師大校務會議投票選校長 戴海龍退出
台師大三位校長人選得票過半 送教育部遴選
台師大校長人選戴海龍棄權 校長誰屬有變數
台灣國際馬拉松 明年228雲林古坑登場
南韓夫妻檔藝人車仁表申愛羅領養女嬰
探索頻道台灣人物誌 播出李昌鈺等六人故事
孤雛淚\百年重拍多次 羅曼波蘭斯基重新銓釋
2006年俄羅斯電機電子家電展徵展
56%上班族年關擬轉職 不滿薪水是主因
證交所要求聯電說明重編財報影響
大中華市場看俏 港台股市可望展現榮景
台股狹幅震盪 中小型股為重心
台北股市收盤下跌25.83點
桃園航空自由貿易港區關稅局辦公室15日成立
外資維持聯電投資評等 但對誠信轉趨保守
美國升息近尾聲 新台幣兌美元午盤升值9.1分
聯電修正美國地區近3年財報 股價爆量重挫
爭取海軍飛彈快艇訂單 中船有信心到手
銀行公會推協商機制 投顧：消金業務恐萎縮
6萬上班族準備轉職 科技醫藥金融業受歡迎
美國升息1碼 市場預期央行下週跟進升息半碼
台指期貨盤勢可能轉弱
中山高麻豆安定雙向路段明晚施工 封八小時
王齡嬌告葉菊蘭妨礙名譽 葉菊蘭：警惕的鏡子
十名大學生於宜蘭疑似食物中毒
北市統計 市立體育場館運動人次突破千萬
李慶華：國親合併無損不分區席次
呂秀蓮接受慰留民進黨代理黨主席
呂副總統推崇器捐 籲重視生命
民間團體：警方提供嫌犯解毒品畫面破壞人權
快遞販毒集團毒死村長兒子六嫌落網
偷竊銀行 兩名男子被判刑
花蓮雙屍命案 嫌犯曾商議如被逮將自殺
水銀電池入鼻腔 留意孩童鼻涕
翁金珠向警察局消防局等單位同仁辭行
北市統計 市立體育場館運動人次突破千萬
金門觀光解說計程車上路
華信航空下週首航清泉崗至澳門包機
品保協會：春節旅行團星馬漲一倍
賴和文學化成樂章 台灣新文學之父新詮釋
冷氣團發威 合歡山降冰雹
帕華洛帝演唱會 寒風細雨中完美演出
誠品書店信義旗艦店明天早上十時起試賣
天氣轉乾冷 清晨夜晚氣溫仍偏低
邱毅盼呂秀蓮別忘五大改革承諾
代主席可否參選？李逸洋：黨內無明文規定
謝長廷視察中船支持員工要求復薪百分之三
總統:台灣與中國是兩個不同國家
漢生病患要求立法保障人權
媒改社反對台視華視公股信託
蔡同榮明天登記參選民進黨主席
南沙興建機場？ 國防部：絕無軍事用途
立法院初審 三終審法院併入司法院
通姦被揭發反恐嚇對方 北檢起訴七旬老翁
照相館涉嫌偽造外勞假證件圖利 移送偵辦
警方破獲地下兵工廠 起出罕見滾筒霰彈槍
台股買盤出現縮手跡象
台股短線仍盤整 個股表現為主
台股開盤上漲5.02點 為6240.37點
調查：高鐵延後通車 竹北房市降溫
台股早盤震盪走高 中小型業績股表現
美國貿易赤字創新高 新台幣大升逾1角
住商不動產獲經濟部特優連鎖加盟總部獎
國產局副局長郭武博升任局長
春節馬祖離島空中航線今晚六時開放訂位
公司重整未發資遣費 東榮纖維員工陳情
謝長廷：紅毛港遷村補償費今年底發放
謝長廷南下了解紅毛港遷村作業進度與困難
分怨共過 謝長廷：中常會是黨內檢討暢言處
北市明年公告地價上漲 新光摩天樓蟬聯地王
台灣燈會明年元宵在府城 主燈今動土
正副總統關係 馬英九：以和為貴
屏東羅騰園庇護商店面臨瓦解
公顏忠誠頒發金門縣議員當選證書
公司重整未發資遣費 東榮纖維員工陳情
台灣國際船舶展登場 產業實力受國際肯定
游錫堃決定請辭 參選民進黨主席
林陵三:若價格未核定 高速公路ETC元旦不上路
立委反對美狂牛疫區牛品進口
金防部小金門湖井頭戰史館將移撥金管處接管
台北探索館舉辦三週年慶祝活動
兩岸會展交流破冰 中國福建來台舉辦精品展
蔡啟芳宣布參選民進黨主席
寶華綜經院：民間消費是明年經濟成長來源
經建會推動服務業發展列車 抵高市
塗藥型心血管支架動輒10萬 原住民難以負擔
台灣人物誌 林懷民等人展台灣創造活力
新竹外籍學生演舞台劇慶祝遷校美夢成真
杉林溪葉牡丹盛開 寒冬中熱情迎賓
台北縣府出書 記錄十勇者彩繪人生美麗軌跡
澎湖縣議會五十五週年 府會龍頭同慶生
金門鸕鶿群 未驗出禽流感病毒
國際體操表演賽明晚鳳山市登場
裝潢北縣新縣長室 周錫瑋：閒置空間再利用
屏東民用機場虧損 政治浪費公帑又一樁
官司爭議 吳俊立陣營不排除再度投入選戰
台北探索館舉辦三週年慶祝活動
伸港鄉蔥滿勝蒜產業活動 推廣產地質佳洋蔥
高市斥資二億元推動愛河溯航計畫並闢滯洪池
琦君縱橫文壇半世紀 創作以懷舊為出發點
台灣生活工藝運動大展十七日起展出
琦君：寫作是最快樂的事 盼再寫篇論文
申裝高速公路ETC車上扣款機 須另付服務費
智慧型手機防病毒 中華電趨勢首推防護精靈
民進黨主席補選開跑 蔡同榮首位登記
謝揆：民進黨穩定是整個政局的事
台股早盤脫離整理 放量大漲逾百點
耕莘醫院身心障礙牙科中心便利弱勢病友就醫
全面換發身分證 北市夜間及假日也可換證
高市議會改選委員會 狀況連連氣氛火爆
高捷Ｏ７坍塌意外 中正路南側便道今暢通
誠品信義旗艦店試賣 年營業額挑戰三十億元
誠品信義旗艦店非終極版 將在大陸開新市場
台積電捐一億兩千萬元興建台大化學系積學館
全國創意陣頭大賽隊伍在鳳山會師
病友團體盼民進黨團支持漢生病友人權法案
立委籲落實寵物登記制度 並統整晶片規格
林義雄致民進黨同志公開信 談黨主席選舉
陳總統頒發2005年總統科學獎給李羅權陳建仁
李登輝：世界已開始美中俄三國的第二次冷戰
屏東代縣長吳應文：若有機會到中央 願考慮
孫大千落?黃義交：宋孫兩人氣都消了
台灣意象票選活動啟動 王建民代言
游錫（方方土）辭官選黨主席 辭呈總統批准
鴨蛋戴奧辛污染 確定一處受台灣鋼聯污染
台灣愛滋感染者今破萬 各界呼籲總統帶頭防治
台灣鋼聯：未接到環保署正式報告指為污染源
冬至吃湯圓 養生紫米龜苓膏口味大翻新
明年台灣出口可望持續成長 出超金額回升 台灣經濟回顧與展望專題系列七之一
婦聯會羅馬支會歡送林基正代表伉儷
台南縣跨年晚會 吳宗憲小潘潘麻豆見
保智嘉義分隊破獲盜版光碟 侵權市值逾二億
冷氣團加輻射冷卻 清晨淡水嘉義不到10度
駐義大利代表處參加義國國際文化交流博覽會
總統：2008年國防預算將達GDP百分之三
基隆艦和蘇澳艦成軍典禮
11月底基金規模跌破2兆 較上月底下滑4.97%
國台辦：民進黨今雖敗但不能斷定2008年會失敗
環境汙染與政治紛亂 讓青少年最感痛苦
紀德艦成軍 扁呂同台
廢棄木椅展新生命 台中市推出椅子幻想曲展
冷氣團發威 嘉義九點二度阿里山下霜
大哥大基地台抗爭一年上千座 宣導難解疑慮
一台灣美女完心願成為首位深圳航空空姐
新厝邊的故事 盼國人了解外籍配偶家庭
馬英九：新政黨倫理 監督三合一選後當選人
軍購若改年度預算 親民黨團同意實質審查
李文忠：在野黨應清楚說明軍購案主張
中選會編印選舉訴訟輯要
軍購若改列年度預算 台聯黨團：樂見
陳總統：軍購預算如何通過 立法院應明示
耶誕節近 小提琴家張雅晴音樂會報佳音
南縣千佛山菩提寺舉辦罕見古梵密護摩法會
基隆海調處偵破國際郵寄毒品案 逮兩嫌
選高市長？ 邱毅：等家事平息後再作考量
周錫瑋願負擔新縣長室裝潢費用 並公開道歉
張清志連任紐約台灣商會會長
李應元參選高市長？謝揆：歡迎任何人參選
游錫堃：民進黨目前無人有資格談2008
結束大馬行程 宋楚瑜今晚返國
竹科美眉創意料理 姐妹開餐\廳圓創業夢
澎湖全國風車設計比賽出爐 模型正公開展覽
特殊身份所得者需人工申報扣繳憑單
中央社新聞小百科：天然氣水合物
地調所:間接證明西南海域蘊藏「可燃冰」
K氏台灣青年人文獎科學獎得獎名單揭曉
參選高雄市長？ 余政憲：不可能
台灣阿甘挑戰協力車1050公里
台股開盤上漲35.67點 為6386.36點
張俊雄：民進黨主席不應參加未來三年選舉
參選高雄市長？李應元：活在當下
閣揆人選 蔡同榮：總統應和黨內商量好
馬王會 王金平：陳總統不是找我組閣
澳洲麥格里出價11.9億澳元收購台灣寬頻
台股盤中量價俱揚 站上6400點
陳總統願會在野黨 馬英九：不排除見面
游錫堃：在野若組閣 國家將空轉
國台交歲末節慶音樂會 今明兩晚登場
JPMorgan及CSFB看好日股 花旗青睞台股
超低溫冷凍庫將完工 國人享用鮮美鮪魚可期
馬國台灣觀摩團參訪高縣議會模擬議會開會
王金平：陳總統提內閣改組三選項
義大利情人帕吉歐 明年2月登台演唱
達文西密碼電影預告片曝光 主角一一登場
無極演員華麗造型 出自日本正子公也妙筆
高捷電聯車廂24日於美術館前廣場開放參觀
耶誕氣氛濃了！
游錫堃盼派系讓黨員自主決定黨主席
王金平：願促成扁馬會
台灣阿幸和她九個妹妹舞台劇 分享生命故事
愛紗與10位舞者街頭獻舞 為藝伎回憶錄暖身
組閣議題 王金平：很多事須拜會宋楚瑜
王馬談軍購案 王金平：黨團協商有結論再談
組閣傳聞不斷 謝長廷低調回應
美國在台協會十二月二十六日放假
游錫堃選黨魁 林義雄：有害無利
林義雄建議總統 若換閣揆應選非黨籍人士
阻王組閣？馬英九：回首看阻唐飛組閣對不對
謝揆指示全力協助在港示威被捕國人
台聯黨團：新閣揆須符合全民內閣考量
用中華台北參賽 體委會：雖困擾但須接受
王馬會 國民黨團：有助化解兩人誤會與緊張
立院初審 界定國際金融業務分行經營範圍
王金平將見連宋說明總統詢及在野黨組閣事宜
國防委員會通過光六採購案調閱\小組運作要點
立院初審 規範國營事業重要管理人員資格
反貪腐行動聯盟主張 檢察總長由國會任命
法制委員會審查通過勞保局組織條例修正案
台北股市收盤上漲80.73點
利華：六堵廠失火 損失待評估
游錫堃登記參選民進黨主席
農委會：雛禽鳥種蛋限自禽流感非疫區輸入
接單暢旺 晶圓測試族群走勢強勁
謝揆下午與中小企業茶敘
外資匯入 新台幣兌美元午盤升值3.2分
辦妥營業登記前 網路交易主動申報補稅可免罰
私募有價證券需補辦發行審核才得申請上櫃
集團作帳行情啟動 台股多頭氣勢強勁
不滿戴奧辛報告 線西鄉鴨農蛋商告環保單位
謝長廷：台灣照顧身障者環境已有長足進步
台糖總部遷籍南市 力圖轉虧為盈
高市12號碼頭完工延伸愛之船航程並直航旗津
台中市大部分公營停車場 明年元旦暫停收費
拓墾200周年 羅東鎮將舉辦一系列慶祝活動
中區職訓結合建國科大 建構產學訓聯盟
台北國際青少棒邀請賽 12支球隊24日開打
經典賽中華隊60人名單 今至左訓中心開訓
五年五百億分配不公？中正大學主秘絕食
教部籲中正大學理性面對5年500億專案計畫
興大主辦兩岸植物分子研討會規模為歷屆之最
清大視障生考取台清交三所資工研究所碩士班
高中職遴選校長搓圓仔湯 教部:互相打聽難免
民眾抗議WTO被港拘留 謝揆指示儘速協助
葉盛茂：調查員洩密懲處全依事實
王金平報告組閣議題 連戰未多評論
李應元：勞退金運用未達國庫定存標準願下台
李文忠提軍購主張 籲泛藍整合意見
綠委籲總統堅持改革 反對泛藍人士組閣
蔡啟芳：不選黨主席 投入高雄市長選舉
台北股市傳產集團股強勢 上揚80.73點
12月台指期上漲94點 正價差18.58點
何美玥返台：世貿達成協議對台灣有利
12月電子期再創波段新高 金融期轉為正價差
中研院研發血液檢驗法可快速判斷肺癌療效 (
學者：WTO香港宣言衝擊農業 政府宜早因應
新台幣兌美元匯率貶1.3分 收33.187元
新台幣收33.187元 貶1.3分 成交9.82億美元
中醫世家朱炳昱提供選蔘要訣
高盛證券:明年上半年晶片組供過於求
高雄樂透彩簽注熱翻天 老闆也樂透
法人:台股年底前有機會站上十年線 再創新高
投信：績優傳產集團股獲利佳 上漲合理
楊儒門：台灣農民應追求公平交易非自由貿易
基隆羊毛工廠火警 一員工跳樓逃生受傷送醫
抗議團體：反世貿被捕與有榮焉
環署：提出控告與求償是線西鄉鴨農的權利
孕婦染毒癮 大腹便便搶超商落網
徐維嶽之妻為夫婿喊冤 若復職不再當檢察官
連宏排放廢水污染高南縣市界河二仁溪 遭罰
專業互動網站可自學醫療知識 破解網路謬訊
近視又白內障 非球面黃色水晶體使視力回春
馬英九出席228紀念活動 遭指責國民黨不道歉
大葉大學設計全國首套校園3D虛擬實境系統
宜蘭縣農會25日舉辦有機聖誕大餐\展售會
陳威仁：工程作好是驕傲 否則遺臭萬年
台南縣大內鄉長楊玉川 心肌梗塞過世
北市抽驗醃漬蔬果蜜餞 逾5成檢驗標示不合格
曹啟鴻明上任 強調縣府團隊就是他的班底
楊英風全集首卷問世 創海內外藝術家首例
楊祥發：引進中國人才從事研究有助農業升級
南非開普敦議長保卓訪文藻
中正大學主秘教育部絕食抗議 學生聲援
氣象局增定量降水預報 災害降雨範圍更精確
明年有日食及月食 台灣只看得到月偏食
氣象局：秋季偏暖12月偏冷 全年均溫不特別
澳門回歸六週年 陸委會盼建立官方互動機制
內政部：台東縣長吳俊立明宣誓就職即停職
黨主席補選 正義連線：不支持特定候選人
福利國連線：若蔡同榮當選黨揆 福利國解散
毒鴨蛋事件 橘委籲工業局莫核准台鋼聯復工
台灣北社：軍購案今年未過 不排除抗議立院
線西鴨農要求提高生活津貼 農委會允研究
展望兩岸關係 學者：先觀察領導人元旦談話
索羅門群島總理柯瑪克札明訪台
不滿戴奧辛報告 線西鄉鴨農蛋商告環保單位
兆豐金股價下跌 財部官員:應可以支撐得住
林義雄公開信 民進黨內立委多表尊重
大樂透頭彩 彰化開出
王金平：法案預算人事 朝野應談出所以然
中華婦聯西班牙分會歲暮慰訪傳播愛心
綠營突襲軍購案排入議程 王金平：無效果
茱麗葉畢諾許\復出 隱藏攝影機角逐凱薩影后
台股開盤下跌3.17點 為6428.25點
好萊塢四特效公司 聯手打造納尼亞傳奇
民進黨主席補選登記今截止
台股年底前可望持續補漲
解出版分級制 出版倫理自律協會辦研習會
民進黨團：若王金平組閣 增加行政立法互動
王金平：至少讓吳俊立發布人事後再停職
孫大千：推動國親合併 繼續溝通
中國官員：赴台旅遊需協商 提時間表無意義
馬英九人氣旺 國民黨海外黨員大幅成長
期指結算前 台股震盪機會頗大
稅制健康化第一步 最低稅負交出成績單
台壽擬向日商催討「陳年舊債」約30億元
券商:台股指數有機會創今年新高 可逢低布局
藥癮愛滋人數暴增 今年台灣第一名愛滋新聞
台北國際青少棒賽即將登場 國內隊伍磨拳擦掌
搶救樂生與交通雙贏 周錫瑋：專案小組審議
台中縣長黃仲生就職 陳光雄主持監交
反軍購團體重申反軍購 籲泛藍堅守立場
吳俊立停職 張溫鷹：依法行政非趕盡殺絕
國防部：尊重立法院決議處理軍購預算案
姚文智：電視以區塊化為原則但尊重業者處理
吳俊立宣誓後宣佈前妻副縣長 內政部：無效
內政部：吳俊立宣誓即停職 無權任命人事
全民國防教育法明年起實施 國防部全力推動
藍營：政院若阻NCC 無限期杯葛總預算協商
馬英九：不反對與宋楚瑜王金平同時會面
中選會規劃明年三月十一日嘉市立委補選
綠營支持不限制雙卡利差 助民眾與銀行協商
朱立倫盼修財政劃分法 拯救地方財政
高縣鳳山市一對夫婦自殺 先生獲救
康寧台中廠開始營運 供應玻璃基板
福衛三號今啟程展開探測大氣任務
日圓走貶 新台幣兌美元午盤貶值5.6分
國華產險員工赴金管會抗議 爭取工作權
農委會編養豬場廢水利用手冊 提供節水撇步
台灣大腸癌發生率攀升 定期篩檢成救命關鍵
新台幣收33.250元 貶6.3分 成交9.37億美元
台南市長許\添財宣誓就職
王齡嬌市府抗議 籲葉菊蘭保證捷運不坍塌
胡志強今天就任第十五屆台中市長
高雄市要辦「全民應撿」 葉菊蘭帶頭清掃
高市真愛碼頭二十五日真愛啟航
花蓮縣長謝深山就職 強調全力推動縣政
周錫瑋上任強調用人唯才 縣市合作共創雙贏
台南縣長蘇煥智宣誓就職
楊秋興宣誓就職強調建立南方的價值典範
今天回暖 明冷氣團南下低溫下探至八度
高市出生率偏低 高市府要加強員工媒合
軍購監委同意權案 立院程委會列院會議程
民進黨團擬修法 讓吳俊立無法參加補選
蕭美琴：新移民法應強化如何杜絕人口販運
軍購案排入議程 台聯黨團：無法解決爭議
TVBS綜合台換頻？姚文智：有心人障眼法
幼兒免費接種肺炎鏈球菌疫苗？衛署允評估
立法院會通過台瓜自由貿易協定案
無盟：支持行使監委人事同意權
綠營突襲 立院程委會表決軍購監委案列議程
陳定南：不參與民進黨主席補選
林義雄勸進 翁金珠有意參選民進黨主席
朱立倫盼修財政劃分法 拯救地方財政
吳俊立遭停職 馬英九：一切依法辦理
台東縣長若補選 吳俊立當選將不被停職
軍購案列院會議程 民進黨團：朝野應珍惜
立院三讀 主管機關得要求公司設獨立董事
蘇嘉全陪曹啟鴻拜會屏東縣議會
馬英九：宣示國民黨組閣立場 不針對個人
宋楚瑜：近期將與馬、王會面討論當前局勢
華府兩岸問題專家容安瀾下月訪台
馬英九：是否補提NCC委員 應儘速進行莫拖延
軍購案排入院會議程 外交部：美國當然關切
馬宋二十二日再會
扁呂餐\會 呂秀蓮：總統澄清沒說吃人夠夠
身分證全面換發 若干民眾明天可拿到新證
橘委擬修法 檢察總長須經國會同意後任命
台北股市收盤下跌3.58點
資策會:越南電腦市場潛力大 吸引台商轉進
漲多回檔 台股小黑作收
國經協會舉辦巴拉圭投資說明會 加強經貿交流
台北股市漲多回檔整理 小跌3.58點
12月台股期指下跌17點 正價差5.16點
經濟部頒發全球首批奈米標章產品認證
中鋼董事會通過自市場購回股票轉讓給員工
新台幣兌美元匯率貶6.3分 收33.250元
營運績效可望創新高 中鋼提醒員工危機意識
投信：台股盤面仍顯強勢 後續攻勢可期
經建會：明年第2季後 房價穩定性待考驗
瑞泰人壽義賣會 陳敏薰捐珍珠項鍊共襄盛舉
福衛三號赴美 將擔負氣象量測重任
陳水扁告趙少康案 台北地院下月六日宣判
中市女計程車司機遭強盜 警方逮兩嫌到案
侯雨利遺產紛爭 長媳侯陳碧華二審勝訴
訴請司法院速審賄選案件 民間團體獻花打氣
台灣民眾頭髮汞含量調查 葷食多吃魚者濃度高
署醫違法雇密醫 衛生署懲處出爐
民眾用藥風險高 衛署推動藥師教用藥
健康城市 北市23家醫院通過健康醫院評鑑
大林慈濟醫院發現罕見骨髓纖維化病例
異位性皮膚炎困擾 益生菌輔助療法效果佳
被踢爆僱用無照密醫 署立台中醫院發布懲處
高市代理市長葉菊蘭疲累失聲 請假兩天休息
楊秋興就職茶會 兒子親製泡芙請爸爸品嚐
台東代縣長賴順賢:縣政運作暫時維持現狀
曹啟鴻就任強調屏縣府團隊核心價值是廉能
黃敏惠就職嘉義市長 期盼跨黨派支持
連江縣長陳雪生宣誓就職
李炷烽：爭取金門做為兩岸和平共榮平台
南投縣長李朝卿上任聘陳振盛為文化局長
屏縣府負債兩百多億元 曹啟鴻:不再舉債
陳明文：不只要打拚建設 更要行銷嘉義縣
新竹市長林政則宣誓就職 落實花園城市
卓伯源：縣長行使職權方法只有為民服務一種
許\財利就職 強調多聽多看多想來了解民瘼
胡志強籲請中央開放清泉崗機場春節包機
呂國華就職宜蘭縣長 擔負北宜高通車重責
雲林縣長就職 蘇治芬提出四大口號
東海大學獲推薦 參加推動環保有功\學校遴選
預防禽流感 北市各級學校四級狀況因應
嘉義縣治特區將加強夜間景觀照明
雲林縣長就職日 民眾靜坐搶救斗六人文公園
曹啟鴻:任內將特別重視社區產業
黃仲生力推中縣市合併升格 爭取兩岸三通
宜蘭礁溪飯店業者 推出黃金柑風味餐
爭取五年五百億 陳孝平：希望渺茫但會堅持
北美館二十二年館慶 魅力22二十四日登場
兩廳院和台南藝術大學合作修復畫作
公平課稅聯盟：恢復教師課稅不應談條件
台灣用大愛刻畫南亞強震的賑災援助全記錄
教育部推動終身學習獎 教育電台是最大贏家
教育部同意中正大學申覆 陳孝平結束絕食
中山大學開公聽會 說明澄清湖校區規劃案
高速公路電子收費將上路 政院南部中心宣導
華航三度受委託 明晨載運福衛三號衛星赴美
福衛三號抵中正機場 明晨專機運美發射
翁金珠退出新潮流系 參選民進黨主席
參選黨主席 蔡同榮游錫堃訴求理念
中國畫展金門開幕 李炷烽盼加強藝術交流
宋楚瑜告陳總統案 明年二月十四日再開庭
第094002期三星彩正彩56注中獎
第094101期38樂合彩五合摃龜
第094101期樂透彩頭獎摃龜
財部:軍公教退休金優惠存款利息應課綜所稅
第094202期四星彩及094002期三星彩開獎結果
第094101期38樂合彩開獎結果
海關彙整新訂保稅貨物進出口地通關規定
台指期適度整理 維持短中期偏多格局
銀行經營業務轉型 應發展各自特色
資金行情蓄勢待發 台股挑戰6500點
氣象局發布低溫特報 週四到週六最冷
謝長廷：最近經濟還不錯
台股開盤上漲14.48點 為6442.32點
馬宋明會 馬英九：保持溝通管道暢通
黨主席補選 呂秀蓮期許\公正有格調
黨主席補選 呂秀蓮期言午公正有格調
台灣受脅鳥種圖鑑推出 紀錄59種受脅鳥種
達拉斯與台北姐妹市關係終獲美方委員會認可
謝揆：陸委會聘律師協助在港被捕民眾
類股快速輪動 台股平盤上整理
台東縣長吳俊立停職案 內政部：依法執行
吳俊立停職案不近人情？立委官員各執一詞
組閣事件 馬英九：欣慰王金平言而有信
公平課稅聯盟要求立院 無條件恢復教師課稅
人蛇偽刻對保章掩護中國大陸人士入境遭查獲
台北花卉展 二十四日大安森林公園登場
楊秋興:中央各委員會專家學者中南部應佔半
翁金珠：清廉改革找回民眾對黨熱情信心
推動汽車電子產業 華創車電技術中心成立
陳明文領到嘉義縣第一張新式身分證
淘空全民電通？柯建銘：媒體報導昧於事實
屏東縣枋寮鐵道藝術村招收駐村藝術家
屏東縣枋寮鐵道藝術村招收駐村藝術家
謝長廷：NCC釋憲和運作應脫鉤處理
駐港代表處委託律師設法改善李建誠拘留環境
國民黨將成立廉能委員會 馬英九向外徵才
健保論質計酬方案 明年新增高血壓病症
管碧玲盼藍營勿杯葛教師課稅
中選會明年十一月公告立委選區劃分方案
守護弱勢單親兒 中市沐風關懷協會推舞台劇
高捷安全監督機制林總 影響捷運局常態行政
破解轉貼碩博士論文？警方：可能觸法
謝揆：舊身分證見證民主化 新證開創新階段
北市議員王正德身體不適 經送醫已無大礙
立委楊仁福促建蘇花高
國道警察五隊查獲強盜漁船用油 逮三嫌
陳總統贈勳索羅門總理柯馬克札
軍品釋商協助傳統產業升級 進軍國際
立院處理軍教課稅案 朝野動員攻防
高捷案開庭 陳哲男首度出庭保持緘默
東引郵局公款遭侵占 郵局:儲戶權益不受影響
上班族兼差成長快 各類新奇案件都有市場
高縣警方查獲仿冒NEC電子產品
金門酒廠等三高粱酒業者獲頒酒品認證標誌
立委質疑採購標明品牌 台鐵：過程合法
長時間盯著電腦 當心電腦族皮膚症候群上身
日圓續貶 新台幣兌美元中午暫貶2分
2005司法滿意度調查 三成民眾對法院印象好
宜蘭警方破獲千面人恐嚇取財案
北市統計:身心障礙者 二十年成長近十倍
漁業署長謝大文視察安平活魚儲運中心
南科委外經營健康生活館簽約
蔡明憲：美希望台灣盡快通過三項軍購案
反軍購團體籲國親 勿因美壓力同意軍購案
聲援李建誠 大學生展開譴責抗議行動
高市洲仔濕地生態復育成功\ 啟動網路賞鳥
陳博志:製造業若外移 國際收支減少2.5兆元
高捷案陳哲男首度出庭 謝揆：法律歸法律
憂馬不挺？ 王金平：笑話
台北股市收盤上漲44.05點
嘉市立委補選 台聯將推劉一德或凌子楚參選
安平活魚儲運將和微軟合作 辨識新鮮水產
謝揆：昨與陳總統見面 未談組閣議題
台股開高走堅 可望持續挑戰6500點關卡
高捷案開庭 王彩碧反控檢方拘禁違反人權
12月台指期上漲36點 逆價差2.89點
台北股市展現多頭氣勢 收盤上漲44.05點
尿尿也革命 台大同學號召姊姊妹妹站起來
體檢高捷 國民黨團籲回歸體制
12月電子期上漲1.85點 金融期上漲2.8點
交大舉行海峽兩岸大學校園學術研討會
電腦出問題 王建民換新身分證多等一小時
連惠心被控侵占案 台北地院下月十九日宣判
金價退守四週低點 高盛調高明年金價預估
南投杉林溪冬茶節二十四日竹山開鑼
南縣議員當選人蔡明甫涉餐\會賄選 求刑二年
全面換發身分證 楊秋興高興領證
吳俊立可辭職再選 謝揆：法律不當就應修法
暴力討債 強逼重度障礙者跳海一人落網
吳俊立爭議 民進黨團：全民應支持依法行政
呂秀蓮宣布民進黨廉政委員會成立
陳博志：發展獨特製造業 有賴產業提升競爭力
吳俊立停職 蘇嘉全：依法論法未受政院壓力
尹伶瑛質疑中藥材境外管制中心涉圖利業者
慈濟功\德會證嚴法師關切中科及高鐵建設
慈濟功\德會證嚴法師關切中科及高鐵建設
吳俊立鄺麗貞進辦公室接待訪客 無暇批公文
台東代縣長鬧雙包？行政院：吳俊立不良示範
永豐餘造紙公司高雄廠 贈書高縣阿蓮國小
冬至吃湯圓熱量不可忘 四顆等於一碗飯
中山大學與聯電推動產學合作加強交流
立院朝野共識 廢止醫療服務業開發基金
台大九十五學年度EMBA放榜 錄取率兩成三
新台幣兌美元匯率貶0.6分 收33.256元
新台幣貶0.6分收33.256元 成交7.65億美元
黨主席補選 陳總統強調超然中立
徐維嶽貪瀆案開庭 徐高喊是清白的
王彩碧出庭躲媒體亂竄 法警將防範失序重演
彰化縣換發新式身分證 卓伯源主持換發典禮
人蛇集團偽造警印鑑 分不清單位名稱露餡
柔性政變訴訟案 台北地院判連宋勝訴
兩嫌搶高雄三信 得手六十餘萬元逃逸
陳博志:台商投資中國淨值比例 可有條件放寬
關懷獨居老人 廖素惠為老人穿毛襪
高雄三信搶案 兩嫌搶走六十餘萬逃逸
高市三信瑞祥分社遭搶六十多萬元 警方追緝
楊秋興：未來高雄縣重大建設應有前瞻性
標普將台灣前景評級調低為「負面」
珠寶3C熱賣 東森購物30天業績突破42.5億元
基隆市第一張新身分證發給九十八歲的童楊腰
冬令進補麻油米酒最補？營養師：多吃反傷身
政大社科院行政管理碩士學程 23日辦說明會
馬永成：總統未企圖裂解泛藍
金管會：優先推動金控及銀行等設獨立董事
中國信託高出底價10倍 搶得公益彩券發行權
高價獲公益彩券發行權 中信金：為公益
南投縣長李朝卿 代表換領新身分證
金屬中心整合工研院楠梓院區 擴大研發規模
澎湖縣長王乾發伉儷 率先換發新式身分證
朝野黨團：政院組織法協商請王金平主持
苗栗縣長劉政鴻拜訪縣議會 尋求支持
彩券發行權易主 北富銀：得標者出價太離譜
太魯閣文山溫泉暫封閉 仍設法規劃利用方式
彩券發行權易主 北富銀:得標者出價太離譜
諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽 明天開打
南投原住民學童 提前歡慶創意耶誕
民進黨主席選舉 綠營立委各有看法
燁隆土地開發案年後啟動 將帶動北高雄繁榮
花蓮縣台灣心會 舉行成立大會
喜憨兒化身天使報佳音 台大病童難忘聖誕
聲援李建誠 游盈隆：政府和人民站在一起
蔡同榮主張民進黨公職財產強制信託
易榮宗報佳音 推薦四百四十六件課外優良讀物
彭蔭剛願捐款盼黨部搬遷喊卡 國民黨婉拒
外資匯入減緩貶勢 新台幣匯率小貶0.6分
觀光局在首爾舉辦台灣冬季旅遊商品說明會
產學合作 聯電與義守大學簽署合作協議書
張俊宏：他會負該負的責任 盼司法儘速判決
南亞海嘯周年法鼓山醫療團前進斯里蘭卡
軍教課稅案 國民黨團：譴責林重謨護航打人
政變說勝訴 連戰：司法還公道 盼總統勿上訴
中信金:彩券獲利將投入彩券產業發展
冬令進補 署立基隆醫院提供歸耆燉雞藥膳
周玉蔻楊憲宏要求政治酬庸退出電視台
球星藝人贊助 迎向豐盛公益籃賽28日開打
澎湖縣警局壘球隊 將參加全國總決賽
參選黨主席 游錫（方方土）：取消公職募款
游泳小將朱宸平 拿下冬季分齡泳賽八項冠軍
嘉義市第一張新式身分證 由十四歲學生取得
中縣新式身分證 由縣長黃仲生發給高齡夫婦
台中縣調查站 查獲仿製高粱酒
聯電與高雄應用科技大學 簽署產學合作協議
產學合作 聯電與義守大學簽署合作協議書
總統敗訴 律師：上訴以現職擁軍權者報告佐證
中信金:下屆公益彩券協力廠商公開招標
衛生署：2008年300種中藥材限制包裝標示
立院初審 戴奧辛列為有毒物質須依法公告
呂秀蓮宣布民進黨廉政委員會成立
林郁方：退役將領氣話並非柔性政變
李建誠案立委關切 吳釗燮：全力協助
將軍立委：退休將領無能力發動政變
蔡同榮：若當選黨主席 將推動公投軍購案
家暴法如何修正 民間與官方各有堅持
馬處理王組閣傳聞不恰當? 黨籍立委各有看法
黃義交：新閣揆必須堅守憲法一中原則
媒體黨職二選一？蔡同榮：儘速處理媒體持股
建立人民幣清算機制？陸委會堅持簽協定
親民黨團：政院阻NCC成立 下午朝野協商喊停
國民黨團籲政府展現黨政軍退出媒體誠意
民進黨主席補選抽籤 游錫堃抽籤王
連馬會 馬英九：中午說明 還原真相
游錫堃：319亂象連宋應向社會道歉
蔡同榮：如當選黨主席會推動正名和國土變更
內政部：換證按排定時間辦理 民眾不用急
馬宋今下午會面 組閣議題受關注
王金平：組閣的事 麥擱講啊
部分空白新證膠膜瑕疵 內政部：不會外流
游錫堃主張重新定位民進黨黨政關係
綠委：武陵農場土地補償 軍方私相授受
台股多方信心十足
資金持續進場 台股元月效應提前發酵
台股開盤上漲29.48點 為6501.37點
台灣科技業需加快國際化 融合人文色彩
財部：積極改善財政 2011年前達平衡財政目標
台股早盤站上6500點後震盪壓回
和泰汽車等五家企業獲卓越服務獎
2006拉斯維加斯全美五金展 貿協將設台灣館
紐約大眾運輸罷工 影響歲末消費採買生意
日圓走貶 新台幣兌美元午盤貶0.2分
東森得易購廣告不實 公平會罰50萬元
主計處：前11月日本來台旅客年增28.5%
吳榮義：台灣經濟已復甦 勿活在過去而唱衰
芝(草+麻)村文教未揭重要資訊 公平會罰50萬
JF侯明甫：台股明年有望挑戰5年新高
台北股市收盤下跌54.69點
12月上半月外資淨匯入26.14億美元
台股突破6500點後拉回 收盤下跌54點
台股開高走低下跌54點 八大類股全面收黑
縮減數位落差 資策會再生電腦串起無窮希望
明年 1月台指期下跌52點 正價差13點
明年 1月電子期下跌1.8點 金融期下跌 8點
經營科教館有成 大世科獲金擘獎
枋寮漁會推優質石斑認證標章 盼重建消費信心
苗豐強：台灣企業競爭對手是韓國非中國
外銷農產品改善包裝塑造品牌形象 業績倍增
聲援李建誠 學生團體將發起拒到香港旅遊
台南縣調站破獲國內首宗新版人民幣偽鈔案
高縣三涉賄選當選人 檢方提當選無效之訴
台權會頒踐踏人權獎 華磐高捷獲打手獎
新生兒大便顏色登錄有利早期診斷膽道閉鎖
侯勝茂今訪查迪化街中藥材包裝標示
北市立交響樂團管樂及合唱團百人唱聖誕歌
台北國際青少棒賽 國內外球隊激戰難免
國家高爾夫訓練基地明動土
插畫家尤俠捐50幅畫作 由中央大學義賣
林昭亮班機延誤 記者會延到明天
杜正勝扮聖誕老人 將增加偏遠國中閱\讀計畫
今晨最冷淡水七點七度 明白天起漸回暖
高捷平行監造小組將進駐 亞新及中工為主
精神不穩母親殺嬰後自殺 嬰兒慘死母獲救
小學生參觀台北清真寺 體驗伊斯蘭宗教文化
高市第一張新式身分證發給人瑞張林春
北市國道客運設站爭議 交通局鐵腕取締
北市府與長老教會在台北101舉辦祈禱早餐\會
國家實驗動物南科分中心動土可望北鼠不南運
台中市明年將舉辦亞洲F3賽車比賽
北市三千輛公車擬全面改採混合動力公車
稻江學院與韓國馬山驪州兩大學締結姊妹校
教師憂被曝光致校園通報率低高縣請法院防範
原住民傳統服裝時尚化 花蓮將辦創意時裝秀
吳俊立率一級主管列席 獨缺代理縣長賴順賢
雲林縣發生轎車衝撞電桿車禍 三人死亡
胡志強：還在評估是否控告陳總統
雲林地院再審徐維嶽案 徐仍大喊冤枉
台中市為林帛亨辦耶誕活動 鼓勵賽車不飆車
2005北市績優環保義工 78歲陳榮墩獲獎
海洋大學校長遴選說明會爆發肢體衝突
高縣老人活動中心20週年慶 長青之光受表揚
日本兵庫縣議會訪問團明到中縣議會縣府拜會
東勢椪柑外銷汶萊 首批五千多公斤裝櫃出口
台中縣府明年續辦70歲以上老人免費乘車業務
海巡署南巡局查獲毒品市價約一千多萬元
葉菊蘭：明年燈會將於真愛碼頭區舉行
卓伯源籲民眾配合垃圾強制分類政策
受傷的阿丹展翅想飛 台北動物園盼野放
葉菊蘭：高市13號碼頭將設亞太流行音樂中心
南投杉林溪推出葉牡丹養生餐\
新台幣兌美元匯率貶0.5分 收33.261元
新台幣收33.261元 貶0.5分 成交4.60億美元
綠委：武陵農場土地補償 軍方私相授受
連馬會 連戰：王金平可能被拉扶去組閣
宋楚瑜：柔性政變案勝訴 沒有喜悅
總統：好手歸隊 盼世棒經典賽台灣奪冠
呂秀蓮提議民進黨辦男性烹飪賽 請總統下廚
總統籲全民響應12月27日捐血月活動
中國企圖矮化 台灣在港分行難簽清算同意書
扁律師：總統無言論自由為判由令人質疑
11月失業率降至3.94% 近5年同期最低
加工區新年新希望 全力推動全方位經貿發展
匯市清淡 新台幣兌美元量縮收貶0.5分
宜蘭原民家庭 獲贈額外二手電腦
有愛心電腦 消弭數位落差尚需ISP參與
工程會：施工中交通安全措施有改善空間
冬季輪狀病毒盛行 小兒急性腸瀉家長須當心
孫吉祥精子全數銷燬 李幸育傷心難過
鳳山眷村改建 楊秋興盼妥善規劃公共設施
民進黨魁選舉 高市有效黨員數一萬零九百人
嘉義縣府請求中央調度年關資金需求45億元
全國首創BOT興建 前金立體停車場明天啟用
海大校長遴選會衝突 杜正勝：由學校自主處理
台南縣歸仁鄉長劉朝銘涉賄選 遭起訴
藍委：聲援吳俊立為正義 跟國民黨無關
服藥即早治療 過動兒也能成為乖乖模範生
11月失業率降到3.94% 謝揆親赴勞委會宣布
中庄國小校舍動工 楊秋興盼提升工程品質
阿里山日出印象音樂會 明年元旦四度登場
警方射擊訓練 輪胎擋彈牆意外冒火
台北美術獎首獎得主
真愛碼頭二十四日啟航
工研院製備流感用藥瑞樂沙關鍵原料唾液酸
東引軍郵局:遭盜領金額約八百萬元
隨手作公益 台灣大推出5180專線手機捐款
停職風波 內政部：相信吳俊立能智慧化解
謝國樑籲高速公路春節仍維持暫停收費
調查:年終獎金多寡影響六成上班族轉職意願
嘉義縣六人獲神農獎 陳明文欣慰
工研院宣佈完成禽流感藥物瑞樂沙合成技術
校長遴選會衝突 海洋大學校長黃榮鑑表遺憾
葉菊蘭植樹 油桐花將現愛河畔
央行理監事會宣布升息半碼
台中跨年晚會三王牌 馬立強 名模跟煙火
手護台灣大聯盟呼籲國親理性討論軍購案
張東健來台會影迷 演無極中文演戲最苦
民進黨陳朝來 角逐台南縣議會龍頭
軍購案等明闖關 泛綠甲動爭取無盟支持
央行：近來外匯供需接近平衡
天氣冷颼颼 醫生籲糖尿病患者注意手腳保暖
侯平福宴請巴拿馬國會議員提前共渡耶誕節
聲援李建誠 台大學生靜坐超過三十小時
勞委會遭人權團體冠黑手獎 謝揆：不便評論
法治觀向下紮根 法規資料庫納入高中職課程
吳俊立涉現金賄選 台東檢方起訴求刑三年
愛心電腦下鄉 工程師被狗咬遭白眼苦樂自吞
外籍配偶擔任醫院通譯員 協助同胞就醫
鼻頭癌局部化療 為患者留一線生機
崑劇名丑匯演 紀念崑丑大師王傳淞
郭正亮任羽球協會理事長 盼明年蓬勃發展
世界經典大賽 王貞治盼中華隊闖進複賽
世大運射箭金牌郭振維 獲國泰人壽贊助3萬元
曹啟鴻簽署「愛的校園─零體罰」連署書
周錫瑋夫人與駐台大使夫人 赴烏來關心幼童
高雄縣影音創作競賽頒獎 行銷好山好水
金門冬至吃春捲有緣由 阿婆春捲皮香傳全島
竹林高中發起冬令愛心義賣
台北縣稅捐處辦抽獎活動
歡樂宜蘭年狗年活動 傳藝中心舉辦
同行友人：李建誠未襲警 港警捕人沒說理由
無權限制人民入出境恐影響治安 調局籲修法
台電擬在湖西鄉設六組風力發電機
同榮公布競選文宣 堅持台灣優先清廉第一
南亞大海嘯將屆周年 台灣大愛漸開花結果
綠委：有線電視業者壟斷 新聞局：盡力改善
誰來組閣？宋楚瑜：政策不調整神仙也沒辦法
台灣11月製造業生產指數144.41 創歷年新高
台灣常設的大學評鑑中心二十六日揭牌成立
總統：若解決國家認同 軍購付委不會成議題
托兒所報佳音 法務部洋溢聖誕氣氛
生質能創意競賽 稻草變高附加價值資源
台鹽董事改選 前彰縣副縣長林靖接任董事長
洋香瓜競賽得獎瓜品色香味俱全盼進軍日本
美國四兄弟合唱團來台演出 三立委代言
高捷C01標隧道貫穿高雄港 高難度工程近完工
竹市跨年晚會 提供休旅車等多項摸彩大獎
花蓮七十歲老茄冬樹搬家 移植知卡宣公園
無盟：在野合作須包括國親無盟
國親昨沙盤推演 由馬爭取無盟支持提案散會
王金平：個人支持軍購案付委
回應指控 張富忠要求楊秋興一週內道歉
立院散會表決藍軍跑票？馬英九：請黨團瞭解
立院表決缺席 曾華德：臨時有要事非跑票
國民黨今簽約出售三中？ 張哲琛黃肇松皆否認
釋股條例難產 媒改社團：政院拖延也有責任
柯建銘：國親提案散會 避免面對泛藍裂解
李建誠交保獲釋 感謝陸委會協助
捍衛小眾媒體言論自由 副總統要提非常光碟報告
助理：沈智慧因病住院 不克出席院會表決
解決兩岸問題原則 總統：主權對等民主和平
香港法庭同意李建誠交保 陸委會肯定
釋股條例未過 姚文智：台視華視暫維持現狀
總統：唱衰台灣言論 隱含抗拒台灣主體意識
理解組閣說？王金平：我的決定宋楚瑜都支持
立院表決四橘委缺席 橘營擬罰款
另類行動政府 內政部致贈18縣市長青服務車
國親杯葛軍購案 黃昭堂：人民應用選票制裁
親民黨團：免稅二擇一案 應一年後實施
無盟：扮演關鍵少數 不分藍綠只問是非
涉嫌掏空公司 突破通訊前董事長等遭起訴
選舉結束 法務部加強查察後謝及正副議長賄選
企業不滿促產二擇一 財部：誤會 可併用
吳東進涉內線交易案開庭 答辯未指示賣股
公懲會：法官劉大正收金錶 撤職停止任用1年
積欠卡債 男子搶檳榔攤
一樣炸彈犯刑度大不同 差別在有無減刑空間
疑毒品交易黑吃黑 中市街頭槍擊案水落石出
三笨賊徒手搬百公斤鐵柵門 遇巡警認栽就逮
聯電提抗告 證交所:視其理由 再行處理
第094004期三星彩正彩57注中獎
第094204期四星彩正彩19注中獎
第094102期38樂合彩五合再度摃龜
聯電遭證交所罰5萬元 曹興誠：提抗告
第094102期樂透彩頭獎二連摃
全國冬茶競賽28日登場 46人角逐冠軍榮銜
銀行公會:雙卡循環利率 差別訂價最低3.99%
公平會薦證廣告規範版本 工總質疑有爭議
寬頻閘道器和無線網路電話推動通訊成長
央行：11月台銀等五行庫放款平均利率走低
網路廣告效益直逼電視 廣告主要謹慎思考
三商銀可望出售台企銀股票
央行升息 三商銀下周可望跟進
台銀合庫升息 一年定期存款利率至1.99%
學者：2006年消費力男性漸增女性漸降
期交所：12/26日盤後調漲電子期保證金
彰銀決議出清台企銀持股 潛在獲利4.35億元
協禧副董謝郭秀英當選工商婦女協會理事長
墾管處明年元月辦恆春半島鳥瞰講座
外資券商：台灣央行明年持續升息
央行：十年期增額公債最高得標利率1.85%
台北車展明登場 參觀人次可望逾20萬人次
金管會放寬信合社對政府機關公營事業授信
AISIC聯盟成立 提供智慧人車生活模式
車輛中心推t-Card 含金融防盜等功\能晶片卡
前11月 台灣蔬菜進口前三名為美中越
網路聖誕音樂盒為個人網路空間應景換裝
臺鹽董監改選 林靖出任董事長
台電允改善楊梅地下電纜電磁場強度
金質獎頒全民督工獎 特優獲5萬元獎金
農糧署：台灣外銷的冷凍蔬菜以毛豆最大宗
台灣11月製造業生產指數144.41 歷年新高
林志玲跨年主持表演在南台灣
SBL幼敏克台銀二連勝 東森不敵裕隆四連敗
台北國際青少棒邀請賽 主客十二隊輪番角逐
大聯大杯科技禮品杯高球賽 葉偉志突圍奪冠
總統杯全國女子棒球賽 明起七隊娘子軍爭冠
中國大陸武術團來訪 兩岸武林高手將過招
嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒賽開幕
警方以車追人破鋼釘怪客案 曾德仁俯首認罪
男子涉走私槍械羈押二年七個月 一審判無罪
內灣鐵道文化探索之旅 耶誕夜合興站揭序幕
高縣議會國民黨團 決議擱置縣府34億特別預算
推廣社區公共藝術 德籍石雕家竹北街頭創作
台南縣府耶誕樹點燈 亮到元宵節
高縣文山國小弧形設計 是全國首棟圓形校舍
澎湖打寸子比賽 少見獨特民俗運動
教育部官員視察鳳山國中 強調牆壁色彩可改
海大教授衝突 主秘吳忠恕請辭獲准
坍方烏福路明爆破巨石 預計二十七日搶通
鄭文銅等四當選人 南投檢方提當選無效之訴
彰化文化局 明起展出李松林雕刻展
紅毛港居民欠稅24億元 一大戶獨欠22億元
北市校園不要暴力 馬英九:體罰是落伍教育
北縣推動視障者定向行動訓練 可突破視障
如何過聖誕節 馬英九:回家趕辦公文
反對核廢料最終處理場 王乾發:立場不變
桃園平興手球隊學生在南投草屯發生車禍
屏東大鵬灣、萬金教堂擁抱不同耶誕情懷
前金立體停車場啟用 業者許\可營運期25年
代縣長賴順賢願與吳俊立溝通後 下週一就職
台南縣青山漁港 捕獲兩千尾烏魚
環保署汞含量調查 花蓮縣農業局:不具可信度
統聯客運九如櫃台被搶 女售票員遭劃傷
捷運新莊線延宕 周錫瑋指依法行政尊重民意
人本基金會 清點公平課稅公投提案連署票
政院中部服務中心聯歡會 林豐喜推銷農產品
社團號召愛的校園零暴力 21縣市熱烈響應
華梵博士生黃英傑 被指認為仁波切轉世化身
陳文茜：人生不如毛澤東精彩 但語錄則未必
台師大耶誕舞會 六十多國學生與本地生同歡
教育電台部分時段委外製作 全教會籲回歸專業
客家藝術節壓軸 林昭亮陳建台共譜客家樂章
生命英雄漫畫明信片義賣 即日展開贊助公益
李建誠今晚返台 30日赴港出庭前低調面對外界
彰師大台文所揭牌 杜正勝盼加強本土教育
李建誠交保獲釋 李嗣涔感謝香港台大校友會
范巽綠強調不會說謊 不理解楊秋興的指控
民航局推動航空營運中心 徵求民間參與
中華郵政明年首季郵票 101大樓為主題之一
國道ETC何時上路 交部：業者主觀期待元旦
學者：資訊科技日漸普及 數位追星族消失
李建誠在香港獲交保返抵高雄 低調迴避曝光
公股行庫減半 學者:綜效須發揮民營化不能停
華邦電以色列子公司重視人才技術與通路
菲國涉綁台商之移民局人員脫罪
謝長廷：已指示政院政風處調查范巽綠案
王宋會 談軍購組閣等議題
汪道涵過世 宋楚瑜表達深沉的慰問
謝長廷：應在本土政權主導時 逐步開放三通
民進黨團盼范巽綠楊秋興 透過黨內機制溝通
北社等本土社團籲民進黨撤換范巽綠
王金平：國會擁有調查權可有效監督行政部門
馬英九：軍購案與國家認同無關
馬英九推崇汪道涵 考慮派代表參加告別式
王宋會 馬英九：泛藍領導人應多碰面溝通
王宋會 組閣或軍購案關鍵點是兩岸關係
汪道涵過世 連戰致深沉哀痛 盼家屬節哀
黨政軍退出媒體 蔡同榮：已無民視持股
汪道涵辭世 張俊雄盼赴上海悼念
汪道涵辭世 陸委會哀悼
何雍堅升任總統府侍衛長 陳哲雄任副侍衛長
兩岸翹楚人物謝幕於二○○五 不勝唏噓
高鐵通車延後 週邊房地產買氣先熱後冷
保德信投信推出定期定額Easy扣理財服務
經建會:明年失業率可望降至4%以下
超跑配名模 台北新車大展熱鬧登場
三商銀賣台企銀持股 兆豐金:9元以下都行
福衛三號安抵美國 ARGO計畫緊追在後
證交所:本週上市公司總市值15.53兆元
本週加權股價指數漲2.55% 營建類漲幅最大
台灣手工具研發聯盟29日成立 提升研發能量
耶誕假期金市清淡 掌握逢低再進原則
學者：東協是台商進入亞太市場橋頭堡
發展生質柴油 明年能源作物種植面積擴大
環保抬頭 混合動力車可望成為明日之星
貿協：台灣可利用巴拿馬商展拓銷中南美市場
信合社平均逾放比2.75% 資產品質不遜國銀
福衛三號觀測電離層大氣層有助台灣科學發光
王建民現身台北車展 義賣球衣捐鹿野國小
耶誕新年假期間 預期債市盤整交易清淡
總統府憲改辦公室：修憲最後決定權在人民
民進黨團：無強力國防就沒有穩定的兩岸關係
黨政軍退出媒體期限將屆 朝野立委盼早處理
北商技術學院校慶 謝長廷勉學弟妹
大開劇團推出兒童歌舞劇與中部觀眾一起跨年
法輪功\心得交流 胡錦濤同窗張孟業現身說法
乙未戰爭研討會 探討客家族群對台灣影響
防杜戴奧辛污染 環署擴大稽查有毒集塵灰
耶誕夜活動多元 有熱鬧有溫馨有浪漫
司法院舉行憲法解釋與法制發展研討會
彰化罐頭工廠廢水超標二百倍 環署祭出重罰
統聯售票亭遇劫 搶匪搶兩千元逃逸
總統制或內閣制？李鴻禧：凝聚民意拒絕操控
原住民手工藝品購物網站明年元月上線
夫妻爭執吵架 夫酒醉企圖開瓦斯自殺
天氣回暖 清晨仍有輻射冷卻低溫
冷氣團減弱 嘉義清晨低溫六點八度
李建誠返家 家人送紅包壓驚
全民奧林匹克冬泳分齡賽 不分老少全民運動
北市府民調：馬英九施政表現近八成市民肯定
國民黨基隆謝票茶會 馬英九期許\清謹勤忍
金門高粱酸白菜週活動吸引近千民眾參加
田尾公路花園業者扮耶誕老人送糖果給遊客
高市真愛碼頭浪漫啟用
金門首屆學生美術比賽優勝作品展揭幕
偽稱大哥大副總招搖撞騙強制性侵 葉嫌落網
台中市今表揚區公所及戶政事務所服務志工
高雄捷運實體車廂展揭幕
耶誕節國道服務區響叮噹 分享麻糬大雪人
國道電子收費價格惹爭議 高公局陷兩難
台灣大哥大上百個手機黃金門號開放競標
首班歌仔戲觀光火車今啟航
兩艘紀德級艦今在蘇澳台中開放登艦參訪
發展國營金控工會樂見 合併綜效是挑戰
汪道涵靈堂分設北京上海
阿里山鐵路通車９４週年 仿古檜木車廂啟用
淨化高市環境 葉菊蘭身先士卒
軍購遭封殺 游錫(方方土)批馬英九賣國主義
黃偉哲：總統再不回應敗選黨內不滿將持續
NCC受阻？國親不排除提副本送立院同意
耶誕與新年假期 預估新台幣匯率本週盤整
投顧：農曆年提供黃金強勁買盤
明年台灣半導體產值可逾1.2兆元 成長10%
經濟部與產業界明天簽署二氧化碳減量協議
全國冬茶競賽28日複賽 明年 1月競賣
日商已來台投資126億美元 市場考量為主因
對日招商 經濟部鎖定機械等 5大產業
檢舉走私動物驗出疫病 擬獎最高500萬元
尾牙摸大獎 別忘報繳稅
醫界辦好醫師先修營 灌輸醫學生醫德教育
天冷氣喘易發作 中西整合治療勿擅停藥
傳汪道涵彌留之際 江澤民去見最後一面
爭取中市環保局臨時工 四百男女扛砂包衝刺
組閣爭議 馬英九：等陳總統有動作再回應
民進黨團：國親從反共到親共是政局紛擾原因
鋒面近 台灣東北部和馬祖今晚有雨
綠委：馬英九執政七年欺世盜名 成績死當
民進黨團：以NCC委員副本提案 適法性有問題
內政部：未來外籍新娘仲介也不可刊登廣告
馬英九：結合立院在野力量推動兩岸直航
馬英九：現階段行憲比修憲制憲更重要
台灣男子走私海洛英到廣州被捕
法人看好日股後市 建議承接相關區域型基金
退休所得改革 全教會提新案促國民基礎年金
客家電視明起推出客家文學系列
李遠哲明演說「從光電效應談化學物理學程」
研究：智慧晶片卡抑制信用卡詐騙案件
鑲展建設廣告不實遭罰18萬元
台韓貿易逆差擴大 學者建議培植明星小產業
新鮮人獨立大作戰 業者建議從保障開始
台中市環保局今招考臨時工四百餘人應考
台聯黨團籲王金平協調NCC爭議 朝野勿硬幹
馬英九：北市長候選人須對市政熱心 有執行力
歌劇魅影道具二十一只貨櫃運抵高雄港
葉菊蘭視察中洲污水廠
均線多頭排列 台股中多格局
總統接見全國模範公務人員
張富忠控告 楊秋興:是張的自由但罵人涉誹謗
葉菊蘭：從污水接管率看政治人物的良心
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國民黨中常會 中影員工抗議
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金門莒光樓等五處歷史建築掛上識別標章
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綠委指貨櫃檢查儀採購涉弊 關稅總局澄清
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台股若拉回量縮 可適量進行元月布局
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台股維持紅盤狹幅震盪 多頭可望持續
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