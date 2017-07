F1 British Grand Prix Lineup

SILVERSTONE, England (AP) — Qualifying results on Saturday for the British Grand Prix on Sunday at Silverstone Circuit:

1. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes, 1:26.600.

2. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 1:27.147.

3. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:27.356.

4. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, 1:27.376.

5. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:28.130.

6. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1:28.856.

7. Sergio Perez, Mexico, Force India Mercedes, 1:28.902.

8. Esteban Ocon, France, Force India Mercedes, 1:29.074.

9. Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren Honda, 1:29.418.

10. Romain Grosjean, France, Haas Ferrari, 1:29.549.

11. Jolyon Palmer, Britain, Renault, 1:30.193.

12. Daniil Kvyat, Russia, Toro Rosso, 1:30.355.

13. Fernando Alonso, Spain, McLaren Honda, 1:30.600.

14. Carlos Sainz, Spain, Toro Rosso, 1:31.368.

15. Felipe Massa, Brazil, Williams Mercedes, 1:31.482.

16. Lance Stroll, Canada, Williams Mercedes, 1:42.573.

17. Kevin Magnussen, Denmark, Haas Ferrari, 1:42.577.

18. Pascal Wehrlein, Germany, Sauber Ferrari, 1:42.593.

19. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber Ferrari, 1:42.633.

20. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull Racing Tag Heuer, 1:42.966.